|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.04.06 00:00 - 2006.09.14 00:00 (2006.04.06 - 2006.09.14)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=true; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=7; StopLevel=0;
|Bars in test
|13936
|Ticks modelled
|571095
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|669842.23
|Gross profit
|1127484.00
|Gross loss
|-457641.77
|Profit factor
|2.46
|Expected payoff
|1259.10
|Absolute drawdown
|357.90
|Maximal drawdown
|85769.50 (22.14%)
|Relative drawdown
|71.58% (357.90)
|Total trades
|532
|Short positions (won %)
|195 (48.72%)
|Long positions (won %)
|337 (56.68%)
|Profit trades (% of total)
|286 (53.76%)
|Loss trades (% of total)
|246 (46.24%)
|Largest
|profit trade
|74193.60
|loss trade
|-34710.30
|Average
|profit trade
|3942.25
|loss trade
|-1860.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (249.61)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-351.90)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|211436.72 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-75892.50 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.06 10:58
|sell
|1
|0.41
|1.2318
|1.2327
|0.0000
|2
|2006.04.06 10:58
|s/l
|1
|0.41
|1.2327
|1.2327
|0.0000
|-36.90
|463.10
|3
|2006.04.06 10:58
|sell
|2
|0.38
|1.2330
|1.2339
|0.0000
|4
|2006.04.06 10:59
|close
|2
|0.38
|1.2321
|1.2339
|0.0000
|34.20
|497.30
|5
|2006.04.06 10:59
|sell
|3
|0.40
|1.2318
|1.2327
|0.0000
|6
|2006.04.06 10:59
|s/l
|3
|0.40
|1.2327
|1.2327
|0.0000
|-36.00
|461.30
|7
|2006.04.06 10:59
|sell
|4
|0.37
|1.2327
|1.2336
|0.0000
|8
|2006.04.06 11:00
|close
|4
|0.37
|1.2319
|1.2336
|0.0000
|29.60
|490.90
|9
|2006.04.06 14:36
|buy
|5
|0.40
|1.2289
|1.2280
|0.0000
|10
|2006.04.06 14:41
|s/l
|5
|0.40
|1.2280
|1.2280
|0.0000
|-36.00
|454.90
|11
|2006.04.06 14:41
|buy
|6
|0.37
|1.2281
|1.2272
|0.0000
|12
|2006.04.06 14:42
|s/l
|6
|0.37
|1.2272
|1.2272
|0.0000
|-33.30
|421.60
|13
|2006.04.06 14:42
|buy
|7
|0.34
|1.2274
|1.2265
|0.0000
|14
|2006.04.06 14:46
|s/l
|7
|0.34
|1.2265
|1.2265
|0.0000
|-30.60
|391.00
|15
|2006.04.06 14:46
|buy
|8
|0.32
|1.2264
|1.2255
|0.0000
|16
|2006.04.06 14:46
|s/l
|8
|0.32
|1.2255
|1.2255
|0.0000
|-28.80
|362.20
|17
|2006.04.06 14:46
|buy
|9
|0.30
|1.2253
|1.2244
|0.0000
|18
|2006.04.06 14:47
|s/l
|9
|0.30
|1.2244
|1.2244
|0.0000
|-27.00
|335.20
|19
|2006.04.06 14:47
|buy
|10
|0.27
|1.2245
|1.2236
|0.0000
|20
|2006.04.06 14:47
|s/l
|10
|0.27
|1.2236
|1.2236
|0.0000
|-24.30
|310.90
|21
|2006.04.06 14:47
|buy
|11
|0.25
|1.2238
|1.2229
|0.0000
|22
|2006.04.06 14:47
|s/l
|11
|0.25
|1.2229
|1.2229
|0.0000
|-22.50
|288.40
|23
|2006.04.06 14:47
|buy
|12
|0.24
|1.2230
|1.2221
|0.0000
|24
|2006.04.06 14:47
|close
|12
|0.24
|1.2247
|1.2221
|0.0000
|40.80
|329.20
|25
|2006.04.06 14:48
|buy
|13
|0.27
|1.2247
|1.2238
|0.0000
|26
|2006.04.06 14:51
|s/l
|13
|0.27
|1.2238
|1.2238
|0.0000
|-24.30
|304.90
|27
|2006.04.06 14:51
|buy
|14
|0.25
|1.2237
|1.2228
|0.0000
|28
|2006.04.06 14:54
|s/l
|14
|0.25
|1.2228
|1.2228
|0.0000
|-22.50
|282.40
|29
|2006.04.06 14:54
|buy
|15
|0.23
|1.2230
|1.2221
|0.0000
|30
|2006.04.06 14:55
|s/l
|15
|0.23
|1.2221
|1.2221
|0.0000
|-20.70
|261.70
|31
|2006.04.06 14:55
|buy
|16
|0.21
|1.2222
|1.2213
|0.0000
|32
|2006.04.06 14:56
|s/l
|16
|0.21
|1.2213
|1.2213
|0.0000
|-18.90
|242.80
|33
|2006.04.06 14:56
|buy
|17
|0.20
|1.2215
|1.2206
|0.0000
|34
|2006.04.06 14:57
|close
|17
|0.20
|1.2224
|1.2206
|0.0000
|18.00
|260.80
|35
|2006.04.06 14:57
|buy
|18
|0.21
|1.2224
|1.2215
|0.0000
|36
|2006.04.06 14:57
|s/l
|18
|0.21
|1.2215
|1.2215
|0.0000
|-18.90
|241.90
|37
|2006.04.06 14:57
|buy
|19
|0.20
|1.2216
|1.2207
|0.0000
|38
|2006.04.06 14:58
|close
|19
|0.20
|1.2231
|1.2207
|0.0000
|30.00
|271.90
|39
|2006.04.06 14:58
|buy
|20
|0.22
|1.2240
|1.2231
|0.0000
|40
|2006.04.06 14:58
|s/l
|20
|0.22
|1.2231
|1.2231
|0.0000
|-19.80
|252.10
|41
|2006.04.06 14:58
|buy
|21
|0.21
|1.2232
|1.2223
|0.0000
|42
|2006.04.06 14:59
|close
|21
|0.21
|1.2244
|1.2223
|0.0000
|25.20
|277.30
|43
|2006.04.06 14:59
|buy
|22
|0.23
|1.2246
|1.2237
|0.0000
|44
|2006.04.06 14:59
|s/l
|22
|0.23
|1.2237
|1.2237
|0.0000
|-20.70
|256.60
|45
|2006.04.06 14:59
|buy
|23
|0.21
|1.2239
|1.2230
|0.0000
|46
|2006.04.06 15:05
|s/l
|23
|0.21
|1.2230
|1.2230
|0.0000
|-18.90
|237.70
|47
|2006.04.06 15:05
|buy
|24
|0.19
|1.2228
|1.2219
|0.0000
|48
|2006.04.06 15:05
|close
|24
|0.19
|1.2236
|1.2219
|0.0000
|15.20
|252.90
|49
|2006.04.06 15:06
|buy
|25
|0.21
|1.2226
|1.2217
|0.0000
|50
|2006.04.06 15:08
|close
|25
|0.21
|1.2234
|1.2217
|0.0000
|16.80
|269.70
|51
|2006.04.06 15:08
|buy
|26
|0.22
|1.2229
|1.2220
|0.0000
|52
|2006.04.06 15:10
|s/l
|26
|0.22
|1.2220
|1.2220
|0.0000
|-19.80
|249.90
|53
|2006.04.06 15:10
|buy
|27
|0.20
|1.2221
|1.2212
|0.0000
|54
|2006.04.06 15:12
|close
|27
|0.20
|1.2233
|1.2212
|0.0000
|24.00
|273.90
|55
|2006.04.06 15:12
|buy
|28
|0.22
|1.2228
|1.2219
|0.0000
|56
|2006.04.06 15:14
|close
|28
|0.22
|1.2237
|1.2219
|0.0000
|19.80
|293.70
|57
|2006.04.06 15:16
|buy
|29
|0.24
|1.2229
|1.2220
|0.0000
|58
|2006.04.06 15:31
|s/l
|29
|0.24
|1.2220
|1.2220
|0.0000
|-21.60
|272.10
|59
|2006.04.06 15:31
|buy
|30
|0.22
|1.2221
|1.2212
|0.0000
|60
|2006.04.06 15:36
|s/l
|30
|0.22
|1.2212
|1.2212
|0.0000
|-19.80
|252.30
|61
|2006.04.06 15:36
|buy
|31
|0.21
|1.2214
|1.2205
|0.0000
|62
|2006.04.06 15:46
|close
|31
|0.21
|1.2222
|1.2205
|0.0000
|16.80
|269.10
|63
|2006.04.06 15:46
|buy
|32
|0.22
|1.2223
|1.2214
|0.0000
|64
|2006.04.06 15:59
|s/l
|32
|0.22
|1.2214
|1.2214
|0.0000
|-19.80
|249.30
|65
|2006.04.06 15:59
|buy
|33
|0.20
|1.2216
|1.2207
|0.0000
|66
|2006.04.06 16:00
|s/l
|33
|0.20
|1.2207
|1.2207
|0.0000
|-18.00
|231.30
|67
|2006.04.07 14:31
|sell
|34
|0.19
|1.2197
|1.2206
|0.0000
|68
|2006.04.07 14:31
|s/l
|34
|0.19
|1.2206
|1.2206
|0.0000
|-17.10
|214.20
|69
|2006.04.07 14:31
|sell
|35
|0.18
|1.2205
|1.2214
|0.0000
|70
|2006.04.07 14:31
|s/l
|35
|0.18
|1.2214
|1.2214
|0.0000
|-16.20
|198.00
|71
|2006.04.07 14:31
|sell
|36
|0.16
|1.2212
|1.2221
|0.0000
|72
|2006.04.07 14:31
|s/l
|36
|0.16
|1.2221
|1.2221
|0.0000
|-14.40
|183.60
|73
|2006.04.07 14:31
|sell
|37
|0.15
|1.2221
|1.2230
|0.0000
|74
|2006.04.07 14:33
|close
|37
|0.15
|1.2211
|1.2230
|0.0000
|15.00
|198.60
|75
|2006.04.07 14:33
|sell
|38
|0.16
|1.2209
|1.2218
|0.0000
|76
|2006.04.07 14:33
|s/l
|38
|0.16
|1.2218
|1.2218
|0.0000
|-14.40
|184.20
|77
|2006.04.07 14:33
|sell
|39
|0.15
|1.2219
|1.2228
|0.0000
|78
|2006.04.07 14:34
|close
|39
|0.15
|1.2204
|1.2228
|0.0000
|22.50
|206.70
|79
|2006.04.07 14:34
|sell
|40
|0.17
|1.2202
|1.2211
|0.0000
|80
|2006.04.07 14:34
|s/l
|40
|0.17
|1.2211
|1.2211
|0.0000
|-15.30
|191.40
|81
|2006.04.07 14:34
|sell
|41
|0.16
|1.2210
|1.2219
|0.0000
|82
|2006.04.07 14:38
|close
|41
|0.16
|1.2199
|1.2219
|0.0000
|17.60
|209.00
|83
|2006.04.07 14:38
|sell
|42
|0.17
|1.2197
|1.2206
|0.0000
|84
|2006.04.07 14:41
|s/l
|42
|0.17
|1.2206
|1.2206
|0.0000
|-15.30
|193.70
|85
|2006.04.07 14:41
|sell
|43
|0.16
|1.2205
|1.2214
|0.0000
|86
|2006.04.07 14:45
|s/l
|43
|0.16
|1.2214
|1.2214
|0.0000
|-14.40
|179.30
|87
|2006.04.07 14:45
|sell
|44
|0.15
|1.2213
|1.2222
|0.0000
|88
|2006.04.07 14:52
|close
|44
|0.15
|1.2202
|1.2222
|0.0000
|16.50
|195.80
|89
|2006.04.07 14:52
|sell
|45
|0.16
|1.2199
|1.2208
|0.0000
|90
|2006.04.07 14:53
|close
|45
|0.16
|1.2189
|1.2208
|0.0000
|16.00
|211.80
|91
|2006.04.07 14:58
|sell
|46
|0.17
|1.2201
|1.2210
|0.0000
|92
|2006.04.07 15:09
|close
|46
|0.17
|1.2192
|1.2210
|0.0000
|15.30
|227.10
|93
|2006.04.07 16:05
|buy
|47
|0.19
|1.2132
|1.2123
|0.0000
|94
|2006.04.07 16:23
|s/l
|47
|0.19
|1.2123
|1.2123
|0.0000
|-17.10
|210.00
|95
|2006.04.07 16:23
|buy
|48
|0.17
|1.2124
|1.2115
|0.0000
|96
|2006.04.07 16:29
|s/l
|48
|0.17
|1.2115
|1.2115
|0.0000
|-15.30
|194.70
|97
|2006.04.07 16:29
|buy
|49
|0.16
|1.2117
|1.2108
|0.0000
|98
|2006.04.07 16:50
|close
|49
|0.16
|1.2128
|1.2108
|0.0000
|17.60
|212.30
|99
|2006.04.07 16:51
|buy
|50
|0.18
|1.2129
|1.2120
|0.0000
|100
|2006.04.07 16:54
|s/l
|50
|0.18
|1.2120
|1.2120
|0.0000
|-16.20
|196.10
|101
|2006.04.07 16:54
|buy
|51
|0.16
|1.2120
|1.2111
|0.0000
|102
|2006.04.07 16:59
|s/l
|51
|0.16
|1.2111
|1.2111
|0.0000
|-14.40
|181.70
|103
|2006.04.07 16:59
|buy
|52
|0.15
|1.2112
|1.2103
|0.0000
|104
|2006.04.07 17:05
|close
|52
|0.15
|1.2120
|1.2103
|0.0000
|12.00
|193.70
|105
|2006.04.10 08:39
|buy
|53
|0.16
|1.2093
|1.2084
|0.0000
|106
|2006.04.10 08:50
|close
|53
|0.16
|1.2104
|1.2084
|0.0000
|17.60
|211.30
|107
|2006.04.11 12:26
|buy
|54
|0.17
|1.2102
|1.2093
|0.0000
|108
|2006.04.11 12:39
|close
|54
|0.17
|1.2112
|1.2093
|0.0000
|17.00
|228.30
|109
|2006.04.13 17:51
|sell
|55
|0.19
|1.2103
|1.2112
|0.0000
|110
|2006.04.13 19:27
|s/l
|55
|0.19
|1.2112
|1.2112
|0.0000
|-17.10
|211.20
|111
|2006.04.17 02:14
|sell
|56
|0.17
|1.2158
|1.2167
|0.0000
|112
|2006.04.17 02:24
|s/l
|56
|0.17
|1.2167
|1.2167
|0.0000
|-15.30
|195.90
|113
|2006.04.17 02:24
|sell
|57
|0.16
|1.2165
|1.2174
|0.0000
|114
|2006.04.17 03:05
|s/l
|57
|0.16
|1.2174
|1.2174
|0.0000
|-14.40
|181.50
|115
|2006.04.17 03:22
|sell
|58
|0.15
|1.2190
|1.2199
|0.0000
|116
|2006.04.17 03:33
|s/l
|58
|0.15
|1.2199
|1.2199
|0.0000
|-13.50
|168.00
|117
|2006.04.17 03:33
|sell
|59
|0.14
|1.2197
|1.2206
|0.0000
|118
|2006.04.17 04:00
|close
|59
|0.14
|1.2188
|1.2206
|0.0000
|12.60
|180.60
|119
|2006.04.17 10:40
|buy
|60
|0.15
|1.2167
|1.2158
|0.0000
|120
|2006.04.17 10:56
|close
|60
|0.15
|1.2177
|1.2158
|0.0000
|15.00
|195.60
|121
|2006.04.17 13:42
|sell
|61
|0.16
|1.2211
|1.2220
|0.0000
|122
|2006.04.17 13:42
|s/l
|61
|0.16
|1.2220
|1.2220
|0.0000
|-14.40
|181.20
|123
|2006.04.17 13:42
|sell
|62
|0.15
|1.2222
|1.2231
|0.0000
|124
|2006.04.17 13:47
|close
|62
|0.15
|1.2211
|1.2231
|0.0000
|16.50
|197.70
|125
|2006.04.17 13:47
|sell
|63
|0.16
|1.2211
|1.2220
|0.0000
|126
|2006.04.17 13:51
|s/l
|63
|0.16
|1.2220
|1.2220
|0.0000
|-14.40
|183.30
|127
|2006.04.17 13:51
|sell
|64
|0.15
|1.2219
|1.2228
|0.0000
|128
|2006.04.17 13:52
|s/l
|64
|0.15
|1.2228
|1.2228
|0.0000
|-13.50
|169.80
|129
|2006.04.17 13:52
|sell
|65
|0.14
|1.2234
|1.2243
|0.0000
|130
|2006.04.17 14:19
|s/l
|65
|0.14
|1.2243
|1.2243
|0.0000
|-12.60
|157.20
|131
|2006.04.17 14:31
|sell
|66
|0.13
|1.2256
|1.2265
|0.0000
|132
|2006.04.17 14:37
|close
|66
|0.13
|1.2245
|1.2265
|0.0000
|14.30
|171.50
|133
|2006.04.17 14:58
|sell
|67
|0.14
|1.2255
|1.2264
|0.0000
|134
|2006.04.17 15:00
|close
|67
|0.14
|1.2245
|1.2264
|0.0000
|14.00
|185.50
|135
|2006.04.17 15:00
|buy
|68
|0.15
|1.2232
|1.2223
|0.0000
|136
|2006.04.17 15:00
|close
|68
|0.15
|1.2244
|1.2223
|0.0000
|18.00
|203.50
|137
|2006.04.17 15:00
|buy
|69
|0.17
|1.2232
|1.2223
|0.0000
|138
|2006.04.17 15:01
|s/l
|69
|0.17
|1.2223
|1.2223
|0.0000
|-15.30
|188.20
|139
|2006.04.17 15:01
|buy
|70
|0.15
|1.2222
|1.2213
|0.0000
|140
|2006.04.17 15:04
|s/l
|70
|0.15
|1.2213
|1.2213
|0.0000
|-13.50
|174.70
|141
|2006.04.17 15:04
|buy
|71
|0.14
|1.2215
|1.2206
|0.0000
|142
|2006.04.17 15:09
|close
|71
|0.14
|1.2232
|1.2206
|0.0000
|23.80
|198.50
|143
|2006.04.17 15:09
|buy
|72
|0.16
|1.2234
|1.2225
|0.0000
|144
|2006.04.17 15:09
|s/l
|72
|0.16
|1.2225
|1.2225
|0.0000
|-14.40
|184.10
|145
|2006.04.17 15:09
|buy
|73
|0.15
|1.2226
|1.2217
|0.0000
|146
|2006.04.17 15:14
|close
|73
|0.15
|1.2237
|1.2217
|0.0000
|16.50
|200.60
|147
|2006.04.17 15:17
|buy
|74
|0.16
|1.2234
|1.2225
|0.0000
|148
|2006.04.17 15:50
|s/l
|74
|0.16
|1.2225
|1.2225
|0.0000
|-14.40
|186.20
|149
|2006.04.17 15:50
|buy
|75
|0.15
|1.2225
|1.2216
|0.0000
|150
|2006.04.17 16:00
|close
|75
|0.15
|1.2233
|1.2216
|0.0000
|12.00
|198.20
|151
|2006.04.17 16:28
|sell
|76
|0.16
|1.2249
|1.2258
|0.0000
|152
|2006.04.17 16:36
|s/l
|76
|0.16
|1.2258
|1.2258
|0.0000
|-14.40
|183.80
|153
|2006.04.17 16:36
|sell
|77
|0.15
|1.2257
|1.2266
|0.0000
|154
|2006.04.17 16:44
|s/l
|77
|0.15
|1.2266
|1.2266
|0.0000
|-13.50
|170.30
|155
|2006.04.17 16:44
|sell
|78
|0.14
|1.2265
|1.2274
|0.0000
|156
|2006.04.17 16:46
|s/l
|78
|0.14
|1.2274
|1.2274
|0.0000
|-12.60
|157.70
|157
|2006.04.17 16:46
|sell
|79
|0.13
|1.2273
|1.2282
|0.0000
|158
|2006.04.17 16:51
|s/l
|79
|0.13
|1.2282
|1.2282
|0.0000
|-11.70
|146.00
|159
|2006.04.17 16:51
|sell
|80
|0.12
|1.2281
|1.2290
|0.0000
|160
|2006.04.17 17:07
|close
|80
|0.12
|1.2271
|1.2290
|0.0000
|12.00
|158.00
|161
|2006.04.17 20:42
|buy
|81
|0.13
|1.2263
|1.2254
|0.0000
|162
|2006.04.17 21:00
|s/l
|81
|0.13
|1.2254
|1.2254
|0.0000
|-11.70
|146.30
|163
|2006.04.18 11:28
|sell
|82
|0.12
|1.2263
|1.2272
|0.0000
|164
|2006.04.18 11:57
|close
|82
|0.12
|1.2256
|1.2272
|0.0000
|8.40
|154.70
|165
|2006.04.18 14:32
|sell
|83
|0.13
|1.2282
|1.2291
|0.0000
|166
|2006.04.18 14:36
|close
|83
|0.13
|1.2273
|1.2291
|0.0000
|11.70
|166.40
|167
|2006.04.18 14:39
|sell
|84
|0.14
|1.2279
|1.2288
|0.0000
|168
|2006.04.18 14:52
|s/l
|84
|0.14
|1.2288
|1.2288
|0.0000
|-12.60
|153.80
|169
|2006.04.18 14:52
|sell
|85
|0.13
|1.2286
|1.2295
|0.0000
|170
|2006.04.18 14:54
|s/l
|85
|0.13
|1.2295
|1.2295
|0.0000
|-11.70
|142.10
|171
|2006.04.18 14:54
|sell
|86
|0.12
|1.2293
|1.2302
|0.0000
|172
|2006.04.18 15:08
|close
|86
|0.12
|1.2284
|1.2302
|0.0000
|10.80
|152.90
|173
|2006.04.18 17:17
|buy
|87
|0.12
|1.2269
|1.2260
|0.0000
|174
|2006.04.18 17:18
|close
|87
|0.12
|1.2276
|1.2260
|0.0000
|8.40
|161.30
|175
|2006.04.18 17:25
|buy
|88
|0.13
|1.2269
|1.2260
|0.0000
|176
|2006.04.18 17:45
|close
|88
|0.13
|1.2277
|1.2260
|0.0000
|10.40
|171.70
|177
|2006.04.18 17:47
|buy
|89
|0.14
|1.2275
|1.2266
|0.0000
|178
|2006.04.18 18:12
|close
|89
|0.14
|1.2285
|1.2266
|0.0000
|14.00
|185.70
|179
|2006.04.18 18:23
|sell
|90
|0.15
|1.2291
|1.2300
|0.0000
|180
|2006.04.18 19:58
|close
|90
|0.15
|1.2282
|1.2300
|0.0000
|13.50
|199.20
|181
|2006.04.18 20:02
|sell
|91
|0.16
|1.2306
|1.2315
|0.0000
|182
|2006.04.18 20:03
|s/l
|91
|0.16
|1.2315
|1.2315
|0.0000
|-14.40
|184.80
|183
|2006.04.18 20:03
|sell
|92
|0.15
|1.2315
|1.2324
|0.0000
|184
|2006.04.18 20:06
|close
|92
|0.15
|1.2304
|1.2324
|0.0000
|16.50
|201.30
|185
|2006.04.18 20:06
|sell
|93
|0.16
|1.2307
|1.2316
|0.0000
|186
|2006.04.18 20:09
|close
|93
|0.16
|1.2299
|1.2316
|0.0000
|12.80
|214.10
|187
|2006.04.18 20:09
|sell
|94
|0.17
|1.2306
|1.2315
|0.0000
|188
|2006.04.18 20:18
|s/l
|94
|0.17
|1.2315
|1.2315
|0.0000
|-15.30
|198.80
|189
|2006.04.18 20:18
|sell
|95
|0.16
|1.2314
|1.2323
|0.0000
|190
|2006.04.18 20:26
|s/l
|95
|0.16
|1.2323
|1.2323
|0.0000
|-14.40
|184.40
|191
|2006.04.18 20:26
|sell
|96
|0.15
|1.2321
|1.2330
|0.0000
|192
|2006.04.18 20:30
|close
|96
|0.15
|1.2314
|1.2330
|0.0000
|10.50
|194.90
|193
|2006.04.18 20:30
|sell
|97
|0.16
|1.2313
|1.2322
|0.0000
|194
|2006.04.18 20:39
|close
|97
|0.16
|1.2306
|1.2322
|0.0000
|11.20
|206.10
|195
|2006.04.18 20:40
|sell
|98
|0.17
|1.2305
|1.2314
|0.0000
|196
|2006.04.18 20:40
|close
|98
|0.17
|1.2298
|1.2314
|0.0000
|11.90
|218.00
|197
|2006.04.18 20:43
|sell
|99
|0.18
|1.2305
|1.2314
|0.0000
|198
|2006.04.18 20:57
|s/l
|99
|0.18
|1.2314
|1.2314
|0.0000
|-16.20
|201.80
|199
|2006.04.18 20:57
|sell
|100
|0.16
|1.2312
|1.2321
|0.0000
|200
|2006.04.18 21:07
|close
|100
|0.16
|1.2302
|1.2321
|0.0000
|16.00
|217.80
|201
|2006.04.19 01:37
|buy
|101
|0.18
|1.2351
|1.2342
|0.0000
|202
|2006.04.19 01:49
|close
|101
|0.18
|1.2358
|1.2342
|0.0000
|12.60
|230.40
|203
|2006.04.19 14:30
|buy
|102
|0.19
|1.2313
|1.2304
|0.0000
|204
|2006.04.19 14:30
|close
|102
|0.19
|1.2332
|1.2304
|0.0000
|36.10
|266.50
|205
|2006.04.19 14:30
|buy
|103
|0.22
|1.2323
|1.2314
|0.0000
|206
|2006.04.19 14:30
|close
|103
|0.22
|1.2342
|1.2314
|0.0000
|41.80
|308.30
|207
|2006.04.19 14:30
|buy
|104
|0.25
|1.2313
|1.2304
|0.0000
|208
|2006.04.19 14:32
|close
|104
|0.25
|1.2325
|1.2304
|0.0000
|30.00
|338.30
|209
|2006.04.19 14:34
|buy
|105
|0.27
|1.2313
|1.2304
|0.0000
|210
|2006.04.19 14:35
|s/l
|105
|0.27
|1.2304
|1.2304
|0.0000
|-24.30
|314.00
|211
|2006.04.19 14:35
|buy
|106
|0.26
|1.2305
|1.2296
|0.0000
|212
|2006.04.19 14:36
|close
|106
|0.26
|1.2315
|1.2296
|0.0000
|26.00
|340.00
|213
|2006.04.19 14:36
|buy
|107
|0.28
|1.2308
|1.2299
|0.0000
|214
|2006.04.19 14:41
|close
|107
|0.28
|1.2317
|1.2299
|0.0000
|25.20
|365.20
|215
|2006.04.19 14:45
|buy
|108
|0.30
|1.2315
|1.2306
|0.0000
|216
|2006.04.19 15:00
|s/l
|108
|0.30
|1.2306
|1.2306
|0.0000
|-27.00
|338.20
|217
|2006.04.19 15:00
|buy
|109
|0.28
|1.2297
|1.2288
|0.0000
|218
|2006.04.19 15:23
|s/l
|109
|0.28
|1.2288
|1.2288
|0.0000
|-25.20
|313.00
|219
|2006.04.19 15:23
|buy
|110
|0.25
|1.2288
|1.2279
|0.0000
|220
|2006.04.19 15:33
|close
|110
|0.25
|1.2298
|1.2279
|0.0000
|25.00
|338.00
|221
|2006.04.19 16:06
|sell
|111
|0.27
|1.2344
|1.2353
|0.0000
|222
|2006.04.19 16:13
|close
|111
|0.27
|1.2334
|1.2353
|0.0000
|27.00
|365.00
|223
|2006.04.19 18:21
|sell
|112
|0.29
|1.2375
|1.2384
|0.0000
|224
|2006.04.19 18:22
|s/l
|112
|0.29
|1.2384
|1.2384
|0.0000
|-26.10
|338.90
|225
|2006.04.19 18:22
|sell
|113
|0.27
|1.2383
|1.2392
|0.0000
|226
|2006.04.19 18:25
|close
|113
|0.27
|1.2376
|1.2392
|0.0000
|18.90
|357.80
|227
|2006.04.19 18:25
|sell
|114
|0.29
|1.2373
|1.2382
|0.0000
|228
|2006.04.19 18:32
|close
|114
|0.29
|1.2366
|1.2382
|0.0000
|20.30
|378.10
|229
|2006.04.19 18:57
|sell
|115
|0.31
|1.2372
|1.2381
|0.0000
|230
|2006.04.19 19:00
|s/l
|115
|0.31
|1.2381
|1.2381
|0.0000
|-27.90
|350.20
|231
|2006.04.20 02:19
|buy
|116
|0.28
|1.2361
|1.2352
|0.0000
|232
|2006.04.20 02:25
|s/l
|116
|0.28
|1.2352
|1.2352
|0.0000
|-25.20
|325.00
|233
|2006.04.20 02:25
|buy
|117
|0.26
|1.2351
|1.2342
|0.0000
|234
|2006.04.20 03:20
|s/l
|117
|0.26
|1.2342
|1.2342
|0.0000
|-23.40
|301.60
|235
|2006.04.20 17:08
|sell
|118
|0.24
|1.2325
|1.2334
|0.0000
|236
|2006.04.20 17:28
|close
|118
|0.24
|1.2316
|1.2334
|0.0000
|21.60
|323.20
|237
|2006.04.20 17:48
|sell
|119
|0.26
|1.2323
|1.2332
|0.0000
|238
|2006.04.20 18:37
|close
|119
|0.26
|1.2316
|1.2332
|0.0000
|18.20
|341.40
|239
|2006.04.21 00:38
|buy
|120
|0.28
|1.2300
|1.2291
|0.0000
|240
|2006.04.21 01:44
|s/l
|120
|0.28
|1.2291
|1.2291
|0.0000
|-25.20
|316.20
|241
|2006.04.21 08:23
|buy
|121
|0.26
|1.2280
|1.2271
|0.0000
|242
|2006.04.21 08:43
|s/l
|121
|0.26
|1.2271
|1.2271
|0.0000
|-23.40
|292.80
|243
|2006.04.21 08:43
|buy
|122
|0.24
|1.2273
|1.2264
|0.0000
|244
|2006.04.21 08:57
|close
|122
|0.24
|1.2285
|1.2264
|0.0000
|28.80
|321.60
|245
|2006.04.21 15:20
|buy
|123
|0.26
|1.2314
|1.2305
|0.0000
|246
|2006.04.21 15:30
|close
|123
|0.26
|1.2322
|1.2305
|0.0000
|20.80
|342.40
|247
|2006.04.21 15:47
|buy
|124
|0.28
|1.2314
|1.2305
|0.0000
|248
|2006.04.21 16:31
|close
|124
|0.28
|1.2335
|1.2305
|0.0000
|58.80
|401.20
|249
|2006.04.21 16:31
|sell
|125
|0.33
|1.2329
|1.2338
|0.0000
|250
|2006.04.21 16:32
|s/l
|125
|0.33
|1.2338
|1.2338
|0.0000
|-29.70
|371.50
|251
|2006.04.21 16:35
|sell
|126
|0.30
|1.2341
|1.2350
|0.0000
|252
|2006.04.21 16:38
|s/l
|126
|0.30
|1.2350
|1.2350
|0.0000
|-27.00
|344.50
|253
|2006.04.21 16:38
|sell
|127
|0.28
|1.2349
|1.2358
|0.0000
|254
|2006.04.21 16:39
|s/l
|127
|0.28
|1.2358
|1.2358
|0.0000
|-25.20
|319.30
|255
|2006.04.21 16:39
|sell
|128
|0.26
|1.2358
|1.2367
|0.0000
|256
|2006.04.21 16:40
|close
|128
|0.26
|1.2349
|1.2367
|0.0000
|23.40
|342.70
|257
|2006.04.21 16:40
|sell
|129
|0.28
|1.2347
|1.2356
|0.0000
|258
|2006.04.21 16:43
|close
|129
|0.28
|1.2333
|1.2356
|0.0000
|39.20
|381.90
|259
|2006.04.21 16:44
|sell
|130
|0.31
|1.2341
|1.2350
|0.0000
|260
|2006.04.21 16:54
|s/l
|130
|0.31
|1.2350
|1.2350
|0.0000
|-27.90
|354.00
|261
|2006.04.21 16:54
|sell
|131
|0.29
|1.2348
|1.2357
|0.0000
|262
|2006.04.21 16:56
|close
|131
|0.29
|1.2338
|1.2357
|0.0000
|29.00
|383.00
|263
|2006.04.21 16:56
|sell
|132
|0.31
|1.2341
|1.2350
|0.0000
|264
|2006.04.21 16:59
|close
|132
|0.31
|1.2332
|1.2350
|0.0000
|27.90
|410.90
|265
|2006.04.21 19:02
|buy
|133
|0.33
|1.2318
|1.2309
|0.0000
|266
|2006.04.21 19:09
|close
|133
|0.33
|1.2327
|1.2309
|0.0000
|29.70
|440.60
|267
|2006.04.24 00:00
|sell
|134
|0.36
|1.2370
|1.2379
|0.0000
|268
|2006.04.24 00:29
|s/l
|134
|0.36
|1.2379
|1.2379
|0.0000
|-32.40
|408.20
|269
|2006.04.24 00:29
|sell
|135
|0.33
|1.2377
|1.2386
|0.0000
|270
|2006.04.24 01:10
|close
|135
|0.33
|1.2369
|1.2386
|0.0000
|26.40
|434.60
|271
|2006.04.24 08:46
|sell
|136
|0.35
|1.2384
|1.2393
|0.0000
|272
|2006.04.24 09:11
|close
|136
|0.35
|1.2376
|1.2393
|0.0000
|28.00
|462.60
|273
|2006.04.24 09:41
|sell
|137
|0.37
|1.2400
|1.2409
|0.0000
|274
|2006.04.24 09:47
|close
|137
|0.37
|1.2392
|1.2409
|0.0000
|29.60
|492.20
|275
|2006.04.24 14:40
|buy
|138
|0.40
|1.2356
|1.2347
|0.0000
|276
|2006.04.24 14:48
|close
|138
|0.40
|1.2364
|1.2347
|0.0000
|32.00
|524.20
|277
|2006.04.24 16:04
|buy
|139
|0.43
|1.2333
|1.2324
|0.0000
|278
|2006.04.24 16:06
|close
|139
|0.43
|1.2342
|1.2324
|0.0000
|38.70
|562.90
|279
|2006.04.24 18:16
|sell
|140
|0.45
|1.2390
|1.2399
|0.0000
|280
|2006.04.24 18:42
|s/l
|140
|0.45
|1.2399
|1.2399
|0.0000
|-40.50
|522.40
|281
|2006.04.24 18:42
|sell
|141
|0.42
|1.2398
|1.2407
|0.0000
|282
|2006.04.24 20:17
|s/l
|141
|0.42
|1.2407
|1.2407
|0.0000
|-37.80
|484.60
|283
|2006.04.24 22:59
|buy
|142
|0.39
|1.2388
|1.2379
|0.0000
|284
|2006.04.25 00:11
|s/l
|142
|0.39
|1.2379
|1.2379
|0.0000
|-39.47
|445.13
|285
|2006.04.25 10:06
|sell
|143
|0.36
|1.2414
|1.2423
|0.0000
|286
|2006.04.25 10:08
|close
|143
|0.36
|1.2407
|1.2423
|0.0000
|25.20
|470.33
|287
|2006.04.25 14:09
|sell
|144
|0.38
|1.2417
|1.2426
|0.0000
|288
|2006.04.25 14:10
|s/l
|144
|0.38
|1.2426
|1.2426
|0.0000
|-34.20
|436.13
|289
|2006.04.25 14:10
|sell
|145
|0.35
|1.2425
|1.2434
|0.0000
|290
|2006.04.25 14:34
|close
|145
|0.35
|1.2418
|1.2434
|0.0000
|24.50
|460.63
|291
|2006.04.25 14:34
|sell
|146
|0.37
|1.2417
|1.2426
|0.0000
|292
|2006.04.25 15:12
|s/l
|146
|0.37
|1.2426
|1.2426
|0.0000
|-33.30
|427.33
|293
|2006.04.25 16:00
|buy
|147
|0.34
|1.2399
|1.2390
|0.0000
|294
|2006.04.25 16:00
|s/l
|147
|0.34
|1.2390
|1.2390
|0.0000
|-30.60
|396.73
|295
|2006.04.25 16:00
|buy
|148
|0.32
|1.2383
|1.2374
|0.0000
|296
|2006.04.25 16:00
|s/l
|148
|0.32
|1.2374
|1.2374
|0.0000
|-28.80
|367.93
|297
|2006.04.25 16:00
|buy
|149
|0.30
|1.2376
|1.2367
|0.0000
|298
|2006.04.25 16:01
|close
|149
|0.30
|1.2395
|1.2367
|0.0000
|57.00
|424.93
|299
|2006.04.25 16:01
|buy
|150
|0.34
|1.2398
|1.2389
|0.0000
|300
|2006.04.25 16:01
|s/l
|150
|0.34
|1.2389
|1.2389
|0.0000
|-30.60
|394.33
|301
|2006.04.25 16:01
|buy
|151
|0.32
|1.2389
|1.2380
|0.0000
|302
|2006.04.25 16:02
|close
|151
|0.32
|1.2397
|1.2380
|0.0000
|25.60
|419.93
|303
|2006.04.25 16:02
|buy
|152
|0.34
|1.2396
|1.2387
|0.0000
|304
|2006.04.25 16:02
|close
|152
|0.34
|1.2405
|1.2387
|0.0000
|30.60
|450.53
|305
|2006.04.25 16:05
|buy
|153
|0.36
|1.2399
|1.2390
|0.0000
|306
|2006.04.25 16:07
|s/l
|153
|0.36
|1.2390
|1.2390
|0.0000
|-32.40
|418.13
|307
|2006.04.25 16:07
|buy
|154
|0.34
|1.2391
|1.2382
|0.0000
|308
|2006.04.25 16:08
|s/l
|154
|0.34
|1.2382
|1.2382
|0.0000
|-30.60
|387.53
|309
|2006.04.25 16:08
|buy
|155
|0.31
|1.2384
|1.2375
|0.0000
|310
|2006.04.25 16:09
|s/l
|155
|0.31
|1.2375
|1.2375
|0.0000
|-27.90
|359.63
|311
|2006.04.25 16:09
|buy
|156
|0.29
|1.2375
|1.2366
|0.0000
|312
|2006.04.25 16:10
|close
|156
|0.29
|1.2384
|1.2366
|0.0000
|26.10
|385.73
|313
|2006.04.25 16:10
|buy
|157
|0.31
|1.2386
|1.2377
|0.0000
|314
|2006.04.25 16:16
|close
|157
|0.31
|1.2394
|1.2377
|0.0000
|24.80
|410.53
|315
|2006.04.25 16:16
|buy
|158
|0.33
|1.2395
|1.2386
|0.0000
|316
|2006.04.25 16:19
|s/l
|158
|0.33
|1.2386
|1.2386
|0.0000
|-29.70
|380.83
|317
|2006.04.25 16:19
|buy
|159
|0.31
|1.2387
|1.2378
|0.0000
|318
|2006.04.25 16:21
|s/l
|159
|0.31
|1.2378
|1.2378
|0.0000
|-27.90
|352.93
|319
|2006.04.25 16:21
|buy
|160
|0.29
|1.2375
|1.2366
|0.0000
|320
|2006.04.25 16:21
|close
|160
|0.29
|1.2383
|1.2366
|0.0000
|23.20
|376.13
|321
|2006.04.25 16:21
|buy
|161
|0.30
|1.2384
|1.2375
|0.0000
|322
|2006.04.25 16:21
|s/l
|161
|0.30
|1.2375
|1.2375
|0.0000
|-27.00
|349.13
|323
|2006.04.25 16:21
|buy
|162
|0.28
|1.2377
|1.2368
|0.0000
|324
|2006.04.25 16:22
|s/l
|162
|0.28
|1.2368
|1.2368
|0.0000
|-25.20
|323.93
|325
|2006.04.25 16:22
|buy
|163
|0.26
|1.2369
|1.2360
|0.0000
|326
|2006.04.25 16:25
|close
|163
|0.26
|1.2377
|1.2360
|0.0000
|20.80
|344.73
|327
|2006.04.25 16:25
|buy
|164
|0.28
|1.2379
|1.2370
|0.0000
|328
|2006.04.25 16:34
|close
|164
|0.28
|1.2387
|1.2370
|0.0000
|22.40
|367.13
|329
|2006.04.25 16:34
|buy
|165
|0.30
|1.2392
|1.2383
|0.0000
|330
|2006.04.25 16:35
|s/l
|165
|0.30
|1.2383
|1.2383
|0.0000
|-27.00
|340.13
|331
|2006.04.25 16:35
|buy
|166
|0.27
|1.2385
|1.2376
|0.0000
|332
|2006.04.25 16:47
|close
|166
|0.27
|1.2396
|1.2376
|0.0000
|29.70
|369.83
|333
|2006.04.25 16:47
|buy
|167
|0.30
|1.2390
|1.2381
|0.0000
|334
|2006.04.25 16:49
|close
|167
|0.30
|1.2401
|1.2381
|0.0000
|33.00
|402.83
|335
|2006.04.25 16:50
|buy
|168
|0.32
|1.2400
|1.2391
|0.0000
|336
|2006.04.25 17:05
|close
|168
|0.32
|1.2409
|1.2391
|0.0000
|28.80
|431.63
|337
|2006.04.25 20:44
|sell
|169
|0.35
|1.2429
|1.2438
|0.0000
|338
|2006.04.25 20:44
|close
|169
|0.35
|1.2420
|1.2438
|0.0000
|31.50
|463.13
|339
|2006.04.25 20:44
|sell
|170
|0.37
|1.2425
|1.2434
|0.0000
|340
|2006.04.25 20:46
|close
|170
|0.37
|1.2417
|1.2434
|0.0000
|29.60
|492.73
|341
|2006.04.25 20:57
|sell
|171
|0.40
|1.2430
|1.2439
|0.0000
|342
|2006.04.26 00:34
|close
|171
|0.40
|1.2422
|1.2439
|0.0000
|35.41
|528.14
|343
|2006.04.26 08:46
|buy
|172
|0.43
|1.2410
|1.2401
|0.0000
|344
|2006.04.26 08:56
|close
|172
|0.43
|1.2417
|1.2401
|0.0000
|30.10
|558.24
|345
|2006.04.26 14:30
|buy
|173
|0.45
|1.2407
|1.2398
|0.0000
|346
|2006.04.26 14:30
|close
|173
|0.45
|1.2414
|1.2398
|0.0000
|31.50
|589.74
|347
|2006.04.26 14:30
|buy
|174
|0.48
|1.2399
|1.2390
|0.0000
|348
|2006.04.26 14:31
|s/l
|174
|0.48
|1.2390
|1.2390
|0.0000
|-43.20
|546.54
|349
|2006.04.26 14:31
|buy
|175
|0.44
|1.2390
|1.2381
|0.0000
|350
|2006.04.26 14:32
|close
|175
|0.44
|1.2400
|1.2381
|0.0000
|44.00
|590.54
|351
|2006.04.26 14:32
|buy
|176
|0.48
|1.2403
|1.2394
|0.0000
|352
|2006.04.26 14:32
|s/l
|176
|0.48
|1.2394
|1.2394
|0.0000
|-43.20
|547.34
|353
|2006.04.26 14:32
|buy
|177
|0.44
|1.2395
|1.2386
|0.0000
|354
|2006.04.26 14:33
|close
|177
|0.44
|1.2402
|1.2386
|0.0000
|30.80
|578.14
|355
|2006.04.26 14:33
|buy
|178
|0.47
|1.2406
|1.2397
|0.0000
|356
|2006.04.26 14:34
|s/l
|178
|0.47
|1.2397
|1.2397
|0.0000
|-42.30
|535.84
|357
|2006.04.26 14:34
|buy
|179
|0.43
|1.2399
|1.2390
|0.0000
|358
|2006.04.26 14:37
|close
|179
|0.43
|1.2406
|1.2390
|0.0000
|30.10
|565.94
|359
|2006.04.26 14:37
|buy
|180
|0.46
|1.2408
|1.2399
|0.0000
|360
|2006.04.26 14:38
|s/l
|180
|0.46
|1.2399
|1.2399
|0.0000
|-41.40
|524.54
|361
|2006.04.26 14:38
|buy
|181
|0.42
|1.2401
|1.2392
|0.0000
|362
|2006.04.26 14:44
|s/l
|181
|0.42
|1.2392
|1.2392
|0.0000
|-37.80
|486.74
|363
|2006.04.26 14:44
|buy
|182
|0.39
|1.2388
|1.2379
|0.0000
|364
|2006.04.26 14:47
|close
|182
|0.39
|1.2398
|1.2379
|0.0000
|39.00
|525.74
|365
|2006.04.26 14:47
|buy
|183
|0.42
|1.2400
|1.2391
|0.0000
|366
|2006.04.26 14:49
|close
|183
|0.42
|1.2411
|1.2391
|0.0000
|46.20
|571.94
|367
|2006.04.26 14:49
|buy
|184
|0.46
|1.2408
|1.2399
|0.0000
|368
|2006.04.26 14:58
|close
|184
|0.46
|1.2417
|1.2399
|0.0000
|41.40
|613.34
|369
|2006.04.26 16:00
|buy
|185
|0.49
|1.2423
|1.2414
|0.0000
|370
|2006.04.26 16:01
|close
|185
|0.49
|1.2430
|1.2414
|0.0000
|34.30
|647.64
|371
|2006.04.26 16:01
|buy
|186
|0.52
|1.2422
|1.2413
|0.0000
|372
|2006.04.26 16:05
|close
|186
|0.52
|1.2433
|1.2413
|0.0000
|57.20
|704.84
|373
|2006.04.26 16:26
|buy
|187
|0.57
|1.2423
|1.2414
|0.0000
|374
|2006.04.26 16:35
|close
|187
|0.57
|1.2430
|1.2414
|0.0000
|39.90
|744.74
|375
|2006.04.26 16:40
|buy
|188
|0.60
|1.2423
|1.2414
|0.0000
|376
|2006.04.26 16:57
|close
|188
|0.60
|1.2431
|1.2414
|0.0000
|48.00
|792.74
|377
|2006.04.26 17:57
|sell
|189
|0.64
|1.2458
|1.2467
|0.0000
|378
|2006.04.26 18:00
|s/l
|189
|0.64
|1.2467
|1.2467
|0.0000
|-57.60
|735.14
|379
|2006.04.26 19:24
|buy
|190
|0.59
|1.2447
|1.2438
|0.0000
|380
|2006.04.26 19:44
|s/l
|190
|0.59
|1.2438
|1.2438
|0.0000
|-53.10
|682.04
|381
|2006.04.26 19:44
|buy
|191
|0.55
|1.2440
|1.2431
|0.0000
|382
|2006.04.26 20:21
|close
|191
|0.55
|1.2448
|1.2431
|0.0000
|44.00
|726.04
|383
|2006.04.27 09:29
|buy
|192
|0.58
|1.2439
|1.2430
|0.0000
|384
|2006.04.27 09:59
|s/l
|192
|0.58
|1.2430
|1.2430
|0.0000
|-52.20
|673.84
|385
|2006.04.27 09:59
|buy
|193
|0.54
|1.2431
|1.2422
|0.0000
|386
|2006.04.27 10:10
|close
|193
|0.54
|1.2439
|1.2422
|0.0000
|43.20
|717.04
|387
|2006.04.27 12:37
|buy
|194
|0.58
|1.2426
|1.2417
|0.0000
|388
|2006.04.27 13:40
|s/l
|194
|0.58
|1.2417
|1.2417
|0.0000
|-52.20
|664.84
|389
|2006.04.27 16:00
|sell
|195
|0.53
|1.2440
|1.2449
|0.0000
|390
|2006.04.27 16:00
|s/l
|195
|0.53
|1.2449
|1.2449
|0.0000
|-47.70
|617.14
|391
|2006.04.27 16:00
|sell
|196
|0.50
|1.2453
|1.2462
|0.0000
|392
|2006.04.27 16:00
|close
|196
|0.50
|1.2428
|1.2462
|0.0000
|125.00
|742.14
|393
|2006.04.27 16:00
|sell
|197
|0.60
|1.2459
|1.2468
|0.0000
|394
|2006.04.27 16:01
|s/l
|197
|0.60
|1.2468
|1.2468
|0.0000
|-54.00
|688.14
|395
|2006.04.27 16:01
|sell
|198
|0.55
|1.2477
|1.2486
|0.0000
|396
|2006.04.27 16:01
|close
|198
|0.55
|1.2466
|1.2486
|0.0000
|60.50
|748.64
|397
|2006.04.27 16:01
|sell
|199
|0.60
|1.2473
|1.2482
|0.0000
|398
|2006.04.27 16:02
|s/l
|199
|0.60
|1.2482
|1.2482
|0.0000
|-54.00
|694.64
|399
|2006.04.27 16:02
|sell
|200
|0.56
|1.2481
|1.2490
|0.0000
|400
|2006.04.27 16:03
|close
|200
|0.56
|1.2467
|1.2490
|0.0000
|78.40
|773.04
|401
|2006.04.27 16:03
|sell
|201
|0.62
|1.2466
|1.2475
|0.0000
|402
|2006.04.27 16:03
|s/l
|201
|0.62
|1.2475
|1.2475
|0.0000
|-55.80
|717.24
|403
|2006.04.27 16:03
|sell
|202
|0.58
|1.2473
|1.2482
|0.0000
|404
|2006.04.27 16:04
|close
|202
|0.58
|1.2462
|1.2482
|0.0000
|63.80
|781.04
|405
|2006.04.27 16:04
|sell
|203
|0.63
|1.2461
|1.2470
|0.0000
|406
|2006.04.27 16:04
|s/l
|203
|0.63
|1.2470
|1.2470
|0.0000
|-56.70
|724.34
|407
|2006.04.27 16:04
|sell
|204
|0.58
|1.2469
|1.2478
|0.0000
|408
|2006.04.27 16:06
|s/l
|204
|0.58
|1.2478
|1.2478
|0.0000
|-52.20
|672.14
|409
|2006.04.27 16:06
|sell
|205
|0.54
|1.2476
|1.2485
|0.0000
|410
|2006.04.27 16:08
|s/l
|205
|0.54
|1.2485
|1.2485
|0.0000
|-48.60
|623.54
|411
|2006.04.27 16:08
|sell
|206
|0.50
|1.2483
|1.2492
|0.0000
|412
|2006.04.27 16:09
|s/l
|206
|0.50
|1.2492
|1.2492
|0.0000
|-45.00
|578.54
|413
|2006.04.27 16:09
|sell
|207
|0.46
|1.2490
|1.2499
|0.0000
|414
|2006.04.27 16:16
|s/l
|207
|0.46
|1.2499
|1.2499
|0.0000
|-41.40
|537.14
|415
|2006.04.27 16:16
|sell
|208
|0.43
|1.2497
|1.2506
|0.0000
|416
|2006.04.27 16:28
|s/l
|208
|0.43
|1.2506
|1.2506
|0.0000
|-38.70
|498.44
|417
|2006.04.27 16:28
|sell
|209
|0.40
|1.2507
|1.2516
|0.0000
|418
|2006.04.27 16:29
|s/l
|209
|0.40
|1.2516
|1.2516
|0.0000
|-36.00
|462.44
|419
|2006.04.27 16:29
|sell
|210
|0.37
|1.2515
|1.2524
|0.0000
|420
|2006.04.27 16:30
|s/l
|210
|0.37
|1.2524
|1.2524
|0.0000
|-33.30
|429.14
|421
|2006.04.27 16:30
|sell
|211
|0.34
|1.2527
|1.2536
|0.0000
|422
|2006.04.27 16:33
|close
|211
|0.34
|1.2516
|1.2536
|0.0000
|37.40
|466.54
|423
|2006.04.27 16:33
|sell
|212
|0.37
|1.2513
|1.2522
|0.0000
|424
|2006.04.27 16:33
|s/l
|212
|0.37
|1.2522
|1.2522
|0.0000
|-33.30
|433.24
|425
|2006.04.27 16:33
|sell
|213
|0.35
|1.2521
|1.2530
|0.0000
|426
|2006.04.27 16:46
|s/l
|213
|0.35
|1.2530
|1.2530
|0.0000
|-31.50
|401.74
|427
|2006.04.27 16:46
|sell
|214
|0.32
|1.2538
|1.2547
|0.0000
|428
|2006.04.27 16:54
|s/l
|214
|0.32
|1.2547
|1.2547
|0.0000
|-28.80
|372.94
|429
|2006.04.27 16:54
|sell
|215
|0.30
|1.2546
|1.2555
|0.0000
|430
|2006.04.27 17:04
|close
|215
|0.30
|1.2537
|1.2555
|0.0000
|27.00
|399.94
|431
|2006.04.27 17:28
|buy
|216
|0.32
|1.2518
|1.2509
|0.0000
|432
|2006.04.27 17:35
|close
|216
|0.32
|1.2527
|1.2509
|0.0000
|28.80
|428.74
|433
|2006.04.27 17:52
|buy
|217
|0.34
|1.2506
|1.2497
|0.0000
|434
|2006.04.27 17:52
|close
|217
|0.34
|1.2515
|1.2497
|0.0000
|30.60
|459.34
|435
|2006.04.27 17:52
|buy
|218
|0.37
|1.2513
|1.2504
|0.0000
|436
|2006.04.27 17:52
|close
|218
|0.37
|1.2522
|1.2504
|0.0000
|33.30
|492.64
|437
|2006.04.27 17:52
|buy
|219
|0.39
|1.2506
|1.2497
|0.0000
|438
|2006.04.27 17:53
|s/l
|219
|0.39
|1.2497
|1.2497
|0.0000
|-35.10
|457.54
|439
|2006.04.27 17:53
|buy
|220
|0.37
|1.2497
|1.2488
|0.0000
|440
|2006.04.27 17:53
|close
|220
|0.37
|1.2510
|1.2488
|0.0000
|48.10
|505.64
|441
|2006.04.27 17:53
|buy
|221
|0.40
|1.2517
|1.2508
|0.0000
|442
|2006.04.27 17:53
|s/l
|221
|0.40
|1.2508
|1.2508
|0.0000
|-36.00
|469.64
|443
|2006.04.27 17:53
|buy
|222
|0.38
|1.2510
|1.2501
|0.0000
|444
|2006.04.27 17:53
|s/l
|222
|0.38
|1.2501
|1.2501
|0.0000
|-34.20
|435.44
|445
|2006.04.27 17:53
|buy
|223
|0.35
|1.2497
|1.2488
|0.0000
|446
|2006.04.27 17:53
|close
|223
|0.35
|1.2506
|1.2488
|0.0000
|31.50
|466.94
|447
|2006.04.27 17:53
|buy
|224
|0.37
|1.2506
|1.2497
|0.0000
|448
|2006.04.27 17:53
|close
|224
|0.37
|1.2517
|1.2497
|0.0000
|40.70
|507.64
|449
|2006.04.27 17:54
|buy
|225
|0.41
|1.2518
|1.2509
|0.0000
|450
|2006.04.27 17:57
|close
|225
|0.41
|1.2527
|1.2509
|0.0000
|36.90
|544.54
|451
|2006.04.28 08:28
|sell
|226
|0.43
|1.2551
|1.2560
|0.0000
|452
|2006.04.28 08:31
|close
|226
|0.43
|1.2543
|1.2560
|0.0000
|34.40
|578.94
|453
|2006.04.28 13:34
|buy
|227
|0.46
|1.2529
|1.2520
|0.0000
|454
|2006.04.28 13:54
|close
|227
|0.46
|1.2539
|1.2520
|0.0000
|46.00
|624.94
|455
|2006.04.28 14:43
|sell
|228
|0.50
|1.2560
|1.2569
|0.0000
|456
|2006.04.28 14:44
|close
|228
|0.50
|1.2552
|1.2569
|0.0000
|40.00
|664.94
|457
|2006.04.28 16:58
|sell
|229
|0.53
|1.2594
|1.2603
|0.0000
|458
|2006.04.28 17:05
|s/l
|229
|0.53
|1.2603
|1.2603
|0.0000
|-47.70
|617.24
|459
|2006.04.28 20:57
|buy
|230
|0.49
|1.2612
|1.2603
|0.0000
|460
|2006.04.28 22:08
|close
|230
|0.49
|1.2625
|1.2603
|0.0000
|63.70
|680.94
|461
|2006.05.01 16:00
|buy
|231
|0.54
|1.2645
|1.2636
|0.0000
|462
|2006.05.01 16:01
|s/l
|231
|0.54
|1.2636
|1.2636
|0.0000
|-48.60
|632.34
|463
|2006.05.01 16:01
|buy
|232
|0.50
|1.2636
|1.2627
|0.0000
|464
|2006.05.01 16:02
|close
|232
|0.50
|1.2647
|1.2627
|0.0000
|55.00
|687.34
|465
|2006.05.01 16:02
|buy
|233
|0.54
|1.2643
|1.2634
|0.0000
|466
|2006.05.01 16:03
|close
|233
|0.54
|1.2650
|1.2634
|0.0000
|37.80
|725.14
|467
|2006.05.01 16:08
|buy
|234
|0.57
|1.2645
|1.2636
|0.0000
|468
|2006.05.01 16:11
|s/l
|234
|0.57
|1.2636
|1.2636
|0.0000
|-51.30
|673.84
|469
|2006.05.01 16:11
|buy
|235
|0.53
|1.2636
|1.2627
|0.0000
|470
|2006.05.01 16:11
|close
|235
|0.53
|1.2644
|1.2627
|0.0000
|42.40
|716.24
|471
|2006.05.01 16:11
|buy
|236
|0.57
|1.2645
|1.2636
|0.0000
|472
|2006.05.01 16:11
|s/l
|236
|0.57
|1.2636
|1.2636
|0.0000
|-51.30
|664.94
|473
|2006.05.01 16:11
|buy
|237
|0.53
|1.2637
|1.2628
|0.0000
|474
|2006.05.01 16:21
|close
|237
|0.53
|1.2644
|1.2628
|0.0000
|37.10
|702.04
|475
|2006.05.01 16:21
|buy
|238
|0.56
|1.2644
|1.2635
|0.0000
|476
|2006.05.01 16:23
|close
|238
|0.56
|1.2651
|1.2635
|0.0000
|39.20
|741.24
|477
|2006.05.01 16:39
|buy
|239
|0.59
|1.2645
|1.2636
|0.0000
|478
|2006.05.01 16:47
|s/l
|239
|0.59
|1.2636
|1.2636
|0.0000
|-53.10
|688.14
|479
|2006.05.01 16:47
|buy
|240
|0.54
|1.2636
|1.2627
|0.0000
|480
|2006.05.01 16:47
|s/l
|240
|0.54
|1.2627
|1.2627
|0.0000
|-48.60
|639.54
|481
|2006.05.01 16:47
|buy
|241
|0.51
|1.2629
|1.2620
|0.0000
|482
|2006.05.01 16:54
|s/l
|241
|0.51
|1.2620
|1.2620
|0.0000
|-45.90
|593.64
|483
|2006.05.01 16:54
|buy
|242
|0.47
|1.2622
|1.2613
|0.0000
|484
|2006.05.01 16:59
|s/l
|242
|0.47
|1.2613
|1.2613
|0.0000
|-42.30
|551.34
|485
|2006.05.01 16:59
|buy
|243
|0.44
|1.2614
|1.2605
|0.0000
|486
|2006.05.01 17:06
|close
|243
|0.44
|1.2622
|1.2605
|0.0000
|35.20
|586.54
|487
|2006.05.02 10:41
|sell
|244
|0.46
|1.2619
|1.2628
|0.0000
|488
|2006.05.02 10:41
|s/l
|244
|0.46
|1.2628
|1.2628
|0.0000
|-41.40
|545.14
|489
|2006.05.02 10:41
|sell
|245
|0.43
|1.2626
|1.2635
|0.0000
|490
|2006.05.02 10:58
|close
|245
|0.43
|1.2617
|1.2635
|0.0000
|38.70
|583.84
|491
|2006.05.02 10:59
|sell
|246
|0.46
|1.2619
|1.2628
|0.0000
|492
|2006.05.02 11:13
|s/l
|246
|0.46
|1.2628
|1.2628
|0.0000
|-41.40
|542.44
|493
|2006.05.02 11:57
|sell
|247
|0.43
|1.2645
|1.2654
|0.0000
|494
|2006.05.02 12:06
|s/l
|247
|0.43
|1.2654
|1.2654
|0.0000
|-38.70
|503.74
|495
|2006.05.02 12:15
|sell
|248
|0.40
|1.2666
|1.2675
|0.0000
|496
|2006.05.02 12:21
|close
|248
|0.40
|1.2659
|1.2675
|0.0000
|28.00
|531.74
|497
|2006.05.02 13:20
|buy
|249
|0.42
|1.2619
|1.2610
|0.0000
|498
|2006.05.02 13:29
|close
|249
|0.42
|1.2628
|1.2610
|0.0000
|37.80
|569.54
|499
|2006.05.02 13:33
|buy
|250
|0.45
|1.2620
|1.2611
|0.0000
|500
|2006.05.02 13:50
|close
|250
|0.45
|1.2631
|1.2611
|0.0000
|49.50
|619.04
|501
|2006.05.02 18:06
|buy
|251
|0.49
|1.2626
|1.2617
|0.0000
|502
|2006.05.02 18:14
|close
|251
|0.49
|1.2635
|1.2617
|0.0000
|44.10
|663.14
|503
|2006.05.02 18:20
|buy
|252
|0.53
|1.2626
|1.2617
|0.0000
|504
|2006.05.02 18:24
|s/l
|252
|0.53
|1.2617
|1.2617
|0.0000
|-47.70
|615.44
|505
|2006.05.02 18:24
|buy
|253
|0.49
|1.2619
|1.2610
|0.0000
|506
|2006.05.02 18:27
|close
|253
|0.49
|1.2631
|1.2610
|0.0000
|58.80
|674.24
|507
|2006.05.02 18:27
|buy
|254
|0.53
|1.2626
|1.2617
|0.0000
|508
|2006.05.02 18:43
|s/l
|254
|0.53
|1.2617
|1.2617
|0.0000
|-47.70
|626.54
|509
|2006.05.02 18:43
|buy
|255
|0.50
|1.2619
|1.2610
|0.0000
|510
|2006.05.02 18:58
|s/l
|255
|0.50
|1.2610
|1.2610
|0.0000
|-45.00
|581.54
|511
|2006.05.02 18:58
|buy
|256
|0.46
|1.2612
|1.2603
|0.0000
|512
|2006.05.02 19:11
|close
|256
|0.46
|1.2622
|1.2603
|0.0000
|46.00
|627.54
|513
|2006.05.03 09:38
|buy
|257
|0.50
|1.2636
|1.2627
|0.0000
|514
|2006.05.03 09:51
|s/l
|257
|0.50
|1.2627
|1.2627
|0.0000
|-45.00
|582.54
|515
|2006.05.03 09:51
|buy
|258
|0.46
|1.2629
|1.2620
|0.0000
|516
|2006.05.03 09:59
|s/l
|258
|0.46
|1.2620
|1.2620
|0.0000
|-41.40
|541.14
|517
|2006.05.03 09:59
|buy
|259
|0.43
|1.2621
|1.2612
|0.0000
|518
|2006.05.03 10:39
|close
|259
|0.43
|1.2633
|1.2612
|0.0000
|51.60
|592.74
|519
|2006.05.03 10:57
|sell
|260
|0.47
|1.2645
|1.2654
|0.0000
|520
|2006.05.03 11:37
|close
|260
|0.47
|1.2635
|1.2654
|0.0000
|47.00
|639.74
|521
|2006.05.03 15:13
|buy
|261
|0.51
|1.2613
|1.2604
|0.0000
|522
|2006.05.03 15:15
|close
|261
|0.51
|1.2623
|1.2604
|0.0000
|51.00
|690.74
|523
|2006.05.03 15:15
|buy
|262
|0.55
|1.2615
|1.2606
|0.0000
|524
|2006.05.03 15:15
|close
|262
|0.55
|1.2623
|1.2606
|0.0000
|44.00
|734.74
|525
|2006.05.03 15:40
|buy
|263
|0.58
|1.2615
|1.2606
|0.0000
|526
|2006.05.03 15:57
|close
|263
|0.58
|1.2625
|1.2606
|0.0000
|58.00
|792.74
|527
|2006.05.03 17:17
|sell
|264
|0.63
|1.2635
|1.2644
|0.0000
|528
|2006.05.03 17:24
|s/l
|264
|0.63
|1.2644
|1.2644
|0.0000
|-56.70
|736.04
|529
|2006.05.03 17:24
|sell
|265
|0.58
|1.2643
|1.2652
|0.0000
|530
|2006.05.03 17:58
|close
|265
|0.58
|1.2633
|1.2652
|0.0000
|58.00
|794.04
|531
|2006.05.03 17:59
|sell
|266
|0.63
|1.2637
|1.2646
|0.0000
|532
|2006.05.03 18:03
|s/l
|266
|0.63
|1.2646
|1.2646
|0.0000
|-56.70
|737.34
|533
|2006.05.04 05:46
|buy
|267
|0.58
|1.2613
|1.2604
|0.0000
|534
|2006.05.04 06:35
|close
|267
|0.58
|1.2621
|1.2604
|0.0000
|46.40
|783.74
|535
|2006.05.04 10:35
|buy
|268
|0.62
|1.2576
|1.2567
|0.0000
|536
|2006.05.04 11:02
|close
|268
|0.62
|1.2587
|1.2567
|0.0000
|68.20
|851.94
|537
|2006.05.04 16:07
|sell
|269
|0.67
|1.2667
|1.2676
|0.0000
|538
|2006.05.04 16:09
|close
|269
|0.67
|1.2658
|1.2676
|0.0000
|60.30
|912.24
|539
|2006.05.04 16:18
|sell
|270
|0.72
|1.2672
|1.2681
|0.0000
|540
|2006.05.04 16:20
|s/l
|270
|0.72
|1.2681
|1.2681
|0.0000
|-64.80
|847.44
|541
|2006.05.04 16:20
|sell
|271
|0.67
|1.2680
|1.2689
|0.0000
|542
|2006.05.04 16:22
|s/l
|271
|0.67
|1.2689
|1.2689
|0.0000
|-60.30
|787.14
|543
|2006.05.04 16:22
|sell
|272
|0.62
|1.2687
|1.2696
|0.0000
|544
|2006.05.04 16:26
|close
|272
|0.62
|1.2678
|1.2696
|0.0000
|55.80
|842.94
|545
|2006.05.04 16:26
|sell
|273
|0.67
|1.2675
|1.2684
|0.0000
|546
|2006.05.04 16:45
|s/l
|273
|0.67
|1.2684
|1.2684
|0.0000
|-60.30
|782.64
|547
|2006.05.04 16:45
|sell
|274
|0.62
|1.2684
|1.2693
|0.0000
|548
|2006.05.04 17:09
|s/l
|274
|0.62
|1.2693
|1.2693
|0.0000
|-55.80
|726.84
|549
|2006.05.04 20:11
|sell
|275
|0.57
|1.2712
|1.2721
|0.0000
|550
|2006.05.04 20:11
|s/l
|275
|0.57
|1.2721
|1.2721
|0.0000
|-51.30
|675.54
|551
|2006.05.04 20:11
|sell
|276
|0.53
|1.2721
|1.2730
|0.0000
|552
|2006.05.04 20:49
|close
|276
|0.53
|1.2710
|1.2730
|0.0000
|58.30
|733.84
|553
|2006.05.04 20:49
|sell
|277
|0.58
|1.2715
|1.2724
|0.0000
|554
|2006.05.04 22:27
|close
|277
|0.58
|1.2705
|1.2724
|0.0000
|58.00
|791.84
|555
|2006.05.05 10:30
|buy
|278
|0.62
|1.2682
|1.2673
|0.0000
|556
|2006.05.05 11:43
|close
|278
|0.62
|1.2693
|1.2673
|0.0000
|68.20
|860.04
|557
|2006.05.05 16:46
|buy
|279
|0.68
|1.2726
|1.2717
|0.0000
|558
|2006.05.05 16:47
|s/l
|279
|0.68
|1.2717
|1.2717
|0.0000
|-61.20
|798.84
|559
|2006.05.05 16:47
|buy
|280
|0.63
|1.2718
|1.2709
|0.0000
|560
|2006.05.05 16:53
|close
|280
|0.63
|1.2729
|1.2709
|0.0000
|69.30
|868.14
|561
|2006.05.05 16:53
|buy
|281
|0.68
|1.2726
|1.2717
|0.0000
|562
|2006.05.05 16:56
|close
|281
|0.68
|1.2737
|1.2717
|0.0000
|74.80
|942.94
|563
|2006.05.08 10:27
|sell
|282
|0.74
|1.2770
|1.2779
|0.0000
|564
|2006.05.08 10:28
|s/l
|282
|0.74
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|-66.60
|876.34
|565
|2006.05.08 10:28
|sell
|283
|0.69
|1.2777
|1.2786
|0.0000
|566
|2006.05.08 10:30
|s/l
|283
|0.69
|1.2786
|1.2786
|0.0000
|-62.10
|814.24
|567
|2006.05.08 10:30
|sell
|284
|0.64
|1.2786
|1.2795
|0.0000
|568
|2006.05.08 10:39
|close
|284
|0.64
|1.2778
|1.2795
|0.0000
|51.20
|865.44
|569
|2006.05.08 10:39
|sell
|285
|0.68
|1.2776
|1.2785
|0.0000
|570
|2006.05.08 10:45
|s/l
|285
|0.68
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|-61.20
|804.24
|571
|2006.05.08 10:45
|sell
|286
|0.63
|1.2783
|1.2792
|0.0000
|572
|2006.05.08 10:53
|close
|286
|0.63
|1.2775
|1.2792
|0.0000
|50.40
|854.64
|573
|2006.05.08 10:54
|sell
|287
|0.67
|1.2774
|1.2783
|0.0000
|574
|2006.05.08 12:24
|close
|287
|0.67
|1.2764
|1.2783
|0.0000
|67.00
|921.64
|575
|2006.05.08 12:54
|buy
|288
|0.72
|1.2759
|1.2750
|0.0000
|576
|2006.05.08 13:21
|close
|288
|0.72
|1.2770
|1.2750
|0.0000
|79.20
|1000.84
|577
|2006.05.08 15:52
|buy
|289
|0.79
|1.2722
|1.2713
|0.0000
|578
|2006.05.08 15:58
|s/l
|289
|0.79
|1.2713
|1.2713
|0.0000
|-71.10
|929.74
|579
|2006.05.08 15:58
|buy
|290
|0.73
|1.2715
|1.2706
|0.0000
|580
|2006.05.08 16:12
|s/l
|290
|0.73
|1.2706
|1.2706
|0.0000
|-65.70
|864.04
|581
|2006.05.09 08:56
|buy
|291
|0.68
|1.2672
|1.2663
|0.0000
|582
|2006.05.09 09:13
|s/l
|291
|0.68
|1.2663
|1.2663
|0.0000
|-61.20
|802.84
|583
|2006.05.09 10:44
|sell
|292
|0.63
|1.2692
|1.2701
|0.0000
|584
|2006.05.09 11:33
|s/l
|292
|0.63
|1.2701
|1.2701
|0.0000
|-56.70
|746.14
|585
|2006.05.09 15:27
|sell
|293
|0.59
|1.2731
|1.2740
|0.0000
|586
|2006.05.09 15:59
|s/l
|293
|0.59
|1.2740
|1.2740
|0.0000
|-53.10
|693.04
|587
|2006.05.09 15:59
|sell
|294
|0.54
|1.2739
|1.2748
|0.0000
|588
|2006.05.09 16:01
|s/l
|294
|0.54
|1.2748
|1.2748
|0.0000
|-48.60
|644.44
|589
|2006.05.09 16:16
|sell
|295
|0.51
|1.2761
|1.2770
|0.0000
|590
|2006.05.09 16:19
|s/l
|295
|0.51
|1.2770
|1.2770
|0.0000
|-45.90
|598.54
|591
|2006.05.09 16:19
|sell
|296
|0.47
|1.2770
|1.2779
|0.0000
|592
|2006.05.09 16:25
|close
|296
|0.47
|1.2762
|1.2779
|0.0000
|37.60
|636.14
|593
|2006.05.09 16:25
|sell
|297
|0.50
|1.2761
|1.2770
|0.0000
|594
|2006.05.09 16:34
|s/l
|297
|0.50
|1.2770
|1.2770
|0.0000
|-45.00
|591.14
|595
|2006.05.09 16:34
|sell
|298
|0.46
|1.2769
|1.2778
|0.0000
|596
|2006.05.09 16:36
|s/l
|298
|0.46
|1.2778
|1.2778
|0.0000
|-41.40
|549.74
|597
|2006.05.09 16:36
|sell
|299
|0.43
|1.2776
|1.2785
|0.0000
|598
|2006.05.09 16:37
|close
|299
|0.43
|1.2761
|1.2785
|0.0000
|64.50
|614.24
|599
|2006.05.09 16:37
|sell
|300
|0.48
|1.2761
|1.2770
|0.0000
|600
|2006.05.09 16:37
|s/l
|300
|0.48
|1.2770
|1.2770
|0.0000
|-43.20
|571.04
|601
|2006.05.09 16:37
|sell
|301
|0.45
|1.2769
|1.2778
|0.0000
|602
|2006.05.09 16:37
|s/l
|301
|0.45
|1.2778
|1.2778
|0.0000
|-40.50
|530.54
|603
|2006.05.09 16:37
|sell
|302
|0.42
|1.2777
|1.2786
|0.0000
|604
|2006.05.09 16:38
|close
|302
|0.42
|1.2767
|1.2786
|0.0000
|42.00
|572.54
|605
|2006.05.09 16:38
|sell
|303
|0.45
|1.2766
|1.2775
|0.0000
|606
|2006.05.09 16:38
|s/l
|303
|0.45
|1.2775
|1.2775
|0.0000
|-40.50
|532.04
|607
|2006.05.09 16:38
|sell
|304
|0.42
|1.2773
|1.2782
|0.0000
|608
|2006.05.09 16:43
|close
|304
|0.42
|1.2765
|1.2782
|0.0000
|33.60
|565.64
|609
|2006.05.09 16:43
|sell
|305
|0.44
|1.2765
|1.2774
|0.0000
|610
|2006.05.09 16:57
|close
|305
|0.44
|1.2756
|1.2774
|0.0000
|39.60
|605.24
|611
|2006.05.09 16:59
|sell
|306
|0.47
|1.2761
|1.2770
|0.0000
|612
|2006.05.09 17:06
|s/l
|306
|0.47
|1.2770
|1.2770
|0.0000
|-42.30
|562.94
|613
|2006.05.10 10:22
|buy
|307
|0.44
|1.2777
|1.2768
|0.0000
|614
|2006.05.10 11:47
|close
|307
|0.44
|1.2788
|1.2768
|0.0000
|48.40
|611.34
|615
|2006.05.10 18:33
|buy
|308
|0.48
|1.2780
|1.2771
|0.0000
|616
|2006.05.10 19:09
|close
|308
|0.48
|1.2789
|1.2771
|0.0000
|43.20
|654.54
|617
|2006.05.10 20:17
|buy
|309
|0.51
|1.2769
|1.2760
|0.0000
|618
|2006.05.10 20:17
|s/l
|309
|0.51
|1.2760
|1.2760
|0.0000
|-45.90
|608.64
|619
|2006.05.10 20:17
|buy
|310
|0.48
|1.2759
|1.2750
|0.0000
|620
|2006.05.10 20:17
|close
|310
|0.48
|1.2773
|1.2750
|0.0000
|67.20
|675.84
|621
|2006.05.10 20:17
|buy
|311
|0.53
|1.2774
|1.2765
|0.0000
|622
|2006.05.10 20:17
|close
|311
|0.53
|1.2786
|1.2765
|0.0000
|63.60
|739.44
|623
|2006.05.10 20:17
|buy
|312
|0.58
|1.2767
|1.2758
|0.0000
|624
|2006.05.10 20:18
|s/l
|312
|0.58
|1.2758
|1.2758
|0.0000
|-52.20
|687.24
|625
|2006.05.10 20:18
|buy
|313
|0.54
|1.2759
|1.2750
|0.0000
|626
|2006.05.10 20:18
|close
|313
|0.54
|1.2770
|1.2750
|0.0000
|59.40
|746.64
|627
|2006.05.10 20:18
|buy
|314
|0.58
|1.2768
|1.2759
|0.0000
|628
|2006.05.10 20:18
|close
|314
|0.58
|1.2778
|1.2759
|0.0000
|58.00
|804.64
|629
|2006.05.10 20:18
|buy
|315
|0.63
|1.2767
|1.2758
|0.0000
|630
|2006.05.10 20:18
|close
|315
|0.63
|1.2781
|1.2758
|0.0000
|88.20
|892.84
|631
|2006.05.10 20:18
|buy
|316
|0.70
|1.2772
|1.2763
|0.0000
|632
|2006.05.10 20:18
|close
|316
|0.70
|1.2782
|1.2763
|0.0000
|70.00
|962.84
|633
|2006.05.10 20:18
|sell
|317
|0.75
|1.2808
|1.2817
|0.0000
|634
|2006.05.10 20:18
|close
|317
|0.75
|1.2779
|1.2817
|0.0000
|217.50
|1180.34
|635
|2006.05.10 20:18
|buy
|318
|0.92
|1.2772
|1.2763
|0.0000
|636
|2006.05.10 20:18
|s/l
|318
|0.92
|1.2763
|1.2763
|0.0000
|-82.80
|1097.54
|637
|2006.05.10 20:18
|buy
|319
|0.86
|1.2765
|1.2756
|0.0000
|638
|2006.05.10 20:18
|s/l
|319
|0.86
|1.2756
|1.2756
|0.0000
|-77.40
|1020.14
|639
|2006.05.10 20:18
|buy
|320
|0.80
|1.2755
|1.2746
|0.0000
|640
|2006.05.10 20:18
|close
|320
|0.80
|1.2765
|1.2746
|0.0000
|80.00
|1100.14
|641
|2006.05.10 20:18
|buy
|321
|0.86
|1.2762
|1.2753
|0.0000
|642
|2006.05.10 20:18
|close
|321
|0.86
|1.2808
|1.2753
|0.0000
|395.60
|1495.74
|643
|2006.05.10 20:19
|buy
|322
|1.17
|1.2769
|1.2760
|0.0000
|644
|2006.05.10 20:19
|close
|322
|1.17
|1.2800
|1.2760
|0.0000
|362.70
|1858.44
|645
|2006.05.10 20:22
|buy
|323
|1.46
|1.2770
|1.2761
|0.0000
|646
|2006.05.10 20:22
|close
|323
|1.46
|1.2787
|1.2761
|0.0000
|248.20
|2106.64
|647
|2006.05.10 20:22
|buy
|324
|1.65
|1.2779
|1.2770
|0.0000
|648
|2006.05.10 20:23
|close
|324
|1.65
|1.2789
|1.2770
|0.0000
|165.01
|2271.65
|649
|2006.05.10 20:23
|buy
|325
|1.78
|1.2763
|1.2754
|0.0000
|650
|2006.05.10 20:23
|s/l
|325
|1.78
|1.2754
|1.2754
|0.0000
|-160.20
|2111.45
|651
|2006.05.10 20:23
|buy
|326
|1.66
|1.2755
|1.2746
|0.0000
|652
|2006.05.10 20:23
|close
|326
|1.66
|1.2765
|1.2746
|0.0000
|166.00
|2277.45
|653
|2006.05.10 20:23
|buy
|327
|1.78
|1.2763
|1.2754
|0.0000
|654
|2006.05.10 20:23
|close
|327
|1.78
|1.2773
|1.2754
|0.0000
|178.00
|2455.45
|655
|2006.05.10 20:23
|buy
|328
|1.92
|1.2772
|1.2763
|0.0000
|656
|2006.05.10 20:23
|close
|328
|1.92
|1.2782
|1.2763
|0.0000
|192.00
|2647.45
|657
|2006.05.10 20:23
|buy
|329
|2.07
|1.2769
|1.2760
|0.0000
|658
|2006.05.10 20:24
|s/l
|329
|2.07
|1.2760
|1.2760
|0.0000
|-186.30
|2461.15
|659
|2006.05.10 20:24
|buy
|330
|1.93
|1.2755
|1.2746
|0.0000
|660
|2006.05.10 20:24
|close
|330
|1.93
|1.2766
|1.2746
|0.0000
|212.29
|2673.44
|661
|2006.05.10 20:24
|buy
|331
|2.09
|1.2767
|1.2758
|0.0000
|662
|2006.05.10 20:24
|s/l
|331
|2.09
|1.2758
|1.2758
|0.0000
|-188.10
|2485.34
|663
|2006.05.10 20:24
|buy
|332
|1.95
|1.2759
|1.2750
|0.0000
|664
|2006.05.10 20:25
|close
|332
|1.95
|1.2774
|1.2750
|0.0000
|292.50
|2777.84
|665
|2006.05.10 20:25
|buy
|333
|2.17
|1.2774
|1.2765
|0.0000
|666
|2006.05.10 20:25
|close
|333
|2.17
|1.2784
|1.2765
|0.0000
|217.00
|2994.84
|667
|2006.05.10 20:25
|buy
|334
|2.34
|1.2774
|1.2765
|0.0000
|668
|2006.05.10 20:25
|s/l
|334
|2.34
|1.2765
|1.2765
|0.0000
|-210.60
|2784.24
|669
|2006.05.10 20:25
|buy
|335
|2.18
|1.2761
|1.2752
|0.0000
|670
|2006.05.10 20:25
|close
|335
|2.18
|1.2773
|1.2752
|0.0000
|261.60
|3045.84
|671
|2006.05.10 20:25
|buy
|336
|2.38
|1.2774
|1.2765
|0.0000
|672
|2006.05.10 20:25
|s/l
|336
|2.38
|1.2765
|1.2765
|0.0000
|-214.20
|2831.64
|673
|2006.05.10 20:25
|buy
|337
|2.22
|1.2766
|1.2757
|0.0000
|674
|2006.05.10 20:26
|close
|337
|2.22
|1.2776
|1.2757
|0.0000
|222.00
|3053.64
|675
|2006.05.10 20:26
|buy
|338
|2.39
|1.2772
|1.2763
|0.0000
|676
|2006.05.10 20:28
|s/l
|338
|2.39
|1.2763
|1.2763
|0.0000
|-215.10
|2838.54
|677
|2006.05.10 20:28
|buy
|339
|2.22
|1.2765
|1.2756
|0.0000
|678
|2006.05.10 20:31
|close
|339
|2.22
|1.2776
|1.2756
|0.0000
|244.21
|3082.75
|679
|2006.05.10 20:31
|buy
|340
|2.41
|1.2773
|1.2764
|0.0000
|680
|2006.05.10 20:32
|close
|340
|2.41
|1.2788
|1.2764
|0.0000
|361.50
|3444.25
|681
|2006.05.10 20:32
|buy
|341
|2.70
|1.2771
|1.2762
|0.0000
|682
|2006.05.10 20:33
|s/l
|341
|2.70
|1.2762
|1.2762
|0.0000
|-243.00
|3201.25
|683
|2006.05.10 20:33
|buy
|342
|2.51
|1.2764
|1.2755
|0.0000
|684
|2006.05.10 20:33
|close
|342
|2.51
|1.2788
|1.2755
|0.0000
|602.40
|3803.65
|685
|2006.05.10 20:33
|buy
|343
|2.98
|1.2779
|1.2770
|0.0000
|686
|2006.05.10 20:33
|s/l
|343
|2.98
|1.2770
|1.2770
|0.0000
|-268.20
|3535.45
|687
|2006.05.10 20:33
|buy
|344
|2.77
|1.2763
|1.2754
|0.0000
|688
|2006.05.10 20:33
|close
|344
|2.77
|1.2780
|1.2754
|0.0000
|470.90
|4006.35
|689
|2006.05.10 20:33
|buy
|345
|3.14
|1.2772
|1.2763
|0.0000
|690
|2006.05.10 20:33
|close
|345
|3.14
|1.2785
|1.2763
|0.0000
|408.20
|4414.55
|691
|2006.05.10 20:33
|buy
|346
|3.46
|1.2775
|1.2766
|0.0000
|692
|2006.05.10 20:33
|s/l
|346
|3.46
|1.2766
|1.2766
|0.0000
|-311.40
|4103.15
|693
|2006.05.10 20:33
|buy
|347
|3.22
|1.2759
|1.2750
|0.0000
|694
|2006.05.10 20:33
|close
|347
|3.22
|1.2781
|1.2750
|0.0000
|708.40
|4811.55
|695
|2006.05.10 20:33
|buy
|348
|3.77
|1.2771
|1.2762
|0.0000
|696
|2006.05.10 20:33
|close
|348
|3.77
|1.2787
|1.2762
|0.0000
|603.20
|5414.75
|697
|2006.05.10 20:43
|sell
|349
|4.22
|1.2825
|1.2834
|0.0000
|698
|2006.05.10 20:43
|close
|349
|4.22
|1.2814
|1.2834
|0.0000
|464.20
|5878.95
|699
|2006.05.10 20:43
|sell
|350
|4.59
|1.2822
|1.2831
|0.0000
|700
|2006.05.10 20:43
|s/l
|350
|4.59
|1.2831
|1.2831
|0.0000
|-413.10
|5465.85
|701
|2006.05.10 20:43
|sell
|351
|4.26
|1.2832
|1.2841
|0.0000
|702
|2006.05.10 20:45
|close
|351
|4.26
|1.2822
|1.2841
|0.0000
|426.01
|5891.86
|703
|2006.05.10 20:45
|sell
|352
|4.60
|1.2819
|1.2828
|0.0000
|704
|2006.05.10 20:52
|close
|352
|4.60
|1.2809
|1.2828
|0.0000
|460.00
|6351.86
|705
|2006.05.11 01:40
|buy
|353
|4.98
|1.2760
|1.2751
|0.0000
|706
|2006.05.11 02:40
|s/l
|353
|4.98
|1.2751
|1.2751
|0.0000
|-448.20
|5903.66
|707
|2006.05.11 03:06
|buy
|354
|4.63
|1.2740
|1.2731
|0.0000
|708
|2006.05.11 03:06
|s/l
|354
|4.63
|1.2731
|1.2731
|0.0000
|-416.70
|5486.96
|709
|2006.05.11 03:06
|buy
|355
|4.31
|1.2731
|1.2722
|0.0000
|710
|2006.05.11 03:07
|close
|355
|4.31
|1.2739
|1.2722
|0.0000
|344.80
|5831.76
|711
|2006.05.11 03:07
|buy
|356
|4.58
|1.2740
|1.2731
|0.0000
|712
|2006.05.11 03:14
|s/l
|356
|4.58
|1.2731
|1.2731
|0.0000
|-412.20
|5419.56
|713
|2006.05.11 03:14
|buy
|357
|4.26
|1.2733
|1.2724
|0.0000
|714
|2006.05.11 03:19
|s/l
|357
|4.26
|1.2724
|1.2724
|0.0000
|-383.40
|5036.16
|715
|2006.05.11 03:19
|buy
|358
|3.96
|1.2725
|1.2716
|0.0000
|716
|2006.05.11 03:35
|s/l
|358
|3.96
|1.2716
|1.2716
|0.0000
|-356.40
|4679.76
|717
|2006.05.11 03:35
|buy
|359
|3.68
|1.2717
|1.2708
|0.0000
|718
|2006.05.11 03:44
|close
|359
|3.68
|1.2726
|1.2708
|0.0000
|331.22
|5010.98
|719
|2006.05.11 03:44
|buy
|360
|3.94
|1.2731
|1.2722
|0.0000
|720
|2006.05.11 03:56
|s/l
|360
|3.94
|1.2722
|1.2722
|0.0000
|-354.60
|4656.38
|721
|2006.05.11 03:56
|buy
|361
|3.66
|1.2723
|1.2714
|0.0000
|722
|2006.05.11 04:15
|close
|361
|3.66
|1.2734
|1.2714
|0.0000
|402.58
|5058.96
|723
|2006.05.11 10:31
|sell
|362
|3.98
|1.2726
|1.2735
|0.0000
|724
|2006.05.11 10:38
|close
|362
|3.98
|1.2715
|1.2735
|0.0000
|437.82
|5496.78
|725
|2006.05.11 14:21
|sell
|363
|4.32
|1.2737
|1.2746
|0.0000
|726
|2006.05.11 14:30
|close
|363
|4.32
|1.2727
|1.2746
|0.0000
|432.00
|5928.78
|727
|2006.05.11 14:30
|sell
|364
|4.66
|1.2735
|1.2744
|0.0000
|728
|2006.05.11 14:30
|s/l
|364
|4.66
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|-419.40
|5509.38
|729
|2006.05.11 14:30
|sell
|365
|4.32
|1.2743
|1.2752
|0.0000
|730
|2006.05.11 14:31
|s/l
|365
|4.32
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|-388.80
|5120.58
|731
|2006.05.11 14:31
|sell
|366
|4.01
|1.2754
|1.2763
|0.0000
|732
|2006.05.11 14:31
|s/l
|366
|4.01
|1.2763
|1.2763
|0.0000
|-360.90
|4759.68
|733
|2006.05.11 14:31
|sell
|367
|3.73
|1.2774
|1.2783
|0.0000
|734
|2006.05.11 14:31
|close
|367
|3.73
|1.2750
|1.2783
|0.0000
|895.23
|5654.91
|735
|2006.05.11 14:32
|sell
|368
|4.44
|1.2750
|1.2759
|0.0000
|736
|2006.05.11 14:32
|s/l
|368
|4.44
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|-399.60
|5255.31
|737
|2006.05.11 14:32
|sell
|369
|4.12
|1.2757
|1.2766
|0.0000
|738
|2006.05.11 14:32
|s/l
|369
|4.12
|1.2766
|1.2766
|0.0000
|-370.80
|4884.51
|739
|2006.05.11 14:32
|sell
|370
|3.83
|1.2766
|1.2775
|0.0000
|740
|2006.05.11 14:33
|s/l
|370
|3.83
|1.2775
|1.2775
|0.0000
|-344.70
|4539.81
|741
|2006.05.11 14:33
|sell
|371
|3.55
|1.2774
|1.2783
|0.0000
|742
|2006.05.11 14:33
|close
|371
|3.55
|1.2763
|1.2783
|0.0000
|390.49
|4930.30
|743
|2006.05.11 14:34
|sell
|372
|3.86
|1.2760
|1.2769
|0.0000
|744
|2006.05.11 14:34
|s/l
|372
|3.86
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-347.40
|4582.90
|745
|2006.05.11 14:34
|sell
|373
|3.59
|1.2768
|1.2777
|0.0000
|746
|2006.05.11 14:39
|close
|373
|3.59
|1.2756
|1.2777
|0.0000
|430.80
|5013.70
|747
|2006.05.11 14:39
|sell
|374
|3.93
|1.2752
|1.2761
|0.0000
|748
|2006.05.11 14:39
|s/l
|374
|3.93
|1.2761
|1.2761
|0.0000
|-353.70
|4660.00
|749
|2006.05.11 14:39
|sell
|375
|3.65
|1.2759
|1.2768
|0.0000
|750
|2006.05.11 14:48
|close
|375
|3.65
|1.2748
|1.2768
|0.0000
|401.49
|5061.49
|751
|2006.05.11 14:48
|sell
|376
|3.97
|1.2746
|1.2755
|0.0000
|752
|2006.05.11 14:49
|s/l
|376
|3.97
|1.2755
|1.2755
|0.0000
|-357.30
|4704.19
|753
|2006.05.11 14:49
|sell
|377
|3.69
|1.2753
|1.2762
|0.0000
|754
|2006.05.11 14:55
|close
|377
|3.69
|1.2737
|1.2762
|0.0000
|590.41
|5294.60
|755
|2006.05.11 14:55
|sell
|378
|4.16
|1.2735
|1.2744
|0.0000
|756
|2006.05.11 14:55
|s/l
|378
|4.16
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|-374.40
|4920.20
|757
|2006.05.11 14:55
|sell
|379
|3.86
|1.2747
|1.2756
|0.0000
|758
|2006.05.11 14:55
|s/l
|379
|3.86
|1.2756
|1.2756
|0.0000
|-347.40
|4572.80
|759
|2006.05.11 14:55
|sell
|380
|3.59
|1.2755
|1.2764
|0.0000
|760
|2006.05.11 14:55
|close
|380
|3.59
|1.2741
|1.2764
|0.0000
|502.59
|5075.39
|761
|2006.05.11 14:56
|sell
|381
|3.98
|1.2741
|1.2750
|0.0000
|762
|2006.05.11 15:24
|s/l
|381
|3.98
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-358.20
|4717.19
|763
|2006.05.11 17:35
|sell
|382
|3.67
|1.2836
|1.2845
|0.0000
|764
|2006.05.11 17:37
|s/l
|382
|3.67
|1.2845
|1.2845
|0.0000
|-330.30
|4386.89
|765
|2006.05.11 17:37
|sell
|383
|3.42
|1.2844
|1.2853
|0.0000
|766
|2006.05.11 17:40
|s/l
|383
|3.42
|1.2853
|1.2853
|0.0000
|-307.80
|4079.09
|767
|2006.05.11 17:40
|sell
|384
|3.17
|1.2851
|1.2860
|0.0000
|768
|2006.05.11 17:48
|close
|384
|3.17
|1.2840
|1.2860
|0.0000
|348.70
|4427.79
|769
|2006.05.11 17:48
|sell
|385
|3.45
|1.2839
|1.2848
|0.0000
|770
|2006.05.11 17:54
|s/l
|385
|3.45
|1.2848
|1.2848
|0.0000
|-310.50
|4117.29
|771
|2006.05.11 17:54
|sell
|386
|3.21
|1.2846
|1.2855
|0.0000
|772
|2006.05.11 17:58
|s/l
|386
|3.21
|1.2855
|1.2855
|0.0000
|-288.90
|3828.39
|773
|2006.05.11 17:58
|sell
|387
|2.98
|1.2855
|1.2864
|0.0000
|774
|2006.05.11 18:20
|close
|387
|2.98
|1.2845
|1.2864
|0.0000
|298.00
|4126.39
|775
|2006.05.12 02:09
|sell
|388
|3.21
|1.2869
|1.2878
|0.0000
|776
|2006.05.12 02:11
|close
|388
|3.21
|1.2858
|1.2878
|0.0000
|353.12
|4479.51
|777
|2006.05.12 02:12
|sell
|389
|3.48
|1.2869
|1.2878
|0.0000
|778
|2006.05.12 02:37
|close
|389
|3.48
|1.2858
|1.2878
|0.0000
|382.82
|4862.33
|779
|2006.05.12 09:33
|sell
|390
|3.77
|1.2900
|1.2909
|0.0000
|780
|2006.05.12 09:39
|close
|390
|3.77
|1.2892
|1.2909
|0.0000
|301.59
|5163.92
|781
|2006.05.12 09:39
|sell
|391
|4.00
|1.2898
|1.2907
|0.0000
|782
|2006.05.12 09:45
|close
|391
|4.00
|1.2890
|1.2907
|0.0000
|320.00
|5483.92
|783
|2006.05.12 11:35
|sell
|392
|4.24
|1.2922
|1.2931
|0.0000
|784
|2006.05.12 11:38
|s/l
|392
|4.24
|1.2931
|1.2931
|0.0000
|-381.60
|5102.32
|785
|2006.05.12 11:38
|sell
|393
|3.95
|1.2929
|1.2938
|0.0000
|786
|2006.05.12 11:38
|s/l
|393
|3.95
|1.2938
|1.2938
|0.0000
|-355.50
|4746.82
|787
|2006.05.12 11:38
|sell
|394
|3.67
|1.2938
|1.2947
|0.0000
|788
|2006.05.12 11:41
|s/l
|394
|3.67
|1.2947
|1.2947
|0.0000
|-330.30
|4416.52
|789
|2006.05.12 11:41
|sell
|395
|3.41
|1.2945
|1.2954
|0.0000
|790
|2006.05.12 11:41
|s/l
|395
|3.41
|1.2954
|1.2954
|0.0000
|-306.90
|4109.62
|791
|2006.05.12 11:41
|sell
|396
|3.17
|1.2953
|1.2962
|0.0000
|792
|2006.05.12 11:43
|close
|396
|3.17
|1.2942
|1.2962
|0.0000
|348.69
|4458.31
|793
|2006.05.12 11:43
|sell
|397
|3.45
|1.2940
|1.2949
|0.0000
|794
|2006.05.12 11:50
|close
|397
|3.45
|1.2927
|1.2949
|0.0000
|448.50
|4906.81
|795
|2006.05.12 11:50
|sell
|398
|3.80
|1.2927
|1.2936
|0.0000
|796
|2006.05.12 12:00
|close
|398
|3.80
|1.2918
|1.2936
|0.0000
|342.00
|5248.81
|797
|2006.05.12 13:51
|buy
|399
|4.07
|1.2904
|1.2895
|0.0000
|798
|2006.05.12 14:06
|close
|399
|4.07
|1.2913
|1.2895
|0.0000
|366.32
|5615.13
|799
|2006.05.12 14:30
|buy
|400
|4.36
|1.2881
|1.2872
|0.0000
|800
|2006.05.12 14:30
|close
|400
|4.36
|1.2893
|1.2872
|0.0000
|523.20
|6138.33
|801
|2006.05.12 14:30
|buy
|401
|4.76
|1.2885
|1.2876
|0.0000
|802
|2006.05.12 14:30
|close
|401
|4.76
|1.2893
|1.2876
|0.0000
|380.80
|6519.13
|803
|2006.05.12 14:30
|buy
|402
|5.06
|1.2885
|1.2876
|0.0000
|804
|2006.05.12 14:30
|s/l
|402
|5.06
|1.2876
|1.2876
|0.0000
|-455.40
|6063.73
|805
|2006.05.12 14:30
|buy
|403
|4.71
|1.2866
|1.2857
|0.0000
|806
|2006.05.12 14:30
|close
|403
|4.71
|1.2879
|1.2857
|0.0000
|612.32
|6676.05
|807
|2006.05.12 14:30
|buy
|404
|5.19
|1.2866
|1.2857
|0.0000
|808
|2006.05.12 14:30
|close
|404
|5.19
|1.2881
|1.2857
|0.0000
|778.52
|7454.57
|809
|2006.05.12 14:30
|buy
|405
|5.79
|1.2873
|1.2864
|0.0000
|810
|2006.05.12 14:30
|s/l
|405
|5.79
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|-521.10
|6933.47
|811
|2006.05.12 14:30
|buy
|406
|5.39
|1.2866
|1.2857
|0.0000
|812
|2006.05.12 14:30
|close
|406
|5.39
|1.2910
|1.2857
|0.0000
|2371.62
|9305.09
|813
|2006.05.12 14:30
|buy
|407
|7.23
|1.2881
|1.2872
|0.0000
|814
|2006.05.12 14:30
|s/l
|407
|7.23
|1.2872
|1.2872
|0.0000
|-650.70
|8654.39
|815
|2006.05.12 14:30
|buy
|408
|6.72
|1.2873
|1.2864
|0.0000
|816
|2006.05.12 14:30
|s/l
|408
|6.72
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|-604.80
|8049.59
|817
|2006.05.12 14:30
|buy
|409
|6.26
|1.2866
|1.2857
|0.0000
|818
|2006.05.12 14:30
|close
|409
|6.26
|1.2882
|1.2857
|0.0000
|1001.62
|9051.21
|819
|2006.05.12 14:30
|buy
|410
|7.03
|1.2873
|1.2864
|0.0000
|820
|2006.05.12 14:30
|s/l
|410
|7.03
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|-632.70
|8418.51
|821
|2006.05.12 14:30
|buy
|411
|6.54
|1.2866
|1.2857
|0.0000
|822
|2006.05.12 14:30
|close
|411
|6.54
|1.2910
|1.2857
|0.0000
|2877.63
|11296.14
|823
|2006.05.12 14:30
|buy
|412
|8.77
|1.2878
|1.2869
|0.0000
|824
|2006.05.12 14:31
|close
|412
|8.77
|1.2890
|1.2869
|0.0000
|1052.36
|12348.50
|825
|2006.05.12 14:31
|buy
|413
|9.59
|1.2878
|1.2869
|0.0000
|826
|2006.05.12 14:31
|s/l
|413
|9.59
|1.2869
|1.2869
|0.0000
|-863.10
|11485.40
|827
|2006.05.12 14:31
|buy
|414
|8.93
|1.2869
|1.2860
|0.0000
|828
|2006.05.12 14:31
|close
|414
|8.93
|1.2879
|1.2860
|0.0000
|892.99
|12378.39
|829
|2006.05.12 14:31
|buy
|415
|9.61
|1.2883
|1.2874
|0.0000
|830
|2006.05.12 14:31
|close
|415
|9.61
|1.2902
|1.2874
|0.0000
|1825.90
|14204.29
|831
|2006.05.12 14:31
|buy
|416
|11.03
|1.2882
|1.2873
|0.0000
|832
|2006.05.12 14:31
|s/l
|416
|11.03
|1.2873
|1.2873
|0.0000
|-992.70
|13211.59
|833
|2006.05.12 14:31
|buy
|417
|10.26
|1.2875
|1.2866
|0.0000
|834
|2006.05.12 14:31
|s/l
|417
|10.26
|1.2866
|1.2866
|0.0000
|-923.40
|12288.19
|835
|2006.05.12 14:31
|buy
|418
|9.55
|1.2866
|1.2857
|0.0000
|836
|2006.05.12 14:31
|close
|418
|9.55
|1.2879
|1.2857
|0.0000
|1241.54
|13529.73
|837
|2006.05.12 14:31
|buy
|419
|10.51
|1.2878
|1.2869
|0.0000
|838
|2006.05.12 14:31
|s/l
|419
|10.51
|1.2869
|1.2869
|0.0000
|-945.90
|12583.83
|839
|2006.05.12 14:31
|buy
|420
|9.78
|1.2866
|1.2857
|0.0000
|840
|2006.05.12 14:31
|close
|420
|9.78
|1.2878
|1.2857
|0.0000
|1173.60
|13757.43
|841
|2006.05.12 14:31
|buy
|421
|10.68
|1.2885
|1.2876
|0.0000
|842
|2006.05.12 14:31
|close
|421
|10.68
|1.2895
|1.2876
|0.0000
|1067.96
|14825.39
|843
|2006.05.12 14:31
|buy
|422
|11.51
|1.2882
|1.2873
|0.0000
|844
|2006.05.12 14:31
|close
|422
|11.51
|1.2891
|1.2873
|0.0000
|1035.90
|15861.29
|845
|2006.05.12 14:31
|buy
|423
|12.31
|1.2882
|1.2873
|0.0000
|846
|2006.05.12 14:31
|s/l
|423
|12.31
|1.2873
|1.2873
|0.0000
|-1107.90
|14753.39
|847
|2006.05.12 14:31
|buy
|424
|11.46
|1.2875
|1.2866
|0.0000
|848
|2006.05.12 14:31
|close
|424
|11.46
|1.2916
|1.2866
|0.0000
|4698.60
|19451.99
|849
|2006.05.12 14:31
|buy
|425
|15.10
|1.2882
|1.2873
|0.0000
|850
|2006.05.12 14:32
|s/l
|425
|15.10
|1.2873
|1.2873
|0.0000
|-1359.00
|18092.99
|851
|2006.05.12 14:32
|buy
|426
|14.06
|1.2869
|1.2860
|0.0000
|852
|2006.05.12 14:32
|close
|426
|14.06
|1.2903
|1.2860
|0.0000
|4780.40
|22873.39
|853
|2006.05.12 14:32
|buy
|427
|17.75
|1.2885
|1.2876
|0.0000
|854
|2006.05.12 14:32
|close
|427
|17.75
|1.2899
|1.2876
|0.0000
|2484.83
|25358.22
|855
|2006.05.12 14:33
|buy
|428
|19.70
|1.2875
|1.2866
|0.0000
|856
|2006.05.12 14:33
|s/l
|428
|19.70
|1.2866
|1.2866
|0.0000
|-1773.00
|23585.22
|857
|2006.05.12 14:33
|buy
|429
|18.33
|1.2867
|1.2858
|0.0000
|858
|2006.05.12 14:34
|close
|429
|18.33
|1.2876
|1.2858
|0.0000
|1649.77
|25234.99
|859
|2006.05.12 14:34
|buy
|430
|19.60
|1.2880
|1.2871
|0.0000
|860
|2006.05.12 14:34
|close
|430
|19.60
|1.2889
|1.2871
|0.0000
|1764.00
|26998.99
|861
|2006.05.12 14:34
|buy
|431
|20.97
|1.2877
|1.2868
|0.0000
|862
|2006.05.12 14:34
|close
|431
|20.97
|1.2887
|1.2868
|0.0000
|2096.95
|29095.94
|863
|2006.05.12 14:34
|buy
|432
|22.58
|1.2885
|1.2876
|0.0000
|864
|2006.05.12 14:34
|close
|432
|22.58
|1.2895
|1.2876
|0.0000
|2258.00
|31353.94
|865
|2006.05.12 14:34
|buy
|433
|24.35
|1.2880
|1.2871
|0.0000
|866
|2006.05.12 14:35
|close
|433
|24.35
|1.2893
|1.2871
|0.0000
|3165.61
|34519.55
|867
|2006.05.12 14:35
|buy
|434
|26.80
|1.2884
|1.2875
|0.0000
|868
|2006.05.12 14:35
|s/l
|434
|26.80
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-2412.00
|32107.55
|869
|2006.05.12 14:35
|buy
|435
|24.94
|1.2875
|1.2866
|0.0000
|870
|2006.05.12 14:35
|close
|435
|24.94
|1.2886
|1.2866
|0.0000
|2743.40
|34850.95
|871
|2006.05.12 14:35
|buy
|436
|27.06
|1.2883
|1.2874
|0.0000
|872
|2006.05.12 14:35
|s/l
|436
|27.06
|1.2874
|1.2874
|0.0000
|-2435.40
|32415.55
|873
|2006.05.12 14:35
|buy
|437
|25.18
|1.2875
|1.2866
|0.0000
|874
|2006.05.12 14:36
|close
|437
|25.18
|1.2892
|1.2866
|0.0000
|4280.62
|36696.17
|875
|2006.05.12 14:36
|buy
|438
|28.48
|1.2885
|1.2876
|0.0000
|876
|2006.05.12 14:36
|close
|438
|28.48
|1.2893
|1.2876
|0.0000
|2278.40
|38974.57
|877
|2006.05.12 14:36
|buy
|439
|30.26
|1.2883
|1.2874
|0.0000
|878
|2006.05.12 14:36
|s/l
|439
|30.26
|1.2874
|1.2874
|0.0000
|-2723.40
|36251.17
|879
|2006.05.12 14:36
|buy
|440
|28.17
|1.2869
|1.2860
|0.0000
|880
|2006.05.12 14:36
|close
|440
|28.17
|1.2885
|1.2860
|0.0000
|4507.20
|40758.37
|881
|2006.05.12 14:36
|buy
|441
|31.63
|1.2886
|1.2877
|0.0000
|882
|2006.05.12 14:36
|s/l
|441
|31.63
|1.2877
|1.2877
|0.0000
|-2846.70
|37911.67
|883
|2006.05.12 14:36
|buy
|442
|29.44
|1.2879
|1.2870
|0.0000
|884
|2006.05.12 14:36
|s/l
|442
|29.44
|1.2870
|1.2870
|0.0000
|-2649.60
|35262.07
|885
|2006.05.12 14:36
|buy
|443
|27.41
|1.2869
|1.2860
|0.0000
|886
|2006.05.12 14:37
|close
|443
|27.41
|1.2885
|1.2860
|0.0000
|4385.57
|39647.64
|887
|2006.05.12 14:37
|buy
|444
|30.78
|1.2885
|1.2876
|0.0000
|888
|2006.05.12 14:37
|s/l
|444
|30.78
|1.2876
|1.2876
|0.0000
|-2770.20
|36877.44
|889
|2006.05.12 14:37
|buy
|445
|28.64
|1.2877
|1.2868
|0.0000
|890
|2006.05.12 14:37
|s/l
|445
|28.64
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-2577.60
|34299.84
|891
|2006.05.12 14:37
|buy
|446
|26.66
|1.2866
|1.2857
|0.0000
|892
|2006.05.12 14:37
|close
|446
|26.66
|1.2880
|1.2857
|0.0000
|3732.40
|38032.24
|893
|2006.05.12 14:37
|buy
|447
|29.53
|1.2881
|1.2872
|0.0000
|894
|2006.05.12 14:37
|s/l
|447
|29.53
|1.2872
|1.2872
|0.0000
|-2657.70
|35374.54
|895
|2006.05.12 14:37
|buy
|448
|27.48
|1.2874
|1.2865
|0.0000
|896
|2006.05.12 14:37
|s/l
|448
|27.48
|1.2865
|1.2865
|0.0000
|-2473.20
|32901.34
|897
|2006.05.12 14:37
|buy
|449
|25.58
|1.2866
|1.2857
|0.0000
|898
|2006.05.12 14:38
|close
|449
|25.58
|1.2878
|1.2857
|0.0000
|3069.70
|35971.04
|899
|2006.05.12 14:38
|buy
|450
|27.95
|1.2874
|1.2865
|0.0000
|900
|2006.05.12 14:38
|s/l
|450
|27.95
|1.2865
|1.2865
|0.0000
|-2515.50
|33455.54
|901
|2006.05.12 14:38
|buy
|451
|26.02
|1.2861
|1.2852
|0.0000
|902
|2006.05.12 14:38
|close
|451
|26.02
|1.2875
|1.2852
|0.0000
|3642.80
|37098.34
|903
|2006.05.12 14:38
|buy
|452
|28.82
|1.2876
|1.2867
|0.0000
|904
|2006.05.12 14:38
|s/l
|452
|28.82
|1.2867
|1.2867
|0.0000
|-2593.80
|34504.54
|905
|2006.05.12 14:38
|buy
|453
|26.82
|1.2869
|1.2860
|0.0000
|906
|2006.05.12 14:38
|s/l
|453
|26.82
|1.2860
|1.2860
|0.0000
|-2413.80
|32090.74
|907
|2006.05.12 14:38
|buy
|454
|24.96
|1.2861
|1.2852
|0.0000
|908
|2006.05.12 14:39
|close
|454
|24.96
|1.2870
|1.2852
|0.0000
|2246.40
|34337.14
|909
|2006.05.12 14:39
|buy
|455
|26.70
|1.2864
|1.2855
|0.0000
|910
|2006.05.12 14:39
|s/l
|455
|26.70
|1.2855
|1.2855
|0.0000
|-2403.00
|31934.14
|911
|2006.05.12 14:39
|buy
|456
|24.84
|1.2857
|1.2848
|0.0000
|912
|2006.05.12 14:40
|close
|456
|24.84
|1.2868
|1.2848
|0.0000
|2732.47
|34666.61
|913
|2006.05.12 14:40
|buy
|457
|26.94
|1.2871
|1.2862
|0.0000
|914
|2006.05.12 14:40
|s/l
|457
|26.94
|1.2862
|1.2862
|0.0000
|-2424.60
|32242.01
|915
|2006.05.12 14:40
|buy
|458
|25.07
|1.2864
|1.2855
|0.0000
|916
|2006.05.12 14:41
|close
|458
|25.07
|1.2875
|1.2855
|0.0000
|2757.76
|34999.77
|917
|2006.05.12 14:41
|buy
|459
|27.17
|1.2883
|1.2874
|0.0000
|918
|2006.05.12 14:41
|s/l
|459
|27.17
|1.2874
|1.2874
|0.0000
|-2445.30
|32554.47
|919
|2006.05.12 14:41
|buy
|460
|25.30
|1.2869
|1.2860
|0.0000
|920
|2006.05.12 14:44
|s/l
|460
|25.30
|1.2860
|1.2860
|0.0000
|-2277.00
|30277.47
|921
|2006.05.12 14:44
|buy
|461
|23.55
|1.2856
|1.2847
|0.0000
|922
|2006.05.12 14:44
|close
|461
|23.55
|1.2884
|1.2847
|0.0000
|6593.92
|36871.39
|923
|2006.05.12 14:44
|buy
|462
|28.63
|1.2880
|1.2871
|0.0000
|924
|2006.05.12 14:44
|close
|462
|28.63
|1.2890
|1.2871
|0.0000
|2863.00
|39734.39
|925
|2006.05.12 14:44
|buy
|463
|30.84
|1.2886
|1.2877
|0.0000
|926
|2006.05.12 14:44
|close
|463
|30.84
|1.2897
|1.2877
|0.0000
|3392.40
|43126.79
|927
|2006.05.12 14:44
|buy
|464
|33.50
|1.2877
|1.2868
|0.0000
|928
|2006.05.12 14:44
|close
|464
|33.50
|1.2890
|1.2868
|0.0000
|4355.00
|47481.79
|929
|2006.05.12 14:44
|buy
|465
|36.90
|1.2871
|1.2862
|0.0000
|930
|2006.05.12 14:44
|s/l
|465
|36.90
|1.2862
|1.2862
|0.0000
|-3321.00
|44160.79
|931
|2006.05.12 14:44
|buy
|466
|34.35
|1.2857
|1.2848
|0.0000
|932
|2006.05.12 14:44
|close
|466
|34.35
|1.2881
|1.2848
|0.0000
|8244.00
|52404.79
|933
|2006.05.12 14:44
|buy
|467
|40.70
|1.2879
|1.2870
|0.0000
|934
|2006.05.12 14:45
|close
|467
|40.70
|1.2890
|1.2870
|0.0000
|4477.00
|56881.79
|935
|2006.05.12 14:45
|buy
|468
|44.16
|1.2884
|1.2875
|0.0000
|936
|2006.05.12 14:45
|close
|468
|44.16
|1.2897
|1.2875
|0.0000
|5740.94
|62622.73
|937
|2006.05.12 14:45
|buy
|469
|48.61
|1.2886
|1.2877
|0.0000
|938
|2006.05.12 14:45
|s/l
|469
|48.61
|1.2877
|1.2877
|0.0000
|-4374.90
|58247.83
|939
|2006.05.12 14:45
|buy
|470
|45.23
|1.2879
|1.2870
|0.0000
|940
|2006.05.12 14:45
|close
|470
|45.23
|1.2889
|1.2870
|0.0000
|4523.00
|62770.83
|941
|2006.05.12 14:45
|buy
|471
|48.72
|1.2885
|1.2876
|0.0000
|942
|2006.05.12 14:45
|close
|471
|48.72
|1.2894
|1.2876
|0.0000
|4384.71
|67155.54
|943
|2006.05.12 15:03
|buy
|472
|52.08
|1.2896
|1.2887
|0.0000
|944
|2006.05.12 15:03
|close
|472
|52.08
|1.2907
|1.2887
|0.0000
|5728.80
|72884.34
|945
|2006.05.12 15:03
|buy
|473
|56.52
|1.2898
|1.2889
|0.0000
|946
|2006.05.12 15:03
|s/l
|473
|56.52
|1.2889
|1.2889
|0.0000
|-5086.80
|67797.54
|947
|2006.05.12 15:03
|buy
|474
|52.60
|1.2891
|1.2882
|0.0000
|948
|2006.05.12 15:06
|s/l
|474
|52.60
|1.2882
|1.2882
|0.0000
|-4734.00
|63063.54
|949
|2006.05.12 15:06
|buy
|475
|48.96
|1.2883
|1.2874
|0.0000
|950
|2006.05.12 15:07
|close
|475
|48.96
|1.2894
|1.2874
|0.0000
|5385.58
|68449.12
|951
|2006.05.12 15:07
|buy
|476
|53.09
|1.2896
|1.2887
|0.0000
|952
|2006.05.12 15:09
|s/l
|476
|53.09
|1.2887
|1.2887
|0.0000
|-4778.10
|63671.02
|953
|2006.05.12 15:09
|buy
|477
|49.41
|1.2887
|1.2878
|0.0000
|954
|2006.05.12 15:10
|s/l
|477
|49.41
|1.2878
|1.2878
|0.0000
|-4446.90
|59224.12
|955
|2006.05.12 15:10
|buy
|478
|45.99
|1.2880
|1.2871
|0.0000
|956
|2006.05.12 15:14
|close
|478
|45.99
|1.2892
|1.2871
|0.0000
|5518.80
|64742.92
|957
|2006.05.12 15:14
|buy
|479
|50.22
|1.2893
|1.2884
|0.0000
|958
|2006.05.12 15:14
|s/l
|479
|50.22
|1.2884
|1.2884
|0.0000
|-4519.80
|60223.12
|959
|2006.05.12 15:14
|buy
|480
|46.75
|1.2884
|1.2875
|0.0000
|960
|2006.05.12 15:15
|s/l
|480
|46.75
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-4207.50
|56015.62
|961
|2006.05.12 15:15
|buy
|481
|43.51
|1.2877
|1.2868
|0.0000
|962
|2006.05.12 15:16
|close
|481
|43.51
|1.2889
|1.2868
|0.0000
|5221.20
|61236.82
|963
|2006.05.12 15:16
|buy
|482
|47.57
|1.2875
|1.2866
|0.0000
|964
|2006.05.12 15:18
|close
|482
|47.57
|1.2886
|1.2866
|0.0000
|5232.70
|66469.52
|965
|2006.05.12 15:18
|buy
|483
|51.58
|1.2888
|1.2879
|0.0000
|966
|2006.05.12 15:20
|close
|483
|51.58
|1.2899
|1.2879
|0.0000
|5673.97
|72143.49
|967
|2006.05.12 15:20
|buy
|484
|55.95
|1.2896
|1.2887
|0.0000
|968
|2006.05.12 15:40
|close
|484
|55.95
|1.2908
|1.2887
|0.0000
|6714.10
|78857.59
|969
|2006.05.12 15:48
|buy
|485
|61.15
|1.2898
|1.2889
|0.0000
|970
|2006.05.12 15:53
|s/l
|485
|61.15
|1.2889
|1.2889
|0.0000
|-5503.50
|73354.09
|971
|2006.05.12 15:53
|buy
|486
|56.93
|1.2888
|1.2879
|0.0000
|972
|2006.05.12 15:53
|s/l
|486
|56.93
|1.2879
|1.2879
|0.0000
|-5123.70
|68230.39
|973
|2006.05.12 15:53
|buy
|487
|52.98
|1.2881
|1.2872
|0.0000
|974
|2006.05.12 15:53
|close
|487
|52.98
|1.2925
|1.2872
|0.0000
|23311.30
|91541.69
|975
|2006.05.12 15:53
|buy
|488
|70.95
|1.2905
|1.2896
|0.0000
|976
|2006.05.12 15:53
|close
|488
|70.95
|1.2918
|1.2896
|0.0000
|9223.42
|100765.11
|977
|2006.05.12 15:54
|buy
|489
|78.06
|1.2911
|1.2902
|0.0000
|978
|2006.05.12 15:54
|close
|489
|78.06
|1.2925
|1.2902
|0.0000
|10928.55
|111693.66
|979
|2006.05.12 15:54
|buy
|490
|86.78
|1.2873
|1.2864
|0.0000
|980
|2006.05.12 15:54
|close
|490
|86.78
|1.2925
|1.2864
|0.0000
|45126.14
|156819.80
|981
|2006.05.12 15:54
|buy
|491
|121.54
|1.2905
|1.2896
|0.0000
|982
|2006.05.12 15:54
|close
|491
|121.54
|1.2921
|1.2896
|0.0000
|19446.26
|176266.06
|983
|2006.05.12 15:58
|buy
|492
|136.71
|1.2895
|1.2886
|0.0000
|984
|2006.05.12 15:58
|close
|492
|136.71
|1.2906
|1.2886
|0.0000
|15038.10
|191304.16
|985
|2006.05.12 15:58
|buy
|493
|148.34
|1.2898
|1.2889
|0.0000
|986
|2006.05.12 15:59
|s/l
|493
|148.34
|1.2889
|1.2889
|0.0000
|-13350.60
|177953.56
|987
|2006.05.12 15:59
|buy
|494
|138.14
|1.2884
|1.2875
|0.0000
|988
|2006.05.12 15:59
|close
|494
|138.14
|1.2898
|1.2875
|0.0000
|19339.60
|197293.16
|989
|2006.05.12 15:59
|buy
|495
|153.04
|1.2894
|1.2885
|0.0000
|990
|2006.05.12 15:59
|s/l
|495
|153.04
|1.2885
|1.2885
|0.0000
|-13773.60
|183519.56
|991
|2006.05.12 15:59
|buy
|496
|142.44
|1.2886
|1.2877
|0.0000
|992
|2006.05.12 15:59
|close
|496
|142.44
|1.2898
|1.2877
|0.0000
|17092.80
|200612.36
|993
|2006.05.12 15:59
|buy
|497
|155.65
|1.2891
|1.2882
|0.0000
|994
|2006.05.12 15:59
|s/l
|497
|155.65
|1.2882
|1.2882
|0.0000
|-14008.50
|186603.86
|995
|2006.05.12 15:59
|buy
|498
|144.89
|1.2881
|1.2872
|0.0000
|996
|2006.05.12 16:00
|close
|498
|144.89
|1.2893
|1.2872
|0.0000
|17386.80
|203990.66
|997
|2006.05.12 16:01
|sell
|499
|158.05
|1.2907
|1.2916
|0.0000
|998
|2006.05.12 16:01
|close
|499
|158.05
|1.2896
|1.2916
|0.0000
|17384.85
|221375.51
|999
|2006.05.12 16:01
|sell
|500
|171.52
|1.2907
|1.2916
|0.0000
|1000
|2006.05.12 16:03
|s/l
|500
|171.52
|1.2916
|1.2916
|0.0000
|-15436.80
|205938.71
|1001
|2006.05.12 16:03
|sell
|501
|159.47
|1.2914
|1.2923
|0.0000
|1002
|2006.05.12 16:10
|close
|501
|159.47
|1.2902
|1.2923
|0.0000
|19137.01
|225075.72
|1003
|2006.05.12 16:10
|sell
|502
|174.37
|1.2908
|1.2917
|0.0000
|1004
|2006.05.12 16:14
|close
|502
|174.37
|1.2892
|1.2917
|0.0000
|27898.60
|252974.32
|1005
|2006.05.12 16:15
|sell
|503
|195.92
|1.2912
|1.2921
|0.0000
|1006
|2006.05.12 16:15
|close
|503
|195.92
|1.2896
|1.2921
|0.0000
|31347.20
|284321.52
|1007
|2006.05.12 17:17
|sell
|504
|220.37
|1.2902
|1.2911
|0.0000
|1008
|2006.05.12 17:19
|close
|504
|220.37
|1.2890
|1.2911
|0.0000
|26444.26
|310765.78
|1009
|2006.05.15 00:52
|sell
|505
|239.64
|1.2968
|1.2977
|0.0000
|1010
|2006.05.15 01:19
|close
|505
|239.64
|1.2956
|1.2977
|0.0000
|28756.66
|339522.44
|1011
|2006.05.15 03:25
|sell
|506
|262.26
|1.2946
|1.2955
|0.0000
|1012
|2006.05.15 03:39
|close
|506
|262.26
|1.2934
|1.2955
|0.0000
|31471.04
|370993.48
|1013
|2006.05.15 08:28
|buy
|507
|287.48
|1.2907
|1.2898
|0.0000
|1014
|2006.05.15 08:32
|s/l
|507
|287.48
|1.2898
|1.2898
|0.0000
|-25873.20
|345120.28
|1015
|2006.05.15 08:32
|buy
|508
|267.58
|1.2900
|1.2891
|0.0000
|1016
|2006.05.15 08:47
|close
|508
|267.58
|1.2911
|1.2891
|0.0000
|29433.80
|374554.08
|1017
|2006.05.15 08:58
|buy
|509
|290.22
|1.2908
|1.2899
|0.0000
|1018
|2006.05.15 09:05
|s/l
|509
|290.22
|1.2899
|1.2899
|0.0000
|-26119.80
|348434.28
|1019
|2006.05.15 10:06
|buy
|510
|271.01
|1.2859
|1.2850
|0.0000
|1020
|2006.05.15 10:06
|close
|510
|271.01
|1.2871
|1.2850
|0.0000
|32521.20
|380955.48
|1021
|2006.05.15 10:07
|buy
|511
|296.56
|1.2848
|1.2839
|0.0000
|1022
|2006.05.15 10:08
|s/l
|511
|296.56
|1.2839
|1.2839
|0.0000
|-26690.40
|354265.08
|1023
|2006.05.15 10:08
|buy
|512
|276.01
|1.2837
|1.2828
|0.0000
|1024
|2006.05.15 10:10
|close
|512
|276.01
|1.2849
|1.2828
|0.0000
|33122.41
|387387.49
|1025
|2006.05.15 10:10
|buy
|513
|301.56
|1.2848
|1.2839
|0.0000
|1026
|2006.05.15 10:14
|s/l
|513
|301.56
|1.2839
|1.2839
|0.0000
|-27140.40
|360247.09
|1027
|2006.05.15 10:14
|buy
|514
|280.61
|1.2840
|1.2831
|0.0000
|1028
|2006.05.15 10:20
|s/l
|514
|280.61
|1.2831
|1.2831
|0.0000
|-25254.90
|334992.19
|1029
|2006.05.15 10:20
|buy
|515
|261.08
|1.2833
|1.2824
|0.0000
|1030
|2006.05.15 10:25
|s/l
|515
|261.08
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|-23497.20
|311494.99
|1031
|2006.05.15 10:25
|buy
|516
|242.92
|1.2825
|1.2816
|0.0000
|1032
|2006.05.15 10:34
|close
|516
|242.92
|1.2838
|1.2816
|0.0000
|31579.85
|343074.84
|1033
|2006.05.15 10:34
|buy
|517
|267.25
|1.2839
|1.2830
|0.0000
|1034
|2006.05.15 10:47
|close
|517
|267.25
|1.2851
|1.2830
|0.0000
|32069.55
|375144.39
|1035
|2006.05.15 10:48
|buy
|518
|292.03
|1.2848
|1.2839
|0.0000
|1036
|2006.05.15 10:58
|s/l
|518
|292.03
|1.2839
|1.2839
|0.0000
|-26282.70
|348861.69
|1037
|2006.05.15 10:58
|buy
|519
|271.72
|1.2841
|1.2832
|0.0000
|1038
|2006.05.15 11:21
|s/l
|519
|271.72
|1.2832
|1.2832
|0.0000
|-24454.80
|324406.89
|1039
|2006.05.15 12:42
|buy
|520
|253.21
|1.2814
|1.2805
|0.0000
|1040
|2006.05.15 12:54
|s/l
|520
|253.21
|1.2805
|1.2805
|0.0000
|-22788.90
|301617.99
|1041
|2006.05.15 12:54
|buy
|521
|235.57
|1.2806
|1.2797
|0.0000
|1042
|2006.05.15 13:25
|close
|521
|235.57
|1.2820
|1.2797
|0.0000
|32977.63
|334595.62
|1043
|2006.05.15 15:22
|buy
|522
|261.14
|1.2815
|1.2806
|0.0000
|1044
|2006.05.15 15:26
|s/l
|522
|261.14
|1.2806
|1.2806
|0.0000
|-23502.60
|311093.02
|1045
|2006.05.15 15:26
|buy
|523
|242.93
|1.2808
|1.2799
|0.0000
|1046
|2006.05.15 15:35
|close
|523
|242.93
|1.2819
|1.2799
|0.0000
|26722.30
|337815.32
|1047
|2006.05.15 16:47
|sell
|524
|262.91
|1.2849
|1.2858
|0.0000
|1048
|2006.05.15 16:52
|close
|524
|262.91
|1.2838
|1.2858
|0.0000
|28920.10
|366735.42
|1049
|2006.05.15 18:59
|buy
|525
|286.76
|1.2791
|1.2782
|0.0000
|1050
|2006.05.15 19:00
|close
|525
|286.76
|1.2807
|1.2782
|0.0000
|45879.91
|412615.33
|1051
|2006.05.15 19:58
|sell
|526
|322.00
|1.2814
|1.2823
|0.0000
|1052
|2006.05.15 21:35
|close
|526
|322.00
|1.2802
|1.2823
|0.0000
|38638.88
|451254.21
|1053
|2006.05.15 21:53
|buy
|527
|352.98
|1.2786
|1.2777
|0.0000
|1054
|2006.05.15 23:09
|close
|527
|352.98
|1.2798
|1.2777
|0.0000
|42361.60
|493615.81
|1055
|2006.05.16 08:25
|buy
|528
|385.67
|1.2801
|1.2792
|0.0000
|1056
|2006.05.16 08:26
|s/l
|528
|385.67
|1.2792
|1.2792
|0.0000
|-34710.30
|458905.51
|1057
|2006.05.16 08:26
|buy
|529
|358.77
|1.2793
|1.2784
|0.0000
|1058
|2006.05.16 08:31
|close
|529
|358.77
|1.2805
|1.2784
|0.0000
|43054.51
|501960.02
|1059
|2006.05.16 08:31
|buy
|530
|392.16
|1.2802
|1.2793
|0.0000
|1060
|2006.05.16 08:57
|close
|530
|392.16
|1.2813
|1.2793
|0.0000
|43135.59
|545095.61
|1061
|2006.05.16 08:58
|buy
|531
|425.46
|1.2814
|1.2805
|0.0000
|1062
|2006.05.16 09:15
|close
|531
|425.46
|1.2826
|1.2805
|0.0000
|51053.02
|596148.63
|1063
|2006.05.16 14:31
|sell
|532
|463.71
|1.2856
|1.2865
|0.0000
|1064
|2006.05.16 14:31
|close
|532
|463.71
|1.2840
|1.2865
|0.0000
|74193.60
|670342.23