|Symbol
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.08.02 00:00 - 2006.09.29 00:00 (2004.08.01 - 2006.09.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=200; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled="00,01,04,06"; GMT=10; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|14200
|Ticks modelled
|2066693
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|143118.01
|Gross profit
|363420.69
|Gross loss
|-220302.69
|Profit factor
|1.65
|Expected payoff
|161.53
|Absolute drawdown
|1.79
|Maximal drawdown
|17132.61 (12.02%)
|Relative drawdown
|39.90% (3815.53)
|Total trades
|886
|Short positions (won %)
|416 (62.50%)
|Long positions (won %)
|470 (65.11%)
|Profit trades (% of total)
|566 (63.88%)
|Loss trades (% of total)
|320 (36.12%)
|Largest
|profit trade
|12456.29
|loss trade
|-5875.84
|Average
|profit trade
|642.09
|loss trade
|-688.45
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (227.52)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-1765.22)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|44680.73 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-16884.03 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.08.02 02:59
|sell
|1
|0.20
|111.35
|111.48
|0.00
|2
|2004.08.02 03:52
|close
|1
|0.20
|111.23
|111.48
|0.00
|21.58
|521.58
|3
|2004.08.02 06:06
|sell
|2
|0.20
|111.12
|111.25
|0.00
|4
|2004.08.02 07:04
|s/l
|2
|0.20
|111.25
|111.25
|0.00
|-23.37
|498.21
|5
|2004.08.04 15:54
|buy
|3
|0.20
|111.41
|111.28
|0.00
|6
|2004.08.04 16:00
|close
|3
|0.20
|111.52
|111.28
|0.00
|19.73
|517.94
|7
|2004.08.05 02:23
|sell
|4
|0.20
|111.13
|111.26
|0.00
|8
|2004.08.05 03:15
|modify
|4
|0.20
|111.13
|111.25
|0.00
|9
|2004.08.05 05:01
|modify
|4
|0.20
|111.13
|111.25
|0.00
|10
|2004.08.05 05:01
|modify
|4
|0.20
|111.13
|111.24
|0.00
|11
|2004.08.05 05:01
|modify
|4
|0.20
|111.13
|111.24
|0.00
|12
|2004.08.05 05:05
|modify
|4
|0.20
|111.13
|111.23
|0.00
|13
|2004.08.05 05:05
|close
|4
|0.20
|111.02
|111.23
|0.00
|19.82
|537.76
|14
|2004.08.06 15:13
|sell
|5
|0.20
|110.13
|110.26
|0.00
|15
|2004.08.06 15:26
|s/l
|5
|0.20
|110.26
|110.26
|0.00
|-23.58
|514.18
|16
|2004.08.06 15:29
|sell
|6
|0.20
|110.13
|110.26
|0.00
|17
|2004.08.06 15:32
|close
|6
|0.20
|110.02
|110.26
|0.00
|20.00
|534.18
|18
|2004.08.06 15:32
|sell
|7
|0.20
|110.14
|110.27
|0.00
|19
|2004.08.06 15:36
|close
|7
|0.20
|110.02
|110.27
|0.00
|21.81
|555.99
|20
|2004.08.06 15:54
|sell
|8
|0.20
|110.14
|110.27
|0.00
|21
|2004.08.06 16:04
|close
|8
|0.20
|110.04
|110.27
|0.00
|18.18
|574.17
|22
|2004.08.06 18:59
|sell
|9
|0.20
|110.26
|110.39
|0.00
|23
|2004.08.06 19:03
|s/l
|9
|0.20
|110.39
|110.39
|0.00
|-23.55
|550.62
|24
|2004.08.06 19:12
|sell
|10
|0.20
|110.42
|110.55
|0.00
|25
|2004.08.06 21:26
|close
|10
|0.20
|110.30
|110.55
|0.00
|21.76
|572.38
|26
|2004.08.09 00:53
|sell
|11
|0.20
|110.54
|110.67
|0.00
|27
|2004.08.09 01:42
|close
|11
|0.20
|110.47
|110.67
|0.00
|12.67
|585.05
|28
|2004.08.10 12:54
|buy
|12
|0.20
|110.75
|110.62
|0.00
|29
|2004.08.10 13:42
|modify
|12
|0.20
|110.75
|110.62
|0.00
|30
|2004.08.10 13:47
|modify
|12
|0.20
|110.75
|110.63
|0.00
|31
|2004.08.10 13:47
|modify
|12
|0.20
|110.75
|110.63
|0.00
|32
|2004.08.10 13:48
|modify
|12
|0.20
|110.75
|110.63
|0.00
|33
|2004.08.10 13:48
|modify
|12
|0.20
|110.75
|110.64
|0.00
|34
|2004.08.10 13:48
|modify
|12
|0.20
|110.75
|110.65
|0.00
|35
|2004.08.10 13:48
|modify
|12
|0.20
|110.75
|110.67
|0.00
|36
|2004.08.10 13:48
|modify
|12
|0.20
|110.75
|110.67
|0.00
|37
|2004.08.10 13:48
|modify
|12
|0.20
|110.75
|110.68
|0.00
|38
|2004.08.10 13:54
|modify
|12
|0.20
|110.75
|110.69
|0.00
|39
|2004.08.10 13:54
|close
|12
|0.20
|110.86
|110.69
|0.00
|19.84
|604.89
|40
|2004.08.11 00:54
|buy
|13
|0.20
|111.27
|111.14
|0.00
|41
|2004.08.11 02:06
|s/l
|13
|0.20
|111.14
|111.14
|0.00
|-23.39
|581.50
|42
|2004.08.11 20:59
|sell
|14
|0.20
|110.86
|110.99
|0.00
|43
|2004.08.12 00:12
|modify
|14
|0.20
|110.86
|110.99
|0.00
|44
|2004.08.12 00:12
|close
|14
|0.20
|110.77
|110.99
|0.00
|7.52
|589.02
|45
|2004.08.12 04:22
|sell
|15
|0.20
|110.68
|110.81
|0.00
|46
|2004.08.12 08:21
|modify
|15
|0.20
|110.68
|110.81
|0.00
|47
|2004.08.12 08:21
|modify
|15
|0.20
|110.68
|110.80
|0.00
|48
|2004.08.12 08:21
|modify
|15
|0.20
|110.68
|110.80
|0.00
|49
|2004.08.12 08:26
|modify
|15
|0.20
|110.68
|110.79
|0.00
|50
|2004.08.12 08:40
|modify
|15
|0.20
|110.68
|110.78
|0.00
|51
|2004.08.12 08:40
|close
|15
|0.20
|110.61
|110.78
|0.00
|12.66
|601.68
|52
|2004.08.12 09:29
|sell
|16
|0.20
|110.73
|110.86
|0.00
|53
|2004.08.12 09:30
|modify
|16
|0.20
|110.73
|110.86
|0.00
|54
|2004.08.12 09:41
|modify
|16
|0.20
|110.73
|110.85
|0.00
|55
|2004.08.12 09:42
|modify
|16
|0.20
|110.73
|110.85
|0.00
|56
|2004.08.12 09:42
|modify
|16
|0.20
|110.73
|110.83
|0.00
|57
|2004.08.12 09:42
|modify
|16
|0.20
|110.73
|110.83
|0.00
|58
|2004.08.12 09:55
|modify
|16
|0.20
|110.73
|110.82
|0.00
|59
|2004.08.12 09:57
|modify
|16
|0.20
|110.73
|110.81
|0.00
|60
|2004.08.12 09:57
|close
|16
|0.20
|110.64
|110.81
|0.00
|16.27
|617.95
|61
|2004.08.13 03:08
|buy
|17
|0.20
|111.61
|111.48
|0.00
|62
|2004.08.13 03:22
|close
|17
|0.20
|111.71
|111.48
|0.00
|17.90
|635.85
|63
|2004.08.13 04:31
|buy
|18
|0.20
|111.66
|111.53
|0.00
|64
|2004.08.13 05:49
|close
|18
|0.20
|111.74
|111.53
|0.00
|14.32
|650.17
|65
|2004.08.13 20:59
|sell
|19
|0.20
|110.72
|110.85
|0.00
|66
|2004.08.13 22:03
|close
|19
|0.20
|110.62
|110.85
|0.00
|18.08
|668.25
|67
|2004.08.16 02:58
|sell
|20
|0.20
|110.70
|110.83
|0.00
|68
|2004.08.16 03:06
|close
|20
|0.20
|110.63
|110.83
|0.00
|12.65
|680.90
|69
|2004.08.16 07:24
|sell
|21
|0.20
|110.69
|110.82
|0.00
|70
|2004.08.16 07:25
|close
|21
|0.20
|110.62
|110.82
|0.00
|12.66
|693.56
|71
|2004.08.16 07:57
|sell
|22
|0.20
|110.69
|110.82
|0.00
|72
|2004.08.16 08:23
|modify
|22
|0.20
|110.69
|110.81
|0.00
|73
|2004.08.16 08:23
|close
|22
|0.20
|110.62
|110.81
|0.00
|12.66
|706.22
|74
|2004.08.17 15:09
|sell
|23
|0.20
|110.35
|110.48
|0.00
|75
|2004.08.17 15:28
|close
|23
|0.20
|110.28
|110.48
|0.00
|12.69
|718.91
|76
|2004.08.17 15:39
|sell
|24
|0.30
|110.35
|110.48
|0.00
|77
|2004.08.17 16:07
|close
|24
|0.30
|110.27
|110.48
|0.00
|21.76
|740.67
|78
|2004.08.17 20:13
|sell
|25
|0.30
|110.03
|110.16
|0.00
|79
|2004.08.17 23:19
|close
|25
|0.30
|109.95
|110.16
|0.00
|21.83
|762.50
|80
|2004.08.18 00:31
|sell
|26
|0.30
|109.95
|110.08
|0.00
|81
|2004.08.18 01:55
|close
|26
|0.30
|109.86
|110.08
|0.00
|24.58
|787.08
|82
|2004.08.18 19:50
|sell
|27
|0.30
|109.49
|109.62
|0.00
|83
|2004.08.18 19:59
|close
|27
|0.30
|109.41
|109.62
|0.00
|21.94
|809.02
|84
|2004.08.23 13:58
|buy
|28
|0.30
|109.56
|109.43
|0.00
|85
|2004.08.23 14:18
|s/l
|28
|0.30
|109.43
|109.43
|0.00
|-35.64
|773.38
|86
|2004.08.24 02:46
|buy
|29
|0.30
|109.80
|109.67
|0.00
|87
|2004.08.24 04:40
|modify
|29
|0.30
|109.80
|109.67
|0.00
|88
|2004.08.24 04:41
|modify
|29
|0.30
|109.80
|109.68
|0.00
|89
|2004.08.24 04:42
|modify
|29
|0.30
|109.80
|109.68
|0.00
|90
|2004.08.24 04:42
|modify
|29
|0.30
|109.80
|109.69
|0.00
|91
|2004.08.24 04:42
|close
|29
|0.30
|109.89
|109.69
|0.00
|24.57
|797.95
|92
|2004.08.25 15:00
|buy
|30
|0.30
|110.01
|109.88
|0.00
|93
|2004.08.25 15:02
|s/l
|30
|0.30
|109.88
|109.88
|0.00
|-35.51
|762.44
|94
|2004.08.25 15:02
|buy
|31
|0.30
|109.87
|109.74
|0.00
|95
|2004.08.25 15:06
|close
|31
|0.30
|109.98
|109.74
|0.00
|30.01
|792.45
|96
|2004.08.25 15:06
|buy
|32
|0.30
|110.01
|109.88
|0.00
|97
|2004.08.25 15:44
|s/l
|32
|0.30
|109.88
|109.88
|0.00
|-35.49
|756.96
|98
|2004.08.25 15:44
|buy
|33
|0.30
|109.90
|109.77
|0.00
|99
|2004.08.25 15:53
|close
|33
|0.30
|110.00
|109.77
|0.00
|27.27
|784.23
|100
|2004.08.25 15:53
|buy
|34
|0.30
|110.02
|109.89
|0.00
|101
|2004.08.25 15:55
|modify
|34
|0.30
|110.02
|109.90
|0.00
|102
|2004.08.25 15:55
|close
|34
|0.30
|110.14
|109.90
|0.00
|32.69
|816.92
|103
|2004.08.27 01:32
|sell
|35
|0.30
|109.73
|109.86
|0.00
|104
|2004.08.27 01:56
|close
|35
|0.30
|109.66
|109.86
|0.00
|19.15
|836.07
|105
|2004.08.27 13:32
|sell
|36
|0.30
|109.51
|109.64
|0.00
|106
|2004.08.27 14:17
|modify
|36
|0.30
|109.51
|109.64
|0.00
|107
|2004.08.27 14:17
|modify
|36
|0.30
|109.51
|109.64
|0.00
|108
|2004.08.27 14:18
|modify
|36
|0.30
|109.51
|109.64
|0.00
|109
|2004.08.27 14:18
|modify
|36
|0.30
|109.51
|109.63
|0.00
|110
|2004.08.27 14:18
|close
|36
|0.30
|109.42
|109.63
|0.00
|24.68
|860.75
|111
|2004.08.27 15:58
|sell
|37
|0.30
|109.58
|109.71
|0.00
|112
|2004.08.27 16:00
|close
|37
|0.30
|109.48
|109.71
|0.00
|27.40
|888.15
|113
|2004.08.31 02:59
|buy
|38
|0.30
|109.81
|109.68
|0.00
|114
|2004.08.31 03:22
|s/l
|38
|0.30
|109.68
|109.68
|0.00
|-35.56
|852.59
|115
|2004.09.01 12:56
|buy
|39
|0.30
|109.22
|109.09
|0.00
|116
|2004.09.01 13:23
|modify
|39
|0.30
|109.22
|109.09
|0.00
|117
|2004.09.01 13:23
|close
|39
|0.30
|109.30
|109.09
|0.00
|21.96
|874.55
|118
|2004.09.01 19:09
|buy
|40
|0.30
|109.41
|109.28
|0.00
|119
|2004.09.01 19:18
|close
|40
|0.30
|109.50
|109.28
|0.00
|24.66
|899.21
|120
|2004.09.02 02:40
|sell
|41
|0.30
|109.47
|109.60
|0.00
|121
|2004.09.02 04:37
|s/l
|41
|0.30
|109.60
|109.60
|0.00
|-35.58
|863.63
|122
|2004.09.03 09:11
|buy
|42
|0.30
|109.65
|109.52
|0.00
|123
|2004.09.03 09:12
|modify
|42
|0.30
|109.65
|109.52
|0.00
|124
|2004.09.03 09:14
|modify
|42
|0.30
|109.65
|109.52
|0.00
|125
|2004.09.03 09:17
|modify
|42
|0.30
|109.65
|109.53
|0.00
|126
|2004.09.03 09:29
|s/l
|42
|0.30
|109.53
|109.53
|0.00
|-32.87
|830.76
|127
|2004.09.03 09:29
|buy
|43
|0.30
|109.55
|109.42
|0.00
|128
|2004.09.03 09:32
|modify
|43
|0.30
|109.55
|109.42
|0.00
|129
|2004.09.03 09:32
|modify
|43
|0.30
|109.55
|109.44
|0.00
|130
|2004.09.03 09:35
|modify
|43
|0.30
|109.55
|109.45
|0.00
|131
|2004.09.03 09:37
|modify
|43
|0.30
|109.55
|109.46
|0.00
|132
|2004.09.03 09:37
|modify
|43
|0.30
|109.55
|109.47
|0.00
|133
|2004.09.03 09:37
|modify
|43
|0.30
|109.55
|109.47
|0.00
|134
|2004.09.03 09:59
|modify
|43
|0.30
|109.55
|109.48
|0.00
|135
|2004.09.03 09:59
|close
|43
|0.30
|109.62
|109.48
|0.00
|19.16
|849.92
|136
|2004.09.03 17:04
|buy
|44
|0.30
|110.19
|110.06
|0.00
|137
|2004.09.03 17:05
|close
|44
|0.30
|110.27
|110.06
|0.00
|21.76
|871.68
|138
|2004.09.09 17:42
|buy
|45
|0.30
|109.63
|109.50
|0.00
|139
|2004.09.09 18:07
|close
|45
|0.30
|109.70
|109.50
|0.00
|19.14
|890.82
|140
|2004.09.10 20:59
|sell
|46
|0.30
|109.56
|109.69
|0.00
|141
|2004.09.13 00:00
|close
|46
|0.30
|109.47
|109.69
|0.00
|20.30
|911.11
|142
|2004.09.15 15:15
|buy
|47
|0.30
|109.77
|109.64
|0.00
|143
|2004.09.15 15:18
|modify
|47
|0.30
|109.77
|109.65
|0.00
|144
|2004.09.15 15:18
|close
|47
|0.30
|109.85
|109.65
|0.00
|21.85
|932.96
|145
|2004.09.15 15:23
|buy
|48
|0.30
|109.77
|109.64
|0.00
|146
|2004.09.15 15:31
|close
|48
|0.30
|109.84
|109.64
|0.00
|19.12
|952.08
|147
|2004.09.15 19:07
|buy
|49
|0.30
|110.14
|110.01
|0.00
|148
|2004.09.15 20:54
|s/l
|49
|0.30
|110.01
|110.01
|0.00
|-35.45
|916.63
|149
|2004.09.16 15:43
|sell
|50
|0.30
|109.80
|109.93
|0.00
|150
|2004.09.16 16:33
|modify
|50
|0.30
|109.80
|109.91
|0.00
|151
|2004.09.16 16:33
|close
|50
|0.30
|109.72
|109.91
|0.00
|21.87
|938.50
|152
|2004.09.21 09:58
|buy
|51
|0.30
|109.94
|109.81
|0.00
|153
|2004.09.21 10:00
|modify
|51
|0.30
|109.94
|109.82
|0.00
|154
|2004.09.21 10:06
|modify
|51
|0.30
|109.94
|109.83
|0.00
|155
|2004.09.21 10:07
|modify
|51
|0.30
|109.94
|109.85
|0.00
|156
|2004.09.21 10:39
|modify
|51
|0.30
|109.94
|109.85
|0.00
|157
|2004.09.21 10:39
|modify
|51
|0.30
|109.94
|109.86
|0.00
|158
|2004.09.21 10:42
|modify
|51
|0.30
|109.94
|109.86
|0.00
|159
|2004.09.21 10:42
|modify
|51
|0.30
|109.94
|109.87
|0.00
|160
|2004.09.21 10:45
|modify
|51
|0.30
|109.94
|109.88
|0.00
|161
|2004.09.21 11:01
|close
|51
|0.30
|109.98
|109.88
|0.00
|10.91
|949.41
|162
|2004.09.21 15:35
|sell
|52
|0.30
|109.88
|110.01
|0.00
|163
|2004.09.21 15:54
|s/l
|52
|0.30
|110.01
|110.01
|0.00
|-35.45
|913.96
|164
|2004.09.21 15:54
|sell
|53
|0.30
|110.01
|110.14
|0.00
|165
|2004.09.21 16:32
|s/l
|53
|0.30
|110.14
|110.14
|0.00
|-35.40
|878.56
|166
|2004.09.22 04:07
|sell
|54
|0.30
|109.75
|109.88
|0.00
|167
|2004.09.22 09:11
|s/l
|54
|0.30
|109.88
|109.88
|0.00
|-35.49
|843.07
|168
|2004.09.22 15:17
|buy
|55
|0.30
|110.57
|110.44
|0.00
|169
|2004.09.22 16:24
|s/l
|55
|0.30
|110.44
|110.44
|0.00
|-35.33
|807.74
|170
|2004.09.23 08:55
|buy
|56
|0.30
|110.66
|110.53
|0.00
|171
|2004.09.23 09:51
|s/l
|56
|0.30
|110.53
|110.53
|0.00
|-35.29
|772.45
|172
|2004.09.23 21:10
|buy
|57
|0.30
|110.71
|110.58
|0.00
|173
|2004.09.23 22:52
|close
|57
|0.30
|110.79
|110.58
|0.00
|21.66
|794.11
|174
|2004.09.28 13:14
|buy
|58
|0.30
|111.48
|111.35
|0.00
|175
|2004.09.28 13:36
|s/l
|58
|0.30
|111.35
|111.35
|0.00
|-35.03
|759.08
|176
|2004.09.28 13:36
|buy
|59
|0.30
|111.37
|111.24
|0.00
|177
|2004.09.28 13:48
|modify
|59
|0.30
|111.37
|111.26
|0.00
|178
|2004.09.28 13:51
|modify
|59
|0.30
|111.37
|111.26
|0.00
|179
|2004.09.28 13:51
|modify
|59
|0.30
|111.37
|111.27
|0.00
|180
|2004.09.28 13:53
|modify
|59
|0.30
|111.37
|111.27
|0.00
|181
|2004.09.28 13:53
|modify
|59
|0.30
|111.37
|111.28
|0.00
|182
|2004.09.28 13:53
|close
|59
|0.30
|111.46
|111.28
|0.00
|24.22
|783.30
|183
|2004.09.28 13:53
|buy
|60
|0.30
|111.47
|111.34
|0.00
|184
|2004.09.28 14:09
|s/l
|60
|0.30
|111.34
|111.34
|0.00
|-35.03
|748.27
|185
|2004.09.29 09:31
|sell
|61
|0.30
|111.17
|111.30
|0.00
|186
|2004.09.29 09:34
|modify
|61
|0.30
|111.17
|111.30
|0.00
|187
|2004.09.29 09:34
|modify
|61
|0.30
|111.17
|111.30
|0.00
|188
|2004.09.29 09:35
|modify
|61
|0.30
|111.17
|111.29
|0.00
|189
|2004.09.29 09:35
|modify
|61
|0.30
|111.17
|111.29
|0.00
|190
|2004.09.29 09:38
|modify
|61
|0.30
|111.17
|111.28
|0.00
|191
|2004.09.29 09:40
|modify
|61
|0.30
|111.17
|111.26
|0.00
|192
|2004.09.29 10:04
|close
|61
|0.30
|111.10
|111.26
|0.00
|18.90
|767.17
|193
|2004.09.29 17:26
|sell
|62
|0.30
|110.99
|111.12
|0.00
|194
|2004.09.29 17:28
|close
|62
|0.30
|110.92
|111.12
|0.00
|18.93
|786.10
|195
|2004.09.29 19:54
|sell
|63
|0.30
|110.88
|111.01
|0.00
|196
|2004.09.29 21:04
|close
|63
|0.30
|110.80
|111.01
|0.00
|21.66
|807.76
|197
|2004.09.30 05:59
|sell
|64
|0.30
|110.90
|111.03
|0.00
|198
|2004.09.30 07:25
|modify
|64
|0.30
|110.90
|111.02
|0.00
|199
|2004.09.30 07:25
|close
|64
|0.30
|110.84
|111.02
|0.00
|16.24
|824.00
|200
|2004.09.30 08:45
|sell
|65
|0.30
|110.89
|111.02
|0.00
|201
|2004.09.30 08:47
|modify
|65
|0.30
|110.89
|111.02
|0.00
|202
|2004.09.30 08:47
|modify
|65
|0.30
|110.89
|111.02
|0.00
|203
|2004.09.30 08:49
|modify
|65
|0.30
|110.89
|111.01
|0.00
|204
|2004.09.30 08:55
|modify
|65
|0.30
|110.89
|110.99
|0.00
|205
|2004.09.30 08:55
|close
|65
|0.30
|110.81
|110.99
|0.00
|21.66
|845.66
|206
|2004.10.01 12:28
|buy
|66
|0.30
|110.35
|110.22
|0.00
|207
|2004.10.01 12:42
|modify
|66
|0.30
|110.35
|110.22
|0.00
|208
|2004.10.01 12:42
|close
|66
|0.30
|110.42
|110.22
|0.00
|19.02
|864.68
|209
|2004.10.01 13:02
|buy
|67
|0.30
|110.30
|110.17
|0.00
|210
|2004.10.01 13:02
|modify
|67
|0.30
|110.30
|110.21
|0.00
|211
|2004.10.01 13:02
|close
|67
|0.30
|110.42
|110.21
|0.00
|32.60
|897.28
|212
|2004.10.01 13:03
|buy
|68
|0.30
|110.29
|110.16
|0.00
|213
|2004.10.01 13:04
|modify
|68
|0.30
|110.29
|110.16
|0.00
|214
|2004.10.01 13:04
|modify
|68
|0.30
|110.29
|110.17
|0.00
|215
|2004.10.01 13:04
|close
|68
|0.30
|110.38
|110.17
|0.00
|24.46
|921.74
|216
|2004.10.01 13:04
|buy
|69
|0.30
|110.30
|110.17
|0.00
|217
|2004.10.01 13:06
|modify
|69
|0.30
|110.30
|110.20
|0.00
|218
|2004.10.01 13:06
|close
|69
|0.30
|110.41
|110.20
|0.00
|29.89
|951.63
|219
|2004.10.01 13:10
|buy
|70
|0.30
|110.30
|110.17
|0.00
|220
|2004.10.01 13:25
|modify
|70
|0.30
|110.30
|110.18
|0.00
|221
|2004.10.01 13:25
|close
|70
|0.30
|110.39
|110.18
|0.00
|24.46
|976.09
|222
|2004.10.01 17:00
|buy
|71
|0.30
|110.36
|110.23
|0.00
|223
|2004.10.01 17:11
|s/l
|71
|0.30
|110.23
|110.23
|0.00
|-35.38
|940.71
|224
|2004.10.01 17:11
|buy
|72
|0.30
|110.25
|110.12
|0.00
|225
|2004.10.01 17:54
|modify
|72
|0.30
|110.25
|110.12
|0.00
|226
|2004.10.01 17:54
|close
|72
|0.30
|110.33
|110.12
|0.00
|21.76
|962.47
|227
|2004.10.01 17:54
|buy
|73
|0.30
|110.36
|110.23
|0.00
|228
|2004.10.01 17:59
|close
|73
|0.30
|110.43
|110.23
|0.00
|19.02
|981.49
|229
|2004.10.04 03:10
|buy
|74
|0.30
|110.81
|110.68
|0.00
|230
|2004.10.04 03:54
|s/l
|74
|0.30
|110.68
|110.68
|0.00
|-35.24
|946.25
|231
|2004.10.04 03:54
|buy
|75
|0.30
|110.70
|110.57
|0.00
|232
|2004.10.04 05:34
|modify
|75
|0.30
|110.70
|110.57
|0.00
|233
|2004.10.04 05:34
|close
|75
|0.30
|110.78
|110.57
|0.00
|21.66
|967.91
|234
|2004.10.04 18:23
|buy
|76
|0.30
|110.95
|110.82
|0.00
|235
|2004.10.04 18:42
|modify
|76
|0.30
|110.95
|110.83
|0.00
|236
|2004.10.04 20:59
|s/l
|76
|0.30
|110.8293
|110.83
|0.00
|-32.68
|935.23
|237
|2004.10.06 00:28
|buy
|77
|0.30
|111.11
|110.98
|0.00
|238
|2004.10.06 01:54
|s/l
|77
|0.30
|110.98
|110.98
|0.00
|-35.14
|900.09
|239
|2004.10.06 15:26
|buy
|78
|0.30
|111.22
|111.09
|0.00
|240
|2004.10.06 16:00
|modify
|78
|0.30
|111.22
|111.09
|0.00
|241
|2004.10.06 16:34
|modify
|78
|0.30
|111.22
|111.10
|0.00
|242
|2004.10.06 16:34
|close
|78
|0.30
|111.29
|111.10
|0.00
|18.87
|918.96
|243
|2004.10.06 17:01
|buy
|79
|0.30
|111.19
|111.06
|0.00
|244
|2004.10.06 17:08
|modify
|79
|0.30
|111.19
|111.06
|0.00
|245
|2004.10.06 17:08
|modify
|79
|0.30
|111.19
|111.07
|0.00
|246
|2004.10.06 17:12
|modify
|79
|0.30
|111.19
|111.09
|0.00
|247
|2004.10.06 17:12
|close
|79
|0.30
|111.28
|111.09
|0.00
|24.26
|943.22
|248
|2004.10.06 19:26
|buy
|80
|0.30
|111.30
|111.17
|0.00
|249
|2004.10.06 19:59
|close
|80
|0.30
|111.36
|111.17
|0.00
|16.16
|959.38
|250
|2004.10.06 21:42
|buy
|81
|0.30
|111.35
|111.22
|0.00
|251
|2004.10.07 03:11
|s/l
|81
|0.30
|111.22
|111.22
|0.00
|-23.58
|935.81
|252
|2004.10.08 12:31
|sell
|82
|0.30
|110.39
|110.52
|0.00
|253
|2004.10.08 13:01
|s/l
|82
|0.30
|110.52
|110.52
|0.00
|-35.29
|900.52
|254
|2004.10.11 09:29
|sell
|83
|0.30
|109.28
|109.41
|0.00
|255
|2004.10.11 11:16
|close
|83
|0.30
|109.21
|109.41
|0.00
|19.23
|919.75
|256
|2004.10.12 04:14
|buy
|84
|0.30
|109.60
|109.47
|0.00
|257
|2004.10.12 04:24
|modify
|84
|0.30
|109.60
|109.47
|0.00
|258
|2004.10.12 04:26
|modify
|84
|0.30
|109.60
|109.48
|0.00
|259
|2004.10.12 04:31
|modify
|84
|0.30
|109.60
|109.48
|0.00
|260
|2004.10.12 04:31
|modify
|84
|0.30
|109.60
|109.49
|0.00
|261
|2004.10.12 04:31
|modify
|84
|0.30
|109.60
|109.49
|0.00
|262
|2004.10.12 04:43
|modify
|84
|0.30
|109.60
|109.50
|0.00
|263
|2004.10.12 04:43
|close
|84
|0.30
|109.65
|109.50
|0.00
|13.68
|933.43
|264
|2004.10.12 13:13
|buy
|85
|0.30
|109.79
|109.66
|0.00
|265
|2004.10.12 13:16
|modify
|85
|0.30
|109.79
|109.66
|0.00
|266
|2004.10.12 13:16
|modify
|85
|0.30
|109.79
|109.69
|0.00
|267
|2004.10.12 13:16
|modify
|85
|0.30
|109.79
|109.70
|0.00
|268
|2004.10.12 13:18
|modify
|85
|0.30
|109.79
|109.71
|0.00
|269
|2004.10.12 13:18
|close
|85
|0.30
|109.89
|109.71
|0.00
|27.30
|960.73
|270
|2004.10.12 13:51
|buy
|86
|0.30
|109.79
|109.66
|0.00
|271
|2004.10.12 15:21
|modify
|86
|0.30
|109.79
|109.66
|0.00
|272
|2004.10.12 15:21
|modify
|86
|0.30
|109.79
|109.66
|0.00
|273
|2004.10.12 16:00
|close
|86
|0.30
|109.84
|109.66
|0.00
|13.66
|974.39
|274
|2004.10.14 15:23
|sell
|87
|0.30
|109.52
|109.65
|0.00
|275
|2004.10.14 15:35
|s/l
|87
|0.30
|109.65
|109.65
|0.00
|-35.57
|938.82
|276
|2004.10.14 15:35
|sell
|88
|0.30
|109.63
|109.76
|0.00
|277
|2004.10.14 15:37
|modify
|88
|0.30
|109.63
|109.74
|0.00
|278
|2004.10.14 16:05
|close
|88
|0.30
|109.58
|109.74
|0.00
|13.69
|952.51
|279
|2004.10.14 17:41
|sell
|89
|0.30
|109.66
|109.79
|0.00
|280
|2004.10.14 17:56
|modify
|89
|0.30
|109.66
|109.79
|0.00
|281
|2004.10.14 18:00
|modify
|89
|0.30
|109.66
|109.78
|0.00
|282
|2004.10.14 18:00
|close
|89
|0.30
|109.57
|109.78
|0.00
|24.64
|977.15
|283
|2004.10.15 01:10
|buy
|90
|0.30
|109.62
|109.49
|0.00
|284
|2004.10.15 03:27
|s/l
|90
|0.30
|109.49
|109.49
|0.00
|-35.62
|941.53
|285
|2004.10.15 18:10
|sell
|91
|0.30
|109.21
|109.34
|0.00
|286
|2004.10.15 18:35
|s/l
|91
|0.30
|109.34
|109.34
|0.00
|-35.67
|905.86
|287
|2004.10.15 18:35
|sell
|92
|0.30
|109.32
|109.45
|0.00
|288
|2004.10.15 18:40
|modify
|92
|0.30
|109.32
|109.45
|0.00
|289
|2004.10.15 18:40
|close
|92
|0.30
|109.24
|109.45
|0.00
|21.97
|927.83
|290
|2004.10.15 18:42
|sell
|93
|0.30
|109.30
|109.43
|0.00
|291
|2004.10.15 20:44
|close
|93
|0.30
|109.23
|109.43
|0.00
|19.22
|947.05
|292
|2004.10.18 18:04
|sell
|94
|0.30
|109.26
|109.39
|0.00
|293
|2004.10.18 18:04
|modify
|94
|0.30
|109.26
|109.38
|0.00
|294
|2004.10.18 18:24
|s/l
|94
|0.30
|109.38
|109.38
|0.00
|-32.91
|914.14
|295
|2004.10.18 18:24
|sell
|95
|0.30
|109.36
|109.49
|0.00
|296
|2004.10.18 18:39
|modify
|95
|0.30
|109.36
|109.49
|0.00
|297
|2004.10.18 20:07
|modify
|95
|0.30
|109.36
|109.46
|0.00
|298
|2004.10.18 20:07
|close
|95
|0.30
|109.29
|109.46
|0.00
|19.22
|933.36
|299
|2004.10.20 01:07
|sell
|96
|0.30
|108.37
|108.50
|0.00
|300
|2004.10.20 02:00
|s/l
|96
|0.30
|108.50
|108.50
|0.00
|-35.95
|897.41
|301
|2004.10.25 02:20
|sell
|97
|0.30
|106.80
|106.93
|0.00
|302
|2004.10.25 02:21
|close
|97
|0.30
|106.75
|106.93
|0.00
|14.05
|911.46
|303
|2004.10.25 02:21
|sell
|98
|0.30
|106.78
|106.91
|0.00
|304
|2004.10.25 02:22
|close
|98
|0.30
|106.72
|106.91
|0.00
|16.87
|928.33
|305
|2004.10.25 02:30
|sell
|99
|0.30
|106.78
|106.91
|0.00
|306
|2004.10.25 02:33
|close
|99
|0.30
|106.72
|106.91
|0.00
|16.87
|945.20
|307
|2004.10.25 02:49
|sell
|100
|0.30
|106.78
|106.91
|0.00
|308
|2004.10.25 02:52
|s/l
|100
|0.30
|106.91
|106.91
|0.00
|-36.48
|908.72
|309
|2004.10.25 02:52
|sell
|101
|0.30
|106.89
|107.02
|0.00
|310
|2004.10.25 02:55
|close
|101
|0.30
|106.84
|107.02
|0.00
|14.04
|922.76
|311
|2004.10.25 02:55
|sell
|102
|0.30
|106.82
|106.95
|0.00
|312
|2004.10.25 03:15
|close
|102
|0.30
|106.73
|106.95
|0.00
|25.30
|948.06
|313
|2004.10.25 13:43
|sell
|103
|0.30
|106.55
|106.68
|0.00
|314
|2004.10.25 14:29
|s/l
|103
|0.30
|106.68
|106.68
|0.00
|-36.56
|911.50
|315
|2004.10.26 03:04
|buy
|104
|0.30
|106.74
|106.61
|0.00
|316
|2004.10.26 05:10
|s/l
|104
|0.30
|106.61
|106.61
|0.00
|-36.58
|874.92
|317
|2004.10.27 06:50
|buy
|105
|0.30
|106.83
|106.70
|0.00
|318
|2004.10.27 08:32
|s/l
|105
|0.30
|106.70
|106.70
|0.00
|-36.56
|838.36
|319
|2004.10.27 08:41
|buy
|106
|0.30
|106.74
|106.61
|0.00
|320
|2004.10.27 09:19
|close
|106
|0.30
|106.82
|106.61
|0.00
|22.47
|860.83
|321
|2004.10.27 15:12
|sell
|107
|0.30
|106.37
|106.50
|0.00
|322
|2004.10.27 16:10
|close
|107
|0.30
|106.30
|106.50
|0.00
|19.76
|880.59
|323
|2004.10.27 17:03
|sell
|108
|0.30
|106.37
|106.50
|0.00
|324
|2004.10.27 17:10
|s/l
|108
|0.30
|106.50
|106.50
|0.00
|-36.62
|843.97
|325
|2004.10.27 17:10
|sell
|109
|0.30
|106.48
|106.61
|0.00
|326
|2004.10.27 17:14
|s/l
|109
|0.30
|106.61
|106.61
|0.00
|-36.58
|807.39
|327
|2004.10.27 17:14
|sell
|110
|0.30
|106.60
|106.73
|0.00
|328
|2004.10.27 17:17
|close
|110
|0.30
|106.52
|106.73
|0.00
|22.53
|829.92
|329
|2004.10.27 17:17
|sell
|111
|0.30
|106.51
|106.64
|0.00
|330
|2004.10.27 17:20
|s/l
|111
|0.30
|106.64
|106.64
|0.00
|-36.57
|793.35
|331
|2004.10.27 17:20
|sell
|112
|0.30
|106.63
|106.76
|0.00
|332
|2004.10.27 17:35
|close
|112
|0.30
|106.55
|106.76
|0.00
|22.52
|815.87
|333
|2004.10.27 17:35
|sell
|113
|0.30
|106.56
|106.69
|0.00
|334
|2004.10.27 17:42
|s/l
|113
|0.30
|106.69
|106.69
|0.00
|-36.55
|779.32
|335
|2004.10.27 17:42
|sell
|114
|0.30
|106.67
|106.80
|0.00
|336
|2004.10.27 18:46
|close
|114
|0.30
|106.57
|106.80
|0.00
|28.15
|807.47
|337
|2004.10.27 23:46
|sell
|115
|0.30
|106.50
|106.63
|0.00
|338
|2004.10.28 00:33
|s/l
|115
|0.30
|106.63
|106.63
|0.00
|-49.67
|757.79
|339
|2004.10.28 02:51
|buy
|116
|0.30
|106.58
|106.45
|0.00
|340
|2004.10.28 03:04
|s/l
|116
|0.30
|106.45
|106.45
|0.00
|-36.64
|721.15
|341
|2004.10.28 12:36
|sell
|117
|0.30
|106.57
|106.70
|0.00
|342
|2004.10.28 12:36
|s/l
|117
|0.30
|106.70
|106.70
|0.00
|-36.55
|684.60
|343
|2004.10.28 12:36
|sell
|118
|0.20
|106.60
|106.73
|0.00
|344
|2004.10.28 12:37
|modify
|118
|0.20
|106.60
|106.72
|0.00
|345
|2004.10.28 12:37
|close
|118
|0.20
|106.49
|106.72
|0.00
|20.66
|705.26
|346
|2004.10.28 12:37
|sell
|119
|0.20
|106.59
|106.72
|0.00
|347
|2004.10.28 12:38
|modify
|119
|0.20
|106.59
|106.72
|0.00
|348
|2004.10.28 12:38
|close
|119
|0.20
|106.49
|106.72
|0.00
|18.78
|724.04
|349
|2004.10.28 12:40
|sell
|120
|0.30
|106.61
|106.74
|0.00
|350
|2004.10.28 12:41
|s/l
|120
|0.30
|106.74
|106.74
|0.00
|-36.53
|687.51
|351
|2004.10.28 13:41
|buy
|121
|0.20
|106.52
|106.39
|0.00
|352
|2004.10.28 13:55
|s/l
|121
|0.20
|106.39
|106.39
|0.00
|-24.44
|663.07
|353
|2004.10.28 13:56
|buy
|122
|0.20
|106.39
|106.26
|0.00
|354
|2004.10.28 14:30
|s/l
|122
|0.20
|106.26
|106.26
|0.00
|-24.47
|638.60
|355
|2004.10.29 15:19
|sell
|123
|0.20
|106.02
|106.15
|0.00
|356
|2004.10.29 15:57
|s/l
|123
|0.20
|106.15
|106.15
|0.00
|-24.50
|614.10
|357
|2004.10.29 15:57
|sell
|124
|0.20
|106.14
|106.27
|0.00
|358
|2004.10.29 15:57
|close
|124
|0.20
|106.05
|106.27
|0.00
|16.97
|631.07
|359
|2004.10.29 15:57
|sell
|125
|0.20
|106.17
|106.30
|0.00
|360
|2004.10.29 15:58
|modify
|125
|0.20
|106.17
|106.30
|0.00
|361
|2004.10.29 15:58
|close
|125
|0.20
|106.06
|106.30
|0.00
|20.74
|651.81
|362
|2004.10.29 15:58
|sell
|126
|0.20
|106.12
|106.25
|0.00
|363
|2004.10.29 17:07
|modify
|126
|0.20
|106.12
|106.25
|0.00
|364
|2004.10.29 17:08
|modify
|126
|0.20
|106.12
|106.24
|0.00
|365
|2004.10.29 17:08
|modify
|126
|0.20
|106.12
|106.23
|0.00
|366
|2004.10.29 17:08
|close
|126
|0.20
|106.00
|106.23
|0.00
|22.64
|674.45
|367
|2004.11.01 08:12
|buy
|127
|0.20
|106.20
|106.07
|0.00
|368
|2004.11.01 08:42
|modify
|127
|0.20
|106.20
|106.08
|0.00
|369
|2004.11.01 08:42
|close
|127
|0.20
|106.28
|106.08
|0.00
|15.05
|689.50
|370
|2004.11.01 09:23
|buy
|128
|0.20
|106.28
|106.15
|0.00
|371
|2004.11.01 09:48
|modify
|128
|0.20
|106.28
|106.16
|0.00
|372
|2004.11.01 09:49
|modify
|128
|0.20
|106.28
|106.17
|0.00
|373
|2004.11.01 09:50
|modify
|128
|0.20
|106.28
|106.18
|0.00
|374
|2004.11.01 09:51
|modify
|128
|0.20
|106.28
|106.19
|0.00
|375
|2004.11.01 09:51
|close
|128
|0.20
|106.39
|106.19
|0.00
|20.68
|710.18
|376
|2004.11.02 07:17
|buy
|129
|0.20
|106.40
|106.27
|0.00
|377
|2004.11.02 07:41
|modify
|129
|0.20
|106.40
|106.28
|0.00
|378
|2004.11.02 07:41
|modify
|129
|0.20
|106.40
|106.29
|0.00
|379
|2004.11.02 08:32
|modify
|129
|0.20
|106.40
|106.29
|0.00
|380
|2004.11.02 08:32
|modify
|129
|0.20
|106.40
|106.29
|0.00
|381
|2004.11.02 08:33
|modify
|129
|0.20
|106.40
|106.31
|0.00
|382
|2004.11.02 08:34
|modify
|129
|0.20
|106.40
|106.32
|0.00
|383
|2004.11.02 08:34
|close
|129
|0.20
|106.49
|106.32
|0.00
|16.90
|727.08
|384
|2004.11.02 09:56
|buy
|130
|0.30
|106.46
|106.33
|0.00
|385
|2004.11.02 10:20
|modify
|130
|0.30
|106.46
|106.34
|0.00
|386
|2004.11.02 10:20
|modify
|130
|0.30
|106.46
|106.35
|0.00
|387
|2004.11.02 10:20
|modify
|130
|0.30
|106.46
|106.36
|0.00
|388
|2004.11.02 10:20
|modify
|130
|0.30
|106.46
|106.37
|0.00
|389
|2004.11.02 10:20
|modify
|130
|0.30
|106.46
|106.38
|0.00
|390
|2004.11.02 10:20
|close
|130
|0.30
|106.57
|106.38
|0.00
|30.96
|758.04
|391
|2004.11.03 01:11
|sell
|131
|0.30
|106.17
|106.30
|0.00
|392
|2004.11.03 01:16
|modify
|131
|0.30
|106.17
|106.29
|0.00
|393
|2004.11.03 01:18
|modify
|131
|0.30
|106.17
|106.26
|0.00
|394
|2004.11.03 01:18
|modify
|131
|0.30
|106.17
|106.25
|0.00
|395
|2004.11.03 01:18
|close
|131
|0.30
|106.07
|106.25
|0.00
|28.28
|786.32
|396
|2004.11.03 13:09
|buy
|132
|0.30
|106.74
|106.61
|0.00
|397
|2004.11.03 13:20
|s/l
|132
|0.30
|106.61
|106.61
|0.00
|-36.58
|749.74
|398
|2004.11.03 13:20
|buy
|133
|0.30
|106.63
|106.50
|0.00
|399
|2004.11.03 13:26
|s/l
|133
|0.30
|106.50
|106.50
|0.00
|-36.62
|713.12
|400
|2004.11.03 13:26
|buy
|134
|0.20
|106.52
|106.39
|0.00
|401
|2004.11.03 14:18
|s/l
|134
|0.20
|106.39
|106.39
|0.00
|-24.44
|688.68
|402
|2004.11.03 17:27
|sell
|135
|0.20
|106.24
|106.37
|0.00
|403
|2004.11.03 17:48
|close
|135
|0.20
|106.13
|106.37
|0.00
|20.73
|709.41
|404
|2004.11.04 12:05
|buy
|136
|0.20
|106.23
|106.10
|0.00
|405
|2004.11.04 12:59
|modify
|136
|0.20
|106.23
|106.20
|0.00
|406
|2004.11.04 12:59
|close
|136
|0.20
|106.37
|106.20
|0.00
|26.32
|735.73
|407
|2004.11.05 03:00
|buy
|137
|0.30
|106.04
|105.91
|0.00
|408
|2004.11.05 06:50
|modify
|137
|0.30
|106.04
|105.92
|0.00
|409
|2004.11.05 06:51
|modify
|137
|0.30
|106.04
|105.92
|0.00
|410
|2004.11.05 06:52
|modify
|137
|0.30
|106.04
|105.93
|0.00
|411
|2004.11.05 07:03
|modify
|137
|0.30
|106.04
|105.93
|0.00
|412
|2004.11.05 07:07
|modify
|137
|0.30
|106.04
|105.93
|0.00
|413
|2004.11.05 07:11
|modify
|137
|0.30
|106.04
|105.94
|0.00
|414
|2004.11.05 07:12
|modify
|137
|0.30
|106.04
|105.95
|0.00
|415
|2004.11.05 09:06
|modify
|137
|0.30
|106.04
|105.95
|0.00
|416
|2004.11.05 09:13
|modify
|137
|0.30
|106.04
|105.96
|0.00
|417
|2004.11.05 09:13
|close
|137
|0.30
|106.12
|105.96
|0.00
|22.62
|758.35
|418
|2004.11.05 12:00
|buy
|138
|0.30
|106.14
|106.01
|0.00
|419
|2004.11.05 13:43
|modify
|138
|0.30
|106.14
|106.02
|0.00
|420
|2004.11.05 13:55
|modify
|138
|0.30
|106.14
|106.03
|0.00
|421
|2004.11.05 14:09
|modify
|138
|0.30
|106.14
|106.04
|0.00
|422
|2004.11.05 14:20
|s/l
|138
|0.30
|106.0393
|106.04
|0.00
|-28.49
|729.86
|423
|2004.11.05 15:31
|buy
|139
|0.30
|106.07
|105.94
|0.00
|424
|2004.11.05 15:59
|modify
|139
|0.30
|106.07
|106.08
|0.00
|425
|2004.11.05 15:59
|close
|139
|0.30
|106.27
|106.08
|0.00
|56.46
|786.32
|426
|2004.11.08 07:02
|sell
|140
|0.30
|105.46
|105.59
|0.00
|427
|2004.11.08 09:00
|modify
|140
|0.30
|105.46
|105.58
|0.00
|428
|2004.11.08 09:00
|modify
|140
|0.30
|105.46
|105.58
|0.00
|429
|2004.11.08 09:03
|modify
|140
|0.30
|105.46
|105.58
|0.00
|430
|2004.11.08 10:00
|modify
|140
|0.30
|105.46
|105.57
|0.00
|431
|2004.11.08 10:01
|modify
|140
|0.30
|105.46
|105.56
|0.00
|432
|2004.11.08 10:01
|close
|140
|0.30
|105.38
|105.56
|0.00
|22.77
|809.09
|433
|2004.11.10 13:03
|buy
|141
|0.30
|105.83
|105.70
|0.00
|434
|2004.11.10 13:17
|modify
|141
|0.30
|105.83
|105.71
|0.00
|435
|2004.11.10 13:17
|modify
|141
|0.30
|105.83
|105.72
|0.00
|436
|2004.11.10 13:17
|modify
|141
|0.30
|105.83
|105.75
|0.00
|437
|2004.11.10 13:18
|modify
|141
|0.30
|105.83
|105.75
|0.00
|438
|2004.11.10 13:18
|modify
|141
|0.30
|105.83
|105.77
|0.00
|439
|2004.11.10 13:18
|close
|141
|0.30
|105.94
|105.77
|0.00
|31.15
|840.24
|440
|2004.11.10 13:20
|buy
|142
|0.30
|105.84
|105.71
|0.00
|441
|2004.11.10 13:32
|modify
|142
|0.30
|105.84
|105.74
|0.00
|442
|2004.11.10 14:03
|close
|142
|0.30
|105.90
|105.74
|0.00
|17.00
|857.24
|443
|2004.11.10 21:34
|buy
|143
|0.30
|107.12
|106.99
|0.00
|444
|2004.11.10 21:59
|close
|143
|0.30
|107.29
|106.99
|0.00
|47.53
|904.77
|445
|2004.11.10 22:00
|buy
|144
|0.30
|107.13
|107.00
|0.00
|446
|2004.11.11 00:00
|s/l
|144
|0.30
|107.00
|107.00
|0.00
|-24.96
|879.82
|447
|2004.11.18 22:06
|sell
|145
|0.30
|104.24
|104.37
|0.00
|448
|2004.11.18 22:46
|close
|145
|0.30
|104.18
|104.37
|0.00
|17.28
|897.10
|449
|2004.11.18 22:59
|sell
|146
|0.30
|104.24
|104.37
|0.00
|450
|2004.11.19 01:03
|s/l
|146
|0.30
|104.37
|104.37
|0.00
|-41.73
|855.36
|451
|2004.11.19 20:22
|sell
|147
|0.30
|103.05
|103.18
|0.00
|452
|2004.11.19 20:50
|s/l
|147
|0.30
|103.18
|103.18
|0.00
|-37.80
|817.56
|453
|2004.11.19 20:50
|sell
|148
|0.30
|103.16
|103.29
|0.00
|454
|2004.11.19 20:57
|close
|148
|0.30
|103.06
|103.29
|0.00
|29.11
|846.67
|455
|2004.11.19 20:57
|sell
|149
|0.30
|103.06
|103.19
|0.00
|456
|2004.11.22 00:03
|s/l
|149
|0.30
|103.19
|103.19
|0.00
|-42.16
|804.52
|457
|2004.11.22 15:59
|sell
|150
|0.30
|103.16
|103.29
|0.00
|458
|2004.11.22 16:00
|modify
|150
|0.30
|103.16
|103.22
|0.00
|459
|2004.11.22 16:00
|close
|150
|0.30
|103.04
|103.22
|0.00
|34.94
|839.46
|460
|2004.11.22 17:13
|sell
|151
|0.30
|103.22
|103.35
|0.00
|461
|2004.11.22 17:43
|modify
|151
|0.30
|103.22
|103.35
|0.00
|462
|2004.11.22 17:43
|modify
|151
|0.30
|103.22
|103.35
|0.00
|463
|2004.11.22 22:02
|modify
|151
|0.30
|103.22
|103.35
|0.00
|464
|2004.11.22 22:36
|modify
|151
|0.30
|103.22
|103.35
|0.00
|465
|2004.11.22 23:00
|modify
|151
|0.30
|103.22
|103.32
|0.00
|466
|2004.11.23 00:00
|modify
|151
|0.30
|103.22
|103.31
|0.00
|467
|2004.11.23 00:00
|close
|151
|0.30
|103.14
|103.31
|0.00
|18.91
|858.36
|468
|2004.11.23 05:25
|buy
|152
|0.30
|103.44
|103.31
|0.00
|469
|2004.11.23 08:07
|s/l
|152
|0.30
|103.31
|103.31
|0.00
|-37.76
|820.60
|470
|2004.11.23 12:59
|buy
|153
|0.30
|103.21
|103.08
|0.00
|471
|2004.11.23 13:28
|s/l
|153
|0.30
|103.08
|103.08
|0.00
|-37.83
|782.77
|472
|2004.11.23 15:00
|sell
|154
|0.30
|103.23
|103.36
|0.00
|473
|2004.11.23 15:06
|close
|154
|0.30
|103.16
|103.36
|0.00
|20.35
|803.12
|474
|2004.11.23 15:48
|sell
|155
|0.30
|103.22
|103.35
|0.00
|475
|2004.11.23 17:00
|s/l
|155
|0.30
|103.35
|103.35
|0.00
|-37.69
|765.43
|476
|2004.11.24 08:00
|buy
|156
|0.30
|103.47
|103.34
|0.00
|477
|2004.11.24 09:00
|s/l
|156
|0.30
|103.34
|103.34
|0.00
|-37.77
|727.66
|478
|2004.11.24 17:09
|sell
|157
|0.30
|102.85
|102.98
|0.00
|479
|2004.11.24 17:56
|s/l
|157
|0.30
|102.98
|102.98
|0.00
|-37.87
|689.79
|480
|2004.11.24 17:56
|sell
|158
|0.20
|102.96
|103.09
|0.00
|481
|2004.11.24 18:18
|close
|158
|0.20
|102.87
|103.09
|0.00
|17.50
|707.29
|482
|2004.11.25 13:58
|sell
|159
|0.20
|102.63
|102.76
|0.00
|483
|2004.11.25 14:19
|s/l
|159
|0.20
|102.76
|102.76
|0.00
|-25.30
|681.99
|484
|2004.11.30 21:02
|buy
|160
|0.20
|102.94
|102.81
|0.00
|485
|2004.11.30 23:00
|close
|160
|0.20
|103.03
|102.81
|0.00
|17.47
|699.46
|486
|2004.12.07 02:00
|buy
|161
|0.20
|103.04
|102.91
|0.00
|487
|2004.12.07 02:14
|close
|161
|0.20
|103.12
|102.91
|0.00
|15.52
|714.98
|488
|2004.12.07 02:23
|buy
|162
|0.30
|103.07
|102.94
|0.00
|489
|2004.12.07 05:00
|s/l
|162
|0.30
|102.94
|102.94
|0.00
|-37.92
|677.06
|490
|2004.12.07 21:16
|buy
|163
|0.20
|102.85
|102.72
|0.00
|491
|2004.12.07 21:32
|close
|163
|0.20
|102.90
|102.72
|0.00
|9.72
|686.78
|492
|2004.12.07 21:55
|buy
|164
|0.20
|102.85
|102.72
|0.00
|493
|2004.12.07 22:50
|close
|164
|0.20
|102.95
|102.72
|0.00
|19.43
|706.21
|494
|2004.12.08 00:01
|buy
|165
|0.20
|102.88
|102.75
|0.00
|495
|2004.12.08 01:21
|modify
|165
|0.20
|102.88
|102.76
|0.00
|496
|2004.12.08 01:21
|close
|165
|0.20
|102.99
|102.76
|0.00
|21.36
|727.57
|497
|2004.12.08 19:13
|buy
|166
|0.30
|104.32
|104.19
|0.00
|498
|2004.12.08 20:15
|close
|166
|0.30
|104.42
|104.19
|0.00
|28.73
|756.30
|499
|2004.12.08 21:00
|buy
|167
|0.30
|104.06
|103.93
|0.00
|500
|2004.12.08 21:34
|close
|167
|0.30
|104.16
|103.93
|0.00
|28.80
|785.10
|501
|2004.12.08 21:35
|buy
|168
|0.30
|104.16
|104.03
|0.00
|502
|2004.12.08 22:26
|s/l
|168
|0.30
|104.03
|104.03
|0.00
|-37.50
|747.60
|503
|2004.12.09 20:00
|buy
|169
|0.30
|104.35
|104.22
|0.00
|504
|2004.12.09 20:06
|close
|169
|0.30
|104.46
|104.22
|0.00
|31.59
|779.19
|505
|2004.12.09 20:06
|buy
|170
|0.30
|104.49
|104.36
|0.00
|506
|2004.12.09 20:35
|s/l
|170
|0.30
|104.36
|104.36
|0.00
|-37.37
|741.82
|507
|2004.12.09 20:35
|buy
|171
|0.30
|104.37
|104.24
|0.00
|508
|2004.12.09 20:59
|close
|171
|0.30
|104.48
|104.24
|0.00
|31.58
|773.40
|509
|2004.12.09 20:59
|buy
|172
|0.30
|104.31
|104.18
|0.00
|510
|2004.12.09 21:00
|close
|172
|0.30
|104.47
|104.18
|0.00
|45.95
|819.35
|511
|2004.12.10 17:00
|buy
|173
|0.30
|105.51
|105.38
|0.00
|512
|2004.12.10 17:02
|s/l
|173
|0.30
|105.38
|105.38
|0.00
|-37.01
|782.34
|513
|2004.12.10 17:02
|buy
|174
|0.30
|105.39
|105.26
|0.00
|514
|2004.12.10 17:46
|close
|174
|0.30
|105.55
|105.26
|0.00
|45.48
|827.82
|515
|2004.12.10 17:48
|buy
|175
|0.30
|105.47
|105.34
|0.00
|516
|2004.12.10 18:10
|s/l
|175
|0.30
|105.34
|105.34
|0.00
|-37.02
|790.80
|517
|2004.12.13 22:00
|sell
|176
|0.30
|104.82
|104.95
|0.00
|518
|2004.12.13 22:25
|close
|176
|0.30
|104.75
|104.95
|0.00
|20.05
|810.85
|519
|2004.12.13 22:46
|sell
|177
|0.30
|104.74
|104.87
|0.00
|520
|2004.12.13 22:59
|s/l
|177
|0.30
|104.87
|104.87
|0.00
|-37.19
|773.66
|521
|2004.12.13 22:59
|sell
|178
|0.30
|104.85
|104.98
|0.00
|522
|2004.12.13 23:15
|close
|178
|0.30
|104.75
|104.98
|0.00
|28.64
|802.30
|523
|2004.12.14 20:00
|buy
|179
|0.30
|105.49
|105.36
|0.00
|524
|2004.12.14 20:14
|modify
|179
|0.30
|105.49
|105.37
|0.00
|525
|2004.12.14 20:14
|close
|179
|0.30
|105.61
|105.37
|0.00
|34.09
|836.39
|526
|2004.12.15 01:00
|buy
|180
|0.30
|105.26
|105.13
|0.00
|527
|2004.12.15 02:00
|close
|180
|0.30
|105.35
|105.13
|0.00
|25.63
|862.02
|528
|2004.12.15 15:19
|sell
|181
|0.30
|104.37
|104.50
|0.00
|529
|2004.12.15 15:22
|close
|181
|0.30
|104.31
|104.50
|0.00
|17.26
|879.28
|530
|2004.12.15 18:46
|sell
|182
|0.30
|104.24
|104.37
|0.00
|531
|2004.12.15 18:59
|close
|182
|0.30
|104.09
|104.37
|0.00
|43.23
|922.51
|532
|2004.12.17 13:00
|sell
|183
|0.30
|104.40
|104.53
|0.00
|533
|2004.12.17 13:40
|modify
|183
|0.30
|104.40
|104.52
|0.00
|534
|2004.12.17 13:40
|modify
|183
|0.30
|104.40
|104.49
|0.00
|535
|2004.12.17 13:40
|close
|183
|0.30
|104.27
|104.49
|0.00
|37.40
|959.91
|536
|2004.12.17 13:59
|sell
|184
|0.30
|104.41
|104.54
|0.00
|537
|2004.12.17 14:00
|modify
|184
|0.30
|104.41
|104.53
|0.00
|538
|2004.12.17 14:00
|close
|184
|0.30
|104.29
|104.53
|0.00
|34.52
|994.43
|539
|2004.12.20 02:00
|sell
|185
|0.30
|104.31
|104.44
|0.00
|540
|2004.12.20 03:03
|s/l
|185
|0.30
|104.44
|104.44
|0.00
|-37.34
|957.09
|541
|2004.12.20 07:01
|buy
|186
|0.30
|104.38
|104.25
|0.00
|542
|2004.12.20 10:00
|modify
|186
|0.30
|104.38
|104.27
|0.00
|543
|2004.12.20 10:01
|s/l
|186
|0.30
|104.2686
|104.27
|0.00
|-32.06
|925.03
|544
|2004.12.21 18:00
|buy
|187
|0.30
|104.33
|104.20
|0.00
|545
|2004.12.21 20:00
|close
|187
|0.30
|104.42
|104.20
|0.00
|25.86
|950.89
|546
|2004.12.22 12:02
|sell
|188
|0.30
|104.21
|104.34
|0.00
|547
|2004.12.22 12:24
|s/l
|188
|0.30
|104.34
|104.34
|0.00
|-37.38
|913.51
|548
|2004.12.22 12:24
|sell
|189
|0.30
|104.32
|104.45
|0.00
|549
|2004.12.22 12:59
|modify
|189
|0.30
|104.32
|104.42
|0.00
|550
|2004.12.22 12:59
|close
|189
|0.30
|104.23
|104.42
|0.00
|25.90
|939.41
|551
|2004.12.22 15:18
|sell
|190
|0.30
|104.06
|104.19
|0.00
|552
|2004.12.22 15:56
|s/l
|190
|0.30
|104.19
|104.19
|0.00
|-37.43
|901.98
|553
|2004.12.22 15:56
|sell
|191
|0.30
|104.17
|104.30
|0.00
|554
|2004.12.22 15:59
|modify
|191
|0.30
|104.17
|104.28
|0.00
|555
|2004.12.22 15:59
|close
|191
|0.30
|104.04
|104.28
|0.00
|37.49
|939.47
|556
|2004.12.22 18:20
|sell
|192
|0.30
|104.16
|104.29
|0.00
|557
|2004.12.22 18:22
|close
|192
|0.30
|104.08
|104.29
|0.00
|23.06
|962.53
|558
|2004.12.22 18:33
|sell
|193
|0.30
|104.16
|104.29
|0.00
|559
|2004.12.22 18:59
|modify
|193
|0.30
|104.16
|104.26
|0.00
|560
|2004.12.22 18:59
|close
|193
|0.30
|104.00
|104.26
|0.00
|46.15
|1008.68
|561
|2004.12.22 19:06
|sell
|194
|0.40
|104.09
|104.22
|0.00
|562
|2004.12.22 21:32
|s/l
|194
|0.40
|104.22
|104.22
|0.00
|-49.89
|958.79
|563
|2004.12.22 21:44
|sell
|195
|0.30
|104.21
|104.34
|0.00
|564
|2004.12.23 02:10
|modify
|195
|0.30
|104.21
|104.26
|0.00
|565
|2004.12.23 02:10
|close
|195
|0.30
|104.00
|104.26
|0.00
|47.48
|1006.28
|566
|2004.12.27 04:53
|buy
|196
|0.40
|103.77
|103.64
|0.00
|567
|2004.12.27 05:03
|s/l
|196
|0.40
|103.64
|103.64
|0.00
|-50.17
|956.11
|568
|2004.12.27 08:02
|buy
|197
|0.30
|103.71
|103.58
|0.00
|569
|2004.12.27 10:05
|modify
|197
|0.30
|103.71
|103.59
|0.00
|570
|2004.12.27 10:05
|modify
|197
|0.30
|103.71
|103.59
|0.00
|571
|2004.12.27 10:06
|modify
|197
|0.30
|103.71
|103.60
|0.00
|572
|2004.12.27 10:12
|modify
|197
|0.30
|103.71
|103.61
|0.00
|573
|2004.12.27 10:12
|close
|197
|0.30
|103.80
|103.61
|0.00
|26.01
|982.12
|574
|2004.12.27 21:19
|sell
|198
|0.30
|103.13
|103.26
|0.00
|575
|2004.12.27 21:40
|close
|198
|0.30
|103.05
|103.26
|0.00
|23.29
|1005.41
|576
|2004.12.28 02:00
|sell
|199
|0.40
|103.13
|103.26
|0.00
|577
|2004.12.28 09:00
|modify
|199
|0.40
|103.13
|103.24
|0.00
|578
|2004.12.28 09:00
|modify
|199
|0.40
|103.13
|103.22
|0.00
|579
|2004.12.28 09:01
|modify
|199
|0.40
|103.13
|103.21
|0.00
|580
|2004.12.28 10:30
|close
|199
|0.40
|103.04
|103.21
|0.00
|34.94
|1040.35
|581
|2004.12.29 07:00
|buy
|200
|0.40
|103.32
|103.19
|0.00
|582
|2004.12.29 08:00
|modify
|200
|0.40
|103.32
|103.20
|0.00
|583
|2004.12.29 09:01
|s/l
|200
|0.40
|103.1979
|103.20
|0.00
|-47.36
|992.99
|584
|2004.12.29 21:00
|buy
|201
|0.30
|103.91
|103.78
|0.00
|585
|2004.12.29 23:00
|s/l
|201
|0.30
|103.78
|103.78
|0.00
|-37.58
|955.41
|586
|2004.12.30 04:02
|buy
|202
|0.30
|103.87
|103.74
|0.00
|587
|2004.12.30 06:02
|s/l
|202
|0.30
|103.74
|103.74
|0.00
|-37.64
|917.77
|588
|2004.12.31 09:06
|sell
|203
|0.30
|102.60
|102.73
|0.00
|589
|2004.12.31 09:31
|modify
|203
|0.30
|102.60
|102.73
|0.00
|590
|2004.12.31 09:32
|modify
|203
|0.30
|102.60
|102.72
|0.00
|591
|2004.12.31 09:32
|modify
|203
|0.30
|102.60
|102.71
|0.00
|592
|2004.12.31 09:32
|close
|203
|0.30
|102.51
|102.71
|0.00
|26.34
|944.11
|593
|2004.12.31 09:36
|sell
|204
|0.30
|102.59
|102.72
|0.00
|594
|2004.12.31 09:52
|modify
|204
|0.30
|102.59
|102.72
|0.00
|595
|2004.12.31 09:53
|modify
|204
|0.30
|102.59
|102.71
|0.00
|596
|2004.12.31 09:54
|modify
|204
|0.30
|102.59
|102.70
|0.00
|597
|2004.12.31 09:54
|close
|204
|0.30
|102.50
|102.70
|0.00
|26.34
|970.45
|598
|2004.12.31 09:59
|sell
|205
|0.30
|102.65
|102.78
|0.00
|599
|2004.12.31 10:16
|modify
|205
|0.30
|102.65
|102.72
|0.00
|600
|2004.12.31 10:16
|close
|205
|0.30
|102.51
|102.72
|0.00
|40.97
|1011.42
|601
|2004.12.31 15:59
|sell
|206
|0.40
|102.53
|102.66
|0.00
|602
|2004.12.31 16:14
|modify
|206
|0.40
|102.53
|102.55
|0.00
|603
|2004.12.31 16:14
|close
|206
|0.40
|102.34
|102.55
|0.00
|74.26
|1085.68
|604
|2004.12.31 17:00
|sell
|207
|0.40
|102.47
|102.60
|0.00
|605
|2004.12.31 18:00
|s/l
|207
|0.40
|102.60
|102.60
|0.00
|-50.63
|1035.05
|606
|2005.01.03 04:18
|sell
|208
|0.40
|102.63
|102.76
|0.00
|607
|2005.01.03 04:30
|s/l
|208
|0.40
|102.76
|102.76
|0.00
|-50.60
|984.45
|608
|2005.01.03 07:02
|buy
|209
|0.30
|103.03
|102.90
|0.00
|609
|2005.01.03 07:36
|close
|209
|0.30
|103.12
|102.90
|0.00
|26.18
|1010.63
|610
|2005.01.03 18:52
|buy
|210
|0.40
|102.77
|102.64
|0.00
|611
|2005.01.03 21:00
|close
|210
|0.40
|102.86
|102.64
|0.00
|35.00
|1045.63
|612
|2005.01.04 13:00
|buy
|211
|0.40
|103.44
|103.31
|0.00
|613
|2005.01.04 13:04
|close
|211
|0.40
|103.55
|103.31
|0.00
|42.49
|1088.12
|614
|2005.01.04 13:59
|buy
|212
|0.40
|103.41
|103.28
|0.00
|615
|2005.01.04 14:00
|close
|212
|0.40
|103.57
|103.28
|0.00
|61.79
|1149.91
|616
|2005.01.04 18:00
|buy
|213
|0.40
|104.26
|104.13
|0.00
|617
|2005.01.04 21:00
|close
|213
|0.40
|104.52
|104.13
|0.00
|99.50
|1249.41
|618
|2005.01.04 23:03
|buy
|214
|0.40
|104.55
|104.42
|0.00
|619
|2005.01.05 00:05
|s/l
|214
|0.40
|104.42
|104.42
|0.00
|-44.69
|1204.71
|620
|2005.01.05 00:55
|buy
|215
|0.40
|104.35
|104.22
|0.00
|621
|2005.01.05 00:59
|close
|215
|0.40
|104.46
|104.22
|0.00
|42.12
|1246.83
|622
|2005.01.05 01:00
|buy
|216
|0.40
|104.37
|104.24
|0.00
|623
|2005.01.05 02:00
|close
|216
|0.40
|104.46
|104.24
|0.00
|34.46
|1281.29
|624
|2005.01.05 21:00
|sell
|217
|0.40
|104.10
|104.23
|0.00
|625
|2005.01.06 01:00
|close
|217
|0.40
|103.97
|104.23
|0.00
|32.55
|1313.84
|626
|2005.01.07 17:00
|sell
|218
|0.50
|104.43
|104.56
|0.00
|627
|2005.01.07 17:00
|s/l
|218
|0.50
|104.56
|104.56
|0.00
|-62.00
|1251.84
|628
|2005.01.07 17:00
|sell
|219
|0.40
|104.82
|104.95
|0.00
|629
|2005.01.07 17:07
|close
|219
|0.40
|104.71
|104.95
|0.00
|42.02
|1293.86
|630
|2005.01.07 17:07
|sell
|220
|0.50
|104.69
|104.82
|0.00
|631
|2005.01.07 17:31
|s/l
|220
|0.50
|104.82
|104.82
|0.00
|-62.01
|1231.85
|632
|2005.01.07 17:31
|sell
|221
|0.40
|104.80
|104.93
|0.00
|633
|2005.01.07 18:00
|s/l
|221
|0.40
|104.93
|104.93
|0.00
|-49.54
|1182.31
|634
|2005.01.07 20:00
|buy
|222
|0.40
|104.87
|104.74
|0.00
|635
|2005.01.07 20:59
|close
|222
|0.40
|104.96
|104.74
|0.00
|34.30
|1216.61
|636
|2005.01.07 20:59
|buy
|223
|0.40
|104.86
|104.73
|0.00
|637
|2005.01.10 00:49
|s/l
|223
|0.40
|104.73
|104.73
|0.00
|-44.55
|1172.06
|638
|2005.01.11 21:02
|sell
|224
|0.40
|103.28
|103.41
|0.00
|639
|2005.01.12 00:17
|s/l
|224
|0.40
|103.41
|103.41
|0.00
|-56.11
|1115.95
|640
|2005.01.13 02:04
|sell
|225
|0.40
|102.52
|102.65
|0.00
|641
|2005.01.13 02:23
|close
|225
|0.40
|102.46
|102.65
|0.00
|23.43
|1139.38
|642
|2005.01.13 02:55
|sell
|226
|0.40
|102.52
|102.65
|0.00
|643
|2005.01.13 06:00
|modify
|226
|0.40
|102.52
|102.62
|0.00
|644
|2005.01.13 06:00
|close
|226
|0.40
|102.42
|102.62
|0.00
|39.05
|1178.43
|645
|2005.01.17 02:01
|sell
|227
|0.40
|102.11
|102.24
|0.00
|646
|2005.01.17 02:06
|close
|227
|0.40
|102.01
|102.24
|0.00
|39.21
|1217.64
|647
|2005.01.18 13:08
|buy
|228
|0.40
|102.74
|102.61
|0.00
|648
|2005.01.18 15:00
|s/l
|228
|0.40
|102.61
|102.61
|0.00
|-50.73
|1166.91
|649
|2005.01.18 15:00
|buy
|229
|0.40
|102.53
|102.40
|0.00
|650
|2005.01.18 15:00
|close
|229
|0.40
|102.64
|102.40
|0.00
|42.87
|1209.78
|651
|2005.01.18 15:01
|buy
|230
|0.40
|102.56
|102.43
|0.00
|652
|2005.01.18 15:01
|modify
|230
|0.40
|102.56
|102.44
|0.00
|653
|2005.01.18 15:01
|close
|230
|0.40
|102.70
|102.44
|0.00
|54.53
|1264.31
|654
|2005.01.18 15:02
|buy
|231
|0.40
|102.55
|102.42
|0.00
|655
|2005.01.18 15:19
|close
|231
|0.40
|102.65
|102.42
|0.00
|38.97
|1303.28
|656
|2005.01.18 15:27
|buy
|232
|0.50
|102.55
|102.42
|0.00
|657
|2005.01.18 15:30
|modify
|232
|0.50
|102.55
|102.42
|0.00
|658
|2005.01.18 15:30
|close
|232
|0.50
|102.68
|102.42
|0.00
|63.30
|1366.58
|659
|2005.01.18 15:59
|buy
|233
|0.50
|102.52
|102.39
|0.00
|660
|2005.01.18 16:00
|close
|233
|0.50
|102.65
|102.39
|0.00
|63.32
|1429.90
|661
|2005.01.19 02:26
|sell
|234
|0.50
|102.36
|102.49
|0.00
|662
|2005.01.19 08:00
|s/l
|234
|0.50
|102.49
|102.49
|0.00
|-63.41
|1366.49
|663
|2005.01.19 12:00
|buy
|235
|0.50
|102.53
|102.40
|0.00
|664
|2005.01.19 13:00
|s/l
|235
|0.50
|102.40
|102.40
|0.00
|-63.54
|1302.95
|665
|2005.01.19 13:00
|buy
|236
|0.50
|102.33
|102.20
|0.00
|666
|2005.01.19 14:46
|s/l
|236
|0.50
|102.20
|102.20
|0.00
|-63.60
|1239.35
|667
|2005.01.19 17:04
|sell
|237
|0.40
|102.52
|102.65
|0.00
|668
|2005.01.19 17:28
|modify
|237
|0.40
|102.52
|102.65
|0.00
|669
|2005.01.19 18:40
|close
|237
|0.40
|102.41
|102.65
|0.00
|42.96
|1282.31
|670
|2005.01.19 18:41
|buy
|238
|0.40
|102.42
|102.29
|0.00
|671
|2005.01.19 19:08
|close
|238
|0.40
|102.52
|102.29
|0.00
|39.02
|1321.33
|672
|2005.01.21 15:01
|buy
|239
|0.50
|103.71
|103.58
|0.00
|673
|2005.01.21 16:00
|s/l
|239
|0.50
|103.58
|103.58
|0.00
|-62.88
|1258.45
|674
|2005.01.27 13:00
|buy
|240
|0.40
|103.24
|103.11
|0.00
|675
|2005.01.27 13:12
|modify
|240
|0.40
|103.24
|103.12
|0.00
|676
|2005.01.27 13:12
|modify
|240
|0.40
|103.24
|103.13
|0.00
|677
|2005.01.27 13:12
|modify
|240
|0.40
|103.24
|103.13
|0.00
|678
|2005.01.27 13:13
|modify
|240
|0.40
|103.24
|103.14
|0.00
|679
|2005.01.27 13:13
|close
|240
|0.40
|103.34
|103.14
|0.00
|38.71
|1297.16
|680
|2005.01.27 13:58
|buy
|241
|0.50
|103.25
|103.12
|0.00
|681
|2005.01.27 14:09
|modify
|241
|0.50
|103.25
|103.14
|0.00
|682
|2005.01.27 14:09
|modify
|241
|0.50
|103.25
|103.14
|0.00
|683
|2005.01.27 14:13
|modify
|241
|0.50
|103.25
|103.16
|0.00
|684
|2005.01.27 14:13
|close
|241
|0.50
|103.37
|103.16
|0.00
|58.04
|1355.20
|685
|2005.01.27 21:10
|sell
|242
|0.50
|103.10
|103.23
|0.00
|686
|2005.01.27 23:00
|modify
|242
|0.50
|103.10
|102.98
|0.00
|687
|2005.01.27 23:00
|close
|242
|0.50
|102.72
|102.98
|0.00
|184.97
|1540.17
|688
|2005.01.28 01:17
|sell
|243
|0.50
|102.94
|103.07
|0.00
|689
|2005.01.28 02:00
|s/l
|243
|0.50
|103.07
|103.07
|0.00
|-63.05
|1477.12
|690
|2005.01.28 18:04
|buy
|244
|0.50
|103.50
|103.37
|0.00
|691
|2005.01.28 20:00
|s/l
|244
|0.50
|103.37
|103.37
|0.00
|-62.88
|1414.24
|692
|2005.01.31 19:34
|buy
|245
|0.50
|103.53
|103.40
|0.00
|693
|2005.01.31 20:19
|close
|245
|0.50
|103.61
|103.40
|0.00
|38.61
|1452.85
|694
|2005.02.01 00:01
|buy
|246
|0.50
|103.62
|103.49
|0.00
|695
|2005.02.01 05:10
|modify
|246
|0.50
|103.62
|103.50
|0.00
|696
|2005.02.01 05:10
|modify
|246
|0.50
|103.62
|103.52
|0.00
|697
|2005.02.01 05:10
|close
|246
|0.50
|103.70
|103.52
|0.00
|38.58
|1491.43
|698
|2005.02.01 07:29
|buy
|247
|0.50
|103.66
|103.53
|0.00
|699
|2005.02.01 07:46
|modify
|247
|0.50
|103.66
|103.53
|0.00
|700
|2005.02.01 07:57
|modify
|247
|0.50
|103.66
|103.54
|0.00
|701
|2005.02.01 07:57
|modify
|247
|0.50
|103.66
|103.56
|0.00
|702
|2005.02.01 07:59
|modify
|247
|0.50
|103.66
|103.57
|0.00
|703
|2005.02.01 07:59
|close
|247
|0.50
|103.75
|103.57
|0.00
|43.37
|1534.80
|704
|2005.02.01 13:02
|buy
|248
|0.50
|103.76
|103.63
|0.00
|705
|2005.02.01 13:35
|modify
|248
|0.50
|103.76
|103.64
|0.00
|706
|2005.02.01 13:36
|modify
|248
|0.50
|103.76
|103.65
|0.00
|707
|2005.02.01 13:37
|modify
|248
|0.50
|103.76
|103.67
|0.00
|708
|2005.02.01 13:38
|modify
|248
|0.50
|103.76
|103.68
|0.00
|709
|2005.02.01 13:38
|close
|248
|0.50
|103.84
|103.68
|0.00
|38.52
|1573.32
|710
|2005.02.01 13:49
|buy
|249
|0.60
|103.76
|103.63
|0.00
|711
|2005.02.01 14:18
|modify
|249
|0.60
|103.76
|103.63
|0.00
|712
|2005.02.01 14:19
|modify
|249
|0.60
|103.76
|103.64
|0.00
|713
|2005.02.01 14:19
|modify
|249
|0.60
|103.76
|103.66
|0.00
|714
|2005.02.01 14:19
|close
|249
|0.60
|103.84
|103.66
|0.00
|46.22
|1619.54
|715
|2005.02.01 22:16
|sell
|250
|0.60
|103.71
|103.84
|0.00
|716
|2005.02.02 00:10
|modify
|250
|0.60
|103.71
|103.84
|0.00
|717
|2005.02.02 00:10
|close
|250
|0.60
|103.62
|103.84
|0.00
|43.38
|1662.92
|718
|2005.02.02 15:41
|sell
|251
|0.60
|103.65
|103.78
|0.00
|719
|2005.02.02 15:51
|modify
|251
|0.60
|103.65
|103.78
|0.00
|720
|2005.02.02 15:53
|modify
|251
|0.60
|103.65
|103.77
|0.00
|721
|2005.02.02 15:53
|modify
|251
|0.60
|103.65
|103.75
|0.00
|722
|2005.02.02 15:53
|close
|251
|0.60
|103.58
|103.75
|0.00
|40.55
|1703.47
|723
|2005.02.03 00:00
|sell
|252
|0.60
|103.69
|103.82
|0.00
|724
|2005.02.03 02:05
|s/l
|252
|0.60
|103.82
|103.82
|0.00
|-75.02
|1628.45
|725
|2005.02.03 02:06
|sell
|253
|0.60
|103.92
|104.05
|0.00
|726
|2005.02.03 03:00
|s/l
|253
|0.60
|104.05
|104.05
|0.00
|-74.95
|1553.50
|727
|2005.02.03 08:00
|buy
|254
|0.50
|104.12
|103.99
|0.00
|728
|2005.02.03 08:06
|close
|254
|0.50
|104.20
|103.99
|0.00
|38.39
|1591.89
|729
|2005.02.03 08:59
|buy
|255
|0.60
|104.12
|103.99
|0.00
|730
|2005.02.03 12:00
|s/l
|255
|0.60
|103.99
|103.99
|0.00
|-75.12
|1516.77
|731
|2005.02.03 22:06
|buy
|256
|0.50
|104.45
|104.32
|0.00
|732
|2005.02.04 01:46
|close
|256
|0.50
|104.52
|104.32
|0.00
|39.88
|1556.65
|733
|2005.02.04 17:05
|sell
|257
|0.50
|103.69
|103.82
|0.00
|734
|2005.02.04 17:42
|close
|257
|0.50
|103.62
|103.82
|0.00
|33.78
|1590.43
|735
|2005.02.04 17:46
|sell
|258
|0.60
|103.69
|103.82
|0.00
|736
|2005.02.04 17:50
|close
|258
|0.60
|103.61
|103.82
|0.00
|46.33
|1636.76
|737
|2005.02.04 17:59
|sell
|259
|0.60
|103.69
|103.82
|0.00
|738
|2005.02.04 18:03
|s/l
|259
|0.60
|103.82
|103.82
|0.00
|-75.13
|1561.63
|739
|2005.02.04 20:00
|sell
|260
|0.50
|103.93
|104.06
|0.00
|740
|2005.02.04 20:59
|s/l
|260
|0.50
|104.06
|104.06
|0.00
|-62.46
|1499.17
|741
|2005.02.04 20:59
|sell
|261
|0.50
|104.05
|104.18
|0.00
|742
|2005.02.04 20:59
|close
|261
|0.50
|103.96
|104.18
|0.00
|43.29
|1542.46
|743
|2005.02.07 01:09
|buy
|262
|0.50
|104.14
|104.01
|0.00
|744
|2005.02.07 01:24
|close
|262
|0.50
|104.21
|104.01
|0.00
|33.58
|1576.04
|745
|2005.02.07 13:00
|buy
|263
|0.60
|104.27
|104.14
|0.00
|746
|2005.02.07 15:00
|modify
|263
|0.60
|104.27
|104.25
|0.00
|747
|2005.02.07 15:00
|close
|263
|0.60
|104.47
|104.25
|0.00
|114.87
|1690.91
|748
|2005.02.08 03:24
|buy
|264
|0.60
|104.89
|104.76
|0.00
|749
|2005.02.08 03:30
|close
|264
|0.60
|104.99
|104.76
|0.00
|57.15
|1748.06
|750
|2005.02.09 04:15
|buy
|265
|0.60
|105.67
|105.54
|0.00
|751
|2005.02.09 07:00
|s/l
|265
|0.60
|105.54
|105.54
|0.00
|-73.92
|1674.14
|752
|2005.02.09 20:01
|buy
|266
|0.60
|105.65
|105.52
|0.00
|753
|2005.02.09 20:40
|close
|266
|0.60
|105.72
|105.52
|0.00
|39.73
|1713.87
|754
|2005.02.09 20:59
|buy
|267
|0.60
|105.68
|105.55
|0.00
|755
|2005.02.09 21:01
|close
|267
|0.60
|105.78
|105.55
|0.00
|56.72
|1770.59
|756
|2005.02.10 20:42
|sell
|268
|0.60
|105.77
|105.90
|0.00
|757
|2005.02.10 23:28
|s/l
|268
|0.60
|105.90
|105.90
|0.00
|-73.65
|1696.94
|758
|2005.02.14 12:00
|sell
|269
|0.60
|104.91
|105.04
|0.00
|759
|2005.02.14 14:00
|s/l
|269
|0.60
|105.04
|105.04
|0.00
|-74.26
|1622.68
|760
|2005.02.15 07:00
|buy
|270
|0.60
|105.14
|105.01
|0.00
|761
|2005.02.15 08:00
|s/l
|270
|0.60
|105.01
|105.01
|0.00
|-74.34
|1548.34
|762
|2005.02.16 20:00
|buy
|271
|0.50
|105.25
|105.12
|0.00
|763
|2005.02.16 21:06
|close
|271
|0.50
|105.35
|105.12
|0.00
|47.46
|1595.80
|764
|2005.02.17 18:00
|buy
|272
|0.60
|105.41
|105.28
|0.00
|765
|2005.02.17 18:00
|modify
|272
|0.60
|105.41
|105.30
|0.00
|766
|2005.02.17 18:00
|close
|272
|0.60
|105.51
|105.30
|0.00
|56.87
|1652.67
|767
|2005.02.18 18:51
|buy
|273
|0.60
|105.69
|105.56
|0.00
|768
|2005.02.18 18:59
|close
|273
|0.60
|105.74
|105.56
|0.00
|28.37
|1681.04
|769
|2005.02.21 18:04
|sell
|274
|0.60
|105.51
|105.64
|0.00
|770
|2005.02.21 19:54
|modify
|274
|0.60
|105.51
|105.64
|0.00
|771
|2005.02.22 00:00
|modify
|274
|0.60
|105.51
|105.62
|0.00
|772
|2005.02.22 00:01
|modify
|274
|0.60
|105.51
|105.61
|0.00
|773
|2005.02.22 00:01
|close
|274
|0.60
|105.45
|105.61
|0.00
|25.41
|1706.45
|774
|2005.02.22 01:25
|sell
|275
|0.60
|105.53
|105.66
|0.00
|775
|2005.02.22 01:59
|modify
|275
|0.60
|105.53
|105.62
|0.00
|776
|2005.02.22 02:00
|modify
|275
|0.60
|105.53
|105.62
|0.00
|777
|2005.02.22 02:02
|modify
|275
|0.60
|105.53
|105.62
|0.00
|778
|2005.02.22 02:05
|modify
|275
|0.60
|105.53
|105.61
|0.00
|779
|2005.02.22 02:26
|modify
|275
|0.60
|105.53
|105.60
|0.00
|780
|2005.02.22 02:26
|close
|275
|0.60
|105.45
|105.60
|0.00
|45.52
|1751.97
|781
|2005.02.22 05:00
|sell
|276
|0.60
|105.02
|105.15
|0.00
|782
|2005.02.22 05:04
|modify
|276
|0.60
|105.02
|105.15
|0.00
|783
|2005.02.22 05:04
|close
|276
|0.60
|104.96
|105.15
|0.00
|34.30
|1786.27
|784
|2005.02.22 05:05
|sell
|277
|0.60
|104.91
|105.04
|0.00
|785
|2005.02.22 05:46
|modify
|277
|0.60
|104.91
|105.04
|0.00
|786
|2005.02.22 05:46
|close
|277
|0.60
|104.85
|105.04
|0.00
|34.34
|1820.61
|787
|2005.02.22 05:59
|sell
|278
|0.60
|105.06
|105.19
|0.00
|788
|2005.02.22 06:00
|modify
|278
|0.60
|105.06
|105.06
|0.00
|789
|2005.02.22 06:00
|close
|278
|0.60
|104.85
|105.06
|0.00
|120.17
|1940.78
|790
|2005.02.23 00:02
|sell
|279
|0.70
|104.16
|104.29
|0.00
|791
|2005.02.23 01:11
|s/l
|279
|0.70
|104.29
|104.29
|0.00
|-87.25
|1853.53
|792
|2005.02.23 13:00
|buy
|280
|0.60
|104.71
|104.58
|0.00
|793
|2005.02.23 13:12
|modify
|280
|0.60
|104.71
|104.58
|0.00
|794
|2005.02.23 14:00
|modify
|280
|0.60
|104.71
|104.60
|0.00
|795
|2005.02.23 14:00
|close
|280
|0.60
|104.83
|104.60
|0.00
|68.68
|1922.21
|796
|2005.02.23 15:59
|buy
|281
|0.70
|104.65
|104.52
|0.00
|797
|2005.02.23 16:00
|modify
|281
|0.70
|104.65
|104.62
|0.00
|798
|2005.02.23 16:00
|close
|281
|0.70
|104.85
|104.62
|0.00
|133.52
|2055.73
|799
|2005.02.25 00:21
|buy
|282
|0.70
|105.35
|105.22
|0.00
|800
|2005.02.25 00:27
|close
|282
|0.70
|105.41
|105.22
|0.00
|39.84
|2095.57
|801
|2005.02.25 02:00
|buy
|283
|0.70
|105.36
|105.23
|0.00
|802
|2005.02.25 08:00
|modify
|283
|0.70
|105.36
|105.24
|0.00
|803
|2005.02.25 08:59
|modify
|283
|0.70
|105.36
|105.26
|0.00
|804
|2005.02.25 09:00
|s/l
|283
|0.70
|105.2607
|105.26
|0.00
|-66.04
|2029.53
|805
|2005.03.01 05:44
|buy
|284
|0.70
|104.58
|104.45
|0.00
|806
|2005.03.01 07:00
|s/l
|284
|0.70
|104.45
|104.45
|0.00
|-87.13
|1942.40
|807
|2005.03.01 17:00
|sell
|285
|0.70
|104.41
|104.54
|0.00
|808
|2005.03.01 17:32
|close
|285
|0.70
|104.33
|104.54
|0.00
|53.68
|1996.08
|809
|2005.03.01 22:17
|sell
|286
|0.70
|104.43
|104.56
|0.00
|810
|2005.03.01 23:21
|modify
|286
|0.70
|104.43
|104.55
|0.00
|811
|2005.03.02 02:00
|s/l
|286
|0.70
|104.5486
|104.55
|0.00
|-89.53
|1906.55
|812
|2005.03.02 18:00
|buy
|287
|0.70
|104.73
|104.60
|0.00
|813
|2005.03.02 20:00
|modify
|287
|0.70
|104.73
|104.62
|0.00
|814
|2005.03.02 20:00
|close
|287
|0.70
|104.83
|104.62
|0.00
|66.78
|1973.33
|815
|2005.03.03 19:01
|buy
|288
|0.70
|105.10
|104.97
|0.00
|816
|2005.03.03 19:14
|modify
|288
|0.70
|105.10
|104.97
|0.00
|817
|2005.03.03 19:14
|modify
|288
|0.70
|105.10
|104.97
|0.00
|818
|2005.03.03 19:14
|modify
|288
|0.70
|105.10
|104.98
|0.00
|819
|2005.03.03 19:16
|modify
|288
|0.70
|105.10
|104.99
|0.00
|820
|2005.03.03 19:16
|modify
|288
|0.70
|105.10
|105.00
|0.00
|821
|2005.03.03 19:16
|close
|288
|0.70
|105.20
|105.00
|0.00
|66.54
|2039.87
|822
|2005.03.03 21:39
|buy
|289
|0.70
|105.26
|105.13
|0.00
|823
|2005.03.04 00:56
|modify
|289
|0.70
|105.26
|105.14
|0.00
|824
|2005.03.04 01:45
|close
|289
|0.70
|105.33
|105.14
|0.00
|55.46
|2095.33
|825
|2005.03.04 21:00
|sell
|290
|0.70
|104.65
|104.78
|0.00
|826
|2005.03.04 22:53
|s/l
|290
|0.70
|104.78
|104.78
|0.00
|-86.85
|2008.48
|827
|2005.03.07 02:42
|sell
|291
|0.70
|104.69
|104.82
|0.00
|828
|2005.03.07 04:01
|s/l
|291
|0.70
|104.82
|104.82
|0.00
|-86.82
|1921.66
|829
|2005.03.07 17:00
|buy
|292
|0.70
|105.26
|105.13
|0.00
|830
|2005.03.07 18:00
|s/l
|292
|0.70
|105.13
|105.13
|0.00
|-86.57
|1835.09
|831
|2005.03.08 06:59
|sell
|293
|0.60
|105.10
|105.23
|0.00
|832
|2005.03.08 07:00
|modify
|293
|0.60
|105.10
|105.20
|0.00
|833
|2005.03.08 07:00
|modify
|293
|0.60
|105.10
|105.19
|0.00
|834
|2005.03.08 07:00
|modify
|293
|0.60
|105.10
|105.17
|0.00
|835
|2005.03.08 07:00
|close
|293
|0.60
|105.02
|105.17
|0.00
|45.71
|1880.80
|836
|2005.03.08 08:59
|sell
|294
|0.70
|105.10
|105.23
|0.00
|837
|2005.03.08 09:00
|modify
|294
|0.70
|105.10
|105.16
|0.00
|838
|2005.03.08 09:00
|close
|294
|0.70
|105.01
|105.16
|0.00
|60.00
|1940.80
|839
|2005.03.08 18:03
|sell
|295
|0.70
|104.56
|104.69
|0.00
|840
|2005.03.08 19:59
|s/l
|295
|0.70
|104.69
|104.69
|0.00
|-86.92
|1853.88
|841
|2005.03.10 04:00
|sell
|296
|0.60
|103.94
|104.07
|0.00
|842
|2005.03.10 04:57
|s/l
|296
|0.60
|104.07
|104.07
|0.00
|-74.95
|1778.93
|843
|2005.03.11 17:00
|sell
|297
|0.60
|104.02
|104.15
|0.00
|844
|2005.03.11 17:00
|modify
|297
|0.60
|104.02
|104.12
|0.00
|845
|2005.03.11 17:00
|close
|297
|0.60
|103.91
|104.12
|0.00
|63.52
|1842.45
|846
|2005.03.11 21:01
|sell
|298
|0.60
|103.95
|104.08
|0.00
|847
|2005.03.14 00:12
|close
|298
|0.60
|103.87
|104.08
|0.00
|37.49
|1879.94
|848
|2005.03.14 01:44
|sell
|299
|0.70
|104.04
|104.17
|0.00
|849
|2005.03.14 01:58
|s/l
|299
|0.70
|104.17
|104.17
|0.00
|-87.36
|1792.58
|850
|2005.03.14 15:00
|buy
|300
|0.60
|104.66
|104.53
|0.00
|851
|2005.03.14 15:24
|close
|300
|0.60
|104.74
|104.53
|0.00
|45.83
|1838.41
|852
|2005.03.14 21:00
|buy
|301
|0.60
|104.97
|104.84
|0.00
|853
|2005.03.14 23:00
|s/l
|301
|0.60
|104.84
|104.84
|0.00
|-74.41
|1764.00
|854
|2005.03.15 15:00
|sell
|302
|0.60
|104.43
|104.56
|0.00
|855
|2005.03.15 15:00
|modify
|302
|0.60
|104.43
|104.54
|0.00
|856
|2005.03.15 15:00
|modify
|302
|0.60
|104.43
|104.40
|0.00
|857
|2005.03.15 15:00
|close
|302
|0.60
|104.21
|104.40
|0.00
|126.67
|1890.67
|858
|2005.03.15 15:00
|sell
|303
|0.70
|104.43
|104.56
|0.00
|859
|2005.03.15 15:00
|modify
|303
|0.70
|104.43
|104.55
|0.00
|860
|2005.03.15 15:00
|modify
|303
|0.70
|104.43
|104.45
|0.00
|861
|2005.03.15 15:00
|close
|303
|0.70
|104.26
|104.45
|0.00
|114.14
|2004.81
|862
|2005.03.15 15:01
|sell
|304
|0.70
|104.43
|104.56
|0.00
|863
|2005.03.15 15:01
|modify
|304
|0.70
|104.43
|104.54
|0.00
|864
|2005.03.15 15:01
|modify
|304
|0.70
|104.43
|104.53
|0.00
|865
|2005.03.15 15:01
|modify
|304
|0.70
|104.43
|104.52
|0.00
|866
|2005.03.15 15:01
|close
|304
|0.70
|104.33
|104.52
|0.00
|67.10
|2071.91
|867
|2005.03.15 15:01
|sell
|305
|0.70
|104.43
|104.56
|0.00
|868
|2005.03.15 15:01
|modify
|305
|0.70
|104.43
|104.56
|0.00
|869
|2005.03.15 15:01
|modify
|305
|0.70
|104.43
|104.55
|0.00
|870
|2005.03.15 15:01
|modify
|305
|0.70
|104.43
|104.44
|0.00
|871
|2005.03.15 15:01
|close
|305
|0.70
|104.25
|104.44
|0.00
|120.86
|2192.77
|872
|2005.03.15 15:03
|sell
|306
|0.80
|104.43
|104.56
|0.00
|873
|2005.03.15 15:59
|modify
|306
|0.80
|104.43
|104.38
|0.00
|874
|2005.03.15 15:59
|close
|306
|0.80
|104.19
|104.38
|0.00
|184.28
|2377.05
|875
|2005.03.15 18:01
|sell
|307
|0.80
|104.49
|104.62
|0.00
|876
|2005.03.15 18:55
|modify
|307
|0.80
|104.49
|104.62
|0.00
|877
|2005.03.15 18:56
|modify
|307
|0.80
|104.49
|104.61
|0.00
|878
|2005.03.15 18:56
|modify
|307
|0.80
|104.49
|104.61
|0.00
|879
|2005.03.15 18:56
|modify
|307
|0.80
|104.49
|104.60
|0.00
|880
|2005.03.15 18:56
|close
|307
|0.80
|104.38
|104.60
|0.00
|84.31
|2461.36
|881
|2005.03.16 19:00
|sell
|308
|0.90
|104.23
|104.36
|0.00
|882
|2005.03.16 21:04
|close
|308
|0.90
|104.16
|104.36
|0.00
|60.49
|2521.85
|883
|2005.03.17 06:18
|buy
|309
|0.90
|104.30
|104.17
|0.00
|884
|2005.03.17 08:03
|s/l
|309
|0.90
|104.17
|104.17
|0.00
|-112.32
|2409.53
|885
|2005.03.17 17:00
|buy
|310
|0.80
|104.54
|104.41
|0.00
|886
|2005.03.17 17:26
|modify
|310
|0.80
|104.54
|104.42
|0.00
|887
|2005.03.17 17:26
|close
|310
|0.80
|104.61
|104.42
|0.00
|53.53
|2463.06
|888
|2005.03.18 15:00
|buy
|311
|0.90
|104.88
|104.75
|0.00
|889
|2005.03.18 15:24
|modify
|311
|0.90
|104.88
|104.77
|0.00
|890
|2005.03.18 15:33
|modify
|311
|0.90
|104.88
|104.80
|0.00
|891
|2005.03.18 15:33
|modify
|311
|0.90
|104.88
|104.80
|0.00
|892
|2005.03.18 15:34
|modify
|311
|0.90
|104.88
|104.81
|0.00
|893
|2005.03.18 15:34
|modify
|311
|0.90
|104.88
|104.82
|0.00
|894
|2005.03.18 16:01
|s/l
|311
|0.90
|104.8171
|104.82
|0.00
|-53.97
|2409.09
|895
|2005.03.21 02:14
|sell
|312
|0.80
|104.82
|104.95
|0.00
|896
|2005.03.21 02:59
|modify
|312
|0.80
|104.82
|104.95
|0.00
|897
|2005.03.21 03:00
|modify
|312
|0.80
|104.82
|104.95
|0.00
|898
|2005.03.21 03:00
|s/l
|312
|0.80
|104.9464
|104.95
|0.00
|-96.38
|2312.71
|899
|2005.03.21 06:01
|buy
|313
|0.80
|104.91
|104.78
|0.00
|900
|2005.03.21 06:34
|modify
|313
|0.80
|104.91
|104.79
|0.00
|901
|2005.03.21 07:00
|modify
|313
|0.80
|104.91
|104.79
|0.00
|902
|2005.03.21 07:59
|modify
|313
|0.80
|104.91
|104.81
|0.00
|903
|2005.03.21 08:00
|modify
|313
|0.80
|104.91
|104.81
|0.00
|904
|2005.03.21 08:50
|modify
|313
|0.80
|104.91
|104.84
|0.00
|905
|2005.03.21 08:50
|close
|313
|0.80
|105.00
|104.84
|0.00
|68.57
|2381.28
|906
|2005.03.21 08:59
|buy
|314
|0.80
|104.89
|104.76
|0.00
|907
|2005.03.21 09:00
|modify
|314
|0.80
|104.89
|104.89
|0.00
|908
|2005.03.21 09:00
|close
|314
|0.80
|105.05
|104.89
|0.00
|121.85
|2503.13
|909
|2005.03.22 19:01
|sell
|315
|0.90
|105.07
|105.20
|0.00
|910
|2005.03.22 21:00
|s/l
|315
|0.90
|105.20
|105.20
|0.00
|-110.98
|2392.15
|911
|2005.03.23 00:00
|buy
|316
|0.80
|105.56
|105.43
|0.00
|912
|2005.03.23 02:11
|s/l
|316
|0.80
|105.43
|105.43
|0.00
|-98.65
|2293.50
|913
|2005.03.23 06:02
|buy
|317
|0.80
|105.36
|105.23
|0.00
|914
|2005.03.23 09:00
|close
|317
|0.80
|105.44
|105.23
|0.00
|60.70
|2354.20
|915
|2005.03.23 09:05
|sell
|318
|0.80
|105.45
|105.58
|0.00
|916
|2005.03.23 10:07
|s/l
|318
|0.80
|105.58
|105.58
|0.00
|-98.50
|2255.70
|917
|2005.03.23 12:16
|buy
|319
|0.80
|105.55
|105.42
|0.00
|918
|2005.03.23 12:25
|modify
|319
|0.80
|105.55
|105.43
|0.00
|919
|2005.03.23 12:25
|modify
|319
|0.80
|105.55
|105.43
|0.00
|920
|2005.03.23 12:26
|modify
|319
|0.80
|105.55
|105.44
|0.00
|921
|2005.03.23 12:26
|modify
|319
|0.80
|105.55
|105.44
|0.00
|922
|2005.03.23 12:26
|close
|319
|0.80
|105.63
|105.44
|0.00
|60.59
|2316.29
|923
|2005.03.23 12:26
|buy
|320
|0.80
|105.64
|105.51
|0.00
|924
|2005.03.23 12:38
|modify
|320
|0.80
|105.64
|105.52
|0.00
|925
|2005.03.23 12:38
|modify
|320
|0.80
|105.64
|105.52
|0.00
|926
|2005.03.23 13:42
|modify
|320
|0.80
|105.64
|105.52
|0.00
|927
|2005.03.23 13:42
|modify
|320
|0.80
|105.64
|105.53
|0.00
|928
|2005.03.23 13:42
|close
|320
|0.80
|105.72
|105.53
|0.00
|60.54
|2376.83
|929
|2005.03.24 04:00
|buy
|321
|0.80
|106.21
|106.08
|0.00
|930
|2005.03.24 08:42
|close
|321
|0.80
|106.28
|106.08
|0.00
|52.69
|2429.52
|931
|2005.03.24 13:00
|buy
|322
|0.90
|106.43
|106.30
|0.00
|932
|2005.03.24 14:02
|s/l
|322
|0.90
|106.30
|106.30
|0.00
|-110.07
|2319.45
|933
|2005.03.24 15:10
|buy
|323
|0.80
|106.21
|106.08
|0.00
|934
|2005.03.24 15:31
|close
|323
|0.80
|106.30
|106.08
|0.00
|67.73
|2387.18
|935
|2005.03.28 05:18
|buy
|324
|0.80
|106.73
|106.60
|0.00
|936
|2005.03.28 05:18
|modify
|324
|0.80
|106.73
|106.63
|0.00
|937
|2005.03.28 05:28
|modify
|324
|0.80
|106.73
|106.64
|0.00
|938
|2005.03.28 05:29
|modify
|324
|0.80
|106.73
|106.65
|0.00
|939
|2005.03.28 05:29
|close
|324
|0.80
|106.80
|106.65
|0.00
|52.44
|2439.62
|940
|2005.03.29 02:52
|buy
|325
|0.90
|107.23
|107.10
|0.00
|941
|2005.03.29 02:56
|close
|325
|0.90
|107.29
|107.10
|0.00
|50.33
|2489.95
|942
|2005.03.29 17:02
|buy
|326
|0.90
|107.44
|107.31
|0.00
|943
|2005.03.29 18:39
|close
|326
|0.90
|107.52
|107.31
|0.00
|66.97
|2556.92
|944
|2005.03.29 20:43
|buy
|327
|0.90
|107.52
|107.39
|0.00
|945
|2005.03.30 00:20
|s/l
|327
|0.90
|107.39
|107.39
|0.00
|-97.46
|2459.46
|946
|2005.03.30 00:20
|buy
|328
|0.90
|107.41
|107.28
|0.00
|947
|2005.03.30 01:18
|modify
|328
|0.90
|107.41
|107.28
|0.00
|948
|2005.03.30 01:18
|modify
|328
|0.90
|107.41
|107.29
|0.00
|949
|2005.03.30 01:21
|modify
|328
|0.90
|107.41
|107.30
|0.00
|950
|2005.03.30 01:21
|close
|328
|0.90
|107.50
|107.30
|0.00
|75.35
|2534.81
|951
|2005.03.30 01:21
|sell
|329
|0.90
|107.51
|107.64
|0.00
|952
|2005.03.30 01:50
|s/l
|329
|0.90
|107.64
|107.64
|0.00
|-108.70
|2426.11
|953
|2005.03.30 01:55
|sell
|330
|0.80
|107.51
|107.64
|0.00
|954
|2005.03.30 03:25
|close
|330
|0.80
|107.43
|107.64
|0.00
|59.57
|2485.68
|955
|2005.03.30 08:49
|sell
|331
|0.90
|107.34
|107.47
|0.00
|956
|2005.03.30 09:13
|modify
|331
|0.90
|107.34
|107.47
|0.00
|957
|2005.03.30 09:13
|modify
|331
|0.90
|107.34
|107.47
|0.00
|958
|2005.03.30 09:13
|close
|331
|0.90
|107.25
|107.47
|0.00
|75.52
|2561.20
|959
|2005.03.30 12:13
|buy
|332
|0.90
|107.55
|107.42
|0.00
|960
|2005.03.30 13:50
|close
|332
|0.90
|107.65
|107.42
|0.00
|83.61
|2644.81
|961
|2005.03.30 15:34
|buy
|333
|0.90
|107.40
|107.27
|0.00
|962
|2005.03.30 15:46
|s/l
|333
|0.90
|107.27
|107.27
|0.00
|-109.07
|2535.74
|963
|2005.03.30 15:46
|buy
|334
|0.90
|107.29
|107.16
|0.00
|964
|2005.03.30 16:52
|close
|334
|0.90
|107.39
|107.16
|0.00
|83.81
|2619.55
|965
|2005.03.31 00:07
|buy
|335
|0.90
|107.49
|107.36
|0.00
|966
|2005.03.31 00:31
|modify
|335
|0.90
|107.49
|107.36
|0.00
|967
|2005.03.31 00:31
|modify
|335
|0.90
|107.49
|107.37
|0.00
|968
|2005.03.31 00:31
|close
|335
|0.90
|107.58
|107.37
|0.00
|75.29
|2694.84
|969
|2005.03.31 01:15
|buy
|336
|0.90
|107.49
|107.36
|0.00
|970
|2005.03.31 02:18
|s/l
|336
|0.90
|107.36
|107.36
|0.00
|-108.98
|2585.86
|971
|2005.03.31 04:53
|sell
|337
|0.90
|107.26
|107.39
|0.00
|972
|2005.03.31 07:46
|modify
|337
|0.90
|107.26
|107.39
|0.00
|973
|2005.03.31 07:47
|modify
|337
|0.90
|107.26
|107.38
|0.00
|974
|2005.03.31 07:47
|modify
|337
|0.90
|107.26
|107.36
|0.00
|975
|2005.03.31 07:47
|close
|337
|0.90
|107.16
|107.36
|0.00
|83.99
|2669.85
|976
|2005.03.31 08:41
|sell
|338
|0.90
|107.22
|107.35
|0.00
|977
|2005.03.31 08:50
|modify
|338
|0.90
|107.22
|107.34
|0.00
|978
|2005.03.31 08:50
|modify
|338
|0.90
|107.22
|107.31
|0.00
|979
|2005.03.31 08:50
|close
|338
|0.90
|107.11
|107.31
|0.00
|92.43
|2762.28
|980
|2005.04.01 17:04
|buy
|339
|1.00
|107.18
|107.05
|0.00
|981
|2005.04.01 17:04
|modify
|339
|1.00
|107.18
|107.10
|0.00
|982
|2005.04.01 17:04
|close
|339
|1.00
|107.32
|107.10
|0.00
|130.45
|2892.73
|983
|2005.04.01 18:38
|buy
|340
|1.00
|107.59
|107.46
|0.00
|984
|2005.04.01 18:56
|close
|340
|1.00
|107.65
|107.46
|0.00
|55.74
|2948.47
|985
|2005.04.04 05:00
|buy
|341
|1.00
|107.69
|107.56
|0.00
|986
|2005.04.04 09:00
|modify
|341
|1.00
|107.69
|107.71
|0.00
|987
|2005.04.04 09:00
|close
|341
|1.00
|107.87
|107.71
|0.00
|166.87
|3115.34
|988
|2005.04.05 09:00
|buy
|342
|1.10
|108.67
|108.54
|0.00
|989
|2005.04.05 09:02
|modify
|342
|1.10
|108.67
|108.54
|0.00
|990
|2005.04.05 09:02
|modify
|342
|1.10
|108.67
|108.57
|0.00
|991
|2005.04.05 09:02
|modify
|342
|1.10
|108.67
|108.58
|0.00
|992
|2005.04.05 09:02
|modify
|342
|1.10
|108.67
|108.59
|0.00
|993
|2005.04.05 09:12
|modify
|342
|1.10
|108.67
|108.60
|0.00
|994
|2005.04.05 09:12
|close
|342
|1.10
|108.74
|108.60
|0.00
|70.81
|3186.15
|995
|2005.04.05 09:59
|buy
|343
|1.10
|108.67
|108.54
|0.00
|996
|2005.04.05 10:00
|modify
|343
|1.10
|108.67
|108.66
|0.00
|997
|2005.04.05 10:00
|close
|343
|1.10
|108.80
|108.66
|0.00
|131.44
|3317.59
|998
|2005.04.06 19:00
|buy
|344
|1.20
|108.58
|108.45
|0.00
|999
|2005.04.06 19:14
|close
|344
|1.20
|108.66
|108.45
|0.00
|88.35
|3405.94
|1000
|2005.04.07 03:04
|buy
|345
|1.20
|108.69
|108.56
|0.00
|1001
|2005.04.07 04:02
|s/l
|345
|1.20
|108.56
|108.56
|0.00
|-143.70
|3262.24
|1002
|2005.04.07 12:12
|sell
|346
|1.10
|108.33
|108.46
|0.00
|1003
|2005.04.07 13:45
|modify
|346
|1.10
|108.33
|108.46
|0.00
|1004
|2005.04.07 14:00
|modify
|346
|1.10
|108.33
|108.45
|0.00
|1005
|2005.04.07 14:00
|modify
|346
|1.10
|108.33
|108.44
|0.00
|1006
|2005.04.07 14:00
|modify
|346
|1.10
|108.33
|108.43
|0.00
|1007
|2005.04.07 14:00
|close
|346
|1.10
|108.25
|108.43
|0.00
|81.29
|3343.53
|1008
|2005.04.07 18:30
|buy
|347
|1.20
|108.39
|108.26
|0.00
|1009
|2005.04.07 18:59
|modify
|347
|1.20
|108.39
|108.28
|0.00
|1010
|2005.04.07 18:59
|close
|347
|1.20
|108.47
|108.28
|0.00
|88.50
|3432.03
|1011
|2005.04.11 15:00
|sell
|348
|1.20
|107.84
|107.97
|0.00
|1012
|2005.04.11 15:37
|modify
|348
|1.20
|107.84
|107.96
|0.00
|1013
|2005.04.11 15:37
|close
|348
|1.20
|107.76
|107.96
|0.00
|89.09
|3521.12
|1014
|2005.04.12 21:00
|buy
|349
|1.20
|107.78
|107.65
|0.00
|1015
|2005.04.13 03:00
|s/l
|349
|1.20
|107.65
|107.65
|0.00
|-129.61
|3391.52
|1016
|2005.04.15 19:02
|sell
|350
|1.20
|107.73
|107.86
|0.00
|1017
|2005.04.18 00:00
|close
|350
|1.20
|107.64
|107.86
|0.00
|82.87
|3474.39
|1018
|2005.04.18 00:31
|sell
|351
|1.20
|107.71
|107.84
|0.00
|1019
|2005.04.18 01:12
|close
|351
|1.20
|107.63
|107.84
|0.00
|89.19
|3563.58
|1020
|2005.04.18 03:00
|sell
|352
|1.20
|107.78
|107.91
|0.00
|1021
|2005.04.18 04:00
|s/l
|352
|1.20
|107.91
|107.91
|0.00
|-144.54
|3419.04
|1022
|2005.04.18 12:17
|sell
|353
|1.20
|107.54
|107.67
|0.00
|1023
|2005.04.18 12:56
|modify
|353
|1.20
|107.54
|107.66
|0.00
|1024
|2005.04.18 12:56
|close
|353
|1.20
|107.44
|107.66
|0.00
|111.69
|3530.73
|1025
|2005.04.20 00:00
|sell
|354
|1.20
|106.84
|106.97
|0.00
|1026
|2005.04.20 03:48
|modify
|354
|1.20
|106.84
|106.97
|0.00
|1027
|2005.04.20 08:22
|s/l
|354
|1.20
|106.9664
|106.97
|0.00
|-141.83
|3388.90
|1028
|2005.04.20 17:00
|buy
|355
|1.20
|106.89
|106.76
|0.00
|1029
|2005.04.20 18:06
|s/l
|355
|1.20
|106.76
|106.76
|0.00
|-146.13
|3242.77
|1030
|2005.04.21 15:23
|buy
|356
|1.10
|107.28
|107.15
|0.00
|1031
|2005.04.21 17:00
|s/l
|356
|1.10
|107.15
|107.15
|0.00
|-133.46
|3109.31
|1032
|2005.04.21 19:00
|sell
|357
|1.10
|107.01
|107.14
|0.00
|1033
|2005.04.21 19:34
|modify
|357
|1.10
|107.01
|107.13
|0.00
|1034
|2005.04.21 19:35
|modify
|357
|1.10
|107.01
|107.12
|0.00
|1035
|2005.04.21 19:40
|modify
|357
|1.10
|107.01
|107.11
|0.00
|1036
|2005.04.21 19:40
|close
|357
|1.10
|106.88
|107.11
|0.00
|133.80
|3243.11
|1037
|2005.04.22 19:18
|sell
|358
|1.10
|105.98
|106.11
|0.00
|1038
|2005.04.22 20:08
|close
|358
|1.10
|105.91
|106.11
|0.00
|72.70
|3315.81
|1039
|2005.04.26 21:03
|buy
|359
|1.20
|105.96
|105.83
|0.00
|1040
|2005.04.26 21:29
|modify
|359
|1.20
|105.96
|105.84
|0.00
|1041
|2005.04.26 21:30
|modify
|359
|1.20
|105.96
|105.85
|0.00
|1042
|2005.04.26 21:30
|modify
|359
|1.20
|105.96
|105.86
|0.00
|1043
|2005.04.26 23:04
|modify
|359
|1.20
|105.96
|105.86
|0.00
|1044
|2005.04.26 23:05
|modify
|359
|1.20
|105.96
|105.87
|0.00
|1045
|2005.04.26 23:05
|modify
|359
|1.20
|105.96
|105.88
|0.00
|1046
|2005.04.26 23:08
|modify
|359
|1.20
|105.96
|105.89
|0.00
|1047
|2005.04.27 00:00
|modify
|359
|1.20
|105.96
|105.92
|0.00
|1048
|2005.04.27 00:00
|close
|359
|1.20
|106.08
|105.92
|0.00
|151.07
|3466.88
|1049
|2005.04.27 17:39
|sell
|360
|1.20
|105.96
|106.09
|0.00
|1050
|2005.04.27 21:00
|modify
|360
|1.20
|105.96
|105.93
|0.00
|1051
|2005.04.27 21:00
|close
|360
|1.20
|105.74
|105.93
|0.00
|249.67
|3716.55
|1052
|2005.04.28 04:00
|buy
|361
|1.30
|106.04
|105.91
|0.00
|1053
|2005.04.28 05:11
|s/l
|361
|1.30
|105.91
|105.91
|0.00
|-159.57
|3556.98
|1054
|2005.04.28 05:33
|buy
|362
|1.20
|105.91
|105.78
|0.00
|1055
|2005.04.28 14:30
|s/l
|362
|1.20
|105.78
|105.78
|0.00
|-147.49
|3409.49
|1056
|2005.04.28 15:16
|sell
|363
|1.20
|105.94
|106.07
|0.00
|1057
|2005.04.28 15:28
|modify
|363
|1.20
|105.94
|106.06
|0.00
|1058
|2005.04.28 15:29
|modify
|363
|1.20
|105.94
|106.06
|0.00
|1059
|2005.04.28 15:29
|modify
|363
|1.20
|105.94
|106.04
|0.00
|1060
|2005.04.28 15:29
|close
|363
|1.20
|105.86
|106.04
|0.00
|90.69
|3500.18
|1061
|2005.04.29 19:08
|sell
|364
|1.20
|104.80
|104.93
|0.00
|1062
|2005.04.29 21:09
|s/l
|364
|1.20
|104.93
|104.93
|0.00
|-148.67
|3351.51
|1063
|2005.05.03 17:00
|sell
|365
|1.20
|105.13
|105.26
|0.00
|1064
|2005.05.03 17:39
|s/l
|365
|1.20
|105.26
|105.26
|0.00
|-148.21
|3203.30
|1065
|2005.05.03 17:39
|sell
|366
|1.10
|105.24
|105.37
|0.00
|1066
|2005.05.03 17:55
|modify
|366
|1.10
|105.24
|105.37
|0.00
|1067
|2005.05.03 17:55
|modify
|366
|1.10
|105.24
|105.35
|0.00
|1068
|2005.05.03 17:55
|modify
|366
|1.10
|105.24
|105.35
|0.00
|1069
|2005.05.03 18:35
|modify
|366
|1.10
|105.24
|105.35
|0.00
|1070
|2005.05.03 18:36
|modify
|366
|1.10
|105.24
|105.34
|0.00
|1071
|2005.05.03 18:45
|modify
|366
|1.10
|105.24
|105.34
|0.00
|1072
|2005.05.03 19:00
|modify
|366
|1.10
|105.24
|105.29
|0.00
|1073
|2005.05.03 19:00
|close
|366
|1.10
|105.11
|105.29
|0.00
|136.04
|3339.34
|1074
|2005.05.03 23:41
|sell
|367
|1.20
|105.01
|105.14
|0.00
|1075
|2005.05.04 01:00
|modify
|367
|1.20
|105.01
|105.10
|0.00
|1076
|2005.05.04 01:02
|modify
|367
|1.20
|105.01
|105.09
|0.00
|1077
|2005.05.04 01:02
|close
|367
|1.20
|104.89
|105.09
|0.00
|119.83
|3459.17
|1078
|2005.05.04 17:18
|sell
|368
|1.20
|104.48
|104.61
|0.00
|1079
|2005.05.04 17:18
|modify
|368
|1.20
|104.48
|104.51
|0.00
|1080
|2005.05.04 17:18
|close
|368
|1.20
|104.31
|104.51
|0.00
|195.57
|3654.74
|1081
|2005.05.04 17:21
|sell
|369
|1.30
|104.47
|104.60
|0.00
|1082
|2005.05.04 17:59
|modify
|369
|1.30
|104.47
|104.50
|0.00
|1083
|2005.05.04 17:59
|close
|369
|1.30
|104.30
|104.50
|0.00
|211.89
|3866.63
|1084
|2005.05.04 18:00
|sell
|370
|1.40
|104.78
|104.91
|0.00
|1085
|2005.05.04 21:00
|modify
|370
|1.40
|104.78
|104.75
|0.00
|1086
|2005.05.04 21:00
|close
|370
|1.40
|104.51
|104.75
|0.00
|361.69
|4228.32
|1087
|2005.05.06 19:00
|buy
|371
|1.50
|104.81
|104.68
|0.00
|1088
|2005.05.06 20:08
|modify
|371
|1.50
|104.81
|104.69
|0.00
|1089
|2005.05.06 20:16
|modify
|371
|1.50
|104.81
|104.69
|0.00
|1090
|2005.05.06 20:17
|modify
|371
|1.50
|104.81
|104.71
|0.00
|1091
|2005.05.06 21:00
|modify
|371
|1.50
|104.81
|104.71
|0.00
|1092
|2005.05.06 21:00
|close
|371
|1.50
|104.91
|104.71
|0.00
|142.98
|4371.30
|1093
|2005.05.10 22:02
|sell
|372
|1.50
|105.58
|105.71
|0.00
|1094
|2005.05.11 01:00
|modify
|372
|1.50
|105.58
|105.68
|0.00
|1095
|2005.05.11 01:01
|modify
|372
|1.50
|105.58
|105.66
|0.00
|1096
|2005.05.11 01:01
|close
|372
|1.50
|105.49
|105.66
|0.00
|106.16
|4477.46
|1097
|2005.05.11 03:26
|sell
|373
|1.60
|105.54
|105.67
|0.00
|1098
|2005.05.11 03:32
|modify
|373
|1.60
|105.54
|105.66
|0.00
|1099
|2005.05.11 03:32
|modify
|373
|1.60
|105.54
|105.66
|0.00
|1100
|2005.05.11 03:39
|modify
|373
|1.60
|105.54
|105.65
|0.00
|1101
|2005.05.11 03:40
|modify
|373
|1.60
|105.54
|105.62
|0.00
|1102
|2005.05.11 03:40
|close
|373
|1.60
|105.45
|105.62
|0.00
|136.56
|4614.02
|1103
|2005.05.11 05:00
|sell
|374
|1.60
|105.58
|105.71
|0.00
|1104
|2005.05.11 07:59
|s/l
|374
|1.60
|105.71
|105.71
|0.00
|-196.75
|4417.27
|1105
|2005.05.11 12:00
|sell
|375
|1.50
|105.38
|105.51
|0.00
|1106
|2005.05.11 15:00
|s/l
|375
|1.50
|105.51
|105.51
|0.00
|-184.31
|4232.96
|1107
|2005.05.11 15:08
|sell
|376
|1.50
|105.70
|105.83
|0.00
|1108
|2005.05.11 15:11
|s/l
|376
|1.50
|105.83
|105.83
|0.00
|-184.24
|4048.72
|1109
|2005.05.11 17:00
|buy
|377
|1.40
|105.70
|105.57
|0.00
|1110
|2005.05.11 20:33
|close
|377
|1.40
|105.80
|105.57
|0.00
|132.32
|4181.04
|1111
|2005.05.12 01:32
|buy
|378
|1.50
|105.78
|105.65
|0.00
|1112
|2005.05.12 03:00
|modify
|378
|1.50
|105.78
|105.68
|0.00
|1113
|2005.05.12 03:00
|close
|378
|1.50
|105.87
|105.68
|0.00
|127.52
|4308.56
|1114
|2005.05.17 03:00
|sell
|379
|1.50
|106.77
|106.90
|0.00
|1115
|2005.05.17 04:00
|s/l
|379
|1.50
|106.90
|106.90
|0.00
|-182.26
|4126.30
|1116
|2005.05.18 00:00
|buy
|380
|1.40
|107.44
|107.31
|0.00
|1117
|2005.05.18 02:00
|modify
|380
|1.40
|107.44
|107.32
|0.00
|1118
|2005.05.18 02:00
|close
|380
|1.40
|107.53
|107.32
|0.00
|117.18
|4243.48
|1119
|2005.05.18 23:00
|sell
|381
|1.50
|107.01
|107.14
|0.00
|1120
|2005.05.19 00:11
|s/l
|381
|1.50
|107.14
|107.14
|0.00
|-247.48
|3995.99
|1121
|2005.05.19 07:00
|sell
|382
|1.40
|107.11
|107.24
|0.00
|1122
|2005.05.19 12:01
|s/l
|382
|1.40
|107.24
|107.24
|0.00
|-169.71
|3826.28
|1123
|2005.05.20 20:59
|buy
|383
|1.30
|108.12
|107.99
|0.00
|1124
|2005.05.20 20:59
|modify
|383
|1.30
|108.12
|108.03
|0.00
|1125
|2005.05.20 20:59
|close
|383
|1.30
|108.21
|108.03
|0.00
|108.12
|3934.40
|1126
|2005.05.23 18:00
|sell
|384
|1.40
|107.75
|107.88
|0.00
|1127
|2005.05.23 19:30
|modify
|384
|1.40
|107.75
|107.87
|0.00
|1128
|2005.05.23 20:00
|modify
|384
|1.40
|107.75
|107.82
|0.00
|1129
|2005.05.23 20:00
|close
|384
|1.40
|107.66
|107.82
|0.00
|117.04
|4051.44
|1130
|2005.05.24 15:28
|sell
|385
|1.40
|107.42
|107.55
|0.00
|1131
|2005.05.24 16:00
|s/l
|385
|1.40
|107.55
|107.55
|0.00
|-169.21
|3882.23
|1132
|2005.05.25 02:00
|buy
|386
|1.40
|107.56
|107.43
|0.00
|1133
|2005.05.25 02:24
|modify
|386
|1.40
|107.56
|107.44
|0.00
|1134
|2005.05.25 02:25
|modify
|386
|1.40
|107.56
|107.45
|0.00
|1135
|2005.05.25 02:25
|close
|386
|1.40
|107.62
|107.45
|0.00
|78.05
|3960.28
|1136
|2005.05.25 08:01
|sell
|387
|1.40
|107.43
|107.56
|0.00
|1137
|2005.05.25 08:15
|modify
|387
|1.40
|107.43
|107.56
|0.00
|1138
|2005.05.25 08:18
|modify
|387
|1.40
|107.43
|107.55
|0.00
|1139
|2005.05.25 08:22
|modify
|387
|1.40
|107.43
|107.54
|0.00
|1140
|2005.05.25 08:23
|modify
|387
|1.40
|107.43
|107.53
|0.00
|1141
|2005.05.25 08:23
|close
|387
|1.40
|107.37
|107.53
|0.00
|78.24
|4038.52
|1142
|2005.05.25 08:30
|sell
|388
|1.40
|107.44
|107.57
|0.00
|1143
|2005.05.25 08:40
|modify
|388
|1.40
|107.44
|107.57
|0.00
|1144
|2005.05.25 12:00
|s/l
|388
|1.40
|107.5686
|107.57
|0.00
|-167.16
|3871.36
|1145
|2005.05.25 15:00
|buy
|389
|1.40
|107.63
|107.50
|0.00
|1146
|2005.05.25 16:00
|s/l
|389
|1.40
|107.50
|107.50
|0.00
|-169.37
|3701.99
|1147
|2005.05.27 08:04
|sell
|390
|1.30
|107.85
|107.98
|0.00
|1148
|2005.05.27 08:31
|modify
|390
|1.30
|107.85
|107.96
|0.00
|1149
|2005.05.27 08:32
|modify
|390
|1.30
|107.85
|107.95
|0.00
|1150
|2005.05.27 08:32
|modify
|390
|1.30
|107.85
|107.95
|0.00
|1151
|2005.05.27 08:32
|modify
|390
|1.30
|107.85
|107.94
|0.00
|1152
|2005.05.27 08:32
|modify
|390
|1.30
|107.85
|107.93
|0.00
|1153
|2005.05.27 10:01
|modify
|390
|1.30
|107.85
|107.93
|0.00
|1154
|2005.05.27 14:01
|modify
|390
|1.30
|107.85
|107.93
|0.00
|1155
|2005.05.27 14:01
|close
|390
|1.30
|107.80
|107.93
|0.00
|60.30
|3762.29
|1156
|2005.05.27 15:00
|sell
|391
|1.30
|107.92
|108.05
|0.00
|1157
|2005.05.27 16:00
|s/l
|391
|1.30
|108.05
|108.05
|0.00
|-156.41
|3605.88
|1158
|2005.05.27 18:04
|buy
|392
|1.30
|107.90
|107.77
|0.00
|1159
|2005.05.27 18:06
|modify
|392
|1.30
|107.90
|107.77
|0.00
|1160
|2005.05.27 18:10
|modify
|392
|1.30
|107.90
|107.77
|0.00
|1161
|2005.05.27 18:19
|modify
|392
|1.30
|107.90
|107.78
|0.00
|1162
|2005.05.27 18:24
|modify
|392
|1.30
|107.90
|107.79
|0.00
|1163
|2005.05.27 18:25
|modify
|392
|1.30
|107.90
|107.80
|0.00
|1164
|2005.05.27 18:26
|modify
|392
|1.30
|107.90
|107.81
|0.00
|1165
|2005.05.27 18:26
|close
|392
|1.30
|107.96
|107.81
|0.00
|72.24
|3678.12
|1166
|2005.05.27 18:35
|buy
|393
|1.30
|107.90
|107.77
|0.00
|1167
|2005.05.27 18:54
|modify
|393
|1.30
|107.90
|107.77
|0.00
|1168
|2005.05.27 18:56
|modify
|393
|1.30
|107.90
|107.78
|0.00
|1169
|2005.05.27 18:56
|modify
|393
|1.30
|107.90
|107.80
|0.00
|1170
|2005.05.27 19:15
|modify
|393
|1.30
|107.90
|107.81
|0.00
|1171
|2005.05.27 19:15
|close
|393
|1.30
|107.97
|107.81
|0.00
|84.28
|3762.40
|1172
|2005.05.30 03:05
|buy
|394
|1.30
|107.97
|107.84
|0.00
|1173
|2005.05.30 05:00
|s/l
|394
|1.30
|107.84
|107.84
|0.00
|-156.74
|3605.66
|1174
|2005.05.31 12:00
|sell
|395
|1.30
|108.03
|108.16
|0.00
|1175
|2005.05.31 12:19
|s/l
|395
|1.30
|108.16
|108.16
|0.00
|-156.25
|3449.41
|1176
|2005.05.31 18:06
|sell
|396
|1.20
|108.02
|108.15
|0.00
|1177
|2005.05.31 20:00
|s/l
|396
|1.20
|108.15
|108.15
|0.00
|-143.99
|3305.42
|1178
|2005.06.01 03:20
|buy
|397
|1.20
|108.20
|108.07
|0.00
|1179
|2005.06.01 03:59
|modify
|397
|1.20
|108.20
|108.11
|0.00
|1180
|2005.06.01 03:59
|close
|397
|1.20
|108.34
|108.11
|0.00
|155.07
|3460.49
|1181
|2005.06.01 08:00
|sell
|398
|1.20
|108.37
|108.50
|0.00
|1182
|2005.06.01 08:07
|modify
|398
|1.20
|108.37
|108.49
|0.00
|1183
|2005.06.01 08:47
|modify
|398
|1.20
|108.37
|108.48
|0.00
|1184
|2005.06.01 09:38
|modify
|398
|1.20
|108.37
|108.48
|0.00
|1185
|2005.06.01 09:39
|modify
|398
|1.20
|108.37
|108.47
|0.00
|1186
|2005.06.01 09:39
|close
|398
|1.20
|108.28
|108.47
|0.00
|99.74
|3560.23
|1187
|2005.06.01 15:00
|buy
|399
|1.20
|108.56
|108.43
|0.00
|1188
|2005.06.01 17:00
|s/l
|399
|1.20
|108.43
|108.43
|0.00
|-144.10
|3416.13
|1189
|2005.06.01 17:00
|buy
|400
|1.20
|108.28
|108.15
|0.00
|1190
|2005.06.01 17:34
|modify
|400
|1.20
|108.28
|108.15
|0.00
|1191
|2005.06.01 17:34
|close
|400
|1.20
|108.37
|108.15
|0.00
|99.66
|3515.79
|1192
|2005.06.01 17:59
|buy
|401
|1.20
|108.24
|108.11
|0.00
|1193
|2005.06.01 18:00
|modify
|401
|1.20
|108.24
|108.20
|0.00
|1194
|2005.06.01 18:00
|close
|401
|1.20
|108.44
|108.20
|0.00
|221.32
|3737.11
|1195
|2005.06.02 12:06
|sell
|402
|1.30
|108.36
|108.49
|0.00
|1196
|2005.06.02 12:12
|modify
|402
|1.30
|108.36
|108.48
|0.00
|1197
|2005.06.02 12:13
|modify
|402
|1.30
|108.36
|108.47
|0.00
|1198
|2005.06.02 12:13
|modify
|402
|1.30
|108.36
|108.47
|0.00
|1199
|2005.06.02 12:52
|modify
|402
|1.30
|108.36
|108.46
|0.00
|1200
|2005.06.02 12:52
|close
|402
|1.30
|108.27
|108.46
|0.00
|108.06
|3845.17
|1201
|2005.06.02 22:00
|sell
|403
|1.30
|108.25
|108.38
|0.00
|1202
|2005.06.03 03:00
|modify
|403
|1.30
|108.25
|108.14
|0.00
|1203
|2005.06.03 03:00
|close
|403
|1.30
|107.97
|108.14
|0.00
|318.21
|4163.39
|1204
|2005.06.03 18:00
|sell
|404
|1.50
|107.82
|107.95
|0.00
|1205
|2005.06.03 19:00
|s/l
|404
|1.50
|107.95
|107.95
|0.00
|-180.63
|3982.76
|1206
|2005.06.06 18:11
|sell
|405
|1.40
|106.86
|106.99
|0.00
|1207
|2005.06.06 18:37
|modify
|405
|1.40
|106.86
|106.99
|0.00
|1208
|2005.06.07 01:13
|s/l
|405
|1.40
|106.9879
|106.99
|0.00
|-187.67
|3795.09
|1209
|2005.06.07 17:00
|sell
|406
|1.30
|106.71
|106.84
|0.00
|1210
|2005.06.07 17:07
|modify
|406
|1.30
|106.71
|106.84
|0.00
|1211
|2005.06.07 17:55
|modify
|406
|1.30
|106.71
|106.83
|0.00
|1212
|2005.06.07 17:55
|modify
|406
|1.30
|106.71
|106.83
|0.00
|1213
|2005.06.07 17:55
|modify
|406
|1.30
|106.71
|106.81
|0.00
|1214
|2005.06.07 18:00
|close
|406
|1.30
|106.65
|106.81
|0.00
|73.13
|3868.22
|1215
|2005.06.08 03:04
|sell
|407
|1.40
|106.68
|106.81
|0.00
|1216
|2005.06.08 03:07
|modify
|407
|1.40
|106.68
|106.81
|0.00
|1217
|2005.06.08 03:07
|modify
|407
|1.40
|106.68
|106.80
|0.00
|1218
|2005.06.08 03:11
|modify
|407
|1.40
|106.68
|106.79
|0.00
|1219
|2005.06.08 03:12
|modify
|407
|1.40
|106.68
|106.78
|0.00
|1220
|2005.06.08 03:12
|modify
|407
|1.40
|106.68
|106.77
|0.00
|1221
|2005.06.08 05:00
|s/l
|407
|1.40
|106.77
|106.77
|0.00
|-117.82
|3750.40
|1222
|2005.06.08 09:10
|buy
|408
|1.30
|106.77
|106.64
|0.00
|1223
|2005.06.08 09:20
|modify
|408
|1.30
|106.77
|106.64
|0.00
|1224
|2005.06.08 09:24
|modify
|408
|1.30
|106.77
|106.65
|0.00
|1225
|2005.06.08 09:27
|modify
|408
|1.30
|106.77
|106.67
|0.00
|1226
|2005.06.08 09:27
|modify
|408
|1.30
|106.77
|106.68
|0.00
|1227
|2005.06.08 09:28
|modify
|408
|1.30
|106.77
|106.69
|0.00
|1228
|2005.06.08 09:28
|modify
|408
|1.30
|106.77
|106.69
|0.00
|1229
|2005.06.08 10:37
|modify
|408
|1.30
|106.77
|106.70
|0.00
|1230
|2005.06.08 10:37
|close
|408
|1.30
|106.86
|106.70
|0.00
|109.49
|3859.89
|1231
|2005.06.09 03:00
|buy
|409
|1.40
|107.20
|107.07
|0.00
|1232
|2005.06.09 08:06
|modify
|409
|1.40
|107.20
|107.07
|0.00
|1233
|2005.06.09 08:07
|modify
|409
|1.40
|107.20
|107.08
|0.00
|1234
|2005.06.09 08:07
|modify
|409
|1.40
|107.20
|107.09
|0.00
|1235
|2005.06.09 11:00
|modify
|409
|1.40
|107.20
|107.10
|0.00
|1236
|2005.06.09 11:02
|modify
|409
|1.40
|107.20
|107.11
|0.00
|1237
|2005.06.09 11:02
|modify
|409
|1.40
|107.20
|107.13
|0.00
|1238
|2005.06.09 11:02
|close
|409
|1.40
|107.28
|107.13
|0.00
|104.40
|3964.29
|1239
|2005.06.09 18:00
|buy
|410
|1.40
|107.52
|107.39
|0.00
|1240
|2005.06.09 23:23
|s/l
|410
|1.40
|107.39
|107.39
|0.00
|-169.48
|3794.81
|1241
|2005.06.13 20:02
|buy
|411
|1.30
|109.60
|109.47
|0.00
|1242
|2005.06.13 22:09
|s/l
|411
|1.30
|109.47
|109.47
|0.00
|-154.38
|3640.43
|1243
|2005.06.14 01:00
|buy
|412
|1.30
|109.49
|109.36
|0.00
|1244
|2005.06.14 01:52
|close
|412
|1.30
|109.57
|109.36
|0.00
|94.91
|3735.34
|1245
|2005.06.14 01:59
|buy
|413
|1.30
|109.47
|109.34
|0.00
|1246
|2005.06.14 02:00
|modify
|413
|1.30
|109.47
|109.38
|0.00
|1247
|2005.06.14 02:00
|close
|413
|1.30
|109.59
|109.38
|0.00
|142.34
|3877.68
|1248
|2005.06.14 03:35
|buy
|414
|1.40
|109.45
|109.32
|0.00
|1249
|2005.06.14 07:06
|s/l
|414
|1.40
|109.32
|109.32
|0.00
|-166.48
|3711.20
|1250
|2005.06.16 03:59
|sell
|415
|1.30
|109.26
|109.39
|0.00
|1251
|2005.06.16 06:21
|s/l
|415
|1.30
|109.39
|109.39
|0.00
|-154.50
|3556.70
|1252
|2005.06.17 01:59
|sell
|416
|1.20
|109.00
|109.13
|0.00
|1253
|2005.06.17 02:00
|modify
|416
|1.20
|109.00
|109.05
|0.00
|1254
|2005.06.17 02:00
|close
|416
|1.20
|108.82
|109.05
|0.00
|198.49
|3755.19
|1255
|2005.06.17 04:00
|sell
|417
|1.30
|108.93
|109.06
|0.00
|1256
|2005.06.17 10:00
|modify
|417
|1.30
|108.93
|109.04
|0.00
|1257
|2005.06.17 10:01
|modify
|417
|1.30
|108.93
|109.03
|0.00
|1258
|2005.06.17 10:04
|modify
|417
|1.30
|108.93
|109.02
|0.00
|1259
|2005.06.17 10:07
|modify
|417
|1.30
|108.93
|109.02
|0.00
|1260
|2005.06.17 10:58
|s/l
|417
|1.30
|109.015
|109.02
|0.00
|-101.36
|3653.83
|1261
|2005.06.17 17:18
|buy
|418
|1.30
|108.88
|108.75
|0.00
|1262
|2005.06.17 17:59
|modify
|418
|1.30
|108.88
|108.81
|0.00
|1263
|2005.06.17 17:59
|close
|418
|1.30
|108.98
|108.81
|0.00
|119.29
|3773.12
|1264
|2005.06.20 21:00
|buy
|419
|1.30
|109.42
|109.29
|0.00
|1265
|2005.06.20 23:00
|s/l
|419
|1.30
|109.29
|109.29
|0.00
|-154.69
|3618.43
|1266
|2005.06.21 18:03
|sell
|420
|1.30
|108.61
|108.74
|0.00
|1267
|2005.06.21 18:12
|modify
|420
|1.30
|108.61
|108.74
|0.00
|1268
|2005.06.21 18:12
|modify
|420
|1.30
|108.61
|108.74
|0.00
|1269
|2005.06.21 18:12
|modify
|420
|1.30
|108.61
|108.73
|0.00
|1270
|2005.06.21 18:12
|close
|420
|1.30
|108.52
|108.73
|0.00
|107.81
|3726.24
|1271
|2005.06.21 18:20
|sell
|421
|1.30
|108.61
|108.74
|0.00
|1272
|2005.06.21 18:22
|modify
|421
|1.30
|108.61
|108.74
|0.00
|1273
|2005.06.21 18:22
|modify
|421
|1.30
|108.61
|108.73
|0.00
|1274
|2005.06.21 18:22
|close
|421
|1.30
|108.52
|108.73
|0.00
|107.81
|3834.05
|1275
|2005.06.22 01:00
|sell
|422
|1.30
|108.43
|108.56
|0.00
|1276
|2005.06.22 06:06
|s/l
|422
|1.30
|108.56
|108.56
|0.00
|-155.68
|3678.37
|1277
|2005.06.22 15:00
|buy
|423
|1.30
|108.76
|108.63
|0.00
|1278
|2005.06.22 15:37
|modify
|423
|1.30
|108.76
|108.64
|0.00
|1279
|2005.06.22 15:53
|modify
|423
|1.30
|108.76
|108.65
|0.00
|1280
|2005.06.22 15:53
|modify
|423
|1.30
|108.76
|108.66
|0.00
|1281
|2005.06.22 16:00
|close
|423
|1.30
|108.83
|108.66
|0.00
|83.62
|3761.99
|1282
|2005.06.22 20:00
|buy
|424
|1.30
|108.89
|108.76
|0.00
|1283
|2005.06.22 21:00
|s/l
|424
|1.30
|108.76
|108.76
|0.00
|-155.39
|3606.60
|1284
|2005.06.22 21:00
|buy
|425
|1.30
|108.78
|108.65
|0.00
|1285
|2005.06.22 22:49
|close
|425
|1.30
|108.83
|108.65
|0.00
|59.73
|3666.33
|1286
|2005.06.23 15:00
|sell
|426
|1.30
|108.69
|108.82
|0.00
|1287
|2005.06.23 15:30
|modify
|426
|1.30
|108.69
|108.82
|0.00
|1288
|2005.06.23 17:00
|s/l
|426
|1.30
|108.8157
|108.82
|0.00
|-150.11
|3516.22
|1289
|2005.06.23 18:00
|buy
|427
|1.20
|108.74
|108.61
|0.00
|1290
|2005.06.23 18:34
|modify
|427
|1.20
|108.74
|108.62
|0.00
|1291
|2005.06.23 18:35
|modify
|427
|1.20
|108.74
|108.63
|0.00
|1292
|2005.06.23 18:37
|modify
|427
|1.20
|108.74
|108.66
|0.00
|1293
|2005.06.23 18:37
|close
|427
|1.20
|108.83
|108.66
|0.00
|99.24
|3615.46
|1294
|2005.06.24 07:00
|buy
|428
|1.30
|108.93
|108.80
|0.00
|1295
|2005.06.24 07:05
|modify
|428
|1.30
|108.93
|108.83
|0.00
|1296
|2005.06.24 07:05
|close
|428
|1.30
|108.99
|108.83
|0.00
|71.56
|3687.02
|1297
|2005.06.24 18:00
|buy
|429
|1.30
|109.23
|109.10
|0.00
|1298
|2005.06.24 19:00
|s/l
|429
|1.30
|109.10
|109.10
|0.00
|-154.99
|3532.03
|1299
|2005.06.24 19:00
|buy
|430
|1.20
|109.06
|108.93
|0.00
|1300
|2005.06.24 20:09
|close
|430
|1.20
|109.13
|108.93
|0.00
|76.97
|3609.00
|1301
|2005.06.27 21:01
|buy
|431
|1.30
|109.29
|109.16
|0.00
|1302
|2005.06.27 21:05
|modify
|431
|1.30
|109.29
|109.17
|0.00
|1303
|2005.06.27 21:39
|modify
|431
|1.30
|109.29
|109.18
|0.00
|1304
|2005.06.28 01:00
|modify
|431
|1.30
|109.29
|109.18
|0.00
|1305
|2005.06.28 01:10
|modify
|431
|1.30
|109.29
|109.19
|0.00
|1306
|2005.06.28 01:10
|modify
|431
|1.30
|109.29
|109.20
|0.00
|1307
|2005.06.28 01:10
|close
|431
|1.30
|109.35
|109.20
|0.00
|87.93
|3696.93
|1308
|2005.06.28 17:00
|buy
|432
|1.30
|109.78
|109.65
|0.00
|1309
|2005.06.28 17:23
|modify
|432
|1.30
|109.78
|109.68
|0.00
|1310
|2005.06.28 17:24
|modify
|432
|1.30
|109.78
|109.69
|0.00
|1311
|2005.06.28 17:25
|modify
|432
|1.30
|109.78
|109.69
|0.00
|1312
|2005.06.28 17:25
|close
|432
|1.30
|109.85
|109.69
|0.00
|82.84
|3779.77
|1313
|2005.06.28 17:41
|buy
|433
|1.30
|109.84
|109.71
|0.00
|1314
|2005.06.28 17:45
|modify
|433
|1.30
|109.84
|109.72
|0.00
|1315
|2005.06.28 17:45
|modify
|433
|1.30
|109.84
|109.73
|0.00
|1316
|2005.06.28 17:49
|modify
|433
|1.30
|109.84
|109.76
|0.00
|1317
|2005.06.28 17:49
|close
|433
|1.30
|109.91
|109.76
|0.00
|82.80
|3862.57
|1318
|2005.06.28 17:59
|buy
|434
|1.40
|109.83
|109.70
|0.00
|1319
|2005.06.28 18:00
|modify
|434
|1.40
|109.83
|109.71
|0.00
|1320
|2005.06.28 18:01
|modify
|434
|1.40
|109.83
|109.72
|0.00
|1321
|2005.06.28 18:01
|modify
|434
|1.40
|109.83
|109.73
|0.00
|1322
|2005.06.28 18:01
|close
|434
|1.40
|109.90
|109.73
|0.00
|89.17
|3951.74
|1323
|2005.06.29 05:00
|buy
|435
|1.40
|110.04
|109.91
|0.00
|1324
|2005.06.29 08:02
|modify
|435
|1.40
|110.04
|109.91
|0.00
|1325
|2005.06.29 08:03
|modify
|435
|1.40
|110.04
|109.92
|0.00
|1326
|2005.06.29 08:03
|modify
|435
|1.40
|110.04
|109.92
|0.00
|1327
|2005.06.29 08:06
|modify
|435
|1.40
|110.04
|109.93
|0.00
|1328
|2005.06.29 08:13
|modify
|435
|1.40
|110.04
|109.93
|0.00
|1329
|2005.06.29 08:13
|modify
|435
|1.40
|110.04
|109.94
|0.00
|1330
|2005.06.29 09:03
|modify
|435
|1.40
|110.04
|109.96
|0.00
|1331
|2005.06.29 09:03
|close
|435
|1.40
|110.12
|109.96
|0.00
|101.71
|4053.45
|1332
|2005.06.29 17:00
|buy
|436
|1.40
|110.29
|110.16
|0.00
|1333
|2005.06.29 19:00
|modify
|436
|1.40
|110.29
|110.18
|0.00
|1334
|2005.06.29 19:00
|close
|436
|1.40
|110.36
|110.18
|0.00
|88.81
|4142.26
|1335
|2005.06.30 04:01
|buy
|437
|1.40
|110.41
|110.28
|0.00
|1336
|2005.06.30 05:33
|s/l
|437
|1.40
|110.28
|110.28
|0.00
|-165.08
|3977.18
|1337
|2005.06.30 07:59
|sell
|438
|1.40
|110.35
|110.48
|0.00
|1338
|2005.06.30 08:00
|modify
|438
|1.40
|110.35
|110.38
|0.00
|1339
|2005.06.30 08:00
|close
|438
|1.40
|110.21
|110.38
|0.00
|177.84
|4155.02
|1340
|2005.06.30 09:26
|sell
|439
|1.50
|110.27
|110.40
|0.00
|1341
|2005.06.30 09:59
|modify
|439
|1.50
|110.27
|110.36
|0.00
|1342
|2005.06.30 09:59
|close
|439
|1.50
|110.19
|110.36
|0.00
|108.90
|4263.92
|1343
|2005.06.30 23:17
|buy
|440
|1.50
|110.83
|110.70
|0.00
|1344
|2005.06.30 23:59
|modify
|440
|1.50
|110.83
|110.72
|0.00
|1345
|2005.06.30 23:59
|close
|440
|1.50
|110.92
|110.72
|0.00
|121.71
|4385.63
|1346
|2005.07.01 05:00
|buy
|441
|1.50
|110.90
|110.77
|0.00
|1347
|2005.07.01 07:00
|modify
|441
|1.50
|110.90
|110.82
|0.00
|1348
|2005.07.01 07:00
|close
|441
|1.50
|111.02
|110.82
|0.00
|162.14
|4547.77
|1349
|2005.07.01 12:06
|buy
|442
|1.60
|110.82
|110.69
|0.00
|1350
|2005.07.01 12:10
|modify
|442
|1.60
|110.82
|110.70
|0.00
|1351
|2005.07.01 12:10
|close
|442
|1.60
|110.90
|110.70
|0.00
|115.42
|4663.19
|1352
|2005.07.01 12:16
|buy
|443
|1.60
|110.90
|110.77
|0.00
|1353
|2005.07.01 12:59
|s/l
|443
|1.60
|110.77
|110.77
|0.00
|-187.77
|4475.42
|1354
|2005.07.04 03:00
|buy
|444
|1.60
|111.53
|111.40
|0.00
|1355
|2005.07.04 03:05
|modify
|444
|1.60
|111.53
|111.40
|0.00
|1356
|2005.07.04 03:06
|modify
|444
|1.60
|111.53
|111.41
|0.00
|1357
|2005.07.04 03:13
|modify
|444
|1.60
|111.53
|111.42
|0.00
|1358
|2005.07.04 03:14
|modify
|444
|1.60
|111.53
|111.43
|0.00
|1359
|2005.07.04 03:14
|close
|444
|1.60
|111.62
|111.43
|0.00
|129.01
|4604.43
|1360
|2005.07.04 17:00
|sell
|445
|1.60
|111.58
|111.71
|0.00
|1361
|2005.07.05 03:00
|modify
|445
|1.60
|111.58
|111.67
|0.00
|1362
|2005.07.05 07:23
|s/l
|445
|1.60
|111.6664
|111.67
|0.00
|-147.11
|4457.32
|1363
|2005.07.05 13:21
|buy
|446
|1.60
|111.81
|111.68
|0.00
|1364
|2005.07.05 13:36
|close
|446
|1.60
|111.88
|111.68
|0.00
|100.11
|4557.43
|1365
|2005.07.05 15:21
|buy
|447
|1.60
|111.86
|111.73
|0.00
|1366
|2005.07.05 16:10
|s/l
|447
|1.60
|111.73
|111.73
|0.00
|-186.18
|4371.25
|1367
|2005.07.05 23:00
|sell
|448
|1.50
|111.72
|111.85
|0.00
|1368
|2005.07.06 01:00
|modify
|448
|1.50
|111.72
|111.79
|0.00
|1369
|2005.07.06 01:00
|close
|448
|1.50
|111.57
|111.79
|0.00
|179.84
|4551.08
|1370
|2005.07.06 15:03
|buy
|449
|1.60
|111.77
|111.64
|0.00
|1371
|2005.07.06 15:23
|modify
|449
|1.60
|111.77
|111.64
|0.00
|1372
|2005.07.06 15:24
|modify
|449
|1.60
|111.77
|111.65
|0.00
|1373
|2005.07.06 15:24
|modify
|449
|1.60
|111.77
|111.67
|0.00
|1374
|2005.07.06 15:28
|modify
|449
|1.60
|111.77
|111.69
|0.00
|1375
|2005.07.06 15:28
|modify
|449
|1.60
|111.77
|111.69
|0.00
|1376
|2005.07.06 16:00
|close
|449
|1.60
|111.84
|111.69
|0.00
|100.15
|4651.23
|1377
|2005.07.08 07:59
|buy
|450
|1.60
|112.29
|112.16
|0.00
|1378
|2005.07.08 08:00
|modify
|450
|1.60
|112.29
|112.20
|0.00
|1379
|2005.07.08 08:00
|close
|450
|1.60
|112.35
|112.20
|0.00
|85.45
|4736.68
|1380
|2005.07.11 07:15
|sell
|451
|1.70
|111.92
|112.05
|0.00
|1381
|2005.07.11 07:40
|modify
|451
|1.70
|111.92
|112.04
|0.00
|1382
|2005.07.11 08:00
|modify
|451
|1.70
|111.92
|112.02
|0.00
|1383
|2005.07.11 09:16
|s/l
|451
|1.70
|112.0243
|112.02
|0.00
|-158.22
|4578.46
|1384
|2005.07.11 19:00
|sell
|452
|1.60
|111.94
|112.07
|0.00
|1385
|2005.07.11 19:18
|modify
|452
|1.60
|111.94
|112.06
|0.00
|1386
|2005.07.11 19:18
|close
|452
|1.60
|111.87
|112.06
|0.00
|100.12
|4678.58
|1387
|2005.07.11 19:19
|sell
|453
|1.60
|111.89
|112.02
|0.00
|1388
|2005.07.11 21:00
|modify
|453
|1.60
|111.89
|111.99
|0.00
|1389
|2005.07.11 21:00
|close
|453
|1.60
|111.80
|111.99
|0.00
|128.80
|4807.38
|1390
|2005.07.13 20:01
|buy
|454
|1.70
|112.09
|111.96
|0.00
|1391
|2005.07.13 21:00
|s/l
|454
|1.70
|111.96
|111.96
|0.00
|-197.50
|4609.88
|1392
|2005.07.15 03:00
|buy
|455
|1.60
|112.18
|112.05
|0.00
|1393
|2005.07.15 09:00
|s/l
|455
|1.60
|112.05
|112.05
|0.00
|-185.90
|4423.98
|1394
|2005.07.15 15:02
|sell
|456
|1.50
|112.19
|112.32
|0.00
|1395
|2005.07.15 15:15
|s/l
|456
|1.50
|112.32
|112.32
|0.00
|-173.62
|4250.36
|1396
|2005.07.18 19:00
|sell
|457
|1.50
|111.74
|111.87
|0.00
|1397
|2005.07.18 19:10
|modify
|457
|1.50
|111.74
|111.87
|0.00
|1398
|2005.07.18 19:12
|modify
|457
|1.50
|111.74
|111.87
|0.00
|1399
|2005.07.18 21:00
|s/l
|457
|1.50
|111.8679
|111.87
|0.00
|-171.44
|4078.92
|1400
|2005.07.19 15:22
|buy
|458
|1.40
|112.81
|112.68
|0.00
|1401
|2005.07.19 15:30
|modify
|458
|1.40
|112.81
|112.69
|0.00
|1402
|2005.07.19 15:31
|modify
|458
|1.40
|112.81
|112.70
|0.00
|1403
|2005.07.19 15:31
|close
|458
|1.40
|112.88
|112.70
|0.00
|86.82
|4165.74
|1404
|2005.07.20 18:00
|buy
|459
|1.50
|113.44
|113.31
|0.00
|1405
|2005.07.20 20:00
|s/l
|459
|1.50
|113.31
|113.31
|0.00
|-172.62
|3993.12
|1406
|2005.07.20 20:00
|buy
|460
|1.40
|112.99
|112.86
|0.00
|1407
|2005.07.20 21:00
|s/l
|460
|1.40
|112.86
|112.86
|0.00
|-161.48
|3831.64
|1408
|2005.07.21 08:59
|sell
|461
|1.30
|112.62
|112.75
|0.00
|1409
|2005.07.21 09:00
|close
|461
|1.30
|112.51
|112.75
|0.00
|127.10
|3958.74
|1410
|2005.07.21 21:00
|sell
|462
|1.40
|110.34
|110.47
|0.00
|1411
|2005.07.21 21:44
|close
|462
|1.40
|110.22
|110.47
|0.00
|152.43
|4111.17
|1412
|2005.07.21 23:10
|sell
|463
|1.40
|110.33
|110.46
|0.00
|1413
|2005.07.21 23:23
|close
|463
|1.40
|110.21
|110.46
|0.00
|152.44
|4263.61
|1414
|2005.07.21 23:38
|sell
|464
|1.50
|110.33
|110.46
|0.00
|1415
|2005.07.22 01:00
|s/l
|464
|1.50
|110.46
|110.46
|0.00
|-198.36
|4065.25
|1416
|2005.07.22 08:08
|buy
|465
|1.40
|110.98
|110.85
|0.00
|1417
|2005.07.22 10:00
|s/l
|465
|1.40
|110.85
|110.85
|0.00
|-164.20
|3901.05
|1418
|2005.07.22 20:00
|buy
|466
|1.40
|111.13
|111.00
|0.00
|1419
|2005.07.22 20:59
|close
|466
|1.40
|111.25
|111.00
|0.00
|151.01
|4052.06
|1420
|2005.07.22 20:59
|buy
|467
|1.40
|111.16
|111.03
|0.00
|1421
|2005.07.22 21:00
|close
|467
|1.40
|111.24
|111.03
|0.00
|100.68
|4152.74
|1422
|2005.07.25 02:00
|buy
|468
|1.50
|111.41
|111.28
|0.00
|1423
|2005.07.25 05:00
|modify
|468
|1.50
|111.41
|111.29
|0.00
|1424
|2005.07.25 05:00
|close
|468
|1.50
|111.57
|111.29
|0.00
|215.11
|4367.85
|1425
|2005.07.26 01:00
|sell
|469
|1.50
|111.64
|111.77
|0.00
|1426
|2005.07.26 01:54
|modify
|469
|1.50
|111.64
|111.76
|0.00
|1427
|2005.07.26 03:46
|s/l
|469
|1.50
|111.7621
|111.76
|0.00
|-163.93
|4203.92
|1428
|2005.07.26 13:00
|buy
|470
|1.50
|112.11
|111.98
|0.00
|1429
|2005.07.26 13:56
|close
|470
|1.50
|112.19
|111.98
|0.00
|106.96
|4310.88
|1430
|2005.07.26 17:45
|buy
|471
|1.50
|112.32
|112.19
|0.00
|1431
|2005.07.26 18:55
|s/l
|471
|1.50
|112.19
|112.19
|0.00
|-173.81
|4137.07
|1432
|2005.07.27 09:06
|buy
|472
|1.40
|112.68
|112.55
|0.00
|1433
|2005.07.27 09:21
|modify
|472
|1.40
|112.68
|112.56
|0.00
|1434
|2005.07.27 11:05
|s/l
|472
|1.40
|112.5607
|112.56
|0.00
|-148.39
|3988.68
|1435
|2005.07.28 03:00
|sell
|473
|1.40
|112.47
|112.60
|0.00
|1436
|2005.07.28 06:00
|modify
|473
|1.40
|112.47
|112.59
|0.00
|1437
|2005.07.28 06:04
|modify
|473
|1.40
|112.47
|112.58
|0.00
|1438
|2005.07.28 06:04
|close
|473
|1.40
|112.38
|112.58
|0.00
|112.12
|4100.80
|1439
|2005.07.28 13:00
|buy
|474
|1.40
|112.53
|112.40
|0.00
|1440
|2005.07.28 14:00
|s/l
|474
|1.40
|112.40
|112.40
|0.00
|-162.01
|3938.79
|1441
|2005.07.29 02:54
|sell
|475
|1.40
|112.37
|112.50
|0.00
|1442
|2005.07.29 03:01
|modify
|475
|1.40
|112.37
|112.50
|0.00
|1443
|2005.07.29 03:01
|modify
|475
|1.40
|112.37
|112.45
|0.00
|1444
|2005.07.29 03:01
|close
|475
|1.40
|112.24
|112.45
|0.00
|162.15
|4100.94
|1445
|2005.07.29 15:00
|buy
|476
|1.40
|112.14
|112.01
|0.00
|1446
|2005.07.29 16:01
|close
|476
|1.40
|112.21
|112.01
|0.00
|87.33
|4188.27
|1447
|2005.07.29 17:02
|sell
|477
|1.50
|112.25
|112.38
|0.00
|1448
|2005.07.29 17:04
|close
|477
|1.50
|112.18
|112.38
|0.00
|93.59
|4281.86
|1449
|2005.07.29 17:07
|sell
|478
|1.50
|112.26
|112.39
|0.00
|1450
|2005.07.29 17:59
|modify
|478
|1.50
|112.26
|112.32
|0.00
|1451
|2005.07.29 17:59
|close
|478
|1.50
|112.12
|112.32
|0.00
|187.30
|4469.16
|1452
|2005.07.29 18:00
|sell
|479
|1.60
|112.25
|112.38
|0.00
|1453
|2005.07.29 21:00
|s/l
|479
|1.60
|112.38
|112.38
|0.00
|-185.00
|4284.16
|1454
|2005.08.01 03:00
|buy
|480
|1.50
|112.50
|112.37
|0.00
|1455
|2005.08.01 04:01
|s/l
|480
|1.50
|112.37
|112.37
|0.00
|-173.53
|4110.63
|1456
|2005.08.03 09:00
|buy
|481
|1.40
|111.64
|111.51
|0.00
|1457
|2005.08.03 09:05
|modify
|481
|1.40
|111.64
|111.52
|0.00
|1458
|2005.08.03 09:06
|modify
|481
|1.40
|111.64
|111.53
|0.00
|1459
|2005.08.03 09:07
|modify
|481
|1.40
|111.64
|111.54
|0.00
|1460
|2005.08.03 09:41
|modify
|481
|1.40
|111.64
|111.56
|0.00
|1461
|2005.08.03 11:00
|s/l
|481
|1.40
|111.5621
|111.56
|0.00
|-97.71
|4012.92
|1462
|2005.08.05 08:00
|buy
|482
|1.40
|111.70
|111.57
|0.00
|1463
|2005.08.05 09:00
|s/l
|482
|1.40
|111.57
|111.57
|0.00
|-163.37
|3849.55
|1464
|2005.08.08 07:00
|buy
|483
|1.30
|112.36
|112.23
|0.00
|1465
|2005.08.08 07:02
|modify
|483
|1.30
|112.36
|112.23
|0.00
|1466
|2005.08.08 07:02
|modify
|483
|1.30
|112.36
|112.25
|0.00
|1467
|2005.08.08 07:03
|modify
|483
|1.30
|112.36
|112.26
|0.00
|1468
|2005.08.08 07:09
|modify
|483
|1.30
|112.36
|112.27
|0.00
|1469
|2005.08.08 07:18
|modify
|483
|1.30
|112.36
|112.28
|0.00
|1470
|2005.08.08 07:18
|modify
|483
|1.30
|112.36
|112.29
|0.00
|1471
|2005.08.08 07:18
|close
|483
|1.30
|112.47
|112.29
|0.00
|127.15
|3976.70
|1472
|2005.08.08 07:42
|buy
|484
|1.40
|112.38
|112.25
|0.00
|1473
|2005.08.08 08:05
|modify
|484
|1.40
|112.38
|112.26
|0.00
|1474
|2005.08.08 08:05
|modify
|484
|1.40
|112.38
|112.27
|0.00
|1475
|2005.08.08 08:05
|modify
|484
|1.40
|112.38
|112.28
|0.00
|1476
|2005.08.08 08:06
|modify
|484
|1.40
|112.38
|112.29
|0.00
|1477
|2005.08.08 08:06
|close
|484
|1.40
|112.47
|112.29
|0.00
|112.03
|4088.73
|1478
|2005.08.09 01:02
|buy
|485
|1.40
|112.09
|111.96
|0.00
|1479
|2005.08.09 02:25
|s/l
|485
|1.40
|111.96
|111.96
|0.00
|-162.56
|3926.17
|1480
|2005.08.09 17:57
|buy
|486
|1.40
|112.09
|111.96
|0.00
|1481
|2005.08.09 19:15
|modify
|486
|1.40
|112.09
|111.97
|0.00
|1482
|2005.08.09 19:15
|modify
|486
|1.40
|112.09
|111.98
|0.00
|1483
|2005.08.09 19:15
|close
|486
|1.40
|112.16
|111.98
|0.00
|87.38
|4013.55
|1484
|2005.08.09 21:00
|buy
|487
|1.40
|111.92
|111.79
|0.00
|1485
|2005.08.09 21:41
|modify
|487
|1.40
|111.92
|111.80
|0.00
|1486
|2005.08.09 21:47
|modify
|487
|1.40
|111.92
|111.81
|0.00
|1487
|2005.08.09 22:59
|modify
|487
|1.40
|111.92
|111.82
|0.00
|1488
|2005.08.09 23:00
|modify
|487
|1.40
|111.92
|111.82
|0.00
|1489
|2005.08.10 01:00
|s/l
|487
|1.40
|111.8214
|111.82
|0.00
|-105.56
|3907.99
|1490
|2005.08.10 20:18
|sell
|488
|1.40
|110.68
|110.81
|0.00
|1491
|2005.08.10 21:00
|modify
|488
|1.40
|110.68
|110.81
|0.00
|1492
|2005.08.10 21:00
|close
|488
|1.40
|110.59
|110.81
|0.00
|113.94
|4021.93
|1493
|2005.08.10 21:39
|sell
|489
|1.40
|110.68
|110.81
|0.00
|1494
|2005.08.11 02:05
|modify
|489
|1.40
|110.68
|110.76
|0.00
|1495
|2005.08.11 02:05
|close
|489
|1.40
|110.57
|110.76
|0.00
|78.16
|4100.09
|1496
|2005.08.12 15:00
|sell
|490
|1.40
|109.78
|109.91
|0.00
|1497
|2005.08.12 15:21
|modify
|490
|1.40
|109.78
|109.89
|0.00
|1498
|2005.08.12 15:21
|modify
|490
|1.40
|109.78
|109.89
|0.00
|1499
|2005.08.12 15:25
|modify
|490
|1.40
|109.78
|109.88
|0.00
|1500
|2005.08.12 15:28
|modify
|490
|1.40
|109.78
|109.87
|0.00
|1501
|2005.08.12 15:28
|modify
|490
|1.40
|109.78
|109.86
|0.00
|1502
|2005.08.12 15:28
|modify
|490
|1.40
|109.78
|109.85
|0.00
|1503
|2005.08.12 15:28
|close
|490
|1.40
|109.70
|109.85
|0.00
|102.10
|4202.19
|1504
|2005.08.12 15:28
|sell
|491
|1.50
|109.69
|109.82
|0.00
|1505
|2005.08.12 15:30
|modify
|491
|1.50
|109.69
|109.81
|0.00
|1506
|2005.08.12 15:42
|modify
|491
|1.50
|109.69
|109.80
|0.00
|1507
|2005.08.12 15:43
|modify
|491
|1.50
|109.69
|109.79
|0.00
|1508
|2005.08.12 15:44
|modify
|491
|1.50
|109.69
|109.76
|0.00
|1509
|2005.08.12 15:44
|close
|491
|1.50
|109.61
|109.76
|0.00
|109.48
|4311.67
|1510
|2005.08.12 15:44
|sell
|492
|1.50
|109.62
|109.75
|0.00
|1511
|2005.08.12 15:45
|modify
|492
|1.50
|109.62
|109.74
|0.00
|1512
|2005.08.12 15:46
|modify
|492
|1.50
|109.62
|109.70
|0.00
|1513
|2005.08.12 15:46
|close
|492
|1.50
|109.55
|109.70
|0.00
|95.85
|4407.52
|1514
|2005.08.12 15:59
|sell
|493
|1.50
|109.80
|109.93
|0.00
|1515
|2005.08.12 16:00
|modify
|493
|1.50
|109.80
|109.69
|0.00
|1516
|2005.08.12 16:00
|close
|493
|1.50
|109.50
|109.69
|0.00
|410.96
|4818.48
|1517
|2005.08.15 13:00
|sell
|494
|1.70
|109.59
|109.72
|0.00
|1518
|2005.08.15 15:00
|modify
|494
|1.70
|109.59
|109.70
|0.00
|1519
|2005.08.15 15:00
|modify
|494
|1.70
|109.59
|109.70
|0.00
|1520
|2005.08.15 15:03
|modify
|494
|1.70
|109.59
|109.66
|0.00
|1521
|2005.08.15 15:03
|modify
|494
|1.70
|109.59
|109.66
|0.00
|1522
|2005.08.15 15:03
|close
|494
|1.70
|109.49
|109.66
|0.00
|155.27
|4973.75
|1523
|2005.08.16 12:01
|sell
|495
|1.70
|109.29
|109.42
|0.00
|1524
|2005.08.16 12:02
|modify
|495
|1.70
|109.29
|109.41
|0.00
|1525
|2005.08.16 12:04
|modify
|495
|1.70
|109.29
|109.39
|0.00
|1526
|2005.08.16 12:14
|modify
|495
|1.70
|109.29
|109.37
|0.00
|1527
|2005.08.16 12:17
|modify
|495
|1.70
|109.29
|109.36
|0.00
|1528
|2005.08.16 12:31
|modify
|495
|1.70
|109.29
|109.35
|0.00
|1529
|2005.08.16 14:00
|s/l
|495
|1.70
|109.35
|109.35
|0.00
|-93.26
|4880.49
|1530
|2005.08.17 03:00
|buy
|496
|1.70
|109.52
|109.39
|0.00
|1531
|2005.08.17 04:21
|s/l
|496
|1.70
|109.39
|109.39
|0.00
|-202.03
|4678.46
|1532
|2005.08.17 13:00
|buy
|497
|1.60
|109.79
|109.66
|0.00
|1533
|2005.08.17 15:00
|s/l
|497
|1.60
|109.66
|109.66
|0.00
|-189.68
|4488.78
|1534
|2005.08.18 05:00
|buy
|498
|1.60
|110.04
|109.91
|0.00
|1535
|2005.08.18 05:42
|modify
|498
|1.60
|110.04
|109.91
|0.00
|1536
|2005.08.18 05:42
|modify
|498
|1.60
|110.04
|109.93
|0.00
|1537
|2005.08.18 06:14
|modify
|498
|1.60
|110.04
|109.93
|0.00
|1538
|2005.08.18 06:14
|close
|498
|1.60
|110.13
|109.93
|0.00
|130.76
|4619.54
|1539
|2005.08.18 09:00
|buy
|499
|1.60
|110.09
|109.96
|0.00
|1540
|2005.08.18 09:07
|modify
|499
|1.60
|110.09
|109.97
|0.00
|1541
|2005.08.18 10:31
|modify
|499
|1.60
|110.09
|109.98
|0.00
|1542
|2005.08.18 10:31
|modify
|499
|1.60
|110.09
|109.99
|0.00
|1543
|2005.08.18 10:37
|modify
|499
|1.60
|110.09
|110.00
|0.00
|1544
|2005.08.18 10:37
|modify
|499
|1.60
|110.09
|110.00
|0.00
|1545
|2005.08.18 11:00
|modify
|499
|1.60
|110.09
|110.01
|0.00
|1546
|2005.08.18 11:00
|close
|499
|1.60
|110.18
|110.01
|0.00
|130.70
|4750.24
|1547
|2005.08.22 20:59
|sell
|500
|1.70
|109.81
|109.94
|0.00
|1548
|2005.08.22 21:00
|modify
|500
|1.70
|109.81
|109.91
|0.00
|1549
|2005.08.22 21:00
|close
|500
|1.70
|109.71
|109.91
|0.00
|154.95
|4905.19
|1550
|2005.08.22 23:00
|sell
|501
|1.70
|109.77
|109.90
|0.00
|1551
|2005.08.23 01:07
|modify
|501
|1.70
|109.77
|109.89
|0.00
|1552
|2005.08.23 01:07
|close
|501
|1.70
|109.70
|109.89
|0.00
|83.75
|4988.93
|1553
|2005.08.23 09:00
|buy
|502
|1.70
|109.94
|109.81
|0.00
|1554
|2005.08.23 09:09
|modify
|502
|1.70
|109.94
|109.82
|0.00
|1555
|2005.08.23 09:09
|modify
|502
|1.70
|109.94
|109.82
|0.00
|1556
|2005.08.23 09:09
|modify
|502
|1.70
|109.94
|109.83
|0.00
|1557
|2005.08.23 09:09
|modify
|502
|1.70
|109.94
|109.84
|0.00
|1558
|2005.08.23 09:10
|modify
|502
|1.70
|109.94
|109.85
|0.00
|1559
|2005.08.23 09:10
|close
|502
|1.70
|110.02
|109.85
|0.00
|123.62
|5112.55
|1560
|2005.08.26 03:03
|buy
|503
|1.80
|110.21
|110.08
|0.00
|1561
|2005.08.26 03:24
|modify
|503
|1.80
|110.21
|110.08
|0.00
|1562
|2005.08.26 03:24
|modify
|503
|1.80
|110.21
|110.09
|0.00
|1563
|2005.08.26 03:26
|modify
|503
|1.80
|110.21
|110.10
|0.00
|1564
|2005.08.26 03:26
|modify
|503
|1.80
|110.21
|110.11
|0.00
|1565
|2005.08.26 03:26
|modify
|503
|1.80
|110.21
|110.11
|0.00
|1566
|2005.08.26 03:35
|modify
|503
|1.80
|110.21
|110.12
|0.00
|1567
|2005.08.26 03:36
|modify
|503
|1.80
|110.21
|110.15
|0.00
|1568
|2005.08.26 03:36
|close
|503
|1.80
|110.32
|110.15
|0.00
|179.47
|5292.02
|1569
|2005.08.26 06:00
|buy
|504
|1.90
|110.09
|109.96
|0.00
|1570
|2005.08.26 09:00
|modify
|504
|1.90
|110.09
|109.97
|0.00
|1571
|2005.08.26 09:59
|modify
|504
|1.90
|110.09
|109.98
|0.00
|1572
|2005.08.26 10:00
|s/l
|504
|1.90
|109.9779
|109.98
|0.00
|-194.13
|5097.89
|1573
|2005.08.26 17:15
|sell
|505
|1.80
|109.73
|109.86
|0.00
|1574
|2005.08.26 18:00
|s/l
|505
|1.80
|109.86
|109.86
|0.00
|-212.96
|4884.93
|1575
|2005.08.29 02:00
|buy
|506
|1.70
|109.89
|109.76
|0.00
|1576
|2005.08.29 02:08
|modify
|506
|1.70
|109.89
|109.76
|0.00
|1577
|2005.08.29 02:09
|modify
|506
|1.70
|109.89
|109.77
|0.00
|1578
|2005.08.29 02:09
|close
|506
|1.70
|109.95
|109.77
|0.00
|92.76
|4977.69
|1579
|2005.08.29 02:59
|buy
|507
|1.70
|109.89
|109.76
|0.00
|1580
|2005.08.29 03:00
|modify
|507
|1.70
|109.89
|109.85
|0.00
|1581
|2005.08.29 03:00
|close
|507
|1.70
|110.03
|109.85
|0.00
|216.30
|5193.99
|1582
|2005.08.29 03:09
|sell
|508
|1.80
|110.08
|110.21
|0.00
|1583
|2005.08.29 04:00
|s/l
|508
|1.80
|110.21
|110.21
|0.00
|-212.15
|4981.84
|1584
|2005.08.29 09:00
|buy
|509
|1.70
|110.24
|110.11
|0.00
|1585
|2005.08.29 10:02
|modify
|509
|1.70
|110.24
|110.11
|0.00
|1586
|2005.08.29 10:07
|modify
|509
|1.70
|110.24
|110.12
|0.00
|1587
|2005.08.29 11:00
|modify
|509
|1.70
|110.24
|110.14
|0.00
|1588
|2005.08.29 11:00
|modify
|509
|1.70
|110.24
|110.16
|0.00
|1589
|2005.08.29 11:00
|close
|509
|1.70
|110.35
|110.16
|0.00
|169.46
|5151.30
|1590
|2005.08.30 20:22
|buy
|510
|1.80
|111.36
|111.23
|0.00
|1591
|2005.08.30 23:00
|s/l
|510
|1.80
|111.23
|111.23
|0.00
|-210.39
|4940.91
|1592
|2005.08.31 03:42
|buy
|511
|1.70
|111.28
|111.15
|0.00
|1593
|2005.08.31 03:59
|modify
|511
|1.70
|111.28
|111.24
|0.00
|1594
|2005.08.31 03:59
|close
|511
|1.70
|111.43
|111.24
|0.00
|228.84
|5169.75
|1595
|2005.08.31 04:06
|buy
|512
|1.80
|111.29
|111.16
|0.00
|1596
|2005.08.31 05:00
|s/l
|512
|1.80
|111.16
|111.16
|0.00
|-210.54
|4959.21
|1597
|2005.08.31 15:00
|buy
|513
|1.70
|111.44
|111.31
|0.00
|1598
|2005.08.31 15:06
|modify
|513
|1.70
|111.44
|111.32
|0.00
|1599
|2005.08.31 15:06
|close
|513
|1.70
|111.52
|111.32
|0.00
|121.95
|5081.16
|1600
|2005.08.31 15:09
|buy
|514
|1.80
|111.47
|111.34
|0.00
|1601
|2005.08.31 15:30
|modify
|514
|1.80
|111.47
|111.35
|0.00
|1602
|2005.08.31 15:30
|close
|514
|1.80
|111.55
|111.35
|0.00
|129.10
|5210.26
|1603
|2005.08.31 15:57
|buy
|515
|1.80
|111.48
|111.35
|0.00
|1604
|2005.08.31 15:57
|modify
|515
|1.80
|111.48
|111.35
|0.00
|1605
|2005.08.31 15:57
|close
|515
|1.80
|111.55
|111.35
|0.00
|112.96
|5323.22
|1606
|2005.08.31 15:57
|buy
|516
|1.90
|111.46
|111.33
|0.00
|1607
|2005.08.31 17:00
|s/l
|516
|1.90
|111.33
|111.33
|0.00
|-222.28
|5100.94
|1608
|2005.09.01 15:47
|sell
|517
|1.80
|110.52
|110.65
|0.00
|1609
|2005.09.01 15:59
|modify
|517
|1.80
|110.52
|110.65
|0.00
|1610
|2005.09.01 15:59
|modify
|517
|1.80
|110.52
|110.65
|0.00
|1611
|2005.09.01 16:00
|modify
|517
|1.80
|110.52
|110.60
|0.00
|1612
|2005.09.01 16:00
|close
|517
|1.80
|110.40
|110.60
|0.00
|195.66
|5296.60
|1613
|2005.09.02 18:45
|sell
|518
|1.90
|109.76
|109.89
|0.00
|1614
|2005.09.02 20:12
|close
|518
|1.90
|109.67
|109.89
|0.00
|155.92
|5452.52
|1615
|2005.09.07 09:00
|buy
|519
|1.90
|109.72
|109.59
|0.00
|1616
|2005.09.07 11:00
|modify
|519
|1.90
|109.72
|109.72
|0.00
|1617
|2005.09.07 11:00
|close
|519
|1.90
|109.91
|109.72
|0.00
|328.45
|5780.97
|1618
|2005.09.07 13:32
|buy
|520
|2.00
|109.84
|109.71
|0.00
|1619
|2005.09.07 13:37
|modify
|520
|2.00
|109.84
|109.71
|0.00
|1620
|2005.09.07 13:37
|close
|520
|2.00
|109.92
|109.71
|0.00
|145.56
|5926.53
|1621
|2005.09.08 15:00
|buy
|521
|2.10
|110.29
|110.16
|0.00
|1622
|2005.09.08 15:10
|modify
|521
|2.10
|110.29
|110.16
|0.00
|1623
|2005.09.08 15:10
|modify
|521
|2.10
|110.29
|110.16
|0.00
|1624
|2005.09.08 15:12
|modify
|521
|2.10
|110.29
|110.17
|0.00
|1625
|2005.09.08 15:14
|modify
|521
|2.10
|110.29
|110.18
|0.00
|1626
|2005.09.08 15:14
|modify
|521
|2.10
|110.29
|110.19
|0.00
|1627
|2005.09.08 15:14
|modify
|521
|2.10
|110.29
|110.19
|0.00
|1628
|2005.09.08 15:16
|modify
|521
|2.10
|110.29
|110.20
|0.00
|1629
|2005.09.08 15:23
|modify
|521
|2.10
|110.29
|110.21
|0.00
|1630
|2005.09.08 15:23
|modify
|521
|2.10
|110.29
|110.24
|0.00
|1631
|2005.09.08 15:23
|close
|521
|2.10
|110.42
|110.24
|0.00
|247.23
|6173.76
|1632
|2005.09.09 02:59
|buy
|522
|2.20
|110.47
|110.34
|0.00
|1633
|2005.09.09 03:00
|modify
|522
|2.20
|110.47
|110.51
|0.00
|1634
|2005.09.09 03:00
|close
|522
|2.20
|110.67
|110.51
|0.00
|397.58
|6571.34
|1635
|2005.09.09 04:01
|buy
|523
|2.30
|110.49
|110.36
|0.00
|1636
|2005.09.09 04:59
|modify
|523
|2.30
|110.49
|110.37
|0.00
|1637
|2005.09.09 05:59
|modify
|523
|2.30
|110.49
|110.37
|0.00
|1638
|2005.09.09 05:59
|modify
|523
|2.30
|110.49
|110.38
|0.00
|1639
|2005.09.09 06:00
|modify
|523
|2.30
|110.49
|110.39
|0.00
|1640
|2005.09.09 06:00
|modify
|523
|2.30
|110.49
|110.40
|0.00
|1641
|2005.09.09 06:00
|modify
|523
|2.30
|110.49
|110.41
|0.00
|1642
|2005.09.09 06:00
|close
|523
|2.30
|110.58
|110.41
|0.00
|187.19
|6758.53
|1643
|2005.09.09 12:00
|buy
|524
|2.40
|110.61
|110.48
|0.00
|1644
|2005.09.09 13:52
|s/l
|524
|2.40
|110.48
|110.48
|0.00
|-282.40
|6476.13
|1645
|2005.09.09 13:52
|buy
|525
|2.30
|110.49
|110.36
|0.00
|1646
|2005.09.09 13:59
|modify
|525
|2.30
|110.49
|110.41
|0.00
|1647
|2005.09.09 14:00
|close
|525
|2.30
|110.58
|110.41
|0.00
|187.19
|6663.32
|1648
|2005.09.09 19:00
|sell
|526
|2.30
|109.79
|109.92
|0.00
|1649
|2005.09.12 00:00
|modify
|526
|2.30
|109.79
|109.30
|0.00
|1650
|2005.09.12 00:03
|close
|526
|2.30
|109.26
|109.30
|0.00
|1082.23
|7745.55
|1651
|2005.09.12 03:00
|sell
|527
|2.70
|109.47
|109.60
|0.00
|1652
|2005.09.12 03:28
|close
|527
|2.70
|109.36
|109.60
|0.00
|271.59
|8017.14
|1653
|2005.09.12 03:59
|sell
|528
|2.80
|109.48
|109.61
|0.00
|1654
|2005.09.12 05:00
|s/l
|528
|2.80
|109.61
|109.61
|0.00
|-332.03
|7685.11
|1655
|2005.09.13 01:00
|buy
|529
|2.70
|110.28
|110.15
|0.00
|1656
|2005.09.13 03:00
|modify
|529
|2.70
|110.28
|110.19
|0.00
|1657
|2005.09.13 03:00
|close
|529
|2.70
|110.37
|110.19
|0.00
|220.18
|7905.29
|1658
|2005.09.14 08:00
|sell
|530
|2.80
|110.66
|110.79
|0.00
|1659
|2005.09.14 08:18
|modify
|530
|2.80
|110.66
|110.79
|0.00
|1660
|2005.09.14 08:27
|modify
|530
|2.80
|110.66
|110.77
|0.00
|1661
|2005.09.14 08:27
|modify
|530
|2.80
|110.66
|110.75
|0.00
|1662
|2005.09.14 08:31
|modify
|530
|2.80
|110.66
|110.72
|0.00
|1663
|2005.09.14 08:31
|close
|530
|2.80
|110.56
|110.72
|0.00
|253.26
|8158.55
|1664
|2005.09.14 08:40
|sell
|531
|2.90
|110.64
|110.77
|0.00
|1665
|2005.09.14 09:31
|modify
|531
|2.90
|110.64
|110.77
|0.00
|1666
|2005.09.14 09:32
|modify
|531
|2.90
|110.64
|110.76
|0.00
|1667
|2005.09.14 09:32
|modify
|531
|2.90
|110.64
|110.75
|0.00
|1668
|2005.09.14 09:34
|modify
|531
|2.90
|110.64
|110.73
|0.00
|1669
|2005.09.14 09:34
|modify
|531
|2.90
|110.64
|110.73
|0.00
|1670
|2005.09.14 09:36
|modify
|531
|2.90
|110.64
|110.72
|0.00
|1671
|2005.09.14 09:36
|close
|531
|2.90
|110.56
|110.72
|0.00
|209.84
|8368.39
|1672
|2005.09.16 20:00
|buy
|532
|2.90
|111.38
|111.25
|0.00
|1673
|2005.09.19 00:00
|modify
|532
|2.90
|111.38
|111.31
|0.00
|1674
|2005.09.19 00:00
|close
|532
|2.90
|111.50
|111.31
|0.00
|349.14
|8717.53
|1675
|2005.09.19 07:02
|buy
|533
|3.10
|111.37
|111.24
|0.00
|1676
|2005.09.19 07:02
|modify
|533
|3.10
|111.37
|111.24
|0.00
|1677
|2005.09.19 07:03
|modify
|533
|3.10
|111.37
|111.25
|0.00
|1678
|2005.09.19 07:04
|modify
|533
|3.10
|111.37
|111.26
|0.00
|1679
|2005.09.19 07:04
|modify
|533
|3.10
|111.37
|111.27
|0.00
|1680
|2005.09.19 07:05
|modify
|533
|3.10
|111.37
|111.29
|0.00
|1681
|2005.09.19 07:06
|modify
|533
|3.10
|111.37
|111.30
|0.00
|1682
|2005.09.19 07:06
|close
|533
|3.10
|111.46
|111.30
|0.00
|250.32
|8967.85
|1683
|2005.09.21 02:00
|buy
|534
|3.10
|111.86
|111.73
|0.00
|1684
|2005.09.21 02:03
|modify
|534
|3.10
|111.86
|111.74
|0.00
|1685
|2005.09.21 02:03
|modify
|534
|3.10
|111.86
|111.74
|0.00
|1686
|2005.09.21 02:05
|modify
|534
|3.10
|111.86
|111.75
|0.00
|1687
|2005.09.21 02:05
|modify
|534
|3.10
|111.86
|111.76
|0.00
|1688
|2005.09.21 02:15
|modify
|534
|3.10
|111.86
|111.77
|0.00
|1689
|2005.09.21 02:15
|modify
|534
|3.10
|111.86
|111.78
|0.00
|1690
|2005.09.21 02:15
|close
|534
|3.10
|111.96
|111.78
|0.00
|276.89
|9244.74
|1691
|2005.09.21 15:06
|sell
|535
|3.20
|111.22
|111.35
|0.00
|1692
|2005.09.21 15:47
|modify
|535
|3.20
|111.22
|111.34
|0.00
|1693
|2005.09.21 15:47
|modify
|535
|3.20
|111.22
|111.33
|0.00
|1694
|2005.09.21 15:47
|close
|535
|3.20
|111.11
|111.33
|0.00
|316.81
|9561.55
|1695
|2005.09.21 18:00
|sell
|536
|3.30
|111.32
|111.45
|0.00
|1696
|2005.09.21 18:24
|s/l
|536
|3.30
|111.45
|111.45
|0.00
|-384.93
|9176.62
|1697
|2005.09.21 18:24
|sell
|537
|3.20
|111.43
|111.56
|0.00
|1698
|2005.09.21 19:29
|close
|537
|3.20
|111.32
|111.56
|0.00
|316.20
|9492.82
|1699
|2005.09.22 03:00
|sell
|538
|3.30
|111.35
|111.48
|0.00
|1700
|2005.09.22 04:00
|s/l
|538
|3.30
|111.48
|111.48
|0.00
|-384.03
|9108.79
|1701
|2005.09.22 08:00
|buy
|539
|3.20
|111.59
|111.46
|0.00
|1702
|2005.09.22 09:00
|s/l
|539
|3.20
|111.46
|111.46
|0.00
|-373.49
|8735.30
|1703
|2005.09.22 09:00
|buy
|540
|3.10
|111.40
|111.27
|0.00
|1704
|2005.09.22 10:01
|s/l
|540
|3.10
|111.27
|111.27
|0.00
|-362.64
|8372.66
|1705
|2005.09.22 15:00
|sell
|541
|2.90
|111.28
|111.41
|0.00
|1706
|2005.09.22 15:22
|s/l
|541
|2.90
|111.41
|111.41
|0.00
|-338.39
|8034.27
|1707
|2005.09.22 15:22
|sell
|542
|2.80
|111.39
|111.52
|0.00
|1708
|2005.09.22 15:59
|modify
|542
|2.80
|111.39
|111.51
|0.00
|1709
|2005.09.22 16:00
|s/l
|542
|2.80
|111.5121
|111.51
|0.00
|-306.67
|7727.60
|1710
|2005.09.26 01:15
|buy
|543
|2.70
|112.33
|112.20
|0.00
|1711
|2005.09.26 01:59
|modify
|543
|2.70
|112.33
|112.20
|0.00
|1712
|2005.09.26 01:59
|close
|543
|2.70
|112.44
|112.20
|0.00
|264.14
|7991.74
|1713
|2005.09.27 21:01
|buy
|544
|2.80
|113.30
|113.17
|0.00
|1714
|2005.09.28 03:53
|s/l
|544
|2.80
|113.17
|113.17
|0.00
|-285.88
|7705.85
|1715
|2005.09.28 23:00
|buy
|545
|2.70
|113.11
|112.98
|0.00
|1716
|2005.09.29 01:00
|s/l
|545
|2.70
|112.98
|112.98
|0.00
|-207.37
|7498.48
|1717
|2005.09.29 02:25
|sell
|546
|2.60
|113.03
|113.16
|0.00
|1718
|2005.09.29 03:16
|modify
|546
|2.60
|113.03
|113.16
|0.00
|1719
|2005.09.29 03:16
|modify
|546
|2.60
|113.03
|113.16
|0.00
|1720
|2005.09.29 03:16
|modify
|546
|2.60
|113.03
|113.15
|0.00
|1721
|2005.09.29 03:16
|close
|546
|2.60
|112.95
|113.15
|0.00
|184.15
|7682.63
|1722
|2005.09.29 13:25
|sell
|547
|2.70
|112.88
|113.01
|0.00
|1723
|2005.09.29 13:57
|modify
|547
|2.70
|112.88
|113.00
|0.00
|1724
|2005.09.29 13:59
|modify
|547
|2.70
|112.88
|112.99
|0.00
|1725
|2005.09.29 13:59
|modify
|547
|2.70
|112.88
|112.98
|0.00
|1726
|2005.09.29 15:00
|s/l
|547
|2.70
|112.9757
|112.98
|0.00
|-228.66
|7453.97
|1727
|2005.09.29 15:00
|sell
|548
|2.60
|113.00
|113.13
|0.00
|1728
|2005.09.29 16:08
|s/l
|548
|2.60
|113.13
|113.13
|0.00
|-298.77
|7155.20
|1729
|2005.09.30 03:00
|buy
|549
|2.50
|113.08
|112.95
|0.00
|1730
|2005.09.30 04:09
|s/l
|549
|2.50
|112.95
|112.95
|0.00
|-287.73
|6867.47
|1731
|2005.10.04 02:00
|buy
|550
|2.40
|114.23
|114.10
|0.00
|1732
|2005.10.04 03:05
|modify
|550
|2.40
|114.23
|114.10
|0.00
|1733
|2005.10.04 03:05
|modify
|550
|2.40
|114.23
|114.10
|0.00
|1734
|2005.10.04 03:58
|s/l
|550
|2.40
|114.1021
|114.10
|0.00
|-268.94
|6598.53
|1735
|2005.10.04 17:00
|buy
|551
|2.30
|114.21
|114.08
|0.00
|1736
|2005.10.04 17:14
|modify
|551
|2.30
|114.21
|114.12
|0.00
|1737
|2005.10.04 18:00
|modify
|551
|2.30
|114.21
|114.18
|0.00
|1738
|2005.10.04 18:00
|close
|551
|2.30
|114.34
|114.18
|0.00
|261.49
|6860.02
|1739
|2005.10.05 08:01
|sell
|552
|2.40
|113.97
|114.10
|0.00
|1740
|2005.10.05 08:30
|modify
|552
|2.40
|113.97
|114.08
|0.00
|1741
|2005.10.05 08:53
|modify
|552
|2.40
|113.97
|114.05
|0.00
|1742
|2005.10.05 08:53
|close
|552
|2.40
|113.88
|114.05
|0.00
|189.68
|7049.70
|1743
|2005.10.06 00:00
|buy
|553
|2.50
|113.80
|113.67
|0.00
|1744
|2005.10.06 00:03
|modify
|553
|2.50
|113.80
|113.67
|0.00
|1745
|2005.10.06 00:06
|modify
|553
|2.50
|113.80
|113.68
|0.00
|1746
|2005.10.06 00:06
|modify
|553
|2.50
|113.80
|113.71
|0.00
|1747
|2005.10.06 00:06
|close
|553
|2.50
|113.89
|113.71
|0.00
|197.56
|7247.26
|1748
|2005.10.06 02:08
|buy
|554
|2.50
|113.98
|113.85
|0.00
|1749
|2005.10.06 03:00
|s/l
|554
|2.50
|113.85
|113.85
|0.00
|-285.58
|6961.68
|1750
|2005.10.07 03:59
|sell
|555
|2.40
|113.51
|113.64
|0.00
|1751
|2005.10.07 04:02
|modify
|555
|2.40
|113.51
|113.53
|0.00
|1752
|2005.10.07 04:02
|close
|555
|2.40
|113.32
|113.53
|0.00
|402.39
|7364.07
|1753
|2005.10.07 12:15
|sell
|556
|2.60
|113.38
|113.51
|0.00
|1754
|2005.10.07 12:59
|modify
|556
|2.60
|113.38
|113.49
|0.00
|1755
|2005.10.07 13:00
|modify
|556
|2.60
|113.38
|113.48
|0.00
|1756
|2005.10.07 15:00
|s/l
|556
|2.60
|113.485
|113.48
|0.00
|-239.81
|7124.26
|1757
|2005.10.11 12:00
|sell
|557
|2.50
|113.97
|114.10
|0.00
|1758
|2005.10.11 13:00
|s/l
|557
|2.50
|114.10
|114.10
|0.00
|-284.71
|6839.55
|1759
|2005.10.11 13:03
|sell
|558
|2.40
|114.14
|114.27
|0.00
|1760
|2005.10.11 13:15
|modify
|558
|2.40
|114.14
|114.26
|0.00
|1761
|2005.10.11 13:16
|modify
|558
|2.40
|114.14
|114.24
|0.00
|1762
|2005.10.11 13:18
|modify
|558
|2.40
|114.14
|114.24
|0.00
|1763
|2005.10.11 13:53
|modify
|558
|2.40
|114.14
|114.23
|0.00
|1764
|2005.10.11 13:53
|modify
|558
|2.40
|114.14
|114.23
|0.00
|1765
|2005.10.11 16:00
|s/l
|558
|2.40
|114.2336
|114.23
|0.00
|-196.58
|6642.97
|1766
|2005.10.13 19:00
|buy
|559
|2.30
|114.75
|114.62
|0.00
|1767
|2005.10.13 19:00
|modify
|559
|2.30
|114.75
|114.62
|0.00
|1768
|2005.10.13 19:08
|modify
|559
|2.30
|114.75
|114.63
|0.00
|1769
|2005.10.13 19:09
|modify
|559
|2.30
|114.75
|114.64
|0.00
|1770
|2005.10.13 19:11
|modify
|559
|2.30
|114.75
|114.65
|0.00
|1771
|2005.10.13 21:00
|s/l
|559
|2.30
|114.6514
|114.65
|0.00
|-198.05
|6444.92
|1772
|2005.10.14 04:00
|buy
|560
|2.30
|114.71
|114.58
|0.00
|1773
|2005.10.14 05:00
|s/l
|560
|2.30
|114.58
|114.58
|0.00
|-260.95
|6183.97
|1774
|2005.10.14 15:00
|buy
|561
|2.20
|114.57
|114.44
|0.00
|1775
|2005.10.14 15:02
|modify
|561
|2.20
|114.57
|114.48
|0.00
|1776
|2005.10.14 15:02
|close
|561
|2.20
|114.66
|114.48
|0.00
|172.69
|6356.66
|1777
|2005.10.14 15:47
|buy
|562
|2.20
|114.58
|114.45
|0.00
|1778
|2005.10.14 15:52
|modify
|562
|2.20
|114.58
|114.47
|0.00
|1779
|2005.10.14 15:53
|modify
|562
|2.20
|114.58
|114.48
|0.00
|1780
|2005.10.14 15:55
|modify
|562
|2.20
|114.58
|114.49
|0.00
|1781
|2005.10.14 15:55
|close
|562
|2.20
|114.67
|114.49
|0.00
|172.67
|6529.33
|1782
|2005.10.14 15:59
|buy
|563
|2.30
|114.57
|114.44
|0.00
|1783
|2005.10.14 17:00
|s/l
|563
|2.30
|114.44
|114.44
|0.00
|-262.03
|6267.30
|1784
|2005.10.14 22:38
|sell
|564
|2.20
|114.09
|114.22
|0.00
|1785
|2005.10.17 01:00
|s/l
|564
|2.20
|114.22
|114.22
|0.00
|-282.29
|5985.01
|1786
|2005.10.17 08:09
|sell
|565
|2.10
|114.09
|114.22
|0.00
|1787
|2005.10.17 09:00
|s/l
|565
|2.10
|114.22
|114.22
|0.00
|-238.99
|5746.02
|1788
|2005.10.18 18:00
|buy
|566
|2.00
|115.66
|115.53
|0.00
|1789
|2005.10.18 18:06
|modify
|566
|2.00
|115.66
|115.53
|0.00
|1790
|2005.10.18 18:46
|modify
|566
|2.00
|115.66
|115.54
|0.00
|1791
|2005.10.18 18:46
|modify
|566
|2.00
|115.66
|115.55
|0.00
|1792
|2005.10.18 18:46
|close
|566
|2.00
|115.72
|115.55
|0.00
|103.70
|5849.72
|1793
|2005.10.18 18:47
|buy
|567
|2.00
|115.73
|115.60
|0.00
|1794
|2005.10.18 20:38
|modify
|567
|2.00
|115.73
|115.60
|0.00
|1795
|2005.10.18 20:38
|modify
|567
|2.00
|115.73
|115.60
|0.00
|1796
|2005.10.19 01:00
|modify
|567
|2.00
|115.73
|115.61
|0.00
|1797
|2005.10.19 01:00
|modify
|567
|2.00
|115.73
|115.63
|0.00
|1798
|2005.10.19 01:00
|close
|567
|2.00
|115.80
|115.63
|0.00
|146.44
|5996.16
|1799
|2005.10.19 08:59
|buy
|568
|2.10
|115.77
|115.64
|0.00
|1800
|2005.10.19 09:00
|modify
|568
|2.10
|115.77
|115.82
|0.00
|1801
|2005.10.19 09:00
|close
|568
|2.10
|115.95
|115.82
|0.00
|326.00
|6322.16
|1802
|2005.10.19 23:00
|sell
|569
|2.20
|115.44
|115.57
|0.00
|1803
|2005.10.19 23:15
|close
|569
|2.20
|115.37
|115.57
|0.00
|133.49
|6455.65
|1804
|2005.10.19 23:59
|sell
|570
|2.30
|115.46
|115.59
|0.00
|1805
|2005.10.20 00:00
|modify
|570
|2.30
|115.46
|115.58
|0.00
|1806
|2005.10.20 00:00
|close
|570
|2.30
|115.37
|115.58
|0.00
|79.03
|6534.69
|1807
|2005.10.20 01:00
|sell
|571
|2.30
|115.53
|115.66
|0.00
|1808
|2005.10.20 01:12
|modify
|571
|2.30
|115.53
|115.66
|0.00
|1809
|2005.10.20 01:12
|modify
|571
|2.30
|115.53
|115.65
|0.00
|1810
|2005.10.20 01:12
|close
|571
|2.30
|115.44
|115.65
|0.00
|179.32
|6714.01
|1811
|2005.10.20 01:59
|sell
|572
|2.30
|115.55
|115.68
|0.00
|1812
|2005.10.20 02:00
|modify
|572
|2.30
|115.55
|115.55
|0.00
|1813
|2005.10.20 02:00
|close
|572
|2.30
|115.34
|115.55
|0.00
|418.76
|7132.77
|1814
|2005.10.20 03:17
|sell
|573
|2.50
|115.45
|115.58
|0.00
|1815
|2005.10.20 04:30
|s/l
|573
|2.50
|115.58
|115.58
|0.00
|-281.17
|6851.60
|1816
|2005.10.20 09:00
|buy
|574
|2.40
|115.47
|115.34
|0.00
|1817
|2005.10.20 09:04
|modify
|574
|2.40
|115.47
|115.34
|0.00
|1818
|2005.10.20 09:05
|modify
|574
|2.40
|115.47
|115.35
|0.00
|1819
|2005.10.20 09:05
|modify
|574
|2.40
|115.47
|115.38
|0.00
|1820
|2005.10.20 09:05
|close
|574
|2.40
|115.57
|115.38
|0.00
|207.67
|7059.27
|1821
|2005.10.20 09:05
|buy
|575
|2.50
|115.57
|115.44
|0.00
|1822
|2005.10.20 09:42
|modify
|575
|2.50
|115.57
|115.44
|0.00
|1823
|2005.10.20 09:55
|modify
|575
|2.50
|115.57
|115.45
|0.00
|1824
|2005.10.20 09:56
|modify
|575
|2.50
|115.57
|115.45
|0.00
|1825
|2005.10.20 09:59
|modify
|575
|2.50
|115.57
|115.46
|0.00
|1826
|2005.10.20 09:59
|modify
|575
|2.50
|115.57
|115.46
|0.00
|1827
|2005.10.20 10:04
|close
|575
|2.50
|115.67
|115.46
|0.00
|216.13
|7275.40
|1828
|2005.10.21 05:00
|sell
|576
|2.50
|115.30
|115.43
|0.00
|1829
|2005.10.21 05:33
|modify
|576
|2.50
|115.30
|115.41
|0.00
|1830
|2005.10.21 05:33
|close
|576
|2.50
|115.22
|115.41
|0.00
|173.59
|7448.99
|1831
|2005.10.24 20:00
|sell
|577
|2.60
|115.50
|115.63
|0.00
|1832
|2005.10.25 00:21
|modify
|577
|2.60
|115.50
|115.63
|0.00
|1833
|2005.10.25 00:21
|modify
|577
|2.60
|115.50
|115.62
|0.00
|1834
|2005.10.25 00:26
|modify
|577
|2.60
|115.50
|115.61
|0.00
|1835
|2005.10.25 00:27
|modify
|577
|2.60
|115.50
|115.60
|0.00
|1836
|2005.10.25 00:27
|close
|577
|2.60
|115.38
|115.60
|0.00
|232.58
|7681.57
|1837
|2005.10.25 04:08
|buy
|578
|2.70
|115.46
|115.33
|0.00
|1838
|2005.10.25 07:00
|modify
|578
|2.70
|115.46
|115.34
|0.00
|1839
|2005.10.25 07:00
|modify
|578
|2.70
|115.46
|115.35
|0.00
|1840
|2005.10.25 07:00
|close
|578
|2.70
|115.55
|115.35
|0.00
|210.30
|7891.87
|1841
|2005.10.25 13:06
|sell
|579
|2.80
|115.42
|115.55
|0.00
|1842
|2005.10.25 15:00
|modify
|579
|2.80
|115.42
|115.47
|0.00
|1843
|2005.10.25 15:00
|close
|579
|2.80
|115.28
|115.47
|0.00
|340.03
|8231.90
|1844
|2005.10.25 22:00
|sell
|580
|2.90
|115.07
|115.20
|0.00
|1845
|2005.10.26 02:17
|s/l
|580
|2.90
|115.20
|115.20
|0.00
|-369.39
|7862.50
|1846
|2005.10.27 03:00
|buy
|581
|2.80
|115.85
|115.72
|0.00
|1847
|2005.10.27 03:50
|s/l
|581
|2.80
|115.72
|115.72
|0.00
|-314.55
|7547.95
|1848
|2005.10.27 03:50
|buy
|582
|2.60
|115.74
|115.61
|0.00
|1849
|2005.10.27 03:59
|modify
|582
|2.60
|115.74
|115.67
|0.00
|1850
|2005.10.27 03:59
|close
|582
|2.60
|115.85
|115.67
|0.00
|246.87
|7794.82
|1851
|2005.10.27 08:14
|sell
|583
|2.70
|115.54
|115.67
|0.00
|1852
|2005.10.27 09:11
|close
|583
|2.70
|115.45
|115.67
|0.00
|210.48
|8005.30
|1853
|2005.10.27 19:00
|sell
|584
|2.80
|115.40
|115.53
|0.00
|1854
|2005.10.28 02:02
|modify
|584
|2.80
|115.40
|115.53
|0.00
|1855
|2005.10.28 02:04
|modify
|584
|2.80
|115.40
|115.51
|0.00
|1856
|2005.10.28 02:04
|modify
|584
|2.80
|115.40
|115.50
|0.00
|1857
|2005.10.28 02:50
|modify
|584
|2.80
|115.40
|115.49
|0.00
|1858
|2005.10.28 02:50
|close
|584
|2.80
|115.28
|115.49
|0.00
|250.72
|8256.02
|1859
|2005.10.28 18:00
|buy
|585
|2.90
|115.60
|115.47
|0.00
|1860
|2005.10.28 18:37
|s/l
|585
|2.90
|115.47
|115.47
|0.00
|-326.49
|7929.53
|1861
|2005.10.28 18:37
|buy
|586
|2.80
|115.49
|115.36
|0.00
|1862
|2005.10.28 18:46
|close
|586
|2.80
|115.55
|115.36
|0.00
|145.40
|8074.93
|1863
|2005.10.31 03:00
|buy
|587
|2.80
|115.67
|115.54
|0.00
|1864
|2005.10.31 05:59
|modify
|587
|2.80
|115.67
|115.56
|0.00
|1865
|2005.10.31 05:59
|close
|587
|2.80
|115.74
|115.56
|0.00
|169.34
|8244.27
|1866
|2005.11.01 01:00
|buy
|588
|2.90
|116.47
|116.34
|0.00
|1867
|2005.11.01 01:54
|modify
|588
|2.90
|116.47
|116.34
|0.00
|1868
|2005.11.01 01:54
|close
|588
|2.90
|116.53
|116.34
|0.00
|149.31
|8393.58
|1869
|2005.11.01 01:59
|buy
|589
|2.90
|116.47
|116.34
|0.00
|1870
|2005.11.01 02:00
|modify
|589
|2.90
|116.47
|116.36
|0.00
|1871
|2005.11.01 02:00
|modify
|589
|2.90
|116.47
|116.39
|0.00
|1872
|2005.11.01 02:00
|close
|589
|2.90
|116.57
|116.39
|0.00
|248.78
|8642.36
|1873
|2005.11.03 01:01
|buy
|590
|3.00
|116.84
|116.71
|0.00
|1874
|2005.11.03 01:11
|modify
|590
|3.00
|116.84
|116.71
|0.00
|1875
|2005.11.03 01:19
|modify
|590
|3.00
|116.84
|116.71
|0.00
|1876
|2005.11.03 01:27
|modify
|590
|3.00
|116.84
|116.72
|0.00
|1877
|2005.11.03 01:29
|modify
|590
|3.00
|116.84
|116.73
|0.00
|1878
|2005.11.03 01:29
|modify
|590
|3.00
|116.84
|116.74
|0.00
|1879
|2005.11.03 01:39
|modify
|590
|3.00
|116.84
|116.75
|0.00
|1880
|2005.11.03 01:40
|modify
|590
|3.00
|116.84
|116.76
|0.00
|1881
|2005.11.03 01:41
|modify
|590
|3.00
|116.84
|116.76
|0.00
|1882
|2005.11.03 01:41
|modify
|590
|3.00
|116.84
|116.77
|0.00
|1883
|2005.11.03 01:41
|close
|590
|3.00
|116.90
|116.77
|0.00
|153.98
|8796.34
|1884
|2005.11.03 01:59
|buy
|591
|3.10
|116.83
|116.70
|0.00
|1885
|2005.11.03 02:00
|modify
|591
|3.10
|116.83
|116.72
|0.00
|1886
|2005.11.03 02:03
|modify
|591
|3.10
|116.83
|116.75
|0.00
|1887
|2005.11.03 02:03
|close
|591
|3.10
|116.88
|116.75
|0.00
|132.61
|8928.95
|1888
|2005.11.03 20:19
|buy
|592
|3.10
|117.27
|117.14
|0.00
|1889
|2005.11.03 20:29
|modify
|592
|3.10
|117.27
|117.14
|0.00
|1890
|2005.11.03 20:59
|modify
|592
|3.10
|117.27
|117.22
|0.00
|1891
|2005.11.03 20:59
|close
|592
|3.10
|117.36
|117.22
|0.00
|237.73
|9166.68
|1892
|2005.11.03 21:00
|buy
|593
|3.20
|117.22
|117.09
|0.00
|1893
|2005.11.04 00:00
|modify
|593
|3.20
|117.22
|117.13
|0.00
|1894
|2005.11.04 00:00
|close
|593
|3.20
|117.29
|117.13
|0.00
|231.85
|9398.54
|1895
|2005.11.04 08:02
|buy
|594
|3.30
|117.66
|117.53
|0.00
|1896
|2005.11.04 08:36
|modify
|594
|3.30
|117.66
|117.53
|0.00
|1897
|2005.11.04 08:36
|modify
|594
|3.30
|117.66
|117.54
|0.00
|1898
|2005.11.04 08:36
|modify
|594
|3.30
|117.66
|117.55
|0.00
|1899
|2005.11.04 10:00
|s/l
|594
|3.30
|117.5543
|117.55
|0.00
|-296.80
|9101.74
|1900
|2005.11.04 15:59
|buy
|595
|3.20
|117.52
|117.39
|0.00
|1901
|2005.11.04 16:00
|modify
|595
|3.20
|117.52
|117.47
|0.00
|1902
|2005.11.04 16:00
|close
|595
|3.20
|117.65
|117.47
|0.00
|353.60
|9455.34
|1903
|2005.11.07 02:00
|buy
|596
|3.30
|118.05
|117.92
|0.00
|1904
|2005.11.07 03:00
|s/l
|596
|3.30
|117.92
|117.92
|0.00
|-364.30
|9091.04
|1905
|2005.11.08 12:00
|buy
|597
|3.20
|117.80
|117.67
|0.00
|1906
|2005.11.08 12:09
|modify
|597
|3.20
|117.80
|117.67
|0.00
|1907
|2005.11.08 12:17
|modify
|597
|3.20
|117.80
|117.68
|0.00
|1908
|2005.11.08 12:28
|modify
|597
|3.20
|117.80
|117.69
|0.00
|1909
|2005.11.08 12:29
|modify
|597
|3.20
|117.80
|117.70
|0.00
|1910
|2005.11.08 12:35
|modify
|597
|3.20
|117.80
|117.70
|0.00
|1911
|2005.11.08 12:37
|modify
|597
|3.20
|117.80
|117.71
|0.00
|1912
|2005.11.08 12:38
|modify
|597
|3.20
|117.80
|117.73
|0.00
|1913
|2005.11.08 14:00
|s/l
|597
|3.20
|117.725
|117.73
|0.00
|-203.92
|8887.12
|1914
|2005.11.08 21:00
|sell
|598
|3.10
|117.25
|117.38
|0.00
|1915
|2005.11.08 21:34
|modify
|598
|3.10
|117.25
|117.37
|0.00
|1916
|2005.11.08 21:34
|modify
|598
|3.10
|117.25
|117.36
|0.00
|1917
|2005.11.09 00:07
|s/l
|598
|3.10
|117.3557
|117.36
|0.00
|-324.36
|8562.76
|1918
|2005.11.09 04:00
|sell
|599
|3.00
|117.36
|117.49
|0.00
|1919
|2005.11.09 04:10
|modify
|599
|3.00
|117.36
|117.49
|0.00
|1920
|2005.11.09 04:11
|modify
|599
|3.00
|117.36
|117.48
|0.00
|1921
|2005.11.09 04:11
|modify
|599
|3.00
|117.36
|117.47
|0.00
|1922
|2005.11.09 04:11
|modify
|599
|3.00
|117.36
|117.47
|0.00
|1923
|2005.11.09 04:12
|modify
|599
|3.00
|117.36
|117.46
|0.00
|1924
|2005.11.09 04:12
|modify
|599
|3.00
|117.36
|117.45
|0.00
|1925
|2005.11.09 07:09
|close
|599
|3.00
|117.30
|117.45
|0.00
|153.45
|8716.21
|1926
|2005.11.09 20:00
|buy
|600
|3.10
|117.50
|117.37
|0.00
|1927
|2005.11.09 21:04
|close
|600
|3.10
|117.57
|117.37
|0.00
|184.57
|8900.78
|1928
|2005.11.11 01:00
|buy
|601
|3.10
|117.99
|117.86
|0.00
|1929
|2005.11.11 02:00
|close
|601
|3.10
|118.04
|117.86
|0.00
|131.31
|9032.09
|1930
|2005.11.15 02:01
|buy
|602
|3.20
|118.77
|118.64
|0.00
|1931
|2005.11.15 03:00
|modify
|602
|3.20
|118.77
|118.65
|0.00
|1932
|2005.11.15 03:20
|modify
|602
|3.20
|118.77
|118.66
|0.00
|1933
|2005.11.15 04:07
|modify
|602
|3.20
|118.77
|118.68
|0.00
|1934
|2005.11.15 04:09
|modify
|602
|3.20
|118.77
|118.69
|0.00
|1935
|2005.11.15 04:34
|modify
|602
|3.20
|118.77
|118.70
|0.00
|1936
|2005.11.15 05:02
|modify
|602
|3.20
|118.77
|118.71
|0.00
|1937
|2005.11.15 05:02
|close
|602
|3.20
|118.84
|118.71
|0.00
|188.48
|9220.57
|1938
|2005.11.15 15:04
|buy
|603
|3.20
|119.11
|118.98
|0.00
|1939
|2005.11.15 15:04
|modify
|603
|3.20
|119.11
|119.00
|0.00
|1940
|2005.11.15 15:10
|modify
|603
|3.20
|119.11
|119.01
|0.00
|1941
|2005.11.15 15:10
|modify
|603
|3.20
|119.11
|119.01
|0.00
|1942
|2005.11.15 15:12
|modify
|603
|3.20
|119.11
|119.02
|0.00
|1943
|2005.11.15 15:12
|modify
|603
|3.20
|119.11
|119.03
|0.00
|1944
|2005.11.15 15:13
|modify
|603
|3.20
|119.11
|119.04
|0.00
|1945
|2005.11.15 15:13
|modify
|603
|3.20
|119.11
|119.05
|0.00
|1946
|2005.11.15 15:13
|modify
|603
|3.20
|119.11
|119.05
|0.00
|1947
|2005.11.15 15:28
|modify
|603
|3.20
|119.11
|119.06
|0.00
|1948
|2005.11.15 15:28
|close
|603
|3.20
|119.19
|119.06
|0.00
|214.80
|9435.37
|1949
|2005.11.15 15:45
|buy
|604
|3.30
|119.11
|118.98
|0.00
|1950
|2005.11.15 15:46
|modify
|604
|3.30
|119.11
|118.98
|0.00
|1951
|2005.11.15 15:48
|modify
|604
|3.30
|119.11
|118.99
|0.00
|1952
|2005.11.15 15:49
|modify
|604
|3.30
|119.11
|119.03
|0.00
|1953
|2005.11.15 15:49
|modify
|604
|3.30
|119.11
|119.04
|0.00
|1954
|2005.11.15 15:51
|modify
|604
|3.30
|119.11
|119.05
|0.00
|1955
|2005.11.15 15:52
|modify
|604
|3.30
|119.11
|119.06
|0.00
|1956
|2005.11.15 15:52
|close
|604
|3.30
|119.19
|119.06
|0.00
|221.51
|9656.88
|1957
|2005.11.15 18:00
|buy
|605
|3.40
|118.93
|118.80
|0.00
|1958
|2005.11.15 18:24
|modify
|605
|3.40
|118.93
|118.81
|0.00
|1959
|2005.11.15 18:28
|modify
|605
|3.40
|118.93
|118.84
|0.00
|1960
|2005.11.15 18:29
|modify
|605
|3.40
|118.93
|118.85
|0.00
|1961
|2005.11.15 18:29
|close
|605
|3.40
|119.01
|118.85
|0.00
|228.56
|9885.44
|1962
|2005.11.15 18:30
|buy
|606
|3.50
|119.01
|118.88
|0.00
|1963
|2005.11.15 18:47
|s/l
|606
|3.50
|118.88
|118.88
|0.00
|-382.77
|9502.67
|1964
|2005.11.15 18:47
|buy
|607
|3.30
|118.89
|118.76
|0.00
|1965
|2005.11.15 18:48
|modify
|607
|3.30
|118.89
|118.77
|0.00
|1966
|2005.11.15 18:48
|modify
|607
|3.30
|118.89
|118.79
|0.00
|1967
|2005.11.15 18:49
|modify
|607
|3.30
|118.89
|118.80
|0.00
|1968
|2005.11.15 18:52
|modify
|607
|3.30
|118.89
|118.81
|0.00
|1969
|2005.11.15 18:52
|modify
|607
|3.30
|118.89
|118.84
|0.00
|1970
|2005.11.15 18:52
|close
|607
|3.30
|119.00
|118.84
|0.00
|305.04
|9807.71
|1971
|2005.11.15 18:53
|buy
|608
|3.40
|119.01
|118.88
|0.00
|1972
|2005.11.15 20:00
|modify
|608
|3.40
|119.01
|118.89
|0.00
|1973
|2005.11.15 20:00
|modify
|608
|3.40
|119.01
|118.89
|0.00
|1974
|2005.11.15 21:00
|close
|608
|3.40
|119.09
|118.89
|0.00
|228.40
|10036.11
|1975
|2005.11.16 09:11
|buy
|609
|3.50
|119.17
|119.04
|0.00
|1976
|2005.11.16 09:59
|modify
|609
|3.50
|119.17
|119.12
|0.00
|1977
|2005.11.16 09:59
|close
|609
|3.50
|119.28
|119.12
|0.00
|322.77
|10358.88
|1978
|2005.11.16 17:09
|buy
|610
|3.60
|119.19
|119.06
|0.00
|1979
|2005.11.16 17:59
|modify
|610
|3.60
|119.19
|119.14
|0.00
|1980
|2005.11.16 17:59
|close
|610
|3.60
|119.34
|119.14
|0.00
|452.49
|10811.37
|1981
|2005.11.17 07:00
|sell
|611
|3.80
|118.91
|119.04
|0.00
|1982
|2005.11.17 09:32
|modify
|611
|3.80
|118.91
|119.04
|0.00
|1983
|2005.11.17 09:32
|modify
|611
|3.80
|118.91
|119.03
|0.00
|1984
|2005.11.17 10:00
|modify
|611
|3.80
|118.91
|118.85
|0.00
|1985
|2005.11.17 10:00
|close
|611
|3.80
|118.66
|118.85
|0.00
|800.62
|11611.99
|1986
|2005.11.17 12:01
|sell
|612
|4.10
|118.82
|118.95
|0.00
|1987
|2005.11.17 15:00
|close
|612
|4.10
|118.74
|118.95
|0.00
|276.23
|11888.22
|1988
|2005.11.17 18:00
|sell
|613
|4.20
|118.80
|118.93
|0.00
|1989
|2005.11.17 18:21
|modify
|613
|4.20
|118.80
|118.93
|0.00
|1990
|2005.11.17 19:03
|close
|613
|4.20
|118.71
|118.93
|0.00
|318.43
|12206.65
|1991
|2005.11.18 12:02
|buy
|614
|4.30
|119.15
|119.02
|0.00
|1992
|2005.11.18 12:25
|modify
|614
|4.30
|119.15
|119.03
|0.00
|1993
|2005.11.18 12:26
|modify
|614
|4.30
|119.15
|119.03
|0.00
|1994
|2005.11.18 12:27
|modify
|614
|4.30
|119.15
|119.06
|0.00
|1995
|2005.11.18 12:28
|modify
|614
|4.30
|119.15
|119.07
|0.00
|1996
|2005.11.18 12:28
|modify
|614
|4.30
|119.15
|119.09
|0.00
|1997
|2005.11.18 12:28
|close
|614
|4.30
|119.27
|119.09
|0.00
|432.62
|12639.27
|1998
|2005.11.18 12:49
|buy
|615
|4.40
|119.18
|119.05
|0.00
|1999
|2005.11.18 16:00
|s/l
|615
|4.40
|119.05
|119.05
|0.00
|-480.92
|12158.35
|2000
|2005.11.21 17:13
|sell
|616
|4.30
|118.86
|118.99
|0.00
|2001
|2005.11.21 17:59
|modify
|616
|4.30
|118.86
|118.90
|0.00
|2002
|2005.11.21 17:59
|close
|616
|4.30
|118.72
|118.90
|0.00
|507.08
|12665.43
|2003
|2005.11.21 18:00
|sell
|617
|4.40
|119.04
|119.17
|0.00
|2004
|2005.11.21 18:21
|modify
|617
|4.40
|119.04
|119.17
|0.00
|2005
|2005.11.21 21:00
|modify
|617
|4.40
|119.04
|119.15
|0.00
|2006
|2005.11.21 21:00
|close
|617
|4.40
|118.92
|119.15
|0.00
|444.00
|13109.43
|2007
|2005.11.22 08:02
|buy
|618
|4.60
|119.10
|118.97
|0.00
|2008
|2005.11.22 09:13
|modify
|618
|4.60
|119.10
|118.98
|0.00
|2009
|2005.11.22 09:13
|modify
|618
|4.60
|119.10
|118.99
|0.00
|2010
|2005.11.22 10:00
|modify
|618
|4.60
|119.10
|119.08
|0.00
|2011
|2005.11.22 10:00
|close
|618
|4.60
|119.22
|119.08
|0.00
|463.01
|13572.44
|2012
|2005.11.22 12:00
|buy
|619
|4.80
|119.23
|119.10
|0.00
|2013
|2005.11.22 12:19
|modify
|619
|4.80
|119.23
|119.12
|0.00
|2014
|2005.11.22 12:26
|modify
|619
|4.80
|119.23
|119.12
|0.00
|2015
|2005.11.22 12:28
|modify
|619
|4.80
|119.23
|119.13
|0.00
|2016
|2005.11.22 12:28
|modify
|619
|4.80
|119.23
|119.14
|0.00
|2017
|2005.11.22 12:29
|modify
|619
|4.80
|119.23
|119.15
|0.00
|2018
|2005.11.22 12:44
|modify
|619
|4.80
|119.23
|119.17
|0.00
|2019
|2005.11.22 12:44
|modify
|619
|4.80
|119.23
|119.18
|0.00
|2020
|2005.11.22 12:56
|modify
|619
|4.80
|119.23
|119.19
|0.00
|2021
|2005.11.22 12:56
|close
|619
|4.80
|119.34
|119.19
|0.00
|442.42
|14014.86
|2022
|2005.11.22 12:59
|buy
|620
|4.90
|119.24
|119.11
|0.00
|2023
|2005.11.22 13:00
|modify
|620
|4.90
|119.24
|119.16
|0.00
|2024
|2005.11.22 13:00
|modify
|620
|4.90
|119.24
|119.18
|0.00
|2025
|2005.11.22 13:04
|modify
|620
|4.90
|119.24
|119.18
|0.00
|2026
|2005.11.22 13:04
|modify
|620
|4.90
|119.24
|119.19
|0.00
|2027
|2005.11.22 13:04
|modify
|620
|4.90
|119.24
|119.19
|0.00
|2028
|2005.11.22 13:04
|close
|620
|4.90
|119.35
|119.19
|0.00
|451.61
|14466.47
|2029
|2005.11.24 02:07
|buy
|621
|5.10
|118.63
|118.50
|0.00
|2030
|2005.11.24 04:00
|modify
|621
|5.10
|118.63
|118.52
|0.00
|2031
|2005.11.24 05:43
|modify
|621
|5.10
|118.63
|118.53
|0.00
|2032
|2005.11.24 05:57
|modify
|621
|5.10
|118.63
|118.54
|0.00
|2033
|2005.11.24 06:00
|modify
|621
|5.10
|118.63
|118.56
|0.00
|2034
|2005.11.24 06:00
|close
|621
|5.10
|118.75
|118.56
|0.00
|515.37
|14981.84
|2035
|2005.11.24 12:02
|buy
|622
|5.20
|118.66
|118.53
|0.00
|2036
|2005.11.24 12:04
|modify
|622
|5.20
|118.66
|118.58
|0.00
|2037
|2005.11.24 12:22
|modify
|622
|5.20
|118.66
|118.59
|0.00
|2038
|2005.11.24 12:22
|modify
|622
|5.20
|118.66
|118.61
|0.00
|2039
|2005.11.24 12:35
|modify
|622
|5.20
|118.66
|118.62
|0.00
|2040
|2005.11.24 12:36
|modify
|622
|5.20
|118.66
|118.62
|0.00
|2041
|2005.11.24 12:36
|modify
|622
|5.20
|118.66
|118.63
|0.00
|2042
|2005.11.24 12:36
|modify
|622
|5.20
|118.66
|118.63
|0.00
|2043
|2005.11.24 12:49
|modify
|622
|5.20
|118.66
|118.66
|0.00
|2044
|2005.11.24 12:49
|close
|622
|5.20
|118.80
|118.66
|0.00
|612.79
|15594.63
|2045
|2005.11.24 12:59
|buy
|623
|5.50
|118.67
|118.54
|0.00
|2046
|2005.11.24 13:00
|modify
|623
|5.50
|118.67
|118.56
|0.00
|2047
|2005.11.24 13:03
|modify
|623
|5.50
|118.67
|118.58
|0.00
|2048
|2005.11.24 13:15
|modify
|623
|5.50
|118.67
|118.62
|0.00
|2049
|2005.11.24 13:15
|modify
|623
|5.50
|118.67
|118.62
|0.00
|2050
|2005.11.24 13:37
|modify
|623
|5.50
|118.67
|118.63
|0.00
|2051
|2005.11.24 13:40
|modify
|623
|5.50
|118.67
|118.64
|0.00
|2052
|2005.11.24 13:43
|modify
|623
|5.50
|118.67
|118.66
|0.00
|2053
|2005.11.24 13:45
|modify
|623
|5.50
|118.67
|118.67
|0.00
|2054
|2005.11.24 13:46
|modify
|623
|5.50
|118.67
|118.68
|0.00
|2055
|2005.11.24 13:46
|close
|623
|5.50
|118.84
|118.68
|0.00
|786.76
|16381.39
|2056
|2005.11.28 22:00
|sell
|624
|5.70
|118.80
|118.93
|0.00
|2057
|2005.11.28 22:04
|close
|624
|5.70
|118.74
|118.93
|0.00
|288.03
|16669.42
|2058
|2005.11.28 22:06
|sell
|625
|5.80
|118.82
|118.95
|0.00
|2059
|2005.11.28 23:32
|s/l
|625
|5.80
|118.95
|118.95
|0.00
|-633.88
|16035.54
|2060
|2005.11.29 09:11
|buy
|626
|5.60
|119.05
|118.92
|0.00
|2061
|2005.11.29 11:07
|modify
|626
|5.60
|119.05
|118.92
|0.00
|2062
|2005.11.29 11:08
|modify
|626
|5.60
|119.05
|118.93
|0.00
|2063
|2005.11.29 11:09
|modify
|626
|5.60
|119.05
|118.94
|0.00
|2064
|2005.11.29 12:00
|modify
|626
|5.60
|119.05
|118.96
|0.00
|2065
|2005.11.29 12:00
|close
|626
|5.60
|119.15
|118.96
|0.00
|470.00
|16505.54
|2066
|2005.12.01 01:01
|buy
|627
|5.80
|119.73
|119.60
|0.00
|2067
|2005.12.01 01:31
|modify
|627
|5.80
|119.73
|119.60
|0.00
|2068
|2005.12.01 01:31
|modify
|627
|5.80
|119.73
|119.61
|0.00
|2069
|2005.12.01 02:41
|modify
|627
|5.80
|119.73
|119.61
|0.00
|2070
|2005.12.01 02:41
|modify
|627
|5.80
|119.73
|119.62
|0.00
|2071
|2005.12.01 02:42
|modify
|627
|5.80
|119.73
|119.63
|0.00
|2072
|2005.12.01 02:43
|modify
|627
|5.80
|119.73
|119.64
|0.00
|2073
|2005.12.01 02:43
|close
|627
|5.80
|119.79
|119.64
|0.00
|290.51
|16796.05
|2074
|2005.12.01 19:00
|buy
|628
|5.90
|120.48
|120.35
|0.00
|2075
|2005.12.01 19:17
|modify
|628
|5.90
|120.48
|120.35
|0.00
|2076
|2005.12.01 19:17
|modify
|628
|5.90
|120.48
|120.36
|0.00
|2077
|2005.12.01 19:18
|modify
|628
|5.90
|120.48
|120.36
|0.00
|2078
|2005.12.01 19:24
|modify
|628
|5.90
|120.48
|120.38
|0.00
|2079
|2005.12.01 19:24
|close
|628
|5.90
|120.55
|120.38
|0.00
|342.62
|17138.67
|2080
|2005.12.02 00:00
|buy
|629
|6.00
|120.52
|120.39
|0.00
|2081
|2005.12.02 02:43
|modify
|629
|6.00
|120.52
|120.40
|0.00
|2082
|2005.12.02 02:44
|modify
|629
|6.00
|120.52
|120.41
|0.00
|2083
|2005.12.02 02:44
|close
|629
|6.00
|120.62
|120.41
|0.00
|497.44
|17636.11
|2084
|2005.12.02 17:00
|buy
|630
|6.20
|120.90
|120.77
|0.00
|2085
|2005.12.02 17:00
|s/l
|630
|6.20
|120.77
|120.77
|0.00
|-667.93
|16968.18
|2086
|2005.12.02 17:00
|buy
|631
|5.90
|120.69
|120.56
|0.00
|2087
|2005.12.02 17:00
|modify
|631
|5.90
|120.69
|120.57
|0.00
|2088
|2005.12.02 17:00
|modify
|631
|5.90
|120.69
|120.58
|0.00
|2089
|2005.12.02 17:01
|s/l
|631
|5.90
|120.5771
|120.58
|0.00
|-552.29
|16415.89
|2090
|2005.12.02 17:01
|buy
|632
|5.70
|120.58
|120.45
|0.00
|2091
|2005.12.02 17:01
|modify
|632
|5.70
|120.58
|120.47
|0.00
|2092
|2005.12.02 17:01
|modify
|632
|5.70
|120.58
|120.49
|0.00
|2093
|2005.12.02 17:01
|modify
|632
|5.70
|120.58
|120.51
|0.00
|2094
|2005.12.02 17:01
|close
|632
|5.70
|120.68
|120.51
|0.00
|472.34
|16888.23
|2095
|2005.12.02 17:01
|buy
|633
|5.90
|120.66
|120.53
|0.00
|2096
|2005.12.02 17:10
|s/l
|633
|5.90
|120.53
|120.53
|0.00
|-636.41
|16251.82
|2097
|2005.12.02 17:10
|buy
|634
|5.70
|120.54
|120.41
|0.00
|2098
|2005.12.02 17:11
|s/l
|634
|5.70
|120.41
|120.41
|0.00
|-615.40
|15636.42
|2099
|2005.12.02 17:11
|buy
|635
|5.50
|120.43
|120.30
|0.00
|2100
|2005.12.02 17:12
|modify
|635
|5.50
|120.43
|120.31
|0.00
|2101
|2005.12.02 17:12
|modify
|635
|5.50
|120.43
|120.33
|0.00
|2102
|2005.12.02 17:13
|modify
|635
|5.50
|120.43
|120.35
|0.00
|2103
|2005.12.02 17:13
|modify
|635
|5.50
|120.43
|120.36
|0.00
|2104
|2005.12.02 17:14
|modify
|635
|5.50
|120.43
|120.38
|0.00
|2105
|2005.12.02 17:14
|close
|635
|5.50
|120.55
|120.38
|0.00
|547.50
|16183.92
|2106
|2005.12.02 17:14
|buy
|636
|5.70
|120.60
|120.47
|0.00
|2107
|2005.12.02 17:19
|s/l
|636
|5.70
|120.47
|120.47
|0.00
|-615.14
|15568.78
|2108
|2005.12.02 17:19
|buy
|637
|5.40
|120.48
|120.35
|0.00
|2109
|2005.12.02 17:24
|modify
|637
|5.40
|120.48
|120.38
|0.00
|2110
|2005.12.02 17:24
|modify
|637
|5.40
|120.48
|120.49
|0.00
|2111
|2005.12.02 17:24
|close
|637
|5.40
|120.66
|120.49
|0.00
|805.57
|16374.35
|2112
|2005.12.02 17:24
|buy
|638
|5.70
|120.70
|120.57
|0.00
|2113
|2005.12.02 17:24
|s/l
|638
|5.70
|120.57
|120.57
|0.00
|-614.58
|15759.77
|2114
|2005.12.02 17:24
|buy
|639
|5.50
|120.59
|120.46
|0.00
|2115
|2005.12.02 17:24
|s/l
|639
|5.50
|120.46
|120.46
|0.00
|-593.66
|15166.11
|2116
|2005.12.02 17:24
|buy
|640
|5.30
|120.46
|120.33
|0.00
|2117
|2005.12.02 17:24
|modify
|640
|5.30
|120.46
|120.35
|0.00
|2118
|2005.12.02 17:24
|modify
|640
|5.30
|120.46
|120.44
|0.00
|2119
|2005.12.02 17:24
|close
|640
|5.30
|120.61
|120.44
|0.00
|659.14
|15825.25
|2120
|2005.12.02 17:25
|buy
|641
|5.50
|120.62
|120.49
|0.00
|2121
|2005.12.02 17:27
|modify
|641
|5.50
|120.62
|120.51
|0.00
|2122
|2005.12.02 17:31
|s/l
|641
|5.50
|120.5071
|120.51
|0.00
|-515.11
|15310.14
|2123
|2005.12.02 17:31
|buy
|642
|5.40
|120.52
|120.39
|0.00
|2124
|2005.12.02 17:31
|modify
|642
|5.40
|120.52
|120.41
|0.00
|2125
|2005.12.02 17:31
|modify
|642
|5.40
|120.52
|120.42
|0.00
|2126
|2005.12.02 17:33
|modify
|642
|5.40
|120.52
|120.42
|0.00
|2127
|2005.12.02 17:34
|modify
|642
|5.40
|120.52
|120.43
|0.00
|2128
|2005.12.02 17:34
|modify
|642
|5.40
|120.52
|120.49
|0.00
|2129
|2005.12.02 17:34
|close
|642
|5.40
|120.66
|120.49
|0.00
|626.55
|15936.69
|2130
|2005.12.02 17:34
|buy
|643
|5.60
|120.66
|120.53
|0.00
|2131
|2005.12.02 17:38
|modify
|643
|5.60
|120.66
|120.56
|0.00
|2132
|2005.12.02 17:38
|modify
|643
|5.60
|120.66
|120.59
|0.00
|2133
|2005.12.02 17:38
|close
|643
|5.60
|120.76
|120.59
|0.00
|463.74
|16400.43
|2134
|2005.12.02 17:38
|buy
|644
|5.70
|120.77
|120.64
|0.00
|2135
|2005.12.02 17:47
|modify
|644
|5.70
|120.77
|120.65
|0.00
|2136
|2005.12.02 17:48
|modify
|644
|5.70
|120.77
|120.65
|0.00
|2137
|2005.12.02 17:48
|modify
|644
|5.70
|120.77
|120.66
|0.00
|2138
|2005.12.02 18:08
|s/l
|644
|5.70
|120.6571
|120.66
|0.00
|-533.18
|15867.25
|2139
|2005.12.05 07:14
|buy
|645
|5.60
|121.27
|121.14
|0.00
|2140
|2005.12.05 10:00
|s/l
|645
|5.60
|121.14
|121.14
|0.00
|-600.96
|15266.29
|2141
|2005.12.06 23:59
|sell
|646
|5.30
|120.89
|121.02
|0.00
|2142
|2005.12.07 00:02
|modify
|646
|5.30
|120.89
|120.97
|0.00
|2143
|2005.12.07 00:02
|close
|646
|5.30
|120.79
|120.97
|0.00
|361.66
|15627.96
|2144
|2005.12.07 05:00
|buy
|647
|5.50
|120.95
|120.82
|0.00
|2145
|2005.12.07 07:00
|modify
|647
|5.50
|120.95
|120.83
|0.00
|2146
|2005.12.07 08:00
|modify
|647
|5.50
|120.95
|120.87
|0.00
|2147
|2005.12.07 08:00
|close
|647
|5.50
|121.05
|120.87
|0.00
|454.37
|16082.33
|2148
|2005.12.08 21:00
|sell
|648
|5.60
|120.34
|120.47
|0.00
|2149
|2005.12.09 01:00
|s/l
|648
|5.60
|120.47
|120.47
|0.00
|-685.78
|15396.55
|2150
|2005.12.09 01:00
|sell
|649
|5.40
|120.45
|120.58
|0.00
|2151
|2005.12.09 02:00
|s/l
|649
|5.40
|120.58
|120.58
|0.00
|-581.80
|14814.75
|2152
|2005.12.12 05:00
|buy
|650
|5.20
|120.84
|120.71
|0.00
|2153
|2005.12.12 09:11
|modify
|650
|5.20
|120.84
|120.73
|0.00
|2154
|2005.12.12 09:13
|modify
|650
|5.20
|120.84
|120.74
|0.00
|2155
|2005.12.12 09:13
|modify
|650
|5.20
|120.84
|120.75
|0.00
|2156
|2005.12.12 10:00
|s/l
|650
|5.20
|120.7471
|120.75
|0.00
|-400.71
|14414.04
|2157
|2005.12.13 22:02
|sell
|651
|5.00
|120.08
|120.21
|0.00
|2158
|2005.12.13 22:18
|modify
|651
|5.00
|120.08
|120.20
|0.00
|2159
|2005.12.13 22:18
|close
|651
|5.00
|119.98
|120.20
|0.00
|416.74
|14830.78
|2160
|2005.12.14 00:38
|sell
|652
|5.20
|120.07
|120.20
|0.00
|2161
|2005.12.14 01:13
|modify
|652
|5.20
|120.07
|120.20
|0.00
|2162
|2005.12.14 01:14
|modify
|652
|5.20
|120.07
|120.20
|0.00
|2163
|2005.12.14 02:59
|modify
|652
|5.20
|120.07
|120.00
|0.00
|2164
|2005.12.14 02:59
|close
|652
|5.20
|119.78
|120.00
|0.00
|1258.97
|16089.75
|2165
|2005.12.14 05:00
|sell
|653
|5.60
|118.87
|119.00
|0.00
|2166
|2005.12.14 07:05
|close
|653
|5.60
|118.74
|119.00
|0.00
|613.11
|16702.86
|2167
|2005.12.14 18:30
|sell
|654
|5.80
|117.14
|117.27
|0.00
|2168
|2005.12.14 18:36
|close
|654
|5.80
|117.02
|117.27
|0.00
|594.77
|17297.63
|2169
|2005.12.14 19:00
|sell
|655
|6.10
|117.08
|117.21
|0.00
|2170
|2005.12.14 19:06
|close
|655
|6.10
|116.99
|117.21
|0.00
|469.27
|17766.90
|2171
|2005.12.14 19:16
|sell
|656
|6.20
|117.07
|117.20
|0.00
|2172
|2005.12.14 19:23
|close
|656
|6.20
|116.98
|117.20
|0.00
|477.01
|18243.91
|2173
|2005.12.14 19:59
|sell
|657
|6.40
|117.06
|117.19
|0.00
|2174
|2005.12.14 20:00
|close
|657
|6.40
|116.91
|117.19
|0.00
|821.14
|19065.05
|2175
|2005.12.14 21:00
|sell
|658
|6.70
|117.32
|117.45
|0.00
|2176
|2005.12.15 00:00
|s/l
|658
|6.70
|117.45
|117.45
|0.00
|-1033.29
|18031.76
|2177
|2005.12.15 12:28
|sell
|659
|6.30
|116.16
|116.29
|0.00
|2178
|2005.12.15 13:00
|close
|659
|6.30
|116.00
|116.29
|0.00
|868.97
|18900.73
|2179
|2005.12.15 17:00
|sell
|660
|6.60
|116.59
|116.72
|0.00
|2180
|2005.12.15 17:06
|close
|660
|6.60
|116.47
|116.72
|0.00
|679.98
|19580.71
|2181
|2005.12.15 17:06
|sell
|661
|6.90
|116.45
|116.58
|0.00
|2182
|2005.12.15 17:12
|close
|661
|6.90
|116.34
|116.58
|0.00
|652.38
|20233.09
|2183
|2005.12.15 17:12
|sell
|662
|7.10
|116.32
|116.45
|0.00
|2184
|2005.12.15 17:24
|s/l
|662
|7.10
|116.45
|116.45
|0.00
|-792.61
|19440.48
|2185
|2005.12.15 17:24
|sell
|663
|6.80
|116.32
|116.45
|0.00
|2186
|2005.12.15 17:24
|s/l
|663
|6.80
|116.45
|116.45
|0.00
|-758.67
|18681.81
|2187
|2005.12.15 17:24
|sell
|664
|6.50
|116.50
|116.63
|0.00
|2188
|2005.12.15 17:25
|close
|664
|6.50
|116.37
|116.63
|0.00
|726.13
|19407.94
|2189
|2005.12.15 17:25
|sell
|665
|6.80
|116.45
|116.58
|0.00
|2190
|2005.12.15 17:37
|s/l
|665
|6.80
|116.58
|116.58
|0.00
|-758.28
|18649.66
|2191
|2005.12.15 17:37
|sell
|666
|6.50
|116.56
|116.69
|0.00
|2192
|2005.12.15 17:43
|s/l
|666
|6.50
|116.69
|116.69
|0.00
|-724.14
|17925.52
|2193
|2005.12.15 17:43
|sell
|667
|6.30
|116.67
|116.80
|0.00
|2194
|2005.12.15 17:51
|close
|667
|6.30
|116.54
|116.80
|0.00
|702.78
|18628.30
|2195
|2005.12.15 17:51
|sell
|668
|6.50
|116.53
|116.66
|0.00
|2196
|2005.12.15 18:18
|s/l
|668
|6.50
|116.66
|116.66
|0.00
|-724.33
|17903.97
|2197
|2005.12.16 03:00
|sell
|669
|6.30
|116.12
|116.25
|0.00
|2198
|2005.12.16 03:25
|close
|669
|6.30
|115.99
|116.25
|0.00
|706.11
|18610.08
|2199
|2005.12.16 03:54
|sell
|670
|6.50
|116.08
|116.21
|0.00
|2200
|2005.12.16 04:58
|close
|670
|6.50
|115.96
|116.21
|0.00
|672.64
|19282.72
|2201
|2005.12.16 09:04
|sell
|671
|6.70
|116.03
|116.16
|0.00
|2202
|2005.12.16 09:14
|s/l
|671
|6.70
|116.16
|116.16
|0.00
|-749.76
|18532.96
|2203
|2005.12.16 09:32
|sell
|672
|6.50
|116.21
|116.34
|0.00
|2204
|2005.12.16 09:59
|close
|672
|6.50
|116.05
|116.34
|0.00
|896.16
|19429.12
|2205
|2005.12.16 19:14
|sell
|673
|6.80
|115.96
|116.09
|0.00
|2206
|2005.12.16 21:00
|modify
|673
|6.80
|115.96
|116.05
|0.00
|2207
|2005.12.16 21:00
|close
|673
|6.80
|115.76
|116.05
|0.00
|1174.85
|20603.97
|2208
|2005.12.20 01:17
|buy
|674
|7.20
|116.09
|115.96
|0.00
|2209
|2005.12.20 01:21
|modify
|674
|7.20
|116.09
|115.97
|0.00
|2210
|2005.12.20 01:21
|close
|674
|7.20
|116.17
|115.97
|0.00
|495.81
|21099.78
|2211
|2005.12.20 01:59
|buy
|675
|7.40
|116.10
|115.97
|0.00
|2212
|2005.12.20 02:00
|modify
|675
|7.40
|116.10
|116.06
|0.00
|2213
|2005.12.20 02:00
|close
|675
|7.40
|116.25
|116.06
|0.00
|954.84
|22054.62
|2214
|2005.12.21 02:47
|buy
|676
|7.70
|116.94
|116.81
|0.00
|2215
|2005.12.21 02:57
|modify
|676
|7.70
|116.94
|116.81
|0.00
|2216
|2005.12.21 02:59
|modify
|676
|7.70
|116.94
|116.82
|0.00
|2217
|2005.12.21 03:57
|close
|676
|7.70
|117.03
|116.82
|0.00
|592.15
|22646.77
|2218
|2005.12.22 06:00
|buy
|677
|7.90
|117.35
|117.22
|0.00
|2219
|2005.12.22 06:28
|modify
|677
|7.90
|117.35
|117.23
|0.00
|2220
|2005.12.22 06:50
|modify
|677
|7.90
|117.35
|117.24
|0.00
|2221
|2005.12.22 06:51
|modify
|677
|7.90
|117.35
|117.25
|0.00
|2222
|2005.12.22 06:54
|modify
|677
|7.90
|117.35
|117.26
|0.00
|2223
|2005.12.22 06:54
|modify
|677
|7.90
|117.35
|117.27
|0.00
|2224
|2005.12.22 06:54
|modify
|677
|7.90
|117.35
|117.29
|0.00
|2225
|2005.12.22 06:54
|close
|677
|7.90
|117.45
|117.29
|0.00
|672.59
|23319.36
|2226
|2005.12.22 19:43
|sell
|678
|8.20
|116.67
|116.80
|0.00
|2227
|2005.12.22 19:59
|s/l
|678
|8.20
|116.80
|116.80
|0.00
|-912.67
|22406.69
|2228
|2005.12.22 19:59
|sell
|679
|7.80
|116.78
|116.91
|0.00
|2229
|2005.12.22 20:55
|modify
|679
|7.80
|116.78
|116.83
|0.00
|2230
|2005.12.22 20:55
|close
|679
|7.80
|116.59
|116.83
|0.00
|1271.12
|23677.81
|2231
|2005.12.22 22:06
|sell
|680
|8.30
|116.65
|116.78
|0.00
|2232
|2005.12.23 05:52
|modify
|680
|8.30
|116.65
|116.78
|0.00
|2233
|2005.12.23 05:52
|close
|680
|8.30
|116.54
|116.78
|0.00
|662.70
|24340.51
|2234
|2005.12.27 12:14
|buy
|681
|8.50
|117.01
|116.88
|0.00
|2235
|2005.12.27 12:33
|close
|681
|8.50
|117.11
|116.88
|0.00
|725.82
|25066.33
|2236
|2005.12.28 03:00
|buy
|682
|8.80
|117.36
|117.23
|0.00
|2237
|2005.12.28 03:22
|modify
|682
|8.80
|117.36
|117.23
|0.00
|2238
|2005.12.28 03:24
|modify
|682
|8.80
|117.36
|117.24
|0.00
|2239
|2005.12.28 03:24
|modify
|682
|8.80
|117.36
|117.24
|0.00
|2240
|2005.12.28 06:13
|s/l
|682
|8.80
|117.245
|117.24
|0.00
|-863.16
|24203.17
|2241
|2005.12.28 15:06
|sell
|683
|8.50
|117.29
|117.42
|0.00
|2242
|2005.12.28 15:06
|modify
|683
|8.50
|117.29
|117.42
|0.00
|2243
|2005.12.28 15:40
|modify
|683
|8.50
|117.29
|117.40
|0.00
|2244
|2005.12.28 15:40
|modify
|683
|8.50
|117.29
|117.40
|0.00
|2245
|2005.12.28 17:00
|s/l
|683
|8.50
|117.3993
|117.40
|0.00
|-791.25
|23411.92
|2246
|2005.12.29 03:00
|buy
|684
|8.20
|117.81
|117.68
|0.00
|2247
|2005.12.29 03:16
|modify
|684
|8.20
|117.81
|117.71
|0.00
|2248
|2005.12.29 03:16
|close
|684
|8.20
|117.91
|117.71
|0.00
|695.46
|24107.38
|2249
|2005.12.30 03:00
|buy
|685
|8.40
|117.96
|117.83
|0.00
|2250
|2005.12.30 04:00
|s/l
|685
|8.40
|117.83
|117.83
|0.00
|-927.08
|23180.30
|2251
|2005.12.30 07:19
|sell
|686
|8.10
|117.30
|117.43
|0.00
|2252
|2005.12.30 09:01
|s/l
|686
|8.10
|117.43
|117.43
|0.00
|-896.32
|22283.98
|2253
|2005.12.30 09:01
|sell
|687
|7.80
|117.46
|117.59
|0.00
|2254
|2005.12.30 09:20
|modify
|687
|7.80
|117.46
|117.58
|0.00
|2255
|2005.12.30 09:20
|close
|687
|7.80
|117.37
|117.58
|0.00
|598.10
|22882.08
|2256
|2005.12.30 09:59
|sell
|688
|8.00
|117.50
|117.63
|0.00
|2257
|2005.12.30 10:00
|modify
|688
|8.00
|117.50
|117.51
|0.00
|2258
|2005.12.30 10:00
|close
|688
|8.00
|117.29
|117.51
|0.00
|1432.37
|24314.45
|2259
|2005.12.30 18:45
|buy
|689
|8.50
|117.85
|117.72
|0.00
|2260
|2005.12.30 18:53
|close
|689
|8.50
|117.95
|117.72
|0.00
|720.61
|25035.06
|2261
|2006.01.03 15:00
|sell
|690
|8.80
|117.43
|117.56
|0.00
|2262
|2006.01.03 15:17
|close
|690
|8.80
|117.35
|117.56
|0.00
|599.92
|25634.98
|2263
|2006.01.03 15:59
|sell
|691
|9.00
|117.45
|117.58
|0.00
|2264
|2006.01.03 16:00
|modify
|691
|9.00
|117.45
|117.33
|0.00
|2265
|2006.01.03 16:00
|close
|691
|9.00
|117.07
|117.33
|0.00
|2921.33
|28556.31
|2266
|2006.01.04 02:00
|sell
|692
|10.00
|116.08
|116.21
|0.00
|2267
|2006.01.04 04:00
|modify
|692
|10.00
|116.08
|116.12
|0.00
|2268
|2006.01.04 04:00
|close
|692
|10.00
|115.82
|116.12
|0.00
|2244.84
|30801.15
|2269
|2006.01.05 08:02
|buy
|693
|10.80
|116.06
|115.93
|0.00
|2270
|2006.01.05 09:00
|s/l
|693
|10.80
|115.93
|115.93
|0.00
|-1212.12
|29589.03
|2271
|2006.01.09 03:05
|sell
|694
|10.40
|113.93
|114.06
|0.00
|2272
|2006.01.09 06:00
|close
|694
|10.40
|113.83
|114.06
|0.00
|913.65
|30502.68
|2273
|2006.01.09 09:00
|sell
|695
|10.70
|114.27
|114.40
|0.00
|2274
|2006.01.09 09:41
|modify
|695
|10.70
|114.27
|114.40
|0.00
|2275
|2006.01.09 09:41
|close
|695
|10.70
|114.16
|114.40
|0.00
|1031.01
|31533.69
|2276
|2006.01.09 09:59
|sell
|696
|11.00
|114.29
|114.42
|0.00
|2277
|2006.01.09 10:01
|modify
|696
|11.00
|114.29
|114.31
|0.00
|2278
|2006.01.09 10:01
|close
|696
|11.00
|114.07
|114.31
|0.00
|2121.47
|33655.16
|2279
|2006.01.10 03:00
|buy
|697
|11.80
|114.44
|114.31
|0.00
|2280
|2006.01.10 03:27
|modify
|697
|11.80
|114.44
|114.32
|0.00
|2281
|2006.01.10 03:28
|modify
|697
|11.80
|114.44
|114.33
|0.00
|2282
|2006.01.10 03:28
|modify
|697
|11.80
|114.44
|114.34
|0.00
|2283
|2006.01.10 03:28
|modify
|697
|11.80
|114.44
|114.35
|0.00
|2284
|2006.01.10 03:28
|close
|697
|11.80
|114.57
|114.35
|0.00
|1338.92
|34994.08
|2285
|2006.01.10 07:15
|buy
|698
|12.20
|114.58
|114.45
|0.00
|2286
|2006.01.10 09:01
|s/l
|698
|12.20
|114.45
|114.45
|0.00
|-1385.88
|33608.20
|2287
|2006.01.10 09:01
|buy
|699
|11.80
|114.46
|114.33
|0.00
|2288
|2006.01.10 10:00
|s/l
|699
|11.80
|114.33
|114.33
|0.00
|-1342.43
|32265.77
|2289
|2006.01.10 13:00
|sell
|700
|11.30
|114.32
|114.45
|0.00
|2290
|2006.01.10 15:00
|s/l
|700
|11.30
|114.45
|114.45
|0.00
|-1282.18
|30983.59
|2291
|2006.01.10 21:40
|buy
|701
|10.80
|114.37
|114.24
|0.00
|2292
|2006.01.11 00:59
|modify
|701
|10.80
|114.37
|114.24
|0.00
|2293
|2006.01.11 01:00
|modify
|701
|10.80
|114.37
|114.26
|0.00
|2294
|2006.01.11 01:00
|close
|701
|10.80
|114.48
|114.26
|0.00
|1175.67
|32159.25
|2295
|2006.01.11 04:09
|buy
|702
|11.30
|114.53
|114.40
|0.00
|2296
|2006.01.11 07:00
|modify
|702
|11.30
|114.53
|114.63
|0.00
|2297
|2006.01.11 07:00
|close
|702
|11.30
|114.82
|114.63
|0.00
|2854.01
|35013.26
|2298
|2006.01.11 12:00
|buy
|703
|12.30
|114.55
|114.42
|0.00
|2299
|2006.01.11 13:00
|s/l
|703
|12.30
|114.42
|114.42
|0.00
|-1398.09
|33615.17
|2300
|2006.01.12 00:53
|sell
|704
|11.80
|114.28
|114.41
|0.00
|2301
|2006.01.12 03:00
|modify
|704
|11.80
|114.28
|114.34
|0.00
|2302
|2006.01.12 03:00
|close
|704
|11.80
|114.11
|114.34
|0.00
|1757.98
|35373.15
|2303
|2006.01.12 09:01
|sell
|705
|12.40
|113.99
|114.12
|0.00
|2304
|2006.01.12 11:00
|modify
|705
|12.40
|113.99
|114.06
|0.00
|2305
|2006.01.12 11:00
|close
|705
|12.40
|113.89
|114.06
|0.00
|1088.72
|36461.87
|2306
|2006.01.13 03:24
|buy
|706
|12.80
|114.57
|114.44
|0.00
|2307
|2006.01.13 07:00
|modify
|706
|12.80
|114.57
|114.52
|0.00
|2308
|2006.01.13 07:00
|close
|706
|12.80
|114.71
|114.52
|0.00
|1562.16
|38024.03
|2309
|2006.01.13 08:09
|buy
|707
|13.30
|114.52
|114.39
|0.00
|2310
|2006.01.13 09:36
|modify
|707
|13.30
|114.52
|114.41
|0.00
|2311
|2006.01.13 13:13
|modify
|707
|13.30
|114.52
|114.41
|0.00
|2312
|2006.01.13 13:15
|modify
|707
|13.30
|114.52
|114.42
|0.00
|2313
|2006.01.13 13:16
|modify
|707
|13.30
|114.52
|114.43
|0.00
|2314
|2006.01.13 13:54
|modify
|707
|13.30
|114.52
|114.44
|0.00
|2315
|2006.01.13 13:55
|modify
|707
|13.30
|114.52
|114.44
|0.00
|2316
|2006.01.13 13:55
|modify
|707
|13.30
|114.52
|114.45
|0.00
|2317
|2006.01.13 13:55
|close
|707
|13.30
|114.64
|114.45
|0.00
|1392.18
|39416.21
|2318
|2006.01.13 15:00
|buy
|708
|13.80
|114.54
|114.41
|0.00
|2319
|2006.01.13 15:19
|modify
|708
|13.80
|114.54
|114.43
|0.00
|2320
|2006.01.13 15:19
|modify
|708
|13.80
|114.54
|114.44
|0.00
|2321
|2006.01.13 15:20
|modify
|708
|13.80
|114.54
|114.45
|0.00
|2322
|2006.01.13 15:20
|modify
|708
|13.80
|114.54
|114.46
|0.00
|2323
|2006.01.13 15:20
|modify
|708
|13.80
|114.54
|114.47
|0.00
|2324
|2006.01.13 15:20
|modify
|708
|13.80
|114.54
|114.49
|0.00
|2325
|2006.01.13 15:20
|close
|708
|13.80
|114.67
|114.49
|0.00
|1564.49
|40980.70
|2326
|2006.01.13 15:26
|buy
|709
|14.30
|114.63
|114.50
|0.00
|2327
|2006.01.13 15:26
|modify
|709
|14.30
|114.63
|114.51
|0.00
|2328
|2006.01.13 15:26
|modify
|709
|14.30
|114.63
|114.52
|0.00
|2329
|2006.01.13 15:31
|modify
|709
|14.30
|114.63
|114.52
|0.00
|2330
|2006.01.13 15:31
|modify
|709
|14.30
|114.63
|114.53
|0.00
|2331
|2006.01.13 15:46
|s/l
|709
|14.30
|114.5279
|114.53
|0.00
|-1275.57
|39705.13
|2332
|2006.01.13 15:46
|buy
|710
|13.90
|114.54
|114.41
|0.00
|2333
|2006.01.13 15:59
|modify
|710
|13.90
|114.54
|114.42
|0.00
|2334
|2006.01.13 16:59
|modify
|710
|13.90
|114.54
|114.42
|0.00
|2335
|2006.01.13 17:00
|s/l
|710
|13.90
|114.4214
|114.42
|0.00
|-1441.06
|38264.07
|2336
|2006.01.16 03:00
|sell
|711
|13.40
|114.05
|114.18
|0.00
|2337
|2006.01.16 04:00
|s/l
|711
|13.40
|114.18
|114.18
|0.00
|-1525.53
|36738.54
|2338
|2006.01.16 05:16
|sell
|712
|12.90
|114.34
|114.47
|0.00
|2339
|2006.01.16 05:21
|close
|712
|12.90
|114.26
|114.47
|0.00
|903.19
|37641.73
|2340
|2006.01.16 05:51
|sell
|713
|13.20
|114.34
|114.47
|0.00
|2341
|2006.01.16 08:20
|s/l
|713
|13.20
|114.47
|114.47
|0.00
|-1499.08
|36142.65
|2342
|2006.01.17 03:00
|buy
|714
|12.60
|114.96
|114.83
|0.00
|2343
|2006.01.17 03:04
|modify
|714
|12.60
|114.96
|114.83
|0.00
|2344
|2006.01.17 03:05
|modify
|714
|12.60
|114.96
|114.86
|0.00
|2345
|2006.01.17 03:05
|modify
|714
|12.60
|114.96
|114.86
|0.00
|2346
|2006.01.17 03:16
|modify
|714
|12.60
|114.96
|114.88
|0.00
|2347
|2006.01.17 03:16
|close
|714
|12.60
|115.05
|114.88
|0.00
|985.67
|37128.32
|2348
|2006.01.17 03:29
|buy
|715
|13.00
|114.99
|114.86
|0.00
|2349
|2006.01.17 07:00
|modify
|715
|13.00
|114.99
|114.95
|0.00
|2350
|2006.01.17 07:00
|close
|715
|13.00
|115.11
|114.95
|0.00
|1355.23
|38483.55
|2351
|2006.01.17 21:00
|buy
|716
|13.50
|115.54
|115.41
|0.00
|2352
|2006.01.17 22:01
|s/l
|716
|13.50
|115.41
|115.41
|0.00
|-1520.79
|36962.76
|2353
|2006.01.18 12:00
|sell
|717
|12.90
|115.08
|115.21
|0.00
|2354
|2006.01.18 13:00
|s/l
|717
|12.90
|115.21
|115.21
|0.00
|-1454.84
|35507.92
|2355
|2006.01.19 21:29
|buy
|718
|12.40
|115.43
|115.30
|0.00
|2356
|2006.01.20 00:04
|modify
|718
|12.40
|115.43
|115.30
|0.00
|2357
|2006.01.20 00:05
|modify
|718
|12.40
|115.43
|115.31
|0.00
|2358
|2006.01.20 00:05
|close
|718
|12.40
|115.53
|115.31
|0.00
|1231.61
|36739.53
|2359
|2006.01.20 19:49
|buy
|719
|12.90
|115.31
|115.18
|0.00
|2360
|2006.01.23 00:00
|s/l
|719
|12.90
|115.18
|115.18
|0.00
|-1291.38
|35448.15
|2361
|2006.01.23 06:02
|sell
|720
|12.40
|114.69
|114.82
|0.00
|2362
|2006.01.23 07:00
|s/l
|720
|12.40
|114.82
|114.82
|0.00
|-1403.93
|34044.22
|2363
|2006.01.23 13:05
|sell
|721
|11.90
|114.33
|114.46
|0.00
|2364
|2006.01.23 13:47
|close
|721
|11.90
|114.23
|114.46
|0.00
|1041.78
|35086.00
|2365
|2006.01.23 15:00
|sell
|722
|12.30
|114.42
|114.55
|0.00
|2366
|2006.01.23 17:00
|s/l
|722
|12.30
|114.55
|114.55
|0.00
|-1394.68
|33691.32
|2367
|2006.01.24 12:00
|buy
|723
|11.80
|114.60
|114.47
|0.00
|2368
|2006.01.24 12:43
|modify
|723
|11.80
|114.60
|114.47
|0.00
|2369
|2006.01.24 12:43
|close
|723
|11.80
|114.66
|114.47
|0.00
|617.50
|34308.82
|2370
|2006.01.26 02:00
|buy
|724
|12.00
|115.64
|115.51
|0.00
|2371
|2006.01.26 03:03
|s/l
|724
|12.00
|115.51
|115.51
|0.00
|-1350.88
|32957.94
|2372
|2006.01.27 01:18
|buy
|725
|11.50
|116.23
|116.10
|0.00
|2373
|2006.01.27 07:00
|modify
|725
|11.50
|116.23
|116.22
|0.00
|2374
|2006.01.27 07:00
|close
|725
|11.50
|116.42
|116.22
|0.00
|1876.83
|34834.77
|2375
|2006.01.27 09:00
|buy
|726
|12.20
|116.29
|116.16
|0.00
|2376
|2006.01.27 09:05
|modify
|726
|12.20
|116.29
|116.17
|0.00
|2377
|2006.01.27 09:06
|modify
|726
|12.20
|116.29
|116.17
|0.00
|2378
|2006.01.27 09:09
|modify
|726
|12.20
|116.29
|116.18
|0.00
|2379
|2006.01.27 09:09
|modify
|726
|12.20
|116.29
|116.19
|0.00
|2380
|2006.01.27 09:09
|close
|726
|12.20
|116.37
|116.19
|0.00
|838.73
|35673.50
|2381
|2006.01.27 15:00
|buy
|727
|12.50
|116.39
|116.26
|0.00
|2382
|2006.01.27 15:08
|modify
|727
|12.50
|116.39
|116.27
|0.00
|2383
|2006.01.27 15:08
|close
|727
|12.50
|116.49
|116.27
|0.00
|1073.03
|36746.53
|2384
|2006.01.27 15:08
|buy
|728
|12.90
|116.51
|116.38
|0.00
|2385
|2006.01.27 15:16
|s/l
|728
|12.90
|116.38
|116.38
|0.00
|-1440.97
|35305.56
|2386
|2006.01.27 15:16
|buy
|729
|12.40
|116.40
|116.27
|0.00
|2387
|2006.01.27 15:54
|modify
|729
|12.40
|116.40
|116.30
|0.00
|2388
|2006.01.27 15:54
|close
|729
|12.40
|116.52
|116.30
|0.00
|1277.03
|36582.59
|2389
|2006.01.27 15:54
|buy
|730
|12.80
|116.51
|116.38
|0.00
|2390
|2006.01.27 15:59
|s/l
|730
|12.80
|116.38
|116.38
|0.00
|-1429.80
|35152.79
|2391
|2006.01.27 15:59
|buy
|731
|12.30
|116.40
|116.27
|0.00
|2392
|2006.01.27 16:00
|close
|731
|12.30
|116.50
|116.27
|0.00
|1055.79
|36208.58
|2393
|2006.01.30 17:17
|buy
|732
|12.70
|117.53
|117.40
|0.00
|2394
|2006.01.30 17:59
|modify
|732
|12.70
|117.53
|117.45
|0.00
|2395
|2006.01.30 17:59
|close
|732
|12.70
|117.65
|117.45
|0.00
|1295.34
|37503.92
|2396
|2006.01.31 20:01
|sell
|733
|13.10
|116.96
|117.09
|0.00
|2397
|2006.01.31 20:15
|modify
|733
|13.10
|116.96
|117.07
|0.00
|2398
|2006.01.31 20:15
|close
|733
|13.10
|116.83
|117.07
|0.00
|1457.69
|38961.61
|2399
|2006.01.31 20:15
|sell
|734
|13.60
|116.96
|117.09
|0.00
|2400
|2006.01.31 20:15
|close
|734
|13.60
|116.87
|117.09
|0.00
|1047.32
|40008.93
|2401
|2006.01.31 20:59
|sell
|735
|14.00
|116.96
|117.09
|0.00
|2402
|2006.01.31 21:00
|s/l
|735
|14.00
|117.09
|117.09
|0.00
|-1550.52
|38458.41
|2403
|2006.01.31 21:04
|sell
|736
|13.50
|117.27
|117.40
|0.00
|2404
|2006.01.31 21:59
|s/l
|736
|13.50
|117.40
|117.40
|0.00
|-1494.76
|36963.65
|2405
|2006.02.01 02:00
|buy
|737
|12.90
|117.31
|117.18
|0.00
|2406
|2006.02.01 03:00
|s/l
|737
|12.90
|117.18
|117.18
|0.00
|-1431.62
|35532.03
|2407
|2006.02.01 03:00
|buy
|738
|12.40
|117.16
|117.03
|0.00
|2408
|2006.02.01 04:10
|close
|738
|12.40
|117.23
|117.03
|0.00
|740.46
|36272.49
|2409
|2006.02.01 06:00
|buy
|739
|12.70
|117.18
|117.05
|0.00
|2410
|2006.02.01 08:01
|close
|739
|12.70
|117.26
|117.05
|0.00
|866.43
|37138.92
|2411
|2006.02.01 08:06
|sell
|740
|13.00
|117.23
|117.36
|0.00
|2412
|2006.02.01 10:00
|s/l
|740
|13.00
|117.36
|117.36
|0.00
|-1439.16
|35699.76
|2413
|2006.02.01 12:05
|buy
|741
|12.50
|117.61
|117.48
|0.00
|2414
|2006.02.01 13:00
|s/l
|741
|12.50
|117.48
|117.48
|0.00
|-1383.92
|34315.84
|2415
|2006.02.01 20:45
|buy
|742
|12.00
|117.93
|117.80
|0.00
|2416
|2006.02.01 22:00
|close
|742
|12.00
|118.01
|117.80
|0.00
|813.51
|35129.35
|2417
|2006.02.02 12:02
|buy
|743
|12.30
|118.47
|118.34
|0.00
|2418
|2006.02.02 12:31
|modify
|743
|12.30
|118.47
|118.34
|0.00
|2419
|2006.02.02 13:17
|modify
|743
|12.30
|118.47
|118.36
|0.00
|2420
|2006.02.02 13:17
|close
|743
|12.30
|118.56
|118.36
|0.00
|933.71
|36063.06
|2421
|2006.02.02 17:00
|buy
|744
|12.60
|118.45
|118.32
|0.00
|2422
|2006.02.02 17:20
|s/l
|744
|12.60
|118.32
|118.32
|0.00
|-1384.38
|34678.68
|2423
|2006.02.02 17:20
|buy
|745
|12.10
|118.34
|118.21
|0.00
|2424
|2006.02.02 17:59
|modify
|745
|12.10
|118.34
|118.24
|0.00
|2425
|2006.02.02 18:00
|close
|745
|12.10
|118.43
|118.24
|0.00
|919.53
|35598.21
|2426
|2006.02.03 17:06
|buy
|746
|12.50
|119.09
|118.96
|0.00
|2427
|2006.02.03 18:00
|s/l
|746
|12.50
|118.96
|118.96
|0.00
|-1366.46
|34231.75
|2428
|2006.02.07 04:11
|buy
|747
|12.00
|118.96
|118.83
|0.00
|2429
|2006.02.07 07:16
|modify
|747
|12.00
|118.96
|118.83
|0.00
|2430
|2006.02.07 08:23
|s/l
|747
|12.00
|118.8307
|118.83
|0.00
|-1305.74
|32926.01
|2431
|2006.02.07 17:00
|sell
|748
|11.50
|118.00
|118.13
|0.00
|2432
|2006.02.07 18:15
|s/l
|748
|11.50
|118.13
|118.13
|0.00
|-1265.55
|31660.46
|2433
|2006.02.07 21:00
|sell
|749
|11.10
|118.16
|118.29
|0.00
|2434
|2006.02.07 23:00
|modify
|749
|11.10
|118.16
|118.21
|0.00
|2435
|2006.02.07 23:00
|close
|749
|11.10
|117.95
|118.21
|0.00
|1976.29
|33636.75
|2436
|2006.02.08 02:00
|sell
|750
|11.80
|118.00
|118.13
|0.00
|2437
|2006.02.08 07:25
|close
|750
|11.80
|117.93
|118.13
|0.00
|700.38
|34337.13
|2438
|2006.02.08 09:03
|sell
|751
|12.00
|117.93
|118.06
|0.00
|2439
|2006.02.08 09:11
|close
|751
|12.00
|117.87
|118.06
|0.00
|610.86
|34947.99
|2440
|2006.02.08 09:18
|sell
|752
|12.20
|117.94
|118.07
|0.00
|2441
|2006.02.08 09:21
|close
|752
|12.20
|117.88
|118.07
|0.00
|620.99
|35568.98
|2442
|2006.02.08 22:00
|buy
|753
|12.40
|118.51
|118.38
|0.00
|2443
|2006.02.09 02:00
|s/l
|753
|12.40
|118.38
|118.38
|0.00
|-887.02
|34681.97
|2444
|2006.02.09 06:00
|buy
|754
|12.10
|118.60
|118.47
|0.00
|2445
|2006.02.09 08:02
|modify
|754
|12.10
|118.60
|118.47
|0.00
|2446
|2006.02.09 08:14
|modify
|754
|12.10
|118.60
|118.52
|0.00
|2447
|2006.02.09 08:15
|modify
|754
|12.10
|118.60
|118.53
|0.00
|2448
|2006.02.09 08:22
|modify
|754
|12.10
|118.60
|118.54
|0.00
|2449
|2006.02.09 08:22
|close
|754
|12.10
|118.71
|118.54
|0.00
|1121.19
|35803.16
|2450
|2006.02.09 22:00
|buy
|755
|12.50
|118.78
|118.65
|0.00
|2451
|2006.02.09 22:21
|close
|755
|12.50
|118.86
|118.65
|0.00
|841.31
|36644.47
|2452
|2006.02.09 22:34
|buy
|756
|12.80
|118.83
|118.70
|0.00
|2453
|2006.02.10 02:06
|s/l
|756
|12.80
|118.70
|118.70
|0.00
|-1238.51
|35405.95
|2454
|2006.02.10 03:00
|buy
|757
|12.40
|118.55
|118.42
|0.00
|2455
|2006.02.10 04:50
|s/l
|757
|12.40
|118.42
|118.42
|0.00
|-1361.37
|34044.58
|2456
|2006.02.10 12:00
|sell
|758
|11.90
|117.63
|117.76
|0.00
|2457
|2006.02.10 12:14
|close
|758
|11.90
|117.53
|117.76
|0.00
|1012.51
|35057.09
|2458
|2006.02.10 12:59
|sell
|759
|12.30
|117.67
|117.80
|0.00
|2459
|2006.02.10 13:02
|modify
|759
|12.30
|117.67
|117.77
|0.00
|2460
|2006.02.10 13:02
|close
|759
|12.30
|117.48
|117.77
|0.00
|1989.27
|37046.36
|2461
|2006.02.13 04:00
|sell
|760
|13.00
|117.81
|117.94
|0.00
|2462
|2006.02.13 05:02
|s/l
|760
|13.00
|117.94
|117.94
|0.00
|-1432.93
|35613.43
|2463
|2006.02.14 09:00
|sell
|761
|12.50
|117.30
|117.43
|0.00
|2464
|2006.02.14 09:17
|modify
|761
|12.50
|117.30
|117.43
|0.00
|2465
|2006.02.14 09:18
|modify
|761
|12.50
|117.30
|117.42
|0.00
|2466
|2006.02.14 09:18
|close
|761
|12.50
|117.25
|117.42
|0.00
|533.05
|36146.48
|2467
|2006.02.14 09:59
|sell
|762
|12.70
|117.30
|117.43
|0.00
|2468
|2006.02.14 10:00
|modify
|762
|12.70
|117.30
|117.37
|0.00
|2469
|2006.02.14 10:00
|close
|762
|12.70
|117.20
|117.37
|0.00
|1083.61
|37230.09
|2470
|2006.02.15 02:03
|buy
|763
|13.00
|117.59
|117.46
|0.00
|2471
|2006.02.15 02:19
|modify
|763
|13.00
|117.59
|117.46
|0.00
|2472
|2006.02.15 02:19
|modify
|763
|13.00
|117.59
|117.46
|0.00
|2473
|2006.02.15 03:39
|modify
|763
|13.00
|117.59
|117.47
|0.00
|2474
|2006.02.15 03:39
|modify
|763
|13.00
|117.59
|117.48
|0.00
|2475
|2006.02.15 03:39
|close
|763
|13.00
|117.68
|117.48
|0.00
|994.23
|38224.32
|2476
|2006.02.15 17:00
|sell
|764
|13.40
|117.46
|117.59
|0.00
|2477
|2006.02.15 17:06
|modify
|764
|13.40
|117.46
|117.57
|0.00
|2478
|2006.02.15 17:07
|modify
|764
|13.40
|117.46
|117.55
|0.00
|2479
|2006.02.15 17:21
|s/l
|764
|13.40
|117.5543
|117.55
|0.00
|-1074.74
|37149.58
|2480
|2006.02.15 17:21
|sell
|765
|13.00
|117.54
|117.67
|0.00
|2481
|2006.02.15 17:22
|s/l
|765
|13.00
|117.67
|117.67
|0.00
|-1436.22
|35713.36
|2482
|2006.02.15 17:22
|sell
|766
|12.50
|117.65
|117.78
|0.00
|2483
|2006.02.15 17:59
|modify
|766
|12.50
|117.65
|117.67
|0.00
|2484
|2006.02.15 17:59
|close
|766
|12.50
|117.51
|117.67
|0.00
|1489.23
|37202.59
|2485
|2006.02.15 21:00
|buy
|767
|13.00
|117.89
|117.76
|0.00
|2486
|2006.02.16 01:25
|close
|767
|13.00
|117.97
|117.76
|0.00
|1379.62
|38582.21
|2487
|2006.02.16 02:12
|buy
|768
|13.50
|117.91
|117.78
|0.00
|2488
|2006.02.16 03:00
|close
|768
|13.50
|117.98
|117.78
|0.00
|800.98
|39383.19
|2489
|2006.02.16 17:00
|buy
|769
|13.80
|117.85
|117.72
|0.00
|2490
|2006.02.16 17:18
|modify
|769
|13.80
|117.85
|117.73
|0.00
|2491
|2006.02.16 17:18
|modify
|769
|13.80
|117.85
|117.73
|0.00
|2492
|2006.02.16 17:35
|modify
|769
|13.80
|117.85
|117.76
|0.00
|2493
|2006.02.16 18:00
|close
|769
|13.80
|117.92
|117.76
|0.00
|819.20
|40202.39
|2494
|2006.02.17 02:00
|sell
|770
|14.10
|117.83
|117.96
|0.00
|2495
|2006.02.17 03:00
|s/l
|770
|14.10
|117.96
|117.96
|0.00
|-1550.90
|38651.49
|2496
|2006.02.17 18:52
|buy
|771
|13.50
|118.27
|118.14
|0.00
|2497
|2006.02.17 18:59
|modify
|771
|13.50
|118.27
|118.16
|0.00
|2498
|2006.02.17 18:59
|close
|771
|13.50
|118.43
|118.16
|0.00
|1823.86
|40475.35
|2499
|2006.02.17 19:06
|buy
|772
|14.20
|118.26
|118.13
|0.00
|2500
|2006.02.17 19:37
|close
|772
|14.20
|118.34
|118.13
|0.00
|959.93
|41435.28
|2501
|2006.02.17 19:41
|buy
|773
|14.50
|118.26
|118.13
|0.00
|2502
|2006.02.20 01:00
|s/l
|773
|14.50
|118.13
|118.13
|0.00
|-1411.08
|40024.21
|2503
|2006.02.23 09:59
|sell
|774
|14.00
|117.67
|117.80
|0.00
|2504
|2006.02.23 10:00
|modify
|774
|14.00
|117.67
|117.55
|0.00
|2505
|2006.02.23 10:00
|close
|774
|14.00
|117.35
|117.55
|0.00
|3817.64
|43841.85
|2506
|2006.02.24 12:25
|sell
|775
|15.30
|116.79
|116.92
|0.00
|2507
|2006.02.24 14:14
|s/l
|775
|15.30
|116.92
|116.92
|0.00
|-1700.87
|42140.98
|2508
|2006.02.27 06:00
|sell
|776
|14.70
|116.06
|116.19
|0.00
|2509
|2006.02.27 07:00
|s/l
|776
|14.70
|116.19
|116.19
|0.00
|-1644.72
|40496.26
|2510
|2006.02.27 19:00
|sell
|777
|14.20
|116.14
|116.27
|0.00
|2511
|2006.02.27 21:48
|s/l
|777
|14.20
|116.27
|116.27
|0.00
|-1587.68
|38908.58
|2512
|2006.03.03 03:00
|buy
|778
|13.60
|116.36
|116.23
|0.00
|2513
|2006.03.03 03:24
|close
|778
|13.60
|116.47
|116.23
|0.00
|1284.51
|40193.09
|2514
|2006.03.03 09:59
|buy
|779
|14.10
|116.28
|116.15
|0.00
|2515
|2006.03.03 10:00
|modify
|779
|14.10
|116.28
|116.21
|0.00
|2516
|2006.03.03 10:00
|close
|779
|14.10
|116.45
|116.21
|0.00
|2058.36
|42251.45
|2517
|2006.03.06 07:04
|buy
|780
|14.80
|117.02
|116.89
|0.00
|2518
|2006.03.06 08:00
|s/l
|780
|14.80
|116.89
|116.89
|0.00
|-1645.99
|40605.46
|2519
|2006.03.06 18:15
|buy
|781
|14.20
|117.42
|117.29
|0.00
|2520
|2006.03.06 18:45
|close
|781
|14.20
|117.53
|117.29
|0.00
|1328.99
|41934.45
|2521
|2006.03.07 03:00
|buy
|782
|14.70
|117.61
|117.48
|0.00
|2522
|2006.03.07 05:00
|s/l
|782
|14.70
|117.48
|117.48
|0.00
|-1628.32
|40306.13
|2523
|2006.03.07 07:02
|buy
|783
|14.10
|117.58
|117.45
|0.00
|2524
|2006.03.07 08:00
|modify
|783
|14.10
|117.58
|117.46
|0.00
|2525
|2006.03.07 08:01
|modify
|783
|14.10
|117.58
|117.47
|0.00
|2526
|2006.03.07 08:30
|modify
|783
|14.10
|117.58
|117.48
|0.00
|2527
|2006.03.07 09:00
|modify
|783
|14.10
|117.58
|117.58
|0.00
|2528
|2006.03.07 09:00
|close
|783
|14.10
|117.76
|117.58
|0.00
|2155.29
|42461.42
|2529
|2006.03.07 17:28
|buy
|784
|14.90
|117.64
|117.51
|0.00
|2530
|2006.03.07 17:31
|modify
|784
|14.90
|117.64
|117.52
|0.00
|2531
|2006.03.07 17:32
|modify
|784
|14.90
|117.64
|117.53
|0.00
|2532
|2006.03.07 17:33
|modify
|784
|14.90
|117.64
|117.54
|0.00
|2533
|2006.03.07 17:33
|close
|784
|14.90
|117.75
|117.54
|0.00
|1391.90
|43853.32
|2534
|2006.03.09 08:00
|buy
|785
|15.30
|117.86
|117.73
|0.00
|2535
|2006.03.09 10:00
|s/l
|785
|15.30
|117.73
|117.73
|0.00
|-1692.77
|42160.55
|2536
|2006.03.09 20:00
|buy
|786
|14.80
|118.18
|118.05
|0.00
|2537
|2006.03.10 01:39
|modify
|786
|14.80
|118.18
|118.05
|0.00
|2538
|2006.03.10 02:00
|modify
|786
|14.80
|118.18
|118.13
|0.00
|2539
|2006.03.10 02:00
|close
|786
|14.80
|118.36
|118.13
|0.00
|2439.76
|44600.30
|2540
|2006.03.10 07:41
|buy
|787
|15.60
|118.36
|118.23
|0.00
|2541
|2006.03.10 09:00
|s/l
|787
|15.60
|118.23
|118.23
|0.00
|-1716.17
|42884.13
|2542
|2006.03.13 12:00
|buy
|788
|15.00
|118.90
|118.77
|0.00
|2543
|2006.03.13 12:41
|modify
|788
|15.00
|118.90
|118.80
|0.00
|2544
|2006.03.13 12:43
|modify
|788
|15.00
|118.90
|118.81
|0.00
|2545
|2006.03.13 13:20
|modify
|788
|15.00
|118.90
|118.81
|0.00
|2546
|2006.03.13 13:20
|modify
|788
|15.00
|118.90
|118.83
|0.00
|2547
|2006.03.13 13:20
|close
|788
|15.00
|118.98
|118.83
|0.00
|1008.62
|43892.75
|2548
|2006.03.14 03:10
|sell
|789
|15.40
|118.57
|118.70
|0.00
|2549
|2006.03.14 06:00
|modify
|789
|15.40
|118.57
|118.70
|0.00
|2550
|2006.03.14 06:15
|modify
|789
|15.40
|118.57
|118.68
|0.00
|2551
|2006.03.14 06:15
|modify
|789
|15.40
|118.57
|118.67
|0.00
|2552
|2006.03.14 06:15
|close
|789
|15.40
|118.49
|118.67
|0.00
|1039.75
|44932.50
|2553
|2006.03.15 15:59
|sell
|790
|15.70
|117.57
|117.70
|0.00
|2554
|2006.03.15 16:00
|modify
|790
|15.70
|117.57
|117.52
|0.00
|2555
|2006.03.15 16:00
|close
|790
|15.70
|117.35
|117.52
|0.00
|2943.33
|47875.83
|2556
|2006.03.15 17:00
|sell
|791
|16.80
|117.52
|117.65
|0.00
|2557
|2006.03.15 17:08
|modify
|791
|16.80
|117.52
|117.64
|0.00
|2558
|2006.03.15 17:08
|close
|791
|16.80
|117.45
|117.64
|0.00
|1001.22
|48877.05
|2559
|2006.03.15 17:59
|sell
|792
|17.10
|117.55
|117.68
|0.00
|2560
|2006.03.15 18:01
|modify
|792
|17.10
|117.55
|117.50
|0.00
|2561
|2006.03.15 18:01
|close
|792
|17.10
|117.31
|117.50
|0.00
|3498.42
|52375.47
|2562
|2006.03.15 23:00
|sell
|793
|18.30
|117.36
|117.49
|0.00
|2563
|2006.03.16 00:23
|s/l
|793
|18.30
|117.49
|117.49
|0.00
|-2823.65
|49551.83
|2564
|2006.03.17 03:00
|sell
|794
|17.30
|116.75
|116.88
|0.00
|2565
|2006.03.17 06:02
|close
|794
|17.30
|116.68
|116.88
|0.00
|1037.88
|50589.71
|2566
|2006.03.22 00:02
|buy
|795
|17.70
|117.20
|117.07
|0.00
|2567
|2006.03.22 01:02
|close
|795
|17.70
|117.27
|117.07
|0.00
|1056.53
|51646.24
|2568
|2006.03.22 03:00
|buy
|796
|18.10
|117.30
|117.17
|0.00
|2569
|2006.03.22 08:00
|s/l
|796
|18.10
|117.17
|117.17
|0.00
|-2008.54
|49637.70
|2570
|2006.03.23 09:00
|buy
|797
|17.40
|116.89
|116.76
|0.00
|2571
|2006.03.23 10:35
|modify
|797
|17.40
|116.89
|116.76
|0.00
|2572
|2006.03.23 10:35
|modify
|797
|17.40
|116.89
|116.77
|0.00
|2573
|2006.03.23 11:00
|modify
|797
|17.40
|116.89
|116.87
|0.00
|2574
|2006.03.23 11:55
|modify
|797
|17.40
|116.89
|116.88
|0.00
|2575
|2006.03.23 11:55
|close
|797
|17.40
|117.06
|116.88
|0.00
|2526.87
|52164.57
|2576
|2006.03.23 18:00
|buy
|798
|18.30
|117.61
|117.48
|0.00
|2577
|2006.03.23 21:00
|modify
|798
|18.30
|117.61
|117.67
|0.00
|2578
|2006.03.23 21:00
|close
|798
|18.30
|117.93
|117.67
|0.00
|4965.72
|57130.29
|2579
|2006.03.28 03:11
|sell
|799
|20.00
|116.71
|116.84
|0.00
|2580
|2006.03.28 03:13
|s/l
|799
|20.00
|116.84
|116.84
|0.00
|-2225.27
|54905.02
|2581
|2006.03.28 03:13
|sell
|800
|19.20
|116.76
|116.89
|0.00
|2582
|2006.03.28 03:19
|s/l
|800
|19.20
|116.89
|116.89
|0.00
|-2135.16
|52769.86
|2583
|2006.03.28 18:35
|buy
|801
|18.50
|117.18
|117.05
|0.00
|2584
|2006.03.28 20:27
|modify
|801
|18.50
|117.18
|117.05
|0.00
|2585
|2006.03.28 20:27
|modify
|801
|18.50
|117.18
|117.06
|0.00
|2586
|2006.03.28 20:27
|close
|801
|18.50
|117.28
|117.06
|0.00
|1577.42
|54347.28
|2587
|2006.03.28 22:38
|buy
|802
|19.00
|117.82
|117.69
|0.00
|2588
|2006.03.28 23:14
|close
|802
|19.00
|117.92
|117.69
|0.00
|1611.18
|55958.46
|2589
|2006.03.29 00:52
|buy
|803
|19.60
|117.75
|117.62
|0.00
|2590
|2006.03.29 01:15
|close
|803
|19.60
|117.87
|117.62
|0.00
|1995.36
|57953.82
|2591
|2006.03.29 05:50
|buy
|804
|20.30
|117.80
|117.67
|0.00
|2592
|2006.03.29 08:25
|modify
|804
|20.30
|117.80
|117.69
|0.00
|2593
|2006.03.29 08:25
|close
|804
|20.30
|117.92
|117.69
|0.00
|2065.81
|60019.63
|2594
|2006.03.29 17:08
|buy
|805
|21.00
|117.97
|117.84
|0.00
|2595
|2006.03.29 18:07
|s/l
|805
|21.00
|117.84
|117.84
|0.00
|-2316.70
|57702.93
|2596
|2006.03.30 02:59
|buy
|806
|20.20
|117.71
|117.58
|0.00
|2597
|2006.03.30 04:28
|close
|806
|20.20
|117.80
|117.58
|0.00
|1543.29
|59246.22
|2598
|2006.03.30 08:30
|sell
|807
|20.70
|117.63
|117.76
|0.00
|2599
|2006.03.30 09:05
|s/l
|807
|20.70
|117.76
|117.76
|0.00
|-2284.96
|56961.26
|2600
|2006.03.30 19:45
|sell
|808
|19.90
|117.54
|117.67
|0.00
|2601
|2006.03.30 20:36
|close
|808
|19.90
|117.42
|117.67
|0.00
|2033.74
|58995.00
|2602
|2006.03.31 02:13
|sell
|809
|20.60
|117.53
|117.66
|0.00
|2603
|2006.03.31 02:39
|close
|809
|20.60
|117.39
|117.66
|0.00
|2456.77
|61451.77
|2604
|2006.03.31 17:13
|buy
|810
|21.50
|117.82
|117.69
|0.00
|2605
|2006.03.31 17:28
|modify
|810
|21.50
|117.82
|117.70
|0.00
|2606
|2006.03.31 17:28
|close
|810
|21.50
|117.90
|117.70
|0.00
|1458.89
|62910.66
|2607
|2006.03.31 17:30
|buy
|811
|22.00
|117.81
|117.68
|0.00
|2608
|2006.03.31 17:36
|s/l
|811
|22.00
|117.68
|117.68
|0.00
|-2430.94
|60479.72
|2609
|2006.03.31 17:36
|buy
|812
|21.20
|117.67
|117.54
|0.00
|2610
|2006.03.31 17:57
|modify
|812
|21.20
|117.67
|117.54
|0.00
|2611
|2006.03.31 17:58
|modify
|812
|21.20
|117.67
|117.55
|0.00
|2612
|2006.03.31 17:58
|modify
|812
|21.20
|117.67
|117.56
|0.00
|2613
|2006.03.31 17:58
|modify
|812
|21.20
|117.67
|117.57
|0.00
|2614
|2006.03.31 17:58
|close
|812
|21.20
|117.77
|117.57
|0.00
|1800.06
|62279.78
|2615
|2006.03.31 17:58
|buy
|813
|21.80
|117.78
|117.65
|0.00
|2616
|2006.03.31 18:03
|s/l
|813
|21.80
|117.65
|117.65
|0.00
|-2409.05
|59870.73
|2617
|2006.03.31 18:50
|buy
|814
|21.00
|117.49
|117.36
|0.00
|2618
|2006.03.31 19:13
|modify
|814
|21.00
|117.49
|117.36
|0.00
|2619
|2006.03.31 19:13
|close
|814
|21.00
|117.59
|117.36
|0.00
|1785.80
|61656.53
|2620
|2006.04.03 12:11
|buy
|815
|21.60
|118.33
|118.20
|0.00
|2621
|2006.04.03 12:48
|modify
|815
|21.60
|118.33
|118.24
|0.00
|2622
|2006.04.03 12:48
|close
|815
|21.60
|118.49
|118.24
|0.00
|2916.66
|64573.19
|2623
|2006.04.04 08:59
|sell
|816
|22.60
|117.71
|117.84
|0.00
|2624
|2006.04.04 09:31
|modify
|816
|22.60
|117.71
|117.83
|0.00
|2625
|2006.04.04 09:31
|modify
|816
|22.60
|117.71
|117.80
|0.00
|2626
|2006.04.04 09:34
|modify
|816
|22.60
|117.71
|117.79
|0.00
|2627
|2006.04.04 09:34
|close
|816
|22.60
|117.62
|117.79
|0.00
|1729.28
|66302.47
|2628
|2006.04.04 13:01
|sell
|817
|23.20
|117.74
|117.87
|0.00
|2629
|2006.04.04 13:32
|modify
|817
|23.20
|117.74
|117.86
|0.00
|2630
|2006.04.04 13:32
|close
|817
|23.20
|117.66
|117.86
|0.00
|1577.38
|67879.85
|2631
|2006.04.04 15:01
|sell
|818
|23.80
|117.64
|117.77
|0.00
|2632
|2006.04.04 15:07
|close
|818
|23.80
|117.57
|117.77
|0.00
|1416.97
|69296.82
|2633
|2006.04.04 17:09
|sell
|819
|24.30
|117.43
|117.56
|0.00
|2634
|2006.04.04 19:19
|s/l
|819
|24.30
|117.56
|117.56
|0.00
|-2687.14
|66609.68
|2635
|2006.04.04 19:19
|sell
|820
|23.30
|117.54
|117.67
|0.00
|2636
|2006.04.04 19:41
|close
|820
|23.30
|117.46
|117.67
|0.00
|1586.89
|68196.57
|2637
|2006.04.04 23:07
|sell
|821
|23.90
|117.55
|117.68
|0.00
|2638
|2006.04.05 01:00
|modify
|821
|23.90
|117.55
|117.67
|0.00
|2639
|2006.04.05 01:00
|modify
|821
|23.90
|117.55
|117.65
|0.00
|2640
|2006.04.05 01:01
|modify
|821
|23.90
|117.55
|117.64
|0.00
|2641
|2006.04.05 01:01
|close
|821
|23.90
|117.43
|117.64
|0.00
|2094.55
|70291.11
|2642
|2006.04.05 08:00
|sell
|822
|24.60
|116.94
|117.07
|0.00
|2643
|2006.04.05 08:06
|modify
|822
|24.60
|116.94
|117.07
|0.00
|2644
|2006.04.05 08:11
|modify
|822
|24.60
|116.94
|117.05
|0.00
|2645
|2006.04.05 08:11
|close
|822
|24.60
|116.87
|117.05
|0.00
|1473.46
|71764.57
|2646
|2006.04.05 08:59
|sell
|823
|25.10
|116.96
|117.09
|0.00
|2647
|2006.04.05 09:01
|modify
|823
|25.10
|116.96
|116.96
|0.00
|2648
|2006.04.05 09:01
|close
|823
|25.10
|116.77
|116.96
|0.00
|4084.10
|75848.67
|2649
|2006.04.06 04:23
|buy
|824
|26.50
|117.43
|117.30
|0.00
|2650
|2006.04.06 05:00
|modify
|824
|26.50
|117.43
|117.30
|0.00
|2651
|2006.04.06 08:00
|modify
|824
|26.50
|117.43
|117.30
|0.00
|2652
|2006.04.06 08:00
|modify
|824
|26.50
|117.43
|117.31
|0.00
|2653
|2006.04.06 08:00
|modify
|824
|26.50
|117.43
|117.31
|0.00
|2654
|2006.04.06 08:01
|modify
|824
|26.50
|117.43
|117.32
|0.00
|2655
|2006.04.06 08:02
|modify
|824
|26.50
|117.43
|117.33
|0.00
|2656
|2006.04.06 08:05
|modify
|824
|26.50
|117.43
|117.34
|0.00
|2657
|2006.04.06 08:06
|modify
|824
|26.50
|117.43
|117.35
|0.00
|2658
|2006.04.06 08:21
|modify
|824
|26.50
|117.43
|117.36
|0.00
|2659
|2006.04.06 08:21
|close
|824
|26.50
|117.54
|117.36
|0.00
|2480.01
|78328.68
|2660
|2006.04.10 01:00
|buy
|825
|27.40
|118.13
|118.00
|0.00
|2661
|2006.04.10 01:12
|close
|825
|27.40
|118.21
|118.00
|0.00
|1854.29
|80182.97
|2662
|2006.04.10 01:19
|buy
|826
|28.10
|118.16
|118.03
|0.00
|2663
|2006.04.10 02:03
|close
|826
|28.10
|118.24
|118.03
|0.00
|1901.23
|82084.20
|2664
|2006.04.12 08:04
|sell
|827
|28.70
|118.24
|118.37
|0.00
|2665
|2006.04.12 08:31
|modify
|827
|28.70
|118.24
|118.37
|0.00
|2666
|2006.04.12 08:31
|modify
|827
|28.70
|118.24
|118.36
|0.00
|2667
|2006.04.12 08:32
|modify
|827
|28.70
|118.24
|118.35
|0.00
|2668
|2006.04.12 08:32
|close
|827
|28.70
|118.17
|118.35
|0.00
|1700.00
|83784.20
|2669
|2006.04.13 01:00
|buy
|828
|29.30
|118.45
|118.32
|0.00
|2670
|2006.04.13 01:30
|modify
|828
|29.30
|118.45
|118.32
|0.00
|2671
|2006.04.13 01:44
|modify
|828
|29.30
|118.45
|118.33
|0.00
|2672
|2006.04.13 01:44
|modify
|828
|29.30
|118.45
|118.34
|0.00
|2673
|2006.04.13 01:52
|modify
|828
|29.30
|118.45
|118.34
|0.00
|2674
|2006.04.13 01:54
|modify
|828
|29.30
|118.45
|118.35
|0.00
|2675
|2006.04.13 01:54
|modify
|828
|29.30
|118.45
|118.35
|0.00
|2676
|2006.04.13 02:00
|modify
|828
|29.30
|118.45
|118.35
|0.00
|2677
|2006.04.13 02:01
|modify
|828
|29.30
|118.45
|118.36
|0.00
|2678
|2006.04.13 02:01
|close
|828
|29.30
|118.53
|118.36
|0.00
|1977.52
|85761.72
|2679
|2006.04.13 03:00
|buy
|829
|30.00
|118.45
|118.32
|0.00
|2680
|2006.04.13 03:37
|modify
|829
|30.00
|118.45
|118.33
|0.00
|2681
|2006.04.13 03:41
|modify
|829
|30.00
|118.45
|118.33
|0.00
|2682
|2006.04.13 03:58
|modify
|829
|30.00
|118.45
|118.34
|0.00
|2683
|2006.04.13 04:25
|modify
|829
|30.00
|118.45
|118.35
|0.00
|2684
|2006.04.13 04:27
|modify
|829
|30.00
|118.45
|118.36
|0.00
|2685
|2006.04.13 04:28
|modify
|829
|30.00
|118.45
|118.37
|0.00
|2686
|2006.04.13 07:01
|s/l
|829
|30.00
|118.3664
|118.37
|0.00
|-2118.27
|83643.45
|2687
|2006.04.13 17:00
|buy
|830
|29.30
|118.45
|118.32
|0.00
|2688
|2006.04.13 17:03
|modify
|830
|29.30
|118.45
|118.32
|0.00
|2689
|2006.04.13 17:28
|modify
|830
|29.30
|118.45
|118.33
|0.00
|2690
|2006.04.13 17:40
|modify
|830
|29.30
|118.45
|118.34
|0.00
|2691
|2006.04.13 17:40
|modify
|830
|29.30
|118.45
|118.35
|0.00
|2692
|2006.04.13 17:42
|modify
|830
|29.30
|118.45
|118.36
|0.00
|2693
|2006.04.13 18:41
|modify
|830
|29.30
|118.45
|118.37
|0.00
|2694
|2006.04.13 18:41
|close
|830
|29.30
|118.53
|118.37
|0.00
|1977.52
|85620.97
|2695
|2006.04.14 07:00
|buy
|831
|30.00
|118.63
|118.50
|0.00
|2696
|2006.04.14 08:43
|modify
|831
|30.00
|118.63
|118.51
|0.00
|2697
|2006.04.14 08:43
|modify
|831
|30.00
|118.63
|118.52
|0.00
|2698
|2006.04.14 08:44
|modify
|831
|30.00
|118.63
|118.53
|0.00
|2699
|2006.04.14 09:15
|modify
|831
|30.00
|118.63
|118.53
|0.00
|2700
|2006.04.14 09:17
|modify
|831
|30.00
|118.63
|118.54
|0.00
|2701
|2006.04.14 09:59
|modify
|831
|30.00
|118.63
|118.54
|0.00
|2702
|2006.04.14 10:00
|modify
|831
|30.00
|118.63
|118.54
|0.00
|2703
|2006.04.14 10:05
|modify
|831
|30.00
|118.63
|118.55
|0.00
|2704
|2006.04.14 10:07
|modify
|831
|30.00
|118.63
|118.56
|0.00
|2705
|2006.04.14 10:22
|modify
|831
|30.00
|118.63
|118.57
|0.00
|2706
|2006.04.14 11:02
|close
|831
|30.00
|118.68
|118.57
|0.00
|1263.90
|86884.87
|2707
|2006.04.18 12:13
|buy
|832
|30.40
|117.94
|117.81
|0.00
|2708
|2006.04.18 12:59
|modify
|832
|30.40
|117.94
|117.92
|0.00
|2709
|2006.04.18 12:59
|close
|832
|30.40
|118.08
|117.92
|0.00
|3604.38
|90489.25
|2710
|2006.04.18 18:00
|sell
|833
|31.70
|117.73
|117.86
|0.00
|2711
|2006.04.18 18:22
|modify
|833
|31.70
|117.73
|117.86
|0.00
|2712
|2006.04.18 18:22
|close
|833
|31.70
|117.64
|117.86
|0.00
|2425.21
|92914.46
|2713
|2006.04.18 18:59
|sell
|834
|32.50
|117.76
|117.89
|0.00
|2714
|2006.04.18 19:00
|modify
|834
|32.50
|117.76
|117.89
|0.00
|2715
|2006.04.18 19:00
|modify
|834
|32.50
|117.76
|117.89
|0.00
|2716
|2006.04.18 19:00
|modify
|834
|32.50
|117.76
|117.88
|0.00
|2717
|2006.04.18 19:00
|close
|834
|32.50
|117.66
|117.88
|0.00
|2762.20
|95676.66
|2718
|2006.04.19 19:00
|buy
|835
|33.50
|117.40
|117.27
|0.00
|2719
|2006.04.19 19:05
|close
|835
|33.50
|117.47
|117.27
|0.00
|1996.29
|97672.95
|2720
|2006.04.19 19:06
|buy
|836
|34.20
|117.45
|117.32
|0.00
|2721
|2006.04.19 20:01
|s/l
|836
|34.20
|117.32
|117.32
|0.00
|-3789.63
|93883.32
|2722
|2006.04.20 01:03
|sell
|837
|32.90
|117.40
|117.53
|0.00
|2723
|2006.04.20 03:11
|s/l
|837
|32.90
|117.53
|117.53
|0.00
|-3638.45
|90244.87
|2724
|2006.04.24 04:08
|sell
|838
|31.60
|115.82
|115.95
|0.00
|2725
|2006.04.24 04:53
|close
|838
|31.60
|115.73
|115.95
|0.00
|2457.46
|92702.33
|2726
|2006.04.24 22:00
|sell
|839
|32.40
|114.44
|114.57
|0.00
|2727
|2006.04.24 23:00
|s/l
|839
|32.40
|114.57
|114.57
|0.00
|-3674.43
|89027.90
|2728
|2006.04.25 04:21
|sell
|840
|31.20
|114.50
|114.63
|0.00
|2729
|2006.04.25 07:10
|s/l
|840
|31.20
|114.63
|114.63
|0.00
|-3538.03
|85489.87
|2730
|2006.04.25 20:01
|buy
|841
|29.90
|114.88
|114.75
|0.00
|2731
|2006.04.26 01:20
|modify
|841
|29.90
|114.88
|114.75
|0.00
|2732
|2006.04.26 01:24
|modify
|841
|29.90
|114.88
|114.76
|0.00
|2733
|2006.04.26 01:24
|close
|841
|29.90
|114.98
|114.76
|0.00
|2982.34
|88472.22
|2734
|2006.04.26 12:00
|buy
|842
|31.00
|115.14
|115.01
|0.00
|2735
|2006.04.26 12:12
|modify
|842
|31.00
|115.14
|115.02
|0.00
|2736
|2006.04.26 12:12
|modify
|842
|31.00
|115.14
|115.03
|0.00
|2737
|2006.04.26 12:12
|modify
|842
|31.00
|115.14
|115.04
|0.00
|2738
|2006.04.26 12:12
|close
|842
|31.00
|115.22
|115.04
|0.00
|2152.33
|90624.55
|2739
|2006.04.26 20:59
|sell
|843
|31.70
|114.88
|115.01
|0.00
|2740
|2006.04.26 21:00
|modify
|843
|31.70
|114.88
|114.95
|0.00
|2741
|2006.04.26 21:00
|close
|843
|31.70
|114.69
|114.95
|0.00
|5251.60
|95876.15
|2742
|2006.04.27 20:04
|sell
|844
|33.60
|114.08
|114.21
|0.00
|2743
|2006.04.28 00:07
|s/l
|844
|33.60
|114.21
|114.21
|0.00
|-4313.41
|91562.74
|2744
|2006.04.28 03:00
|sell
|845
|32.00
|114.29
|114.42
|0.00
|2745
|2006.04.28 04:00
|s/l
|845
|32.00
|114.42
|114.42
|0.00
|-3635.41
|87927.33
|2746
|2006.04.28 12:00
|sell
|846
|30.80
|114.18
|114.31
|0.00
|2747
|2006.04.28 13:29
|s/l
|846
|30.80
|114.31
|114.31
|0.00
|-3502.75
|84424.58
|2748
|2006.05.01 17:00
|sell
|847
|29.50
|112.98
|113.11
|0.00
|2749
|2006.05.01 17:15
|modify
|847
|29.50
|112.98
|113.11
|0.00
|2750
|2006.05.01 17:15
|close
|847
|29.50
|112.86
|113.11
|0.00
|3136.73
|87561.31
|2751
|2006.05.01 17:16
|sell
|848
|30.60
|112.85
|112.98
|0.00
|2752
|2006.05.01 17:26
|s/l
|848
|30.60
|112.98
|112.98
|0.00
|-3520.98
|84040.33
|2753
|2006.05.01 17:26
|sell
|849
|29.40
|112.96
|113.09
|0.00
|2754
|2006.05.01 18:00
|s/l
|849
|29.40
|113.09
|113.09
|0.00
|-3379.61
|80660.72
|2755
|2006.05.03 18:09
|buy
|850
|28.20
|113.34
|113.21
|0.00
|2756
|2006.05.03 18:22
|modify
|850
|28.20
|113.34
|113.22
|0.00
|2757
|2006.05.03 18:22
|modify
|850
|28.20
|113.34
|113.23
|0.00
|2758
|2006.05.03 18:23
|modify
|850
|28.20
|113.34
|113.23
|0.00
|2759
|2006.05.03 18:24
|modify
|850
|28.20
|113.34
|113.24
|0.00
|2760
|2006.05.03 18:24
|close
|850
|28.20
|113.46
|113.24
|0.00
|2982.53
|83643.25
|2761
|2006.05.04 04:01
|buy
|851
|29.30
|113.67
|113.54
|0.00
|2762
|2006.05.04 06:00
|modify
|851
|29.30
|113.67
|113.69
|0.00
|2763
|2006.05.04 06:00
|close
|851
|29.30
|113.91
|113.69
|0.00
|6173.26
|89816.51
|2764
|2006.05.04 12:17
|buy
|852
|31.40
|113.94
|113.81
|0.00
|2765
|2006.05.04 13:46
|modify
|852
|31.40
|113.94
|113.81
|0.00
|2766
|2006.05.04 13:46
|modify
|852
|31.40
|113.94
|113.82
|0.00
|2767
|2006.05.04 13:46
|modify
|852
|31.40
|113.94
|113.82
|0.00
|2768
|2006.05.04 13:47
|modify
|852
|31.40
|113.94
|113.83
|0.00
|2769
|2006.05.04 14:09
|modify
|852
|31.40
|113.94
|113.84
|0.00
|2770
|2006.05.04 14:13
|modify
|852
|31.40
|113.94
|113.85
|0.00
|2771
|2006.05.04 14:13
|modify
|852
|31.40
|113.94
|113.86
|0.00
|2772
|2006.05.04 14:13
|close
|852
|31.40
|114.07
|113.86
|0.00
|3578.55
|93395.06
|2773
|2006.05.04 15:00
|buy
|853
|32.70
|113.83
|113.70
|0.00
|2774
|2006.05.04 16:00
|s/l
|853
|32.70
|113.70
|113.70
|0.00
|-3740.11
|89654.95
|2775
|2006.05.05 03:33
|sell
|854
|31.40
|113.65
|113.78
|0.00
|2776
|2006.05.05 10:10
|s/l
|854
|31.40
|113.78
|113.78
|0.00
|-3587.62
|86067.33
|2777
|2006.05.05 22:30
|sell
|855
|30.10
|112.53
|112.66
|0.00
|2778
|2006.05.08 00:00
|modify
|855
|30.10
|112.53
|112.33
|0.00
|2779
|2006.05.08 00:00
|close
|855
|30.10
|112.05
|112.33
|0.00
|12456.29
|98523.61
|2780
|2006.05.08 01:00
|sell
|856
|34.50
|112.07
|112.20
|0.00
|2781
|2006.05.08 01:41
|close
|856
|34.50
|111.97
|112.20
|0.00
|3081.27
|101604.88
|2782
|2006.05.08 01:49
|sell
|857
|35.60
|112.02
|112.15
|0.00
|2783
|2006.05.08 02:07
|s/l
|857
|35.60
|112.15
|112.15
|0.00
|-4126.61
|97478.27
|2784
|2006.05.08 18:00
|sell
|858
|34.10
|111.55
|111.68
|0.00
|2785
|2006.05.08 19:03
|s/l
|858
|34.10
|111.68
|111.68
|0.00
|-3969.38
|93508.89
|2786
|2006.05.09 04:00
|sell
|859
|32.70
|111.61
|111.74
|0.00
|2787
|2006.05.09 05:00
|s/l
|859
|32.70
|111.74
|111.74
|0.00
|-3799.94
|89708.95
|2788
|2006.05.10 02:05
|sell
|860
|31.40
|111.10
|111.23
|0.00
|2789
|2006.05.10 03:01
|s/l
|860
|31.40
|111.23
|111.23
|0.00
|-3669.87
|86039.08
|2790
|2006.05.10 05:00
|sell
|861
|30.10
|111.19
|111.32
|0.00
|2791
|2006.05.10 05:29
|modify
|861
|30.10
|111.19
|111.31
|0.00
|2792
|2006.05.10 05:44
|modify
|861
|30.10
|111.19
|111.30
|0.00
|2793
|2006.05.10 05:45
|modify
|861
|30.10
|111.19
|111.29
|0.00
|2794
|2006.05.10 05:45
|close
|861
|30.10
|111.10
|111.29
|0.00
|2438.36
|88477.44
|2795
|2006.05.10 05:59
|sell
|862
|31.00
|111.18
|111.31
|0.00
|2796
|2006.05.10 06:00
|modify
|862
|31.00
|111.18
|111.10
|0.00
|2797
|2006.05.10 06:00
|close
|862
|31.00
|110.91
|111.10
|0.00
|7546.68
|96024.12
|2798
|2006.05.10 22:04
|sell
|863
|33.60
|110.37
|110.50
|0.00
|2799
|2006.05.10 22:04
|close
|863
|33.60
|110.26
|110.50
|0.00
|3352.14
|99376.26
|2800
|2006.05.10 22:17
|sell
|864
|34.80
|110.37
|110.50
|0.00
|2801
|2006.05.10 22:59
|modify
|864
|34.80
|110.37
|110.41
|0.00
|2802
|2006.05.10 22:59
|close
|864
|34.80
|110.15
|110.41
|0.00
|6950.52
|106326.78
|2803
|2006.05.10 23:00
|sell
|865
|37.20
|110.47
|110.60
|0.00
|2804
|2006.05.10 23:54
|s/l
|865
|37.20
|110.60
|110.60
|0.00
|-4371.72
|101955.06
|2805
|2006.05.10 23:54
|sell
|866
|35.70
|110.60
|110.73
|0.00
|2806
|2006.05.11 01:00
|s/l
|866
|35.70
|110.73
|110.73
|0.00
|-5744.67
|96210.40
|2807
|2006.05.11 05:01
|buy
|867
|33.70
|111.15
|111.02
|0.00
|2808
|2006.05.11 05:31
|close
|867
|33.70
|111.27
|111.02
|0.00
|3634.38
|99844.78
|2809
|2006.05.11 05:57
|buy
|868
|34.90
|111.17
|111.04
|0.00
|2810
|2006.05.11 08:15
|close
|868
|34.90
|111.24
|111.04
|0.00
|2196.09
|102040.87
|2811
|2006.05.11 22:24
|sell
|869
|35.70
|110.60
|110.73
|0.00
|2812
|2006.05.11 23:00
|s/l
|869
|35.70
|110.73
|110.73
|0.00
|-4191.28
|97849.59
|2813
|2006.05.12 15:04
|sell
|870
|34.20
|109.86
|109.99
|0.00
|2814
|2006.05.12 15:19
|close
|870
|34.20
|109.78
|109.99
|0.00
|2492.19
|100341.78
|2815
|2006.05.12 15:21
|sell
|871
|35.10
|109.86
|109.99
|0.00
|2816
|2006.05.12 15:41
|close
|871
|35.10
|109.76
|109.99
|0.00
|3197.95
|103539.73
|2817
|2006.05.12 15:43
|sell
|872
|36.20
|109.86
|109.99
|0.00
|2818
|2006.05.12 15:46
|close
|872
|36.20
|109.78
|109.99
|0.00
|2637.93
|106177.66
|2819
|2006.05.12 15:54
|sell
|873
|37.20
|109.88
|110.01
|0.00
|2820
|2006.05.12 15:54
|close
|873
|37.20
|109.79
|110.01
|0.00
|3049.46
|109227.12
|2821
|2006.05.12 15:54
|sell
|874
|38.20
|109.96
|110.09
|0.00
|2822
|2006.05.12 15:54
|modify
|874
|38.20
|109.96
|110.01
|0.00
|2823
|2006.05.12 15:54
|close
|874
|38.20
|109.75
|110.01
|0.00
|7309.34
|116536.46
|2824
|2006.05.12 15:54
|sell
|875
|40.80
|109.87
|110.00
|0.00
|2825
|2006.05.12 15:54
|modify
|875
|40.80
|109.87
|109.97
|0.00
|2826
|2006.05.12 15:54
|close
|875
|40.80
|109.71
|109.97
|0.00
|5950.23
|122486.69
|2827
|2006.05.12 15:58
|sell
|876
|42.90
|109.86
|109.99
|0.00
|2828
|2006.05.12 15:58
|close
|876
|42.90
|109.73
|109.99
|0.00
|5082.53
|127569.22
|2829
|2006.05.12 15:59
|sell
|877
|44.60
|109.95
|110.08
|0.00
|2830
|2006.05.12 15:59
|close
|877
|44.60
|109.86
|110.08
|0.00
|3653.62
|131222.84
|2831
|2006.05.12 15:59
|sell
|878
|45.90
|109.87
|110.00
|0.00
|2832
|2006.05.12 15:59
|modify
|878
|45.90
|109.87
|109.86
|0.00
|2833
|2006.05.12 15:59
|close
|878
|45.90
|109.60
|109.86
|0.00
|11307.48
|142530.32
|2834
|2006.05.16 02:12
|buy
|879
|49.90
|110.60
|110.47
|0.00
|2835
|2006.05.16 02:27
|s/l
|879
|49.90
|110.47
|110.47
|0.00
|-5872.18
|136658.14
|2836
|2006.05.16 02:30
|buy
|880
|47.80
|110.37
|110.24
|0.00
|2837
|2006.05.16 03:02
|close
|880
|47.80
|110.50
|110.24
|0.00
|5623.60
|142281.74
|2838
|2006.05.16 03:45
|buy
|881
|49.80
|110.31
|110.18
|0.00
|2839
|2006.05.16 05:17
|s/l
|881
|49.80
|110.18
|110.18
|0.00
|-5875.84
|136405.90
|2840
|2006.05.16 13:10
|buy
|882
|47.70
|110.24
|110.11
|0.00
|2841
|2006.05.16 14:31
|s/l
|882
|47.70
|110.11
|110.11
|0.00
|-5631.64
|130774.26
|2842
|2006.05.18 03:00
|buy
|883
|45.80
|110.87
|110.74
|0.00
|2843
|2006.05.18 03:24
|s/l
|883
|45.80
|110.74
|110.74
|0.00
|-5376.55
|125397.71
|2844
|2006.05.18 03:38
|buy
|884
|43.90
|110.68
|110.55
|0.00
|2845
|2006.05.18 03:59
|close
|884
|43.90
|110.86
|110.55
|0.00
|7127.91
|132525.62
|2846
|2006.05.18 04:00
|buy
|885
|46.40
|110.64
|110.51
|0.00
|2847
|2006.05.18 08:00
|close
|885
|46.40
|110.80
|110.51
|0.00
|6700.37
|139225.99
|2848
|2006.05.18 19:10
|buy
|886
|48.70
|110.78
|110.65
|0.00
|2849
|2006.05.18 21:00
|close
|886
|48.70
|110.88
|110.65
|0.00
|4392.02
|143618.01