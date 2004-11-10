Strategy Tester Report
ML

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2004.10.01 00:00 - 2006.09.20 00:00 (2004.10.01 - 2006.09.20)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=0.1; StopLoss=51; TakeProfit=13; MaxTrades=5; Pips=3; AccountProtection=1; mm=0; risk=0.15; AccountisNormal=0; mP1=28; mP1shift=0; mP2=28; mP2shift=0; mI=3; mL_vol=2.5;
Bars in test56062Ticks modelled2563996Modelling quality90.00%
Initial deposit50000.00
Total net profit28564.03Gross profit120677.37Gross loss-92113.34
Profit factor1.31Expected payoff9.38
Absolute drawdown1381.93Maximal drawdown7328.39 (13.10%)Relative drawdown13.10% (7328.39)
Total trades3044Short positions (won %)1464 (79.44%)Long positions (won %)1580 (75.57%)
Profit trades (% of total)2357 (77.43%)Loss trades (% of total)687 (22.57%)
Largestprofit trade230.27loss trade-656.00
Averageprofit trade51.20loss trade-134.08
Maximumconsecutive wins (profit in money)45 (1820.92)consecutive losses (loss in money)15 (-3583.02)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1820.92 (45)consecutive loss (count of losses)-3583.02 (15)
Averageconsecutive wins8consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.10.04 15:30sell10.101.22831.23341.2270
22004.10.04 15:34sell20.201.22861.23371.2273
32004.10.04 15:45sell30.401.22901.23411.2277
42004.10.04 16:16t/p30.401.22771.23411.227752.0050052.00
52004.10.04 16:16close20.201.22761.23371.227320.0050072.00
62004.10.04 16:16close10.101.22761.23341.22707.0050079.00
72004.10.04 16:16sell40.101.22731.23241.2260
82004.10.04 16:16sell50.201.22811.23321.2268
92004.10.04 16:54t/p50.201.22681.23321.226826.0050105.00
102004.10.04 16:54close40.101.22681.23241.22605.0050110.00
112004.10.04 16:54sell60.101.22651.23161.2252
122004.10.04 17:21sell70.201.22681.23191.2255
132004.10.04 17:44sell80.401.22731.23241.2260
142004.10.04 18:11sell90.801.22771.23281.2264
152004.10.04 18:16sell101.601.22811.23321.2268
162004.10.04 18:33t/p101.601.22681.23321.2268208.0050318.00
172004.10.04 18:33close90.801.22671.23281.226480.0050398.00
182004.10.04 18:33close80.401.22671.23241.226024.0050422.00
192004.10.04 18:33close70.201.22671.23191.22552.0050424.00
202004.10.04 18:33close60.101.22671.23161.2252-2.0050422.00
212004.10.04 18:33sell110.101.22641.23151.2251
222004.10.04 18:42sell120.201.22681.23191.2255
232004.10.04 18:53sell130.401.22711.23221.2258
242004.10.04 18:57sell140.801.22751.23261.2262
252004.10.04 20:43sell151.601.22791.23301.2266
262004.10.05 02:37t/p151.601.22661.23301.2266215.4250637.42
272004.10.05 02:37close140.801.22651.23261.226283.7250721.15
282004.10.05 02:37close130.401.22651.23221.225825.8650747.00
292004.10.05 02:37close120.201.22651.23191.22556.9350753.93
302004.10.05 02:37close110.101.22651.23151.2251-0.5450753.39
312004.10.08 15:30buy160.101.24021.23511.2415
322004.10.08 15:59buy170.201.23981.23471.2411
332004.10.08 16:15buy180.401.23951.23441.2408
342004.10.08 16:35t/p180.401.24081.23441.240852.0050805.39
352004.10.08 16:35close170.201.24081.23471.241120.0050825.39
362004.10.08 16:35close160.101.24081.23511.24156.0050831.39
372004.10.08 17:15buy190.101.24141.23631.2427
382004.10.08 17:19buy200.201.24081.23571.2421
392004.10.08 17:50t/p200.201.24211.23571.242126.0050857.39
402004.10.08 17:50close190.101.24221.23631.24278.0050865.39
412004.10.08 17:50buy210.101.24251.23741.2438
422004.10.08 17:50buy220.201.24221.23711.2435
432004.10.08 17:53buy230.401.24181.23671.2431
442004.10.08 18:15t/p230.401.24311.23671.243152.0050917.39
452004.10.08 18:15close220.201.24311.23711.243518.0050935.39
462004.10.08 18:15close210.101.24311.23741.24386.0050941.39
472004.10.08 18:15buy240.101.24341.23831.2447
482004.10.08 18:16buy250.201.24291.23781.2442
492004.10.08 18:20buy260.401.24251.23741.2438
502004.10.08 18:22buy270.801.24221.23711.2435
512004.10.08 18:58buy281.601.24171.23661.2430
522004.10.11 14:33s/l240.101.23831.23831.2447-54.2950887.10
532004.10.11 14:33close281.601.23831.23661.2430-596.6650290.45
542004.10.11 14:33close270.801.23831.23711.2435-338.3349952.12
552004.10.11 14:33close260.401.23831.23741.2438-181.1649770.96
562004.10.11 14:33close250.201.23831.23781.2442-98.5849672.37
572004.10.12 13:00sell290.101.22921.23431.2279
582004.10.12 13:03sell300.201.22951.23461.2282
592004.10.12 13:05sell310.401.22991.23501.2286
602004.10.12 13:07sell320.801.23021.23531.2289
612004.10.12 13:28sell331.601.23051.23561.2292
622004.10.13 12:45t/p331.601.22921.23561.2292215.4249887.80
632004.10.13 12:45close320.801.22921.23531.228983.7149971.51
642004.10.13 12:45close310.401.22921.23501.228629.8650001.36
652004.10.13 12:45close300.201.22921.23461.22826.9350008.29
662004.10.13 12:45close290.101.22921.23431.22790.4650008.76
672004.10.13 15:30sell340.101.22431.22941.2230
682004.10.13 15:37sell350.201.22471.22981.2234
692004.10.13 15:49sell360.401.22511.23021.2238
702004.10.13 16:13sell370.801.22541.23051.2241
712004.10.13 16:32sell381.601.22581.23091.2245
722004.10.13 19:40s/l340.101.22941.22941.2230-51.0049957.76
732004.10.13 19:40close381.601.22941.23091.2245-575.9949381.77
742004.10.13 19:40close370.801.22941.23051.2241-319.9949061.78
752004.10.13 19:40close360.401.22941.23021.2238-172.0048889.78
762004.10.13 19:40close350.201.22941.22981.2234-94.0048795.78
772004.10.13 21:30buy390.101.23401.22891.2353
782004.10.14 00:21buy400.201.23371.22861.2350
792004.10.14 02:43buy410.401.23341.22831.2347
802004.10.14 02:45buy420.801.23301.22791.2343
812004.10.14 02:52buy431.601.23271.22761.2340
822004.10.14 04:45t/p431.601.23401.22761.2340208.0049003.78
832004.10.14 04:45close420.801.23421.22791.234396.0049099.78
842004.10.14 04:45close410.401.23421.22831.234732.0049131.78
852004.10.14 04:45close400.201.23421.22861.235010.0049141.78
862004.10.14 04:45close390.101.23421.22891.23530.9049142.68
872004.10.15 16:00buy440.101.24781.24271.2491
882004.10.15 16:00buy450.201.24741.24231.2487
892004.10.15 16:03buy460.401.24711.24201.2484
902004.10.15 16:10t/p460.401.24841.24201.248452.0049194.68
912004.10.15 16:10close450.201.24841.24231.248720.0049214.68
922004.10.15 16:10close440.101.24841.24271.24916.0049220.68
932004.10.15 16:10buy470.101.24871.24361.2500
942004.10.15 16:10buy480.201.24831.24321.2496
952004.10.15 16:11buy490.401.24801.24291.2493
962004.10.15 16:14t/p490.401.24931.24291.249352.0049272.68
972004.10.15 16:14close480.201.24951.24321.249624.0049296.68
982004.10.15 16:14close470.101.24951.24361.25008.0049304.68
992004.10.15 16:14buy500.101.24981.24471.2511
1002004.10.15 16:14buy510.201.24951.24441.2508
1012004.10.15 16:18buy520.401.24901.24391.2503
1022004.10.15 16:20buy530.801.24841.24331.2497
1032004.10.15 16:25buy541.601.24801.24291.2493
1042004.10.15 17:06t/p541.601.24931.24291.2493208.0049512.68
1052004.10.15 17:06close530.801.24931.24331.249772.0049584.68
1062004.10.15 17:06close520.401.24931.24391.250312.0049596.68
1072004.10.15 17:06close510.201.24931.24441.2508-4.0049592.68
1082004.10.15 17:06close500.101.24931.24471.2511-5.0049587.68
1092004.10.15 17:06buy550.101.24961.24451.2509
1102004.10.15 17:06buy560.201.24921.24411.2505
1112004.10.15 17:07buy570.401.24891.24381.2502
1122004.10.15 17:20buy580.801.24861.24351.2499
1132004.10.15 17:21buy591.601.24821.24311.2495
1142004.10.18 14:36t/p591.601.24951.24311.2495155.3449743.02
1152004.10.18 14:36close580.801.24951.24351.249945.6749788.70
1162004.10.18 14:36close570.401.24951.24381.250210.8449799.53
1172004.10.18 14:36close560.201.24951.24411.2505-0.5849798.95
1182004.10.18 14:36close550.101.24951.24451.2509-4.2949794.66
1192004.10.20 11:00buy600.101.25831.25321.2596
1202004.10.20 11:03buy610.201.25791.25281.2592
1212004.10.20 11:08buy620.401.25751.25241.2588
1222004.10.20 11:18buy630.801.25721.25211.2585
1232004.10.20 12:09t/p630.801.25851.25211.2585104.0049898.66
1242004.10.20 12:09close620.401.25861.25241.258844.0049942.66
1252004.10.20 12:09close610.201.25861.25281.259214.0049956.66
1262004.10.20 12:09close600.101.25861.25321.25963.0049959.66
1272004.10.20 12:15buy640.101.25891.25381.2602
1282004.10.20 12:16buy650.201.25831.25321.2596
1292004.10.20 12:19buy660.401.25791.25281.2592
1302004.10.20 13:15t/p660.401.25921.25281.259252.0050011.66
1312004.10.20 13:15close650.201.25931.25321.259620.0050031.66
1322004.10.20 13:15close640.101.25931.25381.26024.0050035.66
1332004.10.20 13:15buy670.101.25961.25451.2609
1342004.10.20 13:18buy680.201.25911.25401.2604
1352004.10.20 13:30buy690.401.25851.25341.2598
1362004.10.20 13:47buy700.801.25811.25301.2594
1372004.10.20 14:35t/p700.801.25941.25301.2594104.0050139.66
1382004.10.20 14:35close690.401.25951.25341.259840.0050179.66
1392004.10.20 14:35close680.201.25951.25401.26048.0050187.66
1402004.10.20 14:35close670.101.25951.25451.2609-1.0050186.66
1412004.10.20 14:35buy710.101.25981.25471.2611
1422004.10.20 14:37buy720.201.25951.25441.2608
1432004.10.20 14:47buy730.401.25891.25381.2602
1442004.10.20 14:58t/p730.401.26021.25381.260252.0050238.66
1452004.10.20 14:58close720.201.26021.25441.260814.0050252.66
1462004.10.20 14:58close710.101.26021.25471.26114.0050256.66
1472004.10.20 14:58buy740.101.26051.25541.2618
1482004.10.20 14:59buy750.201.26021.25511.2615
1492004.10.20 15:37buy760.401.25971.25461.2610
1502004.10.20 15:38buy770.801.25941.25431.2607
1512004.10.20 15:38buy781.601.25891.25381.2602
1522004.10.20 16:34t/p781.601.26021.25381.2602208.0050464.66
1532004.10.20 16:34close770.801.26031.25431.260772.0050536.66
1542004.10.20 16:34close760.401.26031.25461.261024.0050560.66
1552004.10.20 16:34close750.201.26031.25511.26152.0050562.66
1562004.10.20 16:34close740.101.26031.25541.2618-2.0050560.66
1572004.10.20 16:34buy790.101.26061.25551.2619
1582004.10.20 16:35buy800.201.26001.25491.2613
1592004.10.20 17:09t/p800.201.26131.25491.261326.0050586.66
1602004.10.20 17:09close790.101.26131.25551.26197.0050593.66
1612004.10.25 00:45buy810.101.27181.26671.2731
1622004.10.25 00:53t/p810.101.27311.26671.273113.0050606.66
1632004.10.25 00:53buy820.101.27341.26831.2747
1642004.10.25 00:54buy830.201.27301.26791.2743
1652004.10.25 01:00buy840.401.27261.26751.2739
1662004.10.25 01:38t/p840.401.27391.26751.273952.0050658.66
1672004.10.25 01:38close830.201.27401.26791.274320.0050678.66
1682004.10.25 01:38close820.101.27401.26831.27476.0050684.66
1692004.10.25 01:38buy850.101.27431.26921.2756
1702004.10.25 01:39buy860.201.27391.26881.2752
1712004.10.25 01:51buy870.401.27341.26831.2747
1722004.10.25 02:23t/p870.401.27471.26831.274752.0050736.66
1732004.10.25 02:23close860.201.27481.26881.275218.0050754.66
1742004.10.25 02:23close850.101.27481.26921.27565.0050759.66
1752004.10.25 02:23buy880.101.27511.27001.2764
1762004.10.25 02:35t/p880.101.27641.27001.276413.0050772.66
1772004.10.25 02:35buy890.101.27791.27281.2792
1782004.10.25 02:35buy900.201.27761.27251.2789
1792004.10.25 02:35buy910.401.27651.27141.2778
1802004.10.25 03:07t/p910.401.27781.27141.277852.0050824.66
1812004.10.25 03:07close900.201.27781.27251.27894.0050828.66
1822004.10.25 03:07close890.101.27781.27281.2792-1.0050827.66
1832004.10.25 03:07buy920.101.27811.27301.2794
1842004.10.25 03:32buy930.201.27771.27261.2790
1852004.10.25 03:33buy940.401.27741.27231.2787
1862004.10.25 03:33buy950.801.27701.27191.2783
1872004.10.25 03:37buy961.601.27661.27151.2779
1882004.10.25 05:37t/p961.601.27791.27151.2779208.0051035.66
1892004.10.25 05:37close950.801.27821.27191.278396.0051131.66
1902004.10.25 05:37close940.401.27821.27231.278732.0051163.66
1912004.10.25 05:37close930.201.27821.27261.279010.0051173.66
1922004.10.25 05:37close920.101.27821.27301.27941.0051174.66
1932004.10.25 05:37buy970.101.27851.27341.2798
1942004.10.25 05:37buy980.201.27811.27301.2794
1952004.10.25 05:57buy990.401.27781.27271.2791
1962004.10.25 06:01buy1000.801.27741.27231.2787
1972004.10.25 06:05buy1011.601.27701.27191.2783
1982004.10.25 09:48t/p1011.601.27831.27191.2783208.0051382.66
1992004.10.25 09:48close1000.801.27861.27231.278796.0151478.67
2002004.10.25 09:48close990.401.27861.27271.279132.0051510.67
2012004.10.25 09:48close980.201.27861.27301.279410.0051520.67
2022004.10.25 09:48close970.101.27861.27341.27981.0051521.67
2032004.10.27 20:15sell1020.101.27091.27601.2696
2042004.10.27 20:20sell1030.201.27121.27631.2699
2052004.10.27 20:28t/p1030.201.26991.27631.269926.0051547.67
2062004.10.27 20:28close1020.101.26971.27601.269612.0051559.67
2072004.10.27 20:28sell1040.101.26941.27451.2681
2082004.10.27 20:29sell1050.201.26981.27491.2685
2092004.10.27 20:30sell1060.401.27021.27531.2689
2102004.10.27 20:32sell1070.801.27051.27561.2692
2112004.10.27 20:36sell1081.601.27141.27651.2701
2122004.10.27 20:52t/p1081.601.27011.27651.2701208.0051767.67
2132004.10.27 20:52close1070.801.27011.27561.269232.0151799.68
2142004.10.27 20:52close1060.401.27011.27531.26894.0051803.68
2152004.10.27 20:52close1050.201.27011.27491.2685-6.0051797.68
2162004.10.27 20:52close1040.101.27011.27451.2681-7.0051790.68
2172004.10.27 20:52sell1090.101.26981.27491.2685
2182004.10.27 20:54sell1100.201.27021.27531.2689
2192004.10.27 21:03sell1110.401.27051.27561.2692
2202004.10.27 22:25sell1120.801.27091.27601.2696
2212004.10.27 22:49sell1131.601.27121.27631.2699
2222004.10.27 23:47t/p1131.601.26991.27631.2699208.0051998.68
2232004.10.27 23:47close1120.801.26991.27601.269680.0052078.68
2242004.10.27 23:47close1110.401.26991.27561.269224.0052102.68
2252004.10.27 23:47close1100.201.26991.27531.26896.0052108.68
2262004.10.27 23:47close1090.101.26991.27491.2685-1.0052107.68
2272004.10.27 23:47sell1140.101.26961.27471.2683
2282004.10.27 23:48sell1150.201.27001.27511.2687
2292004.10.28 00:04sell1160.401.27041.27551.2691
2302004.10.28 02:33t/p1160.401.26911.27551.269152.0052159.68
2312004.10.28 02:33close1150.201.26901.27511.268720.9352180.61
2322004.10.28 02:33close1140.101.26901.27471.26836.4652187.07
2332004.11.01 00:45buy1170.101.28311.27801.2844
2342004.11.01 00:54buy1180.201.28271.27761.2840
2352004.11.01 01:03buy1190.401.28231.27721.2836
2362004.11.01 01:06buy1200.801.28201.27691.2833
2372004.11.01 01:46buy1211.601.28161.27651.2829
2382004.11.01 02:51s/l1170.101.27801.27801.2844-51.0052136.07
2392004.11.01 02:51close1211.601.27791.27651.2829-591.9951544.08
2402004.11.01 02:51close1200.801.27791.27691.2833-327.9951216.09
2412004.11.01 02:51close1190.401.27791.27721.2836-176.0051040.09
2422004.11.01 02:51close1180.201.27791.27761.2840-96.0050944.09
2432004.11.03 14:15buy1220.101.27551.27041.2768
2442004.11.03 14:19t/p1220.101.27681.27041.276813.0050957.09
2452004.11.03 14:19buy1230.101.27721.27211.2785
2462004.11.03 14:19buy1240.201.27681.27171.2781
2472004.11.03 14:26t/p1240.201.27811.27171.278126.0050983.09
2482004.11.03 14:26close1230.101.27821.27211.278510.0050993.09
2492004.11.03 14:26buy1250.101.27851.27341.2798
2502004.11.03 14:27buy1260.201.27811.27301.2794
2512004.11.03 14:30buy1270.401.27751.27241.2788
2522004.11.03 14:49t/p1270.401.27881.27241.278852.0051045.09
2532004.11.03 14:49close1260.201.27881.27301.279414.0051059.09
2542004.11.03 14:49close1250.101.27881.27341.27983.0051062.09
2552004.11.03 14:49buy1280.101.27911.27401.2804
2562004.11.03 14:49buy1290.201.27871.27361.2800
2572004.11.03 14:52t/p1290.201.28001.27361.280026.0051088.09
2582004.11.03 14:52close1280.101.28011.27401.280410.0051098.09
2592004.11.03 14:52buy1300.101.28041.27531.2817
2602004.11.03 14:53buy1310.201.27981.27471.2811
2612004.11.03 14:55buy1320.401.27951.27441.2808
2622004.11.03 14:58buy1330.801.27911.27401.2804
2632004.11.03 15:19t/p1330.801.28041.27401.2804104.0051202.09
2642004.11.03 15:19close1320.401.28051.27441.280840.0051242.09
2652004.11.03 15:19close1310.201.28051.27471.281114.0051256.09
2662004.11.03 15:19close1300.101.28051.27531.28171.0051257.09
2672004.11.03 15:19buy1340.101.28081.27571.2821
2682004.11.03 15:21buy1350.201.28041.27531.2817
2692004.11.03 15:24buy1360.401.27981.27471.2811
2702004.11.03 15:25buy1370.801.27951.27441.2808
2712004.11.03 15:34buy1381.601.27911.27401.2804
2722004.11.03 16:20t/p1381.601.28041.27401.2804208.0051465.09
2732004.11.03 16:20close1370.801.28051.27441.280880.0051545.09
2742004.11.03 16:20close1360.401.28051.27471.281128.0051573.09
2752004.11.03 16:20close1350.201.28051.27531.28172.0051575.09
2762004.11.03 16:20close1340.101.28051.27571.2821-3.0051572.09
2772004.11.03 16:20buy1390.101.28081.27571.2821
2782004.11.03 16:21buy1400.201.28041.27531.2817
2792004.11.03 16:30buy1410.401.27961.27451.2809
2802004.11.03 16:31buy1420.801.27901.27391.2803
2812004.11.03 16:31buy1431.601.27871.27361.2800
2822004.11.03 17:04t/p1431.601.28001.27361.2800208.0051780.09
2832004.11.03 17:04close1420.801.28001.27391.280380.0051860.09
2842004.11.03 17:04close1410.401.28001.27451.280916.0051876.09
2852004.11.03 17:04close1400.201.28001.27531.2817-8.0051868.09
2862004.11.03 17:04close1390.101.28001.27571.2821-8.0051860.09
2872004.11.03 17:04buy1440.101.28031.27521.2816
2882004.11.03 17:06buy1450.201.27981.27471.2811
2892004.11.03 17:06buy1460.401.27911.27401.2804
2902004.11.03 17:06buy1470.801.27871.27361.2800
2912004.11.03 17:09t/p1470.801.28001.27361.2800104.0051964.09
2922004.11.03 17:09close1460.401.28001.27401.280436.0052000.09
2932004.11.03 17:09close1450.201.28001.27471.28114.0052004.09
2942004.11.03 17:09close1440.101.28001.27521.2816-3.0052001.09
2952004.11.03 17:09buy1480.101.28031.27521.2816
2962004.11.03 17:09buy1490.201.27981.27471.2811
2972004.11.03 17:11buy1500.401.27951.27441.2808
2982004.11.03 17:17buy1510.801.27891.27381.2802
2992004.11.03 17:27buy1521.601.27831.27321.2796
3002004.11.03 19:46t/p1521.601.27961.27321.2796208.0052209.09
3012004.11.03 19:46close1510.801.27971.27381.280264.0052273.09
3022004.11.03 19:46close1500.401.27971.27441.28088.0052281.09
3032004.11.03 19:46close1490.201.27971.27471.2811-2.0052279.09
3042004.11.03 19:46close1480.101.27971.27521.2816-6.0052273.09
3052004.11.03 20:15buy1530.101.28211.27701.2834
3062004.11.03 20:17buy1540.201.28181.27671.2831
3072004.11.03 23:25buy1550.401.28141.27631.2827
3082004.11.04 00:04t/p1550.401.28271.27631.282747.6152320.70
3092004.11.04 00:04close1540.201.28281.27671.283117.8152338.51
3102004.11.04 00:04close1530.101.28281.27701.28345.9052344.41
3112004.11.04 17:30buy1560.101.28881.28371.2901
3122004.11.04 17:31buy1570.201.28821.28311.2895
3132004.11.04 17:56buy1580.401.28781.28271.2891
3142004.11.04 17:57buy1590.801.28751.28241.2888
3152004.11.04 18:09buy1601.601.28711.28201.2884
3162004.11.05 02:01t/p1601.601.28841.28201.2884190.4552534.86
3172004.11.05 02:01close1590.801.28851.28241.288871.2352606.09
3182004.11.05 02:01close1580.401.28851.28271.289123.6152629.71
3192004.11.05 02:01close1570.201.28851.28311.28953.8152633.51
3202004.11.05 02:01close1560.101.28851.28371.2901-4.1052629.42
3212004.11.05 15:15sell1610.101.28091.28601.2796
3222004.11.05 15:15sell1620.201.28161.28671.2803
3232004.11.05 15:17sell1630.401.28211.28721.2808
3242004.11.05 15:17sell1640.801.28241.28751.2811
3252004.11.05 15:18sell1651.601.28281.28791.2815
3262004.11.05 15:31s/l1610.101.28601.28601.2796-51.0052578.42
3272004.11.05 15:31close1651.601.28631.28791.2815-559.9952018.43
3282004.11.05 15:31close1640.801.28631.28751.2811-312.0051706.43
3292004.11.05 15:31close1630.401.28631.28721.2808-168.0051538.43
3302004.11.05 15:31close1620.201.28631.28671.2803-94.0051444.43
3312004.11.05 18:00buy1660.101.29471.28961.2960
3322004.11.05 18:00buy1670.201.29421.28911.2955
3332004.11.05 18:03buy1680.401.29391.28881.2952
3342004.11.05 18:09buy1690.801.29361.28851.2949
3352004.11.05 18:09buy1701.601.29321.28811.2945
3362004.11.05 21:02t/p1701.601.29451.28811.2945208.0051652.43
3372004.11.05 21:02close1690.801.29461.28851.294980.0151732.44
3382004.11.05 21:02close1680.401.29461.28881.295228.0051760.44
3392004.11.05 21:02close1670.201.29461.28911.29558.0051768.44
3402004.11.05 21:02close1660.101.29461.28961.2960-1.0051767.44
3412004.11.05 21:15buy1710.101.29471.28961.2960
3422004.11.05 21:29t/p1710.101.29601.28961.296013.0051780.44
3432004.11.05 21:29buy1720.101.29631.29121.2976
3442004.11.05 21:29buy1730.201.29591.29081.2972
3452004.11.05 22:55buy1740.401.29551.29041.2968
3462004.11.08 00:07t/p1740.401.29681.29041.296838.8451819.27
3472004.11.08 00:07close1730.201.29711.29081.297217.4251836.69
3482004.11.08 00:07close1720.101.29711.29121.29764.7151841.40
3492004.11.08 00:07buy1750.101.29741.29231.2987
3502004.11.08 00:18buy1760.201.29701.29191.2983
3512004.11.08 00:23buy1770.401.29661.29151.2979
3522004.11.08 00:42buy1780.801.29621.29111.2975
3532004.11.08 01:06buy1791.601.29591.29081.2972
3542004.11.08 05:08t/p1791.601.29721.29081.2972208.0052049.40
3552004.11.08 05:08close1780.801.29721.29111.297580.0052129.40
3562004.11.08 05:08close1770.401.29721.29151.297924.0052153.40
3572004.11.08 05:08close1760.201.29721.29191.29834.0052157.40
3582004.11.08 05:08close1750.101.29721.29231.2987-2.0052155.40
3592004.11.10 13:45buy1800.101.29791.29281.2992
3602004.11.10 13:47buy1810.201.29751.29241.2988
3612004.11.10 13:51buy1820.401.29701.29191.2983
3622004.11.10 13:54buy1830.801.29661.29151.2979
3632004.11.10 14:02buy1841.601.29631.29121.2976
3642004.11.10 14:13t/p1841.601.29761.29121.2976208.0052363.40
3652004.11.10 14:13close1830.801.29761.29151.297980.0052443.40
3662004.11.10 14:13close1820.401.29761.29191.298324.0052467.40
3672004.11.10 14:13close1810.201.29761.29241.29882.0052469.40
3682004.11.10 14:13close1800.101.29761.29281.2992-3.0052466.40
3692004.11.10 14:13buy1850.101.29791.29281.2992
3702004.11.10 14:30buy1860.201.29701.29191.2983
3712004.11.10 14:30buy1870.401.29641.29131.2977
3722004.11.10 14:30buy1880.801.29581.29071.2971
3732004.11.10 14:30buy1891.601.29551.29041.2968
3742004.11.10 14:30t/p1880.801.29711.29071.2971104.0052570.40
3752004.11.10 14:30t/p1891.601.29681.29041.2968208.0052778.40
3762004.11.10 14:30close1870.401.29741.29131.297740.0052818.40
3772004.11.10 14:30close1860.201.29741.29191.29838.0052826.40
3782004.11.10 14:30close1850.101.29741.29281.2992-5.0052821.40
3792004.11.10 14:30buy1900.101.29771.29261.2990
3802004.11.10 14:30buy1910.201.29671.29161.2980
3812004.11.10 14:30buy1920.401.29581.29071.2971
3822004.11.10 14:30t/p1920.401.29711.29071.297152.0052873.40
3832004.11.10 14:30close1910.201.29721.29161.298010.0052883.40
3842004.11.10 14:30close1900.101.29721.29261.2990-5.0052878.40
3852004.11.10 14:30buy1930.101.29751.29241.2988
3862004.11.10 14:31buy1940.201.29701.29191.2983
3872004.11.10 14:31buy1950.401.29591.29081.2972
3882004.11.10 14:31buy1960.801.29561.29051.2969
3892004.11.10 14:35t/p1960.801.29691.29051.2969104.0052982.40
3902004.11.10 14:35close1950.401.29691.29081.297240.0053022.40
3912004.11.10 14:35close1940.201.29691.29191.2983-2.0053020.40
3922004.11.10 14:35close1930.101.29691.29241.2988-6.0053014.40
3932004.11.10 14:35buy1970.101.29721.29211.2985
3942004.11.10 14:35buy1980.201.29691.29181.2982
3952004.11.10 14:36t/p1980.201.29821.29181.298226.0053040.40
3962004.11.10 14:36close1970.101.29841.29211.298512.0053052.40
3972004.11.10 14:36buy1990.101.29871.29361.3000
3982004.11.10 14:36buy2000.201.29831.29321.2996
3992004.11.10 14:36buy2010.401.29761.29251.2989
4002004.11.10 14:36buy2020.801.29701.29191.2983
4012004.11.10 14:37t/p2010.401.29891.29251.298952.0053104.40
4022004.11.10 14:37t/p2020.801.29831.29191.2983104.0053208.40
4032004.11.10 14:37close2000.201.29891.29321.299612.0053220.40
4042004.11.10 14:37close1990.101.29891.29361.30002.0053222.40
4052004.11.10 14:37buy2030.101.29921.29411.3005
4062004.11.10 14:37buy2040.201.29881.29371.3001
4072004.11.10 14:38t/p2040.201.30011.29371.300126.0053248.40
4082004.11.10 14:38close2030.101.30011.29411.30059.0053257.40
4092004.11.10 14:38buy2050.101.30041.29531.3017
4102004.11.10 14:38buy2060.201.30011.29501.3014
4112004.11.10 14:38buy2070.401.29941.29431.3007
4122004.11.10 14:38buy2080.801.29911.29401.3004
4132004.11.10 14:39buy2091.601.29811.29301.2994
4142004.11.10 14:39t/p2091.601.29941.29301.2994208.0053465.40
4152004.11.10 14:39close2080.801.29971.29401.300448.0053513.40
4162004.11.10 14:39close2070.401.29971.29431.300712.0053525.40
4172004.11.10 14:39close2060.201.29971.29501.3014-8.0053517.40
4182004.11.10 14:39close2050.101.29971.29531.3017-7.0053510.40
4192004.11.10 14:39buy2100.101.30001.29491.3013
4202004.11.10 14:39buy2110.201.29831.29321.2996
4212004.11.10 14:40buy2120.401.29791.29281.2992
4222004.11.10 14:41buy2130.801.29691.29181.2982
4232004.11.10 14:41buy2141.601.29641.29131.2977
4242004.11.10 14:45s/l2100.101.29491.29491.3013-51.0053459.40
4252004.11.10 14:45close2141.601.29491.29131.2977-240.0053219.40
4262004.11.10 14:45close2130.801.29491.29181.2982-160.0053059.40
4272004.11.10 14:45close2120.401.29491.29281.2992-120.0052939.40
4282004.11.10 14:45close2110.201.29491.29321.2996-68.0052871.40
4292004.11.10 14:45buy2150.101.29521.29011.2965
4302004.11.10 14:48t/p2150.101.29651.29011.296513.0052884.40
4312004.11.10 14:48buy2160.101.29681.29171.2981
4322004.11.10 14:48buy2170.201.29651.29141.2978
4332004.11.10 14:51buy2180.401.29621.29111.2975
4342004.11.10 14:54buy2190.801.29561.29051.2969
4352004.11.10 14:55buy2201.601.29451.28941.2958
4362004.11.10 14:59t/p2201.601.29581.28941.2958208.0053092.40
4372004.11.10 14:59close2190.801.29621.29051.296948.0053140.40
4382004.11.10 14:59close2180.401.29621.29111.29750.0053140.40
4392004.11.10 14:59close2170.201.29621.29141.2978-6.0053134.40
4402004.11.10 14:59close2160.101.29621.29171.2981-6.0053128.40
4412004.11.10 14:59buy2210.101.29651.29141.2978
4422004.11.10 14:59buy2220.201.29591.29081.2972
4432004.11.10 14:59buy2230.401.29551.29041.2968
4442004.11.10 15:02buy2240.801.29511.29001.2964
4452004.11.10 15:03buy2251.601.29481.28971.2961
4462004.11.10 15:50s/l2210.101.29141.29141.2978-51.0053077.40
4472004.11.10 15:50close2251.601.29131.28971.2961-560.0052517.40
4482004.11.10 15:50close2240.801.29131.29001.2964-304.0052213.40
4492004.11.10 15:50close2230.401.29131.29041.2968-168.0052045.40
4502004.11.10 15:50close2220.201.29131.29081.2972-92.0051953.40
4512004.11.10 19:30sell2260.101.28731.29241.2860
4522004.11.10 19:38sell2270.201.28761.29271.2863
4532004.11.10 19:41sell2280.401.28801.29311.2867
4542004.11.10 19:42sell2290.801.28851.29361.2872
4552004.11.10 20:14sell2301.601.28911.29421.2878
4562004.11.10 20:14t/p2301.601.28781.29421.2878208.0052161.40
4572004.11.10 20:14close2290.801.28781.29361.287256.0152217.41
4582004.11.10 20:14close2280.401.28781.29311.28678.0052225.41
4592004.11.10 20:14close2270.201.28781.29271.2863-4.0052221.41
4602004.11.10 20:14close2260.101.28781.29241.2860-5.0052216.41
4612004.11.10 20:14sell2310.101.28751.29261.2862
4622004.11.10 20:14sell2320.201.28801.29311.2867
4632004.11.10 20:14sell2330.401.28841.29351.2871
4642004.11.10 20:14sell2340.801.28881.29391.2875
4652004.11.10 20:15sell2351.601.28921.29431.2879
4662004.11.10 20:26t/p2351.601.28791.29431.2879208.0052424.41
4672004.11.10 20:26close2340.801.28761.29391.287596.0052520.41
4682004.11.10 20:26close2330.401.28761.29351.287132.0052552.41
4692004.11.10 20:26close2320.201.28761.29311.28678.0052560.41
4702004.11.10 20:26close2310.101.28761.29261.2862-1.0052559.41
4712004.11.10 20:26sell2360.101.28731.29241.2860
4722004.11.10 20:26sell2370.201.28781.29291.2865
4732004.11.10 20:26sell2380.401.28811.29321.2868
4742004.11.10 20:29sell2390.801.28841.29351.2871
4752004.11.10 20:30sell2401.601.28891.29401.2876
4762004.11.10 20:54t/p2401.601.28761.29401.2876208.0052767.41
4772004.11.10 20:54close2390.801.28761.29351.287164.0052831.41
4782004.11.10 20:54close2380.401.28761.29321.286820.0052851.41
4792004.11.10 20:54close2370.201.28761.29291.28654.0052855.41
4802004.11.10 20:54close2360.101.28761.29241.2860-3.0052852.41
4812004.11.10 20:54sell2410.101.28731.29241.2860
4822004.11.10 20:56sell2420.201.28781.29291.2865
4832004.11.10 20:56sell2430.401.28851.29361.2872
4842004.11.10 20:56t/p2430.401.28721.29361.287252.0052904.41
4852004.11.10 20:56close2420.201.28721.29291.286512.0052916.41
4862004.11.10 20:56close2410.101.28721.29241.28601.0052917.41
4872004.11.10 20:56sell2440.101.28691.29201.2856
4882004.11.10 20:56sell2450.201.28791.29301.2866
4892004.11.10 20:57sell2460.401.28831.29341.2870
4902004.11.10 20:59sell2470.801.28891.29401.2876
4912004.11.10 21:03sell2481.601.28921.29431.2879
4922004.11.11 00:46t/p2481.601.28791.29431.2879215.4253132.83
4932004.11.11 00:46close2470.801.28791.29401.287683.7153216.54
4942004.11.11 00:46close2460.401.28791.29341.287017.8653234.40
4952004.11.11 00:46close2450.201.28791.29301.28660.9353235.33
4962004.11.11 00:46close2440.101.28791.29201.2856-9.5453225.79
4972004.11.12 20:45buy2490.101.29851.29341.2998
4982004.11.12 20:45buy2500.201.29811.29301.2994
4992004.11.12 21:32buy2510.401.29771.29261.2990
5002004.11.12 21:33buy2520.801.29741.29231.2987
5012004.11.15 00:55t/p2520.801.29871.29231.298777.6753303.46
5022004.11.15 00:55close2510.401.29871.29261.299026.8453330.30
5032004.11.15 00:55close2500.201.29871.29301.29945.4253335.72
5042004.11.15 00:55close2490.101.29871.29341.2998-1.2953334.43
5052004.11.17 12:00buy2530.101.30401.29891.3053
5062004.11.17 12:06buy2540.201.30361.29851.3049
5072004.11.17 12:10buy2550.401.30331.29821.3046
5082004.11.17 12:45buy2560.801.30291.29781.3042
5092004.11.17 13:07buy2571.601.30251.29741.3038
5102004.11.17 17:46t/p2571.601.30381.29741.3038208.0053542.43
5112004.11.17 17:46close2560.801.30381.29781.304272.0153614.44
5122004.11.17 17:46close2550.401.30381.29821.304620.0053634.44
5132004.11.17 17:46close2540.201.30381.29851.30494.0053638.44
5142004.11.17 17:46close2530.101.30381.29891.3053-2.0053636.44
5152004.11.18 17:15sell2580.101.29921.30431.2979
5162004.11.18 17:20t/p2580.101.29791.30431.297913.0053649.44
5172004.11.18 17:20sell2590.101.29751.30261.2962
5182004.11.18 17:21sell2600.201.29801.30311.2967
5192004.11.18 17:23sell2610.401.29841.30351.2971
5202004.11.18 18:03t/p2600.201.29671.30311.296726.0053675.44
5212004.11.18 18:03t/p2610.401.29711.30351.297152.0053727.44
5222004.11.18 18:03close2590.101.29661.30261.29629.0053736.44
5232004.11.18 18:03sell2620.101.29631.30141.2950
5242004.11.18 18:03sell2630.201.29671.30181.2954
5252004.11.18 18:03sell2640.401.29711.30221.2958
5262004.11.18 18:03sell2650.801.29751.30261.2962
5272004.11.18 18:05t/p2650.801.29621.30261.2962104.0053840.44
5282004.11.18 18:05close2640.401.29621.30221.295836.0053876.44
5292004.11.18 18:05close2630.201.29621.30181.295410.0053886.44
5302004.11.18 18:05close2620.101.29621.30141.29501.0053887.44
5312004.11.18 18:05sell2660.101.29591.30101.2946
5322004.11.18 18:06sell2670.201.29621.30131.2949
5332004.11.18 18:07sell2680.401.29661.30171.2953
5342004.11.18 18:14t/p2680.401.29531.30171.295352.0053939.44
5352004.11.18 18:14close2670.201.29521.30131.294920.0053959.44
5362004.11.18 18:14close2660.101.29521.30101.29467.0053966.44
5372004.11.18 18:14sell2690.101.29491.30001.2936
5382004.11.18 18:15sell2700.201.29531.30041.2940
5392004.11.18 18:16sell2710.401.29561.30071.2943
5402004.11.18 18:38t/p2710.401.29431.30071.294352.0054018.44
5412004.11.18 18:38close2700.201.29431.30041.294020.0054038.44
5422004.11.18 18:38close2690.101.29431.30001.29366.0054044.44
5432004.11.18 18:45sell2720.101.29431.29941.2930
5442004.11.18 18:48sell2730.201.29461.29971.2933
5452004.11.18 18:53sell2740.401.29511.30021.2938
5462004.11.18 18:55sell2750.801.29541.30051.2941
5472004.11.18 18:55sell2761.601.29571.30081.2944
5482004.11.18 23:44t/p2761.601.29441.30081.2944208.0054252.44
5492004.11.18 23:44close2750.801.29431.30051.294188.0054340.44
5502004.11.18 23:44close2740.401.29431.30021.293832.0054372.44
5512004.11.18 23:44close2730.201.29431.29971.29336.0054378.44
5522004.11.18 23:44close2720.101.29431.29941.29300.0054378.44
5532004.11.19 12:45buy2770.101.30211.29701.3034
5542004.11.19 13:12buy2780.201.30171.29661.3030
5552004.11.19 13:25buy2790.401.30131.29621.3026
5562004.11.19 14:21t/p2790.401.30261.29621.302652.0054430.44
5572004.11.19 14:21close2780.201.30261.29661.303018.0054448.44
5582004.11.19 14:21close2770.101.30261.29701.30345.0054453.44
5592004.11.19 15:15buy2800.101.30291.29781.3042
5602004.11.19 15:21buy2810.201.30251.29741.3038
5612004.11.19 15:30t/p2810.201.30381.29741.303826.0054479.44
5622004.11.19 15:30close2800.101.30391.29781.304210.0054489.44
5632004.11.19 15:30buy2820.101.30421.29911.3055
5642004.11.19 15:45t/p2820.101.30551.29911.305513.0054502.44
5652004.11.19 16:15buy2830.101.30331.29821.3046
5662004.11.19 16:15buy2840.201.30291.29781.3042
5672004.11.19 16:26t/p2840.201.30421.29781.304226.0054528.44
5682004.11.19 16:26close2830.101.30431.29821.304610.0054538.44
5692004.11.19 16:26buy2850.101.30461.29951.3059
5702004.11.19 16:27buy2860.201.30431.29921.3056
5712004.11.19 16:42t/p2860.201.30561.29921.305626.0054564.44
5722004.11.19 16:42close2850.101.30561.29951.305910.0054574.44
5732004.11.19 16:42buy2870.101.30591.30081.3072
5742004.11.19 16:42buy2880.201.30551.30041.3068
5752004.11.19 16:51buy2890.401.30521.30011.3065
5762004.11.19 16:53buy2900.801.30481.29971.3061
5772004.11.19 17:48t/p2900.801.30611.29971.3061104.0054678.44
5782004.11.19 17:48close2890.401.30641.30011.306548.0054726.44
5792004.11.19 17:48close2880.201.30641.30041.306818.0054744.44
5802004.11.19 17:48close2870.101.30641.30081.30725.0054749.44
5812004.11.23 13:30buy2910.101.30841.30331.3097
5822004.11.23 13:56buy2920.201.30801.30291.3093
5832004.11.23 14:40buy2930.401.30771.30261.3090
5842004.11.23 14:51buy2940.801.30731.30221.3086
5852004.11.23 14:57buy2951.601.30671.30161.3080
5862004.11.23 16:02t/p2951.601.30801.30161.3080208.0054957.44
5872004.11.23 16:02close2940.801.30801.30221.308656.0055013.44
5882004.11.23 16:02close2930.401.30801.30261.309012.0055025.44
5892004.11.23 16:02close2920.201.30801.30291.30930.0055025.44
5902004.11.23 16:02close2910.101.30801.30331.3097-4.0055021.44
5912004.11.23 16:30buy2960.101.30801.30291.3093
5922004.11.23 16:51t/p2960.101.30931.30291.309313.0055034.44
5932004.11.23 16:51buy2970.101.30971.30461.3110
5942004.11.23 16:52buy2980.201.30921.30411.3105
5952004.11.23 16:52buy2990.401.30881.30371.3101
5962004.11.23 16:53buy3000.801.30851.30341.3098
5972004.11.23 16:56buy3011.601.30801.30291.3093
5982004.11.23 17:00t/p3011.601.30931.30291.3093208.0055242.44
5992004.11.23 17:00close3000.801.30951.30341.309880.0155322.45
6002004.11.23 17:00close2990.401.30951.30371.310128.0055350.45
6012004.11.23 17:00close2980.201.30951.30411.31056.0055356.45
6022004.11.23 17:00close2970.101.30951.30461.3110-2.0055354.45
6032004.11.23 17:00buy3020.101.30981.30471.3111
6042004.11.23 17:00buy3030.201.30921.30411.3105
6052004.11.23 17:13buy3040.401.30881.30371.3101
6062004.11.23 17:17buy3050.801.30841.30331.3097
6072004.11.23 17:44buy3061.601.30801.30291.3093
6082004.11.23 18:01t/p3061.601.30931.30291.3093208.0055562.45
6092004.11.23 18:01close3050.801.30931.30331.309772.0155634.46
6102004.11.23 18:01close3040.401.30931.30371.310120.0055654.46
6112004.11.23 18:01close3030.201.30931.30411.31052.0055656.46
6122004.11.23 18:01close3020.101.30931.30471.3111-5.0055651.46
6132004.11.23 18:01buy3070.101.30961.30451.3109
6142004.11.23 19:06buy3080.201.30931.30421.3106
6152004.11.23 19:07buy3090.401.30891.30381.3102
6162004.11.23 20:09buy3100.801.30841.30331.3097
6172004.11.23 20:59buy3111.601.30801.30291.3093
6182004.11.24 00:40t/p3111.601.30931.30291.3093190.4555841.91
6192004.11.24 00:40close3100.801.30931.30331.309763.2355905.14
6202004.11.24 00:40close3090.401.30931.30381.310211.6155916.75
6212004.11.24 00:40close3080.201.30931.30421.3106-2.1955914.56
6222004.11.24 00:40close3070.101.30931.30451.3109-4.1055910.46
6232004.11.24 12:45buy3120.101.31501.30991.3163
6242004.11.24 12:49buy3130.201.31461.30951.3159
6252004.11.24 14:30t/p3130.201.31591.30951.315926.0055936.46
6262004.11.24 14:30close3120.101.31601.30991.316310.0055946.46
6272004.11.26 14:45sell3140.101.32221.32731.3209
6282004.11.26 14:48sell3150.201.32271.32781.3214
6292004.11.26 15:04sell3160.401.32321.32831.3219
6302004.11.26 15:07sell3170.801.32361.32871.3223
6312004.11.26 15:07sell3181.601.32401.32911.3227
6322004.11.26 17:03s/l3140.101.32731.32731.3209-51.0055895.46
6332004.11.26 17:03close3181.601.32731.32911.3227-528.0055367.46
6342004.11.26 17:03close3170.801.32731.32871.3223-296.0055071.46
6352004.11.26 17:03close3160.401.32731.32831.3219-164.0054907.46
6362004.11.26 17:03close3150.201.32731.32781.3214-92.0054815.46
6372004.11.26 18:00buy3190.101.32881.32371.3301
6382004.11.26 18:03buy3200.201.32841.32331.3297
6392004.11.26 21:24t/p3200.201.32971.32331.329726.0054841.46
6402004.11.26 21:24close3190.101.32971.32371.33019.0054850.46
6412004.11.26 22:15buy3210.101.32941.32431.3307
6422004.11.29 00:00buy3220.201.32831.32321.3296
6432004.11.29 00:23buy3230.401.32791.32281.3292
6442004.11.29 00:24buy3240.801.32761.32251.3289
6452004.11.29 00:31buy3251.601.32721.32211.3285
6462004.11.29 02:16s/l3210.101.32431.32431.3307-54.2954796.17
6472004.11.29 02:16close3251.601.32431.32211.3285-464.0054332.17
6482004.11.29 02:16close3240.801.32431.32251.3289-264.0054068.17
6492004.11.29 02:16close3230.401.32431.32281.3292-144.0053924.17
6502004.11.29 02:16close3220.201.32431.32321.3296-80.0053844.17
6512004.11.30 16:30buy3260.101.33141.32631.3327
6522004.11.30 16:34buy3270.201.33101.32591.3323
6532004.11.30 16:36buy3280.401.33061.32551.3319
6542004.11.30 16:37buy3290.801.33021.32511.3315
6552004.11.30 16:40buy3301.601.32991.32481.3312
6562004.11.30 17:40s/l3260.101.32631.32631.3327-51.0053793.17
6572004.11.30 17:40close3301.601.32621.32481.3312-592.0053201.17
6582004.11.30 17:40close3290.801.32621.32511.3315-320.0052881.17
6592004.11.30 17:40close3280.401.32621.32551.3319-176.0052705.17
6602004.11.30 17:40close3270.201.32621.32591.3323-96.0052609.17
6612004.12.02 17:30sell3310.101.32681.33191.3255
6622004.12.02 17:41sell3320.201.32711.33221.3258
6632004.12.02 17:43sell3330.401.32751.33261.3262
6642004.12.02 17:43sell3340.801.32781.33291.3265
6652004.12.02 18:04sell3351.601.32831.33341.3270
6662004.12.02 18:10t/p3351.601.32701.33341.3270208.0052817.17
6672004.12.02 18:10close3340.801.32691.33291.326572.0052889.17
6682004.12.02 18:10close3330.401.32691.33261.326224.0052913.17
6692004.12.02 18:10close3320.201.32691.33221.32584.0052917.17
6702004.12.02 18:10close3310.101.32691.33191.3255-1.0052916.17
6712004.12.02 18:10sell3360.101.32661.33171.3253
6722004.12.02 18:10sell3370.201.32701.33211.3257
6732004.12.02 18:15sell3380.401.32731.33241.3260
6742004.12.02 18:20sell3390.801.32771.33281.3264
6752004.12.02 18:25sell3401.601.32801.33311.3267
6762004.12.02 19:07t/p3401.601.32671.33311.3267208.0053124.17
6772004.12.02 19:07close3390.801.32671.33281.326480.0053204.17
6782004.12.02 19:07close3380.401.32671.33241.326024.0053228.17
6792004.12.02 19:07close3370.201.32671.33211.32576.0053234.17
6802004.12.02 19:07close3360.101.32671.33171.3253-1.0053233.17
6812004.12.02 22:30sell3410.101.32721.33231.3259
6822004.12.03 00:50t/p3410.101.32591.33231.325913.4653246.63
6832004.12.03 16:00buy3420.101.33571.33061.3370
6842004.12.03 16:00buy3430.201.33531.33021.3366
6852004.12.03 16:00buy3440.401.33481.32971.3361
6862004.12.03 16:04buy3450.801.33441.32931.3357
6872004.12.03 16:17t/p3450.801.33571.32931.3357104.0053350.63
6882004.12.03 16:17close3440.401.33591.32971.336144.0053394.63
6892004.12.03 16:17close3430.201.33591.33021.336612.0053406.63
6902004.12.03 16:17close3420.101.33591.33061.33702.0053408.63
6912004.12.03 16:17buy3460.101.33621.33111.3375
6922004.12.03 16:17buy3470.201.33581.33071.3371
6932004.12.03 16:22buy3480.401.33551.33041.3368
6942004.12.03 16:40t/p3480.401.33681.33041.336852.0053460.63
6952004.12.03 16:40close3470.201.33681.33071.337120.0053480.63
6962004.12.03 16:40close3460.101.33681.33111.33756.0053486.63
6972004.12.03 16:40buy3490.101.33711.33201.3384
6982004.12.03 16:54buy3500.201.33671.33161.3380
6992004.12.03 16:54buy3510.401.33641.33131.3377
7002004.12.03 17:02t/p3510.401.33771.33131.337752.0053538.63
7012004.12.03 17:02close3500.201.33781.33161.338022.0053560.63
7022004.12.03 17:02close3490.101.33781.33201.33847.0053567.63
7032004.12.03 17:02buy3520.101.33811.33301.3394
7042004.12.03 17:02buy3530.201.33781.33271.3391
7052004.12.03 17:08buy3540.401.33751.33241.3388
7062004.12.03 17:09buy3550.801.33691.33181.3382
7072004.12.03 17:10buy3561.601.33651.33141.3378
7082004.12.03 17:29t/p3561.601.33781.33141.3378208.0053775.63
7092004.12.03 17:29close3550.801.33781.33181.338272.0053847.63
7102004.12.03 17:29close3540.401.33781.33241.338812.0053859.63
7112004.12.03 17:29close3530.201.33781.33271.33910.0053859.63
7122004.12.03 17:29close3520.101.33781.33301.3394-3.0053856.63
7132004.12.03 17:29buy3570.101.33811.33301.3394
7142004.12.03 17:49t/p3570.101.33941.33301.339413.0053869.63
7152004.12.03 17:49buy3580.101.33981.33471.3411
7162004.12.03 17:50buy3590.201.33941.33431.3407
7172004.12.03 17:51buy3600.401.33901.33391.3403
7182004.12.03 17:51buy3610.801.33861.33351.3399
7192004.12.03 18:56t/p3600.401.34031.33391.340352.0053921.63
7202004.12.03 18:56t/p3610.801.33991.33351.3399104.0054025.63
7212004.12.03 18:56close3590.201.34051.33431.340722.0054047.63
7222004.12.03 18:56close3580.101.34051.33471.34117.0054054.63
7232004.12.03 18:56buy3620.101.34081.33571.3421
7242004.12.03 18:56buy3630.201.34041.33531.3417
7252004.12.03 18:56buy3640.401.34001.33491.3413
7262004.12.03 18:59t/p3640.401.34131.33491.341352.0054106.63
7272004.12.03 18:59close3630.201.34131.33531.341718.0054124.63
7282004.12.03 18:59close3620.101.34131.33571.34215.0054129.63
7292004.12.03 18:59buy3650.101.34161.33651.3429
7302004.12.03 18:59buy3660.201.34111.33601.3424
7312004.12.03 19:05t/p3660.201.34241.33601.342426.0054155.63
7322004.12.03 19:05close3650.101.34251.33651.34299.0054164.63
7332004.12.03 19:05buy3670.101.34281.33771.3441
7342004.12.03 19:34t/p3670.101.34411.33771.344113.0054177.63
7352004.12.03 19:34buy3680.101.34441.33931.3457
7362004.12.03 19:34buy3690.201.34401.33891.3453
7372004.12.03 19:43t/p3690.201.34531.33891.345326.0054203.63
7382004.12.03 19:43close3680.101.34531.33931.34579.0054212.63
7392004.12.03 19:43buy3700.101.34561.34051.3469
7402004.12.03 19:45buy3710.201.34521.34011.3465
7412004.12.03 19:49buy3720.401.34481.33971.3461
7422004.12.03 19:50buy3730.801.34441.33931.3457
7432004.12.03 19:52buy3741.601.34401.33891.3453
7442004.12.03 20:34t/p3741.601.34531.33891.3453208.0054420.63
7452004.12.03 20:34close3730.801.34541.33931.345780.0154500.64
7462004.12.03 20:34close3720.401.34541.33971.346124.0054524.64
7472004.12.03 20:34close3710.201.34541.34011.34654.0054528.64
7482004.12.03 20:34close3700.101.34541.34051.3469-2.0054526.64
7492004.12.03 20:34buy3750.101.34571.34061.3470
7502004.12.03 20:55buy3760.201.34541.34031.3467
7512004.12.03 20:56buy3770.401.34511.34001.3464
7522004.12.06 00:00buy3780.801.34441.33931.3457
7532004.12.06 01:10buy3791.601.34411.33901.3454
7542004.12.06 21:24s/l3750.101.34061.34061.3470-54.2954472.35
7552004.12.06 21:24close3791.601.34051.33901.3454-575.9953896.36
7562004.12.06 21:24close3780.801.34051.33931.3457-312.0053584.36
7572004.12.06 21:24close3770.401.34051.34001.3464-197.1653387.20
7582004.12.06 21:24close3760.201.34051.34031.3467-104.5853282.62
7592004.12.08 07:30sell3800.101.33411.33921.3328
7602004.12.08 07:36sell3810.201.33451.33961.3332
7612004.12.08 07:37sell3820.401.33501.34011.3337
7622004.12.08 07:39sell3830.801.33531.34041.3340
7632004.12.08 07:40sell3841.601.33571.34081.3344
7642004.12.08 08:29t/p3841.601.33441.34081.3344208.0053490.62
7652004.12.08 08:29close3830.801.33431.34041.334080.0153570.63
7662004.12.08 08:29close3820.401.33431.34011.333728.0053598.63
7672004.12.08 08:29close3810.201.33431.33961.33324.0053602.63
7682004.12.08 08:29close3800.101.33431.33921.3328-2.0053600.63
7692004.12.08 09:00sell3850.101.33371.33881.3324
7702004.12.08 09:00sell3860.201.33401.33911.3327
7712004.12.08 09:04sell3870.401.33441.33951.3331
7722004.12.08 09:13t/p3870.401.33311.33951.333152.0053652.63
7732004.12.08 09:13close3860.201.33291.33911.332722.0053674.63
7742004.12.08 09:13close3850.101.33291.33881.33248.0053682.63
7752004.12.08 09:13sell3880.101.33261.33771.3313
7762004.12.08 09:13sell3890.201.33291.33801.3316
7772004.12.08 09:13sell3900.401.33331.33841.3320
7782004.12.08 09:13sell3910.801.33361.33871.3323
7792004.12.08 09:15t/p3910.801.33231.33871.3323104.0053786.63
7802004.12.08 09:15close3900.401.33221.33841.332044.0053830.63
7812004.12.08 09:15close3890.201.33221.33801.331614.0053844.63
7822004.12.08 09:15close3880.101.33221.33771.33134.0053848.63
7832004.12.08 09:15sell3920.101.33191.33701.3306
7842004.12.08 09:20sell3930.201.33221.33731.3309
7852004.12.08 09:22sell3940.401.33261.33771.3313
7862004.12.08 09:24sell3950.801.33291.33801.3316
7872004.12.08 09:31t/p3940.401.33131.33771.331352.0053900.63
7882004.12.08 09:31t/p3950.801.33161.33801.3316104.0054004.63
7892004.12.08 09:31close3930.201.33121.33731.330920.0054024.63
7902004.12.08 09:31close3920.101.33121.33701.33067.0054031.63
7912004.12.08 09:31sell3960.101.33091.33601.3296
7922004.12.08 09:31sell3970.201.33141.33651.3301
7932004.12.08 09:31t/p3970.201.33011.33651.330126.0054057.63
7942004.12.08 09:31close3960.101.33001.33601.32969.0054066.63
7952004.12.08 09:31sell3980.101.32971.33481.3284
7962004.12.08 09:32sell3990.201.33011.33521.3288
7972004.12.08 09:32sell4000.401.33041.33551.3291
7982004.12.08 09:45sell4010.801.33101.33611.3297
7992004.12.08 09:45sell4021.601.33141.33651.3301
8002004.12.08 12:38t/p4021.601.33011.33651.3301208.0054274.63
8012004.12.08 12:38close4010.801.33001.33611.329780.0054354.63
8022004.12.08 12:38close4000.401.33001.33551.329116.0054370.63
8032004.12.08 12:38close3990.201.33001.33521.32882.0054372.63
8042004.12.08 12:38close3980.101.33001.33481.3284-3.0054369.63
8052004.12.08 12:38sell4030.101.32971.33481.3284
8062004.12.08 12:42sell4040.201.33011.33521.3288
8072004.12.08 12:44t/p4040.201.32881.33521.328826.0054395.63
8082004.12.08 12:44close4030.101.32881.33481.32849.0054404.63
8092004.12.08 12:44sell4050.101.32851.33361.3272
8102004.12.08 12:45sell4060.201.32941.33451.3281
8112004.12.08 12:47sell4070.401.32981.33491.3285
8122004.12.08 12:49sell4080.801.33021.33531.3289
8132004.12.08 12:50sell4091.601.33061.33571.3293
8142004.12.08 14:23t/p4091.601.32931.33571.3293208.0054612.63
8152004.12.08 14:23close4080.801.32931.33531.328972.0154684.64
8162004.12.08 14:23close4070.401.32931.33491.328520.0054704.64
8172004.12.08 14:23close4060.201.32931.33451.32812.0054706.64
8182004.12.08 14:23close4050.101.32931.33361.3272-8.0054698.64
8192004.12.08 15:15sell4100.101.32611.33121.3248
8202004.12.08 15:15sell4110.201.32641.33151.3251
8212004.12.08 15:24sell4120.401.32691.33201.3256
8222004.12.08 15:25sell4130.801.32731.33241.3260
8232004.12.08 15:34t/p4130.801.32601.33241.3260104.0054802.64
8242004.12.08 15:34close4120.401.32581.33201.325644.0054846.64
8252004.12.08 15:34close4110.201.32581.33151.325112.0054858.64
8262004.12.08 15:34close4100.101.32581.33121.32483.0054861.64
8272004.12.08 15:34sell4140.101.32551.33061.3242
8282004.12.08 15:36sell4150.201.32581.33091.3245
8292004.12.08 15:37sell4160.401.32611.33121.3248
8302004.12.08 15:43sell4170.801.32651.33161.3252
8312004.12.08 16:10sell4181.601.32691.33201.3256
8322004.12.08 17:31t/p4181.601.32561.33201.3256208.0055069.64
8332004.12.08 17:31close4170.801.32541.33161.325288.0055157.64
8342004.12.08 17:31close4160.401.32541.33121.324828.0055185.64
8352004.12.08 17:31close4150.201.32541.33091.32458.0055193.64
8362004.12.08 17:31close4140.101.32541.33061.32421.0055194.64
8372004.12.08 18:15sell4190.101.32731.33241.3260
8382004.12.08 18:19sell4200.201.32771.33281.3264
8392004.12.08 18:24sell4210.401.32811.33321.3268
8402004.12.08 18:26sell4220.801.32851.33361.3272
8412004.12.08 18:26sell4231.601.32921.33431.3279
8422004.12.08 20:35s/l4190.101.33241.33241.3260-51.0055143.64
8432004.12.08 20:35close4231.601.33241.33431.3279-512.0054631.64
8442004.12.08 20:35close4220.801.33241.33361.3272-312.0054319.64
8452004.12.08 20:35close4210.401.33241.33321.3268-172.0054147.64
8462004.12.08 20:35close4200.201.33241.33281.3264-94.0054053.64
8472004.12.08 22:30buy4240.101.33431.32921.3356
8482004.12.08 22:32buy4250.201.33391.32881.3352
8492004.12.08 22:51buy4260.401.33361.32851.3349
8502004.12.08 23:30t/p4240.101.33561.32921.335613.0054066.64
8512004.12.08 23:30t/p4250.201.33521.32881.335226.0054092.64
8522004.12.08 23:30t/p4260.401.33491.32851.334952.0054144.64
8532004.12.08 23:30buy4270.101.33631.33121.3376
8542004.12.08 23:30buy4280.201.33461.32951.3359
8552004.12.08 23:30t/p4280.201.33591.32951.335926.0054170.64
8562004.12.08 23:30buy4290.201.33551.33041.3368
8572004.12.08 23:30buy4300.401.33461.32951.3359
8582004.12.08 23:30t/p4300.401.33591.32951.335952.0054222.64
8592004.12.08 23:33buy4310.401.33511.33001.3364
8602004.12.09 00:28buy4320.801.33471.32961.3360
8612004.12.09 00:34buy4331.601.33441.32931.3357
8622004.12.09 01:30t/p4331.601.33571.32931.3357208.0054430.64
8632004.12.09 01:30close4320.801.33581.32961.336088.0054518.64
8642004.12.09 01:30close4310.401.33581.33001.336423.6154542.25
8652004.12.09 01:30close4290.201.33581.33041.33683.8154546.05
8662004.12.09 01:30close4270.101.33581.33121.3376-6.1054539.96
8672004.12.09 01:30buy4340.101.33611.33101.3374
8682004.12.09 01:31buy4350.201.33571.33061.3370
8692004.12.09 01:57buy4360.401.33541.33031.3367
8702004.12.09 01:59buy4370.801.33471.32961.3360
8712004.12.09 02:00buy4381.601.33431.32921.3356
8722004.12.09 03:39s/l4340.101.33101.33101.3374-51.0054488.96
8732004.12.09 03:39close4381.601.33061.32921.3356-592.0053896.96
8742004.12.09 03:39close4370.801.33061.32961.3360-328.0053568.96
8752004.12.09 03:39close4360.401.33061.33031.3367-192.0053376.96
8762004.12.09 03:39close4350.201.33061.33061.3370-102.0053274.96
8772004.12.09 07:15sell4390.101.32731.33241.3260
8782004.12.09 07:17sell4400.201.32761.33271.3263
8792004.12.09 07:28sell4410.401.32801.33311.3267
8802004.12.09 07:29sell4420.801.32841.33351.3271
8812004.12.09 07:33sell4431.601.32891.33401.3276
8822004.12.09 07:49s/l4390.101.33241.33241.3260-51.0053223.96
8832004.12.09 07:49close4431.601.33241.33401.3276-560.0052663.96
8842004.12.09 07:49close4420.801.33241.33351.3271-320.0052343.96
8852004.12.09 07:49close4410.401.33241.33311.3267-176.0052167.96
8862004.12.09 07:49close4400.201.33241.33271.3263-96.0052071.96
8872004.12.09 07:49sell4440.101.33211.33721.3308
8882004.12.09 08:02sell4450.201.33251.33761.3312
8892004.12.09 08:05sell4460.401.33281.33791.3315
8902004.12.09 08:22t/p4460.401.33151.33791.331552.0052123.96
8912004.12.09 08:22close4450.201.33141.33761.331222.0052145.96
8922004.12.09 08:22close4440.101.33141.33721.33087.0052152.96
8932004.12.10 05:00sell4470.101.32391.32901.3226
8942004.12.10 05:57t/p4470.101.32261.32901.322613.0052165.96
8952004.12.10 05:57sell4480.101.32231.32741.3210
8962004.12.10 05:59sell4490.201.32261.32771.3213
8972004.12.10 06:11sell4500.401.32291.32801.3216
8982004.12.10 06:14sell4510.801.32331.32841.3220
8992004.12.10 06:16sell4521.601.32361.32871.3223
9002004.12.10 10:31t/p4521.601.32231.32871.3223208.0052373.96
9012004.12.10 10:31close4510.801.32231.32841.322080.0052453.96
9022004.12.10 10:31close4500.401.32231.32801.321624.0052477.96
9032004.12.10 10:31close4490.201.32231.32771.32136.0052483.96
9042004.12.10 10:31close4480.101.32231.32741.32100.0052483.96
9052004.12.10 11:15sell4530.101.31891.32401.3176
9062004.12.10 11:15sell4540.201.31921.32431.3179
9072004.12.10 11:25sell4550.401.31961.32471.3183
9082004.12.10 11:27t/p4550.401.31831.32471.318352.0052535.96
9092004.12.10 11:27close4540.201.31821.32431.317920.0052555.96
9102004.12.10 11:27close4530.101.31821.32401.31767.0052562.96
9112004.12.10 11:27sell4560.101.31791.32301.3166
9122004.12.10 11:28t/p4560.101.31661.32301.316613.0052575.96
9132004.12.10 11:28sell4570.101.31611.32121.3148
9142004.12.10 11:29sell4580.201.31641.32151.3151
9152004.12.10 11:29sell4590.401.31681.32191.3155
9162004.12.10 11:33sell4600.801.31711.32221.3158
9172004.12.10 11:35sell4611.601.31751.32261.3162
9182004.12.10 11:41t/p4611.601.31621.32261.3162208.0052783.96
9192004.12.10 11:41close4600.801.31611.32221.315880.0052863.96
9202004.12.10 11:41close4590.401.31611.32191.315528.0052891.96
9212004.12.10 11:41close4580.201.31611.32151.31516.0052897.96
9222004.12.10 11:41close4570.101.31611.32121.31480.0052897.96
9232004.12.10 12:00sell4620.101.31661.32171.3153
9242004.12.10 12:02sell4630.201.31691.32201.3156
9252004.12.10 12:03sell4640.401.31731.32241.3160
9262004.12.10 12:12t/p4640.401.31601.32241.316052.0052949.96
9272004.12.10 12:12close4630.201.31591.32201.315620.0052969.96
9282004.12.10 12:12close4620.101.31591.32171.31537.0052976.96
9292004.12.10 12:12sell4650.101.31561.32071.3143
9302004.12.10 12:12sell4660.201.31601.32111.3147
9312004.12.10 12:20sell4670.401.31671.32181.3154
9322004.12.10 12:23sell4680.801.31711.32221.3158
9332004.12.10 12:41sell4691.601.31771.32281.3164
9342004.12.10 13:51s/l4650.101.32071.32071.3143-51.0052925.96
9352004.12.10 13:51close4691.601.32081.32281.3164-496.0052429.96
9362004.12.10 13:51close4680.801.32081.32221.3158-296.0052133.96
9372004.12.10 13:51close4670.401.32081.32181.3154-164.0051969.96
9382004.12.10 13:51close4660.201.32081.32111.3147-96.0051873.96
9392004.12.10 19:15buy4700.101.32241.31731.3237
9402004.12.10 19:29buy4710.201.32201.31691.3233
9412004.12.10 20:40t/p4710.201.32331.31691.323326.0051899.96
9422004.12.10 20:40close4700.101.32341.31731.323710.0051909.96
9432004.12.15 12:15buy4720.101.33691.33181.3382
9442004.12.15 13:48t/p4720.101.33821.33181.338213.0051922.96
9452004.12.15 14:30buy4730.101.33831.33321.3396
9462004.12.15 14:30buy4740.201.33801.33291.3393
9472004.12.15 14:30buy4750.401.33751.33241.3388
9482004.12.15 14:34t/p4750.401.33881.33241.338852.0051974.96
9492004.12.15 14:34close4740.201.33881.33291.339316.0051990.96
9502004.12.15 14:34close4730.101.33881.33321.33965.0051995.96
9512004.12.15 14:34buy4760.101.33911.33401.3404
9522004.12.15 14:36buy4770.201.33881.33371.3401
9532004.12.15 15:00t/p4760.101.34041.33401.340413.0052008.96
9542004.12.15 15:00t/p4770.201.34011.33371.340126.0052034.96
9552004.12.15 15:00buy4780.101.34101.33591.3423
9562004.12.15 15:00buy4790.201.34051.33541.3418
9572004.12.15 15:00buy4800.401.33991.33481.3412
9582004.12.15 15:00buy4810.801.33941.33431.3407
9592004.12.15 15:00t/p4810.801.34071.33431.3407104.0052138.96
9602004.12.15 15:00buy4820.801.33951.33441.3408
9612004.12.15 15:00buy4831.601.33881.33371.3401
9622004.12.15 15:00t/p4820.801.34081.33441.3408104.0052242.96
9632004.12.15 15:00t/p4831.601.34011.33371.3401208.0052450.96
9642004.12.15 15:00close4800.401.34101.33481.341244.0052494.96
9652004.12.15 15:00close4790.201.34101.33541.341810.0052504.96
9662004.12.15 15:00close4780.101.34101.33591.34230.0052504.96
9672004.12.15 15:00buy4840.101.34131.33621.3426
9682004.12.15 15:01buy4850.201.34061.33551.3419
9692004.12.15 15:01t/p4850.201.34191.33551.341926.0052530.96
9702004.12.15 15:01close4840.101.34191.33621.34266.0052536.96
9712004.12.15 15:01buy4860.101.34221.33711.3435
9722004.12.15 15:01buy4870.201.34191.33681.3432
9732004.12.15 15:01buy4880.401.34131.33621.3426
9742004.12.15 15:01buy4890.801.34091.33581.3422
9752004.12.15 15:01buy4901.601.34061.33551.3419
9762004.12.15 15:02t/p4901.601.34191.33551.3419208.0052744.96
9772004.12.15 15:02close4890.801.34201.33581.342288.0052832.96
9782004.12.15 15:02close4880.401.34201.33621.342628.0052860.96
9792004.12.15 15:02close4870.201.34201.33681.34322.0052862.96
9802004.12.15 15:02close4860.101.34201.33711.3435-2.0052860.96
9812004.12.15 15:02buy4910.101.34231.33721.3436
9822004.12.15 15:02buy4920.201.34181.33671.3431
9832004.12.15 15:03buy4930.401.34121.33611.3425
9842004.12.15 15:08buy4940.801.34051.33541.3418
9852004.12.15 15:15buy4951.601.34011.33501.3414
9862004.12.15 16:53t/p4951.601.34141.33501.3414208.0053068.96
9872004.12.15 16:53close4940.801.34141.33541.341872.0053140.96
9882004.12.15 16:53close4930.401.34141.33611.34258.0053148.96
9892004.12.15 16:53close4920.201.34141.33671.3431-8.0053140.96
9902004.12.15 16:53close4910.101.34141.33721.3436-9.0053131.96
9912004.12.15 16:53buy4960.101.34171.33661.3430
9922004.12.15 18:19t/p4960.101.34301.33661.343013.0053144.96
9932004.12.15 18:19buy4970.101.34351.33841.3448
9942004.12.15 18:22buy4980.201.34311.33801.3444
9952004.12.15 18:22buy4990.401.34261.33751.3439
9962004.12.15 18:26buy5000.801.34211.33701.3434
9972004.12.15 18:37buy5011.601.34181.33671.3431
9982004.12.15 22:18s/l4970.101.33841.33841.3448-51.0053093.96
9992004.12.15 22:18close5011.601.33841.33671.3431-544.0252549.94
10002004.12.15 22:18close5000.801.33841.33701.3434-296.0152253.93
10012004.12.15 22:18close4990.401.33841.33751.3439-168.0052085.93
10022004.12.15 22:18close4980.201.33841.33801.3444-94.0051991.93
10032004.12.16 16:00sell5020.101.33081.33591.3295
10042004.12.16 16:03sell5030.201.33141.33651.3301
10052004.12.16 16:03sell5040.401.33181.33691.3305
10062004.12.16 16:03sell5050.801.33221.33731.3309
10072004.12.16 16:04sell5061.601.33261.33771.3313
10082004.12.16 16:15t/p5061.601.33131.33771.3313208.0052199.93
10092004.12.16 16:15close5050.801.33131.33731.330972.0052271.93
10102004.12.16 16:15close5040.401.33131.33691.330520.0052291.93
10112004.12.16 16:15close5030.201.33131.33651.33012.0052293.93
10122004.12.16 16:15close5020.101.33131.33591.3295-5.0052288.93
10132004.12.16 16:15sell5070.101.33101.33611.3297
10142004.12.16 16:15sell5080.201.33131.33641.3300
10152004.12.16 16:19t/p5080.201.33001.33641.330026.0052314.93
10162004.12.16 16:19close5070.101.33001.33611.329710.0052324.93
10172004.12.16 16:19sell5090.101.32971.33481.3284
10182004.12.16 16:20sell5100.201.33001.33511.3287
10192004.12.16 16:20sell5110.401.33041.33551.3291
10202004.12.16 16:23t/p5110.401.32911.33551.329152.0052376.93
10212004.12.16 16:23close5100.201.32881.33511.328724.0052400.93
10222004.12.16 16:23close5090.101.32881.33481.32849.0052409.93
10232004.12.16 16:23sell5120.101.32851.33361.3272
10242004.12.16 16:26sell5130.201.32901.33411.3277
10252004.12.16 16:26sell5140.401.32931.33441.3280
10262004.12.16 16:27sell5150.801.32991.33501.3286
10272004.12.16 16:32t/p5150.801.32861.33501.3286104.0052513.93
10282004.12.16 16:32close5140.401.32861.33441.328028.0052541.93
10292004.12.16 16:32close5130.201.32861.33411.32778.0052549.93
10302004.12.16 16:32close5120.101.32861.33361.3272-1.0052548.93
10312004.12.16 16:32sell5160.101.32831.33341.3270
10322004.12.16 16:32sell5170.201.32871.33381.3274
10332004.12.16 16:33sell5180.401.32911.33421.3278
10342004.12.16 16:33sell5190.801.32951.33461.3282
10352004.12.16 16:37t/p5190.801.32821.33461.3282104.0052652.93
10362004.12.16 16:37close5180.401.32811.33421.327840.0052692.93
10372004.12.16 16:37close5170.201.32811.33381.327412.0052704.93
10382004.12.16 16:37close5160.101.32811.33341.32702.0052706.93
10392004.12.16 16:37sell5200.101.32781.33291.3265
10402004.12.16 16:37sell5210.201.32811.33321.3268
10412004.12.16 16:38sell5220.401.32851.33361.3272
10422004.12.16 16:38sell5230.801.32881.33391.3275
10432004.12.16 16:40sell5241.601.32921.33431.3279
10442004.12.16 18:00t/p5241.601.32791.33431.3279208.0052914.93
10452004.12.16 18:00close5230.801.32761.33391.327596.0153010.94
10462004.12.16 18:00close5220.401.32761.33361.327236.0053046.94
10472004.12.16 18:00close5210.201.32761.33321.326810.0053056.94
10482004.12.16 18:00close5200.101.32761.33291.32652.0053058.94
10492004.12.16 18:00sell5250.101.32731.33241.3260
10502004.12.16 18:00sell5260.201.32791.33301.3266
10512004.12.16 18:02sell5270.401.32851.33361.3272
10522004.12.16 18:08t/p5260.201.32661.33301.326626.0053084.94
10532004.12.16 18:08t/p5270.401.32721.33361.327252.0053136.94
10542004.12.16 18:08close5250.101.32641.33241.32609.0053145.94
10552004.12.16 18:08sell5280.101.32611.33121.3248
10562004.12.16 18:08sell5290.201.32641.33151.3251
10572004.12.16 18:08sell5300.401.32691.33201.3256
10582004.12.16 18:08sell5310.801.32751.33261.3262
10592004.12.16 18:08sell5321.601.32781.33291.3265
10602004.12.16 18:45t/p5321.601.32651.33291.3265208.0053353.94
10612004.12.16 18:45close5310.801.32641.33261.326288.0053441.94
10622004.12.16 18:45close5300.401.32641.33201.325620.0053461.94
10632004.12.16 18:45close5290.201.32641.33151.32510.0053461.94
10642004.12.16 18:45close5280.101.32641.33121.3248-3.0053458.94
10652004.12.16 18:45sell5330.101.32611.33121.3248
10662004.12.16 18:57t/p5330.101.32481.33121.324813.0053471.94
10672004.12.16 18:57sell5340.101.32451.32961.3232
10682004.12.16 18:57sell5350.201.32491.33001.3236
10692004.12.16 18:59sell5360.401.32531.33041.3240
10702004.12.16 18:59sell5370.801.32581.33091.3245
10712004.12.16 19:00sell5381.601.32611.33121.3248
10722004.12.16 19:17t/p5381.601.32481.33121.3248208.0053679.94
10732004.12.16 19:17close5370.801.32481.33091.324580.0053759.94
10742004.12.16 19:17close5360.401.32481.33041.324020.0053779.94
10752004.12.16 19:17close5350.201.32481.33001.32362.0053781.94
10762004.12.16 19:17close5340.101.32481.32961.3232-3.0053778.94
10772004.12.16 19:17sell5390.101.32451.32961.3232
10782004.12.16 19:19sell5400.201.32481.32991.3235
10792004.12.16 19:24t/p5400.201.32351.32991.323526.0053804.94
10802004.12.16 19:24close5390.101.32351.32961.323210.0053814.94
10812004.12.16 19:24sell5410.101.32321.32831.3219
10822004.12.16 19:27t/p5410.101.32191.32831.321913.0053827.94
10832004.12.16 19:27sell5420.101.32141.32651.3201
10842004.12.16 19:28sell5430.201.32181.32691.3205
10852004.12.16 19:32sell5440.401.32211.32721.3208
10862004.12.16 19:32sell5450.801.32241.32751.3211
10872004.12.16 19:34sell5461.601.32291.32801.3216
10882004.12.16 19:44t/p5461.601.32161.32801.3216208.0054035.94
10892004.12.16 19:44close5450.801.32161.32751.321164.0154099.95
10902004.12.16 19:44close5440.401.32161.32721.320820.0054119.95
10912004.12.16 19:44close5430.201.32161.32691.32054.0054123.95
10922004.12.16 19:44close5420.101.32161.32651.3201-2.0054121.95
10932004.12.16 19:44sell5470.101.32131.32641.3200
10942004.12.16 19:44sell5480.201.32171.32681.3204
10952004.12.16 19:53sell5490.401.32201.32711.3207
10962004.12.16 19:54sell5500.801.32231.32741.3210
10972004.12.16 20:12sell5511.601.32271.32781.3214
10982004.12.17 05:14s/l5470.101.32641.32641.3200-50.5454071.41
10992004.12.17 05:14close5511.601.32671.32781.3214-632.5953438.83
11002004.12.17 05:14close5500.801.32671.32741.3210-348.2853090.55
11012004.12.17 05:14close5490.401.32671.32711.3207-186.1452904.40
11022004.12.17 05:14close5480.201.32671.32681.3204-99.0752805.33
11032004.12.27 17:30buy5520.101.36351.35841.3648
11042004.12.27 17:33buy5530.201.36311.35801.3644
11052004.12.27 17:43buy5540.401.36281.35771.3641
11062004.12.27 17:52buy5550.801.36241.35731.3637
11072004.12.27 20:06buy5561.601.36211.35701.3634
11082004.12.28 11:56t/p5561.601.36341.35701.3634190.4552995.78
11092004.12.28 11:56close5550.801.36351.35731.363779.2253075.00
11102004.12.28 11:56close5540.401.36351.35771.364123.6153098.62
11112004.12.28 11:56close5530.201.36351.35801.36445.8153104.42
11122004.12.28 11:56close5520.101.36351.35841.3648-1.1053103.32
11132004.12.31 18:15sell5570.101.35401.35911.3527
11142004.12.31 18:20sell5580.201.35441.35951.3531
11152004.12.31 18:59sell5590.401.35511.36021.3538
11162004.12.31 19:14sell5600.801.35551.36061.3542
11172005.01.03 00:00sell5611.601.35601.36111.3547
11182005.01.03 01:53t/p5611.601.35471.36111.3547208.0053311.32
11192005.01.03 01:53close5600.801.35461.36061.354283.1453394.46
11202005.01.03 01:53close5590.401.35461.36021.353825.5753420.03
11212005.01.03 01:53close5580.201.35461.35951.3531-1.2253418.81
11222005.01.03 01:53close5570.101.35461.35911.3527-4.6153414.20
11232005.01.03 02:00sell5620.101.35451.35961.3532
11242005.01.03 02:16sell5630.201.35491.36001.3536
11252005.01.03 02:30t/p5630.201.35361.36001.353626.0053440.20
11262005.01.03 02:30close5620.101.35351.35961.353210.0053450.20
11272005.01.03 02:30sell5640.101.35321.35831.3519
11282005.01.03 02:36sell5650.201.35351.35861.3522
11292005.01.03 02:37sell5660.401.35431.35941.3530
11302005.01.03 03:03t/p5660.401.35301.35941.353052.0053502.20
11312005.01.03 03:03close5650.201.35291.35861.352212.0053514.20
11322005.01.03 03:03close5640.101.35291.35831.35193.0053517.20
11332005.01.03 03:03sell5670.101.35261.35771.3513
11342005.01.03 03:57t/p5670.101.35131.35771.351313.0053530.20
11352005.01.03 03:57sell5680.101.35101.35611.3497
11362005.01.03 03:57sell5690.201.35151.35661.3502
11372005.01.03 03:58t/p5690.201.35021.35661.350226.0053556.20
11382005.01.03 03:58close5680.101.35001.35611.349710.0053566.20
11392005.01.03 03:58sell5700.101.34971.35481.3484
11402005.01.03 03:58sell5710.201.35031.35541.3490
11412005.01.03 04:06t/p5710.201.34901.35541.349026.0053592.20
11422005.01.03 04:06close5700.101.34901.35481.34847.0053599.20
11432005.01.03 04:06sell5720.101.34871.35381.3474
11442005.01.03 04:24t/p5720.101.34741.35381.347413.0053612.20
11452005.01.03 04:24sell5730.101.34701.35211.3457
11462005.01.03 04:27t/p5730.101.34571.35211.345713.0053625.20
11472005.01.03 04:27sell5740.101.34531.35041.3440
11482005.01.03 04:29sell5750.201.34561.35071.3443
11492005.01.03 04:40t/p5750.201.34431.35071.344326.0053651.20
11502005.01.03 04:40close5740.101.34431.35041.344010.0053661.20
11512005.01.03 04:40sell5760.101.34401.34911.3427
11522005.01.03 04:40sell5770.201.34461.34971.3433
11532005.01.03 04:45t/p5770.201.34331.34971.343326.0053687.20
11542005.01.03 04:45close5760.101.34321.34911.34278.0053695.20
11552005.01.03 04:45sell5780.101.34291.34801.3416
11562005.01.03 04:45t/p5780.101.34161.34801.341613.0053708.20
11572005.01.03 04:45sell5790.101.34101.34611.3397
11582005.01.03 04:45sell5800.201.34131.34641.3400
11592005.01.03 04:46sell5810.401.34191.34701.3406
11602005.01.03 04:46t/p5810.401.34061.34701.340652.0053760.20
11612005.01.03 04:47sell5820.401.34181.34691.3405
11622005.01.03 04:53t/p5820.401.34051.34691.340552.0053812.20
11632005.01.03 04:53close5800.201.34031.34641.340020.0053832.20
11642005.01.03 04:53close5790.101.34031.34611.33977.0053839.20
11652005.01.03 04:53sell5830.101.34001.34511.3387
11662005.01.03 04:53sell5840.201.34031.34541.3390
11672005.01.03 04:54t/p5840.201.33901.34541.339026.0053865.20
11682005.01.03 04:54close5830.101.33891.34511.338711.0053876.20
11692005.01.03 04:54sell5850.101.33861.34371.3373
11702005.01.03 04:55sell5860.201.33921.34431.3379
11712005.01.03 04:55sell5870.401.33961.34471.3383
11722005.01.03 04:58sell5880.801.34001.34511.3387
11732005.01.03 04:59sell5891.601.34061.34571.3393
11742005.01.03 05:05s/l5850.101.34371.34371.3373-51.0053825.20
11752005.01.03 05:05close5891.601.34381.34571.3393-512.0053313.20
11762005.01.03 05:05close5880.801.34381.34511.3387-304.0153009.19
11772005.01.03 05:05close5870.401.34381.34471.3383-168.0052841.19
11782005.01.03 05:05close5860.201.34381.34431.3379-92.0052749.19
11792005.01.03 05:05sell5900.101.34351.34861.3422
11802005.01.03 05:39sell5910.201.34381.34891.3425
11812005.01.03 05:54sell5920.401.34421.34931.3429
11822005.01.03 06:01sell5930.801.34461.34971.3433
11832005.01.03 06:17sell5941.601.34501.35011.3437
11842005.01.03 08:15s/l5900.101.34861.34861.3422-51.0052698.19
11852005.01.03 08:15close5941.601.34871.35011.3437-592.0152106.18
11862005.01.03 08:15close5930.801.34871.34971.3433-328.0051778.18
11872005.01.03 08:15close5920.401.34871.34931.3429-180.0051598.18
11882005.01.03 08:15close5910.201.34871.34891.3425-98.0051500.18
11892005.01.03 08:15sell5950.101.34841.35351.3471
11902005.01.03 08:34sell5960.201.34871.35381.3474
11912005.01.03 08:35sell5970.401.34921.35431.3479
11922005.01.03 08:36sell5980.801.34961.35471.3483
11932005.01.03 08:36sell5991.601.34991.35501.3486
11942005.01.03 09:02s/l5950.101.35351.35351.3471-51.0051449.18
11952005.01.03 09:02close5991.601.35351.35501.3486-576.0050873.18
11962005.01.03 09:02close5980.801.35351.35471.3483-312.0050561.18
11972005.01.03 09:02close5970.401.35351.35431.3479-172.0050389.18
11982005.01.03 09:02close5960.201.35351.35381.3474-96.0050293.18
11992005.01.03 09:02sell6000.101.35321.35831.3519
12002005.01.03 09:02sell6010.201.35371.35881.3524
12012005.01.03 09:05sell6020.401.35401.35911.3527
12022005.01.03 09:08sell6030.801.35441.35951.3531
12032005.01.03 09:14t/p6030.801.35311.35951.3531104.0050397.18
12042005.01.03 09:14close6020.401.35291.35911.352744.0050441.18
12052005.01.03 09:14close6010.201.35291.35881.352416.0050457.18
12062005.01.03 09:14close6000.101.35291.35831.35193.0050460.18
12072005.01.03 09:14sell6040.101.35261.35771.3513
12082005.01.03 09:32t/p6040.101.35131.35771.351313.0050473.18
12092005.01.03 12:00buy6050.101.35341.34831.3547
12102005.01.03 12:01buy6060.201.35311.34801.3544
12112005.01.03 12:46buy6070.401.35271.34761.3540
12122005.01.03 12:46buy6080.801.35231.34721.3536
12132005.01.03 12:47buy6091.601.35191.34681.3532
12142005.01.03 13:23t/p6091.601.35321.34681.3532208.0050681.18
12152005.01.03 13:23close6080.801.35321.34721.353672.0050753.18
12162005.01.03 13:23close6070.401.35321.34761.354020.0050773.18
12172005.01.03 13:23close6060.201.35321.34801.35442.0050775.18
12182005.01.03 13:23close6050.101.35321.34831.3547-2.0050773.18
12192005.01.03 13:23buy6100.101.35351.34841.3548
12202005.01.03 13:24buy6110.201.35321.34811.3545
12212005.01.03 13:26buy6120.401.35281.34771.3541
12222005.01.03 13:27buy6130.801.35251.34741.3538
12232005.01.03 13:27buy6141.601.35201.34691.3533
12242005.01.03 14:39s/l6100.101.34841.34841.3548-51.0050722.18
12252005.01.03 14:39close6141.601.34831.34691.3533-591.9950130.19
12262005.01.03 14:39close6130.801.34831.34741.3538-335.9949794.20
12272005.01.03 14:39close6120.401.34831.34771.3541-180.0049614.20
12282005.01.03 14:39close6110.201.34831.34811.3545-98.0049516.20
12292005.01.03 14:39buy6150.101.34861.34351.3499
12302005.01.03 14:39buy6160.201.34811.34301.3494
12312005.01.03 14:43buy6170.401.34771.34261.3490
12322005.01.03 14:48buy6180.801.34711.34201.3484
12332005.01.03 15:02buy6191.601.34671.34161.3480
12342005.01.03 15:56t/p6191.601.34801.34161.3480208.0049724.20
12352005.01.03 15:56close6180.801.34811.34201.348480.0049804.20
12362005.01.03 15:56close6170.401.34811.34261.349016.0049820.20
12372005.01.03 15:56close6160.201.34811.34301.34940.0049820.20
12382005.01.03 15:56close6150.101.34811.34351.3499-5.0049815.20
12392005.01.03 18:00sell6200.101.34741.35251.3461
12402005.01.03 18:11sell6210.201.34771.35281.3464
12412005.01.03 18:13sell6220.401.34811.35321.3468
12422005.01.03 20:32sell6230.801.34851.35361.3472
12432005.01.03 20:35sell6241.601.34881.35391.3475
12442005.01.03 21:08t/p6241.601.34751.35391.3475208.0050023.20
12452005.01.03 21:08close6230.801.34741.35361.347287.9950111.19
12462005.01.03 21:08close6220.401.34741.35321.346828.0050139.19
12472005.01.03 21:08close6210.201.34741.35281.34646.0050145.19
12482005.01.03 21:08close6200.101.34741.35251.34610.0050145.19
12492005.01.04 11:30sell6250.101.33821.34331.3369
12502005.01.04 11:31sell6260.201.33871.34381.3374
12512005.01.04 11:32sell6270.401.33911.34421.3378
12522005.01.04 11:33sell6280.801.33951.34461.3382
12532005.01.04 11:50t/p6280.801.33821.34461.3382104.0050249.19
12542005.01.04 11:50close6270.401.33811.34421.337840.0050289.19
12552005.01.04 11:50close6260.201.33811.34381.337412.0050301.19
12562005.01.04 11:50close6250.101.33811.34331.33691.0050302.19
12572005.01.04 11:50sell6290.101.33781.34291.3365
12582005.01.04 11:51sell6300.201.33831.34341.3370
12592005.01.04 12:00sell6310.401.33881.34391.3375
12602005.01.04 12:06sell6320.801.33921.34431.3379
12612005.01.04 12:09sell6331.601.33961.34471.3383
12622005.01.04 12:34t/p6331.601.33831.34471.3383208.0050510.19
12632005.01.04 12:34close6320.801.33821.34431.337980.0050590.19
12642005.01.04 12:34close6310.401.33821.34391.337524.0050614.19
12652005.01.04 12:34close6300.201.33821.34341.33702.0050616.19
12662005.01.04 12:34close6290.101.33821.34291.3365-4.0050612.19
12672005.01.04 12:34sell6340.101.33791.34301.3366
12682005.01.04 12:39sell6350.201.33831.34341.3370
12692005.01.04 12:41sell6360.401.33871.34381.3374
12702005.01.04 13:00t/p6360.401.33741.34381.337452.0050664.19
12712005.01.04 13:00close6350.201.33731.34341.337020.0050684.19
12722005.01.04 13:00close6340.101.33731.34301.33666.0050690.19
12732005.01.04 13:00sell6370.101.33701.34211.3357
12742005.01.04 13:00sell6380.201.33751.34261.3362
12752005.01.04 13:00sell6390.401.33781.34291.3365
12762005.01.04 13:23t/p6390.401.33651.34291.336552.0050742.19
12772005.01.04 13:23close6380.201.33651.34261.336220.0050762.19
12782005.01.04 13:23close6370.101.33651.34211.33575.0050767.19
12792005.01.04 13:23sell6400.101.33621.34131.3349
12802005.01.04 13:35sell6410.201.33651.34161.3352
12812005.01.04 14:05sell6420.401.33701.34211.3357
12822005.01.04 14:21sell6430.801.33741.34251.3361
12832005.01.04 14:21sell6441.601.33781.34291.3365
12842005.01.04 14:28t/p6441.601.33651.34291.3365208.0050975.19
12852005.01.04 14:28close6430.801.33651.34251.336172.0051047.19
12862005.01.04 14:28close6420.401.33651.34211.335720.0051067.19
12872005.01.04 14:28close6410.201.33651.34161.33520.0051067.19
12882005.01.04 14:28close6400.101.33651.34131.3349-3.0051064.19
12892005.01.04 14:28sell6450.101.33621.34131.3349
12902005.01.04 14:28sell6460.201.33661.34171.3353
12912005.01.04 14:33sell6470.401.33711.34221.3358
12922005.01.04 14:33sell6480.801.33751.34261.3362
12932005.01.04 14:34sell6491.601.33781.34291.3365
12942005.01.04 14:51t/p6491.601.33651.34291.3365208.0051272.19
12952005.01.04 14:51close6480.801.33651.34261.336280.0051352.19
12962005.01.04 14:51close6470.401.33651.34221.335824.0051376.19
12972005.01.04 14:51close6460.201.33651.34171.33532.0051378.19
12982005.01.04 14:51close6450.101.33651.34131.3349-3.0051375.19
12992005.01.04 14:51sell6500.101.33621.34131.3349
13002005.01.04 14:53sell6510.201.33651.34161.3352
13012005.01.04 14:57sell6520.401.33691.34201.3356
13022005.01.04 14:59sell6530.801.33731.34241.3360
13032005.01.04 15:01t/p6530.801.33601.34241.3360104.0051479.19
13042005.01.04 15:01close6520.401.33591.34201.335640.0051519.19
13052005.01.04 15:01close6510.201.33591.34161.335212.0051531.19
13062005.01.04 15:01close6500.101.33591.34131.33493.0051534.19
13072005.01.04 15:01sell6540.101.33561.34071.3343
13082005.01.04 15:01sell6550.201.33611.34121.3348
13092005.01.04 15:08t/p6550.201.33481.34121.334826.0051560.19
13102005.01.04 15:08close6540.101.33481.34071.33438.0051568.19
13112005.01.04 15:08sell6560.101.33451.33961.3332
13122005.01.04 15:08sell6570.201.33491.34001.3336
13132005.01.04 15:08sell6580.401.33591.34101.3346
13142005.01.04 15:09sell6590.801.33631.34141.3350
13152005.01.04 15:09sell6601.601.33671.34181.3354
13162005.01.04 16:17t/p6601.601.33541.34181.3354208.0051776.19
13172005.01.04 16:17close6590.801.33521.34141.335088.0051864.19
13182005.01.04 16:17close6580.401.33521.34101.334628.0051892.19
13192005.01.04 16:17close6570.201.33521.34001.3336-6.0051886.19
13202005.01.04 16:17close6560.101.33521.33961.3332-7.0051879.19
13212005.01.04 16:17sell6610.101.33491.34001.3336
13222005.01.04 16:17sell6620.201.33531.34041.3340
13232005.01.04 16:17t/p6610.101.33361.34001.333613.0051892.19
13242005.01.04 16:17t/p6620.201.33401.34041.334026.0051918.19
13252005.01.04 16:17sell6630.101.33261.33771.3313
13262005.01.04 16:17sell6640.201.33361.33871.3323
13272005.01.04 16:20t/p6640.201.33231.33871.332326.0051944.19
13282005.01.04 16:20close6630.101.33221.33771.33134.0051948.19
13292005.01.04 16:20sell6650.101.33191.33701.3306
13302005.01.04 16:21sell6660.201.33241.33751.3311
13312005.01.04 16:24t/p6660.201.33111.33751.331126.0051974.19
13322005.01.04 16:24close6650.101.33111.33701.33068.0051982.19
13332005.01.04 16:24sell6670.101.33081.33591.3295
13342005.01.04 16:34sell6680.201.33121.33631.3299
13352005.01.04 16:35sell6690.401.33161.33671.3303
13362005.01.04 16:38sell6700.801.33191.33701.3306
13372005.01.04 16:51t/p6700.801.33061.33701.3306104.0052086.19
13382005.01.04 16:51close6690.401.33061.33671.330340.0052126.19
13392005.01.04 16:51close6680.201.33061.33631.329912.0052138.19
13402005.01.04 16:51close6670.101.33061.33591.32952.0052140.19
13412005.01.04 16:51sell6710.101.33031.33541.3290
13422005.01.04 17:20t/p6710.101.32901.33541.329013.0052153.19
13432005.01.04 17:20sell6720.101.32861.33371.3273
13442005.01.04 17:20sell6730.201.32901.33411.3277
13452005.01.04 17:20sell6740.401.32951.33461.3282
13462005.01.04 17:20sell6750.801.32981.33491.3285
13472005.01.04 17:32t/p6750.801.32851.33491.3285104.0052257.19
13482005.01.04 17:32close6740.401.32851.33461.328240.0052297.19
13492005.01.04 17:32close6730.201.32851.33411.327710.0052307.19
13502005.01.04 17:32close6720.101.32851.33371.32731.0052308.19
13512005.01.04 17:32sell6760.101.32821.33331.3269
13522005.01.04 17:38sell6770.201.32861.33371.3273
13532005.01.04 17:39sell6780.401.32891.33401.3276
13542005.01.04 17:59sell6790.801.32941.33451.3281
13552005.01.04 18:05sell6801.601.32971.33481.3284
13562005.01.04 20:35t/p6801.601.32841.33481.3284208.0052516.19
13572005.01.04 20:35close6790.801.32841.33451.328180.0052596.19
13582005.01.04 20:35close6780.401.32841.33401.327620.0052616.19
13592005.01.04 20:35close6770.201.32841.33371.32734.0052620.19
13602005.01.04 20:35close6760.101.32841.33331.3269-2.0052618.19
13612005.01.04 20:35sell6810.101.32811.33321.3268
13622005.01.04 20:42t/p6810.101.32681.33321.326813.0052631.19
13632005.01.04 20:42sell6820.101.32641.33151.3251
13642005.01.04 20:52sell6830.201.32691.33201.3256
13652005.01.04 20:53sell6840.401.32731.33241.3260
13662005.01.04 22:25sell6850.801.32761.33271.3263
13672005.01.04 22:30sell6861.601.32801.33311.3267
13682005.01.05 02:42t/p6861.601.32671.33311.3267215.4252846.62
13692005.01.05 02:42close6850.801.32661.33271.326383.7152930.33
13702005.01.05 02:42close6840.401.32661.33241.326029.8652960.19
13712005.01.05 02:42close6830.201.32661.33201.32566.9352967.11
13722005.01.05 02:42close6820.101.32661.33151.3251-1.5452965.58
13732005.01.06 10:15sell6870.101.31871.32381.3174
13742005.01.06 10:17sell6880.201.31911.32421.3178
13752005.01.06 10:27sell6890.401.31941.32451.3181
13762005.01.06 10:28sell6900.801.31971.32481.3184
13772005.01.06 10:47t/p6900.801.31841.32481.3184104.0053069.58
13782005.01.06 10:47close6890.401.31841.32451.318140.0053109.58
13792005.01.06 10:47close6880.201.31841.32421.317814.0053123.58
13802005.01.06 10:47close6870.101.31841.32381.31743.0053126.58
13812005.01.06 10:47sell6910.101.31811.32321.3168
13822005.01.06 10:55sell6920.201.31861.32371.3173
13832005.01.06 11:14t/p6920.201.31731.32371.317326.0053152.58
13842005.01.06 11:14close6910.101.31711.32321.316810.0053162.58
13852005.01.06 11:14sell6930.101.31681.32191.3155
13862005.01.06 11:14sell6940.201.31731.32241.3160
13872005.01.06 11:14sell6950.401.31761.32271.3163
13882005.01.06 11:21sell6960.801.31821.32331.3169
13892005.01.06 11:23sell6971.601.31871.32381.3174
13902005.01.06 14:19t/p6971.601.31741.32381.3174208.0053370.58
13912005.01.06 14:19close6960.801.31731.32331.316972.0053442.58
13922005.01.06 14:19close6950.401.31731.32271.316312.0053454.58
13932005.01.06 14:19close6940.201.31731.32241.31600.0053454.58
13942005.01.06 14:19close6930.101.31731.32191.3155-5.0053449.58
13952005.01.06 14:30sell6980.101.31761.32271.3163
13962005.01.06 14:30sell6990.201.31801.32311.3167
13972005.01.06 14:32sell7000.401.31831.32341.3170
13982005.01.06 14:42sell7010.801.31881.32391.3175
13992005.01.06 14:46sell7021.601.31911.32421.3178
14002005.01.06 16:16t/p7021.601.31781.32421.3178208.0053657.58
14012005.01.06 16:16close7010.801.31781.32391.317580.0053737.58
14022005.01.06 16:16close7000.401.31781.32341.317020.0053757.58
14032005.01.06 16:16close6990.201.31781.32311.31674.0053761.58
14042005.01.06 16:16close6980.101.31781.32271.3163-2.0053759.58
14052005.01.07 17:00sell7030.101.30501.31011.3037
14062005.01.07 17:01sell7040.201.30541.31051.3041
14072005.01.07 17:04sell7050.401.30571.31081.3044
14082005.01.07 17:07sell7060.801.30601.31111.3047
14092005.01.07 17:08sell7071.601.30641.31151.3051
14102005.01.07 18:10t/p7071.601.30511.31151.3051208.0053967.58
14112005.01.07 18:10close7060.801.30501.31111.304780.0054047.58
14122005.01.07 18:10close7050.401.30501.31081.304428.0054075.58
14132005.01.07 18:10close7040.201.30501.31051.30418.0054083.58
14142005.01.07 18:10close7030.101.30501.31011.30370.0054083.58
14152005.01.07 18:10sell7080.101.30471.30981.3034
14162005.01.07 18:11sell7090.201.30501.31011.3037
14172005.01.07 18:27t/p7090.201.30371.31011.303726.0054109.58
14182005.01.07 18:27close7080.101.30371.30981.303410.0054119.58
14192005.01.07 18:27sell7100.101.30341.30851.3021
14202005.01.07 18:36sell7110.201.30371.30881.3024
14212005.01.07 19:14sell7120.401.30411.30921.3028
14222005.01.07 19:15sell7130.801.30441.30951.3031
14232005.01.07 19:17sell7141.601.30491.31001.3036
14242005.01.10 04:21s/l7100.101.30851.30851.3021-49.6154069.97
14252005.01.10 04:21close7141.601.30851.31001.3036-553.7353516.24
14262005.01.10 04:21close7130.801.30851.30951.3031-316.8653199.38
14272005.01.10 04:21close7120.401.30851.30921.3028-170.4353028.95
14282005.01.10 04:21close7110.201.30851.30881.3024-93.2252935.73
14292005.01.12 15:15buy7150.101.32301.31791.3243
14302005.01.12 15:18buy7160.201.32251.31741.3238
14312005.01.12 15:25buy7170.401.32211.31701.3234
14322005.01.12 15:27buy7180.801.32181.31671.3231
14332005.01.12 15:45t/p7180.801.32311.31671.3231104.0053039.73
14342005.01.12 15:45close7170.401.32321.31701.323444.0053083.73
14352005.01.12 15:45close7160.201.32321.31741.323814.0053097.73
14362005.01.12 15:45close7150.101.32321.31791.32432.0053099.73
14372005.01.12 15:45buy7190.101.32351.31841.3248
14382005.01.12 15:45buy7200.201.32311.31801.3244
14392005.01.12 15:52t/p7200.201.32441.31801.324426.0053125.73
14402005.01.12 15:52close7190.101.32441.31841.32489.0053134.73
14412005.01.12 15:52buy7210.101.32471.31961.3260
14422005.01.12 15:52buy7220.201.32431.31921.3256
14432005.01.12 15:53buy7230.401.32401.31891.3253
14442005.01.12 15:56t/p7230.401.32531.31891.325352.0053186.73
14452005.01.12 15:56close7220.201.32531.31921.325620.0053206.73
14462005.01.12 15:56close7210.101.32531.31961.32606.0053212.73
14472005.01.12 15:56buy7240.101.32561.32051.3269
14482005.01.12 15:57buy7250.201.32511.32001.3264
14492005.01.12 15:59t/p7250.201.32641.32001.326426.0053238.73
14502005.01.12 15:59close7240.101.32651.32051.32699.0053247.73
14512005.01.12 15:59buy7260.101.32681.32171.3281
14522005.01.12 15:59buy7270.201.32621.32111.3275
14532005.01.12 16:07t/p7270.201.32751.32111.327526.0053273.73
14542005.01.12 16:07close7260.101.32761.32171.32818.0053281.73
14552005.01.12 16:07buy7280.101.32791.32281.3292
14562005.01.12 16:07buy7290.201.32761.32251.3289
14572005.01.12 16:07buy7300.401.32711.32201.3284
14582005.01.12 16:25buy7310.801.32681.32171.3281
14592005.01.12 16:32t/p7310.801.32811.32171.3281104.0053385.73
14602005.01.12 16:32close7300.401.32811.32201.328440.0053425.73
14612005.01.12 16:32close7290.201.32811.32251.328910.0053435.73
14622005.01.12 16:32close7280.101.32811.32281.32922.0053437.73
14632005.01.12 16:32buy7320.101.32841.32331.3297
14642005.01.12 16:33buy7330.201.32791.32281.3292
14652005.01.12 17:28buy7340.401.32761.32251.3289
14662005.01.12 17:30buy7350.801.32721.32211.3285
14672005.01.12 20:56buy7361.601.32691.32181.3282
14682005.01.13 09:21s/l7320.101.32331.32331.3297-52.1053385.63
14692005.01.13 09:21close7361.601.32301.32181.3282-641.5652744.07
14702005.01.13 09:21close7350.801.32301.32211.3285-344.7852399.30
14712005.01.13 09:21close7340.401.32301.32251.3289-188.3952210.91
14722005.01.13 09:21close7330.201.32301.32281.3292-100.1952110.71
14732005.01.14 05:00sell7370.101.31291.31801.3116
14742005.01.14 05:15sell7380.201.31341.31851.3121
14752005.01.14 05:34t/p7380.201.31211.31851.312126.0052136.71
14762005.01.14 05:34close7370.101.31191.31801.311610.0052146.71
14772005.01.14 05:34sell7390.101.31161.31671.3103
14782005.01.14 05:36t/p7390.101.31031.31671.310313.0052159.71
14792005.01.14 05:36sell7400.101.31001.31511.3087
14802005.01.14 05:37sell7410.201.31061.31571.3093
14812005.01.14 05:41sell7420.401.31091.31601.3096
14822005.01.14 05:49sell7430.801.31141.31651.3101
14832005.01.14 06:00sell7441.601.31181.31691.3105
14842005.01.14 06:55t/p7441.601.31051.31691.3105208.0052367.71
14852005.01.14 06:55close7430.801.31051.31651.310172.0052439.71
14862005.01.14 06:55close7420.401.31051.31601.309616.0052455.71
14872005.01.14 06:55close7410.201.31051.31571.30932.0052457.71
14882005.01.14 06:55close7400.101.31051.31511.3087-5.0052452.71
14892005.01.14 06:55sell7450.101.31021.31531.3089
14902005.01.14 06:56sell7460.201.31061.31571.3093
14912005.01.14 07:00sell7470.401.31091.31601.3096
14922005.01.14 07:17sell7480.801.31131.31641.3100
14932005.01.14 07:25sell7491.601.31161.31671.3103
14942005.01.14 09:29t/p7491.601.31031.31671.3103208.0052660.71
14952005.01.14 09:29close7480.801.31031.31641.310079.9952740.70
14962005.01.14 09:29close7470.401.31031.31601.309624.0052764.70
14972005.01.14 09:29close7460.201.31031.31571.30936.0052770.70
14982005.01.14 09:29close7450.101.31031.31531.3089-1.0052769.70
14992005.01.14 09:29sell7500.101.31001.31511.3087
15002005.01.14 09:31t/p7500.101.30871.31511.308713.0052782.70
15012005.01.14 09:31sell7510.101.30841.31351.3071
15022005.01.14 09:32sell7520.201.30901.31411.3077
15032005.01.14 09:35t/p7520.201.30771.31411.307726.0052808.70
15042005.01.14 09:35close7510.101.30731.31351.307111.0052819.70
15052005.01.14 09:35sell7530.101.30701.31211.3057
15062005.01.14 09:36sell7540.201.30781.31291.3065
15072005.01.14 09:37sell7550.401.30841.31351.3071
15082005.01.14 09:39sell7560.801.30871.31381.3074
15092005.01.14 09:42sell7571.601.30901.31411.3077
15102005.01.14 09:57t/p7571.601.30771.31411.3077208.0053027.70
15112005.01.14 09:57close7560.801.30741.31381.3074104.0053131.70
15122005.01.14 09:57close7550.401.30741.31351.307140.0053171.70
15132005.01.14 09:57close7540.201.30741.31291.30658.0053179.70
15142005.01.14 09:57close7530.101.30741.31211.3057-4.0053175.70
15152005.01.14 09:57sell7580.101.30711.31221.3058
15162005.01.14 09:57sell7590.201.30781.31291.3065
15172005.01.14 09:59t/p7590.201.30651.31291.306526.0053201.70
15182005.01.14 09:59close7580.101.30651.31221.30586.0053207.70
15192005.01.14 09:59sell7600.101.30621.31131.3049
15202005.01.14 10:03sell7610.201.30671.31181.3054
15212005.01.14 10:04sell7620.401.30721.31231.3059
15222005.01.14 10:06sell7630.801.30751.31261.3062
15232005.01.14 10:07sell7641.601.30811.31321.3068
15242005.01.14 10:47s/l7600.101.31131.31131.3049-51.0053156.70
15252005.01.14 10:47close7641.601.31141.31321.3068-528.0052628.70
15262005.01.14 10:47close7630.801.31141.31261.3062-312.0052316.70
15272005.01.14 10:47close7620.401.31141.31231.3059-168.0052148.70
15282005.01.14 10:47close7610.201.31141.31181.3054-94.0052054.70
15292005.01.14 10:47sell7650.101.31111.31621.3098
15302005.01.14 10:47sell7660.201.31161.31671.3103
15312005.01.14 10:47sell7670.401.31201.31711.3107
15322005.01.14 10:55t/p7660.201.31031.31671.310326.0052080.70
15332005.01.14 10:55t/p7670.401.31071.31711.310752.0052132.70
15342005.01.14 10:55close7650.101.31031.31621.30988.0052140.70
15352005.01.14 10:55sell7680.101.31001.31511.3087
15362005.01.14 10:55sell7690.201.31031.31541.3090
15372005.01.14 10:59sell7700.401.31121.31631.3099
15382005.01.14 11:00sell7710.801.31191.31701.3106
15392005.01.14 11:09sell7721.601.31221.31731.3109
15402005.01.14 12:07t/p7721.601.31091.31731.3109208.0052348.70
15412005.01.14 12:07close7710.801.31091.31701.310680.0052428.70
15422005.01.14 12:07close7700.401.31091.31631.309912.0052440.70
15432005.01.14 12:07close7690.201.31091.31541.3090-12.0052428.70
15442005.01.14 12:07close7680.101.31091.31511.3087-9.0052419.70
15452005.01.19 15:30buy7730.101.30851.30341.3098
15462005.01.19 15:31buy7740.201.30811.30301.3094
15472005.01.19 15:34buy7750.401.30781.30271.3091
15482005.01.19 15:35buy7760.801.30731.30221.3086
15492005.01.19 15:55buy7771.601.30661.30151.3079
15502005.01.19 16:32s/l7730.101.30341.30341.3098-51.0052368.70
15512005.01.19 16:32close7771.601.30341.30151.3079-512.0051856.70
15522005.01.19 16:32close7760.801.30341.30221.3086-312.0051544.70
15532005.01.19 16:32close7750.401.30341.30271.3091-176.0051368.70
15542005.01.19 16:32close7740.201.30341.30301.3094-94.0051274.70
15552005.01.19 17:45sell7780.101.30221.30731.3009
15562005.01.19 17:46sell7790.201.30261.30771.3013
15572005.01.19 17:50sell7800.401.30291.30801.3016
15582005.01.19 17:53sell7810.801.30331.30841.3020
15592005.01.19 18:05t/p7810.801.30201.30841.3020104.0051378.70
15602005.01.19 18:05close7800.401.30191.30801.301640.0051418.70
15612005.01.19 18:05close7790.201.30191.30771.301314.0051432.70
15622005.01.19 18:05close7780.101.30191.30731.30093.0051435.70
15632005.01.19 18:45sell7820.101.30121.30631.2999
15642005.01.19 19:04t/p7820.101.29991.30631.299913.0051448.70
15652005.01.19 19:04sell7830.101.29951.30461.2982
15662005.01.19 20:06t/p7830.101.29821.30461.298213.0051461.70
15672005.01.19 20:06sell7840.101.29791.30301.2966
15682005.01.19 20:09t/p7840.101.29661.30301.296613.0051474.70
15692005.01.19 20:09sell7850.101.29611.30121.2948
15702005.01.19 20:10sell7860.201.29651.30161.2952
15712005.01.19 20:13sell7870.401.29731.30241.2960
15722005.01.19 20:14sell7880.801.29771.30281.2964
15732005.01.19 20:20sell7891.601.29811.30321.2968
15742005.01.19 23:15s/l7850.101.30121.30121.2948-51.0051423.70
15752005.01.19 23:15close7891.601.30131.30321.2968-512.0050911.70
15762005.01.19 23:15close7880.801.30131.30281.2964-288.0150623.69
15772005.01.19 23:15close7870.401.30131.30241.2960-160.0050463.69
15782005.01.19 23:15close7860.201.30131.30161.2952-96.0050367.69
15792005.01.19 23:15sell7900.101.30101.30611.2997
15802005.01.20 00:20t/p7900.101.29971.30611.299713.4650381.16
15812005.01.20 13:45sell7910.101.29491.30001.2936
15822005.01.20 13:55sell7920.201.29521.30031.2939
15832005.01.20 14:02t/p7920.201.29391.30031.293926.0050407.16
15842005.01.20 14:02close7910.101.29381.30001.293611.0050418.16
15852005.01.20 15:45sell7930.101.29591.30101.2946
15862005.01.20 15:45sell7940.201.29631.30141.2950
15872005.01.20 15:57sell7950.401.29671.30181.2954
15882005.01.20 16:01sell7960.801.29711.30221.2958
15892005.01.20 16:05sell7971.601.29741.30251.2961
15902005.01.20 16:14t/p7971.601.29611.30251.2961208.0050626.16
15912005.01.20 16:14close7960.801.29611.30221.295880.0050706.16
15922005.01.20 16:14close7950.401.29611.30181.295424.0050730.16
15932005.01.20 16:14close7940.201.29611.30141.29504.0050734.16
15942005.01.20 16:14close7930.101.29611.30101.2946-2.0050732.16
15952005.01.21 19:45buy7980.101.30511.30001.3064
15962005.01.21 21:21buy7990.201.30481.29971.3061
15972005.01.21 21:28buy8000.401.30431.29921.3056
15982005.01.24 00:56buy8010.801.30391.29881.3052
15992005.01.24 02:09t/p8010.801.30521.29881.3052104.0050836.16
16002005.01.24 02:09close8000.401.30531.29921.305626.8450862.99
16012005.01.24 02:09close7990.201.30531.29971.30613.4250866.41
16022005.01.24 02:09close7980.101.30531.30001.3064-1.2950865.12
16032005.01.25 17:00sell8020.101.29551.30061.2942
16042005.01.25 17:00sell8030.201.29591.30101.2946
16052005.01.25 17:06sell8040.401.29631.30141.2950
16062005.01.25 18:00t/p8040.401.29501.30141.295052.0050917.12
16072005.01.25 18:00close8030.201.29481.30101.294622.0050939.12
16082005.01.25 18:00close8020.101.29481.30061.29427.0050946.12
16092005.01.25 18:00sell8050.101.29451.29961.2932
16102005.01.25 18:01sell8060.201.29521.30031.2939
16112005.01.25 18:03sell8070.401.29551.30061.2942
16122005.01.25 18:10sell8080.801.29601.30111.2947
16132005.01.25 18:19sell8091.601.29631.30141.2950
16142005.01.26 04:17s/l8050.101.29961.29961.2932-50.5450895.58
16152005.01.26 04:17close8091.601.29971.30141.2950-536.5750359.02
16162005.01.26 04:17close8080.801.29971.30111.2947-292.2950066.73
16172005.01.26 04:17close8070.401.29971.30061.2942-166.1449900.59
16182005.01.26 04:17close8060.201.29971.30031.2939-89.0749811.51
16192005.01.26 15:45buy8100.101.30531.30021.3066
16202005.01.26 15:47buy8110.201.30481.29971.3061
16212005.01.26 16:38t/p8110.201.30611.29971.306126.0049837.51
16222005.01.26 16:38close8100.101.30621.30021.30669.0049846.51
16232005.01.26 16:38buy8120.101.30651.30141.3078
16242005.01.26 16:48buy8130.201.30621.30111.3075
16252005.01.26 17:02t/p8130.201.30751.30111.307526.0049872.51
16262005.01.26 17:02close8120.101.30781.30141.307813.0049885.51
16272005.01.26 17:15buy8140.101.30691.30181.3082
16282005.01.26 17:28buy8150.201.30661.30151.3079
16292005.01.26 17:47t/p8150.201.30791.30151.307926.0049911.51
16302005.01.26 17:47close8140.101.30801.30181.308211.0049922.51
16312005.01.26 17:47buy8160.101.30831.30321.3096
16322005.01.26 17:48buy8170.201.30761.30251.3089
16332005.01.26 18:24buy8180.401.30721.30211.3085
16342005.01.26 18:28buy8190.801.30691.30181.3082
16352005.01.26 18:37t/p8190.801.30821.30181.3082104.0050026.51
16362005.01.26 18:37close8180.401.30821.30211.308540.0050066.51
16372005.01.26 18:37close8170.201.30821.30251.308912.0050078.51
16382005.01.26 18:37close8160.101.30821.30321.3096-1.0050077.51
16392005.01.26 19:15buy8200.101.30981.30471.3111
16402005.01.26 19:16buy8210.201.30941.30431.3107
16412005.01.26 19:19buy8220.401.30901.30391.3103
16422005.01.26 19:24buy8230.801.30861.30351.3099
16432005.01.26 19:36buy8241.601.30831.30321.3096
16442005.01.27 08:35t/p8241.601.30961.30321.3096190.4550267.96
16452005.01.27 08:35close8230.801.30971.30351.309979.2150347.18
16462005.01.27 08:35close8220.401.30971.30391.310323.6150370.79
16472005.01.27 08:35close8210.201.30971.30431.31073.8150374.59
16482005.01.27 08:35close8200.101.30971.30471.3111-2.1050372.50
16492005.01.27 15:45sell8250.101.30241.30751.3011
16502005.01.27 16:16sell8260.201.30281.30791.3015
16512005.01.27 16:16sell8270.401.30321.30831.3019
16522005.01.27 16:22sell8280.801.30361.30871.3023
16532005.01.27 16:22sell8291.601.30411.30921.3028
16542005.01.27 17:04t/p8291.601.30281.30921.3028208.0050580.50
16552005.01.27 17:04close8280.801.30271.30871.302372.0050652.50
16562005.01.27 17:04close8270.401.30271.30831.301920.0050672.50
16572005.01.27 17:04close8260.201.30271.30791.30152.0050674.50
16582005.01.27 17:04close8250.101.30271.30751.3011-3.0050671.50
16592005.02.04 19:15sell8300.101.28801.29311.2867
16602005.02.07 00:00t/p8300.101.28671.29311.286714.3950685.89
16612005.02.07 00:00sell8310.101.28531.29041.2840
16622005.02.07 00:10sell8320.201.28561.29071.2843
16632005.02.07 01:22t/p8310.101.28401.29041.284013.0050698.89
16642005.02.07 01:22t/p8320.201.28431.29071.284326.0050724.89
16652005.02.07 01:22sell8330.101.28351.28861.2822
16662005.02.07 01:29sell8340.201.28391.28901.2826
16672005.02.07 02:16sell8350.401.28431.28941.2830
16682005.02.07 04:02t/p8350.401.28301.28941.283052.0050776.89
16692005.02.07 04:02close8340.201.28301.28901.282618.0050794.89
16702005.02.07 04:02close8330.101.28301.28861.28225.0050799.89
16712005.02.07 18:45sell8360.101.27571.28081.2744
16722005.02.07 18:45sell8370.201.27611.28121.2748
16732005.02.07 19:55sell8380.401.27661.28171.2753
16742005.02.07 20:01sell8390.801.27701.28211.2757
16752005.02.07 20:03sell8401.601.27731.28241.2760
16762005.02.07 22:07t/p8401.601.27601.28241.2760208.0051007.89
16772005.02.07 22:07close8390.801.27601.28211.275780.0051087.89
16782005.02.07 22:07close8380.401.27601.28171.275324.0051111.89
16792005.02.07 22:07close8370.201.27601.28121.27482.0051113.89
16802005.02.07 22:07close8360.101.27601.28081.2744-3.0051110.89
16812005.02.07 22:15sell8410.101.27551.28061.2742
16822005.02.08 00:44sell8420.201.27661.28171.2753
16832005.02.08 09:37sell8430.401.27701.28211.2757
16842005.02.08 09:37sell8440.801.27741.28251.2761
16852005.02.08 11:01t/p8440.801.27611.28251.2761104.0051214.89
16862005.02.08 11:01close8430.401.27601.28211.275740.0051254.89
16872005.02.08 11:01close8420.201.27601.28171.275312.0051266.89
16882005.02.08 11:01close8410.101.27601.28061.2742-4.5451262.35
16892005.02.10 17:30buy8450.101.28851.28341.2898
16902005.02.10 17:35buy8460.201.28821.28311.2895
16912005.02.10 18:28t/p8460.201.28951.28311.289526.0051288.35
16922005.02.10 18:28close8450.101.28951.28341.289810.0051298.35
16932005.02.10 18:28buy8470.101.28981.28471.2911
16942005.02.10 18:36buy8480.201.28951.28441.2908
16952005.02.10 18:44buy8490.401.28911.28401.2904
16962005.02.10 19:16buy8500.801.28881.28371.2901
16972005.02.10 20:02buy8511.601.28831.28321.2896
16982005.02.11 14:04s/l8470.101.28471.28471.2911-52.1051246.26
16992005.02.11 14:04close8511.601.28461.28321.2896-609.5550636.70
17002005.02.11 14:04close8500.801.28461.28371.2901-344.7850291.93
17012005.02.11 14:04close8490.401.28461.28401.2904-184.3950107.54
17022005.02.11 14:04close8480.201.28461.28441.2908-100.1950007.35
17032005.02.14 03:15buy8520.101.29391.28881.2952
17042005.02.14 05:22buy8530.201.29321.28811.2945
17052005.02.14 08:28buy8540.401.29291.28781.2942
17062005.02.14 08:54t/p8540.401.29421.28781.294252.0050059.35
17072005.02.14 08:54close8530.201.29421.28811.294520.0050079.35
17082005.02.14 08:54close8520.101.29421.28881.29523.0050082.35
17092005.02.22 05:00buy8550.101.31381.30871.3151
17102005.02.22 06:05t/p8550.101.31511.30871.315113.0050095.35
17112005.02.22 06:05buy8560.101.31551.31041.3168
17122005.02.22 06:33t/p8560.101.31681.31041.316813.0050108.35
17132005.02.22 06:33buy8570.101.31741.31231.3187
17142005.02.22 06:33buy8580.201.31691.31181.3182
17152005.02.22 06:56buy8590.401.31651.31141.3178
17162005.02.22 08:48t/p8590.401.31781.31141.317852.0050160.35
17172005.02.22 08:48close8580.201.31781.31181.318218.0050178.35
17182005.02.22 08:48close8570.101.31781.31231.31874.0050182.35
17192005.02.22 08:48buy8600.101.31811.31301.3194
17202005.02.22 08:49buy8610.201.31771.31261.3190
17212005.02.22 10:14buy8620.401.31731.31221.3186
17222005.02.22 11:00t/p8620.401.31861.31221.318652.0050234.35
17232005.02.22 11:00close8610.201.31861.31261.319018.0050252.35
17242005.02.22 11:00close8600.101.31861.31301.31945.0050257.35
17252005.02.22 11:00buy8630.101.31891.31381.3202
17262005.02.22 11:03buy8640.201.31851.31341.3198
17272005.02.22 11:05buy8650.401.31821.31311.3195
17282005.02.22 11:43t/p8650.401.31951.31311.319552.0050309.35
17292005.02.22 11:43close8640.201.31961.31341.319822.0050331.35
17302005.02.22 11:43close8630.101.31961.31381.32027.0050338.35
17312005.02.22 11:43buy8660.101.31991.31481.3212
17322005.02.22 11:48t/p8660.101.32121.31481.321213.0050351.35
17332005.02.22 11:48buy8670.101.32161.31651.3229
17342005.02.22 12:24buy8680.201.32121.31611.3225
17352005.02.22 12:35buy8690.401.32071.31561.3220
17362005.02.22 12:56buy8700.801.32041.31531.3217
17372005.02.22 13:31buy8711.601.31991.31481.3212
17382005.02.22 14:25t/p8711.601.32121.31481.3212208.0050559.35
17392005.02.22 14:25close8700.801.32131.31531.321772.0050631.35
17402005.02.22 14:25close8690.401.32131.31561.322024.0050655.35
17412005.02.22 14:25close8680.201.32131.31611.32252.0050657.35
17422005.02.22 14:25close8670.101.32131.31651.3229-3.0050654.35
17432005.02.25 20:15buy8720.101.32321.31811.3245
17442005.02.25 21:19t/p8720.101.32451.31811.324513.0050667.35
17452005.02.25 21:19buy8730.101.32481.31971.3261
17462005.02.25 21:26buy8740.201.32441.31931.3257
17472005.02.25 21:49buy8750.401.32401.31891.3253
17482005.02.28 00:26buy8760.801.32361.31851.3249
17492005.02.28 00:36buy8771.601.32331.31821.3246
17502005.02.28 00:57t/p8771.601.32461.31821.3246208.0050875.35
17512005.02.28 00:57close8760.801.32461.31851.324979.9950955.34
17522005.02.28 00:57close8750.401.32461.31891.325310.8450966.17
17532005.02.28 00:57close8740.201.32461.31931.3257-2.5850963.59
17542005.02.28 00:57close8730.101.32461.31971.3261-5.2950958.30
17552005.02.28 02:30buy8780.101.32671.32161.3280
17562005.02.28 05:42buy8790.201.32631.32121.3276
17572005.02.28 06:09buy8800.401.32601.32091.3273
17582005.02.28 06:37t/p8800.401.32731.32091.327352.0051010.30
17592005.02.28 06:37close8790.201.32731.32121.327620.0051030.30
17602005.02.28 06:37close8780.101.32731.32161.32806.0051036.30
17612005.03.02 12:45sell8810.101.31091.31601.3096
17622005.03.02 12:47sell8820.201.31131.31641.3100
17632005.03.02 13:40sell8830.401.31161.31671.3103
17642005.03.02 14:14t/p8830.401.31031.31671.310352.0051088.30
17652005.03.02 14:14close8820.201.31031.31641.310020.0051108.30
17662005.03.02 14:14close8810.101.31031.31601.30966.0051114.30
17672005.03.02 15:30sell8840.101.31071.31581.3094
17682005.03.02 15:34sell8850.201.31101.31611.3097
17692005.03.02 15:58t/p8850.201.30971.31611.309726.0051140.30
17702005.03.02 15:58close8840.101.30971.31581.309410.0051150.30
17712005.03.04 16:00buy8860.101.32161.31651.3229
17722005.03.04 16:01buy8870.201.32121.31611.3225
17732005.03.04 16:16buy8880.401.32081.31571.3221
17742005.03.04 16:18buy8890.801.32051.31541.3218
17752005.03.04 16:31t/p8890.801.32181.31541.3218104.0051254.30
17762005.03.04 16:31close8880.401.32191.31571.322144.0051298.30
17772005.03.04 16:31close8870.201.32191.31611.322514.0051312.30
17782005.03.04 16:31close8860.101.32191.31651.32293.0051315.30
17792005.03.04 16:31buy8900.101.32221.31711.3235
17802005.03.04 16:34t/p8900.101.32351.31711.323513.0051328.30
17812005.03.04 16:34buy8910.101.32401.31891.3253
17822005.03.04 16:35buy8920.201.32361.31851.3249
17832005.03.04 17:46t/p8920.201.32491.31851.324926.0051354.30
17842005.03.04 17:46close8910.101.32511.31891.325311.0051365.30
17852005.03.04 17:46buy8930.101.32541.32031.3267
17862005.03.04 17:48buy8940.201.32481.31971.3261
17872005.03.04 17:52buy8950.401.32441.31931.3257
17882005.03.04 19:04buy8960.801.32411.31901.3254
17892005.03.04 20:48buy8971.601.32371.31861.3250
17902005.03.07 12:15s/l8930.101.32031.32031.3267-54.2951311.01
17912005.03.07 12:15close8971.601.32021.31861.3250-612.6750698.34
17922005.03.07 12:15close8960.801.32021.31901.3254-338.3350360.01
17932005.03.07 12:15close8950.401.32021.31931.3257-181.1650178.85
17942005.03.07 12:15close8940.201.32021.31971.3261-98.5850080.27
17952005.03.08 16:30buy8980.101.33281.32771.3341
17962005.03.08 16:36buy8990.201.33241.32731.3337
17972005.03.08 16:51t/p8990.201.33371.32731.333726.0050106.27
17982005.03.08 16:51close8980.101.33381.32771.334110.0050116.27
17992005.03.08 16:51buy9000.101.33411.32901.3354
18002005.03.08 17:20t/p9000.101.33541.32901.335413.0050129.27
18012005.03.08 17:20buy9010.101.33581.33071.3371
18022005.03.08 17:25buy9020.201.33551.33041.3368
18032005.03.08 17:32buy9030.401.33511.33001.3364
18042005.03.08 17:37buy9040.801.33481.32971.3361
18052005.03.08 17:47buy9051.601.33441.32931.3357
18062005.03.09 09:10t/p9051.601.33571.32931.3357190.4550319.72
18072005.03.09 09:10close9040.801.33581.32971.336171.2150390.93
18082005.03.09 09:10close9030.401.33581.33001.336423.6150414.54
18092005.03.09 09:10close9020.201.33581.33041.33683.8150418.35
18102005.03.09 09:10close9010.101.33581.33071.3371-1.1050417.25
18112005.03.14 20:00sell9060.101.33531.34041.3340
18122005.03.14 20:06sell9070.201.33571.34081.3344
18132005.03.14 20:18sell9080.401.33611.34121.3348
18142005.03.14 20:20sell9090.801.33641.34151.3351
18152005.03.14 20:51sell9101.601.33681.34191.3355
18162005.03.15 01:35t/p9101.601.33551.34191.3355215.4250632.67
18172005.03.15 01:35close9090.801.33541.34151.335183.7250716.40
18182005.03.15 01:35close9080.401.33541.34121.334829.8650746.25
18192005.03.15 01:35close9070.201.33541.34081.33446.9350753.18
18202005.03.15 01:35close9060.101.33541.34041.3340-0.5450752.64
18212005.03.15 20:00sell9110.101.33151.33661.3302
18222005.03.16 02:31t/p9110.101.33021.33661.330213.4650766.11
18232005.03.16 14:00buy9120.101.33851.33341.3398
18242005.03.16 14:03buy9130.201.33811.33301.3394
18252005.03.16 14:08buy9140.401.33771.33261.3390
18262005.03.16 14:09buy9150.801.33731.33221.3386
18272005.03.16 14:30t/p9150.801.33861.33221.3386104.0050870.11
18282005.03.16 14:30close9140.401.33871.33261.339040.0050910.11
18292005.03.16 14:30close9130.201.33871.33301.339412.0050922.11
18302005.03.16 14:30close9120.101.33871.33341.33982.0050924.11
18312005.03.16 15:15buy9160.101.34081.33571.3421
18322005.03.16 15:15buy9170.201.34051.33541.3418
18332005.03.16 15:34t/p9170.201.34181.33541.341826.0050950.11
18342005.03.16 15:34close9160.101.34181.33571.342110.0050960.11
18352005.03.16 15:34buy9180.101.34211.33701.3434
18362005.03.16 15:40buy9190.201.34181.33671.3431
18372005.03.16 16:11buy9200.401.34141.33631.3427
18382005.03.16 16:37t/p9200.401.34271.33631.342752.0051012.11
18392005.03.16 16:37close9190.201.34271.33671.343118.0051030.11
18402005.03.16 16:37close9180.101.34271.33701.34346.0051036.11
18412005.03.16 16:37buy9210.101.34301.33791.3443
18422005.03.16 16:39buy9220.201.34271.33761.3440
18432005.03.16 17:12buy9230.401.34231.33721.3436
18442005.03.16 17:18buy9240.801.34181.33671.3431
18452005.03.16 18:23buy9251.601.34151.33641.3428
18462005.03.17 11:29s/l9210.101.33791.33791.3443-52.1050984.01
18472005.03.17 11:29close9251.601.33791.33641.3428-593.5650390.45
18482005.03.17 11:29close9240.801.33791.33671.3431-320.7950069.66
18492005.03.17 11:29close9230.401.33791.33721.3436-180.3949889.28
18502005.03.17 11:29close9220.201.33791.33761.3440-98.1949791.08
18512005.03.18 14:45sell9260.101.32841.33351.3271
18522005.03.18 14:50sell9270.201.32871.33381.3274
18532005.03.18 15:33t/p9270.201.32741.33381.327426.0049817.08
18542005.03.18 15:33close9260.101.32721.33351.327112.0049829.08
18552005.03.18 15:33sell9280.101.32691.33201.3256
18562005.03.18 15:38sell9290.201.32741.33251.3261
18572005.03.18 15:48sell9300.401.32771.33281.3264
18582005.03.18 16:01sell9310.801.32801.33311.3267
18592005.03.18 16:01sell9321.601.32841.33351.3271
18602005.03.18 18:06s/l9280.101.33201.33201.3256-51.0049778.08
18612005.03.18 18:06close9321.601.33201.33351.3271-576.0149202.07
18622005.03.18 18:06close9310.801.33201.33311.3267-320.0048882.07
18632005.03.18 18:06close9300.401.33201.33281.3264-172.0048710.07
18642005.03.18 18:06close9290.201.33201.33251.3261-92.0048618.07
18652005.03.21 09:30sell9330.101.32161.32671.3203
18662005.03.21 10:42sell9340.201.32211.32721.3208
18672005.03.21 11:00sell9350.401.32251.32761.3212
18682005.03.21 11:54t/p9350.401.32121.32761.321252.0048670.07
18692005.03.21 11:54close9340.201.32121.32721.320818.0048688.07
18702005.03.21 11:54close9330.101.32121.32671.32034.0048692.07
18712005.03.21 15:00sell9360.101.31831.32341.3170
18722005.03.21 15:04sell9370.201.31871.32381.3174
18732005.03.21 15:17sell9380.401.31911.32421.3178
18742005.03.21 15:19sell9390.801.31941.32451.3181
18752005.03.21 15:21sell9401.601.31971.32481.3184
18762005.03.21 16:19t/p9401.601.31841.32481.3184208.0048900.07
18772005.03.21 16:19close9390.801.31841.32451.318180.0048980.07
18782005.03.21 16:19close9380.401.31841.32421.317828.0049008.07
18792005.03.21 16:19close9370.201.31841.32381.31746.0049014.07
18802005.03.21 16:19close9360.101.31841.32341.3170-1.0049013.07
18812005.03.21 18:45sell9410.101.31601.32111.3147
18822005.03.21 18:51sell9420.201.31641.32151.3151
18832005.03.21 19:52sell9430.401.31681.32191.3155
18842005.03.21 20:15sell9440.801.31721.32231.3159
18852005.03.21 20:58sell9451.601.31751.32261.3162
18862005.03.21 22:36t/p9451.601.31621.32261.3162208.0049221.07
18872005.03.21 22:36close9440.801.31611.32231.315988.0049309.07
18882005.03.21 22:36close9430.401.31611.32191.315528.0049337.07
18892005.03.21 22:36close9420.201.31611.32151.31516.0049343.07
18902005.03.21 22:36close9410.101.31611.32111.3147-1.0049342.07
18912005.03.22 21:30sell9460.101.30841.31351.3071
18922005.03.22 21:58sell9470.201.30871.31381.3074
18932005.03.22 23:10t/p9470.201.30741.31381.307426.0049368.07
18942005.03.22 23:10close9460.101.30731.31351.307111.0049379.07
18952005.03.22 23:10sell9480.101.30701.31211.3057
18962005.03.22 23:28sell9490.201.30751.31261.3062
18972005.03.22 23:46sell9500.401.30801.31311.3067
18982005.03.22 23:47sell9510.801.30841.31351.3071
18992005.03.23 07:36t/p9510.801.30711.31351.3071107.7149486.78
19002005.03.23 07:36close9500.401.30691.31311.306745.8649532.64
19012005.03.23 07:36close9490.201.30691.31261.306212.9349545.57
19022005.03.23 07:36close9480.101.30691.31211.30571.4649547.03
19032005.03.23 21:00sell9520.101.29761.30271.2963
19042005.03.23 22:06sell9530.201.29801.30311.2967
19052005.03.23 22:10sell9540.401.29831.30341.2970
19062005.03.23 22:11sell9550.801.29871.30381.2974
19072005.03.23 22:17sell9561.601.29911.30421.2978
19082005.03.24 01:25t/p9561.601.29781.30421.2978215.4249762.46
19092005.03.24 01:25close9550.801.29771.30381.297483.7149846.17
19102005.03.24 01:25close9540.401.29771.30341.297025.8649872.02
19112005.03.24 01:25close9530.201.29771.30311.29676.9349878.95
19122005.03.24 01:25close9520.101.29771.30271.2963-0.5449878.42
19132005.04.01 18:00sell9570.101.28841.29351.2871
19142005.04.01 18:19sell9580.201.28871.29381.2874
19152005.04.01 18:22sell9590.401.28901.29411.2877
19162005.04.01 18:38sell9600.801.28941.29451.2881
19172005.04.01 18:46sell9611.601.28981.29491.2885
19182005.04.04 00:05t/p9611.601.28851.29491.2885230.2750108.69
19192005.04.04 00:05close9600.801.28841.29451.288191.1450199.82
19202005.04.04 00:05close9590.401.28841.29411.287729.5750229.39
19212005.04.04 00:05close9580.201.28841.29381.28748.7850238.18
19222005.04.04 00:05close9570.101.28841.29351.28711.3950239.57
19232005.04.04 00:15sell9620.101.28821.29331.2869
19242005.04.04 00:41sell9630.201.28861.29371.2873
19252005.04.04 00:58sell9640.401.28901.29411.2877
19262005.04.04 01:00sell9650.801.28941.29451.2881
19272005.04.04 02:37sell9661.601.28981.29491.2885
19282005.04.04 08:19t/p9661.601.28851.29491.2885208.0050447.57
19292005.04.04 08:19close9650.801.28841.29451.288180.0050527.57
19302005.04.04 08:19close9640.401.28841.29411.287724.0050551.57
19312005.04.04 08:19close9630.201.28841.29371.28734.0050555.57
19322005.04.04 08:19close9620.101.28841.29331.2869-2.0050553.57
19332005.04.07 21:45sell9670.101.28511.29021.2838
19342005.04.07 21:55sell9680.201.28551.29061.2842
19352005.04.07 22:08sell9690.401.28581.29091.2845
19362005.04.08 00:14t/p9690.401.28451.29091.284553.8650607.42
19372005.04.08 00:14close9680.201.28431.29061.284224.9350632.35
19382005.04.08 00:14close9670.101.28431.29021.28388.4650640.82
19392005.04.08 18:30buy9700.101.29201.28691.2933
19402005.04.08 18:30buy9710.201.29151.28641.2928
19412005.04.08 18:37buy9720.401.29121.28611.2925
19422005.04.08 20:57t/p9720.401.29251.28611.292552.0050692.82
19432005.04.08 20:57close9710.201.29251.28641.292820.0050712.82
19442005.04.08 20:57close9700.101.29251.28691.29335.0050717.82
19452005.04.08 20:57buy9730.101.29281.28771.2941
19462005.04.08 21:00buy9740.201.29231.28721.2936
19472005.04.08 21:03buy9750.401.29201.28691.2933
19482005.04.11 01:02buy9760.801.29171.28661.2930
19492005.04.11 01:22buy9771.601.29141.28631.2927
19502005.04.11 04:38t/p9771.601.29271.28631.2927208.0050925.82
19512005.04.11 04:38close9760.801.29301.28661.2930104.0051029.82
19522005.04.11 04:38close9750.401.29301.28691.293326.8451056.65
19532005.04.11 04:38close9740.201.29301.28721.29367.4251064.07
19542005.04.11 04:38close9730.101.29301.28771.2941-1.2951062.78
19552005.04.12 15:45sell9780.101.28981.29491.2885
19562005.04.12 16:07t/p9780.101.28851.29491.288513.0051075.78
19572005.04.12 16:07sell9790.101.28801.29311.2867
19582005.04.12 16:19sell9800.201.28841.29351.2871
19592005.04.12 16:24sell9810.401.28881.29391.2875
19602005.04.12 17:17t/p9810.401.28751.29391.287552.0051127.78
19612005.04.12 17:17close9800.201.28741.29351.287120.0051147.78
19622005.04.12 17:17close9790.101.28741.29311.28676.0051153.78
19632005.04.12 17:17sell9820.101.28711.29221.2858
19642005.04.12 17:17sell9830.201.28751.29261.2862
19652005.04.12 17:30sell9840.401.28801.29311.2867
19662005.04.12 17:46t/p9840.401.28671.29311.286752.0051205.78
19672005.04.12 17:46close9830.201.28661.29261.286218.0051223.78
19682005.04.12 17:46close9820.101.28661.29221.28585.0051228.78
19692005.04.12 17:46sell9850.101.28631.29141.2850
19702005.04.12 17:46sell9860.201.28691.29201.2856
19712005.04.12 17:56sell9870.401.28731.29241.2860
19722005.04.12 18:04sell9880.801.28761.29271.2863
19732005.04.12 18:48sell9891.601.28801.29311.2867
19742005.04.12 20:25s/l9850.101.29141.29141.2850-51.0051177.78
19752005.04.12 20:25close9891.601.29151.29311.2867-559.9950617.79
19762005.04.12 20:25close9880.801.29151.29271.2863-311.9950305.80
19772005.04.12 20:25close9870.401.29151.29241.2860-168.0050137.80
19782005.04.12 20:25close9860.201.29151.29201.2856-92.0050045.80
19792005.04.12 20:25sell9900.101.29121.29631.2899
19802005.04.12 20:26sell9910.201.29151.29661.2902
19812005.04.12 20:31t/p9910.201.29021.29661.290226.0050071.80
19822005.04.12 20:31close9900.101.29021.29631.289910.0050081.80
19832005.04.12 20:31sell9920.101.28991.29501.2886
19842005.04.12 20:31sell9930.201.29041.29551.2891
19852005.04.12 20:47sell9940.401.29081.29591.2895
19862005.04.12 20:47sell9950.801.29141.29651.2901
19872005.04.12 20:49sell9961.601.29171.29681.2904
19882005.04.13 01:54t/p9961.601.29041.29681.2904215.4250297.22
19892005.04.13 01:54close9950.801.29041.29651.290183.7150380.93
19902005.04.13 01:54close9940.401.29041.29591.289517.8650398.79
19912005.04.13 01:54close9930.201.29041.29551.28910.9350399.72
19922005.04.13 01:54close9920.101.29041.29501.2886-4.5450395.18
19932005.04.13 16:15sell9970.101.28871.29381.2874
19942005.04.13 16:17sell9980.201.28921.29431.2879
19952005.04.13 16:18sell9990.401.28961.29471.2883
19962005.04.13 16:40t/p9990.401.28831.29471.288352.0050447.18
19972005.04.13 16:40close9980.201.28821.29431.287920.0050467.18
19982005.04.13 16:40close9970.101.28821.29381.28745.0050472.18
19992005.04.14 15:30sell10000.101.28051.28561.2792
20002005.04.14 15:30sell10010.201.28111.28621.2798
20012005.04.14 15:34sell10020.401.28161.28671.2803
20022005.04.14 15:44t/p10020.401.28031.28671.280352.0050524.18
20032005.04.14 15:44close10010.201.28001.28621.279822.0050546.18
20042005.04.14 15:44close10000.101.28001.28561.27925.0050551.18
20052005.04.14 15:44sell10030.101.27971.28481.2784
20062005.04.14 15:44sell10040.201.28071.28581.2794
20072005.04.14 15:44t/p10040.201.27941.28581.279426.0050577.18
20082005.04.14 15:44close10030.101.27901.28481.27847.0050584.18
20092005.04.14 15:44sell10050.101.27871.28381.2774
20102005.04.14 15:53sell10060.201.27921.28431.2779
20112005.04.14 15:55sell10070.401.27951.28461.2782
20122005.04.14 16:00t/p10060.201.27791.28431.277926.0050610.18
20132005.04.14 16:00t/p10070.401.27821.28461.278252.0050662.18
20142005.04.14 16:00close10050.101.27741.28381.277413.0050675.18
20152005.04.14 16:15sell10080.101.27841.28351.2771
20162005.04.14 16:30sell10090.201.27871.28381.2774
20172005.04.14 16:32sell10100.401.27911.28421.2778
20182005.04.14 16:34sell10110.801.27951.28461.2782
20192005.04.14 16:34sell10121.601.27991.28501.2786
20202005.04.15 06:27t/p10121.601.27861.28501.2786215.4250890.61
20212005.04.15 06:27close10110.801.27861.28461.278275.7150966.32
20222005.04.15 06:27close10100.401.27861.28421.277821.8650988.17
20232005.04.15 06:27close10090.201.27861.28381.27742.9350991.10
20242005.04.15 06:27close10080.101.27861.28351.2771-1.5450989.57
20252005.04.15 14:15buy10130.101.28651.28141.2878
20262005.04.15 14:30t/p10130.101.28781.28141.287813.0051002.57
20272005.04.15 14:30buy10140.101.28831.28321.2896
20282005.04.15 14:30buy10150.201.28791.28281.2892
20292005.04.15 14:34buy10160.401.28761.28251.2889
20302005.04.15 14:35buy10170.801.28711.28201.2884
20312005.04.15 14:37buy10181.601.28681.28171.2881
20322005.04.15 14:46t/p10181.601.28811.28171.2881208.0051210.57
20332005.04.15 14:46close10170.801.28811.28201.288480.0051290.57
20342005.04.15 14:46close10160.401.28811.28251.288920.0051310.57
20352005.04.15 14:46close10150.201.28811.28281.28924.0051314.57
20362005.04.15 14:46close10140.101.28811.28321.2896-2.0051312.57
20372005.04.15 14:46buy10190.101.28841.28331.2897
20382005.04.15 14:46buy10200.201.28781.28271.2891
20392005.04.15 15:00buy10210.401.28711.28201.2884
20402005.04.15 15:00buy10220.801.28621.28111.2875
20412005.04.15 15:00t/p10220.801.28751.28111.2875104.0051416.57
20422005.04.15 15:00close10210.401.28781.28201.288428.0051444.57
20432005.04.15 15:00close10200.201.28781.28271.28910.0051444.57
20442005.04.15 15:00close10190.101.28781.28331.2897-6.0051438.57
20452005.04.15 15:00buy10230.101.28811.28301.2894
20462005.04.15 15:00buy10240.201.28711.28201.2884
20472005.04.15 15:00buy10250.401.28621.28111.2875
20482005.04.15 15:00buy10260.801.28571.28061.2870
20492005.04.15 15:00t/p10260.801.28701.28061.2870104.0051542.57
20502005.04.15 15:00close10250.401.28721.28111.287540.0051582.57
20512005.04.15 15:00close10240.201.28721.28201.28842.0051584.57
20522005.04.15 15:00close10230.101.28721.28301.2894-9.0051575.57
20532005.04.15 15:00buy10270.101.28751.28241.2888
20542005.04.15 15:00buy10280.201.28571.28061.2870
20552005.04.15 15:00buy10290.401.28401.27891.2853
20562005.04.15 15:01t/p10290.401.28531.27891.285352.0051627.57
20572005.04.15 15:01close10280.201.28651.28061.287016.0051643.57
20582005.04.15 15:01close10270.101.28651.28241.2888-10.0051633.57
20592005.04.15 15:01buy10300.101.28681.28171.2881
20602005.04.15 15:01buy10310.201.28641.28131.2877
20612005.04.15 15:01buy10320.401.28591.28081.2872
20622005.04.15 15:01buy10330.801.28521.28011.2865
20632005.04.15 15:01t/p10330.801.28651.28011.2865104.0051737.57
20642005.04.15 15:01close10320.401.28651.28081.287224.0051761.57
20652005.04.15 15:01close10310.201.28651.28131.28772.0051763.57
20662005.04.15 15:01close10300.101.28651.28171.2881-3.0051760.57
20672005.04.15 15:01buy10340.101.28681.28171.2881
20682005.04.15 15:02buy10350.201.28581.28071.2871
20692005.04.15 15:02buy10360.401.28501.27991.2863
20702005.04.15 15:04t/p10360.401.28631.27991.286352.0051812.57
20712005.04.15 15:04close10350.201.28641.28071.287112.0051824.57
20722005.04.15 15:04close10340.101.28641.28171.2881-4.0051820.57
20732005.04.15 15:04buy10370.101.28671.28161.2880
20742005.04.15 15:04buy10380.201.28521.28011.2865
20752005.04.15 15:22t/p10380.201.28651.28011.286526.0051846.57
20762005.04.15 15:22close10370.101.28661.28161.2880-1.0051845.57
20772005.04.15 15:22buy10390.101.28691.28181.2882
20782005.04.15 15:22buy10400.201.28651.28141.2878
20792005.04.15 15:32t/p10400.201.28781.28141.287826.0051871.57
20802005.04.15 15:32close10390.101.28801.28181.288211.0051882.57
20812005.04.15 15:32buy10410.101.28831.28321.2896
20822005.04.15 15:32buy10420.201.28791.28281.2892
20832005.04.15 15:34t/p10420.201.28921.28281.289226.0051908.57
20842005.04.15 15:34close10410.101.28951.28321.289612.0051920.57
20852005.04.15 15:34buy10430.101.28981.28471.2911
20862005.04.15 15:38buy10440.201.28921.28411.2905
20872005.04.15 15:47buy10450.401.28891.28381.2902
20882005.04.15 15:49buy10460.801.28791.28281.2892
20892005.04.15 15:50buy10471.601.28721.28211.2885
20902005.04.15 16:00t/p10471.601.28851.28211.2885208.0052128.57
20912005.04.15 16:00close10460.801.28861.28281.289256.0052184.57
20922005.04.15 16:00close10450.401.28861.28381.2902-12.0052172.57
20932005.04.15 16:00close10440.201.28861.28411.2905-12.0052160.57
20942005.04.15 16:00close10430.101.28861.28471.2911-12.0052148.57
20952005.04.15 16:00buy10480.101.28891.28381.2902
20962005.04.15 16:00buy10490.201.28851.28341.2898
20972005.04.15 16:00buy10500.401.28811.28301.2894
20982005.04.15 16:05t/p10500.401.28941.28301.289452.0052200.57
20992005.04.15 16:05close10490.201.28941.28341.289818.0052218.57
21002005.04.15 16:05close10480.101.28941.28381.29025.0052223.57
21012005.04.15 16:05buy10510.101.28971.28461.2910
21022005.04.15 16:05buy10520.201.28871.28361.2900
21032005.04.15 16:20t/p10520.201.29001.28361.290026.0052249.57
21042005.04.15 16:20close10510.101.29041.28461.29107.0052256.57
21052005.04.15 16:20buy10530.101.29071.28561.2920
21062005.04.15 16:20buy10540.201.29031.28521.2916
21072005.04.15 16:20buy10550.401.28991.28481.2912
21082005.04.15 16:21t/p10550.401.29121.28481.291252.0052308.57
21092005.04.15 16:21close10540.201.29131.28521.291620.0052328.57
21102005.04.15 16:21close10530.101.29131.28561.29206.0052334.57
21112005.04.15 16:21buy10560.101.29161.28651.2929
21122005.04.15 16:21buy10570.201.29091.28581.2922
21132005.04.15 16:21t/p10570.201.29221.28581.292226.0052360.57
21142005.04.15 16:21close10560.101.29231.28651.29297.0052367.57
21152005.04.15 16:21buy10580.101.29261.28751.2939
21162005.04.15 16:24buy10590.201.29221.28711.2935
21172005.04.15 16:25buy10600.401.29191.28681.2932
21182005.04.15 16:56t/p10600.401.29321.28681.293252.0052419.57
21192005.04.15 16:56close10590.201.29321.28711.293520.0052439.57
21202005.04.15 16:56close10580.101.29321.28751.29396.0052445.57
21212005.04.15 16:56buy10610.101.29351.28841.2948
21222005.04.15 16:56buy10620.201.29311.28801.2944
21232005.04.15 17:00buy10630.401.29271.28761.2940
21242005.04.15 17:04buy10640.801.29241.28731.2937
21252005.04.15 17:19t/p10640.801.29371.28731.2937104.0052549.57
21262005.04.15 17:19close10630.401.29381.28761.294044.0052593.57
21272005.04.15 17:19close10620.201.29381.28801.294414.0052607.57
21282005.04.15 17:19close10610.101.29381.28841.29483.0052610.57
21292005.04.15 17:19buy10650.101.29411.28901.2954
21302005.04.15 17:20buy10660.201.29381.28871.2951
21312005.04.15 17:20buy10670.401.29331.28821.2946
21322005.04.15 17:22buy10680.801.29291.28781.2942
21332005.04.15 17:35buy10691.601.29261.28751.2939
21342005.04.18 02:48s/l10650.101.28901.28901.2954-54.2952556.28
21352005.04.18 02:48close10691.601.28891.28751.2939-644.6651911.62
21362005.04.18 02:48close10680.801.28891.28781.2942-346.3351565.29
21372005.04.18 02:48close10670.401.28891.28821.2946-189.1651376.13
21382005.04.18 02:48close10660.201.28891.28871.2951-104.5851271.55
21392005.04.18 10:15buy10700.101.29631.29121.2976
21402005.04.18 10:31t/p10700.101.29761.29121.297613.0051284.55
21412005.04.18 10:31buy10710.101.29801.29291.2993
21422005.04.18 10:34buy10720.201.29771.29261.2990
21432005.04.18 13:27buy10730.401.29731.29221.2986
21442005.04.18 13:33buy10740.801.29701.29191.2983
21452005.04.18 14:05buy10751.601.29661.29151.2979
21462005.04.18 14:53t/p10751.601.29791.29151.2979208.0051492.55
21472005.04.18 14:53close10740.801.29801.29191.298380.0051572.55
21482005.04.18 14:53close10730.401.29801.29221.298628.0051600.55
21492005.04.18 14:53close10720.201.29801.29261.29906.0051606.55
21502005.04.18 14:53close10710.101.29801.29291.29930.0051606.55
21512005.04.18 14:53buy10760.101.29831.29321.2996
21522005.04.18 14:54buy10770.201.29771.29261.2990
21532005.04.18 14:55buy10780.401.29731.29221.2986
21542005.04.18 15:11t/p10780.401.29861.29221.298652.0051658.55
21552005.04.18 15:11close10770.201.29871.29261.299020.0051678.55
21562005.04.18 15:11close10760.101.29871.29321.29964.0051682.55
21572005.04.18 15:11buy10790.101.29901.29391.3003
21582005.04.18 15:21buy10800.201.29851.29341.2998
21592005.04.18 15:29buy10810.401.29821.29311.2995
21602005.04.18 15:31buy10820.801.29781.29271.2991
21612005.04.18 15:32buy10831.601.29751.29241.2988
21622005.04.18 15:39t/p10831.601.29881.29241.2988208.0051890.55
21632005.04.18 15:39close10820.801.29891.29271.299188.0051978.55
21642005.04.18 15:39close10810.401.29891.29311.299528.0052006.55
21652005.04.18 15:39close10800.201.29891.29341.29988.0052014.55
21662005.04.18 15:39close10790.101.29891.29391.3003-1.0052013.55
21672005.04.18 15:39buy10840.101.29921.29411.3005
21682005.04.18 15:39buy10850.201.29881.29371.3001
21692005.04.18 15:51buy10860.401.29841.29331.2997
21702005.04.18 16:01buy10870.801.29801.29291.2993
21712005.04.18 16:03buy10881.601.29771.29261.2990
21722005.04.18 16:21t/p10881.601.29901.29261.2990208.0052221.55
21732005.04.18 16:21close10870.801.29901.29291.299380.0052301.55
21742005.04.18 16:21close10860.401.29901.29331.299724.0052325.55
21752005.04.18 16:21close10850.201.29901.29371.30014.0052329.55
21762005.04.18 16:21close10840.101.29901.29411.3005-2.0052327.55
21772005.04.20 22:15buy10890.101.30951.30441.3108
21782005.04.20 22:23buy10900.201.30911.30401.3104
21792005.04.20 22:59buy10910.401.30871.30361.3100
21802005.04.20 23:02buy10920.801.30841.30331.3097
21812005.04.21 01:40t/p10920.801.30971.30331.309795.2252422.77
21822005.04.21 01:40close10910.401.30971.30361.310035.6152458.38
21832005.04.21 01:40close10900.201.30971.30401.31049.8152468.19
21842005.04.21 01:40close10890.101.30971.30441.31080.9052469.09
21852005.04.29 20:00sell10930.101.28631.29141.2850
21862005.04.29 21:08sell10940.201.28661.29171.2853
21872005.04.29 21:11sell10950.401.28701.29211.2857
21882005.05.02 01:07t/p10950.401.28571.29211.285757.5752526.66
21892005.05.02 01:07close10940.201.28571.29171.285320.7852547.44
21902005.05.02 01:07close10930.101.28571.29141.28507.3952554.83
21912005.05.02 02:00sell10960.101.28491.29001.2836
21922005.05.02 04:55sell10970.201.28531.29041.2840
21932005.05.02 05:11sell10980.401.28561.29071.2843
21942005.05.02 08:30sell10990.801.28591.29101.2846
21952005.05.02 10:22sell11001.601.28621.29131.2849
21962005.05.02 16:09t/p11001.601.28491.29131.2849208.0052762.83
21972005.05.02 16:09close10990.801.28491.29101.284680.0052842.83
21982005.05.02 16:09close10980.401.28491.29071.284328.0052870.83
21992005.05.02 16:09close10970.201.28491.29041.28408.0052878.83
22002005.05.02 16:09close10960.101.28491.29001.28360.0052878.83
22012005.05.04 04:30buy11010.101.29571.29061.2970
22022005.05.04 04:33buy11020.201.29521.29011.2965
22032005.05.04 06:27t/p11020.201.29651.29011.296526.0052904.83
22042005.05.04 06:27close11010.101.29651.29061.29708.0052912.83
22052005.05.04 06:27buy11030.101.29681.29171.2981
22062005.05.04 06:56buy11040.201.29641.29131.2977
22072005.05.04 06:57buy11050.401.29611.29101.2974
22082005.05.04 07:53buy11060.801.29571.29061.2970
22092005.05.04 08:29buy11071.601.29521.29011.2965
22102005.05.04 18:04s/l11030.101.29171.29171.2981-51.0052861.83
22112005.05.04 18:04close11071.601.29161.29011.2965-575.9952285.84
22122005.05.04 18:04close11060.801.29161.29061.2970-328.0051957.84
22132005.05.04 18:04close11050.401.29161.29101.2974-180.0051777.84
22142005.05.04 18:04close11040.201.29161.29131.2977-96.0051681.84
22152005.05.06 15:30sell11080.101.28501.29011.2837
22162005.05.06 15:32sell11090.201.28531.29041.2840
22172005.05.06 15:39sell11100.401.28571.29081.2844
22182005.05.06 16:19sell11110.801.28611.29121.2848
22192005.05.06 16:35t/p11110.801.28481.29121.2848104.0051785.84
22202005.05.06 16:35close11100.401.28481.29081.284436.0051821.84
22212005.05.06 16:35close11090.201.28481.29041.284010.0051831.84
22222005.05.06 16:35close11080.101.28481.29011.28372.0051833.84
22232005.05.06 16:35sell11120.101.28451.28961.2832
22242005.05.06 16:37sell11130.201.28511.29021.2838
22252005.05.06 17:01t/p11130.201.28381.29021.283826.0051859.84
22262005.05.06 17:01close11120.101.28371.28961.28328.0051867.84
22272005.05.06 17:01sell11140.101.28341.28851.2821
22282005.05.06 17:01sell11150.201.28401.28911.2827
22292005.05.06 17:01t/p11150.201.28271.28911.282726.0051893.84
22302005.05.06 17:01close11140.101.28251.28851.28219.0051902.84
22312005.05.06 17:01sell11160.101.28221.28731.2809
22322005.05.06 17:09sell11170.201.28261.28771.2813
22332005.05.06 17:27t/p11170.201.28131.28771.281326.0051928.84
22342005.05.06 17:27close11160.101.28121.28731.280910.0051938.84
22352005.05.06 17:27sell11180.101.28091.28601.2796
22362005.05.06 17:27sell11190.201.28131.28641.2800
22372005.05.06 17:30sell11200.401.28181.28691.2805
22382005.05.06 17:31sell11210.801.28221.28731.2809
22392005.05.06 17:40sell11221.601.28271.28781.2814
22402005.05.09 03:11t/p11221.601.28141.28781.2814230.2752169.12
22412005.05.09 03:11close11210.801.28131.28731.280983.1452252.25
22422005.05.09 03:11close11200.401.28131.28691.280525.5752277.82
22432005.05.09 03:11close11190.201.28131.28641.28002.7852280.60
22442005.05.09 03:11close11180.101.28131.28601.2796-2.6152278.00
22452005.05.11 15:45sell11230.101.27981.28491.2785
22462005.05.11 16:03t/p11230.101.27851.28491.278513.0052291.00
22472005.05.11 16:03sell11240.101.27801.28311.2767
22482005.05.11 16:05sell11250.201.27841.28351.2771
22492005.05.11 16:07sell11260.401.27921.28431.2779
22502005.05.11 16:08sell11270.801.28011.28521.2788
22512005.05.11 16:29sell11281.601.28051.28561.2792
22522005.05.11 18:07s/l11240.101.28311.28311.2767-51.0052240.00
22532005.05.11 18:07s/l11250.201.28351.28351.2771-102.0052138.00
22542005.05.11 18:07close11281.601.28381.28561.2792-528.0051610.00
22552005.05.11 18:07close11270.801.28381.28521.2788-296.0051314.00
22562005.05.11 18:07close11260.401.28381.28431.2779-184.0051130.00
22572005.05.11 18:07sell11290.101.28351.28861.2822
22582005.05.11 18:08t/p11290.101.28221.28861.282213.0051143.00
22592005.05.11 18:08sell11300.101.28161.28671.2803
22602005.05.11 18:08sell11310.201.28231.28741.2810
22612005.05.11 18:11t/p11310.201.28101.28741.281026.0051169.00
22622005.05.11 18:11close11300.101.28091.28671.28037.0051176.00
22632005.05.11 18:11sell11320.101.28061.28571.2793
22642005.05.11 18:11sell11330.201.28121.28631.2799
22652005.05.11 18:11sell11340.401.28181.28691.2805
22662005.05.11 18:14sell11350.801.28211.28721.2808
22672005.05.11 18:14sell11361.601.28271.28781.2814
22682005.05.11 18:15t/p11361.601.28141.28781.2814208.0051384.00
22692005.05.11 18:15close11350.801.28131.28721.280864.0051448.00
22702005.05.11 18:15close11340.401.28131.28691.280520.0051468.00
22712005.05.11 18:15close11330.201.28131.28631.2799-2.0051466.00
22722005.05.11 18:15close11320.101.28131.28571.2793-7.0051459.00
22732005.05.11 18:30sell11370.101.28041.28551.2791
22742005.05.11 18:31sell11380.201.28081.28591.2795
22752005.05.11 18:47sell11390.401.28111.28621.2798
22762005.05.11 19:56sell11400.801.28151.28661.2802
22772005.05.11 20:08t/p11400.801.28021.28661.2802104.0051563.00
22782005.05.11 20:08close11390.401.27991.28621.279848.0051611.00
22792005.05.11 20:08close11380.201.27991.28591.279518.0051629.00
22802005.05.11 20:08close11370.101.27991.28551.27915.0051634.00
22812005.05.11 20:08sell11410.101.27961.28471.2783
22822005.05.11 21:24sell11420.201.28011.28521.2788
22832005.05.11 21:34sell11430.401.28041.28551.2791
22842005.05.11 21:41sell11440.801.28081.28591.2795
22852005.05.11 22:57sell11451.601.28131.28641.2800
22862005.05.12 02:13t/p11451.601.28001.28641.2800215.4251849.42
22872005.05.12 02:13close11440.801.27991.28591.279575.7251925.14
22882005.05.12 02:13close11430.401.27991.28551.279121.8651947.00
22892005.05.12 02:13close11420.201.27991.28521.27884.9351951.93
22902005.05.12 02:13close11410.101.27991.28471.2783-2.5451949.39
22912005.05.12 15:30sell11460.101.27131.27641.2700
22922005.05.12 15:33sell11470.201.27161.27671.2703
22932005.05.12 16:05t/p11470.201.27031.27671.270326.0051975.39
22942005.05.12 16:05close11460.101.27011.27641.270012.0051987.39
22952005.05.12 16:05sell11480.101.26981.27491.2685
22962005.05.12 16:05sell11490.201.27021.27531.2689
22972005.05.12 16:12sell11500.401.27051.27561.2692
22982005.05.12 16:12sell11510.801.27091.27601.2696
22992005.05.12 16:25t/p11510.801.26961.27601.2696104.0052091.39
23002005.05.12 16:25close11500.401.26951.27561.269240.0052131.39
23012005.05.12 16:25close11490.201.26951.27531.268914.0052145.39
23022005.05.12 16:25close11480.101.26951.27491.26853.0052148.39
23032005.05.20 16:00sell11520.101.25531.26041.2540
23042005.05.20 16:09sell11530.201.25571.26081.2544
23052005.05.20 16:29sell11540.401.25601.26111.2547
23062005.05.20 16:55t/p11540.401.25471.26111.254752.0052200.39
23072005.05.20 16:55close11530.201.25461.26081.254422.0052222.39
23082005.05.20 16:55close11520.101.25461.26041.25407.0052229.39
23092005.05.20 16:55sell11550.101.25431.25941.2530
23102005.05.20 16:56sell11560.201.25471.25981.2534
23112005.05.20 17:39sell11570.401.25511.26021.2538
23122005.05.20 17:40sell11580.801.25551.26061.2542
23132005.05.20 17:46t/p11580.801.25421.26061.2542104.0052333.39
23142005.05.20 17:46close11570.401.25411.26021.253840.0052373.39
23152005.05.20 17:46close11560.201.25411.25981.253412.0052385.39
23162005.05.20 17:46close11550.101.25411.25941.25302.0052387.39
23172005.05.20 17:46sell11590.101.25381.25891.2525
23182005.05.20 17:46sell11600.201.25421.25931.2529
23192005.05.20 17:56sell11610.401.25461.25971.2533
23202005.05.20 17:57sell11620.801.25541.26051.2541
23212005.05.20 18:26sell11631.601.25571.26081.2544
23222005.05.20 20:29t/p11631.601.25441.26081.2544208.0052595.39
23232005.05.20 20:29close11620.801.25441.26051.254179.9952675.38
23242005.05.20 20:29close11610.401.25441.25971.25338.0052683.38
23252005.05.20 20:29close11600.201.25441.25931.2529-4.0052679.38
23262005.05.20 20:29close11590.101.25441.25891.2525-6.0052673.38
23272005.05.20 20:29sell11640.101.25411.25921.2528
23282005.05.20 20:38sell11650.201.25461.25971.2533
23292005.05.20 20:57sell11660.401.25501.26011.2537
23302005.05.20 20:58sell11670.801.25541.26051.2541
23312005.05.20 21:43sell11681.601.25571.26081.2544
23322005.05.23 00:00t/p11681.601.25441.26081.2544230.2752903.65
23332005.05.23 00:00close11670.801.25431.26051.254199.1453002.79
23342005.05.23 00:00close11660.401.25431.26011.253733.5753036.36
23352005.05.23 00:00close11650.201.25431.25971.25338.7853045.14
23362005.05.23 00:00close11640.101.25431.25921.2528-0.6153044.53
23372005.05.31 04:00sell11690.101.23911.24421.2378
23382005.05.31 04:04sell11700.201.23941.24451.2381
23392005.05.31 04:04sell11710.401.23981.24491.2385
23402005.05.31 05:03sell11720.801.24011.24521.2388
23412005.05.31 06:18sell11731.601.24061.24571.2393
23422005.05.31 06:57t/p11731.601.23931.24571.2393208.0053252.53
23432005.05.31 06:57close11720.801.23931.24521.238864.0053316.53
23442005.05.31 06:57close11710.401.23931.24491.238520.0053336.53
23452005.05.31 06:57close11700.201.23931.24451.23812.0053338.53
23462005.05.31 06:57close11690.101.23931.24421.2378-2.0053336.53
23472005.05.31 06:57sell11740.101.23901.24411.2377
23482005.05.31 07:09sell11750.201.23931.24441.2380
23492005.05.31 07:54sell11760.401.23971.24481.2384
23502005.05.31 07:57sell11770.801.24011.24521.2388
23512005.05.31 08:21t/p11770.801.23881.24521.2388104.0053440.53
23522005.05.31 08:21close11760.401.23861.24481.238444.0053484.53
23532005.05.31 08:21close11750.201.23861.24441.238014.0053498.53
23542005.05.31 08:21close11740.101.23861.24411.23774.0053502.53
23552005.05.31 08:21sell11780.101.23831.24341.2370
23562005.05.31 08:26sell11790.201.23881.24391.2375
23572005.05.31 08:48t/p11790.201.23751.24391.237526.0053528.53
23582005.05.31 08:48close11780.101.23741.24341.23709.0053537.53
23592005.05.31 08:48sell11800.101.23711.24221.2358
23602005.05.31 08:52sell11810.201.23751.24261.2362
23612005.05.31 08:57sell11820.401.23791.24301.2366
23622005.05.31 09:11sell11830.801.23821.24331.2369
23632005.05.31 09:18sell11841.601.23851.24361.2372
23642005.05.31 11:48t/p11841.601.23721.24361.2372208.0053745.53
23652005.05.31 11:48close11830.801.23721.24331.236980.0053825.53
23662005.05.31 11:48close11820.401.23721.24301.236628.0053853.53
23672005.05.31 11:48close11810.201.23721.24261.23626.0053859.53
23682005.05.31 11:48close11800.101.23721.24221.2358-1.0053858.53
23692005.05.31 13:00sell11850.101.23191.23701.2306
23702005.05.31 13:05sell11860.201.23231.23741.2310
23712005.05.31 13:55sell11870.401.23281.23791.2315
23722005.05.31 14:03sell11880.801.23311.23821.2318
23732005.05.31 14:04sell11891.601.23341.23851.2321
23742005.05.31 19:13t/p11891.601.23211.23851.2321208.0054066.53
23752005.05.31 19:13close11880.801.23211.23821.231880.0054146.53
23762005.05.31 19:13close11870.401.23211.23791.231528.0054174.53
23772005.05.31 19:13close11860.201.23211.23741.23104.0054178.53
23782005.05.31 19:13close11850.101.23211.23701.2306-2.0054176.53
23792005.06.01 12:15sell11900.101.22531.23041.2240
23802005.06.01 12:29t/p11900.101.22401.23041.224013.0054189.53
23812005.06.01 12:29sell11910.101.22371.22881.2224
23822005.06.01 12:29sell11920.201.22421.22931.2229
23832005.06.01 13:18sell11930.401.22451.22961.2232
23842005.06.01 13:21sell11940.801.22501.23011.2237
23852005.06.01 13:35sell11951.601.22531.23041.2240
23862005.06.01 14:04t/p11951.601.22401.23041.2240208.0054397.53
23872005.06.01 14:04close11940.801.22401.23011.223779.9954477.52
23882005.06.01 14:04close11930.401.22401.22961.223220.0054497.52
23892005.06.01 14:04close11920.201.22401.22931.22294.0054501.52
23902005.06.01 14:04close11910.101.22401.22881.2224-3.0054498.52
23912005.06.01 14:04sell11960.101.22371.22881.2224
23922005.06.01 15:03sell11970.201.22421.22931.2229
23932005.06.01 15:05sell11980.401.22451.22961.2232
23942005.06.01 15:44sell11990.801.22481.22991.2235
23952005.06.01 15:45sell12001.601.22521.23031.2239
23962005.06.01 16:08t/p12001.601.22391.23031.2239208.0054706.52
23972005.06.01 16:08close11990.801.22381.22991.223580.0054786.52
23982005.06.01 16:08close11980.401.22381.22961.223228.0054814.52
23992005.06.01 16:08close11970.201.22381.22931.22298.0054822.52
24002005.06.01 16:08close11960.101.22381.22881.2224-1.0054821.52
24012005.06.01 16:08sell12010.101.22351.22861.2222
24022005.06.01 16:15sell12020.201.22391.22901.2226
24032005.06.01 16:16sell12030.401.22431.22941.2230
24042005.06.01 16:18sell12040.801.22461.22971.2233
24052005.06.01 16:18sell12051.601.22501.23011.2237
24062005.06.01 17:35t/p12051.601.22371.23011.2237208.0055029.52
24072005.06.01 17:35close12040.801.22371.22971.223372.0155101.53
24082005.06.01 17:35close12030.401.22371.22941.223024.0055125.53
24092005.06.01 17:35close12020.201.22371.22901.22264.0055129.53
24102005.06.01 17:35close12010.101.22371.22861.2222-2.0055127.53
24112005.06.01 23:00sell12060.101.21771.22281.2164
24122005.06.01 23:01sell12070.201.21811.22321.2168
24132005.06.01 23:02sell12080.401.21841.22351.2171
24142005.06.01 23:03sell12090.801.21901.22411.2177
24152005.06.01 23:18sell12101.601.21941.22451.2181
24162005.06.02 03:41s/l12060.101.22281.22281.2164-50.5455077.00
24172005.06.02 03:41close12101.601.22301.22451.2181-568.5854508.42
24182005.06.02 03:41close12090.801.22301.22411.2177-316.2954192.13
24192005.06.02 03:41close12080.401.22301.22351.2171-182.1454009.99
24202005.06.02 03:41close12070.201.22301.22321.2168-97.0753912.92
24212005.06.02 14:15buy12110.101.22661.22151.2279
24222005.06.02 14:27buy12120.201.22631.22121.2276
24232005.06.02 15:12buy12130.401.22591.22081.2272
24242005.06.02 15:13buy12140.801.22561.22051.2269
24252005.06.02 15:15buy12151.601.22521.22011.2265
24262005.06.02 16:14t/p12151.601.22651.22011.2265208.0054120.92
24272005.06.02 16:14close12140.801.22671.22051.226988.0054208.92
24282005.06.02 16:14close12130.401.22671.22081.227232.0054240.92
24292005.06.02 16:14close12120.201.22671.22121.22768.0054248.92
24302005.06.02 16:14close12110.101.22671.22151.22791.0054249.92
24312005.06.03 20:15sell12160.101.22191.22701.2206
24322005.06.03 21:54sell12170.201.22231.22741.2210
24332005.06.03 22:05sell12180.401.22261.22771.2213
24342005.06.03 22:21sell12190.801.22301.22811.2217
24352005.06.03 22:59sell12201.601.22341.22851.2221
24362005.06.06 06:03s/l12160.101.22701.22701.2206-49.6154200.31
24372005.06.06 06:03close12201.601.22721.22851.2221-585.7353614.58
24382005.06.06 06:03close12190.801.22721.22811.2217-324.8753289.71
24392005.06.06 06:03close12180.401.22721.22771.2213-178.4353111.27
24402005.06.06 06:03close12170.201.22721.22741.2210-95.2253016.06
24412005.06.08 20:00sell12210.101.22381.22891.2225
24422005.06.08 20:12t/p12210.101.22251.22891.222513.0053029.06
24432005.06.08 20:12sell12220.101.22211.22721.2208
24442005.06.08 20:14sell12230.201.22261.22771.2213
24452005.06.08 20:23t/p12230.201.22131.22771.221326.0053055.06
24462005.06.08 20:23close12220.101.22131.22721.22088.0053063.06
24472005.06.08 20:23sell12240.101.22101.22611.2197
24482005.06.08 20:25sell12250.201.22151.22661.2202
24492005.06.08 20:28sell12260.401.22181.22691.2205
24502005.06.08 20:35sell12270.801.22211.22721.2208
24512005.06.08 20:39sell12281.601.22261.22771.2213
24522005.06.09 08:41t/p12281.601.22131.22771.2213215.4253278.48
24532005.06.09 08:41close12270.801.22131.22721.220867.7153346.19
24542005.06.09 08:41close12260.401.22131.22691.220521.8653368.05
24552005.06.09 08:41close12250.201.22131.22661.22024.9353372.98
24562005.06.09 08:41close12240.101.22131.22611.2197-2.5453370.44
24572005.06.10 16:45sell12290.101.21321.21831.2119
24582005.06.10 16:49t/p12290.101.21191.21831.211913.0053383.44
24592005.06.10 16:49sell12300.101.21141.21651.2101
24602005.06.10 16:50sell12310.201.21211.21721.2108
24612005.06.10 16:51sell12320.401.21241.21751.2111
24622005.06.10 16:52sell12330.801.21271.21781.2114
24632005.06.10 17:06t/p12330.801.21141.21781.2114104.0053487.44
24642005.06.10 17:06close12320.401.21131.21751.211144.0053531.44
24652005.06.10 17:06close12310.201.21131.21721.210816.0053547.44
24662005.06.10 17:06close12300.101.21131.21651.21011.0053548.44
24672005.06.10 17:06sell12340.101.21101.21611.2097
24682005.06.10 17:06sell12350.201.21131.21641.2100
24692005.06.10 17:08sell12360.401.21161.21671.2103
24702005.06.10 17:09sell12370.801.21201.21711.2107
24712005.06.10 17:24sell12381.601.21241.21751.2111
24722005.06.10 20:43t/p12381.601.21111.21751.2111208.0053756.44
24732005.06.10 20:43close12370.801.21101.21711.210780.0053836.44
24742005.06.10 20:43close12360.401.21101.21671.210324.0053860.44
24752005.06.10 20:43close12350.201.21101.21641.21006.0053866.44
24762005.06.10 20:43close12340.101.21101.21611.20970.0053866.44
24772005.06.10 20:43sell12390.101.21071.21581.2094
24782005.06.10 20:49sell12400.201.21111.21621.2098
24792005.06.10 20:53sell12410.401.21151.21661.2102
24802005.06.10 20:59sell12420.801.21201.21711.2107
24812005.06.10 22:14sell12431.601.21231.21741.2110
24822005.06.13 03:01t/p12431.601.21101.21741.2110230.2754096.71
24832005.06.13 03:01close12420.801.21081.21711.2107107.1354203.84
24842005.06.13 03:01close12410.401.21081.21661.210233.5754237.41
24852005.06.13 03:01close12400.201.21081.21621.20988.7854246.19
24862005.06.13 03:01close12390.101.21081.21581.20940.3954246.58
24872005.06.14 00:15buy12440.101.21121.20611.2125
24882005.06.14 01:20buy12450.201.21081.20571.2121
24892005.06.14 01:32buy12460.401.21051.20541.2118
24902005.06.14 02:13t/p12460.401.21181.20541.211852.0054298.58
24912005.06.14 02:13close12450.201.21191.20571.212122.0054320.58
24922005.06.14 02:13close12440.101.21191.20611.21257.0054327.58
24932005.06.14 16:30sell12470.101.20551.21061.2042
24942005.06.14 16:40t/p12470.101.20421.21061.204213.0054340.58
24952005.06.14 16:40sell12480.101.20391.20901.2026
24962005.06.14 16:49sell12490.201.20421.20931.2029
24972005.06.14 16:49sell12500.401.20461.20971.2033
24982005.06.14 17:31sell12510.801.20501.21011.2037
24992005.06.14 17:35sell12521.601.20561.21071.2043
25002005.06.14 17:52t/p12521.601.20431.21071.2043208.0054548.58
25012005.06.14 17:52close12510.801.20421.21011.203763.9954612.57
25022005.06.14 17:52close12500.401.20421.20971.203316.0054628.57
25032005.06.14 17:52close12490.201.20421.20931.20290.0054628.57
25042005.06.14 17:52close12480.101.20421.20901.2026-3.0054625.57
25052005.06.14 17:52sell12530.101.20391.20901.2026
25062005.06.14 18:04t/p12530.101.20261.20901.202613.0054638.57
25072005.06.14 18:04sell12540.101.20211.20721.2008
25082005.06.14 18:05sell12550.201.20251.20761.2012
25092005.06.14 18:07sell12560.401.20281.20791.2015
25102005.06.14 18:18sell12570.801.20321.20831.2019
25112005.06.14 18:22sell12581.601.20361.20871.2023
25122005.06.15 01:18t/p12581.601.20231.20871.2023215.4254854.00
25132005.06.15 01:18close12570.801.20221.20831.201983.7154937.71
25142005.06.15 01:18close12560.401.20221.20791.201525.8654963.57
25152005.06.15 01:18close12550.201.20221.20761.20126.9354970.49
25162005.06.15 01:18close12540.101.20221.20721.2008-0.5454969.96
25172005.06.15 20:30buy12590.101.21191.20681.2132
25182005.06.15 20:58buy12600.201.21161.20651.2129
25192005.06.15 21:20buy12610.401.21121.20611.2125
25202005.06.15 21:23buy12620.801.21081.20571.2121
25212005.06.15 23:19t/p12620.801.21211.20571.2121104.0055073.96
25222005.06.15 23:19close12610.401.21211.20611.212536.0055109.96
25232005.06.15 23:19close12600.201.21211.20651.212910.0055119.96
25242005.06.15 23:19close12590.101.21211.20681.21322.0055121.96
25252005.06.16 16:00buy12630.101.20821.20311.2095
25262005.06.16 16:03t/p12630.101.20951.20311.209513.0055134.96
25272005.06.16 16:03buy12640.101.20991.20481.2112
25282005.06.16 16:03buy12650.201.20951.20441.2108
25292005.06.16 16:07buy12660.401.20911.20401.2104
25302005.06.16 16:12buy12670.801.20871.20361.2100
25312005.06.16 16:13buy12681.601.20831.20321.2096
25322005.06.16 18:00t/p12681.601.20961.20321.2096208.0055342.96
25332005.06.16 18:00close12670.801.20961.20361.210072.0055414.96
25342005.06.16 18:00close12660.401.20961.20401.210420.0055434.96
25352005.06.16 18:00close12650.201.20961.20441.21082.0055436.96
25362005.06.16 18:00close12640.101.20961.20481.2112-3.0055433.96
25372005.06.17 13:30buy12690.101.21861.21351.2199
25382005.06.17 13:32buy12700.201.21821.21311.2195
25392005.06.17 13:34buy12710.401.21781.21271.2191
25402005.06.17 13:34buy12720.801.21741.21231.2187
25412005.06.17 13:41buy12731.601.21711.21201.2184
25422005.06.17 14:30t/p12731.601.21841.21201.2184208.0055641.96
25432005.06.17 14:30close12720.801.21841.21231.218780.0055721.96
25442005.06.17 14:30close12710.401.21841.21271.219124.0055745.96
25452005.06.17 14:30close12700.201.21841.21311.21954.0055749.96
25462005.06.17 14:30close12690.101.21841.21351.2199-2.0055747.96
25472005.06.17 14:45buy12740.101.21931.21421.2206
25482005.06.17 14:45buy12750.201.21891.21381.2202
25492005.06.17 14:46buy12760.401.21861.21351.2199
25502005.06.17 14:51buy12770.801.21741.21231.2187
25512005.06.17 14:51t/p12770.801.21871.21231.2187104.0055851.96
25522005.06.17 14:51close12760.401.21881.21351.21998.0055859.96
25532005.06.17 14:51close12750.201.21881.21381.2202-2.0055857.96
25542005.06.17 14:51close12740.101.21881.21421.2206-5.0055852.96
25552005.06.17 14:51buy12780.101.21911.21401.2204
25562005.06.17 14:52buy12790.201.21741.21231.2187
25572005.06.17 14:52buy12800.401.21711.21201.2184
25582005.06.17 14:58buy12810.801.21651.21141.2178
25592005.06.17 15:36t/p12810.801.21781.21141.2178104.0055956.96
25602005.06.17 15:36close12800.401.21781.21201.218428.0055984.96
25612005.06.17 15:36close12790.201.21781.21231.21878.0055992.96
25622005.06.17 15:36close12780.101.21781.21401.2204-13.0055979.96
25632005.06.17 15:36buy12820.101.21811.21301.2194
25642005.06.17 15:40buy12830.201.21781.21271.2191
25652005.06.17 15:45buy12840.401.21691.21181.2182
25662005.06.17 15:48buy12850.801.21641.21131.2177
25672005.06.17 16:03t/p12850.801.21771.21131.2177104.0056083.96
25682005.06.17 16:03close12840.401.21771.21181.218232.0056115.96
25692005.06.17 16:03close12830.201.21771.21271.2191-2.0056113.96
25702005.06.17 16:03close12820.101.21771.21301.2194-4.0056109.96
25712005.06.17 16:03buy12860.101.21801.21291.2193
25722005.06.17 16:04t/p12860.101.21931.21291.219313.0056122.96
25732005.06.17 16:04buy12870.101.21971.21461.2210
25742005.06.17 16:05buy12880.201.21881.21371.2201
25752005.06.17 16:25t/p12880.201.22011.21371.220126.0056148.96
25762005.06.17 16:25close12870.101.22011.21461.22104.0056152.96
25772005.06.17 17:00buy12890.101.22321.21811.2245
25782005.06.17 17:00buy12900.201.22271.21761.2240
25792005.06.17 17:01buy12910.401.22231.21721.2236
25802005.06.17 17:15t/p12910.401.22361.21721.223652.0056204.96
25812005.06.17 17:15close12900.201.22361.21761.224018.0056222.96
25822005.06.17 17:15close12890.101.22361.21811.22454.0056226.96
25832005.06.17 17:15buy12920.101.22391.21881.2252
25842005.06.17 17:36buy12930.201.22361.21851.2249
25852005.06.17 18:54t/p12930.201.22491.21851.224926.0056252.96
25862005.06.17 18:54close12920.101.22491.21881.225210.0056262.96
25872005.06.17 18:54buy12940.101.22521.22011.2265
25882005.06.17 18:55buy12950.201.22471.21961.2260
25892005.06.17 18:59buy12960.401.22431.21921.2256
25902005.06.17 20:09t/p12960.401.22561.21921.225652.0056314.96
25912005.06.17 20:09close12950.201.22571.21961.226020.0056334.96
25922005.06.17 20:09close12940.101.22571.22011.22655.0056339.96
25932005.06.17 20:09buy12970.101.22601.22091.2273
25942005.06.17 20:09buy12980.201.22571.22061.2270
25952005.06.17 20:13t/p12980.201.22701.22061.227026.0056365.96
25962005.06.17 20:13close12970.101.22711.22091.227311.0056376.96
25972005.06.17 20:13buy12990.101.22741.22231.2287
25982005.06.17 20:25buy13000.201.22701.22191.2283
25992005.06.17 22:10t/p13000.201.22831.22191.228326.0056402.96
26002005.06.17 22:10close12990.101.22831.22231.22879.0056411.96
26012005.06.17 22:10buy13010.101.22861.22351.2299
26022005.06.20 00:00s/l13010.101.22351.22351.2299-54.2956357.67
26032005.06.20 00:00buy13020.101.21931.21421.2206
26042005.06.20 00:17buy13030.201.21901.21391.2203
26052005.06.20 00:20buy13040.401.21851.21341.2198
26062005.06.20 00:53t/p13040.401.21981.21341.219852.0056409.67
26072005.06.20 00:53close13030.201.21991.21391.220318.0056427.67
26082005.06.20 00:53close13020.101.21991.21421.22066.0056433.67
26092005.06.20 16:30sell13050.101.21361.21871.2123
26102005.06.20 17:10sell13060.201.21391.21901.2126
26112005.06.20 18:13sell13070.401.21441.21951.2131
26122005.06.20 18:20sell13080.801.21471.21981.2134
26132005.06.20 18:53sell13091.601.21501.22011.2137
26142005.06.21 01:54t/p13091.601.21371.22011.2137215.4256649.09
26152005.06.21 01:54close13080.801.21351.21981.213499.7156748.80
26162005.06.21 01:54close13070.401.21351.21951.213137.8656786.66
26172005.06.21 01:54close13060.201.21351.21901.21268.9356795.59
26182005.06.21 01:54close13050.101.21351.21871.21231.4656797.05
26192005.06.21 14:15sell13100.101.20901.21411.2077
26202005.06.21 14:20sell13110.201.20951.21461.2082
26212005.06.21 14:31sell13120.401.20991.21501.2086
26222005.06.21 14:58sell13130.801.21021.21531.2089
26232005.06.21 15:00sell13141.601.21051.21561.2092
26242005.06.21 16:39t/p13141.601.20921.21561.2092208.0057005.05
26252005.06.21 16:39close13130.801.20921.21531.208980.0057085.05
26262005.06.21 16:39close13120.401.20921.21501.208628.0057113.05
26272005.06.21 16:39close13110.201.20921.21461.20826.0057119.05
26282005.06.21 16:39close13100.101.20921.21411.2077-2.0057117.05
26292005.06.21 20:15buy13150.101.21571.21061.2170
26302005.06.21 20:29t/p13150.101.21701.21061.217013.0057130.05
26312005.06.21 20:29buy13160.101.21741.21231.2187
26322005.06.21 20:32buy13170.201.21701.21191.2183
26332005.06.21 22:48t/p13170.201.21831.21191.218326.0057156.05
26342005.06.21 22:48close13160.101.21831.21231.21879.0057165.05
26352005.06.21 23:45buy13180.101.21741.21231.2187
26362005.06.22 00:03buy13190.201.21701.21191.2183
26372005.06.22 00:03buy13200.401.21671.21161.2180
26382005.06.22 01:36t/p13200.401.21801.21161.218052.0057217.05
26392005.06.22 01:36close13190.201.21811.21191.218322.0057239.05
26402005.06.22 01:36close13180.101.21811.21231.21875.9057244.95
26412005.06.22 16:30sell13210.101.21281.21791.2115
26422005.06.22 16:31sell13220.201.21321.21831.2119
26432005.06.22 16:54sell13230.401.21361.21871.2123
26442005.06.22 17:30sell13240.801.21411.21921.2128
26452005.06.22 17:38t/p13240.801.21281.21921.2128104.0057348.95
26462005.06.22 17:38close13230.401.21271.21871.212336.0057384.95
26472005.06.22 17:38close13220.201.21271.21831.211910.0057394.95
26482005.06.22 17:38close13210.101.21271.21791.21151.0057395.95
26492005.06.23 15:15sell13250.101.20441.20951.2031
26502005.06.23 15:27sell13260.201.20501.21011.2037
26512005.06.23 15:29sell13270.401.20531.21041.2040
26522005.06.23 16:34t/p13270.401.20401.21041.204052.0057447.95
26532005.06.23 16:34close13260.201.20401.21011.203720.0057467.95
26542005.06.23 16:34close13250.101.20401.20951.20314.0057471.95
26552005.06.28 11:45sell13280.101.20941.21451.2081
26562005.06.28 12:00sell13290.201.20971.21481.2084
26572005.06.28 12:17sell13300.401.21011.21521.2088
26582005.06.28 12:18sell13310.801.21041.21551.2091
26592005.06.28 12:21sell13321.601.21081.21591.2095
26602005.06.28 13:58t/p13321.601.20951.21591.2095208.0057679.95
26612005.06.28 13:58close13310.801.20951.21551.209172.0057751.95
26622005.06.28 13:58close13300.401.20951.21521.208824.0057775.95
26632005.06.28 13:58close13290.201.20951.21481.20844.0057779.95
26642005.06.28 13:58close13280.101.20951.21451.2081-1.0057778.95
26652005.06.28 15:00sell13330.101.20891.21401.2076
26662005.06.28 15:11t/p13330.101.20761.21401.207613.0057791.95
26672005.06.28 15:11sell13340.101.20721.21231.2059
26682005.06.28 15:13sell13350.201.20771.21281.2064
26692005.06.28 15:20sell13360.401.20811.21321.2068
26702005.06.28 15:53sell13370.801.20841.21351.2071
26712005.06.28 16:06sell13381.601.20901.21411.2077
26722005.06.28 16:26t/p13381.601.20771.21411.2077208.0057999.95
26732005.06.28 16:26close13370.801.20751.21351.207172.0058071.95
26742005.06.28 16:26close13360.401.20751.21321.206824.0058095.95
26752005.06.28 16:26close13350.201.20751.21281.20644.0058099.95
26762005.06.28 16:26close13340.101.20751.21231.2059-3.0058096.95
26772005.07.01 17:30sell13390.101.19731.20241.1960
26782005.07.01 17:36sell13400.201.19761.20271.1963
26792005.07.01 17:47t/p13400.201.19631.20271.196326.0058122.95
26802005.07.01 17:47close13390.101.19621.20241.196011.0058133.95
26812005.07.01 17:47sell13410.101.19591.20101.1946
26822005.07.01 17:47sell13420.201.19621.20131.1949
26832005.07.01 18:06t/p13410.101.19461.20101.194613.0058146.95
26842005.07.01 18:06t/p13420.201.19491.20131.194926.0058172.95
26852005.07.01 18:06sell13430.101.19411.19921.1928
26862005.07.01 18:06sell13440.201.19461.19971.1933
26872005.07.01 18:06sell13450.401.19511.20021.1938
26882005.07.01 18:19sell13460.801.19541.20051.1941
26892005.07.01 18:22sell13471.601.19571.20081.1944
26902005.07.01 20:30t/p13471.601.19441.20081.1944208.0058380.95
26912005.07.01 20:30close13460.801.19431.20051.194188.0058468.95
26922005.07.01 20:30close13450.401.19431.20021.193832.0058500.95
26932005.07.01 20:30close13440.201.19431.19971.19336.0058506.95
26942005.07.01 20:30close13430.101.19431.19921.1928-2.0058504.95
26952005.07.01 20:30sell13480.101.19401.19911.1927
26962005.07.01 20:31sell13490.201.19431.19941.1930
26972005.07.01 20:57sell13500.401.19471.19981.1934
26982005.07.01 21:04sell13510.801.19521.20031.1939
26992005.07.01 22:24sell13521.601.19551.20061.1942
27002005.07.04 00:00t/p13500.401.19341.19981.193457.5758562.52
27012005.07.04 00:00t/p13510.801.19391.20031.1939115.1458677.66
27022005.07.04 00:00t/p13521.601.19421.20061.1942230.2758907.93
27032005.07.04 00:00close13490.201.19311.19941.193026.7858934.71
27042005.07.04 00:00close13480.101.19311.19911.192710.3958945.11
27052005.07.04 00:00sell13530.101.19281.19791.1915
27062005.07.04 00:00sell13540.201.19331.19841.1920
27072005.07.04 00:03t/p13540.201.19201.19841.192026.0058971.11
27082005.07.04 00:03close13530.101.19161.19791.191512.0058983.11
27092005.07.04 00:03sell13550.101.19131.19641.1900
27102005.07.04 00:04sell13560.201.19181.19691.1905
27112005.07.04 00:51sell13570.401.19221.19731.1909
27122005.07.04 00:52sell13580.801.19251.19761.1912
27132005.07.04 00:52sell13591.601.19291.19801.1916
27142005.07.04 04:43t/p13591.601.19161.19801.1916208.0059191.11
27152005.07.04 04:43close13580.801.19151.19761.191280.0159271.12
27162005.07.04 04:43close13570.401.19151.19731.190928.0059299.12
27172005.07.04 04:43close13560.201.19151.19691.19056.0059305.12
27182005.07.04 04:43close13550.101.19151.19641.1900-2.0059303.12
27192005.07.07 12:00buy13600.101.19931.19421.2006
27202005.07.07 12:01buy13610.201.19881.19371.2001
27212005.07.07 12:02buy13620.401.19821.19311.1995
27222005.07.07 12:11t/p13620.401.19951.19311.199552.0059355.12
27232005.07.07 12:11close13610.201.19951.19371.200114.0059369.12
27242005.07.07 12:11close13600.101.19951.19421.20062.0059371.12
27252005.07.07 12:11buy13630.101.19981.19471.2011
27262005.07.07 12:11buy13640.201.19931.19421.2006
27272005.07.07 12:17buy13650.401.19891.19381.2002
27282005.07.07 12:18buy13660.801.19831.19321.1996
27292005.07.07 12:21t/p13660.801.19961.19321.1996104.0059475.12
27302005.07.07 12:21close13650.401.19961.19381.200228.0059503.12
27312005.07.07 12:21close13640.201.19961.19421.20066.0059509.12
27322005.07.07 12:21close13630.101.19961.19471.2011-2.0059507.12
27332005.07.07 12:21buy13670.101.19991.19481.2012
27342005.07.07 12:22buy13680.201.19951.19441.2008
27352005.07.07 12:23buy13690.401.19901.19391.2003
27362005.07.07 12:25buy13700.801.19861.19351.1999
27372005.07.07 12:26buy13711.601.19821.19311.1995
27382005.07.07 12:31t/p13711.601.19951.19311.1995208.0059715.12
27392005.07.07 12:31close13700.801.19961.19351.199980.0059795.12
27402005.07.07 12:31close13690.401.19961.19391.200324.0059819.12
27412005.07.07 12:31close13680.201.19961.19441.20082.0059821.12
27422005.07.07 12:31close13670.101.19961.19481.2012-3.0059818.12
27432005.07.07 12:31buy13720.101.19991.19481.2012
27442005.07.07 12:31buy13730.201.19941.19431.2007
27452005.07.07 12:33t/p13730.201.20071.19431.200726.0059844.12
27462005.07.07 12:33close13720.101.20081.19481.20129.0059853.12
27472005.07.07 12:33buy13740.101.20111.19601.2024
27482005.07.07 12:33buy13750.201.20081.19571.2021
27492005.07.07 12:36buy13760.401.20031.19521.2016
27502005.07.07 12:38buy13770.801.19991.19481.2012
27512005.07.07 12:56buy13781.601.19941.19431.2007
27522005.07.07 14:06s/l13740.101.19601.19601.2024-51.0059802.12
27532005.07.07 14:06close13781.601.19601.19431.2007-544.0059258.12
27542005.07.07 14:06close13770.801.19601.19481.2012-312.0058946.12
27552005.07.07 14:06close13760.401.19601.19521.2016-172.0058774.12
27562005.07.07 14:06close13750.201.19601.19571.2021-96.0058678.12
27572005.07.07 14:06buy13790.101.19631.19121.1976
27582005.07.07 14:09buy13800.201.19591.19081.1972
27592005.07.07 14:10buy13810.401.19541.19031.1967
27602005.07.07 14:22buy13820.801.19501.18991.1963
27612005.07.07 14:24buy13831.601.19471.18961.1960
27622005.07.07 14:27t/p13831.601.19601.18961.1960208.0058886.12
27632005.07.07 14:27close13820.801.19601.18991.196380.0058966.12
27642005.07.07 14:27close13810.401.19601.19031.196724.0058990.12
27652005.07.07 14:27close13800.201.19601.19081.19722.0058992.12
27662005.07.07 14:27close13790.101.19601.19121.1976-3.0058989.12
27672005.07.07 19:00sell13840.101.19301.19811.1917
27682005.07.07 19:41sell13850.201.19341.19851.1921
27692005.07.07 19:41sell13860.401.19381.19891.1925
27702005.07.07 19:41sell13870.801.19431.19941.1930
27712005.07.07 19:41sell13881.601.19471.19981.1934
27722005.07.08 02:12t/p13881.601.19341.19981.1934215.4259204.54
27732005.07.08 02:12close13870.801.19341.19941.193075.7159280.25
27742005.07.08 02:12close13860.401.19341.19891.192517.8659298.11
27752005.07.08 02:12close13850.201.19341.19851.19210.9359299.04
27762005.07.08 02:12close13840.101.19341.19811.1917-3.5459295.50
27772005.07.11 19:45buy13890.101.20741.20231.2087
27782005.07.11 21:08buy13900.201.20711.20201.2084
27792005.07.11 21:15buy13910.401.20681.20171.2081
27802005.07.11 22:06buy13920.801.20641.20131.2077
27812005.07.12 01:46buy13931.601.20591.20081.2072
27822005.07.12 03:28t/p13931.601.20721.20081.2072208.0059503.50
27832005.07.12 03:28close13920.801.20731.20131.207763.2259566.72
27842005.07.12 03:28close13910.401.20731.20171.208115.6159582.34
27852005.07.12 03:28close13900.201.20731.20201.20841.8159584.14
27862005.07.12 03:28close13890.101.20731.20231.2087-2.1059582.05
27872005.07.12 06:15buy13940.101.21491.20981.2162
27882005.07.12 06:27t/p13940.101.21621.20981.216213.0059595.05
27892005.07.12 06:27buy13950.101.21701.21191.2183
27902005.07.12 06:35buy13960.201.21661.21151.2179
27912005.07.12 06:40buy13970.401.21621.21111.2175
27922005.07.12 06:48buy13980.801.21591.21081.2172
27932005.07.12 07:57buy13991.601.21541.21031.2167
27942005.07.12 08:46t/p13991.601.21671.21031.2167208.0059803.05
27952005.07.12 08:46close13980.801.21681.21081.217272.0159875.06
27962005.07.12 08:46close13970.401.21681.21111.217524.0059899.06
27972005.07.12 08:46close13960.201.21681.21151.21794.0059903.06
27982005.07.12 08:46close13950.101.21681.21191.2183-2.0059901.06
27992005.07.12 08:46buy14000.101.21711.21201.2184
28002005.07.12 08:46buy14010.201.21661.21151.2179
28012005.07.12 09:02buy14020.401.21631.21121.2176
28022005.07.12 09:20t/p14020.401.21761.21121.217652.0059953.06
28032005.07.12 09:20close14010.201.21761.21151.217920.0059973.06
28042005.07.12 09:20close14000.101.21761.21201.21845.0059978.06
28052005.07.12 09:20buy14030.101.21791.21281.2192
28062005.07.12 09:25t/p14030.101.21921.21281.219213.0059991.06
28072005.07.12 09:25buy14040.101.21951.21441.2208
28082005.07.12 09:25buy14050.201.21921.21411.2205
28092005.07.12 09:29buy14060.401.21881.21371.2201
28102005.07.12 09:30buy14070.801.21851.21341.2198
28112005.07.12 09:42buy14081.601.21811.21301.2194
28122005.07.12 12:30t/p14081.601.21941.21301.2194208.0060199.06
28132005.07.12 12:30close14070.801.21951.21341.219880.0060279.06
28142005.07.12 12:30close14060.401.21951.21371.220128.0060307.06
28152005.07.12 12:30close14050.201.21951.21411.22056.0060313.06
28162005.07.12 12:30close14040.101.21951.21441.22080.0060313.06
28172005.07.12 20:45buy14090.101.22371.21861.2250
28182005.07.12 20:54buy14100.201.22341.21831.2247
28192005.07.13 00:15buy14110.401.22301.21791.2243
28202005.07.13 00:34buy14120.801.22271.21761.2240
28212005.07.13 01:36buy14131.601.22231.21721.2236
28222005.07.13 09:53s/l14090.101.21861.21861.2250-52.1060260.96
28232005.07.13 09:53close14131.601.21851.21721.2236-608.0259652.94
28242005.07.13 09:53close14120.801.21851.21761.2240-336.0059316.94
28252005.07.13 09:53close14110.401.21851.21791.2243-180.0059136.94
28262005.07.13 09:53close14100.201.21851.21831.2247-100.1959036.74
28272005.07.13 15:45sell14140.101.21151.21661.2102
28282005.07.13 15:54sell14150.201.21181.21691.2105
28292005.07.13 15:55sell14160.401.21231.21741.2110
28302005.07.13 16:00sell14170.801.21271.21781.2114
28312005.07.13 16:26t/p14170.801.21141.21781.2114104.0059140.74
28322005.07.13 16:26close14160.401.21131.21741.211040.0059180.74
28332005.07.13 16:26close14150.201.21131.21691.210510.0059190.74
28342005.07.13 16:26close14140.101.21131.21661.21022.0059192.74
28352005.07.13 16:26sell14180.101.21101.21611.2097
28362005.07.13 16:39t/p14180.101.20971.21611.209713.0059205.74
28372005.07.13 16:39sell14190.101.20941.21451.2081
28382005.07.13 16:43sell14200.201.20981.21491.2085
28392005.07.13 17:02t/p14200.201.20851.21491.208526.0059231.74
28402005.07.13 17:02close14190.101.20841.21451.208110.0059241.74
28412005.07.13 17:02sell14210.101.20811.21321.2068
28422005.07.13 17:17sell14220.201.20841.21351.2071
28432005.07.13 17:26sell14230.401.20871.21381.2074
28442005.07.13 17:30sell14240.801.20901.21411.2077
28452005.07.13 18:03sell14251.601.20941.21451.2081
28462005.07.13 20:35t/p14251.601.20811.21451.2081208.0059449.74
28472005.07.13 20:35close14240.801.20801.21411.207780.0159529.75
28482005.07.13 20:35close14230.401.20801.21381.207428.0059557.75
28492005.07.13 20:35close14220.201.20801.21351.20718.0059565.75
28502005.07.13 20:35close14210.101.20801.21321.20681.0059566.75
28512005.07.13 20:35sell14260.101.20771.21281.2064
28522005.07.13 20:45sell14270.201.20831.21341.2070
28532005.07.13 20:48sell14280.401.20861.21371.2073
28542005.07.13 20:53sell14290.801.20911.21421.2078
28552005.07.13 20:55sell14301.601.20951.21461.2082
28562005.07.14 00:26t/p14301.601.20821.21461.2082215.4259782.18
28572005.07.14 00:26close14290.801.20801.21421.207891.7159873.89
28582005.07.14 00:26close14280.401.20801.21371.207325.8659899.75
28592005.07.14 00:26close14270.201.20801.21341.20706.9359906.67
28602005.07.14 00:26close14260.101.20801.21281.2064-2.5459904.14
28612005.07.15 15:30sell14310.101.20281.20791.2015
28622005.07.15 15:31sell14320.201.20311.20821.2018
28632005.07.15 15:31sell14330.401.20351.20861.2022
28642005.07.15 15:52sell14340.801.20401.20911.2027
28652005.07.15 15:57sell14351.601.20431.20941.2030
28662005.07.15 16:03t/p14351.601.20301.20941.2030208.0060112.14
28672005.07.15 16:03close14340.801.20291.20911.202788.0060200.14
28682005.07.15 16:03close14330.401.20291.20861.202224.0060224.14
28692005.07.15 16:03close14320.201.20291.20821.20184.0060228.14
28702005.07.15 16:03close14310.101.20291.20791.2015-1.0060227.14
28712005.07.15 16:03sell14360.101.20261.20771.2013
28722005.07.15 16:05sell14370.201.20311.20821.2018
28732005.07.15 16:08sell14380.401.20361.20871.2023
28742005.07.15 16:10sell14390.801.20391.20901.2026
28752005.07.15 16:17sell14401.601.20431.20941.2030
28762005.07.18 00:00t/p14390.801.20261.20901.2026115.1460342.27
28772005.07.18 00:00t/p14401.601.20301.20941.2030230.2760572.55
28782005.07.18 00:00close14380.401.20251.20871.202349.5760622.11
28792005.07.18 00:00close14370.201.20251.20821.201814.7860636.90
28802005.07.18 00:00close14360.101.20251.20771.20132.3960639.29
28812005.07.19 13:15sell14410.101.19731.20241.1960
28822005.07.19 13:19sell14420.201.19761.20271.1963
28832005.07.19 13:41t/p14420.201.19631.20271.196326.0060665.29
28842005.07.19 13:41close14410.101.19631.20241.196010.0060675.29
28852005.07.19 13:41sell14430.101.19601.20111.1947
28862005.07.19 13:41sell14440.201.19631.20141.1950
28872005.07.19 14:01sell14450.401.19671.20181.1954
28882005.07.19 14:07sell14460.801.19711.20221.1958
28892005.07.19 14:35sell14471.601.19741.20251.1961
28902005.07.19 14:57t/p14471.601.19611.20251.1961208.0060883.29
28912005.07.19 14:57close14460.801.19601.20221.195887.9960971.28
28922005.07.19 14:57close14450.401.19601.20181.195428.0060999.28
28932005.07.19 14:57close14440.201.19601.20141.19506.0061005.28
28942005.07.19 14:57close14430.101.19601.20111.19470.0061005.28
28952005.07.19 21:15buy14480.101.20421.19911.2055
28962005.07.19 21:23buy14490.201.20391.19881.2052
28972005.07.19 21:32buy14500.401.20361.19851.2049
28982005.07.19 21:45buy14510.801.20321.19811.2045
28992005.07.19 23:51buy14521.601.20291.19781.2042
29002005.07.20 02:30t/p14521.601.20421.19781.2042190.4561195.73
29012005.07.20 02:30close14510.801.20431.19811.204579.2161274.94
29022005.07.20 02:30close14500.401.20431.19851.204923.6161298.55
29032005.07.20 02:30close14490.201.20431.19881.20525.8161304.36
29042005.07.20 02:30close14480.101.20431.19911.2055-0.1061304.26
29052005.07.20 21:00buy14530.101.21571.21061.2170
29062005.07.20 21:39buy14540.201.21531.21021.2166
29072005.07.20 21:56buy14550.401.21471.20961.2160
29082005.07.20 22:05buy14560.801.21441.20931.2157
29092005.07.20 22:07buy14571.601.21381.20871.2151
29102005.07.21 00:04t/p14571.601.21511.20871.2151190.4561494.71
29112005.07.21 00:04close14560.801.21531.20931.215763.2261557.94
29122005.07.21 00:04close14550.401.21531.20961.216019.6161577.55
29132005.07.21 00:04close14540.201.21531.21021.2166-2.1961575.35
29142005.07.21 00:04close14530.101.21531.21061.2170-5.1061570.26
29152005.07.21 00:04buy14580.101.21561.21051.2169
29162005.07.21 01:09buy14590.201.21521.21011.2165
29172005.07.21 01:20buy14600.401.21491.20981.2162
29182005.07.21 01:21buy14610.801.21441.20931.2157
29192005.07.21 02:26t/p14610.801.21571.20931.2157104.0061674.26
29202005.07.21 02:26close14600.401.21581.20981.216236.0061710.26
29212005.07.21 02:26close14590.201.21581.21011.216512.0061722.26
29222005.07.21 02:26close14580.101.21581.21051.21692.0061724.26
29232005.07.21 02:26buy14620.101.21611.21101.2174
29242005.07.21 02:45t/p14620.101.21741.21101.217413.0061737.26
29252005.07.21 02:45buy14630.101.21781.21271.2191
29262005.07.21 03:02t/p14630.101.21911.21271.219113.0061750.26
29272005.07.21 03:02buy14640.101.21941.21431.2207
29282005.07.21 03:02buy14650.201.21871.21361.2200
29292005.07.21 03:11buy14660.401.21841.21331.2197
29302005.07.21 03:29buy14670.801.21801.21291.2193
29312005.07.21 04:22buy14681.601.21771.21261.2190
29322005.07.21 08:17s/l14640.101.21431.21431.2207-51.0061699.26
29332005.07.21 08:17close14681.601.21391.21261.2190-607.9961091.27
29342005.07.21 08:17close14670.801.21391.21291.2193-328.0060763.27
29352005.07.21 08:17close14660.401.21391.21331.2197-180.0060583.27
29362005.07.21 08:17close14650.201.21391.21361.2200-96.0060487.27
29372005.07.22 18:30sell14690.101.20701.21211.2057
29382005.07.22 19:07sell14700.201.20731.21241.2060
29392005.07.22 19:08sell14710.401.20761.21271.2063
29402005.07.22 19:15sell14720.801.20801.21311.2067
29412005.07.22 20:57t/p14720.801.20671.21311.2067104.0060591.27
29422005.07.22 20:57close14710.401.20651.21271.206344.0060635.27
29432005.07.22 20:57close14700.201.20651.21241.206016.0060651.27
29442005.07.22 20:57close14690.101.20651.21211.20575.0060656.27
29452005.07.22 20:57sell14730.101.20621.21131.2049
29462005.07.25 00:01t/p14730.101.20491.21131.204914.3960670.66
29472005.07.25 00:01sell14740.101.20451.20961.2032
29482005.07.25 00:01sell14750.201.20481.20991.2035
29492005.07.25 01:08sell14760.401.20521.21031.2039
29502005.07.25 01:08sell14770.801.20551.21061.2042
29512005.07.25 01:57sell14781.601.20581.21091.2045
29522005.07.25 02:24t/p14781.601.20451.21091.2045208.0060878.66
29532005.07.25 02:24close14770.801.20451.21061.204280.0060958.66
29542005.07.25 02:24close14760.401.20451.21031.203928.0060986.66
29552005.07.25 02:24close14750.201.20451.20991.20356.0060992.66
29562005.07.25 02:24close14740.101.20451.20961.20320.0060992.66
29572005.07.27 20:30buy14790.101.20721.20211.2085
29582005.07.27 22:35buy14800.201.20691.20181.2082
29592005.07.27 22:38buy14810.401.20651.20141.2078
29602005.07.27 22:40buy14820.801.20621.20111.2075
29612005.07.28 02:04t/p14820.801.20751.20111.207595.2261087.88
29622005.07.28 02:04close14810.401.20751.20141.207835.6161123.49
29632005.07.28 02:04close14800.201.20751.20181.20829.8161133.30
29642005.07.28 02:04close14790.101.20751.20211.20851.9061135.20
29652005.07.28 19:00buy14830.101.21371.20861.2150
29662005.07.28 19:03buy14840.201.21341.20831.2147
29672005.07.28 19:39buy14850.401.21301.20791.2143
29682005.07.28 19:39buy14860.801.21271.20761.2140
29692005.07.29 07:21buy14871.601.21221.20711.2135
29702005.07.29 10:07s/l14830.101.20861.20861.2150-52.1061083.11
29712005.07.29 10:07close14871.601.20851.20711.2135-592.0060491.11
29722005.07.29 10:07close14860.801.20851.20761.2140-344.7860146.33
29732005.07.29 10:07close14850.401.20851.20791.2143-184.4059961.93
29742005.07.29 10:07close14840.201.20851.20831.2147-100.1959861.74
29752005.08.01 11:15buy14880.101.22241.21731.2237
29762005.08.01 11:15buy14890.201.22201.21691.2233
29772005.08.01 11:22buy14900.401.22141.21631.2227
29782005.08.01 11:31buy14910.801.22081.21571.2221
29792005.08.01 12:32t/p14910.801.22211.21571.2221104.0059965.74
29802005.08.01 12:32close14900.401.22211.21631.222728.0059993.74
29812005.08.01 12:32close14890.201.22211.21691.22332.0059995.74
29822005.08.01 12:32close14880.101.22211.21731.2237-3.0059992.74
29832005.08.03 11:15buy14920.101.22811.22301.2294
29842005.08.03 11:20t/p14920.101.22941.22301.229413.0060005.74
29852005.08.03 11:20buy14930.101.22971.22461.2310
29862005.08.03 11:21buy14940.201.22931.22421.2306
29872005.08.03 11:24t/p14940.201.23061.22421.230626.0060031.74
29882005.08.03 11:24close14930.101.23091.22461.231012.0060043.74
29892005.08.03 11:24buy14950.101.23121.22611.2325
29902005.08.03 11:26buy14960.201.23091.22581.2322
29912005.08.03 11:38buy14970.401.23061.22551.2319
29922005.08.03 13:03buy14980.801.23021.22511.2315
29932005.08.03 13:38buy14991.601.22991.22481.2312
29942005.08.03 14:19t/p14991.601.23121.22481.2312208.0060251.74
29952005.08.03 14:19close14980.801.23121.22511.231580.0060331.74
29962005.08.03 14:19close14970.401.23121.22551.231924.0060355.74
29972005.08.03 14:19close14960.201.23121.22581.23226.0060361.74
29982005.08.03 14:19close14950.101.23121.22611.23250.0060361.74
29992005.08.03 14:19buy15000.101.23151.22641.2328
30002005.08.03 14:59buy15010.201.23111.22601.2324
30012005.08.03 15:04buy15020.401.23081.22571.2321
30022005.08.03 15:39buy15030.801.23031.22521.2316
30032005.08.03 16:24t/p15030.801.23161.22521.2316104.0060465.74
30042005.08.03 16:24close15020.401.23161.22571.232132.0060497.74
30052005.08.03 16:24close15010.201.23161.22601.232410.0060507.74
30062005.08.03 16:24close15000.101.23161.22641.23281.0060508.74
30072005.08.03 16:24buy15040.101.23191.22681.2332
30082005.08.03 16:34buy15050.201.23141.22631.2327
30092005.08.03 16:38buy15060.401.23101.22591.2323
30102005.08.03 16:42buy15070.801.23051.22541.2318
30112005.08.03 16:54t/p15070.801.23181.22541.2318104.0060612.74
30122005.08.03 16:54close15060.401.23191.22591.232336.0060648.74
30132005.08.03 16:54close15050.201.23191.22631.232710.0060658.74
30142005.08.03 16:54close15040.101.23191.22681.23320.0060658.74
30152005.08.03 16:54buy15080.101.23221.22711.2335
30162005.08.03 16:57buy15090.201.23171.22661.2330
30172005.08.03 17:02buy15100.401.23141.22631.2327
30182005.08.03 17:03buy15110.801.23101.22591.2323
30192005.08.03 17:05t/p15100.401.23271.22631.232752.0060710.74
30202005.08.03 17:05t/p15110.801.23231.22591.2323104.0060814.74
30212005.08.03 17:05close15090.201.23291.22661.233024.0060838.74
30222005.08.03 17:05close15080.101.23291.22711.23357.0060845.74
30232005.08.03 17:05buy15120.101.23321.22811.2345
30242005.08.03 17:05buy15130.201.23281.22771.2341
30252005.08.03 17:05buy15140.401.23241.22731.2337
30262005.08.03 18:10t/p15140.401.23371.22731.233752.0060897.74
30272005.08.03 18:10close15130.201.23381.22771.234120.0060917.74
30282005.08.03 18:10close15120.101.23381.22811.23456.0060923.74
30292005.08.03 18:10buy15150.101.23411.22901.2354
30302005.08.03 18:19buy15160.201.23351.22841.2348
30312005.08.03 18:34buy15170.401.23311.22801.2344
30322005.08.03 18:45buy15180.801.23271.22761.2340
30332005.08.03 20:37t/p15180.801.23401.22761.2340104.0061027.74
30342005.08.03 20:37close15170.401.23411.22801.234440.0061067.74
30352005.08.03 20:37close15160.201.23411.22841.234812.0061079.74
30362005.08.03 20:37close15150.101.23411.22901.23540.0061079.74
30372005.08.04 18:00buy15190.101.23821.23311.2395
30382005.08.04 19:06buy15200.201.23781.23271.2391
30392005.08.04 19:38buy15210.401.23741.23231.2387
30402005.08.04 20:53t/p15210.401.23871.23231.238752.0061131.74
30412005.08.04 20:53close15200.201.23881.23271.239120.0061151.74
30422005.08.04 20:53close15190.101.23881.23311.23956.0061157.74
30432005.08.09 16:30sell15220.101.23411.23921.2328
30442005.08.09 16:50sell15230.201.23451.23961.2332
30452005.08.09 17:05sell15240.401.23511.24021.2338
30462005.08.09 17:07sell15250.801.23541.24051.2341
30472005.08.09 18:18t/p15250.801.23411.24051.2341104.0061261.74
30482005.08.09 18:18close15240.401.23411.24021.233840.0061301.74
30492005.08.09 18:18close15230.201.23411.23961.23328.0061309.74
30502005.08.09 18:18close15220.101.23411.23921.23280.0061309.74
30512005.08.17 09:45sell15260.101.22851.23361.2272
30522005.08.17 09:49sell15270.201.22911.23421.2278
30532005.08.17 09:56sell15280.401.22941.23451.2281
30542005.08.17 11:41t/p15280.401.22811.23451.228152.0061361.74
30552005.08.17 11:41close15270.201.22811.23421.227820.0061381.74
30562005.08.17 11:41close15260.101.22811.23361.22724.0061385.74
30572005.08.18 15:00sell15290.101.21841.22351.2171
30582005.08.18 15:02sell15300.201.21871.22381.2174
30592005.08.18 15:03sell15310.401.21901.22411.2177
30602005.08.18 15:58t/p15310.401.21771.22411.217752.0061437.74
30612005.08.18 15:58close15300.201.21771.22381.217420.0061457.74
30622005.08.18 15:58close15290.101.21771.22351.21717.0061464.74
30632005.08.18 15:58sell15320.101.21741.22251.2161
30642005.08.18 16:45t/p15320.101.21611.22251.216113.0061477.74
30652005.08.18 16:45sell15330.101.21571.22081.2144
30662005.08.18 16:45sell15340.201.21611.22121.2148
30672005.08.18 16:49sell15350.401.21651.22161.2152
30682005.08.18 16:54sell15360.801.21681.22191.2155
30692005.08.18 16:56sell15371.601.21711.22221.2158
30702005.08.19 08:55t/p15371.601.21581.22221.2158215.4261693.16
30712005.08.19 08:55close15360.801.21581.22191.215583.7161776.87
30722005.08.19 08:55close15350.401.21581.22161.215229.8661806.73
30732005.08.19 08:55close15340.201.21581.22121.21486.9361813.66
30742005.08.19 08:55close15330.101.21581.22081.2144-0.5461813.12
30752005.08.24 15:45buy15380.101.22701.22191.2283
30762005.08.24 16:05buy15390.201.22661.22151.2279
30772005.08.24 16:16buy15400.401.22631.22121.2276
30782005.08.24 16:27buy15410.801.22591.22081.2272
30792005.08.24 16:31buy15421.601.22561.22051.2269
30802005.08.24 19:54t/p15421.601.22691.22051.2269208.0062021.12
30812005.08.24 19:54close15410.801.22691.22081.227280.0162101.13
30822005.08.24 19:54close15400.401.22691.22121.227624.0062125.13
30832005.08.24 19:54close15390.201.22691.22151.22796.0062131.13
30842005.08.24 19:54close15380.101.22691.22191.2283-1.0062130.13
30852005.08.29 18:45sell15430.101.22261.22771.2213
30862005.08.29 18:50sell15440.201.22301.22811.2217
30872005.08.29 22:58sell15450.401.22331.22841.2220
30882005.08.29 23:01sell15460.801.22371.22881.2224
30892005.08.29 23:28t/p15460.801.22241.22881.2224104.0062234.13
30902005.08.29 23:28close15450.401.22231.22841.222040.0062274.13
30912005.08.29 23:28close15440.201.22231.22811.221714.0062288.13
30922005.08.29 23:28close15430.101.22231.22771.22133.0062291.13
30932005.08.31 17:00buy15470.101.23011.22501.2314
30942005.08.31 17:00buy15480.201.22951.22441.2308
30952005.08.31 17:01buy15490.401.22911.22401.2304
30962005.08.31 17:08buy15500.801.22861.22351.2299
30972005.08.31 17:42t/p15480.201.23081.22441.230826.0062317.13
30982005.08.31 17:42t/p15490.401.23041.22401.230452.0062369.13
30992005.08.31 17:42t/p15500.801.22991.22351.2299104.0062473.13
31002005.08.31 17:42close15470.101.23111.22501.231410.0062483.13
31012005.08.31 17:42buy15510.101.23141.22631.2327
31022005.08.31 17:42buy15520.201.23061.22551.2319
31032005.08.31 17:42buy15530.401.22991.22481.2312
31042005.08.31 17:43t/p15530.401.23121.22481.231252.0062535.13
31052005.08.31 17:43close15520.201.23121.22551.231912.0062547.13
31062005.08.31 17:43close15510.101.23121.22631.2327-2.0062545.13
31072005.08.31 17:43buy15540.101.23151.22641.2328
31082005.08.31 17:43buy15550.201.23111.22601.2324
31092005.08.31 17:56t/p15550.201.23241.22601.232426.0062571.13
31102005.08.31 17:56close15540.101.23251.22641.232810.0062581.13
31112005.08.31 17:56buy15560.101.23281.22771.2341
31122005.08.31 18:25t/p15560.101.23411.22771.234113.0062594.13
31132005.08.31 18:25buy15570.101.23461.22951.2359
31142005.08.31 18:39buy15580.201.23421.22911.2355
31152005.08.31 18:42buy15590.401.23391.22881.2352
31162005.08.31 18:43buy15600.801.23361.22851.2349
31172005.08.31 18:45buy15611.601.23311.22801.2344
31182005.08.31 22:30t/p15611.601.23441.22801.2344208.0062802.13
31192005.08.31 22:30close15600.801.23461.22851.234980.0062882.13
31202005.08.31 22:30close15590.401.23461.22881.235228.0062910.13
31212005.08.31 22:30close15580.201.23461.22911.23558.0062918.13
31222005.08.31 22:30close15570.101.23461.22951.23590.0062918.13
31232005.08.31 22:30buy15620.101.23491.22981.2362
31242005.08.31 22:55buy15630.201.23451.22941.2358
31252005.08.31 23:05buy15640.401.23421.22911.2355
31262005.09.01 00:41buy15650.801.23381.22871.2351
31272005.09.01 00:54buy15661.601.23341.22831.2347
31282005.09.01 09:57t/p15661.601.23471.22831.2347208.0063126.13
31292005.09.01 09:57close15650.801.23481.22871.235180.0063206.13
31302005.09.01 09:57close15640.401.23481.22911.235519.6163225.74
31312005.09.01 09:57close15630.201.23481.22941.23583.8163229.55
31322005.09.01 09:57close15620.101.23481.22981.2362-2.1063227.45
31332005.09.01 15:30buy15670.101.24081.23571.2421
31342005.09.01 15:32buy15680.201.24041.23531.2417
31352005.09.01 15:34buy15690.401.24011.23501.2414
31362005.09.01 15:47buy15700.801.23971.23461.2410
31372005.09.01 16:00t/p15700.801.24101.23461.2410104.0063331.45
31382005.09.01 16:00close15690.401.24121.23501.241444.0063375.45
31392005.09.01 16:00close15680.201.24121.23531.241716.0063391.45
31402005.09.01 16:00close15670.101.24121.23571.24214.0063395.45
31412005.09.01 16:00buy15710.101.24151.23641.2428
31422005.09.01 16:00buy15720.201.24121.23611.2425
31432005.09.01 16:00buy15730.401.24071.23561.2420
31442005.09.01 16:03t/p15730.401.24201.23561.242052.0063447.45
31452005.09.01 16:03close15720.201.24231.23611.242522.0063469.45
31462005.09.01 16:03close15710.101.24231.23641.24288.0063477.45
31472005.09.01 16:03buy15740.101.24261.23751.2439
31482005.09.01 16:03buy15750.201.24201.23691.2433
31492005.09.01 16:04t/p15750.201.24331.23691.243326.0063503.45
31502005.09.01 16:04close15740.101.24331.23751.24397.0063510.45
31512005.09.01 16:04buy15760.101.24361.23851.2449
31522005.09.01 16:06t/p15760.101.24491.23851.244913.0063523.45
31532005.09.01 16:06buy15770.101.24551.24041.2468
31542005.09.01 16:12t/p15770.101.24681.24041.246813.0063536.45
31552005.09.01 16:12buy15780.101.24721.24211.2485
31562005.09.01 16:12buy15790.201.24661.24151.2479
31572005.09.01 16:18buy15800.401.24611.24101.2474
31582005.09.01 16:18buy15810.801.24581.24071.2471
31592005.09.01 16:28buy15821.601.24541.24031.2467
31602005.09.01 16:46t/p15821.601.24671.24031.2467208.0063744.45
31612005.09.01 16:46close15810.801.24681.24071.247180.0063824.45
31622005.09.01 16:46close15800.401.24681.24101.247428.0063852.45
31632005.09.01 16:46close15790.201.24681.24151.24794.0063856.45
31642005.09.01 16:46close15780.101.24681.24211.2485-4.0063852.45
31652005.09.01 16:46buy15830.101.24711.24201.2484
31662005.09.01 16:46buy15840.201.24631.24121.2476
31672005.09.01 17:29buy15850.401.24591.24081.2472
31682005.09.01 17:54buy15860.801.24531.24021.2466
31692005.09.01 17:56buy15871.601.24501.23991.2463
31702005.09.01 19:13t/p15871.601.24631.23991.2463208.0064060.45
31712005.09.01 19:13close15860.801.24641.24021.246688.0064148.45
31722005.09.01 19:13close15850.401.24641.24081.247220.0064168.45
31732005.09.01 19:13close15840.201.24641.24121.24762.0064170.45
31742005.09.01 19:13close15830.101.24641.24201.2484-7.0064163.45
31752005.09.01 19:13buy15880.101.24671.24161.2480
31762005.09.01 19:14buy15890.201.24641.24131.2477
31772005.09.01 19:33buy15900.401.24601.24091.2473
31782005.09.01 19:34buy15910.801.24571.24061.2470
31792005.09.01 19:58t/p15910.801.24701.24061.2470104.0064267.45
31802005.09.01 19:58close15900.401.24701.24091.247340.0064307.45
31812005.09.01 19:58close15890.201.24701.24131.247712.0064319.45
31822005.09.01 19:58close15880.101.24701.24161.24803.0064322.45
31832005.09.01 19:58buy15920.101.24731.24221.2486
31842005.09.01 20:21t/p15920.101.24861.24221.248613.0064335.45
31852005.09.01 20:21buy15930.101.24901.24391.2503
31862005.09.01 20:21buy15940.201.24851.24341.2498
31872005.09.01 20:22t/p15930.101.25031.24391.250313.0064348.45
31882005.09.01 20:22t/p15940.201.24981.24341.249826.0064374.45
31892005.09.01 20:22buy15950.101.25071.24561.2520
31902005.09.01 20:22buy15960.201.25011.24501.2514
31912005.09.01 20:22buy15970.401.24951.24441.2508
31922005.09.01 20:22t/p15970.401.25081.24441.250852.0064426.45
31932005.09.01 20:22close15960.201.25081.24501.251414.0064440.45
31942005.09.01 20:22close15950.101.25081.24561.25201.0064441.45
31952005.09.01 20:22buy15980.101.25111.24601.2524
31962005.09.01 20:22buy15990.201.25041.24531.2517
31972005.09.01 20:23buy16000.401.24961.24451.2509
31982005.09.01 20:27buy16010.801.24911.24401.2504
31992005.09.01 20:43t/p16010.801.25041.24401.2504104.0064545.45
32002005.09.01 20:43close16000.401.25051.24451.250936.0064581.45
32012005.09.01 20:43close15990.201.25051.24531.25172.0064583.45
32022005.09.01 20:43close15980.101.25051.24601.2524-6.0064577.45
32032005.09.01 20:43buy16020.101.25081.24571.2521
32042005.09.01 20:44t/p16020.101.25211.24571.252113.0064590.45
32052005.09.01 20:44buy16030.101.25271.24761.2540
32062005.09.01 20:44buy16040.201.25191.24681.2532
32072005.09.01 20:45buy16050.401.25081.24571.2521
32082005.09.01 20:46buy16060.801.25041.24531.2517
32092005.09.01 20:48buy16071.601.25001.24491.2513
32102005.09.02 02:13s/l16030.101.24761.24761.2540-52.1064538.36
32112005.09.02 02:13close16071.601.24751.24491.2513-417.5564120.80
32122005.09.02 02:13close16060.801.24751.24531.2517-240.7863880.03
32132005.09.02 02:13close16050.401.24751.24571.2521-136.3963743.64
32142005.09.02 02:13close16040.201.24751.24681.2532-90.1963653.45
32152005.09.02 11:00buy16080.101.25781.25271.2591
32162005.09.02 11:23buy16090.201.25741.25231.2587
32172005.09.02 11:25buy16100.401.25701.25191.2583
32182005.09.02 11:27buy16110.801.25661.25151.2579
32192005.09.02 11:32buy16121.601.25611.25101.2574
32202005.09.02 14:34s/l16080.101.25271.25271.2591-51.0063602.45
32212005.09.02 14:34s/l16090.201.25231.25231.2587-102.0063500.45
32222005.09.02 14:34close16121.601.25201.25101.2574-656.0062844.45
32232005.09.02 14:34close16110.801.25201.25151.2579-368.0062476.45
32242005.09.02 14:34close16100.401.25201.25191.2583-200.0062276.45
32252005.09.02 14:34buy16130.101.25231.24721.2536
32262005.09.02 14:34buy16140.201.25171.24661.2530
32272005.09.02 14:34t/p16140.201.25301.24661.253026.0062302.45
32282005.09.02 14:34close16130.101.25341.24721.253611.0062313.45
32292005.09.02 14:34buy16150.101.25371.24861.2550
32302005.09.02 14:34buy16160.201.25301.24791.2543
32312005.09.02 14:34buy16170.401.25171.24661.2530
32322005.09.02 14:35buy16180.801.25131.24621.2526
32332005.09.02 14:36t/p16180.801.25261.24621.2526104.0062417.45
32342005.09.02 14:36close16170.401.25271.24661.253040.0062457.45
32352005.09.02 14:36close16160.201.25271.24791.2543-6.0062451.45
32362005.09.02 14:36close16150.101.25271.24861.2550-10.0062441.45
32372005.09.02 14:36buy16190.101.25301.24791.2543
32382005.09.02 14:36buy16200.201.25211.24701.2534
32392005.09.02 14:37t/p16200.201.25341.24701.253426.0062467.45
32402005.09.02 14:37close16190.101.25341.24791.25434.0062471.45
32412005.09.02 14:37buy16210.101.25371.24861.2550
32422005.09.02 14:37buy16220.201.25331.24821.2546
32432005.09.02 14:37buy16230.401.25261.24751.2539
32442005.09.02 14:38t/p16230.401.25391.24751.253952.0062523.45
32452005.09.02 14:38close16220.201.25401.24821.254614.0062537.45
32462005.09.02 14:38close16210.101.25401.24861.25503.0062540.45
32472005.09.02 14:38buy16240.101.25431.24921.2556
32482005.09.02 14:38buy16250.201.25361.24851.2549
32492005.09.02 14:39buy16260.401.25321.24811.2545
32502005.09.02 14:44buy16270.801.25291.24781.2542
32512005.09.02 14:44buy16281.601.25241.24731.2537
32522005.09.02 14:47t/p16281.601.25371.24731.2537208.0062748.45
32532005.09.02 14:47close16270.801.25371.24781.254264.0062812.45
32542005.09.02 14:47close16260.401.25371.24811.254520.0062832.45
32552005.09.02 14:47close16250.201.25371.24851.25492.0062834.45
32562005.09.02 14:47close16240.101.25371.24921.2556-6.0062828.45
32572005.09.07 10:00buy16290.101.25201.24691.2533
32582005.09.07 10:05buy16300.201.25161.24651.2529
32592005.09.07 10:08buy16310.401.25101.24591.2523
32602005.09.07 10:09buy16320.801.25061.24551.2519
32612005.09.07 10:13buy16331.601.25031.24521.2516
32622005.09.07 12:26s/l16290.101.24691.24691.2533-51.0062777.45
32632005.09.07 12:26close16331.601.24681.24521.2516-560.0162217.44
32642005.09.07 12:26close16320.801.24681.24551.2519-304.0061913.44
32652005.09.07 12:26close16310.401.24681.24591.2523-168.0061745.44
32662005.09.07 12:26close16300.201.24681.24651.2529-96.0061649.44
32672005.09.07 16:30sell16340.101.24391.24901.2426
32682005.09.07 16:37sell16350.201.24441.24951.2431
32692005.09.07 16:37sell16360.401.24481.24991.2435
32702005.09.07 16:37sell16370.801.24511.25021.2438
32712005.09.07 16:38sell16381.601.24551.25061.2442
32722005.09.07 17:03t/p16381.601.24421.25061.2442208.0061857.44
32732005.09.07 17:03close16370.801.24421.25021.243872.0061929.44
32742005.09.07 17:03close16360.401.24421.24991.243524.0061953.44
32752005.09.07 17:03close16350.201.24421.24951.24314.0061957.44
32762005.09.07 17:03close16340.101.24421.24901.2426-3.0061954.44
32772005.09.07 17:03sell16390.101.24391.24901.2426
32782005.09.07 17:12sell16400.201.24421.24931.2429
32792005.09.07 17:58sell16410.401.24451.24961.2432
32802005.09.07 17:58sell16420.801.24491.25001.2436
32812005.09.07 18:03sell16431.601.24521.25031.2439
32822005.09.07 19:27t/p16431.601.24391.25031.2439208.0062162.44
32832005.09.07 19:27close16420.801.24391.25001.243680.0062242.44
32842005.09.07 19:27close16410.401.24391.24961.243224.0062266.44
32852005.09.07 19:27close16400.201.24391.24931.24296.0062272.44
32862005.09.07 19:27close16390.101.24391.24901.24260.0062272.44
32872005.09.12 05:45sell16440.101.23271.23781.2314
32882005.09.12 05:57sell16450.201.23311.23821.2318
32892005.09.12 05:58sell16460.401.23341.23851.2321
32902005.09.12 06:27sell16470.801.23381.23891.2325
32912005.09.12 07:12t/p16470.801.23251.23891.2325104.0062376.44
32922005.09.12 07:12close16460.401.23241.23851.232140.0062416.44
32932005.09.12 07:12close16450.201.23241.23821.231814.0062430.44
32942005.09.12 07:12close16440.101.23241.23781.23143.0062433.44
32952005.09.12 07:12sell16480.101.23211.23721.2308
32962005.09.12 07:30sell16490.201.23271.23781.2314
32972005.09.12 07:33sell16500.401.23311.23821.2318
32982005.09.12 07:34sell16510.801.23361.23871.2323
32992005.09.12 07:50sell16521.601.23391.23901.2326
33002005.09.12 09:01t/p16521.601.23261.23901.2326208.0062641.44
33012005.09.12 09:01close16510.801.23251.23871.232387.9962729.43
33022005.09.12 09:01close16500.401.23251.23821.231824.0062753.43
33032005.09.12 09:01close16490.201.23251.23781.23144.0062757.43
33042005.09.12 09:01close16480.101.23251.23721.2308-4.0062753.43
33052005.09.12 09:15sell16530.101.23201.23711.2307
33062005.09.12 09:16sell16540.201.23241.23751.2311
33072005.09.12 10:08sell16550.401.23281.23791.2315
33082005.09.12 10:41sell16560.801.23331.23841.2320
33092005.09.12 10:46sell16571.601.23361.23871.2323
33102005.09.12 12:02t/p16571.601.23231.23871.2323208.0062961.43
33112005.09.12 12:02close16560.801.23221.23841.232088.0063049.43
33122005.09.12 12:02close16550.401.23221.23791.231524.0063073.43
33132005.09.12 12:02close16540.201.23221.23751.23114.0063077.43
33142005.09.12 12:02close16530.101.23221.23711.2307-2.0063075.43
33152005.09.16 07:15buy16580.101.22931.22421.2306
33162005.09.16 07:30buy16590.201.22891.22381.2302
33172005.09.16 08:05buy16600.401.22861.22351.2299
33182005.09.16 09:02buy16610.801.22811.22301.2294
33192005.09.16 09:07buy16621.601.22781.22271.2291
33202005.09.16 13:43s/l16580.101.22421.22421.2306-51.0063024.43
33212005.09.16 13:43close16621.601.22411.22271.2291-591.9962432.44
33222005.09.16 13:43close16610.801.22411.22301.2294-320.0062112.44
33232005.09.16 13:43close16600.401.22411.22351.2299-180.0061932.44
33242005.09.16 13:43close16590.201.22411.22381.2302-96.0061836.44
33252005.09.16 17:15sell16630.101.22131.22641.2200
33262005.09.16 17:18sell16640.201.22181.22691.2205
33272005.09.16 17:22sell16650.401.22211.22721.2208
33282005.09.16 20:12sell16660.801.22261.22771.2213
33292005.09.16 20:14sell16671.601.22291.22801.2216
33302005.09.19 00:00t/p16630.101.22001.22641.220014.3961850.83
33312005.09.19 00:00t/p16640.201.22051.22691.220528.7861879.61
33322005.09.19 00:00t/p16650.401.22081.22721.220857.5761937.18
33332005.09.19 00:00t/p16660.801.22131.22771.2213115.1462052.32
33342005.09.19 00:00t/p16671.601.22161.22801.2216230.2762282.59
33352005.09.19 05:15sell16680.101.21641.22151.2151
33362005.09.19 06:26t/p16680.101.21511.22151.215113.0062295.59
33372005.09.19 06:26sell16690.101.21461.21971.2133
33382005.09.19 06:28sell16700.201.21491.22001.2136
33392005.09.19 06:31sell16710.401.21531.22041.2140
33402005.09.19 06:53sell16720.801.21561.22071.2143
33412005.09.19 07:11t/p16720.801.21431.22071.2143104.0062399.59
33422005.09.19 07:11close16710.401.21421.22041.214044.0062443.59
33432005.09.19 07:11close16700.201.21421.22001.213614.0062457.59
33442005.09.19 07:11close16690.101.21421.21971.21334.0062461.59
33452005.09.19 07:11sell16730.101.21391.21901.2126
33462005.09.19 07:23t/p16730.101.21261.21901.212613.0062474.59
33472005.09.19 07:23sell16740.101.21231.21741.2110
33482005.09.19 07:24sell16750.201.21261.21771.2113
33492005.09.19 07:35t/p16750.201.21131.21771.211326.0062500.59
33502005.09.19 07:35close16740.101.21131.21741.211010.0062510.59
33512005.09.19 07:35sell16760.101.21101.21611.2097
33522005.09.19 07:35sell16770.201.21131.21641.2100
33532005.09.19 07:35sell16780.401.21211.21721.2108
33542005.09.19 08:10t/p16780.401.21081.21721.210852.0062562.59
33552005.09.19 08:10close16770.201.21081.21641.210010.0062572.59
33562005.09.19 08:10close16760.101.21081.21611.20972.0062574.59
33572005.09.21 07:45buy16790.101.21991.21481.2212
33582005.09.21 07:52buy16800.201.21951.21441.2208
33592005.09.21 07:59buy16810.401.21901.21391.2203
33602005.09.21 08:02buy16820.801.21871.21361.2200
33612005.09.21 08:02buy16831.601.21841.21331.2197
33622005.09.21 08:28t/p16831.601.21971.21331.2197208.0062782.59
33632005.09.21 08:28close16820.801.21971.21361.220080.0062862.59
33642005.09.21 08:28close16810.401.21971.21391.220328.0062890.59
33652005.09.21 08:28close16800.201.21971.21441.22084.0062894.59
33662005.09.21 08:28close16790.101.21971.21481.2212-2.0062892.59
33672005.09.21 08:28buy16840.101.22001.21491.2213
33682005.09.21 09:27buy16850.201.21951.21441.2208
33692005.09.21 09:47buy16860.401.21911.21401.2204
33702005.09.21 09:48buy16870.801.21871.21361.2200
33712005.09.21 10:10t/p16870.801.22001.21361.2200104.0062996.59
33722005.09.21 10:10close16860.401.22011.21401.220440.0063036.59
33732005.09.21 10:10close16850.201.22011.21441.220812.0063048.59
33742005.09.21 10:10close16840.101.22011.21491.22131.0063049.59
33752005.09.21 10:10buy16880.101.22041.21531.2217
33762005.09.21 10:22t/p16880.101.22171.21531.221713.0063062.59
33772005.09.21 11:00buy16890.101.22251.21741.2238
33782005.09.21 11:02buy16900.201.22221.21711.2235
33792005.09.21 11:29buy16910.401.22191.21681.2232
33802005.09.21 11:38buy16920.801.22151.21641.2228
33812005.09.21 11:39buy16931.601.22091.21581.2222
33822005.09.21 12:45t/p16931.601.22221.21581.2222208.0063270.59
33832005.09.21 12:45close16920.801.22241.21641.222872.0063342.59
33842005.09.21 12:45close16910.401.22241.21681.223220.0063362.59
33852005.09.21 12:45close16900.201.22241.21711.22354.0063366.59
33862005.09.21 12:45close16890.101.22241.21741.2238-1.0063365.59
33872005.09.22 17:15sell16940.101.21441.21951.2131
33882005.09.22 17:19sell16950.201.21491.22001.2136
33892005.09.22 17:45sell16960.401.21531.22041.2140
33902005.09.22 18:21sell16970.801.21581.22091.2145
33912005.09.22 19:43t/p16970.801.21451.22091.2145104.0063469.59
33922005.09.22 19:43close16960.401.21451.22041.214032.0063501.59
33932005.09.22 19:43close16950.201.21451.22001.21368.0063509.59
33942005.09.22 19:43close16940.101.21451.21951.2131-1.0063508.59
33952005.09.22 20:15sell16980.101.21431.21941.2130
33962005.09.22 20:19sell16990.201.21471.21981.2134
33972005.09.22 21:33sell17000.401.21511.22021.2138
33982005.09.22 22:59sell17010.801.21561.22071.2143
33992005.09.23 01:13sell17021.601.21591.22101.2146
34002005.09.23 01:54t/p17021.601.21461.22101.2146208.0063716.59
34012005.09.23 01:54close17010.801.21461.22071.214383.7163800.30
34022005.09.23 01:54close17000.401.21461.22021.213821.8663822.16
34032005.09.23 01:54close16990.201.21461.21981.21342.9363825.08
34042005.09.23 01:54close16980.101.21461.21941.2130-2.5463822.55
34052005.09.23 15:45sell17030.101.20731.21241.2060
34062005.09.23 16:17sell17040.201.20771.21281.2064
34072005.09.23 16:19sell17050.401.20811.21321.2068
34082005.09.23 16:20sell17060.801.20851.21361.2072
34092005.09.23 16:21sell17071.601.20891.21401.2076
34102005.09.23 16:34t/p17071.601.20761.21401.2076208.0064030.55
34112005.09.23 16:34close17060.801.20761.21361.207272.0064102.55
34122005.09.23 16:34close17050.401.20761.21321.206820.0064122.55
34132005.09.23 16:34close17040.201.20761.21281.20642.0064124.55
34142005.09.23 16:34close17030.101.20761.21241.2060-3.0064121.55
34152005.09.23 18:45sell17080.101.20641.21151.2051
34162005.09.23 20:59t/p17080.101.20511.21151.205113.0064134.55
34172005.09.27 09:30sell17090.101.20001.20511.1987
34182005.09.27 09:37sell17100.201.20041.20551.1991
34192005.09.27 09:44sell17110.401.20081.20591.1995
34202005.09.27 09:58sell17120.801.20111.20621.1998
34212005.09.27 10:10sell17131.601.20141.20651.2001
34222005.09.27 14:32t/p17131.601.20011.20651.2001208.0064342.55
34232005.09.27 14:32close17120.801.20011.20621.199880.0064422.55
34242005.09.27 14:32close17110.401.20011.20591.199528.0064450.55
34252005.09.27 14:32close17100.201.20011.20551.19916.0064456.55
34262005.09.27 14:32close17090.101.20011.20511.1987-1.0064455.55
34272005.10.03 03:45sell17140.101.19451.19961.1932
34282005.10.03 03:48sell17150.201.19481.19991.1935
34292005.10.03 03:49sell17160.401.19521.20031.1939
34302005.10.03 04:14t/p17160.401.19391.20031.193952.0064507.55
34312005.10.03 04:14close17150.201.19371.19991.193522.0064529.55
34322005.10.03 04:14close17140.101.19371.19961.19328.0064537.55
34332005.10.03 04:30sell17170.101.19341.19851.1921
34342005.10.03 04:31sell17180.201.19381.19891.1925
34352005.10.03 04:32sell17190.401.19421.19931.1929
34362005.10.03 05:59sell17200.801.19461.19971.1933
34372005.10.03 06:02sell17211.601.19501.20011.1937
34382005.10.03 10:31t/p17211.601.19371.20011.1937208.0064745.55
34392005.10.03 10:31close17200.801.19361.19971.193380.0064825.55
34402005.10.03 10:31close17190.401.19361.19931.192924.0064849.55
34412005.10.03 10:31close17180.201.19361.19891.19254.0064853.55
34422005.10.03 10:31close17170.101.19361.19851.1921-2.0064851.55
34432005.10.06 03:00buy17220.101.20551.20041.2068
34442005.10.06 03:03buy17230.201.20491.19981.2062
34452005.10.06 03:08buy17240.401.20441.19931.2057
34462005.10.06 03:24buy17250.801.20411.19901.2054
34472005.10.06 03:41buy17261.601.20371.19861.2050
34482005.10.06 04:33t/p17261.601.20501.19861.2050208.0065059.55
34492005.10.06 04:33close17250.801.20501.19901.205472.0065131.55
34502005.10.06 04:33close17240.401.20501.19931.205724.0065155.55
34512005.10.06 04:33close17230.201.20501.19981.20622.0065157.55
34522005.10.06 04:33close17220.101.20501.20041.2068-5.0065152.55
34532005.10.06 04:33buy17270.101.20531.20021.2066
34542005.10.06 05:34buy17280.201.20501.19991.2063
34552005.10.06 05:38buy17290.401.20471.19961.2060
34562005.10.06 05:43buy17300.801.20431.19921.2056
34572005.10.06 06:07t/p17300.801.20561.19921.2056104.0065256.55
34582005.10.06 06:07close17290.401.20561.19961.206036.0065292.55
34592005.10.06 06:07close17280.201.20561.19991.206312.0065304.55
34602005.10.06 06:07close17270.101.20561.20021.20663.0065307.55
34612005.10.06 06:07buy17310.101.20591.20081.2072
34622005.10.06 06:07buy17320.201.20561.20051.2069
34632005.10.06 06:20buy17330.401.20521.20011.2065
34642005.10.06 06:45t/p17330.401.20651.20011.206552.0065359.55
34652005.10.06 06:45close17320.201.20681.20051.206924.0065383.55
34662005.10.06 06:45close17310.101.20681.20081.20729.0065392.55
34672005.10.06 06:45buy17340.101.20711.20201.2084
34682005.10.06 06:47buy17350.201.20671.20161.2080
34692005.10.06 06:55buy17360.401.20641.20131.2077
34702005.10.06 06:56buy17370.801.20601.20091.2073
34712005.10.06 07:02buy17381.601.20571.20061.2070
34722005.10.06 09:16t/p17381.601.20701.20061.2070208.0065600.55
34732005.10.06 09:16close17370.801.20701.20091.207380.0065680.55
34742005.10.06 09:16close17360.401.20701.20131.207724.0065704.55
34752005.10.06 09:16close17350.201.20701.20161.20806.0065710.55
34762005.10.06 09:16close17340.101.20701.20201.2084-1.0065709.55
34772005.10.06 18:15buy17390.101.21331.20821.2146
34782005.10.06 18:25buy17400.201.21301.20791.2143
34792005.10.06 18:28buy17410.401.21271.20761.2140
34802005.10.06 18:37t/p17410.401.21401.20761.214052.0065761.55
34812005.10.06 18:37close17400.201.21411.20791.214322.0065783.55
34822005.10.06 18:37close17390.101.21411.20821.21468.0065791.55
34832005.10.06 18:37buy17420.101.21441.20931.2157
34842005.10.06 18:44t/p17420.101.21571.20931.215713.0065804.55
34852005.10.06 18:44buy17430.101.21611.21101.2174
34862005.10.06 18:45buy17440.201.21571.21061.2170
34872005.10.06 18:47buy17450.401.21521.21011.2165
34882005.10.06 18:57buy17460.801.21491.20981.2162
34892005.10.06 19:44t/p17460.801.21621.20981.2162104.0065908.55
34902005.10.06 19:44close17450.401.21631.21011.216544.0065952.55
34912005.10.06 19:44close17440.201.21631.21061.217012.0065964.55
34922005.10.06 19:44close17430.101.21631.21101.21742.0065966.55
34932005.10.06 19:44buy17470.101.21661.21151.2179
34942005.10.06 19:44buy17480.201.21611.21101.2174
34952005.10.06 19:45t/p17480.201.21741.21101.217426.0065992.55
34962005.10.06 19:45close17470.101.21751.21151.21799.0066001.55
34972005.10.06 19:45buy17490.101.21781.21271.2191
34982005.10.06 19:45buy17500.201.21741.21231.2187
34992005.10.06 20:26t/p17500.201.21871.21231.218726.0066027.55
35002005.10.06 20:26close17490.101.21871.21271.21919.0066036.55
35012005.10.06 20:26buy17510.101.21901.21391.2203
35022005.10.06 20:32buy17520.201.21871.21361.2200
35032005.10.06 20:39t/p17520.201.22001.21361.220026.0066062.55
35042005.10.06 20:39close17510.101.22011.21391.220311.0066073.55
35052005.10.06 20:39buy17530.101.22041.21531.2217
35062005.10.06 20:39buy17540.201.21991.21481.2212
35072005.10.06 20:45buy17550.401.21951.21441.2208
35082005.10.06 20:47buy17560.801.21911.21401.2204
35092005.10.06 20:57buy17571.601.21871.21361.2200
35102005.10.07 09:21s/l17530.101.21531.21531.2217-52.1066021.45
35112005.10.07 09:21close17571.601.21531.21361.2200-561.5665459.89
35122005.10.07 09:21close17560.801.21531.21401.2204-312.7865147.11
35132005.10.07 09:21close17550.401.21531.21441.2208-172.3964974.73
35142005.10.07 09:21close17540.201.21531.21481.2212-94.1964880.53
35152005.10.10 16:45sell17580.101.20511.21021.2038
35162005.10.10 17:27sell17590.201.20551.21061.2042
35172005.10.10 18:00sell17600.401.20581.21091.2045
35182005.10.10 21:40sell17610.801.20621.21131.2049
35192005.10.10 21:40sell17621.601.20661.21171.2053
35202005.10.11 00:56t/p17621.601.20531.21171.2053215.4265095.96
35212005.10.11 00:56close17610.801.20511.21131.204991.7165187.67
35222005.10.11 00:56close17600.401.20511.21091.204529.8665217.52
35232005.10.11 00:56close17590.201.20511.21061.20428.9365226.45
35242005.10.11 00:56close17580.101.20511.21021.20380.4665226.92
35252005.10.12 16:00buy17630.101.20291.19781.2042
35262005.10.12 16:03buy17640.201.20261.19751.2039
35272005.10.12 16:03buy17650.401.20211.19701.2034
35282005.10.12 16:30buy17660.801.20171.19661.2030
35292005.10.12 16:53t/p17660.801.20301.19661.2030104.0065330.92
35302005.10.12 16:53close17650.401.20301.19701.203436.0065366.92
35312005.10.12 16:53close17640.201.20301.19751.20398.0065374.92
35322005.10.12 16:53close17630.101.20301.19781.20421.0065375.92
35332005.10.13 16:45sell17670.101.19361.19871.1923
35342005.10.13 17:11sell17680.201.19401.19911.1927
35352005.10.13 17:36sell17690.401.19431.19941.1930
35362005.10.13 18:15t/p17690.401.19301.19941.193052.0065427.92
35372005.10.13 18:15close17680.201.19301.19911.192720.0065447.92
35382005.10.13 18:15close17670.101.19301.19871.19236.0065453.92
35392005.10.13 22:30buy17700.101.20291.19781.2042
35402005.10.13 22:37buy17710.201.20241.19731.2037
35412005.10.13 22:41buy17720.401.20211.19701.2034
35422005.10.14 00:44buy17730.801.20171.19661.2030
35432005.10.14 01:00buy17741.601.20141.19631.2027
35442005.10.14 04:45t/p17741.601.20271.19631.2027208.0065661.92
35452005.10.14 04:45close17730.801.20271.19661.203080.0065741.92
35462005.10.14 04:45close17720.401.20271.19701.203419.6165761.53
35472005.10.14 04:45close17710.201.20271.19731.20373.8165765.33
35482005.10.14 04:45close17700.101.20271.19781.2042-3.1065762.24
35492005.10.14 18:45buy17750.101.20861.20351.2099
35502005.10.14 19:08buy17760.201.20821.20311.2095
35512005.10.14 19:16buy17770.401.20791.20281.2092
35522005.10.14 19:17buy17780.801.20741.20231.2087
35532005.10.14 19:18buy17791.601.20711.20201.2084
35542005.10.14 19:31t/p17791.601.20841.20201.2084208.0065970.24
35552005.10.14 19:31close17780.801.20841.20231.208780.0066050.24
35562005.10.14 19:31close17770.401.20841.20281.209220.0066070.24
35572005.10.14 19:31close17760.201.20841.20311.20954.0066074.24
35582005.10.14 19:31close17750.101.20841.20351.2099-2.0066072.24
35592005.10.14 19:31buy17800.101.20871.20361.2100
35602005.10.14 19:43t/p17800.101.21001.20361.210013.0066085.24
35612005.10.14 19:43buy17810.101.21031.20521.2116
35622005.10.14 19:45buy17820.201.21001.20491.2113
35632005.10.14 19:47buy17830.401.20961.20451.2109
35642005.10.14 20:05buy17840.801.20921.20411.2105
35652005.10.14 20:11buy17851.601.20881.20371.2101
35662005.10.17 02:23t/p17851.601.21011.20371.2101155.3466240.58
35672005.10.17 02:23close17840.801.21011.20411.210545.6766286.25
35682005.10.17 02:23close17830.401.21011.20451.21096.8466293.09
35692005.10.17 02:23close17820.201.21011.20491.2113-4.5866288.51
35702005.10.17 02:23close17810.101.21011.20521.2116-5.2966283.22
35712005.10.17 12:45sell17860.101.20351.20861.2022
35722005.10.17 13:07sell17870.201.20391.20901.2026
35732005.10.17 13:53t/p17870.201.20261.20901.202626.0066309.22
35742005.10.17 13:53close17860.101.20261.20861.20229.0066318.22
35752005.10.17 14:30sell17880.101.20111.20621.1998
35762005.10.17 14:30sell17890.201.20171.20681.2004
35772005.10.17 14:41sell17900.401.20211.20721.2008
35782005.10.17 14:57sell17910.801.20261.20771.2013
35792005.10.17 14:59sell17921.601.20291.20801.2016
35802005.10.17 16:03t/p17921.601.20161.20801.2016208.0066526.22
35812005.10.17 16:03close17910.801.20161.20771.201380.0066606.22
35822005.10.17 16:03close17900.401.20161.20721.200820.0066626.22
35832005.10.17 16:03close17890.201.20161.20681.20042.0066628.22
35842005.10.17 16:03close17880.101.20161.20621.1998-5.0066623.22
35852005.10.19 16:30buy17930.101.19661.19151.1979
35862005.10.19 16:54t/p17930.101.19791.19151.197913.0066636.22
35872005.10.19 16:54buy17940.101.19831.19321.1996
35882005.10.19 16:54buy17950.201.19781.19271.1991
35892005.10.19 17:07t/p17950.201.19911.19271.199126.0066662.22
35902005.10.19 17:07close17940.101.19911.19321.19968.0066670.22
35912005.10.19 17:07buy17960.101.19941.19431.2007
35922005.10.19 17:07buy17970.201.19911.19401.2004
35932005.10.19 17:12buy17980.401.19871.19361.2000
35942005.10.19 17:52buy17990.801.19841.19331.1997
35952005.10.19 18:36buy18001.601.19791.19281.1992
35962005.10.19 21:30t/p18001.601.19921.19281.1992208.0066878.22
35972005.10.19 21:30close17990.801.19931.19331.199772.0066950.22
35982005.10.19 21:30close17980.401.19931.19361.200024.0066974.22
35992005.10.19 21:30close17970.201.19931.19401.20044.0066978.22
36002005.10.19 21:30close17960.101.19931.19431.2007-1.0066977.22
36012005.10.21 02:45buy18010.101.20611.20101.2074
36022005.10.21 02:48buy18020.201.20581.20071.2071
36032005.10.21 03:17t/p18010.101.20741.20101.207413.0066990.22
36042005.10.21 03:17t/p18020.201.20711.20071.207126.0067016.22
36052005.10.21 03:17buy18030.101.20791.20281.2092
36062005.10.21 03:17buy18040.201.20741.20231.2087
36072005.10.21 03:18buy18050.401.20711.20201.2084
36082005.10.21 03:25buy18060.801.20671.20161.2080
36092005.10.21 03:26buy18071.601.20581.20071.2071
36102005.10.21 07:35s/l18030.101.20281.20281.2092-51.0066965.22
36112005.10.21 07:35close18071.601.20271.20071.2071-496.0066469.22
36122005.10.21 07:35close18060.801.20271.20161.2080-320.0066149.22
36132005.10.21 07:35close18050.401.20271.20201.2084-176.0065973.22
36142005.10.21 07:35close18040.201.20271.20231.2087-94.0065879.22
36152005.10.21 18:15sell18080.101.19521.20031.1939
36162005.10.21 18:18sell18090.201.19561.20071.1943
36172005.10.21 19:03sell18100.401.19601.20111.1947
36182005.10.21 19:26t/p18100.401.19471.20111.194752.0065931.22
36192005.10.21 19:26close18090.201.19461.20071.194320.0065951.22
36202005.10.21 19:26close18080.101.19461.20031.19396.0065957.22
36212005.10.21 19:26sell18110.101.19431.19941.1930
36222005.10.21 21:00sell18120.201.19471.19981.1934
36232005.10.21 21:11sell18130.401.19511.20021.1938
36242005.10.21 21:14sell18140.801.19561.20071.1943
36252005.10.24 00:27t/p18140.801.19431.20071.1943115.1466072.35
36262005.10.24 00:27close18130.401.19421.20021.193841.5766113.92
36272005.10.24 00:27close18120.201.19421.19981.193412.7866126.70
36282005.10.24 00:27close18110.101.19421.19941.19302.3966129.10
36292005.10.24 00:27sell18150.101.19391.19901.1926
36302005.10.24 00:27sell18160.201.19421.19931.1929
36312005.10.24 01:23sell18170.401.19461.19971.1933
36322005.10.24 01:44t/p18170.401.19331.19971.193352.0066181.10
36332005.10.24 01:44close18160.201.19331.19931.192918.0066199.10
36342005.10.24 01:44close18150.101.19331.19901.19266.0066205.10
36352005.10.24 01:44sell18180.101.19301.19811.1917
36362005.10.24 01:50sell18190.201.19331.19841.1920
36372005.10.24 02:03sell18200.401.19361.19871.1923
36382005.10.24 02:20sell18210.801.19401.19911.1927
36392005.10.24 05:02t/p18210.801.19271.19911.1927104.0066309.10
36402005.10.24 05:02close18200.401.19271.19871.192336.0066345.10
36412005.10.24 05:02close18190.201.19271.19841.192012.0066357.10
36422005.10.24 05:02close18180.101.19271.19811.19173.0066360.10
36432005.10.25 12:30buy18220.101.20231.19721.2036
36442005.10.25 12:51t/p18220.101.20361.19721.203613.0066373.10
36452005.10.25 12:51buy18230.101.20411.19901.2054
36462005.10.25 13:00buy18240.201.20371.19861.2050
36472005.10.25 13:36buy18250.401.20341.19831.2047
36482005.10.25 13:59buy18260.801.20301.19791.2043
36492005.10.25 14:03buy18271.601.20271.19761.2040
36502005.10.25 14:52t/p18271.601.20401.19761.2040208.0066581.10
36512005.10.25 14:52close18260.801.20401.19791.204380.0066661.10
36522005.10.25 14:52close18250.401.20401.19831.204724.0066685.10
36532005.10.25 14:52close18240.201.20401.19861.20506.0066691.10
36542005.10.25 14:52close18230.101.20401.19901.2054-1.0066690.10
36552005.10.25 15:30buy18280.101.20571.20061.2070
36562005.10.25 15:45t/p18280.101.20701.20061.207013.0066703.10
36572005.10.25 15:45buy18290.101.20731.20221.2086
36582005.10.25 15:46buy18300.201.20671.20161.2080
36592005.10.25 15:46buy18310.401.20621.20111.2075
36602005.10.25 15:47buy18320.801.20581.20071.2071
36612005.10.25 16:01t/p18320.801.20711.20071.2071104.0066807.10
36622005.10.25 16:01close18310.401.20741.20111.207548.0066855.10
36632005.10.25 16:01close18300.201.20741.20161.208014.0066869.10
36642005.10.25 16:01close18290.101.20741.20221.20861.0066870.10
36652005.10.25 16:01buy18330.101.20771.20261.2090
36662005.10.25 16:01buy18340.201.20731.20221.2086
36672005.10.25 16:02t/p18340.201.20861.20221.208626.0066896.10
36682005.10.25 16:02close18330.101.20891.20261.209012.0066908.10
36692005.10.25 16:02buy18350.101.20921.20411.2105
36702005.10.25 16:06buy18360.201.20881.20371.2101
36712005.10.25 16:26t/p18360.201.21011.20371.210126.0066934.10
36722005.10.25 16:26close18350.101.21011.20411.21059.0066943.10
36732005.10.25 16:26buy18370.101.21041.20531.2117
36742005.10.25 16:26buy18380.201.20991.20481.2112
36752005.10.25 16:28t/p18380.201.21121.20481.211226.0066969.10
36762005.10.25 16:28close18370.101.21121.20531.21178.0066977.10
36772005.10.25 16:28buy18390.101.21151.20641.2128
36782005.10.25 16:29buy18400.201.21101.20591.2123
36792005.10.25 16:30buy18410.401.21061.20551.2119
36802005.10.25 16:55buy18420.801.21021.20511.2115
36812005.10.25 16:56buy18431.601.20971.20461.2110
36822005.10.25 20:09t/p18431.601.21101.20461.2110208.0067185.10
36832005.10.25 20:09close18420.801.21101.20511.211564.0067249.10
36842005.10.25 20:09close18410.401.21101.20551.211916.0067265.10
36852005.10.25 20:09close18400.201.21101.20591.21230.0067265.10
36862005.10.25 20:09close18390.101.21101.20641.2128-5.0067260.10
36872005.10.25 20:09buy18440.101.21131.20621.2126
36882005.10.25 20:56buy18450.201.21051.20541.2118
36892005.10.25 21:12buy18460.401.21011.20501.2114
36902005.10.25 21:17buy18470.801.20981.20471.2111
36912005.10.25 22:12buy18481.601.20941.20431.2107
36922005.10.25 22:45t/p18481.601.21071.20431.2107208.0067468.10
36932005.10.25 22:45close18470.801.21071.20471.211172.0067540.10
36942005.10.25 22:45close18460.401.21071.20501.211424.0067564.10
36952005.10.25 22:45close18450.201.21071.20541.21184.0067568.10
36962005.10.25 22:45close18440.101.21071.20621.2126-6.0067562.10
36972005.10.27 16:00buy18490.101.21461.20951.2159
36982005.10.27 16:04buy18500.201.21421.20911.2155
36992005.10.27 16:13buy18510.401.21371.20861.2150
37002005.10.27 16:18buy18520.801.21331.20821.2146
37012005.10.27 17:52t/p18520.801.21461.20821.2146104.0067666.10
37022005.10.27 17:52close18510.401.21471.20861.215040.0067706.10
37032005.10.27 17:52close18500.201.21471.20911.215510.0067716.10
37042005.10.27 17:52close18490.101.21471.20951.21591.0067717.10
37052005.10.28 17:45sell18530.101.20931.21441.2080
37062005.10.28 18:19t/p18530.101.20801.21441.208013.0067730.10
37072005.10.28 19:00sell18540.101.20621.21131.2049
37082005.10.28 19:14sell18550.201.20651.21161.2052
37092005.10.28 19:21t/p18550.201.20521.21161.205226.0067756.10
37102005.10.28 19:21close18540.101.20521.21131.204910.0067766.10
37112005.10.28 19:21sell18560.101.20491.21001.2036
37122005.10.28 19:22sell18570.201.20531.21041.2040
37132005.10.28 19:33sell18580.401.20561.21071.2043
37142005.10.28 19:40sell18590.801.20621.21131.2049
37152005.10.28 19:57sell18601.601.20651.21161.2052
37162005.10.31 00:10t/p18601.601.20521.21161.2052230.2767996.37
37172005.10.31 00:10close18590.801.20511.21131.204999.1468095.50
37182005.10.31 00:10close18580.401.20511.21071.204325.5768121.07
37192005.10.31 00:10close18570.201.20511.21041.20406.7868127.86
37202005.10.31 00:10close18560.101.20511.21001.2036-0.6168127.25
37212005.10.31 17:00sell18610.101.19821.20331.1969
37222005.10.31 17:03sell18620.201.19861.20371.1973
37232005.10.31 17:06sell18630.401.19891.20401.1976
37242005.10.31 17:30sell18640.801.19941.20451.1981
37252005.10.31 18:02sell18651.601.19981.20491.1985
37262005.10.31 19:05t/p18651.601.19851.20491.1985208.0068335.25
37272005.10.31 19:05close18640.801.19841.20451.198180.0068415.25
37282005.10.31 19:05close18630.401.19841.20401.197620.0068435.25
37292005.10.31 19:05close18620.201.19841.20371.19734.0068439.25
37302005.10.31 19:05close18610.101.19841.20331.1969-2.0068437.25
37312005.10.31 19:05sell18660.101.19811.20321.1968
37322005.10.31 19:05sell18670.201.19851.20361.1972
37332005.10.31 20:07sell18680.401.19881.20391.1975
37342005.10.31 20:08sell18690.801.19911.20421.1978
37352005.10.31 22:41sell18701.601.19951.20461.1982
37362005.10.31 23:50t/p18701.601.19821.20461.1982208.0068645.25
37372005.10.31 23:50t/p18690.801.19781.20421.1978104.0068749.25
37382005.10.31 23:50close18680.401.19781.20391.197540.0068789.25
37392005.10.31 23:50close18670.201.19781.20361.197214.0068803.25
37402005.10.31 23:50close18660.101.19781.20321.19683.0068806.25
37412005.11.02 20:00buy18710.101.20651.20141.2078
37422005.11.02 20:04buy18720.201.20621.20111.2075
37432005.11.02 23:13t/p18720.201.20751.20111.207526.0068832.25
37442005.11.02 23:13close18710.101.20751.20141.207810.0068842.25
37452005.11.03 18:15sell18730.101.19551.20061.1942
37462005.11.03 18:16sell18740.201.19591.20101.1946
37472005.11.03 19:22sell18750.401.19631.20141.1950
37482005.11.03 19:28sell18760.801.19671.20181.1954
37492005.11.03 19:30sell18771.601.19701.20211.1957
37502005.11.03 20:07t/p18771.601.19571.20211.1957208.0069050.25
37512005.11.03 20:07close18760.801.19551.20181.195496.0069146.25
37522005.11.03 20:07close18750.401.19551.20141.195032.0069178.25
37532005.11.03 20:07close18740.201.19551.20101.19468.0069186.25
37542005.11.03 20:07close18730.101.19551.20061.19420.0069186.25
37552005.11.03 20:07sell18780.101.19521.20031.1939
37562005.11.03 20:54t/p18780.101.19391.20031.193913.0069199.25
37572005.11.03 20:54sell18790.101.19341.19851.1921
37582005.11.03 20:59sell18800.201.19411.19921.1928
37592005.11.03 21:07sell18810.401.19451.19961.1932
37602005.11.03 22:46sell18820.801.19481.19991.1935
37612005.11.04 01:45t/p18820.801.19351.19991.1935107.7169306.96
37622005.11.04 01:45close18810.401.19351.19961.193241.8669348.82
37632005.11.04 01:45close18800.201.19351.19921.192812.9369361.74
37642005.11.04 01:45close18790.101.19351.19851.1921-0.5469361.21
37652005.11.04 17:00sell18830.101.18101.18611.1797
37662005.11.04 17:01sell18840.201.18181.18691.1805
37672005.11.04 17:02sell18850.401.18211.18721.1808
37682005.11.04 17:08sell18860.801.18251.18761.1812
37692005.11.04 17:15sell18871.601.18291.18801.1816
37702005.11.04 18:24t/p18871.601.18161.18801.1816208.0069569.21
37712005.11.04 18:24close18860.801.18151.18761.181280.0069649.21
37722005.11.04 18:24close18850.401.18151.18721.180824.0069673.21
37732005.11.04 18:24close18840.201.18151.18691.18056.0069679.21
37742005.11.04 18:24close18830.101.18151.18611.1797-5.0069674.21
37752005.11.04 18:24sell18880.101.18121.18631.1799
37762005.11.04 18:24sell18890.201.18161.18671.1803
37772005.11.04 18:52sell18900.401.18191.18701.1806
37782005.11.04 19:01sell18910.801.18231.18741.1810
37792005.11.04 19:03sell18921.601.18261.18771.1813
37802005.11.04 22:58t/p18921.601.18131.18771.1813208.0069882.21
37812005.11.04 22:58close18910.801.18131.18741.181080.0069962.21
37822005.11.04 22:58close18900.401.18131.18701.180624.0069986.21
37832005.11.04 22:58close18890.201.18131.18671.18036.0069992.21
37842005.11.04 22:58close18880.101.18131.18631.1799-1.0069991.21
37852005.11.04 22:58sell18930.101.18101.18611.1797
37862005.11.07 02:05sell18940.201.18131.18641.1800
37872005.11.07 04:06sell18950.401.18171.18681.1804
37882005.11.07 04:50sell18960.801.18201.18711.1807
37892005.11.07 04:58sell18971.601.18241.18751.1811
37902005.11.07 06:46t/p18971.601.18111.18751.1811208.0070199.21
37912005.11.07 06:46close18960.801.18111.18711.180772.0070271.21
37922005.11.07 06:46close18950.401.18111.18681.180424.0070295.21
37932005.11.07 06:46close18940.201.18111.18641.18004.0070299.21
37942005.11.07 06:46close18930.101.18111.18611.17970.3970299.60
37952005.11.08 03:30sell18980.101.17261.17771.1713
37962005.11.08 08:14sell18990.201.17321.17831.1719
37972005.11.08 08:16sell19000.401.17361.17871.1723
37982005.11.08 09:13t/p19000.401.17231.17871.172352.0070351.60
37992005.11.08 09:13close18990.201.17221.17831.171920.0070371.60
38002005.11.08 09:13close18980.101.17221.17771.17134.0070375.60
38012005.11.10 21:30sell19010.101.16841.17351.1671
38022005.11.10 23:26sell19020.201.16881.17391.1675
38032005.11.10 23:50sell19030.401.16921.17431.1679
38042005.11.11 00:57t/p19030.401.16791.17431.167953.8670429.46
38052005.11.11 00:57close19020.201.16781.17391.167520.9370450.38
38062005.11.11 00:57close19010.101.16781.17351.16716.4670456.85
38072005.11.14 18:00sell19040.101.16641.17151.1651
38082005.11.14 18:01sell19050.201.16671.17181.1654
38092005.11.14 18:02sell19060.401.16711.17221.1658
38102005.11.14 18:17sell19070.801.16741.17251.1661
38112005.11.14 18:39sell19081.601.16791.17301.1666
38122005.11.15 09:24s/l19040.101.17151.17151.1651-50.5470406.31
38132005.11.15 09:24close19081.601.17151.17301.1666-568.6069837.72
38142005.11.15 09:24close19070.801.17151.17251.1661-324.2969513.43
38152005.11.15 09:24close19060.401.17151.17221.1658-174.1469339.28
38162005.11.15 09:24close19050.201.17151.17181.1654-95.0769244.21
38172005.11.17 20:30buy19090.101.17401.16891.1753
38182005.11.17 20:56t/p19090.101.17531.16891.175313.0069257.21
38192005.11.17 22:30buy19100.101.17571.17061.1770
38202005.11.17 22:51buy19110.201.17531.17021.1766
38212005.11.17 22:55buy19120.401.17491.16981.1762
38222005.11.17 23:25buy19130.801.17461.16951.1759
38232005.11.17 23:32buy19141.601.17421.16911.1755
38242005.11.18 09:01s/l19100.101.17061.17061.1770-52.1069205.11
38252005.11.18 09:01close19141.601.17061.16911.1755-593.5568611.56
38262005.11.18 09:01close19130.801.17061.16951.1759-328.7868282.79
38272005.11.18 09:01close19120.401.17061.16981.1762-176.3968106.40
38282005.11.18 09:01close19110.201.17061.17021.1766-96.1968010.20
38292005.11.18 10:15sell19150.101.16751.17261.1662
38302005.11.18 11:11sell19160.201.16791.17301.1666
38312005.11.18 11:27sell19170.401.16821.17331.1669
38322005.11.18 12:14sell19180.801.16861.17371.1673
38332005.11.18 13:34sell19191.601.16891.17401.1676
38342005.11.18 14:16t/p19191.601.16761.17401.1676208.0068218.20
38352005.11.18 14:16close19180.801.16761.17371.167380.0068298.20
38362005.11.18 14:16close19170.401.16761.17331.166924.0068322.20
38372005.11.18 14:16close19160.201.16761.17301.16666.0068328.20
38382005.11.18 14:16close19150.101.16761.17261.1662-1.0068327.20
38392005.11.18 18:15buy19200.101.17531.17021.1766
38402005.11.18 18:17buy19210.201.17471.16961.1760
38412005.11.18 18:31buy19220.401.17431.16921.1756
38422005.11.18 18:40buy19230.801.17401.16891.1753
38432005.11.18 18:41buy19241.601.17361.16851.1749
38442005.11.18 18:53t/p19241.601.17491.16851.1749208.0068535.20
38452005.11.18 18:53close19230.801.17501.16891.175380.0068615.20
38462005.11.18 18:53close19220.401.17501.16921.175628.0068643.20
38472005.11.18 18:53close19210.201.17501.16961.17606.0068649.20
38482005.11.18 18:53close19200.101.17501.17021.1766-3.0068646.20
38492005.11.18 18:53buy19250.101.17531.17021.1766
38502005.11.18 18:59buy19260.201.17491.16981.1762
38512005.11.18 19:03buy19270.401.17461.16951.1759
38522005.11.18 19:21t/p19270.401.17591.16951.175952.0068698.20
38532005.11.18 19:21close19260.201.17591.16981.176220.0068718.20
38542005.11.18 19:21close19250.101.17591.17021.17666.0068724.20
38552005.11.18 20:00buy19280.101.17621.17111.1775
38562005.11.18 20:11buy19290.201.17571.17061.1770
38572005.11.18 22:04t/p19290.201.17701.17061.177026.0068750.20
38582005.11.18 22:04close19280.101.17711.17111.17759.0068759.20
38592005.11.18 22:04buy19300.101.17741.17231.1787
38602005.11.18 22:16buy19310.201.17701.17191.1783
38612005.11.21 01:39buy19320.401.17671.17161.1780
38622005.11.21 01:40buy19330.801.17631.17121.1776
38632005.11.21 03:28t/p19330.801.17761.17121.1776104.0068863.20
38642005.11.21 03:28close19320.401.17761.17161.178036.0068899.20
38652005.11.21 03:28close19310.201.17761.17191.17835.4268904.62
38662005.11.21 03:28close19300.101.17761.17231.1787-1.2968903.33
38672005.11.21 17:45sell19340.101.17221.17731.1709
38682005.11.21 17:50sell19350.201.17271.17781.1714
38692005.11.21 17:51sell19360.401.17311.17821.1718
38702005.11.21 17:53sell19370.801.17341.17851.1721
38712005.11.21 18:21sell19381.601.17381.17891.1725
38722005.11.21 19:27t/p19381.601.17251.17891.1725208.0069111.33
38732005.11.21 19:27close19370.801.17241.17851.172180.0069191.33
38742005.11.21 19:27close19360.401.17241.17821.171828.0069219.33
38752005.11.21 19:27close19350.201.17241.17781.17146.0069225.33
38762005.11.21 19:27close19340.101.17241.17731.1709-2.0069223.33
38772005.11.21 19:27sell19390.101.17211.17721.1708
38782005.11.21 19:27sell19400.201.17251.17761.1712
38792005.11.21 20:07sell19410.401.17301.17811.1717
38802005.11.21 20:09sell19420.801.17331.17841.1720
38812005.11.21 20:09sell19431.601.17371.17881.1724
38822005.11.21 21:02t/p19431.601.17241.17881.1724208.0069431.33
38832005.11.21 21:02close19420.801.17241.17841.172072.0069503.33
38842005.11.21 21:02close19410.401.17241.17811.171724.0069527.33
38852005.11.21 21:02close19400.201.17241.17761.17122.0069529.33
38862005.11.21 21:02close19390.101.17241.17721.1708-3.0069526.33
38872005.11.21 21:02sell19440.101.17211.17721.1708
38882005.11.21 21:53sell19450.201.17251.17761.1712
38892005.11.21 22:25sell19460.401.17291.17801.1716
38902005.11.21 23:16sell19470.801.17321.17831.1719
38912005.11.22 01:05sell19481.601.17361.17871.1723
38922005.11.22 09:40t/p19481.601.17231.17871.1723208.0069734.33
38932005.11.22 09:40close19470.801.17221.17831.171983.7169818.04
38942005.11.22 09:40close19460.401.17221.17801.171629.8669847.90
38952005.11.22 09:40close19450.201.17221.17761.17126.9369854.83
38962005.11.22 09:40close19440.101.17221.17721.1708-0.5469854.29
38972005.11.22 20:45buy19490.101.18201.17691.1833
38982005.11.22 20:48buy19500.201.18151.17641.1828
38992005.11.22 20:53buy19510.401.18121.17611.1825
39002005.11.22 20:57buy19520.801.18071.17561.1820
39012005.11.22 20:57buy19531.601.18041.17531.1817
39022005.11.22 21:28t/p19531.601.18171.17531.1817208.0070062.29
39032005.11.22 21:28close19520.801.18171.17561.182080.0070142.29
39042005.11.22 21:28close19510.401.18171.17611.182520.0070162.29
39052005.11.22 21:28close19500.201.18171.17641.18284.0070166.29
39062005.11.22 21:28close19490.101.18171.17691.1833-3.0070163.29
39072005.11.22 21:28buy19540.101.18201.17691.1833
39082005.11.22 21:31buy19550.201.18171.17661.1830
39092005.11.22 21:43buy19560.401.18131.17621.1826
39102005.11.23 01:07buy19570.801.18101.17591.1823
39112005.11.23 01:21buy19581.601.17991.17481.1812
39122005.11.23 05:23t/p19581.601.18121.17481.1812208.0070371.29
39132005.11.23 05:23close19570.801.18121.17591.182316.0070387.29
39142005.11.23 05:23close19560.401.18121.17621.1826-8.3970378.90
39152005.11.23 05:23close19550.201.18121.17661.1830-12.1970366.71
39162005.11.23 05:23close19540.101.18121.17691.1833-9.1070357.61
39172005.11.23 14:45sell19590.101.18011.18521.1788
39182005.11.23 14:46sell19600.201.18041.18551.1791
39192005.11.23 15:17sell19610.401.18101.18611.1797
39202005.11.23 15:18sell19620.801.18151.18661.1802
39212005.11.23 15:40t/p19620.801.18021.18661.1802104.0070461.61
39222005.11.23 15:40close19610.401.17991.18611.179744.0070505.61
39232005.11.23 15:40close19600.201.17991.18551.179110.0070515.61
39242005.11.23 15:40close19590.101.17991.18521.17882.0070517.61
39252005.11.28 17:00buy19630.101.17941.17431.1807
39262005.11.28 17:00buy19640.201.17911.17401.1804
39272005.11.28 17:00buy19650.401.17861.17351.1799
39282005.11.28 17:20t/p19650.401.17991.17351.179952.0070569.61
39292005.11.28 17:20close19640.201.18011.17401.180420.0070589.61
39302005.11.28 17:20close19630.101.18011.17431.18077.0070596.61
39312005.11.28 17:20buy19660.101.18041.17531.1817
39322005.11.28 17:20buy19670.201.17991.17481.1812
39332005.11.28 17:20buy19680.401.17961.17451.1809
39342005.11.28 17:42t/p19680.401.18091.17451.180952.0070648.61
39352005.11.28 17:42close19670.201.18091.17481.181220.0070668.61
39362005.11.28 17:42close19660.101.18091.17531.18175.0070673.61
39372005.11.28 17:42buy19690.101.18121.17611.1825
39382005.11.28 17:42buy19700.201.18071.17561.1820
39392005.11.28 17:45buy19710.401.18041.17531.1817
39402005.11.28 17:48buy19720.801.17991.17481.1812
39412005.11.28 18:14buy19731.601.17961.17451.1809
39422005.11.28 19:00t/p19731.601.18091.17451.1809208.0070881.61
39432005.11.28 19:00close19720.801.18091.17481.181280.0070961.61
39442005.11.28 19:00close19710.401.18091.17531.181720.0070981.61
39452005.11.28 19:00close19700.201.18091.17561.18204.0070985.61
39462005.11.28 19:00close19690.101.18091.17611.1825-3.0070982.61
39472005.11.28 19:00buy19740.101.18121.17611.1825
39482005.11.28 19:13t/p19740.101.18251.17611.182513.0070995.61
39492005.11.28 19:13buy19750.101.18281.17771.1841
39502005.11.28 19:13buy19760.201.18251.17741.1838
39512005.11.28 19:18t/p19760.201.18381.17741.183826.0071021.61
39522005.11.28 19:18close19750.101.18391.17771.184111.0071032.61
39532005.11.28 19:18buy19770.101.18421.17911.1855
39542005.11.28 19:18buy19780.201.18371.17861.1850
39552005.11.28 19:45t/p19770.101.18551.17911.185513.0071045.61
39562005.11.28 19:45t/p19780.201.18501.17861.185026.0071071.61
39572005.11.28 19:45buy19790.101.18581.18071.1871
39582005.11.28 19:47buy19800.201.18541.18031.1867
39592005.11.28 19:51buy19810.401.18501.17991.1863
39602005.11.28 19:53buy19820.801.18471.17961.1860
39612005.11.28 19:54buy19831.601.18421.17911.1855
39622005.11.28 20:06t/p19831.601.18551.17911.1855208.0071279.61
39632005.11.28 20:06close19820.801.18551.17961.186064.0071343.61
39642005.11.28 20:06close19810.401.18551.17991.186320.0071363.61
39652005.11.28 20:06close19800.201.18551.18031.18672.0071365.61
39662005.11.28 20:06close19790.101.18551.18071.1871-3.0071362.61
39672005.11.28 20:06buy19840.101.18581.18071.1871
39682005.11.28 20:09t/p19840.101.18711.18071.187113.0071375.61
39692005.11.28 20:09buy19850.101.18761.18251.1889
39702005.11.28 20:10t/p19850.101.18891.18251.188913.0071388.61
39712005.11.28 20:10buy19860.101.18941.18431.1907
39722005.11.28 20:10buy19870.201.18881.18371.1901
39732005.11.28 20:14buy19880.401.18821.18311.1895
39742005.11.28 20:16buy19890.801.18771.18261.1890
39752005.11.28 20:18buy19901.601.18731.18221.1886
39762005.11.28 21:56s/l19860.101.18431.18431.1907-51.0071337.61
39772005.11.28 21:56close19901.601.18411.18221.1886-512.0070825.61
39782005.11.28 21:56close19890.801.18411.18261.1890-288.0070537.61
39792005.11.28 21:56close19880.401.18411.18311.1895-164.0070373.61
39802005.11.28 21:56close19870.201.18411.18371.1901-94.0070279.61
39812005.11.28 21:56buy19910.101.18441.17931.1857
39822005.11.28 22:31buy19920.201.18391.17881.1852
39832005.11.29 00:48buy19930.401.18351.17841.1848
39842005.11.29 01:05t/p19930.401.18481.17841.184852.0070331.61
39852005.11.29 01:05close19920.201.18481.17881.185215.8170347.42
39862005.11.29 01:05close19910.101.18481.17931.18572.9070350.32
39872005.11.29 16:45sell19940.101.17491.18001.1736
39882005.11.29 16:48sell19950.201.17541.18051.1741
39892005.11.29 16:50sell19960.401.17591.18101.1746
39902005.11.29 16:57sell19970.801.17621.18131.1749
39912005.11.29 17:02sell19981.601.17691.18201.1756
39922005.11.29 19:04s/l19940.101.18001.18001.1736-51.0070299.32
39932005.11.29 19:04close19981.601.18011.18201.1756-512.0069787.32
39942005.11.29 19:04close19970.801.18011.18131.1749-312.0069475.32
39952005.11.29 19:04close19960.401.18011.18101.1746-168.0069307.32
39962005.11.29 19:04close19950.201.18011.18051.1741-94.0069213.32
39972005.12.01 16:45sell19990.101.17081.17591.1695
39982005.12.01 16:50sell20000.201.17111.17621.1698
39992005.12.01 16:52sell20010.401.17161.17671.1703
40002005.12.01 16:53sell20020.801.17191.17701.1706
40012005.12.01 17:18t/p20020.801.17061.17701.1706104.0069317.32
40022005.12.01 17:18close20010.401.17051.17671.170344.0069361.32
40032005.12.01 17:18close20000.201.17051.17621.169812.0069373.32
40042005.12.01 17:18close19990.101.17051.17591.16953.0069376.32
40052005.12.01 18:00sell20030.101.16981.17491.1685
40062005.12.01 18:07sell20040.201.17021.17531.1689
40072005.12.01 18:09sell20050.401.17051.17561.1692
40082005.12.01 18:21sell20060.801.17091.17601.1696
40092005.12.01 18:25sell20071.601.17121.17631.1699
40102005.12.02 12:06t/p20071.601.16991.17631.1699215.4269591.75
40112005.12.02 12:06close20060.801.16991.17601.169683.7169675.46
40122005.12.02 12:06close20050.401.16991.17561.169225.8669701.31
40132005.12.02 12:06close20040.201.16991.17531.16896.9369708.24
40142005.12.02 12:06close20030.101.16991.17491.1685-0.5469707.71
40152005.12.05 14:45buy20080.101.17761.17251.1789
40162005.12.05 14:50buy20090.201.17721.17211.1785
40172005.12.05 14:54buy20100.401.17671.17161.1780
40182005.12.05 15:01buy20110.801.17631.17121.1776
40192005.12.05 15:02buy20121.601.17601.17091.1773
40202005.12.05 16:15t/p20121.601.17731.17091.1773208.0069915.71
40212005.12.05 16:15close20110.801.17731.17121.177680.0069995.71
40222005.12.05 16:15close20100.401.17731.17161.178024.0070019.71
40232005.12.05 16:15close20090.201.17731.17211.17852.0070021.71
40242005.12.05 16:15close20080.101.17731.17251.1789-3.0070018.71
40252005.12.05 16:15buy20130.101.17761.17251.1789
40262005.12.05 16:22buy20140.201.17711.17201.1784
40272005.12.05 16:29buy20150.401.17671.17161.1780
40282005.12.05 16:30buy20160.801.17621.17111.1775
40292005.12.05 16:30buy20171.601.17571.17061.1770
40302005.12.05 17:14t/p20171.601.17701.17061.1770208.0070226.71
40312005.12.05 17:14close20160.801.17701.17111.177564.0070290.71
40322005.12.05 17:14close20150.401.17701.17161.178012.0070302.71
40332005.12.05 17:14close20140.201.17701.17201.1784-2.0070300.71
40342005.12.05 17:14close20130.101.17701.17251.1789-6.0070294.71
40352005.12.05 17:14buy20180.101.17731.17221.1786
40362005.12.05 17:14buy20190.201.17701.17191.1783
40372005.12.05 17:22buy20200.401.17661.17151.1779
40382005.12.05 17:47t/p20200.401.17791.17151.177952.0070346.71
40392005.12.05 17:47close20190.201.17801.17191.178320.0070366.71
40402005.12.05 17:47close20180.101.17801.17221.17867.0070373.71
40412005.12.05 18:15buy20210.101.17911.17401.1804
40422005.12.05 18:35t/p20210.101.18041.17401.180413.0070386.71
40432005.12.05 18:35buy20220.101.18071.17561.1820
40442005.12.05 18:36buy20230.201.18041.17531.1817
40452005.12.05 18:49t/p20230.201.18171.17531.181726.0070412.71
40462005.12.05 18:49close20220.101.18171.17561.182010.0070422.71
40472005.12.05 18:49buy20240.101.18201.17691.1833
40482005.12.05 18:51buy20250.201.18171.17661.1830
40492005.12.05 18:53buy20260.401.18111.17601.1824
40502005.12.05 19:02buy20270.801.18071.17561.1820
40512005.12.05 19:03buy20281.601.18041.17531.1817
40522005.12.05 19:28t/p20281.601.18171.17531.1817208.0070630.71
40532005.12.05 19:28close20270.801.18171.17561.182080.0070710.71
40542005.12.05 19:28close20260.401.18171.17601.182424.0070734.71
40552005.12.05 19:28close20250.201.18171.17661.18300.0070734.71
40562005.12.05 19:28close20240.101.18171.17691.1833-3.0070731.71
40572005.12.05 19:28buy20290.101.18201.17691.1833
40582005.12.05 19:28buy20300.201.18161.17651.1829
40592005.12.05 19:32buy20310.401.18131.17621.1826
40602005.12.05 19:36buy20320.801.18081.17571.1821
40612005.12.05 19:42buy20331.601.18051.17541.1818
40622005.12.06 10:13s/l20290.101.17691.17691.1833-52.1070679.61
40632005.12.06 10:13close20331.601.17681.17541.1818-609.5570070.06
40642005.12.06 10:13close20320.801.17681.17571.1821-328.7869741.28
40652005.12.06 10:13close20310.401.17681.17621.1826-184.3969556.89
40662005.12.06 10:13close20300.201.17681.17651.1829-98.1969458.70
40672005.12.08 19:15buy20340.101.18371.17861.1850
40682005.12.08 19:55buy20350.201.18341.17831.1847
40692005.12.08 19:55buy20360.401.18281.17771.1841
40702005.12.08 19:59buy20370.801.18251.17741.1838
40712005.12.08 20:04buy20381.601.18211.17701.1834
40722005.12.09 08:36s/l20340.101.17861.17861.1850-52.1069406.60
40732005.12.09 08:36close20381.601.17861.17701.1834-577.5568829.05
40742005.12.09 08:36close20370.801.17861.17741.1838-320.7868508.27
40752005.12.09 08:36close20360.401.17861.17771.1841-172.3968335.89
40762005.12.09 08:36close20350.201.17861.17831.1847-98.1968237.69
40772005.12.12 14:30buy20390.101.19541.19031.1967
40782005.12.12 14:36t/p20390.101.19671.19031.196713.0068250.69
40792005.12.12 14:36buy20400.101.19721.19211.1985
40802005.12.12 14:36buy20410.201.19681.19171.1981
40812005.12.12 14:50buy20420.401.19641.19131.1977
40822005.12.12 14:54buy20430.801.19601.19091.1973
40832005.12.12 14:54buy20441.601.19571.19061.1970
40842005.12.12 17:29t/p20441.601.19701.19061.1970208.0068458.69
40852005.12.12 17:29close20430.801.19701.19091.197380.0068538.69
40862005.12.12 17:29close20420.401.19701.19131.197724.0068562.69
40872005.12.12 17:29close20410.201.19701.19171.19814.0068566.69
40882005.12.12 17:29close20400.101.19701.19211.1985-2.0068564.69
40892005.12.12 17:29buy20450.101.19731.19221.1986
40902005.12.12 17:30buy20460.201.19701.19191.1983
40912005.12.12 17:35buy20470.401.19651.19141.1978
40922005.12.12 18:25t/p20470.401.19781.19141.197852.0068616.69
40932005.12.12 18:25close20460.201.19791.19191.198318.0068634.69
40942005.12.12 18:25close20450.101.19791.19221.19866.0068640.69
40952005.12.12 18:25buy20480.101.19821.19311.1995
40962005.12.12 18:26buy20490.201.19761.19251.1989
40972005.12.12 18:44buy20500.401.19711.19201.1984
40982005.12.12 18:45buy20510.801.19671.19161.1980
40992005.12.12 19:41buy20521.601.19641.19131.1977
41002005.12.13 09:20s/l20480.101.19311.19311.1995-52.1068588.59
41012005.12.13 09:20close20521.601.19311.19131.1977-545.5568043.04
41022005.12.13 09:20close20510.801.19311.19161.1980-296.7867746.27
41032005.12.13 09:20close20500.401.19311.19201.1984-164.3967581.88
41042005.12.13 09:20close20490.201.19311.19251.1989-92.1967489.68
41052005.12.14 04:30buy20530.101.20241.19731.2037
41062005.12.14 04:46buy20540.201.20211.19701.2034
41072005.12.14 04:49buy20550.401.20171.19661.2030
41082005.12.14 04:55buy20560.801.20131.19621.2026
41092005.12.14 06:17buy20571.601.20081.19571.2021
41102005.12.14 09:11t/p20571.601.20211.19571.2021208.0067697.68
41112005.12.14 09:11close20560.801.20211.19621.202664.0067761.68
41122005.12.14 09:11close20550.401.20211.19661.203016.0067777.68
41132005.12.14 09:11close20540.201.20211.19701.20340.0067777.68
41142005.12.14 09:11close20530.101.20211.19731.2037-3.0067774.68
41152005.12.20 16:45sell20580.101.18921.19431.1879
41162005.12.20 17:13t/p20580.101.18791.19431.187913.0067787.68
41172005.12.20 17:13sell20590.101.18751.19261.1862
41182005.12.20 17:13sell20600.201.18791.19301.1866
41192005.12.20 17:15sell20610.401.18831.19341.1870
41202005.12.20 17:18sell20620.801.18901.19411.1877
41212005.12.20 17:44t/p20620.801.18771.19411.1877104.0067891.68
41222005.12.20 17:44close20610.401.18731.19341.187040.0067931.68
41232005.12.20 17:44close20600.201.18731.19301.186612.0067943.68
41242005.12.20 17:44close20590.101.18731.19261.18622.0067945.68
41252005.12.20 17:44sell20630.101.18701.19211.1857
41262005.12.20 17:44sell20640.201.18781.19291.1865
41272005.12.20 17:45t/p20640.201.18651.19291.186526.0067971.68
41282005.12.20 17:45close20630.101.18651.19211.18575.0067976.68
41292005.12.20 17:45sell20650.101.18621.19131.1849
41302005.12.20 17:45sell20660.201.18651.19161.1852
41312005.12.20 17:45sell20670.401.18691.19201.1856
41322005.12.20 17:59t/p20670.401.18561.19201.185652.0068028.68
41332005.12.20 17:59close20660.201.18561.19161.185218.0068046.68
41342005.12.20 17:59close20650.101.18561.19131.18496.0068052.68
41352005.12.20 17:59sell20680.101.18531.19041.1840
41362005.12.20 18:10sell20690.201.18561.19071.1843
41372005.12.20 18:50sell20700.401.18611.19121.1848
41382005.12.20 19:18t/p20700.401.18481.19121.184852.0068104.68
41392005.12.20 19:18close20690.201.18461.19071.184320.0068124.68
41402005.12.20 19:18close20680.101.18461.19041.18407.0068131.68
41412005.12.20 19:18sell20710.101.18431.18941.1830
41422005.12.20 19:18sell20720.201.18501.19011.1837
41432005.12.20 19:42sell20730.401.18551.19061.1842
41442005.12.20 20:10sell20740.801.18591.19101.1846
41452005.12.20 20:33sell20751.601.18631.19141.1850
41462005.12.21 08:32s/l20710.101.18941.18941.1830-50.5468081.15
41472005.12.21 08:32close20751.601.18941.19141.1850-488.5767592.58
41482005.12.21 08:32close20740.801.18941.19101.1846-276.2967316.29
41492005.12.21 08:32close20730.401.18941.19061.1842-154.1467162.15
41502005.12.21 08:32close20720.201.18941.19011.1837-87.0767075.08
41512005.12.21 16:45sell20760.101.18131.18641.1800
41522005.12.21 16:47sell20770.201.18171.18681.1804
41532005.12.21 16:47sell20780.401.18211.18721.1808
41542005.12.21 17:47t/p20780.401.18081.18721.180852.0067127.08
41552005.12.21 17:47close20770.201.18081.18681.180418.0067145.08
41562005.12.21 17:47close20760.101.18081.18641.18005.0067150.08
41572005.12.21 18:15sell20790.101.18161.18671.1803
41582005.12.21 19:06sell20800.201.18191.18701.1806
41592005.12.21 19:07sell20810.401.18241.18751.1811
41602005.12.21 19:08sell20820.801.18271.18781.1814
41612005.12.21 19:35sell20831.601.18311.18821.1818
41622005.12.22 08:15t/p20831.601.18181.18821.1818215.4267365.50
41632005.12.22 08:15close20820.801.18181.18781.181475.7167441.21
41642005.12.22 08:15close20810.401.18181.18751.181125.8667467.07
41652005.12.22 08:15close20800.201.18181.18701.18062.9367470.00
41662005.12.22 08:15close20790.101.18181.18671.1803-1.5467468.46
41672005.12.28 09:45buy20840.101.19161.18651.1929
41682005.12.28 09:45buy20850.201.19131.18621.1926
41692005.12.28 09:58buy20860.401.19071.18561.1920
41702005.12.28 10:11buy20870.801.19031.18521.1916
41712005.12.28 10:11buy20881.601.18981.18471.1911
41722005.12.28 11:18t/p20881.601.19111.18471.1911208.0067676.46
41732005.12.28 11:18close20870.801.19111.18521.191664.0067740.46
41742005.12.28 11:18close20860.401.19111.18561.192016.0067756.46
41752005.12.28 11:18close20850.201.19111.18621.1926-4.0067752.46
41762005.12.28 11:18close20840.101.19111.18651.1929-5.0067747.46
41772005.12.28 13:45buy20890.101.19191.18681.1932
41782005.12.28 13:48buy20900.201.19151.18641.1928
41792005.12.28 14:07buy20910.401.19121.18611.1925
41802005.12.28 14:43buy20920.801.19071.18561.1920
41812005.12.28 15:30t/p20920.801.19201.18561.1920104.0067851.46
41822005.12.28 15:30close20910.401.19211.18611.192536.0067887.46
41832005.12.28 15:30close20900.201.19211.18641.192812.0067899.46
41842005.12.28 15:30close20890.101.19211.18681.19322.0067901.46
41852005.12.28 19:30sell20930.101.18351.18861.1822
41862005.12.28 19:38sell20940.201.18391.18901.1826
41872005.12.28 20:01t/p20940.201.18261.18901.182626.0067927.46
41882005.12.28 20:01close20930.101.18231.18861.182212.0067939.46
41892005.12.28 20:01sell20950.101.18201.18711.1807
41902005.12.28 20:34sell20960.201.18241.18751.1811
41912005.12.28 21:00sell20970.401.18271.18781.1814
41922005.12.28 21:01sell20980.801.18311.18821.1818
41932005.12.28 21:16sell20991.601.18341.18851.1821
41942005.12.29 08:21s/l20950.101.18711.18711.1807-50.5467888.93
41952005.12.29 08:21close20991.601.18721.18851.1821-600.5767288.36
41962005.12.29 08:21close20980.801.18721.18821.1818-324.2966964.07
41972005.12.29 08:21close20970.401.18721.18781.1814-178.1466785.93
41982005.12.29 08:21close20960.201.18721.18751.1811-95.0766690.86
41992005.12.30 14:15sell21000.101.17961.18471.1783
42002005.12.30 14:15sell21010.201.18001.18511.1787
42012005.12.30 14:44t/p21010.201.17871.18511.178726.0066716.86
42022005.12.30 14:44close21000.101.17861.18471.178310.0066726.86
42032005.12.30 14:45sell21020.101.17861.18371.1773
42042005.12.30 14:46sell21030.201.17911.18421.1778
42052005.12.30 15:43sell21040.401.17961.18471.1783
42062005.12.30 15:54sell21050.801.17991.18501.1786
42072005.12.30 15:55sell21061.601.18051.18561.1792
42082005.12.30 16:08t/p21061.601.17921.18561.1792208.0066934.86
42092005.12.30 16:08close21050.801.17921.18501.178656.0066990.86
42102005.12.30 16:08close21040.401.17921.18471.178316.0067006.86
42112005.12.30 16:08close21030.201.17921.18421.1778-2.0067004.86
42122005.12.30 16:08close21020.101.17921.18371.1773-6.0066998.86
42132005.12.30 16:08sell21070.101.17891.18401.1776
42142005.12.30 16:09sell21080.201.17921.18431.1779
42152005.12.30 17:00sell21090.401.18051.18561.1792
42162005.12.30 17:15sell21100.801.18091.18601.1796
42172005.12.30 17:19sell21111.601.18121.18631.1799
42182005.12.30 17:36s/l21070.101.18401.18401.1776-51.0066947.86
42192005.12.30 17:36close21111.601.18431.18631.1799-496.0066451.86
42202005.12.30 17:36close21100.801.18431.18601.1796-272.0066179.86
42212005.12.30 17:36close21090.401.18431.18561.1792-152.0066027.86
42222005.12.30 17:36close21080.201.18431.18431.1779-102.0065925.86
42232006.01.03 07:00buy21120.101.18941.18431.1907
42242006.01.03 07:33buy21130.201.18881.18371.1901
42252006.01.03 07:38buy21140.401.18851.18341.1898
42262006.01.03 07:39buy21150.801.18801.18291.1893
42272006.01.03 07:44buy21161.601.18751.18241.1888
42282006.01.03 08:15t/p21161.601.18881.18241.1888208.0066133.86
42292006.01.03 08:15close21150.801.18881.18291.189364.0066197.86
42302006.01.03 08:15close21140.401.18881.18341.189812.0066209.86
42312006.01.03 08:15close21130.201.18881.18371.19010.0066209.86
42322006.01.03 08:15close21120.101.18881.18431.1907-6.0066203.86
42332006.01.03 17:00buy21170.101.19781.19271.1991
42342006.01.03 17:00buy21180.201.19751.19241.1988
42352006.01.03 17:03buy21190.401.19711.19201.1984
42362006.01.03 17:07buy21200.801.19681.19171.1981
42372006.01.03 17:12buy21211.601.19641.19131.1977
42382006.01.03 17:27t/p21211.601.19771.19131.1977208.0066411.86
42392006.01.03 17:27close21200.801.19771.19171.198172.0066483.86
42402006.01.03 17:27close21190.401.19771.19201.198424.0066507.86
42412006.01.03 17:27close21180.201.19771.19241.19884.0066511.86
42422006.01.03 17:27close21170.101.19771.19271.1991-1.0066510.86
42432006.01.03 17:30buy21220.101.19781.19271.1991
42442006.01.03 17:43buy21230.201.19751.19241.1988
42452006.01.03 18:04buy21240.401.19711.19201.1984
42462006.01.03 18:35buy21250.801.19681.19171.1981
42472006.01.03 18:36buy21261.601.19641.19131.1977
42482006.01.03 18:53t/p21261.601.19771.19131.1977208.0066718.86
42492006.01.03 18:53close21250.801.19801.19171.198196.0066814.86
42502006.01.03 18:53close21240.401.19801.19201.198436.0066850.86
42512006.01.03 18:53close21230.201.19801.19241.198810.0066860.86
42522006.01.03 18:53close21220.101.19801.19271.19912.0066862.86
42532006.01.03 18:53buy21270.101.19831.19321.1996
42542006.01.03 18:56buy21280.201.19771.19261.1990
42552006.01.03 19:13buy21290.401.19731.19221.1986
42562006.01.03 19:34t/p21290.401.19861.19221.198652.0066914.86
42572006.01.03 19:34close21280.201.19861.19261.199018.0066932.86
42582006.01.03 19:34close21270.101.19861.19321.19963.0066935.86
42592006.01.03 19:34buy21300.101.19891.19381.2002
42602006.01.03 19:36buy21310.201.19821.19311.1995
42612006.01.03 19:37buy21320.401.19791.19281.1992
42622006.01.03 20:01t/p21320.401.19921.19281.199252.0066987.86
42632006.01.03 20:01close21310.201.19931.19311.199522.0067009.86
42642006.01.03 20:01close21300.101.19931.19381.20024.0067013.86
42652006.01.03 20:01buy21330.101.19961.19451.2009
42662006.01.03 20:01buy21340.201.19931.19421.2006
42672006.01.03 20:01buy21350.401.19891.19381.2002
42682006.01.03 20:01buy21360.801.19821.19311.1995
42692006.01.03 20:02t/p21360.801.19951.19311.1995104.0067117.86
42702006.01.03 20:02close21350.401.19961.19381.200228.0067145.86
42712006.01.03 20:02close21340.201.19961.19421.20066.0067151.86
42722006.01.03 20:02close21330.101.19961.19451.20090.0067151.86
42732006.01.03 20:02buy21370.101.19991.19481.2012
42742006.01.03 20:13buy21380.201.19951.19441.2008
42752006.01.03 20:33t/p21370.101.20121.19481.201213.0067164.86
42762006.01.03 20:33t/p21380.201.20081.19441.200826.0067190.86
42772006.01.03 20:33buy21390.101.20221.19711.2035
42782006.01.03 20:33buy21400.201.20051.19541.2018
42792006.01.03 20:33t/p21400.201.20181.19541.201826.0067216.86
42802006.01.03 20:33close21390.101.20191.19711.2035-3.0067213.86
42812006.01.03 20:33buy21410.101.20221.19711.2035
42822006.01.03 20:33buy21420.201.20181.19671.2031
42832006.01.03 21:58buy21430.401.20141.19631.2027
42842006.01.03 22:20buy21440.801.20111.19601.2024
42852006.01.03 23:17buy21451.601.20071.19561.2020
42862006.01.04 00:30t/p21451.601.20201.19561.2020190.4567404.30
42872006.01.04 00:30close21440.801.20211.19601.202471.2267475.53
42882006.01.04 00:30close21430.401.20211.19631.202723.6167499.14
42892006.01.04 00:30close21420.201.20211.19671.20313.8167502.95
42902006.01.04 00:30close21410.101.20211.19711.2035-2.1067500.85
42912006.01.04 19:45buy21460.101.21301.20791.2143
42922006.01.04 19:48buy21470.201.21271.20761.2140
42932006.01.04 20:02buy21480.401.21231.20721.2136
42942006.01.04 20:53buy21490.801.21191.20681.2132
42952006.01.04 21:23t/p21490.801.21321.20681.2132104.0067604.85
42962006.01.04 21:23close21480.401.21321.20721.213636.0067640.85
42972006.01.04 21:23close21470.201.21321.20761.214010.0067650.85
42982006.01.04 21:23close21460.101.21321.20791.21432.0067652.85
42992006.01.09 11:00sell21500.101.20841.21351.2071
43002006.01.09 11:01sell21510.201.20891.21401.2076
43012006.01.09 11:02sell21520.401.20931.21441.2080
43022006.01.09 11:15t/p21520.401.20801.21441.208052.0067704.85
43032006.01.09 11:15close21510.201.20801.21401.207618.0067722.85
43042006.01.09 11:15close21500.101.20801.21351.20714.0067726.85
43052006.01.09 13:45sell21530.101.20821.21331.2069
43062006.01.09 13:51sell21540.201.20851.21361.2072
43072006.01.09 14:35sell21550.401.20891.21401.2076
43082006.01.09 15:59t/p21550.401.20761.21401.207652.0067778.85
43092006.01.09 15:59close21540.201.20761.21361.207218.0067796.85
43102006.01.09 15:59close21530.101.20761.21331.20696.0067802.85
43112006.01.11 18:30buy21560.101.21301.20791.2143
43122006.01.11 19:23buy21570.201.21271.20761.2140
43132006.01.11 19:25buy21580.401.21231.20721.2136
43142006.01.11 21:08buy21590.801.21201.20691.2133
43152006.01.11 23:27t/p21590.801.21331.20691.2133104.0067906.85
43162006.01.11 23:27close21580.401.21331.20721.213640.0067946.85
43172006.01.11 23:27close21570.201.21331.20761.214012.0067958.85
43182006.01.11 23:27close21560.101.21331.20791.21433.0067961.85
43192006.01.12 15:45sell21600.101.20331.20841.2020
43202006.01.12 15:49sell21610.201.20361.20871.2023
43212006.01.12 16:02t/p21610.201.20231.20871.202326.0067987.85
43222006.01.12 16:02close21600.101.20221.20841.202011.0067998.85
43232006.01.12 16:02sell21620.101.20191.20701.2006
43242006.01.12 16:26sell21630.201.20221.20731.2009
43252006.01.12 16:27sell21640.401.20261.20771.2013
43262006.01.12 16:27sell21650.801.20291.20801.2016
43272006.01.12 16:53sell21661.601.20331.20841.2020
43282006.01.12 18:31t/p21661.601.20201.20841.2020208.0068206.85
43292006.01.12 18:31close21650.801.20201.20801.201672.0068278.85
43302006.01.12 18:31close21640.401.20201.20771.201324.0068302.85
43312006.01.12 18:31close21630.201.20201.20731.20094.0068306.85
43322006.01.12 18:31close21620.101.20201.20701.2006-1.0068305.85
43332006.01.12 18:31sell21670.101.20171.20681.2004
43342006.01.12 18:33sell21680.201.20211.20721.2008
43352006.01.12 18:35sell21690.401.20261.20771.2013
43362006.01.12 18:37sell21700.801.20291.20801.2016
43372006.01.12 19:24sell21711.601.20331.20841.2020
43382006.01.13 08:03s/l21670.101.20681.20681.2004-50.5468255.31
43392006.01.13 08:03close21711.601.20681.20841.2020-552.5967702.73
43402006.01.13 08:03close21700.801.20681.20801.2016-308.2967394.44
43412006.01.13 08:03close21690.401.20681.20771.2013-166.1467228.30
43422006.01.13 08:03close21680.201.20681.20721.2008-93.0767135.22
43432006.01.13 19:30buy21720.101.21361.20851.2149
43442006.01.13 19:49buy21730.201.21321.20811.2145
43452006.01.13 19:51buy21740.401.21291.20781.2142
43462006.01.13 22:59t/p21740.401.21421.20781.214252.0067187.22
43472006.01.13 22:59close21730.201.21421.20811.214520.0067207.22
43482006.01.13 22:59close21720.101.21421.20851.21496.0067213.22
43492006.01.16 00:00buy21750.101.21531.21021.2166
43502006.01.16 00:49t/p21750.101.21661.21021.216613.0067226.22
43512006.01.16 00:49buy21760.101.21701.21191.2183
43522006.01.16 00:49buy21770.201.21641.21131.2177
43532006.01.16 02:15buy21780.401.21591.21081.2172
43542006.01.16 02:21buy21790.801.21541.21031.2167
43552006.01.16 02:22buy21801.601.21511.21001.2164
43562006.01.16 14:06s/l21760.101.21191.21191.2183-51.0067175.22
43572006.01.16 14:06close21801.601.21171.21001.2164-544.0066631.22
43582006.01.16 14:06close21790.801.21171.21031.2167-296.0066335.22
43592006.01.16 14:06close21780.401.21171.21081.2172-168.0066167.22
43602006.01.16 14:06close21770.201.21171.21131.2177-94.0066073.22
43612006.01.17 16:00sell21810.101.20651.21161.2052
43622006.01.17 17:08sell21820.201.20731.21241.2060
43632006.01.17 17:10sell21830.401.20771.21281.2064
43642006.01.17 17:45t/p21830.401.20641.21281.206452.0066125.22
43652006.01.17 17:45close21820.201.20621.21241.206022.0066147.22
43662006.01.17 17:45close21810.101.20621.21161.20523.0066150.22
43672006.01.23 01:15buy21840.101.21781.21271.2191
43682006.01.23 01:17buy21850.201.21741.21231.2187
43692006.01.23 01:29buy21860.401.21711.21201.2184
43702006.01.23 01:40t/p21860.401.21841.21201.218452.0066202.22
43712006.01.23 01:40close21850.201.21841.21231.218720.0066222.22
43722006.01.23 01:40close21840.101.21841.21271.21916.0066228.22
43732006.01.23 01:40buy21870.101.21871.21361.2200
43742006.01.23 01:40t/p21870.101.22001.21361.220013.0066241.22
43752006.01.23 01:40buy21880.101.22061.21551.2219
43762006.01.23 01:40t/p21880.101.22191.21551.221913.0066254.22
43772006.01.23 01:40buy21890.101.22271.21761.2240
43782006.01.23 01:40buy21900.201.22111.21601.2224
43792006.01.23 01:41t/p21900.201.22241.21601.222426.0066280.22
43802006.01.23 01:41close21890.101.22311.21761.22404.0066284.22
43812006.01.23 01:41buy21910.101.22341.21831.2247
43822006.01.23 01:42buy21920.201.22271.21761.2240
43832006.01.23 01:44t/p21920.201.22401.21761.224026.0066310.22
43842006.01.23 01:44close21910.101.22401.21831.22476.0066316.22
43852006.01.23 01:44buy21930.101.22431.21921.2256
43862006.01.23 01:45buy21940.201.22301.21791.2243
43872006.01.23 01:45t/p21940.201.22431.21791.224326.0066342.22
43882006.01.23 01:45close21930.101.22441.21921.22561.0066343.22
43892006.01.23 01:45buy21950.101.22471.21961.2260
43902006.01.23 01:45buy21960.201.22301.21791.2243
43912006.01.23 01:46buy21970.401.22241.21731.2237
43922006.01.23 01:52buy21980.801.22211.21701.2234
43932006.01.23 01:52buy21991.601.22171.21661.2230
43942006.01.23 02:18t/p21991.601.22301.21661.2230208.0066551.22
43952006.01.23 02:18close21980.801.22301.21701.223472.0066623.22
43962006.01.23 02:18close21970.401.22301.21731.223724.0066647.22
43972006.01.23 02:18close21960.201.22301.21791.22430.0066647.22
43982006.01.23 02:18close21950.101.22301.21961.2260-17.0066630.22
43992006.01.23 02:18buy22000.101.22331.21821.2246
44002006.01.23 02:19buy22010.201.22251.21741.2238
44012006.01.23 02:30buy22020.401.22221.21711.2235
44022006.01.23 02:56t/p22020.401.22351.21711.223552.0066682.22
44032006.01.23 02:56close22010.201.22361.21741.223822.0066704.22
44042006.01.23 02:56close22000.101.22361.21821.22463.0066707.22
44052006.01.23 02:56buy22030.101.22391.21881.2252
44062006.01.23 02:58buy22040.201.22331.21821.2246
44072006.01.23 03:02buy22050.401.22301.21791.2243
44082006.01.23 03:29t/p22050.401.22431.21791.224352.0066759.22
44092006.01.23 03:29close22040.201.22431.21821.224620.0066779.22
44102006.01.23 03:29close22030.101.22431.21881.22524.0066783.22
44112006.01.23 03:29buy22060.101.22461.21951.2259
44122006.01.23 03:29buy22070.201.22421.21911.2255
44132006.01.23 03:33buy22080.401.22381.21871.2251
44142006.01.23 03:34buy22090.801.22351.21841.2248
44152006.01.23 04:52t/p22090.801.22481.21841.2248104.0066887.22
44162006.01.23 04:52close22080.401.22491.21871.225144.0066931.22
44172006.01.23 04:52close22070.201.22491.21911.225514.0066945.22
44182006.01.23 04:52close22060.101.22491.21951.22593.0066948.22
44192006.01.23 04:52buy22100.101.22521.22011.2265
44202006.01.23 04:52buy22110.201.22491.21981.2262
44212006.01.23 04:52buy22120.401.22451.21941.2258
44222006.01.23 04:55t/p22120.401.22581.21941.225852.0067000.22
44232006.01.23 04:55close22110.201.22581.21981.226218.0067018.22
44242006.01.23 04:55close22100.101.22581.22011.22656.0067024.22
44252006.01.23 04:55buy22130.101.22611.22101.2274
44262006.01.23 04:56buy22140.201.22581.22071.2271
44272006.01.23 04:57buy22150.401.22541.22031.2267
44282006.01.23 05:00buy22160.801.22511.22001.2264
44292006.01.23 05:01buy22171.601.22461.21951.2259
44302006.01.23 10:38t/p22171.601.22591.21951.2259208.0067232.22
44312006.01.23 10:38close22160.801.22591.22001.226464.0067296.22
44322006.01.23 10:38close22150.401.22591.22031.226720.0067316.22
44332006.01.23 10:38close22140.201.22591.22071.22712.0067318.22
44342006.01.23 10:38close22130.101.22591.22101.2274-2.0067316.22
44352006.01.27 17:45sell22180.101.21241.21751.2111
44362006.01.27 17:55sell22190.201.21271.21781.2114
44372006.01.27 18:00sell22200.401.21341.21851.2121
44382006.01.27 18:26t/p22200.401.21211.21851.212152.0067368.22
44392006.01.27 18:26close22190.201.21201.21781.211414.0067382.22
44402006.01.27 18:26close22180.101.21201.21751.21114.0067386.22
44412006.01.27 18:26sell22210.101.21171.21681.2104
44422006.01.27 18:26sell22220.201.21211.21721.2108
44432006.01.27 18:45sell22230.401.21261.21771.2113
44442006.01.27 19:17t/p22230.401.21131.21771.211352.0067438.22
44452006.01.27 19:17close22220.201.21131.21721.210816.0067454.22
44462006.01.27 19:17close22210.101.21131.21681.21044.0067458.22
44472006.01.27 19:17sell22240.101.21101.21611.2097
44482006.01.27 19:29t/p22240.101.20971.21611.209713.0067471.22
44492006.01.27 19:29sell22250.101.20901.21411.2077
44502006.01.27 19:29sell22260.201.20931.21441.2080
44512006.01.27 19:29sell22270.401.21021.21531.2089
44522006.01.27 19:30t/p22270.401.20891.21531.208952.0067523.22
44532006.01.27 19:30close22260.201.20881.21441.208010.0067533.22
44542006.01.27 19:30close22250.101.20881.21411.20772.0067535.22
44552006.01.27 20:00sell22280.101.20961.21471.2083
44562006.01.27 20:06sell22290.201.21001.21511.2087
44572006.01.27 20:15sell22300.401.21051.21561.2092
44582006.01.27 21:08sell22310.801.21081.21591.2095
44592006.01.27 22:48t/p22310.801.20951.21591.2095104.0067639.22
44602006.01.27 22:48close22300.401.20951.21561.209240.0067679.22
44612006.01.27 22:48close22290.201.20951.21511.208710.0067689.22
44622006.01.27 22:48close22280.101.20951.21471.20831.0067690.22
44632006.01.27 22:48sell22320.101.20921.21431.2079
44642006.01.27 22:49sell22330.201.20961.21471.2083
44652006.01.30 00:00sell22340.401.21031.21541.2090
44662006.01.30 00:03sell22350.801.21061.21571.2093
44672006.01.30 01:41t/p22350.801.20931.21571.2093104.0067794.22
44682006.01.30 01:41close22340.401.20911.21541.209048.0067842.22
44692006.01.30 01:41close22330.201.20911.21471.208312.7867855.01
44702006.01.30 01:41close22320.101.20911.21431.20792.3967857.40
44712006.01.31 19:00buy22360.101.21771.21261.2190
44722006.01.31 19:39buy22370.201.21731.21221.2186
44732006.01.31 19:41buy22380.401.21701.21191.2183
44742006.01.31 19:42buy22390.801.21661.21151.2179
44752006.01.31 19:43buy22401.601.21631.21121.2176
44762006.01.31 20:14t/p22390.801.21791.21151.2179104.0067961.40
44772006.01.31 20:14t/p22401.601.21761.21121.2176208.0068169.40
44782006.01.31 20:14close22380.401.21791.21191.218336.0068205.40
44792006.01.31 20:14close22370.201.21791.21221.218612.0068217.40
44802006.01.31 20:14close22360.101.21791.21261.21902.0068219.40
44812006.02.01 15:00sell22410.101.20891.21401.2076
44822006.02.01 15:23sell22420.201.20921.21431.2079
44832006.02.01 15:51sell22430.401.20961.21471.2083
44842006.02.01 16:00sell22440.801.21001.21511.2087
44852006.02.01 16:07sell22451.601.21061.21571.2093
44862006.02.01 16:49t/p22451.601.20931.21571.2093208.0068427.40
44872006.02.01 16:49close22440.801.20931.21511.208756.0068483.40
44882006.02.01 16:49close22430.401.20931.21471.208312.0068495.40
44892006.02.01 16:49close22420.201.20931.21431.2079-2.0068493.40
44902006.02.01 16:49close22410.101.20931.21401.2076-4.0068489.40
44912006.02.03 15:30sell22460.101.19711.20221.1958
44922006.02.03 15:31sell22470.201.19751.20261.1962
44932006.02.03 15:31sell22480.401.19791.20301.1966
44942006.02.03 15:32sell22490.801.19831.20341.1970
44952006.02.03 15:32sell22501.601.19861.20371.1973
44962006.02.03 17:31s/l22460.101.20221.20221.1958-51.0068438.40
44972006.02.03 17:31close22501.601.20241.20371.1973-607.9967830.41
44982006.02.03 17:31close22490.801.20241.20341.1970-328.0067502.41
44992006.02.03 17:31close22480.401.20241.20301.1966-180.0067322.41
45002006.02.03 17:31close22470.201.20241.20261.1962-98.0067224.41
45012006.02.03 17:31sell22510.101.20211.20721.2008
45022006.02.03 17:34sell22520.201.20261.20771.2013
45032006.02.03 18:28t/p22520.201.20131.20771.201326.0067250.41
45042006.02.03 18:28close22510.101.20121.20721.20089.0067259.41
45052006.02.10 22:15sell22530.101.18981.19491.1885
45062006.02.10 22:28sell22540.201.19021.19531.1889
45072006.02.10 22:49sell22550.401.19051.19561.1892
45082006.02.13 01:16t/p22550.401.18921.19561.189257.5767316.98
45092006.02.13 01:16close22540.201.18921.19531.188922.7867339.76
45102006.02.13 01:16close22530.101.18921.19491.18857.3967347.15
45112006.02.17 21:45buy22560.101.19361.18851.1949
45122006.02.17 21:45buy22570.201.19331.18821.1946
45132006.02.20 00:00buy22580.401.19281.18771.1941
45142006.02.20 00:02buy22590.801.19251.18741.1938
45152006.02.20 00:40t/p22590.801.19381.18741.1938104.0067451.15
45162006.02.20 00:40close22580.401.19381.18771.194140.0067491.15
45172006.02.20 00:40close22570.201.19381.18821.19463.4267494.57
45182006.02.20 00:40close22560.101.19381.18851.1949-1.2967493.28
45192006.03.02 19:00buy22600.101.20151.19641.2028
45202006.03.02 20:24t/p22600.101.20281.19641.202813.0067506.28
45212006.03.02 20:24buy22610.101.20331.19821.2046
45222006.03.03 01:37buy22620.201.20291.19781.2042
45232006.03.03 01:43buy22630.401.20251.19741.2038
45242006.03.03 01:54buy22640.801.20221.19711.2035
45252006.03.03 02:00buy22651.601.20191.19681.2032
45262006.03.03 14:33t/p22651.601.20321.19681.2032208.0067714.28
45272006.03.03 14:33close22640.801.20321.19711.203580.0067794.28
45282006.03.03 14:33close22630.401.20321.19741.203828.0067822.28
45292006.03.03 14:33close22620.201.20321.19781.20426.0067828.28
45302006.03.03 14:33close22610.101.20321.19821.2046-2.1067826.18
45312006.03.07 11:00sell22660.101.19251.19761.1912
45322006.03.07 11:36t/p22660.101.19121.19761.191213.0067839.18
45332006.03.07 11:36sell22670.101.19091.19601.1896
45342006.03.07 11:58sell22680.201.19121.19631.1899
45352006.03.07 12:10sell22690.401.19161.19671.1903
45362006.03.07 12:56t/p22690.401.19031.19671.190352.0067891.18
45372006.03.07 12:56close22680.201.19021.19631.189920.0067911.18
45382006.03.07 12:56close22670.101.19021.19601.18967.0067918.18
45392006.03.07 12:56sell22700.101.18991.19501.1886
45402006.03.07 12:58sell22710.201.19031.19541.1890
45412006.03.07 13:28sell22720.401.19071.19581.1894
45422006.03.07 13:39sell22730.801.19111.19621.1898
45432006.03.07 13:40sell22741.601.19151.19661.1902
45442006.03.07 14:20t/p22741.601.19021.19661.1902208.0068126.18
45452006.03.07 14:20close22730.801.19001.19621.189888.0068214.18
45462006.03.07 14:20close22720.401.19001.19581.189428.0068242.18
45472006.03.07 14:20close22710.201.19001.19541.18906.0068248.18
45482006.03.07 14:20close22700.101.19001.19501.1886-1.0068247.18
45492006.03.07 15:45sell22750.101.19061.19571.1893
45502006.03.07 16:09t/p22750.101.18931.19571.189313.0068260.18
45512006.03.14 19:45buy22760.101.20191.19681.2032
45522006.03.14 21:53buy22770.201.20151.19641.2028
45532006.03.14 22:44buy22780.401.20121.19611.2025
45542006.03.15 02:11buy22790.801.20081.19571.2021
45552006.03.15 02:21t/p22790.801.20211.19571.2021104.0068364.18
45562006.03.15 02:21close22780.401.20231.19611.202539.6168403.80
45572006.03.15 02:21close22770.201.20231.19641.202813.8168417.60
45582006.03.15 02:21close22760.101.20231.19681.20322.9068420.50
45592006.03.16 15:30buy22800.101.21291.20781.2142
45602006.03.16 15:30buy22810.201.21251.20741.2138
45612006.03.16 15:54t/p22810.201.21381.20741.213826.0068446.50
45622006.03.16 15:54close22800.101.21401.20781.214211.0068457.50
45632006.03.16 15:54buy22820.101.21431.20921.2156
45642006.03.16 15:58buy22830.201.21391.20881.2152
45652006.03.16 15:58buy22840.401.21361.20851.2149
45662006.03.16 16:05t/p22840.401.21491.20851.214952.0068509.50
45672006.03.16 16:05close22830.201.21501.20881.215222.0068531.50
45682006.03.16 16:05close22820.101.21501.20921.21567.0068538.50
45692006.03.16 16:05buy22850.101.21531.21021.2166
45702006.03.16 16:05buy22860.201.21491.20981.2162
45712006.03.16 16:05buy22870.401.21451.20941.2158
45722006.03.16 16:08t/p22870.401.21581.20941.215852.0068590.50
45732006.03.16 16:08close22860.201.21601.20981.216222.0068612.50
45742006.03.16 16:08close22850.101.21601.21021.21667.0068619.50
45752006.03.16 16:08buy22880.101.21631.21121.2176
45762006.03.16 16:08buy22890.201.21591.21081.2172
45772006.03.16 16:09buy22900.401.21561.21051.2169
45782006.03.16 16:17buy22910.801.21481.20971.2161
45792006.03.16 16:20buy22921.601.21441.20931.2157
45802006.03.16 17:05t/p22921.601.21571.20931.2157208.0068827.50
45812006.03.16 17:05close22910.801.21581.20971.216180.0068907.50
45822006.03.16 17:05close22900.401.21581.21051.21698.0068915.50
45832006.03.16 17:05close22890.201.21581.21081.2172-2.0068913.50
45842006.03.16 17:05close22880.101.21581.21121.2176-5.0068908.50
45852006.03.16 17:05buy22930.101.21611.21101.2174
45862006.03.16 17:09buy22940.201.21581.21071.2171
45872006.03.16 17:28buy22950.401.21541.21031.2167
45882006.03.16 17:30buy22960.801.21501.20991.2163
45892006.03.16 18:08t/p22960.801.21631.20991.2163104.0069012.50
45902006.03.16 18:08close22950.401.21641.21031.216740.0069052.50
45912006.03.16 18:08close22940.201.21641.21071.217112.0069064.50
45922006.03.16 18:08close22930.101.21641.21101.21743.0069067.50
45932006.03.16 18:08buy22970.101.21671.21161.2180
45942006.03.16 18:10buy22980.201.21621.21111.2175
45952006.03.16 18:24t/p22980.201.21751.21111.217526.0069093.50
45962006.03.16 18:24close22970.101.21751.21161.21808.0069101.50
45972006.03.16 18:24buy22990.101.21781.21271.2191
45982006.03.16 18:24buy23000.201.21741.21231.2187
45992006.03.16 18:49t/p23000.201.21871.21231.218726.0069127.50
46002006.03.16 18:49close22990.101.21871.21271.21919.0069136.50
46012006.03.16 18:49buy23010.101.21901.21391.2203
46022006.03.16 18:52buy23020.201.21871.21361.2200
46032006.03.16 18:55buy23030.401.21831.21321.2196
46042006.03.16 18:57buy23040.801.21801.21291.2193
46052006.03.16 18:57buy23051.601.21771.21261.2190
46062006.03.17 10:50t/p23051.601.21901.21261.2190190.4569326.95
46072006.03.17 10:50close23040.801.21911.21291.219379.2269406.18
46082006.03.17 10:50close23030.401.21911.21321.219627.6169433.79
46092006.03.17 10:50close23020.201.21911.21361.22005.8169439.59
46102006.03.17 10:50close23010.101.21911.21391.2203-0.1069439.50
46112006.03.23 17:00sell23060.101.19821.20331.1969
46122006.03.23 17:19sell23070.201.19851.20361.1972
46132006.03.23 17:19sell23080.401.19881.20391.1975
46142006.03.23 19:49t/p23080.401.19751.20391.197552.0069491.50
46152006.03.23 19:49close23070.201.19751.20361.197220.0069511.50
46162006.03.23 19:49close23060.101.19751.20331.19697.0069518.50
46172006.03.23 19:49sell23090.101.19721.20231.1959
46182006.03.23 19:59sell23100.201.19751.20261.1962
46192006.03.23 20:06t/p23100.201.19621.20261.196226.0069544.50
46202006.03.23 20:06close23090.101.19611.20231.195911.0069555.50
46212006.03.23 20:06sell23110.101.19581.20091.1945
46222006.03.23 20:24sell23120.201.19621.20131.1949
46232006.03.23 20:37sell23130.401.19661.20171.1953
46242006.03.23 21:33sell23140.801.19691.20201.1956
46252006.03.23 22:04sell23151.601.19731.20241.1960
46262006.03.24 13:12t/p23151.601.19601.20241.1960215.4269770.92
46272006.03.24 13:12close23140.801.19581.20201.195691.7169862.63
46282006.03.24 13:12close23130.401.19581.20171.195333.8669896.49
46292006.03.24 13:12close23120.201.19581.20131.19498.9369905.42
46302006.03.24 13:12close23110.101.19581.20091.19450.4669905.88
46312006.03.24 19:45buy23160.101.20381.19871.2051
46322006.03.24 20:07buy23170.201.20351.19841.2048
46332006.03.24 20:40buy23180.401.20301.19791.2043
46342006.03.24 20:41buy23190.801.20271.19761.2040
46352006.03.24 22:49t/p23190.801.20401.19761.2040104.0070009.88
46362006.03.24 22:49close23180.401.20401.19791.204340.0070049.88
46372006.03.24 22:49close23170.201.20401.19841.204810.0070059.88
46382006.03.24 22:49close23160.101.20401.19871.20512.0070061.88
46392006.03.28 14:30buy23200.101.20881.20371.2101
46402006.03.28 14:37buy23210.201.20851.20341.2098
46412006.03.28 15:28t/p23210.201.20981.20341.209826.0070087.88
46422006.03.28 15:28close23200.101.20981.20371.210110.0070097.88
46432006.03.28 15:28buy23220.101.21011.20501.2114
46442006.03.28 15:38buy23230.201.20971.20461.2110
46452006.03.28 15:39buy23240.401.20931.20421.2106
46462006.03.28 16:22buy23250.801.20891.20381.2102
46472006.03.28 16:29buy23261.601.20861.20351.2099
46482006.03.28 21:18s/l23220.101.20501.20501.2114-51.0070046.88
46492006.03.28 21:18close23261.601.20491.20351.2099-592.0069454.88
46502006.03.28 21:18close23250.801.20491.20381.2102-320.0069134.88
46512006.03.28 21:18close23240.401.20491.20421.2106-176.0068958.88
46522006.03.28 21:18close23230.201.20491.20461.2110-96.0068862.88
46532006.03.28 22:15sell23270.101.20081.20591.1995
46542006.03.28 22:30sell23280.201.20111.20621.1998
46552006.03.28 22:38sell23290.401.20141.20651.2001
46562006.03.28 23:25t/p23290.401.20011.20651.200152.0068914.88
46572006.03.28 23:25close23280.201.20011.20621.199820.0068934.88
46582006.03.28 23:25close23270.101.20011.20591.19957.0068941.88
46592006.03.28 23:25sell23300.101.19981.20491.1985
46602006.03.28 23:30sell23310.201.20021.20531.1989
46612006.03.29 00:38sell23320.401.20051.20561.1992
46622006.03.29 00:42sell23330.801.20091.20601.1996
46632006.03.29 02:47t/p23330.801.19961.20601.1996104.0069045.88
46642006.03.29 02:47close23320.401.19951.20561.199240.0069085.88
46652006.03.29 02:47close23310.201.19951.20531.198914.9369100.81
46662006.03.29 02:47close23300.101.19951.20491.19853.4669104.27
46672006.03.29 02:47sell23340.101.19921.20431.1979
46682006.03.29 02:49sell23350.201.19961.20471.1983
46692006.03.29 03:02sell23360.401.19991.20501.1986
46702006.03.29 03:09sell23370.801.20031.20541.1990
46712006.03.29 07:22sell23381.601.20061.20571.1993
46722006.03.29 09:58t/p23381.601.19931.20571.1993208.0069312.27
46732006.03.29 09:58close23370.801.19921.20541.199088.0069400.27
46742006.03.29 09:58close23360.401.19921.20501.198628.0069428.27
46752006.03.29 09:58close23350.201.19921.20471.19838.0069436.27
46762006.03.29 09:58close23340.101.19921.20431.19790.0069436.27
46772006.03.30 17:15buy23390.101.21451.20941.2158
46782006.03.30 17:15buy23400.201.21421.20911.2155
46792006.03.30 17:17buy23410.401.21371.20861.2150
46802006.03.30 17:25buy23420.801.21341.20831.2147
46812006.03.30 17:44buy23431.601.21301.20791.2143
46822006.03.30 20:33t/p23431.601.21431.20791.2143208.0069644.27
46832006.03.30 20:33close23420.801.21431.20831.214772.0069716.27
46842006.03.30 20:33close23410.401.21431.20861.215024.0069740.27
46852006.03.30 20:33close23400.201.21431.20911.21552.0069742.27
46862006.03.30 20:33close23390.101.21431.20941.2158-2.0069740.27
46872006.03.30 22:45buy23440.101.21601.21091.2173
46882006.03.30 22:46buy23450.201.21571.21061.2170
46892006.03.30 23:27t/p23450.201.21701.21061.217026.0069766.27
46902006.03.30 23:27close23440.101.21711.21091.217311.0069777.27
46912006.03.30 23:27buy23460.101.21741.21231.2187
46922006.03.30 23:30buy23470.201.21711.21201.2184
46932006.03.30 23:42buy23480.401.21671.21161.2180
46942006.03.30 23:48buy23490.801.21631.21121.2176
46952006.03.31 02:13buy23501.601.21591.21081.2172
46962006.03.31 03:11t/p23501.601.21721.21081.2172208.0069985.27
46972006.03.31 03:11close23490.801.21721.21121.217663.2270048.50
46982006.03.31 03:11close23480.401.21721.21161.218015.6170064.11
46992006.03.31 03:11close23470.201.21721.21201.2184-0.1970063.92
47002006.03.31 03:11close23460.101.21721.21231.2187-3.1070060.82
47012006.04.03 07:30sell23510.101.20451.20961.2032
47022006.04.03 07:59sell23520.201.20481.20991.2035
47032006.04.03 07:59sell23530.401.20511.21021.2038
47042006.04.03 08:12sell23540.801.20551.21061.2042
47052006.04.03 08:51t/p23540.801.20421.21061.2042104.0070164.82
47062006.04.03 08:51close23530.401.20421.21021.203836.0070200.82
47072006.04.03 08:51close23520.201.20421.20991.203512.0070212.82
47082006.04.03 08:51close23510.101.20421.20961.20323.0070215.82
47092006.04.03 09:45sell23550.101.20351.20861.2022
47102006.04.03 09:48sell23560.201.20391.20901.2026
47112006.04.03 09:49sell23570.401.20421.20931.2029
47122006.04.03 09:50sell23580.801.20461.20971.2033
47132006.04.03 09:56sell23591.601.20491.21001.2036
47142006.04.03 16:19s/l23550.101.20861.20861.2022-51.0070164.82
47152006.04.03 16:19close23591.601.20871.21001.2036-608.0069556.82
47162006.04.03 16:19close23580.801.20871.20971.2033-328.0069228.82
47172006.04.03 16:19close23570.401.20871.20931.2029-180.0069048.82
47182006.04.03 16:19close23560.201.20871.20901.2026-96.0068952.82
47192006.04.03 18:00buy23600.101.21241.20731.2137
47202006.04.03 18:21buy23610.201.21211.20701.2134
47212006.04.03 19:27t/p23610.201.21341.20701.213426.0068978.82
47222006.04.03 19:27close23600.101.21341.20731.213710.0068988.82
47232006.04.03 19:27buy23620.101.21371.20861.2150
47242006.04.03 19:37buy23630.201.21341.20831.2147
47252006.04.04 01:44t/p23630.201.21471.20831.214723.8169012.62
47262006.04.04 01:44close23620.101.21471.20861.21508.9069021.53
47272006.04.04 15:00buy23640.101.22371.21861.2250
47282006.04.04 15:01buy23650.201.22341.21831.2247
47292006.04.04 15:25t/p23650.201.22471.21831.224726.0069047.53
47302006.04.04 15:25close23640.101.22471.21861.225010.0069057.53
47312006.04.04 15:25buy23660.101.22501.21991.2263
47322006.04.04 15:26buy23670.201.22461.21951.2259
47332006.04.04 15:36buy23680.401.22431.21921.2256
47342006.04.04 15:44t/p23680.401.22561.21921.225652.0069109.53
47352006.04.04 15:44close23670.201.22561.21951.225920.0069129.53
47362006.04.04 15:44close23660.101.22561.21991.22636.0069135.53
47372006.04.04 15:44buy23690.101.22591.22081.2272
47382006.04.04 15:50t/p23690.101.22721.22081.227213.0069148.53
47392006.04.04 15:50buy23700.101.22751.22241.2288
47402006.04.04 15:50buy23710.201.22721.22211.2285
47412006.04.04 15:52buy23720.401.22681.22171.2281
47422006.04.04 15:55buy23730.801.22651.22141.2278
47432006.04.04 16:06buy23741.601.22601.22091.2273
47442006.04.04 16:30t/p23741.601.22731.22091.2273208.0069356.53
47452006.04.04 16:30close23730.801.22751.22141.227880.0069436.53
47462006.04.04 16:30close23720.401.22751.22171.228128.0069464.53
47472006.04.04 16:30close23710.201.22751.22211.22856.0069470.53
47482006.04.04 16:30close23700.101.22751.22241.22880.0069470.53
47492006.04.04 16:30buy23750.101.22781.22271.2291
47502006.04.04 16:30buy23760.201.22691.22181.2282
47512006.04.04 16:37buy23770.401.22661.22151.2279
47522006.04.04 16:45buy23780.801.22631.22121.2276
47532006.04.04 16:46buy23791.601.22591.22081.2272
47542006.04.05 05:13t/p23791.601.22721.22081.2272190.4569660.98
47552006.04.05 05:13close23780.801.22721.22121.227663.2269724.20
47562006.04.05 05:13close23770.401.22721.22151.227919.6169743.81
47572006.04.05 05:13close23760.201.22721.22181.22823.8169747.62
47582006.04.05 05:13close23750.101.22721.22271.2291-7.1069740.52
47592006.04.06 16:45sell23800.101.22281.22791.2215
47602006.04.06 16:47sell23810.201.22321.22831.2219
47612006.04.06 17:26t/p23810.201.22191.22831.221926.0069766.52
47622006.04.06 17:26close23800.101.22181.22791.221510.0069776.52
47632006.04.06 17:45sell23820.101.22131.22641.2200
47642006.04.06 17:51sell23830.201.22171.22681.2204
47652006.04.06 18:02sell23840.401.22211.22721.2208
47662006.04.06 18:16t/p23840.401.22081.22721.220852.0069828.52
47672006.04.06 18:16close23830.201.22081.22681.220418.0069846.52
47682006.04.06 18:16close23820.101.22081.22641.22005.0069851.52
47692006.04.06 18:16sell23850.101.22051.22561.2192
47702006.04.06 18:31sell23860.201.22081.22591.2195
47712006.04.06 18:34sell23870.401.22121.22631.2199
47722006.04.06 18:43sell23880.801.22171.22681.2204
47732006.04.06 18:45sell23891.601.22211.22721.2208
47742006.04.07 01:15t/p23891.601.22081.22721.2208215.4270066.94
47752006.04.07 01:15close23880.801.22081.22681.220475.7170142.66
47762006.04.07 01:15close23870.401.22081.22631.219917.8670160.51
47772006.04.07 01:15close23860.201.22081.22591.21950.9370161.44
47782006.04.07 01:15close23850.101.22081.22561.2192-2.5470158.90
47792006.04.07 17:45sell23900.101.21151.21661.2102
47802006.04.07 17:59t/p23900.101.21021.21661.210213.0070171.90
47812006.04.07 17:59sell23910.101.20991.21501.2086
47822006.04.07 17:59sell23920.201.21061.21571.2093
47832006.04.07 18:25sell23930.401.21111.21621.2098
47842006.04.07 19:05sell23940.801.21141.21651.2101
47852006.04.07 20:31t/p23940.801.21011.21651.2101104.0070275.90
47862006.04.07 20:31close23930.401.21011.21621.209840.0070315.90
47872006.04.07 20:31close23920.201.21011.21571.209310.0070325.90
47882006.04.07 20:31close23910.101.21011.21501.2086-2.0070323.90
47892006.04.07 20:31sell23950.101.20981.21491.2085
47902006.04.07 20:35sell23960.201.21011.21521.2088
47912006.04.07 20:45sell23970.401.21051.21561.2092
47922006.04.07 20:45sell23980.801.21081.21591.2095
47932006.04.07 21:04t/p23980.801.20951.21591.2095104.0070427.90
47942006.04.07 21:04close23970.401.20951.21561.209240.0070467.90
47952006.04.07 21:04close23960.201.20951.21521.208812.0070479.90
47962006.04.07 21:04close23950.101.20951.21491.20853.0070482.90
47972006.04.07 21:04sell23990.101.20921.21431.2079
47982006.04.07 21:05sell24000.201.20961.21471.2083
47992006.04.07 21:07sell24010.401.21001.21511.2087
48002006.04.09 23:00sell24020.801.21051.21561.2092
48012006.04.10 00:14sell24031.601.21091.21601.2096
48022006.04.10 08:36t/p24031.601.20961.21601.2096208.0070690.90
48032006.04.10 08:36close24020.801.20961.21561.209275.7170766.62
48042006.04.10 08:36close24010.401.20961.21511.208721.5770788.18
48052006.04.10 08:36close24000.201.20961.21471.20832.7870790.97
48062006.04.10 08:36close23990.101.20961.21431.2079-2.6170788.36
48072006.04.17 04:00buy24040.101.21891.21381.2202
48082006.04.17 04:26buy24050.201.21861.21351.2199
48092006.04.17 04:27buy24060.401.21821.21311.2195
48102006.04.17 06:55buy24070.801.21791.21281.2192
48112006.04.17 07:40buy24081.601.21751.21241.2188
48122006.04.17 12:03t/p24081.601.21881.21241.2188208.0070996.36
48132006.04.17 12:03close24070.801.21891.21281.219280.0071076.36
48142006.04.17 12:03close24060.401.21891.21311.219528.0071104.36
48152006.04.17 12:03close24050.201.21891.21351.21996.0071110.36
48162006.04.17 12:03close24040.101.21891.21381.22020.0071110.36
48172006.04.17 15:15buy24090.101.22411.21901.2254
48182006.04.17 15:16buy24100.201.22361.21851.2249
48192006.04.17 15:33buy24110.401.22291.21781.2242
48202006.04.17 15:50buy24120.801.22251.21741.2238
48212006.04.17 16:10t/p24120.801.22381.21741.2238104.0071214.36
48222006.04.17 16:10close24110.401.22391.21781.224240.0071254.36
48232006.04.17 16:10close24100.201.22391.21851.22496.0071260.36
48242006.04.17 16:10close24090.101.22391.21901.2254-2.0071258.36
48252006.04.17 17:15buy24130.101.22771.22261.2290
48262006.04.17 17:20buy24140.201.22721.22211.2285
48272006.04.17 17:28buy24150.401.22651.22141.2278
48282006.04.17 18:32buy24160.801.22611.22101.2274
48292006.04.17 19:00t/p24160.801.22741.22101.2274104.0071362.36
48302006.04.17 19:00close24150.401.22751.22141.227840.0071402.36
48312006.04.17 19:00close24140.201.22751.22211.22856.0071408.36
48322006.04.17 19:00close24130.101.22751.22261.2290-2.0071406.36
48332006.04.17 19:00buy24170.101.22781.22271.2291
48342006.04.17 19:00buy24180.201.22711.22201.2284
48352006.04.17 19:53t/p24180.201.22841.22201.228426.0071432.36
48362006.04.17 19:53close24170.101.22851.22271.22917.0071439.36
48372006.04.17 19:53buy24190.101.22881.22371.2301
48382006.04.17 19:53buy24200.201.22841.22331.2297
48392006.04.17 19:54buy24210.401.22801.22291.2293
48402006.04.17 20:25buy24220.801.22771.22261.2290
48412006.04.17 20:26buy24231.601.22721.22211.2285
48422006.04.18 08:59s/l24190.101.22371.22371.2301-52.1071387.26
48432006.04.18 08:59close24231.601.22361.22211.2285-593.5570793.71
48442006.04.18 08:59close24220.801.22361.22261.2290-336.7870456.94
48452006.04.18 08:59close24210.401.22361.22291.2293-180.3970276.55
48462006.04.18 08:59close24200.201.22361.22331.2297-98.1970178.35
48472006.04.19 00:00buy24240.101.23661.23151.2379
48482006.04.19 00:05buy24250.201.23621.23111.2375
48492006.04.19 00:26buy24260.401.23591.23081.2372
48502006.04.19 01:33buy24270.801.23551.23041.2368
48512006.04.19 01:37buy24281.601.23521.23011.2365
48522006.04.19 03:01t/p24281.601.23651.23011.2365208.0070386.35
48532006.04.19 03:01close24270.801.23651.23041.236880.0070466.35
48542006.04.19 03:01close24260.401.23651.23081.237224.0070490.35
48552006.04.19 03:01close24250.201.23651.23111.23756.0070496.35
48562006.04.19 03:01close24240.101.23651.23151.2379-1.0070495.35
48572006.04.19 03:15buy24290.101.23631.23121.2376
48582006.04.19 03:19buy24300.201.23591.23081.2372
48592006.04.19 03:24buy24310.401.23561.23051.2369
48602006.04.19 03:36buy24320.801.23521.23011.2365
48612006.04.19 03:39buy24331.601.23491.22981.2362
48622006.04.19 09:23t/p24331.601.23621.22981.2362208.0070703.35
48632006.04.19 09:23close24320.801.23621.23011.236580.0070783.35
48642006.04.19 09:23close24310.401.23621.23051.236924.0070807.35
48652006.04.19 09:23close24300.201.23621.23081.23726.0070813.35
48662006.04.19 09:23close24290.101.23621.23121.2376-1.0070812.35
48672006.04.19 22:30buy24340.101.23851.23341.2398
48682006.04.19 22:39buy24350.201.23811.23301.2394
48692006.04.19 22:45buy24360.401.23781.23271.2391
48702006.04.20 00:20buy24370.801.23741.23231.2387
48712006.04.20 00:46buy24381.601.23711.23201.2384
48722006.04.20 08:52s/l24340.101.23341.23341.2398-52.1070760.26
48732006.04.20 08:52close24381.601.23331.23201.2384-607.9970152.27
48742006.04.20 08:52close24370.801.23331.23231.2387-328.0069824.27
48752006.04.20 08:52close24360.401.23331.23271.2391-184.3969639.88
48762006.04.20 08:52close24350.201.23331.23301.2394-98.1969541.68
48772006.04.27 17:15buy24390.101.25331.24821.2546
48782006.04.27 17:15buy24400.201.25301.24791.2543
48792006.04.27 17:16buy24410.401.25261.24751.2539
48802006.04.27 17:21buy24420.801.25231.24721.2536
48812006.04.27 17:28buy24431.601.25191.24681.2532
48822006.04.27 17:38t/p24431.601.25321.24681.2532208.0069749.68
48832006.04.27 17:38close24420.801.25321.24721.253672.0069821.68
48842006.04.27 17:38close24410.401.25321.24751.253924.0069845.68
48852006.04.27 17:38close24400.201.25321.24791.25434.0069849.68
48862006.04.27 17:38close24390.101.25321.24821.2546-1.0069848.68
48872006.04.27 17:38buy24440.101.25351.24841.2548
48882006.04.27 17:39buy24450.201.25321.24811.2545
48892006.04.27 17:52buy24460.401.25211.24701.2534
48902006.04.27 17:52buy24470.801.25071.24561.2520
48912006.04.27 17:52t/p24470.801.25201.24561.2520104.0069952.68
48922006.04.27 17:52close24460.401.25211.24701.25340.0069952.68
48932006.04.27 17:52close24450.201.25211.24811.2545-22.0069930.68
48942006.04.27 17:52close24440.101.25211.24841.2548-14.0069916.68
48952006.04.27 17:52buy24480.101.25241.24731.2537
48962006.04.27 17:52buy24490.201.25141.24631.2527
48972006.04.27 17:52buy24500.401.25071.24561.2520
48982006.04.27 17:53buy24510.801.25021.24511.2515
48992006.04.27 17:53buy24521.601.24981.24471.2511
49002006.04.27 17:53t/p24510.801.25151.24511.2515104.0070020.68
49012006.04.27 17:53t/p24521.601.25111.24471.2511208.0070228.68
49022006.04.27 17:53close24500.401.25151.24561.252032.0070260.68
49032006.04.27 17:53close24490.201.25151.24631.25272.0070262.68
49042006.04.27 17:53close24480.101.25151.24731.2537-9.0070253.68
49052006.04.27 17:53buy24530.101.25181.24671.2531
49062006.04.27 17:53buy24540.201.25111.24601.2524
49072006.04.27 17:53buy24550.401.24981.24471.2511
49082006.04.27 17:53t/p24550.401.25111.24471.251152.0070305.68
49092006.04.27 17:53close24540.201.25171.24601.252412.0070317.68
49102006.04.27 17:53close24530.101.25171.24671.2531-1.0070316.68
49112006.04.27 17:53buy24560.101.25201.24691.2533
49122006.04.27 18:01t/p24560.101.25331.24691.253313.0070329.68
49132006.04.27 18:01buy24570.101.25381.24871.2551
49142006.04.27 18:01buy24580.201.25341.24831.2547
49152006.04.27 18:01buy24590.401.25311.24801.2544
49162006.04.27 18:03t/p24590.401.25441.24801.254452.0070381.68
49172006.04.27 18:03close24580.201.25441.24831.254720.0070401.68
49182006.04.27 18:03close24570.101.25441.24871.25516.0070407.68
49192006.04.27 18:03buy24600.101.25471.24961.2560
49202006.04.27 18:04buy24610.201.25441.24931.2557
49212006.04.27 18:06buy24620.401.25391.24881.2552
49222006.04.27 18:14buy24630.801.25361.24851.2549
49232006.04.27 18:19buy24641.601.25321.24811.2545
49242006.04.27 18:56t/p24641.601.25451.24811.2545208.0070615.68
49252006.04.27 18:56close24630.801.25451.24851.254972.0070687.68
49262006.04.27 18:56close24620.401.25451.24881.255224.0070711.68
49272006.04.27 18:56close24610.201.25451.24931.25572.0070713.68
49282006.04.27 18:56close24600.101.25451.24961.2560-2.0070711.68
49292006.04.27 18:56buy24650.101.25481.24971.2561
49302006.04.27 18:57buy24660.201.25411.24901.2554
49312006.04.27 19:27buy24670.401.25381.24871.2551
49322006.04.27 19:48buy24680.801.25341.24831.2547
49332006.04.27 19:51buy24691.601.25301.24791.2543
49342006.04.28 08:27t/p24691.601.25431.24791.2543190.4570902.13
49352006.04.28 08:27close24680.801.25451.24831.254779.2270981.36
49362006.04.28 08:27close24670.401.25451.24871.255123.6171004.97
49372006.04.28 08:27close24660.201.25451.24901.25545.8171010.77
49382006.04.28 08:27close24650.101.25451.24971.2561-4.1071006.68
49392006.04.28 18:45buy24700.101.26221.25711.2635
49402006.04.28 19:35buy24710.201.26181.25671.2631
49412006.04.28 20:46buy24720.401.26141.25631.2627
49422006.04.28 20:58buy24730.801.26111.25601.2624
49432006.04.28 21:43buy24741.601.26081.25571.2621
49442006.04.28 22:05t/p24741.601.26211.25571.2621208.0071214.68
49452006.04.28 22:05close24730.801.26211.25601.262480.0071294.68
49462006.04.28 22:05close24720.401.26211.25631.262728.0071322.68
49472006.04.28 22:05close24710.201.26211.25671.26316.0071328.68
49482006.04.28 22:05close24700.101.26211.25711.2635-1.0071327.68
49492006.04.28 22:05buy24750.101.26241.25731.2637
49502006.04.28 22:14t/p24750.101.26371.25731.263713.0071340.68
49512006.04.28 22:14buy24760.101.26401.25891.2653
49522006.04.28 22:16buy24770.201.26351.25841.2648
49532006.04.28 22:51buy24780.401.26321.25811.2645
49542006.05.01 00:00buy24790.801.26281.25771.2641
49552006.05.01 00:01buy24801.601.26241.25731.2637
49562006.05.01 06:17t/p24801.601.26371.25731.2637208.0071548.68
49572006.05.01 06:17close24790.801.26371.25771.264172.0071620.68
49582006.05.01 06:17close24780.401.26371.25811.26456.8471627.51
49592006.05.01 06:17close24770.201.26371.25841.2648-2.5871624.93
49602006.05.01 06:17close24760.101.26371.25891.2653-6.2971618.64
49612006.05.01 22:30sell24810.101.25831.26341.2570
49622006.05.01 22:31sell24820.201.25861.26371.2573
49632006.05.01 23:08sell24830.401.25891.26401.2576
49642006.05.01 23:36t/p24830.401.25761.26401.257652.0071670.64
49652006.05.01 23:36close24820.201.25751.26371.257322.0071692.64
49662006.05.01 23:36close24810.101.25751.26341.25708.0071700.64
49672006.05.01 23:36sell24840.101.25721.26231.2559
49682006.05.02 00:37sell24850.201.25761.26271.2563
49692006.05.02 01:31sell24860.401.25821.26331.2569
49702006.05.02 01:41t/p24860.401.25691.26331.256952.0071752.64
49712006.05.02 01:41close24850.201.25691.26271.256314.0071766.64
49722006.05.02 01:41close24840.101.25691.26231.25593.4671770.11
49732006.05.02 12:45buy24870.101.26491.25981.2662
49742006.05.02 12:56buy24880.201.26451.25941.2658
49752006.05.02 12:59buy24890.401.26411.25901.2654
49762006.05.02 13:00buy24900.801.26381.25871.2651
49772006.05.02 13:05buy24911.601.26341.25831.2647
49782006.05.02 14:19t/p24911.601.26471.25831.2647208.0071978.11
49792006.05.02 14:19close24900.801.26481.25871.265180.0072058.11
49802006.05.02 14:19close24890.401.26481.25901.265428.0072086.11
49812006.05.02 14:19close24880.201.26481.25941.26586.0072092.11
49822006.05.02 14:19close24870.101.26481.25981.2662-1.0072091.11
49832006.05.02 16:15buy24920.101.26311.25801.2644
49842006.05.02 16:23t/p24920.101.26441.25801.264413.0072104.11
49852006.05.02 16:23buy24930.101.26471.25961.2660
49862006.05.02 16:24buy24940.201.26441.25931.2657
49872006.05.02 16:28buy24950.401.26401.25891.2653
49882006.05.02 16:37t/p24950.401.26531.25891.265352.0072156.11
49892006.05.02 16:37close24940.201.26531.25931.265718.0072174.11
49902006.05.02 16:37close24930.101.26531.25961.26606.0072180.11
49912006.05.02 16:37buy24960.101.26561.26051.2669
49922006.05.02 16:37buy24970.201.26491.25981.2662
49932006.05.02 16:38buy24980.401.26441.25931.2657
49942006.05.02 16:41buy24990.801.26401.25891.2653
49952006.05.02 17:16buy25001.601.26371.25861.2650
49962006.05.02 17:44t/p25001.601.26501.25861.2650208.0072388.11
49972006.05.02 17:44close24990.801.26511.25891.265388.0072476.11
49982006.05.02 17:44close24980.401.26511.25931.265728.0072504.11
49992006.05.02 17:44close24970.201.26511.25981.26624.0072508.11
50002006.05.02 17:44close24960.101.26511.26051.2669-5.0072503.11
50012006.05.04 17:00buy25010.101.26891.26381.2702
50022006.05.04 17:01buy25020.201.26851.26341.2698
50032006.05.04 17:03buy25030.401.26801.26291.2693
50042006.05.04 17:09t/p25030.401.26931.26291.269352.0072555.11
50052006.05.04 17:09close25020.201.26931.26341.269816.0072571.11
50062006.05.04 17:09close25010.101.26931.26381.27024.0072575.11
50072006.05.04 17:09buy25040.101.26961.26451.2709
50082006.05.04 17:09buy25050.201.26931.26421.2706
50092006.05.04 17:13buy25060.401.26891.26381.2702
50102006.05.04 17:13buy25070.801.26841.26331.2697
50112006.05.04 17:14buy25081.601.26811.26301.2694
50122006.05.04 17:40t/p25081.601.26941.26301.2694208.0072783.11
50132006.05.04 17:40close25070.801.26941.26331.269780.0072863.11
50142006.05.04 17:40close25060.401.26941.26381.270220.0072883.11
50152006.05.04 17:40close25050.201.26941.26421.27062.0072885.11
50162006.05.04 17:40close25040.101.26941.26451.2709-2.0072883.11
50172006.05.04 17:40buy25090.101.26971.26461.2710
50182006.05.04 17:40buy25100.201.26931.26421.2706
50192006.05.04 17:41buy25110.401.26891.26381.2702
50202006.05.04 17:51buy25120.801.26851.26341.2698
50212006.05.04 17:52buy25131.601.26811.26301.2694
50222006.05.04 20:08t/p25131.601.26941.26301.2694208.0073091.11
50232006.05.04 20:08close25120.801.26941.26341.269872.0073163.11
50242006.05.04 20:08close25110.401.26941.26381.270220.0073183.11
50252006.05.04 20:08close25100.201.26941.26421.27062.0073185.11
50262006.05.04 20:08close25090.101.26941.26461.2710-3.0073182.11
50272006.05.04 20:08buy25140.101.26971.26461.2710
50282006.05.04 20:11t/p25140.101.27101.26461.271013.0073195.11
50292006.05.04 20:11buy25150.101.27141.26631.2727
50302006.05.04 20:11buy25160.201.27101.26591.2723
50312006.05.04 20:17t/p25160.201.27231.26591.272326.0073221.11
50322006.05.04 20:17close25150.101.27231.26631.27279.0073230.11
50332006.05.04 20:17buy25170.101.27261.26751.2739
50342006.05.04 20:18buy25180.201.27181.26671.2731
50352006.05.04 20:19buy25190.401.27151.26641.2728
50362006.05.04 20:49buy25200.801.27111.26601.2724
50372006.05.04 22:06buy25211.601.27081.26571.2721
50382006.05.05 09:03s/l25170.101.26751.26751.2739-52.1073178.01
50392006.05.05 09:03close25211.601.26741.26571.2721-561.5472616.47
50402006.05.05 09:03close25200.801.26741.26601.2724-304.7872311.69
50412006.05.05 09:03close25190.401.26741.26641.2728-168.3972143.30
50422006.05.05 09:03close25180.201.26741.26671.2731-90.1972053.11
50432006.05.05 16:45buy25220.101.27351.26841.2748
50442006.05.05 16:46buy25230.201.27301.26791.2743
50452006.05.05 16:47buy25240.401.27251.26741.2738
50462006.05.05 16:47buy25250.801.27191.26681.2732
50472006.05.05 16:54t/p25250.801.27321.26681.2732104.0072157.11
50482006.05.05 16:54close25240.401.27331.26741.273832.0072189.11
50492006.05.05 16:54close25230.201.27331.26791.27436.0072195.11
50502006.05.05 16:54close25220.101.27331.26841.2748-2.0072193.11
50512006.05.05 16:54buy25260.101.27361.26851.2749
50522006.05.05 16:54buy25270.201.27311.26801.2744
50532006.05.05 17:23buy25280.401.27271.26761.2740
50542006.05.05 18:52t/p25280.401.27401.26761.274052.0072245.11
50552006.05.05 18:52close25270.201.27401.26801.274418.0072263.11
50562006.05.05 18:52close25260.101.27401.26851.27494.0072267.11
50572006.05.09 16:45buy25290.101.27631.27121.2776
50582006.05.09 16:57buy25300.201.27601.27091.2773
50592006.05.09 17:08t/p25300.201.27731.27091.277326.0072293.11
50602006.05.09 17:08close25290.101.27741.27121.277611.0072304.11
50612006.05.09 17:08buy25310.101.27771.27261.2790
50622006.05.09 17:10buy25320.201.27741.27231.2787
50632006.05.09 17:11buy25330.401.27701.27191.2783
50642006.05.09 17:21buy25340.801.27671.27161.2780
50652006.05.09 17:24buy25351.601.27631.27121.2776
50662006.05.10 08:46t/p25351.601.27761.27121.2776190.4572494.56
50672006.05.10 08:46close25340.801.27761.27161.278063.2272557.78
50682006.05.10 08:46close25330.401.27761.27191.278319.6172577.39
50692006.05.10 08:46close25320.201.27761.27231.27871.8172579.20
50702006.05.10 08:46close25310.101.27761.27261.2790-2.1072577.10
50712006.05.11 04:15sell25360.101.27331.27841.2720
50722006.05.11 04:17sell25370.201.27371.27881.2724
50732006.05.11 04:42sell25380.401.27401.27911.2727
50742006.05.11 05:31t/p25380.401.27271.27911.272752.0072629.10
50752006.05.11 05:31close25370.201.27261.27881.272422.0072651.10
50762006.05.11 05:31close25360.101.27261.27841.27207.0072658.10
50772006.05.11 05:31sell25390.101.27231.27741.2710
50782006.05.11 05:36sell25400.201.27261.27771.2713
50792006.05.11 05:56sell25410.401.27301.27811.2717
50802006.05.11 05:56sell25420.801.27331.27841.2720
50812006.05.11 05:58sell25431.601.27381.27891.2725
50822006.05.11 09:17t/p25431.601.27251.27891.2725208.0072866.10
50832006.05.11 09:17close25420.801.27251.27841.272064.0072930.10
50842006.05.11 09:17close25410.401.27251.27811.271720.0072950.10
50852006.05.11 09:17close25400.201.27251.27771.27132.0072952.10
50862006.05.11 09:17close25390.101.27251.27741.2710-2.0072950.10
50872006.05.11 17:00buy25440.101.28191.27681.2832
50882006.05.11 17:17t/p25440.101.28321.27681.283213.0072963.10
50892006.05.11 17:17buy25450.101.28351.27841.2848
50902006.05.11 17:18buy25460.201.28321.27811.2845
50912006.05.11 17:25buy25470.401.28281.27771.2841
50922006.05.11 17:26buy25480.801.28251.27741.2838
50932006.05.11 17:35t/p25480.801.28381.27741.2838104.0073067.10
50942006.05.11 17:35close25470.401.28381.27771.284140.0073107.10
50952006.05.11 17:35close25460.201.28381.27811.284512.0073119.10
50962006.05.11 17:35close25450.101.28381.27841.28483.0073122.10
50972006.05.11 17:35buy25490.101.28411.27901.2854
50982006.05.11 17:36buy25500.201.28381.27871.2851
50992006.05.11 17:40t/p25500.201.28511.27871.285126.0073148.10
51002006.05.11 17:40close25490.101.28511.27901.285410.0073158.10
51012006.05.11 17:40buy25510.101.28541.28031.2867
51022006.05.11 17:42buy25520.201.28501.27991.2863
51032006.05.11 17:47buy25530.401.28471.27961.2860
51042006.05.11 17:48buy25540.801.28411.27901.2854
51052006.05.11 17:49buy25551.601.28381.27871.2851
51062006.05.11 17:55t/p25551.601.28511.27871.2851208.0073366.10
51072006.05.11 17:55close25540.801.28511.27901.285480.0073446.10
51082006.05.11 17:55close25530.401.28511.27961.286016.0073462.10
51092006.05.11 17:55close25520.201.28511.27991.28632.0073464.10
51102006.05.11 17:55close25510.101.28511.28031.2867-3.0073461.10
51112006.05.11 17:55buy25560.101.28541.28031.2867
51122006.05.11 17:55buy25570.201.28501.27991.2863
51132006.05.11 18:19buy25580.401.28471.27961.2860
51142006.05.11 18:20buy25590.801.28431.27921.2856
51152006.05.11 18:28buy25601.601.28391.27881.2852
51162006.05.11 18:45t/p25601.601.28521.27881.2852208.0073669.10
51172006.05.11 18:45close25590.801.28521.27921.285672.0073741.10
51182006.05.11 18:45close25580.401.28521.27961.286020.0073761.10
51192006.05.11 18:45close25570.201.28521.27991.28634.0073765.10
51202006.05.11 18:45close25560.101.28521.28031.2867-2.0073763.10
51212006.05.11 18:45buy25610.101.28551.28041.2868
51222006.05.11 18:52t/p25610.101.28681.28041.286813.0073776.10
51232006.05.11 18:52buy25620.101.28731.28221.2886
51242006.05.11 18:52buy25630.201.28691.28181.2882
51252006.05.11 18:54buy25640.401.28661.28151.2879
51262006.05.11 18:56buy25650.801.28621.28111.2875
51272006.05.11 19:09buy25661.601.28591.28081.2872
51282006.05.12 02:13t/p25661.601.28721.28081.2872190.4573966.55
51292006.05.12 02:13close25650.801.28721.28111.287571.2274037.77
51302006.05.12 02:13close25640.401.28721.28151.287919.6174057.39
51312006.05.12 02:13close25630.201.28721.28181.28823.8174061.19
51322006.05.12 02:13close25620.101.28721.28221.2886-2.1074059.09
51332006.05.12 12:15buy25670.101.29281.28771.2941
51342006.05.12 12:18buy25680.201.29251.28741.2938
51352006.05.12 12:33buy25690.401.29211.28701.2934
51362006.05.12 12:34buy25700.801.29171.28661.2930
51372006.05.12 12:34buy25711.601.29131.28621.2926
51382006.05.12 12:45t/p25711.601.29261.28621.2926208.0074267.09
51392006.05.12 12:45close25700.801.29261.28661.293072.0074339.09
51402006.05.12 12:45close25690.401.29261.28701.293420.0074359.09
51412006.05.12 12:45close25680.201.29261.28741.29382.0074361.09
51422006.05.12 12:45close25670.101.29261.28771.2941-2.0074359.09
51432006.05.12 12:45buy25720.101.29291.28781.2942
51442006.05.12 12:48buy25730.201.29261.28751.2939
51452006.05.12 12:53buy25740.401.29221.28711.2935
51462006.05.12 13:26buy25750.801.29181.28671.2931
51472006.05.12 13:50buy25761.601.29121.28611.2925
51482006.05.12 14:30s/l25720.101.28781.28781.2942-51.0074308.09
51492006.05.12 14:30close25761.601.28781.28611.2925-544.0073764.09
51502006.05.12 14:30close25750.801.28781.28671.2931-320.0073444.09
51512006.05.12 14:30close25740.401.28781.28711.2935-176.0073268.09
51522006.05.12 14:30close25730.201.28781.28751.2939-96.0073172.09
51532006.05.15 01:15buy25770.101.29601.29091.2973
51542006.05.15 01:22buy25780.201.29561.29051.2969
51552006.05.15 01:25buy25790.401.29521.29011.2965
51562006.05.15 02:00buy25800.801.29481.28971.2961
51572006.05.15 02:01buy25811.601.29421.28911.2955
51582006.05.15 08:28s/l25770.101.29091.29091.2973-51.0073121.09
51592006.05.15 08:28close25811.601.29081.28911.2955-544.0072577.09
51602006.05.15 08:28close25800.801.29081.28971.2961-320.0072257.09
51612006.05.15 08:28close25790.401.29081.29011.2965-176.0072081.09
51622006.05.15 08:28close25780.201.29081.29051.2969-96.0071985.09
51632006.05.15 10:45sell25820.101.28391.28901.2826
51642006.05.15 10:45sell25830.201.28441.28951.2831
51652006.05.15 10:46sell25840.401.28481.28991.2835
51662006.05.15 11:21t/p25840.401.28351.28991.283552.0072037.09
51672006.05.15 11:21close25830.201.28341.28951.283120.0072057.09
51682006.05.15 11:21close25820.101.28341.28901.28265.0072062.09
51692006.05.15 11:21sell25850.101.28311.28821.2818
51702006.05.15 11:30sell25860.201.28341.28851.2821
51712006.05.15 11:37sell25870.401.28381.28891.2825
51722006.05.15 11:38sell25880.801.28411.28921.2828
51732006.05.15 12:38t/p25880.801.28281.28921.2828104.0072166.09
51742006.05.15 12:38close25870.401.28281.28891.282540.0072206.09
51752006.05.15 12:38close25860.201.28281.28851.282112.0072218.09
51762006.05.15 12:38close25850.101.28281.28821.28183.0072221.09
51772006.05.15 12:38sell25890.101.28251.28761.2812
51782006.05.15 12:52t/p25890.101.28121.28761.281213.0072234.09
51792006.05.15 12:52sell25900.101.28091.28601.2796
51802006.05.15 13:09sell25910.201.28131.28641.2800
51812006.05.15 13:23sell25920.401.28161.28671.2803
51822006.05.15 13:25sell25930.801.28201.28711.2807
51832006.05.15 13:46sell25941.601.28241.28751.2811
51842006.05.15 15:00s/l25900.101.28601.28601.2796-51.0072183.09
51852006.05.15 15:00close25941.601.28611.28751.2811-592.0071591.09
51862006.05.15 15:00close25930.801.28611.28711.2807-328.0071263.09
51872006.05.15 15:00close25920.401.28611.28671.2803-180.0071083.09
51882006.05.15 15:00close25910.201.28611.28641.2800-96.0070987.09
51892006.05.15 15:00sell25950.101.28581.29091.2845
51902006.05.15 15:00sell25960.201.28611.29121.2848
51912006.05.15 15:00t/p25950.101.28451.29091.284513.0071000.09
51922006.05.15 15:00t/p25960.201.28481.29121.284826.0071026.09
51932006.05.15 15:00sell25970.101.28421.28931.2829
51942006.05.15 15:00sell25980.201.28461.28971.2833
51952006.05.15 15:00sell25990.401.28531.29041.2840
51962006.05.15 15:00sell26000.801.28571.29081.2844
51972006.05.15 15:01sell26011.601.28611.29121.2848
51982006.05.15 15:02t/p26011.601.28481.29121.2848208.0071234.09
51992006.05.15 15:02close26000.801.28471.29081.284480.0071314.09
52002006.05.15 15:02close25990.401.28471.29041.284024.0071338.09
52012006.05.15 15:02close25980.201.28471.28971.2833-2.0071336.09
52022006.05.15 15:02close25970.101.28471.28931.2829-5.0071331.09
52032006.05.15 15:02sell26020.101.28441.28951.2831
52042006.05.15 15:02sell26030.201.28521.29031.2839
52052006.05.15 15:03t/p26030.201.28391.29031.283926.0071357.09
52062006.05.15 15:03close26020.101.28391.28951.28315.0071362.09
52072006.05.15 15:03sell26040.101.28361.28871.2823
52082006.05.15 15:03sell26050.201.28391.28901.2826
52092006.05.15 15:03sell26060.401.28431.28941.2830
52102006.05.15 15:07t/p26060.401.28301.28941.283052.0071414.09
52112006.05.15 15:07close26050.201.28281.28901.282622.0071436.09
52122006.05.15 15:07close26040.101.28281.28871.28238.0071444.09
52132006.05.15 15:07sell26070.101.28251.28761.2812
52142006.05.15 15:07sell26080.201.28291.28801.2816
52152006.05.15 15:14sell26090.401.28341.28851.2821
52162006.05.15 15:21t/p26090.401.28211.28851.282152.0071496.09
52172006.05.15 15:21close26080.201.28191.28801.281620.0071516.09
52182006.05.15 15:21close26070.101.28191.28761.28126.0071522.09
52192006.05.15 15:21sell26100.101.28161.28671.2803
52202006.05.15 15:21sell26110.201.28191.28701.2806
52212006.05.15 15:21sell26120.401.28231.28741.2810
52222006.05.15 15:21sell26130.801.28261.28771.2813
52232006.05.15 15:22t/p26130.801.28131.28771.2813104.0071626.09
52242006.05.15 15:22close26120.401.28121.28741.281044.0071670.09
52252006.05.15 15:22close26110.201.28121.28701.280614.0071684.09
52262006.05.15 15:22close26100.101.28121.28671.28034.0071688.09
52272006.05.15 15:22sell26140.101.28091.28601.2796
52282006.05.15 15:22sell26150.201.28131.28641.2800
52292006.05.15 15:33sell26160.401.28161.28671.2803
52302006.05.15 15:35sell26170.801.28191.28701.2806
52312006.05.15 15:37sell26181.601.28231.28741.2810
52322006.05.15 18:21t/p26181.601.28101.28741.2810208.0071896.09
52332006.05.15 18:21close26170.801.28101.28701.280672.0071968.09
52342006.05.15 18:21close26160.401.28101.28671.280324.0071992.09
52352006.05.15 18:21close26150.201.28101.28641.28006.0071998.09
52362006.05.15 18:21close26140.101.28101.28601.2796-1.0071997.09
52372006.05.17 17:00sell26190.101.27861.28371.2773
52382006.05.17 17:22t/p26190.101.27731.28371.277313.0072010.09
52392006.05.17 17:22sell26200.101.27691.28201.2756
52402006.05.17 17:22sell26210.201.27731.28241.2760
52412006.05.17 17:27t/p26210.201.27601.28241.276026.0072036.09
52422006.05.17 17:27close26200.101.27601.28201.27569.0072045.09
52432006.05.17 17:27sell26220.101.27571.28081.2744
52442006.05.17 17:27sell26230.201.27641.28151.2751
52452006.05.17 17:29t/p26230.201.27511.28151.275126.0072071.09
52462006.05.17 17:29close26220.101.27491.28081.27448.0072079.09
52472006.05.17 17:29sell26240.101.27461.27971.2733
52482006.05.17 17:29sell26250.201.27501.28011.2737
52492006.05.17 17:30t/p26250.201.27371.28011.273726.0072105.09
52502006.05.17 17:30close26240.101.27351.27971.273311.0072116.09
52512006.05.17 17:30sell26260.101.27321.27831.2719
52522006.05.17 17:30sell26270.201.27371.27881.2724
52532006.05.17 17:34sell26280.401.27441.27951.2731
52542006.05.17 17:35sell26290.801.27481.27991.2735
52552006.05.17 17:51t/p26290.801.27351.27991.2735104.0072220.09
52562006.05.17 17:51close26280.401.27341.27951.273140.0072260.09
52572006.05.17 17:51close26270.201.27341.27881.27246.0072266.09
52582006.05.17 17:51close26260.101.27341.27831.2719-2.0072264.09
52592006.05.17 17:51sell26300.101.27311.27821.2718
52602006.05.17 18:05sell26310.201.27351.27861.2722
52612006.05.17 18:13sell26320.401.27381.27891.2725
52622006.05.17 18:14sell26330.801.27421.27931.2729
52632006.05.17 18:32sell26341.601.27451.27961.2732
52642006.05.17 19:27t/p26341.601.27321.27961.2732208.0072472.09
52652006.05.17 19:27close26330.801.27321.27931.272980.0072552.09
52662006.05.17 19:27close26320.401.27321.27891.272524.0072576.09
52672006.05.17 19:27close26310.201.27321.27861.27226.0072582.09
52682006.05.17 19:27close26300.101.27321.27821.2718-1.0072581.09
52692006.05.17 19:27sell26350.101.27291.27801.2716
52702006.05.17 19:28sell26360.201.27321.27831.2719
52712006.05.17 20:00t/p26360.201.27191.27831.271926.0072607.09
52722006.05.17 20:00close26350.101.27191.27801.271610.0072617.09
52732006.05.17 20:00sell26370.101.27161.27671.2703
52742006.05.17 20:05sell26380.201.27191.27701.2706
52752006.05.17 20:09sell26390.401.27251.27761.2712
52762006.05.17 20:17t/p26390.401.27121.27761.271252.0072669.09
52772006.05.17 20:17close26380.201.27121.27701.270614.0072683.09
52782006.05.17 20:17close26370.101.27121.27671.27034.0072687.09
52792006.05.17 20:17sell26400.101.27091.27601.2696
52802006.05.17 20:18sell26410.201.27131.27641.2700
52812006.05.17 20:41sell26420.401.27161.27671.2703
52822006.05.17 20:41sell26430.801.27211.27721.2708
52832006.05.17 20:45sell26441.601.27241.27751.2711
52842006.05.18 02:26s/l26400.101.27601.27601.2696-50.5472636.56
52852006.05.18 02:26close26441.601.27601.27751.2711-568.5872067.98
52862006.05.18 02:26close26430.801.27601.27721.2708-308.2971759.69
52872006.05.18 02:26close26420.401.27601.27671.2703-174.1471585.55
52882006.05.18 02:26close26410.201.27601.27641.2700-93.0771492.48
52892006.05.18 16:15buy26450.101.28151.27641.2828
52902006.05.18 16:15buy26460.201.28121.27611.2825
52912006.05.18 16:15buy26470.401.28081.27571.2821
52922006.05.18 16:16buy26480.801.28041.27531.2817
52932006.05.18 16:26buy26491.601.27941.27431.2807
52942006.05.18 16:45t/p26491.601.28071.27431.2807208.0071700.48
52952006.05.18 16:45close26480.801.28071.27531.281724.0071724.48
52962006.05.18 16:45close26470.401.28071.27571.2821-4.0071720.48
52972006.05.18 16:45close26460.201.28071.27611.2825-10.0071710.48
52982006.05.18 16:45close26450.101.28071.27641.2828-8.0071702.48
52992006.05.19 10:15sell26500.101.27761.28271.2763
53002006.05.19 10:50sell26510.201.27801.28311.2767
53012006.05.19 11:05sell26520.401.27841.28351.2771
53022006.05.19 11:44t/p26520.401.27711.28351.277152.0071754.48
53032006.05.19 11:44close26510.201.27711.28311.276718.0071772.48
53042006.05.19 11:44close26500.101.27711.28271.27635.0071777.48
53052006.05.19 12:30sell26530.101.27541.28051.2741
53062006.05.19 12:35sell26540.201.27581.28091.2745
53072006.05.19 12:40sell26550.401.27621.28131.2749
53082006.05.19 13:03sell26560.801.27661.28171.2753
53092006.05.19 13:32t/p26560.801.27531.28171.2753104.0071881.48
53102006.05.19 13:32close26550.401.27531.28131.274936.0071917.48
53112006.05.19 13:32close26540.201.27531.28091.274510.0071927.48
53122006.05.19 13:32close26530.101.27531.28051.27411.0071928.48
53132006.05.19 14:00sell26570.101.27641.28151.2751
53142006.05.19 14:11sell26580.201.27681.28191.2755
53152006.05.19 14:12sell26590.401.27731.28241.2760
53162006.05.19 14:24t/p26590.401.27601.28241.276052.0071980.48
53172006.05.19 14:24close26580.201.27601.28191.275516.0071996.48
53182006.05.19 14:24close26570.101.27601.28151.27514.0072000.48
53192006.05.19 14:24sell26600.101.27571.28081.2744
53202006.05.19 14:35t/p26600.101.27441.28081.274413.0072013.48
53212006.05.19 14:35sell26610.101.27391.27901.2726
53222006.05.19 14:37sell26620.201.27431.27941.2730
53232006.05.19 14:39sell26630.401.27471.27981.2734
53242006.05.19 14:44sell26640.801.27511.28021.2738
53252006.05.19 14:46sell26651.601.27541.28051.2741
53262006.05.19 14:59t/p26651.601.27411.28051.2741208.0072221.48
53272006.05.19 14:59close26640.801.27411.28021.273880.0072301.48
53282006.05.19 14:59close26630.401.27411.27981.273424.0072325.48
53292006.05.19 14:59close26620.201.27411.27941.27304.0072329.48
53302006.05.19 14:59close26610.101.27411.27901.2726-2.0072327.48
53312006.05.19 15:00sell26660.101.27261.27771.2713
53322006.05.19 15:01sell26670.201.27301.27811.2717
53332006.05.19 15:04t/p26670.201.27171.27811.271726.0072353.48
53342006.05.19 15:04close26660.101.27151.27771.271311.0072364.48
53352006.05.19 15:04sell26680.101.27121.27631.2699
53362006.05.19 15:06sell26690.201.27171.27681.2704
53372006.05.19 15:10sell26700.401.27241.27751.2711
53382006.05.19 15:14sell26710.801.27281.27791.2715
53392006.05.19 15:23sell26721.601.27321.27831.2719
53402006.05.19 16:24t/p26721.601.27191.27831.2719208.0072572.48
53412006.05.19 16:24close26710.801.27191.27791.271572.0072644.48
53422006.05.19 16:24close26700.401.27191.27751.271120.0072664.48
53432006.05.19 16:24close26690.201.27191.27681.2704-4.0072660.48
53442006.05.19 16:24close26680.101.27191.27631.2699-7.0072653.48
53452006.05.19 16:24sell26730.101.27161.27671.2703
53462006.05.19 16:25sell26740.201.27191.27701.2706
53472006.05.19 16:33t/p26740.201.27061.27701.270626.0072679.48
53482006.05.19 16:33close26730.101.27061.27671.270310.0072689.48
53492006.05.19 16:33sell26750.101.27031.27541.2690
53502006.05.19 16:35sell26760.201.27071.27581.2694
53512006.05.19 16:36sell26770.401.27101.27611.2697
53522006.05.19 16:37sell26780.801.27131.27641.2700
53532006.05.19 16:37sell26791.601.27171.27681.2704
53542006.05.19 16:44t/p26791.601.27041.27681.2704208.0072897.48
53552006.05.19 16:44close26780.801.27041.27641.270072.0072969.48
53562006.05.19 16:44close26770.401.27041.27611.269724.0072993.48
53572006.05.19 16:44close26760.201.27041.27581.26946.0072999.48
53582006.05.19 16:44close26750.101.27041.27541.2690-1.0072998.48
53592006.05.19 16:44sell26800.101.27011.27521.2688
53602006.05.19 16:44sell26810.201.27041.27551.2691
53612006.05.19 16:44sell26820.401.27091.27601.2696
53622006.05.19 16:45sell26830.801.27131.27641.2700
53632006.05.19 16:46sell26841.601.27161.27671.2703
53642006.05.19 17:10t/p26841.601.27031.27671.2703208.0073206.48
53652006.05.19 17:10close26830.801.27021.27641.270088.0073294.48
53662006.05.19 17:10close26820.401.27021.27601.269628.0073322.48
53672006.05.19 17:10close26810.201.27021.27551.26914.0073326.48
53682006.05.19 17:10close26800.101.27021.27521.2688-1.0073325.48
53692006.05.19 17:10sell26850.101.26991.27501.2686
53702006.05.19 17:10sell26860.201.27021.27531.2689
53712006.05.19 17:11sell26870.401.27071.27581.2694
53722006.05.19 17:13sell26880.801.27101.27611.2697
53732006.05.19 17:15t/p26880.801.26971.27611.2697104.0073429.48
53742006.05.19 17:15close26870.401.26971.27581.269440.0073469.48
53752006.05.19 17:15close26860.201.26971.27531.268910.0073479.48
53762006.05.19 17:15close26850.101.26971.27501.26862.0073481.48
53772006.05.19 17:45sell26890.101.27261.27771.2713
53782006.05.19 17:45sell26900.201.27311.27821.2718
53792006.05.19 17:47sell26910.401.27351.27861.2722
53802006.05.19 17:55sell26920.801.27381.27891.2725
53812006.05.19 17:56sell26931.601.27431.27941.2730
53822006.05.19 19:55s/l26890.101.27771.27771.2713-51.0073430.48
53832006.05.19 19:55close26931.601.27781.27941.2730-560.0172870.47
53842006.05.19 19:55close26920.801.27781.27891.2725-320.0072550.47
53852006.05.19 19:55close26910.401.27781.27861.2722-172.0072378.47
53862006.05.19 19:55close26900.201.27781.27821.2718-94.0072284.47
53872006.05.22 16:30buy26940.101.28131.27621.2826
53882006.05.22 16:31buy26950.201.28091.27581.2822
53892006.05.22 16:33buy26960.401.28051.27541.2818
53902006.05.22 17:02t/p26960.401.28181.27541.281852.0072336.47
53912006.05.22 17:02close26950.201.28191.27581.282220.0072356.47
53922006.05.22 17:02close26940.101.28191.27621.28266.0072362.47
53932006.05.22 17:02buy26970.101.28221.27711.2835
53942006.05.22 17:04buy26980.201.28191.27681.2832
53952006.05.22 17:06buy26990.401.28161.27651.2829
53962006.05.22 17:12t/p26990.401.28291.27651.282952.0072414.47
53972006.05.22 17:12close26980.201.28301.27681.283222.0072436.47
53982006.05.22 17:12close26970.101.28301.27711.28358.0072444.47
53992006.05.22 17:12buy27000.101.28331.27821.2846
54002006.05.22 17:12buy27010.201.28251.27741.2838
54012006.05.22 17:14t/p27010.201.28381.27741.283826.0072470.47
54022006.05.22 17:14close27000.101.28381.27821.28465.0072475.47
54032006.05.22 17:14buy27020.101.28411.27901.2854
54042006.05.22 17:16buy27030.201.28381.27871.2851
54052006.05.22 17:20buy27040.401.28351.27841.2848
54062006.05.22 17:22buy27050.801.28321.27811.2845
54072006.05.22 17:51t/p27050.801.28451.27811.2845104.0072579.47
54082006.05.22 17:51close27040.401.28461.27841.284844.0072623.47
54092006.05.22 17:51close27030.201.28461.27871.285116.0072639.47
54102006.05.22 17:51close27020.101.28461.27901.28545.0072644.47
54112006.05.22 17:51buy27060.101.28491.27981.2862
54122006.05.22 18:04buy27070.201.28451.27941.2858
54132006.05.22 18:05buy27080.401.28401.27891.2853
54142006.05.22 18:16buy27090.801.28361.27851.2849
54152006.05.22 18:26buy27101.601.28321.27811.2845
54162006.05.22 19:38t/p27101.601.28451.27811.2845208.0072852.47
54172006.05.22 19:38close27090.801.28461.27851.284980.0072932.47
54182006.05.22 19:38close27080.401.28461.27891.285324.0072956.47
54192006.05.22 19:38close27070.201.28461.27941.28582.0072958.47
54202006.05.22 19:38close27060.101.28461.27981.2862-3.0072955.47
54212006.05.22 19:38buy27110.101.28491.27981.2862
54222006.05.22 19:45buy27120.201.28451.27941.2858
54232006.05.22 19:47buy27130.401.28391.27881.2852
54242006.05.22 20:02t/p27130.401.28521.27881.285252.0073007.47
54252006.05.22 20:02close27120.201.28531.27941.285816.0073023.47
54262006.05.22 20:02close27110.101.28531.27981.28624.0073027.47
54272006.05.22 20:30buy27140.101.28781.28271.2891
54282006.05.22 20:32buy27150.201.28741.28231.2887
54292006.05.22 20:36buy27160.401.28691.28181.2882
54302006.05.22 20:38buy27170.801.28661.28151.2879
54312006.05.22 21:05buy27181.601.28621.28111.2875
54322006.05.22 23:19t/p27181.601.28751.28111.2875208.0073235.47
54332006.05.22 23:19close27170.801.28751.28151.287972.0073307.47
54342006.05.22 23:19close27160.401.28751.28181.288224.0073331.47
54352006.05.22 23:19close27150.201.28751.28231.28872.0073333.47
54362006.05.22 23:19close27140.101.28751.28271.2891-3.0073330.47
54372006.05.22 23:19buy27190.101.28781.28271.2891
54382006.05.22 23:22buy27200.201.28751.28241.2888
54392006.05.22 23:29buy27210.401.28701.28191.2883
54402006.05.22 23:37buy27220.801.28661.28151.2879
54412006.05.22 23:57buy27231.601.28611.28101.2874
54422006.05.23 06:53t/p27231.601.28741.28101.2874190.4573520.92
54432006.05.23 06:53close27220.801.28761.28151.287971.2273592.14
54442006.05.23 06:53close27210.401.28761.28191.288319.6173611.75
54452006.05.23 06:53close27200.201.28761.28241.2888-0.1973611.56
54462006.05.23 06:53close27190.101.28761.28271.2891-3.1073608.46
54472006.05.24 02:00sell27240.101.27911.28421.2778
54482006.05.24 02:07sell27250.201.27951.28461.2782
54492006.05.24 02:07sell27260.401.27981.28491.2785
54502006.05.24 02:13sell27270.801.28061.28571.2793
54512006.05.24 02:14sell27281.601.28101.28611.2797
54522006.05.24 02:28t/p27281.601.27971.28611.2797208.0073816.46
54532006.05.24 02:28close27270.801.27971.28571.279372.0073888.46
54542006.05.24 02:28close27260.401.27971.28491.27854.0073892.46
54552006.05.24 02:28close27250.201.27971.28461.2782-4.0073888.46
54562006.05.24 02:28close27240.101.27971.28421.2778-6.0073882.46
54572006.05.24 02:28sell27290.101.27941.28451.2781
54582006.05.24 02:30sell27300.201.27981.28491.2785
54592006.05.24 02:53t/p27300.201.27851.28491.278526.0073908.46
54602006.05.24 02:53close27290.101.27841.28451.278110.0073918.46
54612006.05.24 03:30sell27310.101.27931.28441.2780
54622006.05.24 03:30sell27320.201.27961.28471.2783
54632006.05.24 04:22sell27330.401.28001.28511.2787
54642006.05.24 04:36sell27340.801.28041.28551.2791
54652006.05.24 05:28t/p27340.801.27911.28551.2791104.0074022.46
54662006.05.24 05:28close27330.401.27901.28511.278740.0074062.46
54672006.05.24 05:28close27320.201.27901.28471.278312.0074074.46
54682006.05.24 05:28close27310.101.27901.28441.27803.0074077.46
54692006.05.24 10:45buy27350.101.28561.28051.2869
54702006.05.24 10:54buy27360.201.28531.28021.2866
54712006.05.24 11:10buy27370.401.28491.27981.2862
54722006.05.24 11:12buy27380.801.28451.27941.2858
54732006.05.24 11:17buy27391.601.28411.27901.2854
54742006.05.24 11:38t/p27391.601.28541.27901.2854208.0074285.46
54752006.05.24 11:38close27380.801.28551.27941.285880.0074365.46
54762006.05.24 11:38close27370.401.28551.27981.286224.0074389.46
54772006.05.24 11:38close27360.201.28551.28021.28664.0074393.46
54782006.05.24 11:38close27350.101.28551.28051.2869-1.0074392.46
54792006.05.24 13:15buy27400.101.28601.28091.2873
54802006.05.24 13:29buy27410.201.28551.28041.2868
54812006.05.24 13:35buy27420.401.28511.28001.2864
54822006.05.24 13:57buy27430.801.28471.27961.2860
54832006.05.24 14:30t/p27430.801.28601.27961.2860104.0074496.46
54842006.05.24 14:30close27420.401.28641.28001.286452.0074548.46
54852006.05.24 14:30close27410.201.28641.28041.286818.0074566.46
54862006.05.24 14:30close27400.101.28641.28091.28734.0074570.46
54872006.05.24 15:15buy27440.101.28261.27751.2839
54882006.05.24 15:26t/p27440.101.28391.27751.283913.0074583.46
54892006.05.24 15:26buy27450.101.28421.27911.2855
54902006.05.24 15:28buy27460.201.28391.27881.2852
54912006.05.24 16:00buy27470.401.28351.27841.2848
54922006.05.24 16:00buy27480.801.28301.27791.2843
54932006.05.24 16:01buy27491.601.28261.27751.2839
54942006.05.24 16:09s/l27450.101.27911.27911.2855-51.0074532.46
54952006.05.24 16:09s/l27460.201.27881.27881.2852-102.0074430.46
54962006.05.24 16:09close27491.601.27871.27751.2839-624.0073806.46
54972006.05.24 16:09close27480.801.27871.27791.2843-344.0073462.46
54982006.05.24 16:09close27470.401.27871.27841.2848-192.0073270.46
54992006.05.24 17:30sell27500.101.27411.27921.2728
55002006.05.24 17:33sell27510.201.27441.27951.2731
55012006.05.24 17:33sell27520.401.27471.27981.2734
55022006.05.24 17:38sell27530.801.27511.28021.2738
55032006.05.24 17:39sell27541.601.27561.28071.2743
55042006.05.24 18:01t/p27541.601.27431.28071.2743208.0073478.46
55052006.05.24 18:01close27530.801.27421.28021.273872.0073550.46
55062006.05.24 18:01close27520.401.27421.27981.273420.0073570.46
55072006.05.24 18:01close27510.201.27421.27951.27314.0073574.46
55082006.05.24 18:01close27500.101.27421.27921.2728-1.0073573.46
55092006.05.24 18:01sell27550.101.27391.27901.2726
55102006.05.24 18:06sell27560.201.27431.27941.2730
55112006.05.24 18:09sell27570.401.27471.27981.2734
55122006.05.24 18:23sell27580.801.27511.28021.2738
55132006.05.24 18:24sell27591.601.27541.28051.2741
55142006.05.25 08:52s/l27550.101.27901.27901.2726-50.5473522.93
55152006.05.25 08:52close27591.601.27911.28051.2741-584.5772938.36
55162006.05.25 08:52close27580.801.27911.28021.2738-316.2972622.07
55172006.05.25 08:52close27570.401.27911.27981.2734-174.1472447.93
55182006.05.25 08:52close27560.201.27911.27941.2730-95.0772352.86
55192006.05.26 17:00sell27600.101.27181.27691.2705
55202006.05.26 17:00sell27610.201.27221.27731.2709
55212006.05.26 17:02sell27620.401.27261.27771.2713
55222006.05.26 17:13sell27630.801.27331.27841.2720
55232006.05.26 17:16sell27641.601.27371.27881.2724
55242006.05.26 18:53t/p27641.601.27241.27881.2724208.0072560.86
55252006.05.26 18:53close27630.801.27221.27841.272088.0072648.86
55262006.05.26 18:53close27620.401.27221.27771.271316.0072664.86
55272006.05.26 18:53close27610.201.27221.27731.27090.0072664.86
55282006.05.26 18:53close27600.101.27221.27691.2705-4.0072660.86
55292006.05.26 18:53sell27650.101.27191.27701.2706
55302006.05.26 19:26sell27660.201.27241.27751.2711
55312006.05.26 19:36sell27670.401.27291.27801.2716
55322006.05.26 20:03sell27680.801.27331.27841.2720
55332006.05.26 20:05sell27691.601.27371.27881.2724
55342006.05.26 21:15t/p27691.601.27241.27881.2724208.0072868.86
55352006.05.26 21:15close27680.801.27231.27841.272080.0072948.86
55362006.05.26 21:15close27670.401.27231.27801.271624.0072972.86
55372006.05.26 21:15close27660.201.27231.27751.27112.0072974.86
55382006.05.26 21:15close27650.101.27231.27701.2706-4.0072970.86
55392006.05.26 21:15sell27700.101.27201.27711.2707
55402006.05.26 21:17sell27710.201.27241.27751.2711
55412006.05.26 21:49sell27720.401.27281.27791.2715
55422006.05.26 22:27sell27730.801.27311.27821.2718
55432006.05.26 22:40sell27741.601.27351.27861.2722
55442006.05.29 00:11t/p27741.601.27221.27861.2722230.2773201.13
55452006.05.29 00:11close27730.801.27211.27821.271891.1473292.26
55462006.05.29 00:11close27720.401.27211.27791.271533.5773325.83
55472006.05.29 00:11close27710.201.27211.27751.27118.7873334.62
55482006.05.29 00:11close27700.101.27211.27711.27070.3973335.01
55492006.05.30 08:45buy27750.101.28341.27831.2847
55502006.05.30 09:02t/p27750.101.28471.27831.284713.0073348.01
55512006.05.30 09:02buy27760.101.28541.28031.2867
55522006.05.30 09:13buy27770.201.28501.27991.2863
55532006.05.30 09:30buy27780.401.28471.27961.2860
55542006.05.30 09:31buy27790.801.28431.27921.2856
55552006.05.30 09:46t/p27790.801.28561.27921.2856104.0073452.01
55562006.05.30 09:46close27780.401.28581.27961.286044.0073496.01
55572006.05.30 09:46close27770.201.28581.27991.286316.0073512.01
55582006.05.30 09:46close27760.101.28581.28031.28674.0073516.01
55592006.05.30 09:46buy27800.101.28611.28101.2874
55602006.05.30 09:49buy27810.201.28551.28041.2868
55612006.05.30 09:55buy27820.401.28521.28011.2865
55622006.05.30 10:10buy27830.801.28481.27971.2861
55632006.05.30 10:36buy27841.601.28451.27941.2858
55642006.05.30 11:49t/p27841.601.28581.27941.2858208.0073724.01
55652006.05.30 11:49close27830.801.28581.27971.286180.0073804.01
55662006.05.30 11:49close27820.401.28581.28011.286524.0073828.01
55672006.05.30 11:49close27810.201.28581.28041.28686.0073834.01
55682006.05.30 11:49close27800.101.28581.28101.2874-3.0073831.01
55692006.05.30 11:49buy27850.101.28611.28101.2874
55702006.05.30 11:50t/p27850.101.28741.28101.287413.0073844.01
55712006.05.30 11:50buy27860.101.28781.28271.2891
55722006.05.30 11:50buy27870.201.28711.28201.2884
55732006.05.30 13:04buy27880.401.28681.28171.2881
55742006.05.30 13:25buy27890.801.28631.28121.2876
55752006.05.30 13:36buy27901.601.28601.28091.2873
55762006.05.30 14:17s/l27860.101.28271.28271.2891-51.0073793.01
55772006.05.30 14:17close27901.601.28271.28091.2873-528.0073265.01
55782006.05.30 14:17close27890.801.28271.28121.2876-288.0072977.01
55792006.05.30 14:17close27880.401.28271.28171.2881-164.0072813.01
55802006.05.30 14:17close27870.201.28271.28201.2884-88.0072725.01
55812006.06.02 15:15buy27910.101.29311.28801.2944
55822006.06.02 15:15buy27920.201.29261.28751.2939
55832006.06.02 15:22buy27930.401.29221.28711.2935
55842006.06.02 15:28buy27940.801.29171.28661.2930
55852006.06.02 15:40buy27951.601.29141.28631.2927
55862006.06.02 16:42t/p27951.601.29271.28631.2927208.0072933.01
55872006.06.02 16:42close27940.801.29271.28661.293080.0073013.01
55882006.06.02 16:42close27930.401.29271.28711.293520.0073033.01
55892006.06.02 16:42close27920.201.29271.28751.29392.0073035.01
55902006.06.02 16:42close27910.101.29271.28801.2944-4.0073031.01
55912006.06.02 16:42buy27960.101.29301.28791.2943
55922006.06.02 16:42buy27970.201.29251.28741.2938
55932006.06.02 17:15buy27980.401.29211.28701.2934
55942006.06.02 17:29buy27990.801.29181.28671.2931
55952006.06.02 17:58buy28001.601.29121.28611.2925
55962006.06.02 18:21t/p28001.601.29251.28611.2925208.0073239.01
55972006.06.02 18:21close27990.801.29251.28671.293156.0073295.01
55982006.06.02 18:21close27980.401.29251.28701.293416.0073311.01
55992006.06.02 18:21close27970.201.29251.28741.29380.0073311.01
56002006.06.02 18:21close27960.101.29251.28791.2943-5.0073306.01
56012006.06.02 18:21buy28010.101.29281.28771.2941
56022006.06.02 18:21buy28020.201.29241.28731.2937
56032006.06.02 19:02t/p28020.201.29371.28731.293726.0073332.01
56042006.06.02 19:02close28010.101.29371.28771.29419.0073341.01
56052006.06.02 19:02buy28030.101.29401.28891.2953
56062006.06.02 19:05buy28040.201.29361.28851.2949
56072006.06.02 19:06buy28050.401.29321.28811.2945
56082006.06.02 19:12buy28060.801.29281.28771.2941
56092006.06.02 19:31buy28071.601.29251.28741.2938
56102006.06.05 02:49t/p28071.601.29381.28741.2938155.3473496.35
56112006.06.05 02:49close28060.801.29381.28771.294153.6773550.02
56122006.06.05 02:49close28050.401.29381.28811.294510.8473560.86
56132006.06.05 02:49close28040.201.29381.28851.2949-2.5873558.28
56142006.06.05 02:49close28030.101.29381.28891.2953-5.2973552.99
56152006.06.06 03:45sell28080.101.28951.29461.2882
56162006.06.06 04:19sell28090.201.28981.29491.2885
56172006.06.06 04:20sell28100.401.29041.29551.2891
56182006.06.06 05:04t/p28100.401.28911.29551.289152.0073604.99
56192006.06.06 05:04close28090.201.28911.29491.288514.0073618.99
56202006.06.06 05:04close28080.101.28911.29461.28824.0073622.99
56212006.06.06 16:00sell28110.101.28391.28901.2826
56222006.06.06 16:42t/p28110.101.28261.28901.282613.0073635.99
56232006.06.06 16:42sell28120.101.28201.28711.2807
56242006.06.06 16:42sell28130.201.28271.28781.2814
56252006.06.06 16:42sell28140.401.28311.28821.2818
56262006.06.06 16:42t/p28140.401.28181.28821.281852.0073687.99
56272006.06.06 16:42close28130.201.28161.28781.281422.0073709.99
56282006.06.06 16:42close28120.101.28161.28711.28074.0073713.99
56292006.06.06 16:42sell28150.101.28131.28641.2800
56302006.06.06 16:42sell28160.201.28181.28691.2805
56312006.06.06 16:42sell28170.401.28221.28731.2809
56322006.06.06 17:32sell28180.801.28251.28761.2812
56332006.06.06 17:33sell28191.601.28291.28801.2816
56342006.06.06 23:10t/p28191.601.28161.28801.2816208.0073921.99
56352006.06.06 23:10close28180.801.28141.28761.281288.0074009.99
56362006.06.06 23:10close28170.401.28141.28731.280932.0074041.99
56372006.06.06 23:10close28160.201.28141.28691.28058.0074049.99
56382006.06.06 23:10close28150.101.28141.28641.2800-1.0074048.99
56392006.06.08 15:15sell28200.101.26721.27231.2659
56402006.06.08 15:16sell28210.201.26751.27261.2662
56412006.06.08 15:18sell28220.401.26801.27311.2667
56422006.06.08 15:26t/p28220.401.26671.27311.266752.0074100.99
56432006.06.08 15:26close28210.201.26671.27261.266216.0074116.99
56442006.06.08 15:26close28200.101.26671.27231.26595.0074121.99
56452006.06.08 15:26sell28230.101.26641.27151.2651
56462006.06.08 15:26sell28240.201.26681.27191.2655
56472006.06.08 15:32t/p28240.201.26551.27191.265526.0074147.99
56482006.06.08 15:32close28230.101.26541.27151.265110.0074157.99
56492006.06.08 15:32sell28250.101.26511.27021.2638
56502006.06.08 15:32sell28260.201.26541.27051.2641
56512006.06.08 15:33sell28270.401.26581.27091.2645
56522006.06.08 15:33t/p28270.401.26451.27091.264552.0074209.99
56532006.06.08 15:33close28260.201.26441.27051.264120.0074229.99
56542006.06.08 15:33close28250.101.26441.27021.26387.0074236.99
56552006.06.08 15:33sell28280.101.26411.26921.2628
56562006.06.08 15:33sell28290.201.26471.26981.2634
56572006.06.08 15:33sell28300.401.26511.27021.2638
56582006.06.08 15:38t/p28300.401.26381.27021.263852.0074288.99
56592006.06.08 15:38close28290.201.26341.26981.263426.0074314.99
56602006.06.08 15:38close28280.101.26341.26921.26287.0074321.99
56612006.06.08 15:38sell28310.101.26311.26821.2618
56622006.06.08 15:38sell28320.201.26351.26861.2622
56632006.06.08 15:39sell28330.401.26381.26891.2625
56642006.06.08 15:44sell28340.801.26421.26931.2629
56652006.06.08 15:56sell28351.601.26461.26971.2633
56662006.06.08 17:23t/p28351.601.26331.26971.2633208.0074529.99
56672006.06.08 17:23close28340.801.26331.26931.262972.0074601.99
56682006.06.08 17:23close28330.401.26331.26891.262520.0074621.99
56692006.06.08 17:23close28320.201.26331.26861.26224.0074625.99
56702006.06.08 17:23close28310.101.26331.26821.2618-2.0074623.99
56712006.06.08 17:23sell28360.101.26301.26811.2617
56722006.06.08 17:26sell28370.201.26351.26861.2622
56732006.06.08 17:31sell28380.401.26381.26891.2625
56742006.06.08 17:37sell28390.801.26421.26931.2629
56752006.06.08 17:39sell28401.601.26461.26971.2633
56762006.06.09 08:17t/p28401.601.26331.26971.2633215.4274839.41
56772006.06.09 08:17close28390.801.26331.26931.262975.7174915.12
56782006.06.09 08:17close28380.401.26331.26891.262521.8674936.98
56792006.06.09 08:17close28370.201.26331.26861.26224.9374941.91
56802006.06.09 08:17close28360.101.26331.26811.2617-2.5474939.37
56812006.06.22 13:30sell28410.101.25911.26421.2578
56822006.06.22 13:37sell28420.201.25941.26451.2581
56832006.06.22 14:05t/p28420.201.25811.26451.258126.0074965.37
56842006.06.22 14:05close28410.101.25811.26421.257810.0074975.37
56852006.06.22 14:05sell28430.101.25781.26291.2565
56862006.06.22 14:05sell28440.201.25811.26321.2568
56872006.06.22 14:16sell28450.401.25861.26371.2573
56882006.06.22 14:35sell28460.801.25891.26401.2576
56892006.06.22 14:36sell28471.601.25921.26431.2579
56902006.06.22 15:19t/p28471.601.25791.26431.2579208.0075183.37
56912006.06.22 15:19close28460.801.25791.26401.257680.0075263.37
56922006.06.22 15:19close28450.401.25791.26371.257328.0075291.37
56932006.06.22 15:19close28440.201.25791.26321.25684.0075295.37
56942006.06.22 15:19close28430.101.25791.26291.2565-1.0075294.37
56952006.06.22 15:19sell28480.101.25761.26271.2563
56962006.06.22 16:13t/p28480.101.25631.26271.256313.0075307.37
56972006.06.22 16:13sell28490.101.25591.26101.2546
56982006.06.22 16:29sell28500.201.25631.26141.2550
56992006.06.22 16:40sell28510.401.25661.26171.2553
57002006.06.22 16:42sell28520.801.25701.26211.2557
57012006.06.22 16:44sell28531.601.25731.26241.2560
57022006.06.23 10:12t/p28531.601.25601.26241.2560215.4275522.79
57032006.06.23 10:12close28520.801.25601.26211.255783.7175606.51
57042006.06.23 10:12close28510.401.25601.26171.255325.8675632.36
57052006.06.23 10:12close28500.201.25601.26141.25506.9375639.29
57062006.06.23 10:12close28490.101.25601.26101.2546-0.5475638.75
57072006.06.23 14:45sell28540.101.24921.25431.2479
57082006.06.23 14:59sell28550.201.24951.25461.2482
57092006.06.23 15:00sell28560.401.24991.25501.2486
57102006.06.23 15:00sell28570.801.25031.25541.2490
57112006.06.23 15:01sell28581.601.25081.25591.2495
57122006.06.26 09:05s/l28540.101.25431.25431.2479-49.6175589.15
57132006.06.26 09:05close28581.601.25431.25591.2495-537.7375051.42
57142006.06.26 09:05close28570.801.25431.25541.2490-308.8674742.55
57152006.06.26 09:05close28560.401.25431.25501.2486-170.4374572.12
57162006.06.26 09:05close28550.201.25431.25461.2482-93.2274478.91
57172006.06.29 21:15buy28590.101.26501.25991.2663
57182006.06.29 21:16buy28600.201.26471.25961.2660
57192006.06.29 21:46buy28610.401.26431.25921.2656
57202006.06.29 22:42t/p28610.401.26561.25921.265652.0074530.91
57212006.06.29 22:42close28600.201.26571.25961.266020.0074550.91
57222006.06.29 22:42close28590.101.26571.25991.26637.0074557.91
57232006.06.29 22:42buy28620.101.26601.26091.2673
57242006.06.30 02:49t/p28620.101.26731.26091.267311.9074569.81
57252006.06.30 02:49buy28630.101.26761.26251.2689
57262006.06.30 02:49buy28640.201.26731.26221.2686
57272006.06.30 03:08t/p28640.201.26861.26221.268626.0074595.81
57282006.06.30 03:08close28630.101.26861.26251.268910.0074605.81
57292006.06.30 03:08buy28650.101.26891.26381.2702
57302006.06.30 03:14buy28660.201.26851.26341.2698
57312006.06.30 03:19buy28670.401.26821.26311.2695
57322006.06.30 03:28t/p28670.401.26951.26311.269552.0074657.81
57332006.06.30 03:28close28660.201.26951.26341.269820.0074677.81
57342006.06.30 03:28close28650.101.26951.26381.27026.0074683.81
57352006.06.30 03:28buy28680.101.26981.26471.2711
57362006.06.30 03:28buy28690.201.26951.26441.2708
57372006.06.30 03:35t/p28690.201.27081.26441.270826.0074709.81
57382006.06.30 03:35close28680.101.27081.26471.271110.0074719.81
57392006.06.30 03:35buy28700.101.27111.26601.2724
57402006.06.30 04:15buy28710.201.27071.26561.2720
57412006.06.30 04:51buy28720.401.27041.26531.2717
57422006.06.30 04:59buy28730.801.27001.26491.2713
57432006.06.30 05:46t/p28730.801.27131.26491.2713104.0074823.81
57442006.06.30 05:46close28720.401.27131.26531.271736.0074859.81
57452006.06.30 05:46close28710.201.27131.26561.272012.0074871.81
57462006.06.30 05:46close28700.101.27131.26601.27242.0074873.81
57472006.06.30 17:45buy28740.101.27791.27281.2792
57482006.06.30 22:00t/p28740.101.27921.27281.279213.0074886.81
57492006.06.30 22:00buy28750.101.27961.27451.2809
57502006.06.30 22:20buy28760.201.27921.27411.2805
57512006.07.03 00:00buy28770.401.27891.27381.2802
57522006.07.03 00:47buy28780.801.27851.27341.2798
57532006.07.03 02:21buy28791.601.27811.27301.2794
57542006.07.03 08:42t/p28791.601.27941.27301.2794208.0075094.81
57552006.07.03 08:42close28780.801.27941.27341.279872.0075166.81
57562006.07.03 08:42close28770.401.27941.27381.280220.0075186.81
57572006.07.03 08:42close28760.201.27941.27411.2805-2.5875184.23
57582006.07.03 08:42close28750.101.27941.27451.2809-5.2975178.94
57592006.07.05 15:15sell28800.101.27471.27981.2734
57602006.07.05 15:22t/p28800.101.27341.27981.273413.0075191.94
57612006.07.05 15:22sell28810.101.27311.27821.2718
57622006.07.05 15:24sell28820.201.27351.27861.2722
57632006.07.05 15:32sell28830.401.27381.27891.2725
57642006.07.05 15:35sell28840.801.27421.27931.2729
57652006.07.05 15:48t/p28840.801.27291.27931.2729104.0075295.94
57662006.07.05 15:48close28830.401.27271.27891.272544.0075339.94
57672006.07.05 15:48close28820.201.27271.27861.272216.0075355.94
57682006.07.05 15:48close28810.101.27271.27821.27184.0075359.94
57692006.07.05 15:48sell28850.101.27241.27751.2711
57702006.07.05 15:59sell28860.201.27291.27801.2716
57712006.07.05 16:15t/p28860.201.27161.27801.271626.0075385.94
57722006.07.05 16:15close28850.101.27161.27751.27118.0075393.94
57732006.07.07 15:15buy28870.101.28271.27761.2840
57742006.07.07 15:17buy28880.201.28241.27731.2837
57752006.07.07 15:44buy28890.401.28191.27681.2832
57762006.07.07 17:35buy28900.801.28151.27641.2828
57772006.07.07 17:47buy28911.601.28111.27601.2824
57782006.07.07 18:29t/p28911.601.28241.27601.2824208.0075601.94
57792006.07.07 18:29close28900.801.28241.27641.282872.0075673.94
57802006.07.07 18:29close28890.401.28241.27681.283220.0075693.94
57812006.07.07 18:29close28880.201.28241.27731.28370.0075693.94
57822006.07.07 18:29close28870.101.28241.27761.2840-3.0075690.94
57832006.07.10 17:00sell28920.101.27381.27891.2725
57842006.07.10 17:07sell28930.201.27421.27931.2729
57852006.07.10 17:27sell28940.401.27451.27961.2732
57862006.07.10 17:55sell28950.801.27501.28011.2737
57872006.07.10 18:02sell28961.601.27531.28041.2740
57882006.07.10 18:16t/p28961.601.27401.28041.2740208.0075898.94
57892006.07.10 18:16close28950.801.27401.28011.273780.0075978.94
57902006.07.10 18:16close28940.401.27401.27961.273220.0075998.94
57912006.07.10 18:16close28930.201.27401.27931.27294.0076002.94
57922006.07.10 18:16close28920.101.27401.27891.2725-2.0076000.94
57932006.07.12 16:30sell28970.101.26891.27401.2676
57942006.07.12 16:31sell28980.201.26931.27441.2680
57952006.07.12 16:33sell28990.401.26961.27471.2683
57962006.07.12 17:37sell29000.801.27001.27511.2687
57972006.07.12 17:59sell29011.601.27031.27541.2690
57982006.07.12 19:25t/p29011.601.26901.27541.2690208.0076208.94
57992006.07.12 19:25close29000.801.26901.27511.268780.0076288.94
58002006.07.12 19:25close28990.401.26901.27471.268324.0076312.94
58012006.07.12 19:25close28980.201.26901.27441.26806.0076318.94
58022006.07.12 19:25close28970.101.26901.27401.2676-1.0076317.94
58032006.07.17 11:30sell29020.101.25391.25901.2526
58042006.07.17 12:15sell29030.201.25441.25951.2531
58052006.07.17 12:19sell29040.401.25481.25991.2535
58062006.07.17 12:30t/p29040.401.25351.25991.253552.0076369.94
58072006.07.17 12:30close29030.201.25341.25951.253120.0076389.94
58082006.07.17 12:30close29020.101.25341.25901.25265.0076394.94
58092006.07.17 12:30sell29050.101.25311.25821.2518
58102006.07.17 12:34sell29060.201.25351.25861.2522
58112006.07.17 12:35sell29070.401.25381.25891.2525
58122006.07.17 12:39sell29080.801.25421.25931.2529
58132006.07.17 14:09sell29091.601.25451.25961.2532
58142006.07.17 14:31t/p29091.601.25321.25961.2532208.0076602.94
58152006.07.17 14:31close29080.801.25301.25931.252996.0076698.94
58162006.07.17 14:31close29070.401.25301.25891.252532.0076730.94
58172006.07.17 14:31close29060.201.25301.25861.252210.0076740.94
58182006.07.17 14:31close29050.101.25301.25821.25181.0076741.94
58192006.07.17 14:31sell29100.101.25271.25781.2514
58202006.07.17 14:31sell29110.201.25301.25811.2517
58212006.07.17 15:17t/p29110.201.25171.25811.251726.0076767.94
58222006.07.17 15:17close29100.101.25171.25781.251410.0076777.94
58232006.07.17 15:17sell29120.101.25141.25651.2501
58242006.07.17 15:17sell29130.201.25171.25681.2504
58252006.07.17 15:17sell29140.401.25211.25721.2508
58262006.07.17 15:18sell29150.801.25241.25751.2511
58272006.07.17 15:20sell29161.601.25291.25801.2516
58282006.07.17 16:56t/p29161.601.25161.25801.2516208.0076985.94
58292006.07.17 16:56close29150.801.25161.25751.251164.0077049.94
58302006.07.17 16:56close29140.401.25161.25721.250820.0077069.94
58312006.07.17 16:56close29130.201.25161.25681.25042.0077071.94
58322006.07.17 16:56close29120.101.25161.25651.2501-2.0077069.94
58332006.07.17 16:56sell29170.101.25131.25641.2500
58342006.07.17 16:56sell29180.201.25161.25671.2503
58352006.07.17 17:00sell29190.401.25211.25721.2508
58362006.07.17 17:01sell29200.801.25271.25781.2514
58372006.07.17 17:03sell29211.601.25301.25811.2517
58382006.07.17 22:33t/p29211.601.25171.25811.2517208.0077277.94
58392006.07.17 22:33close29200.801.25171.25781.251480.0077357.94
58402006.07.17 22:33close29190.401.25171.25721.250816.0077373.94
58412006.07.17 22:33close29180.201.25171.25671.2503-2.0077371.94
58422006.07.17 22:33close29170.101.25171.25641.2500-4.0077367.94
58432006.07.19 17:15buy29220.101.25571.25061.2570
58442006.07.19 18:39t/p29220.101.25701.25061.257013.0077380.94
58452006.07.19 19:30buy29230.101.26021.25511.2615
58462006.07.19 19:32buy29240.201.25981.25471.2611
58472006.07.19 19:35buy29250.401.25951.25441.2608
58482006.07.19 20:02t/p29250.401.26081.25441.260852.0077432.94
58492006.07.19 20:02close29240.201.26081.25471.261120.0077452.94
58502006.07.19 20:02close29230.101.26081.25511.26156.0077458.94
58512006.07.19 20:02buy29260.101.26111.25601.2624
58522006.07.19 20:05buy29270.201.26081.25571.2621
58532006.07.19 20:08buy29280.401.26031.25521.2616
58542006.07.19 20:09buy29290.801.26001.25491.2613
58552006.07.19 20:17buy29301.601.25961.25451.2609
58562006.07.20 03:04t/p29301.601.26091.25451.2609190.4577649.38
58572006.07.20 03:04close29290.801.26091.25491.261363.2277712.61
58582006.07.20 03:04close29280.401.26091.25521.261619.6177732.22
58592006.07.20 03:04close29270.201.26091.25571.2621-0.1977732.03
58602006.07.20 03:04close29260.101.26091.25601.2624-3.1077728.93
58612006.07.25 18:45sell29310.101.25721.26231.2559
58622006.07.25 18:57sell29320.201.25751.26261.2562
58632006.07.25 20:52sell29330.401.25791.26301.2566
58642006.07.25 20:59sell29340.801.25821.26331.2569
58652006.07.26 01:46sell29351.601.25861.26371.2573
58662006.07.26 03:09t/p29351.601.25731.26371.2573208.0077936.93
58672006.07.26 03:09close29340.801.25721.26331.256983.7178020.64
58682006.07.26 03:09close29330.401.25721.26301.256629.8678050.50
58692006.07.26 03:09close29320.201.25721.26261.25626.9378057.43
58702006.07.26 03:09close29310.101.25721.26231.25590.4678057.89
58712006.07.26 20:45buy29360.101.26951.26441.2708
58722006.07.26 22:07t/p29360.101.27081.26441.270813.0078070.89
58732006.07.26 22:07buy29370.101.27111.26601.2724
58742006.07.26 22:15buy29380.201.27081.26571.2721
58752006.07.26 23:00t/p29380.201.27211.26571.272126.0078096.89
58762006.07.26 23:00close29370.101.27211.26601.272410.0078106.89
58772006.07.26 23:00buy29390.101.27241.26731.2737
58782006.07.26 23:00buy29400.201.27201.26691.2733
58792006.07.26 23:15buy29410.401.27171.26661.2730
58802006.07.27 00:13buy29420.801.27131.26621.2726
58812006.07.27 02:00buy29431.601.27101.26591.2723
58822006.07.27 06:20t/p29431.601.27231.26591.2723208.0078314.89
58832006.07.27 06:20close29420.801.27251.26621.272696.0078410.89
58842006.07.27 06:20close29410.401.27251.26661.273027.6178438.50
58852006.07.27 06:20close29400.201.27251.26691.27337.8178446.31
58862006.07.27 06:20close29390.101.27251.26731.2737-0.1078446.21
58872006.07.28 17:45buy29440.101.27481.26971.2761
58882006.07.28 18:32buy29450.201.27441.26931.2757
58892006.07.28 18:33buy29460.401.27401.26891.2753
58902006.07.28 19:42t/p29460.401.27531.26891.275352.0078498.21
58912006.07.28 19:42close29450.201.27531.26931.275718.0078516.21
58922006.07.28 19:42close29440.101.27531.26971.27615.0078521.21
58932006.07.28 20:30buy29470.101.27561.27051.2769
58942006.07.28 20:43buy29480.201.27531.27021.2766
58952006.07.28 21:48buy29490.401.27491.26981.2762
58962006.07.28 22:33t/p29490.401.27621.26981.276252.0078573.21
58972006.07.28 22:33close29480.201.27631.27021.276620.0078593.21
58982006.07.28 22:33close29470.101.27631.27051.27697.0078600.21
58992006.08.01 19:30buy29500.101.28141.27631.2827
59002006.08.01 19:33buy29510.201.28101.27591.2823
59012006.08.01 21:37t/p29510.201.28231.27591.282326.0078626.21
59022006.08.01 21:37close29500.101.28231.27631.28279.0078635.21
59032006.08.01 22:30buy29520.101.28301.27791.2843
59042006.08.01 23:33buy29530.201.28261.27751.2839
59052006.08.01 23:54buy29540.401.28231.27721.2836
59062006.08.02 00:27buy29550.801.28191.27681.2832
59072006.08.02 04:44t/p29550.801.28321.27681.2832104.0078739.21
59082006.08.02 04:44close29540.401.28321.27721.283631.6178770.82
59092006.08.02 04:44close29530.201.28321.27751.28399.8178780.63
59102006.08.02 04:44close29520.101.28321.27791.28430.9078781.53
59112006.08.04 15:30buy29560.101.28771.28261.2890
59122006.08.04 15:34buy29570.201.28721.28211.2885
59132006.08.04 15:51t/p29570.201.28851.28211.288526.0078807.53
59142006.08.04 15:51close29560.101.28881.28261.289011.0078818.53
59152006.08.04 15:51buy29580.101.28911.28401.2904
59162006.08.04 15:51buy29590.201.28871.28361.2900
59172006.08.04 15:56t/p29590.201.29001.28361.290026.0078844.53
59182006.08.04 15:56close29580.101.29001.28401.29049.0078853.53
59192006.08.04 15:56buy29600.101.29031.28521.2916
59202006.08.04 16:16buy29610.201.28991.28481.2912
59212006.08.04 16:19buy29620.401.28951.28441.2908
59222006.08.04 17:03buy29630.801.28911.28401.2904
59232006.08.04 17:11buy29641.601.28881.28371.2901
59242006.08.07 11:40s/l29600.101.28521.28521.2916-54.2978799.24
59252006.08.07 11:40close29641.601.28521.28371.2901-628.6578170.59
59262006.08.07 11:40close29630.801.28521.28401.2904-338.3377832.27
59272006.08.07 11:40close29620.401.28521.28441.2908-185.1677647.10
59282006.08.07 11:40close29610.201.28521.28481.2912-100.5877546.52
59292006.08.09 03:45sell29650.101.27791.28301.2766
59302006.08.09 04:00sell29660.201.27821.28331.2769
59312006.08.09 04:23sell29670.401.27861.28371.2773
59322006.08.09 05:30sell29680.801.27891.28401.2776
59332006.08.09 05:40sell29691.601.27931.28441.2780
59342006.08.09 08:15s/l29650.101.28301.28301.2766-51.0077495.52
59352006.08.09 08:15close29691.601.28311.28441.2780-607.9976887.53
59362006.08.09 08:15close29680.801.28311.28401.2776-336.0076551.53
59372006.08.09 08:15close29670.401.28311.28371.2773-180.0076371.53
59382006.08.09 08:15close29660.201.28311.28331.2769-98.0076273.53
59392006.08.09 10:45buy29700.101.28721.28211.2885
59402006.08.09 10:47buy29710.201.28691.28181.2882
59412006.08.09 11:00buy29720.401.28661.28151.2879
59422006.08.09 11:08buy29730.801.28621.28111.2875
59432006.08.09 11:58t/p29730.801.28751.28111.2875104.0076377.53
59442006.08.09 11:58close29720.401.28751.28151.287936.0076413.53
59452006.08.09 11:58close29710.201.28751.28181.288212.0076425.53
59462006.08.09 11:58close29700.101.28751.28211.28853.0076428.53
59472006.08.09 11:58buy29740.101.28781.28271.2891
59482006.08.09 12:00buy29750.201.28751.28241.2888
59492006.08.09 12:08buy29760.401.28711.28201.2884
59502006.08.09 12:34t/p29760.401.28841.28201.288452.0076480.53
59512006.08.09 12:34close29750.201.28841.28241.288818.0076498.53
59522006.08.09 12:34close29740.101.28841.28271.28916.0076504.53
59532006.08.09 12:34buy29770.101.28871.28361.2900
59542006.08.09 12:55t/p29770.101.29001.28361.290013.0076517.53
59552006.08.09 12:55buy29780.101.29031.28521.2916
59562006.08.09 12:56buy29790.201.28991.28481.2912
59572006.08.09 13:07buy29800.401.28961.28451.2909
59582006.08.09 13:23buy29810.801.28921.28411.2905
59592006.08.09 13:24buy29821.601.28891.28381.2902
59602006.08.10 08:16t/p29821.601.29021.28381.2902190.4576707.98
59612006.08.10 08:16close29810.801.29021.28411.290571.2276779.20
59622006.08.10 08:16close29800.401.29021.28451.290919.6176798.81
59632006.08.10 08:16close29790.201.29021.28481.29123.8176802.62
59642006.08.10 08:16close29780.101.29021.28521.2916-2.1076800.52
59652006.08.10 16:45sell29830.101.27651.28161.2752
59662006.08.10 16:53sell29840.201.27681.28191.2755
59672006.08.10 16:54sell29850.401.27721.28231.2759
59682006.08.10 17:00sell29860.801.27751.28261.2762
59692006.08.10 17:17t/p29860.801.27621.28261.2762104.0076904.52
59702006.08.10 17:17close29850.401.27611.28231.275944.0076948.52
59712006.08.10 17:17close29840.201.27611.28191.275514.0076962.52
59722006.08.10 17:17close29830.101.27611.28161.27524.0076966.52
59732006.08.10 17:17sell29870.101.27581.28091.2745
59742006.08.10 17:17sell29880.201.27631.28141.2750
59752006.08.10 17:25sell29890.401.27671.28181.2754
59762006.08.10 17:26sell29900.801.27711.28221.2758
59772006.08.10 17:27sell29911.601.27751.28261.2762
59782006.08.10 17:41t/p29911.601.27621.28261.2762208.0077174.52
59792006.08.10 17:41close29900.801.27621.28221.275872.0077246.52
59802006.08.10 17:41close29890.401.27621.28181.275420.0077266.52
59812006.08.10 17:41close29880.201.27621.28141.27502.0077268.52
59822006.08.10 17:41close29870.101.27621.28091.2745-4.0077264.52
59832006.08.10 17:41sell29920.101.27591.28101.2746
59842006.08.10 17:42sell29930.201.27631.28141.2750
59852006.08.10 17:45sell29940.401.27661.28171.2753
59862006.08.10 17:51sell29950.801.27691.28201.2756
59872006.08.10 18:16sell29961.601.27731.28241.2760
59882006.08.11 08:23t/p29961.601.27601.28241.2760215.4277479.95
59892006.08.11 08:23close29950.801.27601.28201.275675.7177555.66
59902006.08.11 08:23close29940.401.27601.28171.275325.8677581.52
59912006.08.11 08:23close29930.201.27601.28141.27506.9377588.44
59922006.08.11 08:23close29920.101.27601.28101.2746-0.5477587.91
59932006.08.15 16:30buy29970.101.27911.27401.2804
59942006.08.15 16:47buy29980.201.27881.27371.2801
59952006.08.15 17:46buy29990.401.27841.27331.2797
59962006.08.15 17:46buy30000.801.27811.27301.2794
59972006.08.15 19:03t/p30000.801.27941.27301.2794104.0077691.91
59982006.08.15 19:03close29990.401.27941.27331.279740.0077731.91
59992006.08.15 19:03close29980.201.27941.27371.280112.0077743.91
60002006.08.15 19:03close29970.101.27941.27401.28043.0077746.91
60012006.08.15 19:45buy30010.101.27911.27401.2804
60022006.08.15 20:00buy30020.201.27881.27371.2801
60032006.08.15 21:57buy30030.401.27841.27331.2797
60042006.08.16 06:06buy30040.801.27801.27291.2793
60052006.08.16 08:28t/p30040.801.27931.27291.2793104.0077850.91
60062006.08.16 08:28close30030.401.27931.27331.279731.6177882.52
60072006.08.16 08:28close30020.201.27931.27371.28017.8177890.33
60082006.08.16 08:28close30010.101.27931.27401.28040.9077891.23
60092006.08.16 18:15buy30050.101.28571.28061.2870
60102006.08.16 18:16buy30060.201.28541.28031.2867
60112006.08.16 19:37buy30070.401.28491.27981.2862
60122006.08.16 19:41buy30080.801.28461.27951.2859
60132006.08.16 20:45buy30091.601.28421.27911.2855
60142006.08.17 02:35t/p30091.601.28551.27911.2855190.4578081.68
60152006.08.17 02:35close30080.801.28551.27951.285963.2278144.90
60162006.08.17 02:35close30070.401.28551.27981.286219.6178164.51
60172006.08.17 02:35close30060.201.28551.28031.2867-0.1978164.32
60182006.08.17 02:35close30050.101.28551.28061.2870-3.1078161.22
60192006.08.22 16:15sell30100.101.28101.28611.2797
60202006.08.22 16:18sell30110.201.28141.28651.2801
60212006.08.22 16:24t/p30110.201.28011.28651.280126.0078187.22
60222006.08.22 16:24close30100.101.27991.28611.279711.0078198.22
60232006.08.22 16:24sell30120.101.27961.28471.2783
60242006.08.22 16:26sell30130.201.28001.28511.2787
60252006.08.22 16:28sell30140.401.28031.28541.2790
60262006.08.22 16:36sell30150.801.28071.28581.2794
60272006.08.22 16:38sell30161.601.28111.28621.2798
60282006.08.22 19:29t/p30161.601.27981.28621.2798208.0078406.22
60292006.08.22 19:29close30150.801.27961.28581.279488.0078494.22
60302006.08.22 19:29close30140.401.27961.28541.279028.0078522.22
60312006.08.22 19:29close30130.201.27961.28511.27878.0078530.22
60322006.08.22 19:29close30120.101.27961.28471.27830.0078530.22
60332006.08.24 21:30sell30170.101.27581.28091.2745
60342006.08.24 21:42sell30180.201.27611.28121.2748
60352006.08.24 23:00sell30190.401.27651.28161.2752
60362006.08.24 23:03sell30200.801.27681.28191.2755
60372006.08.25 02:05t/p30200.801.27551.28191.2755107.7178637.93
60382006.08.25 02:05close30190.401.27541.28161.275245.8678683.79
60392006.08.25 02:05close30180.201.27541.28121.274814.9378698.72
60402006.08.25 02:05close30170.101.27541.28091.27454.4678703.18
60412006.08.29 17:45sell30210.101.27551.28061.2742
60422006.08.29 17:48sell30220.201.27601.28111.2747
60432006.08.29 17:59sell30230.401.27661.28171.2753
60442006.08.29 19:15sell30240.801.27711.28221.2758
60452006.08.29 19:32sell30251.601.27741.28251.2761
60462006.08.29 20:00t/p30240.801.27581.28221.2758104.0078807.18
60472006.08.29 20:00t/p30251.601.27611.28251.2761208.0079015.18
60482006.08.29 20:00close30230.401.27571.28171.275336.0079051.18
60492006.08.29 20:00close30220.201.27571.28111.27476.0079057.18
60502006.08.29 20:00close30210.101.27571.28061.2742-2.0079055.18
60512006.08.30 00:45buy30260.101.28261.27751.2839
60522006.08.30 02:26t/p30260.101.28391.27751.283913.0079068.18
60532006.08.30 03:30buy30270.101.28491.27981.2862
60542006.08.30 03:34buy30280.201.28461.27951.2859
60552006.08.30 03:36buy30290.401.28421.27911.2855
60562006.08.30 03:36buy30300.801.28391.27881.2852
60572006.08.30 03:37buy30311.601.28351.27841.2848
60582006.08.31 09:21t/p30290.401.28551.27911.285547.6179115.79
60592006.08.31 09:21t/p30300.801.28521.27881.285295.2279211.02
60602006.08.31 09:21t/p30311.601.28481.27841.2848190.4579401.47
60612006.08.31 09:21close30280.201.28551.27951.285915.8179417.27
60622006.08.31 09:21close30270.101.28551.27981.28624.9079422.17
60632006.09.01 22:45buy30320.101.28401.27891.2853
60642006.09.04 01:01t/p30320.101.28531.27891.28539.7179431.88
60652006.09.07 13:45sell30330.101.27401.27911.2727
60662006.09.07 14:43t/p30330.101.27271.27911.272713.0079444.88
60672006.09.07 14:43sell30340.101.27241.27751.2711
60682006.09.07 14:49t/p30340.101.27111.27751.271113.0079457.88
60692006.09.07 14:49sell30350.101.27081.27591.2695
60702006.09.07 14:50sell30360.201.27111.27621.2698
60712006.09.07 14:54sell30370.401.27161.27671.2703
60722006.09.07 15:09sell30380.801.27201.27711.2707
60732006.09.07 15:17sell30391.601.27231.27741.2710
60742006.09.07 18:00s/l30350.101.27591.27591.2695-51.0079406.88
60752006.09.07 18:00close30391.601.27601.27741.2710-592.0078814.88
60762006.09.07 18:00close30380.801.27601.27711.2707-320.0078494.88
60772006.09.07 18:00close30370.401.27601.27671.2703-176.0078318.88
60782006.09.07 18:00close30360.201.27601.27621.2698-98.0078220.88
60792006.09.15 16:15sell30400.101.26361.26871.2623
60802006.09.15 16:17sell30410.201.26391.26901.2626
60812006.09.15 16:25sell30420.401.26431.26941.2630
60822006.09.15 16:25sell30430.801.26471.26981.2634
60832006.09.15 16:25sell30441.601.26521.27031.2639
60842006.09.18 00:00t/p30441.601.26391.27031.2639230.2778451.16
60852006.09.18 00:00close30430.801.26381.26981.263483.1478534.29
60862006.09.18 00:00close30420.401.26381.26941.263025.5778559.86
60872006.09.18 00:00close30410.201.26381.26901.26264.7878564.64
60882006.09.18 00:00close30400.101.26381.26871.2623-0.6178564.04