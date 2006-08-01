|Account: 26237
|Name: Tom Maneval
|Currency: USD
|2006 October 20, 23:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1276167
|2006.07.29 07:06
|balance
|Deposit
|100 000.00
|1278166
|2006.07.31 03:32
|sell
|0.10
|audusd
|0.7658
|0.0000
|0.7623
|2006.08.01 08:26
|0.7623
|0.00
|0.00
|-0.53
|35.00
|1294079
|2006.08.01 08:26
|sell
|0.10
|audusd
|0.7621
|0.0000
|0.7586
|2006.08.03 02:59
|0.7635
|0.00
|0.00
|-2.11
|-14.00
|1302681
|2006.08.01 18:08
|sell
|0.20
|audusd
|0.7637
|0.0000
|0.7602
|2006.08.03 02:59
|0.7634
|0.00
|0.00
|-4.20
|6.00
|1302990
|2006.08.01 18:22
|sell
|0.40
|audusd
|0.7654
|0.0000
|0.7619
|2006.08.03 02:58
|0.7635
|0.00
|0.00
|-8.40
|76.00
|1305994
|2006.08.02 01:53
|sell
|0.80
|audusd
|0.7669
|0.0000
|0.7634
|2006.08.03 02:58
|0.7634
|0.00
|0.00
|-12.60
|280.00
|1326783
|2006.08.03 02:59
|sell
|0.10
|audusd
|0.7631
|0.0000
|0.7596
|2006.08.03 12:03
|0.7596
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|1340181
|2006.08.03 16:01
|sell
|0.10
|audusd
|0.7611
|0.0000
|0.7576
|2006.08.07 14:01
|0.7627
|0.00
|0.00
|-1.06
|-16.00
|1354296
|2006.08.04 14:32
|sell
|0.20
|audusd
|0.7644
|0.0000
|0.7609
|2006.08.07 14:01
|0.7624
|0.00
|0.00
|-1.05
|40.00
|1356113
|2006.08.04 15:47
|sell
|0.40
|audusd
|0.7659
|0.0000
|0.7624
|2006.08.07 14:01
|0.7624
|0.00
|0.00
|-2.10
|140.00
|1368159
|2006.08.07 14:01
|sell
|0.10
|audusd
|0.7622
|0.0000
|0.7587
|2006.08.08 09:28
|0.7602
|0.00
|0.00
|-0.53
|20.00
|1368695
|2006.08.07 14:42
|sell
|0.20
|audusd
|0.7637
|0.0000
|0.7602
|2006.08.08 09:28
|0.7602
|0.00
|0.00
|-1.05
|70.00
|1381294
|2006.08.08 09:28
|sell
|0.10
|audusd
|0.7596
|0.0000
|0.7561
|2006.08.08 23:49
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1381748
|2006.08.08 09:59
|sell
|0.20
|audusd
|0.7612
|0.0000
|0.7577
|2006.08.08 23:49
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|1390002
|2006.08.08 20:17
|sell
|0.40
|audusd
|0.7630
|0.0000
|0.7595
|2006.08.08 23:49
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|1393139
|2006.08.08 23:49
|sell
|0.10
|audusd
|0.7592
|0.0000
|0.7557
|2006.08.10 16:26
|0.7676
|0.00
|0.00
|-2.11
|-84.00
|1398692
|2006.08.09 10:02
|sell
|0.20
|audusd
|0.7607
|0.0000
|0.7572
|2006.08.10 16:26
|0.7677
|0.00
|0.00
|-3.15
|-140.00
|1399151
|2006.08.09 10:35
|sell
|0.40
|audusd
|0.7623
|0.0000
|0.7588
|2006.08.10 16:26
|0.7678
|0.00
|0.00
|-6.30
|-220.00
|1399474
|2006.08.09 11:12
|sell
|0.80
|audusd
|0.7638
|0.0000
|0.7603
|2006.08.10 16:25
|0.7679
|0.00
|0.00
|-12.60
|-328.00
|1400327
|2006.08.09 12:36
|sell
|1.60
|audusd
|0.7654
|0.0000
|0.7619
|2006.08.10 16:25
|0.7677
|0.00
|0.00
|-25.20
|-368.00
|1407127
|2006.08.10 03:30
|sell
|3.20
|audusd
|0.7678
|0.0000
|0.7643
|2006.08.10 16:24
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1407323
|2006.08.10 04:21
|sell
|6.40
|audusd
|0.7699
|0.0000
|0.7664
|2006.08.10 16:24
|0.7679
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1418260
|2006.08.11 00:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.7679
|0.0000
|0.7714
|2006.08.15 14:52
|0.7636
|0.00
|0.00
|0.46
|-43.00
|1425467
|2006.08.11 14:31
|buy
|0.20
|audusd
|0.7661
|0.0000
|0.7699
|2006.08.15 14:51
|0.7637
|0.00
|0.00
|0.90
|-48.00
|1432474
|2006.08.14 18:03
|buy
|0.40
|audusd
|0.7600
|0.0000
|0.7638
|2006.08.15 14:51
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.90
|152.00
|1444213
|2006.08.16 02:24
|sell
|0.10
|audusd
|0.7645
|0.0000
|0.7607
|2006.08.17 15:10
|0.7651
|0.00
|0.00
|-1.58
|-6.00
|1448331
|2006.08.16 14:31
|sell
|0.20
|audusd
|0.7669
|0.0000
|0.7631
|2006.08.17 15:09
|0.7650
|0.00
|0.00
|-3.15
|38.00
|1448820
|2006.08.16 15:06
|sell
|0.40
|audusd
|0.7687
|0.0000
|0.7649
|2006.08.17 15:09
|0.7649
|0.00
|0.00
|-6.30
|152.00
|1467878
|2006.08.18 01:50
|buy
|0.10
|audusd
|0.7621
|0.0000
|0.7659
|2006.08.21 10:27
|0.7618
|0.00
|0.00
|0.23
|-3.00
|1468455
|2006.08.18 03:20
|buy
|0.20
|audusd
|0.7600
|0.0000
|0.7638
|2006.08.21 10:26
|0.7619
|0.00
|0.00
|0.45
|38.00
|1474226
|2006.08.18 14:10
|buy
|0.40
|audusd
|0.7582
|0.0000
|0.7620
|2006.08.21 10:26
|0.7620
|0.00
|0.00
|0.90
|152.00
|1487288
|2006.08.21 19:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.7630
|0.0000
|0.7592
|2006.08.23 17:02
|0.7627
|0.00
|0.00
|-1.06
|3.00
|1504846
|2006.08.23 08:55
|sell
|0.20
|audusd
|0.7648
|0.0000
|0.7610
|2006.08.23 17:01
|0.7628
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1507076
|2006.08.23 14:53
|sell
|0.40
|audusd
|0.7667
|0.0000
|0.7629
|2006.08.23 17:01
|0.7629
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1508988
|2006.08.23 17:02
|sell
|0.10
|audusd
|0.7625
|0.0000
|0.7587
|2006.08.25 07:16
|0.7606
|0.00
|0.00
|-2.11
|19.00
|1517092
|2006.08.24 14:12
|sell
|0.20
|audusd
|0.7643
|0.0000
|0.7605
|2006.08.25 07:16
|0.7605
|0.00
|0.00
|-1.05
|76.00
|1526125
|2006.08.25 11:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7603
|0.0000
|0.7641
|2006.08.28 04:29
|0.7577
|0.00
|0.00
|0.23
|-26.00
|1527646
|2006.08.25 14:48
|buy
|0.20
|audusd
|0.7585
|0.0000
|0.7623
|2006.08.28 04:27
|0.7578
|0.00
|0.00
|0.45
|-14.00
|1528259
|2006.08.25 16:14
|buy
|0.40
|audusd
|0.7566
|0.0000
|0.7604
|2006.08.28 04:26
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.90
|52.00
|1533627
|2006.08.28 08:31
|sell
|0.10
|audusd
|0.7575
|0.0000
|0.7537
|2006.08.29 11:05
|0.7615
|0.00
|0.00
|-0.53
|-40.00
|1536724
|2006.08.28 16:06
|sell
|0.20
|audusd
|0.7593
|0.0000
|0.7555
|2006.08.29 11:05
|0.7614
|0.00
|0.00
|-1.05
|-42.00
|1540910
|2006.08.29 03:51
|sell
|0.40
|audusd
|0.7611
|0.0000
|0.7573
|2006.08.29 11:05
|0.7616
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1541763
|2006.08.29 06:29
|sell
|0.80
|audusd
|0.7629
|0.0000
|0.7591
|2006.08.29 11:05
|0.7614
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|1544580
|2006.08.29 11:05
|sell
|0.10
|audusd
|0.7613
|0.0000
|0.7575
|2006.08.30 18:19
|0.7636
|0.00
|0.00
|-0.53
|-23.00
|1545418
|2006.08.29 12:21
|sell
|0.20
|audusd
|0.7631
|0.0000
|0.7593
|2006.08.30 18:18
|0.7638
|0.00
|0.00
|-1.05
|-14.00
|1559939
|2006.08.30 15:13
|sell
|0.40
|audusd
|0.7649
|0.0000
|0.7611
|2006.08.30 18:18
|0.7636
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|1561647
|2006.08.30 19:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7633
|0.0000
|0.7595
|2006.09.06 03:31
|0.7685
|0.00
|0.00
|-3.70
|-52.00
|1576976
|2006.09.01 07:53
|sell
|0.20
|audusd
|0.7651
|0.0000
|0.7613
|2006.09.06 03:31
|0.7682
|0.00
|0.00
|-3.15
|-62.00
|1580420
|2006.09.04 02:29
|sell
|0.40
|audusd
|0.7681
|0.0000
|0.7643
|2006.09.06 03:30
|0.7681
|0.00
|0.00
|-4.20
|0.00
|1581256
|2006.09.04 05:44
|sell
|0.80
|audusd
|0.7699
|0.0000
|0.7661
|2006.09.06 03:30
|0.7681
|0.00
|0.00
|-8.40
|144.00
|1587401
|2006.09.04 16:39
|sell
|1.60
|audusd
|0.7717
|0.0000
|0.7679
|2006.09.06 03:30
|0.7679
|0.00
|0.00
|-16.80
|608.00
|1605997
|2006.09.06 08:31
|buy
|0.10
|audusd
|0.7698
|0.0000
|0.7736
|2006.09.08 03:32
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.91
|-114.00
|1608824
|2006.09.06 13:40
|buy
|0.20
|audusd
|0.7680
|0.0000
|0.7718
|2006.09.08 03:32
|0.7584
|0.00
|0.00
|1.80
|-192.00
|1611191
|2006.09.06 16:25
|buy
|0.40
|audusd
|0.7662
|0.0000
|0.7700
|2006.09.08 03:32
|0.7583
|0.00
|0.00
|3.60
|-316.00
|1616660
|2006.09.07 09:42
|buy
|0.80
|audusd
|0.7640
|0.0000
|0.7678
|2006.09.08 03:32
|0.7584
|0.00
|0.00
|1.80
|-448.00
|1619601
|2006.09.07 13:56
|buy
|1.60
|audusd
|0.7622
|0.0000
|0.7660
|2006.09.08 03:32
|0.7583
|0.00
|0.00
|3.60
|-624.00
|1620299
|2006.09.07 14:40
|buy
|3.20
|audusd
|0.7604
|0.0000
|0.7642
|2006.09.08 03:31
|0.7625
|0.00
|0.00
|7.20
|672.00
|1621628
|2006.09.07 16:22
|buy
|6.40
|audusd
|0.7585
|0.0000
|0.7623
|2006.09.08 03:31
|0.7623
|0.00
|0.00
|14.40
|2 432.00
|1627200
|2006.09.08 10:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7579
|0.0000
|0.7617
|2006.09.13 15:49
|0.7531
|0.00
|0.00
|0.69
|-48.00
|1629464
|2006.09.08 14:46
|buy
|0.20
|audusd
|0.7549
|0.0000
|0.7587
|2006.09.13 15:48
|0.7530
|0.00
|0.00
|1.35
|-38.00
|1641336
|2006.09.12 14:20
|buy
|0.40
|audusd
|0.7531
|0.0000
|0.7569
|2006.09.13 15:48
|0.7529
|0.00
|0.00
|0.90
|-8.00
|1643843
|2006.09.12 19:53
|buy
|0.80
|audusd
|0.7513
|0.0000
|0.7551
|2006.09.13 15:47
|0.7528
|0.00
|0.00
|1.80
|120.00
|1645290
|2006.09.13 03:18
|buy
|1.60
|audusd
|0.7491
|0.0000
|0.7529
|2006.09.13 15:47
|0.7529
|0.00
|0.00
|0.00
|608.00
|1648510
|2006.09.13 17:46
|buy
|0.10
|audusd
|0.7531
|0.0000
|0.7569
|2006.09.18 21:10
|0.7551
|0.00
|0.00
|1.14
|20.00
|1656023
|2006.09.15 15:47
|buy
|0.20
|audusd
|0.7513
|0.0000
|0.7551
|2006.09.18 21:10
|0.7551
|0.00
|0.00
|0.45
|76.00
|1662078
|2006.09.19 03:05
|sell
|0.10
|audusd
|0.7543
|0.0000
|0.7505
|2006.09.19 18:50
|0.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|1662651
|2006.09.19 06:53
|sell
|0.20
|audusd
|0.7562
|0.0000
|0.7524
|2006.09.19 18:50
|0.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1665909
|2006.09.19 18:51
|sell
|0.10
|audusd
|0.7521
|0.0000
|0.7483
|2006.09.22 11:38
|0.7538
|0.00
|0.00
|-2.64
|-17.00
|1668967
|2006.09.20 15:26
|sell
|0.20
|audusd
|0.7539
|0.0000
|0.7501
|2006.09.22 11:38
|0.7539
|0.00
|0.00
|-4.20
|0.00
|1672670
|2006.09.21 02:40
|sell
|0.40
|audusd
|0.7557
|0.0000
|0.7519
|2006.09.22 11:38
|0.7537
|0.00
|0.00
|-2.10
|80.00
|1676627
|2006.09.21 18:14
|sell
|0.80
|audusd
|0.7576
|0.0000
|0.7538
|2006.09.22 11:37
|0.7538
|0.00
|0.00
|-4.20
|304.00
|1682665
|2006.09.25 03:34
|buy
|0.10
|audusd
|0.7513
|0.0000
|0.7551
|2006.09.26 05:04
|0.7551
|0.00
|0.00
|0.23
|38.00
|1687978
|2006.09.26 08:11
|sell
|0.10
|audusd
|0.7539
|0.0000
|0.7501
|2006.09.27 11:06
|0.7501
|0.00
|0.00
|-0.53
|38.00
|1693880
|2006.09.27 20:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.7501
|0.0000
|0.7539
|2006.10.02 16:26
|0.7480
|0.00
|0.00
|1.14
|-21.00
|1699031
|2006.09.28 16:46
|buy
|0.20
|audusd
|0.7483
|0.0000
|0.7521
|2006.10.02 16:25
|0.7482
|0.00
|0.00
|0.90
|-2.00
|1701481
|2006.09.29 09:49
|buy
|0.40
|audusd
|0.7464
|0.0000
|0.7502
|2006.10.02 16:25
|0.7483
|0.00
|0.00
|0.90
|76.00
|1702604
|2006.09.29 14:31
|buy
|0.80
|audusd
|0.7445
|0.0000
|0.7483
|2006.10.02 16:25
|0.7483
|0.00
|0.00
|1.80
|304.00
|1709513
|2006.10.03 01:44
|sell
|0.10
|audusd
|0.7473
|0.0000
|0.7435
|2006.10.03 19:14
|0.7435
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1712886
|2006.10.04 02:41
|buy
|0.10
|audusd
|0.7440
|0.0000
|0.7478
|2006.10.04 20:44
|0.7460
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1713921
|2006.10.04 10:42
|buy
|0.20
|audusd
|0.7421
|0.0000
|0.7459
|2006.10.04 20:43
|0.7459
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1720347
|2006.10.05 20:51
|buy
|0.10
|audusd
|0.7463
|0.0000
|0.7503
|2006.10.12 06:48
|0.7467
|0.00
|0.00
|1.59
|4.00
|1721773
|2006.10.06 18:45
|buy
|0.20
|audusd
|0.7427
|0.0000
|0.7467
|2006.10.12 06:48
|0.7467
|0.00
|0.00
|2.70
|80.00
|1739080
|2006.10.13 10:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.7521
|0.0000
|0.7561
|2006.10.16 16:17
|0.7540
|0.00
|0.00
|0.23
|19.00
|1740447
|2006.10.13 16:40
|buy
|0.20
|audusd
|0.7500
|0.0000
|0.7540
|2006.10.16 16:17
|0.7540
|0.00
|0.00
|0.45
|80.00
|1746471
|2006.10.17 03:41
|buy
|0.10
|audusd
|0.7544
|0.0000
|0.7584
|2006.10.19 18:47
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.91
|40.00
|1731756
|2006.10.11 13:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6849
|0.0000
|1.6809
|2006.10.11 13:53
|1.6839
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|1731793
|2006.10.11 13:19
|sell
|0.20
|euraud
|1.6870
|0.0000
|1.6830
|2006.10.11 13:52
|1.6830
|0.00
|0.00
|0.00
|59.68
|1731880
|2006.10.11 13:53
|sell
|0.10
|euraud
|1.6834
|0.0000
|1.6794
|2006.10.12 04:30
|1.6837
|0.00
|0.00
|1.06
|-2.23
|1732738
|2006.10.11 18:51
|sell
|0.20
|euraud
|1.6854
|0.0000
|1.6814
|2006.10.12 04:30
|1.6825
|0.00
|0.00
|2.11
|43.20
|1733790
|2006.10.12 01:45
|sell
|0.40
|euraud
|1.6874
|0.0000
|1.6834
|2006.10.12 04:30
|1.6834
|0.00
|0.00
|0.00
|119.13
|1734014
|2006.10.12 04:30
|sell
|0.10
|euraud
|1.6824
|0.0000
|1.6784
|2006.10.12 07:20
|1.6784
|0.00
|0.00
|0.00
|29.88
|1737664
|2006.10.13 02:18
|sell
|0.10
|euraud
|1.6704
|0.0000
|1.6664
|2006.10.13 15:19
|1.6684
|0.00
|0.00
|0.00
|15.05
|1737930
|2006.10.13 04:12
|sell
|0.20
|euraud
|1.6725
|0.0000
|1.6685
|2006.10.13 15:19
|1.6685
|0.00
|0.00
|0.00
|60.21
|1743386
|2006.10.16 10:44
|sell
|0.10
|euraud
|1.6646
|0.0000
|1.6606
|2006.10.16 12:27
|1.6630
|0.00
|0.00
|0.00
|12.05
|1743563
|2006.10.16 10:58
|sell
|0.20
|euraud
|1.6669
|0.0000
|1.6629
|2006.10.16 12:27
|1.6629
|0.00
|0.00
|0.00
|60.25
|1744042
|2006.10.16 12:29
|sell
|0.10
|euraud
|1.6628
|0.0000
|1.6588
|2006.10.17 09:14
|1.6610
|0.00
|0.00
|0.36
|13.58
|1746303
|2006.10.17 02:25
|sell
|0.20
|euraud
|1.6648
|0.0000
|1.6608
|2006.10.17 09:14
|1.6608
|0.00
|0.00
|0.00
|60.37
|1752653
|2006.10.18 03:40
|sell
|0.10
|euraud
|1.6637
|0.0000
|1.6597
|2006.10.19 00:09
|1.6597
|0.00
|0.00
|1.08
|30.22
|1757262
|2006.10.19 06:26
|sell
|0.10
|euraud
|1.6603
|0.0000
|1.6563
|2006.10.20 09:44
|1.6605
|0.00
|0.00
|0.36
|-1.52
|1758782
|2006.10.19 12:01
|sell
|0.20
|euraud
|1.6626
|0.0000
|1.6586
|2006.10.20 09:43
|1.6608
|0.00
|0.00
|0.72
|27.38
|1763354
|2006.10.20 03:25
|sell
|0.40
|euraud
|1.6646
|0.0000
|1.6606
|2006.10.20 09:43
|1.6606
|0.00
|0.00
|0.00
|121.68
|1716570
|2006.10.05 02:16
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5881
|0.0000
|1.5921
|2006.10.10 21:42
|1.5921
|0.00
|0.00
|0.36
|31.51
|1278165
|2006.07.31 03:32
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.28
|0.00
|145.93
|2006.07.31 07:04
|145.93
|0.00
|0.00
|0.00
|30.61
|1279196
|2006.07.31 07:04
|sell
|0.10
|eurjpy
|145.91
|0.00
|145.56
|2006.08.01 02:37
|146.17
|0.00
|0.00
|-0.57
|-22.69
|1285145
|2006.07.31 16:56
|sell
|0.20
|eurjpy
|146.06
|0.00
|145.71
|2006.08.01 02:37
|146.18
|0.00
|0.00
|-1.13
|-20.94
|1285961
|2006.07.31 18:14
|sell
|0.40
|eurjpy
|146.21
|0.00
|145.86
|2006.08.01 02:36
|146.20
|0.00
|0.00
|-2.27
|3.49
|1286226
|2006.07.31 19:03
|sell
|0.80
|eurjpy
|146.36
|0.00
|146.01
|2006.08.01 02:36
|146.17
|0.00
|0.00
|-4.53
|132.62
|1286396
|2006.07.31 19:29
|sell
|1.60
|eurjpy
|146.52
|0.00
|146.17
|2006.08.01 02:36
|146.17
|0.00
|0.00
|-9.07
|488.62
|1290278
|2006.08.01 02:37
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.17
|0.00
|145.82
|2006.08.01 07:24
|145.99
|0.00
|0.00
|0.00
|15.71
|1291670
|2006.08.01 05:21
|sell
|0.20
|eurjpy
|146.33
|0.00
|145.98
|2006.08.01 07:24
|145.98
|0.00
|0.00
|0.00
|61.07
|1293363
|2006.08.01 07:24
|sell
|0.10
|eurjpy
|145.97
|0.00
|145.62
|2006.08.02 01:54
|146.74
|0.00
|0.00
|-0.57
|-67.30
|1294294
|2006.08.01 08:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|146.12
|0.00
|145.77
|2006.08.02 01:54
|146.73
|0.00
|0.00
|-1.13
|-106.65
|1296252
|2006.08.01 11:54
|sell
|0.40
|eurjpy
|146.27
|0.00
|145.92
|2006.08.02 01:54
|146.73
|0.00
|0.00
|-2.27
|-160.82
|1296902
|2006.08.01 13:03
|sell
|0.80
|eurjpy
|146.43
|0.00
|146.08
|2006.08.02 01:54
|146.73
|0.00
|0.00
|-4.53
|-209.79
|1298663
|2006.08.01 14:44
|sell
|1.60
|eurjpy
|146.58
|0.00
|146.23
|2006.08.02 01:54
|146.74
|0.00
|0.00
|-9.07
|-223.78
|1299423
|2006.08.01 15:13
|sell
|3.20
|eurjpy
|146.74
|0.00
|146.39
|2006.08.02 01:54
|146.73
|0.00
|0.00
|-18.14
|27.97
|1302566
|2006.08.01 18:01
|sell
|6.40
|eurjpy
|146.90
|0.00
|146.55
|2006.08.02 01:54
|146.74
|0.00
|0.00
|-36.28
|895.03
|1306016
|2006.08.02 01:54
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.70
|0.00
|146.35
|2006.08.02 18:03
|146.49
|0.00
|0.00
|0.00
|18.34
|1316360
|2006.08.02 14:12
|sell
|0.20
|eurjpy
|146.85
|0.00
|146.50
|2006.08.02 18:03
|146.50
|0.00
|0.00
|0.00
|61.13
|1320750
|2006.08.02 18:03
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.45
|0.00
|146.10
|2006.08.03 05:29
|146.28
|0.00
|0.00
|-1.70
|14.81
|1321201
|2006.08.02 18:48
|sell
|0.20
|eurjpy
|146.60
|0.00
|146.25
|2006.08.03 05:29
|146.25
|0.00
|0.00
|-3.40
|61.02
|1330559
|2006.08.03 05:29
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.23
|0.00
|145.88
|2006.08.03 16:49
|147.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.85
|1331647
|2006.08.03 06:22
|sell
|0.20
|eurjpy
|146.39
|0.00
|146.04
|2006.08.03 16:49
|147.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.58
|1334143
|2006.08.03 09:07
|sell
|0.40
|eurjpy
|146.54
|0.00
|146.19
|2006.08.03 16:49
|147.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.43
|1335273
|2006.08.03 10:43
|sell
|0.80
|eurjpy
|146.69
|0.00
|146.34
|2006.08.03 16:49
|147.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-334.38
|1335642
|2006.08.03 11:15
|sell
|1.60
|eurjpy
|146.84
|0.00
|146.49
|2006.08.03 16:49
|147.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-445.84
|1338768
|2006.08.03 14:37
|sell
|3.20
|eurjpy
|146.99
|0.00
|146.64
|2006.08.03 16:49
|147.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-501.61
|1338852
|2006.08.03 14:40
|sell
|6.40
|eurjpy
|147.15
|0.00
|146.80
|2006.08.03 16:49
|147.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.73
|1339395
|2006.08.03 15:12
|sell
|12.80
|eurjpy
|147.30
|0.00
|146.95
|2006.08.03 16:49
|147.15
|0.00
|0.00
|0.00
|1 671.89
|1343987
|2006.08.03 23:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|147.16
|0.00
|146.81
|2006.08.04 15:00
|147.26
|0.00
|0.00
|-0.57
|-8.74
|1344704
|2006.08.04 01:12
|sell
|0.20
|eurjpy
|147.31
|0.00
|146.96
|2006.08.04 15:00
|147.25
|0.00
|0.00
|0.00
|10.49
|1345170
|2006.08.04 01:57
|sell
|0.40
|eurjpy
|147.46
|0.00
|147.11
|2006.08.04 15:00
|147.26
|0.00
|0.00
|0.00
|69.97
|1352897
|2006.08.04 12:57
|sell
|0.80
|eurjpy
|147.61
|0.00
|147.26
|2006.08.04 15:00
|147.26
|0.00
|0.00
|0.00
|244.88
|1355519
|2006.08.04 15:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|147.22
|0.00
|146.87
|2006.08.04 16:55
|147.15
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|1356143
|2006.08.04 15:48
|sell
|0.20
|eurjpy
|147.37
|0.00
|147.02
|2006.08.04 16:55
|147.16
|0.00
|0.00
|0.00
|36.83
|1356487
|2006.08.04 16:04
|sell
|0.40
|eurjpy
|147.52
|0.00
|147.17
|2006.08.04 16:55
|147.17
|0.00
|0.00
|0.00
|122.77
|1356860
|2006.08.04 16:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|147.13
|0.00
|146.78
|2006.08.08 00:16
|147.53
|0.00
|0.00
|-1.13
|-34.72
|1356927
|2006.08.04 16:59
|sell
|0.20
|eurjpy
|147.28
|0.00
|146.93
|2006.08.08 00:16
|147.55
|0.00
|0.00
|-2.27
|-46.88
|1357494
|2006.08.04 21:34
|sell
|0.40
|eurjpy
|147.44
|0.00
|147.09
|2006.08.08 00:16
|147.54
|0.00
|0.00
|-4.53
|-34.73
|1363330
|2006.08.07 08:15
|sell
|0.80
|eurjpy
|147.59
|0.00
|147.24
|2006.08.08 00:16
|147.51
|0.00
|0.00
|-4.51
|55.56
|1366125
|2006.08.07 11:01
|sell
|1.60
|eurjpy
|147.74
|0.00
|147.39
|2006.08.08 00:16
|147.54
|0.00
|0.00
|-9.03
|277.77
|1368435
|2006.08.07 14:17
|sell
|3.20
|eurjpy
|147.90
|0.00
|147.55
|2006.08.08 00:16
|147.55
|0.00
|0.00
|-18.05
|972.22
|1374186
|2006.08.08 00:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|147.51
|0.00
|147.16
|2006.08.09 01:15
|147.69
|0.00
|0.00
|-0.56
|-15.57
|1377871
|2006.08.08 05:20
|sell
|0.20
|eurjpy
|147.68
|0.00
|147.33
|2006.08.09 01:14
|147.68
|0.00
|0.00
|-1.13
|0.00
|1380662
|2006.08.08 09:01
|sell
|0.40
|eurjpy
|147.84
|0.00
|147.49
|2006.08.09 01:13
|147.65
|0.00
|0.00
|-2.25
|65.75
|1392830
|2006.08.08 23:00
|sell
|0.80
|eurjpy
|147.99
|0.00
|147.64
|2006.08.09 01:13
|147.64
|0.00
|0.00
|-4.51
|242.26
|1394576
|2006.08.09 01:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|147.67
|0.00
|147.32
|2006.08.10 02:08
|148.44
|0.00
|0.00
|-1.69
|-66.73
|1394800
|2006.08.09 01:48
|sell
|0.20
|eurjpy
|147.82
|0.00
|147.47
|2006.08.10 02:07
|148.45
|0.00
|0.00
|-3.38
|-109.18
|1396059
|2006.08.09 05:38
|sell
|0.40
|eurjpy
|147.97
|0.00
|147.62
|2006.08.10 02:06
|148.43
|0.00
|0.00
|-6.76
|-159.44
|1398355
|2006.08.09 09:29
|sell
|0.80
|eurjpy
|148.12
|0.00
|147.77
|2006.08.10 02:06
|148.44
|0.00
|0.00
|-13.53
|-221.84
|1398906
|2006.08.09 10:13
|sell
|1.60
|eurjpy
|148.28
|0.00
|147.93
|2006.08.10 02:06
|148.43
|0.00
|0.00
|-27.05
|-207.99
|1402618
|2006.08.09 16:53
|sell
|3.20
|eurjpy
|148.43
|0.00
|148.08
|2006.08.10 02:06
|148.43
|0.00
|0.00
|-54.10
|0.00
|1405963
|2006.08.10 01:04
|sell
|6.40
|eurjpy
|148.59
|0.00
|148.24
|2006.08.10 02:06
|148.44
|0.00
|0.00
|0.00
|831.88
|1407040
|2006.08.10 03:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.43
|0.00
|148.78
|2006.08.10 16:59
|147.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.41
|1407401
|2006.08.10 04:36
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.28
|0.00
|148.63
|2006.08.10 16:59
|147.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.07
|1409801
|2006.08.10 09:19
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.13
|0.00
|148.48
|2006.08.10 16:58
|147.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-218.22
|1410130
|2006.08.10 09:47
|buy
|0.80
|eurjpy
|147.98
|0.00
|148.33
|2006.08.10 16:58
|147.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-339.45
|1410208
|2006.08.10 09:50
|buy
|1.60
|eurjpy
|147.81
|0.00
|148.16
|2006.08.10 16:58
|147.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-457.22
|1411673
|2006.08.10 12:59
|buy
|3.20
|eurjpy
|147.66
|0.00
|148.01
|2006.08.10 16:58
|147.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-471.03
|1412707
|2006.08.10 14:36
|buy
|6.40
|eurjpy
|147.49
|0.00
|147.84
|2006.08.10 16:58
|147.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.42
|1414175
|2006.08.10 16:06
|buy
|12.80
|eurjpy
|147.34
|0.00
|147.69
|2006.08.10 16:57
|147.52
|0.00
|0.00
|0.00
|1 994.98
|1415681
|2006.08.10 17:20
|sell
|0.10
|eurjpy
|147.34
|0.00
|146.99
|2006.08.15 02:07
|148.21
|0.00
|0.00
|-1.68
|-74.69
|1415806
|2006.08.10 17:25
|sell
|0.20
|eurjpy
|147.49
|0.00
|147.14
|2006.08.15 02:07
|148.19
|0.00
|0.00
|-3.36
|-120.19
|1421365
|2006.08.11 08:01
|sell
|0.40
|eurjpy
|147.66
|0.00
|147.31
|2006.08.15 02:07
|148.20
|0.00
|0.00
|-4.47
|-185.44
|1422208
|2006.08.11 08:55
|sell
|0.80
|eurjpy
|147.82
|0.00
|147.47
|2006.08.15 02:07
|148.20
|0.00
|0.00
|-8.93
|-260.98
|1422813
|2006.08.11 10:06
|sell
|1.60
|eurjpy
|148.00
|0.00
|147.62
|2006.08.15 02:07
|148.20
|0.00
|0.00
|-17.85
|-274.73
|1423055
|2006.08.11 10:29
|sell
|3.20
|eurjpy
|148.18
|0.00
|147.80
|2006.08.15 02:07
|148.21
|0.00
|0.00
|-35.72
|-82.42
|1432468
|2006.08.14 18:03
|sell
|6.40
|eurjpy
|148.38
|0.00
|148.00
|2006.08.15 02:07
|148.20
|0.00
|0.00
|-35.65
|989.02
|1436379
|2006.08.15 05:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.42
|0.00
|148.80
|2006.08.16 13:31
|148.64
|0.00
|0.00
|0.22
|18.91
|1437675
|2006.08.15 08:52
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.23
|0.00
|148.61
|2006.08.16 13:31
|148.61
|0.00
|0.00
|0.43
|65.36
|1451786
|2006.08.16 22:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.74
|0.00
|148.36
|2006.08.17 09:47
|148.36
|0.00
|0.00
|-1.68
|32.96
|1458804
|2006.08.17 13:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.61
|0.00
|148.99
|2006.08.17 20:39
|148.85
|0.00
|0.00
|0.00
|20.67
|1468327
|2006.08.18 03:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.72
|0.00
|148.34
|2006.08.18 11:21
|148.61
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|1468824
|2006.08.18 04:32
|sell
|0.20
|eurjpy
|148.90
|0.00
|148.52
|2006.08.18 11:21
|148.52
|0.00
|0.00
|0.00
|65.67
|1471906
|2006.08.18 11:22
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.62
|0.00
|148.24
|2006.08.18 11:46
|148.24
|0.00
|0.00
|0.00
|32.87
|1476941
|2006.08.18 19:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.44
|0.00
|148.82
|2006.08.21 03:11
|148.82
|0.00
|0.00
|0.22
|32.83
|1488006
|2006.08.21 20:29
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.40
|0.00
|149.02
|2006.08.22 11:18
|149.25
|0.00
|0.00
|-0.56
|12.92
|1493497
|2006.08.22 09:13
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.59
|0.00
|149.21
|2006.08.22 11:18
|149.21
|0.00
|0.00
|0.00
|65.46
|1494989
|2006.08.22 11:18
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.21
|0.00
|148.83
|2006.08.23 02:10
|149.02
|0.00
|0.00
|-0.56
|16.32
|1499108
|2006.08.22 17:46
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.40
|0.00
|149.02
|2006.08.23 02:10
|149.02
|0.00
|0.00
|-1.12
|65.28
|1504965
|2006.08.23 09:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.99
|0.00
|149.37
|2006.08.24 10:02
|149.07
|0.00
|0.00
|0.64
|6.87
|1511663
|2006.08.23 23:05
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.81
|0.00
|149.19
|2006.08.24 10:02
|149.07
|0.00
|0.00
|1.29
|44.67
|1513498
|2006.08.24 03:43
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.63
|0.00
|149.01
|2006.08.24 10:01
|149.01
|0.00
|0.00
|0.00
|130.53
|1518299
|2006.08.24 15:27
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.00
|0.00
|148.62
|2006.08.24 17:53
|148.62
|0.00
|0.00
|0.00
|32.65
|1520158
|2006.08.24 17:53
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.59
|0.00
|148.21
|2006.08.25 15:59
|149.54
|0.00
|0.00
|-0.56
|-81.05
|1520692
|2006.08.24 18:34
|sell
|0.20
|eurjpy
|148.77
|0.00
|148.39
|2006.08.25 15:59
|149.52
|0.00
|0.00
|-1.12
|-127.99
|1523147
|2006.08.25 02:55
|sell
|0.40
|eurjpy
|148.96
|0.00
|148.58
|2006.08.25 15:59
|149.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.71
|1524429
|2006.08.25 07:31
|sell
|0.80
|eurjpy
|149.16
|0.00
|148.78
|2006.08.25 15:59
|149.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-245.75
|1524911
|2006.08.25 08:22
|sell
|1.60
|eurjpy
|149.37
|0.00
|148.99
|2006.08.25 15:59
|149.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.14
|1525232
|2006.08.25 08:39
|sell
|3.20
|eurjpy
|149.56
|0.00
|149.18
|2006.08.25 15:59
|149.53
|0.00
|0.00
|0.00
|81.91
|1525830
|2006.08.25 10:07
|sell
|6.40
|eurjpy
|149.74
|0.00
|149.36
|2006.08.25 15:58
|149.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1 037.54
|1528552
|2006.08.25 16:32
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.47
|0.00
|149.09
|2006.08.29 06:34
|149.71
|0.00
|0.00
|-1.10
|-20.57
|1529107
|2006.08.25 17:25
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.65
|0.00
|149.27
|2006.08.29 06:34
|149.72
|0.00
|0.00
|-2.22
|-12.00
|1532282
|2006.08.28 05:29
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.84
|0.00
|149.46
|2006.08.29 06:34
|149.71
|0.00
|0.00
|-2.22
|44.55
|1542757
|2006.08.29 08:18
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.87
|0.00
|150.25
|2006.08.29 12:43
|149.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.56
|1543637
|2006.08.29 09:49
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.68
|0.00
|150.06
|2006.08.29 12:43
|149.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.27
|1545087
|2006.08.29 11:53
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.50
|0.00
|149.88
|2006.08.29 12:43
|149.63
|0.00
|0.00
|0.00
|44.54
|1549926
|2006.08.29 20:06
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.43
|0.00
|149.81
|2006.08.30 02:01
|149.81
|0.00
|0.00
|0.21
|32.54
|1560324
|2006.08.30 15:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.21
|0.00
|150.59
|2006.08.31 02:16
|150.59
|0.00
|0.00
|0.64
|32.40
|1563714
|2006.08.31 02:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.55
|0.00
|150.93
|2006.09.01 10:37
|150.39
|0.00
|0.00
|0.21
|-13.63
|1564114
|2006.08.31 03:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.37
|0.00
|150.75
|2006.09.01 10:36
|150.38
|0.00
|0.00
|0.43
|1.70
|1571832
|2006.08.31 16:45
|buy
|0.40
|eurjpy
|150.19
|0.00
|150.57
|2006.09.01 10:36
|150.37
|0.00
|0.00
|0.85
|61.36
|1575905
|2006.09.01 04:29
|buy
|0.80
|eurjpy
|150.00
|0.00
|150.38
|2006.09.01 10:36
|150.38
|0.00
|0.00
|0.00
|259.07
|1578619
|2006.09.01 10:38
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.41
|0.00
|150.79
|2006.09.04 17:42
|149.29
|0.00
|0.00
|0.21
|-96.53
|1580497
|2006.09.04 02:31
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.22
|0.00
|150.60
|2006.09.04 17:42
|149.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.05
|1581087
|2006.09.04 03:53
|buy
|0.40
|eurjpy
|150.04
|0.00
|150.42
|2006.09.04 17:42
|149.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-258.57
|1581561
|2006.09.04 06:42
|buy
|0.80
|eurjpy
|149.85
|0.00
|150.23
|2006.09.04 17:42
|149.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-379.21
|1582478
|2006.09.04 08:24
|buy
|1.60
|eurjpy
|149.67
|0.00
|150.05
|2006.09.04 17:41
|149.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-524.05
|1583416
|2006.09.04 09:48
|buy
|3.20
|eurjpy
|149.46
|0.00
|149.84
|2006.09.04 17:41
|149.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-413.72
|1585903
|2006.09.04 13:56
|buy
|6.40
|eurjpy
|149.28
|0.00
|149.66
|2006.09.04 17:41
|149.30
|0.00
|0.00
|0.00
|110.32
|1586962
|2006.09.04 15:19
|buy
|12.80
|eurjpy
|149.10
|0.00
|149.48
|2006.09.04 17:41
|149.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2 206.51
|1588215
|2006.09.04 18:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.36
|0.00
|149.74
|2006.09.05 22:51
|148.80
|0.00
|0.00
|0.22
|-48.25
|1590513
|2006.09.05 02:10
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.18
|0.00
|149.56
|2006.09.05 22:49
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.77
|1590800
|2006.09.05 02:15
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.81
|0.00
|149.19
|2006.09.05 22:49
|148.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|1593112
|2006.09.05 09:06
|buy
|0.80
|eurjpy
|148.61
|0.00
|148.99
|2006.09.05 22:49
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|137.87
|1593540
|2006.09.05 09:20
|buy
|1.60
|eurjpy
|148.43
|0.00
|148.81
|2006.09.05 22:49
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|523.96
|1604456
|2006.09.06 02:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.69
|0.00
|148.31
|2006.09.07 10:54
|149.08
|0.00
|0.00
|-1.67
|-33.47
|1604544
|2006.09.06 02:38
|sell
|0.20
|eurjpy
|148.87
|0.00
|148.49
|2006.09.07 10:54
|149.10
|0.00
|0.00
|-3.34
|-39.46
|1604678
|2006.09.06 03:05
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.05
|0.00
|148.67
|2006.09.07 10:53
|149.13
|0.00
|0.00
|-6.68
|-27.46
|1605413
|2006.09.06 06:13
|sell
|0.80
|eurjpy
|149.24
|0.00
|148.86
|2006.09.07 10:53
|149.08
|0.00
|0.00
|-13.37
|109.90
|1614337
|2006.09.07 01:41
|sell
|1.60
|eurjpy
|149.43
|0.00
|149.05
|2006.09.07 10:53
|149.22
|0.00
|0.00
|0.00
|288.19
|1614514
|2006.09.07 02:21
|sell
|3.20
|eurjpy
|149.61
|0.00
|149.23
|2006.09.07 10:53
|149.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1 042.71
|1622954
|2006.09.07 19:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.46
|0.00
|148.84
|2006.09.08 09:23
|148.16
|0.00
|0.00
|0.21
|-25.76
|1623181
|2006.09.07 20:02
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.28
|0.00
|148.66
|2006.09.08 09:23
|148.13
|0.00
|0.00
|0.43
|-25.76
|1623916
|2006.09.07 21:27
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.10
|0.00
|148.48
|2006.09.08 09:23
|148.10
|0.00
|0.00
|0.86
|0.00
|1625377
|2006.09.08 05:25
|buy
|0.80
|eurjpy
|147.92
|0.00
|148.30
|2006.09.08 09:23
|148.13
|0.00
|0.00
|0.00
|144.23
|1626083
|2006.09.08 08:20
|buy
|1.60
|eurjpy
|147.73
|0.00
|148.11
|2006.09.08 09:23
|148.11
|0.00
|0.00
|0.00
|522.07
|1626618
|2006.09.08 09:23
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.18
|0.00
|148.56
|2006.09.08 12:03
|148.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.30
|1626644
|2006.09.08 09:24
|buy
|0.20
|eurjpy
|147.94
|0.00
|148.32
|2006.09.08 12:03
|148.07
|0.00
|0.00
|0.00
|22.32
|1626675
|2006.09.08 09:24
|buy
|0.40
|eurjpy
|147.71
|0.00
|148.09
|2006.09.08 12:03
|148.09
|0.00
|0.00
|0.00
|130.49
|1627842
|2006.09.08 12:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.08
|0.00
|148.46
|2006.09.08 18:32
|148.28
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|1628238
|2006.09.08 13:13
|buy
|0.20
|eurjpy
|147.90
|0.00
|148.28
|2006.09.08 18:32
|148.28
|0.00
|0.00
|0.00
|64.97
|1630808
|2006.09.08 18:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.30
|0.00
|148.68
|2006.09.11 09:11
|148.68
|0.00
|0.00
|0.21
|32.41
|1631069
|2006.09.08 20:51
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.12
|0.00
|148.50
|2006.09.11 08:26
|148.50
|0.00
|0.00
|0.43
|64.94
|1641298
|2006.09.12 14:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.54
|0.00
|149.92
|2006.09.12 20:01
|149.71
|0.00
|0.00
|0.00
|14.41
|1641705
|2006.09.12 14:34
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.32
|0.00
|149.70
|2006.09.12 20:01
|149.70
|0.00
|0.00
|0.00
|64.43
|1644383
|2006.09.12 23:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.58
|0.00
|149.20
|2006.09.13 10:22
|149.20
|0.00
|0.00
|-0.55
|32.30
|1648387
|2006.09.13 17:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.36
|0.00
|149.74
|2006.09.14 12:24
|149.56
|0.00
|0.00
|0.64
|16.99
|1648899
|2006.09.13 18:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.18
|0.00
|149.56
|2006.09.14 12:24
|149.56
|0.00
|0.00
|1.28
|64.56
|1654678
|2006.09.14 21:07
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.55
|0.00
|149.17
|2006.09.15 13:51
|149.17
|0.00
|0.00
|-0.55
|32.29
|1655113
|2006.09.15 02:06
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.74
|0.00
|149.36
|2006.09.15 13:51
|149.36
|0.00
|0.00
|0.00
|64.57
|1656649
|2006.09.15 19:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.22
|0.00
|149.60
|2006.09.18 00:32
|148.82
|0.00
|0.00
|0.21
|-33.96
|1656858
|2006.09.15 20:51
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.04
|0.00
|149.42
|2006.09.18 00:32
|148.82
|0.00
|0.00
|0.43
|-37.34
|1657003
|2006.09.15 22:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.85
|0.00
|149.23
|2006.09.18 00:32
|148.80
|0.00
|0.00
|0.85
|-16.98
|1657263
|2006.09.18 00:00
|buy
|0.80
|eurjpy
|148.43
|0.00
|148.81
|2006.09.18 00:32
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|258.06
|1657784
|2006.09.18 01:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.19
|0.00
|149.57
|2006.09.18 07:51
|149.39
|0.00
|0.00
|0.00
|16.94
|1657826
|2006.09.18 02:04
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.01
|0.00
|149.39
|2006.09.18 07:51
|149.39
|0.00
|0.00
|0.00
|64.39
|1660824
|2006.09.18 17:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.50
|0.00
|149.12
|2006.09.19 06:13
|149.86
|0.00
|0.00
|-0.55
|-30.53
|1661068
|2006.09.18 18:42
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.68
|0.00
|149.30
|2006.09.19 06:13
|149.86
|0.00
|0.00
|-1.10
|-30.53
|1661688
|2006.09.18 22:30
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.88
|0.00
|149.50
|2006.09.19 06:13
|149.86
|0.00
|0.00
|-2.20
|6.78
|1662270
|2006.09.19 04:22
|sell
|0.80
|eurjpy
|150.06
|0.00
|149.68
|2006.09.19 06:13
|149.86
|0.00
|0.00
|0.00
|135.70
|1662367
|2006.09.19 04:44
|sell
|1.60
|eurjpy
|150.24
|0.00
|149.86
|2006.09.19 06:13
|149.86
|0.00
|0.00
|0.00
|515.65
|1662648
|2006.09.19 06:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.88
|0.00
|149.50
|2006.09.19 09:11
|149.69
|0.00
|0.00
|0.00
|16.12
|1662794
|2006.09.19 08:16
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.06
|0.00
|149.68
|2006.09.19 09:11
|149.68
|0.00
|0.00
|0.00
|64.47
|1665998
|2006.09.19 19:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.09
|0.00
|149.47
|2006.09.20 11:05
|148.72
|0.00
|0.00
|0.21
|-31.56
|1666893
|2006.09.20 02:55
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.90
|0.00
|149.28
|2006.09.20 11:05
|148.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.71
|1666962
|2006.09.20 03:17
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.72
|0.00
|149.10
|2006.09.20 11:05
|148.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1667469
|2006.09.20 07:30
|buy
|0.80
|eurjpy
|148.54
|0.00
|148.92
|2006.09.20 11:05
|148.73
|0.00
|0.00
|0.00
|129.61
|1667798
|2006.09.20 09:11
|buy
|1.60
|eurjpy
|148.35
|0.00
|148.73
|2006.09.20 11:04
|148.73
|0.00
|0.00
|0.00
|518.38
|1668221
|2006.09.20 11:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.72
|0.00
|149.10
|2006.09.20 20:12
|149.10
|0.00
|0.00
|0.00
|32.40
|1672298
|2006.09.21 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.89
|0.00
|148.51
|2006.09.22 14:11
|148.89
|0.00
|0.00
|-0.56
|0.00
|1672924
|2006.09.21 03:28
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.07
|0.00
|148.69
|2006.09.21 08:23
|148.69
|0.00
|0.00
|0.00
|64.91
|1679186
|2006.09.22 08:37
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.07
|0.00
|148.69
|2006.09.22 14:11
|148.90
|0.00
|0.00
|0.00
|29.26
|1679511
|2006.09.22 09:21
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.27
|0.00
|148.89
|2006.09.22 14:10
|148.89
|0.00
|0.00
|0.00
|130.80
|1680697
|2006.09.22 14:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.86
|0.00
|148.48
|2006.09.25 09:07
|148.67
|0.00
|0.00
|-0.56
|16.35
|1681234
|2006.09.22 16:08
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.06
|0.00
|148.68
|2006.09.25 09:07
|148.68
|0.00
|0.00
|-1.12
|65.41
|1684632
|2006.09.25 12:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.98
|0.00
|149.36
|2006.09.26 16:24
|148.10
|0.00
|0.00
|0.21
|-75.31
|1685004
|2006.09.25 14:14
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.79
|0.00
|149.17
|2006.09.26 16:24
|148.09
|0.00
|0.00
|0.43
|-119.81
|1685410
|2006.09.25 16:00
|buy
|0.40
|eurjpy
|148.60
|0.00
|148.98
|2006.09.26 16:24
|148.09
|0.00
|0.00
|0.86
|-174.59
|1685927
|2006.09.25 17:02
|buy
|0.80
|eurjpy
|148.42
|0.00
|148.80
|2006.09.26 16:24
|148.10
|0.00
|0.00
|1.72
|-219.07
|1688177
|2006.09.26 09:00
|buy
|1.60
|eurjpy
|148.23
|0.00
|148.61
|2006.09.26 16:24
|148.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.70
|1689170
|2006.09.26 11:45
|buy
|3.20
|eurjpy
|148.04
|0.00
|148.42
|2006.09.26 16:24
|148.08
|0.00
|0.00
|0.00
|109.54
|1689382
|2006.09.26 12:09
|buy
|6.40
|eurjpy
|147.85
|0.00
|148.23
|2006.09.26 16:23
|148.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1 314.51
|1690535
|2006.09.26 16:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.25
|0.00
|148.63
|2006.09.26 18:10
|148.63
|0.00
|0.00
|0.00
|32.45
|1691733
|2006.09.27 01:14
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.48
|0.00
|148.10
|2006.09.28 11:12
|149.35
|0.00
|0.00
|-1.66
|-73.99
|1692189
|2006.09.27 06:24
|sell
|0.20
|eurjpy
|148.66
|0.00
|148.28
|2006.09.28 11:11
|149.30
|0.00
|0.00
|-3.32
|-108.90
|1693001
|2006.09.27 15:58
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.14
|0.00
|148.76
|2006.09.28 11:11
|149.32
|0.00
|0.00
|-6.64
|-61.27
|1693711
|2006.09.27 18:02
|sell
|0.80
|eurjpy
|149.33
|0.00
|148.95
|2006.09.28 11:11
|149.34
|0.00
|0.00
|-13.28
|-6.81
|1695822
|2006.09.28 06:57
|sell
|1.60
|eurjpy
|149.52
|0.00
|149.14
|2006.09.28 11:10
|149.33
|0.00
|0.00
|0.00
|258.72
|1696623
|2006.09.28 08:38
|sell
|3.20
|eurjpy
|149.72
|0.00
|149.34
|2006.09.28 11:10
|149.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1 035.25
|1697424
|2006.09.28 11:12
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.27
|0.00
|148.89
|2006.09.28 16:28
|149.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.91
|1697616
|2006.09.28 11:47
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.46
|0.00
|149.08
|2006.09.28 16:28
|149.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.57
|1697644
|2006.09.28 11:53
|sell
|0.40
|eurjpy
|149.65
|0.00
|149.27
|2006.09.28 16:27
|149.54
|0.00
|0.00
|0.00
|37.32
|1699228
|2006.09.28 17:46
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.65
|0.00
|150.03
|2006.09.29 17:08
|149.63
|0.00
|0.00
|0.21
|-1.69
|1700374
|2006.09.29 03:02
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.47
|0.00
|149.85
|2006.09.29 17:08
|149.63
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|1702161
|2006.09.29 12:32
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.27
|0.00
|149.65
|2006.09.29 17:03
|149.65
|0.00
|0.00
|0.00
|128.75
|1703769
|2006.09.29 17:09
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.67
|0.00
|150.05
|2006.10.02 11:48
|150.05
|0.00
|0.00
|0.21
|32.14
|1706916
|2006.10.02 12:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.16
|0.00
|150.54
|2006.10.03 11:39
|150.17
|0.00
|0.00
|0.21
|0.85
|1707292
|2006.10.02 14:09
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.98
|0.00
|150.36
|2006.10.03 11:38
|150.16
|0.00
|0.00
|0.43
|30.55
|1710516
|2006.10.03 09:37
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.78
|0.00
|150.16
|2006.10.03 11:38
|150.16
|0.00
|0.00
|0.00
|129.04
|1711231
|2006.10.03 13:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.01
|0.00
|150.39
|2006.10.04 00:30
|150.39
|0.00
|0.00
|0.21
|32.18
|1712910
|2006.10.04 03:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.15
|0.00
|149.77
|2006.10.04 12:30
|149.77
|0.00
|0.00
|0.00
|32.19
|1722945
|2006.10.09 06:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.97
|0.00
|150.37
|2006.10.13 08:31
|150.12
|0.00
|0.00
|1.26
|12.56
|1734594
|2006.10.12 09:12
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.76
|0.00
|150.16
|2006.10.13 08:31
|150.16
|0.00
|0.00
|0.42
|67.03
|1738575
|2006.10.13 08:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.17
|0.00
|150.57
|2006.10.18 11:20
|148.83
|0.00
|0.00
|0.63
|-112.96
|1738740
|2006.10.13 09:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.96
|0.00
|150.36
|2006.10.18 11:20
|148.82
|0.00
|0.00
|1.26
|-192.21
|1739136
|2006.10.13 10:41
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.76
|0.00
|150.16
|2006.10.18 11:20
|148.83
|0.00
|0.00
|2.52
|-313.58
|1743102
|2006.10.16 10:10
|buy
|0.80
|eurjpy
|149.46
|0.00
|149.86
|2006.10.18 11:20
|148.82
|0.00
|0.00
|3.36
|-431.63
|1743194
|2006.10.16 10:21
|buy
|1.60
|eurjpy
|149.23
|0.00
|149.63
|2006.10.18 11:19
|148.83
|0.00
|0.00
|6.73
|-539.49
|1745761
|2006.10.16 20:58
|buy
|3.20
|eurjpy
|149.01
|0.00
|149.41
|2006.10.18 11:19
|148.82
|0.00
|0.00
|13.46
|-512.56
|1748693
|2006.10.17 12:15
|buy
|6.40
|eurjpy
|148.80
|0.00
|149.20
|2006.10.17 20:22
|149.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2 154.52
|1752706
|2006.10.18 07:40
|buy
|6.40
|eurjpy
|148.80
|0.00
|149.20
|2006.10.18 11:19
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|53.96
|1753143
|2006.10.18 09:37
|buy
|12.80
|eurjpy
|148.60
|0.00
|149.00
|2006.10.18 11:19
|148.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2 266.25
|1754170
|2006.10.18 12:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.90
|0.00
|149.30
|2006.10.20 01:04
|149.30
|0.00
|0.00
|0.84
|33.81
|1766051
|2006.10.20 16:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.40
|0.00
|149.80
|2006.10.20 21:12
|149.80
|0.00
|0.00
|0.00
|33.68
|1278173
|2006.07.31 03:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2752
|0.0000
|1.2717
|2006.07.31 17:07
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1278767
|2006.07.31 05:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2767
|0.0000
|1.2732
|2006.07.31 17:07
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1283533
|2006.07.31 15:17
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2782
|0.0000
|1.2747
|2006.07.31 17:07
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|1285342
|2006.07.31 17:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2745
|0.0000
|1.2710
|2006.08.01 03:59
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.15
|6.00
|1285511
|2006.07.31 17:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2760
|0.0000
|1.2725
|2006.08.01 03:59
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.30
|40.00
|1286410
|2006.07.31 19:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2775
|0.0000
|1.2740
|2006.08.01 03:59
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.60
|140.00
|1291103
|2006.08.01 03:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2738
|0.0000
|1.2703
|2006.08.01 16:19
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1291230
|2006.08.01 04:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2753
|0.0000
|1.2718
|2006.08.01 16:19
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1296976
|2006.08.01 13:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2769
|0.0000
|1.2734
|2006.08.01 16:19
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|1301061
|2006.08.01 16:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2733
|0.0000
|1.2698
|2006.08.02 09:27
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.15
|-83.00
|1302036
|2006.08.01 17:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2749
|0.0000
|1.2714
|2006.08.02 09:27
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.30
|-134.00
|1302311
|2006.08.01 17:41
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2766
|0.0000
|1.2731
|2006.08.02 09:27
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.60
|-196.00
|1302593
|2006.08.01 18:04
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2781
|0.0000
|1.2746
|2006.08.02 09:27
|1.2815
|0.00
|0.00
|1.20
|-272.00
|1302656
|2006.08.01 18:07
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2796
|0.0000
|1.2761
|2006.08.02 09:27
|1.2816
|0.00
|0.00
|2.40
|-320.00
|1302839
|2006.08.01 18:15
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2778
|2006.08.02 09:26
|1.2815
|0.00
|0.00
|4.80
|-64.00
|1304323
|2006.08.01 22:28
|sell
|6.40
|eurusd
|1.2830
|0.0000
|1.2795
|2006.08.02 09:26
|1.2814
|0.00
|0.00
|9.60
|1 024.00
|1311727
|2006.08.02 09:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2777
|2006.08.03 02:23
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.45
|35.00
|1325731
|2006.08.03 02:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2774
|0.0000
|1.2739
|2006.08.03 16:57
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|1338463
|2006.08.03 14:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2791
|0.0000
|1.2756
|2006.08.03 16:57
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1338667
|2006.08.03 14:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2775
|2006.08.03 16:57
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1338856
|2006.08.03 14:40
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|1.2790
|2006.08.03 16:57
|1.2790
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|1343907
|2006.08.03 23:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2798
|0.0000
|1.2763
|2006.08.07 08:58
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.30
|-74.00
|1354397
|2006.08.04 14:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|1.2835
|2006.08.07 08:58
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.30
|-6.00
|1356195
|2006.08.04 15:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2892
|0.0000
|1.2857
|2006.08.07 08:58
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.60
|80.00
|1356360
|2006.08.04 15:57
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2907
|0.0000
|1.2872
|2006.08.07 08:58
|1.2872
|0.00
|0.00
|1.20
|280.00
|1363934
|2006.08.07 08:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|1.2835
|2006.08.07 20:00
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|1372135
|2006.08.07 20:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|1.2797
|2006.08.08 00:11
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.15
|20.00
|1372628
|2006.08.07 21:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2848
|0.0000
|1.2813
|2006.08.08 00:11
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.30
|70.00
|1374110
|2006.08.08 00:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|1.2775
|2006.08.08 20:26
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|1375453
|2006.08.08 02:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|1.2790
|2006.08.08 20:26
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1380772
|2006.08.08 09:03
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2841
|0.0000
|1.2806
|2006.08.08 20:25
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1389718
|2006.08.08 20:15
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2867
|0.0000
|1.2832
|2006.08.08 20:23
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|1389838
|2006.08.08 20:16
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2882
|0.0000
|1.2847
|2006.08.08 20:23
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|1391438
|2006.08.08 20:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2856
|0.0000
|1.2891
|2006.08.09 08:01
|1.2817
|0.00
|0.00
|-0.35
|-39.00
|1391971
|2006.08.08 21:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2841
|0.0000
|1.2876
|2006.08.09 08:01
|1.2818
|0.00
|0.00
|-0.70
|-46.00
|1393021
|2006.08.08 23:35
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2826
|0.0000
|1.2861
|2006.08.09 08:01
|1.2817
|0.00
|0.00
|-1.40
|-36.00
|1393859
|2006.08.09 00:47
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2811
|0.0000
|1.2846
|2006.08.09 08:01
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1393909
|2006.08.09 00:49
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2830
|2006.08.09 08:01
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|336.00
|1393983
|2006.08.09 00:49
|buy
|3.20
|eurusd
|1.2779
|0.0000
|1.2814
|2006.08.09 08:01
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|1 120.00
|1397414
|2006.08.09 08:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2818
|0.0000
|1.2853
|2006.08.09 10:04
|1.2853
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|1403594
|2006.08.09 19:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2878
|0.0000
|1.2843
|2006.08.10 09:42
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.45
|6.00
|1409080
|2006.08.10 08:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2895
|0.0000
|1.2860
|2006.08.10 09:41
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|1409644
|2006.08.10 09:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2911
|0.0000
|1.2876
|2006.08.10 09:41
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|1410273
|2006.08.10 09:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2856
|0.0000
|1.2821
|2006.08.10 14:36
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|1411056
|2006.08.10 11:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|1.2837
|2006.08.10 14:36
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|1418728
|2006.08.11 01:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2830
|2006.08.11 09:37
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1419302
|2006.08.11 03:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2780
|0.0000
|1.2815
|2006.08.11 09:37
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1420763
|2006.08.11 06:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2765
|0.0000
|1.2800
|2006.08.11 09:37
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1421894
|2006.08.11 08:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2750
|0.0000
|1.2785
|2006.08.11 09:37
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|1422488
|2006.08.11 09:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|1.2819
|2006.08.11 16:17
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1424817
|2006.08.11 13:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2766
|0.0000
|1.2804
|2006.08.11 16:17
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1425382
|2006.08.11 14:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2743
|0.0000
|1.2781
|2006.08.11 16:17
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|1425567
|2006.08.11 14:34
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2723
|0.0000
|1.2761
|2006.08.11 16:16
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1427252
|2006.08.11 17:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2771
|0.0000
|1.2809
|2006.08.15 07:38
|1.2751
|0.00
|0.00
|-0.70
|-20.00
|1427545
|2006.08.11 18:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2751
|0.0000
|1.2789
|2006.08.15 07:38
|1.2749
|0.00
|0.00
|-1.40
|-4.00
|1428178
|2006.08.11 19:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2732
|0.0000
|1.2770
|2006.08.15 07:38
|1.2752
|0.00
|0.00
|-2.80
|80.00
|1429500
|2006.08.14 00:01
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2714
|0.0000
|1.2752
|2006.08.14 16:20
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1433901
|2006.08.14 22:26
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|1.2750
|2006.08.15 07:38
|1.2750
|0.00
|0.00
|-2.80
|304.00
|1437711
|2006.08.15 08:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2717
|0.0000
|1.2679
|2006.08.17 18:30
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.60
|-138.00
|1438057
|2006.08.15 09:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2697
|2006.08.17 18:30
|1.2854
|0.00
|0.00
|1.20
|-238.00
|1440273
|2006.08.15 14:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2762
|0.0000
|1.2724
|2006.08.17 18:30
|1.2852
|0.00
|0.00
|2.40
|-360.00
|1440742
|2006.08.15 15:01
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2781
|0.0000
|1.2743
|2006.08.17 18:29
|1.2854
|0.00
|0.00
|4.80
|-584.00
|1441070
|2006.08.15 15:43
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|1.2761
|2006.08.17 18:29
|1.2854
|0.00
|0.00
|9.60
|-880.00
|1448382
|2006.08.16 14:31
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2836
|0.0000
|1.2798
|2006.08.17 18:28
|1.2852
|0.00
|0.00
|14.40
|-512.00
|1448930
|2006.08.16 15:16
|sell
|6.40
|eurusd
|1.2856
|0.0000
|1.2818
|2006.08.17 18:28
|1.2851
|0.00
|0.00
|28.80
|320.00
|1455300
|2006.08.17 09:32
|sell
|12.80
|eurusd
|1.2874
|0.0000
|1.2836
|2006.08.17 18:28
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|2 816.00
|1469349
|2006.08.18 06:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2833
|0.0000
|1.2871
|2006.08.18 15:49
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1473152
|2006.08.18 13:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2853
|2006.08.18 15:49
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|1473833
|2006.08.18 13:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2833
|2006.08.18 15:48
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1475255
|2006.08.18 15:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|1.2867
|2006.08.21 02:59
|1.2849
|0.00
|0.00
|-0.35
|20.00
|1475615
|2006.08.18 16:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2811
|0.0000
|1.2849
|2006.08.21 02:58
|1.2849
|0.00
|0.00
|-0.70
|76.00
|1487284
|2006.08.21 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2904
|0.0000
|1.2866
|2006.08.22 00:23
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.15
|38.00
|1491941
|2006.08.22 06:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2877
|0.0000
|1.2915
|2006.08.23 09:37
|1.2832
|0.00
|0.00
|-0.35
|-45.00
|1494499
|2006.08.22 11:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2851
|0.0000
|1.2889
|2006.08.23 09:36
|1.2832
|0.00
|0.00
|-0.70
|-38.00
|1496733
|2006.08.22 13:51
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|1.2870
|2006.08.23 09:36
|1.2830
|0.00
|0.00
|-1.40
|-8.00
|1497093
|2006.08.22 14:00
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2850
|2006.08.23 09:36
|1.2830
|0.00
|0.00
|-2.80
|144.00
|1499774
|2006.08.22 19:31
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2793
|0.0000
|1.2831
|2006.08.23 09:36
|1.2831
|0.00
|0.00
|-5.60
|608.00
|1505188
|2006.08.23 09:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2833
|0.0000
|1.2871
|2006.08.24 10:03
|1.2809
|0.00
|0.00
|-1.05
|-24.00
|1505699
|2006.08.23 10:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2853
|2006.08.24 10:03
|1.2812
|0.00
|0.00
|-2.10
|-6.00
|1508954
|2006.08.23 17:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2790
|0.0000
|1.2828
|2006.08.24 10:02
|1.2809
|0.00
|0.00
|-4.20
|76.00
|1513055
|2006.08.24 03:02
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|1.2810
|2006.08.24 10:02
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1515684
|2006.08.24 10:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|1.2847
|2006.08.25 17:10
|1.2763
|0.00
|0.00
|-0.35
|-46.00
|1519595
|2006.08.24 17:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2791
|0.0000
|1.2829
|2006.08.25 17:08
|1.2763
|0.00
|0.00
|-0.70
|-56.00
|1520153
|2006.08.24 17:53
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|1.2810
|2006.08.25 17:08
|1.2771
|0.00
|0.00
|-1.40
|-4.00
|1522890
|2006.08.25 02:05
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2750
|0.0000
|1.2788
|2006.08.25 17:07
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1528271
|2006.08.25 16:14
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|1.2768
|2006.08.25 17:07
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|608.00
|1529027
|2006.08.25 17:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2776
|0.0000
|1.2814
|2006.08.28 05:28
|1.2796
|0.00
|0.00
|-0.35
|20.00
|1529531
|2006.08.25 18:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2758
|0.0000
|1.2796
|2006.08.28 05:28
|1.2796
|0.00
|0.00
|-0.70
|76.00
|1535929
|2006.08.28 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2803
|0.0000
|1.2765
|2006.08.29 09:39
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.15
|-24.00
|1541302
|2006.08.29 05:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2821
|0.0000
|1.2783
|2006.08.29 09:39
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1543282
|2006.08.29 09:20
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2839
|0.0000
|1.2801
|2006.08.29 09:38
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1544496
|2006.08.29 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2778
|2006.08.29 16:21
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1550029
|2006.08.29 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2802
|0.0000
|1.2840
|2006.08.30 02:26
|1.2840
|0.00
|0.00
|-0.35
|38.00
|1553369
|2006.08.30 04:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2821
|0.0000
|1.2783
|2006.08.31 15:44
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.45
|-20.00
|1553691
|2006.08.30 06:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2839
|0.0000
|1.2801
|2006.08.31 15:43
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.90
|6.00
|1566559
|2006.08.31 09:28
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2860
|0.0000
|1.2822
|2006.08.31 15:43
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|1569111
|2006.08.31 14:39
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2878
|0.0000
|1.2840
|2006.08.31 15:43
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1570611
|2006.08.31 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2835
|0.0000
|1.2797
|2006.08.31 16:30
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1571584
|2006.08.31 16:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2757
|2006.09.05 05:25
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.45
|-40.00
|1571955
|2006.08.31 16:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|1.2775
|2006.09.05 05:25
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.90
|-46.00
|1580393
|2006.09.04 02:29
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2853
|0.0000
|1.2815
|2006.09.05 05:24
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.60
|72.00
|1589560
|2006.09.04 22:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|1.2834
|2006.09.05 05:23
|1.2834
|0.00
|0.00
|1.20
|304.00
|1596029
|2006.09.05 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2840
|0.0000
|1.2878
|2006.09.06 20:42
|1.2813
|0.00
|0.00
|-0.35
|-27.00
|1597117
|2006.09.05 13:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2854
|2006.09.06 20:42
|1.2814
|0.00
|0.00
|-0.70
|-4.00
|1608632
|2006.09.06 13:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2796
|0.0000
|1.2834
|2006.09.06 20:42
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1610517
|2006.09.06 15:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2778
|0.0000
|1.2816
|2006.09.06 20:42
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1612967
|2006.09.06 20:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|1.2854
|2006.09.07 18:00
|1.2745
|0.00
|0.00
|-1.05
|-71.00
|1617238
|2006.09.07 10:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2796
|0.0000
|1.2834
|2006.09.07 18:00
|1.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|1617989
|2006.09.07 11:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2778
|0.0000
|1.2816
|2006.09.07 18:00
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|1618908
|2006.09.07 12:37
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2759
|0.0000
|1.2797
|2006.09.07 18:00
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|1619558
|2006.09.07 13:56
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2735
|0.0000
|1.2773
|2006.09.07 17:59
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1620645
|2006.09.07 14:48
|buy
|3.20
|eurusd
|1.2716
|0.0000
|1.2754
|2006.09.07 17:59
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|1 216.00
|1623061
|2006.09.07 19:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2751
|0.0000
|1.2789
|2006.09.12 14:57
|1.2724
|0.00
|0.00
|-1.05
|-27.00
|1623541
|2006.09.07 20:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|1.2768
|2006.09.12 14:57
|1.2722
|0.00
|0.00
|-2.10
|-16.00
|1626151
|2006.09.08 08:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2711
|0.0000
|1.2749
|2006.09.12 14:56
|1.2724
|0.00
|0.00
|-2.80
|52.00
|1628985
|2006.09.08 14:36
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2688
|0.0000
|1.2726
|2006.09.11 11:45
|1.2726
|0.00
|0.00
|-2.80
|304.00
|1629450
|2006.09.08 14:46
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2669
|0.0000
|1.2707
|2006.09.11 10:08
|1.2707
|0.00
|0.00
|-5.60
|608.00
|1641713
|2006.09.12 14:34
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2688
|0.0000
|1.2726
|2006.09.12 14:56
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1642199
|2006.09.12 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|1.2766
|2006.09.13 17:50
|1.2714
|0.00
|0.00
|-0.35
|-14.00
|1642403
|2006.09.12 15:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2709
|0.0000
|1.2747
|2006.09.13 17:50
|1.2715
|0.00
|0.00
|-0.70
|12.00
|1642819
|2006.09.12 16:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|1.2728
|2006.09.13 17:50
|1.2711
|0.00
|0.00
|-1.40
|84.00
|1645307
|2006.09.13 03:18
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2669
|0.0000
|1.2707
|2006.09.13 17:48
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1648634
|2006.09.13 17:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2713
|0.0000
|1.2751
|2006.09.14 13:52
|1.2733
|0.00
|0.00
|-1.05
|20.00
|1649222
|2006.09.13 19:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2695
|0.0000
|1.2733
|2006.09.14 13:52
|1.2733
|0.00
|0.00
|-2.10
|76.00
|1654802
|2006.09.14 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|1.2690
|2006.09.15 13:51
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.15
|38.00
|1656998
|2006.09.15 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2663
|0.0000
|1.2701
|2006.09.18 08:20
|1.2674
|0.00
|0.00
|-0.35
|11.00
|1657303
|2006.09.18 00:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2636
|0.0000
|1.2674
|2006.09.18 08:20
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1659250
|2006.09.18 11:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2657
|0.0000
|1.2619
|2006.09.19 10:04
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.15
|-16.00
|1660234
|2006.09.18 15:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2691
|0.0000
|1.2653
|2006.09.19 10:03
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.30
|40.00
|1661844
|2006.09.19 01:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2710
|0.0000
|1.2672
|2006.09.19 10:03
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1664720
|2006.09.19 14:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2705
|0.0000
|1.2743
|2006.09.20 17:00
|1.2702
|0.00
|0.00
|-0.35
|-3.00
|1665443
|2006.09.19 17:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2684
|0.0000
|1.2722
|2006.09.20 17:00
|1.2703
|0.00
|0.00
|-0.70
|38.00
|1665974
|2006.09.19 18:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2666
|0.0000
|1.2704
|2006.09.20 17:00
|1.2704
|0.00
|0.00
|-1.40
|152.00
|1671645
|2006.09.20 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2694
|0.0000
|1.2656
|2006.09.22 11:59
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.60
|-115.00
|1672693
|2006.09.21 02:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|1.2674
|2006.09.22 11:58
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.30
|-192.00
|1674669
|2006.09.21 12:26
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2731
|0.0000
|1.2693
|2006.09.22 11:58
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.60
|-304.00
|1676564
|2006.09.21 18:08
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2767
|0.0000
|1.2729
|2006.09.22 11:58
|1.2807
|0.00
|0.00
|1.20
|-320.00
|1676911
|2006.09.21 18:35
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2787
|0.0000
|1.2749
|2006.09.22 11:58
|1.2808
|0.00
|0.00
|2.40
|-336.00
|1679418
|2006.09.22 09:07
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|1.2771
|2006.09.22 11:58
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|1679870
|2006.09.22 10:27
|sell
|6.40
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|1.2789
|2006.09.22 11:58
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1681192
|2006.09.22 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2799
|0.0000
|1.2761
|2006.09.25 11:01
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.15
|23.00
|1683098
|2006.09.25 06:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2817
|0.0000
|1.2779
|2006.09.25 11:01
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1686881
|2006.09.25 20:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2763
|0.0000
|1.2801
|2006.09.27 16:02
|1.2693
|0.00
|0.00
|-0.70
|-70.00
|1688175
|2006.09.26 09:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2745
|0.0000
|1.2783
|2006.09.27 16:02
|1.2693
|0.00
|0.00
|-0.70
|-104.00
|1688860
|2006.09.26 10:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2727
|0.0000
|1.2765
|2006.09.27 16:01
|1.2694
|0.00
|0.00
|-1.40
|-132.00
|1689207
|2006.09.26 11:51
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2709
|0.0000
|1.2747
|2006.09.27 16:01
|1.2693
|0.00
|0.00
|-2.80
|-128.00
|1689576
|2006.09.26 13:09
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|1.2728
|2006.09.27 16:01
|1.2693
|0.00
|0.00
|-5.60
|48.00
|1690501
|2006.09.26 16:25
|buy
|3.20
|eurusd
|1.2671
|0.0000
|1.2709
|2006.09.27 14:30
|1.2709
|0.00
|0.00
|-11.20
|1 216.00
|1693110
|2006.09.27 16:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2648
|2006.09.28 16:27
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.45
|0.00
|1693432
|2006.09.27 16:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2706
|0.0000
|1.2668
|2006.09.28 16:27
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.90
|40.00
|1694557
|2006.09.28 02:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2724
|0.0000
|1.2686
|2006.09.28 16:27
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1699567
|2006.09.28 20:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2710
|0.0000
|1.2748
|2006.09.29 17:22
|1.2688
|0.00
|0.00
|-0.35
|-22.00
|1700928
|2006.09.29 08:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2691
|0.0000
|1.2729
|2006.09.29 17:22
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1701262
|2006.09.29 09:23
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2672
|0.0000
|1.2710
|2006.09.29 17:21
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|1702698
|2006.09.29 14:38
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2650
|0.0000
|1.2688
|2006.09.29 17:21
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1703907
|2006.09.29 17:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2691
|0.0000
|1.2729
|2006.10.02 15:24
|1.2709
|0.00
|0.00
|-0.35
|18.00
|1705179
|2006.10.02 03:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2672
|0.0000
|1.2710
|2006.10.02 15:22
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1709635
|2006.10.03 03:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2744
|0.0000
|1.2782
|2006.10.04 03:50
|1.2718
|0.00
|0.00
|-0.35
|-26.00
|1711568
|2006.10.03 14:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2725
|0.0000
|1.2763
|2006.10.04 03:49
|1.2717
|0.00
|0.00
|-0.70
|-16.00
|1713043
|2006.10.04 03:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2716
|0.0000
|1.2678
|2006.10.04 10:47
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|1713472
|2006.10.04 09:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2734
|0.0000
|1.2696
|2006.10.04 10:46
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1716723
|2006.10.05 03:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2701
|0.0000
|1.2661
|2006.10.05 15:49
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1718881
|2006.10.05 14:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2721
|0.0000
|1.2681
|2006.10.05 15:49
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1721140
|2006.10.06 02:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2689
|0.0000
|1.2649
|2006.10.06 17:50
|1.2649
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1723443
|2006.10.09 09:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2590
|0.0000
|1.2550
|2006.10.10 11:22
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.15
|21.00
|1724351
|2006.10.09 14:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2610
|0.0000
|1.2570
|2006.10.10 11:22
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.30
|80.00
|1727217
|2006.10.10 11:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2566
|0.0000
|1.2526
|2006.10.10 14:08
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1727549
|2006.10.10 11:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2589
|0.0000
|1.2549
|2006.10.10 14:08
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1730708
|2006.10.11 09:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2534
|0.0000
|1.2494
|2006.10.11 21:25
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1731807
|2006.10.11 13:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2554
|0.0000
|1.2514
|2006.10.11 21:23
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1739219
|2006.10.13 11:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2556
|0.0000
|1.2516
|2006.10.13 15:37
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1741969
|2006.10.16 02:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2498
|0.0000
|1.2458
|2006.10.20 10:30
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.90
|-123.00
|1743667
|2006.10.16 11:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2519
|0.0000
|1.2479
|2006.10.20 10:30
|1.2622
|0.00
|0.00
|1.80
|-206.00
|1746215
|2006.10.17 01:42
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2539
|0.0000
|1.2499
|2006.10.20 10:29
|1.2621
|0.00
|0.00
|3.00
|-328.00
|1758190
|2006.10.19 10:43
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2560
|0.0000
|1.2520
|2006.10.20 10:29
|1.2622
|0.00
|0.00
|1.20
|-496.00
|1760187
|2006.10.19 16:28
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2580
|0.0000
|1.2540
|2006.10.20 10:29
|1.2623
|0.00
|0.00
|2.40
|-688.00
|1760986
|2006.10.19 17:43
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2600
|0.0000
|1.2560
|2006.10.20 10:28
|1.2622
|0.00
|0.00
|4.80
|-704.00
|1761942
|2006.10.19 20:09
|sell
|6.40
|eurusd
|1.2620
|0.0000
|1.2580
|2006.10.20 10:27
|1.2622
|0.00
|0.00
|9.60
|-128.00
|1762340
|2006.10.19 21:20
|sell
|12.80
|eurusd
|1.2642
|0.0000
|1.2602
|2006.10.20 10:27
|1.2621
|0.00
|0.00
|19.20
|2 688.00
|1716621
|2006.10.05 02:32
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3571
|0.0000
|2.3611
|2006.10.05 14:42
|2.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.75
|1717647
|2006.10.05 09:02
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3550
|0.0000
|2.3590
|2006.10.05 14:42
|2.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|1718647
|2006.10.05 13:13
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3527
|0.0000
|2.3567
|2006.10.05 14:42
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|63.82
|1718873
|2006.10.05 14:05
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3507
|0.0000
|2.3547
|2006.10.05 14:41
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|255.35
|1721570
|2006.10.06 18:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3592
|0.0000
|2.3632
|2006.10.09 21:06
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.50
|-35.69
|1722931
|2006.10.09 05:52
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3571
|0.0000
|2.3611
|2006.10.09 21:06
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.08
|1723427
|2006.10.09 09:53
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3550
|0.0000
|2.3590
|2006.10.09 21:06
|2.3546
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.69
|1723916
|2006.10.09 11:30
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3528
|0.0000
|2.3568
|2006.10.09 21:06
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|120.55
|1724745
|2006.10.09 16:58
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.3507
|0.0000
|2.3547
|2006.10.09 21:06
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|507.58
|1726265
|2006.10.10 09:19
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3571
|0.0000
|2.3611
|2006.10.10 22:40
|2.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.72
|1726936
|2006.10.10 11:08
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3547
|0.0000
|2.3587
|2006.10.10 22:40
|2.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|29.92
|1728914
|2006.10.10 16:54
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3522
|0.0000
|2.3562
|2006.10.10 22:40
|2.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|125.98
|1729575
|2006.10.11 00:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3555
|0.0000
|2.3595
|2006.10.11 11:54
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|31.49
|1731581
|2006.10.11 11:54
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3601
|0.0000
|2.3641
|2006.10.11 18:30
|2.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.51
|1731760
|2006.10.11 13:01
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3581
|0.0000
|2.3621
|2006.10.11 18:30
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|22.04
|1732230
|2006.10.11 15:43
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3555
|0.0000
|2.3595
|2006.10.11 18:30
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|125.94
|1732662
|2006.10.11 18:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3602
|0.0000
|2.3642
|2006.10.13 13:30
|2.3621
|0.00
|0.00
|1.96
|14.97
|1732863
|2006.10.11 20:31
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3581
|0.0000
|2.3621
|2006.10.13 13:30
|2.3621
|0.00
|0.00
|3.94
|63.03
|1742546
|2006.10.16 08:24
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3642
|0.0000
|2.3682
|2006.10.16 10:30
|2.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|14.91
|1742793
|2006.10.16 09:41
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3621
|0.0000
|2.3661
|2006.10.16 10:30
|2.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|62.78
|1743321
|2006.10.16 10:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3671
|0.0000
|2.3711
|2006.10.17 12:00
|2.3650
|0.00
|0.00
|0.49
|-16.56
|1743806
|2006.10.16 11:18
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3651
|0.0000
|2.3691
|2006.10.17 12:00
|2.3648
|0.00
|0.00
|0.99
|-4.73
|1747762
|2006.10.17 10:52
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3630
|0.0000
|2.3670
|2006.10.17 11:59
|2.3670
|0.00
|0.00
|0.00
|126.07
|1748501
|2006.10.17 12:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3659
|0.0000
|2.3699
|2006.10.17 13:36
|2.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|31.54
|1749077
|2006.10.17 13:36
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3706
|0.0000
|2.3746
|2006.10.18 00:58
|2.3746
|0.00
|0.00
|0.49
|31.54
|1749291
|2006.10.17 14:51
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3686
|0.0000
|2.3726
|2006.10.18 00:14
|2.3726
|0.00
|0.00
|0.99
|63.05
|1752764
|2006.10.18 08:03
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3728
|0.0000
|2.3768
|2006.10.18 16:11
|2.3768
|0.00
|0.00
|0.00
|31.43
|1278160
|2006.07.31 03:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8624
|0.0000
|1.8589
|2006.08.01 03:42
|1.8658
|0.00
|0.00
|-0.53
|-34.00
|1278632
|2006.07.31 05:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8642
|0.0000
|1.8607
|2006.08.01 03:42
|1.8656
|0.00
|0.00
|-1.05
|-28.00
|1278768
|2006.07.31 05:34
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8658
|0.0000
|1.8623
|2006.08.01 03:42
|1.8656
|0.00
|0.00
|-2.10
|8.00
|1282612
|2006.07.31 13:54
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8673
|0.0000
|1.8638
|2006.08.01 03:42
|1.8657
|0.00
|0.00
|-4.20
|128.00
|1286416
|2006.07.31 19:31
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8689
|0.0000
|1.8654
|2006.08.01 03:42
|1.8654
|0.00
|0.00
|-8.40
|560.00
|1290898
|2006.08.01 03:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8655
|0.0000
|1.8620
|2006.08.01 14:42
|1.8649
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1295467
|2006.08.01 10:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8670
|0.0000
|1.8635
|2006.08.01 14:42
|1.8650
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1298043
|2006.08.01 14:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8686
|0.0000
|1.8651
|2006.08.01 14:42
|1.8651
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|1298513
|2006.08.01 14:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8648
|0.0000
|1.8613
|2006.08.02 06:19
|1.8772
|0.00
|0.00
|-0.53
|-124.00
|1299578
|2006.08.01 15:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8663
|0.0000
|1.8628
|2006.08.02 06:19
|1.8771
|0.00
|0.00
|-1.05
|-216.00
|1299872
|2006.08.01 15:47
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8680
|0.0000
|1.8645
|2006.08.02 06:18
|1.8770
|0.00
|0.00
|-2.10
|-360.00
|1302124
|2006.08.01 17:24
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8696
|0.0000
|1.8661
|2006.08.02 06:18
|1.8769
|0.00
|0.00
|-4.20
|-584.00
|1302506
|2006.08.01 17:57
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8711
|0.0000
|1.8676
|2006.08.02 06:18
|1.8770
|0.00
|0.00
|-8.40
|-944.00
|1302652
|2006.08.01 18:07
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8726
|0.0000
|1.8691
|2006.08.02 06:18
|1.8769
|0.00
|0.00
|-16.80
|-1 376.00
|1302780
|2006.08.01 18:14
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.8741
|0.0000
|1.8706
|2006.08.02 06:18
|1.8771
|0.00
|0.00
|-33.60
|-1 920.00
|1303159
|2006.08.01 18:58
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.8758
|0.0000
|1.8723
|2006.08.02 06:18
|1.8772
|0.00
|0.00
|-67.20
|-1 792.00
|1306276
|2006.08.02 02:21
|sell
|25.60
|gbpusd
|1.8773
|0.0000
|1.8738
|2006.08.02 06:18
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|512.00
|1308381
|2006.08.02 05:28
|sell
|51.20
|gbpusd
|1.8788
|0.0000
|1.8753
|2006.08.02 06:18
|1.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|8 192.00
|1309008
|2006.08.02 06:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8733
|2006.08.02 17:07
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|1319362
|2006.08.02 16:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8786
|0.0000
|1.8746
|2006.08.02 17:07
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1319968
|2006.08.02 17:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8746
|0.0000
|1.8706
|2006.08.03 03:11
|1.8744
|0.00
|0.00
|-1.58
|2.00
|1320333
|2006.08.02 17:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8764
|0.0000
|1.8724
|2006.08.03 03:11
|1.8742
|0.00
|0.00
|-3.15
|44.00
|1320536
|2006.08.02 17:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8782
|0.0000
|1.8742
|2006.08.03 03:11
|1.8742
|0.00
|0.00
|-6.30
|160.00
|1327211
|2006.08.03 03:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8741
|0.0000
|1.8701
|2006.08.03 10:03
|1.8731
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1328589
|2006.08.03 04:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8761
|0.0000
|1.8721
|2006.08.03 10:03
|1.8729
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|1329332
|2006.08.03 04:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8740
|2006.08.03 10:03
|1.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1334899
|2006.08.03 10:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8729
|0.0000
|1.8689
|2006.08.03 15:32
|1.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|1336706
|2006.08.03 13:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8748
|0.0000
|1.8708
|2006.08.03 15:32
|1.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|1336751
|2006.08.03 13:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8807
|0.0000
|1.8767
|2006.08.03 15:32
|1.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.00
|1336818
|2006.08.03 13:01
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8826
|0.0000
|1.8786
|2006.08.03 15:32
|1.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|-448.00
|1337161
|2006.08.03 13:05
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8844
|0.0000
|1.8804
|2006.08.03 15:32
|1.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|-592.00
|1337224
|2006.08.03 13:06
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8862
|0.0000
|1.8822
|2006.08.03 15:32
|1.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|-576.00
|1338499
|2006.08.03 14:30
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.8881
|0.0000
|1.8841
|2006.08.03 15:32
|1.8879
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|1338757
|2006.08.03 14:37
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.8899
|0.0000
|1.8859
|2006.08.03 15:32
|1.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|2 432.00
|1346696
|2006.08.04 04:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8867
|0.0000
|1.8827
|2006.08.04 21:08
|1.9088
|0.00
|0.00
|0.00
|-221.00
|1350160
|2006.08.04 09:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8885
|0.0000
|1.8845
|2006.08.04 21:08
|1.9087
|0.00
|0.00
|0.00
|-404.00
|1350642
|2006.08.04 10:06
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8904
|0.0000
|1.8864
|2006.08.04 21:08
|1.9087
|0.00
|0.00
|0.00
|-732.00
|1351351
|2006.08.04 10:43
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8922
|0.0000
|1.8882
|2006.08.04 21:08
|1.9089
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 336.00
|1354331
|2006.08.04 14:32
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9006
|0.0000
|1.8966
|2006.08.04 21:08
|1.9088
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 312.00
|1354902
|2006.08.04 14:39
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9053
|0.0000
|1.9013
|2006.08.04 21:08
|1.9089
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 152.00
|1355437
|2006.08.04 14:58
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9073
|0.0000
|1.9033
|2006.08.04 21:08
|1.9088
|0.00
|0.00
|0.00
|-960.00
|1356341
|2006.08.04 15:56
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.9091
|0.0000
|1.9051
|2006.08.04 21:08
|1.9088
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|1356819
|2006.08.04 16:54
|sell
|25.60
|gbpusd
|1.9110
|0.0000
|1.9070
|2006.08.04 21:08
|1.9087
|0.00
|0.00
|0.00
|5 888.00
|1359037
|2006.08.07 02:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9070
|0.0000
|1.9030
|2006.08.07 19:51
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1365180
|2006.08.07 09:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9088
|0.0000
|1.9048
|2006.08.07 19:50
|1.9065
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|1368824
|2006.08.07 14:58
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9106
|0.0000
|1.9066
|2006.08.07 19:50
|1.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1371900
|2006.08.07 19:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9060
|0.0000
|1.9020
|2006.08.08 20:26
|1.9068
|0.00
|0.00
|-0.53
|-8.00
|1386869
|2006.08.08 16:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9082
|0.0000
|1.9042
|2006.08.08 20:26
|1.9075
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1389708
|2006.08.08 20:14
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9105
|0.0000
|1.9065
|2006.08.08 20:24
|1.9065
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1389756
|2006.08.08 20:15
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9123
|0.0000
|1.9083
|2006.08.08 20:24
|1.9083
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1390068
|2006.08.08 20:18
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9142
|0.0000
|1.9102
|2006.08.08 20:23
|1.9102
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|1393275
|2006.08.09 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9063
|0.0000
|1.9023
|2006.08.09 00:49
|1.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1396707
|2006.08.09 07:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9015
|0.0000
|1.9055
|2006.08.09 08:54
|1.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1398003
|2006.08.09 08:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9064
|0.0000
|1.9104
|2006.08.09 12:52
|1.9104
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1403331
|2006.08.09 19:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9079
|0.0000
|1.9039
|2006.08.10 07:34
|1.9039
|0.00
|0.00
|-1.58
|40.00
|1409195
|2006.08.10 08:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9086
|0.0000
|1.9126
|2006.08.10 11:09
|1.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|1409825
|2006.08.10 09:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9068
|0.0000
|1.9108
|2006.08.10 11:09
|1.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|1409855
|2006.08.10 09:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9049
|0.0000
|1.9089
|2006.08.10 11:09
|1.9033
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|1410048
|2006.08.10 09:41
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9031
|0.0000
|1.9071
|2006.08.10 11:09
|1.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1410160
|2006.08.10 09:49
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|1.9053
|2006.08.10 11:09
|1.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|1410540
|2006.08.10 10:11
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8992
|0.0000
|1.9032
|2006.08.10 11:09
|1.9032
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1412143
|2006.08.10 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|1.9075
|2006.08.10 17:28
|1.8904
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.00
|1412711
|2006.08.10 14:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9016
|0.0000
|1.9056
|2006.08.10 17:28
|1.8902
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.00
|1414084
|2006.08.10 16:02
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8994
|0.0000
|1.9034
|2006.08.10 17:27
|1.8903
|0.00
|0.00
|0.00
|-364.00
|1414317
|2006.08.10 16:16
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8975
|0.0000
|1.9015
|2006.08.10 17:27
|1.8902
|0.00
|0.00
|0.00
|-584.00
|1414586
|2006.08.10 16:24
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8952
|0.0000
|1.8992
|2006.08.10 17:27
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|-816.00
|1414804
|2006.08.10 16:34
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8933
|0.0000
|1.8973
|2006.08.10 17:27
|1.8899
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 088.00
|1415123
|2006.08.10 16:46
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8915
|0.0000
|1.8955
|2006.08.10 17:27
|1.8898
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 088.00
|1415549
|2006.08.10 17:16
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8897
|0.0000
|1.8937
|2006.08.10 17:26
|1.8899
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|1415615
|2006.08.10 17:18
|buy
|25.60
|gbpusd
|1.8877
|0.0000
|1.8917
|2006.08.10 17:26
|1.8897
|0.00
|0.00
|0.00
|5 120.00
|1417504
|2006.08.10 21:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8949
|0.0000
|1.8989
|2006.08.11 09:55
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.23
|2.00
|1419676
|2006.08.11 04:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8930
|0.0000
|1.8970
|2006.08.11 09:54
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|1421599
|2006.08.11 08:23
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8912
|0.0000
|1.8952
|2006.08.11 09:54
|1.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1422630
|2006.08.11 09:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|1.8988
|2006.08.11 11:05
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1425326
|2006.08.11 14:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8937
|0.0000
|1.8899
|2006.08.11 14:33
|1.8899
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1425562
|2006.08.11 14:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8894
|0.0000
|1.8856
|2006.08.11 18:28
|1.8935
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|1425776
|2006.08.11 14:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8912
|0.0000
|1.8874
|2006.08.11 18:28
|1.8934
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|1426483
|2006.08.11 15:44
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8930
|0.0000
|1.8892
|2006.08.11 18:28
|1.8933
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1426512
|2006.08.11 15:46
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8952
|0.0000
|1.8914
|2006.08.11 18:28
|1.8934
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|1426961
|2006.08.11 16:30
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8970
|0.0000
|1.8932
|2006.08.11 18:28
|1.8932
|0.00
|0.00
|0.00
|608.00
|1430057
|2006.08.14 01:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8925
|0.0000
|1.8963
|2006.08.15 07:24
|1.8916
|0.00
|0.00
|0.23
|-9.00
|1432470
|2006.08.14 18:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8901
|0.0000
|1.8939
|2006.08.15 07:24
|1.8917
|0.00
|0.00
|0.45
|32.00
|1433162
|2006.08.14 19:58
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8882
|0.0000
|1.8920
|2006.08.15 07:24
|1.8920
|0.00
|0.00
|0.90
|152.00
|1437693
|2006.08.15 08:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8883
|0.0000
|1.8845
|2006.08.15 11:03
|1.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|1437941
|2006.08.15 09:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8902
|0.0000
|1.8864
|2006.08.15 11:03
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1440454
|2006.08.15 14:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8943
|0.0000
|1.8981
|2006.08.16 14:23
|1.8930
|0.00
|0.00
|0.23
|-13.00
|1445500
|2006.08.16 08:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8925
|0.0000
|1.8963
|2006.08.16 14:23
|1.8929
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1446284
|2006.08.16 10:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8907
|0.0000
|1.8945
|2006.08.16 14:23
|1.8928
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|1447295
|2006.08.16 13:02
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8889
|0.0000
|1.8927
|2006.08.16 14:23
|1.8927
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1448080
|2006.08.16 14:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8934
|0.0000
|1.8972
|2006.08.16 14:31
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1448391
|2006.08.16 14:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8979
|0.0000
|1.9017
|2006.08.16 15:16
|1.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1448936
|2006.08.16 15:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9019
|0.0000
|1.9057
|2006.08.17 10:29
|1.9003
|0.00
|0.00
|0.68
|-16.00
|1449683
|2006.08.16 17:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9001
|0.0000
|1.9039
|2006.08.17 10:29
|1.9004
|0.00
|0.00
|1.35
|6.00
|1450105
|2006.08.16 18:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8982
|0.0000
|1.9020
|2006.08.17 10:29
|1.9003
|0.00
|0.00
|2.70
|84.00
|1450844
|2006.08.16 20:40
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8963
|0.0000
|1.9001
|2006.08.17 10:29
|1.9001
|0.00
|0.00
|5.40
|304.00
|1456166
|2006.08.17 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8970
|0.0000
|1.8932
|2006.08.17 16:05
|1.8932
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1468667
|2006.08.18 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8853
|0.0000
|1.8888
|2006.08.18 15:03
|1.8822
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|1470627
|2006.08.18 09:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8837
|0.0000
|1.8872
|2006.08.18 15:03
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1473185
|2006.08.18 13:17
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8816
|0.0000
|1.8851
|2006.08.18 15:03
|1.8822
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1473404
|2006.08.18 13:28
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8800
|0.0000
|1.8835
|2006.08.18 15:03
|1.8823
|0.00
|0.00
|0.00
|184.00
|1473847
|2006.08.18 13:50
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8784
|0.0000
|1.8819
|2006.08.18 15:02
|1.8819
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|1475007
|2006.08.18 15:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8801
|0.0000
|1.8766
|2006.08.18 16:12
|1.8812
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1475147
|2006.08.18 15:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8817
|0.0000
|1.8782
|2006.08.18 16:12
|1.8814
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1475227
|2006.08.18 15:48
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8837
|0.0000
|1.8802
|2006.08.18 16:11
|1.8817
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1475323
|2006.08.18 15:55
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8852
|0.0000
|1.8817
|2006.08.18 16:11
|1.8817
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|1475541
|2006.08.18 16:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8808
|0.0000
|1.8773
|2006.08.21 13:28
|1.8941
|0.00
|0.00
|-0.53
|-133.00
|1478094
|2006.08.21 00:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8823
|0.0000
|1.8788
|2006.08.21 13:28
|1.8945
|0.00
|0.00
|0.00
|-244.00
|1478961
|2006.08.21 03:06
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8840
|0.0000
|1.8805
|2006.08.21 13:27
|1.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|-424.00
|1479244
|2006.08.21 03:47
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8855
|0.0000
|1.8820
|2006.08.21 13:27
|1.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|-736.00
|1479381
|2006.08.21 04:07
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8870
|0.0000
|1.8835
|2006.08.21 13:27
|1.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 232.00
|1482025
|2006.08.21 09:14
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8889
|0.0000
|1.8854
|2006.08.21 13:27
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 888.00
|1482168
|2006.08.21 09:24
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.8904
|0.0000
|1.8869
|2006.08.21 13:26
|1.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 752.00
|1482353
|2006.08.21 09:43
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.8927
|0.0000
|1.8892
|2006.08.21 13:26
|1.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 560.00
|1482457
|2006.08.21 09:50
|sell
|25.60
|gbpusd
|1.8947
|0.0000
|1.8912
|2006.08.21 13:26
|1.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|1483241
|2006.08.21 11:04
|sell
|51.20
|gbpusd
|1.8962
|0.0000
|1.8927
|2006.08.21 13:26
|1.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|9 216.00
|1484776
|2006.08.21 14:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8954
|0.0000
|1.8989
|2006.08.21 16:06
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|1485886
|2006.08.21 16:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8993
|0.0000
|1.9028
|2006.08.22 08:55
|1.8945
|0.00
|0.00
|0.23
|-48.00
|1486037
|2006.08.21 16:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8977
|0.0000
|1.9012
|2006.08.22 08:55
|1.8947
|0.00
|0.00
|0.45
|-60.00
|1486462
|2006.08.21 17:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8960
|0.0000
|1.8995
|2006.08.22 08:55
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.90
|-48.00
|1487331
|2006.08.21 19:07
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8942
|0.0000
|1.8977
|2006.08.22 08:55
|1.8947
|0.00
|0.00
|1.80
|40.00
|1489098
|2006.08.21 23:52
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8927
|0.0000
|1.8962
|2006.08.22 08:55
|1.8945
|0.00
|0.00
|3.60
|288.00
|1489387
|2006.08.22 00:11
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8911
|0.0000
|1.8946
|2006.08.22 08:54
|1.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|1 120.00
|1493260
|2006.08.22 08:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8948
|0.0000
|1.8983
|2006.08.22 11:36
|1.8936
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1493408
|2006.08.22 09:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8933
|0.0000
|1.8968
|2006.08.22 11:36
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1493759
|2006.08.22 09:40
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8917
|0.0000
|1.8952
|2006.08.22 11:36
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|1494601
|2006.08.22 11:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8901
|0.0000
|1.8936
|2006.08.22 11:36
|1.8936
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|1495415
|2006.08.22 11:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8943
|0.0000
|1.8978
|2006.08.23 08:58
|1.8895
|0.00
|0.00
|0.23
|-48.00
|1495451
|2006.08.22 11:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8928
|0.0000
|1.8963
|2006.08.23 08:58
|1.8895
|0.00
|0.00
|0.45
|-66.00
|1495612
|2006.08.22 12:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8911
|0.0000
|1.8946
|2006.08.23 08:58
|1.8895
|0.00
|0.00
|0.90
|-64.00
|1496888
|2006.08.22 13:56
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8891
|0.0000
|1.8926
|2006.08.23 08:57
|1.8895
|0.00
|0.00
|1.80
|32.00
|1499238
|2006.08.22 18:08
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8876
|0.0000
|1.8911
|2006.08.23 08:57
|1.8895
|0.00
|0.00
|3.60
|304.00
|1499932
|2006.08.22 19:53
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8860
|0.0000
|1.8895
|2006.08.23 08:57
|1.8895
|0.00
|0.00
|7.20
|1 120.00
|1504908
|2006.08.23 08:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8899
|0.0000
|1.8937
|2006.08.23 14:42
|1.8937
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1508951
|2006.08.23 17:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8926
|0.0000
|1.8888
|2006.08.24 09:52
|1.8888
|0.00
|0.00
|-1.58
|38.00
|1516033
|2006.08.24 10:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8934
|0.0000
|1.8972
|2006.08.24 16:01
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1519518
|2006.08.24 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8914
|0.0000
|1.8876
|2006.08.24 21:29
|1.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1523505
|2006.08.25 04:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8884
|0.0000
|1.8922
|2006.08.25 11:16
|1.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1524801
|2006.08.25 08:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8866
|0.0000
|1.8904
|2006.08.25 11:15
|1.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1524989
|2006.08.25 08:28
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8847
|0.0000
|1.8885
|2006.08.25 11:15
|1.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1526263
|2006.08.25 11:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8887
|0.0000
|1.8925
|2006.08.25 17:15
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|1527339
|2006.08.25 14:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8862
|0.0000
|1.8900
|2006.08.25 17:14
|1.8900
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1529720
|2006.08.25 18:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8877
|0.0000
|1.8839
|2006.08.28 17:28
|1.8969
|0.00
|0.00
|-0.53
|-92.00
|1532230
|2006.08.28 05:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8895
|0.0000
|1.8857
|2006.08.28 17:28
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|1532297
|2006.08.28 05:29
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8913
|0.0000
|1.8875
|2006.08.28 17:28
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.00
|1534013
|2006.08.28 09:19
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8931
|0.0000
|1.8893
|2006.08.28 17:27
|1.8968
|0.00
|0.00
|0.00
|-296.00
|1534110
|2006.08.28 09:26
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8949
|0.0000
|1.8911
|2006.08.28 17:27
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|-336.00
|1536539
|2006.08.28 15:47
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8967
|0.0000
|1.8929
|2006.08.28 17:27
|1.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|1536595
|2006.08.28 15:50
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.8987
|0.0000
|1.8949
|2006.08.28 17:27
|1.8968
|0.00
|0.00
|0.00
|1 216.00
|1538135
|2006.08.28 19:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8958
|0.0000
|1.8920
|2006.08.29 07:57
|1.8983
|0.00
|0.00
|-0.53
|-25.00
|1541003
|2006.08.29 04:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8976
|0.0000
|1.8938
|2006.08.29 07:57
|1.8982
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1542286
|2006.08.29 07:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8994
|0.0000
|1.8956
|2006.08.29 07:56
|1.8981
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|1546317
|2006.08.29 14:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8987
|0.0000
|1.8949
|2006.08.29 16:07
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1547388
|2006.08.29 16:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9010
|0.0000
|1.8972
|2006.08.29 16:07
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1550308
|2006.08.29 20:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8983
|0.0000
|1.9021
|2006.08.30 08:58
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.23
|38.00
|1562308
|2006.08.30 22:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9050
|0.0000
|1.9088
|2006.08.31 08:22
|1.9071
|0.00
|0.00
|0.68
|21.00
|1562919
|2006.08.31 00:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9031
|0.0000
|1.9069
|2006.08.31 08:22
|1.9069
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1566044
|2006.08.31 08:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9064
|0.0000
|1.9102
|2006.08.31 16:53
|1.9037
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|1570090
|2006.08.31 15:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9043
|0.0000
|1.9081
|2006.08.31 16:53
|1.9039
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1570848
|2006.08.31 16:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9020
|0.0000
|1.9058
|2006.08.31 16:53
|1.9037
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|1571564
|2006.08.31 16:31
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8999
|0.0000
|1.9037
|2006.08.31 16:53
|1.9037
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|1571949
|2006.08.31 16:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|1.8997
|2006.09.05 07:04
|1.9030
|0.00
|0.00
|-1.59
|5.00
|1580333
|2006.09.04 02:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9069
|0.0000
|1.9031
|2006.09.05 07:04
|1.9031
|0.00
|0.00
|-1.05
|76.00
|1603920
|2006.09.06 00:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8946
|0.0000
|1.8984
|2006.09.06 20:06
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|1606495
|2006.09.06 09:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8928
|0.0000
|1.8966
|2006.09.06 20:06
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|-188.00
|1606988
|2006.09.06 10:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8910
|0.0000
|1.8948
|2006.09.06 20:06
|1.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|-308.00
|1607403
|2006.09.06 11:17
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8892
|0.0000
|1.8930
|2006.09.06 20:06
|1.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|-472.00
|1608031
|2006.09.06 12:44
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8874
|0.0000
|1.8912
|2006.09.06 20:06
|1.8832
|0.00
|0.00
|0.00
|-672.00
|1608416
|2006.09.06 13:16
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8852
|0.0000
|1.8890
|2006.09.06 20:05
|1.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|-608.00
|1609305
|2006.09.06 14:22
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8828
|0.0000
|1.8866
|2006.09.06 20:05
|1.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1610605
|2006.09.06 15:49
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8810
|0.0000
|1.8848
|2006.09.06 20:05
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|3 072.00
|1612664
|2006.09.06 20:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8846
|0.0000
|1.8886
|2006.09.07 18:08
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.68
|-77.00
|1615949
|2006.09.07 08:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8826
|0.0000
|1.8866
|2006.09.07 18:07
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|1618784
|2006.09.07 12:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8806
|0.0000
|1.8846
|2006.09.07 18:07
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|1619286
|2006.09.07 13:05
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8786
|0.0000
|1.8826
|2006.09.07 18:07
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|1619508
|2006.09.07 13:56
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8753
|0.0000
|1.8793
|2006.09.07 18:07
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|1620523
|2006.09.07 14:45
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8726
|0.0000
|1.8766
|2006.09.07 18:07
|1.8766
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1622996
|2006.09.07 19:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8811
|2006.09.08 18:53
|1.8655
|0.00
|0.00
|0.23
|-116.00
|1623519
|2006.09.07 20:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8750
|0.0000
|1.8790
|2006.09.08 18:53
|1.8656
|0.00
|0.00
|0.45
|-188.00
|1626042
|2006.09.08 08:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8730
|0.0000
|1.8770
|2006.09.08 18:53
|1.8656
|0.00
|0.00
|0.00
|-296.00
|1627797
|2006.09.08 11:54
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8710
|0.0000
|1.8750
|2006.09.08 18:53
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|-416.00
|1628189
|2006.09.08 13:09
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8690
|0.0000
|1.8730
|2006.09.08 18:52
|1.8661
|0.00
|0.00
|0.00
|-464.00
|1629440
|2006.09.08 14:46
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8662
|0.0000
|1.8702
|2006.09.08 18:52
|1.8663
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1630107
|2006.09.08 16:22
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8642
|0.0000
|1.8682
|2006.09.08 18:52
|1.8664
|0.00
|0.00
|0.00
|1 408.00
|1643729
|2006.09.12 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8734
|0.0000
|1.8694
|2006.09.13 02:25
|1.8715
|0.00
|0.00
|-0.53
|19.00
|1644282
|2006.09.12 22:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8754
|0.0000
|1.8714
|2006.09.13 02:25
|1.8714
|0.00
|0.00
|-1.05
|80.00
|1645859
|2006.09.13 07:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8741
|0.0000
|1.8781
|2006.09.14 00:08
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.68
|40.00
|1650209
|2006.09.14 05:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|1.8726
|2006.09.14 14:43
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|1650706
|2006.09.14 09:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8787
|0.0000
|1.8747
|2006.09.14 14:43
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|1651051
|2006.09.14 10:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8809
|0.0000
|1.8769
|2006.09.14 14:43
|1.8838
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.00
|1651512
|2006.09.14 12:13
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8829
|0.0000
|1.8789
|2006.09.14 14:42
|1.8836
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|1651695
|2006.09.14 12:46
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8849
|0.0000
|1.8809
|2006.09.14 14:42
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|1652043
|2006.09.14 13:34
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8870
|0.0000
|1.8830
|2006.09.14 14:42
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1654795
|2006.09.14 21:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8864
|0.0000
|1.8824
|2006.09.15 13:51
|1.8824
|0.00
|0.00
|-0.53
|40.00
|1657683
|2006.09.18 01:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8794
|0.0000
|1.8834
|2006.09.18 08:35
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1659126
|2006.09.18 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8802
|0.0000
|1.8762
|2006.09.18 11:35
|1.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1659346
|2006.09.18 11:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8758
|0.0000
|1.8718
|2006.09.19 10:14
|1.8781
|0.00
|0.00
|-0.53
|-23.00
|1660253
|2006.09.18 15:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8740
|2006.09.19 10:14
|1.8781
|0.00
|0.00
|-1.05
|-2.00
|1661450
|2006.09.18 20:38
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8800
|0.0000
|1.8760
|2006.09.19 10:14
|1.8781
|0.00
|0.00
|-2.10
|76.00
|1661936
|2006.09.19 01:59
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8821
|0.0000
|1.8781
|2006.09.19 10:14
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1664162
|2006.09.19 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8809
|0.0000
|1.8849
|2006.09.19 14:40
|1.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1664544
|2006.09.19 14:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8851
|0.0000
|1.8891
|2006.09.20 15:01
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.23
|-4.00
|1665530
|2006.09.19 17:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8828
|0.0000
|1.8868
|2006.09.20 15:01
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.45
|38.00
|1665989
|2006.09.19 18:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8808
|0.0000
|1.8848
|2006.09.20 15:01
|1.8848
|0.00
|0.00
|0.90
|160.00
|1668779
|2006.09.20 15:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8850
|0.0000
|1.8890
|2006.09.20 16:58
|1.8890
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1672021
|2006.09.20 22:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8874
|0.0000
|1.8834
|2006.09.21 19:32
|1.8990
|0.00
|0.00
|-1.58
|-116.00
|1672593
|2006.09.21 02:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8894
|0.0000
|1.8854
|2006.09.21 19:32
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.00
|1672847
|2006.09.21 03:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8915
|0.0000
|1.8875
|2006.09.21 19:31
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|1674420
|2006.09.21 11:11
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|1.8910
|2006.09.21 19:31
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|-328.00
|1674742
|2006.09.21 12:34
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8971
|0.0000
|1.8931
|2006.09.21 19:31
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.00
|1675257
|2006.09.21 14:22
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8991
|0.0000
|1.8951
|2006.09.21 19:31
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1676857
|2006.09.21 18:27
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9012
|0.0000
|1.8972
|2006.09.21 19:31
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|1 472.00
|1677297
|2006.09.21 20:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9007
|0.0000
|1.9047
|2006.09.22 09:19
|1.9047
|0.00
|0.00
|0.23
|40.00
|1679468
|2006.09.22 09:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9052
|0.0000
|1.9092
|2006.09.25 08:04
|1.9052
|0.00
|0.00
|0.23
|0.00
|1680235
|2006.09.22 12:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9032
|0.0000
|1.9072
|2006.09.25 08:04
|1.9051
|0.00
|0.00
|0.45
|38.00
|1680539
|2006.09.22 13:54
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9011
|0.0000
|1.9051
|2006.09.25 08:04
|1.9051
|0.00
|0.00
|0.90
|160.00
|1684093
|2006.09.25 10:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9029
|0.0000
|1.8989
|2006.09.25 16:37
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1686982
|2006.09.25 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9024
|0.0000
|1.9064
|2006.09.28 01:55
|1.8903
|0.00
|0.00
|1.14
|-121.00
|1687070
|2006.09.25 22:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9004
|0.0000
|1.9044
|2006.09.28 01:54
|1.8901
|0.00
|0.00
|2.25
|-206.00
|1688718
|2006.09.26 10:15
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8972
|0.0000
|1.9012
|2006.09.28 01:54
|1.8898
|0.00
|0.00
|3.60
|-296.00
|1688936
|2006.09.26 10:51
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8949
|0.0000
|1.8989
|2006.09.28 01:53
|1.8897
|0.00
|0.00
|7.20
|-416.00
|1692474
|2006.09.27 08:11
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8928
|0.0000
|1.8968
|2006.09.28 01:52
|1.8899
|0.00
|0.00
|10.80
|-464.00
|1693004
|2006.09.27 15:58
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8894
|0.0000
|1.8934
|2006.09.28 01:52
|1.8898
|0.00
|0.00
|21.60
|128.00
|1693109
|2006.09.27 16:02
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8872
|0.0000
|1.8912
|2006.09.28 01:52
|1.8897
|0.00
|0.00
|43.20
|1 600.00
|1694996
|2006.09.28 04:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8887
|0.0000
|1.8847
|2006.09.28 08:23
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1699644
|2006.09.28 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8769
|0.0000
|1.8809
|2006.09.29 15:25
|1.8661
|0.00
|0.00
|0.23
|-108.00
|1700777
|2006.09.29 07:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8749
|0.0000
|1.8789
|2006.09.29 15:24
|1.8662
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.00
|1701030
|2006.09.29 08:51
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8726
|0.0000
|1.8766
|2006.09.29 15:24
|1.8661
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.00
|1701149
|2006.09.29 09:14
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8705
|0.0000
|1.8745
|2006.09.29 15:24
|1.8665
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|1701346
|2006.09.29 09:31
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8685
|0.0000
|1.8725
|2006.09.29 15:24
|1.8667
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.00
|1702654
|2006.09.29 14:37
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8664
|0.0000
|1.8704
|2006.09.29 15:24
|1.8666
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|1702884
|2006.09.29 14:50
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8642
|0.0000
|1.8682
|2006.09.29 15:24
|1.8665
|0.00
|0.00
|0.00
|1 472.00
|1703934
|2006.09.29 17:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8706
|0.0000
|1.8746
|2006.10.02 00:02
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.23
|40.00
|1705171
|2006.10.02 03:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8709
|0.0000
|1.8669
|2006.10.02 09:40
|1.8689
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1705791
|2006.10.02 08:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8729
|0.0000
|1.8689
|2006.10.02 09:40
|1.8689
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1706126
|2006.10.02 09:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8680
|0.0000
|1.8640
|2006.10.04 03:50
|1.8848
|0.00
|0.00
|-1.06
|-168.00
|1706437
|2006.10.02 10:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8700
|0.0000
|1.8660
|2006.10.04 03:50
|1.8849
|0.00
|0.00
|-2.10
|-298.00
|1706465
|2006.10.02 10:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8720
|0.0000
|1.8680
|2006.10.04 03:50
|1.8850
|0.00
|0.00
|-4.20
|-520.00
|1706508
|2006.10.02 10:36
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8740
|0.0000
|1.8700
|2006.10.04 03:50
|1.8849
|0.00
|0.00
|-8.40
|-872.00
|1707641
|2006.10.02 15:25
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8762
|0.0000
|1.8722
|2006.10.04 03:50
|1.8850
|0.00
|0.00
|-16.80
|-1 408.00
|1707830
|2006.10.02 15:35
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8789
|0.0000
|1.8749
|2006.10.04 03:49
|1.8849
|0.00
|0.00
|-33.60
|-1 920.00
|1707966
|2006.10.02 15:46
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.8812
|0.0000
|1.8772
|2006.10.04 03:49
|1.8849
|0.00
|0.00
|-67.20
|-2 368.00
|1708136
|2006.10.02 15:53
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.8834
|0.0000
|1.8794
|2006.10.04 03:47
|1.8848
|0.00
|0.00
|-134.40
|-1 792.00
|1708416
|2006.10.02 16:22
|sell
|25.60
|gbpusd
|1.8854
|0.0000
|1.8814
|2006.10.04 03:46
|1.8847
|0.00
|0.00
|-268.80
|1 792.00
|1708747
|2006.10.02 17:32
|sell
|51.20
|gbpusd
|1.8874
|0.0000
|1.8834
|2006.10.04 03:46
|1.8850
|0.00
|0.00
|-537.60
|12 288.00
|1713438
|2006.10.04 08:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8869
|0.0000
|1.8909
|2006.10.04 15:29
|1.8802
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.00
|1713887
|2006.10.04 10:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8849
|0.0000
|1.8889
|2006.10.04 15:29
|1.8807
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|1714036
|2006.10.04 10:49
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8826
|0.0000
|1.8866
|2006.10.04 15:29
|1.8808
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|1714429
|2006.10.04 12:32
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8805
|0.0000
|1.8845
|2006.10.04 15:29
|1.8808
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1278186
|2006.07.31 03:34
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1310
|0.0000
|1.1345
|2006.07.31 14:38
|1.1265
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.95
|1280291
|2006.07.31 08:50
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1294
|0.0000
|1.1329
|2006.07.31 14:38
|1.1266
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.71
|1280985
|2006.07.31 10:00
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1279
|0.0000
|1.1314
|2006.07.31 14:38
|1.1264
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.27
|1281669
|2006.07.31 11:08
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1262
|0.0000
|1.1297
|2006.07.31 14:38
|1.1265
|0.00
|0.00
|0.00
|21.30
|1281916
|2006.07.31 12:00
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1247
|0.0000
|1.1282
|2006.07.31 14:37
|1.1266
|0.00
|0.00
|0.00
|269.84
|1282517
|2006.07.31 13:44
|buy
|3.20
|usdcad
|1.1232
|0.0000
|1.1267
|2006.07.31 14:37
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.00
|993.96
|1283030
|2006.07.31 14:38
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1267
|0.0000
|1.1302
|2006.07.31 16:47
|1.1302
|0.00
|0.00
|0.00
|30.97
|1284992
|2006.07.31 16:47
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1307
|0.0000
|1.1342
|2006.08.01 14:26
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.07
|30.86
|1297886
|2006.08.01 14:26
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1346
|0.0000
|1.1381
|2006.08.02 18:30
|1.1265
|0.00
|0.00
|0.07
|-71.90
|1302446
|2006.08.01 17:52
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1330
|0.0000
|1.1365
|2006.08.02 18:30
|1.1268
|0.00
|0.00
|0.13
|-110.05
|1302567
|2006.08.01 18:01
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1315
|0.0000
|1.1350
|2006.08.02 18:29
|1.1266
|0.00
|0.00
|0.27
|-173.97
|1302752
|2006.08.01 18:12
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1300
|0.0000
|1.1335
|2006.08.02 18:29
|1.1266
|0.00
|0.00
|0.53
|-241.43
|1315569
|2006.08.02 13:37
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1283
|0.0000
|1.1318
|2006.08.02 18:29
|1.1269
|0.00
|0.00
|0.00
|-198.78
|1317863
|2006.08.02 15:27
|buy
|3.20
|usdcad
|1.1268
|0.0000
|1.1303
|2006.08.02 18:29
|1.1269
|0.00
|0.00
|0.00
|28.40
|1319711
|2006.08.02 16:59
|buy
|6.40
|usdcad
|1.1253
|0.0000
|1.1288
|2006.08.02 18:29
|1.1268
|0.00
|0.00
|0.00
|851.97
|1321074
|2006.08.02 18:30
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1269
|0.0000
|1.1304
|2006.08.03 15:28
|1.1277
|0.00
|0.00
|0.20
|7.09
|1334156
|2006.08.03 09:08
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1254
|0.0000
|1.1289
|2006.08.03 15:28
|1.1276
|0.00
|0.00
|0.00
|39.02
|1334431
|2006.08.03 09:39
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1239
|0.0000
|1.1274
|2006.08.03 15:28
|1.1274
|0.00
|0.00
|0.00
|124.16
|1343399
|2006.08.03 22:21
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1251
|0.0000
|1.1216
|2006.08.04 14:48
|1.1316
|0.00
|0.00
|-0.16
|-57.44
|1351388
|2006.08.04 10:45
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1266
|0.0000
|1.1231
|2006.08.04 14:48
|1.1315
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.61
|1352942
|2006.08.04 12:58
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1300
|0.0000
|1.1265
|2006.08.04 14:48
|1.1314
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.50
|1353067
|2006.08.04 13:03
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1315
|0.0000
|1.1280
|2006.08.04 14:48
|1.1312
|0.00
|0.00
|0.00
|21.22
|1353191
|2006.08.04 13:14
|sell
|1.60
|usdcad
|1.1331
|0.0000
|1.1296
|2006.08.04 14:48
|1.1311
|0.00
|0.00
|0.00
|282.91
|1353873
|2006.08.04 14:28
|sell
|3.20
|usdcad
|1.1347
|0.0000
|1.1312
|2006.08.04 14:47
|1.1312
|0.00
|0.00
|0.00
|990.10
|1364243
|2006.08.07 09:02
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1260
|0.0000
|1.1295
|2006.08.08 10:48
|1.1214
|0.00
|0.00
|0.07
|-41.02
|1366408
|2006.08.07 11:27
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1244
|0.0000
|1.1279
|2006.08.08 10:47
|1.1212
|0.00
|0.00
|0.13
|-57.08
|1368589
|2006.08.07 14:28
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1229
|0.0000
|1.1264
|2006.08.08 10:46
|1.1211
|0.00
|0.00
|0.27
|-64.22
|1368690
|2006.08.07 14:41
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1214
|0.0000
|1.1249
|2006.08.08 10:45
|1.1212
|0.00
|0.00
|0.54
|-14.27
|1369420
|2006.08.07 16:05
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1196
|0.0000
|1.1231
|2006.08.08 10:45
|1.1212
|0.00
|0.00
|1.07
|228.33
|1370692
|2006.08.07 17:55
|buy
|3.20
|usdcad
|1.1179
|0.0000
|1.1214
|2006.08.08 10:45
|1.1214
|0.00
|0.00
|2.14
|998.75
|1382425
|2006.08.08 10:49
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1215
|0.0000
|1.1250
|2006.08.08 21:22
|1.1234
|0.00
|0.00
|0.00
|16.91
|1384824
|2006.08.08 13:40
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1199
|0.0000
|1.1234
|2006.08.08 21:22
|1.1234
|0.00
|0.00
|0.00
|62.31
|1397237
|2006.08.09 07:48
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1240
|0.0000
|1.1205
|2006.08.09 10:03
|1.1205
|0.00
|0.00
|0.00
|31.24
|1401640
|2006.08.09 15:03
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1213
|0.0000
|1.1248
|2006.08.10 16:22
|1.1232
|0.00
|0.00
|0.20
|16.92
|1402338
|2006.08.09 16:16
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1197
|0.0000
|1.1232
|2006.08.10 16:22
|1.1232
|0.00
|0.00
|0.40
|62.32
|1418758
|2006.08.11 02:01
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1262
|0.0000
|1.1227
|2006.08.11 14:03
|1.1246
|0.00
|0.00
|0.00
|14.23
|1420022
|2006.08.11 04:32
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1279
|0.0000
|1.1244
|2006.08.11 14:03
|1.1244
|0.00
|0.00
|0.00
|62.26
|1428196
|2006.08.11 19:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1229
|0.0000
|1.1267
|2006.08.14 20:29
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.07
|33.72
|1435312
|2006.08.15 03:07
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1266
|0.0000
|1.1228
|2006.08.15 15:01
|1.1275
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.98
|1435570
|2006.08.15 03:42
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1293
|0.0000
|1.1255
|2006.08.15 15:01
|1.1272
|0.00
|0.00
|0.00
|37.26
|1437998
|2006.08.15 09:24
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1311
|0.0000
|1.1273
|2006.08.15 15:01
|1.1273
|0.00
|0.00
|0.00
|134.85
|1440769
|2006.08.15 15:01
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1275
|0.0000
|1.1237
|2006.08.15 15:52
|1.1237
|0.00
|0.00
|0.00
|33.82
|1441129
|2006.08.15 15:52
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1234
|0.0000
|1.1196
|2006.08.16 14:31
|1.1196
|0.00
|0.00
|-0.16
|33.94
|1450670
|2006.08.16 20:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1189
|0.0000
|1.1227
|2006.08.17 19:20
|1.1211
|0.00
|0.00
|0.20
|19.62
|1458027
|2006.08.17 12:59
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1171
|0.0000
|1.1209
|2006.08.17 19:20
|1.1209
|0.00
|0.00
|0.00
|67.79
|1468943
|2006.08.18 05:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1232
|0.0000
|1.1194
|2006.08.21 03:52
|1.1232
|0.00
|0.00
|-0.16
|0.00
|1474518
|2006.08.18 14:30
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1251
|0.0000
|1.1213
|2006.08.21 03:52
|1.1231
|0.00
|0.00
|-0.31
|35.62
|1476825
|2006.08.18 19:00
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1269
|0.0000
|1.1231
|2006.08.21 03:51
|1.1231
|0.00
|0.00
|-0.62
|135.34
|1479298
|2006.08.21 03:55
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1225
|0.0000
|1.1187
|2006.08.21 09:23
|1.1187
|0.00
|0.00
|0.00
|33.98
|1488834
|2006.08.21 23:04
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1183
|0.0000
|1.1221
|2006.08.23 17:11
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.14
|-88.41
|1496296
|2006.08.22 13:01
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1165
|0.0000
|1.1203
|2006.08.23 17:10
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.13
|-144.34
|1503852
|2006.08.23 05:32
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1147
|0.0000
|1.1185
|2006.08.23 17:10
|1.1086
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.10
|1505577
|2006.08.23 10:31
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1129
|0.0000
|1.1167
|2006.08.23 17:09
|1.1083
|0.00
|0.00
|0.00
|-332.04
|1506877
|2006.08.23 14:31
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1109
|0.0000
|1.1147
|2006.08.23 17:09
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|-346.41
|1507082
|2006.08.23 14:54
|buy
|3.20
|usdcad
|1.1089
|0.0000
|1.1127
|2006.08.23 17:07
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.47
|1507451
|2006.08.23 15:52
|buy
|6.40
|usdcad
|1.1071
|0.0000
|1.1109
|2006.08.23 17:07
|1.1090
|0.00
|0.00
|0.00
|1 096.48
|1510060
|2006.08.23 19:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1118
|0.0000
|1.1156
|2006.08.24 16:10
|1.1121
|0.00
|0.00
|0.20
|2.70
|1514455
|2006.08.24 08:00
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1099
|0.0000
|1.1137
|2006.08.24 16:09
|1.1121
|0.00
|0.00
|0.00
|39.56
|1516488
|2006.08.24 11:55
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1081
|0.0000
|1.1119
|2006.08.24 16:08
|1.1119
|0.00
|0.00
|0.00
|136.70
|1518791
|2006.08.24 16:10
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1122
|0.0000
|1.1160
|2006.08.28 00:02
|1.1094
|0.00
|0.00
|0.14
|-25.24
|1521241
|2006.08.24 20:09
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1104
|0.0000
|1.1142
|2006.08.28 00:01
|1.1093
|0.00
|0.00
|0.28
|-19.83
|1523559
|2006.08.25 05:05
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1086
|0.0000
|1.1124
|2006.08.28 00:00
|1.1092
|0.00
|0.00
|0.27
|21.64
|1526384
|2006.08.25 11:46
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1068
|0.0000
|1.1106
|2006.08.28 00:00
|1.1090
|0.00
|0.00
|0.54
|158.70
|1534879
|2006.08.28 11:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1081
|0.0000
|1.1119
|2006.08.28 17:11
|1.1119
|0.00
|0.00
|0.00
|34.18
|1540672
|2006.08.29 03:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1108
|0.0000
|1.1070
|2006.08.29 09:17
|1.1070
|0.00
|0.00
|0.00
|34.33
|1545794
|2006.08.29 13:16
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1091
|0.0000
|1.1129
|2006.08.29 16:51
|1.1111
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1547046
|2006.08.29 15:28
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1073
|0.0000
|1.1111
|2006.08.29 16:51
|1.1111
|0.00
|0.00
|0.00
|68.40
|1548468
|2006.08.29 16:52
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1114
|0.0000
|1.1152
|2006.08.30 07:53
|1.1090
|0.00
|0.00
|0.07
|-21.64
|1550138
|2006.08.29 20:16
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1096
|0.0000
|1.1134
|2006.08.30 07:52
|1.1092
|0.00
|0.00
|0.14
|-7.21
|1550315
|2006.08.29 20:31
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1078
|0.0000
|1.1116
|2006.08.30 07:52
|1.1092
|0.00
|0.00
|0.27
|50.49
|1555291
|2006.08.30 08:52
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1076
|0.0000
|1.1038
|2006.08.30 16:57
|1.1106
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.01
|1560627
|2006.08.30 16:38
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1094
|0.0000
|1.1056
|2006.08.30 16:56
|1.1102
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.41
|1560727
|2006.08.30 16:47
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1114
|0.0000
|1.1076
|2006.08.30 16:56
|1.1100
|0.00
|0.00
|0.00
|50.45
|1560807
|2006.08.30 16:57
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1107
|0.0000
|1.1145
|2006.08.31 01:12
|1.1088
|0.00
|0.00
|0.20
|-17.14
|1561298
|2006.08.30 18:18
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1089
|0.0000
|1.1127
|2006.08.31 01:08
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.41
|-7.22
|1563193
|2006.08.31 01:06
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1071
|0.0000
|1.1109
|2006.08.31 01:08
|1.1086
|0.00
|0.00
|0.00
|54.12
|1564099
|2006.08.31 03:07
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1106
|0.0000
|1.1144
|2006.08.31 16:25
|1.1106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1564551
|2006.08.31 04:56
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1088
|0.0000
|1.1126
|2006.08.31 16:24
|1.1106
|0.00
|0.00
|0.00
|32.41
|1566812
|2006.08.31 10:03
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1068
|0.0000
|1.1106
|2006.08.31 16:24
|1.1106
|0.00
|0.00
|0.00
|136.86
|1572951
|2006.08.31 18:40
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1061
|0.0000
|1.1023
|2006.09.06 15:09
|1.1098
|0.00
|0.00
|-0.64
|-33.34
|1592387
|2006.09.05 08:28
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1079
|0.0000
|1.1041
|2006.09.06 15:09
|1.1098
|0.00
|0.00
|-0.31
|-34.24
|1593538
|2006.09.05 09:20
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1098
|0.0000
|1.1060
|2006.09.06 15:09
|1.1096
|0.00
|0.00
|-0.63
|7.21
|1595469
|2006.09.05 10:33
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1116
|0.0000
|1.1078
|2006.09.06 15:09
|1.1098
|0.00
|0.00
|-1.26
|129.75
|1598230
|2006.09.05 15:23
|sell
|1.60
|usdcad
|1.1135
|0.0000
|1.1097
|2006.09.06 15:09
|1.1097
|0.00
|0.00
|-2.52
|547.94
|1609992
|2006.09.06 15:09
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1096
|0.0000
|1.1058
|2006.09.06 16:40
|1.1058
|0.00
|0.00
|0.00
|34.36
|1614273
|2006.09.07 01:15
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1061
|0.0000
|1.1099
|2006.09.07 16:50
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|34.24
|1627191
|2006.09.08 10:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1105
|0.0000
|1.1067
|2006.09.12 16:40
|1.1170
|0.00
|0.00
|-0.32
|-58.19
|1628084
|2006.09.08 13:00
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1133
|0.0000
|1.1095
|2006.09.12 16:39
|1.1170
|0.00
|0.00
|-0.62
|-66.25
|1628896
|2006.09.08 14:35
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1152
|0.0000
|1.1114
|2006.09.12 16:39
|1.1169
|0.00
|0.00
|-1.24
|-60.88
|1629493
|2006.09.08 14:50
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1171
|0.0000
|1.1133
|2006.09.12 16:39
|1.1170
|0.00
|0.00
|-2.50
|7.16
|1630056
|2006.09.08 16:18
|sell
|1.60
|usdcad
|1.1190
|0.0000
|1.1152
|2006.09.12 16:38
|1.1169
|0.00
|0.00
|-4.99
|300.83
|1641595
|2006.09.12 14:33
|sell
|3.20
|usdcad
|1.1211
|0.0000
|1.1173
|2006.09.12 16:38
|1.1173
|0.00
|0.00
|0.00
|1 088.34
|1645982
|2006.09.13 07:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1198
|0.0000
|1.1160
|2006.09.13 17:20
|1.1178
|0.00
|0.00
|0.00
|17.89
|1647508
|2006.09.13 14:08
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1217
|0.0000
|1.1179
|2006.09.13 17:20
|1.1179
|0.00
|0.00
|0.00
|67.99
|1648356
|2006.09.13 17:20
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1173
|0.0000
|1.1135
|2006.09.14 10:24
|1.1169
|0.00
|0.00
|-0.47
|3.58
|1648443
|2006.09.13 17:36
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1191
|0.0000
|1.1153
|2006.09.14 10:24
|1.1170
|0.00
|0.00
|-0.94
|37.60
|1649381
|2006.09.13 20:12
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1209
|0.0000
|1.1171
|2006.09.14 10:24
|1.1171
|0.00
|0.00
|-1.88
|136.07
|1654410
|2006.09.14 19:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1172
|0.0000
|1.1210
|2006.09.15 14:20
|1.1210
|0.00
|0.00
|0.07
|33.90
|1656455
|2006.09.15 18:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1190
|0.0000
|1.1152
|2006.09.18 16:18
|1.1170
|0.00
|0.00
|-0.16
|17.91
|1659605
|2006.09.18 12:50
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1208
|0.0000
|1.1170
|2006.09.18 16:17
|1.1170
|0.00
|0.00
|0.00
|68.04
|1660670
|2006.09.18 16:18
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1170
|0.0000
|1.1132
|2006.09.19 14:34
|1.1189
|0.00
|0.00
|-0.16
|-16.98
|1663104
|2006.09.19 09:36
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1188
|0.0000
|1.1150
|2006.09.19 14:33
|1.1183
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|1664116
|2006.09.19 13:54
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1206
|0.0000
|1.1168
|2006.09.19 14:33
|1.1184
|0.00
|0.00
|0.00
|78.68
|1664241
|2006.09.19 14:10
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1224
|0.0000
|1.1186
|2006.09.19 14:33
|1.1186
|0.00
|0.00
|0.00
|271.77
|1667107
|2006.09.20 04:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1265
|0.0000
|1.1227
|2006.09.21 12:55
|1.1227
|0.00
|0.00
|-0.47
|33.85
|1667825
|2006.09.20 09:21
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1283
|0.0000
|1.1245
|2006.09.21 09:33
|1.1245
|0.00
|0.00
|-0.93
|67.59
|1677948
|2006.09.21 23:03
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1201
|0.0000
|1.1239
|2006.09.22 16:39
|1.1161
|0.00
|0.00
|0.07
|-35.84
|1678007
|2006.09.21 23:36
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1181
|0.0000
|1.1219
|2006.09.22 16:39
|1.1162
|0.00
|0.00
|0.13
|-34.04
|1679835
|2006.09.22 10:22
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1160
|0.0000
|1.1198
|2006.09.22 16:38
|1.1162
|0.00
|0.00
|0.00
|7.17
|1679915
|2006.09.22 10:33
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1141
|0.0000
|1.1179
|2006.09.22 16:38
|1.1162
|0.00
|0.00
|0.00
|150.51
|1680731
|2006.09.22 14:15
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1123
|0.0000
|1.1161
|2006.09.22 16:38
|1.1161
|0.00
|0.00
|0.00
|544.71
|1681364
|2006.09.22 16:39
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1167
|0.0000
|1.1205
|2006.09.29 09:28
|1.1132
|0.00
|0.00
|0.48
|-31.44
|1685279
|2006.09.25 15:44
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1149
|0.0000
|1.1187
|2006.09.29 09:27
|1.1132
|0.00
|0.00
|0.80
|-30.54
|1691371
|2006.09.26 21:30
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1131
|0.0000
|1.1169
|2006.09.29 09:27
|1.1133
|0.00
|0.00
|1.35
|7.19
|1693939
|2006.09.27 20:41
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1112
|0.0000
|1.1150
|2006.09.29 09:27
|1.1131
|0.00
|0.00
|2.16
|136.56
|1693985
|2006.09.27 20:53
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1094
|0.0000
|1.1132
|2006.09.29 09:26
|1.1132
|0.00
|0.00
|4.32
|546.17
|1704047
|2006.09.29 17:31
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1146
|0.0000
|1.1108
|2006.10.02 15:47
|1.1165
|0.00
|0.00
|-0.16
|-17.02
|1704244
|2006.09.29 18:48
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1164
|0.0000
|1.1126
|2006.10.02 15:47
|1.1167
|0.00
|0.00
|-0.31
|-5.37
|1704306
|2006.09.29 19:18
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1183
|0.0000
|1.1145
|2006.10.02 15:47
|1.1165
|0.00
|0.00
|-0.63
|64.49
|1705982
|2006.10.02 09:05
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1201
|0.0000
|1.1163
|2006.10.02 15:47
|1.1163
|0.00
|0.00
|0.00
|272.33
|1708030
|2006.10.02 15:48
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1165
|0.0000
|1.1127
|2006.10.04 11:48
|1.1264
|0.00
|0.00
|-0.32
|-87.89
|1711144
|2006.10.03 12:36
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1183
|0.0000
|1.1145
|2006.10.04 11:48
|1.1263
|0.00
|0.00
|-0.31
|-142.06
|1711574
|2006.10.03 14:33
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1201
|0.0000
|1.1163
|2006.10.04 11:47
|1.1264
|0.00
|0.00
|-0.62
|-223.72
|1712415
|2006.10.03 21:37
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1221
|0.0000
|1.1183
|2006.10.04 11:47
|1.1264
|0.00
|0.00
|-1.25
|-305.40
|1713347
|2006.10.04 08:51
|sell
|1.60
|usdcad
|1.1240
|0.0000
|1.1202
|2006.10.04 11:47
|1.1264
|0.00
|0.00
|0.00
|-340.91
|1713885
|2006.10.04 10:32
|sell
|3.20
|usdcad
|1.1261
|0.0000
|1.1223
|2006.10.04 11:47
|1.1263
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.82
|1713986
|2006.10.04 10:46
|sell
|6.40
|usdcad
|1.1280
|0.0000
|1.1242
|2006.10.04 11:47
|1.1261
|0.00
|0.00
|0.00
|1 079.83
|1717025
|2006.10.05 06:06
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1265
|0.0000
|1.1305
|2006.10.10 08:31
|1.1264
|0.00
|0.00
|0.21
|-0.89
|1724208
|2006.10.09 13:25
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1245
|0.0000
|1.1285
|2006.10.10 08:31
|1.1265
|0.00
|0.00
|0.13
|35.51
|1724814
|2006.10.09 17:32
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1225
|0.0000
|1.1265
|2006.10.10 08:30
|1.1265
|0.00
|0.00
|0.27
|142.03
|1728060
|2006.10.10 13:41
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1277
|0.0000
|1.1317
|2006.10.10 16:44
|1.1317
|0.00
|0.00
|0.00
|35.35
|1732444
|2006.10.11 17:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1366
|0.0000
|1.1406
|2006.10.16 08:20
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.34
|16.69
|1737327
|2006.10.12 23:15
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1345
|0.0000
|1.1385
|2006.10.16 08:20
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.26
|70.27
|1745508
|2006.10.16 18:57
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1388
|0.0000
|1.1428
|2006.10.20 17:48
|1.1237
|0.00
|0.00
|0.41
|-134.38
|1745792
|2006.10.16 21:10
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1368
|0.0000
|1.1408
|2006.10.17 21:53
|1.1408
|0.00
|0.00
|0.13
|70.13
|1756253
|2006.10.18 20:21
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1368
|0.0000
|1.1408
|2006.10.20 17:48
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.53
|-227.76
|1758211
|2006.10.19 10:45
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1347
|0.0000
|1.1387
|2006.10.20 17:48
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.27
|-380.78
|1761499
|2006.10.19 19:00
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1319
|0.0000
|1.1359
|2006.10.20 17:47
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.53
|-562.28
|1762455
|2006.10.19 21:32
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1299
|0.0000
|1.1339
|2006.10.20 17:47
|1.1240
|0.00
|0.00
|1.06
|-839.86
|1762486
|2006.10.19 21:37
|buy
|3.20
|usdcad
|1.1279
|0.0000
|1.1319
|2006.10.20 17:47
|1.1240
|0.00
|0.00
|2.13
|-1 110.32
|1765188
|2006.10.20 12:49
|buy
|6.40
|usdcad
|1.1259
|0.0000
|1.1299
|2006.10.20 17:47
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 081.85
|1765752
|2006.10.20 14:36
|buy
|12.80
|usdcad
|1.1239
|0.0000
|1.1279
|2006.10.20 17:47
|1.1239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1765912
|2006.10.20 15:13
|buy
|25.60
|usdcad
|1.1219
|0.0000
|1.1259
|2006.10.20 17:47
|1.1239
|0.00
|0.00
|0.00
|4 555.57
|1278185
|2006.07.31 03:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2332
|0.0000
|1.2367
|2006.07.31 17:07
|1.2324
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.49
|1278777
|2006.07.31 05:37
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2317
|0.0000
|1.2352
|2006.07.31 17:07
|1.2325
|0.00
|0.00
|0.00
|12.98
|1282501
|2006.07.31 13:42
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2302
|0.0000
|1.2337
|2006.07.31 17:07
|1.2324
|0.00
|0.00
|0.00
|71.41
|1283331
|2006.07.31 14:59
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2287
|0.0000
|1.2322
|2006.07.31 17:07
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|227.24
|1285328
|2006.07.31 17:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2327
|0.0000
|1.2362
|2006.08.01 06:55
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.22
|15.39
|1285959
|2006.07.31 18:14
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2311
|0.0000
|1.2346
|2006.08.01 06:55
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.45
|56.70
|1292940
|2006.08.01 06:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2350
|0.0000
|1.2385
|2006.08.01 14:38
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.16
|1296326
|2006.08.01 12:02
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2335
|0.0000
|1.2370
|2006.08.01 14:38
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|1296705
|2006.08.01 12:45
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2320
|0.0000
|1.2355
|2006.08.01 14:38
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|61.59
|1297975
|2006.08.01 14:30
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2305
|0.0000
|1.2340
|2006.08.01 14:38
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|226.90
|1298412
|2006.08.01 14:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2339
|0.0000
|1.2374
|2006.08.01 16:19
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|14.57
|1299873
|2006.08.01 15:47
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2324
|0.0000
|1.2359
|2006.08.01 16:19
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|56.63
|1301055
|2006.08.01 16:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2361
|0.0000
|1.2396
|2006.08.02 10:35
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.22
|-64.32
|1302132
|2006.08.01 17:24
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2346
|0.0000
|1.2381
|2006.08.02 10:35
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.45
|-105.85
|1302455
|2006.08.01 17:53
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2329
|0.0000
|1.2364
|2006.08.02 10:34
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.90
|-156.34
|1302599
|2006.08.01 18:04
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2314
|0.0000
|1.2349
|2006.08.02 10:34
|1.2282
|0.00
|0.00
|1.79
|-208.44
|1302703
|2006.08.01 18:09
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2298
|0.0000
|1.2333
|2006.08.02 10:34
|1.2281
|0.00
|0.00
|3.59
|-221.48
|1302844
|2006.08.01 18:16
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2282
|0.0000
|1.2317
|2006.08.02 10:34
|1.2282
|0.00
|0.00
|7.17
|0.00
|1302880
|2006.08.01 18:17
|buy
|6.40
|usdchf
|1.2266
|0.0000
|1.2301
|2006.08.02 10:34
|1.2282
|0.00
|0.00
|14.34
|833.74
|1313039
|2006.08.02 10:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2284
|0.0000
|1.2319
|2006.08.02 17:07
|1.2304
|0.00
|0.00
|0.00
|16.25
|1319413
|2006.08.02 16:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2268
|0.0000
|1.2303
|2006.08.02 17:07
|1.2303
|0.00
|0.00
|0.00
|56.89
|1319962
|2006.08.02 17:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2311
|0.0000
|1.2346
|2006.08.03 02:37
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.67
|19.46
|1320368
|2006.08.02 17:28
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2295
|0.0000
|1.2330
|2006.08.03 02:37
|1.2330
|0.00
|0.00
|1.34
|56.77
|1326221
|2006.08.03 02:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2338
|0.0000
|1.2373
|2006.08.03 16:55
|1.2318
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.24
|1337323
|2006.08.03 13:09
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2323
|0.0000
|1.2358
|2006.08.03 16:55
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.74
|1338554
|2006.08.03 14:31
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2307
|0.0000
|1.2342
|2006.08.03 16:55
|1.2313
|0.00
|0.00
|0.00
|19.49
|1338758
|2006.08.03 14:37
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2291
|0.0000
|1.2326
|2006.08.03 16:55
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|129.97
|1338865
|2006.08.03 14:41
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2274
|0.0000
|1.2309
|2006.08.03 16:55
|1.2309
|0.00
|0.00
|0.00
|454.91
|1342095
|2006.08.03 19:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2314
|0.0000
|1.2279
|2006.08.04 14:31
|1.2279
|0.00
|0.00
|-0.47
|28.51
|1351004
|2006.08.04 10:29
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2329
|0.0000
|1.2294
|2006.08.04 14:30
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|56.96
|1351307
|2006.08.04 10:42
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2346
|0.0000
|1.2311
|2006.08.04 14:30
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|113.72
|1361576
|2006.08.07 05:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2226
|0.0000
|1.2261
|2006.08.07 19:53
|1.2261
|0.00
|0.00
|0.00
|28.55
|1371991
|2006.08.07 19:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2263
|0.0000
|1.2298
|2006.08.08 20:26
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.22
|11.40
|1380790
|2006.08.08 09:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2246
|0.0000
|1.2281
|2006.08.08 20:24
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|56.99
|1389864
|2006.08.08 20:16
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2228
|0.0000
|1.2263
|2006.08.08 20:24
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|114.16
|1391433
|2006.08.08 20:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2245
|0.0000
|1.2210
|2006.08.09 07:46
|1.2293
|0.00
|0.00
|-0.47
|-39.05
|1391997
|2006.08.08 21:20
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2263
|0.0000
|1.2228
|2006.08.09 07:46
|1.2295
|0.00
|0.00
|-0.94
|-52.05
|1393638
|2006.08.09 00:25
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2278
|0.0000
|1.2243
|2006.08.09 07:46
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.81
|1393935
|2006.08.09 00:49
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2293
|0.0000
|1.2258
|2006.08.09 07:46
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.01
|1394064
|2006.08.09 00:50
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2311
|0.0000
|1.2276
|2006.08.09 07:46
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|234.28
|1394263
|2006.08.09 00:59
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2328
|0.0000
|1.2293
|2006.08.09 07:46
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|911.09
|1397216
|2006.08.09 07:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2292
|0.0000
|1.2257
|2006.08.09 09:10
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|28.56
|1407131
|2006.08.10 03:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2250
|0.0000
|1.2215
|2006.08.10 08:21
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|28.65
|1410486
|2006.08.10 10:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2257
|0.0000
|1.2292
|2006.08.10 14:32
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|14.66
|1410875
|2006.08.10 10:55
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2242
|0.0000
|1.2277
|2006.08.10 14:32
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|57.02
|1419230
|2006.08.11 03:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2353
|0.0000
|1.2388
|2006.08.11 08:33
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|28.25
|1421930
|2006.08.11 08:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2388
|0.0000
|1.2428
|2006.08.11 14:30
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|7.26
|1422040
|2006.08.11 08:38
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2368
|0.0000
|1.2408
|2006.08.11 14:30
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|27.45
|1422556
|2006.08.11 09:50
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2347
|0.0000
|1.2385
|2006.08.11 14:30
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|122.66
|1430068
|2006.08.14 01:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2397
|0.0000
|1.2359
|2006.08.15 07:25
|1.2396
|0.00
|0.00
|-0.46
|0.81
|1432654
|2006.08.14 18:23
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2415
|0.0000
|1.2377
|2006.08.15 07:25
|1.2395
|0.00
|0.00
|-0.93
|32.27
|1435650
|2006.08.15 03:51
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2435
|0.0000
|1.2397
|2006.08.15 07:25
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|122.62
|1437411
|2006.08.15 08:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2420
|0.0000
|1.2458
|2006.08.15 18:15
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.69
|1440254
|2006.08.15 14:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2400
|0.0000
|1.2438
|2006.08.15 18:15
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.46
|1440600
|2006.08.15 14:50
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2381
|0.0000
|1.2419
|2006.08.15 18:15
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|1440867
|2006.08.15 15:06
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2363
|0.0000
|1.2401
|2006.08.15 18:15
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|129.21
|1441102
|2006.08.15 15:46
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2345
|0.0000
|1.2383
|2006.08.15 18:15
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|491.00
|1444118
|2006.08.16 02:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2369
|0.0000
|1.2331
|2006.08.16 14:30
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|30.83
|1451788
|2006.08.16 22:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2302
|0.0000
|1.2340
|2006.08.17 16:55
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.67
|-16.28
|1454127
|2006.08.17 02:47
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2284
|0.0000
|1.2322
|2006.08.17 16:55
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.14
|1455155
|2006.08.17 09:19
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2266
|0.0000
|1.2304
|2006.08.17 16:55
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|52.11
|1455298
|2006.08.17 09:32
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2246
|0.0000
|1.2284
|2006.08.17 16:55
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|247.48
|1462324
|2006.08.17 16:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2284
|0.0000
|1.2322
|2006.08.17 19:18
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|30.84
|1471989
|2006.08.18 11:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2324
|0.0000
|1.2362
|2006.08.18 13:28
|1.2362
|0.00
|0.00
|0.00
|30.74
|1475288
|2006.08.18 15:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2318
|0.0000
|1.2280
|2006.08.21 00:44
|1.2320
|0.00
|0.00
|-0.47
|-1.62
|1475556
|2006.08.18 16:12
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2338
|0.0000
|1.2300
|2006.08.21 00:44
|1.2318
|0.00
|0.00
|-0.93
|32.47
|1475757
|2006.08.18 16:25
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2357
|0.0000
|1.2319
|2006.08.21 00:44
|1.2319
|0.00
|0.00
|-1.87
|123.39
|1478178
|2006.08.21 00:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2318
|0.0000
|1.2280
|2006.08.21 04:10
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|30.94
|1487309
|2006.08.21 19:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2237
|0.0000
|1.2275
|2006.08.22 00:36
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.22
|30.96
|1492947
|2006.08.22 08:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2261
|0.0000
|1.2223
|2006.08.23 15:02
|1.2318
|0.00
|0.00
|-0.47
|-46.27
|1495488
|2006.08.22 11:54
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2279
|0.0000
|1.2241
|2006.08.23 15:02
|1.2317
|0.00
|0.00
|-0.93
|-61.70
|1496759
|2006.08.22 13:51
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2299
|0.0000
|1.2261
|2006.08.23 15:02
|1.2318
|0.00
|0.00
|-1.86
|-61.70
|1497160
|2006.08.22 14:01
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2318
|0.0000
|1.2280
|2006.08.23 15:02
|1.2316
|0.00
|0.00
|-3.73
|12.99
|1498261
|2006.08.22 15:58
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2336
|0.0000
|1.2298
|2006.08.23 15:02
|1.2317
|0.00
|0.00
|-7.45
|246.81
|1498395
|2006.08.22 16:24
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2354
|0.0000
|1.2316
|2006.08.23 15:02
|1.2316
|0.00
|0.00
|-14.90
|987.33
|1508953
|2006.08.23 17:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2352
|0.0000
|1.2390
|2006.08.24 10:00
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.67
|30.67
|1519371
|2006.08.24 16:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2350
|0.0000
|1.2388
|2006.08.24 18:45
|1.2388
|0.00
|0.00
|0.00
|30.67
|1520757
|2006.08.24 18:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|1.2428
|2006.08.25 16:08
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.22
|16.12
|1523593
|2006.08.25 05:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2372
|0.0000
|1.2410
|2006.08.25 16:08
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.00
|61.24
|1528175
|2006.08.25 16:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2417
|0.0000
|1.2455
|2006.08.28 00:05
|1.2390
|0.00
|0.00
|0.22
|-21.79
|1528876
|2006.08.25 17:07
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2395
|0.0000
|1.2433
|2006.08.28 00:02
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.44
|-4.84
|1529024
|2006.08.25 17:16
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2372
|0.0000
|1.2410
|2006.08.28 00:00
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.89
|67.78
|1531581
|2006.08.28 02:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2396
|0.0000
|1.2434
|2006.08.28 17:09
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|1532243
|2006.08.28 05:27
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2378
|0.0000
|1.2416
|2006.08.28 17:09
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.48
|1532377
|2006.08.28 05:34
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2359
|0.0000
|1.2397
|2006.08.28 17:09
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.19
|1534177
|2006.08.28 09:29
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2341
|0.0000
|1.2379
|2006.08.28 17:09
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|97.12
|1537323
|2006.08.28 17:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2356
|0.0000
|1.2394
|2006.08.29 11:03
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.22
|-31.66
|1540600
|2006.08.29 02:48
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2338
|0.0000
|1.2376
|2006.08.29 11:02
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.35
|1541769
|2006.08.29 06:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2320
|0.0000
|1.2358
|2006.08.29 11:02
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.74
|1543179
|2006.08.29 09:14
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2302
|0.0000
|1.2340
|2006.08.29 11:01
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|97.43
|1546419
|2006.08.29 14:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2323
|0.0000
|1.2361
|2006.08.29 16:23
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|30.74
|1549906
|2006.08.29 20:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2329
|0.0000
|1.2291
|2006.08.29 20:36
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|30.92
|1550362
|2006.08.29 20:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2288
|0.0000
|1.2250
|2006.08.31 08:49
|1.2267
|0.00
|0.00
|-1.88
|17.12
|1558537
|2006.08.30 13:04
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2306
|0.0000
|1.2268
|2006.08.31 08:49
|1.2268
|0.00
|0.00
|-2.81
|61.95
|1566205
|2006.08.31 08:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2268
|0.0000
|1.2230
|2006.08.31 22:30
|1.2303
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.45
|1570156
|2006.08.31 15:44
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2286
|0.0000
|1.2248
|2006.08.31 22:26
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.88
|1570856
|2006.08.31 16:04
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2304
|0.0000
|1.2266
|2006.08.31 22:25
|1.2303
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|1571430
|2006.08.31 16:28
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2322
|0.0000
|1.2284
|2006.08.31 22:25
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|130.06
|1572618
|2006.08.31 17:52
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2340
|0.0000
|1.2302
|2006.08.31 22:25
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|494.23
|1574034
|2006.08.31 22:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2299
|0.0000
|1.2261
|2006.09.06 20:13
|1.2357
|0.00
|0.00
|-1.88
|-46.94
|1574401
|2006.08.31 23:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2317
|0.0000
|1.2279
|2006.09.06 20:13
|1.2359
|0.00
|0.00
|-3.73
|-67.97
|1594079
|2006.09.05 09:34
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2337
|0.0000
|1.2299
|2006.09.06 20:13
|1.2358
|0.00
|0.00
|-1.86
|-67.97
|1598586
|2006.09.05 15:40
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2357
|0.0000
|1.2319
|2006.09.06 20:12
|1.2358
|0.00
|0.00
|-3.73
|-6.47
|1608510
|2006.09.06 13:24
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2375
|0.0000
|1.2337
|2006.09.06 20:12
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|233.07
|1609567
|2006.09.06 14:33
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2393
|0.0000
|1.2355
|2006.09.06 20:12
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|984.22
|1612679
|2006.09.06 20:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2350
|0.0000
|1.2312
|2006.09.07 18:00
|1.2418
|0.00
|0.00
|-1.40
|-54.76
|1617526
|2006.09.07 10:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2371
|0.0000
|1.2333
|2006.09.07 18:00
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.90
|1618866
|2006.09.07 12:37
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|1.2352
|2006.09.07 18:00
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.62
|1619615
|2006.09.07 13:56
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|1.2390
|2006.09.07 18:00
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.00
|116.04
|1620492
|2006.09.07 14:45
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2452
|0.0000
|1.2414
|2006.09.07 17:59
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|489.77
|1623066
|2006.09.07 19:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2409
|0.0000
|1.2371
|2006.09.13 07:47
|1.2519
|0.00
|0.00
|-1.84
|-87.87
|1623492
|2006.09.07 20:46
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2427
|0.0000
|1.2389
|2006.09.13 07:47
|1.2520
|0.00
|0.00
|-3.69
|-148.56
|1624984
|2006.09.08 03:06
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2446
|0.0000
|1.2408
|2006.09.11 11:49
|1.2408
|0.00
|0.00
|-1.84
|122.52
|1628986
|2006.09.08 14:36
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2468
|0.0000
|1.2430
|2006.09.11 10:36
|1.2430
|0.00
|0.00
|-3.68
|244.57
|1629621
|2006.09.08 15:02
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|1.2448
|2006.09.11 10:04
|1.2448
|0.00
|0.00
|-7.37
|488.48
|1641680
|2006.09.12 14:34
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2446
|0.0000
|1.2408
|2006.09.13 07:47
|1.2521
|0.00
|0.00
|-1.84
|-239.60
|1642637
|2006.09.12 15:52
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2465
|0.0000
|1.2427
|2006.09.13 07:47
|1.2518
|0.00
|0.00
|-3.68
|-338.71
|1642827
|2006.09.12 16:13
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|1.2445
|2006.09.13 07:46
|1.2518
|0.00
|0.00
|-7.35
|-447.36
|1643853
|2006.09.12 19:55
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2501
|0.0000
|1.2463
|2006.09.13 07:46
|1.2519
|0.00
|0.00
|-14.70
|-460.10
|1644892
|2006.09.13 02:12
|sell
|6.40
|usdchf
|1.2520
|0.0000
|1.2482
|2006.09.13 07:46
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.00
|51.12
|1644953
|2006.09.13 02:14
|sell
|12.80
|usdchf
|1.2538
|0.0000
|1.2500
|2006.09.13 07:46
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|1 840.26
|1645927
|2006.09.13 07:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2515
|0.0000
|1.2477
|2006.09.13 17:46
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|16.01
|1647496
|2006.09.13 14:06
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2533
|0.0000
|1.2495
|2006.09.13 17:46
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|60.82
|1648513
|2006.09.13 17:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2495
|0.0000
|1.2457
|2006.09.14 11:49
|1.2476
|0.00
|0.00
|-1.38
|15.23
|1649368
|2006.09.13 20:12
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2513
|0.0000
|1.2475
|2006.09.14 11:49
|1.2475
|0.00
|0.00
|-2.76
|60.92
|1652905
|2006.09.14 14:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2515
|0.0000
|1.2553
|2006.09.14 19:14
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1653549
|2006.09.14 16:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2497
|0.0000
|1.2535
|2006.09.14 19:14
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|1653794
|2006.09.14 16:55
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2469
|0.0000
|1.2507
|2006.09.14 19:14
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|121.53
|1656766
|2006.09.15 20:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2564
|0.0000
|1.2526
|2006.09.18 08:20
|1.2545
|0.00
|0.00
|-0.46
|15.15
|1657446
|2006.09.18 00:22
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2583
|0.0000
|1.2545
|2006.09.18 08:20
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|60.58
|1659630
|2006.09.18 12:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2556
|0.0000
|1.2594
|2006.09.19 09:46
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.22
|-13.56
|1660022
|2006.09.18 14:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2538
|0.0000
|1.2576
|2006.09.19 09:46
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.44
|4.78
|1660241
|2006.09.18 15:00
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2520
|0.0000
|1.2558
|2006.09.19 09:46
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.88
|66.98
|1661871
|2006.09.19 01:11
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2502
|0.0000
|1.2540
|2006.09.19 09:46
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|242.42
|1664741
|2006.09.19 14:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2513
|0.0000
|1.2475
|2006.09.20 17:07
|1.2494
|0.00
|0.00
|-0.46
|15.21
|1668414
|2006.09.20 12:35
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2531
|0.0000
|1.2493
|2006.09.20 17:07
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|60.83
|1671722
|2006.09.20 21:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2511
|0.0000
|1.2549
|2006.09.21 16:19
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.66
|0.00
|1672698
|2006.09.21 02:44
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2531
|2006.09.21 16:19
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|30.37
|1673008
|2006.09.21 03:52
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2474
|0.0000
|1.2512
|2006.09.21 16:19
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|121.48
|1676785
|2006.09.21 18:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|1.2422
|2006.09.21 21:34
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|30.59
|1678784
|2006.09.22 07:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2429
|0.0000
|1.2467
|2006.09.25 07:43
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.22
|-91.75
|1679114
|2006.09.22 08:19
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2409
|0.0000
|1.2447
|2006.09.25 07:43
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.44
|-149.39
|1679524
|2006.09.22 09:22
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|1.2428
|2006.09.25 07:42
|1.2318
|0.00
|0.00
|0.89
|-233.80
|1679873
|2006.09.22 10:27
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2372
|0.0000
|1.2410
|2006.09.25 07:42
|1.2317
|0.00
|0.00
|1.78
|-357.23
|1679953
|2006.09.22 10:43
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2354
|0.0000
|1.2392
|2006.09.25 07:41
|1.2318
|0.00
|0.00
|3.56
|-467.61
|1680741
|2006.09.22 14:19
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2336
|0.0000
|1.2374
|2006.09.25 07:41
|1.2318
|0.00
|0.00
|7.12
|-467.61
|1683064
|2006.09.25 06:34
|buy
|6.40
|usdchf
|1.2318
|0.0000
|1.2356
|2006.09.25 07:40
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.96
|1683099
|2006.09.25 06:36
|buy
|12.80
|usdchf
|1.2300
|0.0000
|1.2338
|2006.09.25 07:40
|1.2318
|0.00
|0.00
|0.00
|1 870.43
|1683879
|2006.09.25 09:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2344
|0.0000
|1.2382
|2006.09.25 16:00
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|30.69
|1686977
|2006.09.25 21:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2365
|0.0000
|1.2327
|2006.09.26 21:00
|1.2427
|0.00
|0.00
|-0.46
|-49.89
|1687056
|2006.09.25 22:21
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2383
|0.0000
|1.2345
|2006.09.26 21:00
|1.2427
|0.00
|0.00
|-0.93
|-70.81
|1688310
|2006.09.26 09:18
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2401
|0.0000
|1.2363
|2006.09.26 21:00
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.48
|1689194
|2006.09.26 11:50
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2419
|0.0000
|1.2381
|2006.09.26 21:00
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.50
|1689931
|2006.09.26 14:50
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|1.2399
|2006.09.26 21:00
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|167.42
|1690620
|2006.09.26 16:45
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2461
|0.0000
|1.2423
|2006.09.26 21:00
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|978.83
|1691610
|2006.09.26 23:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2445
|0.0000
|1.2483
|2006.09.28 11:25
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.88
|15.24
|1694544
|2006.09.28 02:25
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2427
|0.0000
|1.2465
|2006.09.28 11:25
|1.2465
|0.00
|0.00
|0.00
|60.97
|1699586
|2006.09.28 20:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2458
|0.0000
|1.2420
|2006.09.29 17:23
|1.2514
|0.00
|0.00
|-0.46
|-44.75
|1699910
|2006.09.28 23:59
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2476
|0.0000
|1.2438
|2006.09.29 17:23
|1.2517
|0.00
|0.00
|-0.92
|-65.51
|1700965
|2006.09.29 08:35
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2494
|0.0000
|1.2456
|2006.09.29 17:22
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.31
|1701232
|2006.09.29 09:23
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2512
|0.0000
|1.2474
|2006.09.29 17:22
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.39
|1701692
|2006.09.29 10:11
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2531
|0.0000
|1.2493
|2006.09.29 17:22
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|230.16
|1702598
|2006.09.29 14:31
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2552
|0.0000
|1.2514
|2006.09.29 17:21
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|971.71
|1703931
|2006.09.29 17:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2508
|0.0000
|1.2470
|2006.10.02 15:17
|1.2470
|0.00
|0.00
|-0.46
|30.47
|1709640
|2006.10.03 03:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2425
|0.0000
|1.2387
|2006.10.04 15:01
|1.2526
|0.00
|0.00
|-0.46
|-80.63
|1710816
|2006.10.03 10:34
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2405
|2006.10.04 15:01
|1.2524
|0.00
|0.00
|-0.92
|-129.35
|1711614
|2006.10.03 14:40
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2461
|0.0000
|1.2423
|2006.10.04 15:01
|1.2524
|0.00
|0.00
|-1.85
|-201.21
|1713799
|2006.10.04 10:13
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2480
|0.0000
|1.2442
|2006.10.04 15:01
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|-274.69
|1714085
|2006.10.04 10:53
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2505
|0.0000
|1.2467
|2006.10.04 15:00
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|-217.22
|1714415
|2006.10.04 12:30
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2523
|0.0000
|1.2485
|2006.10.04 15:00
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|25.56
|1714598
|2006.10.04 13:12
|sell
|6.40
|usdchf
|1.2541
|0.0000
|1.2503
|2006.10.04 15:00
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|971.09
|1716925
|2006.10.05 05:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2503
|0.0000
|1.2543
|2006.10.05 15:51
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|31.89
|1720859
|2006.10.06 01:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2525
|0.0000
|1.2565
|2006.10.06 17:50
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|31.72
|1723453
|2006.10.09 09:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2610
|0.0000
|1.2650
|2006.10.10 11:22
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.22
|31.62
|1727221
|2006.10.10 11:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2651
|0.0000
|1.2691
|2006.10.10 14:18
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|31.52
|1730743
|2006.10.11 09:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2715
|0.0000
|1.2755
|2006.10.11 21:25
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|15.70
|1731498
|2006.10.11 11:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2695
|0.0000
|1.2735
|2006.10.11 21:23
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|62.82
|1733170
|2006.10.11 21:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2739
|0.0000
|1.2779
|2006.10.13 15:34
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.87
|-15.72
|1733551
|2006.10.11 22:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2719
|0.0000
|1.2759
|2006.10.13 15:33
|1.2716
|0.00
|0.00
|1.73
|-4.72
|1734886
|2006.10.12 10:04
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2699
|0.0000
|1.2739
|2006.10.13 15:33
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.87
|66.04
|1737676
|2006.10.13 02:26
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2679
|0.0000
|1.2719
|2006.10.13 15:33
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|251.59
|1742061
|2006.10.16 03:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2749
|0.0000
|1.2789
|2006.10.18 16:00
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.44
|-35.42
|1743036
|2006.10.16 10:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2729
|0.0000
|1.2769
|2006.10.18 15:59
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.86
|-34.63
|1743825
|2006.10.16 11:25
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2708
|0.0000
|1.2748
|2006.10.18 15:59
|1.2709
|0.00
|0.00
|1.74
|3.15
|1747756
|2006.10.17 10:52
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2688
|0.0000
|1.2728
|2006.10.18 15:59
|1.2705
|0.00
|0.00
|1.73
|107.04
|1750148
|2006.10.17 16:25
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2668
|0.0000
|1.2708
|2006.10.18 15:58
|1.2708
|0.00
|0.00
|3.47
|503.62
|1278161
|2006.07.31 03:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.73
|0.00
|115.08
|2006.07.31 18:48
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|1278551
|2006.07.31 04:37
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.58
|0.00
|114.93
|2006.07.31 18:48
|114.60
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|1278757
|2006.07.31 05:34
|buy
|0.40
|usdjpy
|114.41
|0.00
|114.76
|2006.07.31 18:48
|114.60
|0.00
|0.00
|0.00
|66.32
|1282608
|2006.07.31 13:54
|buy
|0.80
|usdjpy
|114.25
|0.00
|114.60
|2006.07.31 18:48
|114.60
|0.00
|0.00
|0.00
|244.33
|1286085
|2006.07.31 18:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.65
|0.00
|115.00
|2006.08.01 14:42
|115.00
|0.00
|0.00
|0.26
|30.43
|1298575
|2006.08.01 14:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.02
|0.00
|115.37
|2006.08.01 16:27
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|30.34
|1301328
|2006.08.01 16:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.36
|0.00
|115.71
|2006.08.02 08:51
|114.55
|0.00
|0.00
|0.26
|-70.71
|1301703
|2006.08.01 16:48
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.20
|0.00
|115.55
|2006.08.02 08:51
|114.56
|0.00
|0.00
|0.52
|-111.73
|1302288
|2006.08.01 17:40
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.05
|0.00
|115.40
|2006.08.02 08:51
|114.55
|0.00
|0.00
|1.05
|-174.60
|1302639
|2006.08.01 18:07
|buy
|0.80
|usdjpy
|114.87
|0.00
|115.22
|2006.08.02 08:51
|114.53
|0.00
|0.00
|2.09
|-237.49
|1302796
|2006.08.01 18:14
|buy
|1.60
|usdjpy
|114.70
|0.00
|115.05
|2006.08.02 08:51
|114.52
|0.00
|0.00
|4.19
|-251.48
|1302884
|2006.08.01 18:17
|buy
|3.20
|usdjpy
|114.54
|0.00
|114.89
|2006.08.02 08:50
|114.53
|0.00
|0.00
|8.37
|-27.94
|1306379
|2006.08.02 02:31
|buy
|6.40
|usdjpy
|114.37
|0.00
|114.72
|2006.08.02 08:50
|114.53
|0.00
|0.00
|0.00
|894.09
|1310956
|2006.08.02 08:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.55
|0.00
|114.90
|2006.08.02 14:10
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|15.69
|1311283
|2006.08.02 09:08
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.39
|0.00
|114.74
|2006.08.02 14:10
|114.74
|0.00
|0.00
|0.00
|61.01
|1316327
|2006.08.02 14:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.76
|0.00
|115.11
|2006.08.03 03:09
|114.81
|0.00
|0.00
|0.78
|4.36
|1316536
|2006.08.02 14:18
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.61
|0.00
|114.96
|2006.08.03 03:08
|114.80
|0.00
|0.00
|1.57
|33.10
|1317743
|2006.08.02 15:24
|buy
|0.40
|usdjpy
|114.45
|0.00
|114.80
|2006.08.03 03:08
|114.80
|0.00
|0.00
|3.14
|121.95
|1327077
|2006.08.03 03:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.82
|0.00
|115.17
|2006.08.03 11:32
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|30.39
|1335786
|2006.08.03 11:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.16
|0.00
|115.51
|2006.08.03 17:11
|115.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|1336739
|2006.08.03 13:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.98
|0.00
|115.33
|2006.08.03 17:11
|115.18
|0.00
|0.00
|0.00
|34.73
|1338472
|2006.08.03 14:30
|buy
|0.40
|usdjpy
|114.83
|0.00
|115.18
|2006.08.03 17:11
|115.18
|0.00
|0.00
|0.00
|121.55
|1342490
|2006.08.03 20:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.03
|0.00
|114.68
|2006.08.04 14:31
|114.68
|0.00
|0.00
|-0.61
|30.53
|1344766
|2006.08.04 01:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.18
|0.00
|114.83
|2006.08.04 14:31
|114.83
|0.00
|0.00
|0.00
|60.96
|1351815
|2006.08.04 11:13
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.34
|0.00
|114.99
|2006.08.04 14:30
|114.99
|0.00
|0.00
|0.00
|121.79
|1353001
|2006.08.04 13:00
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.50
|0.00
|115.15
|2006.08.04 14:30
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|243.22
|1360169
|2006.08.07 03:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.37
|0.00
|114.72
|2006.08.07 09:00
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|30.51
|1364000
|2006.08.07 09:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.73
|0.00
|115.08
|2006.08.07 11:41
|114.91
|0.00
|0.00
|0.00
|15.66
|1365283
|2006.08.07 10:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.58
|0.00
|114.93
|2006.08.07 11:41
|114.93
|0.00
|0.00
|0.00
|60.91
|1366678
|2006.08.07 11:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.93
|0.00
|115.28
|2006.08.08 20:24
|115.28
|0.00
|0.00
|0.26
|30.35
|1389736
|2006.08.08 20:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.77
|0.00
|115.12
|2006.08.08 20:23
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|1390065
|2006.08.08 20:18
|buy
|0.40
|usdjpy
|114.61
|0.00
|114.96
|2006.08.08 20:23
|114.96
|0.00
|0.00
|0.00
|121.78
|1391440
|2006.08.08 20:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.99
|0.00
|114.64
|2006.08.09 08:14
|115.23
|0.00
|0.00
|-0.61
|-20.83
|1392008
|2006.08.08 21:20
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.14
|0.00
|114.79
|2006.08.09 08:14
|115.23
|0.00
|0.00
|-1.21
|-15.62
|1392622
|2006.08.08 22:34
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.30
|0.00
|114.95
|2006.08.09 08:14
|115.25
|0.00
|0.00
|-2.43
|17.35
|1393562
|2006.08.09 00:22
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.45
|0.00
|115.10
|2006.08.09 08:14
|115.27
|0.00
|0.00
|0.00
|124.92
|1393893
|2006.08.09 00:48
|sell
|1.60
|usdjpy
|115.63
|0.00
|115.28
|2006.08.09 08:14
|115.28
|0.00
|0.00
|0.00
|485.86
|1397577
|2006.08.09 08:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.23
|0.00
|114.88
|2006.08.09 11:01
|115.04
|0.00
|0.00
|0.00
|16.52
|1397791
|2006.08.09 08:33
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.39
|0.00
|115.04
|2006.08.09 11:01
|115.04
|0.00
|0.00
|0.00
|60.85
|1402235
|2006.08.09 16:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.18
|0.00
|115.53
|2006.08.10 14:36
|114.87
|0.00
|0.00
|0.78
|-26.99
|1409114
|2006.08.10 08:16
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.02
|0.00
|115.37
|2006.08.10 14:36
|114.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.37
|1409787
|2006.08.10 09:18
|buy
|0.40
|usdjpy
|114.86
|0.00
|115.21
|2006.08.10 14:36
|114.89
|0.00
|0.00
|0.00
|10.44
|1412015
|2006.08.10 13:47
|buy
|0.80
|usdjpy
|114.70
|0.00
|115.05
|2006.08.10 14:36
|114.89
|0.00
|0.00
|0.00
|132.30
|1413529
|2006.08.10 15:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.01
|0.00
|115.36
|2006.08.10 16:36
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|30.33
|1414884
|2006.08.10 16:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.37
|0.00
|115.72
|2006.08.11 04:20
|115.56
|0.00
|0.00
|0.26
|16.44
|1418299
|2006.08.11 00:11
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.20
|0.00
|115.55
|2006.08.11 04:20
|115.55
|0.00
|0.00
|0.00
|60.58
|1419929
|2006.08.11 04:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.57
|0.00
|115.92
|2006.08.11 10:29
|115.92
|0.00
|0.00
|0.00
|30.19
|1430067
|2006.08.14 01:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.21
|0.00
|115.83
|2006.08.15 09:04
|116.39
|0.00
|0.00
|-0.60
|-15.47
|1432473
|2006.08.14 18:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.56
|0.00
|116.18
|2006.08.15 09:04
|116.41
|0.00
|0.00
|-1.20
|25.77
|1433628
|2006.08.14 21:04
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.75
|0.00
|116.37
|2006.08.15 09:04
|116.37
|0.00
|0.00
|-2.40
|130.62
|1438762
|2006.08.15 11:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.61
|0.00
|116.99
|2006.08.16 13:52
|116.38
|0.00
|0.00
|0.26
|-19.76
|1440263
|2006.08.15 14:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.37
|0.00
|116.75
|2006.08.16 13:52
|116.35
|0.00
|0.00
|0.52
|-3.44
|1440595
|2006.08.15 14:50
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.19
|0.00
|116.57
|2006.08.16 13:52
|116.37
|0.00
|0.00
|1.03
|61.87
|1440884
|2006.08.15 15:08
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.98
|0.00
|116.36
|2006.08.16 13:52
|116.36
|0.00
|0.00
|2.07
|261.24
|1448393
|2006.08.16 14:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.96
|0.00
|115.58
|2006.08.17 03:20
|115.58
|0.00
|0.00
|-1.81
|32.88
|1460085
|2006.08.17 14:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.54
|0.00
|115.92
|2006.08.17 19:21
|115.92
|0.00
|0.00
|0.00
|32.78
|1468958
|2006.08.18 05:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.09
|0.00
|116.47
|2006.08.18 13:24
|115.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.72
|1469375
|2006.08.18 06:38
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.91
|0.00
|116.29
|2006.08.18 13:24
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|1471876
|2006.08.18 11:21
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.69
|0.00
|116.07
|2006.08.18 13:24
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|65.59
|1472464
|2006.08.18 12:07
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.50
|0.00
|115.88
|2006.08.18 13:24
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|262.34
|1474843
|2006.08.18 15:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.90
|0.00
|116.28
|2006.08.21 16:59
|115.84
|0.00
|0.00
|0.26
|-5.18
|1475217
|2006.08.18 15:48
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.66
|0.00
|116.04
|2006.08.21 16:59
|115.82
|0.00
|0.00
|0.52
|27.63
|1482405
|2006.08.21 09:47
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.47
|0.00
|115.85
|2006.08.21 16:58
|115.85
|0.00
|0.00
|0.00
|131.20
|1493189
|2006.08.22 08:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.03
|0.00
|115.65
|2006.08.23 01:41
|116.44
|0.00
|0.00
|-0.60
|-35.21
|1493810
|2006.08.22 09:50
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.24
|0.00
|115.86
|2006.08.23 01:40
|116.43
|0.00
|0.00
|-1.20
|-32.64
|1497337
|2006.08.22 14:13
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.42
|0.00
|116.04
|2006.08.23 01:40
|116.44
|0.00
|0.00
|-2.40
|-6.87
|1499032
|2006.08.22 17:42
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.62
|0.00
|116.24
|2006.08.23 01:39
|116.44
|0.00
|0.00
|-4.80
|123.67
|1499922
|2006.08.22 19:52
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.81
|0.00
|116.43
|2006.08.23 01:39
|116.43
|0.00
|0.00
|-9.61
|522.20
|1504201
|2006.08.23 07:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.45
|0.00
|116.83
|2006.08.24 10:02
|116.39
|0.00
|0.00
|0.77
|-5.16
|1504877
|2006.08.23 08:56
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.27
|0.00
|116.65
|2006.08.24 10:02
|116.43
|0.00
|0.00
|1.55
|27.48
|1516216
|2006.08.24 11:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.39
|0.00
|116.01
|2006.08.28 03:35
|117.19
|0.00
|0.00
|-1.20
|-68.27
|1521885
|2006.08.24 22:21
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.59
|0.00
|116.21
|2006.08.28 03:35
|117.20
|0.00
|0.00
|-2.39
|-104.10
|1524380
|2006.08.25 07:28
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.78
|0.00
|116.40
|2006.08.28 03:34
|117.19
|0.00
|0.00
|-2.39
|-139.94
|1524761
|2006.08.25 08:12
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.98
|0.00
|116.60
|2006.08.28 03:34
|117.20
|0.00
|0.00
|-4.78
|-150.17
|1525083
|2006.08.25 08:30
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.18
|0.00
|116.80
|2006.08.28 03:34
|117.19
|0.00
|0.00
|-9.55
|-13.65
|1527489
|2006.08.25 14:30
|sell
|3.20
|usdjpy
|117.38
|0.00
|117.00
|2006.08.28 03:33
|117.19
|0.00
|0.00
|-19.11
|518.82
|1533527
|2006.08.28 08:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.23
|0.00
|117.61
|2006.08.29 08:43
|116.98
|0.00
|0.00
|0.26
|-21.37
|1534093
|2006.08.28 09:25
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.05
|0.00
|117.43
|2006.08.29 08:43
|116.99
|0.00
|0.00
|0.51
|-10.26
|1540988
|2006.08.29 04:01
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.86
|0.00
|117.24
|2006.08.29 08:43
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|44.45
|1544502
|2006.08.29 11:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.86
|0.00
|117.24
|2006.08.30 09:18
|117.05
|0.00
|0.00
|0.26
|16.23
|1546549
|2006.08.29 14:31
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.66
|0.00
|117.04
|2006.08.30 09:18
|117.04
|0.00
|0.00
|0.51
|64.93
|1560526
|2006.08.30 16:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.93
|0.00
|116.55
|2006.09.04 03:22
|116.78
|0.00
|0.00
|-2.99
|12.84
|1560608
|2006.08.30 16:36
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.12
|0.00
|116.74
|2006.09.04 03:22
|116.78
|0.00
|0.00
|-5.96
|58.23
|1563648
|2006.08.31 02:14
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.31
|0.00
|116.93
|2006.09.04 02:28
|116.93
|0.00
|0.00
|-4.78
|130.02
|1589072
|2006.09.04 20:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.09
|0.00
|116.47
|2006.09.05 16:39
|116.06
|0.00
|0.00
|0.26
|-2.58
|1590792
|2006.09.05 02:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.84
|0.00
|116.22
|2006.09.05 16:39
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|32.75
|1593358
|2006.09.05 09:14
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.66
|0.00
|116.04
|2006.09.05 16:38
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|130.99
|1603172
|2006.09.05 21:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.91
|0.00
|115.53
|2006.09.07 10:53
|116.67
|0.00
|0.00
|-2.40
|-65.14
|1603678
|2006.09.05 23:18
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.09
|0.00
|115.71
|2006.09.07 10:52
|116.64
|0.00
|0.00
|-4.81
|-94.31
|1604670
|2006.09.06 03:05
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.28
|0.00
|115.90
|2006.09.07 10:52
|116.66
|0.00
|0.00
|-7.20
|-130.29
|1608357
|2006.09.06 13:16
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.47
|0.00
|116.09
|2006.09.07 10:52
|116.69
|0.00
|0.00
|-14.40
|-150.83
|1608647
|2006.09.06 13:28
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.66
|0.00
|116.28
|2006.09.07 10:52
|116.76
|0.00
|0.00
|-28.80
|-137.03
|1612180
|2006.09.06 18:57
|sell
|3.20
|usdjpy
|116.85
|0.00
|116.47
|2006.09.07 10:52
|116.73
|0.00
|0.00
|-57.59
|328.96
|1617328
|2006.09.07 10:50
|sell
|6.40
|usdjpy
|117.03
|0.00
|116.65
|2006.09.07 10:52
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1 809.77
|1617468
|2006.09.07 10:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.53
|0.00
|116.15
|2006.09.07 11:14
|116.15
|0.00
|0.00
|0.00
|32.72
|1621651
|2006.09.07 16:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.50
|0.00
|116.88
|2006.09.08 12:30
|116.50
|0.00
|0.00
|0.26
|0.00
|1622629
|2006.09.07 18:11
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.32
|0.00
|116.70
|2006.09.08 12:30
|116.51
|0.00
|0.00
|0.52
|32.62
|1626153
|2006.09.08 08:28
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.13
|0.00
|116.51
|2006.09.08 12:30
|116.51
|0.00
|0.00
|0.00
|130.46
|1627943
|2006.09.08 12:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.53
|0.00
|116.91
|2006.09.08 14:45
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|17.13
|1628497
|2006.09.08 13:57
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.35
|0.00
|116.73
|2006.09.08 14:45
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|65.11
|1641039
|2006.09.12 12:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.57
|0.00
|117.19
|2006.09.13 08:37
|117.78
|0.00
|0.00
|-0.59
|-17.83
|1642797
|2006.09.12 16:10
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.75
|0.00
|117.37
|2006.09.13 08:37
|117.79
|0.00
|0.00
|-1.19
|-6.79
|1643615
|2006.09.12 18:33
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.93
|0.00
|117.55
|2006.09.13 08:37
|117.78
|0.00
|0.00
|-2.37
|50.94
|1643976
|2006.09.12 20:08
|sell
|0.80
|usdjpy
|118.12
|0.00
|117.74
|2006.09.13 08:37
|117.74
|0.00
|0.00
|-4.75
|258.20
|1646147
|2006.09.13 08:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.77
|0.00
|117.39
|2006.09.13 17:48
|117.39
|0.00
|0.00
|0.00
|32.37
|1649516
|2006.09.13 22:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.60
|0.00
|117.98
|2006.09.15 18:34
|117.80
|0.00
|0.00
|1.03
|16.98
|1649830
|2006.09.14 01:27
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.79
|2006.09.15 18:34
|117.79
|0.00
|0.00
|0.51
|64.52
|1656561
|2006.09.15 18:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.83
|0.00
|118.21
|2006.09.18 01:46
|118.01
|0.00
|0.00
|0.26
|15.25
|1656924
|2006.09.15 21:26
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.62
|0.00
|118.00
|2006.09.18 01:46
|118.00
|0.00
|0.00
|0.51
|64.41
|1657787
|2006.09.18 01:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.11
|0.00
|118.49
|2006.09.19 17:42
|117.62
|0.00
|0.00
|0.25
|-41.66
|1657810
|2006.09.18 02:01
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.91
|0.00
|118.29
|2006.09.19 17:42
|117.64
|0.00
|0.00
|0.51
|-45.90
|1663132
|2006.09.19 09:40
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.72
|0.00
|118.10
|2006.09.19 17:42
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.82
|1663827
|2006.09.19 12:01
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.53
|0.00
|117.91
|2006.09.19 17:42
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|40.82
|1664417
|2006.09.19 14:30
|buy
|1.60
|usdjpy
|117.34
|0.00
|117.72
|2006.09.19 17:42
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|313.01
|1664629
|2006.09.19 14:44
|buy
|3.20
|usdjpy
|117.16
|0.00
|117.54
|2006.09.19 17:42
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1 034.54
|1665794
|2006.09.19 18:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.63
|0.00
|118.01
|2006.09.20 11:42
|117.46
|0.00
|0.00
|0.26
|-14.47
|1666903
|2006.09.20 02:57
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.44
|0.00
|117.82
|2006.09.20 11:42
|117.47
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|1666971
|2006.09.20 03:19
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.25
|0.00
|117.63
|2006.09.20 11:42
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|68.11
|1667781
|2006.09.20 09:11
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.07
|0.00
|117.45
|2006.09.20 11:42
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|258.83
|1668317
|2006.09.20 11:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.47
|0.00
|117.85
|2006.09.22 08:41
|116.51
|0.00
|0.00
|1.03
|-82.40
|1668537
|2006.09.20 13:43
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.28
|0.00
|117.66
|2006.09.22 08:41
|116.52
|0.00
|0.00
|2.05
|-130.45
|1673210
|2006.09.21 05:40
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.10
|0.00
|117.48
|2006.09.22 08:41
|116.51
|0.00
|0.00
|1.03
|-202.56
|1674660
|2006.09.21 12:23
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.91
|0.00
|117.29
|2006.09.22 08:41
|116.52
|0.00
|0.00
|2.06
|-267.77
|1675392
|2006.09.21 14:45
|buy
|1.60
|usdjpy
|116.72
|0.00
|117.10
|2006.09.22 08:40
|116.51
|0.00
|0.00
|4.12
|-288.39
|1676886
|2006.09.21 18:33
|buy
|3.20
|usdjpy
|116.53
|0.00
|116.91
|2006.09.22 08:40
|116.51
|0.00
|0.00
|8.25
|-54.93
|1677400
|2006.09.21 20:14
|buy
|6.40
|usdjpy
|116.35
|0.00
|116.73
|2006.09.22 08:40
|116.53
|0.00
|0.00
|16.49
|988.59
|1679221
|2006.09.22 08:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.58
|0.00
|116.96
|2006.09.25 02:12
|116.62
|0.00
|0.00
|0.26
|3.43
|1679821
|2006.09.22 10:21
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.39
|0.00
|116.77
|2006.09.25 02:12
|116.60
|0.00
|0.00
|0.51
|36.02
|1680670
|2006.09.22 14:06
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.21
|0.00
|116.59
|2006.09.25 02:11
|116.59
|0.00
|0.00
|1.03
|130.37
|1682710
|2006.09.25 03:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|0.00
|116.02
|2006.09.27 17:00
|117.38
|0.00
|0.00
|-1.20
|-83.49
|1684491
|2006.09.25 11:18
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.59
|0.00
|116.21
|2006.09.27 17:00
|117.37
|0.00
|0.00
|-2.40
|-132.91
|1690483
|2006.09.26 16:23
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.85
|0.00
|116.47
|2006.09.27 17:00
|117.38
|0.00
|0.00
|-2.39
|-180.61
|1690571
|2006.09.26 16:36
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.03
|0.00
|116.65
|2006.09.27 16:59
|117.40
|0.00
|0.00
|-4.78
|-252.13
|1691023
|2006.09.26 18:30
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.22
|0.00
|116.84
|2006.09.27 16:59
|117.43
|0.00
|0.00
|-9.56
|-286.13
|1693002
|2006.09.27 15:58
|sell
|3.20
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.03
|2006.09.27 16:59
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.50
|1693233
|2006.09.27 16:11
|sell
|6.40
|usdjpy
|117.63
|0.00
|117.25
|2006.09.27 16:58
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1 090.01
|1694143
|2006.09.27 23:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.03
|2006.10.02 15:24
|117.96
|0.00
|0.00
|-2.97
|-46.63
|1696382
|2006.09.28 08:08
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.59
|0.00
|117.21
|2006.10.02 15:24
|117.96
|0.00
|0.00
|-2.37
|-62.73
|1698457
|2006.09.28 14:37
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.79
|0.00
|117.41
|2006.10.02 15:24
|117.96
|0.00
|0.00
|-4.75
|-57.65
|1701027
|2006.09.29 08:51
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.99
|0.00
|117.61
|2006.10.02 15:20
|117.98
|0.00
|0.00
|-4.74
|6.78
|1704555
|2006.09.29 22:30
|sell
|1.60
|usdjpy
|118.17
|0.00
|117.79
|2006.10.02 15:20
|117.99
|0.00
|0.00
|-9.48
|244.09
|1705262
|2006.10.02 03:32
|sell
|3.20
|usdjpy
|118.36
|0.00
|117.98
|2006.10.02 15:19
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1 030.68
|1709704
|2006.10.03 03:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.63
|0.00
|117.25
|2006.10.04 03:51
|118.04
|0.00
|0.00
|-0.59
|-34.73
|1711007
|2006.10.03 11:38
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.81
|0.00
|117.43
|2006.10.04 03:51
|118.03
|0.00
|0.00
|-1.19
|-37.28
|1712607
|2006.10.04 00:22
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.00
|0.00
|117.62
|2006.10.04 03:50
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.55
|1713069
|2006.10.04 04:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.95
|0.00
|117.57
|2006.10.04 15:26
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.86
|1714032
|2006.10.04 10:48
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.15
|0.00
|117.77
|2006.10.04 15:26
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|1719923
|2006.10.05 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.71
|0.00
|118.11
|2006.10.06 17:50
|118.11
|0.00
|0.00
|0.25
|33.64
|1723053
|2006.10.09 06:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.18
|0.00
|119.58
|2006.10.10 11:33
|119.40
|0.00
|0.00
|0.25
|18.43
|1724358
|2006.10.09 14:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.98
|0.00
|119.38
|2006.10.10 11:33
|119.38
|0.00
|0.00
|0.50
|67.01
|1727432
|2006.10.10 11:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.45
|0.00
|119.85
|2006.10.10 13:39
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|1727535
|2006.10.10 11:38
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.12
|0.00
|119.52
|2006.10.10 13:39
|119.52
|0.00
|0.00
|0.00
|66.93
|1730191
|2006.10.11 06:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.73
|0.00
|120.13
|2006.10.13 17:02
|119.68
|0.00
|0.00
|1.00
|-4.18
|1731135
|2006.10.11 10:24
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.51
|0.00
|119.91
|2006.10.13 17:02
|119.72
|0.00
|0.00
|2.00
|35.08
|1735002
|2006.10.12 10:11
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.30
|0.00
|119.70
|2006.10.13 17:00
|119.70
|0.00
|0.00
|1.01
|133.67
|1742069
|2006.10.16 04:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.74
|0.00
|120.14
|2006.10.18 12:05
|118.72
|0.00
|0.00
|0.50
|-85.92
|1743034
|2006.10.16 10:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.53
|0.00
|119.93
|2006.10.18 12:05
|118.72
|0.00
|0.00
|1.01
|-136.46
|1743142
|2006.10.16 10:15
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.33
|0.00
|119.73
|2006.10.18 12:04
|118.73
|0.00
|0.00
|2.02
|-202.14
|1744809
|2006.10.16 15:51
|buy
|0.80
|usdjpy
|119.13
|0.00
|119.53
|2006.10.18 12:04
|118.72
|0.00
|0.00
|4.04
|-276.28
|1747398
|2006.10.17 09:52
|buy
|1.60
|usdjpy
|118.92
|0.00
|119.32
|2006.10.18 12:04
|118.70
|0.00
|0.00
|4.04
|-296.55
|1748639
|2006.10.17 12:07
|buy
|3.20
|usdjpy
|118.72
|0.00
|119.12
|2006.10.18 12:04
|118.70
|0.00
|0.00
|8.08
|-53.92
|1752957
|2006.10.18 09:02
|buy
|6.40
|usdjpy
|118.52
|0.00
|118.92
|2006.10.18 12:04
|118.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1 078.17
|1754109
|2006.10.18 12:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.77
|0.00
|119.17
|2006.10.20 17:03
|118.53
|0.00
|0.00
|1.01
|-20.25
|1758242
|2006.10.19 10:49
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.56
|0.00
|118.96
|2006.10.20 17:03
|118.50
|0.00
|0.00
|0.51
|-10.13
|1760388
|2006.10.19 16:47
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.30
|0.00
|118.70
|2006.10.20 17:03
|118.50
|0.00
|0.00
|1.02
|67.51
|1762321
|2006.10.19 21:20
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.10
|0.00
|118.50
|2006.10.20 17:03
|118.50
|0.00
|0.00
|2.03
|270.04
|0.00
|0.00
|-1 718.96
|94 210.38
|Closed P/L:
|92 491.42
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1763929
|2006.10.20 07:48
|buy
|0.10
|audusd
|0.7594
|0.0000
|0.7634
|0.7588
|0.00
|0.00
|0.23
|-6.00
|1731649
|2006.10.11 12:05
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5940
|0.0000
|1.5980
|1.5878
|0.00
|0.00
|1.42
|-49.27
|1743795
|2006.10.16 11:15
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5919
|0.0000
|1.5959
|1.5878
|0.00
|0.00
|1.67
|-65.15
|1748417
|2006.10.17 11:58
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5899
|0.0000
|1.5939
|1.5878
|0.00
|0.00
|2.85
|-66.74
|1762116
|2006.10.19 20:45
|buy
|0.80
|eurchf
|1.5879
|0.0000
|1.5919
|1.5878
|0.00
|0.00
|1.90
|-6.35
|1767037
|2006.10.20 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2614
|0.0000
|1.2574
|1.2617
|0.00
|0.00
|0.15
|-3.00
|1765860
|2006.10.20 15:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2583
|0.0000
|1.2623
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.22
|2.38
|1766215
|2006.10.20 16:39
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2563
|0.0000
|1.2603
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.44
|36.55
|0.00
|0.00
|8.88
|-157.58
|Floating P/L:
|-148.70
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|92 491.42
|Floating P/L:
|-148.70
|Margin:
|477.83
|Balance:
|192 491.42
|Equity:
|192 342.72
|Free Margin:
|192 013.59
|Details:
|Gross Profit:
|190 233.29
|Gross Loss:
|97 741.87
|Total Net Profit:
|92 491.42
|Profit Factor:
|1.95
|Expected Payoff:
|73.82
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|9 802.81 (5.05%)
|Relative Drawdown:
|6.84% (9 713.53)
|Total Trades:
|1253
|Short Positions (won %):
|599 (57.10%)
|Long Positions (won %):
|654 (60.55%)
|Profit Trades (% of total):
|738 (58.90%)
|Loss trades (% of total):
|515 (41.10%)
|Largest
|profit trade:
|11 750.40
|loss trade:
|-2 752.00
|Average
|profit trade:
|257.77
|loss trade:
|-189.79
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (3 460.46)
|consecutive losses ($):
|13 (-9 744.15)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|13 505.07 (7)
|consecutive loss (count):
|-9 744.15 (13)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3