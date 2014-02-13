Capital Markets Access Partners

Account: 1101951 Name: Dan Laav Lihovski (2) Currency: USD 2014 February 13, 19:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
56579942014.02.13 05:36buy0.01gbpusd.1.661500.000000.000002014.02.13 06:301.661590.000.000.000.09
 123456ea
56579932014.02.13 05:35buy0.01gbpusd.1.661390.000000.000002014.02.13 06:301.661590.000.000.000.20
 123456ea
56579822014.02.13 05:28buy0.01gbpusd.1.661480.000000.000002014.02.13 06:301.661590.000.000.000.11
 123456ea
56579782014.02.13 05:27buy0.01gbpusd.1.661570.000000.000002014.02.13 06:301.661590.000.000.000.02
 123456ea
56579672014.02.13 05:25buy0.01gbpusd.1.661430.000000.000002014.02.13 06:301.661590.000.000.000.16
 123456ea
56579622014.02.13 05:24buy0.01gbpusd.1.661400.000000.000002014.02.13 06:301.661590.000.000.000.19
 123456ea
56579532014.02.13 05:23buy0.01gbpusd.1.661390.000000.000002014.02.13 06:301.661590.000.000.000.20
 123456ea
56579522014.02.13 05:22buy0.01gbpusd.1.661530.000000.000002014.02.13 06:301.661590.000.000.000.06
 123456ea
56579242014.02.13 05:12buy0.01gbpusd.1.661570.000000.000002014.02.13 06:301.661590.000.000.000.02
 123456ea
56579222014.02.13 05:11buy0.01gbpusd.1.661550.000000.000002014.02.13 06:301.661590.000.000.000.04
 123456ea
56514852014.02.12 11:11sell0.01gbpusd.1.655070.000000.000002014.02.13 05:111.661550.000.00-0.17-6.48
 123456ea
56514242014.02.12 11:10sell0.01gbpusd.1.655060.000000.000002014.02.13 05:111.661550.000.00-0.17-6.49
 123456ea
56512812014.02.12 11:02sell0.01gbpusd.1.654150.000000.000002014.02.13 05:111.661550.000.00-0.17-7.40
 123456ea
56512562014.02.12 11:01sell0.01gbpusd.1.654550.000000.000002014.02.13 05:111.661550.000.00-0.17-7.00
 123456ea
56512012014.02.12 11:00sell0.01gbpusd.1.653610.000000.000002014.02.13 05:111.661550.000.00-0.17-7.94
 123456ea
56511722014.02.12 10:59sell0.01gbpusd.1.653780.000000.000002014.02.13 05:111.661550.000.00-0.17-7.77
 123456ea
56507562014.02.12 10:34sell0.01gbpusd.1.652990.000000.000002014.02.13 05:111.661550.000.00-0.17-8.56
 123456ea
56506982014.02.12 10:33sell0.01gbpusd.1.653160.000000.000002014.02.13 05:111.661550.000.00-0.17-8.39
 123456ea
56506522014.02.12 10:32sell0.01gbpusd.1.652280.000000.000002014.02.13 05:111.661550.000.00-0.17-9.27
 123456ea
56506382014.02.12 10:31sell0.01gbpusd.1.652730.000000.000002014.02.13 05:111.661550.000.00-0.17-8.82
 123456ea
56504752014.02.12 10:30buy0.01gbpusd.1.646790.000000.000002014.02.12 10:301.649510.000.000.002.72
 123456ea
56503782014.02.12 10:27sell0.01gbpusd.1.648790.000000.000002014.02.12 10:301.647070.000.000.001.72
 123456ea
56503212014.02.12 10:26sell0.01gbpusd.1.647730.000000.000002014.02.12 10:301.647380.000.000.000.35
 123456ea
56502942014.02.12 10:25sell0.01gbpusd.1.646920.000000.000002014.02.12 10:301.647790.000.000.00-0.87
 123456ea
56498402014.02.12 09:54sell0.01gbpusd.1.646510.000000.000002014.02.12 10:301.646440.000.000.000.07
 123456ea
56498332014.02.12 09:53sell0.01gbpusd.1.646730.000000.000002014.02.12 10:301.647040.000.000.00-0.31
 123456ea
56498042014.02.12 09:50sell0.01gbpusd.1.646640.000000.000002014.02.12 10:301.647100.000.000.00-0.46
 123456ea
56497932014.02.12 09:49sell0.01gbpusd.1.646580.000000.000002014.02.12 10:301.647180.000.000.00-0.60
 123456ea
56497872014.02.12 09:48sell0.01gbpusd.1.646530.000000.000002014.02.12 10:301.646940.000.000.00-0.41
 123456ea
56485032014.02.12 07:37buy0.01gbpusd.1.643330.000000.000002014.02.12 09:481.646560.000.000.003.23
 123456ea
56484952014.02.12 07:36buy0.01gbpusd.1.642780.000000.000002014.02.12 09:481.646560.000.000.003.78
 123456ea
56484792014.02.12 07:35buy0.01gbpusd.1.643090.000000.000002014.02.12 09:481.646560.000.000.003.47
 123456ea
56484552014.02.12 07:34buy0.01gbpusd.1.643780.000000.000002014.02.12 09:481.646560.000.000.002.78
 123456ea
56484392014.02.12 07:30buy0.01gbpusd.1.643960.000000.000002014.02.12 09:481.646560.000.000.002.60
 123456ea
56484182014.02.12 07:29buy0.01gbpusd.1.644200.000000.000002014.02.12 09:481.646560.000.000.002.36
 123456ea
56484142014.02.12 07:28buy0.01gbpusd.1.644280.000000.000002014.02.12 09:481.646560.000.000.002.28
 123456ea
56483982014.02.12 07:25buy0.01gbpusd.1.644680.000000.000002014.02.12 09:481.646650.000.000.001.97
 123456ea
56483762014.02.12 07:24buy0.01gbpusd.1.644840.000000.000002014.02.12 09:481.646530.000.000.001.69
 123456ea
56481392014.02.12 06:05sell0.01gbpusd.1.645400.000000.000002014.02.12 07:241.644860.000.000.000.54
 123456ea
56481362014.02.12 06:04sell0.01gbpusd.1.645330.000000.000002014.02.12 07:241.644870.000.000.000.46
 123456ea
56481092014.02.12 05:58sell0.01gbpusd.1.645200.000000.000002014.02.12 07:241.644890.000.000.000.31
 123456ea
56481072014.02.12 05:57sell0.01gbpusd.1.645300.000000.000002014.02.12 07:241.644880.000.000.000.42
 123456ea
56481002014.02.12 05:54sell0.01gbpusd.1.645140.000000.000002014.02.12 07:241.644880.000.000.000.26
 123456ea
56480992014.02.12 05:53sell0.01gbpusd.1.645160.000000.000002014.02.12 07:241.644890.000.000.000.27
 123456ea
56476322014.02.12 02:13sell0.01gbpusd.1.644950.000000.000002014.02.12 07:241.644890.000.000.000.06
 123456ea
56476302014.02.12 02:12sell0.01gbpusd.1.644990.000000.000002014.02.12 07:241.644890.000.000.000.10
 123456ea
56475972014.02.12 02:04sell0.01gbpusd.1.644960.000000.000002014.02.12 07:241.644850.000.000.000.11
 123456ea
56475912014.02.12 02:03sell0.01gbpusd.1.644800.000000.000002014.02.12 07:241.644840.000.000.00-0.04
 123456ea
56473542014.02.12 00:24buy0.01gbpusd.1.644550.000000.000002014.02.12 02:031.644790.000.000.000.24
 123456ea
56473172014.02.12 00:23buy0.01gbpusd.1.644560.000000.000002014.02.12 02:031.644790.000.000.000.23
 123456ea
56472432014.02.11 23:54buy0.01gbpusd.1.644690.000000.000002014.02.12 02:031.644800.000.000.000.11
 123456ea
56472402014.02.11 23:53buy0.01gbpusd.1.644640.000000.000002014.02.12 02:031.644800.000.000.000.16
 123456ea
56472352014.02.11 23:52buy0.01gbpusd.1.644680.000000.000002014.02.12 02:031.644800.000.000.000.12
 123456ea
56472332014.02.11 23:51buy0.01gbpusd.1.644800.000000.000002014.02.12 02:031.644800.000.000.000.00
 123456ea
56472292014.02.11 23:50buy0.01gbpusd.1.644930.000000.000002014.02.12 02:031.644800.000.000.00-0.13
 123456ea
56472262014.02.11 23:49buy0.01gbpusd.1.644890.000000.000002014.02.12 02:031.644800.000.000.00-0.09
 123456ea
56470372014.02.11 22:38buy0.01gbpusd.1.645240.000000.000002014.02.12 02:031.644800.000.000.00-0.44
 123456ea
56470362014.02.11 22:37buy0.01gbpusd.1.645110.000000.000002014.02.12 02:031.644800.000.000.00-0.31
 123456ea
56468902014.02.11 21:04sell0.01gbpusd.1.645450.000000.000002014.02.11 22:371.645110.000.00-0.060.34
 123456ea
56468892014.02.11 21:03sell0.01gbpusd.1.645460.000000.000002014.02.11 22:371.645110.000.00-0.060.35
 123456ea
56468862014.02.11 21:02sell0.01gbpusd.1.645460.000000.000002014.02.11 22:371.645110.000.00-0.060.35
 123456ea
56468842014.02.11 21:01sell0.01gbpusd.1.645270.000000.000002014.02.11 22:371.645110.000.00-0.060.16
 123456ea
56468822014.02.11 21:00sell0.01gbpusd.1.645220.000000.000002014.02.11 22:371.645110.000.00-0.060.11
 123456ea
56462512014.02.11 18:38buy0.01gbpusd.1.645290.000000.000002014.02.11 21:001.645220.000.000.00-0.07
 123456ea
56462472014.02.11 18:36buy0.01gbpusd.1.645490.000000.000002014.02.11 21:001.645220.000.000.00-0.27
 123456ea
56462442014.02.11 18:35buy0.01gbpusd.1.645410.000000.000002014.02.11 21:001.645220.000.000.00-0.19
 123456ea
56462402014.02.11 18:33buy0.01gbpusd.1.645670.000000.000002014.02.11 21:001.645220.000.000.00-0.45
 123456ea
56462392014.02.11 18:32buy0.01gbpusd.1.645450.000000.000002014.02.11 21:001.645220.000.000.00-0.23
 123456ea
56462382014.02.11 18:31buy0.01gbpusd.1.645520.000000.000002014.02.11 21:001.645220.000.000.00-0.30
 123456ea
56462252014.02.11 18:26buy0.01gbpusd.1.645640.000000.000002014.02.11 21:001.645220.000.000.00-0.42
 123456ea
56462232014.02.11 18:25buy0.01gbpusd.1.645550.000000.000002014.02.11 21:001.645220.000.000.00-0.33
 123456ea
56459522014.02.11 17:49buy0.01gbpusd.1.646060.000000.000002014.02.11 21:001.645220.000.000.00-0.84
 123456ea
56459512014.02.11 17:48buy0.01gbpusd.1.645680.000000.000002014.02.11 21:001.645220.000.000.00-0.46
 123456ea
56432442014.02.11 12:32sell0.01gbpusd.1.646600.000000.000002014.02.11 17:481.645520.000.000.001.08
 123456ea
56432032014.02.11 12:31sell0.01gbpusd.1.645550.000000.000002014.02.11 17:481.645640.000.000.00-0.09
 123456ea
56431752014.02.11 12:17sell0.01gbpusd.1.645220.000000.000002014.02.11 17:481.645690.000.000.00-0.47
 123456ea
56431602014.02.11 12:16sell0.01gbpusd.1.645150.000000.000002014.02.11 17:481.645690.000.000.00-0.54
 123456ea
56431092014.02.11 12:08sell0.01gbpusd.1.645100.000000.000002014.02.11 17:481.645670.000.000.00-0.57
 123456ea
56431042014.02.11 12:07sell0.01gbpusd.1.644980.000000.000002014.02.11 17:481.645690.000.000.00-0.71
 123456ea
56430892014.02.11 12:06sell0.01gbpusd.1.644770.000000.000002014.02.11 17:481.645680.000.000.00-0.91
 123456ea
56430642014.02.11 12:05sell0.01gbpusd.1.644150.000000.000002014.02.11 17:481.645680.000.000.00-1.53
 123456ea
56426662014.02.11 10:11sell0.01gbpusd.1.643720.000000.000002014.02.11 17:481.645680.000.000.00-1.96
 123456ea
56426642014.02.11 10:10sell0.01gbpusd.1.643820.000000.000002014.02.11 17:481.645680.000.000.00-1.86
 123456ea
56400282014.02.11 00:34sell0.01gbpusd.1.641180.000000.000002014.02.11 05:531.642140.000.000.00-0.96
 123456ea
56400262014.02.11 00:33sell0.01gbpusd.1.641230.000000.000002014.02.11 05:531.642140.000.000.00-0.91
 123456ea
56400182014.02.11 00:32sell0.01gbpusd.1.641190.000000.000002014.02.11 05:531.642140.000.000.00-0.95
 123456ea
56400002014.02.11 00:31sell0.01gbpusd.1.640890.000000.000002014.02.11 05:531.642140.000.000.00-1.25
 123456ea
56399882014.02.11 00:30sell0.01gbpusd.1.640870.000000.000002014.02.11 05:531.642140.000.000.00-1.27
 123456ea
56399692014.02.11 00:29sell0.01gbpusd.1.640870.000000.000002014.02.11 05:531.642140.000.000.00-1.27
 123456ea
56398142014.02.10 23:38sell0.01gbpusd.1.640690.000000.000002014.02.11 05:531.642140.000.000.00-1.45
 123456ea
56398122014.02.10 23:37sell0.01gbpusd.1.640750.000000.000002014.02.11 05:531.642140.000.000.00-1.39
 123456ea
56398112014.02.10 23:36sell0.01gbpusd.1.640770.000000.000002014.02.11 05:531.642140.000.000.00-1.37
 123456ea
56398102014.02.10 23:35sell0.01gbpusd.1.640750.000000.000002014.02.11 05:531.642140.000.000.00-1.39
 123456ea
56397142014.02.10 22:01buy0.01gbpusd.1.640380.000000.000002014.02.10 23:351.640750.000.000.000.37
 123456ea
56397002014.02.10 22:00buy0.01gbpusd.1.640530.000000.000002014.02.10 23:351.640750.000.000.000.22
 123456ea
56396842014.02.10 21:51buy0.01gbpusd.1.640260.000000.000002014.02.10 23:351.640750.000.00-0.020.49
 123456ea
56396822014.02.10 21:50buy0.01gbpusd.1.640100.000000.000002014.02.10 23:351.640750.000.00-0.020.65
 123456ea
56396792014.02.10 21:48buy0.01gbpusd.1.640240.000000.000002014.02.10 23:351.640750.000.00-0.020.51
 123456ea
56396782014.02.10 21:47buy0.01gbpusd.1.640260.000000.000002014.02.10 23:351.640750.000.00-0.020.49
 123456ea
56394532014.02.10 20:06buy0.01gbpusd.1.640200.000000.000002014.02.10 23:351.640750.000.00-0.020.55
 123456ea
56394502014.02.10 20:05buy0.01gbpusd.1.640330.000000.000002014.02.10 23:351.640750.000.00-0.020.42
 123456ea
56394472014.02.10 20:04buy0.01gbpusd.1.640180.000000.000002014.02.10 23:351.640750.000.00-0.020.57
 123456ea
56391172014.02.10 16:51sell0.01gbpusd.1.642200.000000.000002014.02.10 20:041.640170.000.000.002.03
 123456ea
56391162014.02.10 16:50sell0.01gbpusd.1.642100.000000.000002014.02.10 20:041.640180.000.000.001.92
 123456ea
56391002014.02.10 16:47sell0.01gbpusd.1.641740.000000.000002014.02.10 20:041.640180.000.000.001.56
 123456ea
56390992014.02.10 16:46sell0.01gbpusd.1.642020.000000.000002014.02.10 20:041.640180.000.000.001.84
 123456ea
56390572014.02.10 16:34sell0.01gbpusd.1.641580.000000.000002014.02.10 20:041.640180.000.000.001.40
 123456ea
56390462014.02.10 16:33sell0.01gbpusd.1.641300.000000.000002014.02.10 20:041.640180.000.000.001.12
 123456ea
56390432014.02.10 16:32sell0.01gbpusd.1.641090.000000.000002014.02.10 20:041.640180.000.000.000.91
 123456ea
56390422014.02.10 16:31sell0.01gbpusd.1.641100.000000.000002014.02.10 20:041.640180.000.000.000.92
 123456ea
56390412014.02.10 16:30sell0.01gbpusd.1.640950.000000.000002014.02.10 20:041.640180.000.000.000.77
 123456ea
56388642014.02.10 15:41buy0.01gbpusd.1.638990.000000.000002014.02.10 16:301.641040.000.000.002.05
 123456ea
56388532014.02.10 15:40buy0.01gbpusd.1.639050.000000.000002014.02.10 16:301.641040.000.000.001.99
 123456ea
56388522014.02.10 15:39buy0.01gbpusd.1.639050.000000.000002014.02.10 16:301.641040.000.000.001.99
 123456ea
56388512014.02.10 15:37buy0.01gbpusd.1.639070.000000.000002014.02.10 16:301.641040.000.000.001.97
 123456ea
56388502014.02.10 15:36buy0.01gbpusd.1.639030.000000.000002014.02.10 16:301.641020.000.000.001.99
 123456ea
56388492014.02.10 15:36buy0.01gbpusd.1.639030.000000.000002014.02.10 16:301.640920.000.000.001.89
 123456ea
56384002014.02.10 13:26sell0.01gbpusd.1.641050.000000.000002014.02.10 15:351.639040.000.000.002.01
 123456ea
56383962014.02.10 13:25sell0.01gbpusd.1.641020.000000.000002014.02.10 15:361.639040.000.000.001.98
 123456ea
56383902014.02.10 13:24sell0.01gbpusd.1.640950.000000.000002014.02.10 15:361.639040.000.000.001.91
 123456ea
56383822014.02.10 13:23sell0.01gbpusd.1.640900.000000.000002014.02.10 15:361.639040.000.000.001.86
 123456ea
56383182014.02.10 13:09sell0.01gbpusd.1.640640.000000.000002014.02.10 15:361.639040.000.000.001.60
 123456ea
56383172014.02.10 13:08sell0.01gbpusd.1.640660.000000.000002014.02.10 15:361.639040.000.000.001.62
 123456ea
56383032014.02.10 13:07sell0.01gbpusd.1.640570.000000.000002014.02.10 15:361.639040.000.000.001.53
 123456ea
56383002014.02.10 13:06sell0.01gbpusd.1.640450.000000.000002014.02.10 15:361.639040.000.000.001.41
 123456ea
56382952014.02.10 13:05sell0.01gbpusd.1.640300.000000.000002014.02.10 15:361.639040.000.000.001.26
 123456ea
56382922014.02.10 13:04sell0.01gbpusd.1.640300.000000.000002014.02.10 15:361.639020.000.000.001.28
 123456ea
56374122014.02.10 09:14buy0.01gbpusd.1.639030.000000.000002014.02.10 13:041.640340.000.000.001.31
 123456ea
56368812014.02.10 07:23buy0.01gbpusd.1.639420.000000.000002014.02.10 13:041.640340.000.000.000.92
 123456ea
56368772014.02.10 07:22buy0.01gbpusd.1.639400.000000.000002014.02.10 13:041.640340.000.000.000.94
 123456ea
56367992014.02.10 07:21buy0.01gbpusd.1.639440.000000.000002014.02.10 13:041.640340.000.000.000.90
 123456ea
56367982014.02.10 07:20buy0.01gbpusd.1.639700.000000.000002014.02.10 13:041.640340.000.000.000.64
 123456ea
56366452014.02.10 07:08buy0.01gbpusd.1.640080.000000.000002014.02.10 13:041.640290.000.000.000.21
 123456ea
56366392014.02.10 07:07buy0.01gbpusd.1.640240.000000.000002014.02.10 13:041.640260.000.000.000.02
 123456ea
56366352014.02.10 07:06buy0.01gbpusd.1.640400.000000.000002014.02.10 13:041.640300.000.000.00-0.10
 123456ea
56366292014.02.10 07:05buy0.01gbpusd.1.640720.000000.000002014.02.10 13:041.640300.000.000.00-0.42
 123456ea
56366252014.02.10 07:04buy0.01gbpusd.1.640740.000000.000002014.02.10 13:041.640300.000.000.00-0.44
 123456ea
56365282014.02.10 06:24sell0.01gbpusd.1.641720.000000.000002014.02.10 07:041.640720.000.000.001.00
 123456ea
56365272014.02.10 06:23sell0.01gbpusd.1.641660.000000.000002014.02.10 07:041.640730.000.000.000.93
 123456ea
56365262014.02.10 06:22sell0.01gbpusd.1.641640.000000.000002014.02.10 07:041.640730.000.000.000.91
 123456ea
56365212014.02.10 06:20sell0.01gbpusd.1.641560.000000.000002014.02.10 07:041.640730.000.000.000.83
 123456ea
56365172014.02.10 06:19sell0.01gbpusd.1.641570.000000.000002014.02.10 07:041.640740.000.000.000.83
 123456ea
56365132014.02.10 06:18sell0.01gbpusd.1.641460.000000.000002014.02.10 07:041.640740.000.000.000.72
 123456ea
56365092014.02.10 06:14sell0.01gbpusd.1.641380.000000.000002014.02.10 07:041.640740.000.000.000.64
 123456ea
56365072014.02.10 06:13sell0.01gbpusd.1.641390.000000.000002014.02.10 07:041.640740.000.000.000.65
 123456ea
56364972014.02.10 06:10sell0.01gbpusd.1.641250.000000.000002014.02.10 07:041.640740.000.000.000.51
 123456ea
56364952014.02.10 06:09sell0.01gbpusd.1.641270.000000.000002014.02.10 07:041.640740.000.000.000.53
 123456ea
56363922014.02.10 05:12buy0.01gbpusd.1.640860.000000.000002014.02.10 06:091.641270.000.000.000.41
 123456ea
56363892014.02.10 05:11buy0.01gbpusd.1.640860.000000.000002014.02.10 06:091.641270.000.000.000.41
 123456ea
56363882014.02.10 05:10buy0.01gbpusd.1.640840.000000.000002014.02.10 06:091.641270.000.000.000.43
 123456ea
56363202014.02.10 05:05buy0.01gbpusd.1.640940.000000.000002014.02.10 06:091.641270.000.000.000.33
 123456ea
56363152014.02.10 05:04buy0.01gbpusd.1.641010.000000.000002014.02.10 06:091.641270.000.000.000.26
 123456ea
56363142014.02.10 05:03buy0.01gbpusd.1.641010.000000.000002014.02.10 06:091.641270.000.000.000.26
 123456ea
56363102014.02.10 04:59buy0.01gbpusd.1.641030.000000.000002014.02.10 06:091.641270.000.000.000.24
 123456ea
56363082014.02.10 04:58buy0.01gbpusd.1.641030.000000.000002014.02.10 06:091.641270.000.000.000.24
 123456ea
56363012014.02.10 04:57buy0.01gbpusd.1.641130.000000.000002014.02.10 06:091.641270.000.000.000.14
 123456ea
56363002014.02.10 04:56buy0.01gbpusd.1.641060.000000.000002014.02.10 06:091.641270.000.000.000.21
 123456ea
56361812014.02.10 03:03sell0.01gbpusd.1.641470.000000.000002014.02.10 04:561.641060.000.000.000.41
 123456ea
56361772014.02.10 03:02sell0.01gbpusd.1.641490.000000.000002014.02.10 04:561.641060.000.000.000.43
 123456ea
56361742014.02.10 03:01sell0.01gbpusd.1.641450.000000.000002014.02.10 04:561.641060.000.000.000.39
 123456ea
56361732014.02.10 03:00sell0.01gbpusd.1.641420.000000.000002014.02.10 04:561.641060.000.000.000.36
 123456ea
56361642014.02.10 02:50sell0.01gbpusd.1.641300.000000.000002014.02.10 04:561.641060.000.000.000.24
 123456ea
56361612014.02.10 02:49sell0.01gbpusd.1.641390.000000.000002014.02.10 04:561.641060.000.000.000.33
 123456ea
56357412014.02.09 22:04buy0.01gbpusd.1.640890.000000.000002014.02.10 02:491.641410.000.000.000.52
 123456ea
56357392014.02.09 22:03buy0.01gbpusd.1.640950.000000.000002014.02.10 02:491.641410.000.000.000.46
 123456ea
56356502014.02.07 21:57buy0.01gbpusd.1.640900.000000.000002014.02.10 02:491.641410.000.00-0.020.51
 123456ea
56356472014.02.07 21:54buy0.01gbpusd.1.640930.000000.000002014.02.10 02:491.641410.000.00-0.020.48
 123456ea
56356462014.02.07 21:53buy0.01gbpusd.1.640860.000000.000002014.02.10 02:491.641390.000.00-0.020.53
 123456ea
56353052014.02.07 18:00sell0.01eurusd.1.361940.000000.000002014.02.12 14:291.356620.000.00-0.065.32
 123456ea
56352862014.02.07 17:59sell0.01eurusd.1.361830.000000.000002014.02.12 14:291.356660.000.00-0.065.17
 123456ea
56346862014.02.07 14:48sell0.01gbpusd.1.639510.000000.000002014.02.07 21:531.640860.000.000.00-1.35
 123456ea
56346732014.02.07 14:47sell0.01gbpusd.1.639390.000000.000002014.02.07 21:531.640860.000.000.00-1.47
 123456ea
56346722014.02.07 14:46sell0.01gbpusd.1.639420.000000.000002014.02.07 21:531.640860.000.000.00-1.44
 123456ea
56346052014.02.07 14:35sell0.01gbpusd.1.638660.000000.000002014.02.07 21:531.640860.000.000.00-2.20
 123456ea
56345952014.02.07 14:34sell0.01gbpusd.1.639110.000000.000002014.02.07 21:531.640860.000.000.00-1.75
 123456ea
56344052014.02.07 14:13sell0.01gbpusd.1.638920.000000.000002014.02.07 21:531.640860.000.000.00-1.94
 123456ea
56344032014.02.07 14:12sell0.01gbpusd.1.639040.000000.000002014.02.07 21:531.640860.000.000.00-1.82
 123456ea
56332792014.02.07 13:32sell0.01gbpusd.1.638530.000000.000002014.02.07 21:531.640860.000.000.00-2.33
 123456ea
56332782014.02.07 13:32sell0.01eurusd.1.362420.000000.000002014.02.12 14:291.356650.000.00-0.065.77
 123456ea
56332552014.02.07 13:32sell0.01eurusd.1.362560.000000.000002014.02.12 14:291.356650.000.00-0.065.91
 123456ea
56332532014.02.07 13:32sell0.01gbpusd.1.638430.000000.000002014.02.07 21:531.640860.000.000.00-2.43
 123456ea
56330832014.02.07 13:29sell0.01gbpusd.1.635900.000000.000002014.02.07 21:531.640860.000.000.00-4.96
 123456ea
56329762014.02.07 13:25sell0.01eurusd.1.359050.000000.000002014.02.12 14:291.356650.000.00-0.062.40
 123456ea
56329302014.02.07 13:24sell0.01eurusd.1.357720.000000.000002014.02.12 14:291.356650.000.00-0.061.07
 123456ea
56329132014.02.07 13:19sell0.01eurusd.1.357540.000000.000002014.02.12 14:291.356630.000.00-0.060.91
 123456ea
56329112014.02.07 13:18sell0.01eurusd.1.357670.000000.000002014.02.12 14:291.356630.000.00-0.061.04
 123456ea
56328822014.02.07 13:17sell0.01eurusd.1.357500.000000.000002014.02.11 12:341.367530.000.00-0.04-10.03
 123456ea
56328702014.02.07 13:16sell0.01eurusd.1.357520.000000.000002014.02.11 12:341.367540.000.00-0.04-10.02
 123456ea
56328332014.02.07 13:14buy0.01gbpusd.1.632740.000000.000002014.02.07 13:291.633940.000.000.001.20
 123456ea
56328282014.02.07 13:13buy0.01gbpusd.1.632850.000000.000002014.02.07 13:291.634100.000.000.001.25
 123456ea
56328262014.02.07 13:12buy0.01gbpusd.1.632730.000000.000002014.02.07 13:291.634000.000.000.001.27
 123456ea
56328092014.02.07 13:04buy0.01gbpusd.1.632850.000000.000002014.02.07 13:291.635380.000.000.002.53
 123456ea
56328042014.02.07 13:03buy0.01gbpusd.1.633120.000000.000002014.02.07 13:291.635430.000.000.002.31
 123456ea
56328022014.02.07 13:02buy0.01gbpusd.1.633100.000000.000002014.02.07 13:291.635380.000.000.002.28
 123456ea
56325982014.02.07 11:22sell0.01gbpusd.1.634560.000000.000002014.02.07 13:021.633100.000.000.001.46
 123456ea
56325962014.02.07 11:21sell0.01gbpusd.1.634780.000000.000002014.02.07 13:021.633100.000.000.001.68
 123456ea
56325932014.02.07 11:18sell0.01gbpusd.1.634690.000000.000002014.02.07 13:021.633100.000.000.001.59
 123456ea
56325902014.02.07 11:17sell0.01gbpusd.1.634490.000000.000002014.02.07 13:021.633100.000.000.001.39
 123456ea
56325892014.02.07 11:16sell0.01gbpusd.1.634490.000000.000002014.02.07 13:021.633100.000.000.001.39
 123456ea
56303662014.02.07 07:08buy0.01eurusd.1.358520.000000.000002014.02.07 13:161.357520.000.000.00-1.00
 123456ea
56303242014.02.07 07:07buy0.01eurusd.1.358520.000000.000002014.02.07 13:161.357520.000.000.00-1.00
 123456ea
56303222014.02.07 07:06buy0.01eurusd.1.358630.000000.000002014.02.07 13:161.357520.000.000.00-1.11
 123456ea
56302192014.02.07 06:59buy0.01eurusd.1.358650.000000.000002014.02.07 13:161.357520.000.000.00-1.13
 123456ea
56302172014.02.07 06:58buy0.01eurusd.1.358650.000000.000002014.02.07 13:161.357520.000.000.00-1.13
 123456ea
56301562014.02.07 06:01buy0.01eurusd.1.359010.000000.000002014.02.07 13:161.357520.000.000.00-1.49
 123456ea
56301542014.02.07 06:00buy0.01eurusd.1.358690.000000.000002014.02.07 13:161.357520.000.000.00-1.17
 123456ea
56301532014.02.07 05:59buy0.01eurusd.1.358760.000000.000002014.02.07 13:161.357520.000.000.00-1.24
 123456ea
56301452014.02.07 05:41buy0.01eurusd.1.358980.000000.000002014.02.07 13:161.357520.000.000.00-1.46
 123456ea
56301442014.02.07 05:40buy0.01eurusd.1.358900.000000.000002014.02.07 13:161.357520.000.000.00-1.38
 123456ea
56299752014.02.07 01:54sell0.01eurusd.1.359290.000000.000002014.02.07 05:401.358890.000.000.000.40
 123456ea
56299732014.02.07 01:53sell0.01eurusd.1.359360.000000.000002014.02.07 05:401.358890.000.000.000.47
 123456ea
56299722014.02.07 01:52sell0.01eurusd.1.359310.000000.000002014.02.07 05:401.358890.000.000.000.42
 123456ea
56299572014.02.07 01:29sell0.01eurusd.1.359280.000000.000002014.02.07 05:401.358890.000.000.000.39
 123456ea
56299552014.02.07 01:28sell0.01eurusd.1.359290.000000.000002014.02.07 05:401.358890.000.000.000.40
 123456ea
56299512014.02.07 01:25sell0.01eurusd.1.359200.000000.000002014.02.07 05:401.358890.000.000.000.31
 123456ea
56299502014.02.07 01:24sell0.01eurusd.1.359210.000000.000002014.02.07 05:401.358890.000.000.000.32
 123456ea
56299492014.02.07 01:24sell0.01eurusd.1.359230.000000.000002014.02.07 05:401.358890.000.000.000.34
 123456ea
56299252014.02.07 01:10sell0.01eurusd.1.359080.000000.000002014.02.07 05:401.358890.000.000.000.19
 123456ea
56299232014.02.07 01:09sell0.01eurusd.1.359160.000000.000002014.02.07 05:401.358900.000.000.000.26
 123456ea
56292802014.02.06 19:22buy0.01eurusd.1.358980.000000.000002014.02.07 01:091.359150.000.00-0.050.17
 123456ea
56290772014.02.06 18:31buy0.01eurusd.1.359410.000000.000002014.02.07 01:091.359150.000.00-0.05-0.26
 123456ea
56290352014.02.06 18:30buy0.01eurusd.1.359170.000000.000002014.02.07 01:091.359150.000.00-0.05-0.02
 123456ea
56290322014.02.06 18:29buy0.01eurusd.1.359160.000000.000002014.02.07 01:091.359150.000.00-0.05-0.01
 123456ea
56290122014.02.06 18:22buy0.01eurusd.1.359580.000000.000002014.02.07 01:091.359150.000.00-0.05-0.43
 123456ea
56290072014.02.06 18:21buy0.01eurusd.1.359310.000000.000002014.02.07 01:091.359150.000.00-0.05-0.16
 123456ea
56290052014.02.06 18:20buy0.01eurusd.1.359370.000000.000002014.02.07 01:091.359160.000.00-0.05-0.21
 123456ea
56289972014.02.06 18:18buy0.01eurusd.1.359480.000000.000002014.02.07 01:091.359160.000.00-0.05-0.32
 123456ea
56289952014.02.06 18:17buy0.01eurusd.1.359490.000000.000002014.02.07 01:091.359160.000.00-0.05-0.33
 123456ea
56289852014.02.06 18:16buy0.01eurusd.1.359610.000000.000002014.02.07 01:091.359160.000.00-0.05-0.45
 123456ea
56268492014.02.06 13:58sell0.01eurusd.1.359460.000000.000002014.02.06 18:161.359610.000.000.00-0.15
 123456ea
56268322014.02.06 13:57sell0.01eurusd.1.359890.000000.000002014.02.06 18:161.359610.000.000.000.28
 123456ea
56266502014.02.06 13:51sell0.01eurusd.1.359350.000000.000002014.02.06 18:161.359610.000.000.00-0.26
 123456ea
56263962014.02.06 13:50sell0.01eurusd.1.359040.000000.000002014.02.06 18:161.359610.000.000.00-0.57
 123456ea
56262472014.02.06 13:49sell0.01eurusd.1.358150.000000.000002014.02.06 18:161.359610.000.000.00-1.46
 123456ea
56260662014.02.06 13:48sell0.01eurusd.1.357950.000000.000002014.02.06 18:161.359610.000.000.00-1.66
 123456ea
56259372014.02.06 13:47sell0.01eurusd.1.357420.000000.000002014.02.06 18:161.359610.000.000.00-2.19
 123456ea
56239192014.02.06 13:36sell0.01eurusd.1.356800.000000.000002014.02.06 18:161.359610.000.000.00-2.81
 123456ea
56235662014.02.06 13:35sell0.01eurusd.1.354940.000000.000002014.02.06 18:161.359610.000.000.00-4.67
 123456ea
56234182014.02.06 13:34sell0.01eurusd.1.354170.000000.000002014.02.06 18:161.359610.000.000.00-5.44
 123456ea
56223102014.02.06 13:33buy0.01eurusd.1.350290.000000.000002014.02.06 13:341.354080.000.000.003.79
 123456ea
56220752014.02.06 13:32buy0.01eurusd.1.349220.000000.000002014.02.06 13:341.353920.000.000.004.70
 123456ea
56220582014.02.06 13:32buy0.01eurusd.1.349180.000000.000002014.02.06 13:341.354140.000.000.004.96
 123456ea
56201212014.02.06 12:46sell0.01eurusd.1.353170.000000.000002014.02.06 13:321.349120.000.000.004.05
 123456ea
56200142014.02.06 12:45sell0.01eurusd.1.353180.000000.000002014.02.06 13:321.349160.000.000.004.02
 123456ea
56192542014.02.06 12:14buy0.01eurusd.1.351650.000000.000002014.02.06 12:451.353000.000.000.001.35
 123456ea
56190992014.02.06 11:57buy0.01eurusd.1.351720.000000.000002014.02.06 12:451.353000.000.000.001.28
 123456ea
56190962014.02.06 11:56buy0.01eurusd.1.351660.000000.000002014.02.06 12:451.353000.000.000.001.34
 123456ea
56190942014.02.06 11:55buy0.01eurusd.1.351800.000000.000002014.02.06 12:451.352950.000.000.001.15
 123456ea
56190862014.02.06 11:53buy0.01eurusd.1.351950.000000.000002014.02.06 12:451.352830.000.000.000.88
 123456ea
56190832014.02.06 11:52buy0.01eurusd.1.351920.000000.000002014.02.06 12:451.352750.000.000.000.83
 123456ea
56190782014.02.06 11:51buy0.01eurusd.1.351880.000000.000002014.02.06 12:451.352950.000.000.001.07
 123456ea
56190732014.02.06 11:50buy0.01eurusd.1.351850.000000.000002014.02.06 12:451.353030.000.000.001.18
 123456ea
56190642014.02.06 11:49buy0.01eurusd.1.352070.000000.000002014.02.06 12:451.353220.000.000.001.15
 123456ea
56190622014.02.06 11:49buy0.01eurusd.1.352120.000000.000002014.02.06 12:451.353260.000.000.001.14
 123456ea
56177812014.02.06 08:00sell0.01eurusd.1.352530.000000.000002014.02.06 11:481.352130.000.000.000.40
 123456ea
56177452014.02.06 07:47sell0.01eurusd.1.352440.000000.000002014.02.06 11:481.352130.000.000.000.31
 123456ea
56177422014.02.06 07:46sell0.01eurusd.1.352390.000000.000002014.02.06 11:481.352130.000.000.000.26
 123456ea
56177252014.02.06 07:36sell0.01eurusd.1.352280.000000.000002014.02.06 11:481.352120.000.000.000.16
 123456ea
56177202014.02.06 07:35sell0.01eurusd.1.352360.000000.000002014.02.06 11:481.352120.000.000.000.24
 123456ea
56177152014.02.06 07:34sell0.01eurusd.1.352340.000000.000002014.02.06 11:481.352120.000.000.000.22
 123456ea
56177002014.02.06 07:28sell0.01eurusd.1.352290.000000.000002014.02.06 11:481.352120.000.000.000.17
 123456ea
56176992014.02.06 07:27sell0.01eurusd.1.352290.000000.000002014.02.06 11:481.352120.000.000.000.17
 123456ea
56176912014.02.06 07:24sell0.01eurusd.1.352280.000000.000002014.02.06 11:491.352120.000.000.000.16
 123456ea
56176902014.02.06 07:23sell0.01eurusd.1.352290.000000.000002014.02.06 11:491.352120.000.000.000.17
 123456ea
56170522014.02.06 03:22buy0.01eurusd.1.352750.000000.000002014.02.06 07:231.352290.000.000.00-0.46
 123456ea
56170512014.02.06 03:21buy0.01eurusd.1.352710.000000.000002014.02.06 07:231.352290.000.000.00-0.42
 123456ea
56170472014.02.06 03:18buy0.01eurusd.1.352790.000000.000002014.02.06 07:231.352290.000.000.00-0.50
 123456ea
56170462014.02.06 03:17buy0.01eurusd.1.352710.000000.000002014.02.06 07:231.352290.000.000.00-0.42
 123456ea
56167512014.02.06 01:07buy0.01eurusd.1.352930.000000.000002014.02.06 07:231.352290.000.000.00-0.64
 123456ea
56167502014.02.06 01:06buy0.01eurusd.1.352860.000000.000002014.02.06 07:231.352290.000.000.00-0.57
 123456ea
56167472014.02.06 01:05buy0.01eurusd.1.352900.000000.000002014.02.06 07:231.352290.000.000.00-0.61
 123456ea
56167382014.02.06 01:04buy0.01eurusd.1.353160.000000.000002014.02.06 07:231.352290.000.000.00-0.87
 123456ea
56167342014.02.06 01:03buy0.01eurusd.1.353190.000000.000002014.02.06 07:231.352290.000.000.00-0.90
 123456ea
56167332014.02.06 01:03buy0.01eurusd.1.353190.000000.000002014.02.06 07:231.352290.000.000.00-0.90
 123456ea
56165852014.02.06 00:31sell0.01eurusd.1.353820.000000.000002014.02.06 01:021.353160.000.000.000.66
 123456ea
56165752014.02.06 00:30sell0.01eurusd.1.353820.000000.000002014.02.06 01:021.353200.000.000.000.62
 123456ea
56165002014.02.06 00:24sell0.01eurusd.1.353670.000000.000002014.02.06 01:021.353190.000.000.000.48
 123456ea
56164972014.02.06 00:23sell0.01eurusd.1.353760.000000.000002014.02.06 01:021.353190.000.000.000.57
 123456ea
56164912014.02.06 00:22sell0.01eurusd.1.353650.000000.000002014.02.06 01:021.353190.000.000.000.46
 123456ea
56164892014.02.06 00:21sell0.01eurusd.1.353650.000000.000002014.02.06 01:021.353190.000.000.000.46
 123456ea
56162972014.02.05 21:00sell0.01eurusd.1.353650.000000.000002014.02.06 01:021.353190.000.00-0.060.46
 123456ea
56162932014.02.05 20:59sell0.01eurusd.1.353540.000000.000002014.02.06 01:031.353190.000.00-0.060.35
 123456ea
56162922014.02.05 20:58sell0.01eurusd.1.353620.000000.000002014.02.06 01:031.353190.000.00-0.060.43
 123456ea
56135452014.02.05 15:04buy0.01eurusd.1.350530.000000.000002014.02.05 20:581.353670.000.000.003.14
 123456ea
56135142014.02.05 15:03buy0.01eurusd.1.350850.000000.000002014.02.05 20:581.353670.000.000.002.82
 123456ea
56134842014.02.05 15:02buy0.01eurusd.1.350750.000000.000002014.02.05 20:581.353660.000.000.002.91
 123456ea
56134002014.02.05 15:01buy0.01eurusd.1.351460.000000.000002014.02.05 20:581.353660.000.000.002.20
 123456ea
56133852014.02.05 15:00buy0.01eurusd.1.351040.000000.000002014.02.05 20:581.353610.000.000.002.57
 123456ea
56130732014.02.05 14:15buy0.01eurusd.1.351360.000000.000002014.02.05 20:581.353620.000.000.002.26
 123456ea
56130562014.02.05 14:14buy0.01eurusd.1.351190.000000.000002014.02.05 20:581.353620.000.000.002.43
 123456ea
56106082014.02.05 13:03sell0.01eurusd.1.353060.000000.000002014.02.05 14:141.351170.000.000.001.89
 123456ea
56105982014.02.05 13:02sell0.01eurusd.1.353210.000000.000002014.02.05 14:141.351170.000.000.002.04
 123456ea
56105272014.02.05 13:01sell0.01eurusd.1.352690.000000.000002014.02.05 14:141.351150.000.000.001.54
 123456ea
56104042014.02.05 13:00sell0.01eurusd.1.352590.000000.000002014.02.05 14:141.351150.000.000.001.44
 123456ea
56103872014.02.05 12:59sell0.01eurusd.1.352450.000000.000002014.02.05 14:141.351090.000.000.001.36
 123456ea
56103802014.02.05 12:58sell0.01eurusd.1.352290.000000.000002014.02.05 14:141.351140.000.000.001.15
 123456ea
56103772014.02.05 12:56sell0.01eurusd.1.352260.000000.000002014.02.05 14:141.351100.000.000.001.16
 123456ea
56103542014.02.05 12:55sell0.01eurusd.1.352190.000000.000002014.02.05 14:141.351110.000.000.001.08
 123456ea
56103472014.02.05 12:54sell0.01eurusd.1.352170.000000.000002014.02.05 14:141.351190.000.000.000.98
 123456ea
56103462014.02.05 12:53sell0.01eurusd.1.352170.000000.000002014.02.05 14:141.351190.000.000.000.98
 123456ea
56097162014.02.05 10:02buy0.01eurusd.1.351070.000000.000002014.02.05 12:531.352170.000.000.001.10
 123456ea
56096972014.02.05 10:01buy0.01eurusd.1.350770.000000.000002014.02.05 12:531.352170.000.000.001.40
 123456ea
56088842014.02.05 08:38sell0.01eurusd.1.351960.000000.000002014.02.05 10:011.350650.000.000.001.31
 123456ea
56088802014.02.05 08:37sell0.01eurusd.1.351950.000000.000002014.02.05 10:011.350700.000.000.001.25
 123456ea
56088372014.02.05 08:20sell0.01eurusd.1.351640.000000.000002014.02.05 10:011.350660.000.000.000.98
 123456ea
56087852014.02.05 08:19sell0.01eurusd.1.351750.000000.000002014.02.05 10:011.350660.000.000.001.09
 123456ea
56087382014.02.05 08:18sell0.01eurusd.1.351780.000000.000002014.02.05 10:011.350510.000.000.001.27
 123456ea
56087132014.02.05 08:08sell0.01eurusd.1.351450.000000.000002014.02.05 10:011.350510.000.000.000.94
 123456ea
56087082014.02.05 08:07sell0.01eurusd.1.351440.000000.000002014.02.05 10:011.350620.000.000.000.82
 123456ea
56086982014.02.05 08:06sell0.01eurusd.1.351520.000000.000002014.02.05 10:011.350730.000.000.000.79
 123456ea
56085382014.02.05 07:43sell0.01eurusd.1.351350.000000.000002014.02.05 10:011.350740.000.000.000.61
 123456ea
56085372014.02.05 07:42sell0.01eurusd.1.351490.000000.000002014.02.05 10:011.350750.000.000.000.74
 123456ea
56079192014.02.05 06:23buy0.01eurusd.1.350810.000000.000002014.02.05 07:421.351500.000.000.000.69
 123456ea
56079112014.02.05 06:22buy0.01eurusd.1.350900.000000.000002014.02.05 07:421.351500.000.000.000.60
 123456ea
56079072014.02.05 06:21buy0.01eurusd.1.350900.000000.000002014.02.05 07:421.351500.000.000.000.60
 123456ea
56076962014.02.05 03:45buy0.01eurusd.1.351050.000000.000002014.02.05 07:421.351490.000.000.000.44
 123456ea
56076502014.02.05 03:44buy0.01eurusd.1.351350.000000.000002014.02.05 07:421.351490.000.000.000.14
 123456ea
56076492014.02.05 03:43buy0.01eurusd.1.351340.000000.000002014.02.05 07:421.351490.000.000.000.15
 123456ea
56076472014.02.05 03:40buy0.01eurusd.1.351480.000000.000002014.02.05 07:421.351490.000.000.000.01
 123456ea
56076072014.02.05 03:39buy0.01eurusd.1.351550.000000.000002014.02.05 07:421.351490.000.000.00-0.06
 123456ea
56076012014.02.05 03:31buy0.01eurusd.1.351770.000000.000002014.02.05 07:421.351490.000.000.00-0.28
 123456ea
56076002014.02.05 03:30buy0.01eurusd.1.351620.000000.000002014.02.05 07:421.351490.000.000.00-0.13
 123456ea
56074312014.02.05 01:24sell0.01eurusd.1.352490.000000.000002014.02.05 03:301.351620.000.000.000.87
 123456ea
56073922014.02.05 01:23sell0.01eurusd.1.352450.000000.000002014.02.05 03:301.351620.000.000.000.83
 123456ea
56071862014.02.05 00:43sell0.01eurusd.1.352160.000000.000002014.02.05 03:301.351620.000.000.000.54
 123456ea
56071602014.02.05 00:42sell0.01eurusd.1.352130.000000.000002014.02.05 03:301.351620.000.000.000.51
 123456ea
56070482014.02.05 00:41sell0.01eurusd.1.352250.000000.000002014.02.05 03:301.351620.000.000.000.63
 123456ea
56070372014.02.05 00:39sell0.01eurusd.1.351850.000000.000002014.02.05 03:301.351620.000.000.000.23
 123456ea
56070302014.02.05 00:38sell0.01eurusd.1.351910.000000.000002014.02.05 03:301.351620.000.000.000.29
 123456ea
56070292014.02.05 00:37sell0.01eurusd.1.351800.000000.000002014.02.05 03:301.351620.000.000.000.18
 123456ea
56068742014.02.04 23:10buy0.01eurusd.1.351280.000000.000002014.02.05 00:371.351730.000.000.000.45
 123456ea
56068732014.02.04 23:09buy0.01eurusd.1.351270.000000.000002014.02.05 00:371.351730.000.000.000.46
 123456ea
56068702014.02.04 23:08buy0.01eurusd.1.351280.000000.000002014.02.05 00:371.351730.000.000.000.45
 123456ea
56068682014.02.04 23:07buy0.01eurusd.1.351290.000000.000002014.02.05 00:371.351740.000.000.000.45
 123456ea
56068532014.02.04 22:50buy0.01eurusd.1.351340.000000.000002014.02.05 00:371.351760.000.000.000.42
 123456ea
56068452014.02.04 22:49buy0.01eurusd.1.351310.000000.000002014.02.05 00:371.351790.000.000.000.48
 123456ea
56067912014.02.04 22:33buy0.01eurusd.1.351460.000000.000002014.02.05 00:371.351820.000.000.000.36
 123456ea
56067902014.02.04 22:32buy0.01eurusd.1.351380.000000.000002014.02.05 00:371.351830.000.000.000.45
 123456ea
56065182014.02.04 20:15buy0.01eurusd.1.351390.000000.000002014.02.05 00:371.351800.000.00-0.050.41
 123456ea
56065132014.02.04 20:14buy0.01eurusd.1.351390.000000.000002014.02.05 00:371.351800.000.00-0.050.41
 123456ea
56062172014.02.04 18:00sell0.01eurusd.1.352020.000000.000002014.02.04 20:141.351380.000.000.000.64
 123456ea
56062072014.02.04 17:59sell0.01eurusd.1.351820.000000.000002014.02.04 20:141.351390.000.000.000.43
 123456ea
56062062014.02.04 17:58sell0.01eurusd.1.351810.000000.000002014.02.04 20:141.351390.000.000.000.42
 123456ea
56062022014.02.04 17:55sell0.01eurusd.1.351620.000000.000002014.02.04 20:141.351390.000.000.000.23
 123456ea
56061912014.02.04 17:54sell0.01eurusd.1.351750.000000.000002014.02.04 20:141.351390.000.000.000.36
 123456ea
56061842014.02.04 17:54sell0.01eurusd.1.351720.000000.000002014.02.04 20:141.351390.000.000.000.33
 123456ea
56061792014.02.04 17:52sell0.01eurusd.1.351610.000000.000002014.02.04 20:141.351390.000.000.000.22
 123456ea
56061772014.02.04 17:51sell0.01eurusd.1.351570.000000.000002014.02.04 20:141.351390.000.000.000.18
 123456ea
56050862014.02.04 15:07buy0.01eurusd.1.350790.000000.000002014.02.04 17:511.351570.000.000.000.78
 123456ea
56050842014.02.04 15:06buy0.01eurusd.1.350730.000000.000002014.02.04 17:511.351570.000.000.000.84
 123456ea
56050822014.02.04 15:05buy0.01eurusd.1.350960.000000.000002014.02.04 17:511.351570.000.000.000.61
 123456ea
56050812014.02.04 15:04buy0.01eurusd.1.350760.000000.000002014.02.04 17:511.351570.000.000.000.81
 123456ea
56050682014.02.04 15:01buy0.01eurusd.1.351090.000000.000002014.02.04 17:511.351570.000.000.000.48
 123456ea
56050632014.02.04 15:00buy0.01eurusd.1.350730.000000.000002014.02.04 17:511.351570.000.000.000.84
 123456ea
56049262014.02.04 14:35buy0.01eurusd.1.350850.000000.000002014.02.04 17:511.351570.000.000.000.72
 123456ea
56049202014.02.04 14:34buy0.01eurusd.1.350780.000000.000002014.02.04 17:511.351570.000.000.000.79
 123456ea
56049172014.02.04 14:33buy0.01eurusd.1.351000.000000.000002014.02.04 17:511.351570.000.000.000.57
 123456ea
56048762014.02.04 14:32buy0.01eurusd.1.350990.000000.000002014.02.04 17:511.351570.000.000.000.58
 123456ea
  0.00 0.00 -3.54 66.55
Closed P/L: 63.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 63.01 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 365.11 Equity: 365.11 Free Margin: 365.11
 
Details:
Graph
Gross Profit: 254.40 Gross Loss: 191.39 Total Net Profit: 63.01
Profit Factor: 1.33 Expected Payoff: 0.18  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 79.82 (17.98%) Relative Drawdown: 17.98% (79.82)
 
Total Trades: 358 Short Positions (won %): 190 (70.53%) Long Positions (won %): 168 (70.83%)
Profit Trades (% of total): 253 (70.67%) Loss trades (% of total): 105 (29.33%)
Largest profit trade: 5.85 loss trade: -10.07
Average profit trade: 1.01 loss trade: -1.82
Maximum consecutive wins ($): 40 (20.48) consecutive losses ($): 17 (-11.64)
Maximal consecutive profit (count): 48.56 (38) consecutive loss (count): -79.82 (10)
Average consecutive wins: 16 consecutive losses: 7