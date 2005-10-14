|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.09.01 00:00 - 2006.05.24 00:00 (2005.09.19 - 2006.05.24)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=true; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=7; StopLevel=0;
|Bars in test
|12008
|Ticks modelled
|822537
|Modelling quality
|75.25%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|611323.71
|Gross profit
|2293477.76
|Gross loss
|-1682154.05
|Profit factor
|1.36
|Expected payoff
|1020.57
|Absolute drawdown
|130.30
|Maximal drawdown
|153871.73 (32.61%)
|Relative drawdown
|67.93% (8998.44)
|Total trades
|599
|Short positions (won %)
|337 (52.23%)
|Long positions (won %)
|262 (48.09%)
|Profit trades (% of total)
|302 (50.42%)
|Loss trades (% of total)
|297 (49.58%)
|Largest
|profit trade
|61062.00
|loss trade
|-43080.30
|Average
|profit trade
|7594.30
|loss trade
|-5663.82
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (155067.72)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-3138.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|155067.72 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-91196.10 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.09.19 09:14
|sell
|1
|0.41
|1.2132
|1.2141
|0.0000
|2
|2005.09.19 09:55
|close
|1
|0.41
|1.2122
|1.2141
|0.0000
|41.00
|541.00
|3
|2005.09.19 10:47
|sell
|2
|0.45
|1.2141
|1.2150
|0.0000
|4
|2005.09.19 11:04
|s/l
|2
|0.45
|1.2150
|1.2150
|0.0000
|-40.50
|500.50
|5
|2005.09.19 14:43
|buy
|3
|0.41
|1.2128
|1.2119
|0.0000
|6
|2005.09.19 15:03
|s/l
|3
|0.41
|1.2119
|1.2119
|0.0000
|-36.90
|463.60
|7
|2005.09.19 15:25
|sell
|4
|0.38
|1.2139
|1.2148
|0.0000
|8
|2005.09.19 15:42
|s/l
|4
|0.38
|1.2148
|1.2148
|0.0000
|-34.20
|429.40
|9
|2005.09.19 15:42
|sell
|5
|0.35
|1.2146
|1.2155
|0.0000
|10
|2005.09.19 15:44
|s/l
|5
|0.35
|1.2155
|1.2155
|0.0000
|-31.50
|397.90
|11
|2005.09.19 15:44
|sell
|6
|0.33
|1.2153
|1.2162
|0.0000
|12
|2005.09.19 15:44
|close
|6
|0.33
|1.2143
|1.2162
|0.0000
|33.00
|430.90
|13
|2005.09.19 15:45
|sell
|7
|0.35
|1.2140
|1.2149
|0.0000
|14
|2005.09.19 15:51
|s/l
|7
|0.35
|1.2149
|1.2149
|0.0000
|-31.50
|399.40
|15
|2005.09.19 15:51
|sell
|8
|0.33
|1.2148
|1.2157
|0.0000
|16
|2005.09.19 15:53
|s/l
|8
|0.33
|1.2157
|1.2157
|0.0000
|-29.70
|369.70
|17
|2005.09.19 15:53
|sell
|9
|0.30
|1.2156
|1.2165
|0.0000
|18
|2005.09.19 15:55
|close
|9
|0.30
|1.2141
|1.2165
|0.0000
|45.00
|414.70
|19
|2005.09.19 15:55
|sell
|10
|0.34
|1.2144
|1.2153
|0.0000
|20
|2005.09.19 15:57
|s/l
|10
|0.34
|1.2153
|1.2153
|0.0000
|-30.60
|384.10
|21
|2005.09.19 15:57
|sell
|11
|0.32
|1.2153
|1.2162
|0.0000
|22
|2005.09.19 15:57
|close
|11
|0.32
|1.2143
|1.2162
|0.0000
|32.00
|416.10
|23
|2005.09.19 15:57
|sell
|12
|0.34
|1.2140
|1.2149
|0.0000
|24
|2005.09.19 15:58
|s/l
|12
|0.34
|1.2149
|1.2149
|0.0000
|-30.60
|385.50
|25
|2005.09.19 15:58
|sell
|13
|0.32
|1.2149
|1.2158
|0.0000
|26
|2005.09.19 15:59
|close
|13
|0.32
|1.2138
|1.2158
|0.0000
|35.20
|420.70
|27
|2005.09.19 18:50
|buy
|14
|0.35
|1.2141
|1.2132
|0.0000
|28
|2005.09.19 22:00
|close
|14
|0.35
|1.2149
|1.2132
|0.0000
|28.00
|448.70
|29
|2005.09.20 07:58
|buy
|15
|0.37
|1.2144
|1.2135
|0.0000
|30
|2005.09.20 08:10
|close
|15
|0.37
|1.2161
|1.2135
|0.0000
|62.90
|511.60
|31
|2005.09.20 08:15
|sell
|16
|0.42
|1.2169
|1.2178
|0.0000
|32
|2005.09.20 08:28
|s/l
|16
|0.42
|1.2178
|1.2178
|0.0000
|-37.80
|473.80
|33
|2005.09.20 08:28
|sell
|17
|0.39
|1.2178
|1.2187
|0.0000
|34
|2005.09.20 08:36
|close
|17
|0.39
|1.2169
|1.2187
|0.0000
|35.10
|508.90
|35
|2005.09.20 08:37
|sell
|18
|0.42
|1.2168
|1.2177
|0.0000
|36
|2005.09.20 08:39
|s/l
|18
|0.42
|1.2177
|1.2177
|0.0000
|-37.80
|471.10
|37
|2005.09.20 08:39
|sell
|19
|0.39
|1.2176
|1.2185
|0.0000
|38
|2005.09.20 08:55
|close
|19
|0.39
|1.2163
|1.2185
|0.0000
|50.70
|521.80
|39
|2005.09.20 08:57
|sell
|20
|0.43
|1.2169
|1.2178
|0.0000
|40
|2005.09.20 08:59
|close
|20
|0.43
|1.2156
|1.2178
|0.0000
|55.90
|577.70
|41
|2005.09.20 12:47
|sell
|21
|0.47
|1.2166
|1.2175
|0.0000
|42
|2005.09.20 14:06
|close
|21
|0.47
|1.2157
|1.2175
|0.0000
|42.30
|620.00
|43
|2005.09.20 15:52
|sell
|22
|0.51
|1.2169
|1.2178
|0.0000
|44
|2005.09.20 17:03
|s/l
|22
|0.51
|1.2178
|1.2178
|0.0000
|-45.90
|574.10
|45
|2005.09.21 05:12
|sell
|23
|0.47
|1.2167
|1.2176
|0.0000
|46
|2005.09.21 05:23
|s/l
|23
|0.47
|1.2176
|1.2176
|0.0000
|-42.30
|531.80
|47
|2005.09.21 05:23
|sell
|24
|0.44
|1.2175
|1.2184
|0.0000
|48
|2005.09.21 05:37
|close
|24
|0.44
|1.2165
|1.2184
|0.0000
|44.00
|575.80
|49
|2005.09.21 05:37
|sell
|25
|0.47
|1.2166
|1.2175
|0.0000
|50
|2005.09.21 06:30
|s/l
|25
|0.47
|1.2175
|1.2175
|0.0000
|-42.30
|533.50
|51
|2005.09.21 10:15
|sell
|26
|0.44
|1.2215
|1.2224
|0.0000
|52
|2005.09.21 10:17
|close
|26
|0.44
|1.2207
|1.2224
|0.0000
|35.20
|568.70
|53
|2005.09.21 10:18
|sell
|27
|0.47
|1.2215
|1.2224
|0.0000
|54
|2005.09.21 10:24
|s/l
|27
|0.47
|1.2224
|1.2224
|0.0000
|-42.30
|526.40
|55
|2005.09.21 10:24
|sell
|28
|0.43
|1.2222
|1.2231
|0.0000
|56
|2005.09.21 10:52
|s/l
|28
|0.43
|1.2231
|1.2231
|0.0000
|-38.70
|487.70
|57
|2005.09.21 10:52
|sell
|29
|0.40
|1.2230
|1.2239
|0.0000
|58
|2005.09.21 10:55
|close
|29
|0.40
|1.2221
|1.2239
|0.0000
|36.00
|523.70
|59
|2005.09.21 10:55
|sell
|30
|0.43
|1.2221
|1.2230
|0.0000
|60
|2005.09.21 10:58
|s/l
|30
|0.43
|1.2230
|1.2230
|0.0000
|-38.70
|485.00
|61
|2005.09.21 10:58
|sell
|31
|0.40
|1.2228
|1.2237
|0.0000
|62
|2005.09.21 11:05
|close
|31
|0.40
|1.2219
|1.2237
|0.0000
|36.00
|521.00
|63
|2005.09.21 11:41
|buy
|32
|0.43
|1.2205
|1.2196
|0.0000
|64
|2005.09.21 11:49
|s/l
|32
|0.43
|1.2196
|1.2196
|0.0000
|-38.70
|482.30
|65
|2005.09.21 11:49
|buy
|33
|0.40
|1.2196
|1.2187
|0.0000
|66
|2005.09.21 12:05
|close
|33
|0.40
|1.2207
|1.2187
|0.0000
|44.00
|526.30
|67
|2005.09.21 12:43
|sell
|34
|0.43
|1.2222
|1.2231
|0.0000
|68
|2005.09.21 12:55
|close
|34
|0.43
|1.2211
|1.2231
|0.0000
|47.30
|573.60
|69
|2005.09.21 16:00
|sell
|35
|0.47
|1.2230
|1.2239
|0.0000
|70
|2005.09.21 17:06
|close
|35
|0.47
|1.2221
|1.2239
|0.0000
|42.30
|615.90
|71
|2005.09.21 17:29
|buy
|36
|0.50
|1.2206
|1.2197
|0.0000
|72
|2005.09.21 17:44
|s/l
|36
|0.50
|1.2197
|1.2197
|0.0000
|-45.00
|570.90
|73
|2005.09.21 17:44
|buy
|37
|0.47
|1.2199
|1.2190
|0.0000
|74
|2005.09.21 18:00
|close
|37
|0.47
|1.2213
|1.2190
|0.0000
|65.80
|636.70
|75
|2005.09.22 01:45
|sell
|38
|0.52
|1.2253
|1.2262
|0.0000
|76
|2005.09.22 01:45
|s/l
|38
|0.52
|1.2262
|1.2262
|0.0000
|-46.80
|589.90
|77
|2005.09.22 01:45
|sell
|39
|0.48
|1.2261
|1.2270
|0.0000
|78
|2005.09.22 01:46
|close
|39
|0.48
|1.2249
|1.2270
|0.0000
|57.60
|647.50
|79
|2005.09.22 01:46
|sell
|40
|0.53
|1.2260
|1.2269
|0.0000
|80
|2005.09.22 01:48
|close
|40
|0.53
|1.2250
|1.2269
|0.0000
|53.00
|700.50
|81
|2005.09.22 01:48
|sell
|41
|0.57
|1.2261
|1.2270
|0.0000
|82
|2005.09.22 01:49
|s/l
|41
|0.57
|1.2270
|1.2270
|0.0000
|-51.30
|649.20
|83
|2005.09.22 01:49
|sell
|42
|0.53
|1.2268
|1.2277
|0.0000
|84
|2005.09.22 02:20
|close
|42
|0.53
|1.2259
|1.2277
|0.0000
|47.70
|696.90
|85
|2005.09.22 03:12
|buy
|43
|0.57
|1.2231
|1.2222
|0.0000
|86
|2005.09.22 03:19
|s/l
|43
|0.57
|1.2222
|1.2222
|0.0000
|-51.30
|645.60
|87
|2005.09.22 03:19
|buy
|44
|0.53
|1.2223
|1.2214
|0.0000
|88
|2005.09.22 03:47
|s/l
|44
|0.53
|1.2214
|1.2214
|0.0000
|-47.70
|597.90
|89
|2005.09.22 03:47
|buy
|45
|0.49
|1.2214
|1.2205
|0.0000
|90
|2005.09.22 03:51
|s/l
|45
|0.49
|1.2205
|1.2205
|0.0000
|-44.10
|553.80
|91
|2005.09.22 03:51
|buy
|46
|0.45
|1.2203
|1.2194
|0.0000
|92
|2005.09.22 04:00
|close
|46
|0.45
|1.2212
|1.2194
|0.0000
|40.50
|594.30
|93
|2005.09.22 06:50
|buy
|47
|0.49
|1.2187
|1.2178
|0.0000
|94
|2005.09.22 06:52
|close
|47
|0.49
|1.2198
|1.2178
|0.0000
|53.90
|648.20
|95
|2005.09.22 06:53
|buy
|48
|0.53
|1.2183
|1.2174
|0.0000
|96
|2005.09.22 06:56
|close
|48
|0.53
|1.2193
|1.2174
|0.0000
|53.00
|701.20
|97
|2005.09.22 06:58
|buy
|49
|0.58
|1.2186
|1.2177
|0.0000
|98
|2005.09.22 07:05
|close
|49
|0.58
|1.2196
|1.2177
|0.0000
|58.00
|759.20
|99
|2005.09.22 07:15
|sell
|50
|0.62
|1.2213
|1.2222
|0.0000
|100
|2005.09.22 08:03
|s/l
|50
|0.62
|1.2222
|1.2222
|0.0000
|-55.80
|703.40
|101
|2005.09.22 14:39
|buy
|51
|0.58
|1.2210
|1.2201
|0.0000
|102
|2005.09.22 14:47
|s/l
|51
|0.58
|1.2201
|1.2201
|0.0000
|-52.20
|651.20
|103
|2005.09.22 14:47
|buy
|52
|0.53
|1.2203
|1.2194
|0.0000
|104
|2005.09.22 15:25
|s/l
|52
|0.53
|1.2194
|1.2194
|0.0000
|-47.70
|603.50
|105
|2005.09.22 15:35
|buy
|53
|0.50
|1.2185
|1.2176
|0.0000
|106
|2005.09.22 15:45
|close
|53
|0.50
|1.2196
|1.2176
|0.0000
|55.00
|658.50
|107
|2005.09.23 03:29
|sell
|54
|0.54
|1.2159
|1.2168
|0.0000
|108
|2005.09.23 06:31
|close
|54
|0.54
|1.2143
|1.2168
|0.0000
|86.40
|744.90
|109
|2005.09.23 08:38
|buy
|55
|0.61
|1.2132
|1.2123
|0.0000
|110
|2005.09.23 08:44
|s/l
|55
|0.61
|1.2123
|1.2123
|0.0000
|-54.90
|690.00
|111
|2005.09.23 08:44
|buy
|56
|0.57
|1.2125
|1.2116
|0.0000
|112
|2005.09.23 08:59
|s/l
|56
|0.57
|1.2116
|1.2116
|0.0000
|-51.30
|638.70
|113
|2005.09.23 08:59
|buy
|57
|0.53
|1.2116
|1.2107
|0.0000
|114
|2005.09.23 09:15
|close
|57
|0.53
|1.2127
|1.2107
|0.0000
|58.30
|697.00
|115
|2005.09.23 11:00
|sell
|58
|0.57
|1.2144
|1.2153
|0.0000
|116
|2005.09.23 11:00
|s/l
|58
|0.57
|1.2153
|1.2153
|0.0000
|-51.30
|645.70
|117
|2005.09.23 11:00
|sell
|59
|0.53
|1.2152
|1.2161
|0.0000
|118
|2005.09.23 11:02
|s/l
|59
|0.53
|1.2161
|1.2161
|0.0000
|-47.70
|598.00
|119
|2005.09.23 11:02
|sell
|60
|0.49
|1.2160
|1.2169
|0.0000
|120
|2005.09.23 11:03
|close
|60
|0.49
|1.2146
|1.2169
|0.0000
|68.60
|666.60
|121
|2005.09.23 11:03
|sell
|61
|0.55
|1.2145
|1.2154
|0.0000
|122
|2005.09.23 11:03
|s/l
|61
|0.55
|1.2154
|1.2154
|0.0000
|-49.50
|617.10
|123
|2005.09.23 11:03
|sell
|62
|0.51
|1.2152
|1.2161
|0.0000
|124
|2005.09.23 11:03
|s/l
|62
|0.51
|1.2161
|1.2161
|0.0000
|-45.90
|571.20
|125
|2005.09.23 11:03
|sell
|63
|0.47
|1.2165
|1.2174
|0.0000
|126
|2005.09.23 11:03
|close
|63
|0.47
|1.2144
|1.2174
|0.0000
|98.70
|669.90
|127
|2005.09.23 11:03
|sell
|64
|0.55
|1.2165
|1.2174
|0.0000
|128
|2005.09.23 11:03
|close
|64
|0.55
|1.2154
|1.2174
|0.0000
|60.50
|730.40
|129
|2005.09.23 11:03
|sell
|65
|0.60
|1.2156
|1.2165
|0.0000
|130
|2005.09.23 11:03
|close
|65
|0.60
|1.2135
|1.2165
|0.0000
|126.00
|856.40
|131
|2005.09.23 11:05
|sell
|66
|0.71
|1.2147
|1.2156
|0.0000
|132
|2005.09.23 11:09
|close
|66
|0.71
|1.2133
|1.2156
|0.0000
|99.40
|955.80
|133
|2005.09.23 11:09
|sell
|67
|0.79
|1.2144
|1.2153
|0.0000
|134
|2005.09.23 11:13
|close
|67
|0.79
|1.2133
|1.2153
|0.0000
|86.90
|1042.70
|135
|2005.09.23 11:14
|sell
|68
|0.86
|1.2146
|1.2155
|0.0000
|136
|2005.09.23 11:14
|close
|68
|0.86
|1.2135
|1.2155
|0.0000
|94.60
|1137.30
|137
|2005.09.23 11:14
|sell
|69
|0.94
|1.2144
|1.2153
|0.0000
|138
|2005.09.23 11:15
|close
|69
|0.94
|1.2134
|1.2153
|0.0000
|94.00
|1231.30
|139
|2005.09.23 14:49
|buy
|70
|1.02
|1.2092
|1.2083
|0.0000
|140
|2005.09.23 15:02
|s/l
|70
|1.02
|1.2083
|1.2083
|0.0000
|-91.80
|1139.50
|141
|2005.09.26 11:35
|buy
|71
|0.95
|1.2044
|1.2035
|0.0000
|142
|2005.09.26 11:55
|close
|71
|0.95
|1.2055
|1.2035
|0.0000
|104.50
|1244.00
|143
|2005.09.26 11:58
|buy
|72
|1.03
|1.2043
|1.2034
|0.0000
|144
|2005.09.26 11:59
|close
|72
|1.03
|1.2053
|1.2034
|0.0000
|103.00
|1347.00
|145
|2005.09.26 17:33
|sell
|73
|1.12
|1.2051
|1.2060
|0.0000
|146
|2005.09.26 18:04
|s/l
|73
|1.12
|1.2060
|1.2060
|0.0000
|-100.80
|1246.20
|147
|2005.09.27 03:26
|buy
|74
|1.03
|1.2054
|1.2045
|0.0000
|148
|2005.09.27 03:29
|s/l
|74
|1.03
|1.2045
|1.2045
|0.0000
|-92.70
|1153.50
|149
|2005.09.27 03:29
|buy
|75
|0.96
|1.2045
|1.2036
|0.0000
|150
|2005.09.27 03:43
|s/l
|75
|0.96
|1.2036
|1.2036
|0.0000
|-86.40
|1067.10
|151
|2005.09.27 03:43
|buy
|76
|0.89
|1.2038
|1.2029
|0.0000
|152
|2005.09.27 03:48
|s/l
|76
|0.89
|1.2029
|1.2029
|0.0000
|-80.10
|987.00
|153
|2005.09.27 03:48
|buy
|77
|0.82
|1.2029
|1.2020
|0.0000
|154
|2005.09.27 04:00
|close
|77
|0.82
|1.2040
|1.2020
|0.0000
|90.20
|1077.20
|155
|2005.09.27 08:19
|buy
|78
|0.90
|1.1999
|1.1990
|0.0000
|156
|2005.09.27 08:25
|close
|78
|0.90
|1.2010
|1.1990
|0.0000
|99.00
|1176.20
|157
|2005.09.27 08:39
|buy
|79
|0.98
|1.1999
|1.1990
|0.0000
|158
|2005.09.27 09:06
|close
|79
|0.98
|1.2013
|1.1990
|0.0000
|137.20
|1313.40
|159
|2005.09.27 10:10
|sell
|80
|1.09
|1.2020
|1.2029
|0.0000
|160
|2005.09.27 10:22
|s/l
|80
|1.09
|1.2029
|1.2029
|0.0000
|-98.10
|1215.30
|161
|2005.09.27 10:23
|sell
|81
|1.01
|1.2029
|1.2038
|0.0000
|162
|2005.09.27 10:28
|s/l
|81
|1.01
|1.2038
|1.2038
|0.0000
|-90.90
|1124.40
|163
|2005.09.27 10:28
|sell
|82
|0.93
|1.2036
|1.2045
|0.0000
|164
|2005.09.27 10:52
|s/l
|82
|0.93
|1.2045
|1.2045
|0.0000
|-83.70
|1040.70
|165
|2005.09.27 10:52
|sell
|83
|0.86
|1.2043
|1.2052
|0.0000
|166
|2005.09.27 11:15
|close
|83
|0.86
|1.2034
|1.2052
|0.0000
|77.40
|1118.10
|167
|2005.09.27 18:42
|buy
|84
|0.93
|1.1980
|1.1971
|0.0000
|168
|2005.09.27 18:50
|close
|84
|0.93
|1.1992
|1.1971
|0.0000
|111.60
|1229.70
|169
|2005.09.28 12:28
|sell
|85
|1.02
|1.2032
|1.2041
|0.0000
|170
|2005.09.28 13:31
|close
|85
|1.02
|1.2018
|1.2041
|0.0000
|142.80
|1372.50
|171
|2005.09.30 12:39
|sell
|86
|1.14
|1.2056
|1.2065
|0.0000
|172
|2005.09.30 13:12
|s/l
|86
|1.14
|1.2065
|1.2065
|0.0000
|-102.60
|1269.90
|173
|2005.09.30 14:48
|buy
|87
|1.06
|1.2023
|1.2014
|0.0000
|174
|2005.09.30 15:15
|close
|87
|1.06
|1.2033
|1.2014
|0.0000
|106.00
|1375.90
|175
|2005.09.30 15:35
|sell
|88
|1.14
|1.2047
|1.2056
|0.0000
|176
|2005.09.30 15:55
|close
|88
|1.14
|1.2035
|1.2056
|0.0000
|136.80
|1512.70
|177
|2005.09.30 15:56
|sell
|89
|1.26
|1.2041
|1.2050
|0.0000
|178
|2005.09.30 15:56
|close
|89
|1.26
|1.2030
|1.2050
|0.0000
|138.60
|1651.30
|179
|2005.09.30 15:58
|sell
|90
|1.37
|1.2047
|1.2056
|0.0000
|180
|2005.09.30 15:59
|close
|90
|1.37
|1.2031
|1.2056
|0.0000
|219.19
|1870.49
|181
|2005.09.30 17:30
|sell
|91
|1.55
|1.2079
|1.2088
|0.0000
|182
|2005.09.30 17:30
|s/l
|91
|1.55
|1.2088
|1.2088
|0.0000
|-139.50
|1730.99
|183
|2005.09.30 17:30
|sell
|92
|1.43
|1.2087
|1.2096
|0.0000
|184
|2005.09.30 17:32
|close
|92
|1.43
|1.2076
|1.2096
|0.0000
|157.30
|1888.29
|185
|2005.09.30 17:32
|sell
|93
|1.56
|1.2075
|1.2084
|0.0000
|186
|2005.09.30 17:34
|s/l
|93
|1.56
|1.2084
|1.2084
|0.0000
|-140.40
|1747.89
|187
|2005.09.30 17:34
|sell
|94
|1.45
|1.2083
|1.2092
|0.0000
|188
|2005.09.30 17:36
|close
|94
|1.45
|1.2072
|1.2092
|0.0000
|159.50
|1907.39
|189
|2005.09.30 17:37
|sell
|95
|1.58
|1.2075
|1.2084
|0.0000
|190
|2005.09.30 17:37
|close
|95
|1.58
|1.2064
|1.2084
|0.0000
|173.80
|2081.19
|191
|2005.09.30 17:39
|sell
|96
|1.72
|1.2079
|1.2088
|0.0000
|192
|2005.09.30 17:40
|close
|96
|1.72
|1.2070
|1.2088
|0.0000
|154.80
|2235.99
|193
|2005.09.30 18:43
|buy
|97
|1.86
|1.2035
|1.2026
|0.0000
|194
|2005.09.30 19:01
|s/l
|97
|1.86
|1.2026
|1.2026
|0.0000
|-167.40
|2068.59
|195
|2005.10.03 02:30
|buy
|98
|1.72
|1.1999
|1.1990
|0.0000
|196
|2005.10.03 02:30
|s/l
|98
|1.72
|1.1990
|1.1990
|0.0000
|-154.80
|1913.79
|197
|2005.10.03 02:30
|buy
|99
|1.60
|1.1989
|1.1980
|0.0000
|198
|2005.10.03 02:32
|close
|99
|1.60
|1.1999
|1.1980
|0.0000
|160.00
|2073.79
|199
|2005.10.03 02:32
|buy
|100
|1.73
|1.1999
|1.1990
|0.0000
|200
|2005.10.03 02:33
|s/l
|100
|1.73
|1.1990
|1.1990
|0.0000
|-155.70
|1918.09
|201
|2005.10.03 02:33
|buy
|101
|1.60
|1.1985
|1.1976
|0.0000
|202
|2005.10.03 02:33
|s/l
|101
|1.60
|1.1976
|1.1976
|0.0000
|-144.00
|1774.09
|203
|2005.10.03 02:33
|buy
|102
|1.48
|1.1977
|1.1968
|0.0000
|204
|2005.10.03 02:34
|s/l
|102
|1.48
|1.1968
|1.1968
|0.0000
|-133.20
|1640.89
|205
|2005.10.03 02:34
|buy
|103
|1.37
|1.1970
|1.1961
|0.0000
|206
|2005.10.03 02:36
|close
|103
|1.37
|1.1979
|1.1961
|0.0000
|123.31
|1764.20
|207
|2005.10.03 02:36
|buy
|104
|1.47
|1.1981
|1.1972
|0.0000
|208
|2005.10.03 02:38
|s/l
|104
|1.47
|1.1972
|1.1972
|0.0000
|-132.30
|1631.90
|209
|2005.10.03 02:38
|buy
|105
|1.36
|1.1974
|1.1965
|0.0000
|210
|2005.10.03 02:48
|s/l
|105
|1.36
|1.1965
|1.1965
|0.0000
|-122.40
|1509.50
|211
|2005.10.03 02:48
|buy
|106
|1.26
|1.1963
|1.1954
|0.0000
|212
|2005.10.03 03:03
|s/l
|106
|1.26
|1.1954
|1.1954
|0.0000
|-113.40
|1396.10
|213
|2005.10.03 03:07
|buy
|107
|1.17
|1.1936
|1.1927
|0.0000
|214
|2005.10.03 03:15
|close
|107
|1.17
|1.1948
|1.1927
|0.0000
|140.40
|1536.50
|215
|2005.10.03 03:18
|buy
|108
|1.29
|1.1943
|1.1934
|0.0000
|216
|2005.10.03 03:25
|s/l
|108
|1.29
|1.1934
|1.1934
|0.0000
|-116.10
|1420.40
|217
|2005.10.03 03:25
|buy
|109
|1.19
|1.1933
|1.1924
|0.0000
|218
|2005.10.03 03:25
|close
|109
|1.19
|1.1953
|1.1924
|0.0000
|238.00
|1658.40
|219
|2005.10.03 03:28
|buy
|110
|1.39
|1.1941
|1.1932
|0.0000
|220
|2005.10.03 03:30
|close
|110
|1.39
|1.1953
|1.1932
|0.0000
|166.80
|1825.20
|221
|2005.10.03 03:42
|buy
|111
|1.53
|1.1941
|1.1932
|0.0000
|222
|2005.10.03 04:15
|s/l
|111
|1.53
|1.1932
|1.1932
|0.0000
|-137.70
|1687.50
|223
|2005.10.03 10:34
|buy
|112
|1.41
|1.1935
|1.1926
|0.0000
|224
|2005.10.03 10:58
|s/l
|112
|1.41
|1.1926
|1.1926
|0.0000
|-126.90
|1560.60
|225
|2005.10.03 10:58
|buy
|113
|1.31
|1.1928
|1.1919
|0.0000
|226
|2005.10.03 11:09
|s/l
|113
|1.31
|1.1919
|1.1919
|0.0000
|-117.90
|1442.70
|227
|2005.10.04 10:15
|sell
|114
|1.21
|1.1923
|1.1932
|0.0000
|228
|2005.10.04 10:17
|close
|114
|1.21
|1.1913
|1.1932
|0.0000
|121.00
|1563.70
|229
|2005.10.04 10:19
|sell
|115
|1.31
|1.1925
|1.1934
|0.0000
|230
|2005.10.04 10:36
|close
|115
|1.31
|1.1917
|1.1934
|0.0000
|104.80
|1668.50
|231
|2005.10.04 10:38
|sell
|116
|1.40
|1.1924
|1.1933
|0.0000
|232
|2005.10.04 11:05
|s/l
|116
|1.40
|1.1933
|1.1933
|0.0000
|-126.00
|1542.50
|233
|2005.10.04 17:42
|buy
|117
|1.30
|1.1910
|1.1901
|0.0000
|234
|2005.10.04 18:05
|close
|117
|1.30
|1.1921
|1.1901
|0.0000
|143.01
|1685.51
|235
|2005.10.06 00:11
|buy
|118
|1.41
|1.1995
|1.1986
|0.0000
|236
|2005.10.06 00:55
|close
|118
|1.41
|1.2005
|1.1986
|0.0000
|141.00
|1826.51
|237
|2005.10.06 04:44
|sell
|119
|1.52
|1.2054
|1.2063
|0.0000
|238
|2005.10.06 05:35
|close
|119
|1.52
|1.2047
|1.2063
|0.0000
|106.40
|1932.91
|239
|2005.10.06 06:46
|sell
|120
|1.60
|1.2065
|1.2074
|0.0000
|240
|2005.10.06 06:55
|close
|120
|1.60
|1.2058
|1.2074
|0.0000
|112.00
|2044.91
|241
|2005.10.06 08:20
|sell
|121
|1.70
|1.2059
|1.2068
|0.0000
|242
|2005.10.06 08:29
|s/l
|121
|1.70
|1.2068
|1.2068
|0.0000
|-153.00
|1891.91
|243
|2005.10.06 08:29
|sell
|122
|1.57
|1.2067
|1.2076
|0.0000
|244
|2005.10.06 08:40
|close
|122
|1.57
|1.2058
|1.2076
|0.0000
|141.29
|2033.20
|245
|2005.10.06 08:42
|sell
|123
|1.69
|1.2059
|1.2068
|0.0000
|246
|2005.10.06 09:11
|s/l
|123
|1.69
|1.2068
|1.2068
|0.0000
|-152.10
|1881.10
|247
|2005.10.06 11:30
|sell
|124
|1.56
|1.2063
|1.2072
|0.0000
|248
|2005.10.06 11:32
|close
|124
|1.56
|1.2053
|1.2072
|0.0000
|156.00
|2037.10
|249
|2005.10.06 11:34
|sell
|125
|1.69
|1.2063
|1.2072
|0.0000
|250
|2005.10.06 11:50
|close
|125
|1.69
|1.2055
|1.2072
|0.0000
|135.20
|2172.30
|251
|2005.10.06 14:55
|sell
|126
|1.80
|1.2081
|1.2090
|0.0000
|252
|2005.10.06 14:56
|close
|126
|1.80
|1.2069
|1.2090
|0.0000
|216.00
|2388.30
|253
|2005.10.07 08:05
|sell
|127
|1.96
|1.2176
|1.2185
|0.0000
|254
|2005.10.07 08:07
|close
|127
|1.96
|1.2168
|1.2185
|0.0000
|156.80
|2545.10
|255
|2005.10.07 08:09
|sell
|128
|2.09
|1.2176
|1.2185
|0.0000
|256
|2005.10.07 08:35
|close
|128
|2.09
|1.2169
|1.2185
|0.0000
|146.30
|2691.40
|257
|2005.10.10 01:38
|sell
|129
|2.22
|1.2126
|1.2135
|0.0000
|258
|2005.10.10 06:41
|close
|129
|2.22
|1.2115
|1.2135
|0.0000
|244.20
|2935.60
|259
|2005.10.10 07:33
|sell
|130
|2.42
|1.2130
|1.2139
|0.0000
|260
|2005.10.10 08:05
|close
|130
|2.42
|1.2119
|1.2139
|0.0000
|266.21
|3201.81
|261
|2005.10.10 08:33
|sell
|131
|2.64
|1.2132
|1.2141
|0.0000
|262
|2005.10.10 09:11
|s/l
|131
|2.64
|1.2141
|1.2141
|0.0000
|-237.60
|2964.21
|263
|2005.10.10 14:33
|buy
|132
|2.46
|1.2071
|1.2062
|0.0000
|264
|2005.10.10 15:06
|s/l
|132
|2.46
|1.2062
|1.2062
|0.0000
|-221.40
|2742.81
|265
|2005.10.11 02:52
|buy
|133
|2.28
|1.2039
|1.2030
|0.0000
|266
|2005.10.11 02:56
|s/l
|133
|2.28
|1.2030
|1.2030
|0.0000
|-205.20
|2537.61
|267
|2005.10.11 02:56
|buy
|134
|2.11
|1.2031
|1.2022
|0.0000
|268
|2005.10.11 03:04
|s/l
|134
|2.11
|1.2022
|1.2022
|0.0000
|-189.90
|2347.71
|269
|2005.10.11 08:33
|buy
|135
|1.95
|1.2013
|1.2004
|0.0000
|270
|2005.10.11 08:41
|close
|135
|1.95
|1.2022
|1.2004
|0.0000
|175.50
|2523.21
|271
|2005.10.11 10:05
|sell
|136
|2.10
|1.2031
|1.2040
|0.0000
|272
|2005.10.11 10:37
|s/l
|136
|2.10
|1.2040
|1.2040
|0.0000
|-189.00
|2334.21
|273
|2005.10.11 10:37
|sell
|137
|1.94
|1.2039
|1.2048
|0.0000
|274
|2005.10.11 12:20
|close
|137
|1.94
|1.2027
|1.2048
|0.0000
|232.80
|2567.01
|275
|2005.10.11 15:57
|buy
|138
|2.14
|1.2000
|1.1991
|0.0000
|276
|2005.10.11 16:06
|s/l
|138
|2.14
|1.1991
|1.1991
|0.0000
|-192.60
|2374.41
|277
|2005.10.11 17:46
|sell
|139
|1.98
|1.2014
|1.2023
|0.0000
|278
|2005.10.11 18:30
|close
|139
|1.98
|1.1999
|1.2023
|0.0000
|297.00
|2671.41
|279
|2005.10.11 18:44
|buy
|140
|2.23
|1.1991
|1.1982
|0.0000
|280
|2005.10.11 20:28
|s/l
|140
|2.23
|1.1982
|1.1982
|0.0000
|-200.70
|2470.71
|281
|2005.10.11 20:39
|buy
|141
|2.06
|1.1984
|1.1975
|0.0000
|282
|2005.10.11 20:42
|s/l
|141
|2.06
|1.1975
|1.1975
|0.0000
|-185.40
|2285.31
|283
|2005.10.11 21:38
|sell
|142
|1.90
|1.1999
|1.2008
|0.0000
|284
|2005.10.11 23:10
|close
|142
|1.90
|1.1991
|1.2008
|0.0000
|152.01
|2437.32
|285
|2005.10.12 13:11
|sell
|143
|2.03
|1.2007
|1.2016
|0.0000
|286
|2005.10.12 13:13
|close
|143
|2.03
|1.1999
|1.2016
|0.0000
|162.41
|2599.73
|287
|2005.10.12 13:14
|sell
|144
|2.17
|1.2006
|1.2015
|0.0000
|288
|2005.10.12 13:19
|s/l
|144
|2.17
|1.2015
|1.2015
|0.0000
|-195.30
|2404.43
|289
|2005.10.12 13:19
|sell
|145
|2.00
|1.2022
|1.2031
|0.0000
|290
|2005.10.12 13:19
|close
|145
|2.00
|1.2007
|1.2031
|0.0000
|300.00
|2704.43
|291
|2005.10.12 13:19
|sell
|146
|2.25
|1.2010
|1.2019
|0.0000
|292
|2005.10.12 13:28
|s/l
|146
|2.25
|1.2019
|1.2019
|0.0000
|-202.50
|2501.93
|293
|2005.10.12 13:28
|sell
|147
|2.08
|1.2017
|1.2026
|0.0000
|294
|2005.10.12 13:45
|close
|147
|2.08
|1.2009
|1.2026
|0.0000
|166.39
|2668.32
|295
|2005.10.12 13:45
|sell
|148
|2.22
|1.2007
|1.2016
|0.0000
|296
|2005.10.12 13:57
|s/l
|148
|2.22
|1.2016
|1.2016
|0.0000
|-199.80
|2468.52
|297
|2005.10.12 13:57
|sell
|149
|2.05
|1.2014
|1.2023
|0.0000
|298
|2005.10.12 14:33
|close
|149
|2.05
|1.2000
|1.2023
|0.0000
|287.00
|2755.52
|299
|2005.10.12 15:18
|sell
|150
|2.29
|1.2040
|1.2049
|0.0000
|300
|2005.10.12 15:55
|close
|150
|2.29
|1.2026
|1.2049
|0.0000
|320.61
|3076.13
|301
|2005.10.13 03:09
|buy
|151
|2.56
|1.1995
|1.1986
|0.0000
|302
|2005.10.13 03:14
|s/l
|151
|2.56
|1.1986
|1.1986
|0.0000
|-230.40
|2845.73
|303
|2005.10.13 03:14
|buy
|152
|2.37
|1.1988
|1.1979
|0.0000
|304
|2005.10.13 03:19
|s/l
|152
|2.37
|1.1979
|1.1979
|0.0000
|-213.30
|2632.43
|305
|2005.10.13 03:19
|buy
|153
|2.20
|1.1977
|1.1968
|0.0000
|306
|2005.10.13 03:20
|close
|153
|2.20
|1.1985
|1.1968
|0.0000
|176.00
|2808.43
|307
|2005.10.13 03:20
|buy
|154
|2.34
|1.1991
|1.1982
|0.0000
|308
|2005.10.13 03:24
|s/l
|154
|2.34
|1.1982
|1.1982
|0.0000
|-210.60
|2597.83
|309
|2005.10.13 03:24
|buy
|155
|2.17
|1.1983
|1.1974
|0.0000
|310
|2005.10.13 04:46
|s/l
|155
|2.17
|1.1974
|1.1974
|0.0000
|-195.30
|2402.53
|311
|2005.10.13 09:29
|buy
|156
|2.01
|1.1982
|1.1973
|0.0000
|312
|2005.10.13 09:40
|close
|156
|2.01
|1.1991
|1.1973
|0.0000
|180.90
|2583.43
|313
|2005.10.13 09:52
|buy
|157
|2.16
|1.1982
|1.1973
|0.0000
|314
|2005.10.13 09:57
|s/l
|157
|2.16
|1.1973
|1.1973
|0.0000
|-194.40
|2389.03
|315
|2005.10.13 09:57
|buy
|158
|2.00
|1.1975
|1.1966
|0.0000
|316
|2005.10.13 10:05
|close
|158
|2.00
|1.1984
|1.1966
|0.0000
|180.00
|2569.03
|317
|2005.10.13 15:31
|buy
|159
|2.15
|1.1928
|1.1919
|0.0000
|318
|2005.10.13 16:13
|s/l
|159
|2.15
|1.1919
|1.1919
|0.0000
|-193.50
|2375.53
|319
|2005.10.13 18:30
|sell
|160
|1.99
|1.1964
|1.1973
|0.0000
|320
|2005.10.13 18:33
|close
|160
|1.99
|1.1952
|1.1973
|0.0000
|238.81
|2614.34
|321
|2005.10.13 18:33
|sell
|161
|2.19
|1.1962
|1.1971
|0.0000
|322
|2005.10.13 18:35
|s/l
|161
|2.19
|1.1971
|1.1971
|0.0000
|-197.10
|2417.24
|323
|2005.10.13 18:35
|sell
|162
|2.02
|1.1970
|1.1979
|0.0000
|324
|2005.10.13 18:38
|s/l
|162
|2.02
|1.1979
|1.1979
|0.0000
|-181.80
|2235.44
|325
|2005.10.13 18:38
|sell
|163
|1.87
|1.1980
|1.1989
|0.0000
|326
|2005.10.13 19:19
|s/l
|163
|1.87
|1.1989
|1.1989
|0.0000
|-168.30
|2067.14
|327
|2005.10.13 20:54
|sell
|164
|1.72
|1.2018
|1.2027
|0.0000
|328
|2005.10.13 21:26
|s/l
|164
|1.72
|1.2027
|1.2027
|0.0000
|-154.80
|1912.34
|329
|2005.10.14 14:30
|buy
|165
|1.60
|1.1979
|1.1970
|0.0000
|330
|2005.10.14 14:31
|close
|165
|1.60
|1.1998
|1.1970
|0.0000
|304.00
|2216.34
|331
|2005.10.14 14:32
|sell
|166
|1.85
|1.2004
|1.2013
|0.0000
|332
|2005.10.14 14:32
|s/l
|166
|1.85
|1.2013
|1.2013
|0.0000
|-166.50
|2049.84
|333
|2005.10.14 14:32
|sell
|167
|1.71
|1.2013
|1.2022
|0.0000
|334
|2005.10.14 14:32
|s/l
|167
|1.71
|1.2022
|1.2022
|0.0000
|-153.90
|1895.94
|335
|2005.10.14 14:32
|sell
|168
|1.58
|1.2020
|1.2029
|0.0000
|336
|2005.10.14 14:33
|s/l
|168
|1.58
|1.2029
|1.2029
|0.0000
|-142.20
|1753.74
|337
|2005.10.14 14:33
|sell
|169
|1.46
|1.2027
|1.2036
|0.0000
|338
|2005.10.14 14:33
|close
|169
|1.46
|1.2018
|1.2036
|0.0000
|131.40
|1885.14
|339
|2005.10.14 14:33
|sell
|170
|1.57
|1.2008
|1.2017
|0.0000
|340
|2005.10.14 14:33
|s/l
|170
|1.57
|1.2017
|1.2017
|0.0000
|-141.30
|1743.84
|341
|2005.10.14 14:33
|sell
|171
|1.45
|1.2015
|1.2024
|0.0000
|342
|2005.10.14 14:34
|close
|171
|1.45
|1.1999
|1.2024
|0.0000
|232.00
|1975.84
|343
|2005.10.14 14:34
|sell
|172
|1.65
|1.2010
|1.2019
|0.0000
|344
|2005.10.14 14:34
|close
|172
|1.65
|1.2002
|1.2019
|0.0000
|132.00
|2107.84
|345
|2005.10.14 14:34
|sell
|173
|1.75
|1.2027
|1.2036
|0.0000
|346
|2005.10.14 14:35
|close
|173
|1.75
|1.2018
|1.2036
|0.0000
|157.50
|2265.34
|347
|2005.10.14 14:35
|sell
|174
|1.89
|1.2014
|1.2023
|0.0000
|348
|2005.10.14 14:35
|s/l
|174
|1.89
|1.2023
|1.2023
|0.0000
|-170.10
|2095.24
|349
|2005.10.14 14:35
|sell
|175
|1.74
|1.2028
|1.2037
|0.0000
|350
|2005.10.14 14:35
|close
|175
|1.74
|1.2016
|1.2037
|0.0000
|208.81
|2304.05
|351
|2005.10.14 14:35
|sell
|176
|1.92
|1.2019
|1.2028
|0.0000
|352
|2005.10.14 14:36
|s/l
|176
|1.92
|1.2028
|1.2028
|0.0000
|-172.80
|2131.25
|353
|2005.10.14 14:36
|sell
|177
|1.77
|1.2026
|1.2035
|0.0000
|354
|2005.10.14 14:36
|s/l
|177
|1.77
|1.2035
|1.2035
|0.0000
|-159.30
|1971.95
|355
|2005.10.14 14:36
|sell
|178
|1.64
|1.2033
|1.2042
|0.0000
|356
|2005.10.14 14:37
|close
|178
|1.64
|1.2022
|1.2042
|0.0000
|180.40
|2152.35
|357
|2005.10.14 14:38
|sell
|179
|1.79
|1.2036
|1.2045
|0.0000
|358
|2005.10.14 14:38
|close
|179
|1.79
|1.2025
|1.2045
|0.0000
|196.90
|2349.25
|359
|2005.10.14 14:38
|sell
|180
|1.95
|1.2025
|1.2034
|0.0000
|360
|2005.10.14 14:38
|close
|180
|1.95
|1.2007
|1.2034
|0.0000
|351.00
|2700.25
|361
|2005.10.14 14:38
|sell
|181
|2.24
|1.2031
|1.2040
|0.0000
|362
|2005.10.14 14:39
|s/l
|181
|2.24
|1.2040
|1.2040
|0.0000
|-201.60
|2498.65
|363
|2005.10.14 14:39
|sell
|182
|2.08
|1.2041
|1.2050
|0.0000
|364
|2005.10.14 14:39
|s/l
|182
|2.08
|1.2050
|1.2050
|0.0000
|-187.20
|2311.45
|365
|2005.10.14 14:39
|sell
|183
|1.92
|1.2050
|1.2059
|0.0000
|366
|2005.10.14 14:39
|s/l
|183
|1.92
|1.2059
|1.2059
|0.0000
|-172.80
|2138.65
|367
|2005.10.14 14:39
|sell
|184
|1.77
|1.2060
|1.2069
|0.0000
|368
|2005.10.14 14:39
|close
|184
|1.77
|1.2031
|1.2069
|0.0000
|513.29
|2651.94
|369
|2005.10.14 14:39
|sell
|185
|2.20
|1.2036
|1.2045
|0.0000
|370
|2005.10.14 14:39
|s/l
|185
|2.20
|1.2045
|1.2045
|0.0000
|-198.00
|2453.94
|371
|2005.10.14 14:39
|sell
|186
|2.04
|1.2045
|1.2054
|0.0000
|372
|2005.10.14 14:39
|close
|186
|2.04
|1.2035
|1.2054
|0.0000
|204.00
|2657.94
|373
|2005.10.14 14:40
|sell
|187
|2.21
|1.2032
|1.2041
|0.0000
|374
|2005.10.14 14:43
|s/l
|187
|2.21
|1.2041
|1.2041
|0.0000
|-198.90
|2459.04
|375
|2005.10.14 14:43
|sell
|188
|2.04
|1.2040
|1.2049
|0.0000
|376
|2005.10.14 14:43
|s/l
|188
|2.04
|1.2049
|1.2049
|0.0000
|-183.60
|2275.44
|377
|2005.10.14 14:43
|sell
|189
|1.89
|1.2060
|1.2069
|0.0000
|378
|2005.10.14 14:44
|close
|189
|1.89
|1.2041
|1.2069
|0.0000
|359.09
|2634.53
|379
|2005.10.14 14:44
|sell
|190
|2.19
|1.2042
|1.2051
|0.0000
|380
|2005.10.14 14:44
|s/l
|190
|2.19
|1.2051
|1.2051
|0.0000
|-197.10
|2437.43
|381
|2005.10.14 14:44
|sell
|191
|2.02
|1.2060
|1.2069
|0.0000
|382
|2005.10.14 14:45
|close
|191
|2.02
|1.2049
|1.2069
|0.0000
|222.19
|2659.62
|383
|2005.10.14 14:45
|sell
|192
|2.21
|1.2045
|1.2054
|0.0000
|384
|2005.10.14 14:45
|close
|192
|2.21
|1.2031
|1.2054
|0.0000
|309.40
|2969.02
|385
|2005.10.14 14:46
|sell
|193
|2.47
|1.2030
|1.2039
|0.0000
|386
|2005.10.14 14:48
|s/l
|193
|2.47
|1.2039
|1.2039
|0.0000
|-222.30
|2746.72
|387
|2005.10.14 14:48
|sell
|194
|2.28
|1.2058
|1.2067
|0.0000
|388
|2005.10.14 14:48
|close
|194
|2.28
|1.2039
|1.2067
|0.0000
|433.20
|3179.92
|389
|2005.10.14 14:48
|sell
|195
|2.64
|1.2039
|1.2048
|0.0000
|390
|2005.10.14 14:48
|s/l
|195
|2.64
|1.2048
|1.2048
|0.0000
|-237.60
|2942.32
|391
|2005.10.14 14:48
|sell
|196
|2.44
|1.2053
|1.2062
|0.0000
|392
|2005.10.14 14:49
|close
|196
|2.44
|1.2034
|1.2062
|0.0000
|463.60
|3405.92
|393
|2005.10.14 14:50
|sell
|197
|2.83
|1.2031
|1.2040
|0.0000
|394
|2005.10.14 14:50
|close
|197
|2.83
|1.2015
|1.2040
|0.0000
|452.79
|3858.71
|395
|2005.10.14 14:51
|sell
|198
|3.21
|1.2014
|1.2023
|0.0000
|396
|2005.10.14 14:53
|s/l
|198
|3.21
|1.2023
|1.2023
|0.0000
|-288.90
|3569.81
|397
|2005.10.14 14:53
|sell
|199
|2.97
|1.2025
|1.2034
|0.0000
|398
|2005.10.14 14:54
|s/l
|199
|2.97
|1.2034
|1.2034
|0.0000
|-267.30
|3302.51
|399
|2005.10.14 14:54
|sell
|200
|2.74
|1.2036
|1.2045
|0.0000
|400
|2005.10.14 14:54
|close
|200
|2.74
|1.2023
|1.2045
|0.0000
|356.20
|3658.71
|401
|2005.10.14 14:55
|sell
|201
|3.04
|1.2022
|1.2031
|0.0000
|402
|2005.10.14 15:15
|close
|201
|3.04
|1.2012
|1.2031
|0.0000
|304.03
|3962.74
|403
|2005.10.14 15:37
|buy
|202
|3.30
|1.2003
|1.1994
|0.0000
|404
|2005.10.14 15:40
|close
|202
|3.30
|1.2016
|1.1994
|0.0000
|429.00
|4391.74
|405
|2005.10.14 15:41
|buy
|203
|3.66
|1.2003
|1.1994
|0.0000
|406
|2005.10.14 15:45
|close
|203
|3.66
|1.2020
|1.1994
|0.0000
|622.20
|5013.94
|407
|2005.10.14 15:52
|buy
|204
|4.18
|1.2003
|1.1994
|0.0000
|408
|2005.10.14 15:58
|s/l
|204
|4.18
|1.1994
|1.1994
|0.0000
|-376.20
|4637.74
|409
|2005.10.14 15:58
|buy
|205
|3.87
|1.1993
|1.1984
|0.0000
|410
|2005.10.14 15:59
|close
|205
|3.87
|1.2004
|1.1984
|0.0000
|425.69
|5063.43
|411
|2005.10.14 15:59
|buy
|206
|4.22
|1.2003
|1.1994
|0.0000
|412
|2005.10.14 16:00
|close
|206
|4.22
|1.2017
|1.1994
|0.0000
|590.81
|5654.24
|413
|2005.10.14 16:04
|sell
|207
|4.71
|1.2015
|1.2024
|0.0000
|414
|2005.10.14 16:15
|s/l
|207
|4.71
|1.2024
|1.2024
|0.0000
|-423.90
|5230.34
|415
|2005.10.14 16:15
|sell
|208
|4.35
|1.2029
|1.2038
|0.0000
|416
|2005.10.14 16:28
|s/l
|208
|4.35
|1.2038
|1.2038
|0.0000
|-391.50
|4838.84
|417
|2005.10.14 16:28
|sell
|209
|4.02
|1.2036
|1.2045
|0.0000
|418
|2005.10.14 16:30
|s/l
|209
|4.02
|1.2045
|1.2045
|0.0000
|-361.80
|4477.04
|419
|2005.10.14 16:30
|sell
|210
|3.72
|1.2044
|1.2053
|0.0000
|420
|2005.10.14 16:33
|s/l
|210
|3.72
|1.2053
|1.2053
|0.0000
|-334.80
|4142.24
|421
|2005.10.14 16:33
|sell
|211
|3.44
|1.2054
|1.2063
|0.0000
|422
|2005.10.14 16:37
|s/l
|211
|3.44
|1.2063
|1.2063
|0.0000
|-309.60
|3832.64
|423
|2005.10.14 16:37
|sell
|212
|3.18
|1.2061
|1.2070
|0.0000
|424
|2005.10.14 16:38
|s/l
|212
|3.18
|1.2070
|1.2070
|0.0000
|-286.20
|3546.44
|425
|2005.10.14 16:38
|sell
|213
|2.94
|1.2069
|1.2078
|0.0000
|426
|2005.10.14 16:40
|close
|213
|2.94
|1.2055
|1.2078
|0.0000
|411.61
|3958.05
|427
|2005.10.14 16:41
|sell
|214
|3.28
|1.2054
|1.2063
|0.0000
|428
|2005.10.14 16:43
|s/l
|214
|3.28
|1.2063
|1.2063
|0.0000
|-295.20
|3662.85
|429
|2005.10.14 16:43
|sell
|215
|3.04
|1.2061
|1.2070
|0.0000
|430
|2005.10.14 16:44
|s/l
|215
|3.04
|1.2070
|1.2070
|0.0000
|-273.60
|3389.25
|431
|2005.10.14 16:44
|sell
|216
|2.81
|1.2068
|1.2077
|0.0000
|432
|2005.10.14 16:48
|s/l
|216
|2.81
|1.2077
|1.2077
|0.0000
|-252.90
|3136.35
|433
|2005.10.14 16:48
|sell
|217
|2.60
|1.2076
|1.2085
|0.0000
|434
|2005.10.14 17:00
|close
|217
|2.60
|1.2066
|1.2085
|0.0000
|259.99
|3396.34
|435
|2005.10.14 17:17
|sell
|218
|2.81
|1.2085
|1.2094
|0.0000
|436
|2005.10.14 17:45
|close
|218
|2.81
|1.2074
|1.2094
|0.0000
|309.10
|3705.44
|437
|2005.10.17 02:10
|sell
|219
|3.07
|1.2084
|1.2093
|0.0000
|438
|2005.10.17 02:10
|close
|219
|3.07
|1.2073
|1.2093
|0.0000
|337.69
|4043.13
|439
|2005.10.17 02:11
|sell
|220
|3.35
|1.2084
|1.2093
|0.0000
|440
|2005.10.17 02:23
|s/l
|220
|3.35
|1.2093
|1.2093
|0.0000
|-301.50
|3741.63
|441
|2005.10.17 02:23
|sell
|221
|3.09
|1.2092
|1.2101
|0.0000
|442
|2005.10.17 02:23
|s/l
|221
|3.09
|1.2101
|1.2101
|0.0000
|-278.10
|3463.53
|443
|2005.10.17 02:23
|sell
|222
|2.86
|1.2105
|1.2114
|0.0000
|444
|2005.10.17 02:28
|s/l
|222
|2.86
|1.2114
|1.2114
|0.0000
|-257.40
|3206.13
|445
|2005.10.17 02:28
|sell
|223
|2.65
|1.2113
|1.2122
|0.0000
|446
|2005.10.17 02:30
|close
|223
|2.65
|1.2103
|1.2122
|0.0000
|264.99
|3471.12
|447
|2005.10.17 02:31
|sell
|224
|2.87
|1.2100
|1.2109
|0.0000
|448
|2005.10.17 02:43
|s/l
|224
|2.87
|1.2109
|1.2109
|0.0000
|-258.30
|3212.82
|449
|2005.10.17 02:43
|sell
|225
|2.65
|1.2110
|1.2119
|0.0000
|450
|2005.10.17 02:47
|s/l
|225
|2.65
|1.2119
|1.2119
|0.0000
|-238.50
|2974.32
|451
|2005.10.17 02:47
|sell
|226
|2.45
|1.2119
|1.2128
|0.0000
|452
|2005.10.17 02:55
|close
|226
|2.45
|1.2109
|1.2128
|0.0000
|244.99
|3219.31
|453
|2005.10.17 02:55
|sell
|227
|2.66
|1.2107
|1.2116
|0.0000
|454
|2005.10.17 03:01
|s/l
|227
|2.66
|1.2116
|1.2116
|0.0000
|-239.40
|2979.91
|455
|2005.10.17 09:33
|buy
|228
|2.47
|1.2070
|1.2061
|0.0000
|456
|2005.10.17 10:27
|close
|228
|2.47
|1.2082
|1.2061
|0.0000
|296.39
|3276.30
|457
|2005.10.17 11:45
|buy
|229
|2.72
|1.2044
|1.2035
|0.0000
|458
|2005.10.17 11:49
|s/l
|229
|2.72
|1.2035
|1.2035
|0.0000
|-244.80
|3031.50
|459
|2005.10.17 11:49
|buy
|230
|2.52
|1.2037
|1.2028
|0.0000
|460
|2005.10.17 12:08
|s/l
|230
|2.52
|1.2028
|1.2028
|0.0000
|-226.80
|2804.70
|461
|2005.10.17 18:09
|sell
|231
|2.33
|1.2062
|1.2071
|0.0000
|462
|2005.10.17 18:09
|close
|231
|2.33
|1.2039
|1.2071
|0.0000
|535.91
|3340.61
|463
|2005.10.17 18:58
|sell
|232
|2.77
|1.2062
|1.2071
|0.0000
|464
|2005.10.17 19:15
|close
|232
|2.77
|1.2050
|1.2071
|0.0000
|332.40
|3673.01
|465
|2005.10.17 19:58
|buy
|233
|3.05
|1.2035
|1.2026
|0.0000
|466
|2005.10.17 20:08
|s/l
|233
|3.05
|1.2026
|1.2026
|0.0000
|-274.50
|3398.51
|467
|2005.10.18 01:40
|buy
|234
|2.83
|1.2002
|1.1993
|0.0000
|468
|2005.10.18 01:45
|s/l
|234
|2.83
|1.1993
|1.1993
|0.0000
|-254.70
|3143.81
|469
|2005.10.18 11:54
|buy
|235
|2.63
|1.1948
|1.1939
|0.0000
|470
|2005.10.18 12:17
|s/l
|235
|2.63
|1.1939
|1.1939
|0.0000
|-236.70
|2907.11
|471
|2005.10.18 15:02
|buy
|236
|2.44
|1.1921
|1.1912
|0.0000
|472
|2005.10.18 15:15
|close
|236
|2.44
|1.1933
|1.1912
|0.0000
|292.80
|3199.91
|473
|2005.10.18 16:43
|buy
|237
|2.68
|1.1922
|1.1913
|0.0000
|474
|2005.10.18 16:45
|close
|237
|2.68
|1.1933
|1.1913
|0.0000
|294.80
|3494.71
|475
|2005.10.18 20:38
|buy
|238
|2.93
|1.1945
|1.1936
|0.0000
|476
|2005.10.18 21:27
|close
|238
|2.93
|1.1957
|1.1936
|0.0000
|351.61
|3846.32
|477
|2005.10.19 14:43
|buy
|239
|3.22
|1.1932
|1.1923
|0.0000
|478
|2005.10.19 14:45
|close
|239
|3.22
|1.1945
|1.1923
|0.0000
|418.60
|4264.92
|479
|2005.10.19 16:55
|sell
|240
|3.56
|1.1984
|1.1993
|0.0000
|480
|2005.10.19 17:08
|s/l
|240
|3.56
|1.1993
|1.1993
|0.0000
|-320.40
|3944.52
|481
|2005.10.19 21:57
|sell
|241
|3.29
|1.2001
|1.2010
|0.0000
|482
|2005.10.19 22:41
|close
|241
|3.29
|1.1992
|1.2010
|0.0000
|296.08
|4240.60
|483
|2005.10.20 06:35
|sell
|242
|3.54
|1.1971
|1.1980
|0.0000
|484
|2005.10.20 08:15
|close
|242
|3.54
|1.1962
|1.1980
|0.0000
|318.63
|4559.23
|485
|2005.10.20 21:29
|sell
|243
|3.79
|1.2018
|1.2027
|0.0000
|486
|2005.10.21 01:41
|s/l
|243
|3.79
|1.2027
|1.2027
|0.0000
|-308.75
|4250.48
|487
|2005.10.21 02:14
|sell
|244
|3.53
|1.2056
|1.2065
|0.0000
|488
|2005.10.21 02:18
|s/l
|244
|3.53
|1.2065
|1.2065
|0.0000
|-317.70
|3932.78
|489
|2005.10.21 02:18
|sell
|245
|3.26
|1.2064
|1.2073
|0.0000
|490
|2005.10.21 02:20
|close
|245
|3.26
|1.2053
|1.2073
|0.0000
|358.58
|4291.36
|491
|2005.10.21 02:21
|sell
|246
|3.56
|1.2056
|1.2065
|0.0000
|492
|2005.10.21 02:24
|s/l
|246
|3.56
|1.2065
|1.2065
|0.0000
|-320.40
|3970.96
|493
|2005.10.21 02:24
|sell
|247
|3.29
|1.2063
|1.2072
|0.0000
|494
|2005.10.21 02:35
|close
|247
|3.29
|1.2052
|1.2072
|0.0000
|361.90
|4332.86
|495
|2005.10.21 02:37
|sell
|248
|3.59
|1.2056
|1.2065
|0.0000
|496
|2005.10.21 02:42
|s/l
|248
|3.59
|1.2065
|1.2065
|0.0000
|-323.10
|4009.76
|497
|2005.10.21 02:42
|sell
|249
|3.32
|1.2063
|1.2072
|0.0000
|498
|2005.10.21 03:15
|s/l
|249
|3.32
|1.2072
|1.2072
|0.0000
|-298.80
|3710.96
|499
|2005.10.21 03:25
|buy
|250
|3.08
|1.2042
|1.2033
|0.0000
|500
|2005.10.21 03:28
|close
|250
|3.08
|1.2071
|1.2033
|0.0000
|893.20
|4604.16
|501
|2005.10.21 10:20
|buy
|251
|3.82
|1.2040
|1.2031
|0.0000
|502
|2005.10.21 10:45
|close
|251
|3.82
|1.2049
|1.2031
|0.0000
|343.81
|4947.97
|503
|2005.10.21 14:53
|sell
|252
|4.11
|1.2030
|1.2039
|0.0000
|504
|2005.10.21 15:17
|s/l
|252
|4.11
|1.2039
|1.2039
|0.0000
|-369.90
|4578.07
|505
|2005.10.21 16:46
|buy
|253
|3.81
|1.2016
|1.2007
|0.0000
|506
|2005.10.21 17:12
|s/l
|253
|3.81
|1.2007
|1.2007
|0.0000
|-342.90
|4235.17
|507
|2005.10.21 17:18
|buy
|254
|3.53
|1.1986
|1.1977
|0.0000
|508
|2005.10.21 17:21
|close
|254
|3.53
|1.2001
|1.1977
|0.0000
|529.50
|4764.67
|509
|2005.10.21 17:21
|buy
|255
|3.98
|1.1981
|1.1972
|0.0000
|510
|2005.10.21 17:22
|s/l
|255
|3.98
|1.1972
|1.1972
|0.0000
|-358.20
|4406.47
|511
|2005.10.21 17:22
|buy
|256
|3.68
|1.1970
|1.1961
|0.0000
|512
|2005.10.21 17:24
|s/l
|256
|3.68
|1.1961
|1.1961
|0.0000
|-331.20
|4075.27
|513
|2005.10.21 17:24
|buy
|257
|3.41
|1.1963
|1.1954
|0.0000
|514
|2005.10.21 17:24
|close
|257
|3.41
|1.1985
|1.1954
|0.0000
|750.20
|4825.47
|515
|2005.10.21 17:24
|buy
|258
|4.03
|1.1962
|1.1953
|0.0000
|516
|2005.10.21 17:28
|close
|258
|4.03
|1.1975
|1.1953
|0.0000
|523.90
|5349.37
|517
|2005.10.21 17:29
|buy
|259
|4.47
|1.1969
|1.1960
|0.0000
|518
|2005.10.21 17:34
|s/l
|259
|4.47
|1.1960
|1.1960
|0.0000
|-402.30
|4947.07
|519
|2005.10.21 17:34
|buy
|260
|4.14
|1.1962
|1.1953
|0.0000
|520
|2005.10.21 17:57
|s/l
|260
|4.14
|1.1953
|1.1953
|0.0000
|-372.60
|4574.47
|521
|2005.10.21 17:57
|buy
|261
|3.83
|1.1953
|1.1944
|0.0000
|522
|2005.10.21 18:00
|close
|261
|3.83
|1.1966
|1.1944
|0.0000
|497.88
|5072.35
|523
|2005.10.24 19:12
|buy
|262
|4.24
|1.1968
|1.1959
|0.0000
|524
|2005.10.24 19:13
|s/l
|262
|4.24
|1.1959
|1.1959
|0.0000
|-381.60
|4690.75
|525
|2005.10.24 19:13
|buy
|263
|3.92
|1.1960
|1.1951
|0.0000
|526
|2005.10.24 19:15
|close
|263
|3.92
|1.1971
|1.1951
|0.0000
|431.24
|5121.99
|527
|2005.10.24 19:17
|buy
|264
|4.28
|1.1970
|1.1961
|0.0000
|528
|2005.10.24 19:23
|s/l
|264
|4.28
|1.1961
|1.1961
|0.0000
|-385.20
|4736.79
|529
|2005.10.24 19:23
|buy
|265
|3.96
|1.1963
|1.1954
|0.0000
|530
|2005.10.24 19:40
|close
|265
|3.96
|1.1974
|1.1954
|0.0000
|435.60
|5172.39
|531
|2005.10.24 19:42
|buy
|266
|4.32
|1.1970
|1.1961
|0.0000
|532
|2005.10.24 19:49
|close
|266
|4.32
|1.1981
|1.1961
|0.0000
|475.19
|5647.58
|533
|2005.10.25 05:20
|sell
|267
|4.72
|1.1974
|1.1983
|0.0000
|534
|2005.10.25 07:40
|close
|267
|4.72
|1.1961
|1.1983
|0.0000
|613.59
|6261.17
|535
|2005.10.25 14:57
|sell
|268
|5.20
|1.2052
|1.2061
|0.0000
|536
|2005.10.25 14:58
|s/l
|268
|5.20
|1.2061
|1.2061
|0.0000
|-468.00
|5793.17
|537
|2005.10.25 14:58
|sell
|269
|4.80
|1.2059
|1.2068
|0.0000
|538
|2005.10.25 15:09
|s/l
|269
|4.80
|1.2068
|1.2068
|0.0000
|-432.00
|5361.17
|539
|2005.10.26 08:13
|sell
|270
|4.42
|1.2123
|1.2132
|0.0000
|540
|2005.10.26 08:17
|s/l
|270
|4.42
|1.2132
|1.2132
|0.0000
|-397.80
|4963.37
|541
|2005.10.26 08:17
|sell
|271
|4.09
|1.2130
|1.2139
|0.0000
|542
|2005.10.26 08:40
|close
|271
|4.09
|1.2119
|1.2139
|0.0000
|449.90
|5413.27
|543
|2005.10.26 08:40
|sell
|272
|4.47
|1.2121
|1.2130
|0.0000
|544
|2005.10.26 08:40
|close
|272
|4.47
|1.2106
|1.2130
|0.0000
|670.50
|6083.77
|545
|2005.10.26 08:42
|sell
|273
|5.02
|1.2125
|1.2134
|0.0000
|546
|2005.10.26 08:44
|close
|273
|5.02
|1.2107
|1.2134
|0.0000
|903.60
|6987.37
|547
|2005.10.26 09:21
|buy
|274
|5.78
|1.2084
|1.2075
|0.0000
|548
|2005.10.26 09:24
|s/l
|274
|5.78
|1.2075
|1.2075
|0.0000
|-520.20
|6467.17
|549
|2005.10.26 09:24
|buy
|275
|5.36
|1.2077
|1.2068
|0.0000
|550
|2005.10.26 09:47
|s/l
|275
|5.36
|1.2068
|1.2068
|0.0000
|-482.40
|5984.77
|551
|2005.10.26 09:47
|buy
|276
|4.96
|1.2069
|1.2060
|0.0000
|552
|2005.10.26 10:06
|close
|276
|4.96
|1.2080
|1.2060
|0.0000
|545.57
|6530.34
|553
|2005.10.27 02:15
|sell
|277
|5.41
|1.2077
|1.2086
|0.0000
|554
|2005.10.27 02:17
|close
|277
|5.41
|1.2065
|1.2086
|0.0000
|649.20
|7179.54
|555
|2005.10.27 02:19
|sell
|278
|5.94
|1.2079
|1.2088
|0.0000
|556
|2005.10.27 02:28
|s/l
|278
|5.94
|1.2088
|1.2088
|0.0000
|-534.60
|6644.94
|557
|2005.10.27 02:28
|sell
|279
|5.50
|1.2087
|1.2096
|0.0000
|558
|2005.10.27 03:18
|s/l
|279
|5.50
|1.2096
|1.2096
|0.0000
|-495.00
|6149.94
|559
|2005.10.27 07:20
|buy
|280
|5.08
|1.2103
|1.2094
|0.0000
|560
|2005.10.27 07:22
|close
|280
|5.08
|1.2127
|1.2094
|0.0000
|1219.20
|7369.14
|561
|2005.10.27 07:22
|buy
|281
|6.09
|1.2101
|1.2092
|0.0000
|562
|2005.10.27 07:24
|s/l
|281
|6.09
|1.2092
|1.2092
|0.0000
|-548.10
|6821.04
|563
|2005.10.27 07:24
|buy
|282
|5.64
|1.2091
|1.2082
|0.0000
|564
|2005.10.27 07:30
|close
|282
|5.64
|1.2102
|1.2082
|0.0000
|620.40
|7441.44
|565
|2005.10.27 07:31
|buy
|283
|6.15
|1.2104
|1.2095
|0.0000
|566
|2005.10.27 07:52
|s/l
|283
|6.15
|1.2095
|1.2095
|0.0000
|-553.50
|6887.94
|567
|2005.10.27 07:52
|buy
|284
|5.70
|1.2095
|1.2086
|0.0000
|568
|2005.10.27 08:18
|s/l
|284
|5.70
|1.2086
|1.2086
|0.0000
|-513.00
|6374.94
|569
|2005.10.27 10:32
|sell
|285
|5.25
|1.2143
|1.2152
|0.0000
|570
|2005.10.27 10:50
|close
|285
|5.25
|1.2131
|1.2152
|0.0000
|629.98
|7004.92
|571
|2005.10.27 14:45
|sell
|286
|5.76
|1.2155
|1.2164
|0.0000
|572
|2005.10.27 14:49
|s/l
|286
|5.76
|1.2164
|1.2164
|0.0000
|-518.40
|6486.52
|573
|2005.10.27 14:49
|sell
|287
|5.33
|1.2167
|1.2176
|0.0000
|574
|2005.10.27 15:01
|close
|287
|5.33
|1.2156
|1.2176
|0.0000
|586.28
|7072.80
|575
|2005.10.28 03:18
|buy
|288
|5.83
|1.2126
|1.2117
|0.0000
|576
|2005.10.28 03:31
|close
|288
|5.83
|1.2136
|1.2117
|0.0000
|583.02
|7655.82
|577
|2005.10.28 08:29
|sell
|289
|6.30
|1.2152
|1.2161
|0.0000
|578
|2005.10.28 09:20
|s/l
|289
|6.30
|1.2161
|1.2161
|0.0000
|-567.00
|7088.82
|579
|2005.10.28 16:46
|buy
|290
|5.86
|1.2104
|1.2095
|0.0000
|580
|2005.10.28 17:00
|s/l
|290
|5.86
|1.2095
|1.2095
|0.0000
|-527.40
|6561.42
|581
|2005.10.31 09:29
|sell
|291
|5.43
|1.2088
|1.2097
|0.0000
|582
|2005.10.31 09:47
|close
|291
|5.43
|1.2077
|1.2097
|0.0000
|597.28
|7158.70
|583
|2005.10.31 14:53
|buy
|292
|5.96
|1.2004
|1.1995
|0.0000
|584
|2005.10.31 15:00
|close
|292
|5.96
|1.2013
|1.1995
|0.0000
|536.36
|7695.06
|585
|2005.11.01 14:56
|buy
|293
|6.42
|1.1993
|1.1984
|0.0000
|586
|2005.11.01 15:36
|s/l
|293
|6.42
|1.1984
|1.1984
|0.0000
|-577.80
|7117.26
|587
|2005.11.01 20:24
|sell
|294
|5.92
|1.2018
|1.2027
|0.0000
|588
|2005.11.01 20:24
|close
|294
|5.92
|1.1997
|1.2027
|0.0000
|1243.19
|8360.45
|589
|2005.11.01 20:33
|buy
|295
|6.97
|1.1991
|1.1982
|0.0000
|590
|2005.11.01 20:33
|close
|295
|6.97
|1.2008
|1.1982
|0.0000
|1184.86
|9545.31
|591
|2005.11.01 20:34
|buy
|296
|7.96
|1.1991
|1.1982
|0.0000
|592
|2005.11.01 20:34
|close
|296
|7.96
|1.2001
|1.1982
|0.0000
|795.97
|10341.28
|593
|2005.11.02 08:52
|buy
|297
|8.60
|1.2025
|1.2016
|0.0000
|594
|2005.11.02 08:55
|close
|297
|8.60
|1.2035
|1.2016
|0.0000
|860.03
|11201.31
|595
|2005.11.02 12:18
|buy
|298
|9.34
|1.1991
|1.1982
|0.0000
|596
|2005.11.02 14:22
|close
|298
|9.34
|1.2001
|1.1982
|0.0000
|934.00
|12135.31
|597
|2005.11.02 14:29
|sell
|299
|10.10
|1.2016
|1.2025
|0.0000
|598
|2005.11.02 14:29
|close
|299
|10.10
|1.2005
|1.2025
|0.0000
|1111.02
|13246.33
|599
|2005.11.02 14:38
|sell
|300
|11.03
|1.2009
|1.2018
|0.0000
|600
|2005.11.02 14:56
|s/l
|300
|11.03
|1.2018
|1.2018
|0.0000
|-992.70
|12253.63
|601
|2005.11.02 14:56
|sell
|301
|10.20
|1.2016
|1.2025
|0.0000
|602
|2005.11.02 14:57
|s/l
|301
|10.20
|1.2025
|1.2025
|0.0000
|-918.00
|11335.63
|603
|2005.11.02 14:57
|sell
|302
|9.43
|1.2024
|1.2033
|0.0000
|604
|2005.11.02 15:02
|s/l
|302
|9.43
|1.2033
|1.2033
|0.0000
|-848.70
|10486.93
|605
|2005.11.02 15:46
|sell
|303
|8.71
|1.2042
|1.2051
|0.0000
|606
|2005.11.02 15:50
|close
|303
|8.71
|1.2033
|1.2051
|0.0000
|783.90
|11270.83
|607
|2005.11.03 10:33
|sell
|304
|9.33
|1.2079
|1.2088
|0.0000
|608
|2005.11.03 10:45
|close
|304
|9.33
|1.2066
|1.2088
|0.0000
|1212.87
|12483.70
|609
|2005.11.03 18:04
|buy
|305
|10.44
|1.1957
|1.1948
|0.0000
|610
|2005.11.03 20:12
|s/l
|305
|10.44
|1.1948
|1.1948
|0.0000
|-939.60
|11544.10
|611
|2005.11.04 15:25
|buy
|306
|9.66
|1.1951
|1.1942
|0.0000
|612
|2005.11.04 15:25
|s/l
|306
|9.66
|1.1942
|1.1942
|0.0000
|-869.40
|10674.70
|613
|2005.11.04 15:25
|buy
|307
|8.94
|1.1943
|1.1934
|0.0000
|614
|2005.11.04 15:26
|close
|307
|8.94
|1.1953
|1.1934
|0.0000
|894.00
|11568.70
|615
|2005.11.04 15:28
|buy
|308
|9.68
|1.1951
|1.1942
|0.0000
|616
|2005.11.04 15:29
|s/l
|308
|9.68
|1.1942
|1.1942
|0.0000
|-871.20
|10697.50
|617
|2005.11.04 15:29
|buy
|309
|8.96
|1.1942
|1.1933
|0.0000
|618
|2005.11.04 15:30
|s/l
|309
|8.96
|1.1933
|1.1933
|0.0000
|-806.40
|9891.10
|619
|2005.11.04 15:30
|buy
|310
|8.29
|1.1932
|1.1923
|0.0000
|620
|2005.11.04 15:32
|close
|310
|8.29
|1.1944
|1.1923
|0.0000
|994.80
|10885.90
|621
|2005.11.04 15:32
|buy
|311
|9.11
|1.1948
|1.1939
|0.0000
|622
|2005.11.04 15:32
|s/l
|311
|9.11
|1.1939
|1.1939
|0.0000
|-819.90
|10066.00
|623
|2005.11.04 15:32
|buy
|312
|8.43
|1.1941
|1.1932
|0.0000
|624
|2005.11.04 15:33
|s/l
|312
|8.43
|1.1932
|1.1932
|0.0000
|-758.70
|9307.30
|625
|2005.11.04 15:33
|buy
|313
|7.80
|1.1930
|1.1921
|0.0000
|626
|2005.11.04 15:35
|close
|313
|7.80
|1.1939
|1.1921
|0.0000
|701.96
|10009.26
|627
|2005.11.04 15:35
|buy
|314
|8.38
|1.1942
|1.1933
|0.0000
|628
|2005.11.04 15:49
|s/l
|314
|8.38
|1.1933
|1.1933
|0.0000
|-754.20
|9255.06
|629
|2005.11.04 15:49
|buy
|315
|7.76
|1.1935
|1.1926
|0.0000
|630
|2005.11.04 15:56
|s/l
|315
|7.76
|1.1926
|1.1926
|0.0000
|-698.40
|8556.66
|631
|2005.11.04 15:56
|buy
|316
|7.17
|1.1928
|1.1919
|0.0000
|632
|2005.11.04 15:57
|s/l
|316
|7.17
|1.1919
|1.1919
|0.0000
|-645.30
|7911.36
|633
|2005.11.04 15:57
|buy
|317
|6.64
|1.1921
|1.1912
|0.0000
|634
|2005.11.04 16:01
|s/l
|317
|6.64
|1.1912
|1.1912
|0.0000
|-597.60
|7313.76
|635
|2005.11.04 16:23
|buy
|318
|6.15
|1.1889
|1.1880
|0.0000
|636
|2005.11.04 16:24
|s/l
|318
|6.15
|1.1880
|1.1880
|0.0000
|-553.50
|6760.26
|637
|2005.11.04 16:24
|buy
|319
|5.69
|1.1881
|1.1872
|0.0000
|638
|2005.11.04 16:27
|close
|319
|5.69
|1.1892
|1.1872
|0.0000
|625.93
|7386.19
|639
|2005.11.04 16:27
|buy
|320
|6.22
|1.1871
|1.1862
|0.0000
|640
|2005.11.04 16:28
|s/l
|320
|6.22
|1.1862
|1.1862
|0.0000
|-559.80
|6826.39
|641
|2005.11.04 16:28
|buy
|321
|5.76
|1.1856
|1.1847
|0.0000
|642
|2005.11.04 16:32
|s/l
|321
|5.76
|1.1847
|1.1847
|0.0000
|-518.40
|6307.99
|643
|2005.11.04 16:32
|buy
|322
|5.32
|1.1848
|1.1839
|0.0000
|644
|2005.11.04 16:34
|s/l
|322
|5.32
|1.1839
|1.1839
|0.0000
|-478.80
|5829.19
|645
|2005.11.04 16:34
|buy
|323
|4.92
|1.1838
|1.1829
|0.0000
|646
|2005.11.04 16:48
|s/l
|323
|4.92
|1.1829
|1.1829
|0.0000
|-442.80
|5386.39
|647
|2005.11.04 16:48
|buy
|324
|4.55
|1.1829
|1.1820
|0.0000
|648
|2005.11.04 16:52
|s/l
|324
|4.55
|1.1820
|1.1820
|0.0000
|-409.50
|4976.89
|649
|2005.11.04 16:52
|buy
|325
|4.21
|1.1818
|1.1809
|0.0000
|650
|2005.11.04 16:57
|s/l
|325
|4.21
|1.1809
|1.1809
|0.0000
|-378.90
|4597.99
|651
|2005.11.04 16:57
|buy
|326
|3.89
|1.1811
|1.1802
|0.0000
|652
|2005.11.04 16:58
|s/l
|326
|3.89
|1.1802
|1.1802
|0.0000
|-350.10
|4247.89
|653
|2005.11.04 16:58
|buy
|327
|3.60
|1.1804
|1.1795
|0.0000
|654
|2005.11.04 17:00
|close
|327
|3.60
|1.1820
|1.1795
|0.0000
|576.00
|4823.89
|655
|2005.11.07 09:15
|sell
|328
|4.08
|1.1810
|1.1819
|0.0000
|656
|2005.11.07 09:16
|close
|328
|4.08
|1.1800
|1.1819
|0.0000
|407.99
|5231.88
|657
|2005.11.07 09:20
|sell
|329
|4.43
|1.1818
|1.1827
|0.0000
|658
|2005.11.07 09:21
|close
|329
|4.43
|1.1804
|1.1827
|0.0000
|620.21
|5852.09
|659
|2005.11.07 09:21
|sell
|330
|4.96
|1.1806
|1.1815
|0.0000
|660
|2005.11.07 09:24
|s/l
|330
|4.96
|1.1815
|1.1815
|0.0000
|-446.40
|5405.69
|661
|2005.11.07 09:24
|sell
|331
|4.58
|1.1814
|1.1823
|0.0000
|662
|2005.11.07 09:30
|close
|331
|4.58
|1.1804
|1.1823
|0.0000
|458.01
|5863.70
|663
|2005.11.07 09:32
|sell
|332
|4.97
|1.1804
|1.1813
|0.0000
|664
|2005.11.07 09:34
|s/l
|332
|4.97
|1.1813
|1.1813
|0.0000
|-447.30
|5416.40
|665
|2005.11.07 09:34
|sell
|333
|4.59
|1.1811
|1.1820
|0.0000
|666
|2005.11.07 09:35
|close
|333
|4.59
|1.1799
|1.1820
|0.0000
|550.79
|5967.19
|667
|2005.11.07 09:38
|sell
|334
|5.06
|1.1803
|1.1812
|0.0000
|668
|2005.11.07 09:47
|s/l
|334
|5.06
|1.1812
|1.1812
|0.0000
|-455.40
|5511.79
|669
|2005.11.07 09:47
|sell
|335
|4.67
|1.1811
|1.1820
|0.0000
|670
|2005.11.07 10:05
|s/l
|335
|4.67
|1.1820
|1.1820
|0.0000
|-420.30
|5091.49
|671
|2005.11.07 20:54
|sell
|336
|4.31
|1.1821
|1.1830
|0.0000
|672
|2005.11.07 21:00
|close
|336
|4.31
|1.1810
|1.1830
|0.0000
|474.12
|5565.61
|673
|2005.11.08 01:51
|buy
|337
|4.74
|1.1753
|1.1744
|0.0000
|674
|2005.11.08 01:52
|close
|337
|4.74
|1.1774
|1.1744
|0.0000
|995.41
|6561.02
|675
|2005.11.08 01:54
|buy
|338
|5.58
|1.1753
|1.1744
|0.0000
|676
|2005.11.08 01:55
|close
|338
|5.58
|1.1765
|1.1744
|0.0000
|669.58
|7230.60
|677
|2005.11.08 01:55
|buy
|339
|6.15
|1.1767
|1.1758
|0.0000
|678
|2005.11.08 01:56
|s/l
|339
|6.15
|1.1758
|1.1758
|0.0000
|-553.50
|6677.10
|679
|2005.11.08 01:56
|buy
|340
|5.68
|1.1758
|1.1749
|0.0000
|680
|2005.11.08 01:57
|close
|340
|5.68
|1.1771
|1.1749
|0.0000
|738.40
|7415.50
|681
|2005.11.08 01:57
|buy
|341
|6.30
|1.1767
|1.1758
|0.0000
|682
|2005.11.08 01:58
|s/l
|341
|6.30
|1.1758
|1.1758
|0.0000
|-567.00
|6848.50
|683
|2005.11.08 01:58
|buy
|342
|5.83
|1.1758
|1.1749
|0.0000
|684
|2005.11.08 01:59
|close
|342
|5.83
|1.1775
|1.1749
|0.0000
|991.10
|7839.60
|685
|2005.11.08 01:59
|buy
|343
|6.67
|1.1753
|1.1744
|0.0000
|686
|2005.11.08 02:00
|close
|343
|6.67
|1.1763
|1.1744
|0.0000
|667.05
|8506.65
|687
|2005.11.08 02:13
|buy
|344
|7.25
|1.1729
|1.1720
|0.0000
|688
|2005.11.08 02:13
|close
|344
|7.25
|1.1739
|1.1720
|0.0000
|724.97
|9231.62
|689
|2005.11.08 02:14
|buy
|345
|7.87
|1.1735
|1.1726
|0.0000
|690
|2005.11.08 02:17
|s/l
|345
|7.87
|1.1726
|1.1726
|0.0000
|-708.30
|8523.32
|691
|2005.11.08 02:17
|buy
|346
|7.27
|1.1728
|1.1719
|0.0000
|692
|2005.11.08 02:17
|close
|346
|7.27
|1.1742
|1.1719
|0.0000
|1017.80
|9541.12
|693
|2005.11.08 02:18
|buy
|347
|8.15
|1.1710
|1.1701
|0.0000
|694
|2005.11.08 02:19
|close
|347
|8.15
|1.1720
|1.1701
|0.0000
|815.04
|10356.16
|695
|2005.11.08 02:20
|buy
|348
|8.83
|1.1724
|1.1715
|0.0000
|696
|2005.11.08 02:56
|s/l
|348
|8.83
|1.1715
|1.1715
|0.0000
|-794.70
|9561.46
|697
|2005.11.08 02:56
|buy
|349
|8.16
|1.1716
|1.1707
|0.0000
|698
|2005.11.08 03:10
|close
|349
|8.16
|1.1725
|1.1707
|0.0000
|734.40
|10295.86
|699
|2005.11.08 10:19
|sell
|350
|8.78
|1.1727
|1.1736
|0.0000
|700
|2005.11.08 10:22
|s/l
|350
|8.78
|1.1736
|1.1736
|0.0000
|-790.20
|9505.66
|701
|2005.11.08 10:24
|sell
|351
|8.10
|1.1736
|1.1745
|0.0000
|702
|2005.11.08 10:30
|close
|351
|8.10
|1.1726
|1.1745
|0.0000
|810.00
|10315.66
|703
|2005.11.08 10:45
|sell
|352
|8.79
|1.1737
|1.1746
|0.0000
|704
|2005.11.08 11:57
|s/l
|352
|8.79
|1.1746
|1.1746
|0.0000
|-791.10
|9524.56
|705
|2005.11.08 13:32
|sell
|353
|8.11
|1.1741
|1.1750
|0.0000
|706
|2005.11.08 15:01
|s/l
|353
|8.11
|1.1750
|1.1750
|0.0000
|-729.90
|8794.66
|707
|2005.11.08 15:50
|sell
|354
|7.48
|1.1759
|1.1768
|0.0000
|708
|2005.11.08 16:12
|s/l
|354
|7.48
|1.1768
|1.1768
|0.0000
|-673.20
|8121.46
|709
|2005.11.09 12:33
|buy
|355
|6.92
|1.1731
|1.1722
|0.0000
|710
|2005.11.09 13:00
|close
|355
|6.92
|1.1741
|1.1722
|0.0000
|692.03
|8813.49
|711
|2005.11.09 15:25
|buy
|356
|7.51
|1.1745
|1.1736
|0.0000
|712
|2005.11.09 15:26
|close
|356
|7.51
|1.1756
|1.1736
|0.0000
|826.13
|9639.62
|713
|2005.11.09 15:29
|buy
|357
|8.21
|1.1749
|1.1740
|0.0000
|714
|2005.11.09 15:30
|s/l
|357
|8.21
|1.1740
|1.1740
|0.0000
|-738.90
|8900.72
|715
|2005.11.09 15:30
|buy
|358
|7.58
|1.1739
|1.1730
|0.0000
|716
|2005.11.09 15:30
|s/l
|358
|7.58
|1.1730
|1.1730
|0.0000
|-682.20
|8218.52
|717
|2005.11.09 15:30
|buy
|359
|7.01
|1.1731
|1.1722
|0.0000
|718
|2005.11.09 15:30
|s/l
|359
|7.01
|1.1722
|1.1722
|0.0000
|-630.90
|7587.62
|719
|2005.11.09 15:30
|buy
|360
|6.47
|1.1724
|1.1715
|0.0000
|720
|2005.11.09 15:31
|close
|360
|6.47
|1.1734
|1.1715
|0.0000
|647.02
|8234.64
|721
|2005.11.09 15:31
|buy
|361
|7.02
|1.1737
|1.1728
|0.0000
|722
|2005.11.09 15:31
|close
|361
|7.02
|1.1748
|1.1728
|0.0000
|772.20
|9006.84
|723
|2005.11.09 15:31
|buy
|362
|7.67
|1.1751
|1.1742
|0.0000
|724
|2005.11.09 15:32
|s/l
|362
|7.67
|1.1742
|1.1742
|0.0000
|-690.30
|8316.54
|725
|2005.11.09 15:32
|buy
|363
|7.08
|1.1744
|1.1735
|0.0000
|726
|2005.11.09 15:34
|s/l
|363
|7.08
|1.1735
|1.1735
|0.0000
|-637.20
|7679.34
|727
|2005.11.09 15:34
|buy
|364
|6.55
|1.1722
|1.1713
|0.0000
|728
|2005.11.09 15:35
|close
|364
|6.55
|1.1731
|1.1713
|0.0000
|589.47
|8268.81
|729
|2005.11.09 15:35
|buy
|365
|7.05
|1.1730
|1.1721
|0.0000
|730
|2005.11.09 15:39
|s/l
|365
|7.05
|1.1721
|1.1721
|0.0000
|-634.50
|7634.31
|731
|2005.11.09 15:39
|buy
|366
|6.51
|1.1723
|1.1714
|0.0000
|732
|2005.11.09 15:41
|close
|366
|6.51
|1.1732
|1.1714
|0.0000
|585.90
|8220.21
|733
|2005.11.09 15:41
|buy
|367
|7.01
|1.1735
|1.1726
|0.0000
|734
|2005.11.09 15:43
|s/l
|367
|7.01
|1.1726
|1.1726
|0.0000
|-630.90
|7589.31
|735
|2005.11.09 15:43
|buy
|368
|6.47
|1.1728
|1.1719
|0.0000
|736
|2005.11.09 16:00
|close
|368
|6.47
|1.1746
|1.1719
|0.0000
|1164.60
|8753.91
|737
|2005.11.09 19:11
|sell
|369
|7.45
|1.1751
|1.1760
|0.0000
|738
|2005.11.09 19:12
|close
|369
|7.45
|1.1738
|1.1760
|0.0000
|968.48
|9722.39
|739
|2005.11.09 19:14
|sell
|370
|8.27
|1.1750
|1.1759
|0.0000
|740
|2005.11.09 19:24
|s/l
|370
|8.27
|1.1759
|1.1759
|0.0000
|-744.30
|8978.09
|741
|2005.11.09 19:24
|sell
|371
|7.63
|1.1766
|1.1775
|0.0000
|742
|2005.11.09 19:25
|close
|371
|7.63
|1.1756
|1.1775
|0.0000
|762.98
|9741.07
|743
|2005.11.09 19:25
|sell
|372
|8.29
|1.1753
|1.1762
|0.0000
|744
|2005.11.09 19:33
|s/l
|372
|8.29
|1.1762
|1.1762
|0.0000
|-746.10
|8994.97
|745
|2005.11.09 19:33
|sell
|373
|7.65
|1.1760
|1.1769
|0.0000
|746
|2005.11.09 19:33
|s/l
|373
|7.65
|1.1769
|1.1769
|0.0000
|-688.50
|8306.47
|747
|2005.11.09 19:33
|sell
|374
|7.06
|1.1768
|1.1777
|0.0000
|748
|2005.11.09 19:50
|close
|374
|7.06
|1.1759
|1.1777
|0.0000
|635.44
|8941.91
|749
|2005.11.09 19:51
|sell
|375
|7.61
|1.1757
|1.1766
|0.0000
|750
|2005.11.09 19:57
|s/l
|375
|7.61
|1.1766
|1.1766
|0.0000
|-684.90
|8257.01
|751
|2005.11.09 19:57
|sell
|376
|7.02
|1.1764
|1.1773
|0.0000
|752
|2005.11.09 20:11
|s/l
|376
|7.02
|1.1773
|1.1773
|0.0000
|-631.80
|7625.21
|753
|2005.11.10 14:30
|sell
|377
|6.47
|1.1786
|1.1795
|0.0000
|754
|2005.11.10 14:30
|close
|377
|6.47
|1.1775
|1.1795
|0.0000
|711.67
|8336.88
|755
|2005.11.10 14:30
|sell
|378
|7.07
|1.1784
|1.1793
|0.0000
|756
|2005.11.10 14:30
|close
|378
|7.07
|1.1774
|1.1793
|0.0000
|707.00
|9043.88
|757
|2005.11.10 14:30
|sell
|379
|7.67
|1.1796
|1.1805
|0.0000
|758
|2005.11.10 14:31
|close
|379
|7.67
|1.1779
|1.1805
|0.0000
|1303.90
|10347.78
|759
|2005.11.10 14:31
|sell
|380
|8.78
|1.1786
|1.1795
|0.0000
|760
|2005.11.10 14:32
|close
|380
|8.78
|1.1771
|1.1795
|0.0000
|1317.00
|11664.78
|761
|2005.11.10 14:32
|sell
|381
|9.90
|1.1785
|1.1794
|0.0000
|762
|2005.11.10 14:33
|close
|381
|9.90
|1.1774
|1.1794
|0.0000
|1089.00
|12753.78
|763
|2005.11.10 14:33
|sell
|382
|10.82
|1.1783
|1.1792
|0.0000
|764
|2005.11.10 14:33
|s/l
|382
|10.82
|1.1792
|1.1792
|0.0000
|-973.80
|11779.98
|765
|2005.11.10 14:33
|sell
|383
|9.99
|1.1794
|1.1803
|0.0000
|766
|2005.11.10 14:33
|close
|383
|9.99
|1.1762
|1.1803
|0.0000
|3196.80
|14976.78
|767
|2005.11.10 14:33
|sell
|384
|12.72
|1.1775
|1.1784
|0.0000
|768
|2005.11.10 14:33
|close
|384
|12.72
|1.1762
|1.1784
|0.0000
|1653.60
|16630.38
|769
|2005.11.10 14:33
|sell
|385
|14.10
|1.1791
|1.1800
|0.0000
|770
|2005.11.10 14:35
|close
|385
|14.10
|1.1775
|1.1800
|0.0000
|2256.00
|18886.38
|771
|2005.11.10 14:35
|sell
|386
|16.03
|1.1785
|1.1794
|0.0000
|772
|2005.11.10 14:37
|close
|386
|16.03
|1.1768
|1.1794
|0.0000
|2725.10
|21611.48
|773
|2005.11.10 14:37
|sell
|387
|18.34
|1.1785
|1.1794
|0.0000
|774
|2005.11.10 14:39
|s/l
|387
|18.34
|1.1794
|1.1794
|0.0000
|-1650.60
|19960.88
|775
|2005.11.10 14:39
|sell
|388
|16.92
|1.1794
|1.1803
|0.0000
|776
|2005.11.10 14:40
|close
|388
|16.92
|1.1778
|1.1803
|0.0000
|2707.20
|22668.08
|777
|2005.11.10 14:44
|sell
|389
|19.23
|1.1789
|1.1798
|0.0000
|778
|2005.11.10 14:44
|close
|389
|19.23
|1.1775
|1.1798
|0.0000
|2692.26
|25360.34
|779
|2005.11.10 14:56
|buy
|390
|21.60
|1.1741
|1.1732
|0.0000
|780
|2005.11.10 14:57
|close
|390
|21.60
|1.1753
|1.1732
|0.0000
|2591.98
|27952.32
|781
|2005.11.14 17:43
|buy
|391
|23.96
|1.1668
|1.1659
|0.0000
|782
|2005.11.14 17:49
|s/l
|391
|23.96
|1.1659
|1.1659
|0.0000
|-2156.40
|25795.92
|783
|2005.11.14 17:49
|buy
|392
|22.13
|1.1661
|1.1652
|0.0000
|784
|2005.11.14 18:00
|close
|392
|22.13
|1.1671
|1.1652
|0.0000
|2212.92
|28008.84
|785
|2005.11.15 11:27
|buy
|393
|23.98
|1.1682
|1.1673
|0.0000
|786
|2005.11.15 11:38
|s/l
|393
|23.98
|1.1673
|1.1673
|0.0000
|-2158.20
|25850.64
|787
|2005.11.15 11:38
|buy
|394
|22.15
|1.1675
|1.1666
|0.0000
|788
|2005.11.15 11:57
|s/l
|394
|22.15
|1.1666
|1.1666
|0.0000
|-1993.50
|23857.14
|789
|2005.11.15 11:57
|buy
|395
|20.45
|1.1668
|1.1659
|0.0000
|790
|2005.11.15 12:16
|s/l
|395
|20.45
|1.1659
|1.1659
|0.0000
|-1840.50
|22016.64
|791
|2005.11.15 13:12
|buy
|396
|18.91
|1.1644
|1.1635
|0.0000
|792
|2005.11.15 13:15
|close
|396
|18.91
|1.1656
|1.1635
|0.0000
|2269.09
|24285.73
|793
|2005.11.15 15:41
|sell
|397
|20.79
|1.1683
|1.1692
|0.0000
|794
|2005.11.15 15:46
|s/l
|397
|20.79
|1.1692
|1.1692
|0.0000
|-1871.10
|22414.63
|795
|2005.11.15 15:46
|sell
|398
|19.17
|1.1691
|1.1700
|0.0000
|796
|2005.11.15 15:50
|close
|398
|19.17
|1.1682
|1.1700
|0.0000
|1725.33
|24139.96
|797
|2005.11.15 17:04
|sell
|399
|20.66
|1.1682
|1.1691
|0.0000
|798
|2005.11.15 17:06
|s/l
|399
|20.66
|1.1691
|1.1691
|0.0000
|-1859.40
|22280.56
|799
|2005.11.15 17:06
|sell
|400
|19.06
|1.1690
|1.1699
|0.0000
|800
|2005.11.15 17:11
|s/l
|400
|19.06
|1.1699
|1.1699
|0.0000
|-1715.40
|20565.16
|801
|2005.11.15 17:11
|sell
|401
|17.58
|1.1699
|1.1708
|0.0000
|802
|2005.11.15 17:17
|close
|401
|17.58
|1.1689
|1.1708
|0.0000
|1758.00
|22323.16
|803
|2005.11.15 17:18
|sell
|402
|19.10
|1.1689
|1.1698
|0.0000
|804
|2005.11.15 17:20
|s/l
|402
|19.10
|1.1698
|1.1698
|0.0000
|-1719.00
|20604.16
|805
|2005.11.15 17:20
|sell
|403
|17.62
|1.1696
|1.1705
|0.0000
|806
|2005.11.15 17:25
|s/l
|403
|17.62
|1.1705
|1.1705
|0.0000
|-1585.80
|19018.36
|807
|2005.11.15 17:25
|sell
|404
|16.25
|1.1704
|1.1713
|0.0000
|808
|2005.11.15 17:27
|close
|404
|16.25
|1.1694
|1.1713
|0.0000
|1625.13
|20643.49
|809
|2005.11.15 17:27
|sell
|405
|17.66
|1.1692
|1.1701
|0.0000
|810
|2005.11.15 17:28
|s/l
|405
|17.66
|1.1701
|1.1701
|0.0000
|-1589.40
|19054.09
|811
|2005.11.15 17:28
|sell
|406
|16.28
|1.1703
|1.1712
|0.0000
|812
|2005.11.15 17:30
|s/l
|406
|16.28
|1.1712
|1.1712
|0.0000
|-1465.20
|17588.89
|813
|2005.11.15 17:30
|sell
|407
|15.02
|1.1710
|1.1719
|0.0000
|814
|2005.11.15 17:32
|close
|407
|15.02
|1.1701
|1.1719
|0.0000
|1351.80
|18940.69
|815
|2005.11.15 17:32
|sell
|408
|16.19
|1.1697
|1.1706
|0.0000
|816
|2005.11.15 17:32
|s/l
|408
|16.19
|1.1706
|1.1706
|0.0000
|-1457.10
|17483.59
|817
|2005.11.15 17:32
|sell
|409
|14.93
|1.1708
|1.1717
|0.0000
|818
|2005.11.15 17:37
|s/l
|409
|14.93
|1.1717
|1.1717
|0.0000
|-1343.70
|16139.89
|819
|2005.11.15 17:37
|sell
|410
|13.78
|1.1715
|1.1724
|0.0000
|820
|2005.11.15 17:45
|close
|410
|13.78
|1.1706
|1.1724
|0.0000
|1240.20
|17380.09
|821
|2005.11.15 17:45
|sell
|411
|14.85
|1.1700
|1.1709
|0.0000
|822
|2005.11.15 17:48
|s/l
|411
|14.85
|1.1709
|1.1709
|0.0000
|-1336.50
|16043.59
|823
|2005.11.15 17:48
|sell
|412
|13.70
|1.1707
|1.1716
|0.0000
|824
|2005.11.15 17:49
|close
|412
|13.70
|1.1696
|1.1716
|0.0000
|1507.03
|17550.62
|825
|2005.11.15 17:50
|sell
|413
|15.01
|1.1693
|1.1702
|0.0000
|826
|2005.11.15 18:10
|s/l
|413
|15.01
|1.1702
|1.1702
|0.0000
|-1350.90
|16199.72
|827
|2005.11.15 21:46
|sell
|414
|13.82
|1.1725
|1.1734
|0.0000
|828
|2005.11.15 23:30
|close
|414
|13.82
|1.1716
|1.1734
|0.0000
|1243.87
|17443.59
|829
|2005.11.16 11:19
|buy
|415
|14.90
|1.1708
|1.1699
|0.0000
|830
|2005.11.16 11:32
|s/l
|415
|14.90
|1.1699
|1.1699
|0.0000
|-1341.00
|16102.59
|831
|2005.11.16 11:32
|buy
|416
|13.76
|1.1701
|1.1692
|0.0000
|832
|2005.11.16 11:38
|s/l
|416
|13.76
|1.1692
|1.1692
|0.0000
|-1238.40
|14864.19
|833
|2005.11.16 11:38
|buy
|417
|12.72
|1.1692
|1.1683
|0.0000
|834
|2005.11.16 11:52
|s/l
|417
|12.72
|1.1683
|1.1683
|0.0000
|-1144.80
|13719.39
|835
|2005.11.16 11:52
|buy
|418
|11.74
|1.1685
|1.1676
|0.0000
|836
|2005.11.16 12:02
|s/l
|418
|11.74
|1.1676
|1.1676
|0.0000
|-1056.60
|12662.79
|837
|2005.11.16 17:14
|sell
|419
|10.84
|1.1684
|1.1693
|0.0000
|838
|2005.11.16 17:50
|close
|419
|10.84
|1.1673
|1.1693
|0.0000
|1192.50
|13855.29
|839
|2005.11.16 17:52
|sell
|420
|11.86
|1.1683
|1.1692
|0.0000
|840
|2005.11.16 17:55
|close
|420
|11.86
|1.1669
|1.1692
|0.0000
|1660.40
|15515.69
|841
|2005.11.16 18:15
|sell
|421
|13.27
|1.1688
|1.1697
|0.0000
|842
|2005.11.16 18:18
|close
|421
|13.27
|1.1678
|1.1697
|0.0000
|1326.95
|16842.64
|843
|2005.11.16 18:20
|sell
|422
|14.41
|1.1689
|1.1698
|0.0000
|844
|2005.11.16 19:06
|s/l
|422
|14.41
|1.1698
|1.1698
|0.0000
|-1296.90
|15545.74
|845
|2005.11.17 04:30
|sell
|423
|13.31
|1.1683
|1.1692
|0.0000
|846
|2005.11.17 04:36
|close
|423
|13.31
|1.1675
|1.1692
|0.0000
|1064.82
|16610.56
|847
|2005.11.17 04:38
|sell
|424
|14.22
|1.1683
|1.1692
|0.0000
|848
|2005.11.17 05:15
|close
|424
|14.22
|1.1672
|1.1692
|0.0000
|1564.12
|18174.68
|849
|2005.11.17 09:33
|sell
|425
|15.56
|1.1682
|1.1691
|0.0000
|850
|2005.11.17 09:36
|close
|425
|15.56
|1.1672
|1.1691
|0.0000
|1556.02
|19730.70
|851
|2005.11.17 09:37
|sell
|426
|16.90
|1.1675
|1.1684
|0.0000
|852
|2005.11.17 09:48
|s/l
|426
|16.90
|1.1684
|1.1684
|0.0000
|-1521.00
|18209.70
|853
|2005.11.17 09:48
|sell
|427
|15.59
|1.1682
|1.1691
|0.0000
|854
|2005.11.17 09:52
|s/l
|427
|15.59
|1.1691
|1.1691
|0.0000
|-1403.10
|16806.60
|855
|2005.11.17 09:52
|sell
|428
|14.38
|1.1689
|1.1698
|0.0000
|856
|2005.11.17 10:15
|s/l
|428
|14.38
|1.1698
|1.1698
|0.0000
|-1294.20
|15512.40
|857
|2005.11.17 14:55
|buy
|429
|13.29
|1.1672
|1.1663
|0.0000
|858
|2005.11.17 14:56
|close
|429
|13.29
|1.1687
|1.1663
|0.0000
|1993.40
|17505.80
|859
|2005.11.17 19:15
|sell
|430
|14.91
|1.1739
|1.1748
|0.0000
|860
|2005.11.17 19:19
|s/l
|430
|14.91
|1.1748
|1.1748
|0.0000
|-1341.90
|16163.90
|861
|2005.11.17 19:19
|sell
|431
|13.76
|1.1748
|1.1757
|0.0000
|862
|2005.11.17 19:38
|s/l
|431
|13.76
|1.1757
|1.1757
|0.0000
|-1238.40
|14925.50
|863
|2005.11.17 19:38
|sell
|432
|12.70
|1.1756
|1.1765
|0.0000
|864
|2005.11.17 20:25
|close
|432
|12.70
|1.1744
|1.1765
|0.0000
|1524.00
|16449.50
|865
|2005.11.18 10:21
|buy
|433
|14.10
|1.1668
|1.1659
|0.0000
|866
|2005.11.18 11:10
|close
|433
|14.10
|1.1681
|1.1659
|0.0000
|1833.00
|18282.50
|867
|2005.11.18 14:50
|sell
|434
|15.60
|1.1720
|1.1729
|0.0000
|868
|2005.11.18 14:51
|close
|434
|15.60
|1.1709
|1.1729
|0.0000
|1716.00
|19998.50
|869
|2005.11.18 14:51
|sell
|435
|17.08
|1.1711
|1.1720
|0.0000
|870
|2005.11.18 14:52
|close
|435
|17.08
|1.1698
|1.1720
|0.0000
|2220.40
|22218.90
|871
|2005.11.18 14:53
|sell
|436
|18.98
|1.1708
|1.1717
|0.0000
|872
|2005.11.18 14:53
|s/l
|436
|18.98
|1.1717
|1.1717
|0.0000
|-1708.20
|20510.70
|873
|2005.11.18 14:53
|sell
|437
|17.51
|1.1717
|1.1726
|0.0000
|874
|2005.11.18 14:54
|close
|437
|17.51
|1.1699
|1.1726
|0.0000
|3151.80
|23662.50
|875
|2005.11.18 14:54
|sell
|438
|20.20
|1.1713
|1.1722
|0.0000
|876
|2005.11.18 14:59
|close
|438
|20.20
|1.1700
|1.1722
|0.0000
|2626.11
|26288.61
|877
|2005.11.18 14:59
|sell
|439
|22.43
|1.1720
|1.1729
|0.0000
|878
|2005.11.18 15:03
|close
|439
|22.43
|1.1710
|1.1729
|0.0000
|2243.18
|28531.79
|879
|2005.11.18 16:00
|buy
|440
|24.31
|1.1741
|1.1732
|0.0000
|880
|2005.11.18 16:02
|close
|440
|24.31
|1.1752
|1.1732
|0.0000
|2674.08
|31205.87
|881
|2005.11.18 16:05
|buy
|441
|26.58
|1.1744
|1.1735
|0.0000
|882
|2005.11.18 16:10
|s/l
|441
|26.58
|1.1735
|1.1735
|0.0000
|-2392.20
|28813.67
|883
|2005.11.18 16:10
|buy
|442
|24.56
|1.1734
|1.1725
|0.0000
|884
|2005.11.18 16:10
|s/l
|442
|24.56
|1.1725
|1.1725
|0.0000
|-2210.40
|26603.27
|885
|2005.11.18 16:10
|buy
|443
|22.71
|1.1716
|1.1707
|0.0000
|886
|2005.11.18 16:10
|close
|443
|22.71
|1.1727
|1.1707
|0.0000
|2498.21
|29101.48
|887
|2005.11.18 16:11
|buy
|444
|24.82
|1.1728
|1.1719
|0.0000
|888
|2005.11.18 16:11
|close
|444
|24.82
|1.1743
|1.1719
|0.0000
|3723.00
|32824.48
|889
|2005.11.18 16:11
|buy
|445
|27.96
|1.1741
|1.1732
|0.0000
|890
|2005.11.18 16:12
|s/l
|445
|27.96
|1.1732
|1.1732
|0.0000
|-2516.40
|30308.08
|891
|2005.11.18 16:12
|buy
|446
|25.84
|1.1733
|1.1724
|0.0000
|892
|2005.11.18 16:13
|s/l
|446
|25.84
|1.1724
|1.1724
|0.0000
|-2325.60
|27982.48
|893
|2005.11.18 16:13
|buy
|447
|23.87
|1.1723
|1.1714
|0.0000
|894
|2005.11.18 16:15
|s/l
|447
|23.87
|1.1714
|1.1714
|0.0000
|-2148.30
|25834.18
|895
|2005.11.18 16:15
|buy
|448
|22.05
|1.1716
|1.1707
|0.0000
|896
|2005.11.18 16:15
|s/l
|448
|22.05
|1.1707
|1.1707
|0.0000
|-1984.50
|23849.68
|897
|2005.11.18 16:15
|buy
|449
|20.37
|1.1708
|1.1699
|0.0000
|898
|2005.11.18 16:15
|close
|449
|20.37
|1.1731
|1.1699
|0.0000
|4685.10
|28534.78
|899
|2005.11.18 16:15
|buy
|450
|24.33
|1.1729
|1.1720
|0.0000
|900
|2005.11.18 16:16
|s/l
|450
|24.33
|1.1720
|1.1720
|0.0000
|-2189.70
|26345.08
|901
|2005.11.18 16:16
|buy
|451
|22.49
|1.1718
|1.1709
|0.0000
|902
|2005.11.18 16:16
|close
|451
|22.49
|1.1729
|1.1709
|0.0000
|2473.90
|28818.98
|903
|2005.11.18 16:16
|buy
|452
|24.58
|1.1725
|1.1716
|0.0000
|904
|2005.11.18 16:17
|s/l
|452
|24.58
|1.1716
|1.1716
|0.0000
|-2212.20
|26606.78
|905
|2005.11.18 16:17
|buy
|453
|22.71
|1.1717
|1.1708
|0.0000
|906
|2005.11.18 16:18
|s/l
|453
|22.71
|1.1708
|1.1708
|0.0000
|-2043.90
|24562.88
|907
|2005.11.18 16:18
|buy
|454
|20.98
|1.1710
|1.1701
|0.0000
|908
|2005.11.18 16:18
|s/l
|454
|20.98
|1.1701
|1.1701
|0.0000
|-1888.20
|22674.68
|909
|2005.11.18 16:18
|buy
|455
|19.38
|1.1703
|1.1694
|0.0000
|910
|2005.11.18 16:19
|s/l
|455
|19.38
|1.1694
|1.1694
|0.0000
|-1744.20
|20930.48
|911
|2005.11.18 16:19
|buy
|456
|17.90
|1.1694
|1.1685
|0.0000
|912
|2005.11.18 16:20
|close
|456
|17.90
|1.1705
|1.1685
|0.0000
|1969.00
|22899.48
|913
|2005.11.18 16:20
|buy
|457
|19.57
|1.1706
|1.1697
|0.0000
|914
|2005.11.18 16:23
|s/l
|457
|19.57
|1.1697
|1.1697
|0.0000
|-1761.30
|21138.18
|915
|2005.11.18 16:23
|buy
|458
|18.07
|1.1698
|1.1689
|0.0000
|916
|2005.11.18 16:25
|close
|458
|18.07
|1.1713
|1.1689
|0.0000
|2710.50
|23848.68
|917
|2005.11.18 16:25
|buy
|459
|20.36
|1.1713
|1.1704
|0.0000
|918
|2005.11.18 16:34
|s/l
|459
|20.36
|1.1704
|1.1704
|0.0000
|-1832.40
|22016.28
|919
|2005.11.18 16:34
|buy
|460
|18.81
|1.1706
|1.1697
|0.0000
|920
|2005.11.18 17:10
|close
|460
|18.81
|1.1720
|1.1697
|0.0000
|2633.40
|24649.68
|921
|2005.11.18 17:11
|sell
|461
|21.02
|1.1726
|1.1735
|0.0000
|922
|2005.11.18 17:12
|close
|461
|21.02
|1.1715
|1.1735
|0.0000
|2312.26
|26961.94
|923
|2005.11.18 17:12
|sell
|462
|23.00
|1.1723
|1.1732
|0.0000
|924
|2005.11.18 17:14
|close
|462
|23.00
|1.1715
|1.1732
|0.0000
|1840.00
|28801.94
|925
|2005.11.18 17:14
|sell
|463
|24.57
|1.1722
|1.1731
|0.0000
|926
|2005.11.18 17:15
|s/l
|463
|24.57
|1.1731
|1.1731
|0.0000
|-2211.30
|26590.64
|927
|2005.11.18 17:15
|sell
|464
|22.66
|1.1734
|1.1743
|0.0000
|928
|2005.11.18 17:16
|close
|464
|22.66
|1.1721
|1.1743
|0.0000
|2945.90
|29536.54
|929
|2005.11.18 17:16
|sell
|465
|25.20
|1.1723
|1.1732
|0.0000
|930
|2005.11.18 17:16
|s/l
|465
|25.20
|1.1732
|1.1732
|0.0000
|-2268.00
|27268.54
|931
|2005.11.18 17:16
|sell
|466
|23.24
|1.1731
|1.1740
|0.0000
|932
|2005.11.18 17:17
|close
|466
|23.24
|1.1706
|1.1740
|0.0000
|5809.95
|33078.49
|933
|2005.11.18 17:17
|sell
|467
|28.22
|1.1721
|1.1730
|0.0000
|934
|2005.11.18 17:17
|s/l
|467
|28.22
|1.1730
|1.1730
|0.0000
|-2539.80
|30538.69
|935
|2005.11.18 17:17
|sell
|468
|26.03
|1.1730
|1.1739
|0.0000
|936
|2005.11.18 17:18
|close
|468
|26.03
|1.1719
|1.1739
|0.0000
|2863.30
|33401.99
|937
|2005.11.18 17:18
|sell
|469
|28.50
|1.1720
|1.1729
|0.0000
|938
|2005.11.18 17:19
|s/l
|469
|28.50
|1.1729
|1.1729
|0.0000
|-2565.00
|30836.99
|939
|2005.11.18 17:19
|sell
|470
|26.28
|1.1734
|1.1743
|0.0000
|940
|2005.11.18 17:19
|s/l
|470
|26.28
|1.1743
|1.1743
|0.0000
|-2365.20
|28471.79
|941
|2005.11.18 17:19
|sell
|471
|24.21
|1.1758
|1.1767
|0.0000
|942
|2005.11.18 17:19
|close
|471
|24.21
|1.1734
|1.1767
|0.0000
|5810.37
|34282.16
|943
|2005.11.18 17:20
|sell
|472
|29.22
|1.1733
|1.1742
|0.0000
|944
|2005.11.18 17:23
|s/l
|472
|29.22
|1.1742
|1.1742
|0.0000
|-2629.80
|31652.36
|945
|2005.11.18 17:23
|sell
|473
|26.95
|1.1743
|1.1752
|0.0000
|946
|2005.11.18 17:25
|close
|473
|26.95
|1.1734
|1.1752
|0.0000
|2425.50
|34077.86
|947
|2005.11.18 17:26
|sell
|474
|29.05
|1.1731
|1.1740
|0.0000
|948
|2005.11.18 17:32
|s/l
|474
|29.05
|1.1740
|1.1740
|0.0000
|-2614.50
|31463.36
|949
|2005.11.18 17:32
|sell
|475
|26.80
|1.1738
|1.1747
|0.0000
|950
|2005.11.18 17:33
|s/l
|475
|26.80
|1.1747
|1.1747
|0.0000
|-2412.00
|29051.36
|951
|2005.11.18 17:33
|sell
|476
|24.73
|1.1749
|1.1758
|0.0000
|952
|2005.11.18 17:35
|close
|476
|24.73
|1.1740
|1.1758
|0.0000
|2225.70
|31277.06
|953
|2005.11.18 17:36
|sell
|477
|26.65
|1.1737
|1.1746
|0.0000
|954
|2005.11.18 17:38
|s/l
|477
|26.65
|1.1746
|1.1746
|0.0000
|-2398.50
|28878.56
|955
|2005.11.18 17:38
|sell
|478
|24.59
|1.1744
|1.1753
|0.0000
|956
|2005.11.18 17:47
|s/l
|478
|24.59
|1.1753
|1.1753
|0.0000
|-2213.10
|26665.46
|957
|2005.11.18 17:47
|sell
|479
|22.69
|1.1752
|1.1761
|0.0000
|958
|2005.11.18 17:49
|s/l
|479
|22.69
|1.1761
|1.1761
|0.0000
|-2042.10
|24623.36
|959
|2005.11.18 17:49
|sell
|480
|20.94
|1.1759
|1.1768
|0.0000
|960
|2005.11.18 17:50
|close
|480
|20.94
|1.1750
|1.1768
|0.0000
|1884.52
|26507.88
|961
|2005.11.18 17:50
|sell
|481
|22.56
|1.1748
|1.1757
|0.0000
|962
|2005.11.18 17:51
|s/l
|481
|22.56
|1.1757
|1.1757
|0.0000
|-2030.40
|24477.48
|963
|2005.11.18 17:51
|sell
|482
|20.82
|1.1755
|1.1764
|0.0000
|964
|2005.11.18 17:53
|s/l
|482
|20.82
|1.1764
|1.1764
|0.0000
|-1873.80
|22603.68
|965
|2005.11.18 17:53
|sell
|483
|19.22
|1.1762
|1.1771
|0.0000
|966
|2005.11.18 17:54
|close
|483
|19.22
|1.1751
|1.1771
|0.0000
|2114.09
|24717.77
|967
|2005.11.18 17:55
|sell
|484
|21.04
|1.1748
|1.1757
|0.0000
|968
|2005.11.18 18:00
|close
|484
|21.04
|1.1739
|1.1757
|0.0000
|1893.73
|26611.50
|969
|2005.11.21 15:24
|buy
|485
|22.53
|1.1815
|1.1806
|0.0000
|970
|2005.11.21 15:27
|close
|485
|22.53
|1.1834
|1.1806
|0.0000
|4280.60
|30892.10
|971
|2005.11.21 15:29
|buy
|486
|26.15
|1.1814
|1.1805
|0.0000
|972
|2005.11.21 15:32
|close
|486
|26.15
|1.1826
|1.1805
|0.0000
|3138.00
|34030.10
|973
|2005.11.21 16:06
|buy
|487
|28.90
|1.1777
|1.1768
|0.0000
|974
|2005.11.21 16:06
|close
|487
|28.90
|1.1805
|1.1768
|0.0000
|8091.97
|42122.07
|975
|2005.11.21 16:08
|buy
|488
|35.74
|1.1789
|1.1780
|0.0000
|976
|2005.11.21 16:09
|close
|488
|35.74
|1.1804
|1.1780
|0.0000
|5361.00
|47483.07
|977
|2005.11.21 16:09
|buy
|489
|40.30
|1.1785
|1.1776
|0.0000
|978
|2005.11.21 16:09
|close
|489
|40.30
|1.1797
|1.1776
|0.0000
|4836.00
|52319.07
|979
|2005.11.21 16:09
|buy
|490
|44.40
|1.1786
|1.1777
|0.0000
|980
|2005.11.21 16:10
|close
|490
|44.40
|1.1823
|1.1777
|0.0000
|16427.82
|68746.89
|981
|2005.11.21 16:10
|buy
|491
|58.29
|1.1796
|1.1787
|0.0000
|982
|2005.11.21 16:10
|close
|491
|58.29
|1.1831
|1.1787
|0.0000
|20401.41
|89148.30
|983
|2005.11.21 16:11
|buy
|492
|75.90
|1.1748
|1.1739
|0.0000
|984
|2005.11.21 16:11
|close
|492
|75.90
|1.1775
|1.1739
|0.0000
|20492.96
|109641.26
|985
|2005.11.21 16:11
|buy
|493
|93.15
|1.1772
|1.1763
|0.0000
|986
|2005.11.21 16:12
|close
|493
|93.15
|1.1789
|1.1763
|0.0000
|15835.50
|125476.76
|987
|2005.11.21 16:12
|buy
|494
|106.52
|1.1782
|1.1773
|0.0000
|988
|2005.11.21 16:12
|close
|494
|106.52
|1.1831
|1.1773
|0.0000
|52194.64
|177671.40
|989
|2005.11.21 16:12
|buy
|495
|150.85
|1.1780
|1.1771
|0.0000
|990
|2005.11.21 16:12
|s/l
|495
|150.85
|1.1771
|1.1771
|0.0000
|-13576.50
|164094.90
|991
|2005.11.21 16:12
|buy
|496
|139.57
|1.1759
|1.1750
|0.0000
|992
|2005.11.21 16:13
|s/l
|496
|139.57
|1.1750
|1.1750
|0.0000
|-12561.30
|151533.60
|993
|2005.11.21 16:13
|buy
|497
|129.01
|1.1748
|1.1739
|0.0000
|994
|2005.11.21 16:13
|close
|497
|129.01
|1.1760
|1.1739
|0.0000
|15481.13
|167014.73
|995
|2005.11.21 16:13
|buy
|498
|142.09
|1.1756
|1.1747
|0.0000
|996
|2005.11.21 16:13
|s/l
|498
|142.09
|1.1747
|1.1747
|0.0000
|-12788.10
|154226.63
|997
|2005.11.21 16:13
|buy
|499
|131.30
|1.1748
|1.1739
|0.0000
|998
|2005.11.21 16:13
|close
|499
|131.30
|1.1764
|1.1739
|0.0000
|21007.93
|175234.56
|999
|2005.11.21 16:14
|buy
|500
|149.19
|1.1748
|1.1739
|0.0000
|1000
|2005.11.21 16:14
|close
|500
|149.19
|1.1786
|1.1739
|0.0000
|56692.12
|231926.68
|1001
|2005.11.21 16:14
|buy
|501
|197.25
|1.1760
|1.1751
|0.0000
|1002
|2005.11.21 16:20
|close
|501
|197.25
|1.1777
|1.1751
|0.0000
|33533.17
|265459.85
|1003
|2005.11.21 16:21
|buy
|502
|225.39
|1.1780
|1.1771
|0.0000
|1004
|2005.11.21 16:23
|s/l
|502
|225.39
|1.1771
|1.1771
|0.0000
|-20285.10
|245174.75
|1005
|2005.11.21 16:23
|buy
|503
|208.36
|1.1769
|1.1760
|0.0000
|1006
|2005.11.21 16:24
|s/l
|503
|208.36
|1.1760
|1.1760
|0.0000
|-18752.40
|226422.35
|1007
|2005.11.21 16:24
|buy
|504
|192.54
|1.1762
|1.1753
|0.0000
|1008
|2005.11.21 16:24
|close
|504
|192.54
|1.1774
|1.1753
|0.0000
|23104.66
|249527.01
|1009
|2005.11.21 16:25
|buy
|505
|211.95
|1.1775
|1.1766
|0.0000
|1010
|2005.11.21 16:32
|close
|505
|211.95
|1.1787
|1.1766
|0.0000
|25434.50
|274961.51
|1011
|2005.11.21 16:32
|buy
|506
|233.31
|1.1787
|1.1778
|0.0000
|1012
|2005.11.21 16:32
|s/l
|506
|233.31
|1.1778
|1.1778
|0.0000
|-20997.90
|253963.61
|1013
|2005.11.21 16:32
|buy
|507
|215.92
|1.1764
|1.1755
|0.0000
|1014
|2005.11.21 16:33
|s/l
|507
|215.92
|1.1755
|1.1755
|0.0000
|-19432.80
|234530.81
|1015
|2005.11.21 16:33
|buy
|508
|199.53
|1.1756
|1.1747
|0.0000
|1016
|2005.11.21 16:41
|close
|508
|199.53
|1.1768
|1.1747
|0.0000
|23943.23
|258474.04
|1017
|2005.11.21 16:41
|buy
|509
|219.66
|1.1769
|1.1760
|0.0000
|1018
|2005.11.21 16:42
|s/l
|509
|219.66
|1.1760
|1.1760
|0.0000
|-19769.40
|238704.64
|1019
|2005.11.21 16:42
|buy
|510
|203.05
|1.1758
|1.1749
|0.0000
|1020
|2005.11.21 16:51
|s/l
|510
|203.05
|1.1749
|1.1749
|0.0000
|-18274.50
|220430.14
|1021
|2005.11.21 16:51
|buy
|511
|187.62
|1.1751
|1.1742
|0.0000
|1022
|2005.11.21 16:56
|s/l
|511
|187.62
|1.1742
|1.1742
|0.0000
|-16885.80
|203544.34
|1023
|2005.11.21 16:56
|buy
|512
|173.41
|1.1740
|1.1731
|0.0000
|1024
|2005.11.21 17:16
|s/l
|512
|173.41
|1.1731
|1.1731
|0.0000
|-15606.90
|187937.44
|1025
|2005.11.22 16:11
|sell
|513
|160.37
|1.1719
|1.1728
|0.0000
|1026
|2005.11.22 16:12
|close
|513
|160.37
|1.1708
|1.1728
|0.0000
|17641.24
|205578.68
|1027
|2005.11.22 16:14
|sell
|514
|175.56
|1.1710
|1.1719
|0.0000
|1028
|2005.11.22 16:19
|close
|514
|175.56
|1.1698
|1.1719
|0.0000
|21067.27
|226645.95
|1029
|2005.11.22 16:45
|sell
|515
|193.40
|1.1719
|1.1728
|0.0000
|1030
|2005.11.22 16:46
|s/l
|515
|193.40
|1.1728
|1.1728
|0.0000
|-17406.00
|209239.95
|1031
|2005.11.22 16:46
|sell
|516
|178.40
|1.1729
|1.1738
|0.0000
|1032
|2005.11.22 16:46
|close
|516
|178.40
|1.1714
|1.1738
|0.0000
|26760.00
|235999.95
|1033
|2005.11.22 16:46
|sell
|517
|201.24
|1.1727
|1.1736
|0.0000
|1034
|2005.11.22 16:47
|s/l
|517
|201.24
|1.1736
|1.1736
|0.0000
|-18111.60
|217888.35
|1035
|2005.11.22 16:47
|sell
|518
|185.69
|1.1734
|1.1743
|0.0000
|1036
|2005.11.22 16:50
|close
|518
|185.69
|1.1720
|1.1743
|0.0000
|25996.60
|243884.95
|1037
|2005.11.22 16:51
|sell
|519
|208.08
|1.1721
|1.1730
|0.0000
|1038
|2005.11.22 16:54
|s/l
|519
|208.08
|1.1730
|1.1730
|0.0000
|-18727.20
|225157.75
|1039
|2005.11.22 16:54
|sell
|520
|191.97
|1.1729
|1.1738
|0.0000
|1040
|2005.11.22 16:55
|close
|520
|191.97
|1.1715
|1.1738
|0.0000
|26875.80
|252033.55
|1041
|2005.11.22 16:56
|sell
|521
|215.06
|1.1719
|1.1728
|0.0000
|1042
|2005.11.22 17:08
|s/l
|521
|215.06
|1.1728
|1.1728
|0.0000
|-19355.40
|232678.15
|1043
|2005.11.22 17:30
|sell
|522
|198.33
|1.1732
|1.1741
|0.0000
|1044
|2005.11.22 17:31
|close
|522
|198.33
|1.1715
|1.1741
|0.0000
|33716.10
|266394.25
|1045
|2005.11.22 17:55
|sell
|523
|226.95
|1.1738
|1.1747
|0.0000
|1046
|2005.11.22 17:56
|close
|523
|226.95
|1.1728
|1.1747
|0.0000
|22695.00
|289089.25
|1047
|2005.11.22 17:57
|sell
|524
|246.28
|1.1738
|1.1747
|0.0000
|1048
|2005.11.22 17:57
|close
|524
|246.28
|1.1720
|1.1747
|0.0000
|44330.40
|333419.65
|1049
|2005.11.22 17:58
|sell
|525
|284.03
|1.1739
|1.1748
|0.0000
|1050
|2005.11.22 18:00
|s/l
|525
|284.03
|1.1748
|1.1748
|0.0000
|-25562.70
|307856.95
|1051
|2005.11.22 20:00
|sell
|526
|261.72
|1.1763
|1.1772
|0.0000
|1052
|2005.11.22 20:01
|close
|526
|261.72
|1.1752
|1.1772
|0.0000
|28789.20
|336646.15
|1053
|2005.11.22 20:03
|sell
|527
|286.12
|1.1766
|1.1775
|0.0000
|1054
|2005.11.22 20:06
|close
|527
|286.12
|1.1752
|1.1775
|0.0000
|40056.21
|376702.36
|1055
|2005.11.22 20:06
|sell
|528
|320.27
|1.1762
|1.1771
|0.0000
|1056
|2005.11.22 20:07
|s/l
|528
|320.27
|1.1771
|1.1771
|0.0000
|-28824.30
|347878.06
|1057
|2005.11.22 20:07
|sell
|529
|295.51
|1.1772
|1.1781
|0.0000
|1058
|2005.11.22 20:07
|close
|529
|295.51
|1.1758
|1.1781
|0.0000
|41371.40
|389249.46
|1059
|2005.11.22 20:07
|sell
|530
|330.85
|1.1765
|1.1774
|0.0000
|1060
|2005.11.22 20:08
|s/l
|530
|330.85
|1.1774
|1.1774
|0.0000
|-29776.50
|359472.96
|1061
|2005.11.22 20:08
|sell
|531
|305.31
|1.1774
|1.1783
|0.0000
|1062
|2005.11.22 20:09
|close
|531
|305.31
|1.1754
|1.1783
|0.0000
|61062.00
|420534.96
|1063
|2005.11.22 20:09
|sell
|532
|357.26
|1.1771
|1.1780
|0.0000
|1064
|2005.11.22 20:09
|s/l
|532
|357.26
|1.1780
|1.1780
|0.0000
|-32153.40
|388381.56
|1065
|2005.11.22 20:09
|sell
|533
|329.50
|1.1787
|1.1796
|0.0000
|1066
|2005.11.22 20:10
|close
|533
|329.50
|1.1775
|1.1796
|0.0000
|39540.78
|427922.34
|1067
|2005.11.22 20:10
|sell
|534
|363.48
|1.1773
|1.1782
|0.0000
|1068
|2005.11.22 20:13
|s/l
|534
|363.48
|1.1782
|1.1782
|0.0000
|-32713.20
|395209.14
|1069
|2005.11.22 20:13
|sell
|535
|335.49
|1.1780
|1.1789
|0.0000
|1070
|2005.11.22 20:13
|s/l
|535
|335.49
|1.1789
|1.1789
|0.0000
|-30194.10
|365015.04
|1071
|2005.11.22 20:13
|sell
|536
|309.39
|1.1798
|1.1807
|0.0000
|1072
|2005.11.22 20:14
|close
|536
|309.39
|1.1783
|1.1807
|0.0000
|46408.50
|411423.54
|1073
|2005.11.22 20:14
|sell
|537
|348.63
|1.1801
|1.1810
|0.0000
|1074
|2005.11.22 20:15
|close
|537
|348.63
|1.1786
|1.1810
|0.0000
|52293.25
|463716.79
|1075
|2005.11.22 20:15
|sell
|538
|393.55
|1.1783
|1.1792
|0.0000
|1076
|2005.11.22 20:18
|s/l
|538
|393.55
|1.1792
|1.1792
|0.0000
|-35419.50
|428297.29
|1077
|2005.11.22 20:18
|sell
|539
|362.93
|1.1801
|1.1810
|0.0000
|1078
|2005.11.22 20:18
|close
|539
|362.93
|1.1789
|1.1810
|0.0000
|43551.60
|471848.89
|1079
|2005.11.22 20:18
|sell
|540
|400.28
|1.1788
|1.1797
|0.0000
|1080
|2005.11.22 20:18
|s/l
|540
|400.28
|1.1797
|1.1797
|0.0000
|-36025.20
|435823.69
|1081
|2005.11.22 20:18
|sell
|541
|369.44
|1.1797
|1.1806
|0.0000
|1082
|2005.11.22 20:19
|s/l
|541
|369.44
|1.1806
|1.1806
|0.0000
|-33249.60
|402574.09
|1083
|2005.11.22 20:19
|sell
|542
|340.82
|1.1812
|1.1821
|0.0000
|1084
|2005.11.22 20:19
|close
|542
|340.82
|1.1798
|1.1821
|0.0000
|47714.79
|450288.88
|1085
|2005.11.22 20:20
|sell
|543
|381.70
|1.1797
|1.1806
|0.0000
|1086
|2005.11.22 20:23
|s/l
|543
|381.70
|1.1806
|1.1806
|0.0000
|-34353.00
|415935.88
|1087
|2005.11.22 20:23
|sell
|544
|352.25
|1.1808
|1.1817
|0.0000
|1088
|2005.11.22 20:24
|s/l
|544
|352.25
|1.1817
|1.1817
|0.0000
|-31702.50
|384233.38
|1089
|2005.11.22 20:24
|sell
|545
|325.10
|1.1819
|1.1828
|0.0000
|1090
|2005.11.22 20:25
|close
|545
|325.10
|1.1807
|1.1828
|0.0000
|39012.79
|423246.17
|1091
|2005.11.22 20:25
|sell
|546
|358.56
|1.1804
|1.1813
|0.0000
|1092
|2005.11.22 20:29
|s/l
|546
|358.56
|1.1813
|1.1813
|0.0000
|-32270.40
|390975.77
|1093
|2005.11.22 20:29
|sell
|547
|331.03
|1.1811
|1.1820
|0.0000
|1094
|2005.11.22 20:40
|close
|547
|331.03
|1.1799
|1.1820
|0.0000
|39723.60
|430699.37
|1095
|2005.11.22 20:40
|sell
|548
|365.12
|1.1796
|1.1805
|0.0000
|1096
|2005.11.22 20:41
|s/l
|548
|365.12
|1.1805
|1.1805
|0.0000
|-32860.80
|397838.57
|1097
|2005.11.22 20:41
|sell
|549
|337.04
|1.1804
|1.1813
|0.0000
|1098
|2005.11.22 20:42
|s/l
|549
|337.04
|1.1813
|1.1813
|0.0000
|-30333.60
|367504.97
|1099
|2005.11.22 20:42
|sell
|550
|311.13
|1.1812
|1.1821
|0.0000
|1100
|2005.11.22 20:43
|s/l
|550
|311.13
|1.1821
|1.1821
|0.0000
|-28001.70
|339503.27
|1101
|2005.11.22 20:43
|sell
|551
|287.25
|1.1819
|1.1828
|0.0000
|1102
|2005.11.22 20:55
|close
|551
|287.25
|1.1806
|1.1828
|0.0000
|37343.20
|376846.47
|1103
|2005.11.22 20:55
|sell
|552
|319.31
|1.1802
|1.1811
|0.0000
|1104
|2005.11.22 20:56
|s/l
|552
|319.31
|1.1811
|1.1811
|0.0000
|-28737.90
|348108.57
|1105
|2005.11.22 20:56
|sell
|553
|294.76
|1.1810
|1.1819
|0.0000
|1106
|2005.11.22 21:30
|s/l
|553
|294.76
|1.1819
|1.1819
|0.0000
|-26528.40
|321580.17
|1107
|2005.11.23 01:44
|buy
|554
|272.92
|1.1785
|1.1776
|0.0000
|1108
|2005.11.23 02:30
|close
|554
|272.92
|1.1795
|1.1776
|0.0000
|27291.56
|348871.73
|1109
|2005.11.23 07:12
|sell
|555
|294.43
|1.1849
|1.1858
|0.0000
|1110
|2005.11.23 07:13
|s/l
|555
|294.43
|1.1858
|1.1858
|0.0000
|-26498.70
|322373.03
|1111
|2005.11.23 07:13
|sell
|556
|271.70
|1.1865
|1.1874
|0.0000
|1112
|2005.11.23 07:13
|close
|556
|271.70
|1.1857
|1.1874
|0.0000
|21734.73
|344107.76
|1113
|2005.11.23 07:13
|sell
|557
|290.34
|1.1852
|1.1861
|0.0000
|1114
|2005.11.23 07:13
|s/l
|557
|290.34
|1.1861
|1.1861
|0.0000
|-26130.60
|317977.16
|1115
|2005.11.23 07:13
|sell
|558
|268.00
|1.1865
|1.1874
|0.0000
|1116
|2005.11.23 07:15
|close
|558
|268.00
|1.1856
|1.1874
|0.0000
|24118.50
|342095.66
|1117
|2005.11.23 07:15
|sell
|559
|288.62
|1.1853
|1.1862
|0.0000
|1118
|2005.11.23 07:15
|close
|559
|288.62
|1.1843
|1.1862
|0.0000
|28861.08
|370956.74
|1119
|2005.11.23 07:18
|sell
|560
|313.02
|1.1851
|1.1860
|0.0000
|1120
|2005.11.23 07:18
|s/l
|560
|313.02
|1.1860
|1.1860
|0.0000
|-28171.80
|342784.94
|1121
|2005.11.23 07:18
|sell
|561
|288.95
|1.1863
|1.1872
|0.0000
|1122
|2005.11.23 07:18
|close
|561
|288.95
|1.1850
|1.1872
|0.0000
|37563.50
|380348.44
|1123
|2005.11.23 07:19
|sell
|562
|321.00
|1.1849
|1.1858
|0.0000
|1124
|2005.11.23 07:20
|close
|562
|321.00
|1.1841
|1.1858
|0.0000
|25680.00
|406028.44
|1125
|2005.11.23 10:32
|buy
|563
|344.47
|1.1789
|1.1780
|0.0000
|1126
|2005.11.23 11:21
|close
|563
|344.47
|1.1799
|1.1780
|0.0000
|34449.75
|440478.19
|1127
|2005.11.23 12:10
|buy
|564
|373.98
|1.1780
|1.1771
|0.0000
|1128
|2005.11.23 12:10
|s/l
|564
|373.98
|1.1771
|1.1771
|0.0000
|-33658.20
|406819.99
|1129
|2005.11.23 12:10
|buy
|565
|345.67
|1.1771
|1.1762
|0.0000
|1130
|2005.11.23 12:11
|close
|565
|345.67
|1.1787
|1.1762
|0.0000
|55306.19
|462126.18
|1131
|2005.11.23 12:13
|buy
|566
|392.50
|1.1776
|1.1767
|0.0000
|1132
|2005.11.23 12:14
|s/l
|566
|392.50
|1.1767
|1.1767
|0.0000
|-35325.00
|426801.18
|1133
|2005.11.23 12:14
|buy
|567
|362.86
|1.1764
|1.1755
|0.0000
|1134
|2005.11.23 12:16
|close
|567
|362.86
|1.1776
|1.1755
|0.0000
|43543.20
|470344.38
|1135
|2005.11.23 12:16
|buy
|568
|399.44
|1.1777
|1.1768
|0.0000
|1136
|2005.11.23 12:23
|s/l
|568
|399.44
|1.1768
|1.1768
|0.0000
|-35949.60
|434394.78
|1137
|2005.11.23 12:23
|buy
|569
|369.13
|1.1770
|1.1761
|0.0000
|1138
|2005.11.23 13:16
|close
|569
|369.13
|1.1782
|1.1761
|0.0000
|44295.60
|478690.38
|1139
|2005.11.23 18:53
|sell
|570
|405.39
|1.1808
|1.1817
|0.0000
|1140
|2005.11.23 18:55
|close
|570
|405.39
|1.1797
|1.1817
|0.0000
|44593.56
|523283.94
|1141
|2005.11.25 16:09
|buy
|571
|445.92
|1.1737
|1.1728
|0.0000
|1142
|2005.11.25 16:14
|s/l
|571
|445.92
|1.1728
|1.1728
|0.0000
|-40132.80
|483151.14
|1143
|2005.11.25 16:14
|buy
|572
|411.96
|1.1730
|1.1721
|0.0000
|1144
|2005.11.25 17:19
|close
|572
|411.96
|1.1739
|1.1721
|0.0000
|37076.74
|520227.88
|1145
|2005.11.28 01:05
|buy
|573
|444.60
|1.1703
|1.1694
|0.0000
|1146
|2005.11.28 01:35
|s/l
|573
|444.60
|1.1694
|1.1694
|0.0000
|-40014.00
|480213.88
|1147
|2005.11.28 01:35
|buy
|574
|410.68
|1.1695
|1.1686
|0.0000
|1148
|2005.11.28 08:02
|s/l
|574
|410.68
|1.1686
|1.1686
|0.0000
|-36961.20
|443252.68
|1149
|2005.11.28 12:08
|buy
|575
|378.98
|1.1698
|1.1689
|0.0000
|1150
|2005.11.28 12:27
|close
|575
|378.98
|1.1708
|1.1689
|0.0000
|37896.51
|481149.19
|1151
|2005.11.28 17:44
|sell
|576
|407.44
|1.1809
|1.1818
|0.0000
|1152
|2005.11.28 17:45
|close
|576
|407.44
|1.1796
|1.1818
|0.0000
|52967.63
|534116.82
|1153
|2005.11.28 21:57
|buy
|577
|450.85
|1.1849
|1.1840
|0.0000
|1154
|2005.11.28 22:09
|s/l
|577
|450.85
|1.1840
|1.1840
|0.0000
|-40576.50
|493540.32
|1155
|2005.11.29 14:23
|buy
|578
|418.96
|1.1782
|1.1773
|0.0000
|1156
|2005.11.29 14:33
|s/l
|578
|418.96
|1.1773
|1.1773
|0.0000
|-37706.40
|455833.92
|1157
|2005.11.29 14:33
|buy
|579
|387.19
|1.1775
|1.1766
|0.0000
|1158
|2005.11.29 14:36
|close
|579
|387.19
|1.1784
|1.1766
|0.0000
|34847.10
|490681.02
|1159
|2005.11.29 14:36
|buy
|580
|416.57
|1.1781
|1.1772
|0.0000
|1160
|2005.11.29 14:37
|s/l
|580
|416.57
|1.1772
|1.1772
|0.0000
|-37491.30
|453189.72
|1161
|2005.11.29 14:37
|buy
|581
|385.04
|1.1772
|1.1763
|0.0000
|1162
|2005.11.29 14:45
|close
|581
|385.04
|1.1781
|1.1763
|0.0000
|34653.60
|487843.32
|1163
|2005.11.29 14:45
|buy
|582
|414.37
|1.1775
|1.1766
|0.0000
|1164
|2005.11.29 14:47
|s/l
|582
|414.37
|1.1766
|1.1766
|0.0000
|-37293.30
|450550.02
|1165
|2005.11.29 14:47
|buy
|583
|382.93
|1.1768
|1.1759
|0.0000
|1166
|2005.11.29 14:48
|s/l
|583
|382.93
|1.1759
|1.1759
|0.0000
|-34463.70
|416086.32
|1167
|2005.11.29 14:48
|buy
|584
|353.88
|1.1760
|1.1751
|0.0000
|1168
|2005.11.29 15:11
|close
|584
|353.88
|1.1771
|1.1751
|0.0000
|38924.79
|455011.11
|1169
|2005.11.29 16:00
|buy
|585
|387.14
|1.1755
|1.1746
|0.0000
|1170
|2005.11.29 16:00
|s/l
|585
|387.14
|1.1746
|1.1746
|0.0000
|-34842.60
|420168.51
|1171
|2005.11.29 16:00
|buy
|586
|357.83
|1.1744
|1.1735
|0.0000
|1172
|2005.11.29 16:00
|close
|586
|357.83
|1.1755
|1.1735
|0.0000
|39359.23
|459527.74
|1173
|2005.11.29 16:00
|buy
|587
|390.95
|1.1756
|1.1747
|0.0000
|1174
|2005.11.29 16:00
|s/l
|587
|390.95
|1.1747
|1.1747
|0.0000
|-35185.50
|424342.24
|1175
|2005.11.29 16:00
|buy
|588
|361.27
|1.1748
|1.1739
|0.0000
|1176
|2005.11.29 16:00
|close
|588
|361.27
|1.1757
|1.1739
|0.0000
|32514.30
|456856.54
|1177
|2005.11.29 16:00
|buy
|589
|388.65
|1.1757
|1.1748
|0.0000
|1178
|2005.11.29 16:00
|close
|589
|388.65
|1.1770
|1.1748
|0.0000
|50524.50
|507381.04
|1179
|2005.11.29 16:04
|buy
|590
|432.11
|1.1744
|1.1735
|0.0000
|1180
|2005.11.29 16:15
|close
|590
|432.11
|1.1754
|1.1735
|0.0000
|43209.30
|550590.34
|1181
|2005.11.29 16:16
|buy
|591
|468.43
|1.1756
|1.1747
|0.0000
|1182
|2005.11.29 16:18
|s/l
|591
|468.43
|1.1747
|1.1747
|0.0000
|-42158.70
|508431.64
|1183
|2005.11.29 16:18
|buy
|592
|432.89
|1.1747
|1.1738
|0.0000
|1184
|2005.11.29 16:20
|close
|592
|432.89
|1.1758
|1.1738
|0.0000
|47616.42
|556048.06
|1185
|2005.11.29 16:21
|buy
|593
|473.03
|1.1757
|1.1748
|0.0000
|1186
|2005.11.29 16:23
|s/l
|593
|473.03
|1.1748
|1.1748
|0.0000
|-42572.70
|513475.36
|1187
|2005.11.29 16:23
|buy
|594
|437.30
|1.1744
|1.1735
|0.0000
|1188
|2005.11.29 16:24
|close
|594
|437.30
|1.1754
|1.1735
|0.0000
|43730.82
|557206.18
|1189
|2005.11.29 16:25
|buy
|595
|474.14
|1.1754
|1.1745
|0.0000
|1190
|2005.11.29 16:42
|s/l
|595
|474.14
|1.1745
|1.1745
|0.0000
|-42672.60
|514533.58
|1191
|2005.11.29 16:42
|buy
|596
|438.12
|1.1746
|1.1737
|0.0000
|1192
|2005.11.29 16:45
|close
|596
|438.12
|1.1757
|1.1737
|0.0000
|48192.21
|562725.79
|1193
|2005.11.29 16:45
|buy
|597
|478.67
|1.1758
|1.1749
|0.0000
|1194
|2005.11.29 16:46
|s/l
|597
|478.67
|1.1749
|1.1749
|0.0000
|-43080.30
|519645.49
|1195
|2005.11.29 16:46
|buy
|598
|442.40
|1.1748
|1.1739
|0.0000
|1196
|2005.11.29 16:50
|close
|598
|442.40
|1.1759
|1.1739
|0.0000
|48663.22
|568308.71
|1197
|2005.11.29 16:51
|buy
|599
|483.50
|1.1756
|1.1747
|0.0000
|1198
|2005.11.29 16:57
|close
|599
|483.50
|1.1765
|1.1747
|0.0000
|43515.00
|611823.71