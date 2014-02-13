Capital Markets Access Partners
|Account: 1101951
|Name: Dan Laav Lihovski (2)
|Currency: USD
|2014 February 13, 19:41
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5657994
|2014.02.13 05:36
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.66150
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 06:30
|1.66159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|
|123456
|ea
|5657993
|2014.02.13 05:35
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.66139
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 06:30
|1.66159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|123456
|ea
|5657982
|2014.02.13 05:28
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.66148
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 06:30
|1.66159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|123456
|ea
|5657978
|2014.02.13 05:27
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.66157
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 06:30
|1.66159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|123456
|ea
|5657967
|2014.02.13 05:25
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.66143
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 06:30
|1.66159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|123456
|ea
|5657962
|2014.02.13 05:24
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.66140
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 06:30
|1.66159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|
|123456
|ea
|5657953
|2014.02.13 05:23
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.66139
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 06:30
|1.66159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|123456
|ea
|5657952
|2014.02.13 05:22
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.66153
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 06:30
|1.66159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|123456
|ea
|5657924
|2014.02.13 05:12
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.66157
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 06:30
|1.66159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|123456
|ea
|5657922
|2014.02.13 05:11
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.66155
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 06:30
|1.66159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|
|123456
|ea
|5651485
|2014.02.12 11:11
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.65507
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 05:11
|1.66155
|0.00
|0.00
|-0.17
|-6.48
|
|123456
|ea
|5651424
|2014.02.12 11:10
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.65506
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 05:11
|1.66155
|0.00
|0.00
|-0.17
|-6.49
|
|123456
|ea
|5651281
|2014.02.12 11:02
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.65415
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 05:11
|1.66155
|0.00
|0.00
|-0.17
|-7.40
|
|123456
|ea
|5651256
|2014.02.12 11:01
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.65455
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 05:11
|1.66155
|0.00
|0.00
|-0.17
|-7.00
|
|123456
|ea
|5651201
|2014.02.12 11:00
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.65361
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 05:11
|1.66155
|0.00
|0.00
|-0.17
|-7.94
|
|123456
|ea
|5651172
|2014.02.12 10:59
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.65378
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 05:11
|1.66155
|0.00
|0.00
|-0.17
|-7.77
|
|123456
|ea
|5650756
|2014.02.12 10:34
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.65299
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 05:11
|1.66155
|0.00
|0.00
|-0.17
|-8.56
|
|123456
|ea
|5650698
|2014.02.12 10:33
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.65316
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 05:11
|1.66155
|0.00
|0.00
|-0.17
|-8.39
|
|123456
|ea
|5650652
|2014.02.12 10:32
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.65228
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 05:11
|1.66155
|0.00
|0.00
|-0.17
|-9.27
|
|123456
|ea
|5650638
|2014.02.12 10:31
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.65273
|0.00000
|0.00000
|2014.02.13 05:11
|1.66155
|0.00
|0.00
|-0.17
|-8.82
|
|123456
|ea
|5650475
|2014.02.12 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64679
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 10:30
|1.64951
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|
|123456
|ea
|5650378
|2014.02.12 10:27
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64879
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 10:30
|1.64707
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|
|123456
|ea
|5650321
|2014.02.12 10:26
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64773
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 10:30
|1.64738
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|
|123456
|ea
|5650294
|2014.02.12 10:25
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64692
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 10:30
|1.64779
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|
|123456
|ea
|5649840
|2014.02.12 09:54
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64651
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 10:30
|1.64644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|
|123456
|ea
|5649833
|2014.02.12 09:53
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64673
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 10:30
|1.64704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|
|123456
|ea
|5649804
|2014.02.12 09:50
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64664
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 10:30
|1.64710
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|
|123456
|ea
|5649793
|2014.02.12 09:49
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64658
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 10:30
|1.64718
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|
|123456
|ea
|5649787
|2014.02.12 09:48
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64653
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 10:30
|1.64694
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|
|123456
|ea
|5648503
|2014.02.12 07:37
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64333
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 09:48
|1.64656
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|
|123456
|ea
|5648495
|2014.02.12 07:36
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64278
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 09:48
|1.64656
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|
|123456
|ea
|5648479
|2014.02.12 07:35
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64309
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 09:48
|1.64656
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|
|123456
|ea
|5648455
|2014.02.12 07:34
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64378
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 09:48
|1.64656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|
|123456
|ea
|5648439
|2014.02.12 07:30
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64396
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 09:48
|1.64656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|
|123456
|ea
|5648418
|2014.02.12 07:29
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64420
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 09:48
|1.64656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|
|123456
|ea
|5648414
|2014.02.12 07:28
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64428
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 09:48
|1.64656
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|
|123456
|ea
|5648398
|2014.02.12 07:25
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64468
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 09:48
|1.64665
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|
|123456
|ea
|5648376
|2014.02.12 07:24
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64484
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 09:48
|1.64653
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|
|123456
|ea
|5648139
|2014.02.12 06:05
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64540
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 07:24
|1.64486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|
|123456
|ea
|5648136
|2014.02.12 06:04
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64533
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 07:24
|1.64487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|
|123456
|ea
|5648109
|2014.02.12 05:58
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64520
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 07:24
|1.64489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|
|123456
|ea
|5648107
|2014.02.12 05:57
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64530
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 07:24
|1.64488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|
|123456
|ea
|5648100
|2014.02.12 05:54
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64514
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 07:24
|1.64488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|123456
|ea
|5648099
|2014.02.12 05:53
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64516
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 07:24
|1.64489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|
|123456
|ea
|5647632
|2014.02.12 02:13
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64495
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 07:24
|1.64489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|123456
|ea
|5647630
|2014.02.12 02:12
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64499
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 07:24
|1.64489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|
|123456
|ea
|5647597
|2014.02.12 02:04
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64496
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 07:24
|1.64485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|123456
|ea
|5647591
|2014.02.12 02:03
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64480
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 07:24
|1.64484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|123456
|ea
|5647354
|2014.02.12 00:24
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64455
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 02:03
|1.64479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|
|123456
|ea
|5647317
|2014.02.12 00:23
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64456
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 02:03
|1.64479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|
|123456
|ea
|5647243
|2014.02.11 23:54
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64469
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 02:03
|1.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|
|123456
|ea
|5647240
|2014.02.11 23:53
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64464
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 02:03
|1.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|123456
|ea
|5647235
|2014.02.11 23:52
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64468
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 02:03
|1.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|123456
|ea
|5647233
|2014.02.11 23:51
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64480
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 02:03
|1.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|123456
|ea
|5647229
|2014.02.11 23:50
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64493
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 02:03
|1.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|123456
|ea
|5647226
|2014.02.11 23:49
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64489
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 02:03
|1.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|
|123456
|ea
|5647037
|2014.02.11 22:38
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64524
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 02:03
|1.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|
|123456
|ea
|5647036
|2014.02.11 22:37
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64511
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 02:03
|1.64480
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|
|123456
|ea
|5646890
|2014.02.11 21:04
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64545
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 22:37
|1.64511
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.34
|
|123456
|ea
|5646889
|2014.02.11 21:03
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64546
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 22:37
|1.64511
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.35
|
|123456
|ea
|5646886
|2014.02.11 21:02
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64546
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 22:37
|1.64511
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.35
|
|123456
|ea
|5646884
|2014.02.11 21:01
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64527
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 22:37
|1.64511
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.16
|
|123456
|ea
|5646882
|2014.02.11 21:00
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64522
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 22:37
|1.64511
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.11
|
|123456
|ea
|5646251
|2014.02.11 18:38
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64529
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|
|123456
|ea
|5646247
|2014.02.11 18:36
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64549
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|
|123456
|ea
|5646244
|2014.02.11 18:35
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64541
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|
|123456
|ea
|5646240
|2014.02.11 18:33
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64567
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|
|123456
|ea
|5646239
|2014.02.11 18:32
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64545
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|
|123456
|ea
|5646238
|2014.02.11 18:31
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64552
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|
|123456
|ea
|5646225
|2014.02.11 18:26
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64564
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|
|123456
|ea
|5646223
|2014.02.11 18:25
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64555
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|
|123456
|ea
|5645952
|2014.02.11 17:49
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64606
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|
|123456
|ea
|5645951
|2014.02.11 17:48
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64568
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 21:00
|1.64522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|
|123456
|ea
|5643244
|2014.02.11 12:32
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64660
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64552
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|
|123456
|ea
|5643203
|2014.02.11 12:31
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64555
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64564
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|
|123456
|ea
|5643175
|2014.02.11 12:17
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64522
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64569
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|
|123456
|ea
|5643160
|2014.02.11 12:16
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64515
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64569
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|
|123456
|ea
|5643109
|2014.02.11 12:08
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64510
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64567
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|
|123456
|ea
|5643104
|2014.02.11 12:07
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64498
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64569
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|
|123456
|ea
|5643089
|2014.02.11 12:06
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64477
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64568
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|
|123456
|ea
|5643064
|2014.02.11 12:05
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64415
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64568
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|
|123456
|ea
|5642666
|2014.02.11 10:11
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64372
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64568
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|
|123456
|ea
|5642664
|2014.02.11 10:10
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64382
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 17:48
|1.64568
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|
|123456
|ea
|5640028
|2014.02.11 00:34
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64118
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:53
|1.64214
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|
|123456
|ea
|5640026
|2014.02.11 00:33
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64123
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:53
|1.64214
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|
|123456
|ea
|5640018
|2014.02.11 00:32
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64119
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:53
|1.64214
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|
|123456
|ea
|5640000
|2014.02.11 00:31
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64089
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:53
|1.64214
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|
|123456
|ea
|5639988
|2014.02.11 00:30
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64087
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:53
|1.64214
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|
|123456
|ea
|5639969
|2014.02.11 00:29
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64087
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:53
|1.64214
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|
|123456
|ea
|5639814
|2014.02.10 23:38
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64069
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:53
|1.64214
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|
|123456
|ea
|5639812
|2014.02.10 23:37
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64075
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:53
|1.64214
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|
|123456
|ea
|5639811
|2014.02.10 23:36
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64077
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:53
|1.64214
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|
|123456
|ea
|5639810
|2014.02.10 23:35
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64075
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 05:53
|1.64214
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|
|123456
|ea
|5639714
|2014.02.10 22:01
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64038
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 23:35
|1.64075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|
|123456
|ea
|5639700
|2014.02.10 22:00
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64053
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 23:35
|1.64075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|
|123456
|ea
|5639684
|2014.02.10 21:51
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64026
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 23:35
|1.64075
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.49
|
|123456
|ea
|5639682
|2014.02.10 21:50
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64010
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 23:35
|1.64075
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.65
|
|123456
|ea
|5639679
|2014.02.10 21:48
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64024
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 23:35
|1.64075
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.51
|
|123456
|ea
|5639678
|2014.02.10 21:47
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64026
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 23:35
|1.64075
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.49
|
|123456
|ea
|5639453
|2014.02.10 20:06
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64020
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 23:35
|1.64075
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.55
|
|123456
|ea
|5639450
|2014.02.10 20:05
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64033
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 23:35
|1.64075
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.42
|
|123456
|ea
|5639447
|2014.02.10 20:04
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64018
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 23:35
|1.64075
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.57
|
|123456
|ea
|5639117
|2014.02.10 16:51
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64220
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 20:04
|1.64017
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|
|123456
|ea
|5639116
|2014.02.10 16:50
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64210
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 20:04
|1.64018
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|
|123456
|ea
|5639100
|2014.02.10 16:47
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64174
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 20:04
|1.64018
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|
|123456
|ea
|5639099
|2014.02.10 16:46
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64202
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 20:04
|1.64018
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|
|123456
|ea
|5639057
|2014.02.10 16:34
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64158
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 20:04
|1.64018
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|123456
|ea
|5639046
|2014.02.10 16:33
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64130
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 20:04
|1.64018
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|
|123456
|ea
|5639043
|2014.02.10 16:32
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64109
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 20:04
|1.64018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|
|123456
|ea
|5639042
|2014.02.10 16:31
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64110
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 20:04
|1.64018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|
|123456
|ea
|5639041
|2014.02.10 16:30
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64095
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 20:04
|1.64018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|
|123456
|ea
|5638864
|2014.02.10 15:41
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63899
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 16:30
|1.64104
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|
|123456
|ea
|5638853
|2014.02.10 15:40
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63905
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 16:30
|1.64104
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|
|123456
|ea
|5638852
|2014.02.10 15:39
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63905
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 16:30
|1.64104
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|
|123456
|ea
|5638851
|2014.02.10 15:37
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63907
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 16:30
|1.64104
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|
|123456
|ea
|5638850
|2014.02.10 15:36
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63903
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 16:30
|1.64102
|0.00
|0.00
|0.00
|1.99
|
|123456
|ea
|5638849
|2014.02.10 15:36
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63903
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 16:30
|1.64092
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|
|123456
|ea
|5638400
|2014.02.10 13:26
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64105
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:35
|1.63904
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|
|123456
|ea
|5638396
|2014.02.10 13:25
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64102
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:36
|1.63904
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|
|123456
|ea
|5638390
|2014.02.10 13:24
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64095
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:36
|1.63904
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|
|123456
|ea
|5638382
|2014.02.10 13:23
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64090
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:36
|1.63904
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|
|123456
|ea
|5638318
|2014.02.10 13:09
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64064
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:36
|1.63904
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|
|123456
|ea
|5638317
|2014.02.10 13:08
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64066
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:36
|1.63904
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|
|123456
|ea
|5638303
|2014.02.10 13:07
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64057
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:36
|1.63904
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|
|123456
|ea
|5638300
|2014.02.10 13:06
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64045
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:36
|1.63904
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|
|123456
|ea
|5638295
|2014.02.10 13:05
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64030
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:36
|1.63904
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|
|123456
|ea
|5638292
|2014.02.10 13:04
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64030
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 15:36
|1.63902
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|
|123456
|ea
|5637412
|2014.02.10 09:14
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63903
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:04
|1.64034
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|
|123456
|ea
|5636881
|2014.02.10 07:23
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63942
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:04
|1.64034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|
|123456
|ea
|5636877
|2014.02.10 07:22
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63940
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:04
|1.64034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|
|123456
|ea
|5636799
|2014.02.10 07:21
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63944
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:04
|1.64034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|123456
|ea
|5636798
|2014.02.10 07:20
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63970
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:04
|1.64034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|
|123456
|ea
|5636645
|2014.02.10 07:08
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64008
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:04
|1.64029
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|
|123456
|ea
|5636639
|2014.02.10 07:07
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64024
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:04
|1.64026
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|
|123456
|ea
|5636635
|2014.02.10 07:06
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64040
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:04
|1.64030
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|123456
|ea
|5636629
|2014.02.10 07:05
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64072
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:04
|1.64030
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|
|123456
|ea
|5636625
|2014.02.10 07:04
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64074
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 13:04
|1.64030
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|
|123456
|ea
|5636528
|2014.02.10 06:24
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64172
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 07:04
|1.64072
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|123456
|ea
|5636527
|2014.02.10 06:23
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64166
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 07:04
|1.64073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|
|123456
|ea
|5636526
|2014.02.10 06:22
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64164
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 07:04
|1.64073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|
|123456
|ea
|5636521
|2014.02.10 06:20
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64156
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 07:04
|1.64073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|123456
|ea
|5636517
|2014.02.10 06:19
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64157
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 07:04
|1.64074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|123456
|ea
|5636513
|2014.02.10 06:18
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64146
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 07:04
|1.64074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|
|123456
|ea
|5636509
|2014.02.10 06:14
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64138
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 07:04
|1.64074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|
|123456
|ea
|5636507
|2014.02.10 06:13
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64139
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 07:04
|1.64074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|
|123456
|ea
|5636497
|2014.02.10 06:10
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64125
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 07:04
|1.64074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|
|123456
|ea
|5636495
|2014.02.10 06:09
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64127
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 07:04
|1.64074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|
|123456
|ea
|5636392
|2014.02.10 05:12
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64086
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 06:09
|1.64127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|
|123456
|ea
|5636389
|2014.02.10 05:11
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64086
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 06:09
|1.64127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|
|123456
|ea
|5636388
|2014.02.10 05:10
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64084
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 06:09
|1.64127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|
|123456
|ea
|5636320
|2014.02.10 05:05
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64094
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 06:09
|1.64127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|
|123456
|ea
|5636315
|2014.02.10 05:04
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64101
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 06:09
|1.64127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|123456
|ea
|5636314
|2014.02.10 05:03
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64101
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 06:09
|1.64127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|123456
|ea
|5636310
|2014.02.10 04:59
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64103
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 06:09
|1.64127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|
|123456
|ea
|5636308
|2014.02.10 04:58
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64103
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 06:09
|1.64127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|
|123456
|ea
|5636301
|2014.02.10 04:57
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64113
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 06:09
|1.64127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|123456
|ea
|5636300
|2014.02.10 04:56
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64106
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 06:09
|1.64127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|
|123456
|ea
|5636181
|2014.02.10 03:03
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64147
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 04:56
|1.64106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|
|123456
|ea
|5636177
|2014.02.10 03:02
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64149
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 04:56
|1.64106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|
|123456
|ea
|5636174
|2014.02.10 03:01
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64145
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 04:56
|1.64106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|
|123456
|ea
|5636173
|2014.02.10 03:00
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64142
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 04:56
|1.64106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|123456
|ea
|5636164
|2014.02.10 02:50
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64130
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 04:56
|1.64106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|
|123456
|ea
|5636161
|2014.02.10 02:49
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.64139
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 04:56
|1.64106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|
|123456
|ea
|5635741
|2014.02.09 22:04
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64089
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 02:49
|1.64141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|
|123456
|ea
|5635739
|2014.02.09 22:03
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64095
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 02:49
|1.64141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|
|123456
|ea
|5635650
|2014.02.07 21:57
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64090
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 02:49
|1.64141
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.51
|
|123456
|ea
|5635647
|2014.02.07 21:54
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64093
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 02:49
|1.64141
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.48
|
|123456
|ea
|5635646
|2014.02.07 21:53
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.64086
|0.00000
|0.00000
|2014.02.10 02:49
|1.64139
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.53
|
|123456
|ea
|5635305
|2014.02.07 18:00
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.36194
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 14:29
|1.35662
|0.00
|0.00
|-0.06
|5.32
|
|123456
|ea
|5635286
|2014.02.07 17:59
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.36183
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 14:29
|1.35666
|0.00
|0.00
|-0.06
|5.17
|
|123456
|ea
|5634686
|2014.02.07 14:48
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.63951
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 21:53
|1.64086
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|
|123456
|ea
|5634673
|2014.02.07 14:47
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.63939
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 21:53
|1.64086
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.47
|
|123456
|ea
|5634672
|2014.02.07 14:46
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.63942
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 21:53
|1.64086
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|
|123456
|ea
|5634605
|2014.02.07 14:35
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.63866
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 21:53
|1.64086
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|
|123456
|ea
|5634595
|2014.02.07 14:34
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.63911
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 21:53
|1.64086
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.75
|
|123456
|ea
|5634405
|2014.02.07 14:13
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.63892
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 21:53
|1.64086
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|
|123456
|ea
|5634403
|2014.02.07 14:12
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.63904
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 21:53
|1.64086
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|
|123456
|ea
|5633279
|2014.02.07 13:32
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.63853
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 21:53
|1.64086
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.33
|
|123456
|ea
|5633278
|2014.02.07 13:32
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.36242
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 14:29
|1.35665
|0.00
|0.00
|-0.06
|5.77
|
|123456
|ea
|5633255
|2014.02.07 13:32
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.36256
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 14:29
|1.35665
|0.00
|0.00
|-0.06
|5.91
|
|123456
|ea
|5633253
|2014.02.07 13:32
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.63843
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 21:53
|1.64086
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|
|123456
|ea
|5633083
|2014.02.07 13:29
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.63590
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 21:53
|1.64086
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.96
|
|123456
|ea
|5632976
|2014.02.07 13:25
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35905
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 14:29
|1.35665
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.40
|
|123456
|ea
|5632930
|2014.02.07 13:24
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35772
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 14:29
|1.35665
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.07
|
|123456
|ea
|5632913
|2014.02.07 13:19
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35754
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 14:29
|1.35663
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.91
|
|123456
|ea
|5632911
|2014.02.07 13:18
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35767
|0.00000
|0.00000
|2014.02.12 14:29
|1.35663
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.04
|
|123456
|ea
|5632882
|2014.02.07 13:17
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35750
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 12:34
|1.36753
|0.00
|0.00
|-0.04
|-10.03
|
|123456
|ea
|5632870
|2014.02.07 13:16
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35752
|0.00000
|0.00000
|2014.02.11 12:34
|1.36754
|0.00
|0.00
|-0.04
|-10.02
|
|123456
|ea
|5632833
|2014.02.07 13:14
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63274
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:29
|1.63394
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|123456
|ea
|5632828
|2014.02.07 13:13
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63285
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:29
|1.63410
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|
|123456
|ea
|5632826
|2014.02.07 13:12
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63273
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:29
|1.63400
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|
|123456
|ea
|5632809
|2014.02.07 13:04
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63285
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:29
|1.63538
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|
|123456
|ea
|5632804
|2014.02.07 13:03
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63312
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:29
|1.63543
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|
|123456
|ea
|5632802
|2014.02.07 13:02
|buy
|0.01
|gbpusd.
|1.63310
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:29
|1.63538
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|
|123456
|ea
|5632598
|2014.02.07 11:22
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.63456
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:02
|1.63310
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|
|123456
|ea
|5632596
|2014.02.07 11:21
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.63478
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:02
|1.63310
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|
|123456
|ea
|5632593
|2014.02.07 11:18
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.63469
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:02
|1.63310
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|
|123456
|ea
|5632590
|2014.02.07 11:17
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.63449
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:02
|1.63310
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|
|123456
|ea
|5632589
|2014.02.07 11:16
|sell
|0.01
|gbpusd.
|1.63449
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:02
|1.63310
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|
|123456
|ea
|5630366
|2014.02.07 07:08
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35852
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35752
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|123456
|ea
|5630324
|2014.02.07 07:07
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35852
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35752
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|123456
|ea
|5630322
|2014.02.07 07:06
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35863
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35752
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|
|123456
|ea
|5630219
|2014.02.07 06:59
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35865
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35752
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|
|123456
|ea
|5630217
|2014.02.07 06:58
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35865
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35752
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|
|123456
|ea
|5630156
|2014.02.07 06:01
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35901
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35752
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|
|123456
|ea
|5630154
|2014.02.07 06:00
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35869
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35752
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|
|123456
|ea
|5630153
|2014.02.07 05:59
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35876
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35752
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|
|123456
|ea
|5630145
|2014.02.07 05:41
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35898
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35752
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|
|123456
|ea
|5630144
|2014.02.07 05:40
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35890
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 13:16
|1.35752
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|
|123456
|ea
|5629975
|2014.02.07 01:54
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35929
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:40
|1.35889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|123456
|ea
|5629973
|2014.02.07 01:53
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35936
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:40
|1.35889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|
|123456
|ea
|5629972
|2014.02.07 01:52
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35931
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:40
|1.35889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|
|123456
|ea
|5629957
|2014.02.07 01:29
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35928
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:40
|1.35889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|
|123456
|ea
|5629955
|2014.02.07 01:28
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35929
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:40
|1.35889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|123456
|ea
|5629951
|2014.02.07 01:25
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35920
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:40
|1.35889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|
|123456
|ea
|5629950
|2014.02.07 01:24
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35921
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:40
|1.35889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|
|123456
|ea
|5629949
|2014.02.07 01:24
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35923
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:40
|1.35889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|
|123456
|ea
|5629925
|2014.02.07 01:10
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35908
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:40
|1.35889
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|
|123456
|ea
|5629923
|2014.02.07 01:09
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35916
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 05:40
|1.35890
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|123456
|ea
|5629280
|2014.02.06 19:22
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35898
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:09
|1.35915
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.17
|
|123456
|ea
|5629077
|2014.02.06 18:31
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35941
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:09
|1.35915
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.26
|
|123456
|ea
|5629035
|2014.02.06 18:30
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35917
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:09
|1.35915
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.02
|
|123456
|ea
|5629032
|2014.02.06 18:29
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35916
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:09
|1.35915
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.01
|
|123456
|ea
|5629012
|2014.02.06 18:22
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35958
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:09
|1.35915
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.43
|
|123456
|ea
|5629007
|2014.02.06 18:21
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35931
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:09
|1.35915
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.16
|
|123456
|ea
|5629005
|2014.02.06 18:20
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35937
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:09
|1.35916
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.21
|
|123456
|ea
|5628997
|2014.02.06 18:18
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35948
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:09
|1.35916
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.32
|
|123456
|ea
|5628995
|2014.02.06 18:17
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35949
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:09
|1.35916
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.33
|
|123456
|ea
|5628985
|2014.02.06 18:16
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35961
|0.00000
|0.00000
|2014.02.07 01:09
|1.35916
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.45
|
|123456
|ea
|5626849
|2014.02.06 13:58
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35946
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:16
|1.35961
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|
|123456
|ea
|5626832
|2014.02.06 13:57
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35989
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:16
|1.35961
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|
|123456
|ea
|5626650
|2014.02.06 13:51
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35935
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:16
|1.35961
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|
|123456
|ea
|5626396
|2014.02.06 13:50
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35904
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:16
|1.35961
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|
|123456
|ea
|5626247
|2014.02.06 13:49
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35815
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:16
|1.35961
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|
|123456
|ea
|5626066
|2014.02.06 13:48
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35795
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:16
|1.35961
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|
|123456
|ea
|5625937
|2014.02.06 13:47
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35742
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:16
|1.35961
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.19
|
|123456
|ea
|5623919
|2014.02.06 13:36
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35680
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:16
|1.35961
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|
|123456
|ea
|5623566
|2014.02.06 13:35
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35494
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:16
|1.35961
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.67
|
|123456
|ea
|5623418
|2014.02.06 13:34
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35417
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 18:16
|1.35961
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.44
|
|123456
|ea
|5622310
|2014.02.06 13:33
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35029
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:34
|1.35408
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|
|123456
|ea
|5622075
|2014.02.06 13:32
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.34922
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:34
|1.35392
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|
|123456
|ea
|5622058
|2014.02.06 13:32
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.34918
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:34
|1.35414
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|
|123456
|ea
|5620121
|2014.02.06 12:46
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35317
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:32
|1.34912
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|
|123456
|ea
|5620014
|2014.02.06 12:45
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35318
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 13:32
|1.34916
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|
|123456
|ea
|5619254
|2014.02.06 12:14
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35165
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 12:45
|1.35300
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|
|123456
|ea
|5619099
|2014.02.06 11:57
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35172
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 12:45
|1.35300
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|
|123456
|ea
|5619096
|2014.02.06 11:56
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35166
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 12:45
|1.35300
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|
|123456
|ea
|5619094
|2014.02.06 11:55
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35180
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 12:45
|1.35295
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|
|123456
|ea
|5619086
|2014.02.06 11:53
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35195
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 12:45
|1.35283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|
|123456
|ea
|5619083
|2014.02.06 11:52
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35192
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 12:45
|1.35275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|123456
|ea
|5619078
|2014.02.06 11:51
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35188
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 12:45
|1.35295
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|
|123456
|ea
|5619073
|2014.02.06 11:50
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35185
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 12:45
|1.35303
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|
|123456
|ea
|5619064
|2014.02.06 11:49
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35207
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 12:45
|1.35322
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|
|123456
|ea
|5619062
|2014.02.06 11:49
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35212
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 12:45
|1.35326
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|
|123456
|ea
|5617781
|2014.02.06 08:00
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35253
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|123456
|ea
|5617745
|2014.02.06 07:47
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35244
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|
|123456
|ea
|5617742
|2014.02.06 07:46
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35239
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|
|123456
|ea
|5617725
|2014.02.06 07:36
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35228
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|123456
|ea
|5617720
|2014.02.06 07:35
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35236
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|
|123456
|ea
|5617715
|2014.02.06 07:34
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35234
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|
|123456
|ea
|5617700
|2014.02.06 07:28
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35229
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|123456
|ea
|5617699
|2014.02.06 07:27
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35229
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:48
|1.35212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|123456
|ea
|5617691
|2014.02.06 07:24
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35228
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:49
|1.35212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|
|123456
|ea
|5617690
|2014.02.06 07:23
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35229
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 11:49
|1.35212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|
|123456
|ea
|5617052
|2014.02.06 03:22
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35275
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:23
|1.35229
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|
|123456
|ea
|5617051
|2014.02.06 03:21
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35271
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:23
|1.35229
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|
|123456
|ea
|5617047
|2014.02.06 03:18
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35279
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:23
|1.35229
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|
|123456
|ea
|5617046
|2014.02.06 03:17
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35271
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:23
|1.35229
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|
|123456
|ea
|5616751
|2014.02.06 01:07
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35293
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:23
|1.35229
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|
|123456
|ea
|5616750
|2014.02.06 01:06
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35286
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:23
|1.35229
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|
|123456
|ea
|5616747
|2014.02.06 01:05
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35290
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:23
|1.35229
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|
|123456
|ea
|5616738
|2014.02.06 01:04
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35316
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:23
|1.35229
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|
|123456
|ea
|5616734
|2014.02.06 01:03
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35319
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:23
|1.35229
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|
|123456
|ea
|5616733
|2014.02.06 01:03
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35319
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 07:23
|1.35229
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|
|123456
|ea
|5616585
|2014.02.06 00:31
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35382
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:02
|1.35316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|
|123456
|ea
|5616575
|2014.02.06 00:30
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35382
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:02
|1.35320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|
|123456
|ea
|5616500
|2014.02.06 00:24
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35367
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:02
|1.35319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|
|123456
|ea
|5616497
|2014.02.06 00:23
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35376
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:02
|1.35319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|
|123456
|ea
|5616491
|2014.02.06 00:22
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35365
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:02
|1.35319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|
|123456
|ea
|5616489
|2014.02.06 00:21
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35365
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:02
|1.35319
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|
|123456
|ea
|5616297
|2014.02.05 21:00
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35365
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:02
|1.35319
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.46
|
|123456
|ea
|5616293
|2014.02.05 20:59
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35354
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:03
|1.35319
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.35
|
|123456
|ea
|5616292
|2014.02.05 20:58
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35362
|0.00000
|0.00000
|2014.02.06 01:03
|1.35319
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.43
|
|123456
|ea
|5613545
|2014.02.05 15:04
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35053
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 20:58
|1.35367
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|
|123456
|ea
|5613514
|2014.02.05 15:03
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35085
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 20:58
|1.35367
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|
|123456
|ea
|5613484
|2014.02.05 15:02
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35075
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 20:58
|1.35366
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|
|123456
|ea
|5613400
|2014.02.05 15:01
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35146
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 20:58
|1.35366
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|
|123456
|ea
|5613385
|2014.02.05 15:00
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35104
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 20:58
|1.35361
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|
|123456
|ea
|5613073
|2014.02.05 14:15
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35136
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 20:58
|1.35362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|
|123456
|ea
|5613056
|2014.02.05 14:14
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35119
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 20:58
|1.35362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|
|123456
|ea
|5610608
|2014.02.05 13:03
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35306
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 14:14
|1.35117
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|
|123456
|ea
|5610598
|2014.02.05 13:02
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35321
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 14:14
|1.35117
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|
|123456
|ea
|5610527
|2014.02.05 13:01
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35269
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 14:14
|1.35115
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|
|123456
|ea
|5610404
|2014.02.05 13:00
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35259
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 14:14
|1.35115
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|
|123456
|ea
|5610387
|2014.02.05 12:59
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35245
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 14:14
|1.35109
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|
|123456
|ea
|5610380
|2014.02.05 12:58
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35229
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 14:14
|1.35114
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|
|123456
|ea
|5610377
|2014.02.05 12:56
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35226
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 14:14
|1.35110
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|
|123456
|ea
|5610354
|2014.02.05 12:55
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35219
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 14:14
|1.35111
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|
|123456
|ea
|5610347
|2014.02.05 12:54
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35217
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 14:14
|1.35119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|
|123456
|ea
|5610346
|2014.02.05 12:53
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35217
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 14:14
|1.35119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|
|123456
|ea
|5609716
|2014.02.05 10:02
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35107
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 12:53
|1.35217
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|
|123456
|ea
|5609697
|2014.02.05 10:01
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35077
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 12:53
|1.35217
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|123456
|ea
|5608884
|2014.02.05 08:38
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35196
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35065
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|
|123456
|ea
|5608880
|2014.02.05 08:37
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35195
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35070
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|
|123456
|ea
|5608837
|2014.02.05 08:20
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35164
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35066
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|
|123456
|ea
|5608785
|2014.02.05 08:19
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35175
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35066
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|
|123456
|ea
|5608738
|2014.02.05 08:18
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35178
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35051
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|
|123456
|ea
|5608713
|2014.02.05 08:08
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35145
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|
|123456
|ea
|5608708
|2014.02.05 08:07
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35144
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|
|123456
|ea
|5608698
|2014.02.05 08:06
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35152
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|
|123456
|ea
|5608538
|2014.02.05 07:43
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35135
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|
|123456
|ea
|5608537
|2014.02.05 07:42
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35149
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 10:01
|1.35075
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|
|123456
|ea
|5607919
|2014.02.05 06:23
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35081
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|
|123456
|ea
|5607911
|2014.02.05 06:22
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35090
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|123456
|ea
|5607907
|2014.02.05 06:21
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35090
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|123456
|ea
|5607696
|2014.02.05 03:45
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35105
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|123456
|ea
|5607650
|2014.02.05 03:44
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35135
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|
|123456
|ea
|5607649
|2014.02.05 03:43
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35134
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|
|123456
|ea
|5607647
|2014.02.05 03:40
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35148
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|
|123456
|ea
|5607607
|2014.02.05 03:39
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35155
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35149
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|
|123456
|ea
|5607601
|2014.02.05 03:31
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35177
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35149
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|
|123456
|ea
|5607600
|2014.02.05 03:30
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35162
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 07:42
|1.35149
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|
|123456
|ea
|5607431
|2014.02.05 01:24
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35249
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|
|123456
|ea
|5607392
|2014.02.05 01:23
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35245
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|
|123456
|ea
|5607186
|2014.02.05 00:43
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35216
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|
|123456
|ea
|5607160
|2014.02.05 00:42
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35213
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|
|123456
|ea
|5607048
|2014.02.05 00:41
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35225
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|
|123456
|ea
|5607037
|2014.02.05 00:39
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35185
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|
|123456
|ea
|5607030
|2014.02.05 00:38
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35191
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|
|123456
|ea
|5607029
|2014.02.05 00:37
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35180
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 03:30
|1.35162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|123456
|ea
|5606874
|2014.02.04 23:10
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35128
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|
|123456
|ea
|5606873
|2014.02.04 23:09
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35127
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|
|123456
|ea
|5606870
|2014.02.04 23:08
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35128
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|
|123456
|ea
|5606868
|2014.02.04 23:07
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35129
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35174
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|
|123456
|ea
|5606853
|2014.02.04 22:50
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35134
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|
|123456
|ea
|5606845
|2014.02.04 22:49
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35131
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|
|123456
|ea
|5606791
|2014.02.04 22:33
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35146
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|123456
|ea
|5606790
|2014.02.04 22:32
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35138
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|
|123456
|ea
|5606518
|2014.02.04 20:15
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35139
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35180
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.41
|
|123456
|ea
|5606513
|2014.02.04 20:14
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35139
|0.00000
|0.00000
|2014.02.05 00:37
|1.35180
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.41
|
|123456
|ea
|5606217
|2014.02.04 18:00
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35202
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 20:14
|1.35138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|
|123456
|ea
|5606207
|2014.02.04 17:59
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35182
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 20:14
|1.35139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|
|123456
|ea
|5606206
|2014.02.04 17:58
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35181
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 20:14
|1.35139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|
|123456
|ea
|5606202
|2014.02.04 17:55
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35162
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 20:14
|1.35139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|
|123456
|ea
|5606191
|2014.02.04 17:54
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35175
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 20:14
|1.35139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|
|123456
|ea
|5606184
|2014.02.04 17:54
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35172
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 20:14
|1.35139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|
|123456
|ea
|5606179
|2014.02.04 17:52
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35161
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 20:14
|1.35139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|
|123456
|ea
|5606177
|2014.02.04 17:51
|sell
|0.01
|eurusd.
|1.35157
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 20:14
|1.35139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|
|123456
|ea
|5605086
|2014.02.04 15:07
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35079
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|
|123456
|ea
|5605084
|2014.02.04 15:06
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35073
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|
|123456
|ea
|5605082
|2014.02.04 15:05
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35096
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|
|123456
|ea
|5605081
|2014.02.04 15:04
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35076
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|
|123456
|ea
|5605068
|2014.02.04 15:01
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35109
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|
|123456
|ea
|5605063
|2014.02.04 15:00
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35073
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|
|123456
|ea
|5604926
|2014.02.04 14:35
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35085
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|
|123456
|ea
|5604920
|2014.02.04 14:34
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35078
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|
|123456
|ea
|5604917
|2014.02.04 14:33
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35100
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|
|123456
|ea
|5604876
|2014.02.04 14:32
|buy
|0.01
|eurusd.
|1.35099
|0.00000
|0.00000
|2014.02.04 17:51
|1.35157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|
|123456
|ea
|
|0.00
|0.00
|-3.54
|66.55
|Closed P/L:
|63.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|63.01
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|365.11
|Equity:
|365.11
|Free Margin:
|365.11
|
|Details:
|Gross Profit:
|254.40
|Gross Loss:
|191.39
|Total Net Profit:
|63.01
|Profit Factor:
|1.33
|Expected Payoff:
|0.18
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|79.82 (17.98%)
|Relative Drawdown:
|17.98% (79.82)
|
|Total Trades:
|358
|Short Positions (won %):
|190 (70.53%)
|Long Positions (won %):
|168 (70.83%)
|Profit Trades (% of total):
|253 (70.67%)
|Loss trades (% of total):
|105 (29.33%)
|Largest
|profit trade:
|5.85
|loss trade:
|-10.07
|Average
|profit trade:
|1.01
|loss trade:
|-1.82
|Maximum
|consecutive wins ($):
|40 (20.48)
|consecutive losses ($):
|17 (-11.64)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|48.56 (38)
|consecutive loss (count):
|-79.82 (10)
|Average
|consecutive wins:
|16
|consecutive losses:
|7