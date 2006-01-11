|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 01:00 - 2006.09.08 22:00 (2006.01.01 - 2006.09.10)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=true; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=false; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=25; StopLevel=0; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1;
|Bars in test
|6123
|Ticks modelled
|530193
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|6296.40
|Gross profit
|31419.20
|Gross loss
|-25122.80
|Profit factor
|1.25
|Expected payoff
|10.87
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1660.01 (20.00%)
|Relative drawdown
|29.70% (664.00)
|Total trades
|579
|Short positions (won %)
|289 (75.43%)
|Long positions (won %)
|290 (73.10%)
|Profit trades (% of total)
|430 (74.27%)
|Loss trades (% of total)
|149 (25.73%)
|Largest
|profit trade
|556.01
|loss trade
|-282.00
|Average
|profit trade
|73.07
|loss trade
|-168.61
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (2335.99)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-1074.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2335.99 (21)
|consecutive loss (count of losses)
|-1074.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 10:08
|buy
|1
|0.20
|1.1877
|1.1850
|0.0000
|2
|2006.01.03 11:00
|close
|1
|0.20
|1.1887
|1.1850
|0.0000
|20.00
|1020.00
|3
|2006.01.03 13:41
|buy
|2
|0.20
|1.1881
|1.1854
|0.0000
|4
|2006.01.03 17:00
|close
|2
|0.20
|1.1933
|1.1854
|0.0000
|104.00
|1124.00
|5
|2006.01.03 18:04
|buy
|3
|0.20
|1.1970
|1.1943
|0.0000
|6
|2006.01.03 18:53
|close
|3
|0.20
|1.1980
|1.1943
|0.0000
|20.00
|1144.00
|7
|2006.01.04 08:59
|buy
|4
|0.20
|1.2050
|1.2023
|0.0000
|8
|2006.01.04 11:00
|close
|4
|0.20
|1.2062
|1.2023
|0.0000
|24.00
|1168.00
|9
|2006.01.04 16:00
|buy
|5
|0.20
|1.2082
|1.2055
|0.0000
|10
|2006.01.04 16:04
|close
|5
|0.20
|1.2093
|1.2055
|0.0000
|22.00
|1190.00
|11
|2006.01.04 16:05
|buy
|6
|0.20
|1.2083
|1.2056
|0.0000
|12
|2006.01.04 17:11
|close
|6
|0.20
|1.2093
|1.2056
|0.0000
|20.00
|1210.00
|13
|2006.01.04 23:59
|buy
|7
|0.20
|1.2119
|1.2092
|0.0000
|14
|2006.01.05 08:18
|s/l
|7
|0.20
|1.2092
|1.2092
|0.0000
|-56.40
|1153.60
|15
|2006.01.05 08:18
|buy
|8
|0.20
|1.2093
|1.2066
|0.0000
|16
|2006.01.05 10:00
|close
|8
|0.20
|1.2103
|1.2066
|0.0000
|20.00
|1173.60
|17
|2006.01.05 14:20
|sell
|9
|0.20
|1.2098
|1.2125
|0.0000
|18
|2006.01.05 15:00
|close
|9
|0.20
|1.2089
|1.2125
|0.0000
|18.00
|1191.60
|19
|2006.01.05 15:00
|buy
|10
|0.20
|1.2085
|1.2058
|0.0000
|20
|2006.01.05 15:19
|close
|10
|0.20
|1.2094
|1.2058
|0.0000
|18.00
|1209.60
|21
|2006.01.05 15:59
|buy
|11
|0.30
|1.2084
|1.2057
|0.0000
|22
|2006.01.05 17:09
|close
|11
|0.30
|1.2095
|1.2057
|0.0000
|33.00
|1242.60
|23
|2006.01.05 17:16
|sell
|12
|0.30
|1.2095
|1.2122
|0.0000
|24
|2006.01.06 04:43
|close
|12
|0.30
|1.2086
|1.2122
|0.0000
|27.60
|1270.20
|25
|2006.01.09 01:03
|buy
|13
|0.30
|1.2137
|1.2110
|0.0000
|26
|2006.01.09 02:00
|close
|13
|0.30
|1.2149
|1.2110
|0.0000
|36.00
|1306.20
|27
|2006.01.09 03:01
|buy
|14
|0.30
|1.2143
|1.2116
|0.0000
|28
|2006.01.09 09:00
|s/l
|14
|0.30
|1.2116
|1.2116
|0.0000
|-81.00
|1225.20
|29
|2006.01.09 14:20
|sell
|15
|0.30
|1.2086
|1.2113
|0.0000
|30
|2006.01.09 15:02
|close
|15
|0.30
|1.2077
|1.2113
|0.0000
|27.00
|1252.20
|31
|2006.01.09 16:32
|sell
|16
|0.30
|1.2087
|1.2114
|0.0000
|32
|2006.01.09 17:00
|close
|16
|0.30
|1.2075
|1.2114
|0.0000
|36.00
|1288.20
|33
|2006.01.09 19:00
|sell
|17
|0.30
|1.2077
|1.2104
|0.0000
|34
|2006.01.10 02:00
|close
|17
|0.30
|1.2069
|1.2104
|0.0000
|24.60
|1312.80
|35
|2006.01.10 03:02
|sell
|18
|0.30
|1.2079
|1.2106
|0.0000
|36
|2006.01.10 03:15
|close
|18
|0.30
|1.2069
|1.2106
|0.0000
|30.00
|1342.80
|37
|2006.01.10 09:01
|sell
|19
|0.30
|1.2066
|1.2093
|0.0000
|38
|2006.01.10 12:00
|s/l
|19
|0.30
|1.2093
|1.2093
|0.0000
|-81.00
|1261.80
|39
|2006.01.10 17:02
|sell
|20
|0.30
|1.2073
|1.2100
|0.0000
|40
|2006.01.10 17:37
|close
|20
|0.30
|1.2065
|1.2100
|0.0000
|24.00
|1285.80
|41
|2006.01.10 17:48
|sell
|21
|0.30
|1.2073
|1.2100
|0.0000
|42
|2006.01.10 17:52
|close
|21
|0.30
|1.2065
|1.2100
|0.0000
|24.00
|1309.80
|43
|2006.01.10 19:08
|sell
|22
|0.30
|1.2067
|1.2094
|0.0000
|44
|2006.01.11 00:43
|close
|22
|0.30
|1.2058
|1.2094
|0.0000
|27.60
|1337.40
|45
|2006.01.11 04:00
|sell
|23
|0.30
|1.2073
|1.2100
|0.0000
|46
|2006.01.11 07:05
|close
|23
|0.30
|1.2056
|1.2100
|0.0000
|51.00
|1388.40
|47
|2006.01.11 08:14
|sell
|24
|0.30
|1.2064
|1.2091
|0.0000
|48
|2006.01.11 08:17
|close
|24
|0.30
|1.2054
|1.2091
|0.0000
|30.00
|1418.40
|49
|2006.01.11 08:32
|sell
|25
|0.30
|1.2064
|1.2091
|0.0000
|50
|2006.01.11 08:49
|close
|25
|0.30
|1.2054
|1.2091
|0.0000
|30.00
|1448.40
|51
|2006.01.11 12:00
|sell
|26
|0.30
|1.2063
|1.2090
|0.0000
|52
|2006.01.11 14:05
|s/l
|26
|0.30
|1.2090
|1.2090
|0.0000
|-81.00
|1367.40
|53
|2006.01.11 17:00
|buy
|27
|0.30
|1.2097
|1.2070
|0.0000
|54
|2006.01.11 17:22
|close
|27
|0.30
|1.2106
|1.2070
|0.0000
|27.00
|1394.40
|55
|2006.01.11 17:22
|buy
|28
|0.30
|1.2102
|1.2075
|0.0000
|56
|2006.01.11 17:28
|close
|28
|0.30
|1.2112
|1.2075
|0.0000
|30.00
|1424.40
|57
|2006.01.11 17:35
|buy
|29
|0.30
|1.2103
|1.2076
|0.0000
|58
|2006.01.11 17:44
|close
|29
|0.30
|1.2113
|1.2076
|0.0000
|30.00
|1454.40
|59
|2006.01.11 21:00
|buy
|30
|0.30
|1.2123
|1.2096
|0.0000
|60
|2006.01.12 00:00
|close
|30
|0.30
|1.2138
|1.2096
|0.0000
|41.40
|1495.80
|61
|2006.01.12 06:46
|buy
|31
|0.30
|1.2139
|1.2112
|0.0000
|62
|2006.01.12 08:00
|close
|31
|0.30
|1.2151
|1.2112
|0.0000
|36.00
|1531.80
|63
|2006.01.12 12:55
|buy
|32
|0.30
|1.2140
|1.2113
|0.0000
|64
|2006.01.12 12:59
|close
|32
|0.30
|1.2149
|1.2113
|0.0000
|27.00
|1558.80
|65
|2006.01.12 13:03
|buy
|33
|0.30
|1.2137
|1.2110
|0.0000
|66
|2006.01.12 15:59
|s/l
|33
|0.30
|1.2110
|1.2110
|0.0000
|-81.00
|1477.80
|67
|2006.01.12 17:31
|sell
|34
|0.30
|1.2038
|1.2065
|0.0000
|68
|2006.01.12 17:43
|close
|34
|0.30
|1.2028
|1.2065
|0.0000
|30.00
|1507.80
|69
|2006.01.12 21:00
|sell
|35
|0.30
|1.2041
|1.2068
|0.0000
|70
|2006.01.12 21:13
|close
|35
|0.30
|1.2031
|1.2068
|0.0000
|30.00
|1537.80
|71
|2006.01.12 21:59
|sell
|36
|0.30
|1.2042
|1.2069
|0.0000
|72
|2006.01.12 23:45
|close
|36
|0.30
|1.2033
|1.2069
|0.0000
|27.00
|1564.80
|73
|2006.01.13 07:15
|sell
|37
|0.30
|1.2048
|1.2075
|0.0000
|74
|2006.01.13 09:00
|s/l
|37
|0.30
|1.2075
|1.2075
|0.0000
|-81.00
|1483.80
|75
|2006.01.13 09:00
|sell
|38
|0.30
|1.2073
|1.2100
|0.0000
|76
|2006.01.13 11:00
|close
|38
|0.30
|1.2064
|1.2100
|0.0000
|27.00
|1510.80
|77
|2006.01.13 11:00
|sell
|39
|0.30
|1.2073
|1.2100
|0.0000
|78
|2006.01.13 12:00
|close
|39
|0.30
|1.2063
|1.2100
|0.0000
|30.00
|1540.80
|79
|2006.01.13 12:00
|buy
|40
|0.30
|1.2061
|1.2034
|0.0000
|80
|2006.01.13 15:12
|close
|40
|0.30
|1.2071
|1.2034
|0.0000
|30.00
|1570.80
|81
|2006.01.13 15:15
|sell
|41
|0.30
|1.2065
|1.2092
|0.0000
|82
|2006.01.13 15:20
|close
|41
|0.30
|1.2053
|1.2092
|0.0000
|36.00
|1606.80
|83
|2006.01.13 15:20
|sell
|42
|0.30
|1.2054
|1.2081
|0.0000
|84
|2006.01.13 17:24
|s/l
|42
|0.30
|1.2081
|1.2081
|0.0000
|-81.00
|1525.80
|85
|2006.01.13 17:59
|sell
|43
|0.30
|1.2075
|1.2102
|0.0000
|86
|2006.01.13 18:01
|s/l
|43
|0.30
|1.2102
|1.2102
|0.0000
|-81.00
|1444.80
|87
|2006.01.13 20:12
|buy
|44
|0.30
|1.2126
|1.2099
|0.0000
|88
|2006.01.13 20:56
|close
|44
|0.30
|1.2135
|1.2099
|0.0000
|27.00
|1471.80
|89
|2006.01.16 08:20
|buy
|45
|0.30
|1.2136
|1.2109
|0.0000
|90
|2006.01.16 09:00
|close
|45
|0.30
|1.2147
|1.2109
|0.0000
|33.00
|1504.80
|91
|2006.01.16 12:22
|buy
|46
|0.30
|1.2138
|1.2111
|0.0000
|92
|2006.01.16 15:32
|s/l
|46
|0.30
|1.2111
|1.2111
|0.0000
|-81.00
|1423.80
|93
|2006.01.17 03:04
|sell
|47
|0.30
|1.2096
|1.2123
|0.0000
|94
|2006.01.17 07:29
|s/l
|47
|0.30
|1.2123
|1.2123
|0.0000
|-81.00
|1342.80
|95
|2006.01.17 14:00
|sell
|48
|0.30
|1.2084
|1.2111
|0.0000
|96
|2006.01.17 14:18
|close
|48
|0.30
|1.2072
|1.2111
|0.0000
|36.00
|1378.80
|97
|2006.01.17 14:36
|sell
|49
|0.30
|1.2083
|1.2110
|0.0000
|98
|2006.01.17 15:00
|close
|49
|0.30
|1.2071
|1.2110
|0.0000
|36.00
|1414.80
|99
|2006.01.17 18:00
|sell
|50
|0.30
|1.2075
|1.2102
|0.0000
|100
|2006.01.17 22:00
|s/l
|50
|0.30
|1.2102
|1.2102
|0.0000
|-81.00
|1333.80
|101
|2006.01.18 02:01
|buy
|51
|0.30
|1.2095
|1.2068
|0.0000
|102
|2006.01.18 09:00
|close
|51
|0.30
|1.2114
|1.2068
|0.0000
|57.00
|1390.80
|103
|2006.01.18 16:02
|buy
|52
|0.30
|1.2121
|1.2094
|0.0000
|104
|2006.01.18 16:09
|close
|52
|0.30
|1.2134
|1.2094
|0.0000
|39.00
|1429.80
|105
|2006.01.18 16:12
|buy
|53
|0.30
|1.2120
|1.2093
|0.0000
|106
|2006.01.18 16:59
|close
|53
|0.30
|1.2143
|1.2093
|0.0000
|69.00
|1498.80
|107
|2006.01.18 18:00
|buy
|54
|0.30
|1.2082
|1.2055
|0.0000
|108
|2006.01.18 20:00
|close
|54
|0.30
|1.2094
|1.2055
|0.0000
|36.00
|1534.80
|109
|2006.01.19 01:00
|buy
|55
|0.30
|1.2106
|1.2079
|0.0000
|110
|2006.01.19 09:33
|s/l
|55
|0.30
|1.2079
|1.2079
|0.0000
|-81.00
|1453.80
|111
|2006.01.19 13:54
|sell
|56
|0.30
|1.2082
|1.2109
|0.0000
|112
|2006.01.19 14:19
|close
|56
|0.30
|1.2070
|1.2109
|0.0000
|36.00
|1489.80
|113
|2006.01.19 16:00
|sell
|57
|0.30
|1.2071
|1.2098
|0.0000
|114
|2006.01.19 17:00
|s/l
|57
|0.30
|1.2098
|1.2098
|0.0000
|-81.00
|1408.80
|115
|2006.01.20 03:11
|buy
|58
|0.30
|1.2079
|1.2052
|0.0000
|116
|2006.01.20 15:00
|close
|58
|0.30
|1.2089
|1.2052
|0.0000
|30.00
|1438.80
|117
|2006.01.20 16:25
|buy
|59
|0.30
|1.2086
|1.2059
|0.0000
|118
|2006.01.20 16:59
|close
|59
|0.30
|1.2096
|1.2059
|0.0000
|30.00
|1468.80
|119
|2006.01.20 17:09
|sell
|60
|0.30
|1.2100
|1.2127
|0.0000
|120
|2006.01.20 17:28
|close
|60
|0.30
|1.2090
|1.2127
|0.0000
|30.00
|1498.80
|121
|2006.01.20 17:36
|sell
|61
|0.30
|1.2100
|1.2127
|0.0000
|122
|2006.01.20 20:00
|s/l
|61
|0.30
|1.2127
|1.2127
|0.0000
|-81.00
|1417.80
|123
|2006.01.23 06:01
|buy
|62
|0.30
|1.2240
|1.2213
|0.0000
|124
|2006.01.23 08:12
|close
|62
|0.30
|1.2253
|1.2213
|0.0000
|39.00
|1456.80
|125
|2006.01.23 13:03
|buy
|63
|0.30
|1.2272
|1.2245
|0.0000
|126
|2006.01.23 13:39
|close
|63
|0.30
|1.2283
|1.2245
|0.0000
|33.00
|1489.80
|127
|2006.01.23 15:37
|buy
|64
|0.30
|1.2274
|1.2247
|0.0000
|128
|2006.01.23 16:32
|close
|64
|0.30
|1.2284
|1.2247
|0.0000
|30.00
|1519.80
|129
|2006.01.23 17:08
|buy
|65
|0.30
|1.2269
|1.2242
|0.0000
|130
|2006.01.23 17:59
|close
|65
|0.30
|1.2282
|1.2242
|0.0000
|39.00
|1558.80
|131
|2006.01.24 04:45
|buy
|66
|0.30
|1.2282
|1.2255
|0.0000
|132
|2006.01.24 07:00
|close
|66
|0.30
|1.2304
|1.2255
|0.0000
|66.00
|1624.80
|133
|2006.01.24 08:08
|buy
|67
|0.30
|1.2292
|1.2265
|0.0000
|134
|2006.01.24 15:00
|s/l
|67
|0.30
|1.2265
|1.2265
|0.0000
|-81.00
|1543.80
|135
|2006.01.24 15:00
|buy
|68
|0.30
|1.2263
|1.2236
|0.0000
|136
|2006.01.24 15:06
|close
|68
|0.30
|1.2275
|1.2236
|0.0000
|36.00
|1579.80
|137
|2006.01.24 15:25
|buy
|69
|0.30
|1.2269
|1.2242
|0.0000
|138
|2006.01.24 17:36
|close
|69
|0.30
|1.2281
|1.2242
|0.0000
|36.00
|1615.80
|139
|2006.01.24 21:51
|buy
|70
|0.30
|1.2280
|1.2253
|0.0000
|140
|2006.01.25 11:00
|close
|70
|0.30
|1.2318
|1.2253
|0.0000
|112.80
|1728.60
|141
|2006.01.25 12:07
|buy
|71
|0.40
|1.2300
|1.2273
|0.0000
|142
|2006.01.25 15:00
|s/l
|71
|0.40
|1.2273
|1.2273
|0.0000
|-108.00
|1620.60
|143
|2006.01.25 17:09
|sell
|72
|0.30
|1.2267
|1.2294
|0.0000
|144
|2006.01.25 17:40
|close
|72
|0.30
|1.2256
|1.2294
|0.0000
|33.00
|1653.60
|145
|2006.01.25 19:01
|sell
|73
|0.30
|1.2270
|1.2297
|0.0000
|146
|2006.01.25 21:00
|close
|73
|0.30
|1.2259
|1.2297
|0.0000
|33.00
|1686.60
|147
|2006.01.26 09:01
|sell
|74
|0.30
|1.2264
|1.2291
|0.0000
|148
|2006.01.26 09:03
|close
|74
|0.30
|1.2254
|1.2291
|0.0000
|30.00
|1716.60
|149
|2006.01.26 11:03
|sell
|75
|0.40
|1.2257
|1.2284
|0.0000
|150
|2006.01.26 11:39
|close
|75
|0.40
|1.2245
|1.2284
|0.0000
|48.00
|1764.60
|151
|2006.01.26 15:05
|sell
|76
|0.40
|1.2254
|1.2281
|0.0000
|152
|2006.01.26 15:28
|close
|76
|0.40
|1.2244
|1.2281
|0.0000
|40.00
|1804.60
|153
|2006.01.27 01:04
|sell
|77
|0.40
|1.2217
|1.2244
|0.0000
|154
|2006.01.27 02:04
|close
|77
|0.40
|1.2205
|1.2244
|0.0000
|48.00
|1852.60
|155
|2006.01.27 14:00
|sell
|78
|0.40
|1.2181
|1.2208
|0.0000
|156
|2006.01.27 15:00
|s/l
|78
|0.40
|1.2208
|1.2208
|0.0000
|-108.00
|1744.60
|157
|2006.01.30 07:04
|sell
|79
|0.40
|1.2099
|1.2126
|0.0000
|158
|2006.01.30 10:00
|close
|79
|0.40
|1.2084
|1.2126
|0.0000
|60.00
|1804.60
|159
|2006.01.30 15:14
|sell
|80
|0.40
|1.2094
|1.2121
|0.0000
|160
|2006.01.30 16:00
|close
|80
|0.40
|1.2084
|1.2121
|0.0000
|40.00
|1844.60
|161
|2006.01.30 17:17
|sell
|81
|0.40
|1.2091
|1.2118
|0.0000
|162
|2006.01.30 19:04
|close
|81
|0.40
|1.2082
|1.2118
|0.0000
|36.00
|1880.60
|163
|2006.01.30 21:01
|sell
|82
|0.40
|1.2085
|1.2112
|0.0000
|164
|2006.01.31 14:00
|s/l
|82
|0.40
|1.2112
|1.2112
|0.0000
|-107.20
|1773.40
|165
|2006.01.31 21:00
|buy
|83
|0.40
|1.2153
|1.2126
|0.0000
|166
|2006.01.31 21:06
|close
|83
|0.40
|1.2162
|1.2126
|0.0000
|36.00
|1809.40
|167
|2006.01.31 21:07
|buy
|84
|0.40
|1.2161
|1.2134
|0.0000
|168
|2006.02.01 11:01
|s/l
|84
|0.40
|1.2134
|1.2134
|0.0000
|-109.60
|1699.80
|169
|2006.02.01 11:03
|buy
|85
|0.40
|1.2128
|1.2101
|0.0000
|170
|2006.02.01 13:00
|s/l
|85
|0.40
|1.2101
|1.2101
|0.0000
|-108.00
|1591.80
|171
|2006.02.02 01:05
|sell
|86
|0.30
|1.2067
|1.2094
|0.0000
|172
|2006.02.02 07:00
|close
|86
|0.30
|1.2041
|1.2094
|0.0000
|78.00
|1669.80
|173
|2006.02.02 08:00
|sell
|87
|0.30
|1.2053
|1.2080
|0.0000
|174
|2006.02.02 15:01
|close
|87
|0.30
|1.2043
|1.2080
|0.0000
|30.00
|1699.80
|175
|2006.02.02 16:01
|sell
|88
|0.40
|1.2056
|1.2083
|0.0000
|176
|2006.02.02 17:00
|s/l
|88
|0.40
|1.2083
|1.2083
|0.0000
|-108.00
|1591.80
|177
|2006.02.02 18:01
|sell
|89
|0.30
|1.2098
|1.2125
|0.0000
|178
|2006.02.02 18:06
|close
|89
|0.30
|1.2089
|1.2125
|0.0000
|27.00
|1618.80
|179
|2006.02.02 18:11
|sell
|90
|0.30
|1.2095
|1.2122
|0.0000
|180
|2006.02.03 01:00
|close
|90
|0.30
|1.2082
|1.2122
|0.0000
|39.60
|1658.40
|181
|2006.02.03 03:11
|buy
|91
|0.30
|1.2090
|1.2063
|0.0000
|182
|2006.02.03 13:00
|s/l
|91
|0.30
|1.2063
|1.2063
|0.0000
|-81.00
|1577.40
|183
|2006.02.03 17:00
|sell
|92
|0.30
|1.1998
|1.2025
|0.0000
|184
|2006.02.03 21:00
|s/l
|92
|0.30
|1.2025
|1.2025
|0.0000
|-81.00
|1496.40
|185
|2006.02.06 04:01
|buy
|93
|0.30
|1.2021
|1.1994
|0.0000
|186
|2006.02.06 09:00
|s/l
|93
|0.30
|1.1994
|1.1994
|0.0000
|-81.00
|1415.40
|187
|2006.02.06 16:05
|sell
|94
|0.30
|1.1978
|1.2005
|0.0000
|188
|2006.02.06 19:00
|close
|94
|0.30
|1.1961
|1.2005
|0.0000
|51.00
|1466.40
|189
|2006.02.07 04:03
|sell
|95
|0.30
|1.1969
|1.1996
|0.0000
|190
|2006.02.07 10:13
|s/l
|95
|0.30
|1.1996
|1.1996
|0.0000
|-81.00
|1385.40
|191
|2006.02.07 10:13
|sell
|96
|0.30
|1.1995
|1.2022
|0.0000
|192
|2006.02.07 10:22
|close
|96
|0.30
|1.1986
|1.2022
|0.0000
|27.00
|1412.40
|193
|2006.02.07 10:29
|sell
|97
|0.30
|1.1990
|1.2017
|0.0000
|194
|2006.02.07 14:00
|close
|97
|0.30
|1.1968
|1.2017
|0.0000
|66.00
|1478.40
|195
|2006.02.07 15:01
|sell
|98
|0.30
|1.1984
|1.2011
|0.0000
|196
|2006.02.07 15:47
|close
|98
|0.30
|1.1974
|1.2011
|0.0000
|30.00
|1508.40
|197
|2006.02.07 15:59
|sell
|99
|0.30
|1.1983
|1.2010
|0.0000
|198
|2006.02.07 16:00
|close
|99
|0.30
|1.1974
|1.2010
|0.0000
|27.00
|1535.40
|199
|2006.02.07 18:00
|sell
|100
|0.30
|1.1969
|1.1996
|0.0000
|200
|2006.02.08 14:00
|close
|100
|0.30
|1.1954
|1.1996
|0.0000
|45.60
|1581.00
|201
|2006.02.08 15:07
|sell
|101
|0.30
|1.1962
|1.1989
|0.0000
|202
|2006.02.08 17:00
|close
|101
|0.30
|1.1950
|1.1989
|0.0000
|36.00
|1617.00
|203
|2006.02.08 19:00
|sell
|102
|0.30
|1.1943
|1.1970
|0.0000
|204
|2006.02.09 02:00
|s/l
|102
|0.30
|1.1970
|1.1970
|0.0000
|-79.20
|1537.80
|205
|2006.02.09 03:00
|buy
|103
|0.30
|1.1971
|1.1944
|0.0000
|206
|2006.02.09 07:07
|close
|103
|0.30
|1.1982
|1.1944
|0.0000
|33.00
|1570.80
|207
|2006.02.09 14:00
|buy
|104
|0.30
|1.1975
|1.1948
|0.0000
|208
|2006.02.09 15:35
|close
|104
|0.30
|1.1984
|1.1948
|0.0000
|27.00
|1597.80
|209
|2006.02.09 16:00
|buy
|105
|0.30
|1.1970
|1.1943
|0.0000
|210
|2006.02.09 22:02
|close
|105
|0.30
|1.1980
|1.1943
|0.0000
|30.00
|1627.80
|211
|2006.02.10 02:27
|buy
|106
|0.30
|1.1977
|1.1950
|0.0000
|212
|2006.02.10 05:00
|close
|106
|0.30
|1.1987
|1.1950
|0.0000
|30.00
|1657.80
|213
|2006.02.10 09:09
|buy
|107
|0.30
|1.1974
|1.1947
|0.0000
|214
|2006.02.10 15:19
|close
|107
|0.30
|1.2007
|1.1947
|0.0000
|99.00
|1756.80
|215
|2006.02.10 16:03
|buy
|108
|0.40
|1.2010
|1.1983
|0.0000
|216
|2006.02.10 17:00
|s/l
|108
|0.40
|1.1983
|1.1983
|0.0000
|-108.00
|1648.80
|217
|2006.02.10 18:00
|sell
|109
|0.30
|1.1921
|1.1948
|0.0000
|218
|2006.02.10 20:00
|close
|109
|0.30
|1.1912
|1.1948
|0.0000
|27.00
|1675.80
|219
|2006.02.13 08:05
|sell
|110
|0.40
|1.1901
|1.1928
|0.0000
|220
|2006.02.13 10:10
|close
|110
|0.40
|1.1892
|1.1928
|0.0000
|36.00
|1711.80
|221
|2006.02.13 16:02
|sell
|111
|0.40
|1.1895
|1.1922
|0.0000
|222
|2006.02.14 15:00
|close
|111
|0.40
|1.1877
|1.1922
|0.0000
|72.80
|1784.60
|223
|2006.02.14 15:00
|buy
|112
|0.40
|1.1876
|1.1849
|0.0000
|224
|2006.02.14 15:44
|close
|112
|0.40
|1.1885
|1.1849
|0.0000
|36.00
|1820.60
|225
|2006.02.14 15:44
|buy
|113
|0.40
|1.1888
|1.1861
|0.0000
|226
|2006.02.14 18:02
|close
|113
|0.40
|1.1897
|1.1861
|0.0000
|36.00
|1856.60
|227
|2006.02.15 13:00
|buy
|114
|0.40
|1.1906
|1.1879
|0.0000
|228
|2006.02.15 15:00
|close
|114
|0.40
|1.1924
|1.1879
|0.0000
|72.00
|1928.60
|229
|2006.02.15 18:00
|buy
|115
|0.40
|1.1883
|1.1856
|0.0000
|230
|2006.02.15 18:15
|close
|115
|0.40
|1.1893
|1.1856
|0.0000
|40.00
|1968.60
|231
|2006.02.15 18:18
|buy
|116
|0.40
|1.1888
|1.1861
|0.0000
|232
|2006.02.16 13:00
|s/l
|116
|0.40
|1.1861
|1.1861
|0.0000
|-112.80
|1855.80
|233
|2006.02.16 15:00
|sell
|117
|0.40
|1.1874
|1.1901
|0.0000
|234
|2006.02.16 22:24
|s/l
|117
|0.40
|1.1901
|1.1901
|0.0000
|-108.00
|1747.80
|235
|2006.02.16 22:24
|sell
|118
|0.40
|1.1900
|1.1927
|0.0000
|236
|2006.02.17 03:00
|close
|118
|0.40
|1.1881
|1.1927
|0.0000
|76.80
|1824.60
|237
|2006.02.17 08:03
|buy
|119
|0.40
|1.1882
|1.1855
|0.0000
|238
|2006.02.17 16:00
|close
|119
|0.40
|1.1892
|1.1855
|0.0000
|40.00
|1864.60
|239
|2006.02.17 16:01
|sell
|120
|0.40
|1.1889
|1.1916
|0.0000
|240
|2006.02.17 17:00
|s/l
|120
|0.40
|1.1916
|1.1916
|0.0000
|-108.00
|1756.60
|241
|2006.02.17 18:00
|buy
|121
|0.40
|1.1907
|1.1880
|0.0000
|242
|2006.02.17 20:00
|close
|121
|0.40
|1.1929
|1.1880
|0.0000
|88.00
|1844.60
|243
|2006.02.20 09:00
|buy
|122
|0.40
|1.1954
|1.1927
|0.0000
|244
|2006.02.21 01:31
|s/l
|122
|0.40
|1.1927
|1.1927
|0.0000
|-109.60
|1735.00
|245
|2006.02.21 14:01
|sell
|123
|0.40
|1.1913
|1.1940
|0.0000
|246
|2006.02.21 14:19
|close
|123
|0.40
|1.1904
|1.1940
|0.0000
|36.00
|1771.00
|247
|2006.02.21 14:59
|sell
|124
|0.40
|1.1914
|1.1941
|0.0000
|248
|2006.02.21 15:22
|close
|124
|0.40
|1.1905
|1.1941
|0.0000
|36.00
|1807.00
|249
|2006.02.22 01:01
|sell
|125
|0.40
|1.1918
|1.1945
|0.0000
|250
|2006.02.22 09:01
|close
|125
|0.40
|1.1911
|1.1945
|0.0000
|28.00
|1835.00
|251
|2006.02.22 09:01
|buy
|126
|0.40
|1.1911
|1.1884
|0.0000
|252
|2006.02.22 12:00
|s/l
|126
|0.40
|1.1884
|1.1884
|0.0000
|-108.00
|1727.00
|253
|2006.02.22 15:20
|sell
|127
|0.40
|1.1892
|1.1919
|0.0000
|254
|2006.02.22 16:00
|close
|127
|0.40
|1.1884
|1.1919
|0.0000
|32.00
|1759.00
|255
|2006.02.22 23:06
|sell
|128
|0.40
|1.1913
|1.1940
|0.0000
|256
|2006.02.23 02:00
|close
|128
|0.40
|1.1906
|1.1940
|0.0000
|30.40
|1789.40
|257
|2006.02.23 02:00
|buy
|129
|0.40
|1.1908
|1.1881
|0.0000
|258
|2006.02.23 11:00
|close
|129
|0.40
|1.1936
|1.1881
|0.0000
|112.00
|1901.40
|259
|2006.02.23 15:21
|buy
|130
|0.40
|1.1949
|1.1922
|0.0000
|260
|2006.02.23 16:00
|s/l
|130
|0.40
|1.1922
|1.1922
|0.0000
|-108.00
|1793.40
|261
|2006.02.23 17:24
|buy
|131
|0.40
|1.1913
|1.1886
|0.0000
|262
|2006.02.23 18:00
|close
|131
|0.40
|1.1920
|1.1886
|0.0000
|28.00
|1821.40
|263
|2006.02.24 18:00
|sell
|132
|0.40
|1.1877
|1.1904
|0.0000
|264
|2006.02.24 18:31
|close
|132
|0.40
|1.1869
|1.1904
|0.0000
|32.00
|1853.40
|265
|2006.02.24 18:48
|sell
|133
|0.40
|1.1877
|1.1904
|0.0000
|266
|2006.02.24 21:47
|close
|133
|0.40
|1.1868
|1.1904
|0.0000
|36.00
|1889.40
|267
|2006.02.27 12:29
|sell
|134
|0.40
|1.1856
|1.1883
|0.0000
|268
|2006.02.27 16:00
|close
|134
|0.40
|1.1848
|1.1883
|0.0000
|32.00
|1921.40
|269
|2006.02.27 17:00
|sell
|135
|0.40
|1.1855
|1.1882
|0.0000
|270
|2006.02.27 22:46
|close
|135
|0.40
|1.1848
|1.1882
|0.0000
|28.00
|1949.40
|271
|2006.02.28 03:22
|sell
|136
|0.40
|1.1846
|1.1873
|0.0000
|272
|2006.02.28 11:00
|s/l
|136
|0.40
|1.1873
|1.1873
|0.0000
|-108.00
|1841.40
|273
|2006.02.28 21:00
|buy
|137
|0.40
|1.1923
|1.1896
|0.0000
|274
|2006.03.01 01:10
|close
|137
|0.40
|1.1933
|1.1896
|0.0000
|38.40
|1879.80
|275
|2006.03.01 06:47
|buy
|138
|0.40
|1.1936
|1.1909
|0.0000
|276
|2006.03.01 11:09
|close
|138
|0.40
|1.1945
|1.1909
|0.0000
|36.00
|1915.80
|277
|2006.03.01 16:00
|buy
|139
|0.40
|1.1952
|1.1925
|0.0000
|278
|2006.03.01 17:20
|s/l
|139
|0.40
|1.1925
|1.1925
|0.0000
|-108.00
|1807.80
|279
|2006.03.01 17:20
|buy
|140
|0.40
|1.1926
|1.1899
|0.0000
|280
|2006.03.01 18:00
|s/l
|140
|0.40
|1.1899
|1.1899
|0.0000
|-108.00
|1699.80
|281
|2006.03.01 18:46
|buy
|141
|0.40
|1.1914
|1.1887
|0.0000
|282
|2006.03.01 23:00
|close
|141
|0.40
|1.1922
|1.1887
|0.0000
|32.00
|1731.80
|283
|2006.03.02 08:00
|sell
|142
|0.40
|1.1928
|1.1955
|0.0000
|284
|2006.03.02 15:43
|s/l
|142
|0.40
|1.1955
|1.1955
|0.0000
|-108.00
|1623.80
|285
|2006.03.03 00:12
|buy
|143
|0.30
|1.2032
|1.2005
|0.0000
|286
|2006.03.03 16:00
|close
|143
|0.30
|1.2048
|1.2005
|0.0000
|48.00
|1671.80
|287
|2006.03.03 17:12
|buy
|144
|0.30
|1.2031
|1.2004
|0.0000
|288
|2006.03.03 22:23
|close
|144
|0.30
|1.2040
|1.2004
|0.0000
|27.00
|1698.80
|289
|2006.03.06 04:13
|buy
|145
|0.40
|1.2073
|1.2046
|0.0000
|290
|2006.03.06 10:30
|s/l
|145
|0.40
|1.2046
|1.2046
|0.0000
|-108.00
|1590.80
|291
|2006.03.06 10:58
|buy
|146
|0.30
|1.2054
|1.2027
|0.0000
|292
|2006.03.06 13:20
|s/l
|146
|0.30
|1.2027
|1.2027
|0.0000
|-81.00
|1509.80
|293
|2006.03.06 14:00
|buy
|147
|0.30
|1.2025
|1.1998
|0.0000
|294
|2006.03.06 16:59
|close
|147
|0.30
|1.2034
|1.1998
|0.0000
|27.00
|1536.80
|295
|2006.03.06 19:17
|sell
|148
|0.30
|1.2009
|1.2036
|0.0000
|296
|2006.03.06 19:59
|close
|148
|0.30
|1.1997
|1.2036
|0.0000
|36.00
|1572.80
|297
|2006.03.07 03:00
|sell
|149
|0.30
|1.1998
|1.2025
|0.0000
|298
|2006.03.07 06:00
|close
|149
|0.30
|1.1961
|1.2025
|0.0000
|111.00
|1683.80
|299
|2006.03.07 07:25
|sell
|150
|0.40
|1.1965
|1.1992
|0.0000
|300
|2006.03.07 09:00
|close
|150
|0.40
|1.1946
|1.1992
|0.0000
|76.00
|1759.80
|301
|2006.03.07 14:00
|sell
|151
|0.40
|1.1913
|1.1940
|0.0000
|302
|2006.03.07 14:17
|close
|151
|0.40
|1.1902
|1.1940
|0.0000
|44.00
|1803.80
|303
|2006.03.07 14:59
|sell
|152
|0.40
|1.1914
|1.1941
|0.0000
|304
|2006.03.07 15:00
|close
|152
|0.40
|1.1906
|1.1941
|0.0000
|32.00
|1835.80
|305
|2006.03.07 21:00
|sell
|153
|0.40
|1.1886
|1.1913
|0.0000
|306
|2006.03.08 02:00
|close
|153
|0.40
|1.1876
|1.1913
|0.0000
|40.80
|1876.60
|307
|2006.03.08 03:00
|sell
|154
|0.40
|1.1891
|1.1918
|0.0000
|308
|2006.03.08 09:00
|s/l
|154
|0.40
|1.1918
|1.1918
|0.0000
|-108.00
|1768.60
|309
|2006.03.08 09:08
|sell
|155
|0.40
|1.1914
|1.1941
|0.0000
|310
|2006.03.08 09:49
|close
|155
|0.40
|1.1904
|1.1941
|0.0000
|40.00
|1808.60
|311
|2006.03.08 09:50
|sell
|156
|0.40
|1.1905
|1.1932
|0.0000
|312
|2006.03.09 02:00
|s/l
|156
|0.40
|1.1932
|1.1932
|0.0000
|-105.60
|1703.00
|313
|2006.03.09 10:00
|buy
|157
|0.40
|1.1927
|1.1900
|0.0000
|314
|2006.03.09 12:19
|close
|157
|0.40
|1.1936
|1.1900
|0.0000
|36.00
|1739.00
|315
|2006.03.09 18:07
|buy
|158
|0.40
|1.1915
|1.1888
|0.0000
|316
|2006.03.10 09:58
|close
|158
|0.40
|1.1924
|1.1888
|0.0000
|34.40
|1773.40
|317
|2006.03.10 18:02
|sell
|159
|0.40
|1.1887
|1.1914
|0.0000
|318
|2006.03.10 21:00
|s/l
|159
|0.40
|1.1914
|1.1914
|0.0000
|-108.00
|1665.40
|319
|2006.03.13 07:34
|buy
|160
|0.30
|1.1939
|1.1912
|0.0000
|320
|2006.03.13 09:00
|close
|160
|0.30
|1.1959
|1.1912
|0.0000
|60.00
|1725.40
|321
|2006.03.13 10:27
|buy
|161
|0.40
|1.1938
|1.1911
|0.0000
|322
|2006.03.13 21:00
|close
|161
|0.40
|1.1956
|1.1911
|0.0000
|72.00
|1797.40
|323
|2006.03.14 03:02
|buy
|162
|0.40
|1.1962
|1.1935
|0.0000
|324
|2006.03.14 06:00
|close
|162
|0.40
|1.1972
|1.1935
|0.0000
|40.00
|1837.40
|325
|2006.03.14 12:01
|buy
|163
|0.40
|1.1952
|1.1925
|0.0000
|326
|2006.03.14 15:27
|close
|163
|0.40
|1.1961
|1.1925
|0.0000
|36.00
|1873.40
|327
|2006.03.14 19:00
|buy
|164
|0.40
|1.2017
|1.1990
|0.0000
|328
|2006.03.15 08:00
|close
|164
|0.40
|1.2027
|1.1990
|0.0000
|38.40
|1911.80
|329
|2006.03.15 11:01
|buy
|165
|0.40
|1.2017
|1.1990
|0.0000
|330
|2006.03.15 11:22
|close
|165
|0.40
|1.2026
|1.1990
|0.0000
|36.00
|1947.80
|331
|2006.03.15 15:00
|buy
|166
|0.40
|1.2025
|1.1998
|0.0000
|332
|2006.03.15 15:09
|close
|166
|0.40
|1.2033
|1.1998
|0.0000
|32.00
|1979.80
|333
|2006.03.16 09:00
|sell
|167
|0.40
|1.2057
|1.2084
|0.0000
|334
|2006.03.16 15:00
|s/l
|167
|0.40
|1.2084
|1.2084
|0.0000
|-108.00
|1871.80
|335
|2006.03.17 00:00
|buy
|168
|0.40
|1.2172
|1.2145
|0.0000
|336
|2006.03.17 02:00
|close
|168
|0.40
|1.2180
|1.2145
|0.0000
|32.00
|1903.80
|337
|2006.03.17 03:00
|buy
|169
|0.40
|1.2172
|1.2145
|0.0000
|338
|2006.03.17 11:00
|close
|169
|0.40
|1.2184
|1.2145
|0.0000
|48.00
|1951.80
|339
|2006.03.17 16:15
|buy
|170
|0.40
|1.2162
|1.2135
|0.0000
|340
|2006.03.17 16:33
|close
|170
|0.40
|1.2171
|1.2135
|0.0000
|36.00
|1987.80
|341
|2006.03.17 16:33
|buy
|171
|0.40
|1.2172
|1.2145
|0.0000
|342
|2006.03.17 18:00
|close
|171
|0.40
|1.2195
|1.2145
|0.0000
|92.00
|2079.80
|343
|2006.03.17 19:49
|buy
|172
|0.40
|1.2187
|1.2160
|0.0000
|344
|2006.03.20 07:59
|s/l
|172
|0.40
|1.2160
|1.2160
|0.0000
|-109.60
|1970.20
|345
|2006.03.20 09:04
|sell
|173
|0.40
|1.2177
|1.2204
|0.0000
|346
|2006.03.20 16:00
|close
|173
|0.40
|1.2166
|1.2204
|0.0000
|44.00
|2014.20
|347
|2006.03.20 20:01
|sell
|174
|0.40
|1.2164
|1.2191
|0.0000
|348
|2006.03.20 20:32
|close
|174
|0.40
|1.2156
|1.2191
|0.0000
|32.00
|2046.20
|349
|2006.03.21 05:59
|sell
|175
|0.40
|1.2141
|1.2168
|0.0000
|350
|2006.03.21 06:03
|close
|175
|0.40
|1.2132
|1.2168
|0.0000
|36.00
|2082.20
|351
|2006.03.21 19:00
|sell
|176
|0.40
|1.2088
|1.2115
|0.0000
|352
|2006.03.22 05:27
|close
|176
|0.40
|1.2080
|1.2115
|0.0000
|32.80
|2115.00
|353
|2006.03.22 13:04
|sell
|177
|0.40
|1.2082
|1.2109
|0.0000
|354
|2006.03.22 13:42
|close
|177
|0.40
|1.2074
|1.2109
|0.0000
|32.00
|2147.00
|355
|2006.03.22 15:00
|sell
|178
|0.40
|1.2094
|1.2121
|0.0000
|356
|2006.03.22 19:00
|close
|178
|0.40
|1.2083
|1.2121
|0.0000
|44.00
|2191.00
|357
|2006.03.24 10:01
|sell
|179
|0.50
|1.1969
|1.1996
|0.0000
|358
|2006.03.24 15:03
|close
|179
|0.50
|1.1960
|1.1996
|0.0000
|45.00
|2236.00
|359
|2006.03.24 16:00
|sell
|180
|0.50
|1.1975
|1.2002
|0.0000
|360
|2006.03.24 17:00
|s/l
|180
|0.50
|1.2002
|1.2002
|0.0000
|-135.00
|2101.00
|361
|2006.03.27 01:43
|buy
|181
|0.40
|1.2029
|1.2002
|0.0000
|362
|2006.03.27 03:05
|close
|181
|0.40
|1.2038
|1.2002
|0.0000
|36.00
|2137.00
|363
|2006.03.27 12:17
|buy
|182
|0.40
|1.2026
|1.1999
|0.0000
|364
|2006.03.28 06:00
|s/l
|182
|0.40
|1.1999
|1.1999
|0.0000
|-109.60
|2027.40
|365
|2006.03.28 10:18
|sell
|183
|0.40
|1.2027
|1.2054
|0.0000
|366
|2006.03.28 11:00
|s/l
|183
|0.40
|1.2054
|1.2054
|0.0000
|-108.00
|1919.40
|367
|2006.03.28 12:12
|buy
|184
|0.40
|1.2055
|1.2028
|0.0000
|368
|2006.03.28 13:49
|close
|184
|0.40
|1.2063
|1.2028
|0.0000
|32.00
|1951.40
|369
|2006.03.29 08:00
|sell
|185
|0.40
|1.2013
|1.2040
|0.0000
|370
|2006.03.29 08:24
|close
|185
|0.40
|1.2006
|1.2040
|0.0000
|28.00
|1979.40
|371
|2006.03.29 08:39
|sell
|186
|0.40
|1.2009
|1.2036
|0.0000
|372
|2006.03.29 09:13
|close
|186
|0.40
|1.2001
|1.2036
|0.0000
|32.00
|2011.40
|373
|2006.03.29 11:23
|sell
|187
|0.40
|1.1995
|1.2022
|0.0000
|374
|2006.03.29 14:00
|s/l
|187
|0.40
|1.2022
|1.2022
|0.0000
|-108.00
|1903.40
|375
|2006.03.29 18:00
|sell
|188
|0.40
|1.2013
|1.2040
|0.0000
|376
|2006.03.29 19:50
|s/l
|188
|0.40
|1.2040
|1.2040
|0.0000
|-108.00
|1795.40
|377
|2006.03.29 20:01
|sell
|189
|0.40
|1.2043
|1.2070
|0.0000
|378
|2006.03.29 20:18
|close
|189
|0.40
|1.2035
|1.2070
|0.0000
|32.00
|1827.40
|379
|2006.03.29 20:20
|sell
|190
|0.40
|1.2036
|1.2063
|0.0000
|380
|2006.03.29 20:47
|close
|190
|0.40
|1.2026
|1.2063
|0.0000
|40.00
|1867.40
|381
|2006.03.30 00:03
|buy
|191
|0.40
|1.2026
|1.1999
|0.0000
|382
|2006.03.30 03:00
|close
|191
|0.40
|1.2036
|1.1999
|0.0000
|40.00
|1907.40
|383
|2006.03.30 08:00
|buy
|192
|0.40
|1.2067
|1.2040
|0.0000
|384
|2006.03.30 12:00
|close
|192
|0.40
|1.2077
|1.2040
|0.0000
|40.00
|1947.40
|385
|2006.03.30 15:00
|buy
|193
|0.40
|1.2085
|1.2058
|0.0000
|386
|2006.03.30 15:27
|close
|193
|0.40
|1.2092
|1.2058
|0.0000
|28.00
|1975.40
|387
|2006.03.30 15:30
|buy
|194
|0.40
|1.2085
|1.2058
|0.0000
|388
|2006.03.30 15:32
|close
|194
|0.40
|1.2092
|1.2058
|0.0000
|28.00
|2003.40
|389
|2006.03.30 15:33
|buy
|195
|0.40
|1.2086
|1.2059
|0.0000
|390
|2006.03.30 15:35
|close
|195
|0.40
|1.2095
|1.2059
|0.0000
|36.00
|2039.40
|391
|2006.03.30 15:42
|buy
|196
|0.40
|1.2086
|1.2059
|0.0000
|392
|2006.03.30 16:20
|close
|196
|0.40
|1.2093
|1.2059
|0.0000
|28.00
|2067.40
|393
|2006.03.30 18:09
|buy
|197
|0.40
|1.2128
|1.2101
|0.0000
|394
|2006.03.30 18:28
|close
|197
|0.40
|1.2136
|1.2101
|0.0000
|32.00
|2099.40
|395
|2006.03.30 18:28
|buy
|198
|0.40
|1.2134
|1.2107
|0.0000
|396
|2006.03.30 21:00
|close
|198
|0.40
|1.2148
|1.2107
|0.0000
|56.00
|2155.40
|397
|2006.03.31 03:00
|buy
|199
|0.40
|1.2161
|1.2134
|0.0000
|398
|2006.03.31 09:05
|s/l
|199
|0.40
|1.2134
|1.2134
|0.0000
|-108.00
|2047.40
|399
|2006.03.31 09:05
|buy
|200
|0.40
|1.2135
|1.2108
|0.0000
|400
|2006.03.31 12:00
|s/l
|200
|0.40
|1.2108
|1.2108
|0.0000
|-108.00
|1939.40
|401
|2006.03.31 14:00
|sell
|201
|0.40
|1.2103
|1.2130
|0.0000
|402
|2006.03.31 18:35
|s/l
|201
|0.40
|1.2130
|1.2130
|0.0000
|-108.00
|1831.40
|403
|2006.03.31 18:59
|sell
|202
|0.40
|1.2114
|1.2141
|0.0000
|404
|2006.04.03 02:00
|close
|202
|0.40
|1.2105
|1.2141
|0.0000
|36.80
|1868.20
|405
|2006.04.03 10:00
|sell
|203
|0.40
|1.2050
|1.2077
|0.0000
|406
|2006.04.03 17:00
|s/l
|203
|0.40
|1.2077
|1.2077
|0.0000
|-108.00
|1760.20
|407
|2006.04.03 19:24
|sell
|204
|0.40
|1.2129
|1.2156
|0.0000
|408
|2006.04.04 07:00
|s/l
|204
|0.40
|1.2156
|1.2156
|0.0000
|-107.20
|1653.00
|409
|2006.04.04 08:01
|buy
|205
|0.30
|1.2150
|1.2123
|0.0000
|410
|2006.04.04 09:00
|s/l
|205
|0.30
|1.2123
|1.2123
|0.0000
|-81.00
|1572.00
|411
|2006.04.04 13:00
|buy
|206
|0.30
|1.2169
|1.2142
|0.0000
|412
|2006.04.04 14:00
|close
|206
|0.30
|1.2186
|1.2142
|0.0000
|51.00
|1623.00
|413
|2006.04.04 17:01
|buy
|207
|0.30
|1.2258
|1.2231
|0.0000
|414
|2006.04.05 04:20
|close
|207
|0.30
|1.2267
|1.2231
|0.0000
|25.80
|1648.80
|415
|2006.04.05 08:00
|buy
|208
|0.30
|1.2268
|1.2241
|0.0000
|416
|2006.04.05 08:41
|close
|208
|0.30
|1.2276
|1.2241
|0.0000
|24.00
|1672.80
|417
|2006.04.05 08:55
|buy
|209
|0.30
|1.2271
|1.2244
|0.0000
|418
|2006.04.05 15:00
|close
|209
|0.30
|1.2289
|1.2244
|0.0000
|54.00
|1726.80
|419
|2006.04.05 16:05
|buy
|210
|0.40
|1.2280
|1.2253
|0.0000
|420
|2006.04.05 16:59
|close
|210
|0.40
|1.2288
|1.2253
|0.0000
|32.00
|1758.80
|421
|2006.04.05 17:03
|buy
|211
|0.40
|1.2273
|1.2246
|0.0000
|422
|2006.04.05 17:16
|close
|211
|0.40
|1.2283
|1.2246
|0.0000
|40.00
|1798.80
|423
|2006.04.05 17:18
|buy
|212
|0.40
|1.2282
|1.2255
|0.0000
|424
|2006.04.05 17:47
|s/l
|212
|0.40
|1.2255
|1.2255
|0.0000
|-108.00
|1690.80
|425
|2006.04.05 17:56
|buy
|213
|0.30
|1.2273
|1.2246
|0.0000
|426
|2006.04.05 18:41
|close
|213
|0.30
|1.2282
|1.2246
|0.0000
|27.00
|1717.80
|427
|2006.04.05 22:02
|buy
|214
|0.30
|1.2292
|1.2265
|0.0000
|428
|2006.04.06 10:13
|close
|214
|0.30
|1.2301
|1.2265
|0.0000
|23.40
|1741.20
|429
|2006.04.06 13:00
|buy
|215
|0.40
|1.2310
|1.2283
|0.0000
|430
|2006.04.06 13:37
|close
|215
|0.40
|1.2320
|1.2283
|0.0000
|40.00
|1781.20
|431
|2006.04.06 13:40
|buy
|216
|0.40
|1.2311
|1.2284
|0.0000
|432
|2006.04.06 15:00
|s/l
|216
|0.40
|1.2284
|1.2284
|0.0000
|-108.00
|1673.20
|433
|2006.04.06 17:00
|sell
|217
|0.30
|1.2229
|1.2256
|0.0000
|434
|2006.04.06 17:27
|close
|217
|0.30
|1.2216
|1.2256
|0.0000
|39.00
|1712.20
|435
|2006.04.06 17:59
|sell
|218
|0.40
|1.2229
|1.2256
|0.0000
|436
|2006.04.06 18:00
|close
|218
|0.40
|1.2216
|1.2256
|0.0000
|52.00
|1764.20
|437
|2006.04.07 11:16
|sell
|219
|0.40
|1.2194
|1.2221
|0.0000
|438
|2006.04.07 12:39
|close
|219
|0.40
|1.2185
|1.2221
|0.0000
|36.00
|1800.20
|439
|2006.04.07 15:00
|sell
|220
|0.40
|1.2200
|1.2227
|0.0000
|440
|2006.04.07 15:10
|close
|220
|0.40
|1.2189
|1.2227
|0.0000
|44.00
|1844.20
|441
|2006.04.10 10:02
|sell
|221
|0.40
|1.2122
|1.2149
|0.0000
|442
|2006.04.10 13:00
|close
|221
|0.40
|1.2111
|1.2149
|0.0000
|44.00
|1888.20
|443
|2006.04.10 22:00
|sell
|222
|0.40
|1.2104
|1.2131
|0.0000
|444
|2006.04.11 03:00
|close
|222
|0.40
|1.2095
|1.2131
|0.0000
|36.80
|1925.00
|445
|2006.04.11 11:01
|buy
|223
|0.40
|1.2126
|1.2099
|0.0000
|446
|2006.04.11 11:59
|close
|223
|0.40
|1.2141
|1.2099
|0.0000
|60.00
|1985.00
|447
|2006.04.11 12:00
|buy
|224
|0.40
|1.2123
|1.2096
|0.0000
|448
|2006.04.11 16:01
|close
|224
|0.40
|1.2132
|1.2096
|0.0000
|36.00
|2021.00
|449
|2006.04.11 17:38
|buy
|225
|0.40
|1.2120
|1.2093
|0.0000
|450
|2006.04.11 18:35
|close
|225
|0.40
|1.2130
|1.2093
|0.0000
|40.00
|2061.00
|451
|2006.04.12 08:04
|buy
|226
|0.40
|1.2148
|1.2121
|0.0000
|452
|2006.04.12 15:00
|s/l
|226
|0.40
|1.2121
|1.2121
|0.0000
|-108.00
|1953.00
|453
|2006.04.13 01:02
|sell
|227
|0.40
|1.2113
|1.2140
|0.0000
|454
|2006.04.13 01:54
|close
|227
|0.40
|1.2104
|1.2140
|0.0000
|36.00
|1989.00
|455
|2006.04.13 08:08
|sell
|228
|0.40
|1.2110
|1.2137
|0.0000
|456
|2006.04.13 13:00
|close
|228
|0.40
|1.2101
|1.2137
|0.0000
|36.00
|2025.00
|457
|2006.04.13 13:00
|buy
|229
|0.40
|1.2100
|1.2073
|0.0000
|458
|2006.04.13 20:00
|close
|229
|0.40
|1.2110
|1.2073
|0.0000
|40.00
|2065.00
|459
|2006.04.17 05:27
|buy
|230
|0.40
|1.2182
|1.2155
|0.0000
|460
|2006.04.17 13:23
|close
|230
|0.40
|1.2191
|1.2155
|0.0000
|36.00
|2101.00
|461
|2006.04.17 18:00
|buy
|231
|0.40
|1.2268
|1.2241
|0.0000
|462
|2006.04.17 20:00
|close
|231
|0.40
|1.2281
|1.2241
|0.0000
|52.00
|2153.00
|463
|2006.04.19 02:00
|buy
|232
|0.40
|1.2356
|1.2329
|0.0000
|464
|2006.04.19 10:34
|close
|232
|0.40
|1.2365
|1.2329
|0.0000
|36.00
|2189.00
|465
|2006.04.19 12:30
|buy
|233
|0.40
|1.2348
|1.2321
|0.0000
|466
|2006.04.19 15:00
|s/l
|233
|0.40
|1.2321
|1.2321
|0.0000
|-108.00
|2081.00
|467
|2006.04.19 16:00
|sell
|234
|0.40
|1.2318
|1.2345
|0.0000
|468
|2006.04.19 17:07
|s/l
|234
|0.40
|1.2345
|1.2345
|0.0000
|-108.00
|1973.00
|469
|2006.04.19 22:47
|buy
|235
|0.40
|1.2377
|1.2350
|0.0000
|470
|2006.04.19 22:59
|close
|235
|0.40
|1.2389
|1.2350
|0.0000
|48.00
|2021.00
|471
|2006.04.19 23:00
|buy
|236
|0.40
|1.2381
|1.2354
|0.0000
|472
|2006.04.20 03:00
|s/l
|236
|0.40
|1.2354
|1.2354
|0.0000
|-112.80
|1908.20
|473
|2006.04.20 18:00
|sell
|237
|0.40
|1.2319
|1.2346
|0.0000
|474
|2006.04.20 20:30
|close
|237
|0.40
|1.2312
|1.2346
|0.0000
|28.00
|1936.20
|475
|2006.04.21 11:05
|sell
|238
|0.40
|1.2322
|1.2349
|0.0000
|476
|2006.04.21 14:00
|close
|238
|0.40
|1.2313
|1.2349
|0.0000
|36.00
|1972.20
|477
|2006.04.21 16:00
|buy
|239
|0.40
|1.2319
|1.2292
|0.0000
|478
|2006.04.21 16:31
|close
|239
|0.40
|1.2331
|1.2292
|0.0000
|48.00
|2020.20
|479
|2006.04.21 16:31
|buy
|240
|0.40
|1.2316
|1.2289
|0.0000
|480
|2006.04.21 16:31
|close
|240
|0.40
|1.2326
|1.2289
|0.0000
|40.00
|2060.20
|481
|2006.04.21 17:00
|sell
|241
|0.40
|1.2338
|1.2365
|0.0000
|482
|2006.04.24 01:00
|s/l
|241
|0.40
|1.2365
|1.2365
|0.0000
|-107.20
|1953.00
|483
|2006.04.24 02:00
|buy
|242
|0.40
|1.2369
|1.2342
|0.0000
|484
|2006.04.24 06:00
|s/l
|242
|0.40
|1.2342
|1.2342
|0.0000
|-108.00
|1845.00
|485
|2006.04.24 06:00
|buy
|243
|0.40
|1.2343
|1.2316
|0.0000
|486
|2006.04.24 06:33
|close
|243
|0.40
|1.2351
|1.2316
|0.0000
|32.00
|1877.00
|487
|2006.04.24 14:00
|buy
|244
|0.40
|1.2370
|1.2343
|0.0000
|488
|2006.04.24 19:00
|close
|244
|0.40
|1.2393
|1.2343
|0.0000
|92.00
|1969.00
|489
|2006.04.24 23:00
|buy
|245
|0.40
|1.2388
|1.2361
|0.0000
|490
|2006.04.25 10:00
|close
|245
|0.40
|1.2397
|1.2361
|0.0000
|34.40
|2003.40
|491
|2006.04.25 12:00
|buy
|246
|0.40
|1.2387
|1.2360
|0.0000
|492
|2006.04.25 14:00
|close
|246
|0.40
|1.2397
|1.2360
|0.0000
|40.00
|2043.40
|493
|2006.04.25 18:18
|buy
|247
|0.40
|1.2401
|1.2374
|0.0000
|494
|2006.04.25 18:59
|close
|247
|0.40
|1.2413
|1.2374
|0.0000
|48.00
|2091.40
|495
|2006.04.25 19:00
|buy
|248
|0.40
|1.2402
|1.2375
|0.0000
|496
|2006.04.25 20:11
|close
|248
|0.40
|1.2409
|1.2375
|0.0000
|28.00
|2119.40
|497
|2006.04.26 04:00
|buy
|249
|0.40
|1.2423
|1.2396
|0.0000
|498
|2006.04.26 16:00
|close
|249
|0.40
|1.2435
|1.2396
|0.0000
|48.00
|2167.40
|499
|2006.04.27 06:19
|buy
|250
|0.40
|1.2449
|1.2422
|0.0000
|500
|2006.04.27 13:37
|s/l
|250
|0.40
|1.2422
|1.2422
|0.0000
|-108.00
|2059.40
|501
|2006.04.27 13:59
|buy
|251
|0.40
|1.2428
|1.2401
|0.0000
|502
|2006.04.27 16:00
|close
|251
|0.40
|1.2439
|1.2401
|0.0000
|44.00
|2103.40
|503
|2006.04.27 18:00
|buy
|252
|0.40
|1.2528
|1.2501
|0.0000
|504
|2006.04.27 18:01
|close
|252
|0.40
|1.2535
|1.2501
|0.0000
|28.00
|2131.40
|505
|2006.04.27 18:01
|buy
|253
|0.40
|1.2533
|1.2506
|0.0000
|506
|2006.04.27 18:03
|close
|253
|0.40
|1.2540
|1.2506
|0.0000
|28.00
|2159.40
|507
|2006.04.27 18:19
|buy
|254
|0.40
|1.2533
|1.2506
|0.0000
|508
|2006.04.27 18:51
|close
|254
|0.40
|1.2540
|1.2506
|0.0000
|28.00
|2187.40
|509
|2006.04.27 20:00
|buy
|255
|0.40
|1.2531
|1.2504
|0.0000
|510
|2006.04.27 20:52
|close
|255
|0.40
|1.2539
|1.2504
|0.0000
|32.00
|2219.40
|511
|2006.04.27 20:59
|buy
|256
|0.40
|1.2530
|1.2503
|0.0000
|512
|2006.04.28 01:57
|close
|256
|0.40
|1.2538
|1.2503
|0.0000
|30.40
|2249.80
|513
|2006.04.28 04:00
|buy
|257
|0.40
|1.2525
|1.2498
|0.0000
|514
|2006.04.28 09:00
|close
|257
|0.40
|1.2535
|1.2498
|0.0000
|40.00
|2289.80
|515
|2006.04.28 12:00
|buy
|258
|0.50
|1.2554
|1.2527
|0.0000
|516
|2006.04.28 15:04
|close
|258
|0.50
|1.2561
|1.2527
|0.0000
|35.00
|2324.80
|517
|2006.04.28 19:35
|buy
|259
|0.50
|1.2617
|1.2590
|0.0000
|518
|2006.04.28 19:54
|close
|259
|0.50
|1.2625
|1.2590
|0.0000
|40.00
|2364.80
|519
|2006.04.28 20:41
|buy
|260
|0.50
|1.2617
|1.2590
|0.0000
|520
|2006.04.28 21:00
|close
|260
|0.50
|1.2627
|1.2590
|0.0000
|50.00
|2414.80
|521
|2006.04.28 21:00
|buy
|261
|0.50
|1.2615
|1.2588
|0.0000
|522
|2006.05.01 01:00
|close
|261
|0.50
|1.2625
|1.2588
|0.0000
|48.00
|2462.80
|523
|2006.05.01 09:15
|buy
|262
|0.50
|1.2626
|1.2599
|0.0000
|524
|2006.05.01 15:00
|close
|262
|0.50
|1.2664
|1.2599
|0.0000
|190.00
|2652.80
|525
|2006.05.01 16:00
|buy
|263
|0.50
|1.2658
|1.2631
|0.0000
|526
|2006.05.01 16:30
|close
|263
|0.50
|1.2667
|1.2631
|0.0000
|45.00
|2697.80
|527
|2006.05.01 16:32
|buy
|264
|0.50
|1.2658
|1.2631
|0.0000
|528
|2006.05.01 17:00
|s/l
|264
|0.50
|1.2631
|1.2631
|0.0000
|-135.00
|2562.80
|529
|2006.05.01 21:00
|buy
|265
|0.50
|1.2611
|1.2584
|0.0000
|530
|2006.05.01 22:03
|s/l
|265
|0.50
|1.2584
|1.2584
|0.0000
|-135.00
|2427.80
|531
|2006.05.02 01:31
|sell
|266
|0.50
|1.2581
|1.2608
|0.0000
|532
|2006.05.02 01:37
|close
|266
|0.50
|1.2572
|1.2608
|0.0000
|45.00
|2472.80
|533
|2006.05.02 01:59
|sell
|267
|0.50
|1.2579
|1.2606
|0.0000
|534
|2006.05.02 02:00
|close
|267
|0.50
|1.2568
|1.2606
|0.0000
|55.00
|2527.80
|535
|2006.05.02 04:02
|sell
|268
|0.50
|1.2584
|1.2611
|0.0000
|536
|2006.05.02 07:38
|close
|268
|0.50
|1.2574
|1.2611
|0.0000
|50.00
|2577.80
|537
|2006.05.02 09:20
|sell
|269
|0.50
|1.2579
|1.2606
|0.0000
|538
|2006.05.02 09:59
|close
|269
|0.50
|1.2564
|1.2606
|0.0000
|75.00
|2652.80
|539
|2006.05.02 10:00
|sell
|270
|0.50
|1.2592
|1.2619
|0.0000
|540
|2006.05.02 11:00
|s/l
|270
|0.50
|1.2619
|1.2619
|0.0000
|-135.00
|2517.80
|541
|2006.05.02 11:00
|sell
|271
|0.50
|1.2617
|1.2644
|0.0000
|542
|2006.05.02 12:00
|s/l
|271
|0.50
|1.2644
|1.2644
|0.0000
|-135.00
|2382.80
|543
|2006.05.02 16:06
|buy
|272
|0.50
|1.2630
|1.2603
|0.0000
|544
|2006.05.02 16:22
|close
|272
|0.50
|1.2640
|1.2603
|0.0000
|50.00
|2432.80
|545
|2006.05.02 19:12
|buy
|273
|0.50
|1.2625
|1.2598
|0.0000
|546
|2006.05.03 04:23
|close
|273
|0.50
|1.2636
|1.2598
|0.0000
|53.00
|2485.80
|547
|2006.05.03 10:37
|buy
|274
|0.50
|1.2633
|1.2606
|0.0000
|548
|2006.05.03 10:55
|close
|274
|0.50
|1.2644
|1.2606
|0.0000
|55.00
|2540.80
|549
|2006.05.03 10:55
|buy
|275
|0.50
|1.2643
|1.2616
|0.0000
|550
|2006.05.03 16:00
|s/l
|275
|0.50
|1.2616
|1.2616
|0.0000
|-135.00
|2405.80
|551
|2006.05.04 01:04
|buy
|276
|0.50
|1.2621
|1.2594
|0.0000
|552
|2006.05.04 03:00
|close
|276
|0.50
|1.2630
|1.2594
|0.0000
|45.00
|2450.80
|553
|2006.05.04 06:00
|buy
|277
|0.50
|1.2612
|1.2585
|0.0000
|554
|2006.05.04 07:08
|close
|277
|0.50
|1.2624
|1.2585
|0.0000
|60.00
|2510.80
|555
|2006.05.04 07:08
|sell
|278
|0.50
|1.2623
|1.2650
|0.0000
|556
|2006.05.04 09:00
|close
|278
|0.50
|1.2603
|1.2650
|0.0000
|100.00
|2610.80
|557
|2006.05.04 12:00
|sell
|279
|0.50
|1.2594
|1.2621
|0.0000
|558
|2006.05.04 15:03
|s/l
|279
|0.50
|1.2621
|1.2621
|0.0000
|-135.00
|2475.80
|559
|2006.05.04 15:03
|sell
|280
|0.50
|1.2621
|1.2648
|0.0000
|560
|2006.05.04 15:59
|close
|280
|0.50
|1.2610
|1.2648
|0.0000
|55.00
|2530.80
|561
|2006.05.04 18:03
|buy
|281
|0.50
|1.2682
|1.2655
|0.0000
|562
|2006.05.04 20:08
|close
|281
|0.50
|1.2691
|1.2655
|0.0000
|45.00
|2575.80
|563
|2006.05.04 23:05
|buy
|282
|0.50
|1.2695
|1.2668
|0.0000
|564
|2006.05.05 01:10
|close
|282
|0.50
|1.2704
|1.2668
|0.0000
|43.00
|2618.80
|565
|2006.05.05 03:00
|buy
|283
|0.50
|1.2690
|1.2663
|0.0000
|566
|2006.05.05 07:00
|close
|283
|0.50
|1.2700
|1.2663
|0.0000
|50.00
|2668.80
|567
|2006.05.05 08:24
|buy
|284
|0.50
|1.2690
|1.2663
|0.0000
|568
|2006.05.05 10:00
|close
|284
|0.50
|1.2701
|1.2663
|0.0000
|55.00
|2723.80
|569
|2006.05.05 11:00
|buy
|285
|0.50
|1.2688
|1.2661
|0.0000
|570
|2006.05.05 11:43
|close
|285
|0.50
|1.2702
|1.2661
|0.0000
|70.00
|2793.80
|571
|2006.05.05 11:43
|buy
|286
|0.60
|1.2695
|1.2668
|0.0000
|572
|2006.05.05 15:00
|close
|286
|0.60
|1.2713
|1.2668
|0.0000
|108.00
|2901.80
|573
|2006.05.05 17:00
|buy
|287
|0.60
|1.2739
|1.2712
|0.0000
|574
|2006.05.08 02:33
|close
|287
|0.60
|1.2747
|1.2712
|0.0000
|45.60
|2947.40
|575
|2006.05.08 03:00
|buy
|288
|0.60
|1.2725
|1.2698
|0.0000
|576
|2006.05.08 08:00
|close
|288
|0.60
|1.2735
|1.2698
|0.0000
|60.00
|3007.40
|577
|2006.05.08 15:00
|buy
|289
|0.60
|1.2752
|1.2725
|0.0000
|578
|2006.05.08 16:00
|s/l
|289
|0.60
|1.2725
|1.2725
|0.0000
|-162.00
|2845.40
|579
|2006.05.08 17:13
|sell
|290
|0.60
|1.2721
|1.2748
|0.0000
|580
|2006.05.08 19:01
|close
|290
|0.60
|1.2712
|1.2748
|0.0000
|54.00
|2899.40
|581
|2006.05.09 11:00
|sell
|291
|0.60
|1.2695
|1.2722
|0.0000
|582
|2006.05.09 11:59
|close
|291
|0.60
|1.2683
|1.2722
|0.0000
|72.00
|2971.40
|583
|2006.05.09 11:59
|sell
|292
|0.60
|1.2695
|1.2722
|0.0000
|584
|2006.05.09 12:00
|close
|292
|0.60
|1.2684
|1.2722
|0.0000
|66.00
|3037.40
|585
|2006.05.09 18:00
|buy
|293
|0.60
|1.2748
|1.2721
|0.0000
|586
|2006.05.09 18:30
|close
|293
|0.60
|1.2759
|1.2721
|0.0000
|66.00
|3103.40
|587
|2006.05.09 18:59
|buy
|294
|0.60
|1.2746
|1.2719
|0.0000
|588
|2006.05.09 19:00
|close
|294
|0.60
|1.2756
|1.2719
|0.0000
|60.00
|3163.40
|589
|2006.05.10 02:04
|buy
|295
|0.60
|1.2757
|1.2730
|0.0000
|590
|2006.05.10 08:00
|close
|295
|0.60
|1.2768
|1.2730
|0.0000
|66.00
|3229.40
|591
|2006.05.10 11:00
|buy
|296
|0.60
|1.2782
|1.2755
|0.0000
|592
|2006.05.10 13:13
|close
|296
|0.60
|1.2791
|1.2755
|0.0000
|54.00
|3283.40
|593
|2006.05.10 15:19
|buy
|297
|0.60
|1.2779
|1.2752
|0.0000
|594
|2006.05.10 15:39
|close
|297
|0.60
|1.2787
|1.2752
|0.0000
|48.00
|3331.40
|595
|2006.05.10 19:00
|buy
|298
|0.70
|1.2786
|1.2759
|0.0000
|596
|2006.05.10 19:53
|close
|298
|0.70
|1.2796
|1.2759
|0.0000
|70.00
|3401.40
|597
|2006.05.10 19:59
|buy
|299
|0.70
|1.2786
|1.2759
|0.0000
|598
|2006.05.10 20:11
|close
|299
|0.70
|1.2796
|1.2759
|0.0000
|70.00
|3471.40
|599
|2006.05.10 23:00
|buy
|300
|0.70
|1.2786
|1.2759
|0.0000
|600
|2006.05.11 02:00
|s/l
|300
|0.70
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|-197.40
|3274.00
|601
|2006.05.11 05:01
|sell
|301
|0.60
|1.2737
|1.2764
|0.0000
|602
|2006.05.11 05:31
|close
|301
|0.60
|1.2725
|1.2764
|0.0000
|72.00
|3346.00
|603
|2006.05.11 05:55
|sell
|302
|0.70
|1.2729
|1.2756
|0.0000
|604
|2006.05.11 10:00
|close
|302
|0.70
|1.2699
|1.2756
|0.0000
|210.00
|3556.00
|605
|2006.05.11 11:00
|sell
|303
|0.70
|1.2707
|1.2734
|0.0000
|606
|2006.05.11 15:00
|s/l
|303
|0.70
|1.2734
|1.2734
|0.0000
|-189.00
|3367.00
|607
|2006.05.11 15:00
|sell
|304
|0.70
|1.2736
|1.2763
|0.0000
|608
|2006.05.11 15:46
|s/l
|304
|0.70
|1.2763
|1.2763
|0.0000
|-189.00
|3178.00
|609
|2006.05.11 20:01
|buy
|305
|0.60
|1.2851
|1.2824
|0.0000
|610
|2006.05.12 02:07
|close
|305
|0.60
|1.2861
|1.2824
|0.0000
|57.60
|3235.60
|611
|2006.05.12 13:50
|buy
|306
|0.60
|1.2911
|1.2884
|0.0000
|612
|2006.05.12 14:00
|close
|306
|0.60
|1.2921
|1.2884
|0.0000
|60.00
|3295.60
|613
|2006.05.12 14:00
|buy
|307
|0.60
|1.2913
|1.2886
|0.0000
|614
|2006.05.12 15:00
|close
|307
|0.60
|1.2921
|1.2886
|0.0000
|48.00
|3343.60
|615
|2006.05.12 15:03
|buy
|308
|0.60
|1.2893
|1.2866
|0.0000
|616
|2006.05.12 15:03
|close
|308
|0.60
|1.2902
|1.2866
|0.0000
|54.00
|3397.60
|617
|2006.05.12 15:03
|buy
|309
|0.70
|1.2891
|1.2864
|0.0000
|618
|2006.05.12 15:20
|close
|309
|0.70
|1.2899
|1.2864
|0.0000
|56.00
|3453.60
|619
|2006.05.12 15:21
|buy
|310
|0.70
|1.2892
|1.2865
|0.0000
|620
|2006.05.12 15:23
|close
|310
|0.70
|1.2901
|1.2865
|0.0000
|63.00
|3516.60
|621
|2006.05.12 16:00
|buy
|311
|0.70
|1.2907
|1.2880
|0.0000
|622
|2006.05.12 16:00
|s/l
|311
|0.70
|1.2880
|1.2880
|0.0000
|-189.00
|3327.60
|623
|2006.05.12 16:01
|buy
|312
|0.60
|1.2898
|1.2871
|0.0000
|624
|2006.05.12 16:01
|close
|312
|0.60
|1.2907
|1.2871
|0.0000
|54.00
|3381.60
|625
|2006.05.12 16:01
|buy
|313
|0.70
|1.2908
|1.2881
|0.0000
|626
|2006.05.12 16:03
|close
|313
|0.70
|1.2917
|1.2881
|0.0000
|63.00
|3444.60
|627
|2006.05.12 16:03
|buy
|314
|0.70
|1.2910
|1.2883
|0.0000
|628
|2006.05.12 16:15
|s/l
|314
|0.70
|1.2883
|1.2883
|0.0000
|-189.00
|3255.60
|629
|2006.05.12 16:19
|buy
|315
|0.60
|1.2898
|1.2871
|0.0000
|630
|2006.05.12 17:32
|s/l
|315
|0.60
|1.2871
|1.2871
|0.0000
|-162.00
|3093.60
|631
|2006.05.12 18:28
|buy
|316
|0.60
|1.2869
|1.2842
|0.0000
|632
|2006.05.12 18:40
|close
|316
|0.60
|1.2879
|1.2842
|0.0000
|60.00
|3153.60
|633
|2006.05.15 02:59
|buy
|317
|0.60
|1.2949
|1.2922
|0.0000
|634
|2006.05.15 03:00
|s/l
|317
|0.60
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|-162.00
|2991.60
|635
|2006.05.15 03:08
|buy
|318
|0.60
|1.2931
|1.2904
|0.0000
|636
|2006.05.15 03:18
|close
|318
|0.60
|1.2943
|1.2904
|0.0000
|72.00
|3063.60
|637
|2006.05.15 03:19
|buy
|319
|0.60
|1.2941
|1.2914
|0.0000
|638
|2006.05.15 09:00
|s/l
|319
|0.60
|1.2914
|1.2914
|0.0000
|-162.00
|2901.60
|639
|2006.05.15 09:02
|buy
|320
|0.60
|1.2909
|1.2882
|0.0000
|640
|2006.05.15 10:00
|s/l
|320
|0.60
|1.2882
|1.2882
|0.0000
|-162.00
|2739.60
|641
|2006.05.15 14:00
|sell
|321
|0.50
|1.2827
|1.2854
|0.0000
|642
|2006.05.15 17:52
|close
|321
|0.50
|1.2818
|1.2854
|0.0000
|45.00
|2784.60
|643
|2006.05.15 20:00
|sell
|322
|0.50
|1.2814
|1.2841
|0.0000
|644
|2006.05.15 22:00
|close
|322
|0.50
|1.2787
|1.2841
|0.0000
|135.00
|2919.60
|645
|2006.05.16 02:04
|sell
|323
|0.60
|1.2794
|1.2821
|0.0000
|646
|2006.05.16 05:06
|s/l
|323
|0.60
|1.2821
|1.2821
|0.0000
|-162.00
|2757.60
|647
|2006.05.16 10:00
|sell
|324
|0.50
|1.2825
|1.2852
|0.0000
|648
|2006.05.16 10:12
|close
|324
|0.50
|1.2815
|1.2852
|0.0000
|50.00
|2807.60
|649
|2006.05.16 15:00
|sell
|325
|0.50
|1.2852
|1.2879
|0.0000
|650
|2006.05.16 15:15
|close
|325
|0.50
|1.2837
|1.2879
|0.0000
|75.00
|2882.60
|651
|2006.05.16 15:15
|sell
|326
|0.60
|1.2835
|1.2862
|0.0000
|652
|2006.05.16 15:34
|s/l
|326
|0.60
|1.2862
|1.2862
|0.0000
|-162.00
|2720.60
|653
|2006.05.16 15:35
|sell
|327
|0.50
|1.2853
|1.2880
|0.0000
|654
|2006.05.16 15:42
|close
|327
|0.50
|1.2839
|1.2880
|0.0000
|70.00
|2790.60
|655
|2006.05.16 15:42
|sell
|328
|0.50
|1.2836
|1.2863
|0.0000
|656
|2006.05.16 18:00
|close
|328
|0.50
|1.2817
|1.2863
|0.0000
|95.00
|2885.60
|657
|2006.05.17 01:59
|buy
|329
|0.60
|1.2847
|1.2820
|0.0000
|658
|2006.05.17 04:00
|close
|329
|0.60
|1.2857
|1.2820
|0.0000
|60.00
|2945.60
|659
|2006.05.17 12:12
|buy
|330
|0.60
|1.2895
|1.2868
|0.0000
|660
|2006.05.17 15:12
|s/l
|330
|0.60
|1.2868
|1.2868
|0.0000
|-162.00
|2783.60
|661
|2006.05.17 15:12
|buy
|331
|0.50
|1.2870
|1.2843
|0.0000
|662
|2006.05.17 15:59
|close
|331
|0.50
|1.2886
|1.2843
|0.0000
|80.00
|2863.60
|663
|2006.05.17 19:04
|sell
|332
|0.60
|1.2743
|1.2770
|0.0000
|664
|2006.05.17 19:27
|close
|332
|0.60
|1.2733
|1.2770
|0.0000
|60.00
|2923.60
|665
|2006.05.17 19:27
|sell
|333
|0.60
|1.2733
|1.2760
|0.0000
|666
|2006.05.17 19:59
|close
|333
|0.60
|1.2719
|1.2760
|0.0000
|84.00
|3007.60
|667
|2006.05.17 21:00
|sell
|334
|0.60
|1.2743
|1.2770
|0.0000
|668
|2006.05.18 00:00
|close
|334
|0.60
|1.2730
|1.2770
|0.0000
|81.60
|3089.20
|669
|2006.05.18 01:00
|sell
|335
|0.60
|1.2740
|1.2767
|0.0000
|670
|2006.05.18 04:12
|s/l
|335
|0.60
|1.2767
|1.2767
|0.0000
|-162.00
|2927.20
|671
|2006.05.18 04:12
|sell
|336
|0.60
|1.2766
|1.2793
|0.0000
|672
|2006.05.18 07:50
|close
|336
|0.60
|1.2751
|1.2793
|0.0000
|90.00
|3017.20
|673
|2006.05.18 13:00
|buy
|337
|0.60
|1.2776
|1.2749
|0.0000
|674
|2006.05.18 15:07
|close
|337
|0.60
|1.2789
|1.2749
|0.0000
|78.00
|3095.20
|675
|2006.05.18 15:08
|sell
|338
|0.60
|1.2788
|1.2815
|0.0000
|676
|2006.05.18 15:59
|close
|338
|0.60
|1.2770
|1.2815
|0.0000
|108.00
|3203.20
|677
|2006.05.18 16:26
|sell
|339
|0.60
|1.2791
|1.2818
|0.0000
|678
|2006.05.18 16:59
|s/l
|339
|0.60
|1.2818
|1.2818
|0.0000
|-162.00
|3041.20
|679
|2006.05.18 18:00
|buy
|340
|0.60
|1.2795
|1.2768
|0.0000
|680
|2006.05.18 18:08
|close
|340
|0.60
|1.2810
|1.2768
|0.0000
|90.00
|3131.20
|681
|2006.05.18 18:59
|buy
|341
|0.60
|1.2793
|1.2766
|0.0000
|682
|2006.05.18 19:00
|close
|341
|0.60
|1.2827
|1.2766
|0.0000
|204.00
|3335.20
|683
|2006.05.19 03:06
|buy
|342
|0.60
|1.2847
|1.2820
|0.0000
|684
|2006.05.19 09:00
|s/l
|342
|0.60
|1.2820
|1.2820
|0.0000
|-162.00
|3173.20
|685
|2006.05.19 18:10
|sell
|343
|0.60
|1.2736
|1.2763
|0.0000
|686
|2006.05.19 20:00
|s/l
|343
|0.60
|1.2763
|1.2763
|0.0000
|-162.00
|3011.20
|687
|2006.05.19 20:00
|sell
|344
|0.60
|1.2772
|1.2799
|0.0000
|688
|2006.05.19 20:26
|close
|344
|0.60
|1.2762
|1.2799
|0.0000
|60.00
|3071.20
|689
|2006.05.19 20:30
|sell
|345
|0.60
|1.2764
|1.2791
|0.0000
|690
|2006.05.22 03:01
|close
|345
|0.60
|1.2745
|1.2791
|0.0000
|115.20
|3186.40
|691
|2006.05.22 06:00
|sell
|346
|0.60
|1.2749
|1.2776
|0.0000
|692
|2006.05.22 06:30
|close
|346
|0.60
|1.2739
|1.2776
|0.0000
|60.00
|3246.40
|693
|2006.05.22 06:57
|sell
|347
|0.60
|1.2743
|1.2770
|0.0000
|694
|2006.05.22 07:32
|close
|347
|0.60
|1.2734
|1.2770
|0.0000
|54.00
|3300.40
|695
|2006.05.22 11:00
|sell
|348
|0.60
|1.2759
|1.2786
|0.0000
|696
|2006.05.22 11:51
|close
|348
|0.60
|1.2748
|1.2786
|0.0000
|66.00
|3366.40
|697
|2006.05.22 11:58
|sell
|349
|0.70
|1.2756
|1.2783
|0.0000
|698
|2006.05.22 16:00
|s/l
|349
|0.70
|1.2783
|1.2783
|0.0000
|-189.00
|3177.40
|699
|2006.05.23 07:52
|buy
|350
|0.60
|1.2856
|1.2829
|0.0000
|700
|2006.05.23 07:59
|close
|350
|0.60
|1.2873
|1.2829
|0.0000
|102.00
|3279.40
|701
|2006.05.23 08:02
|buy
|351
|0.60
|1.2861
|1.2834
|0.0000
|702
|2006.05.23 10:00
|s/l
|351
|0.60
|1.2834
|1.2834
|0.0000
|-162.00
|3117.40
|703
|2006.05.23 10:21
|buy
|352
|0.60
|1.2837
|1.2810
|0.0000
|704
|2006.05.23 10:52
|close
|352
|0.60
|1.2848
|1.2810
|0.0000
|66.00
|3183.40
|705
|2006.05.23 10:53
|buy
|353
|0.60
|1.2846
|1.2819
|0.0000
|706
|2006.05.23 16:18
|s/l
|353
|0.60
|1.2819
|1.2819
|0.0000
|-162.00
|3021.40
|707
|2006.05.23 16:18
|buy
|354
|0.60
|1.2820
|1.2793
|0.0000
|708
|2006.05.23 16:22
|close
|354
|0.60
|1.2836
|1.2793
|0.0000
|96.00
|3117.40
|709
|2006.05.23 22:00
|buy
|355
|0.60
|1.2856
|1.2829
|0.0000
|710
|2006.05.23 23:00
|s/l
|355
|0.60
|1.2829
|1.2829
|0.0000
|-162.00
|2955.40
|711
|2006.05.24 10:00
|sell
|356
|0.60
|1.2834
|1.2861
|0.0000
|712
|2006.05.24 11:48
|s/l
|356
|0.60
|1.2861
|1.2861
|0.0000
|-162.00
|2793.40
|713
|2006.05.24 14:00
|buy
|357
|0.50
|1.2852
|1.2825
|0.0000
|714
|2006.05.24 14:30
|close
|357
|0.50
|1.2865
|1.2825
|0.0000
|65.00
|2858.40
|715
|2006.05.24 21:00
|sell
|358
|0.60
|1.2781
|1.2808
|0.0000
|716
|2006.05.24 23:00
|close
|358
|0.60
|1.2757
|1.2808
|0.0000
|144.00
|3002.40
|717
|2006.05.25 11:01
|sell
|359
|0.60
|1.2787
|1.2814
|0.0000
|718
|2006.05.25 13:13
|close
|359
|0.60
|1.2775
|1.2814
|0.0000
|72.00
|3074.40
|719
|2006.05.25 15:44
|sell
|360
|0.60
|1.2783
|1.2810
|0.0000
|720
|2006.05.25 16:09
|close
|360
|0.60
|1.2769
|1.2810
|0.0000
|84.00
|3158.40
|721
|2006.05.25 16:59
|sell
|361
|0.60
|1.2786
|1.2813
|0.0000
|722
|2006.05.25 19:00
|close
|361
|0.60
|1.2768
|1.2813
|0.0000
|108.00
|3266.40
|723
|2006.05.25 21:00
|sell
|362
|0.60
|1.2802
|1.2829
|0.0000
|724
|2006.05.25 22:07
|close
|362
|0.60
|1.2790
|1.2829
|0.0000
|72.00
|3338.40
|725
|2006.05.26 02:57
|buy
|363
|0.70
|1.2796
|1.2769
|0.0000
|726
|2006.05.26 06:05
|s/l
|363
|0.70
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-189.00
|3149.40
|727
|2006.05.26 09:15
|sell
|364
|0.60
|1.2791
|1.2818
|0.0000
|728
|2006.05.26 10:00
|s/l
|364
|0.60
|1.2818
|1.2818
|0.0000
|-162.00
|2987.40
|729
|2006.05.29 19:00
|sell
|365
|0.60
|1.2749
|1.2776
|0.0000
|730
|2006.05.30 05:00
|s/l
|365
|0.60
|1.2776
|1.2776
|0.0000
|-160.80
|2826.60
|731
|2006.05.30 14:03
|buy
|366
|0.60
|1.2843
|1.2816
|0.0000
|732
|2006.05.30 15:05
|s/l
|366
|0.60
|1.2816
|1.2816
|0.0000
|-162.00
|2664.60
|733
|2006.05.30 17:55
|buy
|367
|0.50
|1.2864
|1.2837
|0.0000
|734
|2006.05.30 17:59
|close
|367
|0.50
|1.2888
|1.2837
|0.0000
|120.00
|2784.60
|735
|2006.05.30 20:00
|buy
|368
|0.50
|1.2873
|1.2846
|0.0000
|736
|2006.05.31 03:01
|s/l
|368
|0.50
|1.2846
|1.2846
|0.0000
|-137.00
|2647.60
|737
|2006.05.31 10:00
|buy
|369
|0.50
|1.2876
|1.2849
|0.0000
|738
|2006.05.31 16:00
|s/l
|369
|0.50
|1.2849
|1.2849
|0.0000
|-135.00
|2512.60
|739
|2006.05.31 22:00
|sell
|370
|0.50
|1.2816
|1.2843
|0.0000
|740
|2006.06.01 03:00
|close
|370
|0.50
|1.2793
|1.2843
|0.0000
|118.00
|2630.60
|741
|2006.06.01 07:47
|sell
|371
|0.50
|1.2778
|1.2805
|0.0000
|742
|2006.06.01 09:04
|close
|371
|0.50
|1.2766
|1.2805
|0.0000
|60.00
|2690.60
|743
|2006.06.01 10:01
|sell
|372
|0.50
|1.2783
|1.2810
|0.0000
|744
|2006.06.01 13:00
|close
|372
|0.50
|1.2761
|1.2810
|0.0000
|110.00
|2800.60
|745
|2006.06.02 09:13
|buy
|373
|0.50
|1.2798
|1.2771
|0.0000
|746
|2006.06.02 11:00
|close
|373
|0.50
|1.2812
|1.2771
|0.0000
|70.00
|2870.60
|747
|2006.06.02 16:02
|buy
|374
|0.60
|1.2909
|1.2882
|0.0000
|748
|2006.06.02 16:26
|close
|374
|0.60
|1.2920
|1.2882
|0.0000
|66.00
|2936.60
|749
|2006.06.02 18:01
|buy
|375
|0.60
|1.2911
|1.2884
|0.0000
|750
|2006.06.02 18:11
|close
|375
|0.60
|1.2922
|1.2884
|0.0000
|66.00
|3002.60
|751
|2006.06.02 18:13
|buy
|376
|0.60
|1.2920
|1.2893
|0.0000
|752
|2006.06.02 18:48
|close
|376
|0.60
|1.2930
|1.2893
|0.0000
|60.00
|3062.60
|753
|2006.06.02 20:53
|buy
|377
|0.60
|1.2926
|1.2899
|0.0000
|754
|2006.06.05 03:15
|close
|377
|0.60
|1.2939
|1.2899
|0.0000
|75.60
|3138.20
|755
|2006.06.06 19:44
|sell
|378
|0.60
|1.2836
|1.2863
|0.0000
|756
|2006.06.06 19:58
|close
|378
|0.60
|1.2825
|1.2863
|0.0000
|66.00
|3204.20
|757
|2006.06.06 21:00
|sell
|379
|0.60
|1.2836
|1.2863
|0.0000
|758
|2006.06.07 00:00
|close
|379
|0.60
|1.2826
|1.2863
|0.0000
|61.20
|3265.40
|759
|2006.06.07 02:14
|sell
|380
|0.60
|1.2836
|1.2863
|0.0000
|760
|2006.06.07 02:52
|close
|380
|0.60
|1.2824
|1.2863
|0.0000
|72.00
|3337.40
|761
|2006.06.07 15:00
|sell
|381
|0.70
|1.2796
|1.2823
|0.0000
|762
|2006.06.07 15:15
|close
|381
|0.70
|1.2786
|1.2823
|0.0000
|70.00
|3407.40
|763
|2006.06.07 15:16
|sell
|382
|0.70
|1.2786
|1.2813
|0.0000
|764
|2006.06.07 15:26
|close
|382
|0.70
|1.2776
|1.2813
|0.0000
|70.00
|3477.40
|765
|2006.06.07 17:14
|sell
|383
|0.70
|1.2782
|1.2809
|0.0000
|766
|2006.06.08 09:03
|close
|383
|0.70
|1.2772
|1.2809
|0.0000
|74.20
|3551.60
|767
|2006.06.08 11:01
|sell
|384
|0.70
|1.2772
|1.2799
|0.0000
|768
|2006.06.08 13:46
|close
|384
|0.70
|1.2756
|1.2799
|0.0000
|112.00
|3663.60
|769
|2006.06.08 22:01
|sell
|385
|0.70
|1.2653
|1.2680
|0.0000
|770
|2006.06.09 02:00
|close
|385
|0.70
|1.2643
|1.2680
|0.0000
|71.40
|3735.00
|771
|2006.06.09 14:20
|sell
|386
|0.70
|1.2667
|1.2694
|0.0000
|772
|2006.06.09 14:30
|close
|386
|0.70
|1.2654
|1.2694
|0.0000
|91.00
|3826.00
|773
|2006.06.09 16:53
|sell
|387
|0.80
|1.2629
|1.2656
|0.0000
|774
|2006.06.09 16:59
|s/l
|387
|0.80
|1.2656
|1.2656
|0.0000
|-216.00
|3610.00
|775
|2006.06.12 03:00
|sell
|388
|0.70
|1.2626
|1.2653
|0.0000
|776
|2006.06.12 10:06
|close
|388
|0.70
|1.2613
|1.2653
|0.0000
|91.00
|3701.00
|777
|2006.06.12 16:03
|sell
|389
|0.70
|1.2604
|1.2631
|0.0000
|778
|2006.06.12 16:38
|close
|389
|0.70
|1.2593
|1.2631
|0.0000
|77.00
|3778.00
|779
|2006.06.13 10:04
|sell
|390
|0.80
|1.2575
|1.2602
|0.0000
|780
|2006.06.13 16:00
|s/l
|390
|0.80
|1.2602
|1.2602
|0.0000
|-216.00
|3562.00
|781
|2006.06.13 16:07
|sell
|391
|0.70
|1.2594
|1.2621
|0.0000
|782
|2006.06.13 16:08
|close
|391
|0.70
|1.2581
|1.2621
|0.0000
|91.00
|3653.00
|783
|2006.06.13 16:08
|sell
|392
|0.70
|1.2585
|1.2612
|0.0000
|784
|2006.06.13 16:23
|close
|392
|0.70
|1.2572
|1.2612
|0.0000
|91.00
|3744.00
|785
|2006.06.13 16:23
|sell
|393
|0.70
|1.2582
|1.2609
|0.0000
|786
|2006.06.13 17:00
|close
|393
|0.70
|1.2566
|1.2609
|0.0000
|112.00
|3856.00
|787
|2006.06.13 18:00
|sell
|394
|0.80
|1.2574
|1.2601
|0.0000
|788
|2006.06.13 20:00
|close
|394
|0.80
|1.2548
|1.2601
|0.0000
|208.00
|4064.00
|789
|2006.06.14 00:02
|sell
|395
|0.80
|1.2545
|1.2572
|0.0000
|790
|2006.06.14 08:18
|s/l
|395
|0.80
|1.2572
|1.2572
|0.0000
|-216.00
|3848.00
|791
|2006.06.14 13:55
|buy
|396
|0.80
|1.2571
|1.2544
|0.0000
|792
|2006.06.14 15:00
|s/l
|396
|0.80
|1.2544
|1.2544
|0.0000
|-216.00
|3632.00
|793
|2006.06.14 19:59
|buy
|397
|0.70
|1.2621
|1.2594
|0.0000
|794
|2006.06.14 21:00
|s/l
|397
|0.70
|1.2594
|1.2594
|0.0000
|-189.00
|3443.00
|795
|2006.06.14 21:00
|buy
|398
|0.70
|1.2595
|1.2568
|0.0000
|796
|2006.06.15 00:00
|close
|398
|0.70
|1.2606
|1.2568
|0.0000
|68.60
|3511.60
|797
|2006.06.15 03:00
|buy
|399
|0.70
|1.2598
|1.2571
|0.0000
|798
|2006.06.15 04:00
|close
|399
|0.70
|1.2615
|1.2571
|0.0000
|119.00
|3630.60
|799
|2006.06.15 17:00
|buy
|400
|0.70
|1.2628
|1.2601
|0.0000
|800
|2006.06.16 02:00
|close
|400
|0.70
|1.2642
|1.2601
|0.0000
|95.20
|3725.80
|801
|2006.06.16 15:08
|buy
|401
|0.70
|1.2648
|1.2621
|0.0000
|802
|2006.06.16 16:00
|s/l
|401
|0.70
|1.2621
|1.2621
|0.0000
|-189.00
|3536.80
|803
|2006.06.16 17:00
|sell
|402
|0.70
|1.2635
|1.2662
|0.0000
|804
|2006.06.16 17:36
|close
|402
|0.70
|1.2625
|1.2662
|0.0000
|70.00
|3606.80
|805
|2006.06.16 17:59
|sell
|403
|0.70
|1.2638
|1.2665
|0.0000
|806
|2006.06.16 18:00
|close
|403
|0.70
|1.2625
|1.2665
|0.0000
|91.00
|3697.80
|807
|2006.06.16 18:00
|buy
|404
|0.70
|1.2623
|1.2596
|0.0000
|808
|2006.06.16 20:00
|close
|404
|0.70
|1.2636
|1.2596
|0.0000
|91.00
|3788.80
|809
|2006.06.16 22:00
|buy
|405
|0.70
|1.2639
|1.2612
|0.0000
|810
|2006.06.19 03:00
|s/l
|405
|0.70
|1.2612
|1.2612
|0.0000
|-191.80
|3597.00
|811
|2006.06.19 14:01
|sell
|406
|0.70
|1.2593
|1.2620
|0.0000
|812
|2006.06.19 14:21
|close
|406
|0.70
|1.2582
|1.2620
|0.0000
|77.00
|3674.00
|813
|2006.06.19 18:00
|sell
|407
|0.70
|1.2575
|1.2602
|0.0000
|814
|2006.06.19 20:03
|close
|407
|0.70
|1.2565
|1.2602
|0.0000
|70.00
|3744.00
|815
|2006.06.20 08:00
|sell
|408
|0.70
|1.2587
|1.2614
|0.0000
|816
|2006.06.20 08:35
|close
|408
|0.70
|1.2578
|1.2614
|0.0000
|63.00
|3807.00
|817
|2006.06.20 08:39
|sell
|409
|0.80
|1.2582
|1.2609
|0.0000
|818
|2006.06.20 11:00
|close
|409
|0.80
|1.2573
|1.2609
|0.0000
|72.00
|3879.00
|819
|2006.06.20 20:00
|sell
|410
|0.80
|1.2602
|1.2629
|0.0000
|820
|2006.06.20 20:44
|close
|410
|0.80
|1.2592
|1.2629
|0.0000
|80.00
|3959.00
|821
|2006.06.20 20:59
|sell
|411
|0.80
|1.2600
|1.2627
|0.0000
|822
|2006.06.20 21:00
|close
|411
|0.80
|1.2587
|1.2627
|0.0000
|104.00
|4063.00
|823
|2006.06.20 21:01
|buy
|412
|0.80
|1.2588
|1.2561
|0.0000
|824
|2006.06.21 04:00
|close
|412
|0.80
|1.2612
|1.2561
|0.0000
|188.80
|4251.80
|825
|2006.06.21 08:01
|buy
|413
|0.80
|1.2620
|1.2593
|0.0000
|826
|2006.06.21 12:00
|close
|413
|0.80
|1.2633
|1.2593
|0.0000
|104.00
|4355.80
|827
|2006.06.22 08:00
|buy
|414
|0.90
|1.2664
|1.2637
|0.0000
|828
|2006.06.22 08:29
|close
|414
|0.90
|1.2673
|1.2637
|0.0000
|81.00
|4436.80
|829
|2006.06.22 08:59
|buy
|415
|0.90
|1.2664
|1.2637
|0.0000
|830
|2006.06.22 10:00
|s/l
|415
|0.90
|1.2637
|1.2637
|0.0000
|-243.00
|4193.80
|831
|2006.06.22 20:20
|sell
|416
|0.80
|1.2582
|1.2609
|0.0000
|832
|2006.06.23 00:00
|close
|416
|0.80
|1.2572
|1.2609
|0.0000
|81.60
|4275.40
|833
|2006.06.23 01:02
|sell
|417
|0.80
|1.2581
|1.2608
|0.0000
|834
|2006.06.23 04:00
|close
|417
|0.80
|1.2564
|1.2608
|0.0000
|136.00
|4411.40
|835
|2006.06.23 09:00
|sell
|418
|0.90
|1.2582
|1.2609
|0.0000
|836
|2006.06.23 09:18
|close
|418
|0.90
|1.2573
|1.2609
|0.0000
|81.00
|4492.40
|837
|2006.06.23 09:31
|sell
|419
|0.90
|1.2581
|1.2608
|0.0000
|838
|2006.06.23 09:51
|close
|419
|0.90
|1.2572
|1.2608
|0.0000
|81.00
|4573.40
|839
|2006.06.26 11:03
|buy
|420
|0.90
|1.2560
|1.2533
|0.0000
|840
|2006.06.26 13:15
|close
|420
|0.90
|1.2571
|1.2533
|0.0000
|99.00
|4672.40
|841
|2006.06.26 14:01
|buy
|421
|0.90
|1.2558
|1.2531
|0.0000
|842
|2006.06.26 14:26
|close
|421
|0.90
|1.2569
|1.2531
|0.0000
|99.00
|4771.40
|843
|2006.06.26 16:00
|buy
|422
|0.90
|1.2560
|1.2533
|0.0000
|844
|2006.06.26 20:00
|close
|422
|0.90
|1.2593
|1.2533
|0.0000
|297.00
|5068.40
|845
|2006.06.26 21:00
|buy
|423
|1.00
|1.2580
|1.2553
|0.0000
|846
|2006.06.27 00:00
|close
|423
|1.00
|1.2588
|1.2553
|0.0000
|76.00
|5144.40
|847
|2006.06.27 10:13
|buy
|424
|1.00
|1.2594
|1.2567
|0.0000
|848
|2006.06.27 13:16
|s/l
|424
|1.00
|1.2567
|1.2567
|0.0000
|-270.00
|4874.40
|849
|2006.06.27 18:00
|buy
|425
|1.00
|1.2587
|1.2560
|0.0000
|850
|2006.06.27 18:47
|close
|425
|1.00
|1.2594
|1.2560
|0.0000
|70.00
|4944.40
|851
|2006.06.27 18:59
|buy
|426
|1.00
|1.2588
|1.2561
|0.0000
|852
|2006.06.28 09:08
|s/l
|426
|1.00
|1.2561
|1.2561
|0.0000
|-274.00
|4670.40
|853
|2006.06.28 11:01
|sell
|427
|0.90
|1.2572
|1.2599
|0.0000
|854
|2006.06.28 11:26
|close
|427
|0.90
|1.2565
|1.2599
|0.0000
|63.00
|4733.40
|855
|2006.06.28 11:59
|sell
|428
|0.90
|1.2572
|1.2599
|0.0000
|856
|2006.06.28 12:47
|close
|428
|0.90
|1.2565
|1.2599
|0.0000
|63.00
|4796.40
|857
|2006.06.28 16:11
|sell
|429
|1.00
|1.2557
|1.2584
|0.0000
|858
|2006.06.28 16:23
|close
|429
|1.00
|1.2547
|1.2584
|0.0000
|100.00
|4896.40
|859
|2006.06.28 16:23
|sell
|430
|1.00
|1.2557
|1.2584
|0.0000
|860
|2006.06.28 16:23
|close
|430
|1.00
|1.2548
|1.2584
|0.0000
|90.00
|4986.40
|861
|2006.06.28 16:59
|sell
|431
|1.00
|1.2556
|1.2583
|0.0000
|862
|2006.06.28 17:00
|close
|431
|1.00
|1.2530
|1.2583
|0.0000
|260.00
|5246.40
|863
|2006.06.28 18:25
|sell
|432
|1.00
|1.2535
|1.2562
|0.0000
|864
|2006.06.29 13:01
|close
|432
|1.00
|1.2527
|1.2562
|0.0000
|85.99
|5332.39
|865
|2006.06.29 15:00
|sell
|433
|1.00
|1.2546
|1.2573
|0.0000
|866
|2006.06.29 18:00
|close
|433
|1.00
|1.2535
|1.2573
|0.0000
|110.00
|5442.39
|867
|2006.06.29 19:01
|sell
|434
|1.00
|1.2539
|1.2566
|0.0000
|868
|2006.06.29 20:02
|close
|434
|1.00
|1.2529
|1.2566
|0.0000
|100.01
|5542.40
|869
|2006.06.29 22:00
|buy
|435
|1.00
|1.2648
|1.2621
|0.0000
|870
|2006.06.29 22:42
|close
|435
|1.00
|1.2657
|1.2621
|0.0000
|90.00
|5632.40
|871
|2006.06.30 01:06
|buy
|436
|1.00
|1.2660
|1.2633
|0.0000
|872
|2006.06.30 03:00
|close
|436
|1.00
|1.2669
|1.2633
|0.0000
|89.99
|5722.39
|873
|2006.06.30 09:08
|buy
|437
|1.00
|1.2709
|1.2682
|0.0000
|874
|2006.06.30 09:44
|close
|437
|1.00
|1.2718
|1.2682
|0.0000
|90.00
|5812.39
|875
|2006.06.30 09:56
|buy
|438
|1.00
|1.2715
|1.2688
|0.0000
|876
|2006.06.30 15:00
|close
|438
|1.00
|1.2725
|1.2688
|0.0000
|100.00
|5912.39
|877
|2006.07.03 04:01
|buy
|439
|1.00
|1.2776
|1.2749
|0.0000
|878
|2006.07.03 06:04
|close
|439
|1.00
|1.2786
|1.2749
|0.0000
|100.00
|6012.39
|879
|2006.07.03 10:00
|buy
|440
|1.00
|1.2775
|1.2748
|0.0000
|880
|2006.07.03 13:00
|close
|440
|1.00
|1.2794
|1.2748
|0.0000
|190.00
|6202.39
|881
|2006.07.03 15:00
|buy
|441
|1.00
|1.2786
|1.2759
|0.0000
|882
|2006.07.03 17:00
|close
|441
|1.00
|1.2800
|1.2759
|0.0000
|140.01
|6342.40
|883
|2006.07.03 18:00
|buy
|442
|1.00
|1.2790
|1.2763
|0.0000
|884
|2006.07.03 18:20
|close
|442
|1.00
|1.2799
|1.2763
|0.0000
|90.00
|6432.40
|885
|2006.07.03 18:48
|buy
|443
|1.00
|1.2792
|1.2765
|0.0000
|886
|2006.07.03 19:06
|close
|443
|1.00
|1.2801
|1.2765
|0.0000
|90.00
|6522.40
|887
|2006.07.03 21:45
|buy
|444
|1.00
|1.2799
|1.2772
|0.0000
|888
|2006.07.04 06:03
|close
|444
|1.00
|1.2807
|1.2772
|0.0000
|76.00
|6598.40
|889
|2006.07.04 10:11
|buy
|445
|1.00
|1.2809
|1.2782
|0.0000
|890
|2006.07.05 01:28
|s/l
|445
|1.00
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|-274.00
|6324.40
|891
|2006.07.05 07:02
|sell
|446
|1.00
|1.2806
|1.2833
|0.0000
|892
|2006.07.05 08:02
|s/l
|446
|1.00
|1.2833
|1.2833
|0.0000
|-270.00
|6054.40
|893
|2006.07.05 13:03
|sell
|447
|1.00
|1.2776
|1.2803
|0.0000
|894
|2006.07.05 15:01
|close
|447
|1.00
|1.2753
|1.2803
|0.0000
|230.00
|6284.40
|895
|2006.07.05 18:01
|sell
|448
|1.00
|1.2725
|1.2752
|0.0000
|896
|2006.07.06 15:00
|s/l
|448
|1.00
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|-264.00
|6020.40
|897
|2006.07.07 21:04
|buy
|449
|1.00
|1.2816
|1.2789
|0.0000
|898
|2006.07.10 08:00
|s/l
|449
|1.00
|1.2789
|1.2789
|0.0000
|-274.00
|5746.40
|899
|2006.07.10 09:03
|sell
|450
|1.00
|1.2796
|1.2823
|0.0000
|900
|2006.07.10 12:00
|close
|450
|1.00
|1.2781
|1.2823
|0.0000
|150.00
|5896.40
|901
|2006.07.10 18:02
|sell
|451
|1.00
|1.2751
|1.2778
|0.0000
|902
|2006.07.10 18:16
|close
|451
|1.00
|1.2739
|1.2778
|0.0000
|120.00
|6016.40
|903
|2006.07.11 00:01
|sell
|452
|1.00
|1.2738
|1.2765
|0.0000
|904
|2006.07.11 09:00
|close
|452
|1.00
|1.2727
|1.2765
|0.0000
|110.00
|6126.40
|905
|2006.07.11 11:01
|sell
|453
|1.00
|1.2749
|1.2776
|0.0000
|906
|2006.07.11 11:26
|close
|453
|1.00
|1.2738
|1.2776
|0.0000
|110.00
|6236.40
|907
|2006.07.11 14:31
|sell
|454
|1.00
|1.2748
|1.2775
|0.0000
|908
|2006.07.11 14:44
|close
|454
|1.00
|1.2739
|1.2775
|0.0000
|89.99
|6326.39
|909
|2006.07.11 16:06
|sell
|455
|1.00
|1.2743
|1.2770
|0.0000
|910
|2006.07.11 21:00
|s/l
|455
|1.00
|1.2770
|1.2770
|0.0000
|-270.00
|6056.39
|911
|2006.07.12 00:07
|buy
|456
|1.00
|1.2765
|1.2738
|0.0000
|912
|2006.07.12 11:55
|s/l
|456
|1.00
|1.2738
|1.2738
|0.0000
|-270.00
|5786.39
|913
|2006.07.12 11:55
|buy
|457
|1.00
|1.2740
|1.2713
|0.0000
|914
|2006.07.12 14:30
|s/l
|457
|1.00
|1.2713
|1.2713
|0.0000
|-270.00
|5516.39
|915
|2006.07.12 18:00
|sell
|458
|1.00
|1.2700
|1.2727
|0.0000
|916
|2006.07.13 10:01
|s/l
|458
|1.00
|1.2727
|1.2727
|0.0000
|-264.00
|5252.39
|917
|2006.07.13 19:02
|sell
|459
|1.00
|1.2682
|1.2709
|0.0000
|918
|2006.07.14 09:00
|close
|459
|1.00
|1.2663
|1.2709
|0.0000
|192.00
|5444.39
|919
|2006.07.14 10:00
|sell
|460
|1.00
|1.2669
|1.2696
|0.0000
|920
|2006.07.14 15:00
|close
|460
|1.00
|1.2657
|1.2696
|0.0000
|120.01
|5564.40
|921
|2006.07.14 17:03
|sell
|461
|1.00
|1.2638
|1.2665
|0.0000
|922
|2006.07.17 05:02
|close
|461
|1.00
|1.2626
|1.2665
|0.0000
|122.00
|5686.40
|923
|2006.07.17 08:07
|sell
|462
|1.00
|1.2633
|1.2660
|0.0000
|924
|2006.07.17 10:00
|close
|462
|1.00
|1.2625
|1.2660
|0.0000
|79.99
|5766.39
|925
|2006.07.17 14:06
|sell
|463
|1.00
|1.2542
|1.2569
|0.0000
|926
|2006.07.17 14:31
|close
|463
|1.00
|1.2531
|1.2569
|0.0000
|110.00
|5876.39
|927
|2006.07.17 16:00
|sell
|464
|1.00
|1.2537
|1.2564
|0.0000
|928
|2006.07.17 16:16
|close
|464
|1.00
|1.2529
|1.2564
|0.0000
|80.00
|5956.39
|929
|2006.07.17 18:00
|sell
|465
|1.00
|1.2529
|1.2556
|0.0000
|930
|2006.07.17 22:15
|close
|465
|1.00
|1.2521
|1.2556
|0.0000
|80.00
|6036.39
|931
|2006.07.18 09:09
|sell
|466
|1.00
|1.2538
|1.2565
|0.0000
|932
|2006.07.18 10:55
|close
|466
|1.00
|1.2531
|1.2565
|0.0000
|70.00
|6106.39
|933
|2006.07.18 13:08
|sell
|467
|1.00
|1.2537
|1.2564
|0.0000
|934
|2006.07.18 14:00
|close
|467
|1.00
|1.2527
|1.2564
|0.0000
|99.99
|6206.38
|935
|2006.07.18 14:30
|sell
|468
|1.00
|1.2545
|1.2572
|0.0000
|936
|2006.07.18 14:31
|close
|468
|1.00
|1.2526
|1.2572
|0.0000
|190.00
|6396.38
|937
|2006.07.18 15:00
|sell
|469
|1.00
|1.2536
|1.2563
|0.0000
|938
|2006.07.18 15:00
|close
|469
|1.00
|1.2527
|1.2563
|0.0000
|90.00
|6486.38
|939
|2006.07.18 15:00
|sell
|470
|1.00
|1.2538
|1.2565
|0.0000
|940
|2006.07.18 15:01
|close
|470
|1.00
|1.2530
|1.2565
|0.0000
|80.00
|6566.38
|941
|2006.07.18 15:01
|sell
|471
|1.00
|1.2537
|1.2564
|0.0000
|942
|2006.07.18 15:30
|close
|471
|1.00
|1.2529
|1.2564
|0.0000
|80.00
|6646.38
|943
|2006.07.18 15:30
|sell
|472
|1.00
|1.2539
|1.2566
|0.0000
|944
|2006.07.18 15:30
|close
|472
|1.00
|1.2531
|1.2566
|0.0000
|80.00
|6726.38
|945
|2006.07.18 15:30
|sell
|473
|1.00
|1.2539
|1.2566
|0.0000
|946
|2006.07.18 15:30
|close
|473
|1.00
|1.2531
|1.2566
|0.0000
|80.00
|6806.38
|947
|2006.07.18 15:30
|sell
|474
|1.00
|1.2539
|1.2566
|0.0000
|948
|2006.07.18 15:30
|close
|474
|1.00
|1.2531
|1.2566
|0.0000
|80.00
|6886.38
|949
|2006.07.18 15:30
|sell
|475
|1.00
|1.2539
|1.2566
|0.0000
|950
|2006.07.18 15:30
|close
|475
|1.00
|1.2531
|1.2566
|0.0000
|80.00
|6966.38
|951
|2006.07.18 15:30
|sell
|476
|1.00
|1.2539
|1.2566
|0.0000
|952
|2006.07.18 16:00
|close
|476
|1.00
|1.2520
|1.2566
|0.0000
|190.01
|7156.39
|953
|2006.07.18 18:00
|sell
|477
|1.00
|1.2499
|1.2526
|0.0000
|954
|2006.07.18 18:45
|close
|477
|1.00
|1.2491
|1.2526
|0.0000
|79.99
|7236.38
|955
|2006.07.18 18:59
|sell
|478
|1.00
|1.2499
|1.2526
|0.0000
|956
|2006.07.19 03:00
|close
|478
|1.00
|1.2483
|1.2526
|0.0000
|162.00
|7398.38
|957
|2006.07.19 05:01
|sell
|479
|1.00
|1.2494
|1.2521
|0.0000
|958
|2006.07.19 15:00
|close
|479
|1.00
|1.2475
|1.2521
|0.0000
|190.00
|7588.38
|959
|2006.07.19 16:00
|sell
|480
|1.00
|1.2486
|1.2513
|0.0000
|960
|2006.07.19 17:00
|s/l
|480
|1.00
|1.2513
|1.2513
|0.0000
|-270.00
|7318.38
|961
|2006.07.19 21:20
|buy
|481
|1.00
|1.2598
|1.2571
|0.0000
|962
|2006.07.20 04:00
|close
|481
|1.00
|1.2609
|1.2571
|0.0000
|98.00
|7416.38
|963
|2006.07.20 09:06
|buy
|482
|1.00
|1.2598
|1.2571
|0.0000
|964
|2006.07.20 13:00
|close
|482
|1.00
|1.2627
|1.2571
|0.0000
|290.00
|7706.38
|965
|2006.07.20 15:00
|buy
|483
|1.00
|1.2630
|1.2603
|0.0000
|966
|2006.07.20 17:00
|close
|483
|1.00
|1.2645
|1.2603
|0.0000
|150.00
|7856.38
|967
|2006.07.20 18:00
|buy
|484
|1.00
|1.2641
|1.2614
|0.0000
|968
|2006.07.21 09:14
|close
|484
|1.00
|1.2650
|1.2614
|0.0000
|86.00
|7942.38
|969
|2006.07.24 12:02
|sell
|485
|1.00
|1.2629
|1.2656
|0.0000
|970
|2006.07.24 12:20
|close
|485
|1.00
|1.2621
|1.2656
|0.0000
|80.01
|8022.39
|971
|2006.07.24 15:35
|sell
|486
|1.00
|1.2637
|1.2664
|0.0000
|972
|2006.07.24 16:56
|close
|486
|1.00
|1.2630
|1.2664
|0.0000
|70.00
|8092.39
|973
|2006.07.25 06:09
|sell
|487
|1.00
|1.2626
|1.2653
|0.0000
|974
|2006.07.25 08:00
|s/l
|487
|1.00
|1.2653
|1.2653
|0.0000
|-270.00
|7822.39
|975
|2006.07.25 10:26
|buy
|488
|1.00
|1.2642
|1.2615
|0.0000
|976
|2006.07.25 16:00
|close
|488
|1.00
|1.2652
|1.2615
|0.0000
|100.00
|7922.39
|977
|2006.07.25 16:00
|sell
|489
|1.00
|1.2656
|1.2683
|0.0000
|978
|2006.07.25 16:01
|close
|489
|1.00
|1.2645
|1.2683
|0.0000
|110.00
|8032.39
|979
|2006.07.25 21:00
|sell
|490
|1.00
|1.2583
|1.2610
|0.0000
|980
|2006.07.26 08:00
|close
|490
|1.00
|1.2573
|1.2610
|0.0000
|101.99
|8134.38
|981
|2006.07.26 09:01
|sell
|491
|1.00
|1.2582
|1.2609
|0.0000
|982
|2006.07.26 10:00
|close
|491
|1.00
|1.2572
|1.2609
|0.0000
|100.00
|8234.38
|983
|2006.07.26 11:00
|sell
|492
|1.00
|1.2586
|1.2613
|0.0000
|984
|2006.07.26 17:00
|s/l
|492
|1.00
|1.2613
|1.2613
|0.0000
|-270.00
|7964.38
|985
|2006.07.26 17:01
|sell
|493
|1.00
|1.2614
|1.2641
|0.0000
|986
|2006.07.26 19:00
|s/l
|493
|1.00
|1.2641
|1.2641
|0.0000
|-270.00
|7694.38
|987
|2006.07.27 09:23
|buy
|494
|1.00
|1.2728
|1.2701
|0.0000
|988
|2006.07.27 10:32
|close
|494
|1.00
|1.2738
|1.2701
|0.0000
|99.99
|7794.37
|989
|2006.07.27 18:38
|buy
|495
|1.00
|1.2724
|1.2697
|0.0000
|990
|2006.07.27 21:00
|s/l
|495
|1.00
|1.2697
|1.2697
|0.0000
|-270.00
|7524.37
|991
|2006.07.28 12:00
|sell
|496
|1.00
|1.2694
|1.2721
|0.0000
|992
|2006.07.28 13:00
|close
|496
|1.00
|1.2674
|1.2721
|0.0000
|200.00
|7724.37
|993
|2006.07.28 18:00
|buy
|497
|1.00
|1.2751
|1.2724
|0.0000
|994
|2006.07.31 01:00
|close
|497
|1.00
|1.2764
|1.2724
|0.0000
|126.00
|7850.37
|995
|2006.07.31 03:00
|buy
|498
|1.00
|1.2756
|1.2729
|0.0000
|996
|2006.07.31 06:00
|close
|498
|1.00
|1.2767
|1.2729
|0.0000
|110.00
|7960.37
|997
|2006.07.31 08:07
|buy
|499
|1.00
|1.2757
|1.2730
|0.0000
|998
|2006.07.31 14:00
|close
|499
|1.00
|1.2768
|1.2730
|0.0000
|109.99
|8070.36
|999
|2006.07.31 16:00
|buy
|500
|1.00
|1.2765
|1.2738
|0.0000
|1000
|2006.07.31 22:22
|close
|500
|1.00
|1.2775
|1.2738
|0.0000
|100.00
|8170.36
|1001
|2006.08.01 03:00
|buy
|501
|1.00
|1.2755
|1.2728
|0.0000
|1002
|2006.08.01 08:12
|s/l
|501
|1.00
|1.2728
|1.2728
|0.0000
|-270.00
|7900.36
|1003
|2006.08.01 15:14
|buy
|502
|1.00
|1.2749
|1.2722
|0.0000
|1004
|2006.08.01 15:47
|close
|502
|1.00
|1.2759
|1.2722
|0.0000
|100.00
|8000.36
|1005
|2006.08.01 15:58
|buy
|503
|1.00
|1.2758
|1.2731
|0.0000
|1006
|2006.08.01 18:32
|close
|503
|1.00
|1.2775
|1.2731
|0.0000
|170.00
|8170.36
|1007
|2006.08.01 20:00
|buy
|504
|1.00
|1.2808
|1.2781
|0.0000
|1008
|2006.08.01 22:00
|close
|504
|1.00
|1.2821
|1.2781
|0.0000
|130.00
|8300.36
|1009
|2006.08.02 10:00
|buy
|505
|1.00
|1.2809
|1.2782
|0.0000
|1010
|2006.08.02 18:25
|s/l
|505
|1.00
|1.2782
|1.2782
|0.0000
|-270.00
|8030.36
|1011
|2006.08.02 18:30
|buy
|506
|1.00
|1.2786
|1.2759
|0.0000
|1012
|2006.08.02 19:00
|close
|506
|1.00
|1.2797
|1.2759
|0.0000
|110.00
|8140.36
|1013
|2006.08.02 22:00
|buy
|507
|1.00
|1.2788
|1.2761
|0.0000
|1014
|2006.08.03 03:00
|s/l
|507
|1.00
|1.2761
|1.2761
|0.0000
|-282.00
|7858.36
|1015
|2006.08.03 15:28
|sell
|508
|1.00
|1.2800
|1.2827
|0.0000
|1016
|2006.08.03 17:02
|close
|508
|1.00
|1.2789
|1.2827
|0.0000
|110.00
|7968.36
|1017
|2006.08.03 19:34
|sell
|509
|1.00
|1.2796
|1.2823
|0.0000
|1018
|2006.08.04 11:00
|close
|509
|1.00
|1.2787
|1.2823
|0.0000
|91.99
|8060.35
|1019
|2006.08.04 14:01
|sell
|510
|1.00
|1.2795
|1.2822
|0.0000
|1020
|2006.08.04 15:00
|s/l
|510
|1.00
|1.2822
|1.2822
|0.0000
|-270.00
|7790.35
|1021
|2006.08.04 17:00
|buy
|511
|1.00
|1.2892
|1.2865
|0.0000
|1022
|2006.08.07 09:03
|s/l
|511
|1.00
|1.2865
|1.2865
|0.0000
|-274.00
|7516.35
|1023
|2006.08.07 14:00
|buy
|512
|1.00
|1.2855
|1.2828
|0.0000
|1024
|2006.08.07 14:37
|close
|512
|1.00
|1.2865
|1.2828
|0.0000
|100.00
|7616.35
|1025
|2006.08.07 14:59
|buy
|513
|1.00
|1.2856
|1.2829
|0.0000
|1026
|2006.08.07 15:00
|close
|513
|1.00
|1.2869
|1.2829
|0.0000
|130.00
|7746.35
|1027
|2006.08.07 17:15
|buy
|514
|1.00
|1.2858
|1.2831
|0.0000
|1028
|2006.08.08 00:00
|s/l
|514
|1.00
|1.2831
|1.2831
|0.0000
|-274.00
|7472.35
|1029
|2006.08.08 10:00
|sell
|515
|1.00
|1.2839
|1.2866
|0.0000
|1030
|2006.08.08 21:02
|s/l
|515
|1.00
|1.2866
|1.2866
|0.0000
|-270.00
|7202.35
|1031
|2006.08.08 21:13
|sell
|516
|1.00
|1.2854
|1.2881
|0.0000
|1032
|2006.08.08 21:19
|close
|516
|1.00
|1.2841
|1.2881
|0.0000
|130.00
|7332.35
|1033
|2006.08.08 21:26
|sell
|517
|1.00
|1.2846
|1.2873
|0.0000
|1034
|2006.08.08 22:21
|close
|517
|1.00
|1.2837
|1.2873
|0.0000
|90.00
|7422.35
|1035
|2006.08.09 02:14
|sell
|518
|1.00
|1.2782
|1.2809
|0.0000
|1036
|2006.08.09 02:29
|close
|518
|1.00
|1.2774
|1.2809
|0.0000
|80.00
|7502.35
|1037
|2006.08.09 02:30
|sell
|519
|1.00
|1.2774
|1.2801
|0.0000
|1038
|2006.08.09 07:00
|s/l
|519
|1.00
|1.2801
|1.2801
|0.0000
|-270.00
|7232.35
|1039
|2006.08.09 08:00
|sell
|520
|1.00
|1.2811
|1.2838
|0.0000
|1040
|2006.08.09 10:00
|s/l
|520
|1.00
|1.2838
|1.2838
|0.0000
|-270.00
|6962.35
|1041
|2006.08.09 14:01
|buy
|521
|1.00
|1.2883
|1.2856
|0.0000
|1042
|2006.08.10 09:00
|close
|521
|1.00
|1.2896
|1.2856
|0.0000
|118.00
|7080.35
|1043
|2006.08.10 13:00
|buy
|522
|1.00
|1.2855
|1.2828
|0.0000
|1044
|2006.08.10 14:06
|close
|522
|1.00
|1.2865
|1.2828
|0.0000
|100.00
|7180.35
|1045
|2006.08.10 15:02
|buy
|523
|1.00
|1.2841
|1.2814
|0.0000
|1046
|2006.08.10 17:00
|s/l
|523
|1.00
|1.2814
|1.2814
|0.0000
|-270.00
|6910.35
|1047
|2006.08.10 19:02
|sell
|524
|1.00
|1.2772
|1.2799
|0.0000
|1048
|2006.08.10 21:02
|s/l
|524
|1.00
|1.2799
|1.2799
|0.0000
|-270.00
|6640.35
|1049
|2006.08.10 21:02
|sell
|525
|1.00
|1.2797
|1.2824
|0.0000
|1050
|2006.08.11 03:00
|close
|525
|1.00
|1.2786
|1.2824
|0.0000
|112.01
|6752.36
|1051
|2006.08.11 10:00
|sell
|526
|1.00
|1.2785
|1.2812
|0.0000
|1052
|2006.08.11 14:00
|close
|526
|1.00
|1.2775
|1.2812
|0.0000
|100.00
|6852.36
|1053
|2006.08.11 16:03
|sell
|527
|1.00
|1.2747
|1.2774
|0.0000
|1054
|2006.08.11 19:00
|close
|527
|1.00
|1.2733
|1.2774
|0.0000
|140.00
|6992.36
|1055
|2006.08.11 22:00
|sell
|528
|1.00
|1.2729
|1.2756
|0.0000
|1056
|2006.08.14 01:00
|close
|528
|1.00
|1.2714
|1.2756
|0.0000
|152.00
|7144.36
|1057
|2006.08.14 01:00
|sell
|529
|1.00
|1.2731
|1.2758
|0.0000
|1058
|2006.08.14 09:00
|s/l
|529
|1.00
|1.2758
|1.2758
|0.0000
|-270.00
|6874.36
|1059
|2006.08.14 09:00
|sell
|530
|1.00
|1.2757
|1.2784
|0.0000
|1060
|2006.08.14 09:13
|close
|530
|1.00
|1.2748
|1.2784
|0.0000
|90.00
|6964.36
|1061
|2006.08.14 09:59
|sell
|531
|1.00
|1.2756
|1.2783
|0.0000
|1062
|2006.08.14 10:00
|close
|531
|1.00
|1.2742
|1.2783
|0.0000
|140.00
|7104.36
|1063
|2006.08.14 10:00
|buy
|532
|1.00
|1.2742
|1.2715
|0.0000
|1064
|2006.08.14 14:01
|s/l
|532
|1.00
|1.2715
|1.2715
|0.0000
|-270.00
|6834.36
|1065
|2006.08.14 15:00
|sell
|533
|1.00
|1.2732
|1.2759
|0.0000
|1066
|2006.08.14 20:00
|close
|533
|1.00
|1.2721
|1.2759
|0.0000
|109.99
|6944.35
|1067
|2006.08.15 00:01
|sell
|534
|1.00
|1.2722
|1.2749
|0.0000
|1068
|2006.08.15 08:05
|s/l
|534
|1.00
|1.2749
|1.2749
|0.0000
|-270.00
|6674.35
|1069
|2006.08.15 09:01
|buy
|535
|1.00
|1.2723
|1.2696
|0.0000
|1070
|2006.08.15 09:27
|close
|535
|1.00
|1.2734
|1.2696
|0.0000
|110.01
|6784.36
|1071
|2006.08.15 09:27
|buy
|536
|1.00
|1.2733
|1.2706
|0.0000
|1072
|2006.08.15 15:00
|close
|536
|1.00
|1.2754
|1.2706
|0.0000
|210.00
|6994.36
|1073
|2006.08.15 15:00
|sell
|537
|1.00
|1.2742
|1.2769
|0.0000
|1074
|2006.08.15 15:00
|s/l
|537
|1.00
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|-270.00
|6724.36
|1075
|2006.08.15 17:46
|buy
|538
|1.00
|1.2785
|1.2758
|0.0000
|1076
|2006.08.16 15:00
|close
|538
|1.00
|1.2841
|1.2758
|0.0000
|556.01
|7280.37
|1077
|2006.08.16 20:00
|buy
|539
|1.00
|1.2846
|1.2819
|0.0000
|1078
|2006.08.17 03:00
|close
|539
|1.00
|1.2856
|1.2819
|0.0000
|87.99
|7368.36
|1079
|2006.08.17 15:01
|buy
|540
|1.00
|1.2873
|1.2846
|0.0000
|1080
|2006.08.17 19:00
|s/l
|540
|1.00
|1.2846
|1.2846
|0.0000
|-270.00
|7098.36
|1081
|2006.08.17 20:05
|buy
|541
|1.00
|1.2822
|1.2795
|0.0000
|1082
|2006.08.17 22:05
|close
|541
|1.00
|1.2830
|1.2795
|0.0000
|80.01
|7178.37
|1083
|2006.08.18 11:04
|sell
|542
|1.00
|1.2838
|1.2865
|0.0000
|1084
|2006.08.18 12:00
|close
|542
|1.00
|1.2827
|1.2865
|0.0000
|110.00
|7288.37
|1085
|2006.08.18 16:12
|sell
|543
|1.00
|1.2819
|1.2846
|0.0000
|1086
|2006.08.18 16:17
|close
|543
|1.00
|1.2809
|1.2846
|0.0000
|100.00
|7388.37
|1087
|2006.08.18 16:20
|sell
|544
|1.00
|1.2810
|1.2837
|0.0000
|1088
|2006.08.18 16:59
|s/l
|544
|1.00
|1.2837
|1.2837
|0.0000
|-270.00
|7118.37
|1089
|2006.08.18 20:27
|sell
|545
|1.00
|1.2818
|1.2845
|0.0000
|1090
|2006.08.21 03:23
|s/l
|545
|1.00
|1.2845
|1.2845
|0.0000
|-268.00
|6850.37
|1091
|2006.08.21 07:10
|buy
|546
|1.00
|1.2872
|1.2845
|0.0000
|1092
|2006.08.21 09:00
|close
|546
|1.00
|1.2885
|1.2845
|0.0000
|130.01
|6980.38
|1093
|2006.08.21 17:06
|buy
|547
|1.00
|1.2919
|1.2892
|0.0000
|1094
|2006.08.21 22:00
|s/l
|547
|1.00
|1.2892
|1.2892
|0.0000
|-270.00
|6710.38
|1095
|2006.08.22 06:01
|sell
|548
|1.00
|1.2874
|1.2901
|0.0000
|1096
|2006.08.22 12:00
|close
|548
|1.00
|1.2841
|1.2901
|0.0000
|330.00
|7040.38
|1097
|2006.08.22 21:00
|sell
|549
|1.00
|1.2799
|1.2826
|0.0000
|1098
|2006.08.23 04:04
|close
|549
|1.00
|1.2789
|1.2826
|0.0000
|102.00
|7142.38
|1099
|2006.08.23 11:00
|buy
|550
|1.00
|1.2818
|1.2791
|0.0000
|1100
|2006.08.23 16:00
|close
|550
|1.00
|1.2831
|1.2791
|0.0000
|130.00
|7272.38
|1101
|2006.08.23 16:00
|sell
|551
|1.00
|1.2829
|1.2856
|0.0000
|1102
|2006.08.23 17:00
|close
|551
|1.00
|1.2798
|1.2856
|0.0000
|310.00
|7582.38
|1103
|2006.08.23 21:01
|sell
|552
|1.00
|1.2796
|1.2823
|0.0000
|1104
|2006.08.23 23:40
|close
|552
|1.00
|1.2786
|1.2823
|0.0000
|100.01
|7682.39
|1105
|2006.08.24 15:16
|buy
|553
|1.00
|1.2823
|1.2796
|0.0000
|1106
|2006.08.24 17:00
|s/l
|553
|1.00
|1.2796
|1.2796
|0.0000
|-270.00
|7412.39
|1107
|2006.08.24 19:00
|sell
|554
|1.00
|1.2769
|1.2796
|0.0000
|1108
|2006.08.24 22:00
|close
|554
|1.00
|1.2758
|1.2796
|0.0000
|110.01
|7522.40
|1109
|2006.08.25 05:02
|sell
|555
|1.00
|1.2779
|1.2806
|0.0000
|1110
|2006.08.25 08:00
|close
|555
|1.00
|1.2768
|1.2806
|0.0000
|110.00
|7632.40
|1111
|2006.08.25 10:00
|sell
|556
|1.00
|1.2770
|1.2797
|0.0000
|1112
|2006.08.25 15:02
|close
|556
|1.00
|1.2758
|1.2797
|0.0000
|120.00
|7752.40
|1113
|2006.08.25 18:01
|sell
|557
|1.00
|1.2764
|1.2791
|0.0000
|1114
|2006.08.28 06:00
|s/l
|557
|1.00
|1.2791
|1.2791
|0.0000
|-268.00
|7484.40
|1115
|2006.08.28 14:00
|buy
|558
|1.00
|1.2805
|1.2778
|0.0000
|1116
|2006.08.28 23:01
|s/l
|558
|1.00
|1.2778
|1.2778
|0.0000
|-270.00
|7214.40
|1117
|2006.08.28 23:01
|buy
|559
|1.00
|1.2780
|1.2753
|0.0000
|1118
|2006.08.29 01:00
|close
|559
|1.00
|1.2791
|1.2753
|0.0000
|105.99
|7320.39
|1119
|2006.08.29 11:01
|buy
|560
|1.00
|1.2817
|1.2790
|0.0000
|1120
|2006.08.29 17:00
|s/l
|560
|1.00
|1.2790
|1.2790
|0.0000
|-270.00
|7050.39
|1121
|2006.08.29 22:01
|buy
|561
|1.00
|1.2825
|1.2798
|0.0000
|1122
|2006.08.30 03:00
|close
|561
|1.00
|1.2843
|1.2798
|0.0000
|176.00
|7226.39
|1123
|2006.08.30 04:00
|buy
|562
|1.00
|1.2832
|1.2805
|0.0000
|1124
|2006.08.30 07:06
|close
|562
|1.00
|1.2841
|1.2805
|0.0000
|90.00
|7316.39
|1125
|2006.08.30 08:22
|buy
|563
|1.00
|1.2831
|1.2804
|0.0000
|1126
|2006.08.30 10:00
|close
|563
|1.00
|1.2839
|1.2804
|0.0000
|80.00
|7396.39
|1127
|2006.08.30 18:00
|buy
|564
|1.00
|1.2824
|1.2797
|0.0000
|1128
|2006.08.30 21:25
|close
|564
|1.00
|1.2834
|1.2797
|0.0000
|100.01
|7496.40
|1129
|2006.08.31 08:03
|sell
|565
|1.00
|1.2829
|1.2856
|0.0000
|1130
|2006.08.31 10:08
|s/l
|565
|1.00
|1.2856
|1.2856
|0.0000
|-270.00
|7226.40
|1131
|2006.08.31 21:00
|sell
|566
|1.00
|1.2811
|1.2838
|0.0000
|1132
|2006.09.01 00:12
|close
|566
|1.00
|1.2800
|1.2838
|0.0000
|112.00
|7338.40
|1133
|2006.09.01 11:00
|sell
|567
|1.00
|1.2820
|1.2847
|0.0000
|1134
|2006.09.01 15:00
|close
|567
|1.00
|1.2809
|1.2847
|0.0000
|109.99
|7448.39
|1135
|2006.09.05 00:11
|buy
|568
|1.00
|1.2862
|1.2835
|0.0000
|1136
|2006.09.05 05:00
|s/l
|568
|1.00
|1.2835
|1.2835
|0.0000
|-270.00
|7178.39
|1137
|2006.09.05 11:00
|sell
|569
|1.00
|1.2838
|1.2865
|0.0000
|1138
|2006.09.05 13:12
|close
|569
|1.00
|1.2829
|1.2865
|0.0000
|90.00
|7268.39
|1139
|2006.09.05 21:00
|sell
|570
|1.00
|1.2817
|1.2844
|0.0000
|1140
|2006.09.06 14:00
|close
|570
|1.00
|1.2798
|1.2844
|0.0000
|192.00
|7460.39
|1141
|2006.09.06 20:00
|sell
|571
|1.00
|1.2786
|1.2813
|0.0000
|1142
|2006.09.06 21:00
|s/l
|571
|1.00
|1.2813
|1.2813
|0.0000
|-270.00
|7190.39
|1143
|2006.09.06 21:01
|sell
|572
|1.00
|1.2812
|1.2839
|0.0000
|1144
|2006.09.07 00:06
|close
|572
|1.00
|1.2804
|1.2839
|0.0000
|86.01
|7276.40
|1145
|2006.09.07 10:00
|buy
|573
|1.00
|1.2800
|1.2773
|0.0000
|1146
|2006.09.07 13:00
|s/l
|573
|1.00
|1.2773
|1.2773
|0.0000
|-270.00
|7006.40
|1147
|2006.09.07 16:00
|sell
|574
|1.00
|1.2726
|1.2753
|0.0000
|1148
|2006.09.07 18:00
|s/l
|574
|1.00
|1.2753
|1.2753
|0.0000
|-270.00
|6736.40
|1149
|2006.09.07 18:00
|sell
|575
|1.00
|1.2747
|1.2774
|0.0000
|1150
|2006.09.07 18:00
|close
|575
|1.00
|1.2737
|1.2774
|0.0000
|100.00
|6836.40
|1151
|2006.09.07 18:00
|sell
|576
|1.00
|1.2747
|1.2774
|0.0000
|1152
|2006.09.07 18:14
|close
|576
|1.00
|1.2738
|1.2774
|0.0000
|90.00
|6926.40
|1153
|2006.09.07 18:14
|sell
|577
|1.00
|1.2742
|1.2769
|0.0000
|1154
|2006.09.07 21:07
|close
|577
|1.00
|1.2732
|1.2769
|0.0000
|100.00
|7026.40
|1155
|2006.09.08 14:12
|sell
|578
|1.00
|1.2717
|1.2744
|0.0000
|1156
|2006.09.08 14:26
|close
|578
|1.00
|1.2703
|1.2744
|0.0000
|140.00
|7166.40
|1157
|2006.09.08 16:00
|sell
|579
|1.00
|1.2678
|1.2705
|0.0000
|1158
|2006.09.08 16:14
|close
|579
|1.00
|1.2665
|1.2705
|0.0000
|130.00
|7296.40