MoneyTec LLC

Account: 26237 Name: Tom Maneval Currency: USD 2006 October 20, 23:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17390802006.10.13 10:32buy0.10audusd0.75210.00000.75612006.10.16 16:170.75400.000.000.2319.00
17404472006.10.13 16:40buy0.20audusd0.75000.00000.75402006.10.16 16:170.75400.000.000.4580.00
17464712006.10.17 03:41buy0.10audusd0.75440.00000.75842006.10.19 18:470.75840.000.000.9140.00
17433862006.10.16 10:44sell0.10euraud1.66460.00001.66062006.10.16 12:271.66300.000.000.0012.05
17435632006.10.16 10:58sell0.20euraud1.66690.00001.66292006.10.16 12:271.66290.000.000.0060.25
17440422006.10.16 12:29sell0.10euraud1.66280.00001.65882006.10.17 09:141.66100.000.000.3613.58
17463032006.10.17 02:25sell0.20euraud1.66480.00001.66082006.10.17 09:141.66080.000.000.0060.37
17526532006.10.18 03:40sell0.10euraud1.66370.00001.65972006.10.19 00:091.65970.000.001.0830.22
17572622006.10.19 06:26sell0.10euraud1.66030.00001.65632006.10.20 09:441.66050.000.000.36-1.52
17587822006.10.19 12:01sell0.20euraud1.66260.00001.65862006.10.20 09:431.66080.000.000.7227.38
17633542006.10.20 03:25sell0.40euraud1.66460.00001.66062006.10.20 09:431.66060.000.000.00121.68
17385752006.10.13 08:31buy0.10eurjpy150.170.00150.572006.10.18 11:20148.830.000.000.63-112.96
17387402006.10.13 09:30buy0.20eurjpy149.960.00150.362006.10.18 11:20148.820.000.001.26-192.21
17391362006.10.13 10:41buy0.40eurjpy149.760.00150.162006.10.18 11:20148.830.000.002.52-313.58
17431022006.10.16 10:10buy0.80eurjpy149.460.00149.862006.10.18 11:20148.820.000.003.36-431.63
17431942006.10.16 10:21buy1.60eurjpy149.230.00149.632006.10.18 11:19148.830.000.006.73-539.49
17457612006.10.16 20:58buy3.20eurjpy149.010.00149.412006.10.18 11:19148.820.000.0013.46-512.56
17486932006.10.17 12:15buy6.40eurjpy148.800.00149.202006.10.17 20:22149.200.000.000.002 154.52
17527062006.10.18 07:40buy6.40eurjpy148.800.00149.202006.10.18 11:19148.810.000.000.0053.96
17531432006.10.18 09:37buy12.80eurjpy148.600.00149.002006.10.18 11:19148.810.000.000.002 266.25
17541702006.10.18 12:20buy0.10eurjpy148.900.00149.302006.10.20 01:04149.300.000.000.8433.81
17660512006.10.20 16:01buy0.10eurjpy149.400.00149.802006.10.20 21:12149.800.000.000.0033.68
17419692006.10.16 02:59sell0.10eurusd1.24980.00001.24582006.10.20 10:301.26210.000.000.90-123.00
17436672006.10.16 11:07sell0.20eurusd1.25190.00001.24792006.10.20 10:301.26220.000.001.80-206.00
17462152006.10.17 01:42sell0.40eurusd1.25390.00001.24992006.10.20 10:291.26210.000.003.00-328.00
17581902006.10.19 10:43sell0.80eurusd1.25600.00001.25202006.10.20 10:291.26220.000.001.20-496.00
17601872006.10.19 16:28sell1.60eurusd1.25800.00001.25402006.10.20 10:291.26230.000.002.40-688.00
17609862006.10.19 17:43sell3.20eurusd1.26000.00001.25602006.10.20 10:281.26220.000.004.80-704.00
17619422006.10.19 20:09sell6.40eurusd1.26200.00001.25802006.10.20 10:271.26220.000.009.60-128.00
17623402006.10.19 21:20sell12.80eurusd1.26420.00001.26022006.10.20 10:271.26210.000.0019.202 688.00
17425462006.10.16 08:24buy0.10gbpchf2.36420.00002.36822006.10.16 10:302.36610.000.000.0014.91
17427932006.10.16 09:41buy0.20gbpchf2.36210.00002.36612006.10.16 10:302.36610.000.000.0062.78
17433212006.10.16 10:30buy0.10gbpchf2.36710.00002.37112006.10.17 12:002.36500.000.000.49-16.56
17438062006.10.16 11:18buy0.20gbpchf2.36510.00002.36912006.10.17 12:002.36480.000.000.99-4.73
17477622006.10.17 10:52buy0.40gbpchf2.36300.00002.36702006.10.17 11:592.36700.000.000.00126.07
17485012006.10.17 12:00buy0.10gbpchf2.36590.00002.36992006.10.17 13:362.36990.000.000.0031.54
17490772006.10.17 13:36buy0.10gbpchf2.37060.00002.37462006.10.18 00:582.37460.000.000.4931.54
17492912006.10.17 14:51buy0.20gbpchf2.36860.00002.37262006.10.18 00:142.37260.000.000.9963.05
17527642006.10.18 08:03buy0.10gbpchf2.37280.00002.37682006.10.18 16:112.37680.000.000.0031.43
17324442006.10.11 17:00buy0.10usdcad1.13660.00001.14062006.10.16 08:201.13850.000.000.3416.69
17373272006.10.12 23:15buy0.20usdcad1.13450.00001.13852006.10.16 08:201.13850.000.000.2670.27
17455082006.10.16 18:57buy0.10usdcad1.13880.00001.14282006.10.20 17:481.12370.000.000.41-134.38
17457922006.10.16 21:10buy0.20usdcad1.13680.00001.14082006.10.17 21:531.14080.000.000.1370.13
17562532006.10.18 20:21buy0.20usdcad1.13680.00001.14082006.10.20 17:481.12400.000.000.53-227.76
17582112006.10.19 10:45buy0.40usdcad1.13470.00001.13872006.10.20 17:481.12400.000.000.27-380.78
17614992006.10.19 19:00buy0.80usdcad1.13190.00001.13592006.10.20 17:471.12400.000.000.53-562.28
17624552006.10.19 21:32buy1.60usdcad1.12990.00001.13392006.10.20 17:471.12400.000.001.06-839.86
17624862006.10.19 21:37buy3.20usdcad1.12790.00001.13192006.10.20 17:471.12400.000.002.13-1 110.32
17651882006.10.20 12:49buy6.40usdcad1.12590.00001.12992006.10.20 17:471.12400.000.000.00-1 081.85
17657522006.10.20 14:36buy12.80usdcad1.12390.00001.12792006.10.20 17:471.12390.000.000.000.00
17659122006.10.20 15:13buy25.60usdcad1.12190.00001.12592006.10.20 17:471.12390.000.000.004 555.57
17420612006.10.16 03:55buy0.10usdchf1.27490.00001.27892006.10.18 16:001.27040.000.000.44-35.42
17430362006.10.16 10:03buy0.20usdchf1.27290.00001.27692006.10.18 15:591.27070.000.000.86-34.63
17438252006.10.16 11:25buy0.40usdchf1.27080.00001.27482006.10.18 15:591.27090.000.001.743.15
17477562006.10.17 10:52buy0.80usdchf1.26880.00001.27282006.10.18 15:591.27050.000.001.73107.04
17501482006.10.17 16:25buy1.60usdchf1.26680.00001.27082006.10.18 15:581.27080.000.003.47503.62
17420692006.10.16 04:03buy0.10usdjpy119.740.00120.142006.10.18 12:05118.720.000.000.50-85.92
17430342006.10.16 10:03buy0.20usdjpy119.530.00119.932006.10.18 12:05118.720.000.001.01-136.46
17431422006.10.16 10:15buy0.40usdjpy119.330.00119.732006.10.18 12:04118.730.000.002.02-202.14
17448092006.10.16 15:51buy0.80usdjpy119.130.00119.532006.10.18 12:04118.720.000.004.04-276.28
17473982006.10.17 09:52buy1.60usdjpy118.920.00119.322006.10.18 12:04118.700.000.004.04-296.55
17486392006.10.17 12:07buy3.20usdjpy118.720.00119.122006.10.18 12:04118.700.000.008.08-53.92
17529572006.10.18 09:02buy6.40usdjpy118.520.00118.922006.10.18 12:04118.720.000.000.001 078.17
17541092006.10.18 12:05buy0.10usdjpy118.770.00119.172006.10.20 17:03118.530.000.001.01-20.25
17582422006.10.19 10:49buy0.20usdjpy118.560.00118.962006.10.20 17:03118.500.000.000.51-10.13
17603882006.10.19 16:47buy0.40usdjpy118.300.00118.702006.10.20 17:03118.500.000.001.0267.51
17623212006.10.19 21:20buy0.80usdjpy118.100.00118.502006.10.20 17:03118.500.000.002.03270.04
  0.00 0.00 116.93 4 511.09
Closed P/L: 4 628.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
17639292006.10.20 07:48buy0.10audusd0.75940.00000.7634 0.75880.000.000.23-6.00
17316492006.10.11 12:05buy0.10eurchf1.59400.00001.5980 1.58780.000.001.42-49.27
17437952006.10.16 11:15buy0.20eurchf1.59190.00001.5959 1.58780.000.001.67-65.15
17484172006.10.17 11:58buy0.40eurchf1.58990.00001.5939 1.58780.000.002.85-66.74
17621162006.10.19 20:45buy0.80eurchf1.58790.00001.5919 1.58780.000.001.90-6.35
17670372006.10.20 20:00sell0.10eurusd1.26140.00001.2574 1.26170.000.000.15-3.00
17658602006.10.20 15:00buy0.10usdchf1.25830.00001.2623 1.25860.000.000.222.38
17662152006.10.20 16:39buy0.20usdchf1.25630.00001.2603 1.25860.000.000.4436.55
  0.00 0.00 8.88 -157.58
 Floating P/L: -148.70
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 628.02 Floating P/L: -148.70 Margin: 477.83
Balance: 192 491.42 Equity: 192 342.72 Free Margin: 192 013.59