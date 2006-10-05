MoneyTec LLC

Account: 26237 Name: Tom Maneval Currency: USD 2006 October 13, 23:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17203472006.10.05 20:51buy0.10audusd0.74630.00000.75032006.10.12 06:480.74670.000.001.594.00
17217732006.10.06 18:45buy0.20audusd0.74270.00000.74672006.10.12 06:480.74670.000.002.7080.00
17317562006.10.11 13:00sell0.10euraud1.68490.00001.68092006.10.11 13:531.68390.000.000.007.45
17317932006.10.11 13:19sell0.20euraud1.68700.00001.68302006.10.11 13:521.68300.000.000.0059.68
17318802006.10.11 13:53sell0.10euraud1.68340.00001.67942006.10.12 04:301.68370.000.001.06-2.23
17327382006.10.11 18:51sell0.20euraud1.68540.00001.68142006.10.12 04:301.68250.000.002.1143.20
17337902006.10.12 01:45sell0.40euraud1.68740.00001.68342006.10.12 04:301.68340.000.000.00119.13
17340142006.10.12 04:30sell0.10euraud1.68240.00001.67842006.10.12 07:201.67840.000.000.0029.88
17376642006.10.13 02:18sell0.10euraud1.67040.00001.66642006.10.13 15:191.66840.000.000.0015.05
17379302006.10.13 04:12sell0.20euraud1.67250.00001.66852006.10.13 15:191.66850.000.000.0060.21
17165702006.10.05 02:16buy0.10eurchf1.58810.00001.59212006.10.10 21:421.59210.000.000.3631.51
17229452006.10.09 06:02buy0.10eurjpy149.970.00150.372006.10.13 08:31150.120.000.001.2612.56
17345942006.10.12 09:12buy0.20eurjpy149.760.00150.162006.10.13 08:31150.160.000.000.4267.03
17234432006.10.09 09:53sell0.10eurusd1.25900.00001.25502006.10.10 11:221.25690.000.000.1521.00
17243512006.10.09 14:01sell0.20eurusd1.26100.00001.25702006.10.10 11:221.25700.000.000.3080.00
17272172006.10.10 11:22sell0.10eurusd1.25660.00001.25262006.10.10 14:081.25500.000.000.0016.00
17275492006.10.10 11:38sell0.20eurusd1.25890.00001.25492006.10.10 14:081.25490.000.000.0080.00
17307082006.10.11 09:31sell0.10eurusd1.25340.00001.24942006.10.11 21:251.25140.000.000.0020.00
17318072006.10.11 13:23sell0.20eurusd1.25540.00001.25142006.10.11 21:231.25140.000.000.0080.00
17392192006.10.13 11:07sell0.10eurusd1.25560.00001.25162006.10.13 15:371.25160.000.000.0040.00
17215702006.10.06 18:38buy0.10gbpchf2.35920.00002.36322006.10.09 21:062.35470.000.000.50-35.69
17229312006.10.09 05:52buy0.20gbpchf2.35710.00002.36112006.10.09 21:062.35470.000.000.00-38.08
17234272006.10.09 09:53buy0.40gbpchf2.35500.00002.35902006.10.09 21:062.35460.000.000.00-12.69
17239162006.10.09 11:30buy0.80gbpchf2.35280.00002.35682006.10.09 21:062.35470.000.000.00120.55
17247452006.10.09 16:58buy1.60gbpchf2.35070.00002.35472006.10.09 21:062.35470.000.000.00507.58
17262652006.10.10 09:19buy0.10gbpchf2.35710.00002.36112006.10.10 22:402.35650.000.000.00-4.72
17269362006.10.10 11:08buy0.20gbpchf2.35470.00002.35872006.10.10 22:402.35660.000.000.0029.92
17289142006.10.10 16:54buy0.40gbpchf2.35220.00002.35622006.10.10 22:402.35620.000.000.00125.98
17295752006.10.11 00:00buy0.10gbpchf2.35550.00002.35952006.10.11 11:542.35950.000.000.0031.49
17315812006.10.11 11:54buy0.10gbpchf2.36010.00002.36412006.10.11 18:302.35940.000.000.00-5.51
17317602006.10.11 13:01buy0.20gbpchf2.35810.00002.36212006.10.11 18:302.35950.000.000.0022.04
17322302006.10.11 15:43buy0.40gbpchf2.35550.00002.35952006.10.11 18:302.35950.000.000.00125.94
17326622006.10.11 18:30buy0.10gbpchf2.36020.00002.36422006.10.13 13:302.36210.000.001.9614.97
17328632006.10.11 20:31buy0.20gbpchf2.35810.00002.36212006.10.13 13:302.36210.000.003.9463.03
17170252006.10.05 06:06buy0.10usdcad1.12650.00001.13052006.10.10 08:311.12640.000.000.21-0.89
17242082006.10.09 13:25buy0.20usdcad1.12450.00001.12852006.10.10 08:311.12650.000.000.1335.51
17248142006.10.09 17:32buy0.40usdcad1.12250.00001.12652006.10.10 08:301.12650.000.000.27142.03
17280602006.10.10 13:41buy0.10usdcad1.12770.00001.13172006.10.10 16:441.13170.000.000.0035.35
17234532006.10.09 09:53buy0.10usdchf1.26100.00001.26502006.10.10 11:221.26500.000.000.2231.62
17272212006.10.10 11:23buy0.10usdchf1.26510.00001.26912006.10.10 14:181.26910.000.000.0031.52
17307432006.10.11 09:34buy0.10usdchf1.27150.00001.27552006.10.11 21:251.27350.000.000.0015.70
17314982006.10.11 11:21buy0.20usdchf1.26950.00001.27352006.10.11 21:231.27350.000.000.0062.82
17331702006.10.11 21:29buy0.10usdchf1.27390.00001.27792006.10.13 15:341.27190.000.000.87-15.72
17335512006.10.11 22:32buy0.20usdchf1.27190.00001.27592006.10.13 15:331.27160.000.001.73-4.72
17348862006.10.12 10:04buy0.40usdchf1.26990.00001.27392006.10.13 15:331.27200.000.000.8766.04
17376762006.10.13 02:26buy0.80usdchf1.26790.00001.27192006.10.13 15:331.27190.000.000.00251.59
17230532006.10.09 06:58buy0.10usdjpy119.180.00119.582006.10.10 11:33119.400.000.000.2518.43
17243582006.10.09 14:02buy0.20usdjpy118.980.00119.382006.10.10 11:33119.380.000.000.5067.01
17274322006.10.10 11:34buy0.10usdjpy119.450.00119.852006.10.10 13:39119.510.000.000.005.02
17275352006.10.10 11:38buy0.20usdjpy119.120.00119.522006.10.10 13:39119.520.000.000.0066.93
17301912006.10.11 06:46buy0.10usdjpy119.730.00120.132006.10.13 17:02119.680.000.001.00-4.18
17311352006.10.11 10:24buy0.20usdjpy119.510.00119.912006.10.13 17:02119.720.000.002.0035.08
17350022006.10.12 10:11buy0.40usdjpy119.300.00119.702006.10.13 17:00119.700.000.001.01133.67
  0.00 0.00 25.41 2 782.09
Closed P/L: 2 807.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
17316492006.10.11 12:05buy0.10eurchf1.59400.00001.5980 1.59280.000.000.59-9.42
17324442006.10.11 17:00buy0.10usdcad1.13660.00001.1406 1.13720.000.000.345.28
17373272006.10.12 23:15buy0.20usdcad1.13450.00001.1385 1.13720.000.000.2647.49
17385752006.10.13 08:31buy0.10eurjpy150.170.00150.57 149.710.000.000.21-38.45
17387402006.10.13 09:30buy0.20eurjpy149.960.00150.36 149.710.000.000.42-41.79
17390802006.10.13 10:32buy0.10audusd0.75210.00000.7561 0.75090.000.000.23-12.00
17391362006.10.13 10:41buy0.40eurjpy149.760.00150.16 149.710.000.000.84-16.72
17404472006.10.13 16:40buy0.20audusd0.75000.00000.7540 0.75090.000.000.4518.00
  0.00 0.00 3.34 -47.61
 Floating P/L: -44.27
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 807.50 Floating P/L: -44.27 Margin: 306.01
Balance: 187 863.40 Equity: 187 819.13 Free Margin: 187 557.39