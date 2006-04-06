Strategy Tester Report
CyberiaTrader

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.04.06 00:00 - 2006.09.14 00:00 (2006.04.06 - 2006.09.14)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=true; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=7; StopLevel=0;
Bars in test13936Ticks modelled571095Modelling quality90.00%
Initial deposit500.00
Total net profit669842.23Gross profit1127484.00Gross loss-457641.77
Profit factor2.46Expected payoff1259.10
Absolute drawdown357.90Maximal drawdown85769.50 (22.14%)Relative drawdown71.58% (357.90)
Total trades532Short positions (won %)195 (48.72%)Long positions (won %)337 (56.68%)
Profit trades (% of total)286 (53.76%)Loss trades (% of total)246 (46.24%)
Largestprofit trade74193.60loss trade-34710.30
Averageprofit trade3942.25loss trade-1860.33
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (249.61)consecutive losses (loss in money)8 (-351.90)
Maximalconsecutive profit (count of wins)211436.72 (4)consecutive loss (count of losses)-75892.50 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.06 10:58sell10.411.23181.23270.0000
22006.04.06 10:58s/l10.411.23271.23270.0000-36.90463.10
32006.04.06 10:58sell20.381.23301.23390.0000
42006.04.06 10:59close20.381.23211.23390.000034.20497.30
52006.04.06 10:59sell30.401.23181.23270.0000
62006.04.06 10:59s/l30.401.23271.23270.0000-36.00461.30
72006.04.06 10:59sell40.371.23271.23360.0000
82006.04.06 11:00close40.371.23191.23360.000029.60490.90
92006.04.06 14:36buy50.401.22891.22800.0000
102006.04.06 14:41s/l50.401.22801.22800.0000-36.00454.90
112006.04.06 14:41buy60.371.22811.22720.0000
122006.04.06 14:42s/l60.371.22721.22720.0000-33.30421.60
132006.04.06 14:42buy70.341.22741.22650.0000
142006.04.06 14:46s/l70.341.22651.22650.0000-30.60391.00
152006.04.06 14:46buy80.321.22641.22550.0000
162006.04.06 14:46s/l80.321.22551.22550.0000-28.80362.20
172006.04.06 14:46buy90.301.22531.22440.0000
182006.04.06 14:47s/l90.301.22441.22440.0000-27.00335.20
192006.04.06 14:47buy100.271.22451.22360.0000
202006.04.06 14:47s/l100.271.22361.22360.0000-24.30310.90
212006.04.06 14:47buy110.251.22381.22290.0000
222006.04.06 14:47s/l110.251.22291.22290.0000-22.50288.40
232006.04.06 14:47buy120.241.22301.22210.0000
242006.04.06 14:47close120.241.22471.22210.000040.80329.20
252006.04.06 14:48buy130.271.22471.22380.0000
262006.04.06 14:51s/l130.271.22381.22380.0000-24.30304.90
272006.04.06 14:51buy140.251.22371.22280.0000
282006.04.06 14:54s/l140.251.22281.22280.0000-22.50282.40
292006.04.06 14:54buy150.231.22301.22210.0000
302006.04.06 14:55s/l150.231.22211.22210.0000-20.70261.70
312006.04.06 14:55buy160.211.22221.22130.0000
322006.04.06 14:56s/l160.211.22131.22130.0000-18.90242.80
332006.04.06 14:56buy170.201.22151.22060.0000
342006.04.06 14:57close170.201.22241.22060.000018.00260.80
352006.04.06 14:57buy180.211.22241.22150.0000
362006.04.06 14:57s/l180.211.22151.22150.0000-18.90241.90
372006.04.06 14:57buy190.201.22161.22070.0000
382006.04.06 14:58close190.201.22311.22070.000030.00271.90
392006.04.06 14:58buy200.221.22401.22310.0000
402006.04.06 14:58s/l200.221.22311.22310.0000-19.80252.10
412006.04.06 14:58buy210.211.22321.22230.0000
422006.04.06 14:59close210.211.22441.22230.000025.20277.30
432006.04.06 14:59buy220.231.22461.22370.0000
442006.04.06 14:59s/l220.231.22371.22370.0000-20.70256.60
452006.04.06 14:59buy230.211.22391.22300.0000
462006.04.06 15:05s/l230.211.22301.22300.0000-18.90237.70
472006.04.06 15:05buy240.191.22281.22190.0000
482006.04.06 15:05close240.191.22361.22190.000015.20252.90
492006.04.06 15:06buy250.211.22261.22170.0000
502006.04.06 15:08close250.211.22341.22170.000016.80269.70
512006.04.06 15:08buy260.221.22291.22200.0000
522006.04.06 15:10s/l260.221.22201.22200.0000-19.80249.90
532006.04.06 15:10buy270.201.22211.22120.0000
542006.04.06 15:12close270.201.22331.22120.000024.00273.90
552006.04.06 15:12buy280.221.22281.22190.0000
562006.04.06 15:14close280.221.22371.22190.000019.80293.70
572006.04.06 15:16buy290.241.22291.22200.0000
582006.04.06 15:31s/l290.241.22201.22200.0000-21.60272.10
592006.04.06 15:31buy300.221.22211.22120.0000
602006.04.06 15:36s/l300.221.22121.22120.0000-19.80252.30
612006.04.06 15:36buy310.211.22141.22050.0000
622006.04.06 15:46close310.211.22221.22050.000016.80269.10
632006.04.06 15:46buy320.221.22231.22140.0000
642006.04.06 15:59s/l320.221.22141.22140.0000-19.80249.30
652006.04.06 15:59buy330.201.22161.22070.0000
662006.04.06 16:00s/l330.201.22071.22070.0000-18.00231.30
672006.04.07 14:31sell340.191.21971.22060.0000
682006.04.07 14:31s/l340.191.22061.22060.0000-17.10214.20
692006.04.07 14:31sell350.181.22051.22140.0000
702006.04.07 14:31s/l350.181.22141.22140.0000-16.20198.00
712006.04.07 14:31sell360.161.22121.22210.0000
722006.04.07 14:31s/l360.161.22211.22210.0000-14.40183.60
732006.04.07 14:31sell370.151.22211.22300.0000
742006.04.07 14:33close370.151.22111.22300.000015.00198.60
752006.04.07 14:33sell380.161.22091.22180.0000
762006.04.07 14:33s/l380.161.22181.22180.0000-14.40184.20
772006.04.07 14:33sell390.151.22191.22280.0000
782006.04.07 14:34close390.151.22041.22280.000022.50206.70
792006.04.07 14:34sell400.171.22021.22110.0000
802006.04.07 14:34s/l400.171.22111.22110.0000-15.30191.40
812006.04.07 14:34sell410.161.22101.22190.0000
822006.04.07 14:38close410.161.21991.22190.000017.60209.00
832006.04.07 14:38sell420.171.21971.22060.0000
842006.04.07 14:41s/l420.171.22061.22060.0000-15.30193.70
852006.04.07 14:41sell430.161.22051.22140.0000
862006.04.07 14:45s/l430.161.22141.22140.0000-14.40179.30
872006.04.07 14:45sell440.151.22131.22220.0000
882006.04.07 14:52close440.151.22021.22220.000016.50195.80
892006.04.07 14:52sell450.161.21991.22080.0000
902006.04.07 14:53close450.161.21891.22080.000016.00211.80
912006.04.07 14:58sell460.171.22011.22100.0000
922006.04.07 15:09close460.171.21921.22100.000015.30227.10
932006.04.07 16:05buy470.191.21321.21230.0000
942006.04.07 16:23s/l470.191.21231.21230.0000-17.10210.00
952006.04.07 16:23buy480.171.21241.21150.0000
962006.04.07 16:29s/l480.171.21151.21150.0000-15.30194.70
972006.04.07 16:29buy490.161.21171.21080.0000
982006.04.07 16:50close490.161.21281.21080.000017.60212.30
992006.04.07 16:51buy500.181.21291.21200.0000
1002006.04.07 16:54s/l500.181.21201.21200.0000-16.20196.10
1012006.04.07 16:54buy510.161.21201.21110.0000
1022006.04.07 16:59s/l510.161.21111.21110.0000-14.40181.70
1032006.04.07 16:59buy520.151.21121.21030.0000
1042006.04.07 17:05close520.151.21201.21030.000012.00193.70
1052006.04.10 08:39buy530.161.20931.20840.0000
1062006.04.10 08:50close530.161.21041.20840.000017.60211.30
1072006.04.11 12:26buy540.171.21021.20930.0000
1082006.04.11 12:39close540.171.21121.20930.000017.00228.30
1092006.04.13 17:51sell550.191.21031.21120.0000
1102006.04.13 19:27s/l550.191.21121.21120.0000-17.10211.20
1112006.04.17 02:14sell560.171.21581.21670.0000
1122006.04.17 02:24s/l560.171.21671.21670.0000-15.30195.90
1132006.04.17 02:24sell570.161.21651.21740.0000
1142006.04.17 03:05s/l570.161.21741.21740.0000-14.40181.50
1152006.04.17 03:22sell580.151.21901.21990.0000
1162006.04.17 03:33s/l580.151.21991.21990.0000-13.50168.00
1172006.04.17 03:33sell590.141.21971.22060.0000
1182006.04.17 04:00close590.141.21881.22060.000012.60180.60
1192006.04.17 10:40buy600.151.21671.21580.0000
1202006.04.17 10:56close600.151.21771.21580.000015.00195.60
1212006.04.17 13:42sell610.161.22111.22200.0000
1222006.04.17 13:42s/l610.161.22201.22200.0000-14.40181.20
1232006.04.17 13:42sell620.151.22221.22310.0000
1242006.04.17 13:47close620.151.22111.22310.000016.50197.70
1252006.04.17 13:47sell630.161.22111.22200.0000
1262006.04.17 13:51s/l630.161.22201.22200.0000-14.40183.30
1272006.04.17 13:51sell640.151.22191.22280.0000
1282006.04.17 13:52s/l640.151.22281.22280.0000-13.50169.80
1292006.04.17 13:52sell650.141.22341.22430.0000
1302006.04.17 14:19s/l650.141.22431.22430.0000-12.60157.20
1312006.04.17 14:31sell660.131.22561.22650.0000
1322006.04.17 14:37close660.131.22451.22650.000014.30171.50
1332006.04.17 14:58sell670.141.22551.22640.0000
1342006.04.17 15:00close670.141.22451.22640.000014.00185.50
1352006.04.17 15:00buy680.151.22321.22230.0000
1362006.04.17 15:00close680.151.22441.22230.000018.00203.50
1372006.04.17 15:00buy690.171.22321.22230.0000
1382006.04.17 15:01s/l690.171.22231.22230.0000-15.30188.20
1392006.04.17 15:01buy700.151.22221.22130.0000
1402006.04.17 15:04s/l700.151.22131.22130.0000-13.50174.70
1412006.04.17 15:04buy710.141.22151.22060.0000
1422006.04.17 15:09close710.141.22321.22060.000023.80198.50
1432006.04.17 15:09buy720.161.22341.22250.0000
1442006.04.17 15:09s/l720.161.22251.22250.0000-14.40184.10
1452006.04.17 15:09buy730.151.22261.22170.0000
1462006.04.17 15:14close730.151.22371.22170.000016.50200.60
1472006.04.17 15:17buy740.161.22341.22250.0000
1482006.04.17 15:50s/l740.161.22251.22250.0000-14.40186.20
1492006.04.17 15:50buy750.151.22251.22160.0000
1502006.04.17 16:00close750.151.22331.22160.000012.00198.20
1512006.04.17 16:28sell760.161.22491.22580.0000
1522006.04.17 16:36s/l760.161.22581.22580.0000-14.40183.80
1532006.04.17 16:36sell770.151.22571.22660.0000
1542006.04.17 16:44s/l770.151.22661.22660.0000-13.50170.30
1552006.04.17 16:44sell780.141.22651.22740.0000
1562006.04.17 16:46s/l780.141.22741.22740.0000-12.60157.70
1572006.04.17 16:46sell790.131.22731.22820.0000
1582006.04.17 16:51s/l790.131.22821.22820.0000-11.70146.00
1592006.04.17 16:51sell800.121.22811.22900.0000
1602006.04.17 17:07close800.121.22711.22900.000012.00158.00
1612006.04.17 20:42buy810.131.22631.22540.0000
1622006.04.17 21:00s/l810.131.22541.22540.0000-11.70146.30
1632006.04.18 11:28sell820.121.22631.22720.0000
1642006.04.18 11:57close820.121.22561.22720.00008.40154.70
1652006.04.18 14:32sell830.131.22821.22910.0000
1662006.04.18 14:36close830.131.22731.22910.000011.70166.40
1672006.04.18 14:39sell840.141.22791.22880.0000
1682006.04.18 14:52s/l840.141.22881.22880.0000-12.60153.80
1692006.04.18 14:52sell850.131.22861.22950.0000
1702006.04.18 14:54s/l850.131.22951.22950.0000-11.70142.10
1712006.04.18 14:54sell860.121.22931.23020.0000
1722006.04.18 15:08close860.121.22841.23020.000010.80152.90
1732006.04.18 17:17buy870.121.22691.22600.0000
1742006.04.18 17:18close870.121.22761.22600.00008.40161.30
1752006.04.18 17:25buy880.131.22691.22600.0000
1762006.04.18 17:45close880.131.22771.22600.000010.40171.70
1772006.04.18 17:47buy890.141.22751.22660.0000
1782006.04.18 18:12close890.141.22851.22660.000014.00185.70
1792006.04.18 18:23sell900.151.22911.23000.0000
1802006.04.18 19:58close900.151.22821.23000.000013.50199.20
1812006.04.18 20:02sell910.161.23061.23150.0000
1822006.04.18 20:03s/l910.161.23151.23150.0000-14.40184.80
1832006.04.18 20:03sell920.151.23151.23240.0000
1842006.04.18 20:06close920.151.23041.23240.000016.50201.30
1852006.04.18 20:06sell930.161.23071.23160.0000
1862006.04.18 20:09close930.161.22991.23160.000012.80214.10
1872006.04.18 20:09sell940.171.23061.23150.0000
1882006.04.18 20:18s/l940.171.23151.23150.0000-15.30198.80
1892006.04.18 20:18sell950.161.23141.23230.0000
1902006.04.18 20:26s/l950.161.23231.23230.0000-14.40184.40
1912006.04.18 20:26sell960.151.23211.23300.0000
1922006.04.18 20:30close960.151.23141.23300.000010.50194.90
1932006.04.18 20:30sell970.161.23131.23220.0000
1942006.04.18 20:39close970.161.23061.23220.000011.20206.10
1952006.04.18 20:40sell980.171.23051.23140.0000
1962006.04.18 20:40close980.171.22981.23140.000011.90218.00
1972006.04.18 20:43sell990.181.23051.23140.0000
1982006.04.18 20:57s/l990.181.23141.23140.0000-16.20201.80
1992006.04.18 20:57sell1000.161.23121.23210.0000
2002006.04.18 21:07close1000.161.23021.23210.000016.00217.80
2012006.04.19 01:37buy1010.181.23511.23420.0000
2022006.04.19 01:49close1010.181.23581.23420.000012.60230.40
2032006.04.19 14:30buy1020.191.23131.23040.0000
2042006.04.19 14:30close1020.191.23321.23040.000036.10266.50
2052006.04.19 14:30buy1030.221.23231.23140.0000
2062006.04.19 14:30close1030.221.23421.23140.000041.80308.30
2072006.04.19 14:30buy1040.251.23131.23040.0000
2082006.04.19 14:32close1040.251.23251.23040.000030.00338.30
2092006.04.19 14:34buy1050.271.23131.23040.0000
2102006.04.19 14:35s/l1050.271.23041.23040.0000-24.30314.00
2112006.04.19 14:35buy1060.261.23051.22960.0000
2122006.04.19 14:36close1060.261.23151.22960.000026.00340.00
2132006.04.19 14:36buy1070.281.23081.22990.0000
2142006.04.19 14:41close1070.281.23171.22990.000025.20365.20
2152006.04.19 14:45buy1080.301.23151.23060.0000
2162006.04.19 15:00s/l1080.301.23061.23060.0000-27.00338.20
2172006.04.19 15:00buy1090.281.22971.22880.0000
2182006.04.19 15:23s/l1090.281.22881.22880.0000-25.20313.00
2192006.04.19 15:23buy1100.251.22881.22790.0000
2202006.04.19 15:33close1100.251.22981.22790.000025.00338.00
2212006.04.19 16:06sell1110.271.23441.23530.0000
2222006.04.19 16:13close1110.271.23341.23530.000027.00365.00
2232006.04.19 18:21sell1120.291.23751.23840.0000
2242006.04.19 18:22s/l1120.291.23841.23840.0000-26.10338.90
2252006.04.19 18:22sell1130.271.23831.23920.0000
2262006.04.19 18:25close1130.271.23761.23920.000018.90357.80
2272006.04.19 18:25sell1140.291.23731.23820.0000
2282006.04.19 18:32close1140.291.23661.23820.000020.30378.10
2292006.04.19 18:57sell1150.311.23721.23810.0000
2302006.04.19 19:00s/l1150.311.23811.23810.0000-27.90350.20
2312006.04.20 02:19buy1160.281.23611.23520.0000
2322006.04.20 02:25s/l1160.281.23521.23520.0000-25.20325.00
2332006.04.20 02:25buy1170.261.23511.23420.0000
2342006.04.20 03:20s/l1170.261.23421.23420.0000-23.40301.60
2352006.04.20 17:08sell1180.241.23251.23340.0000
2362006.04.20 17:28close1180.241.23161.23340.000021.60323.20
2372006.04.20 17:48sell1190.261.23231.23320.0000
2382006.04.20 18:37close1190.261.23161.23320.000018.20341.40
2392006.04.21 00:38buy1200.281.23001.22910.0000
2402006.04.21 01:44s/l1200.281.22911.22910.0000-25.20316.20
2412006.04.21 08:23buy1210.261.22801.22710.0000
2422006.04.21 08:43s/l1210.261.22711.22710.0000-23.40292.80
2432006.04.21 08:43buy1220.241.22731.22640.0000
2442006.04.21 08:57close1220.241.22851.22640.000028.80321.60
2452006.04.21 15:20buy1230.261.23141.23050.0000
2462006.04.21 15:30close1230.261.23221.23050.000020.80342.40
2472006.04.21 15:47buy1240.281.23141.23050.0000
2482006.04.21 16:31close1240.281.23351.23050.000058.80401.20
2492006.04.21 16:31sell1250.331.23291.23380.0000
2502006.04.21 16:32s/l1250.331.23381.23380.0000-29.70371.50
2512006.04.21 16:35sell1260.301.23411.23500.0000
2522006.04.21 16:38s/l1260.301.23501.23500.0000-27.00344.50
2532006.04.21 16:38sell1270.281.23491.23580.0000
2542006.04.21 16:39s/l1270.281.23581.23580.0000-25.20319.30
2552006.04.21 16:39sell1280.261.23581.23670.0000
2562006.04.21 16:40close1280.261.23491.23670.000023.40342.70
2572006.04.21 16:40sell1290.281.23471.23560.0000
2582006.04.21 16:43close1290.281.23331.23560.000039.20381.90
2592006.04.21 16:44sell1300.311.23411.23500.0000
2602006.04.21 16:54s/l1300.311.23501.23500.0000-27.90354.00
2612006.04.21 16:54sell1310.291.23481.23570.0000
2622006.04.21 16:56close1310.291.23381.23570.000029.00383.00
2632006.04.21 16:56sell1320.311.23411.23500.0000
2642006.04.21 16:59close1320.311.23321.23500.000027.90410.90
2652006.04.21 19:02buy1330.331.23181.23090.0000
2662006.04.21 19:09close1330.331.23271.23090.000029.70440.60
2672006.04.24 00:00sell1340.361.23701.23790.0000
2682006.04.24 00:29s/l1340.361.23791.23790.0000-32.40408.20
2692006.04.24 00:29sell1350.331.23771.23860.0000
2702006.04.24 01:10close1350.331.23691.23860.000026.40434.60
2712006.04.24 08:46sell1360.351.23841.23930.0000
2722006.04.24 09:11close1360.351.23761.23930.000028.00462.60
2732006.04.24 09:41sell1370.371.24001.24090.0000
2742006.04.24 09:47close1370.371.23921.24090.000029.60492.20
2752006.04.24 14:40buy1380.401.23561.23470.0000
2762006.04.24 14:48close1380.401.23641.23470.000032.00524.20
2772006.04.24 16:04buy1390.431.23331.23240.0000
2782006.04.24 16:06close1390.431.23421.23240.000038.70562.90
2792006.04.24 18:16sell1400.451.23901.23990.0000
2802006.04.24 18:42s/l1400.451.23991.23990.0000-40.50522.40
2812006.04.24 18:42sell1410.421.23981.24070.0000
2822006.04.24 20:17s/l1410.421.24071.24070.0000-37.80484.60
2832006.04.24 22:59buy1420.391.23881.23790.0000
2842006.04.25 00:11s/l1420.391.23791.23790.0000-39.47445.13
2852006.04.25 10:06sell1430.361.24141.24230.0000
2862006.04.25 10:08close1430.361.24071.24230.000025.20470.33
2872006.04.25 14:09sell1440.381.24171.24260.0000
2882006.04.25 14:10s/l1440.381.24261.24260.0000-34.20436.13
2892006.04.25 14:10sell1450.351.24251.24340.0000
2902006.04.25 14:34close1450.351.24181.24340.000024.50460.63
2912006.04.25 14:34sell1460.371.24171.24260.0000
2922006.04.25 15:12s/l1460.371.24261.24260.0000-33.30427.33
2932006.04.25 16:00buy1470.341.23991.23900.0000
2942006.04.25 16:00s/l1470.341.23901.23900.0000-30.60396.73
2952006.04.25 16:00buy1480.321.23831.23740.0000
2962006.04.25 16:00s/l1480.321.23741.23740.0000-28.80367.93
2972006.04.25 16:00buy1490.301.23761.23670.0000
2982006.04.25 16:01close1490.301.23951.23670.000057.00424.93
2992006.04.25 16:01buy1500.341.23981.23890.0000
3002006.04.25 16:01s/l1500.341.23891.23890.0000-30.60394.33
3012006.04.25 16:01buy1510.321.23891.23800.0000
3022006.04.25 16:02close1510.321.23971.23800.000025.60419.93
3032006.04.25 16:02buy1520.341.23961.23870.0000
3042006.04.25 16:02close1520.341.24051.23870.000030.60450.53
3052006.04.25 16:05buy1530.361.23991.23900.0000
3062006.04.25 16:07s/l1530.361.23901.23900.0000-32.40418.13
3072006.04.25 16:07buy1540.341.23911.23820.0000
3082006.04.25 16:08s/l1540.341.23821.23820.0000-30.60387.53
3092006.04.25 16:08buy1550.311.23841.23750.0000
3102006.04.25 16:09s/l1550.311.23751.23750.0000-27.90359.63
3112006.04.25 16:09buy1560.291.23751.23660.0000
3122006.04.25 16:10close1560.291.23841.23660.000026.10385.73
3132006.04.25 16:10buy1570.311.23861.23770.0000
3142006.04.25 16:16close1570.311.23941.23770.000024.80410.53
3152006.04.25 16:16buy1580.331.23951.23860.0000
3162006.04.25 16:19s/l1580.331.23861.23860.0000-29.70380.83
3172006.04.25 16:19buy1590.311.23871.23780.0000
3182006.04.25 16:21s/l1590.311.23781.23780.0000-27.90352.93
3192006.04.25 16:21buy1600.291.23751.23660.0000
3202006.04.25 16:21close1600.291.23831.23660.000023.20376.13
3212006.04.25 16:21buy1610.301.23841.23750.0000
3222006.04.25 16:21s/l1610.301.23751.23750.0000-27.00349.13
3232006.04.25 16:21buy1620.281.23771.23680.0000
3242006.04.25 16:22s/l1620.281.23681.23680.0000-25.20323.93
3252006.04.25 16:22buy1630.261.23691.23600.0000
3262006.04.25 16:25close1630.261.23771.23600.000020.80344.73
3272006.04.25 16:25buy1640.281.23791.23700.0000
3282006.04.25 16:34close1640.281.23871.23700.000022.40367.13
3292006.04.25 16:34buy1650.301.23921.23830.0000
3302006.04.25 16:35s/l1650.301.23831.23830.0000-27.00340.13
3312006.04.25 16:35buy1660.271.23851.23760.0000
3322006.04.25 16:47close1660.271.23961.23760.000029.70369.83
3332006.04.25 16:47buy1670.301.23901.23810.0000
3342006.04.25 16:49close1670.301.24011.23810.000033.00402.83
3352006.04.25 16:50buy1680.321.24001.23910.0000
3362006.04.25 17:05close1680.321.24091.23910.000028.80431.63
3372006.04.25 20:44sell1690.351.24291.24380.0000
3382006.04.25 20:44close1690.351.24201.24380.000031.50463.13
3392006.04.25 20:44sell1700.371.24251.24340.0000
3402006.04.25 20:46close1700.371.24171.24340.000029.60492.73
3412006.04.25 20:57sell1710.401.24301.24390.0000
3422006.04.26 00:34close1710.401.24221.24390.000035.41528.14
3432006.04.26 08:46buy1720.431.24101.24010.0000
3442006.04.26 08:56close1720.431.24171.24010.000030.10558.24
3452006.04.26 14:30buy1730.451.24071.23980.0000
3462006.04.26 14:30close1730.451.24141.23980.000031.50589.74
3472006.04.26 14:30buy1740.481.23991.23900.0000
3482006.04.26 14:31s/l1740.481.23901.23900.0000-43.20546.54
3492006.04.26 14:31buy1750.441.23901.23810.0000
3502006.04.26 14:32close1750.441.24001.23810.000044.00590.54
3512006.04.26 14:32buy1760.481.24031.23940.0000
3522006.04.26 14:32s/l1760.481.23941.23940.0000-43.20547.34
3532006.04.26 14:32buy1770.441.23951.23860.0000
3542006.04.26 14:33close1770.441.24021.23860.000030.80578.14
3552006.04.26 14:33buy1780.471.24061.23970.0000
3562006.04.26 14:34s/l1780.471.23971.23970.0000-42.30535.84
3572006.04.26 14:34buy1790.431.23991.23900.0000
3582006.04.26 14:37close1790.431.24061.23900.000030.10565.94
3592006.04.26 14:37buy1800.461.24081.23990.0000
3602006.04.26 14:38s/l1800.461.23991.23990.0000-41.40524.54
3612006.04.26 14:38buy1810.421.24011.23920.0000
3622006.04.26 14:44s/l1810.421.23921.23920.0000-37.80486.74
3632006.04.26 14:44buy1820.391.23881.23790.0000
3642006.04.26 14:47close1820.391.23981.23790.000039.00525.74
3652006.04.26 14:47buy1830.421.24001.23910.0000
3662006.04.26 14:49close1830.421.24111.23910.000046.20571.94
3672006.04.26 14:49buy1840.461.24081.23990.0000
3682006.04.26 14:58close1840.461.24171.23990.000041.40613.34
3692006.04.26 16:00buy1850.491.24231.24140.0000
3702006.04.26 16:01close1850.491.24301.24140.000034.30647.64
3712006.04.26 16:01buy1860.521.24221.24130.0000
3722006.04.26 16:05close1860.521.24331.24130.000057.20704.84
3732006.04.26 16:26buy1870.571.24231.24140.0000
3742006.04.26 16:35close1870.571.24301.24140.000039.90744.74
3752006.04.26 16:40buy1880.601.24231.24140.0000
3762006.04.26 16:57close1880.601.24311.24140.000048.00792.74
3772006.04.26 17:57sell1890.641.24581.24670.0000
3782006.04.26 18:00s/l1890.641.24671.24670.0000-57.60735.14
3792006.04.26 19:24buy1900.591.24471.24380.0000
3802006.04.26 19:44s/l1900.591.24381.24380.0000-53.10682.04
3812006.04.26 19:44buy1910.551.24401.24310.0000
3822006.04.26 20:21close1910.551.24481.24310.000044.00726.04
3832006.04.27 09:29buy1920.581.24391.24300.0000
3842006.04.27 09:59s/l1920.581.24301.24300.0000-52.20673.84
3852006.04.27 09:59buy1930.541.24311.24220.0000
3862006.04.27 10:10close1930.541.24391.24220.000043.20717.04
3872006.04.27 12:37buy1940.581.24261.24170.0000
3882006.04.27 13:40s/l1940.581.24171.24170.0000-52.20664.84
3892006.04.27 16:00sell1950.531.24401.24490.0000
3902006.04.27 16:00s/l1950.531.24491.24490.0000-47.70617.14
3912006.04.27 16:00sell1960.501.24531.24620.0000
3922006.04.27 16:00close1960.501.24281.24620.0000125.00742.14
3932006.04.27 16:00sell1970.601.24591.24680.0000
3942006.04.27 16:01s/l1970.601.24681.24680.0000-54.00688.14
3952006.04.27 16:01sell1980.551.24771.24860.0000
3962006.04.27 16:01close1980.551.24661.24860.000060.50748.64
3972006.04.27 16:01sell1990.601.24731.24820.0000
3982006.04.27 16:02s/l1990.601.24821.24820.0000-54.00694.64
3992006.04.27 16:02sell2000.561.24811.24900.0000
4002006.04.27 16:03close2000.561.24671.24900.000078.40773.04
4012006.04.27 16:03sell2010.621.24661.24750.0000
4022006.04.27 16:03s/l2010.621.24751.24750.0000-55.80717.24
4032006.04.27 16:03sell2020.581.24731.24820.0000
4042006.04.27 16:04close2020.581.24621.24820.000063.80781.04
4052006.04.27 16:04sell2030.631.24611.24700.0000
4062006.04.27 16:04s/l2030.631.24701.24700.0000-56.70724.34
4072006.04.27 16:04sell2040.581.24691.24780.0000
4082006.04.27 16:06s/l2040.581.24781.24780.0000-52.20672.14
4092006.04.27 16:06sell2050.541.24761.24850.0000
4102006.04.27 16:08s/l2050.541.24851.24850.0000-48.60623.54
4112006.04.27 16:08sell2060.501.24831.24920.0000
4122006.04.27 16:09s/l2060.501.24921.24920.0000-45.00578.54
4132006.04.27 16:09sell2070.461.24901.24990.0000
4142006.04.27 16:16s/l2070.461.24991.24990.0000-41.40537.14
4152006.04.27 16:16sell2080.431.24971.25060.0000
4162006.04.27 16:28s/l2080.431.25061.25060.0000-38.70498.44
4172006.04.27 16:28sell2090.401.25071.25160.0000
4182006.04.27 16:29s/l2090.401.25161.25160.0000-36.00462.44
4192006.04.27 16:29sell2100.371.25151.25240.0000
4202006.04.27 16:30s/l2100.371.25241.25240.0000-33.30429.14
4212006.04.27 16:30sell2110.341.25271.25360.0000
4222006.04.27 16:33close2110.341.25161.25360.000037.40466.54
4232006.04.27 16:33sell2120.371.25131.25220.0000
4242006.04.27 16:33s/l2120.371.25221.25220.0000-33.30433.24
4252006.04.27 16:33sell2130.351.25211.25300.0000
4262006.04.27 16:46s/l2130.351.25301.25300.0000-31.50401.74
4272006.04.27 16:46sell2140.321.25381.25470.0000
4282006.04.27 16:54s/l2140.321.25471.25470.0000-28.80372.94
4292006.04.27 16:54sell2150.301.25461.25550.0000
4302006.04.27 17:04close2150.301.25371.25550.000027.00399.94
4312006.04.27 17:28buy2160.321.25181.25090.0000
4322006.04.27 17:35close2160.321.25271.25090.000028.80428.74
4332006.04.27 17:52buy2170.341.25061.24970.0000
4342006.04.27 17:52close2170.341.25151.24970.000030.60459.34
4352006.04.27 17:52buy2180.371.25131.25040.0000
4362006.04.27 17:52close2180.371.25221.25040.000033.30492.64
4372006.04.27 17:52buy2190.391.25061.24970.0000
4382006.04.27 17:53s/l2190.391.24971.24970.0000-35.10457.54
4392006.04.27 17:53buy2200.371.24971.24880.0000
4402006.04.27 17:53close2200.371.25101.24880.000048.10505.64
4412006.04.27 17:53buy2210.401.25171.25080.0000
4422006.04.27 17:53s/l2210.401.25081.25080.0000-36.00469.64
4432006.04.27 17:53buy2220.381.25101.25010.0000
4442006.04.27 17:53s/l2220.381.25011.25010.0000-34.20435.44
4452006.04.27 17:53buy2230.351.24971.24880.0000
4462006.04.27 17:53close2230.351.25061.24880.000031.50466.94
4472006.04.27 17:53buy2240.371.25061.24970.0000
4482006.04.27 17:53close2240.371.25171.24970.000040.70507.64
4492006.04.27 17:54buy2250.411.25181.25090.0000
4502006.04.27 17:57close2250.411.25271.25090.000036.90544.54
4512006.04.28 08:28sell2260.431.25511.25600.0000
4522006.04.28 08:31close2260.431.25431.25600.000034.40578.94
4532006.04.28 13:34buy2270.461.25291.25200.0000
4542006.04.28 13:54close2270.461.25391.25200.000046.00624.94
4552006.04.28 14:43sell2280.501.25601.25690.0000
4562006.04.28 14:44close2280.501.25521.25690.000040.00664.94
4572006.04.28 16:58sell2290.531.25941.26030.0000
4582006.04.28 17:05s/l2290.531.26031.26030.0000-47.70617.24
4592006.04.28 20:57buy2300.491.26121.26030.0000
4602006.04.28 22:08close2300.491.26251.26030.000063.70680.94
4612006.05.01 16:00buy2310.541.26451.26360.0000
4622006.05.01 16:01s/l2310.541.26361.26360.0000-48.60632.34
4632006.05.01 16:01buy2320.501.26361.26270.0000
4642006.05.01 16:02close2320.501.26471.26270.000055.00687.34
4652006.05.01 16:02buy2330.541.26431.26340.0000
4662006.05.01 16:03close2330.541.26501.26340.000037.80725.14
4672006.05.01 16:08buy2340.571.26451.26360.0000
4682006.05.01 16:11s/l2340.571.26361.26360.0000-51.30673.84
4692006.05.01 16:11buy2350.531.26361.26270.0000
4702006.05.01 16:11close2350.531.26441.26270.000042.40716.24
4712006.05.01 16:11buy2360.571.26451.26360.0000
4722006.05.01 16:11s/l2360.571.26361.26360.0000-51.30664.94
4732006.05.01 16:11buy2370.531.26371.26280.0000
4742006.05.01 16:21close2370.531.26441.26280.000037.10702.04
4752006.05.01 16:21buy2380.561.26441.26350.0000
4762006.05.01 16:23close2380.561.26511.26350.000039.20741.24
4772006.05.01 16:39buy2390.591.26451.26360.0000
4782006.05.01 16:47s/l2390.591.26361.26360.0000-53.10688.14
4792006.05.01 16:47buy2400.541.26361.26270.0000
4802006.05.01 16:47s/l2400.541.26271.26270.0000-48.60639.54
4812006.05.01 16:47buy2410.511.26291.26200.0000
4822006.05.01 16:54s/l2410.511.26201.26200.0000-45.90593.64
4832006.05.01 16:54buy2420.471.26221.26130.0000
4842006.05.01 16:59s/l2420.471.26131.26130.0000-42.30551.34
4852006.05.01 16:59buy2430.441.26141.26050.0000
4862006.05.01 17:06close2430.441.26221.26050.000035.20586.54
4872006.05.02 10:41sell2440.461.26191.26280.0000
4882006.05.02 10:41s/l2440.461.26281.26280.0000-41.40545.14
4892006.05.02 10:41sell2450.431.26261.26350.0000
4902006.05.02 10:58close2450.431.26171.26350.000038.70583.84
4912006.05.02 10:59sell2460.461.26191.26280.0000
4922006.05.02 11:13s/l2460.461.26281.26280.0000-41.40542.44
4932006.05.02 11:57sell2470.431.26451.26540.0000
4942006.05.02 12:06s/l2470.431.26541.26540.0000-38.70503.74
4952006.05.02 12:15sell2480.401.26661.26750.0000
4962006.05.02 12:21close2480.401.26591.26750.000028.00531.74
4972006.05.02 13:20buy2490.421.26191.26100.0000
4982006.05.02 13:29close2490.421.26281.26100.000037.80569.54
4992006.05.02 13:33buy2500.451.26201.26110.0000
5002006.05.02 13:50close2500.451.26311.26110.000049.50619.04
5012006.05.02 18:06buy2510.491.26261.26170.0000
5022006.05.02 18:14close2510.491.26351.26170.000044.10663.14
5032006.05.02 18:20buy2520.531.26261.26170.0000
5042006.05.02 18:24s/l2520.531.26171.26170.0000-47.70615.44
5052006.05.02 18:24buy2530.491.26191.26100.0000
5062006.05.02 18:27close2530.491.26311.26100.000058.80674.24
5072006.05.02 18:27buy2540.531.26261.26170.0000
5082006.05.02 18:43s/l2540.531.26171.26170.0000-47.70626.54
5092006.05.02 18:43buy2550.501.26191.26100.0000
5102006.05.02 18:58s/l2550.501.26101.26100.0000-45.00581.54
5112006.05.02 18:58buy2560.461.26121.26030.0000
5122006.05.02 19:11close2560.461.26221.26030.000046.00627.54
5132006.05.03 09:38buy2570.501.26361.26270.0000
5142006.05.03 09:51s/l2570.501.26271.26270.0000-45.00582.54
5152006.05.03 09:51buy2580.461.26291.26200.0000
5162006.05.03 09:59s/l2580.461.26201.26200.0000-41.40541.14
5172006.05.03 09:59buy2590.431.26211.26120.0000
5182006.05.03 10:39close2590.431.26331.26120.000051.60592.74
5192006.05.03 10:57sell2600.471.26451.26540.0000
5202006.05.03 11:37close2600.471.26351.26540.000047.00639.74
5212006.05.03 15:13buy2610.511.26131.26040.0000
5222006.05.03 15:15close2610.511.26231.26040.000051.00690.74
5232006.05.03 15:15buy2620.551.26151.26060.0000
5242006.05.03 15:15close2620.551.26231.26060.000044.00734.74
5252006.05.03 15:40buy2630.581.26151.26060.0000
5262006.05.03 15:57close2630.581.26251.26060.000058.00792.74
5272006.05.03 17:17sell2640.631.26351.26440.0000
5282006.05.03 17:24s/l2640.631.26441.26440.0000-56.70736.04
5292006.05.03 17:24sell2650.581.26431.26520.0000
5302006.05.03 17:58close2650.581.26331.26520.000058.00794.04
5312006.05.03 17:59sell2660.631.26371.26460.0000
5322006.05.03 18:03s/l2660.631.26461.26460.0000-56.70737.34
5332006.05.04 05:46buy2670.581.26131.26040.0000
5342006.05.04 06:35close2670.581.26211.26040.000046.40783.74
5352006.05.04 10:35buy2680.621.25761.25670.0000
5362006.05.04 11:02close2680.621.25871.25670.000068.20851.94
5372006.05.04 16:07sell2690.671.26671.26760.0000
5382006.05.04 16:09close2690.671.26581.26760.000060.30912.24
5392006.05.04 16:18sell2700.721.26721.26810.0000
5402006.05.04 16:20s/l2700.721.26811.26810.0000-64.80847.44
5412006.05.04 16:20sell2710.671.26801.26890.0000
5422006.05.04 16:22s/l2710.671.26891.26890.0000-60.30787.14
5432006.05.04 16:22sell2720.621.26871.26960.0000
5442006.05.04 16:26close2720.621.26781.26960.000055.80842.94
5452006.05.04 16:26sell2730.671.26751.26840.0000
5462006.05.04 16:45s/l2730.671.26841.26840.0000-60.30782.64
5472006.05.04 16:45sell2740.621.26841.26930.0000
5482006.05.04 17:09s/l2740.621.26931.26930.0000-55.80726.84
5492006.05.04 20:11sell2750.571.27121.27210.0000
5502006.05.04 20:11s/l2750.571.27211.27210.0000-51.30675.54
5512006.05.04 20:11sell2760.531.27211.27300.0000
5522006.05.04 20:49close2760.531.27101.27300.000058.30733.84
5532006.05.04 20:49sell2770.581.27151.27240.0000
5542006.05.04 22:27close2770.581.27051.27240.000058.00791.84
5552006.05.05 10:30buy2780.621.26821.26730.0000
5562006.05.05 11:43close2780.621.26931.26730.000068.20860.04
5572006.05.05 16:46buy2790.681.27261.27170.0000
5582006.05.05 16:47s/l2790.681.27171.27170.0000-61.20798.84
5592006.05.05 16:47buy2800.631.27181.27090.0000
5602006.05.05 16:53close2800.631.27291.27090.000069.30868.14
5612006.05.05 16:53buy2810.681.27261.27170.0000
5622006.05.05 16:56close2810.681.27371.27170.000074.80942.94
5632006.05.08 10:27sell2820.741.27701.27790.0000
5642006.05.08 10:28s/l2820.741.27791.27790.0000-66.60876.34
5652006.05.08 10:28sell2830.691.27771.27860.0000
5662006.05.08 10:30s/l2830.691.27861.27860.0000-62.10814.24
5672006.05.08 10:30sell2840.641.27861.27950.0000
5682006.05.08 10:39close2840.641.27781.27950.000051.20865.44
5692006.05.08 10:39sell2850.681.27761.27850.0000
5702006.05.08 10:45s/l2850.681.27851.27850.0000-61.20804.24
5712006.05.08 10:45sell2860.631.27831.27920.0000
5722006.05.08 10:53close2860.631.27751.27920.000050.40854.64
5732006.05.08 10:54sell2870.671.27741.27830.0000
5742006.05.08 12:24close2870.671.27641.27830.000067.00921.64
5752006.05.08 12:54buy2880.721.27591.27500.0000
5762006.05.08 13:21close2880.721.27701.27500.000079.201000.84
5772006.05.08 15:52buy2890.791.27221.27130.0000
5782006.05.08 15:58s/l2890.791.27131.27130.0000-71.10929.74
5792006.05.08 15:58buy2900.731.27151.27060.0000
5802006.05.08 16:12s/l2900.731.27061.27060.0000-65.70864.04
5812006.05.09 08:56buy2910.681.26721.26630.0000
5822006.05.09 09:13s/l2910.681.26631.26630.0000-61.20802.84
5832006.05.09 10:44sell2920.631.26921.27010.0000
5842006.05.09 11:33s/l2920.631.27011.27010.0000-56.70746.14
5852006.05.09 15:27sell2930.591.27311.27400.0000
5862006.05.09 15:59s/l2930.591.27401.27400.0000-53.10693.04
5872006.05.09 15:59sell2940.541.27391.27480.0000
5882006.05.09 16:01s/l2940.541.27481.27480.0000-48.60644.44
5892006.05.09 16:16sell2950.511.27611.27700.0000
5902006.05.09 16:19s/l2950.511.27701.27700.0000-45.90598.54
5912006.05.09 16:19sell2960.471.27701.27790.0000
5922006.05.09 16:25close2960.471.27621.27790.000037.60636.14
5932006.05.09 16:25sell2970.501.27611.27700.0000
5942006.05.09 16:34s/l2970.501.27701.27700.0000-45.00591.14
5952006.05.09 16:34sell2980.461.27691.27780.0000
5962006.05.09 16:36s/l2980.461.27781.27780.0000-41.40549.74
5972006.05.09 16:36sell2990.431.27761.27850.0000
5982006.05.09 16:37close2990.431.27611.27850.000064.50614.24
5992006.05.09 16:37sell3000.481.27611.27700.0000
6002006.05.09 16:37s/l3000.481.27701.27700.0000-43.20571.04
6012006.05.09 16:37sell3010.451.27691.27780.0000
6022006.05.09 16:37s/l3010.451.27781.27780.0000-40.50530.54
6032006.05.09 16:37sell3020.421.27771.27860.0000
6042006.05.09 16:38close3020.421.27671.27860.000042.00572.54
6052006.05.09 16:38sell3030.451.27661.27750.0000
6062006.05.09 16:38s/l3030.451.27751.27750.0000-40.50532.04
6072006.05.09 16:38sell3040.421.27731.27820.0000
6082006.05.09 16:43close3040.421.27651.27820.000033.60565.64
6092006.05.09 16:43sell3050.441.27651.27740.0000
6102006.05.09 16:57close3050.441.27561.27740.000039.60605.24
6112006.05.09 16:59sell3060.471.27611.27700.0000
6122006.05.09 17:06s/l3060.471.27701.27700.0000-42.30562.94
6132006.05.10 10:22buy3070.441.27771.27680.0000
6142006.05.10 11:47close3070.441.27881.27680.000048.40611.34
6152006.05.10 18:33buy3080.481.27801.27710.0000
6162006.05.10 19:09close3080.481.27891.27710.000043.20654.54
6172006.05.10 20:17buy3090.511.27691.27600.0000
6182006.05.10 20:17s/l3090.511.27601.27600.0000-45.90608.64
6192006.05.10 20:17buy3100.481.27591.27500.0000
6202006.05.10 20:17close3100.481.27731.27500.000067.20675.84
6212006.05.10 20:17buy3110.531.27741.27650.0000
6222006.05.10 20:17close3110.531.27861.27650.000063.60739.44
6232006.05.10 20:17buy3120.581.27671.27580.0000
6242006.05.10 20:18s/l3120.581.27581.27580.0000-52.20687.24
6252006.05.10 20:18buy3130.541.27591.27500.0000
6262006.05.10 20:18close3130.541.27701.27500.000059.40746.64
6272006.05.10 20:18buy3140.581.27681.27590.0000
6282006.05.10 20:18close3140.581.27781.27590.000058.00804.64
6292006.05.10 20:18buy3150.631.27671.27580.0000
6302006.05.10 20:18close3150.631.27811.27580.000088.20892.84
6312006.05.10 20:18buy3160.701.27721.27630.0000
6322006.05.10 20:18close3160.701.27821.27630.000070.00962.84
6332006.05.10 20:18sell3170.751.28081.28170.0000
6342006.05.10 20:18close3170.751.27791.28170.0000217.501180.34
6352006.05.10 20:18buy3180.921.27721.27630.0000
6362006.05.10 20:18s/l3180.921.27631.27630.0000-82.801097.54
6372006.05.10 20:18buy3190.861.27651.27560.0000
6382006.05.10 20:18s/l3190.861.27561.27560.0000-77.401020.14
6392006.05.10 20:18buy3200.801.27551.27460.0000
6402006.05.10 20:18close3200.801.27651.27460.000080.001100.14
6412006.05.10 20:18buy3210.861.27621.27530.0000
6422006.05.10 20:18close3210.861.28081.27530.0000395.601495.74
6432006.05.10 20:19buy3221.171.27691.27600.0000
6442006.05.10 20:19close3221.171.28001.27600.0000362.701858.44
6452006.05.10 20:22buy3231.461.27701.27610.0000
6462006.05.10 20:22close3231.461.27871.27610.0000248.202106.64
6472006.05.10 20:22buy3241.651.27791.27700.0000
6482006.05.10 20:23close3241.651.27891.27700.0000165.012271.65
6492006.05.10 20:23buy3251.781.27631.27540.0000
6502006.05.10 20:23s/l3251.781.27541.27540.0000-160.202111.45
6512006.05.10 20:23buy3261.661.27551.27460.0000
6522006.05.10 20:23close3261.661.27651.27460.0000166.002277.45
6532006.05.10 20:23buy3271.781.27631.27540.0000
6542006.05.10 20:23close3271.781.27731.27540.0000178.002455.45
6552006.05.10 20:23buy3281.921.27721.27630.0000
6562006.05.10 20:23close3281.921.27821.27630.0000192.002647.45
6572006.05.10 20:23buy3292.071.27691.27600.0000
6582006.05.10 20:24s/l3292.071.27601.27600.0000-186.302461.15
6592006.05.10 20:24buy3301.931.27551.27460.0000
6602006.05.10 20:24close3301.931.27661.27460.0000212.292673.44
6612006.05.10 20:24buy3312.091.27671.27580.0000
6622006.05.10 20:24s/l3312.091.27581.27580.0000-188.102485.34
6632006.05.10 20:24buy3321.951.27591.27500.0000
6642006.05.10 20:25close3321.951.27741.27500.0000292.502777.84
6652006.05.10 20:25buy3332.171.27741.27650.0000
6662006.05.10 20:25close3332.171.27841.27650.0000217.002994.84
6672006.05.10 20:25buy3342.341.27741.27650.0000
6682006.05.10 20:25s/l3342.341.27651.27650.0000-210.602784.24
6692006.05.10 20:25buy3352.181.27611.27520.0000
6702006.05.10 20:25close3352.181.27731.27520.0000261.603045.84
6712006.05.10 20:25buy3362.381.27741.27650.0000
6722006.05.10 20:25s/l3362.381.27651.27650.0000-214.202831.64
6732006.05.10 20:25buy3372.221.27661.27570.0000
6742006.05.10 20:26close3372.221.27761.27570.0000222.003053.64
6752006.05.10 20:26buy3382.391.27721.27630.0000
6762006.05.10 20:28s/l3382.391.27631.27630.0000-215.102838.54
6772006.05.10 20:28buy3392.221.27651.27560.0000
6782006.05.10 20:31close3392.221.27761.27560.0000244.213082.75
6792006.05.10 20:31buy3402.411.27731.27640.0000
6802006.05.10 20:32close3402.411.27881.27640.0000361.503444.25
6812006.05.10 20:32buy3412.701.27711.27620.0000
6822006.05.10 20:33s/l3412.701.27621.27620.0000-243.003201.25
6832006.05.10 20:33buy3422.511.27641.27550.0000
6842006.05.10 20:33close3422.511.27881.27550.0000602.403803.65
6852006.05.10 20:33buy3432.981.27791.27700.0000
6862006.05.10 20:33s/l3432.981.27701.27700.0000-268.203535.45
6872006.05.10 20:33buy3442.771.27631.27540.0000
6882006.05.10 20:33close3442.771.27801.27540.0000470.904006.35
6892006.05.10 20:33buy3453.141.27721.27630.0000
6902006.05.10 20:33close3453.141.27851.27630.0000408.204414.55
6912006.05.10 20:33buy3463.461.27751.27660.0000
6922006.05.10 20:33s/l3463.461.27661.27660.0000-311.404103.15
6932006.05.10 20:33buy3473.221.27591.27500.0000
6942006.05.10 20:33close3473.221.27811.27500.0000708.404811.55
6952006.05.10 20:33buy3483.771.27711.27620.0000
6962006.05.10 20:33close3483.771.27871.27620.0000603.205414.75
6972006.05.10 20:43sell3494.221.28251.28340.0000
6982006.05.10 20:43close3494.221.28141.28340.0000464.205878.95
6992006.05.10 20:43sell3504.591.28221.28310.0000
7002006.05.10 20:43s/l3504.591.28311.28310.0000-413.105465.85
7012006.05.10 20:43sell3514.261.28321.28410.0000
7022006.05.10 20:45close3514.261.28221.28410.0000426.015891.86
7032006.05.10 20:45sell3524.601.28191.28280.0000
7042006.05.10 20:52close3524.601.28091.28280.0000460.006351.86
7052006.05.11 01:40buy3534.981.27601.27510.0000
7062006.05.11 02:40s/l3534.981.27511.27510.0000-448.205903.66
7072006.05.11 03:06buy3544.631.27401.27310.0000
7082006.05.11 03:06s/l3544.631.27311.27310.0000-416.705486.96
7092006.05.11 03:06buy3554.311.27311.27220.0000
7102006.05.11 03:07close3554.311.27391.27220.0000344.805831.76
7112006.05.11 03:07buy3564.581.27401.27310.0000
7122006.05.11 03:14s/l3564.581.27311.27310.0000-412.205419.56
7132006.05.11 03:14buy3574.261.27331.27240.0000
7142006.05.11 03:19s/l3574.261.27241.27240.0000-383.405036.16
7152006.05.11 03:19buy3583.961.27251.27160.0000
7162006.05.11 03:35s/l3583.961.27161.27160.0000-356.404679.76
7172006.05.11 03:35buy3593.681.27171.27080.0000
7182006.05.11 03:44close3593.681.27261.27080.0000331.225010.98
7192006.05.11 03:44buy3603.941.27311.27220.0000
7202006.05.11 03:56s/l3603.941.27221.27220.0000-354.604656.38
7212006.05.11 03:56buy3613.661.27231.27140.0000
7222006.05.11 04:15close3613.661.27341.27140.0000402.585058.96
7232006.05.11 10:31sell3623.981.27261.27350.0000
7242006.05.11 10:38close3623.981.27151.27350.0000437.825496.78
7252006.05.11 14:21sell3634.321.27371.27460.0000
7262006.05.11 14:30close3634.321.27271.27460.0000432.005928.78
7272006.05.11 14:30sell3644.661.27351.27440.0000
7282006.05.11 14:30s/l3644.661.27441.27440.0000-419.405509.38
7292006.05.11 14:30sell3654.321.27431.27520.0000
7302006.05.11 14:31s/l3654.321.27521.27520.0000-388.805120.58
7312006.05.11 14:31sell3664.011.27541.27630.0000
7322006.05.11 14:31s/l3664.011.27631.27630.0000-360.904759.68
7332006.05.11 14:31sell3673.731.27741.27830.0000
7342006.05.11 14:31close3673.731.27501.27830.0000895.235654.91
7352006.05.11 14:32sell3684.441.27501.27590.0000
7362006.05.11 14:32s/l3684.441.27591.27590.0000-399.605255.31
7372006.05.11 14:32sell3694.121.27571.27660.0000
7382006.05.11 14:32s/l3694.121.27661.27660.0000-370.804884.51
7392006.05.11 14:32sell3703.831.27661.27750.0000
7402006.05.11 14:33s/l3703.831.27751.27750.0000-344.704539.81
7412006.05.11 14:33sell3713.551.27741.27830.0000
7422006.05.11 14:33close3713.551.27631.27830.0000390.494930.30
7432006.05.11 14:34sell3723.861.27601.27690.0000
7442006.05.11 14:34s/l3723.861.27691.27690.0000-347.404582.90
7452006.05.11 14:34sell3733.591.27681.27770.0000
7462006.05.11 14:39close3733.591.27561.27770.0000430.805013.70
7472006.05.11 14:39sell3743.931.27521.27610.0000
7482006.05.11 14:39s/l3743.931.27611.27610.0000-353.704660.00
7492006.05.11 14:39sell3753.651.27591.27680.0000
7502006.05.11 14:48close3753.651.27481.27680.0000401.495061.49
7512006.05.11 14:48sell3763.971.27461.27550.0000
7522006.05.11 14:49s/l3763.971.27551.27550.0000-357.304704.19
7532006.05.11 14:49sell3773.691.27531.27620.0000
7542006.05.11 14:55close3773.691.27371.27620.0000590.415294.60
7552006.05.11 14:55sell3784.161.27351.27440.0000
7562006.05.11 14:55s/l3784.161.27441.27440.0000-374.404920.20
7572006.05.11 14:55sell3793.861.27471.27560.0000
7582006.05.11 14:55s/l3793.861.27561.27560.0000-347.404572.80
7592006.05.11 14:55sell3803.591.27551.27640.0000
7602006.05.11 14:55close3803.591.27411.27640.0000502.595075.39
7612006.05.11 14:56sell3813.981.27411.27500.0000
7622006.05.11 15:24s/l3813.981.27501.27500.0000-358.204717.19
7632006.05.11 17:35sell3823.671.28361.28450.0000
7642006.05.11 17:37s/l3823.671.28451.28450.0000-330.304386.89
7652006.05.11 17:37sell3833.421.28441.28530.0000
7662006.05.11 17:40s/l3833.421.28531.28530.0000-307.804079.09
7672006.05.11 17:40sell3843.171.28511.28600.0000
7682006.05.11 17:48close3843.171.28401.28600.0000348.704427.79
7692006.05.11 17:48sell3853.451.28391.28480.0000
7702006.05.11 17:54s/l3853.451.28481.28480.0000-310.504117.29
7712006.05.11 17:54sell3863.211.28461.28550.0000
7722006.05.11 17:58s/l3863.211.28551.28550.0000-288.903828.39
7732006.05.11 17:58sell3872.981.28551.28640.0000
7742006.05.11 18:20close3872.981.28451.28640.0000298.004126.39
7752006.05.12 02:09sell3883.211.28691.28780.0000
7762006.05.12 02:11close3883.211.28581.28780.0000353.124479.51
7772006.05.12 02:12sell3893.481.28691.28780.0000
7782006.05.12 02:37close3893.481.28581.28780.0000382.824862.33
7792006.05.12 09:33sell3903.771.29001.29090.0000
7802006.05.12 09:39close3903.771.28921.29090.0000301.595163.92
7812006.05.12 09:39sell3914.001.28981.29070.0000
7822006.05.12 09:45close3914.001.28901.29070.0000320.005483.92
7832006.05.12 11:35sell3924.241.29221.29310.0000
7842006.05.12 11:38s/l3924.241.29311.29310.0000-381.605102.32
7852006.05.12 11:38sell3933.951.29291.29380.0000
7862006.05.12 11:38s/l3933.951.29381.29380.0000-355.504746.82
7872006.05.12 11:38sell3943.671.29381.29470.0000
7882006.05.12 11:41s/l3943.671.29471.29470.0000-330.304416.52
7892006.05.12 11:41sell3953.411.29451.29540.0000
7902006.05.12 11:41s/l3953.411.29541.29540.0000-306.904109.62
7912006.05.12 11:41sell3963.171.29531.29620.0000
7922006.05.12 11:43close3963.171.29421.29620.0000348.694458.31
7932006.05.12 11:43sell3973.451.29401.29490.0000
7942006.05.12 11:50close3973.451.29271.29490.0000448.504906.81
7952006.05.12 11:50sell3983.801.29271.29360.0000
7962006.05.12 12:00close3983.801.29181.29360.0000342.005248.81
7972006.05.12 13:51buy3994.071.29041.28950.0000
7982006.05.12 14:06close3994.071.29131.28950.0000366.325615.13
7992006.05.12 14:30buy4004.361.28811.28720.0000
8002006.05.12 14:30close4004.361.28931.28720.0000523.206138.33
8012006.05.12 14:30buy4014.761.28851.28760.0000
8022006.05.12 14:30close4014.761.28931.28760.0000380.806519.13
8032006.05.12 14:30buy4025.061.28851.28760.0000
8042006.05.12 14:30s/l4025.061.28761.28760.0000-455.406063.73
8052006.05.12 14:30buy4034.711.28661.28570.0000
8062006.05.12 14:30close4034.711.28791.28570.0000612.326676.05
8072006.05.12 14:30buy4045.191.28661.28570.0000
8082006.05.12 14:30close4045.191.28811.28570.0000778.527454.57
8092006.05.12 14:30buy4055.791.28731.28640.0000
8102006.05.12 14:30s/l4055.791.28641.28640.0000-521.106933.47
8112006.05.12 14:30buy4065.391.28661.28570.0000
8122006.05.12 14:30close4065.391.29101.28570.00002371.629305.09
8132006.05.12 14:30buy4077.231.28811.28720.0000
8142006.05.12 14:30s/l4077.231.28721.28720.0000-650.708654.39
8152006.05.12 14:30buy4086.721.28731.28640.0000
8162006.05.12 14:30s/l4086.721.28641.28640.0000-604.808049.59
8172006.05.12 14:30buy4096.261.28661.28570.0000
8182006.05.12 14:30close4096.261.28821.28570.00001001.629051.21
8192006.05.12 14:30buy4107.031.28731.28640.0000
8202006.05.12 14:30s/l4107.031.28641.28640.0000-632.708418.51
8212006.05.12 14:30buy4116.541.28661.28570.0000
8222006.05.12 14:30close4116.541.29101.28570.00002877.6311296.14
8232006.05.12 14:30buy4128.771.28781.28690.0000
8242006.05.12 14:31close4128.771.28901.28690.00001052.3612348.50
8252006.05.12 14:31buy4139.591.28781.28690.0000
8262006.05.12 14:31s/l4139.591.28691.28690.0000-863.1011485.40
8272006.05.12 14:31buy4148.931.28691.28600.0000
8282006.05.12 14:31close4148.931.28791.28600.0000892.9912378.39
8292006.05.12 14:31buy4159.611.28831.28740.0000
8302006.05.12 14:31close4159.611.29021.28740.00001825.9014204.29
8312006.05.12 14:31buy41611.031.28821.28730.0000
8322006.05.12 14:31s/l41611.031.28731.28730.0000-992.7013211.59
8332006.05.12 14:31buy41710.261.28751.28660.0000
8342006.05.12 14:31s/l41710.261.28661.28660.0000-923.4012288.19
8352006.05.12 14:31buy4189.551.28661.28570.0000
8362006.05.12 14:31close4189.551.28791.28570.00001241.5413529.73
8372006.05.12 14:31buy41910.511.28781.28690.0000
8382006.05.12 14:31s/l41910.511.28691.28690.0000-945.9012583.83
8392006.05.12 14:31buy4209.781.28661.28570.0000
8402006.05.12 14:31close4209.781.28781.28570.00001173.6013757.43
8412006.05.12 14:31buy42110.681.28851.28760.0000
8422006.05.12 14:31close42110.681.28951.28760.00001067.9614825.39
8432006.05.12 14:31buy42211.511.28821.28730.0000
8442006.05.12 14:31close42211.511.28911.28730.00001035.9015861.29
8452006.05.12 14:31buy42312.311.28821.28730.0000
8462006.05.12 14:31s/l42312.311.28731.28730.0000-1107.9014753.39
8472006.05.12 14:31buy42411.461.28751.28660.0000
8482006.05.12 14:31close42411.461.29161.28660.00004698.6019451.99
8492006.05.12 14:31buy42515.101.28821.28730.0000
8502006.05.12 14:32s/l42515.101.28731.28730.0000-1359.0018092.99
8512006.05.12 14:32buy42614.061.28691.28600.0000
8522006.05.12 14:32close42614.061.29031.28600.00004780.4022873.39
8532006.05.12 14:32buy42717.751.28851.28760.0000
8542006.05.12 14:32close42717.751.28991.28760.00002484.8325358.22
8552006.05.12 14:33buy42819.701.28751.28660.0000
8562006.05.12 14:33s/l42819.701.28661.28660.0000-1773.0023585.22
8572006.05.12 14:33buy42918.331.28671.28580.0000
8582006.05.12 14:34close42918.331.28761.28580.00001649.7725234.99
8592006.05.12 14:34buy43019.601.28801.28710.0000
8602006.05.12 14:34close43019.601.28891.28710.00001764.0026998.99
8612006.05.12 14:34buy43120.971.28771.28680.0000
8622006.05.12 14:34close43120.971.28871.28680.00002096.9529095.94
8632006.05.12 14:34buy43222.581.28851.28760.0000
8642006.05.12 14:34close43222.581.28951.28760.00002258.0031353.94
8652006.05.12 14:34buy43324.351.28801.28710.0000
8662006.05.12 14:35close43324.351.28931.28710.00003165.6134519.55
8672006.05.12 14:35buy43426.801.28841.28750.0000
8682006.05.12 14:35s/l43426.801.28751.28750.0000-2412.0032107.55
8692006.05.12 14:35buy43524.941.28751.28660.0000
8702006.05.12 14:35close43524.941.28861.28660.00002743.4034850.95
8712006.05.12 14:35buy43627.061.28831.28740.0000
8722006.05.12 14:35s/l43627.061.28741.28740.0000-2435.4032415.55
8732006.05.12 14:35buy43725.181.28751.28660.0000
8742006.05.12 14:36close43725.181.28921.28660.00004280.6236696.17
8752006.05.12 14:36buy43828.481.28851.28760.0000
8762006.05.12 14:36close43828.481.28931.28760.00002278.4038974.57
8772006.05.12 14:36buy43930.261.28831.28740.0000
8782006.05.12 14:36s/l43930.261.28741.28740.0000-2723.4036251.17
8792006.05.12 14:36buy44028.171.28691.28600.0000
8802006.05.12 14:36close44028.171.28851.28600.00004507.2040758.37
8812006.05.12 14:36buy44131.631.28861.28770.0000
8822006.05.12 14:36s/l44131.631.28771.28770.0000-2846.7037911.67
8832006.05.12 14:36buy44229.441.28791.28700.0000
8842006.05.12 14:36s/l44229.441.28701.28700.0000-2649.6035262.07
8852006.05.12 14:36buy44327.411.28691.28600.0000
8862006.05.12 14:37close44327.411.28851.28600.00004385.5739647.64
8872006.05.12 14:37buy44430.781.28851.28760.0000
8882006.05.12 14:37s/l44430.781.28761.28760.0000-2770.2036877.44
8892006.05.12 14:37buy44528.641.28771.28680.0000
8902006.05.12 14:37s/l44528.641.28681.28680.0000-2577.6034299.84
8912006.05.12 14:37buy44626.661.28661.28570.0000
8922006.05.12 14:37close44626.661.28801.28570.00003732.4038032.24
8932006.05.12 14:37buy44729.531.28811.28720.0000
8942006.05.12 14:37s/l44729.531.28721.28720.0000-2657.7035374.54
8952006.05.12 14:37buy44827.481.28741.28650.0000
8962006.05.12 14:37s/l44827.481.28651.28650.0000-2473.2032901.34
8972006.05.12 14:37buy44925.581.28661.28570.0000
8982006.05.12 14:38close44925.581.28781.28570.00003069.7035971.04
8992006.05.12 14:38buy45027.951.28741.28650.0000
9002006.05.12 14:38s/l45027.951.28651.28650.0000-2515.5033455.54
9012006.05.12 14:38buy45126.021.28611.28520.0000
9022006.05.12 14:38close45126.021.28751.28520.00003642.8037098.34
9032006.05.12 14:38buy45228.821.28761.28670.0000
9042006.05.12 14:38s/l45228.821.28671.28670.0000-2593.8034504.54
9052006.05.12 14:38buy45326.821.28691.28600.0000
9062006.05.12 14:38s/l45326.821.28601.28600.0000-2413.8032090.74
9072006.05.12 14:38buy45424.961.28611.28520.0000
9082006.05.12 14:39close45424.961.28701.28520.00002246.4034337.14
9092006.05.12 14:39buy45526.701.28641.28550.0000
9102006.05.12 14:39s/l45526.701.28551.28550.0000-2403.0031934.14
9112006.05.12 14:39buy45624.841.28571.28480.0000
9122006.05.12 14:40close45624.841.28681.28480.00002732.4734666.61
9132006.05.12 14:40buy45726.941.28711.28620.0000
9142006.05.12 14:40s/l45726.941.28621.28620.0000-2424.6032242.01
9152006.05.12 14:40buy45825.071.28641.28550.0000
9162006.05.12 14:41close45825.071.28751.28550.00002757.7634999.77
9172006.05.12 14:41buy45927.171.28831.28740.0000
9182006.05.12 14:41s/l45927.171.28741.28740.0000-2445.3032554.47
9192006.05.12 14:41buy46025.301.28691.28600.0000
9202006.05.12 14:44s/l46025.301.28601.28600.0000-2277.0030277.47
9212006.05.12 14:44buy46123.551.28561.28470.0000
9222006.05.12 14:44close46123.551.28841.28470.00006593.9236871.39
9232006.05.12 14:44buy46228.631.28801.28710.0000
9242006.05.12 14:44close46228.631.28901.28710.00002863.0039734.39
9252006.05.12 14:44buy46330.841.28861.28770.0000
9262006.05.12 14:44close46330.841.28971.28770.00003392.4043126.79
9272006.05.12 14:44buy46433.501.28771.28680.0000
9282006.05.12 14:44close46433.501.28901.28680.00004355.0047481.79
9292006.05.12 14:44buy46536.901.28711.28620.0000
9302006.05.12 14:44s/l46536.901.28621.28620.0000-3321.0044160.79
9312006.05.12 14:44buy46634.351.28571.28480.0000
9322006.05.12 14:44close46634.351.28811.28480.00008244.0052404.79
9332006.05.12 14:44buy46740.701.28791.28700.0000
9342006.05.12 14:45close46740.701.28901.28700.00004477.0056881.79
9352006.05.12 14:45buy46844.161.28841.28750.0000
9362006.05.12 14:45close46844.161.28971.28750.00005740.9462622.73
9372006.05.12 14:45buy46948.611.28861.28770.0000
9382006.05.12 14:45s/l46948.611.28771.28770.0000-4374.9058247.83
9392006.05.12 14:45buy47045.231.28791.28700.0000
9402006.05.12 14:45close47045.231.28891.28700.00004523.0062770.83
9412006.05.12 14:45buy47148.721.28851.28760.0000
9422006.05.12 14:45close47148.721.28941.28760.00004384.7167155.54
9432006.05.12 15:03buy47252.081.28961.28870.0000
9442006.05.12 15:03close47252.081.29071.28870.00005728.8072884.34
9452006.05.12 15:03buy47356.521.28981.28890.0000
9462006.05.12 15:03s/l47356.521.28891.28890.0000-5086.8067797.54
9472006.05.12 15:03buy47452.601.28911.28820.0000
9482006.05.12 15:06s/l47452.601.28821.28820.0000-4734.0063063.54
9492006.05.12 15:06buy47548.961.28831.28740.0000
9502006.05.12 15:07close47548.961.28941.28740.00005385.5868449.12
9512006.05.12 15:07buy47653.091.28961.28870.0000
9522006.05.12 15:09s/l47653.091.28871.28870.0000-4778.1063671.02
9532006.05.12 15:09buy47749.411.28871.28780.0000
9542006.05.12 15:10s/l47749.411.28781.28780.0000-4446.9059224.12
9552006.05.12 15:10buy47845.991.28801.28710.0000
9562006.05.12 15:14close47845.991.28921.28710.00005518.8064742.92
9572006.05.12 15:14buy47950.221.28931.28840.0000
9582006.05.12 15:14s/l47950.221.28841.28840.0000-4519.8060223.12
9592006.05.12 15:14buy48046.751.28841.28750.0000
9602006.05.12 15:15s/l48046.751.28751.28750.0000-4207.5056015.62
9612006.05.12 15:15buy48143.511.28771.28680.0000
9622006.05.12 15:16close48143.511.28891.28680.00005221.2061236.82
9632006.05.12 15:16buy48247.571.28751.28660.0000
9642006.05.12 15:18close48247.571.28861.28660.00005232.7066469.52
9652006.05.12 15:18buy48351.581.28881.28790.0000
9662006.05.12 15:20close48351.581.28991.28790.00005673.9772143.49
9672006.05.12 15:20buy48455.951.28961.28870.0000
9682006.05.12 15:40close48455.951.29081.28870.00006714.1078857.59
9692006.05.12 15:48buy48561.151.28981.28890.0000
9702006.05.12 15:53s/l48561.151.28891.28890.0000-5503.5073354.09
9712006.05.12 15:53buy48656.931.28881.28790.0000
9722006.05.12 15:53s/l48656.931.28791.28790.0000-5123.7068230.39
9732006.05.12 15:53buy48752.981.28811.28720.0000
9742006.05.12 15:53close48752.981.29251.28720.000023311.3091541.69
9752006.05.12 15:53buy48870.951.29051.28960.0000
9762006.05.12 15:53close48870.951.29181.28960.00009223.42100765.11
9772006.05.12 15:54buy48978.061.29111.29020.0000
9782006.05.12 15:54close48978.061.29251.29020.000010928.55111693.66
9792006.05.12 15:54buy49086.781.28731.28640.0000
9802006.05.12 15:54close49086.781.29251.28640.000045126.14156819.80
9812006.05.12 15:54buy491121.541.29051.28960.0000
9822006.05.12 15:54close491121.541.29211.28960.000019446.26176266.06
9832006.05.12 15:58buy492136.711.28951.28860.0000
9842006.05.12 15:58close492136.711.29061.28860.000015038.10191304.16
9852006.05.12 15:58buy493148.341.28981.28890.0000
9862006.05.12 15:59s/l493148.341.28891.28890.0000-13350.60177953.56
9872006.05.12 15:59buy494138.141.28841.28750.0000
9882006.05.12 15:59close494138.141.28981.28750.000019339.60197293.16
9892006.05.12 15:59buy495153.041.28941.28850.0000
9902006.05.12 15:59s/l495153.041.28851.28850.0000-13773.60183519.56
9912006.05.12 15:59buy496142.441.28861.28770.0000
9922006.05.12 15:59close496142.441.28981.28770.000017092.80200612.36
9932006.05.12 15:59buy497155.651.28911.28820.0000
9942006.05.12 15:59s/l497155.651.28821.28820.0000-14008.50186603.86
9952006.05.12 15:59buy498144.891.28811.28720.0000
9962006.05.12 16:00close498144.891.28931.28720.000017386.80203990.66
9972006.05.12 16:01sell499158.051.29071.29160.0000
9982006.05.12 16:01close499158.051.28961.29160.000017384.85221375.51
9992006.05.12 16:01sell500171.521.29071.29160.0000
10002006.05.12 16:03s/l500171.521.29161.29160.0000-15436.80205938.71
10012006.05.12 16:03sell501159.471.29141.29230.0000
10022006.05.12 16:10close501159.471.29021.29230.000019137.01225075.72
10032006.05.12 16:10sell502174.371.29081.29170.0000
10042006.05.12 16:14close502174.371.28921.29170.000027898.60252974.32
10052006.05.12 16:15sell503195.921.29121.29210.0000
10062006.05.12 16:15close503195.921.28961.29210.000031347.20284321.52
10072006.05.12 17:17sell504220.371.29021.29110.0000
10082006.05.12 17:19close504220.371.28901.29110.000026444.26310765.78
10092006.05.15 00:52sell505239.641.29681.29770.0000
10102006.05.15 01:19close505239.641.29561.29770.000028756.66339522.44
10112006.05.15 03:25sell506262.261.29461.29550.0000
10122006.05.15 03:39close506262.261.29341.29550.000031471.04370993.48
10132006.05.15 08:28buy507287.481.29071.28980.0000
10142006.05.15 08:32s/l507287.481.28981.28980.0000-25873.20345120.28
10152006.05.15 08:32buy508267.581.29001.28910.0000
10162006.05.15 08:47close508267.581.29111.28910.000029433.80374554.08
10172006.05.15 08:58buy509290.221.29081.28990.0000
10182006.05.15 09:05s/l509290.221.28991.28990.0000-26119.80348434.28
10192006.05.15 10:06buy510271.011.28591.28500.0000
10202006.05.15 10:06close510271.011.28711.28500.000032521.20380955.48
10212006.05.15 10:07buy511296.561.28481.28390.0000
10222006.05.15 10:08s/l511296.561.28391.28390.0000-26690.40354265.08
10232006.05.15 10:08buy512276.011.28371.28280.0000
10242006.05.15 10:10close512276.011.28491.28280.000033122.41387387.49
10252006.05.15 10:10buy513301.561.28481.28390.0000
10262006.05.15 10:14s/l513301.561.28391.28390.0000-27140.40360247.09
10272006.05.15 10:14buy514280.611.28401.28310.0000
10282006.05.15 10:20s/l514280.611.28311.28310.0000-25254.90334992.19
10292006.05.15 10:20buy515261.081.28331.28240.0000
10302006.05.15 10:25s/l515261.081.28241.28240.0000-23497.20311494.99
10312006.05.15 10:25buy516242.921.28251.28160.0000
10322006.05.15 10:34close516242.921.28381.28160.000031579.85343074.84
10332006.05.15 10:34buy517267.251.28391.28300.0000
10342006.05.15 10:47close517267.251.28511.28300.000032069.55375144.39
10352006.05.15 10:48buy518292.031.28481.28390.0000
10362006.05.15 10:58s/l518292.031.28391.28390.0000-26282.70348861.69
10372006.05.15 10:58buy519271.721.28411.28320.0000
10382006.05.15 11:21s/l519271.721.28321.28320.0000-24454.80324406.89
10392006.05.15 12:42buy520253.211.28141.28050.0000
10402006.05.15 12:54s/l520253.211.28051.28050.0000-22788.90301617.99
10412006.05.15 12:54buy521235.571.28061.27970.0000
10422006.05.15 13:25close521235.571.28201.27970.000032977.63334595.62
10432006.05.15 15:22buy522261.141.28151.28060.0000
10442006.05.15 15:26s/l522261.141.28061.28060.0000-23502.60311093.02
10452006.05.15 15:26buy523242.931.28081.27990.0000
10462006.05.15 15:35close523242.931.28191.27990.000026722.30337815.32
10472006.05.15 16:47sell524262.911.28491.28580.0000
10482006.05.15 16:52close524262.911.28381.28580.000028920.10366735.42
10492006.05.15 18:59buy525286.761.27911.27820.0000
10502006.05.15 19:00close525286.761.28071.27820.000045879.91412615.33
10512006.05.15 19:58sell526322.001.28141.28230.0000
10522006.05.15 21:35close526322.001.28021.28230.000038638.88451254.21
10532006.05.15 21:53buy527352.981.27861.27770.0000
10542006.05.15 23:09close527352.981.27981.27770.000042361.60493615.81
10552006.05.16 08:25buy528385.671.28011.27920.0000
10562006.05.16 08:26s/l528385.671.27921.27920.0000-34710.30458905.51
10572006.05.16 08:26buy529358.771.27931.27840.0000
10582006.05.16 08:31close529358.771.28051.27840.000043054.51501960.02
10592006.05.16 08:31buy530392.161.28021.27930.0000
10602006.05.16 08:57close530392.161.28131.27930.000043135.59545095.61
10612006.05.16 08:58buy531425.461.28141.28050.0000
10622006.05.16 09:15close531425.461.28261.28050.000051053.02596148.63
10632006.05.16 14:31sell532463.711.28561.28650.0000
10642006.05.16 14:31close532463.711.28401.28650.000074193.60670342.23