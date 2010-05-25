Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000940678
|Name: Danh Phan
|Currency: USD
|2010 July 1, 14:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|42280569
|2010.05.25 11:24
|balance
|Deposit
|10 000.00
|42280843
|2010.05.25 11:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2234
|1.2294
|1.2214
|2010.05.25 11:50
|1.2228
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|42280845
|2010.05.25 11:27
|buy stop
|2.00
|eurusd
|1.2242
|1.2212
|1.2292
|2010.05.25 11:50
|1.2227
|cancelled
|42283360
|2010.05.25 11:54
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.4268
|1.4208
|1.4288
|2010.05.25 12:14
|1.4278
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|42283478
|2010.05.25 11:55
|sell stop
|2.00
|gbpusd
|1.4251
|1.4291
|1.4211
|2010.05.25 12:14
|1.4278
|cancelled
|42284703
|2010.05.25 12:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|127.99
|128.38
|127.76
|2010.05.25 12:09
|128.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.92
|42284871
|2010.05.25 12:09
|sell
|0.20
|gbpjpy
|128.03
|128.39
|127.82
|2010.05.25 12:12
|128.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|42285242
|2010.05.25 12:13
|sell
|0.40
|gbpjpy
|128.08
|128.41
|127.85
|2010.05.25 12:14
|128.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.66
|42291797
|2010.05.25 13:17
|buy
|1.00
|gbpjpy
|127.96
|127.36
|128.16
|2010.05.25 13:35
|128.16
|0.00
|0.00
|0.00
|223.34
|42291809
|2010.05.25 13:19
|sell
|2.00
|gbpjpy
|127.83
|128.23
|127.43
|2010.05.25 13:29
|128.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-402.32
|42291957
|2010.05.25 13:28
|buy
|4.00
|gbpjpy
|127.96
|127.36
|128.16
|2010.05.25 13:35
|128.16
|0.00
|0.00
|0.00
|893.35
|42292226
|2010.05.25 13:28
|sell stop
|6.00
|gbpjpy
|127.83
|128.23
|127.43
|2010.05.25 13:30
|127.97
|cancelled
|42292234
|2010.05.25 13:29
|sell stop
|2.00
|gbpjpy
|127.83
|128.23
|127.43
|2010.05.25 13:35
|128.15
|cancelled
|42292271
|2010.05.25 13:30
|sell stop
|6.00
|gbpjpy
|127.83
|128.23
|127.43
|2010.05.25 13:35
|128.15
|cancelled
|42292982
|2010.05.25 13:44
|buy
|1.00
|gbpjpy
|128.21
|127.35
|128.21
|2010.05.25 14:40
|128.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-234.77
|42292987
|2010.05.25 13:45
|sell
|2.00
|gbpjpy
|128.08
|128.48
|127.68
|2010.05.25 14:06
|127.96
|0.00
|0.00
|0.00
|268.46
|42293097
|2010.05.25 13:47
|buy stop
|4.00
|gbpjpy
|128.21
|127.61
|128.41
|2010.05.25 14:06
|127.96
|cancelled
|42294065
|2010.05.25 14:07
|buy
|1.00
|gbpjpy
|127.95
|127.35
|128.21
|2010.05.25 14:40
|128.02
|0.00
|0.00
|0.00
|78.26
|42294067
|2010.05.25 14:07
|sell stop
|3.50
|gbpjpy
|127.82
|128.22
|127.42
|2010.05.25 14:09
|127.93
|cancelled
|42295675
|2010.05.25 14:53
|buy
|1.00
|eurjpy
|109.23
|0.00
|109.45
|2010.05.25 15:01
|109.45
|0.00
|0.00
|0.00
|245.75
|42298199
|2010.05.25 15:51
|buy
|1.00
|eurjpy
|109.47
|107.97
|109.97
|2010.05.25 17:01
|109.57
|0.00
|0.00
|0.00
|111.68
|42298331
|2010.05.25 15:54
|sell stop
|2.00
|eurjpy
|109.00
|110.00
|108.00
|2010.05.25 17:01
|109.57
|cancelled
|42304005
|2010.05.25 17:50
|buy
|1.00
|gbpjpy
|128.23
|126.73
|128.73
|2010.05.25 18:00
|128.55
|0.00
|0.00
|0.00
|356.86
|42304032
|2010.05.25 17:51
|sell stop
|2.00
|gbpjpy
|127.80
|128.80
|126.80
|2010.05.25 18:00
|128.56
|cancelled
|42304539
|2010.05.25 18:04
|buy
|1.00
|eurjpy
|109.85
|108.35
|110.35
|2010.05.25 18:15
|109.91
|0.00
|0.00
|0.00
|66.87
|42304540
|2010.05.25 18:04
|sell stop
|2.00
|eurjpy
|109.38
|110.38
|108.38
|2010.05.25 18:15
|109.91
|cancelled
|42305755
|2010.05.25 18:35
|buy
|1.00
|eurjpy
|109.89
|108.39
|110.39
|2010.05.25 18:51
|110.08
|0.00
|0.00
|0.00
|211.58
|42305758
|2010.05.25 18:35
|sell stop
|2.00
|eurjpy
|109.42
|110.42
|108.42
|2010.05.25 18:51
|110.07
|cancelled
|42308721
|2010.05.25 20:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2268
|1.2368
|1.2168
|2010.05.26 00:08
|1.2368
|0.00
|0.00
|-5.90
|-1 000.00
|42309409
|2010.05.25 20:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2266
|1.2366
|1.2166
|2010.05.26 00:08
|1.2366
|0.00
|0.00
|-5.90
|-1 000.00
|42329010
|2010.05.26 02:55
|sell
|1.00
|eurjpy
|111.41
|0.00
|110.91
|2010.05.26 03:29
|111.10
|0.00
|0.00
|0.00
|343.72
|42334477
|2010.05.26 05:18
|sell
|1.00
|eurjpy
|110.62
|112.12
|110.12
|2010.05.26 05:37
|110.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-177.54
|42334494
|2010.05.26 05:19
|buy stop
|2.00
|eurjpy
|111.09
|110.09
|112.09
|2010.05.26 05:37
|110.79
|cancelled
|42335237
|2010.05.26 05:37
|buy
|1.00
|eurjpy
|110.78
|110.80
|112.00
|2010.05.26 08:11
|110.80
|0.00
|0.00
|0.00
|22.18
|42335238
|2010.05.26 05:37
|sell stop
|2.00
|eurjpy
|110.31
|111.31
|109.31
|2010.05.26 06:50
|110.94
|cancelled
|42342769
|2010.05.26 08:16
|sell
|1.00
|eurjpy
|110.80
|111.40
|110.60
|2010.05.26 08:49
|110.60
|0.00
|0.00
|0.00
|221.78
|42342792
|2010.05.26 08:17
|buy stop
|2.00
|eurjpy
|110.97
|110.57
|111.37
|2010.05.26 08:49
|110.62
|cancelled
|42346676
|2010.05.26 09:26
|buy
|1.00
|eurjpy
|110.97
|110.37
|111.17
|2010.05.26 10:07
|110.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-388.50
|42346679
|2010.05.26 09:32
|sell
|2.00
|eurjpy
|110.80
|111.20
|110.40
|2010.05.26 09:44
|110.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-420.78
|42346961
|2010.05.26 09:43
|buy
|4.00
|eurjpy
|110.97
|110.37
|111.17
|2010.05.26 10:07
|110.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 420.80
|42347504
|2010.05.26 10:01
|sell
|6.00
|eurjpy
|110.80
|0.00
|110.00
|2010.05.26 18:06
|110.30
|0.00
|0.00
|0.00
|3 319.31
|42347515
|2010.05.26 10:01
|sell
|2.00
|eurjpy
|110.80
|0.00
|110.00
|2010.05.26 15:55
|110.50
|0.00
|0.00
|0.00
|665.34
|42348168
|2010.05.26 10:01
|buy stop
|12.00
|eurjpy
|110.97
|110.37
|111.17
|2010.05.26 10:42
|110.73
|cancelled
|42394160
|2010.05.26 18:10
|sell
|1.00
|eurjpy
|110.41
|110.61
|109.00
|2010.05.26 18:24
|110.15
|0.00
|0.00
|0.00
|287.96
|42395692
|2010.05.26 18:26
|sell
|1.00
|eurjpy
|110.14
|0.00
|0.00
|2010.05.26 18:30
|110.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|42465417
|2010.05.27 13:26
|sell
|1.00
|eurjpy
|111.34
|111.60
|110.50
|2010.05.27 15:40
|110.50
|0.00
|0.00
|0.00
|929.62
|42472843
|2010.05.27 16:29
|buy
|1.00
|gbpjpy
|131.10
|129.60
|131.60
|2010.05.27 17:26
|131.40
|0.00
|0.00
|0.00
|330.17
|42472845
|2010.05.27 16:51
|sell
|2.00
|gbpjpy
|130.67
|131.67
|129.67
|2010.05.27 17:10
|131.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 079.06
|42474033
|2010.05.27 17:05
|buy
|4.00
|gbpjpy
|131.10
|129.60
|131.60
|2010.05.27 17:26
|131.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1 232.39
|42475094
|2010.05.27 17:05
|sell stop
|6.00
|gbpjpy
|130.67
|131.67
|129.67
|2010.05.27 17:26
|131.39
|cancelled
|42475416
|2010.05.27 17:10
|sell stop
|2.00
|gbpjpy
|130.67
|131.67
|129.67
|2010.05.27 17:26
|131.38
|cancelled
|42477256
|2010.05.27 17:44
|sell
|1.00
|gbpjpy
|131.46
|132.96
|130.96
|2010.05.27 18:21
|131.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.03
|42477258
|2010.05.27 17:44
|buy stop
|2.00
|gbpjpy
|131.89
|130.89
|132.89
|2010.05.27 18:21
|131.48
|cancelled
|42482961
|2010.05.27 19:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4545
|1.4695
|1.4495
|2010.05.28 06:47
|1.4550
|0.00
|0.00
|-4.60
|-50.00
|42484732
|2010.05.27 21:11
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.4592
|1.4442
|1.4642
|2010.05.28 06:47
|1.4547
|0.00
|0.00
|-4.60
|-900.00
|42491690
|2010.05.27 21:11
|sell stop
|4.00
|gbpusd
|1.4545
|1.4713
|1.4513
|2010.05.28 01:23
|1.4563
|cancelled
|42500133
|2010.05.28 01:21
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4563
|1.4713
|1.4513
|2010.05.28 06:47
|1.4551
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|42500245
|2010.05.28 01:24
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.4559
|1.4709
|1.4509
|2010.05.28 06:47
|1.4550
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|42500246
|2010.05.28 01:24
|buy stop
|6.00
|gbpusd
|1.4606
|1.4492
|1.4692
|2010.05.28 06:47
|1.4550
|cancelled
|42506206
|2010.05.28 06:47
|sell stop
|4.00
|gbpusd
|1.4545
|1.4695
|1.4495
|2010.05.28 06:47
|1.4547
|cancelled
|42516116
|2010.05.28 11:45
|buy
|3.00
|eurjpy
|113.43
|0.00
|114.00
|2010.05.28 11:52
|113.57
|0.00
|0.00
|0.00
|460.17
|42517207
|2010.05.28 12:04
|sell
|2.00
|gbpjpy
|132.72
|134.22
|132.22
|2010.05.28 12:37
|132.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.94
|42517208
|2010.05.28 12:04
|buy stop
|6.00
|gbpjpy
|133.15
|132.15
|134.15
|2010.05.28 12:37
|132.74
|cancelled
|42518040
|2010.05.28 12:04
|sell
|1.00
|gbpjpy
|132.72
|134.22
|132.22
|2010.05.28 12:37
|132.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.95
|42522752
|2010.05.28 15:09
|sell
|1.00
|gbpjpy
|133.09
|133.00
|132.00
|2010.05.28 15:31
|132.90
|0.00
|0.00
|0.00
|208.29
|42522755
|2010.05.28 15:09
|buy stop
|2.00
|gbpjpy
|133.52
|132.52
|134.52
|2010.05.28 15:13
|133.19
|cancelled
|42524027
|2010.05.28 15:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4557
|1.4707
|1.4507
|2010.05.28 15:35
|1.4550
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|42524029
|2010.05.28 15:32
|buy stop
|2.00
|gbpusd
|1.4604
|1.4504
|1.4704
|2010.05.28 15:35
|1.4552
|cancelled
|42524300
|2010.05.28 15:37
|sell
|1.00
|gbpjpy
|132.56
|132.56
|131.00
|2010.05.28 17:31
|132.07
|0.00
|0.00
|0.00
|538.16
|42532982
|2010.05.28 18:10
|buy
|1.00
|gbpjpy
|131.39
|0.00
|0.00
|2010.05.31 08:55
|132.23
|0.00
|0.00
|-1.76
|917.63
|42533006
|2010.05.28 18:16
|sell
|2.00
|gbpjpy
|130.96
|0.00
|131.00
|2010.05.31 13:14
|132.62
|0.00
|0.00
|-11.00
|-3 626.43
|42533310
|2010.05.28 18:16
|buy stop
|4.00
|gbpjpy
|131.39
|129.58
|131.58
|2010.05.28 18:33
|131.16
|cancelled
|42533597
|2010.05.28 18:22
|buy
|1.00
|gbpjpy
|131.08
|0.00
|0.00
|2010.05.31 08:56
|132.25
|0.00
|0.00
|-1.76
|1 278.13
|42566958
|2010.05.31 16:17
|sell
|2.00
|gbpjpy
|132.75
|132.90
|131.75
|2010.05.31 16:59
|132.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-327.87
|42583873
|2010.06.01 03:45
|buy
|2.00
|gbpjpy
|131.83
|0.00
|0.00
|2010.06.01 03:51
|131.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-527.82
|42584203
|2010.06.01 03:54
|buy
|1.00
|gbpjpy
|131.64
|0.00
|132.65
|2010.06.01 08:22
|132.22
|0.00
|0.00
|0.00
|635.68
|42586615
|2010.06.01 05:28
|buy
|1.00
|gbpjpy
|131.91
|0.00
|132.65
|2010.06.01 08:19
|132.24
|0.00
|0.00
|0.00
|361.72
|42591341
|2010.06.01 08:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2285
|0.0000
|1.2285
|2010.06.01 17:22
|1.2285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|42591349
|2010.06.01 09:13
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2267
|1.2307
|1.2227
|2010.06.01 09:33
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|42591823
|2010.06.01 08:47
|sell
|1.00
|gbpjpy
|132.59
|0.00
|132.30
|2010.06.01 08:57
|132.43
|0.00
|0.00
|0.00
|175.44
|42592659
|2010.06.01 09:13
|buy stop
|4.00
|eurusd
|1.2285
|1.2225
|1.2305
|2010.06.01 09:33
|1.2265
|cancelled
|42593381
|2010.06.01 09:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2265
|0.0000
|1.2285
|2010.06.01 17:22
|1.2285
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|42593382
|2010.06.01 09:35
|sell stop
|3.50
|eurusd
|1.2247
|1.2287
|1.2207
|2010.06.01 09:40
|1.2251
|cancelled
|42593547
|2010.06.01 09:40
|sell stop
|3.50
|eurusd
|1.2247
|1.2287
|1.2207
|2010.06.01 09:41
|1.2253
|cancelled
|42594813
|2010.06.01 10:04
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2232
|0.0000
|1.2265
|2010.06.01 17:21
|1.2265
|0.00
|0.00
|0.00
|660.00
|42595124
|2010.06.01 10:19
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2200
|0.0000
|1.2232
|2010.06.01 17:02
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|42603147
|2010.06.01 12:03
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2142
|0.0000
|1.2200
|2010.06.01 15:13
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|680.00
|42630427
|2010.06.01 17:25
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2281
|0.0000
|0.0000
|2010.06.01 17:26
|1.2283
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|42630495
|2010.06.01 17:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2281
|0.0000
|1.2280
|2010.06.01 17:54
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|42631353
|2010.06.01 17:29
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2327
|0.0000
|1.2280
|2010.06.01 17:54
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|940.00
|42632247
|2010.06.01 17:33
|sell limit
|4.00
|eurusd
|1.2385
|0.0000
|0.0000
|2010.06.01 17:58
|1.2283
|cancelled
|42634833
|2010.06.01 18:02
|sell
|1.00
|gbpjpy
|134.08
|0.00
|133.50
|2010.06.01 18:53
|133.82
|0.00
|0.00
|0.00
|285.08
|42636307
|2010.06.01 18:32
|sell limit
|2.00
|gbpjpy
|134.50
|0.00
|134.00
|2010.06.01 18:53
|133.74
|cancelled
|42653980
|2010.06.02 06:04
|sell
|1.00
|gbpjpy
|134.70
|134.60
|133.70
|2010.06.02 07:24
|134.42
|0.00
|0.00
|0.00
|306.08
|42656733
|2010.06.02 07:47
|buy
|1.00
|gbpjpy
|134.19
|134.25
|134.70
|2010.06.02 08:23
|134.70
|0.00
|0.00
|0.00
|557.74
|42656868
|2010.06.02 07:51
|sell stop
|1.00
|gbpjpy
|134.00
|0.00
|0.00
|2010.06.02 08:20
|134.41
|cancelled
|42660631
|2010.06.02 09:34
|sell
|1.00
|eurjpy
|111.49
|0.00
|111.49
|2010.06.03 17:17
|112.93
|0.00
|0.00
|-20.18
|-1 556.93
|42660903
|2010.06.02 09:41
|buy
|1.00
|eurjpy
|111.83
|0.00
|0.00
|2010.06.02 15:16
|112.29
|0.00
|0.00
|0.00
|500.38
|42676411
|2010.06.02 14:48
|buy
|1.00
|eurjpy
|112.42
|112.22
|0.00
|2010.06.02 14:53
|112.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-217.42
|42677895
|2010.06.02 15:16
|sell
|1.00
|eurjpy
|112.31
|0.00
|111.49
|2010.06.03 17:18
|112.91
|0.00
|0.00
|-20.18
|-648.72
|42686521
|2010.06.02 17:18
|sell limit
|2.00
|eurjpy
|112.80
|0.00
|112.00
|2010.06.02 17:30
|112.51
|cancelled
|42687454
|2010.06.02 17:29
|sell
|1.00
|eurjpy
|112.52
|0.00
|112.00
|2010.06.03 17:17
|112.93
|0.00
|0.00
|-20.18
|-443.29
|42687558
|2010.06.02 19:05
|sell
|1.00
|eurjpy
|112.80
|0.00
|112.00
|2010.06.03 17:17
|112.92
|0.00
|0.00
|-20.18
|-129.76
|42690437
|2010.06.02 18:18
|sell limit
|2.00
|eurjpy
|113.30
|0.00
|112.30
|2010.06.02 21:22
|112.52
|cancelled
|42708000
|2010.06.03 04:52
|sell
|4.00
|eurjpy
|113.42
|0.00
|112.80
|2010.06.03 06:20
|113.36
|0.00
|0.00
|0.00
|260.22
|42709734
|2010.06.03 06:58
|sell
|4.00
|eurjpy
|113.28
|0.00
|112.80
|2010.06.03 17:15
|112.96
|0.00
|0.00
|0.00
|1 383.93
|42714040
|2010.06.03 09:14
|sell
|4.00
|eurjpy
|113.67
|0.00
|112.80
|2010.06.03 12:28
|113.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 078.51
|42722580
|2010.06.03 12:47
|sell
|4.00
|eurjpy
|113.82
|0.00
|112.80
|2010.06.03 14:02
|113.51
|0.00
|0.00
|0.00
|1 338.22
|42724825
|2010.06.03 14:05
|buy
|4.00
|eurjpy
|113.55
|0.00
|0.00
|2010.06.03 14:25
|113.57
|0.00
|0.00
|0.00
|86.28
|42725231
|2010.06.03 14:16
|buy
|4.00
|eurjpy
|113.52
|0.00
|0.00
|2010.06.03 14:25
|113.55
|0.00
|0.00
|0.00
|129.40
|42725515
|2010.06.03 14:25
|sell
|4.00
|eurjpy
|113.55
|0.00
|112.80
|2010.06.03 17:15
|112.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2 595.16
|42736217
|2010.06.03 18:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|112.77
|113.67
|112.47
|2010.06.03 18:34
|112.57
|0.00
|0.00
|0.00
|216.59
|42736234
|2010.06.03 18:01
|buy stop
|2.00
|eurjpy
|113.24
|112.24
|114.24
|2010.06.03 18:03
|112.80
|cancelled
|42736292
|2010.06.03 18:04
|buy stop
|2.00
|eurjpy
|113.04
|112.44
|113.64
|2010.06.03 18:34
|112.58
|cancelled
|42741952
|2010.06.03 19:49
|buy
|1.00
|gbpjpy
|134.98
|133.48
|135.48
|2010.06.03 20:45
|135.14
|0.00
|0.00
|0.00
|173.03
|42742030
|2010.06.03 19:51
|sell stop
|2.00
|gbpjpy
|134.75
|135.55
|133.55
|2010.06.03 20:04
|134.82
|cancelled
|42742466
|2010.06.03 20:04
|sell stop
|2.00
|gbpjpy
|134.55
|135.55
|133.55
|2010.06.03 20:45
|135.14
|cancelled
|42752348
|2010.06.04 03:20
|buy
|1.00
|eurjpy
|112.85
|112.65
|114.00
|2010.06.04 13:32
|112.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.79
|42752349
|2010.06.04 03:20
|sell stop
|2.00
|eurjpy
|112.58
|113.18
|111.98
|2010.06.04 04:04
|112.86
|cancelled
|42758674
|2010.06.04 09:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.4645
|1.4495
|1.4695
|2010.06.04 13:33
|1.4647
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|42760179
|2010.06.04 10:13
|sell stop
|2.00
|gbpusd
|1.4598
|1.4698
|1.4498
|2010.06.04 13:33
|1.4645
|cancelled
|42767114
|2010.06.04 13:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.4660
|1.4510
|1.4710
|2010.06.04 15:18
|1.4558
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 020.00
|42767116
|2010.06.04 14:10
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.4613
|1.4713
|1.4530
|2010.06.04 15:40
|1.4571
|0.00
|0.00
|0.00
|840.00
|42767149
|2010.06.04 13:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2175
|1.2025
|1.2225
|2010.06.04 15:18
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 320.00
|42767465
|2010.06.04 14:06
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2127
|1.2227
|1.2027
|2010.06.04 15:33
|1.2027
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|42769877
|2010.06.04 14:06
|buy stop
|4.00
|eurusd
|1.2175
|1.2075
|1.2275
|2010.06.04 15:33
|1.2029
|cancelled
|42770882
|2010.06.04 14:10
|buy stop
|4.00
|gbpusd
|1.4660
|1.4560
|1.4760
|2010.06.04 15:26
|1.4573
|cancelled
|42781302
|2010.06.04 15:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2046
|1.2196
|1.1996
|2010.06.04 16:23
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|42781304
|2010.06.04 15:44
|buy stop
|2.00
|eurusd
|1.2094
|1.1994
|1.2194
|2010.06.04 16:24
|1.2048
|cancelled
|42783275
|2010.06.04 16:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2057
|0.0000
|1.2150
|2010.06.10 08:06
|1.2044
|0.00
|0.00
|-0.60
|-130.00
|42783278
|2010.06.04 18:20
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2009
|1.2109
|1.1909
|2010.06.07 02:28
|1.1954
|0.00
|0.00
|-11.80
|1 100.00
|42788589
|2010.06.04 18:20
|buy stop
|4.00
|eurusd
|1.2057
|1.1907
|1.2107
|2010.06.07 03:40
|1.1900
|cancelled
|42803327
|2010.06.07 02:29
|buy
|1.00
|eurjpy
|109.57
|0.00
|110.57
|2010.06.09 18:27
|110.57
|0.00
|0.00
|0.88
|1 091.83
|42807528
|2010.06.07 03:41
|buy
|1.00
|eurjpy
|108.50
|0.00
|110.57
|2010.06.09 18:27
|110.57
|0.00
|0.00
|0.88
|2 260.08
|42807536
|2010.06.07 03:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1903
|0.0000
|1.2057
|2010.06.09 17:54
|1.2057
|0.00
|0.00
|-0.20
|1 540.00
|42969315
|2010.06.09 19:34
|buy
|1.00
|eurjpy
|110.26
|107.86
|109.86
|2010.06.10 06:56
|109.86
|0.00
|0.00
|1.32
|-438.50
|42978980
|2010.06.09 23:20
|buy
|1.00
|eurjpy
|109.36
|107.86
|109.86
|2010.06.10 06:56
|109.86
|0.00
|0.00
|1.32
|548.13
|42985399
|2010.06.10 04:01
|sell stop
|3.50
|eurjpy
|108.89
|109.89
|107.89
|2010.06.10 06:56
|109.86
|cancelled
|43011174
|2010.06.10 14:07
|buy
|1.00
|eurjpy
|109.91
|108.35
|110.35
|2010.06.10 16:07
|110.35
|0.00
|0.00
|0.00
|481.56
|43011177
|2010.06.10 14:07
|sell stop
|2.00
|eurjpy
|109.44
|110.38
|108.38
|2010.06.10 16:07
|110.35
|cancelled
|43016923
|2010.06.10 15:38
|buy
|1.00
|eurjpy
|109.89
|108.35
|110.35
|2010.06.10 16:07
|110.35
|0.00
|0.00
|0.00
|503.45
|43016926
|2010.06.10 15:38
|sell stop
|1.50
|eurjpy
|109.42
|110.38
|108.38
|2010.06.10 16:07
|110.35
|cancelled
|43016954
|2010.06.10 15:39
|buy
|1.00
|eurjpy
|109.85
|108.35
|110.35
|2010.06.10 16:07
|110.35
|0.00
|0.00
|0.00
|547.22
|43016956
|2010.06.10 15:39
|sell stop
|1.50
|eurjpy
|109.38
|110.38
|108.38
|2010.06.10 16:07
|110.35
|cancelled
|43041254
|2010.06.11 02:01
|sell
|1.00
|eurjpy
|110.52
|112.02
|110.02
|2010.06.11 02:10
|110.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.39
|43041255
|2010.06.11 02:01
|buy stop
|2.00
|eurjpy
|110.99
|109.99
|111.99
|2010.06.11 02:10
|110.63
|cancelled
|43041377
|2010.06.11 02:10
|buy
|1.00
|eurjpy
|110.62
|109.12
|111.12
|2010.06.11 03:06
|111.12
|0.00
|0.00
|0.00
|545.97
|43041378
|2010.06.11 02:10
|sell stop
|2.00
|eurjpy
|110.15
|111.15
|109.15
|2010.06.11 03:06
|111.11
|cancelled
|43057266
|2010.06.11 12:40
|sell
|1.00
|eurjpy
|111.04
|112.54
|110.54
|2010.06.11 15:35
|110.54
|0.00
|0.00
|0.00
|547.11
|43057267
|2010.06.11 12:40
|buy stop
|2.00
|eurjpy
|111.51
|110.51
|112.51
|2010.06.11 15:35
|110.50
|cancelled
|43087442
|2010.06.14 04:09
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.4600
|1.4647
|1.4700
|2010.06.14 09:57
|1.4647
|0.00
|0.00
|0.00
|470.00
|43088509
|2010.06.14 05:06
|buy limit
|1.00
|gbpusd
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|2010.06.14 08:30
|1.4613
|cancelled
|43111526
|2010.06.14 15:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4777
|0.0000
|1.4685
|2010.06.15 02:49
|1.4734
|0.00
|0.00
|-4.60
|430.00
|43115685
|2010.06.14 17:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4765
|0.0000
|1.4685
|2010.06.15 02:49
|1.4734
|0.00
|0.00
|-4.60
|310.00
|43115944
|2010.06.14 17:21
|sell
|1.00
|eurjpy
|112.71
|0.00
|111.71
|2010.06.15 02:40
|111.89
|0.00
|0.00
|-6.77
|894.91
|43138174
|2010.06.15 05:13
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4742
|1.4892
|1.4692
|2010.06.15 11:53
|1.4692
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|43138742
|2010.06.15 05:26
|buy stop
|2.00
|gbpusd
|1.4789
|1.4689
|1.4889
|2010.06.15 11:53
|1.4690
|cancelled
|43186797
|2010.06.15 20:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4804
|1.4954
|1.4754
|2010.06.16 06:25
|1.4803
|0.00
|0.00
|-4.60
|10.00
|43186798
|2010.06.15 20:52
|buy stop
|2.00
|gbpusd
|1.4851
|1.4751
|1.4951
|2010.06.16 06:25
|1.4803
|cancelled
|43203058
|2010.06.16 07:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.4819
|1.4800
|1.4900
|2010.06.16 10:00
|1.4811
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|43203059
|2010.06.16 07:59
|sell stop
|2.00
|gbpusd
|1.4772
|1.4872
|1.4672
|2010.06.16 08:10
|1.4812
|cancelled
|43207817
|2010.06.16 10:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4793
|1.4778
|1.4713
|2010.06.16 11:30
|1.4778
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|43207909
|2010.06.16 10:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2324
|1.2300
|1.2210
|2010.06.16 11:58
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|43222340
|2010.06.16 15:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4778
|0.0000
|1.4770
|2010.06.16 22:55
|1.4770
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|43222825
|2010.06.16 15:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2265
|0.0000
|1.2245
|2010.06.17 07:26
|1.2275
|0.00
|0.00
|-17.70
|-100.00
|43222887
|2010.06.16 15:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2271
|0.0000
|1.2245
|2010.06.17 07:25
|1.2275
|0.00
|0.00
|-17.70
|-40.00
|43222954
|2010.06.16 15:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4773
|0.0000
|1.4760
|2010.06.16 22:56
|1.4760
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|43223066
|2010.06.16 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2276
|0.0000
|1.2245
|2010.06.17 06:25
|1.2280
|0.00
|0.00
|-17.70
|-40.00
|43223164
|2010.06.16 15:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2281
|0.0000
|1.2245
|2010.06.17 06:25
|1.2281
|0.00
|0.00
|-17.70
|0.00
|43223768
|2010.06.16 16:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4797
|0.0000
|1.4730
|2010.06.16 23:01
|1.4748
|0.00
|0.00
|0.00
|490.00
|43223774
|2010.06.16 16:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4797
|0.0000
|1.4730
|2010.06.16 23:16
|1.4742
|0.00
|0.00
|0.00
|550.00
|43225782
|2010.06.16 16:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2300
|0.0000
|1.2245
|2010.06.17 06:25
|1.2281
|0.00
|0.00
|-17.70
|190.00
|43230281
|2010.06.16 18:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4836
|0.0000
|1.4730
|2010.06.16 23:16
|1.4742
|0.00
|0.00
|0.00
|940.00
|43231648
|2010.06.16 18:21
|buy stop
|8.00
|gbpusd
|1.4883
|1.4783
|1.4983
|2010.06.16 19:11
|1.4841
|cancelled
|43231799
|2010.06.16 18:24
|buy stop
|8.00
|eurusd
|1.2348
|1.2248
|1.2448
|2010.06.16 19:11
|1.2329
|cancelled
|43270026
|2010.06.17 12:38
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2371
|0.0000
|1.2340
|2010.06.17 18:04
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|43270184
|2010.06.17 12:40
|sell
|1.00
|eurjpy
|112.97
|0.00
|112.65
|2010.06.17 15:35
|112.65
|0.00
|0.00
|0.00
|351.03
|43270927
|2010.06.17 12:49
|sell
|1.00
|eurjpy
|113.16
|0.00
|112.65
|2010.06.17 15:35
|112.65
|0.00
|0.00
|0.00
|559.45
|43271161
|2010.06.17 12:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2392
|0.0000
|1.2340
|2010.06.17 18:04
|1.2354
|0.00
|0.00
|0.00
|380.00
|43279083
|2010.06.17 15:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4803
|0.0000
|1.4785
|2010.06.17 17:45
|1.4785
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|43285443
|2010.06.17 17:10
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.4825
|0.0000
|1.4785
|2010.06.17 17:45
|1.4785
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|43292518
|2010.06.17 18:16
|buy
|2.00
|eurjpy
|112.34
|111.44
|112.64
|2010.06.17 21:02
|112.64
|0.00
|0.00
|0.00
|660.36
|43292765
|2010.06.17 18:19
|sell stop
|4.00
|eurjpy
|112.07
|112.67
|111.47
|2010.06.17 21:25
|112.44
|cancelled
|43306093
|2010.06.18 02:28
|buy
|2.00
|eurjpy
|112.57
|0.00
|113.00
|2010.06.18 08:20
|112.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.27
|43353633
|2010.06.21 03:21
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.4848
|0.0000
|1.4900
|2010.06.21 07:44
|1.4881
|0.00
|0.00
|0.00
|330.00
|43355786
|2010.06.21 04:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.4826
|0.0000
|1.4900
|2010.06.21 07:44
|1.4881
|0.00
|0.00
|0.00
|550.00
|43356939
|2010.06.21 04:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.4814
|0.0000
|1.4900
|2010.06.21 07:44
|1.4881
|0.00
|0.00
|0.00
|670.00
|43367109
|2010.06.21 10:06
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.4908
|1.4880
|1.4858
|2010.06.21 11:16
|1.4877
|0.00
|0.00
|0.00
|620.00
|43384404
|2010.06.21 16:36
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.4819
|1.4909
|1.4789
|2010.06.21 19:39
|1.4789
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|43384810
|2010.06.21 17:01
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.4846
|1.4786
|1.4906
|2010.06.21 18:01
|1.4817
|0.00
|0.00
|0.00
|-580.00
|43385708
|2010.06.21 17:52
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.4819
|1.4909
|1.4789
|2010.06.21 19:39
|1.4789
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|43387577
|2010.06.21 17:52
|buy stop
|6.00
|gbpusd
|1.4846
|1.4786
|1.4906
|2010.06.21 19:39
|1.4789
|cancelled
|43388140
|2010.06.21 18:01
|buy stop
|2.00
|gbpusd
|1.4846
|1.4786
|1.4906
|2010.06.21 19:39
|1.4789
|cancelled
|43393115
|2010.06.21 20:02
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.4795
|1.4766
|1.4715
|2010.06.21 22:31
|1.4753
|0.00
|0.00
|0.00
|840.00
|43393117
|2010.06.21 20:02
|buy stop
|8.00
|gbpusd
|1.4822
|1.4762
|1.4882
|2010.06.21 20:04
|1.4794
|cancelled
|43398705
|2010.06.21 20:02
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.4795
|1.4766
|1.4715
|2010.06.21 22:39
|1.4749
|0.00
|0.00
|0.00
|920.00
|43406598
|2010.06.22 04:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.4761
|0.0000
|1.4810
|2010.06.22 07:50
|1.4763
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|43407184
|2010.06.22 04:22
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.4773
|0.0000
|1.4810
|2010.06.22 07:50
|1.4762
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|43408247
|2010.06.22 04:48
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.4763
|0.0000
|1.4810
|2010.06.22 07:50
|1.4762
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|43454244
|2010.06.23 04:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.4814
|0.0000
|1.4865
|2010.06.23 05:14
|1.4814
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|43458424
|2010.06.23 08:48
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.4822
|0.0000
|1.4800
|2010.06.30 14:03
|1.5034
|0.00
|0.00
|-64.40
|-4 240.00
|43460071
|2010.06.23 09:33
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.4833
|0.0000
|1.4800
|2010.06.30 14:03
|1.5033
|0.00
|0.00
|-64.40
|-4 000.00
|43463700
|2010.06.23 10:50
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.4866
|0.0000
|1.4800
|2010.06.30 14:03
|1.5035
|0.00
|0.00
|-64.40
|-3 380.00
|43468314
|2010.06.23 14:32
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.4935
|0.0000
|1.4870
|2010.06.25 02:09
|1.4935
|0.00
|0.00
|-36.80
|0.00
|43470644
|2010.06.23 12:19
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.4901
|1.4900
|1.4800
|2010.06.23 17:58
|1.4900
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|43514215
|2010.06.24 00:42
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.4955
|0.0000
|1.4870
|2010.06.25 02:09
|1.4935
|0.00
|0.00
|-18.40
|800.00
|43522667
|2010.06.24 08:09
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.4975
|0.0000
|1.4900
|2010.06.24 09:17
|1.4985
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|43542650
|2010.06.24 16:01
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.4975
|0.0000
|1.4870
|2010.06.25 02:09
|1.4935
|0.00
|0.00
|-46.00
|4 000.00
|43574600
|2010.06.25 08:47
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.4957
|0.0000
|0.0000
|2010.06.28 04:06
|1.5062
|0.00
|0.00
|-13.80
|6 300.00
|43579448
|2010.06.25 10:34
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.4936
|0.0000
|1.4870
|2010.06.25 11:23
|1.4896
|0.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|43623212
|2010.06.28 04:04
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.5056
|1.5076
|1.4956
|2010.06.28 04:42
|1.5076
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|43623504
|2010.06.28 04:18
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.5061
|0.0000
|1.4961
|2010.06.28 04:43
|1.5073
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|43625751
|2010.06.28 06:30
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5048
|1.5041
|1.4925
|2010.06.28 09:45
|1.5041
|0.00
|0.00
|0.00
|700.00
|43640807
|2010.06.28 14:04
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5063
|0.0000
|1.4925
|2010.06.28 15:35
|1.5062
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|43644519
|2010.06.28 16:04
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5057
|1.5085
|0.0000
|2010.06.28 16:56
|1.5085
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 800.00
|43646386
|2010.06.28 16:58
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.5084
|1.5100
|0.0000
|2010.06.28 18:24
|1.5100
|0.00
|0.00
|0.00
|1 600.00
|43651227
|2010.06.28 18:53
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5103
|0.0000
|0.0000
|2010.06.28 19:04
|1.5098
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|43652430
|2010.06.28 19:12
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5097
|1.5048
|1.4950
|2010.06.29 11:33
|1.5048
|0.00
|0.00
|-46.00
|4 900.00
|43684549
|2010.06.29 11:35
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.5044
|1.5007
|1.4975
|2010.06.30 12:17
|1.5007
|0.00
|0.00
|-46.00
|3 700.00
|43761387
|2010.06.30 14:48
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2281
|0.0000
|0.0000
|2010.06.30 14:51
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|43761530
|2010.06.30 14:50
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2276
|1.2366
|1.2246
|2010.06.30 16:02
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|1 040.00
|43761711
|2010.06.30 14:54
|buy stop
|8.00
|eurusd
|1.2304
|1.2244
|1.2364
|2010.06.30 16:02
|1.2250
|cancelled
|43761821
|2010.06.30 15:15
|sell
|4.00
|eurjpy
|108.57
|109.57
|107.57
|2010.06.30 16:30
|108.46
|0.00
|0.00
|0.00
|496.56
|43763315
|2010.06.30 15:15
|buy stop
|8.00
|eurjpy
|109.04
|107.54
|109.54
|2010.06.30 17:17
|108.91
|cancelled
|43766617
|2010.06.30 16:04
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2250
|1.2160
|1.2280
|2010.06.30 17:03
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|43766620
|2010.06.30 16:04
|sell stop
|4.00
|eurusd
|1.2222
|1.2282
|1.2162
|2010.06.30 17:03
|1.2279
|cancelled
|43768207
|2010.06.30 16:30
|buy
|2.00
|eurjpy
|108.47
|108.73
|109.54
|2010.07.01 14:08
|108.73
|0.00
|0.00
|2.71
|589.36
|43772249
|2010.06.30 17:36
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.4969
|0.0000
|1.4970
|2010.07.01 13:52
|1.4970
|0.00
|0.00
|-13.80
|20.00
|43772426
|2010.06.30 17:39
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.4959
|0.0000
|1.4970
|2010.07.01 13:52
|1.4970
|0.00
|0.00
|-13.80
|220.00
|43772665
|2010.06.30 17:42
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2263
|1.2173
|1.2293
|2010.06.30 18:19
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|43772666
|2010.06.30 17:42
|sell stop
|4.00
|eurusd
|1.2235
|1.2295
|1.2175
|2010.06.30 18:19
|1.2290
|cancelled
|43782601
|2010.06.30 21:35
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2245
|0.0000
|1.2300
|2010.07.01 11:35
|1.2300
|0.00
|0.00
|-0.60
|1 100.00
|43782604
|2010.07.01 03:52
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2217
|1.2277
|1.2157
|2010.07.01 05:51
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|43793326
|2010.07.01 03:52
|buy stop
|8.00
|eurusd
|1.2245
|1.2155
|1.2275
|2010.07.01 05:51
|1.2217
|cancelled
|43802794
|2010.07.01 07:41
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2208
|1.2211
|0.0000
|2010.07.01 09:05
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|43803188
|2010.07.01 07:57
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.4938
|0.0000
|1.4970
|2010.07.01 13:44
|1.4948
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|43807413
|2010.07.01 09:42
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2201
|0.0000
|0.0000
|2010.07.01 10:20
|1.2210
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|43807475
|2010.07.01 09:43
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.4895
|0.0000
|1.4970
|2010.07.01 10:20
|1.4900
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|43809270
|2010.07.01 10:22
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.4892
|0.0000
|0.0000
|2010.07.01 10:23
|1.4880
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|43812410
|2010.07.01 11:07
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.4904
|1.4939
|1.4960
|2010.07.01 13:46
|1.4960
|0.00
|0.00
|0.00
|2 240.00
|43818033
|2010.07.01 12:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2281
|0.0000
|1.2331
|2010.07.01 13:17
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|
|0.00
|0.00
|-659.20
|52 372.40
|Closed P/L:
|51 713.20
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|43759026
|2010.06.30 14:06
|buy
|2.00
|eurjpy
|109.04
|0.00
|109.54
|
|108.74
|0.00
|0.00
|2.71
|-680.12
|43823295
|2010.07.01 14:01
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.4969
|0.0000
|1.5020
|
|1.4957
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|
|0.00
|0.00
|2.71
|-1 160.12
|
|Floating P/L:
|-1 157.41
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|51 713.20
|Floating P/L:
|-1 157.41
|Margin:
|1 689.24
|Balance:
|61 713.20
|Equity:
|60 555.79
|Free Margin:
|58 866.55
|
|Details:
|Gross Profit:
|88 976.57
|Gross Loss:
|37 263.37
|Total Net Profit:
|51 713.20
|Profit Factor:
|2.39
|Expected Payoff:
|295.50
|
|Absolute Drawdown:
|1 912.86
|Maximal Drawdown:
|11 893.20 (18.55%)
|Relative Drawdown:
|32.15% (3 831.74)
|
|Total Trades:
|175
|Short Positions (won %):
|100 (65.00%)
|Long Positions (won %):
|75 (76.00%)
|Profit Trades (% of total):
|122 (69.71%)
|Loss trades (% of total):
|53 (30.29%)
|Largest
|profit trade:
|6 286.20
|loss trade:
|-4 304.40
|Average
|profit trade:
|729.32
|loss trade:
|-703.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (4 032.84)
|consecutive losses ($):
|4 (-11 893.20)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|10 608.00 (4)
|consecutive loss (count):
|-11 893.20 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2