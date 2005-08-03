Strategy Tester Report
Cyberia 185f

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2005.08.01 00:00 - 2006.09.05 00:00 (2005.08.01 - 2006.09.05)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; ShowLots=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableRSI=true; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=false; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=false; ReverseIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; Risk=1; SlipPage=1; MAXLots=25; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; StaticStopLoss=35; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=-1; MagicNumber=100056;
Bars in test664Ticks modelled11686Modelling quality90.00%
Initial deposit500.00
Total net profit112053.44Gross profit148556.83Gross loss-36503.40
Profit factor4.07Expected payoff982.92
Absolute drawdown264.25Maximal drawdown3743.75 (27.53%)Relative drawdown73.27% (646.30)
Total trades114Short positions (won %)43 (69.77%)Long positions (won %)71 (47.89%)
Profit trades (% of total)64 (56.14%)Loss trades (% of total)50 (43.86%)
Largestprofit trade7471.50loss trade-951.25
Averageprofit trade2321.20loss trade-730.07
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (19697.38)consecutive losses (loss in money)5 (-603.68)
Maximalconsecutive profit (count of wins)19697.38 (6)consecutive loss (count of losses)-3743.75 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.08.03 23:59buy12.831.76511.76140.0000
22005.08.03 23:59close12.831.77861.76140.0000382.05882.05
32005.08.08 23:59sell24.941.78581.78950.0000
42005.08.10 23:59s/l24.941.78951.78950.0000-180.66701.39
52005.08.10 23:59sell33.901.79671.80040.0000
62005.08.11 23:59s/l33.901.80041.80040.0000-141.78559.61
72005.08.11 23:59sell43.091.81051.81420.0000
82005.08.14 00:00s/l43.091.81421.81420.0000-113.67445.94
92005.08.17 23:59buy52.481.80191.79820.0000
102005.08.18 00:00s/l52.481.79821.79820.0000-94.36351.58
112005.08.18 23:59buy61.961.79361.78990.0000
122005.08.19 00:01s/l61.961.78991.78990.0000-73.21278.37
132005.08.22 23:59sell71.551.80151.80520.0000
142005.08.23 00:02modify71.551.80151.80030.0000
152005.08.23 23:59s/l71.551.8002711.80030.000019.37297.75
162005.08.29 23:59buy81.661.79281.78910.0000
172005.08.30 00:01s/l81.661.78911.78910.0000-62.00235.75
182005.08.30 23:59buy91.321.78511.78140.0000
192005.08.31 23:59modify91.321.78511.78720.0000
202005.09.01 00:00close91.321.80351.78720.0000241.03476.78
212005.09.02 23:59sell102.591.84151.84520.0000
222005.09.05 23:39close102.591.83821.84520.000086.03562.81
232005.09.06 23:58buy113.061.83741.83370.0000
242005.09.08 23:58s/l113.061.83371.83370.0000-117.50445.30
252005.09.11 19:35sell122.421.84261.84630.0000
262005.09.12 23:58close122.421.81841.84630.0000586.161031.46
272005.09.12 23:59buy135.661.82191.81820.0000
282005.09.13 00:00modify135.661.82191.82090.0000
292005.09.13 23:57s/l135.661.8208821.82090.0000-59.59971.87
302005.09.13 23:57buy145.351.81841.81470.0000
312005.09.13 23:59modify145.351.81841.82090.0000
322005.09.15 23:59s/l145.351.8208821.82090.0000125.301097.17
332005.09.20 23:59buy156.101.79761.79390.0000
342005.09.21 23:59close156.101.81321.79390.0000949.472046.64
352005.09.22 23:59buy1611.451.78821.78450.0000
362005.09.23 22:59s/l1611.451.78451.78450.0000-427.661618.98
372005.09.23 22:59buy179.121.77631.77260.0000
382005.09.25 00:00s/l179.121.77261.77260.0000-337.441281.54
392005.09.27 23:58buy187.271.76401.76030.0000
402005.09.29 23:58s/l187.271.76031.76030.0000-279.171002.37
412005.09.29 23:58buy195.701.75731.75360.0000
422005.09.30 23:59close195.701.76351.75360.0000351.401353.77
432005.10.03 23:58buy207.731.75151.74780.0000
442005.10.04 23:59close207.731.75891.74780.0000569.311923.09
452005.10.07 23:59buy2110.921.76091.75720.0000
462005.10.09 19:27s/l2110.921.75721.75720.0000-404.041519.05
472005.10.10 23:59buy228.671.75161.74790.0000
482005.10.11 23:59s/l228.671.74791.74790.0000-323.821195.22
492005.10.12 23:59sell236.821.75251.75620.0000
502005.10.13 23:59close236.821.74431.75620.0000563.641758.86
512005.10.17 23:58buy2410.041.75121.74750.0000
522005.10.18 23:57s/l2410.041.74751.74750.0000-374.991383.87
532005.10.18 23:57buy257.941.74241.73870.0000
542005.10.19 23:59close257.941.76441.73870.00001744.023127.89
552005.10.20 23:59sell2617.611.77621.77990.0000
562005.10.21 00:00close2617.611.76411.77990.00002134.605262.49
572005.10.21 23:59buy2725.001.76811.76440.0000
582005.10.25 23:59s/l2725.001.76441.76440.0000-942.504319.99
592005.10.25 23:59sell2824.231.78301.78670.0000
602005.10.26 00:00close2824.231.77171.78670.00002743.207063.19
612005.10.28 22:59buy2925.001.77331.76960.0000
622005.10.31 23:59s/l2925.001.76961.76960.0000-933.756129.44
632005.11.02 23:59sell3025.001.77581.77950.0000
642005.11.04 17:00modify3025.001.77581.76310.0000
652005.11.04 17:00close3025.001.74601.76310.00007471.5013600.94
662005.11.04 23:59buy3125.001.75241.74870.0000
672005.11.06 00:00s/l3125.001.74871.74870.0000-925.0012675.94
682005.11.07 11:41buy3225.001.73911.73540.0000
692005.11.08 00:00s/l3225.001.73541.73540.0000-933.7511742.19
702005.11.14 16:11buy3325.001.73441.73070.0000
712005.11.15 18:09s/l3325.001.73071.73070.0000-933.7510808.44
722005.11.16 23:59buy3425.001.71891.71520.0000
732005.11.17 23:59s/l3425.001.71521.71520.0000-951.259857.19
742005.11.18 22:59buy3525.001.70991.70620.0000
752005.11.18 23:59close3525.001.71791.70620.00002000.0011857.19
762005.11.25 23:59buy3625.001.71461.71090.0000
772005.11.28 23:59s/l3625.001.71091.71090.0000-933.7510923.44
782005.11.28 23:59sell3725.001.72811.73180.0000
792005.11.29 23:59close3725.001.71451.73180.00003405.3814328.81
802005.11.29 23:59buy3825.001.71681.71310.0000
812005.11.30 23:59close3825.001.72971.71310.00003216.2517545.06
822005.12.05 23:59sell3925.001.74141.74510.0000
832005.12.06 23:59modify3925.001.74141.73260.0000
842005.12.06 23:59close3925.001.73141.73260.00002505.3820050.44
852005.12.07 23:57buy4025.001.72931.72560.0000
862005.12.08 23:59close4025.001.75181.72560.00005598.7525649.19
872005.12.12 23:59sell4125.001.77471.77840.0000
882005.12.13 23:52close4125.001.76561.77840.00002280.3827929.56
892005.12.15 18:05buy4225.001.76141.75770.0000
902005.12.16 23:59close4225.001.77221.75770.00002691.2530620.81
912005.12.19 23:53buy4325.001.75931.75560.0000
922005.12.20 00:02s/l4325.001.75561.75560.0000-933.7529687.06
932005.12.20 23:59buy4425.001.75631.75260.0000
942005.12.21 00:00s/l4425.001.75261.75260.0000-933.7528753.31
952005.12.22 23:58buy4525.001.73391.73020.0000
962005.12.26 01:30s/l4525.001.73021.73020.0000-942.5027810.81
972006.01.03 23:59sell4625.001.74841.75210.0000
982006.01.04 23:59s/l4625.001.75211.75210.0000-919.6326891.19
992006.01.04 23:59sell4725.001.75681.76050.0000
1002006.01.05 18:45close4725.001.74871.76050.00002041.1328932.31
1012006.01.06 23:59sell4825.001.77061.77430.0000
1022006.01.09 23:59close4825.001.76281.77430.00001955.3830887.69
1032006.01.12 23:59buy4925.001.75801.75430.0000
1042006.01.13 23:59close4925.001.77581.75430.00004441.2535328.94
1052006.01.16 23:59buy5025.001.76411.76040.0000
1062006.01.17 23:59s/l5025.001.76041.76040.0000-933.7534395.19
1072006.01.18 23:59buy5125.001.75861.75490.0000
1082006.01.19 23:57s/l5125.001.75491.75490.0000-951.2533443.94
1092006.01.20 23:59sell5225.001.77121.77490.0000
1102006.01.23 23:59s/l5225.001.77491.77490.0000-919.6332524.31
1112006.01.23 23:59sell5325.001.78661.79030.0000
1122006.01.25 00:00close5325.001.78341.79030.0000810.7533335.06
1132006.01.31 23:59sell5425.001.77851.78220.0000
1142006.02.02 00:00close5425.001.77131.78220.00001821.5035156.56
1152006.02.03 22:59buy5525.001.75941.75570.0000
1162006.02.06 00:00s/l5525.001.75571.75570.0000-933.7534222.81
1172006.02.06 23:59buy5625.001.74711.74340.0000
1182006.02.07 23:57s/l5625.001.74341.74340.0000-933.7533289.06
1192006.02.08 23:59buy5725.001.73781.73410.0000
1202006.02.08 23:59close5725.001.74121.73410.0000850.0034139.06
1212006.02.23 23:59sell5825.001.75191.75560.0000
1222006.02.24 22:59close5825.001.74261.75560.00002330.3836469.44
1232006.02.24 23:59buy5925.001.74471.74100.0000
1242006.02.26 00:07s/l5925.001.74101.74100.0000-925.0035544.44
1252006.02.28 23:59sell6025.001.75401.75770.0000
1262006.03.01 23:59close6025.001.74641.75770.00001905.3837449.81
1272006.03.02 23:58buy6125.001.74351.73980.0000
1282006.03.02 23:59close6125.001.75331.73980.00002450.0039899.81
1292006.03.05 01:03sell6225.001.75761.76130.0000
1302006.03.06 23:59close6225.001.74681.76130.00002705.3842605.19
1312006.03.06 23:59buy6325.001.75001.74630.0000
1322006.03.07 23:59s/l6325.001.74631.74630.0000-933.7541671.44
1332006.03.07 23:59buy6425.001.73301.72930.0000
1342006.03.08 00:00close6425.001.73591.72930.0000716.2542387.69
1352006.03.10 22:59buy6525.001.72331.71960.0000
1362006.03.13 23:59close6525.001.73581.71960.00003116.2545503.94
1372006.03.14 23:59sell6625.001.74661.75030.0000
1382006.03.16 23:59s/l6625.001.75031.75030.0000-903.5044600.44
1392006.03.17 19:25buy6725.001.75131.74760.0000
1402006.03.21 00:00s/l6725.001.74761.74760.0000-942.5043657.94
1412006.03.24 23:59sell6825.001.74341.74710.0000
1422006.03.27 23:59s/l6825.001.74711.74710.0000-919.6342738.31
1432006.03.28 23:59buy6925.001.74291.73920.0000
1442006.03.29 23:59s/l6925.001.73921.73920.0000-933.7541804.56
1452006.03.29 23:59buy7025.001.73181.72810.0000
1462006.03.29 23:59close7025.001.73521.72810.0000850.0042654.56
1472006.03.30 23:59sell7125.001.74691.75060.0000
1482006.03.31 22:59close7125.001.73361.75060.00003330.3845984.94
1492006.03.31 23:59buy7225.001.73721.73350.0000
1502006.04.03 23:52s/l7225.001.73351.73350.0000-933.7545051.19
1512006.04.03 23:52buy7325.001.72501.72130.0000
1522006.04.03 23:59close7325.001.74001.72130.00003750.0048801.19
1532006.04.04 23:59sell7425.001.75421.75790.0000
1542006.04.05 00:01close7425.001.74811.75790.00001530.3850331.56
1552006.04.07 22:59buy7525.001.73941.73570.0000
1562006.04.11 23:59close7525.001.74991.73570.00002607.5052939.06
1572006.04.18 23:59sell7625.001.78301.78670.0000
1582006.04.19 23:59s/l7625.001.78671.78670.0000-919.6352019.44
1592006.04.19 23:59sell7725.001.79131.79500.0000
1602006.04.20 00:01close7725.001.77511.79500.00004066.1356085.56
1612006.04.20 23:59buy7825.001.77811.77440.0000
1622006.04.23 00:00close7825.001.78621.77440.00002016.2558101.81
1632006.04.26 23:59buy7925.001.78041.77670.0000
1642006.04.27 23:59close7925.001.80161.77670.00005273.7563375.56
1652006.05.02 23:59sell8025.001.83671.84040.0000
1662006.05.03 23:59s/l8025.001.84041.84040.0000-919.6362455.94
1672006.05.03 23:59sell8125.001.84091.84460.0000
1682006.05.04 23:59close8125.001.83361.84460.00001841.1364297.06
1692006.05.09 23:59sell8225.001.86581.86950.0000
1702006.05.10 23:59close8225.001.85801.86950.00001955.3866252.44
1712006.05.11 23:59sell8325.001.88471.88840.0000
1722006.05.12 23:59s/l8325.001.88841.88840.0000-919.6365332.81
1732006.05.15 23:59buy8425.001.87561.87190.0000
1742006.05.16 23:59close8425.001.88611.87190.00002616.2567949.06
1752006.05.17 23:59buy8525.001.87761.87390.0000
1762006.05.17 23:59close8525.001.88221.87390.00001150.0069099.06
1772006.05.18 23:59sell8625.001.89471.89840.0000
1782006.05.19 23:59close8625.001.87811.89840.00004155.3873254.44
1792006.05.22 23:59buy8725.001.86321.85950.0000
1802006.05.22 23:59modify8725.001.86321.86140.0000
1812006.05.22 23:59close8725.001.88481.86140.00005400.0078654.44
1822006.05.23 23:59buy8825.001.87431.87060.0000
1832006.05.24 23:58s/l8825.001.87061.87060.0000-933.7577720.69
1842006.05.24 23:58buy8925.001.86551.86180.0000
1852006.05.25 23:59close8925.001.87421.86180.00002148.7579869.44
1862006.05.26 22:59buy9025.001.85321.84950.0000
1872006.05.28 17:00close9025.001.85981.84950.00001650.0081519.44
1882006.05.30 23:59sell9125.001.88101.88470.0000
1892006.05.31 23:59close9125.001.86881.88470.00003055.3884574.81
1902006.05.31 23:59buy9225.001.87121.86750.0000
1912006.06.01 23:59s/l9225.001.86751.86750.0000-951.2583623.56
1922006.06.02 23:59sell9325.001.88371.88740.0000
1932006.06.05 23:59close9325.001.86991.88740.00003455.3887078.94
1942006.06.05 23:59buy9425.001.87161.86790.0000
1952006.06.06 23:59s/l9425.001.86791.86790.0000-933.7586145.19
1962006.06.13 23:59buy9525.001.83191.82820.0000
1972006.06.14 23:59close9525.001.84401.82820.00003016.2589161.44
1982006.06.19 23:57buy9625.001.83691.83320.0000
1992006.06.20 23:59close9625.001.84461.83320.00001916.2591077.69
2002006.06.22 23:59buy9725.001.82641.82270.0000
2012006.06.23 22:59s/l9725.001.82271.82270.0000-933.7590143.94
2022006.06.23 22:59buy9825.001.81271.80900.0000
2032006.06.26 00:00close9825.001.82001.80900.00001816.2591960.19
2042006.06.27 23:59buy9925.001.81871.81500.0000
2052006.06.28 23:59s/l9925.001.81501.81500.0000-933.7591026.44
2062006.06.29 23:59sell10025.001.82741.83110.0000
2072006.06.30 23:59s/l10025.001.83111.83110.0000-919.6390106.81
2082006.06.30 23:59sell10125.001.84861.85230.0000
2092006.07.03 23:59close10125.001.83851.85230.00002530.3892637.19
2102006.07.05 23:59buy10225.001.83261.82890.0000
2112006.07.07 23:59close10225.001.85131.82890.00004640.0097277.19
2122006.07.10 23:59buy10325.001.83681.83310.0000
2132006.07.11 23:59close10325.001.84461.83310.00001941.2599218.44
2142006.07.13 23:59sell10425.001.84321.84690.0000
2152006.07.14 20:46close10425.001.83411.84690.00002280.38101498.81
2162006.07.17 23:59buy10525.001.82021.81650.0000
2172006.07.19 23:59close10525.001.84231.81650.00005507.50107006.31
2182006.07.24 23:59buy10625.001.84831.84460.0000
2192006.07.25 23:59s/l10625.001.84461.84460.0000-933.75106072.56
2202006.07.30 01:07sell10725.001.86421.86790.0000
2212006.07.30 08:55close10725.001.86211.86790.0000525.00106597.56
2222006.07.30 21:03sell10825.001.86451.86820.0000
2232006.07.30 22:15close10825.001.86271.86820.0000450.00107047.56
2242006.07.30 23:59sell10925.001.86451.86820.0000
2252006.08.01 23:59s/l10925.001.86821.86820.0000-914.25106133.31
2262006.08.03 23:59buy11025.001.87011.86640.0000
2272006.08.03 23:59modify11025.001.87011.86960.0000
2282006.08.03 23:59close11025.001.88661.86960.00004125.00110258.31
2292006.08.14 23:59buy11125.001.88441.88070.0000
2302006.08.15 23:59close11125.001.89331.88070.00002216.25112474.56
2312006.08.17 23:59buy11225.001.88231.87860.0000
2322006.08.18 22:59s/l11225.001.87861.87860.0000-933.75111540.81
2332006.08.21 23:59sell11325.001.89071.89440.0000
2342006.08.25 22:59close11325.001.88311.89440.00001932.25113473.06
2352006.08.28 23:59sell11425.001.89491.89860.0000
2362006.08.29 23:59s/l11425.001.89861.89860.0000-919.63112553.44