|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2003.06.02 00:00 - 2006.09.20 00:00
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|ID_BASE=100000; lots=1; MM=false; Risk=10; stoploss=30; takeprofit=27; UseClose=false; TSactivation=10; TrailPips=5; LongBar=15; MaxTrades=1; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=true; period=60; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
|Bars in test
|1058
|Ticks modelled
|27950
|Modelling quality
|45.32%
|Initial deposit
|2000.00
|Total net profit
|17383.55
|Gross profit
|25450.45
|Gross loss
|-8066.90
|Profit factor
|3.15
|Expected payoff
|143.67
|Absolute drawdown
|300.00
|Maximal drawdown
|630.00 (19.33%)
|Relative drawdown
|19.33% (630.00)
|Total trades
|121
|Short positions (won %)
|65 (73.85%)
|Long positions (won %)
|56 (82.14%)
|Profit trades (% of total)
|94 (77.69%)
|Loss trades (% of total)
|27 (22.31%)
|Largest
|profit trade
|291.60
|loss trade
|-308.65
|Average
|profit trade
|270.75
|loss trade
|-298.77
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (4078.80)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-600.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4078.80 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-600.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.07.03 02:00
|sell
|1
|1.00
|1.2788
|1.2818
|1.2761
|2
|2006.07.03 13:20
|s/l
|1
|1.00
|1.2818
|1.2818
|1.2761
|-300.00
|1700.00
|3
|2006.07.03 13:20
|sell
|2
|1.00
|1.2822
|1.2852
|1.2795
|4
|2006.07.03 14:40
|t/p
|2
|1.00
|1.2795
|1.2852
|1.2795
|270.00
|1970.00
|5
|2006.07.03 14:40
|buy
|3
|1.00
|1.2774
|1.2744
|1.2801
|6
|2006.07.03 16:40
|t/p
|3
|1.00
|1.2801
|1.2744
|1.2801
|270.00
|2240.00
|7
|2006.07.03 18:00
|buy
|4
|1.00
|1.2788
|1.2758
|1.2815
|8
|2006.07.04 06:00
|t/p
|4
|1.00
|1.2815
|1.2758
|1.2815
|261.35
|2501.35
|9
|2006.07.05 06:40
|buy
|5
|1.00
|1.2753
|1.2723
|1.2780
|10
|2006.07.05 09:20
|t/p
|5
|1.00
|1.2780
|1.2723
|1.2780
|270.00
|2771.35
|11
|2006.07.05 10:40
|sell
|6
|1.00
|1.2766
|1.2796
|1.2739
|12
|2006.07.05 12:40
|s/l
|6
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.2739
|-300.00
|2471.35
|13
|2006.07.05 14:00
|sell
|7
|1.00
|1.2767
|1.2797
|1.2740
|14
|2006.07.05 14:40
|t/p
|7
|1.00
|1.2740
|1.2797
|1.2740
|270.00
|2741.35
|15
|2006.07.06 01:20
|sell
|8
|1.00
|1.2738
|1.2768
|1.2711
|16
|2006.07.06 14:40
|s/l
|8
|1.00
|1.2768
|1.2768
|1.2711
|-300.00
|2441.35
|17
|2006.07.06 14:40
|sell
|9
|1.00
|1.2783
|1.2813
|1.2756
|18
|2006.07.06 16:40
|t/p
|9
|1.00
|1.2756
|1.2813
|1.2756
|270.00
|2711.35
|19
|2006.07.07 14:40
|sell
|10
|1.00
|1.2859
|1.2889
|1.2832
|20
|2006.07.07 15:59
|t/p
|10
|1.00
|1.2832
|1.2889
|1.2832
|270.00
|2981.35
|21
|2006.07.10 17:20
|sell
|11
|1.00
|1.2753
|1.2783
|1.2726
|22
|2006.07.11 06:00
|t/p
|11
|1.00
|1.2726
|1.2783
|1.2726
|277.20
|3258.55
|23
|2006.07.11 07:59
|sell
|12
|1.00
|1.2740
|1.2770
|1.2713
|24
|2006.07.11 18:40
|s/l
|12
|1.00
|1.2770
|1.2770
|1.2713
|-300.00
|2958.55
|25
|2006.07.12 07:59
|buy
|13
|1.00
|1.2752
|1.2722
|1.2779
|26
|2006.07.12 08:40
|s/l
|13
|1.00
|1.2722
|1.2722
|1.2779
|-300.00
|2658.55
|27
|2006.07.12 09:20
|sell
|14
|1.00
|1.2756
|1.2786
|1.2729
|28
|2006.07.12 11:59
|t/p
|14
|1.00
|1.2729
|1.2786
|1.2729
|270.00
|2928.55
|29
|2006.07.12 11:59
|buy
|15
|1.00
|1.2720
|1.2690
|1.2747
|30
|2006.07.12 14:40
|s/l
|15
|1.00
|1.2690
|1.2690
|1.2747
|-300.00
|2628.55
|31
|2006.07.12 17:20
|sell
|16
|1.00
|1.2709
|1.2739
|1.2682
|32
|2006.07.13 12:40
|t/p
|16
|1.00
|1.2682
|1.2739
|1.2682
|291.60
|2920.15
|33
|2006.07.13 13:20
|buy
|17
|1.00
|1.2667
|1.2637
|1.2694
|34
|2006.07.13 14:00
|t/p
|17
|1.00
|1.2694
|1.2637
|1.2694
|270.00
|3190.15
|35
|2006.07.14 10:00
|sell
|18
|1.00
|1.2685
|1.2715
|1.2658
|36
|2006.07.14 14:00
|t/p
|18
|1.00
|1.2658
|1.2715
|1.2658
|270.00
|3460.15
|37
|2006.07.16 00:00
|buy
|19
|1.00
|1.2638
|1.2608
|1.2665
|38
|2006.07.17 08:40
|s/l
|19
|1.00
|1.2608
|1.2608
|1.2665
|-308.65
|3151.50
|39
|2006.07.17 08:40
|buy
|20
|1.00
|1.2591
|1.2561
|1.2618
|40
|2006.07.17 09:20
|t/p
|20
|1.00
|1.2618
|1.2561
|1.2618
|270.00
|3421.50
|41
|2006.07.17 10:00
|sell
|21
|1.00
|1.2573
|1.2603
|1.2546
|42
|2006.07.17 10:40
|t/p
|21
|1.00
|1.2546
|1.2603
|1.2546
|270.00
|3691.50
|43
|2006.07.18 10:40
|sell
|22
|1.00
|1.2557
|1.2587
|1.2530
|44
|2006.07.18 11:59
|t/p
|22
|1.00
|1.2530
|1.2587
|1.2530
|270.00
|3961.50
|45
|2006.07.18 13:20
|buy
|23
|1.00
|1.2480
|1.2450
|1.2507
|46
|2006.07.18 14:00
|t/p
|23
|1.00
|1.2507
|1.2450
|1.2507
|270.00
|4231.50
|47
|2006.07.18 14:00
|buy
|24
|1.00
|1.2519
|1.2489
|1.2546
|48
|2006.07.18 14:40
|t/p
|24
|1.00
|1.2546
|1.2489
|1.2546
|270.00
|4501.50
|49
|2006.07.18 16:40
|buy
|25
|1.00
|1.2489
|1.2459
|1.2516
|50
|2006.07.19 12:40
|t/p
|25
|1.00
|1.2516
|1.2459
|1.2516
|261.35
|4762.85
|51
|2006.07.19 14:40
|buy
|26
|1.00
|1.2461
|1.2431
|1.2488
|52
|2006.07.19 15:59
|t/p
|26
|1.00
|1.2488
|1.2431
|1.2488
|270.00
|5032.85
|53
|2006.07.19 18:00
|buy
|27
|1.00
|1.2555
|1.2525
|1.2582
|54
|2006.07.19 18:40
|t/p
|27
|1.00
|1.2582
|1.2525
|1.2582
|270.00
|5302.85
|55
|2006.07.19 18:40
|buy
|28
|1.00
|1.2586
|1.2556
|1.2613
|56
|2006.07.20 02:40
|t/p
|28
|1.00
|1.2613
|1.2556
|1.2613
|244.05
|5546.90
|57
|2006.07.20 08:00
|sell
|29
|1.00
|1.2603
|1.2633
|1.2576
|58
|2006.07.20 09:20
|s/l
|29
|1.00
|1.2633
|1.2633
|1.2576
|-300.00
|5246.90
|59
|2006.07.20 13:20
|buy
|30
|1.00
|1.2620
|1.2590
|1.2647
|60
|2006.07.20 14:00
|t/p
|30
|1.00
|1.2647
|1.2590
|1.2647
|270.00
|5516.90
|61
|2006.07.20 14:00
|sell
|31
|1.00
|1.2652
|1.2682
|1.2625
|62
|2006.07.20 16:40
|t/p
|31
|1.00
|1.2625
|1.2682
|1.2625
|270.00
|5786.90
|63
|2006.07.21 09:20
|buy
|32
|1.00
|1.2660
|1.2630
|1.2687
|64
|2006.07.21 14:40
|t/p
|32
|1.00
|1.2687
|1.2630
|1.2687
|270.00
|6056.90
|65
|2006.07.21 14:40
|sell
|33
|1.00
|1.2691
|1.2721
|1.2664
|66
|2006.07.24 00:40
|t/p
|33
|1.00
|1.2664
|1.2721
|1.2664
|277.20
|6334.10
|67
|2006.07.24 02:00
|sell
|34
|1.00
|1.2680
|1.2710
|1.2653
|68
|2006.07.24 04:40
|t/p
|34
|1.00
|1.2653
|1.2710
|1.2653
|270.00
|6604.10
|69
|2006.07.24 06:40
|sell
|35
|1.00
|1.2658
|1.2688
|1.2631
|70
|2006.07.24 07:59
|t/p
|35
|1.00
|1.2631
|1.2688
|1.2631
|270.00
|6874.10
|71
|2006.07.24 09:20
|sell
|36
|1.00
|1.2633
|1.2663
|1.2606
|72
|2006.07.25 00:40
|t/p
|36
|1.00
|1.2606
|1.2663
|1.2606
|277.20
|7151.30
|73
|2006.07.25 06:40
|buy
|37
|1.00
|1.2623
|1.2593
|1.2650
|74
|2006.07.25 08:40
|t/p
|37
|1.00
|1.2650
|1.2593
|1.2650
|270.00
|7421.30
|75
|2006.07.25 14:00
|buy
|38
|1.00
|1.2571
|1.2541
|1.2598
|76
|2006.07.25 14:40
|t/p
|38
|1.00
|1.2598
|1.2541
|1.2598
|270.00
|7691.30
|77
|2006.07.26 14:40
|buy
|39
|1.00
|1.2587
|1.2557
|1.2614
|78
|2006.07.26 15:59
|t/p
|39
|1.00
|1.2614
|1.2557
|1.2614
|270.00
|7961.30
|79
|2006.07.27 08:40
|buy
|40
|1.00
|1.2725
|1.2695
|1.2752
|80
|2006.07.27 14:40
|t/p
|40
|1.00
|1.2752
|1.2695
|1.2752
|270.00
|8231.30
|81
|2006.07.27 18:40
|sell
|41
|1.00
|1.2738
|1.2768
|1.2711
|82
|2006.07.27 19:59
|t/p
|41
|1.00
|1.2711
|1.2768
|1.2711
|270.00
|8501.30
|83
|2006.07.28 06:40
|buy
|42
|1.00
|1.2682
|1.2652
|1.2709
|84
|2006.07.28 12:40
|t/p
|42
|1.00
|1.2709
|1.2652
|1.2709
|270.00
|8771.30
|85
|2006.07.28 14:00
|buy
|43
|1.00
|1.2703
|1.2673
|1.2730
|86
|2006.07.28 14:40
|t/p
|43
|1.00
|1.2730
|1.2673
|1.2730
|270.00
|9041.30
|87
|2006.07.28 17:20
|sell
|44
|1.00
|1.2757
|1.2787
|1.2730
|88
|2006.08.01 05:20
|t/p
|44
|1.00
|1.2730
|1.2787
|1.2730
|284.40
|9325.70
|89
|2006.08.01 06:00
|sell
|45
|1.00
|1.2751
|1.2781
|1.2724
|90
|2006.08.01 12:40
|s/l
|45
|1.00
|1.2781
|1.2781
|1.2724
|-300.00
|9025.70
|91
|2006.08.01 13:20
|sell
|46
|1.00
|1.2768
|1.2798
|1.2741
|92
|2006.08.01 14:40
|t/p
|46
|1.00
|1.2741
|1.2798
|1.2741
|270.00
|9295.70
|93
|2006.08.01 14:40
|buy
|47
|1.00
|1.2726
|1.2696
|1.2753
|94
|2006.08.01 15:59
|t/p
|47
|1.00
|1.2753
|1.2696
|1.2753
|270.00
|9565.70
|95
|2006.08.01 15:59
|sell
|48
|1.00
|1.2776
|1.2806
|1.2749
|96
|2006.08.01 16:40
|s/l
|48
|1.00
|1.2806
|1.2806
|1.2749
|-300.00
|9265.70
|97
|2006.08.01 18:40
|sell
|49
|1.00
|1.2823
|1.2853
|1.2796
|98
|2006.08.02 08:40
|t/p
|49
|1.00
|1.2796
|1.2853
|1.2796
|277.20
|9542.90
|99
|2006.08.02 10:00
|sell
|50
|1.00
|1.2809
|1.2839
|1.2782
|100
|2006.08.02 18:40
|t/p
|50
|1.00
|1.2782
|1.2839
|1.2782
|270.00
|9812.90
|101
|2006.08.03 02:00
|sell
|51
|1.00
|1.2766
|1.2796
|1.2739
|102
|2006.08.03 12:40
|s/l
|51
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.2739
|-300.00
|9512.90
|103
|2006.08.03 16:40
|sell
|52
|1.00
|1.2816
|1.2846
|1.2789
|104
|2006.08.03 17:20
|t/p
|52
|1.00
|1.2789
|1.2846
|1.2789
|270.00
|9782.90
|105
|2006.08.04 00:00
|sell
|53
|1.00
|1.2799
|1.2829
|1.2772
|106
|2006.08.04 12:40
|s/l
|53
|1.00
|1.2829
|1.2829
|1.2772
|-300.00
|9482.90
|107
|2006.08.04 14:00
|buy
|54
|1.00
|1.2854
|1.2824
|1.2881
|108
|2006.08.04 14:40
|s/l
|54
|1.00
|1.2824
|1.2824
|1.2881
|-300.00
|9182.90
|109
|2006.08.04 14:40
|buy
|55
|1.00
|1.2792
|1.2762
|1.2819
|110
|2006.08.04 15:59
|t/p
|55
|1.00
|1.2819
|1.2762
|1.2819
|270.00
|9452.90
|111
|2006.08.04 16:00
|sell
|56
|1.00
|1.2892
|1.2922
|1.2865
|112
|2006.08.07 04:40
|t/p
|56
|1.00
|1.2865
|1.2922
|1.2865
|277.20
|9730.10
|113
|2006.08.07 14:00
|buy
|57
|1.00
|1.2849
|1.2819
|1.2876
|114
|2006.08.07 22:00
|s/l
|57
|1.00
|1.2819
|1.2819
|1.2876
|-300.00
|9430.10
|115
|2006.08.08 14:00
|buy
|58
|1.00
|1.2831
|1.2801
|1.2858
|116
|2006.08.08 18:00
|t/p
|58
|1.00
|1.2858
|1.2801
|1.2858
|270.00
|9700.10
|117
|2006.08.08 22:00
|sell
|59
|1.00
|1.2851
|1.2881
|1.2824
|118
|2006.08.08 23:59
|t/p
|59
|1.00
|1.2824
|1.2881
|1.2824
|270.00
|9970.10
|119
|2006.08.09 06:40
|buy
|60
|1.00
|1.2791
|1.2761
|1.2818
|120
|2006.08.09 07:59
|t/p
|60
|1.00
|1.2818
|1.2761
|1.2818
|270.00
|10240.10
|121
|2006.08.09 10:00
|buy
|61
|1.00
|1.2844
|1.2814
|1.2871
|122
|2006.08.09 11:59
|t/p
|61
|1.00
|1.2871
|1.2814
|1.2871
|270.00
|10510.10
|123
|2006.08.10 07:59
|buy
|62
|1.00
|1.2859
|1.2829
|1.2886
|124
|2006.08.10 12:40
|s/l
|62
|1.00
|1.2829
|1.2829
|1.2886
|-300.00
|10210.10
|125
|2006.08.10 12:40
|buy
|63
|1.00
|1.2776
|1.2746
|1.2803
|126
|2006.08.10 13:20
|t/p
|63
|1.00
|1.2803
|1.2746
|1.2803
|270.00
|10480.10
|127
|2006.08.10 14:00
|sell
|64
|1.00
|1.2870
|1.2900
|1.2843
|128
|2006.08.10 14:40
|t/p
|64
|1.00
|1.2843
|1.2900
|1.2843
|270.00
|10750.10
|129
|2006.08.10 16:40
|sell
|65
|1.00
|1.2783
|1.2813
|1.2756
|130
|2006.08.11 05:20
|t/p
|65
|1.00
|1.2756
|1.2813
|1.2756
|277.20
|11027.30
|131
|2006.08.11 07:59
|sell
|66
|1.00
|1.2784
|1.2814
|1.2757
|132
|2006.08.11 14:00
|t/p
|66
|1.00
|1.2757
|1.2814
|1.2757
|270.00
|11297.30
|133
|2006.08.11 14:00
|buy
|67
|1.00
|1.2718
|1.2688
|1.2745
|134
|2006.08.11 14:40
|t/p
|67
|1.00
|1.2745
|1.2688
|1.2745
|270.00
|11567.30
|135
|2006.08.14 07:59
|buy
|68
|1.00
|1.2742
|1.2712
|1.2769
|136
|2006.08.14 12:40
|s/l
|68
|1.00
|1.2712
|1.2712
|1.2769
|-300.00
|11267.30
|137
|2006.08.14 21:20
|sell
|69
|1.00
|1.2724
|1.2754
|1.2697
|138
|2006.08.15 14:00
|s/l
|69
|1.00
|1.2754
|1.2754
|1.2697
|-292.80
|10974.50
|139
|2006.08.15 16:40
|buy
|70
|1.00
|1.2778
|1.2748
|1.2805
|140
|2006.08.16 14:00
|t/p
|70
|1.00
|1.2805
|1.2748
|1.2805
|261.35
|11235.85
|141
|2006.08.16 14:00
|buy
|71
|1.00
|1.2840
|1.2810
|1.2867
|142
|2006.08.17 05:20
|t/p
|71
|1.00
|1.2867
|1.2810
|1.2867
|244.05
|11479.90
|143
|2006.08.17 07:59
|sell
|72
|1.00
|1.2868
|1.2898
|1.2841
|144
|2006.08.17 16:40
|t/p
|72
|1.00
|1.2841
|1.2898
|1.2841
|270.00
|11749.90
|145
|2006.08.17 16:40
|buy
|73
|1.00
|1.2816
|1.2786
|1.2843
|146
|2006.08.17 18:00
|t/p
|73
|1.00
|1.2843
|1.2786
|1.2843
|270.00
|12019.90
|147
|2006.08.17 18:00
|sell
|74
|1.00
|1.2845
|1.2875
|1.2818
|148
|2006.08.18 09:20
|t/p
|74
|1.00
|1.2818
|1.2875
|1.2818
|277.20
|12297.10
|149
|2006.08.18 09:20
|buy
|75
|1.00
|1.2795
|1.2765
|1.2822
|150
|2006.08.18 13:20
|t/p
|75
|1.00
|1.2822
|1.2765
|1.2822
|270.00
|12567.10
|151
|2006.08.18 13:20
|sell
|76
|1.00
|1.2842
|1.2872
|1.2815
|152
|2006.08.18 14:00
|t/p
|76
|1.00
|1.2815
|1.2872
|1.2815
|270.00
|12837.10
|153
|2006.08.18 14:00
|buy
|77
|1.00
|1.2782
|1.2752
|1.2809
|154
|2006.08.18 14:40
|t/p
|77
|1.00
|1.2809
|1.2752
|1.2809
|270.00
|13107.10
|155
|2006.08.18 16:40
|sell
|78
|1.00
|1.2830
|1.2860
|1.2803
|156
|2006.08.21 00:40
|s/l
|78
|1.00
|1.2860
|1.2860
|1.2803
|-292.80
|12814.30
|157
|2006.08.21 02:00
|buy
|79
|1.00
|1.2836
|1.2806
|1.2863
|158
|2006.08.21 03:59
|t/p
|79
|1.00
|1.2863
|1.2806
|1.2863
|270.00
|13084.30
|159
|2006.08.21 08:40
|buy
|80
|1.00
|1.2878
|1.2848
|1.2905
|160
|2006.08.21 10:40
|t/p
|80
|1.00
|1.2905
|1.2848
|1.2905
|270.00
|13354.30
|161
|2006.08.21 15:59
|buy
|81
|1.00
|1.2913
|1.2883
|1.2940
|162
|2006.08.21 20:40
|s/l
|81
|1.00
|1.2883
|1.2883
|1.2940
|-300.00
|13054.30
|163
|2006.08.22 18:00
|sell
|82
|1.00
|1.2810
|1.2840
|1.2783
|164
|2006.08.23 14:00
|t/p
|82
|1.00
|1.2783
|1.2840
|1.2783
|277.20
|13331.50
|165
|2006.08.23 14:00
|buy
|83
|1.00
|1.2777
|1.2747
|1.2804
|166
|2006.08.23 14:40
|t/p
|83
|1.00
|1.2804
|1.2747
|1.2804
|270.00
|13601.50
|167
|2006.08.24 07:59
|buy
|84
|1.00
|1.2763
|1.2733
|1.2790
|168
|2006.08.24 09:20
|t/p
|84
|1.00
|1.2790
|1.2733
|1.2790
|270.00
|13871.50
|169
|2006.08.25 01:20
|sell
|85
|1.00
|1.2781
|1.2811
|1.2754
|170
|2006.08.25 02:40
|t/p
|85
|1.00
|1.2754
|1.2811
|1.2754
|270.00
|14141.50
|171
|2006.08.25 07:59
|sell
|86
|1.00
|1.2769
|1.2799
|1.2742
|172
|2006.08.25 12:40
|t/p
|86
|1.00
|1.2742
|1.2799
|1.2742
|270.00
|14411.50
|173
|2006.08.25 15:59
|sell
|87
|1.00
|1.2767
|1.2797
|1.2740
|174
|2006.08.28 00:40
|s/l
|87
|1.00
|1.2797
|1.2797
|1.2740
|-292.80
|14118.70
|175
|2006.08.29 08:40
|buy
|88
|1.00
|1.2807
|1.2777
|1.2834
|176
|2006.08.29 10:40
|t/p
|88
|1.00
|1.2834
|1.2777
|1.2834
|270.00
|14388.70
|177
|2006.08.29 10:40
|sell
|89
|1.00
|1.2835
|1.2865
|1.2808
|178
|2006.08.29 13:20
|t/p
|89
|1.00
|1.2808
|1.2865
|1.2808
|270.00
|14658.70
|179
|2006.08.30 02:40
|sell
|90
|1.00
|1.2850
|1.2880
|1.2823
|180
|2006.08.30 08:40
|t/p
|90
|1.00
|1.2823
|1.2880
|1.2823
|270.00
|14928.70
|181
|2006.08.30 10:00
|sell
|91
|1.00
|1.2839
|1.2869
|1.2812
|182
|2006.08.31 13:20
|t/p
|91
|1.00
|1.2812
|1.2869
|1.2812
|291.60
|15220.30
|183
|2006.08.31 13:20
|buy
|92
|1.00
|1.2804
|1.2774
|1.2831
|184
|2006.08.31 14:40
|t/p
|92
|1.00
|1.2831
|1.2774
|1.2831
|270.00
|15490.30
|185
|2006.08.31 14:40
|sell
|93
|1.00
|1.2879
|1.2909
|1.2852
|186
|2006.08.31 15:59
|t/p
|93
|1.00
|1.2852
|1.2909
|1.2852
|270.00
|15760.30
|187
|2006.08.31 22:00
|sell
|94
|1.00
|1.2817
|1.2847
|1.2790
|188
|2006.09.01 14:00
|t/p
|94
|1.00
|1.2790
|1.2847
|1.2790
|277.20
|16037.50
|189
|2006.09.01 17:20
|buy
|95
|1.00
|1.2827
|1.2797
|1.2854
|190
|2006.09.03 02:40
|t/p
|95
|1.00
|1.2854
|1.2797
|1.2854
|270.00
|16307.50
|191
|2006.09.04 09:20
|buy
|96
|1.00
|1.2845
|1.2815
|1.2872
|192
|2006.09.04 22:40
|t/p
|96
|1.00
|1.2872
|1.2815
|1.2872
|270.00
|16577.50
|193
|2006.09.04 22:40
|sell
|97
|1.00
|1.2873
|1.2903
|1.2846
|194
|2006.09.05 00:40
|t/p
|97
|1.00
|1.2846
|1.2903
|1.2846
|277.20
|16854.70
|195
|2006.09.05 06:40
|buy
|98
|1.00
|1.2823
|1.2793
|1.2850
|196
|2006.09.06 08:40
|s/l
|98
|1.00
|1.2793
|1.2793
|1.2850
|-308.65
|16546.05
|197
|2006.09.06 14:40
|sell
|99
|1.00
|1.2798
|1.2828
|1.2771
|198
|2006.09.07 00:40
|s/l
|99
|1.00
|1.2828
|1.2828
|1.2771
|-278.40
|16267.65
|199
|2006.09.07 06:40
|sell
|100
|1.00
|1.2829
|1.2859
|1.2802
|200
|2006.09.07 07:59
|t/p
|100
|1.00
|1.2802
|1.2859
|1.2802
|270.00
|16537.65
|201
|2006.09.07 13:20
|sell
|101
|1.00
|1.2743
|1.2773
|1.2716
|202
|2006.09.07 14:40
|t/p
|101
|1.00
|1.2716
|1.2773
|1.2716
|270.00
|16807.65
|203
|2006.09.07 14:40
|buy
|102
|1.00
|1.2708
|1.2678
|1.2735
|204
|2006.09.07 15:59
|t/p
|102
|1.00
|1.2735
|1.2678
|1.2735
|270.00
|17077.65
|205
|2006.09.07 15:59
|sell
|103
|1.00
|1.2753
|1.2783
|1.2726
|206
|2006.09.07 18:40
|t/p
|103
|1.00
|1.2726
|1.2783
|1.2726
|270.00
|17347.65
|207
|2006.09.08 08:40
|sell
|104
|1.00
|1.2724
|1.2754
|1.2697
|208
|2006.09.08 14:40
|t/p
|104
|1.00
|1.2697
|1.2754
|1.2697
|270.00
|17617.65
|209
|2006.09.11 01:20
|sell
|105
|1.00
|1.2670
|1.2700
|1.2643
|210
|2006.09.11 08:40
|s/l
|105
|1.00
|1.2700
|1.2700
|1.2643
|-300.00
|17317.65
|211
|2006.09.11 10:00
|buy
|106
|1.00
|1.2691
|1.2661
|1.2718
|212
|2006.09.11 10:40
|t/p
|106
|1.00
|1.2718
|1.2661
|1.2718
|270.00
|17587.65
|213
|2006.09.11 16:00
|sell
|107
|1.00
|1.2700
|1.2730
|1.2673
|214
|2006.09.12 04:40
|s/l
|107
|1.00
|1.2730
|1.2730
|1.2673
|-292.80
|17294.85
|215
|2006.09.12 09:20
|buy
|108
|1.00
|1.2712
|1.2682
|1.2739
|216
|2006.09.12 13:20
|s/l
|108
|1.00
|1.2682
|1.2682
|1.2739
|-300.00
|16994.85
|217
|2006.09.12 14:00
|sell
|109
|1.00
|1.2731
|1.2761
|1.2704
|218
|2006.09.12 15:59
|t/p
|109
|1.00
|1.2704
|1.2761
|1.2704
|270.00
|17264.85
|219
|2006.09.12 17:20
|sell
|110
|1.00
|1.2695
|1.2725
|1.2668
|220
|2006.09.13 14:40
|t/p
|110
|1.00
|1.2668
|1.2725
|1.2668
|277.20
|17542.05
|221
|2006.09.13 14:40
|buy
|111
|1.00
|1.2667
|1.2637
|1.2694
|222
|2006.09.13 15:59
|t/p
|111
|1.00
|1.2694
|1.2637
|1.2694
|270.00
|17812.05
|223
|2006.09.13 15:59
|sell
|112
|1.00
|1.2706
|1.2736
|1.2679
|224
|2006.09.14 04:40
|t/p
|112
|1.00
|1.2679
|1.2736
|1.2679
|291.60
|18103.65
|225
|2006.09.14 13:20
|sell
|113
|1.00
|1.2754
|1.2784
|1.2727
|226
|2006.09.14 14:00
|t/p
|113
|1.00
|1.2727
|1.2784
|1.2727
|270.00
|18373.65
|227
|2006.09.15 12:40
|sell
|114
|1.00
|1.2694
|1.2724
|1.2667
|228
|2006.09.15 14:40
|t/p
|114
|1.00
|1.2667
|1.2724
|1.2667
|270.00
|18643.65
|229
|2006.09.17 00:00
|buy
|115
|1.00
|1.2633
|1.2603
|1.2660
|230
|2006.09.18 04:40
|t/p
|115
|1.00
|1.2660
|1.2603
|1.2660
|261.35
|18905.00
|231
|2006.09.18 12:00
|sell
|116
|1.00
|1.2664
|1.2694
|1.2637
|232
|2006.09.18 14:40
|s/l
|116
|1.00
|1.2694
|1.2694
|1.2637
|-300.00
|18605.00
|233
|2006.09.18 15:59
|buy
|117
|1.00
|1.2673
|1.2643
|1.2700
|234
|2006.09.18 18:00
|t/p
|117
|1.00
|1.2700
|1.2643
|1.2700
|270.00
|18875.00
|235
|2006.09.18 18:00
|sell
|118
|1.00
|1.2708
|1.2738
|1.2681
|236
|2006.09.19 04:40
|t/p
|118
|1.00
|1.2681
|1.2738
|1.2681
|277.20
|19152.20
|237
|2006.09.19 10:00
|sell
|119
|1.00
|1.2675
|1.2705
|1.2648
|238
|2006.09.19 14:00
|s/l
|119
|1.00
|1.2705
|1.2705
|1.2648
|-300.00
|18852.20
|239
|2006.09.19 14:40
|buy
|120
|1.00
|1.2653
|1.2623
|1.2680
|240
|2006.09.19 15:59
|t/p
|120
|1.00
|1.2680
|1.2623
|1.2680
|270.00
|19122.20
|241
|2006.09.19 15:59
|buy
|121
|1.00
|1.2684
|1.2654
|1.2711
|242
|2006.09.20 12:40
|t/p
|121
|1.00
|1.2711
|1.2654
|1.2711
|261.35
|19383.55