Interbank FX, LLC

 

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

11009920

2006.10.09 12:15

sell

0.10

usdcadm

1.1231

1.1297

1.1172

2006.10.10 12:58

1.1297

0.00

0.00

-0.03

-5.84

11016056

2006.10.09 17:15

sell

0.10

gbpjpym

222.32

223.16

221.90

2006.10.10 08:37

221.90

0.00

0.00

-0.26

3.52

11016343

2006.10.09 17:45

buy

0.10

usdjpym

119.14

118.30

119.56

2006.10.10 11:14

119.56

0.00

0.00

0.13

3.51

11031658

2006.10.10 07:15

buy

0.10

eurusdm

1.2595

1.2511

1.2637

2006.10.11 18:23

1.2511

0.00

0.00

-0.09

-8.40

11059713

2006.10.10 16:45

sell

0.10

gbpjpym

222.03

222.88

221.62

2006.10.11 07:16

221.62

0.00

0.00

-0.26

3.43

11069315

2006.10.11 00:45

buy

0.10

usdchfm

1.2705

1.2621

1.2747

2006.10.13 13:00

1.2747

0.00

0.00

0.40

3.29

11127503

2006.10.12 13:45

sell

0.10

eurusdm

1.2539

1.2623

1.2497

2006.10.13 14:05

1.2497

0.00

0.00

0.07

4.20

 

0.00

0.00

-0.04

3.71

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

11014178

2006.10.09 15:15

buy

0.10

chfjpym

94.49

93.65

94.91

 

93.96

0.00

0.00

0.12

-4.43

11007181

2006.10.09 11:00

buy

0.10

eurjpym

150.07

149.23

150.49

 

149.67

0.00

0.00

0.54

-3.34

11084419

2006.10.11 11:30

sell

0.10

gbpjpym

221.92

222.76

221.50

 

222.22

0.00

0.00

-1.03

-2.50

11078360

2006.10.11 07:30

buy

0.10

usdcadm

1.1347

1.1282

1.1407

 

1.1373

0.00

0.00

0.11

2.29

11068735

2006.10.11 00:15

buy

0.10

usdjpym

119.71

118.87

120.13

 

119.67

0.00

0.00

0.52

-0.33

 

0.00

0.00

0.26

-8.31

 

Floating P/L:

-8.05

 