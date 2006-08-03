Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.07.31 00:00 - 2006.09.22 00:00 (2006.07.30 - 2006.09.22)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=100; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=5; ValuesPeriodCountMax=5; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=20; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=3; MagicNumber=123000;
Bars in test3546Ticks modelled187487Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit6573.13Gross profit11904.85Gross loss-5331.72
Profit factor2.23Expected payoff62.01
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown906.40 (21.22%)Relative drawdown21.22% (906.40)
Total trades106Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)106 (66.98%)
Profit trades (% of total)71 (66.98%)Loss trades (% of total)35 (33.02%)
Largestprofit trade686.20loss trade-360.80
Averageprofit trade167.67loss trade-152.33
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (2537.12)consecutive losses (loss in money)4 (-906.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2537.12 (10)consecutive loss (count of losses)-906.40 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.03 02:37buy10.271.87451.87230.0000
22006.08.03 02:50close10.271.87651.87230.000054.001054.00
32006.08.03 03:11buy20.281.87471.87250.0000
42006.08.03 04:09close20.281.87621.87250.000042.001096.00
52006.08.07 20:11buy30.291.90641.90420.0000
62006.08.08 00:00s/l30.291.90421.90420.0000-64.921031.08
72006.08.08 00:00buy40.271.90431.90210.0000
82006.08.08 02:53close40.271.90591.90210.000043.201074.28
92006.08.08 03:49buy50.281.90471.90250.0000
102006.08.08 09:02close50.281.90641.90250.000047.601121.88
112006.08.08 20:24buy60.291.90491.90270.0000
122006.08.08 20:24modify60.291.90491.90350.0000
132006.08.08 20:24close60.291.91011.90350.0000150.801272.68
142006.08.08 20:25buy70.331.90461.90240.0000
152006.08.08 20:25modify70.331.90461.90350.0000
162006.08.08 20:25close70.331.90681.90350.000072.601345.28
172006.08.09 00:00buy80.351.90601.90380.0000
182006.08.09 00:42s/l80.351.90381.90380.0000-77.001268.28
192006.08.09 00:42buy90.331.90391.90170.0000
202006.08.09 00:48s/l90.331.90171.90170.0000-72.601195.68
212006.08.09 00:48buy100.311.90181.89960.0000
222006.08.09 00:49s/l100.311.89961.89960.0000-68.201127.48
232006.08.09 00:49buy110.301.89981.89760.0000
242006.08.09 02:29s/l110.301.89761.89760.0000-66.001061.48
252006.08.09 02:29buy120.281.89771.89550.0000
262006.08.09 05:33close120.281.90021.89550.000070.001131.48
272006.08.10 12:06buy130.301.90111.89890.0000
282006.08.10 13:20close130.301.90231.89890.000036.001167.48
292006.08.10 14:36buy140.311.90101.89880.0000
302006.08.10 14:37close140.311.90221.89880.000037.201204.68
312006.08.10 14:37buy150.321.90101.89880.0000
322006.08.10 16:02s/l150.321.89881.89880.0000-70.401134.28
332006.08.10 16:16buy160.301.89751.89530.0000
342006.08.10 16:16close160.301.90121.89530.0000111.001245.28
352006.08.10 16:16buy170.331.89731.89510.0000
362006.08.10 16:16close170.331.90121.89510.0000128.701373.98
372006.08.10 16:16buy180.361.89401.89180.0000
382006.08.10 16:16close180.361.89911.89180.0000183.601557.58
392006.08.10 16:24buy190.411.89341.89120.0000
402006.08.10 16:37s/l190.411.89121.89120.0000-90.201467.38
412006.08.10 16:37buy200.391.89131.88910.0000
422006.08.10 17:16s/l200.391.88911.88910.0000-85.801381.58
432006.08.10 17:16buy210.371.88931.88710.0000
442006.08.10 17:18s/l210.371.88711.88710.0000-81.401300.18
452006.08.10 17:18buy220.341.88731.88510.0000
462006.08.10 17:28close220.341.89051.88510.0000108.801408.98
472006.08.10 17:29buy230.371.89081.88860.0000
482006.08.10 17:41s/l230.371.88861.88860.0000-81.401327.58
492006.08.10 17:41buy240.351.88871.88650.0000
502006.08.10 20:00close240.351.89161.88650.0000101.501429.08
512006.08.11 04:00buy250.381.89321.89100.0000
522006.08.11 08:23s/l250.381.89101.89100.0000-83.601345.48
532006.08.11 08:35buy260.361.89171.88950.0000
542006.08.11 09:50close260.361.89411.88950.000086.401431.88
552006.08.11 12:00buy270.381.89581.89360.0000
562006.08.11 12:29close270.381.89671.89360.000034.201466.08
572006.08.11 12:29buy280.391.89691.89470.0000
582006.08.11 13:09s/l280.391.89471.89470.0000-85.801380.28
592006.08.11 13:09buy290.361.89481.89260.0000
602006.08.11 14:03close290.361.89571.89260.000032.401412.68
612006.08.11 14:03buy300.371.89601.89380.0000
622006.08.11 14:30s/l300.371.89381.89380.0000-81.401331.28
632006.08.11 14:30buy310.351.89381.89160.0000
642006.08.11 14:30close310.351.89501.89160.000042.001373.28
652006.08.11 14:30buy320.361.89491.89270.0000
662006.08.11 14:30s/l320.361.89271.89270.0000-79.201294.08
672006.08.11 14:30buy330.341.89281.89060.0000
682006.08.11 14:30close330.341.89451.89060.000057.801351.88
692006.08.11 14:30buy340.361.89251.89030.0000
702006.08.11 14:30close340.361.89371.89030.000043.201395.08
712006.08.11 14:30buy350.371.89251.89030.0000
722006.08.11 14:30close350.371.89551.89030.0000111.001506.08
732006.08.11 14:30buy360.401.89591.89370.0000
742006.08.11 14:30s/l360.401.89371.89370.0000-88.001418.08
752006.08.11 14:30buy370.371.89381.89160.0000
762006.08.11 14:30close370.371.89521.89160.000051.801469.88
772006.08.11 14:30buy380.391.89141.88920.0000
782006.08.11 14:31close380.391.89761.88920.0000241.811711.69
792006.08.11 14:31buy390.451.89151.88930.0000
802006.08.11 14:31close390.451.89321.88930.000076.501788.19
812006.08.11 14:31buy400.471.89311.89090.0000
822006.08.11 14:31s/l400.471.89091.89090.0000-103.401684.79
832006.08.11 14:31buy410.451.89081.88860.0000
842006.08.11 14:31close410.451.89761.88860.0000306.001990.79
852006.08.11 14:31buy420.531.89011.88790.0000
862006.08.11 14:40close420.531.89151.88790.000074.202064.99
872006.08.11 14:40buy430.551.89111.88890.0000
882006.08.11 14:51s/l430.551.88891.88890.0000-121.001943.99
892006.08.11 14:51buy440.511.88911.88690.0000
902006.08.11 14:57close440.511.89051.88690.000071.402015.39
912006.08.11 14:57buy450.531.89091.88870.0000
922006.08.11 15:35close450.531.89221.88870.000068.902084.29
932006.08.11 15:35buy460.551.89251.89030.0000
942006.08.11 15:45close460.551.89361.89030.000060.502144.79
952006.08.11 15:45buy470.571.89391.89170.0000
962006.08.11 15:46close470.571.89541.89170.000085.502230.29
972006.08.11 15:46buy480.591.89541.89320.0000
982006.08.11 15:46close480.591.89631.89320.000053.102283.39
992006.08.11 15:46buy490.601.89521.89300.0000
1002006.08.11 15:46close490.601.89641.89300.000072.002355.39
1012006.08.11 15:46buy500.621.89621.89400.0000
1022006.08.11 15:46close500.621.89761.89400.000086.802442.19
1032006.08.11 15:46buy510.641.89551.89330.0000
1042006.08.11 15:46close510.641.89721.89330.0000108.802550.99
1052006.08.11 15:46buy520.671.89571.89350.0000
1062006.08.11 15:59s/l520.671.89351.89350.0000-147.402403.59
1072006.08.11 15:59buy530.631.89311.89090.0000
1082006.08.11 15:59close530.631.89411.89090.000063.002466.59
1092006.08.11 15:59buy540.651.89501.89280.0000
1102006.08.11 15:59close540.651.89611.89280.000071.502538.09
1112006.08.11 15:59buy550.671.89511.89290.0000
1122006.08.11 15:59s/l550.671.89291.89290.0000-147.402390.69
1132006.08.11 15:59buy560.631.89051.88830.0000
1142006.08.11 16:00close560.631.89491.88830.0000277.202667.89
1152006.08.14 09:27buy570.711.88991.88770.0000
1162006.08.14 10:43s/l570.711.88771.88770.0000-156.202511.69
1172006.08.14 14:05buy580.671.88571.88350.0000
1182006.08.14 15:00close580.671.88721.88350.0000100.502612.19
1192006.08.14 20:00buy590.691.88791.88570.0000
1202006.08.14 20:06close590.691.88901.88570.000075.902688.09
1212006.08.14 20:59buy600.711.88741.88520.0000
1222006.08.14 23:32close600.711.88881.88520.000099.402787.49
1232006.08.16 13:00buy610.741.88881.88660.0000
1242006.08.16 13:00close610.741.88991.88660.000081.402868.89
1252006.08.16 14:30buy620.761.88921.88700.0000
1262006.08.16 14:30close620.761.89681.88700.0000577.603446.49
1272006.08.17 14:41buy630.911.89451.89230.0000
1282006.08.17 16:50s/l630.911.89231.89230.0000-200.203246.29
1292006.08.22 00:00buy640.861.89251.89030.0000
1302006.08.22 00:36s/l640.861.89031.89030.0000-189.203057.09
1312006.08.22 00:36buy650.811.89031.88810.0000
1322006.08.22 08:28close650.811.89331.88810.0000243.003300.09
1332006.08.22 13:57buy660.871.88881.88660.0000
1342006.08.22 20:01s/l660.871.88661.88660.0000-191.403108.69
1352006.08.25 16:16buy670.821.88521.88300.0000
1362006.08.25 17:06close670.821.88671.88300.0000123.003231.69
1372006.08.28 22:28buy680.851.89371.89150.0000
1382006.08.29 02:12close680.851.89571.89150.0000166.723398.41
1392006.08.29 14:58buy690.901.89771.89550.0000
1402006.08.29 16:00close690.901.90081.89550.0000279.003677.41
1412006.08.29 16:08buy700.971.89631.89410.0000
1422006.08.29 16:23s/l700.971.89411.89410.0000-213.403464.01
1432006.08.29 16:23buy710.911.89371.89150.0000
1442006.08.29 16:52s/l710.911.89151.89150.0000-200.203263.81
1452006.08.29 16:52buy720.861.89141.88920.0000
1462006.08.29 20:02close720.861.89341.88920.0000172.003435.81
1472006.08.31 16:02buy730.901.90241.90020.0000
1482006.08.31 16:28s/l730.901.90021.90020.0000-198.003237.81
1492006.08.31 16:28buy740.851.90031.89810.0000
1502006.08.31 16:52close740.851.90291.89810.0000221.003458.81
1512006.08.31 16:59buy750.911.90241.90020.0000
1522006.08.31 20:44modify750.911.90241.90350.0000
1532006.08.31 21:26s/l750.911.9035431.90350.0000104.003562.81
1542006.09.01 14:31buy760.941.89751.89530.0000
1552006.09.01 14:35close760.941.90111.89530.0000338.403901.21
1562006.09.01 14:44buy771.031.89801.89580.0000
1572006.09.01 16:01close771.031.90161.89580.0000370.804272.01
1582006.09.05 09:34buy781.121.89931.89710.0000
1592006.09.05 10:00s/l781.121.89711.89710.0000-246.404025.61
1602006.09.05 10:04buy791.061.89861.89640.0000
1612006.09.05 10:36s/l791.061.89641.89640.0000-233.203792.41
1622006.09.05 10:44buy801.001.89861.89640.0000
1632006.09.05 16:00s/l801.001.89641.89640.0000-220.003572.41
1642006.09.05 16:00buy810.941.89531.89310.0000
1652006.09.05 16:23s/l810.941.89311.89310.0000-206.803365.61
1662006.09.05 16:31buy820.891.89231.89010.0000
1672006.09.05 17:18close820.891.89381.89010.0000133.503499.11
1682006.09.05 17:54buy830.921.89211.88990.0000
1692006.09.05 18:54close830.921.89361.88990.0000138.013637.12
1702006.09.06 10:34buy840.961.89091.88870.0000
1712006.09.06 10:34close840.961.89331.88870.0000230.403867.52
1722006.09.06 11:59buy851.021.89101.88880.0000
1732006.09.06 12:00s/l851.021.88881.88880.0000-224.403643.12
1742006.09.08 09:17buy860.971.87191.86970.0000
1752006.09.08 09:59close860.971.87401.86970.0000203.703846.82
1762006.09.08 10:07buy871.031.87191.86970.0000
1772006.09.08 12:19s/l871.031.86971.86970.0000-226.603620.22
1782006.09.08 13:09buy880.971.86921.86700.0000
1792006.09.08 14:11close880.971.87181.86700.0000252.193872.41
1802006.09.08 14:26buy891.041.86921.86700.0000
1812006.09.08 14:36s/l891.041.86701.86700.0000-228.803643.61
1822006.09.12 16:13buy900.971.87281.87060.0000
1832006.09.12 16:50close900.971.87491.87060.0000203.703847.31
1842006.09.13 02:21buy911.031.87151.86930.0000
1852006.09.13 02:47close911.031.87301.86930.0000154.504001.81
1862006.09.13 03:18buy921.071.87131.86910.0000
1872006.09.13 04:21close921.071.87291.86910.0000171.214173.02
1882006.09.15 16:00buy931.111.87711.87490.0000
1892006.09.15 16:59close931.111.87991.87490.0000310.804483.82
1902006.09.15 16:59buy941.191.87701.87480.0000
1912006.09.15 16:59close941.191.87851.87480.0000178.514662.33
1922006.09.15 16:59buy951.241.87661.87440.0000
1932006.09.15 16:59close951.241.87811.87440.0000186.004848.33
1942006.09.15 16:59buy961.291.87731.87510.0000
1952006.09.15 17:00close961.291.87921.87510.0000245.105093.43
1962006.09.15 17:20buy971.361.87731.87510.0000
1972006.09.15 21:26close971.361.87991.87510.0000353.605447.03
1982006.09.18 01:31buy981.451.87701.87480.0000
1992006.09.18 02:19close981.451.87901.87480.0000290.005737.03
2002006.09.19 11:06buy991.531.87891.87670.0000
2012006.09.19 14:12close991.531.88181.87670.0000443.706180.73
2022006.09.19 18:04buy1001.641.88541.88320.0000
2032006.09.19 18:21s/l1001.641.88321.88320.0000-360.805819.93
2042006.09.19 18:21buy1011.551.88331.88110.0000
2052006.09.19 19:51s/l1011.551.88111.88110.0000-341.005478.93
2062006.09.19 19:51buy1021.461.88131.87910.0000
2072006.09.19 20:56close1021.461.88601.87910.0000686.206165.13
2082006.09.20 10:50buy1031.641.88091.87870.0000
2092006.09.20 11:41close1031.641.88311.87870.0000360.806525.93
2102006.09.21 17:20buy1041.721.89581.89360.0000
2112006.09.21 18:03close1041.721.89761.89360.0000309.606835.53
2122006.09.21 18:41buy1051.801.89581.89360.0000
2132006.09.21 19:00close1051.801.89761.89360.0000324.007159.53
2142006.09.21 20:27buy1061.881.89931.89710.0000
2152006.09.21 21:13close1061.881.90151.89710.0000413.607573.13