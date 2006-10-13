MoneyTec LLC
|Account: 26237
|Name: Tom Maneval
|Currency: USD
|2006 October 20, 23:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1739080
|2006.10.13 10:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.7521
|0.0000
|0.7561
|2006.10.16 16:17
|0.7540
|0.00
|0.00
|0.23
|19.00
|1740447
|2006.10.13 16:40
|buy
|0.20
|audusd
|0.7500
|0.0000
|0.7540
|2006.10.16 16:17
|0.7540
|0.00
|0.00
|0.45
|80.00
|1746471
|2006.10.17 03:41
|buy
|0.10
|audusd
|0.7544
|0.0000
|0.7584
|2006.10.19 18:47
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.91
|40.00
|1743386
|2006.10.16 10:44
|sell
|0.10
|euraud
|1.6646
|0.0000
|1.6606
|2006.10.16 12:27
|1.6630
|0.00
|0.00
|0.00
|12.05
|1743563
|2006.10.16 10:58
|sell
|0.20
|euraud
|1.6669
|0.0000
|1.6629
|2006.10.16 12:27
|1.6629
|0.00
|0.00
|0.00
|60.25
|1744042
|2006.10.16 12:29
|sell
|0.10
|euraud
|1.6628
|0.0000
|1.6588
|2006.10.17 09:14
|1.6610
|0.00
|0.00
|0.36
|13.58
|1746303
|2006.10.17 02:25
|sell
|0.20
|euraud
|1.6648
|0.0000
|1.6608
|2006.10.17 09:14
|1.6608
|0.00
|0.00
|0.00
|60.37
|1752653
|2006.10.18 03:40
|sell
|0.10
|euraud
|1.6637
|0.0000
|1.6597
|2006.10.19 00:09
|1.6597
|0.00
|0.00
|1.08
|30.22
|1757262
|2006.10.19 06:26
|sell
|0.10
|euraud
|1.6603
|0.0000
|1.6563
|2006.10.20 09:44
|1.6605
|0.00
|0.00
|0.36
|-1.52
|1758782
|2006.10.19 12:01
|sell
|0.20
|euraud
|1.6626
|0.0000
|1.6586
|2006.10.20 09:43
|1.6608
|0.00
|0.00
|0.72
|27.38
|1763354
|2006.10.20 03:25
|sell
|0.40
|euraud
|1.6646
|0.0000
|1.6606
|2006.10.20 09:43
|1.6606
|0.00
|0.00
|0.00
|121.68
|1738575
|2006.10.13 08:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.17
|0.00
|150.57
|2006.10.18 11:20
|148.83
|0.00
|0.00
|0.63
|-112.96
|1738740
|2006.10.13 09:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.96
|0.00
|150.36
|2006.10.18 11:20
|148.82
|0.00
|0.00
|1.26
|-192.21
|1739136
|2006.10.13 10:41
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.76
|0.00
|150.16
|2006.10.18 11:20
|148.83
|0.00
|0.00
|2.52
|-313.58
|1743102
|2006.10.16 10:10
|buy
|0.80
|eurjpy
|149.46
|0.00
|149.86
|2006.10.18 11:20
|148.82
|0.00
|0.00
|3.36
|-431.63
|1743194
|2006.10.16 10:21
|buy
|1.60
|eurjpy
|149.23
|0.00
|149.63
|2006.10.18 11:19
|148.83
|0.00
|0.00
|6.73
|-539.49
|1745761
|2006.10.16 20:58
|buy
|3.20
|eurjpy
|149.01
|0.00
|149.41
|2006.10.18 11:19
|148.82
|0.00
|0.00
|13.46
|-512.56
|1748693
|2006.10.17 12:15
|buy
|6.40
|eurjpy
|148.80
|0.00
|149.20
|2006.10.17 20:22
|149.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2 154.52
|1752706
|2006.10.18 07:40
|buy
|6.40
|eurjpy
|148.80
|0.00
|149.20
|2006.10.18 11:19
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|53.96
|1753143
|2006.10.18 09:37
|buy
|12.80
|eurjpy
|148.60
|0.00
|149.00
|2006.10.18 11:19
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2 266.25
|1754170
|2006.10.18 12:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.90
|0.00
|149.30
|2006.10.20 01:04
|149.30
|0.00
|0.00
|0.84
|33.81
|1766051
|2006.10.20 16:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.40
|0.00
|149.80
|2006.10.20 21:12
|149.80
|0.00
|0.00
|0.00
|33.68
|1741969
|2006.10.16 02:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2498
|0.0000
|1.2458
|2006.10.20 10:30
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.90
|-123.00
|1743667
|2006.10.16 11:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2519
|0.0000
|1.2479
|2006.10.20 10:30
|1.2622
|0.00
|0.00
|1.80
|-206.00
|1746215
|2006.10.17 01:42
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2539
|0.0000
|1.2499
|2006.10.20 10:29
|1.2621
|0.00
|0.00
|3.00
|-328.00
|1758190
|2006.10.19 10:43
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2560
|0.0000
|1.2520
|2006.10.20 10:29
|1.2622
|0.00
|0.00
|1.20
|-496.00
|1760187
|2006.10.19 16:28
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2580
|0.0000
|1.2540
|2006.10.20 10:29
|1.2623
|0.00
|0.00
|2.40
|-688.00
|1760986
|2006.10.19 17:43
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2600
|0.0000
|1.2560
|2006.10.20 10:28
|1.2622
|0.00
|0.00
|4.80
|-704.00
|1761942
|2006.10.19 20:09
|sell
|6.40
|eurusd
|1.2620
|0.0000
|1.2580
|2006.10.20 10:27
|1.2622
|0.00
|0.00
|9.60
|-128.00
|1762340
|2006.10.19 21:20
|sell
|12.80
|eurusd
|1.2642
|0.0000
|1.2602
|2006.10.20 10:27
|1.2621
|0.00
|0.00
|19.20
|2 688.00
|1742546
|2006.10.16 08:24
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3642
|0.0000
|2.3682
|2006.10.16 10:30
|2.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|14.91
|1742793
|2006.10.16 09:41
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3621
|0.0000
|2.3661
|2006.10.16 10:30
|2.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|62.78
|1743321
|2006.10.16 10:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3671
|0.0000
|2.3711
|2006.10.17 12:00
|2.3650
|0.00
|0.00
|0.49
|-16.56
|1743806
|2006.10.16 11:18
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3651
|0.0000
|2.3691
|2006.10.17 12:00
|2.3648
|0.00
|0.00
|0.99
|-4.73
|1747762
|2006.10.17 10:52
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3630
|0.0000
|2.3670
|2006.10.17 11:59
|2.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|126.07
|1748501
|2006.10.17 12:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3659
|0.0000
|2.3699
|2006.10.17 13:36
|2.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|31.54
|1749077
|2006.10.17 13:36
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3706
|0.0000
|2.3746
|2006.10.18 00:58
|2.3746
|0.00
|0.00
|0.49
|31.54
|1749291
|2006.10.17 14:51
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3686
|0.0000
|2.3726
|2006.10.18 00:14
|2.3726
|0.00
|0.00
|0.99
|63.05
|1752764
|2006.10.18 08:03
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3728
|0.0000
|2.3768
|2006.10.18 16:11
|2.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|31.43
|1732444
|2006.10.11 17:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1366
|0.0000
|1.1406
|2006.10.16 08:20
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.34
|16.69
|1737327
|2006.10.12 23:15
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1345
|0.0000
|1.1385
|2006.10.16 08:20
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.26
|70.27
|1745508
|2006.10.16 18:57
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1388
|0.0000
|1.1428
|2006.10.20 17:48
|1.1237
|0.00
|0.00
|0.41
|-134.38
|1745792
|2006.10.16 21:10
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1368
|0.0000
|1.1408
|2006.10.17 21:53
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.13
|70.13
|1756253
|2006.10.18 20:21
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1368
|0.0000
|1.1408
|2006.10.20 17:48
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.53
|-227.76
|1758211
|2006.10.19 10:45
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1347
|0.0000
|1.1387
|2006.10.20 17:48
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.27
|-380.78
|1761499
|2006.10.19 19:00
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1319
|0.0000
|1.1359
|2006.10.20 17:47
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.53
|-562.28
|1762455
|2006.10.19 21:32
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1299
|0.0000
|1.1339
|2006.10.20 17:47
|1.1240
|0.00
|0.00
|1.06
|-839.86
|1762486
|2006.10.19 21:37
|buy
|3.20
|usdcad
|1.1279
|0.0000
|1.1319
|2006.10.20 17:47
|1.1240
|0.00
|0.00
|2.13
|-1 110.32
|1765188
|2006.10.20 12:49
|buy
|6.40
|usdcad
|1.1259
|0.0000
|1.1299
|2006.10.20 17:47
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 081.85
|1765752
|2006.10.20 14:36
|buy
|12.80
|usdcad
|1.1239
|0.0000
|1.1279
|2006.10.20 17:47
|1.1239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1765912
|2006.10.20 15:13
|buy
|25.60
|usdcad
|1.1219
|0.0000
|1.1259
|2006.10.20 17:47
|1.1239
|0.00
|0.00
|0.00
|4 555.57
|1742061
|2006.10.16 03:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2749
|0.0000
|1.2789
|2006.10.18 16:00
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.44
|-35.42
|1743036
|2006.10.16 10:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2729
|0.0000
|1.2769
|2006.10.18 15:59
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.86
|-34.63
|1743825
|2006.10.16 11:25
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2708
|0.0000
|1.2748
|2006.10.18 15:59
|1.2709
|0.00
|0.00
|1.74
|3.15
|1747756
|2006.10.17 10:52
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2688
|0.0000
|1.2728
|2006.10.18 15:59
|1.2705
|0.00
|0.00
|1.73
|107.04
|1750148
|2006.10.17 16:25
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2668
|0.0000
|1.2708
|2006.10.18 15:58
|1.2708
|0.00
|0.00
|3.47
|503.62
|1742069
|2006.10.16 04:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.74
|0.00
|120.14
|2006.10.18 12:05
|118.72
|0.00
|0.00
|0.50
|-85.92
|1743034
|2006.10.16 10:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.53
|0.00
|119.93
|2006.10.18 12:05
|118.72
|0.00
|0.00
|1.01
|-136.46
|1743142
|2006.10.16 10:15
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.33
|0.00
|119.73
|2006.10.18 12:04
|118.73
|0.00
|0.00
|2.02
|-202.14
|1744809
|2006.10.16 15:51
|buy
|0.80
|usdjpy
|119.13
|0.00
|119.53
|2006.10.18 12:04
|118.72
|0.00
|0.00
|4.04
|-276.28
|1747398
|2006.10.17 09:52
|buy
|1.60
|usdjpy
|118.92
|0.00
|119.32
|2006.10.18 12:04
|118.70
|0.00
|0.00
|4.04
|-296.55
|1748639
|2006.10.17 12:07
|buy
|3.20
|usdjpy
|118.72
|0.00
|119.12
|2006.10.18 12:04
|118.70
|0.00
|0.00
|8.08
|-53.92
|1752957
|2006.10.18 09:02
|buy
|6.40
|usdjpy
|118.52
|0.00
|118.92
|2006.10.18 12:04
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1 078.17
|1754109
|2006.10.18 12:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.77
|0.00
|119.17
|2006.10.20 17:03
|118.53
|0.00
|0.00
|1.01
|-20.25
|1758242
|2006.10.19 10:49
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.56
|0.00
|118.96
|2006.10.20 17:03
|118.50
|0.00
|0.00
|0.51
|-10.13
|1760388
|2006.10.19 16:47
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.30
|0.00
|118.70
|2006.10.20 17:03
|118.50
|0.00
|0.00
|1.02
|67.51
|1762321
|2006.10.19 21:20
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.10
|0.00
|118.50
|2006.10.20 17:03
|118.50
|0.00
|0.00
|2.03
|270.04
|
|0.00
|0.00
|116.93
|4 511.09
|Closed P/L:
|4 628.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1763929
|2006.10.20 07:48
|buy
|0.10
|audusd
|0.7594
|0.0000
|0.7634
|
|0.7588
|0.00
|0.00
|0.23
|-6.00
|1731649
|2006.10.11 12:05
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5940
|0.0000
|1.5980
|
|1.5878
|0.00
|0.00
|1.42
|-49.27
|1743795
|2006.10.16 11:15
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5919
|0.0000
|1.5959
|
|1.5878
|0.00
|0.00
|1.67
|-65.15
|1748417
|2006.10.17 11:58
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5899
|0.0000
|1.5939
|
|1.5878
|0.00
|0.00
|2.85
|-66.74
|1762116
|2006.10.19 20:45
|buy
|0.80
|eurchf
|1.5879
|0.0000
|1.5919
|
|1.5878
|0.00
|0.00
|1.90
|-6.35
|1767037
|2006.10.20 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2614
|0.0000
|1.2574
|
|1.2617
|0.00
|0.00
|0.15
|-3.00
|1765860
|2006.10.20 15:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2583
|0.0000
|1.2623
|
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.22
|2.38
|1766215
|2006.10.20 16:39
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2563
|0.0000
|1.2603
|
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.44
|36.55
|
|0.00
|0.00
|8.88
|-157.58
|
|Floating P/L:
|-148.70
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 628.02
|Floating P/L:
|-148.70
|Margin:
|477.83
|Balance:
|192 491.42
|Equity:
|192 342.72
|Free Margin:
|192 013.59