|Account: 1255231
|Name: Cost_Averaging_v2_Pyramid
|Currency: USD
|2006 October 13, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13387449
|2006.10.10 03:13
|balance
|Deposit
|3 000.00
|13436166
|2006.10.10 12:35
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1279
|1.0779
|1.1289
|2006.10.10 12:57
|1.1289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|13436177
|2006.10.10 12:35
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7440
|0.6940
|0.7450
|2006.10.11 10:52
|0.7450
|0.00
|0.00
|0.01
|1.00
|13436966
|2006.10.10 12:58
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1296
|1.0796
|1.1306
|2006.10.10 13:10
|1.1306
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13438002
|2006.10.10 13:11
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1311
|1.0811
|1.1321
|2006.10.10 13:44
|1.1321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13441223
|2006.10.10 13:45
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1333
|1.0833
|1.1343
|2006.10.11 03:33
|1.1343
|0.00
|0.00
|0.03
|0.88
|13469222
|2006.10.11 03:34
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1346
|1.0846
|1.1356
|2006.10.11 06:41
|1.1356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13474758
|2006.10.11 06:42
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1365
|1.0865
|1.1375
|2006.10.11 18:19
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13489838
|2006.10.11 10:53
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7457
|0.6936
|0.7446
|2006.10.12 01:35
|0.7446
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.10
|13513490
|2006.10.11 18:20
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1380
|1.0859
|1.1369
|2006.10.13 12:35
|1.1369
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.97
|13518279
|2006.10.11 18:43
|buy
|0.20
|audusdm
|0.7425
|0.6936
|0.7446
|2006.10.12 01:35
|0.7446
|0.00
|0.00
|0.05
|4.20
|13533966
|2006.10.12 01:35
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7450
|0.6950
|0.7460
|2006.10.12 01:51
|0.7460
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13534691
|2006.10.12 01:52
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7461
|0.6961
|0.7471
|2006.10.12 06:32
|0.7471
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13589418
|2006.10.12 20:12
|buy
|0.20
|usdcadm
|1.1348
|1.0859
|1.1369
|2006.10.13 12:35
|1.1369
|0.00
|0.00
|0.05
|3.69
|0.00
|0.00
|0.28
|14.11
|Closed P/L:
|14.39
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13543065
|2006.10.12 06:33
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7469
|0.7989
|0.7479
|0.7513
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.40
|13574711
|2006.10.12 13:22
|sell
|0.20
|audusdm
|0.7499
|0.7989
|0.7479
|0.7513
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.80
|13645350
|2006.10.13 12:36
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1375
|1.0875
|1.1385
|1.1373
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.00
|0.00
|-0.05
|-7.38
|Floating P/L:
|-7.43
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|14.39
|Floating P/L:
|-7.43
|Margin:
|20.00
|Balance:
|3 014.39
|Equity:
|3 006.96
|Free Margin:
|2 986.96