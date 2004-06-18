|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2004.06.17 13:45 - 2006.10.05 00:00 (2004.01.01 - 2006.10.05)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=3; PrefSettings=false; MM=false; AccountIsMicro=false; TakeProfit=64; StopLoss=104; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=18; SMA2Bars=10; Percent=0.018; EnvelopePeriod=6; OSMAFast=5; OSMASlow=30; OSMASignal=5; xfactor=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=30; Fast_Price=1; Slow_Period=16; Slow_Price=1; DVBuySell=0.0052; DVStayOut=0.027;
|Bars in test
|57005
|Ticks modelled
|4888456
|Modelling quality
|89.84%
|Initial deposit
|100000.00
|Total net profit
|12737.93
|Gross profit
|97780.66
|Gross loss
|-85042.74
|Profit factor
|1.15
|Expected payoff
|45.66
|Absolute drawdown
|10115.00
|Maximal drawdown
|14131.22 (13.59%)
|Relative drawdown
|13.59% (14131.22)
|Total trades
|279
|Short positions (won %)
|148 (60.14%)
|Long positions (won %)
|131 (71.76%)
|Profit trades (% of total)
|183 (65.59%)
|Loss trades (% of total)
|96 (34.41%)
|Largest
|profit trade
|605.76
|loss trade
|-992.14
|Average
|profit trade
|534.32
|loss trade
|-885.86
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (8546.09)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-4370.48)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|8546.09 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-4370.48 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.18 12:30
|sell
|1
|1.00
|131.41
|132.45
|130.77
|2
|2004.06.24 00:51
|t/p
|1
|1.00
|130.77
|132.45
|130.77
|473.09
|100473.09
|3
|2004.06.24 08:45
|buy
|2
|1.00
|130.58
|129.54
|131.22
|4
|2004.06.28 10:24
|t/p
|2
|1.00
|131.22
|129.54
|131.22
|554.80
|101027.89
|5
|2004.06.28 19:15
|buy
|3
|1.00
|131.48
|130.44
|132.12
|6
|2004.06.30 11:01
|t/p
|3
|1.00
|132.12
|130.44
|132.12
|554.80
|101582.69
|7
|2004.07.01 12:00
|buy
|4
|1.00
|131.43
|130.39
|132.07
|8
|2004.07.02 02:23
|t/p
|4
|1.00
|132.07
|130.39
|132.07
|546.31
|102129.00
|9
|2004.07.02 10:45
|buy
|5
|1.00
|132.38
|131.34
|133.02
|10
|2004.07.02 14:36
|t/p
|5
|1.00
|133.02
|131.34
|133.02
|537.82
|102666.82
|11
|2004.07.02 15:15
|sell
|6
|1.00
|133.02
|134.06
|132.38
|12
|2004.07.05 07:25
|s/l
|6
|1.00
|134.06
|134.06
|132.38
|-884.49
|101782.33
|13
|2004.07.05 23:00
|sell
|7
|1.00
|134.01
|135.05
|133.37
|14
|2004.07.14 09:19
|s/l
|7
|1.00
|135.05
|135.05
|133.37
|-970.61
|100811.71
|15
|2004.07.14 15:30
|buy
|8
|1.00
|134.86
|133.82
|135.50
|16
|2004.07.15 05:49
|t/p
|8
|1.00
|135.50
|133.82
|135.50
|563.29
|101375.01
|17
|2004.07.15 17:00
|sell
|9
|1.00
|135.50
|136.54
|134.86
|18
|2004.07.19 06:30
|t/p
|9
|1.00
|134.86
|136.54
|134.86
|516.15
|101891.16
|19
|2004.07.19 13:45
|buy
|10
|1.00
|134.63
|133.59
|135.27
|20
|2004.07.20 07:30
|t/p
|10
|1.00
|135.27
|133.59
|135.27
|546.31
|102437.47
|21
|2004.07.21 02:15
|buy
|11
|1.00
|133.63
|132.59
|134.27
|22
|2004.07.21 11:51
|t/p
|11
|1.00
|134.27
|132.59
|134.27
|537.82
|102975.29
|23
|2004.07.21 23:30
|sell
|12
|1.00
|134.68
|135.72
|134.04
|24
|2004.07.23 14:15
|t/p
|12
|1.00
|134.04
|135.72
|134.04
|494.62
|103469.91
|25
|2004.07.26 03:30
|buy
|13
|1.00
|133.14
|132.10
|133.78
|26
|2004.07.27 15:07
|t/p
|13
|1.00
|133.78
|132.10
|133.78
|546.30
|104016.22
|27
|2004.07.28 10:45
|sell
|14
|1.00
|134.15
|135.19
|133.51
|28
|2004.07.29 15:52
|s/l
|14
|1.00
|135.19
|135.19
|133.51
|-906.02
|103110.19
|29
|2004.07.30 06:00
|buy
|15
|1.00
|134.84
|133.80
|135.48
|30
|2004.07.30 18:23
|s/l
|15
|1.00
|133.80
|133.80
|135.48
|-873.95
|102236.24
|31
|2004.08.03 08:45
|sell
|16
|1.00
|133.32
|134.36
|132.68
|32
|2004.08.05 15:23
|s/l
|16
|1.00
|134.36
|134.36
|132.68
|-916.79
|101319.45
|33
|2004.08.06 03:45
|buy
|17
|1.00
|134.74
|133.70
|135.38
|34
|2004.08.06 18:58
|t/p
|17
|1.00
|135.38
|133.70
|135.38
|537.81
|101857.26
|35
|2004.08.09 04:00
|buy
|18
|1.00
|135.34
|134.30
|135.98
|36
|2004.08.10 11:15
|t/p
|18
|1.00
|135.98
|134.30
|135.98
|546.30
|102403.57
|37
|2004.08.11 10:00
|buy
|19
|1.00
|136.09
|135.05
|136.73
|38
|2004.08.13 02:14
|t/p
|19
|1.00
|136.73
|135.05
|136.73
|571.80
|102975.36
|39
|2004.08.13 16:15
|sell
|20
|1.00
|136.60
|137.64
|135.96
|40
|2004.08.17 14:56
|t/p
|20
|1.00
|135.96
|137.64
|135.96
|516.14
|103491.50
|41
|2004.08.18 15:15
|buy
|21
|1.00
|135.02
|133.98
|135.66
|42
|2004.08.23 14:19
|s/l
|21
|1.00
|133.98
|133.98
|135.66
|-831.48
|102660.02
|43
|2004.08.23 14:45
|buy
|22
|1.00
|133.92
|132.88
|134.56
|44
|2004.08.24 14:23
|s/l
|22
|1.00
|132.88
|132.88
|134.56
|-865.46
|101794.57
|45
|2004.08.25 01:15
|sell
|23
|1.00
|132.52
|133.56
|131.88
|46
|2004.08.25 12:14
|s/l
|23
|1.00
|133.56
|133.56
|131.88
|-873.73
|100920.84
|47
|2004.08.26 21:45
|sell
|24
|1.00
|132.64
|133.68
|132.00
|48
|2004.08.27 15:57
|t/p
|24
|1.00
|132.00
|133.68
|132.00
|526.92
|101447.75
|49
|2004.08.30 02:30
|sell
|25
|1.00
|131.85
|132.89
|131.21
|50
|2004.08.31 12:06
|s/l
|25
|1.00
|132.89
|132.89
|131.21
|-884.49
|100563.26
|51
|2004.09.01 10:30
|buy
|26
|1.00
|132.99
|131.95
|133.63
|52
|2004.09.01 18:56
|t/p
|26
|1.00
|133.63
|131.95
|133.63
|537.82
|101101.08
|53
|2004.09.02 00:15
|buy
|27
|1.00
|133.45
|132.41
|134.09
|54
|2004.09.03 15:00
|s/l
|27
|1.00
|132.41
|132.41
|134.09
|-865.46
|100235.62
|55
|2004.09.06 02:00
|buy
|28
|1.00
|133.20
|132.16
|133.84
|56
|2004.09.07 16:49
|s/l
|28
|1.00
|132.16
|132.16
|133.84
|-865.46
|99370.17
|57
|2004.09.07 23:00
|sell
|29
|1.00
|132.37
|133.41
|131.73
|58
|2004.09.09 07:01
|s/l
|29
|1.00
|133.41
|133.41
|131.73
|-916.79
|98453.38
|59
|2004.09.09 07:15
|sell
|30
|1.00
|133.35
|134.39
|132.71
|60
|2004.09.10 01:50
|s/l
|30
|1.00
|134.39
|134.39
|132.71
|-884.48
|97568.89
|61
|2004.09.10 15:00
|sell
|31
|1.00
|134.74
|135.78
|134.10
|62
|2004.09.15 08:33
|t/p
|31
|1.00
|134.10
|135.78
|134.10
|505.39
|98074.28
|63
|2004.09.15 09:30
|buy
|32
|1.00
|133.92
|132.88
|134.56
|64
|2004.09.21 12:48
|t/p
|32
|1.00
|134.56
|132.88
|134.56
|588.77
|98663.05
|65
|2004.09.22 04:00
|buy
|33
|1.00
|135.20
|134.16
|135.84
|66
|2004.09.23 03:10
|t/p
|33
|1.00
|135.84
|134.16
|135.84
|563.29
|99226.34
|67
|2004.09.23 11:30
|sell
|34
|1.00
|136.38
|137.42
|135.74
|68
|2004.09.23 16:22
|t/p
|34
|1.00
|135.74
|137.42
|135.74
|537.68
|99764.02
|69
|2004.09.24 01:45
|buy
|35
|1.00
|135.82
|134.78
|136.46
|70
|2004.09.27 15:04
|t/p
|35
|1.00
|136.46
|134.78
|136.46
|546.31
|100310.34
|71
|2004.09.27 23:30
|sell
|36
|1.00
|136.88
|137.92
|136.24
|72
|2004.10.04 17:11
|t/p
|36
|1.00
|136.24
|137.92
|136.24
|462.33
|100772.66
|73
|2004.10.05 00:45
|sell
|37
|1.00
|136.25
|137.29
|135.61
|74
|2004.10.11 07:21
|t/p
|37
|1.00
|135.61
|137.29
|135.61
|473.09
|101245.76
|75
|2004.10.11 23:00
|sell
|38
|1.00
|135.43
|136.47
|134.79
|76
|2004.10.13 02:05
|t/p
|38
|1.00
|134.79
|136.47
|134.79
|516.15
|101761.91
|77
|2004.10.13 02:05
|buy
|39
|1.00
|134.78
|133.74
|135.42
|78
|2004.10.13 09:05
|t/p
|39
|1.00
|135.42
|133.74
|135.42
|537.81
|102299.72
|79
|2004.10.13 14:00
|buy
|40
|1.00
|134.80
|133.76
|135.44
|80
|2004.10.13 20:52
|t/p
|40
|1.00
|135.44
|133.76
|135.44
|537.81
|102837.53
|81
|2004.10.15 00:30
|sell
|41
|1.00
|135.82
|136.86
|135.18
|82
|2004.10.18 15:39
|s/l
|41
|1.00
|136.86
|136.86
|135.18
|-884.49
|101953.03
|83
|2004.10.19 09:30
|buy
|42
|1.00
|136.30
|135.26
|136.94
|84
|2004.10.26 04:38
|t/p
|42
|1.00
|136.94
|135.26
|136.94
|597.28
|102550.31
|85
|2004.10.27 06:30
|sell
|43
|1.00
|136.45
|137.49
|135.81
|86
|2004.10.27 16:30
|t/p
|43
|1.00
|135.81
|137.49
|135.81
|537.68
|103087.99
|87
|2004.10.27 16:30
|buy
|44
|1.00
|135.80
|134.76
|136.44
|88
|2004.11.02 17:30
|s/l
|44
|1.00
|134.76
|134.76
|136.44
|-822.99
|102265.01
|89
|2004.11.02 23:30
|sell
|45
|1.00
|135.14
|136.18
|134.50
|90
|2004.11.03 20:28
|s/l
|45
|1.00
|136.18
|136.18
|134.50
|-884.49
|101380.51
|91
|2004.11.03 22:00
|sell
|46
|1.00
|136.20
|137.24
|135.56
|92
|2004.11.10 11:11
|s/l
|46
|1.00
|137.24
|137.24
|135.56
|-949.07
|100431.44
|93
|2004.11.11 00:45
|buy
|47
|1.00
|137.84
|136.80
|138.48
|94
|2004.11.12 03:18
|s/l
|47
|1.00
|136.80
|136.80
|138.48
|-865.46
|99565.98
|95
|2004.11.12 20:15
|buy
|48
|1.00
|136.86
|135.82
|137.50
|96
|2004.11.17 15:41
|s/l
|48
|1.00
|135.82
|135.82
|137.50
|-848.47
|98717.51
|97
|2004.11.18 00:00
|sell
|49
|1.00
|135.66
|136.70
|135.02
|98
|2004.11.18 18:47
|t/p
|49
|1.00
|135.02
|136.70
|135.02
|537.68
|99255.19
|99
|2004.11.19 05:45
|buy
|50
|1.00
|134.95
|133.91
|135.59
|100
|2004.11.24 05:35
|t/p
|50
|1.00
|135.59
|133.91
|135.59
|563.30
|99818.50
|101
|2004.11.25 04:15
|buy
|51
|1.00
|135.48
|134.44
|136.12
|102
|2004.11.26 02:37
|t/p
|51
|1.00
|136.12
|134.44
|136.12
|546.31
|100364.81
|103
|2004.11.26 08:45
|sell
|52
|1.00
|136.21
|137.25
|135.57
|104
|2004.12.03 02:34
|s/l
|52
|1.00
|137.25
|137.25
|135.57
|-949.08
|99415.73
|105
|2004.12.03 12:15
|buy
|53
|1.00
|137.29
|136.25
|137.93
|106
|2004.12.06 17:47
|t/p
|53
|1.00
|137.93
|136.25
|137.93
|546.30
|99962.03
|107
|2004.12.06 18:00
|sell
|54
|1.00
|137.93
|138.97
|137.29
|108
|2004.12.08 18:35
|s/l
|54
|1.00
|138.97
|138.97
|137.29
|-895.26
|99066.77
|109
|2004.12.09 02:15
|buy
|55
|1.00
|138.61
|137.57
|139.25
|110
|2004.12.09 16:34
|t/p
|55
|1.00
|139.25
|137.57
|139.25
|537.81
|99604.58
|111
|2004.12.10 03:00
|sell
|56
|1.00
|139.24
|140.28
|138.60
|112
|2004.12.14 17:08
|s/l
|56
|1.00
|140.28
|140.28
|138.60
|-895.26
|98709.32
|113
|2004.12.15 07:00
|sell
|57
|1.00
|140.05
|141.09
|139.41
|114
|2004.12.15 11:19
|t/p
|57
|1.00
|139.41
|141.09
|139.41
|537.68
|99247.00
|115
|2004.12.15 23:00
|buy
|58
|1.00
|139.65
|138.61
|140.29
|116
|2004.12.16 14:52
|s/l
|58
|1.00
|138.61
|138.61
|140.29
|-848.47
|98398.53
|117
|2004.12.16 23:00
|sell
|59
|1.00
|138.74
|139.78
|138.10
|118
|2004.12.21 12:18
|s/l
|59
|1.00
|139.78
|139.78
|138.10
|-906.02
|97492.51
|119
|2004.12.22 00:45
|buy
|60
|1.00
|139.50
|138.46
|140.14
|120
|2004.12.24 08:20
|t/p
|60
|1.00
|140.14
|138.46
|140.14
|571.80
|98064.31
|121
|2004.12.24 08:20
|sell
|61
|1.00
|140.14
|141.18
|139.50
|122
|2004.12.29 14:54
|s/l
|61
|1.00
|141.18
|141.18
|139.50
|-906.02
|97158.28
|123
|2004.12.29 14:54
|sell
|62
|1.00
|141.14
|142.18
|140.50
|124
|2004.12.30 16:30
|t/p
|62
|1.00
|140.50
|142.18
|140.50
|505.39
|97663.67
|125
|2004.12.31 09:15
|sell
|63
|1.00
|139.91
|140.95
|139.27
|126
|2004.12.31 16:58
|t/p
|63
|1.00
|139.27
|140.95
|139.27
|537.68
|98201.35
|127
|2005.01.03 15:15
|buy
|64
|1.00
|138.30
|137.26
|138.94
|128
|2005.01.04 11:13
|t/p
|64
|1.00
|138.94
|137.26
|138.94
|546.31
|98747.66
|129
|2005.01.04 18:45
|sell
|65
|1.00
|138.66
|139.70
|138.02
|130
|2005.01.05 14:28
|t/p
|65
|1.00
|138.02
|139.70
|138.02
|526.92
|99274.58
|131
|2005.01.06 01:30
|sell
|66
|1.00
|138.12
|139.16
|137.48
|132
|2005.01.07 14:52
|t/p
|66
|1.00
|137.48
|139.16
|137.48
|526.92
|99801.49
|133
|2005.01.10 03:00
|buy
|67
|1.00
|136.81
|135.77
|137.45
|134
|2005.01.11 18:23
|s/l
|67
|1.00
|135.77
|135.77
|137.45
|-865.46
|98936.03
|135
|2005.01.12 02:45
|sell
|68
|1.00
|135.59
|136.63
|134.95
|136
|2005.01.14 03:51
|t/p
|68
|1.00
|134.95
|136.63
|134.95
|494.62
|99430.66
|137
|2005.01.14 03:51
|buy
|69
|1.00
|134.93
|133.89
|135.57
|138
|2005.01.14 18:17
|s/l
|69
|1.00
|133.89
|133.89
|135.57
|-873.95
|98556.71
|139
|2005.01.17 22:30
|buy
|70
|1.00
|133.35
|132.31
|133.99
|140
|2005.01.18 10:57
|t/p
|70
|1.00
|133.99
|132.31
|133.99
|546.31
|99103.02
|141
|2005.01.19 09:15
|sell
|71
|1.00
|133.56
|134.60
|132.92
|142
|2005.01.21 08:44
|s/l
|71
|1.00
|134.60
|134.60
|132.92
|-916.79
|98186.23
|143
|2005.01.21 08:44
|sell
|72
|1.00
|134.57
|135.61
|133.93
|144
|2005.01.21 22:44
|t/p
|72
|1.00
|133.93
|135.61
|133.93
|537.68
|98723.91
|145
|2005.01.24 04:00
|sell
|73
|1.00
|134.13
|135.17
|133.49
|146
|2005.01.25 11:38
|s/l
|73
|1.00
|135.17
|135.17
|133.49
|-884.49
|97839.42
|147
|2005.01.26 16:00
|sell
|74
|1.00
|134.60
|135.64
|133.96
|148
|2005.01.27 23:00
|t/p
|74
|1.00
|133.96
|135.64
|133.96
|505.39
|98344.80
|149
|2005.01.28 10:15
|sell
|75
|1.00
|134.60
|135.64
|133.96
|150
|2005.02.02 03:46
|s/l
|75
|1.00
|135.64
|135.64
|133.96
|-906.02
|97438.78
|151
|2005.02.02 18:30
|sell
|76
|1.00
|135.41
|136.45
|134.77
|152
|2005.02.04 11:49
|t/p
|76
|1.00
|134.77
|136.45
|134.77
|494.62
|97933.40
|153
|2005.02.07 04:15
|buy
|77
|1.00
|133.70
|132.66
|134.34
|154
|2005.02.07 11:19
|t/p
|77
|1.00
|134.34
|132.66
|134.34
|537.82
|98471.22
|155
|2005.02.07 16:15
|buy
|78
|1.00
|134.05
|133.01
|134.69
|156
|2005.02.08 09:57
|t/p
|78
|1.00
|134.69
|133.01
|134.69
|546.31
|99017.53
|157
|2005.02.09 03:15
|buy
|79
|1.00
|134.83
|133.79
|135.47
|158
|2005.02.09 17:33
|t/p
|79
|1.00
|135.47
|133.79
|135.47
|537.81
|99555.34
|159
|2005.02.10 03:00
|buy
|80
|1.00
|135.29
|134.25
|135.93
|160
|2005.02.10 14:11
|t/p
|80
|1.00
|135.93
|134.25
|135.93
|537.82
|100093.16
|161
|2005.02.11 03:30
|buy
|81
|1.00
|136.10
|135.06
|136.74
|162
|2005.02.16 06:13
|t/p
|81
|1.00
|136.74
|135.06
|136.74
|563.29
|100656.45
|163
|2005.02.16 17:15
|sell
|82
|1.00
|137.06
|138.10
|136.42
|164
|2005.02.18 15:47
|s/l
|82
|1.00
|138.10
|138.10
|136.42
|-916.79
|99739.66
|165
|2005.02.18 15:47
|sell
|83
|1.00
|138.06
|139.10
|137.42
|166
|2005.02.22 02:44
|t/p
|83
|1.00
|137.42
|139.10
|137.42
|516.15
|100255.82
|167
|2005.02.23 01:00
|sell
|84
|1.00
|138.22
|139.26
|137.58
|168
|2005.02.24 17:01
|s/l
|84
|1.00
|139.26
|139.26
|137.58
|-906.02
|99349.79
|169
|2005.02.24 17:45
|sell
|85
|1.00
|139.19
|140.23
|138.55
|170
|2005.02.25 12:21
|t/p
|85
|1.00
|138.55
|140.23
|138.55
|526.92
|99876.71
|171
|2005.02.28 19:00
|sell
|86
|1.00
|138.45
|139.49
|137.81
|172
|2005.03.01 10:48
|t/p
|86
|1.00
|137.81
|139.49
|137.81
|526.92
|100403.62
|173
|2005.03.01 11:30
|buy
|87
|1.00
|137.73
|136.69
|138.37
|174
|2005.03.04 14:35
|t/p
|87
|1.00
|138.37
|136.69
|138.37
|580.28
|100983.90
|175
|2005.03.04 16:30
|sell
|88
|1.00
|138.32
|139.36
|137.68
|176
|2005.03.08 16:30
|s/l
|88
|1.00
|139.36
|139.36
|137.68
|-895.26
|100088.64
|177
|2005.03.08 18:15
|sell
|89
|1.00
|139.56
|140.60
|138.92
|178
|2005.03.09 11:46
|t/p
|89
|1.00
|138.92
|140.60
|138.92
|526.92
|100615.56
|179
|2005.03.09 20:15
|sell
|90
|1.00
|139.31
|140.35
|138.67
|180
|2005.03.14 02:29
|s/l
|90
|1.00
|140.35
|140.35
|138.67
|-927.55
|99688.00
|181
|2005.03.15 08:15
|sell
|91
|1.00
|140.11
|141.15
|139.47
|182
|2005.03.15 15:30
|t/p
|91
|1.00
|139.47
|141.15
|139.47
|537.68
|100225.68
|183
|2005.03.16 14:45
|sell
|92
|1.00
|139.45
|140.49
|138.81
|184
|2005.03.21 16:18
|t/p
|92
|1.00
|138.81
|140.49
|138.81
|483.86
|100709.54
|185
|2005.03.21 16:18
|buy
|93
|1.00
|138.80
|137.76
|139.44
|186
|2005.03.23 05:40
|s/l
|93
|1.00
|137.76
|137.76
|139.44
|-856.96
|99852.58
|187
|2005.03.23 12:15
|sell
|94
|1.00
|137.78
|138.82
|137.14
|188
|2005.03.29 16:35
|s/l
|94
|1.00
|138.82
|138.82
|137.14
|-938.32
|98914.26
|189
|2005.03.29 16:45
|sell
|95
|1.00
|138.73
|139.77
|138.09
|190
|2005.04.06 12:19
|s/l
|95
|1.00
|139.77
|139.77
|138.09
|-959.85
|97954.41
|191
|2005.04.06 18:30
|sell
|96
|1.00
|139.78
|140.82
|139.14
|192
|2005.04.08 03:04
|t/p
|96
|1.00
|139.14
|140.82
|139.14
|494.62
|98449.03
|193
|2005.04.11 03:00
|sell
|97
|1.00
|140.09
|141.13
|139.45
|194
|2005.04.12 17:06
|t/p
|97
|1.00
|139.45
|141.13
|139.45
|526.92
|98975.95
|195
|2005.04.13 21:00
|sell
|98
|1.00
|138.64
|139.68
|138.00
|196
|2005.04.18 09:32
|s/l
|98
|1.00
|139.68
|139.68
|138.00
|-927.55
|98048.39
|197
|2005.04.19 03:30
|buy
|99
|1.00
|139.85
|138.81
|140.49
|198
|2005.04.21 16:59
|t/p
|99
|1.00
|140.49
|138.81
|140.49
|571.79
|98620.18
|199
|2005.04.21 18:30
|buy
|100
|1.00
|139.49
|138.45
|140.13
|200
|2005.04.22 16:00
|s/l
|100
|1.00
|138.45
|138.45
|140.13
|-865.45
|97754.73
|201
|2005.04.25 18:45
|buy
|101
|1.00
|137.12
|136.08
|137.76
|202
|2005.04.26 23:14
|t/p
|101
|1.00
|137.76
|136.08
|137.76
|546.31
|98301.05
|203
|2005.04.27 08:30
|buy
|102
|1.00
|137.36
|136.32
|138.00
|204
|2005.04.29 09:47
|s/l
|102
|1.00
|136.32
|136.32
|138.00
|-839.96
|97461.08
|205
|2005.05.02 10:00
|sell
|103
|1.00
|135.49
|136.53
|134.85
|206
|2005.05.06 15:02
|t/p
|103
|1.00
|134.85
|136.53
|134.85
|473.09
|97934.17
|207
|2005.05.06 15:15
|buy
|104
|1.00
|134.88
|133.84
|135.52
|208
|2005.05.09 17:25
|t/p
|104
|1.00
|135.52
|133.84
|135.52
|546.31
|98480.49
|209
|2005.05.10 08:45
|sell
|105
|1.00
|135.88
|136.92
|135.24
|210
|2005.05.11 10:32
|t/p
|105
|1.00
|135.24
|136.92
|135.24
|526.92
|99007.40
|211
|2005.05.12 00:15
|sell
|106
|1.00
|135.51
|136.55
|134.87
|212
|2005.05.17 01:50
|t/p
|106
|1.00
|134.87
|136.55
|134.87
|505.39
|99512.79
|213
|2005.05.17 20:00
|buy
|107
|1.00
|135.46
|134.42
|136.10
|214
|2005.05.19 23:09
|t/p
|107
|1.00
|136.10
|134.42
|136.10
|571.80
|100084.59
|215
|2005.05.20 03:45
|buy
|108
|1.00
|135.92
|134.88
|136.56
|216
|2005.05.30 12:43
|s/l
|108
|1.00
|134.88
|134.88
|136.56
|-806.00
|99278.59
|217
|2005.05.30 12:43
|buy
|109
|1.00
|134.91
|133.87
|135.55
|218
|2005.05.31 03:24
|s/l
|109
|1.00
|133.87
|133.87
|135.55
|-865.46
|98413.13
|219
|2005.05.31 03:45
|buy
|110
|1.00
|134.14
|133.10
|134.78
|220
|2005.05.31 16:57
|s/l
|110
|1.00
|133.10
|133.10
|134.78
|-873.95
|97539.18
|221
|2005.06.01 06:30
|buy
|111
|1.00
|133.30
|132.26
|133.94
|222
|2005.06.02 06:31
|s/l
|111
|1.00
|132.26
|132.26
|133.94
|-848.47
|96690.72
|223
|2005.06.02 19:00
|sell
|112
|1.00
|132.98
|134.02
|132.34
|224
|2005.06.03 08:09
|t/p
|112
|1.00
|132.34
|134.02
|132.34
|526.92
|97217.63
|225
|2005.06.03 12:45
|buy
|113
|1.00
|132.45
|131.41
|133.09
|226
|2005.06.06 10:29
|s/l
|113
|1.00
|131.41
|131.41
|133.09
|-865.46
|96352.17
|227
|2005.06.06 22:15
|buy
|114
|1.00
|131.10
|130.06
|131.74
|228
|2005.06.08 07:26
|t/p
|114
|1.00
|131.74
|130.06
|131.74
|554.80
|96906.97
|229
|2005.06.08 13:45
|sell
|115
|1.00
|131.66
|132.70
|131.02
|230
|2005.06.09 08:41
|t/p
|115
|1.00
|131.02
|132.70
|131.02
|505.39
|97412.36
|231
|2005.06.09 20:00
|buy
|116
|1.00
|131.38
|130.34
|132.02
|232
|2005.06.13 18:14
|t/p
|116
|1.00
|132.02
|130.34
|132.02
|554.80
|97967.16
|233
|2005.06.14 12:00
|buy
|117
|1.00
|132.39
|131.35
|133.03
|234
|2005.06.17 16:39
|t/p
|117
|1.00
|133.03
|131.35
|133.03
|580.29
|98547.45
|235
|2005.06.20 08:15
|buy
|118
|1.00
|132.80
|131.76
|133.44
|236
|2005.06.21 15:07
|s/l
|118
|1.00
|131.76
|131.76
|133.44
|-865.46
|97681.99
|237
|2005.06.21 22:15
|sell
|119
|1.00
|131.82
|132.86
|131.18
|238
|2005.06.23 13:48
|t/p
|119
|1.00
|131.18
|132.86
|131.18
|494.62
|98176.61
|239
|2005.06.23 21:15
|sell
|120
|1.00
|131.06
|132.10
|130.42
|240
|2005.06.24 13:48
|s/l
|120
|1.00
|132.10
|132.10
|130.42
|-884.49
|97292.12
|241
|2005.06.27 08:45
|sell
|121
|1.00
|132.96
|134.00
|132.32
|242
|2005.06.30 14:35
|s/l
|121
|1.00
|134.00
|134.00
|132.32
|-927.55
|96364.56
|243
|2005.07.01 01:30
|buy
|122
|1.00
|133.97
|132.93
|134.61
|244
|2005.07.04 04:51
|s/l
|122
|1.00
|132.93
|132.93
|134.61
|-865.46
|95499.11
|245
|2005.07.05 00:45
|sell
|123
|1.00
|132.81
|133.85
|132.17
|246
|2005.07.06 21:09
|s/l
|123
|1.00
|133.85
|133.85
|132.17
|-884.49
|94614.61
|247
|2005.07.07 04:45
|buy
|124
|1.00
|133.73
|132.69
|134.37
|248
|2005.07.11 08:01
|t/p
|124
|1.00
|134.37
|132.69
|134.37
|554.81
|95169.42
|249
|2005.07.11 08:01
|sell
|125
|1.00
|134.38
|135.42
|133.74
|250
|2005.07.12 05:33
|s/l
|125
|1.00
|135.42
|135.42
|133.74
|-884.49
|94284.93
|251
|2005.07.12 05:45
|sell
|126
|1.00
|135.33
|136.37
|134.69
|252
|2005.07.20 03:07
|s/l
|126
|1.00
|136.37
|136.37
|134.69
|-959.85
|93325.08
|253
|2005.07.20 11:00
|buy
|127
|1.00
|136.35
|135.31
|136.99
|254
|2005.07.20 19:32
|t/p
|127
|1.00
|136.99
|135.31
|136.99
|537.82
|93862.90
|255
|2005.07.21 03:45
|sell
|128
|1.00
|137.13
|138.17
|136.49
|256
|2005.07.21 12:57
|t/p
|128
|1.00
|136.49
|138.17
|136.49
|537.68
|94400.58
|257
|2005.07.21 23:15
|sell
|129
|1.00
|134.21
|135.25
|133.57
|258
|2005.07.22 04:15
|s/l
|129
|1.00
|135.25
|135.25
|133.57
|-884.49
|93516.08
|259
|2005.07.22 14:45
|buy
|130
|1.00
|134.92
|133.88
|135.56
|260
|2005.07.27 20:15
|t/p
|130
|1.00
|135.56
|133.88
|135.56
|563.30
|94079.38
|261
|2005.07.28 19:15
|sell
|131
|1.00
|136.10
|137.14
|135.46
|262
|2005.08.01 01:32
|s/l
|131
|1.00
|137.14
|137.14
|135.46
|-895.26
|93184.13
|263
|2005.08.01 09:00
|sell
|132
|1.00
|136.61
|137.65
|135.97
|264
|2005.08.02 09:22
|t/p
|132
|1.00
|135.97
|137.65
|135.97
|526.92
|93711.04
|265
|2005.08.02 16:00
|buy
|133
|1.00
|136.08
|135.04
|136.72
|266
|2005.08.03 11:02
|t/p
|133
|1.00
|136.72
|135.04
|136.72
|546.30
|94257.34
|267
|2005.08.03 19:30
|sell
|134
|1.00
|137.01
|138.05
|136.37
|268
|2005.08.05 05:19
|s/l
|134
|1.00
|138.05
|138.05
|136.37
|-916.79
|93340.56
|269
|2005.08.05 05:45
|sell
|135
|1.00
|138.08
|139.12
|137.44
|270
|2005.08.10 10:55
|t/p
|135
|1.00
|137.44
|139.12
|137.44
|505.39
|93845.94
|271
|2005.08.10 12:00
|buy
|136
|1.00
|137.57
|136.53
|138.21
|272
|2005.08.11 18:33
|s/l
|136
|1.00
|136.53
|136.53
|138.21
|-848.47
|92997.47
|273
|2005.08.12 00:15
|sell
|137
|1.00
|136.79
|137.83
|136.15
|274
|2005.08.12 15:05
|t/p
|137
|1.00
|136.15
|137.83
|136.15
|537.68
|93535.15
|275
|2005.08.12 22:00
|buy
|138
|1.00
|136.08
|135.04
|136.72
|276
|2005.08.15 18:48
|s/l
|138
|1.00
|135.04
|135.04
|136.72
|-865.46
|92669.70
|277
|2005.08.16 11:30
|buy
|139
|1.00
|134.70
|133.66
|135.34
|278
|2005.08.16 19:57
|t/p
|139
|1.00
|135.34
|133.66
|135.34
|537.81
|93207.51
|279
|2005.08.17 11:15
|sell
|140
|1.00
|135.10
|136.14
|134.46
|280
|2005.08.18 16:03
|t/p
|140
|1.00
|134.46
|136.14
|134.46
|505.39
|93712.89
|281
|2005.08.19 03:15
|buy
|141
|1.00
|134.55
|133.51
|135.19
|282
|2005.08.22 11:56
|s/l
|141
|1.00
|133.51
|133.51
|135.19
|-865.46
|92847.44
|283
|2005.08.23 01:45
|buy
|142
|1.00
|134.17
|133.13
|134.81
|284
|2005.08.24 04:16
|t/p
|142
|1.00
|134.81
|133.13
|134.81
|546.31
|93393.75
|285
|2005.08.25 14:15
|buy
|143
|1.00
|135.02
|133.98
|135.66
|286
|2005.08.26 03:51
|t/p
|143
|1.00
|135.66
|133.98
|135.66
|546.31
|93940.07
|287
|2005.08.26 09:00
|sell
|144
|1.00
|135.57
|136.61
|134.93
|288
|2005.08.26 10:20
|t/p
|144
|1.00
|134.93
|136.61
|134.93
|537.68
|94477.75
|289
|2005.08.26 10:20
|buy
|145
|1.00
|134.88
|133.84
|135.52
|290
|2005.08.29 01:11
|t/p
|145
|1.00
|135.52
|133.84
|135.52
|546.30
|95024.05
|291
|2005.08.29 01:15
|sell
|146
|1.00
|135.46
|136.50
|134.82
|292
|2005.08.31 16:28
|s/l
|146
|1.00
|136.50
|136.50
|134.82
|-895.26
|94128.79
|293
|2005.08.31 23:45
|buy
|147
|1.00
|136.51
|135.47
|137.15
|294
|2005.09.01 14:41
|t/p
|147
|1.00
|137.15
|135.47
|137.15
|563.29
|94692.08
|295
|2005.09.02 02:15
|sell
|148
|1.00
|137.25
|138.29
|136.61
|296
|2005.09.05 15:22
|t/p
|148
|1.00
|136.61
|138.29
|136.61
|526.92
|95219.00
|297
|2005.09.05 22:45
|sell
|149
|1.00
|136.88
|137.92
|136.24
|298
|2005.09.09 16:28
|t/p
|149
|1.00
|136.24
|137.92
|136.24
|473.09
|95692.09
|299
|2005.09.12 15:00
|buy
|150
|1.00
|135.05
|134.01
|135.69
|300
|2005.09.13 03:32
|t/p
|150
|1.00
|135.69
|134.01
|135.69
|546.31
|96238.40
|301
|2005.09.13 17:45
|buy
|151
|1.00
|135.89
|134.85
|136.53
|302
|2005.09.15 09:57
|s/l
|151
|1.00
|134.85
|134.85
|136.53
|-839.97
|95398.43
|303
|2005.09.15 19:30
|sell
|152
|1.00
|135.11
|136.15
|134.47
|304
|2005.09.16 18:20
|s/l
|152
|1.00
|136.15
|136.15
|134.47
|-884.49
|94513.93
|305
|2005.09.16 19:00
|sell
|153
|1.00
|136.16
|137.20
|135.52
|306
|2005.09.19 00:09
|t/p
|153
|1.00
|135.52
|137.20
|135.52
|526.92
|95040.85
|307
|2005.09.19 14:15
|sell
|154
|1.00
|135.29
|136.33
|134.65
|308
|2005.09.21 07:20
|s/l
|154
|1.00
|136.33
|136.33
|134.65
|-895.26
|94145.59
|309
|2005.09.21 22:45
|sell
|155
|1.00
|135.95
|136.99
|135.31
|310
|2005.09.23 11:00
|t/p
|155
|1.00
|135.31
|136.99
|135.31
|494.62
|94640.21
|311
|2005.09.23 11:00
|buy
|156
|1.00
|135.27
|134.23
|135.91
|312
|2005.09.27 03:08
|t/p
|156
|1.00
|135.91
|134.23
|135.91
|554.80
|95195.01
|313
|2005.09.27 19:15
|sell
|157
|1.00
|136.10
|137.14
|135.46
|314
|2005.10.06 00:58
|s/l
|157
|1.00
|137.14
|137.14
|135.46
|-992.14
|94202.87
|315
|2005.10.06 12:15
|buy
|158
|1.00
|137.25
|136.21
|137.89
|316
|2005.10.06 19:44
|t/p
|158
|1.00
|137.89
|136.21
|137.89
|537.82
|94740.69
|317
|2005.10.07 04:30
|sell
|159
|1.00
|137.98
|139.02
|137.34
|318
|2005.10.11 02:56
|t/p
|159
|1.00
|137.34
|139.02
|137.34
|516.15
|95256.84
|319
|2005.10.11 16:30
|sell
|160
|1.00
|137.13
|138.17
|136.49
|320
|2005.10.17 10:21
|s/l
|160
|1.00
|138.17
|138.17
|136.49
|-938.32
|94318.52
|321
|2005.10.17 14:45
|sell
|161
|1.00
|138.03
|139.07
|137.39
|322
|2005.10.21 06:56
|s/l
|161
|1.00
|139.07
|139.07
|137.39
|-938.32
|93380.20
|323
|2005.10.21 16:15
|sell
|162
|1.00
|138.94
|139.98
|138.30
|324
|2005.10.24 01:44
|t/p
|162
|1.00
|138.30
|139.98
|138.30
|526.92
|93907.11
|325
|2005.10.24 15:15
|sell
|163
|1.00
|138.22
|139.26
|137.58
|326
|2005.10.25 21:40
|s/l
|163
|1.00
|139.26
|139.26
|137.58
|-884.49
|93022.62
|327
|2005.10.26 06:45
|buy
|164
|1.00
|139.29
|138.25
|139.93
|328
|2005.10.26 17:57
|t/p
|164
|1.00
|139.93
|138.25
|139.93
|537.82
|93560.44
|329
|2005.10.26 23:30
|buy
|165
|1.00
|139.82
|138.78
|140.46
|330
|2005.11.02 00:01
|t/p
|165
|1.00
|140.46
|138.78
|140.46
|597.27
|94157.71
|331
|2005.11.02 11:30
|buy
|166
|1.00
|140.49
|139.45
|141.13
|332
|2005.11.02 22:58
|t/p
|166
|1.00
|141.13
|139.45
|141.13
|537.82
|94695.53
|333
|2005.11.03 09:15
|buy
|167
|1.00
|140.95
|139.91
|141.59
|334
|2005.11.03 20:54
|s/l
|167
|1.00
|139.91
|139.91
|141.59
|-873.95
|93821.58
|335
|2005.11.04 03:00
|sell
|168
|1.00
|140.20
|141.24
|139.56
|336
|2005.11.04 16:49
|t/p
|168
|1.00
|139.56
|141.24
|139.56
|537.68
|94359.26
|337
|2005.11.04 16:49
|buy
|169
|1.00
|139.54
|138.50
|140.18
|338
|2005.11.07 18:53
|s/l
|169
|1.00
|138.50
|138.50
|140.18
|-865.46
|93493.80
|339
|2005.11.08 02:30
|buy
|170
|1.00
|138.28
|137.24
|138.92
|340
|2005.11.14 11:21
|t/p
|170
|1.00
|138.92
|137.24
|138.92
|588.77
|94082.58
|341
|2005.11.14 11:45
|sell
|171
|1.00
|139.01
|140.05
|138.37
|342
|2005.11.18 15:29
|s/l
|171
|1.00
|140.05
|140.05
|138.37
|-938.32
|93144.26
|343
|2005.11.21 10:45
|sell
|172
|1.00
|140.53
|141.57
|139.89
|344
|2005.11.21 16:12
|t/p
|172
|1.00
|139.89
|141.57
|139.89
|537.68
|93681.94
|345
|2005.11.24 07:00
|sell
|173
|1.00
|140.34
|141.38
|139.70
|346
|2005.12.01 11:02
|s/l
|173
|1.00
|141.38
|141.38
|139.70
|-949.08
|92732.85
|347
|2005.12.01 12:45
|sell
|174
|1.00
|141.38
|142.42
|140.74
|348
|2005.12.02 16:45
|t/p
|174
|1.00
|140.74
|142.42
|140.74
|526.92
|93259.77
|349
|2005.12.02 17:15
|buy
|175
|1.00
|141.02
|139.98
|141.66
|350
|2005.12.05 00:00
|t/p
|175
|1.00
|141.66
|139.98
|141.66
|546.30
|93806.07
|351
|2005.12.05 00:30
|sell
|176
|1.00
|141.88
|142.92
|141.24
|352
|2005.12.12 02:48
|s/l
|176
|1.00
|142.92
|142.92
|141.24
|-949.07
|92857.00
|353
|2005.12.12 02:48
|sell
|177
|1.00
|142.89
|143.93
|142.25
|354
|2005.12.14 14:15
|t/p
|177
|1.00
|142.25
|143.93
|142.25
|516.15
|93373.15
|355
|2005.12.14 14:15
|buy
|178
|1.00
|142.24
|141.20
|142.88
|356
|2005.12.14 16:28
|s/l
|178
|1.00
|141.20
|141.20
|142.88
|-873.95
|92499.20
|357
|2005.12.15 00:00
|sell
|179
|1.00
|140.97
|142.01
|140.33
|358
|2005.12.15 08:05
|t/p
|179
|1.00
|140.33
|142.01
|140.33
|537.68
|93036.88
|359
|2005.12.15 19:15
|sell
|180
|1.00
|139.50
|140.54
|138.86
|360
|2005.12.16 01:10
|t/p
|180
|1.00
|138.86
|140.54
|138.86
|526.92
|93563.80
|361
|2005.12.16 09:45
|sell
|181
|1.00
|139.43
|140.47
|138.79
|362
|2005.12.20 17:45
|t/p
|181
|1.00
|138.79
|140.47
|138.79
|516.15
|94079.95
|363
|2005.12.20 23:00
|sell
|182
|1.00
|139.00
|140.04
|138.36
|364
|2005.12.22 15:59
|t/p
|182
|1.00
|138.36
|140.04
|138.36
|494.62
|94574.57
|365
|2005.12.22 22:45
|sell
|183
|1.00
|138.56
|139.60
|137.92
|366
|2005.12.23 18:04
|t/p
|183
|1.00
|137.92
|139.60
|137.92
|526.92
|95101.48
|367
|2005.12.26 03:30
|buy
|184
|1.00
|137.74
|136.70
|138.38
|368
|2005.12.26 12:07
|t/p
|184
|1.00
|138.38
|136.70
|138.38
|537.81
|95639.29
|369
|2005.12.26 16:00
|buy
|185
|1.00
|137.76
|136.72
|138.40
|370
|2005.12.27 01:59
|t/p
|185
|1.00
|138.40
|136.72
|138.40
|546.30
|96185.60
|371
|2005.12.27 19:15
|sell
|186
|1.00
|138.92
|139.96
|138.28
|372
|2006.01.04 03:07
|s/l
|186
|1.00
|139.96
|139.96
|138.28
|-959.85
|95225.75
|373
|2006.01.04 07:45
|buy
|187
|1.00
|139.60
|138.56
|140.24
|374
|2006.01.04 10:21
|t/p
|187
|1.00
|140.24
|138.56
|140.24
|537.82
|95763.57
|375
|2006.01.04 10:45
|sell
|188
|1.00
|140.19
|141.23
|139.55
|376
|2006.01.06 15:10
|t/p
|188
|1.00
|139.55
|141.23
|139.55
|494.62
|96258.19
|377
|2006.01.06 15:15
|buy
|189
|1.00
|139.40
|138.36
|140.04
|378
|2006.01.09 01:57
|s/l
|189
|1.00
|138.36
|138.36
|140.04
|-865.46
|95392.73
|379
|2006.01.09 02:00
|buy
|190
|1.00
|138.31
|137.27
|138.95
|380
|2006.01.12 15:03
|s/l
|190
|1.00
|137.27
|137.27
|138.95
|-831.48
|94561.25
|381
|2006.01.12 21:45
|sell
|191
|1.00
|137.52
|138.56
|136.88
|382
|2006.01.13 17:57
|s/l
|191
|1.00
|138.56
|138.56
|136.88
|-884.49
|93676.76
|383
|2006.01.13 17:57
|sell
|192
|1.00
|138.53
|139.57
|137.89
|384
|2006.01.17 16:49
|s/l
|192
|1.00
|139.57
|139.57
|137.89
|-895.26
|92781.50
|385
|2006.01.17 16:49
|sell
|193
|1.00
|139.53
|140.57
|138.89
|386
|2006.01.19 14:43
|t/p
|193
|1.00
|138.89
|140.57
|138.89
|494.62
|93276.12
|387
|2006.01.19 18:45
|sell
|194
|1.00
|139.65
|140.69
|139.01
|388
|2006.01.23 01:41
|s/l
|194
|1.00
|140.69
|140.69
|139.01
|-895.26
|92380.86
|389
|2006.01.23 11:00
|buy
|195
|1.00
|140.19
|139.15
|140.83
|390
|2006.01.23 18:07
|t/p
|195
|1.00
|140.83
|139.15
|140.83
|537.81
|92918.67
|391
|2006.01.24 03:15
|sell
|196
|1.00
|140.86
|141.90
|140.22
|392
|2006.01.25 16:01
|s/l
|196
|1.00
|141.90
|141.90
|140.22
|-884.49
|92034.17
|393
|2006.01.26 01:30
|buy
|197
|1.00
|141.75
|140.71
|142.39
|394
|2006.01.27 11:59
|t/p
|197
|1.00
|142.39
|140.71
|142.39
|546.31
|92580.49
|395
|2006.01.30 20:15
|sell
|198
|1.00
|142.16
|143.20
|141.52
|396
|2006.02.02 13:44
|s/l
|198
|1.00
|143.20
|143.20
|141.52
|-927.55
|91652.93
|397
|2006.02.03 02:30
|buy
|199
|1.00
|143.27
|142.23
|143.91
|398
|2006.02.06 09:30
|s/l
|199
|1.00
|142.23
|142.23
|143.91
|-865.46
|90787.48
|399
|2006.02.06 20:45
|sell
|200
|1.00
|142.40
|143.44
|141.76
|400
|2006.02.07 09:48
|t/p
|200
|1.00
|141.76
|143.44
|141.76
|526.92
|91314.39
|401
|2006.02.08 19:00
|sell
|201
|1.00
|141.67
|142.71
|141.03
|402
|2006.02.10 08:26
|t/p
|201
|1.00
|141.03
|142.71
|141.03
|494.62
|91809.02
|403
|2006.02.13 16:30
|buy
|202
|1.00
|140.27
|139.23
|140.91
|404
|2006.02.17 12:30
|t/p
|202
|1.00
|140.91
|139.23
|140.91
|588.77
|92397.79
|405
|2006.02.17 12:30
|sell
|203
|1.00
|140.91
|141.95
|140.27
|406
|2006.02.23 05:33
|t/p
|203
|1.00
|140.27
|141.95
|140.27
|473.09
|92870.88
|407
|2006.02.23 17:00
|buy
|204
|1.00
|139.65
|138.61
|140.29
|408
|2006.02.27 00:21
|s/l
|204
|1.00
|138.61
|138.61
|140.29
|-856.96
|92013.92
|409
|2006.02.27 00:30
|buy
|205
|1.00
|138.59
|137.55
|139.23
|410
|2006.02.27 01:56
|s/l
|205
|1.00
|137.55
|137.55
|139.23
|-873.95
|91139.97
|411
|2006.02.27 17:30
|buy
|206
|1.00
|137.54
|136.50
|138.18
|412
|2006.02.28 12:12
|t/p
|206
|1.00
|138.18
|136.50
|138.18
|546.31
|91686.28
|413
|2006.02.28 12:30
|sell
|207
|1.00
|138.20
|139.24
|137.56
|414
|2006.03.02 16:12
|s/l
|207
|1.00
|139.24
|139.24
|137.56
|-916.79
|90769.49
|415
|2006.03.03 01:15
|sell
|208
|1.00
|139.56
|140.60
|138.92
|416
|2006.03.06 01:26
|s/l
|208
|1.00
|140.60
|140.60
|138.92
|-884.49
|89885.00
|417
|2006.03.08 02:00
|buy
|209
|1.00
|139.71
|138.67
|140.35
|418
|2006.03.08 10:51
|t/p
|209
|1.00
|140.35
|138.67
|140.35
|537.81
|90422.81
|419
|2006.03.08 22:15
|sell
|210
|1.00
|140.51
|141.55
|139.87
|420
|2006.03.09 11:23
|t/p
|210
|1.00
|139.87
|141.55
|139.87
|505.39
|90928.19
|421
|2006.03.09 17:00
|sell
|211
|1.00
|140.18
|141.22
|139.54
|422
|2006.03.10 05:15
|s/l
|211
|1.00
|141.22
|141.22
|139.54
|-884.49
|90043.70
|423
|2006.03.13 09:00
|sell
|212
|1.00
|142.10
|143.14
|141.46
|424
|2006.03.14 12:33
|t/p
|212
|1.00
|141.46
|143.14
|141.46
|526.92
|90570.62
|425
|2006.03.14 12:45
|buy
|213
|1.00
|141.38
|140.34
|142.02
|426
|2006.03.16 10:17
|t/p
|213
|1.00
|142.02
|140.34
|142.02
|571.79
|91142.40
|427
|2006.03.16 23:45
|buy
|214
|1.00
|142.29
|141.25
|142.93
|428
|2006.03.17 14:34
|s/l
|214
|1.00
|141.25
|141.25
|142.93
|-865.46
|90276.95
|429
|2006.03.20 02:00
|sell
|215
|1.00
|141.51
|142.55
|140.87
|430
|2006.03.20 14:54
|t/p
|215
|1.00
|140.87
|142.55
|140.87
|537.68
|90814.63
|431
|2006.03.21 01:00
|sell
|216
|1.00
|141.53
|142.57
|140.89
|432
|2006.03.23 02:07
|t/p
|216
|1.00
|140.89
|142.57
|140.89
|494.62
|91309.25
|433
|2006.03.23 14:00
|buy
|217
|1.00
|141.17
|140.13
|141.81
|434
|2006.03.24 15:23
|t/p
|217
|1.00
|141.81
|140.13
|141.81
|546.30
|91855.55
|435
|2006.03.27 12:15
|sell
|218
|1.00
|140.56
|141.60
|139.92
|436
|2006.03.28 01:44
|t/p
|218
|1.00
|139.92
|141.60
|139.92
|526.91
|92382.46
|437
|2006.03.29 06:15
|buy
|219
|1.00
|141.43
|140.39
|142.07
|438
|2006.03.30 15:34
|t/p
|219
|1.00
|142.07
|140.39
|142.07
|563.29
|92945.75
|439
|2006.03.31 08:00
|buy
|220
|1.00
|142.60
|141.56
|143.24
|440
|2006.04.04 11:59
|t/p
|220
|1.00
|143.24
|141.56
|143.24
|554.81
|93500.56
|441
|2006.04.04 23:00
|sell
|221
|1.00
|144.04
|145.08
|143.40
|442
|2006.04.05 06:19
|t/p
|221
|1.00
|143.40
|145.08
|143.40
|526.92
|94027.47
|443
|2006.04.05 23:15
|buy
|222
|1.00
|144.22
|143.18
|144.86
|444
|2006.04.06 13:35
|t/p
|222
|1.00
|144.86
|143.18
|144.86
|563.30
|94590.77
|445
|2006.04.06 23:00
|sell
|223
|1.00
|143.98
|145.02
|143.34
|446
|2006.04.07 09:16
|t/p
|223
|1.00
|143.34
|145.02
|143.34
|526.92
|95117.69
|447
|2006.04.07 16:30
|buy
|224
|1.00
|142.73
|141.69
|143.37
|448
|2006.04.10 10:14
|t/p
|224
|1.00
|143.37
|141.69
|143.37
|546.30
|95663.99
|449
|2006.04.10 17:00
|buy
|225
|1.00
|143.30
|142.26
|143.94
|450
|2006.04.11 14:58
|t/p
|225
|1.00
|143.94
|142.26
|143.94
|546.31
|96210.31
|451
|2006.04.11 20:15
|buy
|226
|1.00
|143.59
|142.55
|144.23
|452
|2006.04.17 13:42
|t/p
|226
|1.00
|144.23
|142.55
|144.23
|588.77
|96799.08
|453
|2006.04.18 08:45
|buy
|227
|1.00
|144.35
|143.31
|144.99
|454
|2006.04.19 15:37
|t/p
|227
|1.00
|144.99
|143.31
|144.99
|546.30
|97345.39
|455
|2006.04.20 05:00
|sell
|228
|1.00
|145.25
|146.29
|144.61
|456
|2006.04.20 16:05
|t/p
|228
|1.00
|144.61
|146.29
|144.61
|537.68
|97883.07
|457
|2006.04.21 00:15
|buy
|229
|1.00
|144.65
|143.61
|145.29
|458
|2006.04.24 00:00
|s/l
|229
|1.00
|143.61
|143.61
|145.29
|-865.46
|97017.61
|459
|2006.04.26 04:00
|sell
|230
|1.00
|142.81
|143.85
|142.17
|460
|2006.04.27 12:21
|t/p
|230
|1.00
|142.17
|143.85
|142.17
|505.38
|97522.99
|461
|2006.04.27 16:45
|sell
|231
|1.00
|142.93
|143.97
|142.29
|462
|2006.05.04 08:06
|s/l
|231
|1.00
|143.97
|143.97
|142.29
|-949.07
|96573.91
|463
|2006.05.04 16:00
|sell
|232
|1.00
|143.76
|144.80
|143.12
|464
|2006.05.05 16:57
|t/p
|232
|1.00
|143.12
|144.80
|143.12
|526.92
|97100.83
|465
|2006.05.08 10:15
|buy
|233
|1.00
|141.82
|140.78
|142.46
|466
|2006.05.08 23:00
|t/p
|233
|1.00
|142.46
|140.78
|142.46
|537.81
|97638.64
|467
|2006.05.08 23:30
|sell
|234
|1.00
|141.92
|142.96
|141.28
|468
|2006.05.10 11:01
|t/p
|234
|1.00
|141.28
|142.96
|141.28
|516.15
|98154.79
|469
|2006.05.10 17:30
|sell
|235
|1.00
|141.65
|142.69
|141.01
|470
|2006.05.16 07:02
|t/p
|235
|1.00
|141.01
|142.69
|141.01
|473.09
|98627.88
|471
|2006.05.16 15:30
|sell
|236
|1.00
|141.52
|142.56
|140.88
|472
|2006.05.17 02:18
|t/p
|236
|1.00
|140.88
|142.56
|140.88
|526.92
|99154.79
|473
|2006.05.17 16:00
|buy
|237
|1.00
|140.42
|139.38
|141.06
|474
|2006.05.17 20:31
|t/p
|237
|1.00
|141.06
|139.38
|141.06
|537.82
|99692.61
|475
|2006.05.18 04:00
|buy
|238
|1.00
|141.21
|140.17
|141.85
|476
|2006.05.18 13:15
|t/p
|238
|1.00
|141.85
|140.17
|141.85
|537.82
|100230.43
|477
|2006.05.19 11:45
|sell
|239
|1.00
|142.82
|143.86
|142.18
|478
|2006.05.19 14:58
|t/p
|239
|1.00
|142.18
|143.86
|142.18
|537.68
|100768.11
|479
|2006.05.22 17:30
|buy
|240
|1.00
|143.57
|142.53
|144.21
|480
|2006.05.30 12:01
|t/p
|240
|1.00
|144.21
|142.53
|144.21
|605.76
|101373.88
|481
|2006.05.31 03:15
|buy
|241
|1.00
|144.09
|143.05
|144.73
|482
|2006.06.05 09:46
|t/p
|241
|1.00
|144.73
|143.05
|144.73
|580.28
|101954.16
|483
|2006.06.05 20:45
|sell
|242
|1.00
|144.79
|145.83
|144.15
|484
|2006.06.09 00:29
|t/p
|242
|1.00
|144.15
|145.83
|144.15
|473.09
|102427.25
|485
|2006.06.09 00:29
|buy
|243
|1.00
|144.13
|143.09
|144.77
|486
|2006.06.13 16:19
|t/p
|243
|1.00
|144.77
|143.09
|144.77
|554.80
|102982.05
|487
|2006.06.14 02:15
|buy
|244
|1.00
|144.50
|143.46
|145.14
|488
|2006.06.14 18:24
|t/p
|244
|1.00
|145.14
|143.46
|145.14
|537.81
|103519.86
|489
|2006.06.15 00:00
|buy
|245
|1.00
|144.94
|143.90
|145.58
|490
|2006.06.16 21:00
|t/p
|245
|1.00
|145.58
|143.90
|145.58
|546.31
|104066.17
|491
|2006.06.16 21:15
|sell
|246
|1.00
|145.59
|146.63
|144.95
|492
|2006.06.19 17:00
|t/p
|246
|1.00
|144.95
|146.63
|144.95
|526.92
|104593.09
|493
|2006.06.19 23:00
|sell
|247
|1.00
|145.28
|146.32
|144.64
|494
|2006.06.20 08:40
|t/p
|247
|1.00
|144.64
|146.32
|144.64
|526.92
|105120.00
|495
|2006.06.21 00:45
|sell
|248
|1.00
|144.62
|145.66
|143.98
|496
|2006.06.22 12:31
|s/l
|248
|1.00
|145.66
|145.66
|143.98
|-906.02
|104213.98
|497
|2006.06.22 13:15
|buy
|249
|1.00
|145.53
|144.49
|146.17
|498
|2006.06.22 18:18
|t/p
|249
|1.00
|146.17
|144.49
|146.17
|537.82
|104751.80
|499
|2006.06.23 05:00
|buy
|250
|1.00
|145.94
|144.90
|146.58
|500
|2006.06.27 12:21
|t/p
|250
|1.00
|146.58
|144.90
|146.58
|554.81
|105306.60
|501
|2006.06.27 12:30
|sell
|251
|1.00
|146.50
|147.54
|145.86
|502
|2006.06.28 16:24
|t/p
|251
|1.00
|145.86
|147.54
|145.86
|526.92
|105833.52
|503
|2006.06.29 10:00
|buy
|252
|1.00
|146.13
|145.09
|146.77
|504
|2006.07.03 12:18
|t/p
|252
|1.00
|146.77
|145.09
|146.77
|554.80
|106388.32
|505
|2006.07.03 12:18
|sell
|253
|1.00
|146.77
|147.81
|146.13
|506
|2006.07.07 16:54
|t/p
|253
|1.00
|146.13
|147.81
|146.13
|473.09
|106861.41
|507
|2006.07.10 13:00
|buy
|254
|1.00
|145.35
|144.31
|145.99
|508
|2006.07.12 01:19
|t/p
|254
|1.00
|145.99
|144.31
|145.99
|554.80
|107416.21
|509
|2006.07.12 07:15
|sell
|255
|1.00
|145.93
|146.97
|145.29
|510
|2006.07.14 03:40
|s/l
|255
|1.00
|146.97
|146.97
|145.29
|-916.79
|106499.42
|511
|2006.07.17 02:45
|buy
|256
|1.00
|146.83
|145.79
|147.47
|512
|2006.07.20 12:56
|t/p
|256
|1.00
|147.47
|145.79
|147.47
|580.28
|107079.70
|513
|2006.07.20 23:00
|sell
|257
|1.00
|147.77
|148.81
|147.13
|514
|2006.07.21 10:04
|t/p
|257
|1.00
|147.13
|148.81
|147.13
|526.92
|107606.61
|515
|2006.07.21 17:45
|sell
|258
|1.00
|147.57
|148.61
|146.93
|516
|2006.07.26 10:00
|t/p
|258
|1.00
|146.93
|148.61
|146.93
|505.38
|108111.99
|517
|2006.07.26 15:00
|sell
|259
|1.00
|147.10
|148.14
|146.46
|518
|2006.07.28 11:13
|t/p
|259
|1.00
|146.46
|148.14
|146.46
|494.62
|108606.61
|519
|2006.07.28 13:15
|buy
|260
|1.00
|146.54
|145.50
|147.18
|520
|2006.08.03 14:45
|t/p
|260
|1.00
|147.18
|145.50
|147.18
|588.77
|109195.39
|521
|2006.08.04 00:00
|buy
|261
|1.00
|147.21
|146.17
|147.85
|522
|2006.08.07 11:57
|t/p
|261
|1.00
|147.85
|146.17
|147.85
|546.31
|109741.70
|523
|2006.08.07 19:45
|buy
|262
|1.00
|147.68
|146.64
|148.32
|524
|2006.08.09 16:10
|t/p
|262
|1.00
|148.32
|146.64
|148.32
|554.80
|110296.50
|525
|2006.08.09 23:15
|buy
|263
|1.00
|148.35
|147.31
|148.99
|526
|2006.08.10 16:02
|s/l
|263
|1.00
|147.31
|147.31
|148.99
|-848.47
|109448.03
|527
|2006.08.10 23:45
|buy
|264
|1.00
|147.44
|146.40
|148.08
|528
|2006.08.11 10:09
|t/p
|264
|1.00
|148.08
|146.40
|148.08
|546.31
|109994.34
|529
|2006.08.14 02:15
|buy
|265
|1.00
|148.06
|147.02
|148.70
|530
|2006.08.16 13:31
|t/p
|265
|1.00
|148.70
|147.02
|148.70
|554.81
|110549.15
|531
|2006.08.16 13:31
|sell
|266
|1.00
|148.72
|149.76
|148.08
|532
|2006.08.21 16:48
|s/l
|266
|1.00
|149.76
|149.76
|148.08
|-927.55
|109621.60
|533
|2006.08.22 05:30
|sell
|267
|1.00
|149.44
|150.48
|148.80
|534
|2006.08.23 04:59
|t/p
|267
|1.00
|148.80
|150.48
|148.80
|526.92
|110148.51
|535
|2006.08.23 10:15
|sell
|268
|1.00
|149.09
|150.13
|148.45
|536
|2006.08.30 07:08
|s/l
|268
|1.00
|150.13
|150.13
|148.45
|-949.08
|109199.43
|537
|2006.08.30 15:00
|sell
|269
|1.00
|150.13
|151.17
|149.49
|538
|2006.09.04 09:46
|t/p
|269
|1.00
|149.49
|151.17
|149.49
|483.86
|109683.29
|539
|2006.09.05 00:30
|sell
|270
|1.00
|149.38
|150.42
|148.74
|540
|2006.09.05 02:50
|t/p
|270
|1.00
|148.74
|150.42
|148.74
|537.68
|110220.97
|541
|2006.09.05 02:50
|buy
|271
|1.00
|148.73
|147.69
|149.37
|542
|2006.09.06 20:42
|t/p
|271
|1.00
|149.37
|147.69
|149.37
|546.30
|110767.27
|543
|2006.09.07 02:15
|sell
|272
|1.00
|149.50
|150.54
|148.86
|544
|2006.09.07 10:56
|t/p
|272
|1.00
|148.86
|150.54
|148.86
|537.68
|111304.95
|545
|2006.09.11 02:15
|buy
|273
|1.00
|147.87
|146.83
|148.51
|546
|2006.09.11 08:31
|t/p
|273
|1.00
|148.51
|146.83
|148.51
|537.81
|111842.76
|547
|2006.09.11 22:30
|sell
|274
|1.00
|149.41
|150.45
|148.77
|548
|2006.09.15 15:31
|t/p
|274
|1.00
|148.77
|150.45
|148.77
|473.09
|112315.85
|549
|2006.09.18 18:15
|sell
|275
|1.00
|149.64
|150.68
|149.00
|550
|2006.09.19 11:42
|t/p
|275
|1.00
|149.00
|150.68
|149.00
|526.92
|112842.77
|551
|2006.09.20 03:00
|buy
|276
|1.00
|148.88
|147.84
|149.52
|552
|2006.09.26 12:04
|s/l
|276
|1.00
|147.84
|147.84
|149.52
|-822.99
|112019.78
|553
|2006.09.27 01:15
|buy
|277
|1.00
|148.54
|147.50
|149.18
|554
|2006.09.27 16:12
|t/p
|277
|1.00
|149.18
|147.50
|149.18
|537.81
|112557.59
|555
|2006.09.28 00:30
|buy
|278
|1.00
|149.17
|148.13
|149.81
|556
|2006.09.29 17:28
|t/p
|278
|1.00
|149.81
|148.13
|149.81
|546.30
|113103.89
|557
|2006.10.02 11:30
|sell
|279
|1.00
|149.89
|150.93
|149.25
|558
|2006.10.04 02:14
|close at stop
|279
|1.00
|150.30
|150.93
|149.25
|-365.97
|112737.93