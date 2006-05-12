|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2005.09.01 00:00 - 2006.09.14 00:00 (2006.05.12 - 2006.09.14)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=true; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=12; StopLevel=0;
|Bars in test
|3515
|Ticks modelled
|1242195
|Modelling quality
|79.66%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|681450.84
|Gross profit
|1038246.82
|Gross loss
|-356795.98
|Profit factor
|2.91
|Expected payoff
|2071.28
|Absolute drawdown
|102.20
|Maximal drawdown
|64768.20 (20.71%)
|Relative drawdown
|95.00% (11588.68)
|Total trades
|329
|Short positions (won %)
|180 (47.78%)
|Long positions (won %)
|149 (44.97%)
|Profit trades (% of total)
|153 (46.50%)
|Loss trades (% of total)
|176 (53.50%)
|Largest
|profit trade
|233845.92
|loss trade
|-34277.60
|Average
|profit trade
|6785.93
|loss trade
|-2027.25
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (31475.61)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-19787.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|434013.48 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-64768.20 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.12 11:38
|sell
|1
|0.39
|1.2923
|1.2937
|0.0000
|2
|2006.05.12 11:38
|s/l
|1
|0.39
|1.2937
|1.2937
|0.0000
|-54.60
|445.40
|3
|2006.05.12 11:38
|sell
|2
|0.34
|1.2938
|1.2952
|0.0000
|4
|2006.05.12 11:41
|s/l
|2
|0.34
|1.2952
|1.2952
|0.0000
|-47.60
|397.80
|5
|2006.05.12 11:41
|sell
|3
|0.31
|1.2951
|1.2965
|0.0000
|6
|2006.05.12 11:50
|close
|3
|0.31
|1.2927
|1.2965
|0.0000
|74.40
|472.20
|7
|2006.05.12 11:50
|sell
|4
|0.37
|1.2927
|1.2941
|0.0000
|8
|2006.05.12 13:51
|close
|4
|0.37
|1.2908
|1.2941
|0.0000
|70.30
|542.50
|9
|2006.05.12 14:30
|buy
|5
|0.42
|1.2881
|1.2867
|0.0000
|10
|2006.05.12 14:30
|s/l
|5
|0.42
|1.2867
|1.2867
|0.0000
|-58.80
|483.70
|11
|2006.05.12 14:30
|buy
|6
|0.38
|1.2866
|1.2852
|0.0000
|12
|2006.05.12 14:30
|close
|6
|0.38
|1.2910
|1.2852
|0.0000
|167.20
|650.90
|13
|2006.05.12 14:30
|buy
|7
|0.51
|1.2889
|1.2875
|0.0000
|14
|2006.05.12 14:30
|s/l
|7
|0.51
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-71.40
|579.50
|15
|2006.05.12 14:30
|buy
|8
|0.45
|1.2873
|1.2859
|0.0000
|16
|2006.05.12 14:30
|close
|8
|0.45
|1.2910
|1.2859
|0.0000
|166.50
|746.00
|17
|2006.05.12 14:30
|buy
|9
|0.58
|1.2878
|1.2864
|0.0000
|18
|2006.05.12 14:31
|s/l
|9
|0.58
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|-81.20
|664.80
|19
|2006.05.12 14:31
|buy
|10
|0.52
|1.2866
|1.2852
|0.0000
|20
|2006.05.12 14:31
|close
|10
|0.52
|1.2902
|1.2852
|0.0000
|187.20
|852.00
|21
|2006.05.12 14:31
|buy
|11
|0.66
|1.2882
|1.2868
|0.0000
|22
|2006.05.12 14:31
|s/l
|11
|0.66
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-92.40
|759.60
|23
|2006.05.12 14:31
|buy
|12
|0.59
|1.2870
|1.2856
|0.0000
|24
|2006.05.12 14:31
|close
|12
|0.59
|1.2895
|1.2856
|0.0000
|147.50
|907.10
|25
|2006.05.12 14:31
|buy
|13
|0.70
|1.2882
|1.2868
|0.0000
|26
|2006.05.12 14:31
|close
|13
|0.70
|1.2934
|1.2868
|0.0000
|364.00
|1271.10
|27
|2006.05.12 14:31
|buy
|14
|0.99
|1.2882
|1.2868
|0.0000
|28
|2006.05.12 14:32
|s/l
|14
|0.99
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-138.60
|1132.50
|29
|2006.05.12 14:32
|buy
|15
|0.88
|1.2869
|1.2855
|0.0000
|30
|2006.05.12 14:32
|close
|15
|0.88
|1.2903
|1.2855
|0.0000
|299.20
|1431.70
|31
|2006.05.12 14:32
|buy
|16
|1.11
|1.2885
|1.2871
|0.0000
|32
|2006.05.12 14:33
|close
|16
|1.11
|1.2923
|1.2871
|0.0000
|421.80
|1853.50
|33
|2006.05.12 14:33
|buy
|17
|1.44
|1.2875
|1.2861
|0.0000
|34
|2006.05.12 14:34
|close
|17
|1.44
|1.2903
|1.2861
|0.0000
|403.20
|2256.70
|35
|2006.05.12 14:34
|buy
|18
|1.75
|1.2877
|1.2863
|0.0000
|36
|2006.05.12 14:34
|close
|18
|1.75
|1.2896
|1.2863
|0.0000
|332.50
|2589.20
|37
|2006.05.12 14:34
|buy
|19
|2.01
|1.2880
|1.2866
|0.0000
|38
|2006.05.12 14:36
|s/l
|19
|2.01
|1.2866
|1.2866
|0.0000
|-281.40
|2307.80
|39
|2006.05.12 14:36
|buy
|20
|1.79
|1.2867
|1.2853
|0.0000
|40
|2006.05.12 14:37
|close
|20
|1.79
|1.2888
|1.2853
|0.0000
|375.90
|2683.70
|41
|2006.05.12 14:37
|buy
|21
|2.08
|1.2877
|1.2863
|0.0000
|42
|2006.05.12 14:37
|s/l
|21
|2.08
|1.2863
|1.2863
|0.0000
|-291.20
|2392.50
|43
|2006.05.12 14:37
|buy
|22
|1.86
|1.2865
|1.2851
|0.0000
|44
|2006.05.12 14:44
|close
|22
|1.86
|1.2887
|1.2851
|0.0000
|409.20
|2801.70
|45
|2006.05.12 14:44
|buy
|23
|2.18
|1.2877
|1.2863
|0.0000
|46
|2006.05.12 14:44
|s/l
|23
|2.18
|1.2863
|1.2863
|0.0000
|-305.20
|2496.50
|47
|2006.05.12 14:44
|buy
|24
|1.94
|1.2865
|1.2851
|0.0000
|48
|2006.05.12 14:44
|close
|24
|1.94
|1.2886
|1.2851
|0.0000
|407.40
|2903.90
|49
|2006.05.12 14:44
|buy
|25
|2.26
|1.2879
|1.2865
|0.0000
|50
|2006.05.12 14:45
|close
|25
|2.26
|1.2899
|1.2865
|0.0000
|452.00
|3355.90
|51
|2006.05.12 14:45
|buy
|26
|2.61
|1.2882
|1.2868
|0.0000
|52
|2006.05.12 14:46
|close
|26
|2.61
|1.2905
|1.2868
|0.0000
|600.30
|3956.20
|53
|2006.05.12 15:06
|buy
|27
|3.07
|1.2883
|1.2869
|0.0000
|54
|2006.05.12 15:23
|close
|27
|3.07
|1.2903
|1.2869
|0.0000
|614.00
|4570.20
|55
|2006.05.12 15:53
|buy
|28
|3.55
|1.2881
|1.2867
|0.0000
|56
|2006.05.12 15:53
|close
|28
|3.55
|1.2925
|1.2867
|0.0000
|1562.01
|6132.21
|57
|2006.05.12 15:54
|buy
|29
|4.75
|1.2899
|1.2885
|0.0000
|58
|2006.05.12 15:54
|close
|29
|4.75
|1.2923
|1.2885
|0.0000
|1140.00
|7272.21
|59
|2006.05.12 15:54
|buy
|30
|5.65
|1.2868
|1.2854
|0.0000
|60
|2006.05.12 15:54
|close
|30
|5.65
|1.2930
|1.2854
|0.0000
|3503.00
|10775.21
|61
|2006.05.12 15:59
|buy
|31
|8.37
|1.2881
|1.2867
|0.0000
|62
|2006.05.12 16:01
|close
|31
|8.37
|1.2898
|1.2867
|0.0000
|1422.90
|12198.11
|63
|2006.05.15 08:32
|buy
|32
|9.46
|1.2902
|1.2888
|0.0000
|64
|2006.05.15 09:08
|s/l
|32
|9.46
|1.2888
|1.2888
|0.0000
|-1324.40
|10873.71
|65
|2006.05.15 09:08
|buy
|33
|8.44
|1.2889
|1.2875
|0.0000
|66
|2006.05.15 09:55
|s/l
|33
|8.44
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-1181.60
|9692.11
|67
|2006.05.15 09:55
|buy
|34
|7.53
|1.2875
|1.2861
|0.0000
|68
|2006.05.15 10:06
|s/l
|34
|7.53
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|-1054.20
|8637.91
|69
|2006.05.15 10:06
|buy
|35
|6.72
|1.2859
|1.2845
|0.0000
|70
|2006.05.15 10:07
|s/l
|35
|6.72
|1.2845
|1.2845
|0.0000
|-940.80
|7697.11
|71
|2006.05.15 10:07
|buy
|36
|5.99
|1.2844
|1.2830
|0.0000
|72
|2006.05.15 10:20
|s/l
|36
|5.99
|1.2830
|1.2830
|0.0000
|-838.60
|6858.51
|73
|2006.05.15 10:20
|buy
|37
|5.35
|1.2831
|1.2817
|0.0000
|74
|2006.05.15 10:47
|close
|37
|5.35
|1.2850
|1.2817
|0.0000
|1016.50
|7875.01
|75
|2006.05.15 10:47
|buy
|38
|6.13
|1.2851
|1.2837
|0.0000
|76
|2006.05.15 10:58
|s/l
|38
|6.13
|1.2837
|1.2837
|0.0000
|-858.20
|7016.81
|77
|2006.05.15 10:58
|buy
|39
|5.47
|1.2839
|1.2825
|0.0000
|78
|2006.05.15 12:38
|s/l
|39
|5.47
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|-765.80
|6251.01
|79
|2006.05.16 17:28
|buy
|40
|4.88
|1.2814
|1.2800
|0.0000
|80
|2006.05.16 19:23
|close
|40
|4.88
|1.2834
|1.2800
|0.0000
|976.00
|7227.01
|81
|2006.05.17 16:25
|buy
|41
|5.65
|1.2803
|1.2789
|0.0000
|82
|2006.05.17 16:25
|close
|41
|5.65
|1.2845
|1.2789
|0.0000
|2373.01
|9600.02
|83
|2006.05.17 16:25
|buy
|42
|7.50
|1.2799
|1.2785
|0.0000
|84
|2006.05.17 16:26
|s/l
|42
|7.50
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|-1050.00
|8550.02
|85
|2006.05.17 16:31
|buy
|43
|6.69
|1.2778
|1.2764
|0.0000
|86
|2006.05.17 16:32
|s/l
|43
|6.69
|1.2764
|1.2764
|0.0000
|-936.60
|7613.42
|87
|2006.05.17 16:32
|buy
|44
|5.97
|1.2765
|1.2751
|0.0000
|88
|2006.05.17 16:42
|close
|44
|5.97
|1.2793
|1.2751
|0.0000
|1671.63
|9285.05
|89
|2006.05.17 16:42
|buy
|45
|7.27
|1.2777
|1.2763
|0.0000
|90
|2006.05.17 17:27
|s/l
|45
|7.27
|1.2763
|1.2763
|0.0000
|-1017.80
|8267.25
|91
|2006.05.17 17:27
|buy
|46
|6.48
|1.2765
|1.2751
|0.0000
|92
|2006.05.17 17:29
|s/l
|46
|6.48
|1.2751
|1.2751
|0.0000
|-907.20
|7360.05
|93
|2006.05.17 17:29
|buy
|47
|5.77
|1.2751
|1.2737
|0.0000
|94
|2006.05.17 17:30
|s/l
|47
|5.77
|1.2737
|1.2737
|0.0000
|-807.80
|6552.25
|95
|2006.05.17 17:30
|buy
|48
|5.15
|1.2734
|1.2720
|0.0000
|96
|2006.05.17 17:59
|s/l
|48
|5.15
|1.2720
|1.2720
|0.0000
|-721.00
|5831.25
|97
|2006.05.17 17:59
|buy
|49
|4.58
|1.2722
|1.2708
|0.0000
|98
|2006.05.17 20:17
|s/l
|49
|4.58
|1.2708
|1.2708
|0.0000
|-641.20
|5190.05
|99
|2006.05.19 09:31
|buy
|50
|4.06
|1.2779
|1.2765
|0.0000
|100
|2006.05.19 09:47
|s/l
|50
|4.06
|1.2765
|1.2765
|0.0000
|-568.40
|4621.65
|101
|2006.05.19 09:47
|buy
|51
|3.62
|1.2766
|1.2752
|0.0000
|102
|2006.05.19 09:58
|close
|51
|3.62
|1.2792
|1.2752
|0.0000
|941.20
|5562.85
|103
|2006.05.19 10:04
|buy
|52
|4.35
|1.2780
|1.2766
|0.0000
|104
|2006.05.19 10:10
|s/l
|52
|4.35
|1.2766
|1.2766
|0.0000
|-609.00
|4953.85
|105
|2006.05.19 10:10
|buy
|53
|3.88
|1.2767
|1.2753
|0.0000
|106
|2006.05.19 11:50
|s/l
|53
|3.88
|1.2753
|1.2753
|0.0000
|-543.20
|4410.65
|107
|2006.05.19 11:50
|buy
|54
|3.46
|1.2754
|1.2740
|0.0000
|108
|2006.05.19 12:03
|s/l
|54
|3.46
|1.2740
|1.2740
|0.0000
|-484.40
|3926.25
|109
|2006.05.19 17:14
|buy
|55
|3.09
|1.2698
|1.2684
|0.0000
|110
|2006.05.19 17:31
|close
|55
|3.09
|1.2721
|1.2684
|0.0000
|710.69
|4636.94
|111
|2006.05.22 17:14
|sell
|56
|3.61
|1.2838
|1.2852
|0.0000
|112
|2006.05.22 17:55
|s/l
|56
|3.61
|1.2852
|1.2852
|0.0000
|-505.40
|4131.54
|113
|2006.05.22 17:55
|sell
|57
|3.21
|1.2851
|1.2865
|0.0000
|114
|2006.05.22 18:26
|close
|57
|3.21
|1.2831
|1.2865
|0.0000
|642.00
|4773.54
|115
|2006.05.22 18:30
|sell
|58
|3.72
|1.2837
|1.2851
|0.0000
|116
|2006.05.22 20:00
|s/l
|58
|3.72
|1.2851
|1.2851
|0.0000
|-520.80
|4252.74
|117
|2006.05.23 22:59
|buy
|59
|3.32
|1.2816
|1.2802
|0.0000
|118
|2006.05.23 23:58
|s/l
|59
|3.32
|1.2802
|1.2802
|0.0000
|-464.80
|3787.94
|119
|2006.05.23 23:58
|buy
|60
|2.96
|1.2801
|1.2787
|0.0000
|120
|2006.05.23 23:59
|s/l
|60
|2.96
|1.2787
|1.2787
|0.0000
|-414.40
|3373.54
|121
|2006.05.23 23:59
|buy
|61
|2.64
|1.2783
|1.2769
|0.0000
|122
|2006.05.24 00:07
|s/l
|61
|2.64
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-399.12
|2974.42
|123
|2006.05.24 09:43
|sell
|62
|2.32
|1.2837
|1.2851
|0.0000
|124
|2006.05.24 09:47
|s/l
|62
|2.32
|1.2851
|1.2851
|0.0000
|-324.80
|2649.62
|125
|2006.05.24 09:47
|sell
|63
|2.06
|1.2850
|1.2864
|0.0000
|126
|2006.05.24 10:03
|s/l
|63
|2.06
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|-288.40
|2361.22
|127
|2006.05.24 10:03
|sell
|64
|1.84
|1.2865
|1.2879
|0.0000
|128
|2006.05.24 11:17
|close
|64
|1.84
|1.2841
|1.2879
|0.0000
|441.60
|2802.82
|129
|2006.05.24 11:17
|sell
|65
|2.18
|1.2846
|1.2860
|0.0000
|130
|2006.05.24 11:48
|s/l
|65
|2.18
|1.2860
|1.2860
|0.0000
|-305.20
|2497.62
|131
|2006.05.24 11:48
|sell
|66
|1.94
|1.2859
|1.2873
|0.0000
|132
|2006.05.24 12:32
|s/l
|66
|1.94
|1.2873
|1.2873
|0.0000
|-271.60
|2226.02
|133
|2006.05.25 23:54
|sell
|67
|1.74
|1.2825
|1.2839
|0.0000
|134
|2006.05.26 00:39
|close
|67
|1.74
|1.2808
|1.2839
|0.0000
|310.62
|2536.64
|135
|2006.05.26 03:37
|buy
|68
|1.99
|1.2779
|1.2765
|0.0000
|136
|2006.05.26 05:15
|s/l
|68
|1.99
|1.2765
|1.2765
|0.0000
|-278.60
|2258.04
|137
|2006.05.26 15:32
|buy
|69
|1.77
|1.2764
|1.2750
|0.0000
|138
|2006.05.26 15:35
|s/l
|69
|1.77
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|-247.80
|2010.24
|139
|2006.05.26 15:35
|buy
|70
|1.58
|1.2750
|1.2736
|0.0000
|140
|2006.05.26 15:50
|s/l
|70
|1.58
|1.2736
|1.2736
|0.0000
|-221.20
|1789.04
|141
|2006.05.26 15:50
|buy
|71
|1.40
|1.2738
|1.2724
|0.0000
|142
|2006.05.26 16:18
|s/l
|71
|1.40
|1.2724
|1.2724
|0.0000
|-196.00
|1593.04
|143
|2006.05.30 14:17
|buy
|72
|1.24
|1.2829
|1.2815
|0.0000
|144
|2006.05.30 14:30
|s/l
|72
|1.24
|1.2815
|1.2815
|0.0000
|-173.60
|1419.44
|145
|2006.05.30 14:30
|buy
|73
|1.11
|1.2816
|1.2802
|0.0000
|146
|2006.05.30 15:19
|close
|73
|1.11
|1.2839
|1.2802
|0.0000
|255.30
|1674.74
|147
|2006.05.31 20:55
|buy
|74
|1.31
|1.2813
|1.2799
|0.0000
|148
|2006.06.01 02:31
|s/l
|74
|1.31
|1.2799
|1.2799
|0.0000
|-227.35
|1447.40
|149
|2006.06.01 16:02
|sell
|75
|1.13
|1.2781
|1.2795
|0.0000
|150
|2006.06.01 16:02
|close
|75
|1.13
|1.2748
|1.2795
|0.0000
|372.90
|1820.30
|151
|2006.06.01 16:08
|sell
|76
|1.43
|1.2772
|1.2786
|0.0000
|152
|2006.06.01 16:35
|s/l
|76
|1.43
|1.2786
|1.2786
|0.0000
|-200.20
|1620.10
|153
|2006.06.01 16:35
|sell
|77
|1.27
|1.2785
|1.2799
|0.0000
|154
|2006.06.01 16:41
|s/l
|77
|1.27
|1.2799
|1.2799
|0.0000
|-177.80
|1442.30
|155
|2006.06.01 16:41
|sell
|78
|1.13
|1.2797
|1.2811
|0.0000
|156
|2006.06.01 16:47
|s/l
|78
|1.13
|1.2811
|1.2811
|0.0000
|-158.20
|1284.10
|157
|2006.06.01 16:47
|sell
|79
|1.00
|1.2810
|1.2824
|0.0000
|158
|2006.06.01 17:55
|s/l
|79
|1.00
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|-140.00
|1144.10
|159
|2006.06.01 17:55
|sell
|80
|0.89
|1.2823
|1.2837
|0.0000
|160
|2006.06.01 19:19
|close
|80
|0.89
|1.2800
|1.2837
|0.0000
|204.69
|1348.79
|161
|2006.06.01 19:19
|sell
|81
|1.05
|1.2799
|1.2813
|0.0000
|162
|2006.06.01 23:21
|s/l
|81
|1.05
|1.2813
|1.2813
|0.0000
|-147.00
|1201.79
|163
|2006.06.02 14:30
|sell
|82
|0.93
|1.2896
|1.2910
|0.0000
|164
|2006.06.02 14:30
|close
|82
|0.93
|1.2863
|1.2910
|0.0000
|306.90
|1508.69
|165
|2006.06.02 14:30
|sell
|83
|1.17
|1.2873
|1.2887
|0.0000
|166
|2006.06.02 14:30
|s/l
|83
|1.17
|1.2887
|1.2887
|0.0000
|-163.80
|1344.89
|167
|2006.06.02 14:30
|sell
|84
|1.04
|1.2886
|1.2900
|0.0000
|168
|2006.06.02 14:30
|s/l
|84
|1.04
|1.2900
|1.2900
|0.0000
|-145.60
|1199.29
|169
|2006.06.02 14:30
|sell
|85
|0.93
|1.2914
|1.2928
|0.0000
|170
|2006.06.02 14:31
|close
|85
|0.93
|1.2886
|1.2928
|0.0000
|260.40
|1459.69
|171
|2006.06.02 14:31
|sell
|86
|1.13
|1.2883
|1.2897
|0.0000
|172
|2006.06.02 14:31
|close
|86
|1.13
|1.2825
|1.2897
|0.0000
|655.40
|2115.09
|173
|2006.06.02 14:31
|sell
|87
|1.64
|1.2885
|1.2899
|0.0000
|174
|2006.06.02 14:31
|s/l
|87
|1.64
|1.2899
|1.2899
|0.0000
|-229.60
|1885.49
|175
|2006.06.02 14:31
|sell
|88
|1.46
|1.2914
|1.2928
|0.0000
|176
|2006.06.02 14:31
|close
|88
|1.46
|1.2879
|1.2928
|0.0000
|511.00
|2396.49
|177
|2006.06.02 14:31
|sell
|89
|1.86
|1.2878
|1.2892
|0.0000
|178
|2006.06.02 14:31
|s/l
|89
|1.86
|1.2892
|1.2892
|0.0000
|-260.40
|2136.09
|179
|2006.06.02 14:31
|sell
|90
|1.66
|1.2892
|1.2906
|0.0000
|180
|2006.06.02 14:31
|close
|90
|1.66
|1.2855
|1.2906
|0.0000
|614.20
|2750.29
|181
|2006.06.02 14:31
|sell
|91
|2.13
|1.2891
|1.2905
|0.0000
|182
|2006.06.02 14:31
|s/l
|91
|2.13
|1.2905
|1.2905
|0.0000
|-298.20
|2452.09
|183
|2006.06.02 14:31
|sell
|92
|1.90
|1.2914
|1.2928
|0.0000
|184
|2006.06.02 14:31
|s/l
|92
|1.90
|1.2928
|1.2928
|0.0000
|-266.00
|2186.09
|185
|2006.06.02 14:31
|sell
|93
|1.69
|1.2934
|1.2948
|0.0000
|186
|2006.06.02 14:31
|close
|93
|1.69
|1.2901
|1.2948
|0.0000
|557.70
|2743.79
|187
|2006.06.02 14:31
|sell
|94
|2.13
|1.2902
|1.2916
|0.0000
|188
|2006.06.02 14:41
|s/l
|94
|2.13
|1.2916
|1.2916
|0.0000
|-298.20
|2445.59
|189
|2006.06.02 14:41
|sell
|95
|1.89
|1.2927
|1.2941
|0.0000
|190
|2006.06.02 14:43
|close
|95
|1.89
|1.2899
|1.2941
|0.0000
|529.20
|2974.79
|191
|2006.06.02 14:43
|sell
|96
|2.31
|1.2896
|1.2910
|0.0000
|192
|2006.06.02 14:43
|s/l
|96
|2.31
|1.2910
|1.2910
|0.0000
|-323.40
|2651.39
|193
|2006.06.02 14:43
|sell
|97
|2.05
|1.2919
|1.2933
|0.0000
|194
|2006.06.02 14:43
|s/l
|97
|2.05
|1.2933
|1.2933
|0.0000
|-287.00
|2364.39
|195
|2006.06.02 14:43
|sell
|98
|1.83
|1.2933
|1.2947
|0.0000
|196
|2006.06.02 15:43
|close
|98
|1.83
|1.2905
|1.2947
|0.0000
|512.40
|2876.79
|197
|2006.06.02 15:43
|sell
|99
|2.23
|1.2904
|1.2918
|0.0000
|198
|2006.06.02 15:51
|s/l
|99
|2.23
|1.2918
|1.2918
|0.0000
|-312.20
|2564.59
|199
|2006.06.02 15:51
|sell
|100
|1.99
|1.2918
|1.2932
|0.0000
|200
|2006.06.02 16:42
|s/l
|100
|1.99
|1.2932
|1.2932
|0.0000
|-278.60
|2285.99
|201
|2006.06.05 20:44
|buy
|101
|1.77
|1.2919
|1.2905
|0.0000
|202
|2006.06.05 22:32
|s/l
|101
|1.77
|1.2905
|1.2905
|0.0000
|-247.80
|2038.19
|203
|2006.06.05 22:32
|buy
|102
|1.58
|1.2907
|1.2893
|0.0000
|204
|2006.06.06 00:15
|s/l
|102
|1.58
|1.2893
|1.2893
|0.0000
|-238.87
|1799.32
|205
|2006.06.06 14:13
|buy
|103
|1.40
|1.2852
|1.2838
|0.0000
|206
|2006.06.06 14:16
|s/l
|103
|1.40
|1.2838
|1.2838
|0.0000
|-196.00
|1603.32
|207
|2006.06.06 14:16
|buy
|104
|1.25
|1.2839
|1.2825
|0.0000
|208
|2006.06.06 15:35
|s/l
|104
|1.25
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|-175.00
|1428.32
|209
|2006.06.06 15:35
|buy
|105
|1.11
|1.2826
|1.2812
|0.0000
|210
|2006.06.06 16:23
|close
|105
|1.11
|1.2841
|1.2812
|0.0000
|166.51
|1594.83
|211
|2006.06.08 13:49
|buy
|106
|1.25
|1.2746
|1.2732
|0.0000
|212
|2006.06.08 13:53
|s/l
|106
|1.25
|1.2732
|1.2732
|0.0000
|-175.00
|1419.83
|213
|2006.06.08 14:03
|buy
|107
|1.12
|1.2722
|1.2708
|0.0000
|214
|2006.06.08 14:31
|s/l
|107
|1.12
|1.2708
|1.2708
|0.0000
|-156.80
|1263.03
|215
|2006.06.08 14:31
|buy
|108
|0.99
|1.2709
|1.2695
|0.0000
|216
|2006.06.08 14:32
|s/l
|108
|0.99
|1.2695
|1.2695
|0.0000
|-138.60
|1124.43
|217
|2006.06.08 14:32
|buy
|109
|0.89
|1.2696
|1.2682
|0.0000
|218
|2006.06.08 14:33
|s/l
|109
|0.89
|1.2682
|1.2682
|0.0000
|-124.60
|999.83
|219
|2006.06.08 14:33
|buy
|110
|0.79
|1.2682
|1.2668
|0.0000
|220
|2006.06.08 14:33
|s/l
|110
|0.79
|1.2668
|1.2668
|0.0000
|-110.60
|889.23
|221
|2006.06.08 14:33
|buy
|111
|0.70
|1.2669
|1.2655
|0.0000
|222
|2006.06.08 14:38
|close
|111
|0.70
|1.2692
|1.2655
|0.0000
|161.00
|1050.23
|223
|2006.06.08 14:38
|buy
|112
|0.83
|1.2694
|1.2680
|0.0000
|224
|2006.06.08 14:43
|s/l
|112
|0.83
|1.2680
|1.2680
|0.0000
|-116.20
|934.03
|225
|2006.06.08 14:43
|buy
|113
|0.74
|1.2675
|1.2661
|0.0000
|226
|2006.06.08 14:45
|s/l
|113
|0.74
|1.2661
|1.2661
|0.0000
|-103.60
|830.43
|227
|2006.06.08 14:45
|buy
|114
|0.66
|1.2663
|1.2649
|0.0000
|228
|2006.06.08 14:45
|s/l
|114
|0.66
|1.2649
|1.2649
|0.0000
|-92.40
|738.03
|229
|2006.06.08 14:45
|buy
|115
|0.58
|1.2651
|1.2637
|0.0000
|230
|2006.06.08 14:49
|close
|115
|0.58
|1.2673
|1.2637
|0.0000
|127.60
|865.63
|231
|2006.06.08 14:49
|buy
|116
|0.68
|1.2675
|1.2661
|0.0000
|232
|2006.06.08 15:12
|s/l
|116
|0.68
|1.2661
|1.2661
|0.0000
|-95.20
|770.43
|233
|2006.06.08 15:12
|buy
|117
|0.61
|1.2663
|1.2649
|0.0000
|234
|2006.06.08 15:32
|s/l
|117
|0.61
|1.2649
|1.2649
|0.0000
|-85.40
|685.03
|235
|2006.06.08 15:32
|buy
|118
|0.54
|1.2651
|1.2637
|0.0000
|236
|2006.06.08 15:38
|s/l
|118
|0.54
|1.2637
|1.2637
|0.0000
|-75.60
|609.43
|237
|2006.06.08 15:38
|buy
|119
|0.48
|1.2638
|1.2624
|0.0000
|238
|2006.06.08 18:15
|close
|119
|0.48
|1.2666
|1.2624
|0.0000
|134.40
|743.83
|239
|2006.06.09 14:31
|buy
|120
|0.59
|1.2620
|1.2606
|0.0000
|240
|2006.06.09 14:31
|close
|120
|0.59
|1.2673
|1.2606
|0.0000
|312.70
|1056.53
|241
|2006.06.09 14:31
|buy
|121
|0.84
|1.2610
|1.2596
|0.0000
|242
|2006.06.09 15:19
|close
|121
|0.84
|1.2635
|1.2596
|0.0000
|210.00
|1266.53
|243
|2006.06.09 17:20
|buy
|122
|1.00
|1.2619
|1.2605
|0.0000
|244
|2006.06.09 17:20
|close
|122
|1.00
|1.2640
|1.2605
|0.0000
|210.00
|1476.53
|245
|2006.06.09 17:20
|buy
|123
|1.17
|1.2623
|1.2609
|0.0000
|246
|2006.06.09 17:37
|close
|123
|1.17
|1.2643
|1.2609
|0.0000
|234.00
|1710.53
|247
|2006.06.12 14:06
|buy
|124
|1.36
|1.2570
|1.2556
|0.0000
|248
|2006.06.12 14:44
|close
|124
|1.36
|1.2589
|1.2556
|0.0000
|258.40
|1968.93
|249
|2006.06.13 16:55
|buy
|125
|1.57
|1.2562
|1.2548
|0.0000
|250
|2006.06.13 18:14
|close
|125
|1.57
|1.2583
|1.2548
|0.0000
|329.69
|2298.62
|251
|2006.06.13 19:04
|buy
|126
|1.83
|1.2562
|1.2548
|0.0000
|252
|2006.06.13 19:14
|s/l
|126
|1.83
|1.2548
|1.2548
|0.0000
|-256.20
|2042.42
|253
|2006.06.13 19:14
|buy
|127
|1.63
|1.2550
|1.2536
|0.0000
|254
|2006.06.13 19:17
|s/l
|127
|1.63
|1.2536
|1.2536
|0.0000
|-228.20
|1814.22
|255
|2006.06.13 19:17
|buy
|128
|1.45
|1.2536
|1.2522
|0.0000
|256
|2006.06.14 06:31
|close
|128
|1.45
|1.2557
|1.2522
|0.0000
|288.29
|2102.51
|257
|2006.06.15 15:01
|sell
|129
|1.66
|1.2654
|1.2668
|0.0000
|258
|2006.06.15 15:01
|close
|129
|1.66
|1.2638
|1.2668
|0.0000
|265.61
|2368.12
|259
|2006.06.15 15:01
|sell
|130
|1.87
|1.2657
|1.2671
|0.0000
|260
|2006.06.15 15:02
|close
|130
|1.87
|1.2636
|1.2671
|0.0000
|392.71
|2760.83
|261
|2006.06.15 15:10
|sell
|131
|2.18
|1.2655
|1.2669
|0.0000
|262
|2006.06.15 15:18
|close
|131
|2.18
|1.2638
|1.2669
|0.0000
|370.60
|3131.43
|263
|2006.06.19 03:05
|buy
|132
|2.49
|1.2598
|1.2584
|0.0000
|264
|2006.06.19 03:23
|s/l
|132
|2.49
|1.2584
|1.2584
|0.0000
|-348.60
|2782.83
|265
|2006.06.19 03:23
|buy
|133
|2.21
|1.2586
|1.2572
|0.0000
|266
|2006.06.19 03:36
|s/l
|133
|2.21
|1.2572
|1.2572
|0.0000
|-309.40
|2473.43
|267
|2006.06.19 03:36
|buy
|134
|1.97
|1.2573
|1.2559
|0.0000
|268
|2006.06.19 08:04
|close
|134
|1.97
|1.2597
|1.2559
|0.0000
|472.79
|2946.22
|269
|2006.06.21 17:53
|sell
|135
|2.33
|1.2662
|1.2676
|0.0000
|270
|2006.06.21 19:14
|s/l
|135
|2.33
|1.2676
|1.2676
|0.0000
|-326.20
|2620.02
|271
|2006.06.21 19:14
|sell
|136
|2.07
|1.2674
|1.2688
|0.0000
|272
|2006.06.22 09:07
|close
|136
|2.07
|1.2654
|1.2688
|0.0000
|466.88
|3086.90
|273
|2006.06.26 09:18
|sell
|137
|2.46
|1.2559
|1.2573
|0.0000
|274
|2006.06.26 09:18
|close
|137
|2.46
|1.2540
|1.2573
|0.0000
|467.41
|3554.31
|275
|2006.06.26 09:18
|sell
|138
|2.83
|1.2558
|1.2572
|0.0000
|276
|2006.06.26 09:19
|s/l
|138
|2.83
|1.2572
|1.2572
|0.0000
|-396.20
|3158.11
|277
|2006.06.26 09:19
|sell
|139
|2.51
|1.2584
|1.2598
|0.0000
|278
|2006.06.26 09:19
|close
|139
|2.51
|1.2550
|1.2598
|0.0000
|853.39
|4011.50
|279
|2006.06.26 09:19
|sell
|140
|3.19
|1.2564
|1.2578
|0.0000
|280
|2006.06.26 09:20
|s/l
|140
|3.19
|1.2578
|1.2578
|0.0000
|-446.60
|3564.90
|281
|2006.06.26 09:20
|sell
|141
|2.83
|1.2579
|1.2593
|0.0000
|282
|2006.06.26 11:07
|close
|141
|2.83
|1.2559
|1.2593
|0.0000
|566.00
|4130.90
|283
|2006.06.26 11:07
|sell
|142
|3.29
|1.2559
|1.2573
|0.0000
|284
|2006.06.26 12:53
|s/l
|142
|3.29
|1.2573
|1.2573
|0.0000
|-460.60
|3670.30
|285
|2006.06.26 19:39
|sell
|143
|2.91
|1.2599
|1.2613
|0.0000
|286
|2006.06.26 21:01
|close
|143
|2.91
|1.2579
|1.2613
|0.0000
|582.00
|4252.30
|287
|2006.06.29 20:16
|sell
|144
|3.38
|1.2567
|1.2581
|0.0000
|288
|2006.06.29 20:16
|close
|144
|3.38
|1.2552
|1.2581
|0.0000
|507.00
|4759.30
|289
|2006.06.29 20:16
|sell
|145
|3.79
|1.2572
|1.2586
|0.0000
|290
|2006.06.29 20:16
|close
|145
|3.79
|1.2555
|1.2586
|0.0000
|644.30
|5403.60
|291
|2006.06.29 20:16
|sell
|146
|4.30
|1.2560
|1.2574
|0.0000
|292
|2006.06.29 20:16
|s/l
|146
|4.30
|1.2574
|1.2574
|0.0000
|-602.00
|4801.60
|293
|2006.06.29 20:16
|sell
|147
|3.82
|1.2575
|1.2589
|0.0000
|294
|2006.06.29 20:17
|s/l
|147
|3.82
|1.2589
|1.2589
|0.0000
|-534.80
|4266.80
|295
|2006.06.29 20:17
|sell
|148
|3.39
|1.2593
|1.2607
|0.0000
|296
|2006.06.29 20:17
|close
|148
|3.39
|1.2577
|1.2607
|0.0000
|542.40
|4809.20
|297
|2006.06.29 20:17
|sell
|149
|3.83
|1.2570
|1.2584
|0.0000
|298
|2006.06.29 20:17
|close
|149
|3.83
|1.2523
|1.2584
|0.0000
|1800.10
|6609.30
|299
|2006.06.29 20:17
|sell
|150
|5.25
|1.2581
|1.2595
|0.0000
|300
|2006.06.29 20:17
|close
|150
|5.25
|1.2523
|1.2595
|0.0000
|3045.00
|9654.30
|301
|2006.06.29 20:17
|sell
|151
|7.68
|1.2572
|1.2586
|0.0000
|302
|2006.06.29 20:17
|s/l
|151
|7.68
|1.2586
|1.2586
|0.0000
|-1075.20
|8579.10
|303
|2006.06.29 20:17
|sell
|152
|6.81
|1.2593
|1.2607
|0.0000
|304
|2006.06.29 20:17
|close
|152
|6.81
|1.2577
|1.2607
|0.0000
|1089.60
|9668.70
|305
|2006.06.29 20:17
|sell
|153
|7.69
|1.2580
|1.2594
|0.0000
|306
|2006.06.29 20:17
|s/l
|153
|7.69
|1.2594
|1.2594
|0.0000
|-1076.60
|8592.10
|307
|2006.06.29 20:17
|sell
|154
|6.82
|1.2593
|1.2607
|0.0000
|308
|2006.06.29 20:17
|s/l
|154
|6.82
|1.2607
|1.2607
|0.0000
|-954.80
|7637.30
|309
|2006.06.29 20:17
|sell
|155
|6.03
|1.2669
|1.2683
|0.0000
|310
|2006.06.29 20:17
|close
|155
|6.03
|1.2629
|1.2683
|0.0000
|2411.97
|10049.27
|311
|2006.06.29 20:17
|sell
|156
|7.94
|1.2652
|1.2666
|0.0000
|312
|2006.06.29 20:17
|s/l
|156
|7.94
|1.2666
|1.2666
|0.0000
|-1111.60
|8937.67
|313
|2006.06.29 20:17
|sell
|157
|7.05
|1.2669
|1.2683
|0.0000
|314
|2006.06.29 20:17
|close
|157
|7.05
|1.2590
|1.2683
|0.0000
|5569.44
|14507.11
|315
|2006.06.29 20:18
|sell
|158
|11.53
|1.2587
|1.2601
|0.0000
|316
|2006.06.29 20:21
|s/l
|158
|11.53
|1.2601
|1.2601
|0.0000
|-1614.20
|12892.91
|317
|2006.06.29 20:21
|sell
|159
|10.23
|1.2608
|1.2622
|0.0000
|318
|2006.06.29 20:22
|s/l
|159
|10.23
|1.2622
|1.2622
|0.0000
|-1432.20
|11460.71
|319
|2006.06.29 20:22
|sell
|160
|9.08
|1.2620
|1.2634
|0.0000
|320
|2006.06.29 20:24
|close
|160
|9.08
|1.2598
|1.2634
|0.0000
|1997.56
|13458.27
|321
|2006.06.29 20:24
|sell
|161
|10.68
|1.2596
|1.2610
|0.0000
|322
|2006.06.29 20:24
|s/l
|161
|10.68
|1.2610
|1.2610
|0.0000
|-1495.20
|11963.07
|323
|2006.06.29 20:24
|sell
|162
|9.49
|1.2612
|1.2626
|0.0000
|324
|2006.06.29 20:27
|s/l
|162
|9.49
|1.2626
|1.2626
|0.0000
|-1328.60
|10634.47
|325
|2006.06.29 20:27
|sell
|163
|8.42
|1.2630
|1.2644
|0.0000
|326
|2006.06.29 20:29
|close
|163
|8.42
|1.2615
|1.2644
|0.0000
|1263.03
|11897.50
|327
|2006.06.29 20:29
|sell
|164
|9.43
|1.2613
|1.2627
|0.0000
|328
|2006.06.29 20:32
|s/l
|164
|9.43
|1.2627
|1.2627
|0.0000
|-1320.20
|10577.30
|329
|2006.06.29 20:32
|sell
|165
|8.38
|1.2628
|1.2642
|0.0000
|330
|2006.06.29 20:35
|s/l
|165
|8.38
|1.2642
|1.2642
|0.0000
|-1173.20
|9404.10
|331
|2006.06.29 20:35
|sell
|166
|7.44
|1.2642
|1.2656
|0.0000
|332
|2006.06.29 20:36
|s/l
|166
|7.44
|1.2656
|1.2656
|0.0000
|-1041.60
|8362.50
|333
|2006.06.29 20:36
|sell
|167
|6.61
|1.2657
|1.2671
|0.0000
|334
|2006.06.29 20:38
|close
|167
|6.61
|1.2640
|1.2671
|0.0000
|1123.70
|9486.20
|335
|2006.06.29 20:38
|sell
|168
|7.51
|1.2636
|1.2650
|0.0000
|336
|2006.06.29 20:47
|s/l
|168
|7.51
|1.2650
|1.2650
|0.0000
|-1051.40
|8434.80
|337
|2006.06.29 20:47
|sell
|169
|6.67
|1.2651
|1.2665
|0.0000
|338
|2006.06.29 20:56
|s/l
|169
|6.67
|1.2665
|1.2665
|0.0000
|-933.80
|7501.00
|339
|2006.06.29 20:56
|sell
|170
|5.92
|1.2664
|1.2678
|0.0000
|340
|2006.06.29 21:10
|close
|170
|5.92
|1.2646
|1.2678
|0.0000
|1065.59
|8566.59
|341
|2006.06.29 21:10
|sell
|171
|6.77
|1.2648
|1.2662
|0.0000
|342
|2006.06.29 22:42
|s/l
|171
|6.77
|1.2662
|1.2662
|0.0000
|-947.80
|7618.79
|343
|2006.06.29 22:42
|sell
|172
|6.02
|1.2661
|1.2675
|0.0000
|344
|2006.06.30 02:49
|s/l
|172
|6.02
|1.2675
|1.2675
|0.0000
|-791.55
|6827.24
|345
|2006.06.30 14:32
|sell
|173
|5.35
|1.2767
|1.2781
|0.0000
|346
|2006.06.30 14:32
|close
|173
|5.35
|1.2739
|1.2781
|0.0000
|1498.00
|8325.24
|347
|2006.06.30 14:34
|sell
|174
|6.53
|1.2754
|1.2768
|0.0000
|348
|2006.06.30 14:42
|s/l
|174
|6.53
|1.2768
|1.2768
|0.0000
|-914.20
|7411.04
|349
|2006.06.30 14:42
|sell
|175
|5.80
|1.2767
|1.2781
|0.0000
|350
|2006.06.30 14:58
|close
|175
|5.80
|1.2752
|1.2781
|0.0000
|870.01
|8281.05
|351
|2006.06.30 14:58
|sell
|176
|6.49
|1.2753
|1.2767
|0.0000
|352
|2006.06.30 15:49
|s/l
|176
|6.49
|1.2767
|1.2767
|0.0000
|-908.60
|7372.45
|353
|2006.06.30 15:49
|sell
|177
|5.77
|1.2767
|1.2781
|0.0000
|354
|2006.06.30 16:54
|s/l
|177
|5.77
|1.2781
|1.2781
|0.0000
|-807.80
|6564.65
|355
|2006.07.05 08:43
|buy
|178
|5.13
|1.2791
|1.2777
|0.0000
|356
|2006.07.05 08:57
|s/l
|178
|5.13
|1.2777
|1.2777
|0.0000
|-718.20
|5846.45
|357
|2006.07.05 08:57
|buy
|179
|4.58
|1.2779
|1.2765
|0.0000
|358
|2006.07.05 09:15
|s/l
|179
|4.58
|1.2765
|1.2765
|0.0000
|-641.20
|5205.25
|359
|2006.07.05 09:15
|buy
|180
|4.08
|1.2765
|1.2751
|0.0000
|360
|2006.07.05 09:46
|s/l
|180
|4.08
|1.2751
|1.2751
|0.0000
|-571.20
|4634.05
|361
|2006.07.05 09:46
|buy
|181
|3.63
|1.2753
|1.2739
|0.0000
|362
|2006.07.05 10:42
|close
|181
|3.63
|1.2771
|1.2739
|0.0000
|653.39
|5287.44
|363
|2006.07.05 10:42
|buy
|182
|4.14
|1.2773
|1.2759
|0.0000
|364
|2006.07.05 10:59
|s/l
|182
|4.14
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|-579.60
|4707.84
|365
|2006.07.05 10:59
|buy
|183
|3.69
|1.2759
|1.2745
|0.0000
|366
|2006.07.05 12:55
|close
|183
|3.69
|1.2779
|1.2745
|0.0000
|738.00
|5445.84
|367
|2006.07.07 14:30
|sell
|184
|4.25
|1.2814
|1.2828
|0.0000
|368
|2006.07.07 14:30
|s/l
|184
|4.25
|1.2828
|1.2828
|0.0000
|-595.00
|4850.84
|369
|2006.07.07 14:30
|sell
|185
|3.78
|1.2827
|1.2841
|0.0000
|370
|2006.07.07 14:30
|s/l
|185
|3.78
|1.2841
|1.2841
|0.0000
|-529.20
|4321.64
|371
|2006.07.07 14:30
|sell
|186
|3.36
|1.2858
|1.2872
|0.0000
|372
|2006.07.07 14:30
|close
|186
|3.36
|1.2775
|1.2872
|0.0000
|2788.80
|7110.44
|373
|2006.07.07 14:30
|sell
|187
|5.53
|1.2856
|1.2870
|0.0000
|374
|2006.07.07 14:32
|close
|187
|5.53
|1.2826
|1.2870
|0.0000
|1659.00
|8769.44
|375
|2006.07.07 14:32
|sell
|188
|6.84
|1.2826
|1.2840
|0.0000
|376
|2006.07.07 14:32
|s/l
|188
|6.84
|1.2840
|1.2840
|0.0000
|-957.60
|7811.84
|377
|2006.07.07 14:32
|sell
|189
|6.08
|1.2843
|1.2857
|0.0000
|378
|2006.07.07 14:35
|s/l
|189
|6.08
|1.2857
|1.2857
|0.0000
|-851.20
|6960.64
|379
|2006.07.07 14:35
|sell
|190
|5.41
|1.2855
|1.2869
|0.0000
|380
|2006.07.07 14:49
|close
|190
|5.41
|1.2830
|1.2869
|0.0000
|1352.52
|8313.16
|381
|2006.07.07 14:49
|sell
|191
|6.48
|1.2828
|1.2842
|0.0000
|382
|2006.07.07 14:53
|s/l
|191
|6.48
|1.2842
|1.2842
|0.0000
|-907.20
|7405.96
|383
|2006.07.07 14:53
|sell
|192
|5.77
|1.2840
|1.2854
|0.0000
|384
|2006.07.07 14:58
|close
|192
|5.77
|1.2812
|1.2854
|0.0000
|1615.61
|9021.57
|385
|2006.07.07 14:58
|sell
|193
|7.03
|1.2828
|1.2842
|0.0000
|386
|2006.07.07 14:58
|s/l
|193
|7.03
|1.2842
|1.2842
|0.0000
|-984.20
|8037.37
|387
|2006.07.07 14:58
|sell
|194
|6.26
|1.2844
|1.2858
|0.0000
|388
|2006.07.07 14:58
|close
|194
|6.26
|1.2816
|1.2858
|0.0000
|1752.80
|9790.17
|389
|2006.07.07 14:59
|sell
|195
|7.63
|1.2825
|1.2839
|0.0000
|390
|2006.07.10 02:12
|close
|195
|7.63
|1.2802
|1.2839
|0.0000
|1819.86
|11610.03
|391
|2006.07.14 08:23
|buy
|196
|9.17
|1.2663
|1.2649
|0.0000
|392
|2006.07.14 09:06
|s/l
|196
|9.17
|1.2649
|1.2649
|0.0000
|-1283.80
|10326.23
|393
|2006.07.14 09:06
|buy
|197
|8.16
|1.2651
|1.2637
|0.0000
|394
|2006.07.14 09:36
|close
|197
|8.16
|1.2667
|1.2637
|0.0000
|1305.60
|11631.83
|395
|2006.07.17 10:15
|buy
|198
|9.24
|1.2586
|1.2572
|0.0000
|396
|2006.07.17 10:37
|s/l
|198
|9.24
|1.2572
|1.2572
|0.0000
|-1293.60
|10338.23
|397
|2006.07.17 10:37
|buy
|199
|8.22
|1.2572
|1.2558
|0.0000
|398
|2006.07.17 10:38
|s/l
|199
|8.22
|1.2558
|1.2558
|0.0000
|-1150.80
|9187.43
|399
|2006.07.17 10:38
|buy
|200
|7.32
|1.2555
|1.2541
|0.0000
|400
|2006.07.17 11:29
|s/l
|200
|7.32
|1.2541
|1.2541
|0.0000
|-1024.80
|8162.63
|401
|2006.07.17 11:29
|buy
|201
|6.51
|1.2542
|1.2528
|0.0000
|402
|2006.07.17 12:02
|s/l
|201
|6.51
|1.2528
|1.2528
|0.0000
|-911.40
|7251.23
|403
|2006.07.18 12:43
|sell
|202
|5.78
|1.2553
|1.2567
|0.0000
|404
|2006.07.18 13:00
|close
|202
|5.78
|1.2536
|1.2567
|0.0000
|982.62
|8233.85
|405
|2006.07.18 14:30
|sell
|203
|6.56
|1.2558
|1.2572
|0.0000
|406
|2006.07.18 14:30
|close
|203
|6.56
|1.2521
|1.2572
|0.0000
|2427.24
|10661.09
|407
|2006.07.18 15:00
|sell
|204
|8.49
|1.2558
|1.2572
|0.0000
|408
|2006.07.18 15:00
|close
|204
|8.49
|1.2531
|1.2572
|0.0000
|2292.31
|12953.40
|409
|2006.07.18 15:18
|sell
|205
|10.32
|1.2553
|1.2567
|0.0000
|410
|2006.07.18 15:29
|close
|205
|10.32
|1.2536
|1.2567
|0.0000
|1754.40
|14707.80
|411
|2006.07.18 15:30
|sell
|206
|11.72
|1.2553
|1.2567
|0.0000
|412
|2006.07.18 15:30
|close
|206
|11.72
|1.2536
|1.2567
|0.0000
|1992.40
|16700.20
|413
|2006.07.19 14:30
|buy
|207
|13.40
|1.2463
|1.2449
|0.0000
|414
|2006.07.19 14:30
|close
|207
|13.40
|1.2482
|1.2449
|0.0000
|2546.00
|19246.20
|415
|2006.07.19 14:30
|buy
|208
|15.44
|1.2467
|1.2453
|0.0000
|416
|2006.07.19 14:31
|close
|208
|15.44
|1.2487
|1.2453
|0.0000
|3087.98
|22334.18
|417
|2006.07.19 14:31
|buy
|209
|17.92
|1.2466
|1.2452
|0.0000
|418
|2006.07.19 14:32
|close
|209
|17.92
|1.2482
|1.2452
|0.0000
|2867.20
|25201.38
|419
|2006.07.19 14:32
|buy
|210
|20.22
|1.2464
|1.2450
|0.0000
|420
|2006.07.19 14:41
|close
|210
|20.22
|1.2480
|1.2450
|0.0000
|3235.27
|28436.65
|421
|2006.07.19 14:53
|buy
|211
|22.81
|1.2469
|1.2455
|0.0000
|422
|2006.07.19 15:47
|close
|211
|22.81
|1.2484
|1.2455
|0.0000
|3421.33
|31857.98
|423
|2006.07.19 16:00
|sell
|212
|25.44
|1.2523
|1.2537
|0.0000
|424
|2006.07.19 16:01
|close
|212
|25.44
|1.2496
|1.2537
|0.0000
|6868.86
|38726.84
|425
|2006.07.19 16:01
|sell
|213
|30.93
|1.2521
|1.2535
|0.0000
|426
|2006.07.19 16:01
|s/l
|213
|30.93
|1.2535
|1.2535
|0.0000
|-4330.20
|34396.64
|427
|2006.07.19 16:01
|sell
|214
|27.44
|1.2533
|1.2547
|0.0000
|428
|2006.07.19 16:01
|s/l
|214
|27.44
|1.2547
|1.2547
|0.0000
|-3841.60
|30555.04
|429
|2006.07.19 16:01
|sell
|215
|24.35
|1.2548
|1.2562
|0.0000
|430
|2006.07.19 16:01
|s/l
|215
|24.35
|1.2562
|1.2562
|0.0000
|-3409.00
|27146.04
|431
|2006.07.19 16:01
|sell
|216
|21.61
|1.2560
|1.2574
|0.0000
|432
|2006.07.19 16:01
|s/l
|216
|21.61
|1.2574
|1.2574
|0.0000
|-3025.40
|24120.64
|433
|2006.07.19 16:01
|sell
|217
|19.17
|1.2584
|1.2598
|0.0000
|434
|2006.07.19 16:01
|close
|217
|19.17
|1.2568
|1.2598
|0.0000
|3067.20
|27187.84
|435
|2006.07.19 16:01
|sell
|218
|21.57
|1.2607
|1.2621
|0.0000
|436
|2006.07.19 16:01
|close
|218
|21.57
|1.2538
|1.2621
|0.0000
|14883.27
|42071.11
|437
|2006.07.19 16:01
|sell
|219
|33.58
|1.2530
|1.2544
|0.0000
|438
|2006.07.19 16:01
|close
|219
|33.58
|1.2514
|1.2544
|0.0000
|5372.80
|47443.91
|439
|2006.07.19 16:01
|sell
|220
|37.81
|1.2548
|1.2562
|0.0000
|440
|2006.07.19 16:02
|close
|220
|37.81
|1.2531
|1.2562
|0.0000
|6427.70
|53871.61
|441
|2006.07.19 16:02
|sell
|221
|43.00
|1.2528
|1.2542
|0.0000
|442
|2006.07.19 16:02
|s/l
|221
|43.00
|1.2542
|1.2542
|0.0000
|-6020.00
|47851.61
|443
|2006.07.19 16:02
|sell
|222
|38.16
|1.2541
|1.2555
|0.0000
|444
|2006.07.19 16:03
|close
|222
|38.16
|1.2526
|1.2555
|0.0000
|5723.84
|53575.45
|445
|2006.07.19 16:03
|sell
|223
|42.78
|1.2524
|1.2538
|0.0000
|446
|2006.07.19 16:06
|s/l
|223
|42.78
|1.2538
|1.2538
|0.0000
|-5989.20
|47586.25
|447
|2006.07.19 16:06
|sell
|224
|37.95
|1.2539
|1.2553
|0.0000
|448
|2006.07.19 16:08
|s/l
|224
|37.95
|1.2553
|1.2553
|0.0000
|-5313.00
|42273.25
|449
|2006.07.19 16:08
|sell
|225
|33.66
|1.2559
|1.2573
|0.0000
|450
|2006.07.19 16:09
|s/l
|225
|33.66
|1.2573
|1.2573
|0.0000
|-4712.40
|37560.85
|451
|2006.07.19 16:09
|sell
|226
|29.88
|1.2571
|1.2585
|0.0000
|452
|2006.07.19 16:19
|close
|226
|29.88
|1.2556
|1.2585
|0.0000
|4482.00
|42042.85
|453
|2006.07.19 16:19
|sell
|227
|33.49
|1.2552
|1.2566
|0.0000
|454
|2006.07.19 16:28
|s/l
|227
|33.49
|1.2566
|1.2566
|0.0000
|-4688.60
|37354.25
|455
|2006.07.19 16:28
|sell
|228
|29.73
|1.2565
|1.2579
|0.0000
|456
|2006.07.19 16:33
|s/l
|228
|29.73
|1.2579
|1.2579
|0.0000
|-4162.20
|33192.05
|457
|2006.07.19 16:33
|sell
|229
|26.39
|1.2578
|1.2592
|0.0000
|458
|2006.07.19 17:01
|close
|229
|26.39
|1.2563
|1.2592
|0.0000
|3958.35
|37150.40
|459
|2006.07.19 17:01
|sell
|230
|29.57
|1.2563
|1.2577
|0.0000
|460
|2006.07.19 17:04
|close
|230
|29.57
|1.2548
|1.2577
|0.0000
|4435.50
|41585.90
|461
|2006.07.19 17:04
|sell
|231
|33.12
|1.2555
|1.2569
|0.0000
|462
|2006.07.19 17:42
|s/l
|231
|33.12
|1.2569
|1.2569
|0.0000
|-4636.80
|36949.10
|463
|2006.07.19 17:42
|sell
|232
|29.40
|1.2567
|1.2581
|0.0000
|464
|2006.07.19 18:54
|s/l
|232
|29.40
|1.2581
|1.2581
|0.0000
|-4116.00
|32833.10
|465
|2006.07.19 18:54
|sell
|233
|26.10
|1.2580
|1.2594
|0.0000
|466
|2006.07.19 18:59
|s/l
|233
|26.10
|1.2594
|1.2594
|0.0000
|-3654.00
|29179.10
|467
|2006.07.19 18:59
|sell
|234
|23.17
|1.2592
|1.2606
|0.0000
|468
|2006.07.19 19:29
|s/l
|234
|23.17
|1.2606
|1.2606
|0.0000
|-3243.80
|25935.30
|469
|2006.07.19 19:29
|sell
|235
|20.58
|1.2604
|1.2618
|0.0000
|470
|2006.07.19 22:50
|close
|235
|20.58
|1.2589
|1.2618
|0.0000
|3087.09
|29022.39
|471
|2006.07.20 14:18
|sell
|236
|22.95
|1.2648
|1.2662
|0.0000
|472
|2006.07.20 14:45
|close
|236
|22.95
|1.2633
|1.2662
|0.0000
|3442.39
|32464.78
|473
|2006.07.24 02:03
|buy
|237
|25.63
|1.2670
|1.2656
|0.0000
|474
|2006.07.24 03:22
|s/l
|237
|25.63
|1.2656
|1.2656
|0.0000
|-3588.20
|28876.58
|475
|2006.07.24 03:22
|buy
|238
|22.82
|1.2657
|1.2643
|0.0000
|476
|2006.07.24 03:28
|s/l
|238
|22.82
|1.2643
|1.2643
|0.0000
|-3194.80
|25681.78
|477
|2006.07.24 03:28
|buy
|239
|20.31
|1.2644
|1.2630
|0.0000
|478
|2006.07.24 07:36
|s/l
|239
|20.31
|1.2630
|1.2630
|0.0000
|-2843.40
|22838.38
|479
|2006.07.25 16:11
|buy
|240
|18.08
|1.2631
|1.2617
|0.0000
|480
|2006.07.25 16:21
|s/l
|240
|18.08
|1.2617
|1.2617
|0.0000
|-2531.20
|20307.18
|481
|2006.07.25 16:21
|buy
|241
|16.10
|1.2618
|1.2604
|0.0000
|482
|2006.07.25 17:11
|s/l
|241
|16.10
|1.2604
|1.2604
|0.0000
|-2254.00
|18053.18
|483
|2006.07.25 17:11
|buy
|242
|14.32
|1.2606
|1.2592
|0.0000
|484
|2006.07.25 17:19
|s/l
|242
|14.32
|1.2592
|1.2592
|0.0000
|-2004.80
|16048.38
|485
|2006.07.25 17:19
|buy
|243
|12.74
|1.2594
|1.2580
|0.0000
|486
|2006.07.25 17:27
|s/l
|243
|12.74
|1.2580
|1.2580
|0.0000
|-1783.60
|14264.78
|487
|2006.07.25 17:27
|buy
|244
|11.34
|1.2581
|1.2567
|0.0000
|488
|2006.07.25 18:02
|s/l
|244
|11.34
|1.2567
|1.2567
|0.0000
|-1587.60
|12677.18
|489
|2006.07.25 18:02
|buy
|245
|10.09
|1.2568
|1.2554
|0.0000
|490
|2006.07.26 01:47
|close
|245
|10.09
|1.2587
|1.2554
|0.0000
|1804.28
|14481.46
|491
|2006.07.26 19:39
|sell
|246
|11.44
|1.2663
|1.2677
|0.0000
|492
|2006.07.26 20:08
|s/l
|246
|11.44
|1.2677
|1.2677
|0.0000
|-1601.60
|12879.86
|493
|2006.07.26 22:21
|sell
|247
|10.13
|1.2714
|1.2728
|0.0000
|494
|2006.07.27 06:21
|s/l
|247
|10.13
|1.2728
|1.2728
|0.0000
|-1159.47
|11720.39
|495
|2006.07.27 19:59
|buy
|248
|9.23
|1.2707
|1.2693
|0.0000
|496
|2006.07.27 20:17
|s/l
|248
|9.23
|1.2693
|1.2693
|0.0000
|-1292.20
|10428.19
|497
|2006.07.31 14:53
|sell
|249
|8.16
|1.2777
|1.2791
|0.0000
|498
|2006.07.31 14:53
|close
|249
|8.16
|1.2751
|1.2791
|0.0000
|2121.60
|12549.79
|499
|2006.08.01 14:30
|sell
|250
|9.82
|1.2779
|1.2793
|0.0000
|500
|2006.08.01 14:33
|close
|250
|9.82
|1.2763
|1.2793
|0.0000
|1571.20
|14120.99
|501
|2006.08.01 16:27
|buy
|251
|11.10
|1.2727
|1.2713
|0.0000
|502
|2006.08.01 16:39
|close
|251
|11.10
|1.2743
|1.2713
|0.0000
|1775.96
|15896.95
|503
|2006.08.01 18:16
|sell
|252
|12.40
|1.2818
|1.2832
|0.0000
|504
|2006.08.02 04:43
|s/l
|252
|12.40
|1.2832
|1.2832
|0.0000
|-1630.43
|14266.52
|505
|2006.08.03 13:01
|sell
|253
|11.15
|1.2799
|1.2813
|0.0000
|506
|2006.08.03 13:01
|close
|253
|11.15
|1.2779
|1.2813
|0.0000
|2230.00
|16496.52
|507
|2006.08.03 14:02
|sell
|254
|12.90
|1.2788
|1.2802
|0.0000
|508
|2006.08.03 14:30
|s/l
|254
|12.90
|1.2802
|1.2802
|0.0000
|-1806.00
|14690.52
|509
|2006.08.03 14:30
|sell
|255
|11.48
|1.2800
|1.2814
|0.0000
|510
|2006.08.03 14:35
|s/l
|255
|11.48
|1.2814
|1.2814
|0.0000
|-1607.20
|13083.32
|511
|2006.08.03 14:35
|sell
|256
|10.21
|1.2812
|1.2826
|0.0000
|512
|2006.08.03 14:40
|s/l
|256
|10.21
|1.2826
|1.2826
|0.0000
|-1429.40
|11653.92
|513
|2006.08.03 14:40
|sell
|257
|9.09
|1.2825
|1.2839
|0.0000
|514
|2006.08.03 15:27
|close
|257
|9.09
|1.2808
|1.2839
|0.0000
|1545.37
|13199.29
|515
|2006.08.03 15:27
|sell
|258
|10.31
|1.2807
|1.2821
|0.0000
|516
|2006.08.03 16:00
|s/l
|258
|10.31
|1.2821
|1.2821
|0.0000
|-1443.40
|11755.89
|517
|2006.08.03 16:55
|buy
|259
|9.19
|1.2793
|1.2779
|0.0000
|518
|2006.08.03 17:11
|s/l
|259
|9.19
|1.2779
|1.2779
|0.0000
|-1286.60
|10469.29
|519
|2006.08.03 17:13
|buy
|260
|8.20
|1.2776
|1.2762
|0.0000
|520
|2006.08.03 18:35
|close
|260
|8.20
|1.2795
|1.2762
|0.0000
|1558.00
|12027.29
|521
|2006.08.04 14:30
|sell
|261
|9.37
|1.2837
|1.2851
|0.0000
|522
|2006.08.04 14:30
|close
|261
|9.37
|1.2791
|1.2851
|0.0000
|4310.20
|16337.49
|523
|2006.08.04 14:30
|sell
|262
|12.73
|1.2837
|1.2851
|0.0000
|524
|2006.08.04 14:30
|close
|262
|12.73
|1.2816
|1.2851
|0.0000
|2673.30
|19010.79
|525
|2006.08.04 14:30
|sell
|263
|14.81
|1.2836
|1.2850
|0.0000
|526
|2006.08.04 14:30
|close
|263
|14.81
|1.2815
|1.2850
|0.0000
|3110.10
|22120.89
|527
|2006.08.04 14:30
|sell
|264
|17.23
|1.2837
|1.2851
|0.0000
|528
|2006.08.04 14:30
|close
|264
|17.23
|1.2816
|1.2851
|0.0000
|3618.30
|25739.19
|529
|2006.08.04 14:30
|sell
|265
|20.05
|1.2837
|1.2851
|0.0000
|530
|2006.08.04 14:30
|s/l
|265
|20.05
|1.2851
|1.2851
|0.0000
|-2807.00
|22932.19
|531
|2006.08.04 14:30
|sell
|266
|17.85
|1.2850
|1.2864
|0.0000
|532
|2006.08.04 14:30
|s/l
|266
|17.85
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|-2499.00
|20433.19
|533
|2006.08.04 14:30
|sell
|267
|15.87
|1.2876
|1.2890
|0.0000
|534
|2006.08.04 14:30
|s/l
|267
|15.87
|1.2890
|1.2890
|0.0000
|-2221.80
|18211.39
|535
|2006.08.04 14:30
|sell
|268
|14.12
|1.2894
|1.2908
|0.0000
|536
|2006.08.04 14:30
|s/l
|268
|14.12
|1.2908
|1.2908
|0.0000
|-1976.80
|16234.59
|537
|2006.08.04 14:30
|sell
|269
|12.58
|1.2907
|1.2921
|0.0000
|538
|2006.08.04 14:30
|close
|269
|12.58
|1.2853
|1.2921
|0.0000
|6793.15
|23027.74
|539
|2006.08.04 14:30
|sell
|270
|17.91
|1.2858
|1.2872
|0.0000
|540
|2006.08.04 14:31
|close
|270
|17.91
|1.2828
|1.2872
|0.0000
|5373.00
|28400.74
|541
|2006.08.04 14:31
|sell
|271
|22.11
|1.2847
|1.2861
|0.0000
|542
|2006.08.04 14:31
|s/l
|271
|22.11
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|-3095.40
|25305.34
|543
|2006.08.04 14:31
|sell
|272
|19.67
|1.2862
|1.2876
|0.0000
|544
|2006.08.04 14:31
|close
|272
|19.67
|1.2839
|1.2876
|0.0000
|4524.10
|29829.44
|545
|2006.08.04 14:31
|sell
|273
|23.22
|1.2847
|1.2861
|0.0000
|546
|2006.08.04 14:31
|s/l
|273
|23.22
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|-3250.80
|26578.64
|547
|2006.08.04 14:31
|sell
|274
|20.59
|1.2907
|1.2921
|0.0000
|548
|2006.08.04 14:31
|close
|274
|20.59
|1.2859
|1.2921
|0.0000
|9883.12
|36461.76
|549
|2006.08.04 14:31
|sell
|275
|28.35
|1.2861
|1.2875
|0.0000
|550
|2006.08.04 14:31
|s/l
|275
|28.35
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-3969.00
|32492.76
|551
|2006.08.04 14:31
|sell
|276
|25.24
|1.2876
|1.2890
|0.0000
|552
|2006.08.04 14:31
|s/l
|276
|25.24
|1.2890
|1.2890
|0.0000
|-3533.60
|28959.16
|553
|2006.08.04 14:31
|sell
|277
|22.46
|1.2894
|1.2908
|0.0000
|554
|2006.08.04 14:31
|s/l
|277
|22.46
|1.2908
|1.2908
|0.0000
|-3144.40
|25814.76
|555
|2006.08.04 14:31
|sell
|278
|20.00
|1.2907
|1.2921
|0.0000
|556
|2006.08.04 14:31
|close
|278
|20.00
|1.2883
|1.2921
|0.0000
|4799.92
|30614.68
|557
|2006.08.04 14:31
|sell
|279
|23.76
|1.2886
|1.2900
|0.0000
|558
|2006.08.04 14:31
|close
|279
|23.76
|1.2855
|1.2900
|0.0000
|7365.56
|37980.24
|559
|2006.08.04 14:32
|sell
|280
|29.53
|1.2863
|1.2877
|0.0000
|560
|2006.08.04 14:32
|s/l
|280
|29.53
|1.2877
|1.2877
|0.0000
|-4134.20
|33846.04
|561
|2006.08.04 14:32
|sell
|281
|26.28
|1.2879
|1.2893
|0.0000
|562
|2006.08.04 14:33
|close
|281
|26.28
|1.2856
|1.2893
|0.0000
|6044.40
|39890.44
|563
|2006.08.04 14:33
|sell
|282
|30.99
|1.2870
|1.2884
|0.0000
|564
|2006.08.04 14:39
|s/l
|282
|30.99
|1.2884
|1.2884
|0.0000
|-4338.60
|35551.84
|565
|2006.08.04 14:39
|sell
|283
|27.60
|1.2882
|1.2896
|0.0000
|566
|2006.08.04 15:51
|s/l
|283
|27.60
|1.2896
|1.2896
|0.0000
|-3864.00
|31687.84
|567
|2006.08.04 15:51
|sell
|284
|24.58
|1.2894
|1.2908
|0.0000
|568
|2006.08.04 15:57
|s/l
|284
|24.58
|1.2908
|1.2908
|0.0000
|-3441.20
|28246.64
|569
|2006.08.04 15:57
|sell
|285
|21.88
|1.2907
|1.2921
|0.0000
|570
|2006.08.04 17:03
|close
|285
|21.88
|1.2889
|1.2921
|0.0000
|3938.34
|32184.98
|571
|2006.08.09 00:49
|buy
|286
|25.18
|1.2783
|1.2769
|0.0000
|572
|2006.08.09 00:49
|s/l
|286
|25.18
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-3525.20
|28659.78
|573
|2006.08.09 00:49
|buy
|287
|22.45
|1.2768
|1.2754
|0.0000
|574
|2006.08.09 00:50
|close
|287
|22.45
|1.2781
|1.2754
|0.0000
|2918.53
|31578.31
|575
|2006.08.09 00:50
|buy
|288
|24.71
|1.2783
|1.2769
|0.0000
|576
|2006.08.09 00:59
|s/l
|288
|24.71
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-3459.40
|28118.91
|577
|2006.08.09 00:59
|buy
|289
|22.02
|1.2770
|1.2756
|0.0000
|578
|2006.08.09 01:26
|close
|289
|22.02
|1.2783
|1.2756
|0.0000
|2862.60
|30981.51
|579
|2006.08.09 01:26
|buy
|290
|24.24
|1.2785
|1.2771
|0.0000
|580
|2006.08.09 02:29
|s/l
|290
|24.24
|1.2771
|1.2771
|0.0000
|-3393.60
|27587.91
|581
|2006.08.09 02:29
|buy
|291
|21.60
|1.2773
|1.2759
|0.0000
|582
|2006.08.09 05:30
|close
|291
|21.60
|1.2789
|1.2759
|0.0000
|3456.06
|31043.97
|583
|2006.08.09 10:05
|sell
|292
|24.15
|1.2856
|1.2870
|0.0000
|584
|2006.08.09 10:15
|s/l
|292
|24.15
|1.2870
|1.2870
|0.0000
|-3381.00
|27662.97
|585
|2006.08.09 10:15
|sell
|293
|21.50
|1.2868
|1.2882
|0.0000
|586
|2006.08.09 12:33
|s/l
|293
|21.50
|1.2882
|1.2882
|0.0000
|-3010.00
|24652.97
|587
|2006.08.10 10:12
|buy
|294
|19.20
|1.2845
|1.2831
|0.0000
|588
|2006.08.10 10:53
|close
|294
|19.20
|1.2861
|1.2831
|0.0000
|3072.06
|27725.03
|589
|2006.08.10 16:34
|buy
|295
|21.70
|1.2778
|1.2764
|0.0000
|590
|2006.08.10 16:36
|s/l
|295
|21.70
|1.2764
|1.2764
|0.0000
|-3038.00
|24687.03
|591
|2006.08.10 16:36
|buy
|296
|19.34
|1.2766
|1.2752
|0.0000
|592
|2006.08.10 17:18
|s/l
|296
|19.34
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|-2707.60
|21979.43
|593
|2006.08.10 17:18
|buy
|297
|17.24
|1.2753
|1.2739
|0.0000
|594
|2006.08.10 17:27
|close
|297
|17.24
|1.2776
|1.2739
|0.0000
|3965.20
|25944.63
|595
|2006.08.10 17:27
|buy
|298
|20.32
|1.2773
|1.2759
|0.0000
|596
|2006.08.10 17:41
|s/l
|298
|20.32
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|-2844.80
|23099.83
|597
|2006.08.10 17:41
|buy
|299
|18.11
|1.2759
|1.2745
|0.0000
|598
|2006.08.10 18:27
|close
|299
|18.11
|1.2782
|1.2745
|0.0000
|4165.30
|27265.13
|599
|2006.08.10 18:30
|buy
|300
|21.34
|1.2778
|1.2764
|0.0000
|600
|2006.08.10 20:49
|close
|300
|21.34
|1.2793
|1.2764
|0.0000
|3200.84
|30465.97
|601
|2006.08.11 08:33
|buy
|301
|23.91
|1.2744
|1.2730
|0.0000
|602
|2006.08.11 08:38
|close
|301
|23.91
|1.2765
|1.2730
|0.0000
|5021.19
|35487.16
|603
|2006.08.11 14:30
|buy
|302
|27.86
|1.2740
|1.2726
|0.0000
|604
|2006.08.11 14:30
|close
|302
|27.86
|1.2758
|1.2726
|0.0000
|5014.42
|40501.58
|605
|2006.08.11 14:30
|buy
|303
|31.79
|1.2743
|1.2729
|0.0000
|606
|2006.08.11 14:30
|close
|303
|31.79
|1.2763
|1.2729
|0.0000
|6358.00
|46859.58
|607
|2006.08.11 14:30
|buy
|304
|36.78
|1.2741
|1.2727
|0.0000
|608
|2006.08.11 14:31
|s/l
|304
|36.78
|1.2727
|1.2727
|0.0000
|-5149.20
|41710.38
|609
|2006.08.11 14:31
|buy
|305
|32.78
|1.2727
|1.2713
|0.0000
|610
|2006.08.11 14:31
|close
|305
|32.78
|1.2751
|1.2713
|0.0000
|7867.20
|49577.58
|611
|2006.08.11 14:31
|buy
|306
|38.89
|1.2749
|1.2735
|0.0000
|612
|2006.08.11 14:31
|s/l
|306
|38.89
|1.2735
|1.2735
|0.0000
|-5444.60
|44132.98
|613
|2006.08.11 14:31
|buy
|307
|34.68
|1.2727
|1.2713
|0.0000
|614
|2006.08.11 14:31
|close
|307
|34.68
|1.2748
|1.2713
|0.0000
|7283.02
|51416.00
|615
|2006.08.11 14:31
|buy
|308
|40.34
|1.2748
|1.2734
|0.0000
|616
|2006.08.11 14:31
|close
|308
|40.34
|1.2784
|1.2734
|0.0000
|14522.18
|65938.18
|617
|2006.08.11 14:31
|buy
|309
|51.77
|1.2739
|1.2725
|0.0000
|618
|2006.08.11 14:31
|s/l
|309
|51.77
|1.2725
|1.2725
|0.0000
|-7247.80
|58690.38
|619
|2006.08.11 14:31
|buy
|310
|46.12
|1.2727
|1.2713
|0.0000
|620
|2006.08.11 14:31
|close
|310
|46.12
|1.2782
|1.2713
|0.0000
|25366.00
|84056.38
|621
|2006.08.11 14:31
|buy
|311
|66.07
|1.2724
|1.2710
|0.0000
|622
|2006.08.11 15:36
|close
|311
|66.07
|1.2743
|1.2710
|0.0000
|12553.30
|96609.68
|623
|2006.08.11 15:36
|buy
|312
|75.81
|1.2746
|1.2732
|0.0000
|624
|2006.08.11 15:46
|close
|312
|75.81
|1.2769
|1.2732
|0.0000
|17436.30
|114045.98
|625
|2006.08.11 15:46
|buy
|313
|89.49
|1.2746
|1.2732
|0.0000
|626
|2006.08.11 15:46
|close
|313
|89.49
|1.2765
|1.2732
|0.0000
|17003.10
|131049.08
|627
|2006.08.14 01:05
|sell
|314
|102.87
|1.2739
|1.2753
|0.0000
|628
|2006.08.14 06:44
|s/l
|314
|102.87
|1.2753
|1.2753
|0.0000
|-14401.80
|116647.28
|629
|2006.08.14 09:27
|buy
|315
|91.76
|1.2714
|1.2700
|0.0000
|630
|2006.08.14 09:40
|close
|315
|91.76
|1.2730
|1.2700
|0.0000
|14682.16
|131329.44
|631
|2006.08.15 14:31
|sell
|316
|102.58
|1.2803
|1.2817
|0.0000
|632
|2006.08.15 14:31
|close
|316
|102.58
|1.2762
|1.2817
|0.0000
|42058.02
|173387.46
|633
|2006.08.15 14:32
|sell
|317
|135.76
|1.2772
|1.2786
|0.0000
|634
|2006.08.15 14:36
|close
|317
|135.76
|1.2754
|1.2786
|0.0000
|24436.80
|197824.26
|635
|2006.08.15 14:41
|sell
|318
|154.80
|1.2779
|1.2793
|0.0000
|636
|2006.08.15 14:41
|close
|318
|154.80
|1.2761
|1.2793
|0.0000
|27864.00
|225688.26
|637
|2006.08.15 14:41
|sell
|319
|176.69
|1.2773
|1.2787
|0.0000
|638
|2006.08.15 15:00
|close
|319
|176.69
|1.2748
|1.2787
|0.0000
|44172.50
|269860.76
|639
|2006.08.15 15:00
|sell
|320
|211.14
|1.2781
|1.2795
|0.0000
|640
|2006.08.15 15:00
|close
|320
|211.14
|1.2763
|1.2795
|0.0000
|38005.20
|307865.96
|641
|2006.08.15 15:00
|sell
|321
|241.05
|1.2772
|1.2786
|0.0000
|642
|2006.08.15 15:01
|s/l
|321
|241.05
|1.2786
|1.2786
|0.0000
|-33747.00
|274118.96
|643
|2006.08.15 15:01
|sell
|322
|214.37
|1.2787
|1.2801
|0.0000
|644
|2006.08.15 15:01
|close
|322
|214.37
|1.2769
|1.2801
|0.0000
|38586.60
|312705.56
|645
|2006.08.15 15:01
|sell
|323
|244.84
|1.2772
|1.2786
|0.0000
|646
|2006.08.15 15:02
|s/l
|323
|244.84
|1.2786
|1.2786
|0.0000
|-34277.60
|278427.96
|647
|2006.08.15 15:02
|sell
|324
|217.79
|1.2784
|1.2798
|0.0000
|648
|2006.08.15 15:08
|s/l
|324
|217.79
|1.2798
|1.2798
|0.0000
|-30490.60
|247937.36
|649
|2006.08.15 15:08
|sell
|325
|193.76
|1.2796
|1.2810
|0.0000
|650
|2006.08.15 18:14
|close
|325
|193.76
|1.2778
|1.2810
|0.0000
|34876.30
|282813.66
|651
|2006.08.16 14:30
|sell
|326
|220.45
|1.2829
|1.2843
|0.0000
|652
|2006.08.16 14:30
|close
|326
|220.45
|1.2803
|1.2843
|0.0000
|57316.47
|340130.13
|653
|2006.08.16 14:30
|sell
|327
|265.15
|1.2828
|1.2842
|0.0000
|654
|2006.08.16 14:31
|close
|327
|265.15
|1.2812
|1.2842
|0.0000
|42422.92
|382553.05
|655
|2006.08.16 14:31
|sell
|328
|297.96
|1.2839
|1.2853
|0.0000
|656
|2006.08.16 14:31
|close
|328
|297.96
|1.2817
|1.2853
|0.0000
|65551.87
|448104.92
|657
|2006.08.16 14:31
|sell
|329
|349.02
|1.2839
|1.2853
|0.0000
|658
|2006.08.16 14:31
|close
|329
|349.02
|1.2772
|1.2853
|0.0000
|233845.92
|681950.84