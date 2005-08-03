|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2005.08.01 00:00 - 2006.09.05 00:00 (2005.08.01 - 2006.09.05)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; ShowLots=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableRSI=true; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=false; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=false; ReverseIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; Risk=1; SlipPage=1; MAXLots=25; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; StaticStopLoss=35; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=-1; MagicNumber=100056;
|Bars in test
|664
|Ticks modelled
|11686
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|112053.44
|Gross profit
|148556.83
|Gross loss
|-36503.40
|Profit factor
|4.07
|Expected payoff
|982.92
|Absolute drawdown
|264.25
|Maximal drawdown
|3743.75 (27.53%)
|Relative drawdown
|73.27% (646.30)
|Total trades
|114
|Short positions (won %)
|43 (69.77%)
|Long positions (won %)
|71 (47.89%)
|Profit trades (% of total)
|64 (56.14%)
|Loss trades (% of total)
|50 (43.86%)
|Largest
|profit trade
|7471.50
|loss trade
|-951.25
|Average
|profit trade
|2321.20
|loss trade
|-730.07
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (19697.38)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-603.68)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|19697.38 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-3743.75 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.08.03 23:59
|buy
|1
|2.83
|1.7651
|1.7614
|0.0000
|2
|2005.08.03 23:59
|close
|1
|2.83
|1.7786
|1.7614
|0.0000
|382.05
|882.05
|3
|2005.08.08 23:59
|sell
|2
|4.94
|1.7858
|1.7895
|0.0000
|4
|2005.08.10 23:59
|s/l
|2
|4.94
|1.7895
|1.7895
|0.0000
|-180.66
|701.39
|5
|2005.08.10 23:59
|sell
|3
|3.90
|1.7967
|1.8004
|0.0000
|6
|2005.08.11 23:59
|s/l
|3
|3.90
|1.8004
|1.8004
|0.0000
|-141.78
|559.61
|7
|2005.08.11 23:59
|sell
|4
|3.09
|1.8105
|1.8142
|0.0000
|8
|2005.08.14 00:00
|s/l
|4
|3.09
|1.8142
|1.8142
|0.0000
|-113.67
|445.94
|9
|2005.08.17 23:59
|buy
|5
|2.48
|1.8019
|1.7982
|0.0000
|10
|2005.08.18 00:00
|s/l
|5
|2.48
|1.7982
|1.7982
|0.0000
|-94.36
|351.58
|11
|2005.08.18 23:59
|buy
|6
|1.96
|1.7936
|1.7899
|0.0000
|12
|2005.08.19 00:01
|s/l
|6
|1.96
|1.7899
|1.7899
|0.0000
|-73.21
|278.37
|13
|2005.08.22 23:59
|sell
|7
|1.55
|1.8015
|1.8052
|0.0000
|14
|2005.08.23 00:02
|modify
|7
|1.55
|1.8015
|1.8003
|0.0000
|15
|2005.08.23 23:59
|s/l
|7
|1.55
|1.800271
|1.8003
|0.0000
|19.37
|297.75
|16
|2005.08.29 23:59
|buy
|8
|1.66
|1.7928
|1.7891
|0.0000
|17
|2005.08.30 00:01
|s/l
|8
|1.66
|1.7891
|1.7891
|0.0000
|-62.00
|235.75
|18
|2005.08.30 23:59
|buy
|9
|1.32
|1.7851
|1.7814
|0.0000
|19
|2005.08.31 23:59
|modify
|9
|1.32
|1.7851
|1.7872
|0.0000
|20
|2005.09.01 00:00
|close
|9
|1.32
|1.8035
|1.7872
|0.0000
|241.03
|476.78
|21
|2005.09.02 23:59
|sell
|10
|2.59
|1.8415
|1.8452
|0.0000
|22
|2005.09.05 23:39
|close
|10
|2.59
|1.8382
|1.8452
|0.0000
|86.03
|562.81
|23
|2005.09.06 23:58
|buy
|11
|3.06
|1.8374
|1.8337
|0.0000
|24
|2005.09.08 23:58
|s/l
|11
|3.06
|1.8337
|1.8337
|0.0000
|-117.50
|445.30
|25
|2005.09.11 19:35
|sell
|12
|2.42
|1.8426
|1.8463
|0.0000
|26
|2005.09.12 23:58
|close
|12
|2.42
|1.8184
|1.8463
|0.0000
|586.16
|1031.46
|27
|2005.09.12 23:59
|buy
|13
|5.66
|1.8219
|1.8182
|0.0000
|28
|2005.09.13 00:00
|modify
|13
|5.66
|1.8219
|1.8209
|0.0000
|29
|2005.09.13 23:57
|s/l
|13
|5.66
|1.820882
|1.8209
|0.0000
|-59.59
|971.87
|30
|2005.09.13 23:57
|buy
|14
|5.35
|1.8184
|1.8147
|0.0000
|31
|2005.09.13 23:59
|modify
|14
|5.35
|1.8184
|1.8209
|0.0000
|32
|2005.09.15 23:59
|s/l
|14
|5.35
|1.820882
|1.8209
|0.0000
|125.30
|1097.17
|33
|2005.09.20 23:59
|buy
|15
|6.10
|1.7976
|1.7939
|0.0000
|34
|2005.09.21 23:59
|close
|15
|6.10
|1.8132
|1.7939
|0.0000
|949.47
|2046.64
|35
|2005.09.22 23:59
|buy
|16
|11.45
|1.7882
|1.7845
|0.0000
|36
|2005.09.23 22:59
|s/l
|16
|11.45
|1.7845
|1.7845
|0.0000
|-427.66
|1618.98
|37
|2005.09.23 22:59
|buy
|17
|9.12
|1.7763
|1.7726
|0.0000
|38
|2005.09.25 00:00
|s/l
|17
|9.12
|1.7726
|1.7726
|0.0000
|-337.44
|1281.54
|39
|2005.09.27 23:58
|buy
|18
|7.27
|1.7640
|1.7603
|0.0000
|40
|2005.09.29 23:58
|s/l
|18
|7.27
|1.7603
|1.7603
|0.0000
|-279.17
|1002.37
|41
|2005.09.29 23:58
|buy
|19
|5.70
|1.7573
|1.7536
|0.0000
|42
|2005.09.30 23:59
|close
|19
|5.70
|1.7635
|1.7536
|0.0000
|351.40
|1353.77
|43
|2005.10.03 23:58
|buy
|20
|7.73
|1.7515
|1.7478
|0.0000
|44
|2005.10.04 23:59
|close
|20
|7.73
|1.7589
|1.7478
|0.0000
|569.31
|1923.09
|45
|2005.10.07 23:59
|buy
|21
|10.92
|1.7609
|1.7572
|0.0000
|46
|2005.10.09 19:27
|s/l
|21
|10.92
|1.7572
|1.7572
|0.0000
|-404.04
|1519.05
|47
|2005.10.10 23:59
|buy
|22
|8.67
|1.7516
|1.7479
|0.0000
|48
|2005.10.11 23:59
|s/l
|22
|8.67
|1.7479
|1.7479
|0.0000
|-323.82
|1195.22
|49
|2005.10.12 23:59
|sell
|23
|6.82
|1.7525
|1.7562
|0.0000
|50
|2005.10.13 23:59
|close
|23
|6.82
|1.7443
|1.7562
|0.0000
|563.64
|1758.86
|51
|2005.10.17 23:58
|buy
|24
|10.04
|1.7512
|1.7475
|0.0000
|52
|2005.10.18 23:57
|s/l
|24
|10.04
|1.7475
|1.7475
|0.0000
|-374.99
|1383.87
|53
|2005.10.18 23:57
|buy
|25
|7.94
|1.7424
|1.7387
|0.0000
|54
|2005.10.19 23:59
|close
|25
|7.94
|1.7644
|1.7387
|0.0000
|1744.02
|3127.89
|55
|2005.10.20 23:59
|sell
|26
|17.61
|1.7762
|1.7799
|0.0000
|56
|2005.10.21 00:00
|close
|26
|17.61
|1.7641
|1.7799
|0.0000
|2134.60
|5262.49
|57
|2005.10.21 23:59
|buy
|27
|25.00
|1.7681
|1.7644
|0.0000
|58
|2005.10.25 23:59
|s/l
|27
|25.00
|1.7644
|1.7644
|0.0000
|-942.50
|4319.99
|59
|2005.10.25 23:59
|sell
|28
|24.23
|1.7830
|1.7867
|0.0000
|60
|2005.10.26 00:00
|close
|28
|24.23
|1.7717
|1.7867
|0.0000
|2743.20
|7063.19
|61
|2005.10.28 22:59
|buy
|29
|25.00
|1.7733
|1.7696
|0.0000
|62
|2005.10.31 23:59
|s/l
|29
|25.00
|1.7696
|1.7696
|0.0000
|-933.75
|6129.44
|63
|2005.11.02 23:59
|sell
|30
|25.00
|1.7758
|1.7795
|0.0000
|64
|2005.11.04 17:00
|modify
|30
|25.00
|1.7758
|1.7631
|0.0000
|65
|2005.11.04 17:00
|close
|30
|25.00
|1.7460
|1.7631
|0.0000
|7471.50
|13600.94
|66
|2005.11.04 23:59
|buy
|31
|25.00
|1.7524
|1.7487
|0.0000
|67
|2005.11.06 00:00
|s/l
|31
|25.00
|1.7487
|1.7487
|0.0000
|-925.00
|12675.94
|68
|2005.11.07 11:41
|buy
|32
|25.00
|1.7391
|1.7354
|0.0000
|69
|2005.11.08 00:00
|s/l
|32
|25.00
|1.7354
|1.7354
|0.0000
|-933.75
|11742.19
|70
|2005.11.14 16:11
|buy
|33
|25.00
|1.7344
|1.7307
|0.0000
|71
|2005.11.15 18:09
|s/l
|33
|25.00
|1.7307
|1.7307
|0.0000
|-933.75
|10808.44
|72
|2005.11.16 23:59
|buy
|34
|25.00
|1.7189
|1.7152
|0.0000
|73
|2005.11.17 23:59
|s/l
|34
|25.00
|1.7152
|1.7152
|0.0000
|-951.25
|9857.19
|74
|2005.11.18 22:59
|buy
|35
|25.00
|1.7099
|1.7062
|0.0000
|75
|2005.11.18 23:59
|close
|35
|25.00
|1.7179
|1.7062
|0.0000
|2000.00
|11857.19
|76
|2005.11.25 23:59
|buy
|36
|25.00
|1.7146
|1.7109
|0.0000
|77
|2005.11.28 23:59
|s/l
|36
|25.00
|1.7109
|1.7109
|0.0000
|-933.75
|10923.44
|78
|2005.11.28 23:59
|sell
|37
|25.00
|1.7281
|1.7318
|0.0000
|79
|2005.11.29 23:59
|close
|37
|25.00
|1.7145
|1.7318
|0.0000
|3405.38
|14328.81
|80
|2005.11.29 23:59
|buy
|38
|25.00
|1.7168
|1.7131
|0.0000
|81
|2005.11.30 23:59
|close
|38
|25.00
|1.7297
|1.7131
|0.0000
|3216.25
|17545.06
|82
|2005.12.05 23:59
|sell
|39
|25.00
|1.7414
|1.7451
|0.0000
|83
|2005.12.06 23:59
|modify
|39
|25.00
|1.7414
|1.7326
|0.0000
|84
|2005.12.06 23:59
|close
|39
|25.00
|1.7314
|1.7326
|0.0000
|2505.38
|20050.44
|85
|2005.12.07 23:57
|buy
|40
|25.00
|1.7293
|1.7256
|0.0000
|86
|2005.12.08 23:59
|close
|40
|25.00
|1.7518
|1.7256
|0.0000
|5598.75
|25649.19
|87
|2005.12.12 23:59
|sell
|41
|25.00
|1.7747
|1.7784
|0.0000
|88
|2005.12.13 23:52
|close
|41
|25.00
|1.7656
|1.7784
|0.0000
|2280.38
|27929.56
|89
|2005.12.15 18:05
|buy
|42
|25.00
|1.7614
|1.7577
|0.0000
|90
|2005.12.16 23:59
|close
|42
|25.00
|1.7722
|1.7577
|0.0000
|2691.25
|30620.81
|91
|2005.12.19 23:53
|buy
|43
|25.00
|1.7593
|1.7556
|0.0000
|92
|2005.12.20 00:02
|s/l
|43
|25.00
|1.7556
|1.7556
|0.0000
|-933.75
|29687.06
|93
|2005.12.20 23:59
|buy
|44
|25.00
|1.7563
|1.7526
|0.0000
|94
|2005.12.21 00:00
|s/l
|44
|25.00
|1.7526
|1.7526
|0.0000
|-933.75
|28753.31
|95
|2005.12.22 23:58
|buy
|45
|25.00
|1.7339
|1.7302
|0.0000
|96
|2005.12.26 01:30
|s/l
|45
|25.00
|1.7302
|1.7302
|0.0000
|-942.50
|27810.81
|97
|2006.01.03 23:59
|sell
|46
|25.00
|1.7484
|1.7521
|0.0000
|98
|2006.01.04 23:59
|s/l
|46
|25.00
|1.7521
|1.7521
|0.0000
|-919.63
|26891.19
|99
|2006.01.04 23:59
|sell
|47
|25.00
|1.7568
|1.7605
|0.0000
|100
|2006.01.05 18:45
|close
|47
|25.00
|1.7487
|1.7605
|0.0000
|2041.13
|28932.31
|101
|2006.01.06 23:59
|sell
|48
|25.00
|1.7706
|1.7743
|0.0000
|102
|2006.01.09 23:59
|close
|48
|25.00
|1.7628
|1.7743
|0.0000
|1955.38
|30887.69
|103
|2006.01.12 23:59
|buy
|49
|25.00
|1.7580
|1.7543
|0.0000
|104
|2006.01.13 23:59
|close
|49
|25.00
|1.7758
|1.7543
|0.0000
|4441.25
|35328.94
|105
|2006.01.16 23:59
|buy
|50
|25.00
|1.7641
|1.7604
|0.0000
|106
|2006.01.17 23:59
|s/l
|50
|25.00
|1.7604
|1.7604
|0.0000
|-933.75
|34395.19
|107
|2006.01.18 23:59
|buy
|51
|25.00
|1.7586
|1.7549
|0.0000
|108
|2006.01.19 23:57
|s/l
|51
|25.00
|1.7549
|1.7549
|0.0000
|-951.25
|33443.94
|109
|2006.01.20 23:59
|sell
|52
|25.00
|1.7712
|1.7749
|0.0000
|110
|2006.01.23 23:59
|s/l
|52
|25.00
|1.7749
|1.7749
|0.0000
|-919.63
|32524.31
|111
|2006.01.23 23:59
|sell
|53
|25.00
|1.7866
|1.7903
|0.0000
|112
|2006.01.25 00:00
|close
|53
|25.00
|1.7834
|1.7903
|0.0000
|810.75
|33335.06
|113
|2006.01.31 23:59
|sell
|54
|25.00
|1.7785
|1.7822
|0.0000
|114
|2006.02.02 00:00
|close
|54
|25.00
|1.7713
|1.7822
|0.0000
|1821.50
|35156.56
|115
|2006.02.03 22:59
|buy
|55
|25.00
|1.7594
|1.7557
|0.0000
|116
|2006.02.06 00:00
|s/l
|55
|25.00
|1.7557
|1.7557
|0.0000
|-933.75
|34222.81
|117
|2006.02.06 23:59
|buy
|56
|25.00
|1.7471
|1.7434
|0.0000
|118
|2006.02.07 23:57
|s/l
|56
|25.00
|1.7434
|1.7434
|0.0000
|-933.75
|33289.06
|119
|2006.02.08 23:59
|buy
|57
|25.00
|1.7378
|1.7341
|0.0000
|120
|2006.02.08 23:59
|close
|57
|25.00
|1.7412
|1.7341
|0.0000
|850.00
|34139.06
|121
|2006.02.23 23:59
|sell
|58
|25.00
|1.7519
|1.7556
|0.0000
|122
|2006.02.24 22:59
|close
|58
|25.00
|1.7426
|1.7556
|0.0000
|2330.38
|36469.44
|123
|2006.02.24 23:59
|buy
|59
|25.00
|1.7447
|1.7410
|0.0000
|124
|2006.02.26 00:07
|s/l
|59
|25.00
|1.7410
|1.7410
|0.0000
|-925.00
|35544.44
|125
|2006.02.28 23:59
|sell
|60
|25.00
|1.7540
|1.7577
|0.0000
|126
|2006.03.01 23:59
|close
|60
|25.00
|1.7464
|1.7577
|0.0000
|1905.38
|37449.81
|127
|2006.03.02 23:58
|buy
|61
|25.00
|1.7435
|1.7398
|0.0000
|128
|2006.03.02 23:59
|close
|61
|25.00
|1.7533
|1.7398
|0.0000
|2450.00
|39899.81
|129
|2006.03.05 01:03
|sell
|62
|25.00
|1.7576
|1.7613
|0.0000
|130
|2006.03.06 23:59
|close
|62
|25.00
|1.7468
|1.7613
|0.0000
|2705.38
|42605.19
|131
|2006.03.06 23:59
|buy
|63
|25.00
|1.7500
|1.7463
|0.0000
|132
|2006.03.07 23:59
|s/l
|63
|25.00
|1.7463
|1.7463
|0.0000
|-933.75
|41671.44
|133
|2006.03.07 23:59
|buy
|64
|25.00
|1.7330
|1.7293
|0.0000
|134
|2006.03.08 00:00
|close
|64
|25.00
|1.7359
|1.7293
|0.0000
|716.25
|42387.69
|135
|2006.03.10 22:59
|buy
|65
|25.00
|1.7233
|1.7196
|0.0000
|136
|2006.03.13 23:59
|close
|65
|25.00
|1.7358
|1.7196
|0.0000
|3116.25
|45503.94
|137
|2006.03.14 23:59
|sell
|66
|25.00
|1.7466
|1.7503
|0.0000
|138
|2006.03.16 23:59
|s/l
|66
|25.00
|1.7503
|1.7503
|0.0000
|-903.50
|44600.44
|139
|2006.03.17 19:25
|buy
|67
|25.00
|1.7513
|1.7476
|0.0000
|140
|2006.03.21 00:00
|s/l
|67
|25.00
|1.7476
|1.7476
|0.0000
|-942.50
|43657.94
|141
|2006.03.24 23:59
|sell
|68
|25.00
|1.7434
|1.7471
|0.0000
|142
|2006.03.27 23:59
|s/l
|68
|25.00
|1.7471
|1.7471
|0.0000
|-919.63
|42738.31
|143
|2006.03.28 23:59
|buy
|69
|25.00
|1.7429
|1.7392
|0.0000
|144
|2006.03.29 23:59
|s/l
|69
|25.00
|1.7392
|1.7392
|0.0000
|-933.75
|41804.56
|145
|2006.03.29 23:59
|buy
|70
|25.00
|1.7318
|1.7281
|0.0000
|146
|2006.03.29 23:59
|close
|70
|25.00
|1.7352
|1.7281
|0.0000
|850.00
|42654.56
|147
|2006.03.30 23:59
|sell
|71
|25.00
|1.7469
|1.7506
|0.0000
|148
|2006.03.31 22:59
|close
|71
|25.00
|1.7336
|1.7506
|0.0000
|3330.38
|45984.94
|149
|2006.03.31 23:59
|buy
|72
|25.00
|1.7372
|1.7335
|0.0000
|150
|2006.04.03 23:52
|s/l
|72
|25.00
|1.7335
|1.7335
|0.0000
|-933.75
|45051.19
|151
|2006.04.03 23:52
|buy
|73
|25.00
|1.7250
|1.7213
|0.0000
|152
|2006.04.03 23:59
|close
|73
|25.00
|1.7400
|1.7213
|0.0000
|3750.00
|48801.19
|153
|2006.04.04 23:59
|sell
|74
|25.00
|1.7542
|1.7579
|0.0000
|154
|2006.04.05 00:01
|close
|74
|25.00
|1.7481
|1.7579
|0.0000
|1530.38
|50331.56
|155
|2006.04.07 22:59
|buy
|75
|25.00
|1.7394
|1.7357
|0.0000
|156
|2006.04.11 23:59
|close
|75
|25.00
|1.7499
|1.7357
|0.0000
|2607.50
|52939.06
|157
|2006.04.18 23:59
|sell
|76
|25.00
|1.7830
|1.7867
|0.0000
|158
|2006.04.19 23:59
|s/l
|76
|25.00
|1.7867
|1.7867
|0.0000
|-919.63
|52019.44
|159
|2006.04.19 23:59
|sell
|77
|25.00
|1.7913
|1.7950
|0.0000
|160
|2006.04.20 00:01
|close
|77
|25.00
|1.7751
|1.7950
|0.0000
|4066.13
|56085.56
|161
|2006.04.20 23:59
|buy
|78
|25.00
|1.7781
|1.7744
|0.0000
|162
|2006.04.23 00:00
|close
|78
|25.00
|1.7862
|1.7744
|0.0000
|2016.25
|58101.81
|163
|2006.04.26 23:59
|buy
|79
|25.00
|1.7804
|1.7767
|0.0000
|164
|2006.04.27 23:59
|close
|79
|25.00
|1.8016
|1.7767
|0.0000
|5273.75
|63375.56
|165
|2006.05.02 23:59
|sell
|80
|25.00
|1.8367
|1.8404
|0.0000
|166
|2006.05.03 23:59
|s/l
|80
|25.00
|1.8404
|1.8404
|0.0000
|-919.63
|62455.94
|167
|2006.05.03 23:59
|sell
|81
|25.00
|1.8409
|1.8446
|0.0000
|168
|2006.05.04 23:59
|close
|81
|25.00
|1.8336
|1.8446
|0.0000
|1841.13
|64297.06
|169
|2006.05.09 23:59
|sell
|82
|25.00
|1.8658
|1.8695
|0.0000
|170
|2006.05.10 23:59
|close
|82
|25.00
|1.8580
|1.8695
|0.0000
|1955.38
|66252.44
|171
|2006.05.11 23:59
|sell
|83
|25.00
|1.8847
|1.8884
|0.0000
|172
|2006.05.12 23:59
|s/l
|83
|25.00
|1.8884
|1.8884
|0.0000
|-919.63
|65332.81
|173
|2006.05.15 23:59
|buy
|84
|25.00
|1.8756
|1.8719
|0.0000
|174
|2006.05.16 23:59
|close
|84
|25.00
|1.8861
|1.8719
|0.0000
|2616.25
|67949.06
|175
|2006.05.17 23:59
|buy
|85
|25.00
|1.8776
|1.8739
|0.0000
|176
|2006.05.17 23:59
|close
|85
|25.00
|1.8822
|1.8739
|0.0000
|1150.00
|69099.06
|177
|2006.05.18 23:59
|sell
|86
|25.00
|1.8947
|1.8984
|0.0000
|178
|2006.05.19 23:59
|close
|86
|25.00
|1.8781
|1.8984
|0.0000
|4155.38
|73254.44
|179
|2006.05.22 23:59
|buy
|87
|25.00
|1.8632
|1.8595
|0.0000
|180
|2006.05.22 23:59
|modify
|87
|25.00
|1.8632
|1.8614
|0.0000
|181
|2006.05.22 23:59
|close
|87
|25.00
|1.8848
|1.8614
|0.0000
|5400.00
|78654.44
|182
|2006.05.23 23:59
|buy
|88
|25.00
|1.8743
|1.8706
|0.0000
|183
|2006.05.24 23:58
|s/l
|88
|25.00
|1.8706
|1.8706
|0.0000
|-933.75
|77720.69
|184
|2006.05.24 23:58
|buy
|89
|25.00
|1.8655
|1.8618
|0.0000
|185
|2006.05.25 23:59
|close
|89
|25.00
|1.8742
|1.8618
|0.0000
|2148.75
|79869.44
|186
|2006.05.26 22:59
|buy
|90
|25.00
|1.8532
|1.8495
|0.0000
|187
|2006.05.28 17:00
|close
|90
|25.00
|1.8598
|1.8495
|0.0000
|1650.00
|81519.44
|188
|2006.05.30 23:59
|sell
|91
|25.00
|1.8810
|1.8847
|0.0000
|189
|2006.05.31 23:59
|close
|91
|25.00
|1.8688
|1.8847
|0.0000
|3055.38
|84574.81
|190
|2006.05.31 23:59
|buy
|92
|25.00
|1.8712
|1.8675
|0.0000
|191
|2006.06.01 23:59
|s/l
|92
|25.00
|1.8675
|1.8675
|0.0000
|-951.25
|83623.56
|192
|2006.06.02 23:59
|sell
|93
|25.00
|1.8837
|1.8874
|0.0000
|193
|2006.06.05 23:59
|close
|93
|25.00
|1.8699
|1.8874
|0.0000
|3455.38
|87078.94
|194
|2006.06.05 23:59
|buy
|94
|25.00
|1.8716
|1.8679
|0.0000
|195
|2006.06.06 23:59
|s/l
|94
|25.00
|1.8679
|1.8679
|0.0000
|-933.75
|86145.19
|196
|2006.06.13 23:59
|buy
|95
|25.00
|1.8319
|1.8282
|0.0000
|197
|2006.06.14 23:59
|close
|95
|25.00
|1.8440
|1.8282
|0.0000
|3016.25
|89161.44
|198
|2006.06.19 23:57
|buy
|96
|25.00
|1.8369
|1.8332
|0.0000
|199
|2006.06.20 23:59
|close
|96
|25.00
|1.8446
|1.8332
|0.0000
|1916.25
|91077.69
|200
|2006.06.22 23:59
|buy
|97
|25.00
|1.8264
|1.8227
|0.0000
|201
|2006.06.23 22:59
|s/l
|97
|25.00
|1.8227
|1.8227
|0.0000
|-933.75
|90143.94
|202
|2006.06.23 22:59
|buy
|98
|25.00
|1.8127
|1.8090
|0.0000
|203
|2006.06.26 00:00
|close
|98
|25.00
|1.8200
|1.8090
|0.0000
|1816.25
|91960.19
|204
|2006.06.27 23:59
|buy
|99
|25.00
|1.8187
|1.8150
|0.0000
|205
|2006.06.28 23:59
|s/l
|99
|25.00
|1.8150
|1.8150
|0.0000
|-933.75
|91026.44
|206
|2006.06.29 23:59
|sell
|100
|25.00
|1.8274
|1.8311
|0.0000
|207
|2006.06.30 23:59
|s/l
|100
|25.00
|1.8311
|1.8311
|0.0000
|-919.63
|90106.81
|208
|2006.06.30 23:59
|sell
|101
|25.00
|1.8486
|1.8523
|0.0000
|209
|2006.07.03 23:59
|close
|101
|25.00
|1.8385
|1.8523
|0.0000
|2530.38
|92637.19
|210
|2006.07.05 23:59
|buy
|102
|25.00
|1.8326
|1.8289
|0.0000
|211
|2006.07.07 23:59
|close
|102
|25.00
|1.8513
|1.8289
|0.0000
|4640.00
|97277.19
|212
|2006.07.10 23:59
|buy
|103
|25.00
|1.8368
|1.8331
|0.0000
|213
|2006.07.11 23:59
|close
|103
|25.00
|1.8446
|1.8331
|0.0000
|1941.25
|99218.44
|214
|2006.07.13 23:59
|sell
|104
|25.00
|1.8432
|1.8469
|0.0000
|215
|2006.07.14 20:46
|close
|104
|25.00
|1.8341
|1.8469
|0.0000
|2280.38
|101498.81
|216
|2006.07.17 23:59
|buy
|105
|25.00
|1.8202
|1.8165
|0.0000
|217
|2006.07.19 23:59
|close
|105
|25.00
|1.8423
|1.8165
|0.0000
|5507.50
|107006.31
|218
|2006.07.24 23:59
|buy
|106
|25.00
|1.8483
|1.8446
|0.0000
|219
|2006.07.25 23:59
|s/l
|106
|25.00
|1.8446
|1.8446
|0.0000
|-933.75
|106072.56
|220
|2006.07.30 01:07
|sell
|107
|25.00
|1.8642
|1.8679
|0.0000
|221
|2006.07.30 08:55
|close
|107
|25.00
|1.8621
|1.8679
|0.0000
|525.00
|106597.56
|222
|2006.07.30 21:03
|sell
|108
|25.00
|1.8645
|1.8682
|0.0000
|223
|2006.07.30 22:15
|close
|108
|25.00
|1.8627
|1.8682
|0.0000
|450.00
|107047.56
|224
|2006.07.30 23:59
|sell
|109
|25.00
|1.8645
|1.8682
|0.0000
|225
|2006.08.01 23:59
|s/l
|109
|25.00
|1.8682
|1.8682
|0.0000
|-914.25
|106133.31
|226
|2006.08.03 23:59
|buy
|110
|25.00
|1.8701
|1.8664
|0.0000
|227
|2006.08.03 23:59
|modify
|110
|25.00
|1.8701
|1.8696
|0.0000
|228
|2006.08.03 23:59
|close
|110
|25.00
|1.8866
|1.8696
|0.0000
|4125.00
|110258.31
|229
|2006.08.14 23:59
|buy
|111
|25.00
|1.8844
|1.8807
|0.0000
|230
|2006.08.15 23:59
|close
|111
|25.00
|1.8933
|1.8807
|0.0000
|2216.25
|112474.56
|231
|2006.08.17 23:59
|buy
|112
|25.00
|1.8823
|1.8786
|0.0000
|232
|2006.08.18 22:59
|s/l
|112
|25.00
|1.8786
|1.8786
|0.0000
|-933.75
|111540.81
|233
|2006.08.21 23:59
|sell
|113
|25.00
|1.8907
|1.8944
|0.0000
|234
|2006.08.25 22:59
|close
|113
|25.00
|1.8831
|1.8944
|0.0000
|1932.25
|113473.06
|235
|2006.08.28 23:59
|sell
|114
|25.00
|1.8949
|1.8986
|0.0000
|236
|2006.08.29 23:59
|s/l
|114
|25.00
|1.8986
|1.8986
|0.0000
|-919.63
|112553.44