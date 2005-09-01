|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2005.09.01 00:00 - 2005.10.31 00:00 (2005.09.01 - 2005.10.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=14; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=5; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=12; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|2146
|Ticks modelled
|189068
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|427.02
|Gross profit
|3005.58
|Gross loss
|-2578.57
|Profit factor
|1.17
|Expected payoff
|3.56
|Absolute drawdown
|68.00
|Maximal drawdown
|243.00 (18.34%)
|Relative drawdown
|18.34% (243.00)
|Total trades
|120
|Short positions (won %)
|57 (54.39%)
|Long positions (won %)
|63 (41.27%)
|Profit trades (% of total)
|57 (47.50%)
|Loss trades (% of total)
|63 (52.50%)
|Largest
|profit trade
|84.00
|loss trade
|-56.00
|Average
|profit trade
|52.73
|loss trade
|-40.93
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (261.00)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-238.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|261.00 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-238.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.09.01 14:41
|sell
|1
|0.20
|1.2404
|1.2418
|0.0000
|2
|2005.09.01 16:00
|s/l
|1
|0.20
|1.2418
|1.2418
|0.0000
|-28.00
|972.00
|3
|2005.09.01 16:07
|sell
|2
|0.20
|1.2462
|1.2476
|0.0000
|4
|2005.09.01 17:14
|s/l
|2
|0.20
|1.2476
|1.2476
|0.0000
|-28.00
|944.00
|5
|2005.09.01 17:14
|sell
|3
|0.20
|1.2474
|1.2488
|0.0000
|6
|2005.09.01 17:54
|close
|3
|0.20
|1.2452
|1.2488
|0.0000
|44.00
|988.00
|7
|2005.09.01 18:46
|sell
|4
|0.20
|1.2461
|1.2475
|0.0000
|8
|2005.09.01 20:00
|s/l
|4
|0.20
|1.2475
|1.2475
|0.0000
|-28.00
|960.00
|9
|2005.09.01 20:22
|sell
|5
|0.20
|1.2504
|1.2518
|0.0000
|10
|2005.09.01 20:22
|s/l
|5
|0.20
|1.2518
|1.2518
|0.0000
|-28.00
|932.00
|11
|2005.09.01 20:22
|sell
|6
|0.20
|1.2518
|1.2532
|0.0000
|12
|2005.09.01 20:22
|close
|6
|0.20
|1.2503
|1.2532
|0.0000
|30.00
|962.00
|13
|2005.09.01 20:23
|sell
|7
|0.20
|1.2504
|1.2518
|0.0000
|14
|2005.09.01 20:44
|s/l
|7
|0.20
|1.2518
|1.2518
|0.0000
|-28.00
|934.00
|15
|2005.09.01 20:44
|sell
|8
|0.20
|1.2520
|1.2534
|0.0000
|16
|2005.09.01 20:46
|close
|8
|0.20
|1.2503
|1.2534
|0.0000
|34.00
|968.00
|17
|2005.09.01 20:46
|sell
|9
|0.20
|1.2505
|1.2519
|0.0000
|18
|2005.09.01 21:16
|close
|9
|0.20
|1.2489
|1.2519
|0.0000
|32.00
|1000.00
|19
|2005.09.02 10:16
|sell
|10
|0.20
|1.2563
|1.2577
|0.0000
|20
|2005.09.02 11:00
|s/l
|10
|0.20
|1.2577
|1.2577
|0.0000
|-28.00
|972.00
|21
|2005.09.02 11:00
|sell
|11
|0.20
|1.2575
|1.2589
|0.0000
|22
|2005.09.02 11:33
|close
|11
|0.20
|1.2555
|1.2589
|0.0000
|40.00
|1012.00
|23
|2005.09.02 11:38
|sell
|12
|0.20
|1.2563
|1.2577
|0.0000
|24
|2005.09.02 13:04
|close
|12
|0.20
|1.2544
|1.2577
|0.0000
|38.00
|1050.00
|25
|2005.09.06 08:43
|buy
|13
|0.30
|1.2479
|1.2465
|0.0000
|26
|2005.09.06 09:26
|s/l
|13
|0.30
|1.2465
|1.2465
|0.0000
|-42.00
|1008.00
|27
|2005.09.06 09:26
|buy
|14
|0.20
|1.2466
|1.2452
|0.0000
|28
|2005.09.06 09:28
|s/l
|14
|0.20
|1.2452
|1.2452
|0.0000
|-28.00
|980.00
|29
|2005.09.06 09:28
|buy
|15
|0.20
|1.2453
|1.2439
|0.0000
|30
|2005.09.06 10:44
|close
|15
|0.20
|1.2471
|1.2439
|0.0000
|36.00
|1016.00
|31
|2005.09.06 10:44
|buy
|16
|0.20
|1.2472
|1.2458
|0.0000
|32
|2005.09.06 11:02
|s/l
|16
|0.20
|1.2458
|1.2458
|0.0000
|-28.00
|988.00
|33
|2005.09.06 11:02
|buy
|17
|0.20
|1.2459
|1.2445
|0.0000
|34
|2005.09.06 12:45
|close
|17
|0.20
|1.2476
|1.2445
|0.0000
|34.00
|1022.00
|35
|2005.09.06 16:17
|buy
|18
|0.20
|1.2468
|1.2454
|0.0000
|36
|2005.09.06 16:43
|close
|18
|0.20
|1.2485
|1.2454
|0.0000
|34.00
|1056.00
|37
|2005.09.06 17:41
|buy
|19
|0.30
|1.2467
|1.2453
|0.0000
|38
|2005.09.06 17:55
|close
|19
|0.30
|1.2484
|1.2453
|0.0000
|51.00
|1107.00
|39
|2005.09.07 08:58
|sell
|20
|0.30
|1.2519
|1.2533
|0.0000
|40
|2005.09.07 09:28
|s/l
|20
|0.30
|1.2533
|1.2533
|0.0000
|-42.00
|1065.00
|41
|2005.09.07 09:28
|sell
|21
|0.30
|1.2531
|1.2545
|0.0000
|42
|2005.09.07 10:08
|close
|21
|0.30
|1.2509
|1.2545
|0.0000
|66.00
|1131.00
|43
|2005.09.07 15:12
|buy
|22
|0.30
|1.2423
|1.2409
|0.0000
|44
|2005.09.07 15:32
|modify
|22
|0.30
|1.2423
|1.2426
|0.0000
|45
|2005.09.07 15:44
|close
|22
|0.30
|1.2445
|1.2426
|0.0000
|66.00
|1197.00
|46
|2005.09.08 16:31
|buy
|23
|0.30
|1.2393
|1.2379
|0.0000
|47
|2005.09.08 23:13
|close
|23
|0.30
|1.2411
|1.2379
|0.0000
|54.00
|1251.00
|48
|2005.09.09 11:36
|buy
|24
|0.30
|1.2400
|1.2386
|0.0000
|49
|2005.09.09 13:15
|s/l
|24
|0.30
|1.2386
|1.2386
|0.0000
|-42.00
|1209.00
|50
|2005.09.12 04:50
|buy
|25
|0.30
|1.2346
|1.2332
|0.0000
|51
|2005.09.12 04:50
|s/l
|25
|0.30
|1.2332
|1.2332
|0.0000
|-42.00
|1167.00
|52
|2005.09.12 04:50
|buy
|26
|0.30
|1.2331
|1.2317
|0.0000
|53
|2005.09.12 05:01
|s/l
|26
|0.30
|1.2317
|1.2317
|0.0000
|-42.00
|1125.00
|54
|2005.09.12 05:01
|buy
|27
|0.30
|1.2319
|1.2305
|0.0000
|55
|2005.09.12 05:37
|close
|27
|0.30
|1.2339
|1.2305
|0.0000
|60.00
|1185.00
|56
|2005.09.12 05:39
|buy
|28
|0.30
|1.2340
|1.2326
|0.0000
|57
|2005.09.12 05:45
|s/l
|28
|0.30
|1.2326
|1.2326
|0.0000
|-42.00
|1143.00
|58
|2005.09.12 05:45
|buy
|29
|0.30
|1.2327
|1.2313
|0.0000
|59
|2005.09.12 08:22
|close
|29
|0.30
|1.2347
|1.2313
|0.0000
|60.00
|1203.00
|60
|2005.09.13 11:59
|buy
|30
|0.30
|1.2261
|1.2247
|0.0000
|61
|2005.09.13 13:45
|close
|30
|0.30
|1.2283
|1.2247
|0.0000
|66.00
|1269.00
|62
|2005.09.15 03:07
|buy
|31
|0.30
|1.2246
|1.2232
|0.0000
|63
|2005.09.15 03:07
|s/l
|31
|0.30
|1.2232
|1.2232
|0.0000
|-42.00
|1227.00
|64
|2005.09.15 03:07
|buy
|32
|0.30
|1.2234
|1.2220
|0.0000
|65
|2005.09.15 04:22
|s/l
|32
|0.30
|1.2220
|1.2220
|0.0000
|-42.00
|1185.00
|66
|2005.09.16 06:35
|sell
|33
|0.30
|1.2292
|1.2306
|0.0000
|67
|2005.09.16 06:36
|s/l
|33
|0.30
|1.2306
|1.2306
|0.0000
|-42.00
|1143.00
|68
|2005.09.16 06:36
|sell
|34
|0.30
|1.2308
|1.2322
|0.0000
|69
|2005.09.16 07:13
|close
|34
|0.30
|1.2293
|1.2322
|0.0000
|45.00
|1188.00
|70
|2005.09.16 07:13
|sell
|35
|0.30
|1.2292
|1.2306
|0.0000
|71
|2005.09.16 09:53
|close
|35
|0.30
|1.2273
|1.2306
|0.0000
|57.00
|1245.00
|72
|2005.09.16 14:20
|buy
|36
|0.30
|1.2235
|1.2221
|0.0000
|73
|2005.09.16 15:00
|s/l
|36
|0.30
|1.2221
|1.2221
|0.0000
|-42.00
|1203.00
|74
|2005.09.16 15:00
|buy
|37
|0.30
|1.2217
|1.2203
|0.0000
|75
|2005.09.16 15:00
|close
|37
|0.30
|1.2234
|1.2203
|0.0000
|51.00
|1254.00
|76
|2005.09.16 15:00
|buy
|38
|0.30
|1.2233
|1.2219
|0.0000
|77
|2005.09.16 15:00
|s/l
|38
|0.30
|1.2219
|1.2219
|0.0000
|-42.00
|1212.00
|78
|2005.09.16 15:00
|buy
|39
|0.30
|1.2219
|1.2205
|0.0000
|79
|2005.09.16 15:46
|close
|39
|0.30
|1.2237
|1.2205
|0.0000
|54.00
|1266.00
|80
|2005.09.16 15:46
|buy
|40
|0.30
|1.2233
|1.2219
|0.0000
|81
|2005.09.16 15:51
|s/l
|40
|0.30
|1.2219
|1.2219
|0.0000
|-42.00
|1224.00
|82
|2005.09.16 15:51
|buy
|41
|0.30
|1.2220
|1.2206
|0.0000
|83
|2005.09.16 16:10
|s/l
|41
|0.30
|1.2206
|1.2206
|0.0000
|-42.00
|1182.00
|84
|2005.09.19 07:17
|buy
|42
|0.30
|1.2132
|1.2118
|0.0000
|85
|2005.09.19 07:26
|s/l
|42
|0.30
|1.2118
|1.2118
|0.0000
|-42.00
|1140.00
|86
|2005.09.19 07:26
|buy
|43
|0.30
|1.2119
|1.2105
|0.0000
|87
|2005.09.19 08:10
|s/l
|43
|0.30
|1.2105
|1.2105
|0.0000
|-42.00
|1098.00
|88
|2005.09.20 08:30
|sell
|44
|0.30
|1.2183
|1.2197
|0.0000
|89
|2005.09.20 08:57
|close
|44
|0.30
|1.2165
|1.2197
|0.0000
|54.00
|1152.00
|90
|2005.09.21 06:40
|sell
|45
|0.30
|1.2193
|1.2207
|0.0000
|91
|2005.09.21 07:19
|s/l
|45
|0.30
|1.2207
|1.2207
|0.0000
|-42.00
|1110.00
|92
|2005.09.21 07:19
|sell
|46
|0.30
|1.2207
|1.2221
|0.0000
|93
|2005.09.21 08:00
|close
|46
|0.30
|1.2188
|1.2221
|0.0000
|57.00
|1167.00
|94
|2005.09.22 01:50
|sell
|47
|0.30
|1.2269
|1.2283
|0.0000
|95
|2005.09.22 03:06
|close
|47
|0.30
|1.2242
|1.2283
|0.0000
|81.00
|1248.00
|96
|2005.09.22 16:07
|buy
|48
|0.30
|1.2165
|1.2151
|0.0000
|97
|2005.09.22 16:30
|s/l
|48
|0.30
|1.2151
|1.2151
|0.0000
|-42.00
|1206.00
|98
|2005.09.22 16:30
|buy
|49
|0.30
|1.2152
|1.2138
|0.0000
|99
|2005.09.22 16:39
|s/l
|49
|0.30
|1.2138
|1.2138
|0.0000
|-42.00
|1164.00
|100
|2005.09.22 16:39
|buy
|50
|0.30
|1.2140
|1.2126
|0.0000
|101
|2005.09.22 18:20
|close
|50
|0.30
|1.2156
|1.2126
|0.0000
|48.00
|1212.00
|102
|2005.09.22 18:21
|buy
|51
|0.30
|1.2160
|1.2146
|0.0000
|103
|2005.09.22 18:57
|s/l
|51
|0.30
|1.2146
|1.2146
|0.0000
|-42.00
|1170.00
|104
|2005.09.22 18:57
|buy
|52
|0.30
|1.2148
|1.2134
|0.0000
|105
|2005.09.23 08:37
|s/l
|52
|0.30
|1.2134
|1.2134
|0.0000
|-44.57
|1125.43
|106
|2005.09.23 08:58
|buy
|53
|0.30
|1.2116
|1.2102
|0.0000
|107
|2005.09.23 10:42
|close
|53
|0.30
|1.2134
|1.2102
|0.0000
|54.00
|1179.43
|108
|2005.09.23 11:36
|buy
|54
|0.30
|1.2116
|1.2102
|0.0000
|109
|2005.09.23 14:45
|s/l
|54
|0.30
|1.2102
|1.2102
|0.0000
|-42.00
|1137.43
|110
|2005.09.23 15:29
|buy
|55
|0.30
|1.2068
|1.2054
|0.0000
|111
|2005.09.23 16:21
|close
|55
|0.30
|1.2091
|1.2054
|0.0000
|69.00
|1206.43
|112
|2005.09.26 17:47
|sell
|56
|0.30
|1.2055
|1.2069
|0.0000
|113
|2005.09.26 20:52
|s/l
|56
|0.30
|1.2069
|1.2069
|0.0000
|-42.00
|1164.43
|114
|2005.09.30 12:47
|sell
|57
|0.30
|1.2059
|1.2073
|0.0000
|115
|2005.09.30 14:09
|close
|57
|0.30
|1.2044
|1.2073
|0.0000
|45.00
|1209.43
|116
|2005.09.30 16:39
|sell
|58
|0.30
|1.2071
|1.2085
|0.0000
|117
|2005.09.30 17:01
|close
|58
|0.30
|1.2050
|1.2085
|0.0000
|63.00
|1272.43
|118
|2005.09.30 17:29
|sell
|59
|0.30
|1.2071
|1.2085
|0.0000
|119
|2005.09.30 17:33
|s/l
|59
|0.30
|1.2085
|1.2085
|0.0000
|-42.00
|1230.43
|120
|2005.09.30 17:33
|sell
|60
|0.30
|1.2084
|1.2098
|0.0000
|121
|2005.09.30 17:53
|close
|60
|0.30
|1.2063
|1.2098
|0.0000
|63.00
|1293.43
|122
|2005.10.03 02:34
|buy
|61
|0.30
|1.1978
|1.1964
|0.0000
|123
|2005.10.03 02:49
|s/l
|61
|0.30
|1.1964
|1.1964
|0.0000
|-42.00
|1251.43
|124
|2005.10.03 02:49
|buy
|62
|0.30
|1.1966
|1.1952
|0.0000
|125
|2005.10.03 03:05
|s/l
|62
|0.30
|1.1952
|1.1952
|0.0000
|-42.00
|1209.43
|126
|2005.10.03 03:05
|buy
|63
|0.30
|1.1953
|1.1939
|0.0000
|127
|2005.10.03 03:06
|s/l
|63
|0.30
|1.1939
|1.1939
|0.0000
|-42.00
|1167.43
|128
|2005.10.03 03:06
|buy
|64
|0.30
|1.1938
|1.1924
|0.0000
|129
|2005.10.03 03:28
|close
|64
|0.30
|1.1954
|1.1924
|0.0000
|48.00
|1215.43
|130
|2005.10.03 03:28
|buy
|65
|0.30
|1.1957
|1.1943
|0.0000
|131
|2005.10.03 03:40
|s/l
|65
|0.30
|1.1943
|1.1943
|0.0000
|-42.00
|1173.43
|132
|2005.10.03 03:40
|buy
|66
|0.30
|1.1945
|1.1931
|0.0000
|133
|2005.10.03 04:37
|s/l
|66
|0.30
|1.1931
|1.1931
|0.0000
|-42.00
|1131.43
|134
|2005.10.06 19:47
|sell
|67
|0.30
|1.2183
|1.2197
|0.0000
|135
|2005.10.06 20:38
|s/l
|67
|0.30
|1.2197
|1.2197
|0.0000
|-42.00
|1089.43
|136
|2005.10.07 14:31
|buy
|68
|0.30
|1.2106
|1.2092
|0.0000
|137
|2005.10.07 14:31
|close
|68
|0.30
|1.2125
|1.2092
|0.0000
|57.00
|1146.43
|138
|2005.10.07 14:36
|buy
|69
|0.30
|1.2108
|1.2094
|0.0000
|139
|2005.10.07 14:44
|close
|69
|0.30
|1.2124
|1.2094
|0.0000
|48.00
|1194.43
|140
|2005.10.07 14:58
|buy
|70
|0.30
|1.2109
|1.2095
|0.0000
|141
|2005.10.07 15:17
|s/l
|70
|0.30
|1.2095
|1.2095
|0.0000
|-42.00
|1152.43
|142
|2005.10.07 15:17
|buy
|71
|0.30
|1.2097
|1.2083
|0.0000
|143
|2005.10.07 15:29
|close
|71
|0.30
|1.2113
|1.2083
|0.0000
|48.00
|1200.43
|144
|2005.10.07 15:30
|buy
|72
|0.30
|1.2109
|1.2095
|0.0000
|145
|2005.10.07 15:36
|s/l
|72
|0.30
|1.2095
|1.2095
|0.0000
|-42.00
|1158.43
|146
|2005.10.07 15:36
|buy
|73
|0.30
|1.2097
|1.2083
|0.0000
|147
|2005.10.07 15:39
|close
|73
|0.30
|1.2113
|1.2083
|0.0000
|48.00
|1206.43
|148
|2005.10.07 15:40
|buy
|74
|0.30
|1.2109
|1.2095
|0.0000
|149
|2005.10.07 16:16
|close
|74
|0.30
|1.2130
|1.2095
|0.0000
|63.00
|1269.43
|150
|2005.10.10 14:04
|buy
|75
|0.30
|1.2091
|1.2077
|0.0000
|151
|2005.10.10 14:05
|s/l
|75
|0.30
|1.2077
|1.2077
|0.0000
|-42.00
|1227.43
|152
|2005.10.10 14:05
|buy
|76
|0.30
|1.2077
|1.2063
|0.0000
|153
|2005.10.10 14:58
|s/l
|76
|0.30
|1.2063
|1.2063
|0.0000
|-42.00
|1185.43
|154
|2005.10.10 14:58
|buy
|77
|0.30
|1.2064
|1.2050
|0.0000
|155
|2005.10.10 16:19
|s/l
|77
|0.30
|1.2050
|1.2050
|0.0000
|-42.00
|1143.43
|156
|2005.10.11 03:01
|buy
|78
|0.30
|1.2021
|1.2007
|0.0000
|157
|2005.10.11 03:40
|close
|78
|0.30
|1.2034
|1.2007
|0.0000
|39.00
|1182.43
|158
|2005.10.12 15:18
|sell
|79
|0.30
|1.2040
|1.2054
|0.0000
|159
|2005.10.12 16:03
|close
|79
|0.30
|1.2025
|1.2054
|0.0000
|45.00
|1227.43
|160
|2005.10.13 03:15
|buy
|80
|0.30
|1.1977
|1.1963
|0.0000
|161
|2005.10.13 05:14
|close
|80
|0.30
|1.1991
|1.1963
|0.0000
|42.00
|1269.43
|162
|2005.10.13 18:35
|sell
|81
|0.30
|1.1984
|1.1998
|0.0000
|163
|2005.10.13 19:41
|s/l
|81
|0.30
|1.1998
|1.1998
|0.0000
|-42.00
|1227.43
|164
|2005.10.13 19:41
|sell
|82
|0.30
|1.1997
|1.2011
|0.0000
|165
|2005.10.13 20:47
|s/l
|82
|0.30
|1.2011
|1.2011
|0.0000
|-42.00
|1185.43
|166
|2005.10.13 21:34
|sell
|83
|0.30
|1.2036
|1.2050
|0.0000
|167
|2005.10.13 22:07
|modify
|83
|0.30
|1.2036
|1.2032
|0.0000
|168
|2005.10.14 00:45
|close
|83
|0.30
|1.2015
|1.2032
|0.0000
|64.90
|1250.33
|169
|2005.10.14 14:34
|sell
|84
|0.30
|1.2033
|1.2047
|0.0000
|170
|2005.10.14 14:35
|modify
|84
|0.30
|1.2033
|1.2032
|0.0000
|171
|2005.10.14 14:35
|close
|84
|0.30
|1.2019
|1.2032
|0.0000
|42.00
|1292.33
|172
|2005.10.14 14:39
|sell
|85
|0.30
|1.2032
|1.2046
|0.0000
|173
|2005.10.14 14:42
|s/l
|85
|0.30
|1.2046
|1.2046
|0.0000
|-42.00
|1250.33
|174
|2005.10.14 14:42
|sell
|86
|0.30
|1.2045
|1.2059
|0.0000
|175
|2005.10.14 14:42
|s/l
|86
|0.30
|1.2059
|1.2059
|0.0000
|-42.00
|1208.33
|176
|2005.10.14 14:42
|sell
|87
|0.30
|1.2058
|1.2072
|0.0000
|177
|2005.10.14 14:48
|close
|87
|0.30
|1.2037
|1.2072
|0.0000
|63.00
|1271.33
|178
|2005.10.14 14:48
|sell
|88
|0.30
|1.2036
|1.2050
|0.0000
|179
|2005.10.14 14:52
|modify
|88
|0.30
|1.2036
|1.2032
|0.0000
|180
|2005.10.14 14:52
|close
|88
|0.30
|1.2018
|1.2032
|0.0000
|54.00
|1325.33
|181
|2005.10.14 16:17
|sell
|89
|0.30
|1.2031
|1.2045
|0.0000
|182
|2005.10.14 16:30
|s/l
|89
|0.30
|1.2045
|1.2045
|0.0000
|-42.00
|1283.33
|183
|2005.10.14 16:30
|sell
|90
|0.30
|1.2043
|1.2057
|0.0000
|184
|2005.10.14 16:36
|s/l
|90
|0.30
|1.2057
|1.2057
|0.0000
|-42.00
|1241.33
|185
|2005.10.14 16:36
|sell
|91
|0.30
|1.2057
|1.2071
|0.0000
|186
|2005.10.14 16:37
|s/l
|91
|0.30
|1.2071
|1.2071
|0.0000
|-42.00
|1199.33
|187
|2005.10.14 16:37
|sell
|92
|0.30
|1.2069
|1.2083
|0.0000
|188
|2005.10.14 17:17
|s/l
|92
|0.30
|1.2083
|1.2083
|0.0000
|-42.00
|1157.33
|189
|2005.10.14 17:17
|sell
|93
|0.30
|1.2084
|1.2098
|0.0000
|190
|2005.10.14 19:19
|close
|93
|0.30
|1.2067
|1.2098
|0.0000
|51.00
|1208.33
|191
|2005.10.14 19:20
|sell
|94
|0.30
|1.2066
|1.2080
|0.0000
|192
|2005.10.14 19:30
|s/l
|94
|0.30
|1.2080
|1.2080
|0.0000
|-42.00
|1166.33
|193
|2005.10.14 19:30
|sell
|95
|0.30
|1.2079
|1.2093
|0.0000
|194
|2005.10.14 19:39
|s/l
|95
|0.30
|1.2093
|1.2093
|0.0000
|-42.00
|1124.33
|195
|2005.10.14 19:39
|sell
|96
|0.30
|1.2093
|1.2107
|0.0000
|196
|2005.10.14 19:43
|s/l
|96
|0.30
|1.2107
|1.2107
|0.0000
|-42.00
|1082.33
|197
|2005.10.14 19:43
|sell
|97
|0.30
|1.2106
|1.2120
|0.0000
|198
|2005.10.14 20:08
|close
|97
|0.30
|1.2089
|1.2120
|0.0000
|51.00
|1133.33
|199
|2005.10.17 02:25
|sell
|98
|0.30
|1.2111
|1.2125
|0.0000
|200
|2005.10.17 02:37
|close
|98
|0.30
|1.2094
|1.2125
|0.0000
|51.00
|1184.33
|201
|2005.10.17 02:44
|sell
|99
|0.30
|1.2112
|1.2126
|0.0000
|202
|2005.10.17 03:19
|close
|99
|0.30
|1.2094
|1.2126
|0.0000
|54.00
|1238.33
|203
|2005.10.17 18:58
|sell
|100
|0.30
|1.2060
|1.2074
|0.0000
|204
|2005.10.17 19:38
|close
|100
|0.30
|1.2043
|1.2074
|0.0000
|51.00
|1289.33
|205
|2005.10.18 02:30
|buy
|101
|0.30
|1.1983
|1.1969
|0.0000
|206
|2005.10.18 03:05
|close
|101
|0.30
|1.2001
|1.1969
|0.0000
|54.00
|1343.33
|207
|2005.10.19 01:48
|buy
|102
|0.30
|1.1933
|1.1919
|0.0000
|208
|2005.10.19 08:35
|s/l
|102
|0.30
|1.1919
|1.1919
|0.0000
|-42.00
|1301.33
|209
|2005.10.19 08:36
|buy
|103
|0.30
|1.1898
|1.1884
|0.0000
|210
|2005.10.19 08:40
|s/l
|103
|0.30
|1.1884
|1.1884
|0.0000
|-42.00
|1259.33
|211
|2005.10.19 08:40
|buy
|104
|0.30
|1.1886
|1.1872
|0.0000
|212
|2005.10.19 10:03
|close
|104
|0.30
|1.1903
|1.1872
|0.0000
|51.00
|1310.33
|213
|2005.10.19 10:13
|buy
|105
|0.30
|1.1898
|1.1884
|0.0000
|214
|2005.10.19 10:58
|close
|105
|0.30
|1.1915
|1.1884
|0.0000
|51.00
|1361.33
|215
|2005.10.19 21:35
|sell
|106
|0.30
|1.1998
|1.2012
|0.0000
|216
|2005.10.20 00:37
|close
|106
|0.30
|1.1980
|1.2012
|0.0000
|59.69
|1421.02
|217
|2005.10.21 02:17
|sell
|107
|0.40
|1.2067
|1.2081
|0.0000
|218
|2005.10.21 03:28
|close
|107
|0.40
|1.2046
|1.2081
|0.0000
|84.00
|1505.02
|219
|2005.10.21 17:17
|buy
|108
|0.40
|1.1993
|1.1979
|0.0000
|220
|2005.10.21 17:23
|s/l
|108
|0.40
|1.1979
|1.1979
|0.0000
|-56.00
|1449.02
|221
|2005.10.21 17:23
|buy
|109
|0.40
|1.1979
|1.1965
|0.0000
|222
|2005.10.21 17:24
|s/l
|109
|0.40
|1.1965
|1.1965
|0.0000
|-56.00
|1393.02
|223
|2005.10.21 17:24
|buy
|110
|0.30
|1.1967
|1.1953
|0.0000
|224
|2005.10.21 17:55
|s/l
|110
|0.30
|1.1953
|1.1953
|0.0000
|-42.00
|1351.02
|225
|2005.10.21 17:55
|buy
|111
|0.30
|1.1955
|1.1941
|0.0000
|226
|2005.10.21 18:27
|s/l
|111
|0.30
|1.1941
|1.1941
|0.0000
|-42.00
|1309.02
|227
|2005.10.21 18:27
|buy
|112
|0.30
|1.1942
|1.1928
|0.0000
|228
|2005.10.21 19:53
|s/l
|112
|0.30
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|-42.00
|1267.02
|229
|2005.10.21 19:53
|buy
|113
|0.30
|1.1929
|1.1915
|0.0000
|230
|2005.10.21 20:59
|close
|113
|0.30
|1.1946
|1.1915
|0.0000
|51.00
|1318.02
|231
|2005.10.24 18:02
|sell
|114
|0.30
|1.2002
|1.2016
|0.0000
|232
|2005.10.24 18:04
|s/l
|114
|0.30
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|-42.00
|1276.02
|233
|2005.10.24 18:04
|sell
|115
|0.30
|1.2014
|1.2028
|0.0000
|234
|2005.10.24 18:35
|close
|115
|0.30
|1.1995
|1.2028
|0.0000
|57.00
|1333.02
|235
|2005.10.24 18:49
|sell
|116
|0.30
|1.2002
|1.2016
|0.0000
|236
|2005.10.24 19:09
|close
|116
|0.30
|1.1978
|1.2016
|0.0000
|72.00
|1405.02
|237
|2005.10.25 10:19
|sell
|117
|0.40
|1.2009
|1.2023
|0.0000
|238
|2005.10.25 10:35
|s/l
|117
|0.40
|1.2023
|1.2023
|0.0000
|-56.00
|1349.02
|239
|2005.10.25 10:35
|sell
|118
|0.30
|1.2023
|1.2037
|0.0000
|240
|2005.10.25 12:51
|s/l
|118
|0.30
|1.2037
|1.2037
|0.0000
|-42.00
|1307.02
|241
|2005.10.27 06:44
|sell
|119
|0.30
|1.2129
|1.2143
|0.0000
|242
|2005.10.27 07:19
|close
|119
|0.30
|1.2110
|1.2143
|0.0000
|57.00
|1364.02
|243
|2005.10.27 10:09
|sell
|120
|0.30
|1.2143
|1.2157
|0.0000
|244
|2005.10.27 10:59
|close
|120
|0.30
|1.2122
|1.2157
|0.0000
|63.00
|1427.02