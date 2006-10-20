Interbank FX, LLC

Account: 1272020 Name: TRAF Currency: USD 2006 October 20, 13:11

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

14032009 balance Deposit 5 000.00

14032202 buy 20.00 gbpusdm 1.8774 0.0000 0.0000 1.8770 0.00 0.00 0.00 -80.00

14032203 sell 30.00 eurusdm 1.2634 0.0000 0.0000 1.2629 0.00 0.00 0.00 150.00

14033735 buy 20.00 gbpusdm 1.8773 0.0000 0.0000 1.8768 0.00 0.00 0.00 -100.00

14033737 sell 30.00 eurusdm 1.2627 0.0000 0.0000 1.2623 0.00 0.00 0.00 120.00

14035432 buy 20.00 gbpusdm 1.8772 0.0000 0.0000 1.8778 0.00 0.00 0.00 120.00

14035433 sell 30.00 eurusdm 1.2621 0.0000 0.0000 1.2624 0.00 0.00 0.00 -90.00

14035607 buy 20.00 gbpusdm 1.8780 0.0000 0.0000 1.8785 0.00 0.00 0.00 100.00

14035608 sell 30.00 eurusdm 1.2622 0.0000 0.0000 1.2623 0.00 0.00 0.00 -30.00

14039653 buy 20.00 gbpusdm 1.8791 0.0000 0.0000 1.8801 0.00 0.00 0.00 200.00

14039665 sell 30.00 eurusdm 1.2621 0.0000 0.0000 1.2626 0.00 0.00 0.00 -150.00

14040171 buy 20.00 gbpusdm 1.8806 0.0000 0.0000 1.8814 0.00 0.00 0.00 160.00

14040179 sell 30.00 eurusdm 1.2624 0.0000 0.0000 1.2631 0.00 0.00 0.00 -210.00

14042005 buy 20.00 gbpusdm 1.8818 0.0000 0.0000 1.8821 0.00 0.00 0.00 60.00

14042006 sell 30.00 eurusdm 1.2629 0.0000 0.0000 1.2629 0.00 0.00 0.00 0.00

14042222 buy 20.00 gbpusdm 1.8824 0.0000 0.0000 1.8816 0.00 0.00 0.00 -160.00

14042225 sell 30.00 eurusdm 1.2627 0.0000 0.0000 1.2621 0.00 0.00 0.00 180.00

14044510 buy 20.00 gbpusdm 1.8820 0.0000 0.0000 1.8806 0.00 0.00 0.00 -280.00

14044511 sell 30.00 eurusdm 1.2619 0.0000 0.0000 1.2608 0.00 0.00 0.00 330.00

14045838 buy 20.00 gbpusdm 1.8810 0.0000 0.0000 1.8815 0.00 0.00 0.00 100.00

14045853 sell 30.00 eurusdm 1.2605 0.0000 0.0000 1.2608 0.00 0.00 0.00 -90.00

0.00 0.00 0.00 330.00

Closed P/L: 330.00

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

14046889 buy 20.00 gbpusdm 1.8821 0.0000 0.0000 1.8851 0.00 0.00 0.00 600.00

14046891 sell 30.00 eurusdm 1.2606 0.0000 0.0000 1.2629 0.00 0.00 0.00 -690.00

0.00 0.00 0.00 -90.00

Floating P/L: -90.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 330.00 Floating P/L: -90.00 Margin: 2 500.00

Balance: 5 330.00 Equity: 5 240.00 Free Margin: 2 740.00

Details:

Gross Profit: 1 520.00 Gross Loss: 1 190.00 Total Net Profit: 330.00

Profit Factor: 1.28 Expected Payoff: 16.50

Absolute Drawdown: 80.00 Maximal Drawdown: 310.00 (5.74%) Relative Drawdown: 5.74% (310.00)

Total Trades: 20 Short Positions (won %): 10 (50.00%) Long Positions (won %): 10 (60.00%)

Profit Trades (% of total): 11 (55.00%) Loss trades (% of total): 9 (45.00%)

Largest profit trade: 330.00 loss trade: -280.00

Average profit trade: 138.18 loss trade: -132.22

Maximum consecutive wins ($): 2 (510.00) consecutive losses ($): 1 (-280.00)

Maximal consecutive profit (count): 510.00 (2) consecutive loss (count): -280.00 (1)