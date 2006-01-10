|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2004.12.08 00:00 - 2006.09.11 00:00 (2006.01.10 - 2006.09.10)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=false; ReverseIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=50; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000; PIPTimerSep="------ PIP Timer Setting -----"; EnablePIPTimer=true; PIPTimerType=0; MinPIPProfit=6;
|Bars in test
|557
|Ticks modelled
|7481
|Modelling quality
|24.46%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|29616.16
|Gross profit
|45548.38
|Gross loss
|-15932.22
|Profit factor
|2.86
|Expected payoff
|174.21
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1571.57 (9.44%)
|Relative drawdown
|12.31% (826.80)
|Total trades
|170
|Short positions (won %)
|84 (79.76%)
|Long positions (won %)
|86 (77.91%)
|Profit trades (% of total)
|134 (78.82%)
|Loss trades (% of total)
|36 (21.18%)
|Largest
|profit trade
|1270.00
|loss trade
|-554.71
|Average
|profit trade
|339.91
|loss trade
|-442.56
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (4977.53)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-1571.57)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6324.16 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-1571.57 (3)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.10 06:32
|buy
|1
|0.42
|1.2036
|1.1984
|0.0000
|2
|2006.01.10 15:16
|close
|1
|0.42
|1.2079
|1.1984
|0.0000
|180.60
|5180.60
|3
|2006.01.11 15:16
|sell
|2
|0.43
|1.2136
|1.2188
|0.0000
|4
|2006.01.12 02:10
|close
|2
|0.43
|1.2010
|1.2188
|0.0000
|552.96
|5733.56
|5
|2006.01.12 23:59
|buy
|3
|0.48
|1.2038
|1.1986
|0.0000
|6
|2006.01.13 08:43
|close
|3
|0.48
|1.2095
|1.1986
|0.0000
|268.05
|6001.60
|7
|2006.01.13 10:54
|sell
|4
|0.49
|1.2133
|1.2185
|0.0000
|8
|2006.01.17 02:10
|close
|4
|0.49
|1.2052
|1.2185
|0.0000
|405.38
|6406.98
|9
|2006.01.19 15:16
|buy
|5
|0.53
|1.2056
|1.2004
|0.0000
|10
|2006.01.19 17:27
|close
|5
|0.53
|1.2114
|1.2004
|0.0000
|307.40
|6714.38
|11
|2006.01.23 04:21
|sell
|6
|0.55
|1.2215
|1.2267
|0.0000
|12
|2006.01.23 08:43
|s/l
|6
|0.55
|1.2267
|1.2267
|0.0000
|-286.00
|6428.38
|13
|2006.01.23 17:27
|sell
|7
|0.53
|1.2242
|1.2294
|0.0000
|14
|2006.01.23 23:59
|s/l
|7
|0.53
|1.2294
|1.2294
|0.0000
|-275.60
|6152.78
|15
|2006.02.01 17:27
|buy
|8
|0.51
|1.2112
|1.2060
|0.0000
|16
|2006.02.01 19:38
|s/l
|8
|0.51
|1.2060
|1.2060
|0.0000
|-265.20
|5887.58
|17
|2006.02.02 08:43
|sell
|9
|0.49
|1.2109
|1.2161
|0.0000
|18
|2006.02.02 15:16
|close
|9
|0.49
|1.2075
|1.2161
|0.0000
|166.60
|6054.18
|19
|2006.02.03 04:21
|buy
|10
|0.50
|1.2013
|1.1961
|0.0000
|20
|2006.02.03 06:32
|modify
|10
|0.50
|1.2013
|1.1970
|0.0000
|21
|2006.02.03 06:32
|close
|10
|0.50
|1.2115
|1.1970
|0.0000
|510.00
|6564.18
|22
|2006.02.03 19:38
|buy
|11
|0.55
|1.2025
|1.1973
|0.0000
|23
|2006.02.03 21:49
|s/l
|11
|0.55
|1.1973
|1.1973
|0.0000
|-286.00
|6278.18
|24
|2006.02.03 23:59
|buy
|12
|0.52
|1.2022
|1.1970
|0.0000
|25
|2006.02.06 06:32
|close
|12
|0.52
|1.2035
|1.1970
|0.0000
|61.58
|6339.76
|26
|2006.02.08 21:49
|buy
|13
|0.53
|1.1927
|1.1875
|0.0000
|27
|2006.02.09 02:10
|modify
|13
|0.53
|1.1927
|1.1970
|0.0000
|28
|2006.02.09 02:10
|close
|13
|0.53
|1.1996
|1.1970
|0.0000
|347.30
|6687.07
|29
|2006.02.10 15:16
|buy
|14
|0.56
|1.1925
|1.1873
|0.0000
|30
|2006.02.14 21:49
|s/l
|14
|0.56
|1.1873
|1.1873
|0.0000
|-304.16
|6382.91
|31
|2006.02.21 13:05
|buy
|15
|0.54
|1.1898
|1.1846
|0.0000
|32
|2006.02.21 23:59
|close
|15
|0.54
|1.1910
|1.1846
|0.0000
|64.80
|6447.71
|33
|2006.02.24 04:21
|buy
|16
|0.54
|1.1871
|1.1819
|0.0000
|34
|2006.02.24 19:38
|close
|16
|0.54
|1.1880
|1.1819
|0.0000
|48.60
|6496.31
|35
|2006.02.24 23:59
|buy
|17
|0.55
|1.1870
|1.1818
|0.0000
|36
|2006.02.28 02:10
|close
|17
|0.55
|1.1879
|1.1818
|0.0000
|36.77
|6533.08
|37
|2006.02.28 04:21
|sell
|18
|0.55
|1.1908
|1.1960
|0.0000
|38
|2006.02.28 15:16
|close
|18
|0.55
|1.1900
|1.1960
|0.0000
|44.00
|6577.08
|39
|2006.02.28 17:27
|sell
|19
|0.55
|1.1903
|1.1955
|0.0000
|40
|2006.02.28 21:49
|close
|19
|0.55
|1.1835
|1.1955
|0.0000
|374.00
|6951.08
|41
|2006.03.01 08:43
|sell
|20
|0.58
|1.1970
|1.2022
|0.0000
|42
|2006.03.01 15:16
|close
|20
|0.58
|1.1954
|1.2022
|0.0000
|92.80
|7043.88
|43
|2006.03.02 04:21
|sell
|21
|0.59
|1.2000
|1.2052
|0.0000
|44
|2006.03.02 17:27
|close
|21
|0.59
|1.1945
|1.2052
|0.0000
|324.50
|7368.38
|45
|2006.03.02 23:59
|sell
|22
|0.61
|1.2039
|1.2091
|0.0000
|46
|2006.03.06 06:32
|close
|22
|0.61
|1.2028
|1.2091
|0.0000
|77.65
|7446.03
|47
|2006.03.07 04:21
|buy
|23
|0.62
|1.1920
|1.1868
|0.0000
|48
|2006.03.07 13:05
|s/l
|23
|0.62
|1.1868
|1.1868
|0.0000
|-322.40
|7123.63
|49
|2006.03.07 13:05
|buy
|24
|0.60
|1.1869
|1.1817
|0.0000
|50
|2006.03.07 15:16
|close
|24
|0.60
|1.1927
|1.1817
|0.0000
|348.00
|7471.63
|51
|2006.03.07 17:27
|buy
|25
|0.63
|1.1931
|1.1879
|0.0000
|52
|2006.03.07 19:38
|modify
|25
|0.63
|1.1931
|1.1970
|0.0000
|53
|2006.03.07 19:38
|close
|25
|0.63
|1.2024
|1.1970
|0.0000
|585.90
|8057.53
|54
|2006.03.13 10:54
|sell
|26
|0.67
|1.1970
|1.2022
|0.0000
|55
|2006.03.13 17:27
|modify
|26
|0.67
|1.1970
|1.1940
|0.0000
|56
|2006.03.13 17:27
|close
|26
|0.67
|1.1925
|1.1940
|0.0000
|301.50
|8359.03
|57
|2006.03.13 23:59
|sell
|27
|0.70
|1.1965
|1.2017
|0.0000
|58
|2006.03.14 08:43
|s/l
|27
|0.70
|1.2017
|1.2017
|0.0000
|-357.95
|8001.09
|59
|2006.03.15 06:32
|sell
|28
|0.66
|1.2076
|1.2128
|0.0000
|60
|2006.03.15 13:05
|close
|28
|0.66
|1.2009
|1.2128
|0.0000
|442.20
|8443.29
|61
|2006.03.15 23:59
|sell
|29
|0.70
|1.2070
|1.2122
|0.0000
|62
|2006.03.16 04:21
|s/l
|29
|0.70
|1.2122
|1.2122
|0.0000
|-345.84
|8097.45
|63
|2006.03.16 08:43
|sell
|30
|0.67
|1.2170
|1.2222
|0.0000
|64
|2006.03.16 10:54
|close
|30
|0.67
|1.2039
|1.2222
|0.0000
|877.70
|8975.15
|65
|2006.03.16 21:49
|sell
|31
|0.74
|1.2166
|1.2218
|0.0000
|66
|2006.03.17 10:54
|close
|31
|0.74
|1.2157
|1.2218
|0.0000
|73.00
|9048.15
|67
|2006.03.21 02:10
|buy
|32
|0.75
|1.2116
|1.2064
|0.0000
|68
|2006.03.22 02:10
|s/l
|32
|0.75
|1.2064
|1.2064
|0.0000
|-398.68
|8649.47
|69
|2006.03.23 08:43
|buy
|33
|0.72
|1.1981
|1.1929
|0.0000
|70
|2006.03.23 13:05
|close
|33
|0.72
|1.2026
|1.1929
|0.0000
|324.00
|8973.47
|71
|2006.03.24 13:05
|sell
|34
|0.74
|1.2046
|1.2098
|0.0000
|72
|2006.03.24 23:59
|close
|34
|0.74
|1.2037
|1.2098
|0.0000
|66.60
|9040.07
|73
|2006.03.28 08:43
|sell
|35
|0.75
|1.2103
|1.2155
|0.0000
|74
|2006.03.28 17:27
|close
|35
|0.75
|1.2050
|1.2155
|0.0000
|397.50
|9437.57
|75
|2006.03.31 10:54
|buy
|36
|0.78
|1.2130
|1.2078
|0.0000
|76
|2006.04.03 10:54
|s/l
|36
|0.78
|1.2078
|1.2078
|0.0000
|-414.62
|9022.95
|77
|2006.04.03 10:54
|buy
|37
|0.75
|1.2035
|1.1983
|0.0000
|78
|2006.04.03 13:05
|modify
|37
|0.75
|1.2035
|1.2035
|0.0000
|79
|2006.04.03 17:27
|close
|37
|0.75
|1.2048
|1.2035
|0.0000
|97.50
|9120.45
|80
|2006.04.06 06:32
|buy
|38
|0.75
|1.2228
|1.2176
|0.0000
|81
|2006.04.06 17:27
|close
|38
|0.75
|1.2265
|1.2176
|0.0000
|277.50
|9397.95
|82
|2006.04.07 13:05
|buy
|39
|0.77
|1.2180
|1.2128
|0.0000
|83
|2006.04.07 15:16
|modify
|39
|0.77
|1.2180
|1.2147
|0.0000
|84
|2006.04.07 21:49
|close
|39
|0.77
|1.2234
|1.2147
|0.0000
|415.80
|9813.75
|85
|2006.04.12 04:21
|buy
|40
|0.81
|1.2075
|1.2023
|0.0000
|86
|2006.04.12 06:32
|close
|40
|0.81
|1.2124
|1.2023
|0.0000
|396.90
|10210.65
|87
|2006.04.17 06:32
|sell
|41
|0.83
|1.2263
|1.2315
|0.0000
|88
|2006.04.17 13:05
|close
|41
|0.83
|1.2121
|1.2315
|0.0000
|1178.60
|11389.25
|89
|2006.04.17 23:59
|sell
|42
|0.93
|1.2251
|1.2303
|0.0000
|90
|2006.04.18 04:21
|s/l
|42
|0.93
|1.2303
|1.2303
|0.0000
|-475.56
|10913.69
|91
|2006.04.18 08:43
|sell
|43
|0.89
|1.2315
|1.2367
|0.0000
|92
|2006.04.18 10:54
|close
|43
|0.89
|1.2225
|1.2367
|0.0000
|801.00
|11714.69
|93
|2006.04.19 08:43
|buy
|44
|0.95
|1.2289
|1.2237
|0.0000
|94
|2006.04.19 21:49
|close
|44
|0.95
|1.2375
|1.2237
|0.0000
|817.00
|12531.69
|95
|2006.04.20 06:32
|buy
|45
|1.00
|1.2289
|1.2237
|0.0000
|96
|2006.04.20 19:38
|close
|45
|1.00
|1.2345
|1.2237
|0.0000
|560.00
|13091.69
|97
|2006.04.21 04:21
|buy
|46
|1.00
|1.2268
|1.2216
|0.0000
|98
|2006.04.21 17:27
|close
|46
|1.00
|1.2317
|1.2216
|0.0000
|490.00
|13581.69
|99
|2006.04.24 19:38
|sell
|47
|1.00
|1.2415
|1.2467
|0.0000
|100
|2006.04.25 04:21
|close
|47
|1.00
|1.2379
|1.2467
|0.0000
|368.65
|13950.34
|101
|2006.04.27 10:54
|sell
|48
|1.00
|1.2513
|1.2565
|0.0000
|102
|2006.04.28 06:32
|s/l
|48
|1.00
|1.2565
|1.2565
|0.0000
|-511.35
|13438.99
|103
|2006.04.28 08:43
|sell
|49
|1.00
|1.2601
|1.2653
|0.0000
|104
|2006.05.01 17:27
|s/l
|49
|1.00
|1.2653
|1.2653
|0.0000
|-511.35
|12927.64
|105
|2006.05.02 17:27
|sell
|50
|1.00
|1.2620
|1.2672
|0.0000
|106
|2006.05.02 21:49
|s/l
|50
|1.00
|1.2672
|1.2672
|0.0000
|-520.00
|12407.64
|107
|2006.05.02 23:59
|sell
|51
|0.98
|1.2616
|1.2668
|0.0000
|108
|2006.05.03 04:21
|close
|51
|0.98
|1.2610
|1.2668
|0.0000
|67.28
|12474.91
|109
|2006.05.04 04:21
|buy
|52
|0.99
|1.2572
|1.2520
|0.0000
|110
|2006.05.04 08:43
|close
|52
|0.99
|1.2608
|1.2520
|0.0000
|356.40
|12831.31
|111
|2006.05.05 15:16
|sell
|53
|1.00
|1.2763
|1.2815
|0.0000
|112
|2006.05.08 00:00
|close
|53
|1.00
|1.2739
|1.2815
|0.0000
|248.65
|13079.96
|113
|2006.05.08 02:10
|buy
|54
|1.00
|1.2695
|1.2643
|0.0000
|114
|2006.05.08 06:32
|close
|54
|1.00
|1.2717
|1.2643
|0.0000
|220.00
|13299.96
|115
|2006.05.08 23:59
|buy
|55
|1.00
|1.2714
|1.2662
|0.0000
|116
|2006.05.09 02:10
|s/l
|55
|1.00
|1.2662
|1.2662
|0.0000
|-531.57
|12768.39
|117
|2006.05.09 02:10
|buy
|56
|1.00
|1.2662
|1.2610
|0.0000
|118
|2006.05.09 08:43
|close
|56
|1.00
|1.2713
|1.2610
|0.0000
|510.00
|13278.39
|119
|2006.05.10 17:27
|sell
|57
|1.00
|1.2823
|1.2875
|0.0000
|120
|2006.05.11 00:00
|close
|57
|1.00
|1.2785
|1.2875
|0.0000
|405.95
|13684.34
|121
|2006.05.11 17:27
|sell
|58
|1.00
|1.2856
|1.2908
|0.0000
|122
|2006.05.12 13:05
|s/l
|58
|1.00
|1.2908
|1.2908
|0.0000
|-511.35
|13172.99
|123
|2006.05.15 00:40
|buy
|59
|1.00
|1.2822
|1.2770
|0.0000
|124
|2006.05.16 08:39
|close
|59
|1.00
|1.2834
|1.2770
|0.0000
|108.43
|13281.42
|125
|2006.05.16 12:39
|sell
|60
|1.00
|1.2868
|1.2920
|0.0000
|126
|2006.05.16 13:19
|close
|60
|1.00
|1.2805
|1.2920
|0.0000
|630.00
|13911.42
|127
|2006.05.16 15:19
|sell
|61
|1.00
|1.2844
|1.2896
|0.0000
|128
|2006.05.16 17:19
|close
|61
|1.00
|1.2826
|1.2896
|0.0000
|180.00
|14091.42
|129
|2006.05.16 17:59
|sell
|62
|1.00
|1.2843
|1.2895
|0.0000
|130
|2006.05.17 09:19
|s/l
|62
|1.00
|1.2895
|1.2895
|0.0000
|-511.35
|13580.07
|131
|2006.05.17 09:59
|sell
|63
|1.00
|1.2897
|1.2949
|0.0000
|132
|2006.05.17 15:59
|close
|63
|1.00
|1.2889
|1.2949
|0.0000
|80.00
|13660.07
|133
|2006.05.17 17:19
|buy
|64
|1.00
|1.2766
|1.2714
|0.0000
|134
|2006.05.17 19:19
|close
|64
|1.00
|1.2893
|1.2714
|0.0000
|1270.00
|14930.07
|135
|2006.05.17 22:39
|buy
|65
|1.00
|1.2761
|1.2709
|0.0000
|136
|2006.05.18 05:59
|close
|65
|1.00
|1.2768
|1.2709
|0.0000
|35.29
|14965.36
|137
|2006.05.18 08:39
|sell
|66
|1.00
|1.2804
|1.2856
|0.0000
|138
|2006.05.18 09:59
|close
|66
|1.00
|1.2741
|1.2856
|0.0000
|630.00
|15595.36
|139
|2006.05.18 12:39
|sell
|67
|1.00
|1.2800
|1.2852
|0.0000
|140
|2006.05.18 13:59
|close
|67
|1.00
|1.2757
|1.2852
|0.0000
|430.00
|16025.36
|141
|2006.05.18 19:59
|sell
|68
|1.00
|1.2827
|1.2879
|0.0000
|142
|2006.05.19 09:19
|close
|68
|1.00
|1.2765
|1.2879
|0.0000
|628.65
|16654.01
|143
|2006.05.19 11:59
|buy
|69
|1.00
|1.2783
|1.2731
|0.0000
|144
|2006.05.19 12:39
|s/l
|69
|1.00
|1.2731
|1.2731
|0.0000
|-520.00
|16134.01
|145
|2006.05.19 13:19
|buy
|70
|1.00
|1.2775
|1.2723
|0.0000
|146
|2006.05.19 19:19
|s/l
|70
|1.00
|1.2723
|1.2723
|0.0000
|-520.00
|15614.01
|147
|2006.05.19 20:39
|buy
|71
|1.00
|1.2787
|1.2735
|0.0000
|148
|2006.05.22 05:59
|s/l
|71
|1.00
|1.2735
|1.2735
|0.0000
|-531.57
|15082.44
|149
|2006.05.22 17:19
|sell
|72
|1.00
|1.2854
|1.2906
|0.0000
|150
|2006.05.22 17:59
|close
|72
|1.00
|1.2761
|1.2906
|0.0000
|930.00
|16012.44
|151
|2006.05.22 19:19
|sell
|73
|1.00
|1.2814
|1.2866
|0.0000
|152
|2006.05.22 20:39
|s/l
|73
|1.00
|1.2866
|1.2866
|0.0000
|-520.00
|15492.44
|153
|2006.05.22 21:19
|sell
|74
|1.00
|1.2835
|1.2887
|0.0000
|154
|2006.05.23 09:19
|close
|74
|1.00
|1.2824
|1.2887
|0.0000
|118.65
|15611.08
|155
|2006.05.23 16:39
|buy
|75
|1.00
|1.2808
|1.2756
|0.0000
|156
|2006.05.23 17:19
|close
|75
|1.00
|1.2853
|1.2756
|0.0000
|450.00
|16061.08
|157
|2006.05.23 19:19
|buy
|76
|1.00
|1.2817
|1.2765
|0.0000
|158
|2006.05.23 20:39
|close
|76
|1.00
|1.2867
|1.2765
|0.0000
|500.00
|16561.08
|159
|2006.05.23 23:19
|buy
|77
|1.00
|1.2816
|1.2764
|0.0000
|160
|2006.05.24 08:39
|close
|77
|1.00
|1.2859
|1.2764
|0.0000
|418.43
|16979.52
|161
|2006.05.24 09:59
|sell
|78
|1.00
|1.2870
|1.2922
|0.0000
|162
|2006.05.24 10:39
|close
|78
|1.00
|1.2825
|1.2922
|0.0000
|450.00
|17429.52
|163
|2006.05.24 12:39
|sell
|79
|1.00
|1.2881
|1.2933
|0.0000
|164
|2006.05.24 15:19
|close
|79
|1.00
|1.2852
|1.2933
|0.0000
|290.00
|17719.52
|165
|2006.05.24 15:59
|sell
|80
|1.00
|1.2870
|1.2922
|0.0000
|166
|2006.05.24 17:19
|close
|80
|1.00
|1.2808
|1.2922
|0.0000
|620.00
|18339.52
|167
|2006.05.24 19:19
|sell
|81
|1.00
|1.2872
|1.2924
|0.0000
|168
|2006.05.24 19:59
|close
|81
|1.00
|1.2756
|1.2924
|0.0000
|1160.00
|19499.52
|169
|2006.05.25 08:39
|sell
|82
|1.00
|1.2795
|1.2847
|0.0000
|170
|2006.05.25 11:19
|close
|82
|1.00
|1.2760
|1.2847
|0.0000
|350.00
|19849.52
|171
|2006.05.25 12:39
|sell
|83
|1.00
|1.2804
|1.2856
|0.0000
|172
|2006.05.25 13:19
|close
|83
|1.00
|1.2755
|1.2856
|0.0000
|490.00
|20339.52
|173
|2006.05.25 22:39
|sell
|84
|1.00
|1.2818
|1.2870
|0.0000
|174
|2006.05.26 00:40
|close
|84
|1.00
|1.2807
|1.2870
|0.0000
|118.65
|20458.16
|175
|2006.05.26 18:39
|buy
|85
|1.00
|1.2715
|1.2663
|0.0000
|176
|2006.05.26 19:19
|modify
|85
|1.00
|1.2715
|1.2705
|0.0000
|177
|2006.05.26 19:19
|close
|85
|1.00
|1.2819
|1.2705
|0.0000
|1040.00
|21498.16
|178
|2006.05.26 20:39
|buy
|86
|1.00
|1.2732
|1.2680
|0.0000
|179
|2006.05.26 21:19
|modify
|86
|1.00
|1.2732
|1.2705
|0.0000
|180
|2006.05.29 01:20
|close
|86
|1.00
|1.2739
|1.2705
|0.0000
|58.43
|21556.59
|181
|2006.05.30 05:59
|sell
|87
|1.00
|1.2823
|1.2875
|0.0000
|182
|2006.05.30 07:59
|close
|87
|1.00
|1.2813
|1.2875
|0.0000
|100.00
|21656.59
|183
|2006.05.30 08:39
|sell
|88
|1.00
|1.2828
|1.2880
|0.0000
|184
|2006.05.30 13:19
|close
|88
|1.00
|1.2812
|1.2880
|0.0000
|160.00
|21816.59
|185
|2006.05.30 13:59
|sell
|89
|1.00
|1.2808
|1.2860
|0.0000
|186
|2006.05.30 15:19
|s/l
|89
|1.00
|1.2860
|1.2860
|0.0000
|-520.00
|21296.59
|187
|2006.05.30 15:59
|sell
|90
|1.00
|1.2827
|1.2879
|0.0000
|188
|2006.05.30 17:59
|close
|90
|1.00
|1.2819
|1.2879
|0.0000
|80.00
|21376.59
|189
|2006.05.31 21:19
|buy
|91
|1.00
|1.2807
|1.2755
|0.0000
|190
|2006.05.31 21:59
|close
|91
|1.00
|1.2849
|1.2755
|0.0000
|420.00
|21796.59
|191
|2006.05.31 23:59
|buy
|92
|1.00
|1.2812
|1.2760
|0.0000
|192
|2006.06.01 07:19
|s/l
|92
|1.00
|1.2760
|1.2760
|0.0000
|-554.71
|21241.89
|193
|2006.06.01 07:19
|buy
|93
|1.00
|1.2757
|1.2705
|0.0000
|194
|2006.06.01 07:59
|modify
|93
|1.00
|1.2757
|1.2705
|0.0000
|195
|2006.06.01 08:39
|close
|93
|1.00
|1.2804
|1.2705
|0.0000
|470.00
|21711.89
|196
|2006.06.01 11:19
|buy
|94
|1.00
|1.2755
|1.2703
|0.0000
|197
|2006.06.01 11:59
|modify
|94
|1.00
|1.2755
|1.2705
|0.0000
|198
|2006.06.01 12:39
|close
|94
|1.00
|1.2799
|1.2705
|0.0000
|440.00
|22151.89
|199
|2006.06.01 13:59
|buy
|95
|1.00
|1.2753
|1.2701
|0.0000
|200
|2006.06.01 14:39
|modify
|95
|1.00
|1.2753
|1.2705
|0.0000
|201
|2006.06.01 16:39
|close
|95
|1.00
|1.2826
|1.2705
|0.0000
|730.00
|22881.89
|202
|2006.06.01 17:59
|buy
|96
|1.00
|1.2761
|1.2709
|0.0000
|203
|2006.06.01 19:59
|close
|96
|1.00
|1.2813
|1.2709
|0.0000
|520.00
|23401.89
|204
|2006.06.02 13:59
|sell
|97
|1.00
|1.2920
|1.2972
|0.0000
|205
|2006.06.05 09:19
|s/l
|97
|1.00
|1.2972
|1.2972
|0.0000
|-511.35
|22890.53
|206
|2006.06.05 09:19
|sell
|98
|1.00
|1.2975
|1.3027
|0.0000
|207
|2006.06.05 13:19
|close
|98
|1.00
|1.2956
|1.3027
|0.0000
|190.00
|23080.53
|208
|2006.06.05 15:19
|sell
|99
|1.00
|1.2977
|1.3029
|0.0000
|209
|2006.06.05 15:59
|close
|99
|1.00
|1.2940
|1.3029
|0.0000
|370.00
|23450.53
|210
|2006.06.05 19:19
|sell
|100
|1.00
|1.2965
|1.3017
|0.0000
|211
|2006.06.05 20:39
|close
|100
|1.00
|1.2907
|1.3017
|0.0000
|580.00
|24030.53
|212
|2006.06.05 22:39
|sell
|101
|1.00
|1.2966
|1.3018
|0.0000
|213
|2006.06.05 23:59
|close
|101
|1.00
|1.2910
|1.3018
|0.0000
|560.00
|24590.53
|214
|2006.06.07 09:19
|buy
|102
|1.00
|1.2793
|1.2741
|0.0000
|215
|2006.06.07 12:39
|close
|102
|1.00
|1.2826
|1.2741
|0.0000
|330.00
|24920.53
|216
|2006.06.07 13:19
|buy
|103
|1.00
|1.2790
|1.2738
|0.0000
|217
|2006.06.07 19:59
|close
|103
|1.00
|1.2800
|1.2738
|0.0000
|100.00
|25020.53
|218
|2006.06.07 22:39
|buy
|104
|1.00
|1.2796
|1.2744
|0.0000
|219
|2006.06.08 13:59
|s/l
|104
|1.00
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|-554.71
|24465.82
|220
|2006.06.08 13:59
|buy
|105
|1.00
|1.2674
|1.2622
|0.0000
|221
|2006.06.09 13:19
|s/l
|105
|1.00
|1.2622
|1.2622
|0.0000
|-531.57
|23934.26
|222
|2006.06.13 23:19
|buy
|106
|1.00
|1.2530
|1.2478
|0.0000
|223
|2006.06.14 01:20
|close
|106
|1.00
|1.2538
|1.2478
|0.0000
|68.43
|24002.69
|224
|2006.06.19 04:39
|buy
|107
|1.00
|1.2588
|1.2536
|0.0000
|225
|2006.06.19 09:19
|close
|107
|1.00
|1.2602
|1.2536
|0.0000
|140.00
|24142.69
|226
|2006.06.19 09:59
|buy
|108
|1.00
|1.2593
|1.2541
|0.0000
|227
|2006.06.20 14:39
|s/l
|108
|1.00
|1.2541
|1.2541
|0.0000
|-531.57
|23611.12
|228
|2006.06.21 06:39
|sell
|109
|1.00
|1.2632
|1.2684
|0.0000
|229
|2006.06.21 10:39
|close
|109
|1.00
|1.2623
|1.2684
|0.0000
|90.00
|23701.12
|230
|2006.06.21 11:19
|sell
|110
|1.00
|1.2632
|1.2684
|0.0000
|231
|2006.06.22 12:39
|close
|110
|1.00
|1.2579
|1.2684
|0.0000
|555.95
|24257.06
|232
|2006.06.22 15:59
|buy
|111
|1.00
|1.2586
|1.2534
|0.0000
|233
|2006.06.23 13:19
|s/l
|111
|1.00
|1.2534
|1.2534
|0.0000
|-531.57
|23725.49
|234
|2006.06.26 08:39
|sell
|112
|1.00
|1.2587
|1.2639
|0.0000
|235
|2006.06.26 09:19
|close
|112
|1.00
|1.2507
|1.2639
|0.0000
|800.00
|24525.49
|236
|2006.06.26 11:59
|sell
|113
|1.00
|1.2562
|1.2614
|0.0000
|237
|2006.06.26 17:59
|close
|113
|1.00
|1.2541
|1.2614
|0.0000
|210.00
|24735.49
|238
|2006.06.26 19:19
|sell
|114
|1.00
|1.2578
|1.2630
|0.0000
|239
|2006.06.26 21:19
|close
|114
|1.00
|1.2567
|1.2630
|0.0000
|110.00
|24845.49
|240
|2006.06.26 21:59
|sell
|115
|1.00
|1.2567
|1.2619
|0.0000
|241
|2006.06.27 02:40
|s/l
|115
|1.00
|1.2619
|1.2619
|0.0000
|-511.35
|24334.14
|242
|2006.06.28 18:39
|buy
|116
|1.00
|1.2524
|1.2472
|0.0000
|243
|2006.06.28 21:19
|close
|116
|1.00
|1.2558
|1.2472
|0.0000
|340.00
|24674.14
|244
|2006.06.30 10:39
|sell
|117
|1.00
|1.2733
|1.2785
|0.0000
|245
|2006.06.30 18:39
|s/l
|117
|1.00
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|-520.00
|24154.14
|246
|2006.06.30 18:39
|sell
|118
|1.00
|1.2791
|1.2843
|0.0000
|247
|2006.06.30 21:19
|close
|118
|1.00
|1.2781
|1.2843
|0.0000
|100.00
|24254.14
|248
|2006.06.30 22:39
|sell
|119
|1.00
|1.2786
|1.2838
|0.0000
|249
|2006.07.03 11:59
|close
|119
|1.00
|1.2774
|1.2838
|0.0000
|128.65
|24382.79
|250
|2006.07.05 11:19
|buy
|120
|1.00
|1.2750
|1.2698
|0.0000
|251
|2006.07.05 11:59
|modify
|120
|1.00
|1.2750
|1.2705
|0.0000
|252
|2006.07.05 15:19
|close
|120
|1.00
|1.2794
|1.2705
|0.0000
|440.00
|24822.79
|253
|2006.07.05 16:39
|buy
|121
|1.00
|1.2749
|1.2697
|0.0000
|254
|2006.07.05 17:19
|modify
|121
|1.00
|1.2749
|1.2705
|0.0000
|255
|2006.07.06 15:59
|close
|121
|1.00
|1.2758
|1.2705
|0.0000
|55.29
|24878.08
|256
|2006.07.07 17:19
|sell
|122
|1.00
|1.2833
|1.2885
|0.0000
|257
|2006.07.07 19:59
|close
|122
|1.00
|1.2826
|1.2885
|0.0000
|70.00
|24948.08
|258
|2006.07.10 14:39
|buy
|123
|1.00
|1.2729
|1.2677
|0.0000
|259
|2006.07.10 15:19
|modify
|123
|1.00
|1.2729
|1.2705
|0.0000
|260
|2006.07.10 17:19
|close
|123
|1.00
|1.2746
|1.2705
|0.0000
|170.00
|25118.08
|261
|2006.07.10 17:59
|buy
|124
|1.00
|1.2722
|1.2670
|0.0000
|262
|2006.07.10 18:39
|modify
|124
|1.00
|1.2722
|1.2705
|0.0000
|263
|2006.07.10 21:19
|close
|124
|1.00
|1.2740
|1.2705
|0.0000
|180.00
|25298.08
|264
|2006.07.10 21:59
|buy
|125
|1.00
|1.2744
|1.2692
|0.0000
|265
|2006.07.10 22:39
|modify
|125
|1.00
|1.2744
|1.2705
|0.0000
|266
|2006.07.11 10:39
|s/l
|125
|1.00
|1.270518
|1.2705
|0.0000
|-399.78
|24898.30
|267
|2006.07.12 12:39
|buy
|126
|1.00
|1.2687
|1.2635
|0.0000
|268
|2006.07.12 13:59
|modify
|126
|1.00
|1.2687
|1.2705
|0.0000
|269
|2006.07.12 13:59
|close
|126
|1.00
|1.2752
|1.2705
|0.0000
|650.00
|25548.30
|270
|2006.07.12 15:59
|buy
|127
|1.00
|1.2715
|1.2663
|0.0000
|271
|2006.07.12 17:19
|modify
|127
|1.00
|1.2715
|1.2705
|0.0000
|272
|2006.07.12 18:39
|s/l
|127
|1.00
|1.270518
|1.2705
|0.0000
|-98.21
|25450.09
|273
|2006.07.12 18:39
|buy
|128
|1.00
|1.2700
|1.2648
|0.0000
|274
|2006.07.13 00:40
|modify
|128
|1.00
|1.2700
|1.2705
|0.0000
|275
|2006.07.13 01:20
|close
|128
|1.00
|1.2713
|1.2705
|0.0000
|95.29
|25545.38
|276
|2006.07.17 09:19
|buy
|129
|1.00
|1.2593
|1.2541
|0.0000
|277
|2006.07.17 13:19
|s/l
|129
|1.00
|1.2541
|1.2541
|0.0000
|-520.00
|25025.38
|278
|2006.07.19 14:39
|buy
|130
|1.00
|1.2459
|1.2407
|0.0000
|279
|2006.07.19 16:39
|close
|130
|1.00
|1.2537
|1.2407
|0.0000
|780.00
|25805.38
|280
|2006.07.21 11:19
|sell
|131
|1.00
|1.2679
|1.2731
|0.0000
|281
|2006.07.21 16:39
|close
|131
|1.00
|1.2669
|1.2731
|0.0000
|100.00
|25905.38
|282
|2006.07.21 17:59
|sell
|132
|1.00
|1.2672
|1.2724
|0.0000
|283
|2006.07.24 03:59
|close
|132
|1.00
|1.2662
|1.2724
|0.0000
|108.65
|26014.03
|284
|2006.07.24 04:39
|buy
|133
|1.00
|1.2642
|1.2590
|0.0000
|285
|2006.07.24 07:59
|close
|133
|1.00
|1.2655
|1.2590
|0.0000
|130.00
|26144.03
|286
|2006.07.24 08:39
|buy
|134
|1.00
|1.2625
|1.2573
|0.0000
|287
|2006.07.24 13:59
|close
|134
|1.00
|1.2641
|1.2573
|0.0000
|160.00
|26304.03
|288
|2006.07.24 14:39
|buy
|135
|1.00
|1.2617
|1.2565
|0.0000
|289
|2006.07.24 17:59
|close
|135
|1.00
|1.2630
|1.2565
|0.0000
|130.00
|26434.03
|290
|2006.07.24 18:39
|buy
|136
|1.00
|1.2631
|1.2579
|0.0000
|291
|2006.07.25 01:20
|close
|136
|1.00
|1.2637
|1.2579
|0.0000
|48.43
|26482.46
|292
|2006.07.25 21:19
|buy
|137
|1.00
|1.2572
|1.2520
|0.0000
|293
|2006.07.25 23:59
|close
|137
|1.00
|1.2579
|1.2520
|0.0000
|70.00
|26552.46
|294
|2006.07.26 19:19
|sell
|138
|1.00
|1.2660
|1.2712
|0.0000
|295
|2006.07.26 23:19
|s/l
|138
|1.00
|1.2712
|1.2712
|0.0000
|-520.00
|26032.46
|296
|2006.07.27 21:19
|buy
|139
|1.00
|1.2683
|1.2631
|0.0000
|297
|2006.07.27 23:19
|modify
|139
|1.00
|1.2683
|1.2705
|0.0000
|298
|2006.07.27 23:19
|close
|139
|1.00
|1.2722
|1.2705
|0.0000
|390.00
|26422.46
|299
|2006.07.28 16:39
|sell
|140
|1.00
|1.2769
|1.2821
|0.0000
|300
|2006.07.28 18:39
|close
|140
|1.00
|1.2725
|1.2821
|0.0000
|440.00
|26862.46
|301
|2006.07.28 23:19
|sell
|141
|1.00
|1.2759
|1.2811
|0.0000
|302
|2006.07.31 05:19
|close
|141
|1.00
|1.2750
|1.2811
|0.0000
|98.65
|26961.11
|303
|2006.08.03 07:19
|buy
|142
|1.00
|1.2744
|1.2692
|0.0000
|304
|2006.08.03 07:59
|modify
|142
|1.00
|1.2744
|1.2705
|0.0000
|305
|2006.08.03 09:59
|close
|142
|1.00
|1.2770
|1.2705
|0.0000
|260.00
|27221.11
|306
|2006.08.09 01:20
|buy
|143
|1.00
|1.2766
|1.2714
|0.0000
|307
|2006.08.09 02:00
|close
|143
|1.00
|1.2842
|1.2714
|0.0000
|760.00
|27981.11
|308
|2006.08.09 03:59
|buy
|144
|1.00
|1.2782
|1.2730
|0.0000
|309
|2006.08.09 05:59
|close
|144
|1.00
|1.2791
|1.2730
|0.0000
|90.00
|28071.11
|310
|2006.08.09 09:59
|sell
|145
|1.00
|1.2867
|1.2919
|0.0000
|311
|2006.08.09 11:19
|close
|145
|1.00
|1.2791
|1.2919
|0.0000
|760.00
|28831.11
|312
|2006.08.09 12:39
|sell
|146
|1.00
|1.2903
|1.2955
|0.0000
|313
|2006.08.09 14:39
|close
|146
|1.00
|1.2862
|1.2955
|0.0000
|410.00
|29241.11
|314
|2006.08.09 15:19
|sell
|147
|1.00
|1.2873
|1.2925
|0.0000
|315
|2006.08.09 21:59
|close
|147
|1.00
|1.2861
|1.2925
|0.0000
|120.00
|29361.11
|316
|2006.08.09 22:39
|sell
|148
|1.00
|1.2882
|1.2934
|0.0000
|317
|2006.08.10 01:20
|close
|148
|1.00
|1.2862
|1.2934
|0.0000
|225.95
|29587.06
|318
|2006.08.11 09:59
|buy
|149
|1.00
|1.2743
|1.2691
|0.0000
|319
|2006.08.11 10:39
|modify
|149
|1.00
|1.2743
|1.2705
|0.0000
|320
|2006.08.11 11:59
|close
|149
|1.00
|1.2787
|1.2705
|0.0000
|440.00
|30027.06
|321
|2006.08.11 13:59
|buy
|150
|1.00
|1.2744
|1.2692
|0.0000
|322
|2006.08.11 14:39
|modify
|150
|1.00
|1.2744
|1.2705
|0.0000
|323
|2006.08.11 17:59
|close
|150
|1.00
|1.2751
|1.2705
|0.0000
|70.00
|30097.06
|324
|2006.08.11 18:39
|buy
|151
|1.00
|1.2735
|1.2683
|0.0000
|325
|2006.08.11 19:19
|modify
|151
|1.00
|1.2735
|1.2705
|0.0000
|326
|2006.08.14 03:59
|close
|151
|1.00
|1.2742
|1.2705
|0.0000
|58.43
|30155.49
|327
|2006.08.15 16:39
|sell
|152
|1.00
|1.2804
|1.2856
|0.0000
|328
|2006.08.15 19:59
|close
|152
|1.00
|1.2785
|1.2856
|0.0000
|190.00
|30345.49
|329
|2006.08.15 20:39
|sell
|153
|1.00
|1.2782
|1.2834
|0.0000
|330
|2006.08.16 15:19
|s/l
|153
|1.00
|1.2834
|1.2834
|0.0000
|-511.35
|29834.13
|331
|2006.08.16 15:19
|sell
|154
|1.00
|1.2846
|1.2898
|0.0000
|332
|2006.08.17 21:19
|close
|154
|1.00
|1.2828
|1.2898
|0.0000
|205.95
|30040.08
|333
|2006.08.18 13:59
|buy
|155
|1.00
|1.2784
|1.2732
|0.0000
|334
|2006.08.18 16:39
|close
|155
|1.00
|1.2845
|1.2732
|0.0000
|610.00
|30650.08
|335
|2006.08.21 08:39
|sell
|156
|1.00
|1.2895
|1.2947
|0.0000
|336
|2006.08.21 12:39
|close
|156
|1.00
|1.2883
|1.2947
|0.0000
|120.00
|30770.08
|337
|2006.08.21 13:59
|sell
|157
|1.00
|1.2899
|1.2951
|0.0000
|338
|2006.08.22 01:20
|close
|157
|1.00
|1.2875
|1.2951
|0.0000
|248.65
|31018.73
|339
|2006.08.22 15:19
|buy
|158
|1.00
|1.2807
|1.2755
|0.0000
|340
|2006.08.23 02:00
|close
|158
|1.00
|1.2813
|1.2755
|0.0000
|48.43
|31067.16
|341
|2006.08.24 09:19
|sell
|159
|1.00
|1.2838
|1.2890
|0.0000
|342
|2006.08.24 09:59
|close
|159
|1.00
|1.2754
|1.2890
|0.0000
|840.00
|31907.16
|343
|2006.08.24 12:39
|sell
|160
|1.00
|1.2843
|1.2895
|0.0000
|344
|2006.08.24 15:59
|close
|160
|1.00
|1.2826
|1.2895
|0.0000
|170.00
|32077.16
|345
|2006.08.28 11:19
|sell
|161
|1.00
|1.2816
|1.2868
|0.0000
|346
|2006.08.28 13:59
|close
|161
|1.00
|1.2799
|1.2868
|0.0000
|170.00
|32247.16
|347
|2006.08.28 15:19
|sell
|162
|1.00
|1.2821
|1.2873
|0.0000
|348
|2006.08.28 17:19
|close
|162
|1.00
|1.2784
|1.2873
|0.0000
|370.00
|32617.16
|349
|2006.08.28 19:19
|sell
|163
|1.00
|1.2815
|1.2867
|0.0000
|350
|2006.08.28 21:19
|close
|163
|1.00
|1.2783
|1.2867
|0.0000
|320.00
|32937.16
|351
|2006.09.01 16:39
|buy
|164
|1.00
|1.2757
|1.2705
|0.0000
|352
|2006.09.01 17:59
|modify
|164
|1.00
|1.2757
|1.2707
|0.0000
|353
|2006.09.01 17:59
|close
|164
|1.00
|1.2817
|1.2707
|0.0000
|600.00
|33537.16
|354
|2006.09.05 08:39
|buy
|165
|1.00
|1.2827
|1.2775
|0.0000
|355
|2006.09.05 11:59
|close
|165
|1.00
|1.2836
|1.2775
|0.0000
|90.00
|33627.16
|356
|2006.09.05 14:39
|buy
|166
|1.00
|1.2812
|1.2760
|0.0000
|357
|2006.09.06 01:20
|close
|166
|1.00
|1.2820
|1.2760
|0.0000
|68.43
|33695.59
|358
|2006.09.07 12:39
|buy
|167
|1.00
|1.2732
|1.2680
|0.0000
|359
|2006.09.07 13:59
|modify
|167
|1.00
|1.2732
|1.2725
|0.0000
|360
|2006.09.07 15:19
|close
|167
|1.00
|1.2789
|1.2725
|0.0000
|570.00
|34265.59
|361
|2006.09.07 15:59
|buy
|168
|1.00
|1.2716
|1.2664
|0.0000
|362
|2006.09.07 17:19
|modify
|168
|1.00
|1.2716
|1.2725
|0.0000
|363
|2006.09.07 19:19
|s/l
|168
|1.00
|1.272461
|1.2725
|0.0000
|86.07
|34351.66
|364
|2006.09.07 19:19
|buy
|169
|1.00
|1.2708
|1.2656
|0.0000
|365
|2006.09.07 19:59
|modify
|169
|1.00
|1.2708
|1.2725
|0.0000
|366
|2006.09.07 21:59
|close
|169
|1.00
|1.2754
|1.2725
|0.0000
|460.00
|34811.66
|367
|2006.09.07 22:39
|buy
|170
|1.00
|1.2743
|1.2691
|0.0000
|368
|2006.09.07 23:59
|modify
|170
|1.00
|1.2743
|1.2725
|0.0000
|369
|2006.09.08 02:40
|s/l
|170
|1.00
|1.272461
|1.2725
|0.0000
|-195.50
|34616.16