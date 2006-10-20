Interbank FX, LLC

Account: 1272020 Name: TRAF Currency: USD 2006 October 20, 13:11
Closed Transactions:
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  0.00 0.00 0.00 330.00
Closed P/L: 330.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
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 Floating P/L: -90.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 330.00 Floating P/L: -90.00 Margin: 2 500.00
Balance: 5 330.00 Equity: 5 240.00 Free Margin: 2 740.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 520.00 Gross Loss: 1 190.00 Total Net Profit: 330.00
Profit Factor: 1.28 Expected Payoff: 16.50  
Absolute Drawdown: 80.00 Maximal Drawdown: 310.00 (5.74%) Relative Drawdown: 5.74% (310.00)
 
Total Trades: 20 Short Positions (won %): 10 (50.00%) Long Positions (won %): 10 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 11 (55.00%) Loss trades (% of total): 9 (45.00%)
Largest profit trade: 330.00 loss trade: -280.00
Average profit trade: 138.18 loss trade: -132.22
Maximum consecutive wins ($): 2 (510.00) consecutive losses ($): 1 (-280.00)
Maximal consecutive profit (count): 510.00 (2) consecutive loss (count): -280.00 (1)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 1