Interbank FX, LLC

Account: 1255232 Name: Cost_Averaging_v2_Pyramid Currency: USD 2006 October 13, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
133874752006.10.10 03:13balanceDeposit3 000.00
133874952006.10.10 03:14sell0.10gbpchfm2.35412.40612.35512006.10.10 07:562.35510.000.000.00-0.79
133874982006.10.10 03:14buy0.10gbpjpym222.57216.99222.092006.10.11 09:20222.090.000.000.22-4.01
133975252006.10.10 06:48sell0.20gbpchfm2.35712.40612.35512006.10.10 07:562.35510.000.000.003.17
134017862006.10.10 07:57sell0.10gbpchfm2.35422.40422.35322006.10.10 08:382.35320.000.000.000.79
134140292006.10.10 08:39buy0.10gbpchfm2.35372.30372.35472006.10.10 08:542.35470.000.000.000.79
134169062006.10.10 08:55buy0.10gbpchfm2.35542.30542.35642006.10.10 11:522.35640.000.000.000.79
134174292006.10.10 09:00buy0.20gbpjpym222.12216.99222.092006.10.11 09:20222.090.000.000.43-0.50
134337862006.10.10 11:52buy0.10gbpchfm2.35732.30522.35622006.10.10 21:412.35620.000.000.16-0.87
134385222006.10.10 13:21buy0.20gbpchfm2.35422.30522.35622006.10.10 21:412.35620.000.000.323.15
134594872006.10.10 21:42sell0.10gbpchfm2.35552.40762.35662006.10.11 12:382.35660.000.000.00-0.86
134766882006.10.11 07:00buy0.30gbpjpym221.71216.99222.092006.10.11 09:20222.090.000.000.009.54
134847552006.10.11 08:54sell0.20gbpchfm2.35862.40762.35662006.10.11 12:382.35660.000.000.003.15
134874142006.10.11 10:00sell0.10gbpjpym221.87226.87221.772006.10.11 11:13221.770.000.000.000.84
135019402006.10.11 14:39sell0.10gbpchfm2.35612.40822.35722006.10.12 09:132.35720.000.00-0.59-0.87
135019412006.10.11 14:39buy0.10gbpjpym221.98216.98222.082006.10.11 14:51222.080.000.000.000.83
135035622006.10.11 15:00buy0.10gbpjpym222.04217.04222.142006.10.11 15:30222.140.000.000.000.84
135054202006.10.11 15:30sell0.20gbpchfm2.35932.40822.35722006.10.12 09:132.35720.000.00-1.183.31
135086662006.10.11 17:00buy0.10gbpjpym221.92216.92222.022006.10.11 18:00222.020.000.000.000.83
135223232006.10.11 19:00sell0.10gbpjpym221.81227.02221.922006.10.12 09:00221.920.000.00-0.76-0.92
135517102006.10.12 08:00sell0.20gbpjpym222.12227.02221.922006.10.12 09:00221.920.000.000.003.35
135567082006.10.12 09:14buy0.10gbpchfm2.35752.30752.35852006.10.12 09:562.35850.000.000.000.78
135581842006.10.12 09:39sell0.10gbpjpym221.80226.80221.702006.10.12 12:30221.700.000.000.000.84
135586372006.10.12 09:57buy0.10gbpchfm2.35962.30962.36062006.10.12 13:012.36060.000.000.000.79
135724542006.10.12 13:00buy0.10gbpjpym221.95216.95222.052006.10.13 04:39222.050.000.000.220.84
135727712006.10.12 13:02buy0.10gbpchfm2.36142.30932.36032006.10.13 06:432.36030.000.000.16-0.87
135850172006.10.12 17:39buy0.20gbpchfm2.35832.30932.36032006.10.13 06:432.36030.000.000.323.16
136126992006.10.13 05:00buy0.10gbpjpym222.13217.13222.232006.10.13 05:31222.230.000.000.000.83
136160852006.10.13 06:00buy0.10gbpjpym222.21217.21222.312006.10.13 06:56222.310.000.000.000.84
136191572006.10.13 06:44buy0.10gbpchfm2.36142.31142.36242006.10.13 10:442.36240.000.000.000.79
136207432006.10.13 07:00buy0.10gbpjpym222.35217.07222.172006.10.13 09:56222.170.000.000.00-1.51
136255392006.10.13 08:00buy0.20gbpjpym221.93217.07222.172006.10.13 09:56222.170.000.000.004.02
136345092006.10.13 10:46buy0.10gbpchfm2.36372.31372.36472006.10.13 12:362.36470.000.000.000.79
136454792006.10.13 12:37buy0.10gbpchfm2.36522.31522.36622006.10.13 13:002.36620.000.000.000.78
  0.00 0.00 -0.70 34.64
Closed P/L: 33.94
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
136506302006.10.13 13:00buy0.10gbpchfm2.36742.31542.3664 2.36400.000.000.00-2.67
136327322006.10.13 10:00buy0.10gbpjpym222.30217.30222.40 222.150.000.000.00-1.26
136737792006.10.13 18:52buy0.20gbpchfm2.36442.31542.3664 2.36400.000.000.00-0.63
  0.00 0.00 0.00 -4.56
 Floating P/L: -4.56
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 33.94 Floating P/L: -4.56 Margin: 20.00
Balance: 3 033.94 Equity: 3 029.38 Free Margin: 3 009.38