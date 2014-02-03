FinFx Trading Oy

Account: 226270 Name: DDDD SS Currency: USD Leverage: 1:100 2014 February 13, 19:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
395397562014.02.13 15:00buy0.10gbpusd1.662951.663051.665552014.02.13 15:531.66447-0.700.000.0015.20
 777WSFR v3.8.6
395348042014.02.13 13:36sell0.10gbpusd1.666440.000000.000002014.02.13 14:561.66315-0.700.000.0032.90
 123456ea
395347362014.02.13 13:35sell0.10gbpusd1.666220.000000.000002014.02.13 14:561.66315-0.700.000.0030.70
 123456ea
395346172014.02.13 13:34sell0.10gbpusd1.666320.000000.000002014.02.13 14:561.66315-0.700.000.0031.70
 123456ea
395344842014.02.13 13:33sell0.10gbpusd1.665990.000000.000002014.02.13 14:561.66320-0.700.000.0027.90
 123456ea
395343542014.02.13 13:32sell0.10gbpusd1.665970.000000.000002014.02.13 14:561.66320-0.700.000.0027.70
 123456ea
395329642014.02.13 13:05sell0.10gbpusd1.665660.000000.000002014.02.13 14:561.66321-0.700.000.0024.50
 123456ea
395329262014.02.13 13:04sell0.10gbpusd1.665560.000000.000002014.02.13 14:561.66321-0.700.000.0023.50
 123456ea
395328472014.02.13 13:02sell0.10gbpusd1.665360.000000.000002014.02.13 14:561.66321-0.700.000.0021.50
 123456ea
395327852014.02.13 13:01sell0.10gbpusd1.665150.000000.000002014.02.13 14:561.66321-0.700.000.0019.40
 123456ea
395318622014.02.13 12:36sell0.10gbpusd1.664100.000000.000002014.02.13 14:561.66321-0.700.000.008.90
 123456ea
394275372014.02.12 00:32buy0.10gbpusd1.644480.000000.000002014.02.13 12:361.66407-0.700.000.21195.90
 123456ea
394272942014.02.12 00:25buy0.10gbpusd1.644650.000000.000002014.02.13 12:361.66409-0.700.000.21194.40
 123456ea
394272192014.02.12 00:24buy0.10gbpusd1.644520.000000.000002014.02.13 12:361.66409-0.700.000.21195.70
 123456ea
394272072014.02.12 00:23buy0.10gbpusd1.644530.000000.000002014.02.13 12:361.66409-0.700.000.21195.60
 123456ea
394259192014.02.11 23:54buy0.10gbpusd1.644620.000000.000002014.02.13 12:361.66411-0.700.000.21194.90
 123456ea
394258862014.02.11 23:53buy0.10gbpusd1.644570.000000.000002014.02.13 12:361.66411-0.700.000.21195.40
 123456ea
394258472014.02.11 23:52buy0.10gbpusd1.644600.000000.000002014.02.13 12:361.66411-0.700.000.21195.10
 123456ea
394258282014.02.11 23:51buy0.10gbpusd1.644780.000000.000002014.02.13 12:361.66411-0.700.000.21193.30
 123456ea
394257752014.02.11 23:50buy0.10gbpusd1.644860.000000.000002014.02.13 12:361.66411-0.700.000.21192.50
 123456ea
394257462014.02.11 23:49buy0.10gbpusd1.644820.000000.000002014.02.13 12:361.66410-0.700.000.21192.80
 123456ea
394212682014.02.11 21:04sell0.10gbpusd1.645520.000000.000002014.02.11 23:491.64482-0.700.00-0.237.00
 123456ea
394212612014.02.11 21:03sell0.10gbpusd1.645470.000000.000002014.02.11 23:491.64482-0.700.00-0.236.50
 123456ea
394212562014.02.11 21:02sell0.10gbpusd1.645460.000000.000002014.02.11 23:491.64482-0.700.00-0.236.40
 123456ea
394212422014.02.11 21:01sell0.10gbpusd1.645310.000000.000002014.02.11 23:491.64482-0.700.00-0.234.90
 123456ea
394212322014.02.11 21:00sell0.10gbpusd1.645330.000000.000002014.02.11 23:491.64482-0.700.00-0.235.10
 123456ea
394177992014.02.11 18:38buy0.10gbpusd1.645250.000000.000002014.02.11 21:001.64533-0.700.000.000.80
 123456ea
394177152014.02.11 18:36buy0.10gbpusd1.645440.000000.000002014.02.11 21:001.64533-0.700.000.00-1.10
 123456ea
394176942014.02.11 18:35buy0.10gbpusd1.645380.000000.000002014.02.11 21:001.64533-0.700.000.00-0.50
 123456ea
394176162014.02.11 18:33buy0.10gbpusd1.645640.000000.000002014.02.11 21:001.64533-0.700.000.00-3.10
 123456ea
394175802014.02.11 18:32buy0.10eurusd1.363780.000000.000002014.02.13 12:361.36616-0.700.00-0.8823.80
 123456ea
394175732014.02.11 18:32buy0.10gbpusd1.645360.000000.000002014.02.11 21:001.64533-0.700.000.00-0.30
 123456ea
394175562014.02.11 18:31buy0.10eurusd1.363690.000000.000002014.02.13 12:361.36615-0.700.00-0.8824.60
 123456ea
394175462014.02.11 18:31buy0.10gbpusd1.645460.000000.000002014.02.11 21:001.64533-0.700.000.00-1.30
 123456ea
394173752014.02.11 18:26buy0.10gbpusd1.645600.000000.000002014.02.11 21:001.64533-0.700.000.00-2.70
 123456ea
394173462014.02.11 18:25buy0.10gbpusd1.645470.000000.000002014.02.11 21:001.64533-0.700.000.00-1.40
 123456ea
394172562014.02.11 18:23buy0.10eurusd1.363870.000000.000002014.02.13 12:361.36615-0.700.00-0.8822.80
 123456ea
394171602014.02.11 18:22buy0.10eurusd1.364130.000000.000002014.02.13 12:361.36615-0.700.00-0.8820.20
 123456ea
394171482014.02.11 18:21buy0.10eurusd1.364110.000000.000002014.02.13 12:361.36615-0.700.00-0.8820.40
 123456ea
394168532014.02.11 18:14buy0.10eurusd1.364180.000000.000002014.02.13 12:361.36615-0.700.00-0.8819.70
 123456ea
394168132014.02.11 18:13buy0.10eurusd1.364120.000000.000002014.02.13 12:361.36615-0.700.00-0.8820.30
 123456ea
394167642014.02.11 18:12buy0.10eurusd1.364230.000000.000002014.02.13 12:361.36615-0.700.00-0.8819.20
 123456ea
394167162014.02.11 18:11buy0.10eurusd1.364240.000000.000002014.02.13 12:361.36615-0.700.00-0.8819.10
 123456ea
394166232014.02.11 18:10buy0.10eurusd1.364320.000000.000002014.02.13 12:361.36615-0.700.00-0.8818.30
 123456ea
394158532014.02.11 17:49buy0.10gbpusd1.645930.000000.000002014.02.11 21:001.64533-0.700.000.00-6.00
 123456ea
394158212014.02.11 17:48buy0.10gbpusd1.645620.000000.000002014.02.11 21:001.64533-0.700.000.00-2.90
 123456ea
394122082014.02.11 16:28sell0.10eurusd1.367710.000000.000002014.02.11 18:101.36438-0.700.000.0033.30
 123456ea
394121382014.02.11 16:27sell0.10eurusd1.367650.000000.000002014.02.11 18:101.36438-0.700.000.0032.70
 123456ea
394120902014.02.11 16:26sell0.10eurusd1.367630.000000.000002014.02.11 18:101.36438-0.700.000.0032.50
 123456ea
394111212014.02.11 16:05sell0.10eurusd1.367460.000000.000002014.02.11 18:101.36432-0.700.000.0031.40
 123456ea
394110812014.02.11 16:04sell0.10eurusd1.367640.000000.000002014.02.11 18:101.36432-0.700.000.0033.20
 123456ea
394099892014.02.11 15:46sell0.10gbpusd1.648070.000000.000002014.02.11 17:481.64545-0.700.000.0026.20
 123456ea
394099822014.02.11 15:45sell0.10gbpusd1.648180.000000.000002014.02.11 17:481.64556-0.700.000.0026.20
 123456ea
394097492014.02.11 15:42sell0.10gbpusd1.647980.000000.000002014.02.11 17:481.64561-0.700.000.0023.70
 123456ea
394096652014.02.11 15:41sell0.10gbpusd1.647690.000000.000002014.02.11 17:481.64559-0.700.000.0021.00
 123456ea
394095082014.02.11 15:39sell0.10gbpusd1.647180.000000.000002014.02.11 17:481.64561-0.700.000.0015.70
 123456ea
394094192014.02.11 15:38sell0.10gbpusd1.647630.000000.000002014.02.11 17:481.64562-0.700.000.0020.10
 123456ea
394093272014.02.11 15:37sell0.10gbpusd1.647530.000000.000002014.02.11 17:481.64560-0.700.000.0019.30
 123456ea
394092912014.02.11 15:36sell0.10gbpusd1.647460.000000.000002014.02.11 17:481.64560-0.700.000.0018.60
 123456ea
394091452014.02.11 15:35sell0.10gbpusd1.647050.000000.000002014.02.11 17:481.64561-0.700.000.0014.40
 123456ea
394091052014.02.11 15:34sell0.10gbpusd1.647270.000000.000002014.02.11 17:481.64561-0.700.000.0016.60
 123456ea
394062222014.02.11 14:47buy0.10gbpusd1.643790.000000.000002014.02.11 15:341.64727-0.700.000.0034.80
 123456ea
394061582014.02.11 14:45buy0.10gbpusd1.643620.000000.000002014.02.11 15:341.64727-0.700.000.0036.50
 123456ea
394060122014.02.11 14:42buy0.10gbpusd1.643760.000000.000002014.02.11 15:341.64727-0.700.000.0035.10
 123456ea
394055942014.02.11 14:34buy0.10gbpusd1.644340.000000.000002014.02.11 15:341.64727-0.700.000.0029.30
 123456ea
394055492014.02.11 14:33buy0.10gbpusd1.643760.000000.000002014.02.11 15:341.64727-0.700.000.0035.10
 123456ea
394054442014.02.11 14:32buy0.10gbpusd1.643960.000000.000002014.02.11 15:341.64727-0.700.000.0033.10
 123456ea
394054372014.02.11 14:31buy0.10gbpusd1.643960.000000.000002014.02.11 15:341.64727-0.700.000.0033.10
 123456ea
394031352014.02.11 13:59buy0.10eurusd1.365000.000000.000002014.02.11 16:041.36764-0.700.000.0026.40
 123456ea
394030272014.02.11 13:58buy0.10eurusd1.365220.000000.000002014.02.11 16:041.36764-0.700.000.0024.20
 123456ea
394029982014.02.11 13:57buy0.10eurusd1.365230.000000.000002014.02.11 16:041.36764-0.700.000.0024.10
 123456ea
394028722014.02.11 13:56buy0.10eurusd1.365480.000000.000002014.02.11 16:041.36764-0.700.000.0021.60
 123456ea
394027872014.02.11 13:55buy0.10eurusd1.365400.000000.000002014.02.11 16:041.36764-0.700.000.0022.40
 123456ea
394010772014.02.11 13:37buy0.10eurusd1.365370.000000.000002014.02.11 16:041.36764-0.700.000.0022.70
 123456ea
394009592014.02.11 13:36buy0.10eurusd1.365550.000000.000002014.02.11 16:041.36764-0.700.000.0020.90
 123456ea
394007922014.02.11 13:35buy0.10eurusd1.366010.000000.000002014.02.11 16:041.36764-0.700.000.0016.30
 123456ea
394006542014.02.11 13:34buy0.10eurusd1.365970.000000.000002014.02.11 16:041.36764-0.700.000.0016.70
 123456ea
394005452014.02.11 13:33buy0.10eurusd1.365800.000000.000002014.02.11 16:041.36764-0.700.000.0018.40
 123456ea
393978582014.02.11 12:49sell0.10eurusd1.367730.000000.000002014.02.11 13:331.36580-0.700.000.0019.30
 123456ea
393977942014.02.11 12:48sell0.10eurusd1.367650.000000.000002014.02.11 13:331.36580-0.700.000.0018.50
 123456ea
393977552014.02.11 12:47sell0.10eurusd1.367680.000000.000002014.02.11 13:331.36580-0.700.000.0018.80
 123456ea
393977142014.02.11 12:46sell0.10eurusd1.367600.000000.000002014.02.11 13:331.36580-0.700.000.0018.00
 123456ea
393976292014.02.11 12:45sell0.10eurusd1.367480.000000.000002014.02.11 13:331.36580-0.700.000.0016.80
 123456ea
393976082014.02.11 12:44sell0.10eurusd1.367540.000000.000002014.02.11 13:331.36580-0.700.000.0017.40
 123456ea
393975072014.02.11 12:42sell0.10eurusd1.367380.000000.000002014.02.11 13:331.36580-0.700.000.0015.80
 123456ea
393974962014.02.11 12:41sell0.10eurusd1.367490.000000.000002014.02.11 13:331.36580-0.700.000.0016.90
 123456ea
393973702014.02.11 12:38sell0.10eurusd1.367440.000000.000002014.02.11 13:331.36580-0.700.000.0016.40
 123456ea
393973642014.02.11 12:37sell0.10eurusd1.367460.000000.000002014.02.11 13:331.36580-0.700.000.0016.60
 123456ea
393969952014.02.11 12:31sell0.10gbpusd1.645710.000000.000002014.02.11 14:311.64396-0.700.000.0017.50
 123456ea
393965162014.02.11 12:17sell0.10gbpusd1.645380.000000.000002014.02.11 14:311.64396-0.700.000.0014.20
 123456ea
393964642014.02.11 12:16sell0.10gbpusd1.645210.000000.000002014.02.11 14:311.64396-0.700.000.0012.50
 123456ea
393961112014.02.11 12:07sell0.10gbpusd1.645050.000000.000002014.02.11 14:311.64396-0.700.000.0010.90
 123456ea
393959962014.02.11 12:06sell0.10gbpusd1.644640.000000.000002014.02.11 14:311.64396-0.700.000.006.80
 123456ea
393958732014.02.11 12:05sell0.10gbpusd1.644080.000000.000002014.02.11 14:311.64396-0.700.000.001.20
 123456ea
393951952014.02.11 11:54buy0.10eurusd1.366430.000000.000002014.02.11 12:371.36740-0.700.000.009.70
 123456ea
393951672014.02.11 11:53buy0.10eurusd1.366480.000000.000002014.02.11 12:371.36740-0.700.000.009.20
 123456ea
393951452014.02.11 11:52buy0.10eurusd1.366420.000000.000002014.02.11 12:371.36740-0.700.000.009.80
 123456ea
393947632014.02.11 11:40buy0.10eurusd1.366450.000000.000002014.02.11 12:371.36740-0.700.000.009.50
 123456ea
393947462014.02.11 11:39buy0.10eurusd1.366460.000000.000002014.02.11 12:371.36740-0.700.000.009.40
 123456ea
393944742014.02.11 11:34buy0.10eurusd1.366470.000000.000002014.02.11 12:371.36740-0.700.000.009.30
 123456ea
393944312014.02.11 11:33buy0.10eurusd1.366640.000000.000002014.02.11 12:371.36740-0.700.000.007.60
 123456ea
393918322014.02.11 10:11sell0.10gbpusd1.643760.000000.000002014.02.11 14:311.64396-0.700.000.00-2.00
 123456ea
393918072014.02.11 10:10sell0.10gbpusd1.643900.000000.000002014.02.11 14:311.64396-0.700.000.00-0.60
 123456ea
393917532014.02.11 10:09sell0.10gbpusd1.643710.000000.000002014.02.11 14:311.64396-0.700.000.00-2.50
 123456ea
393917212014.02.11 10:08sell0.10gbpusd1.643930.000000.000002014.02.11 14:311.64396-0.700.000.00-0.30
 123456ea
393848872014.02.11 08:11sell0.10eurusd1.367450.000000.000002014.02.11 11:331.36664-0.700.000.008.10
 123456ea
393848242014.02.11 08:10sell0.10eurusd1.367290.000000.000002014.02.11 11:331.36665-0.700.000.006.40
 123456ea
393848052014.02.11 08:09sell0.10eurusd1.367340.000000.000002014.02.11 11:331.36664-0.700.000.007.00
 123456ea
393846432014.02.11 08:07sell0.10eurusd1.367150.000000.000002014.02.11 11:331.36664-0.700.000.005.10
 123456ea
393845662014.02.11 08:06sell0.10eurusd1.367260.000000.000002014.02.11 11:331.36664-0.700.000.006.20
 123456ea
393844862014.02.11 08:05sell0.10eurusd1.366930.000000.000002014.02.11 11:331.36664-0.700.000.002.90
 123456ea
393844272014.02.11 08:04sell0.10eurusd1.366840.000000.000002014.02.11 11:331.36663-0.700.000.002.10
 123456ea
393843722014.02.11 08:03sell0.10eurusd1.366780.000000.000002014.02.11 11:331.36663-0.700.000.001.50
 123456ea
393842952014.02.11 08:02sell0.10eurusd1.366540.000000.000002014.02.11 11:331.36663-0.700.000.00-0.90
 123456ea
393842602014.02.11 08:01sell0.10eurusd1.366520.000000.000002014.02.11 11:331.36664-0.700.000.00-1.20
 123456ea
393764832014.02.11 05:54buy0.10eurusd1.366350.000000.000002014.02.11 08:011.36660-0.700.000.002.50
 123456ea
393764732014.02.11 05:53buy0.10eurusd1.366320.000000.000002014.02.11 08:011.36660-0.700.000.002.80
 123456ea
393762512014.02.11 05:35buy0.10eurusd1.366390.000000.000002014.02.11 08:011.36659-0.700.000.002.00
 123456ea
393761982014.02.11 05:34buy0.10eurusd1.366400.000000.000002014.02.11 08:011.36659-0.700.000.001.90
 123456ea
393761412014.02.11 05:33buy0.10eurusd1.366480.000000.000002014.02.11 08:011.36658-0.700.000.001.00
 123456ea
393760962014.02.11 05:32buy0.10eurusd1.366510.000000.000002014.02.11 08:011.36658-0.700.000.000.70
 123456ea
393759922014.02.11 05:31buy0.10eurusd1.366540.000000.000002014.02.11 08:011.36655-0.700.000.000.10
 123456ea
393758732014.02.11 05:30buy0.10eurusd1.366570.000000.000002014.02.11 08:011.36652-0.700.000.00-0.50
 123456ea
393755332014.02.11 05:28buy0.10eurusd1.366620.000000.000002014.02.11 08:011.36652-0.700.000.00-1.00
 123456ea
393755272014.02.11 05:27buy0.10eurusd1.366600.000000.000002014.02.11 08:011.36652-0.700.000.00-0.80
 123456ea
393525432014.02.11 00:41sell0.10eurusd1.364890.000000.000002014.02.11 05:271.36657-0.700.000.00-16.80
 123456ea
393524212014.02.11 00:40sell0.10eurusd1.364790.000000.000002014.02.11 05:271.36659-0.700.000.00-18.00
 123456ea
393523372014.02.11 00:39sell0.10eurusd1.364800.000000.000002014.02.11 05:271.36659-0.700.000.00-17.90
 123456ea
393519582014.02.11 00:35sell0.10eurusd1.364650.000000.000002014.02.11 05:271.36658-0.700.000.00-19.30
 123456ea
393518982014.02.11 00:34sell0.10eurusd1.364730.000000.000002014.02.11 05:271.36658-0.700.000.00-18.50
 123456ea
393466542014.02.10 23:01sell0.10eurusd1.364380.000000.000002014.02.11 05:271.36658-0.700.000.00-22.00
 123456ea
393465922014.02.10 23:00sell0.10eurusd1.364620.000000.000002014.02.11 05:271.36657-0.700.000.00-19.50
 123456ea
393443792014.02.10 20:55sell0.10eurusd1.364580.000000.000002014.02.11 05:271.36658-0.700.000.02-20.00
 123456ea
393443452014.02.10 20:54sell0.10eurusd1.364580.000000.000002014.02.11 05:271.36658-0.700.000.02-20.00
 123456ea
393443372014.02.10 20:53sell0.10eurusd1.364560.000000.000002014.02.11 05:271.36658-0.700.000.02-20.20
 123456ea
393437792014.02.10 20:07buy0.10eurusd1.363470.000000.000002014.02.10 20:531.36456-0.700.000.0010.90
 123456ea
393437432014.02.10 20:06buy0.10eurusd1.363290.000000.000002014.02.10 20:531.36456-0.700.000.0012.70
 123456ea
393437032014.02.10 20:05buy0.10eurusd1.363420.000000.000002014.02.10 20:531.36456-0.700.000.0011.40
 123456ea
393436262014.02.10 20:04buy0.10eurusd1.363810.000000.000002014.02.10 20:531.36456-0.700.000.007.50
 123456ea
393433632014.02.10 19:58buy0.10eurusd1.364000.000000.000002014.02.10 20:531.36456-0.700.000.005.60
 123456ea
393433572014.02.10 19:57buy0.10eurusd1.363880.000000.000002014.02.10 20:531.36456-0.700.000.006.80
 123456ea
393432662014.02.10 19:45sell0.10eurusd1.364450.000000.000002014.02.10 19:571.36388-0.700.000.005.70
 123456ea
393432512014.02.10 19:44sell0.10eurusd1.364450.000000.000002014.02.10 19:571.36387-0.700.000.005.80
 123456ea
393429622014.02.10 19:13buy0.10eurusd1.363920.000000.000002014.02.10 19:441.36448-0.700.000.005.60
 123456ea
393428552014.02.10 19:12buy0.10eurusd1.363890.000000.000002014.02.10 19:441.36449-0.700.000.006.00
 123456ea
393426772014.02.10 19:01buy0.10eurusd1.364010.000000.000002014.02.10 19:441.36449-0.700.000.004.80
 123456ea
393426472014.02.10 19:00buy0.10eurusd1.364030.000000.000002014.02.10 19:441.36448-0.700.000.004.50
 123456ea
393402322014.02.10 16:03sell0.10eurusd1.364770.000000.000002014.02.10 19:001.36402-0.700.000.007.50
 123456ea
393400692014.02.10 16:00sell0.10eurusd1.364690.000000.000002014.02.10 19:001.36402-0.700.000.006.70
 123456ea
393399172014.02.10 15:59sell0.10eurusd1.364570.000000.000002014.02.10 19:001.36402-0.700.000.005.50
 123456ea
393398972014.02.10 15:58sell0.10eurusd1.364660.000000.000002014.02.10 19:001.36402-0.700.000.006.40
 123456ea
393397472014.02.10 15:51sell0.10eurusd1.364530.000000.000002014.02.10 19:001.36402-0.700.000.005.10
 123456ea
393397212014.02.10 15:50sell0.10eurusd1.364540.000000.000002014.02.10 19:001.36402-0.700.000.005.20
 123456ea
393396962014.02.10 15:49sell0.10eurusd1.364440.000000.000002014.02.10 19:001.36402-0.700.000.004.20
 123456ea
393395862014.02.10 15:47sell0.10eurusd1.364420.000000.000002014.02.10 19:001.36402-0.700.000.004.00
 123456ea
393394682014.02.10 15:46sell0.10eurusd1.364120.000000.000002014.02.10 19:001.36402-0.700.000.001.00
 123456ea
393394562014.02.10 15:46sell0.10eurusd1.364080.000000.000002014.02.10 19:001.36403-0.700.000.000.50
 123456ea
393389022014.02.10 15:02buy0.10eurusd1.363020.000000.000002014.02.10 15:451.36406-0.700.000.0010.40
 123456ea
393388792014.02.10 15:01buy0.10eurusd1.363090.000000.000002014.02.10 15:451.36408-0.700.000.009.90
 123456ea
393375102014.02.10 13:24sell0.10eurusd1.363890.000000.000002014.02.10 15:011.36309-0.700.000.008.00
 123456ea
393374872014.02.10 13:23sell0.10eurusd1.364000.000000.000002014.02.10 15:011.36309-0.700.000.009.10
 123456ea
393374592014.02.10 13:22sell0.10eurusd1.363950.000000.000002014.02.10 15:011.36309-0.700.000.008.60
 123456ea
393374542014.02.10 13:22sell0.10eurusd1.363930.000000.000002014.02.10 15:011.36309-0.700.000.008.40
 123456ea
393352362014.02.10 11:10buy0.10eurusd1.362590.000000.000002014.02.10 13:211.36389-0.700.000.0013.00
 123456ea
393352132014.02.10 11:09buy0.10eurusd1.362640.000000.000002014.02.10 13:211.36389-0.700.000.0012.50
 123456ea
393351692014.02.10 11:08buy0.10eurusd1.362880.000000.000002014.02.10 13:221.36390-0.700.000.0010.20
 123456ea
393351622014.02.10 11:07buy0.10eurusd1.362900.000000.000002014.02.10 13:221.36390-0.700.000.0010.00
 123456ea
393350532014.02.10 11:02buy0.10eurusd1.362950.000000.000002014.02.10 13:221.36390-0.700.000.009.50
 123456ea
393350232014.02.10 11:01buy0.10eurusd1.362990.000000.000002014.02.10 13:221.36391-0.700.000.009.20
 123456ea
393349362014.02.10 11:00buy0.10eurusd1.363060.000000.000002014.02.10 13:221.36391-0.700.000.008.50
 123456ea
393348822014.02.10 10:59buy0.10eurusd1.363070.000000.000002014.02.10 13:221.36391-0.700.000.008.40
 123456ea
393341302014.02.10 10:00buy0.10eurusd1.363220.000000.000002014.02.10 13:221.36391-0.700.000.006.90
 123456ea
393340742014.02.10 09:59buy0.10eurusd1.363120.000000.000002014.02.10 13:221.36393-0.700.000.008.10
 123456ea
393268592014.02.10 07:19sell0.10eurusd1.363740.000000.000002014.02.10 09:591.36317-0.700.000.005.70
 123456ea
393267822014.02.10 07:18sell0.10eurusd1.363590.000000.000002014.02.10 09:591.36317-0.700.000.004.20
 123456ea
393266552014.02.10 07:17sell0.10eurusd1.363340.000000.000002014.02.10 09:591.36317-0.700.000.001.70
 123456ea
393265932014.02.10 07:16sell0.10eurusd1.363150.000000.000002014.02.10 09:591.36317-0.700.000.00-0.20
 123456ea
393265102014.02.10 07:15sell0.10eurusd1.363310.000000.000002014.02.10 09:591.36317-0.700.000.001.40
 123456ea
393263702014.02.10 07:14sell0.10eurusd1.362870.000000.000002014.02.10 09:591.36317-0.700.000.00-3.00
 123456ea
393261912014.02.10 07:12sell0.10eurusd1.362800.000000.000002014.02.10 09:591.36317-0.700.000.00-3.70
 123456ea
393261452014.02.10 07:11sell0.10eurusd1.362800.000000.000002014.02.10 09:591.36317-0.700.000.00-3.70
 123456ea
393204572014.02.10 06:43sell0.10eurusd1.362660.000000.000002014.02.10 09:591.36314-0.700.000.00-4.80
 123456ea
393204382014.02.10 06:42sell0.10eurusd1.362690.000000.000002014.02.10 09:591.36313-0.700.000.00-4.40
 123456ea
393148142014.02.10 05:05buy0.10eurusd1.362170.000000.000002014.02.10 06:421.36269-0.700.000.005.20
 123456ea
393147112014.02.10 05:04buy0.10eurusd1.362190.000000.000002014.02.10 06:421.36269-0.700.000.005.00
 123456ea
392947192014.02.10 01:14sell0.10eurusd1.362770.000000.000002014.02.10 05:041.36219-0.700.000.005.80
 123456ea
392946332014.02.10 01:13sell0.10eurusd1.362950.000000.000002014.02.10 05:041.36219-0.700.000.007.60
 123456ea
392945492014.02.10 01:12sell0.10eurusd1.362880.000000.000002014.02.10 05:041.36219-0.700.000.006.90
 123456ea
392945302014.02.10 01:11sell0.10eurusd1.362900.000000.000002014.02.10 05:041.36219-0.700.000.007.10
 123456ea
392939382014.02.10 01:05sell0.10eurusd1.362810.000000.000002014.02.10 05:041.36219-0.700.000.006.20
 123456ea
392938342014.02.10 01:04sell0.10eurusd1.362650.000000.000002014.02.10 05:041.36219-0.700.000.004.60
 123456ea
392937482014.02.10 01:03sell0.10eurusd1.362600.000000.000002014.02.10 05:041.36219-0.700.000.004.10
 123456ea
392936822014.02.10 01:02sell0.10eurusd1.362580.000000.000002014.02.10 05:041.36219-0.700.000.003.90
 123456ea
392826932014.02.09 22:04buy0.10eurusd1.361790.000000.000002014.02.10 01:021.36258-0.700.000.007.90
 123456ea
392825902014.02.09 22:03buy0.10eurusd1.361840.000000.000002014.02.10 01:021.36258-0.700.000.007.40
 123456ea
392824852014.02.09 22:02buy0.10eurusd1.361810.000000.000002014.02.10 01:021.36258-0.700.000.007.70
 123456ea
392781052014.02.07 21:00buy0.10usdjpy102.241102.251102.5012014.02.09 22:03102.501-0.700.000.0025.37
 777WSFR v3.8.6[tp]
392354772014.02.07 13:30sell0.10eurusd1.363570.000000.000002014.02.09 22:021.36179-0.700.000.0217.80
 123456ea
392348172014.02.07 13:28sell0.10eurusd1.358550.000000.000002014.02.09 22:021.36179-0.700.000.02-32.40
 123456ea
392347572014.02.07 13:27sell0.10eurusd1.358860.000000.000002014.02.09 22:021.36179-0.700.000.02-29.30
 123456ea
392345152014.02.07 13:26sell0.10eurusd1.358350.000000.000002014.02.09 22:021.36181-0.700.000.02-34.60
 123456ea
392343932014.02.07 13:25sell0.10eurusd1.358260.000000.000002014.02.09 22:021.36181-0.700.000.02-35.50
 123456ea
392342282014.02.07 13:24sell0.10eurusd1.357810.000000.000002014.02.09 22:021.36181-0.700.000.02-40.00
 123456ea
392339092014.02.07 13:19sell0.10eurusd1.357710.000000.000002014.02.09 22:021.36181-0.700.000.02-41.00
 123456ea
392338762014.02.07 13:18sell0.10eurusd1.357520.000000.000002014.02.09 22:021.36181-0.700.000.02-42.90
 123456ea
392338342014.02.07 13:17sell0.10eurusd1.357560.000000.000002014.02.09 22:021.36181-0.700.000.02-42.50
 123456ea
392338202014.02.07 13:16sell0.10eurusd1.357580.000000.000002014.02.09 22:021.36181-0.700.000.02-42.30
 123456ea
392191312014.02.07 07:00buy0.10eurusd1.358590.000000.000002014.02.07 13:161.35758-0.700.000.00-10.10
 123456ea
392190882014.02.07 06:59buy0.10eurusd1.358610.000000.000002014.02.07 13:161.35758-0.700.000.00-10.30
 123456ea
392190032014.02.07 06:56buy0.10eurusd1.358590.000000.000002014.02.07 13:161.35758-0.700.000.00-10.10
 123456ea
392189712014.02.07 06:55buy0.10eurusd1.358560.000000.000002014.02.07 13:161.35758-0.700.000.00-9.80
 123456ea
392177942014.02.07 06:01buy0.10eurusd1.358980.000000.000002014.02.07 13:161.35758-0.700.000.00-14.00
 123456ea
392177772014.02.07 06:00buy0.10eurusd1.358670.000000.000002014.02.07 13:161.35758-0.700.000.00-10.90
 123456ea
392176622014.02.07 05:42buy0.10eurusd1.358920.000000.000002014.02.07 13:161.35758-0.700.000.00-13.40
 123456ea
392176592014.02.07 05:41buy0.10eurusd1.358780.000000.000002014.02.07 13:161.35758-0.700.000.00-12.00
 123456ea
392138022014.02.07 05:17buy0.10eurusd1.358920.000000.000002014.02.07 13:161.35758-0.700.000.00-13.40
 123456ea
392137962014.02.07 05:16buy0.10eurusd1.358890.000000.000002014.02.07 13:161.35758-0.700.000.00-13.10
 123456ea
392126212014.02.07 01:53sell0.10eurusd1.359340.000000.000002014.02.07 05:161.35889-0.700.000.004.50
 123456ea
392126112014.02.07 01:52sell0.10eurusd1.359390.000000.000002014.02.07 05:161.35889-0.700.000.005.00
 123456ea
392124562014.02.07 01:29sell0.10eurusd1.359360.000000.000002014.02.07 05:161.35889-0.700.000.004.70
 123456ea
392124292014.02.07 01:28sell0.10eurusd1.359360.000000.000002014.02.07 05:161.35889-0.700.000.004.70
 123456ea
392123722014.02.07 01:20sell0.10eurusd1.359140.000000.000002014.02.07 05:161.35889-0.700.000.002.50
 123456ea
392123602014.02.07 01:19sell0.10eurusd1.359290.000000.000002014.02.07 05:161.35889-0.700.000.004.00
 123456ea
392122002014.02.07 01:11sell0.10eurusd1.359140.000000.000002014.02.07 05:161.35889-0.700.000.002.50
 123456ea
392121892014.02.07 01:10sell0.10eurusd1.359190.000000.000002014.02.07 05:161.35889-0.700.000.003.00
 123456ea
392024112014.02.06 18:30buy0.10eurusd1.359101.347101.361702014.02.07 01:301.35928-0.700.00-0.221.80
 777WSFR v3.8.6
392024132014.02.06 18:30buy0.10eurusd1.359100.000000.000002014.02.07 01:101.35924-0.700.00-0.221.40
 123456ea
392024042014.02.06 18:30buy0.10eurusd1.359101.347101.361702014.02.07 01:301.35928-0.700.00-0.221.80
 777WSFR v3.8.6
392022882014.02.06 18:22buy0.10eurusd1.359510.000000.000002014.02.07 01:101.35924-0.700.00-0.22-2.70
 123456ea
392022592014.02.06 18:21buy0.10eurusd1.359240.000000.000002014.02.07 01:101.35924-0.700.00-0.220.00
 123456ea
392022382014.02.06 18:20buy0.10eurusd1.359300.000000.000002014.02.07 01:101.35924-0.700.00-0.22-0.60
 123456ea
392021142014.02.06 18:18buy0.10eurusd1.359410.000000.000002014.02.07 01:101.35924-0.700.00-0.22-1.70
 123456ea
392020852014.02.06 18:17buy0.10eurusd1.359390.000000.000002014.02.07 01:101.35924-0.700.00-0.22-1.50
 123456ea
392020632014.02.06 18:16buy0.10eurusd1.359500.000000.000002014.02.07 01:101.35924-0.700.00-0.22-2.60
 123456ea
392020462014.02.06 18:15buy0.10eurusd1.359820.000000.000002014.02.07 01:101.35922-0.700.00-0.22-6.00
 123456ea
392020222014.02.06 18:14buy0.10eurusd1.359670.000000.000002014.02.07 01:101.35919-0.700.00-0.22-4.80
 123456ea
392020062014.02.06 18:13buy0.10eurusd1.359740.000000.000002014.02.06 20:141.35887-0.700.000.00-8.70
 123456ea
391944232014.02.06 14:47sell0.10usdjpy101.6600.0000.0002014.02.06 20:14102.122-0.700.000.00-45.24
 4444444ea
391943972014.02.06 14:46sell0.10usdjpy101.6460.0000.0002014.02.06 20:14102.125-0.700.000.00-46.90
 4444444ea
391941572014.02.06 14:38sell0.10usdjpy101.6190.0000.0002014.02.06 20:14102.125-0.700.000.00-49.55
 4444444ea
391941102014.02.06 14:37sell0.10usdjpy101.6180.0000.0002014.02.06 20:14102.123-0.700.000.00-49.45
 4444444ea
391940472014.02.06 14:36sell0.10usdjpy101.5700.0000.0002014.02.06 20:14102.121-0.700.000.00-53.96
 4444444ea
391940312014.02.06 14:35sell0.10usdjpy101.5670.0000.0002014.02.06 20:14102.122-0.700.000.00-54.35
 4444444ea
391938512014.02.06 14:30sell0.10usdjpy101.4980.0000.0002014.02.06 20:14102.121-0.700.000.00-61.01
 4444444ea
391937682014.02.06 14:29sell0.10usdjpy101.5350.0000.0002014.02.06 20:14102.121-0.700.000.00-57.38
 4444444ea
391937412014.02.06 14:28sell0.10usdjpy101.5290.0000.0002014.02.06 20:14102.121-0.700.000.00-57.97
 4444444ea
391937012014.02.06 14:27sell0.10usdjpy101.5120.0000.0002014.02.06 20:14102.122-0.700.000.00-59.73
 4444444ea
391890362014.02.06 14:09sell0.10eurusd1.360180.000000.000002014.02.06 18:131.35974-0.700.000.004.40
 123456ea
391819142014.02.06 14:01sell0.10eurusd1.360130.000000.000002014.02.06 18:131.35974-0.700.000.003.90
 123456ea
391817952014.02.06 14:00sell0.10eurusd1.360130.000000.000002014.02.06 18:131.35974-0.700.000.003.90
 123456ea
391791612014.02.06 13:58sell0.10eurusd1.359480.000000.000002014.02.06 18:131.35976-0.700.000.00-2.80
 123456ea
391786902014.02.06 13:57sell0.10eurusd1.360040.000000.000002014.02.06 18:131.35974-0.700.000.003.00
 123456ea
391783682014.02.06 13:52sell0.10eurusd1.358990.000000.000002014.02.06 18:131.35974-0.700.000.00-7.50
 123456ea
391782082014.02.06 13:51sell0.10eurusd1.359740.000000.000002014.02.06 18:131.35975-0.700.000.00-0.10
 123456ea
391779532014.02.06 13:50sell0.10eurusd1.359080.000000.000002014.02.06 18:131.35975-0.700.000.00-6.70
 123456ea
391778342014.02.06 13:49sell0.10eurusd1.358500.000000.000002014.02.06 18:131.35975-0.700.000.00-12.50
 123456ea
391776872014.02.06 13:48sell0.10eurusd1.358610.000000.000002014.02.06 18:131.35974-0.700.000.00-11.30
 123456ea
391761782014.02.06 13:36sell0.10eurusd1.356540.000000.000002014.02.06 13:431.35454-0.700.000.0020.00
 123456ea
391718792014.02.06 12:24buy0.10usdjpy101.4000.0000.0002014.02.06 14:27101.509-0.700.000.0010.74
 4444444ea
391718582014.02.06 12:23buy0.10usdjpy101.4210.0000.0002014.02.06 14:27101.511-0.700.000.008.87
 4444444ea
391718522014.02.06 12:22buy0.10usdjpy101.4380.0000.0002014.02.06 14:27101.511-0.700.000.007.19
 4444444ea
391718512014.02.06 12:21buy0.10usdjpy101.4340.0000.0002014.02.06 14:27101.511-0.700.000.007.59
 4444444ea
391716242014.02.06 12:14buy0.10eurusd1.351570.000000.000002014.02.06 13:361.35652-0.700.000.0049.50
 123456ea
391716052014.02.06 12:13buy0.10usdjpy101.4490.0000.0002014.02.06 14:27101.511-0.700.000.006.11
 4444444ea
391715732014.02.06 12:12buy0.10usdjpy101.4550.0000.0002014.02.06 14:27101.511-0.700.000.005.52
 4444444ea
391715452014.02.06 12:11buy0.10usdjpy101.4520.0000.0002014.02.06 14:27101.512-0.700.000.005.91
 4444444ea
391715262014.02.06 12:10buy0.10usdjpy101.4560.0000.0002014.02.06 14:27101.512-0.700.000.005.52
 4444444ea
391715022014.02.06 12:08buy0.10usdjpy101.4760.0000.0002014.02.06 14:27101.512-0.700.000.003.55
 4444444ea
391714972014.02.06 12:07buy0.10usdjpy101.4560.0000.0002014.02.06 14:27101.512-0.700.000.005.52
 4444444ea
391707912014.02.06 11:57buy0.10eurusd1.351650.000000.000002014.02.06 13:361.35654-0.700.000.0048.90
 123456ea
391707752014.02.06 11:56buy0.10eurusd1.351580.000000.000002014.02.06 13:361.35651-0.700.000.0049.30
 123456ea
391707432014.02.06 11:55buy0.10eurusd1.351700.000000.000002014.02.06 13:361.35651-0.700.000.0048.10
 123456ea
391706872014.02.06 11:53buy0.10eurusd1.351870.000000.000002014.02.06 13:361.35653-0.700.000.0046.60
 123456ea
391706662014.02.06 11:52buy0.10eurusd1.351840.000000.000002014.02.06 13:361.35653-0.700.000.0046.90
 123456ea
391706532014.02.06 11:51buy0.10eurusd1.351840.000000.000002014.02.06 13:361.35653-0.700.000.0046.90
 123456ea
391706022014.02.06 11:50buy0.10eurusd1.351760.000000.000002014.02.06 13:361.35653-0.700.000.0047.70
 123456ea
391705762014.02.06 11:49buy0.10eurusd1.352040.000000.000002014.02.06 13:361.35654-0.700.000.0045.00
 123456ea
391705722014.02.06 11:48buy0.10eurusd1.352040.000000.000002014.02.06 13:361.35654-0.700.000.0045.00
 123456ea
391691902014.02.06 10:37sell0.10usdjpy101.5570.0000.0002014.02.06 12:07101.463-0.700.000.009.26
 4444444ea
391691792014.02.06 10:36sell0.10usdjpy101.5450.0000.0002014.02.06 12:07101.460-0.700.000.008.38
 4444444ea
391686312014.02.06 10:15sell0.10usdjpy101.5360.0000.0002014.02.06 12:07101.460-0.700.000.007.49
 4444444ea
391685982014.02.06 10:14sell0.10usdjpy101.5390.0000.0002014.02.06 12:07101.460-0.700.000.007.79
 4444444ea
391678762014.02.06 09:55sell0.10usdjpy101.5380.0000.0002014.02.06 12:07101.458-0.700.000.007.89
 4444444ea
391678382014.02.06 09:54sell0.10usdjpy101.5310.0000.0002014.02.06 12:07101.458-0.700.000.007.20
 4444444ea
391678102014.02.06 09:53sell0.10usdjpy101.5250.0000.0002014.02.06 12:07101.458-0.700.000.006.60
 4444444ea
391676562014.02.06 09:50sell0.10usdjpy101.5020.0000.0002014.02.06 12:07101.456-0.700.000.004.53
 4444444ea
391676082014.02.06 09:49sell0.10usdjpy101.5080.0000.0002014.02.06 12:07101.456-0.700.000.005.13
 4444444ea
391675702014.02.06 09:48sell0.10usdjpy101.5080.0000.0002014.02.06 12:07101.456-0.700.000.005.13
 4444444ea
391647292014.02.06 08:27buy0.10usdjpy101.3970.0000.0002014.02.06 09:48101.510-0.700.000.0011.13
 4444444ea
391637562014.02.06 08:01sell0.10eurusd1.352570.000000.000002014.02.06 11:481.35204-0.700.000.005.30
 123456ea
391637252014.02.06 08:00sell0.10eurusd1.352530.000000.000002014.02.06 11:481.35204-0.700.000.004.90
 123456ea
391632442014.02.06 07:48sell0.10eurusd1.352490.000000.000002014.02.06 11:481.35204-0.700.000.004.50
 123456ea
391632092014.02.06 07:47sell0.10eurusd1.352510.000000.000002014.02.06 11:481.35204-0.700.000.004.70
 123456ea
391631762014.02.06 07:46sell0.10eurusd1.352440.000000.000002014.02.06 11:481.35204-0.700.000.004.00
 123456ea
391629172014.02.06 07:36sell0.10eurusd1.352370.000000.000002014.02.06 11:481.35204-0.700.000.003.30
 123456ea
391628852014.02.06 07:35sell0.10eurusd1.352420.000000.000002014.02.06 11:481.35204-0.700.000.003.80
 123456ea
391628632014.02.06 07:34sell0.10eurusd1.352390.000000.000002014.02.06 11:481.35204-0.700.000.003.50
 123456ea
391626982014.02.06 07:28sell0.10eurusd1.352340.000000.000002014.02.06 11:481.35204-0.700.000.003.00
 123456ea
391626882014.02.06 07:27sell0.10eurusd1.352360.000000.000002014.02.06 11:481.35204-0.700.000.003.20
 123456ea
391601472014.02.06 06:06buy0.10usdjpy101.4000.0000.0002014.02.06 09:48101.510-0.700.000.0010.84
 4444444ea
391601402014.02.06 06:05buy0.10usdjpy101.4020.0000.0002014.02.06 09:48101.510-0.700.000.0010.64
 4444444ea
391600332014.02.06 06:03buy0.10usdjpy101.4100.0000.0002014.02.06 09:48101.510-0.700.000.009.85
 4444444ea
391599572014.02.06 06:02buy0.10usdjpy101.4180.0000.0002014.02.06 09:48101.508-0.700.000.008.87
 4444444ea
391599282014.02.06 06:01buy0.10usdjpy101.4340.0000.0002014.02.06 09:48101.508-0.700.000.007.29
 4444444ea
391596792014.02.06 06:00buy0.10usdjpy101.4440.0000.0002014.02.06 09:48101.508-0.700.000.006.30
 4444444ea
391596512014.02.06 05:59buy0.10usdjpy101.4300.0000.0002014.02.06 09:48101.508-0.700.000.007.68
 4444444ea
391595682014.02.06 05:57buy0.10usdjpy101.4600.0000.0002014.02.06 09:48101.508-0.700.000.004.73
 4444444ea
391595412014.02.06 05:56buy0.10usdjpy101.4390.0000.0002014.02.06 09:48101.508-0.700.000.006.80
 4444444ea
391565922014.02.06 04:24sell0.10usdjpy101.5820.0000.0002014.02.06 05:56101.436-0.700.000.0014.39
 4444444ea
391561652014.02.06 04:07sell0.10usdjpy101.5760.0000.0002014.02.06 05:56101.437-0.700.000.0013.70
 4444444ea
391561552014.02.06 04:06sell0.10usdjpy101.5660.0000.0002014.02.06 05:56101.437-0.700.000.0012.72
 4444444ea
391560572014.02.06 04:03sell0.10usdjpy101.5510.0000.0002014.02.06 05:56101.437-0.700.000.0011.24
 4444444ea
391560432014.02.06 04:02sell0.10usdjpy101.5620.0000.0002014.02.06 05:56101.439-0.700.000.0012.13
 4444444ea
391553942014.02.06 03:45sell0.10usdjpy101.5410.0000.0002014.02.06 05:56101.439-0.700.000.0010.06
 4444444ea
391553642014.02.06 03:44sell0.10usdjpy101.5500.0000.0002014.02.06 05:56101.440-0.700.000.0010.84
 4444444ea
391552512014.02.06 03:40sell0.10usdjpy101.5330.0000.0002014.02.06 05:56101.439-0.700.000.009.27
 4444444ea
391552222014.02.06 03:39sell0.10usdjpy101.5210.0000.0002014.02.06 05:56101.440-0.700.000.007.99
 4444444ea
391551992014.02.06 03:38sell0.10usdjpy101.5190.0000.0002014.02.06 05:56101.440-0.700.000.007.79
 4444444ea
391548132014.02.06 03:24buy0.10eurusd1.352590.000000.000002014.02.06 07:271.35236-0.700.000.00-2.30
 123456ea
391547652014.02.06 03:22buy0.10eurusd1.352650.000000.000002014.02.06 07:271.35236-0.700.000.00-2.90
 123456ea
391547562014.02.06 03:21buy0.10eurusd1.352610.000000.000002014.02.06 07:271.35236-0.700.000.00-2.50
 123456ea
391546552014.02.06 03:18buy0.10eurusd1.352720.000000.000002014.02.06 07:271.35236-0.700.000.00-3.60
 123456ea
391546302014.02.06 03:17buy0.10eurusd1.352650.000000.000002014.02.06 07:271.35236-0.700.000.00-2.90
 123456ea
391518392014.02.06 01:45buy0.10usdjpy101.3590.0000.0002014.02.06 03:38101.516-0.700.000.0015.47
 4444444ea
391518362014.02.06 01:44buy0.10usdjpy101.3600.0000.0002014.02.06 03:38101.517-0.700.000.0015.47
 4444444ea
391517902014.02.06 01:43buy0.10usdjpy101.3790.0000.0002014.02.06 03:38101.518-0.700.000.0013.69
 4444444ea
391517422014.02.06 01:42buy0.10usdjpy101.3850.0000.0002014.02.06 03:38101.518-0.700.000.0013.10
 4444444ea
391517082014.02.06 01:41buy0.10usdjpy101.3920.0000.0002014.02.06 03:38101.519-0.700.000.0012.51
 4444444ea
391517052014.02.06 01:41buy0.10usdjpy101.3890.0000.0002014.02.06 03:38101.519-0.700.000.0012.81
 4444444ea
391511412014.02.06 01:22buy0.10usdjpy101.4150.0000.0002014.02.06 03:38101.519-0.700.000.0010.24
 4444444ea
391510902014.02.06 01:21buy0.10usdjpy101.4270.0000.0002014.02.06 03:38101.519-0.700.000.009.06
 4444444ea
391510582014.02.06 01:20buy0.10usdjpy101.4180.0000.0002014.02.06 03:38101.519-0.700.000.009.95
 4444444ea
391510472014.02.06 01:19buy0.10usdjpy101.4230.0000.0002014.02.06 03:38101.519-0.700.000.009.46
 4444444ea
391505202014.02.06 01:07buy0.10eurusd1.352860.000000.000002014.02.06 07:271.35236-0.700.000.00-5.00
 123456ea
391504812014.02.06 01:06buy0.10eurusd1.352840.000000.000002014.02.06 07:271.35236-0.700.000.00-4.80
 123456ea
391504402014.02.06 01:05buy0.10eurusd1.352930.000000.000002014.02.06 07:271.35236-0.700.000.00-5.70
 123456ea
391503812014.02.06 01:04buy0.10eurusd1.353090.000000.000002014.02.06 07:271.35236-0.700.000.00-7.30
 123456ea
391503442014.02.06 01:03buy0.10eurusd1.353080.000000.000002014.02.06 07:271.35236-0.700.000.00-7.20
 123456ea
391487342014.02.06 00:31sell0.10eurusd1.353900.000000.000002014.02.06 01:031.35308-0.700.000.008.20
 123456ea
391486882014.02.06 00:30sell0.10eurusd1.353840.000000.000002014.02.06 01:031.35308-0.700.000.007.60
 123456ea
391483092014.02.06 00:24sell0.10eurusd1.353730.000000.000002014.02.06 01:031.35308-0.700.000.006.50
 123456ea
391482592014.02.06 00:23sell0.10eurusd1.353790.000000.000002014.02.06 01:031.35308-0.700.000.007.10
 123456ea
391445292014.02.05 22:31sell0.10usdjpy101.5180.0000.0002014.02.06 01:19101.431-0.700.000.008.58
 4444444ea
391445202014.02.05 22:30sell0.10usdjpy101.5190.0000.0002014.02.06 01:19101.430-0.700.000.008.77
 4444444ea
391444192014.02.05 22:24sell0.10usdjpy101.5090.0000.0002014.02.06 01:19101.430-0.700.000.007.79
 4444444ea
391444082014.02.05 22:23sell0.10usdjpy101.5140.0000.0002014.02.06 01:19101.430-0.700.000.008.28
 4444444ea
391442482014.02.05 22:11sell0.10usdjpy101.5000.0000.0002014.02.06 01:19101.428-0.700.000.007.10
 4444444ea
391442342014.02.05 22:10sell0.10usdjpy101.4930.0000.0002014.02.06 01:19101.427-0.700.000.006.51
 4444444ea
391442322014.02.05 22:09sell0.10usdjpy101.4930.0000.0002014.02.06 01:19101.426-0.700.000.006.61
 4444444ea
391441572014.02.05 22:06sell0.10usdjpy101.4920.0000.0002014.02.06 01:19101.425-0.700.000.006.61
 4444444ea
391441342014.02.05 22:05sell0.10usdjpy101.4930.0000.0002014.02.06 01:19101.425-0.700.000.006.70
 4444444ea
391441252014.02.05 22:04sell0.10usdjpy101.4760.0000.0002014.02.06 01:19101.424-0.700.000.005.13
 4444444ea
391435962014.02.05 21:01sell0.10eurusd1.353570.000000.000002014.02.06 01:031.35308-0.700.000.064.90
 123456ea
391434672014.02.05 21:00sell0.10eurusd1.353800.000000.000002014.02.06 01:031.35308-0.700.000.067.20
 123456ea
391434162014.02.05 20:59sell0.10eurusd1.353560.000000.000002014.02.06 01:031.35308-0.700.000.064.80
 123456ea
391434092014.02.05 20:58sell0.10eurusd1.353700.000000.000002014.02.06 01:031.35308-0.700.000.066.20
 123456ea
391429682014.02.05 20:01buy0.10usdjpy101.3150.0000.0002014.02.05 22:04101.476-0.700.000.0015.87
 4444444ea
391429422014.02.05 20:00buy0.10usdjpy101.3100.0000.0002014.02.05 22:04101.476-0.700.000.0016.36
 4444444ea
391427532014.02.05 19:58buy0.10usdjpy101.3110.0000.0002014.02.05 22:04101.476-0.700.000.0016.26
 4444444ea
391427212014.02.05 19:57buy0.10usdjpy101.3240.0000.0002014.02.05 22:04101.476-0.700.000.0014.98
 4444444ea
391226222014.02.05 15:06buy0.10eurusd1.350750.000000.000002014.02.05 20:581.35370-0.700.000.0029.50
 123456ea
391223972014.02.05 15:05buy0.10eurusd1.350760.000000.000002014.02.05 20:581.35370-0.700.000.0029.40
 123456ea
391224242014.02.05 15:05buy0.10eurusd1.350700.000000.000002014.02.05 20:581.35370-0.700.000.0030.00
 123456ea
391221672014.02.05 15:02buy0.10eurusd1.351060.000000.000002014.02.05 20:581.35370-0.700.000.0026.40
 123456ea
391221402014.02.05 15:01buy0.10eurusd1.351060.000000.000002014.02.05 20:581.35370-0.700.000.0026.40
 123456ea
391221002014.02.05 15:01sell0.10usdjpy101.4940.0000.0002014.02.05 19:57101.331-0.700.000.0016.09
 4444444ea
391208672014.02.05 14:34sell0.10usdjpy101.3870.0000.0002014.02.05 19:57101.327-0.700.000.005.92
 4444444ea
391208162014.02.05 14:33sell0.10usdjpy101.3780.0000.0002014.02.05 19:57101.326-0.700.000.005.13
 4444444ea
391207962014.02.05 14:32sell0.10usdjpy101.3950.0000.0002014.02.05 19:57101.326-0.700.000.006.81
 4444444ea
391203432014.02.05 14:18sell0.10usdjpy101.3360.0000.0002014.02.05 19:57101.326-0.700.000.000.99
 4444444ea
391203042014.02.05 14:17sell0.10usdjpy101.3240.0000.0002014.02.05 19:57101.327-0.700.000.00-0.30
 4444444ea
391202672014.02.05 14:16sell0.10usdjpy101.2980.0000.0002014.02.05 19:57101.327-0.700.000.00-2.86
 4444444ea
391202252014.02.05 14:15sell0.10usdjpy101.2840.0000.0002014.02.05 19:57101.326-0.700.000.00-4.15
 4444444ea
391201432014.02.05 14:14sell0.10usdjpy101.2880.0000.0002014.02.05 19:57101.324-0.700.000.00-3.55
 4444444ea
391201352014.02.05 14:13sell0.10usdjpy101.2700.0000.0002014.02.05 19:57101.324-0.700.000.00-5.33
 4444444ea
391158802014.02.05 13:05sell0.10eurusd1.353330.000000.000002014.02.05 15:011.35106-0.700.000.0022.70
 123456ea
391156282014.02.05 13:03sell0.10eurusd1.353220.000000.000002014.02.05 15:011.35106-0.700.000.0021.60
 123456ea
391155852014.02.05 13:02sell0.10eurusd1.353070.000000.000002014.02.05 15:011.35106-0.700.000.0020.10
 123456ea
391155042014.02.05 13:01sell0.10eurusd1.352760.000000.000002014.02.05 15:011.35106-0.700.000.0017.00
 123456ea
391153632014.02.05 13:00sell0.10eurusd1.352640.000000.000002014.02.05 15:011.35106-0.700.000.0015.80
 123456ea
391151632014.02.05 12:59sell0.10eurusd1.352450.000000.000002014.02.05 15:011.35106-0.700.000.0013.90
 123456ea
391151422014.02.05 12:58sell0.10eurusd1.352410.000000.000002014.02.05 15:011.35106-0.700.000.0013.50
 123456ea
391151172014.02.05 12:56sell0.10eurusd1.352340.000000.000002014.02.05 15:011.35106-0.700.000.0012.80
 123456ea
391150922014.02.05 12:55sell0.10eurusd1.352300.000000.000002014.02.05 15:011.35106-0.700.000.0012.40
 123456ea
391150232014.02.05 12:54sell0.10eurusd1.352230.000000.000002014.02.05 15:011.35106-0.700.000.0011.70
 123456ea
391148242014.02.05 12:47buy0.10usdjpy101.1250.0000.0002014.02.05 14:13101.268-0.700.000.0014.12
 4444444ea
391148132014.02.05 12:46buy0.10usdjpy101.0900.0000.0002014.02.05 14:13101.269-0.700.000.0017.68
 4444444ea
391147812014.02.05 12:45buy0.10usdjpy101.0890.0000.0002014.02.05 14:13101.268-0.700.000.0017.68
 4444444ea
391147542014.02.05 12:41buy0.10usdjpy101.1100.0000.0002014.02.05 14:13101.268-0.700.000.0015.60
 4444444ea
391145732014.02.05 12:40buy0.10usdjpy101.1020.0000.0002014.02.05 14:13101.268-0.700.000.0016.39
 4444444ea
391145672014.02.05 12:39buy0.10usdjpy101.1030.0000.0002014.02.05 14:13101.268-0.700.000.0016.29
 4444444ea
391097812014.02.05 10:05buy0.10usdjpy101.1210.0000.0002014.02.05 14:13101.268-0.700.000.0014.52
 4444444ea
391097382014.02.05 10:04buy0.10usdjpy101.1160.0000.0002014.02.05 14:13101.268-0.700.000.0015.01
 4444444ea
391096822014.02.05 10:03buy0.10usdjpy101.1380.0000.0002014.02.05 14:13101.269-0.700.000.0012.94
 4444444ea
391096722014.02.05 10:02buy0.10usdjpy101.1410.0000.0002014.02.05 14:13101.270-0.700.000.0012.74
 4444444ea
391095952014.02.05 10:02buy0.10eurusd1.350730.000000.000002014.02.05 12:541.35223-0.700.000.0015.00
 123456ea
391095632014.02.05 10:01buy0.10eurusd1.350610.000000.000002014.02.05 12:541.35223-0.700.000.0016.20
 123456ea
391076342014.02.05 09:23sell0.10usdjpy101.3640.0000.0002014.02.05 10:02101.140-0.700.000.0022.15
 4444444ea
391076302014.02.05 09:22sell0.10usdjpy101.3910.0000.0002014.02.05 10:02101.141-0.700.000.0024.72
 4444444ea
391067582014.02.05 08:37sell0.10eurusd1.352030.000000.000002014.02.05 10:011.35060-0.700.000.0014.30
 123456ea
391065952014.02.05 08:20sell0.10eurusd1.351700.000000.000002014.02.05 10:011.35060-0.700.000.0011.00
 123456ea
391065692014.02.05 08:19sell0.10eurusd1.351810.000000.000002014.02.05 10:011.35060-0.700.000.0012.10
 123456ea
391065542014.02.05 08:18sell0.10eurusd1.351750.000000.000002014.02.05 10:011.35060-0.700.000.0011.50
 123456ea
391065452014.02.05 08:17sell0.10eurusd1.351650.000000.000002014.02.05 10:011.35060-0.700.000.0010.50
 123456ea
391065402014.02.05 08:16sell0.10eurusd1.351700.000000.000002014.02.05 10:011.35061-0.700.000.0010.90
 123456ea
391064402014.02.05 08:08sell0.10eurusd1.351600.000000.000002014.02.05 10:011.35061-0.700.000.009.90
 123456ea
391064252014.02.05 08:07sell0.10eurusd1.351630.000000.000002014.02.05 10:011.35061-0.700.000.0010.20
 123456ea
391056252014.02.05 07:43sell0.10eurusd1.351420.000000.000002014.02.05 10:011.35062-0.700.000.008.00
 123456ea
391056172014.02.05 07:42sell0.10eurusd1.351440.000000.000002014.02.05 10:011.35062-0.700.000.008.20
 123456ea
391043672014.02.05 07:08buy0.10usdjpy101.2900.0000.0002014.02.05 09:22101.395-0.700.000.0010.36
 4444444ea
391042972014.02.05 07:07buy0.10usdjpy101.2960.0000.0002014.02.05 09:22101.396-0.700.000.009.86
 4444444ea
391042562014.02.05 07:06buy0.10usdjpy101.3180.0000.0002014.02.05 09:22101.395-0.700.000.007.59
 4444444ea
391042282014.02.05 07:05buy0.10usdjpy101.2970.0000.0002014.02.05 09:22101.395-0.700.000.009.67
 4444444ea
391041252014.02.05 07:02buy0.10usdjpy101.3110.0000.0002014.02.05 09:22101.394-0.700.000.008.19
 4444444ea
391040942014.02.05 07:01buy0.10usdjpy101.3170.0000.0002014.02.05 09:22101.394-0.700.000.007.59
 4444444ea
391038822014.02.05 07:00buy0.10usdjpy101.3320.0000.0002014.02.05 09:22101.394-0.700.000.006.11
 4444444ea
391038082014.02.05 06:59buy0.10usdjpy101.3530.0000.0002014.02.05 09:22101.393-0.700.000.003.95
 4444444ea
391037702014.02.05 06:58buy0.10usdjpy101.3600.0000.0002014.02.05 09:22101.393-0.700.000.003.25
 4444444ea
391037582014.02.05 06:57buy0.10usdjpy101.3850.0000.0002014.02.05 09:22101.392-0.700.000.000.69
 4444444ea
391023802014.02.05 06:07buy0.10eurusd1.351090.000000.000002014.02.05 07:421.35154-0.700.000.004.50
 123456ea
391023482014.02.05 06:06buy0.10eurusd1.350900.000000.000002014.02.05 07:421.35153-0.700.000.006.30
 123456ea
390989922014.02.05 04:03sell0.10usdjpy101.5200.0000.0002014.02.05 06:57101.385-0.700.000.0013.32
 4444444ea
390989662014.02.05 04:02sell0.10usdjpy101.5380.0000.0002014.02.05 06:57101.385-0.700.000.0015.09
 4444444ea
390982762014.02.05 03:46buy0.10eurusd1.351110.000000.000002014.02.05 07:421.35153-0.700.000.004.20
 123456ea
390982082014.02.05 03:45buy0.10eurusd1.350940.000000.000002014.02.05 07:421.35153-0.700.000.005.90
 123456ea
390981522014.02.05 03:44buy0.10eurusd1.351260.000000.000002014.02.05 07:421.35154-0.700.000.002.80
 123456ea
390981292014.02.05 03:43buy0.10eurusd1.351370.000000.000002014.02.05 07:421.35148-0.700.000.001.10
 123456ea
390980432014.02.05 03:40buy0.10eurusd1.351410.000000.000002014.02.05 07:421.35148-0.700.000.000.70
 123456ea
390980132014.02.05 03:39buy0.10eurusd1.351500.000000.000002014.02.05 07:421.35147-0.700.000.00-0.30
 123456ea
390977782014.02.05 03:31buy0.10eurusd1.351690.000000.000002014.02.05 07:421.35146-0.700.000.00-2.30
 123456ea
390977592014.02.05 03:30buy0.10eurusd1.351540.000000.000002014.02.05 07:421.35146-0.700.000.00-0.80
 123456ea
390937882014.02.05 01:24sell0.10eurusd1.352570.000000.000002014.02.05 03:301.35154-0.700.000.0010.30
 123456ea
390937462014.02.05 01:23sell0.10eurusd1.352480.000000.000002014.02.05 03:301.35154-0.700.000.009.40
 123456ea
390921322014.02.05 00:43sell0.10eurusd1.352240.000000.000002014.02.05 03:301.35154-0.700.000.007.00
 123456ea
390920892014.02.05 00:42sell0.10eurusd1.352220.000000.000002014.02.05 03:301.35154-0.700.000.006.80
 123456ea
390920472014.02.05 00:41sell0.10eurusd1.352320.000000.000002014.02.05 03:301.35154-0.700.000.007.80
 123456ea
390919542014.02.05 00:39sell0.10eurusd1.351930.000000.000002014.02.05 03:301.35154-0.700.000.003.90
 123456ea
390919132014.02.05 00:38sell0.10eurusd1.351930.000000.000002014.02.05 03:301.35154-0.700.000.003.90
 123456ea
390919022014.02.05 00:37sell0.10eurusd1.351930.000000.000002014.02.05 03:301.35154-0.700.000.003.90
 123456ea
390916152014.02.05 00:33buy0.10usdjpy101.5090.0000.0002014.02.05 04:02101.535-0.700.000.002.56
 4444444ea
390915462014.02.05 00:32buy0.10usdjpy101.5410.0000.0002014.02.05 04:02101.536-0.700.000.00-0.49
 4444444ea
390911762014.02.05 00:21buy0.10usdjpy101.5670.0000.0002014.02.05 04:02101.537-0.700.000.00-2.95
 4444444ea
390911272014.02.05 00:20buy0.10usdjpy101.5460.0000.0002014.02.05 04:02101.537-0.700.000.00-0.89
 4444444ea
390911082014.02.05 00:19buy0.10usdjpy101.5650.0000.0002014.02.05 04:02101.538-0.700.000.00-2.66
 4444444ea
390910532014.02.05 00:18buy0.10usdjpy101.5930.0000.0002014.02.05 04:02101.538-0.700.000.00-5.42
 4444444ea
390910322014.02.05 00:17buy0.10usdjpy101.5830.0000.0002014.02.05 04:02101.538-0.700.000.00-4.43
 4444444ea
390908912014.02.05 00:14buy0.10usdjpy101.6030.0000.0002014.02.05 04:02101.538-0.700.000.00-6.40
 4444444ea
390908532014.02.05 00:13buy0.10usdjpy101.5870.0000.0002014.02.05 04:02101.537-0.700.000.00-4.92
 4444444ea
390908522014.02.05 00:13buy0.10usdjpy101.5910.0000.0002014.02.05 04:02101.538-0.700.000.00-5.22
 4444444ea
390896812014.02.04 23:37sell0.10usdjpy101.7530.0000.0002014.02.05 00:13101.595-0.700.000.0015.55
 4444444ea
390896642014.02.04 23:36sell0.10usdjpy101.7370.0000.0002014.02.05 00:13101.592-0.700.000.0014.27
 4444444ea
390896552014.02.04 23:35sell0.10usdjpy101.7280.0000.0002014.02.05 00:13101.593-0.700.000.0013.29
 4444444ea
390896462014.02.04 23:34sell0.10usdjpy101.7360.0000.0002014.02.05 00:13101.593-0.700.000.0014.08
 4444444ea
390896402014.02.04 23:33sell0.10usdjpy101.7290.0000.0002014.02.05 00:13101.594-0.700.000.0013.29
 4444444ea
390896272014.02.04 23:32sell0.10usdjpy101.7250.0000.0002014.02.05 00:13101.594-0.700.000.0012.89
 4444444ea
390895982014.02.04 23:31sell0.10usdjpy101.7130.0000.0002014.02.05 00:13101.592-0.700.000.0011.91
 4444444ea
390895662014.02.04 23:30sell0.10usdjpy101.6940.0000.0002014.02.05 00:13101.592-0.700.000.0010.04
 4444444ea
390894782014.02.04 23:28buy0.10eurusd1.351090.000000.000002014.02.05 00:371.35190-0.700.000.008.10
 123456ea
390894772014.02.04 23:27buy0.10eurusd1.351120.000000.000002014.02.05 00:371.35189-0.700.000.007.70
 123456ea
390890122014.02.04 23:10sell0.10usdjpy101.6790.0000.0002014.02.05 00:13101.592-0.700.000.008.56
 4444444ea
390890112014.02.04 23:10buy0.10eurusd1.351180.000000.000002014.02.05 00:371.35190-0.700.000.007.20
 123456ea
390889512014.02.04 23:09buy0.10eurusd1.351170.000000.000002014.02.05 00:371.35186-0.700.000.006.90
 123456ea
390889392014.02.04 23:09sell0.10usdjpy101.6850.0000.0002014.02.05 00:13101.591-0.700.000.009.25
 4444444ea
390889182014.02.04 23:08buy0.10eurusd1.351190.000000.000002014.02.05 00:371.35186-0.700.000.006.70
 123456ea
390888922014.02.04 23:07buy0.10eurusd1.351180.000000.000002014.02.05 00:371.35186-0.700.000.006.80
 123456ea
390888542014.02.04 23:06buy0.10eurusd1.351260.000000.000002014.02.05 00:371.35192-0.700.000.006.60
 123456ea
390888402014.02.04 23:05buy0.10eurusd1.351250.000000.000002014.02.05 00:371.35191-0.700.000.006.60
 123456ea
390887532014.02.04 23:02buy0.10eurusd1.351380.000000.000002014.02.05 00:371.35191-0.700.000.005.30
 123456ea
390887332014.02.04 23:01buy0.10eurusd1.351260.000000.000002014.02.05 00:371.35193-0.700.000.006.70
 123456ea
390885002014.02.04 22:56buy0.10usdjpy101.6010.0000.0002014.02.04 23:09101.684-0.700.000.008.16
 4444444ea
390884892014.02.04 22:55buy0.10usdjpy101.6010.0000.0002014.02.04 23:09101.685-0.700.000.008.26
 4444444ea
390881772014.02.04 22:44sell0.10eurusd1.351360.000000.000002014.02.04 23:011.35126-0.700.000.001.00
 123456ea
390881512014.02.04 22:43sell0.10eurusd1.351490.000000.000002014.02.04 23:011.35126-0.700.000.002.30
 123456ea
390878662014.02.04 22:33buy0.10eurusd1.351340.000000.000002014.02.04 22:431.35167-0.700.000.003.30
 123456ea
390878382014.02.04 22:32buy0.10eurusd1.351280.000000.000002014.02.04 22:431.35151-0.700.000.002.30
 123456ea
390871582014.02.04 22:11sell0.10eurusd1.351730.000000.000002014.02.04 22:321.35128-0.700.000.004.50
 123456ea
390871442014.02.04 22:10sell0.10eurusd1.351730.000000.000002014.02.04 22:321.35128-0.700.000.004.50
 123456ea
390790092014.02.04 18:00sell0.10eurusd1.352090.000000.000002014.02.04 22:321.35128-0.700.000.028.10
 123456ea
390789652014.02.04 17:59sell0.10eurusd1.351940.000000.000002014.02.04 22:321.35128-0.700.000.026.60
 123456ea
390788422014.02.04 17:55sell0.10eurusd1.351690.000000.000002014.02.04 22:321.35128-0.700.000.024.10
 123456ea
390787942014.02.04 17:54sell0.10eurusd1.351780.000000.000002014.02.04 22:321.35128-0.700.000.025.00
 123456ea
390787762014.02.04 17:53sell0.10eurusd1.351730.000000.000002014.02.04 22:321.35128-0.700.000.024.50
 123456ea
390787082014.02.04 17:52sell0.10eurusd1.351650.000000.000002014.02.04 22:321.35128-0.700.000.023.70
 123456ea
390786972014.02.04 17:51sell0.10eurusd1.351620.000000.000002014.02.04 22:321.35128-0.700.000.023.40
 123456ea
390704062014.02.04 15:17sell0.10usdjpy101.5510.0000.0002014.02.04 22:55101.592-0.700.00-0.15-4.04
 4444444ea
390700162014.02.04 15:16sell0.10usdjpy101.5360.0000.0002014.02.04 22:55101.592-0.700.00-0.15-5.51
 4444444ea
390687462014.02.04 15:13sell0.10usdjpy101.4800.0000.0002014.02.04 22:55101.593-0.700.00-0.15-11.12
 4444444ea
390686462014.02.04 15:12sell0.10usdjpy101.4830.0000.0002014.02.04 22:55101.593-0.700.00-0.15-10.83
 4444444ea
390684122014.02.04 15:08buy0.10eurusd1.350680.000000.000002014.02.04 17:511.35162-0.700.000.009.40
 123456ea
390684012014.02.04 15:07buy0.10eurusd1.350720.000000.000002014.02.04 17:511.35162-0.700.000.009.00
 123456ea
390683432014.02.04 15:06buy0.10eurusd1.350830.000000.000002014.02.04 17:511.35162-0.700.000.007.90
 123456ea
390683142014.02.04 15:05buy0.10eurusd1.350670.000000.000002014.02.04 17:511.35162-0.700.000.009.50
 123456ea
390681592014.02.04 15:01buy0.10eurusd1.350700.000000.000002014.02.04 17:511.35162-0.700.000.009.20
 123456ea
390681542014.02.04 15:01buy0.10eurusd1.350710.000000.000002014.02.04 17:511.35162-0.700.000.009.10
 123456ea
390670342014.02.04 14:35buy0.10eurusd1.350820.000000.000002014.02.04 17:511.35162-0.700.000.008.00
 123456ea
390670112014.02.04 14:34buy0.10eurusd1.350750.000000.000002014.02.04 17:511.35162-0.700.000.008.70
 123456ea
390669592014.02.04 14:33sell0.10usdjpy101.4570.0000.0002014.02.04 22:55101.594-0.700.00-0.15-13.49
 4444444ea
390669612014.02.04 14:33buy0.10eurusd1.350910.000000.000002014.02.04 17:511.35162-0.700.000.007.10
 123456ea
390669442014.02.04 14:32sell0.10usdjpy101.4700.0000.0002014.02.04 22:55101.596-0.700.00-0.15-12.40
 4444444ea
390669342014.02.04 14:32buy0.10eurusd1.350890.000000.000002014.02.04 17:511.35162-0.700.000.007.30
 123456ea
390666162014.02.04 14:27sell0.10usdjpy101.4590.0000.0002014.02.04 22:55101.596-0.700.00-0.15-13.48
 4444444ea
390665872014.02.04 14:26sell0.10usdjpy101.4620.0000.0002014.02.04 22:55101.597-0.700.00-0.15-13.29
 4444444ea
390665142014.02.04 14:25sell0.10usdjpy101.4410.0000.0002014.02.04 22:55101.600-0.700.00-0.15-15.65
 4444444ea
390664892014.02.04 14:24sell0.10usdjpy101.4500.0000.0002014.02.04 22:55101.601-0.700.00-0.15-14.86
 4444444ea
390614132014.02.04 12:15sell0.10eurusd1.353130.000000.000002014.02.04 14:321.35088-0.700.000.0022.50
 123456ea
390613922014.02.04 12:14sell0.10eurusd1.353010.000000.000002014.02.04 14:321.35090-0.700.000.0021.10
 123456ea
390613182014.02.04 12:13sell0.10eurusd1.352750.000000.000002014.02.04 14:321.35091-0.700.000.0018.40
 123456ea
390612742014.02.04 12:12sell0.10eurusd1.352840.000000.000002014.02.04 14:321.35091-0.700.000.0019.30
 123456ea
390612392014.02.04 12:11sell0.10eurusd1.352750.000000.000002014.02.04 14:321.35091-0.700.000.0018.40
 123456ea
390611762014.02.04 12:10sell0.10eurusd1.352300.000000.000002014.02.04 14:321.35091-0.700.000.0013.90
 123456ea
390610972014.02.04 12:08sell0.10eurusd1.352210.000000.000002014.02.04 14:321.35091-0.700.000.0013.00
 123456ea
390610662014.02.04 12:07sell0.10eurusd1.352060.000000.000002014.02.04 14:321.35091-0.700.000.0011.50
 123456ea
390590692014.02.04 11:11sell0.10eurusd1.351950.000000.000002014.02.04 14:321.35091-0.700.000.0010.40
 123456ea
390590392014.02.04 11:10sell0.10eurusd1.351950.000000.000002014.02.04 14:321.35091-0.700.000.0010.40
 123456ea
390519642014.02.04 09:15sell0.10usdjpy101.362101.352101.1022014.02.04 09:30101.352-0.700.000.000.99
 777WSFR v3.8.6[sl]
390491612014.02.04 08:18buy0.10eurusd1.350210.000000.000002014.02.04 11:101.35195-0.700.000.0017.40
 123456ea
390491122014.02.04 08:17buy0.10eurusd1.350030.000000.000002014.02.04 11:101.35195-0.700.000.0019.20
 123456ea
390490452014.02.04 08:16buy0.10eurusd1.350090.000000.000002014.02.04 11:101.35195-0.700.000.0018.60
 123456ea
390490062014.02.04 08:15buy0.10eurusd1.350350.000000.000002014.02.04 11:101.35195-0.700.000.0016.00
 123456ea
390488272014.02.04 08:13buy0.10eurusd1.350870.000000.000002014.02.04 11:101.35195-0.700.000.0010.80
 123456ea
390487622014.02.04 08:12buy0.10eurusd1.350590.000000.000002014.02.04 11:101.35195-0.700.000.0013.60
 123456ea
390484752014.02.04 08:06buy0.10eurusd1.350890.000000.000002014.02.04 11:101.35195-0.700.000.0010.60
 123456ea
390484102014.02.04 08:05buy0.10eurusd1.350880.000000.000002014.02.04 11:101.35195-0.700.000.0010.70
 123456ea
390482832014.02.04 08:04buy0.10eurusd1.350950.000000.000002014.02.04 11:101.35195-0.700.000.0010.00
 123456ea
390482342014.02.04 08:03buy0.10eurusd1.351000.000000.000002014.02.04 11:101.35195-0.700.000.009.50
 123456ea
390411042014.02.04 05:37sell0.10eurusd1.351500.000000.000002014.02.04 08:031.35099-0.700.000.005.10
 123456ea
390410952014.02.04 05:36sell0.10eurusd1.351440.000000.000002014.02.04 08:031.35098-0.700.000.004.60
 123456ea
390410862014.02.04 05:35sell0.10eurusd1.351460.000000.000002014.02.04 08:031.35097-0.700.000.004.90
 123456ea
390410652014.02.04 05:34sell0.10eurusd1.351390.000000.000002014.02.04 08:031.35099-0.700.000.004.00
 123456ea
390410582014.02.04 05:33sell0.10eurusd1.351420.000000.000002014.02.04 08:031.35099-0.700.000.004.30
 123456ea
390410232014.02.04 05:29sell0.10eurusd1.351280.000000.000002014.02.04 08:031.35100-0.700.000.002.80
 123456ea
390410212014.02.04 05:28sell0.10eurusd1.351410.000000.000002014.02.04 08:031.35099-0.700.000.004.20
 123456ea
390409552014.02.04 05:15sell0.10eurusd1.351320.000000.000002014.02.04 08:031.35099-0.700.000.003.30
 123456ea
390409372014.02.04 05:14sell0.10eurusd1.351300.000000.000002014.02.04 08:031.35099-0.700.000.003.10
 123456ea
390409202014.02.04 05:13sell0.10eurusd1.351300.000000.000002014.02.04 08:031.35101-0.700.000.002.90
 123456ea
390306932014.02.03 23:41buy0.10eurusd1.352310.000000.000002014.02.04 05:131.35131-0.700.000.00-10.00
 123456ea
390306382014.02.03 23:40buy0.10eurusd1.352360.000000.000002014.02.04 05:131.35131-0.700.000.00-10.50
 123456ea
390306312014.02.03 23:39buy0.10eurusd1.352340.000000.000002014.02.04 05:131.35131-0.700.000.00-10.30
 123456ea
390299812014.02.03 23:20buy0.10eurusd1.352510.000000.000002014.02.04 05:131.35131-0.700.000.00-12.00
 123456ea
390299622014.02.03 23:19buy0.10eurusd1.352380.000000.000002014.02.04 05:131.35130-0.700.000.00-10.80
 123456ea
390296772014.02.03 23:10buy0.10eurusd1.352620.000000.000002014.02.04 05:131.35130-0.700.000.00-13.20
 123456ea
390296372014.02.03 23:09buy0.10eurusd1.352400.000000.000002014.02.04 05:131.35129-0.700.000.00-11.10
 123456ea
390294482014.02.03 23:03buy0.10eurusd1.352560.000000.000002014.02.04 05:131.35129-0.700.000.00-12.70
 123456ea
390293812014.02.03 23:02buy0.10eurusd1.352390.000000.000002014.02.04 05:131.35129-0.700.000.00-11.00
 123456ea
390293792014.02.03 23:02buy0.10eurusd1.352450.000000.000002014.02.04 05:131.35130-0.700.000.00-11.50
 123456ea
390282132014.02.03 22:30sell0.10usdjpy101.053102.253100.7932014.02.04 04:45101.165-0.700.000.00-11.07
 777WSFR v3.8.6
390099112014.02.03 16:18sell0.10eurusd1.352320.000000.000002014.02.03 23:011.35246-0.700.000.02-1.40
 123456ea
390098512014.02.03 16:17sell0.10eurusd1.352310.000000.000002014.02.03 23:011.35246-0.700.000.02-1.50
 123456ea
390098242014.02.03 16:16sell0.10eurusd1.352320.000000.000002014.02.03 23:011.35246-0.700.000.02-1.40
 123456ea
390093812014.02.03 16:12sell0.10eurusd1.351980.000000.000002014.02.03 23:011.35246-0.700.000.02-4.80
 123456ea
390093022014.02.03 16:11sell0.10eurusd1.352230.000000.000002014.02.03 23:011.35245-0.700.000.02-2.20
 123456ea
390043742014.02.03 15:15sell0.10gbpusd1.635411.635311.632812014.02.03 15:341.63389-0.700.000.0015.20
 777WSFR v3.8.6
390029452014.02.03 15:04sell0.10eurusd1.351440.000000.000002014.02.03 23:011.35245-0.700.000.02-10.10
 123456ea
390027202014.02.03 15:03sell0.10eurusd1.352110.000000.000002014.02.03 23:011.35245-0.700.000.02-3.40
 123456ea
390023482014.02.03 15:02sell0.10eurusd1.350810.000000.000002014.02.03 23:011.35245-0.700.000.02-16.40
 123456ea
390021802014.02.03 15:01sell0.10eurusd1.350750.000000.000002014.02.03 23:011.35245-0.700.000.02-17.00
 123456ea
390020122014.02.03 15:00sell0.10eurusd1.350560.000000.000002014.02.03 23:021.35245-0.700.000.02-18.90
 123456ea
389946882014.02.03 12:52buy0.10eurusd1.349320.000000.000002014.02.03 15:001.35058-0.700.000.0012.60
 123456ea
389945512014.02.03 12:49buy0.10eurusd1.349480.000000.000002014.02.03 15:001.35059-0.700.000.0011.10
 123456ea
389945162014.02.03 12:48buy0.10eurusd1.349550.000000.000002014.02.03 15:001.35059-0.700.000.0010.40
 123456ea
389944942014.02.03 12:47buy0.10eurusd1.349510.000000.000002014.02.03 15:001.35059-0.700.000.0010.80
 123456ea
389934092014.02.03 12:20buy0.10eurusd1.349690.000000.000002014.02.03 15:001.35059-0.700.000.009.00
 123456ea
389933492014.02.03 12:19buy0.10eurusd1.349530.000000.000002014.02.03 15:001.35059-0.700.000.0010.60
 123456ea
389932852014.02.03 12:18buy0.10eurusd1.349830.000000.000002014.02.03 15:001.35057-0.700.000.007.40
 123456ea
389932442014.02.03 12:17buy0.10eurusd1.349890.000000.000002014.02.03 15:001.35058-0.700.000.006.90
 123456ea
389931872014.02.03 12:16buy0.10eurusd1.350120.000000.000002014.02.03 15:001.35056-0.700.000.004.40
 123456ea
389931792014.02.03 12:15buy0.10eurusd1.350200.000000.000002014.02.03 15:001.35056-0.700.000.003.60
 123456ea
389894412014.02.03 10:23sell0.10eurusd1.351690.000000.000002014.02.03 12:151.35020-0.700.000.0014.90
 123456ea
389893902014.02.03 10:22sell0.10eurusd1.351480.000000.000002014.02.03 12:151.35020-0.700.000.0012.80
 123456ea
389892162014.02.03 10:15sell0.10eurusd1.351320.000000.000002014.02.03 12:151.35020-0.700.000.0011.20
 123456ea
389891872014.02.03 10:14sell0.10eurusd1.351470.000000.000002014.02.03 12:151.35020-0.700.000.0012.70
 123456ea
389891092014.02.03 10:13sell0.10eurusd1.351270.000000.000002014.02.03 12:151.35020-0.700.000.0010.70
 123456ea
389890882014.02.03 10:12sell0.10eurusd1.351420.000000.000002014.02.03 12:151.35020-0.700.000.0012.20
 123456ea
  -401.10 0.00 -10.93 5,255.76
Closed P/L: 4,843.73
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
395318642014.02.13 12:36sell0.10eurusd1.366150.000000.00000 1.36677-0.700.000.00-6.20
 123456ea
395329472014.02.13 13:04sell0.10eurusd1.367230.000000.00000 1.36677-0.700.000.004.60
 123456ea
395329802014.02.13 13:05sell0.10eurusd1.367310.000000.00000 1.36677-0.700.000.005.40
 123456ea
395331442014.02.13 13:09sell0.10eurusd1.367390.000000.00000 1.36677-0.700.000.006.20
 123456ea
395332052014.02.13 13:10sell0.10eurusd1.367280.000000.00000 1.36677-0.700.000.005.10
 123456ea
395332572014.02.13 13:11sell0.10eurusd1.367500.000000.00000 1.36677-0.700.000.007.30
 123456ea
395332872014.02.13 13:12sell0.10eurusd1.367430.000000.00000 1.36677-0.700.000.006.60
 123456ea
395337202014.02.13 13:23sell0.10eurusd1.367590.000000.00000 1.36677-0.700.000.008.20
 123456ea
395343512014.02.13 13:32sell0.10eurusd1.369010.000000.00000 1.36677-0.700.000.0022.40
 123456ea
395344852014.02.13 13:33sell0.10eurusd1.369060.000000.00000 1.36677-0.700.000.0022.90
 123456ea
395396222014.02.13 14:56buy0.10gbpusd1.663210.000000.00000 1.66415-0.700.000.009.40
 123456ea
395396332014.02.13 14:57buy0.10gbpusd1.663250.000000.00000 1.66415-0.700.000.009.00
 123456ea
395396772014.02.13 14:58buy0.10gbpusd1.663120.000000.00000 1.66415-0.700.000.0010.30
 123456ea
395397342014.02.13 14:59buy0.10gbpusd1.662990.000000.00000 1.66415-0.700.000.0011.60
 123456ea
395397762014.02.13 15:00buy0.10gbpusd1.662950.000000.00000 1.66415-0.700.000.0012.00
 123456ea
395399292014.02.13 15:01buy0.10gbpusd1.663220.000000.00000 1.66415-0.700.000.009.30
 123456ea
395408432014.02.13 15:15buy0.10gbpusd1.662780.000000.00000 1.66415-0.700.000.0013.70
 123456ea
395408542014.02.13 15:16buy0.10gbpusd1.662830.000000.00000 1.66415-0.700.000.0013.20
 123456ea
395412772014.02.13 15:21buy0.10gbpusd1.662790.000000.00000 1.66415-0.700.000.0013.60
 123456ea
395413592014.02.13 15:22buy0.10gbpusd1.663300.000000.00000 1.66415-0.700.000.008.50
 123456ea
  -14.00 0.00 0.00 193.10
 Floating P/L: 179.10
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4,843.73 Floating P/L: 179.10 Margin: 3,030.64
Balance: 1,000,191.25 Equity: 1,000,370.35 Free Margin: 997,339.71
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6,659.41 Gross Loss: 1,815.68 Total Net Profit: 4,843.73
Profit Factor: 3.67 Expected Payoff: 8.45  
Absolute Drawdown: 51.17 Maximal Drawdown: 1,044.56 (0.10%) Relative Drawdown: 0.10% (1,044.56)
 
Total Trades: 573 Short Positions (won %): 303 (75.58%) Long Positions (won %): 270 (75.93%)
Profit Trades (% of total): 434 (75.74%) Loss trades (% of total): 139 (24.26%)
Largest profit trade: 195.41 loss trade: -61.71
Average profit trade: 15.34 loss trade: -13.06
Maximum consecutive wins ($): 52 (722.15) consecutive losses ($): 21 (-215.77)
Maximal consecutive profit (count): 2,414.75 (36) consecutive loss (count): -584.54 (14)
Average consecutive wins: 16 consecutive losses: 5