|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2005.09.01 00:00 - 2006.09.14 00:00 (2005.09.01 - 2006.09.14)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=true; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=12; StopLevel=0;
|Bars in test
|3515
|Ticks modelled
|1242195
|Modelling quality
|79.66%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|673954.50
|Gross profit
|1756287.88
|Gross loss
|-1082333.37
|Profit factor
|1.62
|Expected payoff
|2486.92
|Absolute drawdown
|56.00
|Maximal drawdown
|266257.32 (54.15%)
|Relative drawdown
|74.25% (68395.30)
|Total trades
|271
|Short positions (won %)
|125 (53.60%)
|Long positions (won %)
|146 (54.11%)
|Profit trades (% of total)
|146 (53.87%)
|Loss trades (% of total)
|125 (46.13%)
|Largest
|profit trade
|113883.00
|loss trade
|-58451.40
|Average
|profit trade
|12029.37
|loss trade
|-8658.67
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (69812.46)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-261090.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|398177.75 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-261090.20 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.09.01 14:43
|sell
|1
|0.40
|1.2409
|1.2423
|0.0000
|2
|2005.09.01 16:00
|s/l
|1
|0.40
|1.2423
|1.2423
|0.0000
|-56.00
|444.00
|3
|2005.09.01 16:06
|sell
|2
|0.36
|1.2463
|1.2477
|0.0000
|4
|2005.09.01 16:06
|close
|2
|0.36
|1.2439
|1.2477
|0.0000
|86.40
|530.40
|5
|2005.09.01 16:06
|sell
|3
|0.43
|1.2463
|1.2477
|0.0000
|6
|2005.09.01 16:07
|close
|3
|0.43
|1.2443
|1.2477
|0.0000
|86.00
|616.40
|7
|2005.09.01 16:08
|sell
|4
|0.49
|1.2462
|1.2476
|0.0000
|8
|2005.09.01 16:09
|s/l
|4
|0.49
|1.2476
|1.2476
|0.0000
|-68.60
|547.80
|9
|2005.09.01 16:09
|sell
|5
|0.44
|1.2476
|1.2490
|0.0000
|10
|2005.09.01 16:10
|close
|5
|0.44
|1.2456
|1.2490
|0.0000
|88.00
|635.80
|11
|2005.09.01 16:13
|sell
|6
|0.51
|1.2461
|1.2475
|0.0000
|12
|2005.09.01 16:14
|s/l
|6
|0.51
|1.2475
|1.2475
|0.0000
|-71.40
|564.40
|13
|2005.09.01 16:14
|sell
|7
|0.45
|1.2473
|1.2487
|0.0000
|14
|2005.09.01 16:25
|close
|7
|0.45
|1.2453
|1.2487
|0.0000
|90.00
|654.40
|15
|2005.09.01 16:28
|sell
|8
|0.53
|1.2462
|1.2476
|0.0000
|16
|2005.09.01 16:55
|s/l
|8
|0.53
|1.2476
|1.2476
|0.0000
|-74.20
|580.20
|17
|2005.09.01 16:55
|sell
|9
|0.47
|1.2476
|1.2490
|0.0000
|18
|2005.09.01 17:01
|close
|9
|0.47
|1.2452
|1.2490
|0.0000
|112.80
|693.00
|19
|2005.09.01 17:02
|sell
|10
|0.56
|1.2467
|1.2481
|0.0000
|20
|2005.09.01 17:55
|close
|10
|0.56
|1.2447
|1.2481
|0.0000
|112.00
|805.00
|21
|2005.09.01 18:45
|sell
|11
|0.65
|1.2461
|1.2475
|0.0000
|22
|2005.09.01 19:56
|s/l
|11
|0.65
|1.2475
|1.2475
|0.0000
|-91.00
|714.00
|23
|2005.09.01 19:56
|sell
|12
|0.57
|1.2473
|1.2487
|0.0000
|24
|2005.09.01 20:04
|s/l
|12
|0.57
|1.2487
|1.2487
|0.0000
|-79.80
|634.20
|25
|2005.09.01 20:23
|sell
|13
|0.51
|1.2504
|1.2518
|0.0000
|26
|2005.09.01 20:24
|s/l
|13
|0.51
|1.2518
|1.2518
|0.0000
|-71.40
|562.80
|27
|2005.09.01 20:24
|sell
|14
|0.45
|1.2516
|1.2530
|0.0000
|28
|2005.09.01 20:25
|close
|14
|0.45
|1.2501
|1.2530
|0.0000
|67.50
|630.30
|29
|2005.09.01 20:29
|sell
|15
|0.50
|1.2504
|1.2518
|0.0000
|30
|2005.09.01 20:29
|s/l
|15
|0.50
|1.2518
|1.2518
|0.0000
|-70.00
|560.30
|31
|2005.09.01 20:29
|sell
|16
|0.45
|1.2517
|1.2531
|0.0000
|32
|2005.09.01 20:29
|close
|16
|0.45
|1.2494
|1.2531
|0.0000
|103.50
|663.80
|33
|2005.09.01 20:41
|sell
|17
|0.53
|1.2508
|1.2522
|0.0000
|34
|2005.09.01 20:43
|s/l
|17
|0.53
|1.2522
|1.2522
|0.0000
|-74.20
|589.60
|35
|2005.09.01 20:43
|sell
|18
|0.47
|1.2521
|1.2535
|0.0000
|36
|2005.09.01 20:45
|close
|18
|0.47
|1.2506
|1.2535
|0.0000
|70.50
|660.10
|37
|2005.09.01 20:45
|sell
|19
|0.53
|1.2506
|1.2520
|0.0000
|38
|2005.09.01 20:47
|s/l
|19
|0.53
|1.2520
|1.2520
|0.0000
|-74.20
|585.90
|39
|2005.09.01 20:47
|sell
|20
|0.47
|1.2518
|1.2532
|0.0000
|40
|2005.09.01 20:50
|close
|20
|0.47
|1.2500
|1.2532
|0.0000
|84.60
|670.50
|41
|2005.09.02 10:17
|sell
|21
|0.53
|1.2564
|1.2578
|0.0000
|42
|2005.09.02 10:59
|s/l
|21
|0.53
|1.2578
|1.2578
|0.0000
|-74.20
|596.30
|43
|2005.09.02 10:59
|sell
|22
|0.47
|1.2577
|1.2591
|0.0000
|44
|2005.09.02 11:30
|close
|22
|0.47
|1.2555
|1.2591
|0.0000
|103.40
|699.70
|45
|2005.09.02 11:32
|sell
|23
|0.56
|1.2563
|1.2577
|0.0000
|46
|2005.09.02 13:02
|close
|23
|0.56
|1.2546
|1.2577
|0.0000
|95.20
|794.90
|47
|2005.09.06 08:43
|buy
|24
|0.64
|1.2478
|1.2464
|0.0000
|48
|2005.09.06 09:25
|s/l
|24
|0.64
|1.2464
|1.2464
|0.0000
|-89.60
|705.30
|49
|2005.09.06 09:25
|buy
|25
|0.57
|1.2466
|1.2452
|0.0000
|50
|2005.09.06 09:26
|close
|25
|0.57
|1.2482
|1.2452
|0.0000
|91.20
|796.50
|51
|2005.09.06 09:26
|buy
|26
|0.64
|1.2457
|1.2443
|0.0000
|52
|2005.09.06 09:29
|close
|26
|0.64
|1.2475
|1.2443
|0.0000
|115.20
|911.70
|53
|2005.09.06 09:29
|buy
|27
|0.73
|1.2473
|1.2459
|0.0000
|54
|2005.09.06 09:29
|s/l
|27
|0.73
|1.2459
|1.2459
|0.0000
|-102.20
|809.50
|55
|2005.09.06 09:29
|buy
|28
|0.65
|1.2454
|1.2440
|0.0000
|56
|2005.09.06 10:43
|close
|28
|0.65
|1.2471
|1.2440
|0.0000
|110.50
|920.00
|57
|2005.09.06 10:43
|buy
|29
|0.74
|1.2471
|1.2457
|0.0000
|58
|2005.09.06 11:05
|s/l
|29
|0.74
|1.2457
|1.2457
|0.0000
|-103.60
|816.40
|59
|2005.09.06 11:05
|buy
|30
|0.66
|1.2458
|1.2444
|0.0000
|60
|2005.09.06 12:29
|close
|30
|0.66
|1.2475
|1.2444
|0.0000
|112.20
|928.60
|61
|2005.09.06 16:14
|buy
|31
|0.74
|1.2468
|1.2454
|0.0000
|62
|2005.09.06 16:32
|close
|31
|0.74
|1.2486
|1.2454
|0.0000
|133.20
|1061.80
|63
|2005.09.06 16:55
|buy
|32
|0.85
|1.2468
|1.2454
|0.0000
|64
|2005.09.06 16:55
|close
|32
|0.85
|1.2485
|1.2454
|0.0000
|144.50
|1206.30
|65
|2005.09.06 17:04
|buy
|33
|0.97
|1.2468
|1.2454
|0.0000
|66
|2005.09.06 17:55
|close
|33
|0.97
|1.2485
|1.2454
|0.0000
|164.90
|1371.20
|67
|2005.09.07 08:58
|sell
|34
|1.10
|1.2522
|1.2536
|0.0000
|68
|2005.09.07 10:14
|close
|34
|1.10
|1.2500
|1.2536
|0.0000
|242.00
|1613.20
|69
|2005.09.07 15:12
|buy
|35
|1.30
|1.2423
|1.2409
|0.0000
|70
|2005.09.07 15:40
|close
|35
|1.30
|1.2445
|1.2409
|0.0000
|286.00
|1899.20
|71
|2005.09.08 16:33
|buy
|36
|1.53
|1.2392
|1.2378
|0.0000
|72
|2005.09.08 16:55
|close
|36
|1.53
|1.2411
|1.2378
|0.0000
|290.70
|2189.90
|73
|2005.09.08 17:07
|buy
|37
|1.77
|1.2394
|1.2380
|0.0000
|74
|2005.09.09 02:29
|s/l
|37
|1.77
|1.2380
|1.2380
|0.0000
|-267.63
|1922.27
|75
|2005.09.09 11:36
|buy
|38
|1.55
|1.2400
|1.2386
|0.0000
|76
|2005.09.09 13:16
|s/l
|38
|1.55
|1.2386
|1.2386
|0.0000
|-217.00
|1705.27
|77
|2005.09.12 04:19
|buy
|39
|1.38
|1.2345
|1.2331
|0.0000
|78
|2005.09.12 04:19
|close
|39
|1.38
|1.2364
|1.2331
|0.0000
|262.22
|1967.49
|79
|2005.09.12 04:51
|buy
|40
|1.59
|1.2351
|1.2337
|0.0000
|80
|2005.09.12 04:52
|s/l
|40
|1.59
|1.2337
|1.2337
|0.0000
|-222.60
|1744.89
|81
|2005.09.12 04:52
|buy
|41
|1.42
|1.2332
|1.2318
|0.0000
|82
|2005.09.12 05:03
|s/l
|41
|1.42
|1.2318
|1.2318
|0.0000
|-198.80
|1546.09
|83
|2005.09.12 05:03
|buy
|42
|1.26
|1.2319
|1.2305
|0.0000
|84
|2005.09.12 05:35
|close
|42
|1.26
|1.2339
|1.2305
|0.0000
|251.99
|1798.08
|85
|2005.09.12 05:35
|buy
|43
|1.46
|1.2341
|1.2327
|0.0000
|86
|2005.09.12 05:42
|s/l
|43
|1.46
|1.2327
|1.2327
|0.0000
|-204.40
|1593.68
|87
|2005.09.12 05:42
|buy
|44
|1.29
|1.2329
|1.2315
|0.0000
|88
|2005.09.12 09:28
|s/l
|44
|1.29
|1.2315
|1.2315
|0.0000
|-180.60
|1413.08
|89
|2005.09.13 11:55
|buy
|45
|1.15
|1.2261
|1.2247
|0.0000
|90
|2005.09.13 11:55
|close
|45
|1.15
|1.2281
|1.2247
|0.0000
|229.99
|1643.07
|91
|2005.09.13 11:59
|buy
|46
|1.34
|1.2263
|1.2249
|0.0000
|92
|2005.09.13 12:04
|s/l
|46
|1.34
|1.2249
|1.2249
|0.0000
|-187.60
|1455.47
|93
|2005.09.15 03:08
|buy
|47
|1.19
|1.2236
|1.2222
|0.0000
|94
|2005.09.15 03:12
|close
|47
|1.19
|1.2266
|1.2222
|0.0000
|357.00
|1812.47
|95
|2005.09.15 03:12
|buy
|48
|1.48
|1.2234
|1.2220
|0.0000
|96
|2005.09.15 04:21
|s/l
|48
|1.48
|1.2220
|1.2220
|0.0000
|-207.20
|1605.27
|97
|2005.09.16 06:37
|sell
|49
|1.31
|1.2295
|1.2309
|0.0000
|98
|2005.09.16 06:38
|s/l
|49
|1.31
|1.2309
|1.2309
|0.0000
|-183.40
|1421.87
|99
|2005.09.16 06:38
|sell
|50
|1.16
|1.2308
|1.2322
|0.0000
|100
|2005.09.16 07:11
|close
|50
|1.16
|1.2293
|1.2322
|0.0000
|173.99
|1595.86
|101
|2005.09.16 07:11
|sell
|51
|1.30
|1.2294
|1.2308
|0.0000
|102
|2005.09.16 09:09
|close
|51
|1.30
|1.2275
|1.2308
|0.0000
|247.00
|1842.86
|103
|2005.09.16 14:21
|buy
|52
|1.51
|1.2231
|1.2217
|0.0000
|104
|2005.09.16 14:30
|close
|52
|1.51
|1.2247
|1.2217
|0.0000
|241.60
|2084.46
|105
|2005.09.16 14:38
|buy
|53
|1.70
|1.2233
|1.2219
|0.0000
|106
|2005.09.16 15:02
|s/l
|53
|1.70
|1.2219
|1.2219
|0.0000
|-238.00
|1846.46
|107
|2005.09.16 15:02
|buy
|54
|1.51
|1.2219
|1.2205
|0.0000
|108
|2005.09.16 15:02
|close
|54
|1.51
|1.2240
|1.2205
|0.0000
|317.10
|2163.56
|109
|2005.09.16 15:02
|buy
|55
|1.77
|1.2225
|1.2211
|0.0000
|110
|2005.09.16 15:03
|s/l
|55
|1.77
|1.2211
|1.2211
|0.0000
|-247.80
|1915.76
|111
|2005.09.16 15:03
|buy
|56
|1.57
|1.2209
|1.2195
|0.0000
|112
|2005.09.16 15:40
|close
|56
|1.57
|1.2226
|1.2195
|0.0000
|266.90
|2182.66
|113
|2005.09.16 15:40
|buy
|57
|1.79
|1.2229
|1.2215
|0.0000
|114
|2005.09.16 15:46
|close
|57
|1.79
|1.2248
|1.2215
|0.0000
|340.10
|2522.76
|115
|2005.09.16 15:46
|buy
|58
|2.06
|1.2225
|1.2211
|0.0000
|116
|2005.09.16 15:50
|s/l
|58
|2.06
|1.2211
|1.2211
|0.0000
|-288.40
|2234.36
|117
|2005.09.16 15:50
|buy
|59
|1.83
|1.2211
|1.2197
|0.0000
|118
|2005.09.16 20:10
|close
|59
|1.83
|1.2228
|1.2197
|0.0000
|311.09
|2545.45
|119
|2005.09.19 07:17
|buy
|60
|2.10
|1.2132
|1.2118
|0.0000
|120
|2005.09.19 07:29
|s/l
|60
|2.10
|1.2118
|1.2118
|0.0000
|-294.00
|2251.45
|121
|2005.09.19 07:29
|buy
|61
|1.86
|1.2120
|1.2106
|0.0000
|122
|2005.09.19 08:12
|s/l
|61
|1.86
|1.2106
|1.2106
|0.0000
|-260.40
|1991.05
|123
|2005.09.20 08:30
|sell
|62
|1.63
|1.2183
|1.2197
|0.0000
|124
|2005.09.20 08:55
|close
|62
|1.63
|1.2163
|1.2197
|0.0000
|326.00
|2317.05
|125
|2005.09.21 06:39
|sell
|63
|1.90
|1.2195
|1.2209
|0.0000
|126
|2005.09.21 06:44
|s/l
|63
|1.90
|1.2209
|1.2209
|0.0000
|-266.00
|2051.05
|127
|2005.09.21 06:44
|sell
|64
|1.68
|1.2209
|1.2223
|0.0000
|128
|2005.09.21 06:44
|close
|64
|1.68
|1.2186
|1.2223
|0.0000
|386.40
|2437.45
|129
|2005.09.21 06:49
|sell
|65
|2.00
|1.2192
|1.2206
|0.0000
|130
|2005.09.21 07:16
|s/l
|65
|2.00
|1.2206
|1.2206
|0.0000
|-280.00
|2157.45
|131
|2005.09.21 07:16
|sell
|66
|1.77
|1.2205
|1.2219
|0.0000
|132
|2005.09.21 08:00
|close
|66
|1.77
|1.2184
|1.2219
|0.0000
|371.70
|2529.15
|133
|2005.09.22 01:49
|sell
|67
|2.06
|1.2269
|1.2283
|0.0000
|134
|2005.09.22 03:07
|close
|67
|2.06
|1.2245
|1.2283
|0.0000
|494.40
|3023.55
|135
|2005.09.22 16:06
|buy
|68
|2.49
|1.2167
|1.2153
|0.0000
|136
|2005.09.22 16:28
|s/l
|68
|2.49
|1.2153
|1.2153
|0.0000
|-348.60
|2674.95
|137
|2005.09.22 16:28
|buy
|69
|2.20
|1.2153
|1.2139
|0.0000
|138
|2005.09.22 16:39
|s/l
|69
|2.20
|1.2139
|1.2139
|0.0000
|-308.00
|2366.95
|139
|2005.09.22 16:39
|buy
|70
|1.95
|1.2140
|1.2126
|0.0000
|140
|2005.09.22 17:49
|close
|70
|1.95
|1.2157
|1.2126
|0.0000
|331.51
|2698.46
|141
|2005.09.22 17:49
|buy
|71
|2.22
|1.2151
|1.2137
|0.0000
|142
|2005.09.22 19:58
|s/l
|71
|2.22
|1.2137
|1.2137
|0.0000
|-310.80
|2387.66
|143
|2005.09.22 19:58
|buy
|72
|1.97
|1.2138
|1.2124
|0.0000
|144
|2005.09.22 21:31
|close
|72
|1.97
|1.2156
|1.2124
|0.0000
|354.58
|2742.24
|145
|2005.09.23 08:58
|buy
|73
|2.26
|1.2116
|1.2102
|0.0000
|146
|2005.09.23 10:42
|close
|73
|2.26
|1.2134
|1.2102
|0.0000
|406.79
|3149.03
|147
|2005.09.23 10:59
|buy
|74
|2.60
|1.2116
|1.2102
|0.0000
|148
|2005.09.23 11:00
|close
|74
|2.60
|1.2138
|1.2102
|0.0000
|572.00
|3721.03
|149
|2005.09.23 11:35
|buy
|75
|3.07
|1.2116
|1.2102
|0.0000
|150
|2005.09.23 14:44
|s/l
|75
|3.07
|1.2102
|1.2102
|0.0000
|-429.80
|3291.23
|151
|2005.09.23 15:28
|buy
|76
|2.73
|1.2069
|1.2055
|0.0000
|152
|2005.09.23 19:10
|s/l
|76
|2.73
|1.2055
|1.2055
|0.0000
|-382.20
|2909.03
|153
|2005.09.26 17:48
|sell
|77
|2.41
|1.2055
|1.2069
|0.0000
|154
|2005.09.26 20:51
|s/l
|77
|2.41
|1.2069
|1.2069
|0.0000
|-337.40
|2571.63
|155
|2005.09.30 12:39
|sell
|78
|2.13
|1.2056
|1.2070
|0.0000
|156
|2005.09.30 14:09
|close
|78
|2.13
|1.2041
|1.2070
|0.0000
|319.50
|2891.13
|157
|2005.09.30 16:38
|sell
|79
|2.40
|1.2071
|1.2085
|0.0000
|158
|2005.09.30 17:00
|close
|79
|2.40
|1.2045
|1.2085
|0.0000
|624.01
|3515.14
|159
|2005.09.30 17:26
|sell
|80
|2.91
|1.2071
|1.2085
|0.0000
|160
|2005.09.30 17:30
|s/l
|80
|2.91
|1.2085
|1.2085
|0.0000
|-407.40
|3107.74
|161
|2005.09.30 17:30
|sell
|81
|2.57
|1.2084
|1.2098
|0.0000
|162
|2005.09.30 17:37
|close
|81
|2.57
|1.2062
|1.2098
|0.0000
|565.40
|3673.14
|163
|2005.09.30 17:37
|sell
|82
|3.04
|1.2071
|1.2085
|0.0000
|164
|2005.09.30 18:20
|close
|82
|3.04
|1.2050
|1.2085
|0.0000
|638.40
|4311.54
|165
|2005.10.03 02:33
|buy
|83
|3.60
|1.1980
|1.1966
|0.0000
|166
|2005.10.03 02:48
|s/l
|83
|3.60
|1.1966
|1.1966
|0.0000
|-504.00
|3807.54
|167
|2005.10.03 02:48
|buy
|84
|3.18
|1.1963
|1.1949
|0.0000
|168
|2005.10.03 03:07
|s/l
|84
|3.18
|1.1949
|1.1949
|0.0000
|-445.20
|3362.34
|169
|2005.10.03 03:07
|buy
|85
|2.82
|1.1936
|1.1922
|0.0000
|170
|2005.10.03 03:16
|close
|85
|2.82
|1.1950
|1.1922
|0.0000
|394.80
|3757.14
|171
|2005.10.03 03:16
|buy
|86
|3.14
|1.1953
|1.1939
|0.0000
|172
|2005.10.03 03:19
|s/l
|86
|3.14
|1.1939
|1.1939
|0.0000
|-439.60
|3317.54
|173
|2005.10.03 03:19
|buy
|87
|2.78
|1.1941
|1.1927
|0.0000
|174
|2005.10.03 03:26
|close
|87
|2.78
|1.1955
|1.1927
|0.0000
|389.20
|3706.74
|175
|2005.10.03 03:26
|buy
|88
|3.10
|1.1961
|1.1947
|0.0000
|176
|2005.10.03 03:27
|s/l
|88
|3.10
|1.1947
|1.1947
|0.0000
|-434.00
|3272.74
|177
|2005.10.03 03:27
|buy
|89
|2.74
|1.1948
|1.1934
|0.0000
|178
|2005.10.03 04:15
|s/l
|89
|2.74
|1.1934
|1.1934
|0.0000
|-383.60
|2889.14
|179
|2005.10.06 19:48
|sell
|90
|2.37
|1.2184
|1.2198
|0.0000
|180
|2005.10.06 20:35
|s/l
|90
|2.37
|1.2198
|1.2198
|0.0000
|-331.80
|2557.34
|181
|2005.10.07 14:39
|buy
|91
|2.11
|1.2108
|1.2094
|0.0000
|182
|2005.10.07 14:39
|close
|91
|2.11
|1.2149
|1.2094
|0.0000
|865.10
|3422.44
|183
|2005.10.07 14:39
|buy
|92
|2.83
|1.2110
|1.2096
|0.0000
|184
|2005.10.07 14:44
|close
|92
|2.83
|1.2135
|1.2096
|0.0000
|707.50
|4129.94
|185
|2005.10.07 14:44
|buy
|93
|3.41
|1.2103
|1.2089
|0.0000
|186
|2005.10.07 14:44
|close
|93
|3.41
|1.2123
|1.2089
|0.0000
|681.96
|4811.90
|187
|2005.10.07 14:58
|buy
|94
|3.98
|1.2107
|1.2093
|0.0000
|188
|2005.10.07 15:22
|s/l
|94
|3.98
|1.2093
|1.2093
|0.0000
|-557.20
|4254.70
|189
|2005.10.07 15:22
|buy
|95
|3.52
|1.2095
|1.2081
|0.0000
|190
|2005.10.07 15:25
|close
|95
|3.52
|1.2111
|1.2081
|0.0000
|563.20
|4817.90
|191
|2005.10.07 15:25
|buy
|96
|3.98
|1.2105
|1.2091
|0.0000
|192
|2005.10.07 15:45
|close
|96
|3.98
|1.2123
|1.2091
|0.0000
|716.40
|5534.30
|193
|2005.10.07 15:46
|buy
|97
|4.57
|1.2108
|1.2094
|0.0000
|194
|2005.10.07 16:09
|close
|97
|4.57
|1.2130
|1.2094
|0.0000
|1005.40
|6539.70
|195
|2005.10.10 14:03
|buy
|98
|5.41
|1.2092
|1.2078
|0.0000
|196
|2005.10.10 14:09
|s/l
|98
|5.41
|1.2078
|1.2078
|0.0000
|-757.40
|5782.30
|197
|2005.10.10 14:09
|buy
|99
|4.79
|1.2078
|1.2064
|0.0000
|198
|2005.10.10 14:57
|s/l
|99
|4.79
|1.2064
|1.2064
|0.0000
|-670.60
|5111.70
|199
|2005.10.10 14:57
|buy
|100
|4.24
|1.2064
|1.2050
|0.0000
|200
|2005.10.10 16:19
|s/l
|100
|4.24
|1.2050
|1.2050
|0.0000
|-593.60
|4518.10
|201
|2005.10.11 03:04
|buy
|101
|3.76
|1.2021
|1.2007
|0.0000
|202
|2005.10.11 03:40
|close
|101
|3.76
|1.2034
|1.2007
|0.0000
|488.80
|5006.90
|203
|2005.10.12 15:18
|sell
|102
|4.16
|1.2040
|1.2054
|0.0000
|204
|2005.10.12 16:00
|close
|102
|4.16
|1.2023
|1.2054
|0.0000
|707.20
|5714.10
|205
|2005.10.12 18:25
|sell
|103
|4.74
|1.2052
|1.2066
|0.0000
|206
|2005.10.12 18:26
|close
|103
|4.74
|1.2031
|1.2066
|0.0000
|995.38
|6709.48
|207
|2005.10.12 18:27
|sell
|104
|5.57
|1.2048
|1.2062
|0.0000
|208
|2005.10.12 18:29
|close
|104
|5.57
|1.2014
|1.2062
|0.0000
|1893.80
|8603.28
|209
|2005.10.13 03:19
|buy
|105
|7.18
|1.1977
|1.1963
|0.0000
|210
|2005.10.13 05:10
|close
|105
|7.18
|1.1991
|1.1963
|0.0000
|1005.22
|9608.50
|211
|2005.10.13 18:38
|sell
|106
|8.02
|1.1984
|1.1998
|0.0000
|212
|2005.10.13 19:41
|s/l
|106
|8.02
|1.1998
|1.1998
|0.0000
|-1122.80
|8485.70
|213
|2005.10.13 19:41
|sell
|107
|7.07
|1.1998
|1.2012
|0.0000
|214
|2005.10.13 20:49
|s/l
|107
|7.07
|1.2012
|1.2012
|0.0000
|-989.80
|7495.90
|215
|2005.10.13 21:33
|sell
|108
|6.23
|1.2036
|1.2050
|0.0000
|216
|2005.10.14 00:42
|close
|108
|6.23
|1.2015
|1.2050
|0.0000
|1361.45
|8857.35
|217
|2005.10.14 14:36
|sell
|109
|7.36
|1.2033
|1.2047
|0.0000
|218
|2005.10.14 14:38
|close
|109
|7.36
|1.2007
|1.2047
|0.0000
|1913.60
|10770.95
|219
|2005.10.14 14:39
|sell
|110
|8.95
|1.2041
|1.2055
|0.0000
|220
|2005.10.14 14:39
|s/l
|110
|8.95
|1.2055
|1.2055
|0.0000
|-1253.00
|9517.95
|221
|2005.10.14 14:39
|sell
|111
|7.89
|1.2060
|1.2074
|0.0000
|222
|2005.10.14 14:39
|close
|111
|7.89
|1.2031
|1.2074
|0.0000
|2288.08
|11806.03
|223
|2005.10.14 14:39
|sell
|112
|9.81
|1.2036
|1.2050
|0.0000
|224
|2005.10.14 14:43
|s/l
|112
|9.81
|1.2050
|1.2050
|0.0000
|-1373.40
|10432.63
|225
|2005.10.14 14:43
|sell
|113
|8.65
|1.2060
|1.2074
|0.0000
|226
|2005.10.14 14:44
|close
|113
|8.65
|1.2041
|1.2074
|0.0000
|1643.47
|12076.10
|227
|2005.10.14 14:44
|sell
|114
|10.03
|1.2042
|1.2056
|0.0000
|228
|2005.10.14 14:44
|s/l
|114
|10.03
|1.2056
|1.2056
|0.0000
|-1404.20
|10671.90
|229
|2005.10.14 14:44
|sell
|115
|8.85
|1.2060
|1.2074
|0.0000
|230
|2005.10.14 14:45
|close
|115
|8.85
|1.2031
|1.2074
|0.0000
|2566.47
|13238.37
|231
|2005.10.14 14:46
|sell
|116
|11.00
|1.2032
|1.2046
|0.0000
|232
|2005.10.14 14:48
|s/l
|116
|11.00
|1.2046
|1.2046
|0.0000
|-1540.00
|11698.37
|233
|2005.10.14 14:48
|sell
|117
|9.70
|1.2058
|1.2072
|0.0000
|234
|2005.10.14 14:48
|close
|117
|9.70
|1.2039
|1.2072
|0.0000
|1843.00
|13541.37
|235
|2005.10.14 14:48
|sell
|118
|11.25
|1.2039
|1.2053
|0.0000
|236
|2005.10.14 14:48
|s/l
|118
|11.25
|1.2053
|1.2053
|0.0000
|-1575.00
|11966.37
|237
|2005.10.14 14:48
|sell
|119
|9.93
|1.2053
|1.2067
|0.0000
|238
|2005.10.14 14:49
|close
|119
|9.93
|1.2034
|1.2067
|0.0000
|1886.72
|13853.09
|239
|2005.10.14 14:54
|sell
|120
|11.51
|1.2036
|1.2050
|0.0000
|240
|2005.10.14 14:56
|close
|120
|11.51
|1.2020
|1.2050
|0.0000
|1841.66
|15694.75
|241
|2005.10.14 16:17
|sell
|121
|13.04
|1.2033
|1.2047
|0.0000
|242
|2005.10.14 16:32
|s/l
|121
|13.04
|1.2047
|1.2047
|0.0000
|-1825.60
|13869.15
|243
|2005.10.14 16:32
|sell
|122
|11.51
|1.2046
|1.2060
|0.0000
|244
|2005.10.14 16:35
|s/l
|122
|11.51
|1.2060
|1.2060
|0.0000
|-1611.40
|12257.75
|245
|2005.10.14 16:35
|sell
|123
|10.17
|1.2058
|1.2072
|0.0000
|246
|2005.10.14 16:39
|s/l
|123
|10.17
|1.2072
|1.2072
|0.0000
|-1423.80
|10833.95
|247
|2005.10.14 16:39
|sell
|124
|8.98
|1.2071
|1.2085
|0.0000
|248
|2005.10.14 16:40
|close
|124
|8.98
|1.2055
|1.2085
|0.0000
|1436.82
|12270.77
|249
|2005.10.14 16:41
|sell
|125
|10.18
|1.2054
|1.2068
|0.0000
|250
|2005.10.14 16:44
|s/l
|125
|10.18
|1.2068
|1.2068
|0.0000
|-1425.20
|10845.57
|251
|2005.10.14 16:44
|sell
|126
|8.99
|1.2067
|1.2081
|0.0000
|252
|2005.10.14 16:49
|s/l
|126
|8.99
|1.2081
|1.2081
|0.0000
|-1258.60
|9586.97
|253
|2005.10.14 16:49
|sell
|127
|7.94
|1.2079
|1.2093
|0.0000
|254
|2005.10.14 17:05
|close
|127
|7.94
|1.2062
|1.2093
|0.0000
|1349.82
|10936.79
|255
|2005.10.14 17:05
|sell
|128
|9.07
|1.2060
|1.2074
|0.0000
|256
|2005.10.14 17:15
|s/l
|128
|9.07
|1.2074
|1.2074
|0.0000
|-1269.80
|9666.99
|257
|2005.10.14 17:15
|sell
|129
|8.01
|1.2072
|1.2086
|0.0000
|258
|2005.10.14 17:17
|s/l
|129
|8.01
|1.2086
|1.2086
|0.0000
|-1121.40
|8545.59
|259
|2005.10.14 17:17
|sell
|130
|7.07
|1.2085
|1.2099
|0.0000
|260
|2005.10.14 17:46
|close
|130
|7.07
|1.2069
|1.2099
|0.0000
|1131.22
|9676.81
|261
|2005.10.14 17:46
|sell
|131
|8.02
|1.2067
|1.2081
|0.0000
|262
|2005.10.14 17:47
|s/l
|131
|8.02
|1.2081
|1.2081
|0.0000
|-1122.80
|8554.01
|263
|2005.10.14 17:47
|sell
|132
|7.08
|1.2079
|1.2093
|0.0000
|264
|2005.10.14 18:10
|s/l
|132
|7.08
|1.2093
|1.2093
|0.0000
|-991.20
|7562.81
|265
|2005.10.14 18:10
|sell
|133
|6.25
|1.2092
|1.2106
|0.0000
|266
|2005.10.14 19:15
|close
|133
|6.25
|1.2074
|1.2106
|0.0000
|1125.00
|8687.81
|267
|2005.10.14 19:15
|sell
|134
|7.20
|1.2074
|1.2088
|0.0000
|268
|2005.10.14 19:16
|close
|134
|7.20
|1.2054
|1.2088
|0.0000
|1440.00
|10127.81
|269
|2005.10.14 19:16
|sell
|135
|8.40
|1.2060
|1.2074
|0.0000
|270
|2005.10.14 19:16
|s/l
|135
|8.40
|1.2074
|1.2074
|0.0000
|-1176.00
|8951.81
|271
|2005.10.14 19:16
|sell
|136
|7.41
|1.2079
|1.2093
|0.0000
|272
|2005.10.14 19:17
|close
|136
|7.41
|1.2062
|1.2093
|0.0000
|1259.70
|10211.51
|273
|2005.10.14 19:17
|sell
|137
|8.46
|1.2069
|1.2083
|0.0000
|274
|2005.10.14 19:17
|s/l
|137
|8.46
|1.2083
|1.2083
|0.0000
|-1184.40
|9027.11
|275
|2005.10.14 19:17
|sell
|138
|7.47
|1.2082
|1.2096
|0.0000
|276
|2005.10.14 19:18
|close
|138
|7.47
|1.2053
|1.2096
|0.0000
|2166.30
|11193.41
|277
|2005.10.14 19:18
|sell
|139
|9.28
|1.2066
|1.2080
|0.0000
|278
|2005.10.14 19:18
|s/l
|139
|9.28
|1.2080
|1.2080
|0.0000
|-1299.20
|9894.21
|279
|2005.10.14 19:18
|sell
|140
|8.19
|1.2079
|1.2093
|0.0000
|280
|2005.10.14 19:18
|s/l
|140
|8.19
|1.2093
|1.2093
|0.0000
|-1146.60
|8747.61
|281
|2005.10.14 19:18
|sell
|141
|7.23
|1.2092
|1.2106
|0.0000
|282
|2005.10.14 19:19
|close
|141
|7.23
|1.2067
|1.2106
|0.0000
|1807.50
|10555.11
|283
|2005.10.14 19:19
|sell
|142
|8.75
|1.2066
|1.2080
|0.0000
|284
|2005.10.14 19:30
|s/l
|142
|8.75
|1.2080
|1.2080
|0.0000
|-1225.00
|9330.11
|285
|2005.10.14 19:30
|sell
|143
|7.72
|1.2082
|1.2096
|0.0000
|286
|2005.10.14 19:35
|s/l
|143
|7.72
|1.2096
|1.2096
|0.0000
|-1080.80
|8249.31
|287
|2005.10.14 19:35
|sell
|144
|6.82
|1.2094
|1.2108
|0.0000
|288
|2005.10.14 19:40
|s/l
|144
|6.82
|1.2108
|1.2108
|0.0000
|-954.80
|7294.51
|289
|2005.10.14 19:40
|sell
|145
|6.03
|1.2107
|1.2121
|0.0000
|290
|2005.10.14 20:05
|close
|145
|6.03
|1.2090
|1.2121
|0.0000
|1025.12
|8319.63
|291
|2005.10.17 02:28
|sell
|146
|6.87
|1.2111
|1.2125
|0.0000
|292
|2005.10.17 02:36
|close
|146
|6.87
|1.2092
|1.2125
|0.0000
|1305.30
|9624.93
|293
|2005.10.17 02:43
|sell
|147
|7.95
|1.2113
|1.2127
|0.0000
|294
|2005.10.17 03:15
|close
|147
|7.95
|1.2096
|1.2127
|0.0000
|1351.50
|10976.43
|295
|2005.10.17 18:09
|sell
|148
|9.10
|1.2062
|1.2076
|0.0000
|296
|2005.10.17 18:09
|close
|148
|9.10
|1.2022
|1.2076
|0.0000
|3640.00
|14616.43
|297
|2005.10.17 18:55
|sell
|149
|12.12
|1.2060
|1.2074
|0.0000
|298
|2005.10.17 19:38
|close
|149
|12.12
|1.2043
|1.2074
|0.0000
|2060.38
|16676.81
|299
|2005.10.18 02:31
|buy
|150
|13.92
|1.1985
|1.1971
|0.0000
|300
|2005.10.18 03:05
|close
|150
|13.92
|1.2003
|1.1971
|0.0000
|2505.60
|19182.41
|301
|2005.10.19 01:48
|buy
|151
|16.08
|1.1933
|1.1919
|0.0000
|302
|2005.10.19 08:35
|s/l
|151
|16.08
|1.1919
|1.1919
|0.0000
|-2251.20
|16931.21
|303
|2005.10.19 08:35
|buy
|152
|14.24
|1.1892
|1.1878
|0.0000
|304
|2005.10.19 08:36
|close
|152
|14.24
|1.1916
|1.1878
|0.0000
|3417.60
|20348.81
|305
|2005.10.19 08:38
|buy
|153
|17.11
|1.1892
|1.1878
|0.0000
|306
|2005.10.19 08:38
|close
|153
|17.11
|1.1909
|1.1878
|0.0000
|2908.70
|23257.51
|307
|2005.10.19 08:39
|buy
|154
|19.57
|1.1888
|1.1874
|0.0000
|308
|2005.10.19 08:44
|s/l
|154
|19.57
|1.1874
|1.1874
|0.0000
|-2739.80
|20517.71
|309
|2005.10.19 08:44
|buy
|155
|17.28
|1.1875
|1.1861
|0.0000
|310
|2005.10.19 08:58
|close
|155
|17.28
|1.1892
|1.1861
|0.0000
|2937.60
|23455.31
|311
|2005.10.19 08:58
|buy
|156
|19.73
|1.1893
|1.1879
|0.0000
|312
|2005.10.19 08:59
|s/l
|156
|19.73
|1.1879
|1.1879
|0.0000
|-2762.20
|20693.11
|313
|2005.10.19 08:59
|buy
|157
|17.42
|1.1881
|1.1867
|0.0000
|314
|2005.10.19 09:33
|close
|157
|17.42
|1.1905
|1.1867
|0.0000
|4180.80
|24873.91
|315
|2005.10.19 09:33
|buy
|158
|20.93
|1.1887
|1.1873
|0.0000
|316
|2005.10.19 10:03
|close
|158
|20.93
|1.1905
|1.1873
|0.0000
|3767.40
|28641.31
|317
|2005.10.19 10:10
|buy
|159
|24.08
|1.1896
|1.1882
|0.0000
|318
|2005.10.19 10:55
|close
|159
|24.08
|1.1915
|1.1882
|0.0000
|4575.30
|33216.61
|319
|2005.10.19 21:35
|sell
|160
|27.69
|1.1998
|1.2012
|0.0000
|320
|2005.10.20 00:35
|close
|160
|27.69
|1.1979
|1.2012
|0.0000
|5969.65
|39186.26
|321
|2005.10.21 02:18
|sell
|161
|32.47
|1.2068
|1.2082
|0.0000
|322
|2005.10.21 03:25
|close
|161
|32.47
|1.2042
|1.2082
|0.0000
|8442.16
|47628.42
|323
|2005.10.21 03:28
|sell
|162
|39.46
|1.2071
|1.2085
|0.0000
|324
|2005.10.21 03:29
|close
|162
|39.46
|1.2046
|1.2085
|0.0000
|9865.22
|57493.64
|325
|2005.10.21 17:18
|buy
|163
|47.98
|1.1986
|1.1972
|0.0000
|326
|2005.10.21 17:22
|s/l
|163
|47.98
|1.1972
|1.1972
|0.0000
|-6717.20
|50776.44
|327
|2005.10.21 17:22
|buy
|164
|42.43
|1.1970
|1.1956
|0.0000
|328
|2005.10.21 17:24
|close
|164
|42.43
|1.2035
|1.1956
|0.0000
|27579.50
|78355.94
|329
|2005.10.21 17:24
|buy
|165
|65.53
|1.1960
|1.1946
|0.0000
|330
|2005.10.21 17:24
|close
|165
|65.53
|1.1981
|1.1946
|0.0000
|13761.30
|92117.24
|331
|2005.10.21 17:24
|buy
|166
|76.98
|1.1968
|1.1954
|0.0000
|332
|2005.10.21 17:57
|s/l
|166
|76.98
|1.1954
|1.1954
|0.0000
|-10777.20
|81340.04
|333
|2005.10.21 17:57
|buy
|167
|68.06
|1.1953
|1.1939
|0.0000
|334
|2005.10.21 19:33
|s/l
|167
|68.06
|1.1939
|1.1939
|0.0000
|-9528.40
|71811.64
|335
|2005.10.21 19:33
|buy
|168
|60.15
|1.1940
|1.1926
|0.0000
|336
|2005.10.24 04:29
|s/l
|168
|60.15
|1.1926
|1.1926
|0.0000
|-9094.82
|62716.82
|337
|2005.10.24 18:01
|sell
|169
|52.25
|1.2004
|1.2018
|0.0000
|338
|2005.10.24 18:03
|s/l
|169
|52.25
|1.2018
|1.2018
|0.0000
|-7315.00
|55401.82
|339
|2005.10.24 18:03
|sell
|170
|46.10
|1.2017
|1.2031
|0.0000
|340
|2005.10.24 18:25
|close
|170
|46.10
|1.1998
|1.2031
|0.0000
|8758.96
|64160.78
|341
|2005.10.24 18:27
|sell
|171
|53.45
|1.2004
|1.2018
|0.0000
|342
|2005.10.24 19:03
|close
|171
|53.45
|1.1985
|1.2018
|0.0000
|10155.50
|74316.28
|343
|2005.10.25 10:18
|sell
|172
|61.89
|1.2008
|1.2022
|0.0000
|344
|2005.10.25 10:19
|s/l
|172
|61.89
|1.2022
|1.2022
|0.0000
|-8664.60
|65651.68
|345
|2005.10.25 10:19
|sell
|173
|54.61
|1.2022
|1.2036
|0.0000
|346
|2005.10.25 12:45
|s/l
|173
|54.61
|1.2036
|1.2036
|0.0000
|-7645.40
|58006.28
|347
|2005.10.27 06:43
|sell
|174
|47.82
|1.2129
|1.2143
|0.0000
|348
|2005.10.27 07:15
|close
|174
|47.82
|1.2103
|1.2143
|0.0000
|12433.40
|70439.68
|349
|2005.10.27 07:21
|sell
|175
|58.18
|1.2108
|1.2122
|0.0000
|350
|2005.10.27 07:22
|s/l
|175
|58.18
|1.2122
|1.2122
|0.0000
|-8145.20
|62294.48
|351
|2005.10.27 10:09
|sell
|176
|51.30
|1.2142
|1.2156
|0.0000
|352
|2005.10.27 11:04
|close
|176
|51.30
|1.2120
|1.2156
|0.0000
|11286.00
|73580.48
|353
|2005.10.31 14:17
|buy
|177
|61.24
|1.2017
|1.2003
|0.0000
|354
|2005.10.31 14:52
|s/l
|177
|61.24
|1.2003
|1.2003
|0.0000
|-8573.60
|65006.88
|355
|2005.10.31 14:52
|buy
|178
|54.16
|1.2005
|1.1991
|0.0000
|356
|2005.10.31 16:00
|s/l
|178
|54.16
|1.1991
|1.1991
|0.0000
|-7582.40
|57424.48
|357
|2005.11.03 14:36
|buy
|179
|47.83
|1.2008
|1.1994
|0.0000
|358
|2005.11.03 15:03
|s/l
|179
|47.83
|1.1994
|1.1994
|0.0000
|-6696.20
|50728.28
|359
|2005.11.03 15:03
|buy
|180
|42.31
|1.1991
|1.1977
|0.0000
|360
|2005.11.03 15:25
|close
|180
|42.31
|1.2015
|1.1977
|0.0000
|10154.72
|60883.00
|361
|2005.11.03 15:26
|buy
|181
|50.71
|1.2007
|1.1993
|0.0000
|362
|2005.11.03 16:18
|s/l
|181
|50.71
|1.1993
|1.1993
|0.0000
|-7099.40
|53783.60
|363
|2005.11.03 18:09
|buy
|182
|45.01
|1.1952
|1.1938
|0.0000
|364
|2005.11.03 20:48
|s/l
|182
|45.01
|1.1938
|1.1938
|0.0000
|-6301.40
|47482.20
|365
|2005.11.04 15:02
|sell
|183
|39.63
|1.1980
|1.1994
|0.0000
|366
|2005.11.04 15:15
|close
|183
|39.63
|1.1960
|1.1994
|0.0000
|7926.00
|55408.20
|367
|2005.11.04 16:27
|buy
|184
|46.68
|1.1871
|1.1857
|0.0000
|368
|2005.11.04 16:28
|s/l
|184
|46.68
|1.1857
|1.1857
|0.0000
|-6535.20
|48873.00
|369
|2005.11.04 16:28
|buy
|185
|41.23
|1.1856
|1.1842
|0.0000
|370
|2005.11.04 16:33
|s/l
|185
|41.23
|1.1842
|1.1842
|0.0000
|-5772.20
|43100.80
|371
|2005.11.04 16:33
|buy
|186
|36.40
|1.1842
|1.1828
|0.0000
|372
|2005.11.04 16:48
|s/l
|186
|36.40
|1.1828
|1.1828
|0.0000
|-5096.00
|38004.80
|373
|2005.11.04 16:48
|buy
|187
|32.13
|1.1829
|1.1815
|0.0000
|374
|2005.11.04 16:53
|s/l
|187
|32.13
|1.1815
|1.1815
|0.0000
|-4498.20
|33506.60
|375
|2005.11.04 16:53
|buy
|188
|28.36
|1.1816
|1.1802
|0.0000
|376
|2005.11.04 16:58
|s/l
|188
|28.36
|1.1802
|1.1802
|0.0000
|-3970.40
|29536.20
|377
|2005.11.04 16:58
|buy
|189
|25.03
|1.1804
|1.1790
|0.0000
|378
|2005.11.04 17:10
|close
|189
|25.03
|1.1826
|1.1790
|0.0000
|5506.60
|35042.80
|379
|2005.11.04 17:10
|buy
|190
|29.64
|1.1825
|1.1811
|0.0000
|380
|2005.11.04 18:05
|s/l
|190
|29.64
|1.1811
|1.1811
|0.0000
|-4149.60
|30893.20
|381
|2005.11.04 18:05
|buy
|191
|26.16
|1.1812
|1.1798
|0.0000
|382
|2005.11.07 08:35
|s/l
|191
|26.16
|1.1798
|1.1798
|0.0000
|-3955.45
|26937.74
|383
|2005.11.08 02:13
|buy
|192
|22.97
|1.1729
|1.1715
|0.0000
|384
|2005.11.08 02:18
|s/l
|192
|22.97
|1.1715
|1.1715
|0.0000
|-3215.80
|23721.94
|385
|2005.11.08 02:18
|buy
|193
|20.26
|1.1710
|1.1696
|0.0000
|386
|2005.11.08 08:05
|close
|193
|20.26
|1.1728
|1.1696
|0.0000
|3646.80
|27368.74
|387
|2005.11.09 12:33
|buy
|194
|23.33
|1.1732
|1.1718
|0.0000
|388
|2005.11.09 13:15
|close
|194
|23.33
|1.1745
|1.1718
|0.0000
|3032.90
|30401.64
|389
|2005.11.09 15:25
|buy
|195
|25.89
|1.1745
|1.1731
|0.0000
|390
|2005.11.09 15:27
|close
|195
|25.89
|1.1771
|1.1731
|0.0000
|6731.52
|37133.16
|391
|2005.11.09 15:30
|buy
|196
|31.66
|1.1731
|1.1717
|0.0000
|392
|2005.11.09 15:31
|close
|196
|31.66
|1.1748
|1.1717
|0.0000
|5382.20
|42515.36
|393
|2005.11.09 15:34
|buy
|197
|36.28
|1.1722
|1.1708
|0.0000
|394
|2005.11.09 18:02
|close
|197
|36.28
|1.1749
|1.1708
|0.0000
|9795.42
|52310.78
|395
|2005.11.10 14:33
|buy
|198
|44.48
|1.1762
|1.1748
|0.0000
|396
|2005.11.10 14:33
|close
|198
|44.48
|1.1791
|1.1748
|0.0000
|12899.20
|65209.98
|397
|2005.11.10 14:55
|buy
|199
|55.55
|1.1742
|1.1728
|0.0000
|398
|2005.11.10 15:11
|close
|199
|55.55
|1.1757
|1.1728
|0.0000
|8332.22
|73542.20
|399
|2005.11.10 15:13
|buy
|200
|62.66
|1.1739
|1.1725
|0.0000
|400
|2005.11.10 15:16
|close
|200
|62.66
|1.1754
|1.1725
|0.0000
|9399.12
|82941.32
|401
|2005.11.10 15:19
|buy
|201
|70.62
|1.1747
|1.1733
|0.0000
|402
|2005.11.10 15:20
|close
|201
|70.62
|1.1762
|1.1733
|0.0000
|10593.08
|93534.40
|403
|2005.11.10 15:33
|buy
|202
|79.64
|1.1746
|1.1732
|0.0000
|404
|2005.11.10 15:47
|s/l
|202
|79.64
|1.1732
|1.1732
|0.0000
|-11149.60
|82384.80
|405
|2005.11.10 15:47
|buy
|203
|70.23
|1.1733
|1.1719
|0.0000
|406
|2005.11.10 15:47
|close
|203
|70.23
|1.1750
|1.1719
|0.0000
|11938.81
|94323.61
|407
|2005.11.10 15:48
|buy
|204
|80.32
|1.1746
|1.1732
|0.0000
|408
|2005.11.10 16:00
|s/l
|204
|80.32
|1.1732
|1.1732
|0.0000
|-11244.80
|83078.81
|409
|2005.11.10 20:58
|buy
|205
|71.02
|1.1700
|1.1686
|0.0000
|410
|2005.11.10 20:59
|s/l
|205
|71.02
|1.1686
|1.1686
|0.0000
|-9942.80
|73136.01
|411
|2005.11.10 20:59
|buy
|206
|62.64
|1.1677
|1.1663
|0.0000
|412
|2005.11.10 21:01
|close
|206
|62.64
|1.1694
|1.1663
|0.0000
|10648.68
|83784.69
|413
|2005.11.10 21:01
|buy
|207
|71.65
|1.1695
|1.1681
|0.0000
|414
|2005.11.10 21:03
|s/l
|207
|71.65
|1.1681
|1.1681
|0.0000
|-10031.00
|73753.69
|415
|2005.11.10 21:03
|buy
|208
|63.14
|1.1683
|1.1669
|0.0000
|416
|2005.11.11 05:58
|close
|208
|63.14
|1.1698
|1.1669
|0.0000
|8763.20
|82516.89
|417
|2005.11.11 21:59
|sell
|209
|70.34
|1.1731
|1.1745
|0.0000
|418
|2005.11.14 01:08
|s/l
|209
|70.34
|1.1745
|1.1745
|0.0000
|-9247.66
|73269.23
|419
|2005.11.14 13:38
|buy
|210
|62.52
|1.1721
|1.1707
|0.0000
|420
|2005.11.14 14:04
|s/l
|210
|62.52
|1.1707
|1.1707
|0.0000
|-8752.80
|64516.43
|421
|2005.11.14 14:04
|buy
|211
|55.11
|1.1709
|1.1695
|0.0000
|422
|2005.11.14 14:22
|s/l
|211
|55.11
|1.1695
|1.1695
|0.0000
|-7715.40
|56801.03
|423
|2005.11.14 14:22
|buy
|212
|48.58
|1.1695
|1.1681
|0.0000
|424
|2005.11.14 17:15
|s/l
|212
|48.58
|1.1681
|1.1681
|0.0000
|-6801.20
|49999.83
|425
|2005.11.15 21:46
|sell
|213
|42.65
|1.1723
|1.1737
|0.0000
|426
|2005.11.16 06:30
|close
|213
|42.65
|1.1710
|1.1737
|0.0000
|5908.27
|55908.09
|427
|2005.11.17 15:30
|sell
|214
|47.78
|1.1700
|1.1714
|0.0000
|428
|2005.11.17 16:03
|s/l
|214
|47.78
|1.1714
|1.1714
|0.0000
|-6689.20
|49218.89
|429
|2005.11.21 16:06
|buy
|215
|41.80
|1.1777
|1.1763
|0.0000
|430
|2005.11.21 16:06
|close
|215
|41.80
|1.1805
|1.1763
|0.0000
|11703.96
|60922.85
|431
|2005.11.21 16:08
|buy
|216
|51.69
|1.1789
|1.1775
|0.0000
|432
|2005.11.21 16:09
|close
|216
|51.69
|1.1804
|1.1775
|0.0000
|7753.50
|68676.35
|433
|2005.11.21 16:09
|buy
|217
|58.28
|1.1785
|1.1771
|0.0000
|434
|2005.11.21 16:10
|close
|217
|58.28
|1.1823
|1.1771
|0.0000
|22146.40
|90822.75
|435
|2005.11.21 16:10
|buy
|218
|77.01
|1.1796
|1.1782
|0.0000
|436
|2005.11.21 16:10
|close
|218
|77.01
|1.1831
|1.1782
|0.0000
|26953.39
|117776.14
|437
|2005.11.21 16:11
|buy
|219
|100.27
|1.1748
|1.1734
|0.0000
|438
|2005.11.21 16:11
|close
|219
|100.27
|1.1775
|1.1734
|0.0000
|27072.85
|144848.99
|439
|2005.11.21 16:11
|buy
|220
|123.07
|1.1772
|1.1758
|0.0000
|440
|2005.11.21 16:12
|close
|220
|123.07
|1.1789
|1.1758
|0.0000
|20921.90
|165770.89
|441
|2005.11.21 16:12
|buy
|221
|140.72
|1.1782
|1.1768
|0.0000
|442
|2005.11.21 16:12
|close
|221
|140.72
|1.1831
|1.1768
|0.0000
|68952.59
|234723.48
|443
|2005.11.21 16:12
|buy
|222
|199.29
|1.1780
|1.1766
|0.0000
|444
|2005.11.21 16:12
|s/l
|222
|199.29
|1.1766
|1.1766
|0.0000
|-27900.60
|206822.88
|445
|2005.11.21 16:12
|buy
|223
|175.91
|1.1759
|1.1745
|0.0000
|446
|2005.11.21 16:14
|close
|223
|175.91
|1.1786
|1.1745
|0.0000
|47495.70
|254318.58
|447
|2005.11.21 16:14
|buy
|224
|216.29
|1.1760
|1.1746
|0.0000
|448
|2005.11.21 16:20
|close
|224
|216.29
|1.1777
|1.1746
|0.0000
|36770.04
|291088.62
|449
|2005.11.21 16:21
|buy
|225
|247.15
|1.1780
|1.1766
|0.0000
|450
|2005.11.21 16:23
|s/l
|225
|247.15
|1.1766
|1.1766
|0.0000
|-34601.00
|256487.62
|451
|2005.11.21 16:23
|buy
|226
|218.01
|1.1767
|1.1753
|0.0000
|452
|2005.11.21 16:28
|close
|226
|218.01
|1.1782
|1.1753
|0.0000
|32701.50
|289189.12
|453
|2005.11.21 16:28
|buy
|227
|245.47
|1.1783
|1.1769
|0.0000
|454
|2005.11.21 16:32
|s/l
|227
|245.47
|1.1769
|1.1769
|0.0000
|-34365.80
|254823.32
|455
|2005.11.21 16:32
|buy
|228
|216.65
|1.1764
|1.1750
|0.0000
|456
|2005.11.21 16:50
|s/l
|228
|216.65
|1.1750
|1.1750
|0.0000
|-30331.00
|224492.32
|457
|2005.11.21 16:50
|buy
|229
|191.06
|1.1752
|1.1738
|0.0000
|458
|2005.11.21 16:58
|s/l
|229
|191.06
|1.1738
|1.1738
|0.0000
|-26748.40
|197743.92
|459
|2005.11.21 16:58
|buy
|230
|168.48
|1.1739
|1.1725
|0.0000
|460
|2005.11.21 17:00
|close
|230
|168.48
|1.1754
|1.1725
|0.0000
|25272.00
|223015.92
|461
|2005.11.21 17:00
|buy
|231
|189.72
|1.1757
|1.1743
|0.0000
|462
|2005.11.21 17:00
|s/l
|231
|189.72
|1.1743
|1.1743
|0.0000
|-26560.80
|196455.12
|463
|2005.11.21 17:00
|buy
|232
|167.37
|1.1740
|1.1726
|0.0000
|464
|2005.11.21 17:16
|s/l
|232
|167.37
|1.1726
|1.1726
|0.0000
|-23431.80
|173023.32
|465
|2005.11.21 17:16
|buy
|233
|147.57
|1.1727
|1.1713
|0.0000
|466
|2005.11.21 20:06
|close
|233
|147.57
|1.1744
|1.1713
|0.0000
|25086.49
|198109.81
|467
|2005.11.22 16:19
|sell
|234
|169.14
|1.1713
|1.1727
|0.0000
|468
|2005.11.22 16:46
|s/l
|234
|169.14
|1.1727
|1.1727
|0.0000
|-23679.60
|174430.21
|469
|2005.11.22 16:47
|sell
|235
|148.65
|1.1734
|1.1748
|0.0000
|470
|2005.11.22 16:51
|close
|235
|148.65
|1.1718
|1.1748
|0.0000
|23784.00
|198214.21
|471
|2005.11.22 17:12
|sell
|236
|168.94
|1.1733
|1.1747
|0.0000
|472
|2005.11.22 17:20
|close
|236
|168.94
|1.1718
|1.1747
|0.0000
|25341.00
|223555.21
|473
|2005.11.22 17:30
|sell
|237
|190.55
|1.1732
|1.1746
|0.0000
|474
|2005.11.22 17:31
|close
|237
|190.55
|1.1715
|1.1746
|0.0000
|32393.50
|255948.71
|475
|2005.11.22 17:32
|sell
|238
|218.11
|1.1735
|1.1749
|0.0000
|476
|2005.11.22 17:34
|close
|238
|218.11
|1.1720
|1.1749
|0.0000
|32716.12
|288664.83
|477
|2005.11.22 17:55
|sell
|239
|245.92
|1.1738
|1.1752
|0.0000
|478
|2005.11.22 17:57
|close
|239
|245.92
|1.1720
|1.1752
|0.0000
|44265.60
|332930.43
|479
|2005.11.22 17:58
|sell
|240
|283.61
|1.1739
|1.1753
|0.0000
|480
|2005.11.22 18:00
|s/l
|240
|283.61
|1.1753
|1.1753
|0.0000
|-39705.40
|293225.03
|481
|2005.11.22 18:00
|sell
|241
|249.51
|1.1752
|1.1766
|0.0000
|482
|2005.11.22 18:01
|close
|241
|249.51
|1.1735
|1.1766
|0.0000
|42416.34
|335641.37
|483
|2005.11.22 18:01
|sell
|242
|286.09
|1.1732
|1.1746
|0.0000
|484
|2005.11.22 18:01
|s/l
|242
|286.09
|1.1746
|1.1746
|0.0000
|-40052.60
|295588.77
|485
|2005.11.22 18:01
|sell
|243
|251.52
|1.1752
|1.1766
|0.0000
|486
|2005.11.22 18:02
|close
|243
|251.52
|1.1733
|1.1766
|0.0000
|47788.44
|343377.21
|487
|2005.11.22 18:02
|sell
|244
|292.39
|1.1744
|1.1758
|0.0000
|488
|2005.11.22 19:27
|close
|244
|292.39
|1.1729
|1.1758
|0.0000
|43858.50
|387235.71
|489
|2005.11.22 19:35
|sell
|245
|330.10
|1.1731
|1.1745
|0.0000
|490
|2005.11.22 20:00
|s/l
|245
|330.10
|1.1745
|1.1745
|0.0000
|-46214.00
|341021.71
|491
|2005.11.23 07:10
|sell
|246
|288.07
|1.1838
|1.1852
|0.0000
|492
|2005.11.23 07:13
|s/l
|246
|288.07
|1.1852
|1.1852
|0.0000
|-40329.80
|300691.91
|493
|2005.11.23 07:13
|sell
|247
|253.43
|1.1865
|1.1879
|0.0000
|494
|2005.11.23 07:15
|close
|247
|253.43
|1.1843
|1.1879
|0.0000
|55752.61
|356444.52
|495
|2005.11.23 07:15
|sell
|248
|301.00
|1.1842
|1.1856
|0.0000
|496
|2005.11.23 07:18
|s/l
|248
|301.00
|1.1856
|1.1856
|0.0000
|-42140.00
|314304.52
|497
|2005.11.23 07:18
|sell
|249
|265.15
|1.1854
|1.1868
|0.0000
|498
|2005.11.23 07:35
|close
|249
|265.15
|1.1830
|1.1868
|0.0000
|63634.55
|377939.07
|499
|2005.11.23 10:19
|buy
|250
|320.37
|1.1799
|1.1785
|0.0000
|500
|2005.11.23 12:10
|s/l
|250
|320.37
|1.1785
|1.1785
|0.0000
|-44851.80
|333087.27
|501
|2005.11.23 12:14
|buy
|251
|283.19
|1.1764
|1.1750
|0.0000
|502
|2005.11.23 12:18
|close
|251
|283.19
|1.1778
|1.1750
|0.0000
|39646.60
|372733.87
|503
|2005.11.23 12:23
|buy
|252
|316.82
|1.1767
|1.1753
|0.0000
|504
|2005.11.23 13:05
|close
|252
|316.82
|1.1787
|1.1753
|0.0000
|63364.00
|436097.87
|505
|2005.11.23 13:09
|buy
|253
|370.67
|1.1767
|1.1753
|0.0000
|506
|2005.11.23 13:16
|close
|253
|370.67
|1.1782
|1.1753
|0.0000
|55600.50
|491698.37
|507
|2005.11.28 16:46
|sell
|254
|417.51
|1.1777
|1.1791
|0.0000
|508
|2005.11.28 16:48
|s/l
|254
|417.51
|1.1791
|1.1791
|0.0000
|-58451.40
|433246.97
|509
|2005.11.28 16:48
|sell
|255
|367.50
|1.1789
|1.1803
|0.0000
|510
|2005.11.28 17:38
|s/l
|255
|367.50
|1.1803
|1.1803
|0.0000
|-51450.00
|381796.97
|511
|2005.11.28 17:38
|sell
|256
|323.50
|1.1802
|1.1816
|0.0000
|512
|2005.11.28 19:04
|s/l
|256
|323.50
|1.1816
|1.1816
|0.0000
|-45290.00
|336506.97
|513
|2005.11.28 19:04
|sell
|257
|284.81
|1.1815
|1.1829
|0.0000
|514
|2005.11.28 19:14
|s/l
|257
|284.81
|1.1829
|1.1829
|0.0000
|-39873.40
|296633.57
|515
|2005.11.28 19:14
|sell
|258
|250.81
|1.1827
|1.1841
|0.0000
|516
|2005.11.28 19:19
|s/l
|258
|250.81
|1.1841
|1.1841
|0.0000
|-35113.40
|261520.17
|517
|2005.11.28 19:19
|sell
|259
|220.80
|1.1844
|1.1858
|0.0000
|518
|2005.11.28 19:49
|s/l
|259
|220.80
|1.1858
|1.1858
|0.0000
|-30912.00
|230608.17
|519
|2005.11.28 19:49
|sell
|260
|194.51
|1.1856
|1.1870
|0.0000
|520
|2005.11.28 20:00
|close
|260
|194.51
|1.1843
|1.1870
|0.0000
|25285.68
|255893.85
|521
|2005.11.29 16:00
|buy
|261
|217.52
|1.1766
|1.1752
|0.0000
|522
|2005.11.29 16:00
|s/l
|261
|217.52
|1.1752
|1.1752
|0.0000
|-30452.80
|225441.05
|523
|2005.11.29 16:00
|buy
|262
|192.00
|1.1744
|1.1730
|0.0000
|524
|2005.11.29 16:00
|close
|262
|192.00
|1.1757
|1.1730
|0.0000
|24958.89
|250399.94
|525
|2005.11.29 16:00
|buy
|263
|213.03
|1.1756
|1.1742
|0.0000
|526
|2005.11.29 16:00
|close
|263
|213.03
|1.1770
|1.1742
|0.0000
|29824.20
|280224.14
|527
|2005.11.29 16:04
|buy
|264
|238.65
|1.1744
|1.1730
|0.0000
|528
|2005.11.29 16:20
|close
|264
|238.65
|1.1758
|1.1730
|0.0000
|33408.81
|313632.95
|529
|2005.11.29 16:22
|buy
|265
|266.83
|1.1756
|1.1742
|0.0000
|530
|2005.11.29 16:23
|s/l
|265
|266.83
|1.1742
|1.1742
|0.0000
|-37356.20
|276276.75
|531
|2005.11.29 16:23
|buy
|266
|235.29
|1.1744
|1.1730
|0.0000
|532
|2005.11.29 16:26
|close
|266
|235.29
|1.1758
|1.1730
|0.0000
|32940.60
|309217.35
|533
|2005.11.29 16:28
|buy
|267
|263.14
|1.1753
|1.1739
|0.0000
|534
|2005.11.29 16:57
|close
|267
|263.14
|1.1765
|1.1739
|0.0000
|31576.80
|340794.15
|535
|2005.12.01 13:46
|buy
|268
|290.41
|1.1737
|1.1723
|0.0000
|536
|2005.12.01 13:46
|close
|268
|290.41
|1.1755
|1.1723
|0.0000
|52273.80
|393067.95
|537
|2005.12.01 13:47
|buy
|269
|334.95
|1.1737
|1.1723
|0.0000
|538
|2005.12.01 13:47
|close
|269
|334.95
|1.1771
|1.1723
|0.0000
|113883.00
|506950.95
|539
|2005.12.01 13:48
|buy
|270
|432.00
|1.1737
|1.1723
|0.0000
|540
|2005.12.01 13:48
|close
|270
|432.00
|1.1755
|1.1723
|0.0000
|77760.00
|584710.95
|541
|2005.12.01 13:49
|buy
|271
|498.56
|1.1730
|1.1716
|0.0000
|542
|2005.12.01 13:49
|close
|271
|498.56
|1.1748
|1.1716
|0.0000
|89743.55
|674454.50