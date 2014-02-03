|Account: 226270
|Name: DDDD SS
|Currency: USD
|Leverage: 1:100
|2014 February 13, 19:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|39539756
|2014.02.13 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66295
|1.66305
|1.66555
|2014.02.13 15:53
|1.66447
|-0.70
|0.00
|0.00
|15.20
|777
|WSFR v3.8.6
|39534804
|2014.02.13 13:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66644
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 14:56
|1.66315
|-0.70
|0.00
|0.00
|32.90
|123456
|ea
|39534736
|2014.02.13 13:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66622
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 14:56
|1.66315
|-0.70
|0.00
|0.00
|30.70
|123456
|ea
|39534617
|2014.02.13 13:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66632
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 14:56
|1.66315
|-0.70
|0.00
|0.00
|31.70
|123456
|ea
|39534484
|2014.02.13 13:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66599
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 14:56
|1.66320
|-0.70
|0.00
|0.00
|27.90
|123456
|ea
|39534354
|2014.02.13 13:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66597
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 14:56
|1.66320
|-0.70
|0.00
|0.00
|27.70
|123456
|ea
|39532964
|2014.02.13 13:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66566
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 14:56
|1.66321
|-0.70
|0.00
|0.00
|24.50
|123456
|ea
|39532926
|2014.02.13 13:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66556
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 14:56
|1.66321
|-0.70
|0.00
|0.00
|23.50
|123456
|ea
|39532847
|2014.02.13 13:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66536
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 14:56
|1.66321
|-0.70
|0.00
|0.00
|21.50
|123456
|ea
|39532785
|2014.02.13 13:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66515
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 14:56
|1.66321
|-0.70
|0.00
|0.00
|19.40
|123456
|ea
|39531862
|2014.02.13 12:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.66410
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 14:56
|1.66321
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.90
|123456
|ea
|39427537
|2014.02.12 00:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64448
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.66407
|-0.70
|0.00
|0.21
|195.90
|123456
|ea
|39427294
|2014.02.12 00:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64465
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.66409
|-0.70
|0.00
|0.21
|194.40
|123456
|ea
|39427219
|2014.02.12 00:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64452
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.66409
|-0.70
|0.00
|0.21
|195.70
|123456
|ea
|39427207
|2014.02.12 00:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64453
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.66409
|-0.70
|0.00
|0.21
|195.60
|123456
|ea
|39425919
|2014.02.11 23:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64462
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.66411
|-0.70
|0.00
|0.21
|194.90
|123456
|ea
|39425886
|2014.02.11 23:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64457
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.66411
|-0.70
|0.00
|0.21
|195.40
|123456
|ea
|39425847
|2014.02.11 23:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64460
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.66411
|-0.70
|0.00
|0.21
|195.10
|123456
|ea
|39425828
|2014.02.11 23:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64478
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.66411
|-0.70
|0.00
|0.21
|193.30
|123456
|ea
|39425775
|2014.02.11 23:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64486
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.66411
|-0.70
|0.00
|0.21
|192.50
|123456
|ea
|39425746
|2014.02.11 23:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64482
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.66410
|-0.70
|0.00
|0.21
|192.80
|123456
|ea
|39421268
|2014.02.11 21:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64552
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 23:49
|1.64482
|-0.70
|0.00
|-0.23
|7.00
|123456
|ea
|39421261
|2014.02.11 21:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64547
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 23:49
|1.64482
|-0.70
|0.00
|-0.23
|6.50
|123456
|ea
|39421256
|2014.02.11 21:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64546
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 23:49
|1.64482
|-0.70
|0.00
|-0.23
|6.40
|123456
|ea
|39421242
|2014.02.11 21:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64531
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 23:49
|1.64482
|-0.70
|0.00
|-0.23
|4.90
|123456
|ea
|39421232
|2014.02.11 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64533
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 23:49
|1.64482
|-0.70
|0.00
|-0.23
|5.10
|123456
|ea
|39417799
|2014.02.11 18:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64525
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64533
|-0.70
|0.00
|0.00
|0.80
|123456
|ea
|39417715
|2014.02.11 18:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64544
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64533
|-0.70
|0.00
|0.00
|-1.10
|123456
|ea
|39417694
|2014.02.11 18:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64538
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64533
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.50
|123456
|ea
|39417616
|2014.02.11 18:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64564
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64533
|-0.70
|0.00
|0.00
|-3.10
|123456
|ea
|39417580
|2014.02.11 18:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36378
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.36616
|-0.70
|0.00
|-0.88
|23.80
|123456
|ea
|39417573
|2014.02.11 18:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64536
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64533
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.30
|123456
|ea
|39417556
|2014.02.11 18:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36369
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.36615
|-0.70
|0.00
|-0.88
|24.60
|123456
|ea
|39417546
|2014.02.11 18:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64546
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64533
|-0.70
|0.00
|0.00
|-1.30
|123456
|ea
|39417375
|2014.02.11 18:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64560
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64533
|-0.70
|0.00
|0.00
|-2.70
|123456
|ea
|39417346
|2014.02.11 18:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64547
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64533
|-0.70
|0.00
|0.00
|-1.40
|123456
|ea
|39417256
|2014.02.11 18:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36387
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.36615
|-0.70
|0.00
|-0.88
|22.80
|123456
|ea
|39417160
|2014.02.11 18:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36413
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.36615
|-0.70
|0.00
|-0.88
|20.20
|123456
|ea
|39417148
|2014.02.11 18:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36411
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.36615
|-0.70
|0.00
|-0.88
|20.40
|123456
|ea
|39416853
|2014.02.11 18:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36418
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.36615
|-0.70
|0.00
|-0.88
|19.70
|123456
|ea
|39416813
|2014.02.11 18:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36412
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.36615
|-0.70
|0.00
|-0.88
|20.30
|123456
|ea
|39416764
|2014.02.11 18:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36423
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.36615
|-0.70
|0.00
|-0.88
|19.20
|123456
|ea
|39416716
|2014.02.11 18:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36424
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.36615
|-0.70
|0.00
|-0.88
|19.10
|123456
|ea
|39416623
|2014.02.11 18:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36432
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 12:36
|1.36615
|-0.70
|0.00
|-0.88
|18.30
|123456
|ea
|39415853
|2014.02.11 17:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64593
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64533
|-0.70
|0.00
|0.00
|-6.00
|123456
|ea
|39415821
|2014.02.11 17:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64562
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64533
|-0.70
|0.00
|0.00
|-2.90
|123456
|ea
|39412208
|2014.02.11 16:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36771
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 18:10
|1.36438
|-0.70
|0.00
|0.00
|33.30
|123456
|ea
|39412138
|2014.02.11 16:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36765
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 18:10
|1.36438
|-0.70
|0.00
|0.00
|32.70
|123456
|ea
|39412090
|2014.02.11 16:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36763
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 18:10
|1.36438
|-0.70
|0.00
|0.00
|32.50
|123456
|ea
|39411121
|2014.02.11 16:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36746
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 18:10
|1.36432
|-0.70
|0.00
|0.00
|31.40
|123456
|ea
|39411081
|2014.02.11 16:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36764
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 18:10
|1.36432
|-0.70
|0.00
|0.00
|33.20
|123456
|ea
|39409989
|2014.02.11 15:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64807
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64545
|-0.70
|0.00
|0.00
|26.20
|123456
|ea
|39409982
|2014.02.11 15:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64818
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64556
|-0.70
|0.00
|0.00
|26.20
|123456
|ea
|39409749
|2014.02.11 15:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64798
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64561
|-0.70
|0.00
|0.00
|23.70
|123456
|ea
|39409665
|2014.02.11 15:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64769
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64559
|-0.70
|0.00
|0.00
|21.00
|123456
|ea
|39409508
|2014.02.11 15:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64718
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64561
|-0.70
|0.00
|0.00
|15.70
|123456
|ea
|39409419
|2014.02.11 15:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64763
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64562
|-0.70
|0.00
|0.00
|20.10
|123456
|ea
|39409327
|2014.02.11 15:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64753
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64560
|-0.70
|0.00
|0.00
|19.30
|123456
|ea
|39409291
|2014.02.11 15:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64746
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64560
|-0.70
|0.00
|0.00
|18.60
|123456
|ea
|39409145
|2014.02.11 15:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64705
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64561
|-0.70
|0.00
|0.00
|14.40
|123456
|ea
|39409105
|2014.02.11 15:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64727
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64561
|-0.70
|0.00
|0.00
|16.60
|123456
|ea
|39406222
|2014.02.11 14:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64379
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 15:34
|1.64727
|-0.70
|0.00
|0.00
|34.80
|123456
|ea
|39406158
|2014.02.11 14:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64362
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 15:34
|1.64727
|-0.70
|0.00
|0.00
|36.50
|123456
|ea
|39406012
|2014.02.11 14:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64376
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 15:34
|1.64727
|-0.70
|0.00
|0.00
|35.10
|123456
|ea
|39405594
|2014.02.11 14:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64434
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 15:34
|1.64727
|-0.70
|0.00
|0.00
|29.30
|123456
|ea
|39405549
|2014.02.11 14:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64376
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 15:34
|1.64727
|-0.70
|0.00
|0.00
|35.10
|123456
|ea
|39405444
|2014.02.11 14:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64396
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 15:34
|1.64727
|-0.70
|0.00
|0.00
|33.10
|123456
|ea
|39405437
|2014.02.11 14:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.64396
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 15:34
|1.64727
|-0.70
|0.00
|0.00
|33.10
|123456
|ea
|39403135
|2014.02.11 13:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36500
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 16:04
|1.36764
|-0.70
|0.00
|0.00
|26.40
|123456
|ea
|39403027
|2014.02.11 13:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36522
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 16:04
|1.36764
|-0.70
|0.00
|0.00
|24.20
|123456
|ea
|39402998
|2014.02.11 13:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36523
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 16:04
|1.36764
|-0.70
|0.00
|0.00
|24.10
|123456
|ea
|39402872
|2014.02.11 13:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36548
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 16:04
|1.36764
|-0.70
|0.00
|0.00
|21.60
|123456
|ea
|39402787
|2014.02.11 13:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36540
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 16:04
|1.36764
|-0.70
|0.00
|0.00
|22.40
|123456
|ea
|39401077
|2014.02.11 13:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36537
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 16:04
|1.36764
|-0.70
|0.00
|0.00
|22.70
|123456
|ea
|39400959
|2014.02.11 13:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36555
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 16:04
|1.36764
|-0.70
|0.00
|0.00
|20.90
|123456
|ea
|39400792
|2014.02.11 13:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36601
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 16:04
|1.36764
|-0.70
|0.00
|0.00
|16.30
|123456
|ea
|39400654
|2014.02.11 13:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36597
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 16:04
|1.36764
|-0.70
|0.00
|0.00
|16.70
|123456
|ea
|39400545
|2014.02.11 13:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36580
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 16:04
|1.36764
|-0.70
|0.00
|0.00
|18.40
|123456
|ea
|39397858
|2014.02.11 12:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36773
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 13:33
|1.36580
|-0.70
|0.00
|0.00
|19.30
|123456
|ea
|39397794
|2014.02.11 12:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36765
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 13:33
|1.36580
|-0.70
|0.00
|0.00
|18.50
|123456
|ea
|39397755
|2014.02.11 12:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36768
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 13:33
|1.36580
|-0.70
|0.00
|0.00
|18.80
|123456
|ea
|39397714
|2014.02.11 12:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36760
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 13:33
|1.36580
|-0.70
|0.00
|0.00
|18.00
|123456
|ea
|39397629
|2014.02.11 12:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36748
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 13:33
|1.36580
|-0.70
|0.00
|0.00
|16.80
|123456
|ea
|39397608
|2014.02.11 12:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36754
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 13:33
|1.36580
|-0.70
|0.00
|0.00
|17.40
|123456
|ea
|39397507
|2014.02.11 12:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36738
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 13:33
|1.36580
|-0.70
|0.00
|0.00
|15.80
|123456
|ea
|39397496
|2014.02.11 12:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36749
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 13:33
|1.36580
|-0.70
|0.00
|0.00
|16.90
|123456
|ea
|39397370
|2014.02.11 12:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36744
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 13:33
|1.36580
|-0.70
|0.00
|0.00
|16.40
|123456
|ea
|39397364
|2014.02.11 12:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36746
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 13:33
|1.36580
|-0.70
|0.00
|0.00
|16.60
|123456
|ea
|39396995
|2014.02.11 12:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64571
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 14:31
|1.64396
|-0.70
|0.00
|0.00
|17.50
|123456
|ea
|39396516
|2014.02.11 12:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64538
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 14:31
|1.64396
|-0.70
|0.00
|0.00
|14.20
|123456
|ea
|39396464
|2014.02.11 12:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64521
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 14:31
|1.64396
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.50
|123456
|ea
|39396111
|2014.02.11 12:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64505
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 14:31
|1.64396
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.90
|123456
|ea
|39395996
|2014.02.11 12:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64464
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 14:31
|1.64396
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.80
|123456
|ea
|39395873
|2014.02.11 12:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64408
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 14:31
|1.64396
|-0.70
|0.00
|0.00
|1.20
|123456
|ea
|39395195
|2014.02.11 11:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36643
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 12:37
|1.36740
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.70
|123456
|ea
|39395167
|2014.02.11 11:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36648
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 12:37
|1.36740
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.20
|123456
|ea
|39395145
|2014.02.11 11:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36642
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 12:37
|1.36740
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.80
|123456
|ea
|39394763
|2014.02.11 11:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36645
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 12:37
|1.36740
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.50
|123456
|ea
|39394746
|2014.02.11 11:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36646
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 12:37
|1.36740
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.40
|123456
|ea
|39394474
|2014.02.11 11:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36647
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 12:37
|1.36740
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.30
|123456
|ea
|39394431
|2014.02.11 11:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36664
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 12:37
|1.36740
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.60
|123456
|ea
|39391832
|2014.02.11 10:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64376
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 14:31
|1.64396
|-0.70
|0.00
|0.00
|-2.00
|123456
|ea
|39391807
|2014.02.11 10:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64390
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 14:31
|1.64396
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.60
|123456
|ea
|39391753
|2014.02.11 10:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64371
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 14:31
|1.64396
|-0.70
|0.00
|0.00
|-2.50
|123456
|ea
|39391721
|2014.02.11 10:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.64393
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 14:31
|1.64396
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.30
|123456
|ea
|39384887
|2014.02.11 08:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36745
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 11:33
|1.36664
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.10
|123456
|ea
|39384824
|2014.02.11 08:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36729
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 11:33
|1.36665
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.40
|123456
|ea
|39384805
|2014.02.11 08:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36734
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 11:33
|1.36664
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.00
|123456
|ea
|39384643
|2014.02.11 08:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36715
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 11:33
|1.36664
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.10
|123456
|ea
|39384566
|2014.02.11 08:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36726
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 11:33
|1.36664
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.20
|123456
|ea
|39384486
|2014.02.11 08:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36693
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 11:33
|1.36664
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.90
|123456
|ea
|39384427
|2014.02.11 08:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36684
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 11:33
|1.36663
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.10
|123456
|ea
|39384372
|2014.02.11 08:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36678
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 11:33
|1.36663
|-0.70
|0.00
|0.00
|1.50
|123456
|ea
|39384295
|2014.02.11 08:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36654
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 11:33
|1.36663
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.90
|123456
|ea
|39384260
|2014.02.11 08:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36652
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 11:33
|1.36664
|-0.70
|0.00
|0.00
|-1.20
|123456
|ea
|39376483
|2014.02.11 05:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36635
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 08:01
|1.36660
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.50
|123456
|ea
|39376473
|2014.02.11 05:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36632
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 08:01
|1.36660
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.80
|123456
|ea
|39376251
|2014.02.11 05:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36639
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 08:01
|1.36659
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.00
|123456
|ea
|39376198
|2014.02.11 05:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36640
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 08:01
|1.36659
|-0.70
|0.00
|0.00
|1.90
|123456
|ea
|39376141
|2014.02.11 05:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36648
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 08:01
|1.36658
|-0.70
|0.00
|0.00
|1.00
|123456
|ea
|39376096
|2014.02.11 05:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36651
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 08:01
|1.36658
|-0.70
|0.00
|0.00
|0.70
|123456
|ea
|39375992
|2014.02.11 05:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36654
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 08:01
|1.36655
|-0.70
|0.00
|0.00
|0.10
|123456
|ea
|39375873
|2014.02.11 05:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36657
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 08:01
|1.36652
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.50
|123456
|ea
|39375533
|2014.02.11 05:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36662
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 08:01
|1.36652
|-0.70
|0.00
|0.00
|-1.00
|123456
|ea
|39375527
|2014.02.11 05:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36660
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 08:01
|1.36652
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.80
|123456
|ea
|39352543
|2014.02.11 00:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36489
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:27
|1.36657
|-0.70
|0.00
|0.00
|-16.80
|123456
|ea
|39352421
|2014.02.11 00:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36479
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:27
|1.36659
|-0.70
|0.00
|0.00
|-18.00
|123456
|ea
|39352337
|2014.02.11 00:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36480
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:27
|1.36659
|-0.70
|0.00
|0.00
|-17.90
|123456
|ea
|39351958
|2014.02.11 00:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36465
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:27
|1.36658
|-0.70
|0.00
|0.00
|-19.30
|123456
|ea
|39351898
|2014.02.11 00:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36473
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:27
|1.36658
|-0.70
|0.00
|0.00
|-18.50
|123456
|ea
|39346654
|2014.02.10 23:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36438
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:27
|1.36658
|-0.70
|0.00
|0.00
|-22.00
|123456
|ea
|39346592
|2014.02.10 23:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36462
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:27
|1.36657
|-0.70
|0.00
|0.00
|-19.50
|123456
|ea
|39344379
|2014.02.10 20:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36458
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:27
|1.36658
|-0.70
|0.00
|0.02
|-20.00
|123456
|ea
|39344345
|2014.02.10 20:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36458
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:27
|1.36658
|-0.70
|0.00
|0.02
|-20.00
|123456
|ea
|39344337
|2014.02.10 20:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36456
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:27
|1.36658
|-0.70
|0.00
|0.02
|-20.20
|123456
|ea
|39343779
|2014.02.10 20:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36347
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 20:53
|1.36456
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.90
|123456
|ea
|39343743
|2014.02.10 20:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36329
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 20:53
|1.36456
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.70
|123456
|ea
|39343703
|2014.02.10 20:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36342
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 20:53
|1.36456
|-0.70
|0.00
|0.00
|11.40
|123456
|ea
|39343626
|2014.02.10 20:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36381
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 20:53
|1.36456
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.50
|123456
|ea
|39343363
|2014.02.10 19:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36400
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 20:53
|1.36456
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.60
|123456
|ea
|39343357
|2014.02.10 19:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36388
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 20:53
|1.36456
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.80
|123456
|ea
|39343266
|2014.02.10 19:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36445
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:57
|1.36388
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.70
|123456
|ea
|39343251
|2014.02.10 19:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36445
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:57
|1.36387
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.80
|123456
|ea
|39342962
|2014.02.10 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36392
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:44
|1.36448
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.60
|123456
|ea
|39342855
|2014.02.10 19:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36389
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:44
|1.36449
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.00
|123456
|ea
|39342677
|2014.02.10 19:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36401
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:44
|1.36449
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.80
|123456
|ea
|39342647
|2014.02.10 19:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36403
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:44
|1.36448
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.50
|123456
|ea
|39340232
|2014.02.10 16:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36477
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:00
|1.36402
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.50
|123456
|ea
|39340069
|2014.02.10 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36469
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:00
|1.36402
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.70
|123456
|ea
|39339917
|2014.02.10 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36457
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:00
|1.36402
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.50
|123456
|ea
|39339897
|2014.02.10 15:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36466
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:00
|1.36402
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.40
|123456
|ea
|39339747
|2014.02.10 15:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36453
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:00
|1.36402
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.10
|123456
|ea
|39339721
|2014.02.10 15:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36454
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:00
|1.36402
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.20
|123456
|ea
|39339696
|2014.02.10 15:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36444
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:00
|1.36402
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.20
|123456
|ea
|39339586
|2014.02.10 15:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36442
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:00
|1.36402
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.00
|123456
|ea
|39339468
|2014.02.10 15:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36412
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:00
|1.36402
|-0.70
|0.00
|0.00
|1.00
|123456
|ea
|39339456
|2014.02.10 15:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36408
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 19:00
|1.36403
|-0.70
|0.00
|0.00
|0.50
|123456
|ea
|39338902
|2014.02.10 15:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36302
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:45
|1.36406
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.40
|123456
|ea
|39338879
|2014.02.10 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36309
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:45
|1.36408
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.90
|123456
|ea
|39337510
|2014.02.10 13:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36389
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:01
|1.36309
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.00
|123456
|ea
|39337487
|2014.02.10 13:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36400
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:01
|1.36309
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.10
|123456
|ea
|39337459
|2014.02.10 13:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36395
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:01
|1.36309
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.60
|123456
|ea
|39337454
|2014.02.10 13:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36393
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:01
|1.36309
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.40
|123456
|ea
|39335236
|2014.02.10 11:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36259
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:21
|1.36389
|-0.70
|0.00
|0.00
|13.00
|123456
|ea
|39335213
|2014.02.10 11:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36264
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:21
|1.36389
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.50
|123456
|ea
|39335169
|2014.02.10 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36288
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:22
|1.36390
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.20
|123456
|ea
|39335162
|2014.02.10 11:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36290
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:22
|1.36390
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.00
|123456
|ea
|39335053
|2014.02.10 11:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36295
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:22
|1.36390
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.50
|123456
|ea
|39335023
|2014.02.10 11:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36299
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:22
|1.36391
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.20
|123456
|ea
|39334936
|2014.02.10 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36306
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:22
|1.36391
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.50
|123456
|ea
|39334882
|2014.02.10 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36307
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:22
|1.36391
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.40
|123456
|ea
|39334130
|2014.02.10 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36322
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:22
|1.36391
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.90
|123456
|ea
|39334074
|2014.02.10 09:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36312
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:22
|1.36393
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.10
|123456
|ea
|39326859
|2014.02.10 07:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36374
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 09:59
|1.36317
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.70
|123456
|ea
|39326782
|2014.02.10 07:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36359
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 09:59
|1.36317
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.20
|123456
|ea
|39326655
|2014.02.10 07:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36334
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 09:59
|1.36317
|-0.70
|0.00
|0.00
|1.70
|123456
|ea
|39326593
|2014.02.10 07:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36315
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 09:59
|1.36317
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.20
|123456
|ea
|39326510
|2014.02.10 07:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36331
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 09:59
|1.36317
|-0.70
|0.00
|0.00
|1.40
|123456
|ea
|39326370
|2014.02.10 07:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36287
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 09:59
|1.36317
|-0.70
|0.00
|0.00
|-3.00
|123456
|ea
|39326191
|2014.02.10 07:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36280
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 09:59
|1.36317
|-0.70
|0.00
|0.00
|-3.70
|123456
|ea
|39326145
|2014.02.10 07:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36280
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 09:59
|1.36317
|-0.70
|0.00
|0.00
|-3.70
|123456
|ea
|39320457
|2014.02.10 06:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36266
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 09:59
|1.36314
|-0.70
|0.00
|0.00
|-4.80
|123456
|ea
|39320438
|2014.02.10 06:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36269
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 09:59
|1.36313
|-0.70
|0.00
|0.00
|-4.40
|123456
|ea
|39314814
|2014.02.10 05:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36217
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 06:42
|1.36269
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.20
|123456
|ea
|39314711
|2014.02.10 05:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36219
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 06:42
|1.36269
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.00
|123456
|ea
|39294719
|2014.02.10 01:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36277
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 05:04
|1.36219
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.80
|123456
|ea
|39294633
|2014.02.10 01:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36295
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 05:04
|1.36219
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.60
|123456
|ea
|39294549
|2014.02.10 01:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36288
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 05:04
|1.36219
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.90
|123456
|ea
|39294530
|2014.02.10 01:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36290
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 05:04
|1.36219
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.10
|123456
|ea
|39293938
|2014.02.10 01:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36281
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 05:04
|1.36219
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.20
|123456
|ea
|39293834
|2014.02.10 01:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36265
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 05:04
|1.36219
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.60
|123456
|ea
|39293748
|2014.02.10 01:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36260
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 05:04
|1.36219
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.10
|123456
|ea
|39293682
|2014.02.10 01:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36258
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 05:04
|1.36219
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.90
|123456
|ea
|39282693
|2014.02.09 22:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36179
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 01:02
|1.36258
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.90
|123456
|ea
|39282590
|2014.02.09 22:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36184
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 01:02
|1.36258
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.40
|123456
|ea
|39282485
|2014.02.09 22:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.36181
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 01:02
|1.36258
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.70
|123456
|ea
|39278105
|2014.02.07 21:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|102.241
|102.251
|102.501
|2014.02.09 22:03
|102.501
|-0.70
|0.00
|0.00
|25.37
|777
|WSFR v3.8.6[tp]
|39235477
|2014.02.07 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36357
|0.00000
|0.00000
|2014.02.09 22:02
|1.36179
|-0.70
|0.00
|0.02
|17.80
|123456
|ea
|39234817
|2014.02.07 13:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35855
|0.00000
|0.00000
|2014.02.09 22:02
|1.36179
|-0.70
|0.00
|0.02
|-32.40
|123456
|ea
|39234757
|2014.02.07 13:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35886
|0.00000
|0.00000
|2014.02.09 22:02
|1.36179
|-0.70
|0.00
|0.02
|-29.30
|123456
|ea
|39234515
|2014.02.07 13:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35835
|0.00000
|0.00000
|2014.02.09 22:02
|1.36181
|-0.70
|0.00
|0.02
|-34.60
|123456
|ea
|39234393
|2014.02.07 13:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35826
|0.00000
|0.00000
|2014.02.09 22:02
|1.36181
|-0.70
|0.00
|0.02
|-35.50
|123456
|ea
|39234228
|2014.02.07 13:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35781
|0.00000
|0.00000
|2014.02.09 22:02
|1.36181
|-0.70
|0.00
|0.02
|-40.00
|123456
|ea
|39233909
|2014.02.07 13:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35771
|0.00000
|0.00000
|2014.02.09 22:02
|1.36181
|-0.70
|0.00
|0.02
|-41.00
|123456
|ea
|39233876
|2014.02.07 13:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35752
|0.00000
|0.00000
|2014.02.09 22:02
|1.36181
|-0.70
|0.00
|0.02
|-42.90
|123456
|ea
|39233834
|2014.02.07 13:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35756
|0.00000
|0.00000
|2014.02.09 22:02
|1.36181
|-0.70
|0.00
|0.02
|-42.50
|123456
|ea
|39233820
|2014.02.07 13:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35758
|0.00000
|0.00000
|2014.02.09 22:02
|1.36181
|-0.70
|0.00
|0.02
|-42.30
|123456
|ea
|39219131
|2014.02.07 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35859
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35758
|-0.70
|0.00
|0.00
|-10.10
|123456
|ea
|39219088
|2014.02.07 06:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35861
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35758
|-0.70
|0.00
|0.00
|-10.30
|123456
|ea
|39219003
|2014.02.07 06:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35859
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35758
|-0.70
|0.00
|0.00
|-10.10
|123456
|ea
|39218971
|2014.02.07 06:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35856
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35758
|-0.70
|0.00
|0.00
|-9.80
|123456
|ea
|39217794
|2014.02.07 06:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35898
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35758
|-0.70
|0.00
|0.00
|-14.00
|123456
|ea
|39217777
|2014.02.07 06:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35867
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35758
|-0.70
|0.00
|0.00
|-10.90
|123456
|ea
|39217662
|2014.02.07 05:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35892
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35758
|-0.70
|0.00
|0.00
|-13.40
|123456
|ea
|39217659
|2014.02.07 05:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35878
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35758
|-0.70
|0.00
|0.00
|-12.00
|123456
|ea
|39213802
|2014.02.07 05:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35892
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35758
|-0.70
|0.00
|0.00
|-13.40
|123456
|ea
|39213796
|2014.02.07 05:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35889
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35758
|-0.70
|0.00
|0.00
|-13.10
|123456
|ea
|39212621
|2014.02.07 01:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35934
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:16
|1.35889
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.50
|123456
|ea
|39212611
|2014.02.07 01:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35939
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:16
|1.35889
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.00
|123456
|ea
|39212456
|2014.02.07 01:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35936
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:16
|1.35889
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.70
|123456
|ea
|39212429
|2014.02.07 01:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35936
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:16
|1.35889
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.70
|123456
|ea
|39212372
|2014.02.07 01:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35914
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:16
|1.35889
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.50
|123456
|ea
|39212360
|2014.02.07 01:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35929
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:16
|1.35889
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.00
|123456
|ea
|39212200
|2014.02.07 01:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35914
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:16
|1.35889
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.50
|123456
|ea
|39212189
|2014.02.07 01:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35919
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:16
|1.35889
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.00
|123456
|ea
|39202411
|2014.02.06 18:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35910
|1.34710
|1.36170
|2014.02.07 01:30
|1.35928
|-0.70
|0.00
|-0.22
|1.80
|777
|WSFR v3.8.6
|39202413
|2014.02.06 18:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35910
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:10
|1.35924
|-0.70
|0.00
|-0.22
|1.40
|123456
|ea
|39202404
|2014.02.06 18:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35910
|1.34710
|1.36170
|2014.02.07 01:30
|1.35928
|-0.70
|0.00
|-0.22
|1.80
|777
|WSFR v3.8.6
|39202288
|2014.02.06 18:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35951
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:10
|1.35924
|-0.70
|0.00
|-0.22
|-2.70
|123456
|ea
|39202259
|2014.02.06 18:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35924
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:10
|1.35924
|-0.70
|0.00
|-0.22
|0.00
|123456
|ea
|39202238
|2014.02.06 18:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35930
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:10
|1.35924
|-0.70
|0.00
|-0.22
|-0.60
|123456
|ea
|39202114
|2014.02.06 18:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35941
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:10
|1.35924
|-0.70
|0.00
|-0.22
|-1.70
|123456
|ea
|39202085
|2014.02.06 18:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35939
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:10
|1.35924
|-0.70
|0.00
|-0.22
|-1.50
|123456
|ea
|39202063
|2014.02.06 18:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35950
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:10
|1.35924
|-0.70
|0.00
|-0.22
|-2.60
|123456
|ea
|39202046
|2014.02.06 18:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35982
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:10
|1.35922
|-0.70
|0.00
|-0.22
|-6.00
|123456
|ea
|39202022
|2014.02.06 18:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35967
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:10
|1.35919
|-0.70
|0.00
|-0.22
|-4.80
|123456
|ea
|39202006
|2014.02.06 18:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35974
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 20:14
|1.35887
|-0.70
|0.00
|0.00
|-8.70
|123456
|ea
|39194423
|2014.02.06 14:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.660
|0.000
|0.000
|2014.02.06 20:14
|102.122
|-0.70
|0.00
|0.00
|-45.24
|4444444
|ea
|39194397
|2014.02.06 14:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.646
|0.000
|0.000
|2014.02.06 20:14
|102.125
|-0.70
|0.00
|0.00
|-46.90
|4444444
|ea
|39194157
|2014.02.06 14:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.619
|0.000
|0.000
|2014.02.06 20:14
|102.125
|-0.70
|0.00
|0.00
|-49.55
|4444444
|ea
|39194110
|2014.02.06 14:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.618
|0.000
|0.000
|2014.02.06 20:14
|102.123
|-0.70
|0.00
|0.00
|-49.45
|4444444
|ea
|39194047
|2014.02.06 14:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.570
|0.000
|0.000
|2014.02.06 20:14
|102.121
|-0.70
|0.00
|0.00
|-53.96
|4444444
|ea
|39194031
|2014.02.06 14:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.567
|0.000
|0.000
|2014.02.06 20:14
|102.122
|-0.70
|0.00
|0.00
|-54.35
|4444444
|ea
|39193851
|2014.02.06 14:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.498
|0.000
|0.000
|2014.02.06 20:14
|102.121
|-0.70
|0.00
|0.00
|-61.01
|4444444
|ea
|39193768
|2014.02.06 14:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.535
|0.000
|0.000
|2014.02.06 20:14
|102.121
|-0.70
|0.00
|0.00
|-57.38
|4444444
|ea
|39193741
|2014.02.06 14:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.529
|0.000
|0.000
|2014.02.06 20:14
|102.121
|-0.70
|0.00
|0.00
|-57.97
|4444444
|ea
|39193701
|2014.02.06 14:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.512
|0.000
|0.000
|2014.02.06 20:14
|102.122
|-0.70
|0.00
|0.00
|-59.73
|4444444
|ea
|39189036
|2014.02.06 14:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36018
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:13
|1.35974
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.40
|123456
|ea
|39181914
|2014.02.06 14:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36013
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:13
|1.35974
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.90
|123456
|ea
|39181795
|2014.02.06 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36013
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:13
|1.35974
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.90
|123456
|ea
|39179161
|2014.02.06 13:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35948
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:13
|1.35976
|-0.70
|0.00
|0.00
|-2.80
|123456
|ea
|39178690
|2014.02.06 13:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36004
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:13
|1.35974
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.00
|123456
|ea
|39178368
|2014.02.06 13:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35899
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:13
|1.35974
|-0.70
|0.00
|0.00
|-7.50
|123456
|ea
|39178208
|2014.02.06 13:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35974
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:13
|1.35975
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.10
|123456
|ea
|39177953
|2014.02.06 13:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35908
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:13
|1.35975
|-0.70
|0.00
|0.00
|-6.70
|123456
|ea
|39177834
|2014.02.06 13:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35850
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:13
|1.35975
|-0.70
|0.00
|0.00
|-12.50
|123456
|ea
|39177687
|2014.02.06 13:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35861
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:13
|1.35974
|-0.70
|0.00
|0.00
|-11.30
|123456
|ea
|39176178
|2014.02.06 13:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35654
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:43
|1.35454
|-0.70
|0.00
|0.00
|20.00
|123456
|ea
|39171879
|2014.02.06 12:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.400
|0.000
|0.000
|2014.02.06 14:27
|101.509
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.74
|4444444
|ea
|39171858
|2014.02.06 12:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.421
|0.000
|0.000
|2014.02.06 14:27
|101.511
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.87
|4444444
|ea
|39171852
|2014.02.06 12:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.438
|0.000
|0.000
|2014.02.06 14:27
|101.511
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.19
|4444444
|ea
|39171851
|2014.02.06 12:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.434
|0.000
|0.000
|2014.02.06 14:27
|101.511
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.59
|4444444
|ea
|39171624
|2014.02.06 12:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35157
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:36
|1.35652
|-0.70
|0.00
|0.00
|49.50
|123456
|ea
|39171605
|2014.02.06 12:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.449
|0.000
|0.000
|2014.02.06 14:27
|101.511
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.11
|4444444
|ea
|39171573
|2014.02.06 12:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.455
|0.000
|0.000
|2014.02.06 14:27
|101.511
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.52
|4444444
|ea
|39171545
|2014.02.06 12:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.452
|0.000
|0.000
|2014.02.06 14:27
|101.512
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.91
|4444444
|ea
|39171526
|2014.02.06 12:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.456
|0.000
|0.000
|2014.02.06 14:27
|101.512
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.52
|4444444
|ea
|39171502
|2014.02.06 12:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.476
|0.000
|0.000
|2014.02.06 14:27
|101.512
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.55
|4444444
|ea
|39171497
|2014.02.06 12:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.456
|0.000
|0.000
|2014.02.06 14:27
|101.512
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.52
|4444444
|ea
|39170791
|2014.02.06 11:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35165
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:36
|1.35654
|-0.70
|0.00
|0.00
|48.90
|123456
|ea
|39170775
|2014.02.06 11:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35158
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:36
|1.35651
|-0.70
|0.00
|0.00
|49.30
|123456
|ea
|39170743
|2014.02.06 11:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35170
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:36
|1.35651
|-0.70
|0.00
|0.00
|48.10
|123456
|ea
|39170687
|2014.02.06 11:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35187
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:36
|1.35653
|-0.70
|0.00
|0.00
|46.60
|123456
|ea
|39170666
|2014.02.06 11:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35184
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:36
|1.35653
|-0.70
|0.00
|0.00
|46.90
|123456
|ea
|39170653
|2014.02.06 11:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35184
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:36
|1.35653
|-0.70
|0.00
|0.00
|46.90
|123456
|ea
|39170602
|2014.02.06 11:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35176
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:36
|1.35653
|-0.70
|0.00
|0.00
|47.70
|123456
|ea
|39170576
|2014.02.06 11:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35204
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:36
|1.35654
|-0.70
|0.00
|0.00
|45.00
|123456
|ea
|39170572
|2014.02.06 11:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35204
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:36
|1.35654
|-0.70
|0.00
|0.00
|45.00
|123456
|ea
|39169190
|2014.02.06 10:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.557
|0.000
|0.000
|2014.02.06 12:07
|101.463
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.26
|4444444
|ea
|39169179
|2014.02.06 10:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.545
|0.000
|0.000
|2014.02.06 12:07
|101.460
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.38
|4444444
|ea
|39168631
|2014.02.06 10:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.536
|0.000
|0.000
|2014.02.06 12:07
|101.460
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.49
|4444444
|ea
|39168598
|2014.02.06 10:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.539
|0.000
|0.000
|2014.02.06 12:07
|101.460
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.79
|4444444
|ea
|39167876
|2014.02.06 09:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.538
|0.000
|0.000
|2014.02.06 12:07
|101.458
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.89
|4444444
|ea
|39167838
|2014.02.06 09:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.531
|0.000
|0.000
|2014.02.06 12:07
|101.458
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.20
|4444444
|ea
|39167810
|2014.02.06 09:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.525
|0.000
|0.000
|2014.02.06 12:07
|101.458
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.60
|4444444
|ea
|39167656
|2014.02.06 09:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.502
|0.000
|0.000
|2014.02.06 12:07
|101.456
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.53
|4444444
|ea
|39167608
|2014.02.06 09:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.508
|0.000
|0.000
|2014.02.06 12:07
|101.456
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.13
|4444444
|ea
|39167570
|2014.02.06 09:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.508
|0.000
|0.000
|2014.02.06 12:07
|101.456
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.13
|4444444
|ea
|39164729
|2014.02.06 08:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.397
|0.000
|0.000
|2014.02.06 09:48
|101.510
|-0.70
|0.00
|0.00
|11.13
|4444444
|ea
|39163756
|2014.02.06 08:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35257
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35204
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.30
|123456
|ea
|39163725
|2014.02.06 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35253
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35204
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.90
|123456
|ea
|39163244
|2014.02.06 07:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35249
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35204
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.50
|123456
|ea
|39163209
|2014.02.06 07:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35251
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35204
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.70
|123456
|ea
|39163176
|2014.02.06 07:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35244
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35204
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.00
|123456
|ea
|39162917
|2014.02.06 07:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35237
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35204
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.30
|123456
|ea
|39162885
|2014.02.06 07:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35242
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35204
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.80
|123456
|ea
|39162863
|2014.02.06 07:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35239
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35204
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.50
|123456
|ea
|39162698
|2014.02.06 07:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35234
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35204
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.00
|123456
|ea
|39162688
|2014.02.06 07:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35236
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35204
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.20
|123456
|ea
|39160147
|2014.02.06 06:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.400
|0.000
|0.000
|2014.02.06 09:48
|101.510
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.84
|4444444
|ea
|39160140
|2014.02.06 06:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.402
|0.000
|0.000
|2014.02.06 09:48
|101.510
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.64
|4444444
|ea
|39160033
|2014.02.06 06:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.410
|0.000
|0.000
|2014.02.06 09:48
|101.510
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.85
|4444444
|ea
|39159957
|2014.02.06 06:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.418
|0.000
|0.000
|2014.02.06 09:48
|101.508
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.87
|4444444
|ea
|39159928
|2014.02.06 06:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.434
|0.000
|0.000
|2014.02.06 09:48
|101.508
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.29
|4444444
|ea
|39159679
|2014.02.06 06:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.444
|0.000
|0.000
|2014.02.06 09:48
|101.508
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.30
|4444444
|ea
|39159651
|2014.02.06 05:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.430
|0.000
|0.000
|2014.02.06 09:48
|101.508
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.68
|4444444
|ea
|39159568
|2014.02.06 05:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.460
|0.000
|0.000
|2014.02.06 09:48
|101.508
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.73
|4444444
|ea
|39159541
|2014.02.06 05:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.439
|0.000
|0.000
|2014.02.06 09:48
|101.508
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.80
|4444444
|ea
|39156592
|2014.02.06 04:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.582
|0.000
|0.000
|2014.02.06 05:56
|101.436
|-0.70
|0.00
|0.00
|14.39
|4444444
|ea
|39156165
|2014.02.06 04:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.576
|0.000
|0.000
|2014.02.06 05:56
|101.437
|-0.70
|0.00
|0.00
|13.70
|4444444
|ea
|39156155
|2014.02.06 04:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.566
|0.000
|0.000
|2014.02.06 05:56
|101.437
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.72
|4444444
|ea
|39156057
|2014.02.06 04:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.551
|0.000
|0.000
|2014.02.06 05:56
|101.437
|-0.70
|0.00
|0.00
|11.24
|4444444
|ea
|39156043
|2014.02.06 04:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.562
|0.000
|0.000
|2014.02.06 05:56
|101.439
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.13
|4444444
|ea
|39155394
|2014.02.06 03:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.541
|0.000
|0.000
|2014.02.06 05:56
|101.439
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.06
|4444444
|ea
|39155364
|2014.02.06 03:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.550
|0.000
|0.000
|2014.02.06 05:56
|101.440
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.84
|4444444
|ea
|39155251
|2014.02.06 03:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.533
|0.000
|0.000
|2014.02.06 05:56
|101.439
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.27
|4444444
|ea
|39155222
|2014.02.06 03:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.521
|0.000
|0.000
|2014.02.06 05:56
|101.440
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.99
|4444444
|ea
|39155199
|2014.02.06 03:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.519
|0.000
|0.000
|2014.02.06 05:56
|101.440
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.79
|4444444
|ea
|39154813
|2014.02.06 03:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35259
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:27
|1.35236
|-0.70
|0.00
|0.00
|-2.30
|123456
|ea
|39154765
|2014.02.06 03:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35265
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:27
|1.35236
|-0.70
|0.00
|0.00
|-2.90
|123456
|ea
|39154756
|2014.02.06 03:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35261
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:27
|1.35236
|-0.70
|0.00
|0.00
|-2.50
|123456
|ea
|39154655
|2014.02.06 03:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35272
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:27
|1.35236
|-0.70
|0.00
|0.00
|-3.60
|123456
|ea
|39154630
|2014.02.06 03:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35265
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:27
|1.35236
|-0.70
|0.00
|0.00
|-2.90
|123456
|ea
|39151839
|2014.02.06 01:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.359
|0.000
|0.000
|2014.02.06 03:38
|101.516
|-0.70
|0.00
|0.00
|15.47
|4444444
|ea
|39151836
|2014.02.06 01:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.360
|0.000
|0.000
|2014.02.06 03:38
|101.517
|-0.70
|0.00
|0.00
|15.47
|4444444
|ea
|39151790
|2014.02.06 01:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.379
|0.000
|0.000
|2014.02.06 03:38
|101.518
|-0.70
|0.00
|0.00
|13.69
|4444444
|ea
|39151742
|2014.02.06 01:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.385
|0.000
|0.000
|2014.02.06 03:38
|101.518
|-0.70
|0.00
|0.00
|13.10
|4444444
|ea
|39151708
|2014.02.06 01:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.392
|0.000
|0.000
|2014.02.06 03:38
|101.519
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.51
|4444444
|ea
|39151705
|2014.02.06 01:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.389
|0.000
|0.000
|2014.02.06 03:38
|101.519
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.81
|4444444
|ea
|39151141
|2014.02.06 01:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.415
|0.000
|0.000
|2014.02.06 03:38
|101.519
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.24
|4444444
|ea
|39151090
|2014.02.06 01:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.427
|0.000
|0.000
|2014.02.06 03:38
|101.519
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.06
|4444444
|ea
|39151058
|2014.02.06 01:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.418
|0.000
|0.000
|2014.02.06 03:38
|101.519
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.95
|4444444
|ea
|39151047
|2014.02.06 01:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.423
|0.000
|0.000
|2014.02.06 03:38
|101.519
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.46
|4444444
|ea
|39150520
|2014.02.06 01:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35286
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:27
|1.35236
|-0.70
|0.00
|0.00
|-5.00
|123456
|ea
|39150481
|2014.02.06 01:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35284
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:27
|1.35236
|-0.70
|0.00
|0.00
|-4.80
|123456
|ea
|39150440
|2014.02.06 01:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35293
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:27
|1.35236
|-0.70
|0.00
|0.00
|-5.70
|123456
|ea
|39150381
|2014.02.06 01:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35309
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:27
|1.35236
|-0.70
|0.00
|0.00
|-7.30
|123456
|ea
|39150344
|2014.02.06 01:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35308
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:27
|1.35236
|-0.70
|0.00
|0.00
|-7.20
|123456
|ea
|39148734
|2014.02.06 00:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35390
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:03
|1.35308
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.20
|123456
|ea
|39148688
|2014.02.06 00:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35384
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:03
|1.35308
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.60
|123456
|ea
|39148309
|2014.02.06 00:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35373
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:03
|1.35308
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.50
|123456
|ea
|39148259
|2014.02.06 00:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35379
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:03
|1.35308
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.10
|123456
|ea
|39144529
|2014.02.05 22:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.518
|0.000
|0.000
|2014.02.06 01:19
|101.431
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.58
|4444444
|ea
|39144520
|2014.02.05 22:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.519
|0.000
|0.000
|2014.02.06 01:19
|101.430
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.77
|4444444
|ea
|39144419
|2014.02.05 22:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.509
|0.000
|0.000
|2014.02.06 01:19
|101.430
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.79
|4444444
|ea
|39144408
|2014.02.05 22:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.514
|0.000
|0.000
|2014.02.06 01:19
|101.430
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.28
|4444444
|ea
|39144248
|2014.02.05 22:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.500
|0.000
|0.000
|2014.02.06 01:19
|101.428
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.10
|4444444
|ea
|39144234
|2014.02.05 22:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.493
|0.000
|0.000
|2014.02.06 01:19
|101.427
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.51
|4444444
|ea
|39144232
|2014.02.05 22:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.493
|0.000
|0.000
|2014.02.06 01:19
|101.426
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.61
|4444444
|ea
|39144157
|2014.02.05 22:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.492
|0.000
|0.000
|2014.02.06 01:19
|101.425
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.61
|4444444
|ea
|39144134
|2014.02.05 22:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.493
|0.000
|0.000
|2014.02.06 01:19
|101.425
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.70
|4444444
|ea
|39144125
|2014.02.05 22:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.476
|0.000
|0.000
|2014.02.06 01:19
|101.424
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.13
|4444444
|ea
|39143596
|2014.02.05 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35357
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:03
|1.35308
|-0.70
|0.00
|0.06
|4.90
|123456
|ea
|39143467
|2014.02.05 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35380
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:03
|1.35308
|-0.70
|0.00
|0.06
|7.20
|123456
|ea
|39143416
|2014.02.05 20:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35356
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:03
|1.35308
|-0.70
|0.00
|0.06
|4.80
|123456
|ea
|39143409
|2014.02.05 20:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35370
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:03
|1.35308
|-0.70
|0.00
|0.06
|6.20
|123456
|ea
|39142968
|2014.02.05 20:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.315
|0.000
|0.000
|2014.02.05 22:04
|101.476
|-0.70
|0.00
|0.00
|15.87
|4444444
|ea
|39142942
|2014.02.05 20:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.310
|0.000
|0.000
|2014.02.05 22:04
|101.476
|-0.70
|0.00
|0.00
|16.36
|4444444
|ea
|39142753
|2014.02.05 19:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.311
|0.000
|0.000
|2014.02.05 22:04
|101.476
|-0.70
|0.00
|0.00
|16.26
|4444444
|ea
|39142721
|2014.02.05 19:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.324
|0.000
|0.000
|2014.02.05 22:04
|101.476
|-0.70
|0.00
|0.00
|14.98
|4444444
|ea
|39122622
|2014.02.05 15:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35075
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 20:58
|1.35370
|-0.70
|0.00
|0.00
|29.50
|123456
|ea
|39122397
|2014.02.05 15:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35076
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 20:58
|1.35370
|-0.70
|0.00
|0.00
|29.40
|123456
|ea
|39122424
|2014.02.05 15:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35070
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 20:58
|1.35370
|-0.70
|0.00
|0.00
|30.00
|123456
|ea
|39122167
|2014.02.05 15:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35106
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 20:58
|1.35370
|-0.70
|0.00
|0.00
|26.40
|123456
|ea
|39122140
|2014.02.05 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35106
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 20:58
|1.35370
|-0.70
|0.00
|0.00
|26.40
|123456
|ea
|39122100
|2014.02.05 15:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.494
|0.000
|0.000
|2014.02.05 19:57
|101.331
|-0.70
|0.00
|0.00
|16.09
|4444444
|ea
|39120867
|2014.02.05 14:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.387
|0.000
|0.000
|2014.02.05 19:57
|101.327
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.92
|4444444
|ea
|39120816
|2014.02.05 14:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.378
|0.000
|0.000
|2014.02.05 19:57
|101.326
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.13
|4444444
|ea
|39120796
|2014.02.05 14:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.395
|0.000
|0.000
|2014.02.05 19:57
|101.326
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.81
|4444444
|ea
|39120343
|2014.02.05 14:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.336
|0.000
|0.000
|2014.02.05 19:57
|101.326
|-0.70
|0.00
|0.00
|0.99
|4444444
|ea
|39120304
|2014.02.05 14:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.324
|0.000
|0.000
|2014.02.05 19:57
|101.327
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.30
|4444444
|ea
|39120267
|2014.02.05 14:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.298
|0.000
|0.000
|2014.02.05 19:57
|101.327
|-0.70
|0.00
|0.00
|-2.86
|4444444
|ea
|39120225
|2014.02.05 14:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.284
|0.000
|0.000
|2014.02.05 19:57
|101.326
|-0.70
|0.00
|0.00
|-4.15
|4444444
|ea
|39120143
|2014.02.05 14:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.288
|0.000
|0.000
|2014.02.05 19:57
|101.324
|-0.70
|0.00
|0.00
|-3.55
|4444444
|ea
|39120135
|2014.02.05 14:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.270
|0.000
|0.000
|2014.02.05 19:57
|101.324
|-0.70
|0.00
|0.00
|-5.33
|4444444
|ea
|39115880
|2014.02.05 13:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35333
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 15:01
|1.35106
|-0.70
|0.00
|0.00
|22.70
|123456
|ea
|39115628
|2014.02.05 13:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35322
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 15:01
|1.35106
|-0.70
|0.00
|0.00
|21.60
|123456
|ea
|39115585
|2014.02.05 13:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35307
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 15:01
|1.35106
|-0.70
|0.00
|0.00
|20.10
|123456
|ea
|39115504
|2014.02.05 13:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35276
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 15:01
|1.35106
|-0.70
|0.00
|0.00
|17.00
|123456
|ea
|39115363
|2014.02.05 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35264
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 15:01
|1.35106
|-0.70
|0.00
|0.00
|15.80
|123456
|ea
|39115163
|2014.02.05 12:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35245
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 15:01
|1.35106
|-0.70
|0.00
|0.00
|13.90
|123456
|ea
|39115142
|2014.02.05 12:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35241
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 15:01
|1.35106
|-0.70
|0.00
|0.00
|13.50
|123456
|ea
|39115117
|2014.02.05 12:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35234
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 15:01
|1.35106
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.80
|123456
|ea
|39115092
|2014.02.05 12:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35230
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 15:01
|1.35106
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.40
|123456
|ea
|39115023
|2014.02.05 12:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35223
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 15:01
|1.35106
|-0.70
|0.00
|0.00
|11.70
|123456
|ea
|39114824
|2014.02.05 12:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.125
|0.000
|0.000
|2014.02.05 14:13
|101.268
|-0.70
|0.00
|0.00
|14.12
|4444444
|ea
|39114813
|2014.02.05 12:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.090
|0.000
|0.000
|2014.02.05 14:13
|101.269
|-0.70
|0.00
|0.00
|17.68
|4444444
|ea
|39114781
|2014.02.05 12:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.089
|0.000
|0.000
|2014.02.05 14:13
|101.268
|-0.70
|0.00
|0.00
|17.68
|4444444
|ea
|39114754
|2014.02.05 12:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.110
|0.000
|0.000
|2014.02.05 14:13
|101.268
|-0.70
|0.00
|0.00
|15.60
|4444444
|ea
|39114573
|2014.02.05 12:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.102
|0.000
|0.000
|2014.02.05 14:13
|101.268
|-0.70
|0.00
|0.00
|16.39
|4444444
|ea
|39114567
|2014.02.05 12:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.103
|0.000
|0.000
|2014.02.05 14:13
|101.268
|-0.70
|0.00
|0.00
|16.29
|4444444
|ea
|39109781
|2014.02.05 10:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.121
|0.000
|0.000
|2014.02.05 14:13
|101.268
|-0.70
|0.00
|0.00
|14.52
|4444444
|ea
|39109738
|2014.02.05 10:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.116
|0.000
|0.000
|2014.02.05 14:13
|101.268
|-0.70
|0.00
|0.00
|15.01
|4444444
|ea
|39109682
|2014.02.05 10:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.138
|0.000
|0.000
|2014.02.05 14:13
|101.269
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.94
|4444444
|ea
|39109672
|2014.02.05 10:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.141
|0.000
|0.000
|2014.02.05 14:13
|101.270
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.74
|4444444
|ea
|39109595
|2014.02.05 10:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35073
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 12:54
|1.35223
|-0.70
|0.00
|0.00
|15.00
|123456
|ea
|39109563
|2014.02.05 10:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35061
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 12:54
|1.35223
|-0.70
|0.00
|0.00
|16.20
|123456
|ea
|39107634
|2014.02.05 09:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.364
|0.000
|0.000
|2014.02.05 10:02
|101.140
|-0.70
|0.00
|0.00
|22.15
|4444444
|ea
|39107630
|2014.02.05 09:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.391
|0.000
|0.000
|2014.02.05 10:02
|101.141
|-0.70
|0.00
|0.00
|24.72
|4444444
|ea
|39106758
|2014.02.05 08:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35203
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35060
|-0.70
|0.00
|0.00
|14.30
|123456
|ea
|39106595
|2014.02.05 08:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35170
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35060
|-0.70
|0.00
|0.00
|11.00
|123456
|ea
|39106569
|2014.02.05 08:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35181
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35060
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.10
|123456
|ea
|39106554
|2014.02.05 08:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35175
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35060
|-0.70
|0.00
|0.00
|11.50
|123456
|ea
|39106545
|2014.02.05 08:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35165
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35060
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.50
|123456
|ea
|39106540
|2014.02.05 08:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35170
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35061
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.90
|123456
|ea
|39106440
|2014.02.05 08:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35160
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35061
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.90
|123456
|ea
|39106425
|2014.02.05 08:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35163
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35061
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.20
|123456
|ea
|39105625
|2014.02.05 07:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35142
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35062
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.00
|123456
|ea
|39105617
|2014.02.05 07:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35144
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35062
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.20
|123456
|ea
|39104367
|2014.02.05 07:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.290
|0.000
|0.000
|2014.02.05 09:22
|101.395
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.36
|4444444
|ea
|39104297
|2014.02.05 07:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.296
|0.000
|0.000
|2014.02.05 09:22
|101.396
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.86
|4444444
|ea
|39104256
|2014.02.05 07:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.318
|0.000
|0.000
|2014.02.05 09:22
|101.395
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.59
|4444444
|ea
|39104228
|2014.02.05 07:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.297
|0.000
|0.000
|2014.02.05 09:22
|101.395
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.67
|4444444
|ea
|39104125
|2014.02.05 07:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.311
|0.000
|0.000
|2014.02.05 09:22
|101.394
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.19
|4444444
|ea
|39104094
|2014.02.05 07:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.317
|0.000
|0.000
|2014.02.05 09:22
|101.394
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.59
|4444444
|ea
|39103882
|2014.02.05 07:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.332
|0.000
|0.000
|2014.02.05 09:22
|101.394
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.11
|4444444
|ea
|39103808
|2014.02.05 06:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.353
|0.000
|0.000
|2014.02.05 09:22
|101.393
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.95
|4444444
|ea
|39103770
|2014.02.05 06:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.360
|0.000
|0.000
|2014.02.05 09:22
|101.393
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.25
|4444444
|ea
|39103758
|2014.02.05 06:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.385
|0.000
|0.000
|2014.02.05 09:22
|101.392
|-0.70
|0.00
|0.00
|0.69
|4444444
|ea
|39102380
|2014.02.05 06:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35109
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35154
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.50
|123456
|ea
|39102348
|2014.02.05 06:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35090
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35153
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.30
|123456
|ea
|39098992
|2014.02.05 04:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.520
|0.000
|0.000
|2014.02.05 06:57
|101.385
|-0.70
|0.00
|0.00
|13.32
|4444444
|ea
|39098966
|2014.02.05 04:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.538
|0.000
|0.000
|2014.02.05 06:57
|101.385
|-0.70
|0.00
|0.00
|15.09
|4444444
|ea
|39098276
|2014.02.05 03:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35111
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35153
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.20
|123456
|ea
|39098208
|2014.02.05 03:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35094
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35153
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.90
|123456
|ea
|39098152
|2014.02.05 03:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35126
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35154
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.80
|123456
|ea
|39098129
|2014.02.05 03:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35137
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35148
|-0.70
|0.00
|0.00
|1.10
|123456
|ea
|39098043
|2014.02.05 03:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35141
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35148
|-0.70
|0.00
|0.00
|0.70
|123456
|ea
|39098013
|2014.02.05 03:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35150
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35147
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.30
|123456
|ea
|39097778
|2014.02.05 03:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35169
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35146
|-0.70
|0.00
|0.00
|-2.30
|123456
|ea
|39097759
|2014.02.05 03:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35154
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35146
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.80
|123456
|ea
|39093788
|2014.02.05 01:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35257
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35154
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.30
|123456
|ea
|39093746
|2014.02.05 01:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35248
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35154
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.40
|123456
|ea
|39092132
|2014.02.05 00:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35224
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35154
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.00
|123456
|ea
|39092089
|2014.02.05 00:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35222
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35154
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.80
|123456
|ea
|39092047
|2014.02.05 00:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35232
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35154
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.80
|123456
|ea
|39091954
|2014.02.05 00:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35193
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35154
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.90
|123456
|ea
|39091913
|2014.02.05 00:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35193
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35154
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.90
|123456
|ea
|39091902
|2014.02.05 00:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35193
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35154
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.90
|123456
|ea
|39091615
|2014.02.05 00:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.509
|0.000
|0.000
|2014.02.05 04:02
|101.535
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.56
|4444444
|ea
|39091546
|2014.02.05 00:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.541
|0.000
|0.000
|2014.02.05 04:02
|101.536
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.49
|4444444
|ea
|39091176
|2014.02.05 00:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.567
|0.000
|0.000
|2014.02.05 04:02
|101.537
|-0.70
|0.00
|0.00
|-2.95
|4444444
|ea
|39091127
|2014.02.05 00:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.546
|0.000
|0.000
|2014.02.05 04:02
|101.537
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.89
|4444444
|ea
|39091108
|2014.02.05 00:19
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.565
|0.000
|0.000
|2014.02.05 04:02
|101.538
|-0.70
|0.00
|0.00
|-2.66
|4444444
|ea
|39091053
|2014.02.05 00:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.593
|0.000
|0.000
|2014.02.05 04:02
|101.538
|-0.70
|0.00
|0.00
|-5.42
|4444444
|ea
|39091032
|2014.02.05 00:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.583
|0.000
|0.000
|2014.02.05 04:02
|101.538
|-0.70
|0.00
|0.00
|-4.43
|4444444
|ea
|39090891
|2014.02.05 00:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.603
|0.000
|0.000
|2014.02.05 04:02
|101.538
|-0.70
|0.00
|0.00
|-6.40
|4444444
|ea
|39090853
|2014.02.05 00:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.587
|0.000
|0.000
|2014.02.05 04:02
|101.537
|-0.70
|0.00
|0.00
|-4.92
|4444444
|ea
|39090852
|2014.02.05 00:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.591
|0.000
|0.000
|2014.02.05 04:02
|101.538
|-0.70
|0.00
|0.00
|-5.22
|4444444
|ea
|39089681
|2014.02.04 23:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.753
|0.000
|0.000
|2014.02.05 00:13
|101.595
|-0.70
|0.00
|0.00
|15.55
|4444444
|ea
|39089664
|2014.02.04 23:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.737
|0.000
|0.000
|2014.02.05 00:13
|101.592
|-0.70
|0.00
|0.00
|14.27
|4444444
|ea
|39089655
|2014.02.04 23:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.728
|0.000
|0.000
|2014.02.05 00:13
|101.593
|-0.70
|0.00
|0.00
|13.29
|4444444
|ea
|39089646
|2014.02.04 23:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.736
|0.000
|0.000
|2014.02.05 00:13
|101.593
|-0.70
|0.00
|0.00
|14.08
|4444444
|ea
|39089640
|2014.02.04 23:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.729
|0.000
|0.000
|2014.02.05 00:13
|101.594
|-0.70
|0.00
|0.00
|13.29
|4444444
|ea
|39089627
|2014.02.04 23:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.725
|0.000
|0.000
|2014.02.05 00:13
|101.594
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.89
|4444444
|ea
|39089598
|2014.02.04 23:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.713
|0.000
|0.000
|2014.02.05 00:13
|101.592
|-0.70
|0.00
|0.00
|11.91
|4444444
|ea
|39089566
|2014.02.04 23:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.694
|0.000
|0.000
|2014.02.05 00:13
|101.592
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.04
|4444444
|ea
|39089478
|2014.02.04 23:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35109
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35190
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.10
|123456
|ea
|39089477
|2014.02.04 23:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35112
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35189
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.70
|123456
|ea
|39089012
|2014.02.04 23:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.679
|0.000
|0.000
|2014.02.05 00:13
|101.592
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.56
|4444444
|ea
|39089011
|2014.02.04 23:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35118
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35190
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.20
|123456
|ea
|39088951
|2014.02.04 23:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35117
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35186
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.90
|123456
|ea
|39088939
|2014.02.04 23:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.685
|0.000
|0.000
|2014.02.05 00:13
|101.591
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.25
|4444444
|ea
|39088918
|2014.02.04 23:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35119
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35186
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.70
|123456
|ea
|39088892
|2014.02.04 23:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35118
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35186
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.80
|123456
|ea
|39088854
|2014.02.04 23:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35126
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35192
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.60
|123456
|ea
|39088840
|2014.02.04 23:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35125
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35191
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.60
|123456
|ea
|39088753
|2014.02.04 23:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35138
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35191
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.30
|123456
|ea
|39088733
|2014.02.04 23:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35126
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35193
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.70
|123456
|ea
|39088500
|2014.02.04 22:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.601
|0.000
|0.000
|2014.02.04 23:09
|101.684
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.16
|4444444
|ea
|39088489
|2014.02.04 22:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.601
|0.000
|0.000
|2014.02.04 23:09
|101.685
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.26
|4444444
|ea
|39088177
|2014.02.04 22:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35136
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 23:01
|1.35126
|-0.70
|0.00
|0.00
|1.00
|123456
|ea
|39088151
|2014.02.04 22:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35149
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 23:01
|1.35126
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.30
|123456
|ea
|39087866
|2014.02.04 22:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35134
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 22:43
|1.35167
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.30
|123456
|ea
|39087838
|2014.02.04 22:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35128
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 22:43
|1.35151
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.30
|123456
|ea
|39087158
|2014.02.04 22:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35173
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 22:32
|1.35128
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.50
|123456
|ea
|39087144
|2014.02.04 22:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35173
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 22:32
|1.35128
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.50
|123456
|ea
|39079009
|2014.02.04 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35209
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 22:32
|1.35128
|-0.70
|0.00
|0.02
|8.10
|123456
|ea
|39078965
|2014.02.04 17:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35194
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 22:32
|1.35128
|-0.70
|0.00
|0.02
|6.60
|123456
|ea
|39078842
|2014.02.04 17:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35169
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 22:32
|1.35128
|-0.70
|0.00
|0.02
|4.10
|123456
|ea
|39078794
|2014.02.04 17:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35178
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 22:32
|1.35128
|-0.70
|0.00
|0.02
|5.00
|123456
|ea
|39078776
|2014.02.04 17:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35173
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 22:32
|1.35128
|-0.70
|0.00
|0.02
|4.50
|123456
|ea
|39078708
|2014.02.04 17:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35165
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 22:32
|1.35128
|-0.70
|0.00
|0.02
|3.70
|123456
|ea
|39078697
|2014.02.04 17:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35162
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 22:32
|1.35128
|-0.70
|0.00
|0.02
|3.40
|123456
|ea
|39070406
|2014.02.04 15:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.551
|0.000
|0.000
|2014.02.04 22:55
|101.592
|-0.70
|0.00
|-0.15
|-4.04
|4444444
|ea
|39070016
|2014.02.04 15:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.536
|0.000
|0.000
|2014.02.04 22:55
|101.592
|-0.70
|0.00
|-0.15
|-5.51
|4444444
|ea
|39068746
|2014.02.04 15:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.480
|0.000
|0.000
|2014.02.04 22:55
|101.593
|-0.70
|0.00
|-0.15
|-11.12
|4444444
|ea
|39068646
|2014.02.04 15:12
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.483
|0.000
|0.000
|2014.02.04 22:55
|101.593
|-0.70
|0.00
|-0.15
|-10.83
|4444444
|ea
|39068412
|2014.02.04 15:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35068
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35162
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.40
|123456
|ea
|39068401
|2014.02.04 15:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35072
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35162
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.00
|123456
|ea
|39068343
|2014.02.04 15:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35083
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35162
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.90
|123456
|ea
|39068314
|2014.02.04 15:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35067
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35162
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.50
|123456
|ea
|39068159
|2014.02.04 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35070
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35162
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.20
|123456
|ea
|39068154
|2014.02.04 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35071
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35162
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.10
|123456
|ea
|39067034
|2014.02.04 14:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35082
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35162
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.00
|123456
|ea
|39067011
|2014.02.04 14:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35075
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35162
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.70
|123456
|ea
|39066959
|2014.02.04 14:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.457
|0.000
|0.000
|2014.02.04 22:55
|101.594
|-0.70
|0.00
|-0.15
|-13.49
|4444444
|ea
|39066961
|2014.02.04 14:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35091
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35162
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.10
|123456
|ea
|39066944
|2014.02.04 14:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.470
|0.000
|0.000
|2014.02.04 22:55
|101.596
|-0.70
|0.00
|-0.15
|-12.40
|4444444
|ea
|39066934
|2014.02.04 14:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35089
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35162
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.30
|123456
|ea
|39066616
|2014.02.04 14:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.459
|0.000
|0.000
|2014.02.04 22:55
|101.596
|-0.70
|0.00
|-0.15
|-13.48
|4444444
|ea
|39066587
|2014.02.04 14:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.462
|0.000
|0.000
|2014.02.04 22:55
|101.597
|-0.70
|0.00
|-0.15
|-13.29
|4444444
|ea
|39066514
|2014.02.04 14:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.441
|0.000
|0.000
|2014.02.04 22:55
|101.600
|-0.70
|0.00
|-0.15
|-15.65
|4444444
|ea
|39066489
|2014.02.04 14:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.450
|0.000
|0.000
|2014.02.04 22:55
|101.601
|-0.70
|0.00
|-0.15
|-14.86
|4444444
|ea
|39061413
|2014.02.04 12:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35313
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 14:32
|1.35088
|-0.70
|0.00
|0.00
|22.50
|123456
|ea
|39061392
|2014.02.04 12:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35301
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 14:32
|1.35090
|-0.70
|0.00
|0.00
|21.10
|123456
|ea
|39061318
|2014.02.04 12:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35275
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 14:32
|1.35091
|-0.70
|0.00
|0.00
|18.40
|123456
|ea
|39061274
|2014.02.04 12:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35284
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 14:32
|1.35091
|-0.70
|0.00
|0.00
|19.30
|123456
|ea
|39061239
|2014.02.04 12:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35275
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 14:32
|1.35091
|-0.70
|0.00
|0.00
|18.40
|123456
|ea
|39061176
|2014.02.04 12:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35230
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 14:32
|1.35091
|-0.70
|0.00
|0.00
|13.90
|123456
|ea
|39061097
|2014.02.04 12:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35221
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 14:32
|1.35091
|-0.70
|0.00
|0.00
|13.00
|123456
|ea
|39061066
|2014.02.04 12:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35206
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 14:32
|1.35091
|-0.70
|0.00
|0.00
|11.50
|123456
|ea
|39059069
|2014.02.04 11:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35195
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 14:32
|1.35091
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.40
|123456
|ea
|39059039
|2014.02.04 11:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35195
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 14:32
|1.35091
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.40
|123456
|ea
|39051964
|2014.02.04 09:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.362
|101.352
|101.102
|2014.02.04 09:30
|101.352
|-0.70
|0.00
|0.00
|0.99
|777
|WSFR v3.8.6[sl]
|39049161
|2014.02.04 08:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35021
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 11:10
|1.35195
|-0.70
|0.00
|0.00
|17.40
|123456
|ea
|39049112
|2014.02.04 08:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35003
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 11:10
|1.35195
|-0.70
|0.00
|0.00
|19.20
|123456
|ea
|39049045
|2014.02.04 08:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35009
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 11:10
|1.35195
|-0.70
|0.00
|0.00
|18.60
|123456
|ea
|39049006
|2014.02.04 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35035
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 11:10
|1.35195
|-0.70
|0.00
|0.00
|16.00
|123456
|ea
|39048827
|2014.02.04 08:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35087
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 11:10
|1.35195
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.80
|123456
|ea
|39048762
|2014.02.04 08:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35059
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 11:10
|1.35195
|-0.70
|0.00
|0.00
|13.60
|123456
|ea
|39048475
|2014.02.04 08:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35089
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 11:10
|1.35195
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.60
|123456
|ea
|39048410
|2014.02.04 08:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35088
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 11:10
|1.35195
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.70
|123456
|ea
|39048283
|2014.02.04 08:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35095
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 11:10
|1.35195
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.00
|123456
|ea
|39048234
|2014.02.04 08:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35100
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 11:10
|1.35195
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.50
|123456
|ea
|39041104
|2014.02.04 05:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35150
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 08:03
|1.35099
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.10
|123456
|ea
|39041095
|2014.02.04 05:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35144
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 08:03
|1.35098
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.60
|123456
|ea
|39041086
|2014.02.04 05:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35146
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 08:03
|1.35097
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.90
|123456
|ea
|39041065
|2014.02.04 05:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35139
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 08:03
|1.35099
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.00
|123456
|ea
|39041058
|2014.02.04 05:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35142
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 08:03
|1.35099
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.30
|123456
|ea
|39041023
|2014.02.04 05:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35128
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 08:03
|1.35100
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.80
|123456
|ea
|39041021
|2014.02.04 05:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35141
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 08:03
|1.35099
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.20
|123456
|ea
|39040955
|2014.02.04 05:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35132
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 08:03
|1.35099
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.30
|123456
|ea
|39040937
|2014.02.04 05:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35130
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 08:03
|1.35099
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.10
|123456
|ea
|39040920
|2014.02.04 05:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35130
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 08:03
|1.35101
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.90
|123456
|ea
|39030693
|2014.02.03 23:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35231
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 05:13
|1.35131
|-0.70
|0.00
|0.00
|-10.00
|123456
|ea
|39030638
|2014.02.03 23:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35236
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 05:13
|1.35131
|-0.70
|0.00
|0.00
|-10.50
|123456
|ea
|39030631
|2014.02.03 23:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35234
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 05:13
|1.35131
|-0.70
|0.00
|0.00
|-10.30
|123456
|ea
|39029981
|2014.02.03 23:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35251
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 05:13
|1.35131
|-0.70
|0.00
|0.00
|-12.00
|123456
|ea
|39029962
|2014.02.03 23:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35238
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 05:13
|1.35130
|-0.70
|0.00
|0.00
|-10.80
|123456
|ea
|39029677
|2014.02.03 23:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35262
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 05:13
|1.35130
|-0.70
|0.00
|0.00
|-13.20
|123456
|ea
|39029637
|2014.02.03 23:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35240
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 05:13
|1.35129
|-0.70
|0.00
|0.00
|-11.10
|123456
|ea
|39029448
|2014.02.03 23:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35256
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 05:13
|1.35129
|-0.70
|0.00
|0.00
|-12.70
|123456
|ea
|39029381
|2014.02.03 23:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35239
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 05:13
|1.35129
|-0.70
|0.00
|0.00
|-11.00
|123456
|ea
|39029379
|2014.02.03 23:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35245
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 05:13
|1.35130
|-0.70
|0.00
|0.00
|-11.50
|123456
|ea
|39028213
|2014.02.03 22:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|101.053
|102.253
|100.793
|2014.02.04 04:45
|101.165
|-0.70
|0.00
|0.00
|-11.07
|777
|WSFR v3.8.6
|39009911
|2014.02.03 16:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35232
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 23:01
|1.35246
|-0.70
|0.00
|0.02
|-1.40
|123456
|ea
|39009851
|2014.02.03 16:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35231
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 23:01
|1.35246
|-0.70
|0.00
|0.02
|-1.50
|123456
|ea
|39009824
|2014.02.03 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35232
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 23:01
|1.35246
|-0.70
|0.00
|0.02
|-1.40
|123456
|ea
|39009381
|2014.02.03 16:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35198
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 23:01
|1.35246
|-0.70
|0.00
|0.02
|-4.80
|123456
|ea
|39009302
|2014.02.03 16:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35223
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 23:01
|1.35245
|-0.70
|0.00
|0.02
|-2.20
|123456
|ea
|39004374
|2014.02.03 15:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.63541
|1.63531
|1.63281
|2014.02.03 15:34
|1.63389
|-0.70
|0.00
|0.00
|15.20
|777
|WSFR v3.8.6
|39002945
|2014.02.03 15:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35144
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 23:01
|1.35245
|-0.70
|0.00
|0.02
|-10.10
|123456
|ea
|39002720
|2014.02.03 15:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35211
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 23:01
|1.35245
|-0.70
|0.00
|0.02
|-3.40
|123456
|ea
|39002348
|2014.02.03 15:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35081
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 23:01
|1.35245
|-0.70
|0.00
|0.02
|-16.40
|123456
|ea
|39002180
|2014.02.03 15:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35075
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 23:01
|1.35245
|-0.70
|0.00
|0.02
|-17.00
|123456
|ea
|39002012
|2014.02.03 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35056
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 23:02
|1.35245
|-0.70
|0.00
|0.02
|-18.90
|123456
|ea
|38994688
|2014.02.03 12:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34932
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 15:00
|1.35058
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.60
|123456
|ea
|38994551
|2014.02.03 12:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34948
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 15:00
|1.35059
|-0.70
|0.00
|0.00
|11.10
|123456
|ea
|38994516
|2014.02.03 12:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34955
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 15:00
|1.35059
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.40
|123456
|ea
|38994494
|2014.02.03 12:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34951
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 15:00
|1.35059
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.80
|123456
|ea
|38993409
|2014.02.03 12:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34969
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 15:00
|1.35059
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.00
|123456
|ea
|38993349
|2014.02.03 12:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34953
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 15:00
|1.35059
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.60
|123456
|ea
|38993285
|2014.02.03 12:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34983
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 15:00
|1.35057
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.40
|123456
|ea
|38993244
|2014.02.03 12:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.34989
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 15:00
|1.35058
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.90
|123456
|ea
|38993187
|2014.02.03 12:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35012
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 15:00
|1.35056
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.40
|123456
|ea
|38993179
|2014.02.03 12:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.35020
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 15:00
|1.35056
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.60
|123456
|ea
|38989441
|2014.02.03 10:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35169
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 12:15
|1.35020
|-0.70
|0.00
|0.00
|14.90
|123456
|ea
|38989390
|2014.02.03 10:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35148
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 12:15
|1.35020
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.80
|123456
|ea
|38989216
|2014.02.03 10:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35132
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 12:15
|1.35020
|-0.70
|0.00
|0.00
|11.20
|123456
|ea
|38989187
|2014.02.03 10:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35147
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 12:15
|1.35020
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.70
|123456
|ea
|38989109
|2014.02.03 10:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35127
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 12:15
|1.35020
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.70
|123456
|ea
|38989088
|2014.02.03 10:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.35142
|0.00000
|0.00000
|2014.02.03 12:15
|1.35020
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.20
|123456
|ea
|-401.10
|0.00
|-10.93
|5,255.76
|Closed P/L:
|4,843.73
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|39531864
|2014.02.13 12:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36615
|0.00000
|0.00000
|1.36677
|-0.70
|0.00
|0.00
|-6.20
|123456
|ea
|39532947
|2014.02.13 13:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36723
|0.00000
|0.00000
|1.36677
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.60
|123456
|ea
|39532980
|2014.02.13 13:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36731
|0.00000
|0.00000
|1.36677
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.40
|123456
|ea
|39533144
|2014.02.13 13:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36739
|0.00000
|0.00000
|1.36677
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.20
|123456
|ea
|39533205
|2014.02.13 13:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36728
|0.00000
|0.00000
|1.36677
|-0.70
|0.00
|0.00
|5.10
|123456
|ea
|39533257
|2014.02.13 13:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36750
|0.00000
|0.00000
|1.36677
|-0.70
|0.00
|0.00
|7.30
|123456
|ea
|39533287
|2014.02.13 13:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36743
|0.00000
|0.00000
|1.36677
|-0.70
|0.00
|0.00
|6.60
|123456
|ea
|39533720
|2014.02.13 13:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36759
|0.00000
|0.00000
|1.36677
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.20
|123456
|ea
|39534351
|2014.02.13 13:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36901
|0.00000
|0.00000
|1.36677
|-0.70
|0.00
|0.00
|22.40
|123456
|ea
|39534485
|2014.02.13 13:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.36906
|0.00000
|0.00000
|1.36677
|-0.70
|0.00
|0.00
|22.90
|123456
|ea
|39539622
|2014.02.13 14:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66321
|0.00000
|0.00000
|1.66415
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.40
|123456
|ea
|39539633
|2014.02.13 14:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66325
|0.00000
|0.00000
|1.66415
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.00
|123456
|ea
|39539677
|2014.02.13 14:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66312
|0.00000
|0.00000
|1.66415
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.30
|123456
|ea
|39539734
|2014.02.13 14:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66299
|0.00000
|0.00000
|1.66415
|-0.70
|0.00
|0.00
|11.60
|123456
|ea
|39539776
|2014.02.13 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66295
|0.00000
|0.00000
|1.66415
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.00
|123456
|ea
|39539929
|2014.02.13 15:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66322
|0.00000
|0.00000
|1.66415
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.30
|123456
|ea
|39540843
|2014.02.13 15:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66278
|0.00000
|0.00000
|1.66415
|-0.70
|0.00
|0.00
|13.70
|123456
|ea
|39540854
|2014.02.13 15:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66283
|0.00000
|0.00000
|1.66415
|-0.70
|0.00
|0.00
|13.20
|123456
|ea
|39541277
|2014.02.13 15:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66279
|0.00000
|0.00000
|1.66415
|-0.70
|0.00
|0.00
|13.60
|123456
|ea
|39541359
|2014.02.13 15:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.66330
|0.00000
|0.00000
|1.66415
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.50
|123456
|ea
|-14.00
|0.00
|0.00
|193.10
|Floating P/L:
|179.10
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4,843.73
|Floating P/L:
|179.10
|Margin:
|3,030.64
|Balance:
|1,000,191.25
|Equity:
|1,000,370.35
|Free Margin:
|997,339.71
|Details:
|Gross Profit:
|6,659.41
|Gross Loss:
|1,815.68
|Total Net Profit:
|4,843.73
|Profit Factor:
|3.67
|Expected Payoff:
|8.45
|Absolute Drawdown:
|51.17
|Maximal Drawdown:
|1,044.56 (0.10%)
|Relative Drawdown:
|0.10% (1,044.56)
|Total Trades:
|573
|Short Positions (won %):
|303 (75.58%)
|Long Positions (won %):
|270 (75.93%)
|Profit Trades (% of total):
|434 (75.74%)
|Loss trades (% of total):
|139 (24.26%)
|Largest
|profit trade:
|195.41
|loss trade:
|-61.71
|Average
|profit trade:
|15.34
|loss trade:
|-13.06
|Maximum
|consecutive wins ($):
|52 (722.15)
|consecutive losses ($):
|21 (-215.77)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2,414.75 (36)
|consecutive loss (count):
|-584.54 (14)
|Average
|consecutive wins:
|16
|consecutive losses:
|5