Strategy Tester Report
CyberiaTrader_v1.85g

SymbolUSDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2004.08.02 00:00 - 2006.09.29 00:00 (2004.08.01 - 2006.09.29)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=200; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled="00,01,04,06"; GMT=10; MagicNumber=123000;
Bars in test14200Ticks modelled2066693Modelling quality90.00%
Initial deposit500.00
Total net profit143118.01Gross profit363420.69Gross loss-220302.69
Profit factor1.65Expected payoff161.53
Absolute drawdown1.79Maximal drawdown17132.61 (12.02%)Relative drawdown39.90% (3815.53)
Total trades886Short positions (won %)416 (62.50%)Long positions (won %)470 (65.11%)
Profit trades (% of total)566 (63.88%)Loss trades (% of total)320 (36.12%)
Largestprofit trade12456.29loss trade-5875.84
Averageprofit trade642.09loss trade-688.45
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (227.52)consecutive losses (loss in money)5 (-1765.22)
Maximalconsecutive profit (count of wins)44680.73 (9)consecutive loss (count of losses)-16884.03 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.08.02 02:59sell10.20111.35111.480.00
22004.08.02 03:52close10.20111.23111.480.0021.58521.58
32004.08.02 06:06sell20.20111.12111.250.00
42004.08.02 07:04s/l20.20111.25111.250.00-23.37498.21
52004.08.04 15:54buy30.20111.41111.280.00
62004.08.04 16:00close30.20111.52111.280.0019.73517.94
72004.08.05 02:23sell40.20111.13111.260.00
82004.08.05 03:15modify40.20111.13111.250.00
92004.08.05 05:01modify40.20111.13111.250.00
102004.08.05 05:01modify40.20111.13111.240.00
112004.08.05 05:01modify40.20111.13111.240.00
122004.08.05 05:05modify40.20111.13111.230.00
132004.08.05 05:05close40.20111.02111.230.0019.82537.76
142004.08.06 15:13sell50.20110.13110.260.00
152004.08.06 15:26s/l50.20110.26110.260.00-23.58514.18
162004.08.06 15:29sell60.20110.13110.260.00
172004.08.06 15:32close60.20110.02110.260.0020.00534.18
182004.08.06 15:32sell70.20110.14110.270.00
192004.08.06 15:36close70.20110.02110.270.0021.81555.99
202004.08.06 15:54sell80.20110.14110.270.00
212004.08.06 16:04close80.20110.04110.270.0018.18574.17
222004.08.06 18:59sell90.20110.26110.390.00
232004.08.06 19:03s/l90.20110.39110.390.00-23.55550.62
242004.08.06 19:12sell100.20110.42110.550.00
252004.08.06 21:26close100.20110.30110.550.0021.76572.38
262004.08.09 00:53sell110.20110.54110.670.00
272004.08.09 01:42close110.20110.47110.670.0012.67585.05
282004.08.10 12:54buy120.20110.75110.620.00
292004.08.10 13:42modify120.20110.75110.620.00
302004.08.10 13:47modify120.20110.75110.630.00
312004.08.10 13:47modify120.20110.75110.630.00
322004.08.10 13:48modify120.20110.75110.630.00
332004.08.10 13:48modify120.20110.75110.640.00
342004.08.10 13:48modify120.20110.75110.650.00
352004.08.10 13:48modify120.20110.75110.670.00
362004.08.10 13:48modify120.20110.75110.670.00
372004.08.10 13:48modify120.20110.75110.680.00
382004.08.10 13:54modify120.20110.75110.690.00
392004.08.10 13:54close120.20110.86110.690.0019.84604.89
402004.08.11 00:54buy130.20111.27111.140.00
412004.08.11 02:06s/l130.20111.14111.140.00-23.39581.50
422004.08.11 20:59sell140.20110.86110.990.00
432004.08.12 00:12modify140.20110.86110.990.00
442004.08.12 00:12close140.20110.77110.990.007.52589.02
452004.08.12 04:22sell150.20110.68110.810.00
462004.08.12 08:21modify150.20110.68110.810.00
472004.08.12 08:21modify150.20110.68110.800.00
482004.08.12 08:21modify150.20110.68110.800.00
492004.08.12 08:26modify150.20110.68110.790.00
502004.08.12 08:40modify150.20110.68110.780.00
512004.08.12 08:40close150.20110.61110.780.0012.66601.68
522004.08.12 09:29sell160.20110.73110.860.00
532004.08.12 09:30modify160.20110.73110.860.00
542004.08.12 09:41modify160.20110.73110.850.00
552004.08.12 09:42modify160.20110.73110.850.00
562004.08.12 09:42modify160.20110.73110.830.00
572004.08.12 09:42modify160.20110.73110.830.00
582004.08.12 09:55modify160.20110.73110.820.00
592004.08.12 09:57modify160.20110.73110.810.00
602004.08.12 09:57close160.20110.64110.810.0016.27617.95
612004.08.13 03:08buy170.20111.61111.480.00
622004.08.13 03:22close170.20111.71111.480.0017.90635.85
632004.08.13 04:31buy180.20111.66111.530.00
642004.08.13 05:49close180.20111.74111.530.0014.32650.17
652004.08.13 20:59sell190.20110.72110.850.00
662004.08.13 22:03close190.20110.62110.850.0018.08668.25
672004.08.16 02:58sell200.20110.70110.830.00
682004.08.16 03:06close200.20110.63110.830.0012.65680.90
692004.08.16 07:24sell210.20110.69110.820.00
702004.08.16 07:25close210.20110.62110.820.0012.66693.56
712004.08.16 07:57sell220.20110.69110.820.00
722004.08.16 08:23modify220.20110.69110.810.00
732004.08.16 08:23close220.20110.62110.810.0012.66706.22
742004.08.17 15:09sell230.20110.35110.480.00
752004.08.17 15:28close230.20110.28110.480.0012.69718.91
762004.08.17 15:39sell240.30110.35110.480.00
772004.08.17 16:07close240.30110.27110.480.0021.76740.67
782004.08.17 20:13sell250.30110.03110.160.00
792004.08.17 23:19close250.30109.95110.160.0021.83762.50
802004.08.18 00:31sell260.30109.95110.080.00
812004.08.18 01:55close260.30109.86110.080.0024.58787.08
822004.08.18 19:50sell270.30109.49109.620.00
832004.08.18 19:59close270.30109.41109.620.0021.94809.02
842004.08.23 13:58buy280.30109.56109.430.00
852004.08.23 14:18s/l280.30109.43109.430.00-35.64773.38
862004.08.24 02:46buy290.30109.80109.670.00
872004.08.24 04:40modify290.30109.80109.670.00
882004.08.24 04:41modify290.30109.80109.680.00
892004.08.24 04:42modify290.30109.80109.680.00
902004.08.24 04:42modify290.30109.80109.690.00
912004.08.24 04:42close290.30109.89109.690.0024.57797.95
922004.08.25 15:00buy300.30110.01109.880.00
932004.08.25 15:02s/l300.30109.88109.880.00-35.51762.44
942004.08.25 15:02buy310.30109.87109.740.00
952004.08.25 15:06close310.30109.98109.740.0030.01792.45
962004.08.25 15:06buy320.30110.01109.880.00
972004.08.25 15:44s/l320.30109.88109.880.00-35.49756.96
982004.08.25 15:44buy330.30109.90109.770.00
992004.08.25 15:53close330.30110.00109.770.0027.27784.23
1002004.08.25 15:53buy340.30110.02109.890.00
1012004.08.25 15:55modify340.30110.02109.900.00
1022004.08.25 15:55close340.30110.14109.900.0032.69816.92
1032004.08.27 01:32sell350.30109.73109.860.00
1042004.08.27 01:56close350.30109.66109.860.0019.15836.07
1052004.08.27 13:32sell360.30109.51109.640.00
1062004.08.27 14:17modify360.30109.51109.640.00
1072004.08.27 14:17modify360.30109.51109.640.00
1082004.08.27 14:18modify360.30109.51109.640.00
1092004.08.27 14:18modify360.30109.51109.630.00
1102004.08.27 14:18close360.30109.42109.630.0024.68860.75
1112004.08.27 15:58sell370.30109.58109.710.00
1122004.08.27 16:00close370.30109.48109.710.0027.40888.15
1132004.08.31 02:59buy380.30109.81109.680.00
1142004.08.31 03:22s/l380.30109.68109.680.00-35.56852.59
1152004.09.01 12:56buy390.30109.22109.090.00
1162004.09.01 13:23modify390.30109.22109.090.00
1172004.09.01 13:23close390.30109.30109.090.0021.96874.55
1182004.09.01 19:09buy400.30109.41109.280.00
1192004.09.01 19:18close400.30109.50109.280.0024.66899.21
1202004.09.02 02:40sell410.30109.47109.600.00
1212004.09.02 04:37s/l410.30109.60109.600.00-35.58863.63
1222004.09.03 09:11buy420.30109.65109.520.00
1232004.09.03 09:12modify420.30109.65109.520.00
1242004.09.03 09:14modify420.30109.65109.520.00
1252004.09.03 09:17modify420.30109.65109.530.00
1262004.09.03 09:29s/l420.30109.53109.530.00-32.87830.76
1272004.09.03 09:29buy430.30109.55109.420.00
1282004.09.03 09:32modify430.30109.55109.420.00
1292004.09.03 09:32modify430.30109.55109.440.00
1302004.09.03 09:35modify430.30109.55109.450.00
1312004.09.03 09:37modify430.30109.55109.460.00
1322004.09.03 09:37modify430.30109.55109.470.00
1332004.09.03 09:37modify430.30109.55109.470.00
1342004.09.03 09:59modify430.30109.55109.480.00
1352004.09.03 09:59close430.30109.62109.480.0019.16849.92
1362004.09.03 17:04buy440.30110.19110.060.00
1372004.09.03 17:05close440.30110.27110.060.0021.76871.68
1382004.09.09 17:42buy450.30109.63109.500.00
1392004.09.09 18:07close450.30109.70109.500.0019.14890.82
1402004.09.10 20:59sell460.30109.56109.690.00
1412004.09.13 00:00close460.30109.47109.690.0020.30911.11
1422004.09.15 15:15buy470.30109.77109.640.00
1432004.09.15 15:18modify470.30109.77109.650.00
1442004.09.15 15:18close470.30109.85109.650.0021.85932.96
1452004.09.15 15:23buy480.30109.77109.640.00
1462004.09.15 15:31close480.30109.84109.640.0019.12952.08
1472004.09.15 19:07buy490.30110.14110.010.00
1482004.09.15 20:54s/l490.30110.01110.010.00-35.45916.63
1492004.09.16 15:43sell500.30109.80109.930.00
1502004.09.16 16:33modify500.30109.80109.910.00
1512004.09.16 16:33close500.30109.72109.910.0021.87938.50
1522004.09.21 09:58buy510.30109.94109.810.00
1532004.09.21 10:00modify510.30109.94109.820.00
1542004.09.21 10:06modify510.30109.94109.830.00
1552004.09.21 10:07modify510.30109.94109.850.00
1562004.09.21 10:39modify510.30109.94109.850.00
1572004.09.21 10:39modify510.30109.94109.860.00
1582004.09.21 10:42modify510.30109.94109.860.00
1592004.09.21 10:42modify510.30109.94109.870.00
1602004.09.21 10:45modify510.30109.94109.880.00
1612004.09.21 11:01close510.30109.98109.880.0010.91949.41
1622004.09.21 15:35sell520.30109.88110.010.00
1632004.09.21 15:54s/l520.30110.01110.010.00-35.45913.96
1642004.09.21 15:54sell530.30110.01110.140.00
1652004.09.21 16:32s/l530.30110.14110.140.00-35.40878.56
1662004.09.22 04:07sell540.30109.75109.880.00
1672004.09.22 09:11s/l540.30109.88109.880.00-35.49843.07
1682004.09.22 15:17buy550.30110.57110.440.00
1692004.09.22 16:24s/l550.30110.44110.440.00-35.33807.74
1702004.09.23 08:55buy560.30110.66110.530.00
1712004.09.23 09:51s/l560.30110.53110.530.00-35.29772.45
1722004.09.23 21:10buy570.30110.71110.580.00
1732004.09.23 22:52close570.30110.79110.580.0021.66794.11
1742004.09.28 13:14buy580.30111.48111.350.00
1752004.09.28 13:36s/l580.30111.35111.350.00-35.03759.08
1762004.09.28 13:36buy590.30111.37111.240.00
1772004.09.28 13:48modify590.30111.37111.260.00
1782004.09.28 13:51modify590.30111.37111.260.00
1792004.09.28 13:51modify590.30111.37111.270.00
1802004.09.28 13:53modify590.30111.37111.270.00
1812004.09.28 13:53modify590.30111.37111.280.00
1822004.09.28 13:53close590.30111.46111.280.0024.22783.30
1832004.09.28 13:53buy600.30111.47111.340.00
1842004.09.28 14:09s/l600.30111.34111.340.00-35.03748.27
1852004.09.29 09:31sell610.30111.17111.300.00
1862004.09.29 09:34modify610.30111.17111.300.00
1872004.09.29 09:34modify610.30111.17111.300.00
1882004.09.29 09:35modify610.30111.17111.290.00
1892004.09.29 09:35modify610.30111.17111.290.00
1902004.09.29 09:38modify610.30111.17111.280.00
1912004.09.29 09:40modify610.30111.17111.260.00
1922004.09.29 10:04close610.30111.10111.260.0018.90767.17
1932004.09.29 17:26sell620.30110.99111.120.00
1942004.09.29 17:28close620.30110.92111.120.0018.93786.10
1952004.09.29 19:54sell630.30110.88111.010.00
1962004.09.29 21:04close630.30110.80111.010.0021.66807.76
1972004.09.30 05:59sell640.30110.90111.030.00
1982004.09.30 07:25modify640.30110.90111.020.00
1992004.09.30 07:25close640.30110.84111.020.0016.24824.00
2002004.09.30 08:45sell650.30110.89111.020.00
2012004.09.30 08:47modify650.30110.89111.020.00
2022004.09.30 08:47modify650.30110.89111.020.00
2032004.09.30 08:49modify650.30110.89111.010.00
2042004.09.30 08:55modify650.30110.89110.990.00
2052004.09.30 08:55close650.30110.81110.990.0021.66845.66
2062004.10.01 12:28buy660.30110.35110.220.00
2072004.10.01 12:42modify660.30110.35110.220.00
2082004.10.01 12:42close660.30110.42110.220.0019.02864.68
2092004.10.01 13:02buy670.30110.30110.170.00
2102004.10.01 13:02modify670.30110.30110.210.00
2112004.10.01 13:02close670.30110.42110.210.0032.60897.28
2122004.10.01 13:03buy680.30110.29110.160.00
2132004.10.01 13:04modify680.30110.29110.160.00
2142004.10.01 13:04modify680.30110.29110.170.00
2152004.10.01 13:04close680.30110.38110.170.0024.46921.74
2162004.10.01 13:04buy690.30110.30110.170.00
2172004.10.01 13:06modify690.30110.30110.200.00
2182004.10.01 13:06close690.30110.41110.200.0029.89951.63
2192004.10.01 13:10buy700.30110.30110.170.00
2202004.10.01 13:25modify700.30110.30110.180.00
2212004.10.01 13:25close700.30110.39110.180.0024.46976.09
2222004.10.01 17:00buy710.30110.36110.230.00
2232004.10.01 17:11s/l710.30110.23110.230.00-35.38940.71
2242004.10.01 17:11buy720.30110.25110.120.00
2252004.10.01 17:54modify720.30110.25110.120.00
2262004.10.01 17:54close720.30110.33110.120.0021.76962.47
2272004.10.01 17:54buy730.30110.36110.230.00
2282004.10.01 17:59close730.30110.43110.230.0019.02981.49
2292004.10.04 03:10buy740.30110.81110.680.00
2302004.10.04 03:54s/l740.30110.68110.680.00-35.24946.25
2312004.10.04 03:54buy750.30110.70110.570.00
2322004.10.04 05:34modify750.30110.70110.570.00
2332004.10.04 05:34close750.30110.78110.570.0021.66967.91
2342004.10.04 18:23buy760.30110.95110.820.00
2352004.10.04 18:42modify760.30110.95110.830.00
2362004.10.04 20:59s/l760.30110.8293110.830.00-32.68935.23
2372004.10.06 00:28buy770.30111.11110.980.00
2382004.10.06 01:54s/l770.30110.98110.980.00-35.14900.09
2392004.10.06 15:26buy780.30111.22111.090.00
2402004.10.06 16:00modify780.30111.22111.090.00
2412004.10.06 16:34modify780.30111.22111.100.00
2422004.10.06 16:34close780.30111.29111.100.0018.87918.96
2432004.10.06 17:01buy790.30111.19111.060.00
2442004.10.06 17:08modify790.30111.19111.060.00
2452004.10.06 17:08modify790.30111.19111.070.00
2462004.10.06 17:12modify790.30111.19111.090.00
2472004.10.06 17:12close790.30111.28111.090.0024.26943.22
2482004.10.06 19:26buy800.30111.30111.170.00
2492004.10.06 19:59close800.30111.36111.170.0016.16959.38
2502004.10.06 21:42buy810.30111.35111.220.00
2512004.10.07 03:11s/l810.30111.22111.220.00-23.58935.81
2522004.10.08 12:31sell820.30110.39110.520.00
2532004.10.08 13:01s/l820.30110.52110.520.00-35.29900.52
2542004.10.11 09:29sell830.30109.28109.410.00
2552004.10.11 11:16close830.30109.21109.410.0019.23919.75
2562004.10.12 04:14buy840.30109.60109.470.00
2572004.10.12 04:24modify840.30109.60109.470.00
2582004.10.12 04:26modify840.30109.60109.480.00
2592004.10.12 04:31modify840.30109.60109.480.00
2602004.10.12 04:31modify840.30109.60109.490.00
2612004.10.12 04:31modify840.30109.60109.490.00
2622004.10.12 04:43modify840.30109.60109.500.00
2632004.10.12 04:43close840.30109.65109.500.0013.68933.43
2642004.10.12 13:13buy850.30109.79109.660.00
2652004.10.12 13:16modify850.30109.79109.660.00
2662004.10.12 13:16modify850.30109.79109.690.00
2672004.10.12 13:16modify850.30109.79109.700.00
2682004.10.12 13:18modify850.30109.79109.710.00
2692004.10.12 13:18close850.30109.89109.710.0027.30960.73
2702004.10.12 13:51buy860.30109.79109.660.00
2712004.10.12 15:21modify860.30109.79109.660.00
2722004.10.12 15:21modify860.30109.79109.660.00
2732004.10.12 16:00close860.30109.84109.660.0013.66974.39
2742004.10.14 15:23sell870.30109.52109.650.00
2752004.10.14 15:35s/l870.30109.65109.650.00-35.57938.82
2762004.10.14 15:35sell880.30109.63109.760.00
2772004.10.14 15:37modify880.30109.63109.740.00
2782004.10.14 16:05close880.30109.58109.740.0013.69952.51
2792004.10.14 17:41sell890.30109.66109.790.00
2802004.10.14 17:56modify890.30109.66109.790.00
2812004.10.14 18:00modify890.30109.66109.780.00
2822004.10.14 18:00close890.30109.57109.780.0024.64977.15
2832004.10.15 01:10buy900.30109.62109.490.00
2842004.10.15 03:27s/l900.30109.49109.490.00-35.62941.53
2852004.10.15 18:10sell910.30109.21109.340.00
2862004.10.15 18:35s/l910.30109.34109.340.00-35.67905.86
2872004.10.15 18:35sell920.30109.32109.450.00
2882004.10.15 18:40modify920.30109.32109.450.00
2892004.10.15 18:40close920.30109.24109.450.0021.97927.83
2902004.10.15 18:42sell930.30109.30109.430.00
2912004.10.15 20:44close930.30109.23109.430.0019.22947.05
2922004.10.18 18:04sell940.30109.26109.390.00
2932004.10.18 18:04modify940.30109.26109.380.00
2942004.10.18 18:24s/l940.30109.38109.380.00-32.91914.14
2952004.10.18 18:24sell950.30109.36109.490.00
2962004.10.18 18:39modify950.30109.36109.490.00
2972004.10.18 20:07modify950.30109.36109.460.00
2982004.10.18 20:07close950.30109.29109.460.0019.22933.36
2992004.10.20 01:07sell960.30108.37108.500.00
3002004.10.20 02:00s/l960.30108.50108.500.00-35.95897.41
3012004.10.25 02:20sell970.30106.80106.930.00
3022004.10.25 02:21close970.30106.75106.930.0014.05911.46
3032004.10.25 02:21sell980.30106.78106.910.00
3042004.10.25 02:22close980.30106.72106.910.0016.87928.33
3052004.10.25 02:30sell990.30106.78106.910.00
3062004.10.25 02:33close990.30106.72106.910.0016.87945.20
3072004.10.25 02:49sell1000.30106.78106.910.00
3082004.10.25 02:52s/l1000.30106.91106.910.00-36.48908.72
3092004.10.25 02:52sell1010.30106.89107.020.00
3102004.10.25 02:55close1010.30106.84107.020.0014.04922.76
3112004.10.25 02:55sell1020.30106.82106.950.00
3122004.10.25 03:15close1020.30106.73106.950.0025.30948.06
3132004.10.25 13:43sell1030.30106.55106.680.00
3142004.10.25 14:29s/l1030.30106.68106.680.00-36.56911.50
3152004.10.26 03:04buy1040.30106.74106.610.00
3162004.10.26 05:10s/l1040.30106.61106.610.00-36.58874.92
3172004.10.27 06:50buy1050.30106.83106.700.00
3182004.10.27 08:32s/l1050.30106.70106.700.00-36.56838.36
3192004.10.27 08:41buy1060.30106.74106.610.00
3202004.10.27 09:19close1060.30106.82106.610.0022.47860.83
3212004.10.27 15:12sell1070.30106.37106.500.00
3222004.10.27 16:10close1070.30106.30106.500.0019.76880.59
3232004.10.27 17:03sell1080.30106.37106.500.00
3242004.10.27 17:10s/l1080.30106.50106.500.00-36.62843.97
3252004.10.27 17:10sell1090.30106.48106.610.00
3262004.10.27 17:14s/l1090.30106.61106.610.00-36.58807.39
3272004.10.27 17:14sell1100.30106.60106.730.00
3282004.10.27 17:17close1100.30106.52106.730.0022.53829.92
3292004.10.27 17:17sell1110.30106.51106.640.00
3302004.10.27 17:20s/l1110.30106.64106.640.00-36.57793.35
3312004.10.27 17:20sell1120.30106.63106.760.00
3322004.10.27 17:35close1120.30106.55106.760.0022.52815.87
3332004.10.27 17:35sell1130.30106.56106.690.00
3342004.10.27 17:42s/l1130.30106.69106.690.00-36.55779.32
3352004.10.27 17:42sell1140.30106.67106.800.00
3362004.10.27 18:46close1140.30106.57106.800.0028.15807.47
3372004.10.27 23:46sell1150.30106.50106.630.00
3382004.10.28 00:33s/l1150.30106.63106.630.00-49.67757.79
3392004.10.28 02:51buy1160.30106.58106.450.00
3402004.10.28 03:04s/l1160.30106.45106.450.00-36.64721.15
3412004.10.28 12:36sell1170.30106.57106.700.00
3422004.10.28 12:36s/l1170.30106.70106.700.00-36.55684.60
3432004.10.28 12:36sell1180.20106.60106.730.00
3442004.10.28 12:37modify1180.20106.60106.720.00
3452004.10.28 12:37close1180.20106.49106.720.0020.66705.26
3462004.10.28 12:37sell1190.20106.59106.720.00
3472004.10.28 12:38modify1190.20106.59106.720.00
3482004.10.28 12:38close1190.20106.49106.720.0018.78724.04
3492004.10.28 12:40sell1200.30106.61106.740.00
3502004.10.28 12:41s/l1200.30106.74106.740.00-36.53687.51
3512004.10.28 13:41buy1210.20106.52106.390.00
3522004.10.28 13:55s/l1210.20106.39106.390.00-24.44663.07
3532004.10.28 13:56buy1220.20106.39106.260.00
3542004.10.28 14:30s/l1220.20106.26106.260.00-24.47638.60
3552004.10.29 15:19sell1230.20106.02106.150.00
3562004.10.29 15:57s/l1230.20106.15106.150.00-24.50614.10
3572004.10.29 15:57sell1240.20106.14106.270.00
3582004.10.29 15:57close1240.20106.05106.270.0016.97631.07
3592004.10.29 15:57sell1250.20106.17106.300.00
3602004.10.29 15:58modify1250.20106.17106.300.00
3612004.10.29 15:58close1250.20106.06106.300.0020.74651.81
3622004.10.29 15:58sell1260.20106.12106.250.00
3632004.10.29 17:07modify1260.20106.12106.250.00
3642004.10.29 17:08modify1260.20106.12106.240.00
3652004.10.29 17:08modify1260.20106.12106.230.00
3662004.10.29 17:08close1260.20106.00106.230.0022.64674.45
3672004.11.01 08:12buy1270.20106.20106.070.00
3682004.11.01 08:42modify1270.20106.20106.080.00
3692004.11.01 08:42close1270.20106.28106.080.0015.05689.50
3702004.11.01 09:23buy1280.20106.28106.150.00
3712004.11.01 09:48modify1280.20106.28106.160.00
3722004.11.01 09:49modify1280.20106.28106.170.00
3732004.11.01 09:50modify1280.20106.28106.180.00
3742004.11.01 09:51modify1280.20106.28106.190.00
3752004.11.01 09:51close1280.20106.39106.190.0020.68710.18
3762004.11.02 07:17buy1290.20106.40106.270.00
3772004.11.02 07:41modify1290.20106.40106.280.00
3782004.11.02 07:41modify1290.20106.40106.290.00
3792004.11.02 08:32modify1290.20106.40106.290.00
3802004.11.02 08:32modify1290.20106.40106.290.00
3812004.11.02 08:33modify1290.20106.40106.310.00
3822004.11.02 08:34modify1290.20106.40106.320.00
3832004.11.02 08:34close1290.20106.49106.320.0016.90727.08
3842004.11.02 09:56buy1300.30106.46106.330.00
3852004.11.02 10:20modify1300.30106.46106.340.00
3862004.11.02 10:20modify1300.30106.46106.350.00
3872004.11.02 10:20modify1300.30106.46106.360.00
3882004.11.02 10:20modify1300.30106.46106.370.00
3892004.11.02 10:20modify1300.30106.46106.380.00
3902004.11.02 10:20close1300.30106.57106.380.0030.96758.04
3912004.11.03 01:11sell1310.30106.17106.300.00
3922004.11.03 01:16modify1310.30106.17106.290.00
3932004.11.03 01:18modify1310.30106.17106.260.00
3942004.11.03 01:18modify1310.30106.17106.250.00
3952004.11.03 01:18close1310.30106.07106.250.0028.28786.32
3962004.11.03 13:09buy1320.30106.74106.610.00
3972004.11.03 13:20s/l1320.30106.61106.610.00-36.58749.74
3982004.11.03 13:20buy1330.30106.63106.500.00
3992004.11.03 13:26s/l1330.30106.50106.500.00-36.62713.12
4002004.11.03 13:26buy1340.20106.52106.390.00
4012004.11.03 14:18s/l1340.20106.39106.390.00-24.44688.68
4022004.11.03 17:27sell1350.20106.24106.370.00
4032004.11.03 17:48close1350.20106.13106.370.0020.73709.41
4042004.11.04 12:05buy1360.20106.23106.100.00
4052004.11.04 12:59modify1360.20106.23106.200.00
4062004.11.04 12:59close1360.20106.37106.200.0026.32735.73
4072004.11.05 03:00buy1370.30106.04105.910.00
4082004.11.05 06:50modify1370.30106.04105.920.00
4092004.11.05 06:51modify1370.30106.04105.920.00
4102004.11.05 06:52modify1370.30106.04105.930.00
4112004.11.05 07:03modify1370.30106.04105.930.00
4122004.11.05 07:07modify1370.30106.04105.930.00
4132004.11.05 07:11modify1370.30106.04105.940.00
4142004.11.05 07:12modify1370.30106.04105.950.00
4152004.11.05 09:06modify1370.30106.04105.950.00
4162004.11.05 09:13modify1370.30106.04105.960.00
4172004.11.05 09:13close1370.30106.12105.960.0022.62758.35
4182004.11.05 12:00buy1380.30106.14106.010.00
4192004.11.05 13:43modify1380.30106.14106.020.00
4202004.11.05 13:55modify1380.30106.14106.030.00
4212004.11.05 14:09modify1380.30106.14106.040.00
4222004.11.05 14:20s/l1380.30106.0393106.040.00-28.49729.86
4232004.11.05 15:31buy1390.30106.07105.940.00
4242004.11.05 15:59modify1390.30106.07106.080.00
4252004.11.05 15:59close1390.30106.27106.080.0056.46786.32
4262004.11.08 07:02sell1400.30105.46105.590.00
4272004.11.08 09:00modify1400.30105.46105.580.00
4282004.11.08 09:00modify1400.30105.46105.580.00
4292004.11.08 09:03modify1400.30105.46105.580.00
4302004.11.08 10:00modify1400.30105.46105.570.00
4312004.11.08 10:01modify1400.30105.46105.560.00
4322004.11.08 10:01close1400.30105.38105.560.0022.77809.09
4332004.11.10 13:03buy1410.30105.83105.700.00
4342004.11.10 13:17modify1410.30105.83105.710.00
4352004.11.10 13:17modify1410.30105.83105.720.00
4362004.11.10 13:17modify1410.30105.83105.750.00
4372004.11.10 13:18modify1410.30105.83105.750.00
4382004.11.10 13:18modify1410.30105.83105.770.00
4392004.11.10 13:18close1410.30105.94105.770.0031.15840.24
4402004.11.10 13:20buy1420.30105.84105.710.00
4412004.11.10 13:32modify1420.30105.84105.740.00
4422004.11.10 14:03close1420.30105.90105.740.0017.00857.24
4432004.11.10 21:34buy1430.30107.12106.990.00
4442004.11.10 21:59close1430.30107.29106.990.0047.53904.77
4452004.11.10 22:00buy1440.30107.13107.000.00
4462004.11.11 00:00s/l1440.30107.00107.000.00-24.96879.82
4472004.11.18 22:06sell1450.30104.24104.370.00
4482004.11.18 22:46close1450.30104.18104.370.0017.28897.10
4492004.11.18 22:59sell1460.30104.24104.370.00
4502004.11.19 01:03s/l1460.30104.37104.370.00-41.73855.36
4512004.11.19 20:22sell1470.30103.05103.180.00
4522004.11.19 20:50s/l1470.30103.18103.180.00-37.80817.56
4532004.11.19 20:50sell1480.30103.16103.290.00
4542004.11.19 20:57close1480.30103.06103.290.0029.11846.67
4552004.11.19 20:57sell1490.30103.06103.190.00
4562004.11.22 00:03s/l1490.30103.19103.190.00-42.16804.52
4572004.11.22 15:59sell1500.30103.16103.290.00
4582004.11.22 16:00modify1500.30103.16103.220.00
4592004.11.22 16:00close1500.30103.04103.220.0034.94839.46
4602004.11.22 17:13sell1510.30103.22103.350.00
4612004.11.22 17:43modify1510.30103.22103.350.00
4622004.11.22 17:43modify1510.30103.22103.350.00
4632004.11.22 22:02modify1510.30103.22103.350.00
4642004.11.22 22:36modify1510.30103.22103.350.00
4652004.11.22 23:00modify1510.30103.22103.320.00
4662004.11.23 00:00modify1510.30103.22103.310.00
4672004.11.23 00:00close1510.30103.14103.310.0018.91858.36
4682004.11.23 05:25buy1520.30103.44103.310.00
4692004.11.23 08:07s/l1520.30103.31103.310.00-37.76820.60
4702004.11.23 12:59buy1530.30103.21103.080.00
4712004.11.23 13:28s/l1530.30103.08103.080.00-37.83782.77
4722004.11.23 15:00sell1540.30103.23103.360.00
4732004.11.23 15:06close1540.30103.16103.360.0020.35803.12
4742004.11.23 15:48sell1550.30103.22103.350.00
4752004.11.23 17:00s/l1550.30103.35103.350.00-37.69765.43
4762004.11.24 08:00buy1560.30103.47103.340.00
4772004.11.24 09:00s/l1560.30103.34103.340.00-37.77727.66
4782004.11.24 17:09sell1570.30102.85102.980.00
4792004.11.24 17:56s/l1570.30102.98102.980.00-37.87689.79
4802004.11.24 17:56sell1580.20102.96103.090.00
4812004.11.24 18:18close1580.20102.87103.090.0017.50707.29
4822004.11.25 13:58sell1590.20102.63102.760.00
4832004.11.25 14:19s/l1590.20102.76102.760.00-25.30681.99
4842004.11.30 21:02buy1600.20102.94102.810.00
4852004.11.30 23:00close1600.20103.03102.810.0017.47699.46
4862004.12.07 02:00buy1610.20103.04102.910.00
4872004.12.07 02:14close1610.20103.12102.910.0015.52714.98
4882004.12.07 02:23buy1620.30103.07102.940.00
4892004.12.07 05:00s/l1620.30102.94102.940.00-37.92677.06
4902004.12.07 21:16buy1630.20102.85102.720.00
4912004.12.07 21:32close1630.20102.90102.720.009.72686.78
4922004.12.07 21:55buy1640.20102.85102.720.00
4932004.12.07 22:50close1640.20102.95102.720.0019.43706.21
4942004.12.08 00:01buy1650.20102.88102.750.00
4952004.12.08 01:21modify1650.20102.88102.760.00
4962004.12.08 01:21close1650.20102.99102.760.0021.36727.57
4972004.12.08 19:13buy1660.30104.32104.190.00
4982004.12.08 20:15close1660.30104.42104.190.0028.73756.30
4992004.12.08 21:00buy1670.30104.06103.930.00
5002004.12.08 21:34close1670.30104.16103.930.0028.80785.10
5012004.12.08 21:35buy1680.30104.16104.030.00
5022004.12.08 22:26s/l1680.30104.03104.030.00-37.50747.60
5032004.12.09 20:00buy1690.30104.35104.220.00
5042004.12.09 20:06close1690.30104.46104.220.0031.59779.19
5052004.12.09 20:06buy1700.30104.49104.360.00
5062004.12.09 20:35s/l1700.30104.36104.360.00-37.37741.82
5072004.12.09 20:35buy1710.30104.37104.240.00
5082004.12.09 20:59close1710.30104.48104.240.0031.58773.40
5092004.12.09 20:59buy1720.30104.31104.180.00
5102004.12.09 21:00close1720.30104.47104.180.0045.95819.35
5112004.12.10 17:00buy1730.30105.51105.380.00
5122004.12.10 17:02s/l1730.30105.38105.380.00-37.01782.34
5132004.12.10 17:02buy1740.30105.39105.260.00
5142004.12.10 17:46close1740.30105.55105.260.0045.48827.82
5152004.12.10 17:48buy1750.30105.47105.340.00
5162004.12.10 18:10s/l1750.30105.34105.340.00-37.02790.80
5172004.12.13 22:00sell1760.30104.82104.950.00
5182004.12.13 22:25close1760.30104.75104.950.0020.05810.85
5192004.12.13 22:46sell1770.30104.74104.870.00
5202004.12.13 22:59s/l1770.30104.87104.870.00-37.19773.66
5212004.12.13 22:59sell1780.30104.85104.980.00
5222004.12.13 23:15close1780.30104.75104.980.0028.64802.30
5232004.12.14 20:00buy1790.30105.49105.360.00
5242004.12.14 20:14modify1790.30105.49105.370.00
5252004.12.14 20:14close1790.30105.61105.370.0034.09836.39
5262004.12.15 01:00buy1800.30105.26105.130.00
5272004.12.15 02:00close1800.30105.35105.130.0025.63862.02
5282004.12.15 15:19sell1810.30104.37104.500.00
5292004.12.15 15:22close1810.30104.31104.500.0017.26879.28
5302004.12.15 18:46sell1820.30104.24104.370.00
5312004.12.15 18:59close1820.30104.09104.370.0043.23922.51
5322004.12.17 13:00sell1830.30104.40104.530.00
5332004.12.17 13:40modify1830.30104.40104.520.00
5342004.12.17 13:40modify1830.30104.40104.490.00
5352004.12.17 13:40close1830.30104.27104.490.0037.40959.91
5362004.12.17 13:59sell1840.30104.41104.540.00
5372004.12.17 14:00modify1840.30104.41104.530.00
5382004.12.17 14:00close1840.30104.29104.530.0034.52994.43
5392004.12.20 02:00sell1850.30104.31104.440.00
5402004.12.20 03:03s/l1850.30104.44104.440.00-37.34957.09
5412004.12.20 07:01buy1860.30104.38104.250.00
5422004.12.20 10:00modify1860.30104.38104.270.00
5432004.12.20 10:01s/l1860.30104.2686104.270.00-32.06925.03
5442004.12.21 18:00buy1870.30104.33104.200.00
5452004.12.21 20:00close1870.30104.42104.200.0025.86950.89
5462004.12.22 12:02sell1880.30104.21104.340.00
5472004.12.22 12:24s/l1880.30104.34104.340.00-37.38913.51
5482004.12.22 12:24sell1890.30104.32104.450.00
5492004.12.22 12:59modify1890.30104.32104.420.00
5502004.12.22 12:59close1890.30104.23104.420.0025.90939.41
5512004.12.22 15:18sell1900.30104.06104.190.00
5522004.12.22 15:56s/l1900.30104.19104.190.00-37.43901.98
5532004.12.22 15:56sell1910.30104.17104.300.00
5542004.12.22 15:59modify1910.30104.17104.280.00
5552004.12.22 15:59close1910.30104.04104.280.0037.49939.47
5562004.12.22 18:20sell1920.30104.16104.290.00
5572004.12.22 18:22close1920.30104.08104.290.0023.06962.53
5582004.12.22 18:33sell1930.30104.16104.290.00
5592004.12.22 18:59modify1930.30104.16104.260.00
5602004.12.22 18:59close1930.30104.00104.260.0046.151008.68
5612004.12.22 19:06sell1940.40104.09104.220.00
5622004.12.22 21:32s/l1940.40104.22104.220.00-49.89958.79
5632004.12.22 21:44sell1950.30104.21104.340.00
5642004.12.23 02:10modify1950.30104.21104.260.00
5652004.12.23 02:10close1950.30104.00104.260.0047.481006.28
5662004.12.27 04:53buy1960.40103.77103.640.00
5672004.12.27 05:03s/l1960.40103.64103.640.00-50.17956.11
5682004.12.27 08:02buy1970.30103.71103.580.00
5692004.12.27 10:05modify1970.30103.71103.590.00
5702004.12.27 10:05modify1970.30103.71103.590.00
5712004.12.27 10:06modify1970.30103.71103.600.00
5722004.12.27 10:12modify1970.30103.71103.610.00
5732004.12.27 10:12close1970.30103.80103.610.0026.01982.12
5742004.12.27 21:19sell1980.30103.13103.260.00
5752004.12.27 21:40close1980.30103.05103.260.0023.291005.41
5762004.12.28 02:00sell1990.40103.13103.260.00
5772004.12.28 09:00modify1990.40103.13103.240.00
5782004.12.28 09:00modify1990.40103.13103.220.00
5792004.12.28 09:01modify1990.40103.13103.210.00
5802004.12.28 10:30close1990.40103.04103.210.0034.941040.35
5812004.12.29 07:00buy2000.40103.32103.190.00
5822004.12.29 08:00modify2000.40103.32103.200.00
5832004.12.29 09:01s/l2000.40103.1979103.200.00-47.36992.99
5842004.12.29 21:00buy2010.30103.91103.780.00
5852004.12.29 23:00s/l2010.30103.78103.780.00-37.58955.41
5862004.12.30 04:02buy2020.30103.87103.740.00
5872004.12.30 06:02s/l2020.30103.74103.740.00-37.64917.77
5882004.12.31 09:06sell2030.30102.60102.730.00
5892004.12.31 09:31modify2030.30102.60102.730.00
5902004.12.31 09:32modify2030.30102.60102.720.00
5912004.12.31 09:32modify2030.30102.60102.710.00
5922004.12.31 09:32close2030.30102.51102.710.0026.34944.11
5932004.12.31 09:36sell2040.30102.59102.720.00
5942004.12.31 09:52modify2040.30102.59102.720.00
5952004.12.31 09:53modify2040.30102.59102.710.00
5962004.12.31 09:54modify2040.30102.59102.700.00
5972004.12.31 09:54close2040.30102.50102.700.0026.34970.45
5982004.12.31 09:59sell2050.30102.65102.780.00
5992004.12.31 10:16modify2050.30102.65102.720.00
6002004.12.31 10:16close2050.30102.51102.720.0040.971011.42
6012004.12.31 15:59sell2060.40102.53102.660.00
6022004.12.31 16:14modify2060.40102.53102.550.00
6032004.12.31 16:14close2060.40102.34102.550.0074.261085.68
6042004.12.31 17:00sell2070.40102.47102.600.00
6052004.12.31 18:00s/l2070.40102.60102.600.00-50.631035.05
6062005.01.03 04:18sell2080.40102.63102.760.00
6072005.01.03 04:30s/l2080.40102.76102.760.00-50.60984.45
6082005.01.03 07:02buy2090.30103.03102.900.00
6092005.01.03 07:36close2090.30103.12102.900.0026.181010.63
6102005.01.03 18:52buy2100.40102.77102.640.00
6112005.01.03 21:00close2100.40102.86102.640.0035.001045.63
6122005.01.04 13:00buy2110.40103.44103.310.00
6132005.01.04 13:04close2110.40103.55103.310.0042.491088.12
6142005.01.04 13:59buy2120.40103.41103.280.00
6152005.01.04 14:00close2120.40103.57103.280.0061.791149.91
6162005.01.04 18:00buy2130.40104.26104.130.00
6172005.01.04 21:00close2130.40104.52104.130.0099.501249.41
6182005.01.04 23:03buy2140.40104.55104.420.00
6192005.01.05 00:05s/l2140.40104.42104.420.00-44.691204.71
6202005.01.05 00:55buy2150.40104.35104.220.00
6212005.01.05 00:59close2150.40104.46104.220.0042.121246.83
6222005.01.05 01:00buy2160.40104.37104.240.00
6232005.01.05 02:00close2160.40104.46104.240.0034.461281.29
6242005.01.05 21:00sell2170.40104.10104.230.00
6252005.01.06 01:00close2170.40103.97104.230.0032.551313.84
6262005.01.07 17:00sell2180.50104.43104.560.00
6272005.01.07 17:00s/l2180.50104.56104.560.00-62.001251.84
6282005.01.07 17:00sell2190.40104.82104.950.00
6292005.01.07 17:07close2190.40104.71104.950.0042.021293.86
6302005.01.07 17:07sell2200.50104.69104.820.00
6312005.01.07 17:31s/l2200.50104.82104.820.00-62.011231.85
6322005.01.07 17:31sell2210.40104.80104.930.00
6332005.01.07 18:00s/l2210.40104.93104.930.00-49.541182.31
6342005.01.07 20:00buy2220.40104.87104.740.00
6352005.01.07 20:59close2220.40104.96104.740.0034.301216.61
6362005.01.07 20:59buy2230.40104.86104.730.00
6372005.01.10 00:49s/l2230.40104.73104.730.00-44.551172.06
6382005.01.11 21:02sell2240.40103.28103.410.00
6392005.01.12 00:17s/l2240.40103.41103.410.00-56.111115.95
6402005.01.13 02:04sell2250.40102.52102.650.00
6412005.01.13 02:23close2250.40102.46102.650.0023.431139.38
6422005.01.13 02:55sell2260.40102.52102.650.00
6432005.01.13 06:00modify2260.40102.52102.620.00
6442005.01.13 06:00close2260.40102.42102.620.0039.051178.43
6452005.01.17 02:01sell2270.40102.11102.240.00
6462005.01.17 02:06close2270.40102.01102.240.0039.211217.64
6472005.01.18 13:08buy2280.40102.74102.610.00
6482005.01.18 15:00s/l2280.40102.61102.610.00-50.731166.91
6492005.01.18 15:00buy2290.40102.53102.400.00
6502005.01.18 15:00close2290.40102.64102.400.0042.871209.78
6512005.01.18 15:01buy2300.40102.56102.430.00
6522005.01.18 15:01modify2300.40102.56102.440.00
6532005.01.18 15:01close2300.40102.70102.440.0054.531264.31
6542005.01.18 15:02buy2310.40102.55102.420.00
6552005.01.18 15:19close2310.40102.65102.420.0038.971303.28
6562005.01.18 15:27buy2320.50102.55102.420.00
6572005.01.18 15:30modify2320.50102.55102.420.00
6582005.01.18 15:30close2320.50102.68102.420.0063.301366.58
6592005.01.18 15:59buy2330.50102.52102.390.00
6602005.01.18 16:00close2330.50102.65102.390.0063.321429.90
6612005.01.19 02:26sell2340.50102.36102.490.00
6622005.01.19 08:00s/l2340.50102.49102.490.00-63.411366.49
6632005.01.19 12:00buy2350.50102.53102.400.00
6642005.01.19 13:00s/l2350.50102.40102.400.00-63.541302.95
6652005.01.19 13:00buy2360.50102.33102.200.00
6662005.01.19 14:46s/l2360.50102.20102.200.00-63.601239.35
6672005.01.19 17:04sell2370.40102.52102.650.00
6682005.01.19 17:28modify2370.40102.52102.650.00
6692005.01.19 18:40close2370.40102.41102.650.0042.961282.31
6702005.01.19 18:41buy2380.40102.42102.290.00
6712005.01.19 19:08close2380.40102.52102.290.0039.021321.33
6722005.01.21 15:01buy2390.50103.71103.580.00
6732005.01.21 16:00s/l2390.50103.58103.580.00-62.881258.45
6742005.01.27 13:00buy2400.40103.24103.110.00
6752005.01.27 13:12modify2400.40103.24103.120.00
6762005.01.27 13:12modify2400.40103.24103.130.00
6772005.01.27 13:12modify2400.40103.24103.130.00
6782005.01.27 13:13modify2400.40103.24103.140.00
6792005.01.27 13:13close2400.40103.34103.140.0038.711297.16
6802005.01.27 13:58buy2410.50103.25103.120.00
6812005.01.27 14:09modify2410.50103.25103.140.00
6822005.01.27 14:09modify2410.50103.25103.140.00
6832005.01.27 14:13modify2410.50103.25103.160.00
6842005.01.27 14:13close2410.50103.37103.160.0058.041355.20
6852005.01.27 21:10sell2420.50103.10103.230.00
6862005.01.27 23:00modify2420.50103.10102.980.00
6872005.01.27 23:00close2420.50102.72102.980.00184.971540.17
6882005.01.28 01:17sell2430.50102.94103.070.00
6892005.01.28 02:00s/l2430.50103.07103.070.00-63.051477.12
6902005.01.28 18:04buy2440.50103.50103.370.00
6912005.01.28 20:00s/l2440.50103.37103.370.00-62.881414.24
6922005.01.31 19:34buy2450.50103.53103.400.00
6932005.01.31 20:19close2450.50103.61103.400.0038.611452.85
6942005.02.01 00:01buy2460.50103.62103.490.00
6952005.02.01 05:10modify2460.50103.62103.500.00
6962005.02.01 05:10modify2460.50103.62103.520.00
6972005.02.01 05:10close2460.50103.70103.520.0038.581491.43
6982005.02.01 07:29buy2470.50103.66103.530.00
6992005.02.01 07:46modify2470.50103.66103.530.00
7002005.02.01 07:57modify2470.50103.66103.540.00
7012005.02.01 07:57modify2470.50103.66103.560.00
7022005.02.01 07:59modify2470.50103.66103.570.00
7032005.02.01 07:59close2470.50103.75103.570.0043.371534.80
7042005.02.01 13:02buy2480.50103.76103.630.00
7052005.02.01 13:35modify2480.50103.76103.640.00
7062005.02.01 13:36modify2480.50103.76103.650.00
7072005.02.01 13:37modify2480.50103.76103.670.00
7082005.02.01 13:38modify2480.50103.76103.680.00
7092005.02.01 13:38close2480.50103.84103.680.0038.521573.32
7102005.02.01 13:49buy2490.60103.76103.630.00
7112005.02.01 14:18modify2490.60103.76103.630.00
7122005.02.01 14:19modify2490.60103.76103.640.00
7132005.02.01 14:19modify2490.60103.76103.660.00
7142005.02.01 14:19close2490.60103.84103.660.0046.221619.54
7152005.02.01 22:16sell2500.60103.71103.840.00
7162005.02.02 00:10modify2500.60103.71103.840.00
7172005.02.02 00:10close2500.60103.62103.840.0043.381662.92
7182005.02.02 15:41sell2510.60103.65103.780.00
7192005.02.02 15:51modify2510.60103.65103.780.00
7202005.02.02 15:53modify2510.60103.65103.770.00
7212005.02.02 15:53modify2510.60103.65103.750.00
7222005.02.02 15:53close2510.60103.58103.750.0040.551703.47
7232005.02.03 00:00sell2520.60103.69103.820.00
7242005.02.03 02:05s/l2520.60103.82103.820.00-75.021628.45
7252005.02.03 02:06sell2530.60103.92104.050.00
7262005.02.03 03:00s/l2530.60104.05104.050.00-74.951553.50
7272005.02.03 08:00buy2540.50104.12103.990.00
7282005.02.03 08:06close2540.50104.20103.990.0038.391591.89
7292005.02.03 08:59buy2550.60104.12103.990.00
7302005.02.03 12:00s/l2550.60103.99103.990.00-75.121516.77
7312005.02.03 22:06buy2560.50104.45104.320.00
7322005.02.04 01:46close2560.50104.52104.320.0039.881556.65
7332005.02.04 17:05sell2570.50103.69103.820.00
7342005.02.04 17:42close2570.50103.62103.820.0033.781590.43
7352005.02.04 17:46sell2580.60103.69103.820.00
7362005.02.04 17:50close2580.60103.61103.820.0046.331636.76
7372005.02.04 17:59sell2590.60103.69103.820.00
7382005.02.04 18:03s/l2590.60103.82103.820.00-75.131561.63
7392005.02.04 20:00sell2600.50103.93104.060.00
7402005.02.04 20:59s/l2600.50104.06104.060.00-62.461499.17
7412005.02.04 20:59sell2610.50104.05104.180.00
7422005.02.04 20:59close2610.50103.96104.180.0043.291542.46
7432005.02.07 01:09buy2620.50104.14104.010.00
7442005.02.07 01:24close2620.50104.21104.010.0033.581576.04
7452005.02.07 13:00buy2630.60104.27104.140.00
7462005.02.07 15:00modify2630.60104.27104.250.00
7472005.02.07 15:00close2630.60104.47104.250.00114.871690.91
7482005.02.08 03:24buy2640.60104.89104.760.00
7492005.02.08 03:30close2640.60104.99104.760.0057.151748.06
7502005.02.09 04:15buy2650.60105.67105.540.00
7512005.02.09 07:00s/l2650.60105.54105.540.00-73.921674.14
7522005.02.09 20:01buy2660.60105.65105.520.00
7532005.02.09 20:40close2660.60105.72105.520.0039.731713.87
7542005.02.09 20:59buy2670.60105.68105.550.00
7552005.02.09 21:01close2670.60105.78105.550.0056.721770.59
7562005.02.10 20:42sell2680.60105.77105.900.00
7572005.02.10 23:28s/l2680.60105.90105.900.00-73.651696.94
7582005.02.14 12:00sell2690.60104.91105.040.00
7592005.02.14 14:00s/l2690.60105.04105.040.00-74.261622.68
7602005.02.15 07:00buy2700.60105.14105.010.00
7612005.02.15 08:00s/l2700.60105.01105.010.00-74.341548.34
7622005.02.16 20:00buy2710.50105.25105.120.00
7632005.02.16 21:06close2710.50105.35105.120.0047.461595.80
7642005.02.17 18:00buy2720.60105.41105.280.00
7652005.02.17 18:00modify2720.60105.41105.300.00
7662005.02.17 18:00close2720.60105.51105.300.0056.871652.67
7672005.02.18 18:51buy2730.60105.69105.560.00
7682005.02.18 18:59close2730.60105.74105.560.0028.371681.04
7692005.02.21 18:04sell2740.60105.51105.640.00
7702005.02.21 19:54modify2740.60105.51105.640.00
7712005.02.22 00:00modify2740.60105.51105.620.00
7722005.02.22 00:01modify2740.60105.51105.610.00
7732005.02.22 00:01close2740.60105.45105.610.0025.411706.45
7742005.02.22 01:25sell2750.60105.53105.660.00
7752005.02.22 01:59modify2750.60105.53105.620.00
7762005.02.22 02:00modify2750.60105.53105.620.00
7772005.02.22 02:02modify2750.60105.53105.620.00
7782005.02.22 02:05modify2750.60105.53105.610.00
7792005.02.22 02:26modify2750.60105.53105.600.00
7802005.02.22 02:26close2750.60105.45105.600.0045.521751.97
7812005.02.22 05:00sell2760.60105.02105.150.00
7822005.02.22 05:04modify2760.60105.02105.150.00
7832005.02.22 05:04close2760.60104.96105.150.0034.301786.27
7842005.02.22 05:05sell2770.60104.91105.040.00
7852005.02.22 05:46modify2770.60104.91105.040.00
7862005.02.22 05:46close2770.60104.85105.040.0034.341820.61
7872005.02.22 05:59sell2780.60105.06105.190.00
7882005.02.22 06:00modify2780.60105.06105.060.00
7892005.02.22 06:00close2780.60104.85105.060.00120.171940.78
7902005.02.23 00:02sell2790.70104.16104.290.00
7912005.02.23 01:11s/l2790.70104.29104.290.00-87.251853.53
7922005.02.23 13:00buy2800.60104.71104.580.00
7932005.02.23 13:12modify2800.60104.71104.580.00
7942005.02.23 14:00modify2800.60104.71104.600.00
7952005.02.23 14:00close2800.60104.83104.600.0068.681922.21
7962005.02.23 15:59buy2810.70104.65104.520.00
7972005.02.23 16:00modify2810.70104.65104.620.00
7982005.02.23 16:00close2810.70104.85104.620.00133.522055.73
7992005.02.25 00:21buy2820.70105.35105.220.00
8002005.02.25 00:27close2820.70105.41105.220.0039.842095.57
8012005.02.25 02:00buy2830.70105.36105.230.00
8022005.02.25 08:00modify2830.70105.36105.240.00
8032005.02.25 08:59modify2830.70105.36105.260.00
8042005.02.25 09:00s/l2830.70105.2607105.260.00-66.042029.53
8052005.03.01 05:44buy2840.70104.58104.450.00
8062005.03.01 07:00s/l2840.70104.45104.450.00-87.131942.40
8072005.03.01 17:00sell2850.70104.41104.540.00
8082005.03.01 17:32close2850.70104.33104.540.0053.681996.08
8092005.03.01 22:17sell2860.70104.43104.560.00
8102005.03.01 23:21modify2860.70104.43104.550.00
8112005.03.02 02:00s/l2860.70104.5486104.550.00-89.531906.55
8122005.03.02 18:00buy2870.70104.73104.600.00
8132005.03.02 20:00modify2870.70104.73104.620.00
8142005.03.02 20:00close2870.70104.83104.620.0066.781973.33
8152005.03.03 19:01buy2880.70105.10104.970.00
8162005.03.03 19:14modify2880.70105.10104.970.00
8172005.03.03 19:14modify2880.70105.10104.970.00
8182005.03.03 19:14modify2880.70105.10104.980.00
8192005.03.03 19:16modify2880.70105.10104.990.00
8202005.03.03 19:16modify2880.70105.10105.000.00
8212005.03.03 19:16close2880.70105.20105.000.0066.542039.87
8222005.03.03 21:39buy2890.70105.26105.130.00
8232005.03.04 00:56modify2890.70105.26105.140.00
8242005.03.04 01:45close2890.70105.33105.140.0055.462095.33
8252005.03.04 21:00sell2900.70104.65104.780.00
8262005.03.04 22:53s/l2900.70104.78104.780.00-86.852008.48
8272005.03.07 02:42sell2910.70104.69104.820.00
8282005.03.07 04:01s/l2910.70104.82104.820.00-86.821921.66
8292005.03.07 17:00buy2920.70105.26105.130.00
8302005.03.07 18:00s/l2920.70105.13105.130.00-86.571835.09
8312005.03.08 06:59sell2930.60105.10105.230.00
8322005.03.08 07:00modify2930.60105.10105.200.00
8332005.03.08 07:00modify2930.60105.10105.190.00
8342005.03.08 07:00modify2930.60105.10105.170.00
8352005.03.08 07:00close2930.60105.02105.170.0045.711880.80
8362005.03.08 08:59sell2940.70105.10105.230.00
8372005.03.08 09:00modify2940.70105.10105.160.00
8382005.03.08 09:00close2940.70105.01105.160.0060.001940.80
8392005.03.08 18:03sell2950.70104.56104.690.00
8402005.03.08 19:59s/l2950.70104.69104.690.00-86.921853.88
8412005.03.10 04:00sell2960.60103.94104.070.00
8422005.03.10 04:57s/l2960.60104.07104.070.00-74.951778.93
8432005.03.11 17:00sell2970.60104.02104.150.00
8442005.03.11 17:00modify2970.60104.02104.120.00
8452005.03.11 17:00close2970.60103.91104.120.0063.521842.45
8462005.03.11 21:01sell2980.60103.95104.080.00
8472005.03.14 00:12close2980.60103.87104.080.0037.491879.94
8482005.03.14 01:44sell2990.70104.04104.170.00
8492005.03.14 01:58s/l2990.70104.17104.170.00-87.361792.58
8502005.03.14 15:00buy3000.60104.66104.530.00
8512005.03.14 15:24close3000.60104.74104.530.0045.831838.41
8522005.03.14 21:00buy3010.60104.97104.840.00
8532005.03.14 23:00s/l3010.60104.84104.840.00-74.411764.00
8542005.03.15 15:00sell3020.60104.43104.560.00
8552005.03.15 15:00modify3020.60104.43104.540.00
8562005.03.15 15:00modify3020.60104.43104.400.00
8572005.03.15 15:00close3020.60104.21104.400.00126.671890.67
8582005.03.15 15:00sell3030.70104.43104.560.00
8592005.03.15 15:00modify3030.70104.43104.550.00
8602005.03.15 15:00modify3030.70104.43104.450.00
8612005.03.15 15:00close3030.70104.26104.450.00114.142004.81
8622005.03.15 15:01sell3040.70104.43104.560.00
8632005.03.15 15:01modify3040.70104.43104.540.00
8642005.03.15 15:01modify3040.70104.43104.530.00
8652005.03.15 15:01modify3040.70104.43104.520.00
8662005.03.15 15:01close3040.70104.33104.520.0067.102071.91
8672005.03.15 15:01sell3050.70104.43104.560.00
8682005.03.15 15:01modify3050.70104.43104.560.00
8692005.03.15 15:01modify3050.70104.43104.550.00
8702005.03.15 15:01modify3050.70104.43104.440.00
8712005.03.15 15:01close3050.70104.25104.440.00120.862192.77
8722005.03.15 15:03sell3060.80104.43104.560.00
8732005.03.15 15:59modify3060.80104.43104.380.00
8742005.03.15 15:59close3060.80104.19104.380.00184.282377.05
8752005.03.15 18:01sell3070.80104.49104.620.00
8762005.03.15 18:55modify3070.80104.49104.620.00
8772005.03.15 18:56modify3070.80104.49104.610.00
8782005.03.15 18:56modify3070.80104.49104.610.00
8792005.03.15 18:56modify3070.80104.49104.600.00
8802005.03.15 18:56close3070.80104.38104.600.0084.312461.36
8812005.03.16 19:00sell3080.90104.23104.360.00
8822005.03.16 21:04close3080.90104.16104.360.0060.492521.85
8832005.03.17 06:18buy3090.90104.30104.170.00
8842005.03.17 08:03s/l3090.90104.17104.170.00-112.322409.53
8852005.03.17 17:00buy3100.80104.54104.410.00
8862005.03.17 17:26modify3100.80104.54104.420.00
8872005.03.17 17:26close3100.80104.61104.420.0053.532463.06
8882005.03.18 15:00buy3110.90104.88104.750.00
8892005.03.18 15:24modify3110.90104.88104.770.00
8902005.03.18 15:33modify3110.90104.88104.800.00
8912005.03.18 15:33modify3110.90104.88104.800.00
8922005.03.18 15:34modify3110.90104.88104.810.00
8932005.03.18 15:34modify3110.90104.88104.820.00
8942005.03.18 16:01s/l3110.90104.8171104.820.00-53.972409.09
8952005.03.21 02:14sell3120.80104.82104.950.00
8962005.03.21 02:59modify3120.80104.82104.950.00
8972005.03.21 03:00modify3120.80104.82104.950.00
8982005.03.21 03:00s/l3120.80104.9464104.950.00-96.382312.71
8992005.03.21 06:01buy3130.80104.91104.780.00
9002005.03.21 06:34modify3130.80104.91104.790.00
9012005.03.21 07:00modify3130.80104.91104.790.00
9022005.03.21 07:59modify3130.80104.91104.810.00
9032005.03.21 08:00modify3130.80104.91104.810.00
9042005.03.21 08:50modify3130.80104.91104.840.00
9052005.03.21 08:50close3130.80105.00104.840.0068.572381.28
9062005.03.21 08:59buy3140.80104.89104.760.00
9072005.03.21 09:00modify3140.80104.89104.890.00
9082005.03.21 09:00close3140.80105.05104.890.00121.852503.13
9092005.03.22 19:01sell3150.90105.07105.200.00
9102005.03.22 21:00s/l3150.90105.20105.200.00-110.982392.15
9112005.03.23 00:00buy3160.80105.56105.430.00
9122005.03.23 02:11s/l3160.80105.43105.430.00-98.652293.50
9132005.03.23 06:02buy3170.80105.36105.230.00
9142005.03.23 09:00close3170.80105.44105.230.0060.702354.20
9152005.03.23 09:05sell3180.80105.45105.580.00
9162005.03.23 10:07s/l3180.80105.58105.580.00-98.502255.70
9172005.03.23 12:16buy3190.80105.55105.420.00
9182005.03.23 12:25modify3190.80105.55105.430.00
9192005.03.23 12:25modify3190.80105.55105.430.00
9202005.03.23 12:26modify3190.80105.55105.440.00
9212005.03.23 12:26modify3190.80105.55105.440.00
9222005.03.23 12:26close3190.80105.63105.440.0060.592316.29
9232005.03.23 12:26buy3200.80105.64105.510.00
9242005.03.23 12:38modify3200.80105.64105.520.00
9252005.03.23 12:38modify3200.80105.64105.520.00
9262005.03.23 13:42modify3200.80105.64105.520.00
9272005.03.23 13:42modify3200.80105.64105.530.00
9282005.03.23 13:42close3200.80105.72105.530.0060.542376.83
9292005.03.24 04:00buy3210.80106.21106.080.00
9302005.03.24 08:42close3210.80106.28106.080.0052.692429.52
9312005.03.24 13:00buy3220.90106.43106.300.00
9322005.03.24 14:02s/l3220.90106.30106.300.00-110.072319.45
9332005.03.24 15:10buy3230.80106.21106.080.00
9342005.03.24 15:31close3230.80106.30106.080.0067.732387.18
9352005.03.28 05:18buy3240.80106.73106.600.00
9362005.03.28 05:18modify3240.80106.73106.630.00
9372005.03.28 05:28modify3240.80106.73106.640.00
9382005.03.28 05:29modify3240.80106.73106.650.00
9392005.03.28 05:29close3240.80106.80106.650.0052.442439.62
9402005.03.29 02:52buy3250.90107.23107.100.00
9412005.03.29 02:56close3250.90107.29107.100.0050.332489.95
9422005.03.29 17:02buy3260.90107.44107.310.00
9432005.03.29 18:39close3260.90107.52107.310.0066.972556.92
9442005.03.29 20:43buy3270.90107.52107.390.00
9452005.03.30 00:20s/l3270.90107.39107.390.00-97.462459.46
9462005.03.30 00:20buy3280.90107.41107.280.00
9472005.03.30 01:18modify3280.90107.41107.280.00
9482005.03.30 01:18modify3280.90107.41107.290.00
9492005.03.30 01:21modify3280.90107.41107.300.00
9502005.03.30 01:21close3280.90107.50107.300.0075.352534.81
9512005.03.30 01:21sell3290.90107.51107.640.00
9522005.03.30 01:50s/l3290.90107.64107.640.00-108.702426.11
9532005.03.30 01:55sell3300.80107.51107.640.00
9542005.03.30 03:25close3300.80107.43107.640.0059.572485.68
9552005.03.30 08:49sell3310.90107.34107.470.00
9562005.03.30 09:13modify3310.90107.34107.470.00
9572005.03.30 09:13modify3310.90107.34107.470.00
9582005.03.30 09:13close3310.90107.25107.470.0075.522561.20
9592005.03.30 12:13buy3320.90107.55107.420.00
9602005.03.30 13:50close3320.90107.65107.420.0083.612644.81
9612005.03.30 15:34buy3330.90107.40107.270.00
9622005.03.30 15:46s/l3330.90107.27107.270.00-109.072535.74
9632005.03.30 15:46buy3340.90107.29107.160.00
9642005.03.30 16:52close3340.90107.39107.160.0083.812619.55
9652005.03.31 00:07buy3350.90107.49107.360.00
9662005.03.31 00:31modify3350.90107.49107.360.00
9672005.03.31 00:31modify3350.90107.49107.370.00
9682005.03.31 00:31close3350.90107.58107.370.0075.292694.84
9692005.03.31 01:15buy3360.90107.49107.360.00
9702005.03.31 02:18s/l3360.90107.36107.360.00-108.982585.86
9712005.03.31 04:53sell3370.90107.26107.390.00
9722005.03.31 07:46modify3370.90107.26107.390.00
9732005.03.31 07:47modify3370.90107.26107.380.00
9742005.03.31 07:47modify3370.90107.26107.360.00
9752005.03.31 07:47close3370.90107.16107.360.0083.992669.85
9762005.03.31 08:41sell3380.90107.22107.350.00
9772005.03.31 08:50modify3380.90107.22107.340.00
9782005.03.31 08:50modify3380.90107.22107.310.00
9792005.03.31 08:50close3380.90107.11107.310.0092.432762.28
9802005.04.01 17:04buy3391.00107.18107.050.00
9812005.04.01 17:04modify3391.00107.18107.100.00
9822005.04.01 17:04close3391.00107.32107.100.00130.452892.73
9832005.04.01 18:38buy3401.00107.59107.460.00
9842005.04.01 18:56close3401.00107.65107.460.0055.742948.47
9852005.04.04 05:00buy3411.00107.69107.560.00
9862005.04.04 09:00modify3411.00107.69107.710.00
9872005.04.04 09:00close3411.00107.87107.710.00166.873115.34
9882005.04.05 09:00buy3421.10108.67108.540.00
9892005.04.05 09:02modify3421.10108.67108.540.00
9902005.04.05 09:02modify3421.10108.67108.570.00
9912005.04.05 09:02modify3421.10108.67108.580.00
9922005.04.05 09:02modify3421.10108.67108.590.00
9932005.04.05 09:12modify3421.10108.67108.600.00
9942005.04.05 09:12close3421.10108.74108.600.0070.813186.15
9952005.04.05 09:59buy3431.10108.67108.540.00
9962005.04.05 10:00modify3431.10108.67108.660.00
9972005.04.05 10:00close3431.10108.80108.660.00131.443317.59
9982005.04.06 19:00buy3441.20108.58108.450.00
9992005.04.06 19:14close3441.20108.66108.450.0088.353405.94
10002005.04.07 03:04buy3451.20108.69108.560.00
10012005.04.07 04:02s/l3451.20108.56108.560.00-143.703262.24
10022005.04.07 12:12sell3461.10108.33108.460.00
10032005.04.07 13:45modify3461.10108.33108.460.00
10042005.04.07 14:00modify3461.10108.33108.450.00
10052005.04.07 14:00modify3461.10108.33108.440.00
10062005.04.07 14:00modify3461.10108.33108.430.00
10072005.04.07 14:00close3461.10108.25108.430.0081.293343.53
10082005.04.07 18:30buy3471.20108.39108.260.00
10092005.04.07 18:59modify3471.20108.39108.280.00
10102005.04.07 18:59close3471.20108.47108.280.0088.503432.03
10112005.04.11 15:00sell3481.20107.84107.970.00
10122005.04.11 15:37modify3481.20107.84107.960.00
10132005.04.11 15:37close3481.20107.76107.960.0089.093521.12
10142005.04.12 21:00buy3491.20107.78107.650.00
10152005.04.13 03:00s/l3491.20107.65107.650.00-129.613391.52
10162005.04.15 19:02sell3501.20107.73107.860.00
10172005.04.18 00:00close3501.20107.64107.860.0082.873474.39
10182005.04.18 00:31sell3511.20107.71107.840.00
10192005.04.18 01:12close3511.20107.63107.840.0089.193563.58
10202005.04.18 03:00sell3521.20107.78107.910.00
10212005.04.18 04:00s/l3521.20107.91107.910.00-144.543419.04
10222005.04.18 12:17sell3531.20107.54107.670.00
10232005.04.18 12:56modify3531.20107.54107.660.00
10242005.04.18 12:56close3531.20107.44107.660.00111.693530.73
10252005.04.20 00:00sell3541.20106.84106.970.00
10262005.04.20 03:48modify3541.20106.84106.970.00
10272005.04.20 08:22s/l3541.20106.9664106.970.00-141.833388.90
10282005.04.20 17:00buy3551.20106.89106.760.00
10292005.04.20 18:06s/l3551.20106.76106.760.00-146.133242.77
10302005.04.21 15:23buy3561.10107.28107.150.00
10312005.04.21 17:00s/l3561.10107.15107.150.00-133.463109.31
10322005.04.21 19:00sell3571.10107.01107.140.00
10332005.04.21 19:34modify3571.10107.01107.130.00
10342005.04.21 19:35modify3571.10107.01107.120.00
10352005.04.21 19:40modify3571.10107.01107.110.00
10362005.04.21 19:40close3571.10106.88107.110.00133.803243.11
10372005.04.22 19:18sell3581.10105.98106.110.00
10382005.04.22 20:08close3581.10105.91106.110.0072.703315.81
10392005.04.26 21:03buy3591.20105.96105.830.00
10402005.04.26 21:29modify3591.20105.96105.840.00
10412005.04.26 21:30modify3591.20105.96105.850.00
10422005.04.26 21:30modify3591.20105.96105.860.00
10432005.04.26 23:04modify3591.20105.96105.860.00
10442005.04.26 23:05modify3591.20105.96105.870.00
10452005.04.26 23:05modify3591.20105.96105.880.00
10462005.04.26 23:08modify3591.20105.96105.890.00
10472005.04.27 00:00modify3591.20105.96105.920.00
10482005.04.27 00:00close3591.20106.08105.920.00151.073466.88
10492005.04.27 17:39sell3601.20105.96106.090.00
10502005.04.27 21:00modify3601.20105.96105.930.00
10512005.04.27 21:00close3601.20105.74105.930.00249.673716.55
10522005.04.28 04:00buy3611.30106.04105.910.00
10532005.04.28 05:11s/l3611.30105.91105.910.00-159.573556.98
10542005.04.28 05:33buy3621.20105.91105.780.00
10552005.04.28 14:30s/l3621.20105.78105.780.00-147.493409.49
10562005.04.28 15:16sell3631.20105.94106.070.00
10572005.04.28 15:28modify3631.20105.94106.060.00
10582005.04.28 15:29modify3631.20105.94106.060.00
10592005.04.28 15:29modify3631.20105.94106.040.00
10602005.04.28 15:29close3631.20105.86106.040.0090.693500.18
10612005.04.29 19:08sell3641.20104.80104.930.00
10622005.04.29 21:09s/l3641.20104.93104.930.00-148.673351.51
10632005.05.03 17:00sell3651.20105.13105.260.00
10642005.05.03 17:39s/l3651.20105.26105.260.00-148.213203.30
10652005.05.03 17:39sell3661.10105.24105.370.00
10662005.05.03 17:55modify3661.10105.24105.370.00
10672005.05.03 17:55modify3661.10105.24105.350.00
10682005.05.03 17:55modify3661.10105.24105.350.00
10692005.05.03 18:35modify3661.10105.24105.350.00
10702005.05.03 18:36modify3661.10105.24105.340.00
10712005.05.03 18:45modify3661.10105.24105.340.00
10722005.05.03 19:00modify3661.10105.24105.290.00
10732005.05.03 19:00close3661.10105.11105.290.00136.043339.34
10742005.05.03 23:41sell3671.20105.01105.140.00
10752005.05.04 01:00modify3671.20105.01105.100.00
10762005.05.04 01:02modify3671.20105.01105.090.00
10772005.05.04 01:02close3671.20104.89105.090.00119.833459.17
10782005.05.04 17:18sell3681.20104.48104.610.00
10792005.05.04 17:18modify3681.20104.48104.510.00
10802005.05.04 17:18close3681.20104.31104.510.00195.573654.74
10812005.05.04 17:21sell3691.30104.47104.600.00
10822005.05.04 17:59modify3691.30104.47104.500.00
10832005.05.04 17:59close3691.30104.30104.500.00211.893866.63
10842005.05.04 18:00sell3701.40104.78104.910.00
10852005.05.04 21:00modify3701.40104.78104.750.00
10862005.05.04 21:00close3701.40104.51104.750.00361.694228.32
10872005.05.06 19:00buy3711.50104.81104.680.00
10882005.05.06 20:08modify3711.50104.81104.690.00
10892005.05.06 20:16modify3711.50104.81104.690.00
10902005.05.06 20:17modify3711.50104.81104.710.00
10912005.05.06 21:00modify3711.50104.81104.710.00
10922005.05.06 21:00close3711.50104.91104.710.00142.984371.30
10932005.05.10 22:02sell3721.50105.58105.710.00
10942005.05.11 01:00modify3721.50105.58105.680.00
10952005.05.11 01:01modify3721.50105.58105.660.00
10962005.05.11 01:01close3721.50105.49105.660.00106.164477.46
10972005.05.11 03:26sell3731.60105.54105.670.00
10982005.05.11 03:32modify3731.60105.54105.660.00
10992005.05.11 03:32modify3731.60105.54105.660.00
11002005.05.11 03:39modify3731.60105.54105.650.00
11012005.05.11 03:40modify3731.60105.54105.620.00
11022005.05.11 03:40close3731.60105.45105.620.00136.564614.02
11032005.05.11 05:00sell3741.60105.58105.710.00
11042005.05.11 07:59s/l3741.60105.71105.710.00-196.754417.27
11052005.05.11 12:00sell3751.50105.38105.510.00
11062005.05.11 15:00s/l3751.50105.51105.510.00-184.314232.96
11072005.05.11 15:08sell3761.50105.70105.830.00
11082005.05.11 15:11s/l3761.50105.83105.830.00-184.244048.72
11092005.05.11 17:00buy3771.40105.70105.570.00
11102005.05.11 20:33close3771.40105.80105.570.00132.324181.04
11112005.05.12 01:32buy3781.50105.78105.650.00
11122005.05.12 03:00modify3781.50105.78105.680.00
11132005.05.12 03:00close3781.50105.87105.680.00127.524308.56
11142005.05.17 03:00sell3791.50106.77106.900.00
11152005.05.17 04:00s/l3791.50106.90106.900.00-182.264126.30
11162005.05.18 00:00buy3801.40107.44107.310.00
11172005.05.18 02:00modify3801.40107.44107.320.00
11182005.05.18 02:00close3801.40107.53107.320.00117.184243.48
11192005.05.18 23:00sell3811.50107.01107.140.00
11202005.05.19 00:11s/l3811.50107.14107.140.00-247.483995.99
11212005.05.19 07:00sell3821.40107.11107.240.00
11222005.05.19 12:01s/l3821.40107.24107.240.00-169.713826.28
11232005.05.20 20:59buy3831.30108.12107.990.00
11242005.05.20 20:59modify3831.30108.12108.030.00
11252005.05.20 20:59close3831.30108.21108.030.00108.123934.40
11262005.05.23 18:00sell3841.40107.75107.880.00
11272005.05.23 19:30modify3841.40107.75107.870.00
11282005.05.23 20:00modify3841.40107.75107.820.00
11292005.05.23 20:00close3841.40107.66107.820.00117.044051.44
11302005.05.24 15:28sell3851.40107.42107.550.00
11312005.05.24 16:00s/l3851.40107.55107.550.00-169.213882.23
11322005.05.25 02:00buy3861.40107.56107.430.00
11332005.05.25 02:24modify3861.40107.56107.440.00
11342005.05.25 02:25modify3861.40107.56107.450.00
11352005.05.25 02:25close3861.40107.62107.450.0078.053960.28
11362005.05.25 08:01sell3871.40107.43107.560.00
11372005.05.25 08:15modify3871.40107.43107.560.00
11382005.05.25 08:18modify3871.40107.43107.550.00
11392005.05.25 08:22modify3871.40107.43107.540.00
11402005.05.25 08:23modify3871.40107.43107.530.00
11412005.05.25 08:23close3871.40107.37107.530.0078.244038.52
11422005.05.25 08:30sell3881.40107.44107.570.00
11432005.05.25 08:40modify3881.40107.44107.570.00
11442005.05.25 12:00s/l3881.40107.5686107.570.00-167.163871.36
11452005.05.25 15:00buy3891.40107.63107.500.00
11462005.05.25 16:00s/l3891.40107.50107.500.00-169.373701.99
11472005.05.27 08:04sell3901.30107.85107.980.00
11482005.05.27 08:31modify3901.30107.85107.960.00
11492005.05.27 08:32modify3901.30107.85107.950.00
11502005.05.27 08:32modify3901.30107.85107.950.00
11512005.05.27 08:32modify3901.30107.85107.940.00
11522005.05.27 08:32modify3901.30107.85107.930.00
11532005.05.27 10:01modify3901.30107.85107.930.00
11542005.05.27 14:01modify3901.30107.85107.930.00
11552005.05.27 14:01close3901.30107.80107.930.0060.303762.29
11562005.05.27 15:00sell3911.30107.92108.050.00
11572005.05.27 16:00s/l3911.30108.05108.050.00-156.413605.88
11582005.05.27 18:04buy3921.30107.90107.770.00
11592005.05.27 18:06modify3921.30107.90107.770.00
11602005.05.27 18:10modify3921.30107.90107.770.00
11612005.05.27 18:19modify3921.30107.90107.780.00
11622005.05.27 18:24modify3921.30107.90107.790.00
11632005.05.27 18:25modify3921.30107.90107.800.00
11642005.05.27 18:26modify3921.30107.90107.810.00
11652005.05.27 18:26close3921.30107.96107.810.0072.243678.12
11662005.05.27 18:35buy3931.30107.90107.770.00
11672005.05.27 18:54modify3931.30107.90107.770.00
11682005.05.27 18:56modify3931.30107.90107.780.00
11692005.05.27 18:56modify3931.30107.90107.800.00
11702005.05.27 19:15modify3931.30107.90107.810.00
11712005.05.27 19:15close3931.30107.97107.810.0084.283762.40
11722005.05.30 03:05buy3941.30107.97107.840.00
11732005.05.30 05:00s/l3941.30107.84107.840.00-156.743605.66
11742005.05.31 12:00sell3951.30108.03108.160.00
11752005.05.31 12:19s/l3951.30108.16108.160.00-156.253449.41
11762005.05.31 18:06sell3961.20108.02108.150.00
11772005.05.31 20:00s/l3961.20108.15108.150.00-143.993305.42
11782005.06.01 03:20buy3971.20108.20108.070.00
11792005.06.01 03:59modify3971.20108.20108.110.00
11802005.06.01 03:59close3971.20108.34108.110.00155.073460.49
11812005.06.01 08:00sell3981.20108.37108.500.00
11822005.06.01 08:07modify3981.20108.37108.490.00
11832005.06.01 08:47modify3981.20108.37108.480.00
11842005.06.01 09:38modify3981.20108.37108.480.00
11852005.06.01 09:39modify3981.20108.37108.470.00
11862005.06.01 09:39close3981.20108.28108.470.0099.743560.23
11872005.06.01 15:00buy3991.20108.56108.430.00
11882005.06.01 17:00s/l3991.20108.43108.430.00-144.103416.13
11892005.06.01 17:00buy4001.20108.28108.150.00
11902005.06.01 17:34modify4001.20108.28108.150.00
11912005.06.01 17:34close4001.20108.37108.150.0099.663515.79
11922005.06.01 17:59buy4011.20108.24108.110.00
11932005.06.01 18:00modify4011.20108.24108.200.00
11942005.06.01 18:00close4011.20108.44108.200.00221.323737.11
11952005.06.02 12:06sell4021.30108.36108.490.00
11962005.06.02 12:12modify4021.30108.36108.480.00
11972005.06.02 12:13modify4021.30108.36108.470.00
11982005.06.02 12:13modify4021.30108.36108.470.00
11992005.06.02 12:52modify4021.30108.36108.460.00
12002005.06.02 12:52close4021.30108.27108.460.00108.063845.17
12012005.06.02 22:00sell4031.30108.25108.380.00
12022005.06.03 03:00modify4031.30108.25108.140.00
12032005.06.03 03:00close4031.30107.97108.140.00318.214163.39
12042005.06.03 18:00sell4041.50107.82107.950.00
12052005.06.03 19:00s/l4041.50107.95107.950.00-180.633982.76
12062005.06.06 18:11sell4051.40106.86106.990.00
12072005.06.06 18:37modify4051.40106.86106.990.00
12082005.06.07 01:13s/l4051.40106.9879106.990.00-187.673795.09
12092005.06.07 17:00sell4061.30106.71106.840.00
12102005.06.07 17:07modify4061.30106.71106.840.00
12112005.06.07 17:55modify4061.30106.71106.830.00
12122005.06.07 17:55modify4061.30106.71106.830.00
12132005.06.07 17:55modify4061.30106.71106.810.00
12142005.06.07 18:00close4061.30106.65106.810.0073.133868.22
12152005.06.08 03:04sell4071.40106.68106.810.00
12162005.06.08 03:07modify4071.40106.68106.810.00
12172005.06.08 03:07modify4071.40106.68106.800.00
12182005.06.08 03:11modify4071.40106.68106.790.00
12192005.06.08 03:12modify4071.40106.68106.780.00
12202005.06.08 03:12modify4071.40106.68106.770.00
12212005.06.08 05:00s/l4071.40106.77106.770.00-117.823750.40
12222005.06.08 09:10buy4081.30106.77106.640.00
12232005.06.08 09:20modify4081.30106.77106.640.00
12242005.06.08 09:24modify4081.30106.77106.650.00
12252005.06.08 09:27modify4081.30106.77106.670.00
12262005.06.08 09:27modify4081.30106.77106.680.00
12272005.06.08 09:28modify4081.30106.77106.690.00
12282005.06.08 09:28modify4081.30106.77106.690.00
12292005.06.08 10:37modify4081.30106.77106.700.00
12302005.06.08 10:37close4081.30106.86106.700.00109.493859.89
12312005.06.09 03:00buy4091.40107.20107.070.00
12322005.06.09 08:06modify4091.40107.20107.070.00
12332005.06.09 08:07modify4091.40107.20107.080.00
12342005.06.09 08:07modify4091.40107.20107.090.00
12352005.06.09 11:00modify4091.40107.20107.100.00
12362005.06.09 11:02modify4091.40107.20107.110.00
12372005.06.09 11:02modify4091.40107.20107.130.00
12382005.06.09 11:02close4091.40107.28107.130.00104.403964.29
12392005.06.09 18:00buy4101.40107.52107.390.00
12402005.06.09 23:23s/l4101.40107.39107.390.00-169.483794.81
12412005.06.13 20:02buy4111.30109.60109.470.00
12422005.06.13 22:09s/l4111.30109.47109.470.00-154.383640.43
12432005.06.14 01:00buy4121.30109.49109.360.00
12442005.06.14 01:52close4121.30109.57109.360.0094.913735.34
12452005.06.14 01:59buy4131.30109.47109.340.00
12462005.06.14 02:00modify4131.30109.47109.380.00
12472005.06.14 02:00close4131.30109.59109.380.00142.343877.68
12482005.06.14 03:35buy4141.40109.45109.320.00
12492005.06.14 07:06s/l4141.40109.32109.320.00-166.483711.20
12502005.06.16 03:59sell4151.30109.26109.390.00
12512005.06.16 06:21s/l4151.30109.39109.390.00-154.503556.70
12522005.06.17 01:59sell4161.20109.00109.130.00
12532005.06.17 02:00modify4161.20109.00109.050.00
12542005.06.17 02:00close4161.20108.82109.050.00198.493755.19
12552005.06.17 04:00sell4171.30108.93109.060.00
12562005.06.17 10:00modify4171.30108.93109.040.00
12572005.06.17 10:01modify4171.30108.93109.030.00
12582005.06.17 10:04modify4171.30108.93109.020.00
12592005.06.17 10:07modify4171.30108.93109.020.00
12602005.06.17 10:58s/l4171.30109.015109.020.00-101.363653.83
12612005.06.17 17:18buy4181.30108.88108.750.00
12622005.06.17 17:59modify4181.30108.88108.810.00
12632005.06.17 17:59close4181.30108.98108.810.00119.293773.12
12642005.06.20 21:00buy4191.30109.42109.290.00
12652005.06.20 23:00s/l4191.30109.29109.290.00-154.693618.43
12662005.06.21 18:03sell4201.30108.61108.740.00
12672005.06.21 18:12modify4201.30108.61108.740.00
12682005.06.21 18:12modify4201.30108.61108.740.00
12692005.06.21 18:12modify4201.30108.61108.730.00
12702005.06.21 18:12close4201.30108.52108.730.00107.813726.24
12712005.06.21 18:20sell4211.30108.61108.740.00
12722005.06.21 18:22modify4211.30108.61108.740.00
12732005.06.21 18:22modify4211.30108.61108.730.00
12742005.06.21 18:22close4211.30108.52108.730.00107.813834.05
12752005.06.22 01:00sell4221.30108.43108.560.00
12762005.06.22 06:06s/l4221.30108.56108.560.00-155.683678.37
12772005.06.22 15:00buy4231.30108.76108.630.00
12782005.06.22 15:37modify4231.30108.76108.640.00
12792005.06.22 15:53modify4231.30108.76108.650.00
12802005.06.22 15:53modify4231.30108.76108.660.00
12812005.06.22 16:00close4231.30108.83108.660.0083.623761.99
12822005.06.22 20:00buy4241.30108.89108.760.00
12832005.06.22 21:00s/l4241.30108.76108.760.00-155.393606.60
12842005.06.22 21:00buy4251.30108.78108.650.00
12852005.06.22 22:49close4251.30108.83108.650.0059.733666.33
12862005.06.23 15:00sell4261.30108.69108.820.00
12872005.06.23 15:30modify4261.30108.69108.820.00
12882005.06.23 17:00s/l4261.30108.8157108.820.00-150.113516.22
12892005.06.23 18:00buy4271.20108.74108.610.00
12902005.06.23 18:34modify4271.20108.74108.620.00
12912005.06.23 18:35modify4271.20108.74108.630.00
12922005.06.23 18:37modify4271.20108.74108.660.00
12932005.06.23 18:37close4271.20108.83108.660.0099.243615.46
12942005.06.24 07:00buy4281.30108.93108.800.00
12952005.06.24 07:05modify4281.30108.93108.830.00
12962005.06.24 07:05close4281.30108.99108.830.0071.563687.02
12972005.06.24 18:00buy4291.30109.23109.100.00
12982005.06.24 19:00s/l4291.30109.10109.100.00-154.993532.03
12992005.06.24 19:00buy4301.20109.06108.930.00
13002005.06.24 20:09close4301.20109.13108.930.0076.973609.00
13012005.06.27 21:01buy4311.30109.29109.160.00
13022005.06.27 21:05modify4311.30109.29109.170.00
13032005.06.27 21:39modify4311.30109.29109.180.00
13042005.06.28 01:00modify4311.30109.29109.180.00
13052005.06.28 01:10modify4311.30109.29109.190.00
13062005.06.28 01:10modify4311.30109.29109.200.00
13072005.06.28 01:10close4311.30109.35109.200.0087.933696.93
13082005.06.28 17:00buy4321.30109.78109.650.00
13092005.06.28 17:23modify4321.30109.78109.680.00
13102005.06.28 17:24modify4321.30109.78109.690.00
13112005.06.28 17:25modify4321.30109.78109.690.00
13122005.06.28 17:25close4321.30109.85109.690.0082.843779.77
13132005.06.28 17:41buy4331.30109.84109.710.00
13142005.06.28 17:45modify4331.30109.84109.720.00
13152005.06.28 17:45modify4331.30109.84109.730.00
13162005.06.28 17:49modify4331.30109.84109.760.00
13172005.06.28 17:49close4331.30109.91109.760.0082.803862.57
13182005.06.28 17:59buy4341.40109.83109.700.00
13192005.06.28 18:00modify4341.40109.83109.710.00
13202005.06.28 18:01modify4341.40109.83109.720.00
13212005.06.28 18:01modify4341.40109.83109.730.00
13222005.06.28 18:01close4341.40109.90109.730.0089.173951.74
13232005.06.29 05:00buy4351.40110.04109.910.00
13242005.06.29 08:02modify4351.40110.04109.910.00
13252005.06.29 08:03modify4351.40110.04109.920.00
13262005.06.29 08:03modify4351.40110.04109.920.00
13272005.06.29 08:06modify4351.40110.04109.930.00
13282005.06.29 08:13modify4351.40110.04109.930.00
13292005.06.29 08:13modify4351.40110.04109.940.00
13302005.06.29 09:03modify4351.40110.04109.960.00
13312005.06.29 09:03close4351.40110.12109.960.00101.714053.45
13322005.06.29 17:00buy4361.40110.29110.160.00
13332005.06.29 19:00modify4361.40110.29110.180.00
13342005.06.29 19:00close4361.40110.36110.180.0088.814142.26
13352005.06.30 04:01buy4371.40110.41110.280.00
13362005.06.30 05:33s/l4371.40110.28110.280.00-165.083977.18
13372005.06.30 07:59sell4381.40110.35110.480.00
13382005.06.30 08:00modify4381.40110.35110.380.00
13392005.06.30 08:00close4381.40110.21110.380.00177.844155.02
13402005.06.30 09:26sell4391.50110.27110.400.00
13412005.06.30 09:59modify4391.50110.27110.360.00
13422005.06.30 09:59close4391.50110.19110.360.00108.904263.92
13432005.06.30 23:17buy4401.50110.83110.700.00
13442005.06.30 23:59modify4401.50110.83110.720.00
13452005.06.30 23:59close4401.50110.92110.720.00121.714385.63
13462005.07.01 05:00buy4411.50110.90110.770.00
13472005.07.01 07:00modify4411.50110.90110.820.00
13482005.07.01 07:00close4411.50111.02110.820.00162.144547.77
13492005.07.01 12:06buy4421.60110.82110.690.00
13502005.07.01 12:10modify4421.60110.82110.700.00
13512005.07.01 12:10close4421.60110.90110.700.00115.424663.19
13522005.07.01 12:16buy4431.60110.90110.770.00
13532005.07.01 12:59s/l4431.60110.77110.770.00-187.774475.42
13542005.07.04 03:00buy4441.60111.53111.400.00
13552005.07.04 03:05modify4441.60111.53111.400.00
13562005.07.04 03:06modify4441.60111.53111.410.00
13572005.07.04 03:13modify4441.60111.53111.420.00
13582005.07.04 03:14modify4441.60111.53111.430.00
13592005.07.04 03:14close4441.60111.62111.430.00129.014604.43
13602005.07.04 17:00sell4451.60111.58111.710.00
13612005.07.05 03:00modify4451.60111.58111.670.00
13622005.07.05 07:23s/l4451.60111.6664111.670.00-147.114457.32
13632005.07.05 13:21buy4461.60111.81111.680.00
13642005.07.05 13:36close4461.60111.88111.680.00100.114557.43
13652005.07.05 15:21buy4471.60111.86111.730.00
13662005.07.05 16:10s/l4471.60111.73111.730.00-186.184371.25
13672005.07.05 23:00sell4481.50111.72111.850.00
13682005.07.06 01:00modify4481.50111.72111.790.00
13692005.07.06 01:00close4481.50111.57111.790.00179.844551.08
13702005.07.06 15:03buy4491.60111.77111.640.00
13712005.07.06 15:23modify4491.60111.77111.640.00
13722005.07.06 15:24modify4491.60111.77111.650.00
13732005.07.06 15:24modify4491.60111.77111.670.00
13742005.07.06 15:28modify4491.60111.77111.690.00
13752005.07.06 15:28modify4491.60111.77111.690.00
13762005.07.06 16:00close4491.60111.84111.690.00100.154651.23
13772005.07.08 07:59buy4501.60112.29112.160.00
13782005.07.08 08:00modify4501.60112.29112.200.00
13792005.07.08 08:00close4501.60112.35112.200.0085.454736.68
13802005.07.11 07:15sell4511.70111.92112.050.00
13812005.07.11 07:40modify4511.70111.92112.040.00
13822005.07.11 08:00modify4511.70111.92112.020.00
13832005.07.11 09:16s/l4511.70112.0243112.020.00-158.224578.46
13842005.07.11 19:00sell4521.60111.94112.070.00
13852005.07.11 19:18modify4521.60111.94112.060.00
13862005.07.11 19:18close4521.60111.87112.060.00100.124678.58
13872005.07.11 19:19sell4531.60111.89112.020.00
13882005.07.11 21:00modify4531.60111.89111.990.00
13892005.07.11 21:00close4531.60111.80111.990.00128.804807.38
13902005.07.13 20:01buy4541.70112.09111.960.00
13912005.07.13 21:00s/l4541.70111.96111.960.00-197.504609.88
13922005.07.15 03:00buy4551.60112.18112.050.00
13932005.07.15 09:00s/l4551.60112.05112.050.00-185.904423.98
13942005.07.15 15:02sell4561.50112.19112.320.00
13952005.07.15 15:15s/l4561.50112.32112.320.00-173.624250.36
13962005.07.18 19:00sell4571.50111.74111.870.00
13972005.07.18 19:10modify4571.50111.74111.870.00
13982005.07.18 19:12modify4571.50111.74111.870.00
13992005.07.18 21:00s/l4571.50111.8679111.870.00-171.444078.92
14002005.07.19 15:22buy4581.40112.81112.680.00
14012005.07.19 15:30modify4581.40112.81112.690.00
14022005.07.19 15:31modify4581.40112.81112.700.00
14032005.07.19 15:31close4581.40112.88112.700.0086.824165.74
14042005.07.20 18:00buy4591.50113.44113.310.00
14052005.07.20 20:00s/l4591.50113.31113.310.00-172.623993.12
14062005.07.20 20:00buy4601.40112.99112.860.00
14072005.07.20 21:00s/l4601.40112.86112.860.00-161.483831.64
14082005.07.21 08:59sell4611.30112.62112.750.00
14092005.07.21 09:00close4611.30112.51112.750.00127.103958.74
14102005.07.21 21:00sell4621.40110.34110.470.00
14112005.07.21 21:44close4621.40110.22110.470.00152.434111.17
14122005.07.21 23:10sell4631.40110.33110.460.00
14132005.07.21 23:23close4631.40110.21110.460.00152.444263.61
14142005.07.21 23:38sell4641.50110.33110.460.00
14152005.07.22 01:00s/l4641.50110.46110.460.00-198.364065.25
14162005.07.22 08:08buy4651.40110.98110.850.00
14172005.07.22 10:00s/l4651.40110.85110.850.00-164.203901.05
14182005.07.22 20:00buy4661.40111.13111.000.00
14192005.07.22 20:59close4661.40111.25111.000.00151.014052.06
14202005.07.22 20:59buy4671.40111.16111.030.00
14212005.07.22 21:00close4671.40111.24111.030.00100.684152.74
14222005.07.25 02:00buy4681.50111.41111.280.00
14232005.07.25 05:00modify4681.50111.41111.290.00
14242005.07.25 05:00close4681.50111.57111.290.00215.114367.85
14252005.07.26 01:00sell4691.50111.64111.770.00
14262005.07.26 01:54modify4691.50111.64111.760.00
14272005.07.26 03:46s/l4691.50111.7621111.760.00-163.934203.92
14282005.07.26 13:00buy4701.50112.11111.980.00
14292005.07.26 13:56close4701.50112.19111.980.00106.964310.88
14302005.07.26 17:45buy4711.50112.32112.190.00
14312005.07.26 18:55s/l4711.50112.19112.190.00-173.814137.07
14322005.07.27 09:06buy4721.40112.68112.550.00
14332005.07.27 09:21modify4721.40112.68112.560.00
14342005.07.27 11:05s/l4721.40112.5607112.560.00-148.393988.68
14352005.07.28 03:00sell4731.40112.47112.600.00
14362005.07.28 06:00modify4731.40112.47112.590.00
14372005.07.28 06:04modify4731.40112.47112.580.00
14382005.07.28 06:04close4731.40112.38112.580.00112.124100.80
14392005.07.28 13:00buy4741.40112.53112.400.00
14402005.07.28 14:00s/l4741.40112.40112.400.00-162.013938.79
14412005.07.29 02:54sell4751.40112.37112.500.00
14422005.07.29 03:01modify4751.40112.37112.500.00
14432005.07.29 03:01modify4751.40112.37112.450.00
14442005.07.29 03:01close4751.40112.24112.450.00162.154100.94
14452005.07.29 15:00buy4761.40112.14112.010.00
14462005.07.29 16:01close4761.40112.21112.010.0087.334188.27
14472005.07.29 17:02sell4771.50112.25112.380.00
14482005.07.29 17:04close4771.50112.18112.380.0093.594281.86
14492005.07.29 17:07sell4781.50112.26112.390.00
14502005.07.29 17:59modify4781.50112.26112.320.00
14512005.07.29 17:59close4781.50112.12112.320.00187.304469.16
14522005.07.29 18:00sell4791.60112.25112.380.00
14532005.07.29 21:00s/l4791.60112.38112.380.00-185.004284.16
14542005.08.01 03:00buy4801.50112.50112.370.00
14552005.08.01 04:01s/l4801.50112.37112.370.00-173.534110.63
14562005.08.03 09:00buy4811.40111.64111.510.00
14572005.08.03 09:05modify4811.40111.64111.520.00
14582005.08.03 09:06modify4811.40111.64111.530.00
14592005.08.03 09:07modify4811.40111.64111.540.00
14602005.08.03 09:41modify4811.40111.64111.560.00
14612005.08.03 11:00s/l4811.40111.5621111.560.00-97.714012.92
14622005.08.05 08:00buy4821.40111.70111.570.00
14632005.08.05 09:00s/l4821.40111.57111.570.00-163.373849.55
14642005.08.08 07:00buy4831.30112.36112.230.00
14652005.08.08 07:02modify4831.30112.36112.230.00
14662005.08.08 07:02modify4831.30112.36112.250.00
14672005.08.08 07:03modify4831.30112.36112.260.00
14682005.08.08 07:09modify4831.30112.36112.270.00
14692005.08.08 07:18modify4831.30112.36112.280.00
14702005.08.08 07:18modify4831.30112.36112.290.00
14712005.08.08 07:18close4831.30112.47112.290.00127.153976.70
14722005.08.08 07:42buy4841.40112.38112.250.00
14732005.08.08 08:05modify4841.40112.38112.260.00
14742005.08.08 08:05modify4841.40112.38112.270.00
14752005.08.08 08:05modify4841.40112.38112.280.00
14762005.08.08 08:06modify4841.40112.38112.290.00
14772005.08.08 08:06close4841.40112.47112.290.00112.034088.73
14782005.08.09 01:02buy4851.40112.09111.960.00
14792005.08.09 02:25s/l4851.40111.96111.960.00-162.563926.17
14802005.08.09 17:57buy4861.40112.09111.960.00
14812005.08.09 19:15modify4861.40112.09111.970.00
14822005.08.09 19:15modify4861.40112.09111.980.00
14832005.08.09 19:15close4861.40112.16111.980.0087.384013.55
14842005.08.09 21:00buy4871.40111.92111.790.00
14852005.08.09 21:41modify4871.40111.92111.800.00
14862005.08.09 21:47modify4871.40111.92111.810.00
14872005.08.09 22:59modify4871.40111.92111.820.00
14882005.08.09 23:00modify4871.40111.92111.820.00
14892005.08.10 01:00s/l4871.40111.8214111.820.00-105.563907.99
14902005.08.10 20:18sell4881.40110.68110.810.00
14912005.08.10 21:00modify4881.40110.68110.810.00
14922005.08.10 21:00close4881.40110.59110.810.00113.944021.93
14932005.08.10 21:39sell4891.40110.68110.810.00
14942005.08.11 02:05modify4891.40110.68110.760.00
14952005.08.11 02:05close4891.40110.57110.760.0078.164100.09
14962005.08.12 15:00sell4901.40109.78109.910.00
14972005.08.12 15:21modify4901.40109.78109.890.00
14982005.08.12 15:21modify4901.40109.78109.890.00
14992005.08.12 15:25modify4901.40109.78109.880.00
15002005.08.12 15:28modify4901.40109.78109.870.00
15012005.08.12 15:28modify4901.40109.78109.860.00
15022005.08.12 15:28modify4901.40109.78109.850.00
15032005.08.12 15:28close4901.40109.70109.850.00102.104202.19
15042005.08.12 15:28sell4911.50109.69109.820.00
15052005.08.12 15:30modify4911.50109.69109.810.00
15062005.08.12 15:42modify4911.50109.69109.800.00
15072005.08.12 15:43modify4911.50109.69109.790.00
15082005.08.12 15:44modify4911.50109.69109.760.00
15092005.08.12 15:44close4911.50109.61109.760.00109.484311.67
15102005.08.12 15:44sell4921.50109.62109.750.00
15112005.08.12 15:45modify4921.50109.62109.740.00
15122005.08.12 15:46modify4921.50109.62109.700.00
15132005.08.12 15:46close4921.50109.55109.700.0095.854407.52
15142005.08.12 15:59sell4931.50109.80109.930.00
15152005.08.12 16:00modify4931.50109.80109.690.00
15162005.08.12 16:00close4931.50109.50109.690.00410.964818.48
15172005.08.15 13:00sell4941.70109.59109.720.00
15182005.08.15 15:00modify4941.70109.59109.700.00
15192005.08.15 15:00modify4941.70109.59109.700.00
15202005.08.15 15:03modify4941.70109.59109.660.00
15212005.08.15 15:03modify4941.70109.59109.660.00
15222005.08.15 15:03close4941.70109.49109.660.00155.274973.75
15232005.08.16 12:01sell4951.70109.29109.420.00
15242005.08.16 12:02modify4951.70109.29109.410.00
15252005.08.16 12:04modify4951.70109.29109.390.00
15262005.08.16 12:14modify4951.70109.29109.370.00
15272005.08.16 12:17modify4951.70109.29109.360.00
15282005.08.16 12:31modify4951.70109.29109.350.00
15292005.08.16 14:00s/l4951.70109.35109.350.00-93.264880.49
15302005.08.17 03:00buy4961.70109.52109.390.00
15312005.08.17 04:21s/l4961.70109.39109.390.00-202.034678.46
15322005.08.17 13:00buy4971.60109.79109.660.00
15332005.08.17 15:00s/l4971.60109.66109.660.00-189.684488.78
15342005.08.18 05:00buy4981.60110.04109.910.00
15352005.08.18 05:42modify4981.60110.04109.910.00
15362005.08.18 05:42modify4981.60110.04109.930.00
15372005.08.18 06:14modify4981.60110.04109.930.00
15382005.08.18 06:14close4981.60110.13109.930.00130.764619.54
15392005.08.18 09:00buy4991.60110.09109.960.00
15402005.08.18 09:07modify4991.60110.09109.970.00
15412005.08.18 10:31modify4991.60110.09109.980.00
15422005.08.18 10:31modify4991.60110.09109.990.00
15432005.08.18 10:37modify4991.60110.09110.000.00
15442005.08.18 10:37modify4991.60110.09110.000.00
15452005.08.18 11:00modify4991.60110.09110.010.00
15462005.08.18 11:00close4991.60110.18110.010.00130.704750.24
15472005.08.22 20:59sell5001.70109.81109.940.00
15482005.08.22 21:00modify5001.70109.81109.910.00
15492005.08.22 21:00close5001.70109.71109.910.00154.954905.19
15502005.08.22 23:00sell5011.70109.77109.900.00
15512005.08.23 01:07modify5011.70109.77109.890.00
15522005.08.23 01:07close5011.70109.70109.890.0083.754988.93
15532005.08.23 09:00buy5021.70109.94109.810.00
15542005.08.23 09:09modify5021.70109.94109.820.00
15552005.08.23 09:09modify5021.70109.94109.820.00
15562005.08.23 09:09modify5021.70109.94109.830.00
15572005.08.23 09:09modify5021.70109.94109.840.00
15582005.08.23 09:10modify5021.70109.94109.850.00
15592005.08.23 09:10close5021.70110.02109.850.00123.625112.55
15602005.08.26 03:03buy5031.80110.21110.080.00
15612005.08.26 03:24modify5031.80110.21110.080.00
15622005.08.26 03:24modify5031.80110.21110.090.00
15632005.08.26 03:26modify5031.80110.21110.100.00
15642005.08.26 03:26modify5031.80110.21110.110.00
15652005.08.26 03:26modify5031.80110.21110.110.00
15662005.08.26 03:35modify5031.80110.21110.120.00
15672005.08.26 03:36modify5031.80110.21110.150.00
15682005.08.26 03:36close5031.80110.32110.150.00179.475292.02
15692005.08.26 06:00buy5041.90110.09109.960.00
15702005.08.26 09:00modify5041.90110.09109.970.00
15712005.08.26 09:59modify5041.90110.09109.980.00
15722005.08.26 10:00s/l5041.90109.9779109.980.00-194.135097.89
15732005.08.26 17:15sell5051.80109.73109.860.00
15742005.08.26 18:00s/l5051.80109.86109.860.00-212.964884.93
15752005.08.29 02:00buy5061.70109.89109.760.00
15762005.08.29 02:08modify5061.70109.89109.760.00
15772005.08.29 02:09modify5061.70109.89109.770.00
15782005.08.29 02:09close5061.70109.95109.770.0092.764977.69
15792005.08.29 02:59buy5071.70109.89109.760.00
15802005.08.29 03:00modify5071.70109.89109.850.00
15812005.08.29 03:00close5071.70110.03109.850.00216.305193.99
15822005.08.29 03:09sell5081.80110.08110.210.00
15832005.08.29 04:00s/l5081.80110.21110.210.00-212.154981.84
15842005.08.29 09:00buy5091.70110.24110.110.00
15852005.08.29 10:02modify5091.70110.24110.110.00
15862005.08.29 10:07modify5091.70110.24110.120.00
15872005.08.29 11:00modify5091.70110.24110.140.00
15882005.08.29 11:00modify5091.70110.24110.160.00
15892005.08.29 11:00close5091.70110.35110.160.00169.465151.30
15902005.08.30 20:22buy5101.80111.36111.230.00
15912005.08.30 23:00s/l5101.80111.23111.230.00-210.394940.91
15922005.08.31 03:42buy5111.70111.28111.150.00
15932005.08.31 03:59modify5111.70111.28111.240.00
15942005.08.31 03:59close5111.70111.43111.240.00228.845169.75
15952005.08.31 04:06buy5121.80111.29111.160.00
15962005.08.31 05:00s/l5121.80111.16111.160.00-210.544959.21
15972005.08.31 15:00buy5131.70111.44111.310.00
15982005.08.31 15:06modify5131.70111.44111.320.00
15992005.08.31 15:06close5131.70111.52111.320.00121.955081.16
16002005.08.31 15:09buy5141.80111.47111.340.00
16012005.08.31 15:30modify5141.80111.47111.350.00
16022005.08.31 15:30close5141.80111.55111.350.00129.105210.26
16032005.08.31 15:57buy5151.80111.48111.350.00
16042005.08.31 15:57modify5151.80111.48111.350.00
16052005.08.31 15:57close5151.80111.55111.350.00112.965323.22
16062005.08.31 15:57buy5161.90111.46111.330.00
16072005.08.31 17:00s/l5161.90111.33111.330.00-222.285100.94
16082005.09.01 15:47sell5171.80110.52110.650.00
16092005.09.01 15:59modify5171.80110.52110.650.00
16102005.09.01 15:59modify5171.80110.52110.650.00
16112005.09.01 16:00modify5171.80110.52110.600.00
16122005.09.01 16:00close5171.80110.40110.600.00195.665296.60
16132005.09.02 18:45sell5181.90109.76109.890.00
16142005.09.02 20:12close5181.90109.67109.890.00155.925452.52
16152005.09.07 09:00buy5191.90109.72109.590.00
16162005.09.07 11:00modify5191.90109.72109.720.00
16172005.09.07 11:00close5191.90109.91109.720.00328.455780.97
16182005.09.07 13:32buy5202.00109.84109.710.00
16192005.09.07 13:37modify5202.00109.84109.710.00
16202005.09.07 13:37close5202.00109.92109.710.00145.565926.53
16212005.09.08 15:00buy5212.10110.29110.160.00
16222005.09.08 15:10modify5212.10110.29110.160.00
16232005.09.08 15:10modify5212.10110.29110.160.00
16242005.09.08 15:12modify5212.10110.29110.170.00
16252005.09.08 15:14modify5212.10110.29110.180.00
16262005.09.08 15:14modify5212.10110.29110.190.00
16272005.09.08 15:14modify5212.10110.29110.190.00
16282005.09.08 15:16modify5212.10110.29110.200.00
16292005.09.08 15:23modify5212.10110.29110.210.00
16302005.09.08 15:23modify5212.10110.29110.240.00
16312005.09.08 15:23close5212.10110.42110.240.00247.236173.76
16322005.09.09 02:59buy5222.20110.47110.340.00
16332005.09.09 03:00modify5222.20110.47110.510.00
16342005.09.09 03:00close5222.20110.67110.510.00397.586571.34
16352005.09.09 04:01buy5232.30110.49110.360.00
16362005.09.09 04:59modify5232.30110.49110.370.00
16372005.09.09 05:59modify5232.30110.49110.370.00
16382005.09.09 05:59modify5232.30110.49110.380.00
16392005.09.09 06:00modify5232.30110.49110.390.00
16402005.09.09 06:00modify5232.30110.49110.400.00
16412005.09.09 06:00modify5232.30110.49110.410.00
16422005.09.09 06:00close5232.30110.58110.410.00187.196758.53
16432005.09.09 12:00buy5242.40110.61110.480.00
16442005.09.09 13:52s/l5242.40110.48110.480.00-282.406476.13
16452005.09.09 13:52buy5252.30110.49110.360.00
16462005.09.09 13:59modify5252.30110.49110.410.00
16472005.09.09 14:00close5252.30110.58110.410.00187.196663.32
16482005.09.09 19:00sell5262.30109.79109.920.00
16492005.09.12 00:00modify5262.30109.79109.300.00
16502005.09.12 00:03close5262.30109.26109.300.001082.237745.55
16512005.09.12 03:00sell5272.70109.47109.600.00
16522005.09.12 03:28close5272.70109.36109.600.00271.598017.14
16532005.09.12 03:59sell5282.80109.48109.610.00
16542005.09.12 05:00s/l5282.80109.61109.610.00-332.037685.11
16552005.09.13 01:00buy5292.70110.28110.150.00
16562005.09.13 03:00modify5292.70110.28110.190.00
16572005.09.13 03:00close5292.70110.37110.190.00220.187905.29
16582005.09.14 08:00sell5302.80110.66110.790.00
16592005.09.14 08:18modify5302.80110.66110.790.00
16602005.09.14 08:27modify5302.80110.66110.770.00
16612005.09.14 08:27modify5302.80110.66110.750.00
16622005.09.14 08:31modify5302.80110.66110.720.00
16632005.09.14 08:31close5302.80110.56110.720.00253.268158.55
16642005.09.14 08:40sell5312.90110.64110.770.00
16652005.09.14 09:31modify5312.90110.64110.770.00
16662005.09.14 09:32modify5312.90110.64110.760.00
16672005.09.14 09:32modify5312.90110.64110.750.00
16682005.09.14 09:34modify5312.90110.64110.730.00
16692005.09.14 09:34modify5312.90110.64110.730.00
16702005.09.14 09:36modify5312.90110.64110.720.00
16712005.09.14 09:36close5312.90110.56110.720.00209.848368.39
16722005.09.16 20:00buy5322.90111.38111.250.00
16732005.09.19 00:00modify5322.90111.38111.310.00
16742005.09.19 00:00close5322.90111.50111.310.00349.148717.53
16752005.09.19 07:02buy5333.10111.37111.240.00
16762005.09.19 07:02modify5333.10111.37111.240.00
16772005.09.19 07:03modify5333.10111.37111.250.00
16782005.09.19 07:04modify5333.10111.37111.260.00
16792005.09.19 07:04modify5333.10111.37111.270.00
16802005.09.19 07:05modify5333.10111.37111.290.00
16812005.09.19 07:06modify5333.10111.37111.300.00
16822005.09.19 07:06close5333.10111.46111.300.00250.328967.85
16832005.09.21 02:00buy5343.10111.86111.730.00
16842005.09.21 02:03modify5343.10111.86111.740.00
16852005.09.21 02:03modify5343.10111.86111.740.00
16862005.09.21 02:05modify5343.10111.86111.750.00
16872005.09.21 02:05modify5343.10111.86111.760.00
16882005.09.21 02:15modify5343.10111.86111.770.00
16892005.09.21 02:15modify5343.10111.86111.780.00
16902005.09.21 02:15close5343.10111.96111.780.00276.899244.74
16912005.09.21 15:06sell5353.20111.22111.350.00
16922005.09.21 15:47modify5353.20111.22111.340.00
16932005.09.21 15:47modify5353.20111.22111.330.00
16942005.09.21 15:47close5353.20111.11111.330.00316.819561.55
16952005.09.21 18:00sell5363.30111.32111.450.00
16962005.09.21 18:24s/l5363.30111.45111.450.00-384.939176.62
16972005.09.21 18:24sell5373.20111.43111.560.00
16982005.09.21 19:29close5373.20111.32111.560.00316.209492.82
16992005.09.22 03:00sell5383.30111.35111.480.00
17002005.09.22 04:00s/l5383.30111.48111.480.00-384.039108.79
17012005.09.22 08:00buy5393.20111.59111.460.00
17022005.09.22 09:00s/l5393.20111.46111.460.00-373.498735.30
17032005.09.22 09:00buy5403.10111.40111.270.00
17042005.09.22 10:01s/l5403.10111.27111.270.00-362.648372.66
17052005.09.22 15:00sell5412.90111.28111.410.00
17062005.09.22 15:22s/l5412.90111.41111.410.00-338.398034.27
17072005.09.22 15:22sell5422.80111.39111.520.00
17082005.09.22 15:59modify5422.80111.39111.510.00
17092005.09.22 16:00s/l5422.80111.5121111.510.00-306.677727.60
17102005.09.26 01:15buy5432.70112.33112.200.00
17112005.09.26 01:59modify5432.70112.33112.200.00
17122005.09.26 01:59close5432.70112.44112.200.00264.147991.74
17132005.09.27 21:01buy5442.80113.30113.170.00
17142005.09.28 03:53s/l5442.80113.17113.170.00-285.887705.85
17152005.09.28 23:00buy5452.70113.11112.980.00
17162005.09.29 01:00s/l5452.70112.98112.980.00-207.377498.48
17172005.09.29 02:25sell5462.60113.03113.160.00
17182005.09.29 03:16modify5462.60113.03113.160.00
17192005.09.29 03:16modify5462.60113.03113.160.00
17202005.09.29 03:16modify5462.60113.03113.150.00
17212005.09.29 03:16close5462.60112.95113.150.00184.157682.63
17222005.09.29 13:25sell5472.70112.88113.010.00
17232005.09.29 13:57modify5472.70112.88113.000.00
17242005.09.29 13:59modify5472.70112.88112.990.00
17252005.09.29 13:59modify5472.70112.88112.980.00
17262005.09.29 15:00s/l5472.70112.9757112.980.00-228.667453.97
17272005.09.29 15:00sell5482.60113.00113.130.00
17282005.09.29 16:08s/l5482.60113.13113.130.00-298.777155.20
17292005.09.30 03:00buy5492.50113.08112.950.00
17302005.09.30 04:09s/l5492.50112.95112.950.00-287.736867.47
17312005.10.04 02:00buy5502.40114.23114.100.00
17322005.10.04 03:05modify5502.40114.23114.100.00
17332005.10.04 03:05modify5502.40114.23114.100.00
17342005.10.04 03:58s/l5502.40114.1021114.100.00-268.946598.53
17352005.10.04 17:00buy5512.30114.21114.080.00
17362005.10.04 17:14modify5512.30114.21114.120.00
17372005.10.04 18:00modify5512.30114.21114.180.00
17382005.10.04 18:00close5512.30114.34114.180.00261.496860.02
17392005.10.05 08:01sell5522.40113.97114.100.00
17402005.10.05 08:30modify5522.40113.97114.080.00
17412005.10.05 08:53modify5522.40113.97114.050.00
17422005.10.05 08:53close5522.40113.88114.050.00189.687049.70
17432005.10.06 00:00buy5532.50113.80113.670.00
17442005.10.06 00:03modify5532.50113.80113.670.00
17452005.10.06 00:06modify5532.50113.80113.680.00
17462005.10.06 00:06modify5532.50113.80113.710.00
17472005.10.06 00:06close5532.50113.89113.710.00197.567247.26
17482005.10.06 02:08buy5542.50113.98113.850.00
17492005.10.06 03:00s/l5542.50113.85113.850.00-285.586961.68
17502005.10.07 03:59sell5552.40113.51113.640.00
17512005.10.07 04:02modify5552.40113.51113.530.00
17522005.10.07 04:02close5552.40113.32113.530.00402.397364.07
17532005.10.07 12:15sell5562.60113.38113.510.00
17542005.10.07 12:59modify5562.60113.38113.490.00
17552005.10.07 13:00modify5562.60113.38113.480.00
17562005.10.07 15:00s/l5562.60113.485113.480.00-239.817124.26
17572005.10.11 12:00sell5572.50113.97114.100.00
17582005.10.11 13:00s/l5572.50114.10114.100.00-284.716839.55
17592005.10.11 13:03sell5582.40114.14114.270.00
17602005.10.11 13:15modify5582.40114.14114.260.00
17612005.10.11 13:16modify5582.40114.14114.240.00
17622005.10.11 13:18modify5582.40114.14114.240.00
17632005.10.11 13:53modify5582.40114.14114.230.00
17642005.10.11 13:53modify5582.40114.14114.230.00
17652005.10.11 16:00s/l5582.40114.2336114.230.00-196.586642.97
17662005.10.13 19:00buy5592.30114.75114.620.00
17672005.10.13 19:00modify5592.30114.75114.620.00
17682005.10.13 19:08modify5592.30114.75114.630.00
17692005.10.13 19:09modify5592.30114.75114.640.00
17702005.10.13 19:11modify5592.30114.75114.650.00
17712005.10.13 21:00s/l5592.30114.6514114.650.00-198.056444.92
17722005.10.14 04:00buy5602.30114.71114.580.00
17732005.10.14 05:00s/l5602.30114.58114.580.00-260.956183.97
17742005.10.14 15:00buy5612.20114.57114.440.00
17752005.10.14 15:02modify5612.20114.57114.480.00
17762005.10.14 15:02close5612.20114.66114.480.00172.696356.66
17772005.10.14 15:47buy5622.20114.58114.450.00
17782005.10.14 15:52modify5622.20114.58114.470.00
17792005.10.14 15:53modify5622.20114.58114.480.00
17802005.10.14 15:55modify5622.20114.58114.490.00
17812005.10.14 15:55close5622.20114.67114.490.00172.676529.33
17822005.10.14 15:59buy5632.30114.57114.440.00
17832005.10.14 17:00s/l5632.30114.44114.440.00-262.036267.30
17842005.10.14 22:38sell5642.20114.09114.220.00
17852005.10.17 01:00s/l5642.20114.22114.220.00-282.295985.01
17862005.10.17 08:09sell5652.10114.09114.220.00
17872005.10.17 09:00s/l5652.10114.22114.220.00-238.995746.02
17882005.10.18 18:00buy5662.00115.66115.530.00
17892005.10.18 18:06modify5662.00115.66115.530.00
17902005.10.18 18:46modify5662.00115.66115.540.00
17912005.10.18 18:46modify5662.00115.66115.550.00
17922005.10.18 18:46close5662.00115.72115.550.00103.705849.72
17932005.10.18 18:47buy5672.00115.73115.600.00
17942005.10.18 20:38modify5672.00115.73115.600.00
17952005.10.18 20:38modify5672.00115.73115.600.00
17962005.10.19 01:00modify5672.00115.73115.610.00
17972005.10.19 01:00modify5672.00115.73115.630.00
17982005.10.19 01:00close5672.00115.80115.630.00146.445996.16
17992005.10.19 08:59buy5682.10115.77115.640.00
18002005.10.19 09:00modify5682.10115.77115.820.00
18012005.10.19 09:00close5682.10115.95115.820.00326.006322.16
18022005.10.19 23:00sell5692.20115.44115.570.00
18032005.10.19 23:15close5692.20115.37115.570.00133.496455.65
18042005.10.19 23:59sell5702.30115.46115.590.00
18052005.10.20 00:00modify5702.30115.46115.580.00
18062005.10.20 00:00close5702.30115.37115.580.0079.036534.69
18072005.10.20 01:00sell5712.30115.53115.660.00
18082005.10.20 01:12modify5712.30115.53115.660.00
18092005.10.20 01:12modify5712.30115.53115.650.00
18102005.10.20 01:12close5712.30115.44115.650.00179.326714.01
18112005.10.20 01:59sell5722.30115.55115.680.00
18122005.10.20 02:00modify5722.30115.55115.550.00
18132005.10.20 02:00close5722.30115.34115.550.00418.767132.77
18142005.10.20 03:17sell5732.50115.45115.580.00
18152005.10.20 04:30s/l5732.50115.58115.580.00-281.176851.60
18162005.10.20 09:00buy5742.40115.47115.340.00
18172005.10.20 09:04modify5742.40115.47115.340.00
18182005.10.20 09:05modify5742.40115.47115.350.00
18192005.10.20 09:05modify5742.40115.47115.380.00
18202005.10.20 09:05close5742.40115.57115.380.00207.677059.27
18212005.10.20 09:05buy5752.50115.57115.440.00
18222005.10.20 09:42modify5752.50115.57115.440.00
18232005.10.20 09:55modify5752.50115.57115.450.00
18242005.10.20 09:56modify5752.50115.57115.450.00
18252005.10.20 09:59modify5752.50115.57115.460.00
18262005.10.20 09:59modify5752.50115.57115.460.00
18272005.10.20 10:04close5752.50115.67115.460.00216.137275.40
18282005.10.21 05:00sell5762.50115.30115.430.00
18292005.10.21 05:33modify5762.50115.30115.410.00
18302005.10.21 05:33close5762.50115.22115.410.00173.597448.99
18312005.10.24 20:00sell5772.60115.50115.630.00
18322005.10.25 00:21modify5772.60115.50115.630.00
18332005.10.25 00:21modify5772.60115.50115.620.00
18342005.10.25 00:26modify5772.60115.50115.610.00
18352005.10.25 00:27modify5772.60115.50115.600.00
18362005.10.25 00:27close5772.60115.38115.600.00232.587681.57
18372005.10.25 04:08buy5782.70115.46115.330.00
18382005.10.25 07:00modify5782.70115.46115.340.00
18392005.10.25 07:00modify5782.70115.46115.350.00
18402005.10.25 07:00close5782.70115.55115.350.00210.307891.87
18412005.10.25 13:06sell5792.80115.42115.550.00
18422005.10.25 15:00modify5792.80115.42115.470.00
18432005.10.25 15:00close5792.80115.28115.470.00340.038231.90
18442005.10.25 22:00sell5802.90115.07115.200.00
18452005.10.26 02:17s/l5802.90115.20115.200.00-369.397862.50
18462005.10.27 03:00buy5812.80115.85115.720.00
18472005.10.27 03:50s/l5812.80115.72115.720.00-314.557547.95
18482005.10.27 03:50buy5822.60115.74115.610.00
18492005.10.27 03:59modify5822.60115.74115.670.00
18502005.10.27 03:59close5822.60115.85115.670.00246.877794.82
18512005.10.27 08:14sell5832.70115.54115.670.00
18522005.10.27 09:11close5832.70115.45115.670.00210.488005.30
18532005.10.27 19:00sell5842.80115.40115.530.00
18542005.10.28 02:02modify5842.80115.40115.530.00
18552005.10.28 02:04modify5842.80115.40115.510.00
18562005.10.28 02:04modify5842.80115.40115.500.00
18572005.10.28 02:50modify5842.80115.40115.490.00
18582005.10.28 02:50close5842.80115.28115.490.00250.728256.02
18592005.10.28 18:00buy5852.90115.60115.470.00
18602005.10.28 18:37s/l5852.90115.47115.470.00-326.497929.53
18612005.10.28 18:37buy5862.80115.49115.360.00
18622005.10.28 18:46close5862.80115.55115.360.00145.408074.93
18632005.10.31 03:00buy5872.80115.67115.540.00
18642005.10.31 05:59modify5872.80115.67115.560.00
18652005.10.31 05:59close5872.80115.74115.560.00169.348244.27
18662005.11.01 01:00buy5882.90116.47116.340.00
18672005.11.01 01:54modify5882.90116.47116.340.00
18682005.11.01 01:54close5882.90116.53116.340.00149.318393.58
18692005.11.01 01:59buy5892.90116.47116.340.00
18702005.11.01 02:00modify5892.90116.47116.360.00
18712005.11.01 02:00modify5892.90116.47116.390.00
18722005.11.01 02:00close5892.90116.57116.390.00248.788642.36
18732005.11.03 01:01buy5903.00116.84116.710.00
18742005.11.03 01:11modify5903.00116.84116.710.00
18752005.11.03 01:19modify5903.00116.84116.710.00
18762005.11.03 01:27modify5903.00116.84116.720.00
18772005.11.03 01:29modify5903.00116.84116.730.00
18782005.11.03 01:29modify5903.00116.84116.740.00
18792005.11.03 01:39modify5903.00116.84116.750.00
18802005.11.03 01:40modify5903.00116.84116.760.00
18812005.11.03 01:41modify5903.00116.84116.760.00
18822005.11.03 01:41modify5903.00116.84116.770.00
18832005.11.03 01:41close5903.00116.90116.770.00153.988796.34
18842005.11.03 01:59buy5913.10116.83116.700.00
18852005.11.03 02:00modify5913.10116.83116.720.00
18862005.11.03 02:03modify5913.10116.83116.750.00
18872005.11.03 02:03close5913.10116.88116.750.00132.618928.95
18882005.11.03 20:19buy5923.10117.27117.140.00
18892005.11.03 20:29modify5923.10117.27117.140.00
18902005.11.03 20:59modify5923.10117.27117.220.00
18912005.11.03 20:59close5923.10117.36117.220.00237.739166.68
18922005.11.03 21:00buy5933.20117.22117.090.00
18932005.11.04 00:00modify5933.20117.22117.130.00
18942005.11.04 00:00close5933.20117.29117.130.00231.859398.54
18952005.11.04 08:02buy5943.30117.66117.530.00
18962005.11.04 08:36modify5943.30117.66117.530.00
18972005.11.04 08:36modify5943.30117.66117.540.00
18982005.11.04 08:36modify5943.30117.66117.550.00
18992005.11.04 10:00s/l5943.30117.5543117.550.00-296.809101.74
19002005.11.04 15:59buy5953.20117.52117.390.00
19012005.11.04 16:00modify5953.20117.52117.470.00
19022005.11.04 16:00close5953.20117.65117.470.00353.609455.34
19032005.11.07 02:00buy5963.30118.05117.920.00
19042005.11.07 03:00s/l5963.30117.92117.920.00-364.309091.04
19052005.11.08 12:00buy5973.20117.80117.670.00
19062005.11.08 12:09modify5973.20117.80117.670.00
19072005.11.08 12:17modify5973.20117.80117.680.00
19082005.11.08 12:28modify5973.20117.80117.690.00
19092005.11.08 12:29modify5973.20117.80117.700.00
19102005.11.08 12:35modify5973.20117.80117.700.00
19112005.11.08 12:37modify5973.20117.80117.710.00
19122005.11.08 12:38modify5973.20117.80117.730.00
19132005.11.08 14:00s/l5973.20117.725117.730.00-203.928887.12
19142005.11.08 21:00sell5983.10117.25117.380.00
19152005.11.08 21:34modify5983.10117.25117.370.00
19162005.11.08 21:34modify5983.10117.25117.360.00
19172005.11.09 00:07s/l5983.10117.3557117.360.00-324.368562.76
19182005.11.09 04:00sell5993.00117.36117.490.00
19192005.11.09 04:10modify5993.00117.36117.490.00
19202005.11.09 04:11modify5993.00117.36117.480.00
19212005.11.09 04:11modify5993.00117.36117.470.00
19222005.11.09 04:11modify5993.00117.36117.470.00
19232005.11.09 04:12modify5993.00117.36117.460.00
19242005.11.09 04:12modify5993.00117.36117.450.00
19252005.11.09 07:09close5993.00117.30117.450.00153.458716.21
19262005.11.09 20:00buy6003.10117.50117.370.00
19272005.11.09 21:04close6003.10117.57117.370.00184.578900.78
19282005.11.11 01:00buy6013.10117.99117.860.00
19292005.11.11 02:00close6013.10118.04117.860.00131.319032.09
19302005.11.15 02:01buy6023.20118.77118.640.00
19312005.11.15 03:00modify6023.20118.77118.650.00
19322005.11.15 03:20modify6023.20118.77118.660.00
19332005.11.15 04:07modify6023.20118.77118.680.00
19342005.11.15 04:09modify6023.20118.77118.690.00
19352005.11.15 04:34modify6023.20118.77118.700.00
19362005.11.15 05:02modify6023.20118.77118.710.00
19372005.11.15 05:02close6023.20118.84118.710.00188.489220.57
19382005.11.15 15:04buy6033.20119.11118.980.00
19392005.11.15 15:04modify6033.20119.11119.000.00
19402005.11.15 15:10modify6033.20119.11119.010.00
19412005.11.15 15:10modify6033.20119.11119.010.00
19422005.11.15 15:12modify6033.20119.11119.020.00
19432005.11.15 15:12modify6033.20119.11119.030.00
19442005.11.15 15:13modify6033.20119.11119.040.00
19452005.11.15 15:13modify6033.20119.11119.050.00
19462005.11.15 15:13modify6033.20119.11119.050.00
19472005.11.15 15:28modify6033.20119.11119.060.00
19482005.11.15 15:28close6033.20119.19119.060.00214.809435.37
19492005.11.15 15:45buy6043.30119.11118.980.00
19502005.11.15 15:46modify6043.30119.11118.980.00
19512005.11.15 15:48modify6043.30119.11118.990.00
19522005.11.15 15:49modify6043.30119.11119.030.00
19532005.11.15 15:49modify6043.30119.11119.040.00
19542005.11.15 15:51modify6043.30119.11119.050.00
19552005.11.15 15:52modify6043.30119.11119.060.00
19562005.11.15 15:52close6043.30119.19119.060.00221.519656.88
19572005.11.15 18:00buy6053.40118.93118.800.00
19582005.11.15 18:24modify6053.40118.93118.810.00
19592005.11.15 18:28modify6053.40118.93118.840.00
19602005.11.15 18:29modify6053.40118.93118.850.00
19612005.11.15 18:29close6053.40119.01118.850.00228.569885.44
19622005.11.15 18:30buy6063.50119.01118.880.00
19632005.11.15 18:47s/l6063.50118.88118.880.00-382.779502.67
19642005.11.15 18:47buy6073.30118.89118.760.00
19652005.11.15 18:48modify6073.30118.89118.770.00
19662005.11.15 18:48modify6073.30118.89118.790.00
19672005.11.15 18:49modify6073.30118.89118.800.00
19682005.11.15 18:52modify6073.30118.89118.810.00
19692005.11.15 18:52modify6073.30118.89118.840.00
19702005.11.15 18:52close6073.30119.00118.840.00305.049807.71
19712005.11.15 18:53buy6083.40119.01118.880.00
19722005.11.15 20:00modify6083.40119.01118.890.00
19732005.11.15 20:00modify6083.40119.01118.890.00
19742005.11.15 21:00close6083.40119.09118.890.00228.4010036.11
19752005.11.16 09:11buy6093.50119.17119.040.00
19762005.11.16 09:59modify6093.50119.17119.120.00
19772005.11.16 09:59close6093.50119.28119.120.00322.7710358.88
19782005.11.16 17:09buy6103.60119.19119.060.00
19792005.11.16 17:59modify6103.60119.19119.140.00
19802005.11.16 17:59close6103.60119.34119.140.00452.4910811.37
19812005.11.17 07:00sell6113.80118.91119.040.00
19822005.11.17 09:32modify6113.80118.91119.040.00
19832005.11.17 09:32modify6113.80118.91119.030.00
19842005.11.17 10:00modify6113.80118.91118.850.00
19852005.11.17 10:00close6113.80118.66118.850.00800.6211611.99
19862005.11.17 12:01sell6124.10118.82118.950.00
19872005.11.17 15:00close6124.10118.74118.950.00276.2311888.22
19882005.11.17 18:00sell6134.20118.80118.930.00
19892005.11.17 18:21modify6134.20118.80118.930.00
19902005.11.17 19:03close6134.20118.71118.930.00318.4312206.65
19912005.11.18 12:02buy6144.30119.15119.020.00
19922005.11.18 12:25modify6144.30119.15119.030.00
19932005.11.18 12:26modify6144.30119.15119.030.00
19942005.11.18 12:27modify6144.30119.15119.060.00
19952005.11.18 12:28modify6144.30119.15119.070.00
19962005.11.18 12:28modify6144.30119.15119.090.00
19972005.11.18 12:28close6144.30119.27119.090.00432.6212639.27
19982005.11.18 12:49buy6154.40119.18119.050.00
19992005.11.18 16:00s/l6154.40119.05119.050.00-480.9212158.35
20002005.11.21 17:13sell6164.30118.86118.990.00
20012005.11.21 17:59modify6164.30118.86118.900.00
20022005.11.21 17:59close6164.30118.72118.900.00507.0812665.43
20032005.11.21 18:00sell6174.40119.04119.170.00
20042005.11.21 18:21modify6174.40119.04119.170.00
20052005.11.21 21:00modify6174.40119.04119.150.00
20062005.11.21 21:00close6174.40118.92119.150.00444.0013109.43
20072005.11.22 08:02buy6184.60119.10118.970.00
20082005.11.22 09:13modify6184.60119.10118.980.00
20092005.11.22 09:13modify6184.60119.10118.990.00
20102005.11.22 10:00modify6184.60119.10119.080.00
20112005.11.22 10:00close6184.60119.22119.080.00463.0113572.44
20122005.11.22 12:00buy6194.80119.23119.100.00
20132005.11.22 12:19modify6194.80119.23119.120.00
20142005.11.22 12:26modify6194.80119.23119.120.00
20152005.11.22 12:28modify6194.80119.23119.130.00
20162005.11.22 12:28modify6194.80119.23119.140.00
20172005.11.22 12:29modify6194.80119.23119.150.00
20182005.11.22 12:44modify6194.80119.23119.170.00
20192005.11.22 12:44modify6194.80119.23119.180.00
20202005.11.22 12:56modify6194.80119.23119.190.00
20212005.11.22 12:56close6194.80119.34119.190.00442.4214014.86
20222005.11.22 12:59buy6204.90119.24119.110.00
20232005.11.22 13:00modify6204.90119.24119.160.00
20242005.11.22 13:00modify6204.90119.24119.180.00
20252005.11.22 13:04modify6204.90119.24119.180.00
20262005.11.22 13:04modify6204.90119.24119.190.00
20272005.11.22 13:04modify6204.90119.24119.190.00
20282005.11.22 13:04close6204.90119.35119.190.00451.6114466.47
20292005.11.24 02:07buy6215.10118.63118.500.00
20302005.11.24 04:00modify6215.10118.63118.520.00
20312005.11.24 05:43modify6215.10118.63118.530.00
20322005.11.24 05:57modify6215.10118.63118.540.00
20332005.11.24 06:00modify6215.10118.63118.560.00
20342005.11.24 06:00close6215.10118.75118.560.00515.3714981.84
20352005.11.24 12:02buy6225.20118.66118.530.00
20362005.11.24 12:04modify6225.20118.66118.580.00
20372005.11.24 12:22modify6225.20118.66118.590.00
20382005.11.24 12:22modify6225.20118.66118.610.00
20392005.11.24 12:35modify6225.20118.66118.620.00
20402005.11.24 12:36modify6225.20118.66118.620.00
20412005.11.24 12:36modify6225.20118.66118.630.00
20422005.11.24 12:36modify6225.20118.66118.630.00
20432005.11.24 12:49modify6225.20118.66118.660.00
20442005.11.24 12:49close6225.20118.80118.660.00612.7915594.63
20452005.11.24 12:59buy6235.50118.67118.540.00
20462005.11.24 13:00modify6235.50118.67118.560.00
20472005.11.24 13:03modify6235.50118.67118.580.00
20482005.11.24 13:15modify6235.50118.67118.620.00
20492005.11.24 13:15modify6235.50118.67118.620.00
20502005.11.24 13:37modify6235.50118.67118.630.00
20512005.11.24 13:40modify6235.50118.67118.640.00
20522005.11.24 13:43modify6235.50118.67118.660.00
20532005.11.24 13:45modify6235.50118.67118.670.00
20542005.11.24 13:46modify6235.50118.67118.680.00
20552005.11.24 13:46close6235.50118.84118.680.00786.7616381.39
20562005.11.28 22:00sell6245.70118.80118.930.00
20572005.11.28 22:04close6245.70118.74118.930.00288.0316669.42
20582005.11.28 22:06sell6255.80118.82118.950.00
20592005.11.28 23:32s/l6255.80118.95118.950.00-633.8816035.54
20602005.11.29 09:11buy6265.60119.05118.920.00
20612005.11.29 11:07modify6265.60119.05118.920.00
20622005.11.29 11:08modify6265.60119.05118.930.00
20632005.11.29 11:09modify6265.60119.05118.940.00
20642005.11.29 12:00modify6265.60119.05118.960.00
20652005.11.29 12:00close6265.60119.15118.960.00470.0016505.54
20662005.12.01 01:01buy6275.80119.73119.600.00
20672005.12.01 01:31modify6275.80119.73119.600.00
20682005.12.01 01:31modify6275.80119.73119.610.00
20692005.12.01 02:41modify6275.80119.73119.610.00
20702005.12.01 02:41modify6275.80119.73119.620.00
20712005.12.01 02:42modify6275.80119.73119.630.00
20722005.12.01 02:43modify6275.80119.73119.640.00
20732005.12.01 02:43close6275.80119.79119.640.00290.5116796.05
20742005.12.01 19:00buy6285.90120.48120.350.00
20752005.12.01 19:17modify6285.90120.48120.350.00
20762005.12.01 19:17modify6285.90120.48120.360.00
20772005.12.01 19:18modify6285.90120.48120.360.00
20782005.12.01 19:24modify6285.90120.48120.380.00
20792005.12.01 19:24close6285.90120.55120.380.00342.6217138.67
20802005.12.02 00:00buy6296.00120.52120.390.00
20812005.12.02 02:43modify6296.00120.52120.400.00
20822005.12.02 02:44modify6296.00120.52120.410.00
20832005.12.02 02:44close6296.00120.62120.410.00497.4417636.11
20842005.12.02 17:00buy6306.20120.90120.770.00
20852005.12.02 17:00s/l6306.20120.77120.770.00-667.9316968.18
20862005.12.02 17:00buy6315.90120.69120.560.00
20872005.12.02 17:00modify6315.90120.69120.570.00
20882005.12.02 17:00modify6315.90120.69120.580.00
20892005.12.02 17:01s/l6315.90120.5771120.580.00-552.2916415.89
20902005.12.02 17:01buy6325.70120.58120.450.00
20912005.12.02 17:01modify6325.70120.58120.470.00
20922005.12.02 17:01modify6325.70120.58120.490.00
20932005.12.02 17:01modify6325.70120.58120.510.00
20942005.12.02 17:01close6325.70120.68120.510.00472.3416888.23
20952005.12.02 17:01buy6335.90120.66120.530.00
20962005.12.02 17:10s/l6335.90120.53120.530.00-636.4116251.82
20972005.12.02 17:10buy6345.70120.54120.410.00
20982005.12.02 17:11s/l6345.70120.41120.410.00-615.4015636.42
20992005.12.02 17:11buy6355.50120.43120.300.00
21002005.12.02 17:12modify6355.50120.43120.310.00
21012005.12.02 17:12modify6355.50120.43120.330.00
21022005.12.02 17:13modify6355.50120.43120.350.00
21032005.12.02 17:13modify6355.50120.43120.360.00
21042005.12.02 17:14modify6355.50120.43120.380.00
21052005.12.02 17:14close6355.50120.55120.380.00547.5016183.92
21062005.12.02 17:14buy6365.70120.60120.470.00
21072005.12.02 17:19s/l6365.70120.47120.470.00-615.1415568.78
21082005.12.02 17:19buy6375.40120.48120.350.00
21092005.12.02 17:24modify6375.40120.48120.380.00
21102005.12.02 17:24modify6375.40120.48120.490.00
21112005.12.02 17:24close6375.40120.66120.490.00805.5716374.35
21122005.12.02 17:24buy6385.70120.70120.570.00
21132005.12.02 17:24s/l6385.70120.57120.570.00-614.5815759.77
21142005.12.02 17:24buy6395.50120.59120.460.00
21152005.12.02 17:24s/l6395.50120.46120.460.00-593.6615166.11
21162005.12.02 17:24buy6405.30120.46120.330.00
21172005.12.02 17:24modify6405.30120.46120.350.00
21182005.12.02 17:24modify6405.30120.46120.440.00
21192005.12.02 17:24close6405.30120.61120.440.00659.1415825.25
21202005.12.02 17:25buy6415.50120.62120.490.00
21212005.12.02 17:27modify6415.50120.62120.510.00
21222005.12.02 17:31s/l6415.50120.5071120.510.00-515.1115310.14
21232005.12.02 17:31buy6425.40120.52120.390.00
21242005.12.02 17:31modify6425.40120.52120.410.00
21252005.12.02 17:31modify6425.40120.52120.420.00
21262005.12.02 17:33modify6425.40120.52120.420.00
21272005.12.02 17:34modify6425.40120.52120.430.00
21282005.12.02 17:34modify6425.40120.52120.490.00
21292005.12.02 17:34close6425.40120.66120.490.00626.5515936.69
21302005.12.02 17:34buy6435.60120.66120.530.00
21312005.12.02 17:38modify6435.60120.66120.560.00
21322005.12.02 17:38modify6435.60120.66120.590.00
21332005.12.02 17:38close6435.60120.76120.590.00463.7416400.43
21342005.12.02 17:38buy6445.70120.77120.640.00
21352005.12.02 17:47modify6445.70120.77120.650.00
21362005.12.02 17:48modify6445.70120.77120.650.00
21372005.12.02 17:48modify6445.70120.77120.660.00
21382005.12.02 18:08s/l6445.70120.6571120.660.00-533.1815867.25
21392005.12.05 07:14buy6455.60121.27121.140.00
21402005.12.05 10:00s/l6455.60121.14121.140.00-600.9615266.29
21412005.12.06 23:59sell6465.30120.89121.020.00
21422005.12.07 00:02modify6465.30120.89120.970.00
21432005.12.07 00:02close6465.30120.79120.970.00361.6615627.96
21442005.12.07 05:00buy6475.50120.95120.820.00
21452005.12.07 07:00modify6475.50120.95120.830.00
21462005.12.07 08:00modify6475.50120.95120.870.00
21472005.12.07 08:00close6475.50121.05120.870.00454.3716082.33
21482005.12.08 21:00sell6485.60120.34120.470.00
21492005.12.09 01:00s/l6485.60120.47120.470.00-685.7815396.55
21502005.12.09 01:00sell6495.40120.45120.580.00
21512005.12.09 02:00s/l6495.40120.58120.580.00-581.8014814.75
21522005.12.12 05:00buy6505.20120.84120.710.00
21532005.12.12 09:11modify6505.20120.84120.730.00
21542005.12.12 09:13modify6505.20120.84120.740.00
21552005.12.12 09:13modify6505.20120.84120.750.00
21562005.12.12 10:00s/l6505.20120.7471120.750.00-400.7114414.04
21572005.12.13 22:02sell6515.00120.08120.210.00
21582005.12.13 22:18modify6515.00120.08120.200.00
21592005.12.13 22:18close6515.00119.98120.200.00416.7414830.78
21602005.12.14 00:38sell6525.20120.07120.200.00
21612005.12.14 01:13modify6525.20120.07120.200.00
21622005.12.14 01:14modify6525.20120.07120.200.00
21632005.12.14 02:59modify6525.20120.07120.000.00
21642005.12.14 02:59close6525.20119.78120.000.001258.9716089.75
21652005.12.14 05:00sell6535.60118.87119.000.00
21662005.12.14 07:05close6535.60118.74119.000.00613.1116702.86
21672005.12.14 18:30sell6545.80117.14117.270.00
21682005.12.14 18:36close6545.80117.02117.270.00594.7717297.63
21692005.12.14 19:00sell6556.10117.08117.210.00
21702005.12.14 19:06close6556.10116.99117.210.00469.2717766.90
21712005.12.14 19:16sell6566.20117.07117.200.00
21722005.12.14 19:23close6566.20116.98117.200.00477.0118243.91
21732005.12.14 19:59sell6576.40117.06117.190.00
21742005.12.14 20:00close6576.40116.91117.190.00821.1419065.05
21752005.12.14 21:00sell6586.70117.32117.450.00
21762005.12.15 00:00s/l6586.70117.45117.450.00-1033.2918031.76
21772005.12.15 12:28sell6596.30116.16116.290.00
21782005.12.15 13:00close6596.30116.00116.290.00868.9718900.73
21792005.12.15 17:00sell6606.60116.59116.720.00
21802005.12.15 17:06close6606.60116.47116.720.00679.9819580.71
21812005.12.15 17:06sell6616.90116.45116.580.00
21822005.12.15 17:12close6616.90116.34116.580.00652.3820233.09
21832005.12.15 17:12sell6627.10116.32116.450.00
21842005.12.15 17:24s/l6627.10116.45116.450.00-792.6119440.48
21852005.12.15 17:24sell6636.80116.32116.450.00
21862005.12.15 17:24s/l6636.80116.45116.450.00-758.6718681.81
21872005.12.15 17:24sell6646.50116.50116.630.00
21882005.12.15 17:25close6646.50116.37116.630.00726.1319407.94
21892005.12.15 17:25sell6656.80116.45116.580.00
21902005.12.15 17:37s/l6656.80116.58116.580.00-758.2818649.66
21912005.12.15 17:37sell6666.50116.56116.690.00
21922005.12.15 17:43s/l6666.50116.69116.690.00-724.1417925.52
21932005.12.15 17:43sell6676.30116.67116.800.00
21942005.12.15 17:51close6676.30116.54116.800.00702.7818628.30
21952005.12.15 17:51sell6686.50116.53116.660.00
21962005.12.15 18:18s/l6686.50116.66116.660.00-724.3317903.97
21972005.12.16 03:00sell6696.30116.12116.250.00
21982005.12.16 03:25close6696.30115.99116.250.00706.1118610.08
21992005.12.16 03:54sell6706.50116.08116.210.00
22002005.12.16 04:58close6706.50115.96116.210.00672.6419282.72
22012005.12.16 09:04sell6716.70116.03116.160.00
22022005.12.16 09:14s/l6716.70116.16116.160.00-749.7618532.96
22032005.12.16 09:32sell6726.50116.21116.340.00
22042005.12.16 09:59close6726.50116.05116.340.00896.1619429.12
22052005.12.16 19:14sell6736.80115.96116.090.00
22062005.12.16 21:00modify6736.80115.96116.050.00
22072005.12.16 21:00close6736.80115.76116.050.001174.8520603.97
22082005.12.20 01:17buy6747.20116.09115.960.00
22092005.12.20 01:21modify6747.20116.09115.970.00
22102005.12.20 01:21close6747.20116.17115.970.00495.8121099.78
22112005.12.20 01:59buy6757.40116.10115.970.00
22122005.12.20 02:00modify6757.40116.10116.060.00
22132005.12.20 02:00close6757.40116.25116.060.00954.8422054.62
22142005.12.21 02:47buy6767.70116.94116.810.00
22152005.12.21 02:57modify6767.70116.94116.810.00
22162005.12.21 02:59modify6767.70116.94116.820.00
22172005.12.21 03:57close6767.70117.03116.820.00592.1522646.77
22182005.12.22 06:00buy6777.90117.35117.220.00
22192005.12.22 06:28modify6777.90117.35117.230.00
22202005.12.22 06:50modify6777.90117.35117.240.00
22212005.12.22 06:51modify6777.90117.35117.250.00
22222005.12.22 06:54modify6777.90117.35117.260.00
22232005.12.22 06:54modify6777.90117.35117.270.00
22242005.12.22 06:54modify6777.90117.35117.290.00
22252005.12.22 06:54close6777.90117.45117.290.00672.5923319.36
22262005.12.22 19:43sell6788.20116.67116.800.00
22272005.12.22 19:59s/l6788.20116.80116.800.00-912.6722406.69
22282005.12.22 19:59sell6797.80116.78116.910.00
22292005.12.22 20:55modify6797.80116.78116.830.00
22302005.12.22 20:55close6797.80116.59116.830.001271.1223677.81
22312005.12.22 22:06sell6808.30116.65116.780.00
22322005.12.23 05:52modify6808.30116.65116.780.00
22332005.12.23 05:52close6808.30116.54116.780.00662.7024340.51
22342005.12.27 12:14buy6818.50117.01116.880.00
22352005.12.27 12:33close6818.50117.11116.880.00725.8225066.33
22362005.12.28 03:00buy6828.80117.36117.230.00
22372005.12.28 03:22modify6828.80117.36117.230.00
22382005.12.28 03:24modify6828.80117.36117.240.00
22392005.12.28 03:24modify6828.80117.36117.240.00
22402005.12.28 06:13s/l6828.80117.245117.240.00-863.1624203.17
22412005.12.28 15:06sell6838.50117.29117.420.00
22422005.12.28 15:06modify6838.50117.29117.420.00
22432005.12.28 15:40modify6838.50117.29117.400.00
22442005.12.28 15:40modify6838.50117.29117.400.00
22452005.12.28 17:00s/l6838.50117.3993117.400.00-791.2523411.92
22462005.12.29 03:00buy6848.20117.81117.680.00
22472005.12.29 03:16modify6848.20117.81117.710.00
22482005.12.29 03:16close6848.20117.91117.710.00695.4624107.38
22492005.12.30 03:00buy6858.40117.96117.830.00
22502005.12.30 04:00s/l6858.40117.83117.830.00-927.0823180.30
22512005.12.30 07:19sell6868.10117.30117.430.00
22522005.12.30 09:01s/l6868.10117.43117.430.00-896.3222283.98
22532005.12.30 09:01sell6877.80117.46117.590.00
22542005.12.30 09:20modify6877.80117.46117.580.00
22552005.12.30 09:20close6877.80117.37117.580.00598.1022882.08
22562005.12.30 09:59sell6888.00117.50117.630.00
22572005.12.30 10:00modify6888.00117.50117.510.00
22582005.12.30 10:00close6888.00117.29117.510.001432.3724314.45
22592005.12.30 18:45buy6898.50117.85117.720.00
22602005.12.30 18:53close6898.50117.95117.720.00720.6125035.06
22612006.01.03 15:00sell6908.80117.43117.560.00
22622006.01.03 15:17close6908.80117.35117.560.00599.9225634.98
22632006.01.03 15:59sell6919.00117.45117.580.00
22642006.01.03 16:00modify6919.00117.45117.330.00
22652006.01.03 16:00close6919.00117.07117.330.002921.3328556.31
22662006.01.04 02:00sell69210.00116.08116.210.00
22672006.01.04 04:00modify69210.00116.08116.120.00
22682006.01.04 04:00close69210.00115.82116.120.002244.8430801.15
22692006.01.05 08:02buy69310.80116.06115.930.00
22702006.01.05 09:00s/l69310.80115.93115.930.00-1212.1229589.03
22712006.01.09 03:05sell69410.40113.93114.060.00
22722006.01.09 06:00close69410.40113.83114.060.00913.6530502.68
22732006.01.09 09:00sell69510.70114.27114.400.00
22742006.01.09 09:41modify69510.70114.27114.400.00
22752006.01.09 09:41close69510.70114.16114.400.001031.0131533.69
22762006.01.09 09:59sell69611.00114.29114.420.00
22772006.01.09 10:01modify69611.00114.29114.310.00
22782006.01.09 10:01close69611.00114.07114.310.002121.4733655.16
22792006.01.10 03:00buy69711.80114.44114.310.00
22802006.01.10 03:27modify69711.80114.44114.320.00
22812006.01.10 03:28modify69711.80114.44114.330.00
22822006.01.10 03:28modify69711.80114.44114.340.00
22832006.01.10 03:28modify69711.80114.44114.350.00
22842006.01.10 03:28close69711.80114.57114.350.001338.9234994.08
22852006.01.10 07:15buy69812.20114.58114.450.00
22862006.01.10 09:01s/l69812.20114.45114.450.00-1385.8833608.20
22872006.01.10 09:01buy69911.80114.46114.330.00
22882006.01.10 10:00s/l69911.80114.33114.330.00-1342.4332265.77
22892006.01.10 13:00sell70011.30114.32114.450.00
22902006.01.10 15:00s/l70011.30114.45114.450.00-1282.1830983.59
22912006.01.10 21:40buy70110.80114.37114.240.00
22922006.01.11 00:59modify70110.80114.37114.240.00
22932006.01.11 01:00modify70110.80114.37114.260.00
22942006.01.11 01:00close70110.80114.48114.260.001175.6732159.25
22952006.01.11 04:09buy70211.30114.53114.400.00
22962006.01.11 07:00modify70211.30114.53114.630.00
22972006.01.11 07:00close70211.30114.82114.630.002854.0135013.26
22982006.01.11 12:00buy70312.30114.55114.420.00
22992006.01.11 13:00s/l70312.30114.42114.420.00-1398.0933615.17
23002006.01.12 00:53sell70411.80114.28114.410.00
23012006.01.12 03:00modify70411.80114.28114.340.00
23022006.01.12 03:00close70411.80114.11114.340.001757.9835373.15
23032006.01.12 09:01sell70512.40113.99114.120.00
23042006.01.12 11:00modify70512.40113.99114.060.00
23052006.01.12 11:00close70512.40113.89114.060.001088.7236461.87
23062006.01.13 03:24buy70612.80114.57114.440.00
23072006.01.13 07:00modify70612.80114.57114.520.00
23082006.01.13 07:00close70612.80114.71114.520.001562.1638024.03
23092006.01.13 08:09buy70713.30114.52114.390.00
23102006.01.13 09:36modify70713.30114.52114.410.00
23112006.01.13 13:13modify70713.30114.52114.410.00
23122006.01.13 13:15modify70713.30114.52114.420.00
23132006.01.13 13:16modify70713.30114.52114.430.00
23142006.01.13 13:54modify70713.30114.52114.440.00
23152006.01.13 13:55modify70713.30114.52114.440.00
23162006.01.13 13:55modify70713.30114.52114.450.00
23172006.01.13 13:55close70713.30114.64114.450.001392.1839416.21
23182006.01.13 15:00buy70813.80114.54114.410.00
23192006.01.13 15:19modify70813.80114.54114.430.00
23202006.01.13 15:19modify70813.80114.54114.440.00
23212006.01.13 15:20modify70813.80114.54114.450.00
23222006.01.13 15:20modify70813.80114.54114.460.00
23232006.01.13 15:20modify70813.80114.54114.470.00
23242006.01.13 15:20modify70813.80114.54114.490.00
23252006.01.13 15:20close70813.80114.67114.490.001564.4940980.70
23262006.01.13 15:26buy70914.30114.63114.500.00
23272006.01.13 15:26modify70914.30114.63114.510.00
23282006.01.13 15:26modify70914.30114.63114.520.00
23292006.01.13 15:31modify70914.30114.63114.520.00
23302006.01.13 15:31modify70914.30114.63114.530.00
23312006.01.13 15:46s/l70914.30114.5279114.530.00-1275.5739705.13
23322006.01.13 15:46buy71013.90114.54114.410.00
23332006.01.13 15:59modify71013.90114.54114.420.00
23342006.01.13 16:59modify71013.90114.54114.420.00
23352006.01.13 17:00s/l71013.90114.4214114.420.00-1441.0638264.07
23362006.01.16 03:00sell71113.40114.05114.180.00
23372006.01.16 04:00s/l71113.40114.18114.180.00-1525.5336738.54
23382006.01.16 05:16sell71212.90114.34114.470.00
23392006.01.16 05:21close71212.90114.26114.470.00903.1937641.73
23402006.01.16 05:51sell71313.20114.34114.470.00
23412006.01.16 08:20s/l71313.20114.47114.470.00-1499.0836142.65
23422006.01.17 03:00buy71412.60114.96114.830.00
23432006.01.17 03:04modify71412.60114.96114.830.00
23442006.01.17 03:05modify71412.60114.96114.860.00
23452006.01.17 03:05modify71412.60114.96114.860.00
23462006.01.17 03:16modify71412.60114.96114.880.00
23472006.01.17 03:16close71412.60115.05114.880.00985.6737128.32
23482006.01.17 03:29buy71513.00114.99114.860.00
23492006.01.17 07:00modify71513.00114.99114.950.00
23502006.01.17 07:00close71513.00115.11114.950.001355.2338483.55
23512006.01.17 21:00buy71613.50115.54115.410.00
23522006.01.17 22:01s/l71613.50115.41115.410.00-1520.7936962.76
23532006.01.18 12:00sell71712.90115.08115.210.00
23542006.01.18 13:00s/l71712.90115.21115.210.00-1454.8435507.92
23552006.01.19 21:29buy71812.40115.43115.300.00
23562006.01.20 00:04modify71812.40115.43115.300.00
23572006.01.20 00:05modify71812.40115.43115.310.00
23582006.01.20 00:05close71812.40115.53115.310.001231.6136739.53
23592006.01.20 19:49buy71912.90115.31115.180.00
23602006.01.23 00:00s/l71912.90115.18115.180.00-1291.3835448.15
23612006.01.23 06:02sell72012.40114.69114.820.00
23622006.01.23 07:00s/l72012.40114.82114.820.00-1403.9334044.22
23632006.01.23 13:05sell72111.90114.33114.460.00
23642006.01.23 13:47close72111.90114.23114.460.001041.7835086.00
23652006.01.23 15:00sell72212.30114.42114.550.00
23662006.01.23 17:00s/l72212.30114.55114.550.00-1394.6833691.32
23672006.01.24 12:00buy72311.80114.60114.470.00
23682006.01.24 12:43modify72311.80114.60114.470.00
23692006.01.24 12:43close72311.80114.66114.470.00617.5034308.82
23702006.01.26 02:00buy72412.00115.64115.510.00
23712006.01.26 03:03s/l72412.00115.51115.510.00-1350.8832957.94
23722006.01.27 01:18buy72511.50116.23116.100.00
23732006.01.27 07:00modify72511.50116.23116.220.00
23742006.01.27 07:00close72511.50116.42116.220.001876.8334834.77
23752006.01.27 09:00buy72612.20116.29116.160.00
23762006.01.27 09:05modify72612.20116.29116.170.00
23772006.01.27 09:06modify72612.20116.29116.170.00
23782006.01.27 09:09modify72612.20116.29116.180.00
23792006.01.27 09:09modify72612.20116.29116.190.00
23802006.01.27 09:09close72612.20116.37116.190.00838.7335673.50
23812006.01.27 15:00buy72712.50116.39116.260.00
23822006.01.27 15:08modify72712.50116.39116.270.00
23832006.01.27 15:08close72712.50116.49116.270.001073.0336746.53
23842006.01.27 15:08buy72812.90116.51116.380.00
23852006.01.27 15:16s/l72812.90116.38116.380.00-1440.9735305.56
23862006.01.27 15:16buy72912.40116.40116.270.00
23872006.01.27 15:54modify72912.40116.40116.300.00
23882006.01.27 15:54close72912.40116.52116.300.001277.0336582.59
23892006.01.27 15:54buy73012.80116.51116.380.00
23902006.01.27 15:59s/l73012.80116.38116.380.00-1429.8035152.79
23912006.01.27 15:59buy73112.30116.40116.270.00
23922006.01.27 16:00close73112.30116.50116.270.001055.7936208.58
23932006.01.30 17:17buy73212.70117.53117.400.00
23942006.01.30 17:59modify73212.70117.53117.450.00
23952006.01.30 17:59close73212.70117.65117.450.001295.3437503.92
23962006.01.31 20:01sell73313.10116.96117.090.00
23972006.01.31 20:15modify73313.10116.96117.070.00
23982006.01.31 20:15close73313.10116.83117.070.001457.6938961.61
23992006.01.31 20:15sell73413.60116.96117.090.00
24002006.01.31 20:15close73413.60116.87117.090.001047.3240008.93
24012006.01.31 20:59sell73514.00116.96117.090.00
24022006.01.31 21:00s/l73514.00117.09117.090.00-1550.5238458.41
24032006.01.31 21:04sell73613.50117.27117.400.00
24042006.01.31 21:59s/l73613.50117.40117.400.00-1494.7636963.65
24052006.02.01 02:00buy73712.90117.31117.180.00
24062006.02.01 03:00s/l73712.90117.18117.180.00-1431.6235532.03
24072006.02.01 03:00buy73812.40117.16117.030.00
24082006.02.01 04:10close73812.40117.23117.030.00740.4636272.49
24092006.02.01 06:00buy73912.70117.18117.050.00
24102006.02.01 08:01close73912.70117.26117.050.00866.4337138.92
24112006.02.01 08:06sell74013.00117.23117.360.00
24122006.02.01 10:00s/l74013.00117.36117.360.00-1439.1635699.76
24132006.02.01 12:05buy74112.50117.61117.480.00
24142006.02.01 13:00s/l74112.50117.48117.480.00-1383.9234315.84
24152006.02.01 20:45buy74212.00117.93117.800.00
24162006.02.01 22:00close74212.00118.01117.800.00813.5135129.35
24172006.02.02 12:02buy74312.30118.47118.340.00
24182006.02.02 12:31modify74312.30118.47118.340.00
24192006.02.02 13:17modify74312.30118.47118.360.00
24202006.02.02 13:17close74312.30118.56118.360.00933.7136063.06
24212006.02.02 17:00buy74412.60118.45118.320.00
24222006.02.02 17:20s/l74412.60118.32118.320.00-1384.3834678.68
24232006.02.02 17:20buy74512.10118.34118.210.00
24242006.02.02 17:59modify74512.10118.34118.240.00
24252006.02.02 18:00close74512.10118.43118.240.00919.5335598.21
24262006.02.03 17:06buy74612.50119.09118.960.00
24272006.02.03 18:00s/l74612.50118.96118.960.00-1366.4634231.75
24282006.02.07 04:11buy74712.00118.96118.830.00
24292006.02.07 07:16modify74712.00118.96118.830.00
24302006.02.07 08:23s/l74712.00118.8307118.830.00-1305.7432926.01
24312006.02.07 17:00sell74811.50118.00118.130.00
24322006.02.07 18:15s/l74811.50118.13118.130.00-1265.5531660.46
24332006.02.07 21:00sell74911.10118.16118.290.00
24342006.02.07 23:00modify74911.10118.16118.210.00
24352006.02.07 23:00close74911.10117.95118.210.001976.2933636.75
24362006.02.08 02:00sell75011.80118.00118.130.00
24372006.02.08 07:25close75011.80117.93118.130.00700.3834337.13
24382006.02.08 09:03sell75112.00117.93118.060.00
24392006.02.08 09:11close75112.00117.87118.060.00610.8634947.99
24402006.02.08 09:18sell75212.20117.94118.070.00
24412006.02.08 09:21close75212.20117.88118.070.00620.9935568.98
24422006.02.08 22:00buy75312.40118.51118.380.00
24432006.02.09 02:00s/l75312.40118.38118.380.00-887.0234681.97
24442006.02.09 06:00buy75412.10118.60118.470.00
24452006.02.09 08:02modify75412.10118.60118.470.00
24462006.02.09 08:14modify75412.10118.60118.520.00
24472006.02.09 08:15modify75412.10118.60118.530.00
24482006.02.09 08:22modify75412.10118.60118.540.00
24492006.02.09 08:22close75412.10118.71118.540.001121.1935803.16
24502006.02.09 22:00buy75512.50118.78118.650.00
24512006.02.09 22:21close75512.50118.86118.650.00841.3136644.47
24522006.02.09 22:34buy75612.80118.83118.700.00
24532006.02.10 02:06s/l75612.80118.70118.700.00-1238.5135405.95
24542006.02.10 03:00buy75712.40118.55118.420.00
24552006.02.10 04:50s/l75712.40118.42118.420.00-1361.3734044.58
24562006.02.10 12:00sell75811.90117.63117.760.00
24572006.02.10 12:14close75811.90117.53117.760.001012.5135057.09
24582006.02.10 12:59sell75912.30117.67117.800.00
24592006.02.10 13:02modify75912.30117.67117.770.00
24602006.02.10 13:02close75912.30117.48117.770.001989.2737046.36
24612006.02.13 04:00sell76013.00117.81117.940.00
24622006.02.13 05:02s/l76013.00117.94117.940.00-1432.9335613.43
24632006.02.14 09:00sell76112.50117.30117.430.00
24642006.02.14 09:17modify76112.50117.30117.430.00
24652006.02.14 09:18modify76112.50117.30117.420.00
24662006.02.14 09:18close76112.50117.25117.420.00533.0536146.48
24672006.02.14 09:59sell76212.70117.30117.430.00
24682006.02.14 10:00modify76212.70117.30117.370.00
24692006.02.14 10:00close76212.70117.20117.370.001083.6137230.09
24702006.02.15 02:03buy76313.00117.59117.460.00
24712006.02.15 02:19modify76313.00117.59117.460.00
24722006.02.15 02:19modify76313.00117.59117.460.00
24732006.02.15 03:39modify76313.00117.59117.470.00
24742006.02.15 03:39modify76313.00117.59117.480.00
24752006.02.15 03:39close76313.00117.68117.480.00994.2338224.32
24762006.02.15 17:00sell76413.40117.46117.590.00
24772006.02.15 17:06modify76413.40117.46117.570.00
24782006.02.15 17:07modify76413.40117.46117.550.00
24792006.02.15 17:21s/l76413.40117.5543117.550.00-1074.7437149.58
24802006.02.15 17:21sell76513.00117.54117.670.00
24812006.02.15 17:22s/l76513.00117.67117.670.00-1436.2235713.36
24822006.02.15 17:22sell76612.50117.65117.780.00
24832006.02.15 17:59modify76612.50117.65117.670.00
24842006.02.15 17:59close76612.50117.51117.670.001489.2337202.59
24852006.02.15 21:00buy76713.00117.89117.760.00
24862006.02.16 01:25close76713.00117.97117.760.001379.6238582.21
24872006.02.16 02:12buy76813.50117.91117.780.00
24882006.02.16 03:00close76813.50117.98117.780.00800.9839383.19
24892006.02.16 17:00buy76913.80117.85117.720.00
24902006.02.16 17:18modify76913.80117.85117.730.00
24912006.02.16 17:18modify76913.80117.85117.730.00
24922006.02.16 17:35modify76913.80117.85117.760.00
24932006.02.16 18:00close76913.80117.92117.760.00819.2040202.39
24942006.02.17 02:00sell77014.10117.83117.960.00
24952006.02.17 03:00s/l77014.10117.96117.960.00-1550.9038651.49
24962006.02.17 18:52buy77113.50118.27118.140.00
24972006.02.17 18:59modify77113.50118.27118.160.00
24982006.02.17 18:59close77113.50118.43118.160.001823.8640475.35
24992006.02.17 19:06buy77214.20118.26118.130.00
25002006.02.17 19:37close77214.20118.34118.130.00959.9341435.28
25012006.02.17 19:41buy77314.50118.26118.130.00
25022006.02.20 01:00s/l77314.50118.13118.130.00-1411.0840024.21
25032006.02.23 09:59sell77414.00117.67117.800.00
25042006.02.23 10:00modify77414.00117.67117.550.00
25052006.02.23 10:00close77414.00117.35117.550.003817.6443841.85
25062006.02.24 12:25sell77515.30116.79116.920.00
25072006.02.24 14:14s/l77515.30116.92116.920.00-1700.8742140.98
25082006.02.27 06:00sell77614.70116.06116.190.00
25092006.02.27 07:00s/l77614.70116.19116.190.00-1644.7240496.26
25102006.02.27 19:00sell77714.20116.14116.270.00
25112006.02.27 21:48s/l77714.20116.27116.270.00-1587.6838908.58
25122006.03.03 03:00buy77813.60116.36116.230.00
25132006.03.03 03:24close77813.60116.47116.230.001284.5140193.09
25142006.03.03 09:59buy77914.10116.28116.150.00
25152006.03.03 10:00modify77914.10116.28116.210.00
25162006.03.03 10:00close77914.10116.45116.210.002058.3642251.45
25172006.03.06 07:04buy78014.80117.02116.890.00
25182006.03.06 08:00s/l78014.80116.89116.890.00-1645.9940605.46
25192006.03.06 18:15buy78114.20117.42117.290.00
25202006.03.06 18:45close78114.20117.53117.290.001328.9941934.45
25212006.03.07 03:00buy78214.70117.61117.480.00
25222006.03.07 05:00s/l78214.70117.48117.480.00-1628.3240306.13
25232006.03.07 07:02buy78314.10117.58117.450.00
25242006.03.07 08:00modify78314.10117.58117.460.00
25252006.03.07 08:01modify78314.10117.58117.470.00
25262006.03.07 08:30modify78314.10117.58117.480.00
25272006.03.07 09:00modify78314.10117.58117.580.00
25282006.03.07 09:00close78314.10117.76117.580.002155.2942461.42
25292006.03.07 17:28buy78414.90117.64117.510.00
25302006.03.07 17:31modify78414.90117.64117.520.00
25312006.03.07 17:32modify78414.90117.64117.530.00
25322006.03.07 17:33modify78414.90117.64117.540.00
25332006.03.07 17:33close78414.90117.75117.540.001391.9043853.32
25342006.03.09 08:00buy78515.30117.86117.730.00
25352006.03.09 10:00s/l78515.30117.73117.730.00-1692.7742160.55
25362006.03.09 20:00buy78614.80118.18118.050.00
25372006.03.10 01:39modify78614.80118.18118.050.00
25382006.03.10 02:00modify78614.80118.18118.130.00
25392006.03.10 02:00close78614.80118.36118.130.002439.7644600.30
25402006.03.10 07:41buy78715.60118.36118.230.00
25412006.03.10 09:00s/l78715.60118.23118.230.00-1716.1742884.13
25422006.03.13 12:00buy78815.00118.90118.770.00
25432006.03.13 12:41modify78815.00118.90118.800.00
25442006.03.13 12:43modify78815.00118.90118.810.00
25452006.03.13 13:20modify78815.00118.90118.810.00
25462006.03.13 13:20modify78815.00118.90118.830.00
25472006.03.13 13:20close78815.00118.98118.830.001008.6243892.75
25482006.03.14 03:10sell78915.40118.57118.700.00
25492006.03.14 06:00modify78915.40118.57118.700.00
25502006.03.14 06:15modify78915.40118.57118.680.00
25512006.03.14 06:15modify78915.40118.57118.670.00
25522006.03.14 06:15close78915.40118.49118.670.001039.7544932.50
25532006.03.15 15:59sell79015.70117.57117.700.00
25542006.03.15 16:00modify79015.70117.57117.520.00
25552006.03.15 16:00close79015.70117.35117.520.002943.3347875.83
25562006.03.15 17:00sell79116.80117.52117.650.00
25572006.03.15 17:08modify79116.80117.52117.640.00
25582006.03.15 17:08close79116.80117.45117.640.001001.2248877.05
25592006.03.15 17:59sell79217.10117.55117.680.00
25602006.03.15 18:01modify79217.10117.55117.500.00
25612006.03.15 18:01close79217.10117.31117.500.003498.4252375.47
25622006.03.15 23:00sell79318.30117.36117.490.00
25632006.03.16 00:23s/l79318.30117.49117.490.00-2823.6549551.83
25642006.03.17 03:00sell79417.30116.75116.880.00
25652006.03.17 06:02close79417.30116.68116.880.001037.8850589.71
25662006.03.22 00:02buy79517.70117.20117.070.00
25672006.03.22 01:02close79517.70117.27117.070.001056.5351646.24
25682006.03.22 03:00buy79618.10117.30117.170.00
25692006.03.22 08:00s/l79618.10117.17117.170.00-2008.5449637.70
25702006.03.23 09:00buy79717.40116.89116.760.00
25712006.03.23 10:35modify79717.40116.89116.760.00
25722006.03.23 10:35modify79717.40116.89116.770.00
25732006.03.23 11:00modify79717.40116.89116.870.00
25742006.03.23 11:55modify79717.40116.89116.880.00
25752006.03.23 11:55close79717.40117.06116.880.002526.8752164.57
25762006.03.23 18:00buy79818.30117.61117.480.00
25772006.03.23 21:00modify79818.30117.61117.670.00
25782006.03.23 21:00close79818.30117.93117.670.004965.7257130.29
25792006.03.28 03:11sell79920.00116.71116.840.00
25802006.03.28 03:13s/l79920.00116.84116.840.00-2225.2754905.02
25812006.03.28 03:13sell80019.20116.76116.890.00
25822006.03.28 03:19s/l80019.20116.89116.890.00-2135.1652769.86
25832006.03.28 18:35buy80118.50117.18117.050.00
25842006.03.28 20:27modify80118.50117.18117.050.00
25852006.03.28 20:27modify80118.50117.18117.060.00
25862006.03.28 20:27close80118.50117.28117.060.001577.4254347.28
25872006.03.28 22:38buy80219.00117.82117.690.00
25882006.03.28 23:14close80219.00117.92117.690.001611.1855958.46
25892006.03.29 00:52buy80319.60117.75117.620.00
25902006.03.29 01:15close80319.60117.87117.620.001995.3657953.82
25912006.03.29 05:50buy80420.30117.80117.670.00
25922006.03.29 08:25modify80420.30117.80117.690.00
25932006.03.29 08:25close80420.30117.92117.690.002065.8160019.63
25942006.03.29 17:08buy80521.00117.97117.840.00
25952006.03.29 18:07s/l80521.00117.84117.840.00-2316.7057702.93
25962006.03.30 02:59buy80620.20117.71117.580.00
25972006.03.30 04:28close80620.20117.80117.580.001543.2959246.22
25982006.03.30 08:30sell80720.70117.63117.760.00
25992006.03.30 09:05s/l80720.70117.76117.760.00-2284.9656961.26
26002006.03.30 19:45sell80819.90117.54117.670.00
26012006.03.30 20:36close80819.90117.42117.670.002033.7458995.00
26022006.03.31 02:13sell80920.60117.53117.660.00
26032006.03.31 02:39close80920.60117.39117.660.002456.7761451.77
26042006.03.31 17:13buy81021.50117.82117.690.00
26052006.03.31 17:28modify81021.50117.82117.700.00
26062006.03.31 17:28close81021.50117.90117.700.001458.8962910.66
26072006.03.31 17:30buy81122.00117.81117.680.00
26082006.03.31 17:36s/l81122.00117.68117.680.00-2430.9460479.72
26092006.03.31 17:36buy81221.20117.67117.540.00
26102006.03.31 17:57modify81221.20117.67117.540.00
26112006.03.31 17:58modify81221.20117.67117.550.00
26122006.03.31 17:58modify81221.20117.67117.560.00
26132006.03.31 17:58modify81221.20117.67117.570.00
26142006.03.31 17:58close81221.20117.77117.570.001800.0662279.78
26152006.03.31 17:58buy81321.80117.78117.650.00
26162006.03.31 18:03s/l81321.80117.65117.650.00-2409.0559870.73
26172006.03.31 18:50buy81421.00117.49117.360.00
26182006.03.31 19:13modify81421.00117.49117.360.00
26192006.03.31 19:13close81421.00117.59117.360.001785.8061656.53
26202006.04.03 12:11buy81521.60118.33118.200.00
26212006.04.03 12:48modify81521.60118.33118.240.00
26222006.04.03 12:48close81521.60118.49118.240.002916.6664573.19
26232006.04.04 08:59sell81622.60117.71117.840.00
26242006.04.04 09:31modify81622.60117.71117.830.00
26252006.04.04 09:31modify81622.60117.71117.800.00
26262006.04.04 09:34modify81622.60117.71117.790.00
26272006.04.04 09:34close81622.60117.62117.790.001729.2866302.47
26282006.04.04 13:01sell81723.20117.74117.870.00
26292006.04.04 13:32modify81723.20117.74117.860.00
26302006.04.04 13:32close81723.20117.66117.860.001577.3867879.85
26312006.04.04 15:01sell81823.80117.64117.770.00
26322006.04.04 15:07close81823.80117.57117.770.001416.9769296.82
26332006.04.04 17:09sell81924.30117.43117.560.00
26342006.04.04 19:19s/l81924.30117.56117.560.00-2687.1466609.68
26352006.04.04 19:19sell82023.30117.54117.670.00
26362006.04.04 19:41close82023.30117.46117.670.001586.8968196.57
26372006.04.04 23:07sell82123.90117.55117.680.00
26382006.04.05 01:00modify82123.90117.55117.670.00
26392006.04.05 01:00modify82123.90117.55117.650.00
26402006.04.05 01:01modify82123.90117.55117.640.00
26412006.04.05 01:01close82123.90117.43117.640.002094.5570291.11
26422006.04.05 08:00sell82224.60116.94117.070.00
26432006.04.05 08:06modify82224.60116.94117.070.00
26442006.04.05 08:11modify82224.60116.94117.050.00
26452006.04.05 08:11close82224.60116.87117.050.001473.4671764.57
26462006.04.05 08:59sell82325.10116.96117.090.00
26472006.04.05 09:01modify82325.10116.96116.960.00
26482006.04.05 09:01close82325.10116.77116.960.004084.1075848.67
26492006.04.06 04:23buy82426.50117.43117.300.00
26502006.04.06 05:00modify82426.50117.43117.300.00
26512006.04.06 08:00modify82426.50117.43117.300.00
26522006.04.06 08:00modify82426.50117.43117.310.00
26532006.04.06 08:00modify82426.50117.43117.310.00
26542006.04.06 08:01modify82426.50117.43117.320.00
26552006.04.06 08:02modify82426.50117.43117.330.00
26562006.04.06 08:05modify82426.50117.43117.340.00
26572006.04.06 08:06modify82426.50117.43117.350.00
26582006.04.06 08:21modify82426.50117.43117.360.00
26592006.04.06 08:21close82426.50117.54117.360.002480.0178328.68
26602006.04.10 01:00buy82527.40118.13118.000.00
26612006.04.10 01:12close82527.40118.21118.000.001854.2980182.97
26622006.04.10 01:19buy82628.10118.16118.030.00
26632006.04.10 02:03close82628.10118.24118.030.001901.2382084.20
26642006.04.12 08:04sell82728.70118.24118.370.00
26652006.04.12 08:31modify82728.70118.24118.370.00
26662006.04.12 08:31modify82728.70118.24118.360.00
26672006.04.12 08:32modify82728.70118.24118.350.00
26682006.04.12 08:32close82728.70118.17118.350.001700.0083784.20
26692006.04.13 01:00buy82829.30118.45118.320.00
26702006.04.13 01:30modify82829.30118.45118.320.00
26712006.04.13 01:44modify82829.30118.45118.330.00
26722006.04.13 01:44modify82829.30118.45118.340.00
26732006.04.13 01:52modify82829.30118.45118.340.00
26742006.04.13 01:54modify82829.30118.45118.350.00
26752006.04.13 01:54modify82829.30118.45118.350.00
26762006.04.13 02:00modify82829.30118.45118.350.00
26772006.04.13 02:01modify82829.30118.45118.360.00
26782006.04.13 02:01close82829.30118.53118.360.001977.5285761.72
26792006.04.13 03:00buy82930.00118.45118.320.00
26802006.04.13 03:37modify82930.00118.45118.330.00
26812006.04.13 03:41modify82930.00118.45118.330.00
26822006.04.13 03:58modify82930.00118.45118.340.00
26832006.04.13 04:25modify82930.00118.45118.350.00
26842006.04.13 04:27modify82930.00118.45118.360.00
26852006.04.13 04:28modify82930.00118.45118.370.00
26862006.04.13 07:01s/l82930.00118.3664118.370.00-2118.2783643.45
26872006.04.13 17:00buy83029.30118.45118.320.00
26882006.04.13 17:03modify83029.30118.45118.320.00
26892006.04.13 17:28modify83029.30118.45118.330.00
26902006.04.13 17:40modify83029.30118.45118.340.00
26912006.04.13 17:40modify83029.30118.45118.350.00
26922006.04.13 17:42modify83029.30118.45118.360.00
26932006.04.13 18:41modify83029.30118.45118.370.00
26942006.04.13 18:41close83029.30118.53118.370.001977.5285620.97
26952006.04.14 07:00buy83130.00118.63118.500.00
26962006.04.14 08:43modify83130.00118.63118.510.00
26972006.04.14 08:43modify83130.00118.63118.520.00
26982006.04.14 08:44modify83130.00118.63118.530.00
26992006.04.14 09:15modify83130.00118.63118.530.00
27002006.04.14 09:17modify83130.00118.63118.540.00
27012006.04.14 09:59modify83130.00118.63118.540.00
27022006.04.14 10:00modify83130.00118.63118.540.00
27032006.04.14 10:05modify83130.00118.63118.550.00
27042006.04.14 10:07modify83130.00118.63118.560.00
27052006.04.14 10:22modify83130.00118.63118.570.00
27062006.04.14 11:02close83130.00118.68118.570.001263.9086884.87
27072006.04.18 12:13buy83230.40117.94117.810.00
27082006.04.18 12:59modify83230.40117.94117.920.00
27092006.04.18 12:59close83230.40118.08117.920.003604.3890489.25
27102006.04.18 18:00sell83331.70117.73117.860.00
27112006.04.18 18:22modify83331.70117.73117.860.00
27122006.04.18 18:22close83331.70117.64117.860.002425.2192914.46
27132006.04.18 18:59sell83432.50117.76117.890.00
27142006.04.18 19:00modify83432.50117.76117.890.00
27152006.04.18 19:00modify83432.50117.76117.890.00
27162006.04.18 19:00modify83432.50117.76117.880.00
27172006.04.18 19:00close83432.50117.66117.880.002762.2095676.66
27182006.04.19 19:00buy83533.50117.40117.270.00
27192006.04.19 19:05close83533.50117.47117.270.001996.2997672.95
27202006.04.19 19:06buy83634.20117.45117.320.00
27212006.04.19 20:01s/l83634.20117.32117.320.00-3789.6393883.32
27222006.04.20 01:03sell83732.90117.40117.530.00
27232006.04.20 03:11s/l83732.90117.53117.530.00-3638.4590244.87
27242006.04.24 04:08sell83831.60115.82115.950.00
27252006.04.24 04:53close83831.60115.73115.950.002457.4692702.33
27262006.04.24 22:00sell83932.40114.44114.570.00
27272006.04.24 23:00s/l83932.40114.57114.570.00-3674.4389027.90
27282006.04.25 04:21sell84031.20114.50114.630.00
27292006.04.25 07:10s/l84031.20114.63114.630.00-3538.0385489.87
27302006.04.25 20:01buy84129.90114.88114.750.00
27312006.04.26 01:20modify84129.90114.88114.750.00
27322006.04.26 01:24modify84129.90114.88114.760.00
27332006.04.26 01:24close84129.90114.98114.760.002982.3488472.22
27342006.04.26 12:00buy84231.00115.14115.010.00
27352006.04.26 12:12modify84231.00115.14115.020.00
27362006.04.26 12:12modify84231.00115.14115.030.00
27372006.04.26 12:12modify84231.00115.14115.040.00
27382006.04.26 12:12close84231.00115.22115.040.002152.3390624.55
27392006.04.26 20:59sell84331.70114.88115.010.00
27402006.04.26 21:00modify84331.70114.88114.950.00
27412006.04.26 21:00close84331.70114.69114.950.005251.6095876.15
27422006.04.27 20:04sell84433.60114.08114.210.00
27432006.04.28 00:07s/l84433.60114.21114.210.00-4313.4191562.74
27442006.04.28 03:00sell84532.00114.29114.420.00
27452006.04.28 04:00s/l84532.00114.42114.420.00-3635.4187927.33
27462006.04.28 12:00sell84630.80114.18114.310.00
27472006.04.28 13:29s/l84630.80114.31114.310.00-3502.7584424.58
27482006.05.01 17:00sell84729.50112.98113.110.00
27492006.05.01 17:15modify84729.50112.98113.110.00
27502006.05.01 17:15close84729.50112.86113.110.003136.7387561.31
27512006.05.01 17:16sell84830.60112.85112.980.00
27522006.05.01 17:26s/l84830.60112.98112.980.00-3520.9884040.33
27532006.05.01 17:26sell84929.40112.96113.090.00
27542006.05.01 18:00s/l84929.40113.09113.090.00-3379.6180660.72
27552006.05.03 18:09buy85028.20113.34113.210.00
27562006.05.03 18:22modify85028.20113.34113.220.00
27572006.05.03 18:22modify85028.20113.34113.230.00
27582006.05.03 18:23modify85028.20113.34113.230.00
27592006.05.03 18:24modify85028.20113.34113.240.00
27602006.05.03 18:24close85028.20113.46113.240.002982.5383643.25
27612006.05.04 04:01buy85129.30113.67113.540.00
27622006.05.04 06:00modify85129.30113.67113.690.00
27632006.05.04 06:00close85129.30113.91113.690.006173.2689816.51
27642006.05.04 12:17buy85231.40113.94113.810.00
27652006.05.04 13:46modify85231.40113.94113.810.00
27662006.05.04 13:46modify85231.40113.94113.820.00
27672006.05.04 13:46modify85231.40113.94113.820.00
27682006.05.04 13:47modify85231.40113.94113.830.00
27692006.05.04 14:09modify85231.40113.94113.840.00
27702006.05.04 14:13modify85231.40113.94113.850.00
27712006.05.04 14:13modify85231.40113.94113.860.00
27722006.05.04 14:13close85231.40114.07113.860.003578.5593395.06
27732006.05.04 15:00buy85332.70113.83113.700.00
27742006.05.04 16:00s/l85332.70113.70113.700.00-3740.1189654.95
27752006.05.05 03:33sell85431.40113.65113.780.00
27762006.05.05 10:10s/l85431.40113.78113.780.00-3587.6286067.33
27772006.05.05 22:30sell85530.10112.53112.660.00
27782006.05.08 00:00modify85530.10112.53112.330.00
27792006.05.08 00:00close85530.10112.05112.330.0012456.2998523.61
27802006.05.08 01:00sell85634.50112.07112.200.00
27812006.05.08 01:41close85634.50111.97112.200.003081.27101604.88
27822006.05.08 01:49sell85735.60112.02112.150.00
27832006.05.08 02:07s/l85735.60112.15112.150.00-4126.6197478.27
27842006.05.08 18:00sell85834.10111.55111.680.00
27852006.05.08 19:03s/l85834.10111.68111.680.00-3969.3893508.89
27862006.05.09 04:00sell85932.70111.61111.740.00
27872006.05.09 05:00s/l85932.70111.74111.740.00-3799.9489708.95
27882006.05.10 02:05sell86031.40111.10111.230.00
27892006.05.10 03:01s/l86031.40111.23111.230.00-3669.8786039.08
27902006.05.10 05:00sell86130.10111.19111.320.00
27912006.05.10 05:29modify86130.10111.19111.310.00
27922006.05.10 05:44modify86130.10111.19111.300.00
27932006.05.10 05:45modify86130.10111.19111.290.00
27942006.05.10 05:45close86130.10111.10111.290.002438.3688477.44
27952006.05.10 05:59sell86231.00111.18111.310.00
27962006.05.10 06:00modify86231.00111.18111.100.00
27972006.05.10 06:00close86231.00110.91111.100.007546.6896024.12
27982006.05.10 22:04sell86333.60110.37110.500.00
27992006.05.10 22:04close86333.60110.26110.500.003352.1499376.26
28002006.05.10 22:17sell86434.80110.37110.500.00
28012006.05.10 22:59modify86434.80110.37110.410.00
28022006.05.10 22:59close86434.80110.15110.410.006950.52106326.78
28032006.05.10 23:00sell86537.20110.47110.600.00
28042006.05.10 23:54s/l86537.20110.60110.600.00-4371.72101955.06
28052006.05.10 23:54sell86635.70110.60110.730.00
28062006.05.11 01:00s/l86635.70110.73110.730.00-5744.6796210.40
28072006.05.11 05:01buy86733.70111.15111.020.00
28082006.05.11 05:31close86733.70111.27111.020.003634.3899844.78
28092006.05.11 05:57buy86834.90111.17111.040.00
28102006.05.11 08:15close86834.90111.24111.040.002196.09102040.87
28112006.05.11 22:24sell86935.70110.60110.730.00
28122006.05.11 23:00s/l86935.70110.73110.730.00-4191.2897849.59
28132006.05.12 15:04sell87034.20109.86109.990.00
28142006.05.12 15:19close87034.20109.78109.990.002492.19100341.78
28152006.05.12 15:21sell87135.10109.86109.990.00
28162006.05.12 15:41close87135.10109.76109.990.003197.95103539.73
28172006.05.12 15:43sell87236.20109.86109.990.00
28182006.05.12 15:46close87236.20109.78109.990.002637.93106177.66
28192006.05.12 15:54sell87337.20109.88110.010.00
28202006.05.12 15:54close87337.20109.79110.010.003049.46109227.12
28212006.05.12 15:54sell87438.20109.96110.090.00
28222006.05.12 15:54modify87438.20109.96110.010.00
28232006.05.12 15:54close87438.20109.75110.010.007309.34116536.46
28242006.05.12 15:54sell87540.80109.87110.000.00
28252006.05.12 15:54modify87540.80109.87109.970.00
28262006.05.12 15:54close87540.80109.71109.970.005950.23122486.69
28272006.05.12 15:58sell87642.90109.86109.990.00
28282006.05.12 15:58close87642.90109.73109.990.005082.53127569.22
28292006.05.12 15:59sell87744.60109.95110.080.00
28302006.05.12 15:59close87744.60109.86110.080.003653.62131222.84
28312006.05.12 15:59sell87845.90109.87110.000.00
28322006.05.12 15:59modify87845.90109.87109.860.00
28332006.05.12 15:59close87845.90109.60109.860.0011307.48142530.32
28342006.05.16 02:12buy87949.90110.60110.470.00
28352006.05.16 02:27s/l87949.90110.47110.470.00-5872.18136658.14
28362006.05.16 02:30buy88047.80110.37110.240.00
28372006.05.16 03:02close88047.80110.50110.240.005623.60142281.74
28382006.05.16 03:45buy88149.80110.31110.180.00
28392006.05.16 05:17s/l88149.80110.18110.180.00-5875.84136405.90
28402006.05.16 13:10buy88247.70110.24110.110.00
28412006.05.16 14:31s/l88247.70110.11110.110.00-5631.64130774.26
28422006.05.18 03:00buy88345.80110.87110.740.00
28432006.05.18 03:24s/l88345.80110.74110.740.00-5376.55125397.71
28442006.05.18 03:38buy88443.90110.68110.550.00
28452006.05.18 03:59close88443.90110.86110.550.007127.91132525.62
28462006.05.18 04:00buy88546.40110.64110.510.00
28472006.05.18 08:00close88546.40110.80110.510.006700.37139225.99
28482006.05.18 19:10buy88648.70110.78110.650.00
28492006.05.18 21:00close88648.70110.88110.650.004392.02143618.01