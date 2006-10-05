MoneyTec LLC
|Account: 26237
|Name: Tom Maneval
|Currency: USD
|2006 October 13, 23:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1720347
|2006.10.05 20:51
|buy
|0.10
|audusd
|0.7463
|0.0000
|0.7503
|2006.10.12 06:48
|0.7467
|0.00
|0.00
|1.59
|4.00
|1721773
|2006.10.06 18:45
|buy
|0.20
|audusd
|0.7427
|0.0000
|0.7467
|2006.10.12 06:48
|0.7467
|0.00
|0.00
|2.70
|80.00
|1731756
|2006.10.11 13:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6849
|0.0000
|1.6809
|2006.10.11 13:53
|1.6839
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|1731793
|2006.10.11 13:19
|sell
|0.20
|euraud
|1.6870
|0.0000
|1.6830
|2006.10.11 13:52
|1.6830
|0.00
|0.00
|0.00
|59.68
|1731880
|2006.10.11 13:53
|sell
|0.10
|euraud
|1.6834
|0.0000
|1.6794
|2006.10.12 04:30
|1.6837
|0.00
|0.00
|1.06
|-2.23
|1732738
|2006.10.11 18:51
|sell
|0.20
|euraud
|1.6854
|0.0000
|1.6814
|2006.10.12 04:30
|1.6825
|0.00
|0.00
|2.11
|43.20
|1733790
|2006.10.12 01:45
|sell
|0.40
|euraud
|1.6874
|0.0000
|1.6834
|2006.10.12 04:30
|1.6834
|0.00
|0.00
|0.00
|119.13
|1734014
|2006.10.12 04:30
|sell
|0.10
|euraud
|1.6824
|0.0000
|1.6784
|2006.10.12 07:20
|1.6784
|0.00
|0.00
|0.00
|29.88
|1737664
|2006.10.13 02:18
|sell
|0.10
|euraud
|1.6704
|0.0000
|1.6664
|2006.10.13 15:19
|1.6684
|0.00
|0.00
|0.00
|15.05
|1737930
|2006.10.13 04:12
|sell
|0.20
|euraud
|1.6725
|0.0000
|1.6685
|2006.10.13 15:19
|1.6685
|0.00
|0.00
|0.00
|60.21
|1716570
|2006.10.05 02:16
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5881
|0.0000
|1.5921
|2006.10.10 21:42
|1.5921
|0.00
|0.00
|0.36
|31.51
|1722945
|2006.10.09 06:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.97
|0.00
|150.37
|2006.10.13 08:31
|150.12
|0.00
|0.00
|1.26
|12.56
|1734594
|2006.10.12 09:12
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.76
|0.00
|150.16
|2006.10.13 08:31
|150.16
|0.00
|0.00
|0.42
|67.03
|1723443
|2006.10.09 09:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2590
|0.0000
|1.2550
|2006.10.10 11:22
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.15
|21.00
|1724351
|2006.10.09 14:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2610
|0.0000
|1.2570
|2006.10.10 11:22
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.30
|80.00
|1727217
|2006.10.10 11:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2566
|0.0000
|1.2526
|2006.10.10 14:08
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1727549
|2006.10.10 11:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2589
|0.0000
|1.2549
|2006.10.10 14:08
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1730708
|2006.10.11 09:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2534
|0.0000
|1.2494
|2006.10.11 21:25
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1731807
|2006.10.11 13:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2554
|0.0000
|1.2514
|2006.10.11 21:23
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1739219
|2006.10.13 11:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2556
|0.0000
|1.2516
|2006.10.13 15:37
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1721570
|2006.10.06 18:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3592
|0.0000
|2.3632
|2006.10.09 21:06
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.50
|-35.69
|1722931
|2006.10.09 05:52
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3571
|0.0000
|2.3611
|2006.10.09 21:06
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.08
|1723427
|2006.10.09 09:53
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3550
|0.0000
|2.3590
|2006.10.09 21:06
|2.3546
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.69
|1723916
|2006.10.09 11:30
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3528
|0.0000
|2.3568
|2006.10.09 21:06
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|120.55
|1724745
|2006.10.09 16:58
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.3507
|0.0000
|2.3547
|2006.10.09 21:06
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|507.58
|1726265
|2006.10.10 09:19
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3571
|0.0000
|2.3611
|2006.10.10 22:40
|2.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.72
|1726936
|2006.10.10 11:08
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3547
|0.0000
|2.3587
|2006.10.10 22:40
|2.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|29.92
|1728914
|2006.10.10 16:54
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3522
|0.0000
|2.3562
|2006.10.10 22:40
|2.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|125.98
|1729575
|2006.10.11 00:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3555
|0.0000
|2.3595
|2006.10.11 11:54
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|31.49
|1731581
|2006.10.11 11:54
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3601
|0.0000
|2.3641
|2006.10.11 18:30
|2.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.51
|1731760
|2006.10.11 13:01
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3581
|0.0000
|2.3621
|2006.10.11 18:30
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|22.04
|1732230
|2006.10.11 15:43
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3555
|0.0000
|2.3595
|2006.10.11 18:30
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|125.94
|1732662
|2006.10.11 18:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3602
|0.0000
|2.3642
|2006.10.13 13:30
|2.3621
|0.00
|0.00
|1.96
|14.97
|1732863
|2006.10.11 20:31
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3581
|0.0000
|2.3621
|2006.10.13 13:30
|2.3621
|0.00
|0.00
|3.94
|63.03
|1717025
|2006.10.05 06:06
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1265
|0.0000
|1.1305
|2006.10.10 08:31
|1.1264
|0.00
|0.00
|0.21
|-0.89
|1724208
|2006.10.09 13:25
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1245
|0.0000
|1.1285
|2006.10.10 08:31
|1.1265
|0.00
|0.00
|0.13
|35.51
|1724814
|2006.10.09 17:32
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1225
|0.0000
|1.1265
|2006.10.10 08:30
|1.1265
|0.00
|0.00
|0.27
|142.03
|1728060
|2006.10.10 13:41
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1277
|0.0000
|1.1317
|2006.10.10 16:44
|1.1317
|0.00
|0.00
|0.00
|35.35
|1723453
|2006.10.09 09:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2610
|0.0000
|1.2650
|2006.10.10 11:22
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.22
|31.62
|1727221
|2006.10.10 11:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2651
|0.0000
|1.2691
|2006.10.10 14:18
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|31.52
|1730743
|2006.10.11 09:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2715
|0.0000
|1.2755
|2006.10.11 21:25
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|15.70
|1731498
|2006.10.11 11:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2695
|0.0000
|1.2735
|2006.10.11 21:23
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|62.82
|1733170
|2006.10.11 21:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2739
|0.0000
|1.2779
|2006.10.13 15:34
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.87
|-15.72
|1733551
|2006.10.11 22:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2719
|0.0000
|1.2759
|2006.10.13 15:33
|1.2716
|0.00
|0.00
|1.73
|-4.72
|1734886
|2006.10.12 10:04
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2699
|0.0000
|1.2739
|2006.10.13 15:33
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.87
|66.04
|1737676
|2006.10.13 02:26
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2679
|0.0000
|1.2719
|2006.10.13 15:33
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|251.59
|1723053
|2006.10.09 06:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.18
|0.00
|119.58
|2006.10.10 11:33
|119.40
|0.00
|0.00
|0.25
|18.43
|1724358
|2006.10.09 14:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.98
|0.00
|119.38
|2006.10.10 11:33
|119.38
|0.00
|0.00
|0.50
|67.01
|1727432
|2006.10.10 11:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.45
|0.00
|119.85
|2006.10.10 13:39
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|1727535
|2006.10.10 11:38
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.12
|0.00
|119.52
|2006.10.10 13:39
|119.52
|0.00
|0.00
|0.00
|66.93
|1730191
|2006.10.11 06:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.73
|0.00
|120.13
|2006.10.13 17:02
|119.68
|0.00
|0.00
|1.00
|-4.18
|1731135
|2006.10.11 10:24
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.51
|0.00
|119.91
|2006.10.13 17:02
|119.72
|0.00
|0.00
|2.00
|35.08
|1735002
|2006.10.12 10:11
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.30
|0.00
|119.70
|2006.10.13 17:00
|119.70
|0.00
|0.00
|1.01
|133.67
|
|0.00
|0.00
|25.41
|2 782.09
|Closed P/L:
|2 807.50
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1731649
|2006.10.11 12:05
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5940
|0.0000
|1.5980
|
|1.5928
|0.00
|0.00
|0.59
|-9.42
|1732444
|2006.10.11 17:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1366
|0.0000
|1.1406
|
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.34
|5.28
|1737327
|2006.10.12 23:15
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1345
|0.0000
|1.1385
|
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.26
|47.49
|1738575
|2006.10.13 08:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.17
|0.00
|150.57
|
|149.71
|0.00
|0.00
|0.21
|-38.45
|1738740
|2006.10.13 09:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.96
|0.00
|150.36
|
|149.71
|0.00
|0.00
|0.42
|-41.79
|1739080
|2006.10.13 10:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.7521
|0.0000
|0.7561
|
|0.7509
|0.00
|0.00
|0.23
|-12.00
|1739136
|2006.10.13 10:41
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.76
|0.00
|150.16
|
|149.71
|0.00
|0.00
|0.84
|-16.72
|1740447
|2006.10.13 16:40
|buy
|0.20
|audusd
|0.7500
|0.0000
|0.7540
|
|0.7509
|0.00
|0.00
|0.45
|18.00
|
|0.00
|0.00
|3.34
|-47.61
|
|Floating P/L:
|-44.27
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 807.50
|Floating P/L:
|-44.27
|Margin:
|306.01
|Balance:
|187 863.40
|Equity:
|187 819.13
|Free Margin:
|187 557.39