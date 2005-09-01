Strategy Tester Report
CyberiaTrader

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period4 Hours (H4) 2005.09.01 00:00 - 2006.09.14 00:00 (2005.09.01 - 2006.09.14)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=true; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=12; StopLevel=0;
Bars in test3515Ticks modelled1242195Modelling quality79.66%
Initial deposit500.00
Total net profit673954.50Gross profit1756287.88Gross loss-1082333.37
Profit factor1.62Expected payoff2486.92
Absolute drawdown56.00Maximal drawdown266257.32 (54.15%)Relative drawdown74.25% (68395.30)
Total trades271Short positions (won %)125 (53.60%)Long positions (won %)146 (54.11%)
Profit trades (% of total)146 (53.87%)Loss trades (% of total)125 (46.13%)
Largestprofit trade113883.00loss trade-58451.40
Averageprofit trade12029.37loss trade-8658.67
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (69812.46)consecutive losses (loss in money)6 (-261090.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)398177.75 (6)consecutive loss (count of losses)-261090.20 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.09.01 14:43sell10.401.24091.24230.0000
22005.09.01 16:00s/l10.401.24231.24230.0000-56.00444.00
32005.09.01 16:06sell20.361.24631.24770.0000
42005.09.01 16:06close20.361.24391.24770.000086.40530.40
52005.09.01 16:06sell30.431.24631.24770.0000
62005.09.01 16:07close30.431.24431.24770.000086.00616.40
72005.09.01 16:08sell40.491.24621.24760.0000
82005.09.01 16:09s/l40.491.24761.24760.0000-68.60547.80
92005.09.01 16:09sell50.441.24761.24900.0000
102005.09.01 16:10close50.441.24561.24900.000088.00635.80
112005.09.01 16:13sell60.511.24611.24750.0000
122005.09.01 16:14s/l60.511.24751.24750.0000-71.40564.40
132005.09.01 16:14sell70.451.24731.24870.0000
142005.09.01 16:25close70.451.24531.24870.000090.00654.40
152005.09.01 16:28sell80.531.24621.24760.0000
162005.09.01 16:55s/l80.531.24761.24760.0000-74.20580.20
172005.09.01 16:55sell90.471.24761.24900.0000
182005.09.01 17:01close90.471.24521.24900.0000112.80693.00
192005.09.01 17:02sell100.561.24671.24810.0000
202005.09.01 17:55close100.561.24471.24810.0000112.00805.00
212005.09.01 18:45sell110.651.24611.24750.0000
222005.09.01 19:56s/l110.651.24751.24750.0000-91.00714.00
232005.09.01 19:56sell120.571.24731.24870.0000
242005.09.01 20:04s/l120.571.24871.24870.0000-79.80634.20
252005.09.01 20:23sell130.511.25041.25180.0000
262005.09.01 20:24s/l130.511.25181.25180.0000-71.40562.80
272005.09.01 20:24sell140.451.25161.25300.0000
282005.09.01 20:25close140.451.25011.25300.000067.50630.30
292005.09.01 20:29sell150.501.25041.25180.0000
302005.09.01 20:29s/l150.501.25181.25180.0000-70.00560.30
312005.09.01 20:29sell160.451.25171.25310.0000
322005.09.01 20:29close160.451.24941.25310.0000103.50663.80
332005.09.01 20:41sell170.531.25081.25220.0000
342005.09.01 20:43s/l170.531.25221.25220.0000-74.20589.60
352005.09.01 20:43sell180.471.25211.25350.0000
362005.09.01 20:45close180.471.25061.25350.000070.50660.10
372005.09.01 20:45sell190.531.25061.25200.0000
382005.09.01 20:47s/l190.531.25201.25200.0000-74.20585.90
392005.09.01 20:47sell200.471.25181.25320.0000
402005.09.01 20:50close200.471.25001.25320.000084.60670.50
412005.09.02 10:17sell210.531.25641.25780.0000
422005.09.02 10:59s/l210.531.25781.25780.0000-74.20596.30
432005.09.02 10:59sell220.471.25771.25910.0000
442005.09.02 11:30close220.471.25551.25910.0000103.40699.70
452005.09.02 11:32sell230.561.25631.25770.0000
462005.09.02 13:02close230.561.25461.25770.000095.20794.90
472005.09.06 08:43buy240.641.24781.24640.0000
482005.09.06 09:25s/l240.641.24641.24640.0000-89.60705.30
492005.09.06 09:25buy250.571.24661.24520.0000
502005.09.06 09:26close250.571.24821.24520.000091.20796.50
512005.09.06 09:26buy260.641.24571.24430.0000
522005.09.06 09:29close260.641.24751.24430.0000115.20911.70
532005.09.06 09:29buy270.731.24731.24590.0000
542005.09.06 09:29s/l270.731.24591.24590.0000-102.20809.50
552005.09.06 09:29buy280.651.24541.24400.0000
562005.09.06 10:43close280.651.24711.24400.0000110.50920.00
572005.09.06 10:43buy290.741.24711.24570.0000
582005.09.06 11:05s/l290.741.24571.24570.0000-103.60816.40
592005.09.06 11:05buy300.661.24581.24440.0000
602005.09.06 12:29close300.661.24751.24440.0000112.20928.60
612005.09.06 16:14buy310.741.24681.24540.0000
622005.09.06 16:32close310.741.24861.24540.0000133.201061.80
632005.09.06 16:55buy320.851.24681.24540.0000
642005.09.06 16:55close320.851.24851.24540.0000144.501206.30
652005.09.06 17:04buy330.971.24681.24540.0000
662005.09.06 17:55close330.971.24851.24540.0000164.901371.20
672005.09.07 08:58sell341.101.25221.25360.0000
682005.09.07 10:14close341.101.25001.25360.0000242.001613.20
692005.09.07 15:12buy351.301.24231.24090.0000
702005.09.07 15:40close351.301.24451.24090.0000286.001899.20
712005.09.08 16:33buy361.531.23921.23780.0000
722005.09.08 16:55close361.531.24111.23780.0000290.702189.90
732005.09.08 17:07buy371.771.23941.23800.0000
742005.09.09 02:29s/l371.771.23801.23800.0000-267.631922.27
752005.09.09 11:36buy381.551.24001.23860.0000
762005.09.09 13:16s/l381.551.23861.23860.0000-217.001705.27
772005.09.12 04:19buy391.381.23451.23310.0000
782005.09.12 04:19close391.381.23641.23310.0000262.221967.49
792005.09.12 04:51buy401.591.23511.23370.0000
802005.09.12 04:52s/l401.591.23371.23370.0000-222.601744.89
812005.09.12 04:52buy411.421.23321.23180.0000
822005.09.12 05:03s/l411.421.23181.23180.0000-198.801546.09
832005.09.12 05:03buy421.261.23191.23050.0000
842005.09.12 05:35close421.261.23391.23050.0000251.991798.08
852005.09.12 05:35buy431.461.23411.23270.0000
862005.09.12 05:42s/l431.461.23271.23270.0000-204.401593.68
872005.09.12 05:42buy441.291.23291.23150.0000
882005.09.12 09:28s/l441.291.23151.23150.0000-180.601413.08
892005.09.13 11:55buy451.151.22611.22470.0000
902005.09.13 11:55close451.151.22811.22470.0000229.991643.07
912005.09.13 11:59buy461.341.22631.22490.0000
922005.09.13 12:04s/l461.341.22491.22490.0000-187.601455.47
932005.09.15 03:08buy471.191.22361.22220.0000
942005.09.15 03:12close471.191.22661.22220.0000357.001812.47
952005.09.15 03:12buy481.481.22341.22200.0000
962005.09.15 04:21s/l481.481.22201.22200.0000-207.201605.27
972005.09.16 06:37sell491.311.22951.23090.0000
982005.09.16 06:38s/l491.311.23091.23090.0000-183.401421.87
992005.09.16 06:38sell501.161.23081.23220.0000
1002005.09.16 07:11close501.161.22931.23220.0000173.991595.86
1012005.09.16 07:11sell511.301.22941.23080.0000
1022005.09.16 09:09close511.301.22751.23080.0000247.001842.86
1032005.09.16 14:21buy521.511.22311.22170.0000
1042005.09.16 14:30close521.511.22471.22170.0000241.602084.46
1052005.09.16 14:38buy531.701.22331.22190.0000
1062005.09.16 15:02s/l531.701.22191.22190.0000-238.001846.46
1072005.09.16 15:02buy541.511.22191.22050.0000
1082005.09.16 15:02close541.511.22401.22050.0000317.102163.56
1092005.09.16 15:02buy551.771.22251.22110.0000
1102005.09.16 15:03s/l551.771.22111.22110.0000-247.801915.76
1112005.09.16 15:03buy561.571.22091.21950.0000
1122005.09.16 15:40close561.571.22261.21950.0000266.902182.66
1132005.09.16 15:40buy571.791.22291.22150.0000
1142005.09.16 15:46close571.791.22481.22150.0000340.102522.76
1152005.09.16 15:46buy582.061.22251.22110.0000
1162005.09.16 15:50s/l582.061.22111.22110.0000-288.402234.36
1172005.09.16 15:50buy591.831.22111.21970.0000
1182005.09.16 20:10close591.831.22281.21970.0000311.092545.45
1192005.09.19 07:17buy602.101.21321.21180.0000
1202005.09.19 07:29s/l602.101.21181.21180.0000-294.002251.45
1212005.09.19 07:29buy611.861.21201.21060.0000
1222005.09.19 08:12s/l611.861.21061.21060.0000-260.401991.05
1232005.09.20 08:30sell621.631.21831.21970.0000
1242005.09.20 08:55close621.631.21631.21970.0000326.002317.05
1252005.09.21 06:39sell631.901.21951.22090.0000
1262005.09.21 06:44s/l631.901.22091.22090.0000-266.002051.05
1272005.09.21 06:44sell641.681.22091.22230.0000
1282005.09.21 06:44close641.681.21861.22230.0000386.402437.45
1292005.09.21 06:49sell652.001.21921.22060.0000
1302005.09.21 07:16s/l652.001.22061.22060.0000-280.002157.45
1312005.09.21 07:16sell661.771.22051.22190.0000
1322005.09.21 08:00close661.771.21841.22190.0000371.702529.15
1332005.09.22 01:49sell672.061.22691.22830.0000
1342005.09.22 03:07close672.061.22451.22830.0000494.403023.55
1352005.09.22 16:06buy682.491.21671.21530.0000
1362005.09.22 16:28s/l682.491.21531.21530.0000-348.602674.95
1372005.09.22 16:28buy692.201.21531.21390.0000
1382005.09.22 16:39s/l692.201.21391.21390.0000-308.002366.95
1392005.09.22 16:39buy701.951.21401.21260.0000
1402005.09.22 17:49close701.951.21571.21260.0000331.512698.46
1412005.09.22 17:49buy712.221.21511.21370.0000
1422005.09.22 19:58s/l712.221.21371.21370.0000-310.802387.66
1432005.09.22 19:58buy721.971.21381.21240.0000
1442005.09.22 21:31close721.971.21561.21240.0000354.582742.24
1452005.09.23 08:58buy732.261.21161.21020.0000
1462005.09.23 10:42close732.261.21341.21020.0000406.793149.03
1472005.09.23 10:59buy742.601.21161.21020.0000
1482005.09.23 11:00close742.601.21381.21020.0000572.003721.03
1492005.09.23 11:35buy753.071.21161.21020.0000
1502005.09.23 14:44s/l753.071.21021.21020.0000-429.803291.23
1512005.09.23 15:28buy762.731.20691.20550.0000
1522005.09.23 19:10s/l762.731.20551.20550.0000-382.202909.03
1532005.09.26 17:48sell772.411.20551.20690.0000
1542005.09.26 20:51s/l772.411.20691.20690.0000-337.402571.63
1552005.09.30 12:39sell782.131.20561.20700.0000
1562005.09.30 14:09close782.131.20411.20700.0000319.502891.13
1572005.09.30 16:38sell792.401.20711.20850.0000
1582005.09.30 17:00close792.401.20451.20850.0000624.013515.14
1592005.09.30 17:26sell802.911.20711.20850.0000
1602005.09.30 17:30s/l802.911.20851.20850.0000-407.403107.74
1612005.09.30 17:30sell812.571.20841.20980.0000
1622005.09.30 17:37close812.571.20621.20980.0000565.403673.14
1632005.09.30 17:37sell823.041.20711.20850.0000
1642005.09.30 18:20close823.041.20501.20850.0000638.404311.54
1652005.10.03 02:33buy833.601.19801.19660.0000
1662005.10.03 02:48s/l833.601.19661.19660.0000-504.003807.54
1672005.10.03 02:48buy843.181.19631.19490.0000
1682005.10.03 03:07s/l843.181.19491.19490.0000-445.203362.34
1692005.10.03 03:07buy852.821.19361.19220.0000
1702005.10.03 03:16close852.821.19501.19220.0000394.803757.14
1712005.10.03 03:16buy863.141.19531.19390.0000
1722005.10.03 03:19s/l863.141.19391.19390.0000-439.603317.54
1732005.10.03 03:19buy872.781.19411.19270.0000
1742005.10.03 03:26close872.781.19551.19270.0000389.203706.74
1752005.10.03 03:26buy883.101.19611.19470.0000
1762005.10.03 03:27s/l883.101.19471.19470.0000-434.003272.74
1772005.10.03 03:27buy892.741.19481.19340.0000
1782005.10.03 04:15s/l892.741.19341.19340.0000-383.602889.14
1792005.10.06 19:48sell902.371.21841.21980.0000
1802005.10.06 20:35s/l902.371.21981.21980.0000-331.802557.34
1812005.10.07 14:39buy912.111.21081.20940.0000
1822005.10.07 14:39close912.111.21491.20940.0000865.103422.44
1832005.10.07 14:39buy922.831.21101.20960.0000
1842005.10.07 14:44close922.831.21351.20960.0000707.504129.94
1852005.10.07 14:44buy933.411.21031.20890.0000
1862005.10.07 14:44close933.411.21231.20890.0000681.964811.90
1872005.10.07 14:58buy943.981.21071.20930.0000
1882005.10.07 15:22s/l943.981.20931.20930.0000-557.204254.70
1892005.10.07 15:22buy953.521.20951.20810.0000
1902005.10.07 15:25close953.521.21111.20810.0000563.204817.90
1912005.10.07 15:25buy963.981.21051.20910.0000
1922005.10.07 15:45close963.981.21231.20910.0000716.405534.30
1932005.10.07 15:46buy974.571.21081.20940.0000
1942005.10.07 16:09close974.571.21301.20940.00001005.406539.70
1952005.10.10 14:03buy985.411.20921.20780.0000
1962005.10.10 14:09s/l985.411.20781.20780.0000-757.405782.30
1972005.10.10 14:09buy994.791.20781.20640.0000
1982005.10.10 14:57s/l994.791.20641.20640.0000-670.605111.70
1992005.10.10 14:57buy1004.241.20641.20500.0000
2002005.10.10 16:19s/l1004.241.20501.20500.0000-593.604518.10
2012005.10.11 03:04buy1013.761.20211.20070.0000
2022005.10.11 03:40close1013.761.20341.20070.0000488.805006.90
2032005.10.12 15:18sell1024.161.20401.20540.0000
2042005.10.12 16:00close1024.161.20231.20540.0000707.205714.10
2052005.10.12 18:25sell1034.741.20521.20660.0000
2062005.10.12 18:26close1034.741.20311.20660.0000995.386709.48
2072005.10.12 18:27sell1045.571.20481.20620.0000
2082005.10.12 18:29close1045.571.20141.20620.00001893.808603.28
2092005.10.13 03:19buy1057.181.19771.19630.0000
2102005.10.13 05:10close1057.181.19911.19630.00001005.229608.50
2112005.10.13 18:38sell1068.021.19841.19980.0000
2122005.10.13 19:41s/l1068.021.19981.19980.0000-1122.808485.70
2132005.10.13 19:41sell1077.071.19981.20120.0000
2142005.10.13 20:49s/l1077.071.20121.20120.0000-989.807495.90
2152005.10.13 21:33sell1086.231.20361.20500.0000
2162005.10.14 00:42close1086.231.20151.20500.00001361.458857.35
2172005.10.14 14:36sell1097.361.20331.20470.0000
2182005.10.14 14:38close1097.361.20071.20470.00001913.6010770.95
2192005.10.14 14:39sell1108.951.20411.20550.0000
2202005.10.14 14:39s/l1108.951.20551.20550.0000-1253.009517.95
2212005.10.14 14:39sell1117.891.20601.20740.0000
2222005.10.14 14:39close1117.891.20311.20740.00002288.0811806.03
2232005.10.14 14:39sell1129.811.20361.20500.0000
2242005.10.14 14:43s/l1129.811.20501.20500.0000-1373.4010432.63
2252005.10.14 14:43sell1138.651.20601.20740.0000
2262005.10.14 14:44close1138.651.20411.20740.00001643.4712076.10
2272005.10.14 14:44sell11410.031.20421.20560.0000
2282005.10.14 14:44s/l11410.031.20561.20560.0000-1404.2010671.90
2292005.10.14 14:44sell1158.851.20601.20740.0000
2302005.10.14 14:45close1158.851.20311.20740.00002566.4713238.37
2312005.10.14 14:46sell11611.001.20321.20460.0000
2322005.10.14 14:48s/l11611.001.20461.20460.0000-1540.0011698.37
2332005.10.14 14:48sell1179.701.20581.20720.0000
2342005.10.14 14:48close1179.701.20391.20720.00001843.0013541.37
2352005.10.14 14:48sell11811.251.20391.20530.0000
2362005.10.14 14:48s/l11811.251.20531.20530.0000-1575.0011966.37
2372005.10.14 14:48sell1199.931.20531.20670.0000
2382005.10.14 14:49close1199.931.20341.20670.00001886.7213853.09
2392005.10.14 14:54sell12011.511.20361.20500.0000
2402005.10.14 14:56close12011.511.20201.20500.00001841.6615694.75
2412005.10.14 16:17sell12113.041.20331.20470.0000
2422005.10.14 16:32s/l12113.041.20471.20470.0000-1825.6013869.15
2432005.10.14 16:32sell12211.511.20461.20600.0000
2442005.10.14 16:35s/l12211.511.20601.20600.0000-1611.4012257.75
2452005.10.14 16:35sell12310.171.20581.20720.0000
2462005.10.14 16:39s/l12310.171.20721.20720.0000-1423.8010833.95
2472005.10.14 16:39sell1248.981.20711.20850.0000
2482005.10.14 16:40close1248.981.20551.20850.00001436.8212270.77
2492005.10.14 16:41sell12510.181.20541.20680.0000
2502005.10.14 16:44s/l12510.181.20681.20680.0000-1425.2010845.57
2512005.10.14 16:44sell1268.991.20671.20810.0000
2522005.10.14 16:49s/l1268.991.20811.20810.0000-1258.609586.97
2532005.10.14 16:49sell1277.941.20791.20930.0000
2542005.10.14 17:05close1277.941.20621.20930.00001349.8210936.79
2552005.10.14 17:05sell1289.071.20601.20740.0000
2562005.10.14 17:15s/l1289.071.20741.20740.0000-1269.809666.99
2572005.10.14 17:15sell1298.011.20721.20860.0000
2582005.10.14 17:17s/l1298.011.20861.20860.0000-1121.408545.59
2592005.10.14 17:17sell1307.071.20851.20990.0000
2602005.10.14 17:46close1307.071.20691.20990.00001131.229676.81
2612005.10.14 17:46sell1318.021.20671.20810.0000
2622005.10.14 17:47s/l1318.021.20811.20810.0000-1122.808554.01
2632005.10.14 17:47sell1327.081.20791.20930.0000
2642005.10.14 18:10s/l1327.081.20931.20930.0000-991.207562.81
2652005.10.14 18:10sell1336.251.20921.21060.0000
2662005.10.14 19:15close1336.251.20741.21060.00001125.008687.81
2672005.10.14 19:15sell1347.201.20741.20880.0000
2682005.10.14 19:16close1347.201.20541.20880.00001440.0010127.81
2692005.10.14 19:16sell1358.401.20601.20740.0000
2702005.10.14 19:16s/l1358.401.20741.20740.0000-1176.008951.81
2712005.10.14 19:16sell1367.411.20791.20930.0000
2722005.10.14 19:17close1367.411.20621.20930.00001259.7010211.51
2732005.10.14 19:17sell1378.461.20691.20830.0000
2742005.10.14 19:17s/l1378.461.20831.20830.0000-1184.409027.11
2752005.10.14 19:17sell1387.471.20821.20960.0000
2762005.10.14 19:18close1387.471.20531.20960.00002166.3011193.41
2772005.10.14 19:18sell1399.281.20661.20800.0000
2782005.10.14 19:18s/l1399.281.20801.20800.0000-1299.209894.21
2792005.10.14 19:18sell1408.191.20791.20930.0000
2802005.10.14 19:18s/l1408.191.20931.20930.0000-1146.608747.61
2812005.10.14 19:18sell1417.231.20921.21060.0000
2822005.10.14 19:19close1417.231.20671.21060.00001807.5010555.11
2832005.10.14 19:19sell1428.751.20661.20800.0000
2842005.10.14 19:30s/l1428.751.20801.20800.0000-1225.009330.11
2852005.10.14 19:30sell1437.721.20821.20960.0000
2862005.10.14 19:35s/l1437.721.20961.20960.0000-1080.808249.31
2872005.10.14 19:35sell1446.821.20941.21080.0000
2882005.10.14 19:40s/l1446.821.21081.21080.0000-954.807294.51
2892005.10.14 19:40sell1456.031.21071.21210.0000
2902005.10.14 20:05close1456.031.20901.21210.00001025.128319.63
2912005.10.17 02:28sell1466.871.21111.21250.0000
2922005.10.17 02:36close1466.871.20921.21250.00001305.309624.93
2932005.10.17 02:43sell1477.951.21131.21270.0000
2942005.10.17 03:15close1477.951.20961.21270.00001351.5010976.43
2952005.10.17 18:09sell1489.101.20621.20760.0000
2962005.10.17 18:09close1489.101.20221.20760.00003640.0014616.43
2972005.10.17 18:55sell14912.121.20601.20740.0000
2982005.10.17 19:38close14912.121.20431.20740.00002060.3816676.81
2992005.10.18 02:31buy15013.921.19851.19710.0000
3002005.10.18 03:05close15013.921.20031.19710.00002505.6019182.41
3012005.10.19 01:48buy15116.081.19331.19190.0000
3022005.10.19 08:35s/l15116.081.19191.19190.0000-2251.2016931.21
3032005.10.19 08:35buy15214.241.18921.18780.0000
3042005.10.19 08:36close15214.241.19161.18780.00003417.6020348.81
3052005.10.19 08:38buy15317.111.18921.18780.0000
3062005.10.19 08:38close15317.111.19091.18780.00002908.7023257.51
3072005.10.19 08:39buy15419.571.18881.18740.0000
3082005.10.19 08:44s/l15419.571.18741.18740.0000-2739.8020517.71
3092005.10.19 08:44buy15517.281.18751.18610.0000
3102005.10.19 08:58close15517.281.18921.18610.00002937.6023455.31
3112005.10.19 08:58buy15619.731.18931.18790.0000
3122005.10.19 08:59s/l15619.731.18791.18790.0000-2762.2020693.11
3132005.10.19 08:59buy15717.421.18811.18670.0000
3142005.10.19 09:33close15717.421.19051.18670.00004180.8024873.91
3152005.10.19 09:33buy15820.931.18871.18730.0000
3162005.10.19 10:03close15820.931.19051.18730.00003767.4028641.31
3172005.10.19 10:10buy15924.081.18961.18820.0000
3182005.10.19 10:55close15924.081.19151.18820.00004575.3033216.61
3192005.10.19 21:35sell16027.691.19981.20120.0000
3202005.10.20 00:35close16027.691.19791.20120.00005969.6539186.26
3212005.10.21 02:18sell16132.471.20681.20820.0000
3222005.10.21 03:25close16132.471.20421.20820.00008442.1647628.42
3232005.10.21 03:28sell16239.461.20711.20850.0000
3242005.10.21 03:29close16239.461.20461.20850.00009865.2257493.64
3252005.10.21 17:18buy16347.981.19861.19720.0000
3262005.10.21 17:22s/l16347.981.19721.19720.0000-6717.2050776.44
3272005.10.21 17:22buy16442.431.19701.19560.0000
3282005.10.21 17:24close16442.431.20351.19560.000027579.5078355.94
3292005.10.21 17:24buy16565.531.19601.19460.0000
3302005.10.21 17:24close16565.531.19811.19460.000013761.3092117.24
3312005.10.21 17:24buy16676.981.19681.19540.0000
3322005.10.21 17:57s/l16676.981.19541.19540.0000-10777.2081340.04
3332005.10.21 17:57buy16768.061.19531.19390.0000
3342005.10.21 19:33s/l16768.061.19391.19390.0000-9528.4071811.64
3352005.10.21 19:33buy16860.151.19401.19260.0000
3362005.10.24 04:29s/l16860.151.19261.19260.0000-9094.8262716.82
3372005.10.24 18:01sell16952.251.20041.20180.0000
3382005.10.24 18:03s/l16952.251.20181.20180.0000-7315.0055401.82
3392005.10.24 18:03sell17046.101.20171.20310.0000
3402005.10.24 18:25close17046.101.19981.20310.00008758.9664160.78
3412005.10.24 18:27sell17153.451.20041.20180.0000
3422005.10.24 19:03close17153.451.19851.20180.000010155.5074316.28
3432005.10.25 10:18sell17261.891.20081.20220.0000
3442005.10.25 10:19s/l17261.891.20221.20220.0000-8664.6065651.68
3452005.10.25 10:19sell17354.611.20221.20360.0000
3462005.10.25 12:45s/l17354.611.20361.20360.0000-7645.4058006.28
3472005.10.27 06:43sell17447.821.21291.21430.0000
3482005.10.27 07:15close17447.821.21031.21430.000012433.4070439.68
3492005.10.27 07:21sell17558.181.21081.21220.0000
3502005.10.27 07:22s/l17558.181.21221.21220.0000-8145.2062294.48
3512005.10.27 10:09sell17651.301.21421.21560.0000
3522005.10.27 11:04close17651.301.21201.21560.000011286.0073580.48
3532005.10.31 14:17buy17761.241.20171.20030.0000
3542005.10.31 14:52s/l17761.241.20031.20030.0000-8573.6065006.88
3552005.10.31 14:52buy17854.161.20051.19910.0000
3562005.10.31 16:00s/l17854.161.19911.19910.0000-7582.4057424.48
3572005.11.03 14:36buy17947.831.20081.19940.0000
3582005.11.03 15:03s/l17947.831.19941.19940.0000-6696.2050728.28
3592005.11.03 15:03buy18042.311.19911.19770.0000
3602005.11.03 15:25close18042.311.20151.19770.000010154.7260883.00
3612005.11.03 15:26buy18150.711.20071.19930.0000
3622005.11.03 16:18s/l18150.711.19931.19930.0000-7099.4053783.60
3632005.11.03 18:09buy18245.011.19521.19380.0000
3642005.11.03 20:48s/l18245.011.19381.19380.0000-6301.4047482.20
3652005.11.04 15:02sell18339.631.19801.19940.0000
3662005.11.04 15:15close18339.631.19601.19940.00007926.0055408.20
3672005.11.04 16:27buy18446.681.18711.18570.0000
3682005.11.04 16:28s/l18446.681.18571.18570.0000-6535.2048873.00
3692005.11.04 16:28buy18541.231.18561.18420.0000
3702005.11.04 16:33s/l18541.231.18421.18420.0000-5772.2043100.80
3712005.11.04 16:33buy18636.401.18421.18280.0000
3722005.11.04 16:48s/l18636.401.18281.18280.0000-5096.0038004.80
3732005.11.04 16:48buy18732.131.18291.18150.0000
3742005.11.04 16:53s/l18732.131.18151.18150.0000-4498.2033506.60
3752005.11.04 16:53buy18828.361.18161.18020.0000
3762005.11.04 16:58s/l18828.361.18021.18020.0000-3970.4029536.20
3772005.11.04 16:58buy18925.031.18041.17900.0000
3782005.11.04 17:10close18925.031.18261.17900.00005506.6035042.80
3792005.11.04 17:10buy19029.641.18251.18110.0000
3802005.11.04 18:05s/l19029.641.18111.18110.0000-4149.6030893.20
3812005.11.04 18:05buy19126.161.18121.17980.0000
3822005.11.07 08:35s/l19126.161.17981.17980.0000-3955.4526937.74
3832005.11.08 02:13buy19222.971.17291.17150.0000
3842005.11.08 02:18s/l19222.971.17151.17150.0000-3215.8023721.94
3852005.11.08 02:18buy19320.261.17101.16960.0000
3862005.11.08 08:05close19320.261.17281.16960.00003646.8027368.74
3872005.11.09 12:33buy19423.331.17321.17180.0000
3882005.11.09 13:15close19423.331.17451.17180.00003032.9030401.64
3892005.11.09 15:25buy19525.891.17451.17310.0000
3902005.11.09 15:27close19525.891.17711.17310.00006731.5237133.16
3912005.11.09 15:30buy19631.661.17311.17170.0000
3922005.11.09 15:31close19631.661.17481.17170.00005382.2042515.36
3932005.11.09 15:34buy19736.281.17221.17080.0000
3942005.11.09 18:02close19736.281.17491.17080.00009795.4252310.78
3952005.11.10 14:33buy19844.481.17621.17480.0000
3962005.11.10 14:33close19844.481.17911.17480.000012899.2065209.98
3972005.11.10 14:55buy19955.551.17421.17280.0000
3982005.11.10 15:11close19955.551.17571.17280.00008332.2273542.20
3992005.11.10 15:13buy20062.661.17391.17250.0000
4002005.11.10 15:16close20062.661.17541.17250.00009399.1282941.32
4012005.11.10 15:19buy20170.621.17471.17330.0000
4022005.11.10 15:20close20170.621.17621.17330.000010593.0893534.40
4032005.11.10 15:33buy20279.641.17461.17320.0000
4042005.11.10 15:47s/l20279.641.17321.17320.0000-11149.6082384.80
4052005.11.10 15:47buy20370.231.17331.17190.0000
4062005.11.10 15:47close20370.231.17501.17190.000011938.8194323.61
4072005.11.10 15:48buy20480.321.17461.17320.0000
4082005.11.10 16:00s/l20480.321.17321.17320.0000-11244.8083078.81
4092005.11.10 20:58buy20571.021.17001.16860.0000
4102005.11.10 20:59s/l20571.021.16861.16860.0000-9942.8073136.01
4112005.11.10 20:59buy20662.641.16771.16630.0000
4122005.11.10 21:01close20662.641.16941.16630.000010648.6883784.69
4132005.11.10 21:01buy20771.651.16951.16810.0000
4142005.11.10 21:03s/l20771.651.16811.16810.0000-10031.0073753.69
4152005.11.10 21:03buy20863.141.16831.16690.0000
4162005.11.11 05:58close20863.141.16981.16690.00008763.2082516.89
4172005.11.11 21:59sell20970.341.17311.17450.0000
4182005.11.14 01:08s/l20970.341.17451.17450.0000-9247.6673269.23
4192005.11.14 13:38buy21062.521.17211.17070.0000
4202005.11.14 14:04s/l21062.521.17071.17070.0000-8752.8064516.43
4212005.11.14 14:04buy21155.111.17091.16950.0000
4222005.11.14 14:22s/l21155.111.16951.16950.0000-7715.4056801.03
4232005.11.14 14:22buy21248.581.16951.16810.0000
4242005.11.14 17:15s/l21248.581.16811.16810.0000-6801.2049999.83
4252005.11.15 21:46sell21342.651.17231.17370.0000
4262005.11.16 06:30close21342.651.17101.17370.00005908.2755908.09
4272005.11.17 15:30sell21447.781.17001.17140.0000
4282005.11.17 16:03s/l21447.781.17141.17140.0000-6689.2049218.89
4292005.11.21 16:06buy21541.801.17771.17630.0000
4302005.11.21 16:06close21541.801.18051.17630.000011703.9660922.85
4312005.11.21 16:08buy21651.691.17891.17750.0000
4322005.11.21 16:09close21651.691.18041.17750.00007753.5068676.35
4332005.11.21 16:09buy21758.281.17851.17710.0000
4342005.11.21 16:10close21758.281.18231.17710.000022146.4090822.75
4352005.11.21 16:10buy21877.011.17961.17820.0000
4362005.11.21 16:10close21877.011.18311.17820.000026953.39117776.14
4372005.11.21 16:11buy219100.271.17481.17340.0000
4382005.11.21 16:11close219100.271.17751.17340.000027072.85144848.99
4392005.11.21 16:11buy220123.071.17721.17580.0000
4402005.11.21 16:12close220123.071.17891.17580.000020921.90165770.89
4412005.11.21 16:12buy221140.721.17821.17680.0000
4422005.11.21 16:12close221140.721.18311.17680.000068952.59234723.48
4432005.11.21 16:12buy222199.291.17801.17660.0000
4442005.11.21 16:12s/l222199.291.17661.17660.0000-27900.60206822.88
4452005.11.21 16:12buy223175.911.17591.17450.0000
4462005.11.21 16:14close223175.911.17861.17450.000047495.70254318.58
4472005.11.21 16:14buy224216.291.17601.17460.0000
4482005.11.21 16:20close224216.291.17771.17460.000036770.04291088.62
4492005.11.21 16:21buy225247.151.17801.17660.0000
4502005.11.21 16:23s/l225247.151.17661.17660.0000-34601.00256487.62
4512005.11.21 16:23buy226218.011.17671.17530.0000
4522005.11.21 16:28close226218.011.17821.17530.000032701.50289189.12
4532005.11.21 16:28buy227245.471.17831.17690.0000
4542005.11.21 16:32s/l227245.471.17691.17690.0000-34365.80254823.32
4552005.11.21 16:32buy228216.651.17641.17500.0000
4562005.11.21 16:50s/l228216.651.17501.17500.0000-30331.00224492.32
4572005.11.21 16:50buy229191.061.17521.17380.0000
4582005.11.21 16:58s/l229191.061.17381.17380.0000-26748.40197743.92
4592005.11.21 16:58buy230168.481.17391.17250.0000
4602005.11.21 17:00close230168.481.17541.17250.000025272.00223015.92
4612005.11.21 17:00buy231189.721.17571.17430.0000
4622005.11.21 17:00s/l231189.721.17431.17430.0000-26560.80196455.12
4632005.11.21 17:00buy232167.371.17401.17260.0000
4642005.11.21 17:16s/l232167.371.17261.17260.0000-23431.80173023.32
4652005.11.21 17:16buy233147.571.17271.17130.0000
4662005.11.21 20:06close233147.571.17441.17130.000025086.49198109.81
4672005.11.22 16:19sell234169.141.17131.17270.0000
4682005.11.22 16:46s/l234169.141.17271.17270.0000-23679.60174430.21
4692005.11.22 16:47sell235148.651.17341.17480.0000
4702005.11.22 16:51close235148.651.17181.17480.000023784.00198214.21
4712005.11.22 17:12sell236168.941.17331.17470.0000
4722005.11.22 17:20close236168.941.17181.17470.000025341.00223555.21
4732005.11.22 17:30sell237190.551.17321.17460.0000
4742005.11.22 17:31close237190.551.17151.17460.000032393.50255948.71
4752005.11.22 17:32sell238218.111.17351.17490.0000
4762005.11.22 17:34close238218.111.17201.17490.000032716.12288664.83
4772005.11.22 17:55sell239245.921.17381.17520.0000
4782005.11.22 17:57close239245.921.17201.17520.000044265.60332930.43
4792005.11.22 17:58sell240283.611.17391.17530.0000
4802005.11.22 18:00s/l240283.611.17531.17530.0000-39705.40293225.03
4812005.11.22 18:00sell241249.511.17521.17660.0000
4822005.11.22 18:01close241249.511.17351.17660.000042416.34335641.37
4832005.11.22 18:01sell242286.091.17321.17460.0000
4842005.11.22 18:01s/l242286.091.17461.17460.0000-40052.60295588.77
4852005.11.22 18:01sell243251.521.17521.17660.0000
4862005.11.22 18:02close243251.521.17331.17660.000047788.44343377.21
4872005.11.22 18:02sell244292.391.17441.17580.0000
4882005.11.22 19:27close244292.391.17291.17580.000043858.50387235.71
4892005.11.22 19:35sell245330.101.17311.17450.0000
4902005.11.22 20:00s/l245330.101.17451.17450.0000-46214.00341021.71
4912005.11.23 07:10sell246288.071.18381.18520.0000
4922005.11.23 07:13s/l246288.071.18521.18520.0000-40329.80300691.91
4932005.11.23 07:13sell247253.431.18651.18790.0000
4942005.11.23 07:15close247253.431.18431.18790.000055752.61356444.52
4952005.11.23 07:15sell248301.001.18421.18560.0000
4962005.11.23 07:18s/l248301.001.18561.18560.0000-42140.00314304.52
4972005.11.23 07:18sell249265.151.18541.18680.0000
4982005.11.23 07:35close249265.151.18301.18680.000063634.55377939.07
4992005.11.23 10:19buy250320.371.17991.17850.0000
5002005.11.23 12:10s/l250320.371.17851.17850.0000-44851.80333087.27
5012005.11.23 12:14buy251283.191.17641.17500.0000
5022005.11.23 12:18close251283.191.17781.17500.000039646.60372733.87
5032005.11.23 12:23buy252316.821.17671.17530.0000
5042005.11.23 13:05close252316.821.17871.17530.000063364.00436097.87
5052005.11.23 13:09buy253370.671.17671.17530.0000
5062005.11.23 13:16close253370.671.17821.17530.000055600.50491698.37
5072005.11.28 16:46sell254417.511.17771.17910.0000
5082005.11.28 16:48s/l254417.511.17911.17910.0000-58451.40433246.97
5092005.11.28 16:48sell255367.501.17891.18030.0000
5102005.11.28 17:38s/l255367.501.18031.18030.0000-51450.00381796.97
5112005.11.28 17:38sell256323.501.18021.18160.0000
5122005.11.28 19:04s/l256323.501.18161.18160.0000-45290.00336506.97
5132005.11.28 19:04sell257284.811.18151.18290.0000
5142005.11.28 19:14s/l257284.811.18291.18290.0000-39873.40296633.57
5152005.11.28 19:14sell258250.811.18271.18410.0000
5162005.11.28 19:19s/l258250.811.18411.18410.0000-35113.40261520.17
5172005.11.28 19:19sell259220.801.18441.18580.0000
5182005.11.28 19:49s/l259220.801.18581.18580.0000-30912.00230608.17
5192005.11.28 19:49sell260194.511.18561.18700.0000
5202005.11.28 20:00close260194.511.18431.18700.000025285.68255893.85
5212005.11.29 16:00buy261217.521.17661.17520.0000
5222005.11.29 16:00s/l261217.521.17521.17520.0000-30452.80225441.05
5232005.11.29 16:00buy262192.001.17441.17300.0000
5242005.11.29 16:00close262192.001.17571.17300.000024958.89250399.94
5252005.11.29 16:00buy263213.031.17561.17420.0000
5262005.11.29 16:00close263213.031.17701.17420.000029824.20280224.14
5272005.11.29 16:04buy264238.651.17441.17300.0000
5282005.11.29 16:20close264238.651.17581.17300.000033408.81313632.95
5292005.11.29 16:22buy265266.831.17561.17420.0000
5302005.11.29 16:23s/l265266.831.17421.17420.0000-37356.20276276.75
5312005.11.29 16:23buy266235.291.17441.17300.0000
5322005.11.29 16:26close266235.291.17581.17300.000032940.60309217.35
5332005.11.29 16:28buy267263.141.17531.17390.0000
5342005.11.29 16:57close267263.141.17651.17390.000031576.80340794.15
5352005.12.01 13:46buy268290.411.17371.17230.0000
5362005.12.01 13:46close268290.411.17551.17230.000052273.80393067.95
5372005.12.01 13:47buy269334.951.17371.17230.0000
5382005.12.01 13:47close269334.951.17711.17230.0000113883.00506950.95
5392005.12.01 13:48buy270432.001.17371.17230.0000
5402005.12.01 13:48close270432.001.17551.17230.000077760.00584710.95
5412005.12.01 13:49buy271498.561.17301.17160.0000
5422005.12.01 13:49close271498.561.17481.17160.000089743.55674454.50