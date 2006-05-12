Strategy Tester Report
CyberiaTrader

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period4 Hours (H4) 2005.09.01 00:00 - 2006.09.14 00:00 (2006.05.12 - 2006.09.14)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=true; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=12; StopLevel=0;
Bars in test3515Ticks modelled1242195Modelling quality79.66%
Initial deposit500.00
Total net profit681450.84Gross profit1038246.82Gross loss-356795.98
Profit factor2.91Expected payoff2071.28
Absolute drawdown102.20Maximal drawdown64768.20 (20.71%)Relative drawdown95.00% (11588.68)
Total trades329Short positions (won %)180 (47.78%)Long positions (won %)149 (44.97%)
Profit trades (% of total)153 (46.50%)Loss trades (% of total)176 (53.50%)
Largestprofit trade233845.92loss trade-34277.60
Averageprofit trade6785.93loss trade-2027.25
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (31475.61)consecutive losses (loss in money)8 (-19787.60)
Maximalconsecutive profit (count of wins)434013.48 (5)consecutive loss (count of losses)-64768.20 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.12 11:38sell10.391.29231.29370.0000
22006.05.12 11:38s/l10.391.29371.29370.0000-54.60445.40
32006.05.12 11:38sell20.341.29381.29520.0000
42006.05.12 11:41s/l20.341.29521.29520.0000-47.60397.80
52006.05.12 11:41sell30.311.29511.29650.0000
62006.05.12 11:50close30.311.29271.29650.000074.40472.20
72006.05.12 11:50sell40.371.29271.29410.0000
82006.05.12 13:51close40.371.29081.29410.000070.30542.50
92006.05.12 14:30buy50.421.28811.28670.0000
102006.05.12 14:30s/l50.421.28671.28670.0000-58.80483.70
112006.05.12 14:30buy60.381.28661.28520.0000
122006.05.12 14:30close60.381.29101.28520.0000167.20650.90
132006.05.12 14:30buy70.511.28891.28750.0000
142006.05.12 14:30s/l70.511.28751.28750.0000-71.40579.50
152006.05.12 14:30buy80.451.28731.28590.0000
162006.05.12 14:30close80.451.29101.28590.0000166.50746.00
172006.05.12 14:30buy90.581.28781.28640.0000
182006.05.12 14:31s/l90.581.28641.28640.0000-81.20664.80
192006.05.12 14:31buy100.521.28661.28520.0000
202006.05.12 14:31close100.521.29021.28520.0000187.20852.00
212006.05.12 14:31buy110.661.28821.28680.0000
222006.05.12 14:31s/l110.661.28681.28680.0000-92.40759.60
232006.05.12 14:31buy120.591.28701.28560.0000
242006.05.12 14:31close120.591.28951.28560.0000147.50907.10
252006.05.12 14:31buy130.701.28821.28680.0000
262006.05.12 14:31close130.701.29341.28680.0000364.001271.10
272006.05.12 14:31buy140.991.28821.28680.0000
282006.05.12 14:32s/l140.991.28681.28680.0000-138.601132.50
292006.05.12 14:32buy150.881.28691.28550.0000
302006.05.12 14:32close150.881.29031.28550.0000299.201431.70
312006.05.12 14:32buy161.111.28851.28710.0000
322006.05.12 14:33close161.111.29231.28710.0000421.801853.50
332006.05.12 14:33buy171.441.28751.28610.0000
342006.05.12 14:34close171.441.29031.28610.0000403.202256.70
352006.05.12 14:34buy181.751.28771.28630.0000
362006.05.12 14:34close181.751.28961.28630.0000332.502589.20
372006.05.12 14:34buy192.011.28801.28660.0000
382006.05.12 14:36s/l192.011.28661.28660.0000-281.402307.80
392006.05.12 14:36buy201.791.28671.28530.0000
402006.05.12 14:37close201.791.28881.28530.0000375.902683.70
412006.05.12 14:37buy212.081.28771.28630.0000
422006.05.12 14:37s/l212.081.28631.28630.0000-291.202392.50
432006.05.12 14:37buy221.861.28651.28510.0000
442006.05.12 14:44close221.861.28871.28510.0000409.202801.70
452006.05.12 14:44buy232.181.28771.28630.0000
462006.05.12 14:44s/l232.181.28631.28630.0000-305.202496.50
472006.05.12 14:44buy241.941.28651.28510.0000
482006.05.12 14:44close241.941.28861.28510.0000407.402903.90
492006.05.12 14:44buy252.261.28791.28650.0000
502006.05.12 14:45close252.261.28991.28650.0000452.003355.90
512006.05.12 14:45buy262.611.28821.28680.0000
522006.05.12 14:46close262.611.29051.28680.0000600.303956.20
532006.05.12 15:06buy273.071.28831.28690.0000
542006.05.12 15:23close273.071.29031.28690.0000614.004570.20
552006.05.12 15:53buy283.551.28811.28670.0000
562006.05.12 15:53close283.551.29251.28670.00001562.016132.21
572006.05.12 15:54buy294.751.28991.28850.0000
582006.05.12 15:54close294.751.29231.28850.00001140.007272.21
592006.05.12 15:54buy305.651.28681.28540.0000
602006.05.12 15:54close305.651.29301.28540.00003503.0010775.21
612006.05.12 15:59buy318.371.28811.28670.0000
622006.05.12 16:01close318.371.28981.28670.00001422.9012198.11
632006.05.15 08:32buy329.461.29021.28880.0000
642006.05.15 09:08s/l329.461.28881.28880.0000-1324.4010873.71
652006.05.15 09:08buy338.441.28891.28750.0000
662006.05.15 09:55s/l338.441.28751.28750.0000-1181.609692.11
672006.05.15 09:55buy347.531.28751.28610.0000
682006.05.15 10:06s/l347.531.28611.28610.0000-1054.208637.91
692006.05.15 10:06buy356.721.28591.28450.0000
702006.05.15 10:07s/l356.721.28451.28450.0000-940.807697.11
712006.05.15 10:07buy365.991.28441.28300.0000
722006.05.15 10:20s/l365.991.28301.28300.0000-838.606858.51
732006.05.15 10:20buy375.351.28311.28170.0000
742006.05.15 10:47close375.351.28501.28170.00001016.507875.01
752006.05.15 10:47buy386.131.28511.28370.0000
762006.05.15 10:58s/l386.131.28371.28370.0000-858.207016.81
772006.05.15 10:58buy395.471.28391.28250.0000
782006.05.15 12:38s/l395.471.28251.28250.0000-765.806251.01
792006.05.16 17:28buy404.881.28141.28000.0000
802006.05.16 19:23close404.881.28341.28000.0000976.007227.01
812006.05.17 16:25buy415.651.28031.27890.0000
822006.05.17 16:25close415.651.28451.27890.00002373.019600.02
832006.05.17 16:25buy427.501.27991.27850.0000
842006.05.17 16:26s/l427.501.27851.27850.0000-1050.008550.02
852006.05.17 16:31buy436.691.27781.27640.0000
862006.05.17 16:32s/l436.691.27641.27640.0000-936.607613.42
872006.05.17 16:32buy445.971.27651.27510.0000
882006.05.17 16:42close445.971.27931.27510.00001671.639285.05
892006.05.17 16:42buy457.271.27771.27630.0000
902006.05.17 17:27s/l457.271.27631.27630.0000-1017.808267.25
912006.05.17 17:27buy466.481.27651.27510.0000
922006.05.17 17:29s/l466.481.27511.27510.0000-907.207360.05
932006.05.17 17:29buy475.771.27511.27370.0000
942006.05.17 17:30s/l475.771.27371.27370.0000-807.806552.25
952006.05.17 17:30buy485.151.27341.27200.0000
962006.05.17 17:59s/l485.151.27201.27200.0000-721.005831.25
972006.05.17 17:59buy494.581.27221.27080.0000
982006.05.17 20:17s/l494.581.27081.27080.0000-641.205190.05
992006.05.19 09:31buy504.061.27791.27650.0000
1002006.05.19 09:47s/l504.061.27651.27650.0000-568.404621.65
1012006.05.19 09:47buy513.621.27661.27520.0000
1022006.05.19 09:58close513.621.27921.27520.0000941.205562.85
1032006.05.19 10:04buy524.351.27801.27660.0000
1042006.05.19 10:10s/l524.351.27661.27660.0000-609.004953.85
1052006.05.19 10:10buy533.881.27671.27530.0000
1062006.05.19 11:50s/l533.881.27531.27530.0000-543.204410.65
1072006.05.19 11:50buy543.461.27541.27400.0000
1082006.05.19 12:03s/l543.461.27401.27400.0000-484.403926.25
1092006.05.19 17:14buy553.091.26981.26840.0000
1102006.05.19 17:31close553.091.27211.26840.0000710.694636.94
1112006.05.22 17:14sell563.611.28381.28520.0000
1122006.05.22 17:55s/l563.611.28521.28520.0000-505.404131.54
1132006.05.22 17:55sell573.211.28511.28650.0000
1142006.05.22 18:26close573.211.28311.28650.0000642.004773.54
1152006.05.22 18:30sell583.721.28371.28510.0000
1162006.05.22 20:00s/l583.721.28511.28510.0000-520.804252.74
1172006.05.23 22:59buy593.321.28161.28020.0000
1182006.05.23 23:58s/l593.321.28021.28020.0000-464.803787.94
1192006.05.23 23:58buy602.961.28011.27870.0000
1202006.05.23 23:59s/l602.961.27871.27870.0000-414.403373.54
1212006.05.23 23:59buy612.641.27831.27690.0000
1222006.05.24 00:07s/l612.641.27691.27690.0000-399.122974.42
1232006.05.24 09:43sell622.321.28371.28510.0000
1242006.05.24 09:47s/l622.321.28511.28510.0000-324.802649.62
1252006.05.24 09:47sell632.061.28501.28640.0000
1262006.05.24 10:03s/l632.061.28641.28640.0000-288.402361.22
1272006.05.24 10:03sell641.841.28651.28790.0000
1282006.05.24 11:17close641.841.28411.28790.0000441.602802.82
1292006.05.24 11:17sell652.181.28461.28600.0000
1302006.05.24 11:48s/l652.181.28601.28600.0000-305.202497.62
1312006.05.24 11:48sell661.941.28591.28730.0000
1322006.05.24 12:32s/l661.941.28731.28730.0000-271.602226.02
1332006.05.25 23:54sell671.741.28251.28390.0000
1342006.05.26 00:39close671.741.28081.28390.0000310.622536.64
1352006.05.26 03:37buy681.991.27791.27650.0000
1362006.05.26 05:15s/l681.991.27651.27650.0000-278.602258.04
1372006.05.26 15:32buy691.771.27641.27500.0000
1382006.05.26 15:35s/l691.771.27501.27500.0000-247.802010.24
1392006.05.26 15:35buy701.581.27501.27360.0000
1402006.05.26 15:50s/l701.581.27361.27360.0000-221.201789.04
1412006.05.26 15:50buy711.401.27381.27240.0000
1422006.05.26 16:18s/l711.401.27241.27240.0000-196.001593.04
1432006.05.30 14:17buy721.241.28291.28150.0000
1442006.05.30 14:30s/l721.241.28151.28150.0000-173.601419.44
1452006.05.30 14:30buy731.111.28161.28020.0000
1462006.05.30 15:19close731.111.28391.28020.0000255.301674.74
1472006.05.31 20:55buy741.311.28131.27990.0000
1482006.06.01 02:31s/l741.311.27991.27990.0000-227.351447.40
1492006.06.01 16:02sell751.131.27811.27950.0000
1502006.06.01 16:02close751.131.27481.27950.0000372.901820.30
1512006.06.01 16:08sell761.431.27721.27860.0000
1522006.06.01 16:35s/l761.431.27861.27860.0000-200.201620.10
1532006.06.01 16:35sell771.271.27851.27990.0000
1542006.06.01 16:41s/l771.271.27991.27990.0000-177.801442.30
1552006.06.01 16:41sell781.131.27971.28110.0000
1562006.06.01 16:47s/l781.131.28111.28110.0000-158.201284.10
1572006.06.01 16:47sell791.001.28101.28240.0000
1582006.06.01 17:55s/l791.001.28241.28240.0000-140.001144.10
1592006.06.01 17:55sell800.891.28231.28370.0000
1602006.06.01 19:19close800.891.28001.28370.0000204.691348.79
1612006.06.01 19:19sell811.051.27991.28130.0000
1622006.06.01 23:21s/l811.051.28131.28130.0000-147.001201.79
1632006.06.02 14:30sell820.931.28961.29100.0000
1642006.06.02 14:30close820.931.28631.29100.0000306.901508.69
1652006.06.02 14:30sell831.171.28731.28870.0000
1662006.06.02 14:30s/l831.171.28871.28870.0000-163.801344.89
1672006.06.02 14:30sell841.041.28861.29000.0000
1682006.06.02 14:30s/l841.041.29001.29000.0000-145.601199.29
1692006.06.02 14:30sell850.931.29141.29280.0000
1702006.06.02 14:31close850.931.28861.29280.0000260.401459.69
1712006.06.02 14:31sell861.131.28831.28970.0000
1722006.06.02 14:31close861.131.28251.28970.0000655.402115.09
1732006.06.02 14:31sell871.641.28851.28990.0000
1742006.06.02 14:31s/l871.641.28991.28990.0000-229.601885.49
1752006.06.02 14:31sell881.461.29141.29280.0000
1762006.06.02 14:31close881.461.28791.29280.0000511.002396.49
1772006.06.02 14:31sell891.861.28781.28920.0000
1782006.06.02 14:31s/l891.861.28921.28920.0000-260.402136.09
1792006.06.02 14:31sell901.661.28921.29060.0000
1802006.06.02 14:31close901.661.28551.29060.0000614.202750.29
1812006.06.02 14:31sell912.131.28911.29050.0000
1822006.06.02 14:31s/l912.131.29051.29050.0000-298.202452.09
1832006.06.02 14:31sell921.901.29141.29280.0000
1842006.06.02 14:31s/l921.901.29281.29280.0000-266.002186.09
1852006.06.02 14:31sell931.691.29341.29480.0000
1862006.06.02 14:31close931.691.29011.29480.0000557.702743.79
1872006.06.02 14:31sell942.131.29021.29160.0000
1882006.06.02 14:41s/l942.131.29161.29160.0000-298.202445.59
1892006.06.02 14:41sell951.891.29271.29410.0000
1902006.06.02 14:43close951.891.28991.29410.0000529.202974.79
1912006.06.02 14:43sell962.311.28961.29100.0000
1922006.06.02 14:43s/l962.311.29101.29100.0000-323.402651.39
1932006.06.02 14:43sell972.051.29191.29330.0000
1942006.06.02 14:43s/l972.051.29331.29330.0000-287.002364.39
1952006.06.02 14:43sell981.831.29331.29470.0000
1962006.06.02 15:43close981.831.29051.29470.0000512.402876.79
1972006.06.02 15:43sell992.231.29041.29180.0000
1982006.06.02 15:51s/l992.231.29181.29180.0000-312.202564.59
1992006.06.02 15:51sell1001.991.29181.29320.0000
2002006.06.02 16:42s/l1001.991.29321.29320.0000-278.602285.99
2012006.06.05 20:44buy1011.771.29191.29050.0000
2022006.06.05 22:32s/l1011.771.29051.29050.0000-247.802038.19
2032006.06.05 22:32buy1021.581.29071.28930.0000
2042006.06.06 00:15s/l1021.581.28931.28930.0000-238.871799.32
2052006.06.06 14:13buy1031.401.28521.28380.0000
2062006.06.06 14:16s/l1031.401.28381.28380.0000-196.001603.32
2072006.06.06 14:16buy1041.251.28391.28250.0000
2082006.06.06 15:35s/l1041.251.28251.28250.0000-175.001428.32
2092006.06.06 15:35buy1051.111.28261.28120.0000
2102006.06.06 16:23close1051.111.28411.28120.0000166.511594.83
2112006.06.08 13:49buy1061.251.27461.27320.0000
2122006.06.08 13:53s/l1061.251.27321.27320.0000-175.001419.83
2132006.06.08 14:03buy1071.121.27221.27080.0000
2142006.06.08 14:31s/l1071.121.27081.27080.0000-156.801263.03
2152006.06.08 14:31buy1080.991.27091.26950.0000
2162006.06.08 14:32s/l1080.991.26951.26950.0000-138.601124.43
2172006.06.08 14:32buy1090.891.26961.26820.0000
2182006.06.08 14:33s/l1090.891.26821.26820.0000-124.60999.83
2192006.06.08 14:33buy1100.791.26821.26680.0000
2202006.06.08 14:33s/l1100.791.26681.26680.0000-110.60889.23
2212006.06.08 14:33buy1110.701.26691.26550.0000
2222006.06.08 14:38close1110.701.26921.26550.0000161.001050.23
2232006.06.08 14:38buy1120.831.26941.26800.0000
2242006.06.08 14:43s/l1120.831.26801.26800.0000-116.20934.03
2252006.06.08 14:43buy1130.741.26751.26610.0000
2262006.06.08 14:45s/l1130.741.26611.26610.0000-103.60830.43
2272006.06.08 14:45buy1140.661.26631.26490.0000
2282006.06.08 14:45s/l1140.661.26491.26490.0000-92.40738.03
2292006.06.08 14:45buy1150.581.26511.26370.0000
2302006.06.08 14:49close1150.581.26731.26370.0000127.60865.63
2312006.06.08 14:49buy1160.681.26751.26610.0000
2322006.06.08 15:12s/l1160.681.26611.26610.0000-95.20770.43
2332006.06.08 15:12buy1170.611.26631.26490.0000
2342006.06.08 15:32s/l1170.611.26491.26490.0000-85.40685.03
2352006.06.08 15:32buy1180.541.26511.26370.0000
2362006.06.08 15:38s/l1180.541.26371.26370.0000-75.60609.43
2372006.06.08 15:38buy1190.481.26381.26240.0000
2382006.06.08 18:15close1190.481.26661.26240.0000134.40743.83
2392006.06.09 14:31buy1200.591.26201.26060.0000
2402006.06.09 14:31close1200.591.26731.26060.0000312.701056.53
2412006.06.09 14:31buy1210.841.26101.25960.0000
2422006.06.09 15:19close1210.841.26351.25960.0000210.001266.53
2432006.06.09 17:20buy1221.001.26191.26050.0000
2442006.06.09 17:20close1221.001.26401.26050.0000210.001476.53
2452006.06.09 17:20buy1231.171.26231.26090.0000
2462006.06.09 17:37close1231.171.26431.26090.0000234.001710.53
2472006.06.12 14:06buy1241.361.25701.25560.0000
2482006.06.12 14:44close1241.361.25891.25560.0000258.401968.93
2492006.06.13 16:55buy1251.571.25621.25480.0000
2502006.06.13 18:14close1251.571.25831.25480.0000329.692298.62
2512006.06.13 19:04buy1261.831.25621.25480.0000
2522006.06.13 19:14s/l1261.831.25481.25480.0000-256.202042.42
2532006.06.13 19:14buy1271.631.25501.25360.0000
2542006.06.13 19:17s/l1271.631.25361.25360.0000-228.201814.22
2552006.06.13 19:17buy1281.451.25361.25220.0000
2562006.06.14 06:31close1281.451.25571.25220.0000288.292102.51
2572006.06.15 15:01sell1291.661.26541.26680.0000
2582006.06.15 15:01close1291.661.26381.26680.0000265.612368.12
2592006.06.15 15:01sell1301.871.26571.26710.0000
2602006.06.15 15:02close1301.871.26361.26710.0000392.712760.83
2612006.06.15 15:10sell1312.181.26551.26690.0000
2622006.06.15 15:18close1312.181.26381.26690.0000370.603131.43
2632006.06.19 03:05buy1322.491.25981.25840.0000
2642006.06.19 03:23s/l1322.491.25841.25840.0000-348.602782.83
2652006.06.19 03:23buy1332.211.25861.25720.0000
2662006.06.19 03:36s/l1332.211.25721.25720.0000-309.402473.43
2672006.06.19 03:36buy1341.971.25731.25590.0000
2682006.06.19 08:04close1341.971.25971.25590.0000472.792946.22
2692006.06.21 17:53sell1352.331.26621.26760.0000
2702006.06.21 19:14s/l1352.331.26761.26760.0000-326.202620.02
2712006.06.21 19:14sell1362.071.26741.26880.0000
2722006.06.22 09:07close1362.071.26541.26880.0000466.883086.90
2732006.06.26 09:18sell1372.461.25591.25730.0000
2742006.06.26 09:18close1372.461.25401.25730.0000467.413554.31
2752006.06.26 09:18sell1382.831.25581.25720.0000
2762006.06.26 09:19s/l1382.831.25721.25720.0000-396.203158.11
2772006.06.26 09:19sell1392.511.25841.25980.0000
2782006.06.26 09:19close1392.511.25501.25980.0000853.394011.50
2792006.06.26 09:19sell1403.191.25641.25780.0000
2802006.06.26 09:20s/l1403.191.25781.25780.0000-446.603564.90
2812006.06.26 09:20sell1412.831.25791.25930.0000
2822006.06.26 11:07close1412.831.25591.25930.0000566.004130.90
2832006.06.26 11:07sell1423.291.25591.25730.0000
2842006.06.26 12:53s/l1423.291.25731.25730.0000-460.603670.30
2852006.06.26 19:39sell1432.911.25991.26130.0000
2862006.06.26 21:01close1432.911.25791.26130.0000582.004252.30
2872006.06.29 20:16sell1443.381.25671.25810.0000
2882006.06.29 20:16close1443.381.25521.25810.0000507.004759.30
2892006.06.29 20:16sell1453.791.25721.25860.0000
2902006.06.29 20:16close1453.791.25551.25860.0000644.305403.60
2912006.06.29 20:16sell1464.301.25601.25740.0000
2922006.06.29 20:16s/l1464.301.25741.25740.0000-602.004801.60
2932006.06.29 20:16sell1473.821.25751.25890.0000
2942006.06.29 20:17s/l1473.821.25891.25890.0000-534.804266.80
2952006.06.29 20:17sell1483.391.25931.26070.0000
2962006.06.29 20:17close1483.391.25771.26070.0000542.404809.20
2972006.06.29 20:17sell1493.831.25701.25840.0000
2982006.06.29 20:17close1493.831.25231.25840.00001800.106609.30
2992006.06.29 20:17sell1505.251.25811.25950.0000
3002006.06.29 20:17close1505.251.25231.25950.00003045.009654.30
3012006.06.29 20:17sell1517.681.25721.25860.0000
3022006.06.29 20:17s/l1517.681.25861.25860.0000-1075.208579.10
3032006.06.29 20:17sell1526.811.25931.26070.0000
3042006.06.29 20:17close1526.811.25771.26070.00001089.609668.70
3052006.06.29 20:17sell1537.691.25801.25940.0000
3062006.06.29 20:17s/l1537.691.25941.25940.0000-1076.608592.10
3072006.06.29 20:17sell1546.821.25931.26070.0000
3082006.06.29 20:17s/l1546.821.26071.26070.0000-954.807637.30
3092006.06.29 20:17sell1556.031.26691.26830.0000
3102006.06.29 20:17close1556.031.26291.26830.00002411.9710049.27
3112006.06.29 20:17sell1567.941.26521.26660.0000
3122006.06.29 20:17s/l1567.941.26661.26660.0000-1111.608937.67
3132006.06.29 20:17sell1577.051.26691.26830.0000
3142006.06.29 20:17close1577.051.25901.26830.00005569.4414507.11
3152006.06.29 20:18sell15811.531.25871.26010.0000
3162006.06.29 20:21s/l15811.531.26011.26010.0000-1614.2012892.91
3172006.06.29 20:21sell15910.231.26081.26220.0000
3182006.06.29 20:22s/l15910.231.26221.26220.0000-1432.2011460.71
3192006.06.29 20:22sell1609.081.26201.26340.0000
3202006.06.29 20:24close1609.081.25981.26340.00001997.5613458.27
3212006.06.29 20:24sell16110.681.25961.26100.0000
3222006.06.29 20:24s/l16110.681.26101.26100.0000-1495.2011963.07
3232006.06.29 20:24sell1629.491.26121.26260.0000
3242006.06.29 20:27s/l1629.491.26261.26260.0000-1328.6010634.47
3252006.06.29 20:27sell1638.421.26301.26440.0000
3262006.06.29 20:29close1638.421.26151.26440.00001263.0311897.50
3272006.06.29 20:29sell1649.431.26131.26270.0000
3282006.06.29 20:32s/l1649.431.26271.26270.0000-1320.2010577.30
3292006.06.29 20:32sell1658.381.26281.26420.0000
3302006.06.29 20:35s/l1658.381.26421.26420.0000-1173.209404.10
3312006.06.29 20:35sell1667.441.26421.26560.0000
3322006.06.29 20:36s/l1667.441.26561.26560.0000-1041.608362.50
3332006.06.29 20:36sell1676.611.26571.26710.0000
3342006.06.29 20:38close1676.611.26401.26710.00001123.709486.20
3352006.06.29 20:38sell1687.511.26361.26500.0000
3362006.06.29 20:47s/l1687.511.26501.26500.0000-1051.408434.80
3372006.06.29 20:47sell1696.671.26511.26650.0000
3382006.06.29 20:56s/l1696.671.26651.26650.0000-933.807501.00
3392006.06.29 20:56sell1705.921.26641.26780.0000
3402006.06.29 21:10close1705.921.26461.26780.00001065.598566.59
3412006.06.29 21:10sell1716.771.26481.26620.0000
3422006.06.29 22:42s/l1716.771.26621.26620.0000-947.807618.79
3432006.06.29 22:42sell1726.021.26611.26750.0000
3442006.06.30 02:49s/l1726.021.26751.26750.0000-791.556827.24
3452006.06.30 14:32sell1735.351.27671.27810.0000
3462006.06.30 14:32close1735.351.27391.27810.00001498.008325.24
3472006.06.30 14:34sell1746.531.27541.27680.0000
3482006.06.30 14:42s/l1746.531.27681.27680.0000-914.207411.04
3492006.06.30 14:42sell1755.801.27671.27810.0000
3502006.06.30 14:58close1755.801.27521.27810.0000870.018281.05
3512006.06.30 14:58sell1766.491.27531.27670.0000
3522006.06.30 15:49s/l1766.491.27671.27670.0000-908.607372.45
3532006.06.30 15:49sell1775.771.27671.27810.0000
3542006.06.30 16:54s/l1775.771.27811.27810.0000-807.806564.65
3552006.07.05 08:43buy1785.131.27911.27770.0000
3562006.07.05 08:57s/l1785.131.27771.27770.0000-718.205846.45
3572006.07.05 08:57buy1794.581.27791.27650.0000
3582006.07.05 09:15s/l1794.581.27651.27650.0000-641.205205.25
3592006.07.05 09:15buy1804.081.27651.27510.0000
3602006.07.05 09:46s/l1804.081.27511.27510.0000-571.204634.05
3612006.07.05 09:46buy1813.631.27531.27390.0000
3622006.07.05 10:42close1813.631.27711.27390.0000653.395287.44
3632006.07.05 10:42buy1824.141.27731.27590.0000
3642006.07.05 10:59s/l1824.141.27591.27590.0000-579.604707.84
3652006.07.05 10:59buy1833.691.27591.27450.0000
3662006.07.05 12:55close1833.691.27791.27450.0000738.005445.84
3672006.07.07 14:30sell1844.251.28141.28280.0000
3682006.07.07 14:30s/l1844.251.28281.28280.0000-595.004850.84
3692006.07.07 14:30sell1853.781.28271.28410.0000
3702006.07.07 14:30s/l1853.781.28411.28410.0000-529.204321.64
3712006.07.07 14:30sell1863.361.28581.28720.0000
3722006.07.07 14:30close1863.361.27751.28720.00002788.807110.44
3732006.07.07 14:30sell1875.531.28561.28700.0000
3742006.07.07 14:32close1875.531.28261.28700.00001659.008769.44
3752006.07.07 14:32sell1886.841.28261.28400.0000
3762006.07.07 14:32s/l1886.841.28401.28400.0000-957.607811.84
3772006.07.07 14:32sell1896.081.28431.28570.0000
3782006.07.07 14:35s/l1896.081.28571.28570.0000-851.206960.64
3792006.07.07 14:35sell1905.411.28551.28690.0000
3802006.07.07 14:49close1905.411.28301.28690.00001352.528313.16
3812006.07.07 14:49sell1916.481.28281.28420.0000
3822006.07.07 14:53s/l1916.481.28421.28420.0000-907.207405.96
3832006.07.07 14:53sell1925.771.28401.28540.0000
3842006.07.07 14:58close1925.771.28121.28540.00001615.619021.57
3852006.07.07 14:58sell1937.031.28281.28420.0000
3862006.07.07 14:58s/l1937.031.28421.28420.0000-984.208037.37
3872006.07.07 14:58sell1946.261.28441.28580.0000
3882006.07.07 14:58close1946.261.28161.28580.00001752.809790.17
3892006.07.07 14:59sell1957.631.28251.28390.0000
3902006.07.10 02:12close1957.631.28021.28390.00001819.8611610.03
3912006.07.14 08:23buy1969.171.26631.26490.0000
3922006.07.14 09:06s/l1969.171.26491.26490.0000-1283.8010326.23
3932006.07.14 09:06buy1978.161.26511.26370.0000
3942006.07.14 09:36close1978.161.26671.26370.00001305.6011631.83
3952006.07.17 10:15buy1989.241.25861.25720.0000
3962006.07.17 10:37s/l1989.241.25721.25720.0000-1293.6010338.23
3972006.07.17 10:37buy1998.221.25721.25580.0000
3982006.07.17 10:38s/l1998.221.25581.25580.0000-1150.809187.43
3992006.07.17 10:38buy2007.321.25551.25410.0000
4002006.07.17 11:29s/l2007.321.25411.25410.0000-1024.808162.63
4012006.07.17 11:29buy2016.511.25421.25280.0000
4022006.07.17 12:02s/l2016.511.25281.25280.0000-911.407251.23
4032006.07.18 12:43sell2025.781.25531.25670.0000
4042006.07.18 13:00close2025.781.25361.25670.0000982.628233.85
4052006.07.18 14:30sell2036.561.25581.25720.0000
4062006.07.18 14:30close2036.561.25211.25720.00002427.2410661.09
4072006.07.18 15:00sell2048.491.25581.25720.0000
4082006.07.18 15:00close2048.491.25311.25720.00002292.3112953.40
4092006.07.18 15:18sell20510.321.25531.25670.0000
4102006.07.18 15:29close20510.321.25361.25670.00001754.4014707.80
4112006.07.18 15:30sell20611.721.25531.25670.0000
4122006.07.18 15:30close20611.721.25361.25670.00001992.4016700.20
4132006.07.19 14:30buy20713.401.24631.24490.0000
4142006.07.19 14:30close20713.401.24821.24490.00002546.0019246.20
4152006.07.19 14:30buy20815.441.24671.24530.0000
4162006.07.19 14:31close20815.441.24871.24530.00003087.9822334.18
4172006.07.19 14:31buy20917.921.24661.24520.0000
4182006.07.19 14:32close20917.921.24821.24520.00002867.2025201.38
4192006.07.19 14:32buy21020.221.24641.24500.0000
4202006.07.19 14:41close21020.221.24801.24500.00003235.2728436.65
4212006.07.19 14:53buy21122.811.24691.24550.0000
4222006.07.19 15:47close21122.811.24841.24550.00003421.3331857.98
4232006.07.19 16:00sell21225.441.25231.25370.0000
4242006.07.19 16:01close21225.441.24961.25370.00006868.8638726.84
4252006.07.19 16:01sell21330.931.25211.25350.0000
4262006.07.19 16:01s/l21330.931.25351.25350.0000-4330.2034396.64
4272006.07.19 16:01sell21427.441.25331.25470.0000
4282006.07.19 16:01s/l21427.441.25471.25470.0000-3841.6030555.04
4292006.07.19 16:01sell21524.351.25481.25620.0000
4302006.07.19 16:01s/l21524.351.25621.25620.0000-3409.0027146.04
4312006.07.19 16:01sell21621.611.25601.25740.0000
4322006.07.19 16:01s/l21621.611.25741.25740.0000-3025.4024120.64
4332006.07.19 16:01sell21719.171.25841.25980.0000
4342006.07.19 16:01close21719.171.25681.25980.00003067.2027187.84
4352006.07.19 16:01sell21821.571.26071.26210.0000
4362006.07.19 16:01close21821.571.25381.26210.000014883.2742071.11
4372006.07.19 16:01sell21933.581.25301.25440.0000
4382006.07.19 16:01close21933.581.25141.25440.00005372.8047443.91
4392006.07.19 16:01sell22037.811.25481.25620.0000
4402006.07.19 16:02close22037.811.25311.25620.00006427.7053871.61
4412006.07.19 16:02sell22143.001.25281.25420.0000
4422006.07.19 16:02s/l22143.001.25421.25420.0000-6020.0047851.61
4432006.07.19 16:02sell22238.161.25411.25550.0000
4442006.07.19 16:03close22238.161.25261.25550.00005723.8453575.45
4452006.07.19 16:03sell22342.781.25241.25380.0000
4462006.07.19 16:06s/l22342.781.25381.25380.0000-5989.2047586.25
4472006.07.19 16:06sell22437.951.25391.25530.0000
4482006.07.19 16:08s/l22437.951.25531.25530.0000-5313.0042273.25
4492006.07.19 16:08sell22533.661.25591.25730.0000
4502006.07.19 16:09s/l22533.661.25731.25730.0000-4712.4037560.85
4512006.07.19 16:09sell22629.881.25711.25850.0000
4522006.07.19 16:19close22629.881.25561.25850.00004482.0042042.85
4532006.07.19 16:19sell22733.491.25521.25660.0000
4542006.07.19 16:28s/l22733.491.25661.25660.0000-4688.6037354.25
4552006.07.19 16:28sell22829.731.25651.25790.0000
4562006.07.19 16:33s/l22829.731.25791.25790.0000-4162.2033192.05
4572006.07.19 16:33sell22926.391.25781.25920.0000
4582006.07.19 17:01close22926.391.25631.25920.00003958.3537150.40
4592006.07.19 17:01sell23029.571.25631.25770.0000
4602006.07.19 17:04close23029.571.25481.25770.00004435.5041585.90
4612006.07.19 17:04sell23133.121.25551.25690.0000
4622006.07.19 17:42s/l23133.121.25691.25690.0000-4636.8036949.10
4632006.07.19 17:42sell23229.401.25671.25810.0000
4642006.07.19 18:54s/l23229.401.25811.25810.0000-4116.0032833.10
4652006.07.19 18:54sell23326.101.25801.25940.0000
4662006.07.19 18:59s/l23326.101.25941.25940.0000-3654.0029179.10
4672006.07.19 18:59sell23423.171.25921.26060.0000
4682006.07.19 19:29s/l23423.171.26061.26060.0000-3243.8025935.30
4692006.07.19 19:29sell23520.581.26041.26180.0000
4702006.07.19 22:50close23520.581.25891.26180.00003087.0929022.39
4712006.07.20 14:18sell23622.951.26481.26620.0000
4722006.07.20 14:45close23622.951.26331.26620.00003442.3932464.78
4732006.07.24 02:03buy23725.631.26701.26560.0000
4742006.07.24 03:22s/l23725.631.26561.26560.0000-3588.2028876.58
4752006.07.24 03:22buy23822.821.26571.26430.0000
4762006.07.24 03:28s/l23822.821.26431.26430.0000-3194.8025681.78
4772006.07.24 03:28buy23920.311.26441.26300.0000
4782006.07.24 07:36s/l23920.311.26301.26300.0000-2843.4022838.38
4792006.07.25 16:11buy24018.081.26311.26170.0000
4802006.07.25 16:21s/l24018.081.26171.26170.0000-2531.2020307.18
4812006.07.25 16:21buy24116.101.26181.26040.0000
4822006.07.25 17:11s/l24116.101.26041.26040.0000-2254.0018053.18
4832006.07.25 17:11buy24214.321.26061.25920.0000
4842006.07.25 17:19s/l24214.321.25921.25920.0000-2004.8016048.38
4852006.07.25 17:19buy24312.741.25941.25800.0000
4862006.07.25 17:27s/l24312.741.25801.25800.0000-1783.6014264.78
4872006.07.25 17:27buy24411.341.25811.25670.0000
4882006.07.25 18:02s/l24411.341.25671.25670.0000-1587.6012677.18
4892006.07.25 18:02buy24510.091.25681.25540.0000
4902006.07.26 01:47close24510.091.25871.25540.00001804.2814481.46
4912006.07.26 19:39sell24611.441.26631.26770.0000
4922006.07.26 20:08s/l24611.441.26771.26770.0000-1601.6012879.86
4932006.07.26 22:21sell24710.131.27141.27280.0000
4942006.07.27 06:21s/l24710.131.27281.27280.0000-1159.4711720.39
4952006.07.27 19:59buy2489.231.27071.26930.0000
4962006.07.27 20:17s/l2489.231.26931.26930.0000-1292.2010428.19
4972006.07.31 14:53sell2498.161.27771.27910.0000
4982006.07.31 14:53close2498.161.27511.27910.00002121.6012549.79
4992006.08.01 14:30sell2509.821.27791.27930.0000
5002006.08.01 14:33close2509.821.27631.27930.00001571.2014120.99
5012006.08.01 16:27buy25111.101.27271.27130.0000
5022006.08.01 16:39close25111.101.27431.27130.00001775.9615896.95
5032006.08.01 18:16sell25212.401.28181.28320.0000
5042006.08.02 04:43s/l25212.401.28321.28320.0000-1630.4314266.52
5052006.08.03 13:01sell25311.151.27991.28130.0000
5062006.08.03 13:01close25311.151.27791.28130.00002230.0016496.52
5072006.08.03 14:02sell25412.901.27881.28020.0000
5082006.08.03 14:30s/l25412.901.28021.28020.0000-1806.0014690.52
5092006.08.03 14:30sell25511.481.28001.28140.0000
5102006.08.03 14:35s/l25511.481.28141.28140.0000-1607.2013083.32
5112006.08.03 14:35sell25610.211.28121.28260.0000
5122006.08.03 14:40s/l25610.211.28261.28260.0000-1429.4011653.92
5132006.08.03 14:40sell2579.091.28251.28390.0000
5142006.08.03 15:27close2579.091.28081.28390.00001545.3713199.29
5152006.08.03 15:27sell25810.311.28071.28210.0000
5162006.08.03 16:00s/l25810.311.28211.28210.0000-1443.4011755.89
5172006.08.03 16:55buy2599.191.27931.27790.0000
5182006.08.03 17:11s/l2599.191.27791.27790.0000-1286.6010469.29
5192006.08.03 17:13buy2608.201.27761.27620.0000
5202006.08.03 18:35close2608.201.27951.27620.00001558.0012027.29
5212006.08.04 14:30sell2619.371.28371.28510.0000
5222006.08.04 14:30close2619.371.27911.28510.00004310.2016337.49
5232006.08.04 14:30sell26212.731.28371.28510.0000
5242006.08.04 14:30close26212.731.28161.28510.00002673.3019010.79
5252006.08.04 14:30sell26314.811.28361.28500.0000
5262006.08.04 14:30close26314.811.28151.28500.00003110.1022120.89
5272006.08.04 14:30sell26417.231.28371.28510.0000
5282006.08.04 14:30close26417.231.28161.28510.00003618.3025739.19
5292006.08.04 14:30sell26520.051.28371.28510.0000
5302006.08.04 14:30s/l26520.051.28511.28510.0000-2807.0022932.19
5312006.08.04 14:30sell26617.851.28501.28640.0000
5322006.08.04 14:30s/l26617.851.28641.28640.0000-2499.0020433.19
5332006.08.04 14:30sell26715.871.28761.28900.0000
5342006.08.04 14:30s/l26715.871.28901.28900.0000-2221.8018211.39
5352006.08.04 14:30sell26814.121.28941.29080.0000
5362006.08.04 14:30s/l26814.121.29081.29080.0000-1976.8016234.59
5372006.08.04 14:30sell26912.581.29071.29210.0000
5382006.08.04 14:30close26912.581.28531.29210.00006793.1523027.74
5392006.08.04 14:30sell27017.911.28581.28720.0000
5402006.08.04 14:31close27017.911.28281.28720.00005373.0028400.74
5412006.08.04 14:31sell27122.111.28471.28610.0000
5422006.08.04 14:31s/l27122.111.28611.28610.0000-3095.4025305.34
5432006.08.04 14:31sell27219.671.28621.28760.0000
5442006.08.04 14:31close27219.671.28391.28760.00004524.1029829.44
5452006.08.04 14:31sell27323.221.28471.28610.0000
5462006.08.04 14:31s/l27323.221.28611.28610.0000-3250.8026578.64
5472006.08.04 14:31sell27420.591.29071.29210.0000
5482006.08.04 14:31close27420.591.28591.29210.00009883.1236461.76
5492006.08.04 14:31sell27528.351.28611.28750.0000
5502006.08.04 14:31s/l27528.351.28751.28750.0000-3969.0032492.76
5512006.08.04 14:31sell27625.241.28761.28900.0000
5522006.08.04 14:31s/l27625.241.28901.28900.0000-3533.6028959.16
5532006.08.04 14:31sell27722.461.28941.29080.0000
5542006.08.04 14:31s/l27722.461.29081.29080.0000-3144.4025814.76
5552006.08.04 14:31sell27820.001.29071.29210.0000
5562006.08.04 14:31close27820.001.28831.29210.00004799.9230614.68
5572006.08.04 14:31sell27923.761.28861.29000.0000
5582006.08.04 14:31close27923.761.28551.29000.00007365.5637980.24
5592006.08.04 14:32sell28029.531.28631.28770.0000
5602006.08.04 14:32s/l28029.531.28771.28770.0000-4134.2033846.04
5612006.08.04 14:32sell28126.281.28791.28930.0000
5622006.08.04 14:33close28126.281.28561.28930.00006044.4039890.44
5632006.08.04 14:33sell28230.991.28701.28840.0000
5642006.08.04 14:39s/l28230.991.28841.28840.0000-4338.6035551.84
5652006.08.04 14:39sell28327.601.28821.28960.0000
5662006.08.04 15:51s/l28327.601.28961.28960.0000-3864.0031687.84
5672006.08.04 15:51sell28424.581.28941.29080.0000
5682006.08.04 15:57s/l28424.581.29081.29080.0000-3441.2028246.64
5692006.08.04 15:57sell28521.881.29071.29210.0000
5702006.08.04 17:03close28521.881.28891.29210.00003938.3432184.98
5712006.08.09 00:49buy28625.181.27831.27690.0000
5722006.08.09 00:49s/l28625.181.27691.27690.0000-3525.2028659.78
5732006.08.09 00:49buy28722.451.27681.27540.0000
5742006.08.09 00:50close28722.451.27811.27540.00002918.5331578.31
5752006.08.09 00:50buy28824.711.27831.27690.0000
5762006.08.09 00:59s/l28824.711.27691.27690.0000-3459.4028118.91
5772006.08.09 00:59buy28922.021.27701.27560.0000
5782006.08.09 01:26close28922.021.27831.27560.00002862.6030981.51
5792006.08.09 01:26buy29024.241.27851.27710.0000
5802006.08.09 02:29s/l29024.241.27711.27710.0000-3393.6027587.91
5812006.08.09 02:29buy29121.601.27731.27590.0000
5822006.08.09 05:30close29121.601.27891.27590.00003456.0631043.97
5832006.08.09 10:05sell29224.151.28561.28700.0000
5842006.08.09 10:15s/l29224.151.28701.28700.0000-3381.0027662.97
5852006.08.09 10:15sell29321.501.28681.28820.0000
5862006.08.09 12:33s/l29321.501.28821.28820.0000-3010.0024652.97
5872006.08.10 10:12buy29419.201.28451.28310.0000
5882006.08.10 10:53close29419.201.28611.28310.00003072.0627725.03
5892006.08.10 16:34buy29521.701.27781.27640.0000
5902006.08.10 16:36s/l29521.701.27641.27640.0000-3038.0024687.03
5912006.08.10 16:36buy29619.341.27661.27520.0000
5922006.08.10 17:18s/l29619.341.27521.27520.0000-2707.6021979.43
5932006.08.10 17:18buy29717.241.27531.27390.0000
5942006.08.10 17:27close29717.241.27761.27390.00003965.2025944.63
5952006.08.10 17:27buy29820.321.27731.27590.0000
5962006.08.10 17:41s/l29820.321.27591.27590.0000-2844.8023099.83
5972006.08.10 17:41buy29918.111.27591.27450.0000
5982006.08.10 18:27close29918.111.27821.27450.00004165.3027265.13
5992006.08.10 18:30buy30021.341.27781.27640.0000
6002006.08.10 20:49close30021.341.27931.27640.00003200.8430465.97
6012006.08.11 08:33buy30123.911.27441.27300.0000
6022006.08.11 08:38close30123.911.27651.27300.00005021.1935487.16
6032006.08.11 14:30buy30227.861.27401.27260.0000
6042006.08.11 14:30close30227.861.27581.27260.00005014.4240501.58
6052006.08.11 14:30buy30331.791.27431.27290.0000
6062006.08.11 14:30close30331.791.27631.27290.00006358.0046859.58
6072006.08.11 14:30buy30436.781.27411.27270.0000
6082006.08.11 14:31s/l30436.781.27271.27270.0000-5149.2041710.38
6092006.08.11 14:31buy30532.781.27271.27130.0000
6102006.08.11 14:31close30532.781.27511.27130.00007867.2049577.58
6112006.08.11 14:31buy30638.891.27491.27350.0000
6122006.08.11 14:31s/l30638.891.27351.27350.0000-5444.6044132.98
6132006.08.11 14:31buy30734.681.27271.27130.0000
6142006.08.11 14:31close30734.681.27481.27130.00007283.0251416.00
6152006.08.11 14:31buy30840.341.27481.27340.0000
6162006.08.11 14:31close30840.341.27841.27340.000014522.1865938.18
6172006.08.11 14:31buy30951.771.27391.27250.0000
6182006.08.11 14:31s/l30951.771.27251.27250.0000-7247.8058690.38
6192006.08.11 14:31buy31046.121.27271.27130.0000
6202006.08.11 14:31close31046.121.27821.27130.000025366.0084056.38
6212006.08.11 14:31buy31166.071.27241.27100.0000
6222006.08.11 15:36close31166.071.27431.27100.000012553.3096609.68
6232006.08.11 15:36buy31275.811.27461.27320.0000
6242006.08.11 15:46close31275.811.27691.27320.000017436.30114045.98
6252006.08.11 15:46buy31389.491.27461.27320.0000
6262006.08.11 15:46close31389.491.27651.27320.000017003.10131049.08
6272006.08.14 01:05sell314102.871.27391.27530.0000
6282006.08.14 06:44s/l314102.871.27531.27530.0000-14401.80116647.28
6292006.08.14 09:27buy31591.761.27141.27000.0000
6302006.08.14 09:40close31591.761.27301.27000.000014682.16131329.44
6312006.08.15 14:31sell316102.581.28031.28170.0000
6322006.08.15 14:31close316102.581.27621.28170.000042058.02173387.46
6332006.08.15 14:32sell317135.761.27721.27860.0000
6342006.08.15 14:36close317135.761.27541.27860.000024436.80197824.26
6352006.08.15 14:41sell318154.801.27791.27930.0000
6362006.08.15 14:41close318154.801.27611.27930.000027864.00225688.26
6372006.08.15 14:41sell319176.691.27731.27870.0000
6382006.08.15 15:00close319176.691.27481.27870.000044172.50269860.76
6392006.08.15 15:00sell320211.141.27811.27950.0000
6402006.08.15 15:00close320211.141.27631.27950.000038005.20307865.96
6412006.08.15 15:00sell321241.051.27721.27860.0000
6422006.08.15 15:01s/l321241.051.27861.27860.0000-33747.00274118.96
6432006.08.15 15:01sell322214.371.27871.28010.0000
6442006.08.15 15:01close322214.371.27691.28010.000038586.60312705.56
6452006.08.15 15:01sell323244.841.27721.27860.0000
6462006.08.15 15:02s/l323244.841.27861.27860.0000-34277.60278427.96
6472006.08.15 15:02sell324217.791.27841.27980.0000
6482006.08.15 15:08s/l324217.791.27981.27980.0000-30490.60247937.36
6492006.08.15 15:08sell325193.761.27961.28100.0000
6502006.08.15 18:14close325193.761.27781.28100.000034876.30282813.66
6512006.08.16 14:30sell326220.451.28291.28430.0000
6522006.08.16 14:30close326220.451.28031.28430.000057316.47340130.13
6532006.08.16 14:30sell327265.151.28281.28420.0000
6542006.08.16 14:31close327265.151.28121.28420.000042422.92382553.05
6552006.08.16 14:31sell328297.961.28391.28530.0000
6562006.08.16 14:31close328297.961.28171.28530.000065551.87448104.92
6572006.08.16 14:31sell329349.021.28391.28530.0000
6582006.08.16 14:31close329349.021.27721.28530.0000233845.92681950.84