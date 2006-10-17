|Account: 1265310
|Name: Cost_Averaging_RSI m15
|Currency: USD
|2006 October 22, 22:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13834029
|2006.10.17 13:58
|balance
|Deposit
|5 000.00
|13834180
|2006.10.17 14:00
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4278
|1.4804
|1.4294
|2006.10.18 08:36
|1.4294
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.40
|13846044
|2006.10.17 16:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.03
|154.03
|148.93
|2006.10.17 21:04
|148.93
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.84
|13855988
|2006.10.17 18:30
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4290
|1.4804
|1.4294
|2006.10.18 08:36
|1.4294
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.70
|13857611
|2006.10.17 19:00
|sell
|0.30
|eurcadm
|1.4310
|1.4804
|1.4294
|2006.10.18 08:36
|1.4294
|0.00
|0.00
|0.11
|4.21
|13857637
|2006.10.17 19:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.91
|123.91
|118.81
|2006.10.17 20:53
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13861741
|2006.10.17 20:30
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1410
|1.1911
|1.1401
|2006.10.18 00:08
|1.1401
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.79
|13862477
|2006.10.17 20:45
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1412
|1.1911
|1.1401
|2006.10.18 00:08
|1.1401
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.93
|13864075
|2006.10.17 21:01
|sell
|0.50
|eurcadm
|1.4307
|1.4804
|1.4294
|2006.10.18 08:36
|1.4294
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|13868154
|2006.10.17 21:31
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2683
|1.3184
|1.2674
|2006.10.18 04:21
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|13869233
|2006.10.17 21:45
|buy
|0.10
|eurjpym
|148.66
|143.66
|148.76
|2006.10.17 22:00
|148.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|13869239
|2006.10.17 21:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|221.80
|216.80
|221.90
|2006.10.17 22:15
|221.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|13871408
|2006.10.17 22:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2540
|1.2040
|1.2550
|2006.10.17 22:16
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13873075
|2006.10.17 22:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.47
|113.47
|118.57
|2006.10.17 22:30
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|13882259
|2006.10.18 00:00
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2684
|1.3184
|1.2674
|2006.10.18 04:21
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|13892843
|2006.10.18 05:04
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7543
|0.8049
|0.7539
|2006.10.18 09:04
|0.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|13894580
|2006.10.18 06:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.54
|113.54
|118.64
|2006.10.18 06:30
|118.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|13895174
|2006.10.18 06:30
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7552
|0.8049
|0.7539
|2006.10.18 09:04
|0.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|13896381
|2006.10.18 06:45
|buy
|0.10
|eurjpym
|148.59
|143.59
|148.69
|2006.10.18 07:00
|148.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|13899718
|2006.10.18 08:00
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4315
|1.4804
|1.4294
|2006.10.18 08:36
|1.4294
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|13905817
|2006.10.18 10:15
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7541
|0.7039
|0.7549
|2006.10.18 21:01
|0.7549
|0.00
|0.00
|0.03
|0.80
|13908458
|2006.10.18 11:15
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4276
|1.3776
|1.4286
|2006.10.18 11:51
|1.4286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13917704
|2006.10.18 13:00
|buy
|0.20
|audusdm
|0.7538
|0.7039
|0.7549
|2006.10.18 21:01
|0.7549
|0.00
|0.00
|0.05
|2.20
|13923530
|2006.10.18 13:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2733
|1.3233
|1.2723
|2006.10.18 13:58
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13923580
|2006.10.18 13:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.07
|124.07
|118.97
|2006.10.18 16:46
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13924509
|2006.10.18 14:00
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3771
|2.4271
|2.3761
|2006.10.18 14:55
|2.3761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13926003
|2006.10.18 14:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.47
|227.47
|222.37
|2006.10.18 14:59
|222.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13938372
|2006.10.18 18:45
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3740
|2.3240
|2.3750
|2006.10.18 19:00
|2.3719
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|13938457
|2006.10.18 18:47
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1366
|1.0855
|1.1365
|2006.10.19 08:13
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.09
|13939115
|2006.10.18 19:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2532
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.29
|-9.30
|13943728
|2006.10.18 21:30
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7550
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.00
|13944577
|2006.10.18 22:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2534
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.14
|-18.20
|13945266
|2006.10.18 22:30
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1359
|1.0855
|1.1365
|2006.10.19 08:13
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|13947728
|2006.10.18 23:31
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2541
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.22
|-25.20
|13950335
|2006.10.19 00:36
|buy
|0.30
|usdcadm
|1.1357
|1.0855
|1.1365
|2006.10.19 08:13
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|13951906
|2006.10.19 01:01
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7548
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.03
|-6.40
|13955741
|2006.10.19 03:02
|sell
|0.30
|audusdm
|0.7549
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.05
|-9.30
|13955969
|2006.10.19 03:16
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2538
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.36
|-43.50
|13955972
|2006.10.19 03:16
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1363
|1.0855
|1.1365
|2006.10.19 08:13
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13959083
|2006.10.19 05:45
|sell
|0.50
|audusdm
|0.7551
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.08
|-14.50
|13961406
|2006.10.19 06:45
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2542
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.58
|-66.40
|13966181
|2006.10.19 07:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.56
|113.56
|118.66
|2006.10.19 08:15
|118.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|13966225
|2006.10.19 07:45
|buy
|0.80
|usdcadm
|1.1348
|1.0855
|1.1365
|2006.10.19 08:13
|1.1365
|0.00
|0.00
|0.00
|11.97
|13967277
|2006.10.19 08:01
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2663
|1.2163
|1.2673
|2006.10.19 08:15
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|13968125
|2006.10.19 08:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|148.87
|143.87
|148.97
|2006.10.19 08:30
|148.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|13974559
|2006.10.19 09:17
|sell
|1.30
|eurusdm
|1.2562
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.94
|-81.90
|13976335
|2006.10.19 10:00
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4271
|1.4771
|1.4261
|2006.10.19 12:09
|1.4261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13977044
|2006.10.19 10:30
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3651
|2.3151
|2.3661
|2006.10.19 12:27
|2.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13977720
|2006.10.19 11:00
|sell
|0.80
|audusdm
|0.7567
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.12
|-10.40
|13993165
|2006.10.19 14:00
|sell
|1.30
|audusdm
|0.7571
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.20
|-11.70
|13998437
|2006.10.19 14:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.24
|113.24
|118.34
|2006.10.19 14:59
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14002168
|2006.10.19 16:00
|sell
|2.10
|audusdm
|0.7583
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.32
|6.30
|14008567
|2006.10.19 17:15
|sell
|3.60
|eurusdm
|1.2614
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|2.59
|-39.60
|14010261
|2006.10.19 17:45
|sell
|3.60
|audusdm
|0.7589
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|-0.54
|32.40
|14013288
|2006.10.19 18:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2557
|1.2057
|1.2567
|2006.10.19 18:30
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|14016368
|2006.10.19 19:00
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3613
|2.3113
|2.3623
|2006.10.19 19:15
|2.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|14019181
|2006.10.19 20:15
|buy
|0.10
|gbpjpym
|221.94
|216.94
|222.04
|2006.10.19 22:04
|222.04
|0.00
|0.00
|0.22
|0.85
|14020692
|2006.10.19 21:15
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4225
|1.3725
|1.4235
|2006.10.19 21:30
|1.4220
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|14023776
|2006.10.19 23:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.27
|123.34
|118.24
|2006.10.20 08:46
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|14023989
|2006.10.19 23:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.32
|154.38
|149.28
|2006.10.20 09:26
|149.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|14024232
|2006.10.19 23:30
|sell
|6.00
|eurusdm
|1.2625
|1.3103
|1.2593
|2006.10.20 06:45
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14025311
|2006.10.20 00:00
|sell
|6.00
|audusdm
|0.7587
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|14025316
|2006.10.20 00:00
|sell
|0.20
|eurjpym
|149.41
|154.38
|149.28
|2006.10.20 09:26
|149.28
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|14026832
|2006.10.20 00:45
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.35
|123.34
|118.24
|2006.10.20 08:46
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|14028535
|2006.10.20 01:45
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.4256
|1.4758
|1.4248
|2006.10.20 05:43
|1.4248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|14028537
|2006.10.20 01:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2561
|1.2061
|1.2571
|2006.10.20 02:00
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|14031343
|2006.10.20 03:45
|sell
|0.20
|eurcadm
|1.4259
|1.4758
|1.4248
|2006.10.20 05:43
|1.4248
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|14032586
|2006.10.20 04:45
|sell
|9.90
|audusdm
|0.7591
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|108.90
|14034422
|2006.10.20 06:15
|sell
|16.50
|audusdm
|0.7597
|0.8090
|0.7580
|2006.10.20 14:08
|0.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|280.50
|14035227
|2006.10.20 06:30
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4242
|1.3742
|1.4252
|2006.10.20 06:45
|1.4235
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|14035837
|2006.10.20 06:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2625
|1.2125
|1.2635
|2006.10.20 07:00
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|14036796
|2006.10.20 07:15
|sell
|0.30
|usdjpym
|118.33
|123.34
|118.24
|2006.10.20 08:46
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|14038663
|2006.10.20 08:00
|sell
|0.50
|usdjpym
|118.35
|123.34
|118.24
|2006.10.20 08:46
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|14047122
|2006.10.20 10:16
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.14
|144.14
|149.24
|2006.10.20 10:30
|149.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|14051811
|2006.10.20 12:00
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.4178
|1.3678
|1.4188
|2006.10.20 12:15
|1.4150
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|14053258
|2006.10.20 12:30
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1225
|1.0725
|1.1235
|2006.10.20 12:45
|1.1225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14061705
|2006.10.20 14:30
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7584
|0.7084
|0.7594
|2006.10.20 14:46
|0.7576
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|14063859
|2006.10.20 15:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.73
|123.73
|118.63
|2006.10.20 16:49
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|0.00
|0.00
|4.16
|184.62
|Closed P/L:
|188.78
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14060650
|2006.10.20 14:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.54
|154.54
|149.44
|149.64
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.84
|14034410
|2006.10.20 06:15
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3615
|2.4191
|2.3681
|2.3703
|0.00
|0.00
|-0.20
|-6.99
|14041391
|2006.10.20 08:45
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3644
|2.4191
|2.3681
|2.3703
|0.00
|0.00
|-0.39
|-9.37
|14048975
|2006.10.20 11:15
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3699
|2.4191
|2.3681
|2.3703
|0.00
|0.00
|-0.59
|-0.95
|14065485
|2006.10.20 15:30
|sell
|0.50
|gbpchfm
|2.3696
|2.4191
|2.3681
|2.3703
|0.00
|0.00
|-0.98
|-2.78
|14067169
|2006.10.20 16:30
|sell
|0.80
|gbpchfm
|2.3706
|2.4191
|2.3681
|2.3703
|0.00
|0.00
|-1.57
|1.91
|14044088
|2006.10.20 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.46
|228.22
|223.12
|223.38
|0.00
|0.00
|-0.25
|-7.75
|14048973
|2006.10.20 11:15
|sell
|0.20
|gbpjpym
|222.66
|228.22
|223.12
|223.38
|0.00
|0.00
|-0.51
|-12.14
|14061706
|2006.10.20 14:30
|sell
|0.30
|gbpjpym
|223.15
|228.22
|223.12
|223.38
|0.00
|0.00
|-0.76
|-5.81
|14069813
|2006.10.20 18:15
|sell
|0.50
|gbpjpym
|223.63
|228.22
|223.12
|223.38
|0.00
|0.00
|-1.27
|10.54
|0.00
|0.00
|-6.63
|-34.18
|Floating P/L:
|-40.81
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|188.78
|Floating P/L:
|-40.81
|Margin:
|155.00
|Balance:
|5 188.78
|Equity:
|5 147.97
|Free Margin:
|4 992.97