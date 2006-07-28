|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.04.06 00:00 - 2006.09.14 00:00 (2006.07.28 - 2006.09.14)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=true; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=7; StopLevel=0;
|Bars in test
|13936
|Ticks modelled
|571095
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|65194.53
|Gross profit
|261139.70
|Gross loss
|-195945.16
|Profit factor
|1.33
|Expected payoff
|192.31
|Absolute drawdown
|120.90
|Maximal drawdown
|39927.33 (52.95%)
|Relative drawdown
|62.20% (1292.08)
|Total trades
|339
|Short positions (won %)
|226 (51.33%)
|Long positions (won %)
|113 (51.33%)
|Profit trades (% of total)
|174 (51.33%)
|Loss trades (% of total)
|165 (48.67%)
|Largest
|profit trade
|15011.05
|loss trade
|-5285.70
|Average
|profit trade
|1500.80
|loss trade
|-1187.55
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (1743.29)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-20832.49)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|24717.63 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-20832.49 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.07.28 12:38
|buy
|1
|0.39
|1.2684
|1.2675
|0.0000
|2
|2006.07.28 12:57
|s/l
|1
|0.39
|1.2675
|1.2675
|0.0000
|-35.10
|464.90
|3
|2006.07.28 12:57
|buy
|2
|0.37
|1.2677
|1.2668
|0.0000
|4
|2006.07.28 13:00
|s/l
|2
|0.37
|1.2668
|1.2668
|0.0000
|-33.30
|431.60
|5
|2006.07.28 14:30
|sell
|3
|0.34
|1.2691
|1.2700
|0.0000
|6
|2006.07.28 14:30
|s/l
|3
|0.34
|1.2700
|1.2700
|0.0000
|-30.60
|401.00
|7
|2006.07.28 14:30
|sell
|4
|0.32
|1.2705
|1.2714
|0.0000
|8
|2006.07.28 14:30
|close
|4
|0.32
|1.2693
|1.2714
|0.0000
|38.40
|439.40
|9
|2006.07.28 14:30
|sell
|5
|0.35
|1.2688
|1.2697
|0.0000
|10
|2006.07.28 14:30
|s/l
|5
|0.35
|1.2697
|1.2697
|0.0000
|-31.50
|407.90
|11
|2006.07.28 14:30
|sell
|6
|0.32
|1.2698
|1.2707
|0.0000
|12
|2006.07.28 14:30
|s/l
|6
|0.32
|1.2707
|1.2707
|0.0000
|-28.80
|379.10
|13
|2006.07.28 14:30
|sell
|7
|0.30
|1.2705
|1.2714
|0.0000
|14
|2006.07.28 14:30
|close
|7
|0.30
|1.2693
|1.2714
|0.0000
|36.00
|415.10
|15
|2006.07.28 14:30
|sell
|8
|0.33
|1.2705
|1.2714
|0.0000
|16
|2006.07.28 14:30
|close
|8
|0.33
|1.2678
|1.2714
|0.0000
|89.10
|504.20
|17
|2006.07.28 14:30
|sell
|9
|0.40
|1.2679
|1.2688
|0.0000
|18
|2006.07.28 14:30
|close
|9
|0.40
|1.2671
|1.2688
|0.0000
|32.00
|536.20
|19
|2006.07.28 14:30
|sell
|10
|0.42
|1.2674
|1.2683
|0.0000
|20
|2006.07.28 14:30
|close
|10
|0.42
|1.2664
|1.2683
|0.0000
|42.00
|578.20
|21
|2006.07.28 14:30
|sell
|11
|0.46
|1.2705
|1.2714
|0.0000
|22
|2006.07.28 14:31
|s/l
|11
|0.46
|1.2714
|1.2714
|0.0000
|-41.40
|536.80
|23
|2006.07.28 14:31
|sell
|12
|0.42
|1.2717
|1.2726
|0.0000
|24
|2006.07.28 14:31
|close
|12
|0.42
|1.2661
|1.2726
|0.0000
|235.20
|772.00
|25
|2006.07.28 14:31
|sell
|13
|0.61
|1.2712
|1.2721
|0.0000
|26
|2006.07.28 14:31
|close
|13
|0.61
|1.2702
|1.2721
|0.0000
|61.00
|833.00
|27
|2006.07.28 14:31
|sell
|14
|0.66
|1.2717
|1.2726
|0.0000
|28
|2006.07.28 14:31
|close
|14
|0.66
|1.2702
|1.2726
|0.0000
|99.00
|932.00
|29
|2006.07.28 14:31
|sell
|15
|0.73
|1.2703
|1.2712
|0.0000
|30
|2006.07.28 14:31
|close
|15
|0.73
|1.2661
|1.2712
|0.0000
|306.60
|1238.60
|31
|2006.07.28 14:31
|sell
|16
|0.98
|1.2697
|1.2706
|0.0000
|32
|2006.07.28 14:31
|s/l
|16
|0.98
|1.2706
|1.2706
|0.0000
|-88.20
|1150.40
|33
|2006.07.28 14:31
|sell
|17
|0.90
|1.2715
|1.2724
|0.0000
|34
|2006.07.28 14:31
|close
|17
|0.90
|1.2686
|1.2724
|0.0000
|261.00
|1411.40
|35
|2006.07.28 14:31
|sell
|18
|1.11
|1.2715
|1.2724
|0.0000
|36
|2006.07.28 14:33
|s/l
|18
|1.11
|1.2724
|1.2724
|0.0000
|-99.90
|1311.50
|37
|2006.07.28 14:33
|sell
|19
|1.03
|1.2724
|1.2733
|0.0000
|38
|2006.07.28 14:35
|s/l
|19
|1.03
|1.2733
|1.2733
|0.0000
|-92.70
|1218.80
|39
|2006.07.28 14:35
|sell
|20
|0.96
|1.2733
|1.2742
|0.0000
|40
|2006.07.28 14:36
|s/l
|20
|0.96
|1.2742
|1.2742
|0.0000
|-86.40
|1132.40
|41
|2006.07.28 14:36
|sell
|21
|0.89
|1.2740
|1.2749
|0.0000
|42
|2006.07.28 14:37
|close
|21
|0.89
|1.2730
|1.2749
|0.0000
|89.00
|1221.40
|43
|2006.07.28 14:37
|sell
|22
|0.96
|1.2728
|1.2737
|0.0000
|44
|2006.07.28 14:37
|s/l
|22
|0.96
|1.2737
|1.2737
|0.0000
|-86.40
|1135.00
|45
|2006.07.28 14:37
|sell
|23
|0.89
|1.2735
|1.2744
|0.0000
|46
|2006.07.28 14:38
|close
|23
|0.89
|1.2726
|1.2744
|0.0000
|80.10
|1215.10
|47
|2006.07.28 14:38
|sell
|24
|0.95
|1.2724
|1.2733
|0.0000
|48
|2006.07.28 14:43
|s/l
|24
|0.95
|1.2733
|1.2733
|0.0000
|-85.50
|1129.60
|49
|2006.07.28 14:43
|sell
|25
|0.89
|1.2733
|1.2742
|0.0000
|50
|2006.07.28 14:44
|s/l
|25
|0.89
|1.2742
|1.2742
|0.0000
|-80.10
|1049.50
|51
|2006.07.28 14:44
|sell
|26
|0.82
|1.2740
|1.2749
|0.0000
|52
|2006.07.28 14:44
|close
|26
|0.82
|1.2731
|1.2749
|0.0000
|73.80
|1123.30
|53
|2006.07.28 14:44
|sell
|27
|0.88
|1.2727
|1.2736
|0.0000
|54
|2006.07.28 14:44
|s/l
|27
|0.88
|1.2736
|1.2736
|0.0000
|-79.20
|1044.10
|55
|2006.07.28 14:44
|sell
|28
|0.82
|1.2739
|1.2748
|0.0000
|56
|2006.07.28 14:46
|close
|28
|0.82
|1.2730
|1.2748
|0.0000
|73.80
|1117.90
|57
|2006.07.28 14:46
|sell
|29
|0.88
|1.2727
|1.2736
|0.0000
|58
|2006.07.28 14:48
|s/l
|29
|0.88
|1.2736
|1.2736
|0.0000
|-79.20
|1038.70
|59
|2006.07.28 14:48
|sell
|30
|0.82
|1.2734
|1.2743
|0.0000
|60
|2006.07.28 14:52
|close
|30
|0.82
|1.2724
|1.2743
|0.0000
|82.00
|1120.70
|61
|2006.07.28 14:52
|sell
|31
|0.88
|1.2722
|1.2731
|0.0000
|62
|2006.07.28 14:52
|s/l
|31
|0.88
|1.2731
|1.2731
|0.0000
|-79.20
|1041.50
|63
|2006.07.28 14:52
|sell
|32
|0.82
|1.2730
|1.2739
|0.0000
|64
|2006.07.28 14:59
|close
|32
|0.82
|1.2721
|1.2739
|0.0000
|73.80
|1115.30
|65
|2006.07.28 14:59
|sell
|33
|0.88
|1.2719
|1.2728
|0.0000
|66
|2006.07.28 15:00
|s/l
|33
|0.88
|1.2728
|1.2728
|0.0000
|-79.20
|1036.10
|67
|2006.07.28 17:40
|buy
|34
|0.81
|1.2745
|1.2736
|0.0000
|68
|2006.07.28 18:04
|close
|34
|0.81
|1.2755
|1.2736
|0.0000
|81.00
|1117.10
|69
|2006.07.31 02:49
|buy
|35
|0.88
|1.2756
|1.2747
|0.0000
|70
|2006.07.31 05:34
|close
|35
|0.88
|1.2766
|1.2747
|0.0000
|88.00
|1205.10
|71
|2006.07.31 13:41
|sell
|36
|0.94
|1.2767
|1.2776
|0.0000
|72
|2006.07.31 13:54
|s/l
|36
|0.94
|1.2776
|1.2776
|0.0000
|-84.60
|1120.50
|73
|2006.07.31 13:54
|sell
|37
|0.88
|1.2775
|1.2784
|0.0000
|74
|2006.07.31 14:01
|close
|37
|0.88
|1.2762
|1.2784
|0.0000
|114.40
|1234.90
|75
|2006.07.31 14:53
|buy
|38
|0.97
|1.2757
|1.2748
|0.0000
|76
|2006.07.31 14:54
|close
|38
|0.97
|1.2766
|1.2748
|0.0000
|87.30
|1322.20
|77
|2006.08.01 14:38
|buy
|39
|1.04
|1.2749
|1.2740
|0.0000
|78
|2006.08.01 14:38
|s/l
|39
|1.04
|1.2740
|1.2740
|0.0000
|-93.60
|1228.60
|79
|2006.08.01 14:38
|buy
|40
|0.96
|1.2738
|1.2729
|0.0000
|80
|2006.08.01 14:39
|close
|40
|0.96
|1.2748
|1.2729
|0.0000
|95.99
|1324.59
|81
|2006.08.01 14:39
|buy
|41
|1.04
|1.2749
|1.2740
|0.0000
|82
|2006.08.01 14:42
|s/l
|41
|1.04
|1.2740
|1.2740
|0.0000
|-93.60
|1230.99
|83
|2006.08.01 14:42
|buy
|42
|0.97
|1.2742
|1.2733
|0.0000
|84
|2006.08.01 15:26
|close
|42
|0.97
|1.2751
|1.2733
|0.0000
|87.30
|1318.29
|85
|2006.08.01 15:31
|sell
|43
|1.03
|1.2757
|1.2766
|0.0000
|86
|2006.08.01 16:00
|close
|43
|1.03
|1.2746
|1.2766
|0.0000
|113.30
|1431.59
|87
|2006.08.01 16:01
|buy
|44
|1.12
|1.2740
|1.2731
|0.0000
|88
|2006.08.01 16:01
|close
|44
|1.12
|1.2751
|1.2731
|0.0000
|123.20
|1554.79
|89
|2006.08.01 16:02
|buy
|45
|1.22
|1.2741
|1.2732
|0.0000
|90
|2006.08.01 16:09
|close
|45
|1.22
|1.2749
|1.2732
|0.0000
|97.60
|1652.39
|91
|2006.08.01 16:13
|buy
|46
|1.30
|1.2741
|1.2732
|0.0000
|92
|2006.08.01 16:14
|close
|46
|1.30
|1.2750
|1.2732
|0.0000
|117.00
|1769.39
|93
|2006.08.01 16:18
|buy
|47
|1.39
|1.2740
|1.2731
|0.0000
|94
|2006.08.01 16:18
|close
|47
|1.39
|1.2748
|1.2731
|0.0000
|111.20
|1880.59
|95
|2006.08.01 16:18
|buy
|48
|1.48
|1.2741
|1.2732
|0.0000
|96
|2006.08.01 16:18
|close
|48
|1.48
|1.2749
|1.2732
|0.0000
|118.39
|1998.98
|97
|2006.08.01 16:19
|buy
|49
|1.57
|1.2741
|1.2732
|0.0000
|98
|2006.08.01 16:19
|s/l
|49
|1.57
|1.2732
|1.2732
|0.0000
|-141.30
|1857.68
|99
|2006.08.01 16:19
|buy
|50
|1.46
|1.2734
|1.2725
|0.0000
|100
|2006.08.01 16:19
|close
|50
|1.46
|1.2742
|1.2725
|0.0000
|116.79
|1974.47
|101
|2006.08.01 16:19
|buy
|51
|1.55
|1.2741
|1.2732
|0.0000
|102
|2006.08.01 16:19
|s/l
|51
|1.55
|1.2732
|1.2732
|0.0000
|-139.50
|1834.97
|103
|2006.08.01 16:19
|buy
|52
|1.44
|1.2733
|1.2724
|0.0000
|104
|2006.08.01 16:20
|close
|52
|1.44
|1.2742
|1.2724
|0.0000
|129.60
|1964.57
|105
|2006.08.01 16:20
|buy
|53
|1.54
|1.2737
|1.2728
|0.0000
|106
|2006.08.01 16:27
|s/l
|53
|1.54
|1.2728
|1.2728
|0.0000
|-138.60
|1825.97
|107
|2006.08.01 16:27
|buy
|54
|1.43
|1.2730
|1.2721
|0.0000
|108
|2006.08.01 16:38
|close
|54
|1.43
|1.2738
|1.2721
|0.0000
|114.40
|1940.37
|109
|2006.08.01 16:52
|buy
|55
|1.52
|1.2737
|1.2728
|0.0000
|110
|2006.08.01 17:11
|close
|55
|1.52
|1.2746
|1.2728
|0.0000
|136.81
|2077.18
|111
|2006.08.01 17:41
|sell
|56
|1.63
|1.2764
|1.2773
|0.0000
|112
|2006.08.01 17:55
|s/l
|56
|1.63
|1.2773
|1.2773
|0.0000
|-146.70
|1930.48
|113
|2006.08.01 17:55
|sell
|57
|1.51
|1.2772
|1.2781
|0.0000
|114
|2006.08.01 18:04
|s/l
|57
|1.51
|1.2781
|1.2781
|0.0000
|-135.90
|1794.58
|115
|2006.08.01 18:07
|sell
|58
|1.40
|1.2796
|1.2805
|0.0000
|116
|2006.08.01 18:12
|s/l
|58
|1.40
|1.2805
|1.2805
|0.0000
|-126.00
|1668.58
|117
|2006.08.01 18:12
|sell
|59
|1.30
|1.2805
|1.2814
|0.0000
|118
|2006.08.01 18:16
|s/l
|59
|1.30
|1.2814
|1.2814
|0.0000
|-117.00
|1551.58
|119
|2006.08.01 18:16
|sell
|60
|1.21
|1.2813
|1.2822
|0.0000
|120
|2006.08.01 21:32
|s/l
|60
|1.21
|1.2822
|1.2822
|0.0000
|-108.90
|1442.68
|121
|2006.08.02 18:25
|buy
|61
|1.13
|1.2778
|1.2769
|0.0000
|122
|2006.08.02 18:33
|close
|61
|1.13
|1.2788
|1.2769
|0.0000
|112.99
|1555.67
|123
|2006.08.02 21:42
|buy
|62
|1.22
|1.2787
|1.2778
|0.0000
|124
|2006.08.03 02:23
|s/l
|62
|1.22
|1.2778
|1.2778
|0.0000
|-150.77
|1404.90
|125
|2006.08.03 02:23
|buy
|63
|1.10
|1.2775
|1.2766
|0.0000
|126
|2006.08.03 02:23
|s/l
|63
|1.10
|1.2766
|1.2766
|0.0000
|-99.00
|1305.90
|127
|2006.08.03 02:23
|buy
|64
|1.02
|1.2768
|1.2759
|0.0000
|128
|2006.08.03 02:37
|s/l
|64
|1.02
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|-91.80
|1214.10
|129
|2006.08.03 02:37
|buy
|65
|0.95
|1.2761
|1.2752
|0.0000
|130
|2006.08.03 03:11
|s/l
|65
|0.95
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|-85.50
|1128.60
|131
|2006.08.03 13:01
|sell
|66
|0.88
|1.2783
|1.2792
|0.0000
|132
|2006.08.03 13:01
|close
|66
|0.88
|1.2773
|1.2792
|0.0000
|88.00
|1216.60
|133
|2006.08.03 13:08
|sell
|67
|0.95
|1.2776
|1.2785
|0.0000
|134
|2006.08.03 13:19
|s/l
|67
|0.95
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|-85.50
|1131.10
|135
|2006.08.03 13:19
|sell
|68
|0.88
|1.2783
|1.2792
|0.0000
|136
|2006.08.03 13:25
|close
|68
|0.88
|1.2774
|1.2792
|0.0000
|79.20
|1210.30
|137
|2006.08.03 13:30
|sell
|69
|0.95
|1.2776
|1.2785
|0.0000
|138
|2006.08.03 13:42
|s/l
|69
|0.95
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|-85.50
|1124.80
|139
|2006.08.03 13:42
|sell
|70
|0.88
|1.2783
|1.2792
|0.0000
|140
|2006.08.03 13:46
|close
|70
|0.88
|1.2774
|1.2792
|0.0000
|79.20
|1204.00
|141
|2006.08.03 13:46
|sell
|71
|0.94
|1.2776
|1.2785
|0.0000
|142
|2006.08.03 14:01
|s/l
|71
|0.94
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|-84.60
|1119.40
|143
|2006.08.03 14:30
|sell
|72
|0.87
|1.2795
|1.2804
|0.0000
|144
|2006.08.03 14:31
|s/l
|72
|0.87
|1.2804
|1.2804
|0.0000
|-78.30
|1041.10
|145
|2006.08.03 14:31
|sell
|73
|0.81
|1.2802
|1.2811
|0.0000
|146
|2006.08.03 14:35
|s/l
|73
|0.81
|1.2811
|1.2811
|0.0000
|-72.90
|968.20
|147
|2006.08.03 14:35
|sell
|74
|0.76
|1.2811
|1.2820
|0.0000
|148
|2006.08.03 14:36
|s/l
|74
|0.76
|1.2820
|1.2820
|0.0000
|-68.40
|899.80
|149
|2006.08.03 14:36
|sell
|75
|0.70
|1.2822
|1.2831
|0.0000
|150
|2006.08.03 14:36
|close
|75
|0.70
|1.2811
|1.2831
|0.0000
|77.00
|976.80
|151
|2006.08.03 14:37
|sell
|76
|0.76
|1.2810
|1.2819
|0.0000
|152
|2006.08.03 14:38
|s/l
|76
|0.76
|1.2819
|1.2819
|0.0000
|-68.40
|908.40
|153
|2006.08.03 14:38
|sell
|77
|0.71
|1.2818
|1.2827
|0.0000
|154
|2006.08.03 14:40
|s/l
|77
|0.71
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|-63.90
|844.50
|155
|2006.08.03 14:40
|sell
|78
|0.66
|1.2825
|1.2834
|0.0000
|156
|2006.08.03 14:41
|s/l
|78
|0.66
|1.2834
|1.2834
|0.0000
|-59.40
|785.10
|157
|2006.08.03 14:41
|sell
|79
|0.61
|1.2833
|1.2842
|0.0000
|158
|2006.08.03 14:47
|close
|79
|0.61
|1.2824
|1.2842
|0.0000
|54.90
|840.00
|159
|2006.08.03 14:47
|sell
|80
|0.66
|1.2823
|1.2832
|0.0000
|160
|2006.08.03 15:11
|close
|80
|0.66
|1.2811
|1.2832
|0.0000
|79.20
|919.20
|161
|2006.08.03 17:13
|buy
|81
|0.72
|1.2769
|1.2760
|0.0000
|162
|2006.08.03 17:29
|close
|81
|0.72
|1.2782
|1.2760
|0.0000
|93.59
|1012.79
|163
|2006.08.03 18:35
|sell
|82
|0.79
|1.2797
|1.2806
|0.0000
|164
|2006.08.03 19:04
|s/l
|82
|0.79
|1.2806
|1.2806
|0.0000
|-71.10
|941.69
|165
|2006.08.04 14:30
|sell
|83
|0.73
|1.2816
|1.2825
|0.0000
|166
|2006.08.04 14:30
|s/l
|83
|0.73
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|-65.70
|875.99
|167
|2006.08.04 14:30
|sell
|84
|0.68
|1.2826
|1.2835
|0.0000
|168
|2006.08.04 14:30
|s/l
|84
|0.68
|1.2835
|1.2835
|0.0000
|-61.20
|814.79
|169
|2006.08.04 14:30
|sell
|85
|0.63
|1.2833
|1.2842
|0.0000
|170
|2006.08.04 14:30
|close
|85
|0.63
|1.2822
|1.2842
|0.0000
|69.30
|884.09
|171
|2006.08.04 14:30
|sell
|86
|0.69
|1.2837
|1.2846
|0.0000
|172
|2006.08.04 14:30
|close
|86
|0.69
|1.2816
|1.2846
|0.0000
|144.90
|1028.99
|173
|2006.08.04 14:30
|sell
|87
|0.80
|1.2816
|1.2825
|0.0000
|174
|2006.08.04 14:30
|s/l
|87
|0.80
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|-72.00
|956.99
|175
|2006.08.04 14:30
|sell
|88
|0.75
|1.2824
|1.2833
|0.0000
|176
|2006.08.04 14:30
|s/l
|88
|0.75
|1.2833
|1.2833
|0.0000
|-67.50
|889.49
|177
|2006.08.04 14:30
|sell
|89
|0.69
|1.2831
|1.2840
|0.0000
|178
|2006.08.04 14:30
|close
|89
|0.69
|1.2815
|1.2840
|0.0000
|110.40
|999.89
|179
|2006.08.04 14:30
|sell
|90
|0.78
|1.2837
|1.2846
|0.0000
|180
|2006.08.04 14:30
|close
|90
|0.78
|1.2816
|1.2846
|0.0000
|163.80
|1163.69
|181
|2006.08.04 14:30
|sell
|91
|0.91
|1.2837
|1.2846
|0.0000
|182
|2006.08.04 14:30
|s/l
|91
|0.91
|1.2846
|1.2846
|0.0000
|-81.90
|1081.79
|183
|2006.08.04 14:30
|sell
|92
|0.84
|1.2847
|1.2856
|0.0000
|184
|2006.08.04 14:30
|s/l
|92
|0.84
|1.2856
|1.2856
|0.0000
|-75.60
|1006.19
|185
|2006.08.04 14:30
|sell
|93
|0.78
|1.2866
|1.2875
|0.0000
|186
|2006.08.04 14:30
|s/l
|93
|0.78
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-70.20
|935.99
|187
|2006.08.04 14:30
|sell
|94
|0.73
|1.2873
|1.2882
|0.0000
|188
|2006.08.04 14:30
|close
|94
|0.73
|1.2861
|1.2882
|0.0000
|87.60
|1023.59
|189
|2006.08.04 14:30
|sell
|95
|0.80
|1.2873
|1.2882
|0.0000
|190
|2006.08.04 14:30
|s/l
|95
|0.80
|1.2882
|1.2882
|0.0000
|-72.00
|951.59
|191
|2006.08.04 14:30
|sell
|96
|0.74
|1.2884
|1.2893
|0.0000
|192
|2006.08.04 14:30
|close
|96
|0.74
|1.2854
|1.2893
|0.0000
|222.00
|1173.59
|193
|2006.08.04 14:30
|sell
|97
|0.91
|1.2856
|1.2865
|0.0000
|194
|2006.08.04 14:30
|close
|97
|0.91
|1.2840
|1.2865
|0.0000
|145.60
|1319.19
|195
|2006.08.04 14:31
|sell
|98
|1.03
|1.2848
|1.2857
|0.0000
|196
|2006.08.04 14:31
|close
|98
|1.03
|1.2828
|1.2857
|0.0000
|206.01
|1525.20
|197
|2006.08.04 14:31
|sell
|99
|1.19
|1.2847
|1.2856
|0.0000
|198
|2006.08.04 14:31
|s/l
|99
|1.19
|1.2856
|1.2856
|0.0000
|-107.10
|1418.10
|199
|2006.08.04 14:31
|sell
|100
|1.10
|1.2862
|1.2871
|0.0000
|200
|2006.08.04 14:31
|close
|100
|1.10
|1.2843
|1.2871
|0.0000
|209.00
|1627.10
|201
|2006.08.04 14:31
|sell
|101
|1.27
|1.2843
|1.2852
|0.0000
|202
|2006.08.04 14:31
|s/l
|101
|1.27
|1.2852
|1.2852
|0.0000
|-114.30
|1512.80
|203
|2006.08.04 14:31
|sell
|102
|1.18
|1.2851
|1.2860
|0.0000
|204
|2006.08.04 14:31
|s/l
|102
|1.18
|1.2860
|1.2860
|0.0000
|-106.20
|1406.60
|205
|2006.08.04 14:31
|sell
|103
|1.09
|1.2885
|1.2894
|0.0000
|206
|2006.08.04 14:31
|close
|103
|1.09
|1.2859
|1.2894
|0.0000
|283.39
|1689.99
|207
|2006.08.04 14:31
|sell
|104
|1.31
|1.2861
|1.2870
|0.0000
|208
|2006.08.04 14:31
|s/l
|104
|1.31
|1.2870
|1.2870
|0.0000
|-117.90
|1572.09
|209
|2006.08.04 14:31
|sell
|105
|1.22
|1.2876
|1.2885
|0.0000
|210
|2006.08.04 14:31
|s/l
|105
|1.22
|1.2885
|1.2885
|0.0000
|-109.80
|1462.29
|211
|2006.08.04 14:31
|sell
|106
|1.13
|1.2885
|1.2894
|0.0000
|212
|2006.08.04 14:31
|close
|106
|1.13
|1.2855
|1.2894
|0.0000
|338.99
|1801.28
|213
|2006.08.04 14:32
|sell
|107
|1.40
|1.2863
|1.2872
|0.0000
|214
|2006.08.04 14:32
|close
|107
|1.40
|1.2851
|1.2872
|0.0000
|167.99
|1969.27
|215
|2006.08.04 14:32
|sell
|108
|1.53
|1.2862
|1.2871
|0.0000
|216
|2006.08.04 14:32
|s/l
|108
|1.53
|1.2871
|1.2871
|0.0000
|-137.70
|1831.57
|217
|2006.08.04 14:32
|sell
|109
|1.42
|1.2870
|1.2879
|0.0000
|218
|2006.08.04 14:32
|s/l
|109
|1.42
|1.2879
|1.2879
|0.0000
|-127.80
|1703.77
|219
|2006.08.04 14:32
|sell
|110
|1.32
|1.2879
|1.2888
|0.0000
|220
|2006.08.04 14:32
|close
|110
|1.32
|1.2866
|1.2888
|0.0000
|171.60
|1875.37
|221
|2006.08.04 14:32
|sell
|111
|1.46
|1.2865
|1.2874
|0.0000
|222
|2006.08.04 14:32
|s/l
|111
|1.46
|1.2874
|1.2874
|0.0000
|-131.40
|1743.97
|223
|2006.08.04 14:32
|sell
|112
|1.35
|1.2878
|1.2887
|0.0000
|224
|2006.08.04 14:33
|close
|112
|1.35
|1.2863
|1.2887
|0.0000
|202.49
|1946.46
|225
|2006.08.04 14:33
|sell
|113
|1.51
|1.2857
|1.2866
|0.0000
|226
|2006.08.04 14:33
|s/l
|113
|1.51
|1.2866
|1.2866
|0.0000
|-135.90
|1810.56
|227
|2006.08.04 14:33
|sell
|114
|1.41
|1.2870
|1.2879
|0.0000
|228
|2006.08.04 14:33
|s/l
|114
|1.41
|1.2879
|1.2879
|0.0000
|-126.90
|1683.66
|229
|2006.08.04 14:33
|sell
|115
|1.31
|1.2877
|1.2886
|0.0000
|230
|2006.08.04 14:33
|close
|115
|1.31
|1.2863
|1.2886
|0.0000
|183.40
|1867.06
|231
|2006.08.04 14:34
|sell
|116
|1.45
|1.2860
|1.2869
|0.0000
|232
|2006.08.04 14:37
|s/l
|116
|1.45
|1.2869
|1.2869
|0.0000
|-130.50
|1736.56
|233
|2006.08.04 14:37
|sell
|117
|1.35
|1.2869
|1.2878
|0.0000
|234
|2006.08.04 14:38
|s/l
|117
|1.35
|1.2878
|1.2878
|0.0000
|-121.50
|1615.06
|235
|2006.08.04 14:38
|sell
|118
|1.25
|1.2876
|1.2885
|0.0000
|236
|2006.08.04 14:39
|s/l
|118
|1.25
|1.2885
|1.2885
|0.0000
|-112.50
|1502.56
|237
|2006.08.04 14:39
|sell
|119
|1.17
|1.2884
|1.2893
|0.0000
|238
|2006.08.04 14:41
|close
|119
|1.17
|1.2872
|1.2893
|0.0000
|140.41
|1642.97
|239
|2006.08.04 14:41
|sell
|120
|1.28
|1.2872
|1.2881
|0.0000
|240
|2006.08.04 14:42
|s/l
|120
|1.28
|1.2881
|1.2881
|0.0000
|-115.20
|1527.77
|241
|2006.08.04 14:42
|sell
|121
|1.19
|1.2879
|1.2888
|0.0000
|242
|2006.08.04 14:52
|close
|121
|1.19
|1.2867
|1.2888
|0.0000
|142.80
|1670.57
|243
|2006.08.04 14:52
|sell
|122
|1.30
|1.2863
|1.2872
|0.0000
|244
|2006.08.04 14:52
|s/l
|122
|1.30
|1.2872
|1.2872
|0.0000
|-117.00
|1553.57
|245
|2006.08.04 14:52
|sell
|123
|1.21
|1.2870
|1.2879
|0.0000
|246
|2006.08.04 14:56
|s/l
|123
|1.21
|1.2879
|1.2879
|0.0000
|-108.90
|1444.67
|247
|2006.08.04 14:56
|sell
|124
|1.12
|1.2877
|1.2886
|0.0000
|248
|2006.08.04 14:59
|s/l
|124
|1.12
|1.2886
|1.2886
|0.0000
|-100.80
|1343.87
|249
|2006.08.04 14:59
|sell
|125
|1.04
|1.2884
|1.2893
|0.0000
|250
|2006.08.04 15:02
|close
|125
|1.04
|1.2875
|1.2893
|0.0000
|93.61
|1437.48
|251
|2006.08.04 15:51
|sell
|126
|1.11
|1.2894
|1.2903
|0.0000
|252
|2006.08.04 15:56
|s/l
|126
|1.11
|1.2903
|1.2903
|0.0000
|-99.90
|1337.58
|253
|2006.08.04 15:56
|sell
|127
|1.04
|1.2901
|1.2910
|0.0000
|254
|2006.08.04 16:19
|close
|127
|1.04
|1.2894
|1.2910
|0.0000
|72.80
|1410.38
|255
|2006.08.08 20:14
|sell
|128
|1.10
|1.2852
|1.2861
|0.0000
|256
|2006.08.08 20:14
|s/l
|128
|1.10
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|-99.00
|1311.38
|257
|2006.08.08 20:14
|sell
|129
|1.02
|1.2863
|1.2872
|0.0000
|258
|2006.08.08 20:14
|close
|129
|1.02
|1.2854
|1.2872
|0.0000
|91.80
|1403.18
|259
|2006.08.08 20:14
|sell
|130
|1.09
|1.2857
|1.2866
|0.0000
|260
|2006.08.08 20:14
|s/l
|130
|1.09
|1.2866
|1.2866
|0.0000
|-98.10
|1305.08
|261
|2006.08.08 20:14
|sell
|131
|1.01
|1.2869
|1.2878
|0.0000
|262
|2006.08.08 20:14
|s/l
|131
|1.01
|1.2878
|1.2878
|0.0000
|-90.90
|1214.18
|263
|2006.08.08 20:14
|sell
|132
|0.94
|1.2879
|1.2888
|0.0000
|264
|2006.08.08 20:14
|close
|132
|0.94
|1.2870
|1.2888
|0.0000
|84.60
|1298.78
|265
|2006.08.08 20:14
|sell
|133
|1.01
|1.2865
|1.2874
|0.0000
|266
|2006.08.08 20:14
|s/l
|133
|1.01
|1.2874
|1.2874
|0.0000
|-90.90
|1207.88
|267
|2006.08.08 20:14
|sell
|134
|0.94
|1.2872
|1.2881
|0.0000
|268
|2006.08.08 20:14
|s/l
|134
|0.94
|1.2881
|1.2881
|0.0000
|-84.60
|1123.28
|269
|2006.08.08 20:14
|sell
|135
|0.87
|1.2887
|1.2896
|0.0000
|270
|2006.08.08 20:14
|close
|135
|0.87
|1.2861
|1.2896
|0.0000
|226.20
|1349.48
|271
|2006.08.08 20:14
|sell
|136
|1.05
|1.2881
|1.2890
|0.0000
|272
|2006.08.08 20:14
|close
|136
|1.05
|1.2871
|1.2890
|0.0000
|105.00
|1454.48
|273
|2006.08.08 20:14
|sell
|137
|1.13
|1.2874
|1.2883
|0.0000
|274
|2006.08.08 20:14
|close
|137
|1.13
|1.2838
|1.2883
|0.0000
|406.80
|1861.28
|275
|2006.08.08 20:14
|sell
|138
|1.45
|1.2869
|1.2878
|0.0000
|276
|2006.08.08 20:14
|close
|138
|1.45
|1.2860
|1.2878
|0.0000
|130.50
|1991.78
|277
|2006.08.08 20:14
|sell
|139
|1.55
|1.2869
|1.2878
|0.0000
|278
|2006.08.08 20:14
|close
|139
|1.55
|1.2853
|1.2878
|0.0000
|248.00
|2239.78
|279
|2006.08.08 20:14
|sell
|140
|1.74
|1.2854
|1.2863
|0.0000
|280
|2006.08.08 20:14
|close
|140
|1.74
|1.2842
|1.2863
|0.0000
|208.79
|2448.57
|281
|2006.08.08 20:14
|sell
|141
|1.90
|1.2871
|1.2880
|0.0000
|282
|2006.08.08 20:14
|close
|141
|1.90
|1.2849
|1.2880
|0.0000
|418.00
|2866.57
|283
|2006.08.08 20:14
|sell
|142
|2.23
|1.2855
|1.2864
|0.0000
|284
|2006.08.08 20:14
|s/l
|142
|2.23
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|-200.70
|2665.87
|285
|2006.08.08 20:14
|sell
|143
|2.07
|1.2878
|1.2887
|0.0000
|286
|2006.08.08 20:14
|close
|143
|2.07
|1.2861
|1.2887
|0.0000
|351.90
|3017.77
|287
|2006.08.08 20:14
|sell
|144
|2.35
|1.2853
|1.2862
|0.0000
|288
|2006.08.08 20:14
|s/l
|144
|2.35
|1.2862
|1.2862
|0.0000
|-211.50
|2806.27
|289
|2006.08.08 20:14
|sell
|145
|2.18
|1.2865
|1.2874
|0.0000
|290
|2006.08.08 20:14
|s/l
|145
|2.18
|1.2874
|1.2874
|0.0000
|-196.20
|2610.07
|291
|2006.08.08 20:14
|sell
|146
|2.03
|1.2877
|1.2886
|0.0000
|292
|2006.08.08 20:15
|close
|146
|2.03
|1.2863
|1.2886
|0.0000
|284.21
|2894.28
|293
|2006.08.08 20:15
|sell
|147
|2.25
|1.2874
|1.2883
|0.0000
|294
|2006.08.08 20:15
|close
|147
|2.25
|1.2857
|1.2883
|0.0000
|382.50
|3276.78
|295
|2006.08.08 20:15
|sell
|148
|2.55
|1.2872
|1.2881
|0.0000
|296
|2006.08.08 20:15
|close
|148
|2.55
|1.2862
|1.2881
|0.0000
|255.00
|3531.78
|297
|2006.08.08 20:15
|sell
|149
|2.74
|1.2868
|1.2877
|0.0000
|298
|2006.08.08 20:15
|s/l
|149
|2.74
|1.2877
|1.2877
|0.0000
|-246.60
|3285.18
|299
|2006.08.08 20:15
|sell
|150
|2.55
|1.2881
|1.2890
|0.0000
|300
|2006.08.08 20:15
|close
|150
|2.55
|1.2870
|1.2890
|0.0000
|280.50
|3565.68
|301
|2006.08.08 20:15
|sell
|151
|2.77
|1.2867
|1.2876
|0.0000
|302
|2006.08.08 20:15
|s/l
|151
|2.77
|1.2876
|1.2876
|0.0000
|-249.30
|3316.38
|303
|2006.08.08 20:15
|sell
|152
|2.58
|1.2878
|1.2887
|0.0000
|304
|2006.08.08 20:15
|s/l
|152
|2.58
|1.2887
|1.2887
|0.0000
|-232.20
|3084.18
|305
|2006.08.08 20:15
|sell
|153
|2.39
|1.2887
|1.2896
|0.0000
|306
|2006.08.08 20:15
|close
|153
|2.39
|1.2875
|1.2896
|0.0000
|286.80
|3370.98
|307
|2006.08.08 20:15
|sell
|154
|2.62
|1.2871
|1.2880
|0.0000
|308
|2006.08.08 20:15
|s/l
|154
|2.62
|1.2880
|1.2880
|0.0000
|-235.80
|3135.18
|309
|2006.08.08 20:15
|sell
|155
|2.43
|1.2881
|1.2890
|0.0000
|310
|2006.08.08 20:15
|s/l
|155
|2.43
|1.2890
|1.2890
|0.0000
|-218.70
|2916.48
|311
|2006.08.08 20:15
|sell
|156
|2.26
|1.2889
|1.2898
|0.0000
|312
|2006.08.08 20:15
|close
|156
|2.26
|1.2875
|1.2898
|0.0000
|316.40
|3232.88
|313
|2006.08.08 20:16
|sell
|157
|2.51
|1.2875
|1.2884
|0.0000
|314
|2006.08.08 20:16
|s/l
|157
|2.51
|1.2884
|1.2884
|0.0000
|-225.90
|3006.98
|315
|2006.08.08 20:16
|sell
|158
|2.33
|1.2883
|1.2892
|0.0000
|316
|2006.08.08 20:16
|close
|158
|2.33
|1.2872
|1.2892
|0.0000
|256.30
|3263.28
|317
|2006.08.08 20:16
|sell
|159
|2.54
|1.2869
|1.2878
|0.0000
|318
|2006.08.08 20:16
|s/l
|159
|2.54
|1.2878
|1.2878
|0.0000
|-228.60
|3034.68
|319
|2006.08.08 20:16
|sell
|160
|2.36
|1.2883
|1.2892
|0.0000
|320
|2006.08.08 20:16
|close
|160
|2.36
|1.2872
|1.2892
|0.0000
|259.60
|3294.28
|321
|2006.08.08 20:16
|sell
|161
|2.56
|1.2884
|1.2893
|0.0000
|322
|2006.08.08 20:17
|close
|161
|2.56
|1.2874
|1.2893
|0.0000
|256.01
|3550.29
|323
|2006.08.08 20:17
|sell
|162
|2.76
|1.2871
|1.2880
|0.0000
|324
|2006.08.08 20:17
|s/l
|162
|2.76
|1.2880
|1.2880
|0.0000
|-248.40
|3301.89
|325
|2006.08.08 20:17
|sell
|163
|2.56
|1.2882
|1.2891
|0.0000
|326
|2006.08.08 20:18
|s/l
|163
|2.56
|1.2891
|1.2891
|0.0000
|-230.40
|3071.49
|327
|2006.08.08 20:18
|sell
|164
|2.38
|1.2889
|1.2898
|0.0000
|328
|2006.08.08 20:18
|close
|164
|2.38
|1.2879
|1.2898
|0.0000
|238.00
|3309.49
|329
|2006.08.08 20:18
|sell
|165
|2.57
|1.2880
|1.2889
|0.0000
|330
|2006.08.08 20:18
|s/l
|165
|2.57
|1.2889
|1.2889
|0.0000
|-231.30
|3078.19
|331
|2006.08.08 20:18
|sell
|166
|2.39
|1.2891
|1.2900
|0.0000
|332
|2006.08.08 20:18
|close
|166
|2.39
|1.2877
|1.2900
|0.0000
|334.59
|3412.78
|333
|2006.08.08 20:19
|sell
|167
|2.65
|1.2877
|1.2886
|0.0000
|334
|2006.08.08 20:21
|s/l
|167
|2.65
|1.2886
|1.2886
|0.0000
|-238.50
|3174.28
|335
|2006.08.08 20:21
|sell
|168
|2.46
|1.2885
|1.2894
|0.0000
|336
|2006.08.08 20:22
|close
|168
|2.46
|1.2875
|1.2894
|0.0000
|246.00
|3420.28
|337
|2006.08.08 20:22
|sell
|169
|2.66
|1.2865
|1.2874
|0.0000
|338
|2006.08.08 20:22
|s/l
|169
|2.66
|1.2874
|1.2874
|0.0000
|-239.40
|3180.88
|339
|2006.08.08 20:22
|sell
|170
|2.47
|1.2877
|1.2886
|0.0000
|340
|2006.08.08 20:23
|close
|170
|2.47
|1.2868
|1.2886
|0.0000
|222.30
|3403.18
|341
|2006.08.08 20:23
|sell
|171
|2.65
|1.2862
|1.2871
|0.0000
|342
|2006.08.08 20:23
|close
|171
|2.65
|1.2835
|1.2871
|0.0000
|715.49
|4118.67
|343
|2006.08.08 20:23
|sell
|172
|3.20
|1.2871
|1.2880
|0.0000
|344
|2006.08.08 20:24
|close
|172
|3.20
|1.2835
|1.2880
|0.0000
|1151.99
|5270.66
|345
|2006.08.08 20:24
|sell
|173
|4.10
|1.2850
|1.2859
|0.0000
|346
|2006.08.08 20:24
|close
|173
|4.10
|1.2841
|1.2859
|0.0000
|369.00
|5639.66
|347
|2006.08.08 20:25
|sell
|174
|4.39
|1.2843
|1.2852
|0.0000
|348
|2006.08.08 20:25
|close
|174
|4.39
|1.2830
|1.2852
|0.0000
|570.70
|6210.36
|349
|2006.08.08 20:33
|sell
|175
|4.83
|1.2846
|1.2855
|0.0000
|350
|2006.08.08 20:33
|s/l
|175
|4.83
|1.2855
|1.2855
|0.0000
|-434.70
|5775.66
|351
|2006.08.08 20:33
|sell
|176
|4.49
|1.2856
|1.2865
|0.0000
|352
|2006.08.08 20:33
|close
|176
|4.49
|1.2848
|1.2865
|0.0000
|359.20
|6134.86
|353
|2006.08.08 20:34
|sell
|177
|4.77
|1.2862
|1.2871
|0.0000
|354
|2006.08.08 20:34
|s/l
|177
|4.77
|1.2871
|1.2871
|0.0000
|-429.30
|5705.56
|355
|2006.08.08 20:34
|sell
|178
|4.43
|1.2880
|1.2889
|0.0000
|356
|2006.08.08 20:34
|close
|178
|4.43
|1.2864
|1.2889
|0.0000
|708.80
|6414.36
|357
|2006.08.08 20:34
|sell
|179
|4.99
|1.2857
|1.2866
|0.0000
|358
|2006.08.08 20:35
|s/l
|179
|4.99
|1.2866
|1.2866
|0.0000
|-449.10
|5965.26
|359
|2006.08.08 20:35
|sell
|180
|4.63
|1.2873
|1.2882
|0.0000
|360
|2006.08.08 20:35
|close
|180
|4.63
|1.2854
|1.2882
|0.0000
|879.70
|6844.96
|361
|2006.08.08 20:35
|sell
|181
|5.32
|1.2857
|1.2866
|0.0000
|362
|2006.08.08 20:35
|close
|181
|5.32
|1.2846
|1.2866
|0.0000
|585.20
|7430.16
|363
|2006.08.08 20:35
|sell
|182
|5.78
|1.2852
|1.2861
|0.0000
|364
|2006.08.08 20:35
|close
|182
|5.78
|1.2843
|1.2861
|0.0000
|520.20
|7950.36
|365
|2006.08.08 20:35
|sell
|183
|6.18
|1.2862
|1.2871
|0.0000
|366
|2006.08.08 20:36
|close
|183
|6.18
|1.2851
|1.2871
|0.0000
|679.86
|8630.22
|367
|2006.08.08 20:36
|sell
|184
|6.72
|1.2852
|1.2861
|0.0000
|368
|2006.08.08 20:36
|s/l
|184
|6.72
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|-604.80
|8025.42
|369
|2006.08.08 20:36
|sell
|185
|6.24
|1.2859
|1.2868
|0.0000
|370
|2006.08.08 20:43
|close
|185
|6.24
|1.2851
|1.2868
|0.0000
|499.20
|8524.62
|371
|2006.08.08 20:43
|sell
|186
|6.63
|1.2852
|1.2861
|0.0000
|372
|2006.08.08 20:44
|s/l
|186
|6.63
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|-596.70
|7927.92
|373
|2006.08.08 20:44
|sell
|187
|6.16
|1.2863
|1.2872
|0.0000
|374
|2006.08.08 20:44
|close
|187
|6.16
|1.2850
|1.2872
|0.0000
|800.80
|8728.72
|375
|2006.08.08 20:44
|sell
|188
|6.79
|1.2852
|1.2861
|0.0000
|376
|2006.08.08 20:44
|s/l
|188
|6.79
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|-611.10
|8117.62
|377
|2006.08.08 20:44
|sell
|189
|6.31
|1.2859
|1.2868
|0.0000
|378
|2006.08.08 20:44
|close
|189
|6.31
|1.2847
|1.2868
|0.0000
|757.20
|8874.82
|379
|2006.08.08 20:44
|sell
|190
|6.90
|1.2853
|1.2862
|0.0000
|380
|2006.08.08 20:46
|s/l
|190
|6.90
|1.2862
|1.2862
|0.0000
|-621.00
|8253.82
|381
|2006.08.08 20:46
|sell
|191
|6.42
|1.2862
|1.2871
|0.0000
|382
|2006.08.08 20:46
|close
|191
|6.42
|1.2851
|1.2871
|0.0000
|706.20
|8960.02
|383
|2006.08.08 20:46
|sell
|192
|6.97
|1.2852
|1.2861
|0.0000
|384
|2006.08.08 20:46
|s/l
|192
|6.97
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|-627.30
|8332.72
|385
|2006.08.08 20:46
|sell
|193
|6.48
|1.2863
|1.2872
|0.0000
|386
|2006.08.08 20:46
|close
|193
|6.48
|1.2851
|1.2872
|0.0000
|777.56
|9110.28
|387
|2006.08.08 20:46
|sell
|194
|7.09
|1.2852
|1.2861
|0.0000
|388
|2006.08.08 20:46
|s/l
|194
|7.09
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|-638.10
|8472.18
|389
|2006.08.08 20:46
|sell
|195
|6.59
|1.2863
|1.2872
|0.0000
|390
|2006.08.08 20:46
|close
|195
|6.59
|1.2854
|1.2872
|0.0000
|593.10
|9065.28
|391
|2006.08.08 20:46
|sell
|196
|7.05
|1.2853
|1.2862
|0.0000
|392
|2006.08.08 20:47
|s/l
|196
|7.05
|1.2862
|1.2862
|0.0000
|-634.50
|8430.78
|393
|2006.08.08 20:47
|sell
|197
|6.56
|1.2860
|1.2869
|0.0000
|394
|2006.08.08 20:50
|s/l
|197
|6.56
|1.2869
|1.2869
|0.0000
|-590.40
|7840.38
|395
|2006.08.08 20:50
|sell
|198
|6.09
|1.2870
|1.2879
|0.0000
|396
|2006.08.08 20:50
|close
|198
|6.09
|1.2861
|1.2879
|0.0000
|548.10
|8388.48
|397
|2006.08.08 20:50
|sell
|199
|6.52
|1.2860
|1.2869
|0.0000
|398
|2006.08.08 20:50
|s/l
|199
|6.52
|1.2869
|1.2869
|0.0000
|-586.80
|7801.68
|399
|2006.08.08 20:50
|sell
|200
|6.06
|1.2871
|1.2880
|0.0000
|400
|2006.08.08 20:51
|s/l
|200
|6.06
|1.2880
|1.2880
|0.0000
|-545.40
|7256.28
|401
|2006.08.08 20:51
|sell
|201
|5.63
|1.2880
|1.2889
|0.0000
|402
|2006.08.08 20:51
|close
|201
|5.63
|1.2870
|1.2889
|0.0000
|562.98
|7819.26
|403
|2006.08.08 20:52
|sell
|202
|6.08
|1.2867
|1.2876
|0.0000
|404
|2006.08.08 20:58
|close
|202
|6.08
|1.2858
|1.2876
|0.0000
|547.21
|8366.47
|405
|2006.08.08 20:58
|sell
|203
|6.51
|1.2855
|1.2864
|0.0000
|406
|2006.08.08 20:58
|s/l
|203
|6.51
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|-585.90
|7780.57
|407
|2006.08.08 20:58
|sell
|204
|6.05
|1.2862
|1.2871
|0.0000
|408
|2006.08.08 21:13
|close
|204
|6.05
|1.2851
|1.2871
|0.0000
|665.56
|8446.13
|409
|2006.08.08 21:19
|buy
|205
|6.58
|1.2836
|1.2827
|0.0000
|410
|2006.08.08 21:26
|close
|205
|6.58
|1.2846
|1.2827
|0.0000
|657.97
|9104.10
|411
|2006.08.09 00:48
|buy
|206
|7.11
|1.2804
|1.2795
|0.0000
|412
|2006.08.09 00:48
|s/l
|206
|7.11
|1.2795
|1.2795
|0.0000
|-639.90
|8464.20
|413
|2006.08.09 00:48
|buy
|207
|6.62
|1.2797
|1.2788
|0.0000
|414
|2006.08.09 00:49
|s/l
|207
|6.62
|1.2788
|1.2788
|0.0000
|-595.80
|7868.40
|415
|2006.08.09 00:49
|buy
|208
|6.15
|1.2789
|1.2780
|0.0000
|416
|2006.08.09 00:49
|s/l
|208
|6.15
|1.2780
|1.2780
|0.0000
|-553.50
|7314.90
|417
|2006.08.09 00:49
|buy
|209
|5.73
|1.2779
|1.2770
|0.0000
|418
|2006.08.09 00:49
|s/l
|209
|5.73
|1.2770
|1.2770
|0.0000
|-515.70
|6799.20
|419
|2006.08.09 00:49
|buy
|210
|5.32
|1.2772
|1.2763
|0.0000
|420
|2006.08.09 00:49
|close
|210
|5.32
|1.2784
|1.2763
|0.0000
|638.43
|7437.63
|421
|2006.08.09 00:49
|buy
|211
|5.82
|1.2774
|1.2765
|0.0000
|422
|2006.08.09 00:51
|close
|211
|5.82
|1.2783
|1.2765
|0.0000
|523.83
|7961.46
|423
|2006.08.09 00:51
|buy
|212
|6.23
|1.2785
|1.2776
|0.0000
|424
|2006.08.09 00:53
|s/l
|212
|6.23
|1.2776
|1.2776
|0.0000
|-560.70
|7400.76
|425
|2006.08.09 00:53
|buy
|213
|5.79
|1.2778
|1.2769
|0.0000
|426
|2006.08.09 00:59
|s/l
|213
|5.79
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-521.10
|6879.66
|427
|2006.08.09 00:59
|buy
|214
|5.39
|1.2770
|1.2761
|0.0000
|428
|2006.08.09 01:09
|close
|214
|5.39
|1.2778
|1.2761
|0.0000
|431.20
|7310.86
|429
|2006.08.09 13:36
|buy
|215
|5.68
|1.2882
|1.2873
|0.0000
|430
|2006.08.09 15:31
|s/l
|215
|5.68
|1.2873
|1.2873
|0.0000
|-511.20
|6799.66
|431
|2006.08.10 09:42
|buy
|216
|5.28
|1.2872
|1.2863
|0.0000
|432
|2006.08.10 09:42
|close
|216
|5.28
|1.2886
|1.2863
|0.0000
|739.20
|7538.86
|433
|2006.08.10 09:42
|buy
|217
|5.86
|1.2870
|1.2861
|0.0000
|434
|2006.08.10 09:50
|s/l
|217
|5.86
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|-527.40
|7011.46
|435
|2006.08.10 09:50
|buy
|218
|5.45
|1.2863
|1.2854
|0.0000
|436
|2006.08.10 09:54
|s/l
|218
|5.45
|1.2854
|1.2854
|0.0000
|-490.50
|6520.96
|437
|2006.08.10 09:54
|buy
|219
|5.07
|1.2856
|1.2847
|0.0000
|438
|2006.08.10 10:03
|close
|219
|5.07
|1.2866
|1.2847
|0.0000
|507.00
|7027.96
|439
|2006.08.10 14:30
|buy
|220
|5.48
|1.2834
|1.2825
|0.0000
|440
|2006.08.10 14:30
|s/l
|220
|5.48
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|-493.20
|6534.76
|441
|2006.08.10 14:30
|buy
|221
|5.10
|1.2823
|1.2814
|0.0000
|442
|2006.08.10 14:30
|close
|221
|5.10
|1.2849
|1.2814
|0.0000
|1326.02
|7860.78
|443
|2006.08.10 14:31
|buy
|222
|6.12
|1.2838
|1.2829
|0.0000
|444
|2006.08.10 14:31
|close
|222
|6.12
|1.2851
|1.2829
|0.0000
|795.60
|8656.38
|445
|2006.08.10 14:32
|buy
|223
|6.74
|1.2837
|1.2828
|0.0000
|446
|2006.08.10 14:32
|close
|223
|6.74
|1.2850
|1.2828
|0.0000
|876.20
|9532.58
|447
|2006.08.10 14:32
|buy
|224
|7.44
|1.2823
|1.2814
|0.0000
|448
|2006.08.10 14:32
|close
|224
|7.44
|1.2848
|1.2814
|0.0000
|1860.07
|11392.65
|449
|2006.08.10 14:32
|buy
|225
|8.88
|1.2837
|1.2828
|0.0000
|450
|2006.08.10 14:33
|close
|225
|8.88
|1.2848
|1.2828
|0.0000
|976.80
|12369.45
|451
|2006.08.10 14:36
|buy
|226
|9.64
|1.2836
|1.2827
|0.0000
|452
|2006.08.10 14:38
|s/l
|226
|9.64
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|-867.60
|11501.85
|453
|2006.08.10 14:38
|buy
|227
|8.97
|1.2829
|1.2820
|0.0000
|454
|2006.08.10 14:59
|close
|227
|8.97
|1.2838
|1.2820
|0.0000
|807.31
|12309.16
|455
|2006.08.10 14:59
|buy
|228
|9.59
|1.2838
|1.2829
|0.0000
|456
|2006.08.10 15:34
|s/l
|228
|9.59
|1.2829
|1.2829
|0.0000
|-863.10
|11446.06
|457
|2006.08.10 17:00
|buy
|229
|8.96
|1.2774
|1.2765
|0.0000
|458
|2006.08.10 17:15
|s/l
|229
|8.96
|1.2765
|1.2765
|0.0000
|-806.40
|10639.66
|459
|2006.08.10 17:15
|buy
|230
|8.34
|1.2767
|1.2758
|0.0000
|460
|2006.08.10 17:17
|s/l
|230
|8.34
|1.2758
|1.2758
|0.0000
|-750.60
|9889.06
|461
|2006.08.10 17:17
|buy
|231
|7.75
|1.2760
|1.2751
|0.0000
|462
|2006.08.10 17:26
|close
|231
|7.75
|1.2771
|1.2751
|0.0000
|852.47
|10741.53
|463
|2006.08.10 17:26
|buy
|232
|8.41
|1.2772
|1.2763
|0.0000
|464
|2006.08.10 17:38
|s/l
|232
|8.41
|1.2763
|1.2763
|0.0000
|-756.90
|9984.63
|465
|2006.08.10 17:38
|buy
|233
|7.82
|1.2765
|1.2756
|0.0000
|466
|2006.08.10 17:41
|s/l
|233
|7.82
|1.2756
|1.2756
|0.0000
|-703.80
|9280.83
|467
|2006.08.10 17:41
|buy
|234
|7.28
|1.2758
|1.2749
|0.0000
|468
|2006.08.10 17:47
|close
|234
|7.28
|1.2767
|1.2749
|0.0000
|655.21
|9936.04
|469
|2006.08.10 17:48
|buy
|235
|7.78
|1.2770
|1.2761
|0.0000
|470
|2006.08.10 19:26
|close
|235
|7.78
|1.2780
|1.2761
|0.0000
|777.97
|10714.01
|471
|2006.08.10 21:02
|sell
|236
|8.37
|1.2797
|1.2806
|0.0000
|472
|2006.08.11 03:02
|close
|236
|8.37
|1.2785
|1.2806
|0.0000
|1075.70
|11789.71
|473
|2006.08.11 09:00
|buy
|237
|9.23
|1.2771
|1.2762
|0.0000
|474
|2006.08.11 09:08
|close
|237
|9.23
|1.2780
|1.2762
|0.0000
|830.65
|12620.36
|475
|2006.08.11 10:00
|sell
|238
|9.87
|1.2785
|1.2794
|0.0000
|476
|2006.08.11 10:11
|s/l
|238
|9.87
|1.2794
|1.2794
|0.0000
|-888.30
|11732.06
|477
|2006.08.11 10:11
|sell
|239
|9.17
|1.2792
|1.2801
|0.0000
|478
|2006.08.11 10:29
|close
|239
|9.17
|1.2782
|1.2801
|0.0000
|917.00
|12649.06
|479
|2006.08.11 15:00
|buy
|240
|9.94
|1.2728
|1.2719
|0.0000
|480
|2006.08.11 15:35
|close
|240
|9.94
|1.2739
|1.2719
|0.0000
|1093.35
|13742.41
|481
|2006.08.11 15:35
|buy
|241
|10.79
|1.2740
|1.2731
|0.0000
|482
|2006.08.11 15:46
|close
|241
|10.79
|1.2761
|1.2731
|0.0000
|2265.90
|16008.31
|483
|2006.08.11 15:46
|buy
|242
|12.55
|1.2756
|1.2747
|0.0000
|484
|2006.08.11 15:46
|s/l
|242
|12.55
|1.2747
|1.2747
|0.0000
|-1129.50
|14878.81
|485
|2006.08.11 15:46
|buy
|243
|11.68
|1.2746
|1.2737
|0.0000
|486
|2006.08.11 15:46
|close
|243
|11.68
|1.2757
|1.2737
|0.0000
|1284.80
|16163.61
|487
|2006.08.11 15:46
|buy
|244
|12.67
|1.2756
|1.2747
|0.0000
|488
|2006.08.11 15:46
|close
|244
|12.67
|1.2766
|1.2747
|0.0000
|1267.00
|17430.61
|489
|2006.08.11 15:46
|buy
|245
|13.67
|1.2754
|1.2745
|0.0000
|490
|2006.08.11 15:46
|close
|245
|13.67
|1.2765
|1.2745
|0.0000
|1503.70
|18934.31
|491
|2006.08.11 15:55
|buy
|246
|14.85
|1.2755
|1.2746
|0.0000
|492
|2006.08.11 15:59
|s/l
|246
|14.85
|1.2746
|1.2746
|0.0000
|-1336.50
|17597.81
|493
|2006.08.11 15:59
|buy
|247
|13.82
|1.2732
|1.2723
|0.0000
|494
|2006.08.11 16:00
|close
|247
|13.82
|1.2756
|1.2723
|0.0000
|3316.80
|20914.61
|495
|2006.08.11 17:00
|sell
|248
|16.38
|1.2766
|1.2775
|0.0000
|496
|2006.08.11 19:00
|close
|248
|16.38
|1.2733
|1.2775
|0.0000
|5405.38
|26319.99
|497
|2006.08.11 19:00
|buy
|249
|20.68
|1.2732
|1.2723
|0.0000
|498
|2006.08.11 21:00
|s/l
|249
|20.68
|1.2723
|1.2723
|0.0000
|-1861.20
|24458.79
|499
|2006.08.14 00:00
|buy
|250
|19.24
|1.2715
|1.2706
|0.0000
|500
|2006.08.14 01:00
|close
|250
|19.24
|1.2731
|1.2706
|0.0000
|3078.52
|27537.31
|501
|2006.08.14 01:01
|sell
|251
|21.63
|1.2731
|1.2740
|0.0000
|502
|2006.08.14 02:45
|s/l
|251
|21.63
|1.2740
|1.2740
|0.0000
|-1946.70
|25590.61
|503
|2006.08.14 09:59
|sell
|252
|20.06
|1.2757
|1.2766
|0.0000
|504
|2006.08.14 10:00
|close
|252
|20.06
|1.2742
|1.2766
|0.0000
|3008.90
|28599.51
|505
|2006.08.14 10:44
|buy
|253
|22.46
|1.2733
|1.2724
|0.0000
|506
|2006.08.14 11:11
|close
|253
|22.46
|1.2743
|1.2724
|0.0000
|2245.91
|30845.42
|507
|2006.08.14 14:00
|buy
|254
|24.26
|1.2718
|1.2709
|0.0000
|508
|2006.08.14 14:33
|close
|254
|24.26
|1.2726
|1.2709
|0.0000
|1940.91
|32786.33
|509
|2006.08.14 14:59
|buy
|255
|25.78
|1.2719
|1.2710
|0.0000
|510
|2006.08.14 15:00
|close
|255
|25.78
|1.2733
|1.2710
|0.0000
|3609.20
|36395.53
|511
|2006.08.14 15:00
|sell
|256
|28.58
|1.2736
|1.2745
|0.0000
|512
|2006.08.14 16:15
|s/l
|256
|28.58
|1.2745
|1.2745
|0.0000
|-2572.20
|33823.33
|513
|2006.08.15 09:00
|buy
|257
|26.59
|1.2720
|1.2711
|0.0000
|514
|2006.08.15 09:27
|close
|257
|26.59
|1.2732
|1.2711
|0.0000
|3190.69
|37014.02
|515
|2006.08.15 09:59
|buy
|258
|29.11
|1.2719
|1.2710
|0.0000
|516
|2006.08.15 10:00
|close
|258
|29.11
|1.2738
|1.2710
|0.0000
|5530.94
|42544.96
|517
|2006.08.15 15:00
|sell
|259
|33.30
|1.2775
|1.2784
|0.0000
|518
|2006.08.15 15:00
|close
|259
|33.30
|1.2761
|1.2784
|0.0000
|4662.11
|47207.07
|519
|2006.08.15 15:00
|sell
|260
|36.99
|1.2762
|1.2771
|0.0000
|520
|2006.08.15 15:00
|s/l
|260
|36.99
|1.2771
|1.2771
|0.0000
|-3329.10
|43877.97
|521
|2006.08.15 15:00
|sell
|261
|34.36
|1.2770
|1.2779
|0.0000
|522
|2006.08.15 15:01
|s/l
|261
|34.36
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|-3092.40
|40785.57
|523
|2006.08.15 15:01
|sell
|262
|31.92
|1.2777
|1.2786
|0.0000
|524
|2006.08.15 16:00
|s/l
|262
|31.92
|1.2786
|1.2786
|0.0000
|-2872.80
|37912.77
|525
|2006.08.15 16:00
|sell
|263
|29.62
|1.2798
|1.2807
|0.0000
|526
|2006.08.15 16:17
|close
|263
|29.62
|1.2787
|1.2807
|0.0000
|3258.37
|41171.14
|527
|2006.08.15 16:59
|sell
|264
|32.18
|1.2796
|1.2805
|0.0000
|528
|2006.08.15 17:00
|close
|264
|32.18
|1.2787
|1.2805
|0.0000
|2896.33
|44067.47
|529
|2006.08.16 15:00
|sell
|265
|34.32
|1.2841
|1.2850
|0.0000
|530
|2006.08.16 16:00
|s/l
|265
|34.32
|1.2850
|1.2850
|0.0000
|-3088.80
|40978.67
|531
|2006.08.17 19:01
|buy
|266
|31.91
|1.2843
|1.2834
|0.0000
|532
|2006.08.17 20:04
|s/l
|266
|31.91
|1.2834
|1.2834
|0.0000
|-2871.90
|38106.77
|533
|2006.08.18 12:00
|buy
|267
|29.71
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|534
|2006.08.18 14:00
|s/l
|267
|29.71
|1.2818
|1.2818
|0.0000
|-2673.90
|35432.87
|535
|2006.08.18 14:01
|buy
|268
|27.69
|1.2798
|1.2789
|0.0000
|536
|2006.08.18 16:00
|close
|268
|27.69
|1.2834
|1.2789
|0.0000
|9968.49
|45401.36
|537
|2006.08.18 16:00
|sell
|269
|35.37
|1.2836
|1.2845
|0.0000
|538
|2006.08.18 16:11
|close
|269
|35.37
|1.2826
|1.2845
|0.0000
|3536.96
|48938.32
|539
|2006.08.18 16:12
|sell
|270
|38.16
|1.2823
|1.2832
|0.0000
|540
|2006.08.18 16:14
|close
|270
|38.16
|1.2813
|1.2832
|0.0000
|3815.98
|52754.30
|541
|2006.08.18 16:59
|sell
|271
|41.09
|1.2838
|1.2847
|0.0000
|542
|2006.08.18 17:00
|close
|271
|41.09
|1.2820
|1.2847
|0.0000
|7396.20
|60150.50
|543
|2006.08.18 17:05
|buy
|272
|46.95
|1.2814
|1.2805
|0.0000
|544
|2006.08.18 17:18
|s/l
|272
|46.95
|1.2805
|1.2805
|0.0000
|-4225.50
|55925.00
|545
|2006.08.18 17:18
|buy
|273
|43.67
|1.2807
|1.2798
|0.0000
|546
|2006.08.18 17:32
|close
|273
|43.67
|1.2817
|1.2798
|0.0000
|4367.00
|60292.00
|547
|2006.08.18 17:40
|buy
|274
|47.06
|1.2813
|1.2804
|0.0000
|548
|2006.08.18 18:41
|s/l
|274
|47.06
|1.2804
|1.2804
|0.0000
|-4235.40
|56056.60
|549
|2006.08.21 15:54
|sell
|275
|43.41
|1.2913
|1.2922
|0.0000
|550
|2006.08.21 15:58
|s/l
|275
|43.41
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|-3906.90
|52149.70
|551
|2006.08.21 15:58
|sell
|276
|40.36
|1.2920
|1.2929
|0.0000
|552
|2006.08.21 15:59
|close
|276
|40.36
|1.2902
|1.2929
|0.0000
|7265.02
|59414.72
|553
|2006.08.21 16:00
|sell
|277
|45.96
|1.2927
|1.2936
|0.0000
|554
|2006.08.21 18:00
|close
|277
|45.96
|1.2915
|1.2936
|0.0000
|5515.17
|64929.89
|555
|2006.08.22 01:00
|buy
|278
|50.45
|1.2872
|1.2863
|0.0000
|556
|2006.08.22 05:00
|s/l
|278
|50.45
|1.2863
|1.2863
|0.0000
|-4540.50
|60389.39
|557
|2006.08.22 06:00
|sell
|279
|46.91
|1.2873
|1.2882
|0.0000
|558
|2006.08.22 12:00
|close
|279
|46.91
|1.2841
|1.2882
|0.0000
|15011.05
|75400.44
|559
|2006.08.22 12:00
|buy
|280
|58.73
|1.2841
|1.2832
|0.0000
|560
|2006.08.22 14:00
|s/l
|280
|58.73
|1.2832
|1.2832
|0.0000
|-5285.70
|70114.74
|561
|2006.08.22 18:00
|buy
|281
|54.76
|1.2806
|1.2797
|0.0000
|562
|2006.08.22 20:00
|s/l
|281
|54.76
|1.2797
|1.2797
|0.0000
|-4928.40
|65186.34
|563
|2006.08.22 20:00
|buy
|282
|50.98
|1.2789
|1.2780
|0.0000
|564
|2006.08.22 20:57
|close
|282
|50.98
|1.2799
|1.2780
|0.0000
|5097.80
|70284.14
|565
|2006.08.22 21:00
|sell
|283
|54.91
|1.2799
|1.2808
|0.0000
|566
|2006.08.23 00:06
|s/l
|283
|54.91
|1.2808
|1.2808
|0.0000
|-4473.90
|65810.24
|567
|2006.08.23 10:00
|sell
|284
|51.31
|1.2827
|1.2836
|0.0000
|568
|2006.08.23 11:00
|close
|284
|51.31
|1.2818
|1.2836
|0.0000
|4617.62
|70427.86
|569
|2006.08.23 17:00
|buy
|285
|55.04
|1.2798
|1.2789
|0.0000
|570
|2006.08.23 17:01
|s/l
|285
|55.04
|1.2789
|1.2789
|0.0000
|-4953.60
|65474.26
|571
|2006.08.23 17:01
|buy
|286
|51.20
|1.2791
|1.2782
|0.0000
|572
|2006.08.23 18:38
|s/l
|286
|51.20
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|-4608.00
|60866.26
|573
|2006.08.23 19:00
|buy
|287
|47.62
|1.2785
|1.2776
|0.0000
|574
|2006.08.23 21:01
|close
|287
|47.62
|1.2796
|1.2776
|0.0000
|5238.10
|66104.36
|575
|2006.08.24 15:00
|buy
|288
|51.55
|1.2826
|1.2817
|0.0000
|576
|2006.08.24 15:16
|s/l
|288
|51.55
|1.2817
|1.2817
|0.0000
|-4639.50
|61464.86
|577
|2006.08.24 15:17
|buy
|289
|47.97
|1.2814
|1.2805
|0.0000
|578
|2006.08.24 16:00
|close
|289
|47.97
|1.2826
|1.2805
|0.0000
|5756.40
|67221.26
|579
|2006.08.24 16:03
|buy
|290
|52.46
|1.2815
|1.2806
|0.0000
|580
|2006.08.24 17:00
|s/l
|290
|52.46
|1.2806
|1.2806
|0.0000
|-4721.40
|62499.86
|581
|2006.08.24 18:00
|buy
|291
|48.98
|1.2763
|1.2754
|0.0000
|582
|2006.08.24 18:25
|close
|291
|48.98
|1.2772
|1.2754
|0.0000
|4407.93
|66907.79
|583
|2006.08.24 18:26
|buy
|292
|52.39
|1.2772
|1.2763
|0.0000
|584
|2006.08.24 18:48
|s/l
|292
|52.39
|1.2763
|1.2763
|0.0000
|-4715.10
|62192.69
|585
|2006.08.24 18:48
|buy
|293
|48.73
|1.2764
|1.2755
|0.0000
|586
|2006.08.25 02:03
|s/l
|293
|48.73
|1.2755
|1.2755
|0.0000
|-4931.21
|57261.48
|587
|2006.08.25 03:00
|sell
|294
|44.84
|1.2770
|1.2779
|0.0000
|588
|2006.08.25 05:00
|s/l
|294
|44.84
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|-4035.60
|53225.88
|589
|2006.08.25 18:00
|sell
|295
|41.70
|1.2765
|1.2774
|0.0000
|590
|2006.08.25 18:34
|close
|295
|41.70
|1.2756
|1.2774
|0.0000
|3752.94
|56978.82
|591
|2006.08.25 18:59
|sell
|296
|44.63
|1.2766
|1.2775
|0.0000
|592
|2006.08.25 20:00
|close
|296
|44.63
|1.2756
|1.2775
|0.0000
|4463.00
|61441.82
|593
|2006.08.28 03:00
|sell
|297
|48.11
|1.2771
|1.2780
|0.0000
|594
|2006.08.28 05:25
|s/l
|297
|48.11
|1.2780
|1.2780
|0.0000
|-4329.90
|57111.92
|595
|2006.08.28 10:00
|sell
|298
|44.60
|1.2806
|1.2815
|0.0000
|596
|2006.08.28 11:13
|s/l
|298
|44.60
|1.2815
|1.2815
|0.0000
|-4014.00
|53097.92
|597
|2006.08.28 17:00
|buy
|299
|41.52
|1.2791
|1.2782
|0.0000
|598
|2006.08.28 18:03
|s/l
|299
|41.52
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|-3736.80
|49361.12
|599
|2006.08.29 15:00
|buy
|300
|38.55
|1.2806
|1.2797
|0.0000
|600
|2006.08.29 16:00
|s/l
|300
|38.55
|1.2797
|1.2797
|0.0000
|-3469.50
|45891.62
|601
|2006.08.29 17:00
|buy
|301
|35.98
|1.2756
|1.2747
|0.0000
|602
|2006.08.29 18:00
|close
|301
|35.98
|1.2766
|1.2747
|0.0000
|3598.01
|49489.63
|603
|2006.08.29 21:00
|sell
|302
|38.56
|1.2833
|1.2842
|0.0000
|604
|2006.08.29 22:02
|close
|302
|38.56
|1.2824
|1.2842
|0.0000
|3470.56
|52960.19
|605
|2006.08.30 18:00
|buy
|303
|41.30
|1.2824
|1.2815
|0.0000
|606
|2006.08.30 21:19
|close
|303
|41.30
|1.2833
|1.2815
|0.0000
|3717.26
|56677.45
|607
|2006.08.31 10:00
|sell
|304
|44.10
|1.2853
|1.2862
|0.0000
|608
|2006.08.31 11:00
|close
|304
|44.10
|1.2846
|1.2862
|0.0000
|3087.07
|59764.52
|609
|2006.08.31 17:00
|buy
|305
|46.70
|1.2800
|1.2791
|0.0000
|610
|2006.08.31 17:05
|close
|305
|46.70
|1.2808
|1.2791
|0.0000
|3735.93
|63500.45
|611
|2006.08.31 17:05
|buy
|306
|49.58
|1.2809
|1.2800
|0.0000
|612
|2006.08.31 17:31
|s/l
|306
|49.58
|1.2800
|1.2800
|0.0000
|-4462.20
|59038.25
|613
|2006.08.31 17:31
|buy
|307
|46.12
|1.2802
|1.2793
|0.0000
|614
|2006.08.31 17:46
|s/l
|307
|46.12
|1.2793
|1.2793
|0.0000
|-4150.80
|54887.45
|615
|2006.08.31 17:46
|buy
|308
|42.91
|1.2794
|1.2785
|0.0000
|616
|2006.08.31 18:16
|close
|308
|42.91
|1.2805
|1.2785
|0.0000
|4720.33
|59607.78
|617
|2006.09.01 17:01
|sell
|309
|46.55
|1.2805
|1.2814
|0.0000
|618
|2006.09.01 18:00
|s/l
|309
|46.55
|1.2814
|1.2814
|0.0000
|-4189.50
|55418.28
|619
|2006.09.01 18:00
|sell
|310
|43.19
|1.2831
|1.2840
|0.0000
|620
|2006.09.01 22:12
|s/l
|310
|43.19
|1.2840
|1.2840
|0.0000
|-3887.10
|51531.18
|621
|2006.09.05 21:00
|sell
|311
|40.21
|1.2817
|1.2826
|0.0000
|622
|2006.09.06 10:00
|s/l
|311
|40.21
|1.2826
|1.2826
|0.0000
|-3276.19
|48254.99
|623
|2006.09.06 11:00
|buy
|312
|37.65
|1.2819
|1.2810
|0.0000
|624
|2006.09.06 13:05
|s/l
|312
|37.65
|1.2810
|1.2810
|0.0000
|-3388.50
|44866.49
|625
|2006.09.06 14:00
|buy
|313
|35.06
|1.2798
|1.2789
|0.0000
|626
|2006.09.06 14:03
|s/l
|313
|35.06
|1.2789
|1.2789
|0.0000
|-3155.40
|41711.09
|627
|2006.09.06 14:03
|buy
|314
|32.62
|1.2790
|1.2781
|0.0000
|628
|2006.09.06 15:44
|s/l
|314
|32.62
|1.2781
|1.2781
|0.0000
|-2935.80
|38775.29
|629
|2006.09.06 21:00
|sell
|315
|30.26
|1.2813
|1.2822
|0.0000
|630
|2006.09.06 23:02
|close
|315
|30.26
|1.2805
|1.2822
|0.0000
|2420.58
|41195.87
|631
|2006.09.07 11:00
|buy
|316
|32.24
|1.2780
|1.2771
|0.0000
|632
|2006.09.07 11:22
|close
|316
|32.24
|1.2788
|1.2771
|0.0000
|2579.23
|43775.10
|633
|2006.09.07 11:59
|buy
|317
|34.27
|1.2777
|1.2768
|0.0000
|634
|2006.09.07 12:00
|close
|317
|34.27
|1.2788
|1.2768
|0.0000
|3769.70
|47544.80
|635
|2006.09.07 13:00
|buy
|318
|37.25
|1.2766
|1.2757
|0.0000
|636
|2006.09.07 13:06
|s/l
|318
|37.25
|1.2757
|1.2757
|0.0000
|-3352.50
|44192.30
|637
|2006.09.07 13:06
|buy
|319
|34.64
|1.2759
|1.2750
|0.0000
|638
|2006.09.07 14:00
|s/l
|319
|34.64
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-3117.60
|41074.70
|639
|2006.09.07 14:00
|buy
|320
|32.25
|1.2737
|1.2728
|0.0000
|640
|2006.09.07 14:20
|s/l
|320
|32.25
|1.2728
|1.2728
|0.0000
|-2902.50
|38172.20
|641
|2006.09.07 14:20
|buy
|321
|29.99
|1.2730
|1.2721
|0.0000
|642
|2006.09.07 15:00
|s/l
|321
|29.99
|1.2721
|1.2721
|0.0000
|-2699.10
|35473.10
|643
|2006.09.07 18:00
|sell
|322
|27.81
|1.2757
|1.2766
|0.0000
|644
|2006.09.07 18:00
|close
|322
|27.81
|1.2740
|1.2766
|0.0000
|4727.63
|40200.73
|645
|2006.09.07 18:00
|sell
|323
|31.51
|1.2757
|1.2766
|0.0000
|646
|2006.09.07 18:01
|close
|323
|31.51
|1.2745
|1.2766
|0.0000
|3781.27
|43982.00
|647
|2006.09.07 21:09
|buy
|324
|34.56
|1.2727
|1.2718
|0.0000
|648
|2006.09.07 21:59
|close
|324
|34.56
|1.2734
|1.2718
|0.0000
|2419.20
|46401.20
|649
|2006.09.11 03:24
|buy
|325
|36.66
|1.2658
|1.2649
|0.0000
|650
|2006.09.11 04:00
|close
|325
|36.66
|1.2665
|1.2649
|0.0000
|2566.19
|48967.39
|651
|2006.09.11 10:00
|sell
|326
|38.58
|1.2692
|1.2701
|0.0000
|652
|2006.09.11 11:00
|s/l
|326
|38.58
|1.2701
|1.2701
|0.0000
|-3472.20
|45495.19
|653
|2006.09.11 11:00
|sell
|327
|35.80
|1.2709
|1.2718
|0.0000
|654
|2006.09.11 11:40
|s/l
|327
|35.80
|1.2718
|1.2718
|0.0000
|-3222.00
|42273.19
|655
|2006.09.11 11:40
|sell
|328
|33.24
|1.2717
|1.2726
|0.0000
|656
|2006.09.11 12:00
|s/l
|328
|33.24
|1.2726
|1.2726
|0.0000
|-2991.60
|39281.59
|657
|2006.09.11 12:00
|sell
|329
|30.86
|1.2731
|1.2740
|0.0000
|658
|2006.09.11 12:54
|close
|329
|30.86
|1.2723
|1.2740
|0.0000
|2468.89
|41750.48
|659
|2006.09.11 12:59
|sell
|330
|32.79
|1.2731
|1.2740
|0.0000
|660
|2006.09.11 13:00
|close
|330
|32.79
|1.2717
|1.2740
|0.0000
|4590.63
|46341.11
|661
|2006.09.12 03:01
|sell
|331
|36.44
|1.2716
|1.2725
|0.0000
|662
|2006.09.12 10:03
|close
|331
|36.44
|1.2710
|1.2725
|0.0000
|2186.43
|48527.54
|663
|2006.09.12 15:00
|sell
|332
|38.14
|1.2722
|1.2731
|0.0000
|664
|2006.09.12 15:32
|close
|332
|38.14
|1.2714
|1.2731
|0.0000
|3051.38
|51578.92
|665
|2006.09.12 15:59
|sell
|333
|40.54
|1.2722
|1.2731
|0.0000
|666
|2006.09.12 16:00
|close
|333
|40.54
|1.2700
|1.2731
|0.0000
|8919.01
|60497.93
|667
|2006.09.12 16:00
|buy
|334
|47.64
|1.2702
|1.2693
|0.0000
|668
|2006.09.12 17:00
|s/l
|334
|47.64
|1.2693
|1.2693
|0.0000
|-4287.60
|56210.33
|669
|2006.09.13 11:00
|sell
|335
|44.29
|1.2692
|1.2701
|0.0000
|670
|2006.09.13 13:11
|close
|335
|44.29
|1.2684
|1.2701
|0.0000
|3543.02
|59753.35
|671
|2006.09.13 18:00
|sell
|336
|47.01
|1.2711
|1.2720
|0.0000
|672
|2006.09.13 18:06
|close
|336
|47.01
|1.2704
|1.2720
|0.0000
|3290.70
|63044.05
|673
|2006.09.13 18:06
|sell
|337
|49.63
|1.2702
|1.2711
|0.0000
|674
|2006.09.13 18:12
|close
|337
|49.63
|1.2695
|1.2711
|0.0000
|3474.25
|66518.30
|675
|2006.09.13 18:12
|sell
|338
|52.40
|1.2695
|1.2704
|0.0000
|676
|2006.09.13 18:16
|s/l
|338
|52.40
|1.2704
|1.2704
|0.0000
|-4716.00
|61802.30
|677
|2006.09.13 18:16
|sell
|339
|48.65
|1.2703
|1.2712
|0.0000
|678
|2006.09.13 20:00
|close
|339
|48.65
|1.2695
|1.2712
|0.0000
|3892.23
|65694.53