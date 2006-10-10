|Account: 1255232
|Name: Cost_Averaging_v2_Pyramid
|Currency: USD
|2006 October 13, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13387475
|2006.10.10 03:13
|balance
|Deposit
|3 000.00
|13387495
|2006.10.10 03:14
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3541
|2.4061
|2.3551
|2006.10.10 07:56
|2.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|13387498
|2006.10.10 03:14
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.57
|216.99
|222.09
|2006.10.11 09:20
|222.09
|0.00
|0.00
|0.22
|-4.01
|13397525
|2006.10.10 06:48
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3571
|2.4061
|2.3551
|2006.10.10 07:56
|2.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|13401786
|2006.10.10 07:57
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3542
|2.4042
|2.3532
|2006.10.10 08:38
|2.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13414029
|2006.10.10 08:39
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3537
|2.3037
|2.3547
|2006.10.10 08:54
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13416906
|2006.10.10 08:55
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3554
|2.3054
|2.3564
|2006.10.10 11:52
|2.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13417429
|2006.10.10 09:00
|buy
|0.20
|gbpjpym
|222.12
|216.99
|222.09
|2006.10.11 09:20
|222.09
|0.00
|0.00
|0.43
|-0.50
|13433786
|2006.10.10 11:52
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3573
|2.3052
|2.3562
|2006.10.10 21:41
|2.3562
|0.00
|0.00
|0.16
|-0.87
|13438522
|2006.10.10 13:21
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3542
|2.3052
|2.3562
|2006.10.10 21:41
|2.3562
|0.00
|0.00
|0.32
|3.15
|13459487
|2006.10.10 21:42
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3555
|2.4076
|2.3566
|2006.10.11 12:38
|2.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|13476688
|2006.10.11 07:00
|buy
|0.30
|gbpjpym
|221.71
|216.99
|222.09
|2006.10.11 09:20
|222.09
|0.00
|0.00
|0.00
|9.54
|13484755
|2006.10.11 08:54
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3586
|2.4076
|2.3566
|2006.10.11 12:38
|2.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|13487414
|2006.10.11 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|221.87
|226.87
|221.77
|2006.10.11 11:13
|221.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13501940
|2006.10.11 14:39
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3561
|2.4082
|2.3572
|2006.10.12 09:13
|2.3572
|0.00
|0.00
|-0.59
|-0.87
|13501941
|2006.10.11 14:39
|buy
|0.10
|gbpjpym
|221.98
|216.98
|222.08
|2006.10.11 14:51
|222.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|13503562
|2006.10.11 15:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.04
|217.04
|222.14
|2006.10.11 15:30
|222.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13505420
|2006.10.11 15:30
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3593
|2.4082
|2.3572
|2006.10.12 09:13
|2.3572
|0.00
|0.00
|-1.18
|3.31
|13508666
|2006.10.11 17:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|221.92
|216.92
|222.02
|2006.10.11 18:00
|222.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|13522323
|2006.10.11 19:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|221.81
|227.02
|221.92
|2006.10.12 09:00
|221.92
|0.00
|0.00
|-0.76
|-0.92
|13551710
|2006.10.12 08:00
|sell
|0.20
|gbpjpym
|222.12
|227.02
|221.92
|2006.10.12 09:00
|221.92
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|13556708
|2006.10.12 09:14
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3575
|2.3075
|2.3585
|2006.10.12 09:56
|2.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|13558184
|2006.10.12 09:39
|sell
|0.10
|gbpjpym
|221.80
|226.80
|221.70
|2006.10.12 12:30
|221.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13558637
|2006.10.12 09:57
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3596
|2.3096
|2.3606
|2006.10.12 13:01
|2.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13572454
|2006.10.12 13:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|221.95
|216.95
|222.05
|2006.10.13 04:39
|222.05
|0.00
|0.00
|0.22
|0.84
|13572771
|2006.10.12 13:02
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3614
|2.3093
|2.3603
|2006.10.13 06:43
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.16
|-0.87
|13585017
|2006.10.12 17:39
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3583
|2.3093
|2.3603
|2006.10.13 06:43
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.32
|3.16
|13612699
|2006.10.13 05:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.13
|217.13
|222.23
|2006.10.13 05:31
|222.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|13616085
|2006.10.13 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.21
|217.21
|222.31
|2006.10.13 06:56
|222.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13619157
|2006.10.13 06:44
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3614
|2.3114
|2.3624
|2006.10.13 10:44
|2.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13620743
|2006.10.13 07:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.35
|217.07
|222.17
|2006.10.13 09:56
|222.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|13625539
|2006.10.13 08:00
|buy
|0.20
|gbpjpym
|221.93
|217.07
|222.17
|2006.10.13 09:56
|222.17
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|13634509
|2006.10.13 10:46
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3637
|2.3137
|2.3647
|2006.10.13 12:36
|2.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13645479
|2006.10.13 12:37
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3652
|2.3152
|2.3662
|2006.10.13 13:00
|2.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|0.00
|0.00
|-0.70
|34.64
|Closed P/L:
|33.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13650630
|2006.10.13 13:00
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3674
|2.3154
|2.3664
|2.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.67
|13632732
|2006.10.13 10:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.30
|217.30
|222.40
|222.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|13673779
|2006.10.13 18:52
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3644
|2.3154
|2.3664
|2.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|Floating P/L:
|-4.56
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|33.94
|Floating P/L:
|-4.56
|Margin:
|20.00
|Balance:
|3 033.94
|Equity:
|3 029.38
|Free Margin:
|3 009.38