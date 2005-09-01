Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period4 Hours (H4) 2005.09.01 00:00 - 2005.10.31 00:00 (2005.09.01 - 2005.10.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=14; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=5; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.3; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=12; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test2146Ticks modelled189068Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit427.02Gross profit3005.58Gross loss-2578.57
Profit factor1.17Expected payoff3.56
Absolute drawdown68.00Maximal drawdown243.00 (18.34%)Relative drawdown18.34% (243.00)
Total trades120Short positions (won %)57 (54.39%)Long positions (won %)63 (41.27%)
Profit trades (% of total)57 (47.50%)Loss trades (% of total)63 (52.50%)
Largestprofit trade84.00loss trade-56.00
Averageprofit trade52.73loss trade-40.93
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (261.00)consecutive losses (loss in money)5 (-238.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)261.00 (5)consecutive loss (count of losses)-238.00 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.09.01 14:41sell10.201.24041.24180.0000
22005.09.01 16:00s/l10.201.24181.24180.0000-28.00972.00
32005.09.01 16:07sell20.201.24621.24760.0000
42005.09.01 17:14s/l20.201.24761.24760.0000-28.00944.00
52005.09.01 17:14sell30.201.24741.24880.0000
62005.09.01 17:54close30.201.24521.24880.000044.00988.00
72005.09.01 18:46sell40.201.24611.24750.0000
82005.09.01 20:00s/l40.201.24751.24750.0000-28.00960.00
92005.09.01 20:22sell50.201.25041.25180.0000
102005.09.01 20:22s/l50.201.25181.25180.0000-28.00932.00
112005.09.01 20:22sell60.201.25181.25320.0000
122005.09.01 20:22close60.201.25031.25320.000030.00962.00
132005.09.01 20:23sell70.201.25041.25180.0000
142005.09.01 20:44s/l70.201.25181.25180.0000-28.00934.00
152005.09.01 20:44sell80.201.25201.25340.0000
162005.09.01 20:46close80.201.25031.25340.000034.00968.00
172005.09.01 20:46sell90.201.25051.25190.0000
182005.09.01 21:16close90.201.24891.25190.000032.001000.00
192005.09.02 10:16sell100.201.25631.25770.0000
202005.09.02 11:00s/l100.201.25771.25770.0000-28.00972.00
212005.09.02 11:00sell110.201.25751.25890.0000
222005.09.02 11:33close110.201.25551.25890.000040.001012.00
232005.09.02 11:38sell120.201.25631.25770.0000
242005.09.02 13:04close120.201.25441.25770.000038.001050.00
252005.09.06 08:43buy130.301.24791.24650.0000
262005.09.06 09:26s/l130.301.24651.24650.0000-42.001008.00
272005.09.06 09:26buy140.201.24661.24520.0000
282005.09.06 09:28s/l140.201.24521.24520.0000-28.00980.00
292005.09.06 09:28buy150.201.24531.24390.0000
302005.09.06 10:44close150.201.24711.24390.000036.001016.00
312005.09.06 10:44buy160.201.24721.24580.0000
322005.09.06 11:02s/l160.201.24581.24580.0000-28.00988.00
332005.09.06 11:02buy170.201.24591.24450.0000
342005.09.06 12:45close170.201.24761.24450.000034.001022.00
352005.09.06 16:17buy180.201.24681.24540.0000
362005.09.06 16:43close180.201.24851.24540.000034.001056.00
372005.09.06 17:41buy190.301.24671.24530.0000
382005.09.06 17:55close190.301.24841.24530.000051.001107.00
392005.09.07 08:58sell200.301.25191.25330.0000
402005.09.07 09:28s/l200.301.25331.25330.0000-42.001065.00
412005.09.07 09:28sell210.301.25311.25450.0000
422005.09.07 10:08close210.301.25091.25450.000066.001131.00
432005.09.07 15:12buy220.301.24231.24090.0000
442005.09.07 15:32modify220.301.24231.24260.0000
452005.09.07 15:44close220.301.24451.24260.000066.001197.00
462005.09.08 16:31buy230.301.23931.23790.0000
472005.09.08 23:13close230.301.24111.23790.000054.001251.00
482005.09.09 11:36buy240.301.24001.23860.0000
492005.09.09 13:15s/l240.301.23861.23860.0000-42.001209.00
502005.09.12 04:50buy250.301.23461.23320.0000
512005.09.12 04:50s/l250.301.23321.23320.0000-42.001167.00
522005.09.12 04:50buy260.301.23311.23170.0000
532005.09.12 05:01s/l260.301.23171.23170.0000-42.001125.00
542005.09.12 05:01buy270.301.23191.23050.0000
552005.09.12 05:37close270.301.23391.23050.000060.001185.00
562005.09.12 05:39buy280.301.23401.23260.0000
572005.09.12 05:45s/l280.301.23261.23260.0000-42.001143.00
582005.09.12 05:45buy290.301.23271.23130.0000
592005.09.12 08:22close290.301.23471.23130.000060.001203.00
602005.09.13 11:59buy300.301.22611.22470.0000
612005.09.13 13:45close300.301.22831.22470.000066.001269.00
622005.09.15 03:07buy310.301.22461.22320.0000
632005.09.15 03:07s/l310.301.22321.22320.0000-42.001227.00
642005.09.15 03:07buy320.301.22341.22200.0000
652005.09.15 04:22s/l320.301.22201.22200.0000-42.001185.00
662005.09.16 06:35sell330.301.22921.23060.0000
672005.09.16 06:36s/l330.301.23061.23060.0000-42.001143.00
682005.09.16 06:36sell340.301.23081.23220.0000
692005.09.16 07:13close340.301.22931.23220.000045.001188.00
702005.09.16 07:13sell350.301.22921.23060.0000
712005.09.16 09:53close350.301.22731.23060.000057.001245.00
722005.09.16 14:20buy360.301.22351.22210.0000
732005.09.16 15:00s/l360.301.22211.22210.0000-42.001203.00
742005.09.16 15:00buy370.301.22171.22030.0000
752005.09.16 15:00close370.301.22341.22030.000051.001254.00
762005.09.16 15:00buy380.301.22331.22190.0000
772005.09.16 15:00s/l380.301.22191.22190.0000-42.001212.00
782005.09.16 15:00buy390.301.22191.22050.0000
792005.09.16 15:46close390.301.22371.22050.000054.001266.00
802005.09.16 15:46buy400.301.22331.22190.0000
812005.09.16 15:51s/l400.301.22191.22190.0000-42.001224.00
822005.09.16 15:51buy410.301.22201.22060.0000
832005.09.16 16:10s/l410.301.22061.22060.0000-42.001182.00
842005.09.19 07:17buy420.301.21321.21180.0000
852005.09.19 07:26s/l420.301.21181.21180.0000-42.001140.00
862005.09.19 07:26buy430.301.21191.21050.0000
872005.09.19 08:10s/l430.301.21051.21050.0000-42.001098.00
882005.09.20 08:30sell440.301.21831.21970.0000
892005.09.20 08:57close440.301.21651.21970.000054.001152.00
902005.09.21 06:40sell450.301.21931.22070.0000
912005.09.21 07:19s/l450.301.22071.22070.0000-42.001110.00
922005.09.21 07:19sell460.301.22071.22210.0000
932005.09.21 08:00close460.301.21881.22210.000057.001167.00
942005.09.22 01:50sell470.301.22691.22830.0000
952005.09.22 03:06close470.301.22421.22830.000081.001248.00
962005.09.22 16:07buy480.301.21651.21510.0000
972005.09.22 16:30s/l480.301.21511.21510.0000-42.001206.00
982005.09.22 16:30buy490.301.21521.21380.0000
992005.09.22 16:39s/l490.301.21381.21380.0000-42.001164.00
1002005.09.22 16:39buy500.301.21401.21260.0000
1012005.09.22 18:20close500.301.21561.21260.000048.001212.00
1022005.09.22 18:21buy510.301.21601.21460.0000
1032005.09.22 18:57s/l510.301.21461.21460.0000-42.001170.00
1042005.09.22 18:57buy520.301.21481.21340.0000
1052005.09.23 08:37s/l520.301.21341.21340.0000-44.571125.43
1062005.09.23 08:58buy530.301.21161.21020.0000
1072005.09.23 10:42close530.301.21341.21020.000054.001179.43
1082005.09.23 11:36buy540.301.21161.21020.0000
1092005.09.23 14:45s/l540.301.21021.21020.0000-42.001137.43
1102005.09.23 15:29buy550.301.20681.20540.0000
1112005.09.23 16:21close550.301.20911.20540.000069.001206.43
1122005.09.26 17:47sell560.301.20551.20690.0000
1132005.09.26 20:52s/l560.301.20691.20690.0000-42.001164.43
1142005.09.30 12:47sell570.301.20591.20730.0000
1152005.09.30 14:09close570.301.20441.20730.000045.001209.43
1162005.09.30 16:39sell580.301.20711.20850.0000
1172005.09.30 17:01close580.301.20501.20850.000063.001272.43
1182005.09.30 17:29sell590.301.20711.20850.0000
1192005.09.30 17:33s/l590.301.20851.20850.0000-42.001230.43
1202005.09.30 17:33sell600.301.20841.20980.0000
1212005.09.30 17:53close600.301.20631.20980.000063.001293.43
1222005.10.03 02:34buy610.301.19781.19640.0000
1232005.10.03 02:49s/l610.301.19641.19640.0000-42.001251.43
1242005.10.03 02:49buy620.301.19661.19520.0000
1252005.10.03 03:05s/l620.301.19521.19520.0000-42.001209.43
1262005.10.03 03:05buy630.301.19531.19390.0000
1272005.10.03 03:06s/l630.301.19391.19390.0000-42.001167.43
1282005.10.03 03:06buy640.301.19381.19240.0000
1292005.10.03 03:28close640.301.19541.19240.000048.001215.43
1302005.10.03 03:28buy650.301.19571.19430.0000
1312005.10.03 03:40s/l650.301.19431.19430.0000-42.001173.43
1322005.10.03 03:40buy660.301.19451.19310.0000
1332005.10.03 04:37s/l660.301.19311.19310.0000-42.001131.43
1342005.10.06 19:47sell670.301.21831.21970.0000
1352005.10.06 20:38s/l670.301.21971.21970.0000-42.001089.43
1362005.10.07 14:31buy680.301.21061.20920.0000
1372005.10.07 14:31close680.301.21251.20920.000057.001146.43
1382005.10.07 14:36buy690.301.21081.20940.0000
1392005.10.07 14:44close690.301.21241.20940.000048.001194.43
1402005.10.07 14:58buy700.301.21091.20950.0000
1412005.10.07 15:17s/l700.301.20951.20950.0000-42.001152.43
1422005.10.07 15:17buy710.301.20971.20830.0000
1432005.10.07 15:29close710.301.21131.20830.000048.001200.43
1442005.10.07 15:30buy720.301.21091.20950.0000
1452005.10.07 15:36s/l720.301.20951.20950.0000-42.001158.43
1462005.10.07 15:36buy730.301.20971.20830.0000
1472005.10.07 15:39close730.301.21131.20830.000048.001206.43
1482005.10.07 15:40buy740.301.21091.20950.0000
1492005.10.07 16:16close740.301.21301.20950.000063.001269.43
1502005.10.10 14:04buy750.301.20911.20770.0000
1512005.10.10 14:05s/l750.301.20771.20770.0000-42.001227.43
1522005.10.10 14:05buy760.301.20771.20630.0000
1532005.10.10 14:58s/l760.301.20631.20630.0000-42.001185.43
1542005.10.10 14:58buy770.301.20641.20500.0000
1552005.10.10 16:19s/l770.301.20501.20500.0000-42.001143.43
1562005.10.11 03:01buy780.301.20211.20070.0000
1572005.10.11 03:40close780.301.20341.20070.000039.001182.43
1582005.10.12 15:18sell790.301.20401.20540.0000
1592005.10.12 16:03close790.301.20251.20540.000045.001227.43
1602005.10.13 03:15buy800.301.19771.19630.0000
1612005.10.13 05:14close800.301.19911.19630.000042.001269.43
1622005.10.13 18:35sell810.301.19841.19980.0000
1632005.10.13 19:41s/l810.301.19981.19980.0000-42.001227.43
1642005.10.13 19:41sell820.301.19971.20110.0000
1652005.10.13 20:47s/l820.301.20111.20110.0000-42.001185.43
1662005.10.13 21:34sell830.301.20361.20500.0000
1672005.10.13 22:07modify830.301.20361.20320.0000
1682005.10.14 00:45close830.301.20151.20320.000064.901250.33
1692005.10.14 14:34sell840.301.20331.20470.0000
1702005.10.14 14:35modify840.301.20331.20320.0000
1712005.10.14 14:35close840.301.20191.20320.000042.001292.33
1722005.10.14 14:39sell850.301.20321.20460.0000
1732005.10.14 14:42s/l850.301.20461.20460.0000-42.001250.33
1742005.10.14 14:42sell860.301.20451.20590.0000
1752005.10.14 14:42s/l860.301.20591.20590.0000-42.001208.33
1762005.10.14 14:42sell870.301.20581.20720.0000
1772005.10.14 14:48close870.301.20371.20720.000063.001271.33
1782005.10.14 14:48sell880.301.20361.20500.0000
1792005.10.14 14:52modify880.301.20361.20320.0000
1802005.10.14 14:52close880.301.20181.20320.000054.001325.33
1812005.10.14 16:17sell890.301.20311.20450.0000
1822005.10.14 16:30s/l890.301.20451.20450.0000-42.001283.33
1832005.10.14 16:30sell900.301.20431.20570.0000
1842005.10.14 16:36s/l900.301.20571.20570.0000-42.001241.33
1852005.10.14 16:36sell910.301.20571.20710.0000
1862005.10.14 16:37s/l910.301.20711.20710.0000-42.001199.33
1872005.10.14 16:37sell920.301.20691.20830.0000
1882005.10.14 17:17s/l920.301.20831.20830.0000-42.001157.33
1892005.10.14 17:17sell930.301.20841.20980.0000
1902005.10.14 19:19close930.301.20671.20980.000051.001208.33
1912005.10.14 19:20sell940.301.20661.20800.0000
1922005.10.14 19:30s/l940.301.20801.20800.0000-42.001166.33
1932005.10.14 19:30sell950.301.20791.20930.0000
1942005.10.14 19:39s/l950.301.20931.20930.0000-42.001124.33
1952005.10.14 19:39sell960.301.20931.21070.0000
1962005.10.14 19:43s/l960.301.21071.21070.0000-42.001082.33
1972005.10.14 19:43sell970.301.21061.21200.0000
1982005.10.14 20:08close970.301.20891.21200.000051.001133.33
1992005.10.17 02:25sell980.301.21111.21250.0000
2002005.10.17 02:37close980.301.20941.21250.000051.001184.33
2012005.10.17 02:44sell990.301.21121.21260.0000
2022005.10.17 03:19close990.301.20941.21260.000054.001238.33
2032005.10.17 18:58sell1000.301.20601.20740.0000
2042005.10.17 19:38close1000.301.20431.20740.000051.001289.33
2052005.10.18 02:30buy1010.301.19831.19690.0000
2062005.10.18 03:05close1010.301.20011.19690.000054.001343.33
2072005.10.19 01:48buy1020.301.19331.19190.0000
2082005.10.19 08:35s/l1020.301.19191.19190.0000-42.001301.33
2092005.10.19 08:36buy1030.301.18981.18840.0000
2102005.10.19 08:40s/l1030.301.18841.18840.0000-42.001259.33
2112005.10.19 08:40buy1040.301.18861.18720.0000
2122005.10.19 10:03close1040.301.19031.18720.000051.001310.33
2132005.10.19 10:13buy1050.301.18981.18840.0000
2142005.10.19 10:58close1050.301.19151.18840.000051.001361.33
2152005.10.19 21:35sell1060.301.19981.20120.0000
2162005.10.20 00:37close1060.301.19801.20120.000059.691421.02
2172005.10.21 02:17sell1070.401.20671.20810.0000
2182005.10.21 03:28close1070.401.20461.20810.000084.001505.02
2192005.10.21 17:17buy1080.401.19931.19790.0000
2202005.10.21 17:23s/l1080.401.19791.19790.0000-56.001449.02
2212005.10.21 17:23buy1090.401.19791.19650.0000
2222005.10.21 17:24s/l1090.401.19651.19650.0000-56.001393.02
2232005.10.21 17:24buy1100.301.19671.19530.0000
2242005.10.21 17:55s/l1100.301.19531.19530.0000-42.001351.02
2252005.10.21 17:55buy1110.301.19551.19410.0000
2262005.10.21 18:27s/l1110.301.19411.19410.0000-42.001309.02
2272005.10.21 18:27buy1120.301.19421.19280.0000
2282005.10.21 19:53s/l1120.301.19281.19280.0000-42.001267.02
2292005.10.21 19:53buy1130.301.19291.19150.0000
2302005.10.21 20:59close1130.301.19461.19150.000051.001318.02
2312005.10.24 18:02sell1140.301.20021.20160.0000
2322005.10.24 18:04s/l1140.301.20161.20160.0000-42.001276.02
2332005.10.24 18:04sell1150.301.20141.20280.0000
2342005.10.24 18:35close1150.301.19951.20280.000057.001333.02
2352005.10.24 18:49sell1160.301.20021.20160.0000
2362005.10.24 19:09close1160.301.19781.20160.000072.001405.02
2372005.10.25 10:19sell1170.401.20091.20230.0000
2382005.10.25 10:35s/l1170.401.20231.20230.0000-56.001349.02
2392005.10.25 10:35sell1180.301.20231.20370.0000
2402005.10.25 12:51s/l1180.301.20371.20370.0000-42.001307.02
2412005.10.27 06:44sell1190.301.21291.21430.0000
2422005.10.27 07:19close1190.301.21101.21430.000057.001364.02
2432005.10.27 10:09sell1200.301.21431.21570.0000
2442005.10.27 10:59close1200.301.21221.21570.000063.001427.02