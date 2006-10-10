Interbank FX, LLC

Account: 1255231 Name: Cost_Averaging_v2_Pyramid Currency: USD 2006 October 13, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
133874492006.10.10 03:13balanceDeposit3 000.00
134361662006.10.10 12:35buy0.10usdcadm1.12791.07791.12892006.10.10 12:571.12890.000.000.000.89
134361772006.10.10 12:35buy0.10audusdm0.74400.69400.74502006.10.11 10:520.74500.000.000.011.00
134369662006.10.10 12:58buy0.10usdcadm1.12961.07961.13062006.10.10 13:101.13060.000.000.000.88
134380022006.10.10 13:11buy0.10usdcadm1.13111.08111.13212006.10.10 13:441.13210.000.000.000.88
134412232006.10.10 13:45buy0.10usdcadm1.13331.08331.13432006.10.11 03:331.13430.000.000.030.88
134692222006.10.11 03:34buy0.10usdcadm1.13461.08461.13562006.10.11 06:411.13560.000.000.000.88
134747582006.10.11 06:42buy0.10usdcadm1.13651.08651.13752006.10.11 18:191.13750.000.000.000.88
134898382006.10.11 10:53buy0.10audusdm0.74570.69360.74462006.10.12 01:350.74460.000.000.03-1.10
135134902006.10.11 18:20buy0.10usdcadm1.13801.08591.13692006.10.13 12:351.13690.000.000.11-0.97
135182792006.10.11 18:43buy0.20audusdm0.74250.69360.74462006.10.12 01:350.74460.000.000.054.20
135339662006.10.12 01:35buy0.10audusdm0.74500.69500.74602006.10.12 01:510.74600.000.000.001.00
135346912006.10.12 01:52buy0.10audusdm0.74610.69610.74712006.10.12 06:320.74710.000.000.001.00
135894182006.10.12 20:12buy0.20usdcadm1.13481.08591.13692006.10.13 12:351.13690.000.000.053.69
  0.00 0.00 0.28 14.11
Closed P/L: 14.39
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
135430652006.10.12 06:33sell0.10audusdm0.74690.79890.7479 0.75130.000.00-0.02-4.40
135747112006.10.12 13:22sell0.20audusdm0.74990.79890.7479 0.75130.000.00-0.03-2.80
136453502006.10.13 12:36buy0.10usdcadm1.13751.08751.1385 1.13730.000.000.00-0.18
  0.00 0.00 -0.05 -7.38
 Floating P/L: -7.43
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 14.39 Floating P/L: -7.43 Margin: 20.00
Balance: 3 014.39 Equity: 3 006.96 Free Margin: 2 986.96