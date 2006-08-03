|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.07.31 00:00 - 2006.09.22 00:00 (2006.07.30 - 2006.09.22)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=5; ValuesPeriodCountMax=5; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=20; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=3; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|3546
|Ticks modelled
|187487
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|6573.13
|Gross profit
|11904.85
|Gross loss
|-5331.72
|Profit factor
|2.23
|Expected payoff
|62.01
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|906.40 (21.22%)
|Relative drawdown
|21.22% (906.40)
|Total trades
|106
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|106 (66.98%)
|Profit trades (% of total)
|71 (66.98%)
|Loss trades (% of total)
|35 (33.02%)
|Largest
|profit trade
|686.20
|loss trade
|-360.80
|Average
|profit trade
|167.67
|loss trade
|-152.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (2537.12)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-906.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2537.12 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-906.40 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.03 02:37
|buy
|1
|0.27
|1.8745
|1.8723
|0.0000
|2
|2006.08.03 02:50
|close
|1
|0.27
|1.8765
|1.8723
|0.0000
|54.00
|1054.00
|3
|2006.08.03 03:11
|buy
|2
|0.28
|1.8747
|1.8725
|0.0000
|4
|2006.08.03 04:09
|close
|2
|0.28
|1.8762
|1.8725
|0.0000
|42.00
|1096.00
|5
|2006.08.07 20:11
|buy
|3
|0.29
|1.9064
|1.9042
|0.0000
|6
|2006.08.08 00:00
|s/l
|3
|0.29
|1.9042
|1.9042
|0.0000
|-64.92
|1031.08
|7
|2006.08.08 00:00
|buy
|4
|0.27
|1.9043
|1.9021
|0.0000
|8
|2006.08.08 02:53
|close
|4
|0.27
|1.9059
|1.9021
|0.0000
|43.20
|1074.28
|9
|2006.08.08 03:49
|buy
|5
|0.28
|1.9047
|1.9025
|0.0000
|10
|2006.08.08 09:02
|close
|5
|0.28
|1.9064
|1.9025
|0.0000
|47.60
|1121.88
|11
|2006.08.08 20:24
|buy
|6
|0.29
|1.9049
|1.9027
|0.0000
|12
|2006.08.08 20:24
|modify
|6
|0.29
|1.9049
|1.9035
|0.0000
|13
|2006.08.08 20:24
|close
|6
|0.29
|1.9101
|1.9035
|0.0000
|150.80
|1272.68
|14
|2006.08.08 20:25
|buy
|7
|0.33
|1.9046
|1.9024
|0.0000
|15
|2006.08.08 20:25
|modify
|7
|0.33
|1.9046
|1.9035
|0.0000
|16
|2006.08.08 20:25
|close
|7
|0.33
|1.9068
|1.9035
|0.0000
|72.60
|1345.28
|17
|2006.08.09 00:00
|buy
|8
|0.35
|1.9060
|1.9038
|0.0000
|18
|2006.08.09 00:42
|s/l
|8
|0.35
|1.9038
|1.9038
|0.0000
|-77.00
|1268.28
|19
|2006.08.09 00:42
|buy
|9
|0.33
|1.9039
|1.9017
|0.0000
|20
|2006.08.09 00:48
|s/l
|9
|0.33
|1.9017
|1.9017
|0.0000
|-72.60
|1195.68
|21
|2006.08.09 00:48
|buy
|10
|0.31
|1.9018
|1.8996
|0.0000
|22
|2006.08.09 00:49
|s/l
|10
|0.31
|1.8996
|1.8996
|0.0000
|-68.20
|1127.48
|23
|2006.08.09 00:49
|buy
|11
|0.30
|1.8998
|1.8976
|0.0000
|24
|2006.08.09 02:29
|s/l
|11
|0.30
|1.8976
|1.8976
|0.0000
|-66.00
|1061.48
|25
|2006.08.09 02:29
|buy
|12
|0.28
|1.8977
|1.8955
|0.0000
|26
|2006.08.09 05:33
|close
|12
|0.28
|1.9002
|1.8955
|0.0000
|70.00
|1131.48
|27
|2006.08.10 12:06
|buy
|13
|0.30
|1.9011
|1.8989
|0.0000
|28
|2006.08.10 13:20
|close
|13
|0.30
|1.9023
|1.8989
|0.0000
|36.00
|1167.48
|29
|2006.08.10 14:36
|buy
|14
|0.31
|1.9010
|1.8988
|0.0000
|30
|2006.08.10 14:37
|close
|14
|0.31
|1.9022
|1.8988
|0.0000
|37.20
|1204.68
|31
|2006.08.10 14:37
|buy
|15
|0.32
|1.9010
|1.8988
|0.0000
|32
|2006.08.10 16:02
|s/l
|15
|0.32
|1.8988
|1.8988
|0.0000
|-70.40
|1134.28
|33
|2006.08.10 16:16
|buy
|16
|0.30
|1.8975
|1.8953
|0.0000
|34
|2006.08.10 16:16
|close
|16
|0.30
|1.9012
|1.8953
|0.0000
|111.00
|1245.28
|35
|2006.08.10 16:16
|buy
|17
|0.33
|1.8973
|1.8951
|0.0000
|36
|2006.08.10 16:16
|close
|17
|0.33
|1.9012
|1.8951
|0.0000
|128.70
|1373.98
|37
|2006.08.10 16:16
|buy
|18
|0.36
|1.8940
|1.8918
|0.0000
|38
|2006.08.10 16:16
|close
|18
|0.36
|1.8991
|1.8918
|0.0000
|183.60
|1557.58
|39
|2006.08.10 16:24
|buy
|19
|0.41
|1.8934
|1.8912
|0.0000
|40
|2006.08.10 16:37
|s/l
|19
|0.41
|1.8912
|1.8912
|0.0000
|-90.20
|1467.38
|41
|2006.08.10 16:37
|buy
|20
|0.39
|1.8913
|1.8891
|0.0000
|42
|2006.08.10 17:16
|s/l
|20
|0.39
|1.8891
|1.8891
|0.0000
|-85.80
|1381.58
|43
|2006.08.10 17:16
|buy
|21
|0.37
|1.8893
|1.8871
|0.0000
|44
|2006.08.10 17:18
|s/l
|21
|0.37
|1.8871
|1.8871
|0.0000
|-81.40
|1300.18
|45
|2006.08.10 17:18
|buy
|22
|0.34
|1.8873
|1.8851
|0.0000
|46
|2006.08.10 17:28
|close
|22
|0.34
|1.8905
|1.8851
|0.0000
|108.80
|1408.98
|47
|2006.08.10 17:29
|buy
|23
|0.37
|1.8908
|1.8886
|0.0000
|48
|2006.08.10 17:41
|s/l
|23
|0.37
|1.8886
|1.8886
|0.0000
|-81.40
|1327.58
|49
|2006.08.10 17:41
|buy
|24
|0.35
|1.8887
|1.8865
|0.0000
|50
|2006.08.10 20:00
|close
|24
|0.35
|1.8916
|1.8865
|0.0000
|101.50
|1429.08
|51
|2006.08.11 04:00
|buy
|25
|0.38
|1.8932
|1.8910
|0.0000
|52
|2006.08.11 08:23
|s/l
|25
|0.38
|1.8910
|1.8910
|0.0000
|-83.60
|1345.48
|53
|2006.08.11 08:35
|buy
|26
|0.36
|1.8917
|1.8895
|0.0000
|54
|2006.08.11 09:50
|close
|26
|0.36
|1.8941
|1.8895
|0.0000
|86.40
|1431.88
|55
|2006.08.11 12:00
|buy
|27
|0.38
|1.8958
|1.8936
|0.0000
|56
|2006.08.11 12:29
|close
|27
|0.38
|1.8967
|1.8936
|0.0000
|34.20
|1466.08
|57
|2006.08.11 12:29
|buy
|28
|0.39
|1.8969
|1.8947
|0.0000
|58
|2006.08.11 13:09
|s/l
|28
|0.39
|1.8947
|1.8947
|0.0000
|-85.80
|1380.28
|59
|2006.08.11 13:09
|buy
|29
|0.36
|1.8948
|1.8926
|0.0000
|60
|2006.08.11 14:03
|close
|29
|0.36
|1.8957
|1.8926
|0.0000
|32.40
|1412.68
|61
|2006.08.11 14:03
|buy
|30
|0.37
|1.8960
|1.8938
|0.0000
|62
|2006.08.11 14:30
|s/l
|30
|0.37
|1.8938
|1.8938
|0.0000
|-81.40
|1331.28
|63
|2006.08.11 14:30
|buy
|31
|0.35
|1.8938
|1.8916
|0.0000
|64
|2006.08.11 14:30
|close
|31
|0.35
|1.8950
|1.8916
|0.0000
|42.00
|1373.28
|65
|2006.08.11 14:30
|buy
|32
|0.36
|1.8949
|1.8927
|0.0000
|66
|2006.08.11 14:30
|s/l
|32
|0.36
|1.8927
|1.8927
|0.0000
|-79.20
|1294.08
|67
|2006.08.11 14:30
|buy
|33
|0.34
|1.8928
|1.8906
|0.0000
|68
|2006.08.11 14:30
|close
|33
|0.34
|1.8945
|1.8906
|0.0000
|57.80
|1351.88
|69
|2006.08.11 14:30
|buy
|34
|0.36
|1.8925
|1.8903
|0.0000
|70
|2006.08.11 14:30
|close
|34
|0.36
|1.8937
|1.8903
|0.0000
|43.20
|1395.08
|71
|2006.08.11 14:30
|buy
|35
|0.37
|1.8925
|1.8903
|0.0000
|72
|2006.08.11 14:30
|close
|35
|0.37
|1.8955
|1.8903
|0.0000
|111.00
|1506.08
|73
|2006.08.11 14:30
|buy
|36
|0.40
|1.8959
|1.8937
|0.0000
|74
|2006.08.11 14:30
|s/l
|36
|0.40
|1.8937
|1.8937
|0.0000
|-88.00
|1418.08
|75
|2006.08.11 14:30
|buy
|37
|0.37
|1.8938
|1.8916
|0.0000
|76
|2006.08.11 14:30
|close
|37
|0.37
|1.8952
|1.8916
|0.0000
|51.80
|1469.88
|77
|2006.08.11 14:30
|buy
|38
|0.39
|1.8914
|1.8892
|0.0000
|78
|2006.08.11 14:31
|close
|38
|0.39
|1.8976
|1.8892
|0.0000
|241.81
|1711.69
|79
|2006.08.11 14:31
|buy
|39
|0.45
|1.8915
|1.8893
|0.0000
|80
|2006.08.11 14:31
|close
|39
|0.45
|1.8932
|1.8893
|0.0000
|76.50
|1788.19
|81
|2006.08.11 14:31
|buy
|40
|0.47
|1.8931
|1.8909
|0.0000
|82
|2006.08.11 14:31
|s/l
|40
|0.47
|1.8909
|1.8909
|0.0000
|-103.40
|1684.79
|83
|2006.08.11 14:31
|buy
|41
|0.45
|1.8908
|1.8886
|0.0000
|84
|2006.08.11 14:31
|close
|41
|0.45
|1.8976
|1.8886
|0.0000
|306.00
|1990.79
|85
|2006.08.11 14:31
|buy
|42
|0.53
|1.8901
|1.8879
|0.0000
|86
|2006.08.11 14:40
|close
|42
|0.53
|1.8915
|1.8879
|0.0000
|74.20
|2064.99
|87
|2006.08.11 14:40
|buy
|43
|0.55
|1.8911
|1.8889
|0.0000
|88
|2006.08.11 14:51
|s/l
|43
|0.55
|1.8889
|1.8889
|0.0000
|-121.00
|1943.99
|89
|2006.08.11 14:51
|buy
|44
|0.51
|1.8891
|1.8869
|0.0000
|90
|2006.08.11 14:57
|close
|44
|0.51
|1.8905
|1.8869
|0.0000
|71.40
|2015.39
|91
|2006.08.11 14:57
|buy
|45
|0.53
|1.8909
|1.8887
|0.0000
|92
|2006.08.11 15:35
|close
|45
|0.53
|1.8922
|1.8887
|0.0000
|68.90
|2084.29
|93
|2006.08.11 15:35
|buy
|46
|0.55
|1.8925
|1.8903
|0.0000
|94
|2006.08.11 15:45
|close
|46
|0.55
|1.8936
|1.8903
|0.0000
|60.50
|2144.79
|95
|2006.08.11 15:45
|buy
|47
|0.57
|1.8939
|1.8917
|0.0000
|96
|2006.08.11 15:46
|close
|47
|0.57
|1.8954
|1.8917
|0.0000
|85.50
|2230.29
|97
|2006.08.11 15:46
|buy
|48
|0.59
|1.8954
|1.8932
|0.0000
|98
|2006.08.11 15:46
|close
|48
|0.59
|1.8963
|1.8932
|0.0000
|53.10
|2283.39
|99
|2006.08.11 15:46
|buy
|49
|0.60
|1.8952
|1.8930
|0.0000
|100
|2006.08.11 15:46
|close
|49
|0.60
|1.8964
|1.8930
|0.0000
|72.00
|2355.39
|101
|2006.08.11 15:46
|buy
|50
|0.62
|1.8962
|1.8940
|0.0000
|102
|2006.08.11 15:46
|close
|50
|0.62
|1.8976
|1.8940
|0.0000
|86.80
|2442.19
|103
|2006.08.11 15:46
|buy
|51
|0.64
|1.8955
|1.8933
|0.0000
|104
|2006.08.11 15:46
|close
|51
|0.64
|1.8972
|1.8933
|0.0000
|108.80
|2550.99
|105
|2006.08.11 15:46
|buy
|52
|0.67
|1.8957
|1.8935
|0.0000
|106
|2006.08.11 15:59
|s/l
|52
|0.67
|1.8935
|1.8935
|0.0000
|-147.40
|2403.59
|107
|2006.08.11 15:59
|buy
|53
|0.63
|1.8931
|1.8909
|0.0000
|108
|2006.08.11 15:59
|close
|53
|0.63
|1.8941
|1.8909
|0.0000
|63.00
|2466.59
|109
|2006.08.11 15:59
|buy
|54
|0.65
|1.8950
|1.8928
|0.0000
|110
|2006.08.11 15:59
|close
|54
|0.65
|1.8961
|1.8928
|0.0000
|71.50
|2538.09
|111
|2006.08.11 15:59
|buy
|55
|0.67
|1.8951
|1.8929
|0.0000
|112
|2006.08.11 15:59
|s/l
|55
|0.67
|1.8929
|1.8929
|0.0000
|-147.40
|2390.69
|113
|2006.08.11 15:59
|buy
|56
|0.63
|1.8905
|1.8883
|0.0000
|114
|2006.08.11 16:00
|close
|56
|0.63
|1.8949
|1.8883
|0.0000
|277.20
|2667.89
|115
|2006.08.14 09:27
|buy
|57
|0.71
|1.8899
|1.8877
|0.0000
|116
|2006.08.14 10:43
|s/l
|57
|0.71
|1.8877
|1.8877
|0.0000
|-156.20
|2511.69
|117
|2006.08.14 14:05
|buy
|58
|0.67
|1.8857
|1.8835
|0.0000
|118
|2006.08.14 15:00
|close
|58
|0.67
|1.8872
|1.8835
|0.0000
|100.50
|2612.19
|119
|2006.08.14 20:00
|buy
|59
|0.69
|1.8879
|1.8857
|0.0000
|120
|2006.08.14 20:06
|close
|59
|0.69
|1.8890
|1.8857
|0.0000
|75.90
|2688.09
|121
|2006.08.14 20:59
|buy
|60
|0.71
|1.8874
|1.8852
|0.0000
|122
|2006.08.14 23:32
|close
|60
|0.71
|1.8888
|1.8852
|0.0000
|99.40
|2787.49
|123
|2006.08.16 13:00
|buy
|61
|0.74
|1.8888
|1.8866
|0.0000
|124
|2006.08.16 13:00
|close
|61
|0.74
|1.8899
|1.8866
|0.0000
|81.40
|2868.89
|125
|2006.08.16 14:30
|buy
|62
|0.76
|1.8892
|1.8870
|0.0000
|126
|2006.08.16 14:30
|close
|62
|0.76
|1.8968
|1.8870
|0.0000
|577.60
|3446.49
|127
|2006.08.17 14:41
|buy
|63
|0.91
|1.8945
|1.8923
|0.0000
|128
|2006.08.17 16:50
|s/l
|63
|0.91
|1.8923
|1.8923
|0.0000
|-200.20
|3246.29
|129
|2006.08.22 00:00
|buy
|64
|0.86
|1.8925
|1.8903
|0.0000
|130
|2006.08.22 00:36
|s/l
|64
|0.86
|1.8903
|1.8903
|0.0000
|-189.20
|3057.09
|131
|2006.08.22 00:36
|buy
|65
|0.81
|1.8903
|1.8881
|0.0000
|132
|2006.08.22 08:28
|close
|65
|0.81
|1.8933
|1.8881
|0.0000
|243.00
|3300.09
|133
|2006.08.22 13:57
|buy
|66
|0.87
|1.8888
|1.8866
|0.0000
|134
|2006.08.22 20:01
|s/l
|66
|0.87
|1.8866
|1.8866
|0.0000
|-191.40
|3108.69
|135
|2006.08.25 16:16
|buy
|67
|0.82
|1.8852
|1.8830
|0.0000
|136
|2006.08.25 17:06
|close
|67
|0.82
|1.8867
|1.8830
|0.0000
|123.00
|3231.69
|137
|2006.08.28 22:28
|buy
|68
|0.85
|1.8937
|1.8915
|0.0000
|138
|2006.08.29 02:12
|close
|68
|0.85
|1.8957
|1.8915
|0.0000
|166.72
|3398.41
|139
|2006.08.29 14:58
|buy
|69
|0.90
|1.8977
|1.8955
|0.0000
|140
|2006.08.29 16:00
|close
|69
|0.90
|1.9008
|1.8955
|0.0000
|279.00
|3677.41
|141
|2006.08.29 16:08
|buy
|70
|0.97
|1.8963
|1.8941
|0.0000
|142
|2006.08.29 16:23
|s/l
|70
|0.97
|1.8941
|1.8941
|0.0000
|-213.40
|3464.01
|143
|2006.08.29 16:23
|buy
|71
|0.91
|1.8937
|1.8915
|0.0000
|144
|2006.08.29 16:52
|s/l
|71
|0.91
|1.8915
|1.8915
|0.0000
|-200.20
|3263.81
|145
|2006.08.29 16:52
|buy
|72
|0.86
|1.8914
|1.8892
|0.0000
|146
|2006.08.29 20:02
|close
|72
|0.86
|1.8934
|1.8892
|0.0000
|172.00
|3435.81
|147
|2006.08.31 16:02
|buy
|73
|0.90
|1.9024
|1.9002
|0.0000
|148
|2006.08.31 16:28
|s/l
|73
|0.90
|1.9002
|1.9002
|0.0000
|-198.00
|3237.81
|149
|2006.08.31 16:28
|buy
|74
|0.85
|1.9003
|1.8981
|0.0000
|150
|2006.08.31 16:52
|close
|74
|0.85
|1.9029
|1.8981
|0.0000
|221.00
|3458.81
|151
|2006.08.31 16:59
|buy
|75
|0.91
|1.9024
|1.9002
|0.0000
|152
|2006.08.31 20:44
|modify
|75
|0.91
|1.9024
|1.9035
|0.0000
|153
|2006.08.31 21:26
|s/l
|75
|0.91
|1.903543
|1.9035
|0.0000
|104.00
|3562.81
|154
|2006.09.01 14:31
|buy
|76
|0.94
|1.8975
|1.8953
|0.0000
|155
|2006.09.01 14:35
|close
|76
|0.94
|1.9011
|1.8953
|0.0000
|338.40
|3901.21
|156
|2006.09.01 14:44
|buy
|77
|1.03
|1.8980
|1.8958
|0.0000
|157
|2006.09.01 16:01
|close
|77
|1.03
|1.9016
|1.8958
|0.0000
|370.80
|4272.01
|158
|2006.09.05 09:34
|buy
|78
|1.12
|1.8993
|1.8971
|0.0000
|159
|2006.09.05 10:00
|s/l
|78
|1.12
|1.8971
|1.8971
|0.0000
|-246.40
|4025.61
|160
|2006.09.05 10:04
|buy
|79
|1.06
|1.8986
|1.8964
|0.0000
|161
|2006.09.05 10:36
|s/l
|79
|1.06
|1.8964
|1.8964
|0.0000
|-233.20
|3792.41
|162
|2006.09.05 10:44
|buy
|80
|1.00
|1.8986
|1.8964
|0.0000
|163
|2006.09.05 16:00
|s/l
|80
|1.00
|1.8964
|1.8964
|0.0000
|-220.00
|3572.41
|164
|2006.09.05 16:00
|buy
|81
|0.94
|1.8953
|1.8931
|0.0000
|165
|2006.09.05 16:23
|s/l
|81
|0.94
|1.8931
|1.8931
|0.0000
|-206.80
|3365.61
|166
|2006.09.05 16:31
|buy
|82
|0.89
|1.8923
|1.8901
|0.0000
|167
|2006.09.05 17:18
|close
|82
|0.89
|1.8938
|1.8901
|0.0000
|133.50
|3499.11
|168
|2006.09.05 17:54
|buy
|83
|0.92
|1.8921
|1.8899
|0.0000
|169
|2006.09.05 18:54
|close
|83
|0.92
|1.8936
|1.8899
|0.0000
|138.01
|3637.12
|170
|2006.09.06 10:34
|buy
|84
|0.96
|1.8909
|1.8887
|0.0000
|171
|2006.09.06 10:34
|close
|84
|0.96
|1.8933
|1.8887
|0.0000
|230.40
|3867.52
|172
|2006.09.06 11:59
|buy
|85
|1.02
|1.8910
|1.8888
|0.0000
|173
|2006.09.06 12:00
|s/l
|85
|1.02
|1.8888
|1.8888
|0.0000
|-224.40
|3643.12
|174
|2006.09.08 09:17
|buy
|86
|0.97
|1.8719
|1.8697
|0.0000
|175
|2006.09.08 09:59
|close
|86
|0.97
|1.8740
|1.8697
|0.0000
|203.70
|3846.82
|176
|2006.09.08 10:07
|buy
|87
|1.03
|1.8719
|1.8697
|0.0000
|177
|2006.09.08 12:19
|s/l
|87
|1.03
|1.8697
|1.8697
|0.0000
|-226.60
|3620.22
|178
|2006.09.08 13:09
|buy
|88
|0.97
|1.8692
|1.8670
|0.0000
|179
|2006.09.08 14:11
|close
|88
|0.97
|1.8718
|1.8670
|0.0000
|252.19
|3872.41
|180
|2006.09.08 14:26
|buy
|89
|1.04
|1.8692
|1.8670
|0.0000
|181
|2006.09.08 14:36
|s/l
|89
|1.04
|1.8670
|1.8670
|0.0000
|-228.80
|3643.61
|182
|2006.09.12 16:13
|buy
|90
|0.97
|1.8728
|1.8706
|0.0000
|183
|2006.09.12 16:50
|close
|90
|0.97
|1.8749
|1.8706
|0.0000
|203.70
|3847.31
|184
|2006.09.13 02:21
|buy
|91
|1.03
|1.8715
|1.8693
|0.0000
|185
|2006.09.13 02:47
|close
|91
|1.03
|1.8730
|1.8693
|0.0000
|154.50
|4001.81
|186
|2006.09.13 03:18
|buy
|92
|1.07
|1.8713
|1.8691
|0.0000
|187
|2006.09.13 04:21
|close
|92
|1.07
|1.8729
|1.8691
|0.0000
|171.21
|4173.02
|188
|2006.09.15 16:00
|buy
|93
|1.11
|1.8771
|1.8749
|0.0000
|189
|2006.09.15 16:59
|close
|93
|1.11
|1.8799
|1.8749
|0.0000
|310.80
|4483.82
|190
|2006.09.15 16:59
|buy
|94
|1.19
|1.8770
|1.8748
|0.0000
|191
|2006.09.15 16:59
|close
|94
|1.19
|1.8785
|1.8748
|0.0000
|178.51
|4662.33
|192
|2006.09.15 16:59
|buy
|95
|1.24
|1.8766
|1.8744
|0.0000
|193
|2006.09.15 16:59
|close
|95
|1.24
|1.8781
|1.8744
|0.0000
|186.00
|4848.33
|194
|2006.09.15 16:59
|buy
|96
|1.29
|1.8773
|1.8751
|0.0000
|195
|2006.09.15 17:00
|close
|96
|1.29
|1.8792
|1.8751
|0.0000
|245.10
|5093.43
|196
|2006.09.15 17:20
|buy
|97
|1.36
|1.8773
|1.8751
|0.0000
|197
|2006.09.15 21:26
|close
|97
|1.36
|1.8799
|1.8751
|0.0000
|353.60
|5447.03
|198
|2006.09.18 01:31
|buy
|98
|1.45
|1.8770
|1.8748
|0.0000
|199
|2006.09.18 02:19
|close
|98
|1.45
|1.8790
|1.8748
|0.0000
|290.00
|5737.03
|200
|2006.09.19 11:06
|buy
|99
|1.53
|1.8789
|1.8767
|0.0000
|201
|2006.09.19 14:12
|close
|99
|1.53
|1.8818
|1.8767
|0.0000
|443.70
|6180.73
|202
|2006.09.19 18:04
|buy
|100
|1.64
|1.8854
|1.8832
|0.0000
|203
|2006.09.19 18:21
|s/l
|100
|1.64
|1.8832
|1.8832
|0.0000
|-360.80
|5819.93
|204
|2006.09.19 18:21
|buy
|101
|1.55
|1.8833
|1.8811
|0.0000
|205
|2006.09.19 19:51
|s/l
|101
|1.55
|1.8811
|1.8811
|0.0000
|-341.00
|5478.93
|206
|2006.09.19 19:51
|buy
|102
|1.46
|1.8813
|1.8791
|0.0000
|207
|2006.09.19 20:56
|close
|102
|1.46
|1.8860
|1.8791
|0.0000
|686.20
|6165.13
|208
|2006.09.20 10:50
|buy
|103
|1.64
|1.8809
|1.8787
|0.0000
|209
|2006.09.20 11:41
|close
|103
|1.64
|1.8831
|1.8787
|0.0000
|360.80
|6525.93
|210
|2006.09.21 17:20
|buy
|104
|1.72
|1.8958
|1.8936
|0.0000
|211
|2006.09.21 18:03
|close
|104
|1.72
|1.8976
|1.8936
|0.0000
|309.60
|6835.53
|212
|2006.09.21 18:41
|buy
|105
|1.80
|1.8958
|1.8936
|0.0000
|213
|2006.09.21 19:00
|close
|105
|1.80
|1.8976
|1.8936
|0.0000
|324.00
|7159.53
|214
|2006.09.21 20:27
|buy
|106
|1.88
|1.8993
|1.8971
|0.0000
|215
|2006.09.21 21:13
|close
|106
|1.88
|1.9015
|1.8971
|0.0000
|413.60
|7573.13