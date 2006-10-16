Velocity4x

Account: 9001198 Name: John Riley Currency: USD 2006 October 20, 09:58
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Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 527.40 Floating P/L: 13.32 Margin: 226.13
Balance: 10 527.40 Equity: 10 540.72 Free Margin: 10 314.59
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 254.19 Gross Loss: 726.79 Total Net Profit: 527.40
Profit Factor: 1.73 Expected Payoff: 13.88  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 375.68 (3.45%) Relative Drawdown: 3.45% (375.68)
 
Total Trades: 38 Short Positions (won %): 34 (52.94%) Long Positions (won %): 4 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 20 (52.63%) Loss trades (% of total): 18 (47.37%)
Largest profit trade: 535.04 loss trade: -114.24
Average profit trade: 62.71 loss trade: -40.38
Maximum consecutive wins ($): 6 (141.39) consecutive losses ($): 5 (-375.68)
Maximal consecutive profit (count): 535.04 (1) consecutive loss (count): -375.68 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3