Interbank FX, LLC

Account: 1265310 Name: Cost_Averaging_RSI m15 Currency: USD 2006 October 22, 22:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
138340292006.10.17 13:58balanceDeposit5 000.00
138341802006.10.17 14:00sell0.10eurcadm1.42781.48041.42942006.10.18 08:361.42940.000.000.04-1.40
138460442006.10.17 16:00sell0.10eurjpym149.03154.03148.932006.10.17 21:04148.930.000.00-0.110.84
138559882006.10.17 18:30sell0.20eurcadm1.42901.48041.42942006.10.18 08:361.42940.000.000.07-0.70
138576112006.10.17 19:00sell0.30eurcadm1.43101.48041.42942006.10.18 08:361.42940.000.000.114.21
138576372006.10.17 19:00sell0.10usdjpym118.91123.91118.812006.10.17 20:53118.810.000.000.000.84
138617412006.10.17 20:30sell0.10usdcadm1.14101.19111.14012006.10.18 00:081.14010.000.00-0.030.79
138624772006.10.17 20:45sell0.20usdcadm1.14121.19111.14012006.10.18 00:081.14010.000.00-0.061.93
138640752006.10.17 21:01sell0.50eurcadm1.43071.48041.42942006.10.18 08:361.42940.000.000.005.70
138681542006.10.17 21:31sell0.10usdchfm1.26831.31841.26742006.10.18 04:211.26740.000.000.000.71
138692332006.10.17 21:45buy0.10eurjpym148.66143.66148.762006.10.17 22:00148.490.000.000.00-1.44
138692392006.10.17 21:45buy0.10gbpjpym221.80216.80221.902006.10.17 22:15221.650.000.000.00-1.27
138714082006.10.17 22:00buy0.10eurusdm1.25401.20401.25502006.10.17 22:161.25500.000.000.001.00
138730752006.10.17 22:15buy0.10usdjpym118.47113.47118.572006.10.17 22:30118.400.000.000.00-0.59
138822592006.10.18 00:00sell0.20usdchfm1.26841.31841.26742006.10.18 04:211.26740.000.000.001.58
138928432006.10.18 05:04sell0.10audusdm0.75430.80490.75392006.10.18 09:040.75390.000.000.000.40
138945802006.10.18 06:15buy0.10usdjpym118.54113.54118.642006.10.18 06:30118.450.000.000.00-0.76
138951742006.10.18 06:30sell0.20audusdm0.75520.80490.75392006.10.18 09:040.75390.000.000.002.60
138963812006.10.18 06:45buy0.10eurjpym148.59143.59148.692006.10.18 07:00148.640.000.000.000.42
138997182006.10.18 08:00sell0.20eurcadm1.43151.48041.42942006.10.18 08:361.42940.000.000.003.68
139058172006.10.18 10:15buy0.10audusdm0.75410.70390.75492006.10.18 21:010.75490.000.000.030.80
139084582006.10.18 11:15buy0.10eurcadm1.42761.37761.42862006.10.18 11:511.42860.000.000.000.88
139177042006.10.18 13:00buy0.20audusdm0.75380.70390.75492006.10.18 21:010.75490.000.000.052.20
139235302006.10.18 13:45sell0.10usdchfm1.27331.32331.27232006.10.18 13:581.27230.000.000.000.79
139235802006.10.18 13:45sell0.10usdjpym119.07124.07118.972006.10.18 16:46118.970.000.000.000.84
139245092006.10.18 14:00sell0.10gbpchfm2.37712.42712.37612006.10.18 14:552.37610.000.000.000.79
139260032006.10.18 14:30sell0.10gbpjpym222.47227.47222.372006.10.18 14:59222.370.000.000.000.84
139383722006.10.18 18:45buy0.10gbpchfm2.37402.32402.37502006.10.18 19:002.37190.000.000.00-1.66
139384572006.10.18 18:47buy0.10usdcadm1.13661.08551.13652006.10.19 08:131.13650.000.000.08-0.09
139391152006.10.18 19:00sell0.10eurusdm1.25321.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.000.29-9.30
139437282006.10.18 21:30sell0.10audusdm0.75500.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.02-3.00
139445772006.10.18 22:01sell0.20eurusdm1.25341.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.000.14-18.20
139452662006.10.18 22:30buy0.20usdcadm1.13591.08551.13652006.10.19 08:131.13650.000.000.001.06
139477282006.10.18 23:31sell0.30eurusdm1.25411.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.000.22-25.20
139503352006.10.19 00:36buy0.30usdcadm1.13571.08551.13652006.10.19 08:131.13650.000.000.002.11
139519062006.10.19 01:01sell0.20audusdm0.75480.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.03-6.40
139557412006.10.19 03:02sell0.30audusdm0.75490.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.05-9.30
139559692006.10.19 03:16sell0.50eurusdm1.25381.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.000.36-43.50
139559722006.10.19 03:16buy0.50usdcadm1.13631.08551.13652006.10.19 08:131.13650.000.000.000.88
139590832006.10.19 05:45sell0.50audusdm0.75510.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.08-14.50
139614062006.10.19 06:45sell0.80eurusdm1.25421.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.000.58-66.40
139661812006.10.19 07:45buy0.10usdjpym118.56113.56118.662006.10.19 08:15118.580.000.000.000.17
139662252006.10.19 07:45buy0.80usdcadm1.13481.08551.13652006.10.19 08:131.13650.000.000.0011.97
139672772006.10.19 08:01buy0.10usdchfm1.26631.21631.26732006.10.19 08:151.26670.000.000.000.32
139681252006.10.19 08:15buy0.10eurjpym148.87143.87148.972006.10.19 08:30148.840.000.000.00-0.25
139745592006.10.19 09:17sell1.30eurusdm1.25621.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.000.94-81.90
139763352006.10.19 10:00sell0.10eurcadm1.42711.47711.42612006.10.19 12:091.42610.000.000.000.88
139770442006.10.19 10:30buy0.10gbpchfm2.36512.31512.36612006.10.19 12:272.36610.000.000.000.79
139777202006.10.19 11:00sell0.80audusdm0.75670.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.12-10.40
139931652006.10.19 14:00sell1.30audusdm0.75710.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.20-11.70
139984372006.10.19 14:45buy0.10usdjpym118.24113.24118.342006.10.19 14:59118.340.000.000.000.85
140021682006.10.19 16:00sell2.10audusdm0.75830.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.326.30
140085672006.10.19 17:15sell3.60eurusdm1.26141.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.002.59-39.60
140102612006.10.19 17:45sell3.60audusdm0.75890.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.00-0.5432.40
140132882006.10.19 18:15buy0.10usdchfm1.25571.20571.25672006.10.19 18:301.25600.000.000.000.24
140163682006.10.19 19:00buy0.10gbpchfm2.36132.31132.36232006.10.19 19:152.36010.000.000.00-0.95
140191812006.10.19 20:15buy0.10gbpjpym221.94216.94222.042006.10.19 22:04222.040.000.000.220.85
140206922006.10.19 21:15buy0.10eurcadm1.42251.37251.42352006.10.19 21:301.42200.000.000.00-0.44
140237762006.10.19 23:00sell0.10usdjpym118.27123.34118.242006.10.20 08:46118.240.000.000.000.25
140239892006.10.19 23:15sell0.10eurjpym149.32154.38149.282006.10.20 09:26149.280.000.000.000.34
140242322006.10.19 23:30sell6.00eurusdm1.26251.31031.25932006.10.20 06:451.26250.000.000.000.00
140253112006.10.20 00:00sell6.00audusdm0.75870.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.000.0042.00
140253162006.10.20 00:00sell0.20eurjpym149.41154.38149.282006.10.20 09:26149.280.000.000.002.20
140268322006.10.20 00:45sell0.20usdjpym118.35123.34118.242006.10.20 08:46118.240.000.000.001.86
140285352006.10.20 01:45sell0.10eurcadm1.42561.47581.42482006.10.20 05:431.42480.000.000.000.71
140285372006.10.20 01:45buy0.10usdchfm1.25611.20611.25712006.10.20 02:001.25630.000.000.000.16
140313432006.10.20 03:45sell0.20eurcadm1.42591.47581.42482006.10.20 05:431.42480.000.000.001.95
140325862006.10.20 04:45sell9.90audusdm0.75910.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.000.00108.90
140344222006.10.20 06:15sell16.50audusdm0.75970.80900.75802006.10.20 14:080.75800.000.000.00280.50
140352272006.10.20 06:30buy0.10eurcadm1.42421.37421.42522006.10.20 06:451.42350.000.000.00-0.62
140358372006.10.20 06:45buy0.10eurusdm1.26251.21251.26352006.10.20 07:001.26260.000.000.000.10
140367962006.10.20 07:15sell0.30usdjpym118.33123.34118.242006.10.20 08:46118.240.000.000.002.28
140386632006.10.20 08:00sell0.50usdjpym118.35123.34118.242006.10.20 08:46118.240.000.000.004.65
140471222006.10.20 10:16buy0.10eurjpym149.14144.14149.242006.10.20 10:30149.150.000.000.000.09
140518112006.10.20 12:00buy0.10eurcadm1.41781.36781.41882006.10.20 12:151.41500.000.000.00-2.50
140532582006.10.20 12:30buy0.10usdcadm1.12251.07251.12352006.10.20 12:451.12250.000.000.000.00
140617052006.10.20 14:30buy0.10audusdm0.75840.70840.75942006.10.20 14:460.75760.000.000.00-0.80
140638592006.10.20 15:00sell0.10usdjpym118.73123.73118.632006.10.20 16:49118.630.000.000.000.84
  0.00 0.00 4.16 184.62
Closed P/L: 188.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
140606502006.10.20 14:15sell0.10eurjpym149.54154.54149.44 149.640.000.00-0.11-0.84
140344102006.10.20 06:15sell0.10gbpchfm2.36152.41912.3681 2.37030.000.00-0.20-6.99
140413912006.10.20 08:45sell0.20gbpchfm2.36442.41912.3681 2.37030.000.00-0.39-9.37
140489752006.10.20 11:15sell0.30gbpchfm2.36992.41912.3681 2.37030.000.00-0.59-0.95
140654852006.10.20 15:30sell0.50gbpchfm2.36962.41912.3681 2.37030.000.00-0.98-2.78
140671692006.10.20 16:30sell0.80gbpchfm2.37062.41912.3681 2.37030.000.00-1.571.91
140440882006.10.20 09:30sell0.10gbpjpym222.46228.22223.12 223.380.000.00-0.25-7.75
140489732006.10.20 11:15sell0.20gbpjpym222.66228.22223.12 223.380.000.00-0.51-12.14
140617062006.10.20 14:30sell0.30gbpjpym223.15228.22223.12 223.380.000.00-0.76-5.81
140698132006.10.20 18:15sell0.50gbpjpym223.63228.22223.12 223.380.000.00-1.2710.54
  0.00 0.00 -6.63 -34.18
 Floating P/L: -40.81
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 188.78 Floating P/L: -40.81 Margin: 155.00
Balance: 5 188.78 Equity: 5 147.97 Free Margin: 4 992.97