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|Short Positions (won %):
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|Profit Trades (% of total):
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|Largest
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|profit trade:
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|-375.68 (5)
|Average
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