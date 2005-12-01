|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2005.09.01 00:00 - 2006.09.14 00:00 (2005.12.01 - 2006.09.14)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=true; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=3; MACDLevel=10; AutoLots=true; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=1; Risk=0.5; StopLossIndex=1.1; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=12; StopLevel=0;
|Bars in test
|3515
|Ticks modelled
|1242195
|Modelling quality
|79.66%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|685839.34
|Gross profit
|1150228.45
|Gross loss
|-464389.11
|Profit factor
|2.48
|Expected payoff
|1776.79
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|97310.55 (47.90%)
|Relative drawdown
|93.92% (27792.13)
|Total trades
|386
|Short positions (won %)
|168 (57.14%)
|Long positions (won %)
|218 (51.38%)
|Profit trades (% of total)
|208 (53.89%)
|Loss trades (% of total)
|178 (46.11%)
|Largest
|profit trade
|111889.90
|loss trade
|-36591.80
|Average
|profit trade
|5529.94
|loss trade
|-2608.93
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (19974.27)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-3998.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|386285.85 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-75236.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.12.01 13:46
|buy
|1
|0.43
|1.1737
|1.1723
|0.0000
|2
|2005.12.01 13:46
|close
|1
|0.43
|1.1755
|1.1723
|0.0000
|77.40
|577.40
|3
|2005.12.01 13:47
|buy
|2
|0.49
|1.1737
|1.1723
|0.0000
|4
|2005.12.01 13:47
|close
|2
|0.49
|1.1771
|1.1723
|0.0000
|166.60
|744.00
|5
|2005.12.01 13:48
|buy
|3
|0.63
|1.1737
|1.1723
|0.0000
|6
|2005.12.01 13:48
|close
|3
|0.63
|1.1755
|1.1723
|0.0000
|113.40
|857.40
|7
|2005.12.01 13:49
|buy
|4
|0.73
|1.1730
|1.1716
|0.0000
|8
|2005.12.01 13:49
|close
|4
|0.73
|1.1748
|1.1716
|0.0000
|131.40
|988.80
|9
|2005.12.01 14:13
|buy
|5
|0.84
|1.1742
|1.1728
|0.0000
|10
|2005.12.01 14:17
|s/l
|5
|0.84
|1.1728
|1.1728
|0.0000
|-117.60
|871.20
|11
|2005.12.01 14:17
|buy
|6
|0.74
|1.1728
|1.1714
|0.0000
|12
|2005.12.01 14:30
|close
|6
|0.74
|1.1747
|1.1714
|0.0000
|140.60
|1011.80
|13
|2005.12.01 14:32
|buy
|7
|0.86
|1.1744
|1.1730
|0.0000
|14
|2005.12.01 14:35
|close
|7
|0.86
|1.1758
|1.1730
|0.0000
|120.40
|1132.20
|15
|2005.12.01 14:38
|buy
|8
|0.96
|1.1741
|1.1727
|0.0000
|16
|2005.12.01 14:43
|s/l
|8
|0.96
|1.1727
|1.1727
|0.0000
|-134.40
|997.80
|17
|2005.12.01 14:43
|buy
|9
|0.85
|1.1728
|1.1714
|0.0000
|18
|2005.12.01 14:47
|s/l
|9
|0.85
|1.1714
|1.1714
|0.0000
|-119.00
|878.80
|19
|2005.12.01 14:47
|buy
|10
|0.75
|1.1716
|1.1702
|0.0000
|20
|2005.12.01 14:49
|close
|10
|0.75
|1.1732
|1.1702
|0.0000
|120.00
|998.80
|21
|2005.12.01 14:49
|buy
|11
|0.85
|1.1731
|1.1717
|0.0000
|22
|2005.12.01 14:49
|s/l
|11
|0.85
|1.1717
|1.1717
|0.0000
|-119.00
|879.80
|23
|2005.12.01 14:49
|buy
|12
|0.75
|1.1717
|1.1703
|0.0000
|24
|2005.12.01 14:50
|close
|12
|0.75
|1.1732
|1.1703
|0.0000
|112.50
|992.30
|25
|2005.12.01 14:51
|buy
|13
|0.85
|1.1733
|1.1719
|0.0000
|26
|2005.12.01 14:52
|s/l
|13
|0.85
|1.1719
|1.1719
|0.0000
|-119.00
|873.30
|27
|2005.12.01 14:52
|buy
|14
|0.75
|1.1714
|1.1700
|0.0000
|28
|2005.12.01 14:53
|close
|14
|0.75
|1.1732
|1.1700
|0.0000
|135.00
|1008.30
|29
|2005.12.01 14:53
|buy
|15
|0.86
|1.1732
|1.1718
|0.0000
|30
|2005.12.01 14:54
|s/l
|15
|0.86
|1.1718
|1.1718
|0.0000
|-120.40
|887.90
|31
|2005.12.01 14:54
|buy
|16
|0.76
|1.1720
|1.1706
|0.0000
|32
|2005.12.01 14:56
|close
|16
|0.76
|1.1734
|1.1706
|0.0000
|106.40
|994.30
|33
|2005.12.01 14:56
|buy
|17
|0.85
|1.1735
|1.1721
|0.0000
|34
|2005.12.01 14:59
|s/l
|17
|0.85
|1.1721
|1.1721
|0.0000
|-119.00
|875.30
|35
|2005.12.01 14:59
|buy
|18
|0.75
|1.1723
|1.1709
|0.0000
|36
|2005.12.01 15:03
|close
|18
|0.75
|1.1737
|1.1709
|0.0000
|105.00
|980.30
|37
|2005.12.01 15:03
|buy
|19
|0.84
|1.1725
|1.1711
|0.0000
|38
|2005.12.01 15:22
|s/l
|19
|0.84
|1.1711
|1.1711
|0.0000
|-117.60
|862.70
|39
|2005.12.01 15:22
|buy
|20
|0.74
|1.1711
|1.1697
|0.0000
|40
|2005.12.01 16:29
|s/l
|20
|0.74
|1.1697
|1.1697
|0.0000
|-103.60
|759.10
|41
|2005.12.02 14:54
|sell
|21
|0.65
|1.1746
|1.1760
|0.0000
|42
|2005.12.02 14:57
|close
|21
|0.65
|1.1727
|1.1760
|0.0000
|123.50
|882.60
|43
|2005.12.02 14:58
|sell
|22
|0.75
|1.1747
|1.1761
|0.0000
|44
|2005.12.02 14:59
|close
|22
|0.75
|1.1728
|1.1761
|0.0000
|142.50
|1025.10
|45
|2005.12.02 16:35
|sell
|23
|0.88
|1.1713
|1.1727
|0.0000
|46
|2005.12.02 16:36
|close
|23
|0.88
|1.1693
|1.1727
|0.0000
|176.00
|1201.10
|47
|2005.12.02 16:40
|sell
|24
|1.03
|1.1710
|1.1724
|0.0000
|48
|2005.12.02 16:41
|close
|24
|1.03
|1.1692
|1.1724
|0.0000
|185.40
|1386.50
|49
|2005.12.02 16:44
|sell
|25
|1.18
|1.1709
|1.1723
|0.0000
|50
|2005.12.02 16:45
|close
|25
|1.18
|1.1691
|1.1723
|0.0000
|212.40
|1598.90
|51
|2005.12.02 16:48
|sell
|26
|1.37
|1.1713
|1.1727
|0.0000
|52
|2005.12.02 16:50
|close
|26
|1.37
|1.1695
|1.1727
|0.0000
|246.61
|1845.51
|53
|2005.12.02 16:57
|sell
|27
|1.58
|1.1711
|1.1725
|0.0000
|54
|2005.12.02 16:59
|close
|27
|1.58
|1.1693
|1.1725
|0.0000
|284.39
|2129.90
|55
|2005.12.02 17:20
|sell
|28
|1.82
|1.1709
|1.1723
|0.0000
|56
|2005.12.02 17:33
|close
|28
|1.82
|1.1692
|1.1723
|0.0000
|309.40
|2439.30
|57
|2005.12.02 18:06
|sell
|29
|2.08
|1.1712
|1.1726
|0.0000
|58
|2005.12.02 19:18
|s/l
|29
|2.08
|1.1726
|1.1726
|0.0000
|-291.20
|2148.10
|59
|2005.12.02 19:18
|sell
|30
|1.83
|1.1727
|1.1741
|0.0000
|60
|2005.12.02 19:55
|close
|30
|1.83
|1.1710
|1.1741
|0.0000
|311.10
|2459.20
|61
|2005.12.02 19:55
|sell
|31
|2.10
|1.1707
|1.1721
|0.0000
|62
|2005.12.02 22:27
|s/l
|31
|2.10
|1.1721
|1.1721
|0.0000
|-294.00
|2165.20
|63
|2005.12.05 12:14
|sell
|32
|1.84
|1.1747
|1.1761
|0.0000
|64
|2005.12.05 12:15
|close
|32
|1.84
|1.1731
|1.1761
|0.0000
|294.41
|2459.61
|65
|2005.12.05 12:46
|sell
|33
|2.09
|1.1744
|1.1758
|0.0000
|66
|2005.12.05 13:50
|s/l
|33
|2.09
|1.1758
|1.1758
|0.0000
|-292.60
|2167.01
|67
|2005.12.05 13:50
|sell
|34
|1.84
|1.1758
|1.1772
|0.0000
|68
|2005.12.05 14:01
|s/l
|34
|1.84
|1.1772
|1.1772
|0.0000
|-257.60
|1909.41
|69
|2005.12.05 14:01
|sell
|35
|1.62
|1.1770
|1.1784
|0.0000
|70
|2005.12.05 14:04
|s/l
|35
|1.62
|1.1784
|1.1784
|0.0000
|-226.80
|1682.61
|71
|2005.12.05 14:04
|sell
|36
|1.43
|1.1783
|1.1797
|0.0000
|72
|2005.12.05 14:10
|close
|36
|1.43
|1.1766
|1.1797
|0.0000
|243.10
|1925.71
|73
|2005.12.05 14:11
|sell
|37
|1.64
|1.1765
|1.1779
|0.0000
|74
|2005.12.05 14:46
|s/l
|37
|1.64
|1.1779
|1.1779
|0.0000
|-229.60
|1696.11
|75
|2005.12.05 14:46
|sell
|38
|1.44
|1.1783
|1.1797
|0.0000
|76
|2005.12.05 14:48
|close
|38
|1.44
|1.1766
|1.1797
|0.0000
|244.80
|1940.91
|77
|2005.12.05 14:48
|sell
|39
|1.65
|1.1765
|1.1779
|0.0000
|78
|2005.12.05 14:48
|s/l
|39
|1.65
|1.1779
|1.1779
|0.0000
|-231.00
|1709.91
|79
|2005.12.05 14:48
|sell
|40
|1.45
|1.1781
|1.1795
|0.0000
|80
|2005.12.05 14:50
|close
|40
|1.45
|1.1765
|1.1795
|0.0000
|232.00
|1941.91
|81
|2005.12.05 14:50
|sell
|41
|1.65
|1.1767
|1.1781
|0.0000
|82
|2005.12.05 15:02
|close
|41
|1.65
|1.1749
|1.1781
|0.0000
|297.00
|2238.91
|83
|2005.12.05 15:02
|sell
|42
|1.91
|1.1751
|1.1765
|0.0000
|84
|2005.12.05 15:03
|s/l
|42
|1.91
|1.1765
|1.1765
|0.0000
|-267.40
|1971.51
|85
|2005.12.05 15:03
|sell
|43
|1.68
|1.1768
|1.1782
|0.0000
|86
|2005.12.05 15:14
|close
|43
|1.68
|1.1752
|1.1782
|0.0000
|268.81
|2240.32
|87
|2005.12.05 15:14
|sell
|44
|1.91
|1.1751
|1.1765
|0.0000
|88
|2005.12.05 15:35
|s/l
|44
|1.91
|1.1765
|1.1765
|0.0000
|-267.40
|1972.92
|89
|2005.12.05 15:35
|sell
|45
|1.68
|1.1766
|1.1780
|0.0000
|90
|2005.12.05 16:45
|close
|45
|1.68
|1.1748
|1.1780
|0.0000
|302.40
|2275.32
|91
|2005.12.06 18:00
|sell
|46
|1.93
|1.1793
|1.1807
|0.0000
|92
|2005.12.07 02:07
|close
|46
|1.93
|1.1776
|1.1807
|0.0000
|344.54
|2619.86
|93
|2005.12.08 09:25
|sell
|47
|2.23
|1.1762
|1.1776
|0.0000
|94
|2005.12.08 09:26
|s/l
|47
|2.23
|1.1776
|1.1776
|0.0000
|-312.20
|2307.66
|95
|2005.12.08 09:26
|sell
|48
|1.96
|1.1777
|1.1791
|0.0000
|96
|2005.12.08 16:11
|s/l
|48
|1.96
|1.1791
|1.1791
|0.0000
|-274.40
|2033.26
|97
|2005.12.08 16:28
|sell
|49
|1.72
|1.1829
|1.1843
|0.0000
|98
|2005.12.08 17:21
|s/l
|49
|1.72
|1.1843
|1.1843
|0.0000
|-240.80
|1792.46
|99
|2005.12.08 17:21
|sell
|50
|1.51
|1.1842
|1.1856
|0.0000
|100
|2005.12.08 20:00
|close
|50
|1.51
|1.1823
|1.1856
|0.0000
|286.90
|2079.36
|101
|2005.12.13 11:35
|buy
|51
|1.75
|1.1906
|1.1892
|0.0000
|102
|2005.12.13 13:23
|close
|51
|1.75
|1.1923
|1.1892
|0.0000
|297.49
|2376.85
|103
|2005.12.14 02:45
|sell
|52
|1.98
|1.1988
|1.2002
|0.0000
|104
|2005.12.14 03:15
|s/l
|52
|1.98
|1.2002
|1.2002
|0.0000
|-277.20
|2099.65
|105
|2005.12.14 03:15
|sell
|53
|1.75
|1.2010
|1.2024
|0.0000
|106
|2005.12.14 03:15
|s/l
|53
|1.75
|1.2024
|1.2024
|0.0000
|-245.00
|1854.65
|107
|2005.12.14 03:15
|sell
|54
|1.54
|1.2026
|1.2040
|0.0000
|108
|2005.12.14 04:55
|close
|54
|1.54
|1.2012
|1.2040
|0.0000
|215.60
|2070.25
|109
|2005.12.14 09:38
|sell
|55
|1.72
|1.2042
|1.2056
|0.0000
|110
|2005.12.14 10:16
|close
|55
|1.72
|1.2025
|1.2056
|0.0000
|292.41
|2362.66
|111
|2005.12.14 14:38
|sell
|56
|1.96
|1.2059
|1.2073
|0.0000
|112
|2005.12.14 14:41
|close
|56
|1.96
|1.2043
|1.2073
|0.0000
|313.59
|2676.25
|113
|2005.12.15 10:52
|sell
|57
|2.22
|1.2037
|1.2051
|0.0000
|114
|2005.12.15 11:17
|close
|57
|2.22
|1.2013
|1.2051
|0.0000
|532.79
|3209.04
|115
|2005.12.15 15:01
|buy
|58
|2.68
|1.1986
|1.1972
|0.0000
|116
|2005.12.15 15:03
|close
|58
|2.68
|1.2002
|1.1972
|0.0000
|428.80
|3637.84
|117
|2005.12.15 15:30
|buy
|59
|3.04
|1.1986
|1.1972
|0.0000
|118
|2005.12.15 15:31
|close
|59
|3.04
|1.2004
|1.1972
|0.0000
|547.20
|4185.04
|119
|2005.12.15 15:31
|buy
|60
|3.49
|1.1986
|1.1972
|0.0000
|120
|2005.12.15 15:31
|close
|60
|3.49
|1.2023
|1.1972
|0.0000
|1291.28
|5476.32
|121
|2005.12.15 15:31
|buy
|61
|4.57
|1.1993
|1.1979
|0.0000
|122
|2005.12.15 15:47
|s/l
|61
|4.57
|1.1979
|1.1979
|0.0000
|-639.80
|4836.52
|123
|2005.12.15 15:47
|buy
|62
|4.04
|1.1979
|1.1965
|0.0000
|124
|2005.12.15 15:47
|close
|62
|4.04
|1.2000
|1.1965
|0.0000
|848.39
|5684.91
|125
|2005.12.15 15:47
|buy
|63
|4.75
|1.1979
|1.1965
|0.0000
|126
|2005.12.15 16:12
|s/l
|63
|4.75
|1.1965
|1.1965
|0.0000
|-665.00
|5019.91
|127
|2005.12.16 10:00
|sell
|64
|4.18
|1.2008
|1.2022
|0.0000
|128
|2005.12.16 10:20
|s/l
|64
|4.18
|1.2022
|1.2022
|0.0000
|-585.20
|4434.71
|129
|2005.12.16 10:20
|sell
|65
|3.69
|1.2023
|1.2037
|0.0000
|130
|2005.12.16 10:38
|close
|65
|3.69
|1.2001
|1.2037
|0.0000
|811.80
|5246.51
|131
|2005.12.16 14:54
|buy
|66
|4.39
|1.1966
|1.1952
|0.0000
|132
|2005.12.16 15:14
|close
|66
|4.39
|1.1983
|1.1952
|0.0000
|746.28
|5992.79
|133
|2005.12.21 14:53
|buy
|67
|5.06
|1.1853
|1.1839
|0.0000
|134
|2005.12.21 15:33
|s/l
|67
|5.06
|1.1839
|1.1839
|0.0000
|-708.40
|5284.39
|135
|2005.12.21 15:33
|buy
|68
|4.46
|1.1841
|1.1827
|0.0000
|136
|2005.12.21 15:35
|s/l
|68
|4.46
|1.1827
|1.1827
|0.0000
|-624.40
|4659.99
|137
|2005.12.21 15:35
|buy
|69
|3.94
|1.1827
|1.1813
|0.0000
|138
|2005.12.21 15:41
|s/l
|69
|3.94
|1.1813
|1.1813
|0.0000
|-551.60
|4108.39
|139
|2005.12.21 15:41
|buy
|70
|3.48
|1.1815
|1.1801
|0.0000
|140
|2005.12.21 16:28
|s/l
|70
|3.48
|1.1801
|1.1801
|0.0000
|-487.20
|3621.19
|141
|2005.12.22 15:32
|sell
|71
|3.05
|1.1859
|1.1873
|0.0000
|142
|2005.12.22 15:36
|s/l
|71
|3.05
|1.1873
|1.1873
|0.0000
|-427.00
|3194.19
|143
|2005.12.22 15:36
|sell
|72
|2.69
|1.1871
|1.1885
|0.0000
|144
|2005.12.22 16:12
|s/l
|72
|2.69
|1.1885
|1.1885
|0.0000
|-376.60
|2817.59
|145
|2005.12.23 13:00
|buy
|73
|2.38
|1.1834
|1.1820
|0.0000
|146
|2005.12.23 13:03
|close
|73
|2.38
|1.1851
|1.1820
|0.0000
|404.59
|3222.18
|147
|2005.12.23 13:32
|buy
|74
|2.72
|1.1835
|1.1821
|0.0000
|148
|2005.12.23 14:03
|close
|74
|2.72
|1.1853
|1.1821
|0.0000
|489.60
|3711.78
|149
|2005.12.23 14:33
|buy
|75
|3.14
|1.1837
|1.1823
|0.0000
|150
|2005.12.23 14:57
|close
|75
|3.14
|1.1854
|1.1823
|0.0000
|533.78
|4245.56
|151
|2005.12.23 14:59
|buy
|76
|3.59
|1.1837
|1.1823
|0.0000
|152
|2005.12.23 16:05
|close
|76
|3.59
|1.1854
|1.1823
|0.0000
|610.28
|4855.84
|153
|2005.12.23 16:33
|sell
|77
|4.09
|1.1876
|1.1890
|0.0000
|154
|2005.12.23 17:26
|close
|77
|4.09
|1.1859
|1.1890
|0.0000
|695.28
|5551.12
|155
|2005.12.27 09:46
|sell
|78
|4.67
|1.1876
|1.1890
|0.0000
|156
|2005.12.27 11:39
|close
|78
|4.67
|1.1859
|1.1890
|0.0000
|793.88
|6345.00
|157
|2005.12.28 08:12
|sell
|79
|5.33
|1.1914
|1.1928
|0.0000
|158
|2005.12.28 09:07
|s/l
|79
|5.33
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|-746.20
|5598.80
|159
|2005.12.28 09:07
|sell
|80
|4.69
|1.1928
|1.1942
|0.0000
|160
|2005.12.28 09:40
|close
|80
|4.69
|1.1916
|1.1942
|0.0000
|562.80
|6161.60
|161
|2005.12.28 09:41
|sell
|81
|5.17
|1.1915
|1.1929
|0.0000
|162
|2005.12.28 10:11
|close
|81
|5.17
|1.1902
|1.1929
|0.0000
|672.07
|6833.67
|163
|2005.12.28 11:51
|sell
|82
|5.74
|1.1913
|1.1927
|0.0000
|164
|2005.12.28 15:39
|s/l
|82
|5.74
|1.1927
|1.1927
|0.0000
|-803.60
|6030.07
|165
|2005.12.28 17:54
|buy
|83
|5.08
|1.1870
|1.1856
|0.0000
|166
|2005.12.28 18:01
|s/l
|83
|5.08
|1.1856
|1.1856
|0.0000
|-711.20
|5318.87
|167
|2005.12.28 18:01
|buy
|84
|4.49
|1.1858
|1.1844
|0.0000
|168
|2005.12.28 18:08
|s/l
|84
|4.49
|1.1844
|1.1844
|0.0000
|-628.60
|4690.27
|169
|2005.12.28 18:08
|buy
|85
|3.96
|1.1846
|1.1832
|0.0000
|170
|2005.12.28 18:09
|s/l
|85
|3.96
|1.1832
|1.1832
|0.0000
|-554.40
|4135.87
|171
|2005.12.28 18:09
|buy
|86
|3.50
|1.1833
|1.1819
|0.0000
|172
|2005.12.28 20:01
|s/l
|86
|3.50
|1.1819
|1.1819
|0.0000
|-490.00
|3645.87
|173
|2005.12.30 09:22
|buy
|87
|3.08
|1.1856
|1.1842
|0.0000
|174
|2005.12.30 09:57
|s/l
|87
|3.08
|1.1842
|1.1842
|0.0000
|-431.20
|3214.67
|175
|2005.12.30 09:57
|buy
|88
|2.71
|1.1843
|1.1829
|0.0000
|176
|2005.12.30 10:27
|s/l
|88
|2.71
|1.1829
|1.1829
|0.0000
|-379.40
|2835.27
|177
|2005.12.30 10:27
|buy
|89
|2.40
|1.1831
|1.1817
|0.0000
|178
|2005.12.30 12:24
|close
|89
|2.40
|1.1845
|1.1817
|0.0000
|335.99
|3171.26
|179
|2005.12.30 13:32
|buy
|90
|2.69
|1.1791
|1.1777
|0.0000
|180
|2005.12.30 13:50
|close
|90
|2.69
|1.1809
|1.1777
|0.0000
|484.20
|3655.46
|181
|2005.12.30 14:31
|buy
|91
|3.10
|1.1794
|1.1780
|0.0000
|182
|2005.12.30 15:16
|s/l
|91
|3.10
|1.1780
|1.1780
|0.0000
|-434.00
|3221.46
|183
|2005.12.30 15:16
|buy
|92
|2.73
|1.1781
|1.1767
|0.0000
|184
|2005.12.30 15:52
|close
|92
|2.73
|1.1797
|1.1767
|0.0000
|436.81
|3658.27
|185
|2005.12.30 17:49
|sell
|93
|3.09
|1.1844
|1.1858
|0.0000
|186
|2005.12.30 18:14
|close
|93
|3.09
|1.1823
|1.1858
|0.0000
|648.88
|4307.15
|187
|2006.01.02 17:27
|buy
|94
|3.65
|1.1804
|1.1790
|0.0000
|188
|2006.01.02 17:27
|close
|94
|3.65
|1.1830
|1.1790
|0.0000
|948.99
|5256.14
|189
|2006.01.02 17:27
|buy
|95
|4.45
|1.1804
|1.1790
|0.0000
|190
|2006.01.02 17:27
|close
|95
|4.45
|1.1830
|1.1790
|0.0000
|1156.99
|6413.13
|191
|2006.01.03 02:59
|sell
|96
|5.41
|1.1863
|1.1877
|0.0000
|192
|2006.01.03 03:24
|s/l
|96
|5.41
|1.1877
|1.1877
|0.0000
|-757.40
|5655.73
|193
|2006.01.03 03:24
|sell
|97
|4.76
|1.1876
|1.1890
|0.0000
|194
|2006.01.03 06:07
|s/l
|97
|4.76
|1.1890
|1.1890
|0.0000
|-666.40
|4989.33
|195
|2006.01.04 03:08
|sell
|98
|4.13
|1.2070
|1.2084
|0.0000
|196
|2006.01.04 05:48
|close
|98
|4.13
|1.2057
|1.2084
|0.0000
|536.90
|5526.23
|197
|2006.01.04 19:00
|sell
|99
|4.55
|1.2133
|1.2147
|0.0000
|198
|2006.01.04 23:10
|close
|99
|4.55
|1.2111
|1.2147
|0.0000
|1001.02
|6527.25
|199
|2006.01.05 10:34
|sell
|100
|5.39
|1.2112
|1.2126
|0.0000
|200
|2006.01.05 10:34
|close
|100
|5.39
|1.2086
|1.2126
|0.0000
|1401.40
|7928.65
|201
|2006.01.06 14:30
|sell
|101
|6.53
|1.2140
|1.2154
|0.0000
|202
|2006.01.06 14:30
|close
|101
|6.53
|1.2116
|1.2154
|0.0000
|1567.19
|9495.84
|203
|2006.01.06 14:30
|sell
|102
|7.82
|1.2140
|1.2154
|0.0000
|204
|2006.01.06 14:30
|close
|102
|7.82
|1.2116
|1.2154
|0.0000
|1876.80
|11372.64
|205
|2006.01.06 14:31
|sell
|103
|9.36
|1.2144
|1.2158
|0.0000
|206
|2006.01.06 14:31
|close
|103
|9.36
|1.2124
|1.2158
|0.0000
|1871.96
|13244.60
|207
|2006.01.06 14:47
|sell
|104
|10.92
|1.2133
|1.2147
|0.0000
|208
|2006.01.06 14:48
|s/l
|104
|10.92
|1.2147
|1.2147
|0.0000
|-1528.80
|11715.80
|209
|2006.01.06 14:48
|sell
|105
|9.64
|1.2151
|1.2165
|0.0000
|210
|2006.01.06 14:51
|s/l
|105
|9.64
|1.2165
|1.2165
|0.0000
|-1349.60
|10366.20
|211
|2006.01.06 14:51
|sell
|106
|8.52
|1.2166
|1.2180
|0.0000
|212
|2006.01.06 14:52
|s/l
|106
|8.52
|1.2180
|1.2180
|0.0000
|-1192.80
|9173.40
|213
|2006.01.06 14:52
|sell
|107
|7.53
|1.2179
|1.2193
|0.0000
|214
|2006.01.06 14:58
|close
|107
|7.53
|1.2161
|1.2193
|0.0000
|1355.47
|10528.87
|215
|2006.01.06 14:58
|sell
|108
|8.66
|1.2161
|1.2175
|0.0000
|216
|2006.01.06 15:14
|close
|108
|8.66
|1.2145
|1.2175
|0.0000
|1385.57
|11914.44
|217
|2006.01.06 15:14
|sell
|109
|9.81
|1.2144
|1.2158
|0.0000
|218
|2006.01.06 15:16
|s/l
|109
|9.81
|1.2158
|1.2158
|0.0000
|-1373.40
|10541.04
|219
|2006.01.06 15:16
|sell
|110
|8.67
|1.2156
|1.2170
|0.0000
|220
|2006.01.06 15:24
|close
|110
|8.67
|1.2138
|1.2170
|0.0000
|1560.57
|12101.61
|221
|2006.01.06 15:24
|sell
|111
|9.97
|1.2142
|1.2156
|0.0000
|222
|2006.01.06 15:53
|s/l
|111
|9.97
|1.2156
|1.2156
|0.0000
|-1395.80
|10705.81
|223
|2006.01.06 15:53
|sell
|112
|8.81
|1.2154
|1.2168
|0.0000
|224
|2006.01.06 17:12
|close
|112
|8.81
|1.2128
|1.2168
|0.0000
|2290.61
|12996.42
|225
|2006.01.10 11:14
|sell
|113
|10.74
|1.2101
|1.2115
|0.0000
|226
|2006.01.10 12:23
|close
|113
|10.74
|1.2085
|1.2115
|0.0000
|1718.40
|14714.82
|227
|2006.01.10 14:00
|buy
|114
|12.19
|1.2071
|1.2057
|0.0000
|228
|2006.01.10 14:30
|s/l
|114
|12.19
|1.2057
|1.2057
|0.0000
|-1706.60
|13008.22
|229
|2006.01.10 14:30
|buy
|115
|10.79
|1.2058
|1.2044
|0.0000
|230
|2006.01.10 14:42
|s/l
|115
|10.79
|1.2044
|1.2044
|0.0000
|-1510.60
|11497.62
|231
|2006.01.10 14:42
|buy
|116
|9.55
|1.2043
|1.2029
|0.0000
|232
|2006.01.10 15:53
|close
|116
|9.55
|1.2059
|1.2029
|0.0000
|1528.00
|13025.62
|233
|2006.01.10 15:53
|buy
|117
|10.80
|1.2061
|1.2047
|0.0000
|234
|2006.01.10 16:13
|close
|117
|10.80
|1.2077
|1.2047
|0.0000
|1728.07
|14753.69
|235
|2006.01.12 14:15
|buy
|118
|12.19
|1.2102
|1.2088
|0.0000
|236
|2006.01.12 14:24
|close
|118
|12.19
|1.2116
|1.2088
|0.0000
|1706.53
|16460.22
|237
|2006.01.12 14:30
|buy
|119
|13.61
|1.2099
|1.2085
|0.0000
|238
|2006.01.12 14:34
|close
|119
|13.61
|1.2120
|1.2085
|0.0000
|2858.10
|19318.32
|239
|2006.01.12 14:55
|buy
|120
|15.97
|1.2102
|1.2088
|0.0000
|240
|2006.01.12 14:55
|s/l
|120
|15.97
|1.2088
|1.2088
|0.0000
|-2235.80
|17082.52
|241
|2006.01.12 14:55
|buy
|121
|14.13
|1.2088
|1.2074
|0.0000
|242
|2006.01.12 15:00
|s/l
|121
|14.13
|1.2074
|1.2074
|0.0000
|-1978.20
|15104.32
|243
|2006.01.12 15:00
|buy
|122
|12.51
|1.2074
|1.2060
|0.0000
|244
|2006.01.12 15:01
|s/l
|122
|12.51
|1.2060
|1.2060
|0.0000
|-1751.40
|13352.92
|245
|2006.01.12 15:01
|buy
|123
|11.07
|1.2062
|1.2048
|0.0000
|246
|2006.01.12 15:06
|s/l
|123
|11.07
|1.2048
|1.2048
|0.0000
|-1549.80
|11803.12
|247
|2006.01.12 15:06
|buy
|124
|9.80
|1.2048
|1.2034
|0.0000
|248
|2006.01.12 15:10
|close
|124
|9.80
|1.2063
|1.2034
|0.0000
|1470.02
|13273.14
|249
|2006.01.12 15:10
|buy
|125
|11.00
|1.2064
|1.2050
|0.0000
|250
|2006.01.12 15:26
|s/l
|125
|11.00
|1.2050
|1.2050
|0.0000
|-1540.00
|11733.14
|251
|2006.01.12 15:26
|buy
|126
|9.74
|1.2051
|1.2037
|0.0000
|252
|2006.01.12 15:27
|s/l
|126
|9.74
|1.2037
|1.2037
|0.0000
|-1363.60
|10369.54
|253
|2006.01.12 15:27
|buy
|127
|8.62
|1.2037
|1.2023
|0.0000
|254
|2006.01.12 15:28
|s/l
|127
|8.62
|1.2023
|1.2023
|0.0000
|-1206.80
|9162.74
|255
|2006.01.12 15:28
|buy
|128
|7.62
|1.2024
|1.2010
|0.0000
|256
|2006.01.12 15:56
|close
|128
|7.62
|1.2038
|1.2010
|0.0000
|1066.77
|10229.51
|257
|2006.01.12 15:56
|buy
|129
|8.50
|1.2033
|1.2019
|0.0000
|258
|2006.01.12 16:04
|s/l
|129
|8.50
|1.2019
|1.2019
|0.0000
|-1190.00
|9039.51
|259
|2006.01.17 12:41
|buy
|130
|7.49
|1.2068
|1.2054
|0.0000
|260
|2006.01.17 13:33
|close
|130
|7.49
|1.2087
|1.2054
|0.0000
|1423.06
|10462.57
|261
|2006.01.17 14:52
|buy
|131
|8.67
|1.2067
|1.2053
|0.0000
|262
|2006.01.17 15:29
|s/l
|131
|8.67
|1.2053
|1.2053
|0.0000
|-1213.80
|9248.77
|263
|2006.01.17 15:29
|buy
|132
|7.67
|1.2055
|1.2041
|0.0000
|264
|2006.01.17 17:08
|close
|132
|7.67
|1.2073
|1.2041
|0.0000
|1380.58
|10629.35
|265
|2006.01.18 09:01
|sell
|133
|8.77
|1.2127
|1.2141
|0.0000
|266
|2006.01.18 09:52
|s/l
|133
|8.77
|1.2141
|1.2141
|0.0000
|-1227.80
|9401.55
|267
|2006.01.18 09:52
|sell
|134
|7.74
|1.2141
|1.2155
|0.0000
|268
|2006.01.18 10:22
|close
|134
|7.74
|1.2123
|1.2155
|0.0000
|1393.18
|10794.73
|269
|2006.01.18 10:46
|sell
|135
|8.90
|1.2127
|1.2141
|0.0000
|270
|2006.01.18 11:00
|close
|135
|8.90
|1.2109
|1.2141
|0.0000
|1602.01
|12396.74
|271
|2006.01.18 11:42
|sell
|136
|10.22
|1.2128
|1.2142
|0.0000
|272
|2006.01.18 13:22
|close
|136
|10.22
|1.2110
|1.2142
|0.0000
|1839.63
|14236.37
|273
|2006.01.18 16:14
|buy
|137
|11.76
|1.2106
|1.2092
|0.0000
|274
|2006.01.18 16:18
|s/l
|137
|11.76
|1.2092
|1.2092
|0.0000
|-1646.40
|12589.97
|275
|2006.01.18 16:18
|buy
|138
|10.41
|1.2093
|1.2079
|0.0000
|276
|2006.01.18 16:27
|close
|138
|10.41
|1.2111
|1.2079
|0.0000
|1873.78
|14463.75
|277
|2006.01.18 16:31
|buy
|139
|11.95
|1.2108
|1.2094
|0.0000
|278
|2006.01.18 17:19
|s/l
|139
|11.95
|1.2094
|1.2094
|0.0000
|-1673.00
|12790.75
|279
|2006.01.18 17:19
|buy
|140
|10.58
|1.2096
|1.2082
|0.0000
|280
|2006.01.18 17:41
|s/l
|140
|10.58
|1.2082
|1.2082
|0.0000
|-1481.20
|11309.55
|281
|2006.01.18 17:41
|buy
|141
|9.36
|1.2084
|1.2070
|0.0000
|282
|2006.01.18 18:08
|s/l
|141
|9.36
|1.2070
|1.2070
|0.0000
|-1310.40
|9999.15
|283
|2006.01.18 18:08
|buy
|142
|8.28
|1.2071
|1.2057
|0.0000
|284
|2006.01.18 19:30
|close
|142
|8.28
|1.2091
|1.2057
|0.0000
|1656.00
|11655.15
|285
|2006.01.18 19:30
|buy
|143
|9.64
|1.2091
|1.2077
|0.0000
|286
|2006.01.18 20:59
|close
|143
|9.64
|1.2109
|1.2077
|0.0000
|1735.15
|13390.30
|287
|2006.01.19 09:35
|buy
|144
|11.10
|1.2065
|1.2051
|0.0000
|288
|2006.01.19 10:28
|close
|144
|11.10
|1.2083
|1.2051
|0.0000
|1997.99
|15388.29
|289
|2006.01.19 16:41
|sell
|145
|12.70
|1.2113
|1.2127
|0.0000
|290
|2006.01.19 19:35
|close
|145
|12.70
|1.2093
|1.2127
|0.0000
|2539.99
|17928.28
|291
|2006.01.20 15:17
|sell
|146
|14.81
|1.2106
|1.2120
|0.0000
|292
|2006.01.20 15:49
|close
|146
|14.81
|1.2087
|1.2120
|0.0000
|2813.93
|20742.21
|293
|2006.01.24 20:25
|buy
|147
|16.93
|1.2257
|1.2243
|0.0000
|294
|2006.01.24 20:33
|close
|147
|16.93
|1.2275
|1.2243
|0.0000
|3047.34
|23789.55
|295
|2006.01.25 15:50
|buy
|148
|19.41
|1.2260
|1.2246
|0.0000
|296
|2006.01.25 15:51
|s/l
|148
|19.41
|1.2246
|1.2246
|0.0000
|-2717.40
|21072.15
|297
|2006.01.25 15:51
|buy
|149
|17.21
|1.2247
|1.2233
|0.0000
|298
|2006.01.25 16:03
|close
|149
|17.21
|1.2269
|1.2233
|0.0000
|3786.27
|24858.42
|299
|2006.01.26 19:08
|buy
|150
|20.36
|1.2211
|1.2197
|0.0000
|300
|2006.01.26 23:30
|s/l
|150
|20.36
|1.2197
|1.2197
|0.0000
|-2850.40
|22008.02
|301
|2006.01.27 14:32
|sell
|151
|18.01
|1.2222
|1.2236
|0.0000
|302
|2006.01.27 14:35
|close
|151
|18.01
|1.2202
|1.2236
|0.0000
|3601.95
|25609.97
|303
|2006.01.27 14:38
|sell
|152
|20.95
|1.2222
|1.2236
|0.0000
|304
|2006.01.27 16:03
|close
|152
|20.95
|1.2203
|1.2236
|0.0000
|3980.41
|29590.38
|305
|2006.01.27 16:19
|buy
|153
|24.29
|1.2184
|1.2170
|0.0000
|306
|2006.01.27 16:20
|s/l
|153
|24.29
|1.2170
|1.2170
|0.0000
|-3400.60
|26189.78
|307
|2006.01.27 16:20
|buy
|154
|21.53
|1.2168
|1.2154
|0.0000
|308
|2006.01.27 16:45
|s/l
|154
|21.53
|1.2154
|1.2154
|0.0000
|-3014.20
|23175.58
|309
|2006.01.27 16:45
|buy
|155
|19.07
|1.2155
|1.2141
|0.0000
|310
|2006.01.27 16:51
|s/l
|155
|19.07
|1.2141
|1.2141
|0.0000
|-2669.80
|20505.78
|311
|2006.01.27 16:51
|buy
|156
|16.89
|1.2143
|1.2129
|0.0000
|312
|2006.01.27 16:55
|s/l
|156
|16.89
|1.2129
|1.2129
|0.0000
|-2364.60
|18141.18
|313
|2006.01.27 16:55
|buy
|157
|14.96
|1.2130
|1.2116
|0.0000
|314
|2006.01.27 17:13
|s/l
|157
|14.96
|1.2116
|1.2116
|0.0000
|-2094.40
|16046.78
|315
|2006.01.27 17:13
|buy
|158
|13.24
|1.2118
|1.2104
|0.0000
|316
|2006.01.27 17:31
|close
|158
|13.24
|1.2138
|1.2104
|0.0000
|2647.94
|18694.72
|317
|2006.01.27 17:31
|buy
|159
|15.40
|1.2138
|1.2124
|0.0000
|318
|2006.01.27 17:50
|s/l
|159
|15.40
|1.2124
|1.2124
|0.0000
|-2156.00
|16538.72
|319
|2006.01.27 17:50
|buy
|160
|13.64
|1.2126
|1.2112
|0.0000
|320
|2006.01.27 19:17
|s/l
|160
|13.64
|1.2112
|1.2112
|0.0000
|-1909.60
|14629.12
|321
|2006.01.27 19:17
|buy
|161
|12.08
|1.2113
|1.2099
|0.0000
|322
|2006.01.27 19:29
|s/l
|161
|12.08
|1.2099
|1.2099
|0.0000
|-1691.20
|12937.92
|323
|2006.01.27 19:29
|buy
|162
|10.70
|1.2092
|1.2078
|0.0000
|324
|2006.01.30 08:56
|close
|162
|10.70
|1.2110
|1.2078
|0.0000
|1806.22
|14744.13
|325
|2006.01.31 20:24
|buy
|163
|12.15
|1.2134
|1.2120
|0.0000
|326
|2006.01.31 20:31
|s/l
|163
|12.15
|1.2120
|1.2120
|0.0000
|-1701.00
|13043.13
|327
|2006.01.31 20:31
|buy
|164
|10.76
|1.2122
|1.2108
|0.0000
|328
|2006.01.31 20:46
|close
|164
|10.76
|1.2141
|1.2108
|0.0000
|2044.40
|15087.53
|329
|2006.02.02 16:29
|sell
|165
|12.47
|1.2097
|1.2111
|0.0000
|330
|2006.02.03 02:11
|s/l
|165
|12.47
|1.2111
|1.2111
|0.0000
|-1639.54
|13447.99
|331
|2006.02.03 14:35
|buy
|166
|11.19
|1.2019
|1.2005
|0.0000
|332
|2006.02.03 14:57
|s/l
|166
|11.19
|1.2005
|1.2005
|0.0000
|-1566.60
|11881.39
|333
|2006.02.03 14:57
|buy
|167
|9.90
|1.2006
|1.1992
|0.0000
|334
|2006.02.03 15:03
|s/l
|167
|9.90
|1.1992
|1.1992
|0.0000
|-1386.00
|10495.39
|335
|2006.02.03 15:03
|buy
|168
|8.75
|1.1993
|1.1979
|0.0000
|336
|2006.02.03 15:19
|s/l
|168
|8.75
|1.1979
|1.1979
|0.0000
|-1225.00
|9270.39
|337
|2006.02.03 15:19
|buy
|169
|7.75
|1.1969
|1.1955
|0.0000
|338
|2006.02.03 15:44
|close
|169
|7.75
|1.1990
|1.1955
|0.0000
|1627.52
|10897.91
|339
|2006.02.03 15:44
|buy
|170
|9.09
|1.1989
|1.1975
|0.0000
|340
|2006.02.03 17:04
|close
|170
|9.09
|1.2008
|1.1975
|0.0000
|1727.09
|12625.00
|341
|2006.02.10 14:54
|sell
|171
|10.52
|1.2003
|1.2017
|0.0000
|342
|2006.02.10 14:55
|s/l
|171
|10.52
|1.2017
|1.2017
|0.0000
|-1472.80
|11152.20
|343
|2006.02.10 14:55
|sell
|172
|9.28
|1.2015
|1.2029
|0.0000
|344
|2006.02.10 16:18
|close
|172
|9.28
|1.1997
|1.2029
|0.0000
|1670.45
|12822.65
|345
|2006.02.10 16:28
|buy
|173
|10.71
|1.1976
|1.1962
|0.0000
|346
|2006.02.10 16:30
|s/l
|173
|10.71
|1.1962
|1.1962
|0.0000
|-1499.40
|11323.25
|347
|2006.02.10 16:30
|buy
|174
|9.47
|1.1960
|1.1946
|0.0000
|348
|2006.02.10 16:31
|s/l
|174
|9.47
|1.1946
|1.1946
|0.0000
|-1325.80
|9997.45
|349
|2006.02.10 16:31
|buy
|175
|8.37
|1.1943
|1.1929
|0.0000
|350
|2006.02.10 16:53
|s/l
|175
|8.37
|1.1929
|1.1929
|0.0000
|-1171.80
|8825.65
|351
|2006.02.10 16:53
|buy
|176
|7.40
|1.1929
|1.1915
|0.0000
|352
|2006.02.10 16:53
|s/l
|176
|7.40
|1.1915
|1.1915
|0.0000
|-1036.00
|7789.65
|353
|2006.02.10 16:53
|buy
|177
|6.54
|1.1915
|1.1901
|0.0000
|354
|2006.02.10 16:53
|close
|177
|6.54
|1.1936
|1.1901
|0.0000
|1373.38
|9163.03
|355
|2006.02.10 16:53
|buy
|178
|7.68
|1.1936
|1.1922
|0.0000
|356
|2006.02.10 16:53
|s/l
|178
|7.68
|1.1922
|1.1922
|0.0000
|-1075.20
|8087.83
|357
|2006.02.10 16:53
|buy
|179
|6.78
|1.1924
|1.1910
|0.0000
|358
|2006.02.10 16:54
|s/l
|179
|6.78
|1.1910
|1.1910
|0.0000
|-949.20
|7138.63
|359
|2006.02.10 16:54
|buy
|180
|6.00
|1.1909
|1.1895
|0.0000
|360
|2006.02.10 17:49
|close
|180
|6.00
|1.1927
|1.1895
|0.0000
|1080.02
|8218.65
|361
|2006.02.10 17:49
|buy
|181
|6.89
|1.1929
|1.1915
|0.0000
|362
|2006.02.10 17:57
|s/l
|181
|6.89
|1.1915
|1.1915
|0.0000
|-964.60
|7254.05
|363
|2006.02.10 17:57
|buy
|182
|6.09
|1.1917
|1.1903
|0.0000
|364
|2006.02.10 20:51
|s/l
|182
|6.09
|1.1903
|1.1903
|0.0000
|-852.60
|6401.45
|365
|2006.02.14 14:38
|buy
|183
|5.39
|1.1868
|1.1854
|0.0000
|366
|2006.02.14 15:44
|close
|183
|5.39
|1.1886
|1.1854
|0.0000
|970.19
|7371.64
|367
|2006.02.20 09:43
|buy
|184
|6.18
|1.1936
|1.1922
|0.0000
|368
|2006.02.21 00:18
|s/l
|184
|6.18
|1.1922
|1.1922
|0.0000
|-934.37
|6437.28
|369
|2006.02.23 11:53
|sell
|185
|5.38
|1.1956
|1.1970
|0.0000
|370
|2006.02.23 15:33
|close
|185
|5.38
|1.1936
|1.1970
|0.0000
|1076.00
|7513.28
|371
|2006.02.24 16:57
|buy
|186
|6.33
|1.1864
|1.1850
|0.0000
|372
|2006.02.24 17:41
|close
|186
|6.33
|1.1880
|1.1850
|0.0000
|1012.77
|8526.05
|373
|2006.02.28 16:24
|sell
|187
|7.15
|1.1926
|1.1940
|0.0000
|374
|2006.02.28 17:05
|close
|187
|7.15
|1.1911
|1.1940
|0.0000
|1072.51
|9598.56
|375
|2006.02.28 17:18
|sell
|188
|8.05
|1.1924
|1.1938
|0.0000
|376
|2006.02.28 19:54
|s/l
|188
|8.05
|1.1938
|1.1938
|0.0000
|-1127.00
|8471.56
|377
|2006.02.28 19:54
|sell
|189
|7.10
|1.1936
|1.1950
|0.0000
|378
|2006.02.28 20:59
|close
|189
|7.10
|1.1920
|1.1950
|0.0000
|1136.04
|9607.60
|379
|2006.03.01 17:33
|buy
|190
|8.06
|1.1917
|1.1903
|0.0000
|380
|2006.03.01 17:52
|s/l
|190
|8.06
|1.1903
|1.1903
|0.0000
|-1128.40
|8479.20
|381
|2006.03.01 17:52
|buy
|191
|7.13
|1.1901
|1.1887
|0.0000
|382
|2006.03.01 20:00
|close
|191
|7.13
|1.1915
|1.1887
|0.0000
|998.13
|9477.33
|383
|2006.03.02 17:25
|sell
|192
|7.89
|1.2015
|1.2029
|0.0000
|384
|2006.03.02 17:54
|close
|192
|7.89
|1.1997
|1.2029
|0.0000
|1420.23
|10897.56
|385
|2006.03.02 18:19
|sell
|193
|9.07
|1.2015
|1.2029
|0.0000
|386
|2006.03.02 20:24
|s/l
|193
|9.07
|1.2029
|1.2029
|0.0000
|-1269.80
|9627.76
|387
|2006.03.03 15:02
|sell
|194
|8.00
|1.2041
|1.2055
|0.0000
|388
|2006.03.03 16:01
|close
|194
|8.00
|1.2027
|1.2055
|0.0000
|1120.01
|10747.77
|389
|2006.03.03 16:04
|buy
|195
|8.95
|1.2017
|1.2003
|0.0000
|390
|2006.03.03 16:06
|s/l
|195
|8.95
|1.2003
|1.2003
|0.0000
|-1253.00
|9494.77
|391
|2006.03.03 16:06
|buy
|196
|7.91
|1.2005
|1.1991
|0.0000
|392
|2006.03.03 16:14
|close
|196
|7.91
|1.2024
|1.1991
|0.0000
|1502.88
|10997.65
|393
|2006.03.03 16:14
|buy
|197
|9.15
|1.2015
|1.2001
|0.0000
|394
|2006.03.03 17:12
|close
|197
|9.15
|1.2029
|1.2001
|0.0000
|1280.98
|12278.63
|395
|2006.03.06 17:27
|buy
|198
|10.24
|1.1997
|1.1983
|0.0000
|396
|2006.03.06 20:00
|close
|198
|10.24
|1.2011
|1.1983
|0.0000
|1433.59
|13712.22
|397
|2006.03.07 05:53
|buy
|199
|11.47
|1.1961
|1.1947
|0.0000
|398
|2006.03.07 05:58
|s/l
|199
|11.47
|1.1947
|1.1947
|0.0000
|-1605.80
|12106.42
|399
|2006.03.07 05:58
|buy
|200
|10.14
|1.1947
|1.1933
|0.0000
|400
|2006.03.07 07:53
|close
|200
|10.14
|1.1968
|1.1933
|0.0000
|2129.42
|14235.84
|401
|2006.03.07 09:32
|buy
|201
|11.93
|1.1932
|1.1918
|0.0000
|402
|2006.03.07 10:31
|s/l
|201
|11.93
|1.1918
|1.1918
|0.0000
|-1670.20
|12565.64
|403
|2006.03.07 10:31
|buy
|202
|10.54
|1.1919
|1.1905
|0.0000
|404
|2006.03.07 11:37
|s/l
|202
|10.54
|1.1905
|1.1905
|0.0000
|-1475.60
|11090.04
|405
|2006.03.07 11:37
|buy
|203
|9.32
|1.1906
|1.1892
|0.0000
|406
|2006.03.07 15:02
|s/l
|203
|9.32
|1.1892
|1.1892
|0.0000
|-1304.80
|9785.24
|407
|2006.03.07 19:58
|buy
|204
|8.24
|1.1874
|1.1860
|0.0000
|408
|2006.03.08 04:17
|close
|204
|8.24
|1.1888
|1.1860
|0.0000
|1061.36
|10846.59
|409
|2006.03.08 10:52
|sell
|205
|9.09
|1.1926
|1.1940
|0.0000
|410
|2006.03.08 11:06
|s/l
|205
|9.09
|1.1940
|1.1940
|0.0000
|-1272.60
|9573.99
|411
|2006.03.08 11:06
|sell
|206
|8.02
|1.1939
|1.1953
|0.0000
|412
|2006.03.08 11:31
|close
|206
|8.02
|1.1925
|1.1953
|0.0000
|1122.79
|10696.78
|413
|2006.03.08 11:35
|sell
|207
|8.97
|1.1925
|1.1939
|0.0000
|414
|2006.03.08 14:57
|close
|207
|8.97
|1.1904
|1.1939
|0.0000
|1883.73
|12580.51
|415
|2006.03.10 14:30
|buy
|208
|10.57
|1.1904
|1.1890
|0.0000
|416
|2006.03.10 14:35
|close
|208
|10.57
|1.1918
|1.1890
|0.0000
|1479.83
|14060.34
|417
|2006.03.10 14:46
|buy
|209
|11.82
|1.1895
|1.1881
|0.0000
|418
|2006.03.10 14:59
|close
|209
|11.82
|1.1909
|1.1881
|0.0000
|1654.80
|15715.14
|419
|2006.03.10 15:04
|buy
|210
|13.21
|1.1894
|1.1880
|0.0000
|420
|2006.03.10 15:20
|s/l
|210
|13.21
|1.1880
|1.1880
|0.0000
|-1849.40
|13865.74
|421
|2006.03.10 15:20
|buy
|211
|11.67
|1.1881
|1.1867
|0.0000
|422
|2006.03.10 15:29
|s/l
|211
|11.67
|1.1867
|1.1867
|0.0000
|-1633.80
|12231.94
|423
|2006.03.10 15:29
|buy
|212
|10.31
|1.1868
|1.1854
|0.0000
|424
|2006.03.10 17:09
|close
|212
|10.31
|1.1892
|1.1854
|0.0000
|2474.45
|14706.39
|425
|2006.03.14 16:58
|sell
|213
|12.23
|1.2024
|1.2038
|0.0000
|426
|2006.03.15 02:09
|close
|213
|12.23
|1.2009
|1.2038
|0.0000
|1938.62
|16645.02
|427
|2006.03.16 11:16
|sell
|214
|13.77
|1.2086
|1.2100
|0.0000
|428
|2006.03.16 12:18
|close
|214
|13.77
|1.2071
|1.2100
|0.0000
|2065.56
|18710.58
|429
|2006.03.16 14:31
|sell
|215
|15.46
|1.2102
|1.2116
|0.0000
|430
|2006.03.16 14:39
|s/l
|215
|15.46
|1.2116
|1.2116
|0.0000
|-2164.40
|16546.18
|431
|2006.03.16 14:39
|sell
|216
|13.66
|1.2114
|1.2128
|0.0000
|432
|2006.03.16 14:42
|s/l
|216
|13.66
|1.2128
|1.2128
|0.0000
|-1912.40
|14633.78
|433
|2006.03.16 14:42
|sell
|217
|12.07
|1.2128
|1.2142
|0.0000
|434
|2006.03.16 14:54
|close
|217
|12.07
|1.2114
|1.2142
|0.0000
|1689.83
|16323.61
|435
|2006.03.16 14:54
|sell
|218
|13.47
|1.2114
|1.2128
|0.0000
|436
|2006.03.16 14:58
|s/l
|218
|13.47
|1.2128
|1.2128
|0.0000
|-1885.80
|14437.81
|437
|2006.03.16 14:58
|sell
|219
|11.90
|1.2135
|1.2149
|0.0000
|438
|2006.03.16 15:17
|close
|219
|11.90
|1.2121
|1.2149
|0.0000
|1666.03
|16103.84
|439
|2006.03.16 15:17
|sell
|220
|13.29
|1.2119
|1.2133
|0.0000
|440
|2006.03.16 15:21
|s/l
|220
|13.29
|1.2133
|1.2133
|0.0000
|-1860.60
|14243.24
|441
|2006.03.16 15:21
|sell
|221
|11.74
|1.2132
|1.2146
|0.0000
|442
|2006.03.16 16:05
|s/l
|221
|11.74
|1.2146
|1.2146
|0.0000
|-1643.60
|12599.64
|443
|2006.03.20 10:16
|sell
|222
|10.34
|1.2191
|1.2205
|0.0000
|444
|2006.03.20 12:07
|close
|222
|10.34
|1.2177
|1.2205
|0.0000
|1447.63
|14047.27
|445
|2006.03.21 17:45
|buy
|223
|11.63
|1.2079
|1.2065
|0.0000
|446
|2006.03.21 19:30
|close
|223
|11.63
|1.2098
|1.2065
|0.0000
|2209.69
|16256.96
|447
|2006.03.24 16:00
|sell
|224
|13.56
|1.1990
|1.2004
|0.0000
|448
|2006.03.24 16:00
|close
|224
|13.56
|1.1972
|1.2004
|0.0000
|2440.76
|18697.72
|449
|2006.03.24 16:06
|sell
|225
|15.57
|1.2007
|1.2021
|0.0000
|450
|2006.03.24 16:17
|s/l
|225
|15.57
|1.2021
|1.2021
|0.0000
|-2179.80
|16517.92
|451
|2006.03.24 16:17
|sell
|226
|13.74
|1.2022
|1.2036
|0.0000
|452
|2006.03.24 17:48
|s/l
|226
|13.74
|1.2036
|1.2036
|0.0000
|-1923.60
|14594.32
|453
|2006.03.24 17:48
|sell
|227
|12.13
|1.2035
|1.2049
|0.0000
|454
|2006.03.27 03:51
|close
|227
|12.13
|1.2020
|1.2049
|0.0000
|1922.91
|16517.23
|455
|2006.03.28 21:18
|buy
|228
|13.72
|1.2041
|1.2027
|0.0000
|456
|2006.03.28 21:21
|s/l
|228
|13.72
|1.2027
|1.2027
|0.0000
|-1920.80
|14596.43
|457
|2006.03.28 21:21
|buy
|229
|12.14
|1.2028
|1.2014
|0.0000
|458
|2006.03.28 21:22
|s/l
|229
|12.14
|1.2014
|1.2014
|0.0000
|-1699.60
|12896.83
|459
|2006.03.28 21:22
|buy
|230
|10.74
|1.2015
|1.2001
|0.0000
|460
|2006.03.28 21:44
|s/l
|230
|10.74
|1.2001
|1.2001
|0.0000
|-1503.60
|11393.23
|461
|2006.03.28 21:44
|buy
|231
|9.49
|1.2003
|1.1989
|0.0000
|462
|2006.03.29 08:06
|close
|231
|9.49
|1.2017
|1.1989
|0.0000
|1222.41
|12615.64
|463
|2006.03.30 20:52
|sell
|232
|10.38
|1.2155
|1.2169
|0.0000
|464
|2006.03.30 23:04
|s/l
|232
|10.38
|1.2169
|1.2169
|0.0000
|-1453.20
|11162.44
|465
|2006.03.30 23:04
|sell
|233
|9.17
|1.2168
|1.2182
|0.0000
|466
|2006.03.31 07:23
|close
|233
|9.17
|1.2152
|1.2182
|0.0000
|1545.32
|12707.75
|467
|2006.04.03 06:42
|buy
|234
|10.54
|1.2053
|1.2039
|0.0000
|468
|2006.04.03 06:43
|s/l
|234
|10.54
|1.2039
|1.2039
|0.0000
|-1475.60
|11232.15
|469
|2006.04.03 06:43
|buy
|235
|9.33
|1.2040
|1.2026
|0.0000
|470
|2006.04.03 11:01
|close
|235
|9.33
|1.2065
|1.2026
|0.0000
|2332.55
|13564.70
|471
|2006.04.03 16:40
|sell
|236
|11.21
|1.2101
|1.2115
|0.0000
|472
|2006.04.03 16:54
|s/l
|236
|11.21
|1.2115
|1.2115
|0.0000
|-1569.40
|11995.30
|473
|2006.04.03 16:54
|sell
|237
|9.90
|1.2115
|1.2129
|0.0000
|474
|2006.04.03 17:15
|s/l
|237
|9.90
|1.2129
|1.2129
|0.0000
|-1386.00
|10609.30
|475
|2006.04.03 17:15
|sell
|238
|8.75
|1.2128
|1.2142
|0.0000
|476
|2006.04.03 20:21
|s/l
|238
|8.75
|1.2142
|1.2142
|0.0000
|-1225.00
|9384.30
|477
|2006.04.04 14:05
|sell
|239
|7.68
|1.2219
|1.2233
|0.0000
|478
|2006.04.04 14:05
|s/l
|239
|7.68
|1.2233
|1.2233
|0.0000
|-1075.20
|8309.10
|479
|2006.04.04 14:05
|sell
|240
|6.79
|1.2236
|1.2250
|0.0000
|480
|2006.04.04 14:05
|close
|240
|6.79
|1.2218
|1.2250
|0.0000
|1222.16
|9531.26
|481
|2006.04.04 14:06
|sell
|241
|7.80
|1.2218
|1.2232
|0.0000
|482
|2006.04.04 14:20
|s/l
|241
|7.80
|1.2232
|1.2232
|0.0000
|-1092.00
|8439.26
|483
|2006.04.04 14:20
|sell
|242
|6.90
|1.2231
|1.2245
|0.0000
|484
|2006.04.04 14:28
|s/l
|242
|6.90
|1.2245
|1.2245
|0.0000
|-966.00
|7473.26
|485
|2006.04.04 14:28
|sell
|243
|6.10
|1.2245
|1.2259
|0.0000
|486
|2006.04.04 15:02
|close
|243
|6.10
|1.2231
|1.2259
|0.0000
|853.96
|8327.22
|487
|2006.04.04 15:02
|sell
|244
|6.81
|1.2228
|1.2242
|0.0000
|488
|2006.04.04 15:15
|s/l
|244
|6.81
|1.2242
|1.2242
|0.0000
|-953.40
|7373.82
|489
|2006.04.04 15:15
|sell
|245
|6.02
|1.2241
|1.2255
|0.0000
|490
|2006.04.04 15:44
|s/l
|245
|6.02
|1.2255
|1.2255
|0.0000
|-842.80
|6531.02
|491
|2006.04.04 15:44
|sell
|246
|5.33
|1.2254
|1.2268
|0.0000
|492
|2006.04.04 15:48
|s/l
|246
|5.33
|1.2268
|1.2268
|0.0000
|-746.20
|5784.82
|493
|2006.04.04 15:48
|sell
|247
|4.72
|1.2266
|1.2280
|0.0000
|494
|2006.04.04 18:11
|close
|247
|4.72
|1.2244
|1.2280
|0.0000
|1038.42
|6823.24
|495
|2006.04.06 10:58
|sell
|248
|5.53
|1.2330
|1.2344
|0.0000
|496
|2006.04.06 12:18
|close
|248
|5.53
|1.2313
|1.2344
|0.0000
|940.14
|7763.38
|497
|2006.04.06 14:41
|buy
|249
|6.32
|1.2285
|1.2271
|0.0000
|498
|2006.04.06 14:43
|s/l
|249
|6.32
|1.2271
|1.2271
|0.0000
|-884.80
|6878.58
|499
|2006.04.06 14:43
|buy
|250
|5.61
|1.2272
|1.2258
|0.0000
|500
|2006.04.06 14:46
|s/l
|250
|5.61
|1.2258
|1.2258
|0.0000
|-785.40
|6093.18
|501
|2006.04.06 14:46
|buy
|251
|4.97
|1.2258
|1.2244
|0.0000
|502
|2006.04.06 14:47
|s/l
|251
|4.97
|1.2244
|1.2244
|0.0000
|-695.80
|5397.38
|503
|2006.04.06 14:47
|buy
|252
|4.41
|1.2245
|1.2231
|0.0000
|504
|2006.04.06 14:47
|s/l
|252
|4.41
|1.2231
|1.2231
|0.0000
|-617.40
|4779.98
|505
|2006.04.06 14:47
|buy
|253
|3.91
|1.2230
|1.2216
|0.0000
|506
|2006.04.06 14:48
|close
|253
|3.91
|1.2249
|1.2216
|0.0000
|742.90
|5522.88
|507
|2006.04.06 14:48
|buy
|254
|4.51
|1.2252
|1.2238
|0.0000
|508
|2006.04.06 14:50
|s/l
|254
|4.51
|1.2238
|1.2238
|0.0000
|-631.40
|4891.48
|509
|2006.04.06 14:50
|buy
|255
|4.00
|1.2240
|1.2226
|0.0000
|510
|2006.04.06 14:55
|s/l
|255
|4.00
|1.2226
|1.2226
|0.0000
|-560.00
|4331.48
|511
|2006.04.06 14:55
|buy
|256
|3.54
|1.2226
|1.2212
|0.0000
|512
|2006.04.06 14:56
|s/l
|256
|3.54
|1.2212
|1.2212
|0.0000
|-495.60
|3835.88
|513
|2006.04.06 14:56
|buy
|257
|3.14
|1.2213
|1.2199
|0.0000
|514
|2006.04.06 14:58
|close
|257
|3.14
|1.2238
|1.2199
|0.0000
|785.00
|4620.88
|515
|2006.04.06 14:58
|buy
|258
|3.78
|1.2240
|1.2226
|0.0000
|516
|2006.04.06 14:58
|s/l
|258
|3.78
|1.2226
|1.2226
|0.0000
|-529.20
|4091.68
|517
|2006.04.06 14:58
|buy
|259
|3.35
|1.2227
|1.2213
|0.0000
|518
|2006.04.06 15:00
|close
|259
|3.35
|1.2246
|1.2213
|0.0000
|636.50
|4728.18
|519
|2006.04.06 15:00
|buy
|260
|3.86
|1.2250
|1.2236
|0.0000
|520
|2006.04.06 15:04
|s/l
|260
|3.86
|1.2236
|1.2236
|0.0000
|-540.40
|4187.78
|521
|2006.04.06 15:04
|buy
|261
|3.42
|1.2237
|1.2223
|0.0000
|522
|2006.04.06 15:06
|s/l
|261
|3.42
|1.2223
|1.2223
|0.0000
|-478.80
|3708.98
|523
|2006.04.06 15:06
|buy
|262
|3.03
|1.2225
|1.2211
|0.0000
|524
|2006.04.06 15:36
|s/l
|262
|3.03
|1.2211
|1.2211
|0.0000
|-424.20
|3284.78
|525
|2006.04.06 15:36
|buy
|263
|2.69
|1.2210
|1.2196
|0.0000
|526
|2006.04.06 16:03
|s/l
|263
|2.69
|1.2196
|1.2196
|0.0000
|-376.60
|2908.18
|527
|2006.04.07 09:16
|buy
|264
|2.39
|1.2173
|1.2159
|0.0000
|528
|2006.04.07 09:39
|close
|264
|2.39
|1.2189
|1.2159
|0.0000
|382.38
|3290.56
|529
|2006.04.07 16:29
|buy
|265
|2.72
|1.2117
|1.2103
|0.0000
|530
|2006.04.07 17:58
|s/l
|265
|2.72
|1.2103
|1.2103
|0.0000
|-380.80
|2909.76
|531
|2006.04.07 17:58
|buy
|266
|2.40
|1.2105
|1.2091
|0.0000
|532
|2006.04.07 21:04
|s/l
|266
|2.40
|1.2091
|1.2091
|0.0000
|-336.00
|2573.76
|533
|2006.04.17 02:24
|sell
|267
|2.12
|1.2165
|1.2179
|0.0000
|534
|2006.04.17 03:06
|s/l
|267
|2.12
|1.2179
|1.2179
|0.0000
|-296.80
|2276.96
|535
|2006.04.17 03:06
|sell
|268
|1.87
|1.2177
|1.2191
|0.0000
|536
|2006.04.17 03:22
|s/l
|268
|1.87
|1.2191
|1.2191
|0.0000
|-261.80
|2015.16
|537
|2006.04.17 03:22
|sell
|269
|1.65
|1.2190
|1.2204
|0.0000
|538
|2006.04.17 07:43
|close
|269
|1.65
|1.2173
|1.2204
|0.0000
|280.50
|2295.66
|539
|2006.04.17 22:21
|buy
|270
|1.87
|1.2248
|1.2234
|0.0000
|540
|2006.04.18 04:34
|close
|270
|1.87
|1.2262
|1.2234
|0.0000
|240.88
|2536.55
|541
|2006.04.18 22:42
|sell
|271
|2.06
|1.2326
|1.2340
|0.0000
|542
|2006.04.18 22:50
|s/l
|271
|2.06
|1.2340
|1.2340
|0.0000
|-288.40
|2248.15
|543
|2006.04.18 22:50
|sell
|272
|1.82
|1.2342
|1.2356
|0.0000
|544
|2006.04.18 22:51
|s/l
|272
|1.82
|1.2356
|1.2356
|0.0000
|-254.80
|1993.35
|545
|2006.04.18 22:51
|sell
|273
|1.61
|1.2356
|1.2370
|0.0000
|546
|2006.04.19 07:42
|close
|273
|1.61
|1.2340
|1.2370
|0.0000
|271.31
|2264.65
|547
|2006.04.19 14:30
|buy
|274
|1.84
|1.2313
|1.2299
|0.0000
|548
|2006.04.19 14:30
|close
|274
|1.84
|1.2332
|1.2299
|0.0000
|349.61
|2614.26
|549
|2006.04.19 14:30
|buy
|275
|2.12
|1.2313
|1.2299
|0.0000
|550
|2006.04.19 15:00
|s/l
|275
|2.12
|1.2299
|1.2299
|0.0000
|-296.80
|2317.46
|551
|2006.04.19 15:00
|buy
|276
|1.88
|1.2297
|1.2283
|0.0000
|552
|2006.04.19 15:52
|close
|276
|1.88
|1.2314
|1.2283
|0.0000
|319.59
|2637.05
|553
|2006.04.19 15:54
|buy
|277
|2.14
|1.2315
|1.2301
|0.0000
|554
|2006.04.19 16:05
|close
|277
|2.14
|1.2334
|1.2301
|0.0000
|406.60
|3043.65
|555
|2006.04.19 18:21
|sell
|278
|2.46
|1.2375
|1.2389
|0.0000
|556
|2006.04.19 19:19
|s/l
|278
|2.46
|1.2389
|1.2389
|0.0000
|-344.40
|2699.25
|557
|2006.04.19 19:19
|sell
|279
|2.18
|1.2387
|1.2401
|0.0000
|558
|2006.04.20 00:45
|close
|279
|2.18
|1.2371
|1.2401
|0.0000
|404.55
|3103.80
|559
|2006.04.20 16:07
|buy
|280
|2.52
|1.2302
|1.2288
|0.0000
|560
|2006.04.20 16:16
|close
|280
|2.52
|1.2312
|1.2288
|0.0000
|251.99
|3355.79
|561
|2006.04.20 16:48
|buy
|281
|2.73
|1.2304
|1.2290
|0.0000
|562
|2006.04.20 16:50
|s/l
|281
|2.73
|1.2290
|1.2290
|0.0000
|-382.20
|2973.59
|563
|2006.04.20 16:50
|buy
|282
|2.42
|1.2292
|1.2278
|0.0000
|564
|2006.04.20 16:54
|close
|282
|2.42
|1.2302
|1.2278
|0.0000
|242.02
|3215.61
|565
|2006.04.20 16:54
|buy
|283
|2.61
|1.2304
|1.2290
|0.0000
|566
|2006.04.20 17:02
|close
|283
|2.61
|1.2314
|1.2290
|0.0000
|261.00
|3476.61
|567
|2006.04.21 10:08
|sell
|284
|2.82
|1.2346
|1.2360
|0.0000
|568
|2006.04.21 10:13
|close
|284
|2.82
|1.2325
|1.2360
|0.0000
|592.18
|4068.79
|569
|2006.04.26 10:41
|buy
|285
|3.28
|1.2392
|1.2378
|0.0000
|570
|2006.04.26 11:23
|close
|285
|3.28
|1.2408
|1.2378
|0.0000
|524.82
|4593.61
|571
|2006.04.27 09:57
|buy
|286
|3.70
|1.2433
|1.2419
|0.0000
|572
|2006.04.27 13:37
|s/l
|286
|3.70
|1.2419
|1.2419
|0.0000
|-518.00
|4075.61
|573
|2006.05.01 14:57
|sell
|287
|3.22
|1.2671
|1.2685
|0.0000
|574
|2006.05.01 15:08
|s/l
|287
|3.22
|1.2685
|1.2685
|0.0000
|-450.80
|3624.81
|575
|2006.05.01 15:08
|sell
|288
|2.86
|1.2683
|1.2697
|0.0000
|576
|2006.05.01 15:49
|close
|288
|2.86
|1.2667
|1.2697
|0.0000
|457.62
|4082.43
|577
|2006.05.01 16:48
|buy
|289
|3.23
|1.2627
|1.2613
|0.0000
|578
|2006.05.01 16:59
|s/l
|289
|3.23
|1.2613
|1.2613
|0.0000
|-452.20
|3630.23
|579
|2006.05.01 16:59
|buy
|290
|2.88
|1.2614
|1.2600
|0.0000
|580
|2006.05.01 17:41
|s/l
|290
|2.88
|1.2600
|1.2600
|0.0000
|-403.20
|3227.03
|581
|2006.05.01 17:41
|buy
|291
|2.56
|1.2601
|1.2587
|0.0000
|582
|2006.05.01 19:13
|close
|291
|2.56
|1.2618
|1.2587
|0.0000
|435.21
|3662.24
|583
|2006.05.01 19:14
|buy
|292
|2.90
|1.2619
|1.2605
|0.0000
|584
|2006.05.01 21:14
|s/l
|292
|2.90
|1.2605
|1.2605
|0.0000
|-406.00
|3256.24
|585
|2006.05.02 10:41
|sell
|293
|2.58
|1.2621
|1.2635
|0.0000
|586
|2006.05.02 10:41
|s/l
|293
|2.58
|1.2635
|1.2635
|0.0000
|-361.20
|2895.04
|587
|2006.05.02 10:41
|sell
|294
|2.29
|1.2633
|1.2647
|0.0000
|588
|2006.05.02 11:57
|s/l
|294
|2.29
|1.2647
|1.2647
|0.0000
|-320.60
|2574.44
|589
|2006.05.02 11:57
|sell
|295
|2.04
|1.2646
|1.2660
|0.0000
|590
|2006.05.02 12:13
|s/l
|295
|2.04
|1.2660
|1.2660
|0.0000
|-285.60
|2288.84
|591
|2006.05.04 08:26
|buy
|296
|1.82
|1.2606
|1.2592
|0.0000
|592
|2006.05.04 09:03
|s/l
|296
|1.82
|1.2592
|1.2592
|0.0000
|-254.80
|2034.04
|593
|2006.05.04 09:03
|buy
|297
|1.62
|1.2594
|1.2580
|0.0000
|594
|2006.05.04 09:17
|close
|297
|1.62
|1.2609
|1.2580
|0.0000
|243.00
|2277.04
|595
|2006.05.04 09:17
|buy
|298
|1.81
|1.2606
|1.2592
|0.0000
|596
|2006.05.04 09:40
|s/l
|298
|1.81
|1.2592
|1.2592
|0.0000
|-253.40
|2023.64
|597
|2006.05.04 09:40
|buy
|299
|1.61
|1.2594
|1.2580
|0.0000
|598
|2006.05.04 10:34
|s/l
|299
|1.61
|1.2580
|1.2580
|0.0000
|-225.40
|1798.24
|599
|2006.05.04 10:34
|buy
|300
|1.43
|1.2581
|1.2567
|0.0000
|600
|2006.05.04 11:13
|close
|300
|1.43
|1.2593
|1.2567
|0.0000
|171.60
|1969.84
|601
|2006.05.04 11:13
|buy
|301
|1.56
|1.2596
|1.2582
|0.0000
|602
|2006.05.04 14:33
|close
|301
|1.56
|1.2614
|1.2582
|0.0000
|280.80
|2250.64
|603
|2006.05.04 16:56
|sell
|302
|1.77
|1.2689
|1.2703
|0.0000
|604
|2006.05.04 18:13
|close
|302
|1.77
|1.2667
|1.2703
|0.0000
|389.40
|2640.04
|605
|2006.05.04 18:56
|sell
|303
|2.08
|1.2689
|1.2703
|0.0000
|606
|2006.05.04 20:10
|s/l
|303
|2.08
|1.2703
|1.2703
|0.0000
|-291.20
|2348.84
|607
|2006.05.05 14:30
|sell
|304
|1.84
|1.2743
|1.2757
|0.0000
|608
|2006.05.05 14:31
|s/l
|304
|1.84
|1.2757
|1.2757
|0.0000
|-257.60
|2091.24
|609
|2006.05.05 14:31
|sell
|305
|1.64
|1.2763
|1.2777
|0.0000
|610
|2006.05.05 14:31
|close
|305
|1.64
|1.2677
|1.2777
|0.0000
|1410.38
|3501.62
|611
|2006.05.05 14:31
|sell
|306
|2.75
|1.2755
|1.2769
|0.0000
|612
|2006.05.05 14:31
|close
|306
|2.75
|1.2741
|1.2769
|0.0000
|385.00
|3886.62
|613
|2006.05.05 14:31
|sell
|307
|3.05
|1.2737
|1.2751
|0.0000
|614
|2006.05.05 14:31
|s/l
|307
|3.05
|1.2751
|1.2751
|0.0000
|-427.00
|3459.62
|615
|2006.05.05 14:31
|sell
|308
|2.71
|1.2763
|1.2777
|0.0000
|616
|2006.05.05 14:31
|close
|308
|2.71
|1.2740
|1.2777
|0.0000
|623.29
|4082.91
|617
|2006.05.05 14:31
|sell
|309
|3.20
|1.2750
|1.2764
|0.0000
|618
|2006.05.05 14:31
|s/l
|309
|3.20
|1.2764
|1.2764
|0.0000
|-448.00
|3634.91
|619
|2006.05.05 14:31
|sell
|310
|2.85
|1.2763
|1.2777
|0.0000
|620
|2006.05.05 14:31
|close
|310
|2.85
|1.2749
|1.2777
|0.0000
|398.99
|4033.90
|621
|2006.05.05 14:31
|sell
|311
|3.16
|1.2757
|1.2771
|0.0000
|622
|2006.05.05 14:31
|close
|311
|3.16
|1.2736
|1.2771
|0.0000
|663.60
|4697.50
|623
|2006.05.05 14:31
|sell
|312
|3.68
|1.2763
|1.2777
|0.0000
|624
|2006.05.05 14:31
|close
|312
|3.68
|1.2738
|1.2777
|0.0000
|919.98
|5617.48
|625
|2006.05.05 14:31
|sell
|313
|4.40
|1.2763
|1.2777
|0.0000
|626
|2006.05.05 14:31
|close
|313
|4.40
|1.2749
|1.2777
|0.0000
|615.98
|6233.46
|627
|2006.05.05 14:31
|sell
|314
|4.89
|1.2753
|1.2767
|0.0000
|628
|2006.05.05 14:31
|close
|314
|4.89
|1.2737
|1.2767
|0.0000
|782.40
|7015.86
|629
|2006.05.05 14:31
|sell
|315
|5.50
|1.2758
|1.2772
|0.0000
|630
|2006.05.05 14:32
|close
|315
|5.50
|1.2744
|1.2772
|0.0000
|769.99
|7785.85
|631
|2006.05.05 14:32
|sell
|316
|6.10
|1.2763
|1.2777
|0.0000
|632
|2006.05.05 14:32
|close
|316
|6.10
|1.2746
|1.2777
|0.0000
|1036.97
|8822.82
|633
|2006.05.05 14:32
|sell
|317
|6.91
|1.2763
|1.2777
|0.0000
|634
|2006.05.05 14:33
|close
|317
|6.91
|1.2749
|1.2777
|0.0000
|967.37
|9790.19
|635
|2006.05.05 14:33
|sell
|318
|7.68
|1.2755
|1.2769
|0.0000
|636
|2006.05.05 14:37
|close
|318
|7.68
|1.2741
|1.2769
|0.0000
|1075.20
|10865.39
|637
|2006.05.05 14:52
|sell
|319
|8.52
|1.2749
|1.2763
|0.0000
|638
|2006.05.05 15:08
|s/l
|319
|8.52
|1.2763
|1.2763
|0.0000
|-1192.80
|9672.59
|639
|2006.05.05 15:08
|sell
|320
|7.58
|1.2762
|1.2776
|0.0000
|640
|2006.05.05 15:08
|close
|320
|7.58
|1.2747
|1.2776
|0.0000
|1137.00
|10809.59
|641
|2006.05.05 15:08
|sell
|321
|8.48
|1.2751
|1.2765
|0.0000
|642
|2006.05.05 15:50
|close
|321
|8.48
|1.2737
|1.2765
|0.0000
|1187.23
|11996.82
|643
|2006.05.05 15:59
|sell
|322
|9.41
|1.2752
|1.2766
|0.0000
|644
|2006.05.05 15:59
|close
|322
|9.41
|1.2738
|1.2766
|0.0000
|1317.40
|13314.22
|645
|2006.05.05 16:47
|buy
|323
|10.47
|1.2722
|1.2708
|0.0000
|646
|2006.05.05 16:56
|close
|323
|10.47
|1.2737
|1.2708
|0.0000
|1570.50
|14884.72
|647
|2006.05.08 10:30
|sell
|324
|11.64
|1.2786
|1.2800
|0.0000
|648
|2006.05.08 10:53
|close
|324
|11.64
|1.2775
|1.2800
|0.0000
|1280.37
|16165.09
|649
|2006.05.10 17:33
|sell
|325
|12.62
|1.2813
|1.2827
|0.0000
|650
|2006.05.10 17:58
|close
|325
|12.62
|1.2799
|1.2827
|0.0000
|1766.75
|17931.84
|651
|2006.05.10 20:17
|buy
|326
|14.05
|1.2769
|1.2755
|0.0000
|652
|2006.05.10 20:17
|close
|326
|14.05
|1.2781
|1.2755
|0.0000
|1686.00
|19617.84
|653
|2006.05.10 20:17
|buy
|327
|15.36
|1.2777
|1.2763
|0.0000
|654
|2006.05.10 20:17
|close
|327
|15.36
|1.2788
|1.2763
|0.0000
|1689.60
|21307.44
|655
|2006.05.10 20:17
|buy
|328
|16.69
|1.2767
|1.2753
|0.0000
|656
|2006.05.10 20:18
|close
|328
|16.69
|1.2777
|1.2753
|0.0000
|1669.02
|22976.46
|657
|2006.05.10 20:18
|buy
|329
|18.00
|1.2768
|1.2754
|0.0000
|658
|2006.05.10 20:18
|close
|329
|18.00
|1.2778
|1.2754
|0.0000
|1800.00
|24776.46
|659
|2006.05.10 20:18
|buy
|330
|19.41
|1.2767
|1.2753
|0.0000
|660
|2006.05.10 20:18
|close
|330
|19.41
|1.2781
|1.2753
|0.0000
|2717.40
|27493.86
|661
|2006.05.10 20:18
|buy
|331
|21.53
|1.2772
|1.2758
|0.0000
|662
|2006.05.10 20:18
|close
|331
|21.53
|1.2782
|1.2758
|0.0000
|2153.00
|29646.86
|663
|2006.05.10 20:18
|buy
|332
|23.20
|1.2779
|1.2765
|0.0000
|664
|2006.05.10 20:18
|s/l
|332
|23.20
|1.2765
|1.2765
|0.0000
|-3248.00
|26398.86
|665
|2006.05.10 20:18
|buy
|333
|20.68
|1.2767
|1.2753
|0.0000
|666
|2006.05.10 20:18
|close
|333
|20.68
|1.2808
|1.2753
|0.0000
|8478.80
|34877.66
|667
|2006.05.10 20:19
|buy
|334
|27.30
|1.2780
|1.2766
|0.0000
|668
|2006.05.10 20:19
|close
|334
|27.30
|1.2800
|1.2766
|0.0000
|5460.02
|40337.68
|669
|2006.05.10 20:22
|buy
|335
|31.57
|1.2778
|1.2764
|0.0000
|670
|2006.05.10 20:22
|close
|335
|31.57
|1.2789
|1.2764
|0.0000
|3472.54
|43810.22
|671
|2006.05.10 20:22
|buy
|336
|34.29
|1.2779
|1.2765
|0.0000
|672
|2006.05.10 20:23
|close
|336
|34.29
|1.2789
|1.2765
|0.0000
|3429.18
|47239.40
|673
|2006.05.10 20:23
|buy
|337
|37.02
|1.2763
|1.2749
|0.0000
|674
|2006.05.10 20:23
|close
|337
|37.02
|1.2775
|1.2749
|0.0000
|4442.25
|51681.65
|675
|2006.05.10 20:23
|buy
|338
|40.48
|1.2769
|1.2755
|0.0000
|676
|2006.05.10 20:24
|s/l
|338
|40.48
|1.2755
|1.2755
|0.0000
|-5667.20
|46014.45
|677
|2006.05.10 20:24
|buy
|339
|36.08
|1.2755
|1.2741
|0.0000
|678
|2006.05.10 20:24
|close
|339
|36.08
|1.2766
|1.2741
|0.0000
|3968.71
|49983.16
|679
|2006.05.10 20:24
|buy
|340
|39.16
|1.2767
|1.2753
|0.0000
|680
|2006.05.10 20:25
|close
|340
|39.16
|1.2784
|1.2753
|0.0000
|6657.20
|56640.36
|681
|2006.05.10 20:25
|buy
|341
|44.35
|1.2772
|1.2758
|0.0000
|682
|2006.05.10 20:25
|s/l
|341
|44.35
|1.2758
|1.2758
|0.0000
|-6209.00
|50431.36
|683
|2006.05.10 20:25
|buy
|342
|39.54
|1.2757
|1.2743
|0.0000
|684
|2006.05.10 20:25
|close
|342
|39.54
|1.2768
|1.2743
|0.0000
|4349.40
|54780.76
|685
|2006.05.10 20:25
|buy
|343
|42.92
|1.2766
|1.2752
|0.0000
|686
|2006.05.10 20:25
|close
|343
|42.92
|1.2778
|1.2752
|0.0000
|5150.40
|59931.16
|687
|2006.05.10 20:25
|buy
|344
|46.93
|1.2773
|1.2759
|0.0000
|688
|2006.05.10 20:32
|close
|344
|46.93
|1.2788
|1.2759
|0.0000
|7039.50
|66970.66
|689
|2006.05.10 20:32
|buy
|345
|52.45
|1.2771
|1.2757
|0.0000
|690
|2006.05.10 20:33
|close
|345
|52.45
|1.2788
|1.2757
|0.0000
|8916.56
|75887.22
|691
|2006.05.10 20:33
|buy
|346
|59.39
|1.2779
|1.2765
|0.0000
|692
|2006.05.10 20:33
|s/l
|346
|59.39
|1.2765
|1.2765
|0.0000
|-8314.60
|67572.62
|693
|2006.05.10 20:33
|buy
|347
|52.95
|1.2763
|1.2749
|0.0000
|694
|2006.05.10 20:33
|close
|347
|52.95
|1.2780
|1.2749
|0.0000
|9001.50
|76574.12
|695
|2006.05.10 20:33
|buy
|348
|59.96
|1.2772
|1.2758
|0.0000
|696
|2006.05.10 20:33
|close
|348
|59.96
|1.2785
|1.2758
|0.0000
|7794.80
|84368.92
|697
|2006.05.10 20:33
|buy
|349
|66.05
|1.2775
|1.2761
|0.0000
|698
|2006.05.10 20:33
|s/l
|349
|66.05
|1.2761
|1.2761
|0.0000
|-9247.00
|75121.92
|699
|2006.05.10 20:33
|buy
|350
|58.89
|1.2759
|1.2745
|0.0000
|700
|2006.05.10 20:33
|close
|350
|58.89
|1.2781
|1.2745
|0.0000
|12955.80
|88077.72
|701
|2006.05.10 20:33
|buy
|351
|68.98
|1.2771
|1.2757
|0.0000
|702
|2006.05.10 20:33
|close
|351
|68.98
|1.2787
|1.2757
|0.0000
|11036.76
|99114.48
|703
|2006.05.10 20:34
|buy
|352
|77.54
|1.2784
|1.2770
|0.0000
|704
|2006.05.10 20:34
|close
|352
|77.54
|1.2802
|1.2770
|0.0000
|13957.24
|113071.72
|705
|2006.05.11 09:29
|buy
|353
|89.00
|1.2707
|1.2693
|0.0000
|706
|2006.05.11 09:52
|s/l
|353
|89.00
|1.2693
|1.2693
|0.0000
|-12460.00
|100611.72
|707
|2006.05.11 09:52
|buy
|354
|79.27
|1.2694
|1.2680
|0.0000
|708
|2006.05.11 10:09
|close
|354
|79.27
|1.2710
|1.2680
|0.0000
|12683.68
|113295.40
|709
|2006.05.11 10:14
|buy
|355
|89.18
|1.2706
|1.2692
|0.0000
|710
|2006.05.11 10:30
|close
|355
|89.18
|1.2721
|1.2692
|0.0000
|13376.58
|126671.98
|711
|2006.05.11 10:51
|buy
|356
|99.70
|1.2707
|1.2693
|0.0000
|712
|2006.05.11 11:24
|close
|356
|99.70
|1.2722
|1.2693
|0.0000
|14955.43
|141627.41
|713
|2006.05.11 14:31
|sell
|357
|110.78
|1.2784
|1.2798
|0.0000
|714
|2006.05.11 14:31
|close
|357
|110.78
|1.2750
|1.2798
|0.0000
|37665.83
|179293.24
|715
|2006.05.11 14:33
|sell
|358
|140.29
|1.2780
|1.2794
|0.0000
|716
|2006.05.11 14:33
|close
|358
|140.29
|1.2763
|1.2794
|0.0000
|23848.75
|203141.99
|717
|2006.05.11 15:52
|sell
|359
|158.94
|1.2781
|1.2795
|0.0000
|718
|2006.05.11 16:11
|s/l
|359
|158.94
|1.2795
|1.2795
|0.0000
|-22251.60
|180890.39
|719
|2006.05.11 16:34
|sell
|360
|141.12
|1.2818
|1.2832
|0.0000
|720
|2006.05.11 16:37
|s/l
|360
|141.12
|1.2832
|1.2832
|0.0000
|-19756.80
|161133.59
|721
|2006.05.11 16:37
|sell
|361
|125.57
|1.2832
|1.2846
|0.0000
|722
|2006.05.11 17:37
|s/l
|361
|125.57
|1.2846
|1.2846
|0.0000
|-17579.80
|143553.79
|723
|2006.05.11 17:37
|sell
|362
|111.77
|1.2844
|1.2858
|0.0000
|724
|2006.05.11 17:58
|s/l
|362
|111.77
|1.2858
|1.2858
|0.0000
|-15647.80
|127905.99
|725
|2006.05.11 17:58
|sell
|363
|99.48
|1.2857
|1.2871
|0.0000
|726
|2006.05.11 18:28
|close
|363
|99.48
|1.2838
|1.2871
|0.0000
|18901.47
|146807.46
|727
|2006.05.11 18:28
|sell
|364
|114.34
|1.2839
|1.2853
|0.0000
|728
|2006.05.11 18:45
|s/l
|364
|114.34
|1.2853
|1.2853
|0.0000
|-16007.60
|130799.86
|729
|2006.05.11 18:45
|sell
|365
|101.77
|1.2852
|1.2866
|0.0000
|730
|2006.05.11 18:52
|s/l
|365
|101.77
|1.2866
|1.2866
|0.0000
|-14247.80
|116552.06
|731
|2006.05.11 18:52
|sell
|366
|90.60
|1.2864
|1.2878
|0.0000
|732
|2006.05.11 19:23
|close
|366
|90.60
|1.2845
|1.2878
|0.0000
|17214.27
|133766.33
|733
|2006.05.11 19:23
|sell
|367
|104.16
|1.2843
|1.2857
|0.0000
|734
|2006.05.11 19:56
|s/l
|367
|104.16
|1.2857
|1.2857
|0.0000
|-14582.40
|119183.93
|735
|2006.05.11 19:56
|sell
|368
|92.71
|1.2855
|1.2869
|0.0000
|736
|2006.05.11 21:47
|close
|368
|92.71
|1.2840
|1.2869
|0.0000
|13906.91
|133090.84
|737
|2006.05.12 11:38
|sell
|369
|102.99
|1.2923
|1.2937
|0.0000
|738
|2006.05.12 11:38
|s/l
|369
|102.99
|1.2937
|1.2937
|0.0000
|-14418.60
|118672.24
|739
|2006.05.12 11:38
|sell
|370
|91.72
|1.2938
|1.2952
|0.0000
|740
|2006.05.12 11:41
|s/l
|370
|91.72
|1.2952
|1.2952
|0.0000
|-12840.80
|105831.44
|741
|2006.05.12 11:41
|sell
|371
|81.72
|1.2951
|1.2965
|0.0000
|742
|2006.05.12 11:50
|close
|371
|81.72
|1.2927
|1.2965
|0.0000
|19612.80
|125444.24
|743
|2006.05.12 11:50
|sell
|372
|97.04
|1.2927
|1.2941
|0.0000
|744
|2006.05.12 13:51
|close
|372
|97.04
|1.2908
|1.2941
|0.0000
|18437.60
|143881.84
|745
|2006.05.12 14:30
|buy
|373
|111.72
|1.2881
|1.2867
|0.0000
|746
|2006.05.12 14:30
|s/l
|373
|111.72
|1.2867
|1.2867
|0.0000
|-15640.80
|128241.04
|747
|2006.05.12 14:30
|buy
|374
|99.69
|1.2866
|1.2852
|0.0000
|748
|2006.05.12 14:30
|close
|374
|99.69
|1.2910
|1.2852
|0.0000
|43863.99
|172105.03
|749
|2006.05.12 14:30
|buy
|375
|133.55
|1.2889
|1.2875
|0.0000
|750
|2006.05.12 14:30
|s/l
|375
|133.55
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-18697.00
|153408.03
|751
|2006.05.12 14:30
|buy
|376
|119.19
|1.2873
|1.2859
|0.0000
|752
|2006.05.12 14:30
|close
|376
|119.19
|1.2910
|1.2859
|0.0000
|44100.30
|197508.33
|753
|2006.05.12 14:30
|buy
|377
|153.39
|1.2878
|1.2864
|0.0000
|754
|2006.05.12 14:31
|s/l
|377
|153.39
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|-21474.60
|176033.73
|755
|2006.05.12 14:31
|buy
|378
|136.84
|1.2866
|1.2852
|0.0000
|756
|2006.05.12 14:31
|close
|378
|136.84
|1.2902
|1.2852
|0.0000
|49262.94
|225296.67
|757
|2006.05.12 14:31
|buy
|379
|174.92
|1.2882
|1.2868
|0.0000
|758
|2006.05.12 14:31
|s/l
|379
|174.92
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-24488.80
|200807.87
|759
|2006.05.12 14:31
|buy
|380
|156.05
|1.2870
|1.2856
|0.0000
|760
|2006.05.12 14:31
|close
|380
|156.05
|1.2895
|1.2856
|0.0000
|39012.50
|239820.37
|761
|2006.05.12 14:31
|buy
|381
|186.20
|1.2882
|1.2868
|0.0000
|762
|2006.05.12 14:31
|close
|381
|186.20
|1.2934
|1.2868
|0.0000
|96824.92
|336645.29
|763
|2006.05.12 14:31
|buy
|382
|261.37
|1.2882
|1.2868
|0.0000
|764
|2006.05.12 14:32
|s/l
|382
|261.37
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-36591.80
|300053.49
|765
|2006.05.12 14:32
|buy
|383
|233.20
|1.2869
|1.2855
|0.0000
|766
|2006.05.12 14:32
|close
|383
|233.20
|1.2903
|1.2855
|0.0000
|79288.00
|379341.49
|767
|2006.05.12 14:32
|buy
|384
|294.45
|1.2885
|1.2871
|0.0000
|768
|2006.05.12 14:33
|close
|384
|294.45
|1.2923
|1.2871
|0.0000
|111889.90
|491231.39
|769
|2006.05.12 14:33
|buy
|385
|381.60
|1.2875
|1.2861
|0.0000
|770
|2006.05.12 14:34
|close
|385
|381.60
|1.2903
|1.2861
|0.0000
|106848.36
|598079.75
|771
|2006.05.12 14:34
|buy
|386
|464.53
|1.2877
|1.2863
|0.0000
|772
|2006.05.12 14:34
|close
|386
|464.53
|1.2896
|1.2863
|0.0000
|88259.59
|686339.34