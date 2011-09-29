|Account: 2835213
|Name: Newdigital_martinhadge
|Currency: USD
|2013 October 25, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|191749785
|2011.08.14 04:50
|balance
|Deposit
|10 000.00
|191766945
|2011.08.16 09:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.813
|77.057
|77.713
|2011.08.25 13:40
|77.057
|0.00
|0.00
|-0.33
|3.17
|191785422
|2011.08.17 06:49
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.614
|76.996
|77.713
|2011.08.22 02:05
|76.996
|0.00
|0.00
|-0.29
|9.92
|191804607
|2011.08.18 17:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.64755
|1.65076
|1.65856
|2011.08.18 20:35
|1.65076
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|191805555
|2011.08.18 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.03975
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.76
|191805704
|2011.08.18 21:33
|buy
|0.02
|audusd
|1.03772
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|191805871
|2011.08.18 22:29
|buy
|0.03
|audusd
|1.03573
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|191806167
|2011.08.18 23:25
|buy
|0.05
|audusd
|1.03366
|0.97975
|1.04471
|2011.08.19 03:01
|1.03699
|0.00
|0.00
|0.00
|16.65
|191821188
|2011.08.22 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.65037
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|191821696
|2011.08.22 03:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64810
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|191828459
|2011.08.22 14:54
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.64604
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|191828576
|2011.08.22 15:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.64407
|1.59037
|1.65504
|2011.08.22 16:59
|1.64728
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|191832355
|2011.08.22 19:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.64839
|1.65494
|1.65737
|2011.08.23 09:00
|1.65494
|0.00
|0.00
|-0.03
|6.55
|191832633
|2011.08.22 20:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.64634
|1.64874
|1.65737
|2011.08.23 07:05
|1.64874
|0.00
|0.00
|-0.06
|4.80
|191854893
|2011.08.24 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04854
|0.98854
|1.05552
|2011.08.25 11:47
|1.04817
|0.00
|0.00
|0.32
|-0.37
|191858538
|2011.08.24 16:02
|buy
|0.02
|audusd
|1.04654
|0.98854
|1.05552
|2011.08.25 11:47
|1.04818
|0.00
|0.00
|0.64
|3.28
|191860805
|2011.08.25 01:09
|buy
|0.03
|audusd
|1.04452
|0.98854
|1.05552
|2011.08.25 11:47
|1.04820
|0.00
|0.00
|0.00
|11.04
|191865329
|2011.08.25 11:47
|buy
|0.01
|audusd
|1.04846
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.75
|191867401
|2011.08.25 14:24
|buy
|0.02
|audusd
|1.04647
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.21
|-1.52
|191867580
|2011.08.25 14:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.249
|77.484
|78.347
|2011.08.25 19:55
|77.484
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|191867825
|2011.08.25 14:47
|buy
|0.03
|audusd
|1.04455
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.32
|3.48
|191869680
|2011.08.25 19:44
|buy
|0.05
|audusd
|1.04266
|0.98846
|1.05354
|2011.08.25 23:42
|1.04571
|0.00
|0.00
|0.53
|15.25
|191882456
|2011.08.28 23:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.797
|77.023
|77.697
|2011.09.01 02:10
|77.023
|0.00
|0.00
|-0.15
|2.93
|191882631
|2011.08.29 00:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05758
|1.06131
|1.06862
|2011.08.29 05:50
|1.06131
|0.00
|0.00
|0.00
|3.73
|191886054
|2011.08.29 08:47
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.597
|76.805
|77.697
|2011.08.29 19:59
|76.805
|0.00
|0.00
|0.00
|5.42
|191886977
|2011.08.29 12:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.06181
|1.06644
|1.07281
|2011.08.30 01:16
|1.06644
|0.00
|0.00
|0.11
|4.63
|191892204
|2011.08.30 04:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.64082
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63141
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.41
|191893608
|2011.08.30 06:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63877
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63147
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.60
|191894058
|2011.08.30 07:13
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.63681
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63138
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.29
|191894711
|2011.08.30 08:24
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.63482
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.90
|191894891
|2011.08.30 08:33
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.63293
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.41
|191896184
|2011.08.30 11:21
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.63061
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|12.45
|191896250
|2011.08.30 11:26
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.62850
|1.58082
|1.63952
|2011.08.30 12:39
|1.63144
|0.00
|0.00
|0.00
|73.50
|191896920
|2011.08.30 12:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.06549
|1.06991
|1.07646
|2011.08.30 20:00
|1.06991
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|191902321
|2011.08.31 03:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.06856
|1.07107
|1.07754
|2011.09.01 07:04
|1.07107
|0.00
|0.00
|0.33
|2.51
|191902407
|2011.08.31 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.63168
|1.57168
|1.63873
|2011.08.31 11:59
|1.63155
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|191903730
|2011.08.31 07:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62973
|1.57168
|1.63873
|2011.08.31 11:59
|1.63155
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|191903999
|2011.08.31 07:51
|buy
|0.02
|audusd
|1.06654
|1.06881
|1.07754
|2011.08.31 14:33
|1.06881
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|191904534
|2011.08.31 08:31
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.62773
|1.57168
|1.63873
|2011.08.31 11:59
|1.63155
|0.00
|0.00
|0.00
|11.46
|191906043
|2011.08.31 12:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.63222
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.08
|-7.38
|191907441
|2011.08.31 14:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.63015
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.17
|-10.62
|191907639
|2011.08.31 14:56
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.62807
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.25
|-9.69
|191908183
|2011.08.31 15:27
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.62600
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.41
|-5.80
|191909741
|2011.08.31 19:59
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.62401
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|-0.75
|7.47
|191912961
|2011.09.01 06:20
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.62208
|1.57201
|1.63299
|2011.09.01 07:00
|1.62484
|0.00
|0.00
|0.00
|41.40
|191916581
|2011.09.01 13:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.07116
|1.07435
|1.08216
|2011.09.01 17:37
|1.07435
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|191919846
|2011.09.01 20:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.07384
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.22
|-18.21
|191920431
|2011.09.01 23:38
|buy
|0.02
|audusd
|1.07187
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.22
|-32.48
|191927872
|2011.09.04 22:00
|buy
|0.03
|audusd
|1.06027
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.92
|191928835
|2011.09.05 00:50
|buy
|0.05
|audusd
|1.05826
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05563
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.15
|191932413
|2011.09.05 11:00
|buy
|0.09
|audusd
|1.05628
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05552
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.84
|191933572
|2011.09.05 13:39
|buy
|0.15
|audusd
|1.05419
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05552
|0.00
|0.00
|0.00
|19.95
|191934404
|2011.09.05 14:21
|buy
|0.25
|audusd
|1.05217
|1.01384
|1.06318
|2011.09.05 14:59
|1.05553
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|191942688
|2011.09.06 09:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.192
|77.517
|78.293
|2011.09.06 21:59
|77.517
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.19
|191951942
|2011.09.07 07:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.304
|77.644
|78.203
|2011.09.09 15:04
|77.644
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.38
|191952335
|2011.09.07 08:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.105
|77.645
|78.203
|2011.09.09 15:04
|77.645
|0.00
|0.00
|-0.23
|13.91
|191978196
|2011.09.11 22:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.548
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.230
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|191980355
|2011.09.12 04:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.348
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.231
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|191980708
|2011.09.12 05:03
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.147
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.230
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|191980789
|2011.09.12 05:18
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.936
|71.542
|78.044
|2011.09.12 13:19
|77.230
|0.00
|0.00
|0.00
|19.03
|191987015
|2011.09.12 16:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.209
|71.209
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.903
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.98
|191990458
|2011.09.13 03:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.004
|0.000
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.903
|0.00
|0.00
|-0.23
|-2.63
|192010186
|2011.09.14 11:05
|buy
|0.03
|usdjpy
|76.804
|71.209
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.903
|0.00
|0.00
|-0.26
|3.86
|192031674
|2011.09.15 10:33
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.606
|71.209
|77.704
|2011.09.15 12:59
|76.904
|0.00
|0.00
|0.00
|19.37
|192056360
|2011.09.19 08:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.02594
|0.96594
|1.02894
|2011.09.19 15:11
|1.02070
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.24
|192056595
|2011.09.19 08:50
|buy
|0.02
|audusd
|1.02394
|0.96594
|1.02894
|2011.09.19 15:11
|1.02070
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.48
|192058736
|2011.09.19 12:59
|buy
|0.03
|audusd
|1.02195
|0.96594
|1.02894
|2011.09.19 15:11
|1.02070
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.75
|192059330
|2011.09.19 13:43
|buy
|0.05
|audusd
|1.01995
|0.96594
|1.02894
|2011.09.19 15:11
|1.02075
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|192059586
|2011.09.19 14:00
|buy
|0.09
|audusd
|1.01784
|0.96594
|1.02894
|2011.09.19 15:11
|1.02075
|0.00
|0.00
|0.00
|26.19
|192129413
|2011.09.27 07:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.370
|76.723
|77.476
|2011.09.27 21:53
|76.723
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.60
|192139422
|2011.09.28 03:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56364
|1.50370
|1.56647
|2011.09.29 01:56
|1.55893
|0.00
|0.00
|-0.08
|-4.71
|192142330
|2011.09.28 09:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56156
|1.56558
|1.57264
|2011.09.28 11:29
|1.56558
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|192144214
|2011.09.28 12:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.525
|76.811
|77.624
|2011.09.29 14:12
|76.811
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.72
|192147050
|2011.09.28 17:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55948
|1.50370
|1.56647
|2011.09.29 01:56
|1.55893
|0.00
|0.00
|-0.16
|-1.10
|192147787
|2011.09.28 19:48
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55750
|1.50370
|1.56647
|2011.09.29 01:56
|1.55894
|0.00
|0.00
|-0.24
|4.32
|192148844
|2011.09.28 23:57
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55546
|1.50370
|1.56647
|2011.09.29 01:56
|1.55894
|0.00
|0.00
|0.00
|17.40
|192149779
|2011.09.29 03:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55949
|1.56281
|1.57050
|2011.09.29 06:13
|1.56281
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|192149904
|2011.09.29 03:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.97734
|0.97971
|0.98834
|2011.09.29 05:04
|0.97971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|192154117
|2011.09.29 12:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.98634
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97528
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.06
|192155307
|2011.09.29 14:28
|buy
|0.02
|audusd
|0.98436
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97528
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.16
|192155456
|2011.09.29 14:45
|buy
|0.03
|audusd
|0.98234
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97526
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.24
|192156042
|2011.09.29 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56847
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.35
|192156142
|2011.09.29 16:12
|buy
|0.05
|audusd
|0.98034
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97528
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.30
|192156264
|2011.09.29 16:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56640
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.56
|192156380
|2011.09.29 16:34
|buy
|0.09
|audusd
|0.97834
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97528
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.54
|192156421
|2011.09.29 16:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56445
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.99
|192156817
|2011.09.29 17:28
|buy
|0.15
|audusd
|0.97632
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97528
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|192156862
|2011.09.29 17:32
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56244
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|192156927
|2011.09.29 17:38
|buy
|0.25
|audusd
|0.97418
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97524
|0.00
|0.00
|0.00
|26.50
|192157138
|2011.09.29 18:07
|buy
|0.42
|audusd
|0.97208
|0.92634
|0.98311
|2011.09.29 19:36
|0.97514
|0.00
|0.00
|0.00
|128.52
|192157182
|2011.09.29 18:13
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56037
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|192157471
|2011.09.29 19:18
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55837
|1.50843
|1.56936
|2011.09.29 19:51
|1.56112
|0.00
|0.00
|0.00
|41.25
|192157851
|2011.09.29 21:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.862
|77.274
|77.553
|2011.10.12 15:06
|77.274
|0.00
|0.00
|-0.30
|5.33
|192158038
|2011.09.29 22:03
|buy
|0.01
|audusd
|0.97714
|0.91716
|0.97222
|2011.10.03 07:52
|0.96467
|0.00
|0.00
|0.10
|-12.47
|192167073
|2011.10.02 22:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.96758
|0.91716
|0.97222
|2011.10.03 07:52
|0.96467
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.82
|192168459
|2011.10.03 02:31
|buy
|0.03
|audusd
|0.96555
|0.91716
|0.97222
|2011.10.03 07:52
|0.96467
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|192168655
|2011.10.03 03:08
|buy
|0.05
|audusd
|0.96331
|0.91716
|0.97222
|2011.10.03 07:52
|0.96467
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|192168806
|2011.10.03 03:47
|buy
|0.09
|audusd
|0.96112
|0.91716
|0.97222
|2011.10.03 07:52
|0.96467
|0.00
|0.00
|0.00
|31.95
|192173481
|2011.10.03 14:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.658
|76.858
|77.758
|2011.10.05 15:37
|76.858
|0.00
|0.00
|-0.12
|5.20
|192200875
|2011.10.06 16:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.97083
|0.97459
|0.98184
|2011.10.06 18:37
|0.97459
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|192210065
|2011.10.10 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.98152
|0.99019
|0.99252
|2011.10.10 09:39
|0.99019
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|192210231
|2011.10.10 01:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55935
|1.56217
|1.57036
|2011.10.10 08:36
|1.56217
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|192213819
|2011.10.10 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56471
|1.56681
|1.57567
|2011.10.10 17:13
|1.56681
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|192217537
|2011.10.10 22:03
|buy
|0.01
|audusd
|0.99946
|0.93946
|1.00440
|2011.10.11 07:30
|0.99662
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.84
|192217783
|2011.10.10 23:25
|buy
|0.02
|audusd
|0.99745
|0.93946
|1.00440
|2011.10.11 07:30
|0.99662
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|192218542
|2011.10.11 03:06
|buy
|0.03
|audusd
|0.99546
|0.93946
|1.00440
|2011.10.11 07:30
|0.99669
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|192219314
|2011.10.11 06:36
|buy
|0.05
|audusd
|0.99336
|0.93946
|1.00440
|2011.10.11 07:30
|0.99669
|0.00
|0.00
|0.00
|16.65
|192219552
|2011.10.11 07:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56528
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55802
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.26
|192219945
|2011.10.11 08:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56326
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55802
|0.00
|0.00
|-0.05
|-10.48
|192221513
|2011.10.11 12:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56137
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55802
|0.00
|0.00
|-0.07
|-10.05
|192222582
|2011.10.11 15:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.99482
|0.99808
|1.00586
|2011.10.11 18:23
|0.99808
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|192222619
|2011.10.11 15:17
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55937
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55802
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.75
|192224537
|2011.10.12 00:03
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.55737
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55802
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|192224817
|2011.10.12 01:01
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55537
|1.50526
|1.56635
|2011.10.12 05:18
|1.55806
|0.00
|0.00
|0.00
|40.35
|192226182
|2011.10.12 05:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.99451
|0.99651
|1.00551
|2011.10.12 07:11
|0.99651
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|192226196
|2011.10.12 05:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55893
|1.56689
|1.56994
|2011.10.12 08:45
|1.56689
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|192227950
|2011.10.12 08:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.445
|77.276
|77.553
|2011.10.12 15:06
|77.276
|0.00
|0.00
|0.00
|21.51
|192232308
|2011.10.12 16:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.01711
|0.95713
|1.02403
|2011.10.13 00:29
|1.01792
|0.00
|0.00
|0.29
|0.81
|192233491
|2011.10.12 21:03
|buy
|0.02
|audusd
|1.01507
|0.95713
|1.02403
|2011.10.13 00:29
|1.01847
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|192233613
|2011.10.12 21:48
|buy
|0.03
|audusd
|1.01297
|0.95713
|1.02403
|2011.10.13 00:29
|1.01847
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|192234354
|2011.10.13 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.02094
|0.96094
|1.02777
|2011.10.13 04:07
|1.02069
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|192234462
|2011.10.13 01:01
|buy
|0.02
|audusd
|1.01877
|0.96094
|1.02777
|2011.10.13 04:07
|1.02069
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|192234807
|2011.10.13 02:03
|buy
|0.03
|audusd
|1.01671
|0.96094
|1.02777
|2011.10.13 04:07
|1.02066
|0.00
|0.00
|0.00
|11.85
|192235100
|2011.10.13 04:07
|buy
|0.01
|audusd
|1.02100
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01369
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.31
|192235391
|2011.10.13 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57551
|1.51551
|1.57847
|2011.10.13 13:25
|1.57041
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|192235644
|2011.10.13 05:42
|buy
|0.02
|audusd
|1.01898
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01370
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.56
|192235808
|2011.10.13 06:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57352
|1.51551
|1.57847
|2011.10.13 13:25
|1.57041
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.22
|192236357
|2011.10.13 08:14
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57148
|1.51551
|1.57847
|2011.10.13 13:25
|1.57045
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|192236457
|2011.10.13 08:22
|buy
|0.03
|audusd
|1.01682
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01370
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|192236461
|2011.10.13 08:23
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56947
|1.51551
|1.57847
|2011.10.13 13:25
|1.57047
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|192236579
|2011.10.13 08:36
|buy
|0.05
|audusd
|1.01491
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01370
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|192237875
|2011.10.13 12:11
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56744
|1.51551
|1.57847
|2011.10.13 13:25
|1.57042
|0.00
|0.00
|0.00
|26.82
|192238446
|2011.10.13 13:45
|buy
|0.09
|audusd
|1.01289
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01369
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|192238810
|2011.10.13 14:17
|buy
|0.15
|audusd
|1.01091
|0.96100
|1.02189
|2011.10.13 15:05
|1.01369
|0.00
|0.00
|0.00
|41.70
|192239106
|2011.10.13 14:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57226
|1.57629
|1.58327
|2011.10.13 19:27
|1.57629
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|192240003
|2011.10.13 17:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.01654
|1.01899
|1.02753
|2011.10.13 19:27
|1.01899
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|192247752
|2011.10.16 23:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58281
|1.52282
|1.58957
|2011.10.17 07:27
|1.58251
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|192248086
|2011.10.17 00:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58059
|1.52282
|1.58957
|2011.10.17 07:27
|1.58251
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|192248558
|2011.10.17 01:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.280
|71.279
|77.775
|2011.10.20 12:26
|76.951
|0.00
|0.00
|-0.14
|-4.28
|192249225
|2011.10.17 05:45
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57860
|1.52282
|1.58957
|2011.10.17 07:27
|1.58251
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|192249449
|2011.10.17 07:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03221
|1.03502
|1.04316
|2011.10.17 09:23
|1.03502
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|192250133
|2011.10.17 08:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58273
|1.52274
|1.58561
|2011.10.17 12:23
|1.57744
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.29
|192250174
|2011.10.17 08:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58069
|1.52274
|1.58561
|2011.10.17 12:23
|1.57744
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|192250519
|2011.10.17 09:41
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57867
|1.52274
|1.58561
|2011.10.17 12:23
|1.57744
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.69
|192250794
|2011.10.17 10:02
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57663
|1.52274
|1.58561
|2011.10.17 12:23
|1.57744
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|192251246
|2011.10.17 10:48
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.57457
|1.52274
|1.58561
|2011.10.17 12:23
|1.57744
|0.00
|0.00
|0.00
|25.83
|192252248
|2011.10.17 13:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.077
|71.279
|77.775
|2011.10.20 12:26
|76.952
|0.00
|0.00
|-0.29
|-3.25
|192252581
|2011.10.17 14:01
|buy
|0.03
|usdjpy
|76.878
|71.279
|77.775
|2011.10.20 12:26
|76.952
|0.00
|0.00
|-0.41
|2.88
|192252717
|2011.10.17 14:17
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.627
|71.279
|77.775
|2011.10.20 12:26
|76.953
|0.00
|0.00
|-0.69
|21.18
|192253131
|2011.10.17 15:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57768
|1.51770
|1.58460
|2011.10.18 00:35
|1.57772
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.04
|192253937
|2011.10.17 18:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57562
|1.51770
|1.58460
|2011.10.18 00:35
|1.57772
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.20
|192254352
|2011.10.17 20:26
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57379
|1.51770
|1.58460
|2011.10.18 00:35
|1.57768
|0.00
|0.00
|-0.07
|11.67
|192255118
|2011.10.18 00:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57798
|1.58006
|1.58902
|2011.10.18 04:41
|1.58006
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|192255158
|2011.10.18 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.01857
|0.95857
|1.02344
|2011.10.18 08:19
|1.01668
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|192255695
|2011.10.18 02:28
|buy
|0.02
|audusd
|1.01656
|1.02011
|1.02756
|2011.10.18 04:42
|1.02011
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|192256775
|2011.10.18 07:07
|buy
|0.02
|audusd
|1.01457
|0.95857
|1.02344
|2011.10.18 08:19
|1.01668
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|192257095
|2011.10.18 07:29
|buy
|0.03
|audusd
|1.01246
|1.01467
|1.02344
|2011.10.18 08:19
|1.01672
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|192259408
|2011.10.18 13:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.01856
|0.95856
|1.02552
|2011.10.18 14:31
|1.01834
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|192259496
|2011.10.18 13:35
|buy
|0.02
|audusd
|1.01654
|0.95856
|1.02552
|2011.10.18 14:31
|1.01834
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|192259650
|2011.10.18 13:53
|buy
|0.03
|audusd
|1.01442
|0.95856
|1.02552
|2011.10.18 14:31
|1.01834
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|192262014
|2011.10.18 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57066
|1.57528
|1.58166
|2011.10.18 19:18
|1.57528
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|192275093
|2011.10.20 08:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.02254
|1.02738
|1.03151
|2011.10.20 09:31
|1.02738
|0.00
|0.00
|0.00
|4.84
|192275351
|2011.10.20 08:59
|buy
|0.02
|audusd
|1.02056
|1.02748
|1.03151
|2011.10.20 09:31
|1.02748
|0.00
|0.00
|0.00
|13.84
|192276148
|2011.10.20 09:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57965
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.26
|192276876
|2011.10.20 11:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57765
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.52
|192277510
|2011.10.20 12:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57565
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.78
|192278525
|2011.10.20 13:56
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57380
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.05
|192279079
|2011.10.20 14:41
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.57150
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57239
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|192279280
|2011.10.20 14:55
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.56955
|1.51964
|1.58050
|2011.10.20 15:37
|1.57238
|0.00
|0.00
|0.00
|42.45
|192281290
|2011.10.20 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57555
|1.57817
|1.58653
|2011.10.20 23:42
|1.57817
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.62
|192281647
|2011.10.20 18:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.02650
|0.96646
|1.03344
|2011.10.21 11:16
|1.02639
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.11
|192281870
|2011.10.20 19:21
|buy
|0.02
|audusd
|1.02446
|0.96646
|1.03344
|2011.10.21 11:16
|1.02636
|0.00
|0.00
|0.20
|3.80
|192282234
|2011.10.20 21:06
|buy
|0.03
|audusd
|1.02244
|0.96646
|1.03344
|2011.10.21 11:16
|1.02635
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|192292530
|2011.10.23 22:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59479
|1.59787
|1.60576
|2011.10.24 06:47
|1.59787
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|192292972
|2011.10.23 23:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03286
|1.03967
|1.04386
|2011.10.24 04:25
|1.03967
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|192298927
|2011.10.24 13:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.04064
|1.04497
|1.05158
|2011.10.24 16:00
|1.04497
|0.00
|0.00
|0.00
|4.33
|192300523
|2011.10.24 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59898
|1.60170
|1.60796
|2011.10.25 13:21
|1.60170
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.72
|192305107
|2011.10.25 05:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.04715
|0.98710
|1.05181
|2011.10.25 13:47
|1.04524
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.91
|192305308
|2011.10.25 05:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59695
|1.59998
|1.60796
|2011.10.25 08:09
|1.59998
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|192305393
|2011.10.25 05:54
|buy
|0.02
|audusd
|1.04502
|1.04758
|1.05611
|2011.10.25 08:10
|1.04758
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|192310996
|2011.10.25 13:35
|buy
|0.02
|audusd
|1.04293
|0.98710
|1.05181
|2011.10.25 13:47
|1.04517
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|192311244
|2011.10.25 13:37
|buy
|0.03
|audusd
|1.04075
|1.04303
|1.05181
|2011.10.25 13:47
|1.04505
|0.00
|0.00
|0.00
|12.90
|192314292
|2011.10.25 16:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04665
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.10
|-7.69
|192314458
|2011.10.25 16:46
|buy
|0.02
|audusd
|1.04466
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.20
|-11.40
|192315026
|2011.10.25 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60071
|1.54071
|1.60140
|2011.10.26 17:33
|1.59341
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.30
|192315561
|2011.10.25 19:49
|buy
|0.03
|audusd
|1.04262
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.30
|-10.98
|192317167
|2011.10.26 00:30
|buy
|0.05
|audusd
|1.04017
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|192317253
|2011.10.26 00:31
|buy
|0.09
|audusd
|1.03813
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03896
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|192317899
|2011.10.26 01:34
|buy
|0.15
|audusd
|1.03605
|0.98674
|1.04712
|2011.10.26 07:10
|1.03897
|0.00
|0.00
|0.00
|43.80
|192319854
|2011.10.26 07:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03931
|0.97922
|1.04625
|2011.10.26 13:12
|1.03905
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|192319954
|2011.10.26 07:24
|buy
|0.02
|audusd
|1.03726
|0.97922
|1.04625
|2011.10.26 13:12
|1.03905
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|192320974
|2011.10.26 08:35
|buy
|0.03
|audusd
|1.03522
|0.97922
|1.04625
|2011.10.26 13:12
|1.03905
|0.00
|0.00
|0.00
|11.49
|192321334
|2011.10.26 08:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59837
|1.60153
|1.60965
|2011.10.26 13:35
|1.60153
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|192326157
|2011.10.26 14:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59640
|1.54071
|1.60140
|2011.10.26 17:33
|1.59341
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.98
|192326380
|2011.10.26 14:31
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59437
|1.54071
|1.60140
|2011.10.26 17:33
|1.59341
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|192326772
|2011.10.26 14:45
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59244
|1.54071
|1.60140
|2011.10.26 17:33
|1.59342
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|192326977
|2011.10.26 14:50
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.59048
|1.54071
|1.60140
|2011.10.26 17:33
|1.59342
|0.00
|0.00
|0.00
|26.46
|192329581
|2011.10.26 19:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.04074
|1.04665
|1.04968
|2011.10.27 02:56
|1.04665
|0.00
|0.00
|0.30
|5.91
|192329605
|2011.10.26 19:56
|buy
|0.02
|audusd
|1.03868
|1.04665
|1.04968
|2011.10.27 02:56
|1.04665
|0.00
|0.00
|0.60
|15.94
|192329683
|2011.10.26 20:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59649
|1.60138
|1.60749
|2011.10.27 02:40
|1.60138
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.89
|192337987
|2011.10.27 12:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60011
|1.60620
|1.61107
|2011.10.27 13:45
|1.60620
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|192356191
|2011.10.31 09:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05561
|1.05763
|1.06658
|2011.10.31 12:31
|1.05763
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|192356202
|2011.10.31 09:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60104
|1.60432
|1.61213
|2011.10.31 13:37
|1.60432
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|192362883
|2011.11.01 02:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60811
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59275
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.36
|192363418
|2011.11.01 04:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60612
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59275
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.74
|192363631
|2011.11.01 05:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60406
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59275
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.93
|192364386
|2011.11.01 07:08
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60202
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59272
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.50
|192365005
|2011.11.01 08:21
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.60005
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59272
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.97
|192365069
|2011.11.01 08:24
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.59788
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59270
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.70
|192365620
|2011.11.01 09:32
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.59557
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59264
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.25
|192365713
|2011.11.01 09:43
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.59356
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59271
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.70
|192366337
|2011.11.01 10:59
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.59157
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59272
|0.00
|0.00
|0.00
|80.50
|192367585
|2011.11.01 12:48
|buy
|1.19
|gbpusd
|1.58953
|1.54811
|1.60056
|2011.11.01 13:10
|1.59271
|0.00
|0.00
|0.00
|378.42
|192369111
|2011.11.01 15:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59372
|1.59724
|1.60476
|2011.11.01 17:55
|1.59724
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|192371803
|2011.11.01 22:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.379
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.466
|0.00
|0.00
|-0.37
|-11.79
|192373122
|2011.11.02 01:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.141
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.480
|0.00
|0.00
|-0.76
|-17.06
|192388780
|2011.11.03 12:48
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.934
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.468
|0.00
|0.00
|-0.81
|-18.05
|192409508
|2011.11.07 11:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60409
|1.60670
|1.61305
|2011.11.08 09:27
|1.60670
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.61
|192410478
|2011.11.07 13:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03476
|1.03694
|1.04375
|2011.11.07 15:18
|1.03694
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|192410655
|2011.11.07 13:24
|buy
|0.02
|audusd
|1.03283
|1.03697
|1.04375
|2011.11.07 15:18
|1.03697
|0.00
|0.00
|0.00
|8.28
|192410860
|2011.11.07 13:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60209
|1.60421
|1.61305
|2011.11.07 15:20
|1.60421
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|192413528
|2011.11.07 20:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03882
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03138
|0.00
|0.00
|0.10
|-7.44
|192413695
|2011.11.07 20:43
|buy
|0.02
|audusd
|1.03678
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03138
|0.00
|0.00
|0.20
|-10.80
|192414599
|2011.11.08 00:35
|buy
|0.03
|audusd
|1.03465
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03140
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.75
|192415627
|2011.11.08 04:20
|buy
|0.05
|audusd
|1.03252
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03140
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|192415983
|2011.11.08 06:15
|buy
|0.09
|audusd
|1.03051
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03140
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|192416337
|2011.11.08 07:37
|buy
|0.15
|audusd
|1.02840
|0.97881
|1.03951
|2011.11.08 08:11
|1.03138
|0.00
|0.00
|0.00
|44.70
|192417637
|2011.11.08 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.03278
|1.03836
|1.04381
|2011.11.08 22:13
|1.03836
|0.00
|0.00
|0.10
|5.58
|192419077
|2011.11.08 14:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60899
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59774
|0.00
|0.00
|-0.02
|-11.25
|192419136
|2011.11.08 14:20
|buy
|0.05
|usdjpy
|77.737
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.468
|0.00
|0.00
|-0.97
|-17.36
|192420365
|2011.11.08 15:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60699
|1.61089
|1.61799
|2011.11.08 19:01
|1.61089
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|192425562
|2011.11.09 09:20
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60500
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59773
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.54
|192425709
|2011.11.09 09:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60297
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59773
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.72
|192425836
|2011.11.09 09:37
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60095
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59773
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.10
|192426774
|2011.11.09 10:39
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.59889
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59773
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.44
|192427367
|2011.11.09 11:35
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.59691
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59773
|0.00
|0.00
|0.00
|12.30
|192427604
|2011.11.09 12:03
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.59492
|1.54898
|1.60587
|2011.11.09 12:40
|1.59774
|0.00
|0.00
|0.00
|70.50
|192430730
|2011.11.09 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59633
|1.53633
|1.60100
|2011.11.10 08:15
|1.59341
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.92
|192430792
|2011.11.09 18:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59426
|1.53633
|1.60100
|2011.11.10 08:15
|1.59341
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.70
|192430943
|2011.11.09 19:04
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59200
|1.53633
|1.60100
|2011.11.10 08:15
|1.59341
|0.00
|0.00
|-0.21
|4.23
|192433329
|2011.11.10 07:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59004
|1.53633
|1.60100
|2011.11.10 08:15
|1.59338
|0.00
|0.00
|0.00
|16.70
|192437511
|2011.11.10 15:59
|buy
|0.09
|usdjpy
|77.531
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.471
|0.00
|0.00
|-0.75
|-6.97
|192444513
|2011.11.13 23:00
|buy
|0.15
|usdjpy
|77.203
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.465
|0.00
|0.00
|-0.41
|50.73
|192455990
|2011.11.14 22:33
|buy
|0.01
|audusd
|1.02025
|0.96040
|1.02715
|2011.11.15 08:15
|1.01993
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|192457547
|2011.11.15 02:24
|buy
|0.25
|usdjpy
|77.016
|72.377
|78.100
|2011.11.15 02:44
|77.455
|0.00
|0.00
|0.00
|141.70
|192458252
|2011.11.15 04:22
|buy
|0.02
|audusd
|1.01825
|0.96040
|1.02715
|2011.11.15 08:15
|1.01994
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|192458338
|2011.11.15 04:38
|buy
|0.03
|audusd
|1.01637
|0.96040
|1.02715
|2011.11.15 08:15
|1.01996
|0.00
|0.00
|0.00
|10.77
|192462999
|2011.11.15 14:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.01850
|0.95851
|1.02375
|2011.11.15 17:05
|1.01584
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|192463264
|2011.11.15 15:13
|buy
|0.02
|audusd
|1.01661
|0.95851
|1.02375
|2011.11.15 17:05
|1.01584
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|192463644
|2011.11.15 16:08
|buy
|0.03
|audusd
|1.01476
|0.95851
|1.02375
|2011.11.15 17:05
|1.01587
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|192463865
|2011.11.15 16:32
|buy
|0.05
|audusd
|1.01297
|0.95851
|1.02375
|2011.11.15 17:05
|1.01590
|0.00
|0.00
|0.00
|14.65
|192464818
|2011.11.15 19:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.01898
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00954
|0.00
|0.00
|0.10
|-9.44
|192465646
|2011.11.15 22:50
|buy
|0.02
|audusd
|1.01702
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00954
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.96
|192465940
|2011.11.15 23:54
|buy
|0.03
|audusd
|1.01499
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00956
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.29
|192466089
|2011.11.16 00:17
|buy
|0.05
|audusd
|1.01277
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00956
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.05
|192466790
|2011.11.16 02:07
|buy
|0.09
|audusd
|1.01084
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00959
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.25
|192467086
|2011.11.16 02:32
|buy
|0.15
|audusd
|1.00882
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00959
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|192467819
|2011.11.16 05:46
|buy
|0.25
|audusd
|1.00687
|0.95894
|1.01773
|2011.11.16 07:40
|1.00959
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|192501938
|2011.11.21 07:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57480
|1.51486
|1.57359
|2011.11.21 16:15
|1.56560
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|192507464
|2011.11.21 08:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57267
|1.51486
|1.57359
|2011.11.21 16:15
|1.56561
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.12
|192510241
|2011.11.21 08:41
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57073
|1.51486
|1.57359
|2011.11.21 16:15
|1.56561
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.36
|192520505
|2011.11.21 10:48
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56884
|1.51486
|1.57359
|2011.11.21 16:15
|1.56562
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.10
|192522054
|2011.11.21 11:16
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56697
|1.51486
|1.57359
|2011.11.21 16:15
|1.56562
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.15
|192522233
|2011.11.21 11:21
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.56476
|1.51486
|1.57359
|2011.11.21 16:15
|1.56569
|0.00
|0.00
|0.00
|13.95
|192525422
|2011.11.21 13:21
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.56253
|1.51486
|1.57359
|2011.11.21 16:15
|1.56551
|0.00
|0.00
|0.00
|74.50
|192542694
|2011.11.22 00:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.993
|77.381
|78.094
|2011.11.23 16:38
|77.381
|0.00
|0.00
|-0.03
|5.01
|192583475
|2011.11.24 07:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.136
|77.340
|78.236
|2011.11.25 02:35
|77.340
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.64
|192614426
|2011.11.28 01:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.628
|78.039
|78.729
|2011.11.28 16:17
|78.039
|0.00
|0.00
|0.00
|5.27
|192622458
|2011.11.28 23:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.067
|72.077
|78.766
|2011.11.30 00:05
|78.006
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.78
|192622489
|2011.11.28 23:18
|buy
|0.01
|audusd
|0.99157
|0.93156
|0.99867
|2011.11.29 03:34
|0.99138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|192622728
|2011.11.29 00:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.98968
|0.93156
|0.99867
|2011.11.29 03:34
|0.99140
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|192623218
|2011.11.29 00:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.98761
|0.93156
|0.99867
|2011.11.29 03:34
|0.99140
|0.00
|0.00
|0.00
|11.37
|192625096
|2011.11.29 03:34
|buy
|0.01
|audusd
|0.99163
|0.99740
|1.00270
|2011.11.29 06:41
|0.99740
|0.00
|0.00
|0.00
|5.77
|192629447
|2011.11.29 08:42
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.866
|72.077
|78.766
|2011.11.30 00:05
|78.006
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.59
|192632849
|2011.11.29 10:35
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.680
|72.077
|78.766
|2011.11.30 00:05
|78.006
|0.00
|0.00
|-0.08
|12.54
|192642060
|2011.11.29 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56275
|1.50270
|1.56379
|2011.11.30 10:39
|1.55556
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.19
|192643046
|2011.11.29 17:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.00349
|1.00645
|1.01249
|2011.11.30 01:25
|1.00645
|0.00
|0.00
|0.10
|2.96
|192643363
|2011.11.29 17:45
|buy
|0.02
|audusd
|1.00174
|1.00659
|1.01249
|2011.11.30 01:25
|1.00659
|0.00
|0.00
|0.19
|9.70
|192643482
|2011.11.29 17:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56091
|1.50270
|1.56379
|2011.11.30 10:39
|1.55556
|0.00
|0.00
|-0.05
|-10.70
|192649608
|2011.11.30 03:22
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55894
|1.50270
|1.56379
|2011.11.30 10:39
|1.55556
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.14
|192650671
|2011.11.30 06:57
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55701
|1.50270
|1.56379
|2011.11.30 10:39
|1.55556
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.25
|192650957
|2011.11.30 07:14
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.55485
|1.50270
|1.56379
|2011.11.30 10:38
|1.55557
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|192652324
|2011.11.30 08:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.052
|72.052
|78.547
|2011.11.30 15:53
|77.733
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|192653781
|2011.11.30 09:43
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55299
|1.50270
|1.56379
|2011.11.30 10:38
|1.55557
|0.00
|0.00
|0.00
|38.70
|192656323
|2011.11.30 11:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.00568
|1.01229
|1.01462
|2011.11.30 13:00
|1.01462
|0.00
|0.00
|0.00
|8.94
|192658753
|2011.11.30 12:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56093
|1.56664
|1.56973
|2011.11.30 13:02
|1.56664
|0.00
|0.00
|0.00
|5.71
|192659321
|2011.11.30 12:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55859
|1.56667
|1.56973
|2011.11.30 13:02
|1.56667
|0.00
|0.00
|0.00
|16.16
|192659465
|2011.11.30 12:21
|buy
|0.02
|audusd
|1.00387
|1.01259
|1.01462
|2011.11.30 13:00
|1.01462
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|192660221
|2011.11.30 13:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.852
|72.052
|78.547
|2011.11.30 15:53
|77.737
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|192660775
|2011.11.30 13:03
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.653
|72.052
|78.547
|2011.11.30 15:53
|77.740
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|192661244
|2011.11.30 13:05
|buy
|0.05
|usdjpy
|77.448
|72.052
|78.547
|2011.11.30 15:53
|77.738
|0.00
|0.00
|0.00
|18.65
|192673952
|2011.11.30 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.02894
|0.96898
|1.02967
|2011.12.01 03:45
|1.02147
|0.00
|0.00
|0.30
|-7.47
|192674270
|2011.11.30 21:11
|buy
|0.02
|audusd
|1.02666
|0.96898
|1.02967
|2011.12.01 03:45
|1.02147
|0.00
|0.00
|0.59
|-10.38
|192674790
|2011.11.30 22:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.604
|77.888
|78.701
|2011.12.05 14:26
|77.888
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.65
|192675905
|2011.12.01 00:23
|buy
|0.03
|audusd
|1.02458
|0.96898
|1.02967
|2011.12.01 03:45
|1.02147
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.33
|192675992
|2011.12.01 00:30
|buy
|0.05
|audusd
|1.02265
|0.96898
|1.02967
|2011.12.01 03:45
|1.02147
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|192676196
|2011.12.01 00:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57056
|1.51053
|1.57542
|2011.12.01 09:00
|1.56767
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.89
|192677837
|2011.12.01 02:24
|buy
|0.09
|audusd
|1.02067
|0.96898
|1.02967
|2011.12.01 03:45
|1.02147
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|192677928
|2011.12.01 02:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56854
|1.51053
|1.57542
|2011.12.01 09:00
|1.56775
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|192677983
|2011.12.01 02:42
|buy
|0.15
|audusd
|1.01875
|0.96898
|1.02967
|2011.12.01 03:45
|1.02145
|0.00
|0.00
|0.00
|40.50
|192679106
|2011.12.01 05:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.02533
|0.96529
|1.02627
|2011.12.01 09:03
|1.01795
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.38
|192679396
|2011.12.01 05:42
|buy
|0.02
|audusd
|1.02333
|0.96529
|1.02627
|2011.12.01 09:02
|1.01795
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.76
|192679973
|2011.12.01 06:52
|buy
|0.03
|audusd
|1.02137
|0.96529
|1.02627
|2011.12.01 09:02
|1.01793
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.32
|192680399
|2011.12.01 07:45
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56649
|1.51053
|1.57542
|2011.12.01 09:00
|1.56775
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|192680419
|2011.12.01 07:49
|buy
|0.05
|audusd
|1.01934
|0.96529
|1.02627
|2011.12.01 09:02
|1.01794
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|192680807
|2011.12.01 08:28
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56434
|1.51053
|1.57542
|2011.12.01 09:00
|1.56762
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|192680844
|2011.12.01 08:29
|buy
|0.09
|audusd
|1.01728
|0.96529
|1.02627
|2011.12.01 09:02
|1.01794
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|192681067
|2011.12.01 08:51
|buy
|0.15
|audusd
|1.01524
|0.96529
|1.02627
|2011.12.01 09:02
|1.01799
|0.00
|0.00
|0.00
|41.25
|192683426
|2011.12.01 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57440
|1.51445
|1.58131
|2011.12.01 15:04
|1.57418
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|192683540
|2011.12.01 11:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57234
|1.51445
|1.58131
|2011.12.01 15:04
|1.57414
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|192683734
|2011.12.01 11:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.02139
|1.02438
|1.03245
|2011.12.01 15:13
|1.02438
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|192683880
|2011.12.01 11:43
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57027
|1.51445
|1.58131
|2011.12.01 15:04
|1.57413
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|192692469
|2011.12.01 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.02244
|1.02501
|1.03354
|2011.12.02 09:48
|1.02501
|0.00
|0.00
|0.10
|2.57
|192693149
|2011.12.01 22:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56869
|1.50890
|1.57154
|2011.12.05 15:54
|1.57154
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.85
|192713196
|2011.12.04 23:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56055
|1.56411
|1.57154
|2011.12.05 08:09
|1.56411
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|192714374
|2011.12.05 00:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.02461
|0.96461
|1.03141
|2011.12.05 08:44
|1.02446
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|192714754
|2011.12.05 01:36
|buy
|0.02
|audusd
|1.02263
|0.96461
|1.03141
|2011.12.05 08:44
|1.02441
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|192715512
|2011.12.05 05:54
|buy
|0.03
|audusd
|1.02054
|0.96461
|1.03141
|2011.12.05 08:44
|1.02446
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|192727842
|2011.12.05 23:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.851
|71.851
|78.356
|2011.12.08 15:31
|77.561
|0.00
|0.00
|-0.11
|-3.74
|192736069
|2011.12.06 10:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.658
|71.851
|78.356
|2011.12.08 15:31
|77.565
|0.00
|0.00
|-0.23
|-2.40
|192736160
|2011.12.06 10:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.02093
|1.02336
|1.03193
|2011.12.06 11:46
|1.02336
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|192741883
|2011.12.06 16:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.02226
|1.02463
|1.03327
|2011.12.06 20:49
|1.02463
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|192759256
|2011.12.08 05:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.02637
|1.02959
|1.03740
|2011.12.08 12:45
|1.02959
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|192760976
|2011.12.08 09:44
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.458
|71.851
|78.356
|2011.12.08 15:31
|77.559
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|192761388
|2011.12.08 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57260
|1.57487
|1.58159
|2011.12.08 13:48
|1.57487
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|192761442
|2011.12.08 10:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57049
|1.57487
|1.58159
|2011.12.08 13:48
|1.57487
|0.00
|0.00
|0.00
|8.76
|192763924
|2011.12.08 13:33
|buy
|0.05
|usdjpy
|77.238
|71.851
|78.356
|2011.12.08 15:31
|77.563
|0.00
|0.00
|0.00
|20.95
|192764846
|2011.12.08 13:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57518
|1.51518
|1.57372
|2011.12.08 20:26
|1.56560
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.58
|192765349
|2011.12.08 13:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57301
|1.51518
|1.57372
|2011.12.08 20:26
|1.56560
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.82
|192765737
|2011.12.08 14:03
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57102
|1.51518
|1.57372
|2011.12.08 20:26
|1.56559
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.29
|192765937
|2011.12.08 14:07
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56909
|1.51518
|1.57372
|2011.12.08 20:26
|1.56557
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.60
|192766534
|2011.12.08 14:19
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56691
|1.51518
|1.57372
|2011.12.08 20:26
|1.56559
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.88
|192767254
|2011.12.08 15:04
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.56472
|1.51518
|1.57372
|2011.12.08 20:26
|1.56562
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|192767367
|2011.12.08 15:15
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.56272
|1.51518
|1.57372
|2011.12.08 20:26
|1.56562
|0.00
|0.00
|0.00
|72.50
|192770058
|2011.12.08 21:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56377
|1.57133
|1.57477
|2011.12.09 11:42
|1.57133
|0.00
|0.00
|-0.03
|7.56
|192783970
|2011.12.12 01:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.676
|77.946
|78.778
|2011.12.15 07:49
|77.946
|0.00
|0.00
|-0.14
|3.46
|192834680
|2011.12.15 16:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.905
|71.905
|78.132
|2012.01.25 10:39
|78.134
|0.00
|0.00
|-1.11
|2.93
|193142485
|2012.01.23 07:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.033
|77.643
|78.132
|2012.01.24 22:24
|77.645
|0.00
|0.00
|-0.09
|15.76
|193143987
|2012.01.23 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55662
|1.55931
|1.56561
|2012.01.24 16:45
|1.55926
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.64
|193149024
|2012.01.24 03:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55457
|1.55670
|1.56561
|2012.01.24 11:51
|1.55670
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|193154119
|2012.01.24 16:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04738
|1.05135
|1.05620
|2012.01.25 04:21
|1.05135
|0.00
|0.00
|0.09
|3.97
|193155969
|2012.01.25 00:30
|buy
|0.02
|audusd
|1.04506
|1.05140
|1.05620
|2012.01.25 04:21
|1.05135
|0.00
|0.00
|0.00
|12.58
|193159438
|2012.01.25 12:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55744
|1.56220
|1.56639
|2012.01.25 18:45
|1.56279
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|193159671
|2012.01.25 12:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55542
|1.55822
|1.56639
|2012.01.25 14:34
|1.55824
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|193160620
|2012.01.25 15:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.182
|72.181
|78.677
|2012.01.25 19:04
|77.885
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.81
|193161447
|2012.01.25 17:28
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.990
|72.181
|78.677
|2012.01.25 19:04
|77.885
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|193161569
|2012.01.25 17:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.05089
|1.05766
|1.06211
|2012.01.25 19:01
|1.05755
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|193161693
|2012.01.25 17:34
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.780
|72.181
|78.677
|2012.01.25 19:04
|77.886
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|193162142
|2012.01.25 18:34
|buy
|0.05
|usdjpy
|77.574
|72.181
|78.677
|2012.01.25 19:04
|77.886
|0.00
|0.00
|0.00
|20.03
|193164569
|2012.01.26 02:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.791
|71.792
|77.251
|2012.02.03 13:34
|76.476
|0.00
|0.00
|-0.16
|-17.19
|193164921
|2012.01.26 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56576
|1.56782
|1.57679
|2012.01.26 09:19
|1.56782
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|193165424
|2012.01.26 06:28
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.588
|71.792
|77.251
|2012.02.03 13:34
|76.479
|0.00
|0.00
|-0.32
|-29.00
|193167833
|2012.01.26 13:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56999
|1.57328
|1.57692
|2012.01.31 07:40
|1.57330
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.31
|193168300
|2012.01.26 15:03
|buy
|0.03
|usdjpy
|77.382
|71.792
|77.251
|2012.02.03 13:34
|76.484
|0.00
|0.00
|-0.49
|-35.22
|193168561
|2012.01.26 15:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56798
|1.57129
|1.57899
|2012.01.26 16:42
|1.57128
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|193170911
|2012.01.26 23:48
|buy
|0.01
|audusd
|1.06213
|1.06485
|1.07321
|2012.01.27 13:30
|1.06474
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|193180902
|2012.01.29 23:00
|buy
|0.05
|usdjpy
|76.767
|71.792
|77.251
|2012.02.03 13:34
|76.479
|0.00
|0.00
|-0.61
|-18.83
|193186513
|2012.01.30 09:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56578
|1.56810
|1.57692
|2012.01.30 12:31
|1.56809
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|193187837
|2012.01.30 12:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.05511
|1.05779
|1.06410
|2012.01.30 18:07
|1.05779
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|193188198
|2012.01.30 13:39
|buy
|0.02
|audusd
|1.05311
|1.05789
|1.06410
|2012.01.30 18:07
|1.05789
|0.00
|0.00
|0.00
|9.56
|193188448
|2012.01.30 14:02
|buy
|0.09
|usdjpy
|76.563
|71.792
|77.251
|2012.02.03 13:34
|76.477
|0.00
|0.00
|-1.13
|-10.12
|193189034
|2012.01.30 14:53
|buy
|0.15
|usdjpy
|76.353
|71.792
|77.251
|2012.02.03 13:34
|76.480
|0.00
|0.00
|-1.87
|24.91
|193192521
|2012.01.31 02:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.06391
|1.06634
|1.07493
|2012.01.31 09:33
|1.06633
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|193217689
|2012.01.31 22:18
|buy
|0.01
|audusd
|1.06230
|1.00222
|1.06931
|2012.02.01 08:35
|1.06216
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|193218619
|2012.01.31 23:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57679
|1.51682
|1.58190
|2012.02.01 08:34
|1.57408
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|193220073
|2012.02.01 00:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.06031
|1.00222
|1.06931
|2012.02.01 08:35
|1.06213
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|193234972
|2012.02.01 06:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57486
|1.51682
|1.58190
|2012.02.01 08:34
|1.57409
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|193237793
|2012.02.01 06:58
|buy
|0.03
|audusd
|1.05828
|1.00222
|1.06931
|2012.02.01 08:35
|1.06213
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|193238024
|2012.02.01 07:03
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57290
|1.51682
|1.58190
|2012.02.01 08:34
|1.57415
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|193238908
|2012.02.01 07:25
|buy
|0.25
|usdjpy
|76.150
|71.792
|77.251
|2012.02.03 13:34
|76.479
|0.00
|0.00
|-2.08
|107.55
|193239428
|2012.02.01 07:37
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57083
|1.51682
|1.58190
|2012.02.01 08:34
|1.57418
|0.00
|0.00
|0.00
|16.75
|193242798
|2012.02.01 09:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.06703
|1.06935
|1.07804
|2012.02.01 13:15
|1.06932
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|193243126
|2012.02.01 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57633
|1.58461
|1.58735
|2012.02.01 13:04
|1.58462
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|193247776
|2012.02.01 23:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58444
|1.52447
|1.59143
|2012.02.03 09:31
|1.58419
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.25
|193248136
|2012.02.02 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.07302
|1.01312
|1.08000
|2012.02.02 14:23
|1.07281
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|193251037
|2012.02.02 05:22
|buy
|0.02
|audusd
|1.07100
|1.01312
|1.08000
|2012.02.02 14:23
|1.07282
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|193252779
|2012.02.02 08:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58244
|1.52447
|1.59143
|2012.02.03 09:31
|1.58423
|0.00
|0.00
|-0.04
|3.58
|193255327
|2012.02.02 12:07
|buy
|0.03
|audusd
|1.06897
|1.01312
|1.08000
|2012.02.02 14:23
|1.07282
|0.00
|0.00
|0.00
|11.55
|193256285
|2012.02.02 14:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.07193
|1.07727
|1.08092
|2012.02.03 20:16
|1.07729
|0.00
|0.00
|0.10
|5.36
|193256637
|2012.02.02 15:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58031
|1.52447
|1.59143
|2012.02.03 09:31
|1.58429
|0.00
|0.00
|-0.06
|11.94
|193257379
|2012.02.02 17:37
|buy
|0.02
|audusd
|1.06989
|1.07275
|1.08092
|2012.02.03 13:33
|1.07275
|0.00
|0.00
|0.19
|5.72
|193274305
|2012.02.06 12:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.07228
|1.07642
|1.08128
|2012.02.07 03:31
|1.07642
|0.00
|0.00
|0.10
|4.14
|193274505
|2012.02.06 13:11
|buy
|0.02
|audusd
|1.07023
|1.07214
|1.08128
|2012.02.06 18:40
|1.07209
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|193274800
|2012.02.06 13:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57523
|1.58198
|1.58626
|2012.02.06 17:41
|1.58198
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|193275388
|2012.02.06 15:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.651
|76.976
|77.753
|2012.02.08 11:44
|76.978
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.25
|193280018
|2012.02.07 05:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.07885
|1.08231
|1.08782
|2012.02.08 10:19
|1.08233
|0.00
|0.00
|0.10
|3.48
|193284198
|2012.02.07 12:03
|buy
|0.02
|audusd
|1.07685
|1.07946
|1.08782
|2012.02.07 16:53
|1.07946
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|193291429
|2012.02.08 04:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58945
|1.52948
|1.59204
|2012.02.09 06:11
|1.58399
|0.00
|0.00
|-0.06
|-5.46
|193294610
|2012.02.08 11:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58741
|1.52948
|1.59204
|2012.02.09 06:11
|1.58405
|0.00
|0.00
|-0.12
|-6.72
|193296171
|2012.02.08 14:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.08308
|1.02311
|1.08574
|2012.02.09 02:20
|1.07739
|0.00
|0.00
|0.29
|-5.69
|193296977
|2012.02.08 15:23
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58521
|1.52948
|1.59204
|2012.02.09 06:11
|1.58400
|0.00
|0.00
|-0.19
|-3.63
|193297079
|2012.02.08 15:33
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58304
|1.52948
|1.59204
|2012.02.09 06:11
|1.58400
|0.00
|0.00
|-0.31
|4.80
|193297100
|2012.02.08 15:35
|buy
|0.02
|audusd
|1.08097
|1.02311
|1.08574
|2012.02.09 02:20
|1.07739
|0.00
|0.00
|0.58
|-7.16
|193297106
|2012.02.08 15:35
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.58106
|1.52948
|1.59204
|2012.02.09 06:11
|1.58402
|0.00
|0.00
|-0.56
|26.64
|193297408
|2012.02.08 16:07
|buy
|0.03
|audusd
|1.07892
|1.02311
|1.08574
|2012.02.09 02:20
|1.07739
|0.00
|0.00
|0.87
|-4.59
|193297551
|2012.02.08 16:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.883
|77.541
|77.985
|2012.02.10 01:15
|77.541
|0.00
|0.00
|-0.08
|8.49
|193301548
|2012.02.09 00:42
|buy
|0.05
|audusd
|1.07678
|1.02311
|1.08574
|2012.02.09 02:20
|1.07740
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|193301961
|2012.02.09 01:32
|buy
|0.09
|audusd
|1.07435
|1.02311
|1.08574
|2012.02.09 02:20
|1.07743
|0.00
|0.00
|0.00
|27.72
|193304331
|2012.02.09 04:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.07822
|1.08031
|1.08925
|2012.02.09 07:56
|1.08031
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|193314491
|2012.02.09 14:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58696
|1.52695
|1.59182
|2012.02.10 09:46
|1.58407
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.89
|193315142
|2012.02.09 14:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58493
|1.52695
|1.59182
|2012.02.10 09:46
|1.58407
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.72
|193316167
|2012.02.09 15:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.08187
|1.02188
|1.08013
|2012.02.13 03:25
|1.07335
|0.00
|0.00
|0.20
|-8.52
|193316767
|2012.02.09 15:24
|buy
|0.02
|audusd
|1.07971
|1.02188
|1.08013
|2012.02.13 03:25
|1.07335
|0.00
|0.00
|0.38
|-12.72
|193316958
|2012.02.09 15:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58283
|1.52695
|1.59182
|2012.02.10 09:46
|1.58407
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.72
|193318829
|2012.02.09 23:10
|buy
|0.03
|audusd
|1.07771
|1.02188
|1.08013
|2012.02.13 03:25
|1.07335
|0.00
|0.00
|0.29
|-13.08
|193318909
|2012.02.09 23:28
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58086
|1.52695
|1.59182
|2012.02.10 09:46
|1.58407
|0.00
|0.00
|0.00
|16.05
|193330299
|2012.02.12 23:00
|buy
|0.05
|audusd
|1.07114
|1.02188
|1.08013
|2012.02.13 03:25
|1.07335
|0.00
|0.00
|0.00
|11.05
|193330775
|2012.02.13 00:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|77.723
|77.974
|78.622
|2012.02.14 10:59
|77.974
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.22
|193331044
|2012.02.13 00:38
|buy
|0.09
|audusd
|1.06917
|1.07130
|1.08013
|2012.02.13 03:25
|1.07335
|0.00
|0.00
|0.00
|37.62
|193337794
|2012.02.13 15:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.521
|77.980
|78.622
|2012.02.14 10:56
|77.980
|0.00
|0.00
|-0.04
|11.77
|193347817
|2012.02.14 12:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.188
|78.452
|79.288
|2012.02.15 02:27
|78.452
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.37
|193353672
|2012.02.15 02:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.476
|78.971
|79.373
|2012.02.17 08:49
|78.971
|0.00
|0.00
|-0.08
|6.27
|193360495
|2012.02.15 14:22
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.276
|78.971
|79.373
|2012.02.17 08:49
|78.971
|0.00
|0.00
|-0.16
|17.60
|193370455
|2012.02.16 13:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.06701
|1.07183
|1.07800
|2012.02.16 15:57
|1.07183
|0.00
|0.00
|0.00
|4.82
|193383756
|2012.02.19 23:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.07940
|1.01938
|1.08636
|2012.02.20 11:33
|1.07929
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|193385483
|2012.02.20 04:25
|buy
|0.02
|audusd
|1.07740
|1.01938
|1.08636
|2012.02.20 11:33
|1.07929
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|193386233
|2012.02.20 07:23
|buy
|0.03
|audusd
|1.07545
|1.01938
|1.08636
|2012.02.20 11:33
|1.07928
|0.00
|0.00
|0.00
|11.49
|193387086
|2012.02.20 10:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.601
|80.191
|80.698
|2012.02.22 20:13
|80.191
|0.00
|0.00
|-0.04
|7.36
|193387785
|2012.02.20 12:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58639
|1.52638
|1.59339
|2012.02.21 08:03
|1.58627
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.12
|193390091
|2012.02.20 17:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58441
|1.52638
|1.59339
|2012.02.21 08:03
|1.58627
|0.00
|0.00
|-0.04
|3.72
|193392992
|2012.02.20 23:18
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58234
|1.52638
|1.59339
|2012.02.21 08:03
|1.58627
|0.00
|0.00
|0.00
|11.79
|193394893
|2012.02.21 05:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.07246
|1.01246
|1.07741
|2012.02.21 16:00
|1.06961
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.85
|193395400
|2012.02.21 08:10
|buy
|0.02
|audusd
|1.07034
|1.01246
|1.07741
|2012.02.21 16:00
|1.06961
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|193395722
|2012.02.21 09:55
|buy
|0.03
|audusd
|1.06841
|1.01246
|1.07741
|2012.02.21 15:59
|1.06961
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|193395844
|2012.02.21 10:17
|buy
|0.05
|audusd
|1.06643
|1.01246
|1.07741
|2012.02.21 15:59
|1.06961
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|193397695
|2012.02.21 17:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58012
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56857
|0.00
|0.00
|-0.02
|-11.55
|193397964
|2012.02.21 20:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57814
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56848
|0.00
|0.00
|-0.04
|-19.32
|193399921
|2012.02.22 09:16
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57613
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56839
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.22
|193399990
|2012.02.22 09:35
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57406
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56839
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.35
|193400029
|2012.02.22 09:36
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.57166
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56840
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.34
|193400416
|2012.02.22 12:01
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.56965
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56840
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.75
|193400569
|2012.02.22 12:57
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.56758
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56840
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|193400991
|2012.02.22 14:39
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.56560
|1.52012
|1.57658
|2012.02.22 16:07
|1.56840
|0.00
|0.00
|0.00
|117.60
|193402677
|2012.02.23 00:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.305
|74.306
|80.997
|2012.02.24 04:07
|80.239
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.82
|193403901
|2012.02.23 04:12
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.107
|74.306
|80.997
|2012.02.24 04:07
|80.239
|0.00
|0.00
|-0.04
|3.29
|193407135
|2012.02.23 20:44
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.896
|74.306
|80.997
|2012.02.24 04:07
|80.239
|0.00
|0.00
|-0.06
|12.82
|193413647
|2012.02.27 05:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.06888
|1.07550
|1.07787
|2012.02.27 17:21
|1.07550
|0.00
|0.00
|0.00
|6.62
|193413970
|2012.02.27 06:53
|buy
|0.02
|audusd
|1.06687
|1.07551
|1.07787
|2012.02.27 17:21
|1.07551
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|193417077
|2012.02.27 12:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58679
|1.52683
|1.59375
|2012.02.28 08:01
|1.58662
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.17
|193417263
|2012.02.27 12:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58477
|1.52683
|1.59375
|2012.02.28 08:01
|1.58662
|0.00
|0.00
|-0.04
|3.70
|193418311
|2012.02.27 17:22
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58276
|1.52683
|1.59375
|2012.02.28 08:01
|1.58662
|0.00
|0.00
|-0.06
|11.58
|193418490
|2012.02.27 18:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.378
|81.013
|81.275
|2012.02.29 17:21
|81.013
|0.00
|0.00
|-0.04
|7.84
|193419655
|2012.02.28 01:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.07631
|1.08022
|1.08530
|2012.02.29 04:15
|1.08022
|0.00
|0.00
|0.10
|3.91
|193419696
|2012.02.28 01:19
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.173
|80.574
|81.275
|2012.02.28 10:28
|80.574
|0.00
|0.00
|0.00
|9.95
|193423520
|2012.02.28 15:07
|buy
|0.02
|audusd
|1.07432
|1.08022
|1.08530
|2012.02.29 04:15
|1.08022
|0.00
|0.00
|0.19
|11.80
|193424624
|2012.02.28 17:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58806
|1.59164
|1.59903
|2012.02.29 07:10
|1.59164
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.58
|193431234
|2012.02.29 08:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.08147
|1.08347
|1.09249
|2012.02.29 10:34
|1.08347
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|193431858
|2012.02.29 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59398
|1.59699
|1.60286
|2012.02.29 16:06
|1.59699
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|193432345
|2012.02.29 12:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.08406
|1.02405
|1.08682
|2012.02.29 17:15
|1.07877
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.29
|193433077
|2012.02.29 15:06
|buy
|0.02
|audusd
|1.08206
|1.02405
|1.08682
|2012.02.29 17:15
|1.07875
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.62
|193433350
|2012.02.29 15:38
|buy
|0.03
|audusd
|1.07994
|1.02405
|1.08682
|2012.02.29 17:15
|1.07877
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|193433442
|2012.02.29 15:49
|buy
|0.05
|audusd
|1.07791
|1.02405
|1.08682
|2012.02.29 17:15
|1.07877
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|193433467
|2012.02.29 15:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59194
|1.59706
|1.60286
|2012.02.29 16:06
|1.59706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|193433938
|2012.02.29 16:30
|buy
|0.09
|audusd
|1.07582
|1.02405
|1.08682
|2012.02.29 17:15
|1.07875
|0.00
|0.00
|0.00
|26.37
|193434216
|2012.02.29 18:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59371
|1.53371
|1.60270
|2012.03.02 05:43
|1.59405
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.34
|193434483
|2012.02.29 20:24
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59174
|1.59395
|1.60270
|2012.03.01 12:43
|1.59395
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.42
|193435165
|2012.03.01 02:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.07580
|1.07809
|1.08480
|2012.03.01 15:41
|1.07809
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|193436598
|2012.03.01 06:38
|buy
|0.02
|audusd
|1.07382
|1.07599
|1.08480
|2012.03.01 12:39
|1.07599
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|193436774
|2012.03.01 07:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.070
|81.309
|82.170
|2012.03.02 05:42
|81.461
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.80
|193438559
|2012.03.01 16:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.07890
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:18
|1.05832
|0.00
|0.00
|0.30
|-20.58
|193445056
|2012.03.04 23:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.07293
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:18
|1.05841
|0.00
|0.00
|0.19
|-29.04
|193445803
|2012.03.05 02:53
|buy
|0.03
|audusd
|1.07092
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:18
|1.05836
|0.00
|0.00
|0.29
|-37.68
|193445905
|2012.03.05 03:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.717
|75.717
|82.418
|2012.03.06 06:45
|81.428
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.55
|193446066
|2012.03.05 05:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|81.519
|0.000
|82.418
|2012.03.06 06:45
|81.425
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.31
|193446202
|2012.03.05 05:31
|buy
|0.03
|usdjpy
|81.317
|75.717
|82.418
|2012.03.06 06:45
|81.425
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.98
|193446693
|2012.03.05 08:24
|buy
|0.05
|audusd
|1.06888
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:18
|1.05840
|0.00
|0.00
|0.48
|-52.40
|193448432
|2012.03.05 15:18
|buy
|0.09
|audusd
|1.06670
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:18
|1.05849
|0.00
|0.00
|0.86
|-73.89
|193449779
|2012.03.06 02:50
|buy
|0.15
|audusd
|1.06471
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:18
|1.05851
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.00
|193449959
|2012.03.06 03:33
|buy
|0.25
|audusd
|1.06262
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:19
|1.05847
|0.00
|0.00
|0.00
|-103.75
|193450238
|2012.03.06 04:48
|buy
|0.42
|audusd
|1.06058
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:19
|1.05850
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.36
|193451419
|2012.03.06 10:16
|buy
|0.70
|audusd
|1.05858
|1.01890
|1.06958
|2012.03.06 10:19
|1.05848
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|193467002
|2012.03.12 06:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.267
|82.581
|83.165
|2012.03.13 09:27
|82.581
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.80
|193467491
|2012.03.12 08:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.05358
|0.99356
|1.05850
|2012.03.12 18:33
|1.04950
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.08
|193467640
|2012.03.12 08:40
|buy
|0.02
|audusd
|1.05155
|0.99356
|1.05850
|2012.03.12 18:33
|1.04952
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.06
|193469281
|2012.03.12 12:26
|buy
|0.03
|audusd
|1.04951
|0.99356
|1.05850
|2012.03.12 18:33
|1.04950
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|193469876
|2012.03.12 14:36
|buy
|0.05
|audusd
|1.04751
|0.99356
|1.05850
|2012.03.12 18:33
|1.04960
|0.00
|0.00
|0.00
|10.45
|193475833
|2012.03.13 05:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|82.060
|82.582
|83.165
|2012.03.13 09:27
|82.582
|0.00
|0.00
|0.00
|12.64
|193485004
|2012.03.13 18:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.940
|83.619
|84.040
|2012.03.14 17:02
|83.619
|0.00
|0.00
|-0.02
|8.12
|193490424
|2012.03.14 20:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.750
|83.967
|84.850
|2012.03.15 02:09
|83.967
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.58
|193493369
|2012.03.15 19:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.389
|83.629
|84.491
|2012.03.16 09:35
|83.629
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.87
|193497538
|2012.03.18 22:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.426
|77.426
|84.316
|2012.03.19 17:17
|83.395
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|193497539
|2012.03.18 22:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.05971
|0.99971
|1.06871
|2012.03.19 17:17
|1.06129
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|193497777
|2012.03.18 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58442
|1.58692
|1.59335
|2012.03.19 13:07
|1.58692
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|193498696
|2012.03.19 07:43
|buy
|0.02
|usdjpy
|83.204
|77.426
|84.316
|2012.03.19 17:17
|83.395
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|193498811
|2012.03.19 08:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58234
|1.58692
|1.59335
|2012.03.19 13:07
|1.58692
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|193498851
|2012.03.19 09:01
|buy
|0.02
|audusd
|1.05775
|0.99971
|1.06871
|2012.03.19 17:16
|1.06129
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|193500442
|2012.03.19 20:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.355
|83.623
|84.455
|2012.03.20 11:13
|83.621
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.18
|193501511
|2012.03.20 10:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58705
|1.59017
|1.59604
|2012.03.21 09:25
|1.59017
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.12
|193501629
|2012.03.20 11:24
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58508
|1.58740
|1.59604
|2012.03.21 04:07
|1.58740
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.64
|193502579
|2012.03.20 16:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.04875
|0.98874
|1.05372
|2012.03.21 20:41
|1.04584
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.91
|193504450
|2012.03.21 10:50
|buy
|0.02
|audusd
|1.04671
|0.98874
|1.05372
|2012.03.21 20:41
|1.04584
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|193504683
|2012.03.21 12:33
|buy
|0.03
|audusd
|1.04472
|0.98874
|1.05372
|2012.03.21 20:41
|1.04584
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|193505050
|2012.03.21 14:55
|buy
|0.05
|audusd
|1.04268
|0.98874
|1.05372
|2012.03.21 20:41
|1.04584
|0.00
|0.00
|0.00
|15.80
|193505670
|2012.03.21 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58534
|1.52534
|1.58958
|2012.03.22 18:25
|1.58095
|0.00
|0.00
|-0.06
|-4.39
|193506356
|2012.03.22 02:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.324
|77.329
|83.818
|2012.03.22 12:33
|83.021
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.65
|193506851
|2012.03.22 08:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|83.124
|77.329
|83.818
|2012.03.22 12:33
|83.021
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|193506978
|2012.03.22 08:44
|buy
|0.03
|usdjpy
|82.918
|77.329
|83.818
|2012.03.22 12:33
|83.021
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|193507047
|2012.03.22 09:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58332
|1.52534
|1.58958
|2012.03.22 18:24
|1.58093
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|193507090
|2012.03.22 09:29
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58119
|1.52534
|1.58958
|2012.03.22 18:24
|1.58093
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|193507099
|2012.03.22 09:30
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57858
|1.52534
|1.58958
|2012.03.22 18:24
|1.58098
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|193507313
|2012.03.22 11:55
|buy
|0.05
|usdjpy
|82.716
|77.329
|83.818
|2012.03.22 12:33
|83.021
|0.00
|0.00
|0.00
|18.37
|193511954
|2012.03.26 11:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58847
|1.59357
|1.59948
|2012.03.26 13:52
|1.59357
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|193513822
|2012.03.26 20:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.05459
|0.99458
|1.06157
|2012.03.27 09:08
|1.05444
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.15
|193513998
|2012.03.26 22:57
|buy
|0.02
|audusd
|1.05258
|0.99458
|1.06157
|2012.03.27 09:08
|1.05444
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|193514311
|2012.03.27 02:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59674
|1.53674
|1.60162
|2012.03.28 09:37
|1.59491
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.83
|193514331
|2012.03.27 03:10
|buy
|0.03
|audusd
|1.05056
|0.99458
|1.06157
|2012.03.27 09:08
|1.05444
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|193514545
|2012.03.27 06:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59474
|1.59771
|1.60574
|2012.03.27 09:43
|1.59771
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|193517075
|2012.03.28 07:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59269
|1.53674
|1.60162
|2012.03.28 09:37
|1.59489
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|193517308
|2012.03.28 08:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59062
|1.59275
|1.60162
|2012.03.28 09:37
|1.59489
|0.00
|0.00
|0.00
|12.81
|193517465
|2012.03.28 10:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.938
|76.938
|83.217
|2012.03.29 15:15
|82.350
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.14
|193519073
|2012.03.28 15:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|82.742
|76.938
|83.217
|2012.03.29 15:15
|82.347
|0.00
|0.00
|-0.12
|-9.59
|193519465
|2012.03.28 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58986
|1.52986
|1.59886
|2012.03.29 15:15
|1.59210
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.24
|193519518
|2012.03.28 19:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.03882
|0.97882
|1.04574
|2012.03.29 06:51
|1.03860
|0.00
|0.00
|0.28
|-0.22
|193519900
|2012.03.29 00:53
|buy
|0.02
|audusd
|1.03679
|0.97882
|1.04574
|2012.03.29 06:51
|1.03860
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|193520076
|2012.03.29 01:48
|buy
|0.03
|audusd
|1.03472
|0.97882
|1.04574
|2012.03.29 06:51
|1.03860
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|193520406
|2012.03.29 06:20
|buy
|0.03
|usdjpy
|82.524
|76.938
|83.217
|2012.03.29 15:15
|82.350
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.34
|193520464
|2012.03.29 07:01
|buy
|0.05
|usdjpy
|82.318
|76.938
|83.217
|2012.03.29 15:14
|82.330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|193520890
|2012.03.29 10:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58786
|1.59022
|1.59886
|2012.03.29 15:15
|1.59217
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|193520926
|2012.03.29 10:58
|buy
|0.09
|usdjpy
|82.116
|76.938
|83.217
|2012.03.29 15:14
|82.339
|0.00
|0.00
|0.00
|24.37
|193527127
|2012.04.02 08:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60625
|1.54626
|1.61113
|2012.04.02 18:39
|1.60340
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.85
|193527221
|2012.04.02 09:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60419
|1.54626
|1.61113
|2012.04.02 18:39
|1.60340
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|193527478
|2012.04.02 12:09
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60214
|1.54626
|1.61113
|2012.04.02 18:39
|1.60340
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|193527661
|2012.04.02 13:01
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60009
|1.54626
|1.61113
|2012.04.02 18:39
|1.60340
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|193529014
|2012.04.03 00:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60333
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-0.08
|-13.31
|193530206
|2012.04.03 09:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60129
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-0.16
|-22.54
|193530413
|2012.04.03 11:29
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59928
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-0.25
|-27.78
|193530631
|2012.04.03 12:35
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59723
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-0.41
|-36.05
|193530966
|2012.04.03 15:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03821
|0.97820
|1.03682
|2012.04.04 10:49
|1.02660
|0.00
|0.00
|0.09
|-11.61
|193531079
|2012.04.03 15:31
|buy
|0.02
|audusd
|1.03623
|0.00000
|1.03682
|2012.04.04 10:49
|1.02661
|0.00
|0.00
|0.19
|-19.24
|193531465
|2012.04.03 18:01
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.59521
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-0.75
|-46.71
|193531474
|2012.04.03 18:02
|buy
|0.03
|audusd
|1.03421
|0.97820
|1.03682
|2012.04.04 10:49
|1.02661
|0.00
|0.00
|0.28
|-22.80
|193531546
|2012.04.03 18:10
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.59309
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-1.24
|-46.05
|193531554
|2012.04.03 18:11
|buy
|0.05
|audusd
|1.03215
|0.97820
|1.03682
|2012.04.04 10:48
|1.02658
|0.00
|0.00
|0.46
|-27.85
|193531731
|2012.04.03 18:29
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.59095
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-2.07
|-23.25
|193532295
|2012.04.04 00:03
|buy
|0.09
|audusd
|1.02983
|0.97820
|1.03682
|2012.04.04 10:48
|1.02658
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.25
|193532335
|2012.04.04 00:27
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.58900
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-2.60
|42.84
|193532404
|2012.04.04 01:33
|buy
|0.15
|audusd
|1.02782
|0.97820
|1.03682
|2012.04.04 10:48
|1.02656
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.90
|193533022
|2012.04.04 08:48
|buy
|0.25
|audusd
|1.02581
|0.97820
|1.03682
|2012.04.04 10:48
|1.02655
|0.00
|0.00
|0.00
|18.50
|193533168
|2012.04.04 09:42
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.58702
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 23:47
|1.59002
|0.00
|0.00
|-4.34
|210.00
|193534056
|2012.04.04 12:58
|buy
|1.19
|gbpusd
|1.58497
|1.54333
|1.59602
|2012.04.04 13:27
|1.58559
|0.00
|0.00
|0.00
|73.78
|193535642
|2012.04.05 06:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.287
|76.287
|82.978
|2012.04.05 13:17
|82.247
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|193536157
|2012.04.05 09:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|82.081
|76.287
|82.978
|2012.04.05 13:17
|82.247
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|193536344
|2012.04.05 10:17
|buy
|0.03
|usdjpy
|81.878
|76.287
|82.978
|2012.04.05 13:17
|82.240
|0.00
|0.00
|0.00
|13.21
|193542456
|2012.04.10 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58575
|1.59077
|1.59475
|2012.04.11 07:14
|1.59077
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.02
|193542459
|2012.04.10 13:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.02887
|0.96884
|1.03390
|2012.04.11 01:39
|1.02606
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.81
|193542533
|2012.04.10 14:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58379
|1.59078
|1.59475
|2012.04.11 07:14
|1.59078
|0.00
|0.00
|-0.04
|13.98
|193542573
|2012.04.10 14:11
|buy
|0.02
|audusd
|1.02692
|0.96884
|1.03390
|2012.04.11 01:39
|1.02606
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.72
|193543275
|2012.04.10 22:47
|buy
|0.03
|audusd
|1.02491
|0.96884
|1.03390
|2012.04.11 01:39
|1.02606
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|193543364
|2012.04.10 23:54
|buy
|0.05
|audusd
|1.02290
|0.96884
|1.03390
|2012.04.11 01:39
|1.02606
|0.00
|0.00
|0.00
|15.80
|193544488
|2012.04.11 10:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59248
|1.59481
|1.60147
|2012.04.12 11:12
|1.59481
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.33
|193544565
|2012.04.11 11:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59049
|1.59355
|1.60147
|2012.04.12 08:52
|1.59355
|0.00
|0.00
|-0.12
|6.12
|193547391
|2012.04.12 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59696
|1.53695
|1.59452
|2012.04.16 17:00
|1.58902
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.94
|193549479
|2012.04.15 22:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58556
|1.53695
|1.59452
|2012.04.16 17:00
|1.58902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|193549763
|2012.04.16 00:33
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58357
|1.58694
|1.59452
|2012.04.16 17:00
|1.58899
|0.00
|0.00
|0.00
|16.26
|193550485
|2012.04.16 07:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.03405
|0.97405
|1.04301
|2012.04.17 09:28
|1.03608
|0.00
|0.00
|0.09
|2.03
|193552440
|2012.04.17 05:10
|buy
|0.02
|audusd
|1.03197
|1.03411
|1.04301
|2012.04.17 09:27
|1.03608
|0.00
|0.00
|0.00
|8.22
|193553171
|2012.04.17 09:28
|buy
|0.01
|audusd
|1.03638
|0.97637
|1.04737
|2012.04.17 09:28
|1.03609
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|193553172
|2012.04.17 09:28
|buy
|0.01
|audusd
|1.03638
|0.97632
|1.04732
|2012.04.17 09:28
|1.03603
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|193555055
|2012.04.18 06:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59369
|1.53369
|1.60072
|2012.04.18 08:13
|1.59345
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|193555102
|2012.04.18 06:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59172
|1.53369
|1.60072
|2012.04.18 08:13
|1.59344
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|193555186
|2012.04.18 07:20
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58973
|1.53369
|1.60072
|2012.04.18 08:13
|1.59344
|0.00
|0.00
|0.00
|11.13
|193555524
|2012.04.18 09:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.478
|75.475
|82.376
|2012.04.19 06:26
|81.523
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.55
|193555550
|2012.04.18 09:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59794
|1.60210
|1.60895
|2012.04.18 15:31
|1.60210
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|193556275
|2012.04.18 14:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|81.279
|75.475
|82.376
|2012.04.19 06:26
|81.523
|0.00
|0.00
|-0.12
|5.99
|193557302
|2012.04.19 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60335
|1.60564
|1.61431
|2012.04.19 07:35
|1.60564
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|193557736
|2012.04.19 07:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.496
|75.496
|81.992
|2012.04.24 07:49
|81.195
|0.00
|0.00
|-0.06
|-3.71
|193557967
|2012.04.19 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60567
|1.54564
|1.61264
|2012.04.19 13:43
|1.60545
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|193558332
|2012.04.19 10:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60364
|1.54564
|1.61264
|2012.04.19 13:43
|1.60547
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|193558506
|2012.04.19 11:35
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60162
|1.54564
|1.61264
|2012.04.19 13:43
|1.60548
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|193558909
|2012.04.19 14:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60616
|1.60971
|1.61724
|2012.04.20 08:43
|1.60971
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.55
|193561811
|2012.04.22 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61277
|1.55277
|1.61975
|2012.04.23 18:21
|1.61268
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|193562127
|2012.04.23 01:58
|buy
|0.02
|usdjpy
|81.296
|75.496
|81.992
|2012.04.24 07:49
|81.194
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.51
|193562374
|2012.04.23 06:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61076
|1.55277
|1.61975
|2012.04.23 18:21
|1.61268
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|193562526
|2012.04.23 07:13
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60875
|1.55277
|1.61975
|2012.04.23 18:21
|1.61269
|0.00
|0.00
|0.00
|11.82
|193562579
|2012.04.23 07:31
|buy
|0.03
|usdjpy
|81.094
|75.496
|81.992
|2012.04.24 07:49
|81.194
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.69
|193564228
|2012.04.24 03:36
|buy
|0.05
|usdjpy
|80.891
|75.496
|81.992
|2012.04.24 07:49
|81.200
|0.00
|0.00
|0.00
|19.03
|193564272
|2012.04.24 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61217
|1.61427
|1.62318
|2012.04.24 12:07
|1.61427
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|193565435
|2012.04.24 21:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61477
|1.55477
|1.62042
|2012.04.25 13:59
|1.61344
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|193566516
|2012.04.25 08:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61142
|1.55477
|1.62042
|2012.04.25 13:59
|1.61344
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|193566576
|2012.04.25 08:31
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60939
|1.61146
|1.62042
|2012.04.25 13:59
|1.61344
|0.00
|0.00
|0.00
|12.15
|193567373
|2012.04.25 14:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61265
|1.61606
|1.62365
|2012.04.25 18:34
|1.61606
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|193568243
|2012.04.26 01:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.399
|75.399
|81.892
|2012.04.26 21:34
|81.076
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|193568331
|2012.04.26 02:57
|buy
|0.02
|usdjpy
|81.199
|75.399
|81.892
|2012.04.26 21:34
|81.076
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.03
|193568401
|2012.04.26 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03687
|1.04530
|1.04781
|2012.04.29 22:51
|1.04530
|0.00
|0.00
|0.24
|8.43
|193568450
|2012.04.26 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61766
|1.62130
|1.62868
|2012.04.27 09:54
|1.62130
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|193568922
|2012.04.26 09:31
|buy
|0.03
|usdjpy
|80.996
|75.399
|81.892
|2012.04.26 21:34
|81.094
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.63
|193569312
|2012.04.26 12:44
|buy
|0.05
|usdjpy
|80.784
|75.399
|81.892
|2012.04.26 21:34
|81.112
|0.00
|0.00
|-0.01
|20.22
|193572744
|2012.04.30 05:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.04525
|0.98525
|1.04177
|2012.05.01 14:29
|1.03380
|0.00
|0.00
|0.12
|-11.45
|193573070
|2012.04.30 09:46
|buy
|0.02
|audusd
|1.04329
|0.98525
|1.04177
|2012.05.01 14:29
|1.03380
|0.00
|0.00
|0.25
|-18.98
|193573492
|2012.04.30 14:01
|buy
|0.03
|audusd
|1.04136
|0.98525
|1.04177
|2012.05.01 14:29
|1.03380
|0.00
|0.00
|0.37
|-22.68
|193573944
|2012.04.30 21:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62361
|1.56361
|1.63058
|2012.05.01 12:56
|1.62347
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|193574624
|2012.05.01 04:30
|buy
|0.05
|audusd
|1.03705
|0.98525
|1.04177
|2012.05.01 14:29
|1.03380
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.25
|193574649
|2012.05.01 04:30
|buy
|0.09
|audusd
|1.03481
|0.98525
|1.04177
|2012.05.01 14:29
|1.03380
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.09
|193574836
|2012.05.01 05:04
|buy
|0.15
|audusd
|1.03278
|0.98525
|1.04177
|2012.05.01 14:29
|1.03380
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|193575067
|2012.05.01 07:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62163
|1.56361
|1.63058
|2012.05.01 12:56
|1.62346
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|193575335
|2012.05.01 08:32
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61958
|1.56361
|1.63058
|2012.05.01 12:56
|1.62346
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|193575452
|2012.05.01 09:51
|buy
|0.25
|audusd
|1.03076
|0.98525
|1.04177
|2012.05.01 14:29
|1.03380
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|193576390
|2012.05.01 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62194
|1.56194
|1.61919
|2012.05.09 15:35
|1.61275
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.19
|193577414
|2012.05.02 07:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61994
|1.56194
|1.61919
|2012.05.09 15:35
|1.61281
|0.00
|0.00
|0.07
|-14.26
|193577923
|2012.05.02 10:55
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61792
|1.56194
|1.61919
|2012.05.09 15:35
|1.61280
|0.00
|0.00
|0.08
|-15.36
|193584337
|2012.05.07 05:06
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.61214
|1.61523
|1.62314
|2012.05.07 12:40
|1.61523
|0.00
|0.00
|0.00
|15.45
|193589081
|2012.05.09 09:40
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.61019
|1.56194
|1.61919
|2012.05.09 15:35
|1.61284
|0.00
|0.00
|0.00
|13.25
|193589520
|2012.05.09 12:20
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.60823
|1.61077
|1.61919
|2012.05.09 15:35
|1.61284
|0.00
|0.00
|0.00
|41.49
|193593933
|2012.05.13 23:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.971
|80.341
|80.867
|2012.05.16 14:57
|80.341
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|193594687
|2012.05.14 12:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.765
|80.341
|80.867
|2012.05.16 14:57
|80.341
|0.00
|0.00
|-0.02
|14.34
|193600001
|2012.05.16 22:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.356
|74.355
|80.235
|2012.05.21 08:15
|79.411
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|193601130
|2012.05.17 13:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.153
|74.355
|80.235
|2012.05.21 08:15
|79.411
|0.00
|0.00
|-0.02
|-18.69
|193601253
|2012.05.17 14:00
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.948
|74.355
|80.235
|2012.05.21 08:15
|79.411
|0.00
|0.00
|-0.02
|-20.29
|193601312
|2012.05.17 14:08
|buy
|0.05
|usdjpy
|79.746
|74.355
|80.235
|2012.05.21 08:15
|79.411
|0.00
|0.00
|-0.02
|-21.09
|193601463
|2012.05.17 14:59
|buy
|0.09
|usdjpy
|79.539
|74.355
|80.235
|2012.05.21 08:15
|79.411
|0.00
|0.00
|-0.04
|-14.51
|193601578
|2012.05.17 15:38
|buy
|0.15
|usdjpy
|79.336
|74.355
|80.235
|2012.05.21 08:15
|79.411
|0.00
|0.00
|-0.08
|14.17
|193604741
|2012.05.20 23:05
|buy
|0.25
|usdjpy
|79.133
|74.355
|80.235
|2012.05.21 08:15
|79.411
|0.00
|0.00
|0.00
|87.52
|193615717
|2012.05.24 02:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.545
|73.545
|79.446
|2012.06.01 00:37
|78.608
|0.00
|0.00
|-0.01
|-11.92
|193622395
|2012.05.28 20:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.98561
|0.92561
|0.99252
|2012.05.29 03:56
|0.98525
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.36
|193622541
|2012.05.28 23:29
|buy
|0.02
|audusd
|0.98352
|0.00000
|0.99252
|2012.05.29 03:56
|0.98529
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|193622609
|2012.05.28 23:49
|buy
|0.03
|audusd
|0.98155
|0.92561
|0.99252
|2012.05.29 03:56
|0.98529
|0.00
|0.00
|0.00
|11.22
|193624037
|2012.05.29 14:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.98754
|0.92755
|0.99246
|2012.05.29 20:05
|0.98459
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|193624091
|2012.05.29 15:21
|buy
|0.02
|audusd
|0.98550
|0.92755
|0.99246
|2012.05.29 20:05
|0.98459
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|193624156
|2012.05.29 15:35
|buy
|0.03
|audusd
|0.98346
|0.92755
|0.99246
|2012.05.29 20:05
|0.98459
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|193624260
|2012.05.29 15:46
|buy
|0.05
|audusd
|0.98141
|0.92755
|0.99246
|2012.05.29 20:05
|0.98459
|0.00
|0.00
|0.00
|15.90
|193624764
|2012.05.29 21:18
|buy
|0.01
|audusd
|0.98469
|0.92469
|0.98672
|2012.05.30 11:00
|0.97875
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.94
|193624829
|2012.05.29 22:58
|buy
|0.02
|audusd
|0.98264
|0.92469
|0.98672
|2012.05.30 11:00
|0.97868
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.92
|193625023
|2012.05.30 01:30
|buy
|0.03
|audusd
|0.97974
|0.92469
|0.98672
|2012.05.30 11:00
|0.97873
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|193625431
|2012.05.30 07:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.343
|73.545
|79.446
|2012.06.01 00:37
|78.602
|0.00
|0.00
|-0.03
|-18.85
|193625473
|2012.05.30 07:16
|buy
|0.05
|audusd
|0.97775
|0.92469
|0.98672
|2012.05.30 11:00
|0.97870
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|193625837
|2012.05.30 09:01
|buy
|0.09
|audusd
|0.97575
|0.92469
|0.98672
|2012.05.30 11:00
|0.97872
|0.00
|0.00
|0.00
|26.73
|193625911
|2012.05.30 09:30
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.143
|73.545
|79.446
|2012.06.01 00:37
|78.602
|0.00
|0.00
|-0.03
|-20.65
|193626185
|2012.05.30 11:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.97901
|0.91900
|0.97990
|2012.05.31 03:51
|0.96989
|0.00
|0.00
|0.34
|-9.12
|193626237
|2012.05.30 12:21
|buy
|0.02
|audusd
|0.97701
|0.91900
|0.97990
|2012.05.31 03:51
|0.96983
|0.00
|0.00
|0.69
|-14.36
|193626345
|2012.05.30 13:10
|buy
|0.03
|audusd
|0.97500
|0.91900
|0.97990
|2012.05.31 03:51
|0.96985
|0.00
|0.00
|1.03
|-15.45
|193626461
|2012.05.30 13:37
|buy
|0.05
|usdjpy
|78.940
|73.545
|79.446
|2012.06.01 00:37
|78.605
|0.00
|0.00
|-0.05
|-21.31
|193626496
|2012.05.30 13:40
|buy
|0.05
|audusd
|0.97291
|0.91900
|0.97990
|2012.05.31 03:51
|0.96985
|0.00
|0.00
|1.72
|-15.30
|193627209
|2012.05.30 19:13
|buy
|0.09
|audusd
|0.97093
|0.91900
|0.97990
|2012.05.31 03:51
|0.96986
|0.00
|0.00
|3.09
|-9.63
|193627459
|2012.05.31 00:06
|buy
|0.15
|audusd
|0.96883
|0.91900
|0.97990
|2012.05.31 03:51
|0.96985
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|193627635
|2012.05.31 02:54
|buy
|0.09
|usdjpy
|78.740
|73.545
|79.446
|2012.06.01 00:37
|78.608
|0.00
|0.00
|-0.02
|-15.11
|193628791
|2012.05.31 13:42
|buy
|0.15
|usdjpy
|78.546
|73.545
|79.446
|2012.06.01 00:37
|78.610
|0.00
|0.00
|-0.04
|12.21
|193629112
|2012.05.31 15:02
|buy
|0.25
|usdjpy
|78.340
|73.545
|79.446
|2012.06.01 00:37
|78.611
|0.00
|0.00
|-0.06
|86.18
|193636437
|2012.06.05 14:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.97462
|0.98150
|0.98361
|2012.06.06 01:46
|0.98360
|0.00
|0.00
|0.11
|8.98
|193636516
|2012.06.05 15:53
|buy
|0.02
|audusd
|0.97254
|0.98158
|0.98361
|2012.06.06 01:46
|0.98360
|0.00
|0.00
|0.23
|22.12
|193637338
|2012.06.06 03:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.842
|79.068
|79.939
|2012.06.06 09:09
|79.063
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|193637842
|2012.06.06 08:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.98669
|0.99080
|0.99564
|2012.06.06 17:12
|0.99080
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|193638136
|2012.06.06 12:43
|buy
|0.02
|audusd
|0.98454
|0.98795
|0.99564
|2012.06.06 14:11
|0.98794
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|193638805
|2012.06.06 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54853
|1.48848
|1.55551
|2012.06.07 09:02
|1.54841
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.12
|193638841
|2012.06.06 18:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.197
|79.579
|80.296
|2012.06.07 14:17
|79.578
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.79
|193639571
|2012.06.07 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.99509
|0.99755
|1.00403
|2012.06.07 12:35
|0.99754
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|193639753
|2012.06.07 06:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54651
|1.48848
|1.55551
|2012.06.07 09:02
|1.54837
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|193639795
|2012.06.07 07:05
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54446
|1.48848
|1.55551
|2012.06.07 09:02
|1.54833
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|193639954
|2012.06.07 09:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55009
|1.55403
|1.55908
|2012.06.07 11:12
|1.55395
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|193640024
|2012.06.07 10:25
|buy
|0.02
|audusd
|0.99296
|0.99690
|1.00403
|2012.06.07 11:02
|0.99689
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|193640123
|2012.06.07 10:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54810
|1.55185
|1.55908
|2012.06.07 11:02
|1.55185
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|193640438
|2012.06.07 13:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.99895
|0.93897
|1.00171
|2012.06.10 22:00
|0.99879
|0.00
|0.00
|0.24
|-0.16
|193640527
|2012.06.07 14:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.99696
|0.93897
|1.00171
|2012.06.10 22:00
|0.99879
|0.00
|0.00
|0.46
|3.66
|193640556
|2012.06.07 14:10
|buy
|0.03
|audusd
|0.99481
|0.93897
|1.00171
|2012.06.10 22:00
|0.99876
|0.00
|0.00
|0.70
|11.85
|193640653
|2012.06.07 15:13
|buy
|0.05
|audusd
|0.99272
|0.93897
|1.00171
|2012.06.10 22:00
|0.99879
|0.00
|0.00
|1.17
|30.35
|193640988
|2012.06.07 19:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.701
|73.701
|80.398
|2012.06.12 07:08
|79.631
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|193641022
|2012.06.07 19:39
|buy
|0.09
|audusd
|0.99073
|0.93897
|1.00171
|2012.06.10 22:00
|0.99879
|0.00
|0.00
|2.10
|72.54
|193643277
|2012.06.10 23:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.498
|73.701
|80.398
|2012.06.12 07:08
|79.631
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.34
|193643809
|2012.06.11 05:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.99873
|0.93875
|0.99769
|2012.06.12 03:20
|0.98953
|0.00
|0.00
|0.12
|-9.20
|193643933
|2012.06.11 07:27
|buy
|0.02
|audusd
|0.99667
|0.93875
|0.99769
|2012.06.12 03:20
|0.98949
|0.00
|0.00
|0.23
|-14.36
|193644248
|2012.06.11 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55429
|1.49431
|1.55908
|2012.06.12 07:32
|1.55130
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|193644382
|2012.06.11 11:28
|buy
|0.03
|audusd
|0.99465
|0.93875
|0.99769
|2012.06.12 03:20
|0.98947
|0.00
|0.00
|0.35
|-15.54
|193644705
|2012.06.11 14:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55211
|1.49431
|1.55908
|2012.06.12 07:32
|1.55136
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.50
|193644779
|2012.06.11 14:47
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55011
|1.49431
|1.55908
|2012.06.12 07:32
|1.55141
|0.00
|0.00
|0.01
|3.90
|193644815
|2012.06.11 14:57
|buy
|0.05
|audusd
|0.99266
|0.93875
|0.99769
|2012.06.12 03:20
|0.98939
|0.00
|0.00
|0.58
|-16.35
|193645097
|2012.06.11 17:42
|buy
|0.09
|audusd
|0.99073
|0.93875
|0.99769
|2012.06.12 03:20
|0.98939
|0.00
|0.00
|1.05
|-12.06
|193645159
|2012.06.11 18:50
|buy
|0.15
|audusd
|0.98872
|0.93875
|0.99769
|2012.06.12 03:20
|0.98940
|0.00
|0.00
|1.75
|10.20
|193645218
|2012.06.11 19:58
|buy
|0.25
|audusd
|0.98669
|0.93875
|0.99769
|2012.06.12 03:20
|0.98940
|0.00
|0.00
|2.91
|67.75
|193645276
|2012.06.11 21:07
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.54807
|1.49431
|1.55908
|2012.06.12 07:32
|1.55137
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|193645340
|2012.06.11 22:09
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.299
|73.701
|80.398
|2012.06.12 07:08
|79.631
|0.00
|0.00
|0.00
|12.51
|193646503
|2012.06.12 10:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.99230
|0.99485
|1.00130
|2012.06.12 23:59
|0.99481
|0.00
|0.00
|0.12
|2.51
|193646517
|2012.06.12 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55287
|1.55547
|1.56388
|2012.06.12 15:53
|1.55547
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|193646594
|2012.06.12 12:02
|buy
|0.02
|audusd
|0.99034
|0.99495
|1.00130
|2012.06.12 23:32
|0.99495
|0.00
|0.00
|0.24
|9.22
|193647230
|2012.06.12 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55652
|1.49643
|1.56003
|2012.06.14 03:50
|1.55207
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.45
|193647584
|2012.06.12 20:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.548
|73.548
|80.446
|2012.06.14 03:50
|79.416
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.66
|193648211
|2012.06.13 02:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55450
|1.55767
|1.56548
|2012.06.13 09:37
|1.55764
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|193649669
|2012.06.13 13:16
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.340
|73.548
|80.446
|2012.06.14 03:50
|79.417
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.94
|193649949
|2012.06.13 14:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.00001
|0.93997
|1.00492
|2012.06.14 03:49
|0.99596
|0.00
|0.00
|0.35
|-4.05
|193650069
|2012.06.13 15:12
|buy
|0.02
|audusd
|0.99799
|0.93997
|1.00492
|2012.06.14 03:50
|0.99596
|0.00
|0.00
|0.70
|-4.06
|193650505
|2012.06.13 19:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55256
|1.49643
|1.56003
|2012.06.14 03:50
|1.55207
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.98
|193650506
|2012.06.13 19:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.99594
|0.93997
|1.00492
|2012.06.14 03:50
|0.99594
|0.00
|0.00
|1.05
|0.00
|193650598
|2012.06.13 19:49
|buy
|0.05
|audusd
|0.99391
|0.93997
|1.00492
|2012.06.14 03:50
|0.99586
|0.00
|0.00
|1.76
|9.75
|193650804
|2012.06.13 21:34
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54898
|1.49643
|1.56003
|2012.06.14 03:50
|1.55207
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|193651964
|2012.06.14 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55441
|1.49440
|1.56139
|2012.06.14 12:49
|1.55427
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|193652051
|2012.06.14 11:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55240
|1.49440
|1.56139
|2012.06.14 12:49
|1.55427
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|193652085
|2012.06.14 11:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55046
|1.49440
|1.56139
|2012.06.14 12:49
|1.55426
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|193652132
|2012.06.14 12:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.99489
|0.99744
|1.00590
|2012.06.14 17:21
|0.99742
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|193652574
|2012.06.14 15:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.277
|79.490
|80.048
|2012.06.20 18:02
|79.486
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|193653322
|2012.06.14 19:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55516
|1.56190
|1.56629
|2012.06.15 14:22
|1.56189
|0.00
|0.00
|0.00
|6.73
|193653441
|2012.06.14 21:03
|buy
|0.01
|audusd
|1.00257
|1.01106
|1.01355
|2012.06.17 22:53
|1.01104
|0.00
|0.00
|0.12
|8.47
|193655366
|2012.06.17 22:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.950
|79.367
|80.048
|2012.06.20 16:26
|79.366
|0.00
|0.00
|-0.02
|10.48
|193656198
|2012.06.18 05:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.01208
|0.95205
|1.01699
|2012.06.18 14:48
|1.00929
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|193656384
|2012.06.18 06:43
|buy
|0.02
|audusd
|1.01006
|0.95205
|1.01699
|2012.06.18 14:48
|1.00929
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|193656739
|2012.06.18 08:10
|buy
|0.03
|audusd
|1.00799
|0.95205
|1.01699
|2012.06.18 14:48
|1.00920
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|193657281
|2012.06.18 12:48
|buy
|0.05
|audusd
|1.00601
|0.95205
|1.01699
|2012.06.18 14:48
|1.00920
|0.00
|0.00
|0.00
|15.95
|193657619
|2012.06.18 15:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56556
|1.50556
|1.57656
|2012.06.19 03:48
|1.56854
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|193657698
|2012.06.18 16:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.00876
|1.01209
|1.01977
|2012.06.18 17:02
|1.01209
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|193658343
|2012.06.19 02:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.01275
|1.01549
|1.02377
|2012.06.19 12:44
|1.01544
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|193658518
|2012.06.19 06:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56899
|1.50896
|1.57376
|2012.06.19 09:20
|1.56631
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.68
|193658633
|2012.06.19 07:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56703
|1.50896
|1.57376
|2012.06.19 09:20
|1.56630
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|193658703
|2012.06.19 08:08
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56496
|1.50896
|1.57376
|2012.06.19 09:20
|1.56627
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|193658774
|2012.06.19 08:30
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56285
|1.50896
|1.57376
|2012.06.19 09:20
|1.56627
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|193659026
|2012.06.19 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56766
|1.57352
|1.57664
|2012.06.19 15:13
|1.57352
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|193659139
|2012.06.19 12:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56563
|1.56859
|1.57664
|2012.06.19 14:27
|1.56856
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|193659945
|2012.06.19 21:19
|buy
|0.01
|audusd
|1.01919
|0.95915
|1.02610
|2012.06.20 16:58
|1.01895
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|193660085
|2012.06.20 00:17
|buy
|0.02
|audusd
|1.01716
|0.95915
|1.02610
|2012.06.20 16:58
|1.01910
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|193660284
|2012.06.20 03:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57218
|1.51219
|1.57841
|2012.06.20 08:42
|1.57188
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|193660709
|2012.06.20 08:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57013
|1.51219
|1.57841
|2012.06.20 08:42
|1.57172
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|193660722
|2012.06.20 08:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56716
|1.56944
|1.57841
|2012.06.20 08:42
|1.57172
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|193660853
|2012.06.20 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57303
|1.57561
|1.58411
|2012.06.20 12:29
|1.57559
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|193661493
|2012.06.20 16:32
|buy
|0.03
|audusd
|1.01523
|0.95915
|1.02610
|2012.06.20 16:58
|1.01918
|0.00
|0.00
|0.00
|11.85
|193661972
|2012.06.20 19:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.01777
|0.95786
|1.01460
|2012.06.22 04:31
|1.00631
|0.00
|0.00
|0.48
|-11.46
|193661981
|2012.06.20 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57010
|1.51014
|1.57703
|2012.06.21 08:30
|1.56982
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.28
|193661990
|2012.06.20 19:10
|buy
|0.02
|audusd
|1.01583
|1.01800
|1.02672
|2012.06.20 22:07
|1.01796
|0.00
|0.00
|0.72
|4.26
|193662005
|2012.06.20 19:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56804
|1.51014
|1.57703
|2012.06.21 08:30
|1.56976
|0.00
|0.00
|0.03
|3.44
|193662361
|2012.06.21 02:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.627
|80.059
|80.727
|2012.06.21 14:04
|80.061
|0.00
|0.00
|0.00
|5.42
|193662785
|2012.06.21 08:15
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56603
|1.51014
|1.57703
|2012.06.21 08:30
|1.56976
|0.00
|0.00
|0.00
|11.19
|193662899
|2012.06.21 10:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57152
|1.51164
|1.57014
|2012.06.21 18:44
|1.55970
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.82
|193662953
|2012.06.21 11:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56949
|1.51164
|1.57014
|2012.06.21 18:44
|1.55970
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.58
|193663070
|2012.06.21 13:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56735
|1.51164
|1.57014
|2012.06.21 18:44
|1.55969
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.98
|193663184
|2012.06.21 14:01
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56529
|1.51164
|1.57014
|2012.06.21 18:45
|1.55991
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.90
|193663192
|2012.06.21 14:04
|buy
|0.02
|audusd
|1.01372
|0.95786
|1.01460
|2012.06.22 04:31
|1.00631
|0.00
|0.00
|0.24
|-14.82
|193663364
|2012.06.21 15:02
|buy
|0.03
|audusd
|1.01176
|0.95786
|1.01460
|2012.06.22 04:31
|1.00633
|0.00
|0.00
|0.36
|-16.29
|193663383
|2012.06.21 15:06
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56327
|1.51164
|1.57014
|2012.06.21 18:45
|1.55991
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.24
|193663403
|2012.06.21 15:08
|buy
|0.05
|audusd
|1.00970
|0.95786
|1.01460
|2012.06.22 04:31
|1.00634
|0.00
|0.00
|0.59
|-16.80
|193663645
|2012.06.21 16:25
|buy
|0.09
|audusd
|1.00765
|0.95786
|1.01460
|2012.06.22 04:31
|1.00634
|0.00
|0.00
|1.07
|-11.79
|193663649
|2012.06.21 16:26
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.56118
|1.51164
|1.57014
|2012.06.21 18:44
|1.55970
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.20
|193663793
|2012.06.21 17:40
|buy
|0.15
|audusd
|1.00561
|0.95786
|1.01460
|2012.06.22 04:31
|1.00634
|0.00
|0.00
|1.78
|10.95
|193663818
|2012.06.21 18:23
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.55903
|1.51164
|1.57014
|2012.06.21 18:45
|1.55969
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|193663874
|2012.06.21 18:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.278
|74.278
|80.367
|2012.06.27 06:32
|79.564
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.97
|193663906
|2012.06.21 19:17
|buy
|0.25
|audusd
|1.00357
|0.95786
|1.01460
|2012.06.22 04:31
|1.00634
|0.00
|0.00
|2.96
|69.25
|193664114
|2012.06.21 23:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.077
|80.311
|81.173
|2012.06.22 07:39
|80.309
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|193666054
|2012.06.25 09:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.881
|74.278
|80.367
|2012.06.27 06:32
|79.563
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.99
|193666237
|2012.06.25 12:21
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.685
|74.278
|80.367
|2012.06.27 06:32
|79.561
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.68
|193666373
|2012.06.25 15:24
|buy
|0.05
|usdjpy
|79.478
|74.278
|80.367
|2012.06.27 06:32
|79.560
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.15
|193667540
|2012.06.26 09:17
|buy
|0.09
|usdjpy
|79.271
|74.278
|80.367
|2012.06.27 06:32
|79.559
|0.00
|0.00
|-0.02
|32.58
|193671127
|2012.06.28 02:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.01132
|0.95133
|1.01224
|2012.06.28 19:45
|1.00411
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.21
|193671538
|2012.06.28 07:49
|buy
|0.02
|audusd
|1.00929
|0.95133
|1.01224
|2012.06.28 19:45
|1.00411
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.36
|193671680
|2012.06.28 08:00
|buy
|0.03
|audusd
|1.00726
|0.95133
|1.01224
|2012.06.28 19:45
|1.00409
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.51
|193672059
|2012.06.28 12:12
|buy
|0.05
|audusd
|1.00524
|0.95133
|1.01224
|2012.06.28 19:45
|1.00411
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.65
|193672243
|2012.06.28 13:32
|buy
|0.09
|audusd
|1.00324
|0.95133
|1.01224
|2012.06.28 19:45
|1.00415
|0.00
|0.00
|0.00
|8.19
|193672523
|2012.06.28 17:24
|buy
|0.15
|audusd
|1.00121
|0.95133
|1.01224
|2012.06.28 19:45
|1.00414
|0.00
|0.00
|0.00
|43.95
|193672661
|2012.06.28 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.00457
|1.01081
|1.01357
|2012.06.29 03:01
|1.01366
|0.00
|0.00
|0.12
|9.09
|193672771
|2012.06.28 23:12
|buy
|0.02
|audusd
|1.00256
|1.01122
|1.01357
|2012.06.29 03:01
|1.01366
|0.00
|0.00
|0.00
|22.20
|193675840
|2012.07.01 22:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.02492
|0.96502
|1.03391
|2012.07.03 04:29
|1.02778
|0.00
|0.00
|0.12
|2.86
|193676067
|2012.07.02 00:07
|buy
|0.02
|audusd
|1.02277
|1.02566
|1.03391
|2012.07.02 10:01
|1.02576
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|193676848
|2012.07.02 10:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56750
|1.57002
|1.57877
|2012.07.02 13:33
|1.57015
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|193677639
|2012.07.02 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57207
|1.51221
|1.58092
|2012.07.03 04:29
|1.57023
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|193677647
|2012.07.02 20:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56979
|1.51221
|1.58092
|2012.07.03 04:29
|1.57025
|0.00
|0.00
|0.01
|0.92
|193677656
|2012.07.02 20:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.506
|73.517
|80.617
|2012.07.03 04:29
|79.758
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|193678647
|2012.07.03 11:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.02593
|1.02988
|1.03709
|2012.07.04 02:10
|1.02984
|0.00
|0.00
|0.12
|3.91
|193678842
|2012.07.03 14:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.878
|73.888
|80.377
|2012.07.11 14:59
|79.652
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.84
|193678907
|2012.07.03 15:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56850
|1.50864
|1.56926
|2012.07.05 04:10
|1.55901
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.49
|193679463
|2012.07.04 01:19
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.678
|79.883
|80.778
|2012.07.05 03:09
|79.885
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.18
|193679594
|2012.07.04 03:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.02941
|0.96950
|1.03642
|2012.07.05 10:59
|1.03083
|0.00
|0.00
|0.36
|1.42
|193679722
|2012.07.04 07:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56651
|1.50864
|1.56926
|2012.07.05 04:10
|1.55901
|0.00
|0.00
|0.03
|-15.00
|193679734
|2012.07.04 07:20
|buy
|0.02
|audusd
|1.02744
|0.96950
|1.03642
|2012.07.05 10:59
|1.03009
|0.00
|0.00
|0.73
|5.30
|193679804
|2012.07.04 08:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56449
|1.50864
|1.56926
|2012.07.05 04:10
|1.55901
|0.00
|0.00
|0.04
|-16.44
|193680237
|2012.07.04 13:02
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56247
|1.50864
|1.56926
|2012.07.05 04:11
|1.55901
|0.00
|0.00
|0.07
|-17.30
|193680383
|2012.07.04 14:08
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56046
|1.50864
|1.56926
|2012.07.05 04:11
|1.55901
|0.00
|0.00
|0.13
|-13.05
|193680478
|2012.07.04 14:59
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55811
|1.50864
|1.56926
|2012.07.05 04:11
|1.55901
|0.00
|0.00
|0.21
|13.50
|193681128
|2012.07.05 01:52
|buy
|0.03
|audusd
|1.02543
|0.96950
|1.03642
|2012.07.05 10:59
|1.02989
|0.00
|0.00
|0.00
|13.38
|193681355
|2012.07.05 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55968
|1.49966
|1.56222
|2012.07.06 04:46
|1.55264
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.04
|193681706
|2012.07.05 08:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55757
|1.49966
|1.56222
|2012.07.06 04:46
|1.55263
|0.00
|0.00
|0.01
|-9.88
|193682142
|2012.07.05 12:32
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55545
|1.49966
|1.56222
|2012.07.06 04:46
|1.55264
|0.00
|0.00
|0.01
|-8.43
|193682157
|2012.07.05 12:35
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55323
|1.49966
|1.56222
|2012.07.06 04:46
|1.55263
|0.00
|0.00
|0.02
|-3.00
|193682244
|2012.07.05 13:31
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.55124
|1.49966
|1.56222
|2012.07.06 04:46
|1.55263
|0.00
|0.00
|0.04
|12.51
|193682558
|2012.07.05 17:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.02929
|0.96929
|1.02742
|2012.07.09 12:19
|1.01824
|0.00
|0.00
|0.24
|-11.05
|193684241
|2012.07.08 22:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.01842
|0.96929
|1.02742
|2012.07.09 12:19
|1.01814
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|193684492
|2012.07.08 23:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.480
|73.888
|80.377
|2012.07.11 14:59
|79.649
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.24
|193685118
|2012.07.09 08:00
|buy
|0.03
|audusd
|1.01644
|0.96929
|1.02742
|2012.07.09 12:19
|1.01817
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|193686513
|2012.07.10 07:27
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.284
|73.888
|80.377
|2012.07.11 14:59
|79.645
|0.00
|0.00
|-0.01
|13.60
|193690511
|2012.07.12 00:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55096
|1.49097
|1.55167
|2012.07.12 19:41
|1.54377
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.19
|193691216
|2012.07.12 06:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54895
|1.49097
|1.55167
|2012.07.12 19:41
|1.54377
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.36
|193691268
|2012.07.12 07:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.54704
|1.49097
|1.55167
|2012.07.12 19:41
|1.54377
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.81
|193691310
|2012.07.12 07:42
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.54508
|1.49097
|1.55167
|2012.07.12 19:41
|1.54368
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|193692142
|2012.07.12 14:09
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.54292
|1.49097
|1.55167
|2012.07.12 19:41
|1.54371
|0.00
|0.00
|0.00
|7.11
|193692192
|2012.07.12 14:41
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.54082
|1.49097
|1.55167
|2012.07.12 19:41
|1.54371
|0.00
|0.00
|0.00
|43.35
|193697318
|2012.07.16 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55730
|1.56030
|1.56819
|2012.07.16 13:37
|1.56030
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|193698672
|2012.07.17 01:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.02865
|0.96862
|1.03558
|2012.07.17 16:00
|1.02846
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|193698809
|2012.07.17 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56699
|1.50704
|1.56797
|2012.07.17 15:49
|1.55974
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.25
|193699218
|2012.07.17 06:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56497
|1.50704
|1.56797
|2012.07.17 15:49
|1.55974
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.46
|193699425
|2012.07.17 08:22
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56299
|1.50704
|1.56797
|2012.07.17 15:49
|1.55976
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.69
|193699820
|2012.07.17 13:00
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56109
|1.50704
|1.56797
|2012.07.17 15:49
|1.55980
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.45
|193699875
|2012.07.17 14:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.02658
|0.96862
|1.03558
|2012.07.17 16:00
|1.02846
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|193699889
|2012.07.17 14:02
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.55903
|1.50704
|1.56797
|2012.07.17 15:49
|1.55980
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|193700039
|2012.07.17 14:39
|buy
|0.03
|audusd
|1.02460
|0.96862
|1.03558
|2012.07.17 16:00
|1.02846
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|193700045
|2012.07.17 14:40
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55695
|1.50704
|1.56797
|2012.07.17 15:49
|1.55978
|0.00
|0.00
|0.00
|42.45
|193700412
|2012.07.17 17:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.02843
|1.03044
|1.03943
|2012.07.18 01:58
|1.03044
|0.00
|0.00
|0.13
|2.01
|193700427
|2012.07.17 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56231
|1.56471
|1.57331
|2012.07.18 04:18
|1.56471
|0.00
|0.00
|0.01
|2.40
|193704334
|2012.07.18 08:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03039
|1.03932
|1.04139
|2012.07.19 07:19
|1.04139
|0.00
|0.00
|0.40
|11.00
|193704799
|2012.07.18 14:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56399
|1.56726
|1.57499
|2012.07.19 08:05
|1.56726
|0.00
|0.00
|0.02
|3.27
|193706320
|2012.07.19 11:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56906
|1.57161
|1.58006
|2012.07.19 17:41
|1.57161
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|193706775
|2012.07.19 17:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.04259
|0.98260
|1.03671
|2012.07.23 19:49
|1.02862
|0.00
|0.00
|0.27
|-13.97
|193712230
|2012.07.19 23:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57157
|1.51158
|1.56148
|2012.07.24 04:23
|1.55340
|0.00
|0.00
|0.02
|-18.17
|193739659
|2012.07.22 22:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.03598
|0.98260
|1.03671
|2012.07.23 19:49
|1.02862
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.72
|193739664
|2012.07.22 22:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56090
|1.51158
|1.56148
|2012.07.24 04:23
|1.55340
|0.00
|0.00
|0.01
|-15.00
|193740976
|2012.07.22 23:52
|buy
|0.03
|audusd
|1.03396
|0.98260
|1.03671
|2012.07.23 19:49
|1.02862
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.02
|193742434
|2012.07.23 00:55
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55865
|1.51158
|1.56148
|2012.07.24 04:23
|1.55340
|0.00
|0.00
|0.02
|-15.75
|193742662
|2012.07.23 01:04
|buy
|0.05
|audusd
|1.03188
|0.98260
|1.03671
|2012.07.23 19:49
|1.02864
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.20
|193743660
|2012.07.23 06:01
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55659
|1.51158
|1.56148
|2012.07.24 04:23
|1.55340
|0.00
|0.00
|0.03
|-15.95
|193743885
|2012.07.23 07:38
|buy
|0.09
|audusd
|1.02986
|0.98260
|1.03671
|2012.07.23 19:49
|1.02864
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|193743908
|2012.07.23 08:24
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.55458
|1.51158
|1.56148
|2012.07.24 04:23
|1.55340
|0.00
|0.00
|0.06
|-10.62
|193744058
|2012.07.23 09:17
|buy
|0.15
|audusd
|1.02772
|0.98260
|1.03671
|2012.07.23 19:49
|1.02863
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|193744083
|2012.07.23 09:48
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55248
|1.51158
|1.56148
|2012.07.24 04:23
|1.55340
|0.00
|0.00
|0.09
|13.80
|193744424
|2012.07.23 12:42
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.55037
|1.51158
|1.56148
|2012.07.24 04:23
|1.55340
|0.00
|0.00
|0.16
|75.75
|193744427
|2012.07.23 12:42
|buy
|0.25
|audusd
|1.02570
|0.98260
|1.03671
|2012.07.23 19:49
|1.02863
|0.00
|0.00
|0.00
|73.25
|193840396
|2012.07.29 23:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57311
|1.51304
|1.58001
|2012.07.31 05:08
|1.57195
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.16
|193841863
|2012.07.30 05:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04667
|1.04868
|1.05767
|2012.07.30 15:27
|1.04868
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|193842247
|2012.07.30 06:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57102
|1.51304
|1.58001
|2012.07.31 05:08
|1.57199
|0.00
|0.00
|0.01
|1.94
|193843340
|2012.07.30 08:12
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56901
|1.51304
|1.58001
|2012.07.31 05:08
|1.57199
|0.00
|0.00
|0.02
|8.94
|193844562
|2012.07.30 14:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.291
|72.291
|79.391
|2012.07.31 05:08
|78.188
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.32
|193848118
|2012.07.31 10:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.05298
|0.99299
|1.05780
|2012.08.01 05:35
|1.05004
|0.00
|0.00
|0.14
|-2.94
|193848675
|2012.07.31 13:01
|buy
|0.02
|audusd
|1.05097
|0.99299
|1.05780
|2012.08.01 05:35
|1.05004
|0.00
|0.00
|0.27
|-1.86
|193850382
|2012.07.31 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56743
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55616
|0.00
|0.00
|0.03
|-11.27
|193852770
|2012.07.31 23:10
|buy
|0.03
|audusd
|1.04897
|0.99299
|1.05780
|2012.08.01 05:35
|1.05004
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|193852889
|2012.08.01 01:09
|buy
|0.05
|audusd
|1.04666
|0.99299
|1.05780
|2012.08.01 05:35
|1.05001
|0.00
|0.00
|0.00
|16.75
|193853554
|2012.08.01 08:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56556
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55615
|0.00
|0.00
|0.04
|-18.82
|193853572
|2012.08.01 08:32
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56355
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55618
|0.00
|0.00
|0.06
|-22.11
|193854288
|2012.08.01 12:20
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56148
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55616
|0.00
|0.00
|0.09
|-26.60
|193854632
|2012.08.01 14:17
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.55942
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55616
|0.00
|0.00
|0.17
|-29.34
|193855155
|2012.08.01 17:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.05243
|0.99246
|1.05556
|2012.08.02 01:30
|1.04719
|0.00
|0.00
|0.41
|-5.24
|193855253
|2012.08.01 18:13
|buy
|0.02
|audusd
|1.05057
|0.99246
|1.05556
|2012.08.02 01:30
|1.04719
|0.00
|0.00
|0.81
|-6.76
|193855283
|2012.08.01 18:14
|buy
|0.03
|audusd
|1.04860
|0.99246
|1.05556
|2012.08.02 01:30
|1.04718
|0.00
|0.00
|1.22
|-4.26
|193855357
|2012.08.01 18:15
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.55737
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55615
|0.00
|0.00
|0.28
|-18.30
|193855359
|2012.08.01 18:15
|buy
|0.05
|audusd
|1.04659
|0.99246
|1.05556
|2012.08.02 01:30
|1.04718
|0.00
|0.00
|2.03
|2.95
|193855622
|2012.08.01 18:45
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.55536
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55616
|0.00
|0.00
|0.47
|20.00
|193855718
|2012.08.01 18:54
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.55326
|1.50751
|1.56433
|2012.08.02 09:50
|1.55613
|0.00
|0.00
|0.78
|120.54
|193856398
|2012.08.02 00:37
|buy
|0.09
|audusd
|1.04449
|0.99246
|1.05556
|2012.08.02 01:30
|1.04718
|0.00
|0.00
|0.00
|24.21
|193856744
|2012.08.02 03:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.04807
|1.05583
|1.05908
|2012.08.02 12:34
|1.05579
|0.00
|0.00
|0.00
|7.72
|193860000
|2012.08.02 20:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.212
|78.563
|79.312
|2012.08.03 15:03
|78.562
|0.00
|0.00
|0.01
|4.46
|193860572
|2012.08.02 21:33
|buy
|0.01
|audusd
|1.04647
|1.05094
|1.05748
|2012.08.03 12:10
|1.05094
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|193867047
|2012.08.06 00:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05605
|1.05809
|1.06505
|2012.08.07 04:49
|1.05801
|0.00
|0.00
|0.14
|1.96
|193867268
|2012.08.06 00:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.552
|72.551
|79.448
|2012.08.07 16:23
|78.696
|0.00
|0.00
|0.01
|1.83
|193868424
|2012.08.06 08:15
|buy
|0.02
|audusd
|1.05403
|1.05721
|1.06505
|2012.08.06 19:55
|1.05715
|0.00
|0.00
|0.00
|6.24
|193868673
|2012.08.06 08:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.350
|72.551
|79.448
|2012.08.07 16:23
|78.696
|0.00
|0.00
|0.01
|8.79
|193871855
|2012.08.07 04:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55977
|1.56625
|1.56875
|2012.08.07 12:56
|1.56625
|0.00
|0.00
|0.00
|6.48
|193872267
|2012.08.07 06:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55785
|1.56095
|1.56875
|2012.08.07 08:06
|1.56095
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|193872434
|2012.08.07 07:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.05969
|0.99969
|1.06666
|2012.08.07 16:23
|1.05666
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|193872509
|2012.08.07 09:13
|buy
|0.02
|audusd
|1.05767
|0.99969
|1.06666
|2012.08.07 16:23
|1.05667
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|193873792
|2012.08.07 15:11
|buy
|0.03
|audusd
|1.05565
|0.99969
|1.06666
|2012.08.07 16:23
|1.05668
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|193875762
|2012.08.08 03:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56174
|1.50174
|1.56871
|2012.08.08 10:00
|1.56169
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|193875972
|2012.08.08 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05484
|1.05924
|1.06585
|2012.08.09 05:30
|1.05926
|0.00
|0.00
|0.41
|4.42
|193876779
|2012.08.08 06:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55971
|1.50174
|1.56871
|2012.08.08 10:00
|1.56169
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|193877159
|2012.08.08 07:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55772
|1.50174
|1.56871
|2012.08.08 10:00
|1.56166
|0.00
|0.00
|0.00
|11.82
|193877460
|2012.08.08 11:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56624
|1.56878
|1.57327
|2012.08.13 12:27
|1.56877
|0.00
|0.00
|0.04
|2.53
|193877513
|2012.08.08 12:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56428
|1.56642
|1.57522
|2012.08.09 05:47
|1.56641
|0.00
|0.00
|0.04
|4.26
|193877559
|2012.08.08 12:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.374
|78.582
|79.474
|2012.08.09 17:23
|78.581
|0.00
|0.00
|0.02
|2.63
|193880645
|2012.08.09 12:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56223
|1.56759
|1.57327
|2012.08.10 14:50
|1.56757
|0.00
|0.00
|0.01
|10.68
|193881051
|2012.08.09 16:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.05702
|0.99702
|1.06194
|2012.08.14 06:54
|1.05190
|0.00
|0.00
|0.42
|-5.12
|193881493
|2012.08.09 23:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.624
|78.840
|79.409
|2012.08.15 12:30
|78.840
|0.00
|0.00
|0.03
|2.74
|193883480
|2012.08.12 22:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.307
|78.722
|79.409
|2012.08.14 14:33
|78.722
|0.00
|0.00
|0.01
|10.54
|193883919
|2012.08.13 00:11
|buy
|0.02
|audusd
|1.05500
|0.99702
|1.06194
|2012.08.14 06:54
|1.05192
|0.00
|0.00
|0.27
|-6.16
|193886100
|2012.08.13 14:11
|buy
|0.03
|audusd
|1.05295
|0.99702
|1.06194
|2012.08.14 06:54
|1.05194
|0.00
|0.00
|0.41
|-3.03
|193886191
|2012.08.13 14:57
|buy
|0.05
|audusd
|1.05099
|0.99702
|1.06194
|2012.08.14 06:54
|1.05210
|0.00
|0.00
|0.68
|5.55
|193887773
|2012.08.14 02:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56859
|1.57065
|1.57960
|2012.08.14 08:45
|1.57065
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|193889846
|2012.08.14 19:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56897
|1.50898
|1.57593
|2012.08.16 08:30
|1.56829
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.68
|193890102
|2012.08.15 00:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56694
|1.50898
|1.57593
|2012.08.16 08:30
|1.56832
|0.00
|0.00
|0.04
|2.76
|193891676
|2012.08.15 16:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.920
|79.151
|80.020
|2012.08.16 08:25
|79.151
|0.00
|0.00
|0.02
|2.92
|193893271
|2012.08.16 06:08
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56488
|1.50898
|1.57593
|2012.08.16 08:30
|1.56830
|0.00
|0.00
|0.00
|10.26
|193893365
|2012.08.16 08:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56966
|1.57172
|1.58065
|2012.08.16 14:03
|1.57172
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|193893462
|2012.08.16 12:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.401
|73.399
|79.609
|2012.08.27 00:15
|78.812
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.47
|193893539
|2012.08.16 13:05
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.200
|79.449
|80.301
|2012.08.20 04:48
|79.449
|0.00
|0.00
|0.00
|6.27
|193896017
|2012.08.16 23:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57370
|1.51367
|1.57922
|2012.08.21 04:24
|1.57225
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.45
|193899237
|2012.08.19 22:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57022
|1.51367
|1.57922
|2012.08.21 04:24
|1.57225
|0.00
|0.00
|0.02
|4.06
|193899385
|2012.08.20 01:10
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56824
|1.57027
|1.57922
|2012.08.21 04:24
|1.57225
|0.00
|0.00
|0.04
|12.03
|193905623
|2012.08.21 14:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.05089
|0.99091
|1.05390
|2012.08.22 18:00
|1.04614
|0.00
|0.00
|0.09
|-4.75
|193905881
|2012.08.21 17:47
|buy
|0.02
|audusd
|1.04889
|0.99091
|1.05390
|2012.08.22 18:00
|1.04614
|0.00
|0.00
|0.17
|-5.50
|193906312
|2012.08.21 22:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57825
|1.58150
|1.58925
|2012.08.22 18:15
|1.58150
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|193906385
|2012.08.21 23:07
|buy
|0.03
|audusd
|1.04693
|0.99091
|1.05390
|2012.08.22 18:00
|1.04598
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.85
|193906578
|2012.08.22 01:34
|buy
|0.05
|audusd
|1.04491
|0.99091
|1.05390
|2012.08.22 18:00
|1.04598
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|193907379
|2012.08.22 12:40
|buy
|0.09
|audusd
|1.04290
|0.99091
|1.05390
|2012.08.22 18:00
|1.04598
|0.00
|0.00
|0.00
|27.72
|193908769
|2012.08.22 18:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.968
|73.399
|79.609
|2012.08.27 00:15
|78.812
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.96
|193908933
|2012.08.22 18:24
|buy
|0.03
|usdjpy
|78.711
|73.399
|79.609
|2012.08.27 00:15
|78.812
|0.00
|0.00
|0.01
|3.84
|193909090
|2012.08.22 18:32
|buy
|0.05
|usdjpy
|78.464
|73.399
|79.609
|2012.08.27 00:15
|78.814
|0.00
|0.00
|0.04
|22.20
|193913032
|2012.08.23 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58812
|1.52812
|1.58692
|2012.08.28 04:54
|1.57897
|0.00
|0.00
|0.03
|-9.15
|193913033
|2012.08.23 16:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.04691
|0.98691
|1.04763
|2012.08.29 05:52
|1.03722
|0.00
|0.00
|0.36
|-9.69
|193913142
|2012.08.23 17:18
|buy
|0.02
|audusd
|1.04490
|0.98691
|1.04763
|2012.08.29 05:52
|1.03721
|0.00
|0.00
|0.68
|-15.38
|193913298
|2012.08.23 17:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58605
|1.52812
|1.58692
|2012.08.28 04:54
|1.57897
|0.00
|0.00
|0.07
|-14.16
|193914148
|2012.08.23 23:01
|buy
|0.03
|audusd
|1.04288
|0.98691
|1.04763
|2012.08.29 05:52
|1.03721
|0.00
|0.00
|0.78
|-17.01
|193917035
|2012.08.26 22:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58194
|1.52812
|1.58692
|2012.08.28 04:54
|1.57897
|0.00
|0.00
|0.04
|-8.91
|193917424
|2012.08.26 23:52
|buy
|0.05
|audusd
|1.04080
|0.98691
|1.04763
|2012.08.29 05:52
|1.03721
|0.00
|0.00
|0.86
|-17.95
|193917644
|2012.08.27 01:19
|buy
|0.09
|audusd
|1.03870
|0.98691
|1.04763
|2012.08.29 05:52
|1.03722
|0.00
|0.00
|1.54
|-13.32
|193918754
|2012.08.27 13:51
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.57988
|1.52812
|1.58692
|2012.08.28 04:54
|1.57897
|0.00
|0.00
|0.06
|-4.55
|193920220
|2012.08.27 21:03
|buy
|0.15
|audusd
|1.03663
|0.98691
|1.04763
|2012.08.29 05:52
|1.03722
|0.00
|0.00
|1.29
|8.85
|193920328
|2012.08.28 00:34
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.57792
|1.52812
|1.58692
|2012.08.28 04:54
|1.57897
|0.00
|0.00
|0.00
|9.45
|193920375
|2012.08.28 01:04
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.57591
|1.52812
|1.58692
|2012.08.28 04:54
|1.57897
|0.00
|0.00
|0.00
|45.90
|193923442
|2012.08.29 10:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.596
|78.821
|79.452
|2012.09.07 12:29
|78.821
|0.00
|0.00
|0.01
|2.85
|193925803
|2012.08.30 05:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58376
|1.52377
|1.58849
|2012.08.31 08:55
|1.58182
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.94
|193926041
|2012.08.30 08:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58159
|1.58537
|1.59276
|2012.08.30 13:03
|1.58537
|0.00
|0.00
|0.00
|7.56
|193927089
|2012.08.30 15:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57949
|1.52377
|1.58849
|2012.08.31 08:55
|1.58178
|0.00
|0.00
|0.02
|4.58
|193927255
|2012.08.30 17:41
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.57749
|1.57965
|1.58849
|2012.08.31 08:55
|1.58177
|0.00
|0.00
|0.04
|12.84
|193932252
|2012.09.02 22:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.352
|78.823
|79.452
|2012.09.07 12:29
|78.823
|0.00
|0.00
|0.02
|11.95
|193933213
|2012.09.03 04:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58742
|1.59132
|1.59438
|2012.09.05 12:13
|1.59132
|0.00
|0.00
|0.02
|3.90
|193933314
|2012.09.03 07:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58543
|1.58774
|1.59642
|2012.09.03 09:01
|1.58774
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|193938370
|2012.09.05 08:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58339
|1.58840
|1.59438
|2012.09.05 11:08
|1.58840
|0.00
|0.00
|0.00
|10.02
|193941393
|2012.09.06 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59066
|1.59626
|1.59958
|2012.09.07 08:30
|1.59626
|0.00
|0.00
|0.02
|5.60
|193943909
|2012.09.06 13:43
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58858
|1.59217
|1.59958
|2012.09.06 14:49
|1.59217
|0.00
|0.00
|0.00
|7.18
|193948011
|2012.09.10 04:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.03640
|1.04280
|1.04540
|2012.09.11 20:17
|1.04280
|0.00
|0.00
|0.09
|6.40
|193948140
|2012.09.10 07:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60059
|1.54059
|1.60733
|2012.09.10 14:57
|1.60022
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|193948204
|2012.09.10 08:12
|buy
|0.02
|audusd
|1.03439
|1.04282
|1.04540
|2012.09.11 20:17
|1.04282
|0.00
|0.00
|0.18
|16.86
|193948213
|2012.09.10 08:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59836
|1.54059
|1.60733
|2012.09.10 14:57
|1.60022
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|193948379
|2012.09.10 13:08
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59634
|1.54059
|1.60733
|2012.09.10 14:57
|1.60023
|0.00
|0.00
|0.00
|11.67
|193948511
|2012.09.10 15:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60115
|1.60575
|1.61012
|2012.09.11 15:00
|1.60575
|0.00
|0.00
|0.02
|4.60
|193949419
|2012.09.10 19:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59916
|1.60580
|1.61012
|2012.09.11 15:00
|1.60580
|0.00
|0.00
|0.04
|13.28
|193953507
|2012.09.12 01:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.04421
|1.04678
|1.05521
|2012.09.12 07:10
|1.04678
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|193953641
|2012.09.12 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60768
|1.61079
|1.61868
|2012.09.12 08:22
|1.61079
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|193954309
|2012.09.12 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04965
|0.98969
|1.05456
|2012.09.13 16:31
|1.04670
|0.00
|0.00
|0.28
|-2.95
|193954341
|2012.09.12 11:22
|buy
|0.02
|audusd
|1.04760
|0.98969
|1.05456
|2012.09.13 16:31
|1.04670
|0.00
|0.00
|0.55
|-1.80
|193954494
|2012.09.12 14:30
|buy
|0.03
|audusd
|1.04558
|0.98969
|1.05456
|2012.09.13 16:31
|1.04657
|0.00
|0.00
|0.83
|2.97
|193954881
|2012.09.12 17:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61092
|1.61363
|1.61992
|2012.09.13 16:33
|1.61363
|0.00
|0.00
|0.07
|2.71
|193958388
|2012.09.13 07:48
|buy
|0.05
|audusd
|1.04361
|0.98969
|1.05456
|2012.09.13 16:31
|1.04667
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|193959077
|2012.09.13 13:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60891
|1.61369
|1.61992
|2012.09.13 16:33
|1.61369
|0.00
|0.00
|0.00
|9.56
|193961718
|2012.09.13 19:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.05461
|1.05676
|1.06567
|2012.09.14 07:20
|1.05676
|0.00
|0.00
|0.09
|2.15
|193961720
|2012.09.13 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61554
|1.61846
|1.62654
|2012.09.14 06:16
|1.61846
|0.00
|0.00
|0.02
|2.92
|193966466
|2012.09.17 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62302
|1.62519
|1.63402
|2012.09.17 17:54
|1.62519
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|193966673
|2012.09.17 05:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.05431
|0.99430
|1.05511
|2012.09.18 01:57
|1.04684
|0.00
|0.00
|0.09
|-7.47
|193966796
|2012.09.17 06:51
|buy
|0.02
|audusd
|1.05230
|0.99430
|1.05511
|2012.09.18 01:57
|1.04684
|0.00
|0.00
|0.18
|-10.92
|193967352
|2012.09.17 11:59
|buy
|0.03
|audusd
|1.05030
|0.99430
|1.05511
|2012.09.18 01:57
|1.04684
|0.00
|0.00
|0.28
|-10.38
|193968289
|2012.09.17 15:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.820
|72.825
|79.719
|2012.09.19 07:09
|79.062
|0.00
|0.00
|0.02
|3.06
|193968731
|2012.09.17 17:03
|buy
|0.05
|audusd
|1.04820
|0.99430
|1.05511
|2012.09.18 01:57
|1.04684
|0.00
|0.00
|0.46
|-6.80
|193968932
|2012.09.17 18:06
|buy
|0.09
|audusd
|1.04618
|0.99430
|1.05511
|2012.09.18 01:57
|1.04684
|0.00
|0.00
|0.83
|5.94
|193969622
|2012.09.17 22:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62499
|1.56496
|1.63391
|2012.09.19 07:08
|1.62651
|0.00
|0.00
|0.02
|1.52
|193969766
|2012.09.18 00:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.619
|79.008
|79.719
|2012.09.19 07:09
|79.063
|0.00
|0.00
|0.01
|11.23
|193969924
|2012.09.18 01:30
|buy
|0.15
|audusd
|1.04401
|0.99430
|1.05511
|2012.09.18 01:57
|1.04684
|0.00
|0.00
|0.00
|42.45
|193970495
|2012.09.18 07:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62303
|1.56496
|1.63391
|2012.09.19 07:09
|1.62649
|0.00
|0.00
|0.05
|6.92
|193987852
|2012.09.24 05:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04231
|0.98232
|1.04519
|2012.09.26 21:50
|1.03729
|0.00
|0.00
|0.45
|-5.02
|193987958
|2012.09.24 07:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62250
|1.56252
|1.62937
|2012.09.24 18:59
|1.62224
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|193988286
|2012.09.24 08:21
|buy
|0.02
|audusd
|1.04031
|1.04232
|1.05131
|2012.09.25 05:44
|1.04232
|0.00
|0.00
|0.18
|4.02
|193988408
|2012.09.24 08:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62045
|1.56252
|1.62937
|2012.09.24 18:59
|1.62224
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|193989141
|2012.09.24 14:20
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61836
|1.56252
|1.62937
|2012.09.24 18:59
|1.62224
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|193994763
|2012.09.25 20:08
|buy
|0.02
|audusd
|1.03836
|0.98232
|1.04519
|2012.09.26 21:50
|1.03729
|0.00
|0.00
|0.73
|-2.14
|193995068
|2012.09.25 23:30
|buy
|0.03
|audusd
|1.03631
|0.98232
|1.04519
|2012.09.26 21:50
|1.03730
|0.00
|0.00
|0.82
|2.97
|193996356
|2012.09.26 08:09
|buy
|0.05
|audusd
|1.03417
|0.98232
|1.04519
|2012.09.26 21:50
|1.03730
|0.00
|0.00
|1.37
|15.65
|194048133
|2012.10.01 23:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.064
|78.507
|79.164
|2012.10.04 08:28
|78.507
|0.00
|0.00
|0.03
|5.64
|194063368
|2012.10.04 11:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.620
|72.620
|79.112
|2012.10.11 10:50
|78.381
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.05
|194064629
|2012.10.04 15:05
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.416
|78.660
|79.518
|2012.10.05 13:43
|78.657
|0.00
|0.00
|0.01
|6.13
|194078263
|2012.10.08 08:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.212
|72.620
|79.112
|2012.10.11 10:50
|78.375
|0.00
|0.00
|0.05
|4.16
|194100813
|2012.10.11 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.02599
|0.96600
|1.03299
|2012.10.15 23:30
|1.02572
|0.00
|0.00
|0.27
|-0.27
|194103055
|2012.10.11 04:19
|buy
|0.03
|usdjpy
|78.015
|72.620
|79.112
|2012.10.11 10:50
|78.375
|0.00
|0.00
|0.00
|13.78
|194114801
|2012.10.14 22:18
|buy
|0.02
|audusd
|1.02399
|0.96600
|1.03299
|2012.10.15 23:30
|1.02572
|0.00
|0.00
|0.18
|3.46
|194115077
|2012.10.14 23:45
|buy
|0.03
|audusd
|1.02205
|0.96600
|1.03299
|2012.10.15 23:30
|1.02572
|0.00
|0.00
|0.27
|11.01
|194116771
|2012.10.15 03:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.472
|78.722
|79.571
|2012.10.16 07:46
|78.894
|0.00
|0.00
|0.01
|5.35
|194118859
|2012.10.15 08:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60651
|1.60879
|1.61548
|2012.10.16 07:46
|1.61052
|0.00
|0.00
|0.02
|4.01
|194121069
|2012.10.15 13:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60454
|1.60883
|1.61548
|2012.10.16 07:46
|1.61056
|0.00
|0.00
|0.04
|12.04
|194125685
|2012.10.15 23:33
|buy
|0.01
|audusd
|1.02595
|0.96596
|1.03696
|2012.10.16 07:46
|1.02844
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|194132188
|2012.10.16 11:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.02895
|1.03591
|1.03794
|2012.10.17 15:56
|1.03795
|0.00
|0.00
|0.09
|9.00
|194132197
|2012.10.16 11:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61091
|1.61573
|1.62188
|2012.10.17 12:58
|1.61572
|0.00
|0.00
|0.02
|4.81
|194132722
|2012.10.16 12:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.903
|79.254
|79.800
|2012.10.18 14:14
|79.260
|0.00
|0.00
|0.03
|4.50
|194132734
|2012.10.16 12:47
|buy
|0.02
|audusd
|1.02690
|1.03022
|1.03794
|2012.10.17 02:56
|1.03002
|0.00
|0.00
|0.18
|6.24
|194137057
|2012.10.17 03:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.705
|79.001
|79.800
|2012.10.18 07:21
|79.007
|0.00
|0.00
|0.03
|7.64
|194140915
|2012.10.17 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61660
|1.55659
|1.62365
|2012.10.18 09:16
|1.61641
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.19
|194141787
|2012.10.17 20:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61466
|1.55659
|1.62365
|2012.10.18 09:16
|1.61637
|0.00
|0.00
|0.13
|3.42
|194143339
|2012.10.18 01:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61264
|1.55659
|1.62365
|2012.10.18 09:16
|1.61642
|0.00
|0.00
|0.00
|11.34
|194144388
|2012.10.18 04:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03796
|0.97795
|1.04150
|2012.10.22 07:33
|1.03052
|0.00
|0.00
|0.18
|-7.44
|194146501
|2012.10.18 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61531
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60292
|0.00
|0.00
|0.04
|-12.39
|194146846
|2012.10.18 11:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61321
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60293
|0.00
|0.00
|0.08
|-20.56
|194149820
|2012.10.18 18:27
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61127
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60291
|0.00
|0.00
|0.14
|-25.08
|194149889
|2012.10.18 18:29
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60927
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60288
|0.00
|0.00
|0.22
|-31.95
|194149966
|2012.10.18 18:36
|buy
|0.02
|audusd
|1.03592
|0.97795
|1.04150
|2012.10.22 07:33
|1.03071
|0.00
|0.00
|0.36
|-10.42
|194150067
|2012.10.18 18:43
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.60730
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60292
|0.00
|0.00
|0.40
|-39.42
|194150432
|2012.10.18 19:17
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.60532
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60293
|0.00
|0.00
|0.66
|-35.85
|194150743
|2012.10.18 20:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.264
|79.464
|80.370
|2012.10.22 07:33
|79.597
|0.00
|0.00
|0.02
|4.18
|194155531
|2012.10.21 22:00
|buy
|0.03
|audusd
|1.03251
|0.97795
|1.04150
|2012.10.22 07:33
|1.03072
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.37
|194155549
|2012.10.21 22:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.60145
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60293
|0.00
|0.00
|0.00
|37.00
|194155827
|2012.10.21 23:26
|buy
|0.05
|audusd
|1.03054
|0.97795
|1.04150
|2012.10.22 07:33
|1.03062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|194155856
|2012.10.21 23:45
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.59945
|1.55530
|1.61045
|2012.10.22 04:54
|1.60293
|0.00
|0.00
|0.00
|146.16
|194161152
|2012.10.22 17:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.838
|80.123
|80.942
|2012.10.25 14:49
|80.127
|0.00
|0.00
|0.04
|3.61
|194188483
|2012.10.25 18:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.273
|74.278
|80.421
|2012.10.31 08:15
|79.743
|0.00
|0.00
|0.04
|-6.65
|194189025
|2012.10.25 20:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61259
|1.55236
|1.61337
|2012.10.30 07:09
|1.60538
|0.00
|0.00
|0.06
|-7.21
|194189421
|2012.10.25 23:18
|buy
|0.01
|audusd
|1.03480
|1.03781
|1.04380
|2012.10.31 12:33
|1.03781
|0.00
|0.00
|0.27
|3.01
|194197642
|2012.10.29 01:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.673
|79.905
|80.772
|2012.10.30 05:46
|79.905
|0.00
|0.00
|0.01
|5.81
|194197644
|2012.10.29 01:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60834
|1.55236
|1.61337
|2012.10.30 07:09
|1.60541
|0.00
|0.00
|0.04
|-5.86
|194199968
|2012.10.29 08:01
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60633
|1.55236
|1.61337
|2012.10.30 07:09
|1.60542
|0.00
|0.00
|0.07
|-2.73
|194201631
|2012.10.29 12:33
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60437
|1.55236
|1.61337
|2012.10.30 07:09
|1.60539
|0.00
|0.00
|0.11
|5.10
|194203015
|2012.10.29 15:59
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.60228
|1.55236
|1.61337
|2012.10.30 07:09
|1.60534
|0.00
|0.00
|0.20
|27.54
|194203048
|2012.10.29 16:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.03280
|1.03624
|1.04380
|2012.10.30 16:13
|1.03624
|0.00
|0.00
|0.18
|6.88
|194206126
|2012.10.30 05:46
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.521
|74.278
|80.421
|2012.10.31 08:15
|79.743
|0.00
|0.00
|0.01
|5.57
|194206324
|2012.10.30 06:03
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.316
|79.542
|80.421
|2012.10.31 08:15
|79.743
|0.00
|0.00
|0.02
|16.06
|194207103
|2012.10.30 08:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60642
|1.61159
|1.61742
|2012.10.31 09:50
|1.61159
|0.00
|0.00
|0.02
|5.17
|194215592
|2012.10.31 17:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61320
|1.61541
|1.62417
|2012.11.01 12:07
|1.61541
|0.00
|0.00
|0.07
|2.21
|194215699
|2012.10.31 18:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03860
|1.04166
|1.04532
|2012.11.06 07:21
|1.04166
|0.00
|0.00
|0.54
|3.06
|194217463
|2012.11.01 01:24
|buy
|0.02
|audusd
|1.03659
|1.03981
|1.04760
|2012.11.02 00:30
|1.03981
|0.00
|0.00
|0.18
|6.44
|194219893
|2012.11.01 11:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.048
|80.464
|81.150
|2012.11.02 13:49
|80.464
|0.00
|0.00
|0.01
|5.17
|194224038
|2012.11.01 23:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61323
|1.55328
|1.60694
|2012.11.06 06:36
|1.59927
|0.00
|0.00
|0.04
|-13.96
|194230145
|2012.11.04 23:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.03439
|1.04167
|1.04532
|2012.11.06 07:21
|1.04167
|0.00
|0.00
|0.18
|14.56
|194230162
|2012.11.04 23:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60213
|1.55328
|1.60694
|2012.11.06 06:36
|1.59927
|0.00
|0.00
|0.04
|-5.72
|194230523
|2012.11.05 00:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.476
|74.476
|81.177
|2012.11.06 19:26
|80.406
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.87
|194232517
|2012.11.05 08:03
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.277
|74.476
|81.177
|2012.11.06 19:26
|80.406
|0.00
|0.00
|0.01
|3.21
|194232573
|2012.11.05 08:15
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60001
|1.55328
|1.60694
|2012.11.06 06:36
|1.59927
|0.00
|0.00
|0.07
|-2.22
|194232794
|2012.11.05 09:43
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59794
|1.55328
|1.60694
|2012.11.06 06:36
|1.59927
|0.00
|0.00
|0.11
|6.65
|194233596
|2012.11.05 14:56
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.59594
|1.55328
|1.60694
|2012.11.06 06:36
|1.59927
|0.00
|0.00
|0.20
|29.97
|194235044
|2012.11.06 04:32
|buy
|0.03
|usdjpy
|80.072
|74.476
|81.177
|2012.11.06 19:26
|80.405
|0.00
|0.00
|0.00
|12.42
|194235913
|2012.11.06 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04392
|1.04593
|1.05290
|2012.11.07 09:14
|1.04593
|0.00
|0.00
|0.09
|2.01
|194238602
|2012.11.07 01:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.04190
|1.04594
|1.05290
|2012.11.07 09:14
|1.04594
|0.00
|0.00
|0.00
|8.08
|194245101
|2012.11.07 21:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.04187
|0.98185
|1.04887
|2012.11.20 20:04
|1.03765
|0.00
|0.00
|1.08
|-4.22
|194245309
|2012.11.07 22:29
|buy
|0.02
|audusd
|1.03998
|1.04221
|1.05086
|2012.11.08 18:25
|1.04221
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|194303818
|2012.11.19 18:48
|buy
|0.02
|audusd
|1.03988
|0.98185
|1.04887
|2012.11.20 20:04
|1.03767
|0.00
|0.00
|0.18
|-4.42
|194303956
|2012.11.19 20:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.356
|75.361
|82.255
|2012.11.20 20:04
|81.727
|0.00
|0.00
|0.01
|4.54
|194304215
|2012.11.19 21:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59116
|1.53118
|1.60218
|2012.11.20 20:04
|1.59168
|0.00
|0.00
|0.02
|0.52
|194305658
|2012.11.20 03:14
|buy
|0.02
|usdjpy
|81.164
|81.548
|82.255
|2012.11.20 20:04
|81.729
|0.00
|0.00
|0.00
|13.83
|194307977
|2012.11.20 12:40
|buy
|0.03
|audusd
|1.03787
|0.98185
|1.04887
|2012.11.20 20:04
|1.03768
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|194313266
|2012.11.20 21:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59280
|1.53280
|1.59976
|2012.11.21 09:31
|1.59265
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.15
|194313278
|2012.11.20 21:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03890
|0.97890
|1.04586
|2012.11.22 01:42
|1.03860
|0.00
|0.00
|0.36
|-0.30
|194313495
|2012.11.20 23:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.698
|82.325
|82.798
|2012.11.21 14:30
|82.325
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|194314275
|2012.11.21 03:21
|buy
|0.02
|audusd
|1.03688
|0.97890
|1.04586
|2012.11.22 01:42
|1.03860
|0.00
|0.00
|0.55
|3.44
|194315208
|2012.11.21 04:15
|buy
|0.03
|audusd
|1.03489
|0.97890
|1.04586
|2012.11.22 01:42
|1.03860
|0.00
|0.00
|0.82
|11.13
|194315246
|2012.11.21 04:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59077
|1.53280
|1.59976
|2012.11.21 09:31
|1.59265
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|194315859
|2012.11.21 07:04
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58876
|1.53280
|1.59976
|2012.11.21 09:31
|1.59263
|0.00
|0.00
|0.00
|11.61
|194316817
|2012.11.21 09:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59220
|1.59485
|1.60315
|2012.11.22 07:58
|1.59615
|0.00
|0.00
|0.07
|3.95
|194319490
|2012.11.21 18:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.451
|76.451
|82.948
|2012.11.28 23:33
|82.139
|0.00
|0.00
|0.08
|-3.80
|194324983
|2012.11.22 08:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59678
|1.53677
|1.60373
|2012.11.23 07:54
|1.59639
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.39
|194326849
|2012.11.22 13:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03833
|1.04496
|1.04933
|2012.11.26 01:44
|1.04496
|0.00
|0.00
|0.18
|6.63
|194327195
|2012.11.22 13:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59477
|1.53677
|1.60373
|2012.11.23 07:54
|1.59634
|0.00
|0.00
|0.04
|3.14
|194328295
|2012.11.22 17:06
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59280
|1.53677
|1.60373
|2012.11.23 07:54
|1.59641
|0.00
|0.00
|0.07
|10.83
|194336311
|2012.11.26 02:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|82.248
|76.451
|82.948
|2012.11.28 23:33
|82.139
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.65
|194336878
|2012.11.26 05:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.04549
|1.04943
|1.05195
|2012.12.06 16:35
|1.04943
|0.00
|0.00
|1.10
|3.94
|194337483
|2012.11.26 08:06
|buy
|0.03
|usdjpy
|82.052
|76.451
|82.948
|2012.11.28 23:33
|82.139
|0.00
|0.00
|0.09
|3.18
|194341282
|2012.11.26 17:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60271
|1.54272
|1.60770
|2012.11.28 15:38
|1.59994
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.77
|194352355
|2012.11.28 01:20
|buy
|0.02
|audusd
|1.04347
|1.04602
|1.05448
|2012.11.29 00:32
|1.04601
|0.00
|0.00
|0.55
|5.08
|194352643
|2012.11.28 01:50
|buy
|0.05
|usdjpy
|81.845
|76.451
|82.948
|2012.11.28 23:33
|82.139
|0.00
|0.00
|0.08
|17.90
|194354118
|2012.11.28 05:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60071
|1.54272
|1.60770
|2012.11.28 15:38
|1.59993
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|194356713
|2012.11.28 11:57
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59871
|1.54272
|1.60770
|2012.11.28 15:38
|1.59991
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|194357352
|2012.11.28 13:21
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.59669
|1.54272
|1.60770
|2012.11.28 15:38
|1.59992
|0.00
|0.00
|0.00
|16.15
|194361134
|2012.11.28 17:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60047
|1.60273
|1.61143
|2012.11.29 15:09
|1.60271
|0.00
|0.00
|0.07
|2.24
|194370433
|2012.11.29 19:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60411
|1.60664
|1.61501
|2012.12.03 14:19
|1.60664
|0.00
|0.00
|0.04
|2.53
|194378761
|2012.12.03 01:32
|buy
|0.02
|audusd
|1.04095
|1.04368
|1.05195
|2012.12.04 04:40
|1.04368
|0.00
|0.00
|0.18
|5.46
|194382337
|2012.12.03 13:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.231
|76.231
|82.928
|2012.12.05 02:46
|82.172
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.72
|194386233
|2012.12.04 03:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61031
|1.55035
|1.61324
|2012.12.10 11:59
|1.60556
|0.00
|0.00
|0.11
|-4.75
|194386794
|2012.12.04 07:49
|buy
|0.02
|usdjpy
|82.028
|76.231
|82.928
|2012.12.05 02:46
|82.172
|0.00
|0.00
|0.01
|3.50
|194389700
|2012.12.04 13:53
|buy
|0.03
|usdjpy
|81.828
|76.231
|82.928
|2012.12.05 02:46
|82.172
|0.00
|0.00
|0.02
|12.56
|194403111
|2012.12.06 07:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60833
|1.61070
|1.61930
|2012.12.06 11:38
|1.61070
|0.00
|0.00
|0.00
|4.74
|194414236
|2012.12.06 16:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60633
|1.55035
|1.61324
|2012.12.10 11:59
|1.60561
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.44
|194415679
|2012.12.06 18:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60426
|1.55035
|1.61324
|2012.12.10 11:59
|1.60560
|0.00
|0.00
|0.06
|4.02
|194416051
|2012.12.06 18:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.356
|82.619
|83.456
|2012.12.07 13:56
|82.619
|0.00
|0.00
|0.01
|3.18
|194429190
|2012.12.09 23:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.544
|76.546
|83.239
|2012.12.11 10:00
|82.480
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.78
|194430017
|2012.12.10 04:42
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60224
|1.55035
|1.61324
|2012.12.10 11:59
|1.60560
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|194430233
|2012.12.10 06:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.04829
|1.05642
|1.05929
|2012.12.12 19:31
|1.05642
|0.00
|0.00
|0.16
|8.13
|194430527
|2012.12.10 08:33
|buy
|0.02
|usdjpy
|82.342
|76.546
|83.239
|2012.12.11 10:00
|82.481
|0.00
|0.00
|0.01
|3.37
|194430798
|2012.12.10 10:15
|buy
|0.03
|usdjpy
|82.143
|76.546
|83.239
|2012.12.11 10:00
|82.481
|0.00
|0.00
|0.02
|12.29
|194439196
|2012.12.11 22:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61190
|1.61508
|1.62090
|2012.12.12 20:09
|1.61508
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|194439960
|2012.12.12 07:39
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60993
|1.61279
|1.62090
|2012.12.12 14:58
|1.61279
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|194444815
|2012.12.13 04:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.05505
|0.99505
|1.06199
|2012.12.14 06:20
|1.05483
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.22
|194444876
|2012.12.13 05:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61391
|1.55393
|1.62082
|2012.12.14 06:14
|1.61384
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.07
|194446351
|2012.12.13 10:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61187
|1.55393
|1.62082
|2012.12.14 06:14
|1.61378
|0.00
|0.00
|0.02
|3.82
|194448477
|2012.12.13 13:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.501
|83.751
|84.604
|2012.12.14 06:33
|83.751
|0.00
|0.00
|0.01
|2.99
|194449507
|2012.12.13 16:56
|buy
|0.02
|audusd
|1.05301
|0.99505
|1.06199
|2012.12.14 06:20
|1.05483
|0.00
|0.00
|0.15
|3.64
|194449602
|2012.12.13 17:18
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60994
|1.55393
|1.62082
|2012.12.14 06:14
|1.61376
|0.00
|0.00
|0.03
|11.46
|194449798
|2012.12.13 19:16
|buy
|0.03
|audusd
|1.05103
|0.99505
|1.06199
|2012.12.14 06:20
|1.05483
|0.00
|0.00
|0.23
|11.40
|194465465
|2012.12.17 06:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61862
|1.62484
|1.62969
|2012.12.18 17:51
|1.62484
|0.00
|0.00
|0.01
|6.22
|194468067
|2012.12.17 09:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.05397
|0.99399
|1.04570
|2012.12.27 09:34
|1.03773
|0.00
|0.00
|0.94
|-16.24
|194470074
|2012.12.17 15:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.738
|84.225
|84.844
|2012.12.19 02:53
|84.225
|0.00
|0.00
|0.02
|5.78
|194475005
|2012.12.18 14:46
|buy
|0.02
|audusd
|1.05197
|0.99399
|1.04570
|2012.12.27 09:34
|1.03773
|0.00
|0.00
|1.68
|-28.48
|194478472
|2012.12.19 01:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62533
|1.62861
|1.63632
|2012.12.19 10:38
|1.62861
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|194479902
|2012.12.19 07:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|84.291
|78.291
|84.977
|2012.12.20 13:30
|84.217
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.88
|194483655
|2012.12.19 13:27
|buy
|0.03
|audusd
|1.04999
|0.99399
|1.04570
|2012.12.27 09:34
|1.03773
|0.00
|0.00
|2.30
|-36.78
|194484455
|2012.12.19 15:01
|buy
|0.05
|audusd
|1.04807
|0.99399
|1.04570
|2012.12.27 09:34
|1.03773
|0.00
|0.00
|3.84
|-51.70
|194488179
|2012.12.19 22:16
|buy
|0.02
|usdjpy
|84.077
|78.291
|84.977
|2012.12.20 13:30
|84.220
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|194489706
|2012.12.20 02:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62576
|1.56576
|1.61869
|2012.12.31 13:56
|1.61871
|0.00
|0.00
|0.09
|-7.05
|194490675
|2012.12.20 05:36
|buy
|0.03
|usdjpy
|83.876
|78.291
|84.977
|2012.12.20 13:30
|84.212
|0.00
|0.00
|0.00
|11.97
|194504958
|2012.12.23 23:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61598
|1.61818
|1.62699
|2012.12.24 10:18
|1.61817
|0.00
|0.00
|0.00
|4.38
|194505005
|2012.12.23 23:00
|buy
|0.09
|audusd
|1.04072
|0.99399
|1.04570
|2012.12.27 09:34
|1.03773
|0.00
|0.00
|3.44
|-26.91
|194511762
|2012.12.24 14:17
|buy
|0.15
|audusd
|1.03869
|0.99399
|1.04570
|2012.12.27 09:34
|1.03773
|0.00
|0.00
|5.72
|-14.40
|194512239
|2012.12.24 15:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61397
|1.61809
|1.62296
|2012.12.27 11:49
|1.61809
|0.00
|0.00
|0.09
|8.24
|194512705
|2012.12.24 16:09
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61195
|1.61502
|1.62296
|2012.12.26 15:23
|1.61498
|0.00
|0.00
|0.06
|9.09
|194513168
|2012.12.24 17:05
|buy
|0.25
|audusd
|1.03670
|0.99399
|1.04570
|2012.12.27 09:34
|1.03773
|0.00
|0.00
|9.55
|25.75
|194514229
|2012.12.26 00:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.121
|85.518
|86.220
|2012.12.26 22:28
|85.518
|0.00
|0.00
|0.02
|4.64
|194520381
|2012.12.26 16:30
|buy
|0.42
|audusd
|1.03471
|0.99399
|1.04570
|2012.12.27 09:34
|1.03773
|0.00
|0.00
|9.62
|126.84
|194522987
|2012.12.27 01:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|85.758
|86.423
|86.853
|2012.12.27 23:40
|86.413
|0.00
|0.00
|0.01
|7.58
|194530871
|2012.12.27 17:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60971
|1.61260
|1.61869
|2012.12.28 13:48
|1.61260
|0.00
|0.00
|0.02
|5.78
|194531244
|2012.12.27 17:28
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60771
|1.61068
|1.61869
|2012.12.28 08:13
|1.61066
|0.00
|0.00
|0.03
|8.85
|194550236
|2012.12.31 04:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|86.015
|86.638
|87.115
|2013.01.01 23:02
|86.638
|0.00
|0.00
|0.02
|7.19
|194553797
|2012.12.31 16:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03843
|1.04731
|1.04949
|2013.01.02 03:21
|1.04729
|0.00
|0.00
|0.16
|8.86
|194556903
|2013.01.02 00:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62583
|1.62835
|1.63684
|2013.01.02 01:59
|1.62832
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|194558698
|2013.01.02 02:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|86.947
|87.561
|88.047
|2013.01.04 00:29
|87.562
|0.00
|0.00
|0.03
|7.02
|194560607
|2013.01.02 09:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.04936
|1.05139
|1.05637
|2013.01.09 15:41
|1.05129
|0.00
|0.00
|0.55
|1.93
|194561534
|2013.01.02 10:57
|buy
|0.02
|audusd
|1.04738
|1.05023
|1.05831
|2013.01.02 15:54
|1.05022
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|194565986
|2013.01.02 22:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62543
|1.56543
|1.61781
|2013.01.07 18:15
|1.60988
|0.00
|0.00
|0.02
|-15.55
|194567245
|2013.01.03 02:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62348
|1.56543
|1.61781
|2013.01.07 18:15
|1.60988
|0.00
|0.00
|0.04
|-27.20
|194567661
|2013.01.03 02:59
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.62145
|1.56543
|1.61781
|2013.01.07 18:15
|1.60988
|0.00
|0.00
|0.06
|-34.71
|194570965
|2013.01.03 10:37
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.61948
|1.56543
|1.61781
|2013.01.07 18:15
|1.60988
|0.00
|0.00
|0.08
|-48.00
|194571217
|2013.01.03 10:59
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.61746
|1.56543
|1.61781
|2013.01.07 18:15
|1.60988
|0.00
|0.00
|0.16
|-68.22
|194571652
|2013.01.03 12:21
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.61534
|1.56543
|1.61781
|2013.01.07 18:15
|1.60988
|0.00
|0.00
|0.26
|-81.90
|194573699
|2013.01.03 19:02
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.61326
|1.56543
|1.61781
|2013.01.07 18:15
|1.60988
|0.00
|0.00
|0.42
|-84.50
|194574052
|2013.01.03 19:21
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.61120
|1.56543
|1.61781
|2013.01.07 18:15
|1.60988
|0.00
|0.00
|0.70
|-55.44
|194575088
|2013.01.03 22:20
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.60892
|1.56543
|1.61781
|2013.01.07 18:15
|1.60988
|0.00
|0.00
|0.59
|67.20
|194575327
|2013.01.03 22:43
|buy
|1.19
|gbpusd
|1.60681
|1.56543
|1.61781
|2013.01.07 18:15
|1.60988
|0.00
|0.00
|0.99
|365.33
|194575861
|2013.01.03 23:52
|buy
|0.02
|audusd
|1.04537
|1.04899
|1.05637
|2013.01.06 23:10
|1.04898
|0.00
|0.00
|0.15
|7.22
|194586885
|2013.01.07 11:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|87.896
|81.895
|88.401
|2013.01.08 02:26
|87.646
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.85
|194589041
|2013.01.07 16:48
|buy
|0.02
|usdjpy
|87.702
|81.895
|88.401
|2013.01.08 02:26
|87.643
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.35
|194590797
|2013.01.07 22:50
|buy
|0.03
|usdjpy
|87.501
|81.895
|88.401
|2013.01.08 02:26
|87.634
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|194591127
|2013.01.07 23:52
|buy
|0.05
|usdjpy
|87.298
|81.895
|88.401
|2013.01.08 02:26
|87.628
|0.00
|0.00
|0.00
|18.83
|194592170
|2013.01.08 02:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|87.698
|81.702
|87.974
|2013.01.09 00:42
|87.165
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.11
|194593081
|2013.01.08 04:37
|buy
|0.02
|usdjpy
|87.494
|81.702
|87.974
|2013.01.09 00:42
|87.167
|0.00
|0.00
|0.01
|-7.50
|194597288
|2013.01.08 15:12
|buy
|0.03
|usdjpy
|87.296
|81.702
|87.974
|2013.01.09 00:42
|87.169
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.37
|194597509
|2013.01.08 15:35
|buy
|0.05
|usdjpy
|87.074
|81.702
|87.974
|2013.01.09 00:42
|87.170
|0.00
|0.00
|0.03
|5.51
|194599921
|2013.01.08 22:48
|buy
|0.09
|usdjpy
|86.904
|81.702
|87.974
|2013.01.09 00:42
|87.173
|0.00
|0.00
|0.00
|27.77
|194609090
|2013.01.09 22:18
|buy
|0.01
|audusd
|1.05148
|1.05653
|1.06249
|2013.01.10 14:42
|1.05650
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|194617029
|2013.01.10 17:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|88.179
|89.074
|89.280
|2013.01.10 23:54
|89.282
|0.00
|0.00
|0.01
|12.35
|194617498
|2013.01.10 18:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.05890
|0.99889
|1.05079
|2013.01.29 00:31
|1.04311
|0.00
|0.00
|1.19
|-15.79
|194628099
|2013.01.13 23:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.05340
|1.05563
|1.06440
|2013.01.14 14:50
|1.05560
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|194639760
|2013.01.14 18:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|89.347
|83.346
|89.837
|2013.01.15 03:18
|89.052
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.31
|194642869
|2013.01.15 02:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|89.142
|83.346
|89.837
|2013.01.15 03:18
|89.047
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|194642948
|2013.01.15 03:02
|buy
|0.03
|usdjpy
|88.941
|83.346
|89.837
|2013.01.15 03:18
|89.047
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|194642999
|2013.01.15 03:06
|buy
|0.05
|usdjpy
|88.738
|83.346
|89.837
|2013.01.15 03:18
|89.047
|0.00
|0.00
|0.00
|17.35
|194653171
|2013.01.15 14:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|88.826
|82.824
|89.092
|2013.01.16 07:16
|88.281
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.17
|194653980
|2013.01.15 16:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|88.620
|82.824
|89.092
|2013.01.16 07:16
|88.282
|0.00
|0.00
|0.02
|-7.66
|194657923
|2013.01.16 01:10
|buy
|0.03
|usdjpy
|88.418
|82.824
|89.092
|2013.01.16 07:16
|88.280
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.69
|194658170
|2013.01.16 01:46
|buy
|0.05
|usdjpy
|88.199
|82.824
|89.092
|2013.01.16 07:16
|88.280
|0.00
|0.00
|0.00
|4.59
|194659061
|2013.01.16 04:09
|buy
|0.09
|usdjpy
|87.990
|82.824
|89.092
|2013.01.16 07:16
|88.281
|0.00
|0.00
|0.00
|29.67
|194668325
|2013.01.17 03:17
|buy
|0.02
|audusd
|1.05139
|1.05357
|1.06240
|2013.01.17 20:03
|1.05357
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|194693161
|2013.01.21 13:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|89.608
|89.920
|90.507
|2013.01.22 03:47
|89.920
|0.00
|0.00
|0.01
|3.47
|194697110
|2013.01.22 02:03
|buy
|0.02
|usdjpy
|89.394
|89.651
|90.507
|2013.01.22 03:36
|89.651
|0.00
|0.00
|0.00
|5.73
|194706126
|2013.01.22 14:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|88.880
|82.881
|89.356
|2013.01.23 12:17
|88.564
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.57
|194706352
|2013.01.22 15:05
|buy
|0.02
|usdjpy
|88.674
|82.881
|89.356
|2013.01.23 12:17
|88.562
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.53
|194709763
|2013.01.22 23:50
|buy
|0.03
|usdjpy
|88.456
|82.881
|89.356
|2013.01.23 12:17
|88.562
|0.00
|0.00
|0.00
|3.59
|194712304
|2013.01.23 06:07
|buy
|0.05
|usdjpy
|88.253
|82.881
|89.356
|2013.01.23 12:17
|88.562
|0.00
|0.00
|0.00
|17.45
|194725339
|2013.01.24 11:45
|buy
|0.02
|audusd
|1.04939
|0.99889
|1.05079
|2013.01.29 00:31
|1.04311
|0.00
|0.00
|0.42
|-12.56
|194726312
|2013.01.24 13:24
|buy
|0.03
|audusd
|1.04740
|0.99889
|1.05079
|2013.01.29 00:31
|1.04311
|0.00
|0.00
|0.63
|-12.87
|194727662
|2013.01.24 15:23
|buy
|0.05
|audusd
|1.04527
|0.99889
|1.05079
|2013.01.29 00:31
|1.04316
|0.00
|0.00
|1.05
|-10.55
|194738587
|2013.01.27 23:00
|buy
|0.09
|audusd
|1.04180
|0.99889
|1.05079
|2013.01.29 00:31
|1.04317
|0.00
|0.00
|0.63
|12.33
|194739612
|2013.01.28 01:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.036
|85.036
|91.731
|2013.01.28 13:31
|90.985
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|194741217
|2013.01.28 06:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|90.831
|85.036
|91.731
|2013.01.28 13:31
|90.986
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|194741989
|2013.01.28 08:02
|buy
|0.03
|usdjpy
|90.626
|85.036
|91.731
|2013.01.28 13:31
|90.986
|0.00
|0.00
|0.00
|11.87
|194742081
|2013.01.28 08:15
|buy
|0.15
|audusd
|1.03980
|0.99889
|1.05079
|2013.01.29 00:31
|1.04315
|0.00
|0.00
|1.05
|50.25
|194744685
|2013.01.28 13:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.044
|85.050
|91.536
|2013.01.29 02:14
|90.742
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.33
|194745047
|2013.01.28 14:38
|buy
|0.02
|usdjpy
|90.844
|85.050
|91.536
|2013.01.29 02:14
|90.742
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.25
|194745168
|2013.01.28 15:00
|buy
|0.03
|usdjpy
|90.638
|85.050
|91.536
|2013.01.29 02:14
|90.742
|0.00
|0.00
|0.03
|3.44
|194748677
|2013.01.28 23:23
|buy
|0.05
|usdjpy
|90.428
|85.050
|91.536
|2013.01.29 02:14
|90.742
|0.00
|0.00
|0.00
|17.30
|194750637
|2013.01.29 03:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|90.852
|84.852
|91.545
|2013.01.29 20:19
|90.800
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|194754349
|2013.01.29 07:51
|buy
|0.02
|usdjpy
|90.647
|84.852
|91.545
|2013.01.29 20:19
|90.801
|0.00
|0.00
|0.00
|3.39
|194756492
|2013.01.29 10:47
|buy
|0.03
|usdjpy
|90.439
|84.852
|91.545
|2013.01.29 20:19
|90.802
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|194765307
|2013.01.30 08:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|91.056
|91.633
|91.955
|2013.02.01 00:24
|91.633
|0.00
|0.00
|0.04
|6.30
|194774002
|2013.01.31 00:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04269
|0.98275
|1.04967
|2013.01.31 09:33
|1.04251
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|194774343
|2013.01.31 02:32
|buy
|0.02
|usdjpy
|90.855
|91.636
|91.955
|2013.02.01 00:24
|91.636
|0.00
|0.00
|0.02
|17.05
|194774454
|2013.01.31 03:10
|buy
|0.02
|audusd
|1.04070
|0.98275
|1.04967
|2013.01.31 09:33
|1.04251
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|194774978
|2013.01.31 04:09
|buy
|0.03
|audusd
|1.03871
|0.98275
|1.04967
|2013.01.31 09:33
|1.04250
|0.00
|0.00
|0.00
|11.37
|194796425
|2013.02.04 05:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.644
|92.971
|93.741
|2013.02.04 10:43
|92.971
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|194810243
|2013.02.05 01:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.454
|92.834
|93.353
|2013.02.05 09:55
|92.834
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|194811035
|2013.02.05 03:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.257
|92.835
|93.353
|2013.02.05 09:55
|92.835
|0.00
|0.00
|0.00
|12.45
|194814355
|2013.02.05 10:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|92.815
|93.306
|93.917
|2013.02.05 13:08
|93.306
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|194814360
|2013.02.05 10:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.04026
|0.98026
|1.04120
|2013.02.06 16:16
|1.03291
|0.00
|0.00
|0.07
|-7.35
|194814830
|2013.02.05 11:18
|buy
|0.02
|audusd
|1.03826
|0.98026
|1.04120
|2013.02.06 16:16
|1.03291
|0.00
|0.00
|0.14
|-10.70
|194823808
|2013.02.06 01:01
|buy
|0.03
|audusd
|1.03627
|0.98026
|1.04120
|2013.02.06 16:16
|1.03291
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.08
|194826457
|2013.02.06 06:55
|buy
|0.05
|audusd
|1.03427
|0.98026
|1.04120
|2013.02.06 16:16
|1.03291
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|194827146
|2013.02.06 07:55
|buy
|0.09
|audusd
|1.03220
|0.98026
|1.04120
|2013.02.06 16:16
|1.03291
|0.00
|0.00
|0.00
|6.39
|194828377
|2013.02.06 09:27
|buy
|0.15
|audusd
|1.03007
|0.98026
|1.04120
|2013.02.06 16:16
|1.03291
|0.00
|0.00
|0.00
|42.60
|194835059
|2013.02.06 17:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.560
|87.559
|93.678
|2013.02.11 20:23
|93.678
|0.00
|0.00
|0.05
|1.26
|194835376
|2013.02.06 18:22
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.363
|93.705
|94.458
|2013.02.07 12:34
|93.705
|0.00
|0.00
|0.05
|7.30
|194844263
|2013.02.07 15:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.158
|93.528
|94.259
|2013.02.08 01:19
|93.528
|0.00
|0.00
|0.02
|7.91
|194854692
|2013.02.10 23:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|92.578
|93.295
|93.678
|2013.02.11 13:38
|93.295
|0.00
|0.00
|0.00
|15.37
|194867617
|2013.02.12 04:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.299
|88.299
|94.991
|2013.02.12 10:20
|94.276
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|194867984
|2013.02.12 05:21
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.094
|88.299
|94.991
|2013.02.12 10:20
|94.275
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|194868031
|2013.02.12 05:29
|buy
|0.03
|usdjpy
|93.893
|88.299
|94.991
|2013.02.12 10:20
|94.267
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|194870182
|2013.02.12 10:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.317
|88.310
|94.489
|2013.02.12 13:59
|93.697
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.62
|194872177
|2013.02.12 13:56
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.038
|88.310
|94.489
|2013.02.12 13:59
|93.691
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.41
|194872204
|2013.02.12 13:56
|buy
|0.03
|usdjpy
|93.804
|88.310
|94.489
|2013.02.12 13:59
|93.689
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.68
|194872221
|2013.02.12 13:56
|buy
|0.05
|usdjpy
|93.590
|88.310
|94.489
|2013.02.12 13:59
|93.695
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|194872321
|2013.02.12 13:57
|buy
|0.09
|usdjpy
|93.403
|88.310
|94.489
|2013.02.12 13:59
|93.682
|0.00
|0.00
|0.00
|26.80
|194875361
|2013.02.12 20:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.544
|87.544
|94.029
|2013.02.13 07:48
|93.253
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.12
|194875800
|2013.02.12 22:43
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.332
|87.544
|94.029
|2013.02.13 07:48
|93.242
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.93
|194877521
|2013.02.13 03:46
|buy
|0.03
|usdjpy
|93.132
|87.544
|94.029
|2013.02.13 07:48
|93.232
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|194877744
|2013.02.13 04:08
|buy
|0.05
|usdjpy
|92.919
|87.544
|94.029
|2013.02.13 07:48
|93.231
|0.00
|0.00
|0.00
|16.73
|194879203
|2013.02.13 08:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.214
|93.569
|94.310
|2013.02.13 11:20
|93.569
|0.00
|0.00
|0.00
|3.79
|194883096
|2013.02.13 15:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.582
|87.582
|94.267
|2013.02.14 01:06
|93.543
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.42
|194883525
|2013.02.13 15:46
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.375
|87.582
|94.267
|2013.02.14 01:06
|93.543
|0.00
|0.00
|0.05
|3.59
|194886529
|2013.02.14 00:01
|buy
|0.03
|usdjpy
|93.166
|87.582
|94.267
|2013.02.14 01:06
|93.543
|0.00
|0.00
|0.00
|12.09
|194887256
|2013.02.14 02:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.484
|87.484
|93.972
|2013.02.15 13:25
|93.219
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.84
|194891401
|2013.02.14 10:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03544
|0.97544
|1.03931
|2013.02.19 08:12
|1.03373
|0.00
|0.00
|0.24
|-1.71
|194892285
|2013.02.14 10:35
|buy
|0.02
|audusd
|1.03346
|0.97544
|1.03931
|2013.02.19 08:12
|1.03373
|0.00
|0.00
|0.45
|0.54
|194892799
|2013.02.14 11:16
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.279
|87.484
|93.972
|2013.02.15 13:25
|93.220
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.27
|194894436
|2013.02.14 15:05
|buy
|0.03
|usdjpy
|93.073
|87.484
|93.972
|2013.02.15 13:25
|93.220
|0.00
|0.00
|0.01
|4.73
|194896040
|2013.02.14 20:39
|buy
|0.05
|usdjpy
|92.877
|87.484
|93.972
|2013.02.15 13:25
|93.192
|0.00
|0.00
|0.02
|16.90
|194907307
|2013.02.17 23:00
|buy
|0.03
|audusd
|1.02831
|1.03154
|1.03931
|2013.02.19 08:12
|1.03373
|0.00
|0.00
|0.23
|16.26
|194918347
|2013.02.19 02:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.861
|87.861
|94.342
|2013.02.20 11:11
|93.554
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|194918954
|2013.02.19 04:29
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.653
|87.861
|94.342
|2013.02.20 11:11
|93.554
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.12
|194919949
|2013.02.19 07:30
|buy
|0.03
|usdjpy
|93.445
|87.861
|94.342
|2013.02.20 11:11
|93.554
|0.00
|0.00
|0.01
|3.50
|194929154
|2013.02.20 03:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.03499
|0.97499
|1.03375
|2013.02.21 11:44
|1.02542
|0.00
|0.00
|0.23
|-9.57
|194929813
|2013.02.20 05:21
|buy
|0.05
|usdjpy
|93.241
|87.861
|94.342
|2013.02.20 11:10
|93.554
|0.00
|0.00
|0.00
|16.73
|194932302
|2013.02.20 10:57
|buy
|0.02
|audusd
|1.03290
|0.97499
|1.03375
|2013.02.21 11:44
|1.02542
|0.00
|0.00
|0.45
|-14.96
|194934260
|2013.02.20 14:41
|buy
|0.03
|audusd
|1.03093
|0.97499
|1.03375
|2013.02.21 11:44
|1.02542
|0.00
|0.00
|0.68
|-16.53
|194934606
|2013.02.20 15:19
|buy
|0.05
|audusd
|1.02877
|0.97499
|1.03375
|2013.02.21 11:44
|1.02542
|0.00
|0.00
|1.13
|-16.75
|194936501
|2013.02.20 18:33
|buy
|0.09
|audusd
|1.02677
|0.97499
|1.03375
|2013.02.21 11:44
|1.02542
|0.00
|0.00
|2.03
|-12.15
|194937195
|2013.02.20 19:02
|buy
|0.15
|audusd
|1.02476
|0.97499
|1.03375
|2013.02.21 11:44
|1.02542
|0.00
|0.00
|3.38
|9.90
|194937610
|2013.02.20 19:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.768
|87.787
|94.048
|2013.02.21 13:16
|93.239
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.67
|194938443
|2013.02.20 20:56
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.565
|87.787
|94.048
|2013.02.21 13:16
|93.236
|0.00
|0.00
|0.02
|-7.06
|194942173
|2013.02.21 08:20
|buy
|0.03
|usdjpy
|93.355
|87.787
|94.048
|2013.02.21 13:16
|93.234
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.89
|194942528
|2013.02.21 08:35
|buy
|0.25
|audusd
|1.02270
|0.97499
|1.03375
|2013.02.21 11:44
|1.02542
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|194943845
|2013.02.21 10:45
|buy
|0.05
|usdjpy
|93.151
|87.787
|94.048
|2013.02.21 13:16
|93.236
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|194944200
|2013.02.21 11:31
|buy
|0.09
|usdjpy
|92.949
|87.787
|94.048
|2013.02.21 13:16
|93.235
|0.00
|0.00
|0.00
|27.61
|194945779
|2013.02.21 14:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.254
|87.252
|93.937
|2013.02.21 20:31
|93.206
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|194945961
|2013.02.21 15:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.037
|87.252
|93.937
|2013.02.21 20:31
|93.206
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|194946940
|2013.02.21 17:17
|buy
|0.03
|usdjpy
|92.837
|87.252
|93.937
|2013.02.21 20:31
|93.207
|0.00
|0.00
|0.00
|11.91
|194965754
|2013.02.25 06:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.191
|88.193
|93.476
|2013.02.25 19:04
|92.761
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.42
|194968073
|2013.02.25 08:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.988
|88.193
|93.476
|2013.02.25 19:04
|92.759
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.50
|194971292
|2013.02.25 10:03
|buy
|0.03
|usdjpy
|93.788
|88.193
|93.476
|2013.02.25 19:04
|92.759
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.28
|194977536
|2013.02.25 16:37
|buy
|0.05
|usdjpy
|93.586
|88.193
|93.476
|2013.02.25 19:04
|92.764
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.31
|194977680
|2013.02.25 16:45
|buy
|0.09
|usdjpy
|93.345
|88.193
|93.476
|2013.02.25 19:04
|92.762
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.56
|194980100
|2013.02.25 18:58
|buy
|0.15
|usdjpy
|93.137
|88.193
|93.476
|2013.02.25 19:04
|92.760
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.96
|194980270
|2013.02.25 19:00
|buy
|0.25
|usdjpy
|92.839
|88.193
|93.476
|2013.02.25 19:04
|92.753
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.18
|194980403
|2013.02.25 19:00
|buy
|0.42
|usdjpy
|92.591
|88.193
|93.476
|2013.02.25 19:04
|92.762
|0.00
|0.00
|0.00
|77.42
|194980469
|2013.02.25 19:01
|buy
|0.70
|usdjpy
|92.345
|88.193
|93.476
|2013.02.25 19:04
|92.762
|0.00
|0.00
|0.00
|314.68
|194983784
|2013.02.25 21:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.02782
|0.96782
|1.03078
|2013.02.27 19:47
|1.02260
|0.00
|0.00
|0.15
|-5.22
|194983920
|2013.02.25 21:42
|buy
|0.02
|audusd
|1.02583
|0.96782
|1.03078
|2013.02.27 19:47
|1.02259
|0.00
|0.00
|0.30
|-6.48
|194996146
|2013.02.26 13:26
|buy
|0.03
|audusd
|1.02383
|0.96782
|1.03078
|2013.02.27 19:47
|1.02258
|0.00
|0.00
|0.22
|-3.75
|194998163
|2013.02.26 15:13
|buy
|0.05
|audusd
|1.02178
|0.96782
|1.03078
|2013.02.27 19:47
|1.02258
|0.00
|0.00
|0.37
|4.00
|195007632
|2013.02.27 08:59
|buy
|0.09
|audusd
|1.01977
|0.96782
|1.03078
|2013.02.27 19:47
|1.02261
|0.00
|0.00
|0.00
|25.56
|195068425
|2013.03.04 08:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.567
|87.568
|94.038
|2013.03.05 12:11
|93.251
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|195076014
|2013.03.04 15:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.347
|87.568
|94.038
|2013.03.05 12:11
|93.251
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.06
|195085634
|2013.03.05 03:53
|buy
|0.03
|usdjpy
|93.146
|87.568
|94.038
|2013.03.05 12:11
|93.251
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|195086662
|2013.03.05 05:32
|buy
|0.05
|usdjpy
|92.931
|87.568
|94.038
|2013.03.05 12:11
|93.251
|0.00
|0.00
|0.00
|17.16
|195100881
|2013.03.06 05:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|93.206
|93.903
|94.306
|2013.03.06 22:37
|93.903
|0.00
|0.00
|0.01
|7.42
|195106050
|2013.03.06 13:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.02847
|0.96846
|1.03358
|2013.03.07 08:24
|1.02572
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.75
|195108138
|2013.03.06 15:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.02655
|0.96846
|1.03358
|2013.03.07 08:24
|1.02572
|0.00
|0.00
|0.45
|-1.66
|195109880
|2013.03.06 17:01
|buy
|0.03
|audusd
|1.02459
|0.96846
|1.03358
|2013.03.07 08:24
|1.02573
|0.00
|0.00
|0.67
|3.42
|195113322
|2013.03.06 23:16
|buy
|0.05
|audusd
|1.02258
|0.96846
|1.03358
|2013.03.07 08:24
|1.02573
|0.00
|0.00
|0.00
|15.75
|195114108
|2013.03.07 01:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.034
|94.431
|94.930
|2013.03.07 13:55
|94.431
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|195115175
|2013.03.07 03:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.829
|94.433
|94.930
|2013.03.07 13:55
|94.433
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|195123970
|2013.03.07 16:00
|buy
|0.01
|audusd
|1.02716
|1.03057
|1.03258
|2013.03.12 12:30
|1.03258
|0.00
|0.00
|0.23
|5.42
|195127120
|2013.03.07 23:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.987
|95.727
|96.086
|2013.03.08 13:20
|95.727
|0.00
|0.00
|0.00
|7.73
|195138530
|2013.03.10 22:00
|buy
|0.02
|audusd
|1.02147
|1.02912
|1.03258
|2013.03.12 02:49
|1.02912
|0.00
|0.00
|0.15
|15.30
|195159548
|2013.03.11 10:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|96.097
|96.500
|97.197
|2013.03.12 00:46
|96.500
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|195204935
|2013.03.12 14:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|96.226
|90.217
|96.718
|2013.03.13 12:30
|95.905
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|195206946
|2013.03.12 15:06
|buy
|0.02
|usdjpy
|96.023
|90.217
|96.718
|2013.03.13 12:30
|95.912
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.31
|195207834
|2013.03.12 15:22
|buy
|0.03
|usdjpy
|95.818
|90.217
|96.718
|2013.03.13 12:30
|95.906
|0.00
|0.00
|0.01
|2.75
|195219740
|2013.03.12 22:03
|buy
|0.01
|audusd
|1.03210
|1.03614
|1.04110
|2013.03.14 05:44
|1.03614
|0.00
|0.00
|0.23
|4.04
|195229310
|2013.03.13 05:22
|buy
|0.05
|usdjpy
|95.613
|90.217
|96.718
|2013.03.13 12:30
|95.899
|0.00
|0.00
|0.00
|14.91
|195235829
|2013.03.13 10:47
|buy
|0.02
|audusd
|1.03009
|1.03308
|1.04110
|2013.03.14 00:30
|1.03308
|0.00
|0.00
|0.45
|5.98
|195251698
|2013.03.13 20:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|96.185
|90.183
|96.876
|2013.03.14 07:29
|96.155
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.31
|195255547
|2013.03.14 00:31
|buy
|0.02
|usdjpy
|95.978
|90.183
|96.876
|2013.03.14 07:29
|96.155
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|195256493
|2013.03.14 01:15
|buy
|0.03
|usdjpy
|95.775
|90.183
|96.876
|2013.03.14 07:29
|96.154
|0.00
|0.00
|0.00
|11.82
|195273654
|2013.03.14 13:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.03685
|1.03917
|1.04785
|2013.03.17 22:00
|1.03917
|0.00
|0.00
|0.16
|2.32
|195317709
|2013.03.17 23:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51167
|1.45167
|1.51860
|2013.03.18 08:38
|1.51147
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|195318165
|2013.03.18 00:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50964
|1.45167
|1.51860
|2013.03.18 08:38
|1.51147
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|195318336
|2013.03.18 00:14
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.50755
|1.45167
|1.51860
|2013.03.18 08:38
|1.51146
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|195321329
|2013.03.18 04:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.03667
|1.03885
|1.04769
|2013.03.18 17:58
|1.03885
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|195325978
|2013.03.18 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51382
|1.45368
|1.51885
|2013.03.19 09:58
|1.51129
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.53
|195326516
|2013.03.18 10:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51186
|1.45368
|1.51885
|2013.03.19 09:58
|1.51124
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.24
|195328494
|2013.03.18 13:10
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.50989
|1.45368
|1.51885
|2013.03.19 09:58
|1.51124
|0.00
|0.00
|0.04
|4.05
|195334647
|2013.03.18 22:33
|buy
|0.01
|audusd
|1.03969
|0.97969
|1.04667
|2013.03.20 14:14
|1.03943
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.26
|195338079
|2013.03.19 06:15
|buy
|0.02
|audusd
|1.03769
|0.97969
|1.04667
|2013.03.20 14:14
|1.03943
|0.00
|0.00
|0.15
|3.48
|195341572
|2013.03.19 08:42
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.50781
|1.45368
|1.51885
|2013.03.19 09:58
|1.51121
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|195344152
|2013.03.19 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51146
|1.45146
|1.51410
|2013.03.20 09:30
|1.50671
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.75
|195346428
|2013.03.19 14:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50941
|1.51156
|1.52044
|2013.03.19 15:49
|1.51156
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|195351076
|2013.03.19 17:25
|buy
|0.03
|audusd
|1.03569
|0.97969
|1.04667
|2013.03.20 14:14
|1.03944
|0.00
|0.00
|0.23
|11.25
|195359292
|2013.03.20 08:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50721
|1.45146
|1.51410
|2013.03.20 09:30
|1.50667
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|195359456
|2013.03.20 08:40
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.50510
|1.45146
|1.51410
|2013.03.20 09:30
|1.50667
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|195359848
|2013.03.20 09:05
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.50309
|1.45146
|1.51410
|2013.03.20 09:30
|1.50668
|0.00
|0.00
|0.00
|17.95
|195362997
|2013.03.20 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51271
|1.45271
|1.51733
|2013.03.20 12:51
|1.50902
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.69
|195364425
|2013.03.20 12:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51044
|1.45271
|1.51733
|2013.03.20 12:51
|1.50898
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.92
|195364458
|2013.03.20 12:34
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.50856
|1.45271
|1.51733
|2013.03.20 12:51
|1.50907
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|195364647
|2013.03.20 12:47
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.50515
|1.45271
|1.51733
|2013.03.20 12:51
|1.50912
|0.00
|0.00
|0.00
|19.85
|195388227
|2013.03.21 10:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04005
|1.04372
|1.05105
|2013.03.21 19:55
|1.04372
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|195399084
|2013.03.21 22:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|95.061
|89.059
|94.817
|2013.03.25 17:50
|94.0429
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.83
|195411690
|2013.03.24 22:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.526
|94.752
|95.629
|2013.03.25 00:33
|94.752
|0.00
|0.00
|0.00
|4.77
|195414615
|2013.03.25 03:15
|buy
|0.01
|audusd
|1.04526
|1.04760
|1.05623
|2013.03.26 16:11
|1.04759
|0.00
|0.00
|0.08
|2.33
|195415265
|2013.03.25 06:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52495
|1.46494
|1.52589
|2013.03.25 15:03
|1.51771
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.24
|195416130
|2013.03.25 08:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52298
|1.46494
|1.52589
|2013.03.25 15:03
|1.51769
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.58
|195417467
|2013.03.25 10:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.52096
|1.46494
|1.52589
|2013.03.25 15:03
|1.51769
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.81
|195419747
|2013.03.25 12:56
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.51894
|1.46494
|1.52589
|2013.03.25 15:03
|1.51769
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.25
|195421698
|2013.03.25 14:41
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.51690
|1.46494
|1.52589
|2013.03.25 15:03
|1.51769
|0.00
|0.00
|0.00
|7.11
|195421837
|2013.03.25 14:44
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.51488
|1.46494
|1.52589
|2013.03.25 15:03
|1.51770
|0.00
|0.00
|0.00
|42.30
|195423203
|2013.03.25 16:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|94.325
|89.059
|94.817
|2013.03.25 17:50
|94.05389
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|195423577
|2013.03.25 16:27
|buy
|0.03
|usdjpy
|94.123
|89.059
|94.817
|2013.03.25 17:50
|94.0809
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|195423925
|2013.03.25 16:55
|buy
|0.05
|usdjpy
|93.919
|89.059
|94.817
|2013.03.25 17:50
|94.0854
|0.00
|0.00
|0.00
|8.84
|195424257
|2013.03.25 17:11
|buy
|0.09
|usdjpy
|93.695
|89.059
|94.817
|2013.03.25 17:50
|94.08289
|0.00
|0.00
|0.00
|37.11
|195425563
|2013.03.25 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51821
|1.45820
|1.52491
|2013.03.27 09:13
|1.51787
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.34
|195432310
|2013.03.26 11:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51618
|1.45820
|1.52491
|2013.03.27 09:13
|1.51785
|0.00
|0.00
|0.03
|3.34
|195434452
|2013.03.26 13:54
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.51376
|1.51578
|1.52491
|2013.03.27 09:13
|1.51785
|0.00
|0.00
|0.04
|12.27
|195438757
|2013.03.26 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|1.04866
|0.98866
|1.05368
|2013.03.28 01:12
|1.04556
|0.00
|0.00
|0.31
|-3.10
|195440625
|2013.03.27 03:11
|buy
|0.02
|audusd
|1.04668
|0.98866
|1.05368
|2013.03.28 01:12
|1.04556
|0.00
|0.00
|0.46
|-2.24
|195444334
|2013.03.27 10:13
|buy
|0.03
|audusd
|1.04468
|0.98866
|1.05368
|2013.03.28 01:12
|1.04556
|0.00
|0.00
|0.69
|2.64
|195447758
|2013.03.27 14:08
|buy
|0.05
|audusd
|1.04268
|0.98866
|1.05368
|2013.03.28 01:12
|1.04556
|0.00
|0.00
|1.15
|14.40
|195453474
|2013.03.28 07:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|94.168
|88.162
|94.447
|2013.04.01 10:17
|93.679
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.22
|195454563
|2013.03.28 09:16
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.969
|94.177
|95.068
|2013.03.28 13:42
|94.188
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|195468754
|2013.04.01 05:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51963
|1.52207
|1.53064
|2013.04.01 23:30
|1.52207
|0.00
|0.00
|0.01
|2.44
|195469169
|2013.04.01 07:05
|buy
|0.02
|usdjpy
|93.750
|88.162
|94.447
|2013.04.01 10:17
|93.680
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|195469268
|2013.04.01 07:10
|buy
|0.03
|usdjpy
|93.547
|88.162
|94.447
|2013.04.01 10:17
|93.680
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|195469484
|2013.04.01 07:26
|buy
|0.05
|usdjpy
|93.347
|88.162
|94.447
|2013.04.01 10:17
|93.680
|0.00
|0.00
|0.00
|17.77
|195477409
|2013.04.02 01:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52429
|1.46429
|1.51892
|2013.04.03 07:56
|1.51090
|0.00
|0.00
|0.01
|-13.39
|195480151
|2013.04.02 06:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52221
|1.46429
|1.51892
|2013.04.03 07:56
|1.51090
|0.00
|0.00
|0.02
|-22.62
|195492553
|2013.04.02 09:14
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.52022
|1.46429
|1.51892
|2013.04.03 07:56
|1.51090
|0.00
|0.00
|0.03
|-27.96
|195502832
|2013.04.02 11:34
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.51819
|1.46429
|1.51892
|2013.04.03 07:56
|1.51090
|0.00
|0.00
|0.05
|-36.45
|195505802
|2013.04.02 12:13
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.51612
|1.46429
|1.51892
|2013.04.03 07:56
|1.51090
|0.00
|0.00
|0.09
|-46.98
|195507597
|2013.04.02 12:49
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.51408
|1.46429
|1.51892
|2013.04.03 07:56
|1.51089
|0.00
|0.00
|0.15
|-47.85
|195508718
|2013.04.02 14:20
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.51198
|1.46429
|1.51892
|2013.04.03 07:56
|1.51089
|0.00
|0.00
|0.25
|-27.25
|195511824
|2013.04.02 22:18
|buy
|0.01
|audusd
|1.04535
|1.04762
|1.05635
|2013.04.03 15:13
|1.04762
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|195512607
|2013.04.03 00:52
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.50997
|1.46429
|1.51892
|2013.04.03 07:56
|1.51089
|0.00
|0.00
|0.00
|38.64
|195512868
|2013.04.03 01:15
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.50793
|1.46429
|1.51892
|2013.04.03 07:56
|1.51085
|0.00
|0.00
|0.00
|204.40
|195522903
|2013.04.04 02:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04750
|0.98755
|1.05035
|2013.04.04 17:40
|1.04220
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|195524262
|2013.04.04 05:10
|buy
|0.02
|audusd
|1.04547
|0.98755
|1.05035
|2013.04.04 17:40
|1.04220
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.54
|195525174
|2013.04.04 06:29
|buy
|0.03
|audusd
|1.04345
|0.98755
|1.05035
|2013.04.04 17:40
|1.04220
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.75
|195526276
|2013.04.04 07:53
|buy
|0.05
|audusd
|1.04136
|0.98755
|1.05035
|2013.04.04 17:40
|1.04220
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|195530447
|2013.04.04 13:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|95.612
|96.204
|96.710
|2013.04.04 15:14
|96.204
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|195532807
|2013.04.04 15:14
|buy
|0.01
|usdjpy
|96.232
|96.847
|97.326
|2013.04.05 00:41
|96.847
|0.00
|0.00
|0.00
|6.35
|195534111
|2013.04.04 16:02
|buy
|0.09
|audusd
|1.03932
|0.98755
|1.05035
|2013.04.04 17:40
|1.04220
|0.00
|0.00
|0.00
|25.92
|195536646
|2013.04.04 18:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.04489
|0.98489
|1.04618
|2013.04.08 10:32
|1.03941
|0.00
|0.00
|0.12
|-5.48
|195536909
|2013.04.04 18:59
|buy
|0.02
|audusd
|1.04289
|0.98489
|1.04618
|2013.04.08 10:32
|1.03941
|0.00
|0.00
|0.24
|-6.96
|195551671
|2013.04.07 22:00
|buy
|0.03
|audusd
|1.03719
|0.98489
|1.04618
|2013.04.08 10:32
|1.03939
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|195558094
|2013.04.07 23:53
|buy
|0.05
|audusd
|1.03521
|1.03732
|1.04618
|2013.04.08 10:32
|1.03938
|0.00
|0.00
|0.00
|20.85
|195566863
|2013.04.08 06:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.625
|98.832
|99.525
|2013.04.08 16:38
|98.832
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|195570747
|2013.04.08 13:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.420
|98.748
|99.525
|2013.04.08 15:05
|98.748
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|195576192
|2013.04.08 22:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52607
|1.52846
|1.53712
|2013.04.09 08:32
|1.52846
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|195583514
|2013.04.09 09:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53113
|1.53799
|1.54012
|2013.04.11 11:48
|1.54012
|0.00
|0.00
|0.04
|8.99
|195584070
|2013.04.09 11:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52912
|1.53123
|1.54012
|2013.04.09 16:06
|1.53123
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|195587079
|2013.04.09 14:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.068
|93.067
|99.764
|2013.04.09 16:06
|99.058
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|195587567
|2013.04.09 15:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.871
|93.067
|99.764
|2013.04.09 16:06
|99.057
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|195587675
|2013.04.09 15:19
|buy
|0.03
|usdjpy
|98.669
|93.067
|99.764
|2013.04.09 16:06
|99.055
|0.00
|0.00
|0.00
|11.69
|195589439
|2013.04.09 17:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.215
|99.511
|100.111
|2013.04.10 14:18
|99.511
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|195590186
|2013.04.09 19:32
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.999
|99.379
|100.111
|2013.04.10 12:00
|99.379
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|195595806
|2013.04.10 04:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.05117
|1.05613
|1.06216
|2013.04.11 12:35
|1.05613
|0.00
|0.00
|0.18
|4.96
|195604370
|2013.04.10 14:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.540
|93.546
|100.230
|2013.04.11 14:25
|99.536
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.04
|195613464
|2013.04.11 12:43
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.332
|93.546
|100.230
|2013.04.11 14:25
|99.537
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|195614198
|2013.04.11 13:37
|buy
|0.03
|usdjpy
|99.135
|93.546
|100.230
|2013.04.11 14:25
|99.531
|0.00
|0.00
|0.00
|11.94
|195615644
|2013.04.11 16:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.450
|99.736
|100.555
|2013.04.11 20:37
|99.736
|0.00
|0.00
|0.00
|2.87
|195629443
|2013.04.14 23:10
|buy
|0.01
|audusd
|1.05132
|0.99131
|1.04146
|2013.04.15 22:35
|1.03343
|0.00
|0.00
|0.06
|-17.89
|195630335
|2013.04.15 00:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53627
|1.47632
|1.53934
|2013.04.16 06:22
|1.53119
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.08
|195631130
|2013.04.15 01:56
|buy
|0.02
|audusd
|1.04886
|0.99131
|1.04146
|2013.04.15 22:35
|1.03342
|0.00
|0.00
|0.11
|-30.88
|195631289
|2013.04.15 02:00
|buy
|0.03
|audusd
|1.04689
|0.99131
|1.04146
|2013.04.15 22:35
|1.03343
|0.00
|0.00
|0.17
|-40.38
|195631612
|2013.04.15 02:06
|buy
|0.05
|audusd
|1.04481
|0.99131
|1.04146
|2013.04.15 22:35
|1.03343
|0.00
|0.00
|0.29
|-56.90
|195632213
|2013.04.15 02:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53426
|1.47632
|1.53934
|2013.04.16 06:22
|1.53120
|0.00
|0.00
|0.02
|-6.12
|195632476
|2013.04.15 02:43
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.53226
|1.47632
|1.53934
|2013.04.16 06:22
|1.53119
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.21
|195632502
|2013.04.15 02:44
|buy
|0.09
|audusd
|1.04283
|0.99131
|1.04146
|2013.04.15 22:35
|1.03343
|0.00
|0.00
|0.52
|-84.60
|195637382
|2013.04.15 09:48
|buy
|0.15
|audusd
|1.04080
|0.99131
|1.04146
|2013.04.15 22:35
|1.03343
|0.00
|0.00
|0.86
|-110.55
|195640487
|2013.04.15 14:07
|buy
|0.25
|audusd
|1.03881
|0.99131
|1.04146
|2013.04.15 22:35
|1.03343
|0.00
|0.00
|1.44
|-134.50
|195642470
|2013.04.15 18:00
|buy
|0.42
|audusd
|1.03677
|0.99131
|1.04146
|2013.04.15 22:35
|1.03343
|0.00
|0.00
|2.41
|-140.28
|195643209
|2013.04.15 18:13
|buy
|0.70
|audusd
|1.03441
|0.99131
|1.04146
|2013.04.15 22:35
|1.03343
|0.00
|0.00
|4.02
|-68.60
|195643253
|2013.04.15 18:13
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.53035
|1.47632
|1.53934
|2013.04.16 06:22
|1.53121
|0.00
|0.00
|0.05
|4.30
|195643772
|2013.04.15 18:28
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.52839
|1.47632
|1.53934
|2013.04.16 06:22
|1.53121
|0.00
|0.00
|0.09
|25.38
|195644201
|2013.04.15 18:59
|buy
|1.19
|audusd
|1.03246
|0.99131
|1.04146
|2013.04.15 22:35
|1.03343
|0.00
|0.00
|6.84
|115.43
|195645029
|2013.04.15 19:58
|buy
|2.02
|audusd
|1.03047
|0.99131
|1.04146
|2013.04.15 22:35
|1.03343
|0.00
|0.00
|11.60
|597.92
|195688963
|2013.04.18 09:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.270
|98.470
|99.170
|2013.04.19 03:20
|98.470
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|195691631
|2013.04.18 13:43
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.071
|98.471
|99.170
|2013.04.19 03:20
|98.471
|0.00
|0.00
|0.00
|8.12
|195726646
|2013.04.22 08:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.707
|93.707
|100.200
|2013.04.22 18:32
|99.434
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.75
|195737682
|2013.04.22 13:32
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.501
|93.707
|100.200
|2013.04.22 18:32
|99.434
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|195739157
|2013.04.22 14:12
|buy
|0.03
|usdjpy
|99.301
|93.707
|100.200
|2013.04.22 18:32
|99.434
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|195739899
|2013.04.22 14:26
|buy
|0.05
|usdjpy
|99.103
|93.707
|100.200
|2013.04.22 18:32
|99.428
|0.00
|0.00
|0.00
|16.34
|195746423
|2013.04.22 19:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.413
|93.410
|99.678
|2013.04.23 07:27
|98.876
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.43
|195747207
|2013.04.22 20:19
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.214
|93.410
|99.678
|2013.04.23 07:27
|98.877
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.82
|195752177
|2013.04.23 02:17
|buy
|0.03
|usdjpy
|99.015
|93.410
|99.678
|2013.04.23 07:27
|98.877
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.19
|195752333
|2013.04.23 02:23
|buy
|0.05
|usdjpy
|98.778
|93.410
|99.678
|2013.04.23 07:27
|98.877
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|195757235
|2013.04.23 06:27
|buy
|0.09
|usdjpy
|98.587
|93.410
|99.678
|2013.04.23 07:27
|98.878
|0.00
|0.00
|0.00
|26.49
|195766114
|2013.04.23 13:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.861
|99.325
|99.964
|2013.04.23 14:38
|99.325
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|195774090
|2013.04.23 19:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.448
|93.447
|98.169
|2013.04.30 15:01
|97.432
|0.00
|0.00
|0.01
|-20.69
|195779045
|2013.04.24 02:26
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.242
|99.514
|100.346
|2013.04.24 07:42
|99.514
|0.00
|0.00
|0.00
|5.47
|195797034
|2013.04.25 06:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.036
|99.291
|100.136
|2013.04.25 19:01
|99.291
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|195870043
|2013.04.30 09:03
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.676
|93.447
|98.169
|2013.04.30 15:01
|97.436
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.93
|195870244
|2013.04.30 09:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55002
|1.55464
|1.55899
|2013.04.30 15:12
|1.55464
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|195870397
|2013.04.30 09:47
|buy
|0.03
|usdjpy
|97.476
|93.447
|98.169
|2013.04.30 15:01
|97.435
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|195871311
|2013.04.30 11:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54794
|1.55475
|1.55899
|2013.04.30 15:12
|1.55475
|0.00
|0.00
|0.00
|13.62
|195873957
|2013.04.30 14:10
|buy
|0.05
|usdjpy
|97.272
|93.447
|98.169
|2013.04.30 15:01
|97.434
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|195874489
|2013.04.30 14:30
|buy
|0.01
|audusd
|1.03579
|0.97587
|1.03474
|2013.05.03 00:26
|1.02637
|0.00
|0.00
|0.29
|-9.42
|195874563
|2013.04.30 14:31
|buy
|0.09
|usdjpy
|97.071
|93.447
|98.169
|2013.04.30 15:01
|97.435
|0.00
|0.00
|0.00
|33.62
|195881014
|2013.05.01 00:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55444
|1.55700
|1.56544
|2013.05.01 08:54
|1.55700
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|195884798
|2013.05.01 09:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55855
|1.49856
|1.55745
|2013.05.08 09:53
|1.54929
|0.00
|0.00
|0.07
|-9.26
|195885411
|2013.05.01 11:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55651
|1.55853
|1.56753
|2013.05.01 18:28
|1.55853
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|195886419
|2013.05.01 12:40
|buy
|0.02
|audusd
|1.03377
|0.97587
|1.03474
|2013.05.03 00:26
|1.02641
|0.00
|0.00
|0.45
|-14.72
|195886694
|2013.05.01 13:03
|buy
|0.03
|audusd
|1.03177
|0.97587
|1.03474
|2013.05.03 00:26
|1.02641
|0.00
|0.00
|0.69
|-16.08
|195887309
|2013.05.01 13:49
|buy
|0.05
|audusd
|1.02976
|0.97587
|1.03474
|2013.05.03 00:26
|1.02641
|0.00
|0.00
|1.15
|-16.75
|195888228
|2013.05.01 14:36
|buy
|0.09
|audusd
|1.02774
|0.97587
|1.03474
|2013.05.03 00:26
|1.02641
|0.00
|0.00
|2.06
|-11.97
|195894103
|2013.05.02 01:04
|buy
|0.15
|audusd
|1.02575
|0.97587
|1.03474
|2013.05.03 00:26
|1.02640
|0.00
|0.00
|0.86
|9.75
|195895222
|2013.05.02 03:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55447
|1.55698
|1.56549
|2013.05.02 12:11
|1.55698
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|195895745
|2013.05.02 05:08
|buy
|0.25
|audusd
|1.02372
|0.97587
|1.03474
|2013.05.03 00:26
|1.02642
|0.00
|0.00
|1.43
|67.50
|195906629
|2013.05.02 14:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55238
|1.55506
|1.56136
|2013.05.03 11:09
|1.55506
|0.00
|0.00
|0.02
|5.36
|195907427
|2013.05.02 15:04
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55042
|1.55251
|1.56136
|2013.05.03 07:57
|1.55251
|0.00
|0.00
|0.03
|6.27
|195923724
|2013.05.05 22:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55663
|1.49856
|1.55745
|2013.05.08 09:53
|1.54929
|0.00
|0.00
|0.04
|-14.68
|195926656
|2013.05.06 06:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.193
|93.195
|99.890
|2013.05.09 13:19
|99.166
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.27
|195929965
|2013.05.06 13:05
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55463
|1.49856
|1.55745
|2013.05.08 09:53
|1.54928
|0.00
|0.00
|0.06
|-16.05
|195930507
|2013.05.06 14:25
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55248
|1.49856
|1.55745
|2013.05.08 09:53
|1.54932
|0.00
|0.00
|0.10
|-15.80
|195934202
|2013.05.07 01:21
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.992
|93.195
|99.890
|2013.05.09 13:19
|99.166
|0.00
|0.00
|0.01
|3.51
|195943968
|2013.05.07 14:07
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.55049
|1.49856
|1.55745
|2013.05.08 09:53
|1.54932
|0.00
|0.00
|0.09
|-10.53
|195945133
|2013.05.07 14:30
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.54846
|1.49856
|1.55745
|2013.05.08 09:53
|1.54931
|0.00
|0.00
|0.16
|12.75
|195945415
|2013.05.07 14:37
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.54645
|1.49856
|1.55745
|2013.05.08 09:53
|1.54931
|0.00
|0.00
|0.26
|71.50
|195956502
|2013.05.07 22:41
|buy
|0.03
|usdjpy
|98.774
|93.195
|99.890
|2013.05.09 13:19
|99.166
|0.00
|0.00
|0.02
|11.86
|195983691
|2013.05.09 06:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55447
|1.55660
|1.56545
|2013.05.09 08:59
|1.55660
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|196012234
|2013.05.12 23:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|102.066
|96.065
|102.542
|2013.05.14 12:36
|101.771
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|196012991
|2013.05.13 00:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|101.865
|96.065
|102.542
|2013.05.14 12:36
|101.774
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|196017516
|2013.05.13 05:17
|buy
|0.03
|usdjpy
|101.658
|96.065
|102.542
|2013.05.14 12:36
|101.772
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.36
|196042598
|2013.05.14 00:30
|buy
|0.05
|usdjpy
|101.441
|96.065
|102.542
|2013.05.14 12:36
|101.765
|0.00
|0.00
|0.00
|15.92
|196077278
|2013.05.15 03:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|102.214
|102.554
|103.314
|2013.05.15 12:27
|102.554
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|196091242
|2013.05.15 16:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|102.585
|96.583
|103.272
|2013.05.16 09:13
|102.570
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|196091762
|2013.05.15 17:24
|buy
|0.02
|usdjpy
|102.374
|96.583
|103.272
|2013.05.16 09:13
|102.571
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.84
|196092806
|2013.05.15 18:24
|buy
|0.03
|usdjpy
|102.174
|96.583
|103.272
|2013.05.16 09:13
|102.571
|0.00
|0.00
|-0.02
|11.61
|196118231
|2013.05.16 19:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|102.350
|102.750
|103.243
|2013.05.17 13:59
|102.750
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|196120669
|2013.05.16 22:58
|buy
|0.02
|usdjpy
|102.141
|102.424
|103.243
|2013.05.17 09:35
|102.424
|0.00
|0.00
|0.00
|5.53
|196150877
|2013.05.20 11:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|102.596
|96.559
|103.252
|2013.05.21 01:01
|102.555
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|196152204
|2013.05.20 12:46
|buy
|0.02
|usdjpy
|102.353
|96.559
|103.252
|2013.05.21 01:01
|102.556
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|196159455
|2013.05.20 22:35
|buy
|0.03
|usdjpy
|102.152
|96.559
|103.252
|2013.05.21 01:01
|102.554
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|196160864
|2013.05.21 01:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|102.580
|102.783
|103.477
|2013.05.22 09:51
|102.783
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|196173842
|2013.05.21 15:27
|buy
|0.02
|usdjpy
|102.391
|102.783
|103.477
|2013.05.22 09:51
|102.783
|0.00
|0.00
|0.00
|7.63
|196198083
|2013.05.22 16:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|103.611
|97.611
|104.058
|2013.05.23 00:09
|103.293
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.08
|196199013
|2013.05.22 17:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|103.388
|97.611
|104.058
|2013.05.23 00:09
|103.293
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.84
|196199616
|2013.05.22 18:13
|buy
|0.03
|usdjpy
|103.184
|97.611
|104.058
|2013.05.23 00:09
|103.293
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.17
|196199928
|2013.05.22 18:37
|buy
|0.05
|usdjpy
|102.935
|97.611
|104.058
|2013.05.23 00:09
|103.301
|0.00
|0.00
|-0.03
|17.72
|196243732
|2013.05.27 23:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51109
|1.45109
|1.51801
|2013.05.28 03:26
|1.51084
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|196244004
|2013.05.28 00:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50905
|1.45109
|1.51801
|2013.05.28 03:26
|1.51084
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|196244564
|2013.05.28 01:08
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.50694
|1.45109
|1.51801
|2013.05.28 03:26
|1.51084
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|196245512
|2013.05.28 03:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51046
|1.45028
|1.51341
|2013.05.29 07:14
|1.50586
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.60
|196250204
|2013.05.28 08:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50846
|1.51136
|1.51946
|2013.05.28 11:42
|1.51136
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|196255314
|2013.05.28 14:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50650
|1.45028
|1.51341
|2013.05.29 07:14
|1.50586
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.28
|196256182
|2013.05.28 14:38
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.50444
|1.45028
|1.51341
|2013.05.29 07:14
|1.50585
|0.00
|0.00
|0.03
|4.23
|196262739
|2013.05.28 23:12
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.50239
|1.45028
|1.51341
|2013.05.29 07:14
|1.50588
|0.00
|0.00
|0.00
|17.45
|196302804
|2013.05.30 22:18
|buy
|0.01
|audusd
|0.96763
|0.90761
|0.97159
|2013.06.03 14:49
|0.97159
|0.00
|0.00
|0.07
|3.96
|196316743
|2013.06.02 22:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.96061
|0.96299
|0.97159
|2013.06.03 07:11
|0.96299
|0.00
|0.00
|0.00
|4.76
|196336434
|2013.06.03 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53386
|1.47383
|1.53882
|2013.06.04 15:38
|1.53098
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.88
|196338528
|2013.06.03 19:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53185
|1.47383
|1.53882
|2013.06.04 15:38
|1.53092
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.86
|196344309
|2013.06.04 06:39
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.52984
|1.47383
|1.53882
|2013.06.04 15:38
|1.53087
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|196351288
|2013.06.04 13:13
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.52767
|1.47383
|1.53882
|2013.06.04 15:38
|1.53091
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|196353529
|2013.06.04 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53133
|1.53457
|1.54031
|2013.06.05 08:28
|1.53457
|0.00
|0.00
|0.01
|3.24
|196353860
|2013.06.04 16:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52931
|1.53224
|1.54031
|2013.06.05 06:54
|1.53224
|0.00
|0.00
|0.02
|5.86
|196355882
|2013.06.04 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.96513
|0.90512
|0.97199
|2013.06.05 02:38
|0.96489
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.24
|196357210
|2013.06.05 00:34
|buy
|0.02
|audusd
|0.96303
|0.90512
|0.97199
|2013.06.05 02:38
|0.96489
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|196357812
|2013.06.05 01:31
|buy
|0.03
|audusd
|0.96096
|0.90512
|0.97199
|2013.06.05 02:38
|0.96486
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|196360381
|2013.06.05 04:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.96467
|0.90467
|0.96749
|2013.06.05 12:15
|0.95944
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.23
|196361568
|2013.06.05 05:39
|buy
|0.02
|audusd
|0.96261
|0.90467
|0.96749
|2013.06.05 12:15
|0.95947
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|196362131
|2013.06.05 06:04
|buy
|0.03
|audusd
|0.96057
|0.90467
|0.96749
|2013.06.05 12:15
|0.95947
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|196364057
|2013.06.05 06:47
|buy
|0.05
|audusd
|0.95849
|0.90467
|0.96749
|2013.06.05 12:15
|0.95944
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|196364633
|2013.06.05 07:06
|buy
|0.09
|audusd
|0.95655
|0.90467
|0.96749
|2013.06.05 12:15
|0.95942
|0.00
|0.00
|0.00
|25.83
|196375510
|2013.06.05 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53983
|1.54438
|1.55083
|2013.06.06 11:33
|1.54438
|0.00
|0.00
|0.03
|4.55
|196389010
|2013.06.06 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55234
|1.56000
|1.56336
|2013.06.06 15:59
|1.56000
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|196417182
|2013.06.10 02:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55424
|1.49424
|1.56121
|2013.06.10 11:05
|1.55409
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|196418523
|2013.06.10 04:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55223
|1.49424
|1.56121
|2013.06.10 11:05
|1.55409
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|196420539
|2013.06.10 07:24
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55028
|1.49424
|1.56121
|2013.06.10 11:05
|1.55409
|0.00
|0.00
|0.00
|11.43
|196430943
|2013.06.10 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55594
|1.55810
|1.56694
|2013.06.11 03:27
|1.55810
|0.00
|0.00
|0.01
|2.16
|196439375
|2013.06.11 04:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55852
|1.49852
|1.56329
|2013.06.11 13:20
|1.55568
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.84
|196441788
|2013.06.11 07:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55648
|1.49852
|1.56329
|2013.06.11 13:20
|1.55568
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|196442327
|2013.06.11 07:56
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55440
|1.49852
|1.56329
|2013.06.11 13:20
|1.55568
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|196446518
|2013.06.11 12:36
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55229
|1.49852
|1.56329
|2013.06.11 13:20
|1.55565
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|196449144
|2013.06.11 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55980
|1.56520
|1.56877
|2013.06.12 08:15
|1.56520
|0.00
|0.00
|0.01
|5.40
|196449892
|2013.06.11 15:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55782
|1.56523
|1.56877
|2013.06.12 08:15
|1.56523
|0.00
|0.00
|0.02
|14.82
|196452077
|2013.06.11 17:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|96.724
|90.723
|97.212
|2013.06.11 17:50
|96.425
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|196452125
|2013.06.11 17:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|96.518
|90.723
|97.212
|2013.06.11 17:50
|96.436
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|196452262
|2013.06.11 17:32
|buy
|0.03
|usdjpy
|96.315
|90.723
|97.212
|2013.06.11 17:50
|96.429
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|196452321
|2013.06.11 17:33
|buy
|0.05
|usdjpy
|96.027
|90.723
|97.212
|2013.06.11 17:50
|96.421
|0.00
|0.00
|0.00
|20.43
|196457190
|2013.06.12 00:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|96.196
|96.692
|97.300
|2013.06.12 06:07
|96.692
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|196471622
|2013.06.12 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56782
|1.57016
|1.57880
|2013.06.14 00:38
|1.57016
|0.00
|0.00
|0.04
|2.34
|196513391
|2013.06.17 01:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.96009
|0.90007
|0.96285
|2013.06.17 19:21
|0.95469
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|196517213
|2013.06.17 08:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57213
|1.51203
|1.56902
|2013.06.18 13:43
|1.56083
|0.00
|0.00
|0.01
|-11.30
|196521866
|2013.06.17 14:37
|buy
|0.02
|audusd
|0.95805
|0.90007
|0.96285
|2013.06.17 19:21
|0.95471
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.68
|196522352
|2013.06.17 15:09
|buy
|0.03
|audusd
|0.95589
|0.90007
|0.96285
|2013.06.17 19:21
|0.95472
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|196522383
|2013.06.17 15:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57014
|1.51203
|1.56902
|2013.06.18 13:43
|1.56082
|0.00
|0.00
|0.02
|-18.64
|196522509
|2013.06.17 15:24
|buy
|0.05
|audusd
|0.95386
|0.90007
|0.96285
|2013.06.17 19:21
|0.95472
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|196523684
|2013.06.17 18:26
|buy
|0.09
|audusd
|0.95183
|0.90007
|0.96285
|2013.06.17 19:21
|0.95472
|0.00
|0.00
|0.00
|26.01
|196525286
|2013.06.17 21:18
|buy
|0.01
|audusd
|0.95493
|0.89490
|0.95566
|2013.06.18 13:43
|0.94737
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.56
|196527223
|2013.06.18 01:33
|buy
|0.02
|audusd
|0.95277
|0.89490
|0.95566
|2013.06.18 13:43
|0.94736
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.82
|196527770
|2013.06.18 02:18
|buy
|0.03
|audusd
|0.95075
|0.89490
|0.95566
|2013.06.18 13:43
|0.94736
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.17
|196529270
|2013.06.18 06:15
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56796
|1.51203
|1.56902
|2013.06.18 13:43
|1.56082
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.42
|196529494
|2013.06.18 06:34
|buy
|0.05
|audusd
|0.94873
|0.89490
|0.95566
|2013.06.18 13:43
|0.94734
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.95
|196530607
|2013.06.18 08:12
|buy
|0.09
|audusd
|0.94667
|0.89490
|0.95566
|2013.06.18 13:43
|0.94740
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|196531257
|2013.06.18 09:12
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56595
|1.51203
|1.56902
|2013.06.18 13:43
|1.56082
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.65
|196531413
|2013.06.18 09:33
|buy
|0.15
|audusd
|0.94457
|0.89490
|0.95566
|2013.06.18 13:43
|0.94744
|0.00
|0.00
|0.00
|43.05
|196532504
|2013.06.18 10:25
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.56395
|1.51203
|1.56902
|2013.06.18 13:43
|1.56082
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.17
|196532685
|2013.06.18 10:59
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.56199
|1.51203
|1.56902
|2013.06.18 13:43
|1.56084
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.25
|196533729
|2013.06.18 12:26
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.56002
|1.51203
|1.56902
|2013.06.18 13:43
|1.56084
|0.00
|0.00
|0.00
|20.50
|196533950
|2013.06.18 12:39
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.55800
|1.51203
|1.56902
|2013.06.18 13:43
|1.56078
|0.00
|0.00
|0.00
|116.76
|196535564
|2013.06.18 14:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.94622
|0.94947
|0.95722
|2013.06.18 17:06
|0.94947
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|196547525
|2013.06.19 12:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|95.045
|95.247
|96.151
|2013.06.19 18:00
|95.247
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|196563111
|2013.06.20 02:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|96.513
|96.970
|97.621
|2013.06.20 04:21
|96.970
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|196573267
|2013.06.20 15:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.091
|92.089
|97.977
|2013.06.21 00:09
|97.162
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.56
|196575106
|2013.06.20 16:42
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.890
|92.089
|97.977
|2013.06.21 00:09
|97.162
|0.00
|0.00
|0.01
|-14.99
|196576016
|2013.06.20 18:22
|buy
|0.03
|usdjpy
|97.704
|92.089
|97.977
|2013.06.21 00:09
|97.163
|0.00
|0.00
|0.01
|-16.70
|196576353
|2013.06.20 18:34
|buy
|0.05
|usdjpy
|97.476
|92.089
|97.977
|2013.06.21 00:09
|97.163
|0.00
|0.00
|0.01
|-16.11
|196576665
|2013.06.20 18:40
|buy
|0.09
|usdjpy
|97.279
|92.089
|97.977
|2013.06.21 00:09
|97.163
|0.00
|0.00
|0.03
|-10.74
|196579164
|2013.06.20 23:03
|buy
|0.15
|usdjpy
|97.077
|92.089
|97.977
|2013.06.21 00:09
|97.162
|0.00
|0.00
|0.00
|13.12
|196579329
|2013.06.20 23:17
|buy
|0.25
|usdjpy
|96.877
|92.089
|97.977
|2013.06.21 00:09
|97.162
|0.00
|0.00
|0.00
|73.33
|196615783
|2013.06.24 19:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.733
|91.732
|98.251
|2013.06.25 12:30
|97.583
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|196617411
|2013.06.24 22:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.540
|97.855
|98.630
|2013.06.25 01:33
|97.855
|0.00
|0.00
|0.00
|6.44
|196620799
|2013.06.25 03:51
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.352
|91.732
|98.251
|2013.06.25 12:30
|97.583
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|196624778
|2013.06.25 08:48
|buy
|0.03
|usdjpy
|97.150
|97.351
|98.251
|2013.06.25 12:30
|97.573
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|196634946
|2013.06.25 21:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.003
|92.003
|98.494
|2013.06.26 10:58
|97.708
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.02
|196637194
|2013.06.26 02:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.802
|92.003
|98.494
|2013.06.26 10:58
|97.708
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|196637470
|2013.06.26 02:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.92560
|0.92920
|0.93660
|2013.06.26 07:44
|0.92920
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|196639003
|2013.06.26 05:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54246
|1.48246
|1.53462
|2013.06.28 02:19
|1.52655
|0.00
|0.00
|0.04
|-15.91
|196639092
|2013.06.26 05:35
|buy
|0.03
|usdjpy
|97.600
|92.003
|98.494
|2013.06.26 10:58
|97.708
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|196639480
|2013.06.26 06:09
|buy
|0.05
|usdjpy
|97.390
|92.003
|98.494
|2013.06.26 10:58
|97.709
|0.00
|0.00
|0.00
|16.32
|196641300
|2013.06.26 08:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54045
|1.48246
|1.53462
|2013.06.28 02:19
|1.52659
|0.00
|0.00
|0.08
|-27.72
|196641667
|2013.06.26 08:14
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.53842
|1.48246
|1.53462
|2013.06.28 02:19
|1.52659
|0.00
|0.00
|0.12
|-35.49
|196642988
|2013.06.26 08:59
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.53642
|1.48246
|1.53462
|2013.06.28 02:19
|1.52658
|0.00
|0.00
|0.20
|-49.20
|196645416
|2013.06.26 11:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.654
|98.161
|98.547
|2013.06.27 07:39
|98.161
|0.00
|0.00
|0.01
|5.16
|196646211
|2013.06.26 12:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.430
|97.661
|98.547
|2013.06.26 23:57
|97.661
|0.00
|0.00
|0.02
|4.73
|196646782
|2013.06.26 12:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.93053
|0.87055
|0.93749
|2013.06.27 01:26
|0.93017
|0.00
|0.00
|0.17
|-0.36
|196649550
|2013.06.26 14:59
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.53430
|1.48246
|1.53462
|2013.06.28 02:19
|1.52658
|0.00
|0.00
|0.35
|-69.48
|196649832
|2013.06.26 15:09
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.53186
|1.48246
|1.53462
|2013.06.28 02:19
|1.52657
|0.00
|0.00
|0.59
|-79.35
|196650937
|2013.06.26 16:46
|buy
|0.02
|audusd
|0.92852
|0.87055
|0.93749
|2013.06.27 01:26
|0.93017
|0.00
|0.00
|0.34
|3.30
|196651375
|2013.06.26 17:54
|buy
|0.03
|audusd
|0.92651
|0.87055
|0.93749
|2013.06.27 01:26
|0.93017
|0.00
|0.00
|0.51
|10.98
|196661170
|2013.06.27 08:31
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.52975
|1.48246
|1.53462
|2013.06.28 02:19
|1.52657
|0.00
|0.00
|0.24
|-79.50
|196661604
|2013.06.27 08:42
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.52772
|1.48246
|1.53462
|2013.06.28 02:19
|1.52659
|0.00
|0.00
|0.41
|-47.46
|196668807
|2013.06.27 12:44
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.52562
|1.48246
|1.53462
|2013.06.28 02:19
|1.52660
|0.00
|0.00
|0.68
|68.60
|196668846
|2013.06.27 12:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.93120
|0.87120
|0.92436
|2013.07.01 15:58
|0.92436
|0.00
|0.00
|0.12
|-6.84
|196671716
|2013.06.27 14:02
|buy
|1.19
|gbpusd
|1.52364
|1.48246
|1.53462
|2013.06.28 02:19
|1.52660
|0.00
|0.00
|1.16
|352.24
|196671977
|2013.06.27 14:06
|buy
|0.02
|audusd
|0.92920
|0.87120
|0.92436
|2013.07.01 15:58
|0.92436
|0.00
|0.00
|0.22
|-9.68
|196673761
|2013.06.27 15:04
|buy
|0.03
|audusd
|0.92714
|0.87120
|0.92436
|2013.07.01 15:58
|0.92436
|0.00
|0.00
|0.34
|-8.34
|196676592
|2013.06.27 19:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.359
|98.770
|99.459
|2013.06.28 02:50
|98.770
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|196678039
|2013.06.27 23:27
|buy
|0.05
|audusd
|0.92505
|0.87120
|0.92436
|2013.07.01 15:58
|0.92436
|0.00
|0.00
|0.28
|-3.45
|196700111
|2013.06.30 22:00
|buy
|0.09
|audusd
|0.91336
|0.91854
|0.92436
|2013.07.01 07:13
|0.91854
|0.00
|0.00
|0.00
|46.62
|196700393
|2013.06.30 22:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.443
|99.649
|100.343
|2013.07.01 15:32
|99.649
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|196701246
|2013.07.01 00:17
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.242
|99.651
|100.343
|2013.07.01 15:32
|99.651
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|196715773
|2013.07.01 22:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.677
|100.517
|100.785
|2013.07.02 18:18
|100.517
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|196817371
|2013.07.09 01:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|101.029
|95.034
|100.894
|2013.07.10 08:34
|100.090
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.38
|196827216
|2013.07.09 11:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.91832
|0.85829
|0.92531
|2013.07.09 18:13
|0.91817
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|196827411
|2013.07.09 12:03
|buy
|0.02
|audusd
|0.91631
|0.85829
|0.92531
|2013.07.09 18:13
|0.91817
|0.00
|0.00
|0.00
|3.72
|196832960
|2013.07.09 14:29
|buy
|0.03
|audusd
|0.91427
|0.85829
|0.92531
|2013.07.09 18:13
|0.91817
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|196836798
|2013.07.09 18:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.91857
|0.85857
|0.92552
|2013.07.10 04:30
|0.91824
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.33
|196838274
|2013.07.09 22:18
|buy
|0.02
|audusd
|0.91654
|0.85857
|0.92552
|2013.07.10 04:30
|0.91824
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|196839918
|2013.07.10 02:00
|buy
|0.03
|audusd
|0.91403
|0.91611
|0.92552
|2013.07.10 04:30
|0.91823
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|196842006
|2013.07.10 04:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.91848
|0.92131
|0.92948
|2013.07.10 08:23
|0.92131
|0.00
|0.00
|0.00
|2.83
|196842273
|2013.07.10 04:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|100.830
|95.034
|100.894
|2013.07.10 08:34
|100.092
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.75
|196842528
|2013.07.10 04:58
|buy
|0.03
|usdjpy
|100.642
|95.034
|100.894
|2013.07.10 08:34
|100.094
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.42
|196844271
|2013.07.10 05:13
|buy
|0.05
|usdjpy
|100.405
|95.034
|100.894
|2013.07.10 08:34
|100.092
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.64
|196847868
|2013.07.10 08:03
|buy
|0.09
|usdjpy
|100.210
|95.034
|100.894
|2013.07.10 08:34
|100.092
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.61
|196848196
|2013.07.10 08:06
|buy
|0.15
|usdjpy
|99.995
|95.034
|100.894
|2013.07.10 08:34
|100.092
|0.00
|0.00
|0.00
|14.54
|196848555
|2013.07.10 08:13
|buy
|0.25
|usdjpy
|99.790
|95.034
|100.894
|2013.07.10 08:34
|100.089
|0.00
|0.00
|0.00
|74.68
|196868457
|2013.07.10 21:18
|buy
|0.01
|audusd
|0.91882
|0.92159
|0.93013
|2013.07.10 21:46
|0.92159
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|196880947
|2013.07.11 05:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51595
|1.45595
|1.51884
|2013.07.11 10:16
|1.51106
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.89
|196881145
|2013.07.11 05:37
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51391
|1.45595
|1.51884
|2013.07.11 10:16
|1.51101
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|196881517
|2013.07.11 06:05
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.51187
|1.45595
|1.51884
|2013.07.11 10:16
|1.51095
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|196882703
|2013.07.11 06:56
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.50987
|1.45595
|1.51884
|2013.07.11 10:16
|1.51094
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|196883365
|2013.07.11 07:10
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.50775
|1.45595
|1.51884
|2013.07.11 10:16
|1.51095
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|196888246
|2013.07.11 11:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51187
|1.45192
|1.51882
|2013.07.11 14:27
|1.51166
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|196890479
|2013.07.11 12:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50983
|1.45192
|1.51882
|2013.07.11 14:27
|1.51168
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|196891300
|2013.07.11 12:51
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.50785
|1.45192
|1.51882
|2013.07.11 14:27
|1.51168
|0.00
|0.00
|0.00
|11.49
|196897000
|2013.07.11 15:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51144
|1.52011
|1.52244
|2013.07.11 19:03
|1.52011
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|196903012
|2013.07.11 19:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.91738
|0.85738
|0.91502
|2013.07.15 13:51
|0.91010
|0.00
|0.00
|0.12
|-7.28
|196927822
|2013.07.14 22:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.90814
|0.85738
|0.91502
|2013.07.15 13:51
|0.91010
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|196929945
|2013.07.15 00:54
|buy
|0.03
|audusd
|0.90603
|0.90854
|0.91706
|2013.07.15 02:00
|0.90854
|0.00
|0.00
|0.00
|7.53
|196930395
|2013.07.15 01:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51082
|1.45081
|1.51587
|2013.07.15 12:30
|1.50863
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.19
|196935582
|2013.07.15 06:57
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50885
|1.45081
|1.51587
|2013.07.15 12:30
|1.50861
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|196937708
|2013.07.15 08:10
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.50690
|1.45081
|1.51587
|2013.07.15 12:30
|1.50846
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|196940284
|2013.07.15 08:44
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.50485
|1.45081
|1.51587
|2013.07.15 12:30
|1.50814
|0.00
|0.00
|0.00
|16.45
|196943348
|2013.07.15 11:51
|buy
|0.03
|audusd
|0.90402
|0.90809
|0.91502
|2013.07.15 13:51
|0.91010
|0.00
|0.00
|0.00
|18.24
|196946136
|2013.07.15 14:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.51107
|1.51474
|1.51746
|2013.07.16 21:20
|1.51464
|0.00
|0.00
|0.02
|3.57
|196947116
|2013.07.15 15:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50902
|1.51223
|1.52007
|2013.07.16 06:37
|1.51214
|0.00
|0.00
|0.02
|6.24
|196962821
|2013.07.16 07:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.825
|93.824
|100.082
|2013.07.17 00:39
|99.271
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.58
|196962994
|2013.07.16 07:41
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.617
|93.824
|100.082
|2013.07.17 00:39
|99.270
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.99
|196965658
|2013.07.16 08:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.50641
|1.51003
|1.51746
|2013.07.16 11:24
|1.51001
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|196968989
|2013.07.16 10:35
|buy
|0.03
|usdjpy
|99.393
|93.824
|100.082
|2013.07.17 00:39
|99.270
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.72
|196975320
|2013.07.16 16:35
|buy
|0.05
|usdjpy
|99.195
|93.824
|100.082
|2013.07.17 00:39
|99.271
|0.00
|0.00
|0.01
|3.83
|196978057
|2013.07.16 19:43
|buy
|0.09
|usdjpy
|98.980
|93.824
|100.082
|2013.07.17 00:39
|99.271
|0.00
|0.00
|0.03
|26.38
|196989952
|2013.07.17 08:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.668
|93.665
|100.153
|2013.07.17 13:57
|99.373
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.97
|196991486
|2013.07.17 11:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.92137
|0.92529
|0.93237
|2013.07.17 12:51
|0.92524
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|196992658
|2013.07.17 12:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.468
|93.665
|100.153
|2013.07.17 13:57
|99.375
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.87
|196994242
|2013.07.17 12:51
|buy
|0.01
|audusd
|0.92555
|0.86555
|0.93215
|2013.07.17 21:10
|0.92477
|0.00
|0.00
|0.18
|-0.78
|196994847
|2013.07.17 13:06
|buy
|0.03
|usdjpy
|99.253
|93.665
|100.153
|2013.07.17 13:57
|99.374
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|196995264
|2013.07.17 13:31
|buy
|0.05
|usdjpy
|99.058
|93.665
|100.153
|2013.07.17 13:57
|99.375
|0.00
|0.00
|0.00
|15.95
|196996072
|2013.07.17 14:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.92322
|0.86555
|0.93215
|2013.07.17 21:10
|0.92483
|0.00
|0.00
|0.36
|3.22
|196997660
|2013.07.17 14:42
|buy
|0.03
|audusd
|0.92111
|0.86555
|0.93215
|2013.07.17 21:10
|0.92483
|0.00
|0.00
|0.54
|11.16
|197002596
|2013.07.17 18:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52257
|1.46256
|1.52767
|2013.07.18 08:30
|1.52005
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.52
|197003700
|2013.07.17 22:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52066
|1.46256
|1.52767
|2013.07.18 08:30
|1.52023
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|197006503
|2013.07.18 03:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.51867
|1.46256
|1.52767
|2013.07.18 08:30
|1.52026
|0.00
|0.00
|0.00
|4.77
|197008385
|2013.07.18 07:05
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.51667
|1.46256
|1.52767
|2013.07.18 08:30
|1.52012
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|197010161
|2013.07.18 10:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.91816
|0.85819
|0.92504
|2013.07.18 22:03
|0.91798
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.18
|197010618
|2013.07.18 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52199
|1.52611
|1.53096
|2013.07.19 11:42
|1.52611
|0.00
|0.00
|0.01
|4.12
|197011275
|2013.07.18 12:18
|buy
|0.02
|audusd
|0.91616
|0.85819
|0.92504
|2013.07.18 22:03
|0.91797
|0.00
|0.00
|0.12
|3.62
|197011607
|2013.07.18 12:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.51997
|1.52290
|1.53096
|2013.07.19 03:51
|1.52288
|0.00
|0.00
|0.02
|5.82
|197012286
|2013.07.18 12:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|100.286
|100.656
|101.385
|2013.07.19 01:17
|100.653
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|197014255
|2013.07.18 14:24
|buy
|0.03
|audusd
|0.91415
|0.85819
|0.92504
|2013.07.18 22:03
|0.91797
|0.00
|0.00
|0.18
|11.46
|197043507
|2013.07.22 06:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|100.084
|94.083
|100.389
|2013.07.23 01:49
|99.560
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.26
|197044568
|2013.07.22 07:50
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.887
|94.083
|100.389
|2013.07.23 01:49
|99.560
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.57
|197045644
|2013.07.22 09:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.52883
|1.53633
|1.53982
|2013.07.22 14:56
|1.53633
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|197053371
|2013.07.22 13:46
|buy
|0.03
|usdjpy
|99.692
|94.083
|100.389
|2013.07.23 01:49
|99.561
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.95
|197054128
|2013.07.22 14:00
|buy
|0.05
|usdjpy
|99.491
|94.083
|100.389
|2013.07.23 01:49
|99.565
|0.00
|0.00
|0.01
|3.72
|197061633
|2013.07.22 23:26
|buy
|0.01
|audusd
|0.92622
|0.92973
|0.93519
|2013.07.24 01:45
|0.92878
|0.00
|0.00
|0.06
|2.56
|197061783
|2013.07.22 23:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53645
|1.47644
|1.53938
|2013.07.25 19:32
|1.53935
|0.00
|0.00
|0.04
|2.90
|197061935
|2013.07.23 00:00
|buy
|0.09
|usdjpy
|99.269
|94.083
|100.389
|2013.07.23 01:49
|99.566
|0.00
|0.00
|0.00
|26.85
|197064436
|2013.07.23 02:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.505
|99.973
|100.604
|2013.07.23 12:35
|99.974
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|197069180
|2013.07.23 09:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53437
|1.53707
|1.54543
|2013.07.23 20:59
|1.53703
|0.00
|0.00
|0.00
|5.32
|197069205
|2013.07.23 09:16
|buy
|0.02
|audusd
|0.92416
|0.92782
|0.93519
|2013.07.24 01:20
|0.92780
|0.00
|0.00
|0.12
|7.28
|197104009
|2013.07.24 12:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53235
|1.53562
|1.54336
|2013.07.24 14:59
|1.53561
|0.00
|0.00
|0.00
|6.52
|197108909
|2013.07.24 17:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53039
|1.53650
|1.54135
|2013.07.25 08:02
|1.53649
|0.00
|0.00
|0.05
|12.20
|197120193
|2013.07.25 09:45
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.52843
|1.53246
|1.53938
|2013.07.25 16:02
|1.53243
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|197176273
|2013.07.29 18:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53562
|1.47558
|1.52822
|2013.07.31 18:00
|1.52092
|0.00
|0.00
|0.02
|-14.70
|197177043
|2013.07.29 20:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.92052
|0.86038
|0.91682
|2013.07.30 11:21
|0.90868
|0.00
|0.00
|0.06
|-11.84
|197177881
|2013.07.29 23:13
|buy
|0.02
|audusd
|0.91852
|0.86038
|0.91682
|2013.07.30 11:21
|0.90867
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.70
|197178936
|2013.07.30 00:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53355
|1.47558
|1.52822
|2013.07.31 18:00
|1.52045
|0.00
|0.00
|0.02
|-26.20
|197180241
|2013.07.30 01:40
|buy
|0.03
|audusd
|0.91649
|0.86038
|0.91682
|2013.07.30 11:21
|0.90866
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.49
|197182191
|2013.07.30 03:03
|buy
|0.05
|audusd
|0.91447
|0.86038
|0.91682
|2013.07.30 11:21
|0.90866
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.05
|197182440
|2013.07.30 03:04
|buy
|0.09
|audusd
|0.91191
|0.86038
|0.91682
|2013.07.30 11:21
|0.90868
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.07
|197183430
|2013.07.30 03:11
|buy
|0.15
|audusd
|0.90988
|0.86038
|0.91682
|2013.07.30 11:21
|0.90875
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.95
|197184363
|2013.07.30 03:41
|buy
|0.25
|audusd
|0.90782
|0.86038
|0.91682
|2013.07.30 11:21
|0.90875
|0.00
|0.00
|0.00
|23.25
|197186332
|2013.07.30 06:49
|buy
|0.42
|audusd
|0.90583
|0.86038
|0.91682
|2013.07.30 11:21
|0.90877
|0.00
|0.00
|0.00
|123.48
|197188121
|2013.07.30 09:07
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.53142
|1.47558
|1.52822
|2013.07.31 18:00
|1.52050
|0.00
|0.00
|0.03
|-32.76
|197192697
|2013.07.30 13:42
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.52941
|1.47558
|1.52822
|2013.07.31 18:00
|1.52051
|0.00
|0.00
|0.04
|-44.50
|197193345
|2013.07.30 14:00
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.52745
|1.47558
|1.52822
|2013.07.31 18:00
|1.52050
|0.00
|0.00
|0.08
|-62.55
|197195133
|2013.07.30 14:20
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.52540
|1.47558
|1.52822
|2013.07.31 18:00
|1.52015
|0.00
|0.00
|0.13
|-78.75
|197197453
|2013.07.30 16:49
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.52339
|1.47558
|1.52822
|2013.07.31 18:00
|1.52092
|0.00
|0.00
|0.22
|-61.75
|197206643
|2013.07.31 06:25
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.52141
|1.47558
|1.52822
|2013.07.31 18:00
|1.52072
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.98
|197211508
|2013.07.31 10:35
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.51923
|1.47558
|1.52822
|2013.07.31 18:00
|1.52017
|0.00
|0.00
|0.00
|65.80
|197213750
|2013.07.31 12:15
|buy
|1.19
|gbpusd
|1.51721
|1.47558
|1.52822
|2013.07.31 18:00
|1.52033
|0.00
|0.00
|0.00
|371.28
|197280198
|2013.08.04 22:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.916
|92.916
|99.404
|2013.08.05 12:58
|98.624
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.96
|197290149
|2013.08.05 05:46
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.712
|92.916
|99.404
|2013.08.05 12:58
|98.623
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|197291357
|2013.08.05 06:15
|buy
|0.03
|usdjpy
|98.508
|92.916
|99.404
|2013.08.05 12:58
|98.622
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|197293491
|2013.08.05 07:23
|buy
|0.05
|usdjpy
|98.298
|92.916
|99.404
|2013.08.05 12:58
|98.622
|0.00
|0.00
|0.00
|16.43
|197372022
|2013.08.07 13:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.89551
|0.90035
|0.90646
|2013.08.07 16:09
|0.90029
|0.00
|0.00
|0.00
|4.78
|197386374
|2013.08.08 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.90279
|0.90498
|0.91172
|2013.08.08 04:08
|0.90498
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|197386797
|2013.08.08 01:30
|buy
|0.02
|audusd
|0.89904
|0.90500
|0.91172
|2013.08.08 04:08
|0.90500
|0.00
|0.00
|0.00
|11.92
|197390885
|2013.08.08 04:08
|buy
|0.01
|audusd
|0.90524
|0.91136
|0.91623
|2013.08.08 18:45
|0.91133
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|197422445
|2013.08.12 02:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.92032
|0.86032
|0.92524
|2013.08.12 13:32
|0.91765
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.67
|197427455
|2013.08.12 06:52
|buy
|0.02
|audusd
|0.91827
|0.86032
|0.92524
|2013.08.12 13:32
|0.91765
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|197429102
|2013.08.12 07:30
|buy
|0.03
|audusd
|0.91626
|0.86032
|0.92524
|2013.08.12 13:32
|0.91765
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|197434519
|2013.08.12 10:16
|buy
|0.05
|audusd
|0.91424
|0.86032
|0.92524
|2013.08.12 13:32
|0.91760
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|197450853
|2013.08.13 04:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.91256
|0.85255
|0.91961
|2013.08.14 10:34
|0.91239
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.17
|197467505
|2013.08.13 12:55
|buy
|0.02
|audusd
|0.91061
|0.85255
|0.91961
|2013.08.14 10:34
|0.91240
|0.00
|0.00
|0.11
|3.58
|197471209
|2013.08.13 14:34
|buy
|0.03
|audusd
|0.90865
|0.85255
|0.91961
|2013.08.14 10:34
|0.91242
|0.00
|0.00
|0.17
|11.31
|197473083
|2013.08.13 16:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.158
|98.439
|98.858
|2013.08.15 12:49
|98.436
|0.00
|0.00
|0.01
|2.82
|197485050
|2013.08.14 03:42
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.959
|98.218
|99.057
|2013.08.14 07:11
|98.218
|0.00
|0.00
|0.00
|5.27
|197495036
|2013.08.14 10:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.91185
|0.91392
|0.92284
|2013.08.14 15:28
|0.91392
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|197512700
|2013.08.15 02:14
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.755
|98.442
|98.858
|2013.08.15 12:49
|98.441
|0.00
|0.00
|0.00
|13.94
|197584398
|2013.08.19 00:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.683
|97.916
|98.579
|2013.08.19 15:03
|97.915
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|197585701
|2013.08.19 01:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.474
|97.867
|98.579
|2013.08.19 12:33
|97.866
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|197609986
|2013.08.19 22:33
|buy
|0.01
|audusd
|0.91292
|0.85294
|0.91569
|2013.08.20 12:06
|0.90774
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.18
|197612030
|2013.08.20 00:59
|buy
|0.02
|audusd
|0.91085
|0.85294
|0.91569
|2013.08.20 12:06
|0.90763
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.44
|197615701
|2013.08.20 01:52
|buy
|0.03
|audusd
|0.90891
|0.85294
|0.91569
|2013.08.20 12:06
|0.90763
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|197618079
|2013.08.20 03:49
|buy
|0.05
|audusd
|0.90670
|0.85294
|0.91569
|2013.08.20 12:06
|0.90763
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|197618462
|2013.08.20 04:03
|buy
|0.09
|audusd
|0.90465
|0.85294
|0.91569
|2013.08.20 12:06
|0.90763
|0.00
|0.00
|0.00
|26.82
|197704277
|2013.08.22 16:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.502
|98.899
|99.602
|2013.08.23 05:42
|98.899
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|197761896
|2013.08.25 22:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.696
|92.694
|99.386
|2013.08.26 15:30
|98.672
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|197769541
|2013.08.26 06:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.487
|92.694
|99.386
|2013.08.26 15:30
|98.676
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|197778242
|2013.08.26 12:35
|buy
|0.03
|usdjpy
|98.290
|92.694
|99.386
|2013.08.26 15:30
|98.673
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|197788738
|2013.08.26 22:33
|buy
|0.01
|audusd
|0.90266
|0.84265
|0.90543
|2013.08.27 13:31
|0.89739
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.27
|197790557
|2013.08.27 00:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.90066
|0.84265
|0.90543
|2013.08.27 13:31
|0.89735
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.62
|197791571
|2013.08.27 00:12
|buy
|0.03
|audusd
|0.89866
|0.84265
|0.90543
|2013.08.27 13:31
|0.89728
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.14
|197794196
|2013.08.27 04:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.355
|92.354
|98.028
|2013.08.28 00:30
|97.211
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.77
|197794549
|2013.08.27 05:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.155
|92.354
|98.028
|2013.08.28 00:30
|97.213
|0.00
|0.00
|0.01
|-19.38
|197794590
|2013.08.27 05:15
|buy
|0.05
|audusd
|0.89660
|0.84265
|0.90543
|2013.08.27 13:31
|0.89738
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|197796548
|2013.08.27 07:45
|buy
|0.03
|usdjpy
|97.937
|92.354
|98.028
|2013.08.28 00:30
|97.212
|0.00
|0.00
|0.01
|-22.37
|197796738
|2013.08.27 07:51
|buy
|0.09
|audusd
|0.89437
|0.84265
|0.90543
|2013.08.27 13:31
|0.89737
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|197798652
|2013.08.27 09:39
|buy
|0.05
|usdjpy
|97.714
|92.354
|98.028
|2013.08.28 00:30
|97.212
|0.00
|0.00
|0.01
|-25.82
|197800536
|2013.08.27 12:19
|buy
|0.09
|usdjpy
|97.515
|92.354
|98.028
|2013.08.28 00:30
|97.212
|0.00
|0.00
|0.02
|-28.05
|197801552
|2013.08.27 13:30
|buy
|0.15
|usdjpy
|97.326
|92.354
|98.028
|2013.08.28 00:30
|97.211
|0.00
|0.00
|0.04
|-17.74
|197805688
|2013.08.27 17:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.89666
|0.83665
|0.90156
|2013.08.28 14:29
|0.89379
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.87
|197805724
|2013.08.27 17:19
|buy
|0.25
|usdjpy
|97.129
|92.354
|98.028
|2013.08.28 00:30
|97.209
|0.00
|0.00
|0.07
|20.57
|197808714
|2013.08.27 23:49
|buy
|0.02
|audusd
|0.89460
|0.83665
|0.90156
|2013.08.28 14:29
|0.89378
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|197808925
|2013.08.27 23:57
|buy
|0.42
|usdjpy
|96.928
|92.354
|98.028
|2013.08.28 00:30
|97.209
|0.00
|0.00
|0.00
|121.41
|197812099
|2013.08.28 03:36
|buy
|0.03
|audusd
|0.89259
|0.83665
|0.90156
|2013.08.28 14:29
|0.89378
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|197815843
|2013.08.28 06:42
|buy
|0.05
|audusd
|0.89061
|0.83665
|0.90156
|2013.08.28 14:29
|0.89381
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|197870750
|2013.09.01 22:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.373
|99.170
|99.475
|2013.09.02 08:16
|99.170
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|197890486
|2013.09.02 16:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.373
|99.651
|100.473
|2013.09.03 15:23
|99.650
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|197894468
|2013.09.02 22:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55486
|1.55817
|1.56585
|2013.09.03 08:53
|1.55817
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|197909004
|2013.09.03 09:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55769
|1.49769
|1.56463
|2013.09.04 07:18
|1.55752
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.17
|197910811
|2013.09.03 11:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55564
|1.49769
|1.56463
|2013.09.04 07:18
|1.55747
|0.00
|0.00
|0.02
|3.66
|197911290
|2013.09.03 11:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.90306
|0.90511
|0.91404
|2013.09.03 15:31
|0.90509
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|197913955
|2013.09.03 14:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55358
|1.49769
|1.56463
|2013.09.04 07:18
|1.55747
|0.00
|0.00
|0.03
|11.67
|197919753
|2013.09.03 19:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.90561
|0.91451
|0.91663
|2013.09.04 10:29
|0.91662
|0.00
|0.00
|0.06
|11.01
|197920511
|2013.09.03 21:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.620
|99.910
|100.519
|2013.09.05 08:45
|99.910
|0.00
|0.00
|0.01
|2.90
|197935408
|2013.09.04 11:24
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.421
|99.775
|100.519
|2013.09.05 06:04
|99.769
|0.00
|0.00
|0.02
|6.98
|197942719
|2013.09.04 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56327
|1.50324
|1.57024
|2013.09.09 13:36
|1.57024
|0.00
|0.00
|0.05
|6.97
|197948334
|2013.09.05 02:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56125
|1.56421
|1.57226
|2013.09.05 11:35
|1.56418
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|197948629
|2013.09.05 02:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.91727
|0.91941
|0.92426
|2013.09.06 13:10
|0.92013
|0.00
|0.00
|0.06
|2.86
|197953559
|2013.09.05 05:21
|buy
|0.02
|audusd
|0.91527
|0.91952
|0.92426
|2013.09.06 13:10
|0.92014
|0.00
|0.00
|0.11
|9.74
|197957157
|2013.09.05 08:16
|buy
|0.03
|audusd
|0.91322
|0.91952
|0.92426
|2013.09.06 13:10
|0.92016
|0.00
|0.00
|0.17
|20.82
|197957708
|2013.09.05 09:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.876
|93.874
|100.572
|2013.09.10 06:28
|99.863
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|197959887
|2013.09.05 12:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.707
|99.965
|100.771
|2013.09.05 15:10
|99.963
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|197963314
|2013.09.05 14:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55908
|1.56299
|1.57024
|2013.09.06 13:49
|1.56296
|0.00
|0.00
|0.02
|7.76
|197989988
|2013.09.09 00:55
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.672
|93.874
|100.572
|2013.09.10 06:28
|99.861
|0.00
|0.00
|0.01
|3.79
|197993214
|2013.09.09 06:48
|buy
|0.03
|usdjpy
|99.473
|93.874
|100.572
|2013.09.10 06:28
|99.858
|0.00
|0.00
|0.01
|11.57
|198011909
|2013.09.10 06:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.887
|100.167
|100.984
|2013.09.10 12:45
|100.166
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|198020666
|2013.09.10 20:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|100.369
|94.368
|100.484
|2013.09.12 12:30
|99.689
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.82
|198022012
|2013.09.11 01:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|100.172
|100.400
|101.269
|2013.09.11 06:11
|100.397
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|198028653
|2013.09.11 14:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.970
|94.368
|100.484
|2013.09.12 12:30
|99.693
|0.00
|0.00
|0.02
|-5.56
|198035174
|2013.09.11 23:43
|buy
|0.03
|usdjpy
|99.785
|94.368
|100.484
|2013.09.12 12:30
|99.689
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.89
|198036423
|2013.09.12 01:40
|buy
|0.05
|usdjpy
|99.588
|94.368
|100.484
|2013.09.12 12:30
|99.698
|0.00
|0.00
|0.00
|5.52
|198040174
|2013.09.12 06:07
|buy
|0.09
|usdjpy
|99.382
|94.368
|100.484
|2013.09.12 12:30
|99.699
|0.00
|0.00
|0.00
|28.62
|198043706
|2013.09.12 12:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|99.536
|93.536
|100.236
|2013.09.12 20:54
|99.513
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|198044750
|2013.09.12 13:42
|buy
|0.02
|usdjpy
|99.336
|93.536
|100.236
|2013.09.12 20:54
|99.514
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|198045437
|2013.09.12 14:27
|buy
|0.03
|usdjpy
|99.128
|93.536
|100.236
|2013.09.12 20:54
|99.514
|0.00
|0.00
|0.00
|11.64
|198074035
|2013.09.16 07:00
|buy
|0.01
|audusd
|0.93359
|0.93661
|0.94462
|2013.09.16 13:37
|0.93661
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|198077444
|2013.09.16 13:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59474
|1.53472
|1.59972
|2013.09.18 07:13
|1.59192
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.82
|198078879
|2013.09.16 15:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.59274
|1.53472
|1.59972
|2013.09.18 07:13
|1.59192
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.64
|198079890
|2013.09.16 17:49
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.59074
|1.53472
|1.59972
|2013.09.18 07:13
|1.59193
|0.00
|0.00
|0.06
|3.57
|198081253
|2013.09.16 22:33
|buy
|0.01
|audusd
|0.93217
|0.93453
|0.94116
|2013.09.18 00:08
|0.93453
|0.00
|0.00
|0.05
|2.36
|198082295
|2013.09.17 01:49
|buy
|0.02
|audusd
|0.93016
|0.93411
|0.94116
|2013.09.17 14:18
|0.93411
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|198086901
|2013.09.17 10:13
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58872
|1.53472
|1.59972
|2013.09.18 07:13
|1.59193
|0.00
|0.00
|0.05
|16.05
|198103716
|2013.09.18 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59745
|1.60277
|1.60840
|2013.09.18 18:03
|1.60293
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|198114133
|2013.09.19 03:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61280
|1.55280
|1.61391
|2013.09.20 07:20
|1.60583
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.97
|198117906
|2013.09.19 08:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60898
|1.55280
|1.61391
|2013.09.20 07:20
|1.60584
|0.00
|0.00
|0.02
|-6.28
|198118657
|2013.09.19 09:04
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60694
|1.55280
|1.61391
|2013.09.20 07:20
|1.60584
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.30
|198124033
|2013.09.19 15:26
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60492
|1.55280
|1.61391
|2013.09.20 07:20
|1.60587
|0.00
|0.00
|0.05
|4.75
|198125442
|2013.09.19 16:49
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.60287
|1.55280
|1.61391
|2013.09.20 07:20
|1.60585
|0.00
|0.00
|0.10
|26.82
|198140061
|2013.09.23 00:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60188
|1.60513
|1.61288
|2013.09.23 13:17
|1.60513
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|198151260
|2013.09.23 17:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60633
|1.54634
|1.60721
|2013.09.24 13:53
|1.59888
|0.00
|0.00
|0.01
|-7.45
|198151459
|2013.09.23 17:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60430
|1.54634
|1.60721
|2013.09.24 13:53
|1.59888
|0.00
|0.00
|0.02
|-10.84
|198151671
|2013.09.23 17:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.894
|92.893
|98.704
|2013.09.30 15:02
|98.148
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|198156214
|2013.09.24 01:16
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.688
|98.966
|99.791
|2013.09.24 09:35
|98.968
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|198159964
|2013.09.24 08:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60221
|1.54634
|1.60721
|2013.09.24 13:53
|1.59889
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.96
|198160535
|2013.09.24 08:30
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60022
|1.54634
|1.60721
|2013.09.24 13:53
|1.59889
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.65
|198160727
|2013.09.24 08:49
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.59821
|1.54634
|1.60721
|2013.09.24 13:53
|1.59889
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|198164068
|2013.09.24 12:12
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.59592
|1.54634
|1.60721
|2013.09.24 13:53
|1.59889
|0.00
|0.00
|0.00
|44.55
|198166242
|2013.09.24 14:27
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.488
|98.794
|99.586
|2013.09.24 18:59
|98.793
|0.00
|0.00
|0.00
|6.17
|198187325
|2013.09.26 04:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60826
|1.54827
|1.61126
|2013.09.26 18:23
|1.60318
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.08
|198189411
|2013.09.26 08:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.60633
|1.54827
|1.61126
|2013.09.26 18:23
|1.60318
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|198189595
|2013.09.26 08:36
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60432
|1.54827
|1.61126
|2013.09.26 18:23
|1.60318
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|198192297
|2013.09.26 13:27
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.60226
|1.54827
|1.61126
|2013.09.26 18:23
|1.60318
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|198193454
|2013.09.26 15:00
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.60026
|1.54827
|1.61126
|2013.09.26 18:23
|1.60318
|0.00
|0.00
|0.00
|26.28
|198195376
|2013.09.26 18:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60361
|1.61095
|1.61460
|2013.09.27 05:21
|1.61088
|0.00
|0.00
|0.01
|7.27
|198218784
|2013.09.29 22:03
|buy
|0.02
|usdjpy
|97.804
|92.893
|98.704
|2013.09.30 15:02
|98.137
|0.00
|0.00
|0.00
|6.79
|198227903
|2013.09.30 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61600
|1.62255
|1.62496
|2013.10.01 06:08
|1.62253
|0.00
|0.00
|0.01
|6.53
|198229192
|2013.09.30 11:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61394
|1.61815
|1.62496
|2013.09.30 15:39
|1.61813
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|198229570
|2013.09.30 11:37
|buy
|0.03
|usdjpy
|97.614
|97.935
|98.704
|2013.09.30 15:02
|98.137
|0.00
|0.00
|0.00
|15.99
|198252284
|2013.10.01 10:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62411
|1.56411
|1.62918
|2013.10.02 08:58
|1.62139
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.72
|198254495
|2013.10.01 13:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62212
|1.56411
|1.62918
|2013.10.02 08:58
|1.62141
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.42
|198254834
|2013.10.01 14:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.62018
|1.56411
|1.62918
|2013.10.02 08:58
|1.62141
|0.00
|0.00
|0.03
|3.69
|198257853
|2013.10.01 19:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.93915
|0.87915
|0.94610
|2013.10.02 20:25
|0.93896
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.19
|198260058
|2013.10.02 00:16
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.61828
|1.56411
|1.62918
|2013.10.02 08:58
|1.62141
|0.00
|0.00
|0.00
|15.65
|198261109
|2013.10.02 01:55
|buy
|0.02
|audusd
|0.93710
|0.87915
|0.94610
|2013.10.02 20:25
|0.93895
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|198264419
|2013.10.02 07:02
|buy
|0.03
|audusd
|0.93496
|0.87915
|0.94610
|2013.10.02 20:25
|0.93895
|0.00
|0.00
|0.00
|11.97
|198276223
|2013.10.02 21:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62262
|1.56257
|1.60458
|2013.10.11 01:46
|1.59797
|0.00
|0.00
|0.08
|-24.65
|198278625
|2013.10.03 02:30
|buy
|0.01
|audusd
|0.93944
|0.94264
|0.94844
|2013.10.04 11:03
|0.94264
|0.00
|0.00
|0.05
|3.20
|198280746
|2013.10.03 07:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62072
|1.56257
|1.60458
|2013.10.11 01:46
|1.59797
|0.00
|0.00
|0.16
|-45.50
|198283817
|2013.10.03 12:08
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61855
|1.56257
|1.60458
|2013.10.11 01:46
|1.59785
|0.00
|0.00
|0.25
|-62.10
|198285679
|2013.10.03 14:11
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.61654
|1.56257
|1.60458
|2013.10.11 01:46
|1.59785
|0.00
|0.00
|0.41
|-93.45
|198286162
|2013.10.03 14:43
|buy
|0.02
|audusd
|0.93747
|0.94264
|0.94844
|2013.10.04 11:03
|0.94264
|0.00
|0.00
|0.11
|10.34
|198305204
|2013.10.06 22:01
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.60295
|1.60535
|1.61396
|2013.10.07 10:11
|1.60532
|0.00
|0.00
|0.00
|21.33
|198306913
|2013.10.07 00:15
|buy
|0.01
|audusd
|0.94452
|0.88452
|0.95151
|2013.10.07 15:44
|0.94428
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|198307817
|2013.10.07 01:49
|buy
|0.02
|audusd
|0.94251
|0.88452
|0.95151
|2013.10.07 15:44
|0.94430
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|198309604
|2013.10.07 06:54
|buy
|0.03
|audusd
|0.94049
|0.88452
|0.95151
|2013.10.07 15:44
|0.94432
|0.00
|0.00
|0.00
|11.49
|198327377
|2013.10.08 00:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.94442
|0.94860
|0.95137
|2013.10.14 18:42
|0.94858
|0.00
|0.00
|0.31
|4.16
|198327719
|2013.10.08 01:19
|buy
|0.02
|audusd
|0.94239
|0.94633
|0.95342
|2013.10.08 13:29
|0.94634
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|198352066
|2013.10.09 08:30
|buy
|0.09
|gbpusd
|1.60003
|1.56257
|1.60458
|2013.10.11 01:46
|1.59785
|0.00
|0.00
|0.39
|-19.62
|198352326
|2013.10.09 08:33
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.59791
|1.56257
|1.60458
|2013.10.11 01:46
|1.59786
|0.00
|0.00
|0.64
|-0.75
|198354065
|2013.10.09 11:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.59569
|1.56257
|1.60458
|2013.10.11 01:46
|1.59786
|0.00
|0.00
|1.07
|54.25
|198355633
|2013.10.09 12:48
|buy
|0.42
|gbpusd
|1.59302
|1.59584
|1.60458
|2013.10.11 01:46
|1.59786
|0.00
|0.00
|1.80
|203.28
|198361916
|2013.10.09 23:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|97.561
|98.021
|98.658
|2013.10.10 15:02
|98.020
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|198368170
|2013.10.10 02:54
|buy
|0.02
|audusd
|0.94033
|0.94500
|0.95137
|2013.10.10 20:37
|0.94499
|0.00
|0.00
|0.00
|9.32
|198378202
|2013.10.10 15:02
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.043
|98.341
|99.142
|2013.10.11 07:04
|98.340
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|198399545
|2013.10.14 04:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.291
|98.494
|99.390
|2013.10.15 01:10
|98.494
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|198412676
|2013.10.14 22:48
|buy
|0.01
|audusd
|0.95066
|0.95471
|0.96167
|2013.10.16 22:06
|0.95468
|0.00
|0.00
|0.22
|4.02
|198422328
|2013.10.15 09:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.701
|92.702
|99.192
|2013.10.15 23:55
|98.423
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|198427285
|2013.10.15 11:46
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.498
|92.702
|99.192
|2013.10.15 23:55
|98.417
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|198434525
|2013.10.15 18:36
|buy
|0.03
|usdjpy
|98.298
|92.702
|99.192
|2013.10.15 23:55
|98.423
|0.00
|0.00
|0.00
|3.81
|198435941
|2013.10.15 20:44
|buy
|0.05
|usdjpy
|98.096
|92.702
|99.192
|2013.10.15 23:55
|98.417
|0.00
|0.00
|0.00
|16.31
|198438127
|2013.10.16 00:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|98.581
|98.795
|99.475
|2013.10.17 00:47
|98.789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|198439956
|2013.10.16 02:29
|buy
|0.02
|usdjpy
|98.368
|98.760
|99.475
|2013.10.16 17:22
|98.745
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|198464853
|2013.10.17 07:45
|buy
|0.01
|audusd
|0.95666
|0.96258
|0.96766
|2013.10.17 19:32
|0.96257
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|
|0.00
|0.00
|167.58
|6 245.65
|Closed P/L:
|6 413.23
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|6 413.23
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|16 413.23
|Equity:
|16 413.23
|Free Margin:
|16 413.23
|
|Details:
|Gross Profit:
|15 037.91
|Gross Loss:
|8 624.68
|Total Net Profit:
|6 413.23
|Profit Factor:
|1.74
|Expected Payoff:
|3.70
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|613.30 (4.01%)
|Relative Drawdown:
|4.23% (508.50)
|
|Total Trades:
|1731
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|1731 (59.04%)
|Profit Trades (% of total):
|1022 (59.04%)
|Loss trades (% of total):
|709 (40.96%)
|Largest
|profit trade:
|609.52
|loss trade:
|-137.87
|Average
|profit trade:
|14.71
|loss trade:
|-12.16
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (93.61)
|consecutive losses ($):
|11 (-508.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|609.52 (1)
|consecutive loss (count):
|-613.30 (9)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2