Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v4_2

SymbolEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2004.06.17 13:45 - 2006.10.05 00:00 (2004.01.01 - 2006.10.05)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=3; PrefSettings=false; MM=false; AccountIsMicro=false; TakeProfit=64; StopLoss=104; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=18; SMA2Bars=10; Percent=0.018; EnvelopePeriod=6; OSMAFast=5; OSMASlow=30; OSMASignal=5; xfactor=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=30; Fast_Price=1; Slow_Period=16; Slow_Price=1; DVBuySell=0.0052; DVStayOut=0.027;
Bars in test57005Ticks modelled4888456Modelling quality89.84%
Initial deposit100000.00
Total net profit12737.93Gross profit97780.66Gross loss-85042.74
Profit factor1.15Expected payoff45.66
Absolute drawdown10115.00Maximal drawdown14131.22 (13.59%)Relative drawdown13.59% (14131.22)
Total trades279Short positions (won %)148 (60.14%)Long positions (won %)131 (71.76%)
Profit trades (% of total)183 (65.59%)Loss trades (% of total)96 (34.41%)
Largestprofit trade605.76loss trade-992.14
Averageprofit trade534.32loss trade-885.86
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (8546.09)consecutive losses (loss in money)5 (-4370.48)
Maximalconsecutive profit (count of wins)8546.09 (16)consecutive loss (count of losses)-4370.48 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.18 12:30sell11.00131.41132.45130.77
22004.06.24 00:51t/p11.00130.77132.45130.77473.09100473.09
32004.06.24 08:45buy21.00130.58129.54131.22
42004.06.28 10:24t/p21.00131.22129.54131.22554.80101027.89
52004.06.28 19:15buy31.00131.48130.44132.12
62004.06.30 11:01t/p31.00132.12130.44132.12554.80101582.69
72004.07.01 12:00buy41.00131.43130.39132.07
82004.07.02 02:23t/p41.00132.07130.39132.07546.31102129.00
92004.07.02 10:45buy51.00132.38131.34133.02
102004.07.02 14:36t/p51.00133.02131.34133.02537.82102666.82
112004.07.02 15:15sell61.00133.02134.06132.38
122004.07.05 07:25s/l61.00134.06134.06132.38-884.49101782.33
132004.07.05 23:00sell71.00134.01135.05133.37
142004.07.14 09:19s/l71.00135.05135.05133.37-970.61100811.71
152004.07.14 15:30buy81.00134.86133.82135.50
162004.07.15 05:49t/p81.00135.50133.82135.50563.29101375.01
172004.07.15 17:00sell91.00135.50136.54134.86
182004.07.19 06:30t/p91.00134.86136.54134.86516.15101891.16
192004.07.19 13:45buy101.00134.63133.59135.27
202004.07.20 07:30t/p101.00135.27133.59135.27546.31102437.47
212004.07.21 02:15buy111.00133.63132.59134.27
222004.07.21 11:51t/p111.00134.27132.59134.27537.82102975.29
232004.07.21 23:30sell121.00134.68135.72134.04
242004.07.23 14:15t/p121.00134.04135.72134.04494.62103469.91
252004.07.26 03:30buy131.00133.14132.10133.78
262004.07.27 15:07t/p131.00133.78132.10133.78546.30104016.22
272004.07.28 10:45sell141.00134.15135.19133.51
282004.07.29 15:52s/l141.00135.19135.19133.51-906.02103110.19
292004.07.30 06:00buy151.00134.84133.80135.48
302004.07.30 18:23s/l151.00133.80133.80135.48-873.95102236.24
312004.08.03 08:45sell161.00133.32134.36132.68
322004.08.05 15:23s/l161.00134.36134.36132.68-916.79101319.45
332004.08.06 03:45buy171.00134.74133.70135.38
342004.08.06 18:58t/p171.00135.38133.70135.38537.81101857.26
352004.08.09 04:00buy181.00135.34134.30135.98
362004.08.10 11:15t/p181.00135.98134.30135.98546.30102403.57
372004.08.11 10:00buy191.00136.09135.05136.73
382004.08.13 02:14t/p191.00136.73135.05136.73571.80102975.36
392004.08.13 16:15sell201.00136.60137.64135.96
402004.08.17 14:56t/p201.00135.96137.64135.96516.14103491.50
412004.08.18 15:15buy211.00135.02133.98135.66
422004.08.23 14:19s/l211.00133.98133.98135.66-831.48102660.02
432004.08.23 14:45buy221.00133.92132.88134.56
442004.08.24 14:23s/l221.00132.88132.88134.56-865.46101794.57
452004.08.25 01:15sell231.00132.52133.56131.88
462004.08.25 12:14s/l231.00133.56133.56131.88-873.73100920.84
472004.08.26 21:45sell241.00132.64133.68132.00
482004.08.27 15:57t/p241.00132.00133.68132.00526.92101447.75
492004.08.30 02:30sell251.00131.85132.89131.21
502004.08.31 12:06s/l251.00132.89132.89131.21-884.49100563.26
512004.09.01 10:30buy261.00132.99131.95133.63
522004.09.01 18:56t/p261.00133.63131.95133.63537.82101101.08
532004.09.02 00:15buy271.00133.45132.41134.09
542004.09.03 15:00s/l271.00132.41132.41134.09-865.46100235.62
552004.09.06 02:00buy281.00133.20132.16133.84
562004.09.07 16:49s/l281.00132.16132.16133.84-865.4699370.17
572004.09.07 23:00sell291.00132.37133.41131.73
582004.09.09 07:01s/l291.00133.41133.41131.73-916.7998453.38
592004.09.09 07:15sell301.00133.35134.39132.71
602004.09.10 01:50s/l301.00134.39134.39132.71-884.4897568.89
612004.09.10 15:00sell311.00134.74135.78134.10
622004.09.15 08:33t/p311.00134.10135.78134.10505.3998074.28
632004.09.15 09:30buy321.00133.92132.88134.56
642004.09.21 12:48t/p321.00134.56132.88134.56588.7798663.05
652004.09.22 04:00buy331.00135.20134.16135.84
662004.09.23 03:10t/p331.00135.84134.16135.84563.2999226.34
672004.09.23 11:30sell341.00136.38137.42135.74
682004.09.23 16:22t/p341.00135.74137.42135.74537.6899764.02
692004.09.24 01:45buy351.00135.82134.78136.46
702004.09.27 15:04t/p351.00136.46134.78136.46546.31100310.34
712004.09.27 23:30sell361.00136.88137.92136.24
722004.10.04 17:11t/p361.00136.24137.92136.24462.33100772.66
732004.10.05 00:45sell371.00136.25137.29135.61
742004.10.11 07:21t/p371.00135.61137.29135.61473.09101245.76
752004.10.11 23:00sell381.00135.43136.47134.79
762004.10.13 02:05t/p381.00134.79136.47134.79516.15101761.91
772004.10.13 02:05buy391.00134.78133.74135.42
782004.10.13 09:05t/p391.00135.42133.74135.42537.81102299.72
792004.10.13 14:00buy401.00134.80133.76135.44
802004.10.13 20:52t/p401.00135.44133.76135.44537.81102837.53
812004.10.15 00:30sell411.00135.82136.86135.18
822004.10.18 15:39s/l411.00136.86136.86135.18-884.49101953.03
832004.10.19 09:30buy421.00136.30135.26136.94
842004.10.26 04:38t/p421.00136.94135.26136.94597.28102550.31
852004.10.27 06:30sell431.00136.45137.49135.81
862004.10.27 16:30t/p431.00135.81137.49135.81537.68103087.99
872004.10.27 16:30buy441.00135.80134.76136.44
882004.11.02 17:30s/l441.00134.76134.76136.44-822.99102265.01
892004.11.02 23:30sell451.00135.14136.18134.50
902004.11.03 20:28s/l451.00136.18136.18134.50-884.49101380.51
912004.11.03 22:00sell461.00136.20137.24135.56
922004.11.10 11:11s/l461.00137.24137.24135.56-949.07100431.44
932004.11.11 00:45buy471.00137.84136.80138.48
942004.11.12 03:18s/l471.00136.80136.80138.48-865.4699565.98
952004.11.12 20:15buy481.00136.86135.82137.50
962004.11.17 15:41s/l481.00135.82135.82137.50-848.4798717.51
972004.11.18 00:00sell491.00135.66136.70135.02
982004.11.18 18:47t/p491.00135.02136.70135.02537.6899255.19
992004.11.19 05:45buy501.00134.95133.91135.59
1002004.11.24 05:35t/p501.00135.59133.91135.59563.3099818.50
1012004.11.25 04:15buy511.00135.48134.44136.12
1022004.11.26 02:37t/p511.00136.12134.44136.12546.31100364.81
1032004.11.26 08:45sell521.00136.21137.25135.57
1042004.12.03 02:34s/l521.00137.25137.25135.57-949.0899415.73
1052004.12.03 12:15buy531.00137.29136.25137.93
1062004.12.06 17:47t/p531.00137.93136.25137.93546.3099962.03
1072004.12.06 18:00sell541.00137.93138.97137.29
1082004.12.08 18:35s/l541.00138.97138.97137.29-895.2699066.77
1092004.12.09 02:15buy551.00138.61137.57139.25
1102004.12.09 16:34t/p551.00139.25137.57139.25537.8199604.58
1112004.12.10 03:00sell561.00139.24140.28138.60
1122004.12.14 17:08s/l561.00140.28140.28138.60-895.2698709.32
1132004.12.15 07:00sell571.00140.05141.09139.41
1142004.12.15 11:19t/p571.00139.41141.09139.41537.6899247.00
1152004.12.15 23:00buy581.00139.65138.61140.29
1162004.12.16 14:52s/l581.00138.61138.61140.29-848.4798398.53
1172004.12.16 23:00sell591.00138.74139.78138.10
1182004.12.21 12:18s/l591.00139.78139.78138.10-906.0297492.51
1192004.12.22 00:45buy601.00139.50138.46140.14
1202004.12.24 08:20t/p601.00140.14138.46140.14571.8098064.31
1212004.12.24 08:20sell611.00140.14141.18139.50
1222004.12.29 14:54s/l611.00141.18141.18139.50-906.0297158.28
1232004.12.29 14:54sell621.00141.14142.18140.50
1242004.12.30 16:30t/p621.00140.50142.18140.50505.3997663.67
1252004.12.31 09:15sell631.00139.91140.95139.27
1262004.12.31 16:58t/p631.00139.27140.95139.27537.6898201.35
1272005.01.03 15:15buy641.00138.30137.26138.94
1282005.01.04 11:13t/p641.00138.94137.26138.94546.3198747.66
1292005.01.04 18:45sell651.00138.66139.70138.02
1302005.01.05 14:28t/p651.00138.02139.70138.02526.9299274.58
1312005.01.06 01:30sell661.00138.12139.16137.48
1322005.01.07 14:52t/p661.00137.48139.16137.48526.9299801.49
1332005.01.10 03:00buy671.00136.81135.77137.45
1342005.01.11 18:23s/l671.00135.77135.77137.45-865.4698936.03
1352005.01.12 02:45sell681.00135.59136.63134.95
1362005.01.14 03:51t/p681.00134.95136.63134.95494.6299430.66
1372005.01.14 03:51buy691.00134.93133.89135.57
1382005.01.14 18:17s/l691.00133.89133.89135.57-873.9598556.71
1392005.01.17 22:30buy701.00133.35132.31133.99
1402005.01.18 10:57t/p701.00133.99132.31133.99546.3199103.02
1412005.01.19 09:15sell711.00133.56134.60132.92
1422005.01.21 08:44s/l711.00134.60134.60132.92-916.7998186.23
1432005.01.21 08:44sell721.00134.57135.61133.93
1442005.01.21 22:44t/p721.00133.93135.61133.93537.6898723.91
1452005.01.24 04:00sell731.00134.13135.17133.49
1462005.01.25 11:38s/l731.00135.17135.17133.49-884.4997839.42
1472005.01.26 16:00sell741.00134.60135.64133.96
1482005.01.27 23:00t/p741.00133.96135.64133.96505.3998344.80
1492005.01.28 10:15sell751.00134.60135.64133.96
1502005.02.02 03:46s/l751.00135.64135.64133.96-906.0297438.78
1512005.02.02 18:30sell761.00135.41136.45134.77
1522005.02.04 11:49t/p761.00134.77136.45134.77494.6297933.40
1532005.02.07 04:15buy771.00133.70132.66134.34
1542005.02.07 11:19t/p771.00134.34132.66134.34537.8298471.22
1552005.02.07 16:15buy781.00134.05133.01134.69
1562005.02.08 09:57t/p781.00134.69133.01134.69546.3199017.53
1572005.02.09 03:15buy791.00134.83133.79135.47
1582005.02.09 17:33t/p791.00135.47133.79135.47537.8199555.34
1592005.02.10 03:00buy801.00135.29134.25135.93
1602005.02.10 14:11t/p801.00135.93134.25135.93537.82100093.16
1612005.02.11 03:30buy811.00136.10135.06136.74
1622005.02.16 06:13t/p811.00136.74135.06136.74563.29100656.45
1632005.02.16 17:15sell821.00137.06138.10136.42
1642005.02.18 15:47s/l821.00138.10138.10136.42-916.7999739.66
1652005.02.18 15:47sell831.00138.06139.10137.42
1662005.02.22 02:44t/p831.00137.42139.10137.42516.15100255.82
1672005.02.23 01:00sell841.00138.22139.26137.58
1682005.02.24 17:01s/l841.00139.26139.26137.58-906.0299349.79
1692005.02.24 17:45sell851.00139.19140.23138.55
1702005.02.25 12:21t/p851.00138.55140.23138.55526.9299876.71
1712005.02.28 19:00sell861.00138.45139.49137.81
1722005.03.01 10:48t/p861.00137.81139.49137.81526.92100403.62
1732005.03.01 11:30buy871.00137.73136.69138.37
1742005.03.04 14:35t/p871.00138.37136.69138.37580.28100983.90
1752005.03.04 16:30sell881.00138.32139.36137.68
1762005.03.08 16:30s/l881.00139.36139.36137.68-895.26100088.64
1772005.03.08 18:15sell891.00139.56140.60138.92
1782005.03.09 11:46t/p891.00138.92140.60138.92526.92100615.56
1792005.03.09 20:15sell901.00139.31140.35138.67
1802005.03.14 02:29s/l901.00140.35140.35138.67-927.5599688.00
1812005.03.15 08:15sell911.00140.11141.15139.47
1822005.03.15 15:30t/p911.00139.47141.15139.47537.68100225.68
1832005.03.16 14:45sell921.00139.45140.49138.81
1842005.03.21 16:18t/p921.00138.81140.49138.81483.86100709.54
1852005.03.21 16:18buy931.00138.80137.76139.44
1862005.03.23 05:40s/l931.00137.76137.76139.44-856.9699852.58
1872005.03.23 12:15sell941.00137.78138.82137.14
1882005.03.29 16:35s/l941.00138.82138.82137.14-938.3298914.26
1892005.03.29 16:45sell951.00138.73139.77138.09
1902005.04.06 12:19s/l951.00139.77139.77138.09-959.8597954.41
1912005.04.06 18:30sell961.00139.78140.82139.14
1922005.04.08 03:04t/p961.00139.14140.82139.14494.6298449.03
1932005.04.11 03:00sell971.00140.09141.13139.45
1942005.04.12 17:06t/p971.00139.45141.13139.45526.9298975.95
1952005.04.13 21:00sell981.00138.64139.68138.00
1962005.04.18 09:32s/l981.00139.68139.68138.00-927.5598048.39
1972005.04.19 03:30buy991.00139.85138.81140.49
1982005.04.21 16:59t/p991.00140.49138.81140.49571.7998620.18
1992005.04.21 18:30buy1001.00139.49138.45140.13
2002005.04.22 16:00s/l1001.00138.45138.45140.13-865.4597754.73
2012005.04.25 18:45buy1011.00137.12136.08137.76
2022005.04.26 23:14t/p1011.00137.76136.08137.76546.3198301.05
2032005.04.27 08:30buy1021.00137.36136.32138.00
2042005.04.29 09:47s/l1021.00136.32136.32138.00-839.9697461.08
2052005.05.02 10:00sell1031.00135.49136.53134.85
2062005.05.06 15:02t/p1031.00134.85136.53134.85473.0997934.17
2072005.05.06 15:15buy1041.00134.88133.84135.52
2082005.05.09 17:25t/p1041.00135.52133.84135.52546.3198480.49
2092005.05.10 08:45sell1051.00135.88136.92135.24
2102005.05.11 10:32t/p1051.00135.24136.92135.24526.9299007.40
2112005.05.12 00:15sell1061.00135.51136.55134.87
2122005.05.17 01:50t/p1061.00134.87136.55134.87505.3999512.79
2132005.05.17 20:00buy1071.00135.46134.42136.10
2142005.05.19 23:09t/p1071.00136.10134.42136.10571.80100084.59
2152005.05.20 03:45buy1081.00135.92134.88136.56
2162005.05.30 12:43s/l1081.00134.88134.88136.56-806.0099278.59
2172005.05.30 12:43buy1091.00134.91133.87135.55
2182005.05.31 03:24s/l1091.00133.87133.87135.55-865.4698413.13
2192005.05.31 03:45buy1101.00134.14133.10134.78
2202005.05.31 16:57s/l1101.00133.10133.10134.78-873.9597539.18
2212005.06.01 06:30buy1111.00133.30132.26133.94
2222005.06.02 06:31s/l1111.00132.26132.26133.94-848.4796690.72
2232005.06.02 19:00sell1121.00132.98134.02132.34
2242005.06.03 08:09t/p1121.00132.34134.02132.34526.9297217.63
2252005.06.03 12:45buy1131.00132.45131.41133.09
2262005.06.06 10:29s/l1131.00131.41131.41133.09-865.4696352.17
2272005.06.06 22:15buy1141.00131.10130.06131.74
2282005.06.08 07:26t/p1141.00131.74130.06131.74554.8096906.97
2292005.06.08 13:45sell1151.00131.66132.70131.02
2302005.06.09 08:41t/p1151.00131.02132.70131.02505.3997412.36
2312005.06.09 20:00buy1161.00131.38130.34132.02
2322005.06.13 18:14t/p1161.00132.02130.34132.02554.8097967.16
2332005.06.14 12:00buy1171.00132.39131.35133.03
2342005.06.17 16:39t/p1171.00133.03131.35133.03580.2998547.45
2352005.06.20 08:15buy1181.00132.80131.76133.44
2362005.06.21 15:07s/l1181.00131.76131.76133.44-865.4697681.99
2372005.06.21 22:15sell1191.00131.82132.86131.18
2382005.06.23 13:48t/p1191.00131.18132.86131.18494.6298176.61
2392005.06.23 21:15sell1201.00131.06132.10130.42
2402005.06.24 13:48s/l1201.00132.10132.10130.42-884.4997292.12
2412005.06.27 08:45sell1211.00132.96134.00132.32
2422005.06.30 14:35s/l1211.00134.00134.00132.32-927.5596364.56
2432005.07.01 01:30buy1221.00133.97132.93134.61
2442005.07.04 04:51s/l1221.00132.93132.93134.61-865.4695499.11
2452005.07.05 00:45sell1231.00132.81133.85132.17
2462005.07.06 21:09s/l1231.00133.85133.85132.17-884.4994614.61
2472005.07.07 04:45buy1241.00133.73132.69134.37
2482005.07.11 08:01t/p1241.00134.37132.69134.37554.8195169.42
2492005.07.11 08:01sell1251.00134.38135.42133.74
2502005.07.12 05:33s/l1251.00135.42135.42133.74-884.4994284.93
2512005.07.12 05:45sell1261.00135.33136.37134.69
2522005.07.20 03:07s/l1261.00136.37136.37134.69-959.8593325.08
2532005.07.20 11:00buy1271.00136.35135.31136.99
2542005.07.20 19:32t/p1271.00136.99135.31136.99537.8293862.90
2552005.07.21 03:45sell1281.00137.13138.17136.49
2562005.07.21 12:57t/p1281.00136.49138.17136.49537.6894400.58
2572005.07.21 23:15sell1291.00134.21135.25133.57
2582005.07.22 04:15s/l1291.00135.25135.25133.57-884.4993516.08
2592005.07.22 14:45buy1301.00134.92133.88135.56
2602005.07.27 20:15t/p1301.00135.56133.88135.56563.3094079.38
2612005.07.28 19:15sell1311.00136.10137.14135.46
2622005.08.01 01:32s/l1311.00137.14137.14135.46-895.2693184.13
2632005.08.01 09:00sell1321.00136.61137.65135.97
2642005.08.02 09:22t/p1321.00135.97137.65135.97526.9293711.04
2652005.08.02 16:00buy1331.00136.08135.04136.72
2662005.08.03 11:02t/p1331.00136.72135.04136.72546.3094257.34
2672005.08.03 19:30sell1341.00137.01138.05136.37
2682005.08.05 05:19s/l1341.00138.05138.05136.37-916.7993340.56
2692005.08.05 05:45sell1351.00138.08139.12137.44
2702005.08.10 10:55t/p1351.00137.44139.12137.44505.3993845.94
2712005.08.10 12:00buy1361.00137.57136.53138.21
2722005.08.11 18:33s/l1361.00136.53136.53138.21-848.4792997.47
2732005.08.12 00:15sell1371.00136.79137.83136.15
2742005.08.12 15:05t/p1371.00136.15137.83136.15537.6893535.15
2752005.08.12 22:00buy1381.00136.08135.04136.72
2762005.08.15 18:48s/l1381.00135.04135.04136.72-865.4692669.70
2772005.08.16 11:30buy1391.00134.70133.66135.34
2782005.08.16 19:57t/p1391.00135.34133.66135.34537.8193207.51
2792005.08.17 11:15sell1401.00135.10136.14134.46
2802005.08.18 16:03t/p1401.00134.46136.14134.46505.3993712.89
2812005.08.19 03:15buy1411.00134.55133.51135.19
2822005.08.22 11:56s/l1411.00133.51133.51135.19-865.4692847.44
2832005.08.23 01:45buy1421.00134.17133.13134.81
2842005.08.24 04:16t/p1421.00134.81133.13134.81546.3193393.75
2852005.08.25 14:15buy1431.00135.02133.98135.66
2862005.08.26 03:51t/p1431.00135.66133.98135.66546.3193940.07
2872005.08.26 09:00sell1441.00135.57136.61134.93
2882005.08.26 10:20t/p1441.00134.93136.61134.93537.6894477.75
2892005.08.26 10:20buy1451.00134.88133.84135.52
2902005.08.29 01:11t/p1451.00135.52133.84135.52546.3095024.05
2912005.08.29 01:15sell1461.00135.46136.50134.82
2922005.08.31 16:28s/l1461.00136.50136.50134.82-895.2694128.79
2932005.08.31 23:45buy1471.00136.51135.47137.15
2942005.09.01 14:41t/p1471.00137.15135.47137.15563.2994692.08
2952005.09.02 02:15sell1481.00137.25138.29136.61
2962005.09.05 15:22t/p1481.00136.61138.29136.61526.9295219.00
2972005.09.05 22:45sell1491.00136.88137.92136.24
2982005.09.09 16:28t/p1491.00136.24137.92136.24473.0995692.09
2992005.09.12 15:00buy1501.00135.05134.01135.69
3002005.09.13 03:32t/p1501.00135.69134.01135.69546.3196238.40
3012005.09.13 17:45buy1511.00135.89134.85136.53
3022005.09.15 09:57s/l1511.00134.85134.85136.53-839.9795398.43
3032005.09.15 19:30sell1521.00135.11136.15134.47
3042005.09.16 18:20s/l1521.00136.15136.15134.47-884.4994513.93
3052005.09.16 19:00sell1531.00136.16137.20135.52
3062005.09.19 00:09t/p1531.00135.52137.20135.52526.9295040.85
3072005.09.19 14:15sell1541.00135.29136.33134.65
3082005.09.21 07:20s/l1541.00136.33136.33134.65-895.2694145.59
3092005.09.21 22:45sell1551.00135.95136.99135.31
3102005.09.23 11:00t/p1551.00135.31136.99135.31494.6294640.21
3112005.09.23 11:00buy1561.00135.27134.23135.91
3122005.09.27 03:08t/p1561.00135.91134.23135.91554.8095195.01
3132005.09.27 19:15sell1571.00136.10137.14135.46
3142005.10.06 00:58s/l1571.00137.14137.14135.46-992.1494202.87
3152005.10.06 12:15buy1581.00137.25136.21137.89
3162005.10.06 19:44t/p1581.00137.89136.21137.89537.8294740.69
3172005.10.07 04:30sell1591.00137.98139.02137.34
3182005.10.11 02:56t/p1591.00137.34139.02137.34516.1595256.84
3192005.10.11 16:30sell1601.00137.13138.17136.49
3202005.10.17 10:21s/l1601.00138.17138.17136.49-938.3294318.52
3212005.10.17 14:45sell1611.00138.03139.07137.39
3222005.10.21 06:56s/l1611.00139.07139.07137.39-938.3293380.20
3232005.10.21 16:15sell1621.00138.94139.98138.30
3242005.10.24 01:44t/p1621.00138.30139.98138.30526.9293907.11
3252005.10.24 15:15sell1631.00138.22139.26137.58
3262005.10.25 21:40s/l1631.00139.26139.26137.58-884.4993022.62
3272005.10.26 06:45buy1641.00139.29138.25139.93
3282005.10.26 17:57t/p1641.00139.93138.25139.93537.8293560.44
3292005.10.26 23:30buy1651.00139.82138.78140.46
3302005.11.02 00:01t/p1651.00140.46138.78140.46597.2794157.71
3312005.11.02 11:30buy1661.00140.49139.45141.13
3322005.11.02 22:58t/p1661.00141.13139.45141.13537.8294695.53
3332005.11.03 09:15buy1671.00140.95139.91141.59
3342005.11.03 20:54s/l1671.00139.91139.91141.59-873.9593821.58
3352005.11.04 03:00sell1681.00140.20141.24139.56
3362005.11.04 16:49t/p1681.00139.56141.24139.56537.6894359.26
3372005.11.04 16:49buy1691.00139.54138.50140.18
3382005.11.07 18:53s/l1691.00138.50138.50140.18-865.4693493.80
3392005.11.08 02:30buy1701.00138.28137.24138.92
3402005.11.14 11:21t/p1701.00138.92137.24138.92588.7794082.58
3412005.11.14 11:45sell1711.00139.01140.05138.37
3422005.11.18 15:29s/l1711.00140.05140.05138.37-938.3293144.26
3432005.11.21 10:45sell1721.00140.53141.57139.89
3442005.11.21 16:12t/p1721.00139.89141.57139.89537.6893681.94
3452005.11.24 07:00sell1731.00140.34141.38139.70
3462005.12.01 11:02s/l1731.00141.38141.38139.70-949.0892732.85
3472005.12.01 12:45sell1741.00141.38142.42140.74
3482005.12.02 16:45t/p1741.00140.74142.42140.74526.9293259.77
3492005.12.02 17:15buy1751.00141.02139.98141.66
3502005.12.05 00:00t/p1751.00141.66139.98141.66546.3093806.07
3512005.12.05 00:30sell1761.00141.88142.92141.24
3522005.12.12 02:48s/l1761.00142.92142.92141.24-949.0792857.00
3532005.12.12 02:48sell1771.00142.89143.93142.25
3542005.12.14 14:15t/p1771.00142.25143.93142.25516.1593373.15
3552005.12.14 14:15buy1781.00142.24141.20142.88
3562005.12.14 16:28s/l1781.00141.20141.20142.88-873.9592499.20
3572005.12.15 00:00sell1791.00140.97142.01140.33
3582005.12.15 08:05t/p1791.00140.33142.01140.33537.6893036.88
3592005.12.15 19:15sell1801.00139.50140.54138.86
3602005.12.16 01:10t/p1801.00138.86140.54138.86526.9293563.80
3612005.12.16 09:45sell1811.00139.43140.47138.79
3622005.12.20 17:45t/p1811.00138.79140.47138.79516.1594079.95
3632005.12.20 23:00sell1821.00139.00140.04138.36
3642005.12.22 15:59t/p1821.00138.36140.04138.36494.6294574.57
3652005.12.22 22:45sell1831.00138.56139.60137.92
3662005.12.23 18:04t/p1831.00137.92139.60137.92526.9295101.48
3672005.12.26 03:30buy1841.00137.74136.70138.38
3682005.12.26 12:07t/p1841.00138.38136.70138.38537.8195639.29
3692005.12.26 16:00buy1851.00137.76136.72138.40
3702005.12.27 01:59t/p1851.00138.40136.72138.40546.3096185.60
3712005.12.27 19:15sell1861.00138.92139.96138.28
3722006.01.04 03:07s/l1861.00139.96139.96138.28-959.8595225.75
3732006.01.04 07:45buy1871.00139.60138.56140.24
3742006.01.04 10:21t/p1871.00140.24138.56140.24537.8295763.57
3752006.01.04 10:45sell1881.00140.19141.23139.55
3762006.01.06 15:10t/p1881.00139.55141.23139.55494.6296258.19
3772006.01.06 15:15buy1891.00139.40138.36140.04
3782006.01.09 01:57s/l1891.00138.36138.36140.04-865.4695392.73
3792006.01.09 02:00buy1901.00138.31137.27138.95
3802006.01.12 15:03s/l1901.00137.27137.27138.95-831.4894561.25
3812006.01.12 21:45sell1911.00137.52138.56136.88
3822006.01.13 17:57s/l1911.00138.56138.56136.88-884.4993676.76
3832006.01.13 17:57sell1921.00138.53139.57137.89
3842006.01.17 16:49s/l1921.00139.57139.57137.89-895.2692781.50
3852006.01.17 16:49sell1931.00139.53140.57138.89
3862006.01.19 14:43t/p1931.00138.89140.57138.89494.6293276.12
3872006.01.19 18:45sell1941.00139.65140.69139.01
3882006.01.23 01:41s/l1941.00140.69140.69139.01-895.2692380.86
3892006.01.23 11:00buy1951.00140.19139.15140.83
3902006.01.23 18:07t/p1951.00140.83139.15140.83537.8192918.67
3912006.01.24 03:15sell1961.00140.86141.90140.22
3922006.01.25 16:01s/l1961.00141.90141.90140.22-884.4992034.17
3932006.01.26 01:30buy1971.00141.75140.71142.39
3942006.01.27 11:59t/p1971.00142.39140.71142.39546.3192580.49
3952006.01.30 20:15sell1981.00142.16143.20141.52
3962006.02.02 13:44s/l1981.00143.20143.20141.52-927.5591652.93
3972006.02.03 02:30buy1991.00143.27142.23143.91
3982006.02.06 09:30s/l1991.00142.23142.23143.91-865.4690787.48
3992006.02.06 20:45sell2001.00142.40143.44141.76
4002006.02.07 09:48t/p2001.00141.76143.44141.76526.9291314.39
4012006.02.08 19:00sell2011.00141.67142.71141.03
4022006.02.10 08:26t/p2011.00141.03142.71141.03494.6291809.02
4032006.02.13 16:30buy2021.00140.27139.23140.91
4042006.02.17 12:30t/p2021.00140.91139.23140.91588.7792397.79
4052006.02.17 12:30sell2031.00140.91141.95140.27
4062006.02.23 05:33t/p2031.00140.27141.95140.27473.0992870.88
4072006.02.23 17:00buy2041.00139.65138.61140.29
4082006.02.27 00:21s/l2041.00138.61138.61140.29-856.9692013.92
4092006.02.27 00:30buy2051.00138.59137.55139.23
4102006.02.27 01:56s/l2051.00137.55137.55139.23-873.9591139.97
4112006.02.27 17:30buy2061.00137.54136.50138.18
4122006.02.28 12:12t/p2061.00138.18136.50138.18546.3191686.28
4132006.02.28 12:30sell2071.00138.20139.24137.56
4142006.03.02 16:12s/l2071.00139.24139.24137.56-916.7990769.49
4152006.03.03 01:15sell2081.00139.56140.60138.92
4162006.03.06 01:26s/l2081.00140.60140.60138.92-884.4989885.00
4172006.03.08 02:00buy2091.00139.71138.67140.35
4182006.03.08 10:51t/p2091.00140.35138.67140.35537.8190422.81
4192006.03.08 22:15sell2101.00140.51141.55139.87
4202006.03.09 11:23t/p2101.00139.87141.55139.87505.3990928.19
4212006.03.09 17:00sell2111.00140.18141.22139.54
4222006.03.10 05:15s/l2111.00141.22141.22139.54-884.4990043.70
4232006.03.13 09:00sell2121.00142.10143.14141.46
4242006.03.14 12:33t/p2121.00141.46143.14141.46526.9290570.62
4252006.03.14 12:45buy2131.00141.38140.34142.02
4262006.03.16 10:17t/p2131.00142.02140.34142.02571.7991142.40
4272006.03.16 23:45buy2141.00142.29141.25142.93
4282006.03.17 14:34s/l2141.00141.25141.25142.93-865.4690276.95
4292006.03.20 02:00sell2151.00141.51142.55140.87
4302006.03.20 14:54t/p2151.00140.87142.55140.87537.6890814.63
4312006.03.21 01:00sell2161.00141.53142.57140.89
4322006.03.23 02:07t/p2161.00140.89142.57140.89494.6291309.25
4332006.03.23 14:00buy2171.00141.17140.13141.81
4342006.03.24 15:23t/p2171.00141.81140.13141.81546.3091855.55
4352006.03.27 12:15sell2181.00140.56141.60139.92
4362006.03.28 01:44t/p2181.00139.92141.60139.92526.9192382.46
4372006.03.29 06:15buy2191.00141.43140.39142.07
4382006.03.30 15:34t/p2191.00142.07140.39142.07563.2992945.75
4392006.03.31 08:00buy2201.00142.60141.56143.24
4402006.04.04 11:59t/p2201.00143.24141.56143.24554.8193500.56
4412006.04.04 23:00sell2211.00144.04145.08143.40
4422006.04.05 06:19t/p2211.00143.40145.08143.40526.9294027.47
4432006.04.05 23:15buy2221.00144.22143.18144.86
4442006.04.06 13:35t/p2221.00144.86143.18144.86563.3094590.77
4452006.04.06 23:00sell2231.00143.98145.02143.34
4462006.04.07 09:16t/p2231.00143.34145.02143.34526.9295117.69
4472006.04.07 16:30buy2241.00142.73141.69143.37
4482006.04.10 10:14t/p2241.00143.37141.69143.37546.3095663.99
4492006.04.10 17:00buy2251.00143.30142.26143.94
4502006.04.11 14:58t/p2251.00143.94142.26143.94546.3196210.31
4512006.04.11 20:15buy2261.00143.59142.55144.23
4522006.04.17 13:42t/p2261.00144.23142.55144.23588.7796799.08
4532006.04.18 08:45buy2271.00144.35143.31144.99
4542006.04.19 15:37t/p2271.00144.99143.31144.99546.3097345.39
4552006.04.20 05:00sell2281.00145.25146.29144.61
4562006.04.20 16:05t/p2281.00144.61146.29144.61537.6897883.07
4572006.04.21 00:15buy2291.00144.65143.61145.29
4582006.04.24 00:00s/l2291.00143.61143.61145.29-865.4697017.61
4592006.04.26 04:00sell2301.00142.81143.85142.17
4602006.04.27 12:21t/p2301.00142.17143.85142.17505.3897522.99
4612006.04.27 16:45sell2311.00142.93143.97142.29
4622006.05.04 08:06s/l2311.00143.97143.97142.29-949.0796573.91
4632006.05.04 16:00sell2321.00143.76144.80143.12
4642006.05.05 16:57t/p2321.00143.12144.80143.12526.9297100.83
4652006.05.08 10:15buy2331.00141.82140.78142.46
4662006.05.08 23:00t/p2331.00142.46140.78142.46537.8197638.64
4672006.05.08 23:30sell2341.00141.92142.96141.28
4682006.05.10 11:01t/p2341.00141.28142.96141.28516.1598154.79
4692006.05.10 17:30sell2351.00141.65142.69141.01
4702006.05.16 07:02t/p2351.00141.01142.69141.01473.0998627.88
4712006.05.16 15:30sell2361.00141.52142.56140.88
4722006.05.17 02:18t/p2361.00140.88142.56140.88526.9299154.79
4732006.05.17 16:00buy2371.00140.42139.38141.06
4742006.05.17 20:31t/p2371.00141.06139.38141.06537.8299692.61
4752006.05.18 04:00buy2381.00141.21140.17141.85
4762006.05.18 13:15t/p2381.00141.85140.17141.85537.82100230.43
4772006.05.19 11:45sell2391.00142.82143.86142.18
4782006.05.19 14:58t/p2391.00142.18143.86142.18537.68100768.11
4792006.05.22 17:30buy2401.00143.57142.53144.21
4802006.05.30 12:01t/p2401.00144.21142.53144.21605.76101373.88
4812006.05.31 03:15buy2411.00144.09143.05144.73
4822006.06.05 09:46t/p2411.00144.73143.05144.73580.28101954.16
4832006.06.05 20:45sell2421.00144.79145.83144.15
4842006.06.09 00:29t/p2421.00144.15145.83144.15473.09102427.25
4852006.06.09 00:29buy2431.00144.13143.09144.77
4862006.06.13 16:19t/p2431.00144.77143.09144.77554.80102982.05
4872006.06.14 02:15buy2441.00144.50143.46145.14
4882006.06.14 18:24t/p2441.00145.14143.46145.14537.81103519.86
4892006.06.15 00:00buy2451.00144.94143.90145.58
4902006.06.16 21:00t/p2451.00145.58143.90145.58546.31104066.17
4912006.06.16 21:15sell2461.00145.59146.63144.95
4922006.06.19 17:00t/p2461.00144.95146.63144.95526.92104593.09
4932006.06.19 23:00sell2471.00145.28146.32144.64
4942006.06.20 08:40t/p2471.00144.64146.32144.64526.92105120.00
4952006.06.21 00:45sell2481.00144.62145.66143.98
4962006.06.22 12:31s/l2481.00145.66145.66143.98-906.02104213.98
4972006.06.22 13:15buy2491.00145.53144.49146.17
4982006.06.22 18:18t/p2491.00146.17144.49146.17537.82104751.80
4992006.06.23 05:00buy2501.00145.94144.90146.58
5002006.06.27 12:21t/p2501.00146.58144.90146.58554.81105306.60
5012006.06.27 12:30sell2511.00146.50147.54145.86
5022006.06.28 16:24t/p2511.00145.86147.54145.86526.92105833.52
5032006.06.29 10:00buy2521.00146.13145.09146.77
5042006.07.03 12:18t/p2521.00146.77145.09146.77554.80106388.32
5052006.07.03 12:18sell2531.00146.77147.81146.13
5062006.07.07 16:54t/p2531.00146.13147.81146.13473.09106861.41
5072006.07.10 13:00buy2541.00145.35144.31145.99
5082006.07.12 01:19t/p2541.00145.99144.31145.99554.80107416.21
5092006.07.12 07:15sell2551.00145.93146.97145.29
5102006.07.14 03:40s/l2551.00146.97146.97145.29-916.79106499.42
5112006.07.17 02:45buy2561.00146.83145.79147.47
5122006.07.20 12:56t/p2561.00147.47145.79147.47580.28107079.70
5132006.07.20 23:00sell2571.00147.77148.81147.13
5142006.07.21 10:04t/p2571.00147.13148.81147.13526.92107606.61
5152006.07.21 17:45sell2581.00147.57148.61146.93
5162006.07.26 10:00t/p2581.00146.93148.61146.93505.38108111.99
5172006.07.26 15:00sell2591.00147.10148.14146.46
5182006.07.28 11:13t/p2591.00146.46148.14146.46494.62108606.61
5192006.07.28 13:15buy2601.00146.54145.50147.18
5202006.08.03 14:45t/p2601.00147.18145.50147.18588.77109195.39
5212006.08.04 00:00buy2611.00147.21146.17147.85
5222006.08.07 11:57t/p2611.00147.85146.17147.85546.31109741.70
5232006.08.07 19:45buy2621.00147.68146.64148.32
5242006.08.09 16:10t/p2621.00148.32146.64148.32554.80110296.50
5252006.08.09 23:15buy2631.00148.35147.31148.99
5262006.08.10 16:02s/l2631.00147.31147.31148.99-848.47109448.03
5272006.08.10 23:45buy2641.00147.44146.40148.08
5282006.08.11 10:09t/p2641.00148.08146.40148.08546.31109994.34
5292006.08.14 02:15buy2651.00148.06147.02148.70
5302006.08.16 13:31t/p2651.00148.70147.02148.70554.81110549.15
5312006.08.16 13:31sell2661.00148.72149.76148.08
5322006.08.21 16:48s/l2661.00149.76149.76148.08-927.55109621.60
5332006.08.22 05:30sell2671.00149.44150.48148.80
5342006.08.23 04:59t/p2671.00148.80150.48148.80526.92110148.51
5352006.08.23 10:15sell2681.00149.09150.13148.45
5362006.08.30 07:08s/l2681.00150.13150.13148.45-949.08109199.43
5372006.08.30 15:00sell2691.00150.13151.17149.49
5382006.09.04 09:46t/p2691.00149.49151.17149.49483.86109683.29
5392006.09.05 00:30sell2701.00149.38150.42148.74
5402006.09.05 02:50t/p2701.00148.74150.42148.74537.68110220.97
5412006.09.05 02:50buy2711.00148.73147.69149.37
5422006.09.06 20:42t/p2711.00149.37147.69149.37546.30110767.27
5432006.09.07 02:15sell2721.00149.50150.54148.86
5442006.09.07 10:56t/p2721.00148.86150.54148.86537.68111304.95
5452006.09.11 02:15buy2731.00147.87146.83148.51
5462006.09.11 08:31t/p2731.00148.51146.83148.51537.81111842.76
5472006.09.11 22:30sell2741.00149.41150.45148.77
5482006.09.15 15:31t/p2741.00148.77150.45148.77473.09112315.85
5492006.09.18 18:15sell2751.00149.64150.68149.00
5502006.09.19 11:42t/p2751.00149.00150.68149.00526.92112842.77
5512006.09.20 03:00buy2761.00148.88147.84149.52
5522006.09.26 12:04s/l2761.00147.84147.84149.52-822.99112019.78
5532006.09.27 01:15buy2771.00148.54147.50149.18
5542006.09.27 16:12t/p2771.00149.18147.50149.18537.81112557.59
5552006.09.28 00:30buy2781.00149.17148.13149.81
5562006.09.29 17:28t/p2781.00149.81148.13149.81546.30113103.89
5572006.10.02 11:30sell2791.00149.89150.93149.25
5582006.10.04 02:14close at stop2791.00150.30150.93149.25-365.97112737.93