|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2004.12.08 00:00 - 2006.09.11 00:00 (2006.01.10 - 2006.09.10)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=false; ReverseIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=50; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|557
|Ticks modelled
|7481
|Modelling quality
|24.46%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|35143.11
|Gross profit
|55334.92
|Gross loss
|-20191.81
|Profit factor
|2.74
|Expected payoff
|247.49
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2556.78 (15.75%)
|Relative drawdown
|15.75% (2556.78)
|Total trades
|142
|Short positions (won %)
|66 (65.15%)
|Long positions (won %)
|76 (71.05%)
|Profit trades (% of total)
|97 (68.31%)
|Loss trades (% of total)
|45 (31.69%)
|Largest
|profit trade
|1650.00
|loss trade
|-566.25
|Average
|profit trade
|570.46
|loss trade
|-448.71
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (5962.81)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-2556.78)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5962.81 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-2556.78 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.10 06:32
|buy
|1
|0.42
|1.2036
|1.1984
|0.0000
|2
|2006.01.10 15:16
|close
|1
|0.42
|1.2079
|1.1984
|0.0000
|180.60
|5180.60
|3
|2006.01.11 15:16
|sell
|2
|0.43
|1.2136
|1.2188
|0.0000
|4
|2006.01.12 02:10
|close
|2
|0.43
|1.2010
|1.2188
|0.0000
|552.95
|5733.55
|5
|2006.01.12 23:59
|buy
|3
|0.48
|1.2038
|1.1986
|0.0000
|6
|2006.01.13 08:43
|close
|3
|0.48
|1.2095
|1.1986
|0.0000
|268.05
|6001.60
|7
|2006.01.13 10:54
|sell
|4
|0.49
|1.2133
|1.2185
|0.0000
|8
|2006.01.17 02:10
|close
|4
|0.49
|1.2052
|1.2185
|0.0000
|405.37
|6406.97
|9
|2006.01.19 15:16
|buy
|5
|0.53
|1.2056
|1.2004
|0.0000
|10
|2006.01.19 17:27
|close
|5
|0.53
|1.2114
|1.2004
|0.0000
|307.40
|6714.37
|11
|2006.01.23 04:21
|sell
|6
|0.55
|1.2215
|1.2267
|0.0000
|12
|2006.01.23 08:43
|s/l
|6
|0.55
|1.2267
|1.2267
|0.0000
|-286.00
|6428.37
|13
|2006.01.23 17:27
|sell
|7
|0.53
|1.2242
|1.2294
|0.0000
|14
|2006.01.23 23:59
|s/l
|7
|0.53
|1.2294
|1.2294
|0.0000
|-275.60
|6152.77
|15
|2006.02.01 17:27
|buy
|8
|0.51
|1.2112
|1.2060
|0.0000
|16
|2006.02.01 19:38
|s/l
|8
|0.51
|1.2060
|1.2060
|0.0000
|-265.20
|5887.57
|17
|2006.02.02 08:43
|sell
|9
|0.49
|1.2109
|1.2161
|0.0000
|18
|2006.02.02 15:16
|close
|9
|0.49
|1.2075
|1.2161
|0.0000
|166.60
|6054.17
|19
|2006.02.03 04:21
|buy
|10
|0.50
|1.2013
|1.1961
|0.0000
|20
|2006.02.03 06:32
|modify
|10
|0.50
|1.2013
|1.1970
|0.0000
|21
|2006.02.03 06:32
|close
|10
|0.50
|1.2115
|1.1970
|0.0000
|510.00
|6564.17
|22
|2006.02.03 19:38
|buy
|11
|0.55
|1.2025
|1.1973
|0.0000
|23
|2006.02.03 21:49
|s/l
|11
|0.55
|1.1973
|1.1973
|0.0000
|-286.00
|6278.17
|24
|2006.02.03 23:59
|buy
|12
|0.52
|1.2022
|1.1970
|0.0000
|25
|2006.02.06 13:05
|s/l
|12
|0.52
|1.1970
|1.1970
|0.0000
|-276.41
|6001.76
|26
|2006.02.08 21:49
|buy
|13
|0.50
|1.1927
|1.1875
|0.0000
|27
|2006.02.09 02:10
|modify
|13
|0.50
|1.1927
|1.1970
|0.0000
|28
|2006.02.09 02:10
|close
|13
|0.50
|1.1996
|1.1970
|0.0000
|327.66
|6329.41
|29
|2006.02.10 15:16
|buy
|14
|0.53
|1.1925
|1.1873
|0.0000
|30
|2006.02.14 21:49
|s/l
|14
|0.53
|1.1873
|1.1873
|0.0000
|-287.86
|6041.56
|31
|2006.02.21 13:05
|buy
|15
|0.51
|1.1898
|1.1846
|0.0000
|32
|2006.02.23 02:10
|close
|15
|0.51
|1.1954
|1.1846
|0.0000
|262.01
|6303.57
|33
|2006.02.24 04:21
|buy
|16
|0.53
|1.1871
|1.1819
|0.0000
|34
|2006.02.28 10:54
|close
|16
|0.53
|1.1934
|1.1819
|0.0000
|321.64
|6625.21
|35
|2006.02.28 13:05
|sell
|17
|0.55
|1.1942
|1.1994
|0.0000
|36
|2006.02.28 21:49
|modify
|17
|0.55
|1.1942
|1.1940
|0.0000
|37
|2006.02.28 21:49
|close
|17
|0.55
|1.1835
|1.1940
|0.0000
|588.50
|7213.71
|38
|2006.03.01 08:43
|sell
|18
|0.60
|1.1970
|1.2022
|0.0000
|39
|2006.03.01 19:38
|modify
|18
|0.60
|1.1970
|1.1940
|0.0000
|40
|2006.03.01 19:38
|close
|18
|0.60
|1.1913
|1.1940
|0.0000
|342.00
|7555.71
|41
|2006.03.02 04:21
|sell
|19
|0.63
|1.2000
|1.2052
|0.0000
|42
|2006.03.02 17:27
|close
|19
|0.63
|1.1945
|1.2052
|0.0000
|346.50
|7902.21
|43
|2006.03.02 23:59
|sell
|20
|0.66
|1.2039
|1.2091
|0.0000
|44
|2006.03.06 21:49
|s/l
|20
|0.66
|1.2091
|1.2091
|0.0000
|-331.79
|7570.42
|45
|2006.03.07 04:21
|buy
|21
|0.64
|1.1920
|1.1868
|0.0000
|46
|2006.03.07 13:05
|s/l
|21
|0.64
|1.1868
|1.1868
|0.0000
|-332.80
|7237.62
|47
|2006.03.07 13:05
|buy
|22
|0.61
|1.1869
|1.1817
|0.0000
|48
|2006.03.07 15:16
|close
|22
|0.61
|1.1927
|1.1817
|0.0000
|353.80
|7591.42
|49
|2006.03.07 17:27
|buy
|23
|0.64
|1.1931
|1.1879
|0.0000
|50
|2006.03.07 19:38
|modify
|23
|0.64
|1.1931
|1.1970
|0.0000
|51
|2006.03.07 19:38
|close
|23
|0.64
|1.2024
|1.1970
|0.0000
|595.20
|8186.62
|52
|2006.03.13 10:54
|sell
|24
|0.68
|1.1970
|1.2022
|0.0000
|53
|2006.03.13 17:27
|modify
|24
|0.68
|1.1970
|1.1940
|0.0000
|54
|2006.03.13 17:27
|close
|24
|0.68
|1.1925
|1.1940
|0.0000
|306.00
|8492.62
|55
|2006.03.13 23:59
|sell
|25
|0.71
|1.1965
|1.2017
|0.0000
|56
|2006.03.14 08:43
|s/l
|25
|0.71
|1.2017
|1.2017
|0.0000
|-363.06
|8129.56
|57
|2006.03.15 06:32
|sell
|26
|0.67
|1.2076
|1.2128
|0.0000
|58
|2006.03.15 13:05
|close
|26
|0.67
|1.2009
|1.2128
|0.0000
|448.90
|8578.46
|59
|2006.03.15 23:59
|sell
|27
|0.71
|1.2070
|1.2122
|0.0000
|60
|2006.03.16 04:21
|s/l
|27
|0.71
|1.2122
|1.2122
|0.0000
|-350.79
|8227.67
|61
|2006.03.16 08:43
|sell
|28
|0.68
|1.2170
|1.2222
|0.0000
|62
|2006.03.16 10:54
|close
|28
|0.68
|1.2039
|1.2222
|0.0000
|890.80
|9118.47
|63
|2006.03.16 21:49
|sell
|29
|0.75
|1.2166
|1.2218
|0.0000
|64
|2006.03.21 02:10
|close
|29
|0.75
|1.2116
|1.2218
|0.0000
|394.45
|9512.92
|65
|2006.03.21 04:21
|buy
|30
|0.79
|1.2077
|1.2025
|0.0000
|66
|2006.03.21 17:27
|close
|30
|0.79
|1.2129
|1.2025
|0.0000
|410.80
|9923.72
|67
|2006.03.21 23:59
|buy
|31
|0.82
|1.2096
|1.2044
|0.0000
|68
|2006.03.23 02:10
|s/l
|31
|0.82
|1.2044
|1.2044
|0.0000
|-464.33
|9459.39
|69
|2006.03.23 08:43
|buy
|32
|0.79
|1.1981
|1.1929
|0.0000
|70
|2006.03.23 13:05
|modify
|32
|0.79
|1.1981
|1.1998
|0.0000
|71
|2006.03.23 13:05
|close
|32
|0.79
|1.2026
|1.1998
|0.0000
|355.50
|9814.89
|72
|2006.03.24 13:05
|sell
|33
|0.81
|1.2046
|1.2098
|0.0000
|73
|2006.03.28 02:10
|close
|33
|0.81
|1.1995
|1.2098
|0.0000
|427.10
|10241.99
|74
|2006.03.28 08:43
|sell
|34
|0.85
|1.2103
|1.2155
|0.0000
|75
|2006.03.28 17:27
|close
|34
|0.85
|1.2050
|1.2155
|0.0000
|450.50
|10692.49
|76
|2006.03.31 10:54
|buy
|35
|0.88
|1.2130
|1.2078
|0.0000
|77
|2006.04.03 10:54
|s/l
|35
|0.88
|1.2078
|1.2078
|0.0000
|-467.78
|10224.72
|78
|2006.04.03 10:54
|buy
|36
|0.85
|1.2035
|1.1983
|0.0000
|79
|2006.04.03 13:05
|modify
|36
|0.85
|1.2035
|1.2012
|0.0000
|80
|2006.04.03 21:49
|close
|36
|0.85
|1.2135
|1.2012
|0.0000
|850.00
|11074.72
|81
|2006.04.06 06:32
|buy
|37
|0.91
|1.2228
|1.2176
|0.0000
|82
|2006.04.06 19:38
|close
|37
|0.91
|1.2276
|1.2176
|0.0000
|436.80
|11511.52
|83
|2006.04.07 13:05
|buy
|38
|0.95
|1.2180
|1.2128
|0.0000
|84
|2006.04.07 15:16
|modify
|38
|0.95
|1.2180
|1.2147
|0.0000
|85
|2006.04.07 21:49
|close
|38
|0.95
|1.2234
|1.2147
|0.0000
|513.00
|12024.52
|86
|2006.04.12 04:21
|buy
|39
|1.00
|1.2075
|1.2023
|0.0000
|87
|2006.04.12 06:32
|close
|39
|1.00
|1.2124
|1.2023
|0.0000
|490.00
|12514.52
|88
|2006.04.17 06:32
|sell
|40
|1.00
|1.2263
|1.2315
|0.0000
|89
|2006.04.17 13:05
|close
|40
|1.00
|1.2121
|1.2315
|0.0000
|1420.00
|13934.52
|90
|2006.04.17 23:59
|sell
|41
|1.00
|1.2251
|1.2303
|0.0000
|91
|2006.04.18 04:21
|s/l
|41
|1.00
|1.2303
|1.2303
|0.0000
|-511.36
|13423.16
|92
|2006.04.18 08:43
|sell
|42
|1.00
|1.2315
|1.2367
|0.0000
|93
|2006.04.18 10:54
|close
|42
|1.00
|1.2225
|1.2367
|0.0000
|900.00
|14323.16
|94
|2006.04.19 08:43
|buy
|43
|1.00
|1.2289
|1.2237
|0.0000
|95
|2006.04.19 21:49
|close
|43
|1.00
|1.2375
|1.2237
|0.0000
|860.00
|15183.16
|96
|2006.04.20 06:32
|buy
|44
|1.00
|1.2289
|1.2237
|0.0000
|97
|2006.04.20 19:38
|close
|44
|1.00
|1.2345
|1.2237
|0.0000
|560.00
|15743.16
|98
|2006.04.21 04:21
|buy
|45
|1.00
|1.2268
|1.2216
|0.0000
|99
|2006.04.21 17:27
|close
|45
|1.00
|1.2317
|1.2216
|0.0000
|490.00
|16233.16
|100
|2006.04.24 19:38
|sell
|46
|1.00
|1.2415
|1.2467
|0.0000
|101
|2006.04.26 15:16
|s/l
|46
|1.00
|1.2467
|1.2467
|0.0000
|-502.71
|15730.45
|102
|2006.04.27 10:54
|sell
|47
|1.00
|1.2513
|1.2565
|0.0000
|103
|2006.04.28 06:32
|s/l
|47
|1.00
|1.2565
|1.2565
|0.0000
|-511.36
|15219.09
|104
|2006.04.28 08:43
|sell
|48
|1.00
|1.2601
|1.2653
|0.0000
|105
|2006.05.01 17:27
|s/l
|48
|1.00
|1.2653
|1.2653
|0.0000
|-511.36
|14707.74
|106
|2006.05.02 17:27
|sell
|49
|1.00
|1.2620
|1.2672
|0.0000
|107
|2006.05.02 21:49
|s/l
|49
|1.00
|1.2672
|1.2672
|0.0000
|-520.00
|14187.74
|108
|2006.05.02 23:59
|sell
|50
|1.00
|1.2616
|1.2668
|0.0000
|109
|2006.05.03 19:38
|s/l
|50
|1.00
|1.2668
|1.2668
|0.0000
|-511.36
|13676.38
|110
|2006.05.04 04:21
|buy
|51
|1.00
|1.2572
|1.2520
|0.0000
|111
|2006.05.04 08:43
|close
|51
|1.00
|1.2608
|1.2520
|0.0000
|360.00
|14036.38
|112
|2006.05.05 15:16
|sell
|52
|1.00
|1.2763
|1.2815
|0.0000
|113
|2006.05.08 00:00
|close
|52
|1.00
|1.2739
|1.2815
|0.0000
|248.64
|14285.02
|114
|2006.05.08 02:10
|buy
|53
|1.00
|1.2695
|1.2643
|0.0000
|115
|2006.05.08 06:32
|close
|53
|1.00
|1.2717
|1.2643
|0.0000
|220.00
|14505.02
|116
|2006.05.08 23:59
|buy
|54
|1.00
|1.2714
|1.2662
|0.0000
|117
|2006.05.09 02:10
|s/l
|54
|1.00
|1.2662
|1.2662
|0.0000
|-531.56
|13973.46
|118
|2006.05.09 02:10
|buy
|55
|1.00
|1.2662
|1.2610
|0.0000
|119
|2006.05.09 08:43
|close
|55
|1.00
|1.2713
|1.2610
|0.0000
|510.00
|14483.46
|120
|2006.05.10 17:27
|sell
|56
|1.00
|1.2823
|1.2875
|0.0000
|121
|2006.05.11 00:00
|close
|56
|1.00
|1.2785
|1.2875
|0.0000
|405.93
|14889.39
|122
|2006.05.11 17:27
|sell
|57
|1.00
|1.2856
|1.2908
|0.0000
|123
|2006.05.12 13:05
|s/l
|57
|1.00
|1.2908
|1.2908
|0.0000
|-511.36
|14378.04
|124
|2006.05.15 00:40
|buy
|58
|1.00
|1.2822
|1.2770
|0.0000
|125
|2006.05.16 12:39
|close
|58
|1.00
|1.2868
|1.2770
|0.0000
|448.44
|14826.47
|126
|2006.05.16 15:19
|sell
|59
|1.00
|1.2844
|1.2896
|0.0000
|127
|2006.05.17 09:19
|s/l
|59
|1.00
|1.2896
|1.2896
|0.0000
|-511.36
|14315.12
|128
|2006.05.17 09:59
|sell
|60
|1.00
|1.2897
|1.2949
|0.0000
|129
|2006.05.17 16:39
|close
|60
|1.00
|1.2732
|1.2949
|0.0000
|1650.00
|15965.12
|130
|2006.05.17 17:19
|buy
|61
|1.00
|1.2766
|1.2714
|0.0000
|131
|2006.05.17 19:19
|close
|61
|1.00
|1.2893
|1.2714
|0.0000
|1270.00
|17235.12
|132
|2006.05.17 22:39
|buy
|62
|1.00
|1.2761
|1.2709
|0.0000
|133
|2006.05.18 08:39
|close
|62
|1.00
|1.2804
|1.2709
|0.0000
|395.31
|17630.43
|134
|2006.05.18 09:19
|sell
|63
|1.00
|1.2795
|1.2847
|0.0000
|135
|2006.05.18 09:59
|close
|63
|1.00
|1.2741
|1.2847
|0.0000
|540.00
|18170.43
|136
|2006.05.18 12:39
|sell
|64
|1.00
|1.2800
|1.2852
|0.0000
|137
|2006.05.18 13:59
|close
|64
|1.00
|1.2757
|1.2852
|0.0000
|430.00
|18600.43
|138
|2006.05.18 19:59
|sell
|65
|1.00
|1.2827
|1.2879
|0.0000
|139
|2006.05.19 09:19
|close
|65
|1.00
|1.2765
|1.2879
|0.0000
|628.64
|19229.07
|140
|2006.05.19 11:59
|buy
|66
|1.00
|1.2783
|1.2731
|0.0000
|141
|2006.05.19 12:39
|s/l
|66
|1.00
|1.2731
|1.2731
|0.0000
|-520.00
|18709.07
|142
|2006.05.19 13:19
|buy
|67
|1.00
|1.2775
|1.2723
|0.0000
|143
|2006.05.19 19:19
|s/l
|67
|1.00
|1.2723
|1.2723
|0.0000
|-520.00
|18189.07
|144
|2006.05.19 20:39
|buy
|68
|1.00
|1.2787
|1.2735
|0.0000
|145
|2006.05.22 05:59
|s/l
|68
|1.00
|1.2735
|1.2735
|0.0000
|-531.56
|17657.51
|146
|2006.05.22 17:19
|sell
|69
|1.00
|1.2854
|1.2906
|0.0000
|147
|2006.05.22 17:59
|close
|69
|1.00
|1.2761
|1.2906
|0.0000
|930.00
|18587.51
|148
|2006.05.22 19:19
|sell
|70
|1.00
|1.2814
|1.2866
|0.0000
|149
|2006.05.22 20:39
|s/l
|70
|1.00
|1.2866
|1.2866
|0.0000
|-520.00
|18067.51
|150
|2006.05.22 21:19
|sell
|71
|1.00
|1.2835
|1.2887
|0.0000
|151
|2006.05.24 02:00
|close
|71
|1.00
|1.2781
|1.2887
|0.0000
|557.29
|18624.80
|152
|2006.05.24 08:39
|sell
|72
|1.00
|1.2859
|1.2911
|0.0000
|153
|2006.05.24 11:19
|close
|72
|1.00
|1.2766
|1.2911
|0.0000
|930.00
|19554.80
|154
|2006.05.24 12:39
|sell
|73
|1.00
|1.2881
|1.2933
|0.0000
|155
|2006.05.24 17:19
|close
|73
|1.00
|1.2808
|1.2933
|0.0000
|730.00
|20284.80
|156
|2006.05.24 19:19
|sell
|74
|1.00
|1.2872
|1.2924
|0.0000
|157
|2006.05.24 19:59
|close
|74
|1.00
|1.2756
|1.2924
|0.0000
|1160.00
|21444.80
|158
|2006.05.25 08:39
|sell
|75
|1.00
|1.2795
|1.2847
|0.0000
|159
|2006.05.26 16:39
|close
|75
|1.00
|1.2702
|1.2847
|0.0000
|938.64
|22383.44
|160
|2006.05.26 18:39
|buy
|76
|1.00
|1.2715
|1.2663
|0.0000
|161
|2006.05.26 19:19
|modify
|76
|1.00
|1.2715
|1.2705
|0.0000
|162
|2006.05.26 19:19
|close
|76
|1.00
|1.2819
|1.2705
|0.0000
|1040.00
|23423.44
|163
|2006.05.26 20:39
|buy
|77
|1.00
|1.2732
|1.2680
|0.0000
|164
|2006.05.26 21:19
|modify
|77
|1.00
|1.2732
|1.2705
|0.0000
|165
|2006.05.30 05:19
|close
|77
|1.00
|1.2795
|1.2705
|0.0000
|606.87
|24030.31
|166
|2006.05.30 05:59
|sell
|78
|1.00
|1.2823
|1.2875
|0.0000
|167
|2006.05.30 15:19
|s/l
|78
|1.00
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-520.00
|23510.31
|168
|2006.05.30 15:59
|sell
|79
|1.00
|1.2827
|1.2879
|0.0000
|169
|2006.05.30 19:19
|s/l
|79
|1.00
|1.2879
|1.2879
|0.0000
|-520.00
|22990.31
|170
|2006.05.31 21:19
|buy
|80
|1.00
|1.2807
|1.2755
|0.0000
|171
|2006.05.31 21:59
|close
|80
|1.00
|1.2849
|1.2755
|0.0000
|420.00
|23410.31
|172
|2006.05.31 23:59
|buy
|81
|1.00
|1.2812
|1.2760
|0.0000
|173
|2006.06.01 07:19
|s/l
|81
|1.00
|1.2760
|1.2760
|0.0000
|-554.69
|22855.62
|174
|2006.06.01 07:19
|buy
|82
|1.00
|1.2757
|1.2705
|0.0000
|175
|2006.06.01 07:59
|modify
|82
|1.00
|1.2757
|1.2705
|0.0000
|176
|2006.06.01 08:39
|close
|82
|1.00
|1.2804
|1.2705
|0.0000
|470.00
|23325.62
|177
|2006.06.01 11:19
|buy
|83
|1.00
|1.2755
|1.2703
|0.0000
|178
|2006.06.01 11:59
|modify
|83
|1.00
|1.2755
|1.2705
|0.0000
|179
|2006.06.01 12:39
|close
|83
|1.00
|1.2799
|1.2705
|0.0000
|440.00
|23765.62
|180
|2006.06.01 13:59
|buy
|84
|1.00
|1.2753
|1.2701
|0.0000
|181
|2006.06.01 14:39
|modify
|84
|1.00
|1.2753
|1.2705
|0.0000
|182
|2006.06.01 16:39
|close
|84
|1.00
|1.2826
|1.2705
|0.0000
|730.00
|24495.62
|183
|2006.06.01 17:59
|buy
|85
|1.00
|1.2761
|1.2709
|0.0000
|184
|2006.06.01 19:59
|close
|85
|1.00
|1.2813
|1.2709
|0.0000
|520.00
|25015.62
|185
|2006.06.02 13:59
|sell
|86
|1.00
|1.2920
|1.2972
|0.0000
|186
|2006.06.05 09:19
|s/l
|86
|1.00
|1.2972
|1.2972
|0.0000
|-511.36
|24504.27
|187
|2006.06.05 09:19
|sell
|87
|1.00
|1.2975
|1.3027
|0.0000
|188
|2006.06.05 13:59
|close
|87
|1.00
|1.2937
|1.3027
|0.0000
|380.00
|24884.27
|189
|2006.06.05 15:19
|sell
|88
|1.00
|1.2977
|1.3029
|0.0000
|190
|2006.06.05 15:59
|close
|88
|1.00
|1.2940
|1.3029
|0.0000
|370.00
|25254.27
|191
|2006.06.05 19:19
|sell
|89
|1.00
|1.2965
|1.3017
|0.0000
|192
|2006.06.05 20:39
|close
|89
|1.00
|1.2907
|1.3017
|0.0000
|580.00
|25834.27
|193
|2006.06.05 22:39
|sell
|90
|1.00
|1.2966
|1.3018
|0.0000
|194
|2006.06.05 23:59
|close
|90
|1.00
|1.2910
|1.3018
|0.0000
|560.00
|26394.27
|195
|2006.06.07 09:19
|buy
|91
|1.00
|1.2793
|1.2741
|0.0000
|196
|2006.06.07 12:39
|close
|91
|1.00
|1.2826
|1.2741
|0.0000
|330.00
|26724.27
|197
|2006.06.07 13:19
|buy
|92
|1.00
|1.2790
|1.2738
|0.0000
|198
|2006.06.08 13:59
|s/l
|92
|1.00
|1.2738
|1.2738
|0.0000
|-554.69
|26169.58
|199
|2006.06.08 13:59
|buy
|93
|1.00
|1.2674
|1.2622
|0.0000
|200
|2006.06.09 13:19
|s/l
|93
|1.00
|1.2622
|1.2622
|0.0000
|-531.56
|25638.01
|201
|2006.06.13 23:19
|buy
|94
|1.00
|1.2530
|1.2478
|0.0000
|202
|2006.06.14 08:39
|close
|94
|1.00
|1.2606
|1.2478
|0.0000
|748.44
|26386.45
|203
|2006.06.19 04:39
|buy
|95
|1.00
|1.2588
|1.2536
|0.0000
|204
|2006.06.21 06:39
|close
|95
|1.00
|1.2632
|1.2536
|0.0000
|416.87
|26803.32
|205
|2006.06.21 07:59
|sell
|96
|1.00
|1.2627
|1.2679
|0.0000
|206
|2006.06.21 23:19
|s/l
|96
|1.00
|1.2679
|1.2679
|0.0000
|-520.00
|26283.32
|207
|2006.06.21 23:19
|sell
|97
|1.00
|1.2678
|1.2730
|0.0000
|208
|2006.06.22 08:39
|close
|97
|1.00
|1.2635
|1.2730
|0.0000
|455.93
|26739.26
|209
|2006.06.22 12:39
|buy
|98
|1.00
|1.2579
|1.2527
|0.0000
|210
|2006.06.22 14:39
|close
|98
|1.00
|1.2623
|1.2527
|0.0000
|440.00
|27179.26
|211
|2006.06.22 15:59
|buy
|99
|1.00
|1.2586
|1.2534
|0.0000
|212
|2006.06.23 13:19
|s/l
|99
|1.00
|1.2534
|1.2534
|0.0000
|-531.56
|26647.69
|213
|2006.06.26 08:39
|sell
|100
|1.00
|1.2587
|1.2639
|0.0000
|214
|2006.06.26 09:19
|close
|100
|1.00
|1.2507
|1.2639
|0.0000
|800.00
|27447.69
|215
|2006.06.26 11:59
|sell
|101
|1.00
|1.2562
|1.2614
|0.0000
|216
|2006.06.27 02:00
|s/l
|101
|1.00
|1.2614
|1.2614
|0.0000
|-511.36
|26936.34
|217
|2006.06.28 18:39
|buy
|102
|1.00
|1.2524
|1.2472
|0.0000
|218
|2006.06.29 20:39
|close
|102
|1.00
|1.2669
|1.2472
|0.0000
|1415.31
|28351.65
|219
|2006.06.30 10:39
|sell
|103
|1.00
|1.2733
|1.2785
|0.0000
|220
|2006.06.30 18:39
|s/l
|103
|1.00
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|-520.00
|27831.65
|221
|2006.06.30 18:39
|sell
|104
|1.00
|1.2791
|1.2843
|0.0000
|222
|2006.07.05 14:39
|close
|104
|1.00
|1.2743
|1.2843
|0.0000
|505.93
|28337.58
|223
|2006.07.05 16:39
|buy
|105
|1.00
|1.2749
|1.2697
|0.0000
|224
|2006.07.05 17:19
|modify
|105
|1.00
|1.2749
|1.2705
|0.0000
|225
|2006.07.07 00:00
|close
|105
|1.00
|1.2779
|1.2705
|0.0000
|253.75
|28591.33
|226
|2006.07.07 17:19
|sell
|106
|1.00
|1.2833
|1.2885
|0.0000
|227
|2006.07.10 14:39
|close
|106
|1.00
|1.2729
|1.2885
|0.0000
|1048.64
|29639.97
|228
|2006.07.10 15:19
|buy
|107
|1.00
|1.2741
|1.2689
|0.0000
|229
|2006.07.10 15:59
|modify
|107
|1.00
|1.2741
|1.2705
|0.0000
|230
|2006.07.11 10:39
|s/l
|107
|1.00
|1.270518
|1.2705
|0.0000
|-369.77
|29270.20
|231
|2006.07.12 12:39
|buy
|108
|1.00
|1.2687
|1.2635
|0.0000
|232
|2006.07.12 13:59
|modify
|108
|1.00
|1.2687
|1.2705
|0.0000
|233
|2006.07.12 13:59
|close
|108
|1.00
|1.2752
|1.2705
|0.0000
|650.00
|29920.20
|234
|2006.07.12 15:59
|buy
|109
|1.00
|1.2715
|1.2663
|0.0000
|235
|2006.07.12 17:19
|modify
|109
|1.00
|1.2715
|1.2705
|0.0000
|236
|2006.07.12 18:39
|s/l
|109
|1.00
|1.270518
|1.2705
|0.0000
|-98.21
|29821.99
|237
|2006.07.12 18:39
|buy
|110
|1.00
|1.2700
|1.2648
|0.0000
|238
|2006.07.13 00:40
|modify
|110
|1.00
|1.2700
|1.2705
|0.0000
|239
|2006.07.13 02:40
|s/l
|110
|1.00
|1.270518
|1.2705
|0.0000
|17.10
|29839.09
|240
|2006.07.17 09:19
|buy
|111
|1.00
|1.2593
|1.2541
|0.0000
|241
|2006.07.17 13:19
|s/l
|111
|1.00
|1.2541
|1.2541
|0.0000
|-520.00
|29319.09
|242
|2006.07.19 14:39
|buy
|112
|1.00
|1.2459
|1.2407
|0.0000
|243
|2006.07.19 16:39
|close
|112
|1.00
|1.2537
|1.2407
|0.0000
|780.00
|30099.09
|244
|2006.07.21 11:19
|sell
|113
|1.00
|1.2679
|1.2731
|0.0000
|245
|2006.07.24 11:19
|close
|113
|1.00
|1.2612
|1.2731
|0.0000
|678.64
|30777.73
|246
|2006.07.24 11:59
|buy
|114
|1.00
|1.2625
|1.2573
|0.0000
|247
|2006.07.25 09:19
|close
|114
|1.00
|1.2669
|1.2573
|0.0000
|428.44
|31206.17
|248
|2006.07.25 21:19
|buy
|115
|1.00
|1.2572
|1.2520
|0.0000
|249
|2006.07.26 19:19
|close
|115
|1.00
|1.2660
|1.2520
|0.0000
|868.44
|32074.60
|250
|2006.07.26 19:59
|sell
|116
|1.00
|1.2658
|1.2710
|0.0000
|251
|2006.07.26 23:19
|s/l
|116
|1.00
|1.2710
|1.2710
|0.0000
|-520.00
|31554.60
|252
|2006.07.27 21:19
|buy
|117
|1.00
|1.2683
|1.2631
|0.0000
|253
|2006.07.27 23:19
|modify
|117
|1.00
|1.2683
|1.2705
|0.0000
|254
|2006.07.27 23:19
|close
|117
|1.00
|1.2722
|1.2705
|0.0000
|390.00
|31944.60
|255
|2006.07.28 16:39
|sell
|118
|1.00
|1.2769
|1.2821
|0.0000
|256
|2006.08.01 17:19
|s/l
|118
|1.00
|1.2821
|1.2821
|0.0000
|-502.71
|31441.89
|257
|2006.08.03 07:19
|buy
|119
|1.00
|1.2744
|1.2692
|0.0000
|258
|2006.08.03 07:59
|modify
|119
|1.00
|1.2744
|1.2705
|0.0000
|259
|2006.08.03 12:39
|close
|119
|1.00
|1.2832
|1.2705
|0.0000
|880.00
|32321.89
|260
|2006.08.09 01:20
|buy
|120
|1.00
|1.2766
|1.2714
|0.0000
|261
|2006.08.09 02:00
|close
|120
|1.00
|1.2842
|1.2714
|0.0000
|760.00
|33081.89
|262
|2006.08.09 03:59
|buy
|121
|1.00
|1.2782
|1.2730
|0.0000
|263
|2006.08.09 08:39
|modify
|121
|1.00
|1.2782
|1.2738
|0.0000
|264
|2006.08.09 08:39
|close
|121
|1.00
|1.2875
|1.2738
|0.0000
|930.00
|34011.89
|265
|2006.08.09 09:59
|sell
|122
|1.00
|1.2867
|1.2919
|0.0000
|266
|2006.08.09 11:19
|close
|122
|1.00
|1.2791
|1.2919
|0.0000
|760.00
|34771.89
|267
|2006.08.09 12:39
|sell
|123
|1.00
|1.2903
|1.2955
|0.0000
|268
|2006.08.09 14:39
|close
|123
|1.00
|1.2862
|1.2955
|0.0000
|410.00
|35181.89
|269
|2006.08.09 15:19
|sell
|124
|1.00
|1.2873
|1.2925
|0.0000
|270
|2006.08.10 13:59
|close
|124
|1.00
|1.2824
|1.2925
|0.0000
|515.93
|35697.82
|271
|2006.08.11 09:59
|buy
|125
|1.00
|1.2743
|1.2691
|0.0000
|272
|2006.08.11 10:39
|modify
|125
|1.00
|1.2743
|1.2738
|0.0000
|273
|2006.08.11 11:59
|close
|125
|1.00
|1.2787
|1.2738
|0.0000
|440.00
|36137.82
|274
|2006.08.11 13:59
|buy
|126
|1.00
|1.2744
|1.2692
|0.0000
|275
|2006.08.11 17:19
|modify
|126
|1.00
|1.2744
|1.2738
|0.0000
|276
|2006.08.11 18:39
|s/l
|126
|1.00
|1.273764
|1.2738
|0.0000
|-63.57
|36074.25
|277
|2006.08.11 18:39
|buy
|127
|1.00
|1.2735
|1.2683
|0.0000
|278
|2006.08.11 19:19
|modify
|127
|1.00
|1.2735
|1.2738
|0.0000
|279
|2006.08.11 19:59
|s/l
|127
|1.00
|1.273764
|1.2738
|0.0000
|26.43
|36100.68
|280
|2006.08.11 19:59
|buy
|128
|1.00
|1.2734
|1.2682
|0.0000
|281
|2006.08.14 00:40
|modify
|128
|1.00
|1.2734
|1.2738
|0.0000
|282
|2006.08.14 02:40
|s/l
|128
|1.00
|1.273764
|1.2738
|0.0000
|24.87
|36125.55
|283
|2006.08.15 16:39
|sell
|129
|1.00
|1.2804
|1.2856
|0.0000
|284
|2006.08.16 19:19
|s/l
|129
|1.00
|1.2856
|1.2856
|0.0000
|-511.36
|35614.19
|285
|2006.08.16 19:19
|sell
|130
|1.00
|1.2863
|1.2915
|0.0000
|286
|2006.08.18 13:19
|close
|130
|1.00
|1.2803
|1.2915
|0.0000
|634.58
|36248.77
|287
|2006.08.18 13:59
|buy
|131
|1.00
|1.2784
|1.2732
|0.0000
|288
|2006.08.18 14:39
|modify
|131
|1.00
|1.2784
|1.2738
|0.0000
|289
|2006.08.18 16:39
|close
|131
|1.00
|1.2845
|1.2738
|0.0000
|610.00
|36858.77
|290
|2006.08.21 08:39
|sell
|132
|1.00
|1.2895
|1.2947
|0.0000
|291
|2006.08.22 15:19
|close
|132
|1.00
|1.2807
|1.2947
|0.0000
|888.64
|37747.41
|292
|2006.08.22 15:59
|buy
|133
|1.00
|1.2812
|1.2760
|0.0000
|293
|2006.08.24 06:39
|s/l
|133
|1.00
|1.2760
|1.2760
|0.0000
|-566.25
|37181.16
|294
|2006.08.24 09:19
|sell
|134
|1.00
|1.2838
|1.2890
|0.0000
|295
|2006.08.24 09:59
|close
|134
|1.00
|1.2754
|1.2890
|0.0000
|840.00
|38021.16
|296
|2006.08.24 12:39
|sell
|135
|1.00
|1.2843
|1.2895
|0.0000
|297
|2006.08.24 16:39
|close
|135
|1.00
|1.2774
|1.2895
|0.0000
|690.00
|38711.16
|298
|2006.08.28 11:19
|sell
|136
|1.00
|1.2816
|1.2868
|0.0000
|299
|2006.08.29 17:19
|close
|136
|1.00
|1.2752
|1.2868
|0.0000
|648.64
|39359.80
|300
|2006.09.01 16:39
|buy
|137
|1.00
|1.2757
|1.2705
|0.0000
|301
|2006.09.01 17:59
|modify
|137
|1.00
|1.2757
|1.2738
|0.0000
|302
|2006.09.01 17:59
|close
|137
|1.00
|1.2817
|1.2738
|0.0000
|600.00
|39959.80
|303
|2006.09.05 08:39
|buy
|138
|1.00
|1.2827
|1.2775
|0.0000
|304
|2006.09.06 16:39
|s/l
|138
|1.00
|1.2775
|1.2775
|0.0000
|-531.56
|39428.24
|305
|2006.09.07 12:39
|buy
|139
|1.00
|1.2732
|1.2680
|0.0000
|306
|2006.09.07 13:59
|modify
|139
|1.00
|1.2732
|1.2738
|0.0000
|307
|2006.09.07 15:19
|close
|139
|1.00
|1.2789
|1.2738
|0.0000
|570.00
|39998.24
|308
|2006.09.07 15:59
|buy
|140
|1.00
|1.2716
|1.2664
|0.0000
|309
|2006.09.07 18:39
|modify
|140
|1.00
|1.2716
|1.2738
|0.0000
|310
|2006.09.07 19:19
|s/l
|140
|1.00
|1.273764
|1.2738
|0.0000
|216.43
|40214.67
|311
|2006.09.07 19:19
|buy
|141
|1.00
|1.2708
|1.2656
|0.0000
|312
|2006.09.07 19:59
|modify
|141
|1.00
|1.2708
|1.2738
|0.0000
|313
|2006.09.07 21:59
|close
|141
|1.00
|1.2754
|1.2738
|0.0000
|460.00
|40674.67
|314
|2006.09.07 22:39
|buy
|142
|1.00
|1.2743
|1.2691
|0.0000
|315
|2006.09.08 12:39
|s/l
|142
|1.00
|1.2691
|1.2691
|0.0000
|-531.56
|40143.11