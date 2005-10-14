Strategy Tester Report
CyberiaTrader

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.09.01 00:00 - 2006.05.24 00:00 (2005.09.19 - 2006.05.24)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=true; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=7; StopLevel=0;
Bars in test12008Ticks modelled822537Modelling quality75.25%
Initial deposit500.00
Total net profit611323.71Gross profit2293477.76Gross loss-1682154.05
Profit factor1.36Expected payoff1020.57
Absolute drawdown130.30Maximal drawdown153871.73 (32.61%)Relative drawdown67.93% (8998.44)
Total trades599Short positions (won %)337 (52.23%)Long positions (won %)262 (48.09%)
Profit trades (% of total)302 (50.42%)Loss trades (% of total)297 (49.58%)
Largestprofit trade61062.00loss trade-43080.30
Averageprofit trade7594.30loss trade-5663.82
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (155067.72)consecutive losses (loss in money)7 (-3138.30)
Maximalconsecutive profit (count of wins)155067.72 (12)consecutive loss (count of losses)-91196.10 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.09.19 09:14sell10.411.21321.21410.0000
22005.09.19 09:55close10.411.21221.21410.000041.00541.00
32005.09.19 10:47sell20.451.21411.21500.0000
42005.09.19 11:04s/l20.451.21501.21500.0000-40.50500.50
52005.09.19 14:43buy30.411.21281.21190.0000
62005.09.19 15:03s/l30.411.21191.21190.0000-36.90463.60
72005.09.19 15:25sell40.381.21391.21480.0000
82005.09.19 15:42s/l40.381.21481.21480.0000-34.20429.40
92005.09.19 15:42sell50.351.21461.21550.0000
102005.09.19 15:44s/l50.351.21551.21550.0000-31.50397.90
112005.09.19 15:44sell60.331.21531.21620.0000
122005.09.19 15:44close60.331.21431.21620.000033.00430.90
132005.09.19 15:45sell70.351.21401.21490.0000
142005.09.19 15:51s/l70.351.21491.21490.0000-31.50399.40
152005.09.19 15:51sell80.331.21481.21570.0000
162005.09.19 15:53s/l80.331.21571.21570.0000-29.70369.70
172005.09.19 15:53sell90.301.21561.21650.0000
182005.09.19 15:55close90.301.21411.21650.000045.00414.70
192005.09.19 15:55sell100.341.21441.21530.0000
202005.09.19 15:57s/l100.341.21531.21530.0000-30.60384.10
212005.09.19 15:57sell110.321.21531.21620.0000
222005.09.19 15:57close110.321.21431.21620.000032.00416.10
232005.09.19 15:57sell120.341.21401.21490.0000
242005.09.19 15:58s/l120.341.21491.21490.0000-30.60385.50
252005.09.19 15:58sell130.321.21491.21580.0000
262005.09.19 15:59close130.321.21381.21580.000035.20420.70
272005.09.19 18:50buy140.351.21411.21320.0000
282005.09.19 22:00close140.351.21491.21320.000028.00448.70
292005.09.20 07:58buy150.371.21441.21350.0000
302005.09.20 08:10close150.371.21611.21350.000062.90511.60
312005.09.20 08:15sell160.421.21691.21780.0000
322005.09.20 08:28s/l160.421.21781.21780.0000-37.80473.80
332005.09.20 08:28sell170.391.21781.21870.0000
342005.09.20 08:36close170.391.21691.21870.000035.10508.90
352005.09.20 08:37sell180.421.21681.21770.0000
362005.09.20 08:39s/l180.421.21771.21770.0000-37.80471.10
372005.09.20 08:39sell190.391.21761.21850.0000
382005.09.20 08:55close190.391.21631.21850.000050.70521.80
392005.09.20 08:57sell200.431.21691.21780.0000
402005.09.20 08:59close200.431.21561.21780.000055.90577.70
412005.09.20 12:47sell210.471.21661.21750.0000
422005.09.20 14:06close210.471.21571.21750.000042.30620.00
432005.09.20 15:52sell220.511.21691.21780.0000
442005.09.20 17:03s/l220.511.21781.21780.0000-45.90574.10
452005.09.21 05:12sell230.471.21671.21760.0000
462005.09.21 05:23s/l230.471.21761.21760.0000-42.30531.80
472005.09.21 05:23sell240.441.21751.21840.0000
482005.09.21 05:37close240.441.21651.21840.000044.00575.80
492005.09.21 05:37sell250.471.21661.21750.0000
502005.09.21 06:30s/l250.471.21751.21750.0000-42.30533.50
512005.09.21 10:15sell260.441.22151.22240.0000
522005.09.21 10:17close260.441.22071.22240.000035.20568.70
532005.09.21 10:18sell270.471.22151.22240.0000
542005.09.21 10:24s/l270.471.22241.22240.0000-42.30526.40
552005.09.21 10:24sell280.431.22221.22310.0000
562005.09.21 10:52s/l280.431.22311.22310.0000-38.70487.70
572005.09.21 10:52sell290.401.22301.22390.0000
582005.09.21 10:55close290.401.22211.22390.000036.00523.70
592005.09.21 10:55sell300.431.22211.22300.0000
602005.09.21 10:58s/l300.431.22301.22300.0000-38.70485.00
612005.09.21 10:58sell310.401.22281.22370.0000
622005.09.21 11:05close310.401.22191.22370.000036.00521.00
632005.09.21 11:41buy320.431.22051.21960.0000
642005.09.21 11:49s/l320.431.21961.21960.0000-38.70482.30
652005.09.21 11:49buy330.401.21961.21870.0000
662005.09.21 12:05close330.401.22071.21870.000044.00526.30
672005.09.21 12:43sell340.431.22221.22310.0000
682005.09.21 12:55close340.431.22111.22310.000047.30573.60
692005.09.21 16:00sell350.471.22301.22390.0000
702005.09.21 17:06close350.471.22211.22390.000042.30615.90
712005.09.21 17:29buy360.501.22061.21970.0000
722005.09.21 17:44s/l360.501.21971.21970.0000-45.00570.90
732005.09.21 17:44buy370.471.21991.21900.0000
742005.09.21 18:00close370.471.22131.21900.000065.80636.70
752005.09.22 01:45sell380.521.22531.22620.0000
762005.09.22 01:45s/l380.521.22621.22620.0000-46.80589.90
772005.09.22 01:45sell390.481.22611.22700.0000
782005.09.22 01:46close390.481.22491.22700.000057.60647.50
792005.09.22 01:46sell400.531.22601.22690.0000
802005.09.22 01:48close400.531.22501.22690.000053.00700.50
812005.09.22 01:48sell410.571.22611.22700.0000
822005.09.22 01:49s/l410.571.22701.22700.0000-51.30649.20
832005.09.22 01:49sell420.531.22681.22770.0000
842005.09.22 02:20close420.531.22591.22770.000047.70696.90
852005.09.22 03:12buy430.571.22311.22220.0000
862005.09.22 03:19s/l430.571.22221.22220.0000-51.30645.60
872005.09.22 03:19buy440.531.22231.22140.0000
882005.09.22 03:47s/l440.531.22141.22140.0000-47.70597.90
892005.09.22 03:47buy450.491.22141.22050.0000
902005.09.22 03:51s/l450.491.22051.22050.0000-44.10553.80
912005.09.22 03:51buy460.451.22031.21940.0000
922005.09.22 04:00close460.451.22121.21940.000040.50594.30
932005.09.22 06:50buy470.491.21871.21780.0000
942005.09.22 06:52close470.491.21981.21780.000053.90648.20
952005.09.22 06:53buy480.531.21831.21740.0000
962005.09.22 06:56close480.531.21931.21740.000053.00701.20
972005.09.22 06:58buy490.581.21861.21770.0000
982005.09.22 07:05close490.581.21961.21770.000058.00759.20
992005.09.22 07:15sell500.621.22131.22220.0000
1002005.09.22 08:03s/l500.621.22221.22220.0000-55.80703.40
1012005.09.22 14:39buy510.581.22101.22010.0000
1022005.09.22 14:47s/l510.581.22011.22010.0000-52.20651.20
1032005.09.22 14:47buy520.531.22031.21940.0000
1042005.09.22 15:25s/l520.531.21941.21940.0000-47.70603.50
1052005.09.22 15:35buy530.501.21851.21760.0000
1062005.09.22 15:45close530.501.21961.21760.000055.00658.50
1072005.09.23 03:29sell540.541.21591.21680.0000
1082005.09.23 06:31close540.541.21431.21680.000086.40744.90
1092005.09.23 08:38buy550.611.21321.21230.0000
1102005.09.23 08:44s/l550.611.21231.21230.0000-54.90690.00
1112005.09.23 08:44buy560.571.21251.21160.0000
1122005.09.23 08:59s/l560.571.21161.21160.0000-51.30638.70
1132005.09.23 08:59buy570.531.21161.21070.0000
1142005.09.23 09:15close570.531.21271.21070.000058.30697.00
1152005.09.23 11:00sell580.571.21441.21530.0000
1162005.09.23 11:00s/l580.571.21531.21530.0000-51.30645.70
1172005.09.23 11:00sell590.531.21521.21610.0000
1182005.09.23 11:02s/l590.531.21611.21610.0000-47.70598.00
1192005.09.23 11:02sell600.491.21601.21690.0000
1202005.09.23 11:03close600.491.21461.21690.000068.60666.60
1212005.09.23 11:03sell610.551.21451.21540.0000
1222005.09.23 11:03s/l610.551.21541.21540.0000-49.50617.10
1232005.09.23 11:03sell620.511.21521.21610.0000
1242005.09.23 11:03s/l620.511.21611.21610.0000-45.90571.20
1252005.09.23 11:03sell630.471.21651.21740.0000
1262005.09.23 11:03close630.471.21441.21740.000098.70669.90
1272005.09.23 11:03sell640.551.21651.21740.0000
1282005.09.23 11:03close640.551.21541.21740.000060.50730.40
1292005.09.23 11:03sell650.601.21561.21650.0000
1302005.09.23 11:03close650.601.21351.21650.0000126.00856.40
1312005.09.23 11:05sell660.711.21471.21560.0000
1322005.09.23 11:09close660.711.21331.21560.000099.40955.80
1332005.09.23 11:09sell670.791.21441.21530.0000
1342005.09.23 11:13close670.791.21331.21530.000086.901042.70
1352005.09.23 11:14sell680.861.21461.21550.0000
1362005.09.23 11:14close680.861.21351.21550.000094.601137.30
1372005.09.23 11:14sell690.941.21441.21530.0000
1382005.09.23 11:15close690.941.21341.21530.000094.001231.30
1392005.09.23 14:49buy701.021.20921.20830.0000
1402005.09.23 15:02s/l701.021.20831.20830.0000-91.801139.50
1412005.09.26 11:35buy710.951.20441.20350.0000
1422005.09.26 11:55close710.951.20551.20350.0000104.501244.00
1432005.09.26 11:58buy721.031.20431.20340.0000
1442005.09.26 11:59close721.031.20531.20340.0000103.001347.00
1452005.09.26 17:33sell731.121.20511.20600.0000
1462005.09.26 18:04s/l731.121.20601.20600.0000-100.801246.20
1472005.09.27 03:26buy741.031.20541.20450.0000
1482005.09.27 03:29s/l741.031.20451.20450.0000-92.701153.50
1492005.09.27 03:29buy750.961.20451.20360.0000
1502005.09.27 03:43s/l750.961.20361.20360.0000-86.401067.10
1512005.09.27 03:43buy760.891.20381.20290.0000
1522005.09.27 03:48s/l760.891.20291.20290.0000-80.10987.00
1532005.09.27 03:48buy770.821.20291.20200.0000
1542005.09.27 04:00close770.821.20401.20200.000090.201077.20
1552005.09.27 08:19buy780.901.19991.19900.0000
1562005.09.27 08:25close780.901.20101.19900.000099.001176.20
1572005.09.27 08:39buy790.981.19991.19900.0000
1582005.09.27 09:06close790.981.20131.19900.0000137.201313.40
1592005.09.27 10:10sell801.091.20201.20290.0000
1602005.09.27 10:22s/l801.091.20291.20290.0000-98.101215.30
1612005.09.27 10:23sell811.011.20291.20380.0000
1622005.09.27 10:28s/l811.011.20381.20380.0000-90.901124.40
1632005.09.27 10:28sell820.931.20361.20450.0000
1642005.09.27 10:52s/l820.931.20451.20450.0000-83.701040.70
1652005.09.27 10:52sell830.861.20431.20520.0000
1662005.09.27 11:15close830.861.20341.20520.000077.401118.10
1672005.09.27 18:42buy840.931.19801.19710.0000
1682005.09.27 18:50close840.931.19921.19710.0000111.601229.70
1692005.09.28 12:28sell851.021.20321.20410.0000
1702005.09.28 13:31close851.021.20181.20410.0000142.801372.50
1712005.09.30 12:39sell861.141.20561.20650.0000
1722005.09.30 13:12s/l861.141.20651.20650.0000-102.601269.90
1732005.09.30 14:48buy871.061.20231.20140.0000
1742005.09.30 15:15close871.061.20331.20140.0000106.001375.90
1752005.09.30 15:35sell881.141.20471.20560.0000
1762005.09.30 15:55close881.141.20351.20560.0000136.801512.70
1772005.09.30 15:56sell891.261.20411.20500.0000
1782005.09.30 15:56close891.261.20301.20500.0000138.601651.30
1792005.09.30 15:58sell901.371.20471.20560.0000
1802005.09.30 15:59close901.371.20311.20560.0000219.191870.49
1812005.09.30 17:30sell911.551.20791.20880.0000
1822005.09.30 17:30s/l911.551.20881.20880.0000-139.501730.99
1832005.09.30 17:30sell921.431.20871.20960.0000
1842005.09.30 17:32close921.431.20761.20960.0000157.301888.29
1852005.09.30 17:32sell931.561.20751.20840.0000
1862005.09.30 17:34s/l931.561.20841.20840.0000-140.401747.89
1872005.09.30 17:34sell941.451.20831.20920.0000
1882005.09.30 17:36close941.451.20721.20920.0000159.501907.39
1892005.09.30 17:37sell951.581.20751.20840.0000
1902005.09.30 17:37close951.581.20641.20840.0000173.802081.19
1912005.09.30 17:39sell961.721.20791.20880.0000
1922005.09.30 17:40close961.721.20701.20880.0000154.802235.99
1932005.09.30 18:43buy971.861.20351.20260.0000
1942005.09.30 19:01s/l971.861.20261.20260.0000-167.402068.59
1952005.10.03 02:30buy981.721.19991.19900.0000
1962005.10.03 02:30s/l981.721.19901.19900.0000-154.801913.79
1972005.10.03 02:30buy991.601.19891.19800.0000
1982005.10.03 02:32close991.601.19991.19800.0000160.002073.79
1992005.10.03 02:32buy1001.731.19991.19900.0000
2002005.10.03 02:33s/l1001.731.19901.19900.0000-155.701918.09
2012005.10.03 02:33buy1011.601.19851.19760.0000
2022005.10.03 02:33s/l1011.601.19761.19760.0000-144.001774.09
2032005.10.03 02:33buy1021.481.19771.19680.0000
2042005.10.03 02:34s/l1021.481.19681.19680.0000-133.201640.89
2052005.10.03 02:34buy1031.371.19701.19610.0000
2062005.10.03 02:36close1031.371.19791.19610.0000123.311764.20
2072005.10.03 02:36buy1041.471.19811.19720.0000
2082005.10.03 02:38s/l1041.471.19721.19720.0000-132.301631.90
2092005.10.03 02:38buy1051.361.19741.19650.0000
2102005.10.03 02:48s/l1051.361.19651.19650.0000-122.401509.50
2112005.10.03 02:48buy1061.261.19631.19540.0000
2122005.10.03 03:03s/l1061.261.19541.19540.0000-113.401396.10
2132005.10.03 03:07buy1071.171.19361.19270.0000
2142005.10.03 03:15close1071.171.19481.19270.0000140.401536.50
2152005.10.03 03:18buy1081.291.19431.19340.0000
2162005.10.03 03:25s/l1081.291.19341.19340.0000-116.101420.40
2172005.10.03 03:25buy1091.191.19331.19240.0000
2182005.10.03 03:25close1091.191.19531.19240.0000238.001658.40
2192005.10.03 03:28buy1101.391.19411.19320.0000
2202005.10.03 03:30close1101.391.19531.19320.0000166.801825.20
2212005.10.03 03:42buy1111.531.19411.19320.0000
2222005.10.03 04:15s/l1111.531.19321.19320.0000-137.701687.50
2232005.10.03 10:34buy1121.411.19351.19260.0000
2242005.10.03 10:58s/l1121.411.19261.19260.0000-126.901560.60
2252005.10.03 10:58buy1131.311.19281.19190.0000
2262005.10.03 11:09s/l1131.311.19191.19190.0000-117.901442.70
2272005.10.04 10:15sell1141.211.19231.19320.0000
2282005.10.04 10:17close1141.211.19131.19320.0000121.001563.70
2292005.10.04 10:19sell1151.311.19251.19340.0000
2302005.10.04 10:36close1151.311.19171.19340.0000104.801668.50
2312005.10.04 10:38sell1161.401.19241.19330.0000
2322005.10.04 11:05s/l1161.401.19331.19330.0000-126.001542.50
2332005.10.04 17:42buy1171.301.19101.19010.0000
2342005.10.04 18:05close1171.301.19211.19010.0000143.011685.51
2352005.10.06 00:11buy1181.411.19951.19860.0000
2362005.10.06 00:55close1181.411.20051.19860.0000141.001826.51
2372005.10.06 04:44sell1191.521.20541.20630.0000
2382005.10.06 05:35close1191.521.20471.20630.0000106.401932.91
2392005.10.06 06:46sell1201.601.20651.20740.0000
2402005.10.06 06:55close1201.601.20581.20740.0000112.002044.91
2412005.10.06 08:20sell1211.701.20591.20680.0000
2422005.10.06 08:29s/l1211.701.20681.20680.0000-153.001891.91
2432005.10.06 08:29sell1221.571.20671.20760.0000
2442005.10.06 08:40close1221.571.20581.20760.0000141.292033.20
2452005.10.06 08:42sell1231.691.20591.20680.0000
2462005.10.06 09:11s/l1231.691.20681.20680.0000-152.101881.10
2472005.10.06 11:30sell1241.561.20631.20720.0000
2482005.10.06 11:32close1241.561.20531.20720.0000156.002037.10
2492005.10.06 11:34sell1251.691.20631.20720.0000
2502005.10.06 11:50close1251.691.20551.20720.0000135.202172.30
2512005.10.06 14:55sell1261.801.20811.20900.0000
2522005.10.06 14:56close1261.801.20691.20900.0000216.002388.30
2532005.10.07 08:05sell1271.961.21761.21850.0000
2542005.10.07 08:07close1271.961.21681.21850.0000156.802545.10
2552005.10.07 08:09sell1282.091.21761.21850.0000
2562005.10.07 08:35close1282.091.21691.21850.0000146.302691.40
2572005.10.10 01:38sell1292.221.21261.21350.0000
2582005.10.10 06:41close1292.221.21151.21350.0000244.202935.60
2592005.10.10 07:33sell1302.421.21301.21390.0000
2602005.10.10 08:05close1302.421.21191.21390.0000266.213201.81
2612005.10.10 08:33sell1312.641.21321.21410.0000
2622005.10.10 09:11s/l1312.641.21411.21410.0000-237.602964.21
2632005.10.10 14:33buy1322.461.20711.20620.0000
2642005.10.10 15:06s/l1322.461.20621.20620.0000-221.402742.81
2652005.10.11 02:52buy1332.281.20391.20300.0000
2662005.10.11 02:56s/l1332.281.20301.20300.0000-205.202537.61
2672005.10.11 02:56buy1342.111.20311.20220.0000
2682005.10.11 03:04s/l1342.111.20221.20220.0000-189.902347.71
2692005.10.11 08:33buy1351.951.20131.20040.0000
2702005.10.11 08:41close1351.951.20221.20040.0000175.502523.21
2712005.10.11 10:05sell1362.101.20311.20400.0000
2722005.10.11 10:37s/l1362.101.20401.20400.0000-189.002334.21
2732005.10.11 10:37sell1371.941.20391.20480.0000
2742005.10.11 12:20close1371.941.20271.20480.0000232.802567.01
2752005.10.11 15:57buy1382.141.20001.19910.0000
2762005.10.11 16:06s/l1382.141.19911.19910.0000-192.602374.41
2772005.10.11 17:46sell1391.981.20141.20230.0000
2782005.10.11 18:30close1391.981.19991.20230.0000297.002671.41
2792005.10.11 18:44buy1402.231.19911.19820.0000
2802005.10.11 20:28s/l1402.231.19821.19820.0000-200.702470.71
2812005.10.11 20:39buy1412.061.19841.19750.0000
2822005.10.11 20:42s/l1412.061.19751.19750.0000-185.402285.31
2832005.10.11 21:38sell1421.901.19991.20080.0000
2842005.10.11 23:10close1421.901.19911.20080.0000152.012437.32
2852005.10.12 13:11sell1432.031.20071.20160.0000
2862005.10.12 13:13close1432.031.19991.20160.0000162.412599.73
2872005.10.12 13:14sell1442.171.20061.20150.0000
2882005.10.12 13:19s/l1442.171.20151.20150.0000-195.302404.43
2892005.10.12 13:19sell1452.001.20221.20310.0000
2902005.10.12 13:19close1452.001.20071.20310.0000300.002704.43
2912005.10.12 13:19sell1462.251.20101.20190.0000
2922005.10.12 13:28s/l1462.251.20191.20190.0000-202.502501.93
2932005.10.12 13:28sell1472.081.20171.20260.0000
2942005.10.12 13:45close1472.081.20091.20260.0000166.392668.32
2952005.10.12 13:45sell1482.221.20071.20160.0000
2962005.10.12 13:57s/l1482.221.20161.20160.0000-199.802468.52
2972005.10.12 13:57sell1492.051.20141.20230.0000
2982005.10.12 14:33close1492.051.20001.20230.0000287.002755.52
2992005.10.12 15:18sell1502.291.20401.20490.0000
3002005.10.12 15:55close1502.291.20261.20490.0000320.613076.13
3012005.10.13 03:09buy1512.561.19951.19860.0000
3022005.10.13 03:14s/l1512.561.19861.19860.0000-230.402845.73
3032005.10.13 03:14buy1522.371.19881.19790.0000
3042005.10.13 03:19s/l1522.371.19791.19790.0000-213.302632.43
3052005.10.13 03:19buy1532.201.19771.19680.0000
3062005.10.13 03:20close1532.201.19851.19680.0000176.002808.43
3072005.10.13 03:20buy1542.341.19911.19820.0000
3082005.10.13 03:24s/l1542.341.19821.19820.0000-210.602597.83
3092005.10.13 03:24buy1552.171.19831.19740.0000
3102005.10.13 04:46s/l1552.171.19741.19740.0000-195.302402.53
3112005.10.13 09:29buy1562.011.19821.19730.0000
3122005.10.13 09:40close1562.011.19911.19730.0000180.902583.43
3132005.10.13 09:52buy1572.161.19821.19730.0000
3142005.10.13 09:57s/l1572.161.19731.19730.0000-194.402389.03
3152005.10.13 09:57buy1582.001.19751.19660.0000
3162005.10.13 10:05close1582.001.19841.19660.0000180.002569.03
3172005.10.13 15:31buy1592.151.19281.19190.0000
3182005.10.13 16:13s/l1592.151.19191.19190.0000-193.502375.53
3192005.10.13 18:30sell1601.991.19641.19730.0000
3202005.10.13 18:33close1601.991.19521.19730.0000238.812614.34
3212005.10.13 18:33sell1612.191.19621.19710.0000
3222005.10.13 18:35s/l1612.191.19711.19710.0000-197.102417.24
3232005.10.13 18:35sell1622.021.19701.19790.0000
3242005.10.13 18:38s/l1622.021.19791.19790.0000-181.802235.44
3252005.10.13 18:38sell1631.871.19801.19890.0000
3262005.10.13 19:19s/l1631.871.19891.19890.0000-168.302067.14
3272005.10.13 20:54sell1641.721.20181.20270.0000
3282005.10.13 21:26s/l1641.721.20271.20270.0000-154.801912.34
3292005.10.14 14:30buy1651.601.19791.19700.0000
3302005.10.14 14:31close1651.601.19981.19700.0000304.002216.34
3312005.10.14 14:32sell1661.851.20041.20130.0000
3322005.10.14 14:32s/l1661.851.20131.20130.0000-166.502049.84
3332005.10.14 14:32sell1671.711.20131.20220.0000
3342005.10.14 14:32s/l1671.711.20221.20220.0000-153.901895.94
3352005.10.14 14:32sell1681.581.20201.20290.0000
3362005.10.14 14:33s/l1681.581.20291.20290.0000-142.201753.74
3372005.10.14 14:33sell1691.461.20271.20360.0000
3382005.10.14 14:33close1691.461.20181.20360.0000131.401885.14
3392005.10.14 14:33sell1701.571.20081.20170.0000
3402005.10.14 14:33s/l1701.571.20171.20170.0000-141.301743.84
3412005.10.14 14:33sell1711.451.20151.20240.0000
3422005.10.14 14:34close1711.451.19991.20240.0000232.001975.84
3432005.10.14 14:34sell1721.651.20101.20190.0000
3442005.10.14 14:34close1721.651.20021.20190.0000132.002107.84
3452005.10.14 14:34sell1731.751.20271.20360.0000
3462005.10.14 14:35close1731.751.20181.20360.0000157.502265.34
3472005.10.14 14:35sell1741.891.20141.20230.0000
3482005.10.14 14:35s/l1741.891.20231.20230.0000-170.102095.24
3492005.10.14 14:35sell1751.741.20281.20370.0000
3502005.10.14 14:35close1751.741.20161.20370.0000208.812304.05
3512005.10.14 14:35sell1761.921.20191.20280.0000
3522005.10.14 14:36s/l1761.921.20281.20280.0000-172.802131.25
3532005.10.14 14:36sell1771.771.20261.20350.0000
3542005.10.14 14:36s/l1771.771.20351.20350.0000-159.301971.95
3552005.10.14 14:36sell1781.641.20331.20420.0000
3562005.10.14 14:37close1781.641.20221.20420.0000180.402152.35
3572005.10.14 14:38sell1791.791.20361.20450.0000
3582005.10.14 14:38close1791.791.20251.20450.0000196.902349.25
3592005.10.14 14:38sell1801.951.20251.20340.0000
3602005.10.14 14:38close1801.951.20071.20340.0000351.002700.25
3612005.10.14 14:38sell1812.241.20311.20400.0000
3622005.10.14 14:39s/l1812.241.20401.20400.0000-201.602498.65
3632005.10.14 14:39sell1822.081.20411.20500.0000
3642005.10.14 14:39s/l1822.081.20501.20500.0000-187.202311.45
3652005.10.14 14:39sell1831.921.20501.20590.0000
3662005.10.14 14:39s/l1831.921.20591.20590.0000-172.802138.65
3672005.10.14 14:39sell1841.771.20601.20690.0000
3682005.10.14 14:39close1841.771.20311.20690.0000513.292651.94
3692005.10.14 14:39sell1852.201.20361.20450.0000
3702005.10.14 14:39s/l1852.201.20451.20450.0000-198.002453.94
3712005.10.14 14:39sell1862.041.20451.20540.0000
3722005.10.14 14:39close1862.041.20351.20540.0000204.002657.94
3732005.10.14 14:40sell1872.211.20321.20410.0000
3742005.10.14 14:43s/l1872.211.20411.20410.0000-198.902459.04
3752005.10.14 14:43sell1882.041.20401.20490.0000
3762005.10.14 14:43s/l1882.041.20491.20490.0000-183.602275.44
3772005.10.14 14:43sell1891.891.20601.20690.0000
3782005.10.14 14:44close1891.891.20411.20690.0000359.092634.53
3792005.10.14 14:44sell1902.191.20421.20510.0000
3802005.10.14 14:44s/l1902.191.20511.20510.0000-197.102437.43
3812005.10.14 14:44sell1912.021.20601.20690.0000
3822005.10.14 14:45close1912.021.20491.20690.0000222.192659.62
3832005.10.14 14:45sell1922.211.20451.20540.0000
3842005.10.14 14:45close1922.211.20311.20540.0000309.402969.02
3852005.10.14 14:46sell1932.471.20301.20390.0000
3862005.10.14 14:48s/l1932.471.20391.20390.0000-222.302746.72
3872005.10.14 14:48sell1942.281.20581.20670.0000
3882005.10.14 14:48close1942.281.20391.20670.0000433.203179.92
3892005.10.14 14:48sell1952.641.20391.20480.0000
3902005.10.14 14:48s/l1952.641.20481.20480.0000-237.602942.32
3912005.10.14 14:48sell1962.441.20531.20620.0000
3922005.10.14 14:49close1962.441.20341.20620.0000463.603405.92
3932005.10.14 14:50sell1972.831.20311.20400.0000
3942005.10.14 14:50close1972.831.20151.20400.0000452.793858.71
3952005.10.14 14:51sell1983.211.20141.20230.0000
3962005.10.14 14:53s/l1983.211.20231.20230.0000-288.903569.81
3972005.10.14 14:53sell1992.971.20251.20340.0000
3982005.10.14 14:54s/l1992.971.20341.20340.0000-267.303302.51
3992005.10.14 14:54sell2002.741.20361.20450.0000
4002005.10.14 14:54close2002.741.20231.20450.0000356.203658.71
4012005.10.14 14:55sell2013.041.20221.20310.0000
4022005.10.14 15:15close2013.041.20121.20310.0000304.033962.74
4032005.10.14 15:37buy2023.301.20031.19940.0000
4042005.10.14 15:40close2023.301.20161.19940.0000429.004391.74
4052005.10.14 15:41buy2033.661.20031.19940.0000
4062005.10.14 15:45close2033.661.20201.19940.0000622.205013.94
4072005.10.14 15:52buy2044.181.20031.19940.0000
4082005.10.14 15:58s/l2044.181.19941.19940.0000-376.204637.74
4092005.10.14 15:58buy2053.871.19931.19840.0000
4102005.10.14 15:59close2053.871.20041.19840.0000425.695063.43
4112005.10.14 15:59buy2064.221.20031.19940.0000
4122005.10.14 16:00close2064.221.20171.19940.0000590.815654.24
4132005.10.14 16:04sell2074.711.20151.20240.0000
4142005.10.14 16:15s/l2074.711.20241.20240.0000-423.905230.34
4152005.10.14 16:15sell2084.351.20291.20380.0000
4162005.10.14 16:28s/l2084.351.20381.20380.0000-391.504838.84
4172005.10.14 16:28sell2094.021.20361.20450.0000
4182005.10.14 16:30s/l2094.021.20451.20450.0000-361.804477.04
4192005.10.14 16:30sell2103.721.20441.20530.0000
4202005.10.14 16:33s/l2103.721.20531.20530.0000-334.804142.24
4212005.10.14 16:33sell2113.441.20541.20630.0000
4222005.10.14 16:37s/l2113.441.20631.20630.0000-309.603832.64
4232005.10.14 16:37sell2123.181.20611.20700.0000
4242005.10.14 16:38s/l2123.181.20701.20700.0000-286.203546.44
4252005.10.14 16:38sell2132.941.20691.20780.0000
4262005.10.14 16:40close2132.941.20551.20780.0000411.613958.05
4272005.10.14 16:41sell2143.281.20541.20630.0000
4282005.10.14 16:43s/l2143.281.20631.20630.0000-295.203662.85
4292005.10.14 16:43sell2153.041.20611.20700.0000
4302005.10.14 16:44s/l2153.041.20701.20700.0000-273.603389.25
4312005.10.14 16:44sell2162.811.20681.20770.0000
4322005.10.14 16:48s/l2162.811.20771.20770.0000-252.903136.35
4332005.10.14 16:48sell2172.601.20761.20850.0000
4342005.10.14 17:00close2172.601.20661.20850.0000259.993396.34
4352005.10.14 17:17sell2182.811.20851.20940.0000
4362005.10.14 17:45close2182.811.20741.20940.0000309.103705.44
4372005.10.17 02:10sell2193.071.20841.20930.0000
4382005.10.17 02:10close2193.071.20731.20930.0000337.694043.13
4392005.10.17 02:11sell2203.351.20841.20930.0000
4402005.10.17 02:23s/l2203.351.20931.20930.0000-301.503741.63
4412005.10.17 02:23sell2213.091.20921.21010.0000
4422005.10.17 02:23s/l2213.091.21011.21010.0000-278.103463.53
4432005.10.17 02:23sell2222.861.21051.21140.0000
4442005.10.17 02:28s/l2222.861.21141.21140.0000-257.403206.13
4452005.10.17 02:28sell2232.651.21131.21220.0000
4462005.10.17 02:30close2232.651.21031.21220.0000264.993471.12
4472005.10.17 02:31sell2242.871.21001.21090.0000
4482005.10.17 02:43s/l2242.871.21091.21090.0000-258.303212.82
4492005.10.17 02:43sell2252.651.21101.21190.0000
4502005.10.17 02:47s/l2252.651.21191.21190.0000-238.502974.32
4512005.10.17 02:47sell2262.451.21191.21280.0000
4522005.10.17 02:55close2262.451.21091.21280.0000244.993219.31
4532005.10.17 02:55sell2272.661.21071.21160.0000
4542005.10.17 03:01s/l2272.661.21161.21160.0000-239.402979.91
4552005.10.17 09:33buy2282.471.20701.20610.0000
4562005.10.17 10:27close2282.471.20821.20610.0000296.393276.30
4572005.10.17 11:45buy2292.721.20441.20350.0000
4582005.10.17 11:49s/l2292.721.20351.20350.0000-244.803031.50
4592005.10.17 11:49buy2302.521.20371.20280.0000
4602005.10.17 12:08s/l2302.521.20281.20280.0000-226.802804.70
4612005.10.17 18:09sell2312.331.20621.20710.0000
4622005.10.17 18:09close2312.331.20391.20710.0000535.913340.61
4632005.10.17 18:58sell2322.771.20621.20710.0000
4642005.10.17 19:15close2322.771.20501.20710.0000332.403673.01
4652005.10.17 19:58buy2333.051.20351.20260.0000
4662005.10.17 20:08s/l2333.051.20261.20260.0000-274.503398.51
4672005.10.18 01:40buy2342.831.20021.19930.0000
4682005.10.18 01:45s/l2342.831.19931.19930.0000-254.703143.81
4692005.10.18 11:54buy2352.631.19481.19390.0000
4702005.10.18 12:17s/l2352.631.19391.19390.0000-236.702907.11
4712005.10.18 15:02buy2362.441.19211.19120.0000
4722005.10.18 15:15close2362.441.19331.19120.0000292.803199.91
4732005.10.18 16:43buy2372.681.19221.19130.0000
4742005.10.18 16:45close2372.681.19331.19130.0000294.803494.71
4752005.10.18 20:38buy2382.931.19451.19360.0000
4762005.10.18 21:27close2382.931.19571.19360.0000351.613846.32
4772005.10.19 14:43buy2393.221.19321.19230.0000
4782005.10.19 14:45close2393.221.19451.19230.0000418.604264.92
4792005.10.19 16:55sell2403.561.19841.19930.0000
4802005.10.19 17:08s/l2403.561.19931.19930.0000-320.403944.52
4812005.10.19 21:57sell2413.291.20011.20100.0000
4822005.10.19 22:41close2413.291.19921.20100.0000296.084240.60
4832005.10.20 06:35sell2423.541.19711.19800.0000
4842005.10.20 08:15close2423.541.19621.19800.0000318.634559.23
4852005.10.20 21:29sell2433.791.20181.20270.0000
4862005.10.21 01:41s/l2433.791.20271.20270.0000-308.754250.48
4872005.10.21 02:14sell2443.531.20561.20650.0000
4882005.10.21 02:18s/l2443.531.20651.20650.0000-317.703932.78
4892005.10.21 02:18sell2453.261.20641.20730.0000
4902005.10.21 02:20close2453.261.20531.20730.0000358.584291.36
4912005.10.21 02:21sell2463.561.20561.20650.0000
4922005.10.21 02:24s/l2463.561.20651.20650.0000-320.403970.96
4932005.10.21 02:24sell2473.291.20631.20720.0000
4942005.10.21 02:35close2473.291.20521.20720.0000361.904332.86
4952005.10.21 02:37sell2483.591.20561.20650.0000
4962005.10.21 02:42s/l2483.591.20651.20650.0000-323.104009.76
4972005.10.21 02:42sell2493.321.20631.20720.0000
4982005.10.21 03:15s/l2493.321.20721.20720.0000-298.803710.96
4992005.10.21 03:25buy2503.081.20421.20330.0000
5002005.10.21 03:28close2503.081.20711.20330.0000893.204604.16
5012005.10.21 10:20buy2513.821.20401.20310.0000
5022005.10.21 10:45close2513.821.20491.20310.0000343.814947.97
5032005.10.21 14:53sell2524.111.20301.20390.0000
5042005.10.21 15:17s/l2524.111.20391.20390.0000-369.904578.07
5052005.10.21 16:46buy2533.811.20161.20070.0000
5062005.10.21 17:12s/l2533.811.20071.20070.0000-342.904235.17
5072005.10.21 17:18buy2543.531.19861.19770.0000
5082005.10.21 17:21close2543.531.20011.19770.0000529.504764.67
5092005.10.21 17:21buy2553.981.19811.19720.0000
5102005.10.21 17:22s/l2553.981.19721.19720.0000-358.204406.47
5112005.10.21 17:22buy2563.681.19701.19610.0000
5122005.10.21 17:24s/l2563.681.19611.19610.0000-331.204075.27
5132005.10.21 17:24buy2573.411.19631.19540.0000
5142005.10.21 17:24close2573.411.19851.19540.0000750.204825.47
5152005.10.21 17:24buy2584.031.19621.19530.0000
5162005.10.21 17:28close2584.031.19751.19530.0000523.905349.37
5172005.10.21 17:29buy2594.471.19691.19600.0000
5182005.10.21 17:34s/l2594.471.19601.19600.0000-402.304947.07
5192005.10.21 17:34buy2604.141.19621.19530.0000
5202005.10.21 17:57s/l2604.141.19531.19530.0000-372.604574.47
5212005.10.21 17:57buy2613.831.19531.19440.0000
5222005.10.21 18:00close2613.831.19661.19440.0000497.885072.35
5232005.10.24 19:12buy2624.241.19681.19590.0000
5242005.10.24 19:13s/l2624.241.19591.19590.0000-381.604690.75
5252005.10.24 19:13buy2633.921.19601.19510.0000
5262005.10.24 19:15close2633.921.19711.19510.0000431.245121.99
5272005.10.24 19:17buy2644.281.19701.19610.0000
5282005.10.24 19:23s/l2644.281.19611.19610.0000-385.204736.79
5292005.10.24 19:23buy2653.961.19631.19540.0000
5302005.10.24 19:40close2653.961.19741.19540.0000435.605172.39
5312005.10.24 19:42buy2664.321.19701.19610.0000
5322005.10.24 19:49close2664.321.19811.19610.0000475.195647.58
5332005.10.25 05:20sell2674.721.19741.19830.0000
5342005.10.25 07:40close2674.721.19611.19830.0000613.596261.17
5352005.10.25 14:57sell2685.201.20521.20610.0000
5362005.10.25 14:58s/l2685.201.20611.20610.0000-468.005793.17
5372005.10.25 14:58sell2694.801.20591.20680.0000
5382005.10.25 15:09s/l2694.801.20681.20680.0000-432.005361.17
5392005.10.26 08:13sell2704.421.21231.21320.0000
5402005.10.26 08:17s/l2704.421.21321.21320.0000-397.804963.37
5412005.10.26 08:17sell2714.091.21301.21390.0000
5422005.10.26 08:40close2714.091.21191.21390.0000449.905413.27
5432005.10.26 08:40sell2724.471.21211.21300.0000
5442005.10.26 08:40close2724.471.21061.21300.0000670.506083.77
5452005.10.26 08:42sell2735.021.21251.21340.0000
5462005.10.26 08:44close2735.021.21071.21340.0000903.606987.37
5472005.10.26 09:21buy2745.781.20841.20750.0000
5482005.10.26 09:24s/l2745.781.20751.20750.0000-520.206467.17
5492005.10.26 09:24buy2755.361.20771.20680.0000
5502005.10.26 09:47s/l2755.361.20681.20680.0000-482.405984.77
5512005.10.26 09:47buy2764.961.20691.20600.0000
5522005.10.26 10:06close2764.961.20801.20600.0000545.576530.34
5532005.10.27 02:15sell2775.411.20771.20860.0000
5542005.10.27 02:17close2775.411.20651.20860.0000649.207179.54
5552005.10.27 02:19sell2785.941.20791.20880.0000
5562005.10.27 02:28s/l2785.941.20881.20880.0000-534.606644.94
5572005.10.27 02:28sell2795.501.20871.20960.0000
5582005.10.27 03:18s/l2795.501.20961.20960.0000-495.006149.94
5592005.10.27 07:20buy2805.081.21031.20940.0000
5602005.10.27 07:22close2805.081.21271.20940.00001219.207369.14
5612005.10.27 07:22buy2816.091.21011.20920.0000
5622005.10.27 07:24s/l2816.091.20921.20920.0000-548.106821.04
5632005.10.27 07:24buy2825.641.20911.20820.0000
5642005.10.27 07:30close2825.641.21021.20820.0000620.407441.44
5652005.10.27 07:31buy2836.151.21041.20950.0000
5662005.10.27 07:52s/l2836.151.20951.20950.0000-553.506887.94
5672005.10.27 07:52buy2845.701.20951.20860.0000
5682005.10.27 08:18s/l2845.701.20861.20860.0000-513.006374.94
5692005.10.27 10:32sell2855.251.21431.21520.0000
5702005.10.27 10:50close2855.251.21311.21520.0000629.987004.92
5712005.10.27 14:45sell2865.761.21551.21640.0000
5722005.10.27 14:49s/l2865.761.21641.21640.0000-518.406486.52
5732005.10.27 14:49sell2875.331.21671.21760.0000
5742005.10.27 15:01close2875.331.21561.21760.0000586.287072.80
5752005.10.28 03:18buy2885.831.21261.21170.0000
5762005.10.28 03:31close2885.831.21361.21170.0000583.027655.82
5772005.10.28 08:29sell2896.301.21521.21610.0000
5782005.10.28 09:20s/l2896.301.21611.21610.0000-567.007088.82
5792005.10.28 16:46buy2905.861.21041.20950.0000
5802005.10.28 17:00s/l2905.861.20951.20950.0000-527.406561.42
5812005.10.31 09:29sell2915.431.20881.20970.0000
5822005.10.31 09:47close2915.431.20771.20970.0000597.287158.70
5832005.10.31 14:53buy2925.961.20041.19950.0000
5842005.10.31 15:00close2925.961.20131.19950.0000536.367695.06
5852005.11.01 14:56buy2936.421.19931.19840.0000
5862005.11.01 15:36s/l2936.421.19841.19840.0000-577.807117.26
5872005.11.01 20:24sell2945.921.20181.20270.0000
5882005.11.01 20:24close2945.921.19971.20270.00001243.198360.45
5892005.11.01 20:33buy2956.971.19911.19820.0000
5902005.11.01 20:33close2956.971.20081.19820.00001184.869545.31
5912005.11.01 20:34buy2967.961.19911.19820.0000
5922005.11.01 20:34close2967.961.20011.19820.0000795.9710341.28
5932005.11.02 08:52buy2978.601.20251.20160.0000
5942005.11.02 08:55close2978.601.20351.20160.0000860.0311201.31
5952005.11.02 12:18buy2989.341.19911.19820.0000
5962005.11.02 14:22close2989.341.20011.19820.0000934.0012135.31
5972005.11.02 14:29sell29910.101.20161.20250.0000
5982005.11.02 14:29close29910.101.20051.20250.00001111.0213246.33
5992005.11.02 14:38sell30011.031.20091.20180.0000
6002005.11.02 14:56s/l30011.031.20181.20180.0000-992.7012253.63
6012005.11.02 14:56sell30110.201.20161.20250.0000
6022005.11.02 14:57s/l30110.201.20251.20250.0000-918.0011335.63
6032005.11.02 14:57sell3029.431.20241.20330.0000
6042005.11.02 15:02s/l3029.431.20331.20330.0000-848.7010486.93
6052005.11.02 15:46sell3038.711.20421.20510.0000
6062005.11.02 15:50close3038.711.20331.20510.0000783.9011270.83
6072005.11.03 10:33sell3049.331.20791.20880.0000
6082005.11.03 10:45close3049.331.20661.20880.00001212.8712483.70
6092005.11.03 18:04buy30510.441.19571.19480.0000
6102005.11.03 20:12s/l30510.441.19481.19480.0000-939.6011544.10
6112005.11.04 15:25buy3069.661.19511.19420.0000
6122005.11.04 15:25s/l3069.661.19421.19420.0000-869.4010674.70
6132005.11.04 15:25buy3078.941.19431.19340.0000
6142005.11.04 15:26close3078.941.19531.19340.0000894.0011568.70
6152005.11.04 15:28buy3089.681.19511.19420.0000
6162005.11.04 15:29s/l3089.681.19421.19420.0000-871.2010697.50
6172005.11.04 15:29buy3098.961.19421.19330.0000
6182005.11.04 15:30s/l3098.961.19331.19330.0000-806.409891.10
6192005.11.04 15:30buy3108.291.19321.19230.0000
6202005.11.04 15:32close3108.291.19441.19230.0000994.8010885.90
6212005.11.04 15:32buy3119.111.19481.19390.0000
6222005.11.04 15:32s/l3119.111.19391.19390.0000-819.9010066.00
6232005.11.04 15:32buy3128.431.19411.19320.0000
6242005.11.04 15:33s/l3128.431.19321.19320.0000-758.709307.30
6252005.11.04 15:33buy3137.801.19301.19210.0000
6262005.11.04 15:35close3137.801.19391.19210.0000701.9610009.26
6272005.11.04 15:35buy3148.381.19421.19330.0000
6282005.11.04 15:49s/l3148.381.19331.19330.0000-754.209255.06
6292005.11.04 15:49buy3157.761.19351.19260.0000
6302005.11.04 15:56s/l3157.761.19261.19260.0000-698.408556.66
6312005.11.04 15:56buy3167.171.19281.19190.0000
6322005.11.04 15:57s/l3167.171.19191.19190.0000-645.307911.36
6332005.11.04 15:57buy3176.641.19211.19120.0000
6342005.11.04 16:01s/l3176.641.19121.19120.0000-597.607313.76
6352005.11.04 16:23buy3186.151.18891.18800.0000
6362005.11.04 16:24s/l3186.151.18801.18800.0000-553.506760.26
6372005.11.04 16:24buy3195.691.18811.18720.0000
6382005.11.04 16:27close3195.691.18921.18720.0000625.937386.19
6392005.11.04 16:27buy3206.221.18711.18620.0000
6402005.11.04 16:28s/l3206.221.18621.18620.0000-559.806826.39
6412005.11.04 16:28buy3215.761.18561.18470.0000
6422005.11.04 16:32s/l3215.761.18471.18470.0000-518.406307.99
6432005.11.04 16:32buy3225.321.18481.18390.0000
6442005.11.04 16:34s/l3225.321.18391.18390.0000-478.805829.19
6452005.11.04 16:34buy3234.921.18381.18290.0000
6462005.11.04 16:48s/l3234.921.18291.18290.0000-442.805386.39
6472005.11.04 16:48buy3244.551.18291.18200.0000
6482005.11.04 16:52s/l3244.551.18201.18200.0000-409.504976.89
6492005.11.04 16:52buy3254.211.18181.18090.0000
6502005.11.04 16:57s/l3254.211.18091.18090.0000-378.904597.99
6512005.11.04 16:57buy3263.891.18111.18020.0000
6522005.11.04 16:58s/l3263.891.18021.18020.0000-350.104247.89
6532005.11.04 16:58buy3273.601.18041.17950.0000
6542005.11.04 17:00close3273.601.18201.17950.0000576.004823.89
6552005.11.07 09:15sell3284.081.18101.18190.0000
6562005.11.07 09:16close3284.081.18001.18190.0000407.995231.88
6572005.11.07 09:20sell3294.431.18181.18270.0000
6582005.11.07 09:21close3294.431.18041.18270.0000620.215852.09
6592005.11.07 09:21sell3304.961.18061.18150.0000
6602005.11.07 09:24s/l3304.961.18151.18150.0000-446.405405.69
6612005.11.07 09:24sell3314.581.18141.18230.0000
6622005.11.07 09:30close3314.581.18041.18230.0000458.015863.70
6632005.11.07 09:32sell3324.971.18041.18130.0000
6642005.11.07 09:34s/l3324.971.18131.18130.0000-447.305416.40
6652005.11.07 09:34sell3334.591.18111.18200.0000
6662005.11.07 09:35close3334.591.17991.18200.0000550.795967.19
6672005.11.07 09:38sell3345.061.18031.18120.0000
6682005.11.07 09:47s/l3345.061.18121.18120.0000-455.405511.79
6692005.11.07 09:47sell3354.671.18111.18200.0000
6702005.11.07 10:05s/l3354.671.18201.18200.0000-420.305091.49
6712005.11.07 20:54sell3364.311.18211.18300.0000
6722005.11.07 21:00close3364.311.18101.18300.0000474.125565.61
6732005.11.08 01:51buy3374.741.17531.17440.0000
6742005.11.08 01:52close3374.741.17741.17440.0000995.416561.02
6752005.11.08 01:54buy3385.581.17531.17440.0000
6762005.11.08 01:55close3385.581.17651.17440.0000669.587230.60
6772005.11.08 01:55buy3396.151.17671.17580.0000
6782005.11.08 01:56s/l3396.151.17581.17580.0000-553.506677.10
6792005.11.08 01:56buy3405.681.17581.17490.0000
6802005.11.08 01:57close3405.681.17711.17490.0000738.407415.50
6812005.11.08 01:57buy3416.301.17671.17580.0000
6822005.11.08 01:58s/l3416.301.17581.17580.0000-567.006848.50
6832005.11.08 01:58buy3425.831.17581.17490.0000
6842005.11.08 01:59close3425.831.17751.17490.0000991.107839.60
6852005.11.08 01:59buy3436.671.17531.17440.0000
6862005.11.08 02:00close3436.671.17631.17440.0000667.058506.65
6872005.11.08 02:13buy3447.251.17291.17200.0000
6882005.11.08 02:13close3447.251.17391.17200.0000724.979231.62
6892005.11.08 02:14buy3457.871.17351.17260.0000
6902005.11.08 02:17s/l3457.871.17261.17260.0000-708.308523.32
6912005.11.08 02:17buy3467.271.17281.17190.0000
6922005.11.08 02:17close3467.271.17421.17190.00001017.809541.12
6932005.11.08 02:18buy3478.151.17101.17010.0000
6942005.11.08 02:19close3478.151.17201.17010.0000815.0410356.16
6952005.11.08 02:20buy3488.831.17241.17150.0000
6962005.11.08 02:56s/l3488.831.17151.17150.0000-794.709561.46
6972005.11.08 02:56buy3498.161.17161.17070.0000
6982005.11.08 03:10close3498.161.17251.17070.0000734.4010295.86
6992005.11.08 10:19sell3508.781.17271.17360.0000
7002005.11.08 10:22s/l3508.781.17361.17360.0000-790.209505.66
7012005.11.08 10:24sell3518.101.17361.17450.0000
7022005.11.08 10:30close3518.101.17261.17450.0000810.0010315.66
7032005.11.08 10:45sell3528.791.17371.17460.0000
7042005.11.08 11:57s/l3528.791.17461.17460.0000-791.109524.56
7052005.11.08 13:32sell3538.111.17411.17500.0000
7062005.11.08 15:01s/l3538.111.17501.17500.0000-729.908794.66
7072005.11.08 15:50sell3547.481.17591.17680.0000
7082005.11.08 16:12s/l3547.481.17681.17680.0000-673.208121.46
7092005.11.09 12:33buy3556.921.17311.17220.0000
7102005.11.09 13:00close3556.921.17411.17220.0000692.038813.49
7112005.11.09 15:25buy3567.511.17451.17360.0000
7122005.11.09 15:26close3567.511.17561.17360.0000826.139639.62
7132005.11.09 15:29buy3578.211.17491.17400.0000
7142005.11.09 15:30s/l3578.211.17401.17400.0000-738.908900.72
7152005.11.09 15:30buy3587.581.17391.17300.0000
7162005.11.09 15:30s/l3587.581.17301.17300.0000-682.208218.52
7172005.11.09 15:30buy3597.011.17311.17220.0000
7182005.11.09 15:30s/l3597.011.17221.17220.0000-630.907587.62
7192005.11.09 15:30buy3606.471.17241.17150.0000
7202005.11.09 15:31close3606.471.17341.17150.0000647.028234.64
7212005.11.09 15:31buy3617.021.17371.17280.0000
7222005.11.09 15:31close3617.021.17481.17280.0000772.209006.84
7232005.11.09 15:31buy3627.671.17511.17420.0000
7242005.11.09 15:32s/l3627.671.17421.17420.0000-690.308316.54
7252005.11.09 15:32buy3637.081.17441.17350.0000
7262005.11.09 15:34s/l3637.081.17351.17350.0000-637.207679.34
7272005.11.09 15:34buy3646.551.17221.17130.0000
7282005.11.09 15:35close3646.551.17311.17130.0000589.478268.81
7292005.11.09 15:35buy3657.051.17301.17210.0000
7302005.11.09 15:39s/l3657.051.17211.17210.0000-634.507634.31
7312005.11.09 15:39buy3666.511.17231.17140.0000
7322005.11.09 15:41close3666.511.17321.17140.0000585.908220.21
7332005.11.09 15:41buy3677.011.17351.17260.0000
7342005.11.09 15:43s/l3677.011.17261.17260.0000-630.907589.31
7352005.11.09 15:43buy3686.471.17281.17190.0000
7362005.11.09 16:00close3686.471.17461.17190.00001164.608753.91
7372005.11.09 19:11sell3697.451.17511.17600.0000
7382005.11.09 19:12close3697.451.17381.17600.0000968.489722.39
7392005.11.09 19:14sell3708.271.17501.17590.0000
7402005.11.09 19:24s/l3708.271.17591.17590.0000-744.308978.09
7412005.11.09 19:24sell3717.631.17661.17750.0000
7422005.11.09 19:25close3717.631.17561.17750.0000762.989741.07
7432005.11.09 19:25sell3728.291.17531.17620.0000
7442005.11.09 19:33s/l3728.291.17621.17620.0000-746.108994.97
7452005.11.09 19:33sell3737.651.17601.17690.0000
7462005.11.09 19:33s/l3737.651.17691.17690.0000-688.508306.47
7472005.11.09 19:33sell3747.061.17681.17770.0000
7482005.11.09 19:50close3747.061.17591.17770.0000635.448941.91
7492005.11.09 19:51sell3757.611.17571.17660.0000
7502005.11.09 19:57s/l3757.611.17661.17660.0000-684.908257.01
7512005.11.09 19:57sell3767.021.17641.17730.0000
7522005.11.09 20:11s/l3767.021.17731.17730.0000-631.807625.21
7532005.11.10 14:30sell3776.471.17861.17950.0000
7542005.11.10 14:30close3776.471.17751.17950.0000711.678336.88
7552005.11.10 14:30sell3787.071.17841.17930.0000
7562005.11.10 14:30close3787.071.17741.17930.0000707.009043.88
7572005.11.10 14:30sell3797.671.17961.18050.0000
7582005.11.10 14:31close3797.671.17791.18050.00001303.9010347.78
7592005.11.10 14:31sell3808.781.17861.17950.0000
7602005.11.10 14:32close3808.781.17711.17950.00001317.0011664.78
7612005.11.10 14:32sell3819.901.17851.17940.0000
7622005.11.10 14:33close3819.901.17741.17940.00001089.0012753.78
7632005.11.10 14:33sell38210.821.17831.17920.0000
7642005.11.10 14:33s/l38210.821.17921.17920.0000-973.8011779.98
7652005.11.10 14:33sell3839.991.17941.18030.0000
7662005.11.10 14:33close3839.991.17621.18030.00003196.8014976.78
7672005.11.10 14:33sell38412.721.17751.17840.0000
7682005.11.10 14:33close38412.721.17621.17840.00001653.6016630.38
7692005.11.10 14:33sell38514.101.17911.18000.0000
7702005.11.10 14:35close38514.101.17751.18000.00002256.0018886.38
7712005.11.10 14:35sell38616.031.17851.17940.0000
7722005.11.10 14:37close38616.031.17681.17940.00002725.1021611.48
7732005.11.10 14:37sell38718.341.17851.17940.0000
7742005.11.10 14:39s/l38718.341.17941.17940.0000-1650.6019960.88
7752005.11.10 14:39sell38816.921.17941.18030.0000
7762005.11.10 14:40close38816.921.17781.18030.00002707.2022668.08
7772005.11.10 14:44sell38919.231.17891.17980.0000
7782005.11.10 14:44close38919.231.17751.17980.00002692.2625360.34
7792005.11.10 14:56buy39021.601.17411.17320.0000
7802005.11.10 14:57close39021.601.17531.17320.00002591.9827952.32
7812005.11.14 17:43buy39123.961.16681.16590.0000
7822005.11.14 17:49s/l39123.961.16591.16590.0000-2156.4025795.92
7832005.11.14 17:49buy39222.131.16611.16520.0000
7842005.11.14 18:00close39222.131.16711.16520.00002212.9228008.84
7852005.11.15 11:27buy39323.981.16821.16730.0000
7862005.11.15 11:38s/l39323.981.16731.16730.0000-2158.2025850.64
7872005.11.15 11:38buy39422.151.16751.16660.0000
7882005.11.15 11:57s/l39422.151.16661.16660.0000-1993.5023857.14
7892005.11.15 11:57buy39520.451.16681.16590.0000
7902005.11.15 12:16s/l39520.451.16591.16590.0000-1840.5022016.64
7912005.11.15 13:12buy39618.911.16441.16350.0000
7922005.11.15 13:15close39618.911.16561.16350.00002269.0924285.73
7932005.11.15 15:41sell39720.791.16831.16920.0000
7942005.11.15 15:46s/l39720.791.16921.16920.0000-1871.1022414.63
7952005.11.15 15:46sell39819.171.16911.17000.0000
7962005.11.15 15:50close39819.171.16821.17000.00001725.3324139.96
7972005.11.15 17:04sell39920.661.16821.16910.0000
7982005.11.15 17:06s/l39920.661.16911.16910.0000-1859.4022280.56
7992005.11.15 17:06sell40019.061.16901.16990.0000
8002005.11.15 17:11s/l40019.061.16991.16990.0000-1715.4020565.16
8012005.11.15 17:11sell40117.581.16991.17080.0000
8022005.11.15 17:17close40117.581.16891.17080.00001758.0022323.16
8032005.11.15 17:18sell40219.101.16891.16980.0000
8042005.11.15 17:20s/l40219.101.16981.16980.0000-1719.0020604.16
8052005.11.15 17:20sell40317.621.16961.17050.0000
8062005.11.15 17:25s/l40317.621.17051.17050.0000-1585.8019018.36
8072005.11.15 17:25sell40416.251.17041.17130.0000
8082005.11.15 17:27close40416.251.16941.17130.00001625.1320643.49
8092005.11.15 17:27sell40517.661.16921.17010.0000
8102005.11.15 17:28s/l40517.661.17011.17010.0000-1589.4019054.09
8112005.11.15 17:28sell40616.281.17031.17120.0000
8122005.11.15 17:30s/l40616.281.17121.17120.0000-1465.2017588.89
8132005.11.15 17:30sell40715.021.17101.17190.0000
8142005.11.15 17:32close40715.021.17011.17190.00001351.8018940.69
8152005.11.15 17:32sell40816.191.16971.17060.0000
8162005.11.15 17:32s/l40816.191.17061.17060.0000-1457.1017483.59
8172005.11.15 17:32sell40914.931.17081.17170.0000
8182005.11.15 17:37s/l40914.931.17171.17170.0000-1343.7016139.89
8192005.11.15 17:37sell41013.781.17151.17240.0000
8202005.11.15 17:45close41013.781.17061.17240.00001240.2017380.09
8212005.11.15 17:45sell41114.851.17001.17090.0000
8222005.11.15 17:48s/l41114.851.17091.17090.0000-1336.5016043.59
8232005.11.15 17:48sell41213.701.17071.17160.0000
8242005.11.15 17:49close41213.701.16961.17160.00001507.0317550.62
8252005.11.15 17:50sell41315.011.16931.17020.0000
8262005.11.15 18:10s/l41315.011.17021.17020.0000-1350.9016199.72
8272005.11.15 21:46sell41413.821.17251.17340.0000
8282005.11.15 23:30close41413.821.17161.17340.00001243.8717443.59
8292005.11.16 11:19buy41514.901.17081.16990.0000
8302005.11.16 11:32s/l41514.901.16991.16990.0000-1341.0016102.59
8312005.11.16 11:32buy41613.761.17011.16920.0000
8322005.11.16 11:38s/l41613.761.16921.16920.0000-1238.4014864.19
8332005.11.16 11:38buy41712.721.16921.16830.0000
8342005.11.16 11:52s/l41712.721.16831.16830.0000-1144.8013719.39
8352005.11.16 11:52buy41811.741.16851.16760.0000
8362005.11.16 12:02s/l41811.741.16761.16760.0000-1056.6012662.79
8372005.11.16 17:14sell41910.841.16841.16930.0000
8382005.11.16 17:50close41910.841.16731.16930.00001192.5013855.29
8392005.11.16 17:52sell42011.861.16831.16920.0000
8402005.11.16 17:55close42011.861.16691.16920.00001660.4015515.69
8412005.11.16 18:15sell42113.271.16881.16970.0000
8422005.11.16 18:18close42113.271.16781.16970.00001326.9516842.64
8432005.11.16 18:20sell42214.411.16891.16980.0000
8442005.11.16 19:06s/l42214.411.16981.16980.0000-1296.9015545.74
8452005.11.17 04:30sell42313.311.16831.16920.0000
8462005.11.17 04:36close42313.311.16751.16920.00001064.8216610.56
8472005.11.17 04:38sell42414.221.16831.16920.0000
8482005.11.17 05:15close42414.221.16721.16920.00001564.1218174.68
8492005.11.17 09:33sell42515.561.16821.16910.0000
8502005.11.17 09:36close42515.561.16721.16910.00001556.0219730.70
8512005.11.17 09:37sell42616.901.16751.16840.0000
8522005.11.17 09:48s/l42616.901.16841.16840.0000-1521.0018209.70
8532005.11.17 09:48sell42715.591.16821.16910.0000
8542005.11.17 09:52s/l42715.591.16911.16910.0000-1403.1016806.60
8552005.11.17 09:52sell42814.381.16891.16980.0000
8562005.11.17 10:15s/l42814.381.16981.16980.0000-1294.2015512.40
8572005.11.17 14:55buy42913.291.16721.16630.0000
8582005.11.17 14:56close42913.291.16871.16630.00001993.4017505.80
8592005.11.17 19:15sell43014.911.17391.17480.0000
8602005.11.17 19:19s/l43014.911.17481.17480.0000-1341.9016163.90
8612005.11.17 19:19sell43113.761.17481.17570.0000
8622005.11.17 19:38s/l43113.761.17571.17570.0000-1238.4014925.50
8632005.11.17 19:38sell43212.701.17561.17650.0000
8642005.11.17 20:25close43212.701.17441.17650.00001524.0016449.50
8652005.11.18 10:21buy43314.101.16681.16590.0000
8662005.11.18 11:10close43314.101.16811.16590.00001833.0018282.50
8672005.11.18 14:50sell43415.601.17201.17290.0000
8682005.11.18 14:51close43415.601.17091.17290.00001716.0019998.50
8692005.11.18 14:51sell43517.081.17111.17200.0000
8702005.11.18 14:52close43517.081.16981.17200.00002220.4022218.90
8712005.11.18 14:53sell43618.981.17081.17170.0000
8722005.11.18 14:53s/l43618.981.17171.17170.0000-1708.2020510.70
8732005.11.18 14:53sell43717.511.17171.17260.0000
8742005.11.18 14:54close43717.511.16991.17260.00003151.8023662.50
8752005.11.18 14:54sell43820.201.17131.17220.0000
8762005.11.18 14:59close43820.201.17001.17220.00002626.1126288.61
8772005.11.18 14:59sell43922.431.17201.17290.0000
8782005.11.18 15:03close43922.431.17101.17290.00002243.1828531.79
8792005.11.18 16:00buy44024.311.17411.17320.0000
8802005.11.18 16:02close44024.311.17521.17320.00002674.0831205.87
8812005.11.18 16:05buy44126.581.17441.17350.0000
8822005.11.18 16:10s/l44126.581.17351.17350.0000-2392.2028813.67
8832005.11.18 16:10buy44224.561.17341.17250.0000
8842005.11.18 16:10s/l44224.561.17251.17250.0000-2210.4026603.27
8852005.11.18 16:10buy44322.711.17161.17070.0000
8862005.11.18 16:10close44322.711.17271.17070.00002498.2129101.48
8872005.11.18 16:11buy44424.821.17281.17190.0000
8882005.11.18 16:11close44424.821.17431.17190.00003723.0032824.48
8892005.11.18 16:11buy44527.961.17411.17320.0000
8902005.11.18 16:12s/l44527.961.17321.17320.0000-2516.4030308.08
8912005.11.18 16:12buy44625.841.17331.17240.0000
8922005.11.18 16:13s/l44625.841.17241.17240.0000-2325.6027982.48
8932005.11.18 16:13buy44723.871.17231.17140.0000
8942005.11.18 16:15s/l44723.871.17141.17140.0000-2148.3025834.18
8952005.11.18 16:15buy44822.051.17161.17070.0000
8962005.11.18 16:15s/l44822.051.17071.17070.0000-1984.5023849.68
8972005.11.18 16:15buy44920.371.17081.16990.0000
8982005.11.18 16:15close44920.371.17311.16990.00004685.1028534.78
8992005.11.18 16:15buy45024.331.17291.17200.0000
9002005.11.18 16:16s/l45024.331.17201.17200.0000-2189.7026345.08
9012005.11.18 16:16buy45122.491.17181.17090.0000
9022005.11.18 16:16close45122.491.17291.17090.00002473.9028818.98
9032005.11.18 16:16buy45224.581.17251.17160.0000
9042005.11.18 16:17s/l45224.581.17161.17160.0000-2212.2026606.78
9052005.11.18 16:17buy45322.711.17171.17080.0000
9062005.11.18 16:18s/l45322.711.17081.17080.0000-2043.9024562.88
9072005.11.18 16:18buy45420.981.17101.17010.0000
9082005.11.18 16:18s/l45420.981.17011.17010.0000-1888.2022674.68
9092005.11.18 16:18buy45519.381.17031.16940.0000
9102005.11.18 16:19s/l45519.381.16941.16940.0000-1744.2020930.48
9112005.11.18 16:19buy45617.901.16941.16850.0000
9122005.11.18 16:20close45617.901.17051.16850.00001969.0022899.48
9132005.11.18 16:20buy45719.571.17061.16970.0000
9142005.11.18 16:23s/l45719.571.16971.16970.0000-1761.3021138.18
9152005.11.18 16:23buy45818.071.16981.16890.0000
9162005.11.18 16:25close45818.071.17131.16890.00002710.5023848.68
9172005.11.18 16:25buy45920.361.17131.17040.0000
9182005.11.18 16:34s/l45920.361.17041.17040.0000-1832.4022016.28
9192005.11.18 16:34buy46018.811.17061.16970.0000
9202005.11.18 17:10close46018.811.17201.16970.00002633.4024649.68
9212005.11.18 17:11sell46121.021.17261.17350.0000
9222005.11.18 17:12close46121.021.17151.17350.00002312.2626961.94
9232005.11.18 17:12sell46223.001.17231.17320.0000
9242005.11.18 17:14close46223.001.17151.17320.00001840.0028801.94
9252005.11.18 17:14sell46324.571.17221.17310.0000
9262005.11.18 17:15s/l46324.571.17311.17310.0000-2211.3026590.64
9272005.11.18 17:15sell46422.661.17341.17430.0000
9282005.11.18 17:16close46422.661.17211.17430.00002945.9029536.54
9292005.11.18 17:16sell46525.201.17231.17320.0000
9302005.11.18 17:16s/l46525.201.17321.17320.0000-2268.0027268.54
9312005.11.18 17:16sell46623.241.17311.17400.0000
9322005.11.18 17:17close46623.241.17061.17400.00005809.9533078.49
9332005.11.18 17:17sell46728.221.17211.17300.0000
9342005.11.18 17:17s/l46728.221.17301.17300.0000-2539.8030538.69
9352005.11.18 17:17sell46826.031.17301.17390.0000
9362005.11.18 17:18close46826.031.17191.17390.00002863.3033401.99
9372005.11.18 17:18sell46928.501.17201.17290.0000
9382005.11.18 17:19s/l46928.501.17291.17290.0000-2565.0030836.99
9392005.11.18 17:19sell47026.281.17341.17430.0000
9402005.11.18 17:19s/l47026.281.17431.17430.0000-2365.2028471.79
9412005.11.18 17:19sell47124.211.17581.17670.0000
9422005.11.18 17:19close47124.211.17341.17670.00005810.3734282.16
9432005.11.18 17:20sell47229.221.17331.17420.0000
9442005.11.18 17:23s/l47229.221.17421.17420.0000-2629.8031652.36
9452005.11.18 17:23sell47326.951.17431.17520.0000
9462005.11.18 17:25close47326.951.17341.17520.00002425.5034077.86
9472005.11.18 17:26sell47429.051.17311.17400.0000
9482005.11.18 17:32s/l47429.051.17401.17400.0000-2614.5031463.36
9492005.11.18 17:32sell47526.801.17381.17470.0000
9502005.11.18 17:33s/l47526.801.17471.17470.0000-2412.0029051.36
9512005.11.18 17:33sell47624.731.17491.17580.0000
9522005.11.18 17:35close47624.731.17401.17580.00002225.7031277.06
9532005.11.18 17:36sell47726.651.17371.17460.0000
9542005.11.18 17:38s/l47726.651.17461.17460.0000-2398.5028878.56
9552005.11.18 17:38sell47824.591.17441.17530.0000
9562005.11.18 17:47s/l47824.591.17531.17530.0000-2213.1026665.46
9572005.11.18 17:47sell47922.691.17521.17610.0000
9582005.11.18 17:49s/l47922.691.17611.17610.0000-2042.1024623.36
9592005.11.18 17:49sell48020.941.17591.17680.0000
9602005.11.18 17:50close48020.941.17501.17680.00001884.5226507.88
9612005.11.18 17:50sell48122.561.17481.17570.0000
9622005.11.18 17:51s/l48122.561.17571.17570.0000-2030.4024477.48
9632005.11.18 17:51sell48220.821.17551.17640.0000
9642005.11.18 17:53s/l48220.821.17641.17640.0000-1873.8022603.68
9652005.11.18 17:53sell48319.221.17621.17710.0000
9662005.11.18 17:54close48319.221.17511.17710.00002114.0924717.77
9672005.11.18 17:55sell48421.041.17481.17570.0000
9682005.11.18 18:00close48421.041.17391.17570.00001893.7326611.50
9692005.11.21 15:24buy48522.531.18151.18060.0000
9702005.11.21 15:27close48522.531.18341.18060.00004280.6030892.10
9712005.11.21 15:29buy48626.151.18141.18050.0000
9722005.11.21 15:32close48626.151.18261.18050.00003138.0034030.10
9732005.11.21 16:06buy48728.901.17771.17680.0000
9742005.11.21 16:06close48728.901.18051.17680.00008091.9742122.07
9752005.11.21 16:08buy48835.741.17891.17800.0000
9762005.11.21 16:09close48835.741.18041.17800.00005361.0047483.07
9772005.11.21 16:09buy48940.301.17851.17760.0000
9782005.11.21 16:09close48940.301.17971.17760.00004836.0052319.07
9792005.11.21 16:09buy49044.401.17861.17770.0000
9802005.11.21 16:10close49044.401.18231.17770.000016427.8268746.89
9812005.11.21 16:10buy49158.291.17961.17870.0000
9822005.11.21 16:10close49158.291.18311.17870.000020401.4189148.30
9832005.11.21 16:11buy49275.901.17481.17390.0000
9842005.11.21 16:11close49275.901.17751.17390.000020492.96109641.26
9852005.11.21 16:11buy49393.151.17721.17630.0000
9862005.11.21 16:12close49393.151.17891.17630.000015835.50125476.76
9872005.11.21 16:12buy494106.521.17821.17730.0000
9882005.11.21 16:12close494106.521.18311.17730.000052194.64177671.40
9892005.11.21 16:12buy495150.851.17801.17710.0000
9902005.11.21 16:12s/l495150.851.17711.17710.0000-13576.50164094.90
9912005.11.21 16:12buy496139.571.17591.17500.0000
9922005.11.21 16:13s/l496139.571.17501.17500.0000-12561.30151533.60
9932005.11.21 16:13buy497129.011.17481.17390.0000
9942005.11.21 16:13close497129.011.17601.17390.000015481.13167014.73
9952005.11.21 16:13buy498142.091.17561.17470.0000
9962005.11.21 16:13s/l498142.091.17471.17470.0000-12788.10154226.63
9972005.11.21 16:13buy499131.301.17481.17390.0000
9982005.11.21 16:13close499131.301.17641.17390.000021007.93175234.56
9992005.11.21 16:14buy500149.191.17481.17390.0000
10002005.11.21 16:14close500149.191.17861.17390.000056692.12231926.68
10012005.11.21 16:14buy501197.251.17601.17510.0000
10022005.11.21 16:20close501197.251.17771.17510.000033533.17265459.85
10032005.11.21 16:21buy502225.391.17801.17710.0000
10042005.11.21 16:23s/l502225.391.17711.17710.0000-20285.10245174.75
10052005.11.21 16:23buy503208.361.17691.17600.0000
10062005.11.21 16:24s/l503208.361.17601.17600.0000-18752.40226422.35
10072005.11.21 16:24buy504192.541.17621.17530.0000
10082005.11.21 16:24close504192.541.17741.17530.000023104.66249527.01
10092005.11.21 16:25buy505211.951.17751.17660.0000
10102005.11.21 16:32close505211.951.17871.17660.000025434.50274961.51
10112005.11.21 16:32buy506233.311.17871.17780.0000
10122005.11.21 16:32s/l506233.311.17781.17780.0000-20997.90253963.61
10132005.11.21 16:32buy507215.921.17641.17550.0000
10142005.11.21 16:33s/l507215.921.17551.17550.0000-19432.80234530.81
10152005.11.21 16:33buy508199.531.17561.17470.0000
10162005.11.21 16:41close508199.531.17681.17470.000023943.23258474.04
10172005.11.21 16:41buy509219.661.17691.17600.0000
10182005.11.21 16:42s/l509219.661.17601.17600.0000-19769.40238704.64
10192005.11.21 16:42buy510203.051.17581.17490.0000
10202005.11.21 16:51s/l510203.051.17491.17490.0000-18274.50220430.14
10212005.11.21 16:51buy511187.621.17511.17420.0000
10222005.11.21 16:56s/l511187.621.17421.17420.0000-16885.80203544.34
10232005.11.21 16:56buy512173.411.17401.17310.0000
10242005.11.21 17:16s/l512173.411.17311.17310.0000-15606.90187937.44
10252005.11.22 16:11sell513160.371.17191.17280.0000
10262005.11.22 16:12close513160.371.17081.17280.000017641.24205578.68
10272005.11.22 16:14sell514175.561.17101.17190.0000
10282005.11.22 16:19close514175.561.16981.17190.000021067.27226645.95
10292005.11.22 16:45sell515193.401.17191.17280.0000
10302005.11.22 16:46s/l515193.401.17281.17280.0000-17406.00209239.95
10312005.11.22 16:46sell516178.401.17291.17380.0000
10322005.11.22 16:46close516178.401.17141.17380.000026760.00235999.95
10332005.11.22 16:46sell517201.241.17271.17360.0000
10342005.11.22 16:47s/l517201.241.17361.17360.0000-18111.60217888.35
10352005.11.22 16:47sell518185.691.17341.17430.0000
10362005.11.22 16:50close518185.691.17201.17430.000025996.60243884.95
10372005.11.22 16:51sell519208.081.17211.17300.0000
10382005.11.22 16:54s/l519208.081.17301.17300.0000-18727.20225157.75
10392005.11.22 16:54sell520191.971.17291.17380.0000
10402005.11.22 16:55close520191.971.17151.17380.000026875.80252033.55
10412005.11.22 16:56sell521215.061.17191.17280.0000
10422005.11.22 17:08s/l521215.061.17281.17280.0000-19355.40232678.15
10432005.11.22 17:30sell522198.331.17321.17410.0000
10442005.11.22 17:31close522198.331.17151.17410.000033716.10266394.25
10452005.11.22 17:55sell523226.951.17381.17470.0000
10462005.11.22 17:56close523226.951.17281.17470.000022695.00289089.25
10472005.11.22 17:57sell524246.281.17381.17470.0000
10482005.11.22 17:57close524246.281.17201.17470.000044330.40333419.65
10492005.11.22 17:58sell525284.031.17391.17480.0000
10502005.11.22 18:00s/l525284.031.17481.17480.0000-25562.70307856.95
10512005.11.22 20:00sell526261.721.17631.17720.0000
10522005.11.22 20:01close526261.721.17521.17720.000028789.20336646.15
10532005.11.22 20:03sell527286.121.17661.17750.0000
10542005.11.22 20:06close527286.121.17521.17750.000040056.21376702.36
10552005.11.22 20:06sell528320.271.17621.17710.0000
10562005.11.22 20:07s/l528320.271.17711.17710.0000-28824.30347878.06
10572005.11.22 20:07sell529295.511.17721.17810.0000
10582005.11.22 20:07close529295.511.17581.17810.000041371.40389249.46
10592005.11.22 20:07sell530330.851.17651.17740.0000
10602005.11.22 20:08s/l530330.851.17741.17740.0000-29776.50359472.96
10612005.11.22 20:08sell531305.311.17741.17830.0000
10622005.11.22 20:09close531305.311.17541.17830.000061062.00420534.96
10632005.11.22 20:09sell532357.261.17711.17800.0000
10642005.11.22 20:09s/l532357.261.17801.17800.0000-32153.40388381.56
10652005.11.22 20:09sell533329.501.17871.17960.0000
10662005.11.22 20:10close533329.501.17751.17960.000039540.78427922.34
10672005.11.22 20:10sell534363.481.17731.17820.0000
10682005.11.22 20:13s/l534363.481.17821.17820.0000-32713.20395209.14
10692005.11.22 20:13sell535335.491.17801.17890.0000
10702005.11.22 20:13s/l535335.491.17891.17890.0000-30194.10365015.04
10712005.11.22 20:13sell536309.391.17981.18070.0000
10722005.11.22 20:14close536309.391.17831.18070.000046408.50411423.54
10732005.11.22 20:14sell537348.631.18011.18100.0000
10742005.11.22 20:15close537348.631.17861.18100.000052293.25463716.79
10752005.11.22 20:15sell538393.551.17831.17920.0000
10762005.11.22 20:18s/l538393.551.17921.17920.0000-35419.50428297.29
10772005.11.22 20:18sell539362.931.18011.18100.0000
10782005.11.22 20:18close539362.931.17891.18100.000043551.60471848.89
10792005.11.22 20:18sell540400.281.17881.17970.0000
10802005.11.22 20:18s/l540400.281.17971.17970.0000-36025.20435823.69
10812005.11.22 20:18sell541369.441.17971.18060.0000
10822005.11.22 20:19s/l541369.441.18061.18060.0000-33249.60402574.09
10832005.11.22 20:19sell542340.821.18121.18210.0000
10842005.11.22 20:19close542340.821.17981.18210.000047714.79450288.88
10852005.11.22 20:20sell543381.701.17971.18060.0000
10862005.11.22 20:23s/l543381.701.18061.18060.0000-34353.00415935.88
10872005.11.22 20:23sell544352.251.18081.18170.0000
10882005.11.22 20:24s/l544352.251.18171.18170.0000-31702.50384233.38
10892005.11.22 20:24sell545325.101.18191.18280.0000
10902005.11.22 20:25close545325.101.18071.18280.000039012.79423246.17
10912005.11.22 20:25sell546358.561.18041.18130.0000
10922005.11.22 20:29s/l546358.561.18131.18130.0000-32270.40390975.77
10932005.11.22 20:29sell547331.031.18111.18200.0000
10942005.11.22 20:40close547331.031.17991.18200.000039723.60430699.37
10952005.11.22 20:40sell548365.121.17961.18050.0000
10962005.11.22 20:41s/l548365.121.18051.18050.0000-32860.80397838.57
10972005.11.22 20:41sell549337.041.18041.18130.0000
10982005.11.22 20:42s/l549337.041.18131.18130.0000-30333.60367504.97
10992005.11.22 20:42sell550311.131.18121.18210.0000
11002005.11.22 20:43s/l550311.131.18211.18210.0000-28001.70339503.27
11012005.11.22 20:43sell551287.251.18191.18280.0000
11022005.11.22 20:55close551287.251.18061.18280.000037343.20376846.47
11032005.11.22 20:55sell552319.311.18021.18110.0000
11042005.11.22 20:56s/l552319.311.18111.18110.0000-28737.90348108.57
11052005.11.22 20:56sell553294.761.18101.18190.0000
11062005.11.22 21:30s/l553294.761.18191.18190.0000-26528.40321580.17
11072005.11.23 01:44buy554272.921.17851.17760.0000
11082005.11.23 02:30close554272.921.17951.17760.000027291.56348871.73
11092005.11.23 07:12sell555294.431.18491.18580.0000
11102005.11.23 07:13s/l555294.431.18581.18580.0000-26498.70322373.03
11112005.11.23 07:13sell556271.701.18651.18740.0000
11122005.11.23 07:13close556271.701.18571.18740.000021734.73344107.76
11132005.11.23 07:13sell557290.341.18521.18610.0000
11142005.11.23 07:13s/l557290.341.18611.18610.0000-26130.60317977.16
11152005.11.23 07:13sell558268.001.18651.18740.0000
11162005.11.23 07:15close558268.001.18561.18740.000024118.50342095.66
11172005.11.23 07:15sell559288.621.18531.18620.0000
11182005.11.23 07:15close559288.621.18431.18620.000028861.08370956.74
11192005.11.23 07:18sell560313.021.18511.18600.0000
11202005.11.23 07:18s/l560313.021.18601.18600.0000-28171.80342784.94
11212005.11.23 07:18sell561288.951.18631.18720.0000
11222005.11.23 07:18close561288.951.18501.18720.000037563.50380348.44
11232005.11.23 07:19sell562321.001.18491.18580.0000
11242005.11.23 07:20close562321.001.18411.18580.000025680.00406028.44
11252005.11.23 10:32buy563344.471.17891.17800.0000
11262005.11.23 11:21close563344.471.17991.17800.000034449.75440478.19
11272005.11.23 12:10buy564373.981.17801.17710.0000
11282005.11.23 12:10s/l564373.981.17711.17710.0000-33658.20406819.99
11292005.11.23 12:10buy565345.671.17711.17620.0000
11302005.11.23 12:11close565345.671.17871.17620.000055306.19462126.18
11312005.11.23 12:13buy566392.501.17761.17670.0000
11322005.11.23 12:14s/l566392.501.17671.17670.0000-35325.00426801.18
11332005.11.23 12:14buy567362.861.17641.17550.0000
11342005.11.23 12:16close567362.861.17761.17550.000043543.20470344.38
11352005.11.23 12:16buy568399.441.17771.17680.0000
11362005.11.23 12:23s/l568399.441.17681.17680.0000-35949.60434394.78
11372005.11.23 12:23buy569369.131.17701.17610.0000
11382005.11.23 13:16close569369.131.17821.17610.000044295.60478690.38
11392005.11.23 18:53sell570405.391.18081.18170.0000
11402005.11.23 18:55close570405.391.17971.18170.000044593.56523283.94
11412005.11.25 16:09buy571445.921.17371.17280.0000
11422005.11.25 16:14s/l571445.921.17281.17280.0000-40132.80483151.14
11432005.11.25 16:14buy572411.961.17301.17210.0000
11442005.11.25 17:19close572411.961.17391.17210.000037076.74520227.88
11452005.11.28 01:05buy573444.601.17031.16940.0000
11462005.11.28 01:35s/l573444.601.16941.16940.0000-40014.00480213.88
11472005.11.28 01:35buy574410.681.16951.16860.0000
11482005.11.28 08:02s/l574410.681.16861.16860.0000-36961.20443252.68
11492005.11.28 12:08buy575378.981.16981.16890.0000
11502005.11.28 12:27close575378.981.17081.16890.000037896.51481149.19
11512005.11.28 17:44sell576407.441.18091.18180.0000
11522005.11.28 17:45close576407.441.17961.18180.000052967.63534116.82
11532005.11.28 21:57buy577450.851.18491.18400.0000
11542005.11.28 22:09s/l577450.851.18401.18400.0000-40576.50493540.32
11552005.11.29 14:23buy578418.961.17821.17730.0000
11562005.11.29 14:33s/l578418.961.17731.17730.0000-37706.40455833.92
11572005.11.29 14:33buy579387.191.17751.17660.0000
11582005.11.29 14:36close579387.191.17841.17660.000034847.10490681.02
11592005.11.29 14:36buy580416.571.17811.17720.0000
11602005.11.29 14:37s/l580416.571.17721.17720.0000-37491.30453189.72
11612005.11.29 14:37buy581385.041.17721.17630.0000
11622005.11.29 14:45close581385.041.17811.17630.000034653.60487843.32
11632005.11.29 14:45buy582414.371.17751.17660.0000
11642005.11.29 14:47s/l582414.371.17661.17660.0000-37293.30450550.02
11652005.11.29 14:47buy583382.931.17681.17590.0000
11662005.11.29 14:48s/l583382.931.17591.17590.0000-34463.70416086.32
11672005.11.29 14:48buy584353.881.17601.17510.0000
11682005.11.29 15:11close584353.881.17711.17510.000038924.79455011.11
11692005.11.29 16:00buy585387.141.17551.17460.0000
11702005.11.29 16:00s/l585387.141.17461.17460.0000-34842.60420168.51
11712005.11.29 16:00buy586357.831.17441.17350.0000
11722005.11.29 16:00close586357.831.17551.17350.000039359.23459527.74
11732005.11.29 16:00buy587390.951.17561.17470.0000
11742005.11.29 16:00s/l587390.951.17471.17470.0000-35185.50424342.24
11752005.11.29 16:00buy588361.271.17481.17390.0000
11762005.11.29 16:00close588361.271.17571.17390.000032514.30456856.54
11772005.11.29 16:00buy589388.651.17571.17480.0000
11782005.11.29 16:00close589388.651.17701.17480.000050524.50507381.04
11792005.11.29 16:04buy590432.111.17441.17350.0000
11802005.11.29 16:15close590432.111.17541.17350.000043209.30550590.34
11812005.11.29 16:16buy591468.431.17561.17470.0000
11822005.11.29 16:18s/l591468.431.17471.17470.0000-42158.70508431.64
11832005.11.29 16:18buy592432.891.17471.17380.0000
11842005.11.29 16:20close592432.891.17581.17380.000047616.42556048.06
11852005.11.29 16:21buy593473.031.17571.17480.0000
11862005.11.29 16:23s/l593473.031.17481.17480.0000-42572.70513475.36
11872005.11.29 16:23buy594437.301.17441.17350.0000
11882005.11.29 16:24close594437.301.17541.17350.000043730.82557206.18
11892005.11.29 16:25buy595474.141.17541.17450.0000
11902005.11.29 16:42s/l595474.141.17451.17450.0000-42672.60514533.58
11912005.11.29 16:42buy596438.121.17461.17370.0000
11922005.11.29 16:45close596438.121.17571.17370.000048192.21562725.79
11932005.11.29 16:45buy597478.671.17581.17490.0000
11942005.11.29 16:46s/l597478.671.17491.17490.0000-43080.30519645.49
11952005.11.29 16:46buy598442.401.17481.17390.0000
11962005.11.29 16:50close598442.401.17591.17390.000048663.22568308.71
11972005.11.29 16:51buy599483.501.17561.17470.0000
11982005.11.29 16:57close599483.501.17651.17470.000043515.00611823.71