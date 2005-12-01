Strategy Tester Report
CyberiaTrader

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period4 Hours (H4) 2005.09.01 00:00 - 2006.09.14 00:00 (2005.12.01 - 2006.09.14)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=true; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=12; StopLevel=0;
Bars in test3515Ticks modelled1242195Modelling quality79.66%
Initial deposit500.00
Total net profit685839.34Gross profit1150228.45Gross loss-464389.11
Profit factor2.48Expected payoff1776.79
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown97310.55 (47.90%)Relative drawdown93.92% (27792.13)
Total trades386Short positions (won %)168 (57.14%)Long positions (won %)218 (51.38%)
Profit trades (% of total)208 (53.89%)Loss trades (% of total)178 (46.11%)
Largestprofit trade111889.90loss trade-36591.80
Averageprofit trade5529.94loss trade-2608.93
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (19974.27)consecutive losses (loss in money)7 (-3998.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)386285.85 (4)consecutive loss (count of losses)-75236.00 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.12.01 13:46buy10.431.17371.17230.0000
22005.12.01 13:46close10.431.17551.17230.000077.40577.40
32005.12.01 13:47buy20.491.17371.17230.0000
42005.12.01 13:47close20.491.17711.17230.0000166.60744.00
52005.12.01 13:48buy30.631.17371.17230.0000
62005.12.01 13:48close30.631.17551.17230.0000113.40857.40
72005.12.01 13:49buy40.731.17301.17160.0000
82005.12.01 13:49close40.731.17481.17160.0000131.40988.80
92005.12.01 14:13buy50.841.17421.17280.0000
102005.12.01 14:17s/l50.841.17281.17280.0000-117.60871.20
112005.12.01 14:17buy60.741.17281.17140.0000
122005.12.01 14:30close60.741.17471.17140.0000140.601011.80
132005.12.01 14:32buy70.861.17441.17300.0000
142005.12.01 14:35close70.861.17581.17300.0000120.401132.20
152005.12.01 14:38buy80.961.17411.17270.0000
162005.12.01 14:43s/l80.961.17271.17270.0000-134.40997.80
172005.12.01 14:43buy90.851.17281.17140.0000
182005.12.01 14:47s/l90.851.17141.17140.0000-119.00878.80
192005.12.01 14:47buy100.751.17161.17020.0000
202005.12.01 14:49close100.751.17321.17020.0000120.00998.80
212005.12.01 14:49buy110.851.17311.17170.0000
222005.12.01 14:49s/l110.851.17171.17170.0000-119.00879.80
232005.12.01 14:49buy120.751.17171.17030.0000
242005.12.01 14:50close120.751.17321.17030.0000112.50992.30
252005.12.01 14:51buy130.851.17331.17190.0000
262005.12.01 14:52s/l130.851.17191.17190.0000-119.00873.30
272005.12.01 14:52buy140.751.17141.17000.0000
282005.12.01 14:53close140.751.17321.17000.0000135.001008.30
292005.12.01 14:53buy150.861.17321.17180.0000
302005.12.01 14:54s/l150.861.17181.17180.0000-120.40887.90
312005.12.01 14:54buy160.761.17201.17060.0000
322005.12.01 14:56close160.761.17341.17060.0000106.40994.30
332005.12.01 14:56buy170.851.17351.17210.0000
342005.12.01 14:59s/l170.851.17211.17210.0000-119.00875.30
352005.12.01 14:59buy180.751.17231.17090.0000
362005.12.01 15:03close180.751.17371.17090.0000105.00980.30
372005.12.01 15:03buy190.841.17251.17110.0000
382005.12.01 15:22s/l190.841.17111.17110.0000-117.60862.70
392005.12.01 15:22buy200.741.17111.16970.0000
402005.12.01 16:29s/l200.741.16971.16970.0000-103.60759.10
412005.12.02 14:54sell210.651.17461.17600.0000
422005.12.02 14:57close210.651.17271.17600.0000123.50882.60
432005.12.02 14:58sell220.751.17471.17610.0000
442005.12.02 14:59close220.751.17281.17610.0000142.501025.10
452005.12.02 16:35sell230.881.17131.17270.0000
462005.12.02 16:36close230.881.16931.17270.0000176.001201.10
472005.12.02 16:40sell241.031.17101.17240.0000
482005.12.02 16:41close241.031.16921.17240.0000185.401386.50
492005.12.02 16:44sell251.181.17091.17230.0000
502005.12.02 16:45close251.181.16911.17230.0000212.401598.90
512005.12.02 16:48sell261.371.17131.17270.0000
522005.12.02 16:50close261.371.16951.17270.0000246.611845.51
532005.12.02 16:57sell271.581.17111.17250.0000
542005.12.02 16:59close271.581.16931.17250.0000284.392129.90
552005.12.02 17:20sell281.821.17091.17230.0000
562005.12.02 17:33close281.821.16921.17230.0000309.402439.30
572005.12.02 18:06sell292.081.17121.17260.0000
582005.12.02 19:18s/l292.081.17261.17260.0000-291.202148.10
592005.12.02 19:18sell301.831.17271.17410.0000
602005.12.02 19:55close301.831.17101.17410.0000311.102459.20
612005.12.02 19:55sell312.101.17071.17210.0000
622005.12.02 22:27s/l312.101.17211.17210.0000-294.002165.20
632005.12.05 12:14sell321.841.17471.17610.0000
642005.12.05 12:15close321.841.17311.17610.0000294.412459.61
652005.12.05 12:46sell332.091.17441.17580.0000
662005.12.05 13:50s/l332.091.17581.17580.0000-292.602167.01
672005.12.05 13:50sell341.841.17581.17720.0000
682005.12.05 14:01s/l341.841.17721.17720.0000-257.601909.41
692005.12.05 14:01sell351.621.17701.17840.0000
702005.12.05 14:04s/l351.621.17841.17840.0000-226.801682.61
712005.12.05 14:04sell361.431.17831.17970.0000
722005.12.05 14:10close361.431.17661.17970.0000243.101925.71
732005.12.05 14:11sell371.641.17651.17790.0000
742005.12.05 14:46s/l371.641.17791.17790.0000-229.601696.11
752005.12.05 14:46sell381.441.17831.17970.0000
762005.12.05 14:48close381.441.17661.17970.0000244.801940.91
772005.12.05 14:48sell391.651.17651.17790.0000
782005.12.05 14:48s/l391.651.17791.17790.0000-231.001709.91
792005.12.05 14:48sell401.451.17811.17950.0000
802005.12.05 14:50close401.451.17651.17950.0000232.001941.91
812005.12.05 14:50sell411.651.17671.17810.0000
822005.12.05 15:02close411.651.17491.17810.0000297.002238.91
832005.12.05 15:02sell421.911.17511.17650.0000
842005.12.05 15:03s/l421.911.17651.17650.0000-267.401971.51
852005.12.05 15:03sell431.681.17681.17820.0000
862005.12.05 15:14close431.681.17521.17820.0000268.812240.32
872005.12.05 15:14sell441.911.17511.17650.0000
882005.12.05 15:35s/l441.911.17651.17650.0000-267.401972.92
892005.12.05 15:35sell451.681.17661.17800.0000
902005.12.05 16:45close451.681.17481.17800.0000302.402275.32
912005.12.06 18:00sell461.931.17931.18070.0000
922005.12.07 02:07close461.931.17761.18070.0000344.542619.86
932005.12.08 09:25sell472.231.17621.17760.0000
942005.12.08 09:26s/l472.231.17761.17760.0000-312.202307.66
952005.12.08 09:26sell481.961.17771.17910.0000
962005.12.08 16:11s/l481.961.17911.17910.0000-274.402033.26
972005.12.08 16:28sell491.721.18291.18430.0000
982005.12.08 17:21s/l491.721.18431.18430.0000-240.801792.46
992005.12.08 17:21sell501.511.18421.18560.0000
1002005.12.08 20:00close501.511.18231.18560.0000286.902079.36
1012005.12.13 11:35buy511.751.19061.18920.0000
1022005.12.13 13:23close511.751.19231.18920.0000297.492376.85
1032005.12.14 02:45sell521.981.19881.20020.0000
1042005.12.14 03:15s/l521.981.20021.20020.0000-277.202099.65
1052005.12.14 03:15sell531.751.20101.20240.0000
1062005.12.14 03:15s/l531.751.20241.20240.0000-245.001854.65
1072005.12.14 03:15sell541.541.20261.20400.0000
1082005.12.14 04:55close541.541.20121.20400.0000215.602070.25
1092005.12.14 09:38sell551.721.20421.20560.0000
1102005.12.14 10:16close551.721.20251.20560.0000292.412362.66
1112005.12.14 14:38sell561.961.20591.20730.0000
1122005.12.14 14:41close561.961.20431.20730.0000313.592676.25
1132005.12.15 10:52sell572.221.20371.20510.0000
1142005.12.15 11:17close572.221.20131.20510.0000532.793209.04
1152005.12.15 15:01buy582.681.19861.19720.0000
1162005.12.15 15:03close582.681.20021.19720.0000428.803637.84
1172005.12.15 15:30buy593.041.19861.19720.0000
1182005.12.15 15:31close593.041.20041.19720.0000547.204185.04
1192005.12.15 15:31buy603.491.19861.19720.0000
1202005.12.15 15:31close603.491.20231.19720.00001291.285476.32
1212005.12.15 15:31buy614.571.19931.19790.0000
1222005.12.15 15:47s/l614.571.19791.19790.0000-639.804836.52
1232005.12.15 15:47buy624.041.19791.19650.0000
1242005.12.15 15:47close624.041.20001.19650.0000848.395684.91
1252005.12.15 15:47buy634.751.19791.19650.0000
1262005.12.15 16:12s/l634.751.19651.19650.0000-665.005019.91
1272005.12.16 10:00sell644.181.20081.20220.0000
1282005.12.16 10:20s/l644.181.20221.20220.0000-585.204434.71
1292005.12.16 10:20sell653.691.20231.20370.0000
1302005.12.16 10:38close653.691.20011.20370.0000811.805246.51
1312005.12.16 14:54buy664.391.19661.19520.0000
1322005.12.16 15:14close664.391.19831.19520.0000746.285992.79
1332005.12.21 14:53buy675.061.18531.18390.0000
1342005.12.21 15:33s/l675.061.18391.18390.0000-708.405284.39
1352005.12.21 15:33buy684.461.18411.18270.0000
1362005.12.21 15:35s/l684.461.18271.18270.0000-624.404659.99
1372005.12.21 15:35buy693.941.18271.18130.0000
1382005.12.21 15:41s/l693.941.18131.18130.0000-551.604108.39
1392005.12.21 15:41buy703.481.18151.18010.0000
1402005.12.21 16:28s/l703.481.18011.18010.0000-487.203621.19
1412005.12.22 15:32sell713.051.18591.18730.0000
1422005.12.22 15:36s/l713.051.18731.18730.0000-427.003194.19
1432005.12.22 15:36sell722.691.18711.18850.0000
1442005.12.22 16:12s/l722.691.18851.18850.0000-376.602817.59
1452005.12.23 13:00buy732.381.18341.18200.0000
1462005.12.23 13:03close732.381.18511.18200.0000404.593222.18
1472005.12.23 13:32buy742.721.18351.18210.0000
1482005.12.23 14:03close742.721.18531.18210.0000489.603711.78
1492005.12.23 14:33buy753.141.18371.18230.0000
1502005.12.23 14:57close753.141.18541.18230.0000533.784245.56
1512005.12.23 14:59buy763.591.18371.18230.0000
1522005.12.23 16:05close763.591.18541.18230.0000610.284855.84
1532005.12.23 16:33sell774.091.18761.18900.0000
1542005.12.23 17:26close774.091.18591.18900.0000695.285551.12
1552005.12.27 09:46sell784.671.18761.18900.0000
1562005.12.27 11:39close784.671.18591.18900.0000793.886345.00
1572005.12.28 08:12sell795.331.19141.19280.0000
1582005.12.28 09:07s/l795.331.19281.19280.0000-746.205598.80
1592005.12.28 09:07sell804.691.19281.19420.0000
1602005.12.28 09:40close804.691.19161.19420.0000562.806161.60
1612005.12.28 09:41sell815.171.19151.19290.0000
1622005.12.28 10:11close815.171.19021.19290.0000672.076833.67
1632005.12.28 11:51sell825.741.19131.19270.0000
1642005.12.28 15:39s/l825.741.19271.19270.0000-803.606030.07
1652005.12.28 17:54buy835.081.18701.18560.0000
1662005.12.28 18:01s/l835.081.18561.18560.0000-711.205318.87
1672005.12.28 18:01buy844.491.18581.18440.0000
1682005.12.28 18:08s/l844.491.18441.18440.0000-628.604690.27
1692005.12.28 18:08buy853.961.18461.18320.0000
1702005.12.28 18:09s/l853.961.18321.18320.0000-554.404135.87
1712005.12.28 18:09buy863.501.18331.18190.0000
1722005.12.28 20:01s/l863.501.18191.18190.0000-490.003645.87
1732005.12.30 09:22buy873.081.18561.18420.0000
1742005.12.30 09:57s/l873.081.18421.18420.0000-431.203214.67
1752005.12.30 09:57buy882.711.18431.18290.0000
1762005.12.30 10:27s/l882.711.18291.18290.0000-379.402835.27
1772005.12.30 10:27buy892.401.18311.18170.0000
1782005.12.30 12:24close892.401.18451.18170.0000335.993171.26
1792005.12.30 13:32buy902.691.17911.17770.0000
1802005.12.30 13:50close902.691.18091.17770.0000484.203655.46
1812005.12.30 14:31buy913.101.17941.17800.0000
1822005.12.30 15:16s/l913.101.17801.17800.0000-434.003221.46
1832005.12.30 15:16buy922.731.17811.17670.0000
1842005.12.30 15:52close922.731.17971.17670.0000436.813658.27
1852005.12.30 17:49sell933.091.18441.18580.0000
1862005.12.30 18:14close933.091.18231.18580.0000648.884307.15
1872006.01.02 17:27buy943.651.18041.17900.0000
1882006.01.02 17:27close943.651.18301.17900.0000948.995256.14
1892006.01.02 17:27buy954.451.18041.17900.0000
1902006.01.02 17:27close954.451.18301.17900.00001156.996413.13
1912006.01.03 02:59sell965.411.18631.18770.0000
1922006.01.03 03:24s/l965.411.18771.18770.0000-757.405655.73
1932006.01.03 03:24sell974.761.18761.18900.0000
1942006.01.03 06:07s/l974.761.18901.18900.0000-666.404989.33
1952006.01.04 03:08sell984.131.20701.20840.0000
1962006.01.04 05:48close984.131.20571.20840.0000536.905526.23
1972006.01.04 19:00sell994.551.21331.21470.0000
1982006.01.04 23:10close994.551.21111.21470.00001001.026527.25
1992006.01.05 10:34sell1005.391.21121.21260.0000
2002006.01.05 10:34close1005.391.20861.21260.00001401.407928.65
2012006.01.06 14:30sell1016.531.21401.21540.0000
2022006.01.06 14:30close1016.531.21161.21540.00001567.199495.84
2032006.01.06 14:30sell1027.821.21401.21540.0000
2042006.01.06 14:30close1027.821.21161.21540.00001876.8011372.64
2052006.01.06 14:31sell1039.361.21441.21580.0000
2062006.01.06 14:31close1039.361.21241.21580.00001871.9613244.60
2072006.01.06 14:47sell10410.921.21331.21470.0000
2082006.01.06 14:48s/l10410.921.21471.21470.0000-1528.8011715.80
2092006.01.06 14:48sell1059.641.21511.21650.0000
2102006.01.06 14:51s/l1059.641.21651.21650.0000-1349.6010366.20
2112006.01.06 14:51sell1068.521.21661.21800.0000
2122006.01.06 14:52s/l1068.521.21801.21800.0000-1192.809173.40
2132006.01.06 14:52sell1077.531.21791.21930.0000
2142006.01.06 14:58close1077.531.21611.21930.00001355.4710528.87
2152006.01.06 14:58sell1088.661.21611.21750.0000
2162006.01.06 15:14close1088.661.21451.21750.00001385.5711914.44
2172006.01.06 15:14sell1099.811.21441.21580.0000
2182006.01.06 15:16s/l1099.811.21581.21580.0000-1373.4010541.04
2192006.01.06 15:16sell1108.671.21561.21700.0000
2202006.01.06 15:24close1108.671.21381.21700.00001560.5712101.61
2212006.01.06 15:24sell1119.971.21421.21560.0000
2222006.01.06 15:53s/l1119.971.21561.21560.0000-1395.8010705.81
2232006.01.06 15:53sell1128.811.21541.21680.0000
2242006.01.06 17:12close1128.811.21281.21680.00002290.6112996.42
2252006.01.10 11:14sell11310.741.21011.21150.0000
2262006.01.10 12:23close11310.741.20851.21150.00001718.4014714.82
2272006.01.10 14:00buy11412.191.20711.20570.0000
2282006.01.10 14:30s/l11412.191.20571.20570.0000-1706.6013008.22
2292006.01.10 14:30buy11510.791.20581.20440.0000
2302006.01.10 14:42s/l11510.791.20441.20440.0000-1510.6011497.62
2312006.01.10 14:42buy1169.551.20431.20290.0000
2322006.01.10 15:53close1169.551.20591.20290.00001528.0013025.62
2332006.01.10 15:53buy11710.801.20611.20470.0000
2342006.01.10 16:13close11710.801.20771.20470.00001728.0714753.69
2352006.01.12 14:15buy11812.191.21021.20880.0000
2362006.01.12 14:24close11812.191.21161.20880.00001706.5316460.22
2372006.01.12 14:30buy11913.611.20991.20850.0000
2382006.01.12 14:34close11913.611.21201.20850.00002858.1019318.32
2392006.01.12 14:55buy12015.971.21021.20880.0000
2402006.01.12 14:55s/l12015.971.20881.20880.0000-2235.8017082.52
2412006.01.12 14:55buy12114.131.20881.20740.0000
2422006.01.12 15:00s/l12114.131.20741.20740.0000-1978.2015104.32
2432006.01.12 15:00buy12212.511.20741.20600.0000
2442006.01.12 15:01s/l12212.511.20601.20600.0000-1751.4013352.92
2452006.01.12 15:01buy12311.071.20621.20480.0000
2462006.01.12 15:06s/l12311.071.20481.20480.0000-1549.8011803.12
2472006.01.12 15:06buy1249.801.20481.20340.0000
2482006.01.12 15:10close1249.801.20631.20340.00001470.0213273.14
2492006.01.12 15:10buy12511.001.20641.20500.0000
2502006.01.12 15:26s/l12511.001.20501.20500.0000-1540.0011733.14
2512006.01.12 15:26buy1269.741.20511.20370.0000
2522006.01.12 15:27s/l1269.741.20371.20370.0000-1363.6010369.54
2532006.01.12 15:27buy1278.621.20371.20230.0000
2542006.01.12 15:28s/l1278.621.20231.20230.0000-1206.809162.74
2552006.01.12 15:28buy1287.621.20241.20100.0000
2562006.01.12 15:56close1287.621.20381.20100.00001066.7710229.51
2572006.01.12 15:56buy1298.501.20331.20190.0000
2582006.01.12 16:04s/l1298.501.20191.20190.0000-1190.009039.51
2592006.01.17 12:41buy1307.491.20681.20540.0000
2602006.01.17 13:33close1307.491.20871.20540.00001423.0610462.57
2612006.01.17 14:52buy1318.671.20671.20530.0000
2622006.01.17 15:29s/l1318.671.20531.20530.0000-1213.809248.77
2632006.01.17 15:29buy1327.671.20551.20410.0000
2642006.01.17 17:08close1327.671.20731.20410.00001380.5810629.35
2652006.01.18 09:01sell1338.771.21271.21410.0000
2662006.01.18 09:52s/l1338.771.21411.21410.0000-1227.809401.55
2672006.01.18 09:52sell1347.741.21411.21550.0000
2682006.01.18 10:22close1347.741.21231.21550.00001393.1810794.73
2692006.01.18 10:46sell1358.901.21271.21410.0000
2702006.01.18 11:00close1358.901.21091.21410.00001602.0112396.74
2712006.01.18 11:42sell13610.221.21281.21420.0000
2722006.01.18 13:22close13610.221.21101.21420.00001839.6314236.37
2732006.01.18 16:14buy13711.761.21061.20920.0000
2742006.01.18 16:18s/l13711.761.20921.20920.0000-1646.4012589.97
2752006.01.18 16:18buy13810.411.20931.20790.0000
2762006.01.18 16:27close13810.411.21111.20790.00001873.7814463.75
2772006.01.18 16:31buy13911.951.21081.20940.0000
2782006.01.18 17:19s/l13911.951.20941.20940.0000-1673.0012790.75
2792006.01.18 17:19buy14010.581.20961.20820.0000
2802006.01.18 17:41s/l14010.581.20821.20820.0000-1481.2011309.55
2812006.01.18 17:41buy1419.361.20841.20700.0000
2822006.01.18 18:08s/l1419.361.20701.20700.0000-1310.409999.15
2832006.01.18 18:08buy1428.281.20711.20570.0000
2842006.01.18 19:30close1428.281.20911.20570.00001656.0011655.15
2852006.01.18 19:30buy1439.641.20911.20770.0000
2862006.01.18 20:59close1439.641.21091.20770.00001735.1513390.30
2872006.01.19 09:35buy14411.101.20651.20510.0000
2882006.01.19 10:28close14411.101.20831.20510.00001997.9915388.29
2892006.01.19 16:41sell14512.701.21131.21270.0000
2902006.01.19 19:35close14512.701.20931.21270.00002539.9917928.28
2912006.01.20 15:17sell14614.811.21061.21200.0000
2922006.01.20 15:49close14614.811.20871.21200.00002813.9320742.21
2932006.01.24 20:25buy14716.931.22571.22430.0000
2942006.01.24 20:33close14716.931.22751.22430.00003047.3423789.55
2952006.01.25 15:50buy14819.411.22601.22460.0000
2962006.01.25 15:51s/l14819.411.22461.22460.0000-2717.4021072.15
2972006.01.25 15:51buy14917.211.22471.22330.0000
2982006.01.25 16:03close14917.211.22691.22330.00003786.2724858.42
2992006.01.26 19:08buy15020.361.22111.21970.0000
3002006.01.26 23:30s/l15020.361.21971.21970.0000-2850.4022008.02
3012006.01.27 14:32sell15118.011.22221.22360.0000
3022006.01.27 14:35close15118.011.22021.22360.00003601.9525609.97
3032006.01.27 14:38sell15220.951.22221.22360.0000
3042006.01.27 16:03close15220.951.22031.22360.00003980.4129590.38
3052006.01.27 16:19buy15324.291.21841.21700.0000
3062006.01.27 16:20s/l15324.291.21701.21700.0000-3400.6026189.78
3072006.01.27 16:20buy15421.531.21681.21540.0000
3082006.01.27 16:45s/l15421.531.21541.21540.0000-3014.2023175.58
3092006.01.27 16:45buy15519.071.21551.21410.0000
3102006.01.27 16:51s/l15519.071.21411.21410.0000-2669.8020505.78
3112006.01.27 16:51buy15616.891.21431.21290.0000
3122006.01.27 16:55s/l15616.891.21291.21290.0000-2364.6018141.18
3132006.01.27 16:55buy15714.961.21301.21160.0000
3142006.01.27 17:13s/l15714.961.21161.21160.0000-2094.4016046.78
3152006.01.27 17:13buy15813.241.21181.21040.0000
3162006.01.27 17:31close15813.241.21381.21040.00002647.9418694.72
3172006.01.27 17:31buy15915.401.21381.21240.0000
3182006.01.27 17:50s/l15915.401.21241.21240.0000-2156.0016538.72
3192006.01.27 17:50buy16013.641.21261.21120.0000
3202006.01.27 19:17s/l16013.641.21121.21120.0000-1909.6014629.12
3212006.01.27 19:17buy16112.081.21131.20990.0000
3222006.01.27 19:29s/l16112.081.20991.20990.0000-1691.2012937.92
3232006.01.27 19:29buy16210.701.20921.20780.0000
3242006.01.30 08:56close16210.701.21101.20780.00001806.2214744.13
3252006.01.31 20:24buy16312.151.21341.21200.0000
3262006.01.31 20:31s/l16312.151.21201.21200.0000-1701.0013043.13
3272006.01.31 20:31buy16410.761.21221.21080.0000
3282006.01.31 20:46close16410.761.21411.21080.00002044.4015087.53
3292006.02.02 16:29sell16512.471.20971.21110.0000
3302006.02.03 02:11s/l16512.471.21111.21110.0000-1639.5413447.99
3312006.02.03 14:35buy16611.191.20191.20050.0000
3322006.02.03 14:57s/l16611.191.20051.20050.0000-1566.6011881.39
3332006.02.03 14:57buy1679.901.20061.19920.0000
3342006.02.03 15:03s/l1679.901.19921.19920.0000-1386.0010495.39
3352006.02.03 15:03buy1688.751.19931.19790.0000
3362006.02.03 15:19s/l1688.751.19791.19790.0000-1225.009270.39
3372006.02.03 15:19buy1697.751.19691.19550.0000
3382006.02.03 15:44close1697.751.19901.19550.00001627.5210897.91
3392006.02.03 15:44buy1709.091.19891.19750.0000
3402006.02.03 17:04close1709.091.20081.19750.00001727.0912625.00
3412006.02.10 14:54sell17110.521.20031.20170.0000
3422006.02.10 14:55s/l17110.521.20171.20170.0000-1472.8011152.20
3432006.02.10 14:55sell1729.281.20151.20290.0000
3442006.02.10 16:18close1729.281.19971.20290.00001670.4512822.65
3452006.02.10 16:28buy17310.711.19761.19620.0000
3462006.02.10 16:30s/l17310.711.19621.19620.0000-1499.4011323.25
3472006.02.10 16:30buy1749.471.19601.19460.0000
3482006.02.10 16:31s/l1749.471.19461.19460.0000-1325.809997.45
3492006.02.10 16:31buy1758.371.19431.19290.0000
3502006.02.10 16:53s/l1758.371.19291.19290.0000-1171.808825.65
3512006.02.10 16:53buy1767.401.19291.19150.0000
3522006.02.10 16:53s/l1767.401.19151.19150.0000-1036.007789.65
3532006.02.10 16:53buy1776.541.19151.19010.0000
3542006.02.10 16:53close1776.541.19361.19010.00001373.389163.03
3552006.02.10 16:53buy1787.681.19361.19220.0000
3562006.02.10 16:53s/l1787.681.19221.19220.0000-1075.208087.83
3572006.02.10 16:53buy1796.781.19241.19100.0000
3582006.02.10 16:54s/l1796.781.19101.19100.0000-949.207138.63
3592006.02.10 16:54buy1806.001.19091.18950.0000
3602006.02.10 17:49close1806.001.19271.18950.00001080.028218.65
3612006.02.10 17:49buy1816.891.19291.19150.0000
3622006.02.10 17:57s/l1816.891.19151.19150.0000-964.607254.05
3632006.02.10 17:57buy1826.091.19171.19030.0000
3642006.02.10 20:51s/l1826.091.19031.19030.0000-852.606401.45
3652006.02.14 14:38buy1835.391.18681.18540.0000
3662006.02.14 15:44close1835.391.18861.18540.0000970.197371.64
3672006.02.20 09:43buy1846.181.19361.19220.0000
3682006.02.21 00:18s/l1846.181.19221.19220.0000-934.376437.28
3692006.02.23 11:53sell1855.381.19561.19700.0000
3702006.02.23 15:33close1855.381.19361.19700.00001076.007513.28
3712006.02.24 16:57buy1866.331.18641.18500.0000
3722006.02.24 17:41close1866.331.18801.18500.00001012.778526.05
3732006.02.28 16:24sell1877.151.19261.19400.0000
3742006.02.28 17:05close1877.151.19111.19400.00001072.519598.56
3752006.02.28 17:18sell1888.051.19241.19380.0000
3762006.02.28 19:54s/l1888.051.19381.19380.0000-1127.008471.56
3772006.02.28 19:54sell1897.101.19361.19500.0000
3782006.02.28 20:59close1897.101.19201.19500.00001136.049607.60
3792006.03.01 17:33buy1908.061.19171.19030.0000
3802006.03.01 17:52s/l1908.061.19031.19030.0000-1128.408479.20
3812006.03.01 17:52buy1917.131.19011.18870.0000
3822006.03.01 20:00close1917.131.19151.18870.0000998.139477.33
3832006.03.02 17:25sell1927.891.20151.20290.0000
3842006.03.02 17:54close1927.891.19971.20290.00001420.2310897.56
3852006.03.02 18:19sell1939.071.20151.20290.0000
3862006.03.02 20:24s/l1939.071.20291.20290.0000-1269.809627.76
3872006.03.03 15:02sell1948.001.20411.20550.0000
3882006.03.03 16:01close1948.001.20271.20550.00001120.0110747.77
3892006.03.03 16:04buy1958.951.20171.20030.0000
3902006.03.03 16:06s/l1958.951.20031.20030.0000-1253.009494.77
3912006.03.03 16:06buy1967.911.20051.19910.0000
3922006.03.03 16:14close1967.911.20241.19910.00001502.8810997.65
3932006.03.03 16:14buy1979.151.20151.20010.0000
3942006.03.03 17:12close1979.151.20291.20010.00001280.9812278.63
3952006.03.06 17:27buy19810.241.19971.19830.0000
3962006.03.06 20:00close19810.241.20111.19830.00001433.5913712.22
3972006.03.07 05:53buy19911.471.19611.19470.0000
3982006.03.07 05:58s/l19911.471.19471.19470.0000-1605.8012106.42
3992006.03.07 05:58buy20010.141.19471.19330.0000
4002006.03.07 07:53close20010.141.19681.19330.00002129.4214235.84
4012006.03.07 09:32buy20111.931.19321.19180.0000
4022006.03.07 10:31s/l20111.931.19181.19180.0000-1670.2012565.64
4032006.03.07 10:31buy20210.541.19191.19050.0000
4042006.03.07 11:37s/l20210.541.19051.19050.0000-1475.6011090.04
4052006.03.07 11:37buy2039.321.19061.18920.0000
4062006.03.07 15:02s/l2039.321.18921.18920.0000-1304.809785.24
4072006.03.07 19:58buy2048.241.18741.18600.0000
4082006.03.08 04:17close2048.241.18881.18600.00001061.3610846.59
4092006.03.08 10:52sell2059.091.19261.19400.0000
4102006.03.08 11:06s/l2059.091.19401.19400.0000-1272.609573.99
4112006.03.08 11:06sell2068.021.19391.19530.0000
4122006.03.08 11:31close2068.021.19251.19530.00001122.7910696.78
4132006.03.08 11:35sell2078.971.19251.19390.0000
4142006.03.08 14:57close2078.971.19041.19390.00001883.7312580.51
4152006.03.10 14:30buy20810.571.19041.18900.0000
4162006.03.10 14:35close20810.571.19181.18900.00001479.8314060.34
4172006.03.10 14:46buy20911.821.18951.18810.0000
4182006.03.10 14:59close20911.821.19091.18810.00001654.8015715.14
4192006.03.10 15:04buy21013.211.18941.18800.0000
4202006.03.10 15:20s/l21013.211.18801.18800.0000-1849.4013865.74
4212006.03.10 15:20buy21111.671.18811.18670.0000
4222006.03.10 15:29s/l21111.671.18671.18670.0000-1633.8012231.94
4232006.03.10 15:29buy21210.311.18681.18540.0000
4242006.03.10 17:09close21210.311.18921.18540.00002474.4514706.39
4252006.03.14 16:58sell21312.231.20241.20380.0000
4262006.03.15 02:09close21312.231.20091.20380.00001938.6216645.02
4272006.03.16 11:16sell21413.771.20861.21000.0000
4282006.03.16 12:18close21413.771.20711.21000.00002065.5618710.58
4292006.03.16 14:31sell21515.461.21021.21160.0000
4302006.03.16 14:39s/l21515.461.21161.21160.0000-2164.4016546.18
4312006.03.16 14:39sell21613.661.21141.21280.0000
4322006.03.16 14:42s/l21613.661.21281.21280.0000-1912.4014633.78
4332006.03.16 14:42sell21712.071.21281.21420.0000
4342006.03.16 14:54close21712.071.21141.21420.00001689.8316323.61
4352006.03.16 14:54sell21813.471.21141.21280.0000
4362006.03.16 14:58s/l21813.471.21281.21280.0000-1885.8014437.81
4372006.03.16 14:58sell21911.901.21351.21490.0000
4382006.03.16 15:17close21911.901.21211.21490.00001666.0316103.84
4392006.03.16 15:17sell22013.291.21191.21330.0000
4402006.03.16 15:21s/l22013.291.21331.21330.0000-1860.6014243.24
4412006.03.16 15:21sell22111.741.21321.21460.0000
4422006.03.16 16:05s/l22111.741.21461.21460.0000-1643.6012599.64
4432006.03.20 10:16sell22210.341.21911.22050.0000
4442006.03.20 12:07close22210.341.21771.22050.00001447.6314047.27
4452006.03.21 17:45buy22311.631.20791.20650.0000
4462006.03.21 19:30close22311.631.20981.20650.00002209.6916256.96
4472006.03.24 16:00sell22413.561.19901.20040.0000
4482006.03.24 16:00close22413.561.19721.20040.00002440.7618697.72
4492006.03.24 16:06sell22515.571.20071.20210.0000
4502006.03.24 16:17s/l22515.571.20211.20210.0000-2179.8016517.92
4512006.03.24 16:17sell22613.741.20221.20360.0000
4522006.03.24 17:48s/l22613.741.20361.20360.0000-1923.6014594.32
4532006.03.24 17:48sell22712.131.20351.20490.0000
4542006.03.27 03:51close22712.131.20201.20490.00001922.9116517.23
4552006.03.28 21:18buy22813.721.20411.20270.0000
4562006.03.28 21:21s/l22813.721.20271.20270.0000-1920.8014596.43
4572006.03.28 21:21buy22912.141.20281.20140.0000
4582006.03.28 21:22s/l22912.141.20141.20140.0000-1699.6012896.83
4592006.03.28 21:22buy23010.741.20151.20010.0000
4602006.03.28 21:44s/l23010.741.20011.20010.0000-1503.6011393.23
4612006.03.28 21:44buy2319.491.20031.19890.0000
4622006.03.29 08:06close2319.491.20171.19890.00001222.4112615.64
4632006.03.30 20:52sell23210.381.21551.21690.0000
4642006.03.30 23:04s/l23210.381.21691.21690.0000-1453.2011162.44
4652006.03.30 23:04sell2339.171.21681.21820.0000
4662006.03.31 07:23close2339.171.21521.21820.00001545.3212707.75
4672006.04.03 06:42buy23410.541.20531.20390.0000
4682006.04.03 06:43s/l23410.541.20391.20390.0000-1475.6011232.15
4692006.04.03 06:43buy2359.331.20401.20260.0000
4702006.04.03 11:01close2359.331.20651.20260.00002332.5513564.70
4712006.04.03 16:40sell23611.211.21011.21150.0000
4722006.04.03 16:54s/l23611.211.21151.21150.0000-1569.4011995.30
4732006.04.03 16:54sell2379.901.21151.21290.0000
4742006.04.03 17:15s/l2379.901.21291.21290.0000-1386.0010609.30
4752006.04.03 17:15sell2388.751.21281.21420.0000
4762006.04.03 20:21s/l2388.751.21421.21420.0000-1225.009384.30
4772006.04.04 14:05sell2397.681.22191.22330.0000
4782006.04.04 14:05s/l2397.681.22331.22330.0000-1075.208309.10
4792006.04.04 14:05sell2406.791.22361.22500.0000
4802006.04.04 14:05close2406.791.22181.22500.00001222.169531.26
4812006.04.04 14:06sell2417.801.22181.22320.0000
4822006.04.04 14:20s/l2417.801.22321.22320.0000-1092.008439.26
4832006.04.04 14:20sell2426.901.22311.22450.0000
4842006.04.04 14:28s/l2426.901.22451.22450.0000-966.007473.26
4852006.04.04 14:28sell2436.101.22451.22590.0000
4862006.04.04 15:02close2436.101.22311.22590.0000853.968327.22
4872006.04.04 15:02sell2446.811.22281.22420.0000
4882006.04.04 15:15s/l2446.811.22421.22420.0000-953.407373.82
4892006.04.04 15:15sell2456.021.22411.22550.0000
4902006.04.04 15:44s/l2456.021.22551.22550.0000-842.806531.02
4912006.04.04 15:44sell2465.331.22541.22680.0000
4922006.04.04 15:48s/l2465.331.22681.22680.0000-746.205784.82
4932006.04.04 15:48sell2474.721.22661.22800.0000
4942006.04.04 18:11close2474.721.22441.22800.00001038.426823.24
4952006.04.06 10:58sell2485.531.23301.23440.0000
4962006.04.06 12:18close2485.531.23131.23440.0000940.147763.38
4972006.04.06 14:41buy2496.321.22851.22710.0000
4982006.04.06 14:43s/l2496.321.22711.22710.0000-884.806878.58
4992006.04.06 14:43buy2505.611.22721.22580.0000
5002006.04.06 14:46s/l2505.611.22581.22580.0000-785.406093.18
5012006.04.06 14:46buy2514.971.22581.22440.0000
5022006.04.06 14:47s/l2514.971.22441.22440.0000-695.805397.38
5032006.04.06 14:47buy2524.411.22451.22310.0000
5042006.04.06 14:47s/l2524.411.22311.22310.0000-617.404779.98
5052006.04.06 14:47buy2533.911.22301.22160.0000
5062006.04.06 14:48close2533.911.22491.22160.0000742.905522.88
5072006.04.06 14:48buy2544.511.22521.22380.0000
5082006.04.06 14:50s/l2544.511.22381.22380.0000-631.404891.48
5092006.04.06 14:50buy2554.001.22401.22260.0000
5102006.04.06 14:55s/l2554.001.22261.22260.0000-560.004331.48
5112006.04.06 14:55buy2563.541.22261.22120.0000
5122006.04.06 14:56s/l2563.541.22121.22120.0000-495.603835.88
5132006.04.06 14:56buy2573.141.22131.21990.0000
5142006.04.06 14:58close2573.141.22381.21990.0000785.004620.88
5152006.04.06 14:58buy2583.781.22401.22260.0000
5162006.04.06 14:58s/l2583.781.22261.22260.0000-529.204091.68
5172006.04.06 14:58buy2593.351.22271.22130.0000
5182006.04.06 15:00close2593.351.22461.22130.0000636.504728.18
5192006.04.06 15:00buy2603.861.22501.22360.0000
5202006.04.06 15:04s/l2603.861.22361.22360.0000-540.404187.78
5212006.04.06 15:04buy2613.421.22371.22230.0000
5222006.04.06 15:06s/l2613.421.22231.22230.0000-478.803708.98
5232006.04.06 15:06buy2623.031.22251.22110.0000
5242006.04.06 15:36s/l2623.031.22111.22110.0000-424.203284.78
5252006.04.06 15:36buy2632.691.22101.21960.0000
5262006.04.06 16:03s/l2632.691.21961.21960.0000-376.602908.18
5272006.04.07 09:16buy2642.391.21731.21590.0000
5282006.04.07 09:39close2642.391.21891.21590.0000382.383290.56
5292006.04.07 16:29buy2652.721.21171.21030.0000
5302006.04.07 17:58s/l2652.721.21031.21030.0000-380.802909.76
5312006.04.07 17:58buy2662.401.21051.20910.0000
5322006.04.07 21:04s/l2662.401.20911.20910.0000-336.002573.76
5332006.04.17 02:24sell2672.121.21651.21790.0000
5342006.04.17 03:06s/l2672.121.21791.21790.0000-296.802276.96
5352006.04.17 03:06sell2681.871.21771.21910.0000
5362006.04.17 03:22s/l2681.871.21911.21910.0000-261.802015.16
5372006.04.17 03:22sell2691.651.21901.22040.0000
5382006.04.17 07:43close2691.651.21731.22040.0000280.502295.66
5392006.04.17 22:21buy2701.871.22481.22340.0000
5402006.04.18 04:34close2701.871.22621.22340.0000240.882536.55
5412006.04.18 22:42sell2712.061.23261.23400.0000
5422006.04.18 22:50s/l2712.061.23401.23400.0000-288.402248.15
5432006.04.18 22:50sell2721.821.23421.23560.0000
5442006.04.18 22:51s/l2721.821.23561.23560.0000-254.801993.35
5452006.04.18 22:51sell2731.611.23561.23700.0000
5462006.04.19 07:42close2731.611.23401.23700.0000271.312264.65
5472006.04.19 14:30buy2741.841.23131.22990.0000
5482006.04.19 14:30close2741.841.23321.22990.0000349.612614.26
5492006.04.19 14:30buy2752.121.23131.22990.0000
5502006.04.19 15:00s/l2752.121.22991.22990.0000-296.802317.46
5512006.04.19 15:00buy2761.881.22971.22830.0000
5522006.04.19 15:52close2761.881.23141.22830.0000319.592637.05
5532006.04.19 15:54buy2772.141.23151.23010.0000
5542006.04.19 16:05close2772.141.23341.23010.0000406.603043.65
5552006.04.19 18:21sell2782.461.23751.23890.0000
5562006.04.19 19:19s/l2782.461.23891.23890.0000-344.402699.25
5572006.04.19 19:19sell2792.181.23871.24010.0000
5582006.04.20 00:45close2792.181.23711.24010.0000404.553103.80
5592006.04.20 16:07buy2802.521.23021.22880.0000
5602006.04.20 16:16close2802.521.23121.22880.0000251.993355.79
5612006.04.20 16:48buy2812.731.23041.22900.0000
5622006.04.20 16:50s/l2812.731.22901.22900.0000-382.202973.59
5632006.04.20 16:50buy2822.421.22921.22780.0000
5642006.04.20 16:54close2822.421.23021.22780.0000242.023215.61
5652006.04.20 16:54buy2832.611.23041.22900.0000
5662006.04.20 17:02close2832.611.23141.22900.0000261.003476.61
5672006.04.21 10:08sell2842.821.23461.23600.0000
5682006.04.21 10:13close2842.821.23251.23600.0000592.184068.79
5692006.04.26 10:41buy2853.281.23921.23780.0000
5702006.04.26 11:23close2853.281.24081.23780.0000524.824593.61
5712006.04.27 09:57buy2863.701.24331.24190.0000
5722006.04.27 13:37s/l2863.701.24191.24190.0000-518.004075.61
5732006.05.01 14:57sell2873.221.26711.26850.0000
5742006.05.01 15:08s/l2873.221.26851.26850.0000-450.803624.81
5752006.05.01 15:08sell2882.861.26831.26970.0000
5762006.05.01 15:49close2882.861.26671.26970.0000457.624082.43
5772006.05.01 16:48buy2893.231.26271.26130.0000
5782006.05.01 16:59s/l2893.231.26131.26130.0000-452.203630.23
5792006.05.01 16:59buy2902.881.26141.26000.0000
5802006.05.01 17:41s/l2902.881.26001.26000.0000-403.203227.03
5812006.05.01 17:41buy2912.561.26011.25870.0000
5822006.05.01 19:13close2912.561.26181.25870.0000435.213662.24
5832006.05.01 19:14buy2922.901.26191.26050.0000
5842006.05.01 21:14s/l2922.901.26051.26050.0000-406.003256.24
5852006.05.02 10:41sell2932.581.26211.26350.0000
5862006.05.02 10:41s/l2932.581.26351.26350.0000-361.202895.04
5872006.05.02 10:41sell2942.291.26331.26470.0000
5882006.05.02 11:57s/l2942.291.26471.26470.0000-320.602574.44
5892006.05.02 11:57sell2952.041.26461.26600.0000
5902006.05.02 12:13s/l2952.041.26601.26600.0000-285.602288.84
5912006.05.04 08:26buy2961.821.26061.25920.0000
5922006.05.04 09:03s/l2961.821.25921.25920.0000-254.802034.04
5932006.05.04 09:03buy2971.621.25941.25800.0000
5942006.05.04 09:17close2971.621.26091.25800.0000243.002277.04
5952006.05.04 09:17buy2981.811.26061.25920.0000
5962006.05.04 09:40s/l2981.811.25921.25920.0000-253.402023.64
5972006.05.04 09:40buy2991.611.25941.25800.0000
5982006.05.04 10:34s/l2991.611.25801.25800.0000-225.401798.24
5992006.05.04 10:34buy3001.431.25811.25670.0000
6002006.05.04 11:13close3001.431.25931.25670.0000171.601969.84
6012006.05.04 11:13buy3011.561.25961.25820.0000
6022006.05.04 14:33close3011.561.26141.25820.0000280.802250.64
6032006.05.04 16:56sell3021.771.26891.27030.0000
6042006.05.04 18:13close3021.771.26671.27030.0000389.402640.04
6052006.05.04 18:56sell3032.081.26891.27030.0000
6062006.05.04 20:10s/l3032.081.27031.27030.0000-291.202348.84
6072006.05.05 14:30sell3041.841.27431.27570.0000
6082006.05.05 14:31s/l3041.841.27571.27570.0000-257.602091.24
6092006.05.05 14:31sell3051.641.27631.27770.0000
6102006.05.05 14:31close3051.641.26771.27770.00001410.383501.62
6112006.05.05 14:31sell3062.751.27551.27690.0000
6122006.05.05 14:31close3062.751.27411.27690.0000385.003886.62
6132006.05.05 14:31sell3073.051.27371.27510.0000
6142006.05.05 14:31s/l3073.051.27511.27510.0000-427.003459.62
6152006.05.05 14:31sell3082.711.27631.27770.0000
6162006.05.05 14:31close3082.711.27401.27770.0000623.294082.91
6172006.05.05 14:31sell3093.201.27501.27640.0000
6182006.05.05 14:31s/l3093.201.27641.27640.0000-448.003634.91
6192006.05.05 14:31sell3102.851.27631.27770.0000
6202006.05.05 14:31close3102.851.27491.27770.0000398.994033.90
6212006.05.05 14:31sell3113.161.27571.27710.0000
6222006.05.05 14:31close3113.161.27361.27710.0000663.604697.50
6232006.05.05 14:31sell3123.681.27631.27770.0000
6242006.05.05 14:31close3123.681.27381.27770.0000919.985617.48
6252006.05.05 14:31sell3134.401.27631.27770.0000
6262006.05.05 14:31close3134.401.27491.27770.0000615.986233.46
6272006.05.05 14:31sell3144.891.27531.27670.0000
6282006.05.05 14:31close3144.891.27371.27670.0000782.407015.86
6292006.05.05 14:31sell3155.501.27581.27720.0000
6302006.05.05 14:32close3155.501.27441.27720.0000769.997785.85
6312006.05.05 14:32sell3166.101.27631.27770.0000
6322006.05.05 14:32close3166.101.27461.27770.00001036.978822.82
6332006.05.05 14:32sell3176.911.27631.27770.0000
6342006.05.05 14:33close3176.911.27491.27770.0000967.379790.19
6352006.05.05 14:33sell3187.681.27551.27690.0000
6362006.05.05 14:37close3187.681.27411.27690.00001075.2010865.39
6372006.05.05 14:52sell3198.521.27491.27630.0000
6382006.05.05 15:08s/l3198.521.27631.27630.0000-1192.809672.59
6392006.05.05 15:08sell3207.581.27621.27760.0000
6402006.05.05 15:08close3207.581.27471.27760.00001137.0010809.59
6412006.05.05 15:08sell3218.481.27511.27650.0000
6422006.05.05 15:50close3218.481.27371.27650.00001187.2311996.82
6432006.05.05 15:59sell3229.411.27521.27660.0000
6442006.05.05 15:59close3229.411.27381.27660.00001317.4013314.22
6452006.05.05 16:47buy32310.471.27221.27080.0000
6462006.05.05 16:56close32310.471.27371.27080.00001570.5014884.72
6472006.05.08 10:30sell32411.641.27861.28000.0000
6482006.05.08 10:53close32411.641.27751.28000.00001280.3716165.09
6492006.05.10 17:33sell32512.621.28131.28270.0000
6502006.05.10 17:58close32512.621.27991.28270.00001766.7517931.84
6512006.05.10 20:17buy32614.051.27691.27550.0000
6522006.05.10 20:17close32614.051.27811.27550.00001686.0019617.84
6532006.05.10 20:17buy32715.361.27771.27630.0000
6542006.05.10 20:17close32715.361.27881.27630.00001689.6021307.44
6552006.05.10 20:17buy32816.691.27671.27530.0000
6562006.05.10 20:18close32816.691.27771.27530.00001669.0222976.46
6572006.05.10 20:18buy32918.001.27681.27540.0000
6582006.05.10 20:18close32918.001.27781.27540.00001800.0024776.46
6592006.05.10 20:18buy33019.411.27671.27530.0000
6602006.05.10 20:18close33019.411.27811.27530.00002717.4027493.86
6612006.05.10 20:18buy33121.531.27721.27580.0000
6622006.05.10 20:18close33121.531.27821.27580.00002153.0029646.86
6632006.05.10 20:18buy33223.201.27791.27650.0000
6642006.05.10 20:18s/l33223.201.27651.27650.0000-3248.0026398.86
6652006.05.10 20:18buy33320.681.27671.27530.0000
6662006.05.10 20:18close33320.681.28081.27530.00008478.8034877.66
6672006.05.10 20:19buy33427.301.27801.27660.0000
6682006.05.10 20:19close33427.301.28001.27660.00005460.0240337.68
6692006.05.10 20:22buy33531.571.27781.27640.0000
6702006.05.10 20:22close33531.571.27891.27640.00003472.5443810.22
6712006.05.10 20:22buy33634.291.27791.27650.0000
6722006.05.10 20:23close33634.291.27891.27650.00003429.1847239.40
6732006.05.10 20:23buy33737.021.27631.27490.0000
6742006.05.10 20:23close33737.021.27751.27490.00004442.2551681.65
6752006.05.10 20:23buy33840.481.27691.27550.0000
6762006.05.10 20:24s/l33840.481.27551.27550.0000-5667.2046014.45
6772006.05.10 20:24buy33936.081.27551.27410.0000
6782006.05.10 20:24close33936.081.27661.27410.00003968.7149983.16
6792006.05.10 20:24buy34039.161.27671.27530.0000
6802006.05.10 20:25close34039.161.27841.27530.00006657.2056640.36
6812006.05.10 20:25buy34144.351.27721.27580.0000
6822006.05.10 20:25s/l34144.351.27581.27580.0000-6209.0050431.36
6832006.05.10 20:25buy34239.541.27571.27430.0000
6842006.05.10 20:25close34239.541.27681.27430.00004349.4054780.76
6852006.05.10 20:25buy34342.921.27661.27520.0000
6862006.05.10 20:25close34342.921.27781.27520.00005150.4059931.16
6872006.05.10 20:25buy34446.931.27731.27590.0000
6882006.05.10 20:32close34446.931.27881.27590.00007039.5066970.66
6892006.05.10 20:32buy34552.451.27711.27570.0000
6902006.05.10 20:33close34552.451.27881.27570.00008916.5675887.22
6912006.05.10 20:33buy34659.391.27791.27650.0000
6922006.05.10 20:33s/l34659.391.27651.27650.0000-8314.6067572.62
6932006.05.10 20:33buy34752.951.27631.27490.0000
6942006.05.10 20:33close34752.951.27801.27490.00009001.5076574.12
6952006.05.10 20:33buy34859.961.27721.27580.0000
6962006.05.10 20:33close34859.961.27851.27580.00007794.8084368.92
6972006.05.10 20:33buy34966.051.27751.27610.0000
6982006.05.10 20:33s/l34966.051.27611.27610.0000-9247.0075121.92
6992006.05.10 20:33buy35058.891.27591.27450.0000
7002006.05.10 20:33close35058.891.27811.27450.000012955.8088077.72
7012006.05.10 20:33buy35168.981.27711.27570.0000
7022006.05.10 20:33close35168.981.27871.27570.000011036.7699114.48
7032006.05.10 20:34buy35277.541.27841.27700.0000
7042006.05.10 20:34close35277.541.28021.27700.000013957.24113071.72
7052006.05.11 09:29buy35389.001.27071.26930.0000
7062006.05.11 09:52s/l35389.001.26931.26930.0000-12460.00100611.72
7072006.05.11 09:52buy35479.271.26941.26800.0000
7082006.05.11 10:09close35479.271.27101.26800.000012683.68113295.40
7092006.05.11 10:14buy35589.181.27061.26920.0000
7102006.05.11 10:30close35589.181.27211.26920.000013376.58126671.98
7112006.05.11 10:51buy35699.701.27071.26930.0000
7122006.05.11 11:24close35699.701.27221.26930.000014955.43141627.41
7132006.05.11 14:31sell357110.781.27841.27980.0000
7142006.05.11 14:31close357110.781.27501.27980.000037665.83179293.24
7152006.05.11 14:33sell358140.291.27801.27940.0000
7162006.05.11 14:33close358140.291.27631.27940.000023848.75203141.99
7172006.05.11 15:52sell359158.941.27811.27950.0000
7182006.05.11 16:11s/l359158.941.27951.27950.0000-22251.60180890.39
7192006.05.11 16:34sell360141.121.28181.28320.0000
7202006.05.11 16:37s/l360141.121.28321.28320.0000-19756.80161133.59
7212006.05.11 16:37sell361125.571.28321.28460.0000
7222006.05.11 17:37s/l361125.571.28461.28460.0000-17579.80143553.79
7232006.05.11 17:37sell362111.771.28441.28580.0000
7242006.05.11 17:58s/l362111.771.28581.28580.0000-15647.80127905.99
7252006.05.11 17:58sell36399.481.28571.28710.0000
7262006.05.11 18:28close36399.481.28381.28710.000018901.47146807.46
7272006.05.11 18:28sell364114.341.28391.28530.0000
7282006.05.11 18:45s/l364114.341.28531.28530.0000-16007.60130799.86
7292006.05.11 18:45sell365101.771.28521.28660.0000
7302006.05.11 18:52s/l365101.771.28661.28660.0000-14247.80116552.06
7312006.05.11 18:52sell36690.601.28641.28780.0000
7322006.05.11 19:23close36690.601.28451.28780.000017214.27133766.33
7332006.05.11 19:23sell367104.161.28431.28570.0000
7342006.05.11 19:56s/l367104.161.28571.28570.0000-14582.40119183.93
7352006.05.11 19:56sell36892.711.28551.28690.0000
7362006.05.11 21:47close36892.711.28401.28690.000013906.91133090.84
7372006.05.12 11:38sell369102.991.29231.29370.0000
7382006.05.12 11:38s/l369102.991.29371.29370.0000-14418.60118672.24
7392006.05.12 11:38sell37091.721.29381.29520.0000
7402006.05.12 11:41s/l37091.721.29521.29520.0000-12840.80105831.44
7412006.05.12 11:41sell37181.721.29511.29650.0000
7422006.05.12 11:50close37181.721.29271.29650.000019612.80125444.24
7432006.05.12 11:50sell37297.041.29271.29410.0000
7442006.05.12 13:51close37297.041.29081.29410.000018437.60143881.84
7452006.05.12 14:30buy373111.721.28811.28670.0000
7462006.05.12 14:30s/l373111.721.28671.28670.0000-15640.80128241.04
7472006.05.12 14:30buy37499.691.28661.28520.0000
7482006.05.12 14:30close37499.691.29101.28520.000043863.99172105.03
7492006.05.12 14:30buy375133.551.28891.28750.0000
7502006.05.12 14:30s/l375133.551.28751.28750.0000-18697.00153408.03
7512006.05.12 14:30buy376119.191.28731.28590.0000
7522006.05.12 14:30close376119.191.29101.28590.000044100.30197508.33
7532006.05.12 14:30buy377153.391.28781.28640.0000
7542006.05.12 14:31s/l377153.391.28641.28640.0000-21474.60176033.73
7552006.05.12 14:31buy378136.841.28661.28520.0000
7562006.05.12 14:31close378136.841.29021.28520.000049262.94225296.67
7572006.05.12 14:31buy379174.921.28821.28680.0000
7582006.05.12 14:31s/l379174.921.28681.28680.0000-24488.80200807.87
7592006.05.12 14:31buy380156.051.28701.28560.0000
7602006.05.12 14:31close380156.051.28951.28560.000039012.50239820.37
7612006.05.12 14:31buy381186.201.28821.28680.0000
7622006.05.12 14:31close381186.201.29341.28680.000096824.92336645.29
7632006.05.12 14:31buy382261.371.28821.28680.0000
7642006.05.12 14:32s/l382261.371.28681.28680.0000-36591.80300053.49
7652006.05.12 14:32buy383233.201.28691.28550.0000
7662006.05.12 14:32close383233.201.29031.28550.000079288.00379341.49
7672006.05.12 14:32buy384294.451.28851.28710.0000
7682006.05.12 14:33close384294.451.29231.28710.0000111889.90491231.39
7692006.05.12 14:33buy385381.601.28751.28610.0000
7702006.05.12 14:34close385381.601.29031.28610.0000106848.36598079.75
7712006.05.12 14:34buy386464.531.28771.28630.0000
7722006.05.12 14:34close386464.531.28961.28630.000088259.59686339.34