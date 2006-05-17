Strategy Tester Report
CyberiaTrader

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.04.06 00:00 - 2006.09.14 00:00 (2006.05.16 - 2006.09.14)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=true; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=7; StopLevel=0;
Bars in test13936Ticks modelled571095Modelling quality90.00%
Initial deposit500.00
Total net profit691227.37Gross profit1419823.81Gross loss-728596.44
Profit factor1.95Expected payoff997.44
Absolute drawdown294.43Maximal drawdown92725.11 (63.21%)Relative drawdown85.23% (1186.23)
Total trades693Short positions (won %)400 (46.25%)Long positions (won %)293 (52.22%)
Profit trades (% of total)338 (48.77%)Loss trades (% of total)355 (51.23%)
Largestprofit trade150632.43loss trade-42971.40
Averageprofit trade4200.66loss trade-2052.38
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (1142.80)consecutive losses (loss in money)10 (-319.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)343929.00 (4)consecutive loss (count of losses)-48510.00 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.16 08:25buy10.391.28011.27920.0000
22006.05.16 08:26s/l10.391.27921.27920.0000-35.10464.90
32006.05.16 08:26buy20.361.27931.27840.0000
42006.05.16 08:31close20.361.28051.27840.000043.20508.10
52006.05.16 08:31buy30.401.28021.27930.0000
62006.05.16 08:57close30.401.28131.27930.000044.00552.10
72006.05.16 08:58buy40.431.28141.28050.0000
82006.05.16 09:15close40.431.28261.28050.000051.60603.70
92006.05.16 14:31sell50.471.28561.28650.0000
102006.05.16 14:31close50.471.28401.28650.000075.20678.90
112006.05.16 14:31sell60.531.28421.28510.0000
122006.05.16 14:33s/l60.531.28511.28510.0000-47.70631.20
132006.05.16 14:33sell70.491.28521.28610.0000
142006.05.16 14:42s/l70.491.28611.28610.0000-44.10587.10
152006.05.16 14:42sell80.461.28591.28680.0000
162006.05.16 14:44s/l80.461.28681.28680.0000-41.40545.70
172006.05.16 14:44sell90.421.28661.28750.0000
182006.05.16 14:50close90.421.28511.28750.000063.00608.70
192006.05.16 14:50sell100.471.28501.28590.0000
202006.05.16 14:58s/l100.471.28591.28590.0000-42.30566.40
212006.05.16 14:58sell110.441.28581.28670.0000
222006.05.16 15:11close110.441.28471.28670.000048.40614.80
232006.05.17 09:09sell120.481.29021.29110.0000
242006.05.17 09:09close120.481.28841.29110.000086.40701.20
252006.05.17 09:11sell130.541.28971.29060.0000
262006.05.17 09:37close130.541.28851.29060.000064.80766.00
272006.05.17 09:48sell140.591.28931.29020.0000
282006.05.17 09:54s/l140.591.29021.29020.0000-53.10712.90
292006.05.17 09:54sell150.551.29021.29110.0000
302006.05.17 10:59s/l150.551.29111.29110.0000-49.50663.40
312006.05.17 14:30buy160.521.28631.28540.0000
322006.05.17 14:30close160.521.28751.28540.000062.40725.80
332006.05.17 14:35buy170.561.28631.28540.0000
342006.05.17 14:37close170.561.28751.28540.000067.20793.00
352006.05.17 16:24buy180.621.28271.28180.0000
362006.05.17 16:24s/l180.621.28181.28180.0000-55.80737.20
372006.05.17 16:24buy190.581.28121.28030.0000
382006.05.17 16:24close190.581.28221.28030.000058.00795.20
392006.05.17 16:24buy200.621.28141.28050.0000
402006.05.17 16:25close200.621.28391.28050.0000155.00950.20
412006.05.17 16:25buy210.741.28031.27940.0000
422006.05.17 16:25close210.741.28141.27940.000081.401031.60
432006.05.17 16:25buy220.811.28131.28040.0000
442006.05.17 16:25close220.811.28451.28040.0000259.201290.80
452006.05.17 16:25buy231.011.27991.27900.0000
462006.05.17 16:26close231.011.28091.27900.0000101.001391.80
472006.05.17 16:26buy241.091.28151.28060.0000
482006.05.17 16:26s/l241.091.28061.28060.0000-98.101293.70
492006.05.17 16:26buy251.011.27981.27890.0000
502006.05.17 16:26s/l251.011.27891.27890.0000-90.901202.80
512006.05.17 16:26buy260.941.27851.27760.0000
522006.05.17 16:31s/l260.941.27761.27760.0000-84.601118.20
532006.05.17 16:31buy270.881.27781.27690.0000
542006.05.17 16:32s/l270.881.27691.27690.0000-79.201039.00
552006.05.17 16:32buy280.811.27701.27610.0000
562006.05.17 16:33s/l280.811.27611.27610.0000-72.90966.10
572006.05.17 16:33buy290.761.27631.27540.0000
582006.05.17 16:34s/l290.761.27541.27540.0000-68.40897.70
592006.05.17 16:34buy300.701.27551.27460.0000
602006.05.17 16:37close300.701.27661.27460.000077.00974.70
612006.05.17 16:37buy310.761.27691.27600.0000
622006.05.17 16:41close310.761.27801.27600.000083.601058.30
632006.05.17 16:41buy320.831.27811.27720.0000
642006.05.17 16:41s/l320.831.27721.27720.0000-74.70983.60
652006.05.17 16:41buy330.771.27741.27650.0000
662006.05.17 16:42close330.771.27881.27650.0000107.801091.40
672006.05.17 16:42buy340.851.27951.27860.0000
682006.05.17 16:42s/l340.851.27861.27860.0000-76.501014.90
692006.05.17 16:42buy350.791.27861.27770.0000
702006.05.17 16:42s/l350.791.27771.27770.0000-71.10943.80
712006.05.17 16:42buy360.741.27771.27680.0000
722006.05.17 16:44close360.741.27881.27680.000081.401025.20
732006.05.17 16:44buy370.801.27901.27810.0000
742006.05.17 17:02s/l370.801.27811.27810.0000-72.00953.20
752006.05.17 17:23buy380.751.27661.27570.0000
762006.05.17 17:29s/l380.751.27571.27570.0000-67.50885.70
772006.05.17 17:29buy390.691.27571.27480.0000
782006.05.17 17:29s/l390.691.27481.27480.0000-62.10823.60
792006.05.17 17:29buy400.651.27481.27390.0000
802006.05.17 17:30s/l400.651.27391.27390.0000-58.50765.10
812006.05.17 17:30buy410.601.27411.27320.0000
822006.05.17 17:30s/l410.601.27321.27320.0000-54.00711.10
832006.05.17 17:30buy420.561.27331.27240.0000
842006.05.17 17:34close420.561.27441.27240.000061.60772.70
852006.05.17 17:34buy430.611.27451.27360.0000
862006.05.17 17:34s/l430.611.27361.27360.0000-54.90717.80
872006.05.17 17:34buy440.561.27381.27290.0000
882006.05.17 17:35close440.561.27471.27290.000050.40768.20
892006.05.17 17:35buy450.601.27501.27410.0000
902006.05.17 17:35s/l450.601.27411.27410.0000-54.00714.20
912006.05.17 17:35buy460.561.27421.27330.0000
922006.05.17 17:50s/l460.561.27331.27330.0000-50.40663.80
932006.05.17 17:50buy470.521.27351.27260.0000
942006.05.17 17:57s/l470.521.27261.27260.0000-46.80617.00
952006.05.17 17:57buy480.481.27281.27190.0000
962006.05.17 18:00s/l480.481.27191.27190.0000-43.20573.80
972006.05.18 10:31sell490.451.27961.28050.0000
982006.05.18 11:13close490.451.27861.28050.000045.00618.80
992006.05.18 13:51buy500.491.27591.27500.0000
1002006.05.18 13:55close500.491.27681.27500.000044.10662.90
1012006.05.18 15:06sell510.521.27931.28020.0000
1022006.05.18 15:30s/l510.521.28021.28020.0000-46.80616.10
1032006.05.18 15:30sell520.481.28021.28110.0000
1042006.05.18 15:31s/l520.481.28111.28110.0000-43.20572.90
1052006.05.18 15:31sell530.451.28111.28200.0000
1062006.05.18 15:33s/l530.451.28201.28200.0000-40.50532.40
1072006.05.18 15:33sell540.421.28181.28270.0000
1082006.05.18 15:35s/l540.421.28271.28270.0000-37.80494.60
1092006.05.18 15:35sell550.391.28261.28350.0000
1102006.05.18 15:35s/l550.391.28351.28350.0000-35.10459.50
1112006.05.18 15:35sell560.361.28341.28430.0000
1122006.05.18 15:40close560.361.28221.28430.000043.20502.70
1132006.05.18 15:40sell570.391.28201.28290.0000
1142006.05.18 15:48s/l570.391.28291.28290.0000-35.10467.60
1152006.05.18 15:48sell580.361.28281.28370.0000
1162006.05.18 15:54close580.361.28161.28370.000043.20510.80
1172006.05.18 15:54sell590.401.28131.28220.0000
1182006.05.18 16:00s/l590.401.28221.28220.0000-36.00474.80
1192006.05.18 18:08sell600.371.28201.28290.0000
1202006.05.18 19:00s/l600.371.28291.28290.0000-33.30441.50
1212006.05.18 22:40sell610.341.28501.28590.0000
1222006.05.18 22:47s/l610.341.28591.28590.0000-30.60410.90
1232006.05.18 22:47sell620.321.28581.28670.0000
1242006.05.18 22:58close620.321.28451.28670.000041.60452.50
1252006.05.19 16:23buy630.361.27211.27120.0000
1262006.05.19 16:24s/l630.361.27121.27120.0000-32.40420.10
1272006.05.19 16:24buy640.331.27141.27050.0000
1282006.05.19 16:33s/l640.331.27051.27050.0000-29.70390.40
1292006.05.19 16:33buy650.311.27051.26960.0000
1302006.05.19 16:38close650.311.27231.26960.000055.80446.20
1312006.05.19 16:38buy660.351.27201.27110.0000
1322006.05.19 16:43s/l660.351.27111.27110.0000-31.50414.70
1332006.05.19 16:43buy670.331.27081.26990.0000
1342006.05.19 16:45s/l670.331.26991.26990.0000-29.70385.00
1352006.05.19 16:45buy680.301.26991.26900.0000
1362006.05.19 16:45close680.301.27131.26900.000042.00427.00
1372006.05.19 16:45buy690.341.27141.27050.0000
1382006.05.19 16:45s/l690.341.27051.27050.0000-30.60396.40
1392006.05.19 16:45buy700.311.27011.26920.0000
1402006.05.19 16:46close700.311.27141.26920.000040.30436.70
1412006.05.19 16:46buy710.341.27171.27080.0000
1422006.05.19 16:54s/l710.341.27081.27080.0000-30.60406.10
1432006.05.19 16:54buy720.321.27101.27010.0000
1442006.05.19 16:57s/l720.321.27011.27010.0000-28.80377.30
1452006.05.19 16:57buy730.301.27031.26940.0000
1462006.05.19 17:26close730.301.27161.26940.000039.00416.30
1472006.05.19 17:47sell740.331.27351.27440.0000
1482006.05.19 17:56s/l740.331.27441.27440.0000-29.70386.60
1492006.05.19 17:56sell750.301.27431.27520.0000
1502006.05.19 17:58s/l750.301.27521.27520.0000-27.00359.60
1512006.05.19 17:58sell760.281.27511.27600.0000
1522006.05.19 18:10close760.281.27381.27600.000036.40396.00
1532006.05.22 06:40buy770.311.27311.27220.0000
1542006.05.22 06:56close770.311.27411.27220.000031.00427.00
1552006.05.22 16:43sell780.331.28161.28250.0000
1562006.05.22 17:12s/l780.331.28251.28250.0000-29.70397.30
1572006.05.22 17:50sell790.311.28441.28530.0000
1582006.05.22 17:56s/l790.311.28531.28530.0000-27.90369.40
1592006.05.22 17:56sell800.291.28521.28610.0000
1602006.05.22 18:04close800.291.28421.28610.000029.00398.40
1612006.05.22 20:09sell810.311.28771.28860.0000
1622006.05.22 20:36close810.311.28671.28860.000031.00429.40
1632006.05.22 20:46sell820.331.28711.28800.0000
1642006.05.23 00:00close820.331.28581.28800.000045.71475.11
1652006.05.23 08:14buy830.371.28461.28370.0000
1662006.05.23 08:48close830.371.28561.28370.000037.00512.11
1672006.05.23 14:23buy840.401.28371.28280.0000
1682006.05.23 15:28s/l840.401.28281.28280.0000-36.00476.11
1692006.05.23 16:30sell850.371.28551.28640.0000
1702006.05.23 16:31s/l850.371.28641.28640.0000-33.30442.81
1712006.05.23 16:31sell860.341.28651.28740.0000
1722006.05.23 16:44close860.341.28541.28740.000037.40480.21
1732006.05.23 16:44sell870.371.28551.28640.0000
1742006.05.23 17:03close870.371.28421.28640.000048.10528.31
1752006.05.23 17:08buy880.411.28221.28130.0000
1762006.05.23 17:12close880.411.28361.28130.000057.40585.71
1772006.05.23 21:55buy890.461.28501.28410.0000
1782006.05.23 22:08s/l890.461.28411.28410.0000-41.40544.31
1792006.05.23 22:49buy900.421.28271.28180.0000
1802006.05.23 22:58s/l900.421.28181.28180.0000-37.80506.51
1812006.05.23 22:58buy910.401.28191.28100.0000
1822006.05.23 23:06s/l910.401.28101.28100.0000-36.00470.51
1832006.05.23 23:59buy920.371.27831.27740.0000
1842006.05.24 00:02s/l920.371.27741.27740.0000-37.44433.07
1852006.05.24 08:52sell930.341.28041.28130.0000
1862006.05.24 08:53s/l930.341.28131.28130.0000-30.60402.47
1872006.05.24 08:53sell940.311.28131.28220.0000
1882006.05.24 09:00s/l940.311.28221.28220.0000-27.90374.57
1892006.05.24 09:47sell950.291.28491.28580.0000
1902006.05.24 09:54close950.291.28361.28580.000037.70412.27
1912006.05.24 10:00sell960.321.28461.28550.0000
1922006.05.24 10:03s/l960.321.28551.28550.0000-28.80383.47
1932006.05.24 10:03sell970.301.28581.28670.0000
1942006.05.24 11:12close970.301.28441.28670.000042.00425.47
1952006.05.24 15:11buy980.331.28461.28370.0000
1962006.05.24 15:11s/l980.331.28371.28370.0000-29.70395.77
1972006.05.24 15:11buy990.311.28381.28290.0000
1982006.05.24 15:11close990.311.28521.28290.000043.40439.17
1992006.05.24 15:11buy1000.341.28401.28310.0000
2002006.05.24 15:14s/l1000.341.28311.28310.0000-30.60408.57
2012006.05.24 15:14buy1010.321.28331.28240.0000
2022006.05.24 15:14s/l1010.321.28241.28240.0000-28.80379.77
2032006.05.24 15:14buy1020.301.28231.28140.0000
2042006.05.24 15:20close1020.301.28371.28140.000042.00421.77
2052006.05.24 15:20buy1030.331.28381.28290.0000
2062006.05.24 15:20s/l1030.331.28291.28290.0000-29.70392.07
2072006.05.24 15:20buy1040.311.28311.28220.0000
2082006.05.24 15:30close1040.311.28431.28220.000037.20429.27
2092006.05.24 15:30buy1050.331.28441.28350.0000
2102006.05.24 15:47s/l1050.331.28351.28350.0000-29.70399.57
2112006.05.24 15:47buy1060.311.28361.28270.0000
2122006.05.24 16:00s/l1060.311.28271.28270.0000-27.90371.67
2132006.05.24 16:02buy1070.291.28191.28100.0000
2142006.05.24 16:02s/l1070.291.28101.28100.0000-26.10345.57
2152006.05.24 16:02buy1080.271.27991.27900.0000
2162006.05.24 16:02close1080.271.28191.27900.000054.00399.57
2172006.05.24 16:03buy1090.311.28191.28100.0000
2182006.05.24 16:04s/l1090.311.28101.28100.0000-27.90371.67
2192006.05.24 16:04buy1100.291.28121.28030.0000
2202006.05.24 16:05s/l1100.291.28031.28030.0000-26.10345.57
2212006.05.24 16:05buy1110.271.28041.27950.0000
2222006.05.24 16:09s/l1110.271.27951.27950.0000-24.30321.27
2232006.05.24 16:09buy1120.251.27891.27800.0000
2242006.05.24 16:11close1120.251.28041.27800.000037.50358.77
2252006.05.24 16:11buy1130.281.28051.27960.0000
2262006.05.24 16:19s/l1130.281.27961.27960.0000-25.20333.57
2272006.05.24 16:19buy1140.261.27961.27870.0000
2282006.05.24 16:20s/l1140.261.27871.27870.0000-23.40310.17
2292006.05.24 16:20buy1150.241.27861.27770.0000
2302006.05.24 16:21s/l1150.241.27771.27770.0000-21.60288.57
2312006.05.24 16:21buy1160.231.27791.27700.0000
2322006.05.24 16:24close1160.231.27901.27700.000025.30313.87
2332006.05.24 16:24buy1170.251.27921.27830.0000
2342006.05.24 16:25s/l1170.251.27831.27830.0000-22.50291.37
2352006.05.24 16:25buy1180.231.27841.27750.0000
2362006.05.24 16:34s/l1180.231.27751.27750.0000-20.70270.67
2372006.05.24 16:34buy1190.211.27771.27680.0000
2382006.05.24 16:36s/l1190.211.27681.27680.0000-18.90251.77
2392006.05.24 16:36buy1200.201.27691.27600.0000
2402006.05.24 16:38s/l1200.201.27601.27600.0000-18.00233.77
2412006.05.24 16:38buy1210.181.27611.27520.0000
2422006.05.24 16:40s/l1210.181.27521.27520.0000-16.20217.57
2432006.05.24 16:40buy1220.171.27541.27450.0000
2442006.05.24 16:45close1220.171.27661.27450.000020.40237.97
2452006.05.24 16:45buy1230.191.27671.27580.0000
2462006.05.24 16:46s/l1230.191.27581.27580.0000-17.10220.87
2472006.05.24 16:46buy1240.171.27601.27510.0000
2482006.05.24 16:47s/l1240.171.27511.27510.0000-15.30205.57
2492006.05.24 16:47buy1250.161.27531.27440.0000
2502006.05.24 16:49close1250.161.27661.27440.000020.80226.37
2512006.05.24 16:49buy1260.181.27681.27590.0000
2522006.05.24 17:06s/l1260.181.27591.27590.0000-16.20210.17
2532006.05.25 14:39sell1270.161.27971.28060.0000
2542006.05.25 14:41close1270.161.27851.28060.000019.20229.37
2552006.05.25 16:11buy1280.181.27631.27540.0000
2562006.05.25 16:22close1280.181.27761.27540.000023.40252.77
2572006.05.26 16:27buy1290.201.27121.27030.0000
2582006.05.26 16:30s/l1290.201.27031.27030.0000-18.00234.77
2592006.05.26 16:30buy1300.181.27051.26960.0000
2602006.05.26 16:48close1300.181.27181.26960.000023.40258.17
2612006.05.30 04:47sell1310.201.27891.27980.0000
2622006.05.30 04:47s/l1310.201.27981.27980.0000-18.00240.17
2632006.05.30 04:47sell1320.191.27971.28060.0000
2642006.05.30 04:53s/l1320.191.28061.28060.0000-17.10223.07
2652006.05.30 04:53sell1330.171.28061.28150.0000
2662006.05.30 05:04s/l1330.171.28151.28150.0000-15.30207.77
2672006.05.30 09:05sell1340.161.28651.28740.0000
2682006.05.30 09:11close1340.161.28511.28740.000022.40230.17
2692006.05.30 13:37buy1350.181.28391.28300.0000
2702006.05.30 14:12close1350.181.28521.28300.000023.40253.57
2712006.05.30 14:28buy1360.201.28171.28080.0000
2722006.05.30 14:31s/l1360.201.28081.28080.0000-18.00235.57
2732006.05.30 14:31buy1370.181.28101.28010.0000
2742006.05.30 14:37close1370.181.28221.28010.000021.60257.17
2752006.05.30 14:45buy1380.201.28171.28080.0000
2762006.05.30 14:56close1380.201.28281.28080.000022.00279.17
2772006.05.30 15:52sell1390.221.28571.28660.0000
2782006.05.30 15:53s/l1390.221.28661.28660.0000-19.80259.37
2792006.05.30 15:53sell1400.201.28651.28740.0000
2802006.05.30 15:53s/l1400.201.28741.28740.0000-18.00241.37
2812006.05.30 15:53sell1410.191.28751.28840.0000
2822006.05.30 16:00close1410.191.28651.28840.000019.00260.37
2832006.05.30 16:03sell1420.201.29081.29170.0000
2842006.05.30 16:04close1420.201.28941.29170.000028.00288.37
2852006.05.30 16:04sell1430.221.29081.29170.0000
2862006.05.30 16:16close1430.221.28931.29170.000033.00321.37
2872006.05.30 17:55buy1440.251.28641.28550.0000
2882006.05.30 18:32close1440.251.28771.28550.000032.50353.87
2892006.05.31 08:51sell1450.271.29021.29110.0000
2902006.05.31 08:54close1450.271.28881.29110.000037.80391.67
2912006.06.01 02:34buy1460.311.27911.27820.0000
2922006.06.01 02:47s/l1460.311.27821.27820.0000-27.90363.77
2932006.06.01 02:47buy1470.281.27821.27730.0000
2942006.06.01 02:51close1470.281.27931.27730.000030.80394.57
2952006.06.01 13:27buy1480.311.27381.27290.0000
2962006.06.01 13:42close1480.311.27491.27290.000034.10428.67
2972006.06.01 16:01sell1490.341.27661.27750.0000
2982006.06.01 16:01s/l1490.341.27751.27750.0000-30.60398.07
2992006.06.01 16:01sell1500.311.27731.27820.0000
3002006.06.01 16:01close1500.311.27501.27820.000071.30469.37
3012006.06.01 16:02sell1510.371.27731.27820.0000
3022006.06.01 16:02close1510.371.27521.27820.000077.70547.07
3032006.06.01 16:02sell1520.431.27631.27720.0000
3042006.06.01 16:02s/l1520.431.27721.27720.0000-38.70508.37
3052006.06.01 16:02sell1530.401.27811.27900.0000
3062006.06.01 16:02close1530.401.27671.27900.000056.00564.37
3072006.06.01 16:02sell1540.441.27681.27770.0000
3082006.06.01 16:02close1540.441.27481.27770.000088.00652.37
3092006.06.01 16:04sell1550.511.27631.27720.0000
3102006.06.01 16:04s/l1550.511.27721.27720.0000-45.90606.47
3112006.06.01 16:04sell1560.471.27701.27790.0000
3122006.06.01 16:08s/l1560.471.27791.27790.0000-42.30564.17
3132006.06.01 16:08sell1570.441.27771.27860.0000
3142006.06.01 16:12close1570.441.27651.27860.000052.80616.97
3152006.06.01 16:12sell1580.481.27631.27720.0000
3162006.06.01 16:14s/l1580.481.27721.27720.0000-43.20573.77
3172006.06.01 16:14sell1590.451.27701.27790.0000
3182006.06.01 16:32s/l1590.451.27791.27790.0000-40.50533.27
3192006.06.01 16:32sell1600.421.27771.27860.0000
3202006.06.01 16:35s/l1600.421.27861.27860.0000-37.80495.47
3212006.06.01 16:35sell1610.391.27851.27940.0000
3222006.06.01 16:40s/l1610.391.27941.27940.0000-35.10460.37
3232006.06.01 16:40sell1620.361.27921.28010.0000
3242006.06.01 16:46s/l1620.361.28011.28010.0000-32.40427.97
3252006.06.01 16:46sell1630.331.27991.28080.0000
3262006.06.01 16:47s/l1630.331.28081.28080.0000-29.70398.27
3272006.06.01 16:47sell1640.311.28061.28150.0000
3282006.06.01 16:47s/l1640.311.28151.28150.0000-27.90370.37
3292006.06.01 16:47sell1650.291.28141.28230.0000
3302006.06.01 17:55s/l1650.291.28231.28230.0000-26.10344.27
3312006.06.02 14:30sell1660.271.28501.28590.0000
3322006.06.02 14:30s/l1660.271.28591.28590.0000-24.30319.97
3332006.06.02 14:30sell1670.251.28601.28690.0000
3342006.06.02 14:30s/l1670.251.28691.28690.0000-22.50297.47
3352006.06.02 14:30sell1680.231.28961.29050.0000
3362006.06.02 14:30close1680.231.28831.29050.000029.90327.37
3372006.06.02 14:30sell1690.251.28861.28950.0000
3382006.06.02 14:30s/l1690.251.28951.28950.0000-22.50304.87
3392006.06.02 14:30sell1700.241.28961.29050.0000
3402006.06.02 14:30close1700.241.28851.29050.000026.40331.27
3412006.06.02 14:30sell1710.261.28861.28950.0000
3422006.06.02 14:30close1710.261.28631.28950.000059.80391.07
3432006.06.02 14:30sell1720.301.28731.28820.0000
3442006.06.02 14:30close1720.301.28551.28820.000054.00445.07
3452006.06.02 14:30sell1730.351.28661.28750.0000
3462006.06.02 14:30s/l1730.351.28751.28750.0000-31.50413.57
3472006.06.02 14:30sell1740.321.28731.28820.0000
3482006.06.02 14:30s/l1740.321.28821.28820.0000-28.80384.77
3492006.06.02 14:30sell1750.301.28831.28920.0000
3502006.06.02 14:30s/l1750.301.28921.28920.0000-27.00357.77
3512006.06.02 14:30sell1760.281.28901.28990.0000
3522006.06.02 14:30s/l1760.281.28991.28990.0000-25.20332.57
3532006.06.02 14:30sell1770.261.29141.29230.0000
3542006.06.02 14:30close1770.261.28901.29230.000062.40394.97
3552006.06.02 14:31sell1780.311.28861.28950.0000
3562006.06.02 14:31close1780.311.28741.28950.000037.20432.17
3572006.06.02 14:31sell1790.341.28851.28940.0000
3582006.06.02 14:31close1790.341.28751.28940.000034.00466.17
3592006.06.02 14:31sell1800.361.28731.28820.0000
3602006.06.02 14:31s/l1800.361.28821.28820.0000-32.40433.77
3612006.06.02 14:31sell1810.341.28831.28920.0000
3622006.06.02 14:31close1810.341.28731.28920.000034.00467.77
3632006.06.02 14:31sell1820.361.28761.28850.0000
3642006.06.02 14:31s/l1820.361.28851.28850.0000-32.40435.37
3652006.06.02 14:31sell1830.341.28901.28990.0000
3662006.06.02 14:31close1830.341.28771.28990.000044.20479.57
3672006.06.02 14:31sell1840.371.28761.28850.0000
3682006.06.02 14:31s/l1840.371.28851.28850.0000-33.30446.27
3692006.06.02 14:31sell1850.351.28851.28940.0000
3702006.06.02 14:31s/l1850.351.28941.28940.0000-31.50414.77
3712006.06.02 14:31sell1860.321.28931.29020.0000
3722006.06.02 14:31s/l1860.321.29021.29020.0000-28.80385.97
3732006.06.02 14:31sell1870.301.29141.29230.0000
3742006.06.02 14:31close1870.301.28791.29230.0000105.00490.97
3752006.06.02 14:31sell1880.381.28781.28870.0000
3762006.06.02 14:31s/l1880.381.28871.28870.0000-34.20456.77
3772006.06.02 14:31sell1890.351.28901.28990.0000
3782006.06.02 14:31close1890.351.28551.28990.0000122.50579.27
3792006.06.02 14:31sell1900.451.28911.29000.0000
3802006.06.02 14:31s/l1900.451.29001.29000.0000-40.50538.77
3812006.06.02 14:31sell1910.421.29141.29230.0000
3822006.06.02 14:31close1910.421.28891.29230.0000105.00643.77
3832006.06.02 14:31sell1920.501.28961.29050.0000
3842006.06.02 14:31s/l1920.501.29051.29050.0000-45.00598.77
3852006.06.02 14:31sell1930.461.29051.29140.0000
3862006.06.02 14:31s/l1930.461.29141.29140.0000-41.40557.37
3872006.06.02 14:31sell1940.431.29341.29430.0000
3882006.06.02 14:31close1940.431.29211.29430.000055.90613.27
3892006.06.02 14:31sell1950.471.29221.29310.0000
3902006.06.02 14:31s/l1950.471.29311.29310.0000-42.30570.97
3912006.06.02 14:31sell1960.441.29391.29480.0000
3922006.06.02 14:31close1960.441.29011.29480.0000167.20738.17
3932006.06.02 14:31sell1970.571.29021.29110.0000
3942006.06.02 14:31close1970.571.28781.29110.0000136.80874.97
3952006.06.02 14:32sell1980.681.28801.28890.0000
3962006.06.02 14:32s/l1980.681.28891.28890.0000-61.20813.77
3972006.06.02 14:32sell1990.631.29011.29100.0000
3982006.06.02 14:32close1990.631.28831.29100.0000113.40927.17
3992006.06.02 14:32sell2000.721.28991.29080.0000
4002006.06.02 14:33close2000.721.28861.29080.000093.601020.77
4012006.06.02 14:33sell2010.791.28861.28950.0000
4022006.06.02 14:33s/l2010.791.28951.28950.0000-71.10949.67
4032006.06.02 14:33sell2020.741.29001.29090.0000
4042006.06.02 14:34close2020.741.28861.29090.0000103.601053.27
4052006.06.02 14:34sell2030.821.28841.28930.0000
4062006.06.02 14:34s/l2030.821.28931.28930.0000-73.80979.47
4072006.06.02 14:34sell2040.761.28921.29010.0000
4082006.06.02 14:35s/l2040.761.29011.29010.0000-68.40911.07
4092006.06.02 14:35sell2050.711.29021.29110.0000
4102006.06.02 14:37close2050.711.28881.29110.000099.401010.47
4112006.06.02 14:37sell2060.781.28871.28960.0000
4122006.06.02 14:37s/l2060.781.28961.28960.0000-70.20940.27
4132006.06.02 14:37sell2070.731.29011.29100.0000
4142006.06.02 14:38close2070.731.28881.29100.000094.901035.17
4152006.06.02 14:38sell2080.801.28871.28960.0000
4162006.06.02 14:38s/l2080.801.28961.28960.0000-72.00963.17
4172006.06.02 14:38sell2090.751.28951.29040.0000
4182006.06.02 14:40s/l2090.751.29041.29040.0000-67.50895.67
4192006.06.02 14:40sell2100.691.29081.29170.0000
4202006.06.02 14:41close2100.691.28931.29170.0000103.50999.17
4212006.06.02 14:41sell2110.771.28941.29030.0000
4222006.06.02 14:41s/l2110.771.29031.29030.0000-69.30929.87
4232006.06.02 14:41sell2120.721.29021.29110.0000
4242006.06.02 14:41close2120.721.28791.29110.0000165.601095.47
4252006.06.02 14:41sell2130.851.28761.28850.0000
4262006.06.02 14:41s/l2130.851.28851.28850.0000-76.501018.97
4272006.06.02 14:41sell2140.791.28841.28930.0000
4282006.06.02 14:41s/l2140.791.28931.28930.0000-71.10947.87
4292006.06.02 14:41sell2150.741.28941.29030.0000
4302006.06.02 14:41s/l2150.741.29031.29030.0000-66.60881.27
4312006.06.02 14:41sell2160.681.29271.29360.0000
4322006.06.02 14:41close2160.681.29071.29360.0000136.001017.27
4332006.06.02 14:41sell2170.791.29031.29120.0000
4342006.06.02 14:41s/l2170.791.29121.29120.0000-71.10946.17
4352006.06.02 14:41sell2180.731.29141.29230.0000
4362006.06.02 14:41close2180.731.29031.29230.000080.301026.47
4372006.06.02 14:41sell2190.801.29001.29090.0000
4382006.06.02 14:41s/l2190.801.29091.29090.0000-72.00954.47
4392006.06.02 14:41sell2200.741.29111.29200.0000
4402006.06.02 14:42close2200.741.29011.29200.000074.001028.47
4412006.06.02 14:42sell2210.801.29021.29110.0000
4422006.06.02 14:42s/l2210.801.29111.29110.0000-72.00956.47
4432006.06.02 14:42sell2220.741.29091.29180.0000
4442006.06.02 14:43close2220.741.28991.29180.000074.001030.47
4452006.06.02 14:43sell2230.801.28961.29050.0000
4462006.06.02 14:43s/l2230.801.29051.29050.0000-72.00958.47
4472006.06.02 14:43sell2240.741.29031.29120.0000
4482006.06.02 14:43s/l2240.741.29121.29120.0000-66.60891.87
4492006.06.02 14:43sell2250.691.29191.29280.0000
4502006.06.02 14:43close2250.691.29061.29280.000089.70981.57
4512006.06.02 14:43sell2260.761.29051.29140.0000
4522006.06.02 14:43s/l2260.761.29141.29140.0000-68.40913.17
4532006.06.02 14:43sell2270.711.29201.29290.0000
4542006.06.02 14:43s/l2270.711.29291.29290.0000-63.90849.27
4552006.06.02 14:43sell2280.661.29271.29360.0000
4562006.06.02 14:43s/l2280.661.29361.29360.0000-59.40789.87
4572006.06.02 14:43sell2290.611.29351.29440.0000
4582006.06.02 14:43close2290.611.29241.29440.000067.10856.97
4592006.06.02 14:44sell2300.661.29211.29300.0000
4602006.06.02 14:44s/l2300.661.29301.29300.0000-59.40797.57
4612006.06.02 14:44sell2310.621.29281.29370.0000
4622006.06.02 14:44s/l2310.621.29371.29370.0000-55.80741.77
4632006.06.02 14:44sell2320.571.29391.29480.0000
4642006.06.02 14:44close2320.571.29281.29480.000062.70804.47
4652006.06.02 14:45sell2330.621.29251.29340.0000
4662006.06.02 14:45s/l2330.621.29341.29340.0000-55.80748.67
4672006.06.02 14:45sell2340.581.29331.29420.0000
4682006.06.02 14:51close2340.581.29231.29420.000058.00806.67
4692006.06.02 14:51sell2350.621.29201.29290.0000
4702006.06.02 14:51s/l2350.621.29291.29290.0000-55.80750.87
4712006.06.02 14:51sell2360.581.29271.29360.0000
4722006.06.02 14:52close2360.581.29171.29360.000058.00808.87
4732006.06.02 14:52sell2370.631.29151.29240.0000
4742006.06.02 14:59s/l2370.631.29241.29240.0000-56.70752.17
4752006.06.02 14:59sell2380.581.29221.29310.0000
4762006.06.02 15:05s/l2380.581.29311.29310.0000-52.20699.97
4772006.06.02 15:43buy2390.541.29031.28940.0000
4782006.06.02 15:51close2390.541.29141.28940.000059.40759.37
4792006.06.02 15:51buy2400.591.29131.29040.0000
4802006.06.02 16:02s/l2400.591.29041.29040.0000-53.10706.27
4812006.06.02 16:54sell2410.551.29341.29430.0000
4822006.06.02 17:14close2410.551.29231.29430.000060.50766.77
4832006.06.02 17:58buy2420.591.29141.29050.0000
4842006.06.02 18:21close2420.591.29251.29050.000064.90831.67
4852006.06.02 18:48sell2430.641.29321.29410.0000
4862006.06.02 20:57close2430.641.29221.29410.000064.00895.67
4872006.06.05 20:42buy2440.691.29331.29240.0000
4882006.06.05 20:43s/l2440.691.29241.29240.0000-62.10833.57
4892006.06.05 20:43buy2450.641.29261.29170.0000
4902006.06.05 20:43close2450.641.29381.29170.000076.80910.37
4912006.06.05 20:43buy2460.701.29241.29150.0000
4922006.06.05 20:44s/l2460.701.29151.29150.0000-63.00847.37
4932006.06.05 20:44buy2470.661.29171.29080.0000
4942006.06.05 22:24s/l2470.661.29081.29080.0000-59.40787.97
4952006.06.06 08:53sell2480.611.29261.29350.0000
4962006.06.06 08:53close2480.611.29131.29350.000079.30867.27
4972006.06.06 08:53sell2490.671.29261.29350.0000
4982006.06.06 08:53close2490.671.29121.29350.000093.80961.07
4992006.06.06 08:53sell2500.741.29261.29350.0000
5002006.06.06 08:53close2500.741.29111.29350.0000111.001072.07
5012006.06.06 08:53sell2510.831.29261.29350.0000
5022006.06.06 08:53close2510.831.29141.29350.000099.601171.67
5032006.06.06 08:53sell2520.911.29261.29350.0000
5042006.06.06 10:12close2520.911.29121.29350.0000127.401299.07
5052006.06.06 12:24buy2531.011.28641.28550.0000
5062006.06.06 12:25close2531.011.28761.28550.0000121.201420.27
5072006.06.06 12:25buy2541.101.28601.28510.0000
5082006.06.06 12:35close2541.101.28701.28510.0000109.991530.26
5092006.06.06 14:33buy2551.191.28331.28240.0000
5102006.06.06 15:02close2551.191.28411.28240.000095.211625.47
5112006.06.06 23:10buy2561.271.28131.28040.0000
5122006.06.06 23:10close2561.271.28251.28040.0000152.401777.87
5132006.06.07 08:54buy2571.391.27861.27770.0000
5142006.06.07 09:06close2571.391.27971.27770.0000152.901930.77
5152006.06.07 15:22buy2581.511.27781.27690.0000
5162006.06.07 15:33s/l2581.511.27691.27690.0000-135.901794.87
5172006.06.07 15:33buy2591.411.27711.27620.0000
5182006.06.07 15:49s/l2591.411.27621.27620.0000-126.901667.97
5192006.06.07 15:49buy2601.311.27641.27550.0000
5202006.06.07 15:56close2601.311.27741.27550.0000131.001798.97
5212006.06.07 15:56buy2611.411.27741.27650.0000
5222006.06.07 16:10close2611.411.27841.27650.0000141.001939.97
5232006.06.08 08:37buy2621.521.27701.27610.0000
5242006.06.08 08:52close2621.521.27791.27610.0000136.792076.76
5252006.06.08 13:49buy2631.631.27531.27440.0000
5262006.06.08 13:49s/l2631.631.27441.27440.0000-146.701930.06
5272006.06.08 13:49buy2641.521.27381.27290.0000
5282006.06.08 13:49close2641.521.27511.27290.0000197.602127.66
5292006.06.08 13:50buy2651.671.27411.27320.0000
5302006.06.08 13:53s/l2651.671.27321.27320.0000-150.301977.36
5312006.06.08 13:53buy2661.551.27321.27230.0000
5322006.06.08 14:03s/l2661.551.27231.27230.0000-139.501837.86
5332006.06.08 21:55sell2671.451.26551.26640.0000
5342006.06.09 01:31close2671.451.26421.26640.0000200.842038.70
5352006.06.09 08:17buy2681.611.26281.26190.0000
5362006.06.09 08:33close2681.611.26371.26190.0000144.902183.60
5372006.06.09 14:30buy2691.731.26411.26320.0000
5382006.06.09 14:30close2691.731.26541.26320.0000224.902408.50
5392006.06.09 14:30buy2701.911.26421.26330.0000
5402006.06.09 14:30close2701.911.26651.26330.0000439.302847.80
5412006.06.09 14:30buy2712.261.26191.26100.0000
5422006.06.09 14:30close2712.261.26291.26100.0000225.993073.79
5432006.06.09 14:30buy2722.441.26211.26120.0000
5442006.06.09 14:30close2722.441.26471.26120.0000634.403708.19
5452006.06.09 14:30buy2732.931.26411.26320.0000
5462006.06.09 14:30s/l2732.931.26321.26320.0000-263.703444.49
5472006.06.09 14:30buy2742.731.26341.26250.0000
5482006.06.09 14:30s/l2742.731.26251.26250.0000-245.703198.79
5492006.06.09 14:30buy2752.531.26211.26120.0000
5502006.06.09 14:31close2752.531.26301.26120.0000227.713426.50
5512006.06.09 14:31buy2762.711.26291.26200.0000
5522006.06.09 14:31close2762.711.26681.26200.00001056.914483.41
5532006.06.09 14:31buy2773.551.26201.26110.0000
5542006.06.09 14:31close2773.551.26431.26110.0000816.505299.91
5552006.06.09 14:31buy2784.201.26221.26130.0000
5562006.06.09 14:31s/l2784.201.26131.26130.0000-378.004921.91
5572006.06.09 14:31buy2793.901.26141.26050.0000
5582006.06.09 14:31close2793.901.26681.26050.00002106.027027.93
5592006.06.09 14:31buy2805.571.26101.26010.0000
5602006.06.09 14:32close2805.571.26241.26010.0000779.807807.73
5612006.06.09 14:32buy2816.181.26261.26170.0000
5622006.06.09 14:32s/l2816.181.26171.26170.0000-556.207251.53
5632006.06.09 14:32buy2825.751.26181.26090.0000
5642006.06.09 14:33close2825.751.26311.26090.0000747.497999.02
5652006.06.09 14:33buy2836.341.26231.26140.0000
5662006.06.09 14:33s/l2836.341.26141.26140.0000-570.607428.42
5672006.06.09 14:33buy2845.891.26121.26030.0000
5682006.06.09 14:34close2845.891.26221.26030.0000589.008017.42
5692006.06.09 14:34buy2856.351.26251.26160.0000
5702006.06.09 14:34s/l2856.351.26161.26160.0000-571.507445.92
5712006.06.09 14:34buy2865.901.26161.26070.0000
5722006.06.09 14:34s/l2865.901.26071.26070.0000-531.006914.92
5732006.06.09 14:34buy2875.491.26081.25990.0000
5742006.06.09 14:35close2875.491.26221.25990.0000768.607683.52
5752006.06.09 14:35buy2886.091.26221.26130.0000
5762006.06.09 14:35s/l2886.091.26131.26130.0000-548.107135.42
5772006.06.09 14:35buy2895.661.26121.26030.0000
5782006.06.09 14:35s/l2895.661.26031.26030.0000-509.406626.02
5792006.06.09 14:35buy2905.261.26001.25910.0000
5802006.06.09 14:36close2905.261.26131.25910.0000683.807309.82
5812006.06.09 14:36buy2915.801.26141.26050.0000
5822006.06.09 14:36s/l2915.801.26051.26050.0000-522.006787.82
5832006.06.09 14:36buy2925.391.26051.25960.0000
5842006.06.09 14:38close2925.391.26181.25960.0000700.737488.55
5852006.06.09 14:38buy2935.931.26201.26110.0000
5862006.06.09 14:38s/l2935.931.26111.26110.0000-533.706954.85
5872006.06.09 14:38buy2945.511.26131.26040.0000
5882006.06.09 14:41s/l2945.511.26041.26040.0000-495.906458.95
5892006.06.09 14:41buy2955.131.26031.25940.0000
5902006.06.09 14:41close2955.131.26141.25940.0000564.307023.25
5912006.06.09 14:41buy2965.571.26171.26080.0000
5922006.06.09 14:41s/l2965.571.26081.26080.0000-501.306521.95
5932006.06.09 14:41buy2975.171.26071.25980.0000
5942006.06.09 14:41close2975.171.26211.25980.0000723.807245.75
5952006.06.09 14:41buy2985.741.26211.26120.0000
5962006.06.09 14:41s/l2985.741.26121.26120.0000-516.606729.15
5972006.06.09 14:41buy2995.341.26131.26040.0000
5982006.06.09 14:41s/l2995.341.26041.26040.0000-480.606248.55
5992006.06.09 14:41buy3004.961.26041.25950.0000
6002006.06.09 14:41close3004.961.26161.25950.0000595.206843.75
6012006.06.09 14:41buy3015.431.26121.26030.0000
6022006.06.09 14:43close3015.431.26221.26030.0000543.007386.75
6032006.06.09 14:43buy3025.851.26231.26140.0000
6042006.06.09 14:43s/l3025.851.26141.26140.0000-526.506860.25
6052006.06.09 14:43buy3035.441.26161.26070.0000
6062006.06.09 14:56s/l3035.441.26071.26070.0000-489.606370.65
6072006.06.09 14:56buy3045.051.26081.25990.0000
6082006.06.09 15:05close3045.051.26201.25990.0000605.986976.63
6092006.06.09 15:25sell3055.521.26451.26540.0000
6102006.06.09 15:26s/l3055.521.26541.26540.0000-496.806479.83
6112006.06.09 15:26sell3065.121.26521.26610.0000
6122006.06.09 15:28s/l3065.121.26611.26610.0000-460.806019.03
6132006.06.09 15:28sell3074.751.26601.26690.0000
6142006.06.09 15:29s/l3074.751.26691.26690.0000-427.505591.53
6152006.06.09 15:29sell3084.411.26701.26790.0000
6162006.06.09 15:37close3084.411.26581.26790.0000529.206120.73
6172006.06.09 15:37sell3094.841.26551.26640.0000
6182006.06.09 15:53s/l3094.841.26641.26640.0000-435.605685.13
6192006.06.09 15:53sell3104.491.26621.26710.0000
6202006.06.09 16:08s/l3104.491.26711.26710.0000-404.105281.03
6212006.06.09 16:49buy3114.181.26401.26310.0000
6222006.06.09 16:52s/l3114.181.26311.26310.0000-376.204904.83
6232006.06.09 16:52buy3123.881.26331.26240.0000
6242006.06.09 16:58close3123.881.26441.26240.0000426.805331.63
6252006.06.12 09:51buy3134.231.26131.26040.0000
6262006.06.12 10:17close3134.231.26241.26040.0000465.285796.91
6272006.06.13 11:00buy3144.611.25701.25610.0000
6282006.06.13 11:01close3144.611.25831.25610.0000599.306396.21
6292006.06.13 14:31buy3155.101.25531.25440.0000
6302006.06.13 14:31close3155.101.25641.25440.0000560.996957.20
6312006.06.13 14:32buy3165.541.25551.25460.0000
6322006.06.13 14:32close3165.541.25661.25460.0000609.407566.60
6332006.06.13 14:33buy3176.031.25501.25410.0000
6342006.06.13 14:34close3176.031.25611.25410.0000663.328229.92
6352006.06.13 16:08buy3186.541.25811.25720.0000
6362006.06.13 16:10close3186.541.25911.25720.0000654.008883.92
6372006.06.13 16:22buy3197.061.25821.25730.0000
6382006.06.13 16:23s/l3197.061.25731.25730.0000-635.408248.52
6392006.06.13 16:23buy3206.561.25751.25660.0000
6402006.06.13 16:23close3206.561.25861.25660.0000721.608970.12
6412006.06.13 16:23buy3217.131.25821.25730.0000
6422006.06.13 16:23s/l3217.131.25731.25730.0000-641.708328.42
6432006.06.13 16:23buy3226.621.25751.25660.0000
6442006.06.13 16:23s/l3226.621.25661.25660.0000-595.807732.62
6452006.06.13 16:23buy3236.151.25681.25590.0000
6462006.06.13 16:33close3236.151.25811.25590.0000799.508532.12
6472006.06.13 16:33buy3246.791.25651.25560.0000
6482006.06.13 16:44close3246.791.25761.25560.0000746.899279.01
6492006.06.13 16:44buy3257.381.25771.25680.0000
6502006.06.13 16:51s/l3257.381.25681.25680.0000-664.208614.81
6512006.06.13 16:51buy3266.861.25691.25600.0000
6522006.06.13 16:55s/l3266.861.25601.25600.0000-617.407997.41
6532006.06.13 16:55buy3276.371.25621.25530.0000
6542006.06.13 17:10close3276.371.25721.25530.0000637.008634.41
6552006.06.14 15:04sell3286.871.25681.25770.0000
6562006.06.14 15:04s/l3286.871.25771.25770.0000-618.308016.11
6572006.06.14 15:04sell3296.371.25761.25850.0000
6582006.06.14 15:04close3296.371.25621.25850.0000891.778907.88
6592006.06.14 15:06sell3307.091.25681.25770.0000
6602006.06.14 15:09s/l3307.091.25771.25770.0000-638.108269.78
6612006.06.14 15:09sell3316.581.25751.25840.0000
6622006.06.14 15:16s/l3316.581.25841.25840.0000-592.207677.58
6632006.06.14 15:16sell3326.101.25821.25910.0000
6642006.06.14 15:17s/l3326.101.25911.25910.0000-549.007128.58
6652006.06.14 15:17sell3335.661.25891.25980.0000
6662006.06.14 15:18s/l3335.661.25981.25980.0000-509.406619.18
6672006.06.14 15:18sell3345.251.25971.26060.0000
6682006.06.14 15:19s/l3345.251.26061.26060.0000-472.506146.68
6692006.06.14 15:19sell3354.881.26071.26160.0000
6702006.06.14 15:19s/l3354.881.26161.26160.0000-439.205707.48
6712006.06.14 15:19sell3364.521.26161.26250.0000
6722006.06.14 15:20s/l3364.521.26251.26250.0000-406.805300.68
6732006.06.14 15:20sell3374.201.26231.26320.0000
6742006.06.14 15:20s/l3374.201.26321.26320.0000-378.004922.68
6752006.06.14 15:20sell3383.901.26331.26420.0000
6762006.06.14 15:20close3383.901.26201.26420.0000506.985429.66
6772006.06.14 15:21sell3394.301.26191.26280.0000
6782006.06.14 15:21s/l3394.301.26281.26280.0000-387.005042.66
6792006.06.14 15:21sell3403.991.26261.26350.0000
6802006.06.14 15:22close3403.991.26151.26350.0000438.905481.56
6812006.06.14 15:22sell3414.351.26131.26220.0000
6822006.06.14 15:26s/l3414.351.26221.26220.0000-391.505090.06
6832006.06.14 15:26sell3424.031.26201.26290.0000
6842006.06.14 15:27s/l3424.031.26291.26290.0000-362.704727.36
6852006.06.14 15:27sell3433.741.26311.26400.0000
6862006.06.14 15:28s/l3433.741.26401.26400.0000-336.604390.76
6872006.06.14 15:28sell3443.471.26381.26470.0000
6882006.06.14 15:29s/l3443.471.26471.26470.0000-312.304078.46
6892006.06.14 15:29sell3453.231.26451.26540.0000
6902006.06.14 15:33close3453.231.26341.26540.0000355.294433.75
6912006.06.14 15:33sell3463.511.26321.26410.0000
6922006.06.14 16:00close3463.511.26221.26410.0000351.014784.76
6932006.06.14 20:45buy3473.801.25941.25850.0000
6942006.06.14 23:15close3473.801.26041.25850.0000380.025164.78
6952006.06.15 09:27buy3484.101.26081.25990.0000
6962006.06.15 09:58close3484.101.26161.25990.0000328.015492.79
6972006.06.15 14:33buy3494.361.25931.25840.0000
6982006.06.15 14:35s/l3494.361.25841.25840.0000-392.405100.39
6992006.06.15 14:35buy3504.051.25841.25750.0000
7002006.06.15 14:37close3504.051.25961.25750.0000485.985586.37
7012006.06.15 14:37buy3514.441.25941.25850.0000
7022006.06.15 14:40close3514.441.26071.25850.0000577.196163.56
7032006.06.15 14:40buy3524.891.25971.25880.0000
7042006.06.15 14:41close3524.891.26081.25880.0000537.896701.45
7052006.06.15 15:01sell3535.301.26471.26560.0000
7062006.06.15 15:01s/l3535.301.26561.26560.0000-477.006224.45
7072006.06.15 15:01sell3544.921.26541.26630.0000
7082006.06.15 15:01close3544.921.26381.26630.0000787.237011.68
7092006.06.15 15:01sell3555.541.26521.26610.0000
7102006.06.15 15:02close3555.541.26361.26610.0000886.427898.10
7112006.06.15 15:02sell3566.241.26501.26590.0000
7122006.06.15 15:02close3566.241.26381.26590.0000748.808646.90
7132006.06.15 15:02sell3576.841.26471.26560.0000
7142006.06.15 15:03close3576.841.26341.26560.0000889.219536.11
7152006.06.15 15:06sell3587.541.26451.26540.0000
7162006.06.15 15:10s/l3587.541.26541.26540.0000-678.608857.51
7172006.06.15 15:10sell3597.001.26551.26640.0000
7182006.06.15 15:13close3597.001.26441.26640.0000770.029627.53
7192006.06.15 15:13sell3607.611.26451.26540.0000
7202006.06.15 15:15s/l3607.611.26541.26540.0000-684.908942.63
7212006.06.15 15:15sell3617.071.26561.26650.0000
7222006.06.15 15:15close3617.071.26451.26650.0000777.709720.33
7232006.06.15 15:15sell3627.691.26461.26550.0000
7242006.06.15 15:16s/l3627.691.26551.26550.0000-692.109028.23
7252006.06.15 15:16sell3637.131.26551.26640.0000
7262006.06.15 15:17close3637.131.26431.26640.0000855.609883.83
7272006.06.15 15:17sell3647.821.26451.26540.0000
7282006.06.15 15:17s/l3647.821.26541.26540.0000-703.809180.03
7292006.06.15 15:17sell3657.251.26571.26660.0000
7302006.06.15 15:17close3657.251.26431.26660.00001014.9910195.02
7312006.06.15 15:17sell3668.061.26481.26570.0000
7322006.06.15 15:17s/l3668.061.26571.26570.0000-725.409469.62
7332006.06.15 15:17sell3677.481.26551.26640.0000
7342006.06.15 15:18close3677.481.26441.26640.0000822.8010292.42
7352006.06.15 15:18sell3688.141.26451.26540.0000
7362006.06.15 15:29close3688.141.26341.26540.0000895.3611187.78
7372006.06.15 15:57sell3698.851.26451.26540.0000
7382006.06.15 16:04close3698.851.26311.26540.00001239.0212426.80
7392006.06.15 16:59buy3709.851.26221.26130.0000
7402006.06.15 17:28s/l3709.851.26131.26130.0000-886.5011540.30
7412006.06.16 14:30buy3719.131.26411.26320.0000
7422006.06.16 14:31close3719.131.26511.26320.0000912.9612453.26
7432006.06.16 14:31buy3729.851.26411.26320.0000
7442006.06.16 14:32close3729.851.26531.26320.00001181.9613635.22
7452006.06.16 14:34buy37310.791.26411.26320.0000
7462006.06.16 14:49close37310.791.26511.26320.00001078.9614714.18
7472006.06.16 15:25buy37411.651.26331.26240.0000
7482006.06.16 15:55s/l37411.651.26241.26240.0000-1048.5013665.68
7492006.06.16 15:55buy37510.831.26261.26170.0000
7502006.06.16 16:54close37510.831.26361.26170.00001082.9914748.67
7512006.06.19 02:54buy37611.701.26131.26040.0000
7522006.06.19 03:04s/l37611.701.26041.26040.0000-1053.0013695.67
7532006.06.19 14:31buy37710.901.25711.25620.0000
7542006.06.19 15:02s/l37710.901.25621.25620.0000-981.0012714.67
7552006.06.19 20:45sell37810.111.25821.25910.0000
7562006.06.19 23:00close37810.111.25731.25910.0000909.9613624.63
7572006.06.20 14:30buy37910.861.25421.25330.0000
7582006.06.20 14:30close37910.861.25521.25330.00001086.0014710.63
7592006.06.20 14:38buy38011.731.25421.25330.0000
7602006.06.20 14:40close38011.731.25511.25330.00001055.7715766.40
7612006.06.20 19:29sell38112.501.26151.26240.0000
7622006.06.20 19:40close38112.501.26041.26240.00001374.9717141.37
7632006.06.21 03:44sell38213.591.26151.26240.0000
7642006.06.21 04:05s/l38213.591.26241.26240.0000-1223.1015918.27
7652006.06.22 09:52buy38312.601.26401.26310.0000
7662006.06.22 11:17s/l38312.601.26311.26310.0000-1134.0014784.27
7672006.06.22 15:20buy38411.771.25651.25560.0000
7682006.06.22 16:13s/l38411.771.25561.25560.0000-1059.3013724.97
7692006.06.23 13:47buy38510.961.25231.25140.0000
7702006.06.23 13:48s/l38510.961.25141.25140.0000-986.4012738.57
7712006.06.23 13:48buy38610.181.25161.25070.0000
7722006.06.23 13:52s/l38610.181.25071.25070.0000-916.2011822.37
7732006.06.23 13:52buy3879.451.25081.24990.0000
7742006.06.23 14:15s/l3879.451.24991.24990.0000-850.5010971.87
7752006.06.26 12:53sell3888.731.25731.25820.0000
7762006.06.26 13:07close3888.731.25631.25820.0000872.9711844.84
7772006.06.26 19:13sell3899.411.25821.25910.0000
7782006.06.26 19:23s/l3899.411.25911.25910.0000-846.9010997.94
7792006.06.26 19:23sell3908.741.25891.25980.0000
7802006.06.26 19:38s/l3908.741.25981.25980.0000-786.6010211.34
7812006.06.26 19:38sell3918.111.25971.26060.0000
7822006.06.26 20:23close3918.111.25881.26060.0000729.8510941.19
7832006.06.27 10:17buy3928.691.25881.25790.0000
7842006.06.27 10:18s/l3928.691.25791.25790.0000-782.1010159.09
7852006.06.27 10:18buy3938.081.25781.25690.0000
7862006.06.27 10:22close3938.081.25861.25690.0000646.4410805.53
7872006.06.27 10:23buy3948.591.25871.25780.0000
7882006.06.27 10:30close3948.591.25951.25780.0000687.2411492.77
7892006.06.27 10:33buy3959.131.25881.25790.0000
7902006.06.27 11:07s/l3959.131.25791.25790.0000-821.7010671.07
7912006.06.27 14:48sell3968.471.25941.26030.0000
7922006.06.27 15:08s/l3968.471.26031.26030.0000-762.309908.77
7932006.06.27 16:18sell3977.861.26081.26170.0000
7942006.06.27 16:31close3977.861.26001.26170.0000628.8310537.60
7952006.06.28 14:55buy3988.391.25551.25460.0000
7962006.06.28 14:57s/l3988.391.25461.25460.0000-755.109782.50
7972006.06.28 14:57buy3997.801.25481.25390.0000
7982006.06.28 15:30close3997.801.25571.25390.0000701.9910484.49
7992006.06.28 16:23buy4008.361.25401.25310.0000
8002006.06.28 16:23close4008.361.25581.25310.00001504.7711989.26
8012006.06.28 16:23buy4019.561.25401.25310.0000
8022006.06.28 16:24s/l4019.561.25311.25310.0000-860.4011128.86
8032006.06.28 16:24buy4028.891.25181.25090.0000
8042006.06.28 16:24close4028.891.25341.25090.00001422.3512551.21
8052006.06.28 16:25buy40310.011.25381.25290.0000
8062006.06.28 16:34s/l40310.011.25291.25290.0000-900.9011650.31
8072006.06.28 16:34buy4049.301.25311.25220.0000
8082006.06.28 16:35close4049.301.25461.25220.00001395.0013045.31
8092006.06.28 16:35buy40510.421.25251.25160.0000
8102006.06.28 16:35close40510.421.25501.25160.00002605.0015650.31
8112006.06.28 16:35buy40612.501.25251.25160.0000
8122006.06.28 17:05close40612.501.25331.25160.0000999.9716650.28
8132006.06.29 20:16sell40713.271.25511.25600.0000
8142006.06.29 20:16close40713.271.25351.25600.00002123.2018773.48
8152006.06.29 20:16sell40814.961.25531.25620.0000
8162006.06.29 20:16s/l40814.961.25621.25620.0000-1346.4017427.08
8172006.06.29 20:16sell40913.871.25671.25760.0000
8182006.06.29 20:16s/l40913.871.25761.25760.0000-1248.3016178.78
8192006.06.29 20:16sell41012.871.25751.25840.0000
8202006.06.29 20:16close41012.871.25641.25840.00001415.7717594.55
8212006.06.29 20:16sell41113.991.25751.25840.0000
8222006.06.29 20:16close41113.991.25631.25840.00001678.8719273.42
8232006.06.29 20:16sell41215.351.25551.25640.0000
8242006.06.29 20:16s/l41215.351.25641.25640.0000-1381.5017891.92
8252006.06.29 20:16sell41314.231.25721.25810.0000
8262006.06.29 20:16close41314.231.25631.25810.00001280.7019172.62
8272006.06.29 20:16sell41415.271.25531.25620.0000
8282006.06.29 20:16close41415.271.25421.25620.00001679.7020852.32
8292006.06.29 20:16sell41516.621.25491.25580.0000
8302006.06.29 20:16s/l41516.621.25581.25580.0000-1495.8019356.52
8312006.06.29 20:16sell41615.411.25601.25690.0000
8322006.06.29 20:16s/l41615.411.25691.25690.0000-1386.9017969.62
8332006.06.29 20:16sell41714.291.25751.25840.0000
8342006.06.29 20:17s/l41714.291.25841.25840.0000-1286.1016683.52
8352006.06.29 20:17sell41813.251.25931.26020.0000
8362006.06.29 20:17close41813.251.25831.26020.00001324.9918008.51
8372006.06.29 20:17sell41914.321.25751.25840.0000
8382006.06.29 20:17close41914.321.25231.25840.00007446.4125454.92
8392006.06.29 20:17sell42020.231.25811.25900.0000
8402006.06.29 20:17close42020.231.25721.25900.00001820.7027275.62
8412006.06.29 20:17sell42121.681.25811.25900.0000
8422006.06.29 20:17close42121.681.25711.25900.00002168.0029443.62
8432006.06.29 20:17sell42223.431.25671.25760.0000
8442006.06.29 20:17close42223.431.25231.25760.000010309.2239752.84
8452006.06.29 20:17sell42331.621.25721.25810.0000
8462006.06.29 20:17s/l42331.621.25811.25810.0000-2845.8036907.04
8472006.06.29 20:17sell42429.341.25801.25890.0000
8482006.06.29 20:17s/l42429.341.25891.25890.0000-2640.6034266.44
8492006.06.29 20:17sell42527.211.25931.26020.0000
8502006.06.29 20:17close42527.211.25771.26020.00004353.5838620.02
8512006.06.29 20:17sell42630.701.25801.25890.0000
8522006.06.29 20:17s/l42630.701.25891.25890.0000-2763.0035857.02
8532006.06.29 20:17sell42728.491.25881.25970.0000
8542006.06.29 20:17s/l42728.491.25971.25970.0000-2564.1033292.92
8552006.06.29 20:17sell42826.291.26651.26740.0000
8562006.06.29 20:17close42826.291.26511.26740.00003680.5936973.51
8572006.06.29 20:17sell42929.291.26251.26340.0000
8582006.06.29 20:17s/l42929.291.26341.26340.0000-2636.1034337.41
8592006.06.29 20:17sell43027.151.26491.26580.0000
8602006.06.29 20:17s/l43027.151.26581.26580.0000-2443.5031893.91
8612006.06.29 20:17sell43125.181.26651.26740.0000
8622006.06.29 20:17close43125.181.25901.26740.000018884.9250778.83
8632006.06.29 20:18sell43240.341.25871.25960.0000
8642006.06.29 20:21s/l43240.341.25961.25960.0000-3630.6047148.23
8652006.06.29 20:21sell43337.401.26081.26170.0000
8662006.06.29 20:22s/l43337.401.26171.26170.0000-3366.0043782.23
8672006.06.29 20:22sell43434.701.26171.26260.0000
8682006.06.29 20:22s/l43434.701.26261.26260.0000-3123.0040659.23
8692006.06.29 20:22sell43532.201.26281.26370.0000
8702006.06.29 20:22close43532.201.26111.26370.00005473.9346133.16
8712006.06.29 20:23sell43636.581.26101.26190.0000
8722006.06.29 20:24close43636.581.25981.26190.00004389.5850522.74
8732006.06.29 20:24sell43740.111.25961.26050.0000
8742006.06.29 20:24s/l43740.111.26051.26050.0000-3609.9046912.84
8752006.06.29 20:24sell43837.221.26041.26130.0000
8762006.06.29 20:24s/l43837.221.26131.26130.0000-3349.8043563.04
8772006.06.29 20:24sell43934.541.26121.26210.0000
8782006.06.29 20:24close43934.541.26011.26210.00003799.4947362.53
8792006.06.29 20:25sell44037.591.26001.26090.0000
8802006.06.29 20:25s/l44037.591.26091.26090.0000-3383.1043979.43
8812006.06.29 20:25sell44134.881.26091.26180.0000
8822006.06.29 20:27s/l44134.881.26181.26180.0000-3139.2040840.23
8832006.06.29 20:27sell44232.351.26231.26320.0000
8842006.06.29 20:27close44232.351.26091.26320.00004529.0045369.23
8852006.06.29 20:27sell44335.981.26111.26200.0000
8862006.06.29 20:27s/l44335.981.26201.26200.0000-3238.2042131.03
8872006.06.29 20:27sell44433.391.26191.26280.0000
8882006.06.29 20:27s/l44433.391.26281.26280.0000-3005.1039125.93
8892006.06.29 20:27sell44530.981.26301.26390.0000
8902006.06.29 20:27close44530.981.26171.26390.00004027.4043153.33
8912006.06.29 20:27sell44634.201.26191.26280.0000
8922006.06.29 20:27s/l44634.201.26281.26280.0000-3078.0040075.33
8932006.06.29 20:27sell44731.741.26261.26350.0000
8942006.06.29 20:28close44731.741.26171.26350.00002856.6042931.93
8952006.06.29 20:28sell44834.031.26161.26250.0000
8962006.06.29 20:28s/l44834.031.26251.26250.0000-3062.7039869.23
8972006.06.29 20:28sell44931.581.26231.26320.0000
8982006.06.29 20:32close44931.581.26091.26320.00004421.2044290.43
8992006.06.29 20:32sell45035.111.26131.26220.0000
9002006.06.29 20:32s/l45035.111.26221.26220.0000-3159.9041130.53
9012006.06.29 20:32sell45132.591.26211.26300.0000
9022006.06.29 20:32s/l45132.591.26301.26300.0000-2933.1038197.43
9032006.06.29 20:32sell45230.251.26281.26370.0000
9042006.06.29 20:34s/l45230.251.26371.26370.0000-2722.5035474.93
9052006.06.29 20:34sell45328.081.26351.26440.0000
9062006.06.29 20:35s/l45328.081.26441.26440.0000-2527.2032947.73
9072006.06.29 20:35sell45426.061.26421.26510.0000
9082006.06.29 20:36s/l45426.061.26511.26510.0000-2345.4030602.33
9092006.06.29 20:36sell45524.191.26501.26590.0000
9102006.06.29 20:36s/l45524.191.26591.26590.0000-2177.1028425.23
9112006.06.29 20:36sell45622.461.26571.26660.0000
9122006.06.29 20:37close45622.461.26461.26660.00002470.6030895.83
9132006.06.29 20:37sell45724.441.26411.26500.0000
9142006.06.29 20:37s/l45724.441.26501.26500.0000-2199.6028696.23
9152006.06.29 20:37sell45822.691.26491.26580.0000
9162006.06.29 20:38close45822.691.26401.26580.00002042.1030738.33
9172006.06.29 20:38sell45924.331.26361.26450.0000
9182006.06.29 20:40s/l45924.331.26451.26450.0000-2189.7028548.63
9192006.06.29 20:40sell46022.581.26431.26520.0000
9202006.06.29 20:41close46022.581.26341.26520.00002032.1030580.73
9212006.06.29 20:41sell46124.211.26341.26430.0000
9222006.06.29 20:44s/l46124.211.26431.26430.0000-2178.9028401.83
9232006.06.29 20:44sell46222.471.26421.26510.0000
9242006.06.29 20:47s/l46222.471.26511.26510.0000-2022.3026379.53
9252006.06.29 20:47sell46320.851.26511.26600.0000
9262006.06.29 20:48s/l46320.851.26601.26600.0000-1876.5024503.03
9272006.06.29 20:48sell46419.361.26591.26680.0000
9282006.06.29 20:48close46419.361.26491.26680.00001935.8926438.92
9292006.06.29 20:48sell46520.911.26441.26530.0000
9302006.06.29 20:48s/l46520.911.26531.26530.0000-1881.9024557.02
9312006.06.29 20:48sell46619.411.26511.26600.0000
9322006.06.29 20:48s/l46619.411.26601.26600.0000-1746.9022810.12
9332006.06.29 20:48sell46718.021.26601.26690.0000
9342006.06.29 21:10close46718.021.26511.26690.00001621.8624431.98
9352006.06.29 21:10buy46819.321.26461.26370.0000
9362006.06.29 21:26close46819.321.26551.26370.00001738.7026170.68
9372006.06.29 21:33buy46920.691.26481.26390.0000
9382006.06.29 22:42close46920.691.26571.26390.00001861.9828032.66
9392006.06.30 03:08sell47022.101.26841.26930.0000
9402006.06.30 03:08s/l47022.101.26931.26930.0000-1989.0026043.66
9412006.06.30 03:08sell47120.521.26911.27000.0000
9422006.06.30 03:09s/l47120.521.27001.27000.0000-1846.8024196.86
9432006.06.30 03:09sell47219.051.27031.27120.0000
9442006.06.30 03:09close47219.051.26931.27120.00001905.0026101.86
9452006.06.30 03:09sell47320.571.26881.26970.0000
9462006.06.30 03:19close47320.571.26811.26970.00001439.9627541.82
9472006.06.30 03:21sell47421.711.26841.26930.0000
9482006.06.30 03:28s/l47421.711.26931.26930.0000-1953.9025587.92
9492006.06.30 03:28sell47520.161.26921.27010.0000
9502006.06.30 03:35s/l47520.161.27011.27010.0000-1814.4023773.52
9512006.06.30 03:35sell47618.721.26991.27080.0000
9522006.06.30 03:35s/l47618.721.27081.27080.0000-1684.8022088.72
9532006.06.30 03:35sell47717.381.27061.27150.0000
9542006.06.30 03:38s/l47717.381.27151.27150.0000-1564.2020524.52
9552006.06.30 03:38sell47816.141.27131.27220.0000
9562006.06.30 04:51close47816.141.27031.27220.00001614.0022138.52
9572006.06.30 08:17buy47917.431.27041.26950.0000
9582006.06.30 09:19close47917.431.27121.26950.00001394.3023532.82
9592006.06.30 14:31sell48018.481.27351.27440.0000
9602006.06.30 14:31close48018.481.27231.27440.00002217.5425750.36
9612006.06.30 14:31sell48120.221.27331.27420.0000
9622006.06.30 14:31s/l48120.221.27421.27420.0000-1819.8023930.56
9632006.06.30 14:31sell48218.771.27471.27560.0000
9642006.06.30 14:31close48218.771.27371.27560.00001877.0625807.62
9652006.06.30 14:32sell48320.261.27361.27450.0000
9662006.06.30 14:32s/l48320.261.27451.27450.0000-1823.4023984.22
9672006.06.30 14:32sell48418.821.27471.27560.0000
9682006.06.30 14:32s/l48418.821.27561.27560.0000-1693.8022290.42
9692006.06.30 14:32sell48517.461.27661.27750.0000
9702006.06.30 14:32close48517.461.27531.27750.00002269.8024560.22
9712006.06.30 14:32sell48619.281.27371.27460.0000
9722006.06.30 14:33s/l48619.281.27461.27460.0000-1735.2022825.02
9732006.06.30 14:33sell48717.911.27441.27530.0000
9742006.06.30 14:34s/l48717.911.27531.27530.0000-1611.9021213.12
9752006.06.30 14:34sell48816.631.27541.27630.0000
9762006.06.30 14:42s/l48816.631.27631.27630.0000-1496.7019716.42
9772006.06.30 14:42sell48915.451.27611.27700.0000
9782006.06.30 14:58close48915.451.27521.27700.00001390.5021106.92
9792006.06.30 14:58sell49016.551.27501.27590.0000
9802006.06.30 14:58s/l49016.551.27591.27590.0000-1489.5019617.42
9812006.06.30 14:58sell49115.381.27571.27660.0000
9822006.06.30 14:59close49115.381.27481.27660.00001384.2021001.62
9832006.06.30 14:59sell49216.481.27471.27560.0000
9842006.06.30 14:59s/l49216.481.27561.27560.0000-1483.2019518.42
9852006.06.30 14:59sell49315.301.27541.27630.0000
9862006.06.30 14:59close49315.301.27451.27630.00001377.0020895.42
9872006.06.30 14:59sell49416.401.27421.27510.0000
9882006.06.30 15:01s/l49416.401.27511.27510.0000-1476.0019419.42
9892006.06.30 16:59sell49515.181.27891.27980.0000
9902006.06.30 17:01close49515.181.27801.27980.00001366.2520785.67
9912006.07.03 12:34sell49616.251.27911.28000.0000
9922006.07.03 12:37s/l49616.251.28001.28000.0000-1462.5019323.17
9932006.07.03 12:37sell49715.101.27981.28070.0000
9942006.07.03 13:21s/l49715.101.28071.28070.0000-1359.0017964.17
9952006.07.03 14:43buy49814.061.27811.27720.0000
9962006.07.03 15:12close49814.061.27911.27720.00001405.9519370.12
9972006.07.03 16:01sell49915.111.28211.28300.0000
9982006.07.03 16:01close49915.111.27901.28300.00004684.0224054.14
9992006.07.03 16:10sell50018.791.28021.28110.0000
10002006.07.03 16:14s/l50018.791.28111.28110.0000-1691.1022363.04
10012006.07.03 16:14sell50117.461.28091.28180.0000
10022006.07.03 16:15s/l50117.461.28181.28180.0000-1571.4020791.64
10032006.07.03 16:15sell50216.221.28161.28250.0000
10042006.07.03 16:52close50216.221.28061.28250.00001621.9422413.58
10052006.07.03 16:52sell50317.511.28041.28130.0000
10062006.07.03 17:05close50317.511.27941.28130.00001751.0724164.65
10072006.07.05 07:34sell50418.831.28301.28390.0000
10082006.07.05 08:02s/l50418.831.28391.28390.0000-1694.7022469.95
10092006.07.05 08:23buy50517.551.28071.27980.0000
10102006.07.05 08:38s/l50517.551.27981.27980.0000-1579.5020890.45
10112006.07.05 08:38buy50616.321.28001.27910.0000
10122006.07.05 08:43s/l50616.321.27911.27910.0000-1468.8019421.65
10132006.07.05 08:43buy50715.181.27931.27840.0000
10142006.07.05 08:56s/l50715.181.27841.27840.0000-1366.2018055.45
10152006.07.05 08:56buy50814.121.27861.27770.0000
10162006.07.05 09:14s/l50814.121.27771.27770.0000-1270.8016784.65
10172006.07.05 12:55sell50913.131.27791.27880.0000
10182006.07.05 13:50s/l50913.131.27881.27880.0000-1181.7015602.95
10192006.07.05 14:16buy51012.221.27681.27590.0000
10202006.07.05 14:16s/l51012.221.27591.27590.0000-1099.8014503.15
10212006.07.05 14:16buy51111.381.27521.27430.0000
10222006.07.05 14:16close51111.381.27931.27430.00004665.7719168.92
10232006.07.05 14:16buy51215.021.27681.27590.0000
10242006.07.05 14:17close51215.021.27781.27590.00001502.0020670.92
10252006.07.05 14:18buy51316.201.27651.27560.0000
10262006.07.05 14:27s/l51316.201.27561.27560.0000-1458.0019212.92
10272006.07.05 14:27buy51415.071.27531.27440.0000
10282006.07.05 14:31s/l51415.071.27441.27440.0000-1356.3017856.62
10292006.07.05 14:31buy51514.021.27431.27340.0000
10302006.07.05 14:34close51514.021.27551.27340.00001682.5619539.18
10312006.07.05 14:34buy51615.321.27571.27480.0000
10322006.07.05 14:56s/l51615.321.27481.27480.0000-1378.8018160.38
10332006.07.05 14:56buy51714.251.27501.27410.0000
10342006.07.05 15:15s/l51714.251.27411.27410.0000-1282.5016877.88
10352006.07.05 15:48buy51813.271.27241.27150.0000
10362006.07.05 16:14s/l51813.271.27151.27150.0000-1194.3015683.58
10372006.07.05 16:36buy51912.341.27091.27000.0000
10382006.07.05 17:05close51912.341.27191.27000.00001234.0716917.65
10392006.07.06 15:06buy52013.281.27441.27350.0000
10402006.07.06 15:06s/l52013.281.27351.27350.0000-1195.2015722.45
10412006.07.06 15:06buy52112.351.27361.27270.0000
10422006.07.06 15:15close52112.351.27451.27270.00001111.5816834.03
10432006.07.06 15:16buy52213.211.27451.27360.0000
10442006.07.06 15:26close52213.211.27531.27360.00001056.8317890.86
10452006.07.06 15:40buy52314.041.27451.27360.0000
10462006.07.06 16:00close52314.041.27551.27360.00001404.0019294.86
10472006.07.07 11:38sell52415.091.27891.27980.0000
10482006.07.07 11:43close52415.091.27771.27980.00001810.7921105.65
10492006.07.10 02:27buy52516.511.27881.27790.0000
10502006.07.10 02:40close52516.511.27971.27790.00001486.0122591.66
10512006.07.10 08:11sell52617.651.28031.28120.0000
10522006.07.10 08:39close52617.651.27961.28120.00001235.5023827.16
10532006.07.10 11:28buy52718.641.27841.27750.0000
10542006.07.10 11:35s/l52718.641.27751.27750.0000-1677.6022149.56
10552006.07.10 11:35buy52817.341.27751.27660.0000
10562006.07.10 11:49close52817.341.27821.27660.00001213.8523363.41
10572006.07.10 11:49buy52918.281.27821.27730.0000
10582006.07.10 12:48s/l52918.281.27731.27730.0000-1645.2021718.21
10592006.07.10 13:10buy53017.031.27531.27440.0000
10602006.07.10 14:29s/l53017.031.27441.27440.0000-1532.7020185.51
10612006.07.10 14:43buy53115.851.27351.27260.0000
10622006.07.10 15:23close53115.851.27461.27260.00001743.4721928.98
10632006.07.11 08:57buy53217.261.27101.27010.0000
10642006.07.11 09:14close53217.261.27211.27010.00001898.6123827.59
10652006.07.11 09:37sell53318.711.27371.27460.0000
10662006.07.11 10:28s/l53318.711.27461.27460.0000-1683.9022143.69
10672006.07.11 15:26sell53417.371.27501.27590.0000
10682006.07.11 15:26s/l53417.371.27591.27590.0000-1563.3020580.39
10692006.07.11 15:26sell53516.131.27571.27660.0000
10702006.07.11 15:28close53516.131.27481.27660.00001451.6522032.04
10712006.07.11 15:28sell53617.281.27501.27590.0000
10722006.07.11 15:40close53617.281.27431.27590.00001209.6923241.73
10732006.07.12 14:31buy53718.321.26881.26790.0000
10742006.07.12 14:31close53718.321.27041.26790.00002931.2226172.95
10752006.07.12 14:31buy53820.631.26881.26790.0000
10762006.07.12 14:31close53820.631.26971.26790.00001856.7328029.68
10772006.07.12 14:32buy53922.091.26891.26800.0000
10782006.07.12 14:32close53922.091.27051.26800.00003534.2831563.96
10792006.07.12 14:32buy54024.881.26881.26790.0000
10802006.07.12 14:33close54024.881.26981.26790.00002487.9034051.86
10812006.07.12 17:59sell54126.801.27061.27150.0000
10822006.07.12 18:44close54126.801.26941.27150.00003215.9037267.76
10832006.07.13 14:43sell54229.321.27101.27190.0000
10842006.07.13 15:02close54229.321.26991.27190.00003225.0540492.81
10852006.07.13 17:19buy54331.971.26691.26600.0000
10862006.07.13 18:11close54331.971.26781.26600.00002877.2243370.03
10872006.07.14 08:20buy54434.221.26751.26660.0000
10882006.07.14 08:21s/l54434.221.26661.26660.0000-3079.8040290.23
10892006.07.14 08:21buy54531.811.26681.26590.0000
10902006.07.14 08:23s/l54531.811.26591.26590.0000-2862.9037427.33
10912006.07.14 08:23buy54629.571.26601.26510.0000
10922006.07.14 08:24s/l54629.571.26511.26510.0000-2661.3034766.03
10932006.07.14 08:24buy54727.481.26531.26440.0000
10942006.07.14 08:36close54727.481.26621.26440.00002473.2037239.23
10952006.07.14 08:36buy54829.411.26631.26540.0000
10962006.07.14 08:43s/l54829.411.26541.26540.0000-2646.9034592.33
10972006.07.14 08:43buy54927.341.26551.26460.0000
10982006.07.14 08:52close54927.341.26621.26460.00001913.5536505.88
10992006.07.14 08:52buy55028.841.26611.26520.0000
11002006.07.14 09:03s/l55028.841.26521.26520.0000-2595.6033910.28
11012006.07.14 14:30sell55126.731.26861.26950.0000
11022006.07.14 14:30close55126.731.26791.26950.00001871.1035781.38
11032006.07.14 14:30sell55228.221.26801.26890.0000
11042006.07.14 14:30s/l55228.221.26891.26890.0000-2539.8033241.58
11052006.07.14 14:30sell55326.201.26901.26990.0000
11062006.07.14 14:30close55326.201.26831.26990.00001834.1435075.72
11072006.07.14 14:30sell55427.651.26861.26950.0000
11082006.07.14 14:31close55427.651.26751.26950.00003041.5038117.22
11092006.07.14 14:31sell55530.041.26871.26960.0000
11102006.07.14 14:31close55530.041.26791.26960.00002403.2040520.42
11112006.07.14 14:31sell55631.951.26811.26900.0000
11122006.07.14 14:31s/l55631.951.26901.26900.0000-2875.5037644.92
11132006.07.14 14:31sell55729.671.26891.26980.0000
11142006.07.14 14:31close55729.671.26811.26980.00002373.6040018.52
11152006.07.14 14:31sell55831.561.26801.26890.0000
11162006.07.14 14:31s/l55831.561.26891.26890.0000-2840.4037178.12
11172006.07.14 14:31sell55929.301.26901.26990.0000
11182006.07.14 14:31close55929.301.26801.26990.00002930.2440108.36
11192006.07.14 14:32sell56031.631.26801.26890.0000
11202006.07.14 14:50close56031.631.26721.26890.00002530.4042638.76
11212006.07.17 11:34buy56134.021.25351.25260.0000
11222006.07.17 12:15close56134.021.25441.25260.00003061.9645700.72
11232006.07.17 16:19buy56236.511.25201.25110.0000
11242006.07.17 16:26close56236.511.25291.25110.00003285.9048986.62
11252006.07.17 16:56buy56339.141.25181.25090.0000
11262006.07.17 17:01close56339.141.25271.25090.00003522.6052509.22
11272006.07.18 08:09sell56441.891.25361.25450.0000
11282006.07.18 08:15close56441.891.25291.25450.00002932.4355441.65
11292006.07.18 08:46sell56544.231.25361.25450.0000
11302006.07.18 09:05close56544.231.25291.25450.00003096.1158537.76
11312006.07.18 12:19sell56646.711.25311.25400.0000
11322006.07.18 12:25s/l56646.711.25401.25400.0000-4203.9054333.86
11332006.07.18 12:25sell56743.341.25381.25470.0000
11342006.07.18 12:40s/l56743.341.25471.25470.0000-3900.6050433.26
11352006.07.18 12:40sell56840.201.25451.25540.0000
11362006.07.18 12:43s/l56840.201.25541.25540.0000-3618.0046815.26
11372006.07.18 12:43sell56937.291.25531.25620.0000
11382006.07.18 12:50close56937.291.25461.25620.00002610.2449425.50
11392006.07.18 12:50sell57039.411.25411.25500.0000
11402006.07.18 13:44close57039.411.25331.25500.00003152.5152578.01
11412006.07.18 14:30sell57141.921.25411.25500.0000
11422006.07.18 14:30close57141.921.25211.25500.00008384.0360962.04
11432006.07.18 14:35sell57248.611.25401.25490.0000
11442006.07.18 14:35close57248.611.25321.25490.00003888.8064850.84
11452006.07.18 14:35sell57351.711.25411.25500.0000
11462006.07.18 14:38close57351.711.25331.25500.00004136.6268987.46
11472006.07.18 14:59sell57455.011.25401.25490.0000
11482006.07.18 15:00close57455.011.25311.25490.00004950.6273938.08
11492006.07.18 15:46buy57559.061.25211.25120.0000
11502006.07.18 15:56s/l57559.061.25121.25120.0000-5315.4068622.68
11512006.07.18 15:56buy57654.851.25141.25050.0000
11522006.07.18 16:18s/l57654.851.25051.25050.0000-4936.5063686.18
11532006.07.18 20:37sell57750.911.25091.25180.0000
11542006.07.19 00:13close57750.911.25021.25180.00003997.8367684.01
11552006.07.19 10:23sell57854.141.25021.25110.0000
11562006.07.19 10:32close57854.141.24941.25110.00004331.2772015.28
11572006.07.19 14:30buy57957.791.24631.24540.0000
11582006.07.19 14:30close57957.791.24771.24540.00008090.6080105.88
11592006.07.19 14:30buy58064.261.24671.24580.0000
11602006.07.19 14:31s/l58064.261.24581.24580.0000-5783.4074322.48
11612006.07.19 14:31buy58159.661.24591.24500.0000
11622006.07.19 14:31close58159.661.24691.24500.00005965.9980288.47
11632006.07.19 14:31buy58264.401.24691.24600.0000
11642006.07.19 14:31close58264.401.24871.24600.000011592.0091880.47
11652006.07.19 14:31buy58373.691.24711.24620.0000
11662006.07.19 14:31s/l58373.691.24621.24620.0000-6632.1085248.37
11672006.07.19 14:31buy58468.411.24631.24540.0000
11682006.07.19 14:31close58468.411.24721.24540.00006156.9891405.35
11692006.07.19 14:32buy58573.351.24641.24550.0000
11702006.07.19 14:33close58573.351.24731.24550.00006601.7598007.10
11712006.07.19 14:33buy58678.601.24711.24620.0000
11722006.07.19 14:41s/l58678.601.24621.24620.0000-7074.0090933.10
11732006.07.19 14:41buy58773.001.24591.24500.0000
11742006.07.19 14:41close58773.001.24761.24500.000012409.69103342.79
11752006.07.19 14:50buy58882.881.24711.24620.0000
11762006.07.19 15:33close58882.881.24791.24620.00006630.71109973.50
11772006.07.19 16:00sell58987.951.25041.25130.0000
11782006.07.19 16:00s/l58987.951.25131.25130.0000-7915.50102058.00
11792006.07.19 16:00sell59081.501.25231.25320.0000
11802006.07.19 16:01close59081.501.24961.25320.000022005.20124063.20
11812006.07.19 16:01sell59199.091.25201.25290.0000
11822006.07.19 16:01s/l59199.091.25291.25290.0000-8918.10115145.10
11832006.07.19 16:01sell59291.911.25281.25370.0000
11842006.07.19 16:01close59291.911.25141.25370.000012867.40128012.50
11852006.07.19 16:01sell593102.321.25111.25200.0000
11862006.07.19 16:01s/l593102.321.25201.25200.0000-9208.80118803.70
11872006.07.19 16:01sell59494.831.25281.25370.0000
11882006.07.19 16:01s/l59494.831.25371.25370.0000-8534.70110269.00
11892006.07.19 16:01sell59587.961.25361.25450.0000
11902006.07.19 16:01close59587.961.25191.25450.000014953.20125222.20
11912006.07.19 16:01sell59699.831.25431.25520.0000
11922006.07.19 16:01s/l59699.831.25521.25520.0000-8984.70116237.50
11932006.07.19 16:01sell59792.621.25501.25590.0000
11942006.07.19 16:01s/l59792.621.25591.25590.0000-8335.80107901.70
11952006.07.19 16:01sell59885.871.25651.25740.0000
11962006.07.19 16:01s/l59885.871.25741.25740.0000-7728.30100173.40
11972006.07.19 16:01sell59979.641.25791.25880.0000
11982006.07.19 16:01close59979.641.25371.25880.000033448.80133622.20
11992006.07.19 16:01sell600106.621.25321.25410.0000
12002006.07.19 16:01s/l600106.621.25411.25410.0000-9595.80124026.40
12012006.07.19 16:01sell60198.881.25431.25520.0000
12022006.07.19 16:02close60198.881.25311.25520.000011865.60135892.00
12032006.07.19 16:02sell602108.471.25281.25370.0000
12042006.07.19 16:02s/l602108.471.25371.25370.0000-9762.30126129.70
12052006.07.19 16:02sell603100.571.25411.25500.0000
12062006.07.19 16:02s/l603100.571.25501.25500.0000-9051.30117078.40
12072006.07.19 16:02sell60493.301.25481.25570.0000
12082006.07.19 16:02close60493.301.25301.25570.000016794.11133872.51
12092006.07.19 16:03sell605106.831.25311.25400.0000
12102006.07.19 16:04close605106.831.25191.25400.000012819.53146692.04
12112006.07.19 16:04sell606117.191.25171.25260.0000
12122006.07.19 16:04s/l606117.191.25261.25260.0000-10547.10136144.94
12132006.07.19 16:04sell607108.681.25271.25360.0000
12142006.07.19 16:04s/l607108.681.25361.25360.0000-9781.20126363.74
12152006.07.19 16:04sell608100.821.25341.25430.0000
12162006.07.19 16:04close608100.821.25211.25430.000013107.03139470.77
12172006.07.19 16:05sell609111.421.25181.25270.0000
12182006.07.19 16:05s/l609111.421.25271.25270.0000-10027.80129442.97
12192006.07.19 16:05sell610103.351.25251.25340.0000
12202006.07.19 16:06s/l610103.351.25341.25340.0000-9301.50120141.47
12212006.07.19 16:06sell61195.851.25341.25430.0000
12222006.07.19 16:06s/l61195.851.25431.25430.0000-8626.50111514.97
12232006.07.19 16:06sell61288.911.25421.25510.0000
12242006.07.19 16:08s/l61288.911.25511.25510.0000-8001.90103513.07
12252006.07.19 16:08sell61382.421.25591.25680.0000
12262006.07.19 16:08s/l61382.421.25681.25680.0000-7417.8096095.27
12272006.07.19 16:08sell61476.451.25691.25780.0000
12282006.07.19 16:08close61476.451.25581.25780.00008409.50104504.77
12292006.07.19 16:08sell61583.221.25571.25660.0000
12302006.07.19 16:08s/l61583.221.25661.25660.0000-7489.8097014.97
12312006.07.19 16:08sell61677.191.25681.25770.0000
12322006.07.19 16:09close61677.191.25571.25770.00008490.90105505.87
12332006.07.19 16:09sell61784.021.25571.25660.0000
12342006.07.19 16:09s/l61784.021.25661.25660.0000-7561.8097944.07
12352006.07.19 16:09sell61877.951.25651.25740.0000
12362006.07.19 16:09s/l61877.951.25741.25740.0000-7015.5090928.57
12372006.07.19 16:09sell61972.331.25721.25810.0000
12382006.07.19 16:13close61972.331.25621.25810.00007233.0098161.57
12392006.07.19 16:13sell62078.161.25591.25680.0000
12402006.07.19 16:13s/l62078.161.25681.25680.0000-7034.4091127.17
12412006.07.19 16:13sell62172.521.25661.25750.0000
12422006.07.19 16:19close62172.521.25561.25750.00007252.0098379.17
12432006.07.19 16:19sell62278.381.25521.25610.0000
12442006.07.19 16:19s/l62278.381.25611.25610.0000-7054.2091324.97
12452006.07.19 16:19sell62372.691.25631.25720.0000
12462006.07.19 16:19close62372.691.25521.25720.00007995.9099320.87
12472006.07.19 16:19sell62479.131.25511.25600.0000
12482006.07.19 16:20s/l62479.131.25601.25600.0000-7121.7092199.17
12492006.07.19 16:20sell62573.411.25601.25690.0000
12502006.07.19 16:28s/l62573.411.25691.25690.0000-6606.9085592.27
12512006.07.19 16:28sell62668.101.25681.25770.0000
12522006.07.19 16:30s/l62668.101.25771.25770.0000-6129.0079463.27
12532006.07.19 16:30sell62763.191.25751.25840.0000
12542006.07.19 16:37close62763.191.25651.25840.00006319.1785782.44
12552006.07.19 16:37sell62868.281.25631.25720.0000
12562006.07.19 16:39s/l62868.281.25721.25720.0000-6145.2079637.24
12572006.07.19 16:39sell62963.361.25701.25790.0000
12582006.07.19 17:02close62963.361.25611.25790.00005702.4085339.64
12592006.07.19 17:04buy63068.041.25451.25360.0000
12602006.07.19 17:13close63068.041.25571.25360.00008164.7693504.40
12612006.07.20 12:28sell63174.061.26251.26340.0000
12622006.07.20 12:37s/l63174.061.26341.26340.0000-6665.4086839.00
12632006.07.20 12:37sell63268.741.26331.26420.0000
12642006.07.20 13:22s/l63268.741.26421.26420.0000-6186.6080652.40
12652006.07.21 09:41sell63363.671.26681.26770.0000
12662006.07.21 09:52close63363.671.26591.26770.00005730.4186382.81
12672006.07.21 15:40buy63468.191.26701.26610.0000
12682006.07.21 16:01close63468.191.26771.26610.00004773.0191155.82
12692006.07.24 07:33buy63572.121.26411.26320.0000
12702006.07.24 07:34s/l63572.121.26321.26320.0000-6490.8084665.02
12712006.07.24 07:34buy63667.031.26331.26240.0000
12722006.07.24 07:58close63667.031.26411.26240.00005362.1090027.12
12732006.07.24 07:58buy63771.241.26401.26310.0000
12742006.07.24 07:59close63771.241.26481.26310.00005699.0295726.14
12752006.07.25 02:32buy63875.921.26101.26010.0000
12762006.07.25 03:06close63875.921.26181.26010.00006073.96101800.10
12772006.07.25 07:19sell63980.491.26481.26570.0000
12782006.07.25 07:19close63980.491.26421.26570.00004828.55106628.65
12792006.07.25 07:19sell64084.301.26481.26570.0000
12802006.07.25 07:34s/l64084.301.26571.26570.0000-7587.0099041.65
12812006.07.25 07:34sell64178.261.26551.26640.0000
12822006.07.25 08:03s/l64178.261.26641.26640.0000-7043.4091998.25
12832006.07.25 17:14buy64273.021.26011.25920.0000
12842006.07.25 17:19s/l64273.021.25921.25920.0000-6571.8085426.45
12852006.07.25 17:19buy64367.841.25941.25850.0000
12862006.07.25 17:26s/l64367.841.25851.25850.0000-6105.6079320.85
12872006.07.25 17:26buy64463.031.25871.25780.0000
12882006.07.25 17:27s/l64463.031.25781.25780.0000-5672.7073648.15
12892006.07.25 17:27buy64558.551.25801.25710.0000
12902006.07.25 17:32s/l64558.551.25711.25710.0000-5269.5068378.65
12912006.07.25 17:32buy64654.401.25721.25630.0000
12922006.07.25 17:53close64654.401.25821.25630.00005440.4473819.09
12932006.07.25 17:53buy64758.681.25831.25740.0000
12942006.07.25 17:59s/l64758.681.25741.25740.0000-5281.2068537.89
12952006.07.25 17:59buy64854.511.25751.25660.0000
12962006.07.25 18:02s/l64854.511.25661.25660.0000-4905.9063631.99
12972006.07.26 10:02sell64950.541.25901.25990.0000
12982006.07.26 10:04close64950.541.25821.25990.00004043.1267675.11
12992006.07.26 10:28sell65053.761.25891.25980.0000
13002006.07.26 12:18s/l65053.761.25981.25980.0000-4838.4062836.71
13012006.07.26 14:56sell65149.871.26001.26090.0000
13022006.07.26 15:02close65149.871.25911.26090.00004488.0267324.73
13032006.07.26 16:16sell65253.371.26151.26240.0000
13042006.07.26 17:57s/l65253.371.26241.26240.0000-4803.3062521.43
13052006.07.26 18:40sell65349.411.26531.26620.0000
13062006.07.26 19:36s/l65349.411.26621.26620.0000-4446.9058074.53
13072006.07.27 06:20sell65445.641.27251.27340.0000
13082006.07.27 07:41s/l65445.641.27341.27340.0000-4107.6053966.93
13092006.07.27 08:37buy65542.431.27221.27130.0000
13102006.07.27 08:43close65542.431.27291.27130.00002970.2356937.16
13112006.07.27 09:11sell65644.681.27421.27510.0000
13122006.07.27 09:15close65644.681.27351.27510.00003127.3760064.53
13132006.07.27 09:41sell65747.141.27431.27520.0000
13142006.07.27 09:42close65747.141.27361.27520.00003299.8063364.33
13152006.07.27 14:30buy65849.811.27221.27130.0000
13162006.07.27 14:30close65849.811.27361.27130.00006973.3170337.64
13172006.07.27 14:30buy65955.301.27221.27130.0000
13182006.07.27 14:30s/l65955.301.27131.27130.0000-4977.0065360.64
13192006.07.27 14:30buy66051.421.27141.27050.0000
13202006.07.27 14:30close66051.421.27221.27050.00004113.9069474.54
13212006.07.27 14:30buy66154.641.27181.27090.0000
13222006.07.27 14:31close66154.641.27421.27090.000013113.4082587.94
13232006.07.27 14:31buy66264.971.27131.27040.0000
13242006.07.27 14:31close66264.971.27331.27040.000012994.0095581.94
13252006.07.27 14:31buy66375.201.27131.27040.0000
13262006.07.27 14:31close66375.201.27301.27040.000012784.00108365.94
13272006.07.27 14:31buy66485.271.27101.27010.0000
13282006.07.27 14:31close66485.271.27301.27010.000017054.00125419.94
13292006.07.27 14:31buy66598.691.27101.27010.0000
13302006.07.27 14:31close66598.691.27421.27010.000031580.43157000.37
13312006.07.27 14:31buy666123.541.27101.27010.0000
13322006.07.27 14:32close666123.541.27211.27010.000013589.05170589.42
13332006.07.27 14:32buy667134.101.27231.27140.0000
13342006.07.27 14:32s/l667134.101.27141.27140.0000-12069.00158520.42
13352006.07.27 14:32buy668124.691.27151.27060.0000
13362006.07.27 14:33close668124.691.27221.27060.00008728.82167249.24
13372006.07.27 14:33buy669131.471.27231.27140.0000
13382006.07.27 14:36s/l669131.471.27141.27140.0000-11832.30155416.94
13392006.07.27 14:36buy670122.261.27141.27050.0000
13402006.07.27 14:49close670122.261.27211.27050.00008558.20163975.14
13412006.07.27 14:49buy671128.901.27231.27140.0000
13422006.07.27 14:55close671128.901.27311.27140.000010312.00174287.14
13432006.07.27 16:00sell672136.601.27591.27680.0000
13442006.07.27 16:00close672136.601.27441.27680.000020490.60194777.74
13452006.07.27 16:00sell673152.661.27591.27680.0000
13462006.07.27 16:00close673152.661.27511.27680.000012212.90206990.64
13472006.07.27 16:01sell674162.231.27591.27680.0000
13482006.07.27 16:01close674162.231.27511.27680.000012978.50219969.14
13492006.07.27 16:01sell675172.421.27581.27670.0000
13502006.07.27 16:06close675172.421.27511.27670.000012069.22232038.36
13512006.07.27 19:59buy676182.681.27041.26950.0000
13522006.07.27 20:06close676182.681.27111.26950.000012788.15244826.51
13532006.07.28 12:38buy677193.051.26841.26750.0000
13542006.07.28 12:57s/l677193.051.26751.26750.0000-17374.50227452.01
13552006.07.28 12:57buy678179.451.26771.26680.0000
13562006.07.28 13:00s/l678179.451.26681.26680.0000-16150.50211301.51
13572006.07.28 14:30sell679166.501.26911.27000.0000
13582006.07.28 14:30s/l679166.501.27001.27000.0000-14985.00196316.51
13592006.07.28 14:30sell680154.521.27051.27140.0000
13602006.07.28 14:30close680154.521.26931.27140.000018541.55214858.06
13612006.07.28 14:30sell681169.341.26881.26970.0000
13622006.07.28 14:30s/l681169.341.26971.26970.0000-15240.60199617.46
13632006.07.28 14:30sell682157.201.26981.27070.0000
13642006.07.28 14:30s/l682157.201.27071.27070.0000-14148.00185469.46
13652006.07.28 14:30sell683145.981.27051.27140.0000
13662006.07.28 14:30close683145.981.26931.27140.000017517.60202987.06
13672006.07.28 14:30sell684159.771.27051.27140.0000
13682006.07.28 14:30close684159.771.26781.27140.000043137.90246124.96
13692006.07.28 14:30sell685194.121.26791.26880.0000
13702006.07.28 14:30close685194.121.26711.26880.000015529.60261654.56
13712006.07.28 14:30sell686206.451.26741.26830.0000
13722006.07.28 14:30close686206.451.26641.26830.000020646.11282300.67
13732006.07.28 14:30sell687222.201.27051.27140.0000
13742006.07.28 14:31s/l687222.201.27141.27140.0000-19998.00262302.67
13752006.07.28 14:31sell688206.261.27171.27260.0000
13762006.07.28 14:31close688206.261.26611.27260.0000115505.78377808.45
13772006.07.28 14:31sell689297.211.27121.27210.0000
13782006.07.28 14:31close689297.211.27021.27210.000029721.00407529.45
13792006.07.28 14:31sell690320.461.27171.27260.0000
13802006.07.28 14:31close690320.461.27021.27260.000048069.79455599.24
13812006.07.28 14:31sell691358.651.27031.27120.0000
13822006.07.28 14:31close691358.651.26611.27120.0000150632.43606231.67
13832006.07.28 14:31sell692477.461.26971.27060.0000
13842006.07.28 14:31s/l692477.461.27061.27060.0000-42971.40563260.27
13852006.07.28 14:31sell693442.991.27151.27240.0000
13862006.07.28 14:31close693442.991.26861.27240.0000128467.10691727.37