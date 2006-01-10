Strategy Tester Report
cyberiatrader1_185f

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
PeriodDaily (D1) 2004.12.08 00:00 - 2006.09.11 00:00 (2006.01.10 - 2006.09.10)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=false; ReverseIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=50; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test557Ticks modelled7481Modelling quality24.46%
Initial deposit5000.00
Total net profit35143.11Gross profit55334.92Gross loss-20191.81
Profit factor2.74Expected payoff247.49
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown2556.78 (15.75%)Relative drawdown15.75% (2556.78)
Total trades142Short positions (won %)66 (65.15%)Long positions (won %)76 (71.05%)
Profit trades (% of total)97 (68.31%)Loss trades (% of total)45 (31.69%)
Largestprofit trade1650.00loss trade-566.25
Averageprofit trade570.46loss trade-448.71
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (5962.81)consecutive losses (loss in money)5 (-2556.78)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5962.81 (7)consecutive loss (count of losses)-2556.78 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.10 06:32buy10.421.20361.19840.0000
22006.01.10 15:16close10.421.20791.19840.0000180.605180.60
32006.01.11 15:16sell20.431.21361.21880.0000
42006.01.12 02:10close20.431.20101.21880.0000552.955733.55
52006.01.12 23:59buy30.481.20381.19860.0000
62006.01.13 08:43close30.481.20951.19860.0000268.056001.60
72006.01.13 10:54sell40.491.21331.21850.0000
82006.01.17 02:10close40.491.20521.21850.0000405.376406.97
92006.01.19 15:16buy50.531.20561.20040.0000
102006.01.19 17:27close50.531.21141.20040.0000307.406714.37
112006.01.23 04:21sell60.551.22151.22670.0000
122006.01.23 08:43s/l60.551.22671.22670.0000-286.006428.37
132006.01.23 17:27sell70.531.22421.22940.0000
142006.01.23 23:59s/l70.531.22941.22940.0000-275.606152.77
152006.02.01 17:27buy80.511.21121.20600.0000
162006.02.01 19:38s/l80.511.20601.20600.0000-265.205887.57
172006.02.02 08:43sell90.491.21091.21610.0000
182006.02.02 15:16close90.491.20751.21610.0000166.606054.17
192006.02.03 04:21buy100.501.20131.19610.0000
202006.02.03 06:32modify100.501.20131.19700.0000
212006.02.03 06:32close100.501.21151.19700.0000510.006564.17
222006.02.03 19:38buy110.551.20251.19730.0000
232006.02.03 21:49s/l110.551.19731.19730.0000-286.006278.17
242006.02.03 23:59buy120.521.20221.19700.0000
252006.02.06 13:05s/l120.521.19701.19700.0000-276.416001.76
262006.02.08 21:49buy130.501.19271.18750.0000
272006.02.09 02:10modify130.501.19271.19700.0000
282006.02.09 02:10close130.501.19961.19700.0000327.666329.41
292006.02.10 15:16buy140.531.19251.18730.0000
302006.02.14 21:49s/l140.531.18731.18730.0000-287.866041.56
312006.02.21 13:05buy150.511.18981.18460.0000
322006.02.23 02:10close150.511.19541.18460.0000262.016303.57
332006.02.24 04:21buy160.531.18711.18190.0000
342006.02.28 10:54close160.531.19341.18190.0000321.646625.21
352006.02.28 13:05sell170.551.19421.19940.0000
362006.02.28 21:49modify170.551.19421.19400.0000
372006.02.28 21:49close170.551.18351.19400.0000588.507213.71
382006.03.01 08:43sell180.601.19701.20220.0000
392006.03.01 19:38modify180.601.19701.19400.0000
402006.03.01 19:38close180.601.19131.19400.0000342.007555.71
412006.03.02 04:21sell190.631.20001.20520.0000
422006.03.02 17:27close190.631.19451.20520.0000346.507902.21
432006.03.02 23:59sell200.661.20391.20910.0000
442006.03.06 21:49s/l200.661.20911.20910.0000-331.797570.42
452006.03.07 04:21buy210.641.19201.18680.0000
462006.03.07 13:05s/l210.641.18681.18680.0000-332.807237.62
472006.03.07 13:05buy220.611.18691.18170.0000
482006.03.07 15:16close220.611.19271.18170.0000353.807591.42
492006.03.07 17:27buy230.641.19311.18790.0000
502006.03.07 19:38modify230.641.19311.19700.0000
512006.03.07 19:38close230.641.20241.19700.0000595.208186.62
522006.03.13 10:54sell240.681.19701.20220.0000
532006.03.13 17:27modify240.681.19701.19400.0000
542006.03.13 17:27close240.681.19251.19400.0000306.008492.62
552006.03.13 23:59sell250.711.19651.20170.0000
562006.03.14 08:43s/l250.711.20171.20170.0000-363.068129.56
572006.03.15 06:32sell260.671.20761.21280.0000
582006.03.15 13:05close260.671.20091.21280.0000448.908578.46
592006.03.15 23:59sell270.711.20701.21220.0000
602006.03.16 04:21s/l270.711.21221.21220.0000-350.798227.67
612006.03.16 08:43sell280.681.21701.22220.0000
622006.03.16 10:54close280.681.20391.22220.0000890.809118.47
632006.03.16 21:49sell290.751.21661.22180.0000
642006.03.21 02:10close290.751.21161.22180.0000394.459512.92
652006.03.21 04:21buy300.791.20771.20250.0000
662006.03.21 17:27close300.791.21291.20250.0000410.809923.72
672006.03.21 23:59buy310.821.20961.20440.0000
682006.03.23 02:10s/l310.821.20441.20440.0000-464.339459.39
692006.03.23 08:43buy320.791.19811.19290.0000
702006.03.23 13:05modify320.791.19811.19980.0000
712006.03.23 13:05close320.791.20261.19980.0000355.509814.89
722006.03.24 13:05sell330.811.20461.20980.0000
732006.03.28 02:10close330.811.19951.20980.0000427.1010241.99
742006.03.28 08:43sell340.851.21031.21550.0000
752006.03.28 17:27close340.851.20501.21550.0000450.5010692.49
762006.03.31 10:54buy350.881.21301.20780.0000
772006.04.03 10:54s/l350.881.20781.20780.0000-467.7810224.72
782006.04.03 10:54buy360.851.20351.19830.0000
792006.04.03 13:05modify360.851.20351.20120.0000
802006.04.03 21:49close360.851.21351.20120.0000850.0011074.72
812006.04.06 06:32buy370.911.22281.21760.0000
822006.04.06 19:38close370.911.22761.21760.0000436.8011511.52
832006.04.07 13:05buy380.951.21801.21280.0000
842006.04.07 15:16modify380.951.21801.21470.0000
852006.04.07 21:49close380.951.22341.21470.0000513.0012024.52
862006.04.12 04:21buy391.001.20751.20230.0000
872006.04.12 06:32close391.001.21241.20230.0000490.0012514.52
882006.04.17 06:32sell401.001.22631.23150.0000
892006.04.17 13:05close401.001.21211.23150.00001420.0013934.52
902006.04.17 23:59sell411.001.22511.23030.0000
912006.04.18 04:21s/l411.001.23031.23030.0000-511.3613423.16
922006.04.18 08:43sell421.001.23151.23670.0000
932006.04.18 10:54close421.001.22251.23670.0000900.0014323.16
942006.04.19 08:43buy431.001.22891.22370.0000
952006.04.19 21:49close431.001.23751.22370.0000860.0015183.16
962006.04.20 06:32buy441.001.22891.22370.0000
972006.04.20 19:38close441.001.23451.22370.0000560.0015743.16
982006.04.21 04:21buy451.001.22681.22160.0000
992006.04.21 17:27close451.001.23171.22160.0000490.0016233.16
1002006.04.24 19:38sell461.001.24151.24670.0000
1012006.04.26 15:16s/l461.001.24671.24670.0000-502.7115730.45
1022006.04.27 10:54sell471.001.25131.25650.0000
1032006.04.28 06:32s/l471.001.25651.25650.0000-511.3615219.09
1042006.04.28 08:43sell481.001.26011.26530.0000
1052006.05.01 17:27s/l481.001.26531.26530.0000-511.3614707.74
1062006.05.02 17:27sell491.001.26201.26720.0000
1072006.05.02 21:49s/l491.001.26721.26720.0000-520.0014187.74
1082006.05.02 23:59sell501.001.26161.26680.0000
1092006.05.03 19:38s/l501.001.26681.26680.0000-511.3613676.38
1102006.05.04 04:21buy511.001.25721.25200.0000
1112006.05.04 08:43close511.001.26081.25200.0000360.0014036.38
1122006.05.05 15:16sell521.001.27631.28150.0000
1132006.05.08 00:00close521.001.27391.28150.0000248.6414285.02
1142006.05.08 02:10buy531.001.26951.26430.0000
1152006.05.08 06:32close531.001.27171.26430.0000220.0014505.02
1162006.05.08 23:59buy541.001.27141.26620.0000
1172006.05.09 02:10s/l541.001.26621.26620.0000-531.5613973.46
1182006.05.09 02:10buy551.001.26621.26100.0000
1192006.05.09 08:43close551.001.27131.26100.0000510.0014483.46
1202006.05.10 17:27sell561.001.28231.28750.0000
1212006.05.11 00:00close561.001.27851.28750.0000405.9314889.39
1222006.05.11 17:27sell571.001.28561.29080.0000
1232006.05.12 13:05s/l571.001.29081.29080.0000-511.3614378.04
1242006.05.15 00:40buy581.001.28221.27700.0000
1252006.05.16 12:39close581.001.28681.27700.0000448.4414826.47
1262006.05.16 15:19sell591.001.28441.28960.0000
1272006.05.17 09:19s/l591.001.28961.28960.0000-511.3614315.12
1282006.05.17 09:59sell601.001.28971.29490.0000
1292006.05.17 16:39close601.001.27321.29490.00001650.0015965.12
1302006.05.17 17:19buy611.001.27661.27140.0000
1312006.05.17 19:19close611.001.28931.27140.00001270.0017235.12
1322006.05.17 22:39buy621.001.27611.27090.0000
1332006.05.18 08:39close621.001.28041.27090.0000395.3117630.43
1342006.05.18 09:19sell631.001.27951.28470.0000
1352006.05.18 09:59close631.001.27411.28470.0000540.0018170.43
1362006.05.18 12:39sell641.001.28001.28520.0000
1372006.05.18 13:59close641.001.27571.28520.0000430.0018600.43
1382006.05.18 19:59sell651.001.28271.28790.0000
1392006.05.19 09:19close651.001.27651.28790.0000628.6419229.07
1402006.05.19 11:59buy661.001.27831.27310.0000
1412006.05.19 12:39s/l661.001.27311.27310.0000-520.0018709.07
1422006.05.19 13:19buy671.001.27751.27230.0000
1432006.05.19 19:19s/l671.001.27231.27230.0000-520.0018189.07
1442006.05.19 20:39buy681.001.27871.27350.0000
1452006.05.22 05:59s/l681.001.27351.27350.0000-531.5617657.51
1462006.05.22 17:19sell691.001.28541.29060.0000
1472006.05.22 17:59close691.001.27611.29060.0000930.0018587.51
1482006.05.22 19:19sell701.001.28141.28660.0000
1492006.05.22 20:39s/l701.001.28661.28660.0000-520.0018067.51
1502006.05.22 21:19sell711.001.28351.28870.0000
1512006.05.24 02:00close711.001.27811.28870.0000557.2918624.80
1522006.05.24 08:39sell721.001.28591.29110.0000
1532006.05.24 11:19close721.001.27661.29110.0000930.0019554.80
1542006.05.24 12:39sell731.001.28811.29330.0000
1552006.05.24 17:19close731.001.28081.29330.0000730.0020284.80
1562006.05.24 19:19sell741.001.28721.29240.0000
1572006.05.24 19:59close741.001.27561.29240.00001160.0021444.80
1582006.05.25 08:39sell751.001.27951.28470.0000
1592006.05.26 16:39close751.001.27021.28470.0000938.6422383.44
1602006.05.26 18:39buy761.001.27151.26630.0000
1612006.05.26 19:19modify761.001.27151.27050.0000
1622006.05.26 19:19close761.001.28191.27050.00001040.0023423.44
1632006.05.26 20:39buy771.001.27321.26800.0000
1642006.05.26 21:19modify771.001.27321.27050.0000
1652006.05.30 05:19close771.001.27951.27050.0000606.8724030.31
1662006.05.30 05:59sell781.001.28231.28750.0000
1672006.05.30 15:19s/l781.001.28751.28750.0000-520.0023510.31
1682006.05.30 15:59sell791.001.28271.28790.0000
1692006.05.30 19:19s/l791.001.28791.28790.0000-520.0022990.31
1702006.05.31 21:19buy801.001.28071.27550.0000
1712006.05.31 21:59close801.001.28491.27550.0000420.0023410.31
1722006.05.31 23:59buy811.001.28121.27600.0000
1732006.06.01 07:19s/l811.001.27601.27600.0000-554.6922855.62
1742006.06.01 07:19buy821.001.27571.27050.0000
1752006.06.01 07:59modify821.001.27571.27050.0000
1762006.06.01 08:39close821.001.28041.27050.0000470.0023325.62
1772006.06.01 11:19buy831.001.27551.27030.0000
1782006.06.01 11:59modify831.001.27551.27050.0000
1792006.06.01 12:39close831.001.27991.27050.0000440.0023765.62
1802006.06.01 13:59buy841.001.27531.27010.0000
1812006.06.01 14:39modify841.001.27531.27050.0000
1822006.06.01 16:39close841.001.28261.27050.0000730.0024495.62
1832006.06.01 17:59buy851.001.27611.27090.0000
1842006.06.01 19:59close851.001.28131.27090.0000520.0025015.62
1852006.06.02 13:59sell861.001.29201.29720.0000
1862006.06.05 09:19s/l861.001.29721.29720.0000-511.3624504.27
1872006.06.05 09:19sell871.001.29751.30270.0000
1882006.06.05 13:59close871.001.29371.30270.0000380.0024884.27
1892006.06.05 15:19sell881.001.29771.30290.0000
1902006.06.05 15:59close881.001.29401.30290.0000370.0025254.27
1912006.06.05 19:19sell891.001.29651.30170.0000
1922006.06.05 20:39close891.001.29071.30170.0000580.0025834.27
1932006.06.05 22:39sell901.001.29661.30180.0000
1942006.06.05 23:59close901.001.29101.30180.0000560.0026394.27
1952006.06.07 09:19buy911.001.27931.27410.0000
1962006.06.07 12:39close911.001.28261.27410.0000330.0026724.27
1972006.06.07 13:19buy921.001.27901.27380.0000
1982006.06.08 13:59s/l921.001.27381.27380.0000-554.6926169.58
1992006.06.08 13:59buy931.001.26741.26220.0000
2002006.06.09 13:19s/l931.001.26221.26220.0000-531.5625638.01
2012006.06.13 23:19buy941.001.25301.24780.0000
2022006.06.14 08:39close941.001.26061.24780.0000748.4426386.45
2032006.06.19 04:39buy951.001.25881.25360.0000
2042006.06.21 06:39close951.001.26321.25360.0000416.8726803.32
2052006.06.21 07:59sell961.001.26271.26790.0000
2062006.06.21 23:19s/l961.001.26791.26790.0000-520.0026283.32
2072006.06.21 23:19sell971.001.26781.27300.0000
2082006.06.22 08:39close971.001.26351.27300.0000455.9326739.26
2092006.06.22 12:39buy981.001.25791.25270.0000
2102006.06.22 14:39close981.001.26231.25270.0000440.0027179.26
2112006.06.22 15:59buy991.001.25861.25340.0000
2122006.06.23 13:19s/l991.001.25341.25340.0000-531.5626647.69
2132006.06.26 08:39sell1001.001.25871.26390.0000
2142006.06.26 09:19close1001.001.25071.26390.0000800.0027447.69
2152006.06.26 11:59sell1011.001.25621.26140.0000
2162006.06.27 02:00s/l1011.001.26141.26140.0000-511.3626936.34
2172006.06.28 18:39buy1021.001.25241.24720.0000
2182006.06.29 20:39close1021.001.26691.24720.00001415.3128351.65
2192006.06.30 10:39sell1031.001.27331.27850.0000
2202006.06.30 18:39s/l1031.001.27851.27850.0000-520.0027831.65
2212006.06.30 18:39sell1041.001.27911.28430.0000
2222006.07.05 14:39close1041.001.27431.28430.0000505.9328337.58
2232006.07.05 16:39buy1051.001.27491.26970.0000
2242006.07.05 17:19modify1051.001.27491.27050.0000
2252006.07.07 00:00close1051.001.27791.27050.0000253.7528591.33
2262006.07.07 17:19sell1061.001.28331.28850.0000
2272006.07.10 14:39close1061.001.27291.28850.00001048.6429639.97
2282006.07.10 15:19buy1071.001.27411.26890.0000
2292006.07.10 15:59modify1071.001.27411.27050.0000
2302006.07.11 10:39s/l1071.001.2705181.27050.0000-369.7729270.20
2312006.07.12 12:39buy1081.001.26871.26350.0000
2322006.07.12 13:59modify1081.001.26871.27050.0000
2332006.07.12 13:59close1081.001.27521.27050.0000650.0029920.20
2342006.07.12 15:59buy1091.001.27151.26630.0000
2352006.07.12 17:19modify1091.001.27151.27050.0000
2362006.07.12 18:39s/l1091.001.2705181.27050.0000-98.2129821.99
2372006.07.12 18:39buy1101.001.27001.26480.0000
2382006.07.13 00:40modify1101.001.27001.27050.0000
2392006.07.13 02:40s/l1101.001.2705181.27050.000017.1029839.09
2402006.07.17 09:19buy1111.001.25931.25410.0000
2412006.07.17 13:19s/l1111.001.25411.25410.0000-520.0029319.09
2422006.07.19 14:39buy1121.001.24591.24070.0000
2432006.07.19 16:39close1121.001.25371.24070.0000780.0030099.09
2442006.07.21 11:19sell1131.001.26791.27310.0000
2452006.07.24 11:19close1131.001.26121.27310.0000678.6430777.73
2462006.07.24 11:59buy1141.001.26251.25730.0000
2472006.07.25 09:19close1141.001.26691.25730.0000428.4431206.17
2482006.07.25 21:19buy1151.001.25721.25200.0000
2492006.07.26 19:19close1151.001.26601.25200.0000868.4432074.60
2502006.07.26 19:59sell1161.001.26581.27100.0000
2512006.07.26 23:19s/l1161.001.27101.27100.0000-520.0031554.60
2522006.07.27 21:19buy1171.001.26831.26310.0000
2532006.07.27 23:19modify1171.001.26831.27050.0000
2542006.07.27 23:19close1171.001.27221.27050.0000390.0031944.60
2552006.07.28 16:39sell1181.001.27691.28210.0000
2562006.08.01 17:19s/l1181.001.28211.28210.0000-502.7131441.89
2572006.08.03 07:19buy1191.001.27441.26920.0000
2582006.08.03 07:59modify1191.001.27441.27050.0000
2592006.08.03 12:39close1191.001.28321.27050.0000880.0032321.89
2602006.08.09 01:20buy1201.001.27661.27140.0000
2612006.08.09 02:00close1201.001.28421.27140.0000760.0033081.89
2622006.08.09 03:59buy1211.001.27821.27300.0000
2632006.08.09 08:39modify1211.001.27821.27380.0000
2642006.08.09 08:39close1211.001.28751.27380.0000930.0034011.89
2652006.08.09 09:59sell1221.001.28671.29190.0000
2662006.08.09 11:19close1221.001.27911.29190.0000760.0034771.89
2672006.08.09 12:39sell1231.001.29031.29550.0000
2682006.08.09 14:39close1231.001.28621.29550.0000410.0035181.89
2692006.08.09 15:19sell1241.001.28731.29250.0000
2702006.08.10 13:59close1241.001.28241.29250.0000515.9335697.82
2712006.08.11 09:59buy1251.001.27431.26910.0000
2722006.08.11 10:39modify1251.001.27431.27380.0000
2732006.08.11 11:59close1251.001.27871.27380.0000440.0036137.82
2742006.08.11 13:59buy1261.001.27441.26920.0000
2752006.08.11 17:19modify1261.001.27441.27380.0000
2762006.08.11 18:39s/l1261.001.2737641.27380.0000-63.5736074.25
2772006.08.11 18:39buy1271.001.27351.26830.0000
2782006.08.11 19:19modify1271.001.27351.27380.0000
2792006.08.11 19:59s/l1271.001.2737641.27380.000026.4336100.68
2802006.08.11 19:59buy1281.001.27341.26820.0000
2812006.08.14 00:40modify1281.001.27341.27380.0000
2822006.08.14 02:40s/l1281.001.2737641.27380.000024.8736125.55
2832006.08.15 16:39sell1291.001.28041.28560.0000
2842006.08.16 19:19s/l1291.001.28561.28560.0000-511.3635614.19
2852006.08.16 19:19sell1301.001.28631.29150.0000
2862006.08.18 13:19close1301.001.28031.29150.0000634.5836248.77
2872006.08.18 13:59buy1311.001.27841.27320.0000
2882006.08.18 14:39modify1311.001.27841.27380.0000
2892006.08.18 16:39close1311.001.28451.27380.0000610.0036858.77
2902006.08.21 08:39sell1321.001.28951.29470.0000
2912006.08.22 15:19close1321.001.28071.29470.0000888.6437747.41
2922006.08.22 15:59buy1331.001.28121.27600.0000
2932006.08.24 06:39s/l1331.001.27601.27600.0000-566.2537181.16
2942006.08.24 09:19sell1341.001.28381.28900.0000
2952006.08.24 09:59close1341.001.27541.28900.0000840.0038021.16
2962006.08.24 12:39sell1351.001.28431.28950.0000
2972006.08.24 16:39close1351.001.27741.28950.0000690.0038711.16
2982006.08.28 11:19sell1361.001.28161.28680.0000
2992006.08.29 17:19close1361.001.27521.28680.0000648.6439359.80
3002006.09.01 16:39buy1371.001.27571.27050.0000
3012006.09.01 17:59modify1371.001.27571.27380.0000
3022006.09.01 17:59close1371.001.28171.27380.0000600.0039959.80
3032006.09.05 08:39buy1381.001.28271.27750.0000
3042006.09.06 16:39s/l1381.001.27751.27750.0000-531.5639428.24
3052006.09.07 12:39buy1391.001.27321.26800.0000
3062006.09.07 13:59modify1391.001.27321.27380.0000
3072006.09.07 15:19close1391.001.27891.27380.0000570.0039998.24
3082006.09.07 15:59buy1401.001.27161.26640.0000
3092006.09.07 18:39modify1401.001.27161.27380.0000
3102006.09.07 19:19s/l1401.001.2737641.27380.0000216.4340214.67
3112006.09.07 19:19buy1411.001.27081.26560.0000
3122006.09.07 19:59modify1411.001.27081.27380.0000
3132006.09.07 21:59close1411.001.27541.27380.0000460.0040674.67
3142006.09.07 22:39buy1421.001.27431.26910.0000
3152006.09.08 12:39s/l1421.001.26911.26910.0000-531.5640143.11