Strategy Tester Report
cyberiatraderv180

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 01:00 - 2006.09.08 22:00 (2006.01.01 - 2006.09.10)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=true; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverceDetector=false; ReverceIndex=3; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=25; StopLevel=0; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1;
Bars in test6123Ticks modelled530193Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit6296.40Gross profit31419.20Gross loss-25122.80
Profit factor1.25Expected payoff10.87
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1660.01 (20.00%)Relative drawdown29.70% (664.00)
Total trades579Short positions (won %)289 (75.43%)Long positions (won %)290 (73.10%)
Profit trades (% of total)430 (74.27%)Loss trades (% of total)149 (25.73%)
Largestprofit trade556.01loss trade-282.00
Averageprofit trade73.07loss trade-168.61
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (2335.99)consecutive losses (loss in money)4 (-1074.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2335.99 (21)consecutive loss (count of losses)-1074.00 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 10:08buy10.201.18771.18500.0000
22006.01.03 11:00close10.201.18871.18500.000020.001020.00
32006.01.03 13:41buy20.201.18811.18540.0000
42006.01.03 17:00close20.201.19331.18540.0000104.001124.00
52006.01.03 18:04buy30.201.19701.19430.0000
62006.01.03 18:53close30.201.19801.19430.000020.001144.00
72006.01.04 08:59buy40.201.20501.20230.0000
82006.01.04 11:00close40.201.20621.20230.000024.001168.00
92006.01.04 16:00buy50.201.20821.20550.0000
102006.01.04 16:04close50.201.20931.20550.000022.001190.00
112006.01.04 16:05buy60.201.20831.20560.0000
122006.01.04 17:11close60.201.20931.20560.000020.001210.00
132006.01.04 23:59buy70.201.21191.20920.0000
142006.01.05 08:18s/l70.201.20921.20920.0000-56.401153.60
152006.01.05 08:18buy80.201.20931.20660.0000
162006.01.05 10:00close80.201.21031.20660.000020.001173.60
172006.01.05 14:20sell90.201.20981.21250.0000
182006.01.05 15:00close90.201.20891.21250.000018.001191.60
192006.01.05 15:00buy100.201.20851.20580.0000
202006.01.05 15:19close100.201.20941.20580.000018.001209.60
212006.01.05 15:59buy110.301.20841.20570.0000
222006.01.05 17:09close110.301.20951.20570.000033.001242.60
232006.01.05 17:16sell120.301.20951.21220.0000
242006.01.06 04:43close120.301.20861.21220.000027.601270.20
252006.01.09 01:03buy130.301.21371.21100.0000
262006.01.09 02:00close130.301.21491.21100.000036.001306.20
272006.01.09 03:01buy140.301.21431.21160.0000
282006.01.09 09:00s/l140.301.21161.21160.0000-81.001225.20
292006.01.09 14:20sell150.301.20861.21130.0000
302006.01.09 15:02close150.301.20771.21130.000027.001252.20
312006.01.09 16:32sell160.301.20871.21140.0000
322006.01.09 17:00close160.301.20751.21140.000036.001288.20
332006.01.09 19:00sell170.301.20771.21040.0000
342006.01.10 02:00close170.301.20691.21040.000024.601312.80
352006.01.10 03:02sell180.301.20791.21060.0000
362006.01.10 03:15close180.301.20691.21060.000030.001342.80
372006.01.10 09:01sell190.301.20661.20930.0000
382006.01.10 12:00s/l190.301.20931.20930.0000-81.001261.80
392006.01.10 17:02sell200.301.20731.21000.0000
402006.01.10 17:37close200.301.20651.21000.000024.001285.80
412006.01.10 17:48sell210.301.20731.21000.0000
422006.01.10 17:52close210.301.20651.21000.000024.001309.80
432006.01.10 19:08sell220.301.20671.20940.0000
442006.01.11 00:43close220.301.20581.20940.000027.601337.40
452006.01.11 04:00sell230.301.20731.21000.0000
462006.01.11 07:05close230.301.20561.21000.000051.001388.40
472006.01.11 08:14sell240.301.20641.20910.0000
482006.01.11 08:17close240.301.20541.20910.000030.001418.40
492006.01.11 08:32sell250.301.20641.20910.0000
502006.01.11 08:49close250.301.20541.20910.000030.001448.40
512006.01.11 12:00sell260.301.20631.20900.0000
522006.01.11 14:05s/l260.301.20901.20900.0000-81.001367.40
532006.01.11 17:00buy270.301.20971.20700.0000
542006.01.11 17:22close270.301.21061.20700.000027.001394.40
552006.01.11 17:22buy280.301.21021.20750.0000
562006.01.11 17:28close280.301.21121.20750.000030.001424.40
572006.01.11 17:35buy290.301.21031.20760.0000
582006.01.11 17:44close290.301.21131.20760.000030.001454.40
592006.01.11 21:00buy300.301.21231.20960.0000
602006.01.12 00:00close300.301.21381.20960.000041.401495.80
612006.01.12 06:46buy310.301.21391.21120.0000
622006.01.12 08:00close310.301.21511.21120.000036.001531.80
632006.01.12 12:55buy320.301.21401.21130.0000
642006.01.12 12:59close320.301.21491.21130.000027.001558.80
652006.01.12 13:03buy330.301.21371.21100.0000
662006.01.12 15:59s/l330.301.21101.21100.0000-81.001477.80
672006.01.12 17:31sell340.301.20381.20650.0000
682006.01.12 17:43close340.301.20281.20650.000030.001507.80
692006.01.12 21:00sell350.301.20411.20680.0000
702006.01.12 21:13close350.301.20311.20680.000030.001537.80
712006.01.12 21:59sell360.301.20421.20690.0000
722006.01.12 23:45close360.301.20331.20690.000027.001564.80
732006.01.13 07:15sell370.301.20481.20750.0000
742006.01.13 09:00s/l370.301.20751.20750.0000-81.001483.80
752006.01.13 09:00sell380.301.20731.21000.0000
762006.01.13 11:00close380.301.20641.21000.000027.001510.80
772006.01.13 11:00sell390.301.20731.21000.0000
782006.01.13 12:00close390.301.20631.21000.000030.001540.80
792006.01.13 12:00buy400.301.20611.20340.0000
802006.01.13 15:12close400.301.20711.20340.000030.001570.80
812006.01.13 15:15sell410.301.20651.20920.0000
822006.01.13 15:20close410.301.20531.20920.000036.001606.80
832006.01.13 15:20sell420.301.20541.20810.0000
842006.01.13 17:24s/l420.301.20811.20810.0000-81.001525.80
852006.01.13 17:59sell430.301.20751.21020.0000
862006.01.13 18:01s/l430.301.21021.21020.0000-81.001444.80
872006.01.13 20:12buy440.301.21261.20990.0000
882006.01.13 20:56close440.301.21351.20990.000027.001471.80
892006.01.16 08:20buy450.301.21361.21090.0000
902006.01.16 09:00close450.301.21471.21090.000033.001504.80
912006.01.16 12:22buy460.301.21381.21110.0000
922006.01.16 15:32s/l460.301.21111.21110.0000-81.001423.80
932006.01.17 03:04sell470.301.20961.21230.0000
942006.01.17 07:29s/l470.301.21231.21230.0000-81.001342.80
952006.01.17 14:00sell480.301.20841.21110.0000
962006.01.17 14:18close480.301.20721.21110.000036.001378.80
972006.01.17 14:36sell490.301.20831.21100.0000
982006.01.17 15:00close490.301.20711.21100.000036.001414.80
992006.01.17 18:00sell500.301.20751.21020.0000
1002006.01.17 22:00s/l500.301.21021.21020.0000-81.001333.80
1012006.01.18 02:01buy510.301.20951.20680.0000
1022006.01.18 09:00close510.301.21141.20680.000057.001390.80
1032006.01.18 16:02buy520.301.21211.20940.0000
1042006.01.18 16:09close520.301.21341.20940.000039.001429.80
1052006.01.18 16:12buy530.301.21201.20930.0000
1062006.01.18 16:59close530.301.21431.20930.000069.001498.80
1072006.01.18 18:00buy540.301.20821.20550.0000
1082006.01.18 20:00close540.301.20941.20550.000036.001534.80
1092006.01.19 01:00buy550.301.21061.20790.0000
1102006.01.19 09:33s/l550.301.20791.20790.0000-81.001453.80
1112006.01.19 13:54sell560.301.20821.21090.0000
1122006.01.19 14:19close560.301.20701.21090.000036.001489.80
1132006.01.19 16:00sell570.301.20711.20980.0000
1142006.01.19 17:00s/l570.301.20981.20980.0000-81.001408.80
1152006.01.20 03:11buy580.301.20791.20520.0000
1162006.01.20 15:00close580.301.20891.20520.000030.001438.80
1172006.01.20 16:25buy590.301.20861.20590.0000
1182006.01.20 16:59close590.301.20961.20590.000030.001468.80
1192006.01.20 17:09sell600.301.21001.21270.0000
1202006.01.20 17:28close600.301.20901.21270.000030.001498.80
1212006.01.20 17:36sell610.301.21001.21270.0000
1222006.01.20 20:00s/l610.301.21271.21270.0000-81.001417.80
1232006.01.23 06:01buy620.301.22401.22130.0000
1242006.01.23 08:12close620.301.22531.22130.000039.001456.80
1252006.01.23 13:03buy630.301.22721.22450.0000
1262006.01.23 13:39close630.301.22831.22450.000033.001489.80
1272006.01.23 15:37buy640.301.22741.22470.0000
1282006.01.23 16:32close640.301.22841.22470.000030.001519.80
1292006.01.23 17:08buy650.301.22691.22420.0000
1302006.01.23 17:59close650.301.22821.22420.000039.001558.80
1312006.01.24 04:45buy660.301.22821.22550.0000
1322006.01.24 07:00close660.301.23041.22550.000066.001624.80
1332006.01.24 08:08buy670.301.22921.22650.0000
1342006.01.24 15:00s/l670.301.22651.22650.0000-81.001543.80
1352006.01.24 15:00buy680.301.22631.22360.0000
1362006.01.24 15:06close680.301.22751.22360.000036.001579.80
1372006.01.24 15:25buy690.301.22691.22420.0000
1382006.01.24 17:36close690.301.22811.22420.000036.001615.80
1392006.01.24 21:51buy700.301.22801.22530.0000
1402006.01.25 11:00close700.301.23181.22530.0000112.801728.60
1412006.01.25 12:07buy710.401.23001.22730.0000
1422006.01.25 15:00s/l710.401.22731.22730.0000-108.001620.60
1432006.01.25 17:09sell720.301.22671.22940.0000
1442006.01.25 17:40close720.301.22561.22940.000033.001653.60
1452006.01.25 19:01sell730.301.22701.22970.0000
1462006.01.25 21:00close730.301.22591.22970.000033.001686.60
1472006.01.26 09:01sell740.301.22641.22910.0000
1482006.01.26 09:03close740.301.22541.22910.000030.001716.60
1492006.01.26 11:03sell750.401.22571.22840.0000
1502006.01.26 11:39close750.401.22451.22840.000048.001764.60
1512006.01.26 15:05sell760.401.22541.22810.0000
1522006.01.26 15:28close760.401.22441.22810.000040.001804.60
1532006.01.27 01:04sell770.401.22171.22440.0000
1542006.01.27 02:04close770.401.22051.22440.000048.001852.60
1552006.01.27 14:00sell780.401.21811.22080.0000
1562006.01.27 15:00s/l780.401.22081.22080.0000-108.001744.60
1572006.01.30 07:04sell790.401.20991.21260.0000
1582006.01.30 10:00close790.401.20841.21260.000060.001804.60
1592006.01.30 15:14sell800.401.20941.21210.0000
1602006.01.30 16:00close800.401.20841.21210.000040.001844.60
1612006.01.30 17:17sell810.401.20911.21180.0000
1622006.01.30 19:04close810.401.20821.21180.000036.001880.60
1632006.01.30 21:01sell820.401.20851.21120.0000
1642006.01.31 14:00s/l820.401.21121.21120.0000-107.201773.40
1652006.01.31 21:00buy830.401.21531.21260.0000
1662006.01.31 21:06close830.401.21621.21260.000036.001809.40
1672006.01.31 21:07buy840.401.21611.21340.0000
1682006.02.01 11:01s/l840.401.21341.21340.0000-109.601699.80
1692006.02.01 11:03buy850.401.21281.21010.0000
1702006.02.01 13:00s/l850.401.21011.21010.0000-108.001591.80
1712006.02.02 01:05sell860.301.20671.20940.0000
1722006.02.02 07:00close860.301.20411.20940.000078.001669.80
1732006.02.02 08:00sell870.301.20531.20800.0000
1742006.02.02 15:01close870.301.20431.20800.000030.001699.80
1752006.02.02 16:01sell880.401.20561.20830.0000
1762006.02.02 17:00s/l880.401.20831.20830.0000-108.001591.80
1772006.02.02 18:01sell890.301.20981.21250.0000
1782006.02.02 18:06close890.301.20891.21250.000027.001618.80
1792006.02.02 18:11sell900.301.20951.21220.0000
1802006.02.03 01:00close900.301.20821.21220.000039.601658.40
1812006.02.03 03:11buy910.301.20901.20630.0000
1822006.02.03 13:00s/l910.301.20631.20630.0000-81.001577.40
1832006.02.03 17:00sell920.301.19981.20250.0000
1842006.02.03 21:00s/l920.301.20251.20250.0000-81.001496.40
1852006.02.06 04:01buy930.301.20211.19940.0000
1862006.02.06 09:00s/l930.301.19941.19940.0000-81.001415.40
1872006.02.06 16:05sell940.301.19781.20050.0000
1882006.02.06 19:00close940.301.19611.20050.000051.001466.40
1892006.02.07 04:03sell950.301.19691.19960.0000
1902006.02.07 10:13s/l950.301.19961.19960.0000-81.001385.40
1912006.02.07 10:13sell960.301.19951.20220.0000
1922006.02.07 10:22close960.301.19861.20220.000027.001412.40
1932006.02.07 10:29sell970.301.19901.20170.0000
1942006.02.07 14:00close970.301.19681.20170.000066.001478.40
1952006.02.07 15:01sell980.301.19841.20110.0000
1962006.02.07 15:47close980.301.19741.20110.000030.001508.40
1972006.02.07 15:59sell990.301.19831.20100.0000
1982006.02.07 16:00close990.301.19741.20100.000027.001535.40
1992006.02.07 18:00sell1000.301.19691.19960.0000
2002006.02.08 14:00close1000.301.19541.19960.000045.601581.00
2012006.02.08 15:07sell1010.301.19621.19890.0000
2022006.02.08 17:00close1010.301.19501.19890.000036.001617.00
2032006.02.08 19:00sell1020.301.19431.19700.0000
2042006.02.09 02:00s/l1020.301.19701.19700.0000-79.201537.80
2052006.02.09 03:00buy1030.301.19711.19440.0000
2062006.02.09 07:07close1030.301.19821.19440.000033.001570.80
2072006.02.09 14:00buy1040.301.19751.19480.0000
2082006.02.09 15:35close1040.301.19841.19480.000027.001597.80
2092006.02.09 16:00buy1050.301.19701.19430.0000
2102006.02.09 22:02close1050.301.19801.19430.000030.001627.80
2112006.02.10 02:27buy1060.301.19771.19500.0000
2122006.02.10 05:00close1060.301.19871.19500.000030.001657.80
2132006.02.10 09:09buy1070.301.19741.19470.0000
2142006.02.10 15:19close1070.301.20071.19470.000099.001756.80
2152006.02.10 16:03buy1080.401.20101.19830.0000
2162006.02.10 17:00s/l1080.401.19831.19830.0000-108.001648.80
2172006.02.10 18:00sell1090.301.19211.19480.0000
2182006.02.10 20:00close1090.301.19121.19480.000027.001675.80
2192006.02.13 08:05sell1100.401.19011.19280.0000
2202006.02.13 10:10close1100.401.18921.19280.000036.001711.80
2212006.02.13 16:02sell1110.401.18951.19220.0000
2222006.02.14 15:00close1110.401.18771.19220.000072.801784.60
2232006.02.14 15:00buy1120.401.18761.18490.0000
2242006.02.14 15:44close1120.401.18851.18490.000036.001820.60
2252006.02.14 15:44buy1130.401.18881.18610.0000
2262006.02.14 18:02close1130.401.18971.18610.000036.001856.60
2272006.02.15 13:00buy1140.401.19061.18790.0000
2282006.02.15 15:00close1140.401.19241.18790.000072.001928.60
2292006.02.15 18:00buy1150.401.18831.18560.0000
2302006.02.15 18:15close1150.401.18931.18560.000040.001968.60
2312006.02.15 18:18buy1160.401.18881.18610.0000
2322006.02.16 13:00s/l1160.401.18611.18610.0000-112.801855.80
2332006.02.16 15:00sell1170.401.18741.19010.0000
2342006.02.16 22:24s/l1170.401.19011.19010.0000-108.001747.80
2352006.02.16 22:24sell1180.401.19001.19270.0000
2362006.02.17 03:00close1180.401.18811.19270.000076.801824.60
2372006.02.17 08:03buy1190.401.18821.18550.0000
2382006.02.17 16:00close1190.401.18921.18550.000040.001864.60
2392006.02.17 16:01sell1200.401.18891.19160.0000
2402006.02.17 17:00s/l1200.401.19161.19160.0000-108.001756.60
2412006.02.17 18:00buy1210.401.19071.18800.0000
2422006.02.17 20:00close1210.401.19291.18800.000088.001844.60
2432006.02.20 09:00buy1220.401.19541.19270.0000
2442006.02.21 01:31s/l1220.401.19271.19270.0000-109.601735.00
2452006.02.21 14:01sell1230.401.19131.19400.0000
2462006.02.21 14:19close1230.401.19041.19400.000036.001771.00
2472006.02.21 14:59sell1240.401.19141.19410.0000
2482006.02.21 15:22close1240.401.19051.19410.000036.001807.00
2492006.02.22 01:01sell1250.401.19181.19450.0000
2502006.02.22 09:01close1250.401.19111.19450.000028.001835.00
2512006.02.22 09:01buy1260.401.19111.18840.0000
2522006.02.22 12:00s/l1260.401.18841.18840.0000-108.001727.00
2532006.02.22 15:20sell1270.401.18921.19190.0000
2542006.02.22 16:00close1270.401.18841.19190.000032.001759.00
2552006.02.22 23:06sell1280.401.19131.19400.0000
2562006.02.23 02:00close1280.401.19061.19400.000030.401789.40
2572006.02.23 02:00buy1290.401.19081.18810.0000
2582006.02.23 11:00close1290.401.19361.18810.0000112.001901.40
2592006.02.23 15:21buy1300.401.19491.19220.0000
2602006.02.23 16:00s/l1300.401.19221.19220.0000-108.001793.40
2612006.02.23 17:24buy1310.401.19131.18860.0000
2622006.02.23 18:00close1310.401.19201.18860.000028.001821.40
2632006.02.24 18:00sell1320.401.18771.19040.0000
2642006.02.24 18:31close1320.401.18691.19040.000032.001853.40
2652006.02.24 18:48sell1330.401.18771.19040.0000
2662006.02.24 21:47close1330.401.18681.19040.000036.001889.40
2672006.02.27 12:29sell1340.401.18561.18830.0000
2682006.02.27 16:00close1340.401.18481.18830.000032.001921.40
2692006.02.27 17:00sell1350.401.18551.18820.0000
2702006.02.27 22:46close1350.401.18481.18820.000028.001949.40
2712006.02.28 03:22sell1360.401.18461.18730.0000
2722006.02.28 11:00s/l1360.401.18731.18730.0000-108.001841.40
2732006.02.28 21:00buy1370.401.19231.18960.0000
2742006.03.01 01:10close1370.401.19331.18960.000038.401879.80
2752006.03.01 06:47buy1380.401.19361.19090.0000
2762006.03.01 11:09close1380.401.19451.19090.000036.001915.80
2772006.03.01 16:00buy1390.401.19521.19250.0000
2782006.03.01 17:20s/l1390.401.19251.19250.0000-108.001807.80
2792006.03.01 17:20buy1400.401.19261.18990.0000
2802006.03.01 18:00s/l1400.401.18991.18990.0000-108.001699.80
2812006.03.01 18:46buy1410.401.19141.18870.0000
2822006.03.01 23:00close1410.401.19221.18870.000032.001731.80
2832006.03.02 08:00sell1420.401.19281.19550.0000
2842006.03.02 15:43s/l1420.401.19551.19550.0000-108.001623.80
2852006.03.03 00:12buy1430.301.20321.20050.0000
2862006.03.03 16:00close1430.301.20481.20050.000048.001671.80
2872006.03.03 17:12buy1440.301.20311.20040.0000
2882006.03.03 22:23close1440.301.20401.20040.000027.001698.80
2892006.03.06 04:13buy1450.401.20731.20460.0000
2902006.03.06 10:30s/l1450.401.20461.20460.0000-108.001590.80
2912006.03.06 10:58buy1460.301.20541.20270.0000
2922006.03.06 13:20s/l1460.301.20271.20270.0000-81.001509.80
2932006.03.06 14:00buy1470.301.20251.19980.0000
2942006.03.06 16:59close1470.301.20341.19980.000027.001536.80
2952006.03.06 19:17sell1480.301.20091.20360.0000
2962006.03.06 19:59close1480.301.19971.20360.000036.001572.80
2972006.03.07 03:00sell1490.301.19981.20250.0000
2982006.03.07 06:00close1490.301.19611.20250.0000111.001683.80
2992006.03.07 07:25sell1500.401.19651.19920.0000
3002006.03.07 09:00close1500.401.19461.19920.000076.001759.80
3012006.03.07 14:00sell1510.401.19131.19400.0000
3022006.03.07 14:17close1510.401.19021.19400.000044.001803.80
3032006.03.07 14:59sell1520.401.19141.19410.0000
3042006.03.07 15:00close1520.401.19061.19410.000032.001835.80
3052006.03.07 21:00sell1530.401.18861.19130.0000
3062006.03.08 02:00close1530.401.18761.19130.000040.801876.60
3072006.03.08 03:00sell1540.401.18911.19180.0000
3082006.03.08 09:00s/l1540.401.19181.19180.0000-108.001768.60
3092006.03.08 09:08sell1550.401.19141.19410.0000
3102006.03.08 09:49close1550.401.19041.19410.000040.001808.60
3112006.03.08 09:50sell1560.401.19051.19320.0000
3122006.03.09 02:00s/l1560.401.19321.19320.0000-105.601703.00
3132006.03.09 10:00buy1570.401.19271.19000.0000
3142006.03.09 12:19close1570.401.19361.19000.000036.001739.00
3152006.03.09 18:07buy1580.401.19151.18880.0000
3162006.03.10 09:58close1580.401.19241.18880.000034.401773.40
3172006.03.10 18:02sell1590.401.18871.19140.0000
3182006.03.10 21:00s/l1590.401.19141.19140.0000-108.001665.40
3192006.03.13 07:34buy1600.301.19391.19120.0000
3202006.03.13 09:00close1600.301.19591.19120.000060.001725.40
3212006.03.13 10:27buy1610.401.19381.19110.0000
3222006.03.13 21:00close1610.401.19561.19110.000072.001797.40
3232006.03.14 03:02buy1620.401.19621.19350.0000
3242006.03.14 06:00close1620.401.19721.19350.000040.001837.40
3252006.03.14 12:01buy1630.401.19521.19250.0000
3262006.03.14 15:27close1630.401.19611.19250.000036.001873.40
3272006.03.14 19:00buy1640.401.20171.19900.0000
3282006.03.15 08:00close1640.401.20271.19900.000038.401911.80
3292006.03.15 11:01buy1650.401.20171.19900.0000
3302006.03.15 11:22close1650.401.20261.19900.000036.001947.80
3312006.03.15 15:00buy1660.401.20251.19980.0000
3322006.03.15 15:09close1660.401.20331.19980.000032.001979.80
3332006.03.16 09:00sell1670.401.20571.20840.0000
3342006.03.16 15:00s/l1670.401.20841.20840.0000-108.001871.80
3352006.03.17 00:00buy1680.401.21721.21450.0000
3362006.03.17 02:00close1680.401.21801.21450.000032.001903.80
3372006.03.17 03:00buy1690.401.21721.21450.0000
3382006.03.17 11:00close1690.401.21841.21450.000048.001951.80
3392006.03.17 16:15buy1700.401.21621.21350.0000
3402006.03.17 16:33close1700.401.21711.21350.000036.001987.80
3412006.03.17 16:33buy1710.401.21721.21450.0000
3422006.03.17 18:00close1710.401.21951.21450.000092.002079.80
3432006.03.17 19:49buy1720.401.21871.21600.0000
3442006.03.20 07:59s/l1720.401.21601.21600.0000-109.601970.20
3452006.03.20 09:04sell1730.401.21771.22040.0000
3462006.03.20 16:00close1730.401.21661.22040.000044.002014.20
3472006.03.20 20:01sell1740.401.21641.21910.0000
3482006.03.20 20:32close1740.401.21561.21910.000032.002046.20
3492006.03.21 05:59sell1750.401.21411.21680.0000
3502006.03.21 06:03close1750.401.21321.21680.000036.002082.20
3512006.03.21 19:00sell1760.401.20881.21150.0000
3522006.03.22 05:27close1760.401.20801.21150.000032.802115.00
3532006.03.22 13:04sell1770.401.20821.21090.0000
3542006.03.22 13:42close1770.401.20741.21090.000032.002147.00
3552006.03.22 15:00sell1780.401.20941.21210.0000
3562006.03.22 19:00close1780.401.20831.21210.000044.002191.00
3572006.03.24 10:01sell1790.501.19691.19960.0000
3582006.03.24 15:03close1790.501.19601.19960.000045.002236.00
3592006.03.24 16:00sell1800.501.19751.20020.0000
3602006.03.24 17:00s/l1800.501.20021.20020.0000-135.002101.00
3612006.03.27 01:43buy1810.401.20291.20020.0000
3622006.03.27 03:05close1810.401.20381.20020.000036.002137.00
3632006.03.27 12:17buy1820.401.20261.19990.0000
3642006.03.28 06:00s/l1820.401.19991.19990.0000-109.602027.40
3652006.03.28 10:18sell1830.401.20271.20540.0000
3662006.03.28 11:00s/l1830.401.20541.20540.0000-108.001919.40
3672006.03.28 12:12buy1840.401.20551.20280.0000
3682006.03.28 13:49close1840.401.20631.20280.000032.001951.40
3692006.03.29 08:00sell1850.401.20131.20400.0000
3702006.03.29 08:24close1850.401.20061.20400.000028.001979.40
3712006.03.29 08:39sell1860.401.20091.20360.0000
3722006.03.29 09:13close1860.401.20011.20360.000032.002011.40
3732006.03.29 11:23sell1870.401.19951.20220.0000
3742006.03.29 14:00s/l1870.401.20221.20220.0000-108.001903.40
3752006.03.29 18:00sell1880.401.20131.20400.0000
3762006.03.29 19:50s/l1880.401.20401.20400.0000-108.001795.40
3772006.03.29 20:01sell1890.401.20431.20700.0000
3782006.03.29 20:18close1890.401.20351.20700.000032.001827.40
3792006.03.29 20:20sell1900.401.20361.20630.0000
3802006.03.29 20:47close1900.401.20261.20630.000040.001867.40
3812006.03.30 00:03buy1910.401.20261.19990.0000
3822006.03.30 03:00close1910.401.20361.19990.000040.001907.40
3832006.03.30 08:00buy1920.401.20671.20400.0000
3842006.03.30 12:00close1920.401.20771.20400.000040.001947.40
3852006.03.30 15:00buy1930.401.20851.20580.0000
3862006.03.30 15:27close1930.401.20921.20580.000028.001975.40
3872006.03.30 15:30buy1940.401.20851.20580.0000
3882006.03.30 15:32close1940.401.20921.20580.000028.002003.40
3892006.03.30 15:33buy1950.401.20861.20590.0000
3902006.03.30 15:35close1950.401.20951.20590.000036.002039.40
3912006.03.30 15:42buy1960.401.20861.20590.0000
3922006.03.30 16:20close1960.401.20931.20590.000028.002067.40
3932006.03.30 18:09buy1970.401.21281.21010.0000
3942006.03.30 18:28close1970.401.21361.21010.000032.002099.40
3952006.03.30 18:28buy1980.401.21341.21070.0000
3962006.03.30 21:00close1980.401.21481.21070.000056.002155.40
3972006.03.31 03:00buy1990.401.21611.21340.0000
3982006.03.31 09:05s/l1990.401.21341.21340.0000-108.002047.40
3992006.03.31 09:05buy2000.401.21351.21080.0000
4002006.03.31 12:00s/l2000.401.21081.21080.0000-108.001939.40
4012006.03.31 14:00sell2010.401.21031.21300.0000
4022006.03.31 18:35s/l2010.401.21301.21300.0000-108.001831.40
4032006.03.31 18:59sell2020.401.21141.21410.0000
4042006.04.03 02:00close2020.401.21051.21410.000036.801868.20
4052006.04.03 10:00sell2030.401.20501.20770.0000
4062006.04.03 17:00s/l2030.401.20771.20770.0000-108.001760.20
4072006.04.03 19:24sell2040.401.21291.21560.0000
4082006.04.04 07:00s/l2040.401.21561.21560.0000-107.201653.00
4092006.04.04 08:01buy2050.301.21501.21230.0000
4102006.04.04 09:00s/l2050.301.21231.21230.0000-81.001572.00
4112006.04.04 13:00buy2060.301.21691.21420.0000
4122006.04.04 14:00close2060.301.21861.21420.000051.001623.00
4132006.04.04 17:01buy2070.301.22581.22310.0000
4142006.04.05 04:20close2070.301.22671.22310.000025.801648.80
4152006.04.05 08:00buy2080.301.22681.22410.0000
4162006.04.05 08:41close2080.301.22761.22410.000024.001672.80
4172006.04.05 08:55buy2090.301.22711.22440.0000
4182006.04.05 15:00close2090.301.22891.22440.000054.001726.80
4192006.04.05 16:05buy2100.401.22801.22530.0000
4202006.04.05 16:59close2100.401.22881.22530.000032.001758.80
4212006.04.05 17:03buy2110.401.22731.22460.0000
4222006.04.05 17:16close2110.401.22831.22460.000040.001798.80
4232006.04.05 17:18buy2120.401.22821.22550.0000
4242006.04.05 17:47s/l2120.401.22551.22550.0000-108.001690.80
4252006.04.05 17:56buy2130.301.22731.22460.0000
4262006.04.05 18:41close2130.301.22821.22460.000027.001717.80
4272006.04.05 22:02buy2140.301.22921.22650.0000
4282006.04.06 10:13close2140.301.23011.22650.000023.401741.20
4292006.04.06 13:00buy2150.401.23101.22830.0000
4302006.04.06 13:37close2150.401.23201.22830.000040.001781.20
4312006.04.06 13:40buy2160.401.23111.22840.0000
4322006.04.06 15:00s/l2160.401.22841.22840.0000-108.001673.20
4332006.04.06 17:00sell2170.301.22291.22560.0000
4342006.04.06 17:27close2170.301.22161.22560.000039.001712.20
4352006.04.06 17:59sell2180.401.22291.22560.0000
4362006.04.06 18:00close2180.401.22161.22560.000052.001764.20
4372006.04.07 11:16sell2190.401.21941.22210.0000
4382006.04.07 12:39close2190.401.21851.22210.000036.001800.20
4392006.04.07 15:00sell2200.401.22001.22270.0000
4402006.04.07 15:10close2200.401.21891.22270.000044.001844.20
4412006.04.10 10:02sell2210.401.21221.21490.0000
4422006.04.10 13:00close2210.401.21111.21490.000044.001888.20
4432006.04.10 22:00sell2220.401.21041.21310.0000
4442006.04.11 03:00close2220.401.20951.21310.000036.801925.00
4452006.04.11 11:01buy2230.401.21261.20990.0000
4462006.04.11 11:59close2230.401.21411.20990.000060.001985.00
4472006.04.11 12:00buy2240.401.21231.20960.0000
4482006.04.11 16:01close2240.401.21321.20960.000036.002021.00
4492006.04.11 17:38buy2250.401.21201.20930.0000
4502006.04.11 18:35close2250.401.21301.20930.000040.002061.00
4512006.04.12 08:04buy2260.401.21481.21210.0000
4522006.04.12 15:00s/l2260.401.21211.21210.0000-108.001953.00
4532006.04.13 01:02sell2270.401.21131.21400.0000
4542006.04.13 01:54close2270.401.21041.21400.000036.001989.00
4552006.04.13 08:08sell2280.401.21101.21370.0000
4562006.04.13 13:00close2280.401.21011.21370.000036.002025.00
4572006.04.13 13:00buy2290.401.21001.20730.0000
4582006.04.13 20:00close2290.401.21101.20730.000040.002065.00
4592006.04.17 05:27buy2300.401.21821.21550.0000
4602006.04.17 13:23close2300.401.21911.21550.000036.002101.00
4612006.04.17 18:00buy2310.401.22681.22410.0000
4622006.04.17 20:00close2310.401.22811.22410.000052.002153.00
4632006.04.19 02:00buy2320.401.23561.23290.0000
4642006.04.19 10:34close2320.401.23651.23290.000036.002189.00
4652006.04.19 12:30buy2330.401.23481.23210.0000
4662006.04.19 15:00s/l2330.401.23211.23210.0000-108.002081.00
4672006.04.19 16:00sell2340.401.23181.23450.0000
4682006.04.19 17:07s/l2340.401.23451.23450.0000-108.001973.00
4692006.04.19 22:47buy2350.401.23771.23500.0000
4702006.04.19 22:59close2350.401.23891.23500.000048.002021.00
4712006.04.19 23:00buy2360.401.23811.23540.0000
4722006.04.20 03:00s/l2360.401.23541.23540.0000-112.801908.20
4732006.04.20 18:00sell2370.401.23191.23460.0000
4742006.04.20 20:30close2370.401.23121.23460.000028.001936.20
4752006.04.21 11:05sell2380.401.23221.23490.0000
4762006.04.21 14:00close2380.401.23131.23490.000036.001972.20
4772006.04.21 16:00buy2390.401.23191.22920.0000
4782006.04.21 16:31close2390.401.23311.22920.000048.002020.20
4792006.04.21 16:31buy2400.401.23161.22890.0000
4802006.04.21 16:31close2400.401.23261.22890.000040.002060.20
4812006.04.21 17:00sell2410.401.23381.23650.0000
4822006.04.24 01:00s/l2410.401.23651.23650.0000-107.201953.00
4832006.04.24 02:00buy2420.401.23691.23420.0000
4842006.04.24 06:00s/l2420.401.23421.23420.0000-108.001845.00
4852006.04.24 06:00buy2430.401.23431.23160.0000
4862006.04.24 06:33close2430.401.23511.23160.000032.001877.00
4872006.04.24 14:00buy2440.401.23701.23430.0000
4882006.04.24 19:00close2440.401.23931.23430.000092.001969.00
4892006.04.24 23:00buy2450.401.23881.23610.0000
4902006.04.25 10:00close2450.401.23971.23610.000034.402003.40
4912006.04.25 12:00buy2460.401.23871.23600.0000
4922006.04.25 14:00close2460.401.23971.23600.000040.002043.40
4932006.04.25 18:18buy2470.401.24011.23740.0000
4942006.04.25 18:59close2470.401.24131.23740.000048.002091.40
4952006.04.25 19:00buy2480.401.24021.23750.0000
4962006.04.25 20:11close2480.401.24091.23750.000028.002119.40
4972006.04.26 04:00buy2490.401.24231.23960.0000
4982006.04.26 16:00close2490.401.24351.23960.000048.002167.40
4992006.04.27 06:19buy2500.401.24491.24220.0000
5002006.04.27 13:37s/l2500.401.24221.24220.0000-108.002059.40
5012006.04.27 13:59buy2510.401.24281.24010.0000
5022006.04.27 16:00close2510.401.24391.24010.000044.002103.40
5032006.04.27 18:00buy2520.401.25281.25010.0000
5042006.04.27 18:01close2520.401.25351.25010.000028.002131.40
5052006.04.27 18:01buy2530.401.25331.25060.0000
5062006.04.27 18:03close2530.401.25401.25060.000028.002159.40
5072006.04.27 18:19buy2540.401.25331.25060.0000
5082006.04.27 18:51close2540.401.25401.25060.000028.002187.40
5092006.04.27 20:00buy2550.401.25311.25040.0000
5102006.04.27 20:52close2550.401.25391.25040.000032.002219.40
5112006.04.27 20:59buy2560.401.25301.25030.0000
5122006.04.28 01:57close2560.401.25381.25030.000030.402249.80
5132006.04.28 04:00buy2570.401.25251.24980.0000
5142006.04.28 09:00close2570.401.25351.24980.000040.002289.80
5152006.04.28 12:00buy2580.501.25541.25270.0000
5162006.04.28 15:04close2580.501.25611.25270.000035.002324.80
5172006.04.28 19:35buy2590.501.26171.25900.0000
5182006.04.28 19:54close2590.501.26251.25900.000040.002364.80
5192006.04.28 20:41buy2600.501.26171.25900.0000
5202006.04.28 21:00close2600.501.26271.25900.000050.002414.80
5212006.04.28 21:00buy2610.501.26151.25880.0000
5222006.05.01 01:00close2610.501.26251.25880.000048.002462.80
5232006.05.01 09:15buy2620.501.26261.25990.0000
5242006.05.01 15:00close2620.501.26641.25990.0000190.002652.80
5252006.05.01 16:00buy2630.501.26581.26310.0000
5262006.05.01 16:30close2630.501.26671.26310.000045.002697.80
5272006.05.01 16:32buy2640.501.26581.26310.0000
5282006.05.01 17:00s/l2640.501.26311.26310.0000-135.002562.80
5292006.05.01 21:00buy2650.501.26111.25840.0000
5302006.05.01 22:03s/l2650.501.25841.25840.0000-135.002427.80
5312006.05.02 01:31sell2660.501.25811.26080.0000
5322006.05.02 01:37close2660.501.25721.26080.000045.002472.80
5332006.05.02 01:59sell2670.501.25791.26060.0000
5342006.05.02 02:00close2670.501.25681.26060.000055.002527.80
5352006.05.02 04:02sell2680.501.25841.26110.0000
5362006.05.02 07:38close2680.501.25741.26110.000050.002577.80
5372006.05.02 09:20sell2690.501.25791.26060.0000
5382006.05.02 09:59close2690.501.25641.26060.000075.002652.80
5392006.05.02 10:00sell2700.501.25921.26190.0000
5402006.05.02 11:00s/l2700.501.26191.26190.0000-135.002517.80
5412006.05.02 11:00sell2710.501.26171.26440.0000
5422006.05.02 12:00s/l2710.501.26441.26440.0000-135.002382.80
5432006.05.02 16:06buy2720.501.26301.26030.0000
5442006.05.02 16:22close2720.501.26401.26030.000050.002432.80
5452006.05.02 19:12buy2730.501.26251.25980.0000
5462006.05.03 04:23close2730.501.26361.25980.000053.002485.80
5472006.05.03 10:37buy2740.501.26331.26060.0000
5482006.05.03 10:55close2740.501.26441.26060.000055.002540.80
5492006.05.03 10:55buy2750.501.26431.26160.0000
5502006.05.03 16:00s/l2750.501.26161.26160.0000-135.002405.80
5512006.05.04 01:04buy2760.501.26211.25940.0000
5522006.05.04 03:00close2760.501.26301.25940.000045.002450.80
5532006.05.04 06:00buy2770.501.26121.25850.0000
5542006.05.04 07:08close2770.501.26241.25850.000060.002510.80
5552006.05.04 07:08sell2780.501.26231.26500.0000
5562006.05.04 09:00close2780.501.26031.26500.0000100.002610.80
5572006.05.04 12:00sell2790.501.25941.26210.0000
5582006.05.04 15:03s/l2790.501.26211.26210.0000-135.002475.80
5592006.05.04 15:03sell2800.501.26211.26480.0000
5602006.05.04 15:59close2800.501.26101.26480.000055.002530.80
5612006.05.04 18:03buy2810.501.26821.26550.0000
5622006.05.04 20:08close2810.501.26911.26550.000045.002575.80
5632006.05.04 23:05buy2820.501.26951.26680.0000
5642006.05.05 01:10close2820.501.27041.26680.000043.002618.80
5652006.05.05 03:00buy2830.501.26901.26630.0000
5662006.05.05 07:00close2830.501.27001.26630.000050.002668.80
5672006.05.05 08:24buy2840.501.26901.26630.0000
5682006.05.05 10:00close2840.501.27011.26630.000055.002723.80
5692006.05.05 11:00buy2850.501.26881.26610.0000
5702006.05.05 11:43close2850.501.27021.26610.000070.002793.80
5712006.05.05 11:43buy2860.601.26951.26680.0000
5722006.05.05 15:00close2860.601.27131.26680.0000108.002901.80
5732006.05.05 17:00buy2870.601.27391.27120.0000
5742006.05.08 02:33close2870.601.27471.27120.000045.602947.40
5752006.05.08 03:00buy2880.601.27251.26980.0000
5762006.05.08 08:00close2880.601.27351.26980.000060.003007.40
5772006.05.08 15:00buy2890.601.27521.27250.0000
5782006.05.08 16:00s/l2890.601.27251.27250.0000-162.002845.40
5792006.05.08 17:13sell2900.601.27211.27480.0000
5802006.05.08 19:01close2900.601.27121.27480.000054.002899.40
5812006.05.09 11:00sell2910.601.26951.27220.0000
5822006.05.09 11:59close2910.601.26831.27220.000072.002971.40
5832006.05.09 11:59sell2920.601.26951.27220.0000
5842006.05.09 12:00close2920.601.26841.27220.000066.003037.40
5852006.05.09 18:00buy2930.601.27481.27210.0000
5862006.05.09 18:30close2930.601.27591.27210.000066.003103.40
5872006.05.09 18:59buy2940.601.27461.27190.0000
5882006.05.09 19:00close2940.601.27561.27190.000060.003163.40
5892006.05.10 02:04buy2950.601.27571.27300.0000
5902006.05.10 08:00close2950.601.27681.27300.000066.003229.40
5912006.05.10 11:00buy2960.601.27821.27550.0000
5922006.05.10 13:13close2960.601.27911.27550.000054.003283.40
5932006.05.10 15:19buy2970.601.27791.27520.0000
5942006.05.10 15:39close2970.601.27871.27520.000048.003331.40
5952006.05.10 19:00buy2980.701.27861.27590.0000
5962006.05.10 19:53close2980.701.27961.27590.000070.003401.40
5972006.05.10 19:59buy2990.701.27861.27590.0000
5982006.05.10 20:11close2990.701.27961.27590.000070.003471.40
5992006.05.10 23:00buy3000.701.27861.27590.0000
6002006.05.11 02:00s/l3000.701.27591.27590.0000-197.403274.00
6012006.05.11 05:01sell3010.601.27371.27640.0000
6022006.05.11 05:31close3010.601.27251.27640.000072.003346.00
6032006.05.11 05:55sell3020.701.27291.27560.0000
6042006.05.11 10:00close3020.701.26991.27560.0000210.003556.00
6052006.05.11 11:00sell3030.701.27071.27340.0000
6062006.05.11 15:00s/l3030.701.27341.27340.0000-189.003367.00
6072006.05.11 15:00sell3040.701.27361.27630.0000
6082006.05.11 15:46s/l3040.701.27631.27630.0000-189.003178.00
6092006.05.11 20:01buy3050.601.28511.28240.0000
6102006.05.12 02:07close3050.601.28611.28240.000057.603235.60
6112006.05.12 13:50buy3060.601.29111.28840.0000
6122006.05.12 14:00close3060.601.29211.28840.000060.003295.60
6132006.05.12 14:00buy3070.601.29131.28860.0000
6142006.05.12 15:00close3070.601.29211.28860.000048.003343.60
6152006.05.12 15:03buy3080.601.28931.28660.0000
6162006.05.12 15:03close3080.601.29021.28660.000054.003397.60
6172006.05.12 15:03buy3090.701.28911.28640.0000
6182006.05.12 15:20close3090.701.28991.28640.000056.003453.60
6192006.05.12 15:21buy3100.701.28921.28650.0000
6202006.05.12 15:23close3100.701.29011.28650.000063.003516.60
6212006.05.12 16:00buy3110.701.29071.28800.0000
6222006.05.12 16:00s/l3110.701.28801.28800.0000-189.003327.60
6232006.05.12 16:01buy3120.601.28981.28710.0000
6242006.05.12 16:01close3120.601.29071.28710.000054.003381.60
6252006.05.12 16:01buy3130.701.29081.28810.0000
6262006.05.12 16:03close3130.701.29171.28810.000063.003444.60
6272006.05.12 16:03buy3140.701.29101.28830.0000
6282006.05.12 16:15s/l3140.701.28831.28830.0000-189.003255.60
6292006.05.12 16:19buy3150.601.28981.28710.0000
6302006.05.12 17:32s/l3150.601.28711.28710.0000-162.003093.60
6312006.05.12 18:28buy3160.601.28691.28420.0000
6322006.05.12 18:40close3160.601.28791.28420.000060.003153.60
6332006.05.15 02:59buy3170.601.29491.29220.0000
6342006.05.15 03:00s/l3170.601.29221.29220.0000-162.002991.60
6352006.05.15 03:08buy3180.601.29311.29040.0000
6362006.05.15 03:18close3180.601.29431.29040.000072.003063.60
6372006.05.15 03:19buy3190.601.29411.29140.0000
6382006.05.15 09:00s/l3190.601.29141.29140.0000-162.002901.60
6392006.05.15 09:02buy3200.601.29091.28820.0000
6402006.05.15 10:00s/l3200.601.28821.28820.0000-162.002739.60
6412006.05.15 14:00sell3210.501.28271.28540.0000
6422006.05.15 17:52close3210.501.28181.28540.000045.002784.60
6432006.05.15 20:00sell3220.501.28141.28410.0000
6442006.05.15 22:00close3220.501.27871.28410.0000135.002919.60
6452006.05.16 02:04sell3230.601.27941.28210.0000
6462006.05.16 05:06s/l3230.601.28211.28210.0000-162.002757.60
6472006.05.16 10:00sell3240.501.28251.28520.0000
6482006.05.16 10:12close3240.501.28151.28520.000050.002807.60
6492006.05.16 15:00sell3250.501.28521.28790.0000
6502006.05.16 15:15close3250.501.28371.28790.000075.002882.60
6512006.05.16 15:15sell3260.601.28351.28620.0000
6522006.05.16 15:34s/l3260.601.28621.28620.0000-162.002720.60
6532006.05.16 15:35sell3270.501.28531.28800.0000
6542006.05.16 15:42close3270.501.28391.28800.000070.002790.60
6552006.05.16 15:42sell3280.501.28361.28630.0000
6562006.05.16 18:00close3280.501.28171.28630.000095.002885.60
6572006.05.17 01:59buy3290.601.28471.28200.0000
6582006.05.17 04:00close3290.601.28571.28200.000060.002945.60
6592006.05.17 12:12buy3300.601.28951.28680.0000
6602006.05.17 15:12s/l3300.601.28681.28680.0000-162.002783.60
6612006.05.17 15:12buy3310.501.28701.28430.0000
6622006.05.17 15:59close3310.501.28861.28430.000080.002863.60
6632006.05.17 19:04sell3320.601.27431.27700.0000
6642006.05.17 19:27close3320.601.27331.27700.000060.002923.60
6652006.05.17 19:27sell3330.601.27331.27600.0000
6662006.05.17 19:59close3330.601.27191.27600.000084.003007.60
6672006.05.17 21:00sell3340.601.27431.27700.0000
6682006.05.18 00:00close3340.601.27301.27700.000081.603089.20
6692006.05.18 01:00sell3350.601.27401.27670.0000
6702006.05.18 04:12s/l3350.601.27671.27670.0000-162.002927.20
6712006.05.18 04:12sell3360.601.27661.27930.0000
6722006.05.18 07:50close3360.601.27511.27930.000090.003017.20
6732006.05.18 13:00buy3370.601.27761.27490.0000
6742006.05.18 15:07close3370.601.27891.27490.000078.003095.20
6752006.05.18 15:08sell3380.601.27881.28150.0000
6762006.05.18 15:59close3380.601.27701.28150.0000108.003203.20
6772006.05.18 16:26sell3390.601.27911.28180.0000
6782006.05.18 16:59s/l3390.601.28181.28180.0000-162.003041.20
6792006.05.18 18:00buy3400.601.27951.27680.0000
6802006.05.18 18:08close3400.601.28101.27680.000090.003131.20
6812006.05.18 18:59buy3410.601.27931.27660.0000
6822006.05.18 19:00close3410.601.28271.27660.0000204.003335.20
6832006.05.19 03:06buy3420.601.28471.28200.0000
6842006.05.19 09:00s/l3420.601.28201.28200.0000-162.003173.20
6852006.05.19 18:10sell3430.601.27361.27630.0000
6862006.05.19 20:00s/l3430.601.27631.27630.0000-162.003011.20
6872006.05.19 20:00sell3440.601.27721.27990.0000
6882006.05.19 20:26close3440.601.27621.27990.000060.003071.20
6892006.05.19 20:30sell3450.601.27641.27910.0000
6902006.05.22 03:01close3450.601.27451.27910.0000115.203186.40
6912006.05.22 06:00sell3460.601.27491.27760.0000
6922006.05.22 06:30close3460.601.27391.27760.000060.003246.40
6932006.05.22 06:57sell3470.601.27431.27700.0000
6942006.05.22 07:32close3470.601.27341.27700.000054.003300.40
6952006.05.22 11:00sell3480.601.27591.27860.0000
6962006.05.22 11:51close3480.601.27481.27860.000066.003366.40
6972006.05.22 11:58sell3490.701.27561.27830.0000
6982006.05.22 16:00s/l3490.701.27831.27830.0000-189.003177.40
6992006.05.23 07:52buy3500.601.28561.28290.0000
7002006.05.23 07:59close3500.601.28731.28290.0000102.003279.40
7012006.05.23 08:02buy3510.601.28611.28340.0000
7022006.05.23 10:00s/l3510.601.28341.28340.0000-162.003117.40
7032006.05.23 10:21buy3520.601.28371.28100.0000
7042006.05.23 10:52close3520.601.28481.28100.000066.003183.40
7052006.05.23 10:53buy3530.601.28461.28190.0000
7062006.05.23 16:18s/l3530.601.28191.28190.0000-162.003021.40
7072006.05.23 16:18buy3540.601.28201.27930.0000
7082006.05.23 16:22close3540.601.28361.27930.000096.003117.40
7092006.05.23 22:00buy3550.601.28561.28290.0000
7102006.05.23 23:00s/l3550.601.28291.28290.0000-162.002955.40
7112006.05.24 10:00sell3560.601.28341.28610.0000
7122006.05.24 11:48s/l3560.601.28611.28610.0000-162.002793.40
7132006.05.24 14:00buy3570.501.28521.28250.0000
7142006.05.24 14:30close3570.501.28651.28250.000065.002858.40
7152006.05.24 21:00sell3580.601.27811.28080.0000
7162006.05.24 23:00close3580.601.27571.28080.0000144.003002.40
7172006.05.25 11:01sell3590.601.27871.28140.0000
7182006.05.25 13:13close3590.601.27751.28140.000072.003074.40
7192006.05.25 15:44sell3600.601.27831.28100.0000
7202006.05.25 16:09close3600.601.27691.28100.000084.003158.40
7212006.05.25 16:59sell3610.601.27861.28130.0000
7222006.05.25 19:00close3610.601.27681.28130.0000108.003266.40
7232006.05.25 21:00sell3620.601.28021.28290.0000
7242006.05.25 22:07close3620.601.27901.28290.000072.003338.40
7252006.05.26 02:57buy3630.701.27961.27690.0000
7262006.05.26 06:05s/l3630.701.27691.27690.0000-189.003149.40
7272006.05.26 09:15sell3640.601.27911.28180.0000
7282006.05.26 10:00s/l3640.601.28181.28180.0000-162.002987.40
7292006.05.29 19:00sell3650.601.27491.27760.0000
7302006.05.30 05:00s/l3650.601.27761.27760.0000-160.802826.60
7312006.05.30 14:03buy3660.601.28431.28160.0000
7322006.05.30 15:05s/l3660.601.28161.28160.0000-162.002664.60
7332006.05.30 17:55buy3670.501.28641.28370.0000
7342006.05.30 17:59close3670.501.28881.28370.0000120.002784.60
7352006.05.30 20:00buy3680.501.28731.28460.0000
7362006.05.31 03:01s/l3680.501.28461.28460.0000-137.002647.60
7372006.05.31 10:00buy3690.501.28761.28490.0000
7382006.05.31 16:00s/l3690.501.28491.28490.0000-135.002512.60
7392006.05.31 22:00sell3700.501.28161.28430.0000
7402006.06.01 03:00close3700.501.27931.28430.0000118.002630.60
7412006.06.01 07:47sell3710.501.27781.28050.0000
7422006.06.01 09:04close3710.501.27661.28050.000060.002690.60
7432006.06.01 10:01sell3720.501.27831.28100.0000
7442006.06.01 13:00close3720.501.27611.28100.0000110.002800.60
7452006.06.02 09:13buy3730.501.27981.27710.0000
7462006.06.02 11:00close3730.501.28121.27710.000070.002870.60
7472006.06.02 16:02buy3740.601.29091.28820.0000
7482006.06.02 16:26close3740.601.29201.28820.000066.002936.60
7492006.06.02 18:01buy3750.601.29111.28840.0000
7502006.06.02 18:11close3750.601.29221.28840.000066.003002.60
7512006.06.02 18:13buy3760.601.29201.28930.0000
7522006.06.02 18:48close3760.601.29301.28930.000060.003062.60
7532006.06.02 20:53buy3770.601.29261.28990.0000
7542006.06.05 03:15close3770.601.29391.28990.000075.603138.20
7552006.06.06 19:44sell3780.601.28361.28630.0000
7562006.06.06 19:58close3780.601.28251.28630.000066.003204.20
7572006.06.06 21:00sell3790.601.28361.28630.0000
7582006.06.07 00:00close3790.601.28261.28630.000061.203265.40
7592006.06.07 02:14sell3800.601.28361.28630.0000
7602006.06.07 02:52close3800.601.28241.28630.000072.003337.40
7612006.06.07 15:00sell3810.701.27961.28230.0000
7622006.06.07 15:15close3810.701.27861.28230.000070.003407.40
7632006.06.07 15:16sell3820.701.27861.28130.0000
7642006.06.07 15:26close3820.701.27761.28130.000070.003477.40
7652006.06.07 17:14sell3830.701.27821.28090.0000
7662006.06.08 09:03close3830.701.27721.28090.000074.203551.60
7672006.06.08 11:01sell3840.701.27721.27990.0000
7682006.06.08 13:46close3840.701.27561.27990.0000112.003663.60
7692006.06.08 22:01sell3850.701.26531.26800.0000
7702006.06.09 02:00close3850.701.26431.26800.000071.403735.00
7712006.06.09 14:20sell3860.701.26671.26940.0000
7722006.06.09 14:30close3860.701.26541.26940.000091.003826.00
7732006.06.09 16:53sell3870.801.26291.26560.0000
7742006.06.09 16:59s/l3870.801.26561.26560.0000-216.003610.00
7752006.06.12 03:00sell3880.701.26261.26530.0000
7762006.06.12 10:06close3880.701.26131.26530.000091.003701.00
7772006.06.12 16:03sell3890.701.26041.26310.0000
7782006.06.12 16:38close3890.701.25931.26310.000077.003778.00
7792006.06.13 10:04sell3900.801.25751.26020.0000
7802006.06.13 16:00s/l3900.801.26021.26020.0000-216.003562.00
7812006.06.13 16:07sell3910.701.25941.26210.0000
7822006.06.13 16:08close3910.701.25811.26210.000091.003653.00
7832006.06.13 16:08sell3920.701.25851.26120.0000
7842006.06.13 16:23close3920.701.25721.26120.000091.003744.00
7852006.06.13 16:23sell3930.701.25821.26090.0000
7862006.06.13 17:00close3930.701.25661.26090.0000112.003856.00
7872006.06.13 18:00sell3940.801.25741.26010.0000
7882006.06.13 20:00close3940.801.25481.26010.0000208.004064.00
7892006.06.14 00:02sell3950.801.25451.25720.0000
7902006.06.14 08:18s/l3950.801.25721.25720.0000-216.003848.00
7912006.06.14 13:55buy3960.801.25711.25440.0000
7922006.06.14 15:00s/l3960.801.25441.25440.0000-216.003632.00
7932006.06.14 19:59buy3970.701.26211.25940.0000
7942006.06.14 21:00s/l3970.701.25941.25940.0000-189.003443.00
7952006.06.14 21:00buy3980.701.25951.25680.0000
7962006.06.15 00:00close3980.701.26061.25680.000068.603511.60
7972006.06.15 03:00buy3990.701.25981.25710.0000
7982006.06.15 04:00close3990.701.26151.25710.0000119.003630.60
7992006.06.15 17:00buy4000.701.26281.26010.0000
8002006.06.16 02:00close4000.701.26421.26010.000095.203725.80
8012006.06.16 15:08buy4010.701.26481.26210.0000
8022006.06.16 16:00s/l4010.701.26211.26210.0000-189.003536.80
8032006.06.16 17:00sell4020.701.26351.26620.0000
8042006.06.16 17:36close4020.701.26251.26620.000070.003606.80
8052006.06.16 17:59sell4030.701.26381.26650.0000
8062006.06.16 18:00close4030.701.26251.26650.000091.003697.80
8072006.06.16 18:00buy4040.701.26231.25960.0000
8082006.06.16 20:00close4040.701.26361.25960.000091.003788.80
8092006.06.16 22:00buy4050.701.26391.26120.0000
8102006.06.19 03:00s/l4050.701.26121.26120.0000-191.803597.00
8112006.06.19 14:01sell4060.701.25931.26200.0000
8122006.06.19 14:21close4060.701.25821.26200.000077.003674.00
8132006.06.19 18:00sell4070.701.25751.26020.0000
8142006.06.19 20:03close4070.701.25651.26020.000070.003744.00
8152006.06.20 08:00sell4080.701.25871.26140.0000
8162006.06.20 08:35close4080.701.25781.26140.000063.003807.00
8172006.06.20 08:39sell4090.801.25821.26090.0000
8182006.06.20 11:00close4090.801.25731.26090.000072.003879.00
8192006.06.20 20:00sell4100.801.26021.26290.0000
8202006.06.20 20:44close4100.801.25921.26290.000080.003959.00
8212006.06.20 20:59sell4110.801.26001.26270.0000
8222006.06.20 21:00close4110.801.25871.26270.0000104.004063.00
8232006.06.20 21:01buy4120.801.25881.25610.0000
8242006.06.21 04:00close4120.801.26121.25610.0000188.804251.80
8252006.06.21 08:01buy4130.801.26201.25930.0000
8262006.06.21 12:00close4130.801.26331.25930.0000104.004355.80
8272006.06.22 08:00buy4140.901.26641.26370.0000
8282006.06.22 08:29close4140.901.26731.26370.000081.004436.80
8292006.06.22 08:59buy4150.901.26641.26370.0000
8302006.06.22 10:00s/l4150.901.26371.26370.0000-243.004193.80
8312006.06.22 20:20sell4160.801.25821.26090.0000
8322006.06.23 00:00close4160.801.25721.26090.000081.604275.40
8332006.06.23 01:02sell4170.801.25811.26080.0000
8342006.06.23 04:00close4170.801.25641.26080.0000136.004411.40
8352006.06.23 09:00sell4180.901.25821.26090.0000
8362006.06.23 09:18close4180.901.25731.26090.000081.004492.40
8372006.06.23 09:31sell4190.901.25811.26080.0000
8382006.06.23 09:51close4190.901.25721.26080.000081.004573.40
8392006.06.26 11:03buy4200.901.25601.25330.0000
8402006.06.26 13:15close4200.901.25711.25330.000099.004672.40
8412006.06.26 14:01buy4210.901.25581.25310.0000
8422006.06.26 14:26close4210.901.25691.25310.000099.004771.40
8432006.06.26 16:00buy4220.901.25601.25330.0000
8442006.06.26 20:00close4220.901.25931.25330.0000297.005068.40
8452006.06.26 21:00buy4231.001.25801.25530.0000
8462006.06.27 00:00close4231.001.25881.25530.000076.005144.40
8472006.06.27 10:13buy4241.001.25941.25670.0000
8482006.06.27 13:16s/l4241.001.25671.25670.0000-270.004874.40
8492006.06.27 18:00buy4251.001.25871.25600.0000
8502006.06.27 18:47close4251.001.25941.25600.000070.004944.40
8512006.06.27 18:59buy4261.001.25881.25610.0000
8522006.06.28 09:08s/l4261.001.25611.25610.0000-274.004670.40
8532006.06.28 11:01sell4270.901.25721.25990.0000
8542006.06.28 11:26close4270.901.25651.25990.000063.004733.40
8552006.06.28 11:59sell4280.901.25721.25990.0000
8562006.06.28 12:47close4280.901.25651.25990.000063.004796.40
8572006.06.28 16:11sell4291.001.25571.25840.0000
8582006.06.28 16:23close4291.001.25471.25840.0000100.004896.40
8592006.06.28 16:23sell4301.001.25571.25840.0000
8602006.06.28 16:23close4301.001.25481.25840.000090.004986.40
8612006.06.28 16:59sell4311.001.25561.25830.0000
8622006.06.28 17:00close4311.001.25301.25830.0000260.005246.40
8632006.06.28 18:25sell4321.001.25351.25620.0000
8642006.06.29 13:01close4321.001.25271.25620.000085.995332.39
8652006.06.29 15:00sell4331.001.25461.25730.0000
8662006.06.29 18:00close4331.001.25351.25730.0000110.005442.39
8672006.06.29 19:01sell4341.001.25391.25660.0000
8682006.06.29 20:02close4341.001.25291.25660.0000100.015542.40
8692006.06.29 22:00buy4351.001.26481.26210.0000
8702006.06.29 22:42close4351.001.26571.26210.000090.005632.40
8712006.06.30 01:06buy4361.001.26601.26330.0000
8722006.06.30 03:00close4361.001.26691.26330.000089.995722.39
8732006.06.30 09:08buy4371.001.27091.26820.0000
8742006.06.30 09:44close4371.001.27181.26820.000090.005812.39
8752006.06.30 09:56buy4381.001.27151.26880.0000
8762006.06.30 15:00close4381.001.27251.26880.0000100.005912.39
8772006.07.03 04:01buy4391.001.27761.27490.0000
8782006.07.03 06:04close4391.001.27861.27490.0000100.006012.39
8792006.07.03 10:00buy4401.001.27751.27480.0000
8802006.07.03 13:00close4401.001.27941.27480.0000190.006202.39
8812006.07.03 15:00buy4411.001.27861.27590.0000
8822006.07.03 17:00close4411.001.28001.27590.0000140.016342.40
8832006.07.03 18:00buy4421.001.27901.27630.0000
8842006.07.03 18:20close4421.001.27991.27630.000090.006432.40
8852006.07.03 18:48buy4431.001.27921.27650.0000
8862006.07.03 19:06close4431.001.28011.27650.000090.006522.40
8872006.07.03 21:45buy4441.001.27991.27720.0000
8882006.07.04 06:03close4441.001.28071.27720.000076.006598.40
8892006.07.04 10:11buy4451.001.28091.27820.0000
8902006.07.05 01:28s/l4451.001.27821.27820.0000-274.006324.40
8912006.07.05 07:02sell4461.001.28061.28330.0000
8922006.07.05 08:02s/l4461.001.28331.28330.0000-270.006054.40
8932006.07.05 13:03sell4471.001.27761.28030.0000
8942006.07.05 15:01close4471.001.27531.28030.0000230.006284.40
8952006.07.05 18:01sell4481.001.27251.27520.0000
8962006.07.06 15:00s/l4481.001.27521.27520.0000-264.006020.40
8972006.07.07 21:04buy4491.001.28161.27890.0000
8982006.07.10 08:00s/l4491.001.27891.27890.0000-274.005746.40
8992006.07.10 09:03sell4501.001.27961.28230.0000
9002006.07.10 12:00close4501.001.27811.28230.0000150.005896.40
9012006.07.10 18:02sell4511.001.27511.27780.0000
9022006.07.10 18:16close4511.001.27391.27780.0000120.006016.40
9032006.07.11 00:01sell4521.001.27381.27650.0000
9042006.07.11 09:00close4521.001.27271.27650.0000110.006126.40
9052006.07.11 11:01sell4531.001.27491.27760.0000
9062006.07.11 11:26close4531.001.27381.27760.0000110.006236.40
9072006.07.11 14:31sell4541.001.27481.27750.0000
9082006.07.11 14:44close4541.001.27391.27750.000089.996326.39
9092006.07.11 16:06sell4551.001.27431.27700.0000
9102006.07.11 21:00s/l4551.001.27701.27700.0000-270.006056.39
9112006.07.12 00:07buy4561.001.27651.27380.0000
9122006.07.12 11:55s/l4561.001.27381.27380.0000-270.005786.39
9132006.07.12 11:55buy4571.001.27401.27130.0000
9142006.07.12 14:30s/l4571.001.27131.27130.0000-270.005516.39
9152006.07.12 18:00sell4581.001.27001.27270.0000
9162006.07.13 10:01s/l4581.001.27271.27270.0000-264.005252.39
9172006.07.13 19:02sell4591.001.26821.27090.0000
9182006.07.14 09:00close4591.001.26631.27090.0000192.005444.39
9192006.07.14 10:00sell4601.001.26691.26960.0000
9202006.07.14 15:00close4601.001.26571.26960.0000120.015564.40
9212006.07.14 17:03sell4611.001.26381.26650.0000
9222006.07.17 05:02close4611.001.26261.26650.0000122.005686.40
9232006.07.17 08:07sell4621.001.26331.26600.0000
9242006.07.17 10:00close4621.001.26251.26600.000079.995766.39
9252006.07.17 14:06sell4631.001.25421.25690.0000
9262006.07.17 14:31close4631.001.25311.25690.0000110.005876.39
9272006.07.17 16:00sell4641.001.25371.25640.0000
9282006.07.17 16:16close4641.001.25291.25640.000080.005956.39
9292006.07.17 18:00sell4651.001.25291.25560.0000
9302006.07.17 22:15close4651.001.25211.25560.000080.006036.39
9312006.07.18 09:09sell4661.001.25381.25650.0000
9322006.07.18 10:55close4661.001.25311.25650.000070.006106.39
9332006.07.18 13:08sell4671.001.25371.25640.0000
9342006.07.18 14:00close4671.001.25271.25640.000099.996206.38
9352006.07.18 14:30sell4681.001.25451.25720.0000
9362006.07.18 14:31close4681.001.25261.25720.0000190.006396.38
9372006.07.18 15:00sell4691.001.25361.25630.0000
9382006.07.18 15:00close4691.001.25271.25630.000090.006486.38
9392006.07.18 15:00sell4701.001.25381.25650.0000
9402006.07.18 15:01close4701.001.25301.25650.000080.006566.38
9412006.07.18 15:01sell4711.001.25371.25640.0000
9422006.07.18 15:30close4711.001.25291.25640.000080.006646.38
9432006.07.18 15:30sell4721.001.25391.25660.0000
9442006.07.18 15:30close4721.001.25311.25660.000080.006726.38
9452006.07.18 15:30sell4731.001.25391.25660.0000
9462006.07.18 15:30close4731.001.25311.25660.000080.006806.38
9472006.07.18 15:30sell4741.001.25391.25660.0000
9482006.07.18 15:30close4741.001.25311.25660.000080.006886.38
9492006.07.18 15:30sell4751.001.25391.25660.0000
9502006.07.18 15:30close4751.001.25311.25660.000080.006966.38
9512006.07.18 15:30sell4761.001.25391.25660.0000
9522006.07.18 16:00close4761.001.25201.25660.0000190.017156.39
9532006.07.18 18:00sell4771.001.24991.25260.0000
9542006.07.18 18:45close4771.001.24911.25260.000079.997236.38
9552006.07.18 18:59sell4781.001.24991.25260.0000
9562006.07.19 03:00close4781.001.24831.25260.0000162.007398.38
9572006.07.19 05:01sell4791.001.24941.25210.0000
9582006.07.19 15:00close4791.001.24751.25210.0000190.007588.38
9592006.07.19 16:00sell4801.001.24861.25130.0000
9602006.07.19 17:00s/l4801.001.25131.25130.0000-270.007318.38
9612006.07.19 21:20buy4811.001.25981.25710.0000
9622006.07.20 04:00close4811.001.26091.25710.000098.007416.38
9632006.07.20 09:06buy4821.001.25981.25710.0000
9642006.07.20 13:00close4821.001.26271.25710.0000290.007706.38
9652006.07.20 15:00buy4831.001.26301.26030.0000
9662006.07.20 17:00close4831.001.26451.26030.0000150.007856.38
9672006.07.20 18:00buy4841.001.26411.26140.0000
9682006.07.21 09:14close4841.001.26501.26140.000086.007942.38
9692006.07.24 12:02sell4851.001.26291.26560.0000
9702006.07.24 12:20close4851.001.26211.26560.000080.018022.39
9712006.07.24 15:35sell4861.001.26371.26640.0000
9722006.07.24 16:56close4861.001.26301.26640.000070.008092.39
9732006.07.25 06:09sell4871.001.26261.26530.0000
9742006.07.25 08:00s/l4871.001.26531.26530.0000-270.007822.39
9752006.07.25 10:26buy4881.001.26421.26150.0000
9762006.07.25 16:00close4881.001.26521.26150.0000100.007922.39
9772006.07.25 16:00sell4891.001.26561.26830.0000
9782006.07.25 16:01close4891.001.26451.26830.0000110.008032.39
9792006.07.25 21:00sell4901.001.25831.26100.0000
9802006.07.26 08:00close4901.001.25731.26100.0000101.998134.38
9812006.07.26 09:01sell4911.001.25821.26090.0000
9822006.07.26 10:00close4911.001.25721.26090.0000100.008234.38
9832006.07.26 11:00sell4921.001.25861.26130.0000
9842006.07.26 17:00s/l4921.001.26131.26130.0000-270.007964.38
9852006.07.26 17:01sell4931.001.26141.26410.0000
9862006.07.26 19:00s/l4931.001.26411.26410.0000-270.007694.38
9872006.07.27 09:23buy4941.001.27281.27010.0000
9882006.07.27 10:32close4941.001.27381.27010.000099.997794.37
9892006.07.27 18:38buy4951.001.27241.26970.0000
9902006.07.27 21:00s/l4951.001.26971.26970.0000-270.007524.37
9912006.07.28 12:00sell4961.001.26941.27210.0000
9922006.07.28 13:00close4961.001.26741.27210.0000200.007724.37
9932006.07.28 18:00buy4971.001.27511.27240.0000
9942006.07.31 01:00close4971.001.27641.27240.0000126.007850.37
9952006.07.31 03:00buy4981.001.27561.27290.0000
9962006.07.31 06:00close4981.001.27671.27290.0000110.007960.37
9972006.07.31 08:07buy4991.001.27571.27300.0000
9982006.07.31 14:00close4991.001.27681.27300.0000109.998070.36
9992006.07.31 16:00buy5001.001.27651.27380.0000
10002006.07.31 22:22close5001.001.27751.27380.0000100.008170.36
10012006.08.01 03:00buy5011.001.27551.27280.0000
10022006.08.01 08:12s/l5011.001.27281.27280.0000-270.007900.36
10032006.08.01 15:14buy5021.001.27491.27220.0000
10042006.08.01 15:47close5021.001.27591.27220.0000100.008000.36
10052006.08.01 15:58buy5031.001.27581.27310.0000
10062006.08.01 18:32close5031.001.27751.27310.0000170.008170.36
10072006.08.01 20:00buy5041.001.28081.27810.0000
10082006.08.01 22:00close5041.001.28211.27810.0000130.008300.36
10092006.08.02 10:00buy5051.001.28091.27820.0000
10102006.08.02 18:25s/l5051.001.27821.27820.0000-270.008030.36
10112006.08.02 18:30buy5061.001.27861.27590.0000
10122006.08.02 19:00close5061.001.27971.27590.0000110.008140.36
10132006.08.02 22:00buy5071.001.27881.27610.0000
10142006.08.03 03:00s/l5071.001.27611.27610.0000-282.007858.36
10152006.08.03 15:28sell5081.001.28001.28270.0000
10162006.08.03 17:02close5081.001.27891.28270.0000110.007968.36
10172006.08.03 19:34sell5091.001.27961.28230.0000
10182006.08.04 11:00close5091.001.27871.28230.000091.998060.35
10192006.08.04 14:01sell5101.001.27951.28220.0000
10202006.08.04 15:00s/l5101.001.28221.28220.0000-270.007790.35
10212006.08.04 17:00buy5111.001.28921.28650.0000
10222006.08.07 09:03s/l5111.001.28651.28650.0000-274.007516.35
10232006.08.07 14:00buy5121.001.28551.28280.0000
10242006.08.07 14:37close5121.001.28651.28280.0000100.007616.35
10252006.08.07 14:59buy5131.001.28561.28290.0000
10262006.08.07 15:00close5131.001.28691.28290.0000130.007746.35
10272006.08.07 17:15buy5141.001.28581.28310.0000
10282006.08.08 00:00s/l5141.001.28311.28310.0000-274.007472.35
10292006.08.08 10:00sell5151.001.28391.28660.0000
10302006.08.08 21:02s/l5151.001.28661.28660.0000-270.007202.35
10312006.08.08 21:13sell5161.001.28541.28810.0000
10322006.08.08 21:19close5161.001.28411.28810.0000130.007332.35
10332006.08.08 21:26sell5171.001.28461.28730.0000
10342006.08.08 22:21close5171.001.28371.28730.000090.007422.35
10352006.08.09 02:14sell5181.001.27821.28090.0000
10362006.08.09 02:29close5181.001.27741.28090.000080.007502.35
10372006.08.09 02:30sell5191.001.27741.28010.0000
10382006.08.09 07:00s/l5191.001.28011.28010.0000-270.007232.35
10392006.08.09 08:00sell5201.001.28111.28380.0000
10402006.08.09 10:00s/l5201.001.28381.28380.0000-270.006962.35
10412006.08.09 14:01buy5211.001.28831.28560.0000
10422006.08.10 09:00close5211.001.28961.28560.0000118.007080.35
10432006.08.10 13:00buy5221.001.28551.28280.0000
10442006.08.10 14:06close5221.001.28651.28280.0000100.007180.35
10452006.08.10 15:02buy5231.001.28411.28140.0000
10462006.08.10 17:00s/l5231.001.28141.28140.0000-270.006910.35
10472006.08.10 19:02sell5241.001.27721.27990.0000
10482006.08.10 21:02s/l5241.001.27991.27990.0000-270.006640.35
10492006.08.10 21:02sell5251.001.27971.28240.0000
10502006.08.11 03:00close5251.001.27861.28240.0000112.016752.36
10512006.08.11 10:00sell5261.001.27851.28120.0000
10522006.08.11 14:00close5261.001.27751.28120.0000100.006852.36
10532006.08.11 16:03sell5271.001.27471.27740.0000
10542006.08.11 19:00close5271.001.27331.27740.0000140.006992.36
10552006.08.11 22:00sell5281.001.27291.27560.0000
10562006.08.14 01:00close5281.001.27141.27560.0000152.007144.36
10572006.08.14 01:00sell5291.001.27311.27580.0000
10582006.08.14 09:00s/l5291.001.27581.27580.0000-270.006874.36
10592006.08.14 09:00sell5301.001.27571.27840.0000
10602006.08.14 09:13close5301.001.27481.27840.000090.006964.36
10612006.08.14 09:59sell5311.001.27561.27830.0000
10622006.08.14 10:00close5311.001.27421.27830.0000140.007104.36
10632006.08.14 10:00buy5321.001.27421.27150.0000
10642006.08.14 14:01s/l5321.001.27151.27150.0000-270.006834.36
10652006.08.14 15:00sell5331.001.27321.27590.0000
10662006.08.14 20:00close5331.001.27211.27590.0000109.996944.35
10672006.08.15 00:01sell5341.001.27221.27490.0000
10682006.08.15 08:05s/l5341.001.27491.27490.0000-270.006674.35
10692006.08.15 09:01buy5351.001.27231.26960.0000
10702006.08.15 09:27close5351.001.27341.26960.0000110.016784.36
10712006.08.15 09:27buy5361.001.27331.27060.0000
10722006.08.15 15:00close5361.001.27541.27060.0000210.006994.36
10732006.08.15 15:00sell5371.001.27421.27690.0000
10742006.08.15 15:00s/l5371.001.27691.27690.0000-270.006724.36
10752006.08.15 17:46buy5381.001.27851.27580.0000
10762006.08.16 15:00close5381.001.28411.27580.0000556.017280.37
10772006.08.16 20:00buy5391.001.28461.28190.0000
10782006.08.17 03:00close5391.001.28561.28190.000087.997368.36
10792006.08.17 15:01buy5401.001.28731.28460.0000
10802006.08.17 19:00s/l5401.001.28461.28460.0000-270.007098.36
10812006.08.17 20:05buy5411.001.28221.27950.0000
10822006.08.17 22:05close5411.001.28301.27950.000080.017178.37
10832006.08.18 11:04sell5421.001.28381.28650.0000
10842006.08.18 12:00close5421.001.28271.28650.0000110.007288.37
10852006.08.18 16:12sell5431.001.28191.28460.0000
10862006.08.18 16:17close5431.001.28091.28460.0000100.007388.37
10872006.08.18 16:20sell5441.001.28101.28370.0000
10882006.08.18 16:59s/l5441.001.28371.28370.0000-270.007118.37
10892006.08.18 20:27sell5451.001.28181.28450.0000
10902006.08.21 03:23s/l5451.001.28451.28450.0000-268.006850.37
10912006.08.21 07:10buy5461.001.28721.28450.0000
10922006.08.21 09:00close5461.001.28851.28450.0000130.016980.38
10932006.08.21 17:06buy5471.001.29191.28920.0000
10942006.08.21 22:00s/l5471.001.28921.28920.0000-270.006710.38
10952006.08.22 06:01sell5481.001.28741.29010.0000
10962006.08.22 12:00close5481.001.28411.29010.0000330.007040.38
10972006.08.22 21:00sell5491.001.27991.28260.0000
10982006.08.23 04:04close5491.001.27891.28260.0000102.007142.38
10992006.08.23 11:00buy5501.001.28181.27910.0000
11002006.08.23 16:00close5501.001.28311.27910.0000130.007272.38
11012006.08.23 16:00sell5511.001.28291.28560.0000
11022006.08.23 17:00close5511.001.27981.28560.0000310.007582.38
11032006.08.23 21:01sell5521.001.27961.28230.0000
11042006.08.23 23:40close5521.001.27861.28230.0000100.017682.39
11052006.08.24 15:16buy5531.001.28231.27960.0000
11062006.08.24 17:00s/l5531.001.27961.27960.0000-270.007412.39
11072006.08.24 19:00sell5541.001.27691.27960.0000
11082006.08.24 22:00close5541.001.27581.27960.0000110.017522.40
11092006.08.25 05:02sell5551.001.27791.28060.0000
11102006.08.25 08:00close5551.001.27681.28060.0000110.007632.40
11112006.08.25 10:00sell5561.001.27701.27970.0000
11122006.08.25 15:02close5561.001.27581.27970.0000120.007752.40
11132006.08.25 18:01sell5571.001.27641.27910.0000
11142006.08.28 06:00s/l5571.001.27911.27910.0000-268.007484.40
11152006.08.28 14:00buy5581.001.28051.27780.0000
11162006.08.28 23:01s/l5581.001.27781.27780.0000-270.007214.40
11172006.08.28 23:01buy5591.001.27801.27530.0000
11182006.08.29 01:00close5591.001.27911.27530.0000105.997320.39
11192006.08.29 11:01buy5601.001.28171.27900.0000
11202006.08.29 17:00s/l5601.001.27901.27900.0000-270.007050.39
11212006.08.29 22:01buy5611.001.28251.27980.0000
11222006.08.30 03:00close5611.001.28431.27980.0000176.007226.39
11232006.08.30 04:00buy5621.001.28321.28050.0000
11242006.08.30 07:06close5621.001.28411.28050.000090.007316.39
11252006.08.30 08:22buy5631.001.28311.28040.0000
11262006.08.30 10:00close5631.001.28391.28040.000080.007396.39
11272006.08.30 18:00buy5641.001.28241.27970.0000
11282006.08.30 21:25close5641.001.28341.27970.0000100.017496.40
11292006.08.31 08:03sell5651.001.28291.28560.0000
11302006.08.31 10:08s/l5651.001.28561.28560.0000-270.007226.40
11312006.08.31 21:00sell5661.001.28111.28380.0000
11322006.09.01 00:12close5661.001.28001.28380.0000112.007338.40
11332006.09.01 11:00sell5671.001.28201.28470.0000
11342006.09.01 15:00close5671.001.28091.28470.0000109.997448.39
11352006.09.05 00:11buy5681.001.28621.28350.0000
11362006.09.05 05:00s/l5681.001.28351.28350.0000-270.007178.39
11372006.09.05 11:00sell5691.001.28381.28650.0000
11382006.09.05 13:12close5691.001.28291.28650.000090.007268.39
11392006.09.05 21:00sell5701.001.28171.28440.0000
11402006.09.06 14:00close5701.001.27981.28440.0000192.007460.39
11412006.09.06 20:00sell5711.001.27861.28130.0000
11422006.09.06 21:00s/l5711.001.28131.28130.0000-270.007190.39
11432006.09.06 21:01sell5721.001.28121.28390.0000
11442006.09.07 00:06close5721.001.28041.28390.000086.017276.40
11452006.09.07 10:00buy5731.001.28001.27730.0000
11462006.09.07 13:00s/l5731.001.27731.27730.0000-270.007006.40
11472006.09.07 16:00sell5741.001.27261.27530.0000
11482006.09.07 18:00s/l5741.001.27531.27530.0000-270.006736.40
11492006.09.07 18:00sell5751.001.27471.27740.0000
11502006.09.07 18:00close5751.001.27371.27740.0000100.006836.40
11512006.09.07 18:00sell5761.001.27471.27740.0000
11522006.09.07 18:14close5761.001.27381.27740.000090.006926.40
11532006.09.07 18:14sell5771.001.27421.27690.0000
11542006.09.07 21:07close5771.001.27321.27690.0000100.007026.40
11552006.09.08 14:12sell5781.001.27171.27440.0000
11562006.09.08 14:26close5781.001.27031.27440.0000140.007166.40
11572006.09.08 16:00sell5791.001.26781.27050.0000
11582006.09.08 16:14close5791.001.26651.27050.0000130.007296.40