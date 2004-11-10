|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2004.10.01 00:00 - 2006.09.20 00:00 (2004.10.01 - 2006.09.20)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=0.1; StopLoss=51; TakeProfit=13; MaxTrades=5; Pips=3; AccountProtection=1; mm=0; risk=0.15; AccountisNormal=0; mP1=28; mP1shift=0; mP2=28; mP2shift=0; mI=3; mL_vol=2.5;
|Bars in test
|56062
|Ticks modelled
|2563996
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|28564.03
|Gross profit
|120677.37
|Gross loss
|-92113.34
|Profit factor
|1.31
|Expected payoff
|9.38
|Absolute drawdown
|1381.93
|Maximal drawdown
|7328.39 (13.10%)
|Relative drawdown
|13.10% (7328.39)
|Total trades
|3044
|Short positions (won %)
|1464 (79.44%)
|Long positions (won %)
|1580 (75.57%)
|Profit trades (% of total)
|2357 (77.43%)
|Loss trades (% of total)
|687 (22.57%)
|Largest
|profit trade
|230.27
|loss trade
|-656.00
|Average
|profit trade
|51.20
|loss trade
|-134.08
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|45 (1820.92)
|consecutive losses (loss in money)
|15 (-3583.02)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1820.92 (45)
|consecutive loss (count of losses)
|-3583.02 (15)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.10.04 15:30
|sell
|1
|0.10
|1.2283
|1.2334
|1.2270
|2
|2004.10.04 15:34
|sell
|2
|0.20
|1.2286
|1.2337
|1.2273
|3
|2004.10.04 15:45
|sell
|3
|0.40
|1.2290
|1.2341
|1.2277
|4
|2004.10.04 16:16
|t/p
|3
|0.40
|1.2277
|1.2341
|1.2277
|52.00
|50052.00
|5
|2004.10.04 16:16
|close
|2
|0.20
|1.2276
|1.2337
|1.2273
|20.00
|50072.00
|6
|2004.10.04 16:16
|close
|1
|0.10
|1.2276
|1.2334
|1.2270
|7.00
|50079.00
|7
|2004.10.04 16:16
|sell
|4
|0.10
|1.2273
|1.2324
|1.2260
|8
|2004.10.04 16:16
|sell
|5
|0.20
|1.2281
|1.2332
|1.2268
|9
|2004.10.04 16:54
|t/p
|5
|0.20
|1.2268
|1.2332
|1.2268
|26.00
|50105.00
|10
|2004.10.04 16:54
|close
|4
|0.10
|1.2268
|1.2324
|1.2260
|5.00
|50110.00
|11
|2004.10.04 16:54
|sell
|6
|0.10
|1.2265
|1.2316
|1.2252
|12
|2004.10.04 17:21
|sell
|7
|0.20
|1.2268
|1.2319
|1.2255
|13
|2004.10.04 17:44
|sell
|8
|0.40
|1.2273
|1.2324
|1.2260
|14
|2004.10.04 18:11
|sell
|9
|0.80
|1.2277
|1.2328
|1.2264
|15
|2004.10.04 18:16
|sell
|10
|1.60
|1.2281
|1.2332
|1.2268
|16
|2004.10.04 18:33
|t/p
|10
|1.60
|1.2268
|1.2332
|1.2268
|208.00
|50318.00
|17
|2004.10.04 18:33
|close
|9
|0.80
|1.2267
|1.2328
|1.2264
|80.00
|50398.00
|18
|2004.10.04 18:33
|close
|8
|0.40
|1.2267
|1.2324
|1.2260
|24.00
|50422.00
|19
|2004.10.04 18:33
|close
|7
|0.20
|1.2267
|1.2319
|1.2255
|2.00
|50424.00
|20
|2004.10.04 18:33
|close
|6
|0.10
|1.2267
|1.2316
|1.2252
|-2.00
|50422.00
|21
|2004.10.04 18:33
|sell
|11
|0.10
|1.2264
|1.2315
|1.2251
|22
|2004.10.04 18:42
|sell
|12
|0.20
|1.2268
|1.2319
|1.2255
|23
|2004.10.04 18:53
|sell
|13
|0.40
|1.2271
|1.2322
|1.2258
|24
|2004.10.04 18:57
|sell
|14
|0.80
|1.2275
|1.2326
|1.2262
|25
|2004.10.04 20:43
|sell
|15
|1.60
|1.2279
|1.2330
|1.2266
|26
|2004.10.05 02:37
|t/p
|15
|1.60
|1.2266
|1.2330
|1.2266
|215.42
|50637.42
|27
|2004.10.05 02:37
|close
|14
|0.80
|1.2265
|1.2326
|1.2262
|83.72
|50721.15
|28
|2004.10.05 02:37
|close
|13
|0.40
|1.2265
|1.2322
|1.2258
|25.86
|50747.00
|29
|2004.10.05 02:37
|close
|12
|0.20
|1.2265
|1.2319
|1.2255
|6.93
|50753.93
|30
|2004.10.05 02:37
|close
|11
|0.10
|1.2265
|1.2315
|1.2251
|-0.54
|50753.39
|31
|2004.10.08 15:30
|buy
|16
|0.10
|1.2402
|1.2351
|1.2415
|32
|2004.10.08 15:59
|buy
|17
|0.20
|1.2398
|1.2347
|1.2411
|33
|2004.10.08 16:15
|buy
|18
|0.40
|1.2395
|1.2344
|1.2408
|34
|2004.10.08 16:35
|t/p
|18
|0.40
|1.2408
|1.2344
|1.2408
|52.00
|50805.39
|35
|2004.10.08 16:35
|close
|17
|0.20
|1.2408
|1.2347
|1.2411
|20.00
|50825.39
|36
|2004.10.08 16:35
|close
|16
|0.10
|1.2408
|1.2351
|1.2415
|6.00
|50831.39
|37
|2004.10.08 17:15
|buy
|19
|0.10
|1.2414
|1.2363
|1.2427
|38
|2004.10.08 17:19
|buy
|20
|0.20
|1.2408
|1.2357
|1.2421
|39
|2004.10.08 17:50
|t/p
|20
|0.20
|1.2421
|1.2357
|1.2421
|26.00
|50857.39
|40
|2004.10.08 17:50
|close
|19
|0.10
|1.2422
|1.2363
|1.2427
|8.00
|50865.39
|41
|2004.10.08 17:50
|buy
|21
|0.10
|1.2425
|1.2374
|1.2438
|42
|2004.10.08 17:50
|buy
|22
|0.20
|1.2422
|1.2371
|1.2435
|43
|2004.10.08 17:53
|buy
|23
|0.40
|1.2418
|1.2367
|1.2431
|44
|2004.10.08 18:15
|t/p
|23
|0.40
|1.2431
|1.2367
|1.2431
|52.00
|50917.39
|45
|2004.10.08 18:15
|close
|22
|0.20
|1.2431
|1.2371
|1.2435
|18.00
|50935.39
|46
|2004.10.08 18:15
|close
|21
|0.10
|1.2431
|1.2374
|1.2438
|6.00
|50941.39
|47
|2004.10.08 18:15
|buy
|24
|0.10
|1.2434
|1.2383
|1.2447
|48
|2004.10.08 18:16
|buy
|25
|0.20
|1.2429
|1.2378
|1.2442
|49
|2004.10.08 18:20
|buy
|26
|0.40
|1.2425
|1.2374
|1.2438
|50
|2004.10.08 18:22
|buy
|27
|0.80
|1.2422
|1.2371
|1.2435
|51
|2004.10.08 18:58
|buy
|28
|1.60
|1.2417
|1.2366
|1.2430
|52
|2004.10.11 14:33
|s/l
|24
|0.10
|1.2383
|1.2383
|1.2447
|-54.29
|50887.10
|53
|2004.10.11 14:33
|close
|28
|1.60
|1.2383
|1.2366
|1.2430
|-596.66
|50290.45
|54
|2004.10.11 14:33
|close
|27
|0.80
|1.2383
|1.2371
|1.2435
|-338.33
|49952.12
|55
|2004.10.11 14:33
|close
|26
|0.40
|1.2383
|1.2374
|1.2438
|-181.16
|49770.96
|56
|2004.10.11 14:33
|close
|25
|0.20
|1.2383
|1.2378
|1.2442
|-98.58
|49672.37
|57
|2004.10.12 13:00
|sell
|29
|0.10
|1.2292
|1.2343
|1.2279
|58
|2004.10.12 13:03
|sell
|30
|0.20
|1.2295
|1.2346
|1.2282
|59
|2004.10.12 13:05
|sell
|31
|0.40
|1.2299
|1.2350
|1.2286
|60
|2004.10.12 13:07
|sell
|32
|0.80
|1.2302
|1.2353
|1.2289
|61
|2004.10.12 13:28
|sell
|33
|1.60
|1.2305
|1.2356
|1.2292
|62
|2004.10.13 12:45
|t/p
|33
|1.60
|1.2292
|1.2356
|1.2292
|215.42
|49887.80
|63
|2004.10.13 12:45
|close
|32
|0.80
|1.2292
|1.2353
|1.2289
|83.71
|49971.51
|64
|2004.10.13 12:45
|close
|31
|0.40
|1.2292
|1.2350
|1.2286
|29.86
|50001.36
|65
|2004.10.13 12:45
|close
|30
|0.20
|1.2292
|1.2346
|1.2282
|6.93
|50008.29
|66
|2004.10.13 12:45
|close
|29
|0.10
|1.2292
|1.2343
|1.2279
|0.46
|50008.76
|67
|2004.10.13 15:30
|sell
|34
|0.10
|1.2243
|1.2294
|1.2230
|68
|2004.10.13 15:37
|sell
|35
|0.20
|1.2247
|1.2298
|1.2234
|69
|2004.10.13 15:49
|sell
|36
|0.40
|1.2251
|1.2302
|1.2238
|70
|2004.10.13 16:13
|sell
|37
|0.80
|1.2254
|1.2305
|1.2241
|71
|2004.10.13 16:32
|sell
|38
|1.60
|1.2258
|1.2309
|1.2245
|72
|2004.10.13 19:40
|s/l
|34
|0.10
|1.2294
|1.2294
|1.2230
|-51.00
|49957.76
|73
|2004.10.13 19:40
|close
|38
|1.60
|1.2294
|1.2309
|1.2245
|-575.99
|49381.77
|74
|2004.10.13 19:40
|close
|37
|0.80
|1.2294
|1.2305
|1.2241
|-319.99
|49061.78
|75
|2004.10.13 19:40
|close
|36
|0.40
|1.2294
|1.2302
|1.2238
|-172.00
|48889.78
|76
|2004.10.13 19:40
|close
|35
|0.20
|1.2294
|1.2298
|1.2234
|-94.00
|48795.78
|77
|2004.10.13 21:30
|buy
|39
|0.10
|1.2340
|1.2289
|1.2353
|78
|2004.10.14 00:21
|buy
|40
|0.20
|1.2337
|1.2286
|1.2350
|79
|2004.10.14 02:43
|buy
|41
|0.40
|1.2334
|1.2283
|1.2347
|80
|2004.10.14 02:45
|buy
|42
|0.80
|1.2330
|1.2279
|1.2343
|81
|2004.10.14 02:52
|buy
|43
|1.60
|1.2327
|1.2276
|1.2340
|82
|2004.10.14 04:45
|t/p
|43
|1.60
|1.2340
|1.2276
|1.2340
|208.00
|49003.78
|83
|2004.10.14 04:45
|close
|42
|0.80
|1.2342
|1.2279
|1.2343
|96.00
|49099.78
|84
|2004.10.14 04:45
|close
|41
|0.40
|1.2342
|1.2283
|1.2347
|32.00
|49131.78
|85
|2004.10.14 04:45
|close
|40
|0.20
|1.2342
|1.2286
|1.2350
|10.00
|49141.78
|86
|2004.10.14 04:45
|close
|39
|0.10
|1.2342
|1.2289
|1.2353
|0.90
|49142.68
|87
|2004.10.15 16:00
|buy
|44
|0.10
|1.2478
|1.2427
|1.2491
|88
|2004.10.15 16:00
|buy
|45
|0.20
|1.2474
|1.2423
|1.2487
|89
|2004.10.15 16:03
|buy
|46
|0.40
|1.2471
|1.2420
|1.2484
|90
|2004.10.15 16:10
|t/p
|46
|0.40
|1.2484
|1.2420
|1.2484
|52.00
|49194.68
|91
|2004.10.15 16:10
|close
|45
|0.20
|1.2484
|1.2423
|1.2487
|20.00
|49214.68
|92
|2004.10.15 16:10
|close
|44
|0.10
|1.2484
|1.2427
|1.2491
|6.00
|49220.68
|93
|2004.10.15 16:10
|buy
|47
|0.10
|1.2487
|1.2436
|1.2500
|94
|2004.10.15 16:10
|buy
|48
|0.20
|1.2483
|1.2432
|1.2496
|95
|2004.10.15 16:11
|buy
|49
|0.40
|1.2480
|1.2429
|1.2493
|96
|2004.10.15 16:14
|t/p
|49
|0.40
|1.2493
|1.2429
|1.2493
|52.00
|49272.68
|97
|2004.10.15 16:14
|close
|48
|0.20
|1.2495
|1.2432
|1.2496
|24.00
|49296.68
|98
|2004.10.15 16:14
|close
|47
|0.10
|1.2495
|1.2436
|1.2500
|8.00
|49304.68
|99
|2004.10.15 16:14
|buy
|50
|0.10
|1.2498
|1.2447
|1.2511
|100
|2004.10.15 16:14
|buy
|51
|0.20
|1.2495
|1.2444
|1.2508
|101
|2004.10.15 16:18
|buy
|52
|0.40
|1.2490
|1.2439
|1.2503
|102
|2004.10.15 16:20
|buy
|53
|0.80
|1.2484
|1.2433
|1.2497
|103
|2004.10.15 16:25
|buy
|54
|1.60
|1.2480
|1.2429
|1.2493
|104
|2004.10.15 17:06
|t/p
|54
|1.60
|1.2493
|1.2429
|1.2493
|208.00
|49512.68
|105
|2004.10.15 17:06
|close
|53
|0.80
|1.2493
|1.2433
|1.2497
|72.00
|49584.68
|106
|2004.10.15 17:06
|close
|52
|0.40
|1.2493
|1.2439
|1.2503
|12.00
|49596.68
|107
|2004.10.15 17:06
|close
|51
|0.20
|1.2493
|1.2444
|1.2508
|-4.00
|49592.68
|108
|2004.10.15 17:06
|close
|50
|0.10
|1.2493
|1.2447
|1.2511
|-5.00
|49587.68
|109
|2004.10.15 17:06
|buy
|55
|0.10
|1.2496
|1.2445
|1.2509
|110
|2004.10.15 17:06
|buy
|56
|0.20
|1.2492
|1.2441
|1.2505
|111
|2004.10.15 17:07
|buy
|57
|0.40
|1.2489
|1.2438
|1.2502
|112
|2004.10.15 17:20
|buy
|58
|0.80
|1.2486
|1.2435
|1.2499
|113
|2004.10.15 17:21
|buy
|59
|1.60
|1.2482
|1.2431
|1.2495
|114
|2004.10.18 14:36
|t/p
|59
|1.60
|1.2495
|1.2431
|1.2495
|155.34
|49743.02
|115
|2004.10.18 14:36
|close
|58
|0.80
|1.2495
|1.2435
|1.2499
|45.67
|49788.70
|116
|2004.10.18 14:36
|close
|57
|0.40
|1.2495
|1.2438
|1.2502
|10.84
|49799.53
|117
|2004.10.18 14:36
|close
|56
|0.20
|1.2495
|1.2441
|1.2505
|-0.58
|49798.95
|118
|2004.10.18 14:36
|close
|55
|0.10
|1.2495
|1.2445
|1.2509
|-4.29
|49794.66
|119
|2004.10.20 11:00
|buy
|60
|0.10
|1.2583
|1.2532
|1.2596
|120
|2004.10.20 11:03
|buy
|61
|0.20
|1.2579
|1.2528
|1.2592
|121
|2004.10.20 11:08
|buy
|62
|0.40
|1.2575
|1.2524
|1.2588
|122
|2004.10.20 11:18
|buy
|63
|0.80
|1.2572
|1.2521
|1.2585
|123
|2004.10.20 12:09
|t/p
|63
|0.80
|1.2585
|1.2521
|1.2585
|104.00
|49898.66
|124
|2004.10.20 12:09
|close
|62
|0.40
|1.2586
|1.2524
|1.2588
|44.00
|49942.66
|125
|2004.10.20 12:09
|close
|61
|0.20
|1.2586
|1.2528
|1.2592
|14.00
|49956.66
|126
|2004.10.20 12:09
|close
|60
|0.10
|1.2586
|1.2532
|1.2596
|3.00
|49959.66
|127
|2004.10.20 12:15
|buy
|64
|0.10
|1.2589
|1.2538
|1.2602
|128
|2004.10.20 12:16
|buy
|65
|0.20
|1.2583
|1.2532
|1.2596
|129
|2004.10.20 12:19
|buy
|66
|0.40
|1.2579
|1.2528
|1.2592
|130
|2004.10.20 13:15
|t/p
|66
|0.40
|1.2592
|1.2528
|1.2592
|52.00
|50011.66
|131
|2004.10.20 13:15
|close
|65
|0.20
|1.2593
|1.2532
|1.2596
|20.00
|50031.66
|132
|2004.10.20 13:15
|close
|64
|0.10
|1.2593
|1.2538
|1.2602
|4.00
|50035.66
|133
|2004.10.20 13:15
|buy
|67
|0.10
|1.2596
|1.2545
|1.2609
|134
|2004.10.20 13:18
|buy
|68
|0.20
|1.2591
|1.2540
|1.2604
|135
|2004.10.20 13:30
|buy
|69
|0.40
|1.2585
|1.2534
|1.2598
|136
|2004.10.20 13:47
|buy
|70
|0.80
|1.2581
|1.2530
|1.2594
|137
|2004.10.20 14:35
|t/p
|70
|0.80
|1.2594
|1.2530
|1.2594
|104.00
|50139.66
|138
|2004.10.20 14:35
|close
|69
|0.40
|1.2595
|1.2534
|1.2598
|40.00
|50179.66
|139
|2004.10.20 14:35
|close
|68
|0.20
|1.2595
|1.2540
|1.2604
|8.00
|50187.66
|140
|2004.10.20 14:35
|close
|67
|0.10
|1.2595
|1.2545
|1.2609
|-1.00
|50186.66
|141
|2004.10.20 14:35
|buy
|71
|0.10
|1.2598
|1.2547
|1.2611
|142
|2004.10.20 14:37
|buy
|72
|0.20
|1.2595
|1.2544
|1.2608
|143
|2004.10.20 14:47
|buy
|73
|0.40
|1.2589
|1.2538
|1.2602
|144
|2004.10.20 14:58
|t/p
|73
|0.40
|1.2602
|1.2538
|1.2602
|52.00
|50238.66
|145
|2004.10.20 14:58
|close
|72
|0.20
|1.2602
|1.2544
|1.2608
|14.00
|50252.66
|146
|2004.10.20 14:58
|close
|71
|0.10
|1.2602
|1.2547
|1.2611
|4.00
|50256.66
|147
|2004.10.20 14:58
|buy
|74
|0.10
|1.2605
|1.2554
|1.2618
|148
|2004.10.20 14:59
|buy
|75
|0.20
|1.2602
|1.2551
|1.2615
|149
|2004.10.20 15:37
|buy
|76
|0.40
|1.2597
|1.2546
|1.2610
|150
|2004.10.20 15:38
|buy
|77
|0.80
|1.2594
|1.2543
|1.2607
|151
|2004.10.20 15:38
|buy
|78
|1.60
|1.2589
|1.2538
|1.2602
|152
|2004.10.20 16:34
|t/p
|78
|1.60
|1.2602
|1.2538
|1.2602
|208.00
|50464.66
|153
|2004.10.20 16:34
|close
|77
|0.80
|1.2603
|1.2543
|1.2607
|72.00
|50536.66
|154
|2004.10.20 16:34
|close
|76
|0.40
|1.2603
|1.2546
|1.2610
|24.00
|50560.66
|155
|2004.10.20 16:34
|close
|75
|0.20
|1.2603
|1.2551
|1.2615
|2.00
|50562.66
|156
|2004.10.20 16:34
|close
|74
|0.10
|1.2603
|1.2554
|1.2618
|-2.00
|50560.66
|157
|2004.10.20 16:34
|buy
|79
|0.10
|1.2606
|1.2555
|1.2619
|158
|2004.10.20 16:35
|buy
|80
|0.20
|1.2600
|1.2549
|1.2613
|159
|2004.10.20 17:09
|t/p
|80
|0.20
|1.2613
|1.2549
|1.2613
|26.00
|50586.66
|160
|2004.10.20 17:09
|close
|79
|0.10
|1.2613
|1.2555
|1.2619
|7.00
|50593.66
|161
|2004.10.25 00:45
|buy
|81
|0.10
|1.2718
|1.2667
|1.2731
|162
|2004.10.25 00:53
|t/p
|81
|0.10
|1.2731
|1.2667
|1.2731
|13.00
|50606.66
|163
|2004.10.25 00:53
|buy
|82
|0.10
|1.2734
|1.2683
|1.2747
|164
|2004.10.25 00:54
|buy
|83
|0.20
|1.2730
|1.2679
|1.2743
|165
|2004.10.25 01:00
|buy
|84
|0.40
|1.2726
|1.2675
|1.2739
|166
|2004.10.25 01:38
|t/p
|84
|0.40
|1.2739
|1.2675
|1.2739
|52.00
|50658.66
|167
|2004.10.25 01:38
|close
|83
|0.20
|1.2740
|1.2679
|1.2743
|20.00
|50678.66
|168
|2004.10.25 01:38
|close
|82
|0.10
|1.2740
|1.2683
|1.2747
|6.00
|50684.66
|169
|2004.10.25 01:38
|buy
|85
|0.10
|1.2743
|1.2692
|1.2756
|170
|2004.10.25 01:39
|buy
|86
|0.20
|1.2739
|1.2688
|1.2752
|171
|2004.10.25 01:51
|buy
|87
|0.40
|1.2734
|1.2683
|1.2747
|172
|2004.10.25 02:23
|t/p
|87
|0.40
|1.2747
|1.2683
|1.2747
|52.00
|50736.66
|173
|2004.10.25 02:23
|close
|86
|0.20
|1.2748
|1.2688
|1.2752
|18.00
|50754.66
|174
|2004.10.25 02:23
|close
|85
|0.10
|1.2748
|1.2692
|1.2756
|5.00
|50759.66
|175
|2004.10.25 02:23
|buy
|88
|0.10
|1.2751
|1.2700
|1.2764
|176
|2004.10.25 02:35
|t/p
|88
|0.10
|1.2764
|1.2700
|1.2764
|13.00
|50772.66
|177
|2004.10.25 02:35
|buy
|89
|0.10
|1.2779
|1.2728
|1.2792
|178
|2004.10.25 02:35
|buy
|90
|0.20
|1.2776
|1.2725
|1.2789
|179
|2004.10.25 02:35
|buy
|91
|0.40
|1.2765
|1.2714
|1.2778
|180
|2004.10.25 03:07
|t/p
|91
|0.40
|1.2778
|1.2714
|1.2778
|52.00
|50824.66
|181
|2004.10.25 03:07
|close
|90
|0.20
|1.2778
|1.2725
|1.2789
|4.00
|50828.66
|182
|2004.10.25 03:07
|close
|89
|0.10
|1.2778
|1.2728
|1.2792
|-1.00
|50827.66
|183
|2004.10.25 03:07
|buy
|92
|0.10
|1.2781
|1.2730
|1.2794
|184
|2004.10.25 03:32
|buy
|93
|0.20
|1.2777
|1.2726
|1.2790
|185
|2004.10.25 03:33
|buy
|94
|0.40
|1.2774
|1.2723
|1.2787
|186
|2004.10.25 03:33
|buy
|95
|0.80
|1.2770
|1.2719
|1.2783
|187
|2004.10.25 03:37
|buy
|96
|1.60
|1.2766
|1.2715
|1.2779
|188
|2004.10.25 05:37
|t/p
|96
|1.60
|1.2779
|1.2715
|1.2779
|208.00
|51035.66
|189
|2004.10.25 05:37
|close
|95
|0.80
|1.2782
|1.2719
|1.2783
|96.00
|51131.66
|190
|2004.10.25 05:37
|close
|94
|0.40
|1.2782
|1.2723
|1.2787
|32.00
|51163.66
|191
|2004.10.25 05:37
|close
|93
|0.20
|1.2782
|1.2726
|1.2790
|10.00
|51173.66
|192
|2004.10.25 05:37
|close
|92
|0.10
|1.2782
|1.2730
|1.2794
|1.00
|51174.66
|193
|2004.10.25 05:37
|buy
|97
|0.10
|1.2785
|1.2734
|1.2798
|194
|2004.10.25 05:37
|buy
|98
|0.20
|1.2781
|1.2730
|1.2794
|195
|2004.10.25 05:57
|buy
|99
|0.40
|1.2778
|1.2727
|1.2791
|196
|2004.10.25 06:01
|buy
|100
|0.80
|1.2774
|1.2723
|1.2787
|197
|2004.10.25 06:05
|buy
|101
|1.60
|1.2770
|1.2719
|1.2783
|198
|2004.10.25 09:48
|t/p
|101
|1.60
|1.2783
|1.2719
|1.2783
|208.00
|51382.66
|199
|2004.10.25 09:48
|close
|100
|0.80
|1.2786
|1.2723
|1.2787
|96.01
|51478.67
|200
|2004.10.25 09:48
|close
|99
|0.40
|1.2786
|1.2727
|1.2791
|32.00
|51510.67
|201
|2004.10.25 09:48
|close
|98
|0.20
|1.2786
|1.2730
|1.2794
|10.00
|51520.67
|202
|2004.10.25 09:48
|close
|97
|0.10
|1.2786
|1.2734
|1.2798
|1.00
|51521.67
|203
|2004.10.27 20:15
|sell
|102
|0.10
|1.2709
|1.2760
|1.2696
|204
|2004.10.27 20:20
|sell
|103
|0.20
|1.2712
|1.2763
|1.2699
|205
|2004.10.27 20:28
|t/p
|103
|0.20
|1.2699
|1.2763
|1.2699
|26.00
|51547.67
|206
|2004.10.27 20:28
|close
|102
|0.10
|1.2697
|1.2760
|1.2696
|12.00
|51559.67
|207
|2004.10.27 20:28
|sell
|104
|0.10
|1.2694
|1.2745
|1.2681
|208
|2004.10.27 20:29
|sell
|105
|0.20
|1.2698
|1.2749
|1.2685
|209
|2004.10.27 20:30
|sell
|106
|0.40
|1.2702
|1.2753
|1.2689
|210
|2004.10.27 20:32
|sell
|107
|0.80
|1.2705
|1.2756
|1.2692
|211
|2004.10.27 20:36
|sell
|108
|1.60
|1.2714
|1.2765
|1.2701
|212
|2004.10.27 20:52
|t/p
|108
|1.60
|1.2701
|1.2765
|1.2701
|208.00
|51767.67
|213
|2004.10.27 20:52
|close
|107
|0.80
|1.2701
|1.2756
|1.2692
|32.01
|51799.68
|214
|2004.10.27 20:52
|close
|106
|0.40
|1.2701
|1.2753
|1.2689
|4.00
|51803.68
|215
|2004.10.27 20:52
|close
|105
|0.20
|1.2701
|1.2749
|1.2685
|-6.00
|51797.68
|216
|2004.10.27 20:52
|close
|104
|0.10
|1.2701
|1.2745
|1.2681
|-7.00
|51790.68
|217
|2004.10.27 20:52
|sell
|109
|0.10
|1.2698
|1.2749
|1.2685
|218
|2004.10.27 20:54
|sell
|110
|0.20
|1.2702
|1.2753
|1.2689
|219
|2004.10.27 21:03
|sell
|111
|0.40
|1.2705
|1.2756
|1.2692
|220
|2004.10.27 22:25
|sell
|112
|0.80
|1.2709
|1.2760
|1.2696
|221
|2004.10.27 22:49
|sell
|113
|1.60
|1.2712
|1.2763
|1.2699
|222
|2004.10.27 23:47
|t/p
|113
|1.60
|1.2699
|1.2763
|1.2699
|208.00
|51998.68
|223
|2004.10.27 23:47
|close
|112
|0.80
|1.2699
|1.2760
|1.2696
|80.00
|52078.68
|224
|2004.10.27 23:47
|close
|111
|0.40
|1.2699
|1.2756
|1.2692
|24.00
|52102.68
|225
|2004.10.27 23:47
|close
|110
|0.20
|1.2699
|1.2753
|1.2689
|6.00
|52108.68
|226
|2004.10.27 23:47
|close
|109
|0.10
|1.2699
|1.2749
|1.2685
|-1.00
|52107.68
|227
|2004.10.27 23:47
|sell
|114
|0.10
|1.2696
|1.2747
|1.2683
|228
|2004.10.27 23:48
|sell
|115
|0.20
|1.2700
|1.2751
|1.2687
|229
|2004.10.28 00:04
|sell
|116
|0.40
|1.2704
|1.2755
|1.2691
|230
|2004.10.28 02:33
|t/p
|116
|0.40
|1.2691
|1.2755
|1.2691
|52.00
|52159.68
|231
|2004.10.28 02:33
|close
|115
|0.20
|1.2690
|1.2751
|1.2687
|20.93
|52180.61
|232
|2004.10.28 02:33
|close
|114
|0.10
|1.2690
|1.2747
|1.2683
|6.46
|52187.07
|233
|2004.11.01 00:45
|buy
|117
|0.10
|1.2831
|1.2780
|1.2844
|234
|2004.11.01 00:54
|buy
|118
|0.20
|1.2827
|1.2776
|1.2840
|235
|2004.11.01 01:03
|buy
|119
|0.40
|1.2823
|1.2772
|1.2836
|236
|2004.11.01 01:06
|buy
|120
|0.80
|1.2820
|1.2769
|1.2833
|237
|2004.11.01 01:46
|buy
|121
|1.60
|1.2816
|1.2765
|1.2829
|238
|2004.11.01 02:51
|s/l
|117
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2844
|-51.00
|52136.07
|239
|2004.11.01 02:51
|close
|121
|1.60
|1.2779
|1.2765
|1.2829
|-591.99
|51544.08
|240
|2004.11.01 02:51
|close
|120
|0.80
|1.2779
|1.2769
|1.2833
|-327.99
|51216.09
|241
|2004.11.01 02:51
|close
|119
|0.40
|1.2779
|1.2772
|1.2836
|-176.00
|51040.09
|242
|2004.11.01 02:51
|close
|118
|0.20
|1.2779
|1.2776
|1.2840
|-96.00
|50944.09
|243
|2004.11.03 14:15
|buy
|122
|0.10
|1.2755
|1.2704
|1.2768
|244
|2004.11.03 14:19
|t/p
|122
|0.10
|1.2768
|1.2704
|1.2768
|13.00
|50957.09
|245
|2004.11.03 14:19
|buy
|123
|0.10
|1.2772
|1.2721
|1.2785
|246
|2004.11.03 14:19
|buy
|124
|0.20
|1.2768
|1.2717
|1.2781
|247
|2004.11.03 14:26
|t/p
|124
|0.20
|1.2781
|1.2717
|1.2781
|26.00
|50983.09
|248
|2004.11.03 14:26
|close
|123
|0.10
|1.2782
|1.2721
|1.2785
|10.00
|50993.09
|249
|2004.11.03 14:26
|buy
|125
|0.10
|1.2785
|1.2734
|1.2798
|250
|2004.11.03 14:27
|buy
|126
|0.20
|1.2781
|1.2730
|1.2794
|251
|2004.11.03 14:30
|buy
|127
|0.40
|1.2775
|1.2724
|1.2788
|252
|2004.11.03 14:49
|t/p
|127
|0.40
|1.2788
|1.2724
|1.2788
|52.00
|51045.09
|253
|2004.11.03 14:49
|close
|126
|0.20
|1.2788
|1.2730
|1.2794
|14.00
|51059.09
|254
|2004.11.03 14:49
|close
|125
|0.10
|1.2788
|1.2734
|1.2798
|3.00
|51062.09
|255
|2004.11.03 14:49
|buy
|128
|0.10
|1.2791
|1.2740
|1.2804
|256
|2004.11.03 14:49
|buy
|129
|0.20
|1.2787
|1.2736
|1.2800
|257
|2004.11.03 14:52
|t/p
|129
|0.20
|1.2800
|1.2736
|1.2800
|26.00
|51088.09
|258
|2004.11.03 14:52
|close
|128
|0.10
|1.2801
|1.2740
|1.2804
|10.00
|51098.09
|259
|2004.11.03 14:52
|buy
|130
|0.10
|1.2804
|1.2753
|1.2817
|260
|2004.11.03 14:53
|buy
|131
|0.20
|1.2798
|1.2747
|1.2811
|261
|2004.11.03 14:55
|buy
|132
|0.40
|1.2795
|1.2744
|1.2808
|262
|2004.11.03 14:58
|buy
|133
|0.80
|1.2791
|1.2740
|1.2804
|263
|2004.11.03 15:19
|t/p
|133
|0.80
|1.2804
|1.2740
|1.2804
|104.00
|51202.09
|264
|2004.11.03 15:19
|close
|132
|0.40
|1.2805
|1.2744
|1.2808
|40.00
|51242.09
|265
|2004.11.03 15:19
|close
|131
|0.20
|1.2805
|1.2747
|1.2811
|14.00
|51256.09
|266
|2004.11.03 15:19
|close
|130
|0.10
|1.2805
|1.2753
|1.2817
|1.00
|51257.09
|267
|2004.11.03 15:19
|buy
|134
|0.10
|1.2808
|1.2757
|1.2821
|268
|2004.11.03 15:21
|buy
|135
|0.20
|1.2804
|1.2753
|1.2817
|269
|2004.11.03 15:24
|buy
|136
|0.40
|1.2798
|1.2747
|1.2811
|270
|2004.11.03 15:25
|buy
|137
|0.80
|1.2795
|1.2744
|1.2808
|271
|2004.11.03 15:34
|buy
|138
|1.60
|1.2791
|1.2740
|1.2804
|272
|2004.11.03 16:20
|t/p
|138
|1.60
|1.2804
|1.2740
|1.2804
|208.00
|51465.09
|273
|2004.11.03 16:20
|close
|137
|0.80
|1.2805
|1.2744
|1.2808
|80.00
|51545.09
|274
|2004.11.03 16:20
|close
|136
|0.40
|1.2805
|1.2747
|1.2811
|28.00
|51573.09
|275
|2004.11.03 16:20
|close
|135
|0.20
|1.2805
|1.2753
|1.2817
|2.00
|51575.09
|276
|2004.11.03 16:20
|close
|134
|0.10
|1.2805
|1.2757
|1.2821
|-3.00
|51572.09
|277
|2004.11.03 16:20
|buy
|139
|0.10
|1.2808
|1.2757
|1.2821
|278
|2004.11.03 16:21
|buy
|140
|0.20
|1.2804
|1.2753
|1.2817
|279
|2004.11.03 16:30
|buy
|141
|0.40
|1.2796
|1.2745
|1.2809
|280
|2004.11.03 16:31
|buy
|142
|0.80
|1.2790
|1.2739
|1.2803
|281
|2004.11.03 16:31
|buy
|143
|1.60
|1.2787
|1.2736
|1.2800
|282
|2004.11.03 17:04
|t/p
|143
|1.60
|1.2800
|1.2736
|1.2800
|208.00
|51780.09
|283
|2004.11.03 17:04
|close
|142
|0.80
|1.2800
|1.2739
|1.2803
|80.00
|51860.09
|284
|2004.11.03 17:04
|close
|141
|0.40
|1.2800
|1.2745
|1.2809
|16.00
|51876.09
|285
|2004.11.03 17:04
|close
|140
|0.20
|1.2800
|1.2753
|1.2817
|-8.00
|51868.09
|286
|2004.11.03 17:04
|close
|139
|0.10
|1.2800
|1.2757
|1.2821
|-8.00
|51860.09
|287
|2004.11.03 17:04
|buy
|144
|0.10
|1.2803
|1.2752
|1.2816
|288
|2004.11.03 17:06
|buy
|145
|0.20
|1.2798
|1.2747
|1.2811
|289
|2004.11.03 17:06
|buy
|146
|0.40
|1.2791
|1.2740
|1.2804
|290
|2004.11.03 17:06
|buy
|147
|0.80
|1.2787
|1.2736
|1.2800
|291
|2004.11.03 17:09
|t/p
|147
|0.80
|1.2800
|1.2736
|1.2800
|104.00
|51964.09
|292
|2004.11.03 17:09
|close
|146
|0.40
|1.2800
|1.2740
|1.2804
|36.00
|52000.09
|293
|2004.11.03 17:09
|close
|145
|0.20
|1.2800
|1.2747
|1.2811
|4.00
|52004.09
|294
|2004.11.03 17:09
|close
|144
|0.10
|1.2800
|1.2752
|1.2816
|-3.00
|52001.09
|295
|2004.11.03 17:09
|buy
|148
|0.10
|1.2803
|1.2752
|1.2816
|296
|2004.11.03 17:09
|buy
|149
|0.20
|1.2798
|1.2747
|1.2811
|297
|2004.11.03 17:11
|buy
|150
|0.40
|1.2795
|1.2744
|1.2808
|298
|2004.11.03 17:17
|buy
|151
|0.80
|1.2789
|1.2738
|1.2802
|299
|2004.11.03 17:27
|buy
|152
|1.60
|1.2783
|1.2732
|1.2796
|300
|2004.11.03 19:46
|t/p
|152
|1.60
|1.2796
|1.2732
|1.2796
|208.00
|52209.09
|301
|2004.11.03 19:46
|close
|151
|0.80
|1.2797
|1.2738
|1.2802
|64.00
|52273.09
|302
|2004.11.03 19:46
|close
|150
|0.40
|1.2797
|1.2744
|1.2808
|8.00
|52281.09
|303
|2004.11.03 19:46
|close
|149
|0.20
|1.2797
|1.2747
|1.2811
|-2.00
|52279.09
|304
|2004.11.03 19:46
|close
|148
|0.10
|1.2797
|1.2752
|1.2816
|-6.00
|52273.09
|305
|2004.11.03 20:15
|buy
|153
|0.10
|1.2821
|1.2770
|1.2834
|306
|2004.11.03 20:17
|buy
|154
|0.20
|1.2818
|1.2767
|1.2831
|307
|2004.11.03 23:25
|buy
|155
|0.40
|1.2814
|1.2763
|1.2827
|308
|2004.11.04 00:04
|t/p
|155
|0.40
|1.2827
|1.2763
|1.2827
|47.61
|52320.70
|309
|2004.11.04 00:04
|close
|154
|0.20
|1.2828
|1.2767
|1.2831
|17.81
|52338.51
|310
|2004.11.04 00:04
|close
|153
|0.10
|1.2828
|1.2770
|1.2834
|5.90
|52344.41
|311
|2004.11.04 17:30
|buy
|156
|0.10
|1.2888
|1.2837
|1.2901
|312
|2004.11.04 17:31
|buy
|157
|0.20
|1.2882
|1.2831
|1.2895
|313
|2004.11.04 17:56
|buy
|158
|0.40
|1.2878
|1.2827
|1.2891
|314
|2004.11.04 17:57
|buy
|159
|0.80
|1.2875
|1.2824
|1.2888
|315
|2004.11.04 18:09
|buy
|160
|1.60
|1.2871
|1.2820
|1.2884
|316
|2004.11.05 02:01
|t/p
|160
|1.60
|1.2884
|1.2820
|1.2884
|190.45
|52534.86
|317
|2004.11.05 02:01
|close
|159
|0.80
|1.2885
|1.2824
|1.2888
|71.23
|52606.09
|318
|2004.11.05 02:01
|close
|158
|0.40
|1.2885
|1.2827
|1.2891
|23.61
|52629.71
|319
|2004.11.05 02:01
|close
|157
|0.20
|1.2885
|1.2831
|1.2895
|3.81
|52633.51
|320
|2004.11.05 02:01
|close
|156
|0.10
|1.2885
|1.2837
|1.2901
|-4.10
|52629.42
|321
|2004.11.05 15:15
|sell
|161
|0.10
|1.2809
|1.2860
|1.2796
|322
|2004.11.05 15:15
|sell
|162
|0.20
|1.2816
|1.2867
|1.2803
|323
|2004.11.05 15:17
|sell
|163
|0.40
|1.2821
|1.2872
|1.2808
|324
|2004.11.05 15:17
|sell
|164
|0.80
|1.2824
|1.2875
|1.2811
|325
|2004.11.05 15:18
|sell
|165
|1.60
|1.2828
|1.2879
|1.2815
|326
|2004.11.05 15:31
|s/l
|161
|0.10
|1.2860
|1.2860
|1.2796
|-51.00
|52578.42
|327
|2004.11.05 15:31
|close
|165
|1.60
|1.2863
|1.2879
|1.2815
|-559.99
|52018.43
|328
|2004.11.05 15:31
|close
|164
|0.80
|1.2863
|1.2875
|1.2811
|-312.00
|51706.43
|329
|2004.11.05 15:31
|close
|163
|0.40
|1.2863
|1.2872
|1.2808
|-168.00
|51538.43
|330
|2004.11.05 15:31
|close
|162
|0.20
|1.2863
|1.2867
|1.2803
|-94.00
|51444.43
|331
|2004.11.05 18:00
|buy
|166
|0.10
|1.2947
|1.2896
|1.2960
|332
|2004.11.05 18:00
|buy
|167
|0.20
|1.2942
|1.2891
|1.2955
|333
|2004.11.05 18:03
|buy
|168
|0.40
|1.2939
|1.2888
|1.2952
|334
|2004.11.05 18:09
|buy
|169
|0.80
|1.2936
|1.2885
|1.2949
|335
|2004.11.05 18:09
|buy
|170
|1.60
|1.2932
|1.2881
|1.2945
|336
|2004.11.05 21:02
|t/p
|170
|1.60
|1.2945
|1.2881
|1.2945
|208.00
|51652.43
|337
|2004.11.05 21:02
|close
|169
|0.80
|1.2946
|1.2885
|1.2949
|80.01
|51732.44
|338
|2004.11.05 21:02
|close
|168
|0.40
|1.2946
|1.2888
|1.2952
|28.00
|51760.44
|339
|2004.11.05 21:02
|close
|167
|0.20
|1.2946
|1.2891
|1.2955
|8.00
|51768.44
|340
|2004.11.05 21:02
|close
|166
|0.10
|1.2946
|1.2896
|1.2960
|-1.00
|51767.44
|341
|2004.11.05 21:15
|buy
|171
|0.10
|1.2947
|1.2896
|1.2960
|342
|2004.11.05 21:29
|t/p
|171
|0.10
|1.2960
|1.2896
|1.2960
|13.00
|51780.44
|343
|2004.11.05 21:29
|buy
|172
|0.10
|1.2963
|1.2912
|1.2976
|344
|2004.11.05 21:29
|buy
|173
|0.20
|1.2959
|1.2908
|1.2972
|345
|2004.11.05 22:55
|buy
|174
|0.40
|1.2955
|1.2904
|1.2968
|346
|2004.11.08 00:07
|t/p
|174
|0.40
|1.2968
|1.2904
|1.2968
|38.84
|51819.27
|347
|2004.11.08 00:07
|close
|173
|0.20
|1.2971
|1.2908
|1.2972
|17.42
|51836.69
|348
|2004.11.08 00:07
|close
|172
|0.10
|1.2971
|1.2912
|1.2976
|4.71
|51841.40
|349
|2004.11.08 00:07
|buy
|175
|0.10
|1.2974
|1.2923
|1.2987
|350
|2004.11.08 00:18
|buy
|176
|0.20
|1.2970
|1.2919
|1.2983
|351
|2004.11.08 00:23
|buy
|177
|0.40
|1.2966
|1.2915
|1.2979
|352
|2004.11.08 00:42
|buy
|178
|0.80
|1.2962
|1.2911
|1.2975
|353
|2004.11.08 01:06
|buy
|179
|1.60
|1.2959
|1.2908
|1.2972
|354
|2004.11.08 05:08
|t/p
|179
|1.60
|1.2972
|1.2908
|1.2972
|208.00
|52049.40
|355
|2004.11.08 05:08
|close
|178
|0.80
|1.2972
|1.2911
|1.2975
|80.00
|52129.40
|356
|2004.11.08 05:08
|close
|177
|0.40
|1.2972
|1.2915
|1.2979
|24.00
|52153.40
|357
|2004.11.08 05:08
|close
|176
|0.20
|1.2972
|1.2919
|1.2983
|4.00
|52157.40
|358
|2004.11.08 05:08
|close
|175
|0.10
|1.2972
|1.2923
|1.2987
|-2.00
|52155.40
|359
|2004.11.10 13:45
|buy
|180
|0.10
|1.2979
|1.2928
|1.2992
|360
|2004.11.10 13:47
|buy
|181
|0.20
|1.2975
|1.2924
|1.2988
|361
|2004.11.10 13:51
|buy
|182
|0.40
|1.2970
|1.2919
|1.2983
|362
|2004.11.10 13:54
|buy
|183
|0.80
|1.2966
|1.2915
|1.2979
|363
|2004.11.10 14:02
|buy
|184
|1.60
|1.2963
|1.2912
|1.2976
|364
|2004.11.10 14:13
|t/p
|184
|1.60
|1.2976
|1.2912
|1.2976
|208.00
|52363.40
|365
|2004.11.10 14:13
|close
|183
|0.80
|1.2976
|1.2915
|1.2979
|80.00
|52443.40
|366
|2004.11.10 14:13
|close
|182
|0.40
|1.2976
|1.2919
|1.2983
|24.00
|52467.40
|367
|2004.11.10 14:13
|close
|181
|0.20
|1.2976
|1.2924
|1.2988
|2.00
|52469.40
|368
|2004.11.10 14:13
|close
|180
|0.10
|1.2976
|1.2928
|1.2992
|-3.00
|52466.40
|369
|2004.11.10 14:13
|buy
|185
|0.10
|1.2979
|1.2928
|1.2992
|370
|2004.11.10 14:30
|buy
|186
|0.20
|1.2970
|1.2919
|1.2983
|371
|2004.11.10 14:30
|buy
|187
|0.40
|1.2964
|1.2913
|1.2977
|372
|2004.11.10 14:30
|buy
|188
|0.80
|1.2958
|1.2907
|1.2971
|373
|2004.11.10 14:30
|buy
|189
|1.60
|1.2955
|1.2904
|1.2968
|374
|2004.11.10 14:30
|t/p
|188
|0.80
|1.2971
|1.2907
|1.2971
|104.00
|52570.40
|375
|2004.11.10 14:30
|t/p
|189
|1.60
|1.2968
|1.2904
|1.2968
|208.00
|52778.40
|376
|2004.11.10 14:30
|close
|187
|0.40
|1.2974
|1.2913
|1.2977
|40.00
|52818.40
|377
|2004.11.10 14:30
|close
|186
|0.20
|1.2974
|1.2919
|1.2983
|8.00
|52826.40
|378
|2004.11.10 14:30
|close
|185
|0.10
|1.2974
|1.2928
|1.2992
|-5.00
|52821.40
|379
|2004.11.10 14:30
|buy
|190
|0.10
|1.2977
|1.2926
|1.2990
|380
|2004.11.10 14:30
|buy
|191
|0.20
|1.2967
|1.2916
|1.2980
|381
|2004.11.10 14:30
|buy
|192
|0.40
|1.2958
|1.2907
|1.2971
|382
|2004.11.10 14:30
|t/p
|192
|0.40
|1.2971
|1.2907
|1.2971
|52.00
|52873.40
|383
|2004.11.10 14:30
|close
|191
|0.20
|1.2972
|1.2916
|1.2980
|10.00
|52883.40
|384
|2004.11.10 14:30
|close
|190
|0.10
|1.2972
|1.2926
|1.2990
|-5.00
|52878.40
|385
|2004.11.10 14:30
|buy
|193
|0.10
|1.2975
|1.2924
|1.2988
|386
|2004.11.10 14:31
|buy
|194
|0.20
|1.2970
|1.2919
|1.2983
|387
|2004.11.10 14:31
|buy
|195
|0.40
|1.2959
|1.2908
|1.2972
|388
|2004.11.10 14:31
|buy
|196
|0.80
|1.2956
|1.2905
|1.2969
|389
|2004.11.10 14:35
|t/p
|196
|0.80
|1.2969
|1.2905
|1.2969
|104.00
|52982.40
|390
|2004.11.10 14:35
|close
|195
|0.40
|1.2969
|1.2908
|1.2972
|40.00
|53022.40
|391
|2004.11.10 14:35
|close
|194
|0.20
|1.2969
|1.2919
|1.2983
|-2.00
|53020.40
|392
|2004.11.10 14:35
|close
|193
|0.10
|1.2969
|1.2924
|1.2988
|-6.00
|53014.40
|393
|2004.11.10 14:35
|buy
|197
|0.10
|1.2972
|1.2921
|1.2985
|394
|2004.11.10 14:35
|buy
|198
|0.20
|1.2969
|1.2918
|1.2982
|395
|2004.11.10 14:36
|t/p
|198
|0.20
|1.2982
|1.2918
|1.2982
|26.00
|53040.40
|396
|2004.11.10 14:36
|close
|197
|0.10
|1.2984
|1.2921
|1.2985
|12.00
|53052.40
|397
|2004.11.10 14:36
|buy
|199
|0.10
|1.2987
|1.2936
|1.3000
|398
|2004.11.10 14:36
|buy
|200
|0.20
|1.2983
|1.2932
|1.2996
|399
|2004.11.10 14:36
|buy
|201
|0.40
|1.2976
|1.2925
|1.2989
|400
|2004.11.10 14:36
|buy
|202
|0.80
|1.2970
|1.2919
|1.2983
|401
|2004.11.10 14:37
|t/p
|201
|0.40
|1.2989
|1.2925
|1.2989
|52.00
|53104.40
|402
|2004.11.10 14:37
|t/p
|202
|0.80
|1.2983
|1.2919
|1.2983
|104.00
|53208.40
|403
|2004.11.10 14:37
|close
|200
|0.20
|1.2989
|1.2932
|1.2996
|12.00
|53220.40
|404
|2004.11.10 14:37
|close
|199
|0.10
|1.2989
|1.2936
|1.3000
|2.00
|53222.40
|405
|2004.11.10 14:37
|buy
|203
|0.10
|1.2992
|1.2941
|1.3005
|406
|2004.11.10 14:37
|buy
|204
|0.20
|1.2988
|1.2937
|1.3001
|407
|2004.11.10 14:38
|t/p
|204
|0.20
|1.3001
|1.2937
|1.3001
|26.00
|53248.40
|408
|2004.11.10 14:38
|close
|203
|0.10
|1.3001
|1.2941
|1.3005
|9.00
|53257.40
|409
|2004.11.10 14:38
|buy
|205
|0.10
|1.3004
|1.2953
|1.3017
|410
|2004.11.10 14:38
|buy
|206
|0.20
|1.3001
|1.2950
|1.3014
|411
|2004.11.10 14:38
|buy
|207
|0.40
|1.2994
|1.2943
|1.3007
|412
|2004.11.10 14:38
|buy
|208
|0.80
|1.2991
|1.2940
|1.3004
|413
|2004.11.10 14:39
|buy
|209
|1.60
|1.2981
|1.2930
|1.2994
|414
|2004.11.10 14:39
|t/p
|209
|1.60
|1.2994
|1.2930
|1.2994
|208.00
|53465.40
|415
|2004.11.10 14:39
|close
|208
|0.80
|1.2997
|1.2940
|1.3004
|48.00
|53513.40
|416
|2004.11.10 14:39
|close
|207
|0.40
|1.2997
|1.2943
|1.3007
|12.00
|53525.40
|417
|2004.11.10 14:39
|close
|206
|0.20
|1.2997
|1.2950
|1.3014
|-8.00
|53517.40
|418
|2004.11.10 14:39
|close
|205
|0.10
|1.2997
|1.2953
|1.3017
|-7.00
|53510.40
|419
|2004.11.10 14:39
|buy
|210
|0.10
|1.3000
|1.2949
|1.3013
|420
|2004.11.10 14:39
|buy
|211
|0.20
|1.2983
|1.2932
|1.2996
|421
|2004.11.10 14:40
|buy
|212
|0.40
|1.2979
|1.2928
|1.2992
|422
|2004.11.10 14:41
|buy
|213
|0.80
|1.2969
|1.2918
|1.2982
|423
|2004.11.10 14:41
|buy
|214
|1.60
|1.2964
|1.2913
|1.2977
|424
|2004.11.10 14:45
|s/l
|210
|0.10
|1.2949
|1.2949
|1.3013
|-51.00
|53459.40
|425
|2004.11.10 14:45
|close
|214
|1.60
|1.2949
|1.2913
|1.2977
|-240.00
|53219.40
|426
|2004.11.10 14:45
|close
|213
|0.80
|1.2949
|1.2918
|1.2982
|-160.00
|53059.40
|427
|2004.11.10 14:45
|close
|212
|0.40
|1.2949
|1.2928
|1.2992
|-120.00
|52939.40
|428
|2004.11.10 14:45
|close
|211
|0.20
|1.2949
|1.2932
|1.2996
|-68.00
|52871.40
|429
|2004.11.10 14:45
|buy
|215
|0.10
|1.2952
|1.2901
|1.2965
|430
|2004.11.10 14:48
|t/p
|215
|0.10
|1.2965
|1.2901
|1.2965
|13.00
|52884.40
|431
|2004.11.10 14:48
|buy
|216
|0.10
|1.2968
|1.2917
|1.2981
|432
|2004.11.10 14:48
|buy
|217
|0.20
|1.2965
|1.2914
|1.2978
|433
|2004.11.10 14:51
|buy
|218
|0.40
|1.2962
|1.2911
|1.2975
|434
|2004.11.10 14:54
|buy
|219
|0.80
|1.2956
|1.2905
|1.2969
|435
|2004.11.10 14:55
|buy
|220
|1.60
|1.2945
|1.2894
|1.2958
|436
|2004.11.10 14:59
|t/p
|220
|1.60
|1.2958
|1.2894
|1.2958
|208.00
|53092.40
|437
|2004.11.10 14:59
|close
|219
|0.80
|1.2962
|1.2905
|1.2969
|48.00
|53140.40
|438
|2004.11.10 14:59
|close
|218
|0.40
|1.2962
|1.2911
|1.2975
|0.00
|53140.40
|439
|2004.11.10 14:59
|close
|217
|0.20
|1.2962
|1.2914
|1.2978
|-6.00
|53134.40
|440
|2004.11.10 14:59
|close
|216
|0.10
|1.2962
|1.2917
|1.2981
|-6.00
|53128.40
|441
|2004.11.10 14:59
|buy
|221
|0.10
|1.2965
|1.2914
|1.2978
|442
|2004.11.10 14:59
|buy
|222
|0.20
|1.2959
|1.2908
|1.2972
|443
|2004.11.10 14:59
|buy
|223
|0.40
|1.2955
|1.2904
|1.2968
|444
|2004.11.10 15:02
|buy
|224
|0.80
|1.2951
|1.2900
|1.2964
|445
|2004.11.10 15:03
|buy
|225
|1.60
|1.2948
|1.2897
|1.2961
|446
|2004.11.10 15:50
|s/l
|221
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2978
|-51.00
|53077.40
|447
|2004.11.10 15:50
|close
|225
|1.60
|1.2913
|1.2897
|1.2961
|-560.00
|52517.40
|448
|2004.11.10 15:50
|close
|224
|0.80
|1.2913
|1.2900
|1.2964
|-304.00
|52213.40
|449
|2004.11.10 15:50
|close
|223
|0.40
|1.2913
|1.2904
|1.2968
|-168.00
|52045.40
|450
|2004.11.10 15:50
|close
|222
|0.20
|1.2913
|1.2908
|1.2972
|-92.00
|51953.40
|451
|2004.11.10 19:30
|sell
|226
|0.10
|1.2873
|1.2924
|1.2860
|452
|2004.11.10 19:38
|sell
|227
|0.20
|1.2876
|1.2927
|1.2863
|453
|2004.11.10 19:41
|sell
|228
|0.40
|1.2880
|1.2931
|1.2867
|454
|2004.11.10 19:42
|sell
|229
|0.80
|1.2885
|1.2936
|1.2872
|455
|2004.11.10 20:14
|sell
|230
|1.60
|1.2891
|1.2942
|1.2878
|456
|2004.11.10 20:14
|t/p
|230
|1.60
|1.2878
|1.2942
|1.2878
|208.00
|52161.40
|457
|2004.11.10 20:14
|close
|229
|0.80
|1.2878
|1.2936
|1.2872
|56.01
|52217.41
|458
|2004.11.10 20:14
|close
|228
|0.40
|1.2878
|1.2931
|1.2867
|8.00
|52225.41
|459
|2004.11.10 20:14
|close
|227
|0.20
|1.2878
|1.2927
|1.2863
|-4.00
|52221.41
|460
|2004.11.10 20:14
|close
|226
|0.10
|1.2878
|1.2924
|1.2860
|-5.00
|52216.41
|461
|2004.11.10 20:14
|sell
|231
|0.10
|1.2875
|1.2926
|1.2862
|462
|2004.11.10 20:14
|sell
|232
|0.20
|1.2880
|1.2931
|1.2867
|463
|2004.11.10 20:14
|sell
|233
|0.40
|1.2884
|1.2935
|1.2871
|464
|2004.11.10 20:14
|sell
|234
|0.80
|1.2888
|1.2939
|1.2875
|465
|2004.11.10 20:15
|sell
|235
|1.60
|1.2892
|1.2943
|1.2879
|466
|2004.11.10 20:26
|t/p
|235
|1.60
|1.2879
|1.2943
|1.2879
|208.00
|52424.41
|467
|2004.11.10 20:26
|close
|234
|0.80
|1.2876
|1.2939
|1.2875
|96.00
|52520.41
|468
|2004.11.10 20:26
|close
|233
|0.40
|1.2876
|1.2935
|1.2871
|32.00
|52552.41
|469
|2004.11.10 20:26
|close
|232
|0.20
|1.2876
|1.2931
|1.2867
|8.00
|52560.41
|470
|2004.11.10 20:26
|close
|231
|0.10
|1.2876
|1.2926
|1.2862
|-1.00
|52559.41
|471
|2004.11.10 20:26
|sell
|236
|0.10
|1.2873
|1.2924
|1.2860
|472
|2004.11.10 20:26
|sell
|237
|0.20
|1.2878
|1.2929
|1.2865
|473
|2004.11.10 20:26
|sell
|238
|0.40
|1.2881
|1.2932
|1.2868
|474
|2004.11.10 20:29
|sell
|239
|0.80
|1.2884
|1.2935
|1.2871
|475
|2004.11.10 20:30
|sell
|240
|1.60
|1.2889
|1.2940
|1.2876
|476
|2004.11.10 20:54
|t/p
|240
|1.60
|1.2876
|1.2940
|1.2876
|208.00
|52767.41
|477
|2004.11.10 20:54
|close
|239
|0.80
|1.2876
|1.2935
|1.2871
|64.00
|52831.41
|478
|2004.11.10 20:54
|close
|238
|0.40
|1.2876
|1.2932
|1.2868
|20.00
|52851.41
|479
|2004.11.10 20:54
|close
|237
|0.20
|1.2876
|1.2929
|1.2865
|4.00
|52855.41
|480
|2004.11.10 20:54
|close
|236
|0.10
|1.2876
|1.2924
|1.2860
|-3.00
|52852.41
|481
|2004.11.10 20:54
|sell
|241
|0.10
|1.2873
|1.2924
|1.2860
|482
|2004.11.10 20:56
|sell
|242
|0.20
|1.2878
|1.2929
|1.2865
|483
|2004.11.10 20:56
|sell
|243
|0.40
|1.2885
|1.2936
|1.2872
|484
|2004.11.10 20:56
|t/p
|243
|0.40
|1.2872
|1.2936
|1.2872
|52.00
|52904.41
|485
|2004.11.10 20:56
|close
|242
|0.20
|1.2872
|1.2929
|1.2865
|12.00
|52916.41
|486
|2004.11.10 20:56
|close
|241
|0.10
|1.2872
|1.2924
|1.2860
|1.00
|52917.41
|487
|2004.11.10 20:56
|sell
|244
|0.10
|1.2869
|1.2920
|1.2856
|488
|2004.11.10 20:56
|sell
|245
|0.20
|1.2879
|1.2930
|1.2866
|489
|2004.11.10 20:57
|sell
|246
|0.40
|1.2883
|1.2934
|1.2870
|490
|2004.11.10 20:59
|sell
|247
|0.80
|1.2889
|1.2940
|1.2876
|491
|2004.11.10 21:03
|sell
|248
|1.60
|1.2892
|1.2943
|1.2879
|492
|2004.11.11 00:46
|t/p
|248
|1.60
|1.2879
|1.2943
|1.2879
|215.42
|53132.83
|493
|2004.11.11 00:46
|close
|247
|0.80
|1.2879
|1.2940
|1.2876
|83.71
|53216.54
|494
|2004.11.11 00:46
|close
|246
|0.40
|1.2879
|1.2934
|1.2870
|17.86
|53234.40
|495
|2004.11.11 00:46
|close
|245
|0.20
|1.2879
|1.2930
|1.2866
|0.93
|53235.33
|496
|2004.11.11 00:46
|close
|244
|0.10
|1.2879
|1.2920
|1.2856
|-9.54
|53225.79
|497
|2004.11.12 20:45
|buy
|249
|0.10
|1.2985
|1.2934
|1.2998
|498
|2004.11.12 20:45
|buy
|250
|0.20
|1.2981
|1.2930
|1.2994
|499
|2004.11.12 21:32
|buy
|251
|0.40
|1.2977
|1.2926
|1.2990
|500
|2004.11.12 21:33
|buy
|252
|0.80
|1.2974
|1.2923
|1.2987
|501
|2004.11.15 00:55
|t/p
|252
|0.80
|1.2987
|1.2923
|1.2987
|77.67
|53303.46
|502
|2004.11.15 00:55
|close
|251
|0.40
|1.2987
|1.2926
|1.2990
|26.84
|53330.30
|503
|2004.11.15 00:55
|close
|250
|0.20
|1.2987
|1.2930
|1.2994
|5.42
|53335.72
|504
|2004.11.15 00:55
|close
|249
|0.10
|1.2987
|1.2934
|1.2998
|-1.29
|53334.43
|505
|2004.11.17 12:00
|buy
|253
|0.10
|1.3040
|1.2989
|1.3053
|506
|2004.11.17 12:06
|buy
|254
|0.20
|1.3036
|1.2985
|1.3049
|507
|2004.11.17 12:10
|buy
|255
|0.40
|1.3033
|1.2982
|1.3046
|508
|2004.11.17 12:45
|buy
|256
|0.80
|1.3029
|1.2978
|1.3042
|509
|2004.11.17 13:07
|buy
|257
|1.60
|1.3025
|1.2974
|1.3038
|510
|2004.11.17 17:46
|t/p
|257
|1.60
|1.3038
|1.2974
|1.3038
|208.00
|53542.43
|511
|2004.11.17 17:46
|close
|256
|0.80
|1.3038
|1.2978
|1.3042
|72.01
|53614.44
|512
|2004.11.17 17:46
|close
|255
|0.40
|1.3038
|1.2982
|1.3046
|20.00
|53634.44
|513
|2004.11.17 17:46
|close
|254
|0.20
|1.3038
|1.2985
|1.3049
|4.00
|53638.44
|514
|2004.11.17 17:46
|close
|253
|0.10
|1.3038
|1.2989
|1.3053
|-2.00
|53636.44
|515
|2004.11.18 17:15
|sell
|258
|0.10
|1.2992
|1.3043
|1.2979
|516
|2004.11.18 17:20
|t/p
|258
|0.10
|1.2979
|1.3043
|1.2979
|13.00
|53649.44
|517
|2004.11.18 17:20
|sell
|259
|0.10
|1.2975
|1.3026
|1.2962
|518
|2004.11.18 17:21
|sell
|260
|0.20
|1.2980
|1.3031
|1.2967
|519
|2004.11.18 17:23
|sell
|261
|0.40
|1.2984
|1.3035
|1.2971
|520
|2004.11.18 18:03
|t/p
|260
|0.20
|1.2967
|1.3031
|1.2967
|26.00
|53675.44
|521
|2004.11.18 18:03
|t/p
|261
|0.40
|1.2971
|1.3035
|1.2971
|52.00
|53727.44
|522
|2004.11.18 18:03
|close
|259
|0.10
|1.2966
|1.3026
|1.2962
|9.00
|53736.44
|523
|2004.11.18 18:03
|sell
|262
|0.10
|1.2963
|1.3014
|1.2950
|524
|2004.11.18 18:03
|sell
|263
|0.20
|1.2967
|1.3018
|1.2954
|525
|2004.11.18 18:03
|sell
|264
|0.40
|1.2971
|1.3022
|1.2958
|526
|2004.11.18 18:03
|sell
|265
|0.80
|1.2975
|1.3026
|1.2962
|527
|2004.11.18 18:05
|t/p
|265
|0.80
|1.2962
|1.3026
|1.2962
|104.00
|53840.44
|528
|2004.11.18 18:05
|close
|264
|0.40
|1.2962
|1.3022
|1.2958
|36.00
|53876.44
|529
|2004.11.18 18:05
|close
|263
|0.20
|1.2962
|1.3018
|1.2954
|10.00
|53886.44
|530
|2004.11.18 18:05
|close
|262
|0.10
|1.2962
|1.3014
|1.2950
|1.00
|53887.44
|531
|2004.11.18 18:05
|sell
|266
|0.10
|1.2959
|1.3010
|1.2946
|532
|2004.11.18 18:06
|sell
|267
|0.20
|1.2962
|1.3013
|1.2949
|533
|2004.11.18 18:07
|sell
|268
|0.40
|1.2966
|1.3017
|1.2953
|534
|2004.11.18 18:14
|t/p
|268
|0.40
|1.2953
|1.3017
|1.2953
|52.00
|53939.44
|535
|2004.11.18 18:14
|close
|267
|0.20
|1.2952
|1.3013
|1.2949
|20.00
|53959.44
|536
|2004.11.18 18:14
|close
|266
|0.10
|1.2952
|1.3010
|1.2946
|7.00
|53966.44
|537
|2004.11.18 18:14
|sell
|269
|0.10
|1.2949
|1.3000
|1.2936
|538
|2004.11.18 18:15
|sell
|270
|0.20
|1.2953
|1.3004
|1.2940
|539
|2004.11.18 18:16
|sell
|271
|0.40
|1.2956
|1.3007
|1.2943
|540
|2004.11.18 18:38
|t/p
|271
|0.40
|1.2943
|1.3007
|1.2943
|52.00
|54018.44
|541
|2004.11.18 18:38
|close
|270
|0.20
|1.2943
|1.3004
|1.2940
|20.00
|54038.44
|542
|2004.11.18 18:38
|close
|269
|0.10
|1.2943
|1.3000
|1.2936
|6.00
|54044.44
|543
|2004.11.18 18:45
|sell
|272
|0.10
|1.2943
|1.2994
|1.2930
|544
|2004.11.18 18:48
|sell
|273
|0.20
|1.2946
|1.2997
|1.2933
|545
|2004.11.18 18:53
|sell
|274
|0.40
|1.2951
|1.3002
|1.2938
|546
|2004.11.18 18:55
|sell
|275
|0.80
|1.2954
|1.3005
|1.2941
|547
|2004.11.18 18:55
|sell
|276
|1.60
|1.2957
|1.3008
|1.2944
|548
|2004.11.18 23:44
|t/p
|276
|1.60
|1.2944
|1.3008
|1.2944
|208.00
|54252.44
|549
|2004.11.18 23:44
|close
|275
|0.80
|1.2943
|1.3005
|1.2941
|88.00
|54340.44
|550
|2004.11.18 23:44
|close
|274
|0.40
|1.2943
|1.3002
|1.2938
|32.00
|54372.44
|551
|2004.11.18 23:44
|close
|273
|0.20
|1.2943
|1.2997
|1.2933
|6.00
|54378.44
|552
|2004.11.18 23:44
|close
|272
|0.10
|1.2943
|1.2994
|1.2930
|0.00
|54378.44
|553
|2004.11.19 12:45
|buy
|277
|0.10
|1.3021
|1.2970
|1.3034
|554
|2004.11.19 13:12
|buy
|278
|0.20
|1.3017
|1.2966
|1.3030
|555
|2004.11.19 13:25
|buy
|279
|0.40
|1.3013
|1.2962
|1.3026
|556
|2004.11.19 14:21
|t/p
|279
|0.40
|1.3026
|1.2962
|1.3026
|52.00
|54430.44
|557
|2004.11.19 14:21
|close
|278
|0.20
|1.3026
|1.2966
|1.3030
|18.00
|54448.44
|558
|2004.11.19 14:21
|close
|277
|0.10
|1.3026
|1.2970
|1.3034
|5.00
|54453.44
|559
|2004.11.19 15:15
|buy
|280
|0.10
|1.3029
|1.2978
|1.3042
|560
|2004.11.19 15:21
|buy
|281
|0.20
|1.3025
|1.2974
|1.3038
|561
|2004.11.19 15:30
|t/p
|281
|0.20
|1.3038
|1.2974
|1.3038
|26.00
|54479.44
|562
|2004.11.19 15:30
|close
|280
|0.10
|1.3039
|1.2978
|1.3042
|10.00
|54489.44
|563
|2004.11.19 15:30
|buy
|282
|0.10
|1.3042
|1.2991
|1.3055
|564
|2004.11.19 15:45
|t/p
|282
|0.10
|1.3055
|1.2991
|1.3055
|13.00
|54502.44
|565
|2004.11.19 16:15
|buy
|283
|0.10
|1.3033
|1.2982
|1.3046
|566
|2004.11.19 16:15
|buy
|284
|0.20
|1.3029
|1.2978
|1.3042
|567
|2004.11.19 16:26
|t/p
|284
|0.20
|1.3042
|1.2978
|1.3042
|26.00
|54528.44
|568
|2004.11.19 16:26
|close
|283
|0.10
|1.3043
|1.2982
|1.3046
|10.00
|54538.44
|569
|2004.11.19 16:26
|buy
|285
|0.10
|1.3046
|1.2995
|1.3059
|570
|2004.11.19 16:27
|buy
|286
|0.20
|1.3043
|1.2992
|1.3056
|571
|2004.11.19 16:42
|t/p
|286
|0.20
|1.3056
|1.2992
|1.3056
|26.00
|54564.44
|572
|2004.11.19 16:42
|close
|285
|0.10
|1.3056
|1.2995
|1.3059
|10.00
|54574.44
|573
|2004.11.19 16:42
|buy
|287
|0.10
|1.3059
|1.3008
|1.3072
|574
|2004.11.19 16:42
|buy
|288
|0.20
|1.3055
|1.3004
|1.3068
|575
|2004.11.19 16:51
|buy
|289
|0.40
|1.3052
|1.3001
|1.3065
|576
|2004.11.19 16:53
|buy
|290
|0.80
|1.3048
|1.2997
|1.3061
|577
|2004.11.19 17:48
|t/p
|290
|0.80
|1.3061
|1.2997
|1.3061
|104.00
|54678.44
|578
|2004.11.19 17:48
|close
|289
|0.40
|1.3064
|1.3001
|1.3065
|48.00
|54726.44
|579
|2004.11.19 17:48
|close
|288
|0.20
|1.3064
|1.3004
|1.3068
|18.00
|54744.44
|580
|2004.11.19 17:48
|close
|287
|0.10
|1.3064
|1.3008
|1.3072
|5.00
|54749.44
|581
|2004.11.23 13:30
|buy
|291
|0.10
|1.3084
|1.3033
|1.3097
|582
|2004.11.23 13:56
|buy
|292
|0.20
|1.3080
|1.3029
|1.3093
|583
|2004.11.23 14:40
|buy
|293
|0.40
|1.3077
|1.3026
|1.3090
|584
|2004.11.23 14:51
|buy
|294
|0.80
|1.3073
|1.3022
|1.3086
|585
|2004.11.23 14:57
|buy
|295
|1.60
|1.3067
|1.3016
|1.3080
|586
|2004.11.23 16:02
|t/p
|295
|1.60
|1.3080
|1.3016
|1.3080
|208.00
|54957.44
|587
|2004.11.23 16:02
|close
|294
|0.80
|1.3080
|1.3022
|1.3086
|56.00
|55013.44
|588
|2004.11.23 16:02
|close
|293
|0.40
|1.3080
|1.3026
|1.3090
|12.00
|55025.44
|589
|2004.11.23 16:02
|close
|292
|0.20
|1.3080
|1.3029
|1.3093
|0.00
|55025.44
|590
|2004.11.23 16:02
|close
|291
|0.10
|1.3080
|1.3033
|1.3097
|-4.00
|55021.44
|591
|2004.11.23 16:30
|buy
|296
|0.10
|1.3080
|1.3029
|1.3093
|592
|2004.11.23 16:51
|t/p
|296
|0.10
|1.3093
|1.3029
|1.3093
|13.00
|55034.44
|593
|2004.11.23 16:51
|buy
|297
|0.10
|1.3097
|1.3046
|1.3110
|594
|2004.11.23 16:52
|buy
|298
|0.20
|1.3092
|1.3041
|1.3105
|595
|2004.11.23 16:52
|buy
|299
|0.40
|1.3088
|1.3037
|1.3101
|596
|2004.11.23 16:53
|buy
|300
|0.80
|1.3085
|1.3034
|1.3098
|597
|2004.11.23 16:56
|buy
|301
|1.60
|1.3080
|1.3029
|1.3093
|598
|2004.11.23 17:00
|t/p
|301
|1.60
|1.3093
|1.3029
|1.3093
|208.00
|55242.44
|599
|2004.11.23 17:00
|close
|300
|0.80
|1.3095
|1.3034
|1.3098
|80.01
|55322.45
|600
|2004.11.23 17:00
|close
|299
|0.40
|1.3095
|1.3037
|1.3101
|28.00
|55350.45
|601
|2004.11.23 17:00
|close
|298
|0.20
|1.3095
|1.3041
|1.3105
|6.00
|55356.45
|602
|2004.11.23 17:00
|close
|297
|0.10
|1.3095
|1.3046
|1.3110
|-2.00
|55354.45
|603
|2004.11.23 17:00
|buy
|302
|0.10
|1.3098
|1.3047
|1.3111
|604
|2004.11.23 17:00
|buy
|303
|0.20
|1.3092
|1.3041
|1.3105
|605
|2004.11.23 17:13
|buy
|304
|0.40
|1.3088
|1.3037
|1.3101
|606
|2004.11.23 17:17
|buy
|305
|0.80
|1.3084
|1.3033
|1.3097
|607
|2004.11.23 17:44
|buy
|306
|1.60
|1.3080
|1.3029
|1.3093
|608
|2004.11.23 18:01
|t/p
|306
|1.60
|1.3093
|1.3029
|1.3093
|208.00
|55562.45
|609
|2004.11.23 18:01
|close
|305
|0.80
|1.3093
|1.3033
|1.3097
|72.01
|55634.46
|610
|2004.11.23 18:01
|close
|304
|0.40
|1.3093
|1.3037
|1.3101
|20.00
|55654.46
|611
|2004.11.23 18:01
|close
|303
|0.20
|1.3093
|1.3041
|1.3105
|2.00
|55656.46
|612
|2004.11.23 18:01
|close
|302
|0.10
|1.3093
|1.3047
|1.3111
|-5.00
|55651.46
|613
|2004.11.23 18:01
|buy
|307
|0.10
|1.3096
|1.3045
|1.3109
|614
|2004.11.23 19:06
|buy
|308
|0.20
|1.3093
|1.3042
|1.3106
|615
|2004.11.23 19:07
|buy
|309
|0.40
|1.3089
|1.3038
|1.3102
|616
|2004.11.23 20:09
|buy
|310
|0.80
|1.3084
|1.3033
|1.3097
|617
|2004.11.23 20:59
|buy
|311
|1.60
|1.3080
|1.3029
|1.3093
|618
|2004.11.24 00:40
|t/p
|311
|1.60
|1.3093
|1.3029
|1.3093
|190.45
|55841.91
|619
|2004.11.24 00:40
|close
|310
|0.80
|1.3093
|1.3033
|1.3097
|63.23
|55905.14
|620
|2004.11.24 00:40
|close
|309
|0.40
|1.3093
|1.3038
|1.3102
|11.61
|55916.75
|621
|2004.11.24 00:40
|close
|308
|0.20
|1.3093
|1.3042
|1.3106
|-2.19
|55914.56
|622
|2004.11.24 00:40
|close
|307
|0.10
|1.3093
|1.3045
|1.3109
|-4.10
|55910.46
|623
|2004.11.24 12:45
|buy
|312
|0.10
|1.3150
|1.3099
|1.3163
|624
|2004.11.24 12:49
|buy
|313
|0.20
|1.3146
|1.3095
|1.3159
|625
|2004.11.24 14:30
|t/p
|313
|0.20
|1.3159
|1.3095
|1.3159
|26.00
|55936.46
|626
|2004.11.24 14:30
|close
|312
|0.10
|1.3160
|1.3099
|1.3163
|10.00
|55946.46
|627
|2004.11.26 14:45
|sell
|314
|0.10
|1.3222
|1.3273
|1.3209
|628
|2004.11.26 14:48
|sell
|315
|0.20
|1.3227
|1.3278
|1.3214
|629
|2004.11.26 15:04
|sell
|316
|0.40
|1.3232
|1.3283
|1.3219
|630
|2004.11.26 15:07
|sell
|317
|0.80
|1.3236
|1.3287
|1.3223
|631
|2004.11.26 15:07
|sell
|318
|1.60
|1.3240
|1.3291
|1.3227
|632
|2004.11.26 17:03
|s/l
|314
|0.10
|1.3273
|1.3273
|1.3209
|-51.00
|55895.46
|633
|2004.11.26 17:03
|close
|318
|1.60
|1.3273
|1.3291
|1.3227
|-528.00
|55367.46
|634
|2004.11.26 17:03
|close
|317
|0.80
|1.3273
|1.3287
|1.3223
|-296.00
|55071.46
|635
|2004.11.26 17:03
|close
|316
|0.40
|1.3273
|1.3283
|1.3219
|-164.00
|54907.46
|636
|2004.11.26 17:03
|close
|315
|0.20
|1.3273
|1.3278
|1.3214
|-92.00
|54815.46
|637
|2004.11.26 18:00
|buy
|319
|0.10
|1.3288
|1.3237
|1.3301
|638
|2004.11.26 18:03
|buy
|320
|0.20
|1.3284
|1.3233
|1.3297
|639
|2004.11.26 21:24
|t/p
|320
|0.20
|1.3297
|1.3233
|1.3297
|26.00
|54841.46
|640
|2004.11.26 21:24
|close
|319
|0.10
|1.3297
|1.3237
|1.3301
|9.00
|54850.46
|641
|2004.11.26 22:15
|buy
|321
|0.10
|1.3294
|1.3243
|1.3307
|642
|2004.11.29 00:00
|buy
|322
|0.20
|1.3283
|1.3232
|1.3296
|643
|2004.11.29 00:23
|buy
|323
|0.40
|1.3279
|1.3228
|1.3292
|644
|2004.11.29 00:24
|buy
|324
|0.80
|1.3276
|1.3225
|1.3289
|645
|2004.11.29 00:31
|buy
|325
|1.60
|1.3272
|1.3221
|1.3285
|646
|2004.11.29 02:16
|s/l
|321
|0.10
|1.3243
|1.3243
|1.3307
|-54.29
|54796.17
|647
|2004.11.29 02:16
|close
|325
|1.60
|1.3243
|1.3221
|1.3285
|-464.00
|54332.17
|648
|2004.11.29 02:16
|close
|324
|0.80
|1.3243
|1.3225
|1.3289
|-264.00
|54068.17
|649
|2004.11.29 02:16
|close
|323
|0.40
|1.3243
|1.3228
|1.3292
|-144.00
|53924.17
|650
|2004.11.29 02:16
|close
|322
|0.20
|1.3243
|1.3232
|1.3296
|-80.00
|53844.17
|651
|2004.11.30 16:30
|buy
|326
|0.10
|1.3314
|1.3263
|1.3327
|652
|2004.11.30 16:34
|buy
|327
|0.20
|1.3310
|1.3259
|1.3323
|653
|2004.11.30 16:36
|buy
|328
|0.40
|1.3306
|1.3255
|1.3319
|654
|2004.11.30 16:37
|buy
|329
|0.80
|1.3302
|1.3251
|1.3315
|655
|2004.11.30 16:40
|buy
|330
|1.60
|1.3299
|1.3248
|1.3312
|656
|2004.11.30 17:40
|s/l
|326
|0.10
|1.3263
|1.3263
|1.3327
|-51.00
|53793.17
|657
|2004.11.30 17:40
|close
|330
|1.60
|1.3262
|1.3248
|1.3312
|-592.00
|53201.17
|658
|2004.11.30 17:40
|close
|329
|0.80
|1.3262
|1.3251
|1.3315
|-320.00
|52881.17
|659
|2004.11.30 17:40
|close
|328
|0.40
|1.3262
|1.3255
|1.3319
|-176.00
|52705.17
|660
|2004.11.30 17:40
|close
|327
|0.20
|1.3262
|1.3259
|1.3323
|-96.00
|52609.17
|661
|2004.12.02 17:30
|sell
|331
|0.10
|1.3268
|1.3319
|1.3255
|662
|2004.12.02 17:41
|sell
|332
|0.20
|1.3271
|1.3322
|1.3258
|663
|2004.12.02 17:43
|sell
|333
|0.40
|1.3275
|1.3326
|1.3262
|664
|2004.12.02 17:43
|sell
|334
|0.80
|1.3278
|1.3329
|1.3265
|665
|2004.12.02 18:04
|sell
|335
|1.60
|1.3283
|1.3334
|1.3270
|666
|2004.12.02 18:10
|t/p
|335
|1.60
|1.3270
|1.3334
|1.3270
|208.00
|52817.17
|667
|2004.12.02 18:10
|close
|334
|0.80
|1.3269
|1.3329
|1.3265
|72.00
|52889.17
|668
|2004.12.02 18:10
|close
|333
|0.40
|1.3269
|1.3326
|1.3262
|24.00
|52913.17
|669
|2004.12.02 18:10
|close
|332
|0.20
|1.3269
|1.3322
|1.3258
|4.00
|52917.17
|670
|2004.12.02 18:10
|close
|331
|0.10
|1.3269
|1.3319
|1.3255
|-1.00
|52916.17
|671
|2004.12.02 18:10
|sell
|336
|0.10
|1.3266
|1.3317
|1.3253
|672
|2004.12.02 18:10
|sell
|337
|0.20
|1.3270
|1.3321
|1.3257
|673
|2004.12.02 18:15
|sell
|338
|0.40
|1.3273
|1.3324
|1.3260
|674
|2004.12.02 18:20
|sell
|339
|0.80
|1.3277
|1.3328
|1.3264
|675
|2004.12.02 18:25
|sell
|340
|1.60
|1.3280
|1.3331
|1.3267
|676
|2004.12.02 19:07
|t/p
|340
|1.60
|1.3267
|1.3331
|1.3267
|208.00
|53124.17
|677
|2004.12.02 19:07
|close
|339
|0.80
|1.3267
|1.3328
|1.3264
|80.00
|53204.17
|678
|2004.12.02 19:07
|close
|338
|0.40
|1.3267
|1.3324
|1.3260
|24.00
|53228.17
|679
|2004.12.02 19:07
|close
|337
|0.20
|1.3267
|1.3321
|1.3257
|6.00
|53234.17
|680
|2004.12.02 19:07
|close
|336
|0.10
|1.3267
|1.3317
|1.3253
|-1.00
|53233.17
|681
|2004.12.02 22:30
|sell
|341
|0.10
|1.3272
|1.3323
|1.3259
|682
|2004.12.03 00:50
|t/p
|341
|0.10
|1.3259
|1.3323
|1.3259
|13.46
|53246.63
|683
|2004.12.03 16:00
|buy
|342
|0.10
|1.3357
|1.3306
|1.3370
|684
|2004.12.03 16:00
|buy
|343
|0.20
|1.3353
|1.3302
|1.3366
|685
|2004.12.03 16:00
|buy
|344
|0.40
|1.3348
|1.3297
|1.3361
|686
|2004.12.03 16:04
|buy
|345
|0.80
|1.3344
|1.3293
|1.3357
|687
|2004.12.03 16:17
|t/p
|345
|0.80
|1.3357
|1.3293
|1.3357
|104.00
|53350.63
|688
|2004.12.03 16:17
|close
|344
|0.40
|1.3359
|1.3297
|1.3361
|44.00
|53394.63
|689
|2004.12.03 16:17
|close
|343
|0.20
|1.3359
|1.3302
|1.3366
|12.00
|53406.63
|690
|2004.12.03 16:17
|close
|342
|0.10
|1.3359
|1.3306
|1.3370
|2.00
|53408.63
|691
|2004.12.03 16:17
|buy
|346
|0.10
|1.3362
|1.3311
|1.3375
|692
|2004.12.03 16:17
|buy
|347
|0.20
|1.3358
|1.3307
|1.3371
|693
|2004.12.03 16:22
|buy
|348
|0.40
|1.3355
|1.3304
|1.3368
|694
|2004.12.03 16:40
|t/p
|348
|0.40
|1.3368
|1.3304
|1.3368
|52.00
|53460.63
|695
|2004.12.03 16:40
|close
|347
|0.20
|1.3368
|1.3307
|1.3371
|20.00
|53480.63
|696
|2004.12.03 16:40
|close
|346
|0.10
|1.3368
|1.3311
|1.3375
|6.00
|53486.63
|697
|2004.12.03 16:40
|buy
|349
|0.10
|1.3371
|1.3320
|1.3384
|698
|2004.12.03 16:54
|buy
|350
|0.20
|1.3367
|1.3316
|1.3380
|699
|2004.12.03 16:54
|buy
|351
|0.40
|1.3364
|1.3313
|1.3377
|700
|2004.12.03 17:02
|t/p
|351
|0.40
|1.3377
|1.3313
|1.3377
|52.00
|53538.63
|701
|2004.12.03 17:02
|close
|350
|0.20
|1.3378
|1.3316
|1.3380
|22.00
|53560.63
|702
|2004.12.03 17:02
|close
|349
|0.10
|1.3378
|1.3320
|1.3384
|7.00
|53567.63
|703
|2004.12.03 17:02
|buy
|352
|0.10
|1.3381
|1.3330
|1.3394
|704
|2004.12.03 17:02
|buy
|353
|0.20
|1.3378
|1.3327
|1.3391
|705
|2004.12.03 17:08
|buy
|354
|0.40
|1.3375
|1.3324
|1.3388
|706
|2004.12.03 17:09
|buy
|355
|0.80
|1.3369
|1.3318
|1.3382
|707
|2004.12.03 17:10
|buy
|356
|1.60
|1.3365
|1.3314
|1.3378
|708
|2004.12.03 17:29
|t/p
|356
|1.60
|1.3378
|1.3314
|1.3378
|208.00
|53775.63
|709
|2004.12.03 17:29
|close
|355
|0.80
|1.3378
|1.3318
|1.3382
|72.00
|53847.63
|710
|2004.12.03 17:29
|close
|354
|0.40
|1.3378
|1.3324
|1.3388
|12.00
|53859.63
|711
|2004.12.03 17:29
|close
|353
|0.20
|1.3378
|1.3327
|1.3391
|0.00
|53859.63
|712
|2004.12.03 17:29
|close
|352
|0.10
|1.3378
|1.3330
|1.3394
|-3.00
|53856.63
|713
|2004.12.03 17:29
|buy
|357
|0.10
|1.3381
|1.3330
|1.3394
|714
|2004.12.03 17:49
|t/p
|357
|0.10
|1.3394
|1.3330
|1.3394
|13.00
|53869.63
|715
|2004.12.03 17:49
|buy
|358
|0.10
|1.3398
|1.3347
|1.3411
|716
|2004.12.03 17:50
|buy
|359
|0.20
|1.3394
|1.3343
|1.3407
|717
|2004.12.03 17:51
|buy
|360
|0.40
|1.3390
|1.3339
|1.3403
|718
|2004.12.03 17:51
|buy
|361
|0.80
|1.3386
|1.3335
|1.3399
|719
|2004.12.03 18:56
|t/p
|360
|0.40
|1.3403
|1.3339
|1.3403
|52.00
|53921.63
|720
|2004.12.03 18:56
|t/p
|361
|0.80
|1.3399
|1.3335
|1.3399
|104.00
|54025.63
|721
|2004.12.03 18:56
|close
|359
|0.20
|1.3405
|1.3343
|1.3407
|22.00
|54047.63
|722
|2004.12.03 18:56
|close
|358
|0.10
|1.3405
|1.3347
|1.3411
|7.00
|54054.63
|723
|2004.12.03 18:56
|buy
|362
|0.10
|1.3408
|1.3357
|1.3421
|724
|2004.12.03 18:56
|buy
|363
|0.20
|1.3404
|1.3353
|1.3417
|725
|2004.12.03 18:56
|buy
|364
|0.40
|1.3400
|1.3349
|1.3413
|726
|2004.12.03 18:59
|t/p
|364
|0.40
|1.3413
|1.3349
|1.3413
|52.00
|54106.63
|727
|2004.12.03 18:59
|close
|363
|0.20
|1.3413
|1.3353
|1.3417
|18.00
|54124.63
|728
|2004.12.03 18:59
|close
|362
|0.10
|1.3413
|1.3357
|1.3421
|5.00
|54129.63
|729
|2004.12.03 18:59
|buy
|365
|0.10
|1.3416
|1.3365
|1.3429
|730
|2004.12.03 18:59
|buy
|366
|0.20
|1.3411
|1.3360
|1.3424
|731
|2004.12.03 19:05
|t/p
|366
|0.20
|1.3424
|1.3360
|1.3424
|26.00
|54155.63
|732
|2004.12.03 19:05
|close
|365
|0.10
|1.3425
|1.3365
|1.3429
|9.00
|54164.63
|733
|2004.12.03 19:05
|buy
|367
|0.10
|1.3428
|1.3377
|1.3441
|734
|2004.12.03 19:34
|t/p
|367
|0.10
|1.3441
|1.3377
|1.3441
|13.00
|54177.63
|735
|2004.12.03 19:34
|buy
|368
|0.10
|1.3444
|1.3393
|1.3457
|736
|2004.12.03 19:34
|buy
|369
|0.20
|1.3440
|1.3389
|1.3453
|737
|2004.12.03 19:43
|t/p
|369
|0.20
|1.3453
|1.3389
|1.3453
|26.00
|54203.63
|738
|2004.12.03 19:43
|close
|368
|0.10
|1.3453
|1.3393
|1.3457
|9.00
|54212.63
|739
|2004.12.03 19:43
|buy
|370
|0.10
|1.3456
|1.3405
|1.3469
|740
|2004.12.03 19:45
|buy
|371
|0.20
|1.3452
|1.3401
|1.3465
|741
|2004.12.03 19:49
|buy
|372
|0.40
|1.3448
|1.3397
|1.3461
|742
|2004.12.03 19:50
|buy
|373
|0.80
|1.3444
|1.3393
|1.3457
|743
|2004.12.03 19:52
|buy
|374
|1.60
|1.3440
|1.3389
|1.3453
|744
|2004.12.03 20:34
|t/p
|374
|1.60
|1.3453
|1.3389
|1.3453
|208.00
|54420.63
|745
|2004.12.03 20:34
|close
|373
|0.80
|1.3454
|1.3393
|1.3457
|80.01
|54500.64
|746
|2004.12.03 20:34
|close
|372
|0.40
|1.3454
|1.3397
|1.3461
|24.00
|54524.64
|747
|2004.12.03 20:34
|close
|371
|0.20
|1.3454
|1.3401
|1.3465
|4.00
|54528.64
|748
|2004.12.03 20:34
|close
|370
|0.10
|1.3454
|1.3405
|1.3469
|-2.00
|54526.64
|749
|2004.12.03 20:34
|buy
|375
|0.10
|1.3457
|1.3406
|1.3470
|750
|2004.12.03 20:55
|buy
|376
|0.20
|1.3454
|1.3403
|1.3467
|751
|2004.12.03 20:56
|buy
|377
|0.40
|1.3451
|1.3400
|1.3464
|752
|2004.12.06 00:00
|buy
|378
|0.80
|1.3444
|1.3393
|1.3457
|753
|2004.12.06 01:10
|buy
|379
|1.60
|1.3441
|1.3390
|1.3454
|754
|2004.12.06 21:24
|s/l
|375
|0.10
|1.3406
|1.3406
|1.3470
|-54.29
|54472.35
|755
|2004.12.06 21:24
|close
|379
|1.60
|1.3405
|1.3390
|1.3454
|-575.99
|53896.36
|756
|2004.12.06 21:24
|close
|378
|0.80
|1.3405
|1.3393
|1.3457
|-312.00
|53584.36
|757
|2004.12.06 21:24
|close
|377
|0.40
|1.3405
|1.3400
|1.3464
|-197.16
|53387.20
|758
|2004.12.06 21:24
|close
|376
|0.20
|1.3405
|1.3403
|1.3467
|-104.58
|53282.62
|759
|2004.12.08 07:30
|sell
|380
|0.10
|1.3341
|1.3392
|1.3328
|760
|2004.12.08 07:36
|sell
|381
|0.20
|1.3345
|1.3396
|1.3332
|761
|2004.12.08 07:37
|sell
|382
|0.40
|1.3350
|1.3401
|1.3337
|762
|2004.12.08 07:39
|sell
|383
|0.80
|1.3353
|1.3404
|1.3340
|763
|2004.12.08 07:40
|sell
|384
|1.60
|1.3357
|1.3408
|1.3344
|764
|2004.12.08 08:29
|t/p
|384
|1.60
|1.3344
|1.3408
|1.3344
|208.00
|53490.62
|765
|2004.12.08 08:29
|close
|383
|0.80
|1.3343
|1.3404
|1.3340
|80.01
|53570.63
|766
|2004.12.08 08:29
|close
|382
|0.40
|1.3343
|1.3401
|1.3337
|28.00
|53598.63
|767
|2004.12.08 08:29
|close
|381
|0.20
|1.3343
|1.3396
|1.3332
|4.00
|53602.63
|768
|2004.12.08 08:29
|close
|380
|0.10
|1.3343
|1.3392
|1.3328
|-2.00
|53600.63
|769
|2004.12.08 09:00
|sell
|385
|0.10
|1.3337
|1.3388
|1.3324
|770
|2004.12.08 09:00
|sell
|386
|0.20
|1.3340
|1.3391
|1.3327
|771
|2004.12.08 09:04
|sell
|387
|0.40
|1.3344
|1.3395
|1.3331
|772
|2004.12.08 09:13
|t/p
|387
|0.40
|1.3331
|1.3395
|1.3331
|52.00
|53652.63
|773
|2004.12.08 09:13
|close
|386
|0.20
|1.3329
|1.3391
|1.3327
|22.00
|53674.63
|774
|2004.12.08 09:13
|close
|385
|0.10
|1.3329
|1.3388
|1.3324
|8.00
|53682.63
|775
|2004.12.08 09:13
|sell
|388
|0.10
|1.3326
|1.3377
|1.3313
|776
|2004.12.08 09:13
|sell
|389
|0.20
|1.3329
|1.3380
|1.3316
|777
|2004.12.08 09:13
|sell
|390
|0.40
|1.3333
|1.3384
|1.3320
|778
|2004.12.08 09:13
|sell
|391
|0.80
|1.3336
|1.3387
|1.3323
|779
|2004.12.08 09:15
|t/p
|391
|0.80
|1.3323
|1.3387
|1.3323
|104.00
|53786.63
|780
|2004.12.08 09:15
|close
|390
|0.40
|1.3322
|1.3384
|1.3320
|44.00
|53830.63
|781
|2004.12.08 09:15
|close
|389
|0.20
|1.3322
|1.3380
|1.3316
|14.00
|53844.63
|782
|2004.12.08 09:15
|close
|388
|0.10
|1.3322
|1.3377
|1.3313
|4.00
|53848.63
|783
|2004.12.08 09:15
|sell
|392
|0.10
|1.3319
|1.3370
|1.3306
|784
|2004.12.08 09:20
|sell
|393
|0.20
|1.3322
|1.3373
|1.3309
|785
|2004.12.08 09:22
|sell
|394
|0.40
|1.3326
|1.3377
|1.3313
|786
|2004.12.08 09:24
|sell
|395
|0.80
|1.3329
|1.3380
|1.3316
|787
|2004.12.08 09:31
|t/p
|394
|0.40
|1.3313
|1.3377
|1.3313
|52.00
|53900.63
|788
|2004.12.08 09:31
|t/p
|395
|0.80
|1.3316
|1.3380
|1.3316
|104.00
|54004.63
|789
|2004.12.08 09:31
|close
|393
|0.20
|1.3312
|1.3373
|1.3309
|20.00
|54024.63
|790
|2004.12.08 09:31
|close
|392
|0.10
|1.3312
|1.3370
|1.3306
|7.00
|54031.63
|791
|2004.12.08 09:31
|sell
|396
|0.10
|1.3309
|1.3360
|1.3296
|792
|2004.12.08 09:31
|sell
|397
|0.20
|1.3314
|1.3365
|1.3301
|793
|2004.12.08 09:31
|t/p
|397
|0.20
|1.3301
|1.3365
|1.3301
|26.00
|54057.63
|794
|2004.12.08 09:31
|close
|396
|0.10
|1.3300
|1.3360
|1.3296
|9.00
|54066.63
|795
|2004.12.08 09:31
|sell
|398
|0.10
|1.3297
|1.3348
|1.3284
|796
|2004.12.08 09:32
|sell
|399
|0.20
|1.3301
|1.3352
|1.3288
|797
|2004.12.08 09:32
|sell
|400
|0.40
|1.3304
|1.3355
|1.3291
|798
|2004.12.08 09:45
|sell
|401
|0.80
|1.3310
|1.3361
|1.3297
|799
|2004.12.08 09:45
|sell
|402
|1.60
|1.3314
|1.3365
|1.3301
|800
|2004.12.08 12:38
|t/p
|402
|1.60
|1.3301
|1.3365
|1.3301
|208.00
|54274.63
|801
|2004.12.08 12:38
|close
|401
|0.80
|1.3300
|1.3361
|1.3297
|80.00
|54354.63
|802
|2004.12.08 12:38
|close
|400
|0.40
|1.3300
|1.3355
|1.3291
|16.00
|54370.63
|803
|2004.12.08 12:38
|close
|399
|0.20
|1.3300
|1.3352
|1.3288
|2.00
|54372.63
|804
|2004.12.08 12:38
|close
|398
|0.10
|1.3300
|1.3348
|1.3284
|-3.00
|54369.63
|805
|2004.12.08 12:38
|sell
|403
|0.10
|1.3297
|1.3348
|1.3284
|806
|2004.12.08 12:42
|sell
|404
|0.20
|1.3301
|1.3352
|1.3288
|807
|2004.12.08 12:44
|t/p
|404
|0.20
|1.3288
|1.3352
|1.3288
|26.00
|54395.63
|808
|2004.12.08 12:44
|close
|403
|0.10
|1.3288
|1.3348
|1.3284
|9.00
|54404.63
|809
|2004.12.08 12:44
|sell
|405
|0.10
|1.3285
|1.3336
|1.3272
|810
|2004.12.08 12:45
|sell
|406
|0.20
|1.3294
|1.3345
|1.3281
|811
|2004.12.08 12:47
|sell
|407
|0.40
|1.3298
|1.3349
|1.3285
|812
|2004.12.08 12:49
|sell
|408
|0.80
|1.3302
|1.3353
|1.3289
|813
|2004.12.08 12:50
|sell
|409
|1.60
|1.3306
|1.3357
|1.3293
|814
|2004.12.08 14:23
|t/p
|409
|1.60
|1.3293
|1.3357
|1.3293
|208.00
|54612.63
|815
|2004.12.08 14:23
|close
|408
|0.80
|1.3293
|1.3353
|1.3289
|72.01
|54684.64
|816
|2004.12.08 14:23
|close
|407
|0.40
|1.3293
|1.3349
|1.3285
|20.00
|54704.64
|817
|2004.12.08 14:23
|close
|406
|0.20
|1.3293
|1.3345
|1.3281
|2.00
|54706.64
|818
|2004.12.08 14:23
|close
|405
|0.10
|1.3293
|1.3336
|1.3272
|-8.00
|54698.64
|819
|2004.12.08 15:15
|sell
|410
|0.10
|1.3261
|1.3312
|1.3248
|820
|2004.12.08 15:15
|sell
|411
|0.20
|1.3264
|1.3315
|1.3251
|821
|2004.12.08 15:24
|sell
|412
|0.40
|1.3269
|1.3320
|1.3256
|822
|2004.12.08 15:25
|sell
|413
|0.80
|1.3273
|1.3324
|1.3260
|823
|2004.12.08 15:34
|t/p
|413
|0.80
|1.3260
|1.3324
|1.3260
|104.00
|54802.64
|824
|2004.12.08 15:34
|close
|412
|0.40
|1.3258
|1.3320
|1.3256
|44.00
|54846.64
|825
|2004.12.08 15:34
|close
|411
|0.20
|1.3258
|1.3315
|1.3251
|12.00
|54858.64
|826
|2004.12.08 15:34
|close
|410
|0.10
|1.3258
|1.3312
|1.3248
|3.00
|54861.64
|827
|2004.12.08 15:34
|sell
|414
|0.10
|1.3255
|1.3306
|1.3242
|828
|2004.12.08 15:36
|sell
|415
|0.20
|1.3258
|1.3309
|1.3245
|829
|2004.12.08 15:37
|sell
|416
|0.40
|1.3261
|1.3312
|1.3248
|830
|2004.12.08 15:43
|sell
|417
|0.80
|1.3265
|1.3316
|1.3252
|831
|2004.12.08 16:10
|sell
|418
|1.60
|1.3269
|1.3320
|1.3256
|832
|2004.12.08 17:31
|t/p
|418
|1.60
|1.3256
|1.3320
|1.3256
|208.00
|55069.64
|833
|2004.12.08 17:31
|close
|417
|0.80
|1.3254
|1.3316
|1.3252
|88.00
|55157.64
|834
|2004.12.08 17:31
|close
|416
|0.40
|1.3254
|1.3312
|1.3248
|28.00
|55185.64
|835
|2004.12.08 17:31
|close
|415
|0.20
|1.3254
|1.3309
|1.3245
|8.00
|55193.64
|836
|2004.12.08 17:31
|close
|414
|0.10
|1.3254
|1.3306
|1.3242
|1.00
|55194.64
|837
|2004.12.08 18:15
|sell
|419
|0.10
|1.3273
|1.3324
|1.3260
|838
|2004.12.08 18:19
|sell
|420
|0.20
|1.3277
|1.3328
|1.3264
|839
|2004.12.08 18:24
|sell
|421
|0.40
|1.3281
|1.3332
|1.3268
|840
|2004.12.08 18:26
|sell
|422
|0.80
|1.3285
|1.3336
|1.3272
|841
|2004.12.08 18:26
|sell
|423
|1.60
|1.3292
|1.3343
|1.3279
|842
|2004.12.08 20:35
|s/l
|419
|0.10
|1.3324
|1.3324
|1.3260
|-51.00
|55143.64
|843
|2004.12.08 20:35
|close
|423
|1.60
|1.3324
|1.3343
|1.3279
|-512.00
|54631.64
|844
|2004.12.08 20:35
|close
|422
|0.80
|1.3324
|1.3336
|1.3272
|-312.00
|54319.64
|845
|2004.12.08 20:35
|close
|421
|0.40
|1.3324
|1.3332
|1.3268
|-172.00
|54147.64
|846
|2004.12.08 20:35
|close
|420
|0.20
|1.3324
|1.3328
|1.3264
|-94.00
|54053.64
|847
|2004.12.08 22:30
|buy
|424
|0.10
|1.3343
|1.3292
|1.3356
|848
|2004.12.08 22:32
|buy
|425
|0.20
|1.3339
|1.3288
|1.3352
|849
|2004.12.08 22:51
|buy
|426
|0.40
|1.3336
|1.3285
|1.3349
|850
|2004.12.08 23:30
|t/p
|424
|0.10
|1.3356
|1.3292
|1.3356
|13.00
|54066.64
|851
|2004.12.08 23:30
|t/p
|425
|0.20
|1.3352
|1.3288
|1.3352
|26.00
|54092.64
|852
|2004.12.08 23:30
|t/p
|426
|0.40
|1.3349
|1.3285
|1.3349
|52.00
|54144.64
|853
|2004.12.08 23:30
|buy
|427
|0.10
|1.3363
|1.3312
|1.3376
|854
|2004.12.08 23:30
|buy
|428
|0.20
|1.3346
|1.3295
|1.3359
|855
|2004.12.08 23:30
|t/p
|428
|0.20
|1.3359
|1.3295
|1.3359
|26.00
|54170.64
|856
|2004.12.08 23:30
|buy
|429
|0.20
|1.3355
|1.3304
|1.3368
|857
|2004.12.08 23:30
|buy
|430
|0.40
|1.3346
|1.3295
|1.3359
|858
|2004.12.08 23:30
|t/p
|430
|0.40
|1.3359
|1.3295
|1.3359
|52.00
|54222.64
|859
|2004.12.08 23:33
|buy
|431
|0.40
|1.3351
|1.3300
|1.3364
|860
|2004.12.09 00:28
|buy
|432
|0.80
|1.3347
|1.3296
|1.3360
|861
|2004.12.09 00:34
|buy
|433
|1.60
|1.3344
|1.3293
|1.3357
|862
|2004.12.09 01:30
|t/p
|433
|1.60
|1.3357
|1.3293
|1.3357
|208.00
|54430.64
|863
|2004.12.09 01:30
|close
|432
|0.80
|1.3358
|1.3296
|1.3360
|88.00
|54518.64
|864
|2004.12.09 01:30
|close
|431
|0.40
|1.3358
|1.3300
|1.3364
|23.61
|54542.25
|865
|2004.12.09 01:30
|close
|429
|0.20
|1.3358
|1.3304
|1.3368
|3.81
|54546.05
|866
|2004.12.09 01:30
|close
|427
|0.10
|1.3358
|1.3312
|1.3376
|-6.10
|54539.96
|867
|2004.12.09 01:30
|buy
|434
|0.10
|1.3361
|1.3310
|1.3374
|868
|2004.12.09 01:31
|buy
|435
|0.20
|1.3357
|1.3306
|1.3370
|869
|2004.12.09 01:57
|buy
|436
|0.40
|1.3354
|1.3303
|1.3367
|870
|2004.12.09 01:59
|buy
|437
|0.80
|1.3347
|1.3296
|1.3360
|871
|2004.12.09 02:00
|buy
|438
|1.60
|1.3343
|1.3292
|1.3356
|872
|2004.12.09 03:39
|s/l
|434
|0.10
|1.3310
|1.3310
|1.3374
|-51.00
|54488.96
|873
|2004.12.09 03:39
|close
|438
|1.60
|1.3306
|1.3292
|1.3356
|-592.00
|53896.96
|874
|2004.12.09 03:39
|close
|437
|0.80
|1.3306
|1.3296
|1.3360
|-328.00
|53568.96
|875
|2004.12.09 03:39
|close
|436
|0.40
|1.3306
|1.3303
|1.3367
|-192.00
|53376.96
|876
|2004.12.09 03:39
|close
|435
|0.20
|1.3306
|1.3306
|1.3370
|-102.00
|53274.96
|877
|2004.12.09 07:15
|sell
|439
|0.10
|1.3273
|1.3324
|1.3260
|878
|2004.12.09 07:17
|sell
|440
|0.20
|1.3276
|1.3327
|1.3263
|879
|2004.12.09 07:28
|sell
|441
|0.40
|1.3280
|1.3331
|1.3267
|880
|2004.12.09 07:29
|sell
|442
|0.80
|1.3284
|1.3335
|1.3271
|881
|2004.12.09 07:33
|sell
|443
|1.60
|1.3289
|1.3340
|1.3276
|882
|2004.12.09 07:49
|s/l
|439
|0.10
|1.3324
|1.3324
|1.3260
|-51.00
|53223.96
|883
|2004.12.09 07:49
|close
|443
|1.60
|1.3324
|1.3340
|1.3276
|-560.00
|52663.96
|884
|2004.12.09 07:49
|close
|442
|0.80
|1.3324
|1.3335
|1.3271
|-320.00
|52343.96
|885
|2004.12.09 07:49
|close
|441
|0.40
|1.3324
|1.3331
|1.3267
|-176.00
|52167.96
|886
|2004.12.09 07:49
|close
|440
|0.20
|1.3324
|1.3327
|1.3263
|-96.00
|52071.96
|887
|2004.12.09 07:49
|sell
|444
|0.10
|1.3321
|1.3372
|1.3308
|888
|2004.12.09 08:02
|sell
|445
|0.20
|1.3325
|1.3376
|1.3312
|889
|2004.12.09 08:05
|sell
|446
|0.40
|1.3328
|1.3379
|1.3315
|890
|2004.12.09 08:22
|t/p
|446
|0.40
|1.3315
|1.3379
|1.3315
|52.00
|52123.96
|891
|2004.12.09 08:22
|close
|445
|0.20
|1.3314
|1.3376
|1.3312
|22.00
|52145.96
|892
|2004.12.09 08:22
|close
|444
|0.10
|1.3314
|1.3372
|1.3308
|7.00
|52152.96
|893
|2004.12.10 05:00
|sell
|447
|0.10
|1.3239
|1.3290
|1.3226
|894
|2004.12.10 05:57
|t/p
|447
|0.10
|1.3226
|1.3290
|1.3226
|13.00
|52165.96
|895
|2004.12.10 05:57
|sell
|448
|0.10
|1.3223
|1.3274
|1.3210
|896
|2004.12.10 05:59
|sell
|449
|0.20
|1.3226
|1.3277
|1.3213
|897
|2004.12.10 06:11
|sell
|450
|0.40
|1.3229
|1.3280
|1.3216
|898
|2004.12.10 06:14
|sell
|451
|0.80
|1.3233
|1.3284
|1.3220
|899
|2004.12.10 06:16
|sell
|452
|1.60
|1.3236
|1.3287
|1.3223
|900
|2004.12.10 10:31
|t/p
|452
|1.60
|1.3223
|1.3287
|1.3223
|208.00
|52373.96
|901
|2004.12.10 10:31
|close
|451
|0.80
|1.3223
|1.3284
|1.3220
|80.00
|52453.96
|902
|2004.12.10 10:31
|close
|450
|0.40
|1.3223
|1.3280
|1.3216
|24.00
|52477.96
|903
|2004.12.10 10:31
|close
|449
|0.20
|1.3223
|1.3277
|1.3213
|6.00
|52483.96
|904
|2004.12.10 10:31
|close
|448
|0.10
|1.3223
|1.3274
|1.3210
|0.00
|52483.96
|905
|2004.12.10 11:15
|sell
|453
|0.10
|1.3189
|1.3240
|1.3176
|906
|2004.12.10 11:15
|sell
|454
|0.20
|1.3192
|1.3243
|1.3179
|907
|2004.12.10 11:25
|sell
|455
|0.40
|1.3196
|1.3247
|1.3183
|908
|2004.12.10 11:27
|t/p
|455
|0.40
|1.3183
|1.3247
|1.3183
|52.00
|52535.96
|909
|2004.12.10 11:27
|close
|454
|0.20
|1.3182
|1.3243
|1.3179
|20.00
|52555.96
|910
|2004.12.10 11:27
|close
|453
|0.10
|1.3182
|1.3240
|1.3176
|7.00
|52562.96
|911
|2004.12.10 11:27
|sell
|456
|0.10
|1.3179
|1.3230
|1.3166
|912
|2004.12.10 11:28
|t/p
|456
|0.10
|1.3166
|1.3230
|1.3166
|13.00
|52575.96
|913
|2004.12.10 11:28
|sell
|457
|0.10
|1.3161
|1.3212
|1.3148
|914
|2004.12.10 11:29
|sell
|458
|0.20
|1.3164
|1.3215
|1.3151
|915
|2004.12.10 11:29
|sell
|459
|0.40
|1.3168
|1.3219
|1.3155
|916
|2004.12.10 11:33
|sell
|460
|0.80
|1.3171
|1.3222
|1.3158
|917
|2004.12.10 11:35
|sell
|461
|1.60
|1.3175
|1.3226
|1.3162
|918
|2004.12.10 11:41
|t/p
|461
|1.60
|1.3162
|1.3226
|1.3162
|208.00
|52783.96
|919
|2004.12.10 11:41
|close
|460
|0.80
|1.3161
|1.3222
|1.3158
|80.00
|52863.96
|920
|2004.12.10 11:41
|close
|459
|0.40
|1.3161
|1.3219
|1.3155
|28.00
|52891.96
|921
|2004.12.10 11:41
|close
|458
|0.20
|1.3161
|1.3215
|1.3151
|6.00
|52897.96
|922
|2004.12.10 11:41
|close
|457
|0.10
|1.3161
|1.3212
|1.3148
|0.00
|52897.96
|923
|2004.12.10 12:00
|sell
|462
|0.10
|1.3166
|1.3217
|1.3153
|924
|2004.12.10 12:02
|sell
|463
|0.20
|1.3169
|1.3220
|1.3156
|925
|2004.12.10 12:03
|sell
|464
|0.40
|1.3173
|1.3224
|1.3160
|926
|2004.12.10 12:12
|t/p
|464
|0.40
|1.3160
|1.3224
|1.3160
|52.00
|52949.96
|927
|2004.12.10 12:12
|close
|463
|0.20
|1.3159
|1.3220
|1.3156
|20.00
|52969.96
|928
|2004.12.10 12:12
|close
|462
|0.10
|1.3159
|1.3217
|1.3153
|7.00
|52976.96
|929
|2004.12.10 12:12
|sell
|465
|0.10
|1.3156
|1.3207
|1.3143
|930
|2004.12.10 12:12
|sell
|466
|0.20
|1.3160
|1.3211
|1.3147
|931
|2004.12.10 12:20
|sell
|467
|0.40
|1.3167
|1.3218
|1.3154
|932
|2004.12.10 12:23
|sell
|468
|0.80
|1.3171
|1.3222
|1.3158
|933
|2004.12.10 12:41
|sell
|469
|1.60
|1.3177
|1.3228
|1.3164
|934
|2004.12.10 13:51
|s/l
|465
|0.10
|1.3207
|1.3207
|1.3143
|-51.00
|52925.96
|935
|2004.12.10 13:51
|close
|469
|1.60
|1.3208
|1.3228
|1.3164
|-496.00
|52429.96
|936
|2004.12.10 13:51
|close
|468
|0.80
|1.3208
|1.3222
|1.3158
|-296.00
|52133.96
|937
|2004.12.10 13:51
|close
|467
|0.40
|1.3208
|1.3218
|1.3154
|-164.00
|51969.96
|938
|2004.12.10 13:51
|close
|466
|0.20
|1.3208
|1.3211
|1.3147
|-96.00
|51873.96
|939
|2004.12.10 19:15
|buy
|470
|0.10
|1.3224
|1.3173
|1.3237
|940
|2004.12.10 19:29
|buy
|471
|0.20
|1.3220
|1.3169
|1.3233
|941
|2004.12.10 20:40
|t/p
|471
|0.20
|1.3233
|1.3169
|1.3233
|26.00
|51899.96
|942
|2004.12.10 20:40
|close
|470
|0.10
|1.3234
|1.3173
|1.3237
|10.00
|51909.96
|943
|2004.12.15 12:15
|buy
|472
|0.10
|1.3369
|1.3318
|1.3382
|944
|2004.12.15 13:48
|t/p
|472
|0.10
|1.3382
|1.3318
|1.3382
|13.00
|51922.96
|945
|2004.12.15 14:30
|buy
|473
|0.10
|1.3383
|1.3332
|1.3396
|946
|2004.12.15 14:30
|buy
|474
|0.20
|1.3380
|1.3329
|1.3393
|947
|2004.12.15 14:30
|buy
|475
|0.40
|1.3375
|1.3324
|1.3388
|948
|2004.12.15 14:34
|t/p
|475
|0.40
|1.3388
|1.3324
|1.3388
|52.00
|51974.96
|949
|2004.12.15 14:34
|close
|474
|0.20
|1.3388
|1.3329
|1.3393
|16.00
|51990.96
|950
|2004.12.15 14:34
|close
|473
|0.10
|1.3388
|1.3332
|1.3396
|5.00
|51995.96
|951
|2004.12.15 14:34
|buy
|476
|0.10
|1.3391
|1.3340
|1.3404
|952
|2004.12.15 14:36
|buy
|477
|0.20
|1.3388
|1.3337
|1.3401
|953
|2004.12.15 15:00
|t/p
|476
|0.10
|1.3404
|1.3340
|1.3404
|13.00
|52008.96
|954
|2004.12.15 15:00
|t/p
|477
|0.20
|1.3401
|1.3337
|1.3401
|26.00
|52034.96
|955
|2004.12.15 15:00
|buy
|478
|0.10
|1.3410
|1.3359
|1.3423
|956
|2004.12.15 15:00
|buy
|479
|0.20
|1.3405
|1.3354
|1.3418
|957
|2004.12.15 15:00
|buy
|480
|0.40
|1.3399
|1.3348
|1.3412
|958
|2004.12.15 15:00
|buy
|481
|0.80
|1.3394
|1.3343
|1.3407
|959
|2004.12.15 15:00
|t/p
|481
|0.80
|1.3407
|1.3343
|1.3407
|104.00
|52138.96
|960
|2004.12.15 15:00
|buy
|482
|0.80
|1.3395
|1.3344
|1.3408
|961
|2004.12.15 15:00
|buy
|483
|1.60
|1.3388
|1.3337
|1.3401
|962
|2004.12.15 15:00
|t/p
|482
|0.80
|1.3408
|1.3344
|1.3408
|104.00
|52242.96
|963
|2004.12.15 15:00
|t/p
|483
|1.60
|1.3401
|1.3337
|1.3401
|208.00
|52450.96
|964
|2004.12.15 15:00
|close
|480
|0.40
|1.3410
|1.3348
|1.3412
|44.00
|52494.96
|965
|2004.12.15 15:00
|close
|479
|0.20
|1.3410
|1.3354
|1.3418
|10.00
|52504.96
|966
|2004.12.15 15:00
|close
|478
|0.10
|1.3410
|1.3359
|1.3423
|0.00
|52504.96
|967
|2004.12.15 15:00
|buy
|484
|0.10
|1.3413
|1.3362
|1.3426
|968
|2004.12.15 15:01
|buy
|485
|0.20
|1.3406
|1.3355
|1.3419
|969
|2004.12.15 15:01
|t/p
|485
|0.20
|1.3419
|1.3355
|1.3419
|26.00
|52530.96
|970
|2004.12.15 15:01
|close
|484
|0.10
|1.3419
|1.3362
|1.3426
|6.00
|52536.96
|971
|2004.12.15 15:01
|buy
|486
|0.10
|1.3422
|1.3371
|1.3435
|972
|2004.12.15 15:01
|buy
|487
|0.20
|1.3419
|1.3368
|1.3432
|973
|2004.12.15 15:01
|buy
|488
|0.40
|1.3413
|1.3362
|1.3426
|974
|2004.12.15 15:01
|buy
|489
|0.80
|1.3409
|1.3358
|1.3422
|975
|2004.12.15 15:01
|buy
|490
|1.60
|1.3406
|1.3355
|1.3419
|976
|2004.12.15 15:02
|t/p
|490
|1.60
|1.3419
|1.3355
|1.3419
|208.00
|52744.96
|977
|2004.12.15 15:02
|close
|489
|0.80
|1.3420
|1.3358
|1.3422
|88.00
|52832.96
|978
|2004.12.15 15:02
|close
|488
|0.40
|1.3420
|1.3362
|1.3426
|28.00
|52860.96
|979
|2004.12.15 15:02
|close
|487
|0.20
|1.3420
|1.3368
|1.3432
|2.00
|52862.96
|980
|2004.12.15 15:02
|close
|486
|0.10
|1.3420
|1.3371
|1.3435
|-2.00
|52860.96
|981
|2004.12.15 15:02
|buy
|491
|0.10
|1.3423
|1.3372
|1.3436
|982
|2004.12.15 15:02
|buy
|492
|0.20
|1.3418
|1.3367
|1.3431
|983
|2004.12.15 15:03
|buy
|493
|0.40
|1.3412
|1.3361
|1.3425
|984
|2004.12.15 15:08
|buy
|494
|0.80
|1.3405
|1.3354
|1.3418
|985
|2004.12.15 15:15
|buy
|495
|1.60
|1.3401
|1.3350
|1.3414
|986
|2004.12.15 16:53
|t/p
|495
|1.60
|1.3414
|1.3350
|1.3414
|208.00
|53068.96
|987
|2004.12.15 16:53
|close
|494
|0.80
|1.3414
|1.3354
|1.3418
|72.00
|53140.96
|988
|2004.12.15 16:53
|close
|493
|0.40
|1.3414
|1.3361
|1.3425
|8.00
|53148.96
|989
|2004.12.15 16:53
|close
|492
|0.20
|1.3414
|1.3367
|1.3431
|-8.00
|53140.96
|990
|2004.12.15 16:53
|close
|491
|0.10
|1.3414
|1.3372
|1.3436
|-9.00
|53131.96
|991
|2004.12.15 16:53
|buy
|496
|0.10
|1.3417
|1.3366
|1.3430
|992
|2004.12.15 18:19
|t/p
|496
|0.10
|1.3430
|1.3366
|1.3430
|13.00
|53144.96
|993
|2004.12.15 18:19
|buy
|497
|0.10
|1.3435
|1.3384
|1.3448
|994
|2004.12.15 18:22
|buy
|498
|0.20
|1.3431
|1.3380
|1.3444
|995
|2004.12.15 18:22
|buy
|499
|0.40
|1.3426
|1.3375
|1.3439
|996
|2004.12.15 18:26
|buy
|500
|0.80
|1.3421
|1.3370
|1.3434
|997
|2004.12.15 18:37
|buy
|501
|1.60
|1.3418
|1.3367
|1.3431
|998
|2004.12.15 22:18
|s/l
|497
|0.10
|1.3384
|1.3384
|1.3448
|-51.00
|53093.96
|999
|2004.12.15 22:18
|close
|501
|1.60
|1.3384
|1.3367
|1.3431
|-544.02
|52549.94
|1000
|2004.12.15 22:18
|close
|500
|0.80
|1.3384
|1.3370
|1.3434
|-296.01
|52253.93
|1001
|2004.12.15 22:18
|close
|499
|0.40
|1.3384
|1.3375
|1.3439
|-168.00
|52085.93
|1002
|2004.12.15 22:18
|close
|498
|0.20
|1.3384
|1.3380
|1.3444
|-94.00
|51991.93
|1003
|2004.12.16 16:00
|sell
|502
|0.10
|1.3308
|1.3359
|1.3295
|1004
|2004.12.16 16:03
|sell
|503
|0.20
|1.3314
|1.3365
|1.3301
|1005
|2004.12.16 16:03
|sell
|504
|0.40
|1.3318
|1.3369
|1.3305
|1006
|2004.12.16 16:03
|sell
|505
|0.80
|1.3322
|1.3373
|1.3309
|1007
|2004.12.16 16:04
|sell
|506
|1.60
|1.3326
|1.3377
|1.3313
|1008
|2004.12.16 16:15
|t/p
|506
|1.60
|1.3313
|1.3377
|1.3313
|208.00
|52199.93
|1009
|2004.12.16 16:15
|close
|505
|0.80
|1.3313
|1.3373
|1.3309
|72.00
|52271.93
|1010
|2004.12.16 16:15
|close
|504
|0.40
|1.3313
|1.3369
|1.3305
|20.00
|52291.93
|1011
|2004.12.16 16:15
|close
|503
|0.20
|1.3313
|1.3365
|1.3301
|2.00
|52293.93
|1012
|2004.12.16 16:15
|close
|502
|0.10
|1.3313
|1.3359
|1.3295
|-5.00
|52288.93
|1013
|2004.12.16 16:15
|sell
|507
|0.10
|1.3310
|1.3361
|1.3297
|1014
|2004.12.16 16:15
|sell
|508
|0.20
|1.3313
|1.3364
|1.3300
|1015
|2004.12.16 16:19
|t/p
|508
|0.20
|1.3300
|1.3364
|1.3300
|26.00
|52314.93
|1016
|2004.12.16 16:19
|close
|507
|0.10
|1.3300
|1.3361
|1.3297
|10.00
|52324.93
|1017
|2004.12.16 16:19
|sell
|509
|0.10
|1.3297
|1.3348
|1.3284
|1018
|2004.12.16 16:20
|sell
|510
|0.20
|1.3300
|1.3351
|1.3287
|1019
|2004.12.16 16:20
|sell
|511
|0.40
|1.3304
|1.3355
|1.3291
|1020
|2004.12.16 16:23
|t/p
|511
|0.40
|1.3291
|1.3355
|1.3291
|52.00
|52376.93
|1021
|2004.12.16 16:23
|close
|510
|0.20
|1.3288
|1.3351
|1.3287
|24.00
|52400.93
|1022
|2004.12.16 16:23
|close
|509
|0.10
|1.3288
|1.3348
|1.3284
|9.00
|52409.93
|1023
|2004.12.16 16:23
|sell
|512
|0.10
|1.3285
|1.3336
|1.3272
|1024
|2004.12.16 16:26
|sell
|513
|0.20
|1.3290
|1.3341
|1.3277
|1025
|2004.12.16 16:26
|sell
|514
|0.40
|1.3293
|1.3344
|1.3280
|1026
|2004.12.16 16:27
|sell
|515
|0.80
|1.3299
|1.3350
|1.3286
|1027
|2004.12.16 16:32
|t/p
|515
|0.80
|1.3286
|1.3350
|1.3286
|104.00
|52513.93
|1028
|2004.12.16 16:32
|close
|514
|0.40
|1.3286
|1.3344
|1.3280
|28.00
|52541.93
|1029
|2004.12.16 16:32
|close
|513
|0.20
|1.3286
|1.3341
|1.3277
|8.00
|52549.93
|1030
|2004.12.16 16:32
|close
|512
|0.10
|1.3286
|1.3336
|1.3272
|-1.00
|52548.93
|1031
|2004.12.16 16:32
|sell
|516
|0.10
|1.3283
|1.3334
|1.3270
|1032
|2004.12.16 16:32
|sell
|517
|0.20
|1.3287
|1.3338
|1.3274
|1033
|2004.12.16 16:33
|sell
|518
|0.40
|1.3291
|1.3342
|1.3278
|1034
|2004.12.16 16:33
|sell
|519
|0.80
|1.3295
|1.3346
|1.3282
|1035
|2004.12.16 16:37
|t/p
|519
|0.80
|1.3282
|1.3346
|1.3282
|104.00
|52652.93
|1036
|2004.12.16 16:37
|close
|518
|0.40
|1.3281
|1.3342
|1.3278
|40.00
|52692.93
|1037
|2004.12.16 16:37
|close
|517
|0.20
|1.3281
|1.3338
|1.3274
|12.00
|52704.93
|1038
|2004.12.16 16:37
|close
|516
|0.10
|1.3281
|1.3334
|1.3270
|2.00
|52706.93
|1039
|2004.12.16 16:37
|sell
|520
|0.10
|1.3278
|1.3329
|1.3265
|1040
|2004.12.16 16:37
|sell
|521
|0.20
|1.3281
|1.3332
|1.3268
|1041
|2004.12.16 16:38
|sell
|522
|0.40
|1.3285
|1.3336
|1.3272
|1042
|2004.12.16 16:38
|sell
|523
|0.80
|1.3288
|1.3339
|1.3275
|1043
|2004.12.16 16:40
|sell
|524
|1.60
|1.3292
|1.3343
|1.3279
|1044
|2004.12.16 18:00
|t/p
|524
|1.60
|1.3279
|1.3343
|1.3279
|208.00
|52914.93
|1045
|2004.12.16 18:00
|close
|523
|0.80
|1.3276
|1.3339
|1.3275
|96.01
|53010.94
|1046
|2004.12.16 18:00
|close
|522
|0.40
|1.3276
|1.3336
|1.3272
|36.00
|53046.94
|1047
|2004.12.16 18:00
|close
|521
|0.20
|1.3276
|1.3332
|1.3268
|10.00
|53056.94
|1048
|2004.12.16 18:00
|close
|520
|0.10
|1.3276
|1.3329
|1.3265
|2.00
|53058.94
|1049
|2004.12.16 18:00
|sell
|525
|0.10
|1.3273
|1.3324
|1.3260
|1050
|2004.12.16 18:00
|sell
|526
|0.20
|1.3279
|1.3330
|1.3266
|1051
|2004.12.16 18:02
|sell
|527
|0.40
|1.3285
|1.3336
|1.3272
|1052
|2004.12.16 18:08
|t/p
|526
|0.20
|1.3266
|1.3330
|1.3266
|26.00
|53084.94
|1053
|2004.12.16 18:08
|t/p
|527
|0.40
|1.3272
|1.3336
|1.3272
|52.00
|53136.94
|1054
|2004.12.16 18:08
|close
|525
|0.10
|1.3264
|1.3324
|1.3260
|9.00
|53145.94
|1055
|2004.12.16 18:08
|sell
|528
|0.10
|1.3261
|1.3312
|1.3248
|1056
|2004.12.16 18:08
|sell
|529
|0.20
|1.3264
|1.3315
|1.3251
|1057
|2004.12.16 18:08
|sell
|530
|0.40
|1.3269
|1.3320
|1.3256
|1058
|2004.12.16 18:08
|sell
|531
|0.80
|1.3275
|1.3326
|1.3262
|1059
|2004.12.16 18:08
|sell
|532
|1.60
|1.3278
|1.3329
|1.3265
|1060
|2004.12.16 18:45
|t/p
|532
|1.60
|1.3265
|1.3329
|1.3265
|208.00
|53353.94
|1061
|2004.12.16 18:45
|close
|531
|0.80
|1.3264
|1.3326
|1.3262
|88.00
|53441.94
|1062
|2004.12.16 18:45
|close
|530
|0.40
|1.3264
|1.3320
|1.3256
|20.00
|53461.94
|1063
|2004.12.16 18:45
|close
|529
|0.20
|1.3264
|1.3315
|1.3251
|0.00
|53461.94
|1064
|2004.12.16 18:45
|close
|528
|0.10
|1.3264
|1.3312
|1.3248
|-3.00
|53458.94
|1065
|2004.12.16 18:45
|sell
|533
|0.10
|1.3261
|1.3312
|1.3248
|1066
|2004.12.16 18:57
|t/p
|533
|0.10
|1.3248
|1.3312
|1.3248
|13.00
|53471.94
|1067
|2004.12.16 18:57
|sell
|534
|0.10
|1.3245
|1.3296
|1.3232
|1068
|2004.12.16 18:57
|sell
|535
|0.20
|1.3249
|1.3300
|1.3236
|1069
|2004.12.16 18:59
|sell
|536
|0.40
|1.3253
|1.3304
|1.3240
|1070
|2004.12.16 18:59
|sell
|537
|0.80
|1.3258
|1.3309
|1.3245
|1071
|2004.12.16 19:00
|sell
|538
|1.60
|1.3261
|1.3312
|1.3248
|1072
|2004.12.16 19:17
|t/p
|538
|1.60
|1.3248
|1.3312
|1.3248
|208.00
|53679.94
|1073
|2004.12.16 19:17
|close
|537
|0.80
|1.3248
|1.3309
|1.3245
|80.00
|53759.94
|1074
|2004.12.16 19:17
|close
|536
|0.40
|1.3248
|1.3304
|1.3240
|20.00
|53779.94
|1075
|2004.12.16 19:17
|close
|535
|0.20
|1.3248
|1.3300
|1.3236
|2.00
|53781.94
|1076
|2004.12.16 19:17
|close
|534
|0.10
|1.3248
|1.3296
|1.3232
|-3.00
|53778.94
|1077
|2004.12.16 19:17
|sell
|539
|0.10
|1.3245
|1.3296
|1.3232
|1078
|2004.12.16 19:19
|sell
|540
|0.20
|1.3248
|1.3299
|1.3235
|1079
|2004.12.16 19:24
|t/p
|540
|0.20
|1.3235
|1.3299
|1.3235
|26.00
|53804.94
|1080
|2004.12.16 19:24
|close
|539
|0.10
|1.3235
|1.3296
|1.3232
|10.00
|53814.94
|1081
|2004.12.16 19:24
|sell
|541
|0.10
|1.3232
|1.3283
|1.3219
|1082
|2004.12.16 19:27
|t/p
|541
|0.10
|1.3219
|1.3283
|1.3219
|13.00
|53827.94
|1083
|2004.12.16 19:27
|sell
|542
|0.10
|1.3214
|1.3265
|1.3201
|1084
|2004.12.16 19:28
|sell
|543
|0.20
|1.3218
|1.3269
|1.3205
|1085
|2004.12.16 19:32
|sell
|544
|0.40
|1.3221
|1.3272
|1.3208
|1086
|2004.12.16 19:32
|sell
|545
|0.80
|1.3224
|1.3275
|1.3211
|1087
|2004.12.16 19:34
|sell
|546
|1.60
|1.3229
|1.3280
|1.3216
|1088
|2004.12.16 19:44
|t/p
|546
|1.60
|1.3216
|1.3280
|1.3216
|208.00
|54035.94
|1089
|2004.12.16 19:44
|close
|545
|0.80
|1.3216
|1.3275
|1.3211
|64.01
|54099.95
|1090
|2004.12.16 19:44
|close
|544
|0.40
|1.3216
|1.3272
|1.3208
|20.00
|54119.95
|1091
|2004.12.16 19:44
|close
|543
|0.20
|1.3216
|1.3269
|1.3205
|4.00
|54123.95
|1092
|2004.12.16 19:44
|close
|542
|0.10
|1.3216
|1.3265
|1.3201
|-2.00
|54121.95
|1093
|2004.12.16 19:44
|sell
|547
|0.10
|1.3213
|1.3264
|1.3200
|1094
|2004.12.16 19:44
|sell
|548
|0.20
|1.3217
|1.3268
|1.3204
|1095
|2004.12.16 19:53
|sell
|549
|0.40
|1.3220
|1.3271
|1.3207
|1096
|2004.12.16 19:54
|sell
|550
|0.80
|1.3223
|1.3274
|1.3210
|1097
|2004.12.16 20:12
|sell
|551
|1.60
|1.3227
|1.3278
|1.3214
|1098
|2004.12.17 05:14
|s/l
|547
|0.10
|1.3264
|1.3264
|1.3200
|-50.54
|54071.41
|1099
|2004.12.17 05:14
|close
|551
|1.60
|1.3267
|1.3278
|1.3214
|-632.59
|53438.83
|1100
|2004.12.17 05:14
|close
|550
|0.80
|1.3267
|1.3274
|1.3210
|-348.28
|53090.55
|1101
|2004.12.17 05:14
|close
|549
|0.40
|1.3267
|1.3271
|1.3207
|-186.14
|52904.40
|1102
|2004.12.17 05:14
|close
|548
|0.20
|1.3267
|1.3268
|1.3204
|-99.07
|52805.33
|1103
|2004.12.27 17:30
|buy
|552
|0.10
|1.3635
|1.3584
|1.3648
|1104
|2004.12.27 17:33
|buy
|553
|0.20
|1.3631
|1.3580
|1.3644
|1105
|2004.12.27 17:43
|buy
|554
|0.40
|1.3628
|1.3577
|1.3641
|1106
|2004.12.27 17:52
|buy
|555
|0.80
|1.3624
|1.3573
|1.3637
|1107
|2004.12.27 20:06
|buy
|556
|1.60
|1.3621
|1.3570
|1.3634
|1108
|2004.12.28 11:56
|t/p
|556
|1.60
|1.3634
|1.3570
|1.3634
|190.45
|52995.78
|1109
|2004.12.28 11:56
|close
|555
|0.80
|1.3635
|1.3573
|1.3637
|79.22
|53075.00
|1110
|2004.12.28 11:56
|close
|554
|0.40
|1.3635
|1.3577
|1.3641
|23.61
|53098.62
|1111
|2004.12.28 11:56
|close
|553
|0.20
|1.3635
|1.3580
|1.3644
|5.81
|53104.42
|1112
|2004.12.28 11:56
|close
|552
|0.10
|1.3635
|1.3584
|1.3648
|-1.10
|53103.32
|1113
|2004.12.31 18:15
|sell
|557
|0.10
|1.3540
|1.3591
|1.3527
|1114
|2004.12.31 18:20
|sell
|558
|0.20
|1.3544
|1.3595
|1.3531
|1115
|2004.12.31 18:59
|sell
|559
|0.40
|1.3551
|1.3602
|1.3538
|1116
|2004.12.31 19:14
|sell
|560
|0.80
|1.3555
|1.3606
|1.3542
|1117
|2005.01.03 00:00
|sell
|561
|1.60
|1.3560
|1.3611
|1.3547
|1118
|2005.01.03 01:53
|t/p
|561
|1.60
|1.3547
|1.3611
|1.3547
|208.00
|53311.32
|1119
|2005.01.03 01:53
|close
|560
|0.80
|1.3546
|1.3606
|1.3542
|83.14
|53394.46
|1120
|2005.01.03 01:53
|close
|559
|0.40
|1.3546
|1.3602
|1.3538
|25.57
|53420.03
|1121
|2005.01.03 01:53
|close
|558
|0.20
|1.3546
|1.3595
|1.3531
|-1.22
|53418.81
|1122
|2005.01.03 01:53
|close
|557
|0.10
|1.3546
|1.3591
|1.3527
|-4.61
|53414.20
|1123
|2005.01.03 02:00
|sell
|562
|0.10
|1.3545
|1.3596
|1.3532
|1124
|2005.01.03 02:16
|sell
|563
|0.20
|1.3549
|1.3600
|1.3536
|1125
|2005.01.03 02:30
|t/p
|563
|0.20
|1.3536
|1.3600
|1.3536
|26.00
|53440.20
|1126
|2005.01.03 02:30
|close
|562
|0.10
|1.3535
|1.3596
|1.3532
|10.00
|53450.20
|1127
|2005.01.03 02:30
|sell
|564
|0.10
|1.3532
|1.3583
|1.3519
|1128
|2005.01.03 02:36
|sell
|565
|0.20
|1.3535
|1.3586
|1.3522
|1129
|2005.01.03 02:37
|sell
|566
|0.40
|1.3543
|1.3594
|1.3530
|1130
|2005.01.03 03:03
|t/p
|566
|0.40
|1.3530
|1.3594
|1.3530
|52.00
|53502.20
|1131
|2005.01.03 03:03
|close
|565
|0.20
|1.3529
|1.3586
|1.3522
|12.00
|53514.20
|1132
|2005.01.03 03:03
|close
|564
|0.10
|1.3529
|1.3583
|1.3519
|3.00
|53517.20
|1133
|2005.01.03 03:03
|sell
|567
|0.10
|1.3526
|1.3577
|1.3513
|1134
|2005.01.03 03:57
|t/p
|567
|0.10
|1.3513
|1.3577
|1.3513
|13.00
|53530.20
|1135
|2005.01.03 03:57
|sell
|568
|0.10
|1.3510
|1.3561
|1.3497
|1136
|2005.01.03 03:57
|sell
|569
|0.20
|1.3515
|1.3566
|1.3502
|1137
|2005.01.03 03:58
|t/p
|569
|0.20
|1.3502
|1.3566
|1.3502
|26.00
|53556.20
|1138
|2005.01.03 03:58
|close
|568
|0.10
|1.3500
|1.3561
|1.3497
|10.00
|53566.20
|1139
|2005.01.03 03:58
|sell
|570
|0.10
|1.3497
|1.3548
|1.3484
|1140
|2005.01.03 03:58
|sell
|571
|0.20
|1.3503
|1.3554
|1.3490
|1141
|2005.01.03 04:06
|t/p
|571
|0.20
|1.3490
|1.3554
|1.3490
|26.00
|53592.20
|1142
|2005.01.03 04:06
|close
|570
|0.10
|1.3490
|1.3548
|1.3484
|7.00
|53599.20
|1143
|2005.01.03 04:06
|sell
|572
|0.10
|1.3487
|1.3538
|1.3474
|1144
|2005.01.03 04:24
|t/p
|572
|0.10
|1.3474
|1.3538
|1.3474
|13.00
|53612.20
|1145
|2005.01.03 04:24
|sell
|573
|0.10
|1.3470
|1.3521
|1.3457
|1146
|2005.01.03 04:27
|t/p
|573
|0.10
|1.3457
|1.3521
|1.3457
|13.00
|53625.20
|1147
|2005.01.03 04:27
|sell
|574
|0.10
|1.3453
|1.3504
|1.3440
|1148
|2005.01.03 04:29
|sell
|575
|0.20
|1.3456
|1.3507
|1.3443
|1149
|2005.01.03 04:40
|t/p
|575
|0.20
|1.3443
|1.3507
|1.3443
|26.00
|53651.20
|1150
|2005.01.03 04:40
|close
|574
|0.10
|1.3443
|1.3504
|1.3440
|10.00
|53661.20
|1151
|2005.01.03 04:40
|sell
|576
|0.10
|1.3440
|1.3491
|1.3427
|1152
|2005.01.03 04:40
|sell
|577
|0.20
|1.3446
|1.3497
|1.3433
|1153
|2005.01.03 04:45
|t/p
|577
|0.20
|1.3433
|1.3497
|1.3433
|26.00
|53687.20
|1154
|2005.01.03 04:45
|close
|576
|0.10
|1.3432
|1.3491
|1.3427
|8.00
|53695.20
|1155
|2005.01.03 04:45
|sell
|578
|0.10
|1.3429
|1.3480
|1.3416
|1156
|2005.01.03 04:45
|t/p
|578
|0.10
|1.3416
|1.3480
|1.3416
|13.00
|53708.20
|1157
|2005.01.03 04:45
|sell
|579
|0.10
|1.3410
|1.3461
|1.3397
|1158
|2005.01.03 04:45
|sell
|580
|0.20
|1.3413
|1.3464
|1.3400
|1159
|2005.01.03 04:46
|sell
|581
|0.40
|1.3419
|1.3470
|1.3406
|1160
|2005.01.03 04:46
|t/p
|581
|0.40
|1.3406
|1.3470
|1.3406
|52.00
|53760.20
|1161
|2005.01.03 04:47
|sell
|582
|0.40
|1.3418
|1.3469
|1.3405
|1162
|2005.01.03 04:53
|t/p
|582
|0.40
|1.3405
|1.3469
|1.3405
|52.00
|53812.20
|1163
|2005.01.03 04:53
|close
|580
|0.20
|1.3403
|1.3464
|1.3400
|20.00
|53832.20
|1164
|2005.01.03 04:53
|close
|579
|0.10
|1.3403
|1.3461
|1.3397
|7.00
|53839.20
|1165
|2005.01.03 04:53
|sell
|583
|0.10
|1.3400
|1.3451
|1.3387
|1166
|2005.01.03 04:53
|sell
|584
|0.20
|1.3403
|1.3454
|1.3390
|1167
|2005.01.03 04:54
|t/p
|584
|0.20
|1.3390
|1.3454
|1.3390
|26.00
|53865.20
|1168
|2005.01.03 04:54
|close
|583
|0.10
|1.3389
|1.3451
|1.3387
|11.00
|53876.20
|1169
|2005.01.03 04:54
|sell
|585
|0.10
|1.3386
|1.3437
|1.3373
|1170
|2005.01.03 04:55
|sell
|586
|0.20
|1.3392
|1.3443
|1.3379
|1171
|2005.01.03 04:55
|sell
|587
|0.40
|1.3396
|1.3447
|1.3383
|1172
|2005.01.03 04:58
|sell
|588
|0.80
|1.3400
|1.3451
|1.3387
|1173
|2005.01.03 04:59
|sell
|589
|1.60
|1.3406
|1.3457
|1.3393
|1174
|2005.01.03 05:05
|s/l
|585
|0.10
|1.3437
|1.3437
|1.3373
|-51.00
|53825.20
|1175
|2005.01.03 05:05
|close
|589
|1.60
|1.3438
|1.3457
|1.3393
|-512.00
|53313.20
|1176
|2005.01.03 05:05
|close
|588
|0.80
|1.3438
|1.3451
|1.3387
|-304.01
|53009.19
|1177
|2005.01.03 05:05
|close
|587
|0.40
|1.3438
|1.3447
|1.3383
|-168.00
|52841.19
|1178
|2005.01.03 05:05
|close
|586
|0.20
|1.3438
|1.3443
|1.3379
|-92.00
|52749.19
|1179
|2005.01.03 05:05
|sell
|590
|0.10
|1.3435
|1.3486
|1.3422
|1180
|2005.01.03 05:39
|sell
|591
|0.20
|1.3438
|1.3489
|1.3425
|1181
|2005.01.03 05:54
|sell
|592
|0.40
|1.3442
|1.3493
|1.3429
|1182
|2005.01.03 06:01
|sell
|593
|0.80
|1.3446
|1.3497
|1.3433
|1183
|2005.01.03 06:17
|sell
|594
|1.60
|1.3450
|1.3501
|1.3437
|1184
|2005.01.03 08:15
|s/l
|590
|0.10
|1.3486
|1.3486
|1.3422
|-51.00
|52698.19
|1185
|2005.01.03 08:15
|close
|594
|1.60
|1.3487
|1.3501
|1.3437
|-592.01
|52106.18
|1186
|2005.01.03 08:15
|close
|593
|0.80
|1.3487
|1.3497
|1.3433
|-328.00
|51778.18
|1187
|2005.01.03 08:15
|close
|592
|0.40
|1.3487
|1.3493
|1.3429
|-180.00
|51598.18
|1188
|2005.01.03 08:15
|close
|591
|0.20
|1.3487
|1.3489
|1.3425
|-98.00
|51500.18
|1189
|2005.01.03 08:15
|sell
|595
|0.10
|1.3484
|1.3535
|1.3471
|1190
|2005.01.03 08:34
|sell
|596
|0.20
|1.3487
|1.3538
|1.3474
|1191
|2005.01.03 08:35
|sell
|597
|0.40
|1.3492
|1.3543
|1.3479
|1192
|2005.01.03 08:36
|sell
|598
|0.80
|1.3496
|1.3547
|1.3483
|1193
|2005.01.03 08:36
|sell
|599
|1.60
|1.3499
|1.3550
|1.3486
|1194
|2005.01.03 09:02
|s/l
|595
|0.10
|1.3535
|1.3535
|1.3471
|-51.00
|51449.18
|1195
|2005.01.03 09:02
|close
|599
|1.60
|1.3535
|1.3550
|1.3486
|-576.00
|50873.18
|1196
|2005.01.03 09:02
|close
|598
|0.80
|1.3535
|1.3547
|1.3483
|-312.00
|50561.18
|1197
|2005.01.03 09:02
|close
|597
|0.40
|1.3535
|1.3543
|1.3479
|-172.00
|50389.18
|1198
|2005.01.03 09:02
|close
|596
|0.20
|1.3535
|1.3538
|1.3474
|-96.00
|50293.18
|1199
|2005.01.03 09:02
|sell
|600
|0.10
|1.3532
|1.3583
|1.3519
|1200
|2005.01.03 09:02
|sell
|601
|0.20
|1.3537
|1.3588
|1.3524
|1201
|2005.01.03 09:05
|sell
|602
|0.40
|1.3540
|1.3591
|1.3527
|1202
|2005.01.03 09:08
|sell
|603
|0.80
|1.3544
|1.3595
|1.3531
|1203
|2005.01.03 09:14
|t/p
|603
|0.80
|1.3531
|1.3595
|1.3531
|104.00
|50397.18
|1204
|2005.01.03 09:14
|close
|602
|0.40
|1.3529
|1.3591
|1.3527
|44.00
|50441.18
|1205
|2005.01.03 09:14
|close
|601
|0.20
|1.3529
|1.3588
|1.3524
|16.00
|50457.18
|1206
|2005.01.03 09:14
|close
|600
|0.10
|1.3529
|1.3583
|1.3519
|3.00
|50460.18
|1207
|2005.01.03 09:14
|sell
|604
|0.10
|1.3526
|1.3577
|1.3513
|1208
|2005.01.03 09:32
|t/p
|604
|0.10
|1.3513
|1.3577
|1.3513
|13.00
|50473.18
|1209
|2005.01.03 12:00
|buy
|605
|0.10
|1.3534
|1.3483
|1.3547
|1210
|2005.01.03 12:01
|buy
|606
|0.20
|1.3531
|1.3480
|1.3544
|1211
|2005.01.03 12:46
|buy
|607
|0.40
|1.3527
|1.3476
|1.3540
|1212
|2005.01.03 12:46
|buy
|608
|0.80
|1.3523
|1.3472
|1.3536
|1213
|2005.01.03 12:47
|buy
|609
|1.60
|1.3519
|1.3468
|1.3532
|1214
|2005.01.03 13:23
|t/p
|609
|1.60
|1.3532
|1.3468
|1.3532
|208.00
|50681.18
|1215
|2005.01.03 13:23
|close
|608
|0.80
|1.3532
|1.3472
|1.3536
|72.00
|50753.18
|1216
|2005.01.03 13:23
|close
|607
|0.40
|1.3532
|1.3476
|1.3540
|20.00
|50773.18
|1217
|2005.01.03 13:23
|close
|606
|0.20
|1.3532
|1.3480
|1.3544
|2.00
|50775.18
|1218
|2005.01.03 13:23
|close
|605
|0.10
|1.3532
|1.3483
|1.3547
|-2.00
|50773.18
|1219
|2005.01.03 13:23
|buy
|610
|0.10
|1.3535
|1.3484
|1.3548
|1220
|2005.01.03 13:24
|buy
|611
|0.20
|1.3532
|1.3481
|1.3545
|1221
|2005.01.03 13:26
|buy
|612
|0.40
|1.3528
|1.3477
|1.3541
|1222
|2005.01.03 13:27
|buy
|613
|0.80
|1.3525
|1.3474
|1.3538
|1223
|2005.01.03 13:27
|buy
|614
|1.60
|1.3520
|1.3469
|1.3533
|1224
|2005.01.03 14:39
|s/l
|610
|0.10
|1.3484
|1.3484
|1.3548
|-51.00
|50722.18
|1225
|2005.01.03 14:39
|close
|614
|1.60
|1.3483
|1.3469
|1.3533
|-591.99
|50130.19
|1226
|2005.01.03 14:39
|close
|613
|0.80
|1.3483
|1.3474
|1.3538
|-335.99
|49794.20
|1227
|2005.01.03 14:39
|close
|612
|0.40
|1.3483
|1.3477
|1.3541
|-180.00
|49614.20
|1228
|2005.01.03 14:39
|close
|611
|0.20
|1.3483
|1.3481
|1.3545
|-98.00
|49516.20
|1229
|2005.01.03 14:39
|buy
|615
|0.10
|1.3486
|1.3435
|1.3499
|1230
|2005.01.03 14:39
|buy
|616
|0.20
|1.3481
|1.3430
|1.3494
|1231
|2005.01.03 14:43
|buy
|617
|0.40
|1.3477
|1.3426
|1.3490
|1232
|2005.01.03 14:48
|buy
|618
|0.80
|1.3471
|1.3420
|1.3484
|1233
|2005.01.03 15:02
|buy
|619
|1.60
|1.3467
|1.3416
|1.3480
|1234
|2005.01.03 15:56
|t/p
|619
|1.60
|1.3480
|1.3416
|1.3480
|208.00
|49724.20
|1235
|2005.01.03 15:56
|close
|618
|0.80
|1.3481
|1.3420
|1.3484
|80.00
|49804.20
|1236
|2005.01.03 15:56
|close
|617
|0.40
|1.3481
|1.3426
|1.3490
|16.00
|49820.20
|1237
|2005.01.03 15:56
|close
|616
|0.20
|1.3481
|1.3430
|1.3494
|0.00
|49820.20
|1238
|2005.01.03 15:56
|close
|615
|0.10
|1.3481
|1.3435
|1.3499
|-5.00
|49815.20
|1239
|2005.01.03 18:00
|sell
|620
|0.10
|1.3474
|1.3525
|1.3461
|1240
|2005.01.03 18:11
|sell
|621
|0.20
|1.3477
|1.3528
|1.3464
|1241
|2005.01.03 18:13
|sell
|622
|0.40
|1.3481
|1.3532
|1.3468
|1242
|2005.01.03 20:32
|sell
|623
|0.80
|1.3485
|1.3536
|1.3472
|1243
|2005.01.03 20:35
|sell
|624
|1.60
|1.3488
|1.3539
|1.3475
|1244
|2005.01.03 21:08
|t/p
|624
|1.60
|1.3475
|1.3539
|1.3475
|208.00
|50023.20
|1245
|2005.01.03 21:08
|close
|623
|0.80
|1.3474
|1.3536
|1.3472
|87.99
|50111.19
|1246
|2005.01.03 21:08
|close
|622
|0.40
|1.3474
|1.3532
|1.3468
|28.00
|50139.19
|1247
|2005.01.03 21:08
|close
|621
|0.20
|1.3474
|1.3528
|1.3464
|6.00
|50145.19
|1248
|2005.01.03 21:08
|close
|620
|0.10
|1.3474
|1.3525
|1.3461
|0.00
|50145.19
|1249
|2005.01.04 11:30
|sell
|625
|0.10
|1.3382
|1.3433
|1.3369
|1250
|2005.01.04 11:31
|sell
|626
|0.20
|1.3387
|1.3438
|1.3374
|1251
|2005.01.04 11:32
|sell
|627
|0.40
|1.3391
|1.3442
|1.3378
|1252
|2005.01.04 11:33
|sell
|628
|0.80
|1.3395
|1.3446
|1.3382
|1253
|2005.01.04 11:50
|t/p
|628
|0.80
|1.3382
|1.3446
|1.3382
|104.00
|50249.19
|1254
|2005.01.04 11:50
|close
|627
|0.40
|1.3381
|1.3442
|1.3378
|40.00
|50289.19
|1255
|2005.01.04 11:50
|close
|626
|0.20
|1.3381
|1.3438
|1.3374
|12.00
|50301.19
|1256
|2005.01.04 11:50
|close
|625
|0.10
|1.3381
|1.3433
|1.3369
|1.00
|50302.19
|1257
|2005.01.04 11:50
|sell
|629
|0.10
|1.3378
|1.3429
|1.3365
|1258
|2005.01.04 11:51
|sell
|630
|0.20
|1.3383
|1.3434
|1.3370
|1259
|2005.01.04 12:00
|sell
|631
|0.40
|1.3388
|1.3439
|1.3375
|1260
|2005.01.04 12:06
|sell
|632
|0.80
|1.3392
|1.3443
|1.3379
|1261
|2005.01.04 12:09
|sell
|633
|1.60
|1.3396
|1.3447
|1.3383
|1262
|2005.01.04 12:34
|t/p
|633
|1.60
|1.3383
|1.3447
|1.3383
|208.00
|50510.19
|1263
|2005.01.04 12:34
|close
|632
|0.80
|1.3382
|1.3443
|1.3379
|80.00
|50590.19
|1264
|2005.01.04 12:34
|close
|631
|0.40
|1.3382
|1.3439
|1.3375
|24.00
|50614.19
|1265
|2005.01.04 12:34
|close
|630
|0.20
|1.3382
|1.3434
|1.3370
|2.00
|50616.19
|1266
|2005.01.04 12:34
|close
|629
|0.10
|1.3382
|1.3429
|1.3365
|-4.00
|50612.19
|1267
|2005.01.04 12:34
|sell
|634
|0.10
|1.3379
|1.3430
|1.3366
|1268
|2005.01.04 12:39
|sell
|635
|0.20
|1.3383
|1.3434
|1.3370
|1269
|2005.01.04 12:41
|sell
|636
|0.40
|1.3387
|1.3438
|1.3374
|1270
|2005.01.04 13:00
|t/p
|636
|0.40
|1.3374
|1.3438
|1.3374
|52.00
|50664.19
|1271
|2005.01.04 13:00
|close
|635
|0.20
|1.3373
|1.3434
|1.3370
|20.00
|50684.19
|1272
|2005.01.04 13:00
|close
|634
|0.10
|1.3373
|1.3430
|1.3366
|6.00
|50690.19
|1273
|2005.01.04 13:00
|sell
|637
|0.10
|1.3370
|1.3421
|1.3357
|1274
|2005.01.04 13:00
|sell
|638
|0.20
|1.3375
|1.3426
|1.3362
|1275
|2005.01.04 13:00
|sell
|639
|0.40
|1.3378
|1.3429
|1.3365
|1276
|2005.01.04 13:23
|t/p
|639
|0.40
|1.3365
|1.3429
|1.3365
|52.00
|50742.19
|1277
|2005.01.04 13:23
|close
|638
|0.20
|1.3365
|1.3426
|1.3362
|20.00
|50762.19
|1278
|2005.01.04 13:23
|close
|637
|0.10
|1.3365
|1.3421
|1.3357
|5.00
|50767.19
|1279
|2005.01.04 13:23
|sell
|640
|0.10
|1.3362
|1.3413
|1.3349
|1280
|2005.01.04 13:35
|sell
|641
|0.20
|1.3365
|1.3416
|1.3352
|1281
|2005.01.04 14:05
|sell
|642
|0.40
|1.3370
|1.3421
|1.3357
|1282
|2005.01.04 14:21
|sell
|643
|0.80
|1.3374
|1.3425
|1.3361
|1283
|2005.01.04 14:21
|sell
|644
|1.60
|1.3378
|1.3429
|1.3365
|1284
|2005.01.04 14:28
|t/p
|644
|1.60
|1.3365
|1.3429
|1.3365
|208.00
|50975.19
|1285
|2005.01.04 14:28
|close
|643
|0.80
|1.3365
|1.3425
|1.3361
|72.00
|51047.19
|1286
|2005.01.04 14:28
|close
|642
|0.40
|1.3365
|1.3421
|1.3357
|20.00
|51067.19
|1287
|2005.01.04 14:28
|close
|641
|0.20
|1.3365
|1.3416
|1.3352
|0.00
|51067.19
|1288
|2005.01.04 14:28
|close
|640
|0.10
|1.3365
|1.3413
|1.3349
|-3.00
|51064.19
|1289
|2005.01.04 14:28
|sell
|645
|0.10
|1.3362
|1.3413
|1.3349
|1290
|2005.01.04 14:28
|sell
|646
|0.20
|1.3366
|1.3417
|1.3353
|1291
|2005.01.04 14:33
|sell
|647
|0.40
|1.3371
|1.3422
|1.3358
|1292
|2005.01.04 14:33
|sell
|648
|0.80
|1.3375
|1.3426
|1.3362
|1293
|2005.01.04 14:34
|sell
|649
|1.60
|1.3378
|1.3429
|1.3365
|1294
|2005.01.04 14:51
|t/p
|649
|1.60
|1.3365
|1.3429
|1.3365
|208.00
|51272.19
|1295
|2005.01.04 14:51
|close
|648
|0.80
|1.3365
|1.3426
|1.3362
|80.00
|51352.19
|1296
|2005.01.04 14:51
|close
|647
|0.40
|1.3365
|1.3422
|1.3358
|24.00
|51376.19
|1297
|2005.01.04 14:51
|close
|646
|0.20
|1.3365
|1.3417
|1.3353
|2.00
|51378.19
|1298
|2005.01.04 14:51
|close
|645
|0.10
|1.3365
|1.3413
|1.3349
|-3.00
|51375.19
|1299
|2005.01.04 14:51
|sell
|650
|0.10
|1.3362
|1.3413
|1.3349
|1300
|2005.01.04 14:53
|sell
|651
|0.20
|1.3365
|1.3416
|1.3352
|1301
|2005.01.04 14:57
|sell
|652
|0.40
|1.3369
|1.3420
|1.3356
|1302
|2005.01.04 14:59
|sell
|653
|0.80
|1.3373
|1.3424
|1.3360
|1303
|2005.01.04 15:01
|t/p
|653
|0.80
|1.3360
|1.3424
|1.3360
|104.00
|51479.19
|1304
|2005.01.04 15:01
|close
|652
|0.40
|1.3359
|1.3420
|1.3356
|40.00
|51519.19
|1305
|2005.01.04 15:01
|close
|651
|0.20
|1.3359
|1.3416
|1.3352
|12.00
|51531.19
|1306
|2005.01.04 15:01
|close
|650
|0.10
|1.3359
|1.3413
|1.3349
|3.00
|51534.19
|1307
|2005.01.04 15:01
|sell
|654
|0.10
|1.3356
|1.3407
|1.3343
|1308
|2005.01.04 15:01
|sell
|655
|0.20
|1.3361
|1.3412
|1.3348
|1309
|2005.01.04 15:08
|t/p
|655
|0.20
|1.3348
|1.3412
|1.3348
|26.00
|51560.19
|1310
|2005.01.04 15:08
|close
|654
|0.10
|1.3348
|1.3407
|1.3343
|8.00
|51568.19
|1311
|2005.01.04 15:08
|sell
|656
|0.10
|1.3345
|1.3396
|1.3332
|1312
|2005.01.04 15:08
|sell
|657
|0.20
|1.3349
|1.3400
|1.3336
|1313
|2005.01.04 15:08
|sell
|658
|0.40
|1.3359
|1.3410
|1.3346
|1314
|2005.01.04 15:09
|sell
|659
|0.80
|1.3363
|1.3414
|1.3350
|1315
|2005.01.04 15:09
|sell
|660
|1.60
|1.3367
|1.3418
|1.3354
|1316
|2005.01.04 16:17
|t/p
|660
|1.60
|1.3354
|1.3418
|1.3354
|208.00
|51776.19
|1317
|2005.01.04 16:17
|close
|659
|0.80
|1.3352
|1.3414
|1.3350
|88.00
|51864.19
|1318
|2005.01.04 16:17
|close
|658
|0.40
|1.3352
|1.3410
|1.3346
|28.00
|51892.19
|1319
|2005.01.04 16:17
|close
|657
|0.20
|1.3352
|1.3400
|1.3336
|-6.00
|51886.19
|1320
|2005.01.04 16:17
|close
|656
|0.10
|1.3352
|1.3396
|1.3332
|-7.00
|51879.19
|1321
|2005.01.04 16:17
|sell
|661
|0.10
|1.3349
|1.3400
|1.3336
|1322
|2005.01.04 16:17
|sell
|662
|0.20
|1.3353
|1.3404
|1.3340
|1323
|2005.01.04 16:17
|t/p
|661
|0.10
|1.3336
|1.3400
|1.3336
|13.00
|51892.19
|1324
|2005.01.04 16:17
|t/p
|662
|0.20
|1.3340
|1.3404
|1.3340
|26.00
|51918.19
|1325
|2005.01.04 16:17
|sell
|663
|0.10
|1.3326
|1.3377
|1.3313
|1326
|2005.01.04 16:17
|sell
|664
|0.20
|1.3336
|1.3387
|1.3323
|1327
|2005.01.04 16:20
|t/p
|664
|0.20
|1.3323
|1.3387
|1.3323
|26.00
|51944.19
|1328
|2005.01.04 16:20
|close
|663
|0.10
|1.3322
|1.3377
|1.3313
|4.00
|51948.19
|1329
|2005.01.04 16:20
|sell
|665
|0.10
|1.3319
|1.3370
|1.3306
|1330
|2005.01.04 16:21
|sell
|666
|0.20
|1.3324
|1.3375
|1.3311
|1331
|2005.01.04 16:24
|t/p
|666
|0.20
|1.3311
|1.3375
|1.3311
|26.00
|51974.19
|1332
|2005.01.04 16:24
|close
|665
|0.10
|1.3311
|1.3370
|1.3306
|8.00
|51982.19
|1333
|2005.01.04 16:24
|sell
|667
|0.10
|1.3308
|1.3359
|1.3295
|1334
|2005.01.04 16:34
|sell
|668
|0.20
|1.3312
|1.3363
|1.3299
|1335
|2005.01.04 16:35
|sell
|669
|0.40
|1.3316
|1.3367
|1.3303
|1336
|2005.01.04 16:38
|sell
|670
|0.80
|1.3319
|1.3370
|1.3306
|1337
|2005.01.04 16:51
|t/p
|670
|0.80
|1.3306
|1.3370
|1.3306
|104.00
|52086.19
|1338
|2005.01.04 16:51
|close
|669
|0.40
|1.3306
|1.3367
|1.3303
|40.00
|52126.19
|1339
|2005.01.04 16:51
|close
|668
|0.20
|1.3306
|1.3363
|1.3299
|12.00
|52138.19
|1340
|2005.01.04 16:51
|close
|667
|0.10
|1.3306
|1.3359
|1.3295
|2.00
|52140.19
|1341
|2005.01.04 16:51
|sell
|671
|0.10
|1.3303
|1.3354
|1.3290
|1342
|2005.01.04 17:20
|t/p
|671
|0.10
|1.3290
|1.3354
|1.3290
|13.00
|52153.19
|1343
|2005.01.04 17:20
|sell
|672
|0.10
|1.3286
|1.3337
|1.3273
|1344
|2005.01.04 17:20
|sell
|673
|0.20
|1.3290
|1.3341
|1.3277
|1345
|2005.01.04 17:20
|sell
|674
|0.40
|1.3295
|1.3346
|1.3282
|1346
|2005.01.04 17:20
|sell
|675
|0.80
|1.3298
|1.3349
|1.3285
|1347
|2005.01.04 17:32
|t/p
|675
|0.80
|1.3285
|1.3349
|1.3285
|104.00
|52257.19
|1348
|2005.01.04 17:32
|close
|674
|0.40
|1.3285
|1.3346
|1.3282
|40.00
|52297.19
|1349
|2005.01.04 17:32
|close
|673
|0.20
|1.3285
|1.3341
|1.3277
|10.00
|52307.19
|1350
|2005.01.04 17:32
|close
|672
|0.10
|1.3285
|1.3337
|1.3273
|1.00
|52308.19
|1351
|2005.01.04 17:32
|sell
|676
|0.10
|1.3282
|1.3333
|1.3269
|1352
|2005.01.04 17:38
|sell
|677
|0.20
|1.3286
|1.3337
|1.3273
|1353
|2005.01.04 17:39
|sell
|678
|0.40
|1.3289
|1.3340
|1.3276
|1354
|2005.01.04 17:59
|sell
|679
|0.80
|1.3294
|1.3345
|1.3281
|1355
|2005.01.04 18:05
|sell
|680
|1.60
|1.3297
|1.3348
|1.3284
|1356
|2005.01.04 20:35
|t/p
|680
|1.60
|1.3284
|1.3348
|1.3284
|208.00
|52516.19
|1357
|2005.01.04 20:35
|close
|679
|0.80
|1.3284
|1.3345
|1.3281
|80.00
|52596.19
|1358
|2005.01.04 20:35
|close
|678
|0.40
|1.3284
|1.3340
|1.3276
|20.00
|52616.19
|1359
|2005.01.04 20:35
|close
|677
|0.20
|1.3284
|1.3337
|1.3273
|4.00
|52620.19
|1360
|2005.01.04 20:35
|close
|676
|0.10
|1.3284
|1.3333
|1.3269
|-2.00
|52618.19
|1361
|2005.01.04 20:35
|sell
|681
|0.10
|1.3281
|1.3332
|1.3268
|1362
|2005.01.04 20:42
|t/p
|681
|0.10
|1.3268
|1.3332
|1.3268
|13.00
|52631.19
|1363
|2005.01.04 20:42
|sell
|682
|0.10
|1.3264
|1.3315
|1.3251
|1364
|2005.01.04 20:52
|sell
|683
|0.20
|1.3269
|1.3320
|1.3256
|1365
|2005.01.04 20:53
|sell
|684
|0.40
|1.3273
|1.3324
|1.3260
|1366
|2005.01.04 22:25
|sell
|685
|0.80
|1.3276
|1.3327
|1.3263
|1367
|2005.01.04 22:30
|sell
|686
|1.60
|1.3280
|1.3331
|1.3267
|1368
|2005.01.05 02:42
|t/p
|686
|1.60
|1.3267
|1.3331
|1.3267
|215.42
|52846.62
|1369
|2005.01.05 02:42
|close
|685
|0.80
|1.3266
|1.3327
|1.3263
|83.71
|52930.33
|1370
|2005.01.05 02:42
|close
|684
|0.40
|1.3266
|1.3324
|1.3260
|29.86
|52960.19
|1371
|2005.01.05 02:42
|close
|683
|0.20
|1.3266
|1.3320
|1.3256
|6.93
|52967.11
|1372
|2005.01.05 02:42
|close
|682
|0.10
|1.3266
|1.3315
|1.3251
|-1.54
|52965.58
|1373
|2005.01.06 10:15
|sell
|687
|0.10
|1.3187
|1.3238
|1.3174
|1374
|2005.01.06 10:17
|sell
|688
|0.20
|1.3191
|1.3242
|1.3178
|1375
|2005.01.06 10:27
|sell
|689
|0.40
|1.3194
|1.3245
|1.3181
|1376
|2005.01.06 10:28
|sell
|690
|0.80
|1.3197
|1.3248
|1.3184
|1377
|2005.01.06 10:47
|t/p
|690
|0.80
|1.3184
|1.3248
|1.3184
|104.00
|53069.58
|1378
|2005.01.06 10:47
|close
|689
|0.40
|1.3184
|1.3245
|1.3181
|40.00
|53109.58
|1379
|2005.01.06 10:47
|close
|688
|0.20
|1.3184
|1.3242
|1.3178
|14.00
|53123.58
|1380
|2005.01.06 10:47
|close
|687
|0.10
|1.3184
|1.3238
|1.3174
|3.00
|53126.58
|1381
|2005.01.06 10:47
|sell
|691
|0.10
|1.3181
|1.3232
|1.3168
|1382
|2005.01.06 10:55
|sell
|692
|0.20
|1.3186
|1.3237
|1.3173
|1383
|2005.01.06 11:14
|t/p
|692
|0.20
|1.3173
|1.3237
|1.3173
|26.00
|53152.58
|1384
|2005.01.06 11:14
|close
|691
|0.10
|1.3171
|1.3232
|1.3168
|10.00
|53162.58
|1385
|2005.01.06 11:14
|sell
|693
|0.10
|1.3168
|1.3219
|1.3155
|1386
|2005.01.06 11:14
|sell
|694
|0.20
|1.3173
|1.3224
|1.3160
|1387
|2005.01.06 11:14
|sell
|695
|0.40
|1.3176
|1.3227
|1.3163
|1388
|2005.01.06 11:21
|sell
|696
|0.80
|1.3182
|1.3233
|1.3169
|1389
|2005.01.06 11:23
|sell
|697
|1.60
|1.3187
|1.3238
|1.3174
|1390
|2005.01.06 14:19
|t/p
|697
|1.60
|1.3174
|1.3238
|1.3174
|208.00
|53370.58
|1391
|2005.01.06 14:19
|close
|696
|0.80
|1.3173
|1.3233
|1.3169
|72.00
|53442.58
|1392
|2005.01.06 14:19
|close
|695
|0.40
|1.3173
|1.3227
|1.3163
|12.00
|53454.58
|1393
|2005.01.06 14:19
|close
|694
|0.20
|1.3173
|1.3224
|1.3160
|0.00
|53454.58
|1394
|2005.01.06 14:19
|close
|693
|0.10
|1.3173
|1.3219
|1.3155
|-5.00
|53449.58
|1395
|2005.01.06 14:30
|sell
|698
|0.10
|1.3176
|1.3227
|1.3163
|1396
|2005.01.06 14:30
|sell
|699
|0.20
|1.3180
|1.3231
|1.3167
|1397
|2005.01.06 14:32
|sell
|700
|0.40
|1.3183
|1.3234
|1.3170
|1398
|2005.01.06 14:42
|sell
|701
|0.80
|1.3188
|1.3239
|1.3175
|1399
|2005.01.06 14:46
|sell
|702
|1.60
|1.3191
|1.3242
|1.3178
|1400
|2005.01.06 16:16
|t/p
|702
|1.60
|1.3178
|1.3242
|1.3178
|208.00
|53657.58
|1401
|2005.01.06 16:16
|close
|701
|0.80
|1.3178
|1.3239
|1.3175
|80.00
|53737.58
|1402
|2005.01.06 16:16
|close
|700
|0.40
|1.3178
|1.3234
|1.3170
|20.00
|53757.58
|1403
|2005.01.06 16:16
|close
|699
|0.20
|1.3178
|1.3231
|1.3167
|4.00
|53761.58
|1404
|2005.01.06 16:16
|close
|698
|0.10
|1.3178
|1.3227
|1.3163
|-2.00
|53759.58
|1405
|2005.01.07 17:00
|sell
|703
|0.10
|1.3050
|1.3101
|1.3037
|1406
|2005.01.07 17:01
|sell
|704
|0.20
|1.3054
|1.3105
|1.3041
|1407
|2005.01.07 17:04
|sell
|705
|0.40
|1.3057
|1.3108
|1.3044
|1408
|2005.01.07 17:07
|sell
|706
|0.80
|1.3060
|1.3111
|1.3047
|1409
|2005.01.07 17:08
|sell
|707
|1.60
|1.3064
|1.3115
|1.3051
|1410
|2005.01.07 18:10
|t/p
|707
|1.60
|1.3051
|1.3115
|1.3051
|208.00
|53967.58
|1411
|2005.01.07 18:10
|close
|706
|0.80
|1.3050
|1.3111
|1.3047
|80.00
|54047.58
|1412
|2005.01.07 18:10
|close
|705
|0.40
|1.3050
|1.3108
|1.3044
|28.00
|54075.58
|1413
|2005.01.07 18:10
|close
|704
|0.20
|1.3050
|1.3105
|1.3041
|8.00
|54083.58
|1414
|2005.01.07 18:10
|close
|703
|0.10
|1.3050
|1.3101
|1.3037
|0.00
|54083.58
|1415
|2005.01.07 18:10
|sell
|708
|0.10
|1.3047
|1.3098
|1.3034
|1416
|2005.01.07 18:11
|sell
|709
|0.20
|1.3050
|1.3101
|1.3037
|1417
|2005.01.07 18:27
|t/p
|709
|0.20
|1.3037
|1.3101
|1.3037
|26.00
|54109.58
|1418
|2005.01.07 18:27
|close
|708
|0.10
|1.3037
|1.3098
|1.3034
|10.00
|54119.58
|1419
|2005.01.07 18:27
|sell
|710
|0.10
|1.3034
|1.3085
|1.3021
|1420
|2005.01.07 18:36
|sell
|711
|0.20
|1.3037
|1.3088
|1.3024
|1421
|2005.01.07 19:14
|sell
|712
|0.40
|1.3041
|1.3092
|1.3028
|1422
|2005.01.07 19:15
|sell
|713
|0.80
|1.3044
|1.3095
|1.3031
|1423
|2005.01.07 19:17
|sell
|714
|1.60
|1.3049
|1.3100
|1.3036
|1424
|2005.01.10 04:21
|s/l
|710
|0.10
|1.3085
|1.3085
|1.3021
|-49.61
|54069.97
|1425
|2005.01.10 04:21
|close
|714
|1.60
|1.3085
|1.3100
|1.3036
|-553.73
|53516.24
|1426
|2005.01.10 04:21
|close
|713
|0.80
|1.3085
|1.3095
|1.3031
|-316.86
|53199.38
|1427
|2005.01.10 04:21
|close
|712
|0.40
|1.3085
|1.3092
|1.3028
|-170.43
|53028.95
|1428
|2005.01.10 04:21
|close
|711
|0.20
|1.3085
|1.3088
|1.3024
|-93.22
|52935.73
|1429
|2005.01.12 15:15
|buy
|715
|0.10
|1.3230
|1.3179
|1.3243
|1430
|2005.01.12 15:18
|buy
|716
|0.20
|1.3225
|1.3174
|1.3238
|1431
|2005.01.12 15:25
|buy
|717
|0.40
|1.3221
|1.3170
|1.3234
|1432
|2005.01.12 15:27
|buy
|718
|0.80
|1.3218
|1.3167
|1.3231
|1433
|2005.01.12 15:45
|t/p
|718
|0.80
|1.3231
|1.3167
|1.3231
|104.00
|53039.73
|1434
|2005.01.12 15:45
|close
|717
|0.40
|1.3232
|1.3170
|1.3234
|44.00
|53083.73
|1435
|2005.01.12 15:45
|close
|716
|0.20
|1.3232
|1.3174
|1.3238
|14.00
|53097.73
|1436
|2005.01.12 15:45
|close
|715
|0.10
|1.3232
|1.3179
|1.3243
|2.00
|53099.73
|1437
|2005.01.12 15:45
|buy
|719
|0.10
|1.3235
|1.3184
|1.3248
|1438
|2005.01.12 15:45
|buy
|720
|0.20
|1.3231
|1.3180
|1.3244
|1439
|2005.01.12 15:52
|t/p
|720
|0.20
|1.3244
|1.3180
|1.3244
|26.00
|53125.73
|1440
|2005.01.12 15:52
|close
|719
|0.10
|1.3244
|1.3184
|1.3248
|9.00
|53134.73
|1441
|2005.01.12 15:52
|buy
|721
|0.10
|1.3247
|1.3196
|1.3260
|1442
|2005.01.12 15:52
|buy
|722
|0.20
|1.3243
|1.3192
|1.3256
|1443
|2005.01.12 15:53
|buy
|723
|0.40
|1.3240
|1.3189
|1.3253
|1444
|2005.01.12 15:56
|t/p
|723
|0.40
|1.3253
|1.3189
|1.3253
|52.00
|53186.73
|1445
|2005.01.12 15:56
|close
|722
|0.20
|1.3253
|1.3192
|1.3256
|20.00
|53206.73
|1446
|2005.01.12 15:56
|close
|721
|0.10
|1.3253
|1.3196
|1.3260
|6.00
|53212.73
|1447
|2005.01.12 15:56
|buy
|724
|0.10
|1.3256
|1.3205
|1.3269
|1448
|2005.01.12 15:57
|buy
|725
|0.20
|1.3251
|1.3200
|1.3264
|1449
|2005.01.12 15:59
|t/p
|725
|0.20
|1.3264
|1.3200
|1.3264
|26.00
|53238.73
|1450
|2005.01.12 15:59
|close
|724
|0.10
|1.3265
|1.3205
|1.3269
|9.00
|53247.73
|1451
|2005.01.12 15:59
|buy
|726
|0.10
|1.3268
|1.3217
|1.3281
|1452
|2005.01.12 15:59
|buy
|727
|0.20
|1.3262
|1.3211
|1.3275
|1453
|2005.01.12 16:07
|t/p
|727
|0.20
|1.3275
|1.3211
|1.3275
|26.00
|53273.73
|1454
|2005.01.12 16:07
|close
|726
|0.10
|1.3276
|1.3217
|1.3281
|8.00
|53281.73
|1455
|2005.01.12 16:07
|buy
|728
|0.10
|1.3279
|1.3228
|1.3292
|1456
|2005.01.12 16:07
|buy
|729
|0.20
|1.3276
|1.3225
|1.3289
|1457
|2005.01.12 16:07
|buy
|730
|0.40
|1.3271
|1.3220
|1.3284
|1458
|2005.01.12 16:25
|buy
|731
|0.80
|1.3268
|1.3217
|1.3281
|1459
|2005.01.12 16:32
|t/p
|731
|0.80
|1.3281
|1.3217
|1.3281
|104.00
|53385.73
|1460
|2005.01.12 16:32
|close
|730
|0.40
|1.3281
|1.3220
|1.3284
|40.00
|53425.73
|1461
|2005.01.12 16:32
|close
|729
|0.20
|1.3281
|1.3225
|1.3289
|10.00
|53435.73
|1462
|2005.01.12 16:32
|close
|728
|0.10
|1.3281
|1.3228
|1.3292
|2.00
|53437.73
|1463
|2005.01.12 16:32
|buy
|732
|0.10
|1.3284
|1.3233
|1.3297
|1464
|2005.01.12 16:33
|buy
|733
|0.20
|1.3279
|1.3228
|1.3292
|1465
|2005.01.12 17:28
|buy
|734
|0.40
|1.3276
|1.3225
|1.3289
|1466
|2005.01.12 17:30
|buy
|735
|0.80
|1.3272
|1.3221
|1.3285
|1467
|2005.01.12 20:56
|buy
|736
|1.60
|1.3269
|1.3218
|1.3282
|1468
|2005.01.13 09:21
|s/l
|732
|0.10
|1.3233
|1.3233
|1.3297
|-52.10
|53385.63
|1469
|2005.01.13 09:21
|close
|736
|1.60
|1.3230
|1.3218
|1.3282
|-641.56
|52744.07
|1470
|2005.01.13 09:21
|close
|735
|0.80
|1.3230
|1.3221
|1.3285
|-344.78
|52399.30
|1471
|2005.01.13 09:21
|close
|734
|0.40
|1.3230
|1.3225
|1.3289
|-188.39
|52210.91
|1472
|2005.01.13 09:21
|close
|733
|0.20
|1.3230
|1.3228
|1.3292
|-100.19
|52110.71
|1473
|2005.01.14 05:00
|sell
|737
|0.10
|1.3129
|1.3180
|1.3116
|1474
|2005.01.14 05:15
|sell
|738
|0.20
|1.3134
|1.3185
|1.3121
|1475
|2005.01.14 05:34
|t/p
|738
|0.20
|1.3121
|1.3185
|1.3121
|26.00
|52136.71
|1476
|2005.01.14 05:34
|close
|737
|0.10
|1.3119
|1.3180
|1.3116
|10.00
|52146.71
|1477
|2005.01.14 05:34
|sell
|739
|0.10
|1.3116
|1.3167
|1.3103
|1478
|2005.01.14 05:36
|t/p
|739
|0.10
|1.3103
|1.3167
|1.3103
|13.00
|52159.71
|1479
|2005.01.14 05:36
|sell
|740
|0.10
|1.3100
|1.3151
|1.3087
|1480
|2005.01.14 05:37
|sell
|741
|0.20
|1.3106
|1.3157
|1.3093
|1481
|2005.01.14 05:41
|sell
|742
|0.40
|1.3109
|1.3160
|1.3096
|1482
|2005.01.14 05:49
|sell
|743
|0.80
|1.3114
|1.3165
|1.3101
|1483
|2005.01.14 06:00
|sell
|744
|1.60
|1.3118
|1.3169
|1.3105
|1484
|2005.01.14 06:55
|t/p
|744
|1.60
|1.3105
|1.3169
|1.3105
|208.00
|52367.71
|1485
|2005.01.14 06:55
|close
|743
|0.80
|1.3105
|1.3165
|1.3101
|72.00
|52439.71
|1486
|2005.01.14 06:55
|close
|742
|0.40
|1.3105
|1.3160
|1.3096
|16.00
|52455.71
|1487
|2005.01.14 06:55
|close
|741
|0.20
|1.3105
|1.3157
|1.3093
|2.00
|52457.71
|1488
|2005.01.14 06:55
|close
|740
|0.10
|1.3105
|1.3151
|1.3087
|-5.00
|52452.71
|1489
|2005.01.14 06:55
|sell
|745
|0.10
|1.3102
|1.3153
|1.3089
|1490
|2005.01.14 06:56
|sell
|746
|0.20
|1.3106
|1.3157
|1.3093
|1491
|2005.01.14 07:00
|sell
|747
|0.40
|1.3109
|1.3160
|1.3096
|1492
|2005.01.14 07:17
|sell
|748
|0.80
|1.3113
|1.3164
|1.3100
|1493
|2005.01.14 07:25
|sell
|749
|1.60
|1.3116
|1.3167
|1.3103
|1494
|2005.01.14 09:29
|t/p
|749
|1.60
|1.3103
|1.3167
|1.3103
|208.00
|52660.71
|1495
|2005.01.14 09:29
|close
|748
|0.80
|1.3103
|1.3164
|1.3100
|79.99
|52740.70
|1496
|2005.01.14 09:29
|close
|747
|0.40
|1.3103
|1.3160
|1.3096
|24.00
|52764.70
|1497
|2005.01.14 09:29
|close
|746
|0.20
|1.3103
|1.3157
|1.3093
|6.00
|52770.70
|1498
|2005.01.14 09:29
|close
|745
|0.10
|1.3103
|1.3153
|1.3089
|-1.00
|52769.70
|1499
|2005.01.14 09:29
|sell
|750
|0.10
|1.3100
|1.3151
|1.3087
|1500
|2005.01.14 09:31
|t/p
|750
|0.10
|1.3087
|1.3151
|1.3087
|13.00
|52782.70
|1501
|2005.01.14 09:31
|sell
|751
|0.10
|1.3084
|1.3135
|1.3071
|1502
|2005.01.14 09:32
|sell
|752
|0.20
|1.3090
|1.3141
|1.3077
|1503
|2005.01.14 09:35
|t/p
|752
|0.20
|1.3077
|1.3141
|1.3077
|26.00
|52808.70
|1504
|2005.01.14 09:35
|close
|751
|0.10
|1.3073
|1.3135
|1.3071
|11.00
|52819.70
|1505
|2005.01.14 09:35
|sell
|753
|0.10
|1.3070
|1.3121
|1.3057
|1506
|2005.01.14 09:36
|sell
|754
|0.20
|1.3078
|1.3129
|1.3065
|1507
|2005.01.14 09:37
|sell
|755
|0.40
|1.3084
|1.3135
|1.3071
|1508
|2005.01.14 09:39
|sell
|756
|0.80
|1.3087
|1.3138
|1.3074
|1509
|2005.01.14 09:42
|sell
|757
|1.60
|1.3090
|1.3141
|1.3077
|1510
|2005.01.14 09:57
|t/p
|757
|1.60
|1.3077
|1.3141
|1.3077
|208.00
|53027.70
|1511
|2005.01.14 09:57
|close
|756
|0.80
|1.3074
|1.3138
|1.3074
|104.00
|53131.70
|1512
|2005.01.14 09:57
|close
|755
|0.40
|1.3074
|1.3135
|1.3071
|40.00
|53171.70
|1513
|2005.01.14 09:57
|close
|754
|0.20
|1.3074
|1.3129
|1.3065
|8.00
|53179.70
|1514
|2005.01.14 09:57
|close
|753
|0.10
|1.3074
|1.3121
|1.3057
|-4.00
|53175.70
|1515
|2005.01.14 09:57
|sell
|758
|0.10
|1.3071
|1.3122
|1.3058
|1516
|2005.01.14 09:57
|sell
|759
|0.20
|1.3078
|1.3129
|1.3065
|1517
|2005.01.14 09:59
|t/p
|759
|0.20
|1.3065
|1.3129
|1.3065
|26.00
|53201.70
|1518
|2005.01.14 09:59
|close
|758
|0.10
|1.3065
|1.3122
|1.3058
|6.00
|53207.70
|1519
|2005.01.14 09:59
|sell
|760
|0.10
|1.3062
|1.3113
|1.3049
|1520
|2005.01.14 10:03
|sell
|761
|0.20
|1.3067
|1.3118
|1.3054
|1521
|2005.01.14 10:04
|sell
|762
|0.40
|1.3072
|1.3123
|1.3059
|1522
|2005.01.14 10:06
|sell
|763
|0.80
|1.3075
|1.3126
|1.3062
|1523
|2005.01.14 10:07
|sell
|764
|1.60
|1.3081
|1.3132
|1.3068
|1524
|2005.01.14 10:47
|s/l
|760
|0.10
|1.3113
|1.3113
|1.3049
|-51.00
|53156.70
|1525
|2005.01.14 10:47
|close
|764
|1.60
|1.3114
|1.3132
|1.3068
|-528.00
|52628.70
|1526
|2005.01.14 10:47
|close
|763
|0.80
|1.3114
|1.3126
|1.3062
|-312.00
|52316.70
|1527
|2005.01.14 10:47
|close
|762
|0.40
|1.3114
|1.3123
|1.3059
|-168.00
|52148.70
|1528
|2005.01.14 10:47
|close
|761
|0.20
|1.3114
|1.3118
|1.3054
|-94.00
|52054.70
|1529
|2005.01.14 10:47
|sell
|765
|0.10
|1.3111
|1.3162
|1.3098
|1530
|2005.01.14 10:47
|sell
|766
|0.20
|1.3116
|1.3167
|1.3103
|1531
|2005.01.14 10:47
|sell
|767
|0.40
|1.3120
|1.3171
|1.3107
|1532
|2005.01.14 10:55
|t/p
|766
|0.20
|1.3103
|1.3167
|1.3103
|26.00
|52080.70
|1533
|2005.01.14 10:55
|t/p
|767
|0.40
|1.3107
|1.3171
|1.3107
|52.00
|52132.70
|1534
|2005.01.14 10:55
|close
|765
|0.10
|1.3103
|1.3162
|1.3098
|8.00
|52140.70
|1535
|2005.01.14 10:55
|sell
|768
|0.10
|1.3100
|1.3151
|1.3087
|1536
|2005.01.14 10:55
|sell
|769
|0.20
|1.3103
|1.3154
|1.3090
|1537
|2005.01.14 10:59
|sell
|770
|0.40
|1.3112
|1.3163
|1.3099
|1538
|2005.01.14 11:00
|sell
|771
|0.80
|1.3119
|1.3170
|1.3106
|1539
|2005.01.14 11:09
|sell
|772
|1.60
|1.3122
|1.3173
|1.3109
|1540
|2005.01.14 12:07
|t/p
|772
|1.60
|1.3109
|1.3173
|1.3109
|208.00
|52348.70
|1541
|2005.01.14 12:07
|close
|771
|0.80
|1.3109
|1.3170
|1.3106
|80.00
|52428.70
|1542
|2005.01.14 12:07
|close
|770
|0.40
|1.3109
|1.3163
|1.3099
|12.00
|52440.70
|1543
|2005.01.14 12:07
|close
|769
|0.20
|1.3109
|1.3154
|1.3090
|-12.00
|52428.70
|1544
|2005.01.14 12:07
|close
|768
|0.10
|1.3109
|1.3151
|1.3087
|-9.00
|52419.70
|1545
|2005.01.19 15:30
|buy
|773
|0.10
|1.3085
|1.3034
|1.3098
|1546
|2005.01.19 15:31
|buy
|774
|0.20
|1.3081
|1.3030
|1.3094
|1547
|2005.01.19 15:34
|buy
|775
|0.40
|1.3078
|1.3027
|1.3091
|1548
|2005.01.19 15:35
|buy
|776
|0.80
|1.3073
|1.3022
|1.3086
|1549
|2005.01.19 15:55
|buy
|777
|1.60
|1.3066
|1.3015
|1.3079
|1550
|2005.01.19 16:32
|s/l
|773
|0.10
|1.3034
|1.3034
|1.3098
|-51.00
|52368.70
|1551
|2005.01.19 16:32
|close
|777
|1.60
|1.3034
|1.3015
|1.3079
|-512.00
|51856.70
|1552
|2005.01.19 16:32
|close
|776
|0.80
|1.3034
|1.3022
|1.3086
|-312.00
|51544.70
|1553
|2005.01.19 16:32
|close
|775
|0.40
|1.3034
|1.3027
|1.3091
|-176.00
|51368.70
|1554
|2005.01.19 16:32
|close
|774
|0.20
|1.3034
|1.3030
|1.3094
|-94.00
|51274.70
|1555
|2005.01.19 17:45
|sell
|778
|0.10
|1.3022
|1.3073
|1.3009
|1556
|2005.01.19 17:46
|sell
|779
|0.20
|1.3026
|1.3077
|1.3013
|1557
|2005.01.19 17:50
|sell
|780
|0.40
|1.3029
|1.3080
|1.3016
|1558
|2005.01.19 17:53
|sell
|781
|0.80
|1.3033
|1.3084
|1.3020
|1559
|2005.01.19 18:05
|t/p
|781
|0.80
|1.3020
|1.3084
|1.3020
|104.00
|51378.70
|1560
|2005.01.19 18:05
|close
|780
|0.40
|1.3019
|1.3080
|1.3016
|40.00
|51418.70
|1561
|2005.01.19 18:05
|close
|779
|0.20
|1.3019
|1.3077
|1.3013
|14.00
|51432.70
|1562
|2005.01.19 18:05
|close
|778
|0.10
|1.3019
|1.3073
|1.3009
|3.00
|51435.70
|1563
|2005.01.19 18:45
|sell
|782
|0.10
|1.3012
|1.3063
|1.2999
|1564
|2005.01.19 19:04
|t/p
|782
|0.10
|1.2999
|1.3063
|1.2999
|13.00
|51448.70
|1565
|2005.01.19 19:04
|sell
|783
|0.10
|1.2995
|1.3046
|1.2982
|1566
|2005.01.19 20:06
|t/p
|783
|0.10
|1.2982
|1.3046
|1.2982
|13.00
|51461.70
|1567
|2005.01.19 20:06
|sell
|784
|0.10
|1.2979
|1.3030
|1.2966
|1568
|2005.01.19 20:09
|t/p
|784
|0.10
|1.2966
|1.3030
|1.2966
|13.00
|51474.70
|1569
|2005.01.19 20:09
|sell
|785
|0.10
|1.2961
|1.3012
|1.2948
|1570
|2005.01.19 20:10
|sell
|786
|0.20
|1.2965
|1.3016
|1.2952
|1571
|2005.01.19 20:13
|sell
|787
|0.40
|1.2973
|1.3024
|1.2960
|1572
|2005.01.19 20:14
|sell
|788
|0.80
|1.2977
|1.3028
|1.2964
|1573
|2005.01.19 20:20
|sell
|789
|1.60
|1.2981
|1.3032
|1.2968
|1574
|2005.01.19 23:15
|s/l
|785
|0.10
|1.3012
|1.3012
|1.2948
|-51.00
|51423.70
|1575
|2005.01.19 23:15
|close
|789
|1.60
|1.3013
|1.3032
|1.2968
|-512.00
|50911.70
|1576
|2005.01.19 23:15
|close
|788
|0.80
|1.3013
|1.3028
|1.2964
|-288.01
|50623.69
|1577
|2005.01.19 23:15
|close
|787
|0.40
|1.3013
|1.3024
|1.2960
|-160.00
|50463.69
|1578
|2005.01.19 23:15
|close
|786
|0.20
|1.3013
|1.3016
|1.2952
|-96.00
|50367.69
|1579
|2005.01.19 23:15
|sell
|790
|0.10
|1.3010
|1.3061
|1.2997
|1580
|2005.01.20 00:20
|t/p
|790
|0.10
|1.2997
|1.3061
|1.2997
|13.46
|50381.16
|1581
|2005.01.20 13:45
|sell
|791
|0.10
|1.2949
|1.3000
|1.2936
|1582
|2005.01.20 13:55
|sell
|792
|0.20
|1.2952
|1.3003
|1.2939
|1583
|2005.01.20 14:02
|t/p
|792
|0.20
|1.2939
|1.3003
|1.2939
|26.00
|50407.16
|1584
|2005.01.20 14:02
|close
|791
|0.10
|1.2938
|1.3000
|1.2936
|11.00
|50418.16
|1585
|2005.01.20 15:45
|sell
|793
|0.10
|1.2959
|1.3010
|1.2946
|1586
|2005.01.20 15:45
|sell
|794
|0.20
|1.2963
|1.3014
|1.2950
|1587
|2005.01.20 15:57
|sell
|795
|0.40
|1.2967
|1.3018
|1.2954
|1588
|2005.01.20 16:01
|sell
|796
|0.80
|1.2971
|1.3022
|1.2958
|1589
|2005.01.20 16:05
|sell
|797
|1.60
|1.2974
|1.3025
|1.2961
|1590
|2005.01.20 16:14
|t/p
|797
|1.60
|1.2961
|1.3025
|1.2961
|208.00
|50626.16
|1591
|2005.01.20 16:14
|close
|796
|0.80
|1.2961
|1.3022
|1.2958
|80.00
|50706.16
|1592
|2005.01.20 16:14
|close
|795
|0.40
|1.2961
|1.3018
|1.2954
|24.00
|50730.16
|1593
|2005.01.20 16:14
|close
|794
|0.20
|1.2961
|1.3014
|1.2950
|4.00
|50734.16
|1594
|2005.01.20 16:14
|close
|793
|0.10
|1.2961
|1.3010
|1.2946
|-2.00
|50732.16
|1595
|2005.01.21 19:45
|buy
|798
|0.10
|1.3051
|1.3000
|1.3064
|1596
|2005.01.21 21:21
|buy
|799
|0.20
|1.3048
|1.2997
|1.3061
|1597
|2005.01.21 21:28
|buy
|800
|0.40
|1.3043
|1.2992
|1.3056
|1598
|2005.01.24 00:56
|buy
|801
|0.80
|1.3039
|1.2988
|1.3052
|1599
|2005.01.24 02:09
|t/p
|801
|0.80
|1.3052
|1.2988
|1.3052
|104.00
|50836.16
|1600
|2005.01.24 02:09
|close
|800
|0.40
|1.3053
|1.2992
|1.3056
|26.84
|50862.99
|1601
|2005.01.24 02:09
|close
|799
|0.20
|1.3053
|1.2997
|1.3061
|3.42
|50866.41
|1602
|2005.01.24 02:09
|close
|798
|0.10
|1.3053
|1.3000
|1.3064
|-1.29
|50865.12
|1603
|2005.01.25 17:00
|sell
|802
|0.10
|1.2955
|1.3006
|1.2942
|1604
|2005.01.25 17:00
|sell
|803
|0.20
|1.2959
|1.3010
|1.2946
|1605
|2005.01.25 17:06
|sell
|804
|0.40
|1.2963
|1.3014
|1.2950
|1606
|2005.01.25 18:00
|t/p
|804
|0.40
|1.2950
|1.3014
|1.2950
|52.00
|50917.12
|1607
|2005.01.25 18:00
|close
|803
|0.20
|1.2948
|1.3010
|1.2946
|22.00
|50939.12
|1608
|2005.01.25 18:00
|close
|802
|0.10
|1.2948
|1.3006
|1.2942
|7.00
|50946.12
|1609
|2005.01.25 18:00
|sell
|805
|0.10
|1.2945
|1.2996
|1.2932
|1610
|2005.01.25 18:01
|sell
|806
|0.20
|1.2952
|1.3003
|1.2939
|1611
|2005.01.25 18:03
|sell
|807
|0.40
|1.2955
|1.3006
|1.2942
|1612
|2005.01.25 18:10
|sell
|808
|0.80
|1.2960
|1.3011
|1.2947
|1613
|2005.01.25 18:19
|sell
|809
|1.60
|1.2963
|1.3014
|1.2950
|1614
|2005.01.26 04:17
|s/l
|805
|0.10
|1.2996
|1.2996
|1.2932
|-50.54
|50895.58
|1615
|2005.01.26 04:17
|close
|809
|1.60
|1.2997
|1.3014
|1.2950
|-536.57
|50359.02
|1616
|2005.01.26 04:17
|close
|808
|0.80
|1.2997
|1.3011
|1.2947
|-292.29
|50066.73
|1617
|2005.01.26 04:17
|close
|807
|0.40
|1.2997
|1.3006
|1.2942
|-166.14
|49900.59
|1618
|2005.01.26 04:17
|close
|806
|0.20
|1.2997
|1.3003
|1.2939
|-89.07
|49811.51
|1619
|2005.01.26 15:45
|buy
|810
|0.10
|1.3053
|1.3002
|1.3066
|1620
|2005.01.26 15:47
|buy
|811
|0.20
|1.3048
|1.2997
|1.3061
|1621
|2005.01.26 16:38
|t/p
|811
|0.20
|1.3061
|1.2997
|1.3061
|26.00
|49837.51
|1622
|2005.01.26 16:38
|close
|810
|0.10
|1.3062
|1.3002
|1.3066
|9.00
|49846.51
|1623
|2005.01.26 16:38
|buy
|812
|0.10
|1.3065
|1.3014
|1.3078
|1624
|2005.01.26 16:48
|buy
|813
|0.20
|1.3062
|1.3011
|1.3075
|1625
|2005.01.26 17:02
|t/p
|813
|0.20
|1.3075
|1.3011
|1.3075
|26.00
|49872.51
|1626
|2005.01.26 17:02
|close
|812
|0.10
|1.3078
|1.3014
|1.3078
|13.00
|49885.51
|1627
|2005.01.26 17:15
|buy
|814
|0.10
|1.3069
|1.3018
|1.3082
|1628
|2005.01.26 17:28
|buy
|815
|0.20
|1.3066
|1.3015
|1.3079
|1629
|2005.01.26 17:47
|t/p
|815
|0.20
|1.3079
|1.3015
|1.3079
|26.00
|49911.51
|1630
|2005.01.26 17:47
|close
|814
|0.10
|1.3080
|1.3018
|1.3082
|11.00
|49922.51
|1631
|2005.01.26 17:47
|buy
|816
|0.10
|1.3083
|1.3032
|1.3096
|1632
|2005.01.26 17:48
|buy
|817
|0.20
|1.3076
|1.3025
|1.3089
|1633
|2005.01.26 18:24
|buy
|818
|0.40
|1.3072
|1.3021
|1.3085
|1634
|2005.01.26 18:28
|buy
|819
|0.80
|1.3069
|1.3018
|1.3082
|1635
|2005.01.26 18:37
|t/p
|819
|0.80
|1.3082
|1.3018
|1.3082
|104.00
|50026.51
|1636
|2005.01.26 18:37
|close
|818
|0.40
|1.3082
|1.3021
|1.3085
|40.00
|50066.51
|1637
|2005.01.26 18:37
|close
|817
|0.20
|1.3082
|1.3025
|1.3089
|12.00
|50078.51
|1638
|2005.01.26 18:37
|close
|816
|0.10
|1.3082
|1.3032
|1.3096
|-1.00
|50077.51
|1639
|2005.01.26 19:15
|buy
|820
|0.10
|1.3098
|1.3047
|1.3111
|1640
|2005.01.26 19:16
|buy
|821
|0.20
|1.3094
|1.3043
|1.3107
|1641
|2005.01.26 19:19
|buy
|822
|0.40
|1.3090
|1.3039
|1.3103
|1642
|2005.01.26 19:24
|buy
|823
|0.80
|1.3086
|1.3035
|1.3099
|1643
|2005.01.26 19:36
|buy
|824
|1.60
|1.3083
|1.3032
|1.3096
|1644
|2005.01.27 08:35
|t/p
|824
|1.60
|1.3096
|1.3032
|1.3096
|190.45
|50267.96
|1645
|2005.01.27 08:35
|close
|823
|0.80
|1.3097
|1.3035
|1.3099
|79.21
|50347.18
|1646
|2005.01.27 08:35
|close
|822
|0.40
|1.3097
|1.3039
|1.3103
|23.61
|50370.79
|1647
|2005.01.27 08:35
|close
|821
|0.20
|1.3097
|1.3043
|1.3107
|3.81
|50374.59
|1648
|2005.01.27 08:35
|close
|820
|0.10
|1.3097
|1.3047
|1.3111
|-2.10
|50372.50
|1649
|2005.01.27 15:45
|sell
|825
|0.10
|1.3024
|1.3075
|1.3011
|1650
|2005.01.27 16:16
|sell
|826
|0.20
|1.3028
|1.3079
|1.3015
|1651
|2005.01.27 16:16
|sell
|827
|0.40
|1.3032
|1.3083
|1.3019
|1652
|2005.01.27 16:22
|sell
|828
|0.80
|1.3036
|1.3087
|1.3023
|1653
|2005.01.27 16:22
|sell
|829
|1.60
|1.3041
|1.3092
|1.3028
|1654
|2005.01.27 17:04
|t/p
|829
|1.60
|1.3028
|1.3092
|1.3028
|208.00
|50580.50
|1655
|2005.01.27 17:04
|close
|828
|0.80
|1.3027
|1.3087
|1.3023
|72.00
|50652.50
|1656
|2005.01.27 17:04
|close
|827
|0.40
|1.3027
|1.3083
|1.3019
|20.00
|50672.50
|1657
|2005.01.27 17:04
|close
|826
|0.20
|1.3027
|1.3079
|1.3015
|2.00
|50674.50
|1658
|2005.01.27 17:04
|close
|825
|0.10
|1.3027
|1.3075
|1.3011
|-3.00
|50671.50
|1659
|2005.02.04 19:15
|sell
|830
|0.10
|1.2880
|1.2931
|1.2867
|1660
|2005.02.07 00:00
|t/p
|830
|0.10
|1.2867
|1.2931
|1.2867
|14.39
|50685.89
|1661
|2005.02.07 00:00
|sell
|831
|0.10
|1.2853
|1.2904
|1.2840
|1662
|2005.02.07 00:10
|sell
|832
|0.20
|1.2856
|1.2907
|1.2843
|1663
|2005.02.07 01:22
|t/p
|831
|0.10
|1.2840
|1.2904
|1.2840
|13.00
|50698.89
|1664
|2005.02.07 01:22
|t/p
|832
|0.20
|1.2843
|1.2907
|1.2843
|26.00
|50724.89
|1665
|2005.02.07 01:22
|sell
|833
|0.10
|1.2835
|1.2886
|1.2822
|1666
|2005.02.07 01:29
|sell
|834
|0.20
|1.2839
|1.2890
|1.2826
|1667
|2005.02.07 02:16
|sell
|835
|0.40
|1.2843
|1.2894
|1.2830
|1668
|2005.02.07 04:02
|t/p
|835
|0.40
|1.2830
|1.2894
|1.2830
|52.00
|50776.89
|1669
|2005.02.07 04:02
|close
|834
|0.20
|1.2830
|1.2890
|1.2826
|18.00
|50794.89
|1670
|2005.02.07 04:02
|close
|833
|0.10
|1.2830
|1.2886
|1.2822
|5.00
|50799.89
|1671
|2005.02.07 18:45
|sell
|836
|0.10
|1.2757
|1.2808
|1.2744
|1672
|2005.02.07 18:45
|sell
|837
|0.20
|1.2761
|1.2812
|1.2748
|1673
|2005.02.07 19:55
|sell
|838
|0.40
|1.2766
|1.2817
|1.2753
|1674
|2005.02.07 20:01
|sell
|839
|0.80
|1.2770
|1.2821
|1.2757
|1675
|2005.02.07 20:03
|sell
|840
|1.60
|1.2773
|1.2824
|1.2760
|1676
|2005.02.07 22:07
|t/p
|840
|1.60
|1.2760
|1.2824
|1.2760
|208.00
|51007.89
|1677
|2005.02.07 22:07
|close
|839
|0.80
|1.2760
|1.2821
|1.2757
|80.00
|51087.89
|1678
|2005.02.07 22:07
|close
|838
|0.40
|1.2760
|1.2817
|1.2753
|24.00
|51111.89
|1679
|2005.02.07 22:07
|close
|837
|0.20
|1.2760
|1.2812
|1.2748
|2.00
|51113.89
|1680
|2005.02.07 22:07
|close
|836
|0.10
|1.2760
|1.2808
|1.2744
|-3.00
|51110.89
|1681
|2005.02.07 22:15
|sell
|841
|0.10
|1.2755
|1.2806
|1.2742
|1682
|2005.02.08 00:44
|sell
|842
|0.20
|1.2766
|1.2817
|1.2753
|1683
|2005.02.08 09:37
|sell
|843
|0.40
|1.2770
|1.2821
|1.2757
|1684
|2005.02.08 09:37
|sell
|844
|0.80
|1.2774
|1.2825
|1.2761
|1685
|2005.02.08 11:01
|t/p
|844
|0.80
|1.2761
|1.2825
|1.2761
|104.00
|51214.89
|1686
|2005.02.08 11:01
|close
|843
|0.40
|1.2760
|1.2821
|1.2757
|40.00
|51254.89
|1687
|2005.02.08 11:01
|close
|842
|0.20
|1.2760
|1.2817
|1.2753
|12.00
|51266.89
|1688
|2005.02.08 11:01
|close
|841
|0.10
|1.2760
|1.2806
|1.2742
|-4.54
|51262.35
|1689
|2005.02.10 17:30
|buy
|845
|0.10
|1.2885
|1.2834
|1.2898
|1690
|2005.02.10 17:35
|buy
|846
|0.20
|1.2882
|1.2831
|1.2895
|1691
|2005.02.10 18:28
|t/p
|846
|0.20
|1.2895
|1.2831
|1.2895
|26.00
|51288.35
|1692
|2005.02.10 18:28
|close
|845
|0.10
|1.2895
|1.2834
|1.2898
|10.00
|51298.35
|1693
|2005.02.10 18:28
|buy
|847
|0.10
|1.2898
|1.2847
|1.2911
|1694
|2005.02.10 18:36
|buy
|848
|0.20
|1.2895
|1.2844
|1.2908
|1695
|2005.02.10 18:44
|buy
|849
|0.40
|1.2891
|1.2840
|1.2904
|1696
|2005.02.10 19:16
|buy
|850
|0.80
|1.2888
|1.2837
|1.2901
|1697
|2005.02.10 20:02
|buy
|851
|1.60
|1.2883
|1.2832
|1.2896
|1698
|2005.02.11 14:04
|s/l
|847
|0.10
|1.2847
|1.2847
|1.2911
|-52.10
|51246.26
|1699
|2005.02.11 14:04
|close
|851
|1.60
|1.2846
|1.2832
|1.2896
|-609.55
|50636.70
|1700
|2005.02.11 14:04
|close
|850
|0.80
|1.2846
|1.2837
|1.2901
|-344.78
|50291.93
|1701
|2005.02.11 14:04
|close
|849
|0.40
|1.2846
|1.2840
|1.2904
|-184.39
|50107.54
|1702
|2005.02.11 14:04
|close
|848
|0.20
|1.2846
|1.2844
|1.2908
|-100.19
|50007.35
|1703
|2005.02.14 03:15
|buy
|852
|0.10
|1.2939
|1.2888
|1.2952
|1704
|2005.02.14 05:22
|buy
|853
|0.20
|1.2932
|1.2881
|1.2945
|1705
|2005.02.14 08:28
|buy
|854
|0.40
|1.2929
|1.2878
|1.2942
|1706
|2005.02.14 08:54
|t/p
|854
|0.40
|1.2942
|1.2878
|1.2942
|52.00
|50059.35
|1707
|2005.02.14 08:54
|close
|853
|0.20
|1.2942
|1.2881
|1.2945
|20.00
|50079.35
|1708
|2005.02.14 08:54
|close
|852
|0.10
|1.2942
|1.2888
|1.2952
|3.00
|50082.35
|1709
|2005.02.22 05:00
|buy
|855
|0.10
|1.3138
|1.3087
|1.3151
|1710
|2005.02.22 06:05
|t/p
|855
|0.10
|1.3151
|1.3087
|1.3151
|13.00
|50095.35
|1711
|2005.02.22 06:05
|buy
|856
|0.10
|1.3155
|1.3104
|1.3168
|1712
|2005.02.22 06:33
|t/p
|856
|0.10
|1.3168
|1.3104
|1.3168
|13.00
|50108.35
|1713
|2005.02.22 06:33
|buy
|857
|0.10
|1.3174
|1.3123
|1.3187
|1714
|2005.02.22 06:33
|buy
|858
|0.20
|1.3169
|1.3118
|1.3182
|1715
|2005.02.22 06:56
|buy
|859
|0.40
|1.3165
|1.3114
|1.3178
|1716
|2005.02.22 08:48
|t/p
|859
|0.40
|1.3178
|1.3114
|1.3178
|52.00
|50160.35
|1717
|2005.02.22 08:48
|close
|858
|0.20
|1.3178
|1.3118
|1.3182
|18.00
|50178.35
|1718
|2005.02.22 08:48
|close
|857
|0.10
|1.3178
|1.3123
|1.3187
|4.00
|50182.35
|1719
|2005.02.22 08:48
|buy
|860
|0.10
|1.3181
|1.3130
|1.3194
|1720
|2005.02.22 08:49
|buy
|861
|0.20
|1.3177
|1.3126
|1.3190
|1721
|2005.02.22 10:14
|buy
|862
|0.40
|1.3173
|1.3122
|1.3186
|1722
|2005.02.22 11:00
|t/p
|862
|0.40
|1.3186
|1.3122
|1.3186
|52.00
|50234.35
|1723
|2005.02.22 11:00
|close
|861
|0.20
|1.3186
|1.3126
|1.3190
|18.00
|50252.35
|1724
|2005.02.22 11:00
|close
|860
|0.10
|1.3186
|1.3130
|1.3194
|5.00
|50257.35
|1725
|2005.02.22 11:00
|buy
|863
|0.10
|1.3189
|1.3138
|1.3202
|1726
|2005.02.22 11:03
|buy
|864
|0.20
|1.3185
|1.3134
|1.3198
|1727
|2005.02.22 11:05
|buy
|865
|0.40
|1.3182
|1.3131
|1.3195
|1728
|2005.02.22 11:43
|t/p
|865
|0.40
|1.3195
|1.3131
|1.3195
|52.00
|50309.35
|1729
|2005.02.22 11:43
|close
|864
|0.20
|1.3196
|1.3134
|1.3198
|22.00
|50331.35
|1730
|2005.02.22 11:43
|close
|863
|0.10
|1.3196
|1.3138
|1.3202
|7.00
|50338.35
|1731
|2005.02.22 11:43
|buy
|866
|0.10
|1.3199
|1.3148
|1.3212
|1732
|2005.02.22 11:48
|t/p
|866
|0.10
|1.3212
|1.3148
|1.3212
|13.00
|50351.35
|1733
|2005.02.22 11:48
|buy
|867
|0.10
|1.3216
|1.3165
|1.3229
|1734
|2005.02.22 12:24
|buy
|868
|0.20
|1.3212
|1.3161
|1.3225
|1735
|2005.02.22 12:35
|buy
|869
|0.40
|1.3207
|1.3156
|1.3220
|1736
|2005.02.22 12:56
|buy
|870
|0.80
|1.3204
|1.3153
|1.3217
|1737
|2005.02.22 13:31
|buy
|871
|1.60
|1.3199
|1.3148
|1.3212
|1738
|2005.02.22 14:25
|t/p
|871
|1.60
|1.3212
|1.3148
|1.3212
|208.00
|50559.35
|1739
|2005.02.22 14:25
|close
|870
|0.80
|1.3213
|1.3153
|1.3217
|72.00
|50631.35
|1740
|2005.02.22 14:25
|close
|869
|0.40
|1.3213
|1.3156
|1.3220
|24.00
|50655.35
|1741
|2005.02.22 14:25
|close
|868
|0.20
|1.3213
|1.3161
|1.3225
|2.00
|50657.35
|1742
|2005.02.22 14:25
|close
|867
|0.10
|1.3213
|1.3165
|1.3229
|-3.00
|50654.35
|1743
|2005.02.25 20:15
|buy
|872
|0.10
|1.3232
|1.3181
|1.3245
|1744
|2005.02.25 21:19
|t/p
|872
|0.10
|1.3245
|1.3181
|1.3245
|13.00
|50667.35
|1745
|2005.02.25 21:19
|buy
|873
|0.10
|1.3248
|1.3197
|1.3261
|1746
|2005.02.25 21:26
|buy
|874
|0.20
|1.3244
|1.3193
|1.3257
|1747
|2005.02.25 21:49
|buy
|875
|0.40
|1.3240
|1.3189
|1.3253
|1748
|2005.02.28 00:26
|buy
|876
|0.80
|1.3236
|1.3185
|1.3249
|1749
|2005.02.28 00:36
|buy
|877
|1.60
|1.3233
|1.3182
|1.3246
|1750
|2005.02.28 00:57
|t/p
|877
|1.60
|1.3246
|1.3182
|1.3246
|208.00
|50875.35
|1751
|2005.02.28 00:57
|close
|876
|0.80
|1.3246
|1.3185
|1.3249
|79.99
|50955.34
|1752
|2005.02.28 00:57
|close
|875
|0.40
|1.3246
|1.3189
|1.3253
|10.84
|50966.17
|1753
|2005.02.28 00:57
|close
|874
|0.20
|1.3246
|1.3193
|1.3257
|-2.58
|50963.59
|1754
|2005.02.28 00:57
|close
|873
|0.10
|1.3246
|1.3197
|1.3261
|-5.29
|50958.30
|1755
|2005.02.28 02:30
|buy
|878
|0.10
|1.3267
|1.3216
|1.3280
|1756
|2005.02.28 05:42
|buy
|879
|0.20
|1.3263
|1.3212
|1.3276
|1757
|2005.02.28 06:09
|buy
|880
|0.40
|1.3260
|1.3209
|1.3273
|1758
|2005.02.28 06:37
|t/p
|880
|0.40
|1.3273
|1.3209
|1.3273
|52.00
|51010.30
|1759
|2005.02.28 06:37
|close
|879
|0.20
|1.3273
|1.3212
|1.3276
|20.00
|51030.30
|1760
|2005.02.28 06:37
|close
|878
|0.10
|1.3273
|1.3216
|1.3280
|6.00
|51036.30
|1761
|2005.03.02 12:45
|sell
|881
|0.10
|1.3109
|1.3160
|1.3096
|1762
|2005.03.02 12:47
|sell
|882
|0.20
|1.3113
|1.3164
|1.3100
|1763
|2005.03.02 13:40
|sell
|883
|0.40
|1.3116
|1.3167
|1.3103
|1764
|2005.03.02 14:14
|t/p
|883
|0.40
|1.3103
|1.3167
|1.3103
|52.00
|51088.30
|1765
|2005.03.02 14:14
|close
|882
|0.20
|1.3103
|1.3164
|1.3100
|20.00
|51108.30
|1766
|2005.03.02 14:14
|close
|881
|0.10
|1.3103
|1.3160
|1.3096
|6.00
|51114.30
|1767
|2005.03.02 15:30
|sell
|884
|0.10
|1.3107
|1.3158
|1.3094
|1768
|2005.03.02 15:34
|sell
|885
|0.20
|1.3110
|1.3161
|1.3097
|1769
|2005.03.02 15:58
|t/p
|885
|0.20
|1.3097
|1.3161
|1.3097
|26.00
|51140.30
|1770
|2005.03.02 15:58
|close
|884
|0.10
|1.3097
|1.3158
|1.3094
|10.00
|51150.30
|1771
|2005.03.04 16:00
|buy
|886
|0.10
|1.3216
|1.3165
|1.3229
|1772
|2005.03.04 16:01
|buy
|887
|0.20
|1.3212
|1.3161
|1.3225
|1773
|2005.03.04 16:16
|buy
|888
|0.40
|1.3208
|1.3157
|1.3221
|1774
|2005.03.04 16:18
|buy
|889
|0.80
|1.3205
|1.3154
|1.3218
|1775
|2005.03.04 16:31
|t/p
|889
|0.80
|1.3218
|1.3154
|1.3218
|104.00
|51254.30
|1776
|2005.03.04 16:31
|close
|888
|0.40
|1.3219
|1.3157
|1.3221
|44.00
|51298.30
|1777
|2005.03.04 16:31
|close
|887
|0.20
|1.3219
|1.3161
|1.3225
|14.00
|51312.30
|1778
|2005.03.04 16:31
|close
|886
|0.10
|1.3219
|1.3165
|1.3229
|3.00
|51315.30
|1779
|2005.03.04 16:31
|buy
|890
|0.10
|1.3222
|1.3171
|1.3235
|1780
|2005.03.04 16:34
|t/p
|890
|0.10
|1.3235
|1.3171
|1.3235
|13.00
|51328.30
|1781
|2005.03.04 16:34
|buy
|891
|0.10
|1.3240
|1.3189
|1.3253
|1782
|2005.03.04 16:35
|buy
|892
|0.20
|1.3236
|1.3185
|1.3249
|1783
|2005.03.04 17:46
|t/p
|892
|0.20
|1.3249
|1.3185
|1.3249
|26.00
|51354.30
|1784
|2005.03.04 17:46
|close
|891
|0.10
|1.3251
|1.3189
|1.3253
|11.00
|51365.30
|1785
|2005.03.04 17:46
|buy
|893
|0.10
|1.3254
|1.3203
|1.3267
|1786
|2005.03.04 17:48
|buy
|894
|0.20
|1.3248
|1.3197
|1.3261
|1787
|2005.03.04 17:52
|buy
|895
|0.40
|1.3244
|1.3193
|1.3257
|1788
|2005.03.04 19:04
|buy
|896
|0.80
|1.3241
|1.3190
|1.3254
|1789
|2005.03.04 20:48
|buy
|897
|1.60
|1.3237
|1.3186
|1.3250
|1790
|2005.03.07 12:15
|s/l
|893
|0.10
|1.3203
|1.3203
|1.3267
|-54.29
|51311.01
|1791
|2005.03.07 12:15
|close
|897
|1.60
|1.3202
|1.3186
|1.3250
|-612.67
|50698.34
|1792
|2005.03.07 12:15
|close
|896
|0.80
|1.3202
|1.3190
|1.3254
|-338.33
|50360.01
|1793
|2005.03.07 12:15
|close
|895
|0.40
|1.3202
|1.3193
|1.3257
|-181.16
|50178.85
|1794
|2005.03.07 12:15
|close
|894
|0.20
|1.3202
|1.3197
|1.3261
|-98.58
|50080.27
|1795
|2005.03.08 16:30
|buy
|898
|0.10
|1.3328
|1.3277
|1.3341
|1796
|2005.03.08 16:36
|buy
|899
|0.20
|1.3324
|1.3273
|1.3337
|1797
|2005.03.08 16:51
|t/p
|899
|0.20
|1.3337
|1.3273
|1.3337
|26.00
|50106.27
|1798
|2005.03.08 16:51
|close
|898
|0.10
|1.3338
|1.3277
|1.3341
|10.00
|50116.27
|1799
|2005.03.08 16:51
|buy
|900
|0.10
|1.3341
|1.3290
|1.3354
|1800
|2005.03.08 17:20
|t/p
|900
|0.10
|1.3354
|1.3290
|1.3354
|13.00
|50129.27
|1801
|2005.03.08 17:20
|buy
|901
|0.10
|1.3358
|1.3307
|1.3371
|1802
|2005.03.08 17:25
|buy
|902
|0.20
|1.3355
|1.3304
|1.3368
|1803
|2005.03.08 17:32
|buy
|903
|0.40
|1.3351
|1.3300
|1.3364
|1804
|2005.03.08 17:37
|buy
|904
|0.80
|1.3348
|1.3297
|1.3361
|1805
|2005.03.08 17:47
|buy
|905
|1.60
|1.3344
|1.3293
|1.3357
|1806
|2005.03.09 09:10
|t/p
|905
|1.60
|1.3357
|1.3293
|1.3357
|190.45
|50319.72
|1807
|2005.03.09 09:10
|close
|904
|0.80
|1.3358
|1.3297
|1.3361
|71.21
|50390.93
|1808
|2005.03.09 09:10
|close
|903
|0.40
|1.3358
|1.3300
|1.3364
|23.61
|50414.54
|1809
|2005.03.09 09:10
|close
|902
|0.20
|1.3358
|1.3304
|1.3368
|3.81
|50418.35
|1810
|2005.03.09 09:10
|close
|901
|0.10
|1.3358
|1.3307
|1.3371
|-1.10
|50417.25
|1811
|2005.03.14 20:00
|sell
|906
|0.10
|1.3353
|1.3404
|1.3340
|1812
|2005.03.14 20:06
|sell
|907
|0.20
|1.3357
|1.3408
|1.3344
|1813
|2005.03.14 20:18
|sell
|908
|0.40
|1.3361
|1.3412
|1.3348
|1814
|2005.03.14 20:20
|sell
|909
|0.80
|1.3364
|1.3415
|1.3351
|1815
|2005.03.14 20:51
|sell
|910
|1.60
|1.3368
|1.3419
|1.3355
|1816
|2005.03.15 01:35
|t/p
|910
|1.60
|1.3355
|1.3419
|1.3355
|215.42
|50632.67
|1817
|2005.03.15 01:35
|close
|909
|0.80
|1.3354
|1.3415
|1.3351
|83.72
|50716.40
|1818
|2005.03.15 01:35
|close
|908
|0.40
|1.3354
|1.3412
|1.3348
|29.86
|50746.25
|1819
|2005.03.15 01:35
|close
|907
|0.20
|1.3354
|1.3408
|1.3344
|6.93
|50753.18
|1820
|2005.03.15 01:35
|close
|906
|0.10
|1.3354
|1.3404
|1.3340
|-0.54
|50752.64
|1821
|2005.03.15 20:00
|sell
|911
|0.10
|1.3315
|1.3366
|1.3302
|1822
|2005.03.16 02:31
|t/p
|911
|0.10
|1.3302
|1.3366
|1.3302
|13.46
|50766.11
|1823
|2005.03.16 14:00
|buy
|912
|0.10
|1.3385
|1.3334
|1.3398
|1824
|2005.03.16 14:03
|buy
|913
|0.20
|1.3381
|1.3330
|1.3394
|1825
|2005.03.16 14:08
|buy
|914
|0.40
|1.3377
|1.3326
|1.3390
|1826
|2005.03.16 14:09
|buy
|915
|0.80
|1.3373
|1.3322
|1.3386
|1827
|2005.03.16 14:30
|t/p
|915
|0.80
|1.3386
|1.3322
|1.3386
|104.00
|50870.11
|1828
|2005.03.16 14:30
|close
|914
|0.40
|1.3387
|1.3326
|1.3390
|40.00
|50910.11
|1829
|2005.03.16 14:30
|close
|913
|0.20
|1.3387
|1.3330
|1.3394
|12.00
|50922.11
|1830
|2005.03.16 14:30
|close
|912
|0.10
|1.3387
|1.3334
|1.3398
|2.00
|50924.11
|1831
|2005.03.16 15:15
|buy
|916
|0.10
|1.3408
|1.3357
|1.3421
|1832
|2005.03.16 15:15
|buy
|917
|0.20
|1.3405
|1.3354
|1.3418
|1833
|2005.03.16 15:34
|t/p
|917
|0.20
|1.3418
|1.3354
|1.3418
|26.00
|50950.11
|1834
|2005.03.16 15:34
|close
|916
|0.10
|1.3418
|1.3357
|1.3421
|10.00
|50960.11
|1835
|2005.03.16 15:34
|buy
|918
|0.10
|1.3421
|1.3370
|1.3434
|1836
|2005.03.16 15:40
|buy
|919
|0.20
|1.3418
|1.3367
|1.3431
|1837
|2005.03.16 16:11
|buy
|920
|0.40
|1.3414
|1.3363
|1.3427
|1838
|2005.03.16 16:37
|t/p
|920
|0.40
|1.3427
|1.3363
|1.3427
|52.00
|51012.11
|1839
|2005.03.16 16:37
|close
|919
|0.20
|1.3427
|1.3367
|1.3431
|18.00
|51030.11
|1840
|2005.03.16 16:37
|close
|918
|0.10
|1.3427
|1.3370
|1.3434
|6.00
|51036.11
|1841
|2005.03.16 16:37
|buy
|921
|0.10
|1.3430
|1.3379
|1.3443
|1842
|2005.03.16 16:39
|buy
|922
|0.20
|1.3427
|1.3376
|1.3440
|1843
|2005.03.16 17:12
|buy
|923
|0.40
|1.3423
|1.3372
|1.3436
|1844
|2005.03.16 17:18
|buy
|924
|0.80
|1.3418
|1.3367
|1.3431
|1845
|2005.03.16 18:23
|buy
|925
|1.60
|1.3415
|1.3364
|1.3428
|1846
|2005.03.17 11:29
|s/l
|921
|0.10
|1.3379
|1.3379
|1.3443
|-52.10
|50984.01
|1847
|2005.03.17 11:29
|close
|925
|1.60
|1.3379
|1.3364
|1.3428
|-593.56
|50390.45
|1848
|2005.03.17 11:29
|close
|924
|0.80
|1.3379
|1.3367
|1.3431
|-320.79
|50069.66
|1849
|2005.03.17 11:29
|close
|923
|0.40
|1.3379
|1.3372
|1.3436
|-180.39
|49889.28
|1850
|2005.03.17 11:29
|close
|922
|0.20
|1.3379
|1.3376
|1.3440
|-98.19
|49791.08
|1851
|2005.03.18 14:45
|sell
|926
|0.10
|1.3284
|1.3335
|1.3271
|1852
|2005.03.18 14:50
|sell
|927
|0.20
|1.3287
|1.3338
|1.3274
|1853
|2005.03.18 15:33
|t/p
|927
|0.20
|1.3274
|1.3338
|1.3274
|26.00
|49817.08
|1854
|2005.03.18 15:33
|close
|926
|0.10
|1.3272
|1.3335
|1.3271
|12.00
|49829.08
|1855
|2005.03.18 15:33
|sell
|928
|0.10
|1.3269
|1.3320
|1.3256
|1856
|2005.03.18 15:38
|sell
|929
|0.20
|1.3274
|1.3325
|1.3261
|1857
|2005.03.18 15:48
|sell
|930
|0.40
|1.3277
|1.3328
|1.3264
|1858
|2005.03.18 16:01
|sell
|931
|0.80
|1.3280
|1.3331
|1.3267
|1859
|2005.03.18 16:01
|sell
|932
|1.60
|1.3284
|1.3335
|1.3271
|1860
|2005.03.18 18:06
|s/l
|928
|0.10
|1.3320
|1.3320
|1.3256
|-51.00
|49778.08
|1861
|2005.03.18 18:06
|close
|932
|1.60
|1.3320
|1.3335
|1.3271
|-576.01
|49202.07
|1862
|2005.03.18 18:06
|close
|931
|0.80
|1.3320
|1.3331
|1.3267
|-320.00
|48882.07
|1863
|2005.03.18 18:06
|close
|930
|0.40
|1.3320
|1.3328
|1.3264
|-172.00
|48710.07
|1864
|2005.03.18 18:06
|close
|929
|0.20
|1.3320
|1.3325
|1.3261
|-92.00
|48618.07
|1865
|2005.03.21 09:30
|sell
|933
|0.10
|1.3216
|1.3267
|1.3203
|1866
|2005.03.21 10:42
|sell
|934
|0.20
|1.3221
|1.3272
|1.3208
|1867
|2005.03.21 11:00
|sell
|935
|0.40
|1.3225
|1.3276
|1.3212
|1868
|2005.03.21 11:54
|t/p
|935
|0.40
|1.3212
|1.3276
|1.3212
|52.00
|48670.07
|1869
|2005.03.21 11:54
|close
|934
|0.20
|1.3212
|1.3272
|1.3208
|18.00
|48688.07
|1870
|2005.03.21 11:54
|close
|933
|0.10
|1.3212
|1.3267
|1.3203
|4.00
|48692.07
|1871
|2005.03.21 15:00
|sell
|936
|0.10
|1.3183
|1.3234
|1.3170
|1872
|2005.03.21 15:04
|sell
|937
|0.20
|1.3187
|1.3238
|1.3174
|1873
|2005.03.21 15:17
|sell
|938
|0.40
|1.3191
|1.3242
|1.3178
|1874
|2005.03.21 15:19
|sell
|939
|0.80
|1.3194
|1.3245
|1.3181
|1875
|2005.03.21 15:21
|sell
|940
|1.60
|1.3197
|1.3248
|1.3184
|1876
|2005.03.21 16:19
|t/p
|940
|1.60
|1.3184
|1.3248
|1.3184
|208.00
|48900.07
|1877
|2005.03.21 16:19
|close
|939
|0.80
|1.3184
|1.3245
|1.3181
|80.00
|48980.07
|1878
|2005.03.21 16:19
|close
|938
|0.40
|1.3184
|1.3242
|1.3178
|28.00
|49008.07
|1879
|2005.03.21 16:19
|close
|937
|0.20
|1.3184
|1.3238
|1.3174
|6.00
|49014.07
|1880
|2005.03.21 16:19
|close
|936
|0.10
|1.3184
|1.3234
|1.3170
|-1.00
|49013.07
|1881
|2005.03.21 18:45
|sell
|941
|0.10
|1.3160
|1.3211
|1.3147
|1882
|2005.03.21 18:51
|sell
|942
|0.20
|1.3164
|1.3215
|1.3151
|1883
|2005.03.21 19:52
|sell
|943
|0.40
|1.3168
|1.3219
|1.3155
|1884
|2005.03.21 20:15
|sell
|944
|0.80
|1.3172
|1.3223
|1.3159
|1885
|2005.03.21 20:58
|sell
|945
|1.60
|1.3175
|1.3226
|1.3162
|1886
|2005.03.21 22:36
|t/p
|945
|1.60
|1.3162
|1.3226
|1.3162
|208.00
|49221.07
|1887
|2005.03.21 22:36
|close
|944
|0.80
|1.3161
|1.3223
|1.3159
|88.00
|49309.07
|1888
|2005.03.21 22:36
|close
|943
|0.40
|1.3161
|1.3219
|1.3155
|28.00
|49337.07
|1889
|2005.03.21 22:36
|close
|942
|0.20
|1.3161
|1.3215
|1.3151
|6.00
|49343.07
|1890
|2005.03.21 22:36
|close
|941
|0.10
|1.3161
|1.3211
|1.3147
|-1.00
|49342.07
|1891
|2005.03.22 21:30
|sell
|946
|0.10
|1.3084
|1.3135
|1.3071
|1892
|2005.03.22 21:58
|sell
|947
|0.20
|1.3087
|1.3138
|1.3074
|1893
|2005.03.22 23:10
|t/p
|947
|0.20
|1.3074
|1.3138
|1.3074
|26.00
|49368.07
|1894
|2005.03.22 23:10
|close
|946
|0.10
|1.3073
|1.3135
|1.3071
|11.00
|49379.07
|1895
|2005.03.22 23:10
|sell
|948
|0.10
|1.3070
|1.3121
|1.3057
|1896
|2005.03.22 23:28
|sell
|949
|0.20
|1.3075
|1.3126
|1.3062
|1897
|2005.03.22 23:46
|sell
|950
|0.40
|1.3080
|1.3131
|1.3067
|1898
|2005.03.22 23:47
|sell
|951
|0.80
|1.3084
|1.3135
|1.3071
|1899
|2005.03.23 07:36
|t/p
|951
|0.80
|1.3071
|1.3135
|1.3071
|107.71
|49486.78
|1900
|2005.03.23 07:36
|close
|950
|0.40
|1.3069
|1.3131
|1.3067
|45.86
|49532.64
|1901
|2005.03.23 07:36
|close
|949
|0.20
|1.3069
|1.3126
|1.3062
|12.93
|49545.57
|1902
|2005.03.23 07:36
|close
|948
|0.10
|1.3069
|1.3121
|1.3057
|1.46
|49547.03
|1903
|2005.03.23 21:00
|sell
|952
|0.10
|1.2976
|1.3027
|1.2963
|1904
|2005.03.23 22:06
|sell
|953
|0.20
|1.2980
|1.3031
|1.2967
|1905
|2005.03.23 22:10
|sell
|954
|0.40
|1.2983
|1.3034
|1.2970
|1906
|2005.03.23 22:11
|sell
|955
|0.80
|1.2987
|1.3038
|1.2974
|1907
|2005.03.23 22:17
|sell
|956
|1.60
|1.2991
|1.3042
|1.2978
|1908
|2005.03.24 01:25
|t/p
|956
|1.60
|1.2978
|1.3042
|1.2978
|215.42
|49762.46
|1909
|2005.03.24 01:25
|close
|955
|0.80
|1.2977
|1.3038
|1.2974
|83.71
|49846.17
|1910
|2005.03.24 01:25
|close
|954
|0.40
|1.2977
|1.3034
|1.2970
|25.86
|49872.02
|1911
|2005.03.24 01:25
|close
|953
|0.20
|1.2977
|1.3031
|1.2967
|6.93
|49878.95
|1912
|2005.03.24 01:25
|close
|952
|0.10
|1.2977
|1.3027
|1.2963
|-0.54
|49878.42
|1913
|2005.04.01 18:00
|sell
|957
|0.10
|1.2884
|1.2935
|1.2871
|1914
|2005.04.01 18:19
|sell
|958
|0.20
|1.2887
|1.2938
|1.2874
|1915
|2005.04.01 18:22
|sell
|959
|0.40
|1.2890
|1.2941
|1.2877
|1916
|2005.04.01 18:38
|sell
|960
|0.80
|1.2894
|1.2945
|1.2881
|1917
|2005.04.01 18:46
|sell
|961
|1.60
|1.2898
|1.2949
|1.2885
|1918
|2005.04.04 00:05
|t/p
|961
|1.60
|1.2885
|1.2949
|1.2885
|230.27
|50108.69
|1919
|2005.04.04 00:05
|close
|960
|0.80
|1.2884
|1.2945
|1.2881
|91.14
|50199.82
|1920
|2005.04.04 00:05
|close
|959
|0.40
|1.2884
|1.2941
|1.2877
|29.57
|50229.39
|1921
|2005.04.04 00:05
|close
|958
|0.20
|1.2884
|1.2938
|1.2874
|8.78
|50238.18
|1922
|2005.04.04 00:05
|close
|957
|0.10
|1.2884
|1.2935
|1.2871
|1.39
|50239.57
|1923
|2005.04.04 00:15
|sell
|962
|0.10
|1.2882
|1.2933
|1.2869
|1924
|2005.04.04 00:41
|sell
|963
|0.20
|1.2886
|1.2937
|1.2873
|1925
|2005.04.04 00:58
|sell
|964
|0.40
|1.2890
|1.2941
|1.2877
|1926
|2005.04.04 01:00
|sell
|965
|0.80
|1.2894
|1.2945
|1.2881
|1927
|2005.04.04 02:37
|sell
|966
|1.60
|1.2898
|1.2949
|1.2885
|1928
|2005.04.04 08:19
|t/p
|966
|1.60
|1.2885
|1.2949
|1.2885
|208.00
|50447.57
|1929
|2005.04.04 08:19
|close
|965
|0.80
|1.2884
|1.2945
|1.2881
|80.00
|50527.57
|1930
|2005.04.04 08:19
|close
|964
|0.40
|1.2884
|1.2941
|1.2877
|24.00
|50551.57
|1931
|2005.04.04 08:19
|close
|963
|0.20
|1.2884
|1.2937
|1.2873
|4.00
|50555.57
|1932
|2005.04.04 08:19
|close
|962
|0.10
|1.2884
|1.2933
|1.2869
|-2.00
|50553.57
|1933
|2005.04.07 21:45
|sell
|967
|0.10
|1.2851
|1.2902
|1.2838
|1934
|2005.04.07 21:55
|sell
|968
|0.20
|1.2855
|1.2906
|1.2842
|1935
|2005.04.07 22:08
|sell
|969
|0.40
|1.2858
|1.2909
|1.2845
|1936
|2005.04.08 00:14
|t/p
|969
|0.40
|1.2845
|1.2909
|1.2845
|53.86
|50607.42
|1937
|2005.04.08 00:14
|close
|968
|0.20
|1.2843
|1.2906
|1.2842
|24.93
|50632.35
|1938
|2005.04.08 00:14
|close
|967
|0.10
|1.2843
|1.2902
|1.2838
|8.46
|50640.82
|1939
|2005.04.08 18:30
|buy
|970
|0.10
|1.2920
|1.2869
|1.2933
|1940
|2005.04.08 18:30
|buy
|971
|0.20
|1.2915
|1.2864
|1.2928
|1941
|2005.04.08 18:37
|buy
|972
|0.40
|1.2912
|1.2861
|1.2925
|1942
|2005.04.08 20:57
|t/p
|972
|0.40
|1.2925
|1.2861
|1.2925
|52.00
|50692.82
|1943
|2005.04.08 20:57
|close
|971
|0.20
|1.2925
|1.2864
|1.2928
|20.00
|50712.82
|1944
|2005.04.08 20:57
|close
|970
|0.10
|1.2925
|1.2869
|1.2933
|5.00
|50717.82
|1945
|2005.04.08 20:57
|buy
|973
|0.10
|1.2928
|1.2877
|1.2941
|1946
|2005.04.08 21:00
|buy
|974
|0.20
|1.2923
|1.2872
|1.2936
|1947
|2005.04.08 21:03
|buy
|975
|0.40
|1.2920
|1.2869
|1.2933
|1948
|2005.04.11 01:02
|buy
|976
|0.80
|1.2917
|1.2866
|1.2930
|1949
|2005.04.11 01:22
|buy
|977
|1.60
|1.2914
|1.2863
|1.2927
|1950
|2005.04.11 04:38
|t/p
|977
|1.60
|1.2927
|1.2863
|1.2927
|208.00
|50925.82
|1951
|2005.04.11 04:38
|close
|976
|0.80
|1.2930
|1.2866
|1.2930
|104.00
|51029.82
|1952
|2005.04.11 04:38
|close
|975
|0.40
|1.2930
|1.2869
|1.2933
|26.84
|51056.65
|1953
|2005.04.11 04:38
|close
|974
|0.20
|1.2930
|1.2872
|1.2936
|7.42
|51064.07
|1954
|2005.04.11 04:38
|close
|973
|0.10
|1.2930
|1.2877
|1.2941
|-1.29
|51062.78
|1955
|2005.04.12 15:45
|sell
|978
|0.10
|1.2898
|1.2949
|1.2885
|1956
|2005.04.12 16:07
|t/p
|978
|0.10
|1.2885
|1.2949
|1.2885
|13.00
|51075.78
|1957
|2005.04.12 16:07
|sell
|979
|0.10
|1.2880
|1.2931
|1.2867
|1958
|2005.04.12 16:19
|sell
|980
|0.20
|1.2884
|1.2935
|1.2871
|1959
|2005.04.12 16:24
|sell
|981
|0.40
|1.2888
|1.2939
|1.2875
|1960
|2005.04.12 17:17
|t/p
|981
|0.40
|1.2875
|1.2939
|1.2875
|52.00
|51127.78
|1961
|2005.04.12 17:17
|close
|980
|0.20
|1.2874
|1.2935
|1.2871
|20.00
|51147.78
|1962
|2005.04.12 17:17
|close
|979
|0.10
|1.2874
|1.2931
|1.2867
|6.00
|51153.78
|1963
|2005.04.12 17:17
|sell
|982
|0.10
|1.2871
|1.2922
|1.2858
|1964
|2005.04.12 17:17
|sell
|983
|0.20
|1.2875
|1.2926
|1.2862
|1965
|2005.04.12 17:30
|sell
|984
|0.40
|1.2880
|1.2931
|1.2867
|1966
|2005.04.12 17:46
|t/p
|984
|0.40
|1.2867
|1.2931
|1.2867
|52.00
|51205.78
|1967
|2005.04.12 17:46
|close
|983
|0.20
|1.2866
|1.2926
|1.2862
|18.00
|51223.78
|1968
|2005.04.12 17:46
|close
|982
|0.10
|1.2866
|1.2922
|1.2858
|5.00
|51228.78
|1969
|2005.04.12 17:46
|sell
|985
|0.10
|1.2863
|1.2914
|1.2850
|1970
|2005.04.12 17:46
|sell
|986
|0.20
|1.2869
|1.2920
|1.2856
|1971
|2005.04.12 17:56
|sell
|987
|0.40
|1.2873
|1.2924
|1.2860
|1972
|2005.04.12 18:04
|sell
|988
|0.80
|1.2876
|1.2927
|1.2863
|1973
|2005.04.12 18:48
|sell
|989
|1.60
|1.2880
|1.2931
|1.2867
|1974
|2005.04.12 20:25
|s/l
|985
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2850
|-51.00
|51177.78
|1975
|2005.04.12 20:25
|close
|989
|1.60
|1.2915
|1.2931
|1.2867
|-559.99
|50617.79
|1976
|2005.04.12 20:25
|close
|988
|0.80
|1.2915
|1.2927
|1.2863
|-311.99
|50305.80
|1977
|2005.04.12 20:25
|close
|987
|0.40
|1.2915
|1.2924
|1.2860
|-168.00
|50137.80
|1978
|2005.04.12 20:25
|close
|986
|0.20
|1.2915
|1.2920
|1.2856
|-92.00
|50045.80
|1979
|2005.04.12 20:25
|sell
|990
|0.10
|1.2912
|1.2963
|1.2899
|1980
|2005.04.12 20:26
|sell
|991
|0.20
|1.2915
|1.2966
|1.2902
|1981
|2005.04.12 20:31
|t/p
|991
|0.20
|1.2902
|1.2966
|1.2902
|26.00
|50071.80
|1982
|2005.04.12 20:31
|close
|990
|0.10
|1.2902
|1.2963
|1.2899
|10.00
|50081.80
|1983
|2005.04.12 20:31
|sell
|992
|0.10
|1.2899
|1.2950
|1.2886
|1984
|2005.04.12 20:31
|sell
|993
|0.20
|1.2904
|1.2955
|1.2891
|1985
|2005.04.12 20:47
|sell
|994
|0.40
|1.2908
|1.2959
|1.2895
|1986
|2005.04.12 20:47
|sell
|995
|0.80
|1.2914
|1.2965
|1.2901
|1987
|2005.04.12 20:49
|sell
|996
|1.60
|1.2917
|1.2968
|1.2904
|1988
|2005.04.13 01:54
|t/p
|996
|1.60
|1.2904
|1.2968
|1.2904
|215.42
|50297.22
|1989
|2005.04.13 01:54
|close
|995
|0.80
|1.2904
|1.2965
|1.2901
|83.71
|50380.93
|1990
|2005.04.13 01:54
|close
|994
|0.40
|1.2904
|1.2959
|1.2895
|17.86
|50398.79
|1991
|2005.04.13 01:54
|close
|993
|0.20
|1.2904
|1.2955
|1.2891
|0.93
|50399.72
|1992
|2005.04.13 01:54
|close
|992
|0.10
|1.2904
|1.2950
|1.2886
|-4.54
|50395.18
|1993
|2005.04.13 16:15
|sell
|997
|0.10
|1.2887
|1.2938
|1.2874
|1994
|2005.04.13 16:17
|sell
|998
|0.20
|1.2892
|1.2943
|1.2879
|1995
|2005.04.13 16:18
|sell
|999
|0.40
|1.2896
|1.2947
|1.2883
|1996
|2005.04.13 16:40
|t/p
|999
|0.40
|1.2883
|1.2947
|1.2883
|52.00
|50447.18
|1997
|2005.04.13 16:40
|close
|998
|0.20
|1.2882
|1.2943
|1.2879
|20.00
|50467.18
|1998
|2005.04.13 16:40
|close
|997
|0.10
|1.2882
|1.2938
|1.2874
|5.00
|50472.18
|1999
|2005.04.14 15:30
|sell
|1000
|0.10
|1.2805
|1.2856
|1.2792
|2000
|2005.04.14 15:30
|sell
|1001
|0.20
|1.2811
|1.2862
|1.2798
|2001
|2005.04.14 15:34
|sell
|1002
|0.40
|1.2816
|1.2867
|1.2803
|2002
|2005.04.14 15:44
|t/p
|1002
|0.40
|1.2803
|1.2867
|1.2803
|52.00
|50524.18
|2003
|2005.04.14 15:44
|close
|1001
|0.20
|1.2800
|1.2862
|1.2798
|22.00
|50546.18
|2004
|2005.04.14 15:44
|close
|1000
|0.10
|1.2800
|1.2856
|1.2792
|5.00
|50551.18
|2005
|2005.04.14 15:44
|sell
|1003
|0.10
|1.2797
|1.2848
|1.2784
|2006
|2005.04.14 15:44
|sell
|1004
|0.20
|1.2807
|1.2858
|1.2794
|2007
|2005.04.14 15:44
|t/p
|1004
|0.20
|1.2794
|1.2858
|1.2794
|26.00
|50577.18
|2008
|2005.04.14 15:44
|close
|1003
|0.10
|1.2790
|1.2848
|1.2784
|7.00
|50584.18
|2009
|2005.04.14 15:44
|sell
|1005
|0.10
|1.2787
|1.2838
|1.2774
|2010
|2005.04.14 15:53
|sell
|1006
|0.20
|1.2792
|1.2843
|1.2779
|2011
|2005.04.14 15:55
|sell
|1007
|0.40
|1.2795
|1.2846
|1.2782
|2012
|2005.04.14 16:00
|t/p
|1006
|0.20
|1.2779
|1.2843
|1.2779
|26.00
|50610.18
|2013
|2005.04.14 16:00
|t/p
|1007
|0.40
|1.2782
|1.2846
|1.2782
|52.00
|50662.18
|2014
|2005.04.14 16:00
|close
|1005
|0.10
|1.2774
|1.2838
|1.2774
|13.00
|50675.18
|2015
|2005.04.14 16:15
|sell
|1008
|0.10
|1.2784
|1.2835
|1.2771
|2016
|2005.04.14 16:30
|sell
|1009
|0.20
|1.2787
|1.2838
|1.2774
|2017
|2005.04.14 16:32
|sell
|1010
|0.40
|1.2791
|1.2842
|1.2778
|2018
|2005.04.14 16:34
|sell
|1011
|0.80
|1.2795
|1.2846
|1.2782
|2019
|2005.04.14 16:34
|sell
|1012
|1.60
|1.2799
|1.2850
|1.2786
|2020
|2005.04.15 06:27
|t/p
|1012
|1.60
|1.2786
|1.2850
|1.2786
|215.42
|50890.61
|2021
|2005.04.15 06:27
|close
|1011
|0.80
|1.2786
|1.2846
|1.2782
|75.71
|50966.32
|2022
|2005.04.15 06:27
|close
|1010
|0.40
|1.2786
|1.2842
|1.2778
|21.86
|50988.17
|2023
|2005.04.15 06:27
|close
|1009
|0.20
|1.2786
|1.2838
|1.2774
|2.93
|50991.10
|2024
|2005.04.15 06:27
|close
|1008
|0.10
|1.2786
|1.2835
|1.2771
|-1.54
|50989.57
|2025
|2005.04.15 14:15
|buy
|1013
|0.10
|1.2865
|1.2814
|1.2878
|2026
|2005.04.15 14:30
|t/p
|1013
|0.10
|1.2878
|1.2814
|1.2878
|13.00
|51002.57
|2027
|2005.04.15 14:30
|buy
|1014
|0.10
|1.2883
|1.2832
|1.2896
|2028
|2005.04.15 14:30
|buy
|1015
|0.20
|1.2879
|1.2828
|1.2892
|2029
|2005.04.15 14:34
|buy
|1016
|0.40
|1.2876
|1.2825
|1.2889
|2030
|2005.04.15 14:35
|buy
|1017
|0.80
|1.2871
|1.2820
|1.2884
|2031
|2005.04.15 14:37
|buy
|1018
|1.60
|1.2868
|1.2817
|1.2881
|2032
|2005.04.15 14:46
|t/p
|1018
|1.60
|1.2881
|1.2817
|1.2881
|208.00
|51210.57
|2033
|2005.04.15 14:46
|close
|1017
|0.80
|1.2881
|1.2820
|1.2884
|80.00
|51290.57
|2034
|2005.04.15 14:46
|close
|1016
|0.40
|1.2881
|1.2825
|1.2889
|20.00
|51310.57
|2035
|2005.04.15 14:46
|close
|1015
|0.20
|1.2881
|1.2828
|1.2892
|4.00
|51314.57
|2036
|2005.04.15 14:46
|close
|1014
|0.10
|1.2881
|1.2832
|1.2896
|-2.00
|51312.57
|2037
|2005.04.15 14:46
|buy
|1019
|0.10
|1.2884
|1.2833
|1.2897
|2038
|2005.04.15 14:46
|buy
|1020
|0.20
|1.2878
|1.2827
|1.2891
|2039
|2005.04.15 15:00
|buy
|1021
|0.40
|1.2871
|1.2820
|1.2884
|2040
|2005.04.15 15:00
|buy
|1022
|0.80
|1.2862
|1.2811
|1.2875
|2041
|2005.04.15 15:00
|t/p
|1022
|0.80
|1.2875
|1.2811
|1.2875
|104.00
|51416.57
|2042
|2005.04.15 15:00
|close
|1021
|0.40
|1.2878
|1.2820
|1.2884
|28.00
|51444.57
|2043
|2005.04.15 15:00
|close
|1020
|0.20
|1.2878
|1.2827
|1.2891
|0.00
|51444.57
|2044
|2005.04.15 15:00
|close
|1019
|0.10
|1.2878
|1.2833
|1.2897
|-6.00
|51438.57
|2045
|2005.04.15 15:00
|buy
|1023
|0.10
|1.2881
|1.2830
|1.2894
|2046
|2005.04.15 15:00
|buy
|1024
|0.20
|1.2871
|1.2820
|1.2884
|2047
|2005.04.15 15:00
|buy
|1025
|0.40
|1.2862
|1.2811
|1.2875
|2048
|2005.04.15 15:00
|buy
|1026
|0.80
|1.2857
|1.2806
|1.2870
|2049
|2005.04.15 15:00
|t/p
|1026
|0.80
|1.2870
|1.2806
|1.2870
|104.00
|51542.57
|2050
|2005.04.15 15:00
|close
|1025
|0.40
|1.2872
|1.2811
|1.2875
|40.00
|51582.57
|2051
|2005.04.15 15:00
|close
|1024
|0.20
|1.2872
|1.2820
|1.2884
|2.00
|51584.57
|2052
|2005.04.15 15:00
|close
|1023
|0.10
|1.2872
|1.2830
|1.2894
|-9.00
|51575.57
|2053
|2005.04.15 15:00
|buy
|1027
|0.10
|1.2875
|1.2824
|1.2888
|2054
|2005.04.15 15:00
|buy
|1028
|0.20
|1.2857
|1.2806
|1.2870
|2055
|2005.04.15 15:00
|buy
|1029
|0.40
|1.2840
|1.2789
|1.2853
|2056
|2005.04.15 15:01
|t/p
|1029
|0.40
|1.2853
|1.2789
|1.2853
|52.00
|51627.57
|2057
|2005.04.15 15:01
|close
|1028
|0.20
|1.2865
|1.2806
|1.2870
|16.00
|51643.57
|2058
|2005.04.15 15:01
|close
|1027
|0.10
|1.2865
|1.2824
|1.2888
|-10.00
|51633.57
|2059
|2005.04.15 15:01
|buy
|1030
|0.10
|1.2868
|1.2817
|1.2881
|2060
|2005.04.15 15:01
|buy
|1031
|0.20
|1.2864
|1.2813
|1.2877
|2061
|2005.04.15 15:01
|buy
|1032
|0.40
|1.2859
|1.2808
|1.2872
|2062
|2005.04.15 15:01
|buy
|1033
|0.80
|1.2852
|1.2801
|1.2865
|2063
|2005.04.15 15:01
|t/p
|1033
|0.80
|1.2865
|1.2801
|1.2865
|104.00
|51737.57
|2064
|2005.04.15 15:01
|close
|1032
|0.40
|1.2865
|1.2808
|1.2872
|24.00
|51761.57
|2065
|2005.04.15 15:01
|close
|1031
|0.20
|1.2865
|1.2813
|1.2877
|2.00
|51763.57
|2066
|2005.04.15 15:01
|close
|1030
|0.10
|1.2865
|1.2817
|1.2881
|-3.00
|51760.57
|2067
|2005.04.15 15:01
|buy
|1034
|0.10
|1.2868
|1.2817
|1.2881
|2068
|2005.04.15 15:02
|buy
|1035
|0.20
|1.2858
|1.2807
|1.2871
|2069
|2005.04.15 15:02
|buy
|1036
|0.40
|1.2850
|1.2799
|1.2863
|2070
|2005.04.15 15:04
|t/p
|1036
|0.40
|1.2863
|1.2799
|1.2863
|52.00
|51812.57
|2071
|2005.04.15 15:04
|close
|1035
|0.20
|1.2864
|1.2807
|1.2871
|12.00
|51824.57
|2072
|2005.04.15 15:04
|close
|1034
|0.10
|1.2864
|1.2817
|1.2881
|-4.00
|51820.57
|2073
|2005.04.15 15:04
|buy
|1037
|0.10
|1.2867
|1.2816
|1.2880
|2074
|2005.04.15 15:04
|buy
|1038
|0.20
|1.2852
|1.2801
|1.2865
|2075
|2005.04.15 15:22
|t/p
|1038
|0.20
|1.2865
|1.2801
|1.2865
|26.00
|51846.57
|2076
|2005.04.15 15:22
|close
|1037
|0.10
|1.2866
|1.2816
|1.2880
|-1.00
|51845.57
|2077
|2005.04.15 15:22
|buy
|1039
|0.10
|1.2869
|1.2818
|1.2882
|2078
|2005.04.15 15:22
|buy
|1040
|0.20
|1.2865
|1.2814
|1.2878
|2079
|2005.04.15 15:32
|t/p
|1040
|0.20
|1.2878
|1.2814
|1.2878
|26.00
|51871.57
|2080
|2005.04.15 15:32
|close
|1039
|0.10
|1.2880
|1.2818
|1.2882
|11.00
|51882.57
|2081
|2005.04.15 15:32
|buy
|1041
|0.10
|1.2883
|1.2832
|1.2896
|2082
|2005.04.15 15:32
|buy
|1042
|0.20
|1.2879
|1.2828
|1.2892
|2083
|2005.04.15 15:34
|t/p
|1042
|0.20
|1.2892
|1.2828
|1.2892
|26.00
|51908.57
|2084
|2005.04.15 15:34
|close
|1041
|0.10
|1.2895
|1.2832
|1.2896
|12.00
|51920.57
|2085
|2005.04.15 15:34
|buy
|1043
|0.10
|1.2898
|1.2847
|1.2911
|2086
|2005.04.15 15:38
|buy
|1044
|0.20
|1.2892
|1.2841
|1.2905
|2087
|2005.04.15 15:47
|buy
|1045
|0.40
|1.2889
|1.2838
|1.2902
|2088
|2005.04.15 15:49
|buy
|1046
|0.80
|1.2879
|1.2828
|1.2892
|2089
|2005.04.15 15:50
|buy
|1047
|1.60
|1.2872
|1.2821
|1.2885
|2090
|2005.04.15 16:00
|t/p
|1047
|1.60
|1.2885
|1.2821
|1.2885
|208.00
|52128.57
|2091
|2005.04.15 16:00
|close
|1046
|0.80
|1.2886
|1.2828
|1.2892
|56.00
|52184.57
|2092
|2005.04.15 16:00
|close
|1045
|0.40
|1.2886
|1.2838
|1.2902
|-12.00
|52172.57
|2093
|2005.04.15 16:00
|close
|1044
|0.20
|1.2886
|1.2841
|1.2905
|-12.00
|52160.57
|2094
|2005.04.15 16:00
|close
|1043
|0.10
|1.2886
|1.2847
|1.2911
|-12.00
|52148.57
|2095
|2005.04.15 16:00
|buy
|1048
|0.10
|1.2889
|1.2838
|1.2902
|2096
|2005.04.15 16:00
|buy
|1049
|0.20
|1.2885
|1.2834
|1.2898
|2097
|2005.04.15 16:00
|buy
|1050
|0.40
|1.2881
|1.2830
|1.2894
|2098
|2005.04.15 16:05
|t/p
|1050
|0.40
|1.2894
|1.2830
|1.2894
|52.00
|52200.57
|2099
|2005.04.15 16:05
|close
|1049
|0.20
|1.2894
|1.2834
|1.2898
|18.00
|52218.57
|2100
|2005.04.15 16:05
|close
|1048
|0.10
|1.2894
|1.2838
|1.2902
|5.00
|52223.57
|2101
|2005.04.15 16:05
|buy
|1051
|0.10
|1.2897
|1.2846
|1.2910
|2102
|2005.04.15 16:05
|buy
|1052
|0.20
|1.2887
|1.2836
|1.2900
|2103
|2005.04.15 16:20
|t/p
|1052
|0.20
|1.2900
|1.2836
|1.2900
|26.00
|52249.57
|2104
|2005.04.15 16:20
|close
|1051
|0.10
|1.2904
|1.2846
|1.2910
|7.00
|52256.57
|2105
|2005.04.15 16:20
|buy
|1053
|0.10
|1.2907
|1.2856
|1.2920
|2106
|2005.04.15 16:20
|buy
|1054
|0.20
|1.2903
|1.2852
|1.2916
|2107
|2005.04.15 16:20
|buy
|1055
|0.40
|1.2899
|1.2848
|1.2912
|2108
|2005.04.15 16:21
|t/p
|1055
|0.40
|1.2912
|1.2848
|1.2912
|52.00
|52308.57
|2109
|2005.04.15 16:21
|close
|1054
|0.20
|1.2913
|1.2852
|1.2916
|20.00
|52328.57
|2110
|2005.04.15 16:21
|close
|1053
|0.10
|1.2913
|1.2856
|1.2920
|6.00
|52334.57
|2111
|2005.04.15 16:21
|buy
|1056
|0.10
|1.2916
|1.2865
|1.2929
|2112
|2005.04.15 16:21
|buy
|1057
|0.20
|1.2909
|1.2858
|1.2922
|2113
|2005.04.15 16:21
|t/p
|1057
|0.20
|1.2922
|1.2858
|1.2922
|26.00
|52360.57
|2114
|2005.04.15 16:21
|close
|1056
|0.10
|1.2923
|1.2865
|1.2929
|7.00
|52367.57
|2115
|2005.04.15 16:21
|buy
|1058
|0.10
|1.2926
|1.2875
|1.2939
|2116
|2005.04.15 16:24
|buy
|1059
|0.20
|1.2922
|1.2871
|1.2935
|2117
|2005.04.15 16:25
|buy
|1060
|0.40
|1.2919
|1.2868
|1.2932
|2118
|2005.04.15 16:56
|t/p
|1060
|0.40
|1.2932
|1.2868
|1.2932
|52.00
|52419.57
|2119
|2005.04.15 16:56
|close
|1059
|0.20
|1.2932
|1.2871
|1.2935
|20.00
|52439.57
|2120
|2005.04.15 16:56
|close
|1058
|0.10
|1.2932
|1.2875
|1.2939
|6.00
|52445.57
|2121
|2005.04.15 16:56
|buy
|1061
|0.10
|1.2935
|1.2884
|1.2948
|2122
|2005.04.15 16:56
|buy
|1062
|0.20
|1.2931
|1.2880
|1.2944
|2123
|2005.04.15 17:00
|buy
|1063
|0.40
|1.2927
|1.2876
|1.2940
|2124
|2005.04.15 17:04
|buy
|1064
|0.80
|1.2924
|1.2873
|1.2937
|2125
|2005.04.15 17:19
|t/p
|1064
|0.80
|1.2937
|1.2873
|1.2937
|104.00
|52549.57
|2126
|2005.04.15 17:19
|close
|1063
|0.40
|1.2938
|1.2876
|1.2940
|44.00
|52593.57
|2127
|2005.04.15 17:19
|close
|1062
|0.20
|1.2938
|1.2880
|1.2944
|14.00
|52607.57
|2128
|2005.04.15 17:19
|close
|1061
|0.10
|1.2938
|1.2884
|1.2948
|3.00
|52610.57
|2129
|2005.04.15 17:19
|buy
|1065
|0.10
|1.2941
|1.2890
|1.2954
|2130
|2005.04.15 17:20
|buy
|1066
|0.20
|1.2938
|1.2887
|1.2951
|2131
|2005.04.15 17:20
|buy
|1067
|0.40
|1.2933
|1.2882
|1.2946
|2132
|2005.04.15 17:22
|buy
|1068
|0.80
|1.2929
|1.2878
|1.2942
|2133
|2005.04.15 17:35
|buy
|1069
|1.60
|1.2926
|1.2875
|1.2939
|2134
|2005.04.18 02:48
|s/l
|1065
|0.10
|1.2890
|1.2890
|1.2954
|-54.29
|52556.28
|2135
|2005.04.18 02:48
|close
|1069
|1.60
|1.2889
|1.2875
|1.2939
|-644.66
|51911.62
|2136
|2005.04.18 02:48
|close
|1068
|0.80
|1.2889
|1.2878
|1.2942
|-346.33
|51565.29
|2137
|2005.04.18 02:48
|close
|1067
|0.40
|1.2889
|1.2882
|1.2946
|-189.16
|51376.13
|2138
|2005.04.18 02:48
|close
|1066
|0.20
|1.2889
|1.2887
|1.2951
|-104.58
|51271.55
|2139
|2005.04.18 10:15
|buy
|1070
|0.10
|1.2963
|1.2912
|1.2976
|2140
|2005.04.18 10:31
|t/p
|1070
|0.10
|1.2976
|1.2912
|1.2976
|13.00
|51284.55
|2141
|2005.04.18 10:31
|buy
|1071
|0.10
|1.2980
|1.2929
|1.2993
|2142
|2005.04.18 10:34
|buy
|1072
|0.20
|1.2977
|1.2926
|1.2990
|2143
|2005.04.18 13:27
|buy
|1073
|0.40
|1.2973
|1.2922
|1.2986
|2144
|2005.04.18 13:33
|buy
|1074
|0.80
|1.2970
|1.2919
|1.2983
|2145
|2005.04.18 14:05
|buy
|1075
|1.60
|1.2966
|1.2915
|1.2979
|2146
|2005.04.18 14:53
|t/p
|1075
|1.60
|1.2979
|1.2915
|1.2979
|208.00
|51492.55
|2147
|2005.04.18 14:53
|close
|1074
|0.80
|1.2980
|1.2919
|1.2983
|80.00
|51572.55
|2148
|2005.04.18 14:53
|close
|1073
|0.40
|1.2980
|1.2922
|1.2986
|28.00
|51600.55
|2149
|2005.04.18 14:53
|close
|1072
|0.20
|1.2980
|1.2926
|1.2990
|6.00
|51606.55
|2150
|2005.04.18 14:53
|close
|1071
|0.10
|1.2980
|1.2929
|1.2993
|0.00
|51606.55
|2151
|2005.04.18 14:53
|buy
|1076
|0.10
|1.2983
|1.2932
|1.2996
|2152
|2005.04.18 14:54
|buy
|1077
|0.20
|1.2977
|1.2926
|1.2990
|2153
|2005.04.18 14:55
|buy
|1078
|0.40
|1.2973
|1.2922
|1.2986
|2154
|2005.04.18 15:11
|t/p
|1078
|0.40
|1.2986
|1.2922
|1.2986
|52.00
|51658.55
|2155
|2005.04.18 15:11
|close
|1077
|0.20
|1.2987
|1.2926
|1.2990
|20.00
|51678.55
|2156
|2005.04.18 15:11
|close
|1076
|0.10
|1.2987
|1.2932
|1.2996
|4.00
|51682.55
|2157
|2005.04.18 15:11
|buy
|1079
|0.10
|1.2990
|1.2939
|1.3003
|2158
|2005.04.18 15:21
|buy
|1080
|0.20
|1.2985
|1.2934
|1.2998
|2159
|2005.04.18 15:29
|buy
|1081
|0.40
|1.2982
|1.2931
|1.2995
|2160
|2005.04.18 15:31
|buy
|1082
|0.80
|1.2978
|1.2927
|1.2991
|2161
|2005.04.18 15:32
|buy
|1083
|1.60
|1.2975
|1.2924
|1.2988
|2162
|2005.04.18 15:39
|t/p
|1083
|1.60
|1.2988
|1.2924
|1.2988
|208.00
|51890.55
|2163
|2005.04.18 15:39
|close
|1082
|0.80
|1.2989
|1.2927
|1.2991
|88.00
|51978.55
|2164
|2005.04.18 15:39
|close
|1081
|0.40
|1.2989
|1.2931
|1.2995
|28.00
|52006.55
|2165
|2005.04.18 15:39
|close
|1080
|0.20
|1.2989
|1.2934
|1.2998
|8.00
|52014.55
|2166
|2005.04.18 15:39
|close
|1079
|0.10
|1.2989
|1.2939
|1.3003
|-1.00
|52013.55
|2167
|2005.04.18 15:39
|buy
|1084
|0.10
|1.2992
|1.2941
|1.3005
|2168
|2005.04.18 15:39
|buy
|1085
|0.20
|1.2988
|1.2937
|1.3001
|2169
|2005.04.18 15:51
|buy
|1086
|0.40
|1.2984
|1.2933
|1.2997
|2170
|2005.04.18 16:01
|buy
|1087
|0.80
|1.2980
|1.2929
|1.2993
|2171
|2005.04.18 16:03
|buy
|1088
|1.60
|1.2977
|1.2926
|1.2990
|2172
|2005.04.18 16:21
|t/p
|1088
|1.60
|1.2990
|1.2926
|1.2990
|208.00
|52221.55
|2173
|2005.04.18 16:21
|close
|1087
|0.80
|1.2990
|1.2929
|1.2993
|80.00
|52301.55
|2174
|2005.04.18 16:21
|close
|1086
|0.40
|1.2990
|1.2933
|1.2997
|24.00
|52325.55
|2175
|2005.04.18 16:21
|close
|1085
|0.20
|1.2990
|1.2937
|1.3001
|4.00
|52329.55
|2176
|2005.04.18 16:21
|close
|1084
|0.10
|1.2990
|1.2941
|1.3005
|-2.00
|52327.55
|2177
|2005.04.20 22:15
|buy
|1089
|0.10
|1.3095
|1.3044
|1.3108
|2178
|2005.04.20 22:23
|buy
|1090
|0.20
|1.3091
|1.3040
|1.3104
|2179
|2005.04.20 22:59
|buy
|1091
|0.40
|1.3087
|1.3036
|1.3100
|2180
|2005.04.20 23:02
|buy
|1092
|0.80
|1.3084
|1.3033
|1.3097
|2181
|2005.04.21 01:40
|t/p
|1092
|0.80
|1.3097
|1.3033
|1.3097
|95.22
|52422.77
|2182
|2005.04.21 01:40
|close
|1091
|0.40
|1.3097
|1.3036
|1.3100
|35.61
|52458.38
|2183
|2005.04.21 01:40
|close
|1090
|0.20
|1.3097
|1.3040
|1.3104
|9.81
|52468.19
|2184
|2005.04.21 01:40
|close
|1089
|0.10
|1.3097
|1.3044
|1.3108
|0.90
|52469.09
|2185
|2005.04.29 20:00
|sell
|1093
|0.10
|1.2863
|1.2914
|1.2850
|2186
|2005.04.29 21:08
|sell
|1094
|0.20
|1.2866
|1.2917
|1.2853
|2187
|2005.04.29 21:11
|sell
|1095
|0.40
|1.2870
|1.2921
|1.2857
|2188
|2005.05.02 01:07
|t/p
|1095
|0.40
|1.2857
|1.2921
|1.2857
|57.57
|52526.66
|2189
|2005.05.02 01:07
|close
|1094
|0.20
|1.2857
|1.2917
|1.2853
|20.78
|52547.44
|2190
|2005.05.02 01:07
|close
|1093
|0.10
|1.2857
|1.2914
|1.2850
|7.39
|52554.83
|2191
|2005.05.02 02:00
|sell
|1096
|0.10
|1.2849
|1.2900
|1.2836
|2192
|2005.05.02 04:55
|sell
|1097
|0.20
|1.2853
|1.2904
|1.2840
|2193
|2005.05.02 05:11
|sell
|1098
|0.40
|1.2856
|1.2907
|1.2843
|2194
|2005.05.02 08:30
|sell
|1099
|0.80
|1.2859
|1.2910
|1.2846
|2195
|2005.05.02 10:22
|sell
|1100
|1.60
|1.2862
|1.2913
|1.2849
|2196
|2005.05.02 16:09
|t/p
|1100
|1.60
|1.2849
|1.2913
|1.2849
|208.00
|52762.83
|2197
|2005.05.02 16:09
|close
|1099
|0.80
|1.2849
|1.2910
|1.2846
|80.00
|52842.83
|2198
|2005.05.02 16:09
|close
|1098
|0.40
|1.2849
|1.2907
|1.2843
|28.00
|52870.83
|2199
|2005.05.02 16:09
|close
|1097
|0.20
|1.2849
|1.2904
|1.2840
|8.00
|52878.83
|2200
|2005.05.02 16:09
|close
|1096
|0.10
|1.2849
|1.2900
|1.2836
|0.00
|52878.83
|2201
|2005.05.04 04:30
|buy
|1101
|0.10
|1.2957
|1.2906
|1.2970
|2202
|2005.05.04 04:33
|buy
|1102
|0.20
|1.2952
|1.2901
|1.2965
|2203
|2005.05.04 06:27
|t/p
|1102
|0.20
|1.2965
|1.2901
|1.2965
|26.00
|52904.83
|2204
|2005.05.04 06:27
|close
|1101
|0.10
|1.2965
|1.2906
|1.2970
|8.00
|52912.83
|2205
|2005.05.04 06:27
|buy
|1103
|0.10
|1.2968
|1.2917
|1.2981
|2206
|2005.05.04 06:56
|buy
|1104
|0.20
|1.2964
|1.2913
|1.2977
|2207
|2005.05.04 06:57
|buy
|1105
|0.40
|1.2961
|1.2910
|1.2974
|2208
|2005.05.04 07:53
|buy
|1106
|0.80
|1.2957
|1.2906
|1.2970
|2209
|2005.05.04 08:29
|buy
|1107
|1.60
|1.2952
|1.2901
|1.2965
|2210
|2005.05.04 18:04
|s/l
|1103
|0.10
|1.2917
|1.2917
|1.2981
|-51.00
|52861.83
|2211
|2005.05.04 18:04
|close
|1107
|1.60
|1.2916
|1.2901
|1.2965
|-575.99
|52285.84
|2212
|2005.05.04 18:04
|close
|1106
|0.80
|1.2916
|1.2906
|1.2970
|-328.00
|51957.84
|2213
|2005.05.04 18:04
|close
|1105
|0.40
|1.2916
|1.2910
|1.2974
|-180.00
|51777.84
|2214
|2005.05.04 18:04
|close
|1104
|0.20
|1.2916
|1.2913
|1.2977
|-96.00
|51681.84
|2215
|2005.05.06 15:30
|sell
|1108
|0.10
|1.2850
|1.2901
|1.2837
|2216
|2005.05.06 15:32
|sell
|1109
|0.20
|1.2853
|1.2904
|1.2840
|2217
|2005.05.06 15:39
|sell
|1110
|0.40
|1.2857
|1.2908
|1.2844
|2218
|2005.05.06 16:19
|sell
|1111
|0.80
|1.2861
|1.2912
|1.2848
|2219
|2005.05.06 16:35
|t/p
|1111
|0.80
|1.2848
|1.2912
|1.2848
|104.00
|51785.84
|2220
|2005.05.06 16:35
|close
|1110
|0.40
|1.2848
|1.2908
|1.2844
|36.00
|51821.84
|2221
|2005.05.06 16:35
|close
|1109
|0.20
|1.2848
|1.2904
|1.2840
|10.00
|51831.84
|2222
|2005.05.06 16:35
|close
|1108
|0.10
|1.2848
|1.2901
|1.2837
|2.00
|51833.84
|2223
|2005.05.06 16:35
|sell
|1112
|0.10
|1.2845
|1.2896
|1.2832
|2224
|2005.05.06 16:37
|sell
|1113
|0.20
|1.2851
|1.2902
|1.2838
|2225
|2005.05.06 17:01
|t/p
|1113
|0.20
|1.2838
|1.2902
|1.2838
|26.00
|51859.84
|2226
|2005.05.06 17:01
|close
|1112
|0.10
|1.2837
|1.2896
|1.2832
|8.00
|51867.84
|2227
|2005.05.06 17:01
|sell
|1114
|0.10
|1.2834
|1.2885
|1.2821
|2228
|2005.05.06 17:01
|sell
|1115
|0.20
|1.2840
|1.2891
|1.2827
|2229
|2005.05.06 17:01
|t/p
|1115
|0.20
|1.2827
|1.2891
|1.2827
|26.00
|51893.84
|2230
|2005.05.06 17:01
|close
|1114
|0.10
|1.2825
|1.2885
|1.2821
|9.00
|51902.84
|2231
|2005.05.06 17:01
|sell
|1116
|0.10
|1.2822
|1.2873
|1.2809
|2232
|2005.05.06 17:09
|sell
|1117
|0.20
|1.2826
|1.2877
|1.2813
|2233
|2005.05.06 17:27
|t/p
|1117
|0.20
|1.2813
|1.2877
|1.2813
|26.00
|51928.84
|2234
|2005.05.06 17:27
|close
|1116
|0.10
|1.2812
|1.2873
|1.2809
|10.00
|51938.84
|2235
|2005.05.06 17:27
|sell
|1118
|0.10
|1.2809
|1.2860
|1.2796
|2236
|2005.05.06 17:27
|sell
|1119
|0.20
|1.2813
|1.2864
|1.2800
|2237
|2005.05.06 17:30
|sell
|1120
|0.40
|1.2818
|1.2869
|1.2805
|2238
|2005.05.06 17:31
|sell
|1121
|0.80
|1.2822
|1.2873
|1.2809
|2239
|2005.05.06 17:40
|sell
|1122
|1.60
|1.2827
|1.2878
|1.2814
|2240
|2005.05.09 03:11
|t/p
|1122
|1.60
|1.2814
|1.2878
|1.2814
|230.27
|52169.12
|2241
|2005.05.09 03:11
|close
|1121
|0.80
|1.2813
|1.2873
|1.2809
|83.14
|52252.25
|2242
|2005.05.09 03:11
|close
|1120
|0.40
|1.2813
|1.2869
|1.2805
|25.57
|52277.82
|2243
|2005.05.09 03:11
|close
|1119
|0.20
|1.2813
|1.2864
|1.2800
|2.78
|52280.60
|2244
|2005.05.09 03:11
|close
|1118
|0.10
|1.2813
|1.2860
|1.2796
|-2.61
|52278.00
|2245
|2005.05.11 15:45
|sell
|1123
|0.10
|1.2798
|1.2849
|1.2785
|2246
|2005.05.11 16:03
|t/p
|1123
|0.10
|1.2785
|1.2849
|1.2785
|13.00
|52291.00
|2247
|2005.05.11 16:03
|sell
|1124
|0.10
|1.2780
|1.2831
|1.2767
|2248
|2005.05.11 16:05
|sell
|1125
|0.20
|1.2784
|1.2835
|1.2771
|2249
|2005.05.11 16:07
|sell
|1126
|0.40
|1.2792
|1.2843
|1.2779
|2250
|2005.05.11 16:08
|sell
|1127
|0.80
|1.2801
|1.2852
|1.2788
|2251
|2005.05.11 16:29
|sell
|1128
|1.60
|1.2805
|1.2856
|1.2792
|2252
|2005.05.11 18:07
|s/l
|1124
|0.10
|1.2831
|1.2831
|1.2767
|-51.00
|52240.00
|2253
|2005.05.11 18:07
|s/l
|1125
|0.20
|1.2835
|1.2835
|1.2771
|-102.00
|52138.00
|2254
|2005.05.11 18:07
|close
|1128
|1.60
|1.2838
|1.2856
|1.2792
|-528.00
|51610.00
|2255
|2005.05.11 18:07
|close
|1127
|0.80
|1.2838
|1.2852
|1.2788
|-296.00
|51314.00
|2256
|2005.05.11 18:07
|close
|1126
|0.40
|1.2838
|1.2843
|1.2779
|-184.00
|51130.00
|2257
|2005.05.11 18:07
|sell
|1129
|0.10
|1.2835
|1.2886
|1.2822
|2258
|2005.05.11 18:08
|t/p
|1129
|0.10
|1.2822
|1.2886
|1.2822
|13.00
|51143.00
|2259
|2005.05.11 18:08
|sell
|1130
|0.10
|1.2816
|1.2867
|1.2803
|2260
|2005.05.11 18:08
|sell
|1131
|0.20
|1.2823
|1.2874
|1.2810
|2261
|2005.05.11 18:11
|t/p
|1131
|0.20
|1.2810
|1.2874
|1.2810
|26.00
|51169.00
|2262
|2005.05.11 18:11
|close
|1130
|0.10
|1.2809
|1.2867
|1.2803
|7.00
|51176.00
|2263
|2005.05.11 18:11
|sell
|1132
|0.10
|1.2806
|1.2857
|1.2793
|2264
|2005.05.11 18:11
|sell
|1133
|0.20
|1.2812
|1.2863
|1.2799
|2265
|2005.05.11 18:11
|sell
|1134
|0.40
|1.2818
|1.2869
|1.2805
|2266
|2005.05.11 18:14
|sell
|1135
|0.80
|1.2821
|1.2872
|1.2808
|2267
|2005.05.11 18:14
|sell
|1136
|1.60
|1.2827
|1.2878
|1.2814
|2268
|2005.05.11 18:15
|t/p
|1136
|1.60
|1.2814
|1.2878
|1.2814
|208.00
|51384.00
|2269
|2005.05.11 18:15
|close
|1135
|0.80
|1.2813
|1.2872
|1.2808
|64.00
|51448.00
|2270
|2005.05.11 18:15
|close
|1134
|0.40
|1.2813
|1.2869
|1.2805
|20.00
|51468.00
|2271
|2005.05.11 18:15
|close
|1133
|0.20
|1.2813
|1.2863
|1.2799
|-2.00
|51466.00
|2272
|2005.05.11 18:15
|close
|1132
|0.10
|1.2813
|1.2857
|1.2793
|-7.00
|51459.00
|2273
|2005.05.11 18:30
|sell
|1137
|0.10
|1.2804
|1.2855
|1.2791
|2274
|2005.05.11 18:31
|sell
|1138
|0.20
|1.2808
|1.2859
|1.2795
|2275
|2005.05.11 18:47
|sell
|1139
|0.40
|1.2811
|1.2862
|1.2798
|2276
|2005.05.11 19:56
|sell
|1140
|0.80
|1.2815
|1.2866
|1.2802
|2277
|2005.05.11 20:08
|t/p
|1140
|0.80
|1.2802
|1.2866
|1.2802
|104.00
|51563.00
|2278
|2005.05.11 20:08
|close
|1139
|0.40
|1.2799
|1.2862
|1.2798
|48.00
|51611.00
|2279
|2005.05.11 20:08
|close
|1138
|0.20
|1.2799
|1.2859
|1.2795
|18.00
|51629.00
|2280
|2005.05.11 20:08
|close
|1137
|0.10
|1.2799
|1.2855
|1.2791
|5.00
|51634.00
|2281
|2005.05.11 20:08
|sell
|1141
|0.10
|1.2796
|1.2847
|1.2783
|2282
|2005.05.11 21:24
|sell
|1142
|0.20
|1.2801
|1.2852
|1.2788
|2283
|2005.05.11 21:34
|sell
|1143
|0.40
|1.2804
|1.2855
|1.2791
|2284
|2005.05.11 21:41
|sell
|1144
|0.80
|1.2808
|1.2859
|1.2795
|2285
|2005.05.11 22:57
|sell
|1145
|1.60
|1.2813
|1.2864
|1.2800
|2286
|2005.05.12 02:13
|t/p
|1145
|1.60
|1.2800
|1.2864
|1.2800
|215.42
|51849.42
|2287
|2005.05.12 02:13
|close
|1144
|0.80
|1.2799
|1.2859
|1.2795
|75.72
|51925.14
|2288
|2005.05.12 02:13
|close
|1143
|0.40
|1.2799
|1.2855
|1.2791
|21.86
|51947.00
|2289
|2005.05.12 02:13
|close
|1142
|0.20
|1.2799
|1.2852
|1.2788
|4.93
|51951.93
|2290
|2005.05.12 02:13
|close
|1141
|0.10
|1.2799
|1.2847
|1.2783
|-2.54
|51949.39
|2291
|2005.05.12 15:30
|sell
|1146
|0.10
|1.2713
|1.2764
|1.2700
|2292
|2005.05.12 15:33
|sell
|1147
|0.20
|1.2716
|1.2767
|1.2703
|2293
|2005.05.12 16:05
|t/p
|1147
|0.20
|1.2703
|1.2767
|1.2703
|26.00
|51975.39
|2294
|2005.05.12 16:05
|close
|1146
|0.10
|1.2701
|1.2764
|1.2700
|12.00
|51987.39
|2295
|2005.05.12 16:05
|sell
|1148
|0.10
|1.2698
|1.2749
|1.2685
|2296
|2005.05.12 16:05
|sell
|1149
|0.20
|1.2702
|1.2753
|1.2689
|2297
|2005.05.12 16:12
|sell
|1150
|0.40
|1.2705
|1.2756
|1.2692
|2298
|2005.05.12 16:12
|sell
|1151
|0.80
|1.2709
|1.2760
|1.2696
|2299
|2005.05.12 16:25
|t/p
|1151
|0.80
|1.2696
|1.2760
|1.2696
|104.00
|52091.39
|2300
|2005.05.12 16:25
|close
|1150
|0.40
|1.2695
|1.2756
|1.2692
|40.00
|52131.39
|2301
|2005.05.12 16:25
|close
|1149
|0.20
|1.2695
|1.2753
|1.2689
|14.00
|52145.39
|2302
|2005.05.12 16:25
|close
|1148
|0.10
|1.2695
|1.2749
|1.2685
|3.00
|52148.39
|2303
|2005.05.20 16:00
|sell
|1152
|0.10
|1.2553
|1.2604
|1.2540
|2304
|2005.05.20 16:09
|sell
|1153
|0.20
|1.2557
|1.2608
|1.2544
|2305
|2005.05.20 16:29
|sell
|1154
|0.40
|1.2560
|1.2611
|1.2547
|2306
|2005.05.20 16:55
|t/p
|1154
|0.40
|1.2547
|1.2611
|1.2547
|52.00
|52200.39
|2307
|2005.05.20 16:55
|close
|1153
|0.20
|1.2546
|1.2608
|1.2544
|22.00
|52222.39
|2308
|2005.05.20 16:55
|close
|1152
|0.10
|1.2546
|1.2604
|1.2540
|7.00
|52229.39
|2309
|2005.05.20 16:55
|sell
|1155
|0.10
|1.2543
|1.2594
|1.2530
|2310
|2005.05.20 16:56
|sell
|1156
|0.20
|1.2547
|1.2598
|1.2534
|2311
|2005.05.20 17:39
|sell
|1157
|0.40
|1.2551
|1.2602
|1.2538
|2312
|2005.05.20 17:40
|sell
|1158
|0.80
|1.2555
|1.2606
|1.2542
|2313
|2005.05.20 17:46
|t/p
|1158
|0.80
|1.2542
|1.2606
|1.2542
|104.00
|52333.39
|2314
|2005.05.20 17:46
|close
|1157
|0.40
|1.2541
|1.2602
|1.2538
|40.00
|52373.39
|2315
|2005.05.20 17:46
|close
|1156
|0.20
|1.2541
|1.2598
|1.2534
|12.00
|52385.39
|2316
|2005.05.20 17:46
|close
|1155
|0.10
|1.2541
|1.2594
|1.2530
|2.00
|52387.39
|2317
|2005.05.20 17:46
|sell
|1159
|0.10
|1.2538
|1.2589
|1.2525
|2318
|2005.05.20 17:46
|sell
|1160
|0.20
|1.2542
|1.2593
|1.2529
|2319
|2005.05.20 17:56
|sell
|1161
|0.40
|1.2546
|1.2597
|1.2533
|2320
|2005.05.20 17:57
|sell
|1162
|0.80
|1.2554
|1.2605
|1.2541
|2321
|2005.05.20 18:26
|sell
|1163
|1.60
|1.2557
|1.2608
|1.2544
|2322
|2005.05.20 20:29
|t/p
|1163
|1.60
|1.2544
|1.2608
|1.2544
|208.00
|52595.39
|2323
|2005.05.20 20:29
|close
|1162
|0.80
|1.2544
|1.2605
|1.2541
|79.99
|52675.38
|2324
|2005.05.20 20:29
|close
|1161
|0.40
|1.2544
|1.2597
|1.2533
|8.00
|52683.38
|2325
|2005.05.20 20:29
|close
|1160
|0.20
|1.2544
|1.2593
|1.2529
|-4.00
|52679.38
|2326
|2005.05.20 20:29
|close
|1159
|0.10
|1.2544
|1.2589
|1.2525
|-6.00
|52673.38
|2327
|2005.05.20 20:29
|sell
|1164
|0.10
|1.2541
|1.2592
|1.2528
|2328
|2005.05.20 20:38
|sell
|1165
|0.20
|1.2546
|1.2597
|1.2533
|2329
|2005.05.20 20:57
|sell
|1166
|0.40
|1.2550
|1.2601
|1.2537
|2330
|2005.05.20 20:58
|sell
|1167
|0.80
|1.2554
|1.2605
|1.2541
|2331
|2005.05.20 21:43
|sell
|1168
|1.60
|1.2557
|1.2608
|1.2544
|2332
|2005.05.23 00:00
|t/p
|1168
|1.60
|1.2544
|1.2608
|1.2544
|230.27
|52903.65
|2333
|2005.05.23 00:00
|close
|1167
|0.80
|1.2543
|1.2605
|1.2541
|99.14
|53002.79
|2334
|2005.05.23 00:00
|close
|1166
|0.40
|1.2543
|1.2601
|1.2537
|33.57
|53036.36
|2335
|2005.05.23 00:00
|close
|1165
|0.20
|1.2543
|1.2597
|1.2533
|8.78
|53045.14
|2336
|2005.05.23 00:00
|close
|1164
|0.10
|1.2543
|1.2592
|1.2528
|-0.61
|53044.53
|2337
|2005.05.31 04:00
|sell
|1169
|0.10
|1.2391
|1.2442
|1.2378
|2338
|2005.05.31 04:04
|sell
|1170
|0.20
|1.2394
|1.2445
|1.2381
|2339
|2005.05.31 04:04
|sell
|1171
|0.40
|1.2398
|1.2449
|1.2385
|2340
|2005.05.31 05:03
|sell
|1172
|0.80
|1.2401
|1.2452
|1.2388
|2341
|2005.05.31 06:18
|sell
|1173
|1.60
|1.2406
|1.2457
|1.2393
|2342
|2005.05.31 06:57
|t/p
|1173
|1.60
|1.2393
|1.2457
|1.2393
|208.00
|53252.53
|2343
|2005.05.31 06:57
|close
|1172
|0.80
|1.2393
|1.2452
|1.2388
|64.00
|53316.53
|2344
|2005.05.31 06:57
|close
|1171
|0.40
|1.2393
|1.2449
|1.2385
|20.00
|53336.53
|2345
|2005.05.31 06:57
|close
|1170
|0.20
|1.2393
|1.2445
|1.2381
|2.00
|53338.53
|2346
|2005.05.31 06:57
|close
|1169
|0.10
|1.2393
|1.2442
|1.2378
|-2.00
|53336.53
|2347
|2005.05.31 06:57
|sell
|1174
|0.10
|1.2390
|1.2441
|1.2377
|2348
|2005.05.31 07:09
|sell
|1175
|0.20
|1.2393
|1.2444
|1.2380
|2349
|2005.05.31 07:54
|sell
|1176
|0.40
|1.2397
|1.2448
|1.2384
|2350
|2005.05.31 07:57
|sell
|1177
|0.80
|1.2401
|1.2452
|1.2388
|2351
|2005.05.31 08:21
|t/p
|1177
|0.80
|1.2388
|1.2452
|1.2388
|104.00
|53440.53
|2352
|2005.05.31 08:21
|close
|1176
|0.40
|1.2386
|1.2448
|1.2384
|44.00
|53484.53
|2353
|2005.05.31 08:21
|close
|1175
|0.20
|1.2386
|1.2444
|1.2380
|14.00
|53498.53
|2354
|2005.05.31 08:21
|close
|1174
|0.10
|1.2386
|1.2441
|1.2377
|4.00
|53502.53
|2355
|2005.05.31 08:21
|sell
|1178
|0.10
|1.2383
|1.2434
|1.2370
|2356
|2005.05.31 08:26
|sell
|1179
|0.20
|1.2388
|1.2439
|1.2375
|2357
|2005.05.31 08:48
|t/p
|1179
|0.20
|1.2375
|1.2439
|1.2375
|26.00
|53528.53
|2358
|2005.05.31 08:48
|close
|1178
|0.10
|1.2374
|1.2434
|1.2370
|9.00
|53537.53
|2359
|2005.05.31 08:48
|sell
|1180
|0.10
|1.2371
|1.2422
|1.2358
|2360
|2005.05.31 08:52
|sell
|1181
|0.20
|1.2375
|1.2426
|1.2362
|2361
|2005.05.31 08:57
|sell
|1182
|0.40
|1.2379
|1.2430
|1.2366
|2362
|2005.05.31 09:11
|sell
|1183
|0.80
|1.2382
|1.2433
|1.2369
|2363
|2005.05.31 09:18
|sell
|1184
|1.60
|1.2385
|1.2436
|1.2372
|2364
|2005.05.31 11:48
|t/p
|1184
|1.60
|1.2372
|1.2436
|1.2372
|208.00
|53745.53
|2365
|2005.05.31 11:48
|close
|1183
|0.80
|1.2372
|1.2433
|1.2369
|80.00
|53825.53
|2366
|2005.05.31 11:48
|close
|1182
|0.40
|1.2372
|1.2430
|1.2366
|28.00
|53853.53
|2367
|2005.05.31 11:48
|close
|1181
|0.20
|1.2372
|1.2426
|1.2362
|6.00
|53859.53
|2368
|2005.05.31 11:48
|close
|1180
|0.10
|1.2372
|1.2422
|1.2358
|-1.00
|53858.53
|2369
|2005.05.31 13:00
|sell
|1185
|0.10
|1.2319
|1.2370
|1.2306
|2370
|2005.05.31 13:05
|sell
|1186
|0.20
|1.2323
|1.2374
|1.2310
|2371
|2005.05.31 13:55
|sell
|1187
|0.40
|1.2328
|1.2379
|1.2315
|2372
|2005.05.31 14:03
|sell
|1188
|0.80
|1.2331
|1.2382
|1.2318
|2373
|2005.05.31 14:04
|sell
|1189
|1.60
|1.2334
|1.2385
|1.2321
|2374
|2005.05.31 19:13
|t/p
|1189
|1.60
|1.2321
|1.2385
|1.2321
|208.00
|54066.53
|2375
|2005.05.31 19:13
|close
|1188
|0.80
|1.2321
|1.2382
|1.2318
|80.00
|54146.53
|2376
|2005.05.31 19:13
|close
|1187
|0.40
|1.2321
|1.2379
|1.2315
|28.00
|54174.53
|2377
|2005.05.31 19:13
|close
|1186
|0.20
|1.2321
|1.2374
|1.2310
|4.00
|54178.53
|2378
|2005.05.31 19:13
|close
|1185
|0.10
|1.2321
|1.2370
|1.2306
|-2.00
|54176.53
|2379
|2005.06.01 12:15
|sell
|1190
|0.10
|1.2253
|1.2304
|1.2240
|2380
|2005.06.01 12:29
|t/p
|1190
|0.10
|1.2240
|1.2304
|1.2240
|13.00
|54189.53
|2381
|2005.06.01 12:29
|sell
|1191
|0.10
|1.2237
|1.2288
|1.2224
|2382
|2005.06.01 12:29
|sell
|1192
|0.20
|1.2242
|1.2293
|1.2229
|2383
|2005.06.01 13:18
|sell
|1193
|0.40
|1.2245
|1.2296
|1.2232
|2384
|2005.06.01 13:21
|sell
|1194
|0.80
|1.2250
|1.2301
|1.2237
|2385
|2005.06.01 13:35
|sell
|1195
|1.60
|1.2253
|1.2304
|1.2240
|2386
|2005.06.01 14:04
|t/p
|1195
|1.60
|1.2240
|1.2304
|1.2240
|208.00
|54397.53
|2387
|2005.06.01 14:04
|close
|1194
|0.80
|1.2240
|1.2301
|1.2237
|79.99
|54477.52
|2388
|2005.06.01 14:04
|close
|1193
|0.40
|1.2240
|1.2296
|1.2232
|20.00
|54497.52
|2389
|2005.06.01 14:04
|close
|1192
|0.20
|1.2240
|1.2293
|1.2229
|4.00
|54501.52
|2390
|2005.06.01 14:04
|close
|1191
|0.10
|1.2240
|1.2288
|1.2224
|-3.00
|54498.52
|2391
|2005.06.01 14:04
|sell
|1196
|0.10
|1.2237
|1.2288
|1.2224
|2392
|2005.06.01 15:03
|sell
|1197
|0.20
|1.2242
|1.2293
|1.2229
|2393
|2005.06.01 15:05
|sell
|1198
|0.40
|1.2245
|1.2296
|1.2232
|2394
|2005.06.01 15:44
|sell
|1199
|0.80
|1.2248
|1.2299
|1.2235
|2395
|2005.06.01 15:45
|sell
|1200
|1.60
|1.2252
|1.2303
|1.2239
|2396
|2005.06.01 16:08
|t/p
|1200
|1.60
|1.2239
|1.2303
|1.2239
|208.00
|54706.52
|2397
|2005.06.01 16:08
|close
|1199
|0.80
|1.2238
|1.2299
|1.2235
|80.00
|54786.52
|2398
|2005.06.01 16:08
|close
|1198
|0.40
|1.2238
|1.2296
|1.2232
|28.00
|54814.52
|2399
|2005.06.01 16:08
|close
|1197
|0.20
|1.2238
|1.2293
|1.2229
|8.00
|54822.52
|2400
|2005.06.01 16:08
|close
|1196
|0.10
|1.2238
|1.2288
|1.2224
|-1.00
|54821.52
|2401
|2005.06.01 16:08
|sell
|1201
|0.10
|1.2235
|1.2286
|1.2222
|2402
|2005.06.01 16:15
|sell
|1202
|0.20
|1.2239
|1.2290
|1.2226
|2403
|2005.06.01 16:16
|sell
|1203
|0.40
|1.2243
|1.2294
|1.2230
|2404
|2005.06.01 16:18
|sell
|1204
|0.80
|1.2246
|1.2297
|1.2233
|2405
|2005.06.01 16:18
|sell
|1205
|1.60
|1.2250
|1.2301
|1.2237
|2406
|2005.06.01 17:35
|t/p
|1205
|1.60
|1.2237
|1.2301
|1.2237
|208.00
|55029.52
|2407
|2005.06.01 17:35
|close
|1204
|0.80
|1.2237
|1.2297
|1.2233
|72.01
|55101.53
|2408
|2005.06.01 17:35
|close
|1203
|0.40
|1.2237
|1.2294
|1.2230
|24.00
|55125.53
|2409
|2005.06.01 17:35
|close
|1202
|0.20
|1.2237
|1.2290
|1.2226
|4.00
|55129.53
|2410
|2005.06.01 17:35
|close
|1201
|0.10
|1.2237
|1.2286
|1.2222
|-2.00
|55127.53
|2411
|2005.06.01 23:00
|sell
|1206
|0.10
|1.2177
|1.2228
|1.2164
|2412
|2005.06.01 23:01
|sell
|1207
|0.20
|1.2181
|1.2232
|1.2168
|2413
|2005.06.01 23:02
|sell
|1208
|0.40
|1.2184
|1.2235
|1.2171
|2414
|2005.06.01 23:03
|sell
|1209
|0.80
|1.2190
|1.2241
|1.2177
|2415
|2005.06.01 23:18
|sell
|1210
|1.60
|1.2194
|1.2245
|1.2181
|2416
|2005.06.02 03:41
|s/l
|1206
|0.10
|1.2228
|1.2228
|1.2164
|-50.54
|55077.00
|2417
|2005.06.02 03:41
|close
|1210
|1.60
|1.2230
|1.2245
|1.2181
|-568.58
|54508.42
|2418
|2005.06.02 03:41
|close
|1209
|0.80
|1.2230
|1.2241
|1.2177
|-316.29
|54192.13
|2419
|2005.06.02 03:41
|close
|1208
|0.40
|1.2230
|1.2235
|1.2171
|-182.14
|54009.99
|2420
|2005.06.02 03:41
|close
|1207
|0.20
|1.2230
|1.2232
|1.2168
|-97.07
|53912.92
|2421
|2005.06.02 14:15
|buy
|1211
|0.10
|1.2266
|1.2215
|1.2279
|2422
|2005.06.02 14:27
|buy
|1212
|0.20
|1.2263
|1.2212
|1.2276
|2423
|2005.06.02 15:12
|buy
|1213
|0.40
|1.2259
|1.2208
|1.2272
|2424
|2005.06.02 15:13
|buy
|1214
|0.80
|1.2256
|1.2205
|1.2269
|2425
|2005.06.02 15:15
|buy
|1215
|1.60
|1.2252
|1.2201
|1.2265
|2426
|2005.06.02 16:14
|t/p
|1215
|1.60
|1.2265
|1.2201
|1.2265
|208.00
|54120.92
|2427
|2005.06.02 16:14
|close
|1214
|0.80
|1.2267
|1.2205
|1.2269
|88.00
|54208.92
|2428
|2005.06.02 16:14
|close
|1213
|0.40
|1.2267
|1.2208
|1.2272
|32.00
|54240.92
|2429
|2005.06.02 16:14
|close
|1212
|0.20
|1.2267
|1.2212
|1.2276
|8.00
|54248.92
|2430
|2005.06.02 16:14
|close
|1211
|0.10
|1.2267
|1.2215
|1.2279
|1.00
|54249.92
|2431
|2005.06.03 20:15
|sell
|1216
|0.10
|1.2219
|1.2270
|1.2206
|2432
|2005.06.03 21:54
|sell
|1217
|0.20
|1.2223
|1.2274
|1.2210
|2433
|2005.06.03 22:05
|sell
|1218
|0.40
|1.2226
|1.2277
|1.2213
|2434
|2005.06.03 22:21
|sell
|1219
|0.80
|1.2230
|1.2281
|1.2217
|2435
|2005.06.03 22:59
|sell
|1220
|1.60
|1.2234
|1.2285
|1.2221
|2436
|2005.06.06 06:03
|s/l
|1216
|0.10
|1.2270
|1.2270
|1.2206
|-49.61
|54200.31
|2437
|2005.06.06 06:03
|close
|1220
|1.60
|1.2272
|1.2285
|1.2221
|-585.73
|53614.58
|2438
|2005.06.06 06:03
|close
|1219
|0.80
|1.2272
|1.2281
|1.2217
|-324.87
|53289.71
|2439
|2005.06.06 06:03
|close
|1218
|0.40
|1.2272
|1.2277
|1.2213
|-178.43
|53111.27
|2440
|2005.06.06 06:03
|close
|1217
|0.20
|1.2272
|1.2274
|1.2210
|-95.22
|53016.06
|2441
|2005.06.08 20:00
|sell
|1221
|0.10
|1.2238
|1.2289
|1.2225
|2442
|2005.06.08 20:12
|t/p
|1221
|0.10
|1.2225
|1.2289
|1.2225
|13.00
|53029.06
|2443
|2005.06.08 20:12
|sell
|1222
|0.10
|1.2221
|1.2272
|1.2208
|2444
|2005.06.08 20:14
|sell
|1223
|0.20
|1.2226
|1.2277
|1.2213
|2445
|2005.06.08 20:23
|t/p
|1223
|0.20
|1.2213
|1.2277
|1.2213
|26.00
|53055.06
|2446
|2005.06.08 20:23
|close
|1222
|0.10
|1.2213
|1.2272
|1.2208
|8.00
|53063.06
|2447
|2005.06.08 20:23
|sell
|1224
|0.10
|1.2210
|1.2261
|1.2197
|2448
|2005.06.08 20:25
|sell
|1225
|0.20
|1.2215
|1.2266
|1.2202
|2449
|2005.06.08 20:28
|sell
|1226
|0.40
|1.2218
|1.2269
|1.2205
|2450
|2005.06.08 20:35
|sell
|1227
|0.80
|1.2221
|1.2272
|1.2208
|2451
|2005.06.08 20:39
|sell
|1228
|1.60
|1.2226
|1.2277
|1.2213
|2452
|2005.06.09 08:41
|t/p
|1228
|1.60
|1.2213
|1.2277
|1.2213
|215.42
|53278.48
|2453
|2005.06.09 08:41
|close
|1227
|0.80
|1.2213
|1.2272
|1.2208
|67.71
|53346.19
|2454
|2005.06.09 08:41
|close
|1226
|0.40
|1.2213
|1.2269
|1.2205
|21.86
|53368.05
|2455
|2005.06.09 08:41
|close
|1225
|0.20
|1.2213
|1.2266
|1.2202
|4.93
|53372.98
|2456
|2005.06.09 08:41
|close
|1224
|0.10
|1.2213
|1.2261
|1.2197
|-2.54
|53370.44
|2457
|2005.06.10 16:45
|sell
|1229
|0.10
|1.2132
|1.2183
|1.2119
|2458
|2005.06.10 16:49
|t/p
|1229
|0.10
|1.2119
|1.2183
|1.2119
|13.00
|53383.44
|2459
|2005.06.10 16:49
|sell
|1230
|0.10
|1.2114
|1.2165
|1.2101
|2460
|2005.06.10 16:50
|sell
|1231
|0.20
|1.2121
|1.2172
|1.2108
|2461
|2005.06.10 16:51
|sell
|1232
|0.40
|1.2124
|1.2175
|1.2111
|2462
|2005.06.10 16:52
|sell
|1233
|0.80
|1.2127
|1.2178
|1.2114
|2463
|2005.06.10 17:06
|t/p
|1233
|0.80
|1.2114
|1.2178
|1.2114
|104.00
|53487.44
|2464
|2005.06.10 17:06
|close
|1232
|0.40
|1.2113
|1.2175
|1.2111
|44.00
|53531.44
|2465
|2005.06.10 17:06
|close
|1231
|0.20
|1.2113
|1.2172
|1.2108
|16.00
|53547.44
|2466
|2005.06.10 17:06
|close
|1230
|0.10
|1.2113
|1.2165
|1.2101
|1.00
|53548.44
|2467
|2005.06.10 17:06
|sell
|1234
|0.10
|1.2110
|1.2161
|1.2097
|2468
|2005.06.10 17:06
|sell
|1235
|0.20
|1.2113
|1.2164
|1.2100
|2469
|2005.06.10 17:08
|sell
|1236
|0.40
|1.2116
|1.2167
|1.2103
|2470
|2005.06.10 17:09
|sell
|1237
|0.80
|1.2120
|1.2171
|1.2107
|2471
|2005.06.10 17:24
|sell
|1238
|1.60
|1.2124
|1.2175
|1.2111
|2472
|2005.06.10 20:43
|t/p
|1238
|1.60
|1.2111
|1.2175
|1.2111
|208.00
|53756.44
|2473
|2005.06.10 20:43
|close
|1237
|0.80
|1.2110
|1.2171
|1.2107
|80.00
|53836.44
|2474
|2005.06.10 20:43
|close
|1236
|0.40
|1.2110
|1.2167
|1.2103
|24.00
|53860.44
|2475
|2005.06.10 20:43
|close
|1235
|0.20
|1.2110
|1.2164
|1.2100
|6.00
|53866.44
|2476
|2005.06.10 20:43
|close
|1234
|0.10
|1.2110
|1.2161
|1.2097
|0.00
|53866.44
|2477
|2005.06.10 20:43
|sell
|1239
|0.10
|1.2107
|1.2158
|1.2094
|2478
|2005.06.10 20:49
|sell
|1240
|0.20
|1.2111
|1.2162
|1.2098
|2479
|2005.06.10 20:53
|sell
|1241
|0.40
|1.2115
|1.2166
|1.2102
|2480
|2005.06.10 20:59
|sell
|1242
|0.80
|1.2120
|1.2171
|1.2107
|2481
|2005.06.10 22:14
|sell
|1243
|1.60
|1.2123
|1.2174
|1.2110
|2482
|2005.06.13 03:01
|t/p
|1243
|1.60
|1.2110
|1.2174
|1.2110
|230.27
|54096.71
|2483
|2005.06.13 03:01
|close
|1242
|0.80
|1.2108
|1.2171
|1.2107
|107.13
|54203.84
|2484
|2005.06.13 03:01
|close
|1241
|0.40
|1.2108
|1.2166
|1.2102
|33.57
|54237.41
|2485
|2005.06.13 03:01
|close
|1240
|0.20
|1.2108
|1.2162
|1.2098
|8.78
|54246.19
|2486
|2005.06.13 03:01
|close
|1239
|0.10
|1.2108
|1.2158
|1.2094
|0.39
|54246.58
|2487
|2005.06.14 00:15
|buy
|1244
|0.10
|1.2112
|1.2061
|1.2125
|2488
|2005.06.14 01:20
|buy
|1245
|0.20
|1.2108
|1.2057
|1.2121
|2489
|2005.06.14 01:32
|buy
|1246
|0.40
|1.2105
|1.2054
|1.2118
|2490
|2005.06.14 02:13
|t/p
|1246
|0.40
|1.2118
|1.2054
|1.2118
|52.00
|54298.58
|2491
|2005.06.14 02:13
|close
|1245
|0.20
|1.2119
|1.2057
|1.2121
|22.00
|54320.58
|2492
|2005.06.14 02:13
|close
|1244
|0.10
|1.2119
|1.2061
|1.2125
|7.00
|54327.58
|2493
|2005.06.14 16:30
|sell
|1247
|0.10
|1.2055
|1.2106
|1.2042
|2494
|2005.06.14 16:40
|t/p
|1247
|0.10
|1.2042
|1.2106
|1.2042
|13.00
|54340.58
|2495
|2005.06.14 16:40
|sell
|1248
|0.10
|1.2039
|1.2090
|1.2026
|2496
|2005.06.14 16:49
|sell
|1249
|0.20
|1.2042
|1.2093
|1.2029
|2497
|2005.06.14 16:49
|sell
|1250
|0.40
|1.2046
|1.2097
|1.2033
|2498
|2005.06.14 17:31
|sell
|1251
|0.80
|1.2050
|1.2101
|1.2037
|2499
|2005.06.14 17:35
|sell
|1252
|1.60
|1.2056
|1.2107
|1.2043
|2500
|2005.06.14 17:52
|t/p
|1252
|1.60
|1.2043
|1.2107
|1.2043
|208.00
|54548.58
|2501
|2005.06.14 17:52
|close
|1251
|0.80
|1.2042
|1.2101
|1.2037
|63.99
|54612.57
|2502
|2005.06.14 17:52
|close
|1250
|0.40
|1.2042
|1.2097
|1.2033
|16.00
|54628.57
|2503
|2005.06.14 17:52
|close
|1249
|0.20
|1.2042
|1.2093
|1.2029
|0.00
|54628.57
|2504
|2005.06.14 17:52
|close
|1248
|0.10
|1.2042
|1.2090
|1.2026
|-3.00
|54625.57
|2505
|2005.06.14 17:52
|sell
|1253
|0.10
|1.2039
|1.2090
|1.2026
|2506
|2005.06.14 18:04
|t/p
|1253
|0.10
|1.2026
|1.2090
|1.2026
|13.00
|54638.57
|2507
|2005.06.14 18:04
|sell
|1254
|0.10
|1.2021
|1.2072
|1.2008
|2508
|2005.06.14 18:05
|sell
|1255
|0.20
|1.2025
|1.2076
|1.2012
|2509
|2005.06.14 18:07
|sell
|1256
|0.40
|1.2028
|1.2079
|1.2015
|2510
|2005.06.14 18:18
|sell
|1257
|0.80
|1.2032
|1.2083
|1.2019
|2511
|2005.06.14 18:22
|sell
|1258
|1.60
|1.2036
|1.2087
|1.2023
|2512
|2005.06.15 01:18
|t/p
|1258
|1.60
|1.2023
|1.2087
|1.2023
|215.42
|54854.00
|2513
|2005.06.15 01:18
|close
|1257
|0.80
|1.2022
|1.2083
|1.2019
|83.71
|54937.71
|2514
|2005.06.15 01:18
|close
|1256
|0.40
|1.2022
|1.2079
|1.2015
|25.86
|54963.57
|2515
|2005.06.15 01:18
|close
|1255
|0.20
|1.2022
|1.2076
|1.2012
|6.93
|54970.49
|2516
|2005.06.15 01:18
|close
|1254
|0.10
|1.2022
|1.2072
|1.2008
|-0.54
|54969.96
|2517
|2005.06.15 20:30
|buy
|1259
|0.10
|1.2119
|1.2068
|1.2132
|2518
|2005.06.15 20:58
|buy
|1260
|0.20
|1.2116
|1.2065
|1.2129
|2519
|2005.06.15 21:20
|buy
|1261
|0.40
|1.2112
|1.2061
|1.2125
|2520
|2005.06.15 21:23
|buy
|1262
|0.80
|1.2108
|1.2057
|1.2121
|2521
|2005.06.15 23:19
|t/p
|1262
|0.80
|1.2121
|1.2057
|1.2121
|104.00
|55073.96
|2522
|2005.06.15 23:19
|close
|1261
|0.40
|1.2121
|1.2061
|1.2125
|36.00
|55109.96
|2523
|2005.06.15 23:19
|close
|1260
|0.20
|1.2121
|1.2065
|1.2129
|10.00
|55119.96
|2524
|2005.06.15 23:19
|close
|1259
|0.10
|1.2121
|1.2068
|1.2132
|2.00
|55121.96
|2525
|2005.06.16 16:00
|buy
|1263
|0.10
|1.2082
|1.2031
|1.2095
|2526
|2005.06.16 16:03
|t/p
|1263
|0.10
|1.2095
|1.2031
|1.2095
|13.00
|55134.96
|2527
|2005.06.16 16:03
|buy
|1264
|0.10
|1.2099
|1.2048
|1.2112
|2528
|2005.06.16 16:03
|buy
|1265
|0.20
|1.2095
|1.2044
|1.2108
|2529
|2005.06.16 16:07
|buy
|1266
|0.40
|1.2091
|1.2040
|1.2104
|2530
|2005.06.16 16:12
|buy
|1267
|0.80
|1.2087
|1.2036
|1.2100
|2531
|2005.06.16 16:13
|buy
|1268
|1.60
|1.2083
|1.2032
|1.2096
|2532
|2005.06.16 18:00
|t/p
|1268
|1.60
|1.2096
|1.2032
|1.2096
|208.00
|55342.96
|2533
|2005.06.16 18:00
|close
|1267
|0.80
|1.2096
|1.2036
|1.2100
|72.00
|55414.96
|2534
|2005.06.16 18:00
|close
|1266
|0.40
|1.2096
|1.2040
|1.2104
|20.00
|55434.96
|2535
|2005.06.16 18:00
|close
|1265
|0.20
|1.2096
|1.2044
|1.2108
|2.00
|55436.96
|2536
|2005.06.16 18:00
|close
|1264
|0.10
|1.2096
|1.2048
|1.2112
|-3.00
|55433.96
|2537
|2005.06.17 13:30
|buy
|1269
|0.10
|1.2186
|1.2135
|1.2199
|2538
|2005.06.17 13:32
|buy
|1270
|0.20
|1.2182
|1.2131
|1.2195
|2539
|2005.06.17 13:34
|buy
|1271
|0.40
|1.2178
|1.2127
|1.2191
|2540
|2005.06.17 13:34
|buy
|1272
|0.80
|1.2174
|1.2123
|1.2187
|2541
|2005.06.17 13:41
|buy
|1273
|1.60
|1.2171
|1.2120
|1.2184
|2542
|2005.06.17 14:30
|t/p
|1273
|1.60
|1.2184
|1.2120
|1.2184
|208.00
|55641.96
|2543
|2005.06.17 14:30
|close
|1272
|0.80
|1.2184
|1.2123
|1.2187
|80.00
|55721.96
|2544
|2005.06.17 14:30
|close
|1271
|0.40
|1.2184
|1.2127
|1.2191
|24.00
|55745.96
|2545
|2005.06.17 14:30
|close
|1270
|0.20
|1.2184
|1.2131
|1.2195
|4.00
|55749.96
|2546
|2005.06.17 14:30
|close
|1269
|0.10
|1.2184
|1.2135
|1.2199
|-2.00
|55747.96
|2547
|2005.06.17 14:45
|buy
|1274
|0.10
|1.2193
|1.2142
|1.2206
|2548
|2005.06.17 14:45
|buy
|1275
|0.20
|1.2189
|1.2138
|1.2202
|2549
|2005.06.17 14:46
|buy
|1276
|0.40
|1.2186
|1.2135
|1.2199
|2550
|2005.06.17 14:51
|buy
|1277
|0.80
|1.2174
|1.2123
|1.2187
|2551
|2005.06.17 14:51
|t/p
|1277
|0.80
|1.2187
|1.2123
|1.2187
|104.00
|55851.96
|2552
|2005.06.17 14:51
|close
|1276
|0.40
|1.2188
|1.2135
|1.2199
|8.00
|55859.96
|2553
|2005.06.17 14:51
|close
|1275
|0.20
|1.2188
|1.2138
|1.2202
|-2.00
|55857.96
|2554
|2005.06.17 14:51
|close
|1274
|0.10
|1.2188
|1.2142
|1.2206
|-5.00
|55852.96
|2555
|2005.06.17 14:51
|buy
|1278
|0.10
|1.2191
|1.2140
|1.2204
|2556
|2005.06.17 14:52
|buy
|1279
|0.20
|1.2174
|1.2123
|1.2187
|2557
|2005.06.17 14:52
|buy
|1280
|0.40
|1.2171
|1.2120
|1.2184
|2558
|2005.06.17 14:58
|buy
|1281
|0.80
|1.2165
|1.2114
|1.2178
|2559
|2005.06.17 15:36
|t/p
|1281
|0.80
|1.2178
|1.2114
|1.2178
|104.00
|55956.96
|2560
|2005.06.17 15:36
|close
|1280
|0.40
|1.2178
|1.2120
|1.2184
|28.00
|55984.96
|2561
|2005.06.17 15:36
|close
|1279
|0.20
|1.2178
|1.2123
|1.2187
|8.00
|55992.96
|2562
|2005.06.17 15:36
|close
|1278
|0.10
|1.2178
|1.2140
|1.2204
|-13.00
|55979.96
|2563
|2005.06.17 15:36
|buy
|1282
|0.10
|1.2181
|1.2130
|1.2194
|2564
|2005.06.17 15:40
|buy
|1283
|0.20
|1.2178
|1.2127
|1.2191
|2565
|2005.06.17 15:45
|buy
|1284
|0.40
|1.2169
|1.2118
|1.2182
|2566
|2005.06.17 15:48
|buy
|1285
|0.80
|1.2164
|1.2113
|1.2177
|2567
|2005.06.17 16:03
|t/p
|1285
|0.80
|1.2177
|1.2113
|1.2177
|104.00
|56083.96
|2568
|2005.06.17 16:03
|close
|1284
|0.40
|1.2177
|1.2118
|1.2182
|32.00
|56115.96
|2569
|2005.06.17 16:03
|close
|1283
|0.20
|1.2177
|1.2127
|1.2191
|-2.00
|56113.96
|2570
|2005.06.17 16:03
|close
|1282
|0.10
|1.2177
|1.2130
|1.2194
|-4.00
|56109.96
|2571
|2005.06.17 16:03
|buy
|1286
|0.10
|1.2180
|1.2129
|1.2193
|2572
|2005.06.17 16:04
|t/p
|1286
|0.10
|1.2193
|1.2129
|1.2193
|13.00
|56122.96
|2573
|2005.06.17 16:04
|buy
|1287
|0.10
|1.2197
|1.2146
|1.2210
|2574
|2005.06.17 16:05
|buy
|1288
|0.20
|1.2188
|1.2137
|1.2201
|2575
|2005.06.17 16:25
|t/p
|1288
|0.20
|1.2201
|1.2137
|1.2201
|26.00
|56148.96
|2576
|2005.06.17 16:25
|close
|1287
|0.10
|1.2201
|1.2146
|1.2210
|4.00
|56152.96
|2577
|2005.06.17 17:00
|buy
|1289
|0.10
|1.2232
|1.2181
|1.2245
|2578
|2005.06.17 17:00
|buy
|1290
|0.20
|1.2227
|1.2176
|1.2240
|2579
|2005.06.17 17:01
|buy
|1291
|0.40
|1.2223
|1.2172
|1.2236
|2580
|2005.06.17 17:15
|t/p
|1291
|0.40
|1.2236
|1.2172
|1.2236
|52.00
|56204.96
|2581
|2005.06.17 17:15
|close
|1290
|0.20
|1.2236
|1.2176
|1.2240
|18.00
|56222.96
|2582
|2005.06.17 17:15
|close
|1289
|0.10
|1.2236
|1.2181
|1.2245
|4.00
|56226.96
|2583
|2005.06.17 17:15
|buy
|1292
|0.10
|1.2239
|1.2188
|1.2252
|2584
|2005.06.17 17:36
|buy
|1293
|0.20
|1.2236
|1.2185
|1.2249
|2585
|2005.06.17 18:54
|t/p
|1293
|0.20
|1.2249
|1.2185
|1.2249
|26.00
|56252.96
|2586
|2005.06.17 18:54
|close
|1292
|0.10
|1.2249
|1.2188
|1.2252
|10.00
|56262.96
|2587
|2005.06.17 18:54
|buy
|1294
|0.10
|1.2252
|1.2201
|1.2265
|2588
|2005.06.17 18:55
|buy
|1295
|0.20
|1.2247
|1.2196
|1.2260
|2589
|2005.06.17 18:59
|buy
|1296
|0.40
|1.2243
|1.2192
|1.2256
|2590
|2005.06.17 20:09
|t/p
|1296
|0.40
|1.2256
|1.2192
|1.2256
|52.00
|56314.96
|2591
|2005.06.17 20:09
|close
|1295
|0.20
|1.2257
|1.2196
|1.2260
|20.00
|56334.96
|2592
|2005.06.17 20:09
|close
|1294
|0.10
|1.2257
|1.2201
|1.2265
|5.00
|56339.96
|2593
|2005.06.17 20:09
|buy
|1297
|0.10
|1.2260
|1.2209
|1.2273
|2594
|2005.06.17 20:09
|buy
|1298
|0.20
|1.2257
|1.2206
|1.2270
|2595
|2005.06.17 20:13
|t/p
|1298
|0.20
|1.2270
|1.2206
|1.2270
|26.00
|56365.96
|2596
|2005.06.17 20:13
|close
|1297
|0.10
|1.2271
|1.2209
|1.2273
|11.00
|56376.96
|2597
|2005.06.17 20:13
|buy
|1299
|0.10
|1.2274
|1.2223
|1.2287
|2598
|2005.06.17 20:25
|buy
|1300
|0.20
|1.2270
|1.2219
|1.2283
|2599
|2005.06.17 22:10
|t/p
|1300
|0.20
|1.2283
|1.2219
|1.2283
|26.00
|56402.96
|2600
|2005.06.17 22:10
|close
|1299
|0.10
|1.2283
|1.2223
|1.2287
|9.00
|56411.96
|2601
|2005.06.17 22:10
|buy
|1301
|0.10
|1.2286
|1.2235
|1.2299
|2602
|2005.06.20 00:00
|s/l
|1301
|0.10
|1.2235
|1.2235
|1.2299
|-54.29
|56357.67
|2603
|2005.06.20 00:00
|buy
|1302
|0.10
|1.2193
|1.2142
|1.2206
|2604
|2005.06.20 00:17
|buy
|1303
|0.20
|1.2190
|1.2139
|1.2203
|2605
|2005.06.20 00:20
|buy
|1304
|0.40
|1.2185
|1.2134
|1.2198
|2606
|2005.06.20 00:53
|t/p
|1304
|0.40
|1.2198
|1.2134
|1.2198
|52.00
|56409.67
|2607
|2005.06.20 00:53
|close
|1303
|0.20
|1.2199
|1.2139
|1.2203
|18.00
|56427.67
|2608
|2005.06.20 00:53
|close
|1302
|0.10
|1.2199
|1.2142
|1.2206
|6.00
|56433.67
|2609
|2005.06.20 16:30
|sell
|1305
|0.10
|1.2136
|1.2187
|1.2123
|2610
|2005.06.20 17:10
|sell
|1306
|0.20
|1.2139
|1.2190
|1.2126
|2611
|2005.06.20 18:13
|sell
|1307
|0.40
|1.2144
|1.2195
|1.2131
|2612
|2005.06.20 18:20
|sell
|1308
|0.80
|1.2147
|1.2198
|1.2134
|2613
|2005.06.20 18:53
|sell
|1309
|1.60
|1.2150
|1.2201
|1.2137
|2614
|2005.06.21 01:54
|t/p
|1309
|1.60
|1.2137
|1.2201
|1.2137
|215.42
|56649.09
|2615
|2005.06.21 01:54
|close
|1308
|0.80
|1.2135
|1.2198
|1.2134
|99.71
|56748.80
|2616
|2005.06.21 01:54
|close
|1307
|0.40
|1.2135
|1.2195
|1.2131
|37.86
|56786.66
|2617
|2005.06.21 01:54
|close
|1306
|0.20
|1.2135
|1.2190
|1.2126
|8.93
|56795.59
|2618
|2005.06.21 01:54
|close
|1305
|0.10
|1.2135
|1.2187
|1.2123
|1.46
|56797.05
|2619
|2005.06.21 14:15
|sell
|1310
|0.10
|1.2090
|1.2141
|1.2077
|2620
|2005.06.21 14:20
|sell
|1311
|0.20
|1.2095
|1.2146
|1.2082
|2621
|2005.06.21 14:31
|sell
|1312
|0.40
|1.2099
|1.2150
|1.2086
|2622
|2005.06.21 14:58
|sell
|1313
|0.80
|1.2102
|1.2153
|1.2089
|2623
|2005.06.21 15:00
|sell
|1314
|1.60
|1.2105
|1.2156
|1.2092
|2624
|2005.06.21 16:39
|t/p
|1314
|1.60
|1.2092
|1.2156
|1.2092
|208.00
|57005.05
|2625
|2005.06.21 16:39
|close
|1313
|0.80
|1.2092
|1.2153
|1.2089
|80.00
|57085.05
|2626
|2005.06.21 16:39
|close
|1312
|0.40
|1.2092
|1.2150
|1.2086
|28.00
|57113.05
|2627
|2005.06.21 16:39
|close
|1311
|0.20
|1.2092
|1.2146
|1.2082
|6.00
|57119.05
|2628
|2005.06.21 16:39
|close
|1310
|0.10
|1.2092
|1.2141
|1.2077
|-2.00
|57117.05
|2629
|2005.06.21 20:15
|buy
|1315
|0.10
|1.2157
|1.2106
|1.2170
|2630
|2005.06.21 20:29
|t/p
|1315
|0.10
|1.2170
|1.2106
|1.2170
|13.00
|57130.05
|2631
|2005.06.21 20:29
|buy
|1316
|0.10
|1.2174
|1.2123
|1.2187
|2632
|2005.06.21 20:32
|buy
|1317
|0.20
|1.2170
|1.2119
|1.2183
|2633
|2005.06.21 22:48
|t/p
|1317
|0.20
|1.2183
|1.2119
|1.2183
|26.00
|57156.05
|2634
|2005.06.21 22:48
|close
|1316
|0.10
|1.2183
|1.2123
|1.2187
|9.00
|57165.05
|2635
|2005.06.21 23:45
|buy
|1318
|0.10
|1.2174
|1.2123
|1.2187
|2636
|2005.06.22 00:03
|buy
|1319
|0.20
|1.2170
|1.2119
|1.2183
|2637
|2005.06.22 00:03
|buy
|1320
|0.40
|1.2167
|1.2116
|1.2180
|2638
|2005.06.22 01:36
|t/p
|1320
|0.40
|1.2180
|1.2116
|1.2180
|52.00
|57217.05
|2639
|2005.06.22 01:36
|close
|1319
|0.20
|1.2181
|1.2119
|1.2183
|22.00
|57239.05
|2640
|2005.06.22 01:36
|close
|1318
|0.10
|1.2181
|1.2123
|1.2187
|5.90
|57244.95
|2641
|2005.06.22 16:30
|sell
|1321
|0.10
|1.2128
|1.2179
|1.2115
|2642
|2005.06.22 16:31
|sell
|1322
|0.20
|1.2132
|1.2183
|1.2119
|2643
|2005.06.22 16:54
|sell
|1323
|0.40
|1.2136
|1.2187
|1.2123
|2644
|2005.06.22 17:30
|sell
|1324
|0.80
|1.2141
|1.2192
|1.2128
|2645
|2005.06.22 17:38
|t/p
|1324
|0.80
|1.2128
|1.2192
|1.2128
|104.00
|57348.95
|2646
|2005.06.22 17:38
|close
|1323
|0.40
|1.2127
|1.2187
|1.2123
|36.00
|57384.95
|2647
|2005.06.22 17:38
|close
|1322
|0.20
|1.2127
|1.2183
|1.2119
|10.00
|57394.95
|2648
|2005.06.22 17:38
|close
|1321
|0.10
|1.2127
|1.2179
|1.2115
|1.00
|57395.95
|2649
|2005.06.23 15:15
|sell
|1325
|0.10
|1.2044
|1.2095
|1.2031
|2650
|2005.06.23 15:27
|sell
|1326
|0.20
|1.2050
|1.2101
|1.2037
|2651
|2005.06.23 15:29
|sell
|1327
|0.40
|1.2053
|1.2104
|1.2040
|2652
|2005.06.23 16:34
|t/p
|1327
|0.40
|1.2040
|1.2104
|1.2040
|52.00
|57447.95
|2653
|2005.06.23 16:34
|close
|1326
|0.20
|1.2040
|1.2101
|1.2037
|20.00
|57467.95
|2654
|2005.06.23 16:34
|close
|1325
|0.10
|1.2040
|1.2095
|1.2031
|4.00
|57471.95
|2655
|2005.06.28 11:45
|sell
|1328
|0.10
|1.2094
|1.2145
|1.2081
|2656
|2005.06.28 12:00
|sell
|1329
|0.20
|1.2097
|1.2148
|1.2084
|2657
|2005.06.28 12:17
|sell
|1330
|0.40
|1.2101
|1.2152
|1.2088
|2658
|2005.06.28 12:18
|sell
|1331
|0.80
|1.2104
|1.2155
|1.2091
|2659
|2005.06.28 12:21
|sell
|1332
|1.60
|1.2108
|1.2159
|1.2095
|2660
|2005.06.28 13:58
|t/p
|1332
|1.60
|1.2095
|1.2159
|1.2095
|208.00
|57679.95
|2661
|2005.06.28 13:58
|close
|1331
|0.80
|1.2095
|1.2155
|1.2091
|72.00
|57751.95
|2662
|2005.06.28 13:58
|close
|1330
|0.40
|1.2095
|1.2152
|1.2088
|24.00
|57775.95
|2663
|2005.06.28 13:58
|close
|1329
|0.20
|1.2095
|1.2148
|1.2084
|4.00
|57779.95
|2664
|2005.06.28 13:58
|close
|1328
|0.10
|1.2095
|1.2145
|1.2081
|-1.00
|57778.95
|2665
|2005.06.28 15:00
|sell
|1333
|0.10
|1.2089
|1.2140
|1.2076
|2666
|2005.06.28 15:11
|t/p
|1333
|0.10
|1.2076
|1.2140
|1.2076
|13.00
|57791.95
|2667
|2005.06.28 15:11
|sell
|1334
|0.10
|1.2072
|1.2123
|1.2059
|2668
|2005.06.28 15:13
|sell
|1335
|0.20
|1.2077
|1.2128
|1.2064
|2669
|2005.06.28 15:20
|sell
|1336
|0.40
|1.2081
|1.2132
|1.2068
|2670
|2005.06.28 15:53
|sell
|1337
|0.80
|1.2084
|1.2135
|1.2071
|2671
|2005.06.28 16:06
|sell
|1338
|1.60
|1.2090
|1.2141
|1.2077
|2672
|2005.06.28 16:26
|t/p
|1338
|1.60
|1.2077
|1.2141
|1.2077
|208.00
|57999.95
|2673
|2005.06.28 16:26
|close
|1337
|0.80
|1.2075
|1.2135
|1.2071
|72.00
|58071.95
|2674
|2005.06.28 16:26
|close
|1336
|0.40
|1.2075
|1.2132
|1.2068
|24.00
|58095.95
|2675
|2005.06.28 16:26
|close
|1335
|0.20
|1.2075
|1.2128
|1.2064
|4.00
|58099.95
|2676
|2005.06.28 16:26
|close
|1334
|0.10
|1.2075
|1.2123
|1.2059
|-3.00
|58096.95
|2677
|2005.07.01 17:30
|sell
|1339
|0.10
|1.1973
|1.2024
|1.1960
|2678
|2005.07.01 17:36
|sell
|1340
|0.20
|1.1976
|1.2027
|1.1963
|2679
|2005.07.01 17:47
|t/p
|1340
|0.20
|1.1963
|1.2027
|1.1963
|26.00
|58122.95
|2680
|2005.07.01 17:47
|close
|1339
|0.10
|1.1962
|1.2024
|1.1960
|11.00
|58133.95
|2681
|2005.07.01 17:47
|sell
|1341
|0.10
|1.1959
|1.2010
|1.1946
|2682
|2005.07.01 17:47
|sell
|1342
|0.20
|1.1962
|1.2013
|1.1949
|2683
|2005.07.01 18:06
|t/p
|1341
|0.10
|1.1946
|1.2010
|1.1946
|13.00
|58146.95
|2684
|2005.07.01 18:06
|t/p
|1342
|0.20
|1.1949
|1.2013
|1.1949
|26.00
|58172.95
|2685
|2005.07.01 18:06
|sell
|1343
|0.10
|1.1941
|1.1992
|1.1928
|2686
|2005.07.01 18:06
|sell
|1344
|0.20
|1.1946
|1.1997
|1.1933
|2687
|2005.07.01 18:06
|sell
|1345
|0.40
|1.1951
|1.2002
|1.1938
|2688
|2005.07.01 18:19
|sell
|1346
|0.80
|1.1954
|1.2005
|1.1941
|2689
|2005.07.01 18:22
|sell
|1347
|1.60
|1.1957
|1.2008
|1.1944
|2690
|2005.07.01 20:30
|t/p
|1347
|1.60
|1.1944
|1.2008
|1.1944
|208.00
|58380.95
|2691
|2005.07.01 20:30
|close
|1346
|0.80
|1.1943
|1.2005
|1.1941
|88.00
|58468.95
|2692
|2005.07.01 20:30
|close
|1345
|0.40
|1.1943
|1.2002
|1.1938
|32.00
|58500.95
|2693
|2005.07.01 20:30
|close
|1344
|0.20
|1.1943
|1.1997
|1.1933
|6.00
|58506.95
|2694
|2005.07.01 20:30
|close
|1343
|0.10
|1.1943
|1.1992
|1.1928
|-2.00
|58504.95
|2695
|2005.07.01 20:30
|sell
|1348
|0.10
|1.1940
|1.1991
|1.1927
|2696
|2005.07.01 20:31
|sell
|1349
|0.20
|1.1943
|1.1994
|1.1930
|2697
|2005.07.01 20:57
|sell
|1350
|0.40
|1.1947
|1.1998
|1.1934
|2698
|2005.07.01 21:04
|sell
|1351
|0.80
|1.1952
|1.2003
|1.1939
|2699
|2005.07.01 22:24
|sell
|1352
|1.60
|1.1955
|1.2006
|1.1942
|2700
|2005.07.04 00:00
|t/p
|1350
|0.40
|1.1934
|1.1998
|1.1934
|57.57
|58562.52
|2701
|2005.07.04 00:00
|t/p
|1351
|0.80
|1.1939
|1.2003
|1.1939
|115.14
|58677.66
|2702
|2005.07.04 00:00
|t/p
|1352
|1.60
|1.1942
|1.2006
|1.1942
|230.27
|58907.93
|2703
|2005.07.04 00:00
|close
|1349
|0.20
|1.1931
|1.1994
|1.1930
|26.78
|58934.71
|2704
|2005.07.04 00:00
|close
|1348
|0.10
|1.1931
|1.1991
|1.1927
|10.39
|58945.11
|2705
|2005.07.04 00:00
|sell
|1353
|0.10
|1.1928
|1.1979
|1.1915
|2706
|2005.07.04 00:00
|sell
|1354
|0.20
|1.1933
|1.1984
|1.1920
|2707
|2005.07.04 00:03
|t/p
|1354
|0.20
|1.1920
|1.1984
|1.1920
|26.00
|58971.11
|2708
|2005.07.04 00:03
|close
|1353
|0.10
|1.1916
|1.1979
|1.1915
|12.00
|58983.11
|2709
|2005.07.04 00:03
|sell
|1355
|0.10
|1.1913
|1.1964
|1.1900
|2710
|2005.07.04 00:04
|sell
|1356
|0.20
|1.1918
|1.1969
|1.1905
|2711
|2005.07.04 00:51
|sell
|1357
|0.40
|1.1922
|1.1973
|1.1909
|2712
|2005.07.04 00:52
|sell
|1358
|0.80
|1.1925
|1.1976
|1.1912
|2713
|2005.07.04 00:52
|sell
|1359
|1.60
|1.1929
|1.1980
|1.1916
|2714
|2005.07.04 04:43
|t/p
|1359
|1.60
|1.1916
|1.1980
|1.1916
|208.00
|59191.11
|2715
|2005.07.04 04:43
|close
|1358
|0.80
|1.1915
|1.1976
|1.1912
|80.01
|59271.12
|2716
|2005.07.04 04:43
|close
|1357
|0.40
|1.1915
|1.1973
|1.1909
|28.00
|59299.12
|2717
|2005.07.04 04:43
|close
|1356
|0.20
|1.1915
|1.1969
|1.1905
|6.00
|59305.12
|2718
|2005.07.04 04:43
|close
|1355
|0.10
|1.1915
|1.1964
|1.1900
|-2.00
|59303.12
|2719
|2005.07.07 12:00
|buy
|1360
|0.10
|1.1993
|1.1942
|1.2006
|2720
|2005.07.07 12:01
|buy
|1361
|0.20
|1.1988
|1.1937
|1.2001
|2721
|2005.07.07 12:02
|buy
|1362
|0.40
|1.1982
|1.1931
|1.1995
|2722
|2005.07.07 12:11
|t/p
|1362
|0.40
|1.1995
|1.1931
|1.1995
|52.00
|59355.12
|2723
|2005.07.07 12:11
|close
|1361
|0.20
|1.1995
|1.1937
|1.2001
|14.00
|59369.12
|2724
|2005.07.07 12:11
|close
|1360
|0.10
|1.1995
|1.1942
|1.2006
|2.00
|59371.12
|2725
|2005.07.07 12:11
|buy
|1363
|0.10
|1.1998
|1.1947
|1.2011
|2726
|2005.07.07 12:11
|buy
|1364
|0.20
|1.1993
|1.1942
|1.2006
|2727
|2005.07.07 12:17
|buy
|1365
|0.40
|1.1989
|1.1938
|1.2002
|2728
|2005.07.07 12:18
|buy
|1366
|0.80
|1.1983
|1.1932
|1.1996
|2729
|2005.07.07 12:21
|t/p
|1366
|0.80
|1.1996
|1.1932
|1.1996
|104.00
|59475.12
|2730
|2005.07.07 12:21
|close
|1365
|0.40
|1.1996
|1.1938
|1.2002
|28.00
|59503.12
|2731
|2005.07.07 12:21
|close
|1364
|0.20
|1.1996
|1.1942
|1.2006
|6.00
|59509.12
|2732
|2005.07.07 12:21
|close
|1363
|0.10
|1.1996
|1.1947
|1.2011
|-2.00
|59507.12
|2733
|2005.07.07 12:21
|buy
|1367
|0.10
|1.1999
|1.1948
|1.2012
|2734
|2005.07.07 12:22
|buy
|1368
|0.20
|1.1995
|1.1944
|1.2008
|2735
|2005.07.07 12:23
|buy
|1369
|0.40
|1.1990
|1.1939
|1.2003
|2736
|2005.07.07 12:25
|buy
|1370
|0.80
|1.1986
|1.1935
|1.1999
|2737
|2005.07.07 12:26
|buy
|1371
|1.60
|1.1982
|1.1931
|1.1995
|2738
|2005.07.07 12:31
|t/p
|1371
|1.60
|1.1995
|1.1931
|1.1995
|208.00
|59715.12
|2739
|2005.07.07 12:31
|close
|1370
|0.80
|1.1996
|1.1935
|1.1999
|80.00
|59795.12
|2740
|2005.07.07 12:31
|close
|1369
|0.40
|1.1996
|1.1939
|1.2003
|24.00
|59819.12
|2741
|2005.07.07 12:31
|close
|1368
|0.20
|1.1996
|1.1944
|1.2008
|2.00
|59821.12
|2742
|2005.07.07 12:31
|close
|1367
|0.10
|1.1996
|1.1948
|1.2012
|-3.00
|59818.12
|2743
|2005.07.07 12:31
|buy
|1372
|0.10
|1.1999
|1.1948
|1.2012
|2744
|2005.07.07 12:31
|buy
|1373
|0.20
|1.1994
|1.1943
|1.2007
|2745
|2005.07.07 12:33
|t/p
|1373
|0.20
|1.2007
|1.1943
|1.2007
|26.00
|59844.12
|2746
|2005.07.07 12:33
|close
|1372
|0.10
|1.2008
|1.1948
|1.2012
|9.00
|59853.12
|2747
|2005.07.07 12:33
|buy
|1374
|0.10
|1.2011
|1.1960
|1.2024
|2748
|2005.07.07 12:33
|buy
|1375
|0.20
|1.2008
|1.1957
|1.2021
|2749
|2005.07.07 12:36
|buy
|1376
|0.40
|1.2003
|1.1952
|1.2016
|2750
|2005.07.07 12:38
|buy
|1377
|0.80
|1.1999
|1.1948
|1.2012
|2751
|2005.07.07 12:56
|buy
|1378
|1.60
|1.1994
|1.1943
|1.2007
|2752
|2005.07.07 14:06
|s/l
|1374
|0.10
|1.1960
|1.1960
|1.2024
|-51.00
|59802.12
|2753
|2005.07.07 14:06
|close
|1378
|1.60
|1.1960
|1.1943
|1.2007
|-544.00
|59258.12
|2754
|2005.07.07 14:06
|close
|1377
|0.80
|1.1960
|1.1948
|1.2012
|-312.00
|58946.12
|2755
|2005.07.07 14:06
|close
|1376
|0.40
|1.1960
|1.1952
|1.2016
|-172.00
|58774.12
|2756
|2005.07.07 14:06
|close
|1375
|0.20
|1.1960
|1.1957
|1.2021
|-96.00
|58678.12
|2757
|2005.07.07 14:06
|buy
|1379
|0.10
|1.1963
|1.1912
|1.1976
|2758
|2005.07.07 14:09
|buy
|1380
|0.20
|1.1959
|1.1908
|1.1972
|2759
|2005.07.07 14:10
|buy
|1381
|0.40
|1.1954
|1.1903
|1.1967
|2760
|2005.07.07 14:22
|buy
|1382
|0.80
|1.1950
|1.1899
|1.1963
|2761
|2005.07.07 14:24
|buy
|1383
|1.60
|1.1947
|1.1896
|1.1960
|2762
|2005.07.07 14:27
|t/p
|1383
|1.60
|1.1960
|1.1896
|1.1960
|208.00
|58886.12
|2763
|2005.07.07 14:27
|close
|1382
|0.80
|1.1960
|1.1899
|1.1963
|80.00
|58966.12
|2764
|2005.07.07 14:27
|close
|1381
|0.40
|1.1960
|1.1903
|1.1967
|24.00
|58990.12
|2765
|2005.07.07 14:27
|close
|1380
|0.20
|1.1960
|1.1908
|1.1972
|2.00
|58992.12
|2766
|2005.07.07 14:27
|close
|1379
|0.10
|1.1960
|1.1912
|1.1976
|-3.00
|58989.12
|2767
|2005.07.07 19:00
|sell
|1384
|0.10
|1.1930
|1.1981
|1.1917
|2768
|2005.07.07 19:41
|sell
|1385
|0.20
|1.1934
|1.1985
|1.1921
|2769
|2005.07.07 19:41
|sell
|1386
|0.40
|1.1938
|1.1989
|1.1925
|2770
|2005.07.07 19:41
|sell
|1387
|0.80
|1.1943
|1.1994
|1.1930
|2771
|2005.07.07 19:41
|sell
|1388
|1.60
|1.1947
|1.1998
|1.1934
|2772
|2005.07.08 02:12
|t/p
|1388
|1.60
|1.1934
|1.1998
|1.1934
|215.42
|59204.54
|2773
|2005.07.08 02:12
|close
|1387
|0.80
|1.1934
|1.1994
|1.1930
|75.71
|59280.25
|2774
|2005.07.08 02:12
|close
|1386
|0.40
|1.1934
|1.1989
|1.1925
|17.86
|59298.11
|2775
|2005.07.08 02:12
|close
|1385
|0.20
|1.1934
|1.1985
|1.1921
|0.93
|59299.04
|2776
|2005.07.08 02:12
|close
|1384
|0.10
|1.1934
|1.1981
|1.1917
|-3.54
|59295.50
|2777
|2005.07.11 19:45
|buy
|1389
|0.10
|1.2074
|1.2023
|1.2087
|2778
|2005.07.11 21:08
|buy
|1390
|0.20
|1.2071
|1.2020
|1.2084
|2779
|2005.07.11 21:15
|buy
|1391
|0.40
|1.2068
|1.2017
|1.2081
|2780
|2005.07.11 22:06
|buy
|1392
|0.80
|1.2064
|1.2013
|1.2077
|2781
|2005.07.12 01:46
|buy
|1393
|1.60
|1.2059
|1.2008
|1.2072
|2782
|2005.07.12 03:28
|t/p
|1393
|1.60
|1.2072
|1.2008
|1.2072
|208.00
|59503.50
|2783
|2005.07.12 03:28
|close
|1392
|0.80
|1.2073
|1.2013
|1.2077
|63.22
|59566.72
|2784
|2005.07.12 03:28
|close
|1391
|0.40
|1.2073
|1.2017
|1.2081
|15.61
|59582.34
|2785
|2005.07.12 03:28
|close
|1390
|0.20
|1.2073
|1.2020
|1.2084
|1.81
|59584.14
|2786
|2005.07.12 03:28
|close
|1389
|0.10
|1.2073
|1.2023
|1.2087
|-2.10
|59582.05
|2787
|2005.07.12 06:15
|buy
|1394
|0.10
|1.2149
|1.2098
|1.2162
|2788
|2005.07.12 06:27
|t/p
|1394
|0.10
|1.2162
|1.2098
|1.2162
|13.00
|59595.05
|2789
|2005.07.12 06:27
|buy
|1395
|0.10
|1.2170
|1.2119
|1.2183
|2790
|2005.07.12 06:35
|buy
|1396
|0.20
|1.2166
|1.2115
|1.2179
|2791
|2005.07.12 06:40
|buy
|1397
|0.40
|1.2162
|1.2111
|1.2175
|2792
|2005.07.12 06:48
|buy
|1398
|0.80
|1.2159
|1.2108
|1.2172
|2793
|2005.07.12 07:57
|buy
|1399
|1.60
|1.2154
|1.2103
|1.2167
|2794
|2005.07.12 08:46
|t/p
|1399
|1.60
|1.2167
|1.2103
|1.2167
|208.00
|59803.05
|2795
|2005.07.12 08:46
|close
|1398
|0.80
|1.2168
|1.2108
|1.2172
|72.01
|59875.06
|2796
|2005.07.12 08:46
|close
|1397
|0.40
|1.2168
|1.2111
|1.2175
|24.00
|59899.06
|2797
|2005.07.12 08:46
|close
|1396
|0.20
|1.2168
|1.2115
|1.2179
|4.00
|59903.06
|2798
|2005.07.12 08:46
|close
|1395
|0.10
|1.2168
|1.2119
|1.2183
|-2.00
|59901.06
|2799
|2005.07.12 08:46
|buy
|1400
|0.10
|1.2171
|1.2120
|1.2184
|2800
|2005.07.12 08:46
|buy
|1401
|0.20
|1.2166
|1.2115
|1.2179
|2801
|2005.07.12 09:02
|buy
|1402
|0.40
|1.2163
|1.2112
|1.2176
|2802
|2005.07.12 09:20
|t/p
|1402
|0.40
|1.2176
|1.2112
|1.2176
|52.00
|59953.06
|2803
|2005.07.12 09:20
|close
|1401
|0.20
|1.2176
|1.2115
|1.2179
|20.00
|59973.06
|2804
|2005.07.12 09:20
|close
|1400
|0.10
|1.2176
|1.2120
|1.2184
|5.00
|59978.06
|2805
|2005.07.12 09:20
|buy
|1403
|0.10
|1.2179
|1.2128
|1.2192
|2806
|2005.07.12 09:25
|t/p
|1403
|0.10
|1.2192
|1.2128
|1.2192
|13.00
|59991.06
|2807
|2005.07.12 09:25
|buy
|1404
|0.10
|1.2195
|1.2144
|1.2208
|2808
|2005.07.12 09:25
|buy
|1405
|0.20
|1.2192
|1.2141
|1.2205
|2809
|2005.07.12 09:29
|buy
|1406
|0.40
|1.2188
|1.2137
|1.2201
|2810
|2005.07.12 09:30
|buy
|1407
|0.80
|1.2185
|1.2134
|1.2198
|2811
|2005.07.12 09:42
|buy
|1408
|1.60
|1.2181
|1.2130
|1.2194
|2812
|2005.07.12 12:30
|t/p
|1408
|1.60
|1.2194
|1.2130
|1.2194
|208.00
|60199.06
|2813
|2005.07.12 12:30
|close
|1407
|0.80
|1.2195
|1.2134
|1.2198
|80.00
|60279.06
|2814
|2005.07.12 12:30
|close
|1406
|0.40
|1.2195
|1.2137
|1.2201
|28.00
|60307.06
|2815
|2005.07.12 12:30
|close
|1405
|0.20
|1.2195
|1.2141
|1.2205
|6.00
|60313.06
|2816
|2005.07.12 12:30
|close
|1404
|0.10
|1.2195
|1.2144
|1.2208
|0.00
|60313.06
|2817
|2005.07.12 20:45
|buy
|1409
|0.10
|1.2237
|1.2186
|1.2250
|2818
|2005.07.12 20:54
|buy
|1410
|0.20
|1.2234
|1.2183
|1.2247
|2819
|2005.07.13 00:15
|buy
|1411
|0.40
|1.2230
|1.2179
|1.2243
|2820
|2005.07.13 00:34
|buy
|1412
|0.80
|1.2227
|1.2176
|1.2240
|2821
|2005.07.13 01:36
|buy
|1413
|1.60
|1.2223
|1.2172
|1.2236
|2822
|2005.07.13 09:53
|s/l
|1409
|0.10
|1.2186
|1.2186
|1.2250
|-52.10
|60260.96
|2823
|2005.07.13 09:53
|close
|1413
|1.60
|1.2185
|1.2172
|1.2236
|-608.02
|59652.94
|2824
|2005.07.13 09:53
|close
|1412
|0.80
|1.2185
|1.2176
|1.2240
|-336.00
|59316.94
|2825
|2005.07.13 09:53
|close
|1411
|0.40
|1.2185
|1.2179
|1.2243
|-180.00
|59136.94
|2826
|2005.07.13 09:53
|close
|1410
|0.20
|1.2185
|1.2183
|1.2247
|-100.19
|59036.74
|2827
|2005.07.13 15:45
|sell
|1414
|0.10
|1.2115
|1.2166
|1.2102
|2828
|2005.07.13 15:54
|sell
|1415
|0.20
|1.2118
|1.2169
|1.2105
|2829
|2005.07.13 15:55
|sell
|1416
|0.40
|1.2123
|1.2174
|1.2110
|2830
|2005.07.13 16:00
|sell
|1417
|0.80
|1.2127
|1.2178
|1.2114
|2831
|2005.07.13 16:26
|t/p
|1417
|0.80
|1.2114
|1.2178
|1.2114
|104.00
|59140.74
|2832
|2005.07.13 16:26
|close
|1416
|0.40
|1.2113
|1.2174
|1.2110
|40.00
|59180.74
|2833
|2005.07.13 16:26
|close
|1415
|0.20
|1.2113
|1.2169
|1.2105
|10.00
|59190.74
|2834
|2005.07.13 16:26
|close
|1414
|0.10
|1.2113
|1.2166
|1.2102
|2.00
|59192.74
|2835
|2005.07.13 16:26
|sell
|1418
|0.10
|1.2110
|1.2161
|1.2097
|2836
|2005.07.13 16:39
|t/p
|1418
|0.10
|1.2097
|1.2161
|1.2097
|13.00
|59205.74
|2837
|2005.07.13 16:39
|sell
|1419
|0.10
|1.2094
|1.2145
|1.2081
|2838
|2005.07.13 16:43
|sell
|1420
|0.20
|1.2098
|1.2149
|1.2085
|2839
|2005.07.13 17:02
|t/p
|1420
|0.20
|1.2085
|1.2149
|1.2085
|26.00
|59231.74
|2840
|2005.07.13 17:02
|close
|1419
|0.10
|1.2084
|1.2145
|1.2081
|10.00
|59241.74
|2841
|2005.07.13 17:02
|sell
|1421
|0.10
|1.2081
|1.2132
|1.2068
|2842
|2005.07.13 17:17
|sell
|1422
|0.20
|1.2084
|1.2135
|1.2071
|2843
|2005.07.13 17:26
|sell
|1423
|0.40
|1.2087
|1.2138
|1.2074
|2844
|2005.07.13 17:30
|sell
|1424
|0.80
|1.2090
|1.2141
|1.2077
|2845
|2005.07.13 18:03
|sell
|1425
|1.60
|1.2094
|1.2145
|1.2081
|2846
|2005.07.13 20:35
|t/p
|1425
|1.60
|1.2081
|1.2145
|1.2081
|208.00
|59449.74
|2847
|2005.07.13 20:35
|close
|1424
|0.80
|1.2080
|1.2141
|1.2077
|80.01
|59529.75
|2848
|2005.07.13 20:35
|close
|1423
|0.40
|1.2080
|1.2138
|1.2074
|28.00
|59557.75
|2849
|2005.07.13 20:35
|close
|1422
|0.20
|1.2080
|1.2135
|1.2071
|8.00
|59565.75
|2850
|2005.07.13 20:35
|close
|1421
|0.10
|1.2080
|1.2132
|1.2068
|1.00
|59566.75
|2851
|2005.07.13 20:35
|sell
|1426
|0.10
|1.2077
|1.2128
|1.2064
|2852
|2005.07.13 20:45
|sell
|1427
|0.20
|1.2083
|1.2134
|1.2070
|2853
|2005.07.13 20:48
|sell
|1428
|0.40
|1.2086
|1.2137
|1.2073
|2854
|2005.07.13 20:53
|sell
|1429
|0.80
|1.2091
|1.2142
|1.2078
|2855
|2005.07.13 20:55
|sell
|1430
|1.60
|1.2095
|1.2146
|1.2082
|2856
|2005.07.14 00:26
|t/p
|1430
|1.60
|1.2082
|1.2146
|1.2082
|215.42
|59782.18
|2857
|2005.07.14 00:26
|close
|1429
|0.80
|1.2080
|1.2142
|1.2078
|91.71
|59873.89
|2858
|2005.07.14 00:26
|close
|1428
|0.40
|1.2080
|1.2137
|1.2073
|25.86
|59899.75
|2859
|2005.07.14 00:26
|close
|1427
|0.20
|1.2080
|1.2134
|1.2070
|6.93
|59906.67
|2860
|2005.07.14 00:26
|close
|1426
|0.10
|1.2080
|1.2128
|1.2064
|-2.54
|59904.14
|2861
|2005.07.15 15:30
|sell
|1431
|0.10
|1.2028
|1.2079
|1.2015
|2862
|2005.07.15 15:31
|sell
|1432
|0.20
|1.2031
|1.2082
|1.2018
|2863
|2005.07.15 15:31
|sell
|1433
|0.40
|1.2035
|1.2086
|1.2022
|2864
|2005.07.15 15:52
|sell
|1434
|0.80
|1.2040
|1.2091
|1.2027
|2865
|2005.07.15 15:57
|sell
|1435
|1.60
|1.2043
|1.2094
|1.2030
|2866
|2005.07.15 16:03
|t/p
|1435
|1.60
|1.2030
|1.2094
|1.2030
|208.00
|60112.14
|2867
|2005.07.15 16:03
|close
|1434
|0.80
|1.2029
|1.2091
|1.2027
|88.00
|60200.14
|2868
|2005.07.15 16:03
|close
|1433
|0.40
|1.2029
|1.2086
|1.2022
|24.00
|60224.14
|2869
|2005.07.15 16:03
|close
|1432
|0.20
|1.2029
|1.2082
|1.2018
|4.00
|60228.14
|2870
|2005.07.15 16:03
|close
|1431
|0.10
|1.2029
|1.2079
|1.2015
|-1.00
|60227.14
|2871
|2005.07.15 16:03
|sell
|1436
|0.10
|1.2026
|1.2077
|1.2013
|2872
|2005.07.15 16:05
|sell
|1437
|0.20
|1.2031
|1.2082
|1.2018
|2873
|2005.07.15 16:08
|sell
|1438
|0.40
|1.2036
|1.2087
|1.2023
|2874
|2005.07.15 16:10
|sell
|1439
|0.80
|1.2039
|1.2090
|1.2026
|2875
|2005.07.15 16:17
|sell
|1440
|1.60
|1.2043
|1.2094
|1.2030
|2876
|2005.07.18 00:00
|t/p
|1439
|0.80
|1.2026
|1.2090
|1.2026
|115.14
|60342.27
|2877
|2005.07.18 00:00
|t/p
|1440
|1.60
|1.2030
|1.2094
|1.2030
|230.27
|60572.55
|2878
|2005.07.18 00:00
|close
|1438
|0.40
|1.2025
|1.2087
|1.2023
|49.57
|60622.11
|2879
|2005.07.18 00:00
|close
|1437
|0.20
|1.2025
|1.2082
|1.2018
|14.78
|60636.90
|2880
|2005.07.18 00:00
|close
|1436
|0.10
|1.2025
|1.2077
|1.2013
|2.39
|60639.29
|2881
|2005.07.19 13:15
|sell
|1441
|0.10
|1.1973
|1.2024
|1.1960
|2882
|2005.07.19 13:19
|sell
|1442
|0.20
|1.1976
|1.2027
|1.1963
|2883
|2005.07.19 13:41
|t/p
|1442
|0.20
|1.1963
|1.2027
|1.1963
|26.00
|60665.29
|2884
|2005.07.19 13:41
|close
|1441
|0.10
|1.1963
|1.2024
|1.1960
|10.00
|60675.29
|2885
|2005.07.19 13:41
|sell
|1443
|0.10
|1.1960
|1.2011
|1.1947
|2886
|2005.07.19 13:41
|sell
|1444
|0.20
|1.1963
|1.2014
|1.1950
|2887
|2005.07.19 14:01
|sell
|1445
|0.40
|1.1967
|1.2018
|1.1954
|2888
|2005.07.19 14:07
|sell
|1446
|0.80
|1.1971
|1.2022
|1.1958
|2889
|2005.07.19 14:35
|sell
|1447
|1.60
|1.1974
|1.2025
|1.1961
|2890
|2005.07.19 14:57
|t/p
|1447
|1.60
|1.1961
|1.2025
|1.1961
|208.00
|60883.29
|2891
|2005.07.19 14:57
|close
|1446
|0.80
|1.1960
|1.2022
|1.1958
|87.99
|60971.28
|2892
|2005.07.19 14:57
|close
|1445
|0.40
|1.1960
|1.2018
|1.1954
|28.00
|60999.28
|2893
|2005.07.19 14:57
|close
|1444
|0.20
|1.1960
|1.2014
|1.1950
|6.00
|61005.28
|2894
|2005.07.19 14:57
|close
|1443
|0.10
|1.1960
|1.2011
|1.1947
|0.00
|61005.28
|2895
|2005.07.19 21:15
|buy
|1448
|0.10
|1.2042
|1.1991
|1.2055
|2896
|2005.07.19 21:23
|buy
|1449
|0.20
|1.2039
|1.1988
|1.2052
|2897
|2005.07.19 21:32
|buy
|1450
|0.40
|1.2036
|1.1985
|1.2049
|2898
|2005.07.19 21:45
|buy
|1451
|0.80
|1.2032
|1.1981
|1.2045
|2899
|2005.07.19 23:51
|buy
|1452
|1.60
|1.2029
|1.1978
|1.2042
|2900
|2005.07.20 02:30
|t/p
|1452
|1.60
|1.2042
|1.1978
|1.2042
|190.45
|61195.73
|2901
|2005.07.20 02:30
|close
|1451
|0.80
|1.2043
|1.1981
|1.2045
|79.21
|61274.94
|2902
|2005.07.20 02:30
|close
|1450
|0.40
|1.2043
|1.1985
|1.2049
|23.61
|61298.55
|2903
|2005.07.20 02:30
|close
|1449
|0.20
|1.2043
|1.1988
|1.2052
|5.81
|61304.36
|2904
|2005.07.20 02:30
|close
|1448
|0.10
|1.2043
|1.1991
|1.2055
|-0.10
|61304.26
|2905
|2005.07.20 21:00
|buy
|1453
|0.10
|1.2157
|1.2106
|1.2170
|2906
|2005.07.20 21:39
|buy
|1454
|0.20
|1.2153
|1.2102
|1.2166
|2907
|2005.07.20 21:56
|buy
|1455
|0.40
|1.2147
|1.2096
|1.2160
|2908
|2005.07.20 22:05
|buy
|1456
|0.80
|1.2144
|1.2093
|1.2157
|2909
|2005.07.20 22:07
|buy
|1457
|1.60
|1.2138
|1.2087
|1.2151
|2910
|2005.07.21 00:04
|t/p
|1457
|1.60
|1.2151
|1.2087
|1.2151
|190.45
|61494.71
|2911
|2005.07.21 00:04
|close
|1456
|0.80
|1.2153
|1.2093
|1.2157
|63.22
|61557.94
|2912
|2005.07.21 00:04
|close
|1455
|0.40
|1.2153
|1.2096
|1.2160
|19.61
|61577.55
|2913
|2005.07.21 00:04
|close
|1454
|0.20
|1.2153
|1.2102
|1.2166
|-2.19
|61575.35
|2914
|2005.07.21 00:04
|close
|1453
|0.10
|1.2153
|1.2106
|1.2170
|-5.10
|61570.26
|2915
|2005.07.21 00:04
|buy
|1458
|0.10
|1.2156
|1.2105
|1.2169
|2916
|2005.07.21 01:09
|buy
|1459
|0.20
|1.2152
|1.2101
|1.2165
|2917
|2005.07.21 01:20
|buy
|1460
|0.40
|1.2149
|1.2098
|1.2162
|2918
|2005.07.21 01:21
|buy
|1461
|0.80
|1.2144
|1.2093
|1.2157
|2919
|2005.07.21 02:26
|t/p
|1461
|0.80
|1.2157
|1.2093
|1.2157
|104.00
|61674.26
|2920
|2005.07.21 02:26
|close
|1460
|0.40
|1.2158
|1.2098
|1.2162
|36.00
|61710.26
|2921
|2005.07.21 02:26
|close
|1459
|0.20
|1.2158
|1.2101
|1.2165
|12.00
|61722.26
|2922
|2005.07.21 02:26
|close
|1458
|0.10
|1.2158
|1.2105
|1.2169
|2.00
|61724.26
|2923
|2005.07.21 02:26
|buy
|1462
|0.10
|1.2161
|1.2110
|1.2174
|2924
|2005.07.21 02:45
|t/p
|1462
|0.10
|1.2174
|1.2110
|1.2174
|13.00
|61737.26
|2925
|2005.07.21 02:45
|buy
|1463
|0.10
|1.2178
|1.2127
|1.2191
|2926
|2005.07.21 03:02
|t/p
|1463
|0.10
|1.2191
|1.2127
|1.2191
|13.00
|61750.26
|2927
|2005.07.21 03:02
|buy
|1464
|0.10
|1.2194
|1.2143
|1.2207
|2928
|2005.07.21 03:02
|buy
|1465
|0.20
|1.2187
|1.2136
|1.2200
|2929
|2005.07.21 03:11
|buy
|1466
|0.40
|1.2184
|1.2133
|1.2197
|2930
|2005.07.21 03:29
|buy
|1467
|0.80
|1.2180
|1.2129
|1.2193
|2931
|2005.07.21 04:22
|buy
|1468
|1.60
|1.2177
|1.2126
|1.2190
|2932
|2005.07.21 08:17
|s/l
|1464
|0.10
|1.2143
|1.2143
|1.2207
|-51.00
|61699.26
|2933
|2005.07.21 08:17
|close
|1468
|1.60
|1.2139
|1.2126
|1.2190
|-607.99
|61091.27
|2934
|2005.07.21 08:17
|close
|1467
|0.80
|1.2139
|1.2129
|1.2193
|-328.00
|60763.27
|2935
|2005.07.21 08:17
|close
|1466
|0.40
|1.2139
|1.2133
|1.2197
|-180.00
|60583.27
|2936
|2005.07.21 08:17
|close
|1465
|0.20
|1.2139
|1.2136
|1.2200
|-96.00
|60487.27
|2937
|2005.07.22 18:30
|sell
|1469
|0.10
|1.2070
|1.2121
|1.2057
|2938
|2005.07.22 19:07
|sell
|1470
|0.20
|1.2073
|1.2124
|1.2060
|2939
|2005.07.22 19:08
|sell
|1471
|0.40
|1.2076
|1.2127
|1.2063
|2940
|2005.07.22 19:15
|sell
|1472
|0.80
|1.2080
|1.2131
|1.2067
|2941
|2005.07.22 20:57
|t/p
|1472
|0.80
|1.2067
|1.2131
|1.2067
|104.00
|60591.27
|2942
|2005.07.22 20:57
|close
|1471
|0.40
|1.2065
|1.2127
|1.2063
|44.00
|60635.27
|2943
|2005.07.22 20:57
|close
|1470
|0.20
|1.2065
|1.2124
|1.2060
|16.00
|60651.27
|2944
|2005.07.22 20:57
|close
|1469
|0.10
|1.2065
|1.2121
|1.2057
|5.00
|60656.27
|2945
|2005.07.22 20:57
|sell
|1473
|0.10
|1.2062
|1.2113
|1.2049
|2946
|2005.07.25 00:01
|t/p
|1473
|0.10
|1.2049
|1.2113
|1.2049
|14.39
|60670.66
|2947
|2005.07.25 00:01
|sell
|1474
|0.10
|1.2045
|1.2096
|1.2032
|2948
|2005.07.25 00:01
|sell
|1475
|0.20
|1.2048
|1.2099
|1.2035
|2949
|2005.07.25 01:08
|sell
|1476
|0.40
|1.2052
|1.2103
|1.2039
|2950
|2005.07.25 01:08
|sell
|1477
|0.80
|1.2055
|1.2106
|1.2042
|2951
|2005.07.25 01:57
|sell
|1478
|1.60
|1.2058
|1.2109
|1.2045
|2952
|2005.07.25 02:24
|t/p
|1478
|1.60
|1.2045
|1.2109
|1.2045
|208.00
|60878.66
|2953
|2005.07.25 02:24
|close
|1477
|0.80
|1.2045
|1.2106
|1.2042
|80.00
|60958.66
|2954
|2005.07.25 02:24
|close
|1476
|0.40
|1.2045
|1.2103
|1.2039
|28.00
|60986.66
|2955
|2005.07.25 02:24
|close
|1475
|0.20
|1.2045
|1.2099
|1.2035
|6.00
|60992.66
|2956
|2005.07.25 02:24
|close
|1474
|0.10
|1.2045
|1.2096
|1.2032
|0.00
|60992.66
|2957
|2005.07.27 20:30
|buy
|1479
|0.10
|1.2072
|1.2021
|1.2085
|2958
|2005.07.27 22:35
|buy
|1480
|0.20
|1.2069
|1.2018
|1.2082
|2959
|2005.07.27 22:38
|buy
|1481
|0.40
|1.2065
|1.2014
|1.2078
|2960
|2005.07.27 22:40
|buy
|1482
|0.80
|1.2062
|1.2011
|1.2075
|2961
|2005.07.28 02:04
|t/p
|1482
|0.80
|1.2075
|1.2011
|1.2075
|95.22
|61087.88
|2962
|2005.07.28 02:04
|close
|1481
|0.40
|1.2075
|1.2014
|1.2078
|35.61
|61123.49
|2963
|2005.07.28 02:04
|close
|1480
|0.20
|1.2075
|1.2018
|1.2082
|9.81
|61133.30
|2964
|2005.07.28 02:04
|close
|1479
|0.10
|1.2075
|1.2021
|1.2085
|1.90
|61135.20
|2965
|2005.07.28 19:00
|buy
|1483
|0.10
|1.2137
|1.2086
|1.2150
|2966
|2005.07.28 19:03
|buy
|1484
|0.20
|1.2134
|1.2083
|1.2147
|2967
|2005.07.28 19:39
|buy
|1485
|0.40
|1.2130
|1.2079
|1.2143
|2968
|2005.07.28 19:39
|buy
|1486
|0.80
|1.2127
|1.2076
|1.2140
|2969
|2005.07.29 07:21
|buy
|1487
|1.60
|1.2122
|1.2071
|1.2135
|2970
|2005.07.29 10:07
|s/l
|1483
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.2150
|-52.10
|61083.11
|2971
|2005.07.29 10:07
|close
|1487
|1.60
|1.2085
|1.2071
|1.2135
|-592.00
|60491.11
|2972
|2005.07.29 10:07
|close
|1486
|0.80
|1.2085
|1.2076
|1.2140
|-344.78
|60146.33
|2973
|2005.07.29 10:07
|close
|1485
|0.40
|1.2085
|1.2079
|1.2143
|-184.40
|59961.93
|2974
|2005.07.29 10:07
|close
|1484
|0.20
|1.2085
|1.2083
|1.2147
|-100.19
|59861.74
|2975
|2005.08.01 11:15
|buy
|1488
|0.10
|1.2224
|1.2173
|1.2237
|2976
|2005.08.01 11:15
|buy
|1489
|0.20
|1.2220
|1.2169
|1.2233
|2977
|2005.08.01 11:22
|buy
|1490
|0.40
|1.2214
|1.2163
|1.2227
|2978
|2005.08.01 11:31
|buy
|1491
|0.80
|1.2208
|1.2157
|1.2221
|2979
|2005.08.01 12:32
|t/p
|1491
|0.80
|1.2221
|1.2157
|1.2221
|104.00
|59965.74
|2980
|2005.08.01 12:32
|close
|1490
|0.40
|1.2221
|1.2163
|1.2227
|28.00
|59993.74
|2981
|2005.08.01 12:32
|close
|1489
|0.20
|1.2221
|1.2169
|1.2233
|2.00
|59995.74
|2982
|2005.08.01 12:32
|close
|1488
|0.10
|1.2221
|1.2173
|1.2237
|-3.00
|59992.74
|2983
|2005.08.03 11:15
|buy
|1492
|0.10
|1.2281
|1.2230
|1.2294
|2984
|2005.08.03 11:20
|t/p
|1492
|0.10
|1.2294
|1.2230
|1.2294
|13.00
|60005.74
|2985
|2005.08.03 11:20
|buy
|1493
|0.10
|1.2297
|1.2246
|1.2310
|2986
|2005.08.03 11:21
|buy
|1494
|0.20
|1.2293
|1.2242
|1.2306
|2987
|2005.08.03 11:24
|t/p
|1494
|0.20
|1.2306
|1.2242
|1.2306
|26.00
|60031.74
|2988
|2005.08.03 11:24
|close
|1493
|0.10
|1.2309
|1.2246
|1.2310
|12.00
|60043.74
|2989
|2005.08.03 11:24
|buy
|1495
|0.10
|1.2312
|1.2261
|1.2325
|2990
|2005.08.03 11:26
|buy
|1496
|0.20
|1.2309
|1.2258
|1.2322
|2991
|2005.08.03 11:38
|buy
|1497
|0.40
|1.2306
|1.2255
|1.2319
|2992
|2005.08.03 13:03
|buy
|1498
|0.80
|1.2302
|1.2251
|1.2315
|2993
|2005.08.03 13:38
|buy
|1499
|1.60
|1.2299
|1.2248
|1.2312
|2994
|2005.08.03 14:19
|t/p
|1499
|1.60
|1.2312
|1.2248
|1.2312
|208.00
|60251.74
|2995
|2005.08.03 14:19
|close
|1498
|0.80
|1.2312
|1.2251
|1.2315
|80.00
|60331.74
|2996
|2005.08.03 14:19
|close
|1497
|0.40
|1.2312
|1.2255
|1.2319
|24.00
|60355.74
|2997
|2005.08.03 14:19
|close
|1496
|0.20
|1.2312
|1.2258
|1.2322
|6.00
|60361.74
|2998
|2005.08.03 14:19
|close
|1495
|0.10
|1.2312
|1.2261
|1.2325
|0.00
|60361.74
|2999
|2005.08.03 14:19
|buy
|1500
|0.10
|1.2315
|1.2264
|1.2328
|3000
|2005.08.03 14:59
|buy
|1501
|0.20
|1.2311
|1.2260
|1.2324
|3001
|2005.08.03 15:04
|buy
|1502
|0.40
|1.2308
|1.2257
|1.2321
|3002
|2005.08.03 15:39
|buy
|1503
|0.80
|1.2303
|1.2252
|1.2316
|3003
|2005.08.03 16:24
|t/p
|1503
|0.80
|1.2316
|1.2252
|1.2316
|104.00
|60465.74
|3004
|2005.08.03 16:24
|close
|1502
|0.40
|1.2316
|1.2257
|1.2321
|32.00
|60497.74
|3005
|2005.08.03 16:24
|close
|1501
|0.20
|1.2316
|1.2260
|1.2324
|10.00
|60507.74
|3006
|2005.08.03 16:24
|close
|1500
|0.10
|1.2316
|1.2264
|1.2328
|1.00
|60508.74
|3007
|2005.08.03 16:24
|buy
|1504
|0.10
|1.2319
|1.2268
|1.2332
|3008
|2005.08.03 16:34
|buy
|1505
|0.20
|1.2314
|1.2263
|1.2327
|3009
|2005.08.03 16:38
|buy
|1506
|0.40
|1.2310
|1.2259
|1.2323
|3010
|2005.08.03 16:42
|buy
|1507
|0.80
|1.2305
|1.2254
|1.2318
|3011
|2005.08.03 16:54
|t/p
|1507
|0.80
|1.2318
|1.2254
|1.2318
|104.00
|60612.74
|3012
|2005.08.03 16:54
|close
|1506
|0.40
|1.2319
|1.2259
|1.2323
|36.00
|60648.74
|3013
|2005.08.03 16:54
|close
|1505
|0.20
|1.2319
|1.2263
|1.2327
|10.00
|60658.74
|3014
|2005.08.03 16:54
|close
|1504
|0.10
|1.2319
|1.2268
|1.2332
|0.00
|60658.74
|3015
|2005.08.03 16:54
|buy
|1508
|0.10
|1.2322
|1.2271
|1.2335
|3016
|2005.08.03 16:57
|buy
|1509
|0.20
|1.2317
|1.2266
|1.2330
|3017
|2005.08.03 17:02
|buy
|1510
|0.40
|1.2314
|1.2263
|1.2327
|3018
|2005.08.03 17:03
|buy
|1511
|0.80
|1.2310
|1.2259
|1.2323
|3019
|2005.08.03 17:05
|t/p
|1510
|0.40
|1.2327
|1.2263
|1.2327
|52.00
|60710.74
|3020
|2005.08.03 17:05
|t/p
|1511
|0.80
|1.2323
|1.2259
|1.2323
|104.00
|60814.74
|3021
|2005.08.03 17:05
|close
|1509
|0.20
|1.2329
|1.2266
|1.2330
|24.00
|60838.74
|3022
|2005.08.03 17:05
|close
|1508
|0.10
|1.2329
|1.2271
|1.2335
|7.00
|60845.74
|3023
|2005.08.03 17:05
|buy
|1512
|0.10
|1.2332
|1.2281
|1.2345
|3024
|2005.08.03 17:05
|buy
|1513
|0.20
|1.2328
|1.2277
|1.2341
|3025
|2005.08.03 17:05
|buy
|1514
|0.40
|1.2324
|1.2273
|1.2337
|3026
|2005.08.03 18:10
|t/p
|1514
|0.40
|1.2337
|1.2273
|1.2337
|52.00
|60897.74
|3027
|2005.08.03 18:10
|close
|1513
|0.20
|1.2338
|1.2277
|1.2341
|20.00
|60917.74
|3028
|2005.08.03 18:10
|close
|1512
|0.10
|1.2338
|1.2281
|1.2345
|6.00
|60923.74
|3029
|2005.08.03 18:10
|buy
|1515
|0.10
|1.2341
|1.2290
|1.2354
|3030
|2005.08.03 18:19
|buy
|1516
|0.20
|1.2335
|1.2284
|1.2348
|3031
|2005.08.03 18:34
|buy
|1517
|0.40
|1.2331
|1.2280
|1.2344
|3032
|2005.08.03 18:45
|buy
|1518
|0.80
|1.2327
|1.2276
|1.2340
|3033
|2005.08.03 20:37
|t/p
|1518
|0.80
|1.2340
|1.2276
|1.2340
|104.00
|61027.74
|3034
|2005.08.03 20:37
|close
|1517
|0.40
|1.2341
|1.2280
|1.2344
|40.00
|61067.74
|3035
|2005.08.03 20:37
|close
|1516
|0.20
|1.2341
|1.2284
|1.2348
|12.00
|61079.74
|3036
|2005.08.03 20:37
|close
|1515
|0.10
|1.2341
|1.2290
|1.2354
|0.00
|61079.74
|3037
|2005.08.04 18:00
|buy
|1519
|0.10
|1.2382
|1.2331
|1.2395
|3038
|2005.08.04 19:06
|buy
|1520
|0.20
|1.2378
|1.2327
|1.2391
|3039
|2005.08.04 19:38
|buy
|1521
|0.40
|1.2374
|1.2323
|1.2387
|3040
|2005.08.04 20:53
|t/p
|1521
|0.40
|1.2387
|1.2323
|1.2387
|52.00
|61131.74
|3041
|2005.08.04 20:53
|close
|1520
|0.20
|1.2388
|1.2327
|1.2391
|20.00
|61151.74
|3042
|2005.08.04 20:53
|close
|1519
|0.10
|1.2388
|1.2331
|1.2395
|6.00
|61157.74
|3043
|2005.08.09 16:30
|sell
|1522
|0.10
|1.2341
|1.2392
|1.2328
|3044
|2005.08.09 16:50
|sell
|1523
|0.20
|1.2345
|1.2396
|1.2332
|3045
|2005.08.09 17:05
|sell
|1524
|0.40
|1.2351
|1.2402
|1.2338
|3046
|2005.08.09 17:07
|sell
|1525
|0.80
|1.2354
|1.2405
|1.2341
|3047
|2005.08.09 18:18
|t/p
|1525
|0.80
|1.2341
|1.2405
|1.2341
|104.00
|61261.74
|3048
|2005.08.09 18:18
|close
|1524
|0.40
|1.2341
|1.2402
|1.2338
|40.00
|61301.74
|3049
|2005.08.09 18:18
|close
|1523
|0.20
|1.2341
|1.2396
|1.2332
|8.00
|61309.74
|3050
|2005.08.09 18:18
|close
|1522
|0.10
|1.2341
|1.2392
|1.2328
|0.00
|61309.74
|3051
|2005.08.17 09:45
|sell
|1526
|0.10
|1.2285
|1.2336
|1.2272
|3052
|2005.08.17 09:49
|sell
|1527
|0.20
|1.2291
|1.2342
|1.2278
|3053
|2005.08.17 09:56
|sell
|1528
|0.40
|1.2294
|1.2345
|1.2281
|3054
|2005.08.17 11:41
|t/p
|1528
|0.40
|1.2281
|1.2345
|1.2281
|52.00
|61361.74
|3055
|2005.08.17 11:41
|close
|1527
|0.20
|1.2281
|1.2342
|1.2278
|20.00
|61381.74
|3056
|2005.08.17 11:41
|close
|1526
|0.10
|1.2281
|1.2336
|1.2272
|4.00
|61385.74
|3057
|2005.08.18 15:00
|sell
|1529
|0.10
|1.2184
|1.2235
|1.2171
|3058
|2005.08.18 15:02
|sell
|1530
|0.20
|1.2187
|1.2238
|1.2174
|3059
|2005.08.18 15:03
|sell
|1531
|0.40
|1.2190
|1.2241
|1.2177
|3060
|2005.08.18 15:58
|t/p
|1531
|0.40
|1.2177
|1.2241
|1.2177
|52.00
|61437.74
|3061
|2005.08.18 15:58
|close
|1530
|0.20
|1.2177
|1.2238
|1.2174
|20.00
|61457.74
|3062
|2005.08.18 15:58
|close
|1529
|0.10
|1.2177
|1.2235
|1.2171
|7.00
|61464.74
|3063
|2005.08.18 15:58
|sell
|1532
|0.10
|1.2174
|1.2225
|1.2161
|3064
|2005.08.18 16:45
|t/p
|1532
|0.10
|1.2161
|1.2225
|1.2161
|13.00
|61477.74
|3065
|2005.08.18 16:45
|sell
|1533
|0.10
|1.2157
|1.2208
|1.2144
|3066
|2005.08.18 16:45
|sell
|1534
|0.20
|1.2161
|1.2212
|1.2148
|3067
|2005.08.18 16:49
|sell
|1535
|0.40
|1.2165
|1.2216
|1.2152
|3068
|2005.08.18 16:54
|sell
|1536
|0.80
|1.2168
|1.2219
|1.2155
|3069
|2005.08.18 16:56
|sell
|1537
|1.60
|1.2171
|1.2222
|1.2158
|3070
|2005.08.19 08:55
|t/p
|1537
|1.60
|1.2158
|1.2222
|1.2158
|215.42
|61693.16
|3071
|2005.08.19 08:55
|close
|1536
|0.80
|1.2158
|1.2219
|1.2155
|83.71
|61776.87
|3072
|2005.08.19 08:55
|close
|1535
|0.40
|1.2158
|1.2216
|1.2152
|29.86
|61806.73
|3073
|2005.08.19 08:55
|close
|1534
|0.20
|1.2158
|1.2212
|1.2148
|6.93
|61813.66
|3074
|2005.08.19 08:55
|close
|1533
|0.10
|1.2158
|1.2208
|1.2144
|-0.54
|61813.12
|3075
|2005.08.24 15:45
|buy
|1538
|0.10
|1.2270
|1.2219
|1.2283
|3076
|2005.08.24 16:05
|buy
|1539
|0.20
|1.2266
|1.2215
|1.2279
|3077
|2005.08.24 16:16
|buy
|1540
|0.40
|1.2263
|1.2212
|1.2276
|3078
|2005.08.24 16:27
|buy
|1541
|0.80
|1.2259
|1.2208
|1.2272
|3079
|2005.08.24 16:31
|buy
|1542
|1.60
|1.2256
|1.2205
|1.2269
|3080
|2005.08.24 19:54
|t/p
|1542
|1.60
|1.2269
|1.2205
|1.2269
|208.00
|62021.12
|3081
|2005.08.24 19:54
|close
|1541
|0.80
|1.2269
|1.2208
|1.2272
|80.01
|62101.13
|3082
|2005.08.24 19:54
|close
|1540
|0.40
|1.2269
|1.2212
|1.2276
|24.00
|62125.13
|3083
|2005.08.24 19:54
|close
|1539
|0.20
|1.2269
|1.2215
|1.2279
|6.00
|62131.13
|3084
|2005.08.24 19:54
|close
|1538
|0.10
|1.2269
|1.2219
|1.2283
|-1.00
|62130.13
|3085
|2005.08.29 18:45
|sell
|1543
|0.10
|1.2226
|1.2277
|1.2213
|3086
|2005.08.29 18:50
|sell
|1544
|0.20
|1.2230
|1.2281
|1.2217
|3087
|2005.08.29 22:58
|sell
|1545
|0.40
|1.2233
|1.2284
|1.2220
|3088
|2005.08.29 23:01
|sell
|1546
|0.80
|1.2237
|1.2288
|1.2224
|3089
|2005.08.29 23:28
|t/p
|1546
|0.80
|1.2224
|1.2288
|1.2224
|104.00
|62234.13
|3090
|2005.08.29 23:28
|close
|1545
|0.40
|1.2223
|1.2284
|1.2220
|40.00
|62274.13
|3091
|2005.08.29 23:28
|close
|1544
|0.20
|1.2223
|1.2281
|1.2217
|14.00
|62288.13
|3092
|2005.08.29 23:28
|close
|1543
|0.10
|1.2223
|1.2277
|1.2213
|3.00
|62291.13
|3093
|2005.08.31 17:00
|buy
|1547
|0.10
|1.2301
|1.2250
|1.2314
|3094
|2005.08.31 17:00
|buy
|1548
|0.20
|1.2295
|1.2244
|1.2308
|3095
|2005.08.31 17:01
|buy
|1549
|0.40
|1.2291
|1.2240
|1.2304
|3096
|2005.08.31 17:08
|buy
|1550
|0.80
|1.2286
|1.2235
|1.2299
|3097
|2005.08.31 17:42
|t/p
|1548
|0.20
|1.2308
|1.2244
|1.2308
|26.00
|62317.13
|3098
|2005.08.31 17:42
|t/p
|1549
|0.40
|1.2304
|1.2240
|1.2304
|52.00
|62369.13
|3099
|2005.08.31 17:42
|t/p
|1550
|0.80
|1.2299
|1.2235
|1.2299
|104.00
|62473.13
|3100
|2005.08.31 17:42
|close
|1547
|0.10
|1.2311
|1.2250
|1.2314
|10.00
|62483.13
|3101
|2005.08.31 17:42
|buy
|1551
|0.10
|1.2314
|1.2263
|1.2327
|3102
|2005.08.31 17:42
|buy
|1552
|0.20
|1.2306
|1.2255
|1.2319
|3103
|2005.08.31 17:42
|buy
|1553
|0.40
|1.2299
|1.2248
|1.2312
|3104
|2005.08.31 17:43
|t/p
|1553
|0.40
|1.2312
|1.2248
|1.2312
|52.00
|62535.13
|3105
|2005.08.31 17:43
|close
|1552
|0.20
|1.2312
|1.2255
|1.2319
|12.00
|62547.13
|3106
|2005.08.31 17:43
|close
|1551
|0.10
|1.2312
|1.2263
|1.2327
|-2.00
|62545.13
|3107
|2005.08.31 17:43
|buy
|1554
|0.10
|1.2315
|1.2264
|1.2328
|3108
|2005.08.31 17:43
|buy
|1555
|0.20
|1.2311
|1.2260
|1.2324
|3109
|2005.08.31 17:56
|t/p
|1555
|0.20
|1.2324
|1.2260
|1.2324
|26.00
|62571.13
|3110
|2005.08.31 17:56
|close
|1554
|0.10
|1.2325
|1.2264
|1.2328
|10.00
|62581.13
|3111
|2005.08.31 17:56
|buy
|1556
|0.10
|1.2328
|1.2277
|1.2341
|3112
|2005.08.31 18:25
|t/p
|1556
|0.10
|1.2341
|1.2277
|1.2341
|13.00
|62594.13
|3113
|2005.08.31 18:25
|buy
|1557
|0.10
|1.2346
|1.2295
|1.2359
|3114
|2005.08.31 18:39
|buy
|1558
|0.20
|1.2342
|1.2291
|1.2355
|3115
|2005.08.31 18:42
|buy
|1559
|0.40
|1.2339
|1.2288
|1.2352
|3116
|2005.08.31 18:43
|buy
|1560
|0.80
|1.2336
|1.2285
|1.2349
|3117
|2005.08.31 18:45
|buy
|1561
|1.60
|1.2331
|1.2280
|1.2344
|3118
|2005.08.31 22:30
|t/p
|1561
|1.60
|1.2344
|1.2280
|1.2344
|208.00
|62802.13
|3119
|2005.08.31 22:30
|close
|1560
|0.80
|1.2346
|1.2285
|1.2349
|80.00
|62882.13
|3120
|2005.08.31 22:30
|close
|1559
|0.40
|1.2346
|1.2288
|1.2352
|28.00
|62910.13
|3121
|2005.08.31 22:30
|close
|1558
|0.20
|1.2346
|1.2291
|1.2355
|8.00
|62918.13
|3122
|2005.08.31 22:30
|close
|1557
|0.10
|1.2346
|1.2295
|1.2359
|0.00
|62918.13
|3123
|2005.08.31 22:30
|buy
|1562
|0.10
|1.2349
|1.2298
|1.2362
|3124
|2005.08.31 22:55
|buy
|1563
|0.20
|1.2345
|1.2294
|1.2358
|3125
|2005.08.31 23:05
|buy
|1564
|0.40
|1.2342
|1.2291
|1.2355
|3126
|2005.09.01 00:41
|buy
|1565
|0.80
|1.2338
|1.2287
|1.2351
|3127
|2005.09.01 00:54
|buy
|1566
|1.60
|1.2334
|1.2283
|1.2347
|3128
|2005.09.01 09:57
|t/p
|1566
|1.60
|1.2347
|1.2283
|1.2347
|208.00
|63126.13
|3129
|2005.09.01 09:57
|close
|1565
|0.80
|1.2348
|1.2287
|1.2351
|80.00
|63206.13
|3130
|2005.09.01 09:57
|close
|1564
|0.40
|1.2348
|1.2291
|1.2355
|19.61
|63225.74
|3131
|2005.09.01 09:57
|close
|1563
|0.20
|1.2348
|1.2294
|1.2358
|3.81
|63229.55
|3132
|2005.09.01 09:57
|close
|1562
|0.10
|1.2348
|1.2298
|1.2362
|-2.10
|63227.45
|3133
|2005.09.01 15:30
|buy
|1567
|0.10
|1.2408
|1.2357
|1.2421
|3134
|2005.09.01 15:32
|buy
|1568
|0.20
|1.2404
|1.2353
|1.2417
|3135
|2005.09.01 15:34
|buy
|1569
|0.40
|1.2401
|1.2350
|1.2414
|3136
|2005.09.01 15:47
|buy
|1570
|0.80
|1.2397
|1.2346
|1.2410
|3137
|2005.09.01 16:00
|t/p
|1570
|0.80
|1.2410
|1.2346
|1.2410
|104.00
|63331.45
|3138
|2005.09.01 16:00
|close
|1569
|0.40
|1.2412
|1.2350
|1.2414
|44.00
|63375.45
|3139
|2005.09.01 16:00
|close
|1568
|0.20
|1.2412
|1.2353
|1.2417
|16.00
|63391.45
|3140
|2005.09.01 16:00
|close
|1567
|0.10
|1.2412
|1.2357
|1.2421
|4.00
|63395.45
|3141
|2005.09.01 16:00
|buy
|1571
|0.10
|1.2415
|1.2364
|1.2428
|3142
|2005.09.01 16:00
|buy
|1572
|0.20
|1.2412
|1.2361
|1.2425
|3143
|2005.09.01 16:00
|buy
|1573
|0.40
|1.2407
|1.2356
|1.2420
|3144
|2005.09.01 16:03
|t/p
|1573
|0.40
|1.2420
|1.2356
|1.2420
|52.00
|63447.45
|3145
|2005.09.01 16:03
|close
|1572
|0.20
|1.2423
|1.2361
|1.2425
|22.00
|63469.45
|3146
|2005.09.01 16:03
|close
|1571
|0.10
|1.2423
|1.2364
|1.2428
|8.00
|63477.45
|3147
|2005.09.01 16:03
|buy
|1574
|0.10
|1.2426
|1.2375
|1.2439
|3148
|2005.09.01 16:03
|buy
|1575
|0.20
|1.2420
|1.2369
|1.2433
|3149
|2005.09.01 16:04
|t/p
|1575
|0.20
|1.2433
|1.2369
|1.2433
|26.00
|63503.45
|3150
|2005.09.01 16:04
|close
|1574
|0.10
|1.2433
|1.2375
|1.2439
|7.00
|63510.45
|3151
|2005.09.01 16:04
|buy
|1576
|0.10
|1.2436
|1.2385
|1.2449
|3152
|2005.09.01 16:06
|t/p
|1576
|0.10
|1.2449
|1.2385
|1.2449
|13.00
|63523.45
|3153
|2005.09.01 16:06
|buy
|1577
|0.10
|1.2455
|1.2404
|1.2468
|3154
|2005.09.01 16:12
|t/p
|1577
|0.10
|1.2468
|1.2404
|1.2468
|13.00
|63536.45
|3155
|2005.09.01 16:12
|buy
|1578
|0.10
|1.2472
|1.2421
|1.2485
|3156
|2005.09.01 16:12
|buy
|1579
|0.20
|1.2466
|1.2415
|1.2479
|3157
|2005.09.01 16:18
|buy
|1580
|0.40
|1.2461
|1.2410
|1.2474
|3158
|2005.09.01 16:18
|buy
|1581
|0.80
|1.2458
|1.2407
|1.2471
|3159
|2005.09.01 16:28
|buy
|1582
|1.60
|1.2454
|1.2403
|1.2467
|3160
|2005.09.01 16:46
|t/p
|1582
|1.60
|1.2467
|1.2403
|1.2467
|208.00
|63744.45
|3161
|2005.09.01 16:46
|close
|1581
|0.80
|1.2468
|1.2407
|1.2471
|80.00
|63824.45
|3162
|2005.09.01 16:46
|close
|1580
|0.40
|1.2468
|1.2410
|1.2474
|28.00
|63852.45
|3163
|2005.09.01 16:46
|close
|1579
|0.20
|1.2468
|1.2415
|1.2479
|4.00
|63856.45
|3164
|2005.09.01 16:46
|close
|1578
|0.10
|1.2468
|1.2421
|1.2485
|-4.00
|63852.45
|3165
|2005.09.01 16:46
|buy
|1583
|0.10
|1.2471
|1.2420
|1.2484
|3166
|2005.09.01 16:46
|buy
|1584
|0.20
|1.2463
|1.2412
|1.2476
|3167
|2005.09.01 17:29
|buy
|1585
|0.40
|1.2459
|1.2408
|1.2472
|3168
|2005.09.01 17:54
|buy
|1586
|0.80
|1.2453
|1.2402
|1.2466
|3169
|2005.09.01 17:56
|buy
|1587
|1.60
|1.2450
|1.2399
|1.2463
|3170
|2005.09.01 19:13
|t/p
|1587
|1.60
|1.2463
|1.2399
|1.2463
|208.00
|64060.45
|3171
|2005.09.01 19:13
|close
|1586
|0.80
|1.2464
|1.2402
|1.2466
|88.00
|64148.45
|3172
|2005.09.01 19:13
|close
|1585
|0.40
|1.2464
|1.2408
|1.2472
|20.00
|64168.45
|3173
|2005.09.01 19:13
|close
|1584
|0.20
|1.2464
|1.2412
|1.2476
|2.00
|64170.45
|3174
|2005.09.01 19:13
|close
|1583
|0.10
|1.2464
|1.2420
|1.2484
|-7.00
|64163.45
|3175
|2005.09.01 19:13
|buy
|1588
|0.10
|1.2467
|1.2416
|1.2480
|3176
|2005.09.01 19:14
|buy
|1589
|0.20
|1.2464
|1.2413
|1.2477
|3177
|2005.09.01 19:33
|buy
|1590
|0.40
|1.2460
|1.2409
|1.2473
|3178
|2005.09.01 19:34
|buy
|1591
|0.80
|1.2457
|1.2406
|1.2470
|3179
|2005.09.01 19:58
|t/p
|1591
|0.80
|1.2470
|1.2406
|1.2470
|104.00
|64267.45
|3180
|2005.09.01 19:58
|close
|1590
|0.40
|1.2470
|1.2409
|1.2473
|40.00
|64307.45
|3181
|2005.09.01 19:58
|close
|1589
|0.20
|1.2470
|1.2413
|1.2477
|12.00
|64319.45
|3182
|2005.09.01 19:58
|close
|1588
|0.10
|1.2470
|1.2416
|1.2480
|3.00
|64322.45
|3183
|2005.09.01 19:58
|buy
|1592
|0.10
|1.2473
|1.2422
|1.2486
|3184
|2005.09.01 20:21
|t/p
|1592
|0.10
|1.2486
|1.2422
|1.2486
|13.00
|64335.45
|3185
|2005.09.01 20:21
|buy
|1593
|0.10
|1.2490
|1.2439
|1.2503
|3186
|2005.09.01 20:21
|buy
|1594
|0.20
|1.2485
|1.2434
|1.2498
|3187
|2005.09.01 20:22
|t/p
|1593
|0.10
|1.2503
|1.2439
|1.2503
|13.00
|64348.45
|3188
|2005.09.01 20:22
|t/p
|1594
|0.20
|1.2498
|1.2434
|1.2498
|26.00
|64374.45
|3189
|2005.09.01 20:22
|buy
|1595
|0.10
|1.2507
|1.2456
|1.2520
|3190
|2005.09.01 20:22
|buy
|1596
|0.20
|1.2501
|1.2450
|1.2514
|3191
|2005.09.01 20:22
|buy
|1597
|0.40
|1.2495
|1.2444
|1.2508
|3192
|2005.09.01 20:22
|t/p
|1597
|0.40
|1.2508
|1.2444
|1.2508
|52.00
|64426.45
|3193
|2005.09.01 20:22
|close
|1596
|0.20
|1.2508
|1.2450
|1.2514
|14.00
|64440.45
|3194
|2005.09.01 20:22
|close
|1595
|0.10
|1.2508
|1.2456
|1.2520
|1.00
|64441.45
|3195
|2005.09.01 20:22
|buy
|1598
|0.10
|1.2511
|1.2460
|1.2524
|3196
|2005.09.01 20:22
|buy
|1599
|0.20
|1.2504
|1.2453
|1.2517
|3197
|2005.09.01 20:23
|buy
|1600
|0.40
|1.2496
|1.2445
|1.2509
|3198
|2005.09.01 20:27
|buy
|1601
|0.80
|1.2491
|1.2440
|1.2504
|3199
|2005.09.01 20:43
|t/p
|1601
|0.80
|1.2504
|1.2440
|1.2504
|104.00
|64545.45
|3200
|2005.09.01 20:43
|close
|1600
|0.40
|1.2505
|1.2445
|1.2509
|36.00
|64581.45
|3201
|2005.09.01 20:43
|close
|1599
|0.20
|1.2505
|1.2453
|1.2517
|2.00
|64583.45
|3202
|2005.09.01 20:43
|close
|1598
|0.10
|1.2505
|1.2460
|1.2524
|-6.00
|64577.45
|3203
|2005.09.01 20:43
|buy
|1602
|0.10
|1.2508
|1.2457
|1.2521
|3204
|2005.09.01 20:44
|t/p
|1602
|0.10
|1.2521
|1.2457
|1.2521
|13.00
|64590.45
|3205
|2005.09.01 20:44
|buy
|1603
|0.10
|1.2527
|1.2476
|1.2540
|3206
|2005.09.01 20:44
|buy
|1604
|0.20
|1.2519
|1.2468
|1.2532
|3207
|2005.09.01 20:45
|buy
|1605
|0.40
|1.2508
|1.2457
|1.2521
|3208
|2005.09.01 20:46
|buy
|1606
|0.80
|1.2504
|1.2453
|1.2517
|3209
|2005.09.01 20:48
|buy
|1607
|1.60
|1.2500
|1.2449
|1.2513
|3210
|2005.09.02 02:13
|s/l
|1603
|0.10
|1.2476
|1.2476
|1.2540
|-52.10
|64538.36
|3211
|2005.09.02 02:13
|close
|1607
|1.60
|1.2475
|1.2449
|1.2513
|-417.55
|64120.80
|3212
|2005.09.02 02:13
|close
|1606
|0.80
|1.2475
|1.2453
|1.2517
|-240.78
|63880.03
|3213
|2005.09.02 02:13
|close
|1605
|0.40
|1.2475
|1.2457
|1.2521
|-136.39
|63743.64
|3214
|2005.09.02 02:13
|close
|1604
|0.20
|1.2475
|1.2468
|1.2532
|-90.19
|63653.45
|3215
|2005.09.02 11:00
|buy
|1608
|0.10
|1.2578
|1.2527
|1.2591
|3216
|2005.09.02 11:23
|buy
|1609
|0.20
|1.2574
|1.2523
|1.2587
|3217
|2005.09.02 11:25
|buy
|1610
|0.40
|1.2570
|1.2519
|1.2583
|3218
|2005.09.02 11:27
|buy
|1611
|0.80
|1.2566
|1.2515
|1.2579
|3219
|2005.09.02 11:32
|buy
|1612
|1.60
|1.2561
|1.2510
|1.2574
|3220
|2005.09.02 14:34
|s/l
|1608
|0.10
|1.2527
|1.2527
|1.2591
|-51.00
|63602.45
|3221
|2005.09.02 14:34
|s/l
|1609
|0.20
|1.2523
|1.2523
|1.2587
|-102.00
|63500.45
|3222
|2005.09.02 14:34
|close
|1612
|1.60
|1.2520
|1.2510
|1.2574
|-656.00
|62844.45
|3223
|2005.09.02 14:34
|close
|1611
|0.80
|1.2520
|1.2515
|1.2579
|-368.00
|62476.45
|3224
|2005.09.02 14:34
|close
|1610
|0.40
|1.2520
|1.2519
|1.2583
|-200.00
|62276.45
|3225
|2005.09.02 14:34
|buy
|1613
|0.10
|1.2523
|1.2472
|1.2536
|3226
|2005.09.02 14:34
|buy
|1614
|0.20
|1.2517
|1.2466
|1.2530
|3227
|2005.09.02 14:34
|t/p
|1614
|0.20
|1.2530
|1.2466
|1.2530
|26.00
|62302.45
|3228
|2005.09.02 14:34
|close
|1613
|0.10
|1.2534
|1.2472
|1.2536
|11.00
|62313.45
|3229
|2005.09.02 14:34
|buy
|1615
|0.10
|1.2537
|1.2486
|1.2550
|3230
|2005.09.02 14:34
|buy
|1616
|0.20
|1.2530
|1.2479
|1.2543
|3231
|2005.09.02 14:34
|buy
|1617
|0.40
|1.2517
|1.2466
|1.2530
|3232
|2005.09.02 14:35
|buy
|1618
|0.80
|1.2513
|1.2462
|1.2526
|3233
|2005.09.02 14:36
|t/p
|1618
|0.80
|1.2526
|1.2462
|1.2526
|104.00
|62417.45
|3234
|2005.09.02 14:36
|close
|1617
|0.40
|1.2527
|1.2466
|1.2530
|40.00
|62457.45
|3235
|2005.09.02 14:36
|close
|1616
|0.20
|1.2527
|1.2479
|1.2543
|-6.00
|62451.45
|3236
|2005.09.02 14:36
|close
|1615
|0.10
|1.2527
|1.2486
|1.2550
|-10.00
|62441.45
|3237
|2005.09.02 14:36
|buy
|1619
|0.10
|1.2530
|1.2479
|1.2543
|3238
|2005.09.02 14:36
|buy
|1620
|0.20
|1.2521
|1.2470
|1.2534
|3239
|2005.09.02 14:37
|t/p
|1620
|0.20
|1.2534
|1.2470
|1.2534
|26.00
|62467.45
|3240
|2005.09.02 14:37
|close
|1619
|0.10
|1.2534
|1.2479
|1.2543
|4.00
|62471.45
|3241
|2005.09.02 14:37
|buy
|1621
|0.10
|1.2537
|1.2486
|1.2550
|3242
|2005.09.02 14:37
|buy
|1622
|0.20
|1.2533
|1.2482
|1.2546
|3243
|2005.09.02 14:37
|buy
|1623
|0.40
|1.2526
|1.2475
|1.2539
|3244
|2005.09.02 14:38
|t/p
|1623
|0.40
|1.2539
|1.2475
|1.2539
|52.00
|62523.45
|3245
|2005.09.02 14:38
|close
|1622
|0.20
|1.2540
|1.2482
|1.2546
|14.00
|62537.45
|3246
|2005.09.02 14:38
|close
|1621
|0.10
|1.2540
|1.2486
|1.2550
|3.00
|62540.45
|3247
|2005.09.02 14:38
|buy
|1624
|0.10
|1.2543
|1.2492
|1.2556
|3248
|2005.09.02 14:38
|buy
|1625
|0.20
|1.2536
|1.2485
|1.2549
|3249
|2005.09.02 14:39
|buy
|1626
|0.40
|1.2532
|1.2481
|1.2545
|3250
|2005.09.02 14:44
|buy
|1627
|0.80
|1.2529
|1.2478
|1.2542
|3251
|2005.09.02 14:44
|buy
|1628
|1.60
|1.2524
|1.2473
|1.2537
|3252
|2005.09.02 14:47
|t/p
|1628
|1.60
|1.2537
|1.2473
|1.2537
|208.00
|62748.45
|3253
|2005.09.02 14:47
|close
|1627
|0.80
|1.2537
|1.2478
|1.2542
|64.00
|62812.45
|3254
|2005.09.02 14:47
|close
|1626
|0.40
|1.2537
|1.2481
|1.2545
|20.00
|62832.45
|3255
|2005.09.02 14:47
|close
|1625
|0.20
|1.2537
|1.2485
|1.2549
|2.00
|62834.45
|3256
|2005.09.02 14:47
|close
|1624
|0.10
|1.2537
|1.2492
|1.2556
|-6.00
|62828.45
|3257
|2005.09.07 10:00
|buy
|1629
|0.10
|1.2520
|1.2469
|1.2533
|3258
|2005.09.07 10:05
|buy
|1630
|0.20
|1.2516
|1.2465
|1.2529
|3259
|2005.09.07 10:08
|buy
|1631
|0.40
|1.2510
|1.2459
|1.2523
|3260
|2005.09.07 10:09
|buy
|1632
|0.80
|1.2506
|1.2455
|1.2519
|3261
|2005.09.07 10:13
|buy
|1633
|1.60
|1.2503
|1.2452
|1.2516
|3262
|2005.09.07 12:26
|s/l
|1629
|0.10
|1.2469
|1.2469
|1.2533
|-51.00
|62777.45
|3263
|2005.09.07 12:26
|close
|1633
|1.60
|1.2468
|1.2452
|1.2516
|-560.01
|62217.44
|3264
|2005.09.07 12:26
|close
|1632
|0.80
|1.2468
|1.2455
|1.2519
|-304.00
|61913.44
|3265
|2005.09.07 12:26
|close
|1631
|0.40
|1.2468
|1.2459
|1.2523
|-168.00
|61745.44
|3266
|2005.09.07 12:26
|close
|1630
|0.20
|1.2468
|1.2465
|1.2529
|-96.00
|61649.44
|3267
|2005.09.07 16:30
|sell
|1634
|0.10
|1.2439
|1.2490
|1.2426
|3268
|2005.09.07 16:37
|sell
|1635
|0.20
|1.2444
|1.2495
|1.2431
|3269
|2005.09.07 16:37
|sell
|1636
|0.40
|1.2448
|1.2499
|1.2435
|3270
|2005.09.07 16:37
|sell
|1637
|0.80
|1.2451
|1.2502
|1.2438
|3271
|2005.09.07 16:38
|sell
|1638
|1.60
|1.2455
|1.2506
|1.2442
|3272
|2005.09.07 17:03
|t/p
|1638
|1.60
|1.2442
|1.2506
|1.2442
|208.00
|61857.44
|3273
|2005.09.07 17:03
|close
|1637
|0.80
|1.2442
|1.2502
|1.2438
|72.00
|61929.44
|3274
|2005.09.07 17:03
|close
|1636
|0.40
|1.2442
|1.2499
|1.2435
|24.00
|61953.44
|3275
|2005.09.07 17:03
|close
|1635
|0.20
|1.2442
|1.2495
|1.2431
|4.00
|61957.44
|3276
|2005.09.07 17:03
|close
|1634
|0.10
|1.2442
|1.2490
|1.2426
|-3.00
|61954.44
|3277
|2005.09.07 17:03
|sell
|1639
|0.10
|1.2439
|1.2490
|1.2426
|3278
|2005.09.07 17:12
|sell
|1640
|0.20
|1.2442
|1.2493
|1.2429
|3279
|2005.09.07 17:58
|sell
|1641
|0.40
|1.2445
|1.2496
|1.2432
|3280
|2005.09.07 17:58
|sell
|1642
|0.80
|1.2449
|1.2500
|1.2436
|3281
|2005.09.07 18:03
|sell
|1643
|1.60
|1.2452
|1.2503
|1.2439
|3282
|2005.09.07 19:27
|t/p
|1643
|1.60
|1.2439
|1.2503
|1.2439
|208.00
|62162.44
|3283
|2005.09.07 19:27
|close
|1642
|0.80
|1.2439
|1.2500
|1.2436
|80.00
|62242.44
|3284
|2005.09.07 19:27
|close
|1641
|0.40
|1.2439
|1.2496
|1.2432
|24.00
|62266.44
|3285
|2005.09.07 19:27
|close
|1640
|0.20
|1.2439
|1.2493
|1.2429
|6.00
|62272.44
|3286
|2005.09.07 19:27
|close
|1639
|0.10
|1.2439
|1.2490
|1.2426
|0.00
|62272.44
|3287
|2005.09.12 05:45
|sell
|1644
|0.10
|1.2327
|1.2378
|1.2314
|3288
|2005.09.12 05:57
|sell
|1645
|0.20
|1.2331
|1.2382
|1.2318
|3289
|2005.09.12 05:58
|sell
|1646
|0.40
|1.2334
|1.2385
|1.2321
|3290
|2005.09.12 06:27
|sell
|1647
|0.80
|1.2338
|1.2389
|1.2325
|3291
|2005.09.12 07:12
|t/p
|1647
|0.80
|1.2325
|1.2389
|1.2325
|104.00
|62376.44
|3292
|2005.09.12 07:12
|close
|1646
|0.40
|1.2324
|1.2385
|1.2321
|40.00
|62416.44
|3293
|2005.09.12 07:12
|close
|1645
|0.20
|1.2324
|1.2382
|1.2318
|14.00
|62430.44
|3294
|2005.09.12 07:12
|close
|1644
|0.10
|1.2324
|1.2378
|1.2314
|3.00
|62433.44
|3295
|2005.09.12 07:12
|sell
|1648
|0.10
|1.2321
|1.2372
|1.2308
|3296
|2005.09.12 07:30
|sell
|1649
|0.20
|1.2327
|1.2378
|1.2314
|3297
|2005.09.12 07:33
|sell
|1650
|0.40
|1.2331
|1.2382
|1.2318
|3298
|2005.09.12 07:34
|sell
|1651
|0.80
|1.2336
|1.2387
|1.2323
|3299
|2005.09.12 07:50
|sell
|1652
|1.60
|1.2339
|1.2390
|1.2326
|3300
|2005.09.12 09:01
|t/p
|1652
|1.60
|1.2326
|1.2390
|1.2326
|208.00
|62641.44
|3301
|2005.09.12 09:01
|close
|1651
|0.80
|1.2325
|1.2387
|1.2323
|87.99
|62729.43
|3302
|2005.09.12 09:01
|close
|1650
|0.40
|1.2325
|1.2382
|1.2318
|24.00
|62753.43
|3303
|2005.09.12 09:01
|close
|1649
|0.20
|1.2325
|1.2378
|1.2314
|4.00
|62757.43
|3304
|2005.09.12 09:01
|close
|1648
|0.10
|1.2325
|1.2372
|1.2308
|-4.00
|62753.43
|3305
|2005.09.12 09:15
|sell
|1653
|0.10
|1.2320
|1.2371
|1.2307
|3306
|2005.09.12 09:16
|sell
|1654
|0.20
|1.2324
|1.2375
|1.2311
|3307
|2005.09.12 10:08
|sell
|1655
|0.40
|1.2328
|1.2379
|1.2315
|3308
|2005.09.12 10:41
|sell
|1656
|0.80
|1.2333
|1.2384
|1.2320
|3309
|2005.09.12 10:46
|sell
|1657
|1.60
|1.2336
|1.2387
|1.2323
|3310
|2005.09.12 12:02
|t/p
|1657
|1.60
|1.2323
|1.2387
|1.2323
|208.00
|62961.43
|3311
|2005.09.12 12:02
|close
|1656
|0.80
|1.2322
|1.2384
|1.2320
|88.00
|63049.43
|3312
|2005.09.12 12:02
|close
|1655
|0.40
|1.2322
|1.2379
|1.2315
|24.00
|63073.43
|3313
|2005.09.12 12:02
|close
|1654
|0.20
|1.2322
|1.2375
|1.2311
|4.00
|63077.43
|3314
|2005.09.12 12:02
|close
|1653
|0.10
|1.2322
|1.2371
|1.2307
|-2.00
|63075.43
|3315
|2005.09.16 07:15
|buy
|1658
|0.10
|1.2293
|1.2242
|1.2306
|3316
|2005.09.16 07:30
|buy
|1659
|0.20
|1.2289
|1.2238
|1.2302
|3317
|2005.09.16 08:05
|buy
|1660
|0.40
|1.2286
|1.2235
|1.2299
|3318
|2005.09.16 09:02
|buy
|1661
|0.80
|1.2281
|1.2230
|1.2294
|3319
|2005.09.16 09:07
|buy
|1662
|1.60
|1.2278
|1.2227
|1.2291
|3320
|2005.09.16 13:43
|s/l
|1658
|0.10
|1.2242
|1.2242
|1.2306
|-51.00
|63024.43
|3321
|2005.09.16 13:43
|close
|1662
|1.60
|1.2241
|1.2227
|1.2291
|-591.99
|62432.44
|3322
|2005.09.16 13:43
|close
|1661
|0.80
|1.2241
|1.2230
|1.2294
|-320.00
|62112.44
|3323
|2005.09.16 13:43
|close
|1660
|0.40
|1.2241
|1.2235
|1.2299
|-180.00
|61932.44
|3324
|2005.09.16 13:43
|close
|1659
|0.20
|1.2241
|1.2238
|1.2302
|-96.00
|61836.44
|3325
|2005.09.16 17:15
|sell
|1663
|0.10
|1.2213
|1.2264
|1.2200
|3326
|2005.09.16 17:18
|sell
|1664
|0.20
|1.2218
|1.2269
|1.2205
|3327
|2005.09.16 17:22
|sell
|1665
|0.40
|1.2221
|1.2272
|1.2208
|3328
|2005.09.16 20:12
|sell
|1666
|0.80
|1.2226
|1.2277
|1.2213
|3329
|2005.09.16 20:14
|sell
|1667
|1.60
|1.2229
|1.2280
|1.2216
|3330
|2005.09.19 00:00
|t/p
|1663
|0.10
|1.2200
|1.2264
|1.2200
|14.39
|61850.83
|3331
|2005.09.19 00:00
|t/p
|1664
|0.20
|1.2205
|1.2269
|1.2205
|28.78
|61879.61
|3332
|2005.09.19 00:00
|t/p
|1665
|0.40
|1.2208
|1.2272
|1.2208
|57.57
|61937.18
|3333
|2005.09.19 00:00
|t/p
|1666
|0.80
|1.2213
|1.2277
|1.2213
|115.14
|62052.32
|3334
|2005.09.19 00:00
|t/p
|1667
|1.60
|1.2216
|1.2280
|1.2216
|230.27
|62282.59
|3335
|2005.09.19 05:15
|sell
|1668
|0.10
|1.2164
|1.2215
|1.2151
|3336
|2005.09.19 06:26
|t/p
|1668
|0.10
|1.2151
|1.2215
|1.2151
|13.00
|62295.59
|3337
|2005.09.19 06:26
|sell
|1669
|0.10
|1.2146
|1.2197
|1.2133
|3338
|2005.09.19 06:28
|sell
|1670
|0.20
|1.2149
|1.2200
|1.2136
|3339
|2005.09.19 06:31
|sell
|1671
|0.40
|1.2153
|1.2204
|1.2140
|3340
|2005.09.19 06:53
|sell
|1672
|0.80
|1.2156
|1.2207
|1.2143
|3341
|2005.09.19 07:11
|t/p
|1672
|0.80
|1.2143
|1.2207
|1.2143
|104.00
|62399.59
|3342
|2005.09.19 07:11
|close
|1671
|0.40
|1.2142
|1.2204
|1.2140
|44.00
|62443.59
|3343
|2005.09.19 07:11
|close
|1670
|0.20
|1.2142
|1.2200
|1.2136
|14.00
|62457.59
|3344
|2005.09.19 07:11
|close
|1669
|0.10
|1.2142
|1.2197
|1.2133
|4.00
|62461.59
|3345
|2005.09.19 07:11
|sell
|1673
|0.10
|1.2139
|1.2190
|1.2126
|3346
|2005.09.19 07:23
|t/p
|1673
|0.10
|1.2126
|1.2190
|1.2126
|13.00
|62474.59
|3347
|2005.09.19 07:23
|sell
|1674
|0.10
|1.2123
|1.2174
|1.2110
|3348
|2005.09.19 07:24
|sell
|1675
|0.20
|1.2126
|1.2177
|1.2113
|3349
|2005.09.19 07:35
|t/p
|1675
|0.20
|1.2113
|1.2177
|1.2113
|26.00
|62500.59
|3350
|2005.09.19 07:35
|close
|1674
|0.10
|1.2113
|1.2174
|1.2110
|10.00
|62510.59
|3351
|2005.09.19 07:35
|sell
|1676
|0.10
|1.2110
|1.2161
|1.2097
|3352
|2005.09.19 07:35
|sell
|1677
|0.20
|1.2113
|1.2164
|1.2100
|3353
|2005.09.19 07:35
|sell
|1678
|0.40
|1.2121
|1.2172
|1.2108
|3354
|2005.09.19 08:10
|t/p
|1678
|0.40
|1.2108
|1.2172
|1.2108
|52.00
|62562.59
|3355
|2005.09.19 08:10
|close
|1677
|0.20
|1.2108
|1.2164
|1.2100
|10.00
|62572.59
|3356
|2005.09.19 08:10
|close
|1676
|0.10
|1.2108
|1.2161
|1.2097
|2.00
|62574.59
|3357
|2005.09.21 07:45
|buy
|1679
|0.10
|1.2199
|1.2148
|1.2212
|3358
|2005.09.21 07:52
|buy
|1680
|0.20
|1.2195
|1.2144
|1.2208
|3359
|2005.09.21 07:59
|buy
|1681
|0.40
|1.2190
|1.2139
|1.2203
|3360
|2005.09.21 08:02
|buy
|1682
|0.80
|1.2187
|1.2136
|1.2200
|3361
|2005.09.21 08:02
|buy
|1683
|1.60
|1.2184
|1.2133
|1.2197
|3362
|2005.09.21 08:28
|t/p
|1683
|1.60
|1.2197
|1.2133
|1.2197
|208.00
|62782.59
|3363
|2005.09.21 08:28
|close
|1682
|0.80
|1.2197
|1.2136
|1.2200
|80.00
|62862.59
|3364
|2005.09.21 08:28
|close
|1681
|0.40
|1.2197
|1.2139
|1.2203
|28.00
|62890.59
|3365
|2005.09.21 08:28
|close
|1680
|0.20
|1.2197
|1.2144
|1.2208
|4.00
|62894.59
|3366
|2005.09.21 08:28
|close
|1679
|0.10
|1.2197
|1.2148
|1.2212
|-2.00
|62892.59
|3367
|2005.09.21 08:28
|buy
|1684
|0.10
|1.2200
|1.2149
|1.2213
|3368
|2005.09.21 09:27
|buy
|1685
|0.20
|1.2195
|1.2144
|1.2208
|3369
|2005.09.21 09:47
|buy
|1686
|0.40
|1.2191
|1.2140
|1.2204
|3370
|2005.09.21 09:48
|buy
|1687
|0.80
|1.2187
|1.2136
|1.2200
|3371
|2005.09.21 10:10
|t/p
|1687
|0.80
|1.2200
|1.2136
|1.2200
|104.00
|62996.59
|3372
|2005.09.21 10:10
|close
|1686
|0.40
|1.2201
|1.2140
|1.2204
|40.00
|63036.59
|3373
|2005.09.21 10:10
|close
|1685
|0.20
|1.2201
|1.2144
|1.2208
|12.00
|63048.59
|3374
|2005.09.21 10:10
|close
|1684
|0.10
|1.2201
|1.2149
|1.2213
|1.00
|63049.59
|3375
|2005.09.21 10:10
|buy
|1688
|0.10
|1.2204
|1.2153
|1.2217
|3376
|2005.09.21 10:22
|t/p
|1688
|0.10
|1.2217
|1.2153
|1.2217
|13.00
|63062.59
|3377
|2005.09.21 11:00
|buy
|1689
|0.10
|1.2225
|1.2174
|1.2238
|3378
|2005.09.21 11:02
|buy
|1690
|0.20
|1.2222
|1.2171
|1.2235
|3379
|2005.09.21 11:29
|buy
|1691
|0.40
|1.2219
|1.2168
|1.2232
|3380
|2005.09.21 11:38
|buy
|1692
|0.80
|1.2215
|1.2164
|1.2228
|3381
|2005.09.21 11:39
|buy
|1693
|1.60
|1.2209
|1.2158
|1.2222
|3382
|2005.09.21 12:45
|t/p
|1693
|1.60
|1.2222
|1.2158
|1.2222
|208.00
|63270.59
|3383
|2005.09.21 12:45
|close
|1692
|0.80
|1.2224
|1.2164
|1.2228
|72.00
|63342.59
|3384
|2005.09.21 12:45
|close
|1691
|0.40
|1.2224
|1.2168
|1.2232
|20.00
|63362.59
|3385
|2005.09.21 12:45
|close
|1690
|0.20
|1.2224
|1.2171
|1.2235
|4.00
|63366.59
|3386
|2005.09.21 12:45
|close
|1689
|0.10
|1.2224
|1.2174
|1.2238
|-1.00
|63365.59
|3387
|2005.09.22 17:15
|sell
|1694
|0.10
|1.2144
|1.2195
|1.2131
|3388
|2005.09.22 17:19
|sell
|1695
|0.20
|1.2149
|1.2200
|1.2136
|3389
|2005.09.22 17:45
|sell
|1696
|0.40
|1.2153
|1.2204
|1.2140
|3390
|2005.09.22 18:21
|sell
|1697
|0.80
|1.2158
|1.2209
|1.2145
|3391
|2005.09.22 19:43
|t/p
|1697
|0.80
|1.2145
|1.2209
|1.2145
|104.00
|63469.59
|3392
|2005.09.22 19:43
|close
|1696
|0.40
|1.2145
|1.2204
|1.2140
|32.00
|63501.59
|3393
|2005.09.22 19:43
|close
|1695
|0.20
|1.2145
|1.2200
|1.2136
|8.00
|63509.59
|3394
|2005.09.22 19:43
|close
|1694
|0.10
|1.2145
|1.2195
|1.2131
|-1.00
|63508.59
|3395
|2005.09.22 20:15
|sell
|1698
|0.10
|1.2143
|1.2194
|1.2130
|3396
|2005.09.22 20:19
|sell
|1699
|0.20
|1.2147
|1.2198
|1.2134
|3397
|2005.09.22 21:33
|sell
|1700
|0.40
|1.2151
|1.2202
|1.2138
|3398
|2005.09.22 22:59
|sell
|1701
|0.80
|1.2156
|1.2207
|1.2143
|3399
|2005.09.23 01:13
|sell
|1702
|1.60
|1.2159
|1.2210
|1.2146
|3400
|2005.09.23 01:54
|t/p
|1702
|1.60
|1.2146
|1.2210
|1.2146
|208.00
|63716.59
|3401
|2005.09.23 01:54
|close
|1701
|0.80
|1.2146
|1.2207
|1.2143
|83.71
|63800.30
|3402
|2005.09.23 01:54
|close
|1700
|0.40
|1.2146
|1.2202
|1.2138
|21.86
|63822.16
|3403
|2005.09.23 01:54
|close
|1699
|0.20
|1.2146
|1.2198
|1.2134
|2.93
|63825.08
|3404
|2005.09.23 01:54
|close
|1698
|0.10
|1.2146
|1.2194
|1.2130
|-2.54
|63822.55
|3405
|2005.09.23 15:45
|sell
|1703
|0.10
|1.2073
|1.2124
|1.2060
|3406
|2005.09.23 16:17
|sell
|1704
|0.20
|1.2077
|1.2128
|1.2064
|3407
|2005.09.23 16:19
|sell
|1705
|0.40
|1.2081
|1.2132
|1.2068
|3408
|2005.09.23 16:20
|sell
|1706
|0.80
|1.2085
|1.2136
|1.2072
|3409
|2005.09.23 16:21
|sell
|1707
|1.60
|1.2089
|1.2140
|1.2076
|3410
|2005.09.23 16:34
|t/p
|1707
|1.60
|1.2076
|1.2140
|1.2076
|208.00
|64030.55
|3411
|2005.09.23 16:34
|close
|1706
|0.80
|1.2076
|1.2136
|1.2072
|72.00
|64102.55
|3412
|2005.09.23 16:34
|close
|1705
|0.40
|1.2076
|1.2132
|1.2068
|20.00
|64122.55
|3413
|2005.09.23 16:34
|close
|1704
|0.20
|1.2076
|1.2128
|1.2064
|2.00
|64124.55
|3414
|2005.09.23 16:34
|close
|1703
|0.10
|1.2076
|1.2124
|1.2060
|-3.00
|64121.55
|3415
|2005.09.23 18:45
|sell
|1708
|0.10
|1.2064
|1.2115
|1.2051
|3416
|2005.09.23 20:59
|t/p
|1708
|0.10
|1.2051
|1.2115
|1.2051
|13.00
|64134.55
|3417
|2005.09.27 09:30
|sell
|1709
|0.10
|1.2000
|1.2051
|1.1987
|3418
|2005.09.27 09:37
|sell
|1710
|0.20
|1.2004
|1.2055
|1.1991
|3419
|2005.09.27 09:44
|sell
|1711
|0.40
|1.2008
|1.2059
|1.1995
|3420
|2005.09.27 09:58
|sell
|1712
|0.80
|1.2011
|1.2062
|1.1998
|3421
|2005.09.27 10:10
|sell
|1713
|1.60
|1.2014
|1.2065
|1.2001
|3422
|2005.09.27 14:32
|t/p
|1713
|1.60
|1.2001
|1.2065
|1.2001
|208.00
|64342.55
|3423
|2005.09.27 14:32
|close
|1712
|0.80
|1.2001
|1.2062
|1.1998
|80.00
|64422.55
|3424
|2005.09.27 14:32
|close
|1711
|0.40
|1.2001
|1.2059
|1.1995
|28.00
|64450.55
|3425
|2005.09.27 14:32
|close
|1710
|0.20
|1.2001
|1.2055
|1.1991
|6.00
|64456.55
|3426
|2005.09.27 14:32
|close
|1709
|0.10
|1.2001
|1.2051
|1.1987
|-1.00
|64455.55
|3427
|2005.10.03 03:45
|sell
|1714
|0.10
|1.1945
|1.1996
|1.1932
|3428
|2005.10.03 03:48
|sell
|1715
|0.20
|1.1948
|1.1999
|1.1935
|3429
|2005.10.03 03:49
|sell
|1716
|0.40
|1.1952
|1.2003
|1.1939
|3430
|2005.10.03 04:14
|t/p
|1716
|0.40
|1.1939
|1.2003
|1.1939
|52.00
|64507.55
|3431
|2005.10.03 04:14
|close
|1715
|0.20
|1.1937
|1.1999
|1.1935
|22.00
|64529.55
|3432
|2005.10.03 04:14
|close
|1714
|0.10
|1.1937
|1.1996
|1.1932
|8.00
|64537.55
|3433
|2005.10.03 04:30
|sell
|1717
|0.10
|1.1934
|1.1985
|1.1921
|3434
|2005.10.03 04:31
|sell
|1718
|0.20
|1.1938
|1.1989
|1.1925
|3435
|2005.10.03 04:32
|sell
|1719
|0.40
|1.1942
|1.1993
|1.1929
|3436
|2005.10.03 05:59
|sell
|1720
|0.80
|1.1946
|1.1997
|1.1933
|3437
|2005.10.03 06:02
|sell
|1721
|1.60
|1.1950
|1.2001
|1.1937
|3438
|2005.10.03 10:31
|t/p
|1721
|1.60
|1.1937
|1.2001
|1.1937
|208.00
|64745.55
|3439
|2005.10.03 10:31
|close
|1720
|0.80
|1.1936
|1.1997
|1.1933
|80.00
|64825.55
|3440
|2005.10.03 10:31
|close
|1719
|0.40
|1.1936
|1.1993
|1.1929
|24.00
|64849.55
|3441
|2005.10.03 10:31
|close
|1718
|0.20
|1.1936
|1.1989
|1.1925
|4.00
|64853.55
|3442
|2005.10.03 10:31
|close
|1717
|0.10
|1.1936
|1.1985
|1.1921
|-2.00
|64851.55
|3443
|2005.10.06 03:00
|buy
|1722
|0.10
|1.2055
|1.2004
|1.2068
|3444
|2005.10.06 03:03
|buy
|1723
|0.20
|1.2049
|1.1998
|1.2062
|3445
|2005.10.06 03:08
|buy
|1724
|0.40
|1.2044
|1.1993
|1.2057
|3446
|2005.10.06 03:24
|buy
|1725
|0.80
|1.2041
|1.1990
|1.2054
|3447
|2005.10.06 03:41
|buy
|1726
|1.60
|1.2037
|1.1986
|1.2050
|3448
|2005.10.06 04:33
|t/p
|1726
|1.60
|1.2050
|1.1986
|1.2050
|208.00
|65059.55
|3449
|2005.10.06 04:33
|close
|1725
|0.80
|1.2050
|1.1990
|1.2054
|72.00
|65131.55
|3450
|2005.10.06 04:33
|close
|1724
|0.40
|1.2050
|1.1993
|1.2057
|24.00
|65155.55
|3451
|2005.10.06 04:33
|close
|1723
|0.20
|1.2050
|1.1998
|1.2062
|2.00
|65157.55
|3452
|2005.10.06 04:33
|close
|1722
|0.10
|1.2050
|1.2004
|1.2068
|-5.00
|65152.55
|3453
|2005.10.06 04:33
|buy
|1727
|0.10
|1.2053
|1.2002
|1.2066
|3454
|2005.10.06 05:34
|buy
|1728
|0.20
|1.2050
|1.1999
|1.2063
|3455
|2005.10.06 05:38
|buy
|1729
|0.40
|1.2047
|1.1996
|1.2060
|3456
|2005.10.06 05:43
|buy
|1730
|0.80
|1.2043
|1.1992
|1.2056
|3457
|2005.10.06 06:07
|t/p
|1730
|0.80
|1.2056
|1.1992
|1.2056
|104.00
|65256.55
|3458
|2005.10.06 06:07
|close
|1729
|0.40
|1.2056
|1.1996
|1.2060
|36.00
|65292.55
|3459
|2005.10.06 06:07
|close
|1728
|0.20
|1.2056
|1.1999
|1.2063
|12.00
|65304.55
|3460
|2005.10.06 06:07
|close
|1727
|0.10
|1.2056
|1.2002
|1.2066
|3.00
|65307.55
|3461
|2005.10.06 06:07
|buy
|1731
|0.10
|1.2059
|1.2008
|1.2072
|3462
|2005.10.06 06:07
|buy
|1732
|0.20
|1.2056
|1.2005
|1.2069
|3463
|2005.10.06 06:20
|buy
|1733
|0.40
|1.2052
|1.2001
|1.2065
|3464
|2005.10.06 06:45
|t/p
|1733
|0.40
|1.2065
|1.2001
|1.2065
|52.00
|65359.55
|3465
|2005.10.06 06:45
|close
|1732
|0.20
|1.2068
|1.2005
|1.2069
|24.00
|65383.55
|3466
|2005.10.06 06:45
|close
|1731
|0.10
|1.2068
|1.2008
|1.2072
|9.00
|65392.55
|3467
|2005.10.06 06:45
|buy
|1734
|0.10
|1.2071
|1.2020
|1.2084
|3468
|2005.10.06 06:47
|buy
|1735
|0.20
|1.2067
|1.2016
|1.2080
|3469
|2005.10.06 06:55
|buy
|1736
|0.40
|1.2064
|1.2013
|1.2077
|3470
|2005.10.06 06:56
|buy
|1737
|0.80
|1.2060
|1.2009
|1.2073
|3471
|2005.10.06 07:02
|buy
|1738
|1.60
|1.2057
|1.2006
|1.2070
|3472
|2005.10.06 09:16
|t/p
|1738
|1.60
|1.2070
|1.2006
|1.2070
|208.00
|65600.55
|3473
|2005.10.06 09:16
|close
|1737
|0.80
|1.2070
|1.2009
|1.2073
|80.00
|65680.55
|3474
|2005.10.06 09:16
|close
|1736
|0.40
|1.2070
|1.2013
|1.2077
|24.00
|65704.55
|3475
|2005.10.06 09:16
|close
|1735
|0.20
|1.2070
|1.2016
|1.2080
|6.00
|65710.55
|3476
|2005.10.06 09:16
|close
|1734
|0.10
|1.2070
|1.2020
|1.2084
|-1.00
|65709.55
|3477
|2005.10.06 18:15
|buy
|1739
|0.10
|1.2133
|1.2082
|1.2146
|3478
|2005.10.06 18:25
|buy
|1740
|0.20
|1.2130
|1.2079
|1.2143
|3479
|2005.10.06 18:28
|buy
|1741
|0.40
|1.2127
|1.2076
|1.2140
|3480
|2005.10.06 18:37
|t/p
|1741
|0.40
|1.2140
|1.2076
|1.2140
|52.00
|65761.55
|3481
|2005.10.06 18:37
|close
|1740
|0.20
|1.2141
|1.2079
|1.2143
|22.00
|65783.55
|3482
|2005.10.06 18:37
|close
|1739
|0.10
|1.2141
|1.2082
|1.2146
|8.00
|65791.55
|3483
|2005.10.06 18:37
|buy
|1742
|0.10
|1.2144
|1.2093
|1.2157
|3484
|2005.10.06 18:44
|t/p
|1742
|0.10
|1.2157
|1.2093
|1.2157
|13.00
|65804.55
|3485
|2005.10.06 18:44
|buy
|1743
|0.10
|1.2161
|1.2110
|1.2174
|3486
|2005.10.06 18:45
|buy
|1744
|0.20
|1.2157
|1.2106
|1.2170
|3487
|2005.10.06 18:47
|buy
|1745
|0.40
|1.2152
|1.2101
|1.2165
|3488
|2005.10.06 18:57
|buy
|1746
|0.80
|1.2149
|1.2098
|1.2162
|3489
|2005.10.06 19:44
|t/p
|1746
|0.80
|1.2162
|1.2098
|1.2162
|104.00
|65908.55
|3490
|2005.10.06 19:44
|close
|1745
|0.40
|1.2163
|1.2101
|1.2165
|44.00
|65952.55
|3491
|2005.10.06 19:44
|close
|1744
|0.20
|1.2163
|1.2106
|1.2170
|12.00
|65964.55
|3492
|2005.10.06 19:44
|close
|1743
|0.10
|1.2163
|1.2110
|1.2174
|2.00
|65966.55
|3493
|2005.10.06 19:44
|buy
|1747
|0.10
|1.2166
|1.2115
|1.2179
|3494
|2005.10.06 19:44
|buy
|1748
|0.20
|1.2161
|1.2110
|1.2174
|3495
|2005.10.06 19:45
|t/p
|1748
|0.20
|1.2174
|1.2110
|1.2174
|26.00
|65992.55
|3496
|2005.10.06 19:45
|close
|1747
|0.10
|1.2175
|1.2115
|1.2179
|9.00
|66001.55
|3497
|2005.10.06 19:45
|buy
|1749
|0.10
|1.2178
|1.2127
|1.2191
|3498
|2005.10.06 19:45
|buy
|1750
|0.20
|1.2174
|1.2123
|1.2187
|3499
|2005.10.06 20:26
|t/p
|1750
|0.20
|1.2187
|1.2123
|1.2187
|26.00
|66027.55
|3500
|2005.10.06 20:26
|close
|1749
|0.10
|1.2187
|1.2127
|1.2191
|9.00
|66036.55
|3501
|2005.10.06 20:26
|buy
|1751
|0.10
|1.2190
|1.2139
|1.2203
|3502
|2005.10.06 20:32
|buy
|1752
|0.20
|1.2187
|1.2136
|1.2200
|3503
|2005.10.06 20:39
|t/p
|1752
|0.20
|1.2200
|1.2136
|1.2200
|26.00
|66062.55
|3504
|2005.10.06 20:39
|close
|1751
|0.10
|1.2201
|1.2139
|1.2203
|11.00
|66073.55
|3505
|2005.10.06 20:39
|buy
|1753
|0.10
|1.2204
|1.2153
|1.2217
|3506
|2005.10.06 20:39
|buy
|1754
|0.20
|1.2199
|1.2148
|1.2212
|3507
|2005.10.06 20:45
|buy
|1755
|0.40
|1.2195
|1.2144
|1.2208
|3508
|2005.10.06 20:47
|buy
|1756
|0.80
|1.2191
|1.2140
|1.2204
|3509
|2005.10.06 20:57
|buy
|1757
|1.60
|1.2187
|1.2136
|1.2200
|3510
|2005.10.07 09:21
|s/l
|1753
|0.10
|1.2153
|1.2153
|1.2217
|-52.10
|66021.45
|3511
|2005.10.07 09:21
|close
|1757
|1.60
|1.2153
|1.2136
|1.2200
|-561.56
|65459.89
|3512
|2005.10.07 09:21
|close
|1756
|0.80
|1.2153
|1.2140
|1.2204
|-312.78
|65147.11
|3513
|2005.10.07 09:21
|close
|1755
|0.40
|1.2153
|1.2144
|1.2208
|-172.39
|64974.73
|3514
|2005.10.07 09:21
|close
|1754
|0.20
|1.2153
|1.2148
|1.2212
|-94.19
|64880.53
|3515
|2005.10.10 16:45
|sell
|1758
|0.10
|1.2051
|1.2102
|1.2038
|3516
|2005.10.10 17:27
|sell
|1759
|0.20
|1.2055
|1.2106
|1.2042
|3517
|2005.10.10 18:00
|sell
|1760
|0.40
|1.2058
|1.2109
|1.2045
|3518
|2005.10.10 21:40
|sell
|1761
|0.80
|1.2062
|1.2113
|1.2049
|3519
|2005.10.10 21:40
|sell
|1762
|1.60
|1.2066
|1.2117
|1.2053
|3520
|2005.10.11 00:56
|t/p
|1762
|1.60
|1.2053
|1.2117
|1.2053
|215.42
|65095.96
|3521
|2005.10.11 00:56
|close
|1761
|0.80
|1.2051
|1.2113
|1.2049
|91.71
|65187.67
|3522
|2005.10.11 00:56
|close
|1760
|0.40
|1.2051
|1.2109
|1.2045
|29.86
|65217.52
|3523
|2005.10.11 00:56
|close
|1759
|0.20
|1.2051
|1.2106
|1.2042
|8.93
|65226.45
|3524
|2005.10.11 00:56
|close
|1758
|0.10
|1.2051
|1.2102
|1.2038
|0.46
|65226.92
|3525
|2005.10.12 16:00
|buy
|1763
|0.10
|1.2029
|1.1978
|1.2042
|3526
|2005.10.12 16:03
|buy
|1764
|0.20
|1.2026
|1.1975
|1.2039
|3527
|2005.10.12 16:03
|buy
|1765
|0.40
|1.2021
|1.1970
|1.2034
|3528
|2005.10.12 16:30
|buy
|1766
|0.80
|1.2017
|1.1966
|1.2030
|3529
|2005.10.12 16:53
|t/p
|1766
|0.80
|1.2030
|1.1966
|1.2030
|104.00
|65330.92
|3530
|2005.10.12 16:53
|close
|1765
|0.40
|1.2030
|1.1970
|1.2034
|36.00
|65366.92
|3531
|2005.10.12 16:53
|close
|1764
|0.20
|1.2030
|1.1975
|1.2039
|8.00
|65374.92
|3532
|2005.10.12 16:53
|close
|1763
|0.10
|1.2030
|1.1978
|1.2042
|1.00
|65375.92
|3533
|2005.10.13 16:45
|sell
|1767
|0.10
|1.1936
|1.1987
|1.1923
|3534
|2005.10.13 17:11
|sell
|1768
|0.20
|1.1940
|1.1991
|1.1927
|3535
|2005.10.13 17:36
|sell
|1769
|0.40
|1.1943
|1.1994
|1.1930
|3536
|2005.10.13 18:15
|t/p
|1769
|0.40
|1.1930
|1.1994
|1.1930
|52.00
|65427.92
|3537
|2005.10.13 18:15
|close
|1768
|0.20
|1.1930
|1.1991
|1.1927
|20.00
|65447.92
|3538
|2005.10.13 18:15
|close
|1767
|0.10
|1.1930
|1.1987
|1.1923
|6.00
|65453.92
|3539
|2005.10.13 22:30
|buy
|1770
|0.10
|1.2029
|1.1978
|1.2042
|3540
|2005.10.13 22:37
|buy
|1771
|0.20
|1.2024
|1.1973
|1.2037
|3541
|2005.10.13 22:41
|buy
|1772
|0.40
|1.2021
|1.1970
|1.2034
|3542
|2005.10.14 00:44
|buy
|1773
|0.80
|1.2017
|1.1966
|1.2030
|3543
|2005.10.14 01:00
|buy
|1774
|1.60
|1.2014
|1.1963
|1.2027
|3544
|2005.10.14 04:45
|t/p
|1774
|1.60
|1.2027
|1.1963
|1.2027
|208.00
|65661.92
|3545
|2005.10.14 04:45
|close
|1773
|0.80
|1.2027
|1.1966
|1.2030
|80.00
|65741.92
|3546
|2005.10.14 04:45
|close
|1772
|0.40
|1.2027
|1.1970
|1.2034
|19.61
|65761.53
|3547
|2005.10.14 04:45
|close
|1771
|0.20
|1.2027
|1.1973
|1.2037
|3.81
|65765.33
|3548
|2005.10.14 04:45
|close
|1770
|0.10
|1.2027
|1.1978
|1.2042
|-3.10
|65762.24
|3549
|2005.10.14 18:45
|buy
|1775
|0.10
|1.2086
|1.2035
|1.2099
|3550
|2005.10.14 19:08
|buy
|1776
|0.20
|1.2082
|1.2031
|1.2095
|3551
|2005.10.14 19:16
|buy
|1777
|0.40
|1.2079
|1.2028
|1.2092
|3552
|2005.10.14 19:17
|buy
|1778
|0.80
|1.2074
|1.2023
|1.2087
|3553
|2005.10.14 19:18
|buy
|1779
|1.60
|1.2071
|1.2020
|1.2084
|3554
|2005.10.14 19:31
|t/p
|1779
|1.60
|1.2084
|1.2020
|1.2084
|208.00
|65970.24
|3555
|2005.10.14 19:31
|close
|1778
|0.80
|1.2084
|1.2023
|1.2087
|80.00
|66050.24
|3556
|2005.10.14 19:31
|close
|1777
|0.40
|1.2084
|1.2028
|1.2092
|20.00
|66070.24
|3557
|2005.10.14 19:31
|close
|1776
|0.20
|1.2084
|1.2031
|1.2095
|4.00
|66074.24
|3558
|2005.10.14 19:31
|close
|1775
|0.10
|1.2084
|1.2035
|1.2099
|-2.00
|66072.24
|3559
|2005.10.14 19:31
|buy
|1780
|0.10
|1.2087
|1.2036
|1.2100
|3560
|2005.10.14 19:43
|t/p
|1780
|0.10
|1.2100
|1.2036
|1.2100
|13.00
|66085.24
|3561
|2005.10.14 19:43
|buy
|1781
|0.10
|1.2103
|1.2052
|1.2116
|3562
|2005.10.14 19:45
|buy
|1782
|0.20
|1.2100
|1.2049
|1.2113
|3563
|2005.10.14 19:47
|buy
|1783
|0.40
|1.2096
|1.2045
|1.2109
|3564
|2005.10.14 20:05
|buy
|1784
|0.80
|1.2092
|1.2041
|1.2105
|3565
|2005.10.14 20:11
|buy
|1785
|1.60
|1.2088
|1.2037
|1.2101
|3566
|2005.10.17 02:23
|t/p
|1785
|1.60
|1.2101
|1.2037
|1.2101
|155.34
|66240.58
|3567
|2005.10.17 02:23
|close
|1784
|0.80
|1.2101
|1.2041
|1.2105
|45.67
|66286.25
|3568
|2005.10.17 02:23
|close
|1783
|0.40
|1.2101
|1.2045
|1.2109
|6.84
|66293.09
|3569
|2005.10.17 02:23
|close
|1782
|0.20
|1.2101
|1.2049
|1.2113
|-4.58
|66288.51
|3570
|2005.10.17 02:23
|close
|1781
|0.10
|1.2101
|1.2052
|1.2116
|-5.29
|66283.22
|3571
|2005.10.17 12:45
|sell
|1786
|0.10
|1.2035
|1.2086
|1.2022
|3572
|2005.10.17 13:07
|sell
|1787
|0.20
|1.2039
|1.2090
|1.2026
|3573
|2005.10.17 13:53
|t/p
|1787
|0.20
|1.2026
|1.2090
|1.2026
|26.00
|66309.22
|3574
|2005.10.17 13:53
|close
|1786
|0.10
|1.2026
|1.2086
|1.2022
|9.00
|66318.22
|3575
|2005.10.17 14:30
|sell
|1788
|0.10
|1.2011
|1.2062
|1.1998
|3576
|2005.10.17 14:30
|sell
|1789
|0.20
|1.2017
|1.2068
|1.2004
|3577
|2005.10.17 14:41
|sell
|1790
|0.40
|1.2021
|1.2072
|1.2008
|3578
|2005.10.17 14:57
|sell
|1791
|0.80
|1.2026
|1.2077
|1.2013
|3579
|2005.10.17 14:59
|sell
|1792
|1.60
|1.2029
|1.2080
|1.2016
|3580
|2005.10.17 16:03
|t/p
|1792
|1.60
|1.2016
|1.2080
|1.2016
|208.00
|66526.22
|3581
|2005.10.17 16:03
|close
|1791
|0.80
|1.2016
|1.2077
|1.2013
|80.00
|66606.22
|3582
|2005.10.17 16:03
|close
|1790
|0.40
|1.2016
|1.2072
|1.2008
|20.00
|66626.22
|3583
|2005.10.17 16:03
|close
|1789
|0.20
|1.2016
|1.2068
|1.2004
|2.00
|66628.22
|3584
|2005.10.17 16:03
|close
|1788
|0.10
|1.2016
|1.2062
|1.1998
|-5.00
|66623.22
|3585
|2005.10.19 16:30
|buy
|1793
|0.10
|1.1966
|1.1915
|1.1979
|3586
|2005.10.19 16:54
|t/p
|1793
|0.10
|1.1979
|1.1915
|1.1979
|13.00
|66636.22
|3587
|2005.10.19 16:54
|buy
|1794
|0.10
|1.1983
|1.1932
|1.1996
|3588
|2005.10.19 16:54
|buy
|1795
|0.20
|1.1978
|1.1927
|1.1991
|3589
|2005.10.19 17:07
|t/p
|1795
|0.20
|1.1991
|1.1927
|1.1991
|26.00
|66662.22
|3590
|2005.10.19 17:07
|close
|1794
|0.10
|1.1991
|1.1932
|1.1996
|8.00
|66670.22
|3591
|2005.10.19 17:07
|buy
|1796
|0.10
|1.1994
|1.1943
|1.2007
|3592
|2005.10.19 17:07
|buy
|1797
|0.20
|1.1991
|1.1940
|1.2004
|3593
|2005.10.19 17:12
|buy
|1798
|0.40
|1.1987
|1.1936
|1.2000
|3594
|2005.10.19 17:52
|buy
|1799
|0.80
|1.1984
|1.1933
|1.1997
|3595
|2005.10.19 18:36
|buy
|1800
|1.60
|1.1979
|1.1928
|1.1992
|3596
|2005.10.19 21:30
|t/p
|1800
|1.60
|1.1992
|1.1928
|1.1992
|208.00
|66878.22
|3597
|2005.10.19 21:30
|close
|1799
|0.80
|1.1993
|1.1933
|1.1997
|72.00
|66950.22
|3598
|2005.10.19 21:30
|close
|1798
|0.40
|1.1993
|1.1936
|1.2000
|24.00
|66974.22
|3599
|2005.10.19 21:30
|close
|1797
|0.20
|1.1993
|1.1940
|1.2004
|4.00
|66978.22
|3600
|2005.10.19 21:30
|close
|1796
|0.10
|1.1993
|1.1943
|1.2007
|-1.00
|66977.22
|3601
|2005.10.21 02:45
|buy
|1801
|0.10
|1.2061
|1.2010
|1.2074
|3602
|2005.10.21 02:48
|buy
|1802
|0.20
|1.2058
|1.2007
|1.2071
|3603
|2005.10.21 03:17
|t/p
|1801
|0.10
|1.2074
|1.2010
|1.2074
|13.00
|66990.22
|3604
|2005.10.21 03:17
|t/p
|1802
|0.20
|1.2071
|1.2007
|1.2071
|26.00
|67016.22
|3605
|2005.10.21 03:17
|buy
|1803
|0.10
|1.2079
|1.2028
|1.2092
|3606
|2005.10.21 03:17
|buy
|1804
|0.20
|1.2074
|1.2023
|1.2087
|3607
|2005.10.21 03:18
|buy
|1805
|0.40
|1.2071
|1.2020
|1.2084
|3608
|2005.10.21 03:25
|buy
|1806
|0.80
|1.2067
|1.2016
|1.2080
|3609
|2005.10.21 03:26
|buy
|1807
|1.60
|1.2058
|1.2007
|1.2071
|3610
|2005.10.21 07:35
|s/l
|1803
|0.10
|1.2028
|1.2028
|1.2092
|-51.00
|66965.22
|3611
|2005.10.21 07:35
|close
|1807
|1.60
|1.2027
|1.2007
|1.2071
|-496.00
|66469.22
|3612
|2005.10.21 07:35
|close
|1806
|0.80
|1.2027
|1.2016
|1.2080
|-320.00
|66149.22
|3613
|2005.10.21 07:35
|close
|1805
|0.40
|1.2027
|1.2020
|1.2084
|-176.00
|65973.22
|3614
|2005.10.21 07:35
|close
|1804
|0.20
|1.2027
|1.2023
|1.2087
|-94.00
|65879.22
|3615
|2005.10.21 18:15
|sell
|1808
|0.10
|1.1952
|1.2003
|1.1939
|3616
|2005.10.21 18:18
|sell
|1809
|0.20
|1.1956
|1.2007
|1.1943
|3617
|2005.10.21 19:03
|sell
|1810
|0.40
|1.1960
|1.2011
|1.1947
|3618
|2005.10.21 19:26
|t/p
|1810
|0.40
|1.1947
|1.2011
|1.1947
|52.00
|65931.22
|3619
|2005.10.21 19:26
|close
|1809
|0.20
|1.1946
|1.2007
|1.1943
|20.00
|65951.22
|3620
|2005.10.21 19:26
|close
|1808
|0.10
|1.1946
|1.2003
|1.1939
|6.00
|65957.22
|3621
|2005.10.21 19:26
|sell
|1811
|0.10
|1.1943
|1.1994
|1.1930
|3622
|2005.10.21 21:00
|sell
|1812
|0.20
|1.1947
|1.1998
|1.1934
|3623
|2005.10.21 21:11
|sell
|1813
|0.40
|1.1951
|1.2002
|1.1938
|3624
|2005.10.21 21:14
|sell
|1814
|0.80
|1.1956
|1.2007
|1.1943
|3625
|2005.10.24 00:27
|t/p
|1814
|0.80
|1.1943
|1.2007
|1.1943
|115.14
|66072.35
|3626
|2005.10.24 00:27
|close
|1813
|0.40
|1.1942
|1.2002
|1.1938
|41.57
|66113.92
|3627
|2005.10.24 00:27
|close
|1812
|0.20
|1.1942
|1.1998
|1.1934
|12.78
|66126.70
|3628
|2005.10.24 00:27
|close
|1811
|0.10
|1.1942
|1.1994
|1.1930
|2.39
|66129.10
|3629
|2005.10.24 00:27
|sell
|1815
|0.10
|1.1939
|1.1990
|1.1926
|3630
|2005.10.24 00:27
|sell
|1816
|0.20
|1.1942
|1.1993
|1.1929
|3631
|2005.10.24 01:23
|sell
|1817
|0.40
|1.1946
|1.1997
|1.1933
|3632
|2005.10.24 01:44
|t/p
|1817
|0.40
|1.1933
|1.1997
|1.1933
|52.00
|66181.10
|3633
|2005.10.24 01:44
|close
|1816
|0.20
|1.1933
|1.1993
|1.1929
|18.00
|66199.10
|3634
|2005.10.24 01:44
|close
|1815
|0.10
|1.1933
|1.1990
|1.1926
|6.00
|66205.10
|3635
|2005.10.24 01:44
|sell
|1818
|0.10
|1.1930
|1.1981
|1.1917
|3636
|2005.10.24 01:50
|sell
|1819
|0.20
|1.1933
|1.1984
|1.1920
|3637
|2005.10.24 02:03
|sell
|1820
|0.40
|1.1936
|1.1987
|1.1923
|3638
|2005.10.24 02:20
|sell
|1821
|0.80
|1.1940
|1.1991
|1.1927
|3639
|2005.10.24 05:02
|t/p
|1821
|0.80
|1.1927
|1.1991
|1.1927
|104.00
|66309.10
|3640
|2005.10.24 05:02
|close
|1820
|0.40
|1.1927
|1.1987
|1.1923
|36.00
|66345.10
|3641
|2005.10.24 05:02
|close
|1819
|0.20
|1.1927
|1.1984
|1.1920
|12.00
|66357.10
|3642
|2005.10.24 05:02
|close
|1818
|0.10
|1.1927
|1.1981
|1.1917
|3.00
|66360.10
|3643
|2005.10.25 12:30
|buy
|1822
|0.10
|1.2023
|1.1972
|1.2036
|3644
|2005.10.25 12:51
|t/p
|1822
|0.10
|1.2036
|1.1972
|1.2036
|13.00
|66373.10
|3645
|2005.10.25 12:51
|buy
|1823
|0.10
|1.2041
|1.1990
|1.2054
|3646
|2005.10.25 13:00
|buy
|1824
|0.20
|1.2037
|1.1986
|1.2050
|3647
|2005.10.25 13:36
|buy
|1825
|0.40
|1.2034
|1.1983
|1.2047
|3648
|2005.10.25 13:59
|buy
|1826
|0.80
|1.2030
|1.1979
|1.2043
|3649
|2005.10.25 14:03
|buy
|1827
|1.60
|1.2027
|1.1976
|1.2040
|3650
|2005.10.25 14:52
|t/p
|1827
|1.60
|1.2040
|1.1976
|1.2040
|208.00
|66581.10
|3651
|2005.10.25 14:52
|close
|1826
|0.80
|1.2040
|1.1979
|1.2043
|80.00
|66661.10
|3652
|2005.10.25 14:52
|close
|1825
|0.40
|1.2040
|1.1983
|1.2047
|24.00
|66685.10
|3653
|2005.10.25 14:52
|close
|1824
|0.20
|1.2040
|1.1986
|1.2050
|6.00
|66691.10
|3654
|2005.10.25 14:52
|close
|1823
|0.10
|1.2040
|1.1990
|1.2054
|-1.00
|66690.10
|3655
|2005.10.25 15:30
|buy
|1828
|0.10
|1.2057
|1.2006
|1.2070
|3656
|2005.10.25 15:45
|t/p
|1828
|0.10
|1.2070
|1.2006
|1.2070
|13.00
|66703.10
|3657
|2005.10.25 15:45
|buy
|1829
|0.10
|1.2073
|1.2022
|1.2086
|3658
|2005.10.25 15:46
|buy
|1830
|0.20
|1.2067
|1.2016
|1.2080
|3659
|2005.10.25 15:46
|buy
|1831
|0.40
|1.2062
|1.2011
|1.2075
|3660
|2005.10.25 15:47
|buy
|1832
|0.80
|1.2058
|1.2007
|1.2071
|3661
|2005.10.25 16:01
|t/p
|1832
|0.80
|1.2071
|1.2007
|1.2071
|104.00
|66807.10
|3662
|2005.10.25 16:01
|close
|1831
|0.40
|1.2074
|1.2011
|1.2075
|48.00
|66855.10
|3663
|2005.10.25 16:01
|close
|1830
|0.20
|1.2074
|1.2016
|1.2080
|14.00
|66869.10
|3664
|2005.10.25 16:01
|close
|1829
|0.10
|1.2074
|1.2022
|1.2086
|1.00
|66870.10
|3665
|2005.10.25 16:01
|buy
|1833
|0.10
|1.2077
|1.2026
|1.2090
|3666
|2005.10.25 16:01
|buy
|1834
|0.20
|1.2073
|1.2022
|1.2086
|3667
|2005.10.25 16:02
|t/p
|1834
|0.20
|1.2086
|1.2022
|1.2086
|26.00
|66896.10
|3668
|2005.10.25 16:02
|close
|1833
|0.10
|1.2089
|1.2026
|1.2090
|12.00
|66908.10
|3669
|2005.10.25 16:02
|buy
|1835
|0.10
|1.2092
|1.2041
|1.2105
|3670
|2005.10.25 16:06
|buy
|1836
|0.20
|1.2088
|1.2037
|1.2101
|3671
|2005.10.25 16:26
|t/p
|1836
|0.20
|1.2101
|1.2037
|1.2101
|26.00
|66934.10
|3672
|2005.10.25 16:26
|close
|1835
|0.10
|1.2101
|1.2041
|1.2105
|9.00
|66943.10
|3673
|2005.10.25 16:26
|buy
|1837
|0.10
|1.2104
|1.2053
|1.2117
|3674
|2005.10.25 16:26
|buy
|1838
|0.20
|1.2099
|1.2048
|1.2112
|3675
|2005.10.25 16:28
|t/p
|1838
|0.20
|1.2112
|1.2048
|1.2112
|26.00
|66969.10
|3676
|2005.10.25 16:28
|close
|1837
|0.10
|1.2112
|1.2053
|1.2117
|8.00
|66977.10
|3677
|2005.10.25 16:28
|buy
|1839
|0.10
|1.2115
|1.2064
|1.2128
|3678
|2005.10.25 16:29
|buy
|1840
|0.20
|1.2110
|1.2059
|1.2123
|3679
|2005.10.25 16:30
|buy
|1841
|0.40
|1.2106
|1.2055
|1.2119
|3680
|2005.10.25 16:55
|buy
|1842
|0.80
|1.2102
|1.2051
|1.2115
|3681
|2005.10.25 16:56
|buy
|1843
|1.60
|1.2097
|1.2046
|1.2110
|3682
|2005.10.25 20:09
|t/p
|1843
|1.60
|1.2110
|1.2046
|1.2110
|208.00
|67185.10
|3683
|2005.10.25 20:09
|close
|1842
|0.80
|1.2110
|1.2051
|1.2115
|64.00
|67249.10
|3684
|2005.10.25 20:09
|close
|1841
|0.40
|1.2110
|1.2055
|1.2119
|16.00
|67265.10
|3685
|2005.10.25 20:09
|close
|1840
|0.20
|1.2110
|1.2059
|1.2123
|0.00
|67265.10
|3686
|2005.10.25 20:09
|close
|1839
|0.10
|1.2110
|1.2064
|1.2128
|-5.00
|67260.10
|3687
|2005.10.25 20:09
|buy
|1844
|0.10
|1.2113
|1.2062
|1.2126
|3688
|2005.10.25 20:56
|buy
|1845
|0.20
|1.2105
|1.2054
|1.2118
|3689
|2005.10.25 21:12
|buy
|1846
|0.40
|1.2101
|1.2050
|1.2114
|3690
|2005.10.25 21:17
|buy
|1847
|0.80
|1.2098
|1.2047
|1.2111
|3691
|2005.10.25 22:12
|buy
|1848
|1.60
|1.2094
|1.2043
|1.2107
|3692
|2005.10.25 22:45
|t/p
|1848
|1.60
|1.2107
|1.2043
|1.2107
|208.00
|67468.10
|3693
|2005.10.25 22:45
|close
|1847
|0.80
|1.2107
|1.2047
|1.2111
|72.00
|67540.10
|3694
|2005.10.25 22:45
|close
|1846
|0.40
|1.2107
|1.2050
|1.2114
|24.00
|67564.10
|3695
|2005.10.25 22:45
|close
|1845
|0.20
|1.2107
|1.2054
|1.2118
|4.00
|67568.10
|3696
|2005.10.25 22:45
|close
|1844
|0.10
|1.2107
|1.2062
|1.2126
|-6.00
|67562.10
|3697
|2005.10.27 16:00
|buy
|1849
|0.10
|1.2146
|1.2095
|1.2159
|3698
|2005.10.27 16:04
|buy
|1850
|0.20
|1.2142
|1.2091
|1.2155
|3699
|2005.10.27 16:13
|buy
|1851
|0.40
|1.2137
|1.2086
|1.2150
|3700
|2005.10.27 16:18
|buy
|1852
|0.80
|1.2133
|1.2082
|1.2146
|3701
|2005.10.27 17:52
|t/p
|1852
|0.80
|1.2146
|1.2082
|1.2146
|104.00
|67666.10
|3702
|2005.10.27 17:52
|close
|1851
|0.40
|1.2147
|1.2086
|1.2150
|40.00
|67706.10
|3703
|2005.10.27 17:52
|close
|1850
|0.20
|1.2147
|1.2091
|1.2155
|10.00
|67716.10
|3704
|2005.10.27 17:52
|close
|1849
|0.10
|1.2147
|1.2095
|1.2159
|1.00
|67717.10
|3705
|2005.10.28 17:45
|sell
|1853
|0.10
|1.2093
|1.2144
|1.2080
|3706
|2005.10.28 18:19
|t/p
|1853
|0.10
|1.2080
|1.2144
|1.2080
|13.00
|67730.10
|3707
|2005.10.28 19:00
|sell
|1854
|0.10
|1.2062
|1.2113
|1.2049
|3708
|2005.10.28 19:14
|sell
|1855
|0.20
|1.2065
|1.2116
|1.2052
|3709
|2005.10.28 19:21
|t/p
|1855
|0.20
|1.2052
|1.2116
|1.2052
|26.00
|67756.10
|3710
|2005.10.28 19:21
|close
|1854
|0.10
|1.2052
|1.2113
|1.2049
|10.00
|67766.10
|3711
|2005.10.28 19:21
|sell
|1856
|0.10
|1.2049
|1.2100
|1.2036
|3712
|2005.10.28 19:22
|sell
|1857
|0.20
|1.2053
|1.2104
|1.2040
|3713
|2005.10.28 19:33
|sell
|1858
|0.40
|1.2056
|1.2107
|1.2043
|3714
|2005.10.28 19:40
|sell
|1859
|0.80
|1.2062
|1.2113
|1.2049
|3715
|2005.10.28 19:57
|sell
|1860
|1.60
|1.2065
|1.2116
|1.2052
|3716
|2005.10.31 00:10
|t/p
|1860
|1.60
|1.2052
|1.2116
|1.2052
|230.27
|67996.37
|3717
|2005.10.31 00:10
|close
|1859
|0.80
|1.2051
|1.2113
|1.2049
|99.14
|68095.50
|3718
|2005.10.31 00:10
|close
|1858
|0.40
|1.2051
|1.2107
|1.2043
|25.57
|68121.07
|3719
|2005.10.31 00:10
|close
|1857
|0.20
|1.2051
|1.2104
|1.2040
|6.78
|68127.86
|3720
|2005.10.31 00:10
|close
|1856
|0.10
|1.2051
|1.2100
|1.2036
|-0.61
|68127.25
|3721
|2005.10.31 17:00
|sell
|1861
|0.10
|1.1982
|1.2033
|1.1969
|3722
|2005.10.31 17:03
|sell
|1862
|0.20
|1.1986
|1.2037
|1.1973
|3723
|2005.10.31 17:06
|sell
|1863
|0.40
|1.1989
|1.2040
|1.1976
|3724
|2005.10.31 17:30
|sell
|1864
|0.80
|1.1994
|1.2045
|1.1981
|3725
|2005.10.31 18:02
|sell
|1865
|1.60
|1.1998
|1.2049
|1.1985
|3726
|2005.10.31 19:05
|t/p
|1865
|1.60
|1.1985
|1.2049
|1.1985
|208.00
|68335.25
|3727
|2005.10.31 19:05
|close
|1864
|0.80
|1.1984
|1.2045
|1.1981
|80.00
|68415.25
|3728
|2005.10.31 19:05
|close
|1863
|0.40
|1.1984
|1.2040
|1.1976
|20.00
|68435.25
|3729
|2005.10.31 19:05
|close
|1862
|0.20
|1.1984
|1.2037
|1.1973
|4.00
|68439.25
|3730
|2005.10.31 19:05
|close
|1861
|0.10
|1.1984
|1.2033
|1.1969
|-2.00
|68437.25
|3731
|2005.10.31 19:05
|sell
|1866
|0.10
|1.1981
|1.2032
|1.1968
|3732
|2005.10.31 19:05
|sell
|1867
|0.20
|1.1985
|1.2036
|1.1972
|3733
|2005.10.31 20:07
|sell
|1868
|0.40
|1.1988
|1.2039
|1.1975
|3734
|2005.10.31 20:08
|sell
|1869
|0.80
|1.1991
|1.2042
|1.1978
|3735
|2005.10.31 22:41
|sell
|1870
|1.60
|1.1995
|1.2046
|1.1982
|3736
|2005.10.31 23:50
|t/p
|1870
|1.60
|1.1982
|1.2046
|1.1982
|208.00
|68645.25
|3737
|2005.10.31 23:50
|t/p
|1869
|0.80
|1.1978
|1.2042
|1.1978
|104.00
|68749.25
|3738
|2005.10.31 23:50
|close
|1868
|0.40
|1.1978
|1.2039
|1.1975
|40.00
|68789.25
|3739
|2005.10.31 23:50
|close
|1867
|0.20
|1.1978
|1.2036
|1.1972
|14.00
|68803.25
|3740
|2005.10.31 23:50
|close
|1866
|0.10
|1.1978
|1.2032
|1.1968
|3.00
|68806.25
|3741
|2005.11.02 20:00
|buy
|1871
|0.10
|1.2065
|1.2014
|1.2078
|3742
|2005.11.02 20:04
|buy
|1872
|0.20
|1.2062
|1.2011
|1.2075
|3743
|2005.11.02 23:13
|t/p
|1872
|0.20
|1.2075
|1.2011
|1.2075
|26.00
|68832.25
|3744
|2005.11.02 23:13
|close
|1871
|0.10
|1.2075
|1.2014
|1.2078
|10.00
|68842.25
|3745
|2005.11.03 18:15
|sell
|1873
|0.10
|1.1955
|1.2006
|1.1942
|3746
|2005.11.03 18:16
|sell
|1874
|0.20
|1.1959
|1.2010
|1.1946
|3747
|2005.11.03 19:22
|sell
|1875
|0.40
|1.1963
|1.2014
|1.1950
|3748
|2005.11.03 19:28
|sell
|1876
|0.80
|1.1967
|1.2018
|1.1954
|3749
|2005.11.03 19:30
|sell
|1877
|1.60
|1.1970
|1.2021
|1.1957
|3750
|2005.11.03 20:07
|t/p
|1877
|1.60
|1.1957
|1.2021
|1.1957
|208.00
|69050.25
|3751
|2005.11.03 20:07
|close
|1876
|0.80
|1.1955
|1.2018
|1.1954
|96.00
|69146.25
|3752
|2005.11.03 20:07
|close
|1875
|0.40
|1.1955
|1.2014
|1.1950
|32.00
|69178.25
|3753
|2005.11.03 20:07
|close
|1874
|0.20
|1.1955
|1.2010
|1.1946
|8.00
|69186.25
|3754
|2005.11.03 20:07
|close
|1873
|0.10
|1.1955
|1.2006
|1.1942
|0.00
|69186.25
|3755
|2005.11.03 20:07
|sell
|1878
|0.10
|1.1952
|1.2003
|1.1939
|3756
|2005.11.03 20:54
|t/p
|1878
|0.10
|1.1939
|1.2003
|1.1939
|13.00
|69199.25
|3757
|2005.11.03 20:54
|sell
|1879
|0.10
|1.1934
|1.1985
|1.1921
|3758
|2005.11.03 20:59
|sell
|1880
|0.20
|1.1941
|1.1992
|1.1928
|3759
|2005.11.03 21:07
|sell
|1881
|0.40
|1.1945
|1.1996
|1.1932
|3760
|2005.11.03 22:46
|sell
|1882
|0.80
|1.1948
|1.1999
|1.1935
|3761
|2005.11.04 01:45
|t/p
|1882
|0.80
|1.1935
|1.1999
|1.1935
|107.71
|69306.96
|3762
|2005.11.04 01:45
|close
|1881
|0.40
|1.1935
|1.1996
|1.1932
|41.86
|69348.82
|3763
|2005.11.04 01:45
|close
|1880
|0.20
|1.1935
|1.1992
|1.1928
|12.93
|69361.74
|3764
|2005.11.04 01:45
|close
|1879
|0.10
|1.1935
|1.1985
|1.1921
|-0.54
|69361.21
|3765
|2005.11.04 17:00
|sell
|1883
|0.10
|1.1810
|1.1861
|1.1797
|3766
|2005.11.04 17:01
|sell
|1884
|0.20
|1.1818
|1.1869
|1.1805
|3767
|2005.11.04 17:02
|sell
|1885
|0.40
|1.1821
|1.1872
|1.1808
|3768
|2005.11.04 17:08
|sell
|1886
|0.80
|1.1825
|1.1876
|1.1812
|3769
|2005.11.04 17:15
|sell
|1887
|1.60
|1.1829
|1.1880
|1.1816
|3770
|2005.11.04 18:24
|t/p
|1887
|1.60
|1.1816
|1.1880
|1.1816
|208.00
|69569.21
|3771
|2005.11.04 18:24
|close
|1886
|0.80
|1.1815
|1.1876
|1.1812
|80.00
|69649.21
|3772
|2005.11.04 18:24
|close
|1885
|0.40
|1.1815
|1.1872
|1.1808
|24.00
|69673.21
|3773
|2005.11.04 18:24
|close
|1884
|0.20
|1.1815
|1.1869
|1.1805
|6.00
|69679.21
|3774
|2005.11.04 18:24
|close
|1883
|0.10
|1.1815
|1.1861
|1.1797
|-5.00
|69674.21
|3775
|2005.11.04 18:24
|sell
|1888
|0.10
|1.1812
|1.1863
|1.1799
|3776
|2005.11.04 18:24
|sell
|1889
|0.20
|1.1816
|1.1867
|1.1803
|3777
|2005.11.04 18:52
|sell
|1890
|0.40
|1.1819
|1.1870
|1.1806
|3778
|2005.11.04 19:01
|sell
|1891
|0.80
|1.1823
|1.1874
|1.1810
|3779
|2005.11.04 19:03
|sell
|1892
|1.60
|1.1826
|1.1877
|1.1813
|3780
|2005.11.04 22:58
|t/p
|1892
|1.60
|1.1813
|1.1877
|1.1813
|208.00
|69882.21
|3781
|2005.11.04 22:58
|close
|1891
|0.80
|1.1813
|1.1874
|1.1810
|80.00
|69962.21
|3782
|2005.11.04 22:58
|close
|1890
|0.40
|1.1813
|1.1870
|1.1806
|24.00
|69986.21
|3783
|2005.11.04 22:58
|close
|1889
|0.20
|1.1813
|1.1867
|1.1803
|6.00
|69992.21
|3784
|2005.11.04 22:58
|close
|1888
|0.10
|1.1813
|1.1863
|1.1799
|-1.00
|69991.21
|3785
|2005.11.04 22:58
|sell
|1893
|0.10
|1.1810
|1.1861
|1.1797
|3786
|2005.11.07 02:05
|sell
|1894
|0.20
|1.1813
|1.1864
|1.1800
|3787
|2005.11.07 04:06
|sell
|1895
|0.40
|1.1817
|1.1868
|1.1804
|3788
|2005.11.07 04:50
|sell
|1896
|0.80
|1.1820
|1.1871
|1.1807
|3789
|2005.11.07 04:58
|sell
|1897
|1.60
|1.1824
|1.1875
|1.1811
|3790
|2005.11.07 06:46
|t/p
|1897
|1.60
|1.1811
|1.1875
|1.1811
|208.00
|70199.21
|3791
|2005.11.07 06:46
|close
|1896
|0.80
|1.1811
|1.1871
|1.1807
|72.00
|70271.21
|3792
|2005.11.07 06:46
|close
|1895
|0.40
|1.1811
|1.1868
|1.1804
|24.00
|70295.21
|3793
|2005.11.07 06:46
|close
|1894
|0.20
|1.1811
|1.1864
|1.1800
|4.00
|70299.21
|3794
|2005.11.07 06:46
|close
|1893
|0.10
|1.1811
|1.1861
|1.1797
|0.39
|70299.60
|3795
|2005.11.08 03:30
|sell
|1898
|0.10
|1.1726
|1.1777
|1.1713
|3796
|2005.11.08 08:14
|sell
|1899
|0.20
|1.1732
|1.1783
|1.1719
|3797
|2005.11.08 08:16
|sell
|1900
|0.40
|1.1736
|1.1787
|1.1723
|3798
|2005.11.08 09:13
|t/p
|1900
|0.40
|1.1723
|1.1787
|1.1723
|52.00
|70351.60
|3799
|2005.11.08 09:13
|close
|1899
|0.20
|1.1722
|1.1783
|1.1719
|20.00
|70371.60
|3800
|2005.11.08 09:13
|close
|1898
|0.10
|1.1722
|1.1777
|1.1713
|4.00
|70375.60
|3801
|2005.11.10 21:30
|sell
|1901
|0.10
|1.1684
|1.1735
|1.1671
|3802
|2005.11.10 23:26
|sell
|1902
|0.20
|1.1688
|1.1739
|1.1675
|3803
|2005.11.10 23:50
|sell
|1903
|0.40
|1.1692
|1.1743
|1.1679
|3804
|2005.11.11 00:57
|t/p
|1903
|0.40
|1.1679
|1.1743
|1.1679
|53.86
|70429.46
|3805
|2005.11.11 00:57
|close
|1902
|0.20
|1.1678
|1.1739
|1.1675
|20.93
|70450.38
|3806
|2005.11.11 00:57
|close
|1901
|0.10
|1.1678
|1.1735
|1.1671
|6.46
|70456.85
|3807
|2005.11.14 18:00
|sell
|1904
|0.10
|1.1664
|1.1715
|1.1651
|3808
|2005.11.14 18:01
|sell
|1905
|0.20
|1.1667
|1.1718
|1.1654
|3809
|2005.11.14 18:02
|sell
|1906
|0.40
|1.1671
|1.1722
|1.1658
|3810
|2005.11.14 18:17
|sell
|1907
|0.80
|1.1674
|1.1725
|1.1661
|3811
|2005.11.14 18:39
|sell
|1908
|1.60
|1.1679
|1.1730
|1.1666
|3812
|2005.11.15 09:24
|s/l
|1904
|0.10
|1.1715
|1.1715
|1.1651
|-50.54
|70406.31
|3813
|2005.11.15 09:24
|close
|1908
|1.60
|1.1715
|1.1730
|1.1666
|-568.60
|69837.72
|3814
|2005.11.15 09:24
|close
|1907
|0.80
|1.1715
|1.1725
|1.1661
|-324.29
|69513.43
|3815
|2005.11.15 09:24
|close
|1906
|0.40
|1.1715
|1.1722
|1.1658
|-174.14
|69339.28
|3816
|2005.11.15 09:24
|close
|1905
|0.20
|1.1715
|1.1718
|1.1654
|-95.07
|69244.21
|3817
|2005.11.17 20:30
|buy
|1909
|0.10
|1.1740
|1.1689
|1.1753
|3818
|2005.11.17 20:56
|t/p
|1909
|0.10
|1.1753
|1.1689
|1.1753
|13.00
|69257.21
|3819
|2005.11.17 22:30
|buy
|1910
|0.10
|1.1757
|1.1706
|1.1770
|3820
|2005.11.17 22:51
|buy
|1911
|0.20
|1.1753
|1.1702
|1.1766
|3821
|2005.11.17 22:55
|buy
|1912
|0.40
|1.1749
|1.1698
|1.1762
|3822
|2005.11.17 23:25
|buy
|1913
|0.80
|1.1746
|1.1695
|1.1759
|3823
|2005.11.17 23:32
|buy
|1914
|1.60
|1.1742
|1.1691
|1.1755
|3824
|2005.11.18 09:01
|s/l
|1910
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1770
|-52.10
|69205.11
|3825
|2005.11.18 09:01
|close
|1914
|1.60
|1.1706
|1.1691
|1.1755
|-593.55
|68611.56
|3826
|2005.11.18 09:01
|close
|1913
|0.80
|1.1706
|1.1695
|1.1759
|-328.78
|68282.79
|3827
|2005.11.18 09:01
|close
|1912
|0.40
|1.1706
|1.1698
|1.1762
|-176.39
|68106.40
|3828
|2005.11.18 09:01
|close
|1911
|0.20
|1.1706
|1.1702
|1.1766
|-96.19
|68010.20
|3829
|2005.11.18 10:15
|sell
|1915
|0.10
|1.1675
|1.1726
|1.1662
|3830
|2005.11.18 11:11
|sell
|1916
|0.20
|1.1679
|1.1730
|1.1666
|3831
|2005.11.18 11:27
|sell
|1917
|0.40
|1.1682
|1.1733
|1.1669
|3832
|2005.11.18 12:14
|sell
|1918
|0.80
|1.1686
|1.1737
|1.1673
|3833
|2005.11.18 13:34
|sell
|1919
|1.60
|1.1689
|1.1740
|1.1676
|3834
|2005.11.18 14:16
|t/p
|1919
|1.60
|1.1676
|1.1740
|1.1676
|208.00
|68218.20
|3835
|2005.11.18 14:16
|close
|1918
|0.80
|1.1676
|1.1737
|1.1673
|80.00
|68298.20
|3836
|2005.11.18 14:16
|close
|1917
|0.40
|1.1676
|1.1733
|1.1669
|24.00
|68322.20
|3837
|2005.11.18 14:16
|close
|1916
|0.20
|1.1676
|1.1730
|1.1666
|6.00
|68328.20
|3838
|2005.11.18 14:16
|close
|1915
|0.10
|1.1676
|1.1726
|1.1662
|-1.00
|68327.20
|3839
|2005.11.18 18:15
|buy
|1920
|0.10
|1.1753
|1.1702
|1.1766
|3840
|2005.11.18 18:17
|buy
|1921
|0.20
|1.1747
|1.1696
|1.1760
|3841
|2005.11.18 18:31
|buy
|1922
|0.40
|1.1743
|1.1692
|1.1756
|3842
|2005.11.18 18:40
|buy
|1923
|0.80
|1.1740
|1.1689
|1.1753
|3843
|2005.11.18 18:41
|buy
|1924
|1.60
|1.1736
|1.1685
|1.1749
|3844
|2005.11.18 18:53
|t/p
|1924
|1.60
|1.1749
|1.1685
|1.1749
|208.00
|68535.20
|3845
|2005.11.18 18:53
|close
|1923
|0.80
|1.1750
|1.1689
|1.1753
|80.00
|68615.20
|3846
|2005.11.18 18:53
|close
|1922
|0.40
|1.1750
|1.1692
|1.1756
|28.00
|68643.20
|3847
|2005.11.18 18:53
|close
|1921
|0.20
|1.1750
|1.1696
|1.1760
|6.00
|68649.20
|3848
|2005.11.18 18:53
|close
|1920
|0.10
|1.1750
|1.1702
|1.1766
|-3.00
|68646.20
|3849
|2005.11.18 18:53
|buy
|1925
|0.10
|1.1753
|1.1702
|1.1766
|3850
|2005.11.18 18:59
|buy
|1926
|0.20
|1.1749
|1.1698
|1.1762
|3851
|2005.11.18 19:03
|buy
|1927
|0.40
|1.1746
|1.1695
|1.1759
|3852
|2005.11.18 19:21
|t/p
|1927
|0.40
|1.1759
|1.1695
|1.1759
|52.00
|68698.20
|3853
|2005.11.18 19:21
|close
|1926
|0.20
|1.1759
|1.1698
|1.1762
|20.00
|68718.20
|3854
|2005.11.18 19:21
|close
|1925
|0.10
|1.1759
|1.1702
|1.1766
|6.00
|68724.20
|3855
|2005.11.18 20:00
|buy
|1928
|0.10
|1.1762
|1.1711
|1.1775
|3856
|2005.11.18 20:11
|buy
|1929
|0.20
|1.1757
|1.1706
|1.1770
|3857
|2005.11.18 22:04
|t/p
|1929
|0.20
|1.1770
|1.1706
|1.1770
|26.00
|68750.20
|3858
|2005.11.18 22:04
|close
|1928
|0.10
|1.1771
|1.1711
|1.1775
|9.00
|68759.20
|3859
|2005.11.18 22:04
|buy
|1930
|0.10
|1.1774
|1.1723
|1.1787
|3860
|2005.11.18 22:16
|buy
|1931
|0.20
|1.1770
|1.1719
|1.1783
|3861
|2005.11.21 01:39
|buy
|1932
|0.40
|1.1767
|1.1716
|1.1780
|3862
|2005.11.21 01:40
|buy
|1933
|0.80
|1.1763
|1.1712
|1.1776
|3863
|2005.11.21 03:28
|t/p
|1933
|0.80
|1.1776
|1.1712
|1.1776
|104.00
|68863.20
|3864
|2005.11.21 03:28
|close
|1932
|0.40
|1.1776
|1.1716
|1.1780
|36.00
|68899.20
|3865
|2005.11.21 03:28
|close
|1931
|0.20
|1.1776
|1.1719
|1.1783
|5.42
|68904.62
|3866
|2005.11.21 03:28
|close
|1930
|0.10
|1.1776
|1.1723
|1.1787
|-1.29
|68903.33
|3867
|2005.11.21 17:45
|sell
|1934
|0.10
|1.1722
|1.1773
|1.1709
|3868
|2005.11.21 17:50
|sell
|1935
|0.20
|1.1727
|1.1778
|1.1714
|3869
|2005.11.21 17:51
|sell
|1936
|0.40
|1.1731
|1.1782
|1.1718
|3870
|2005.11.21 17:53
|sell
|1937
|0.80
|1.1734
|1.1785
|1.1721
|3871
|2005.11.21 18:21
|sell
|1938
|1.60
|1.1738
|1.1789
|1.1725
|3872
|2005.11.21 19:27
|t/p
|1938
|1.60
|1.1725
|1.1789
|1.1725
|208.00
|69111.33
|3873
|2005.11.21 19:27
|close
|1937
|0.80
|1.1724
|1.1785
|1.1721
|80.00
|69191.33
|3874
|2005.11.21 19:27
|close
|1936
|0.40
|1.1724
|1.1782
|1.1718
|28.00
|69219.33
|3875
|2005.11.21 19:27
|close
|1935
|0.20
|1.1724
|1.1778
|1.1714
|6.00
|69225.33
|3876
|2005.11.21 19:27
|close
|1934
|0.10
|1.1724
|1.1773
|1.1709
|-2.00
|69223.33
|3877
|2005.11.21 19:27
|sell
|1939
|0.10
|1.1721
|1.1772
|1.1708
|3878
|2005.11.21 19:27
|sell
|1940
|0.20
|1.1725
|1.1776
|1.1712
|3879
|2005.11.21 20:07
|sell
|1941
|0.40
|1.1730
|1.1781
|1.1717
|3880
|2005.11.21 20:09
|sell
|1942
|0.80
|1.1733
|1.1784
|1.1720
|3881
|2005.11.21 20:09
|sell
|1943
|1.60
|1.1737
|1.1788
|1.1724
|3882
|2005.11.21 21:02
|t/p
|1943
|1.60
|1.1724
|1.1788
|1.1724
|208.00
|69431.33
|3883
|2005.11.21 21:02
|close
|1942
|0.80
|1.1724
|1.1784
|1.1720
|72.00
|69503.33
|3884
|2005.11.21 21:02
|close
|1941
|0.40
|1.1724
|1.1781
|1.1717
|24.00
|69527.33
|3885
|2005.11.21 21:02
|close
|1940
|0.20
|1.1724
|1.1776
|1.1712
|2.00
|69529.33
|3886
|2005.11.21 21:02
|close
|1939
|0.10
|1.1724
|1.1772
|1.1708
|-3.00
|69526.33
|3887
|2005.11.21 21:02
|sell
|1944
|0.10
|1.1721
|1.1772
|1.1708
|3888
|2005.11.21 21:53
|sell
|1945
|0.20
|1.1725
|1.1776
|1.1712
|3889
|2005.11.21 22:25
|sell
|1946
|0.40
|1.1729
|1.1780
|1.1716
|3890
|2005.11.21 23:16
|sell
|1947
|0.80
|1.1732
|1.1783
|1.1719
|3891
|2005.11.22 01:05
|sell
|1948
|1.60
|1.1736
|1.1787
|1.1723
|3892
|2005.11.22 09:40
|t/p
|1948
|1.60
|1.1723
|1.1787
|1.1723
|208.00
|69734.33
|3893
|2005.11.22 09:40
|close
|1947
|0.80
|1.1722
|1.1783
|1.1719
|83.71
|69818.04
|3894
|2005.11.22 09:40
|close
|1946
|0.40
|1.1722
|1.1780
|1.1716
|29.86
|69847.90
|3895
|2005.11.22 09:40
|close
|1945
|0.20
|1.1722
|1.1776
|1.1712
|6.93
|69854.83
|3896
|2005.11.22 09:40
|close
|1944
|0.10
|1.1722
|1.1772
|1.1708
|-0.54
|69854.29
|3897
|2005.11.22 20:45
|buy
|1949
|0.10
|1.1820
|1.1769
|1.1833
|3898
|2005.11.22 20:48
|buy
|1950
|0.20
|1.1815
|1.1764
|1.1828
|3899
|2005.11.22 20:53
|buy
|1951
|0.40
|1.1812
|1.1761
|1.1825
|3900
|2005.11.22 20:57
|buy
|1952
|0.80
|1.1807
|1.1756
|1.1820
|3901
|2005.11.22 20:57
|buy
|1953
|1.60
|1.1804
|1.1753
|1.1817
|3902
|2005.11.22 21:28
|t/p
|1953
|1.60
|1.1817
|1.1753
|1.1817
|208.00
|70062.29
|3903
|2005.11.22 21:28
|close
|1952
|0.80
|1.1817
|1.1756
|1.1820
|80.00
|70142.29
|3904
|2005.11.22 21:28
|close
|1951
|0.40
|1.1817
|1.1761
|1.1825
|20.00
|70162.29
|3905
|2005.11.22 21:28
|close
|1950
|0.20
|1.1817
|1.1764
|1.1828
|4.00
|70166.29
|3906
|2005.11.22 21:28
|close
|1949
|0.10
|1.1817
|1.1769
|1.1833
|-3.00
|70163.29
|3907
|2005.11.22 21:28
|buy
|1954
|0.10
|1.1820
|1.1769
|1.1833
|3908
|2005.11.22 21:31
|buy
|1955
|0.20
|1.1817
|1.1766
|1.1830
|3909
|2005.11.22 21:43
|buy
|1956
|0.40
|1.1813
|1.1762
|1.1826
|3910
|2005.11.23 01:07
|buy
|1957
|0.80
|1.1810
|1.1759
|1.1823
|3911
|2005.11.23 01:21
|buy
|1958
|1.60
|1.1799
|1.1748
|1.1812
|3912
|2005.11.23 05:23
|t/p
|1958
|1.60
|1.1812
|1.1748
|1.1812
|208.00
|70371.29
|3913
|2005.11.23 05:23
|close
|1957
|0.80
|1.1812
|1.1759
|1.1823
|16.00
|70387.29
|3914
|2005.11.23 05:23
|close
|1956
|0.40
|1.1812
|1.1762
|1.1826
|-8.39
|70378.90
|3915
|2005.11.23 05:23
|close
|1955
|0.20
|1.1812
|1.1766
|1.1830
|-12.19
|70366.71
|3916
|2005.11.23 05:23
|close
|1954
|0.10
|1.1812
|1.1769
|1.1833
|-9.10
|70357.61
|3917
|2005.11.23 14:45
|sell
|1959
|0.10
|1.1801
|1.1852
|1.1788
|3918
|2005.11.23 14:46
|sell
|1960
|0.20
|1.1804
|1.1855
|1.1791
|3919
|2005.11.23 15:17
|sell
|1961
|0.40
|1.1810
|1.1861
|1.1797
|3920
|2005.11.23 15:18
|sell
|1962
|0.80
|1.1815
|1.1866
|1.1802
|3921
|2005.11.23 15:40
|t/p
|1962
|0.80
|1.1802
|1.1866
|1.1802
|104.00
|70461.61
|3922
|2005.11.23 15:40
|close
|1961
|0.40
|1.1799
|1.1861
|1.1797
|44.00
|70505.61
|3923
|2005.11.23 15:40
|close
|1960
|0.20
|1.1799
|1.1855
|1.1791
|10.00
|70515.61
|3924
|2005.11.23 15:40
|close
|1959
|0.10
|1.1799
|1.1852
|1.1788
|2.00
|70517.61
|3925
|2005.11.28 17:00
|buy
|1963
|0.10
|1.1794
|1.1743
|1.1807
|3926
|2005.11.28 17:00
|buy
|1964
|0.20
|1.1791
|1.1740
|1.1804
|3927
|2005.11.28 17:00
|buy
|1965
|0.40
|1.1786
|1.1735
|1.1799
|3928
|2005.11.28 17:20
|t/p
|1965
|0.40
|1.1799
|1.1735
|1.1799
|52.00
|70569.61
|3929
|2005.11.28 17:20
|close
|1964
|0.20
|1.1801
|1.1740
|1.1804
|20.00
|70589.61
|3930
|2005.11.28 17:20
|close
|1963
|0.10
|1.1801
|1.1743
|1.1807
|7.00
|70596.61
|3931
|2005.11.28 17:20
|buy
|1966
|0.10
|1.1804
|1.1753
|1.1817
|3932
|2005.11.28 17:20
|buy
|1967
|0.20
|1.1799
|1.1748
|1.1812
|3933
|2005.11.28 17:20
|buy
|1968
|0.40
|1.1796
|1.1745
|1.1809
|3934
|2005.11.28 17:42
|t/p
|1968
|0.40
|1.1809
|1.1745
|1.1809
|52.00
|70648.61
|3935
|2005.11.28 17:42
|close
|1967
|0.20
|1.1809
|1.1748
|1.1812
|20.00
|70668.61
|3936
|2005.11.28 17:42
|close
|1966
|0.10
|1.1809
|1.1753
|1.1817
|5.00
|70673.61
|3937
|2005.11.28 17:42
|buy
|1969
|0.10
|1.1812
|1.1761
|1.1825
|3938
|2005.11.28 17:42
|buy
|1970
|0.20
|1.1807
|1.1756
|1.1820
|3939
|2005.11.28 17:45
|buy
|1971
|0.40
|1.1804
|1.1753
|1.1817
|3940
|2005.11.28 17:48
|buy
|1972
|0.80
|1.1799
|1.1748
|1.1812
|3941
|2005.11.28 18:14
|buy
|1973
|1.60
|1.1796
|1.1745
|1.1809
|3942
|2005.11.28 19:00
|t/p
|1973
|1.60
|1.1809
|1.1745
|1.1809
|208.00
|70881.61
|3943
|2005.11.28 19:00
|close
|1972
|0.80
|1.1809
|1.1748
|1.1812
|80.00
|70961.61
|3944
|2005.11.28 19:00
|close
|1971
|0.40
|1.1809
|1.1753
|1.1817
|20.00
|70981.61
|3945
|2005.11.28 19:00
|close
|1970
|0.20
|1.1809
|1.1756
|1.1820
|4.00
|70985.61
|3946
|2005.11.28 19:00
|close
|1969
|0.10
|1.1809
|1.1761
|1.1825
|-3.00
|70982.61
|3947
|2005.11.28 19:00
|buy
|1974
|0.10
|1.1812
|1.1761
|1.1825
|3948
|2005.11.28 19:13
|t/p
|1974
|0.10
|1.1825
|1.1761
|1.1825
|13.00
|70995.61
|3949
|2005.11.28 19:13
|buy
|1975
|0.10
|1.1828
|1.1777
|1.1841
|3950
|2005.11.28 19:13
|buy
|1976
|0.20
|1.1825
|1.1774
|1.1838
|3951
|2005.11.28 19:18
|t/p
|1976
|0.20
|1.1838
|1.1774
|1.1838
|26.00
|71021.61
|3952
|2005.11.28 19:18
|close
|1975
|0.10
|1.1839
|1.1777
|1.1841
|11.00
|71032.61
|3953
|2005.11.28 19:18
|buy
|1977
|0.10
|1.1842
|1.1791
|1.1855
|3954
|2005.11.28 19:18
|buy
|1978
|0.20
|1.1837
|1.1786
|1.1850
|3955
|2005.11.28 19:45
|t/p
|1977
|0.10
|1.1855
|1.1791
|1.1855
|13.00
|71045.61
|3956
|2005.11.28 19:45
|t/p
|1978
|0.20
|1.1850
|1.1786
|1.1850
|26.00
|71071.61
|3957
|2005.11.28 19:45
|buy
|1979
|0.10
|1.1858
|1.1807
|1.1871
|3958
|2005.11.28 19:47
|buy
|1980
|0.20
|1.1854
|1.1803
|1.1867
|3959
|2005.11.28 19:51
|buy
|1981
|0.40
|1.1850
|1.1799
|1.1863
|3960
|2005.11.28 19:53
|buy
|1982
|0.80
|1.1847
|1.1796
|1.1860
|3961
|2005.11.28 19:54
|buy
|1983
|1.60
|1.1842
|1.1791
|1.1855
|3962
|2005.11.28 20:06
|t/p
|1983
|1.60
|1.1855
|1.1791
|1.1855
|208.00
|71279.61
|3963
|2005.11.28 20:06
|close
|1982
|0.80
|1.1855
|1.1796
|1.1860
|64.00
|71343.61
|3964
|2005.11.28 20:06
|close
|1981
|0.40
|1.1855
|1.1799
|1.1863
|20.00
|71363.61
|3965
|2005.11.28 20:06
|close
|1980
|0.20
|1.1855
|1.1803
|1.1867
|2.00
|71365.61
|3966
|2005.11.28 20:06
|close
|1979
|0.10
|1.1855
|1.1807
|1.1871
|-3.00
|71362.61
|3967
|2005.11.28 20:06
|buy
|1984
|0.10
|1.1858
|1.1807
|1.1871
|3968
|2005.11.28 20:09
|t/p
|1984
|0.10
|1.1871
|1.1807
|1.1871
|13.00
|71375.61
|3969
|2005.11.28 20:09
|buy
|1985
|0.10
|1.1876
|1.1825
|1.1889
|3970
|2005.11.28 20:10
|t/p
|1985
|0.10
|1.1889
|1.1825
|1.1889
|13.00
|71388.61
|3971
|2005.11.28 20:10
|buy
|1986
|0.10
|1.1894
|1.1843
|1.1907
|3972
|2005.11.28 20:10
|buy
|1987
|0.20
|1.1888
|1.1837
|1.1901
|3973
|2005.11.28 20:14
|buy
|1988
|0.40
|1.1882
|1.1831
|1.1895
|3974
|2005.11.28 20:16
|buy
|1989
|0.80
|1.1877
|1.1826
|1.1890
|3975
|2005.11.28 20:18
|buy
|1990
|1.60
|1.1873
|1.1822
|1.1886
|3976
|2005.11.28 21:56
|s/l
|1986
|0.10
|1.1843
|1.1843
|1.1907
|-51.00
|71337.61
|3977
|2005.11.28 21:56
|close
|1990
|1.60
|1.1841
|1.1822
|1.1886
|-512.00
|70825.61
|3978
|2005.11.28 21:56
|close
|1989
|0.80
|1.1841
|1.1826
|1.1890
|-288.00
|70537.61
|3979
|2005.11.28 21:56
|close
|1988
|0.40
|1.1841
|1.1831
|1.1895
|-164.00
|70373.61
|3980
|2005.11.28 21:56
|close
|1987
|0.20
|1.1841
|1.1837
|1.1901
|-94.00
|70279.61
|3981
|2005.11.28 21:56
|buy
|1991
|0.10
|1.1844
|1.1793
|1.1857
|3982
|2005.11.28 22:31
|buy
|1992
|0.20
|1.1839
|1.1788
|1.1852
|3983
|2005.11.29 00:48
|buy
|1993
|0.40
|1.1835
|1.1784
|1.1848
|3984
|2005.11.29 01:05
|t/p
|1993
|0.40
|1.1848
|1.1784
|1.1848
|52.00
|70331.61
|3985
|2005.11.29 01:05
|close
|1992
|0.20
|1.1848
|1.1788
|1.1852
|15.81
|70347.42
|3986
|2005.11.29 01:05
|close
|1991
|0.10
|1.1848
|1.1793
|1.1857
|2.90
|70350.32
|3987
|2005.11.29 16:45
|sell
|1994
|0.10
|1.1749
|1.1800
|1.1736
|3988
|2005.11.29 16:48
|sell
|1995
|0.20
|1.1754
|1.1805
|1.1741
|3989
|2005.11.29 16:50
|sell
|1996
|0.40
|1.1759
|1.1810
|1.1746
|3990
|2005.11.29 16:57
|sell
|1997
|0.80
|1.1762
|1.1813
|1.1749
|3991
|2005.11.29 17:02
|sell
|1998
|1.60
|1.1769
|1.1820
|1.1756
|3992
|2005.11.29 19:04
|s/l
|1994
|0.10
|1.1800
|1.1800
|1.1736
|-51.00
|70299.32
|3993
|2005.11.29 19:04
|close
|1998
|1.60
|1.1801
|1.1820
|1.1756
|-512.00
|69787.32
|3994
|2005.11.29 19:04
|close
|1997
|0.80
|1.1801
|1.1813
|1.1749
|-312.00
|69475.32
|3995
|2005.11.29 19:04
|close
|1996
|0.40
|1.1801
|1.1810
|1.1746
|-168.00
|69307.32
|3996
|2005.11.29 19:04
|close
|1995
|0.20
|1.1801
|1.1805
|1.1741
|-94.00
|69213.32
|3997
|2005.12.01 16:45
|sell
|1999
|0.10
|1.1708
|1.1759
|1.1695
|3998
|2005.12.01 16:50
|sell
|2000
|0.20
|1.1711
|1.1762
|1.1698
|3999
|2005.12.01 16:52
|sell
|2001
|0.40
|1.1716
|1.1767
|1.1703
|4000
|2005.12.01 16:53
|sell
|2002
|0.80
|1.1719
|1.1770
|1.1706
|4001
|2005.12.01 17:18
|t/p
|2002
|0.80
|1.1706
|1.1770
|1.1706
|104.00
|69317.32
|4002
|2005.12.01 17:18
|close
|2001
|0.40
|1.1705
|1.1767
|1.1703
|44.00
|69361.32
|4003
|2005.12.01 17:18
|close
|2000
|0.20
|1.1705
|1.1762
|1.1698
|12.00
|69373.32
|4004
|2005.12.01 17:18
|close
|1999
|0.10
|1.1705
|1.1759
|1.1695
|3.00
|69376.32
|4005
|2005.12.01 18:00
|sell
|2003
|0.10
|1.1698
|1.1749
|1.1685
|4006
|2005.12.01 18:07
|sell
|2004
|0.20
|1.1702
|1.1753
|1.1689
|4007
|2005.12.01 18:09
|sell
|2005
|0.40
|1.1705
|1.1756
|1.1692
|4008
|2005.12.01 18:21
|sell
|2006
|0.80
|1.1709
|1.1760
|1.1696
|4009
|2005.12.01 18:25
|sell
|2007
|1.60
|1.1712
|1.1763
|1.1699
|4010
|2005.12.02 12:06
|t/p
|2007
|1.60
|1.1699
|1.1763
|1.1699
|215.42
|69591.75
|4011
|2005.12.02 12:06
|close
|2006
|0.80
|1.1699
|1.1760
|1.1696
|83.71
|69675.46
|4012
|2005.12.02 12:06
|close
|2005
|0.40
|1.1699
|1.1756
|1.1692
|25.86
|69701.31
|4013
|2005.12.02 12:06
|close
|2004
|0.20
|1.1699
|1.1753
|1.1689
|6.93
|69708.24
|4014
|2005.12.02 12:06
|close
|2003
|0.10
|1.1699
|1.1749
|1.1685
|-0.54
|69707.71
|4015
|2005.12.05 14:45
|buy
|2008
|0.10
|1.1776
|1.1725
|1.1789
|4016
|2005.12.05 14:50
|buy
|2009
|0.20
|1.1772
|1.1721
|1.1785
|4017
|2005.12.05 14:54
|buy
|2010
|0.40
|1.1767
|1.1716
|1.1780
|4018
|2005.12.05 15:01
|buy
|2011
|0.80
|1.1763
|1.1712
|1.1776
|4019
|2005.12.05 15:02
|buy
|2012
|1.60
|1.1760
|1.1709
|1.1773
|4020
|2005.12.05 16:15
|t/p
|2012
|1.60
|1.1773
|1.1709
|1.1773
|208.00
|69915.71
|4021
|2005.12.05 16:15
|close
|2011
|0.80
|1.1773
|1.1712
|1.1776
|80.00
|69995.71
|4022
|2005.12.05 16:15
|close
|2010
|0.40
|1.1773
|1.1716
|1.1780
|24.00
|70019.71
|4023
|2005.12.05 16:15
|close
|2009
|0.20
|1.1773
|1.1721
|1.1785
|2.00
|70021.71
|4024
|2005.12.05 16:15
|close
|2008
|0.10
|1.1773
|1.1725
|1.1789
|-3.00
|70018.71
|4025
|2005.12.05 16:15
|buy
|2013
|0.10
|1.1776
|1.1725
|1.1789
|4026
|2005.12.05 16:22
|buy
|2014
|0.20
|1.1771
|1.1720
|1.1784
|4027
|2005.12.05 16:29
|buy
|2015
|0.40
|1.1767
|1.1716
|1.1780
|4028
|2005.12.05 16:30
|buy
|2016
|0.80
|1.1762
|1.1711
|1.1775
|4029
|2005.12.05 16:30
|buy
|2017
|1.60
|1.1757
|1.1706
|1.1770
|4030
|2005.12.05 17:14
|t/p
|2017
|1.60
|1.1770
|1.1706
|1.1770
|208.00
|70226.71
|4031
|2005.12.05 17:14
|close
|2016
|0.80
|1.1770
|1.1711
|1.1775
|64.00
|70290.71
|4032
|2005.12.05 17:14
|close
|2015
|0.40
|1.1770
|1.1716
|1.1780
|12.00
|70302.71
|4033
|2005.12.05 17:14
|close
|2014
|0.20
|1.1770
|1.1720
|1.1784
|-2.00
|70300.71
|4034
|2005.12.05 17:14
|close
|2013
|0.10
|1.1770
|1.1725
|1.1789
|-6.00
|70294.71
|4035
|2005.12.05 17:14
|buy
|2018
|0.10
|1.1773
|1.1722
|1.1786
|4036
|2005.12.05 17:14
|buy
|2019
|0.20
|1.1770
|1.1719
|1.1783
|4037
|2005.12.05 17:22
|buy
|2020
|0.40
|1.1766
|1.1715
|1.1779
|4038
|2005.12.05 17:47
|t/p
|2020
|0.40
|1.1779
|1.1715
|1.1779
|52.00
|70346.71
|4039
|2005.12.05 17:47
|close
|2019
|0.20
|1.1780
|1.1719
|1.1783
|20.00
|70366.71
|4040
|2005.12.05 17:47
|close
|2018
|0.10
|1.1780
|1.1722
|1.1786
|7.00
|70373.71
|4041
|2005.12.05 18:15
|buy
|2021
|0.10
|1.1791
|1.1740
|1.1804
|4042
|2005.12.05 18:35
|t/p
|2021
|0.10
|1.1804
|1.1740
|1.1804
|13.00
|70386.71
|4043
|2005.12.05 18:35
|buy
|2022
|0.10
|1.1807
|1.1756
|1.1820
|4044
|2005.12.05 18:36
|buy
|2023
|0.20
|1.1804
|1.1753
|1.1817
|4045
|2005.12.05 18:49
|t/p
|2023
|0.20
|1.1817
|1.1753
|1.1817
|26.00
|70412.71
|4046
|2005.12.05 18:49
|close
|2022
|0.10
|1.1817
|1.1756
|1.1820
|10.00
|70422.71
|4047
|2005.12.05 18:49
|buy
|2024
|0.10
|1.1820
|1.1769
|1.1833
|4048
|2005.12.05 18:51
|buy
|2025
|0.20
|1.1817
|1.1766
|1.1830
|4049
|2005.12.05 18:53
|buy
|2026
|0.40
|1.1811
|1.1760
|1.1824
|4050
|2005.12.05 19:02
|buy
|2027
|0.80
|1.1807
|1.1756
|1.1820
|4051
|2005.12.05 19:03
|buy
|2028
|1.60
|1.1804
|1.1753
|1.1817
|4052
|2005.12.05 19:28
|t/p
|2028
|1.60
|1.1817
|1.1753
|1.1817
|208.00
|70630.71
|4053
|2005.12.05 19:28
|close
|2027
|0.80
|1.1817
|1.1756
|1.1820
|80.00
|70710.71
|4054
|2005.12.05 19:28
|close
|2026
|0.40
|1.1817
|1.1760
|1.1824
|24.00
|70734.71
|4055
|2005.12.05 19:28
|close
|2025
|0.20
|1.1817
|1.1766
|1.1830
|0.00
|70734.71
|4056
|2005.12.05 19:28
|close
|2024
|0.10
|1.1817
|1.1769
|1.1833
|-3.00
|70731.71
|4057
|2005.12.05 19:28
|buy
|2029
|0.10
|1.1820
|1.1769
|1.1833
|4058
|2005.12.05 19:28
|buy
|2030
|0.20
|1.1816
|1.1765
|1.1829
|4059
|2005.12.05 19:32
|buy
|2031
|0.40
|1.1813
|1.1762
|1.1826
|4060
|2005.12.05 19:36
|buy
|2032
|0.80
|1.1808
|1.1757
|1.1821
|4061
|2005.12.05 19:42
|buy
|2033
|1.60
|1.1805
|1.1754
|1.1818
|4062
|2005.12.06 10:13
|s/l
|2029
|0.10
|1.1769
|1.1769
|1.1833
|-52.10
|70679.61
|4063
|2005.12.06 10:13
|close
|2033
|1.60
|1.1768
|1.1754
|1.1818
|-609.55
|70070.06
|4064
|2005.12.06 10:13
|close
|2032
|0.80
|1.1768
|1.1757
|1.1821
|-328.78
|69741.28
|4065
|2005.12.06 10:13
|close
|2031
|0.40
|1.1768
|1.1762
|1.1826
|-184.39
|69556.89
|4066
|2005.12.06 10:13
|close
|2030
|0.20
|1.1768
|1.1765
|1.1829
|-98.19
|69458.70
|4067
|2005.12.08 19:15
|buy
|2034
|0.10
|1.1837
|1.1786
|1.1850
|4068
|2005.12.08 19:55
|buy
|2035
|0.20
|1.1834
|1.1783
|1.1847
|4069
|2005.12.08 19:55
|buy
|2036
|0.40
|1.1828
|1.1777
|1.1841
|4070
|2005.12.08 19:59
|buy
|2037
|0.80
|1.1825
|1.1774
|1.1838
|4071
|2005.12.08 20:04
|buy
|2038
|1.60
|1.1821
|1.1770
|1.1834
|4072
|2005.12.09 08:36
|s/l
|2034
|0.10
|1.1786
|1.1786
|1.1850
|-52.10
|69406.60
|4073
|2005.12.09 08:36
|close
|2038
|1.60
|1.1786
|1.1770
|1.1834
|-577.55
|68829.05
|4074
|2005.12.09 08:36
|close
|2037
|0.80
|1.1786
|1.1774
|1.1838
|-320.78
|68508.27
|4075
|2005.12.09 08:36
|close
|2036
|0.40
|1.1786
|1.1777
|1.1841
|-172.39
|68335.89
|4076
|2005.12.09 08:36
|close
|2035
|0.20
|1.1786
|1.1783
|1.1847
|-98.19
|68237.69
|4077
|2005.12.12 14:30
|buy
|2039
|0.10
|1.1954
|1.1903
|1.1967
|4078
|2005.12.12 14:36
|t/p
|2039
|0.10
|1.1967
|1.1903
|1.1967
|13.00
|68250.69
|4079
|2005.12.12 14:36
|buy
|2040
|0.10
|1.1972
|1.1921
|1.1985
|4080
|2005.12.12 14:36
|buy
|2041
|0.20
|1.1968
|1.1917
|1.1981
|4081
|2005.12.12 14:50
|buy
|2042
|0.40
|1.1964
|1.1913
|1.1977
|4082
|2005.12.12 14:54
|buy
|2043
|0.80
|1.1960
|1.1909
|1.1973
|4083
|2005.12.12 14:54
|buy
|2044
|1.60
|1.1957
|1.1906
|1.1970
|4084
|2005.12.12 17:29
|t/p
|2044
|1.60
|1.1970
|1.1906
|1.1970
|208.00
|68458.69
|4085
|2005.12.12 17:29
|close
|2043
|0.80
|1.1970
|1.1909
|1.1973
|80.00
|68538.69
|4086
|2005.12.12 17:29
|close
|2042
|0.40
|1.1970
|1.1913
|1.1977
|24.00
|68562.69
|4087
|2005.12.12 17:29
|close
|2041
|0.20
|1.1970
|1.1917
|1.1981
|4.00
|68566.69
|4088
|2005.12.12 17:29
|close
|2040
|0.10
|1.1970
|1.1921
|1.1985
|-2.00
|68564.69
|4089
|2005.12.12 17:29
|buy
|2045
|0.10
|1.1973
|1.1922
|1.1986
|4090
|2005.12.12 17:30
|buy
|2046
|0.20
|1.1970
|1.1919
|1.1983
|4091
|2005.12.12 17:35
|buy
|2047
|0.40
|1.1965
|1.1914
|1.1978
|4092
|2005.12.12 18:25
|t/p
|2047
|0.40
|1.1978
|1.1914
|1.1978
|52.00
|68616.69
|4093
|2005.12.12 18:25
|close
|2046
|0.20
|1.1979
|1.1919
|1.1983
|18.00
|68634.69
|4094
|2005.12.12 18:25
|close
|2045
|0.10
|1.1979
|1.1922
|1.1986
|6.00
|68640.69
|4095
|2005.12.12 18:25
|buy
|2048
|0.10
|1.1982
|1.1931
|1.1995
|4096
|2005.12.12 18:26
|buy
|2049
|0.20
|1.1976
|1.1925
|1.1989
|4097
|2005.12.12 18:44
|buy
|2050
|0.40
|1.1971
|1.1920
|1.1984
|4098
|2005.12.12 18:45
|buy
|2051
|0.80
|1.1967
|1.1916
|1.1980
|4099
|2005.12.12 19:41
|buy
|2052
|1.60
|1.1964
|1.1913
|1.1977
|4100
|2005.12.13 09:20
|s/l
|2048
|0.10
|1.1931
|1.1931
|1.1995
|-52.10
|68588.59
|4101
|2005.12.13 09:20
|close
|2052
|1.60
|1.1931
|1.1913
|1.1977
|-545.55
|68043.04
|4102
|2005.12.13 09:20
|close
|2051
|0.80
|1.1931
|1.1916
|1.1980
|-296.78
|67746.27
|4103
|2005.12.13 09:20
|close
|2050
|0.40
|1.1931
|1.1920
|1.1984
|-164.39
|67581.88
|4104
|2005.12.13 09:20
|close
|2049
|0.20
|1.1931
|1.1925
|1.1989
|-92.19
|67489.68
|4105
|2005.12.14 04:30
|buy
|2053
|0.10
|1.2024
|1.1973
|1.2037
|4106
|2005.12.14 04:46
|buy
|2054
|0.20
|1.2021
|1.1970
|1.2034
|4107
|2005.12.14 04:49
|buy
|2055
|0.40
|1.2017
|1.1966
|1.2030
|4108
|2005.12.14 04:55
|buy
|2056
|0.80
|1.2013
|1.1962
|1.2026
|4109
|2005.12.14 06:17
|buy
|2057
|1.60
|1.2008
|1.1957
|1.2021
|4110
|2005.12.14 09:11
|t/p
|2057
|1.60
|1.2021
|1.1957
|1.2021
|208.00
|67697.68
|4111
|2005.12.14 09:11
|close
|2056
|0.80
|1.2021
|1.1962
|1.2026
|64.00
|67761.68
|4112
|2005.12.14 09:11
|close
|2055
|0.40
|1.2021
|1.1966
|1.2030
|16.00
|67777.68
|4113
|2005.12.14 09:11
|close
|2054
|0.20
|1.2021
|1.1970
|1.2034
|0.00
|67777.68
|4114
|2005.12.14 09:11
|close
|2053
|0.10
|1.2021
|1.1973
|1.2037
|-3.00
|67774.68
|4115
|2005.12.20 16:45
|sell
|2058
|0.10
|1.1892
|1.1943
|1.1879
|4116
|2005.12.20 17:13
|t/p
|2058
|0.10
|1.1879
|1.1943
|1.1879
|13.00
|67787.68
|4117
|2005.12.20 17:13
|sell
|2059
|0.10
|1.1875
|1.1926
|1.1862
|4118
|2005.12.20 17:13
|sell
|2060
|0.20
|1.1879
|1.1930
|1.1866
|4119
|2005.12.20 17:15
|sell
|2061
|0.40
|1.1883
|1.1934
|1.1870
|4120
|2005.12.20 17:18
|sell
|2062
|0.80
|1.1890
|1.1941
|1.1877
|4121
|2005.12.20 17:44
|t/p
|2062
|0.80
|1.1877
|1.1941
|1.1877
|104.00
|67891.68
|4122
|2005.12.20 17:44
|close
|2061
|0.40
|1.1873
|1.1934
|1.1870
|40.00
|67931.68
|4123
|2005.12.20 17:44
|close
|2060
|0.20
|1.1873
|1.1930
|1.1866
|12.00
|67943.68
|4124
|2005.12.20 17:44
|close
|2059
|0.10
|1.1873
|1.1926
|1.1862
|2.00
|67945.68
|4125
|2005.12.20 17:44
|sell
|2063
|0.10
|1.1870
|1.1921
|1.1857
|4126
|2005.12.20 17:44
|sell
|2064
|0.20
|1.1878
|1.1929
|1.1865
|4127
|2005.12.20 17:45
|t/p
|2064
|0.20
|1.1865
|1.1929
|1.1865
|26.00
|67971.68
|4128
|2005.12.20 17:45
|close
|2063
|0.10
|1.1865
|1.1921
|1.1857
|5.00
|67976.68
|4129
|2005.12.20 17:45
|sell
|2065
|0.10
|1.1862
|1.1913
|1.1849
|4130
|2005.12.20 17:45
|sell
|2066
|0.20
|1.1865
|1.1916
|1.1852
|4131
|2005.12.20 17:45
|sell
|2067
|0.40
|1.1869
|1.1920
|1.1856
|4132
|2005.12.20 17:59
|t/p
|2067
|0.40
|1.1856
|1.1920
|1.1856
|52.00
|68028.68
|4133
|2005.12.20 17:59
|close
|2066
|0.20
|1.1856
|1.1916
|1.1852
|18.00
|68046.68
|4134
|2005.12.20 17:59
|close
|2065
|0.10
|1.1856
|1.1913
|1.1849
|6.00
|68052.68
|4135
|2005.12.20 17:59
|sell
|2068
|0.10
|1.1853
|1.1904
|1.1840
|4136
|2005.12.20 18:10
|sell
|2069
|0.20
|1.1856
|1.1907
|1.1843
|4137
|2005.12.20 18:50
|sell
|2070
|0.40
|1.1861
|1.1912
|1.1848
|4138
|2005.12.20 19:18
|t/p
|2070
|0.40
|1.1848
|1.1912
|1.1848
|52.00
|68104.68
|4139
|2005.12.20 19:18
|close
|2069
|0.20
|1.1846
|1.1907
|1.1843
|20.00
|68124.68
|4140
|2005.12.20 19:18
|close
|2068
|0.10
|1.1846
|1.1904
|1.1840
|7.00
|68131.68
|4141
|2005.12.20 19:18
|sell
|2071
|0.10
|1.1843
|1.1894
|1.1830
|4142
|2005.12.20 19:18
|sell
|2072
|0.20
|1.1850
|1.1901
|1.1837
|4143
|2005.12.20 19:42
|sell
|2073
|0.40
|1.1855
|1.1906
|1.1842
|4144
|2005.12.20 20:10
|sell
|2074
|0.80
|1.1859
|1.1910
|1.1846
|4145
|2005.12.20 20:33
|sell
|2075
|1.60
|1.1863
|1.1914
|1.1850
|4146
|2005.12.21 08:32
|s/l
|2071
|0.10
|1.1894
|1.1894
|1.1830
|-50.54
|68081.15
|4147
|2005.12.21 08:32
|close
|2075
|1.60
|1.1894
|1.1914
|1.1850
|-488.57
|67592.58
|4148
|2005.12.21 08:32
|close
|2074
|0.80
|1.1894
|1.1910
|1.1846
|-276.29
|67316.29
|4149
|2005.12.21 08:32
|close
|2073
|0.40
|1.1894
|1.1906
|1.1842
|-154.14
|67162.15
|4150
|2005.12.21 08:32
|close
|2072
|0.20
|1.1894
|1.1901
|1.1837
|-87.07
|67075.08
|4151
|2005.12.21 16:45
|sell
|2076
|0.10
|1.1813
|1.1864
|1.1800
|4152
|2005.12.21 16:47
|sell
|2077
|0.20
|1.1817
|1.1868
|1.1804
|4153
|2005.12.21 16:47
|sell
|2078
|0.40
|1.1821
|1.1872
|1.1808
|4154
|2005.12.21 17:47
|t/p
|2078
|0.40
|1.1808
|1.1872
|1.1808
|52.00
|67127.08
|4155
|2005.12.21 17:47
|close
|2077
|0.20
|1.1808
|1.1868
|1.1804
|18.00
|67145.08
|4156
|2005.12.21 17:47
|close
|2076
|0.10
|1.1808
|1.1864
|1.1800
|5.00
|67150.08
|4157
|2005.12.21 18:15
|sell
|2079
|0.10
|1.1816
|1.1867
|1.1803
|4158
|2005.12.21 19:06
|sell
|2080
|0.20
|1.1819
|1.1870
|1.1806
|4159
|2005.12.21 19:07
|sell
|2081
|0.40
|1.1824
|1.1875
|1.1811
|4160
|2005.12.21 19:08
|sell
|2082
|0.80
|1.1827
|1.1878
|1.1814
|4161
|2005.12.21 19:35
|sell
|2083
|1.60
|1.1831
|1.1882
|1.1818
|4162
|2005.12.22 08:15
|t/p
|2083
|1.60
|1.1818
|1.1882
|1.1818
|215.42
|67365.50
|4163
|2005.12.22 08:15
|close
|2082
|0.80
|1.1818
|1.1878
|1.1814
|75.71
|67441.21
|4164
|2005.12.22 08:15
|close
|2081
|0.40
|1.1818
|1.1875
|1.1811
|25.86
|67467.07
|4165
|2005.12.22 08:15
|close
|2080
|0.20
|1.1818
|1.1870
|1.1806
|2.93
|67470.00
|4166
|2005.12.22 08:15
|close
|2079
|0.10
|1.1818
|1.1867
|1.1803
|-1.54
|67468.46
|4167
|2005.12.28 09:45
|buy
|2084
|0.10
|1.1916
|1.1865
|1.1929
|4168
|2005.12.28 09:45
|buy
|2085
|0.20
|1.1913
|1.1862
|1.1926
|4169
|2005.12.28 09:58
|buy
|2086
|0.40
|1.1907
|1.1856
|1.1920
|4170
|2005.12.28 10:11
|buy
|2087
|0.80
|1.1903
|1.1852
|1.1916
|4171
|2005.12.28 10:11
|buy
|2088
|1.60
|1.1898
|1.1847
|1.1911
|4172
|2005.12.28 11:18
|t/p
|2088
|1.60
|1.1911
|1.1847
|1.1911
|208.00
|67676.46
|4173
|2005.12.28 11:18
|close
|2087
|0.80
|1.1911
|1.1852
|1.1916
|64.00
|67740.46
|4174
|2005.12.28 11:18
|close
|2086
|0.40
|1.1911
|1.1856
|1.1920
|16.00
|67756.46
|4175
|2005.12.28 11:18
|close
|2085
|0.20
|1.1911
|1.1862
|1.1926
|-4.00
|67752.46
|4176
|2005.12.28 11:18
|close
|2084
|0.10
|1.1911
|1.1865
|1.1929
|-5.00
|67747.46
|4177
|2005.12.28 13:45
|buy
|2089
|0.10
|1.1919
|1.1868
|1.1932
|4178
|2005.12.28 13:48
|buy
|2090
|0.20
|1.1915
|1.1864
|1.1928
|4179
|2005.12.28 14:07
|buy
|2091
|0.40
|1.1912
|1.1861
|1.1925
|4180
|2005.12.28 14:43
|buy
|2092
|0.80
|1.1907
|1.1856
|1.1920
|4181
|2005.12.28 15:30
|t/p
|2092
|0.80
|1.1920
|1.1856
|1.1920
|104.00
|67851.46
|4182
|2005.12.28 15:30
|close
|2091
|0.40
|1.1921
|1.1861
|1.1925
|36.00
|67887.46
|4183
|2005.12.28 15:30
|close
|2090
|0.20
|1.1921
|1.1864
|1.1928
|12.00
|67899.46
|4184
|2005.12.28 15:30
|close
|2089
|0.10
|1.1921
|1.1868
|1.1932
|2.00
|67901.46
|4185
|2005.12.28 19:30
|sell
|2093
|0.10
|1.1835
|1.1886
|1.1822
|4186
|2005.12.28 19:38
|sell
|2094
|0.20
|1.1839
|1.1890
|1.1826
|4187
|2005.12.28 20:01
|t/p
|2094
|0.20
|1.1826
|1.1890
|1.1826
|26.00
|67927.46
|4188
|2005.12.28 20:01
|close
|2093
|0.10
|1.1823
|1.1886
|1.1822
|12.00
|67939.46
|4189
|2005.12.28 20:01
|sell
|2095
|0.10
|1.1820
|1.1871
|1.1807
|4190
|2005.12.28 20:34
|sell
|2096
|0.20
|1.1824
|1.1875
|1.1811
|4191
|2005.12.28 21:00
|sell
|2097
|0.40
|1.1827
|1.1878
|1.1814
|4192
|2005.12.28 21:01
|sell
|2098
|0.80
|1.1831
|1.1882
|1.1818
|4193
|2005.12.28 21:16
|sell
|2099
|1.60
|1.1834
|1.1885
|1.1821
|4194
|2005.12.29 08:21
|s/l
|2095
|0.10
|1.1871
|1.1871
|1.1807
|-50.54
|67888.93
|4195
|2005.12.29 08:21
|close
|2099
|1.60
|1.1872
|1.1885
|1.1821
|-600.57
|67288.36
|4196
|2005.12.29 08:21
|close
|2098
|0.80
|1.1872
|1.1882
|1.1818
|-324.29
|66964.07
|4197
|2005.12.29 08:21
|close
|2097
|0.40
|1.1872
|1.1878
|1.1814
|-178.14
|66785.93
|4198
|2005.12.29 08:21
|close
|2096
|0.20
|1.1872
|1.1875
|1.1811
|-95.07
|66690.86
|4199
|2005.12.30 14:15
|sell
|2100
|0.10
|1.1796
|1.1847
|1.1783
|4200
|2005.12.30 14:15
|sell
|2101
|0.20
|1.1800
|1.1851
|1.1787
|4201
|2005.12.30 14:44
|t/p
|2101
|0.20
|1.1787
|1.1851
|1.1787
|26.00
|66716.86
|4202
|2005.12.30 14:44
|close
|2100
|0.10
|1.1786
|1.1847
|1.1783
|10.00
|66726.86
|4203
|2005.12.30 14:45
|sell
|2102
|0.10
|1.1786
|1.1837
|1.1773
|4204
|2005.12.30 14:46
|sell
|2103
|0.20
|1.1791
|1.1842
|1.1778
|4205
|2005.12.30 15:43
|sell
|2104
|0.40
|1.1796
|1.1847
|1.1783
|4206
|2005.12.30 15:54
|sell
|2105
|0.80
|1.1799
|1.1850
|1.1786
|4207
|2005.12.30 15:55
|sell
|2106
|1.60
|1.1805
|1.1856
|1.1792
|4208
|2005.12.30 16:08
|t/p
|2106
|1.60
|1.1792
|1.1856
|1.1792
|208.00
|66934.86
|4209
|2005.12.30 16:08
|close
|2105
|0.80
|1.1792
|1.1850
|1.1786
|56.00
|66990.86
|4210
|2005.12.30 16:08
|close
|2104
|0.40
|1.1792
|1.1847
|1.1783
|16.00
|67006.86
|4211
|2005.12.30 16:08
|close
|2103
|0.20
|1.1792
|1.1842
|1.1778
|-2.00
|67004.86
|4212
|2005.12.30 16:08
|close
|2102
|0.10
|1.1792
|1.1837
|1.1773
|-6.00
|66998.86
|4213
|2005.12.30 16:08
|sell
|2107
|0.10
|1.1789
|1.1840
|1.1776
|4214
|2005.12.30 16:09
|sell
|2108
|0.20
|1.1792
|1.1843
|1.1779
|4215
|2005.12.30 17:00
|sell
|2109
|0.40
|1.1805
|1.1856
|1.1792
|4216
|2005.12.30 17:15
|sell
|2110
|0.80
|1.1809
|1.1860
|1.1796
|4217
|2005.12.30 17:19
|sell
|2111
|1.60
|1.1812
|1.1863
|1.1799
|4218
|2005.12.30 17:36
|s/l
|2107
|0.10
|1.1840
|1.1840
|1.1776
|-51.00
|66947.86
|4219
|2005.12.30 17:36
|close
|2111
|1.60
|1.1843
|1.1863
|1.1799
|-496.00
|66451.86
|4220
|2005.12.30 17:36
|close
|2110
|0.80
|1.1843
|1.1860
|1.1796
|-272.00
|66179.86
|4221
|2005.12.30 17:36
|close
|2109
|0.40
|1.1843
|1.1856
|1.1792
|-152.00
|66027.86
|4222
|2005.12.30 17:36
|close
|2108
|0.20
|1.1843
|1.1843
|1.1779
|-102.00
|65925.86
|4223
|2006.01.03 07:00
|buy
|2112
|0.10
|1.1894
|1.1843
|1.1907
|4224
|2006.01.03 07:33
|buy
|2113
|0.20
|1.1888
|1.1837
|1.1901
|4225
|2006.01.03 07:38
|buy
|2114
|0.40
|1.1885
|1.1834
|1.1898
|4226
|2006.01.03 07:39
|buy
|2115
|0.80
|1.1880
|1.1829
|1.1893
|4227
|2006.01.03 07:44
|buy
|2116
|1.60
|1.1875
|1.1824
|1.1888
|4228
|2006.01.03 08:15
|t/p
|2116
|1.60
|1.1888
|1.1824
|1.1888
|208.00
|66133.86
|4229
|2006.01.03 08:15
|close
|2115
|0.80
|1.1888
|1.1829
|1.1893
|64.00
|66197.86
|4230
|2006.01.03 08:15
|close
|2114
|0.40
|1.1888
|1.1834
|1.1898
|12.00
|66209.86
|4231
|2006.01.03 08:15
|close
|2113
|0.20
|1.1888
|1.1837
|1.1901
|0.00
|66209.86
|4232
|2006.01.03 08:15
|close
|2112
|0.10
|1.1888
|1.1843
|1.1907
|-6.00
|66203.86
|4233
|2006.01.03 17:00
|buy
|2117
|0.10
|1.1978
|1.1927
|1.1991
|4234
|2006.01.03 17:00
|buy
|2118
|0.20
|1.1975
|1.1924
|1.1988
|4235
|2006.01.03 17:03
|buy
|2119
|0.40
|1.1971
|1.1920
|1.1984
|4236
|2006.01.03 17:07
|buy
|2120
|0.80
|1.1968
|1.1917
|1.1981
|4237
|2006.01.03 17:12
|buy
|2121
|1.60
|1.1964
|1.1913
|1.1977
|4238
|2006.01.03 17:27
|t/p
|2121
|1.60
|1.1977
|1.1913
|1.1977
|208.00
|66411.86
|4239
|2006.01.03 17:27
|close
|2120
|0.80
|1.1977
|1.1917
|1.1981
|72.00
|66483.86
|4240
|2006.01.03 17:27
|close
|2119
|0.40
|1.1977
|1.1920
|1.1984
|24.00
|66507.86
|4241
|2006.01.03 17:27
|close
|2118
|0.20
|1.1977
|1.1924
|1.1988
|4.00
|66511.86
|4242
|2006.01.03 17:27
|close
|2117
|0.10
|1.1977
|1.1927
|1.1991
|-1.00
|66510.86
|4243
|2006.01.03 17:30
|buy
|2122
|0.10
|1.1978
|1.1927
|1.1991
|4244
|2006.01.03 17:43
|buy
|2123
|0.20
|1.1975
|1.1924
|1.1988
|4245
|2006.01.03 18:04
|buy
|2124
|0.40
|1.1971
|1.1920
|1.1984
|4246
|2006.01.03 18:35
|buy
|2125
|0.80
|1.1968
|1.1917
|1.1981
|4247
|2006.01.03 18:36
|buy
|2126
|1.60
|1.1964
|1.1913
|1.1977
|4248
|2006.01.03 18:53
|t/p
|2126
|1.60
|1.1977
|1.1913
|1.1977
|208.00
|66718.86
|4249
|2006.01.03 18:53
|close
|2125
|0.80
|1.1980
|1.1917
|1.1981
|96.00
|66814.86
|4250
|2006.01.03 18:53
|close
|2124
|0.40
|1.1980
|1.1920
|1.1984
|36.00
|66850.86
|4251
|2006.01.03 18:53
|close
|2123
|0.20
|1.1980
|1.1924
|1.1988
|10.00
|66860.86
|4252
|2006.01.03 18:53
|close
|2122
|0.10
|1.1980
|1.1927
|1.1991
|2.00
|66862.86
|4253
|2006.01.03 18:53
|buy
|2127
|0.10
|1.1983
|1.1932
|1.1996
|4254
|2006.01.03 18:56
|buy
|2128
|0.20
|1.1977
|1.1926
|1.1990
|4255
|2006.01.03 19:13
|buy
|2129
|0.40
|1.1973
|1.1922
|1.1986
|4256
|2006.01.03 19:34
|t/p
|2129
|0.40
|1.1986
|1.1922
|1.1986
|52.00
|66914.86
|4257
|2006.01.03 19:34
|close
|2128
|0.20
|1.1986
|1.1926
|1.1990
|18.00
|66932.86
|4258
|2006.01.03 19:34
|close
|2127
|0.10
|1.1986
|1.1932
|1.1996
|3.00
|66935.86
|4259
|2006.01.03 19:34
|buy
|2130
|0.10
|1.1989
|1.1938
|1.2002
|4260
|2006.01.03 19:36
|buy
|2131
|0.20
|1.1982
|1.1931
|1.1995
|4261
|2006.01.03 19:37
|buy
|2132
|0.40
|1.1979
|1.1928
|1.1992
|4262
|2006.01.03 20:01
|t/p
|2132
|0.40
|1.1992
|1.1928
|1.1992
|52.00
|66987.86
|4263
|2006.01.03 20:01
|close
|2131
|0.20
|1.1993
|1.1931
|1.1995
|22.00
|67009.86
|4264
|2006.01.03 20:01
|close
|2130
|0.10
|1.1993
|1.1938
|1.2002
|4.00
|67013.86
|4265
|2006.01.03 20:01
|buy
|2133
|0.10
|1.1996
|1.1945
|1.2009
|4266
|2006.01.03 20:01
|buy
|2134
|0.20
|1.1993
|1.1942
|1.2006
|4267
|2006.01.03 20:01
|buy
|2135
|0.40
|1.1989
|1.1938
|1.2002
|4268
|2006.01.03 20:01
|buy
|2136
|0.80
|1.1982
|1.1931
|1.1995
|4269
|2006.01.03 20:02
|t/p
|2136
|0.80
|1.1995
|1.1931
|1.1995
|104.00
|67117.86
|4270
|2006.01.03 20:02
|close
|2135
|0.40
|1.1996
|1.1938
|1.2002
|28.00
|67145.86
|4271
|2006.01.03 20:02
|close
|2134
|0.20
|1.1996
|1.1942
|1.2006
|6.00
|67151.86
|4272
|2006.01.03 20:02
|close
|2133
|0.10
|1.1996
|1.1945
|1.2009
|0.00
|67151.86
|4273
|2006.01.03 20:02
|buy
|2137
|0.10
|1.1999
|1.1948
|1.2012
|4274
|2006.01.03 20:13
|buy
|2138
|0.20
|1.1995
|1.1944
|1.2008
|4275
|2006.01.03 20:33
|t/p
|2137
|0.10
|1.2012
|1.1948
|1.2012
|13.00
|67164.86
|4276
|2006.01.03 20:33
|t/p
|2138
|0.20
|1.2008
|1.1944
|1.2008
|26.00
|67190.86
|4277
|2006.01.03 20:33
|buy
|2139
|0.10
|1.2022
|1.1971
|1.2035
|4278
|2006.01.03 20:33
|buy
|2140
|0.20
|1.2005
|1.1954
|1.2018
|4279
|2006.01.03 20:33
|t/p
|2140
|0.20
|1.2018
|1.1954
|1.2018
|26.00
|67216.86
|4280
|2006.01.03 20:33
|close
|2139
|0.10
|1.2019
|1.1971
|1.2035
|-3.00
|67213.86
|4281
|2006.01.03 20:33
|buy
|2141
|0.10
|1.2022
|1.1971
|1.2035
|4282
|2006.01.03 20:33
|buy
|2142
|0.20
|1.2018
|1.1967
|1.2031
|4283
|2006.01.03 21:58
|buy
|2143
|0.40
|1.2014
|1.1963
|1.2027
|4284
|2006.01.03 22:20
|buy
|2144
|0.80
|1.2011
|1.1960
|1.2024
|4285
|2006.01.03 23:17
|buy
|2145
|1.60
|1.2007
|1.1956
|1.2020
|4286
|2006.01.04 00:30
|t/p
|2145
|1.60
|1.2020
|1.1956
|1.2020
|190.45
|67404.30
|4287
|2006.01.04 00:30
|close
|2144
|0.80
|1.2021
|1.1960
|1.2024
|71.22
|67475.53
|4288
|2006.01.04 00:30
|close
|2143
|0.40
|1.2021
|1.1963
|1.2027
|23.61
|67499.14
|4289
|2006.01.04 00:30
|close
|2142
|0.20
|1.2021
|1.1967
|1.2031
|3.81
|67502.95
|4290
|2006.01.04 00:30
|close
|2141
|0.10
|1.2021
|1.1971
|1.2035
|-2.10
|67500.85
|4291
|2006.01.04 19:45
|buy
|2146
|0.10
|1.2130
|1.2079
|1.2143
|4292
|2006.01.04 19:48
|buy
|2147
|0.20
|1.2127
|1.2076
|1.2140
|4293
|2006.01.04 20:02
|buy
|2148
|0.40
|1.2123
|1.2072
|1.2136
|4294
|2006.01.04 20:53
|buy
|2149
|0.80
|1.2119
|1.2068
|1.2132
|4295
|2006.01.04 21:23
|t/p
|2149
|0.80
|1.2132
|1.2068
|1.2132
|104.00
|67604.85
|4296
|2006.01.04 21:23
|close
|2148
|0.40
|1.2132
|1.2072
|1.2136
|36.00
|67640.85
|4297
|2006.01.04 21:23
|close
|2147
|0.20
|1.2132
|1.2076
|1.2140
|10.00
|67650.85
|4298
|2006.01.04 21:23
|close
|2146
|0.10
|1.2132
|1.2079
|1.2143
|2.00
|67652.85
|4299
|2006.01.09 11:00
|sell
|2150
|0.10
|1.2084
|1.2135
|1.2071
|4300
|2006.01.09 11:01
|sell
|2151
|0.20
|1.2089
|1.2140
|1.2076
|4301
|2006.01.09 11:02
|sell
|2152
|0.40
|1.2093
|1.2144
|1.2080
|4302
|2006.01.09 11:15
|t/p
|2152
|0.40
|1.2080
|1.2144
|1.2080
|52.00
|67704.85
|4303
|2006.01.09 11:15
|close
|2151
|0.20
|1.2080
|1.2140
|1.2076
|18.00
|67722.85
|4304
|2006.01.09 11:15
|close
|2150
|0.10
|1.2080
|1.2135
|1.2071
|4.00
|67726.85
|4305
|2006.01.09 13:45
|sell
|2153
|0.10
|1.2082
|1.2133
|1.2069
|4306
|2006.01.09 13:51
|sell
|2154
|0.20
|1.2085
|1.2136
|1.2072
|4307
|2006.01.09 14:35
|sell
|2155
|0.40
|1.2089
|1.2140
|1.2076
|4308
|2006.01.09 15:59
|t/p
|2155
|0.40
|1.2076
|1.2140
|1.2076
|52.00
|67778.85
|4309
|2006.01.09 15:59
|close
|2154
|0.20
|1.2076
|1.2136
|1.2072
|18.00
|67796.85
|4310
|2006.01.09 15:59
|close
|2153
|0.10
|1.2076
|1.2133
|1.2069
|6.00
|67802.85
|4311
|2006.01.11 18:30
|buy
|2156
|0.10
|1.2130
|1.2079
|1.2143
|4312
|2006.01.11 19:23
|buy
|2157
|0.20
|1.2127
|1.2076
|1.2140
|4313
|2006.01.11 19:25
|buy
|2158
|0.40
|1.2123
|1.2072
|1.2136
|4314
|2006.01.11 21:08
|buy
|2159
|0.80
|1.2120
|1.2069
|1.2133
|4315
|2006.01.11 23:27
|t/p
|2159
|0.80
|1.2133
|1.2069
|1.2133
|104.00
|67906.85
|4316
|2006.01.11 23:27
|close
|2158
|0.40
|1.2133
|1.2072
|1.2136
|40.00
|67946.85
|4317
|2006.01.11 23:27
|close
|2157
|0.20
|1.2133
|1.2076
|1.2140
|12.00
|67958.85
|4318
|2006.01.11 23:27
|close
|2156
|0.10
|1.2133
|1.2079
|1.2143
|3.00
|67961.85
|4319
|2006.01.12 15:45
|sell
|2160
|0.10
|1.2033
|1.2084
|1.2020
|4320
|2006.01.12 15:49
|sell
|2161
|0.20
|1.2036
|1.2087
|1.2023
|4321
|2006.01.12 16:02
|t/p
|2161
|0.20
|1.2023
|1.2087
|1.2023
|26.00
|67987.85
|4322
|2006.01.12 16:02
|close
|2160
|0.10
|1.2022
|1.2084
|1.2020
|11.00
|67998.85
|4323
|2006.01.12 16:02
|sell
|2162
|0.10
|1.2019
|1.2070
|1.2006
|4324
|2006.01.12 16:26
|sell
|2163
|0.20
|1.2022
|1.2073
|1.2009
|4325
|2006.01.12 16:27
|sell
|2164
|0.40
|1.2026
|1.2077
|1.2013
|4326
|2006.01.12 16:27
|sell
|2165
|0.80
|1.2029
|1.2080
|1.2016
|4327
|2006.01.12 16:53
|sell
|2166
|1.60
|1.2033
|1.2084
|1.2020
|4328
|2006.01.12 18:31
|t/p
|2166
|1.60
|1.2020
|1.2084
|1.2020
|208.00
|68206.85
|4329
|2006.01.12 18:31
|close
|2165
|0.80
|1.2020
|1.2080
|1.2016
|72.00
|68278.85
|4330
|2006.01.12 18:31
|close
|2164
|0.40
|1.2020
|1.2077
|1.2013
|24.00
|68302.85
|4331
|2006.01.12 18:31
|close
|2163
|0.20
|1.2020
|1.2073
|1.2009
|4.00
|68306.85
|4332
|2006.01.12 18:31
|close
|2162
|0.10
|1.2020
|1.2070
|1.2006
|-1.00
|68305.85
|4333
|2006.01.12 18:31
|sell
|2167
|0.10
|1.2017
|1.2068
|1.2004
|4334
|2006.01.12 18:33
|sell
|2168
|0.20
|1.2021
|1.2072
|1.2008
|4335
|2006.01.12 18:35
|sell
|2169
|0.40
|1.2026
|1.2077
|1.2013
|4336
|2006.01.12 18:37
|sell
|2170
|0.80
|1.2029
|1.2080
|1.2016
|4337
|2006.01.12 19:24
|sell
|2171
|1.60
|1.2033
|1.2084
|1.2020
|4338
|2006.01.13 08:03
|s/l
|2167
|0.10
|1.2068
|1.2068
|1.2004
|-50.54
|68255.31
|4339
|2006.01.13 08:03
|close
|2171
|1.60
|1.2068
|1.2084
|1.2020
|-552.59
|67702.73
|4340
|2006.01.13 08:03
|close
|2170
|0.80
|1.2068
|1.2080
|1.2016
|-308.29
|67394.44
|4341
|2006.01.13 08:03
|close
|2169
|0.40
|1.2068
|1.2077
|1.2013
|-166.14
|67228.30
|4342
|2006.01.13 08:03
|close
|2168
|0.20
|1.2068
|1.2072
|1.2008
|-93.07
|67135.22
|4343
|2006.01.13 19:30
|buy
|2172
|0.10
|1.2136
|1.2085
|1.2149
|4344
|2006.01.13 19:49
|buy
|2173
|0.20
|1.2132
|1.2081
|1.2145
|4345
|2006.01.13 19:51
|buy
|2174
|0.40
|1.2129
|1.2078
|1.2142
|4346
|2006.01.13 22:59
|t/p
|2174
|0.40
|1.2142
|1.2078
|1.2142
|52.00
|67187.22
|4347
|2006.01.13 22:59
|close
|2173
|0.20
|1.2142
|1.2081
|1.2145
|20.00
|67207.22
|4348
|2006.01.13 22:59
|close
|2172
|0.10
|1.2142
|1.2085
|1.2149
|6.00
|67213.22
|4349
|2006.01.16 00:00
|buy
|2175
|0.10
|1.2153
|1.2102
|1.2166
|4350
|2006.01.16 00:49
|t/p
|2175
|0.10
|1.2166
|1.2102
|1.2166
|13.00
|67226.22
|4351
|2006.01.16 00:49
|buy
|2176
|0.10
|1.2170
|1.2119
|1.2183
|4352
|2006.01.16 00:49
|buy
|2177
|0.20
|1.2164
|1.2113
|1.2177
|4353
|2006.01.16 02:15
|buy
|2178
|0.40
|1.2159
|1.2108
|1.2172
|4354
|2006.01.16 02:21
|buy
|2179
|0.80
|1.2154
|1.2103
|1.2167
|4355
|2006.01.16 02:22
|buy
|2180
|1.60
|1.2151
|1.2100
|1.2164
|4356
|2006.01.16 14:06
|s/l
|2176
|0.10
|1.2119
|1.2119
|1.2183
|-51.00
|67175.22
|4357
|2006.01.16 14:06
|close
|2180
|1.60
|1.2117
|1.2100
|1.2164
|-544.00
|66631.22
|4358
|2006.01.16 14:06
|close
|2179
|0.80
|1.2117
|1.2103
|1.2167
|-296.00
|66335.22
|4359
|2006.01.16 14:06
|close
|2178
|0.40
|1.2117
|1.2108
|1.2172
|-168.00
|66167.22
|4360
|2006.01.16 14:06
|close
|2177
|0.20
|1.2117
|1.2113
|1.2177
|-94.00
|66073.22
|4361
|2006.01.17 16:00
|sell
|2181
|0.10
|1.2065
|1.2116
|1.2052
|4362
|2006.01.17 17:08
|sell
|2182
|0.20
|1.2073
|1.2124
|1.2060
|4363
|2006.01.17 17:10
|sell
|2183
|0.40
|1.2077
|1.2128
|1.2064
|4364
|2006.01.17 17:45
|t/p
|2183
|0.40
|1.2064
|1.2128
|1.2064
|52.00
|66125.22
|4365
|2006.01.17 17:45
|close
|2182
|0.20
|1.2062
|1.2124
|1.2060
|22.00
|66147.22
|4366
|2006.01.17 17:45
|close
|2181
|0.10
|1.2062
|1.2116
|1.2052
|3.00
|66150.22
|4367
|2006.01.23 01:15
|buy
|2184
|0.10
|1.2178
|1.2127
|1.2191
|4368
|2006.01.23 01:17
|buy
|2185
|0.20
|1.2174
|1.2123
|1.2187
|4369
|2006.01.23 01:29
|buy
|2186
|0.40
|1.2171
|1.2120
|1.2184
|4370
|2006.01.23 01:40
|t/p
|2186
|0.40
|1.2184
|1.2120
|1.2184
|52.00
|66202.22
|4371
|2006.01.23 01:40
|close
|2185
|0.20
|1.2184
|1.2123
|1.2187
|20.00
|66222.22
|4372
|2006.01.23 01:40
|close
|2184
|0.10
|1.2184
|1.2127
|1.2191
|6.00
|66228.22
|4373
|2006.01.23 01:40
|buy
|2187
|0.10
|1.2187
|1.2136
|1.2200
|4374
|2006.01.23 01:40
|t/p
|2187
|0.10
|1.2200
|1.2136
|1.2200
|13.00
|66241.22
|4375
|2006.01.23 01:40
|buy
|2188
|0.10
|1.2206
|1.2155
|1.2219
|4376
|2006.01.23 01:40
|t/p
|2188
|0.10
|1.2219
|1.2155
|1.2219
|13.00
|66254.22
|4377
|2006.01.23 01:40
|buy
|2189
|0.10
|1.2227
|1.2176
|1.2240
|4378
|2006.01.23 01:40
|buy
|2190
|0.20
|1.2211
|1.2160
|1.2224
|4379
|2006.01.23 01:41
|t/p
|2190
|0.20
|1.2224
|1.2160
|1.2224
|26.00
|66280.22
|4380
|2006.01.23 01:41
|close
|2189
|0.10
|1.2231
|1.2176
|1.2240
|4.00
|66284.22
|4381
|2006.01.23 01:41
|buy
|2191
|0.10
|1.2234
|1.2183
|1.2247
|4382
|2006.01.23 01:42
|buy
|2192
|0.20
|1.2227
|1.2176
|1.2240
|4383
|2006.01.23 01:44
|t/p
|2192
|0.20
|1.2240
|1.2176
|1.2240
|26.00
|66310.22
|4384
|2006.01.23 01:44
|close
|2191
|0.10
|1.2240
|1.2183
|1.2247
|6.00
|66316.22
|4385
|2006.01.23 01:44
|buy
|2193
|0.10
|1.2243
|1.2192
|1.2256
|4386
|2006.01.23 01:45
|buy
|2194
|0.20
|1.2230
|1.2179
|1.2243
|4387
|2006.01.23 01:45
|t/p
|2194
|0.20
|1.2243
|1.2179
|1.2243
|26.00
|66342.22
|4388
|2006.01.23 01:45
|close
|2193
|0.10
|1.2244
|1.2192
|1.2256
|1.00
|66343.22
|4389
|2006.01.23 01:45
|buy
|2195
|0.10
|1.2247
|1.2196
|1.2260
|4390
|2006.01.23 01:45
|buy
|2196
|0.20
|1.2230
|1.2179
|1.2243
|4391
|2006.01.23 01:46
|buy
|2197
|0.40
|1.2224
|1.2173
|1.2237
|4392
|2006.01.23 01:52
|buy
|2198
|0.80
|1.2221
|1.2170
|1.2234
|4393
|2006.01.23 01:52
|buy
|2199
|1.60
|1.2217
|1.2166
|1.2230
|4394
|2006.01.23 02:18
|t/p
|2199
|1.60
|1.2230
|1.2166
|1.2230
|208.00
|66551.22
|4395
|2006.01.23 02:18
|close
|2198
|0.80
|1.2230
|1.2170
|1.2234
|72.00
|66623.22
|4396
|2006.01.23 02:18
|close
|2197
|0.40
|1.2230
|1.2173
|1.2237
|24.00
|66647.22
|4397
|2006.01.23 02:18
|close
|2196
|0.20
|1.2230
|1.2179
|1.2243
|0.00
|66647.22
|4398
|2006.01.23 02:18
|close
|2195
|0.10
|1.2230
|1.2196
|1.2260
|-17.00
|66630.22
|4399
|2006.01.23 02:18
|buy
|2200
|0.10
|1.2233
|1.2182
|1.2246
|4400
|2006.01.23 02:19
|buy
|2201
|0.20
|1.2225
|1.2174
|1.2238
|4401
|2006.01.23 02:30
|buy
|2202
|0.40
|1.2222
|1.2171
|1.2235
|4402
|2006.01.23 02:56
|t/p
|2202
|0.40
|1.2235
|1.2171
|1.2235
|52.00
|66682.22
|4403
|2006.01.23 02:56
|close
|2201
|0.20
|1.2236
|1.2174
|1.2238
|22.00
|66704.22
|4404
|2006.01.23 02:56
|close
|2200
|0.10
|1.2236
|1.2182
|1.2246
|3.00
|66707.22
|4405
|2006.01.23 02:56
|buy
|2203
|0.10
|1.2239
|1.2188
|1.2252
|4406
|2006.01.23 02:58
|buy
|2204
|0.20
|1.2233
|1.2182
|1.2246
|4407
|2006.01.23 03:02
|buy
|2205
|0.40
|1.2230
|1.2179
|1.2243
|4408
|2006.01.23 03:29
|t/p
|2205
|0.40
|1.2243
|1.2179
|1.2243
|52.00
|66759.22
|4409
|2006.01.23 03:29
|close
|2204
|0.20
|1.2243
|1.2182
|1.2246
|20.00
|66779.22
|4410
|2006.01.23 03:29
|close
|2203
|0.10
|1.2243
|1.2188
|1.2252
|4.00
|66783.22
|4411
|2006.01.23 03:29
|buy
|2206
|0.10
|1.2246
|1.2195
|1.2259
|4412
|2006.01.23 03:29
|buy
|2207
|0.20
|1.2242
|1.2191
|1.2255
|4413
|2006.01.23 03:33
|buy
|2208
|0.40
|1.2238
|1.2187
|1.2251
|4414
|2006.01.23 03:34
|buy
|2209
|0.80
|1.2235
|1.2184
|1.2248
|4415
|2006.01.23 04:52
|t/p
|2209
|0.80
|1.2248
|1.2184
|1.2248
|104.00
|66887.22
|4416
|2006.01.23 04:52
|close
|2208
|0.40
|1.2249
|1.2187
|1.2251
|44.00
|66931.22
|4417
|2006.01.23 04:52
|close
|2207
|0.20
|1.2249
|1.2191
|1.2255
|14.00
|66945.22
|4418
|2006.01.23 04:52
|close
|2206
|0.10
|1.2249
|1.2195
|1.2259
|3.00
|66948.22
|4419
|2006.01.23 04:52
|buy
|2210
|0.10
|1.2252
|1.2201
|1.2265
|4420
|2006.01.23 04:52
|buy
|2211
|0.20
|1.2249
|1.2198
|1.2262
|4421
|2006.01.23 04:52
|buy
|2212
|0.40
|1.2245
|1.2194
|1.2258
|4422
|2006.01.23 04:55
|t/p
|2212
|0.40
|1.2258
|1.2194
|1.2258
|52.00
|67000.22
|4423
|2006.01.23 04:55
|close
|2211
|0.20
|1.2258
|1.2198
|1.2262
|18.00
|67018.22
|4424
|2006.01.23 04:55
|close
|2210
|0.10
|1.2258
|1.2201
|1.2265
|6.00
|67024.22
|4425
|2006.01.23 04:55
|buy
|2213
|0.10
|1.2261
|1.2210
|1.2274
|4426
|2006.01.23 04:56
|buy
|2214
|0.20
|1.2258
|1.2207
|1.2271
|4427
|2006.01.23 04:57
|buy
|2215
|0.40
|1.2254
|1.2203
|1.2267
|4428
|2006.01.23 05:00
|buy
|2216
|0.80
|1.2251
|1.2200
|1.2264
|4429
|2006.01.23 05:01
|buy
|2217
|1.60
|1.2246
|1.2195
|1.2259
|4430
|2006.01.23 10:38
|t/p
|2217
|1.60
|1.2259
|1.2195
|1.2259
|208.00
|67232.22
|4431
|2006.01.23 10:38
|close
|2216
|0.80
|1.2259
|1.2200
|1.2264
|64.00
|67296.22
|4432
|2006.01.23 10:38
|close
|2215
|0.40
|1.2259
|1.2203
|1.2267
|20.00
|67316.22
|4433
|2006.01.23 10:38
|close
|2214
|0.20
|1.2259
|1.2207
|1.2271
|2.00
|67318.22
|4434
|2006.01.23 10:38
|close
|2213
|0.10
|1.2259
|1.2210
|1.2274
|-2.00
|67316.22
|4435
|2006.01.27 17:45
|sell
|2218
|0.10
|1.2124
|1.2175
|1.2111
|4436
|2006.01.27 17:55
|sell
|2219
|0.20
|1.2127
|1.2178
|1.2114
|4437
|2006.01.27 18:00
|sell
|2220
|0.40
|1.2134
|1.2185
|1.2121
|4438
|2006.01.27 18:26
|t/p
|2220
|0.40
|1.2121
|1.2185
|1.2121
|52.00
|67368.22
|4439
|2006.01.27 18:26
|close
|2219
|0.20
|1.2120
|1.2178
|1.2114
|14.00
|67382.22
|4440
|2006.01.27 18:26
|close
|2218
|0.10
|1.2120
|1.2175
|1.2111
|4.00
|67386.22
|4441
|2006.01.27 18:26
|sell
|2221
|0.10
|1.2117
|1.2168
|1.2104
|4442
|2006.01.27 18:26
|sell
|2222
|0.20
|1.2121
|1.2172
|1.2108
|4443
|2006.01.27 18:45
|sell
|2223
|0.40
|1.2126
|1.2177
|1.2113
|4444
|2006.01.27 19:17
|t/p
|2223
|0.40
|1.2113
|1.2177
|1.2113
|52.00
|67438.22
|4445
|2006.01.27 19:17
|close
|2222
|0.20
|1.2113
|1.2172
|1.2108
|16.00
|67454.22
|4446
|2006.01.27 19:17
|close
|2221
|0.10
|1.2113
|1.2168
|1.2104
|4.00
|67458.22
|4447
|2006.01.27 19:17
|sell
|2224
|0.10
|1.2110
|1.2161
|1.2097
|4448
|2006.01.27 19:29
|t/p
|2224
|0.10
|1.2097
|1.2161
|1.2097
|13.00
|67471.22
|4449
|2006.01.27 19:29
|sell
|2225
|0.10
|1.2090
|1.2141
|1.2077
|4450
|2006.01.27 19:29
|sell
|2226
|0.20
|1.2093
|1.2144
|1.2080
|4451
|2006.01.27 19:29
|sell
|2227
|0.40
|1.2102
|1.2153
|1.2089
|4452
|2006.01.27 19:30
|t/p
|2227
|0.40
|1.2089
|1.2153
|1.2089
|52.00
|67523.22
|4453
|2006.01.27 19:30
|close
|2226
|0.20
|1.2088
|1.2144
|1.2080
|10.00
|67533.22
|4454
|2006.01.27 19:30
|close
|2225
|0.10
|1.2088
|1.2141
|1.2077
|2.00
|67535.22
|4455
|2006.01.27 20:00
|sell
|2228
|0.10
|1.2096
|1.2147
|1.2083
|4456
|2006.01.27 20:06
|sell
|2229
|0.20
|1.2100
|1.2151
|1.2087
|4457
|2006.01.27 20:15
|sell
|2230
|0.40
|1.2105
|1.2156
|1.2092
|4458
|2006.01.27 21:08
|sell
|2231
|0.80
|1.2108
|1.2159
|1.2095
|4459
|2006.01.27 22:48
|t/p
|2231
|0.80
|1.2095
|1.2159
|1.2095
|104.00
|67639.22
|4460
|2006.01.27 22:48
|close
|2230
|0.40
|1.2095
|1.2156
|1.2092
|40.00
|67679.22
|4461
|2006.01.27 22:48
|close
|2229
|0.20
|1.2095
|1.2151
|1.2087
|10.00
|67689.22
|4462
|2006.01.27 22:48
|close
|2228
|0.10
|1.2095
|1.2147
|1.2083
|1.00
|67690.22
|4463
|2006.01.27 22:48
|sell
|2232
|0.10
|1.2092
|1.2143
|1.2079
|4464
|2006.01.27 22:49
|sell
|2233
|0.20
|1.2096
|1.2147
|1.2083
|4465
|2006.01.30 00:00
|sell
|2234
|0.40
|1.2103
|1.2154
|1.2090
|4466
|2006.01.30 00:03
|sell
|2235
|0.80
|1.2106
|1.2157
|1.2093
|4467
|2006.01.30 01:41
|t/p
|2235
|0.80
|1.2093
|1.2157
|1.2093
|104.00
|67794.22
|4468
|2006.01.30 01:41
|close
|2234
|0.40
|1.2091
|1.2154
|1.2090
|48.00
|67842.22
|4469
|2006.01.30 01:41
|close
|2233
|0.20
|1.2091
|1.2147
|1.2083
|12.78
|67855.01
|4470
|2006.01.30 01:41
|close
|2232
|0.10
|1.2091
|1.2143
|1.2079
|2.39
|67857.40
|4471
|2006.01.31 19:00
|buy
|2236
|0.10
|1.2177
|1.2126
|1.2190
|4472
|2006.01.31 19:39
|buy
|2237
|0.20
|1.2173
|1.2122
|1.2186
|4473
|2006.01.31 19:41
|buy
|2238
|0.40
|1.2170
|1.2119
|1.2183
|4474
|2006.01.31 19:42
|buy
|2239
|0.80
|1.2166
|1.2115
|1.2179
|4475
|2006.01.31 19:43
|buy
|2240
|1.60
|1.2163
|1.2112
|1.2176
|4476
|2006.01.31 20:14
|t/p
|2239
|0.80
|1.2179
|1.2115
|1.2179
|104.00
|67961.40
|4477
|2006.01.31 20:14
|t/p
|2240
|1.60
|1.2176
|1.2112
|1.2176
|208.00
|68169.40
|4478
|2006.01.31 20:14
|close
|2238
|0.40
|1.2179
|1.2119
|1.2183
|36.00
|68205.40
|4479
|2006.01.31 20:14
|close
|2237
|0.20
|1.2179
|1.2122
|1.2186
|12.00
|68217.40
|4480
|2006.01.31 20:14
|close
|2236
|0.10
|1.2179
|1.2126
|1.2190
|2.00
|68219.40
|4481
|2006.02.01 15:00
|sell
|2241
|0.10
|1.2089
|1.2140
|1.2076
|4482
|2006.02.01 15:23
|sell
|2242
|0.20
|1.2092
|1.2143
|1.2079
|4483
|2006.02.01 15:51
|sell
|2243
|0.40
|1.2096
|1.2147
|1.2083
|4484
|2006.02.01 16:00
|sell
|2244
|0.80
|1.2100
|1.2151
|1.2087
|4485
|2006.02.01 16:07
|sell
|2245
|1.60
|1.2106
|1.2157
|1.2093
|4486
|2006.02.01 16:49
|t/p
|2245
|1.60
|1.2093
|1.2157
|1.2093
|208.00
|68427.40
|4487
|2006.02.01 16:49
|close
|2244
|0.80
|1.2093
|1.2151
|1.2087
|56.00
|68483.40
|4488
|2006.02.01 16:49
|close
|2243
|0.40
|1.2093
|1.2147
|1.2083
|12.00
|68495.40
|4489
|2006.02.01 16:49
|close
|2242
|0.20
|1.2093
|1.2143
|1.2079
|-2.00
|68493.40
|4490
|2006.02.01 16:49
|close
|2241
|0.10
|1.2093
|1.2140
|1.2076
|-4.00
|68489.40
|4491
|2006.02.03 15:30
|sell
|2246
|0.10
|1.1971
|1.2022
|1.1958
|4492
|2006.02.03 15:31
|sell
|2247
|0.20
|1.1975
|1.2026
|1.1962
|4493
|2006.02.03 15:31
|sell
|2248
|0.40
|1.1979
|1.2030
|1.1966
|4494
|2006.02.03 15:32
|sell
|2249
|0.80
|1.1983
|1.2034
|1.1970
|4495
|2006.02.03 15:32
|sell
|2250
|1.60
|1.1986
|1.2037
|1.1973
|4496
|2006.02.03 17:31
|s/l
|2246
|0.10
|1.2022
|1.2022
|1.1958
|-51.00
|68438.40
|4497
|2006.02.03 17:31
|close
|2250
|1.60
|1.2024
|1.2037
|1.1973
|-607.99
|67830.41
|4498
|2006.02.03 17:31
|close
|2249
|0.80
|1.2024
|1.2034
|1.1970
|-328.00
|67502.41
|4499
|2006.02.03 17:31
|close
|2248
|0.40
|1.2024
|1.2030
|1.1966
|-180.00
|67322.41
|4500
|2006.02.03 17:31
|close
|2247
|0.20
|1.2024
|1.2026
|1.1962
|-98.00
|67224.41
|4501
|2006.02.03 17:31
|sell
|2251
|0.10
|1.2021
|1.2072
|1.2008
|4502
|2006.02.03 17:34
|sell
|2252
|0.20
|1.2026
|1.2077
|1.2013
|4503
|2006.02.03 18:28
|t/p
|2252
|0.20
|1.2013
|1.2077
|1.2013
|26.00
|67250.41
|4504
|2006.02.03 18:28
|close
|2251
|0.10
|1.2012
|1.2072
|1.2008
|9.00
|67259.41
|4505
|2006.02.10 22:15
|sell
|2253
|0.10
|1.1898
|1.1949
|1.1885
|4506
|2006.02.10 22:28
|sell
|2254
|0.20
|1.1902
|1.1953
|1.1889
|4507
|2006.02.10 22:49
|sell
|2255
|0.40
|1.1905
|1.1956
|1.1892
|4508
|2006.02.13 01:16
|t/p
|2255
|0.40
|1.1892
|1.1956
|1.1892
|57.57
|67316.98
|4509
|2006.02.13 01:16
|close
|2254
|0.20
|1.1892
|1.1953
|1.1889
|22.78
|67339.76
|4510
|2006.02.13 01:16
|close
|2253
|0.10
|1.1892
|1.1949
|1.1885
|7.39
|67347.15
|4511
|2006.02.17 21:45
|buy
|2256
|0.10
|1.1936
|1.1885
|1.1949
|4512
|2006.02.17 21:45
|buy
|2257
|0.20
|1.1933
|1.1882
|1.1946
|4513
|2006.02.20 00:00
|buy
|2258
|0.40
|1.1928
|1.1877
|1.1941
|4514
|2006.02.20 00:02
|buy
|2259
|0.80
|1.1925
|1.1874
|1.1938
|4515
|2006.02.20 00:40
|t/p
|2259
|0.80
|1.1938
|1.1874
|1.1938
|104.00
|67451.15
|4516
|2006.02.20 00:40
|close
|2258
|0.40
|1.1938
|1.1877
|1.1941
|40.00
|67491.15
|4517
|2006.02.20 00:40
|close
|2257
|0.20
|1.1938
|1.1882
|1.1946
|3.42
|67494.57
|4518
|2006.02.20 00:40
|close
|2256
|0.10
|1.1938
|1.1885
|1.1949
|-1.29
|67493.28
|4519
|2006.03.02 19:00
|buy
|2260
|0.10
|1.2015
|1.1964
|1.2028
|4520
|2006.03.02 20:24
|t/p
|2260
|0.10
|1.2028
|1.1964
|1.2028
|13.00
|67506.28
|4521
|2006.03.02 20:24
|buy
|2261
|0.10
|1.2033
|1.1982
|1.2046
|4522
|2006.03.03 01:37
|buy
|2262
|0.20
|1.2029
|1.1978
|1.2042
|4523
|2006.03.03 01:43
|buy
|2263
|0.40
|1.2025
|1.1974
|1.2038
|4524
|2006.03.03 01:54
|buy
|2264
|0.80
|1.2022
|1.1971
|1.2035
|4525
|2006.03.03 02:00
|buy
|2265
|1.60
|1.2019
|1.1968
|1.2032
|4526
|2006.03.03 14:33
|t/p
|2265
|1.60
|1.2032
|1.1968
|1.2032
|208.00
|67714.28
|4527
|2006.03.03 14:33
|close
|2264
|0.80
|1.2032
|1.1971
|1.2035
|80.00
|67794.28
|4528
|2006.03.03 14:33
|close
|2263
|0.40
|1.2032
|1.1974
|1.2038
|28.00
|67822.28
|4529
|2006.03.03 14:33
|close
|2262
|0.20
|1.2032
|1.1978
|1.2042
|6.00
|67828.28
|4530
|2006.03.03 14:33
|close
|2261
|0.10
|1.2032
|1.1982
|1.2046
|-2.10
|67826.18
|4531
|2006.03.07 11:00
|sell
|2266
|0.10
|1.1925
|1.1976
|1.1912
|4532
|2006.03.07 11:36
|t/p
|2266
|0.10
|1.1912
|1.1976
|1.1912
|13.00
|67839.18
|4533
|2006.03.07 11:36
|sell
|2267
|0.10
|1.1909
|1.1960
|1.1896
|4534
|2006.03.07 11:58
|sell
|2268
|0.20
|1.1912
|1.1963
|1.1899
|4535
|2006.03.07 12:10
|sell
|2269
|0.40
|1.1916
|1.1967
|1.1903
|4536
|2006.03.07 12:56
|t/p
|2269
|0.40
|1.1903
|1.1967
|1.1903
|52.00
|67891.18
|4537
|2006.03.07 12:56
|close
|2268
|0.20
|1.1902
|1.1963
|1.1899
|20.00
|67911.18
|4538
|2006.03.07 12:56
|close
|2267
|0.10
|1.1902
|1.1960
|1.1896
|7.00
|67918.18
|4539
|2006.03.07 12:56
|sell
|2270
|0.10
|1.1899
|1.1950
|1.1886
|4540
|2006.03.07 12:58
|sell
|2271
|0.20
|1.1903
|1.1954
|1.1890
|4541
|2006.03.07 13:28
|sell
|2272
|0.40
|1.1907
|1.1958
|1.1894
|4542
|2006.03.07 13:39
|sell
|2273
|0.80
|1.1911
|1.1962
|1.1898
|4543
|2006.03.07 13:40
|sell
|2274
|1.60
|1.1915
|1.1966
|1.1902
|4544
|2006.03.07 14:20
|t/p
|2274
|1.60
|1.1902
|1.1966
|1.1902
|208.00
|68126.18
|4545
|2006.03.07 14:20
|close
|2273
|0.80
|1.1900
|1.1962
|1.1898
|88.00
|68214.18
|4546
|2006.03.07 14:20
|close
|2272
|0.40
|1.1900
|1.1958
|1.1894
|28.00
|68242.18
|4547
|2006.03.07 14:20
|close
|2271
|0.20
|1.1900
|1.1954
|1.1890
|6.00
|68248.18
|4548
|2006.03.07 14:20
|close
|2270
|0.10
|1.1900
|1.1950
|1.1886
|-1.00
|68247.18
|4549
|2006.03.07 15:45
|sell
|2275
|0.10
|1.1906
|1.1957
|1.1893
|4550
|2006.03.07 16:09
|t/p
|2275
|0.10
|1.1893
|1.1957
|1.1893
|13.00
|68260.18
|4551
|2006.03.14 19:45
|buy
|2276
|0.10
|1.2019
|1.1968
|1.2032
|4552
|2006.03.14 21:53
|buy
|2277
|0.20
|1.2015
|1.1964
|1.2028
|4553
|2006.03.14 22:44
|buy
|2278
|0.40
|1.2012
|1.1961
|1.2025
|4554
|2006.03.15 02:11
|buy
|2279
|0.80
|1.2008
|1.1957
|1.2021
|4555
|2006.03.15 02:21
|t/p
|2279
|0.80
|1.2021
|1.1957
|1.2021
|104.00
|68364.18
|4556
|2006.03.15 02:21
|close
|2278
|0.40
|1.2023
|1.1961
|1.2025
|39.61
|68403.80
|4557
|2006.03.15 02:21
|close
|2277
|0.20
|1.2023
|1.1964
|1.2028
|13.81
|68417.60
|4558
|2006.03.15 02:21
|close
|2276
|0.10
|1.2023
|1.1968
|1.2032
|2.90
|68420.50
|4559
|2006.03.16 15:30
|buy
|2280
|0.10
|1.2129
|1.2078
|1.2142
|4560
|2006.03.16 15:30
|buy
|2281
|0.20
|1.2125
|1.2074
|1.2138
|4561
|2006.03.16 15:54
|t/p
|2281
|0.20
|1.2138
|1.2074
|1.2138
|26.00
|68446.50
|4562
|2006.03.16 15:54
|close
|2280
|0.10
|1.2140
|1.2078
|1.2142
|11.00
|68457.50
|4563
|2006.03.16 15:54
|buy
|2282
|0.10
|1.2143
|1.2092
|1.2156
|4564
|2006.03.16 15:58
|buy
|2283
|0.20
|1.2139
|1.2088
|1.2152
|4565
|2006.03.16 15:58
|buy
|2284
|0.40
|1.2136
|1.2085
|1.2149
|4566
|2006.03.16 16:05
|t/p
|2284
|0.40
|1.2149
|1.2085
|1.2149
|52.00
|68509.50
|4567
|2006.03.16 16:05
|close
|2283
|0.20
|1.2150
|1.2088
|1.2152
|22.00
|68531.50
|4568
|2006.03.16 16:05
|close
|2282
|0.10
|1.2150
|1.2092
|1.2156
|7.00
|68538.50
|4569
|2006.03.16 16:05
|buy
|2285
|0.10
|1.2153
|1.2102
|1.2166
|4570
|2006.03.16 16:05
|buy
|2286
|0.20
|1.2149
|1.2098
|1.2162
|4571
|2006.03.16 16:05
|buy
|2287
|0.40
|1.2145
|1.2094
|1.2158
|4572
|2006.03.16 16:08
|t/p
|2287
|0.40
|1.2158
|1.2094
|1.2158
|52.00
|68590.50
|4573
|2006.03.16 16:08
|close
|2286
|0.20
|1.2160
|1.2098
|1.2162
|22.00
|68612.50
|4574
|2006.03.16 16:08
|close
|2285
|0.10
|1.2160
|1.2102
|1.2166
|7.00
|68619.50
|4575
|2006.03.16 16:08
|buy
|2288
|0.10
|1.2163
|1.2112
|1.2176
|4576
|2006.03.16 16:08
|buy
|2289
|0.20
|1.2159
|1.2108
|1.2172
|4577
|2006.03.16 16:09
|buy
|2290
|0.40
|1.2156
|1.2105
|1.2169
|4578
|2006.03.16 16:17
|buy
|2291
|0.80
|1.2148
|1.2097
|1.2161
|4579
|2006.03.16 16:20
|buy
|2292
|1.60
|1.2144
|1.2093
|1.2157
|4580
|2006.03.16 17:05
|t/p
|2292
|1.60
|1.2157
|1.2093
|1.2157
|208.00
|68827.50
|4581
|2006.03.16 17:05
|close
|2291
|0.80
|1.2158
|1.2097
|1.2161
|80.00
|68907.50
|4582
|2006.03.16 17:05
|close
|2290
|0.40
|1.2158
|1.2105
|1.2169
|8.00
|68915.50
|4583
|2006.03.16 17:05
|close
|2289
|0.20
|1.2158
|1.2108
|1.2172
|-2.00
|68913.50
|4584
|2006.03.16 17:05
|close
|2288
|0.10
|1.2158
|1.2112
|1.2176
|-5.00
|68908.50
|4585
|2006.03.16 17:05
|buy
|2293
|0.10
|1.2161
|1.2110
|1.2174
|4586
|2006.03.16 17:09
|buy
|2294
|0.20
|1.2158
|1.2107
|1.2171
|4587
|2006.03.16 17:28
|buy
|2295
|0.40
|1.2154
|1.2103
|1.2167
|4588
|2006.03.16 17:30
|buy
|2296
|0.80
|1.2150
|1.2099
|1.2163
|4589
|2006.03.16 18:08
|t/p
|2296
|0.80
|1.2163
|1.2099
|1.2163
|104.00
|69012.50
|4590
|2006.03.16 18:08
|close
|2295
|0.40
|1.2164
|1.2103
|1.2167
|40.00
|69052.50
|4591
|2006.03.16 18:08
|close
|2294
|0.20
|1.2164
|1.2107
|1.2171
|12.00
|69064.50
|4592
|2006.03.16 18:08
|close
|2293
|0.10
|1.2164
|1.2110
|1.2174
|3.00
|69067.50
|4593
|2006.03.16 18:08
|buy
|2297
|0.10
|1.2167
|1.2116
|1.2180
|4594
|2006.03.16 18:10
|buy
|2298
|0.20
|1.2162
|1.2111
|1.2175
|4595
|2006.03.16 18:24
|t/p
|2298
|0.20
|1.2175
|1.2111
|1.2175
|26.00
|69093.50
|4596
|2006.03.16 18:24
|close
|2297
|0.10
|1.2175
|1.2116
|1.2180
|8.00
|69101.50
|4597
|2006.03.16 18:24
|buy
|2299
|0.10
|1.2178
|1.2127
|1.2191
|4598
|2006.03.16 18:24
|buy
|2300
|0.20
|1.2174
|1.2123
|1.2187
|4599
|2006.03.16 18:49
|t/p
|2300
|0.20
|1.2187
|1.2123
|1.2187
|26.00
|69127.50
|4600
|2006.03.16 18:49
|close
|2299
|0.10
|1.2187
|1.2127
|1.2191
|9.00
|69136.50
|4601
|2006.03.16 18:49
|buy
|2301
|0.10
|1.2190
|1.2139
|1.2203
|4602
|2006.03.16 18:52
|buy
|2302
|0.20
|1.2187
|1.2136
|1.2200
|4603
|2006.03.16 18:55
|buy
|2303
|0.40
|1.2183
|1.2132
|1.2196
|4604
|2006.03.16 18:57
|buy
|2304
|0.80
|1.2180
|1.2129
|1.2193
|4605
|2006.03.16 18:57
|buy
|2305
|1.60
|1.2177
|1.2126
|1.2190
|4606
|2006.03.17 10:50
|t/p
|2305
|1.60
|1.2190
|1.2126
|1.2190
|190.45
|69326.95
|4607
|2006.03.17 10:50
|close
|2304
|0.80
|1.2191
|1.2129
|1.2193
|79.22
|69406.18
|4608
|2006.03.17 10:50
|close
|2303
|0.40
|1.2191
|1.2132
|1.2196
|27.61
|69433.79
|4609
|2006.03.17 10:50
|close
|2302
|0.20
|1.2191
|1.2136
|1.2200
|5.81
|69439.59
|4610
|2006.03.17 10:50
|close
|2301
|0.10
|1.2191
|1.2139
|1.2203
|-0.10
|69439.50
|4611
|2006.03.23 17:00
|sell
|2306
|0.10
|1.1982
|1.2033
|1.1969
|4612
|2006.03.23 17:19
|sell
|2307
|0.20
|1.1985
|1.2036
|1.1972
|4613
|2006.03.23 17:19
|sell
|2308
|0.40
|1.1988
|1.2039
|1.1975
|4614
|2006.03.23 19:49
|t/p
|2308
|0.40
|1.1975
|1.2039
|1.1975
|52.00
|69491.50
|4615
|2006.03.23 19:49
|close
|2307
|0.20
|1.1975
|1.2036
|1.1972
|20.00
|69511.50
|4616
|2006.03.23 19:49
|close
|2306
|0.10
|1.1975
|1.2033
|1.1969
|7.00
|69518.50
|4617
|2006.03.23 19:49
|sell
|2309
|0.10
|1.1972
|1.2023
|1.1959
|4618
|2006.03.23 19:59
|sell
|2310
|0.20
|1.1975
|1.2026
|1.1962
|4619
|2006.03.23 20:06
|t/p
|2310
|0.20
|1.1962
|1.2026
|1.1962
|26.00
|69544.50
|4620
|2006.03.23 20:06
|close
|2309
|0.10
|1.1961
|1.2023
|1.1959
|11.00
|69555.50
|4621
|2006.03.23 20:06
|sell
|2311
|0.10
|1.1958
|1.2009
|1.1945
|4622
|2006.03.23 20:24
|sell
|2312
|0.20
|1.1962
|1.2013
|1.1949
|4623
|2006.03.23 20:37
|sell
|2313
|0.40
|1.1966
|1.2017
|1.1953
|4624
|2006.03.23 21:33
|sell
|2314
|0.80
|1.1969
|1.2020
|1.1956
|4625
|2006.03.23 22:04
|sell
|2315
|1.60
|1.1973
|1.2024
|1.1960
|4626
|2006.03.24 13:12
|t/p
|2315
|1.60
|1.1960
|1.2024
|1.1960
|215.42
|69770.92
|4627
|2006.03.24 13:12
|close
|2314
|0.80
|1.1958
|1.2020
|1.1956
|91.71
|69862.63
|4628
|2006.03.24 13:12
|close
|2313
|0.40
|1.1958
|1.2017
|1.1953
|33.86
|69896.49
|4629
|2006.03.24 13:12
|close
|2312
|0.20
|1.1958
|1.2013
|1.1949
|8.93
|69905.42
|4630
|2006.03.24 13:12
|close
|2311
|0.10
|1.1958
|1.2009
|1.1945
|0.46
|69905.88
|4631
|2006.03.24 19:45
|buy
|2316
|0.10
|1.2038
|1.1987
|1.2051
|4632
|2006.03.24 20:07
|buy
|2317
|0.20
|1.2035
|1.1984
|1.2048
|4633
|2006.03.24 20:40
|buy
|2318
|0.40
|1.2030
|1.1979
|1.2043
|4634
|2006.03.24 20:41
|buy
|2319
|0.80
|1.2027
|1.1976
|1.2040
|4635
|2006.03.24 22:49
|t/p
|2319
|0.80
|1.2040
|1.1976
|1.2040
|104.00
|70009.88
|4636
|2006.03.24 22:49
|close
|2318
|0.40
|1.2040
|1.1979
|1.2043
|40.00
|70049.88
|4637
|2006.03.24 22:49
|close
|2317
|0.20
|1.2040
|1.1984
|1.2048
|10.00
|70059.88
|4638
|2006.03.24 22:49
|close
|2316
|0.10
|1.2040
|1.1987
|1.2051
|2.00
|70061.88
|4639
|2006.03.28 14:30
|buy
|2320
|0.10
|1.2088
|1.2037
|1.2101
|4640
|2006.03.28 14:37
|buy
|2321
|0.20
|1.2085
|1.2034
|1.2098
|4641
|2006.03.28 15:28
|t/p
|2321
|0.20
|1.2098
|1.2034
|1.2098
|26.00
|70087.88
|4642
|2006.03.28 15:28
|close
|2320
|0.10
|1.2098
|1.2037
|1.2101
|10.00
|70097.88
|4643
|2006.03.28 15:28
|buy
|2322
|0.10
|1.2101
|1.2050
|1.2114
|4644
|2006.03.28 15:38
|buy
|2323
|0.20
|1.2097
|1.2046
|1.2110
|4645
|2006.03.28 15:39
|buy
|2324
|0.40
|1.2093
|1.2042
|1.2106
|4646
|2006.03.28 16:22
|buy
|2325
|0.80
|1.2089
|1.2038
|1.2102
|4647
|2006.03.28 16:29
|buy
|2326
|1.60
|1.2086
|1.2035
|1.2099
|4648
|2006.03.28 21:18
|s/l
|2322
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.2114
|-51.00
|70046.88
|4649
|2006.03.28 21:18
|close
|2326
|1.60
|1.2049
|1.2035
|1.2099
|-592.00
|69454.88
|4650
|2006.03.28 21:18
|close
|2325
|0.80
|1.2049
|1.2038
|1.2102
|-320.00
|69134.88
|4651
|2006.03.28 21:18
|close
|2324
|0.40
|1.2049
|1.2042
|1.2106
|-176.00
|68958.88
|4652
|2006.03.28 21:18
|close
|2323
|0.20
|1.2049
|1.2046
|1.2110
|-96.00
|68862.88
|4653
|2006.03.28 22:15
|sell
|2327
|0.10
|1.2008
|1.2059
|1.1995
|4654
|2006.03.28 22:30
|sell
|2328
|0.20
|1.2011
|1.2062
|1.1998
|4655
|2006.03.28 22:38
|sell
|2329
|0.40
|1.2014
|1.2065
|1.2001
|4656
|2006.03.28 23:25
|t/p
|2329
|0.40
|1.2001
|1.2065
|1.2001
|52.00
|68914.88
|4657
|2006.03.28 23:25
|close
|2328
|0.20
|1.2001
|1.2062
|1.1998
|20.00
|68934.88
|4658
|2006.03.28 23:25
|close
|2327
|0.10
|1.2001
|1.2059
|1.1995
|7.00
|68941.88
|4659
|2006.03.28 23:25
|sell
|2330
|0.10
|1.1998
|1.2049
|1.1985
|4660
|2006.03.28 23:30
|sell
|2331
|0.20
|1.2002
|1.2053
|1.1989
|4661
|2006.03.29 00:38
|sell
|2332
|0.40
|1.2005
|1.2056
|1.1992
|4662
|2006.03.29 00:42
|sell
|2333
|0.80
|1.2009
|1.2060
|1.1996
|4663
|2006.03.29 02:47
|t/p
|2333
|0.80
|1.1996
|1.2060
|1.1996
|104.00
|69045.88
|4664
|2006.03.29 02:47
|close
|2332
|0.40
|1.1995
|1.2056
|1.1992
|40.00
|69085.88
|4665
|2006.03.29 02:47
|close
|2331
|0.20
|1.1995
|1.2053
|1.1989
|14.93
|69100.81
|4666
|2006.03.29 02:47
|close
|2330
|0.10
|1.1995
|1.2049
|1.1985
|3.46
|69104.27
|4667
|2006.03.29 02:47
|sell
|2334
|0.10
|1.1992
|1.2043
|1.1979
|4668
|2006.03.29 02:49
|sell
|2335
|0.20
|1.1996
|1.2047
|1.1983
|4669
|2006.03.29 03:02
|sell
|2336
|0.40
|1.1999
|1.2050
|1.1986
|4670
|2006.03.29 03:09
|sell
|2337
|0.80
|1.2003
|1.2054
|1.1990
|4671
|2006.03.29 07:22
|sell
|2338
|1.60
|1.2006
|1.2057
|1.1993
|4672
|2006.03.29 09:58
|t/p
|2338
|1.60
|1.1993
|1.2057
|1.1993
|208.00
|69312.27
|4673
|2006.03.29 09:58
|close
|2337
|0.80
|1.1992
|1.2054
|1.1990
|88.00
|69400.27
|4674
|2006.03.29 09:58
|close
|2336
|0.40
|1.1992
|1.2050
|1.1986
|28.00
|69428.27
|4675
|2006.03.29 09:58
|close
|2335
|0.20
|1.1992
|1.2047
|1.1983
|8.00
|69436.27
|4676
|2006.03.29 09:58
|close
|2334
|0.10
|1.1992
|1.2043
|1.1979
|0.00
|69436.27
|4677
|2006.03.30 17:15
|buy
|2339
|0.10
|1.2145
|1.2094
|1.2158
|4678
|2006.03.30 17:15
|buy
|2340
|0.20
|1.2142
|1.2091
|1.2155
|4679
|2006.03.30 17:17
|buy
|2341
|0.40
|1.2137
|1.2086
|1.2150
|4680
|2006.03.30 17:25
|buy
|2342
|0.80
|1.2134
|1.2083
|1.2147
|4681
|2006.03.30 17:44
|buy
|2343
|1.60
|1.2130
|1.2079
|1.2143
|4682
|2006.03.30 20:33
|t/p
|2343
|1.60
|1.2143
|1.2079
|1.2143
|208.00
|69644.27
|4683
|2006.03.30 20:33
|close
|2342
|0.80
|1.2143
|1.2083
|1.2147
|72.00
|69716.27
|4684
|2006.03.30 20:33
|close
|2341
|0.40
|1.2143
|1.2086
|1.2150
|24.00
|69740.27
|4685
|2006.03.30 20:33
|close
|2340
|0.20
|1.2143
|1.2091
|1.2155
|2.00
|69742.27
|4686
|2006.03.30 20:33
|close
|2339
|0.10
|1.2143
|1.2094
|1.2158
|-2.00
|69740.27
|4687
|2006.03.30 22:45
|buy
|2344
|0.10
|1.2160
|1.2109
|1.2173
|4688
|2006.03.30 22:46
|buy
|2345
|0.20
|1.2157
|1.2106
|1.2170
|4689
|2006.03.30 23:27
|t/p
|2345
|0.20
|1.2170
|1.2106
|1.2170
|26.00
|69766.27
|4690
|2006.03.30 23:27
|close
|2344
|0.10
|1.2171
|1.2109
|1.2173
|11.00
|69777.27
|4691
|2006.03.30 23:27
|buy
|2346
|0.10
|1.2174
|1.2123
|1.2187
|4692
|2006.03.30 23:30
|buy
|2347
|0.20
|1.2171
|1.2120
|1.2184
|4693
|2006.03.30 23:42
|buy
|2348
|0.40
|1.2167
|1.2116
|1.2180
|4694
|2006.03.30 23:48
|buy
|2349
|0.80
|1.2163
|1.2112
|1.2176
|4695
|2006.03.31 02:13
|buy
|2350
|1.60
|1.2159
|1.2108
|1.2172
|4696
|2006.03.31 03:11
|t/p
|2350
|1.60
|1.2172
|1.2108
|1.2172
|208.00
|69985.27
|4697
|2006.03.31 03:11
|close
|2349
|0.80
|1.2172
|1.2112
|1.2176
|63.22
|70048.50
|4698
|2006.03.31 03:11
|close
|2348
|0.40
|1.2172
|1.2116
|1.2180
|15.61
|70064.11
|4699
|2006.03.31 03:11
|close
|2347
|0.20
|1.2172
|1.2120
|1.2184
|-0.19
|70063.92
|4700
|2006.03.31 03:11
|close
|2346
|0.10
|1.2172
|1.2123
|1.2187
|-3.10
|70060.82
|4701
|2006.04.03 07:30
|sell
|2351
|0.10
|1.2045
|1.2096
|1.2032
|4702
|2006.04.03 07:59
|sell
|2352
|0.20
|1.2048
|1.2099
|1.2035
|4703
|2006.04.03 07:59
|sell
|2353
|0.40
|1.2051
|1.2102
|1.2038
|4704
|2006.04.03 08:12
|sell
|2354
|0.80
|1.2055
|1.2106
|1.2042
|4705
|2006.04.03 08:51
|t/p
|2354
|0.80
|1.2042
|1.2106
|1.2042
|104.00
|70164.82
|4706
|2006.04.03 08:51
|close
|2353
|0.40
|1.2042
|1.2102
|1.2038
|36.00
|70200.82
|4707
|2006.04.03 08:51
|close
|2352
|0.20
|1.2042
|1.2099
|1.2035
|12.00
|70212.82
|4708
|2006.04.03 08:51
|close
|2351
|0.10
|1.2042
|1.2096
|1.2032
|3.00
|70215.82
|4709
|2006.04.03 09:45
|sell
|2355
|0.10
|1.2035
|1.2086
|1.2022
|4710
|2006.04.03 09:48
|sell
|2356
|0.20
|1.2039
|1.2090
|1.2026
|4711
|2006.04.03 09:49
|sell
|2357
|0.40
|1.2042
|1.2093
|1.2029
|4712
|2006.04.03 09:50
|sell
|2358
|0.80
|1.2046
|1.2097
|1.2033
|4713
|2006.04.03 09:56
|sell
|2359
|1.60
|1.2049
|1.2100
|1.2036
|4714
|2006.04.03 16:19
|s/l
|2355
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.2022
|-51.00
|70164.82
|4715
|2006.04.03 16:19
|close
|2359
|1.60
|1.2087
|1.2100
|1.2036
|-608.00
|69556.82
|4716
|2006.04.03 16:19
|close
|2358
|0.80
|1.2087
|1.2097
|1.2033
|-328.00
|69228.82
|4717
|2006.04.03 16:19
|close
|2357
|0.40
|1.2087
|1.2093
|1.2029
|-180.00
|69048.82
|4718
|2006.04.03 16:19
|close
|2356
|0.20
|1.2087
|1.2090
|1.2026
|-96.00
|68952.82
|4719
|2006.04.03 18:00
|buy
|2360
|0.10
|1.2124
|1.2073
|1.2137
|4720
|2006.04.03 18:21
|buy
|2361
|0.20
|1.2121
|1.2070
|1.2134
|4721
|2006.04.03 19:27
|t/p
|2361
|0.20
|1.2134
|1.2070
|1.2134
|26.00
|68978.82
|4722
|2006.04.03 19:27
|close
|2360
|0.10
|1.2134
|1.2073
|1.2137
|10.00
|68988.82
|4723
|2006.04.03 19:27
|buy
|2362
|0.10
|1.2137
|1.2086
|1.2150
|4724
|2006.04.03 19:37
|buy
|2363
|0.20
|1.2134
|1.2083
|1.2147
|4725
|2006.04.04 01:44
|t/p
|2363
|0.20
|1.2147
|1.2083
|1.2147
|23.81
|69012.62
|4726
|2006.04.04 01:44
|close
|2362
|0.10
|1.2147
|1.2086
|1.2150
|8.90
|69021.53
|4727
|2006.04.04 15:00
|buy
|2364
|0.10
|1.2237
|1.2186
|1.2250
|4728
|2006.04.04 15:01
|buy
|2365
|0.20
|1.2234
|1.2183
|1.2247
|4729
|2006.04.04 15:25
|t/p
|2365
|0.20
|1.2247
|1.2183
|1.2247
|26.00
|69047.53
|4730
|2006.04.04 15:25
|close
|2364
|0.10
|1.2247
|1.2186
|1.2250
|10.00
|69057.53
|4731
|2006.04.04 15:25
|buy
|2366
|0.10
|1.2250
|1.2199
|1.2263
|4732
|2006.04.04 15:26
|buy
|2367
|0.20
|1.2246
|1.2195
|1.2259
|4733
|2006.04.04 15:36
|buy
|2368
|0.40
|1.2243
|1.2192
|1.2256
|4734
|2006.04.04 15:44
|t/p
|2368
|0.40
|1.2256
|1.2192
|1.2256
|52.00
|69109.53
|4735
|2006.04.04 15:44
|close
|2367
|0.20
|1.2256
|1.2195
|1.2259
|20.00
|69129.53
|4736
|2006.04.04 15:44
|close
|2366
|0.10
|1.2256
|1.2199
|1.2263
|6.00
|69135.53
|4737
|2006.04.04 15:44
|buy
|2369
|0.10
|1.2259
|1.2208
|1.2272
|4738
|2006.04.04 15:50
|t/p
|2369
|0.10
|1.2272
|1.2208
|1.2272
|13.00
|69148.53
|4739
|2006.04.04 15:50
|buy
|2370
|0.10
|1.2275
|1.2224
|1.2288
|4740
|2006.04.04 15:50
|buy
|2371
|0.20
|1.2272
|1.2221
|1.2285
|4741
|2006.04.04 15:52
|buy
|2372
|0.40
|1.2268
|1.2217
|1.2281
|4742
|2006.04.04 15:55
|buy
|2373
|0.80
|1.2265
|1.2214
|1.2278
|4743
|2006.04.04 16:06
|buy
|2374
|1.60
|1.2260
|1.2209
|1.2273
|4744
|2006.04.04 16:30
|t/p
|2374
|1.60
|1.2273
|1.2209
|1.2273
|208.00
|69356.53
|4745
|2006.04.04 16:30
|close
|2373
|0.80
|1.2275
|1.2214
|1.2278
|80.00
|69436.53
|4746
|2006.04.04 16:30
|close
|2372
|0.40
|1.2275
|1.2217
|1.2281
|28.00
|69464.53
|4747
|2006.04.04 16:30
|close
|2371
|0.20
|1.2275
|1.2221
|1.2285
|6.00
|69470.53
|4748
|2006.04.04 16:30
|close
|2370
|0.10
|1.2275
|1.2224
|1.2288
|0.00
|69470.53
|4749
|2006.04.04 16:30
|buy
|2375
|0.10
|1.2278
|1.2227
|1.2291
|4750
|2006.04.04 16:30
|buy
|2376
|0.20
|1.2269
|1.2218
|1.2282
|4751
|2006.04.04 16:37
|buy
|2377
|0.40
|1.2266
|1.2215
|1.2279
|4752
|2006.04.04 16:45
|buy
|2378
|0.80
|1.2263
|1.2212
|1.2276
|4753
|2006.04.04 16:46
|buy
|2379
|1.60
|1.2259
|1.2208
|1.2272
|4754
|2006.04.05 05:13
|t/p
|2379
|1.60
|1.2272
|1.2208
|1.2272
|190.45
|69660.98
|4755
|2006.04.05 05:13
|close
|2378
|0.80
|1.2272
|1.2212
|1.2276
|63.22
|69724.20
|4756
|2006.04.05 05:13
|close
|2377
|0.40
|1.2272
|1.2215
|1.2279
|19.61
|69743.81
|4757
|2006.04.05 05:13
|close
|2376
|0.20
|1.2272
|1.2218
|1.2282
|3.81
|69747.62
|4758
|2006.04.05 05:13
|close
|2375
|0.10
|1.2272
|1.2227
|1.2291
|-7.10
|69740.52
|4759
|2006.04.06 16:45
|sell
|2380
|0.10
|1.2228
|1.2279
|1.2215
|4760
|2006.04.06 16:47
|sell
|2381
|0.20
|1.2232
|1.2283
|1.2219
|4761
|2006.04.06 17:26
|t/p
|2381
|0.20
|1.2219
|1.2283
|1.2219
|26.00
|69766.52
|4762
|2006.04.06 17:26
|close
|2380
|0.10
|1.2218
|1.2279
|1.2215
|10.00
|69776.52
|4763
|2006.04.06 17:45
|sell
|2382
|0.10
|1.2213
|1.2264
|1.2200
|4764
|2006.04.06 17:51
|sell
|2383
|0.20
|1.2217
|1.2268
|1.2204
|4765
|2006.04.06 18:02
|sell
|2384
|0.40
|1.2221
|1.2272
|1.2208
|4766
|2006.04.06 18:16
|t/p
|2384
|0.40
|1.2208
|1.2272
|1.2208
|52.00
|69828.52
|4767
|2006.04.06 18:16
|close
|2383
|0.20
|1.2208
|1.2268
|1.2204
|18.00
|69846.52
|4768
|2006.04.06 18:16
|close
|2382
|0.10
|1.2208
|1.2264
|1.2200
|5.00
|69851.52
|4769
|2006.04.06 18:16
|sell
|2385
|0.10
|1.2205
|1.2256
|1.2192
|4770
|2006.04.06 18:31
|sell
|2386
|0.20
|1.2208
|1.2259
|1.2195
|4771
|2006.04.06 18:34
|sell
|2387
|0.40
|1.2212
|1.2263
|1.2199
|4772
|2006.04.06 18:43
|sell
|2388
|0.80
|1.2217
|1.2268
|1.2204
|4773
|2006.04.06 18:45
|sell
|2389
|1.60
|1.2221
|1.2272
|1.2208
|4774
|2006.04.07 01:15
|t/p
|2389
|1.60
|1.2208
|1.2272
|1.2208
|215.42
|70066.94
|4775
|2006.04.07 01:15
|close
|2388
|0.80
|1.2208
|1.2268
|1.2204
|75.71
|70142.66
|4776
|2006.04.07 01:15
|close
|2387
|0.40
|1.2208
|1.2263
|1.2199
|17.86
|70160.51
|4777
|2006.04.07 01:15
|close
|2386
|0.20
|1.2208
|1.2259
|1.2195
|0.93
|70161.44
|4778
|2006.04.07 01:15
|close
|2385
|0.10
|1.2208
|1.2256
|1.2192
|-2.54
|70158.90
|4779
|2006.04.07 17:45
|sell
|2390
|0.10
|1.2115
|1.2166
|1.2102
|4780
|2006.04.07 17:59
|t/p
|2390
|0.10
|1.2102
|1.2166
|1.2102
|13.00
|70171.90
|4781
|2006.04.07 17:59
|sell
|2391
|0.10
|1.2099
|1.2150
|1.2086
|4782
|2006.04.07 17:59
|sell
|2392
|0.20
|1.2106
|1.2157
|1.2093
|4783
|2006.04.07 18:25
|sell
|2393
|0.40
|1.2111
|1.2162
|1.2098
|4784
|2006.04.07 19:05
|sell
|2394
|0.80
|1.2114
|1.2165
|1.2101
|4785
|2006.04.07 20:31
|t/p
|2394
|0.80
|1.2101
|1.2165
|1.2101
|104.00
|70275.90
|4786
|2006.04.07 20:31
|close
|2393
|0.40
|1.2101
|1.2162
|1.2098
|40.00
|70315.90
|4787
|2006.04.07 20:31
|close
|2392
|0.20
|1.2101
|1.2157
|1.2093
|10.00
|70325.90
|4788
|2006.04.07 20:31
|close
|2391
|0.10
|1.2101
|1.2150
|1.2086
|-2.00
|70323.90
|4789
|2006.04.07 20:31
|sell
|2395
|0.10
|1.2098
|1.2149
|1.2085
|4790
|2006.04.07 20:35
|sell
|2396
|0.20
|1.2101
|1.2152
|1.2088
|4791
|2006.04.07 20:45
|sell
|2397
|0.40
|1.2105
|1.2156
|1.2092
|4792
|2006.04.07 20:45
|sell
|2398
|0.80
|1.2108
|1.2159
|1.2095
|4793
|2006.04.07 21:04
|t/p
|2398
|0.80
|1.2095
|1.2159
|1.2095
|104.00
|70427.90
|4794
|2006.04.07 21:04
|close
|2397
|0.40
|1.2095
|1.2156
|1.2092
|40.00
|70467.90
|4795
|2006.04.07 21:04
|close
|2396
|0.20
|1.2095
|1.2152
|1.2088
|12.00
|70479.90
|4796
|2006.04.07 21:04
|close
|2395
|0.10
|1.2095
|1.2149
|1.2085
|3.00
|70482.90
|4797
|2006.04.07 21:04
|sell
|2399
|0.10
|1.2092
|1.2143
|1.2079
|4798
|2006.04.07 21:05
|sell
|2400
|0.20
|1.2096
|1.2147
|1.2083
|4799
|2006.04.07 21:07
|sell
|2401
|0.40
|1.2100
|1.2151
|1.2087
|4800
|2006.04.09 23:00
|sell
|2402
|0.80
|1.2105
|1.2156
|1.2092
|4801
|2006.04.10 00:14
|sell
|2403
|1.60
|1.2109
|1.2160
|1.2096
|4802
|2006.04.10 08:36
|t/p
|2403
|1.60
|1.2096
|1.2160
|1.2096
|208.00
|70690.90
|4803
|2006.04.10 08:36
|close
|2402
|0.80
|1.2096
|1.2156
|1.2092
|75.71
|70766.62
|4804
|2006.04.10 08:36
|close
|2401
|0.40
|1.2096
|1.2151
|1.2087
|21.57
|70788.18
|4805
|2006.04.10 08:36
|close
|2400
|0.20
|1.2096
|1.2147
|1.2083
|2.78
|70790.97
|4806
|2006.04.10 08:36
|close
|2399
|0.10
|1.2096
|1.2143
|1.2079
|-2.61
|70788.36
|4807
|2006.04.17 04:00
|buy
|2404
|0.10
|1.2189
|1.2138
|1.2202
|4808
|2006.04.17 04:26
|buy
|2405
|0.20
|1.2186
|1.2135
|1.2199
|4809
|2006.04.17 04:27
|buy
|2406
|0.40
|1.2182
|1.2131
|1.2195
|4810
|2006.04.17 06:55
|buy
|2407
|0.80
|1.2179
|1.2128
|1.2192
|4811
|2006.04.17 07:40
|buy
|2408
|1.60
|1.2175
|1.2124
|1.2188
|4812
|2006.04.17 12:03
|t/p
|2408
|1.60
|1.2188
|1.2124
|1.2188
|208.00
|70996.36
|4813
|2006.04.17 12:03
|close
|2407
|0.80
|1.2189
|1.2128
|1.2192
|80.00
|71076.36
|4814
|2006.04.17 12:03
|close
|2406
|0.40
|1.2189
|1.2131
|1.2195
|28.00
|71104.36
|4815
|2006.04.17 12:03
|close
|2405
|0.20
|1.2189
|1.2135
|1.2199
|6.00
|71110.36
|4816
|2006.04.17 12:03
|close
|2404
|0.10
|1.2189
|1.2138
|1.2202
|0.00
|71110.36
|4817
|2006.04.17 15:15
|buy
|2409
|0.10
|1.2241
|1.2190
|1.2254
|4818
|2006.04.17 15:16
|buy
|2410
|0.20
|1.2236
|1.2185
|1.2249
|4819
|2006.04.17 15:33
|buy
|2411
|0.40
|1.2229
|1.2178
|1.2242
|4820
|2006.04.17 15:50
|buy
|2412
|0.80
|1.2225
|1.2174
|1.2238
|4821
|2006.04.17 16:10
|t/p
|2412
|0.80
|1.2238
|1.2174
|1.2238
|104.00
|71214.36
|4822
|2006.04.17 16:10
|close
|2411
|0.40
|1.2239
|1.2178
|1.2242
|40.00
|71254.36
|4823
|2006.04.17 16:10
|close
|2410
|0.20
|1.2239
|1.2185
|1.2249
|6.00
|71260.36
|4824
|2006.04.17 16:10
|close
|2409
|0.10
|1.2239
|1.2190
|1.2254
|-2.00
|71258.36
|4825
|2006.04.17 17:15
|buy
|2413
|0.10
|1.2277
|1.2226
|1.2290
|4826
|2006.04.17 17:20
|buy
|2414
|0.20
|1.2272
|1.2221
|1.2285
|4827
|2006.04.17 17:28
|buy
|2415
|0.40
|1.2265
|1.2214
|1.2278
|4828
|2006.04.17 18:32
|buy
|2416
|0.80
|1.2261
|1.2210
|1.2274
|4829
|2006.04.17 19:00
|t/p
|2416
|0.80
|1.2274
|1.2210
|1.2274
|104.00
|71362.36
|4830
|2006.04.17 19:00
|close
|2415
|0.40
|1.2275
|1.2214
|1.2278
|40.00
|71402.36
|4831
|2006.04.17 19:00
|close
|2414
|0.20
|1.2275
|1.2221
|1.2285
|6.00
|71408.36
|4832
|2006.04.17 19:00
|close
|2413
|0.10
|1.2275
|1.2226
|1.2290
|-2.00
|71406.36
|4833
|2006.04.17 19:00
|buy
|2417
|0.10
|1.2278
|1.2227
|1.2291
|4834
|2006.04.17 19:00
|buy
|2418
|0.20
|1.2271
|1.2220
|1.2284
|4835
|2006.04.17 19:53
|t/p
|2418
|0.20
|1.2284
|1.2220
|1.2284
|26.00
|71432.36
|4836
|2006.04.17 19:53
|close
|2417
|0.10
|1.2285
|1.2227
|1.2291
|7.00
|71439.36
|4837
|2006.04.17 19:53
|buy
|2419
|0.10
|1.2288
|1.2237
|1.2301
|4838
|2006.04.17 19:53
|buy
|2420
|0.20
|1.2284
|1.2233
|1.2297
|4839
|2006.04.17 19:54
|buy
|2421
|0.40
|1.2280
|1.2229
|1.2293
|4840
|2006.04.17 20:25
|buy
|2422
|0.80
|1.2277
|1.2226
|1.2290
|4841
|2006.04.17 20:26
|buy
|2423
|1.60
|1.2272
|1.2221
|1.2285
|4842
|2006.04.18 08:59
|s/l
|2419
|0.10
|1.2237
|1.2237
|1.2301
|-52.10
|71387.26
|4843
|2006.04.18 08:59
|close
|2423
|1.60
|1.2236
|1.2221
|1.2285
|-593.55
|70793.71
|4844
|2006.04.18 08:59
|close
|2422
|0.80
|1.2236
|1.2226
|1.2290
|-336.78
|70456.94
|4845
|2006.04.18 08:59
|close
|2421
|0.40
|1.2236
|1.2229
|1.2293
|-180.39
|70276.55
|4846
|2006.04.18 08:59
|close
|2420
|0.20
|1.2236
|1.2233
|1.2297
|-98.19
|70178.35
|4847
|2006.04.19 00:00
|buy
|2424
|0.10
|1.2366
|1.2315
|1.2379
|4848
|2006.04.19 00:05
|buy
|2425
|0.20
|1.2362
|1.2311
|1.2375
|4849
|2006.04.19 00:26
|buy
|2426
|0.40
|1.2359
|1.2308
|1.2372
|4850
|2006.04.19 01:33
|buy
|2427
|0.80
|1.2355
|1.2304
|1.2368
|4851
|2006.04.19 01:37
|buy
|2428
|1.60
|1.2352
|1.2301
|1.2365
|4852
|2006.04.19 03:01
|t/p
|2428
|1.60
|1.2365
|1.2301
|1.2365
|208.00
|70386.35
|4853
|2006.04.19 03:01
|close
|2427
|0.80
|1.2365
|1.2304
|1.2368
|80.00
|70466.35
|4854
|2006.04.19 03:01
|close
|2426
|0.40
|1.2365
|1.2308
|1.2372
|24.00
|70490.35
|4855
|2006.04.19 03:01
|close
|2425
|0.20
|1.2365
|1.2311
|1.2375
|6.00
|70496.35
|4856
|2006.04.19 03:01
|close
|2424
|0.10
|1.2365
|1.2315
|1.2379
|-1.00
|70495.35
|4857
|2006.04.19 03:15
|buy
|2429
|0.10
|1.2363
|1.2312
|1.2376
|4858
|2006.04.19 03:19
|buy
|2430
|0.20
|1.2359
|1.2308
|1.2372
|4859
|2006.04.19 03:24
|buy
|2431
|0.40
|1.2356
|1.2305
|1.2369
|4860
|2006.04.19 03:36
|buy
|2432
|0.80
|1.2352
|1.2301
|1.2365
|4861
|2006.04.19 03:39
|buy
|2433
|1.60
|1.2349
|1.2298
|1.2362
|4862
|2006.04.19 09:23
|t/p
|2433
|1.60
|1.2362
|1.2298
|1.2362
|208.00
|70703.35
|4863
|2006.04.19 09:23
|close
|2432
|0.80
|1.2362
|1.2301
|1.2365
|80.00
|70783.35
|4864
|2006.04.19 09:23
|close
|2431
|0.40
|1.2362
|1.2305
|1.2369
|24.00
|70807.35
|4865
|2006.04.19 09:23
|close
|2430
|0.20
|1.2362
|1.2308
|1.2372
|6.00
|70813.35
|4866
|2006.04.19 09:23
|close
|2429
|0.10
|1.2362
|1.2312
|1.2376
|-1.00
|70812.35
|4867
|2006.04.19 22:30
|buy
|2434
|0.10
|1.2385
|1.2334
|1.2398
|4868
|2006.04.19 22:39
|buy
|2435
|0.20
|1.2381
|1.2330
|1.2394
|4869
|2006.04.19 22:45
|buy
|2436
|0.40
|1.2378
|1.2327
|1.2391
|4870
|2006.04.20 00:20
|buy
|2437
|0.80
|1.2374
|1.2323
|1.2387
|4871
|2006.04.20 00:46
|buy
|2438
|1.60
|1.2371
|1.2320
|1.2384
|4872
|2006.04.20 08:52
|s/l
|2434
|0.10
|1.2334
|1.2334
|1.2398
|-52.10
|70760.26
|4873
|2006.04.20 08:52
|close
|2438
|1.60
|1.2333
|1.2320
|1.2384
|-607.99
|70152.27
|4874
|2006.04.20 08:52
|close
|2437
|0.80
|1.2333
|1.2323
|1.2387
|-328.00
|69824.27
|4875
|2006.04.20 08:52
|close
|2436
|0.40
|1.2333
|1.2327
|1.2391
|-184.39
|69639.88
|4876
|2006.04.20 08:52
|close
|2435
|0.20
|1.2333
|1.2330
|1.2394
|-98.19
|69541.68
|4877
|2006.04.27 17:15
|buy
|2439
|0.10
|1.2533
|1.2482
|1.2546
|4878
|2006.04.27 17:15
|buy
|2440
|0.20
|1.2530
|1.2479
|1.2543
|4879
|2006.04.27 17:16
|buy
|2441
|0.40
|1.2526
|1.2475
|1.2539
|4880
|2006.04.27 17:21
|buy
|2442
|0.80
|1.2523
|1.2472
|1.2536
|4881
|2006.04.27 17:28
|buy
|2443
|1.60
|1.2519
|1.2468
|1.2532
|4882
|2006.04.27 17:38
|t/p
|2443
|1.60
|1.2532
|1.2468
|1.2532
|208.00
|69749.68
|4883
|2006.04.27 17:38
|close
|2442
|0.80
|1.2532
|1.2472
|1.2536
|72.00
|69821.68
|4884
|2006.04.27 17:38
|close
|2441
|0.40
|1.2532
|1.2475
|1.2539
|24.00
|69845.68
|4885
|2006.04.27 17:38
|close
|2440
|0.20
|1.2532
|1.2479
|1.2543
|4.00
|69849.68
|4886
|2006.04.27 17:38
|close
|2439
|0.10
|1.2532
|1.2482
|1.2546
|-1.00
|69848.68
|4887
|2006.04.27 17:38
|buy
|2444
|0.10
|1.2535
|1.2484
|1.2548
|4888
|2006.04.27 17:39
|buy
|2445
|0.20
|1.2532
|1.2481
|1.2545
|4889
|2006.04.27 17:52
|buy
|2446
|0.40
|1.2521
|1.2470
|1.2534
|4890
|2006.04.27 17:52
|buy
|2447
|0.80
|1.2507
|1.2456
|1.2520
|4891
|2006.04.27 17:52
|t/p
|2447
|0.80
|1.2520
|1.2456
|1.2520
|104.00
|69952.68
|4892
|2006.04.27 17:52
|close
|2446
|0.40
|1.2521
|1.2470
|1.2534
|0.00
|69952.68
|4893
|2006.04.27 17:52
|close
|2445
|0.20
|1.2521
|1.2481
|1.2545
|-22.00
|69930.68
|4894
|2006.04.27 17:52
|close
|2444
|0.10
|1.2521
|1.2484
|1.2548
|-14.00
|69916.68
|4895
|2006.04.27 17:52
|buy
|2448
|0.10
|1.2524
|1.2473
|1.2537
|4896
|2006.04.27 17:52
|buy
|2449
|0.20
|1.2514
|1.2463
|1.2527
|4897
|2006.04.27 17:52
|buy
|2450
|0.40
|1.2507
|1.2456
|1.2520
|4898
|2006.04.27 17:53
|buy
|2451
|0.80
|1.2502
|1.2451
|1.2515
|4899
|2006.04.27 17:53
|buy
|2452
|1.60
|1.2498
|1.2447
|1.2511
|4900
|2006.04.27 17:53
|t/p
|2451
|0.80
|1.2515
|1.2451
|1.2515
|104.00
|70020.68
|4901
|2006.04.27 17:53
|t/p
|2452
|1.60
|1.2511
|1.2447
|1.2511
|208.00
|70228.68
|4902
|2006.04.27 17:53
|close
|2450
|0.40
|1.2515
|1.2456
|1.2520
|32.00
|70260.68
|4903
|2006.04.27 17:53
|close
|2449
|0.20
|1.2515
|1.2463
|1.2527
|2.00
|70262.68
|4904
|2006.04.27 17:53
|close
|2448
|0.10
|1.2515
|1.2473
|1.2537
|-9.00
|70253.68
|4905
|2006.04.27 17:53
|buy
|2453
|0.10
|1.2518
|1.2467
|1.2531
|4906
|2006.04.27 17:53
|buy
|2454
|0.20
|1.2511
|1.2460
|1.2524
|4907
|2006.04.27 17:53
|buy
|2455
|0.40
|1.2498
|1.2447
|1.2511
|4908
|2006.04.27 17:53
|t/p
|2455
|0.40
|1.2511
|1.2447
|1.2511
|52.00
|70305.68
|4909
|2006.04.27 17:53
|close
|2454
|0.20
|1.2517
|1.2460
|1.2524
|12.00
|70317.68
|4910
|2006.04.27 17:53
|close
|2453
|0.10
|1.2517
|1.2467
|1.2531
|-1.00
|70316.68
|4911
|2006.04.27 17:53
|buy
|2456
|0.10
|1.2520
|1.2469
|1.2533
|4912
|2006.04.27 18:01
|t/p
|2456
|0.10
|1.2533
|1.2469
|1.2533
|13.00
|70329.68
|4913
|2006.04.27 18:01
|buy
|2457
|0.10
|1.2538
|1.2487
|1.2551
|4914
|2006.04.27 18:01
|buy
|2458
|0.20
|1.2534
|1.2483
|1.2547
|4915
|2006.04.27 18:01
|buy
|2459
|0.40
|1.2531
|1.2480
|1.2544
|4916
|2006.04.27 18:03
|t/p
|2459
|0.40
|1.2544
|1.2480
|1.2544
|52.00
|70381.68
|4917
|2006.04.27 18:03
|close
|2458
|0.20
|1.2544
|1.2483
|1.2547
|20.00
|70401.68
|4918
|2006.04.27 18:03
|close
|2457
|0.10
|1.2544
|1.2487
|1.2551
|6.00
|70407.68
|4919
|2006.04.27 18:03
|buy
|2460
|0.10
|1.2547
|1.2496
|1.2560
|4920
|2006.04.27 18:04
|buy
|2461
|0.20
|1.2544
|1.2493
|1.2557
|4921
|2006.04.27 18:06
|buy
|2462
|0.40
|1.2539
|1.2488
|1.2552
|4922
|2006.04.27 18:14
|buy
|2463
|0.80
|1.2536
|1.2485
|1.2549
|4923
|2006.04.27 18:19
|buy
|2464
|1.60
|1.2532
|1.2481
|1.2545
|4924
|2006.04.27 18:56
|t/p
|2464
|1.60
|1.2545
|1.2481
|1.2545
|208.00
|70615.68
|4925
|2006.04.27 18:56
|close
|2463
|0.80
|1.2545
|1.2485
|1.2549
|72.00
|70687.68
|4926
|2006.04.27 18:56
|close
|2462
|0.40
|1.2545
|1.2488
|1.2552
|24.00
|70711.68
|4927
|2006.04.27 18:56
|close
|2461
|0.20
|1.2545
|1.2493
|1.2557
|2.00
|70713.68
|4928
|2006.04.27 18:56
|close
|2460
|0.10
|1.2545
|1.2496
|1.2560
|-2.00
|70711.68
|4929
|2006.04.27 18:56
|buy
|2465
|0.10
|1.2548
|1.2497
|1.2561
|4930
|2006.04.27 18:57
|buy
|2466
|0.20
|1.2541
|1.2490
|1.2554
|4931
|2006.04.27 19:27
|buy
|2467
|0.40
|1.2538
|1.2487
|1.2551
|4932
|2006.04.27 19:48
|buy
|2468
|0.80
|1.2534
|1.2483
|1.2547
|4933
|2006.04.27 19:51
|buy
|2469
|1.60
|1.2530
|1.2479
|1.2543
|4934
|2006.04.28 08:27
|t/p
|2469
|1.60
|1.2543
|1.2479
|1.2543
|190.45
|70902.13
|4935
|2006.04.28 08:27
|close
|2468
|0.80
|1.2545
|1.2483
|1.2547
|79.22
|70981.36
|4936
|2006.04.28 08:27
|close
|2467
|0.40
|1.2545
|1.2487
|1.2551
|23.61
|71004.97
|4937
|2006.04.28 08:27
|close
|2466
|0.20
|1.2545
|1.2490
|1.2554
|5.81
|71010.77
|4938
|2006.04.28 08:27
|close
|2465
|0.10
|1.2545
|1.2497
|1.2561
|-4.10
|71006.68
|4939
|2006.04.28 18:45
|buy
|2470
|0.10
|1.2622
|1.2571
|1.2635
|4940
|2006.04.28 19:35
|buy
|2471
|0.20
|1.2618
|1.2567
|1.2631
|4941
|2006.04.28 20:46
|buy
|2472
|0.40
|1.2614
|1.2563
|1.2627
|4942
|2006.04.28 20:58
|buy
|2473
|0.80
|1.2611
|1.2560
|1.2624
|4943
|2006.04.28 21:43
|buy
|2474
|1.60
|1.2608
|1.2557
|1.2621
|4944
|2006.04.28 22:05
|t/p
|2474
|1.60
|1.2621
|1.2557
|1.2621
|208.00
|71214.68
|4945
|2006.04.28 22:05
|close
|2473
|0.80
|1.2621
|1.2560
|1.2624
|80.00
|71294.68
|4946
|2006.04.28 22:05
|close
|2472
|0.40
|1.2621
|1.2563
|1.2627
|28.00
|71322.68
|4947
|2006.04.28 22:05
|close
|2471
|0.20
|1.2621
|1.2567
|1.2631
|6.00
|71328.68
|4948
|2006.04.28 22:05
|close
|2470
|0.10
|1.2621
|1.2571
|1.2635
|-1.00
|71327.68
|4949
|2006.04.28 22:05
|buy
|2475
|0.10
|1.2624
|1.2573
|1.2637
|4950
|2006.04.28 22:14
|t/p
|2475
|0.10
|1.2637
|1.2573
|1.2637
|13.00
|71340.68
|4951
|2006.04.28 22:14
|buy
|2476
|0.10
|1.2640
|1.2589
|1.2653
|4952
|2006.04.28 22:16
|buy
|2477
|0.20
|1.2635
|1.2584
|1.2648
|4953
|2006.04.28 22:51
|buy
|2478
|0.40
|1.2632
|1.2581
|1.2645
|4954
|2006.05.01 00:00
|buy
|2479
|0.80
|1.2628
|1.2577
|1.2641
|4955
|2006.05.01 00:01
|buy
|2480
|1.60
|1.2624
|1.2573
|1.2637
|4956
|2006.05.01 06:17
|t/p
|2480
|1.60
|1.2637
|1.2573
|1.2637
|208.00
|71548.68
|4957
|2006.05.01 06:17
|close
|2479
|0.80
|1.2637
|1.2577
|1.2641
|72.00
|71620.68
|4958
|2006.05.01 06:17
|close
|2478
|0.40
|1.2637
|1.2581
|1.2645
|6.84
|71627.51
|4959
|2006.05.01 06:17
|close
|2477
|0.20
|1.2637
|1.2584
|1.2648
|-2.58
|71624.93
|4960
|2006.05.01 06:17
|close
|2476
|0.10
|1.2637
|1.2589
|1.2653
|-6.29
|71618.64
|4961
|2006.05.01 22:30
|sell
|2481
|0.10
|1.2583
|1.2634
|1.2570
|4962
|2006.05.01 22:31
|sell
|2482
|0.20
|1.2586
|1.2637
|1.2573
|4963
|2006.05.01 23:08
|sell
|2483
|0.40
|1.2589
|1.2640
|1.2576
|4964
|2006.05.01 23:36
|t/p
|2483
|0.40
|1.2576
|1.2640
|1.2576
|52.00
|71670.64
|4965
|2006.05.01 23:36
|close
|2482
|0.20
|1.2575
|1.2637
|1.2573
|22.00
|71692.64
|4966
|2006.05.01 23:36
|close
|2481
|0.10
|1.2575
|1.2634
|1.2570
|8.00
|71700.64
|4967
|2006.05.01 23:36
|sell
|2484
|0.10
|1.2572
|1.2623
|1.2559
|4968
|2006.05.02 00:37
|sell
|2485
|0.20
|1.2576
|1.2627
|1.2563
|4969
|2006.05.02 01:31
|sell
|2486
|0.40
|1.2582
|1.2633
|1.2569
|4970
|2006.05.02 01:41
|t/p
|2486
|0.40
|1.2569
|1.2633
|1.2569
|52.00
|71752.64
|4971
|2006.05.02 01:41
|close
|2485
|0.20
|1.2569
|1.2627
|1.2563
|14.00
|71766.64
|4972
|2006.05.02 01:41
|close
|2484
|0.10
|1.2569
|1.2623
|1.2559
|3.46
|71770.11
|4973
|2006.05.02 12:45
|buy
|2487
|0.10
|1.2649
|1.2598
|1.2662
|4974
|2006.05.02 12:56
|buy
|2488
|0.20
|1.2645
|1.2594
|1.2658
|4975
|2006.05.02 12:59
|buy
|2489
|0.40
|1.2641
|1.2590
|1.2654
|4976
|2006.05.02 13:00
|buy
|2490
|0.80
|1.2638
|1.2587
|1.2651
|4977
|2006.05.02 13:05
|buy
|2491
|1.60
|1.2634
|1.2583
|1.2647
|4978
|2006.05.02 14:19
|t/p
|2491
|1.60
|1.2647
|1.2583
|1.2647
|208.00
|71978.11
|4979
|2006.05.02 14:19
|close
|2490
|0.80
|1.2648
|1.2587
|1.2651
|80.00
|72058.11
|4980
|2006.05.02 14:19
|close
|2489
|0.40
|1.2648
|1.2590
|1.2654
|28.00
|72086.11
|4981
|2006.05.02 14:19
|close
|2488
|0.20
|1.2648
|1.2594
|1.2658
|6.00
|72092.11
|4982
|2006.05.02 14:19
|close
|2487
|0.10
|1.2648
|1.2598
|1.2662
|-1.00
|72091.11
|4983
|2006.05.02 16:15
|buy
|2492
|0.10
|1.2631
|1.2580
|1.2644
|4984
|2006.05.02 16:23
|t/p
|2492
|0.10
|1.2644
|1.2580
|1.2644
|13.00
|72104.11
|4985
|2006.05.02 16:23
|buy
|2493
|0.10
|1.2647
|1.2596
|1.2660
|4986
|2006.05.02 16:24
|buy
|2494
|0.20
|1.2644
|1.2593
|1.2657
|4987
|2006.05.02 16:28
|buy
|2495
|0.40
|1.2640
|1.2589
|1.2653
|4988
|2006.05.02 16:37
|t/p
|2495
|0.40
|1.2653
|1.2589
|1.2653
|52.00
|72156.11
|4989
|2006.05.02 16:37
|close
|2494
|0.20
|1.2653
|1.2593
|1.2657
|18.00
|72174.11
|4990
|2006.05.02 16:37
|close
|2493
|0.10
|1.2653
|1.2596
|1.2660
|6.00
|72180.11
|4991
|2006.05.02 16:37
|buy
|2496
|0.10
|1.2656
|1.2605
|1.2669
|4992
|2006.05.02 16:37
|buy
|2497
|0.20
|1.2649
|1.2598
|1.2662
|4993
|2006.05.02 16:38
|buy
|2498
|0.40
|1.2644
|1.2593
|1.2657
|4994
|2006.05.02 16:41
|buy
|2499
|0.80
|1.2640
|1.2589
|1.2653
|4995
|2006.05.02 17:16
|buy
|2500
|1.60
|1.2637
|1.2586
|1.2650
|4996
|2006.05.02 17:44
|t/p
|2500
|1.60
|1.2650
|1.2586
|1.2650
|208.00
|72388.11
|4997
|2006.05.02 17:44
|close
|2499
|0.80
|1.2651
|1.2589
|1.2653
|88.00
|72476.11
|4998
|2006.05.02 17:44
|close
|2498
|0.40
|1.2651
|1.2593
|1.2657
|28.00
|72504.11
|4999
|2006.05.02 17:44
|close
|2497
|0.20
|1.2651
|1.2598
|1.2662
|4.00
|72508.11
|5000
|2006.05.02 17:44
|close
|2496
|0.10
|1.2651
|1.2605
|1.2669
|-5.00
|72503.11
|5001
|2006.05.04 17:00
|buy
|2501
|0.10
|1.2689
|1.2638
|1.2702
|5002
|2006.05.04 17:01
|buy
|2502
|0.20
|1.2685
|1.2634
|1.2698
|5003
|2006.05.04 17:03
|buy
|2503
|0.40
|1.2680
|1.2629
|1.2693
|5004
|2006.05.04 17:09
|t/p
|2503
|0.40
|1.2693
|1.2629
|1.2693
|52.00
|72555.11
|5005
|2006.05.04 17:09
|close
|2502
|0.20
|1.2693
|1.2634
|1.2698
|16.00
|72571.11
|5006
|2006.05.04 17:09
|close
|2501
|0.10
|1.2693
|1.2638
|1.2702
|4.00
|72575.11
|5007
|2006.05.04 17:09
|buy
|2504
|0.10
|1.2696
|1.2645
|1.2709
|5008
|2006.05.04 17:09
|buy
|2505
|0.20
|1.2693
|1.2642
|1.2706
|5009
|2006.05.04 17:13
|buy
|2506
|0.40
|1.2689
|1.2638
|1.2702
|5010
|2006.05.04 17:13
|buy
|2507
|0.80
|1.2684
|1.2633
|1.2697
|5011
|2006.05.04 17:14
|buy
|2508
|1.60
|1.2681
|1.2630
|1.2694
|5012
|2006.05.04 17:40
|t/p
|2508
|1.60
|1.2694
|1.2630
|1.2694
|208.00
|72783.11
|5013
|2006.05.04 17:40
|close
|2507
|0.80
|1.2694
|1.2633
|1.2697
|80.00
|72863.11
|5014
|2006.05.04 17:40
|close
|2506
|0.40
|1.2694
|1.2638
|1.2702
|20.00
|72883.11
|5015
|2006.05.04 17:40
|close
|2505
|0.20
|1.2694
|1.2642
|1.2706
|2.00
|72885.11
|5016
|2006.05.04 17:40
|close
|2504
|0.10
|1.2694
|1.2645
|1.2709
|-2.00
|72883.11
|5017
|2006.05.04 17:40
|buy
|2509
|0.10
|1.2697
|1.2646
|1.2710
|5018
|2006.05.04 17:40
|buy
|2510
|0.20
|1.2693
|1.2642
|1.2706
|5019
|2006.05.04 17:41
|buy
|2511
|0.40
|1.2689
|1.2638
|1.2702
|5020
|2006.05.04 17:51
|buy
|2512
|0.80
|1.2685
|1.2634
|1.2698
|5021
|2006.05.04 17:52
|buy
|2513
|1.60
|1.2681
|1.2630
|1.2694
|5022
|2006.05.04 20:08
|t/p
|2513
|1.60
|1.2694
|1.2630
|1.2694
|208.00
|73091.11
|5023
|2006.05.04 20:08
|close
|2512
|0.80
|1.2694
|1.2634
|1.2698
|72.00
|73163.11
|5024
|2006.05.04 20:08
|close
|2511
|0.40
|1.2694
|1.2638
|1.2702
|20.00
|73183.11
|5025
|2006.05.04 20:08
|close
|2510
|0.20
|1.2694
|1.2642
|1.2706
|2.00
|73185.11
|5026
|2006.05.04 20:08
|close
|2509
|0.10
|1.2694
|1.2646
|1.2710
|-3.00
|73182.11
|5027
|2006.05.04 20:08
|buy
|2514
|0.10
|1.2697
|1.2646
|1.2710
|5028
|2006.05.04 20:11
|t/p
|2514
|0.10
|1.2710
|1.2646
|1.2710
|13.00
|73195.11
|5029
|2006.05.04 20:11
|buy
|2515
|0.10
|1.2714
|1.2663
|1.2727
|5030
|2006.05.04 20:11
|buy
|2516
|0.20
|1.2710
|1.2659
|1.2723
|5031
|2006.05.04 20:17
|t/p
|2516
|0.20
|1.2723
|1.2659
|1.2723
|26.00
|73221.11
|5032
|2006.05.04 20:17
|close
|2515
|0.10
|1.2723
|1.2663
|1.2727
|9.00
|73230.11
|5033
|2006.05.04 20:17
|buy
|2517
|0.10
|1.2726
|1.2675
|1.2739
|5034
|2006.05.04 20:18
|buy
|2518
|0.20
|1.2718
|1.2667
|1.2731
|5035
|2006.05.04 20:19
|buy
|2519
|0.40
|1.2715
|1.2664
|1.2728
|5036
|2006.05.04 20:49
|buy
|2520
|0.80
|1.2711
|1.2660
|1.2724
|5037
|2006.05.04 22:06
|buy
|2521
|1.60
|1.2708
|1.2657
|1.2721
|5038
|2006.05.05 09:03
|s/l
|2517
|0.10
|1.2675
|1.2675
|1.2739
|-52.10
|73178.01
|5039
|2006.05.05 09:03
|close
|2521
|1.60
|1.2674
|1.2657
|1.2721
|-561.54
|72616.47
|5040
|2006.05.05 09:03
|close
|2520
|0.80
|1.2674
|1.2660
|1.2724
|-304.78
|72311.69
|5041
|2006.05.05 09:03
|close
|2519
|0.40
|1.2674
|1.2664
|1.2728
|-168.39
|72143.30
|5042
|2006.05.05 09:03
|close
|2518
|0.20
|1.2674
|1.2667
|1.2731
|-90.19
|72053.11
|5043
|2006.05.05 16:45
|buy
|2522
|0.10
|1.2735
|1.2684
|1.2748
|5044
|2006.05.05 16:46
|buy
|2523
|0.20
|1.2730
|1.2679
|1.2743
|5045
|2006.05.05 16:47
|buy
|2524
|0.40
|1.2725
|1.2674
|1.2738
|5046
|2006.05.05 16:47
|buy
|2525
|0.80
|1.2719
|1.2668
|1.2732
|5047
|2006.05.05 16:54
|t/p
|2525
|0.80
|1.2732
|1.2668
|1.2732
|104.00
|72157.11
|5048
|2006.05.05 16:54
|close
|2524
|0.40
|1.2733
|1.2674
|1.2738
|32.00
|72189.11
|5049
|2006.05.05 16:54
|close
|2523
|0.20
|1.2733
|1.2679
|1.2743
|6.00
|72195.11
|5050
|2006.05.05 16:54
|close
|2522
|0.10
|1.2733
|1.2684
|1.2748
|-2.00
|72193.11
|5051
|2006.05.05 16:54
|buy
|2526
|0.10
|1.2736
|1.2685
|1.2749
|5052
|2006.05.05 16:54
|buy
|2527
|0.20
|1.2731
|1.2680
|1.2744
|5053
|2006.05.05 17:23
|buy
|2528
|0.40
|1.2727
|1.2676
|1.2740
|5054
|2006.05.05 18:52
|t/p
|2528
|0.40
|1.2740
|1.2676
|1.2740
|52.00
|72245.11
|5055
|2006.05.05 18:52
|close
|2527
|0.20
|1.2740
|1.2680
|1.2744
|18.00
|72263.11
|5056
|2006.05.05 18:52
|close
|2526
|0.10
|1.2740
|1.2685
|1.2749
|4.00
|72267.11
|5057
|2006.05.09 16:45
|buy
|2529
|0.10
|1.2763
|1.2712
|1.2776
|5058
|2006.05.09 16:57
|buy
|2530
|0.20
|1.2760
|1.2709
|1.2773
|5059
|2006.05.09 17:08
|t/p
|2530
|0.20
|1.2773
|1.2709
|1.2773
|26.00
|72293.11
|5060
|2006.05.09 17:08
|close
|2529
|0.10
|1.2774
|1.2712
|1.2776
|11.00
|72304.11
|5061
|2006.05.09 17:08
|buy
|2531
|0.10
|1.2777
|1.2726
|1.2790
|5062
|2006.05.09 17:10
|buy
|2532
|0.20
|1.2774
|1.2723
|1.2787
|5063
|2006.05.09 17:11
|buy
|2533
|0.40
|1.2770
|1.2719
|1.2783
|5064
|2006.05.09 17:21
|buy
|2534
|0.80
|1.2767
|1.2716
|1.2780
|5065
|2006.05.09 17:24
|buy
|2535
|1.60
|1.2763
|1.2712
|1.2776
|5066
|2006.05.10 08:46
|t/p
|2535
|1.60
|1.2776
|1.2712
|1.2776
|190.45
|72494.56
|5067
|2006.05.10 08:46
|close
|2534
|0.80
|1.2776
|1.2716
|1.2780
|63.22
|72557.78
|5068
|2006.05.10 08:46
|close
|2533
|0.40
|1.2776
|1.2719
|1.2783
|19.61
|72577.39
|5069
|2006.05.10 08:46
|close
|2532
|0.20
|1.2776
|1.2723
|1.2787
|1.81
|72579.20
|5070
|2006.05.10 08:46
|close
|2531
|0.10
|1.2776
|1.2726
|1.2790
|-2.10
|72577.10
|5071
|2006.05.11 04:15
|sell
|2536
|0.10
|1.2733
|1.2784
|1.2720
|5072
|2006.05.11 04:17
|sell
|2537
|0.20
|1.2737
|1.2788
|1.2724
|5073
|2006.05.11 04:42
|sell
|2538
|0.40
|1.2740
|1.2791
|1.2727
|5074
|2006.05.11 05:31
|t/p
|2538
|0.40
|1.2727
|1.2791
|1.2727
|52.00
|72629.10
|5075
|2006.05.11 05:31
|close
|2537
|0.20
|1.2726
|1.2788
|1.2724
|22.00
|72651.10
|5076
|2006.05.11 05:31
|close
|2536
|0.10
|1.2726
|1.2784
|1.2720
|7.00
|72658.10
|5077
|2006.05.11 05:31
|sell
|2539
|0.10
|1.2723
|1.2774
|1.2710
|5078
|2006.05.11 05:36
|sell
|2540
|0.20
|1.2726
|1.2777
|1.2713
|5079
|2006.05.11 05:56
|sell
|2541
|0.40
|1.2730
|1.2781
|1.2717
|5080
|2006.05.11 05:56
|sell
|2542
|0.80
|1.2733
|1.2784
|1.2720
|5081
|2006.05.11 05:58
|sell
|2543
|1.60
|1.2738
|1.2789
|1.2725
|5082
|2006.05.11 09:17
|t/p
|2543
|1.60
|1.2725
|1.2789
|1.2725
|208.00
|72866.10
|5083
|2006.05.11 09:17
|close
|2542
|0.80
|1.2725
|1.2784
|1.2720
|64.00
|72930.10
|5084
|2006.05.11 09:17
|close
|2541
|0.40
|1.2725
|1.2781
|1.2717
|20.00
|72950.10
|5085
|2006.05.11 09:17
|close
|2540
|0.20
|1.2725
|1.2777
|1.2713
|2.00
|72952.10
|5086
|2006.05.11 09:17
|close
|2539
|0.10
|1.2725
|1.2774
|1.2710
|-2.00
|72950.10
|5087
|2006.05.11 17:00
|buy
|2544
|0.10
|1.2819
|1.2768
|1.2832
|5088
|2006.05.11 17:17
|t/p
|2544
|0.10
|1.2832
|1.2768
|1.2832
|13.00
|72963.10
|5089
|2006.05.11 17:17
|buy
|2545
|0.10
|1.2835
|1.2784
|1.2848
|5090
|2006.05.11 17:18
|buy
|2546
|0.20
|1.2832
|1.2781
|1.2845
|5091
|2006.05.11 17:25
|buy
|2547
|0.40
|1.2828
|1.2777
|1.2841
|5092
|2006.05.11 17:26
|buy
|2548
|0.80
|1.2825
|1.2774
|1.2838
|5093
|2006.05.11 17:35
|t/p
|2548
|0.80
|1.2838
|1.2774
|1.2838
|104.00
|73067.10
|5094
|2006.05.11 17:35
|close
|2547
|0.40
|1.2838
|1.2777
|1.2841
|40.00
|73107.10
|5095
|2006.05.11 17:35
|close
|2546
|0.20
|1.2838
|1.2781
|1.2845
|12.00
|73119.10
|5096
|2006.05.11 17:35
|close
|2545
|0.10
|1.2838
|1.2784
|1.2848
|3.00
|73122.10
|5097
|2006.05.11 17:35
|buy
|2549
|0.10
|1.2841
|1.2790
|1.2854
|5098
|2006.05.11 17:36
|buy
|2550
|0.20
|1.2838
|1.2787
|1.2851
|5099
|2006.05.11 17:40
|t/p
|2550
|0.20
|1.2851
|1.2787
|1.2851
|26.00
|73148.10
|5100
|2006.05.11 17:40
|close
|2549
|0.10
|1.2851
|1.2790
|1.2854
|10.00
|73158.10
|5101
|2006.05.11 17:40
|buy
|2551
|0.10
|1.2854
|1.2803
|1.2867
|5102
|2006.05.11 17:42
|buy
|2552
|0.20
|1.2850
|1.2799
|1.2863
|5103
|2006.05.11 17:47
|buy
|2553
|0.40
|1.2847
|1.2796
|1.2860
|5104
|2006.05.11 17:48
|buy
|2554
|0.80
|1.2841
|1.2790
|1.2854
|5105
|2006.05.11 17:49
|buy
|2555
|1.60
|1.2838
|1.2787
|1.2851
|5106
|2006.05.11 17:55
|t/p
|2555
|1.60
|1.2851
|1.2787
|1.2851
|208.00
|73366.10
|5107
|2006.05.11 17:55
|close
|2554
|0.80
|1.2851
|1.2790
|1.2854
|80.00
|73446.10
|5108
|2006.05.11 17:55
|close
|2553
|0.40
|1.2851
|1.2796
|1.2860
|16.00
|73462.10
|5109
|2006.05.11 17:55
|close
|2552
|0.20
|1.2851
|1.2799
|1.2863
|2.00
|73464.10
|5110
|2006.05.11 17:55
|close
|2551
|0.10
|1.2851
|1.2803
|1.2867
|-3.00
|73461.10
|5111
|2006.05.11 17:55
|buy
|2556
|0.10
|1.2854
|1.2803
|1.2867
|5112
|2006.05.11 17:55
|buy
|2557
|0.20
|1.2850
|1.2799
|1.2863
|5113
|2006.05.11 18:19
|buy
|2558
|0.40
|1.2847
|1.2796
|1.2860
|5114
|2006.05.11 18:20
|buy
|2559
|0.80
|1.2843
|1.2792
|1.2856
|5115
|2006.05.11 18:28
|buy
|2560
|1.60
|1.2839
|1.2788
|1.2852
|5116
|2006.05.11 18:45
|t/p
|2560
|1.60
|1.2852
|1.2788
|1.2852
|208.00
|73669.10
|5117
|2006.05.11 18:45
|close
|2559
|0.80
|1.2852
|1.2792
|1.2856
|72.00
|73741.10
|5118
|2006.05.11 18:45
|close
|2558
|0.40
|1.2852
|1.2796
|1.2860
|20.00
|73761.10
|5119
|2006.05.11 18:45
|close
|2557
|0.20
|1.2852
|1.2799
|1.2863
|4.00
|73765.10
|5120
|2006.05.11 18:45
|close
|2556
|0.10
|1.2852
|1.2803
|1.2867
|-2.00
|73763.10
|5121
|2006.05.11 18:45
|buy
|2561
|0.10
|1.2855
|1.2804
|1.2868
|5122
|2006.05.11 18:52
|t/p
|2561
|0.10
|1.2868
|1.2804
|1.2868
|13.00
|73776.10
|5123
|2006.05.11 18:52
|buy
|2562
|0.10
|1.2873
|1.2822
|1.2886
|5124
|2006.05.11 18:52
|buy
|2563
|0.20
|1.2869
|1.2818
|1.2882
|5125
|2006.05.11 18:54
|buy
|2564
|0.40
|1.2866
|1.2815
|1.2879
|5126
|2006.05.11 18:56
|buy
|2565
|0.80
|1.2862
|1.2811
|1.2875
|5127
|2006.05.11 19:09
|buy
|2566
|1.60
|1.2859
|1.2808
|1.2872
|5128
|2006.05.12 02:13
|t/p
|2566
|1.60
|1.2872
|1.2808
|1.2872
|190.45
|73966.55
|5129
|2006.05.12 02:13
|close
|2565
|0.80
|1.2872
|1.2811
|1.2875
|71.22
|74037.77
|5130
|2006.05.12 02:13
|close
|2564
|0.40
|1.2872
|1.2815
|1.2879
|19.61
|74057.39
|5131
|2006.05.12 02:13
|close
|2563
|0.20
|1.2872
|1.2818
|1.2882
|3.81
|74061.19
|5132
|2006.05.12 02:13
|close
|2562
|0.10
|1.2872
|1.2822
|1.2886
|-2.10
|74059.09
|5133
|2006.05.12 12:15
|buy
|2567
|0.10
|1.2928
|1.2877
|1.2941
|5134
|2006.05.12 12:18
|buy
|2568
|0.20
|1.2925
|1.2874
|1.2938
|5135
|2006.05.12 12:33
|buy
|2569
|0.40
|1.2921
|1.2870
|1.2934
|5136
|2006.05.12 12:34
|buy
|2570
|0.80
|1.2917
|1.2866
|1.2930
|5137
|2006.05.12 12:34
|buy
|2571
|1.60
|1.2913
|1.2862
|1.2926
|5138
|2006.05.12 12:45
|t/p
|2571
|1.60
|1.2926
|1.2862
|1.2926
|208.00
|74267.09
|5139
|2006.05.12 12:45
|close
|2570
|0.80
|1.2926
|1.2866
|1.2930
|72.00
|74339.09
|5140
|2006.05.12 12:45
|close
|2569
|0.40
|1.2926
|1.2870
|1.2934
|20.00
|74359.09
|5141
|2006.05.12 12:45
|close
|2568
|0.20
|1.2926
|1.2874
|1.2938
|2.00
|74361.09
|5142
|2006.05.12 12:45
|close
|2567
|0.10
|1.2926
|1.2877
|1.2941
|-2.00
|74359.09
|5143
|2006.05.12 12:45
|buy
|2572
|0.10
|1.2929
|1.2878
|1.2942
|5144
|2006.05.12 12:48
|buy
|2573
|0.20
|1.2926
|1.2875
|1.2939
|5145
|2006.05.12 12:53
|buy
|2574
|0.40
|1.2922
|1.2871
|1.2935
|5146
|2006.05.12 13:26
|buy
|2575
|0.80
|1.2918
|1.2867
|1.2931
|5147
|2006.05.12 13:50
|buy
|2576
|1.60
|1.2912
|1.2861
|1.2925
|5148
|2006.05.12 14:30
|s/l
|2572
|0.10
|1.2878
|1.2878
|1.2942
|-51.00
|74308.09
|5149
|2006.05.12 14:30
|close
|2576
|1.60
|1.2878
|1.2861
|1.2925
|-544.00
|73764.09
|5150
|2006.05.12 14:30
|close
|2575
|0.80
|1.2878
|1.2867
|1.2931
|-320.00
|73444.09
|5151
|2006.05.12 14:30
|close
|2574
|0.40
|1.2878
|1.2871
|1.2935
|-176.00
|73268.09
|5152
|2006.05.12 14:30
|close
|2573
|0.20
|1.2878
|1.2875
|1.2939
|-96.00
|73172.09
|5153
|2006.05.15 01:15
|buy
|2577
|0.10
|1.2960
|1.2909
|1.2973
|5154
|2006.05.15 01:22
|buy
|2578
|0.20
|1.2956
|1.2905
|1.2969
|5155
|2006.05.15 01:25
|buy
|2579
|0.40
|1.2952
|1.2901
|1.2965
|5156
|2006.05.15 02:00
|buy
|2580
|0.80
|1.2948
|1.2897
|1.2961
|5157
|2006.05.15 02:01
|buy
|2581
|1.60
|1.2942
|1.2891
|1.2955
|5158
|2006.05.15 08:28
|s/l
|2577
|0.10
|1.2909
|1.2909
|1.2973
|-51.00
|73121.09
|5159
|2006.05.15 08:28
|close
|2581
|1.60
|1.2908
|1.2891
|1.2955
|-544.00
|72577.09
|5160
|2006.05.15 08:28
|close
|2580
|0.80
|1.2908
|1.2897
|1.2961
|-320.00
|72257.09
|5161
|2006.05.15 08:28
|close
|2579
|0.40
|1.2908
|1.2901
|1.2965
|-176.00
|72081.09
|5162
|2006.05.15 08:28
|close
|2578
|0.20
|1.2908
|1.2905
|1.2969
|-96.00
|71985.09
|5163
|2006.05.15 10:45
|sell
|2582
|0.10
|1.2839
|1.2890
|1.2826
|5164
|2006.05.15 10:45
|sell
|2583
|0.20
|1.2844
|1.2895
|1.2831
|5165
|2006.05.15 10:46
|sell
|2584
|0.40
|1.2848
|1.2899
|1.2835
|5166
|2006.05.15 11:21
|t/p
|2584
|0.40
|1.2835
|1.2899
|1.2835
|52.00
|72037.09
|5167
|2006.05.15 11:21
|close
|2583
|0.20
|1.2834
|1.2895
|1.2831
|20.00
|72057.09
|5168
|2006.05.15 11:21
|close
|2582
|0.10
|1.2834
|1.2890
|1.2826
|5.00
|72062.09
|5169
|2006.05.15 11:21
|sell
|2585
|0.10
|1.2831
|1.2882
|1.2818
|5170
|2006.05.15 11:30
|sell
|2586
|0.20
|1.2834
|1.2885
|1.2821
|5171
|2006.05.15 11:37
|sell
|2587
|0.40
|1.2838
|1.2889
|1.2825
|5172
|2006.05.15 11:38
|sell
|2588
|0.80
|1.2841
|1.2892
|1.2828
|5173
|2006.05.15 12:38
|t/p
|2588
|0.80
|1.2828
|1.2892
|1.2828
|104.00
|72166.09
|5174
|2006.05.15 12:38
|close
|2587
|0.40
|1.2828
|1.2889
|1.2825
|40.00
|72206.09
|5175
|2006.05.15 12:38
|close
|2586
|0.20
|1.2828
|1.2885
|1.2821
|12.00
|72218.09
|5176
|2006.05.15 12:38
|close
|2585
|0.10
|1.2828
|1.2882
|1.2818
|3.00
|72221.09
|5177
|2006.05.15 12:38
|sell
|2589
|0.10
|1.2825
|1.2876
|1.2812
|5178
|2006.05.15 12:52
|t/p
|2589
|0.10
|1.2812
|1.2876
|1.2812
|13.00
|72234.09
|5179
|2006.05.15 12:52
|sell
|2590
|0.10
|1.2809
|1.2860
|1.2796
|5180
|2006.05.15 13:09
|sell
|2591
|0.20
|1.2813
|1.2864
|1.2800
|5181
|2006.05.15 13:23
|sell
|2592
|0.40
|1.2816
|1.2867
|1.2803
|5182
|2006.05.15 13:25
|sell
|2593
|0.80
|1.2820
|1.2871
|1.2807
|5183
|2006.05.15 13:46
|sell
|2594
|1.60
|1.2824
|1.2875
|1.2811
|5184
|2006.05.15 15:00
|s/l
|2590
|0.10
|1.2860
|1.2860
|1.2796
|-51.00
|72183.09
|5185
|2006.05.15 15:00
|close
|2594
|1.60
|1.2861
|1.2875
|1.2811
|-592.00
|71591.09
|5186
|2006.05.15 15:00
|close
|2593
|0.80
|1.2861
|1.2871
|1.2807
|-328.00
|71263.09
|5187
|2006.05.15 15:00
|close
|2592
|0.40
|1.2861
|1.2867
|1.2803
|-180.00
|71083.09
|5188
|2006.05.15 15:00
|close
|2591
|0.20
|1.2861
|1.2864
|1.2800
|-96.00
|70987.09
|5189
|2006.05.15 15:00
|sell
|2595
|0.10
|1.2858
|1.2909
|1.2845
|5190
|2006.05.15 15:00
|sell
|2596
|0.20
|1.2861
|1.2912
|1.2848
|5191
|2006.05.15 15:00
|t/p
|2595
|0.10
|1.2845
|1.2909
|1.2845
|13.00
|71000.09
|5192
|2006.05.15 15:00
|t/p
|2596
|0.20
|1.2848
|1.2912
|1.2848
|26.00
|71026.09
|5193
|2006.05.15 15:00
|sell
|2597
|0.10
|1.2842
|1.2893
|1.2829
|5194
|2006.05.15 15:00
|sell
|2598
|0.20
|1.2846
|1.2897
|1.2833
|5195
|2006.05.15 15:00
|sell
|2599
|0.40
|1.2853
|1.2904
|1.2840
|5196
|2006.05.15 15:00
|sell
|2600
|0.80
|1.2857
|1.2908
|1.2844
|5197
|2006.05.15 15:01
|sell
|2601
|1.60
|1.2861
|1.2912
|1.2848
|5198
|2006.05.15 15:02
|t/p
|2601
|1.60
|1.2848
|1.2912
|1.2848
|208.00
|71234.09
|5199
|2006.05.15 15:02
|close
|2600
|0.80
|1.2847
|1.2908
|1.2844
|80.00
|71314.09
|5200
|2006.05.15 15:02
|close
|2599
|0.40
|1.2847
|1.2904
|1.2840
|24.00
|71338.09
|5201
|2006.05.15 15:02
|close
|2598
|0.20
|1.2847
|1.2897
|1.2833
|-2.00
|71336.09
|5202
|2006.05.15 15:02
|close
|2597
|0.10
|1.2847
|1.2893
|1.2829
|-5.00
|71331.09
|5203
|2006.05.15 15:02
|sell
|2602
|0.10
|1.2844
|1.2895
|1.2831
|5204
|2006.05.15 15:02
|sell
|2603
|0.20
|1.2852
|1.2903
|1.2839
|5205
|2006.05.15 15:03
|t/p
|2603
|0.20
|1.2839
|1.2903
|1.2839
|26.00
|71357.09
|5206
|2006.05.15 15:03
|close
|2602
|0.10
|1.2839
|1.2895
|1.2831
|5.00
|71362.09
|5207
|2006.05.15 15:03
|sell
|2604
|0.10
|1.2836
|1.2887
|1.2823
|5208
|2006.05.15 15:03
|sell
|2605
|0.20
|1.2839
|1.2890
|1.2826
|5209
|2006.05.15 15:03
|sell
|2606
|0.40
|1.2843
|1.2894
|1.2830
|5210
|2006.05.15 15:07
|t/p
|2606
|0.40
|1.2830
|1.2894
|1.2830
|52.00
|71414.09
|5211
|2006.05.15 15:07
|close
|2605
|0.20
|1.2828
|1.2890
|1.2826
|22.00
|71436.09
|5212
|2006.05.15 15:07
|close
|2604
|0.10
|1.2828
|1.2887
|1.2823
|8.00
|71444.09
|5213
|2006.05.15 15:07
|sell
|2607
|0.10
|1.2825
|1.2876
|1.2812
|5214
|2006.05.15 15:07
|sell
|2608
|0.20
|1.2829
|1.2880
|1.2816
|5215
|2006.05.15 15:14
|sell
|2609
|0.40
|1.2834
|1.2885
|1.2821
|5216
|2006.05.15 15:21
|t/p
|2609
|0.40
|1.2821
|1.2885
|1.2821
|52.00
|71496.09
|5217
|2006.05.15 15:21
|close
|2608
|0.20
|1.2819
|1.2880
|1.2816
|20.00
|71516.09
|5218
|2006.05.15 15:21
|close
|2607
|0.10
|1.2819
|1.2876
|1.2812
|6.00
|71522.09
|5219
|2006.05.15 15:21
|sell
|2610
|0.10
|1.2816
|1.2867
|1.2803
|5220
|2006.05.15 15:21
|sell
|2611
|0.20
|1.2819
|1.2870
|1.2806
|5221
|2006.05.15 15:21
|sell
|2612
|0.40
|1.2823
|1.2874
|1.2810
|5222
|2006.05.15 15:21
|sell
|2613
|0.80
|1.2826
|1.2877
|1.2813
|5223
|2006.05.15 15:22
|t/p
|2613
|0.80
|1.2813
|1.2877
|1.2813
|104.00
|71626.09
|5224
|2006.05.15 15:22
|close
|2612
|0.40
|1.2812
|1.2874
|1.2810
|44.00
|71670.09
|5225
|2006.05.15 15:22
|close
|2611
|0.20
|1.2812
|1.2870
|1.2806
|14.00
|71684.09
|5226
|2006.05.15 15:22
|close
|2610
|0.10
|1.2812
|1.2867
|1.2803
|4.00
|71688.09
|5227
|2006.05.15 15:22
|sell
|2614
|0.10
|1.2809
|1.2860
|1.2796
|5228
|2006.05.15 15:22
|sell
|2615
|0.20
|1.2813
|1.2864
|1.2800
|5229
|2006.05.15 15:33
|sell
|2616
|0.40
|1.2816
|1.2867
|1.2803
|5230
|2006.05.15 15:35
|sell
|2617
|0.80
|1.2819
|1.2870
|1.2806
|5231
|2006.05.15 15:37
|sell
|2618
|1.60
|1.2823
|1.2874
|1.2810
|5232
|2006.05.15 18:21
|t/p
|2618
|1.60
|1.2810
|1.2874
|1.2810
|208.00
|71896.09
|5233
|2006.05.15 18:21
|close
|2617
|0.80
|1.2810
|1.2870
|1.2806
|72.00
|71968.09
|5234
|2006.05.15 18:21
|close
|2616
|0.40
|1.2810
|1.2867
|1.2803
|24.00
|71992.09
|5235
|2006.05.15 18:21
|close
|2615
|0.20
|1.2810
|1.2864
|1.2800
|6.00
|71998.09
|5236
|2006.05.15 18:21
|close
|2614
|0.10
|1.2810
|1.2860
|1.2796
|-1.00
|71997.09
|5237
|2006.05.17 17:00
|sell
|2619
|0.10
|1.2786
|1.2837
|1.2773
|5238
|2006.05.17 17:22
|t/p
|2619
|0.10
|1.2773
|1.2837
|1.2773
|13.00
|72010.09
|5239
|2006.05.17 17:22
|sell
|2620
|0.10
|1.2769
|1.2820
|1.2756
|5240
|2006.05.17 17:22
|sell
|2621
|0.20
|1.2773
|1.2824
|1.2760
|5241
|2006.05.17 17:27
|t/p
|2621
|0.20
|1.2760
|1.2824
|1.2760
|26.00
|72036.09
|5242
|2006.05.17 17:27
|close
|2620
|0.10
|1.2760
|1.2820
|1.2756
|9.00
|72045.09
|5243
|2006.05.17 17:27
|sell
|2622
|0.10
|1.2757
|1.2808
|1.2744
|5244
|2006.05.17 17:27
|sell
|2623
|0.20
|1.2764
|1.2815
|1.2751
|5245
|2006.05.17 17:29
|t/p
|2623
|0.20
|1.2751
|1.2815
|1.2751
|26.00
|72071.09
|5246
|2006.05.17 17:29
|close
|2622
|0.10
|1.2749
|1.2808
|1.2744
|8.00
|72079.09
|5247
|2006.05.17 17:29
|sell
|2624
|0.10
|1.2746
|1.2797
|1.2733
|5248
|2006.05.17 17:29
|sell
|2625
|0.20
|1.2750
|1.2801
|1.2737
|5249
|2006.05.17 17:30
|t/p
|2625
|0.20
|1.2737
|1.2801
|1.2737
|26.00
|72105.09
|5250
|2006.05.17 17:30
|close
|2624
|0.10
|1.2735
|1.2797
|1.2733
|11.00
|72116.09
|5251
|2006.05.17 17:30
|sell
|2626
|0.10
|1.2732
|1.2783
|1.2719
|5252
|2006.05.17 17:30
|sell
|2627
|0.20
|1.2737
|1.2788
|1.2724
|5253
|2006.05.17 17:34
|sell
|2628
|0.40
|1.2744
|1.2795
|1.2731
|5254
|2006.05.17 17:35
|sell
|2629
|0.80
|1.2748
|1.2799
|1.2735
|5255
|2006.05.17 17:51
|t/p
|2629
|0.80
|1.2735
|1.2799
|1.2735
|104.00
|72220.09
|5256
|2006.05.17 17:51
|close
|2628
|0.40
|1.2734
|1.2795
|1.2731
|40.00
|72260.09
|5257
|2006.05.17 17:51
|close
|2627
|0.20
|1.2734
|1.2788
|1.2724
|6.00
|72266.09
|5258
|2006.05.17 17:51
|close
|2626
|0.10
|1.2734
|1.2783
|1.2719
|-2.00
|72264.09
|5259
|2006.05.17 17:51
|sell
|2630
|0.10
|1.2731
|1.2782
|1.2718
|5260
|2006.05.17 18:05
|sell
|2631
|0.20
|1.2735
|1.2786
|1.2722
|5261
|2006.05.17 18:13
|sell
|2632
|0.40
|1.2738
|1.2789
|1.2725
|5262
|2006.05.17 18:14
|sell
|2633
|0.80
|1.2742
|1.2793
|1.2729
|5263
|2006.05.17 18:32
|sell
|2634
|1.60
|1.2745
|1.2796
|1.2732
|5264
|2006.05.17 19:27
|t/p
|2634
|1.60
|1.2732
|1.2796
|1.2732
|208.00
|72472.09
|5265
|2006.05.17 19:27
|close
|2633
|0.80
|1.2732
|1.2793
|1.2729
|80.00
|72552.09
|5266
|2006.05.17 19:27
|close
|2632
|0.40
|1.2732
|1.2789
|1.2725
|24.00
|72576.09
|5267
|2006.05.17 19:27
|close
|2631
|0.20
|1.2732
|1.2786
|1.2722
|6.00
|72582.09
|5268
|2006.05.17 19:27
|close
|2630
|0.10
|1.2732
|1.2782
|1.2718
|-1.00
|72581.09
|5269
|2006.05.17 19:27
|sell
|2635
|0.10
|1.2729
|1.2780
|1.2716
|5270
|2006.05.17 19:28
|sell
|2636
|0.20
|1.2732
|1.2783
|1.2719
|5271
|2006.05.17 20:00
|t/p
|2636
|0.20
|1.2719
|1.2783
|1.2719
|26.00
|72607.09
|5272
|2006.05.17 20:00
|close
|2635
|0.10
|1.2719
|1.2780
|1.2716
|10.00
|72617.09
|5273
|2006.05.17 20:00
|sell
|2637
|0.10
|1.2716
|1.2767
|1.2703
|5274
|2006.05.17 20:05
|sell
|2638
|0.20
|1.2719
|1.2770
|1.2706
|5275
|2006.05.17 20:09
|sell
|2639
|0.40
|1.2725
|1.2776
|1.2712
|5276
|2006.05.17 20:17
|t/p
|2639
|0.40
|1.2712
|1.2776
|1.2712
|52.00
|72669.09
|5277
|2006.05.17 20:17
|close
|2638
|0.20
|1.2712
|1.2770
|1.2706
|14.00
|72683.09
|5278
|2006.05.17 20:17
|close
|2637
|0.10
|1.2712
|1.2767
|1.2703
|4.00
|72687.09
|5279
|2006.05.17 20:17
|sell
|2640
|0.10
|1.2709
|1.2760
|1.2696
|5280
|2006.05.17 20:18
|sell
|2641
|0.20
|1.2713
|1.2764
|1.2700
|5281
|2006.05.17 20:41
|sell
|2642
|0.40
|1.2716
|1.2767
|1.2703
|5282
|2006.05.17 20:41
|sell
|2643
|0.80
|1.2721
|1.2772
|1.2708
|5283
|2006.05.17 20:45
|sell
|2644
|1.60
|1.2724
|1.2775
|1.2711
|5284
|2006.05.18 02:26
|s/l
|2640
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2696
|-50.54
|72636.56
|5285
|2006.05.18 02:26
|close
|2644
|1.60
|1.2760
|1.2775
|1.2711
|-568.58
|72067.98
|5286
|2006.05.18 02:26
|close
|2643
|0.80
|1.2760
|1.2772
|1.2708
|-308.29
|71759.69
|5287
|2006.05.18 02:26
|close
|2642
|0.40
|1.2760
|1.2767
|1.2703
|-174.14
|71585.55
|5288
|2006.05.18 02:26
|close
|2641
|0.20
|1.2760
|1.2764
|1.2700
|-93.07
|71492.48
|5289
|2006.05.18 16:15
|buy
|2645
|0.10
|1.2815
|1.2764
|1.2828
|5290
|2006.05.18 16:15
|buy
|2646
|0.20
|1.2812
|1.2761
|1.2825
|5291
|2006.05.18 16:15
|buy
|2647
|0.40
|1.2808
|1.2757
|1.2821
|5292
|2006.05.18 16:16
|buy
|2648
|0.80
|1.2804
|1.2753
|1.2817
|5293
|2006.05.18 16:26
|buy
|2649
|1.60
|1.2794
|1.2743
|1.2807
|5294
|2006.05.18 16:45
|t/p
|2649
|1.60
|1.2807
|1.2743
|1.2807
|208.00
|71700.48
|5295
|2006.05.18 16:45
|close
|2648
|0.80
|1.2807
|1.2753
|1.2817
|24.00
|71724.48
|5296
|2006.05.18 16:45
|close
|2647
|0.40
|1.2807
|1.2757
|1.2821
|-4.00
|71720.48
|5297
|2006.05.18 16:45
|close
|2646
|0.20
|1.2807
|1.2761
|1.2825
|-10.00
|71710.48
|5298
|2006.05.18 16:45
|close
|2645
|0.10
|1.2807
|1.2764
|1.2828
|-8.00
|71702.48
|5299
|2006.05.19 10:15
|sell
|2650
|0.10
|1.2776
|1.2827
|1.2763
|5300
|2006.05.19 10:50
|sell
|2651
|0.20
|1.2780
|1.2831
|1.2767
|5301
|2006.05.19 11:05
|sell
|2652
|0.40
|1.2784
|1.2835
|1.2771
|5302
|2006.05.19 11:44
|t/p
|2652
|0.40
|1.2771
|1.2835
|1.2771
|52.00
|71754.48
|5303
|2006.05.19 11:44
|close
|2651
|0.20
|1.2771
|1.2831
|1.2767
|18.00
|71772.48
|5304
|2006.05.19 11:44
|close
|2650
|0.10
|1.2771
|1.2827
|1.2763
|5.00
|71777.48
|5305
|2006.05.19 12:30
|sell
|2653
|0.10
|1.2754
|1.2805
|1.2741
|5306
|2006.05.19 12:35
|sell
|2654
|0.20
|1.2758
|1.2809
|1.2745
|5307
|2006.05.19 12:40
|sell
|2655
|0.40
|1.2762
|1.2813
|1.2749
|5308
|2006.05.19 13:03
|sell
|2656
|0.80
|1.2766
|1.2817
|1.2753
|5309
|2006.05.19 13:32
|t/p
|2656
|0.80
|1.2753
|1.2817
|1.2753
|104.00
|71881.48
|5310
|2006.05.19 13:32
|close
|2655
|0.40
|1.2753
|1.2813
|1.2749
|36.00
|71917.48
|5311
|2006.05.19 13:32
|close
|2654
|0.20
|1.2753
|1.2809
|1.2745
|10.00
|71927.48
|5312
|2006.05.19 13:32
|close
|2653
|0.10
|1.2753
|1.2805
|1.2741
|1.00
|71928.48
|5313
|2006.05.19 14:00
|sell
|2657
|0.10
|1.2764
|1.2815
|1.2751
|5314
|2006.05.19 14:11
|sell
|2658
|0.20
|1.2768
|1.2819
|1.2755
|5315
|2006.05.19 14:12
|sell
|2659
|0.40
|1.2773
|1.2824
|1.2760
|5316
|2006.05.19 14:24
|t/p
|2659
|0.40
|1.2760
|1.2824
|1.2760
|52.00
|71980.48
|5317
|2006.05.19 14:24
|close
|2658
|0.20
|1.2760
|1.2819
|1.2755
|16.00
|71996.48
|5318
|2006.05.19 14:24
|close
|2657
|0.10
|1.2760
|1.2815
|1.2751
|4.00
|72000.48
|5319
|2006.05.19 14:24
|sell
|2660
|0.10
|1.2757
|1.2808
|1.2744
|5320
|2006.05.19 14:35
|t/p
|2660
|0.10
|1.2744
|1.2808
|1.2744
|13.00
|72013.48
|5321
|2006.05.19 14:35
|sell
|2661
|0.10
|1.2739
|1.2790
|1.2726
|5322
|2006.05.19 14:37
|sell
|2662
|0.20
|1.2743
|1.2794
|1.2730
|5323
|2006.05.19 14:39
|sell
|2663
|0.40
|1.2747
|1.2798
|1.2734
|5324
|2006.05.19 14:44
|sell
|2664
|0.80
|1.2751
|1.2802
|1.2738
|5325
|2006.05.19 14:46
|sell
|2665
|1.60
|1.2754
|1.2805
|1.2741
|5326
|2006.05.19 14:59
|t/p
|2665
|1.60
|1.2741
|1.2805
|1.2741
|208.00
|72221.48
|5327
|2006.05.19 14:59
|close
|2664
|0.80
|1.2741
|1.2802
|1.2738
|80.00
|72301.48
|5328
|2006.05.19 14:59
|close
|2663
|0.40
|1.2741
|1.2798
|1.2734
|24.00
|72325.48
|5329
|2006.05.19 14:59
|close
|2662
|0.20
|1.2741
|1.2794
|1.2730
|4.00
|72329.48
|5330
|2006.05.19 14:59
|close
|2661
|0.10
|1.2741
|1.2790
|1.2726
|-2.00
|72327.48
|5331
|2006.05.19 15:00
|sell
|2666
|0.10
|1.2726
|1.2777
|1.2713
|5332
|2006.05.19 15:01
|sell
|2667
|0.20
|1.2730
|1.2781
|1.2717
|5333
|2006.05.19 15:04
|t/p
|2667
|0.20
|1.2717
|1.2781
|1.2717
|26.00
|72353.48
|5334
|2006.05.19 15:04
|close
|2666
|0.10
|1.2715
|1.2777
|1.2713
|11.00
|72364.48
|5335
|2006.05.19 15:04
|sell
|2668
|0.10
|1.2712
|1.2763
|1.2699
|5336
|2006.05.19 15:06
|sell
|2669
|0.20
|1.2717
|1.2768
|1.2704
|5337
|2006.05.19 15:10
|sell
|2670
|0.40
|1.2724
|1.2775
|1.2711
|5338
|2006.05.19 15:14
|sell
|2671
|0.80
|1.2728
|1.2779
|1.2715
|5339
|2006.05.19 15:23
|sell
|2672
|1.60
|1.2732
|1.2783
|1.2719
|5340
|2006.05.19 16:24
|t/p
|2672
|1.60
|1.2719
|1.2783
|1.2719
|208.00
|72572.48
|5341
|2006.05.19 16:24
|close
|2671
|0.80
|1.2719
|1.2779
|1.2715
|72.00
|72644.48
|5342
|2006.05.19 16:24
|close
|2670
|0.40
|1.2719
|1.2775
|1.2711
|20.00
|72664.48
|5343
|2006.05.19 16:24
|close
|2669
|0.20
|1.2719
|1.2768
|1.2704
|-4.00
|72660.48
|5344
|2006.05.19 16:24
|close
|2668
|0.10
|1.2719
|1.2763
|1.2699
|-7.00
|72653.48
|5345
|2006.05.19 16:24
|sell
|2673
|0.10
|1.2716
|1.2767
|1.2703
|5346
|2006.05.19 16:25
|sell
|2674
|0.20
|1.2719
|1.2770
|1.2706
|5347
|2006.05.19 16:33
|t/p
|2674
|0.20
|1.2706
|1.2770
|1.2706
|26.00
|72679.48
|5348
|2006.05.19 16:33
|close
|2673
|0.10
|1.2706
|1.2767
|1.2703
|10.00
|72689.48
|5349
|2006.05.19 16:33
|sell
|2675
|0.10
|1.2703
|1.2754
|1.2690
|5350
|2006.05.19 16:35
|sell
|2676
|0.20
|1.2707
|1.2758
|1.2694
|5351
|2006.05.19 16:36
|sell
|2677
|0.40
|1.2710
|1.2761
|1.2697
|5352
|2006.05.19 16:37
|sell
|2678
|0.80
|1.2713
|1.2764
|1.2700
|5353
|2006.05.19 16:37
|sell
|2679
|1.60
|1.2717
|1.2768
|1.2704
|5354
|2006.05.19 16:44
|t/p
|2679
|1.60
|1.2704
|1.2768
|1.2704
|208.00
|72897.48
|5355
|2006.05.19 16:44
|close
|2678
|0.80
|1.2704
|1.2764
|1.2700
|72.00
|72969.48
|5356
|2006.05.19 16:44
|close
|2677
|0.40
|1.2704
|1.2761
|1.2697
|24.00
|72993.48
|5357
|2006.05.19 16:44
|close
|2676
|0.20
|1.2704
|1.2758
|1.2694
|6.00
|72999.48
|5358
|2006.05.19 16:44
|close
|2675
|0.10
|1.2704
|1.2754
|1.2690
|-1.00
|72998.48
|5359
|2006.05.19 16:44
|sell
|2680
|0.10
|1.2701
|1.2752
|1.2688
|5360
|2006.05.19 16:44
|sell
|2681
|0.20
|1.2704
|1.2755
|1.2691
|5361
|2006.05.19 16:44
|sell
|2682
|0.40
|1.2709
|1.2760
|1.2696
|5362
|2006.05.19 16:45
|sell
|2683
|0.80
|1.2713
|1.2764
|1.2700
|5363
|2006.05.19 16:46
|sell
|2684
|1.60
|1.2716
|1.2767
|1.2703
|5364
|2006.05.19 17:10
|t/p
|2684
|1.60
|1.2703
|1.2767
|1.2703
|208.00
|73206.48
|5365
|2006.05.19 17:10
|close
|2683
|0.80
|1.2702
|1.2764
|1.2700
|88.00
|73294.48
|5366
|2006.05.19 17:10
|close
|2682
|0.40
|1.2702
|1.2760
|1.2696
|28.00
|73322.48
|5367
|2006.05.19 17:10
|close
|2681
|0.20
|1.2702
|1.2755
|1.2691
|4.00
|73326.48
|5368
|2006.05.19 17:10
|close
|2680
|0.10
|1.2702
|1.2752
|1.2688
|-1.00
|73325.48
|5369
|2006.05.19 17:10
|sell
|2685
|0.10
|1.2699
|1.2750
|1.2686
|5370
|2006.05.19 17:10
|sell
|2686
|0.20
|1.2702
|1.2753
|1.2689
|5371
|2006.05.19 17:11
|sell
|2687
|0.40
|1.2707
|1.2758
|1.2694
|5372
|2006.05.19 17:13
|sell
|2688
|0.80
|1.2710
|1.2761
|1.2697
|5373
|2006.05.19 17:15
|t/p
|2688
|0.80
|1.2697
|1.2761
|1.2697
|104.00
|73429.48
|5374
|2006.05.19 17:15
|close
|2687
|0.40
|1.2697
|1.2758
|1.2694
|40.00
|73469.48
|5375
|2006.05.19 17:15
|close
|2686
|0.20
|1.2697
|1.2753
|1.2689
|10.00
|73479.48
|5376
|2006.05.19 17:15
|close
|2685
|0.10
|1.2697
|1.2750
|1.2686
|2.00
|73481.48
|5377
|2006.05.19 17:45
|sell
|2689
|0.10
|1.2726
|1.2777
|1.2713
|5378
|2006.05.19 17:45
|sell
|2690
|0.20
|1.2731
|1.2782
|1.2718
|5379
|2006.05.19 17:47
|sell
|2691
|0.40
|1.2735
|1.2786
|1.2722
|5380
|2006.05.19 17:55
|sell
|2692
|0.80
|1.2738
|1.2789
|1.2725
|5381
|2006.05.19 17:56
|sell
|2693
|1.60
|1.2743
|1.2794
|1.2730
|5382
|2006.05.19 19:55
|s/l
|2689
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2713
|-51.00
|73430.48
|5383
|2006.05.19 19:55
|close
|2693
|1.60
|1.2778
|1.2794
|1.2730
|-560.01
|72870.47
|5384
|2006.05.19 19:55
|close
|2692
|0.80
|1.2778
|1.2789
|1.2725
|-320.00
|72550.47
|5385
|2006.05.19 19:55
|close
|2691
|0.40
|1.2778
|1.2786
|1.2722
|-172.00
|72378.47
|5386
|2006.05.19 19:55
|close
|2690
|0.20
|1.2778
|1.2782
|1.2718
|-94.00
|72284.47
|5387
|2006.05.22 16:30
|buy
|2694
|0.10
|1.2813
|1.2762
|1.2826
|5388
|2006.05.22 16:31
|buy
|2695
|0.20
|1.2809
|1.2758
|1.2822
|5389
|2006.05.22 16:33
|buy
|2696
|0.40
|1.2805
|1.2754
|1.2818
|5390
|2006.05.22 17:02
|t/p
|2696
|0.40
|1.2818
|1.2754
|1.2818
|52.00
|72336.47
|5391
|2006.05.22 17:02
|close
|2695
|0.20
|1.2819
|1.2758
|1.2822
|20.00
|72356.47
|5392
|2006.05.22 17:02
|close
|2694
|0.10
|1.2819
|1.2762
|1.2826
|6.00
|72362.47
|5393
|2006.05.22 17:02
|buy
|2697
|0.10
|1.2822
|1.2771
|1.2835
|5394
|2006.05.22 17:04
|buy
|2698
|0.20
|1.2819
|1.2768
|1.2832
|5395
|2006.05.22 17:06
|buy
|2699
|0.40
|1.2816
|1.2765
|1.2829
|5396
|2006.05.22 17:12
|t/p
|2699
|0.40
|1.2829
|1.2765
|1.2829
|52.00
|72414.47
|5397
|2006.05.22 17:12
|close
|2698
|0.20
|1.2830
|1.2768
|1.2832
|22.00
|72436.47
|5398
|2006.05.22 17:12
|close
|2697
|0.10
|1.2830
|1.2771
|1.2835
|8.00
|72444.47
|5399
|2006.05.22 17:12
|buy
|2700
|0.10
|1.2833
|1.2782
|1.2846
|5400
|2006.05.22 17:12
|buy
|2701
|0.20
|1.2825
|1.2774
|1.2838
|5401
|2006.05.22 17:14
|t/p
|2701
|0.20
|1.2838
|1.2774
|1.2838
|26.00
|72470.47
|5402
|2006.05.22 17:14
|close
|2700
|0.10
|1.2838
|1.2782
|1.2846
|5.00
|72475.47
|5403
|2006.05.22 17:14
|buy
|2702
|0.10
|1.2841
|1.2790
|1.2854
|5404
|2006.05.22 17:16
|buy
|2703
|0.20
|1.2838
|1.2787
|1.2851
|5405
|2006.05.22 17:20
|buy
|2704
|0.40
|1.2835
|1.2784
|1.2848
|5406
|2006.05.22 17:22
|buy
|2705
|0.80
|1.2832
|1.2781
|1.2845
|5407
|2006.05.22 17:51
|t/p
|2705
|0.80
|1.2845
|1.2781
|1.2845
|104.00
|72579.47
|5408
|2006.05.22 17:51
|close
|2704
|0.40
|1.2846
|1.2784
|1.2848
|44.00
|72623.47
|5409
|2006.05.22 17:51
|close
|2703
|0.20
|1.2846
|1.2787
|1.2851
|16.00
|72639.47
|5410
|2006.05.22 17:51
|close
|2702
|0.10
|1.2846
|1.2790
|1.2854
|5.00
|72644.47
|5411
|2006.05.22 17:51
|buy
|2706
|0.10
|1.2849
|1.2798
|1.2862
|5412
|2006.05.22 18:04
|buy
|2707
|0.20
|1.2845
|1.2794
|1.2858
|5413
|2006.05.22 18:05
|buy
|2708
|0.40
|1.2840
|1.2789
|1.2853
|5414
|2006.05.22 18:16
|buy
|2709
|0.80
|1.2836
|1.2785
|1.2849
|5415
|2006.05.22 18:26
|buy
|2710
|1.60
|1.2832
|1.2781
|1.2845
|5416
|2006.05.22 19:38
|t/p
|2710
|1.60
|1.2845
|1.2781
|1.2845
|208.00
|72852.47
|5417
|2006.05.22 19:38
|close
|2709
|0.80
|1.2846
|1.2785
|1.2849
|80.00
|72932.47
|5418
|2006.05.22 19:38
|close
|2708
|0.40
|1.2846
|1.2789
|1.2853
|24.00
|72956.47
|5419
|2006.05.22 19:38
|close
|2707
|0.20
|1.2846
|1.2794
|1.2858
|2.00
|72958.47
|5420
|2006.05.22 19:38
|close
|2706
|0.10
|1.2846
|1.2798
|1.2862
|-3.00
|72955.47
|5421
|2006.05.22 19:38
|buy
|2711
|0.10
|1.2849
|1.2798
|1.2862
|5422
|2006.05.22 19:45
|buy
|2712
|0.20
|1.2845
|1.2794
|1.2858
|5423
|2006.05.22 19:47
|buy
|2713
|0.40
|1.2839
|1.2788
|1.2852
|5424
|2006.05.22 20:02
|t/p
|2713
|0.40
|1.2852
|1.2788
|1.2852
|52.00
|73007.47
|5425
|2006.05.22 20:02
|close
|2712
|0.20
|1.2853
|1.2794
|1.2858
|16.00
|73023.47
|5426
|2006.05.22 20:02
|close
|2711
|0.10
|1.2853
|1.2798
|1.2862
|4.00
|73027.47
|5427
|2006.05.22 20:30
|buy
|2714
|0.10
|1.2878
|1.2827
|1.2891
|5428
|2006.05.22 20:32
|buy
|2715
|0.20
|1.2874
|1.2823
|1.2887
|5429
|2006.05.22 20:36
|buy
|2716
|0.40
|1.2869
|1.2818
|1.2882
|5430
|2006.05.22 20:38
|buy
|2717
|0.80
|1.2866
|1.2815
|1.2879
|5431
|2006.05.22 21:05
|buy
|2718
|1.60
|1.2862
|1.2811
|1.2875
|5432
|2006.05.22 23:19
|t/p
|2718
|1.60
|1.2875
|1.2811
|1.2875
|208.00
|73235.47
|5433
|2006.05.22 23:19
|close
|2717
|0.80
|1.2875
|1.2815
|1.2879
|72.00
|73307.47
|5434
|2006.05.22 23:19
|close
|2716
|0.40
|1.2875
|1.2818
|1.2882
|24.00
|73331.47
|5435
|2006.05.22 23:19
|close
|2715
|0.20
|1.2875
|1.2823
|1.2887
|2.00
|73333.47
|5436
|2006.05.22 23:19
|close
|2714
|0.10
|1.2875
|1.2827
|1.2891
|-3.00
|73330.47
|5437
|2006.05.22 23:19
|buy
|2719
|0.10
|1.2878
|1.2827
|1.2891
|5438
|2006.05.22 23:22
|buy
|2720
|0.20
|1.2875
|1.2824
|1.2888
|5439
|2006.05.22 23:29
|buy
|2721
|0.40
|1.2870
|1.2819
|1.2883
|5440
|2006.05.22 23:37
|buy
|2722
|0.80
|1.2866
|1.2815
|1.2879
|5441
|2006.05.22 23:57
|buy
|2723
|1.60
|1.2861
|1.2810
|1.2874
|5442
|2006.05.23 06:53
|t/p
|2723
|1.60
|1.2874
|1.2810
|1.2874
|190.45
|73520.92
|5443
|2006.05.23 06:53
|close
|2722
|0.80
|1.2876
|1.2815
|1.2879
|71.22
|73592.14
|5444
|2006.05.23 06:53
|close
|2721
|0.40
|1.2876
|1.2819
|1.2883
|19.61
|73611.75
|5445
|2006.05.23 06:53
|close
|2720
|0.20
|1.2876
|1.2824
|1.2888
|-0.19
|73611.56
|5446
|2006.05.23 06:53
|close
|2719
|0.10
|1.2876
|1.2827
|1.2891
|-3.10
|73608.46
|5447
|2006.05.24 02:00
|sell
|2724
|0.10
|1.2791
|1.2842
|1.2778
|5448
|2006.05.24 02:07
|sell
|2725
|0.20
|1.2795
|1.2846
|1.2782
|5449
|2006.05.24 02:07
|sell
|2726
|0.40
|1.2798
|1.2849
|1.2785
|5450
|2006.05.24 02:13
|sell
|2727
|0.80
|1.2806
|1.2857
|1.2793
|5451
|2006.05.24 02:14
|sell
|2728
|1.60
|1.2810
|1.2861
|1.2797
|5452
|2006.05.24 02:28
|t/p
|2728
|1.60
|1.2797
|1.2861
|1.2797
|208.00
|73816.46
|5453
|2006.05.24 02:28
|close
|2727
|0.80
|1.2797
|1.2857
|1.2793
|72.00
|73888.46
|5454
|2006.05.24 02:28
|close
|2726
|0.40
|1.2797
|1.2849
|1.2785
|4.00
|73892.46
|5455
|2006.05.24 02:28
|close
|2725
|0.20
|1.2797
|1.2846
|1.2782
|-4.00
|73888.46
|5456
|2006.05.24 02:28
|close
|2724
|0.10
|1.2797
|1.2842
|1.2778
|-6.00
|73882.46
|5457
|2006.05.24 02:28
|sell
|2729
|0.10
|1.2794
|1.2845
|1.2781
|5458
|2006.05.24 02:30
|sell
|2730
|0.20
|1.2798
|1.2849
|1.2785
|5459
|2006.05.24 02:53
|t/p
|2730
|0.20
|1.2785
|1.2849
|1.2785
|26.00
|73908.46
|5460
|2006.05.24 02:53
|close
|2729
|0.10
|1.2784
|1.2845
|1.2781
|10.00
|73918.46
|5461
|2006.05.24 03:30
|sell
|2731
|0.10
|1.2793
|1.2844
|1.2780
|5462
|2006.05.24 03:30
|sell
|2732
|0.20
|1.2796
|1.2847
|1.2783
|5463
|2006.05.24 04:22
|sell
|2733
|0.40
|1.2800
|1.2851
|1.2787
|5464
|2006.05.24 04:36
|sell
|2734
|0.80
|1.2804
|1.2855
|1.2791
|5465
|2006.05.24 05:28
|t/p
|2734
|0.80
|1.2791
|1.2855
|1.2791
|104.00
|74022.46
|5466
|2006.05.24 05:28
|close
|2733
|0.40
|1.2790
|1.2851
|1.2787
|40.00
|74062.46
|5467
|2006.05.24 05:28
|close
|2732
|0.20
|1.2790
|1.2847
|1.2783
|12.00
|74074.46
|5468
|2006.05.24 05:28
|close
|2731
|0.10
|1.2790
|1.2844
|1.2780
|3.00
|74077.46
|5469
|2006.05.24 10:45
|buy
|2735
|0.10
|1.2856
|1.2805
|1.2869
|5470
|2006.05.24 10:54
|buy
|2736
|0.20
|1.2853
|1.2802
|1.2866
|5471
|2006.05.24 11:10
|buy
|2737
|0.40
|1.2849
|1.2798
|1.2862
|5472
|2006.05.24 11:12
|buy
|2738
|0.80
|1.2845
|1.2794
|1.2858
|5473
|2006.05.24 11:17
|buy
|2739
|1.60
|1.2841
|1.2790
|1.2854
|5474
|2006.05.24 11:38
|t/p
|2739
|1.60
|1.2854
|1.2790
|1.2854
|208.00
|74285.46
|5475
|2006.05.24 11:38
|close
|2738
|0.80
|1.2855
|1.2794
|1.2858
|80.00
|74365.46
|5476
|2006.05.24 11:38
|close
|2737
|0.40
|1.2855
|1.2798
|1.2862
|24.00
|74389.46
|5477
|2006.05.24 11:38
|close
|2736
|0.20
|1.2855
|1.2802
|1.2866
|4.00
|74393.46
|5478
|2006.05.24 11:38
|close
|2735
|0.10
|1.2855
|1.2805
|1.2869
|-1.00
|74392.46
|5479
|2006.05.24 13:15
|buy
|2740
|0.10
|1.2860
|1.2809
|1.2873
|5480
|2006.05.24 13:29
|buy
|2741
|0.20
|1.2855
|1.2804
|1.2868
|5481
|2006.05.24 13:35
|buy
|2742
|0.40
|1.2851
|1.2800
|1.2864
|5482
|2006.05.24 13:57
|buy
|2743
|0.80
|1.2847
|1.2796
|1.2860
|5483
|2006.05.24 14:30
|t/p
|2743
|0.80
|1.2860
|1.2796
|1.2860
|104.00
|74496.46
|5484
|2006.05.24 14:30
|close
|2742
|0.40
|1.2864
|1.2800
|1.2864
|52.00
|74548.46
|5485
|2006.05.24 14:30
|close
|2741
|0.20
|1.2864
|1.2804
|1.2868
|18.00
|74566.46
|5486
|2006.05.24 14:30
|close
|2740
|0.10
|1.2864
|1.2809
|1.2873
|4.00
|74570.46
|5487
|2006.05.24 15:15
|buy
|2744
|0.10
|1.2826
|1.2775
|1.2839
|5488
|2006.05.24 15:26
|t/p
|2744
|0.10
|1.2839
|1.2775
|1.2839
|13.00
|74583.46
|5489
|2006.05.24 15:26
|buy
|2745
|0.10
|1.2842
|1.2791
|1.2855
|5490
|2006.05.24 15:28
|buy
|2746
|0.20
|1.2839
|1.2788
|1.2852
|5491
|2006.05.24 16:00
|buy
|2747
|0.40
|1.2835
|1.2784
|1.2848
|5492
|2006.05.24 16:00
|buy
|2748
|0.80
|1.2830
|1.2779
|1.2843
|5493
|2006.05.24 16:01
|buy
|2749
|1.60
|1.2826
|1.2775
|1.2839
|5494
|2006.05.24 16:09
|s/l
|2745
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.2855
|-51.00
|74532.46
|5495
|2006.05.24 16:09
|s/l
|2746
|0.20
|1.2788
|1.2788
|1.2852
|-102.00
|74430.46
|5496
|2006.05.24 16:09
|close
|2749
|1.60
|1.2787
|1.2775
|1.2839
|-624.00
|73806.46
|5497
|2006.05.24 16:09
|close
|2748
|0.80
|1.2787
|1.2779
|1.2843
|-344.00
|73462.46
|5498
|2006.05.24 16:09
|close
|2747
|0.40
|1.2787
|1.2784
|1.2848
|-192.00
|73270.46
|5499
|2006.05.24 17:30
|sell
|2750
|0.10
|1.2741
|1.2792
|1.2728
|5500
|2006.05.24 17:33
|sell
|2751
|0.20
|1.2744
|1.2795
|1.2731
|5501
|2006.05.24 17:33
|sell
|2752
|0.40
|1.2747
|1.2798
|1.2734
|5502
|2006.05.24 17:38
|sell
|2753
|0.80
|1.2751
|1.2802
|1.2738
|5503
|2006.05.24 17:39
|sell
|2754
|1.60
|1.2756
|1.2807
|1.2743
|5504
|2006.05.24 18:01
|t/p
|2754
|1.60
|1.2743
|1.2807
|1.2743
|208.00
|73478.46
|5505
|2006.05.24 18:01
|close
|2753
|0.80
|1.2742
|1.2802
|1.2738
|72.00
|73550.46
|5506
|2006.05.24 18:01
|close
|2752
|0.40
|1.2742
|1.2798
|1.2734
|20.00
|73570.46
|5507
|2006.05.24 18:01
|close
|2751
|0.20
|1.2742
|1.2795
|1.2731
|4.00
|73574.46
|5508
|2006.05.24 18:01
|close
|2750
|0.10
|1.2742
|1.2792
|1.2728
|-1.00
|73573.46
|5509
|2006.05.24 18:01
|sell
|2755
|0.10
|1.2739
|1.2790
|1.2726
|5510
|2006.05.24 18:06
|sell
|2756
|0.20
|1.2743
|1.2794
|1.2730
|5511
|2006.05.24 18:09
|sell
|2757
|0.40
|1.2747
|1.2798
|1.2734
|5512
|2006.05.24 18:23
|sell
|2758
|0.80
|1.2751
|1.2802
|1.2738
|5513
|2006.05.24 18:24
|sell
|2759
|1.60
|1.2754
|1.2805
|1.2741
|5514
|2006.05.25 08:52
|s/l
|2755
|0.10
|1.2790
|1.2790
|1.2726
|-50.54
|73522.93
|5515
|2006.05.25 08:52
|close
|2759
|1.60
|1.2791
|1.2805
|1.2741
|-584.57
|72938.36
|5516
|2006.05.25 08:52
|close
|2758
|0.80
|1.2791
|1.2802
|1.2738
|-316.29
|72622.07
|5517
|2006.05.25 08:52
|close
|2757
|0.40
|1.2791
|1.2798
|1.2734
|-174.14
|72447.93
|5518
|2006.05.25 08:52
|close
|2756
|0.20
|1.2791
|1.2794
|1.2730
|-95.07
|72352.86
|5519
|2006.05.26 17:00
|sell
|2760
|0.10
|1.2718
|1.2769
|1.2705
|5520
|2006.05.26 17:00
|sell
|2761
|0.20
|1.2722
|1.2773
|1.2709
|5521
|2006.05.26 17:02
|sell
|2762
|0.40
|1.2726
|1.2777
|1.2713
|5522
|2006.05.26 17:13
|sell
|2763
|0.80
|1.2733
|1.2784
|1.2720
|5523
|2006.05.26 17:16
|sell
|2764
|1.60
|1.2737
|1.2788
|1.2724
|5524
|2006.05.26 18:53
|t/p
|2764
|1.60
|1.2724
|1.2788
|1.2724
|208.00
|72560.86
|5525
|2006.05.26 18:53
|close
|2763
|0.80
|1.2722
|1.2784
|1.2720
|88.00
|72648.86
|5526
|2006.05.26 18:53
|close
|2762
|0.40
|1.2722
|1.2777
|1.2713
|16.00
|72664.86
|5527
|2006.05.26 18:53
|close
|2761
|0.20
|1.2722
|1.2773
|1.2709
|0.00
|72664.86
|5528
|2006.05.26 18:53
|close
|2760
|0.10
|1.2722
|1.2769
|1.2705
|-4.00
|72660.86
|5529
|2006.05.26 18:53
|sell
|2765
|0.10
|1.2719
|1.2770
|1.2706
|5530
|2006.05.26 19:26
|sell
|2766
|0.20
|1.2724
|1.2775
|1.2711
|5531
|2006.05.26 19:36
|sell
|2767
|0.40
|1.2729
|1.2780
|1.2716
|5532
|2006.05.26 20:03
|sell
|2768
|0.80
|1.2733
|1.2784
|1.2720
|5533
|2006.05.26 20:05
|sell
|2769
|1.60
|1.2737
|1.2788
|1.2724
|5534
|2006.05.26 21:15
|t/p
|2769
|1.60
|1.2724
|1.2788
|1.2724
|208.00
|72868.86
|5535
|2006.05.26 21:15
|close
|2768
|0.80
|1.2723
|1.2784
|1.2720
|80.00
|72948.86
|5536
|2006.05.26 21:15
|close
|2767
|0.40
|1.2723
|1.2780
|1.2716
|24.00
|72972.86
|5537
|2006.05.26 21:15
|close
|2766
|0.20
|1.2723
|1.2775
|1.2711
|2.00
|72974.86
|5538
|2006.05.26 21:15
|close
|2765
|0.10
|1.2723
|1.2770
|1.2706
|-4.00
|72970.86
|5539
|2006.05.26 21:15
|sell
|2770
|0.10
|1.2720
|1.2771
|1.2707
|5540
|2006.05.26 21:17
|sell
|2771
|0.20
|1.2724
|1.2775
|1.2711
|5541
|2006.05.26 21:49
|sell
|2772
|0.40
|1.2728
|1.2779
|1.2715
|5542
|2006.05.26 22:27
|sell
|2773
|0.80
|1.2731
|1.2782
|1.2718
|5543
|2006.05.26 22:40
|sell
|2774
|1.60
|1.2735
|1.2786
|1.2722
|5544
|2006.05.29 00:11
|t/p
|2774
|1.60
|1.2722
|1.2786
|1.2722
|230.27
|73201.13
|5545
|2006.05.29 00:11
|close
|2773
|0.80
|1.2721
|1.2782
|1.2718
|91.14
|73292.26
|5546
|2006.05.29 00:11
|close
|2772
|0.40
|1.2721
|1.2779
|1.2715
|33.57
|73325.83
|5547
|2006.05.29 00:11
|close
|2771
|0.20
|1.2721
|1.2775
|1.2711
|8.78
|73334.62
|5548
|2006.05.29 00:11
|close
|2770
|0.10
|1.2721
|1.2771
|1.2707
|0.39
|73335.01
|5549
|2006.05.30 08:45
|buy
|2775
|0.10
|1.2834
|1.2783
|1.2847
|5550
|2006.05.30 09:02
|t/p
|2775
|0.10
|1.2847
|1.2783
|1.2847
|13.00
|73348.01
|5551
|2006.05.30 09:02
|buy
|2776
|0.10
|1.2854
|1.2803
|1.2867
|5552
|2006.05.30 09:13
|buy
|2777
|0.20
|1.2850
|1.2799
|1.2863
|5553
|2006.05.30 09:30
|buy
|2778
|0.40
|1.2847
|1.2796
|1.2860
|5554
|2006.05.30 09:31
|buy
|2779
|0.80
|1.2843
|1.2792
|1.2856
|5555
|2006.05.30 09:46
|t/p
|2779
|0.80
|1.2856
|1.2792
|1.2856
|104.00
|73452.01
|5556
|2006.05.30 09:46
|close
|2778
|0.40
|1.2858
|1.2796
|1.2860
|44.00
|73496.01
|5557
|2006.05.30 09:46
|close
|2777
|0.20
|1.2858
|1.2799
|1.2863
|16.00
|73512.01
|5558
|2006.05.30 09:46
|close
|2776
|0.10
|1.2858
|1.2803
|1.2867
|4.00
|73516.01
|5559
|2006.05.30 09:46
|buy
|2780
|0.10
|1.2861
|1.2810
|1.2874
|5560
|2006.05.30 09:49
|buy
|2781
|0.20
|1.2855
|1.2804
|1.2868
|5561
|2006.05.30 09:55
|buy
|2782
|0.40
|1.2852
|1.2801
|1.2865
|5562
|2006.05.30 10:10
|buy
|2783
|0.80
|1.2848
|1.2797
|1.2861
|5563
|2006.05.30 10:36
|buy
|2784
|1.60
|1.2845
|1.2794
|1.2858
|5564
|2006.05.30 11:49
|t/p
|2784
|1.60
|1.2858
|1.2794
|1.2858
|208.00
|73724.01
|5565
|2006.05.30 11:49
|close
|2783
|0.80
|1.2858
|1.2797
|1.2861
|80.00
|73804.01
|5566
|2006.05.30 11:49
|close
|2782
|0.40
|1.2858
|1.2801
|1.2865
|24.00
|73828.01
|5567
|2006.05.30 11:49
|close
|2781
|0.20
|1.2858
|1.2804
|1.2868
|6.00
|73834.01
|5568
|2006.05.30 11:49
|close
|2780
|0.10
|1.2858
|1.2810
|1.2874
|-3.00
|73831.01
|5569
|2006.05.30 11:49
|buy
|2785
|0.10
|1.2861
|1.2810
|1.2874
|5570
|2006.05.30 11:50
|t/p
|2785
|0.10
|1.2874
|1.2810
|1.2874
|13.00
|73844.01
|5571
|2006.05.30 11:50
|buy
|2786
|0.10
|1.2878
|1.2827
|1.2891
|5572
|2006.05.30 11:50
|buy
|2787
|0.20
|1.2871
|1.2820
|1.2884
|5573
|2006.05.30 13:04
|buy
|2788
|0.40
|1.2868
|1.2817
|1.2881
|5574
|2006.05.30 13:25
|buy
|2789
|0.80
|1.2863
|1.2812
|1.2876
|5575
|2006.05.30 13:36
|buy
|2790
|1.60
|1.2860
|1.2809
|1.2873
|5576
|2006.05.30 14:17
|s/l
|2786
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2891
|-51.00
|73793.01
|5577
|2006.05.30 14:17
|close
|2790
|1.60
|1.2827
|1.2809
|1.2873
|-528.00
|73265.01
|5578
|2006.05.30 14:17
|close
|2789
|0.80
|1.2827
|1.2812
|1.2876
|-288.00
|72977.01
|5579
|2006.05.30 14:17
|close
|2788
|0.40
|1.2827
|1.2817
|1.2881
|-164.00
|72813.01
|5580
|2006.05.30 14:17
|close
|2787
|0.20
|1.2827
|1.2820
|1.2884
|-88.00
|72725.01
|5581
|2006.06.02 15:15
|buy
|2791
|0.10
|1.2931
|1.2880
|1.2944
|5582
|2006.06.02 15:15
|buy
|2792
|0.20
|1.2926
|1.2875
|1.2939
|5583
|2006.06.02 15:22
|buy
|2793
|0.40
|1.2922
|1.2871
|1.2935
|5584
|2006.06.02 15:28
|buy
|2794
|0.80
|1.2917
|1.2866
|1.2930
|5585
|2006.06.02 15:40
|buy
|2795
|1.60
|1.2914
|1.2863
|1.2927
|5586
|2006.06.02 16:42
|t/p
|2795
|1.60
|1.2927
|1.2863
|1.2927
|208.00
|72933.01
|5587
|2006.06.02 16:42
|close
|2794
|0.80
|1.2927
|1.2866
|1.2930
|80.00
|73013.01
|5588
|2006.06.02 16:42
|close
|2793
|0.40
|1.2927
|1.2871
|1.2935
|20.00
|73033.01
|5589
|2006.06.02 16:42
|close
|2792
|0.20
|1.2927
|1.2875
|1.2939
|2.00
|73035.01
|5590
|2006.06.02 16:42
|close
|2791
|0.10
|1.2927
|1.2880
|1.2944
|-4.00
|73031.01
|5591
|2006.06.02 16:42
|buy
|2796
|0.10
|1.2930
|1.2879
|1.2943
|5592
|2006.06.02 16:42
|buy
|2797
|0.20
|1.2925
|1.2874
|1.2938
|5593
|2006.06.02 17:15
|buy
|2798
|0.40
|1.2921
|1.2870
|1.2934
|5594
|2006.06.02 17:29
|buy
|2799
|0.80
|1.2918
|1.2867
|1.2931
|5595
|2006.06.02 17:58
|buy
|2800
|1.60
|1.2912
|1.2861
|1.2925
|5596
|2006.06.02 18:21
|t/p
|2800
|1.60
|1.2925
|1.2861
|1.2925
|208.00
|73239.01
|5597
|2006.06.02 18:21
|close
|2799
|0.80
|1.2925
|1.2867
|1.2931
|56.00
|73295.01
|5598
|2006.06.02 18:21
|close
|2798
|0.40
|1.2925
|1.2870
|1.2934
|16.00
|73311.01
|5599
|2006.06.02 18:21
|close
|2797
|0.20
|1.2925
|1.2874
|1.2938
|0.00
|73311.01
|5600
|2006.06.02 18:21
|close
|2796
|0.10
|1.2925
|1.2879
|1.2943
|-5.00
|73306.01
|5601
|2006.06.02 18:21
|buy
|2801
|0.10
|1.2928
|1.2877
|1.2941
|5602
|2006.06.02 18:21
|buy
|2802
|0.20
|1.2924
|1.2873
|1.2937
|5603
|2006.06.02 19:02
|t/p
|2802
|0.20
|1.2937
|1.2873
|1.2937
|26.00
|73332.01
|5604
|2006.06.02 19:02
|close
|2801
|0.10
|1.2937
|1.2877
|1.2941
|9.00
|73341.01
|5605
|2006.06.02 19:02
|buy
|2803
|0.10
|1.2940
|1.2889
|1.2953
|5606
|2006.06.02 19:05
|buy
|2804
|0.20
|1.2936
|1.2885
|1.2949
|5607
|2006.06.02 19:06
|buy
|2805
|0.40
|1.2932
|1.2881
|1.2945
|5608
|2006.06.02 19:12
|buy
|2806
|0.80
|1.2928
|1.2877
|1.2941
|5609
|2006.06.02 19:31
|buy
|2807
|1.60
|1.2925
|1.2874
|1.2938
|5610
|2006.06.05 02:49
|t/p
|2807
|1.60
|1.2938
|1.2874
|1.2938
|155.34
|73496.35
|5611
|2006.06.05 02:49
|close
|2806
|0.80
|1.2938
|1.2877
|1.2941
|53.67
|73550.02
|5612
|2006.06.05 02:49
|close
|2805
|0.40
|1.2938
|1.2881
|1.2945
|10.84
|73560.86
|5613
|2006.06.05 02:49
|close
|2804
|0.20
|1.2938
|1.2885
|1.2949
|-2.58
|73558.28
|5614
|2006.06.05 02:49
|close
|2803
|0.10
|1.2938
|1.2889
|1.2953
|-5.29
|73552.99
|5615
|2006.06.06 03:45
|sell
|2808
|0.10
|1.2895
|1.2946
|1.2882
|5616
|2006.06.06 04:19
|sell
|2809
|0.20
|1.2898
|1.2949
|1.2885
|5617
|2006.06.06 04:20
|sell
|2810
|0.40
|1.2904
|1.2955
|1.2891
|5618
|2006.06.06 05:04
|t/p
|2810
|0.40
|1.2891
|1.2955
|1.2891
|52.00
|73604.99
|5619
|2006.06.06 05:04
|close
|2809
|0.20
|1.2891
|1.2949
|1.2885
|14.00
|73618.99
|5620
|2006.06.06 05:04
|close
|2808
|0.10
|1.2891
|1.2946
|1.2882
|4.00
|73622.99
|5621
|2006.06.06 16:00
|sell
|2811
|0.10
|1.2839
|1.2890
|1.2826
|5622
|2006.06.06 16:42
|t/p
|2811
|0.10
|1.2826
|1.2890
|1.2826
|13.00
|73635.99
|5623
|2006.06.06 16:42
|sell
|2812
|0.10
|1.2820
|1.2871
|1.2807
|5624
|2006.06.06 16:42
|sell
|2813
|0.20
|1.2827
|1.2878
|1.2814
|5625
|2006.06.06 16:42
|sell
|2814
|0.40
|1.2831
|1.2882
|1.2818
|5626
|2006.06.06 16:42
|t/p
|2814
|0.40
|1.2818
|1.2882
|1.2818
|52.00
|73687.99
|5627
|2006.06.06 16:42
|close
|2813
|0.20
|1.2816
|1.2878
|1.2814
|22.00
|73709.99
|5628
|2006.06.06 16:42
|close
|2812
|0.10
|1.2816
|1.2871
|1.2807
|4.00
|73713.99
|5629
|2006.06.06 16:42
|sell
|2815
|0.10
|1.2813
|1.2864
|1.2800
|5630
|2006.06.06 16:42
|sell
|2816
|0.20
|1.2818
|1.2869
|1.2805
|5631
|2006.06.06 16:42
|sell
|2817
|0.40
|1.2822
|1.2873
|1.2809
|5632
|2006.06.06 17:32
|sell
|2818
|0.80
|1.2825
|1.2876
|1.2812
|5633
|2006.06.06 17:33
|sell
|2819
|1.60
|1.2829
|1.2880
|1.2816
|5634
|2006.06.06 23:10
|t/p
|2819
|1.60
|1.2816
|1.2880
|1.2816
|208.00
|73921.99
|5635
|2006.06.06 23:10
|close
|2818
|0.80
|1.2814
|1.2876
|1.2812
|88.00
|74009.99
|5636
|2006.06.06 23:10
|close
|2817
|0.40
|1.2814
|1.2873
|1.2809
|32.00
|74041.99
|5637
|2006.06.06 23:10
|close
|2816
|0.20
|1.2814
|1.2869
|1.2805
|8.00
|74049.99
|5638
|2006.06.06 23:10
|close
|2815
|0.10
|1.2814
|1.2864
|1.2800
|-1.00
|74048.99
|5639
|2006.06.08 15:15
|sell
|2820
|0.10
|1.2672
|1.2723
|1.2659
|5640
|2006.06.08 15:16
|sell
|2821
|0.20
|1.2675
|1.2726
|1.2662
|5641
|2006.06.08 15:18
|sell
|2822
|0.40
|1.2680
|1.2731
|1.2667
|5642
|2006.06.08 15:26
|t/p
|2822
|0.40
|1.2667
|1.2731
|1.2667
|52.00
|74100.99
|5643
|2006.06.08 15:26
|close
|2821
|0.20
|1.2667
|1.2726
|1.2662
|16.00
|74116.99
|5644
|2006.06.08 15:26
|close
|2820
|0.10
|1.2667
|1.2723
|1.2659
|5.00
|74121.99
|5645
|2006.06.08 15:26
|sell
|2823
|0.10
|1.2664
|1.2715
|1.2651
|5646
|2006.06.08 15:26
|sell
|2824
|0.20
|1.2668
|1.2719
|1.2655
|5647
|2006.06.08 15:32
|t/p
|2824
|0.20
|1.2655
|1.2719
|1.2655
|26.00
|74147.99
|5648
|2006.06.08 15:32
|close
|2823
|0.10
|1.2654
|1.2715
|1.2651
|10.00
|74157.99
|5649
|2006.06.08 15:32
|sell
|2825
|0.10
|1.2651
|1.2702
|1.2638
|5650
|2006.06.08 15:32
|sell
|2826
|0.20
|1.2654
|1.2705
|1.2641
|5651
|2006.06.08 15:33
|sell
|2827
|0.40
|1.2658
|1.2709
|1.2645
|5652
|2006.06.08 15:33
|t/p
|2827
|0.40
|1.2645
|1.2709
|1.2645
|52.00
|74209.99
|5653
|2006.06.08 15:33
|close
|2826
|0.20
|1.2644
|1.2705
|1.2641
|20.00
|74229.99
|5654
|2006.06.08 15:33
|close
|2825
|0.10
|1.2644
|1.2702
|1.2638
|7.00
|74236.99
|5655
|2006.06.08 15:33
|sell
|2828
|0.10
|1.2641
|1.2692
|1.2628
|5656
|2006.06.08 15:33
|sell
|2829
|0.20
|1.2647
|1.2698
|1.2634
|5657
|2006.06.08 15:33
|sell
|2830
|0.40
|1.2651
|1.2702
|1.2638
|5658
|2006.06.08 15:38
|t/p
|2830
|0.40
|1.2638
|1.2702
|1.2638
|52.00
|74288.99
|5659
|2006.06.08 15:38
|close
|2829
|0.20
|1.2634
|1.2698
|1.2634
|26.00
|74314.99
|5660
|2006.06.08 15:38
|close
|2828
|0.10
|1.2634
|1.2692
|1.2628
|7.00
|74321.99
|5661
|2006.06.08 15:38
|sell
|2831
|0.10
|1.2631
|1.2682
|1.2618
|5662
|2006.06.08 15:38
|sell
|2832
|0.20
|1.2635
|1.2686
|1.2622
|5663
|2006.06.08 15:39
|sell
|2833
|0.40
|1.2638
|1.2689
|1.2625
|5664
|2006.06.08 15:44
|sell
|2834
|0.80
|1.2642
|1.2693
|1.2629
|5665
|2006.06.08 15:56
|sell
|2835
|1.60
|1.2646
|1.2697
|1.2633
|5666
|2006.06.08 17:23
|t/p
|2835
|1.60
|1.2633
|1.2697
|1.2633
|208.00
|74529.99
|5667
|2006.06.08 17:23
|close
|2834
|0.80
|1.2633
|1.2693
|1.2629
|72.00
|74601.99
|5668
|2006.06.08 17:23
|close
|2833
|0.40
|1.2633
|1.2689
|1.2625
|20.00
|74621.99
|5669
|2006.06.08 17:23
|close
|2832
|0.20
|1.2633
|1.2686
|1.2622
|4.00
|74625.99
|5670
|2006.06.08 17:23
|close
|2831
|0.10
|1.2633
|1.2682
|1.2618
|-2.00
|74623.99
|5671
|2006.06.08 17:23
|sell
|2836
|0.10
|1.2630
|1.2681
|1.2617
|5672
|2006.06.08 17:26
|sell
|2837
|0.20
|1.2635
|1.2686
|1.2622
|5673
|2006.06.08 17:31
|sell
|2838
|0.40
|1.2638
|1.2689
|1.2625
|5674
|2006.06.08 17:37
|sell
|2839
|0.80
|1.2642
|1.2693
|1.2629
|5675
|2006.06.08 17:39
|sell
|2840
|1.60
|1.2646
|1.2697
|1.2633
|5676
|2006.06.09 08:17
|t/p
|2840
|1.60
|1.2633
|1.2697
|1.2633
|215.42
|74839.41
|5677
|2006.06.09 08:17
|close
|2839
|0.80
|1.2633
|1.2693
|1.2629
|75.71
|74915.12
|5678
|2006.06.09 08:17
|close
|2838
|0.40
|1.2633
|1.2689
|1.2625
|21.86
|74936.98
|5679
|2006.06.09 08:17
|close
|2837
|0.20
|1.2633
|1.2686
|1.2622
|4.93
|74941.91
|5680
|2006.06.09 08:17
|close
|2836
|0.10
|1.2633
|1.2681
|1.2617
|-2.54
|74939.37
|5681
|2006.06.22 13:30
|sell
|2841
|0.10
|1.2591
|1.2642
|1.2578
|5682
|2006.06.22 13:37
|sell
|2842
|0.20
|1.2594
|1.2645
|1.2581
|5683
|2006.06.22 14:05
|t/p
|2842
|0.20
|1.2581
|1.2645
|1.2581
|26.00
|74965.37
|5684
|2006.06.22 14:05
|close
|2841
|0.10
|1.2581
|1.2642
|1.2578
|10.00
|74975.37
|5685
|2006.06.22 14:05
|sell
|2843
|0.10
|1.2578
|1.2629
|1.2565
|5686
|2006.06.22 14:05
|sell
|2844
|0.20
|1.2581
|1.2632
|1.2568
|5687
|2006.06.22 14:16
|sell
|2845
|0.40
|1.2586
|1.2637
|1.2573
|5688
|2006.06.22 14:35
|sell
|2846
|0.80
|1.2589
|1.2640
|1.2576
|5689
|2006.06.22 14:36
|sell
|2847
|1.60
|1.2592
|1.2643
|1.2579
|5690
|2006.06.22 15:19
|t/p
|2847
|1.60
|1.2579
|1.2643
|1.2579
|208.00
|75183.37
|5691
|2006.06.22 15:19
|close
|2846
|0.80
|1.2579
|1.2640
|1.2576
|80.00
|75263.37
|5692
|2006.06.22 15:19
|close
|2845
|0.40
|1.2579
|1.2637
|1.2573
|28.00
|75291.37
|5693
|2006.06.22 15:19
|close
|2844
|0.20
|1.2579
|1.2632
|1.2568
|4.00
|75295.37
|5694
|2006.06.22 15:19
|close
|2843
|0.10
|1.2579
|1.2629
|1.2565
|-1.00
|75294.37
|5695
|2006.06.22 15:19
|sell
|2848
|0.10
|1.2576
|1.2627
|1.2563
|5696
|2006.06.22 16:13
|t/p
|2848
|0.10
|1.2563
|1.2627
|1.2563
|13.00
|75307.37
|5697
|2006.06.22 16:13
|sell
|2849
|0.10
|1.2559
|1.2610
|1.2546
|5698
|2006.06.22 16:29
|sell
|2850
|0.20
|1.2563
|1.2614
|1.2550
|5699
|2006.06.22 16:40
|sell
|2851
|0.40
|1.2566
|1.2617
|1.2553
|5700
|2006.06.22 16:42
|sell
|2852
|0.80
|1.2570
|1.2621
|1.2557
|5701
|2006.06.22 16:44
|sell
|2853
|1.60
|1.2573
|1.2624
|1.2560
|5702
|2006.06.23 10:12
|t/p
|2853
|1.60
|1.2560
|1.2624
|1.2560
|215.42
|75522.79
|5703
|2006.06.23 10:12
|close
|2852
|0.80
|1.2560
|1.2621
|1.2557
|83.71
|75606.51
|5704
|2006.06.23 10:12
|close
|2851
|0.40
|1.2560
|1.2617
|1.2553
|25.86
|75632.36
|5705
|2006.06.23 10:12
|close
|2850
|0.20
|1.2560
|1.2614
|1.2550
|6.93
|75639.29
|5706
|2006.06.23 10:12
|close
|2849
|0.10
|1.2560
|1.2610
|1.2546
|-0.54
|75638.75
|5707
|2006.06.23 14:45
|sell
|2854
|0.10
|1.2492
|1.2543
|1.2479
|5708
|2006.06.23 14:59
|sell
|2855
|0.20
|1.2495
|1.2546
|1.2482
|5709
|2006.06.23 15:00
|sell
|2856
|0.40
|1.2499
|1.2550
|1.2486
|5710
|2006.06.23 15:00
|sell
|2857
|0.80
|1.2503
|1.2554
|1.2490
|5711
|2006.06.23 15:01
|sell
|2858
|1.60
|1.2508
|1.2559
|1.2495
|5712
|2006.06.26 09:05
|s/l
|2854
|0.10
|1.2543
|1.2543
|1.2479
|-49.61
|75589.15
|5713
|2006.06.26 09:05
|close
|2858
|1.60
|1.2543
|1.2559
|1.2495
|-537.73
|75051.42
|5714
|2006.06.26 09:05
|close
|2857
|0.80
|1.2543
|1.2554
|1.2490
|-308.86
|74742.55
|5715
|2006.06.26 09:05
|close
|2856
|0.40
|1.2543
|1.2550
|1.2486
|-170.43
|74572.12
|5716
|2006.06.26 09:05
|close
|2855
|0.20
|1.2543
|1.2546
|1.2482
|-93.22
|74478.91
|5717
|2006.06.29 21:15
|buy
|2859
|0.10
|1.2650
|1.2599
|1.2663
|5718
|2006.06.29 21:16
|buy
|2860
|0.20
|1.2647
|1.2596
|1.2660
|5719
|2006.06.29 21:46
|buy
|2861
|0.40
|1.2643
|1.2592
|1.2656
|5720
|2006.06.29 22:42
|t/p
|2861
|0.40
|1.2656
|1.2592
|1.2656
|52.00
|74530.91
|5721
|2006.06.29 22:42
|close
|2860
|0.20
|1.2657
|1.2596
|1.2660
|20.00
|74550.91
|5722
|2006.06.29 22:42
|close
|2859
|0.10
|1.2657
|1.2599
|1.2663
|7.00
|74557.91
|5723
|2006.06.29 22:42
|buy
|2862
|0.10
|1.2660
|1.2609
|1.2673
|5724
|2006.06.30 02:49
|t/p
|2862
|0.10
|1.2673
|1.2609
|1.2673
|11.90
|74569.81
|5725
|2006.06.30 02:49
|buy
|2863
|0.10
|1.2676
|1.2625
|1.2689
|5726
|2006.06.30 02:49
|buy
|2864
|0.20
|1.2673
|1.2622
|1.2686
|5727
|2006.06.30 03:08
|t/p
|2864
|0.20
|1.2686
|1.2622
|1.2686
|26.00
|74595.81
|5728
|2006.06.30 03:08
|close
|2863
|0.10
|1.2686
|1.2625
|1.2689
|10.00
|74605.81
|5729
|2006.06.30 03:08
|buy
|2865
|0.10
|1.2689
|1.2638
|1.2702
|5730
|2006.06.30 03:14
|buy
|2866
|0.20
|1.2685
|1.2634
|1.2698
|5731
|2006.06.30 03:19
|buy
|2867
|0.40
|1.2682
|1.2631
|1.2695
|5732
|2006.06.30 03:28
|t/p
|2867
|0.40
|1.2695
|1.2631
|1.2695
|52.00
|74657.81
|5733
|2006.06.30 03:28
|close
|2866
|0.20
|1.2695
|1.2634
|1.2698
|20.00
|74677.81
|5734
|2006.06.30 03:28
|close
|2865
|0.10
|1.2695
|1.2638
|1.2702
|6.00
|74683.81
|5735
|2006.06.30 03:28
|buy
|2868
|0.10
|1.2698
|1.2647
|1.2711
|5736
|2006.06.30 03:28
|buy
|2869
|0.20
|1.2695
|1.2644
|1.2708
|5737
|2006.06.30 03:35
|t/p
|2869
|0.20
|1.2708
|1.2644
|1.2708
|26.00
|74709.81
|5738
|2006.06.30 03:35
|close
|2868
|0.10
|1.2708
|1.2647
|1.2711
|10.00
|74719.81
|5739
|2006.06.30 03:35
|buy
|2870
|0.10
|1.2711
|1.2660
|1.2724
|5740
|2006.06.30 04:15
|buy
|2871
|0.20
|1.2707
|1.2656
|1.2720
|5741
|2006.06.30 04:51
|buy
|2872
|0.40
|1.2704
|1.2653
|1.2717
|5742
|2006.06.30 04:59
|buy
|2873
|0.80
|1.2700
|1.2649
|1.2713
|5743
|2006.06.30 05:46
|t/p
|2873
|0.80
|1.2713
|1.2649
|1.2713
|104.00
|74823.81
|5744
|2006.06.30 05:46
|close
|2872
|0.40
|1.2713
|1.2653
|1.2717
|36.00
|74859.81
|5745
|2006.06.30 05:46
|close
|2871
|0.20
|1.2713
|1.2656
|1.2720
|12.00
|74871.81
|5746
|2006.06.30 05:46
|close
|2870
|0.10
|1.2713
|1.2660
|1.2724
|2.00
|74873.81
|5747
|2006.06.30 17:45
|buy
|2874
|0.10
|1.2779
|1.2728
|1.2792
|5748
|2006.06.30 22:00
|t/p
|2874
|0.10
|1.2792
|1.2728
|1.2792
|13.00
|74886.81
|5749
|2006.06.30 22:00
|buy
|2875
|0.10
|1.2796
|1.2745
|1.2809
|5750
|2006.06.30 22:20
|buy
|2876
|0.20
|1.2792
|1.2741
|1.2805
|5751
|2006.07.03 00:00
|buy
|2877
|0.40
|1.2789
|1.2738
|1.2802
|5752
|2006.07.03 00:47
|buy
|2878
|0.80
|1.2785
|1.2734
|1.2798
|5753
|2006.07.03 02:21
|buy
|2879
|1.60
|1.2781
|1.2730
|1.2794
|5754
|2006.07.03 08:42
|t/p
|2879
|1.60
|1.2794
|1.2730
|1.2794
|208.00
|75094.81
|5755
|2006.07.03 08:42
|close
|2878
|0.80
|1.2794
|1.2734
|1.2798
|72.00
|75166.81
|5756
|2006.07.03 08:42
|close
|2877
|0.40
|1.2794
|1.2738
|1.2802
|20.00
|75186.81
|5757
|2006.07.03 08:42
|close
|2876
|0.20
|1.2794
|1.2741
|1.2805
|-2.58
|75184.23
|5758
|2006.07.03 08:42
|close
|2875
|0.10
|1.2794
|1.2745
|1.2809
|-5.29
|75178.94
|5759
|2006.07.05 15:15
|sell
|2880
|0.10
|1.2747
|1.2798
|1.2734
|5760
|2006.07.05 15:22
|t/p
|2880
|0.10
|1.2734
|1.2798
|1.2734
|13.00
|75191.94
|5761
|2006.07.05 15:22
|sell
|2881
|0.10
|1.2731
|1.2782
|1.2718
|5762
|2006.07.05 15:24
|sell
|2882
|0.20
|1.2735
|1.2786
|1.2722
|5763
|2006.07.05 15:32
|sell
|2883
|0.40
|1.2738
|1.2789
|1.2725
|5764
|2006.07.05 15:35
|sell
|2884
|0.80
|1.2742
|1.2793
|1.2729
|5765
|2006.07.05 15:48
|t/p
|2884
|0.80
|1.2729
|1.2793
|1.2729
|104.00
|75295.94
|5766
|2006.07.05 15:48
|close
|2883
|0.40
|1.2727
|1.2789
|1.2725
|44.00
|75339.94
|5767
|2006.07.05 15:48
|close
|2882
|0.20
|1.2727
|1.2786
|1.2722
|16.00
|75355.94
|5768
|2006.07.05 15:48
|close
|2881
|0.10
|1.2727
|1.2782
|1.2718
|4.00
|75359.94
|5769
|2006.07.05 15:48
|sell
|2885
|0.10
|1.2724
|1.2775
|1.2711
|5770
|2006.07.05 15:59
|sell
|2886
|0.20
|1.2729
|1.2780
|1.2716
|5771
|2006.07.05 16:15
|t/p
|2886
|0.20
|1.2716
|1.2780
|1.2716
|26.00
|75385.94
|5772
|2006.07.05 16:15
|close
|2885
|0.10
|1.2716
|1.2775
|1.2711
|8.00
|75393.94
|5773
|2006.07.07 15:15
|buy
|2887
|0.10
|1.2827
|1.2776
|1.2840
|5774
|2006.07.07 15:17
|buy
|2888
|0.20
|1.2824
|1.2773
|1.2837
|5775
|2006.07.07 15:44
|buy
|2889
|0.40
|1.2819
|1.2768
|1.2832
|5776
|2006.07.07 17:35
|buy
|2890
|0.80
|1.2815
|1.2764
|1.2828
|5777
|2006.07.07 17:47
|buy
|2891
|1.60
|1.2811
|1.2760
|1.2824
|5778
|2006.07.07 18:29
|t/p
|2891
|1.60
|1.2824
|1.2760
|1.2824
|208.00
|75601.94
|5779
|2006.07.07 18:29
|close
|2890
|0.80
|1.2824
|1.2764
|1.2828
|72.00
|75673.94
|5780
|2006.07.07 18:29
|close
|2889
|0.40
|1.2824
|1.2768
|1.2832
|20.00
|75693.94
|5781
|2006.07.07 18:29
|close
|2888
|0.20
|1.2824
|1.2773
|1.2837
|0.00
|75693.94
|5782
|2006.07.07 18:29
|close
|2887
|0.10
|1.2824
|1.2776
|1.2840
|-3.00
|75690.94
|5783
|2006.07.10 17:00
|sell
|2892
|0.10
|1.2738
|1.2789
|1.2725
|5784
|2006.07.10 17:07
|sell
|2893
|0.20
|1.2742
|1.2793
|1.2729
|5785
|2006.07.10 17:27
|sell
|2894
|0.40
|1.2745
|1.2796
|1.2732
|5786
|2006.07.10 17:55
|sell
|2895
|0.80
|1.2750
|1.2801
|1.2737
|5787
|2006.07.10 18:02
|sell
|2896
|1.60
|1.2753
|1.2804
|1.2740
|5788
|2006.07.10 18:16
|t/p
|2896
|1.60
|1.2740
|1.2804
|1.2740
|208.00
|75898.94
|5789
|2006.07.10 18:16
|close
|2895
|0.80
|1.2740
|1.2801
|1.2737
|80.00
|75978.94
|5790
|2006.07.10 18:16
|close
|2894
|0.40
|1.2740
|1.2796
|1.2732
|20.00
|75998.94
|5791
|2006.07.10 18:16
|close
|2893
|0.20
|1.2740
|1.2793
|1.2729
|4.00
|76002.94
|5792
|2006.07.10 18:16
|close
|2892
|0.10
|1.2740
|1.2789
|1.2725
|-2.00
|76000.94
|5793
|2006.07.12 16:30
|sell
|2897
|0.10
|1.2689
|1.2740
|1.2676
|5794
|2006.07.12 16:31
|sell
|2898
|0.20
|1.2693
|1.2744
|1.2680
|5795
|2006.07.12 16:33
|sell
|2899
|0.40
|1.2696
|1.2747
|1.2683
|5796
|2006.07.12 17:37
|sell
|2900
|0.80
|1.2700
|1.2751
|1.2687
|5797
|2006.07.12 17:59
|sell
|2901
|1.60
|1.2703
|1.2754
|1.2690
|5798
|2006.07.12 19:25
|t/p
|2901
|1.60
|1.2690
|1.2754
|1.2690
|208.00
|76208.94
|5799
|2006.07.12 19:25
|close
|2900
|0.80
|1.2690
|1.2751
|1.2687
|80.00
|76288.94
|5800
|2006.07.12 19:25
|close
|2899
|0.40
|1.2690
|1.2747
|1.2683
|24.00
|76312.94
|5801
|2006.07.12 19:25
|close
|2898
|0.20
|1.2690
|1.2744
|1.2680
|6.00
|76318.94
|5802
|2006.07.12 19:25
|close
|2897
|0.10
|1.2690
|1.2740
|1.2676
|-1.00
|76317.94
|5803
|2006.07.17 11:30
|sell
|2902
|0.10
|1.2539
|1.2590
|1.2526
|5804
|2006.07.17 12:15
|sell
|2903
|0.20
|1.2544
|1.2595
|1.2531
|5805
|2006.07.17 12:19
|sell
|2904
|0.40
|1.2548
|1.2599
|1.2535
|5806
|2006.07.17 12:30
|t/p
|2904
|0.40
|1.2535
|1.2599
|1.2535
|52.00
|76369.94
|5807
|2006.07.17 12:30
|close
|2903
|0.20
|1.2534
|1.2595
|1.2531
|20.00
|76389.94
|5808
|2006.07.17 12:30
|close
|2902
|0.10
|1.2534
|1.2590
|1.2526
|5.00
|76394.94
|5809
|2006.07.17 12:30
|sell
|2905
|0.10
|1.2531
|1.2582
|1.2518
|5810
|2006.07.17 12:34
|sell
|2906
|0.20
|1.2535
|1.2586
|1.2522
|5811
|2006.07.17 12:35
|sell
|2907
|0.40
|1.2538
|1.2589
|1.2525
|5812
|2006.07.17 12:39
|sell
|2908
|0.80
|1.2542
|1.2593
|1.2529
|5813
|2006.07.17 14:09
|sell
|2909
|1.60
|1.2545
|1.2596
|1.2532
|5814
|2006.07.17 14:31
|t/p
|2909
|1.60
|1.2532
|1.2596
|1.2532
|208.00
|76602.94
|5815
|2006.07.17 14:31
|close
|2908
|0.80
|1.2530
|1.2593
|1.2529
|96.00
|76698.94
|5816
|2006.07.17 14:31
|close
|2907
|0.40
|1.2530
|1.2589
|1.2525
|32.00
|76730.94
|5817
|2006.07.17 14:31
|close
|2906
|0.20
|1.2530
|1.2586
|1.2522
|10.00
|76740.94
|5818
|2006.07.17 14:31
|close
|2905
|0.10
|1.2530
|1.2582
|1.2518
|1.00
|76741.94
|5819
|2006.07.17 14:31
|sell
|2910
|0.10
|1.2527
|1.2578
|1.2514
|5820
|2006.07.17 14:31
|sell
|2911
|0.20
|1.2530
|1.2581
|1.2517
|5821
|2006.07.17 15:17
|t/p
|2911
|0.20
|1.2517
|1.2581
|1.2517
|26.00
|76767.94
|5822
|2006.07.17 15:17
|close
|2910
|0.10
|1.2517
|1.2578
|1.2514
|10.00
|76777.94
|5823
|2006.07.17 15:17
|sell
|2912
|0.10
|1.2514
|1.2565
|1.2501
|5824
|2006.07.17 15:17
|sell
|2913
|0.20
|1.2517
|1.2568
|1.2504
|5825
|2006.07.17 15:17
|sell
|2914
|0.40
|1.2521
|1.2572
|1.2508
|5826
|2006.07.17 15:18
|sell
|2915
|0.80
|1.2524
|1.2575
|1.2511
|5827
|2006.07.17 15:20
|sell
|2916
|1.60
|1.2529
|1.2580
|1.2516
|5828
|2006.07.17 16:56
|t/p
|2916
|1.60
|1.2516
|1.2580
|1.2516
|208.00
|76985.94
|5829
|2006.07.17 16:56
|close
|2915
|0.80
|1.2516
|1.2575
|1.2511
|64.00
|77049.94
|5830
|2006.07.17 16:56
|close
|2914
|0.40
|1.2516
|1.2572
|1.2508
|20.00
|77069.94
|5831
|2006.07.17 16:56
|close
|2913
|0.20
|1.2516
|1.2568
|1.2504
|2.00
|77071.94
|5832
|2006.07.17 16:56
|close
|2912
|0.10
|1.2516
|1.2565
|1.2501
|-2.00
|77069.94
|5833
|2006.07.17 16:56
|sell
|2917
|0.10
|1.2513
|1.2564
|1.2500
|5834
|2006.07.17 16:56
|sell
|2918
|0.20
|1.2516
|1.2567
|1.2503
|5835
|2006.07.17 17:00
|sell
|2919
|0.40
|1.2521
|1.2572
|1.2508
|5836
|2006.07.17 17:01
|sell
|2920
|0.80
|1.2527
|1.2578
|1.2514
|5837
|2006.07.17 17:03
|sell
|2921
|1.60
|1.2530
|1.2581
|1.2517
|5838
|2006.07.17 22:33
|t/p
|2921
|1.60
|1.2517
|1.2581
|1.2517
|208.00
|77277.94
|5839
|2006.07.17 22:33
|close
|2920
|0.80
|1.2517
|1.2578
|1.2514
|80.00
|77357.94
|5840
|2006.07.17 22:33
|close
|2919
|0.40
|1.2517
|1.2572
|1.2508
|16.00
|77373.94
|5841
|2006.07.17 22:33
|close
|2918
|0.20
|1.2517
|1.2567
|1.2503
|-2.00
|77371.94
|5842
|2006.07.17 22:33
|close
|2917
|0.10
|1.2517
|1.2564
|1.2500
|-4.00
|77367.94
|5843
|2006.07.19 17:15
|buy
|2922
|0.10
|1.2557
|1.2506
|1.2570
|5844
|2006.07.19 18:39
|t/p
|2922
|0.10
|1.2570
|1.2506
|1.2570
|13.00
|77380.94
|5845
|2006.07.19 19:30
|buy
|2923
|0.10
|1.2602
|1.2551
|1.2615
|5846
|2006.07.19 19:32
|buy
|2924
|0.20
|1.2598
|1.2547
|1.2611
|5847
|2006.07.19 19:35
|buy
|2925
|0.40
|1.2595
|1.2544
|1.2608
|5848
|2006.07.19 20:02
|t/p
|2925
|0.40
|1.2608
|1.2544
|1.2608
|52.00
|77432.94
|5849
|2006.07.19 20:02
|close
|2924
|0.20
|1.2608
|1.2547
|1.2611
|20.00
|77452.94
|5850
|2006.07.19 20:02
|close
|2923
|0.10
|1.2608
|1.2551
|1.2615
|6.00
|77458.94
|5851
|2006.07.19 20:02
|buy
|2926
|0.10
|1.2611
|1.2560
|1.2624
|5852
|2006.07.19 20:05
|buy
|2927
|0.20
|1.2608
|1.2557
|1.2621
|5853
|2006.07.19 20:08
|buy
|2928
|0.40
|1.2603
|1.2552
|1.2616
|5854
|2006.07.19 20:09
|buy
|2929
|0.80
|1.2600
|1.2549
|1.2613
|5855
|2006.07.19 20:17
|buy
|2930
|1.60
|1.2596
|1.2545
|1.2609
|5856
|2006.07.20 03:04
|t/p
|2930
|1.60
|1.2609
|1.2545
|1.2609
|190.45
|77649.38
|5857
|2006.07.20 03:04
|close
|2929
|0.80
|1.2609
|1.2549
|1.2613
|63.22
|77712.61
|5858
|2006.07.20 03:04
|close
|2928
|0.40
|1.2609
|1.2552
|1.2616
|19.61
|77732.22
|5859
|2006.07.20 03:04
|close
|2927
|0.20
|1.2609
|1.2557
|1.2621
|-0.19
|77732.03
|5860
|2006.07.20 03:04
|close
|2926
|0.10
|1.2609
|1.2560
|1.2624
|-3.10
|77728.93
|5861
|2006.07.25 18:45
|sell
|2931
|0.10
|1.2572
|1.2623
|1.2559
|5862
|2006.07.25 18:57
|sell
|2932
|0.20
|1.2575
|1.2626
|1.2562
|5863
|2006.07.25 20:52
|sell
|2933
|0.40
|1.2579
|1.2630
|1.2566
|5864
|2006.07.25 20:59
|sell
|2934
|0.80
|1.2582
|1.2633
|1.2569
|5865
|2006.07.26 01:46
|sell
|2935
|1.60
|1.2586
|1.2637
|1.2573
|5866
|2006.07.26 03:09
|t/p
|2935
|1.60
|1.2573
|1.2637
|1.2573
|208.00
|77936.93
|5867
|2006.07.26 03:09
|close
|2934
|0.80
|1.2572
|1.2633
|1.2569
|83.71
|78020.64
|5868
|2006.07.26 03:09
|close
|2933
|0.40
|1.2572
|1.2630
|1.2566
|29.86
|78050.50
|5869
|2006.07.26 03:09
|close
|2932
|0.20
|1.2572
|1.2626
|1.2562
|6.93
|78057.43
|5870
|2006.07.26 03:09
|close
|2931
|0.10
|1.2572
|1.2623
|1.2559
|0.46
|78057.89
|5871
|2006.07.26 20:45
|buy
|2936
|0.10
|1.2695
|1.2644
|1.2708
|5872
|2006.07.26 22:07
|t/p
|2936
|0.10
|1.2708
|1.2644
|1.2708
|13.00
|78070.89
|5873
|2006.07.26 22:07
|buy
|2937
|0.10
|1.2711
|1.2660
|1.2724
|5874
|2006.07.26 22:15
|buy
|2938
|0.20
|1.2708
|1.2657
|1.2721
|5875
|2006.07.26 23:00
|t/p
|2938
|0.20
|1.2721
|1.2657
|1.2721
|26.00
|78096.89
|5876
|2006.07.26 23:00
|close
|2937
|0.10
|1.2721
|1.2660
|1.2724
|10.00
|78106.89
|5877
|2006.07.26 23:00
|buy
|2939
|0.10
|1.2724
|1.2673
|1.2737
|5878
|2006.07.26 23:00
|buy
|2940
|0.20
|1.2720
|1.2669
|1.2733
|5879
|2006.07.26 23:15
|buy
|2941
|0.40
|1.2717
|1.2666
|1.2730
|5880
|2006.07.27 00:13
|buy
|2942
|0.80
|1.2713
|1.2662
|1.2726
|5881
|2006.07.27 02:00
|buy
|2943
|1.60
|1.2710
|1.2659
|1.2723
|5882
|2006.07.27 06:20
|t/p
|2943
|1.60
|1.2723
|1.2659
|1.2723
|208.00
|78314.89
|5883
|2006.07.27 06:20
|close
|2942
|0.80
|1.2725
|1.2662
|1.2726
|96.00
|78410.89
|5884
|2006.07.27 06:20
|close
|2941
|0.40
|1.2725
|1.2666
|1.2730
|27.61
|78438.50
|5885
|2006.07.27 06:20
|close
|2940
|0.20
|1.2725
|1.2669
|1.2733
|7.81
|78446.31
|5886
|2006.07.27 06:20
|close
|2939
|0.10
|1.2725
|1.2673
|1.2737
|-0.10
|78446.21
|5887
|2006.07.28 17:45
|buy
|2944
|0.10
|1.2748
|1.2697
|1.2761
|5888
|2006.07.28 18:32
|buy
|2945
|0.20
|1.2744
|1.2693
|1.2757
|5889
|2006.07.28 18:33
|buy
|2946
|0.40
|1.2740
|1.2689
|1.2753
|5890
|2006.07.28 19:42
|t/p
|2946
|0.40
|1.2753
|1.2689
|1.2753
|52.00
|78498.21
|5891
|2006.07.28 19:42
|close
|2945
|0.20
|1.2753
|1.2693
|1.2757
|18.00
|78516.21
|5892
|2006.07.28 19:42
|close
|2944
|0.10
|1.2753
|1.2697
|1.2761
|5.00
|78521.21
|5893
|2006.07.28 20:30
|buy
|2947
|0.10
|1.2756
|1.2705
|1.2769
|5894
|2006.07.28 20:43
|buy
|2948
|0.20
|1.2753
|1.2702
|1.2766
|5895
|2006.07.28 21:48
|buy
|2949
|0.40
|1.2749
|1.2698
|1.2762
|5896
|2006.07.28 22:33
|t/p
|2949
|0.40
|1.2762
|1.2698
|1.2762
|52.00
|78573.21
|5897
|2006.07.28 22:33
|close
|2948
|0.20
|1.2763
|1.2702
|1.2766
|20.00
|78593.21
|5898
|2006.07.28 22:33
|close
|2947
|0.10
|1.2763
|1.2705
|1.2769
|7.00
|78600.21
|5899
|2006.08.01 19:30
|buy
|2950
|0.10
|1.2814
|1.2763
|1.2827
|5900
|2006.08.01 19:33
|buy
|2951
|0.20
|1.2810
|1.2759
|1.2823
|5901
|2006.08.01 21:37
|t/p
|2951
|0.20
|1.2823
|1.2759
|1.2823
|26.00
|78626.21
|5902
|2006.08.01 21:37
|close
|2950
|0.10
|1.2823
|1.2763
|1.2827
|9.00
|78635.21
|5903
|2006.08.01 22:30
|buy
|2952
|0.10
|1.2830
|1.2779
|1.2843
|5904
|2006.08.01 23:33
|buy
|2953
|0.20
|1.2826
|1.2775
|1.2839
|5905
|2006.08.01 23:54
|buy
|2954
|0.40
|1.2823
|1.2772
|1.2836
|5906
|2006.08.02 00:27
|buy
|2955
|0.80
|1.2819
|1.2768
|1.2832
|5907
|2006.08.02 04:44
|t/p
|2955
|0.80
|1.2832
|1.2768
|1.2832
|104.00
|78739.21
|5908
|2006.08.02 04:44
|close
|2954
|0.40
|1.2832
|1.2772
|1.2836
|31.61
|78770.82
|5909
|2006.08.02 04:44
|close
|2953
|0.20
|1.2832
|1.2775
|1.2839
|9.81
|78780.63
|5910
|2006.08.02 04:44
|close
|2952
|0.10
|1.2832
|1.2779
|1.2843
|0.90
|78781.53
|5911
|2006.08.04 15:30
|buy
|2956
|0.10
|1.2877
|1.2826
|1.2890
|5912
|2006.08.04 15:34
|buy
|2957
|0.20
|1.2872
|1.2821
|1.2885
|5913
|2006.08.04 15:51
|t/p
|2957
|0.20
|1.2885
|1.2821
|1.2885
|26.00
|78807.53
|5914
|2006.08.04 15:51
|close
|2956
|0.10
|1.2888
|1.2826
|1.2890
|11.00
|78818.53
|5915
|2006.08.04 15:51
|buy
|2958
|0.10
|1.2891
|1.2840
|1.2904
|5916
|2006.08.04 15:51
|buy
|2959
|0.20
|1.2887
|1.2836
|1.2900
|5917
|2006.08.04 15:56
|t/p
|2959
|0.20
|1.2900
|1.2836
|1.2900
|26.00
|78844.53
|5918
|2006.08.04 15:56
|close
|2958
|0.10
|1.2900
|1.2840
|1.2904
|9.00
|78853.53
|5919
|2006.08.04 15:56
|buy
|2960
|0.10
|1.2903
|1.2852
|1.2916
|5920
|2006.08.04 16:16
|buy
|2961
|0.20
|1.2899
|1.2848
|1.2912
|5921
|2006.08.04 16:19
|buy
|2962
|0.40
|1.2895
|1.2844
|1.2908
|5922
|2006.08.04 17:03
|buy
|2963
|0.80
|1.2891
|1.2840
|1.2904
|5923
|2006.08.04 17:11
|buy
|2964
|1.60
|1.2888
|1.2837
|1.2901
|5924
|2006.08.07 11:40
|s/l
|2960
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2916
|-54.29
|78799.24
|5925
|2006.08.07 11:40
|close
|2964
|1.60
|1.2852
|1.2837
|1.2901
|-628.65
|78170.59
|5926
|2006.08.07 11:40
|close
|2963
|0.80
|1.2852
|1.2840
|1.2904
|-338.33
|77832.27
|5927
|2006.08.07 11:40
|close
|2962
|0.40
|1.2852
|1.2844
|1.2908
|-185.16
|77647.10
|5928
|2006.08.07 11:40
|close
|2961
|0.20
|1.2852
|1.2848
|1.2912
|-100.58
|77546.52
|5929
|2006.08.09 03:45
|sell
|2965
|0.10
|1.2779
|1.2830
|1.2766
|5930
|2006.08.09 04:00
|sell
|2966
|0.20
|1.2782
|1.2833
|1.2769
|5931
|2006.08.09 04:23
|sell
|2967
|0.40
|1.2786
|1.2837
|1.2773
|5932
|2006.08.09 05:30
|sell
|2968
|0.80
|1.2789
|1.2840
|1.2776
|5933
|2006.08.09 05:40
|sell
|2969
|1.60
|1.2793
|1.2844
|1.2780
|5934
|2006.08.09 08:15
|s/l
|2965
|0.10
|1.2830
|1.2830
|1.2766
|-51.00
|77495.52
|5935
|2006.08.09 08:15
|close
|2969
|1.60
|1.2831
|1.2844
|1.2780
|-607.99
|76887.53
|5936
|2006.08.09 08:15
|close
|2968
|0.80
|1.2831
|1.2840
|1.2776
|-336.00
|76551.53
|5937
|2006.08.09 08:15
|close
|2967
|0.40
|1.2831
|1.2837
|1.2773
|-180.00
|76371.53
|5938
|2006.08.09 08:15
|close
|2966
|0.20
|1.2831
|1.2833
|1.2769
|-98.00
|76273.53
|5939
|2006.08.09 10:45
|buy
|2970
|0.10
|1.2872
|1.2821
|1.2885
|5940
|2006.08.09 10:47
|buy
|2971
|0.20
|1.2869
|1.2818
|1.2882
|5941
|2006.08.09 11:00
|buy
|2972
|0.40
|1.2866
|1.2815
|1.2879
|5942
|2006.08.09 11:08
|buy
|2973
|0.80
|1.2862
|1.2811
|1.2875
|5943
|2006.08.09 11:58
|t/p
|2973
|0.80
|1.2875
|1.2811
|1.2875
|104.00
|76377.53
|5944
|2006.08.09 11:58
|close
|2972
|0.40
|1.2875
|1.2815
|1.2879
|36.00
|76413.53
|5945
|2006.08.09 11:58
|close
|2971
|0.20
|1.2875
|1.2818
|1.2882
|12.00
|76425.53
|5946
|2006.08.09 11:58
|close
|2970
|0.10
|1.2875
|1.2821
|1.2885
|3.00
|76428.53
|5947
|2006.08.09 11:58
|buy
|2974
|0.10
|1.2878
|1.2827
|1.2891
|5948
|2006.08.09 12:00
|buy
|2975
|0.20
|1.2875
|1.2824
|1.2888
|5949
|2006.08.09 12:08
|buy
|2976
|0.40
|1.2871
|1.2820
|1.2884
|5950
|2006.08.09 12:34
|t/p
|2976
|0.40
|1.2884
|1.2820
|1.2884
|52.00
|76480.53
|5951
|2006.08.09 12:34
|close
|2975
|0.20
|1.2884
|1.2824
|1.2888
|18.00
|76498.53
|5952
|2006.08.09 12:34
|close
|2974
|0.10
|1.2884
|1.2827
|1.2891
|6.00
|76504.53
|5953
|2006.08.09 12:34
|buy
|2977
|0.10
|1.2887
|1.2836
|1.2900
|5954
|2006.08.09 12:55
|t/p
|2977
|0.10
|1.2900
|1.2836
|1.2900
|13.00
|76517.53
|5955
|2006.08.09 12:55
|buy
|2978
|0.10
|1.2903
|1.2852
|1.2916
|5956
|2006.08.09 12:56
|buy
|2979
|0.20
|1.2899
|1.2848
|1.2912
|5957
|2006.08.09 13:07
|buy
|2980
|0.40
|1.2896
|1.2845
|1.2909
|5958
|2006.08.09 13:23
|buy
|2981
|0.80
|1.2892
|1.2841
|1.2905
|5959
|2006.08.09 13:24
|buy
|2982
|1.60
|1.2889
|1.2838
|1.2902
|5960
|2006.08.10 08:16
|t/p
|2982
|1.60
|1.2902
|1.2838
|1.2902
|190.45
|76707.98
|5961
|2006.08.10 08:16
|close
|2981
|0.80
|1.2902
|1.2841
|1.2905
|71.22
|76779.20
|5962
|2006.08.10 08:16
|close
|2980
|0.40
|1.2902
|1.2845
|1.2909
|19.61
|76798.81
|5963
|2006.08.10 08:16
|close
|2979
|0.20
|1.2902
|1.2848
|1.2912
|3.81
|76802.62
|5964
|2006.08.10 08:16
|close
|2978
|0.10
|1.2902
|1.2852
|1.2916
|-2.10
|76800.52
|5965
|2006.08.10 16:45
|sell
|2983
|0.10
|1.2765
|1.2816
|1.2752
|5966
|2006.08.10 16:53
|sell
|2984
|0.20
|1.2768
|1.2819
|1.2755
|5967
|2006.08.10 16:54
|sell
|2985
|0.40
|1.2772
|1.2823
|1.2759
|5968
|2006.08.10 17:00
|sell
|2986
|0.80
|1.2775
|1.2826
|1.2762
|5969
|2006.08.10 17:17
|t/p
|2986
|0.80
|1.2762
|1.2826
|1.2762
|104.00
|76904.52
|5970
|2006.08.10 17:17
|close
|2985
|0.40
|1.2761
|1.2823
|1.2759
|44.00
|76948.52
|5971
|2006.08.10 17:17
|close
|2984
|0.20
|1.2761
|1.2819
|1.2755
|14.00
|76962.52
|5972
|2006.08.10 17:17
|close
|2983
|0.10
|1.2761
|1.2816
|1.2752
|4.00
|76966.52
|5973
|2006.08.10 17:17
|sell
|2987
|0.10
|1.2758
|1.2809
|1.2745
|5974
|2006.08.10 17:17
|sell
|2988
|0.20
|1.2763
|1.2814
|1.2750
|5975
|2006.08.10 17:25
|sell
|2989
|0.40
|1.2767
|1.2818
|1.2754
|5976
|2006.08.10 17:26
|sell
|2990
|0.80
|1.2771
|1.2822
|1.2758
|5977
|2006.08.10 17:27
|sell
|2991
|1.60
|1.2775
|1.2826
|1.2762
|5978
|2006.08.10 17:41
|t/p
|2991
|1.60
|1.2762
|1.2826
|1.2762
|208.00
|77174.52
|5979
|2006.08.10 17:41
|close
|2990
|0.80
|1.2762
|1.2822
|1.2758
|72.00
|77246.52
|5980
|2006.08.10 17:41
|close
|2989
|0.40
|1.2762
|1.2818
|1.2754
|20.00
|77266.52
|5981
|2006.08.10 17:41
|close
|2988
|0.20
|1.2762
|1.2814
|1.2750
|2.00
|77268.52
|5982
|2006.08.10 17:41
|close
|2987
|0.10
|1.2762
|1.2809
|1.2745
|-4.00
|77264.52
|5983
|2006.08.10 17:41
|sell
|2992
|0.10
|1.2759
|1.2810
|1.2746
|5984
|2006.08.10 17:42
|sell
|2993
|0.20
|1.2763
|1.2814
|1.2750
|5985
|2006.08.10 17:45
|sell
|2994
|0.40
|1.2766
|1.2817
|1.2753
|5986
|2006.08.10 17:51
|sell
|2995
|0.80
|1.2769
|1.2820
|1.2756
|5987
|2006.08.10 18:16
|sell
|2996
|1.60
|1.2773
|1.2824
|1.2760
|5988
|2006.08.11 08:23
|t/p
|2996
|1.60
|1.2760
|1.2824
|1.2760
|215.42
|77479.95
|5989
|2006.08.11 08:23
|close
|2995
|0.80
|1.2760
|1.2820
|1.2756
|75.71
|77555.66
|5990
|2006.08.11 08:23
|close
|2994
|0.40
|1.2760
|1.2817
|1.2753
|25.86
|77581.52
|5991
|2006.08.11 08:23
|close
|2993
|0.20
|1.2760
|1.2814
|1.2750
|6.93
|77588.44
|5992
|2006.08.11 08:23
|close
|2992
|0.10
|1.2760
|1.2810
|1.2746
|-0.54
|77587.91
|5993
|2006.08.15 16:30
|buy
|2997
|0.10
|1.2791
|1.2740
|1.2804
|5994
|2006.08.15 16:47
|buy
|2998
|0.20
|1.2788
|1.2737
|1.2801
|5995
|2006.08.15 17:46
|buy
|2999
|0.40
|1.2784
|1.2733
|1.2797
|5996
|2006.08.15 17:46
|buy
|3000
|0.80
|1.2781
|1.2730
|1.2794
|5997
|2006.08.15 19:03
|t/p
|3000
|0.80
|1.2794
|1.2730
|1.2794
|104.00
|77691.91
|5998
|2006.08.15 19:03
|close
|2999
|0.40
|1.2794
|1.2733
|1.2797
|40.00
|77731.91
|5999
|2006.08.15 19:03
|close
|2998
|0.20
|1.2794
|1.2737
|1.2801
|12.00
|77743.91
|6000
|2006.08.15 19:03
|close
|2997
|0.10
|1.2794
|1.2740
|1.2804
|3.00
|77746.91
|6001
|2006.08.15 19:45
|buy
|3001
|0.10
|1.2791
|1.2740
|1.2804
|6002
|2006.08.15 20:00
|buy
|3002
|0.20
|1.2788
|1.2737
|1.2801
|6003
|2006.08.15 21:57
|buy
|3003
|0.40
|1.2784
|1.2733
|1.2797
|6004
|2006.08.16 06:06
|buy
|3004
|0.80
|1.2780
|1.2729
|1.2793
|6005
|2006.08.16 08:28
|t/p
|3004
|0.80
|1.2793
|1.2729
|1.2793
|104.00
|77850.91
|6006
|2006.08.16 08:28
|close
|3003
|0.40
|1.2793
|1.2733
|1.2797
|31.61
|77882.52
|6007
|2006.08.16 08:28
|close
|3002
|0.20
|1.2793
|1.2737
|1.2801
|7.81
|77890.33
|6008
|2006.08.16 08:28
|close
|3001
|0.10
|1.2793
|1.2740
|1.2804
|0.90
|77891.23
|6009
|2006.08.16 18:15
|buy
|3005
|0.10
|1.2857
|1.2806
|1.2870
|6010
|2006.08.16 18:16
|buy
|3006
|0.20
|1.2854
|1.2803
|1.2867
|6011
|2006.08.16 19:37
|buy
|3007
|0.40
|1.2849
|1.2798
|1.2862
|6012
|2006.08.16 19:41
|buy
|3008
|0.80
|1.2846
|1.2795
|1.2859
|6013
|2006.08.16 20:45
|buy
|3009
|1.60
|1.2842
|1.2791
|1.2855
|6014
|2006.08.17 02:35
|t/p
|3009
|1.60
|1.2855
|1.2791
|1.2855
|190.45
|78081.68
|6015
|2006.08.17 02:35
|close
|3008
|0.80
|1.2855
|1.2795
|1.2859
|63.22
|78144.90
|6016
|2006.08.17 02:35
|close
|3007
|0.40
|1.2855
|1.2798
|1.2862
|19.61
|78164.51
|6017
|2006.08.17 02:35
|close
|3006
|0.20
|1.2855
|1.2803
|1.2867
|-0.19
|78164.32
|6018
|2006.08.17 02:35
|close
|3005
|0.10
|1.2855
|1.2806
|1.2870
|-3.10
|78161.22
|6019
|2006.08.22 16:15
|sell
|3010
|0.10
|1.2810
|1.2861
|1.2797
|6020
|2006.08.22 16:18
|sell
|3011
|0.20
|1.2814
|1.2865
|1.2801
|6021
|2006.08.22 16:24
|t/p
|3011
|0.20
|1.2801
|1.2865
|1.2801
|26.00
|78187.22
|6022
|2006.08.22 16:24
|close
|3010
|0.10
|1.2799
|1.2861
|1.2797
|11.00
|78198.22
|6023
|2006.08.22 16:24
|sell
|3012
|0.10
|1.2796
|1.2847
|1.2783
|6024
|2006.08.22 16:26
|sell
|3013
|0.20
|1.2800
|1.2851
|1.2787
|6025
|2006.08.22 16:28
|sell
|3014
|0.40
|1.2803
|1.2854
|1.2790
|6026
|2006.08.22 16:36
|sell
|3015
|0.80
|1.2807
|1.2858
|1.2794
|6027
|2006.08.22 16:38
|sell
|3016
|1.60
|1.2811
|1.2862
|1.2798
|6028
|2006.08.22 19:29
|t/p
|3016
|1.60
|1.2798
|1.2862
|1.2798
|208.00
|78406.22
|6029
|2006.08.22 19:29
|close
|3015
|0.80
|1.2796
|1.2858
|1.2794
|88.00
|78494.22
|6030
|2006.08.22 19:29
|close
|3014
|0.40
|1.2796
|1.2854
|1.2790
|28.00
|78522.22
|6031
|2006.08.22 19:29
|close
|3013
|0.20
|1.2796
|1.2851
|1.2787
|8.00
|78530.22
|6032
|2006.08.22 19:29
|close
|3012
|0.10
|1.2796
|1.2847
|1.2783
|0.00
|78530.22
|6033
|2006.08.24 21:30
|sell
|3017
|0.10
|1.2758
|1.2809
|1.2745
|6034
|2006.08.24 21:42
|sell
|3018
|0.20
|1.2761
|1.2812
|1.2748
|6035
|2006.08.24 23:00
|sell
|3019
|0.40
|1.2765
|1.2816
|1.2752
|6036
|2006.08.24 23:03
|sell
|3020
|0.80
|1.2768
|1.2819
|1.2755
|6037
|2006.08.25 02:05
|t/p
|3020
|0.80
|1.2755
|1.2819
|1.2755
|107.71
|78637.93
|6038
|2006.08.25 02:05
|close
|3019
|0.40
|1.2754
|1.2816
|1.2752
|45.86
|78683.79
|6039
|2006.08.25 02:05
|close
|3018
|0.20
|1.2754
|1.2812
|1.2748
|14.93
|78698.72
|6040
|2006.08.25 02:05
|close
|3017
|0.10
|1.2754
|1.2809
|1.2745
|4.46
|78703.18
|6041
|2006.08.29 17:45
|sell
|3021
|0.10
|1.2755
|1.2806
|1.2742
|6042
|2006.08.29 17:48
|sell
|3022
|0.20
|1.2760
|1.2811
|1.2747
|6043
|2006.08.29 17:59
|sell
|3023
|0.40
|1.2766
|1.2817
|1.2753
|6044
|2006.08.29 19:15
|sell
|3024
|0.80
|1.2771
|1.2822
|1.2758
|6045
|2006.08.29 19:32
|sell
|3025
|1.60
|1.2774
|1.2825
|1.2761
|6046
|2006.08.29 20:00
|t/p
|3024
|0.80
|1.2758
|1.2822
|1.2758
|104.00
|78807.18
|6047
|2006.08.29 20:00
|t/p
|3025
|1.60
|1.2761
|1.2825
|1.2761
|208.00
|79015.18
|6048
|2006.08.29 20:00
|close
|3023
|0.40
|1.2757
|1.2817
|1.2753
|36.00
|79051.18
|6049
|2006.08.29 20:00
|close
|3022
|0.20
|1.2757
|1.2811
|1.2747
|6.00
|79057.18
|6050
|2006.08.29 20:00
|close
|3021
|0.10
|1.2757
|1.2806
|1.2742
|-2.00
|79055.18
|6051
|2006.08.30 00:45
|buy
|3026
|0.10
|1.2826
|1.2775
|1.2839
|6052
|2006.08.30 02:26
|t/p
|3026
|0.10
|1.2839
|1.2775
|1.2839
|13.00
|79068.18
|6053
|2006.08.30 03:30
|buy
|3027
|0.10
|1.2849
|1.2798
|1.2862
|6054
|2006.08.30 03:34
|buy
|3028
|0.20
|1.2846
|1.2795
|1.2859
|6055
|2006.08.30 03:36
|buy
|3029
|0.40
|1.2842
|1.2791
|1.2855
|6056
|2006.08.30 03:36
|buy
|3030
|0.80
|1.2839
|1.2788
|1.2852
|6057
|2006.08.30 03:37
|buy
|3031
|1.60
|1.2835
|1.2784
|1.2848
|6058
|2006.08.31 09:21
|t/p
|3029
|0.40
|1.2855
|1.2791
|1.2855
|47.61
|79115.79
|6059
|2006.08.31 09:21
|t/p
|3030
|0.80
|1.2852
|1.2788
|1.2852
|95.22
|79211.02
|6060
|2006.08.31 09:21
|t/p
|3031
|1.60
|1.2848
|1.2784
|1.2848
|190.45
|79401.47
|6061
|2006.08.31 09:21
|close
|3028
|0.20
|1.2855
|1.2795
|1.2859
|15.81
|79417.27
|6062
|2006.08.31 09:21
|close
|3027
|0.10
|1.2855
|1.2798
|1.2862
|4.90
|79422.17
|6063
|2006.09.01 22:45
|buy
|3032
|0.10
|1.2840
|1.2789
|1.2853
|6064
|2006.09.04 01:01
|t/p
|3032
|0.10
|1.2853
|1.2789
|1.2853
|9.71
|79431.88
|6065
|2006.09.07 13:45
|sell
|3033
|0.10
|1.2740
|1.2791
|1.2727
|6066
|2006.09.07 14:43
|t/p
|3033
|0.10
|1.2727
|1.2791
|1.2727
|13.00
|79444.88
|6067
|2006.09.07 14:43
|sell
|3034
|0.10
|1.2724
|1.2775
|1.2711
|6068
|2006.09.07 14:49
|t/p
|3034
|0.10
|1.2711
|1.2775
|1.2711
|13.00
|79457.88
|6069
|2006.09.07 14:49
|sell
|3035
|0.10
|1.2708
|1.2759
|1.2695
|6070
|2006.09.07 14:50
|sell
|3036
|0.20
|1.2711
|1.2762
|1.2698
|6071
|2006.09.07 14:54
|sell
|3037
|0.40
|1.2716
|1.2767
|1.2703
|6072
|2006.09.07 15:09
|sell
|3038
|0.80
|1.2720
|1.2771
|1.2707
|6073
|2006.09.07 15:17
|sell
|3039
|1.60
|1.2723
|1.2774
|1.2710
|6074
|2006.09.07 18:00
|s/l
|3035
|0.10
|1.2759
|1.2759
|1.2695
|-51.00
|79406.88
|6075
|2006.09.07 18:00
|close
|3039
|1.60
|1.2760
|1.2774
|1.2710
|-592.00
|78814.88
|6076
|2006.09.07 18:00
|close
|3038
|0.80
|1.2760
|1.2771
|1.2707
|-320.00
|78494.88
|6077
|2006.09.07 18:00
|close
|3037
|0.40
|1.2760
|1.2767
|1.2703
|-176.00
|78318.88
|6078
|2006.09.07 18:00
|close
|3036
|0.20
|1.2760
|1.2762
|1.2698
|-98.00
|78220.88
|6079
|2006.09.15 16:15
|sell
|3040
|0.10
|1.2636
|1.2687
|1.2623
|6080
|2006.09.15 16:17
|sell
|3041
|0.20
|1.2639
|1.2690
|1.2626
|6081
|2006.09.15 16:25
|sell
|3042
|0.40
|1.2643
|1.2694
|1.2630
|6082
|2006.09.15 16:25
|sell
|3043
|0.80
|1.2647
|1.2698
|1.2634
|6083
|2006.09.15 16:25
|sell
|3044
|1.60
|1.2652
|1.2703
|1.2639
|6084
|2006.09.18 00:00
|t/p
|3044
|1.60
|1.2639
|1.2703
|1.2639
|230.27
|78451.16
|6085
|2006.09.18 00:00
|close
|3043
|0.80
|1.2638
|1.2698
|1.2634
|83.14
|78534.29
|6086
|2006.09.18 00:00
|close
|3042
|0.40
|1.2638
|1.2694
|1.2630
|25.57
|78559.86
|6087
|2006.09.18 00:00
|close
|3041
|0.20
|1.2638
|1.2690
|1.2626
|4.78
|78564.64
|6088
|2006.09.18 00:00
|close
|3040
|0.10
|1.2638
|1.2687
|1.2623
|-0.61
|78564.04