Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000940678 Name: Danh Phan Currency: USD 2010 July 1, 14:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
422805692010.05.25 11:24balanceDeposit10 000.00
422808432010.05.25 11:27sell1.00eurusd1.22341.22941.22142010.05.25 11:501.22280.000.000.0060.00
422808452010.05.25 11:27buy stop2.00eurusd1.22421.22121.22922010.05.25 11:501.2227cancelled
422833602010.05.25 11:54buy1.00gbpusd1.42681.42081.42882010.05.25 12:141.42780.000.000.00100.00
422834782010.05.25 11:55sell stop2.00gbpusd1.42511.42911.42112010.05.25 12:141.4278cancelled
422847032010.05.25 12:07sell0.10gbpjpy127.99128.38127.762010.05.25 12:09128.070.000.000.00-8.92
422848712010.05.25 12:09sell0.20gbpjpy128.03128.39127.822010.05.25 12:12128.100.000.000.00-15.60
422852422010.05.25 12:13sell0.40gbpjpy128.08128.41127.852010.05.25 12:14128.160.000.000.00-35.66
422917972010.05.25 13:17buy1.00gbpjpy127.96127.36128.162010.05.25 13:35128.160.000.000.00223.34
422918092010.05.25 13:19sell2.00gbpjpy127.83128.23127.432010.05.25 13:29128.010.000.000.00-402.32
422919572010.05.25 13:28buy4.00gbpjpy127.96127.36128.162010.05.25 13:35128.160.000.000.00893.35
422922262010.05.25 13:28sell stop6.00gbpjpy127.83128.23127.432010.05.25 13:30127.97cancelled
422922342010.05.25 13:29sell stop2.00gbpjpy127.83128.23127.432010.05.25 13:35128.15cancelled
422922712010.05.25 13:30sell stop6.00gbpjpy127.83128.23127.432010.05.25 13:35128.15cancelled
422929822010.05.25 13:44buy1.00gbpjpy128.21127.35128.212010.05.25 14:40128.000.000.000.00-234.77
422929872010.05.25 13:45sell2.00gbpjpy128.08128.48127.682010.05.25 14:06127.960.000.000.00268.46
422930972010.05.25 13:47buy stop4.00gbpjpy128.21127.61128.412010.05.25 14:06127.96cancelled
422940652010.05.25 14:07buy1.00gbpjpy127.95127.35128.212010.05.25 14:40128.020.000.000.0078.26
422940672010.05.25 14:07sell stop3.50gbpjpy127.82128.22127.422010.05.25 14:09127.93cancelled
422956752010.05.25 14:53buy1.00eurjpy109.230.00109.452010.05.25 15:01109.450.000.000.00245.75
422981992010.05.25 15:51buy1.00eurjpy109.47107.97109.972010.05.25 17:01109.570.000.000.00111.68
422983312010.05.25 15:54sell stop2.00eurjpy109.00110.00108.002010.05.25 17:01109.57cancelled
423040052010.05.25 17:50buy1.00gbpjpy128.23126.73128.732010.05.25 18:00128.550.000.000.00356.86
423040322010.05.25 17:51sell stop2.00gbpjpy127.80128.80126.802010.05.25 18:00128.56cancelled
423045392010.05.25 18:04buy1.00eurjpy109.85108.35110.352010.05.25 18:15109.910.000.000.0066.87
423045402010.05.25 18:04sell stop2.00eurjpy109.38110.38108.382010.05.25 18:15109.91cancelled
423057552010.05.25 18:35buy1.00eurjpy109.89108.39110.392010.05.25 18:51110.080.000.000.00211.58
423057582010.05.25 18:35sell stop2.00eurjpy109.42110.42108.422010.05.25 18:51110.07cancelled
423087212010.05.25 20:11sell1.00eurusd1.22681.23681.21682010.05.26 00:081.23680.000.00-5.90-1 000.00
423094092010.05.25 20:42sell1.00eurusd1.22661.23661.21662010.05.26 00:081.23660.000.00-5.90-1 000.00
423290102010.05.26 02:55sell1.00eurjpy111.410.00110.912010.05.26 03:29111.100.000.000.00343.72
423344772010.05.26 05:18sell1.00eurjpy110.62112.12110.122010.05.26 05:37110.780.000.000.00-177.54
423344942010.05.26 05:19buy stop2.00eurjpy111.09110.09112.092010.05.26 05:37110.79cancelled
423352372010.05.26 05:37buy1.00eurjpy110.78110.80112.002010.05.26 08:11110.800.000.000.0022.18
423352382010.05.26 05:37sell stop2.00eurjpy110.31111.31109.312010.05.26 06:50110.94cancelled
423427692010.05.26 08:16sell1.00eurjpy110.80111.40110.602010.05.26 08:49110.600.000.000.00221.78
423427922010.05.26 08:17buy stop2.00eurjpy110.97110.57111.372010.05.26 08:49110.62cancelled
423466762010.05.26 09:26buy1.00eurjpy110.97110.37111.172010.05.26 10:07110.620.000.000.00-388.50
423466792010.05.26 09:32sell2.00eurjpy110.80111.20110.402010.05.26 09:44110.990.000.000.00-420.78
423469612010.05.26 09:43buy4.00eurjpy110.97110.37111.172010.05.26 10:07110.650.000.000.00-1 420.80
423475042010.05.26 10:01sell6.00eurjpy110.800.00110.002010.05.26 18:06110.300.000.000.003 319.31
423475152010.05.26 10:01sell2.00eurjpy110.800.00110.002010.05.26 15:55110.500.000.000.00665.34
423481682010.05.26 10:01buy stop12.00eurjpy110.97110.37111.172010.05.26 10:42110.73cancelled
423941602010.05.26 18:10sell1.00eurjpy110.41110.61109.002010.05.26 18:24110.150.000.000.00287.96
423956922010.05.26 18:26sell1.00eurjpy110.140.000.002010.05.26 18:30110.140.000.000.000.00
424654172010.05.27 13:26sell1.00eurjpy111.34111.60110.502010.05.27 15:40110.500.000.000.00929.62
424728432010.05.27 16:29buy1.00gbpjpy131.10129.60131.602010.05.27 17:26131.400.000.000.00330.17
424728452010.05.27 16:51sell2.00gbpjpy130.67131.67129.672010.05.27 17:10131.160.000.000.00-1 079.06
424740332010.05.27 17:05buy4.00gbpjpy131.10129.60131.602010.05.27 17:26131.380.000.000.001 232.39
424750942010.05.27 17:05sell stop6.00gbpjpy130.67131.67129.672010.05.27 17:26131.39cancelled
424754162010.05.27 17:10sell stop2.00gbpjpy130.67131.67129.672010.05.27 17:26131.38cancelled
424772562010.05.27 17:44sell1.00gbpjpy131.46132.96130.962010.05.27 18:21131.480.000.000.00-22.03
424772582010.05.27 17:44buy stop2.00gbpjpy131.89130.89132.892010.05.27 18:21131.48cancelled
424829612010.05.27 19:12sell1.00gbpusd1.45451.46951.44952010.05.28 06:471.45500.000.00-4.60-50.00
424847322010.05.27 21:11buy2.00gbpusd1.45921.44421.46422010.05.28 06:471.45470.000.00-4.60-900.00
424916902010.05.27 21:11sell stop4.00gbpusd1.45451.47131.45132010.05.28 01:231.4563cancelled
425001332010.05.28 01:21sell1.00gbpusd1.45631.47131.45132010.05.28 06:471.45510.000.000.00120.00
425002452010.05.28 01:24sell3.00gbpusd1.45591.47091.45092010.05.28 06:471.45500.000.000.00270.00
425002462010.05.28 01:24buy stop6.00gbpusd1.46061.44921.46922010.05.28 06:471.4550cancelled
425062062010.05.28 06:47sell stop4.00gbpusd1.45451.46951.44952010.05.28 06:471.4547cancelled
425161162010.05.28 11:45buy3.00eurjpy113.430.00114.002010.05.28 11:52113.570.000.000.00460.17
425172072010.05.28 12:04sell2.00gbpjpy132.72134.22132.222010.05.28 12:37132.730.000.000.00-21.94
425172082010.05.28 12:04buy stop6.00gbpjpy133.15132.15134.152010.05.28 12:37132.74cancelled
425180402010.05.28 12:04sell1.00gbpjpy132.72134.22132.222010.05.28 12:37132.740.000.000.00-21.95
425227522010.05.28 15:09sell1.00gbpjpy133.09133.00132.002010.05.28 15:31132.900.000.000.00208.29
425227552010.05.28 15:09buy stop2.00gbpjpy133.52132.52134.522010.05.28 15:13133.19cancelled
425240272010.05.28 15:32sell1.00gbpusd1.45571.47071.45072010.05.28 15:351.45500.000.000.0070.00
425240292010.05.28 15:32buy stop2.00gbpusd1.46041.45041.47042010.05.28 15:351.4552cancelled
425243002010.05.28 15:37sell1.00gbpjpy132.56132.56131.002010.05.28 17:31132.070.000.000.00538.16
425329822010.05.28 18:10buy1.00gbpjpy131.390.000.002010.05.31 08:55132.230.000.00-1.76917.63
425330062010.05.28 18:16sell2.00gbpjpy130.960.00131.002010.05.31 13:14132.620.000.00-11.00-3 626.43
425333102010.05.28 18:16buy stop4.00gbpjpy131.39129.58131.582010.05.28 18:33131.16cancelled
425335972010.05.28 18:22buy1.00gbpjpy131.080.000.002010.05.31 08:56132.250.000.00-1.761 278.13
425669582010.05.31 16:17sell2.00gbpjpy132.75132.90131.752010.05.31 16:59132.900.000.000.00-327.87
425838732010.06.01 03:45buy2.00gbpjpy131.830.000.002010.06.01 03:51131.590.000.000.00-527.82
425842032010.06.01 03:54buy1.00gbpjpy131.640.00132.652010.06.01 08:22132.220.000.000.00635.68
425866152010.06.01 05:28buy1.00gbpjpy131.910.00132.652010.06.01 08:19132.240.000.000.00361.72
425913412010.06.01 08:36buy1.00eurusd1.22850.00001.22852010.06.01 17:221.22850.000.000.000.00
425913492010.06.01 09:13sell2.00eurusd1.22671.23071.22272010.06.01 09:331.22650.000.000.0040.00
425918232010.06.01 08:47sell1.00gbpjpy132.590.00132.302010.06.01 08:57132.430.000.000.00175.44
425926592010.06.01 09:13buy stop4.00eurusd1.22851.22251.23052010.06.01 09:331.2265cancelled
425933812010.06.01 09:35buy1.00eurusd1.22650.00001.22852010.06.01 17:221.22850.000.000.00200.00
425933822010.06.01 09:35sell stop3.50eurusd1.22471.22871.22072010.06.01 09:401.2251cancelled
425935472010.06.01 09:40sell stop3.50eurusd1.22471.22871.22072010.06.01 09:411.2253cancelled
425948132010.06.01 10:04buy2.00eurusd1.22320.00001.22652010.06.01 17:211.22650.000.000.00660.00
425951242010.06.01 10:19buy4.00eurusd1.22000.00001.22322010.06.01 17:021.22320.000.000.001 280.00
426031472010.06.01 12:03buy4.00eurusd1.21420.00001.22002010.06.01 15:131.21590.000.000.00680.00
426304272010.06.01 17:25sell3.00eurusd1.22810.00000.00002010.06.01 17:261.22830.000.000.00-60.00
426304952010.06.01 17:25sell1.00eurusd1.22810.00001.22802010.06.01 17:541.22800.000.000.0010.00
426313532010.06.01 17:29sell2.00eurusd1.23270.00001.22802010.06.01 17:541.22800.000.000.00940.00
426322472010.06.01 17:33sell limit4.00eurusd1.23850.00000.00002010.06.01 17:581.2283cancelled
426348332010.06.01 18:02sell1.00gbpjpy134.080.00133.502010.06.01 18:53133.820.000.000.00285.08
426363072010.06.01 18:32sell limit2.00gbpjpy134.500.00134.002010.06.01 18:53133.74cancelled
426539802010.06.02 06:04sell1.00gbpjpy134.70134.60133.702010.06.02 07:24134.420.000.000.00306.08
426567332010.06.02 07:47buy1.00gbpjpy134.19134.25134.702010.06.02 08:23134.700.000.000.00557.74
426568682010.06.02 07:51sell stop1.00gbpjpy134.000.000.002010.06.02 08:20134.41cancelled
426606312010.06.02 09:34sell1.00eurjpy111.490.00111.492010.06.03 17:17112.930.000.00-20.18-1 556.93
426609032010.06.02 09:41buy1.00eurjpy111.830.000.002010.06.02 15:16112.290.000.000.00500.38
426764112010.06.02 14:48buy1.00eurjpy112.42112.220.002010.06.02 14:53112.220.000.000.00-217.42
426778952010.06.02 15:16sell1.00eurjpy112.310.00111.492010.06.03 17:18112.910.000.00-20.18-648.72
426865212010.06.02 17:18sell limit2.00eurjpy112.800.00112.002010.06.02 17:30112.51cancelled
426874542010.06.02 17:29sell1.00eurjpy112.520.00112.002010.06.03 17:17112.930.000.00-20.18-443.29
426875582010.06.02 19:05sell1.00eurjpy112.800.00112.002010.06.03 17:17112.920.000.00-20.18-129.76
426904372010.06.02 18:18sell limit2.00eurjpy113.300.00112.302010.06.02 21:22112.52cancelled
427080002010.06.03 04:52sell4.00eurjpy113.420.00112.802010.06.03 06:20113.360.000.000.00260.22
427097342010.06.03 06:58sell4.00eurjpy113.280.00112.802010.06.03 17:15112.960.000.000.001 383.93
427140402010.06.03 09:14sell4.00eurjpy113.670.00112.802010.06.03 12:28113.920.000.000.00-1 078.51
427225802010.06.03 12:47sell4.00eurjpy113.820.00112.802010.06.03 14:02113.510.000.000.001 338.22
427248252010.06.03 14:05buy4.00eurjpy113.550.000.002010.06.03 14:25113.570.000.000.0086.28
427252312010.06.03 14:16buy4.00eurjpy113.520.000.002010.06.03 14:25113.550.000.000.00129.40
427255152010.06.03 14:25sell4.00eurjpy113.550.00112.802010.06.03 17:15112.950.000.000.002 595.16
427362172010.06.03 18:00sell1.00eurjpy112.77113.67112.472010.06.03 18:34112.570.000.000.00216.59
427362342010.06.03 18:01buy stop2.00eurjpy113.24112.24114.242010.06.03 18:03112.80cancelled
427362922010.06.03 18:04buy stop2.00eurjpy113.04112.44113.642010.06.03 18:34112.58cancelled
427419522010.06.03 19:49buy1.00gbpjpy134.98133.48135.482010.06.03 20:45135.140.000.000.00173.03
427420302010.06.03 19:51sell stop2.00gbpjpy134.75135.55133.552010.06.03 20:04134.82cancelled
427424662010.06.03 20:04sell stop2.00gbpjpy134.55135.55133.552010.06.03 20:45135.14cancelled
427523482010.06.04 03:20buy1.00eurjpy112.85112.65114.002010.06.04 13:32112.840.000.000.00-10.79
427523492010.06.04 03:20sell stop2.00eurjpy112.58113.18111.982010.06.04 04:04112.86cancelled
427586742010.06.04 09:20buy1.00gbpusd1.46451.44951.46952010.06.04 13:331.46470.000.000.0020.00
427601792010.06.04 10:13sell stop2.00gbpusd1.45981.46981.44982010.06.04 13:331.4645cancelled
427671142010.06.04 13:44buy1.00gbpusd1.46601.45101.47102010.06.04 15:181.45580.000.000.00-1 020.00
427671162010.06.04 14:10sell2.00gbpusd1.46131.47131.45302010.06.04 15:401.45710.000.000.00840.00
427671492010.06.04 13:45buy1.00eurusd1.21751.20251.22252010.06.04 15:181.20430.000.000.00-1 320.00
427674652010.06.04 14:06sell2.00eurusd1.21271.22271.20272010.06.04 15:331.20270.000.000.002 000.00
427698772010.06.04 14:06buy stop4.00eurusd1.21751.20751.22752010.06.04 15:331.2029cancelled
427708822010.06.04 14:10buy stop4.00gbpusd1.46601.45601.47602010.06.04 15:261.4573cancelled
427813022010.06.04 15:44sell1.00eurusd1.20461.21961.19962010.06.04 16:231.20480.000.000.00-20.00
427813042010.06.04 15:44buy stop2.00eurusd1.20941.19941.21942010.06.04 16:241.2048cancelled
427832752010.06.04 16:26buy1.00eurusd1.20570.00001.21502010.06.10 08:061.20440.000.00-0.60-130.00
427832782010.06.04 18:20sell2.00eurusd1.20091.21091.19092010.06.07 02:281.19540.000.00-11.801 100.00
427885892010.06.04 18:20buy stop4.00eurusd1.20571.19071.21072010.06.07 03:401.1900cancelled
428033272010.06.07 02:29buy1.00eurjpy109.570.00110.572010.06.09 18:27110.570.000.000.881 091.83
428075282010.06.07 03:41buy1.00eurjpy108.500.00110.572010.06.09 18:27110.570.000.000.882 260.08
428075362010.06.07 03:41buy1.00eurusd1.19030.00001.20572010.06.09 17:541.20570.000.00-0.201 540.00
429693152010.06.09 19:34buy1.00eurjpy110.26107.86109.862010.06.10 06:56109.860.000.001.32-438.50
429789802010.06.09 23:20buy1.00eurjpy109.36107.86109.862010.06.10 06:56109.860.000.001.32548.13
429853992010.06.10 04:01sell stop3.50eurjpy108.89109.89107.892010.06.10 06:56109.86cancelled
430111742010.06.10 14:07buy1.00eurjpy109.91108.35110.352010.06.10 16:07110.350.000.000.00481.56
430111772010.06.10 14:07sell stop2.00eurjpy109.44110.38108.382010.06.10 16:07110.35cancelled
430169232010.06.10 15:38buy1.00eurjpy109.89108.35110.352010.06.10 16:07110.350.000.000.00503.45
430169262010.06.10 15:38sell stop1.50eurjpy109.42110.38108.382010.06.10 16:07110.35cancelled
430169542010.06.10 15:39buy1.00eurjpy109.85108.35110.352010.06.10 16:07110.350.000.000.00547.22
430169562010.06.10 15:39sell stop1.50eurjpy109.38110.38108.382010.06.10 16:07110.35cancelled
430412542010.06.11 02:01sell1.00eurjpy110.52112.02110.022010.06.11 02:10110.630.000.000.00-120.39
430412552010.06.11 02:01buy stop2.00eurjpy110.99109.99111.992010.06.11 02:10110.63cancelled
430413772010.06.11 02:10buy1.00eurjpy110.62109.12111.122010.06.11 03:06111.120.000.000.00545.97
430413782010.06.11 02:10sell stop2.00eurjpy110.15111.15109.152010.06.11 03:06111.11cancelled
430572662010.06.11 12:40sell1.00eurjpy111.04112.54110.542010.06.11 15:35110.540.000.000.00547.11
430572672010.06.11 12:40buy stop2.00eurjpy111.51110.51112.512010.06.11 15:35110.50cancelled
430874422010.06.14 04:09buy1.00gbpusd1.46001.46471.47002010.06.14 09:571.46470.000.000.00470.00
430885092010.06.14 05:06buy limit1.00gbpusd1.45550.00000.00002010.06.14 08:301.4613cancelled
431115262010.06.14 15:30sell1.00gbpusd1.47770.00001.46852010.06.15 02:491.47340.000.00-4.60430.00
431156852010.06.14 17:20sell1.00gbpusd1.47650.00001.46852010.06.15 02:491.47340.000.00-4.60310.00
431159442010.06.14 17:21sell1.00eurjpy112.710.00111.712010.06.15 02:40111.890.000.00-6.77894.91
431381742010.06.15 05:13sell1.00gbpusd1.47421.48921.46922010.06.15 11:531.46920.000.000.00500.00
431387422010.06.15 05:26buy stop2.00gbpusd1.47891.46891.48892010.06.15 11:531.4690cancelled
431867972010.06.15 20:52sell1.00gbpusd1.48041.49541.47542010.06.16 06:251.48030.000.00-4.6010.00
431867982010.06.15 20:52buy stop2.00gbpusd1.48511.47511.49512010.06.16 06:251.4803cancelled
432030582010.06.16 07:59buy1.00gbpusd1.48191.48001.49002010.06.16 10:001.48110.000.000.00-80.00
432030592010.06.16 07:59sell stop2.00gbpusd1.47721.48721.46722010.06.16 08:101.4812cancelled
432078172010.06.16 10:16sell1.00gbpusd1.47931.47781.47132010.06.16 11:301.47780.000.000.00150.00
432079092010.06.16 10:18sell1.00eurusd1.23241.23001.22102010.06.16 11:581.23000.000.000.00240.00
432223402010.06.16 15:35sell1.00gbpusd1.47780.00001.47702010.06.16 22:551.47700.000.000.0080.00
432228252010.06.16 15:46sell1.00eurusd1.22650.00001.22452010.06.17 07:261.22750.000.00-17.70-100.00
432228872010.06.16 15:48sell1.00eurusd1.22710.00001.22452010.06.17 07:251.22750.000.00-17.70-40.00
432229542010.06.16 15:50sell1.00gbpusd1.47730.00001.47602010.06.16 22:561.47600.000.000.00130.00
432230662010.06.16 15:53sell1.00eurusd1.22760.00001.22452010.06.17 06:251.22800.000.00-17.70-40.00
432231642010.06.16 15:55sell1.00eurusd1.22810.00001.22452010.06.17 06:251.22810.000.00-17.700.00
432237682010.06.16 16:04sell1.00gbpusd1.47970.00001.47302010.06.16 23:011.47480.000.000.00490.00
432237742010.06.16 16:04sell1.00gbpusd1.47970.00001.47302010.06.16 23:161.47420.000.000.00550.00
432257822010.06.16 16:43sell1.00eurusd1.23000.00001.22452010.06.17 06:251.22810.000.00-17.70190.00
432302812010.06.16 18:00sell1.00gbpusd1.48360.00001.47302010.06.16 23:161.47420.000.000.00940.00
432316482010.06.16 18:21buy stop8.00gbpusd1.48831.47831.49832010.06.16 19:111.4841cancelled
432317992010.06.16 18:24buy stop8.00eurusd1.23481.22481.24482010.06.16 19:111.2329cancelled
432700262010.06.17 12:38sell1.00eurusd1.23710.00001.23402010.06.17 18:041.23530.000.000.00180.00
432701842010.06.17 12:40sell1.00eurjpy112.970.00112.652010.06.17 15:35112.650.000.000.00351.03
432709272010.06.17 12:49sell1.00eurjpy113.160.00112.652010.06.17 15:35112.650.000.000.00559.45
432711612010.06.17 12:51sell1.00eurusd1.23920.00001.23402010.06.17 18:041.23540.000.000.00380.00
432790832010.06.17 15:27sell1.00gbpusd1.48030.00001.47852010.06.17 17:451.47850.000.000.00180.00
432854432010.06.17 17:10sell2.00gbpusd1.48250.00001.47852010.06.17 17:451.47850.000.000.00800.00
432925182010.06.17 18:16buy2.00eurjpy112.34111.44112.642010.06.17 21:02112.640.000.000.00660.36
432927652010.06.17 18:19sell stop4.00eurjpy112.07112.67111.472010.06.17 21:25112.44cancelled
433060932010.06.18 02:28buy2.00eurjpy112.570.00113.002010.06.18 08:20112.500.000.000.00-154.27
433536332010.06.21 03:21buy1.00gbpusd1.48480.00001.49002010.06.21 07:441.48810.000.000.00330.00
433557862010.06.21 04:19buy1.00gbpusd1.48260.00001.49002010.06.21 07:441.48810.000.000.00550.00
433569392010.06.21 04:47buy1.00gbpusd1.48140.00001.49002010.06.21 07:441.48810.000.000.00670.00
433671092010.06.21 10:06sell2.00gbpusd1.49081.48801.48582010.06.21 11:161.48770.000.000.00620.00
433844042010.06.21 16:36sell1.00gbpusd1.48191.49091.47892010.06.21 19:391.47890.000.000.00300.00
433848102010.06.21 17:01buy2.00gbpusd1.48461.47861.49062010.06.21 18:011.48170.000.000.00-580.00
433857082010.06.21 17:52sell4.00gbpusd1.48191.49091.47892010.06.21 19:391.47890.000.000.001 200.00
433875772010.06.21 17:52buy stop6.00gbpusd1.48461.47861.49062010.06.21 19:391.4789cancelled
433881402010.06.21 18:01buy stop2.00gbpusd1.48461.47861.49062010.06.21 19:391.4789cancelled
433931152010.06.21 20:02sell2.00gbpusd1.47951.47661.47152010.06.21 22:311.47530.000.000.00840.00
433931172010.06.21 20:02buy stop8.00gbpusd1.48221.47621.48822010.06.21 20:041.4794cancelled
433987052010.06.21 20:02sell2.00gbpusd1.47951.47661.47152010.06.21 22:391.47490.000.000.00920.00
434065982010.06.22 04:16buy1.00gbpusd1.47610.00001.48102010.06.22 07:501.47630.000.000.0020.00
434071842010.06.22 04:22buy1.00gbpusd1.47730.00001.48102010.06.22 07:501.47620.000.000.00-110.00
434082472010.06.22 04:48buy1.00gbpusd1.47630.00001.48102010.06.22 07:501.47620.000.000.00-10.00
434542442010.06.23 04:35buy1.00gbpusd1.48140.00001.48652010.06.23 05:141.48140.000.000.000.00
434584242010.06.23 08:48sell2.00gbpusd1.48220.00001.48002010.06.30 14:031.50340.000.00-64.40-4 240.00
434600712010.06.23 09:33sell2.00gbpusd1.48330.00001.48002010.06.30 14:031.50330.000.00-64.40-4 000.00
434637002010.06.23 10:50sell2.00gbpusd1.48660.00001.48002010.06.30 14:031.50350.000.00-64.40-3 380.00
434683142010.06.23 14:32sell2.00gbpusd1.49350.00001.48702010.06.25 02:091.49350.000.00-36.800.00
434706442010.06.23 12:19sell2.00gbpusd1.49011.49001.48002010.06.23 17:581.49000.000.000.0020.00
435142152010.06.24 00:42sell4.00gbpusd1.49550.00001.48702010.06.25 02:091.49350.000.00-18.40800.00
435226672010.06.24 08:09sell10.00gbpusd1.49750.00001.49002010.06.24 09:171.49850.000.000.00-1 000.00
435426502010.06.24 16:01sell10.00gbpusd1.49750.00001.48702010.06.25 02:091.49350.000.00-46.004 000.00
435746002010.06.25 08:47buy6.00gbpusd1.49570.00000.00002010.06.28 04:061.50620.000.00-13.806 300.00
435794482010.06.25 10:34sell10.00gbpusd1.49360.00001.48702010.06.25 11:231.48960.000.000.004 000.00
436232122010.06.28 04:04sell2.00gbpusd1.50561.50761.49562010.06.28 04:421.50760.000.000.00-400.00
436235042010.06.28 04:18sell4.00gbpusd1.50610.00001.49612010.06.28 04:431.50730.000.000.00-480.00
436257512010.06.28 06:30sell10.00gbpusd1.50481.50411.49252010.06.28 09:451.50410.000.000.00700.00
436408072010.06.28 14:04sell10.00gbpusd1.50630.00001.49252010.06.28 15:351.50620.000.000.00100.00
436445192010.06.28 16:04sell10.00gbpusd1.50571.50850.00002010.06.28 16:561.50850.000.000.00-2 800.00
436463862010.06.28 16:58buy10.00gbpusd1.50841.51000.00002010.06.28 18:241.51000.000.000.001 600.00
436512272010.06.28 18:53sell10.00gbpusd1.51030.00000.00002010.06.28 19:041.50980.000.000.00500.00
436524302010.06.28 19:12sell10.00gbpusd1.50971.50481.49502010.06.29 11:331.50480.000.00-46.004 900.00
436845492010.06.29 11:35sell10.00gbpusd1.50441.50071.49752010.06.30 12:171.50070.000.00-46.003 700.00
437613872010.06.30 14:48buy2.00eurusd1.22810.00000.00002010.06.30 14:511.22770.000.000.00-80.00
437615302010.06.30 14:50sell4.00eurusd1.22761.23661.22462010.06.30 16:021.22500.000.000.001 040.00
437617112010.06.30 14:54buy stop8.00eurusd1.23041.22441.23642010.06.30 16:021.2250cancelled
437618212010.06.30 15:15sell4.00eurjpy108.57109.57107.572010.06.30 16:30108.460.000.000.00496.56
437633152010.06.30 15:15buy stop8.00eurjpy109.04107.54109.542010.06.30 17:17108.91cancelled
437666172010.06.30 16:04buy2.00eurusd1.22501.21601.22802010.06.30 17:031.22800.000.000.00600.00
437666202010.06.30 16:04sell stop4.00eurusd1.22221.22821.21622010.06.30 17:031.2279cancelled
437682072010.06.30 16:30buy2.00eurjpy108.47108.73109.542010.07.01 14:08108.730.000.002.71589.36
437722492010.06.30 17:36buy2.00gbpusd1.49690.00001.49702010.07.01 13:521.49700.000.00-13.8020.00
437724262010.06.30 17:39buy2.00gbpusd1.49590.00001.49702010.07.01 13:521.49700.000.00-13.80220.00
437726652010.06.30 17:42buy2.00eurusd1.22631.21731.22932010.06.30 18:191.22930.000.000.00600.00
437726662010.06.30 17:42sell stop4.00eurusd1.22351.22951.21752010.06.30 18:191.2290cancelled
437826012010.06.30 21:35buy2.00eurusd1.22450.00001.23002010.07.01 11:351.23000.000.00-0.601 100.00
437826042010.07.01 03:52sell4.00eurusd1.22171.22771.21572010.07.01 05:511.22170.000.000.000.00
437933262010.07.01 03:52buy stop8.00eurusd1.22451.21551.22752010.07.01 05:511.2217cancelled
438027942010.07.01 07:41buy4.00eurusd1.22081.22110.00002010.07.01 09:051.22110.000.000.00120.00
438031882010.07.01 07:57buy4.00gbpusd1.49380.00001.49702010.07.01 13:441.49480.000.000.00400.00
438074132010.07.01 09:42buy4.00eurusd1.22010.00000.00002010.07.01 10:201.22100.000.000.00360.00
438074752010.07.01 09:43buy4.00gbpusd1.48950.00001.49702010.07.01 10:201.49000.000.000.00200.00
438092702010.07.01 10:22buy4.00gbpusd1.48920.00000.00002010.07.01 10:231.48800.000.000.00-480.00
438124102010.07.01 11:07buy4.00gbpusd1.49041.49391.49602010.07.01 13:461.49600.000.000.002 240.00
438180332010.07.01 12:35buy4.00eurusd1.22810.00001.23312010.07.01 13:171.23310.000.000.002 000.00
  0.00 0.00 -659.20 52 372.40
Closed P/L: 51 713.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
437590262010.06.30 14:06buy2.00eurjpy109.040.00109.54 108.740.000.002.71-680.12
438232952010.07.01 14:01buy4.00gbpusd1.49690.00001.5020 1.49570.000.000.00-480.00
  0.00 0.00 2.71 -1 160.12
 Floating P/L: -1 157.41
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 51 713.20 Floating P/L: -1 157.41 Margin: 1 689.24
Balance: 61 713.20 Equity: 60 555.79 Free Margin: 58 866.55
 
Details:
Graph
Gross Profit: 88 976.57 Gross Loss: 37 263.37 Total Net Profit: 51 713.20
Profit Factor: 2.39 Expected Payoff: 295.50  
Absolute Drawdown: 1 912.86 Maximal Drawdown: 11 893.20 (18.55%) Relative Drawdown: 32.15% (3 831.74)
 
Total Trades: 175 Short Positions (won %): 100 (65.00%) Long Positions (won %): 75 (76.00%)
Profit Trades (% of total): 122 (69.71%) Loss trades (% of total): 53 (30.29%)
Largest profit trade: 6 286.20 loss trade: -4 304.40
Average profit trade: 729.32 loss trade: -703.08
Maximum consecutive wins ($): 9 (4 032.84) consecutive losses ($): 4 (-11 893.20)
Maximal consecutive profit (count): 10 608.00 (4) consecutive loss (count): -11 893.20 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2