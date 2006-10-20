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|2006.10.20 10:11
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|-90.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|330.00
|Floating P/L:
|-90.00
|Margin:
|2 500.00
|Balance:
|5 330.00
|Equity:
|5 240.00
|Free Margin:
|2 740.00
|Details:
|Gross Profit:
|1 520.00
|Gross Loss:
|1 190.00
|Total Net Profit:
|330.00
|Profit Factor:
|1.28
|Expected Payoff:
|16.50
|Absolute Drawdown:
|80.00
|Maximal Drawdown:
|310.00 (5.74%)
|Relative Drawdown:
|5.74% (310.00)
|Total Trades:
|20
|Short Positions (won %):
|10 (50.00%)
|Long Positions (won %):
|10 (60.00%)
|Profit Trades (% of total):
|11 (55.00%)
|Loss trades (% of total):
|9 (45.00%)
|Largest
|profit trade:
|330.00
|loss trade:
|-280.00
|Average
|profit trade:
|138.18
|loss trade:
|-132.22
|Maximum
|consecutive wins ($):
|2 (510.00)
|consecutive losses ($):
|1 (-280.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|510.00 (2)
|consecutive loss (count):
|-280.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|1