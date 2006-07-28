Strategy Tester Report
CyberiaTrader

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.04.06 00:00 - 2006.09.14 00:00 (2006.07.28 - 2006.09.14)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=true; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=7; StopLevel=0;
Bars in test13936Ticks modelled571095Modelling quality90.00%
Initial deposit500.00
Total net profit65194.53Gross profit261139.70Gross loss-195945.16
Profit factor1.33Expected payoff192.31
Absolute drawdown120.90Maximal drawdown39927.33 (52.95%)Relative drawdown62.20% (1292.08)
Total trades339Short positions (won %)226 (51.33%)Long positions (won %)113 (51.33%)
Profit trades (% of total)174 (51.33%)Loss trades (% of total)165 (48.67%)
Largestprofit trade15011.05loss trade-5285.70
Averageprofit trade1500.80loss trade-1187.55
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (1743.29)consecutive losses (loss in money)6 (-20832.49)
Maximalconsecutive profit (count of wins)24717.63 (4)consecutive loss (count of losses)-20832.49 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.07.28 12:38buy10.391.26841.26750.0000
22006.07.28 12:57s/l10.391.26751.26750.0000-35.10464.90
32006.07.28 12:57buy20.371.26771.26680.0000
42006.07.28 13:00s/l20.371.26681.26680.0000-33.30431.60
52006.07.28 14:30sell30.341.26911.27000.0000
62006.07.28 14:30s/l30.341.27001.27000.0000-30.60401.00
72006.07.28 14:30sell40.321.27051.27140.0000
82006.07.28 14:30close40.321.26931.27140.000038.40439.40
92006.07.28 14:30sell50.351.26881.26970.0000
102006.07.28 14:30s/l50.351.26971.26970.0000-31.50407.90
112006.07.28 14:30sell60.321.26981.27070.0000
122006.07.28 14:30s/l60.321.27071.27070.0000-28.80379.10
132006.07.28 14:30sell70.301.27051.27140.0000
142006.07.28 14:30close70.301.26931.27140.000036.00415.10
152006.07.28 14:30sell80.331.27051.27140.0000
162006.07.28 14:30close80.331.26781.27140.000089.10504.20
172006.07.28 14:30sell90.401.26791.26880.0000
182006.07.28 14:30close90.401.26711.26880.000032.00536.20
192006.07.28 14:30sell100.421.26741.26830.0000
202006.07.28 14:30close100.421.26641.26830.000042.00578.20
212006.07.28 14:30sell110.461.27051.27140.0000
222006.07.28 14:31s/l110.461.27141.27140.0000-41.40536.80
232006.07.28 14:31sell120.421.27171.27260.0000
242006.07.28 14:31close120.421.26611.27260.0000235.20772.00
252006.07.28 14:31sell130.611.27121.27210.0000
262006.07.28 14:31close130.611.27021.27210.000061.00833.00
272006.07.28 14:31sell140.661.27171.27260.0000
282006.07.28 14:31close140.661.27021.27260.000099.00932.00
292006.07.28 14:31sell150.731.27031.27120.0000
302006.07.28 14:31close150.731.26611.27120.0000306.601238.60
312006.07.28 14:31sell160.981.26971.27060.0000
322006.07.28 14:31s/l160.981.27061.27060.0000-88.201150.40
332006.07.28 14:31sell170.901.27151.27240.0000
342006.07.28 14:31close170.901.26861.27240.0000261.001411.40
352006.07.28 14:31sell181.111.27151.27240.0000
362006.07.28 14:33s/l181.111.27241.27240.0000-99.901311.50
372006.07.28 14:33sell191.031.27241.27330.0000
382006.07.28 14:35s/l191.031.27331.27330.0000-92.701218.80
392006.07.28 14:35sell200.961.27331.27420.0000
402006.07.28 14:36s/l200.961.27421.27420.0000-86.401132.40
412006.07.28 14:36sell210.891.27401.27490.0000
422006.07.28 14:37close210.891.27301.27490.000089.001221.40
432006.07.28 14:37sell220.961.27281.27370.0000
442006.07.28 14:37s/l220.961.27371.27370.0000-86.401135.00
452006.07.28 14:37sell230.891.27351.27440.0000
462006.07.28 14:38close230.891.27261.27440.000080.101215.10
472006.07.28 14:38sell240.951.27241.27330.0000
482006.07.28 14:43s/l240.951.27331.27330.0000-85.501129.60
492006.07.28 14:43sell250.891.27331.27420.0000
502006.07.28 14:44s/l250.891.27421.27420.0000-80.101049.50
512006.07.28 14:44sell260.821.27401.27490.0000
522006.07.28 14:44close260.821.27311.27490.000073.801123.30
532006.07.28 14:44sell270.881.27271.27360.0000
542006.07.28 14:44s/l270.881.27361.27360.0000-79.201044.10
552006.07.28 14:44sell280.821.27391.27480.0000
562006.07.28 14:46close280.821.27301.27480.000073.801117.90
572006.07.28 14:46sell290.881.27271.27360.0000
582006.07.28 14:48s/l290.881.27361.27360.0000-79.201038.70
592006.07.28 14:48sell300.821.27341.27430.0000
602006.07.28 14:52close300.821.27241.27430.000082.001120.70
612006.07.28 14:52sell310.881.27221.27310.0000
622006.07.28 14:52s/l310.881.27311.27310.0000-79.201041.50
632006.07.28 14:52sell320.821.27301.27390.0000
642006.07.28 14:59close320.821.27211.27390.000073.801115.30
652006.07.28 14:59sell330.881.27191.27280.0000
662006.07.28 15:00s/l330.881.27281.27280.0000-79.201036.10
672006.07.28 17:40buy340.811.27451.27360.0000
682006.07.28 18:04close340.811.27551.27360.000081.001117.10
692006.07.31 02:49buy350.881.27561.27470.0000
702006.07.31 05:34close350.881.27661.27470.000088.001205.10
712006.07.31 13:41sell360.941.27671.27760.0000
722006.07.31 13:54s/l360.941.27761.27760.0000-84.601120.50
732006.07.31 13:54sell370.881.27751.27840.0000
742006.07.31 14:01close370.881.27621.27840.0000114.401234.90
752006.07.31 14:53buy380.971.27571.27480.0000
762006.07.31 14:54close380.971.27661.27480.000087.301322.20
772006.08.01 14:38buy391.041.27491.27400.0000
782006.08.01 14:38s/l391.041.27401.27400.0000-93.601228.60
792006.08.01 14:38buy400.961.27381.27290.0000
802006.08.01 14:39close400.961.27481.27290.000095.991324.59
812006.08.01 14:39buy411.041.27491.27400.0000
822006.08.01 14:42s/l411.041.27401.27400.0000-93.601230.99
832006.08.01 14:42buy420.971.27421.27330.0000
842006.08.01 15:26close420.971.27511.27330.000087.301318.29
852006.08.01 15:31sell431.031.27571.27660.0000
862006.08.01 16:00close431.031.27461.27660.0000113.301431.59
872006.08.01 16:01buy441.121.27401.27310.0000
882006.08.01 16:01close441.121.27511.27310.0000123.201554.79
892006.08.01 16:02buy451.221.27411.27320.0000
902006.08.01 16:09close451.221.27491.27320.000097.601652.39
912006.08.01 16:13buy461.301.27411.27320.0000
922006.08.01 16:14close461.301.27501.27320.0000117.001769.39
932006.08.01 16:18buy471.391.27401.27310.0000
942006.08.01 16:18close471.391.27481.27310.0000111.201880.59
952006.08.01 16:18buy481.481.27411.27320.0000
962006.08.01 16:18close481.481.27491.27320.0000118.391998.98
972006.08.01 16:19buy491.571.27411.27320.0000
982006.08.01 16:19s/l491.571.27321.27320.0000-141.301857.68
992006.08.01 16:19buy501.461.27341.27250.0000
1002006.08.01 16:19close501.461.27421.27250.0000116.791974.47
1012006.08.01 16:19buy511.551.27411.27320.0000
1022006.08.01 16:19s/l511.551.27321.27320.0000-139.501834.97
1032006.08.01 16:19buy521.441.27331.27240.0000
1042006.08.01 16:20close521.441.27421.27240.0000129.601964.57
1052006.08.01 16:20buy531.541.27371.27280.0000
1062006.08.01 16:27s/l531.541.27281.27280.0000-138.601825.97
1072006.08.01 16:27buy541.431.27301.27210.0000
1082006.08.01 16:38close541.431.27381.27210.0000114.401940.37
1092006.08.01 16:52buy551.521.27371.27280.0000
1102006.08.01 17:11close551.521.27461.27280.0000136.812077.18
1112006.08.01 17:41sell561.631.27641.27730.0000
1122006.08.01 17:55s/l561.631.27731.27730.0000-146.701930.48
1132006.08.01 17:55sell571.511.27721.27810.0000
1142006.08.01 18:04s/l571.511.27811.27810.0000-135.901794.58
1152006.08.01 18:07sell581.401.27961.28050.0000
1162006.08.01 18:12s/l581.401.28051.28050.0000-126.001668.58
1172006.08.01 18:12sell591.301.28051.28140.0000
1182006.08.01 18:16s/l591.301.28141.28140.0000-117.001551.58
1192006.08.01 18:16sell601.211.28131.28220.0000
1202006.08.01 21:32s/l601.211.28221.28220.0000-108.901442.68
1212006.08.02 18:25buy611.131.27781.27690.0000
1222006.08.02 18:33close611.131.27881.27690.0000112.991555.67
1232006.08.02 21:42buy621.221.27871.27780.0000
1242006.08.03 02:23s/l621.221.27781.27780.0000-150.771404.90
1252006.08.03 02:23buy631.101.27751.27660.0000
1262006.08.03 02:23s/l631.101.27661.27660.0000-99.001305.90
1272006.08.03 02:23buy641.021.27681.27590.0000
1282006.08.03 02:37s/l641.021.27591.27590.0000-91.801214.10
1292006.08.03 02:37buy650.951.27611.27520.0000
1302006.08.03 03:11s/l650.951.27521.27520.0000-85.501128.60
1312006.08.03 13:01sell660.881.27831.27920.0000
1322006.08.03 13:01close660.881.27731.27920.000088.001216.60
1332006.08.03 13:08sell670.951.27761.27850.0000
1342006.08.03 13:19s/l670.951.27851.27850.0000-85.501131.10
1352006.08.03 13:19sell680.881.27831.27920.0000
1362006.08.03 13:25close680.881.27741.27920.000079.201210.30
1372006.08.03 13:30sell690.951.27761.27850.0000
1382006.08.03 13:42s/l690.951.27851.27850.0000-85.501124.80
1392006.08.03 13:42sell700.881.27831.27920.0000
1402006.08.03 13:46close700.881.27741.27920.000079.201204.00
1412006.08.03 13:46sell710.941.27761.27850.0000
1422006.08.03 14:01s/l710.941.27851.27850.0000-84.601119.40
1432006.08.03 14:30sell720.871.27951.28040.0000
1442006.08.03 14:31s/l720.871.28041.28040.0000-78.301041.10
1452006.08.03 14:31sell730.811.28021.28110.0000
1462006.08.03 14:35s/l730.811.28111.28110.0000-72.90968.20
1472006.08.03 14:35sell740.761.28111.28200.0000
1482006.08.03 14:36s/l740.761.28201.28200.0000-68.40899.80
1492006.08.03 14:36sell750.701.28221.28310.0000
1502006.08.03 14:36close750.701.28111.28310.000077.00976.80
1512006.08.03 14:37sell760.761.28101.28190.0000
1522006.08.03 14:38s/l760.761.28191.28190.0000-68.40908.40
1532006.08.03 14:38sell770.711.28181.28270.0000
1542006.08.03 14:40s/l770.711.28271.28270.0000-63.90844.50
1552006.08.03 14:40sell780.661.28251.28340.0000
1562006.08.03 14:41s/l780.661.28341.28340.0000-59.40785.10
1572006.08.03 14:41sell790.611.28331.28420.0000
1582006.08.03 14:47close790.611.28241.28420.000054.90840.00
1592006.08.03 14:47sell800.661.28231.28320.0000
1602006.08.03 15:11close800.661.28111.28320.000079.20919.20
1612006.08.03 17:13buy810.721.27691.27600.0000
1622006.08.03 17:29close810.721.27821.27600.000093.591012.79
1632006.08.03 18:35sell820.791.27971.28060.0000
1642006.08.03 19:04s/l820.791.28061.28060.0000-71.10941.69
1652006.08.04 14:30sell830.731.28161.28250.0000
1662006.08.04 14:30s/l830.731.28251.28250.0000-65.70875.99
1672006.08.04 14:30sell840.681.28261.28350.0000
1682006.08.04 14:30s/l840.681.28351.28350.0000-61.20814.79
1692006.08.04 14:30sell850.631.28331.28420.0000
1702006.08.04 14:30close850.631.28221.28420.000069.30884.09
1712006.08.04 14:30sell860.691.28371.28460.0000
1722006.08.04 14:30close860.691.28161.28460.0000144.901028.99
1732006.08.04 14:30sell870.801.28161.28250.0000
1742006.08.04 14:30s/l870.801.28251.28250.0000-72.00956.99
1752006.08.04 14:30sell880.751.28241.28330.0000
1762006.08.04 14:30s/l880.751.28331.28330.0000-67.50889.49
1772006.08.04 14:30sell890.691.28311.28400.0000
1782006.08.04 14:30close890.691.28151.28400.0000110.40999.89
1792006.08.04 14:30sell900.781.28371.28460.0000
1802006.08.04 14:30close900.781.28161.28460.0000163.801163.69
1812006.08.04 14:30sell910.911.28371.28460.0000
1822006.08.04 14:30s/l910.911.28461.28460.0000-81.901081.79
1832006.08.04 14:30sell920.841.28471.28560.0000
1842006.08.04 14:30s/l920.841.28561.28560.0000-75.601006.19
1852006.08.04 14:30sell930.781.28661.28750.0000
1862006.08.04 14:30s/l930.781.28751.28750.0000-70.20935.99
1872006.08.04 14:30sell940.731.28731.28820.0000
1882006.08.04 14:30close940.731.28611.28820.000087.601023.59
1892006.08.04 14:30sell950.801.28731.28820.0000
1902006.08.04 14:30s/l950.801.28821.28820.0000-72.00951.59
1912006.08.04 14:30sell960.741.28841.28930.0000
1922006.08.04 14:30close960.741.28541.28930.0000222.001173.59
1932006.08.04 14:30sell970.911.28561.28650.0000
1942006.08.04 14:30close970.911.28401.28650.0000145.601319.19
1952006.08.04 14:31sell981.031.28481.28570.0000
1962006.08.04 14:31close981.031.28281.28570.0000206.011525.20
1972006.08.04 14:31sell991.191.28471.28560.0000
1982006.08.04 14:31s/l991.191.28561.28560.0000-107.101418.10
1992006.08.04 14:31sell1001.101.28621.28710.0000
2002006.08.04 14:31close1001.101.28431.28710.0000209.001627.10
2012006.08.04 14:31sell1011.271.28431.28520.0000
2022006.08.04 14:31s/l1011.271.28521.28520.0000-114.301512.80
2032006.08.04 14:31sell1021.181.28511.28600.0000
2042006.08.04 14:31s/l1021.181.28601.28600.0000-106.201406.60
2052006.08.04 14:31sell1031.091.28851.28940.0000
2062006.08.04 14:31close1031.091.28591.28940.0000283.391689.99
2072006.08.04 14:31sell1041.311.28611.28700.0000
2082006.08.04 14:31s/l1041.311.28701.28700.0000-117.901572.09
2092006.08.04 14:31sell1051.221.28761.28850.0000
2102006.08.04 14:31s/l1051.221.28851.28850.0000-109.801462.29
2112006.08.04 14:31sell1061.131.28851.28940.0000
2122006.08.04 14:31close1061.131.28551.28940.0000338.991801.28
2132006.08.04 14:32sell1071.401.28631.28720.0000
2142006.08.04 14:32close1071.401.28511.28720.0000167.991969.27
2152006.08.04 14:32sell1081.531.28621.28710.0000
2162006.08.04 14:32s/l1081.531.28711.28710.0000-137.701831.57
2172006.08.04 14:32sell1091.421.28701.28790.0000
2182006.08.04 14:32s/l1091.421.28791.28790.0000-127.801703.77
2192006.08.04 14:32sell1101.321.28791.28880.0000
2202006.08.04 14:32close1101.321.28661.28880.0000171.601875.37
2212006.08.04 14:32sell1111.461.28651.28740.0000
2222006.08.04 14:32s/l1111.461.28741.28740.0000-131.401743.97
2232006.08.04 14:32sell1121.351.28781.28870.0000
2242006.08.04 14:33close1121.351.28631.28870.0000202.491946.46
2252006.08.04 14:33sell1131.511.28571.28660.0000
2262006.08.04 14:33s/l1131.511.28661.28660.0000-135.901810.56
2272006.08.04 14:33sell1141.411.28701.28790.0000
2282006.08.04 14:33s/l1141.411.28791.28790.0000-126.901683.66
2292006.08.04 14:33sell1151.311.28771.28860.0000
2302006.08.04 14:33close1151.311.28631.28860.0000183.401867.06
2312006.08.04 14:34sell1161.451.28601.28690.0000
2322006.08.04 14:37s/l1161.451.28691.28690.0000-130.501736.56
2332006.08.04 14:37sell1171.351.28691.28780.0000
2342006.08.04 14:38s/l1171.351.28781.28780.0000-121.501615.06
2352006.08.04 14:38sell1181.251.28761.28850.0000
2362006.08.04 14:39s/l1181.251.28851.28850.0000-112.501502.56
2372006.08.04 14:39sell1191.171.28841.28930.0000
2382006.08.04 14:41close1191.171.28721.28930.0000140.411642.97
2392006.08.04 14:41sell1201.281.28721.28810.0000
2402006.08.04 14:42s/l1201.281.28811.28810.0000-115.201527.77
2412006.08.04 14:42sell1211.191.28791.28880.0000
2422006.08.04 14:52close1211.191.28671.28880.0000142.801670.57
2432006.08.04 14:52sell1221.301.28631.28720.0000
2442006.08.04 14:52s/l1221.301.28721.28720.0000-117.001553.57
2452006.08.04 14:52sell1231.211.28701.28790.0000
2462006.08.04 14:56s/l1231.211.28791.28790.0000-108.901444.67
2472006.08.04 14:56sell1241.121.28771.28860.0000
2482006.08.04 14:59s/l1241.121.28861.28860.0000-100.801343.87
2492006.08.04 14:59sell1251.041.28841.28930.0000
2502006.08.04 15:02close1251.041.28751.28930.000093.611437.48
2512006.08.04 15:51sell1261.111.28941.29030.0000
2522006.08.04 15:56s/l1261.111.29031.29030.0000-99.901337.58
2532006.08.04 15:56sell1271.041.29011.29100.0000
2542006.08.04 16:19close1271.041.28941.29100.000072.801410.38
2552006.08.08 20:14sell1281.101.28521.28610.0000
2562006.08.08 20:14s/l1281.101.28611.28610.0000-99.001311.38
2572006.08.08 20:14sell1291.021.28631.28720.0000
2582006.08.08 20:14close1291.021.28541.28720.000091.801403.18
2592006.08.08 20:14sell1301.091.28571.28660.0000
2602006.08.08 20:14s/l1301.091.28661.28660.0000-98.101305.08
2612006.08.08 20:14sell1311.011.28691.28780.0000
2622006.08.08 20:14s/l1311.011.28781.28780.0000-90.901214.18
2632006.08.08 20:14sell1320.941.28791.28880.0000
2642006.08.08 20:14close1320.941.28701.28880.000084.601298.78
2652006.08.08 20:14sell1331.011.28651.28740.0000
2662006.08.08 20:14s/l1331.011.28741.28740.0000-90.901207.88
2672006.08.08 20:14sell1340.941.28721.28810.0000
2682006.08.08 20:14s/l1340.941.28811.28810.0000-84.601123.28
2692006.08.08 20:14sell1350.871.28871.28960.0000
2702006.08.08 20:14close1350.871.28611.28960.0000226.201349.48
2712006.08.08 20:14sell1361.051.28811.28900.0000
2722006.08.08 20:14close1361.051.28711.28900.0000105.001454.48
2732006.08.08 20:14sell1371.131.28741.28830.0000
2742006.08.08 20:14close1371.131.28381.28830.0000406.801861.28
2752006.08.08 20:14sell1381.451.28691.28780.0000
2762006.08.08 20:14close1381.451.28601.28780.0000130.501991.78
2772006.08.08 20:14sell1391.551.28691.28780.0000
2782006.08.08 20:14close1391.551.28531.28780.0000248.002239.78
2792006.08.08 20:14sell1401.741.28541.28630.0000
2802006.08.08 20:14close1401.741.28421.28630.0000208.792448.57
2812006.08.08 20:14sell1411.901.28711.28800.0000
2822006.08.08 20:14close1411.901.28491.28800.0000418.002866.57
2832006.08.08 20:14sell1422.231.28551.28640.0000
2842006.08.08 20:14s/l1422.231.28641.28640.0000-200.702665.87
2852006.08.08 20:14sell1432.071.28781.28870.0000
2862006.08.08 20:14close1432.071.28611.28870.0000351.903017.77
2872006.08.08 20:14sell1442.351.28531.28620.0000
2882006.08.08 20:14s/l1442.351.28621.28620.0000-211.502806.27
2892006.08.08 20:14sell1452.181.28651.28740.0000
2902006.08.08 20:14s/l1452.181.28741.28740.0000-196.202610.07
2912006.08.08 20:14sell1462.031.28771.28860.0000
2922006.08.08 20:15close1462.031.28631.28860.0000284.212894.28
2932006.08.08 20:15sell1472.251.28741.28830.0000
2942006.08.08 20:15close1472.251.28571.28830.0000382.503276.78
2952006.08.08 20:15sell1482.551.28721.28810.0000
2962006.08.08 20:15close1482.551.28621.28810.0000255.003531.78
2972006.08.08 20:15sell1492.741.28681.28770.0000
2982006.08.08 20:15s/l1492.741.28771.28770.0000-246.603285.18
2992006.08.08 20:15sell1502.551.28811.28900.0000
3002006.08.08 20:15close1502.551.28701.28900.0000280.503565.68
3012006.08.08 20:15sell1512.771.28671.28760.0000
3022006.08.08 20:15s/l1512.771.28761.28760.0000-249.303316.38
3032006.08.08 20:15sell1522.581.28781.28870.0000
3042006.08.08 20:15s/l1522.581.28871.28870.0000-232.203084.18
3052006.08.08 20:15sell1532.391.28871.28960.0000
3062006.08.08 20:15close1532.391.28751.28960.0000286.803370.98
3072006.08.08 20:15sell1542.621.28711.28800.0000
3082006.08.08 20:15s/l1542.621.28801.28800.0000-235.803135.18
3092006.08.08 20:15sell1552.431.28811.28900.0000
3102006.08.08 20:15s/l1552.431.28901.28900.0000-218.702916.48
3112006.08.08 20:15sell1562.261.28891.28980.0000
3122006.08.08 20:15close1562.261.28751.28980.0000316.403232.88
3132006.08.08 20:16sell1572.511.28751.28840.0000
3142006.08.08 20:16s/l1572.511.28841.28840.0000-225.903006.98
3152006.08.08 20:16sell1582.331.28831.28920.0000
3162006.08.08 20:16close1582.331.28721.28920.0000256.303263.28
3172006.08.08 20:16sell1592.541.28691.28780.0000
3182006.08.08 20:16s/l1592.541.28781.28780.0000-228.603034.68
3192006.08.08 20:16sell1602.361.28831.28920.0000
3202006.08.08 20:16close1602.361.28721.28920.0000259.603294.28
3212006.08.08 20:16sell1612.561.28841.28930.0000
3222006.08.08 20:17close1612.561.28741.28930.0000256.013550.29
3232006.08.08 20:17sell1622.761.28711.28800.0000
3242006.08.08 20:17s/l1622.761.28801.28800.0000-248.403301.89
3252006.08.08 20:17sell1632.561.28821.28910.0000
3262006.08.08 20:18s/l1632.561.28911.28910.0000-230.403071.49
3272006.08.08 20:18sell1642.381.28891.28980.0000
3282006.08.08 20:18close1642.381.28791.28980.0000238.003309.49
3292006.08.08 20:18sell1652.571.28801.28890.0000
3302006.08.08 20:18s/l1652.571.28891.28890.0000-231.303078.19
3312006.08.08 20:18sell1662.391.28911.29000.0000
3322006.08.08 20:18close1662.391.28771.29000.0000334.593412.78
3332006.08.08 20:19sell1672.651.28771.28860.0000
3342006.08.08 20:21s/l1672.651.28861.28860.0000-238.503174.28
3352006.08.08 20:21sell1682.461.28851.28940.0000
3362006.08.08 20:22close1682.461.28751.28940.0000246.003420.28
3372006.08.08 20:22sell1692.661.28651.28740.0000
3382006.08.08 20:22s/l1692.661.28741.28740.0000-239.403180.88
3392006.08.08 20:22sell1702.471.28771.28860.0000
3402006.08.08 20:23close1702.471.28681.28860.0000222.303403.18
3412006.08.08 20:23sell1712.651.28621.28710.0000
3422006.08.08 20:23close1712.651.28351.28710.0000715.494118.67
3432006.08.08 20:23sell1723.201.28711.28800.0000
3442006.08.08 20:24close1723.201.28351.28800.00001151.995270.66
3452006.08.08 20:24sell1734.101.28501.28590.0000
3462006.08.08 20:24close1734.101.28411.28590.0000369.005639.66
3472006.08.08 20:25sell1744.391.28431.28520.0000
3482006.08.08 20:25close1744.391.28301.28520.0000570.706210.36
3492006.08.08 20:33sell1754.831.28461.28550.0000
3502006.08.08 20:33s/l1754.831.28551.28550.0000-434.705775.66
3512006.08.08 20:33sell1764.491.28561.28650.0000
3522006.08.08 20:33close1764.491.28481.28650.0000359.206134.86
3532006.08.08 20:34sell1774.771.28621.28710.0000
3542006.08.08 20:34s/l1774.771.28711.28710.0000-429.305705.56
3552006.08.08 20:34sell1784.431.28801.28890.0000
3562006.08.08 20:34close1784.431.28641.28890.0000708.806414.36
3572006.08.08 20:34sell1794.991.28571.28660.0000
3582006.08.08 20:35s/l1794.991.28661.28660.0000-449.105965.26
3592006.08.08 20:35sell1804.631.28731.28820.0000
3602006.08.08 20:35close1804.631.28541.28820.0000879.706844.96
3612006.08.08 20:35sell1815.321.28571.28660.0000
3622006.08.08 20:35close1815.321.28461.28660.0000585.207430.16
3632006.08.08 20:35sell1825.781.28521.28610.0000
3642006.08.08 20:35close1825.781.28431.28610.0000520.207950.36
3652006.08.08 20:35sell1836.181.28621.28710.0000
3662006.08.08 20:36close1836.181.28511.28710.0000679.868630.22
3672006.08.08 20:36sell1846.721.28521.28610.0000
3682006.08.08 20:36s/l1846.721.28611.28610.0000-604.808025.42
3692006.08.08 20:36sell1856.241.28591.28680.0000
3702006.08.08 20:43close1856.241.28511.28680.0000499.208524.62
3712006.08.08 20:43sell1866.631.28521.28610.0000
3722006.08.08 20:44s/l1866.631.28611.28610.0000-596.707927.92
3732006.08.08 20:44sell1876.161.28631.28720.0000
3742006.08.08 20:44close1876.161.28501.28720.0000800.808728.72
3752006.08.08 20:44sell1886.791.28521.28610.0000
3762006.08.08 20:44s/l1886.791.28611.28610.0000-611.108117.62
3772006.08.08 20:44sell1896.311.28591.28680.0000
3782006.08.08 20:44close1896.311.28471.28680.0000757.208874.82
3792006.08.08 20:44sell1906.901.28531.28620.0000
3802006.08.08 20:46s/l1906.901.28621.28620.0000-621.008253.82
3812006.08.08 20:46sell1916.421.28621.28710.0000
3822006.08.08 20:46close1916.421.28511.28710.0000706.208960.02
3832006.08.08 20:46sell1926.971.28521.28610.0000
3842006.08.08 20:46s/l1926.971.28611.28610.0000-627.308332.72
3852006.08.08 20:46sell1936.481.28631.28720.0000
3862006.08.08 20:46close1936.481.28511.28720.0000777.569110.28
3872006.08.08 20:46sell1947.091.28521.28610.0000
3882006.08.08 20:46s/l1947.091.28611.28610.0000-638.108472.18
3892006.08.08 20:46sell1956.591.28631.28720.0000
3902006.08.08 20:46close1956.591.28541.28720.0000593.109065.28
3912006.08.08 20:46sell1967.051.28531.28620.0000
3922006.08.08 20:47s/l1967.051.28621.28620.0000-634.508430.78
3932006.08.08 20:47sell1976.561.28601.28690.0000
3942006.08.08 20:50s/l1976.561.28691.28690.0000-590.407840.38
3952006.08.08 20:50sell1986.091.28701.28790.0000
3962006.08.08 20:50close1986.091.28611.28790.0000548.108388.48
3972006.08.08 20:50sell1996.521.28601.28690.0000
3982006.08.08 20:50s/l1996.521.28691.28690.0000-586.807801.68
3992006.08.08 20:50sell2006.061.28711.28800.0000
4002006.08.08 20:51s/l2006.061.28801.28800.0000-545.407256.28
4012006.08.08 20:51sell2015.631.28801.28890.0000
4022006.08.08 20:51close2015.631.28701.28890.0000562.987819.26
4032006.08.08 20:52sell2026.081.28671.28760.0000
4042006.08.08 20:58close2026.081.28581.28760.0000547.218366.47
4052006.08.08 20:58sell2036.511.28551.28640.0000
4062006.08.08 20:58s/l2036.511.28641.28640.0000-585.907780.57
4072006.08.08 20:58sell2046.051.28621.28710.0000
4082006.08.08 21:13close2046.051.28511.28710.0000665.568446.13
4092006.08.08 21:19buy2056.581.28361.28270.0000
4102006.08.08 21:26close2056.581.28461.28270.0000657.979104.10
4112006.08.09 00:48buy2067.111.28041.27950.0000
4122006.08.09 00:48s/l2067.111.27951.27950.0000-639.908464.20
4132006.08.09 00:48buy2076.621.27971.27880.0000
4142006.08.09 00:49s/l2076.621.27881.27880.0000-595.807868.40
4152006.08.09 00:49buy2086.151.27891.27800.0000
4162006.08.09 00:49s/l2086.151.27801.27800.0000-553.507314.90
4172006.08.09 00:49buy2095.731.27791.27700.0000
4182006.08.09 00:49s/l2095.731.27701.27700.0000-515.706799.20
4192006.08.09 00:49buy2105.321.27721.27630.0000
4202006.08.09 00:49close2105.321.27841.27630.0000638.437437.63
4212006.08.09 00:49buy2115.821.27741.27650.0000
4222006.08.09 00:51close2115.821.27831.27650.0000523.837961.46
4232006.08.09 00:51buy2126.231.27851.27760.0000
4242006.08.09 00:53s/l2126.231.27761.27760.0000-560.707400.76
4252006.08.09 00:53buy2135.791.27781.27690.0000
4262006.08.09 00:59s/l2135.791.27691.27690.0000-521.106879.66
4272006.08.09 00:59buy2145.391.27701.27610.0000
4282006.08.09 01:09close2145.391.27781.27610.0000431.207310.86
4292006.08.09 13:36buy2155.681.28821.28730.0000
4302006.08.09 15:31s/l2155.681.28731.28730.0000-511.206799.66
4312006.08.10 09:42buy2165.281.28721.28630.0000
4322006.08.10 09:42close2165.281.28861.28630.0000739.207538.86
4332006.08.10 09:42buy2175.861.28701.28610.0000
4342006.08.10 09:50s/l2175.861.28611.28610.0000-527.407011.46
4352006.08.10 09:50buy2185.451.28631.28540.0000
4362006.08.10 09:54s/l2185.451.28541.28540.0000-490.506520.96
4372006.08.10 09:54buy2195.071.28561.28470.0000
4382006.08.10 10:03close2195.071.28661.28470.0000507.007027.96
4392006.08.10 14:30buy2205.481.28341.28250.0000
4402006.08.10 14:30s/l2205.481.28251.28250.0000-493.206534.76
4412006.08.10 14:30buy2215.101.28231.28140.0000
4422006.08.10 14:30close2215.101.28491.28140.00001326.027860.78
4432006.08.10 14:31buy2226.121.28381.28290.0000
4442006.08.10 14:31close2226.121.28511.28290.0000795.608656.38
4452006.08.10 14:32buy2236.741.28371.28280.0000
4462006.08.10 14:32close2236.741.28501.28280.0000876.209532.58
4472006.08.10 14:32buy2247.441.28231.28140.0000
4482006.08.10 14:32close2247.441.28481.28140.00001860.0711392.65
4492006.08.10 14:32buy2258.881.28371.28280.0000
4502006.08.10 14:33close2258.881.28481.28280.0000976.8012369.45
4512006.08.10 14:36buy2269.641.28361.28270.0000
4522006.08.10 14:38s/l2269.641.28271.28270.0000-867.6011501.85
4532006.08.10 14:38buy2278.971.28291.28200.0000
4542006.08.10 14:59close2278.971.28381.28200.0000807.3112309.16
4552006.08.10 14:59buy2289.591.28381.28290.0000
4562006.08.10 15:34s/l2289.591.28291.28290.0000-863.1011446.06
4572006.08.10 17:00buy2298.961.27741.27650.0000
4582006.08.10 17:15s/l2298.961.27651.27650.0000-806.4010639.66
4592006.08.10 17:15buy2308.341.27671.27580.0000
4602006.08.10 17:17s/l2308.341.27581.27580.0000-750.609889.06
4612006.08.10 17:17buy2317.751.27601.27510.0000
4622006.08.10 17:26close2317.751.27711.27510.0000852.4710741.53
4632006.08.10 17:26buy2328.411.27721.27630.0000
4642006.08.10 17:38s/l2328.411.27631.27630.0000-756.909984.63
4652006.08.10 17:38buy2337.821.27651.27560.0000
4662006.08.10 17:41s/l2337.821.27561.27560.0000-703.809280.83
4672006.08.10 17:41buy2347.281.27581.27490.0000
4682006.08.10 17:47close2347.281.27671.27490.0000655.219936.04
4692006.08.10 17:48buy2357.781.27701.27610.0000
4702006.08.10 19:26close2357.781.27801.27610.0000777.9710714.01
4712006.08.10 21:02sell2368.371.27971.28060.0000
4722006.08.11 03:02close2368.371.27851.28060.00001075.7011789.71
4732006.08.11 09:00buy2379.231.27711.27620.0000
4742006.08.11 09:08close2379.231.27801.27620.0000830.6512620.36
4752006.08.11 10:00sell2389.871.27851.27940.0000
4762006.08.11 10:11s/l2389.871.27941.27940.0000-888.3011732.06
4772006.08.11 10:11sell2399.171.27921.28010.0000
4782006.08.11 10:29close2399.171.27821.28010.0000917.0012649.06
4792006.08.11 15:00buy2409.941.27281.27190.0000
4802006.08.11 15:35close2409.941.27391.27190.00001093.3513742.41
4812006.08.11 15:35buy24110.791.27401.27310.0000
4822006.08.11 15:46close24110.791.27611.27310.00002265.9016008.31
4832006.08.11 15:46buy24212.551.27561.27470.0000
4842006.08.11 15:46s/l24212.551.27471.27470.0000-1129.5014878.81
4852006.08.11 15:46buy24311.681.27461.27370.0000
4862006.08.11 15:46close24311.681.27571.27370.00001284.8016163.61
4872006.08.11 15:46buy24412.671.27561.27470.0000
4882006.08.11 15:46close24412.671.27661.27470.00001267.0017430.61
4892006.08.11 15:46buy24513.671.27541.27450.0000
4902006.08.11 15:46close24513.671.27651.27450.00001503.7018934.31
4912006.08.11 15:55buy24614.851.27551.27460.0000
4922006.08.11 15:59s/l24614.851.27461.27460.0000-1336.5017597.81
4932006.08.11 15:59buy24713.821.27321.27230.0000
4942006.08.11 16:00close24713.821.27561.27230.00003316.8020914.61
4952006.08.11 17:00sell24816.381.27661.27750.0000
4962006.08.11 19:00close24816.381.27331.27750.00005405.3826319.99
4972006.08.11 19:00buy24920.681.27321.27230.0000
4982006.08.11 21:00s/l24920.681.27231.27230.0000-1861.2024458.79
4992006.08.14 00:00buy25019.241.27151.27060.0000
5002006.08.14 01:00close25019.241.27311.27060.00003078.5227537.31
5012006.08.14 01:01sell25121.631.27311.27400.0000
5022006.08.14 02:45s/l25121.631.27401.27400.0000-1946.7025590.61
5032006.08.14 09:59sell25220.061.27571.27660.0000
5042006.08.14 10:00close25220.061.27421.27660.00003008.9028599.51
5052006.08.14 10:44buy25322.461.27331.27240.0000
5062006.08.14 11:11close25322.461.27431.27240.00002245.9130845.42
5072006.08.14 14:00buy25424.261.27181.27090.0000
5082006.08.14 14:33close25424.261.27261.27090.00001940.9132786.33
5092006.08.14 14:59buy25525.781.27191.27100.0000
5102006.08.14 15:00close25525.781.27331.27100.00003609.2036395.53
5112006.08.14 15:00sell25628.581.27361.27450.0000
5122006.08.14 16:15s/l25628.581.27451.27450.0000-2572.2033823.33
5132006.08.15 09:00buy25726.591.27201.27110.0000
5142006.08.15 09:27close25726.591.27321.27110.00003190.6937014.02
5152006.08.15 09:59buy25829.111.27191.27100.0000
5162006.08.15 10:00close25829.111.27381.27100.00005530.9442544.96
5172006.08.15 15:00sell25933.301.27751.27840.0000
5182006.08.15 15:00close25933.301.27611.27840.00004662.1147207.07
5192006.08.15 15:00sell26036.991.27621.27710.0000
5202006.08.15 15:00s/l26036.991.27711.27710.0000-3329.1043877.97
5212006.08.15 15:00sell26134.361.27701.27790.0000
5222006.08.15 15:01s/l26134.361.27791.27790.0000-3092.4040785.57
5232006.08.15 15:01sell26231.921.27771.27860.0000
5242006.08.15 16:00s/l26231.921.27861.27860.0000-2872.8037912.77
5252006.08.15 16:00sell26329.621.27981.28070.0000
5262006.08.15 16:17close26329.621.27871.28070.00003258.3741171.14
5272006.08.15 16:59sell26432.181.27961.28050.0000
5282006.08.15 17:00close26432.181.27871.28050.00002896.3344067.47
5292006.08.16 15:00sell26534.321.28411.28500.0000
5302006.08.16 16:00s/l26534.321.28501.28500.0000-3088.8040978.67
5312006.08.17 19:01buy26631.911.28431.28340.0000
5322006.08.17 20:04s/l26631.911.28341.28340.0000-2871.9038106.77
5332006.08.18 12:00buy26729.711.28271.28180.0000
5342006.08.18 14:00s/l26729.711.28181.28180.0000-2673.9035432.87
5352006.08.18 14:01buy26827.691.27981.27890.0000
5362006.08.18 16:00close26827.691.28341.27890.00009968.4945401.36
5372006.08.18 16:00sell26935.371.28361.28450.0000
5382006.08.18 16:11close26935.371.28261.28450.00003536.9648938.32
5392006.08.18 16:12sell27038.161.28231.28320.0000
5402006.08.18 16:14close27038.161.28131.28320.00003815.9852754.30
5412006.08.18 16:59sell27141.091.28381.28470.0000
5422006.08.18 17:00close27141.091.28201.28470.00007396.2060150.50
5432006.08.18 17:05buy27246.951.28141.28050.0000
5442006.08.18 17:18s/l27246.951.28051.28050.0000-4225.5055925.00
5452006.08.18 17:18buy27343.671.28071.27980.0000
5462006.08.18 17:32close27343.671.28171.27980.00004367.0060292.00
5472006.08.18 17:40buy27447.061.28131.28040.0000
5482006.08.18 18:41s/l27447.061.28041.28040.0000-4235.4056056.60
5492006.08.21 15:54sell27543.411.29131.29220.0000
5502006.08.21 15:58s/l27543.411.29221.29220.0000-3906.9052149.70
5512006.08.21 15:58sell27640.361.29201.29290.0000
5522006.08.21 15:59close27640.361.29021.29290.00007265.0259414.72
5532006.08.21 16:00sell27745.961.29271.29360.0000
5542006.08.21 18:00close27745.961.29151.29360.00005515.1764929.89
5552006.08.22 01:00buy27850.451.28721.28630.0000
5562006.08.22 05:00s/l27850.451.28631.28630.0000-4540.5060389.39
5572006.08.22 06:00sell27946.911.28731.28820.0000
5582006.08.22 12:00close27946.911.28411.28820.000015011.0575400.44
5592006.08.22 12:00buy28058.731.28411.28320.0000
5602006.08.22 14:00s/l28058.731.28321.28320.0000-5285.7070114.74
5612006.08.22 18:00buy28154.761.28061.27970.0000
5622006.08.22 20:00s/l28154.761.27971.27970.0000-4928.4065186.34
5632006.08.22 20:00buy28250.981.27891.27800.0000
5642006.08.22 20:57close28250.981.27991.27800.00005097.8070284.14
5652006.08.22 21:00sell28354.911.27991.28080.0000
5662006.08.23 00:06s/l28354.911.28081.28080.0000-4473.9065810.24
5672006.08.23 10:00sell28451.311.28271.28360.0000
5682006.08.23 11:00close28451.311.28181.28360.00004617.6270427.86
5692006.08.23 17:00buy28555.041.27981.27890.0000
5702006.08.23 17:01s/l28555.041.27891.27890.0000-4953.6065474.26
5712006.08.23 17:01buy28651.201.27911.27820.0000
5722006.08.23 18:38s/l28651.201.27821.27820.0000-4608.0060866.26
5732006.08.23 19:00buy28747.621.27851.27760.0000
5742006.08.23 21:01close28747.621.27961.27760.00005238.1066104.36
5752006.08.24 15:00buy28851.551.28261.28170.0000
5762006.08.24 15:16s/l28851.551.28171.28170.0000-4639.5061464.86
5772006.08.24 15:17buy28947.971.28141.28050.0000
5782006.08.24 16:00close28947.971.28261.28050.00005756.4067221.26
5792006.08.24 16:03buy29052.461.28151.28060.0000
5802006.08.24 17:00s/l29052.461.28061.28060.0000-4721.4062499.86
5812006.08.24 18:00buy29148.981.27631.27540.0000
5822006.08.24 18:25close29148.981.27721.27540.00004407.9366907.79
5832006.08.24 18:26buy29252.391.27721.27630.0000
5842006.08.24 18:48s/l29252.391.27631.27630.0000-4715.1062192.69
5852006.08.24 18:48buy29348.731.27641.27550.0000
5862006.08.25 02:03s/l29348.731.27551.27550.0000-4931.2157261.48
5872006.08.25 03:00sell29444.841.27701.27790.0000
5882006.08.25 05:00s/l29444.841.27791.27790.0000-4035.6053225.88
5892006.08.25 18:00sell29541.701.27651.27740.0000
5902006.08.25 18:34close29541.701.27561.27740.00003752.9456978.82
5912006.08.25 18:59sell29644.631.27661.27750.0000
5922006.08.25 20:00close29644.631.27561.27750.00004463.0061441.82
5932006.08.28 03:00sell29748.111.27711.27800.0000
5942006.08.28 05:25s/l29748.111.27801.27800.0000-4329.9057111.92
5952006.08.28 10:00sell29844.601.28061.28150.0000
5962006.08.28 11:13s/l29844.601.28151.28150.0000-4014.0053097.92
5972006.08.28 17:00buy29941.521.27911.27820.0000
5982006.08.28 18:03s/l29941.521.27821.27820.0000-3736.8049361.12
5992006.08.29 15:00buy30038.551.28061.27970.0000
6002006.08.29 16:00s/l30038.551.27971.27970.0000-3469.5045891.62
6012006.08.29 17:00buy30135.981.27561.27470.0000
6022006.08.29 18:00close30135.981.27661.27470.00003598.0149489.63
6032006.08.29 21:00sell30238.561.28331.28420.0000
6042006.08.29 22:02close30238.561.28241.28420.00003470.5652960.19
6052006.08.30 18:00buy30341.301.28241.28150.0000
6062006.08.30 21:19close30341.301.28331.28150.00003717.2656677.45
6072006.08.31 10:00sell30444.101.28531.28620.0000
6082006.08.31 11:00close30444.101.28461.28620.00003087.0759764.52
6092006.08.31 17:00buy30546.701.28001.27910.0000
6102006.08.31 17:05close30546.701.28081.27910.00003735.9363500.45
6112006.08.31 17:05buy30649.581.28091.28000.0000
6122006.08.31 17:31s/l30649.581.28001.28000.0000-4462.2059038.25
6132006.08.31 17:31buy30746.121.28021.27930.0000
6142006.08.31 17:46s/l30746.121.27931.27930.0000-4150.8054887.45
6152006.08.31 17:46buy30842.911.27941.27850.0000
6162006.08.31 18:16close30842.911.28051.27850.00004720.3359607.78
6172006.09.01 17:01sell30946.551.28051.28140.0000
6182006.09.01 18:00s/l30946.551.28141.28140.0000-4189.5055418.28
6192006.09.01 18:00sell31043.191.28311.28400.0000
6202006.09.01 22:12s/l31043.191.28401.28400.0000-3887.1051531.18
6212006.09.05 21:00sell31140.211.28171.28260.0000
6222006.09.06 10:00s/l31140.211.28261.28260.0000-3276.1948254.99
6232006.09.06 11:00buy31237.651.28191.28100.0000
6242006.09.06 13:05s/l31237.651.28101.28100.0000-3388.5044866.49
6252006.09.06 14:00buy31335.061.27981.27890.0000
6262006.09.06 14:03s/l31335.061.27891.27890.0000-3155.4041711.09
6272006.09.06 14:03buy31432.621.27901.27810.0000
6282006.09.06 15:44s/l31432.621.27811.27810.0000-2935.8038775.29
6292006.09.06 21:00sell31530.261.28131.28220.0000
6302006.09.06 23:02close31530.261.28051.28220.00002420.5841195.87
6312006.09.07 11:00buy31632.241.27801.27710.0000
6322006.09.07 11:22close31632.241.27881.27710.00002579.2343775.10
6332006.09.07 11:59buy31734.271.27771.27680.0000
6342006.09.07 12:00close31734.271.27881.27680.00003769.7047544.80
6352006.09.07 13:00buy31837.251.27661.27570.0000
6362006.09.07 13:06s/l31837.251.27571.27570.0000-3352.5044192.30
6372006.09.07 13:06buy31934.641.27591.27500.0000
6382006.09.07 14:00s/l31934.641.27501.27500.0000-3117.6041074.70
6392006.09.07 14:00buy32032.251.27371.27280.0000
6402006.09.07 14:20s/l32032.251.27281.27280.0000-2902.5038172.20
6412006.09.07 14:20buy32129.991.27301.27210.0000
6422006.09.07 15:00s/l32129.991.27211.27210.0000-2699.1035473.10
6432006.09.07 18:00sell32227.811.27571.27660.0000
6442006.09.07 18:00close32227.811.27401.27660.00004727.6340200.73
6452006.09.07 18:00sell32331.511.27571.27660.0000
6462006.09.07 18:01close32331.511.27451.27660.00003781.2743982.00
6472006.09.07 21:09buy32434.561.27271.27180.0000
6482006.09.07 21:59close32434.561.27341.27180.00002419.2046401.20
6492006.09.11 03:24buy32536.661.26581.26490.0000
6502006.09.11 04:00close32536.661.26651.26490.00002566.1948967.39
6512006.09.11 10:00sell32638.581.26921.27010.0000
6522006.09.11 11:00s/l32638.581.27011.27010.0000-3472.2045495.19
6532006.09.11 11:00sell32735.801.27091.27180.0000
6542006.09.11 11:40s/l32735.801.27181.27180.0000-3222.0042273.19
6552006.09.11 11:40sell32833.241.27171.27260.0000
6562006.09.11 12:00s/l32833.241.27261.27260.0000-2991.6039281.59
6572006.09.11 12:00sell32930.861.27311.27400.0000
6582006.09.11 12:54close32930.861.27231.27400.00002468.8941750.48
6592006.09.11 12:59sell33032.791.27311.27400.0000
6602006.09.11 13:00close33032.791.27171.27400.00004590.6346341.11
6612006.09.12 03:01sell33136.441.27161.27250.0000
6622006.09.12 10:03close33136.441.27101.27250.00002186.4348527.54
6632006.09.12 15:00sell33238.141.27221.27310.0000
6642006.09.12 15:32close33238.141.27141.27310.00003051.3851578.92
6652006.09.12 15:59sell33340.541.27221.27310.0000
6662006.09.12 16:00close33340.541.27001.27310.00008919.0160497.93
6672006.09.12 16:00buy33447.641.27021.26930.0000
6682006.09.12 17:00s/l33447.641.26931.26930.0000-4287.6056210.33
6692006.09.13 11:00sell33544.291.26921.27010.0000
6702006.09.13 13:11close33544.291.26841.27010.00003543.0259753.35
6712006.09.13 18:00sell33647.011.27111.27200.0000
6722006.09.13 18:06close33647.011.27041.27200.00003290.7063044.05
6732006.09.13 18:06sell33749.631.27021.27110.0000
6742006.09.13 18:12close33749.631.26951.27110.00003474.2566518.30
6752006.09.13 18:12sell33852.401.26951.27040.0000
6762006.09.13 18:16s/l33852.401.27041.27040.0000-4716.0061802.30
6772006.09.13 18:16sell33948.651.27031.27120.0000
6782006.09.13 20:00close33948.651.26951.27120.00003892.2365694.53