Strategy Tester Report
Profit Generator 2.7

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2003.06.02 00:00 - 2006.09.20 00:00
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersID_BASE=100000; lots=1; MM=false; Risk=10; stoploss=30; takeprofit=27; UseClose=false; TSactivation=10; TrailPips=5; LongBar=15; MaxTrades=1; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=true; period=60; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
Bars in test1058Ticks modelled27950Modelling quality45.32%
Initial deposit2000.00
Total net profit17383.55Gross profit25450.45Gross loss-8066.90
Profit factor3.15Expected payoff143.67
Absolute drawdown300.00Maximal drawdown630.00 (19.33%)Relative drawdown19.33% (630.00)
Total trades121Short positions (won %)65 (73.85%)Long positions (won %)56 (82.14%)
Profit trades (% of total)94 (77.69%)Loss trades (% of total)27 (22.31%)
Largestprofit trade291.60loss trade-308.65
Averageprofit trade270.75loss trade-298.77
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (4078.80)consecutive losses (loss in money)2 (-600.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4078.80 (15)consecutive loss (count of losses)-600.00 (2)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.07.03 02:00sell11.001.27881.28181.2761
22006.07.03 13:20s/l11.001.28181.28181.2761-300.001700.00
32006.07.03 13:20sell21.001.28221.28521.2795
42006.07.03 14:40t/p21.001.27951.28521.2795270.001970.00
52006.07.03 14:40buy31.001.27741.27441.2801
62006.07.03 16:40t/p31.001.28011.27441.2801270.002240.00
72006.07.03 18:00buy41.001.27881.27581.2815
82006.07.04 06:00t/p41.001.28151.27581.2815261.352501.35
92006.07.05 06:40buy51.001.27531.27231.2780
102006.07.05 09:20t/p51.001.27801.27231.2780270.002771.35
112006.07.05 10:40sell61.001.27661.27961.2739
122006.07.05 12:40s/l61.001.27961.27961.2739-300.002471.35
132006.07.05 14:00sell71.001.27671.27971.2740
142006.07.05 14:40t/p71.001.27401.27971.2740270.002741.35
152006.07.06 01:20sell81.001.27381.27681.2711
162006.07.06 14:40s/l81.001.27681.27681.2711-300.002441.35
172006.07.06 14:40sell91.001.27831.28131.2756
182006.07.06 16:40t/p91.001.27561.28131.2756270.002711.35
192006.07.07 14:40sell101.001.28591.28891.2832
202006.07.07 15:59t/p101.001.28321.28891.2832270.002981.35
212006.07.10 17:20sell111.001.27531.27831.2726
222006.07.11 06:00t/p111.001.27261.27831.2726277.203258.55
232006.07.11 07:59sell121.001.27401.27701.2713
242006.07.11 18:40s/l121.001.27701.27701.2713-300.002958.55
252006.07.12 07:59buy131.001.27521.27221.2779
262006.07.12 08:40s/l131.001.27221.27221.2779-300.002658.55
272006.07.12 09:20sell141.001.27561.27861.2729
282006.07.12 11:59t/p141.001.27291.27861.2729270.002928.55
292006.07.12 11:59buy151.001.27201.26901.2747
302006.07.12 14:40s/l151.001.26901.26901.2747-300.002628.55
312006.07.12 17:20sell161.001.27091.27391.2682
322006.07.13 12:40t/p161.001.26821.27391.2682291.602920.15
332006.07.13 13:20buy171.001.26671.26371.2694
342006.07.13 14:00t/p171.001.26941.26371.2694270.003190.15
352006.07.14 10:00sell181.001.26851.27151.2658
362006.07.14 14:00t/p181.001.26581.27151.2658270.003460.15
372006.07.16 00:00buy191.001.26381.26081.2665
382006.07.17 08:40s/l191.001.26081.26081.2665-308.653151.50
392006.07.17 08:40buy201.001.25911.25611.2618
402006.07.17 09:20t/p201.001.26181.25611.2618270.003421.50
412006.07.17 10:00sell211.001.25731.26031.2546
422006.07.17 10:40t/p211.001.25461.26031.2546270.003691.50
432006.07.18 10:40sell221.001.25571.25871.2530
442006.07.18 11:59t/p221.001.25301.25871.2530270.003961.50
452006.07.18 13:20buy231.001.24801.24501.2507
462006.07.18 14:00t/p231.001.25071.24501.2507270.004231.50
472006.07.18 14:00buy241.001.25191.24891.2546
482006.07.18 14:40t/p241.001.25461.24891.2546270.004501.50
492006.07.18 16:40buy251.001.24891.24591.2516
502006.07.19 12:40t/p251.001.25161.24591.2516261.354762.85
512006.07.19 14:40buy261.001.24611.24311.2488
522006.07.19 15:59t/p261.001.24881.24311.2488270.005032.85
532006.07.19 18:00buy271.001.25551.25251.2582
542006.07.19 18:40t/p271.001.25821.25251.2582270.005302.85
552006.07.19 18:40buy281.001.25861.25561.2613
562006.07.20 02:40t/p281.001.26131.25561.2613244.055546.90
572006.07.20 08:00sell291.001.26031.26331.2576
582006.07.20 09:20s/l291.001.26331.26331.2576-300.005246.90
592006.07.20 13:20buy301.001.26201.25901.2647
602006.07.20 14:00t/p301.001.26471.25901.2647270.005516.90
612006.07.20 14:00sell311.001.26521.26821.2625
622006.07.20 16:40t/p311.001.26251.26821.2625270.005786.90
632006.07.21 09:20buy321.001.26601.26301.2687
642006.07.21 14:40t/p321.001.26871.26301.2687270.006056.90
652006.07.21 14:40sell331.001.26911.27211.2664
662006.07.24 00:40t/p331.001.26641.27211.2664277.206334.10
672006.07.24 02:00sell341.001.26801.27101.2653
682006.07.24 04:40t/p341.001.26531.27101.2653270.006604.10
692006.07.24 06:40sell351.001.26581.26881.2631
702006.07.24 07:59t/p351.001.26311.26881.2631270.006874.10
712006.07.24 09:20sell361.001.26331.26631.2606
722006.07.25 00:40t/p361.001.26061.26631.2606277.207151.30
732006.07.25 06:40buy371.001.26231.25931.2650
742006.07.25 08:40t/p371.001.26501.25931.2650270.007421.30
752006.07.25 14:00buy381.001.25711.25411.2598
762006.07.25 14:40t/p381.001.25981.25411.2598270.007691.30
772006.07.26 14:40buy391.001.25871.25571.2614
782006.07.26 15:59t/p391.001.26141.25571.2614270.007961.30
792006.07.27 08:40buy401.001.27251.26951.2752
802006.07.27 14:40t/p401.001.27521.26951.2752270.008231.30
812006.07.27 18:40sell411.001.27381.27681.2711
822006.07.27 19:59t/p411.001.27111.27681.2711270.008501.30
832006.07.28 06:40buy421.001.26821.26521.2709
842006.07.28 12:40t/p421.001.27091.26521.2709270.008771.30
852006.07.28 14:00buy431.001.27031.26731.2730
862006.07.28 14:40t/p431.001.27301.26731.2730270.009041.30
872006.07.28 17:20sell441.001.27571.27871.2730
882006.08.01 05:20t/p441.001.27301.27871.2730284.409325.70
892006.08.01 06:00sell451.001.27511.27811.2724
902006.08.01 12:40s/l451.001.27811.27811.2724-300.009025.70
912006.08.01 13:20sell461.001.27681.27981.2741
922006.08.01 14:40t/p461.001.27411.27981.2741270.009295.70
932006.08.01 14:40buy471.001.27261.26961.2753
942006.08.01 15:59t/p471.001.27531.26961.2753270.009565.70
952006.08.01 15:59sell481.001.27761.28061.2749
962006.08.01 16:40s/l481.001.28061.28061.2749-300.009265.70
972006.08.01 18:40sell491.001.28231.28531.2796
982006.08.02 08:40t/p491.001.27961.28531.2796277.209542.90
992006.08.02 10:00sell501.001.28091.28391.2782
1002006.08.02 18:40t/p501.001.27821.28391.2782270.009812.90
1012006.08.03 02:00sell511.001.27661.27961.2739
1022006.08.03 12:40s/l511.001.27961.27961.2739-300.009512.90
1032006.08.03 16:40sell521.001.28161.28461.2789
1042006.08.03 17:20t/p521.001.27891.28461.2789270.009782.90
1052006.08.04 00:00sell531.001.27991.28291.2772
1062006.08.04 12:40s/l531.001.28291.28291.2772-300.009482.90
1072006.08.04 14:00buy541.001.28541.28241.2881
1082006.08.04 14:40s/l541.001.28241.28241.2881-300.009182.90
1092006.08.04 14:40buy551.001.27921.27621.2819
1102006.08.04 15:59t/p551.001.28191.27621.2819270.009452.90
1112006.08.04 16:00sell561.001.28921.29221.2865
1122006.08.07 04:40t/p561.001.28651.29221.2865277.209730.10
1132006.08.07 14:00buy571.001.28491.28191.2876
1142006.08.07 22:00s/l571.001.28191.28191.2876-300.009430.10
1152006.08.08 14:00buy581.001.28311.28011.2858
1162006.08.08 18:00t/p581.001.28581.28011.2858270.009700.10
1172006.08.08 22:00sell591.001.28511.28811.2824
1182006.08.08 23:59t/p591.001.28241.28811.2824270.009970.10
1192006.08.09 06:40buy601.001.27911.27611.2818
1202006.08.09 07:59t/p601.001.28181.27611.2818270.0010240.10
1212006.08.09 10:00buy611.001.28441.28141.2871
1222006.08.09 11:59t/p611.001.28711.28141.2871270.0010510.10
1232006.08.10 07:59buy621.001.28591.28291.2886
1242006.08.10 12:40s/l621.001.28291.28291.2886-300.0010210.10
1252006.08.10 12:40buy631.001.27761.27461.2803
1262006.08.10 13:20t/p631.001.28031.27461.2803270.0010480.10
1272006.08.10 14:00sell641.001.28701.29001.2843
1282006.08.10 14:40t/p641.001.28431.29001.2843270.0010750.10
1292006.08.10 16:40sell651.001.27831.28131.2756
1302006.08.11 05:20t/p651.001.27561.28131.2756277.2011027.30
1312006.08.11 07:59sell661.001.27841.28141.2757
1322006.08.11 14:00t/p661.001.27571.28141.2757270.0011297.30
1332006.08.11 14:00buy671.001.27181.26881.2745
1342006.08.11 14:40t/p671.001.27451.26881.2745270.0011567.30
1352006.08.14 07:59buy681.001.27421.27121.2769
1362006.08.14 12:40s/l681.001.27121.27121.2769-300.0011267.30
1372006.08.14 21:20sell691.001.27241.27541.2697
1382006.08.15 14:00s/l691.001.27541.27541.2697-292.8010974.50
1392006.08.15 16:40buy701.001.27781.27481.2805
1402006.08.16 14:00t/p701.001.28051.27481.2805261.3511235.85
1412006.08.16 14:00buy711.001.28401.28101.2867
1422006.08.17 05:20t/p711.001.28671.28101.2867244.0511479.90
1432006.08.17 07:59sell721.001.28681.28981.2841
1442006.08.17 16:40t/p721.001.28411.28981.2841270.0011749.90
1452006.08.17 16:40buy731.001.28161.27861.2843
1462006.08.17 18:00t/p731.001.28431.27861.2843270.0012019.90
1472006.08.17 18:00sell741.001.28451.28751.2818
1482006.08.18 09:20t/p741.001.28181.28751.2818277.2012297.10
1492006.08.18 09:20buy751.001.27951.27651.2822
1502006.08.18 13:20t/p751.001.28221.27651.2822270.0012567.10
1512006.08.18 13:20sell761.001.28421.28721.2815
1522006.08.18 14:00t/p761.001.28151.28721.2815270.0012837.10
1532006.08.18 14:00buy771.001.27821.27521.2809
1542006.08.18 14:40t/p771.001.28091.27521.2809270.0013107.10
1552006.08.18 16:40sell781.001.28301.28601.2803
1562006.08.21 00:40s/l781.001.28601.28601.2803-292.8012814.30
1572006.08.21 02:00buy791.001.28361.28061.2863
1582006.08.21 03:59t/p791.001.28631.28061.2863270.0013084.30
1592006.08.21 08:40buy801.001.28781.28481.2905
1602006.08.21 10:40t/p801.001.29051.28481.2905270.0013354.30
1612006.08.21 15:59buy811.001.29131.28831.2940
1622006.08.21 20:40s/l811.001.28831.28831.2940-300.0013054.30
1632006.08.22 18:00sell821.001.28101.28401.2783
1642006.08.23 14:00t/p821.001.27831.28401.2783277.2013331.50
1652006.08.23 14:00buy831.001.27771.27471.2804
1662006.08.23 14:40t/p831.001.28041.27471.2804270.0013601.50
1672006.08.24 07:59buy841.001.27631.27331.2790
1682006.08.24 09:20t/p841.001.27901.27331.2790270.0013871.50
1692006.08.25 01:20sell851.001.27811.28111.2754
1702006.08.25 02:40t/p851.001.27541.28111.2754270.0014141.50
1712006.08.25 07:59sell861.001.27691.27991.2742
1722006.08.25 12:40t/p861.001.27421.27991.2742270.0014411.50
1732006.08.25 15:59sell871.001.27671.27971.2740
1742006.08.28 00:40s/l871.001.27971.27971.2740-292.8014118.70
1752006.08.29 08:40buy881.001.28071.27771.2834
1762006.08.29 10:40t/p881.001.28341.27771.2834270.0014388.70
1772006.08.29 10:40sell891.001.28351.28651.2808
1782006.08.29 13:20t/p891.001.28081.28651.2808270.0014658.70
1792006.08.30 02:40sell901.001.28501.28801.2823
1802006.08.30 08:40t/p901.001.28231.28801.2823270.0014928.70
1812006.08.30 10:00sell911.001.28391.28691.2812
1822006.08.31 13:20t/p911.001.28121.28691.2812291.6015220.30
1832006.08.31 13:20buy921.001.28041.27741.2831
1842006.08.31 14:40t/p921.001.28311.27741.2831270.0015490.30
1852006.08.31 14:40sell931.001.28791.29091.2852
1862006.08.31 15:59t/p931.001.28521.29091.2852270.0015760.30
1872006.08.31 22:00sell941.001.28171.28471.2790
1882006.09.01 14:00t/p941.001.27901.28471.2790277.2016037.50
1892006.09.01 17:20buy951.001.28271.27971.2854
1902006.09.03 02:40t/p951.001.28541.27971.2854270.0016307.50
1912006.09.04 09:20buy961.001.28451.28151.2872
1922006.09.04 22:40t/p961.001.28721.28151.2872270.0016577.50
1932006.09.04 22:40sell971.001.28731.29031.2846
1942006.09.05 00:40t/p971.001.28461.29031.2846277.2016854.70
1952006.09.05 06:40buy981.001.28231.27931.2850
1962006.09.06 08:40s/l981.001.27931.27931.2850-308.6516546.05
1972006.09.06 14:40sell991.001.27981.28281.2771
1982006.09.07 00:40s/l991.001.28281.28281.2771-278.4016267.65
1992006.09.07 06:40sell1001.001.28291.28591.2802
2002006.09.07 07:59t/p1001.001.28021.28591.2802270.0016537.65
2012006.09.07 13:20sell1011.001.27431.27731.2716
2022006.09.07 14:40t/p1011.001.27161.27731.2716270.0016807.65
2032006.09.07 14:40buy1021.001.27081.26781.2735
2042006.09.07 15:59t/p1021.001.27351.26781.2735270.0017077.65
2052006.09.07 15:59sell1031.001.27531.27831.2726
2062006.09.07 18:40t/p1031.001.27261.27831.2726270.0017347.65
2072006.09.08 08:40sell1041.001.27241.27541.2697
2082006.09.08 14:40t/p1041.001.26971.27541.2697270.0017617.65
2092006.09.11 01:20sell1051.001.26701.27001.2643
2102006.09.11 08:40s/l1051.001.27001.27001.2643-300.0017317.65
2112006.09.11 10:00buy1061.001.26911.26611.2718
2122006.09.11 10:40t/p1061.001.27181.26611.2718270.0017587.65
2132006.09.11 16:00sell1071.001.27001.27301.2673
2142006.09.12 04:40s/l1071.001.27301.27301.2673-292.8017294.85
2152006.09.12 09:20buy1081.001.27121.26821.2739
2162006.09.12 13:20s/l1081.001.26821.26821.2739-300.0016994.85
2172006.09.12 14:00sell1091.001.27311.27611.2704
2182006.09.12 15:59t/p1091.001.27041.27611.2704270.0017264.85
2192006.09.12 17:20sell1101.001.26951.27251.2668
2202006.09.13 14:40t/p1101.001.26681.27251.2668277.2017542.05
2212006.09.13 14:40buy1111.001.26671.26371.2694
2222006.09.13 15:59t/p1111.001.26941.26371.2694270.0017812.05
2232006.09.13 15:59sell1121.001.27061.27361.2679
2242006.09.14 04:40t/p1121.001.26791.27361.2679291.6018103.65
2252006.09.14 13:20sell1131.001.27541.27841.2727
2262006.09.14 14:00t/p1131.001.27271.27841.2727270.0018373.65
2272006.09.15 12:40sell1141.001.26941.27241.2667
2282006.09.15 14:40t/p1141.001.26671.27241.2667270.0018643.65
2292006.09.17 00:00buy1151.001.26331.26031.2660
2302006.09.18 04:40t/p1151.001.26601.26031.2660261.3518905.00
2312006.09.18 12:00sell1161.001.26641.26941.2637
2322006.09.18 14:40s/l1161.001.26941.26941.2637-300.0018605.00
2332006.09.18 15:59buy1171.001.26731.26431.2700
2342006.09.18 18:00t/p1171.001.27001.26431.2700270.0018875.00
2352006.09.18 18:00sell1181.001.27081.27381.2681
2362006.09.19 04:40t/p1181.001.26811.27381.2681277.2019152.20
2372006.09.19 10:00sell1191.001.26751.27051.2648
2382006.09.19 14:00s/l1191.001.27051.27051.2648-300.0018852.20
2392006.09.19 14:40buy1201.001.26531.26231.2680
2402006.09.19 15:59t/p1201.001.26801.26231.2680270.0019122.20
2412006.09.19 15:59buy1211.001.26841.26541.2711
2422006.09.20 12:40t/p1211.001.27111.26541.2711261.3519383.55