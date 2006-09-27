MoneyTec LLC
|Account: 26237
|Name: Tom Maneval
|Currency: USD
|2006 October 13, 23:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1693880
|2006.09.27 20:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.7501
|0.0000
|0.7539
|2006.10.02 16:26
|0.7480
|0.00
|0.00
|1.14
|-21.00
|1699031
|2006.09.28 16:46
|buy
|0.20
|audusd
|0.7483
|0.0000
|0.7521
|2006.10.02 16:25
|0.7482
|0.00
|0.00
|0.90
|-2.00
|1701481
|2006.09.29 09:49
|buy
|0.40
|audusd
|0.7464
|0.0000
|0.7502
|2006.10.02 16:25
|0.7483
|0.00
|0.00
|0.90
|76.00
|1702604
|2006.09.29 14:31
|buy
|0.80
|audusd
|0.7445
|0.0000
|0.7483
|2006.10.02 16:25
|0.7483
|0.00
|0.00
|1.80
|304.00
|1709513
|2006.10.03 01:44
|sell
|0.10
|audusd
|0.7473
|0.0000
|0.7435
|2006.10.03 19:14
|0.7435
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|1712886
|2006.10.04 02:41
|buy
|0.10
|audusd
|0.7440
|0.0000
|0.7478
|2006.10.04 20:44
|0.7460
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1713921
|2006.10.04 10:42
|buy
|0.20
|audusd
|0.7421
|0.0000
|0.7459
|2006.10.04 20:43
|0.7459
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1720347
|2006.10.05 20:51
|buy
|0.10
|audusd
|0.7463
|0.0000
|0.7503
|2006.10.12 06:48
|0.7467
|0.00
|0.00
|1.59
|4.00
|1721773
|2006.10.06 18:45
|buy
|0.20
|audusd
|0.7427
|0.0000
|0.7467
|2006.10.12 06:48
|0.7467
|0.00
|0.00
|2.70
|80.00
|1731756
|2006.10.11 13:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6849
|0.0000
|1.6809
|2006.10.11 13:53
|1.6839
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|1731793
|2006.10.11 13:19
|sell
|0.20
|euraud
|1.6870
|0.0000
|1.6830
|2006.10.11 13:52
|1.6830
|0.00
|0.00
|0.00
|59.68
|1731880
|2006.10.11 13:53
|sell
|0.10
|euraud
|1.6834
|0.0000
|1.6794
|2006.10.12 04:30
|1.6837
|0.00
|0.00
|1.06
|-2.23
|1732738
|2006.10.11 18:51
|sell
|0.20
|euraud
|1.6854
|0.0000
|1.6814
|2006.10.12 04:30
|1.6825
|0.00
|0.00
|2.11
|43.20
|1733790
|2006.10.12 01:45
|sell
|0.40
|euraud
|1.6874
|0.0000
|1.6834
|2006.10.12 04:30
|1.6834
|0.00
|0.00
|0.00
|119.13
|1734014
|2006.10.12 04:30
|sell
|0.10
|euraud
|1.6824
|0.0000
|1.6784
|2006.10.12 07:20
|1.6784
|0.00
|0.00
|0.00
|29.88
|1737664
|2006.10.13 02:18
|sell
|0.10
|euraud
|1.6704
|0.0000
|1.6664
|2006.10.13 15:19
|1.6684
|0.00
|0.00
|0.00
|15.05
|1737930
|2006.10.13 04:12
|sell
|0.20
|euraud
|1.6725
|0.0000
|1.6685
|2006.10.13 15:19
|1.6685
|0.00
|0.00
|0.00
|60.21
|1716570
|2006.10.05 02:16
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5881
|0.0000
|1.5921
|2006.10.10 21:42
|1.5921
|0.00
|0.00
|0.36
|31.51
|1703769
|2006.09.29 17:09
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.67
|0.00
|150.05
|2006.10.02 11:48
|150.05
|0.00
|0.00
|0.21
|32.14
|1706916
|2006.10.02 12:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.16
|0.00
|150.54
|2006.10.03 11:39
|150.17
|0.00
|0.00
|0.21
|0.85
|1707292
|2006.10.02 14:09
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.98
|0.00
|150.36
|2006.10.03 11:38
|150.16
|0.00
|0.00
|0.43
|30.55
|1710516
|2006.10.03 09:37
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.78
|0.00
|150.16
|2006.10.03 11:38
|150.16
|0.00
|0.00
|0.00
|129.04
|1711231
|2006.10.03 13:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.01
|0.00
|150.39
|2006.10.04 00:30
|150.39
|0.00
|0.00
|0.21
|32.18
|1712910
|2006.10.04 03:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.15
|0.00
|149.77
|2006.10.04 12:30
|149.77
|0.00
|0.00
|0.00
|32.19
|1722945
|2006.10.09 06:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.97
|0.00
|150.37
|2006.10.13 08:31
|150.12
|0.00
|0.00
|1.26
|12.56
|1734594
|2006.10.12 09:12
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.76
|0.00
|150.16
|2006.10.13 08:31
|150.16
|0.00
|0.00
|0.42
|67.03
|1703907
|2006.09.29 17:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2691
|0.0000
|1.2729
|2006.10.02 15:24
|1.2709
|0.00
|0.00
|-0.35
|18.00
|1705179
|2006.10.02 03:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2672
|0.0000
|1.2710
|2006.10.02 15:22
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1709635
|2006.10.03 03:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2744
|0.0000
|1.2782
|2006.10.04 03:50
|1.2718
|0.00
|0.00
|-0.35
|-26.00
|1711568
|2006.10.03 14:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2725
|0.0000
|1.2763
|2006.10.04 03:49
|1.2717
|0.00
|0.00
|-0.70
|-16.00
|1713043
|2006.10.04 03:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2716
|0.0000
|1.2678
|2006.10.04 10:47
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|1713472
|2006.10.04 09:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2734
|0.0000
|1.2696
|2006.10.04 10:46
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|1716723
|2006.10.05 03:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2701
|0.0000
|1.2661
|2006.10.05 15:49
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1718881
|2006.10.05 14:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2721
|0.0000
|1.2681
|2006.10.05 15:49
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1721140
|2006.10.06 02:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2689
|0.0000
|1.2649
|2006.10.06 17:50
|1.2649
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1723443
|2006.10.09 09:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2590
|0.0000
|1.2550
|2006.10.10 11:22
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.15
|21.00
|1724351
|2006.10.09 14:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2610
|0.0000
|1.2570
|2006.10.10 11:22
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.30
|80.00
|1727217
|2006.10.10 11:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2566
|0.0000
|1.2526
|2006.10.10 14:08
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1727549
|2006.10.10 11:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2589
|0.0000
|1.2549
|2006.10.10 14:08
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1730708
|2006.10.11 09:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2534
|0.0000
|1.2494
|2006.10.11 21:25
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1731807
|2006.10.11 13:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2554
|0.0000
|1.2514
|2006.10.11 21:23
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1739219
|2006.10.13 11:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2556
|0.0000
|1.2516
|2006.10.13 15:37
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1716621
|2006.10.05 02:32
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3571
|0.0000
|2.3611
|2006.10.05 14:42
|2.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.75
|1717647
|2006.10.05 09:02
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3550
|0.0000
|2.3590
|2006.10.05 14:42
|2.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|1718647
|2006.10.05 13:13
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3527
|0.0000
|2.3567
|2006.10.05 14:42
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|63.82
|1718873
|2006.10.05 14:05
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3507
|0.0000
|2.3547
|2006.10.05 14:41
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|255.35
|1721570
|2006.10.06 18:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3592
|0.0000
|2.3632
|2006.10.09 21:06
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.50
|-35.69
|1722931
|2006.10.09 05:52
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3571
|0.0000
|2.3611
|2006.10.09 21:06
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.08
|1723427
|2006.10.09 09:53
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3550
|0.0000
|2.3590
|2006.10.09 21:06
|2.3546
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.69
|1723916
|2006.10.09 11:30
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3528
|0.0000
|2.3568
|2006.10.09 21:06
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|120.55
|1724745
|2006.10.09 16:58
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.3507
|0.0000
|2.3547
|2006.10.09 21:06
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|507.58
|1726265
|2006.10.10 09:19
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3571
|0.0000
|2.3611
|2006.10.10 22:40
|2.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.72
|1726936
|2006.10.10 11:08
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3547
|0.0000
|2.3587
|2006.10.10 22:40
|2.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|29.92
|1728914
|2006.10.10 16:54
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3522
|0.0000
|2.3562
|2006.10.10 22:40
|2.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|125.98
|1729575
|2006.10.11 00:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3555
|0.0000
|2.3595
|2006.10.11 11:54
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|31.49
|1731581
|2006.10.11 11:54
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3601
|0.0000
|2.3641
|2006.10.11 18:30
|2.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.51
|1731760
|2006.10.11 13:01
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3581
|0.0000
|2.3621
|2006.10.11 18:30
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|22.04
|1732230
|2006.10.11 15:43
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3555
|0.0000
|2.3595
|2006.10.11 18:30
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|125.94
|1732662
|2006.10.11 18:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3602
|0.0000
|2.3642
|2006.10.13 13:30
|2.3621
|0.00
|0.00
|1.96
|14.97
|1732863
|2006.10.11 20:31
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3581
|0.0000
|2.3621
|2006.10.13 13:30
|2.3621
|0.00
|0.00
|3.94
|63.03
|1703934
|2006.09.29 17:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8706
|0.0000
|1.8746
|2006.10.02 00:02
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.23
|40.00
|1705171
|2006.10.02 03:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8709
|0.0000
|1.8669
|2006.10.02 09:40
|1.8689
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1705791
|2006.10.02 08:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8729
|0.0000
|1.8689
|2006.10.02 09:40
|1.8689
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1706126
|2006.10.02 09:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8680
|0.0000
|1.8640
|2006.10.04 03:50
|1.8848
|0.00
|0.00
|-1.06
|-168.00
|1706437
|2006.10.02 10:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8700
|0.0000
|1.8660
|2006.10.04 03:50
|1.8849
|0.00
|0.00
|-2.10
|-298.00
|1706465
|2006.10.02 10:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8720
|0.0000
|1.8680
|2006.10.04 03:50
|1.8850
|0.00
|0.00
|-4.20
|-520.00
|1706508
|2006.10.02 10:36
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8740
|0.0000
|1.8700
|2006.10.04 03:50
|1.8849
|0.00
|0.00
|-8.40
|-872.00
|1707641
|2006.10.02 15:25
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8762
|0.0000
|1.8722
|2006.10.04 03:50
|1.8850
|0.00
|0.00
|-16.80
|-1 408.00
|1707830
|2006.10.02 15:35
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8789
|0.0000
|1.8749
|2006.10.04 03:49
|1.8849
|0.00
|0.00
|-33.60
|-1 920.00
|1707966
|2006.10.02 15:46
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.8812
|0.0000
|1.8772
|2006.10.04 03:49
|1.8849
|0.00
|0.00
|-67.20
|-2 368.00
|1708136
|2006.10.02 15:53
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.8834
|0.0000
|1.8794
|2006.10.04 03:47
|1.8848
|0.00
|0.00
|-134.40
|-1 792.00
|1708416
|2006.10.02 16:22
|sell
|25.60
|gbpusd
|1.8854
|0.0000
|1.8814
|2006.10.04 03:46
|1.8847
|0.00
|0.00
|-268.80
|1 792.00
|1708747
|2006.10.02 17:32
|sell
|51.20
|gbpusd
|1.8874
|0.0000
|1.8834
|2006.10.04 03:46
|1.8850
|0.00
|0.00
|-537.60
|12 288.00
|1713438
|2006.10.04 08:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8869
|0.0000
|1.8909
|2006.10.04 15:29
|1.8802
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.00
|1713887
|2006.10.04 10:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8849
|0.0000
|1.8889
|2006.10.04 15:29
|1.8807
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|1714036
|2006.10.04 10:49
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8826
|0.0000
|1.8866
|2006.10.04 15:29
|1.8808
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|1714429
|2006.10.04 12:32
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8805
|0.0000
|1.8845
|2006.10.04 15:29
|1.8808
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1704047
|2006.09.29 17:31
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1146
|0.0000
|1.1108
|2006.10.02 15:47
|1.1165
|0.00
|0.00
|-0.16
|-17.02
|1704244
|2006.09.29 18:48
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1164
|0.0000
|1.1126
|2006.10.02 15:47
|1.1167
|0.00
|0.00
|-0.31
|-5.37
|1704306
|2006.09.29 19:18
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1183
|0.0000
|1.1145
|2006.10.02 15:47
|1.1165
|0.00
|0.00
|-0.63
|64.49
|1705982
|2006.10.02 09:05
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1201
|0.0000
|1.1163
|2006.10.02 15:47
|1.1163
|0.00
|0.00
|0.00
|272.33
|1708030
|2006.10.02 15:48
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1165
|0.0000
|1.1127
|2006.10.04 11:48
|1.1264
|0.00
|0.00
|-0.32
|-87.89
|1711144
|2006.10.03 12:36
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1183
|0.0000
|1.1145
|2006.10.04 11:48
|1.1263
|0.00
|0.00
|-0.31
|-142.06
|1711574
|2006.10.03 14:33
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1201
|0.0000
|1.1163
|2006.10.04 11:47
|1.1264
|0.00
|0.00
|-0.62
|-223.72
|1712415
|2006.10.03 21:37
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1221
|0.0000
|1.1183
|2006.10.04 11:47
|1.1264
|0.00
|0.00
|-1.25
|-305.40
|1713347
|2006.10.04 08:51
|sell
|1.60
|usdcad
|1.1240
|0.0000
|1.1202
|2006.10.04 11:47
|1.1264
|0.00
|0.00
|0.00
|-340.91
|1713885
|2006.10.04 10:32
|sell
|3.20
|usdcad
|1.1261
|0.0000
|1.1223
|2006.10.04 11:47
|1.1263
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.82
|1713986
|2006.10.04 10:46
|sell
|6.40
|usdcad
|1.1280
|0.0000
|1.1242
|2006.10.04 11:47
|1.1261
|0.00
|0.00
|0.00
|1 079.83
|1717025
|2006.10.05 06:06
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1265
|0.0000
|1.1305
|2006.10.10 08:31
|1.1264
|0.00
|0.00
|0.21
|-0.89
|1724208
|2006.10.09 13:25
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1245
|0.0000
|1.1285
|2006.10.10 08:31
|1.1265
|0.00
|0.00
|0.13
|35.51
|1724814
|2006.10.09 17:32
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1225
|0.0000
|1.1265
|2006.10.10 08:30
|1.1265
|0.00
|0.00
|0.27
|142.03
|1728060
|2006.10.10 13:41
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1277
|0.0000
|1.1317
|2006.10.10 16:44
|1.1317
|0.00
|0.00
|0.00
|35.35
|1703931
|2006.09.29 17:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2508
|0.0000
|1.2470
|2006.10.02 15:17
|1.2470
|0.00
|0.00
|-0.46
|30.47
|1709640
|2006.10.03 03:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2425
|0.0000
|1.2387
|2006.10.04 15:01
|1.2526
|0.00
|0.00
|-0.46
|-80.63
|1710816
|2006.10.03 10:34
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2405
|2006.10.04 15:01
|1.2524
|0.00
|0.00
|-0.92
|-129.35
|1711614
|2006.10.03 14:40
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2461
|0.0000
|1.2423
|2006.10.04 15:01
|1.2524
|0.00
|0.00
|-1.85
|-201.21
|1713799
|2006.10.04 10:13
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2480
|0.0000
|1.2442
|2006.10.04 15:01
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|-274.69
|1714085
|2006.10.04 10:53
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2505
|0.0000
|1.2467
|2006.10.04 15:00
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|-217.22
|1714415
|2006.10.04 12:30
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2523
|0.0000
|1.2485
|2006.10.04 15:00
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|25.56
|1714598
|2006.10.04 13:12
|sell
|6.40
|usdchf
|1.2541
|0.0000
|1.2503
|2006.10.04 15:00
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|971.09
|1716925
|2006.10.05 05:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2503
|0.0000
|1.2543
|2006.10.05 15:51
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|31.89
|1720859
|2006.10.06 01:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2525
|0.0000
|1.2565
|2006.10.06 17:50
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|31.72
|1723453
|2006.10.09 09:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2610
|0.0000
|1.2650
|2006.10.10 11:22
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.22
|31.62
|1727221
|2006.10.10 11:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2651
|0.0000
|1.2691
|2006.10.10 14:18
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|31.52
|1730743
|2006.10.11 09:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2715
|0.0000
|1.2755
|2006.10.11 21:25
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|15.70
|1731498
|2006.10.11 11:21
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2695
|0.0000
|1.2735
|2006.10.11 21:23
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|62.82
|1733170
|2006.10.11 21:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2739
|0.0000
|1.2779
|2006.10.13 15:34
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.87
|-15.72
|1733551
|2006.10.11 22:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2719
|0.0000
|1.2759
|2006.10.13 15:33
|1.2716
|0.00
|0.00
|1.73
|-4.72
|1734886
|2006.10.12 10:04
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2699
|0.0000
|1.2739
|2006.10.13 15:33
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.87
|66.04
|1737676
|2006.10.13 02:26
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2679
|0.0000
|1.2719
|2006.10.13 15:33
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|251.59
|1694143
|2006.09.27 23:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.41
|0.00
|117.03
|2006.10.02 15:24
|117.96
|0.00
|0.00
|-2.97
|-46.63
|1696382
|2006.09.28 08:08
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.59
|0.00
|117.21
|2006.10.02 15:24
|117.96
|0.00
|0.00
|-2.37
|-62.73
|1698457
|2006.09.28 14:37
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.79
|0.00
|117.41
|2006.10.02 15:24
|117.96
|0.00
|0.00
|-4.75
|-57.65
|1701027
|2006.09.29 08:51
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.99
|0.00
|117.61
|2006.10.02 15:20
|117.98
|0.00
|0.00
|-4.74
|6.78
|1704555
|2006.09.29 22:30
|sell
|1.60
|usdjpy
|118.17
|0.00
|117.79
|2006.10.02 15:20
|117.99
|0.00
|0.00
|-9.48
|244.09
|1705262
|2006.10.02 03:32
|sell
|3.20
|usdjpy
|118.36
|0.00
|117.98
|2006.10.02 15:19
|117.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1 030.68
|1709704
|2006.10.03 03:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.63
|0.00
|117.25
|2006.10.04 03:51
|118.04
|0.00
|0.00
|-0.59
|-34.73
|1711007
|2006.10.03 11:38
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.81
|0.00
|117.43
|2006.10.04 03:51
|118.03
|0.00
|0.00
|-1.19
|-37.28
|1712607
|2006.10.04 00:22
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.00
|0.00
|117.62
|2006.10.04 03:50
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.55
|1713069
|2006.10.04 04:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.95
|0.00
|117.57
|2006.10.04 15:26
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.86
|1714032
|2006.10.04 10:48
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.15
|0.00
|117.77
|2006.10.04 15:26
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|1719923
|2006.10.05 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.71
|0.00
|118.11
|2006.10.06 17:50
|118.11
|0.00
|0.00
|0.25
|33.64
|1723053
|2006.10.09 06:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.18
|0.00
|119.58
|2006.10.10 11:33
|119.40
|0.00
|0.00
|0.25
|18.43
|1724358
|2006.10.09 14:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.98
|0.00
|119.38
|2006.10.10 11:33
|119.38
|0.00
|0.00
|0.50
|67.01
|1727432
|2006.10.10 11:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.45
|0.00
|119.85
|2006.10.10 13:39
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|1727535
|2006.10.10 11:38
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.12
|0.00
|119.52
|2006.10.10 13:39
|119.52
|0.00
|0.00
|0.00
|66.93
|1730191
|2006.10.11 06:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.73
|0.00
|120.13
|2006.10.13 17:02
|119.68
|0.00
|0.00
|1.00
|-4.18
|1731135
|2006.10.11 10:24
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.51
|0.00
|119.91
|2006.10.13 17:02
|119.72
|0.00
|0.00
|2.00
|35.08
|1735002
|2006.10.12 10:11
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.30
|0.00
|119.70
|2006.10.13 17:00
|119.70
|0.00
|0.00
|1.01
|133.67
|
|0.00
|0.00
|-1 077.25
|10 281.28
|Closed P/L:
|9 204.03
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1731649
|2006.10.11 12:05
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5940
|0.0000
|1.5980
|
|1.5928
|0.00
|0.00
|0.59
|-9.42
|1732444
|2006.10.11 17:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1366
|0.0000
|1.1406
|
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.34
|5.28
|1737327
|2006.10.12 23:15
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1345
|0.0000
|1.1385
|
|1.1372
|0.00
|0.00
|0.26
|47.49
|1738575
|2006.10.13 08:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.17
|0.00
|150.57
|
|149.71
|0.00
|0.00
|0.21
|-38.45
|1738740
|2006.10.13 09:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.96
|0.00
|150.36
|
|149.71
|0.00
|0.00
|0.42
|-41.79
|1739080
|2006.10.13 10:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.7521
|0.0000
|0.7561
|
|0.7509
|0.00
|0.00
|0.23
|-12.00
|1739136
|2006.10.13 10:41
|buy
|0.40
|eurjpy
|149.76
|0.00
|150.16
|
|149.71
|0.00
|0.00
|0.84
|-16.72
|1740447
|2006.10.13 16:40
|buy
|0.20
|audusd
|0.7500
|0.0000
|0.7540
|
|0.7509
|0.00
|0.00
|0.45
|18.00
|
|0.00
|0.00
|3.34
|-47.61
|
|Floating P/L:
|-44.27
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|9 204.03
|Floating P/L:
|-44.27
|Margin:
|306.01
|Balance:
|187 863.40
|Equity:
|187 819.13
|Free Margin:
|187 557.39