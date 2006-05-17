|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.04.06 00:00 - 2006.09.14 00:00 (2006.05.16 - 2006.09.14)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=true; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=7; StopLevel=0;
|Bars in test
|13936
|Ticks modelled
|571095
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|691227.37
|Gross profit
|1419823.81
|Gross loss
|-728596.44
|Profit factor
|1.95
|Expected payoff
|997.44
|Absolute drawdown
|294.43
|Maximal drawdown
|92725.11 (63.21%)
|Relative drawdown
|85.23% (1186.23)
|Total trades
|693
|Short positions (won %)
|400 (46.25%)
|Long positions (won %)
|293 (52.22%)
|Profit trades (% of total)
|338 (48.77%)
|Loss trades (% of total)
|355 (51.23%)
|Largest
|profit trade
|150632.43
|loss trade
|-42971.40
|Average
|profit trade
|4200.66
|loss trade
|-2052.38
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (1142.80)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-319.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|343929.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-48510.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.16 08:25
|buy
|1
|0.39
|1.2801
|1.2792
|0.0000
|2
|2006.05.16 08:26
|s/l
|1
|0.39
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-35.10
|464.90
|3
|2006.05.16 08:26
|buy
|2
|0.36
|1.2793
|1.2784
|0.0000
|4
|2006.05.16 08:31
|close
|2
|0.36
|1.2805
|1.2784
|0.0000
|43.20
|508.10
|5
|2006.05.16 08:31
|buy
|3
|0.40
|1.2802
|1.2793
|0.0000
|6
|2006.05.16 08:57
|close
|3
|0.40
|1.2813
|1.2793
|0.0000
|44.00
|552.10
|7
|2006.05.16 08:58
|buy
|4
|0.43
|1.2814
|1.2805
|0.0000
|8
|2006.05.16 09:15
|close
|4
|0.43
|1.2826
|1.2805
|0.0000
|51.60
|603.70
|9
|2006.05.16 14:31
|sell
|5
|0.47
|1.2856
|1.2865
|0.0000
|10
|2006.05.16 14:31
|close
|5
|0.47
|1.2840
|1.2865
|0.0000
|75.20
|678.90
|11
|2006.05.16 14:31
|sell
|6
|0.53
|1.2842
|1.2851
|0.0000
|12
|2006.05.16 14:33
|s/l
|6
|0.53
|1.2851
|1.2851
|0.0000
|-47.70
|631.20
|13
|2006.05.16 14:33
|sell
|7
|0.49
|1.2852
|1.2861
|0.0000
|14
|2006.05.16 14:42
|s/l
|7
|0.49
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|-44.10
|587.10
|15
|2006.05.16 14:42
|sell
|8
|0.46
|1.2859
|1.2868
|0.0000
|16
|2006.05.16 14:44
|s/l
|8
|0.46
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-41.40
|545.70
|17
|2006.05.16 14:44
|sell
|9
|0.42
|1.2866
|1.2875
|0.0000
|18
|2006.05.16 14:50
|close
|9
|0.42
|1.2851
|1.2875
|0.0000
|63.00
|608.70
|19
|2006.05.16 14:50
|sell
|10
|0.47
|1.2850
|1.2859
|0.0000
|20
|2006.05.16 14:58
|s/l
|10
|0.47
|1.2859
|1.2859
|0.0000
|-42.30
|566.40
|21
|2006.05.16 14:58
|sell
|11
|0.44
|1.2858
|1.2867
|0.0000
|22
|2006.05.16 15:11
|close
|11
|0.44
|1.2847
|1.2867
|0.0000
|48.40
|614.80
|23
|2006.05.17 09:09
|sell
|12
|0.48
|1.2902
|1.2911
|0.0000
|24
|2006.05.17 09:09
|close
|12
|0.48
|1.2884
|1.2911
|0.0000
|86.40
|701.20
|25
|2006.05.17 09:11
|sell
|13
|0.54
|1.2897
|1.2906
|0.0000
|26
|2006.05.17 09:37
|close
|13
|0.54
|1.2885
|1.2906
|0.0000
|64.80
|766.00
|27
|2006.05.17 09:48
|sell
|14
|0.59
|1.2893
|1.2902
|0.0000
|28
|2006.05.17 09:54
|s/l
|14
|0.59
|1.2902
|1.2902
|0.0000
|-53.10
|712.90
|29
|2006.05.17 09:54
|sell
|15
|0.55
|1.2902
|1.2911
|0.0000
|30
|2006.05.17 10:59
|s/l
|15
|0.55
|1.2911
|1.2911
|0.0000
|-49.50
|663.40
|31
|2006.05.17 14:30
|buy
|16
|0.52
|1.2863
|1.2854
|0.0000
|32
|2006.05.17 14:30
|close
|16
|0.52
|1.2875
|1.2854
|0.0000
|62.40
|725.80
|33
|2006.05.17 14:35
|buy
|17
|0.56
|1.2863
|1.2854
|0.0000
|34
|2006.05.17 14:37
|close
|17
|0.56
|1.2875
|1.2854
|0.0000
|67.20
|793.00
|35
|2006.05.17 16:24
|buy
|18
|0.62
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|36
|2006.05.17 16:24
|s/l
|18
|0.62
|1.2818
|1.2818
|0.0000
|-55.80
|737.20
|37
|2006.05.17 16:24
|buy
|19
|0.58
|1.2812
|1.2803
|0.0000
|38
|2006.05.17 16:24
|close
|19
|0.58
|1.2822
|1.2803
|0.0000
|58.00
|795.20
|39
|2006.05.17 16:24
|buy
|20
|0.62
|1.2814
|1.2805
|0.0000
|40
|2006.05.17 16:25
|close
|20
|0.62
|1.2839
|1.2805
|0.0000
|155.00
|950.20
|41
|2006.05.17 16:25
|buy
|21
|0.74
|1.2803
|1.2794
|0.0000
|42
|2006.05.17 16:25
|close
|21
|0.74
|1.2814
|1.2794
|0.0000
|81.40
|1031.60
|43
|2006.05.17 16:25
|buy
|22
|0.81
|1.2813
|1.2804
|0.0000
|44
|2006.05.17 16:25
|close
|22
|0.81
|1.2845
|1.2804
|0.0000
|259.20
|1290.80
|45
|2006.05.17 16:25
|buy
|23
|1.01
|1.2799
|1.2790
|0.0000
|46
|2006.05.17 16:26
|close
|23
|1.01
|1.2809
|1.2790
|0.0000
|101.00
|1391.80
|47
|2006.05.17 16:26
|buy
|24
|1.09
|1.2815
|1.2806
|0.0000
|48
|2006.05.17 16:26
|s/l
|24
|1.09
|1.2806
|1.2806
|0.0000
|-98.10
|1293.70
|49
|2006.05.17 16:26
|buy
|25
|1.01
|1.2798
|1.2789
|0.0000
|50
|2006.05.17 16:26
|s/l
|25
|1.01
|1.2789
|1.2789
|0.0000
|-90.90
|1202.80
|51
|2006.05.17 16:26
|buy
|26
|0.94
|1.2785
|1.2776
|0.0000
|52
|2006.05.17 16:31
|s/l
|26
|0.94
|1.2776
|1.2776
|0.0000
|-84.60
|1118.20
|53
|2006.05.17 16:31
|buy
|27
|0.88
|1.2778
|1.2769
|0.0000
|54
|2006.05.17 16:32
|s/l
|27
|0.88
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-79.20
|1039.00
|55
|2006.05.17 16:32
|buy
|28
|0.81
|1.2770
|1.2761
|0.0000
|56
|2006.05.17 16:33
|s/l
|28
|0.81
|1.2761
|1.2761
|0.0000
|-72.90
|966.10
|57
|2006.05.17 16:33
|buy
|29
|0.76
|1.2763
|1.2754
|0.0000
|58
|2006.05.17 16:34
|s/l
|29
|0.76
|1.2754
|1.2754
|0.0000
|-68.40
|897.70
|59
|2006.05.17 16:34
|buy
|30
|0.70
|1.2755
|1.2746
|0.0000
|60
|2006.05.17 16:37
|close
|30
|0.70
|1.2766
|1.2746
|0.0000
|77.00
|974.70
|61
|2006.05.17 16:37
|buy
|31
|0.76
|1.2769
|1.2760
|0.0000
|62
|2006.05.17 16:41
|close
|31
|0.76
|1.2780
|1.2760
|0.0000
|83.60
|1058.30
|63
|2006.05.17 16:41
|buy
|32
|0.83
|1.2781
|1.2772
|0.0000
|64
|2006.05.17 16:41
|s/l
|32
|0.83
|1.2772
|1.2772
|0.0000
|-74.70
|983.60
|65
|2006.05.17 16:41
|buy
|33
|0.77
|1.2774
|1.2765
|0.0000
|66
|2006.05.17 16:42
|close
|33
|0.77
|1.2788
|1.2765
|0.0000
|107.80
|1091.40
|67
|2006.05.17 16:42
|buy
|34
|0.85
|1.2795
|1.2786
|0.0000
|68
|2006.05.17 16:42
|s/l
|34
|0.85
|1.2786
|1.2786
|0.0000
|-76.50
|1014.90
|69
|2006.05.17 16:42
|buy
|35
|0.79
|1.2786
|1.2777
|0.0000
|70
|2006.05.17 16:42
|s/l
|35
|0.79
|1.2777
|1.2777
|0.0000
|-71.10
|943.80
|71
|2006.05.17 16:42
|buy
|36
|0.74
|1.2777
|1.2768
|0.0000
|72
|2006.05.17 16:44
|close
|36
|0.74
|1.2788
|1.2768
|0.0000
|81.40
|1025.20
|73
|2006.05.17 16:44
|buy
|37
|0.80
|1.2790
|1.2781
|0.0000
|74
|2006.05.17 17:02
|s/l
|37
|0.80
|1.2781
|1.2781
|0.0000
|-72.00
|953.20
|75
|2006.05.17 17:23
|buy
|38
|0.75
|1.2766
|1.2757
|0.0000
|76
|2006.05.17 17:29
|s/l
|38
|0.75
|1.2757
|1.2757
|0.0000
|-67.50
|885.70
|77
|2006.05.17 17:29
|buy
|39
|0.69
|1.2757
|1.2748
|0.0000
|78
|2006.05.17 17:29
|s/l
|39
|0.69
|1.2748
|1.2748
|0.0000
|-62.10
|823.60
|79
|2006.05.17 17:29
|buy
|40
|0.65
|1.2748
|1.2739
|0.0000
|80
|2006.05.17 17:30
|s/l
|40
|0.65
|1.2739
|1.2739
|0.0000
|-58.50
|765.10
|81
|2006.05.17 17:30
|buy
|41
|0.60
|1.2741
|1.2732
|0.0000
|82
|2006.05.17 17:30
|s/l
|41
|0.60
|1.2732
|1.2732
|0.0000
|-54.00
|711.10
|83
|2006.05.17 17:30
|buy
|42
|0.56
|1.2733
|1.2724
|0.0000
|84
|2006.05.17 17:34
|close
|42
|0.56
|1.2744
|1.2724
|0.0000
|61.60
|772.70
|85
|2006.05.17 17:34
|buy
|43
|0.61
|1.2745
|1.2736
|0.0000
|86
|2006.05.17 17:34
|s/l
|43
|0.61
|1.2736
|1.2736
|0.0000
|-54.90
|717.80
|87
|2006.05.17 17:34
|buy
|44
|0.56
|1.2738
|1.2729
|0.0000
|88
|2006.05.17 17:35
|close
|44
|0.56
|1.2747
|1.2729
|0.0000
|50.40
|768.20
|89
|2006.05.17 17:35
|buy
|45
|0.60
|1.2750
|1.2741
|0.0000
|90
|2006.05.17 17:35
|s/l
|45
|0.60
|1.2741
|1.2741
|0.0000
|-54.00
|714.20
|91
|2006.05.17 17:35
|buy
|46
|0.56
|1.2742
|1.2733
|0.0000
|92
|2006.05.17 17:50
|s/l
|46
|0.56
|1.2733
|1.2733
|0.0000
|-50.40
|663.80
|93
|2006.05.17 17:50
|buy
|47
|0.52
|1.2735
|1.2726
|0.0000
|94
|2006.05.17 17:57
|s/l
|47
|0.52
|1.2726
|1.2726
|0.0000
|-46.80
|617.00
|95
|2006.05.17 17:57
|buy
|48
|0.48
|1.2728
|1.2719
|0.0000
|96
|2006.05.17 18:00
|s/l
|48
|0.48
|1.2719
|1.2719
|0.0000
|-43.20
|573.80
|97
|2006.05.18 10:31
|sell
|49
|0.45
|1.2796
|1.2805
|0.0000
|98
|2006.05.18 11:13
|close
|49
|0.45
|1.2786
|1.2805
|0.0000
|45.00
|618.80
|99
|2006.05.18 13:51
|buy
|50
|0.49
|1.2759
|1.2750
|0.0000
|100
|2006.05.18 13:55
|close
|50
|0.49
|1.2768
|1.2750
|0.0000
|44.10
|662.90
|101
|2006.05.18 15:06
|sell
|51
|0.52
|1.2793
|1.2802
|0.0000
|102
|2006.05.18 15:30
|s/l
|51
|0.52
|1.2802
|1.2802
|0.0000
|-46.80
|616.10
|103
|2006.05.18 15:30
|sell
|52
|0.48
|1.2802
|1.2811
|0.0000
|104
|2006.05.18 15:31
|s/l
|52
|0.48
|1.2811
|1.2811
|0.0000
|-43.20
|572.90
|105
|2006.05.18 15:31
|sell
|53
|0.45
|1.2811
|1.2820
|0.0000
|106
|2006.05.18 15:33
|s/l
|53
|0.45
|1.2820
|1.2820
|0.0000
|-40.50
|532.40
|107
|2006.05.18 15:33
|sell
|54
|0.42
|1.2818
|1.2827
|0.0000
|108
|2006.05.18 15:35
|s/l
|54
|0.42
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|-37.80
|494.60
|109
|2006.05.18 15:35
|sell
|55
|0.39
|1.2826
|1.2835
|0.0000
|110
|2006.05.18 15:35
|s/l
|55
|0.39
|1.2835
|1.2835
|0.0000
|-35.10
|459.50
|111
|2006.05.18 15:35
|sell
|56
|0.36
|1.2834
|1.2843
|0.0000
|112
|2006.05.18 15:40
|close
|56
|0.36
|1.2822
|1.2843
|0.0000
|43.20
|502.70
|113
|2006.05.18 15:40
|sell
|57
|0.39
|1.2820
|1.2829
|0.0000
|114
|2006.05.18 15:48
|s/l
|57
|0.39
|1.2829
|1.2829
|0.0000
|-35.10
|467.60
|115
|2006.05.18 15:48
|sell
|58
|0.36
|1.2828
|1.2837
|0.0000
|116
|2006.05.18 15:54
|close
|58
|0.36
|1.2816
|1.2837
|0.0000
|43.20
|510.80
|117
|2006.05.18 15:54
|sell
|59
|0.40
|1.2813
|1.2822
|0.0000
|118
|2006.05.18 16:00
|s/l
|59
|0.40
|1.2822
|1.2822
|0.0000
|-36.00
|474.80
|119
|2006.05.18 18:08
|sell
|60
|0.37
|1.2820
|1.2829
|0.0000
|120
|2006.05.18 19:00
|s/l
|60
|0.37
|1.2829
|1.2829
|0.0000
|-33.30
|441.50
|121
|2006.05.18 22:40
|sell
|61
|0.34
|1.2850
|1.2859
|0.0000
|122
|2006.05.18 22:47
|s/l
|61
|0.34
|1.2859
|1.2859
|0.0000
|-30.60
|410.90
|123
|2006.05.18 22:47
|sell
|62
|0.32
|1.2858
|1.2867
|0.0000
|124
|2006.05.18 22:58
|close
|62
|0.32
|1.2845
|1.2867
|0.0000
|41.60
|452.50
|125
|2006.05.19 16:23
|buy
|63
|0.36
|1.2721
|1.2712
|0.0000
|126
|2006.05.19 16:24
|s/l
|63
|0.36
|1.2712
|1.2712
|0.0000
|-32.40
|420.10
|127
|2006.05.19 16:24
|buy
|64
|0.33
|1.2714
|1.2705
|0.0000
|128
|2006.05.19 16:33
|s/l
|64
|0.33
|1.2705
|1.2705
|0.0000
|-29.70
|390.40
|129
|2006.05.19 16:33
|buy
|65
|0.31
|1.2705
|1.2696
|0.0000
|130
|2006.05.19 16:38
|close
|65
|0.31
|1.2723
|1.2696
|0.0000
|55.80
|446.20
|131
|2006.05.19 16:38
|buy
|66
|0.35
|1.2720
|1.2711
|0.0000
|132
|2006.05.19 16:43
|s/l
|66
|0.35
|1.2711
|1.2711
|0.0000
|-31.50
|414.70
|133
|2006.05.19 16:43
|buy
|67
|0.33
|1.2708
|1.2699
|0.0000
|134
|2006.05.19 16:45
|s/l
|67
|0.33
|1.2699
|1.2699
|0.0000
|-29.70
|385.00
|135
|2006.05.19 16:45
|buy
|68
|0.30
|1.2699
|1.2690
|0.0000
|136
|2006.05.19 16:45
|close
|68
|0.30
|1.2713
|1.2690
|0.0000
|42.00
|427.00
|137
|2006.05.19 16:45
|buy
|69
|0.34
|1.2714
|1.2705
|0.0000
|138
|2006.05.19 16:45
|s/l
|69
|0.34
|1.2705
|1.2705
|0.0000
|-30.60
|396.40
|139
|2006.05.19 16:45
|buy
|70
|0.31
|1.2701
|1.2692
|0.0000
|140
|2006.05.19 16:46
|close
|70
|0.31
|1.2714
|1.2692
|0.0000
|40.30
|436.70
|141
|2006.05.19 16:46
|buy
|71
|0.34
|1.2717
|1.2708
|0.0000
|142
|2006.05.19 16:54
|s/l
|71
|0.34
|1.2708
|1.2708
|0.0000
|-30.60
|406.10
|143
|2006.05.19 16:54
|buy
|72
|0.32
|1.2710
|1.2701
|0.0000
|144
|2006.05.19 16:57
|s/l
|72
|0.32
|1.2701
|1.2701
|0.0000
|-28.80
|377.30
|145
|2006.05.19 16:57
|buy
|73
|0.30
|1.2703
|1.2694
|0.0000
|146
|2006.05.19 17:26
|close
|73
|0.30
|1.2716
|1.2694
|0.0000
|39.00
|416.30
|147
|2006.05.19 17:47
|sell
|74
|0.33
|1.2735
|1.2744
|0.0000
|148
|2006.05.19 17:56
|s/l
|74
|0.33
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|-29.70
|386.60
|149
|2006.05.19 17:56
|sell
|75
|0.30
|1.2743
|1.2752
|0.0000
|150
|2006.05.19 17:58
|s/l
|75
|0.30
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|-27.00
|359.60
|151
|2006.05.19 17:58
|sell
|76
|0.28
|1.2751
|1.2760
|0.0000
|152
|2006.05.19 18:10
|close
|76
|0.28
|1.2738
|1.2760
|0.0000
|36.40
|396.00
|153
|2006.05.22 06:40
|buy
|77
|0.31
|1.2731
|1.2722
|0.0000
|154
|2006.05.22 06:56
|close
|77
|0.31
|1.2741
|1.2722
|0.0000
|31.00
|427.00
|155
|2006.05.22 16:43
|sell
|78
|0.33
|1.2816
|1.2825
|0.0000
|156
|2006.05.22 17:12
|s/l
|78
|0.33
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|-29.70
|397.30
|157
|2006.05.22 17:50
|sell
|79
|0.31
|1.2844
|1.2853
|0.0000
|158
|2006.05.22 17:56
|s/l
|79
|0.31
|1.2853
|1.2853
|0.0000
|-27.90
|369.40
|159
|2006.05.22 17:56
|sell
|80
|0.29
|1.2852
|1.2861
|0.0000
|160
|2006.05.22 18:04
|close
|80
|0.29
|1.2842
|1.2861
|0.0000
|29.00
|398.40
|161
|2006.05.22 20:09
|sell
|81
|0.31
|1.2877
|1.2886
|0.0000
|162
|2006.05.22 20:36
|close
|81
|0.31
|1.2867
|1.2886
|0.0000
|31.00
|429.40
|163
|2006.05.22 20:46
|sell
|82
|0.33
|1.2871
|1.2880
|0.0000
|164
|2006.05.23 00:00
|close
|82
|0.33
|1.2858
|1.2880
|0.0000
|45.71
|475.11
|165
|2006.05.23 08:14
|buy
|83
|0.37
|1.2846
|1.2837
|0.0000
|166
|2006.05.23 08:48
|close
|83
|0.37
|1.2856
|1.2837
|0.0000
|37.00
|512.11
|167
|2006.05.23 14:23
|buy
|84
|0.40
|1.2837
|1.2828
|0.0000
|168
|2006.05.23 15:28
|s/l
|84
|0.40
|1.2828
|1.2828
|0.0000
|-36.00
|476.11
|169
|2006.05.23 16:30
|sell
|85
|0.37
|1.2855
|1.2864
|0.0000
|170
|2006.05.23 16:31
|s/l
|85
|0.37
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|-33.30
|442.81
|171
|2006.05.23 16:31
|sell
|86
|0.34
|1.2865
|1.2874
|0.0000
|172
|2006.05.23 16:44
|close
|86
|0.34
|1.2854
|1.2874
|0.0000
|37.40
|480.21
|173
|2006.05.23 16:44
|sell
|87
|0.37
|1.2855
|1.2864
|0.0000
|174
|2006.05.23 17:03
|close
|87
|0.37
|1.2842
|1.2864
|0.0000
|48.10
|528.31
|175
|2006.05.23 17:08
|buy
|88
|0.41
|1.2822
|1.2813
|0.0000
|176
|2006.05.23 17:12
|close
|88
|0.41
|1.2836
|1.2813
|0.0000
|57.40
|585.71
|177
|2006.05.23 21:55
|buy
|89
|0.46
|1.2850
|1.2841
|0.0000
|178
|2006.05.23 22:08
|s/l
|89
|0.46
|1.2841
|1.2841
|0.0000
|-41.40
|544.31
|179
|2006.05.23 22:49
|buy
|90
|0.42
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|180
|2006.05.23 22:58
|s/l
|90
|0.42
|1.2818
|1.2818
|0.0000
|-37.80
|506.51
|181
|2006.05.23 22:58
|buy
|91
|0.40
|1.2819
|1.2810
|0.0000
|182
|2006.05.23 23:06
|s/l
|91
|0.40
|1.2810
|1.2810
|0.0000
|-36.00
|470.51
|183
|2006.05.23 23:59
|buy
|92
|0.37
|1.2783
|1.2774
|0.0000
|184
|2006.05.24 00:02
|s/l
|92
|0.37
|1.2774
|1.2774
|0.0000
|-37.44
|433.07
|185
|2006.05.24 08:52
|sell
|93
|0.34
|1.2804
|1.2813
|0.0000
|186
|2006.05.24 08:53
|s/l
|93
|0.34
|1.2813
|1.2813
|0.0000
|-30.60
|402.47
|187
|2006.05.24 08:53
|sell
|94
|0.31
|1.2813
|1.2822
|0.0000
|188
|2006.05.24 09:00
|s/l
|94
|0.31
|1.2822
|1.2822
|0.0000
|-27.90
|374.57
|189
|2006.05.24 09:47
|sell
|95
|0.29
|1.2849
|1.2858
|0.0000
|190
|2006.05.24 09:54
|close
|95
|0.29
|1.2836
|1.2858
|0.0000
|37.70
|412.27
|191
|2006.05.24 10:00
|sell
|96
|0.32
|1.2846
|1.2855
|0.0000
|192
|2006.05.24 10:03
|s/l
|96
|0.32
|1.2855
|1.2855
|0.0000
|-28.80
|383.47
|193
|2006.05.24 10:03
|sell
|97
|0.30
|1.2858
|1.2867
|0.0000
|194
|2006.05.24 11:12
|close
|97
|0.30
|1.2844
|1.2867
|0.0000
|42.00
|425.47
|195
|2006.05.24 15:11
|buy
|98
|0.33
|1.2846
|1.2837
|0.0000
|196
|2006.05.24 15:11
|s/l
|98
|0.33
|1.2837
|1.2837
|0.0000
|-29.70
|395.77
|197
|2006.05.24 15:11
|buy
|99
|0.31
|1.2838
|1.2829
|0.0000
|198
|2006.05.24 15:11
|close
|99
|0.31
|1.2852
|1.2829
|0.0000
|43.40
|439.17
|199
|2006.05.24 15:11
|buy
|100
|0.34
|1.2840
|1.2831
|0.0000
|200
|2006.05.24 15:14
|s/l
|100
|0.34
|1.2831
|1.2831
|0.0000
|-30.60
|408.57
|201
|2006.05.24 15:14
|buy
|101
|0.32
|1.2833
|1.2824
|0.0000
|202
|2006.05.24 15:14
|s/l
|101
|0.32
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|-28.80
|379.77
|203
|2006.05.24 15:14
|buy
|102
|0.30
|1.2823
|1.2814
|0.0000
|204
|2006.05.24 15:20
|close
|102
|0.30
|1.2837
|1.2814
|0.0000
|42.00
|421.77
|205
|2006.05.24 15:20
|buy
|103
|0.33
|1.2838
|1.2829
|0.0000
|206
|2006.05.24 15:20
|s/l
|103
|0.33
|1.2829
|1.2829
|0.0000
|-29.70
|392.07
|207
|2006.05.24 15:20
|buy
|104
|0.31
|1.2831
|1.2822
|0.0000
|208
|2006.05.24 15:30
|close
|104
|0.31
|1.2843
|1.2822
|0.0000
|37.20
|429.27
|209
|2006.05.24 15:30
|buy
|105
|0.33
|1.2844
|1.2835
|0.0000
|210
|2006.05.24 15:47
|s/l
|105
|0.33
|1.2835
|1.2835
|0.0000
|-29.70
|399.57
|211
|2006.05.24 15:47
|buy
|106
|0.31
|1.2836
|1.2827
|0.0000
|212
|2006.05.24 16:00
|s/l
|106
|0.31
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|-27.90
|371.67
|213
|2006.05.24 16:02
|buy
|107
|0.29
|1.2819
|1.2810
|0.0000
|214
|2006.05.24 16:02
|s/l
|107
|0.29
|1.2810
|1.2810
|0.0000
|-26.10
|345.57
|215
|2006.05.24 16:02
|buy
|108
|0.27
|1.2799
|1.2790
|0.0000
|216
|2006.05.24 16:02
|close
|108
|0.27
|1.2819
|1.2790
|0.0000
|54.00
|399.57
|217
|2006.05.24 16:03
|buy
|109
|0.31
|1.2819
|1.2810
|0.0000
|218
|2006.05.24 16:04
|s/l
|109
|0.31
|1.2810
|1.2810
|0.0000
|-27.90
|371.67
|219
|2006.05.24 16:04
|buy
|110
|0.29
|1.2812
|1.2803
|0.0000
|220
|2006.05.24 16:05
|s/l
|110
|0.29
|1.2803
|1.2803
|0.0000
|-26.10
|345.57
|221
|2006.05.24 16:05
|buy
|111
|0.27
|1.2804
|1.2795
|0.0000
|222
|2006.05.24 16:09
|s/l
|111
|0.27
|1.2795
|1.2795
|0.0000
|-24.30
|321.27
|223
|2006.05.24 16:09
|buy
|112
|0.25
|1.2789
|1.2780
|0.0000
|224
|2006.05.24 16:11
|close
|112
|0.25
|1.2804
|1.2780
|0.0000
|37.50
|358.77
|225
|2006.05.24 16:11
|buy
|113
|0.28
|1.2805
|1.2796
|0.0000
|226
|2006.05.24 16:19
|s/l
|113
|0.28
|1.2796
|1.2796
|0.0000
|-25.20
|333.57
|227
|2006.05.24 16:19
|buy
|114
|0.26
|1.2796
|1.2787
|0.0000
|228
|2006.05.24 16:20
|s/l
|114
|0.26
|1.2787
|1.2787
|0.0000
|-23.40
|310.17
|229
|2006.05.24 16:20
|buy
|115
|0.24
|1.2786
|1.2777
|0.0000
|230
|2006.05.24 16:21
|s/l
|115
|0.24
|1.2777
|1.2777
|0.0000
|-21.60
|288.57
|231
|2006.05.24 16:21
|buy
|116
|0.23
|1.2779
|1.2770
|0.0000
|232
|2006.05.24 16:24
|close
|116
|0.23
|1.2790
|1.2770
|0.0000
|25.30
|313.87
|233
|2006.05.24 16:24
|buy
|117
|0.25
|1.2792
|1.2783
|0.0000
|234
|2006.05.24 16:25
|s/l
|117
|0.25
|1.2783
|1.2783
|0.0000
|-22.50
|291.37
|235
|2006.05.24 16:25
|buy
|118
|0.23
|1.2784
|1.2775
|0.0000
|236
|2006.05.24 16:34
|s/l
|118
|0.23
|1.2775
|1.2775
|0.0000
|-20.70
|270.67
|237
|2006.05.24 16:34
|buy
|119
|0.21
|1.2777
|1.2768
|0.0000
|238
|2006.05.24 16:36
|s/l
|119
|0.21
|1.2768
|1.2768
|0.0000
|-18.90
|251.77
|239
|2006.05.24 16:36
|buy
|120
|0.20
|1.2769
|1.2760
|0.0000
|240
|2006.05.24 16:38
|s/l
|120
|0.20
|1.2760
|1.2760
|0.0000
|-18.00
|233.77
|241
|2006.05.24 16:38
|buy
|121
|0.18
|1.2761
|1.2752
|0.0000
|242
|2006.05.24 16:40
|s/l
|121
|0.18
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|-16.20
|217.57
|243
|2006.05.24 16:40
|buy
|122
|0.17
|1.2754
|1.2745
|0.0000
|244
|2006.05.24 16:45
|close
|122
|0.17
|1.2766
|1.2745
|0.0000
|20.40
|237.97
|245
|2006.05.24 16:45
|buy
|123
|0.19
|1.2767
|1.2758
|0.0000
|246
|2006.05.24 16:46
|s/l
|123
|0.19
|1.2758
|1.2758
|0.0000
|-17.10
|220.87
|247
|2006.05.24 16:46
|buy
|124
|0.17
|1.2760
|1.2751
|0.0000
|248
|2006.05.24 16:47
|s/l
|124
|0.17
|1.2751
|1.2751
|0.0000
|-15.30
|205.57
|249
|2006.05.24 16:47
|buy
|125
|0.16
|1.2753
|1.2744
|0.0000
|250
|2006.05.24 16:49
|close
|125
|0.16
|1.2766
|1.2744
|0.0000
|20.80
|226.37
|251
|2006.05.24 16:49
|buy
|126
|0.18
|1.2768
|1.2759
|0.0000
|252
|2006.05.24 17:06
|s/l
|126
|0.18
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|-16.20
|210.17
|253
|2006.05.25 14:39
|sell
|127
|0.16
|1.2797
|1.2806
|0.0000
|254
|2006.05.25 14:41
|close
|127
|0.16
|1.2785
|1.2806
|0.0000
|19.20
|229.37
|255
|2006.05.25 16:11
|buy
|128
|0.18
|1.2763
|1.2754
|0.0000
|256
|2006.05.25 16:22
|close
|128
|0.18
|1.2776
|1.2754
|0.0000
|23.40
|252.77
|257
|2006.05.26 16:27
|buy
|129
|0.20
|1.2712
|1.2703
|0.0000
|258
|2006.05.26 16:30
|s/l
|129
|0.20
|1.2703
|1.2703
|0.0000
|-18.00
|234.77
|259
|2006.05.26 16:30
|buy
|130
|0.18
|1.2705
|1.2696
|0.0000
|260
|2006.05.26 16:48
|close
|130
|0.18
|1.2718
|1.2696
|0.0000
|23.40
|258.17
|261
|2006.05.30 04:47
|sell
|131
|0.20
|1.2789
|1.2798
|0.0000
|262
|2006.05.30 04:47
|s/l
|131
|0.20
|1.2798
|1.2798
|0.0000
|-18.00
|240.17
|263
|2006.05.30 04:47
|sell
|132
|0.19
|1.2797
|1.2806
|0.0000
|264
|2006.05.30 04:53
|s/l
|132
|0.19
|1.2806
|1.2806
|0.0000
|-17.10
|223.07
|265
|2006.05.30 04:53
|sell
|133
|0.17
|1.2806
|1.2815
|0.0000
|266
|2006.05.30 05:04
|s/l
|133
|0.17
|1.2815
|1.2815
|0.0000
|-15.30
|207.77
|267
|2006.05.30 09:05
|sell
|134
|0.16
|1.2865
|1.2874
|0.0000
|268
|2006.05.30 09:11
|close
|134
|0.16
|1.2851
|1.2874
|0.0000
|22.40
|230.17
|269
|2006.05.30 13:37
|buy
|135
|0.18
|1.2839
|1.2830
|0.0000
|270
|2006.05.30 14:12
|close
|135
|0.18
|1.2852
|1.2830
|0.0000
|23.40
|253.57
|271
|2006.05.30 14:28
|buy
|136
|0.20
|1.2817
|1.2808
|0.0000
|272
|2006.05.30 14:31
|s/l
|136
|0.20
|1.2808
|1.2808
|0.0000
|-18.00
|235.57
|273
|2006.05.30 14:31
|buy
|137
|0.18
|1.2810
|1.2801
|0.0000
|274
|2006.05.30 14:37
|close
|137
|0.18
|1.2822
|1.2801
|0.0000
|21.60
|257.17
|275
|2006.05.30 14:45
|buy
|138
|0.20
|1.2817
|1.2808
|0.0000
|276
|2006.05.30 14:56
|close
|138
|0.20
|1.2828
|1.2808
|0.0000
|22.00
|279.17
|277
|2006.05.30 15:52
|sell
|139
|0.22
|1.2857
|1.2866
|0.0000
|278
|2006.05.30 15:53
|s/l
|139
|0.22
|1.2866
|1.2866
|0.0000
|-19.80
|259.37
|279
|2006.05.30 15:53
|sell
|140
|0.20
|1.2865
|1.2874
|0.0000
|280
|2006.05.30 15:53
|s/l
|140
|0.20
|1.2874
|1.2874
|0.0000
|-18.00
|241.37
|281
|2006.05.30 15:53
|sell
|141
|0.19
|1.2875
|1.2884
|0.0000
|282
|2006.05.30 16:00
|close
|141
|0.19
|1.2865
|1.2884
|0.0000
|19.00
|260.37
|283
|2006.05.30 16:03
|sell
|142
|0.20
|1.2908
|1.2917
|0.0000
|284
|2006.05.30 16:04
|close
|142
|0.20
|1.2894
|1.2917
|0.0000
|28.00
|288.37
|285
|2006.05.30 16:04
|sell
|143
|0.22
|1.2908
|1.2917
|0.0000
|286
|2006.05.30 16:16
|close
|143
|0.22
|1.2893
|1.2917
|0.0000
|33.00
|321.37
|287
|2006.05.30 17:55
|buy
|144
|0.25
|1.2864
|1.2855
|0.0000
|288
|2006.05.30 18:32
|close
|144
|0.25
|1.2877
|1.2855
|0.0000
|32.50
|353.87
|289
|2006.05.31 08:51
|sell
|145
|0.27
|1.2902
|1.2911
|0.0000
|290
|2006.05.31 08:54
|close
|145
|0.27
|1.2888
|1.2911
|0.0000
|37.80
|391.67
|291
|2006.06.01 02:34
|buy
|146
|0.31
|1.2791
|1.2782
|0.0000
|292
|2006.06.01 02:47
|s/l
|146
|0.31
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|-27.90
|363.77
|293
|2006.06.01 02:47
|buy
|147
|0.28
|1.2782
|1.2773
|0.0000
|294
|2006.06.01 02:51
|close
|147
|0.28
|1.2793
|1.2773
|0.0000
|30.80
|394.57
|295
|2006.06.01 13:27
|buy
|148
|0.31
|1.2738
|1.2729
|0.0000
|296
|2006.06.01 13:42
|close
|148
|0.31
|1.2749
|1.2729
|0.0000
|34.10
|428.67
|297
|2006.06.01 16:01
|sell
|149
|0.34
|1.2766
|1.2775
|0.0000
|298
|2006.06.01 16:01
|s/l
|149
|0.34
|1.2775
|1.2775
|0.0000
|-30.60
|398.07
|299
|2006.06.01 16:01
|sell
|150
|0.31
|1.2773
|1.2782
|0.0000
|300
|2006.06.01 16:01
|close
|150
|0.31
|1.2750
|1.2782
|0.0000
|71.30
|469.37
|301
|2006.06.01 16:02
|sell
|151
|0.37
|1.2773
|1.2782
|0.0000
|302
|2006.06.01 16:02
|close
|151
|0.37
|1.2752
|1.2782
|0.0000
|77.70
|547.07
|303
|2006.06.01 16:02
|sell
|152
|0.43
|1.2763
|1.2772
|0.0000
|304
|2006.06.01 16:02
|s/l
|152
|0.43
|1.2772
|1.2772
|0.0000
|-38.70
|508.37
|305
|2006.06.01 16:02
|sell
|153
|0.40
|1.2781
|1.2790
|0.0000
|306
|2006.06.01 16:02
|close
|153
|0.40
|1.2767
|1.2790
|0.0000
|56.00
|564.37
|307
|2006.06.01 16:02
|sell
|154
|0.44
|1.2768
|1.2777
|0.0000
|308
|2006.06.01 16:02
|close
|154
|0.44
|1.2748
|1.2777
|0.0000
|88.00
|652.37
|309
|2006.06.01 16:04
|sell
|155
|0.51
|1.2763
|1.2772
|0.0000
|310
|2006.06.01 16:04
|s/l
|155
|0.51
|1.2772
|1.2772
|0.0000
|-45.90
|606.47
|311
|2006.06.01 16:04
|sell
|156
|0.47
|1.2770
|1.2779
|0.0000
|312
|2006.06.01 16:08
|s/l
|156
|0.47
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|-42.30
|564.17
|313
|2006.06.01 16:08
|sell
|157
|0.44
|1.2777
|1.2786
|0.0000
|314
|2006.06.01 16:12
|close
|157
|0.44
|1.2765
|1.2786
|0.0000
|52.80
|616.97
|315
|2006.06.01 16:12
|sell
|158
|0.48
|1.2763
|1.2772
|0.0000
|316
|2006.06.01 16:14
|s/l
|158
|0.48
|1.2772
|1.2772
|0.0000
|-43.20
|573.77
|317
|2006.06.01 16:14
|sell
|159
|0.45
|1.2770
|1.2779
|0.0000
|318
|2006.06.01 16:32
|s/l
|159
|0.45
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|-40.50
|533.27
|319
|2006.06.01 16:32
|sell
|160
|0.42
|1.2777
|1.2786
|0.0000
|320
|2006.06.01 16:35
|s/l
|160
|0.42
|1.2786
|1.2786
|0.0000
|-37.80
|495.47
|321
|2006.06.01 16:35
|sell
|161
|0.39
|1.2785
|1.2794
|0.0000
|322
|2006.06.01 16:40
|s/l
|161
|0.39
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|-35.10
|460.37
|323
|2006.06.01 16:40
|sell
|162
|0.36
|1.2792
|1.2801
|0.0000
|324
|2006.06.01 16:46
|s/l
|162
|0.36
|1.2801
|1.2801
|0.0000
|-32.40
|427.97
|325
|2006.06.01 16:46
|sell
|163
|0.33
|1.2799
|1.2808
|0.0000
|326
|2006.06.01 16:47
|s/l
|163
|0.33
|1.2808
|1.2808
|0.0000
|-29.70
|398.27
|327
|2006.06.01 16:47
|sell
|164
|0.31
|1.2806
|1.2815
|0.0000
|328
|2006.06.01 16:47
|s/l
|164
|0.31
|1.2815
|1.2815
|0.0000
|-27.90
|370.37
|329
|2006.06.01 16:47
|sell
|165
|0.29
|1.2814
|1.2823
|0.0000
|330
|2006.06.01 17:55
|s/l
|165
|0.29
|1.2823
|1.2823
|0.0000
|-26.10
|344.27
|331
|2006.06.02 14:30
|sell
|166
|0.27
|1.2850
|1.2859
|0.0000
|332
|2006.06.02 14:30
|s/l
|166
|0.27
|1.2859
|1.2859
|0.0000
|-24.30
|319.97
|333
|2006.06.02 14:30
|sell
|167
|0.25
|1.2860
|1.2869
|0.0000
|334
|2006.06.02 14:30
|s/l
|167
|0.25
|1.2869
|1.2869
|0.0000
|-22.50
|297.47
|335
|2006.06.02 14:30
|sell
|168
|0.23
|1.2896
|1.2905
|0.0000
|336
|2006.06.02 14:30
|close
|168
|0.23
|1.2883
|1.2905
|0.0000
|29.90
|327.37
|337
|2006.06.02 14:30
|sell
|169
|0.25
|1.2886
|1.2895
|0.0000
|338
|2006.06.02 14:30
|s/l
|169
|0.25
|1.2895
|1.2895
|0.0000
|-22.50
|304.87
|339
|2006.06.02 14:30
|sell
|170
|0.24
|1.2896
|1.2905
|0.0000
|340
|2006.06.02 14:30
|close
|170
|0.24
|1.2885
|1.2905
|0.0000
|26.40
|331.27
|341
|2006.06.02 14:30
|sell
|171
|0.26
|1.2886
|1.2895
|0.0000
|342
|2006.06.02 14:30
|close
|171
|0.26
|1.2863
|1.2895
|0.0000
|59.80
|391.07
|343
|2006.06.02 14:30
|sell
|172
|0.30
|1.2873
|1.2882
|0.0000
|344
|2006.06.02 14:30
|close
|172
|0.30
|1.2855
|1.2882
|0.0000
|54.00
|445.07
|345
|2006.06.02 14:30
|sell
|173
|0.35
|1.2866
|1.2875
|0.0000
|346
|2006.06.02 14:30
|s/l
|173
|0.35
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-31.50
|413.57
|347
|2006.06.02 14:30
|sell
|174
|0.32
|1.2873
|1.2882
|0.0000
|348
|2006.06.02 14:30
|s/l
|174
|0.32
|1.2882
|1.2882
|0.0000
|-28.80
|384.77
|349
|2006.06.02 14:30
|sell
|175
|0.30
|1.2883
|1.2892
|0.0000
|350
|2006.06.02 14:30
|s/l
|175
|0.30
|1.2892
|1.2892
|0.0000
|-27.00
|357.77
|351
|2006.06.02 14:30
|sell
|176
|0.28
|1.2890
|1.2899
|0.0000
|352
|2006.06.02 14:30
|s/l
|176
|0.28
|1.2899
|1.2899
|0.0000
|-25.20
|332.57
|353
|2006.06.02 14:30
|sell
|177
|0.26
|1.2914
|1.2923
|0.0000
|354
|2006.06.02 14:30
|close
|177
|0.26
|1.2890
|1.2923
|0.0000
|62.40
|394.97
|355
|2006.06.02 14:31
|sell
|178
|0.31
|1.2886
|1.2895
|0.0000
|356
|2006.06.02 14:31
|close
|178
|0.31
|1.2874
|1.2895
|0.0000
|37.20
|432.17
|357
|2006.06.02 14:31
|sell
|179
|0.34
|1.2885
|1.2894
|0.0000
|358
|2006.06.02 14:31
|close
|179
|0.34
|1.2875
|1.2894
|0.0000
|34.00
|466.17
|359
|2006.06.02 14:31
|sell
|180
|0.36
|1.2873
|1.2882
|0.0000
|360
|2006.06.02 14:31
|s/l
|180
|0.36
|1.2882
|1.2882
|0.0000
|-32.40
|433.77
|361
|2006.06.02 14:31
|sell
|181
|0.34
|1.2883
|1.2892
|0.0000
|362
|2006.06.02 14:31
|close
|181
|0.34
|1.2873
|1.2892
|0.0000
|34.00
|467.77
|363
|2006.06.02 14:31
|sell
|182
|0.36
|1.2876
|1.2885
|0.0000
|364
|2006.06.02 14:31
|s/l
|182
|0.36
|1.2885
|1.2885
|0.0000
|-32.40
|435.37
|365
|2006.06.02 14:31
|sell
|183
|0.34
|1.2890
|1.2899
|0.0000
|366
|2006.06.02 14:31
|close
|183
|0.34
|1.2877
|1.2899
|0.0000
|44.20
|479.57
|367
|2006.06.02 14:31
|sell
|184
|0.37
|1.2876
|1.2885
|0.0000
|368
|2006.06.02 14:31
|s/l
|184
|0.37
|1.2885
|1.2885
|0.0000
|-33.30
|446.27
|369
|2006.06.02 14:31
|sell
|185
|0.35
|1.2885
|1.2894
|0.0000
|370
|2006.06.02 14:31
|s/l
|185
|0.35
|1.2894
|1.2894
|0.0000
|-31.50
|414.77
|371
|2006.06.02 14:31
|sell
|186
|0.32
|1.2893
|1.2902
|0.0000
|372
|2006.06.02 14:31
|s/l
|186
|0.32
|1.2902
|1.2902
|0.0000
|-28.80
|385.97
|373
|2006.06.02 14:31
|sell
|187
|0.30
|1.2914
|1.2923
|0.0000
|374
|2006.06.02 14:31
|close
|187
|0.30
|1.2879
|1.2923
|0.0000
|105.00
|490.97
|375
|2006.06.02 14:31
|sell
|188
|0.38
|1.2878
|1.2887
|0.0000
|376
|2006.06.02 14:31
|s/l
|188
|0.38
|1.2887
|1.2887
|0.0000
|-34.20
|456.77
|377
|2006.06.02 14:31
|sell
|189
|0.35
|1.2890
|1.2899
|0.0000
|378
|2006.06.02 14:31
|close
|189
|0.35
|1.2855
|1.2899
|0.0000
|122.50
|579.27
|379
|2006.06.02 14:31
|sell
|190
|0.45
|1.2891
|1.2900
|0.0000
|380
|2006.06.02 14:31
|s/l
|190
|0.45
|1.2900
|1.2900
|0.0000
|-40.50
|538.77
|381
|2006.06.02 14:31
|sell
|191
|0.42
|1.2914
|1.2923
|0.0000
|382
|2006.06.02 14:31
|close
|191
|0.42
|1.2889
|1.2923
|0.0000
|105.00
|643.77
|383
|2006.06.02 14:31
|sell
|192
|0.50
|1.2896
|1.2905
|0.0000
|384
|2006.06.02 14:31
|s/l
|192
|0.50
|1.2905
|1.2905
|0.0000
|-45.00
|598.77
|385
|2006.06.02 14:31
|sell
|193
|0.46
|1.2905
|1.2914
|0.0000
|386
|2006.06.02 14:31
|s/l
|193
|0.46
|1.2914
|1.2914
|0.0000
|-41.40
|557.37
|387
|2006.06.02 14:31
|sell
|194
|0.43
|1.2934
|1.2943
|0.0000
|388
|2006.06.02 14:31
|close
|194
|0.43
|1.2921
|1.2943
|0.0000
|55.90
|613.27
|389
|2006.06.02 14:31
|sell
|195
|0.47
|1.2922
|1.2931
|0.0000
|390
|2006.06.02 14:31
|s/l
|195
|0.47
|1.2931
|1.2931
|0.0000
|-42.30
|570.97
|391
|2006.06.02 14:31
|sell
|196
|0.44
|1.2939
|1.2948
|0.0000
|392
|2006.06.02 14:31
|close
|196
|0.44
|1.2901
|1.2948
|0.0000
|167.20
|738.17
|393
|2006.06.02 14:31
|sell
|197
|0.57
|1.2902
|1.2911
|0.0000
|394
|2006.06.02 14:31
|close
|197
|0.57
|1.2878
|1.2911
|0.0000
|136.80
|874.97
|395
|2006.06.02 14:32
|sell
|198
|0.68
|1.2880
|1.2889
|0.0000
|396
|2006.06.02 14:32
|s/l
|198
|0.68
|1.2889
|1.2889
|0.0000
|-61.20
|813.77
|397
|2006.06.02 14:32
|sell
|199
|0.63
|1.2901
|1.2910
|0.0000
|398
|2006.06.02 14:32
|close
|199
|0.63
|1.2883
|1.2910
|0.0000
|113.40
|927.17
|399
|2006.06.02 14:32
|sell
|200
|0.72
|1.2899
|1.2908
|0.0000
|400
|2006.06.02 14:33
|close
|200
|0.72
|1.2886
|1.2908
|0.0000
|93.60
|1020.77
|401
|2006.06.02 14:33
|sell
|201
|0.79
|1.2886
|1.2895
|0.0000
|402
|2006.06.02 14:33
|s/l
|201
|0.79
|1.2895
|1.2895
|0.0000
|-71.10
|949.67
|403
|2006.06.02 14:33
|sell
|202
|0.74
|1.2900
|1.2909
|0.0000
|404
|2006.06.02 14:34
|close
|202
|0.74
|1.2886
|1.2909
|0.0000
|103.60
|1053.27
|405
|2006.06.02 14:34
|sell
|203
|0.82
|1.2884
|1.2893
|0.0000
|406
|2006.06.02 14:34
|s/l
|203
|0.82
|1.2893
|1.2893
|0.0000
|-73.80
|979.47
|407
|2006.06.02 14:34
|sell
|204
|0.76
|1.2892
|1.2901
|0.0000
|408
|2006.06.02 14:35
|s/l
|204
|0.76
|1.2901
|1.2901
|0.0000
|-68.40
|911.07
|409
|2006.06.02 14:35
|sell
|205
|0.71
|1.2902
|1.2911
|0.0000
|410
|2006.06.02 14:37
|close
|205
|0.71
|1.2888
|1.2911
|0.0000
|99.40
|1010.47
|411
|2006.06.02 14:37
|sell
|206
|0.78
|1.2887
|1.2896
|0.0000
|412
|2006.06.02 14:37
|s/l
|206
|0.78
|1.2896
|1.2896
|0.0000
|-70.20
|940.27
|413
|2006.06.02 14:37
|sell
|207
|0.73
|1.2901
|1.2910
|0.0000
|414
|2006.06.02 14:38
|close
|207
|0.73
|1.2888
|1.2910
|0.0000
|94.90
|1035.17
|415
|2006.06.02 14:38
|sell
|208
|0.80
|1.2887
|1.2896
|0.0000
|416
|2006.06.02 14:38
|s/l
|208
|0.80
|1.2896
|1.2896
|0.0000
|-72.00
|963.17
|417
|2006.06.02 14:38
|sell
|209
|0.75
|1.2895
|1.2904
|0.0000
|418
|2006.06.02 14:40
|s/l
|209
|0.75
|1.2904
|1.2904
|0.0000
|-67.50
|895.67
|419
|2006.06.02 14:40
|sell
|210
|0.69
|1.2908
|1.2917
|0.0000
|420
|2006.06.02 14:41
|close
|210
|0.69
|1.2893
|1.2917
|0.0000
|103.50
|999.17
|421
|2006.06.02 14:41
|sell
|211
|0.77
|1.2894
|1.2903
|0.0000
|422
|2006.06.02 14:41
|s/l
|211
|0.77
|1.2903
|1.2903
|0.0000
|-69.30
|929.87
|423
|2006.06.02 14:41
|sell
|212
|0.72
|1.2902
|1.2911
|0.0000
|424
|2006.06.02 14:41
|close
|212
|0.72
|1.2879
|1.2911
|0.0000
|165.60
|1095.47
|425
|2006.06.02 14:41
|sell
|213
|0.85
|1.2876
|1.2885
|0.0000
|426
|2006.06.02 14:41
|s/l
|213
|0.85
|1.2885
|1.2885
|0.0000
|-76.50
|1018.97
|427
|2006.06.02 14:41
|sell
|214
|0.79
|1.2884
|1.2893
|0.0000
|428
|2006.06.02 14:41
|s/l
|214
|0.79
|1.2893
|1.2893
|0.0000
|-71.10
|947.87
|429
|2006.06.02 14:41
|sell
|215
|0.74
|1.2894
|1.2903
|0.0000
|430
|2006.06.02 14:41
|s/l
|215
|0.74
|1.2903
|1.2903
|0.0000
|-66.60
|881.27
|431
|2006.06.02 14:41
|sell
|216
|0.68
|1.2927
|1.2936
|0.0000
|432
|2006.06.02 14:41
|close
|216
|0.68
|1.2907
|1.2936
|0.0000
|136.00
|1017.27
|433
|2006.06.02 14:41
|sell
|217
|0.79
|1.2903
|1.2912
|0.0000
|434
|2006.06.02 14:41
|s/l
|217
|0.79
|1.2912
|1.2912
|0.0000
|-71.10
|946.17
|435
|2006.06.02 14:41
|sell
|218
|0.73
|1.2914
|1.2923
|0.0000
|436
|2006.06.02 14:41
|close
|218
|0.73
|1.2903
|1.2923
|0.0000
|80.30
|1026.47
|437
|2006.06.02 14:41
|sell
|219
|0.80
|1.2900
|1.2909
|0.0000
|438
|2006.06.02 14:41
|s/l
|219
|0.80
|1.2909
|1.2909
|0.0000
|-72.00
|954.47
|439
|2006.06.02 14:41
|sell
|220
|0.74
|1.2911
|1.2920
|0.0000
|440
|2006.06.02 14:42
|close
|220
|0.74
|1.2901
|1.2920
|0.0000
|74.00
|1028.47
|441
|2006.06.02 14:42
|sell
|221
|0.80
|1.2902
|1.2911
|0.0000
|442
|2006.06.02 14:42
|s/l
|221
|0.80
|1.2911
|1.2911
|0.0000
|-72.00
|956.47
|443
|2006.06.02 14:42
|sell
|222
|0.74
|1.2909
|1.2918
|0.0000
|444
|2006.06.02 14:43
|close
|222
|0.74
|1.2899
|1.2918
|0.0000
|74.00
|1030.47
|445
|2006.06.02 14:43
|sell
|223
|0.80
|1.2896
|1.2905
|0.0000
|446
|2006.06.02 14:43
|s/l
|223
|0.80
|1.2905
|1.2905
|0.0000
|-72.00
|958.47
|447
|2006.06.02 14:43
|sell
|224
|0.74
|1.2903
|1.2912
|0.0000
|448
|2006.06.02 14:43
|s/l
|224
|0.74
|1.2912
|1.2912
|0.0000
|-66.60
|891.87
|449
|2006.06.02 14:43
|sell
|225
|0.69
|1.2919
|1.2928
|0.0000
|450
|2006.06.02 14:43
|close
|225
|0.69
|1.2906
|1.2928
|0.0000
|89.70
|981.57
|451
|2006.06.02 14:43
|sell
|226
|0.76
|1.2905
|1.2914
|0.0000
|452
|2006.06.02 14:43
|s/l
|226
|0.76
|1.2914
|1.2914
|0.0000
|-68.40
|913.17
|453
|2006.06.02 14:43
|sell
|227
|0.71
|1.2920
|1.2929
|0.0000
|454
|2006.06.02 14:43
|s/l
|227
|0.71
|1.2929
|1.2929
|0.0000
|-63.90
|849.27
|455
|2006.06.02 14:43
|sell
|228
|0.66
|1.2927
|1.2936
|0.0000
|456
|2006.06.02 14:43
|s/l
|228
|0.66
|1.2936
|1.2936
|0.0000
|-59.40
|789.87
|457
|2006.06.02 14:43
|sell
|229
|0.61
|1.2935
|1.2944
|0.0000
|458
|2006.06.02 14:43
|close
|229
|0.61
|1.2924
|1.2944
|0.0000
|67.10
|856.97
|459
|2006.06.02 14:44
|sell
|230
|0.66
|1.2921
|1.2930
|0.0000
|460
|2006.06.02 14:44
|s/l
|230
|0.66
|1.2930
|1.2930
|0.0000
|-59.40
|797.57
|461
|2006.06.02 14:44
|sell
|231
|0.62
|1.2928
|1.2937
|0.0000
|462
|2006.06.02 14:44
|s/l
|231
|0.62
|1.2937
|1.2937
|0.0000
|-55.80
|741.77
|463
|2006.06.02 14:44
|sell
|232
|0.57
|1.2939
|1.2948
|0.0000
|464
|2006.06.02 14:44
|close
|232
|0.57
|1.2928
|1.2948
|0.0000
|62.70
|804.47
|465
|2006.06.02 14:45
|sell
|233
|0.62
|1.2925
|1.2934
|0.0000
|466
|2006.06.02 14:45
|s/l
|233
|0.62
|1.2934
|1.2934
|0.0000
|-55.80
|748.67
|467
|2006.06.02 14:45
|sell
|234
|0.58
|1.2933
|1.2942
|0.0000
|468
|2006.06.02 14:51
|close
|234
|0.58
|1.2923
|1.2942
|0.0000
|58.00
|806.67
|469
|2006.06.02 14:51
|sell
|235
|0.62
|1.2920
|1.2929
|0.0000
|470
|2006.06.02 14:51
|s/l
|235
|0.62
|1.2929
|1.2929
|0.0000
|-55.80
|750.87
|471
|2006.06.02 14:51
|sell
|236
|0.58
|1.2927
|1.2936
|0.0000
|472
|2006.06.02 14:52
|close
|236
|0.58
|1.2917
|1.2936
|0.0000
|58.00
|808.87
|473
|2006.06.02 14:52
|sell
|237
|0.63
|1.2915
|1.2924
|0.0000
|474
|2006.06.02 14:59
|s/l
|237
|0.63
|1.2924
|1.2924
|0.0000
|-56.70
|752.17
|475
|2006.06.02 14:59
|sell
|238
|0.58
|1.2922
|1.2931
|0.0000
|476
|2006.06.02 15:05
|s/l
|238
|0.58
|1.2931
|1.2931
|0.0000
|-52.20
|699.97
|477
|2006.06.02 15:43
|buy
|239
|0.54
|1.2903
|1.2894
|0.0000
|478
|2006.06.02 15:51
|close
|239
|0.54
|1.2914
|1.2894
|0.0000
|59.40
|759.37
|479
|2006.06.02 15:51
|buy
|240
|0.59
|1.2913
|1.2904
|0.0000
|480
|2006.06.02 16:02
|s/l
|240
|0.59
|1.2904
|1.2904
|0.0000
|-53.10
|706.27
|481
|2006.06.02 16:54
|sell
|241
|0.55
|1.2934
|1.2943
|0.0000
|482
|2006.06.02 17:14
|close
|241
|0.55
|1.2923
|1.2943
|0.0000
|60.50
|766.77
|483
|2006.06.02 17:58
|buy
|242
|0.59
|1.2914
|1.2905
|0.0000
|484
|2006.06.02 18:21
|close
|242
|0.59
|1.2925
|1.2905
|0.0000
|64.90
|831.67
|485
|2006.06.02 18:48
|sell
|243
|0.64
|1.2932
|1.2941
|0.0000
|486
|2006.06.02 20:57
|close
|243
|0.64
|1.2922
|1.2941
|0.0000
|64.00
|895.67
|487
|2006.06.05 20:42
|buy
|244
|0.69
|1.2933
|1.2924
|0.0000
|488
|2006.06.05 20:43
|s/l
|244
|0.69
|1.2924
|1.2924
|0.0000
|-62.10
|833.57
|489
|2006.06.05 20:43
|buy
|245
|0.64
|1.2926
|1.2917
|0.0000
|490
|2006.06.05 20:43
|close
|245
|0.64
|1.2938
|1.2917
|0.0000
|76.80
|910.37
|491
|2006.06.05 20:43
|buy
|246
|0.70
|1.2924
|1.2915
|0.0000
|492
|2006.06.05 20:44
|s/l
|246
|0.70
|1.2915
|1.2915
|0.0000
|-63.00
|847.37
|493
|2006.06.05 20:44
|buy
|247
|0.66
|1.2917
|1.2908
|0.0000
|494
|2006.06.05 22:24
|s/l
|247
|0.66
|1.2908
|1.2908
|0.0000
|-59.40
|787.97
|495
|2006.06.06 08:53
|sell
|248
|0.61
|1.2926
|1.2935
|0.0000
|496
|2006.06.06 08:53
|close
|248
|0.61
|1.2913
|1.2935
|0.0000
|79.30
|867.27
|497
|2006.06.06 08:53
|sell
|249
|0.67
|1.2926
|1.2935
|0.0000
|498
|2006.06.06 08:53
|close
|249
|0.67
|1.2912
|1.2935
|0.0000
|93.80
|961.07
|499
|2006.06.06 08:53
|sell
|250
|0.74
|1.2926
|1.2935
|0.0000
|500
|2006.06.06 08:53
|close
|250
|0.74
|1.2911
|1.2935
|0.0000
|111.00
|1072.07
|501
|2006.06.06 08:53
|sell
|251
|0.83
|1.2926
|1.2935
|0.0000
|502
|2006.06.06 08:53
|close
|251
|0.83
|1.2914
|1.2935
|0.0000
|99.60
|1171.67
|503
|2006.06.06 08:53
|sell
|252
|0.91
|1.2926
|1.2935
|0.0000
|504
|2006.06.06 10:12
|close
|252
|0.91
|1.2912
|1.2935
|0.0000
|127.40
|1299.07
|505
|2006.06.06 12:24
|buy
|253
|1.01
|1.2864
|1.2855
|0.0000
|506
|2006.06.06 12:25
|close
|253
|1.01
|1.2876
|1.2855
|0.0000
|121.20
|1420.27
|507
|2006.06.06 12:25
|buy
|254
|1.10
|1.2860
|1.2851
|0.0000
|508
|2006.06.06 12:35
|close
|254
|1.10
|1.2870
|1.2851
|0.0000
|109.99
|1530.26
|509
|2006.06.06 14:33
|buy
|255
|1.19
|1.2833
|1.2824
|0.0000
|510
|2006.06.06 15:02
|close
|255
|1.19
|1.2841
|1.2824
|0.0000
|95.21
|1625.47
|511
|2006.06.06 23:10
|buy
|256
|1.27
|1.2813
|1.2804
|0.0000
|512
|2006.06.06 23:10
|close
|256
|1.27
|1.2825
|1.2804
|0.0000
|152.40
|1777.87
|513
|2006.06.07 08:54
|buy
|257
|1.39
|1.2786
|1.2777
|0.0000
|514
|2006.06.07 09:06
|close
|257
|1.39
|1.2797
|1.2777
|0.0000
|152.90
|1930.77
|515
|2006.06.07 15:22
|buy
|258
|1.51
|1.2778
|1.2769
|0.0000
|516
|2006.06.07 15:33
|s/l
|258
|1.51
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-135.90
|1794.87
|517
|2006.06.07 15:33
|buy
|259
|1.41
|1.2771
|1.2762
|0.0000
|518
|2006.06.07 15:49
|s/l
|259
|1.41
|1.2762
|1.2762
|0.0000
|-126.90
|1667.97
|519
|2006.06.07 15:49
|buy
|260
|1.31
|1.2764
|1.2755
|0.0000
|520
|2006.06.07 15:56
|close
|260
|1.31
|1.2774
|1.2755
|0.0000
|131.00
|1798.97
|521
|2006.06.07 15:56
|buy
|261
|1.41
|1.2774
|1.2765
|0.0000
|522
|2006.06.07 16:10
|close
|261
|1.41
|1.2784
|1.2765
|0.0000
|141.00
|1939.97
|523
|2006.06.08 08:37
|buy
|262
|1.52
|1.2770
|1.2761
|0.0000
|524
|2006.06.08 08:52
|close
|262
|1.52
|1.2779
|1.2761
|0.0000
|136.79
|2076.76
|525
|2006.06.08 13:49
|buy
|263
|1.63
|1.2753
|1.2744
|0.0000
|526
|2006.06.08 13:49
|s/l
|263
|1.63
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|-146.70
|1930.06
|527
|2006.06.08 13:49
|buy
|264
|1.52
|1.2738
|1.2729
|0.0000
|528
|2006.06.08 13:49
|close
|264
|1.52
|1.2751
|1.2729
|0.0000
|197.60
|2127.66
|529
|2006.06.08 13:50
|buy
|265
|1.67
|1.2741
|1.2732
|0.0000
|530
|2006.06.08 13:53
|s/l
|265
|1.67
|1.2732
|1.2732
|0.0000
|-150.30
|1977.36
|531
|2006.06.08 13:53
|buy
|266
|1.55
|1.2732
|1.2723
|0.0000
|532
|2006.06.08 14:03
|s/l
|266
|1.55
|1.2723
|1.2723
|0.0000
|-139.50
|1837.86
|533
|2006.06.08 21:55
|sell
|267
|1.45
|1.2655
|1.2664
|0.0000
|534
|2006.06.09 01:31
|close
|267
|1.45
|1.2642
|1.2664
|0.0000
|200.84
|2038.70
|535
|2006.06.09 08:17
|buy
|268
|1.61
|1.2628
|1.2619
|0.0000
|536
|2006.06.09 08:33
|close
|268
|1.61
|1.2637
|1.2619
|0.0000
|144.90
|2183.60
|537
|2006.06.09 14:30
|buy
|269
|1.73
|1.2641
|1.2632
|0.0000
|538
|2006.06.09 14:30
|close
|269
|1.73
|1.2654
|1.2632
|0.0000
|224.90
|2408.50
|539
|2006.06.09 14:30
|buy
|270
|1.91
|1.2642
|1.2633
|0.0000
|540
|2006.06.09 14:30
|close
|270
|1.91
|1.2665
|1.2633
|0.0000
|439.30
|2847.80
|541
|2006.06.09 14:30
|buy
|271
|2.26
|1.2619
|1.2610
|0.0000
|542
|2006.06.09 14:30
|close
|271
|2.26
|1.2629
|1.2610
|0.0000
|225.99
|3073.79
|543
|2006.06.09 14:30
|buy
|272
|2.44
|1.2621
|1.2612
|0.0000
|544
|2006.06.09 14:30
|close
|272
|2.44
|1.2647
|1.2612
|0.0000
|634.40
|3708.19
|545
|2006.06.09 14:30
|buy
|273
|2.93
|1.2641
|1.2632
|0.0000
|546
|2006.06.09 14:30
|s/l
|273
|2.93
|1.2632
|1.2632
|0.0000
|-263.70
|3444.49
|547
|2006.06.09 14:30
|buy
|274
|2.73
|1.2634
|1.2625
|0.0000
|548
|2006.06.09 14:30
|s/l
|274
|2.73
|1.2625
|1.2625
|0.0000
|-245.70
|3198.79
|549
|2006.06.09 14:30
|buy
|275
|2.53
|1.2621
|1.2612
|0.0000
|550
|2006.06.09 14:31
|close
|275
|2.53
|1.2630
|1.2612
|0.0000
|227.71
|3426.50
|551
|2006.06.09 14:31
|buy
|276
|2.71
|1.2629
|1.2620
|0.0000
|552
|2006.06.09 14:31
|close
|276
|2.71
|1.2668
|1.2620
|0.0000
|1056.91
|4483.41
|553
|2006.06.09 14:31
|buy
|277
|3.55
|1.2620
|1.2611
|0.0000
|554
|2006.06.09 14:31
|close
|277
|3.55
|1.2643
|1.2611
|0.0000
|816.50
|5299.91
|555
|2006.06.09 14:31
|buy
|278
|4.20
|1.2622
|1.2613
|0.0000
|556
|2006.06.09 14:31
|s/l
|278
|4.20
|1.2613
|1.2613
|0.0000
|-378.00
|4921.91
|557
|2006.06.09 14:31
|buy
|279
|3.90
|1.2614
|1.2605
|0.0000
|558
|2006.06.09 14:31
|close
|279
|3.90
|1.2668
|1.2605
|0.0000
|2106.02
|7027.93
|559
|2006.06.09 14:31
|buy
|280
|5.57
|1.2610
|1.2601
|0.0000
|560
|2006.06.09 14:32
|close
|280
|5.57
|1.2624
|1.2601
|0.0000
|779.80
|7807.73
|561
|2006.06.09 14:32
|buy
|281
|6.18
|1.2626
|1.2617
|0.0000
|562
|2006.06.09 14:32
|s/l
|281
|6.18
|1.2617
|1.2617
|0.0000
|-556.20
|7251.53
|563
|2006.06.09 14:32
|buy
|282
|5.75
|1.2618
|1.2609
|0.0000
|564
|2006.06.09 14:33
|close
|282
|5.75
|1.2631
|1.2609
|0.0000
|747.49
|7999.02
|565
|2006.06.09 14:33
|buy
|283
|6.34
|1.2623
|1.2614
|0.0000
|566
|2006.06.09 14:33
|s/l
|283
|6.34
|1.2614
|1.2614
|0.0000
|-570.60
|7428.42
|567
|2006.06.09 14:33
|buy
|284
|5.89
|1.2612
|1.2603
|0.0000
|568
|2006.06.09 14:34
|close
|284
|5.89
|1.2622
|1.2603
|0.0000
|589.00
|8017.42
|569
|2006.06.09 14:34
|buy
|285
|6.35
|1.2625
|1.2616
|0.0000
|570
|2006.06.09 14:34
|s/l
|285
|6.35
|1.2616
|1.2616
|0.0000
|-571.50
|7445.92
|571
|2006.06.09 14:34
|buy
|286
|5.90
|1.2616
|1.2607
|0.0000
|572
|2006.06.09 14:34
|s/l
|286
|5.90
|1.2607
|1.2607
|0.0000
|-531.00
|6914.92
|573
|2006.06.09 14:34
|buy
|287
|5.49
|1.2608
|1.2599
|0.0000
|574
|2006.06.09 14:35
|close
|287
|5.49
|1.2622
|1.2599
|0.0000
|768.60
|7683.52
|575
|2006.06.09 14:35
|buy
|288
|6.09
|1.2622
|1.2613
|0.0000
|576
|2006.06.09 14:35
|s/l
|288
|6.09
|1.2613
|1.2613
|0.0000
|-548.10
|7135.42
|577
|2006.06.09 14:35
|buy
|289
|5.66
|1.2612
|1.2603
|0.0000
|578
|2006.06.09 14:35
|s/l
|289
|5.66
|1.2603
|1.2603
|0.0000
|-509.40
|6626.02
|579
|2006.06.09 14:35
|buy
|290
|5.26
|1.2600
|1.2591
|0.0000
|580
|2006.06.09 14:36
|close
|290
|5.26
|1.2613
|1.2591
|0.0000
|683.80
|7309.82
|581
|2006.06.09 14:36
|buy
|291
|5.80
|1.2614
|1.2605
|0.0000
|582
|2006.06.09 14:36
|s/l
|291
|5.80
|1.2605
|1.2605
|0.0000
|-522.00
|6787.82
|583
|2006.06.09 14:36
|buy
|292
|5.39
|1.2605
|1.2596
|0.0000
|584
|2006.06.09 14:38
|close
|292
|5.39
|1.2618
|1.2596
|0.0000
|700.73
|7488.55
|585
|2006.06.09 14:38
|buy
|293
|5.93
|1.2620
|1.2611
|0.0000
|586
|2006.06.09 14:38
|s/l
|293
|5.93
|1.2611
|1.2611
|0.0000
|-533.70
|6954.85
|587
|2006.06.09 14:38
|buy
|294
|5.51
|1.2613
|1.2604
|0.0000
|588
|2006.06.09 14:41
|s/l
|294
|5.51
|1.2604
|1.2604
|0.0000
|-495.90
|6458.95
|589
|2006.06.09 14:41
|buy
|295
|5.13
|1.2603
|1.2594
|0.0000
|590
|2006.06.09 14:41
|close
|295
|5.13
|1.2614
|1.2594
|0.0000
|564.30
|7023.25
|591
|2006.06.09 14:41
|buy
|296
|5.57
|1.2617
|1.2608
|0.0000
|592
|2006.06.09 14:41
|s/l
|296
|5.57
|1.2608
|1.2608
|0.0000
|-501.30
|6521.95
|593
|2006.06.09 14:41
|buy
|297
|5.17
|1.2607
|1.2598
|0.0000
|594
|2006.06.09 14:41
|close
|297
|5.17
|1.2621
|1.2598
|0.0000
|723.80
|7245.75
|595
|2006.06.09 14:41
|buy
|298
|5.74
|1.2621
|1.2612
|0.0000
|596
|2006.06.09 14:41
|s/l
|298
|5.74
|1.2612
|1.2612
|0.0000
|-516.60
|6729.15
|597
|2006.06.09 14:41
|buy
|299
|5.34
|1.2613
|1.2604
|0.0000
|598
|2006.06.09 14:41
|s/l
|299
|5.34
|1.2604
|1.2604
|0.0000
|-480.60
|6248.55
|599
|2006.06.09 14:41
|buy
|300
|4.96
|1.2604
|1.2595
|0.0000
|600
|2006.06.09 14:41
|close
|300
|4.96
|1.2616
|1.2595
|0.0000
|595.20
|6843.75
|601
|2006.06.09 14:41
|buy
|301
|5.43
|1.2612
|1.2603
|0.0000
|602
|2006.06.09 14:43
|close
|301
|5.43
|1.2622
|1.2603
|0.0000
|543.00
|7386.75
|603
|2006.06.09 14:43
|buy
|302
|5.85
|1.2623
|1.2614
|0.0000
|604
|2006.06.09 14:43
|s/l
|302
|5.85
|1.2614
|1.2614
|0.0000
|-526.50
|6860.25
|605
|2006.06.09 14:43
|buy
|303
|5.44
|1.2616
|1.2607
|0.0000
|606
|2006.06.09 14:56
|s/l
|303
|5.44
|1.2607
|1.2607
|0.0000
|-489.60
|6370.65
|607
|2006.06.09 14:56
|buy
|304
|5.05
|1.2608
|1.2599
|0.0000
|608
|2006.06.09 15:05
|close
|304
|5.05
|1.2620
|1.2599
|0.0000
|605.98
|6976.63
|609
|2006.06.09 15:25
|sell
|305
|5.52
|1.2645
|1.2654
|0.0000
|610
|2006.06.09 15:26
|s/l
|305
|5.52
|1.2654
|1.2654
|0.0000
|-496.80
|6479.83
|611
|2006.06.09 15:26
|sell
|306
|5.12
|1.2652
|1.2661
|0.0000
|612
|2006.06.09 15:28
|s/l
|306
|5.12
|1.2661
|1.2661
|0.0000
|-460.80
|6019.03
|613
|2006.06.09 15:28
|sell
|307
|4.75
|1.2660
|1.2669
|0.0000
|614
|2006.06.09 15:29
|s/l
|307
|4.75
|1.2669
|1.2669
|0.0000
|-427.50
|5591.53
|615
|2006.06.09 15:29
|sell
|308
|4.41
|1.2670
|1.2679
|0.0000
|616
|2006.06.09 15:37
|close
|308
|4.41
|1.2658
|1.2679
|0.0000
|529.20
|6120.73
|617
|2006.06.09 15:37
|sell
|309
|4.84
|1.2655
|1.2664
|0.0000
|618
|2006.06.09 15:53
|s/l
|309
|4.84
|1.2664
|1.2664
|0.0000
|-435.60
|5685.13
|619
|2006.06.09 15:53
|sell
|310
|4.49
|1.2662
|1.2671
|0.0000
|620
|2006.06.09 16:08
|s/l
|310
|4.49
|1.2671
|1.2671
|0.0000
|-404.10
|5281.03
|621
|2006.06.09 16:49
|buy
|311
|4.18
|1.2640
|1.2631
|0.0000
|622
|2006.06.09 16:52
|s/l
|311
|4.18
|1.2631
|1.2631
|0.0000
|-376.20
|4904.83
|623
|2006.06.09 16:52
|buy
|312
|3.88
|1.2633
|1.2624
|0.0000
|624
|2006.06.09 16:58
|close
|312
|3.88
|1.2644
|1.2624
|0.0000
|426.80
|5331.63
|625
|2006.06.12 09:51
|buy
|313
|4.23
|1.2613
|1.2604
|0.0000
|626
|2006.06.12 10:17
|close
|313
|4.23
|1.2624
|1.2604
|0.0000
|465.28
|5796.91
|627
|2006.06.13 11:00
|buy
|314
|4.61
|1.2570
|1.2561
|0.0000
|628
|2006.06.13 11:01
|close
|314
|4.61
|1.2583
|1.2561
|0.0000
|599.30
|6396.21
|629
|2006.06.13 14:31
|buy
|315
|5.10
|1.2553
|1.2544
|0.0000
|630
|2006.06.13 14:31
|close
|315
|5.10
|1.2564
|1.2544
|0.0000
|560.99
|6957.20
|631
|2006.06.13 14:32
|buy
|316
|5.54
|1.2555
|1.2546
|0.0000
|632
|2006.06.13 14:32
|close
|316
|5.54
|1.2566
|1.2546
|0.0000
|609.40
|7566.60
|633
|2006.06.13 14:33
|buy
|317
|6.03
|1.2550
|1.2541
|0.0000
|634
|2006.06.13 14:34
|close
|317
|6.03
|1.2561
|1.2541
|0.0000
|663.32
|8229.92
|635
|2006.06.13 16:08
|buy
|318
|6.54
|1.2581
|1.2572
|0.0000
|636
|2006.06.13 16:10
|close
|318
|6.54
|1.2591
|1.2572
|0.0000
|654.00
|8883.92
|637
|2006.06.13 16:22
|buy
|319
|7.06
|1.2582
|1.2573
|0.0000
|638
|2006.06.13 16:23
|s/l
|319
|7.06
|1.2573
|1.2573
|0.0000
|-635.40
|8248.52
|639
|2006.06.13 16:23
|buy
|320
|6.56
|1.2575
|1.2566
|0.0000
|640
|2006.06.13 16:23
|close
|320
|6.56
|1.2586
|1.2566
|0.0000
|721.60
|8970.12
|641
|2006.06.13 16:23
|buy
|321
|7.13
|1.2582
|1.2573
|0.0000
|642
|2006.06.13 16:23
|s/l
|321
|7.13
|1.2573
|1.2573
|0.0000
|-641.70
|8328.42
|643
|2006.06.13 16:23
|buy
|322
|6.62
|1.2575
|1.2566
|0.0000
|644
|2006.06.13 16:23
|s/l
|322
|6.62
|1.2566
|1.2566
|0.0000
|-595.80
|7732.62
|645
|2006.06.13 16:23
|buy
|323
|6.15
|1.2568
|1.2559
|0.0000
|646
|2006.06.13 16:33
|close
|323
|6.15
|1.2581
|1.2559
|0.0000
|799.50
|8532.12
|647
|2006.06.13 16:33
|buy
|324
|6.79
|1.2565
|1.2556
|0.0000
|648
|2006.06.13 16:44
|close
|324
|6.79
|1.2576
|1.2556
|0.0000
|746.89
|9279.01
|649
|2006.06.13 16:44
|buy
|325
|7.38
|1.2577
|1.2568
|0.0000
|650
|2006.06.13 16:51
|s/l
|325
|7.38
|1.2568
|1.2568
|0.0000
|-664.20
|8614.81
|651
|2006.06.13 16:51
|buy
|326
|6.86
|1.2569
|1.2560
|0.0000
|652
|2006.06.13 16:55
|s/l
|326
|6.86
|1.2560
|1.2560
|0.0000
|-617.40
|7997.41
|653
|2006.06.13 16:55
|buy
|327
|6.37
|1.2562
|1.2553
|0.0000
|654
|2006.06.13 17:10
|close
|327
|6.37
|1.2572
|1.2553
|0.0000
|637.00
|8634.41
|655
|2006.06.14 15:04
|sell
|328
|6.87
|1.2568
|1.2577
|0.0000
|656
|2006.06.14 15:04
|s/l
|328
|6.87
|1.2577
|1.2577
|0.0000
|-618.30
|8016.11
|657
|2006.06.14 15:04
|sell
|329
|6.37
|1.2576
|1.2585
|0.0000
|658
|2006.06.14 15:04
|close
|329
|6.37
|1.2562
|1.2585
|0.0000
|891.77
|8907.88
|659
|2006.06.14 15:06
|sell
|330
|7.09
|1.2568
|1.2577
|0.0000
|660
|2006.06.14 15:09
|s/l
|330
|7.09
|1.2577
|1.2577
|0.0000
|-638.10
|8269.78
|661
|2006.06.14 15:09
|sell
|331
|6.58
|1.2575
|1.2584
|0.0000
|662
|2006.06.14 15:16
|s/l
|331
|6.58
|1.2584
|1.2584
|0.0000
|-592.20
|7677.58
|663
|2006.06.14 15:16
|sell
|332
|6.10
|1.2582
|1.2591
|0.0000
|664
|2006.06.14 15:17
|s/l
|332
|6.10
|1.2591
|1.2591
|0.0000
|-549.00
|7128.58
|665
|2006.06.14 15:17
|sell
|333
|5.66
|1.2589
|1.2598
|0.0000
|666
|2006.06.14 15:18
|s/l
|333
|5.66
|1.2598
|1.2598
|0.0000
|-509.40
|6619.18
|667
|2006.06.14 15:18
|sell
|334
|5.25
|1.2597
|1.2606
|0.0000
|668
|2006.06.14 15:19
|s/l
|334
|5.25
|1.2606
|1.2606
|0.0000
|-472.50
|6146.68
|669
|2006.06.14 15:19
|sell
|335
|4.88
|1.2607
|1.2616
|0.0000
|670
|2006.06.14 15:19
|s/l
|335
|4.88
|1.2616
|1.2616
|0.0000
|-439.20
|5707.48
|671
|2006.06.14 15:19
|sell
|336
|4.52
|1.2616
|1.2625
|0.0000
|672
|2006.06.14 15:20
|s/l
|336
|4.52
|1.2625
|1.2625
|0.0000
|-406.80
|5300.68
|673
|2006.06.14 15:20
|sell
|337
|4.20
|1.2623
|1.2632
|0.0000
|674
|2006.06.14 15:20
|s/l
|337
|4.20
|1.2632
|1.2632
|0.0000
|-378.00
|4922.68
|675
|2006.06.14 15:20
|sell
|338
|3.90
|1.2633
|1.2642
|0.0000
|676
|2006.06.14 15:20
|close
|338
|3.90
|1.2620
|1.2642
|0.0000
|506.98
|5429.66
|677
|2006.06.14 15:21
|sell
|339
|4.30
|1.2619
|1.2628
|0.0000
|678
|2006.06.14 15:21
|s/l
|339
|4.30
|1.2628
|1.2628
|0.0000
|-387.00
|5042.66
|679
|2006.06.14 15:21
|sell
|340
|3.99
|1.2626
|1.2635
|0.0000
|680
|2006.06.14 15:22
|close
|340
|3.99
|1.2615
|1.2635
|0.0000
|438.90
|5481.56
|681
|2006.06.14 15:22
|sell
|341
|4.35
|1.2613
|1.2622
|0.0000
|682
|2006.06.14 15:26
|s/l
|341
|4.35
|1.2622
|1.2622
|0.0000
|-391.50
|5090.06
|683
|2006.06.14 15:26
|sell
|342
|4.03
|1.2620
|1.2629
|0.0000
|684
|2006.06.14 15:27
|s/l
|342
|4.03
|1.2629
|1.2629
|0.0000
|-362.70
|4727.36
|685
|2006.06.14 15:27
|sell
|343
|3.74
|1.2631
|1.2640
|0.0000
|686
|2006.06.14 15:28
|s/l
|343
|3.74
|1.2640
|1.2640
|0.0000
|-336.60
|4390.76
|687
|2006.06.14 15:28
|sell
|344
|3.47
|1.2638
|1.2647
|0.0000
|688
|2006.06.14 15:29
|s/l
|344
|3.47
|1.2647
|1.2647
|0.0000
|-312.30
|4078.46
|689
|2006.06.14 15:29
|sell
|345
|3.23
|1.2645
|1.2654
|0.0000
|690
|2006.06.14 15:33
|close
|345
|3.23
|1.2634
|1.2654
|0.0000
|355.29
|4433.75
|691
|2006.06.14 15:33
|sell
|346
|3.51
|1.2632
|1.2641
|0.0000
|692
|2006.06.14 16:00
|close
|346
|3.51
|1.2622
|1.2641
|0.0000
|351.01
|4784.76
|693
|2006.06.14 20:45
|buy
|347
|3.80
|1.2594
|1.2585
|0.0000
|694
|2006.06.14 23:15
|close
|347
|3.80
|1.2604
|1.2585
|0.0000
|380.02
|5164.78
|695
|2006.06.15 09:27
|buy
|348
|4.10
|1.2608
|1.2599
|0.0000
|696
|2006.06.15 09:58
|close
|348
|4.10
|1.2616
|1.2599
|0.0000
|328.01
|5492.79
|697
|2006.06.15 14:33
|buy
|349
|4.36
|1.2593
|1.2584
|0.0000
|698
|2006.06.15 14:35
|s/l
|349
|4.36
|1.2584
|1.2584
|0.0000
|-392.40
|5100.39
|699
|2006.06.15 14:35
|buy
|350
|4.05
|1.2584
|1.2575
|0.0000
|700
|2006.06.15 14:37
|close
|350
|4.05
|1.2596
|1.2575
|0.0000
|485.98
|5586.37
|701
|2006.06.15 14:37
|buy
|351
|4.44
|1.2594
|1.2585
|0.0000
|702
|2006.06.15 14:40
|close
|351
|4.44
|1.2607
|1.2585
|0.0000
|577.19
|6163.56
|703
|2006.06.15 14:40
|buy
|352
|4.89
|1.2597
|1.2588
|0.0000
|704
|2006.06.15 14:41
|close
|352
|4.89
|1.2608
|1.2588
|0.0000
|537.89
|6701.45
|705
|2006.06.15 15:01
|sell
|353
|5.30
|1.2647
|1.2656
|0.0000
|706
|2006.06.15 15:01
|s/l
|353
|5.30
|1.2656
|1.2656
|0.0000
|-477.00
|6224.45
|707
|2006.06.15 15:01
|sell
|354
|4.92
|1.2654
|1.2663
|0.0000
|708
|2006.06.15 15:01
|close
|354
|4.92
|1.2638
|1.2663
|0.0000
|787.23
|7011.68
|709
|2006.06.15 15:01
|sell
|355
|5.54
|1.2652
|1.2661
|0.0000
|710
|2006.06.15 15:02
|close
|355
|5.54
|1.2636
|1.2661
|0.0000
|886.42
|7898.10
|711
|2006.06.15 15:02
|sell
|356
|6.24
|1.2650
|1.2659
|0.0000
|712
|2006.06.15 15:02
|close
|356
|6.24
|1.2638
|1.2659
|0.0000
|748.80
|8646.90
|713
|2006.06.15 15:02
|sell
|357
|6.84
|1.2647
|1.2656
|0.0000
|714
|2006.06.15 15:03
|close
|357
|6.84
|1.2634
|1.2656
|0.0000
|889.21
|9536.11
|715
|2006.06.15 15:06
|sell
|358
|7.54
|1.2645
|1.2654
|0.0000
|716
|2006.06.15 15:10
|s/l
|358
|7.54
|1.2654
|1.2654
|0.0000
|-678.60
|8857.51
|717
|2006.06.15 15:10
|sell
|359
|7.00
|1.2655
|1.2664
|0.0000
|718
|2006.06.15 15:13
|close
|359
|7.00
|1.2644
|1.2664
|0.0000
|770.02
|9627.53
|719
|2006.06.15 15:13
|sell
|360
|7.61
|1.2645
|1.2654
|0.0000
|720
|2006.06.15 15:15
|s/l
|360
|7.61
|1.2654
|1.2654
|0.0000
|-684.90
|8942.63
|721
|2006.06.15 15:15
|sell
|361
|7.07
|1.2656
|1.2665
|0.0000
|722
|2006.06.15 15:15
|close
|361
|7.07
|1.2645
|1.2665
|0.0000
|777.70
|9720.33
|723
|2006.06.15 15:15
|sell
|362
|7.69
|1.2646
|1.2655
|0.0000
|724
|2006.06.15 15:16
|s/l
|362
|7.69
|1.2655
|1.2655
|0.0000
|-692.10
|9028.23
|725
|2006.06.15 15:16
|sell
|363
|7.13
|1.2655
|1.2664
|0.0000
|726
|2006.06.15 15:17
|close
|363
|7.13
|1.2643
|1.2664
|0.0000
|855.60
|9883.83
|727
|2006.06.15 15:17
|sell
|364
|7.82
|1.2645
|1.2654
|0.0000
|728
|2006.06.15 15:17
|s/l
|364
|7.82
|1.2654
|1.2654
|0.0000
|-703.80
|9180.03
|729
|2006.06.15 15:17
|sell
|365
|7.25
|1.2657
|1.2666
|0.0000
|730
|2006.06.15 15:17
|close
|365
|7.25
|1.2643
|1.2666
|0.0000
|1014.99
|10195.02
|731
|2006.06.15 15:17
|sell
|366
|8.06
|1.2648
|1.2657
|0.0000
|732
|2006.06.15 15:17
|s/l
|366
|8.06
|1.2657
|1.2657
|0.0000
|-725.40
|9469.62
|733
|2006.06.15 15:17
|sell
|367
|7.48
|1.2655
|1.2664
|0.0000
|734
|2006.06.15 15:18
|close
|367
|7.48
|1.2644
|1.2664
|0.0000
|822.80
|10292.42
|735
|2006.06.15 15:18
|sell
|368
|8.14
|1.2645
|1.2654
|0.0000
|736
|2006.06.15 15:29
|close
|368
|8.14
|1.2634
|1.2654
|0.0000
|895.36
|11187.78
|737
|2006.06.15 15:57
|sell
|369
|8.85
|1.2645
|1.2654
|0.0000
|738
|2006.06.15 16:04
|close
|369
|8.85
|1.2631
|1.2654
|0.0000
|1239.02
|12426.80
|739
|2006.06.15 16:59
|buy
|370
|9.85
|1.2622
|1.2613
|0.0000
|740
|2006.06.15 17:28
|s/l
|370
|9.85
|1.2613
|1.2613
|0.0000
|-886.50
|11540.30
|741
|2006.06.16 14:30
|buy
|371
|9.13
|1.2641
|1.2632
|0.0000
|742
|2006.06.16 14:31
|close
|371
|9.13
|1.2651
|1.2632
|0.0000
|912.96
|12453.26
|743
|2006.06.16 14:31
|buy
|372
|9.85
|1.2641
|1.2632
|0.0000
|744
|2006.06.16 14:32
|close
|372
|9.85
|1.2653
|1.2632
|0.0000
|1181.96
|13635.22
|745
|2006.06.16 14:34
|buy
|373
|10.79
|1.2641
|1.2632
|0.0000
|746
|2006.06.16 14:49
|close
|373
|10.79
|1.2651
|1.2632
|0.0000
|1078.96
|14714.18
|747
|2006.06.16 15:25
|buy
|374
|11.65
|1.2633
|1.2624
|0.0000
|748
|2006.06.16 15:55
|s/l
|374
|11.65
|1.2624
|1.2624
|0.0000
|-1048.50
|13665.68
|749
|2006.06.16 15:55
|buy
|375
|10.83
|1.2626
|1.2617
|0.0000
|750
|2006.06.16 16:54
|close
|375
|10.83
|1.2636
|1.2617
|0.0000
|1082.99
|14748.67
|751
|2006.06.19 02:54
|buy
|376
|11.70
|1.2613
|1.2604
|0.0000
|752
|2006.06.19 03:04
|s/l
|376
|11.70
|1.2604
|1.2604
|0.0000
|-1053.00
|13695.67
|753
|2006.06.19 14:31
|buy
|377
|10.90
|1.2571
|1.2562
|0.0000
|754
|2006.06.19 15:02
|s/l
|377
|10.90
|1.2562
|1.2562
|0.0000
|-981.00
|12714.67
|755
|2006.06.19 20:45
|sell
|378
|10.11
|1.2582
|1.2591
|0.0000
|756
|2006.06.19 23:00
|close
|378
|10.11
|1.2573
|1.2591
|0.0000
|909.96
|13624.63
|757
|2006.06.20 14:30
|buy
|379
|10.86
|1.2542
|1.2533
|0.0000
|758
|2006.06.20 14:30
|close
|379
|10.86
|1.2552
|1.2533
|0.0000
|1086.00
|14710.63
|759
|2006.06.20 14:38
|buy
|380
|11.73
|1.2542
|1.2533
|0.0000
|760
|2006.06.20 14:40
|close
|380
|11.73
|1.2551
|1.2533
|0.0000
|1055.77
|15766.40
|761
|2006.06.20 19:29
|sell
|381
|12.50
|1.2615
|1.2624
|0.0000
|762
|2006.06.20 19:40
|close
|381
|12.50
|1.2604
|1.2624
|0.0000
|1374.97
|17141.37
|763
|2006.06.21 03:44
|sell
|382
|13.59
|1.2615
|1.2624
|0.0000
|764
|2006.06.21 04:05
|s/l
|382
|13.59
|1.2624
|1.2624
|0.0000
|-1223.10
|15918.27
|765
|2006.06.22 09:52
|buy
|383
|12.60
|1.2640
|1.2631
|0.0000
|766
|2006.06.22 11:17
|s/l
|383
|12.60
|1.2631
|1.2631
|0.0000
|-1134.00
|14784.27
|767
|2006.06.22 15:20
|buy
|384
|11.77
|1.2565
|1.2556
|0.0000
|768
|2006.06.22 16:13
|s/l
|384
|11.77
|1.2556
|1.2556
|0.0000
|-1059.30
|13724.97
|769
|2006.06.23 13:47
|buy
|385
|10.96
|1.2523
|1.2514
|0.0000
|770
|2006.06.23 13:48
|s/l
|385
|10.96
|1.2514
|1.2514
|0.0000
|-986.40
|12738.57
|771
|2006.06.23 13:48
|buy
|386
|10.18
|1.2516
|1.2507
|0.0000
|772
|2006.06.23 13:52
|s/l
|386
|10.18
|1.2507
|1.2507
|0.0000
|-916.20
|11822.37
|773
|2006.06.23 13:52
|buy
|387
|9.45
|1.2508
|1.2499
|0.0000
|774
|2006.06.23 14:15
|s/l
|387
|9.45
|1.2499
|1.2499
|0.0000
|-850.50
|10971.87
|775
|2006.06.26 12:53
|sell
|388
|8.73
|1.2573
|1.2582
|0.0000
|776
|2006.06.26 13:07
|close
|388
|8.73
|1.2563
|1.2582
|0.0000
|872.97
|11844.84
|777
|2006.06.26 19:13
|sell
|389
|9.41
|1.2582
|1.2591
|0.0000
|778
|2006.06.26 19:23
|s/l
|389
|9.41
|1.2591
|1.2591
|0.0000
|-846.90
|10997.94
|779
|2006.06.26 19:23
|sell
|390
|8.74
|1.2589
|1.2598
|0.0000
|780
|2006.06.26 19:38
|s/l
|390
|8.74
|1.2598
|1.2598
|0.0000
|-786.60
|10211.34
|781
|2006.06.26 19:38
|sell
|391
|8.11
|1.2597
|1.2606
|0.0000
|782
|2006.06.26 20:23
|close
|391
|8.11
|1.2588
|1.2606
|0.0000
|729.85
|10941.19
|783
|2006.06.27 10:17
|buy
|392
|8.69
|1.2588
|1.2579
|0.0000
|784
|2006.06.27 10:18
|s/l
|392
|8.69
|1.2579
|1.2579
|0.0000
|-782.10
|10159.09
|785
|2006.06.27 10:18
|buy
|393
|8.08
|1.2578
|1.2569
|0.0000
|786
|2006.06.27 10:22
|close
|393
|8.08
|1.2586
|1.2569
|0.0000
|646.44
|10805.53
|787
|2006.06.27 10:23
|buy
|394
|8.59
|1.2587
|1.2578
|0.0000
|788
|2006.06.27 10:30
|close
|394
|8.59
|1.2595
|1.2578
|0.0000
|687.24
|11492.77
|789
|2006.06.27 10:33
|buy
|395
|9.13
|1.2588
|1.2579
|0.0000
|790
|2006.06.27 11:07
|s/l
|395
|9.13
|1.2579
|1.2579
|0.0000
|-821.70
|10671.07
|791
|2006.06.27 14:48
|sell
|396
|8.47
|1.2594
|1.2603
|0.0000
|792
|2006.06.27 15:08
|s/l
|396
|8.47
|1.2603
|1.2603
|0.0000
|-762.30
|9908.77
|793
|2006.06.27 16:18
|sell
|397
|7.86
|1.2608
|1.2617
|0.0000
|794
|2006.06.27 16:31
|close
|397
|7.86
|1.2600
|1.2617
|0.0000
|628.83
|10537.60
|795
|2006.06.28 14:55
|buy
|398
|8.39
|1.2555
|1.2546
|0.0000
|796
|2006.06.28 14:57
|s/l
|398
|8.39
|1.2546
|1.2546
|0.0000
|-755.10
|9782.50
|797
|2006.06.28 14:57
|buy
|399
|7.80
|1.2548
|1.2539
|0.0000
|798
|2006.06.28 15:30
|close
|399
|7.80
|1.2557
|1.2539
|0.0000
|701.99
|10484.49
|799
|2006.06.28 16:23
|buy
|400
|8.36
|1.2540
|1.2531
|0.0000
|800
|2006.06.28 16:23
|close
|400
|8.36
|1.2558
|1.2531
|0.0000
|1504.77
|11989.26
|801
|2006.06.28 16:23
|buy
|401
|9.56
|1.2540
|1.2531
|0.0000
|802
|2006.06.28 16:24
|s/l
|401
|9.56
|1.2531
|1.2531
|0.0000
|-860.40
|11128.86
|803
|2006.06.28 16:24
|buy
|402
|8.89
|1.2518
|1.2509
|0.0000
|804
|2006.06.28 16:24
|close
|402
|8.89
|1.2534
|1.2509
|0.0000
|1422.35
|12551.21
|805
|2006.06.28 16:25
|buy
|403
|10.01
|1.2538
|1.2529
|0.0000
|806
|2006.06.28 16:34
|s/l
|403
|10.01
|1.2529
|1.2529
|0.0000
|-900.90
|11650.31
|807
|2006.06.28 16:34
|buy
|404
|9.30
|1.2531
|1.2522
|0.0000
|808
|2006.06.28 16:35
|close
|404
|9.30
|1.2546
|1.2522
|0.0000
|1395.00
|13045.31
|809
|2006.06.28 16:35
|buy
|405
|10.42
|1.2525
|1.2516
|0.0000
|810
|2006.06.28 16:35
|close
|405
|10.42
|1.2550
|1.2516
|0.0000
|2605.00
|15650.31
|811
|2006.06.28 16:35
|buy
|406
|12.50
|1.2525
|1.2516
|0.0000
|812
|2006.06.28 17:05
|close
|406
|12.50
|1.2533
|1.2516
|0.0000
|999.97
|16650.28
|813
|2006.06.29 20:16
|sell
|407
|13.27
|1.2551
|1.2560
|0.0000
|814
|2006.06.29 20:16
|close
|407
|13.27
|1.2535
|1.2560
|0.0000
|2123.20
|18773.48
|815
|2006.06.29 20:16
|sell
|408
|14.96
|1.2553
|1.2562
|0.0000
|816
|2006.06.29 20:16
|s/l
|408
|14.96
|1.2562
|1.2562
|0.0000
|-1346.40
|17427.08
|817
|2006.06.29 20:16
|sell
|409
|13.87
|1.2567
|1.2576
|0.0000
|818
|2006.06.29 20:16
|s/l
|409
|13.87
|1.2576
|1.2576
|0.0000
|-1248.30
|16178.78
|819
|2006.06.29 20:16
|sell
|410
|12.87
|1.2575
|1.2584
|0.0000
|820
|2006.06.29 20:16
|close
|410
|12.87
|1.2564
|1.2584
|0.0000
|1415.77
|17594.55
|821
|2006.06.29 20:16
|sell
|411
|13.99
|1.2575
|1.2584
|0.0000
|822
|2006.06.29 20:16
|close
|411
|13.99
|1.2563
|1.2584
|0.0000
|1678.87
|19273.42
|823
|2006.06.29 20:16
|sell
|412
|15.35
|1.2555
|1.2564
|0.0000
|824
|2006.06.29 20:16
|s/l
|412
|15.35
|1.2564
|1.2564
|0.0000
|-1381.50
|17891.92
|825
|2006.06.29 20:16
|sell
|413
|14.23
|1.2572
|1.2581
|0.0000
|826
|2006.06.29 20:16
|close
|413
|14.23
|1.2563
|1.2581
|0.0000
|1280.70
|19172.62
|827
|2006.06.29 20:16
|sell
|414
|15.27
|1.2553
|1.2562
|0.0000
|828
|2006.06.29 20:16
|close
|414
|15.27
|1.2542
|1.2562
|0.0000
|1679.70
|20852.32
|829
|2006.06.29 20:16
|sell
|415
|16.62
|1.2549
|1.2558
|0.0000
|830
|2006.06.29 20:16
|s/l
|415
|16.62
|1.2558
|1.2558
|0.0000
|-1495.80
|19356.52
|831
|2006.06.29 20:16
|sell
|416
|15.41
|1.2560
|1.2569
|0.0000
|832
|2006.06.29 20:16
|s/l
|416
|15.41
|1.2569
|1.2569
|0.0000
|-1386.90
|17969.62
|833
|2006.06.29 20:16
|sell
|417
|14.29
|1.2575
|1.2584
|0.0000
|834
|2006.06.29 20:17
|s/l
|417
|14.29
|1.2584
|1.2584
|0.0000
|-1286.10
|16683.52
|835
|2006.06.29 20:17
|sell
|418
|13.25
|1.2593
|1.2602
|0.0000
|836
|2006.06.29 20:17
|close
|418
|13.25
|1.2583
|1.2602
|0.0000
|1324.99
|18008.51
|837
|2006.06.29 20:17
|sell
|419
|14.32
|1.2575
|1.2584
|0.0000
|838
|2006.06.29 20:17
|close
|419
|14.32
|1.2523
|1.2584
|0.0000
|7446.41
|25454.92
|839
|2006.06.29 20:17
|sell
|420
|20.23
|1.2581
|1.2590
|0.0000
|840
|2006.06.29 20:17
|close
|420
|20.23
|1.2572
|1.2590
|0.0000
|1820.70
|27275.62
|841
|2006.06.29 20:17
|sell
|421
|21.68
|1.2581
|1.2590
|0.0000
|842
|2006.06.29 20:17
|close
|421
|21.68
|1.2571
|1.2590
|0.0000
|2168.00
|29443.62
|843
|2006.06.29 20:17
|sell
|422
|23.43
|1.2567
|1.2576
|0.0000
|844
|2006.06.29 20:17
|close
|422
|23.43
|1.2523
|1.2576
|0.0000
|10309.22
|39752.84
|845
|2006.06.29 20:17
|sell
|423
|31.62
|1.2572
|1.2581
|0.0000
|846
|2006.06.29 20:17
|s/l
|423
|31.62
|1.2581
|1.2581
|0.0000
|-2845.80
|36907.04
|847
|2006.06.29 20:17
|sell
|424
|29.34
|1.2580
|1.2589
|0.0000
|848
|2006.06.29 20:17
|s/l
|424
|29.34
|1.2589
|1.2589
|0.0000
|-2640.60
|34266.44
|849
|2006.06.29 20:17
|sell
|425
|27.21
|1.2593
|1.2602
|0.0000
|850
|2006.06.29 20:17
|close
|425
|27.21
|1.2577
|1.2602
|0.0000
|4353.58
|38620.02
|851
|2006.06.29 20:17
|sell
|426
|30.70
|1.2580
|1.2589
|0.0000
|852
|2006.06.29 20:17
|s/l
|426
|30.70
|1.2589
|1.2589
|0.0000
|-2763.00
|35857.02
|853
|2006.06.29 20:17
|sell
|427
|28.49
|1.2588
|1.2597
|0.0000
|854
|2006.06.29 20:17
|s/l
|427
|28.49
|1.2597
|1.2597
|0.0000
|-2564.10
|33292.92
|855
|2006.06.29 20:17
|sell
|428
|26.29
|1.2665
|1.2674
|0.0000
|856
|2006.06.29 20:17
|close
|428
|26.29
|1.2651
|1.2674
|0.0000
|3680.59
|36973.51
|857
|2006.06.29 20:17
|sell
|429
|29.29
|1.2625
|1.2634
|0.0000
|858
|2006.06.29 20:17
|s/l
|429
|29.29
|1.2634
|1.2634
|0.0000
|-2636.10
|34337.41
|859
|2006.06.29 20:17
|sell
|430
|27.15
|1.2649
|1.2658
|0.0000
|860
|2006.06.29 20:17
|s/l
|430
|27.15
|1.2658
|1.2658
|0.0000
|-2443.50
|31893.91
|861
|2006.06.29 20:17
|sell
|431
|25.18
|1.2665
|1.2674
|0.0000
|862
|2006.06.29 20:17
|close
|431
|25.18
|1.2590
|1.2674
|0.0000
|18884.92
|50778.83
|863
|2006.06.29 20:18
|sell
|432
|40.34
|1.2587
|1.2596
|0.0000
|864
|2006.06.29 20:21
|s/l
|432
|40.34
|1.2596
|1.2596
|0.0000
|-3630.60
|47148.23
|865
|2006.06.29 20:21
|sell
|433
|37.40
|1.2608
|1.2617
|0.0000
|866
|2006.06.29 20:22
|s/l
|433
|37.40
|1.2617
|1.2617
|0.0000
|-3366.00
|43782.23
|867
|2006.06.29 20:22
|sell
|434
|34.70
|1.2617
|1.2626
|0.0000
|868
|2006.06.29 20:22
|s/l
|434
|34.70
|1.2626
|1.2626
|0.0000
|-3123.00
|40659.23
|869
|2006.06.29 20:22
|sell
|435
|32.20
|1.2628
|1.2637
|0.0000
|870
|2006.06.29 20:22
|close
|435
|32.20
|1.2611
|1.2637
|0.0000
|5473.93
|46133.16
|871
|2006.06.29 20:23
|sell
|436
|36.58
|1.2610
|1.2619
|0.0000
|872
|2006.06.29 20:24
|close
|436
|36.58
|1.2598
|1.2619
|0.0000
|4389.58
|50522.74
|873
|2006.06.29 20:24
|sell
|437
|40.11
|1.2596
|1.2605
|0.0000
|874
|2006.06.29 20:24
|s/l
|437
|40.11
|1.2605
|1.2605
|0.0000
|-3609.90
|46912.84
|875
|2006.06.29 20:24
|sell
|438
|37.22
|1.2604
|1.2613
|0.0000
|876
|2006.06.29 20:24
|s/l
|438
|37.22
|1.2613
|1.2613
|0.0000
|-3349.80
|43563.04
|877
|2006.06.29 20:24
|sell
|439
|34.54
|1.2612
|1.2621
|0.0000
|878
|2006.06.29 20:24
|close
|439
|34.54
|1.2601
|1.2621
|0.0000
|3799.49
|47362.53
|879
|2006.06.29 20:25
|sell
|440
|37.59
|1.2600
|1.2609
|0.0000
|880
|2006.06.29 20:25
|s/l
|440
|37.59
|1.2609
|1.2609
|0.0000
|-3383.10
|43979.43
|881
|2006.06.29 20:25
|sell
|441
|34.88
|1.2609
|1.2618
|0.0000
|882
|2006.06.29 20:27
|s/l
|441
|34.88
|1.2618
|1.2618
|0.0000
|-3139.20
|40840.23
|883
|2006.06.29 20:27
|sell
|442
|32.35
|1.2623
|1.2632
|0.0000
|884
|2006.06.29 20:27
|close
|442
|32.35
|1.2609
|1.2632
|0.0000
|4529.00
|45369.23
|885
|2006.06.29 20:27
|sell
|443
|35.98
|1.2611
|1.2620
|0.0000
|886
|2006.06.29 20:27
|s/l
|443
|35.98
|1.2620
|1.2620
|0.0000
|-3238.20
|42131.03
|887
|2006.06.29 20:27
|sell
|444
|33.39
|1.2619
|1.2628
|0.0000
|888
|2006.06.29 20:27
|s/l
|444
|33.39
|1.2628
|1.2628
|0.0000
|-3005.10
|39125.93
|889
|2006.06.29 20:27
|sell
|445
|30.98
|1.2630
|1.2639
|0.0000
|890
|2006.06.29 20:27
|close
|445
|30.98
|1.2617
|1.2639
|0.0000
|4027.40
|43153.33
|891
|2006.06.29 20:27
|sell
|446
|34.20
|1.2619
|1.2628
|0.0000
|892
|2006.06.29 20:27
|s/l
|446
|34.20
|1.2628
|1.2628
|0.0000
|-3078.00
|40075.33
|893
|2006.06.29 20:27
|sell
|447
|31.74
|1.2626
|1.2635
|0.0000
|894
|2006.06.29 20:28
|close
|447
|31.74
|1.2617
|1.2635
|0.0000
|2856.60
|42931.93
|895
|2006.06.29 20:28
|sell
|448
|34.03
|1.2616
|1.2625
|0.0000
|896
|2006.06.29 20:28
|s/l
|448
|34.03
|1.2625
|1.2625
|0.0000
|-3062.70
|39869.23
|897
|2006.06.29 20:28
|sell
|449
|31.58
|1.2623
|1.2632
|0.0000
|898
|2006.06.29 20:32
|close
|449
|31.58
|1.2609
|1.2632
|0.0000
|4421.20
|44290.43
|899
|2006.06.29 20:32
|sell
|450
|35.11
|1.2613
|1.2622
|0.0000
|900
|2006.06.29 20:32
|s/l
|450
|35.11
|1.2622
|1.2622
|0.0000
|-3159.90
|41130.53
|901
|2006.06.29 20:32
|sell
|451
|32.59
|1.2621
|1.2630
|0.0000
|902
|2006.06.29 20:32
|s/l
|451
|32.59
|1.2630
|1.2630
|0.0000
|-2933.10
|38197.43
|903
|2006.06.29 20:32
|sell
|452
|30.25
|1.2628
|1.2637
|0.0000
|904
|2006.06.29 20:34
|s/l
|452
|30.25
|1.2637
|1.2637
|0.0000
|-2722.50
|35474.93
|905
|2006.06.29 20:34
|sell
|453
|28.08
|1.2635
|1.2644
|0.0000
|906
|2006.06.29 20:35
|s/l
|453
|28.08
|1.2644
|1.2644
|0.0000
|-2527.20
|32947.73
|907
|2006.06.29 20:35
|sell
|454
|26.06
|1.2642
|1.2651
|0.0000
|908
|2006.06.29 20:36
|s/l
|454
|26.06
|1.2651
|1.2651
|0.0000
|-2345.40
|30602.33
|909
|2006.06.29 20:36
|sell
|455
|24.19
|1.2650
|1.2659
|0.0000
|910
|2006.06.29 20:36
|s/l
|455
|24.19
|1.2659
|1.2659
|0.0000
|-2177.10
|28425.23
|911
|2006.06.29 20:36
|sell
|456
|22.46
|1.2657
|1.2666
|0.0000
|912
|2006.06.29 20:37
|close
|456
|22.46
|1.2646
|1.2666
|0.0000
|2470.60
|30895.83
|913
|2006.06.29 20:37
|sell
|457
|24.44
|1.2641
|1.2650
|0.0000
|914
|2006.06.29 20:37
|s/l
|457
|24.44
|1.2650
|1.2650
|0.0000
|-2199.60
|28696.23
|915
|2006.06.29 20:37
|sell
|458
|22.69
|1.2649
|1.2658
|0.0000
|916
|2006.06.29 20:38
|close
|458
|22.69
|1.2640
|1.2658
|0.0000
|2042.10
|30738.33
|917
|2006.06.29 20:38
|sell
|459
|24.33
|1.2636
|1.2645
|0.0000
|918
|2006.06.29 20:40
|s/l
|459
|24.33
|1.2645
|1.2645
|0.0000
|-2189.70
|28548.63
|919
|2006.06.29 20:40
|sell
|460
|22.58
|1.2643
|1.2652
|0.0000
|920
|2006.06.29 20:41
|close
|460
|22.58
|1.2634
|1.2652
|0.0000
|2032.10
|30580.73
|921
|2006.06.29 20:41
|sell
|461
|24.21
|1.2634
|1.2643
|0.0000
|922
|2006.06.29 20:44
|s/l
|461
|24.21
|1.2643
|1.2643
|0.0000
|-2178.90
|28401.83
|923
|2006.06.29 20:44
|sell
|462
|22.47
|1.2642
|1.2651
|0.0000
|924
|2006.06.29 20:47
|s/l
|462
|22.47
|1.2651
|1.2651
|0.0000
|-2022.30
|26379.53
|925
|2006.06.29 20:47
|sell
|463
|20.85
|1.2651
|1.2660
|0.0000
|926
|2006.06.29 20:48
|s/l
|463
|20.85
|1.2660
|1.2660
|0.0000
|-1876.50
|24503.03
|927
|2006.06.29 20:48
|sell
|464
|19.36
|1.2659
|1.2668
|0.0000
|928
|2006.06.29 20:48
|close
|464
|19.36
|1.2649
|1.2668
|0.0000
|1935.89
|26438.92
|929
|2006.06.29 20:48
|sell
|465
|20.91
|1.2644
|1.2653
|0.0000
|930
|2006.06.29 20:48
|s/l
|465
|20.91
|1.2653
|1.2653
|0.0000
|-1881.90
|24557.02
|931
|2006.06.29 20:48
|sell
|466
|19.41
|1.2651
|1.2660
|0.0000
|932
|2006.06.29 20:48
|s/l
|466
|19.41
|1.2660
|1.2660
|0.0000
|-1746.90
|22810.12
|933
|2006.06.29 20:48
|sell
|467
|18.02
|1.2660
|1.2669
|0.0000
|934
|2006.06.29 21:10
|close
|467
|18.02
|1.2651
|1.2669
|0.0000
|1621.86
|24431.98
|935
|2006.06.29 21:10
|buy
|468
|19.32
|1.2646
|1.2637
|0.0000
|936
|2006.06.29 21:26
|close
|468
|19.32
|1.2655
|1.2637
|0.0000
|1738.70
|26170.68
|937
|2006.06.29 21:33
|buy
|469
|20.69
|1.2648
|1.2639
|0.0000
|938
|2006.06.29 22:42
|close
|469
|20.69
|1.2657
|1.2639
|0.0000
|1861.98
|28032.66
|939
|2006.06.30 03:08
|sell
|470
|22.10
|1.2684
|1.2693
|0.0000
|940
|2006.06.30 03:08
|s/l
|470
|22.10
|1.2693
|1.2693
|0.0000
|-1989.00
|26043.66
|941
|2006.06.30 03:08
|sell
|471
|20.52
|1.2691
|1.2700
|0.0000
|942
|2006.06.30 03:09
|s/l
|471
|20.52
|1.2700
|1.2700
|0.0000
|-1846.80
|24196.86
|943
|2006.06.30 03:09
|sell
|472
|19.05
|1.2703
|1.2712
|0.0000
|944
|2006.06.30 03:09
|close
|472
|19.05
|1.2693
|1.2712
|0.0000
|1905.00
|26101.86
|945
|2006.06.30 03:09
|sell
|473
|20.57
|1.2688
|1.2697
|0.0000
|946
|2006.06.30 03:19
|close
|473
|20.57
|1.2681
|1.2697
|0.0000
|1439.96
|27541.82
|947
|2006.06.30 03:21
|sell
|474
|21.71
|1.2684
|1.2693
|0.0000
|948
|2006.06.30 03:28
|s/l
|474
|21.71
|1.2693
|1.2693
|0.0000
|-1953.90
|25587.92
|949
|2006.06.30 03:28
|sell
|475
|20.16
|1.2692
|1.2701
|0.0000
|950
|2006.06.30 03:35
|s/l
|475
|20.16
|1.2701
|1.2701
|0.0000
|-1814.40
|23773.52
|951
|2006.06.30 03:35
|sell
|476
|18.72
|1.2699
|1.2708
|0.0000
|952
|2006.06.30 03:35
|s/l
|476
|18.72
|1.2708
|1.2708
|0.0000
|-1684.80
|22088.72
|953
|2006.06.30 03:35
|sell
|477
|17.38
|1.2706
|1.2715
|0.0000
|954
|2006.06.30 03:38
|s/l
|477
|17.38
|1.2715
|1.2715
|0.0000
|-1564.20
|20524.52
|955
|2006.06.30 03:38
|sell
|478
|16.14
|1.2713
|1.2722
|0.0000
|956
|2006.06.30 04:51
|close
|478
|16.14
|1.2703
|1.2722
|0.0000
|1614.00
|22138.52
|957
|2006.06.30 08:17
|buy
|479
|17.43
|1.2704
|1.2695
|0.0000
|958
|2006.06.30 09:19
|close
|479
|17.43
|1.2712
|1.2695
|0.0000
|1394.30
|23532.82
|959
|2006.06.30 14:31
|sell
|480
|18.48
|1.2735
|1.2744
|0.0000
|960
|2006.06.30 14:31
|close
|480
|18.48
|1.2723
|1.2744
|0.0000
|2217.54
|25750.36
|961
|2006.06.30 14:31
|sell
|481
|20.22
|1.2733
|1.2742
|0.0000
|962
|2006.06.30 14:31
|s/l
|481
|20.22
|1.2742
|1.2742
|0.0000
|-1819.80
|23930.56
|963
|2006.06.30 14:31
|sell
|482
|18.77
|1.2747
|1.2756
|0.0000
|964
|2006.06.30 14:31
|close
|482
|18.77
|1.2737
|1.2756
|0.0000
|1877.06
|25807.62
|965
|2006.06.30 14:32
|sell
|483
|20.26
|1.2736
|1.2745
|0.0000
|966
|2006.06.30 14:32
|s/l
|483
|20.26
|1.2745
|1.2745
|0.0000
|-1823.40
|23984.22
|967
|2006.06.30 14:32
|sell
|484
|18.82
|1.2747
|1.2756
|0.0000
|968
|2006.06.30 14:32
|s/l
|484
|18.82
|1.2756
|1.2756
|0.0000
|-1693.80
|22290.42
|969
|2006.06.30 14:32
|sell
|485
|17.46
|1.2766
|1.2775
|0.0000
|970
|2006.06.30 14:32
|close
|485
|17.46
|1.2753
|1.2775
|0.0000
|2269.80
|24560.22
|971
|2006.06.30 14:32
|sell
|486
|19.28
|1.2737
|1.2746
|0.0000
|972
|2006.06.30 14:33
|s/l
|486
|19.28
|1.2746
|1.2746
|0.0000
|-1735.20
|22825.02
|973
|2006.06.30 14:33
|sell
|487
|17.91
|1.2744
|1.2753
|0.0000
|974
|2006.06.30 14:34
|s/l
|487
|17.91
|1.2753
|1.2753
|0.0000
|-1611.90
|21213.12
|975
|2006.06.30 14:34
|sell
|488
|16.63
|1.2754
|1.2763
|0.0000
|976
|2006.06.30 14:42
|s/l
|488
|16.63
|1.2763
|1.2763
|0.0000
|-1496.70
|19716.42
|977
|2006.06.30 14:42
|sell
|489
|15.45
|1.2761
|1.2770
|0.0000
|978
|2006.06.30 14:58
|close
|489
|15.45
|1.2752
|1.2770
|0.0000
|1390.50
|21106.92
|979
|2006.06.30 14:58
|sell
|490
|16.55
|1.2750
|1.2759
|0.0000
|980
|2006.06.30 14:58
|s/l
|490
|16.55
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|-1489.50
|19617.42
|981
|2006.06.30 14:58
|sell
|491
|15.38
|1.2757
|1.2766
|0.0000
|982
|2006.06.30 14:59
|close
|491
|15.38
|1.2748
|1.2766
|0.0000
|1384.20
|21001.62
|983
|2006.06.30 14:59
|sell
|492
|16.48
|1.2747
|1.2756
|0.0000
|984
|2006.06.30 14:59
|s/l
|492
|16.48
|1.2756
|1.2756
|0.0000
|-1483.20
|19518.42
|985
|2006.06.30 14:59
|sell
|493
|15.30
|1.2754
|1.2763
|0.0000
|986
|2006.06.30 14:59
|close
|493
|15.30
|1.2745
|1.2763
|0.0000
|1377.00
|20895.42
|987
|2006.06.30 14:59
|sell
|494
|16.40
|1.2742
|1.2751
|0.0000
|988
|2006.06.30 15:01
|s/l
|494
|16.40
|1.2751
|1.2751
|0.0000
|-1476.00
|19419.42
|989
|2006.06.30 16:59
|sell
|495
|15.18
|1.2789
|1.2798
|0.0000
|990
|2006.06.30 17:01
|close
|495
|15.18
|1.2780
|1.2798
|0.0000
|1366.25
|20785.67
|991
|2006.07.03 12:34
|sell
|496
|16.25
|1.2791
|1.2800
|0.0000
|992
|2006.07.03 12:37
|s/l
|496
|16.25
|1.2800
|1.2800
|0.0000
|-1462.50
|19323.17
|993
|2006.07.03 12:37
|sell
|497
|15.10
|1.2798
|1.2807
|0.0000
|994
|2006.07.03 13:21
|s/l
|497
|15.10
|1.2807
|1.2807
|0.0000
|-1359.00
|17964.17
|995
|2006.07.03 14:43
|buy
|498
|14.06
|1.2781
|1.2772
|0.0000
|996
|2006.07.03 15:12
|close
|498
|14.06
|1.2791
|1.2772
|0.0000
|1405.95
|19370.12
|997
|2006.07.03 16:01
|sell
|499
|15.11
|1.2821
|1.2830
|0.0000
|998
|2006.07.03 16:01
|close
|499
|15.11
|1.2790
|1.2830
|0.0000
|4684.02
|24054.14
|999
|2006.07.03 16:10
|sell
|500
|18.79
|1.2802
|1.2811
|0.0000
|1000
|2006.07.03 16:14
|s/l
|500
|18.79
|1.2811
|1.2811
|0.0000
|-1691.10
|22363.04
|1001
|2006.07.03 16:14
|sell
|501
|17.46
|1.2809
|1.2818
|0.0000
|1002
|2006.07.03 16:15
|s/l
|501
|17.46
|1.2818
|1.2818
|0.0000
|-1571.40
|20791.64
|1003
|2006.07.03 16:15
|sell
|502
|16.22
|1.2816
|1.2825
|0.0000
|1004
|2006.07.03 16:52
|close
|502
|16.22
|1.2806
|1.2825
|0.0000
|1621.94
|22413.58
|1005
|2006.07.03 16:52
|sell
|503
|17.51
|1.2804
|1.2813
|0.0000
|1006
|2006.07.03 17:05
|close
|503
|17.51
|1.2794
|1.2813
|0.0000
|1751.07
|24164.65
|1007
|2006.07.05 07:34
|sell
|504
|18.83
|1.2830
|1.2839
|0.0000
|1008
|2006.07.05 08:02
|s/l
|504
|18.83
|1.2839
|1.2839
|0.0000
|-1694.70
|22469.95
|1009
|2006.07.05 08:23
|buy
|505
|17.55
|1.2807
|1.2798
|0.0000
|1010
|2006.07.05 08:38
|s/l
|505
|17.55
|1.2798
|1.2798
|0.0000
|-1579.50
|20890.45
|1011
|2006.07.05 08:38
|buy
|506
|16.32
|1.2800
|1.2791
|0.0000
|1012
|2006.07.05 08:43
|s/l
|506
|16.32
|1.2791
|1.2791
|0.0000
|-1468.80
|19421.65
|1013
|2006.07.05 08:43
|buy
|507
|15.18
|1.2793
|1.2784
|0.0000
|1014
|2006.07.05 08:56
|s/l
|507
|15.18
|1.2784
|1.2784
|0.0000
|-1366.20
|18055.45
|1015
|2006.07.05 08:56
|buy
|508
|14.12
|1.2786
|1.2777
|0.0000
|1016
|2006.07.05 09:14
|s/l
|508
|14.12
|1.2777
|1.2777
|0.0000
|-1270.80
|16784.65
|1017
|2006.07.05 12:55
|sell
|509
|13.13
|1.2779
|1.2788
|0.0000
|1018
|2006.07.05 13:50
|s/l
|509
|13.13
|1.2788
|1.2788
|0.0000
|-1181.70
|15602.95
|1019
|2006.07.05 14:16
|buy
|510
|12.22
|1.2768
|1.2759
|0.0000
|1020
|2006.07.05 14:16
|s/l
|510
|12.22
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|-1099.80
|14503.15
|1021
|2006.07.05 14:16
|buy
|511
|11.38
|1.2752
|1.2743
|0.0000
|1022
|2006.07.05 14:16
|close
|511
|11.38
|1.2793
|1.2743
|0.0000
|4665.77
|19168.92
|1023
|2006.07.05 14:16
|buy
|512
|15.02
|1.2768
|1.2759
|0.0000
|1024
|2006.07.05 14:17
|close
|512
|15.02
|1.2778
|1.2759
|0.0000
|1502.00
|20670.92
|1025
|2006.07.05 14:18
|buy
|513
|16.20
|1.2765
|1.2756
|0.0000
|1026
|2006.07.05 14:27
|s/l
|513
|16.20
|1.2756
|1.2756
|0.0000
|-1458.00
|19212.92
|1027
|2006.07.05 14:27
|buy
|514
|15.07
|1.2753
|1.2744
|0.0000
|1028
|2006.07.05 14:31
|s/l
|514
|15.07
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|-1356.30
|17856.62
|1029
|2006.07.05 14:31
|buy
|515
|14.02
|1.2743
|1.2734
|0.0000
|1030
|2006.07.05 14:34
|close
|515
|14.02
|1.2755
|1.2734
|0.0000
|1682.56
|19539.18
|1031
|2006.07.05 14:34
|buy
|516
|15.32
|1.2757
|1.2748
|0.0000
|1032
|2006.07.05 14:56
|s/l
|516
|15.32
|1.2748
|1.2748
|0.0000
|-1378.80
|18160.38
|1033
|2006.07.05 14:56
|buy
|517
|14.25
|1.2750
|1.2741
|0.0000
|1034
|2006.07.05 15:15
|s/l
|517
|14.25
|1.2741
|1.2741
|0.0000
|-1282.50
|16877.88
|1035
|2006.07.05 15:48
|buy
|518
|13.27
|1.2724
|1.2715
|0.0000
|1036
|2006.07.05 16:14
|s/l
|518
|13.27
|1.2715
|1.2715
|0.0000
|-1194.30
|15683.58
|1037
|2006.07.05 16:36
|buy
|519
|12.34
|1.2709
|1.2700
|0.0000
|1038
|2006.07.05 17:05
|close
|519
|12.34
|1.2719
|1.2700
|0.0000
|1234.07
|16917.65
|1039
|2006.07.06 15:06
|buy
|520
|13.28
|1.2744
|1.2735
|0.0000
|1040
|2006.07.06 15:06
|s/l
|520
|13.28
|1.2735
|1.2735
|0.0000
|-1195.20
|15722.45
|1041
|2006.07.06 15:06
|buy
|521
|12.35
|1.2736
|1.2727
|0.0000
|1042
|2006.07.06 15:15
|close
|521
|12.35
|1.2745
|1.2727
|0.0000
|1111.58
|16834.03
|1043
|2006.07.06 15:16
|buy
|522
|13.21
|1.2745
|1.2736
|0.0000
|1044
|2006.07.06 15:26
|close
|522
|13.21
|1.2753
|1.2736
|0.0000
|1056.83
|17890.86
|1045
|2006.07.06 15:40
|buy
|523
|14.04
|1.2745
|1.2736
|0.0000
|1046
|2006.07.06 16:00
|close
|523
|14.04
|1.2755
|1.2736
|0.0000
|1404.00
|19294.86
|1047
|2006.07.07 11:38
|sell
|524
|15.09
|1.2789
|1.2798
|0.0000
|1048
|2006.07.07 11:43
|close
|524
|15.09
|1.2777
|1.2798
|0.0000
|1810.79
|21105.65
|1049
|2006.07.10 02:27
|buy
|525
|16.51
|1.2788
|1.2779
|0.0000
|1050
|2006.07.10 02:40
|close
|525
|16.51
|1.2797
|1.2779
|0.0000
|1486.01
|22591.66
|1051
|2006.07.10 08:11
|sell
|526
|17.65
|1.2803
|1.2812
|0.0000
|1052
|2006.07.10 08:39
|close
|526
|17.65
|1.2796
|1.2812
|0.0000
|1235.50
|23827.16
|1053
|2006.07.10 11:28
|buy
|527
|18.64
|1.2784
|1.2775
|0.0000
|1054
|2006.07.10 11:35
|s/l
|527
|18.64
|1.2775
|1.2775
|0.0000
|-1677.60
|22149.56
|1055
|2006.07.10 11:35
|buy
|528
|17.34
|1.2775
|1.2766
|0.0000
|1056
|2006.07.10 11:49
|close
|528
|17.34
|1.2782
|1.2766
|0.0000
|1213.85
|23363.41
|1057
|2006.07.10 11:49
|buy
|529
|18.28
|1.2782
|1.2773
|0.0000
|1058
|2006.07.10 12:48
|s/l
|529
|18.28
|1.2773
|1.2773
|0.0000
|-1645.20
|21718.21
|1059
|2006.07.10 13:10
|buy
|530
|17.03
|1.2753
|1.2744
|0.0000
|1060
|2006.07.10 14:29
|s/l
|530
|17.03
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|-1532.70
|20185.51
|1061
|2006.07.10 14:43
|buy
|531
|15.85
|1.2735
|1.2726
|0.0000
|1062
|2006.07.10 15:23
|close
|531
|15.85
|1.2746
|1.2726
|0.0000
|1743.47
|21928.98
|1063
|2006.07.11 08:57
|buy
|532
|17.26
|1.2710
|1.2701
|0.0000
|1064
|2006.07.11 09:14
|close
|532
|17.26
|1.2721
|1.2701
|0.0000
|1898.61
|23827.59
|1065
|2006.07.11 09:37
|sell
|533
|18.71
|1.2737
|1.2746
|0.0000
|1066
|2006.07.11 10:28
|s/l
|533
|18.71
|1.2746
|1.2746
|0.0000
|-1683.90
|22143.69
|1067
|2006.07.11 15:26
|sell
|534
|17.37
|1.2750
|1.2759
|0.0000
|1068
|2006.07.11 15:26
|s/l
|534
|17.37
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|-1563.30
|20580.39
|1069
|2006.07.11 15:26
|sell
|535
|16.13
|1.2757
|1.2766
|0.0000
|1070
|2006.07.11 15:28
|close
|535
|16.13
|1.2748
|1.2766
|0.0000
|1451.65
|22032.04
|1071
|2006.07.11 15:28
|sell
|536
|17.28
|1.2750
|1.2759
|0.0000
|1072
|2006.07.11 15:40
|close
|536
|17.28
|1.2743
|1.2759
|0.0000
|1209.69
|23241.73
|1073
|2006.07.12 14:31
|buy
|537
|18.32
|1.2688
|1.2679
|0.0000
|1074
|2006.07.12 14:31
|close
|537
|18.32
|1.2704
|1.2679
|0.0000
|2931.22
|26172.95
|1075
|2006.07.12 14:31
|buy
|538
|20.63
|1.2688
|1.2679
|0.0000
|1076
|2006.07.12 14:31
|close
|538
|20.63
|1.2697
|1.2679
|0.0000
|1856.73
|28029.68
|1077
|2006.07.12 14:32
|buy
|539
|22.09
|1.2689
|1.2680
|0.0000
|1078
|2006.07.12 14:32
|close
|539
|22.09
|1.2705
|1.2680
|0.0000
|3534.28
|31563.96
|1079
|2006.07.12 14:32
|buy
|540
|24.88
|1.2688
|1.2679
|0.0000
|1080
|2006.07.12 14:33
|close
|540
|24.88
|1.2698
|1.2679
|0.0000
|2487.90
|34051.86
|1081
|2006.07.12 17:59
|sell
|541
|26.80
|1.2706
|1.2715
|0.0000
|1082
|2006.07.12 18:44
|close
|541
|26.80
|1.2694
|1.2715
|0.0000
|3215.90
|37267.76
|1083
|2006.07.13 14:43
|sell
|542
|29.32
|1.2710
|1.2719
|0.0000
|1084
|2006.07.13 15:02
|close
|542
|29.32
|1.2699
|1.2719
|0.0000
|3225.05
|40492.81
|1085
|2006.07.13 17:19
|buy
|543
|31.97
|1.2669
|1.2660
|0.0000
|1086
|2006.07.13 18:11
|close
|543
|31.97
|1.2678
|1.2660
|0.0000
|2877.22
|43370.03
|1087
|2006.07.14 08:20
|buy
|544
|34.22
|1.2675
|1.2666
|0.0000
|1088
|2006.07.14 08:21
|s/l
|544
|34.22
|1.2666
|1.2666
|0.0000
|-3079.80
|40290.23
|1089
|2006.07.14 08:21
|buy
|545
|31.81
|1.2668
|1.2659
|0.0000
|1090
|2006.07.14 08:23
|s/l
|545
|31.81
|1.2659
|1.2659
|0.0000
|-2862.90
|37427.33
|1091
|2006.07.14 08:23
|buy
|546
|29.57
|1.2660
|1.2651
|0.0000
|1092
|2006.07.14 08:24
|s/l
|546
|29.57
|1.2651
|1.2651
|0.0000
|-2661.30
|34766.03
|1093
|2006.07.14 08:24
|buy
|547
|27.48
|1.2653
|1.2644
|0.0000
|1094
|2006.07.14 08:36
|close
|547
|27.48
|1.2662
|1.2644
|0.0000
|2473.20
|37239.23
|1095
|2006.07.14 08:36
|buy
|548
|29.41
|1.2663
|1.2654
|0.0000
|1096
|2006.07.14 08:43
|s/l
|548
|29.41
|1.2654
|1.2654
|0.0000
|-2646.90
|34592.33
|1097
|2006.07.14 08:43
|buy
|549
|27.34
|1.2655
|1.2646
|0.0000
|1098
|2006.07.14 08:52
|close
|549
|27.34
|1.2662
|1.2646
|0.0000
|1913.55
|36505.88
|1099
|2006.07.14 08:52
|buy
|550
|28.84
|1.2661
|1.2652
|0.0000
|1100
|2006.07.14 09:03
|s/l
|550
|28.84
|1.2652
|1.2652
|0.0000
|-2595.60
|33910.28
|1101
|2006.07.14 14:30
|sell
|551
|26.73
|1.2686
|1.2695
|0.0000
|1102
|2006.07.14 14:30
|close
|551
|26.73
|1.2679
|1.2695
|0.0000
|1871.10
|35781.38
|1103
|2006.07.14 14:30
|sell
|552
|28.22
|1.2680
|1.2689
|0.0000
|1104
|2006.07.14 14:30
|s/l
|552
|28.22
|1.2689
|1.2689
|0.0000
|-2539.80
|33241.58
|1105
|2006.07.14 14:30
|sell
|553
|26.20
|1.2690
|1.2699
|0.0000
|1106
|2006.07.14 14:30
|close
|553
|26.20
|1.2683
|1.2699
|0.0000
|1834.14
|35075.72
|1107
|2006.07.14 14:30
|sell
|554
|27.65
|1.2686
|1.2695
|0.0000
|1108
|2006.07.14 14:31
|close
|554
|27.65
|1.2675
|1.2695
|0.0000
|3041.50
|38117.22
|1109
|2006.07.14 14:31
|sell
|555
|30.04
|1.2687
|1.2696
|0.0000
|1110
|2006.07.14 14:31
|close
|555
|30.04
|1.2679
|1.2696
|0.0000
|2403.20
|40520.42
|1111
|2006.07.14 14:31
|sell
|556
|31.95
|1.2681
|1.2690
|0.0000
|1112
|2006.07.14 14:31
|s/l
|556
|31.95
|1.2690
|1.2690
|0.0000
|-2875.50
|37644.92
|1113
|2006.07.14 14:31
|sell
|557
|29.67
|1.2689
|1.2698
|0.0000
|1114
|2006.07.14 14:31
|close
|557
|29.67
|1.2681
|1.2698
|0.0000
|2373.60
|40018.52
|1115
|2006.07.14 14:31
|sell
|558
|31.56
|1.2680
|1.2689
|0.0000
|1116
|2006.07.14 14:31
|s/l
|558
|31.56
|1.2689
|1.2689
|0.0000
|-2840.40
|37178.12
|1117
|2006.07.14 14:31
|sell
|559
|29.30
|1.2690
|1.2699
|0.0000
|1118
|2006.07.14 14:31
|close
|559
|29.30
|1.2680
|1.2699
|0.0000
|2930.24
|40108.36
|1119
|2006.07.14 14:32
|sell
|560
|31.63
|1.2680
|1.2689
|0.0000
|1120
|2006.07.14 14:50
|close
|560
|31.63
|1.2672
|1.2689
|0.0000
|2530.40
|42638.76
|1121
|2006.07.17 11:34
|buy
|561
|34.02
|1.2535
|1.2526
|0.0000
|1122
|2006.07.17 12:15
|close
|561
|34.02
|1.2544
|1.2526
|0.0000
|3061.96
|45700.72
|1123
|2006.07.17 16:19
|buy
|562
|36.51
|1.2520
|1.2511
|0.0000
|1124
|2006.07.17 16:26
|close
|562
|36.51
|1.2529
|1.2511
|0.0000
|3285.90
|48986.62
|1125
|2006.07.17 16:56
|buy
|563
|39.14
|1.2518
|1.2509
|0.0000
|1126
|2006.07.17 17:01
|close
|563
|39.14
|1.2527
|1.2509
|0.0000
|3522.60
|52509.22
|1127
|2006.07.18 08:09
|sell
|564
|41.89
|1.2536
|1.2545
|0.0000
|1128
|2006.07.18 08:15
|close
|564
|41.89
|1.2529
|1.2545
|0.0000
|2932.43
|55441.65
|1129
|2006.07.18 08:46
|sell
|565
|44.23
|1.2536
|1.2545
|0.0000
|1130
|2006.07.18 09:05
|close
|565
|44.23
|1.2529
|1.2545
|0.0000
|3096.11
|58537.76
|1131
|2006.07.18 12:19
|sell
|566
|46.71
|1.2531
|1.2540
|0.0000
|1132
|2006.07.18 12:25
|s/l
|566
|46.71
|1.2540
|1.2540
|0.0000
|-4203.90
|54333.86
|1133
|2006.07.18 12:25
|sell
|567
|43.34
|1.2538
|1.2547
|0.0000
|1134
|2006.07.18 12:40
|s/l
|567
|43.34
|1.2547
|1.2547
|0.0000
|-3900.60
|50433.26
|1135
|2006.07.18 12:40
|sell
|568
|40.20
|1.2545
|1.2554
|0.0000
|1136
|2006.07.18 12:43
|s/l
|568
|40.20
|1.2554
|1.2554
|0.0000
|-3618.00
|46815.26
|1137
|2006.07.18 12:43
|sell
|569
|37.29
|1.2553
|1.2562
|0.0000
|1138
|2006.07.18 12:50
|close
|569
|37.29
|1.2546
|1.2562
|0.0000
|2610.24
|49425.50
|1139
|2006.07.18 12:50
|sell
|570
|39.41
|1.2541
|1.2550
|0.0000
|1140
|2006.07.18 13:44
|close
|570
|39.41
|1.2533
|1.2550
|0.0000
|3152.51
|52578.01
|1141
|2006.07.18 14:30
|sell
|571
|41.92
|1.2541
|1.2550
|0.0000
|1142
|2006.07.18 14:30
|close
|571
|41.92
|1.2521
|1.2550
|0.0000
|8384.03
|60962.04
|1143
|2006.07.18 14:35
|sell
|572
|48.61
|1.2540
|1.2549
|0.0000
|1144
|2006.07.18 14:35
|close
|572
|48.61
|1.2532
|1.2549
|0.0000
|3888.80
|64850.84
|1145
|2006.07.18 14:35
|sell
|573
|51.71
|1.2541
|1.2550
|0.0000
|1146
|2006.07.18 14:38
|close
|573
|51.71
|1.2533
|1.2550
|0.0000
|4136.62
|68987.46
|1147
|2006.07.18 14:59
|sell
|574
|55.01
|1.2540
|1.2549
|0.0000
|1148
|2006.07.18 15:00
|close
|574
|55.01
|1.2531
|1.2549
|0.0000
|4950.62
|73938.08
|1149
|2006.07.18 15:46
|buy
|575
|59.06
|1.2521
|1.2512
|0.0000
|1150
|2006.07.18 15:56
|s/l
|575
|59.06
|1.2512
|1.2512
|0.0000
|-5315.40
|68622.68
|1151
|2006.07.18 15:56
|buy
|576
|54.85
|1.2514
|1.2505
|0.0000
|1152
|2006.07.18 16:18
|s/l
|576
|54.85
|1.2505
|1.2505
|0.0000
|-4936.50
|63686.18
|1153
|2006.07.18 20:37
|sell
|577
|50.91
|1.2509
|1.2518
|0.0000
|1154
|2006.07.19 00:13
|close
|577
|50.91
|1.2502
|1.2518
|0.0000
|3997.83
|67684.01
|1155
|2006.07.19 10:23
|sell
|578
|54.14
|1.2502
|1.2511
|0.0000
|1156
|2006.07.19 10:32
|close
|578
|54.14
|1.2494
|1.2511
|0.0000
|4331.27
|72015.28
|1157
|2006.07.19 14:30
|buy
|579
|57.79
|1.2463
|1.2454
|0.0000
|1158
|2006.07.19 14:30
|close
|579
|57.79
|1.2477
|1.2454
|0.0000
|8090.60
|80105.88
|1159
|2006.07.19 14:30
|buy
|580
|64.26
|1.2467
|1.2458
|0.0000
|1160
|2006.07.19 14:31
|s/l
|580
|64.26
|1.2458
|1.2458
|0.0000
|-5783.40
|74322.48
|1161
|2006.07.19 14:31
|buy
|581
|59.66
|1.2459
|1.2450
|0.0000
|1162
|2006.07.19 14:31
|close
|581
|59.66
|1.2469
|1.2450
|0.0000
|5965.99
|80288.47
|1163
|2006.07.19 14:31
|buy
|582
|64.40
|1.2469
|1.2460
|0.0000
|1164
|2006.07.19 14:31
|close
|582
|64.40
|1.2487
|1.2460
|0.0000
|11592.00
|91880.47
|1165
|2006.07.19 14:31
|buy
|583
|73.69
|1.2471
|1.2462
|0.0000
|1166
|2006.07.19 14:31
|s/l
|583
|73.69
|1.2462
|1.2462
|0.0000
|-6632.10
|85248.37
|1167
|2006.07.19 14:31
|buy
|584
|68.41
|1.2463
|1.2454
|0.0000
|1168
|2006.07.19 14:31
|close
|584
|68.41
|1.2472
|1.2454
|0.0000
|6156.98
|91405.35
|1169
|2006.07.19 14:32
|buy
|585
|73.35
|1.2464
|1.2455
|0.0000
|1170
|2006.07.19 14:33
|close
|585
|73.35
|1.2473
|1.2455
|0.0000
|6601.75
|98007.10
|1171
|2006.07.19 14:33
|buy
|586
|78.60
|1.2471
|1.2462
|0.0000
|1172
|2006.07.19 14:41
|s/l
|586
|78.60
|1.2462
|1.2462
|0.0000
|-7074.00
|90933.10
|1173
|2006.07.19 14:41
|buy
|587
|73.00
|1.2459
|1.2450
|0.0000
|1174
|2006.07.19 14:41
|close
|587
|73.00
|1.2476
|1.2450
|0.0000
|12409.69
|103342.79
|1175
|2006.07.19 14:50
|buy
|588
|82.88
|1.2471
|1.2462
|0.0000
|1176
|2006.07.19 15:33
|close
|588
|82.88
|1.2479
|1.2462
|0.0000
|6630.71
|109973.50
|1177
|2006.07.19 16:00
|sell
|589
|87.95
|1.2504
|1.2513
|0.0000
|1178
|2006.07.19 16:00
|s/l
|589
|87.95
|1.2513
|1.2513
|0.0000
|-7915.50
|102058.00
|1179
|2006.07.19 16:00
|sell
|590
|81.50
|1.2523
|1.2532
|0.0000
|1180
|2006.07.19 16:01
|close
|590
|81.50
|1.2496
|1.2532
|0.0000
|22005.20
|124063.20
|1181
|2006.07.19 16:01
|sell
|591
|99.09
|1.2520
|1.2529
|0.0000
|1182
|2006.07.19 16:01
|s/l
|591
|99.09
|1.2529
|1.2529
|0.0000
|-8918.10
|115145.10
|1183
|2006.07.19 16:01
|sell
|592
|91.91
|1.2528
|1.2537
|0.0000
|1184
|2006.07.19 16:01
|close
|592
|91.91
|1.2514
|1.2537
|0.0000
|12867.40
|128012.50
|1185
|2006.07.19 16:01
|sell
|593
|102.32
|1.2511
|1.2520
|0.0000
|1186
|2006.07.19 16:01
|s/l
|593
|102.32
|1.2520
|1.2520
|0.0000
|-9208.80
|118803.70
|1187
|2006.07.19 16:01
|sell
|594
|94.83
|1.2528
|1.2537
|0.0000
|1188
|2006.07.19 16:01
|s/l
|594
|94.83
|1.2537
|1.2537
|0.0000
|-8534.70
|110269.00
|1189
|2006.07.19 16:01
|sell
|595
|87.96
|1.2536
|1.2545
|0.0000
|1190
|2006.07.19 16:01
|close
|595
|87.96
|1.2519
|1.2545
|0.0000
|14953.20
|125222.20
|1191
|2006.07.19 16:01
|sell
|596
|99.83
|1.2543
|1.2552
|0.0000
|1192
|2006.07.19 16:01
|s/l
|596
|99.83
|1.2552
|1.2552
|0.0000
|-8984.70
|116237.50
|1193
|2006.07.19 16:01
|sell
|597
|92.62
|1.2550
|1.2559
|0.0000
|1194
|2006.07.19 16:01
|s/l
|597
|92.62
|1.2559
|1.2559
|0.0000
|-8335.80
|107901.70
|1195
|2006.07.19 16:01
|sell
|598
|85.87
|1.2565
|1.2574
|0.0000
|1196
|2006.07.19 16:01
|s/l
|598
|85.87
|1.2574
|1.2574
|0.0000
|-7728.30
|100173.40
|1197
|2006.07.19 16:01
|sell
|599
|79.64
|1.2579
|1.2588
|0.0000
|1198
|2006.07.19 16:01
|close
|599
|79.64
|1.2537
|1.2588
|0.0000
|33448.80
|133622.20
|1199
|2006.07.19 16:01
|sell
|600
|106.62
|1.2532
|1.2541
|0.0000
|1200
|2006.07.19 16:01
|s/l
|600
|106.62
|1.2541
|1.2541
|0.0000
|-9595.80
|124026.40
|1201
|2006.07.19 16:01
|sell
|601
|98.88
|1.2543
|1.2552
|0.0000
|1202
|2006.07.19 16:02
|close
|601
|98.88
|1.2531
|1.2552
|0.0000
|11865.60
|135892.00
|1203
|2006.07.19 16:02
|sell
|602
|108.47
|1.2528
|1.2537
|0.0000
|1204
|2006.07.19 16:02
|s/l
|602
|108.47
|1.2537
|1.2537
|0.0000
|-9762.30
|126129.70
|1205
|2006.07.19 16:02
|sell
|603
|100.57
|1.2541
|1.2550
|0.0000
|1206
|2006.07.19 16:02
|s/l
|603
|100.57
|1.2550
|1.2550
|0.0000
|-9051.30
|117078.40
|1207
|2006.07.19 16:02
|sell
|604
|93.30
|1.2548
|1.2557
|0.0000
|1208
|2006.07.19 16:02
|close
|604
|93.30
|1.2530
|1.2557
|0.0000
|16794.11
|133872.51
|1209
|2006.07.19 16:03
|sell
|605
|106.83
|1.2531
|1.2540
|0.0000
|1210
|2006.07.19 16:04
|close
|605
|106.83
|1.2519
|1.2540
|0.0000
|12819.53
|146692.04
|1211
|2006.07.19 16:04
|sell
|606
|117.19
|1.2517
|1.2526
|0.0000
|1212
|2006.07.19 16:04
|s/l
|606
|117.19
|1.2526
|1.2526
|0.0000
|-10547.10
|136144.94
|1213
|2006.07.19 16:04
|sell
|607
|108.68
|1.2527
|1.2536
|0.0000
|1214
|2006.07.19 16:04
|s/l
|607
|108.68
|1.2536
|1.2536
|0.0000
|-9781.20
|126363.74
|1215
|2006.07.19 16:04
|sell
|608
|100.82
|1.2534
|1.2543
|0.0000
|1216
|2006.07.19 16:04
|close
|608
|100.82
|1.2521
|1.2543
|0.0000
|13107.03
|139470.77
|1217
|2006.07.19 16:05
|sell
|609
|111.42
|1.2518
|1.2527
|0.0000
|1218
|2006.07.19 16:05
|s/l
|609
|111.42
|1.2527
|1.2527
|0.0000
|-10027.80
|129442.97
|1219
|2006.07.19 16:05
|sell
|610
|103.35
|1.2525
|1.2534
|0.0000
|1220
|2006.07.19 16:06
|s/l
|610
|103.35
|1.2534
|1.2534
|0.0000
|-9301.50
|120141.47
|1221
|2006.07.19 16:06
|sell
|611
|95.85
|1.2534
|1.2543
|0.0000
|1222
|2006.07.19 16:06
|s/l
|611
|95.85
|1.2543
|1.2543
|0.0000
|-8626.50
|111514.97
|1223
|2006.07.19 16:06
|sell
|612
|88.91
|1.2542
|1.2551
|0.0000
|1224
|2006.07.19 16:08
|s/l
|612
|88.91
|1.2551
|1.2551
|0.0000
|-8001.90
|103513.07
|1225
|2006.07.19 16:08
|sell
|613
|82.42
|1.2559
|1.2568
|0.0000
|1226
|2006.07.19 16:08
|s/l
|613
|82.42
|1.2568
|1.2568
|0.0000
|-7417.80
|96095.27
|1227
|2006.07.19 16:08
|sell
|614
|76.45
|1.2569
|1.2578
|0.0000
|1228
|2006.07.19 16:08
|close
|614
|76.45
|1.2558
|1.2578
|0.0000
|8409.50
|104504.77
|1229
|2006.07.19 16:08
|sell
|615
|83.22
|1.2557
|1.2566
|0.0000
|1230
|2006.07.19 16:08
|s/l
|615
|83.22
|1.2566
|1.2566
|0.0000
|-7489.80
|97014.97
|1231
|2006.07.19 16:08
|sell
|616
|77.19
|1.2568
|1.2577
|0.0000
|1232
|2006.07.19 16:09
|close
|616
|77.19
|1.2557
|1.2577
|0.0000
|8490.90
|105505.87
|1233
|2006.07.19 16:09
|sell
|617
|84.02
|1.2557
|1.2566
|0.0000
|1234
|2006.07.19 16:09
|s/l
|617
|84.02
|1.2566
|1.2566
|0.0000
|-7561.80
|97944.07
|1235
|2006.07.19 16:09
|sell
|618
|77.95
|1.2565
|1.2574
|0.0000
|1236
|2006.07.19 16:09
|s/l
|618
|77.95
|1.2574
|1.2574
|0.0000
|-7015.50
|90928.57
|1237
|2006.07.19 16:09
|sell
|619
|72.33
|1.2572
|1.2581
|0.0000
|1238
|2006.07.19 16:13
|close
|619
|72.33
|1.2562
|1.2581
|0.0000
|7233.00
|98161.57
|1239
|2006.07.19 16:13
|sell
|620
|78.16
|1.2559
|1.2568
|0.0000
|1240
|2006.07.19 16:13
|s/l
|620
|78.16
|1.2568
|1.2568
|0.0000
|-7034.40
|91127.17
|1241
|2006.07.19 16:13
|sell
|621
|72.52
|1.2566
|1.2575
|0.0000
|1242
|2006.07.19 16:19
|close
|621
|72.52
|1.2556
|1.2575
|0.0000
|7252.00
|98379.17
|1243
|2006.07.19 16:19
|sell
|622
|78.38
|1.2552
|1.2561
|0.0000
|1244
|2006.07.19 16:19
|s/l
|622
|78.38
|1.2561
|1.2561
|0.0000
|-7054.20
|91324.97
|1245
|2006.07.19 16:19
|sell
|623
|72.69
|1.2563
|1.2572
|0.0000
|1246
|2006.07.19 16:19
|close
|623
|72.69
|1.2552
|1.2572
|0.0000
|7995.90
|99320.87
|1247
|2006.07.19 16:19
|sell
|624
|79.13
|1.2551
|1.2560
|0.0000
|1248
|2006.07.19 16:20
|s/l
|624
|79.13
|1.2560
|1.2560
|0.0000
|-7121.70
|92199.17
|1249
|2006.07.19 16:20
|sell
|625
|73.41
|1.2560
|1.2569
|0.0000
|1250
|2006.07.19 16:28
|s/l
|625
|73.41
|1.2569
|1.2569
|0.0000
|-6606.90
|85592.27
|1251
|2006.07.19 16:28
|sell
|626
|68.10
|1.2568
|1.2577
|0.0000
|1252
|2006.07.19 16:30
|s/l
|626
|68.10
|1.2577
|1.2577
|0.0000
|-6129.00
|79463.27
|1253
|2006.07.19 16:30
|sell
|627
|63.19
|1.2575
|1.2584
|0.0000
|1254
|2006.07.19 16:37
|close
|627
|63.19
|1.2565
|1.2584
|0.0000
|6319.17
|85782.44
|1255
|2006.07.19 16:37
|sell
|628
|68.28
|1.2563
|1.2572
|0.0000
|1256
|2006.07.19 16:39
|s/l
|628
|68.28
|1.2572
|1.2572
|0.0000
|-6145.20
|79637.24
|1257
|2006.07.19 16:39
|sell
|629
|63.36
|1.2570
|1.2579
|0.0000
|1258
|2006.07.19 17:02
|close
|629
|63.36
|1.2561
|1.2579
|0.0000
|5702.40
|85339.64
|1259
|2006.07.19 17:04
|buy
|630
|68.04
|1.2545
|1.2536
|0.0000
|1260
|2006.07.19 17:13
|close
|630
|68.04
|1.2557
|1.2536
|0.0000
|8164.76
|93504.40
|1261
|2006.07.20 12:28
|sell
|631
|74.06
|1.2625
|1.2634
|0.0000
|1262
|2006.07.20 12:37
|s/l
|631
|74.06
|1.2634
|1.2634
|0.0000
|-6665.40
|86839.00
|1263
|2006.07.20 12:37
|sell
|632
|68.74
|1.2633
|1.2642
|0.0000
|1264
|2006.07.20 13:22
|s/l
|632
|68.74
|1.2642
|1.2642
|0.0000
|-6186.60
|80652.40
|1265
|2006.07.21 09:41
|sell
|633
|63.67
|1.2668
|1.2677
|0.0000
|1266
|2006.07.21 09:52
|close
|633
|63.67
|1.2659
|1.2677
|0.0000
|5730.41
|86382.81
|1267
|2006.07.21 15:40
|buy
|634
|68.19
|1.2670
|1.2661
|0.0000
|1268
|2006.07.21 16:01
|close
|634
|68.19
|1.2677
|1.2661
|0.0000
|4773.01
|91155.82
|1269
|2006.07.24 07:33
|buy
|635
|72.12
|1.2641
|1.2632
|0.0000
|1270
|2006.07.24 07:34
|s/l
|635
|72.12
|1.2632
|1.2632
|0.0000
|-6490.80
|84665.02
|1271
|2006.07.24 07:34
|buy
|636
|67.03
|1.2633
|1.2624
|0.0000
|1272
|2006.07.24 07:58
|close
|636
|67.03
|1.2641
|1.2624
|0.0000
|5362.10
|90027.12
|1273
|2006.07.24 07:58
|buy
|637
|71.24
|1.2640
|1.2631
|0.0000
|1274
|2006.07.24 07:59
|close
|637
|71.24
|1.2648
|1.2631
|0.0000
|5699.02
|95726.14
|1275
|2006.07.25 02:32
|buy
|638
|75.92
|1.2610
|1.2601
|0.0000
|1276
|2006.07.25 03:06
|close
|638
|75.92
|1.2618
|1.2601
|0.0000
|6073.96
|101800.10
|1277
|2006.07.25 07:19
|sell
|639
|80.49
|1.2648
|1.2657
|0.0000
|1278
|2006.07.25 07:19
|close
|639
|80.49
|1.2642
|1.2657
|0.0000
|4828.55
|106628.65
|1279
|2006.07.25 07:19
|sell
|640
|84.30
|1.2648
|1.2657
|0.0000
|1280
|2006.07.25 07:34
|s/l
|640
|84.30
|1.2657
|1.2657
|0.0000
|-7587.00
|99041.65
|1281
|2006.07.25 07:34
|sell
|641
|78.26
|1.2655
|1.2664
|0.0000
|1282
|2006.07.25 08:03
|s/l
|641
|78.26
|1.2664
|1.2664
|0.0000
|-7043.40
|91998.25
|1283
|2006.07.25 17:14
|buy
|642
|73.02
|1.2601
|1.2592
|0.0000
|1284
|2006.07.25 17:19
|s/l
|642
|73.02
|1.2592
|1.2592
|0.0000
|-6571.80
|85426.45
|1285
|2006.07.25 17:19
|buy
|643
|67.84
|1.2594
|1.2585
|0.0000
|1286
|2006.07.25 17:26
|s/l
|643
|67.84
|1.2585
|1.2585
|0.0000
|-6105.60
|79320.85
|1287
|2006.07.25 17:26
|buy
|644
|63.03
|1.2587
|1.2578
|0.0000
|1288
|2006.07.25 17:27
|s/l
|644
|63.03
|1.2578
|1.2578
|0.0000
|-5672.70
|73648.15
|1289
|2006.07.25 17:27
|buy
|645
|58.55
|1.2580
|1.2571
|0.0000
|1290
|2006.07.25 17:32
|s/l
|645
|58.55
|1.2571
|1.2571
|0.0000
|-5269.50
|68378.65
|1291
|2006.07.25 17:32
|buy
|646
|54.40
|1.2572
|1.2563
|0.0000
|1292
|2006.07.25 17:53
|close
|646
|54.40
|1.2582
|1.2563
|0.0000
|5440.44
|73819.09
|1293
|2006.07.25 17:53
|buy
|647
|58.68
|1.2583
|1.2574
|0.0000
|1294
|2006.07.25 17:59
|s/l
|647
|58.68
|1.2574
|1.2574
|0.0000
|-5281.20
|68537.89
|1295
|2006.07.25 17:59
|buy
|648
|54.51
|1.2575
|1.2566
|0.0000
|1296
|2006.07.25 18:02
|s/l
|648
|54.51
|1.2566
|1.2566
|0.0000
|-4905.90
|63631.99
|1297
|2006.07.26 10:02
|sell
|649
|50.54
|1.2590
|1.2599
|0.0000
|1298
|2006.07.26 10:04
|close
|649
|50.54
|1.2582
|1.2599
|0.0000
|4043.12
|67675.11
|1299
|2006.07.26 10:28
|sell
|650
|53.76
|1.2589
|1.2598
|0.0000
|1300
|2006.07.26 12:18
|s/l
|650
|53.76
|1.2598
|1.2598
|0.0000
|-4838.40
|62836.71
|1301
|2006.07.26 14:56
|sell
|651
|49.87
|1.2600
|1.2609
|0.0000
|1302
|2006.07.26 15:02
|close
|651
|49.87
|1.2591
|1.2609
|0.0000
|4488.02
|67324.73
|1303
|2006.07.26 16:16
|sell
|652
|53.37
|1.2615
|1.2624
|0.0000
|1304
|2006.07.26 17:57
|s/l
|652
|53.37
|1.2624
|1.2624
|0.0000
|-4803.30
|62521.43
|1305
|2006.07.26 18:40
|sell
|653
|49.41
|1.2653
|1.2662
|0.0000
|1306
|2006.07.26 19:36
|s/l
|653
|49.41
|1.2662
|1.2662
|0.0000
|-4446.90
|58074.53
|1307
|2006.07.27 06:20
|sell
|654
|45.64
|1.2725
|1.2734
|0.0000
|1308
|2006.07.27 07:41
|s/l
|654
|45.64
|1.2734
|1.2734
|0.0000
|-4107.60
|53966.93
|1309
|2006.07.27 08:37
|buy
|655
|42.43
|1.2722
|1.2713
|0.0000
|1310
|2006.07.27 08:43
|close
|655
|42.43
|1.2729
|1.2713
|0.0000
|2970.23
|56937.16
|1311
|2006.07.27 09:11
|sell
|656
|44.68
|1.2742
|1.2751
|0.0000
|1312
|2006.07.27 09:15
|close
|656
|44.68
|1.2735
|1.2751
|0.0000
|3127.37
|60064.53
|1313
|2006.07.27 09:41
|sell
|657
|47.14
|1.2743
|1.2752
|0.0000
|1314
|2006.07.27 09:42
|close
|657
|47.14
|1.2736
|1.2752
|0.0000
|3299.80
|63364.33
|1315
|2006.07.27 14:30
|buy
|658
|49.81
|1.2722
|1.2713
|0.0000
|1316
|2006.07.27 14:30
|close
|658
|49.81
|1.2736
|1.2713
|0.0000
|6973.31
|70337.64
|1317
|2006.07.27 14:30
|buy
|659
|55.30
|1.2722
|1.2713
|0.0000
|1318
|2006.07.27 14:30
|s/l
|659
|55.30
|1.2713
|1.2713
|0.0000
|-4977.00
|65360.64
|1319
|2006.07.27 14:30
|buy
|660
|51.42
|1.2714
|1.2705
|0.0000
|1320
|2006.07.27 14:30
|close
|660
|51.42
|1.2722
|1.2705
|0.0000
|4113.90
|69474.54
|1321
|2006.07.27 14:30
|buy
|661
|54.64
|1.2718
|1.2709
|0.0000
|1322
|2006.07.27 14:31
|close
|661
|54.64
|1.2742
|1.2709
|0.0000
|13113.40
|82587.94
|1323
|2006.07.27 14:31
|buy
|662
|64.97
|1.2713
|1.2704
|0.0000
|1324
|2006.07.27 14:31
|close
|662
|64.97
|1.2733
|1.2704
|0.0000
|12994.00
|95581.94
|1325
|2006.07.27 14:31
|buy
|663
|75.20
|1.2713
|1.2704
|0.0000
|1326
|2006.07.27 14:31
|close
|663
|75.20
|1.2730
|1.2704
|0.0000
|12784.00
|108365.94
|1327
|2006.07.27 14:31
|buy
|664
|85.27
|1.2710
|1.2701
|0.0000
|1328
|2006.07.27 14:31
|close
|664
|85.27
|1.2730
|1.2701
|0.0000
|17054.00
|125419.94
|1329
|2006.07.27 14:31
|buy
|665
|98.69
|1.2710
|1.2701
|0.0000
|1330
|2006.07.27 14:31
|close
|665
|98.69
|1.2742
|1.2701
|0.0000
|31580.43
|157000.37
|1331
|2006.07.27 14:31
|buy
|666
|123.54
|1.2710
|1.2701
|0.0000
|1332
|2006.07.27 14:32
|close
|666
|123.54
|1.2721
|1.2701
|0.0000
|13589.05
|170589.42
|1333
|2006.07.27 14:32
|buy
|667
|134.10
|1.2723
|1.2714
|0.0000
|1334
|2006.07.27 14:32
|s/l
|667
|134.10
|1.2714
|1.2714
|0.0000
|-12069.00
|158520.42
|1335
|2006.07.27 14:32
|buy
|668
|124.69
|1.2715
|1.2706
|0.0000
|1336
|2006.07.27 14:33
|close
|668
|124.69
|1.2722
|1.2706
|0.0000
|8728.82
|167249.24
|1337
|2006.07.27 14:33
|buy
|669
|131.47
|1.2723
|1.2714
|0.0000
|1338
|2006.07.27 14:36
|s/l
|669
|131.47
|1.2714
|1.2714
|0.0000
|-11832.30
|155416.94
|1339
|2006.07.27 14:36
|buy
|670
|122.26
|1.2714
|1.2705
|0.0000
|1340
|2006.07.27 14:49
|close
|670
|122.26
|1.2721
|1.2705
|0.0000
|8558.20
|163975.14
|1341
|2006.07.27 14:49
|buy
|671
|128.90
|1.2723
|1.2714
|0.0000
|1342
|2006.07.27 14:55
|close
|671
|128.90
|1.2731
|1.2714
|0.0000
|10312.00
|174287.14
|1343
|2006.07.27 16:00
|sell
|672
|136.60
|1.2759
|1.2768
|0.0000
|1344
|2006.07.27 16:00
|close
|672
|136.60
|1.2744
|1.2768
|0.0000
|20490.60
|194777.74
|1345
|2006.07.27 16:00
|sell
|673
|152.66
|1.2759
|1.2768
|0.0000
|1346
|2006.07.27 16:00
|close
|673
|152.66
|1.2751
|1.2768
|0.0000
|12212.90
|206990.64
|1347
|2006.07.27 16:01
|sell
|674
|162.23
|1.2759
|1.2768
|0.0000
|1348
|2006.07.27 16:01
|close
|674
|162.23
|1.2751
|1.2768
|0.0000
|12978.50
|219969.14
|1349
|2006.07.27 16:01
|sell
|675
|172.42
|1.2758
|1.2767
|0.0000
|1350
|2006.07.27 16:06
|close
|675
|172.42
|1.2751
|1.2767
|0.0000
|12069.22
|232038.36
|1351
|2006.07.27 19:59
|buy
|676
|182.68
|1.2704
|1.2695
|0.0000
|1352
|2006.07.27 20:06
|close
|676
|182.68
|1.2711
|1.2695
|0.0000
|12788.15
|244826.51
|1353
|2006.07.28 12:38
|buy
|677
|193.05
|1.2684
|1.2675
|0.0000
|1354
|2006.07.28 12:57
|s/l
|677
|193.05
|1.2675
|1.2675
|0.0000
|-17374.50
|227452.01
|1355
|2006.07.28 12:57
|buy
|678
|179.45
|1.2677
|1.2668
|0.0000
|1356
|2006.07.28 13:00
|s/l
|678
|179.45
|1.2668
|1.2668
|0.0000
|-16150.50
|211301.51
|1357
|2006.07.28 14:30
|sell
|679
|166.50
|1.2691
|1.2700
|0.0000
|1358
|2006.07.28 14:30
|s/l
|679
|166.50
|1.2700
|1.2700
|0.0000
|-14985.00
|196316.51
|1359
|2006.07.28 14:30
|sell
|680
|154.52
|1.2705
|1.2714
|0.0000
|1360
|2006.07.28 14:30
|close
|680
|154.52
|1.2693
|1.2714
|0.0000
|18541.55
|214858.06
|1361
|2006.07.28 14:30
|sell
|681
|169.34
|1.2688
|1.2697
|0.0000
|1362
|2006.07.28 14:30
|s/l
|681
|169.34
|1.2697
|1.2697
|0.0000
|-15240.60
|199617.46
|1363
|2006.07.28 14:30
|sell
|682
|157.20
|1.2698
|1.2707
|0.0000
|1364
|2006.07.28 14:30
|s/l
|682
|157.20
|1.2707
|1.2707
|0.0000
|-14148.00
|185469.46
|1365
|2006.07.28 14:30
|sell
|683
|145.98
|1.2705
|1.2714
|0.0000
|1366
|2006.07.28 14:30
|close
|683
|145.98
|1.2693
|1.2714
|0.0000
|17517.60
|202987.06
|1367
|2006.07.28 14:30
|sell
|684
|159.77
|1.2705
|1.2714
|0.0000
|1368
|2006.07.28 14:30
|close
|684
|159.77
|1.2678
|1.2714
|0.0000
|43137.90
|246124.96
|1369
|2006.07.28 14:30
|sell
|685
|194.12
|1.2679
|1.2688
|0.0000
|1370
|2006.07.28 14:30
|close
|685
|194.12
|1.2671
|1.2688
|0.0000
|15529.60
|261654.56
|1371
|2006.07.28 14:30
|sell
|686
|206.45
|1.2674
|1.2683
|0.0000
|1372
|2006.07.28 14:30
|close
|686
|206.45
|1.2664
|1.2683
|0.0000
|20646.11
|282300.67
|1373
|2006.07.28 14:30
|sell
|687
|222.20
|1.2705
|1.2714
|0.0000
|1374
|2006.07.28 14:31
|s/l
|687
|222.20
|1.2714
|1.2714
|0.0000
|-19998.00
|262302.67
|1375
|2006.07.28 14:31
|sell
|688
|206.26
|1.2717
|1.2726
|0.0000
|1376
|2006.07.28 14:31
|close
|688
|206.26
|1.2661
|1.2726
|0.0000
|115505.78
|377808.45
|1377
|2006.07.28 14:31
|sell
|689
|297.21
|1.2712
|1.2721
|0.0000
|1378
|2006.07.28 14:31
|close
|689
|297.21
|1.2702
|1.2721
|0.0000
|29721.00
|407529.45
|1379
|2006.07.28 14:31
|sell
|690
|320.46
|1.2717
|1.2726
|0.0000
|1380
|2006.07.28 14:31
|close
|690
|320.46
|1.2702
|1.2726
|0.0000
|48069.79
|455599.24
|1381
|2006.07.28 14:31
|sell
|691
|358.65
|1.2703
|1.2712
|0.0000
|1382
|2006.07.28 14:31
|close
|691
|358.65
|1.2661
|1.2712
|0.0000
|150632.43
|606231.67
|1383
|2006.07.28 14:31
|sell
|692
|477.46
|1.2697
|1.2706
|0.0000
|1384
|2006.07.28 14:31
|s/l
|692
|477.46
|1.2706
|1.2706
|0.0000
|-42971.40
|563260.27
|1385
|2006.07.28 14:31
|sell
|693
|442.99
|1.2715
|1.2724
|0.0000
|1386
|2006.07.28 14:31
|close
|693
|442.99
|1.2686
|1.2724
|0.0000
|128467.10
|691727.37