|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.07.01 00:00 - 2006.06.30 00:00 (2005.07.01 - 2006.06.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=30; TakeProfitMode=true; TakeProfit=100; TrailingStopMode=true; TrailingStop=10; StepStoData=" StepSto Data "; Length=10; Kfast=1; Kslow=1; MA_Mode=0; StepSizeMIN=0; StepSizeMAX=0; BuyLevel=0; SellLevel=100;
|Bars in test
|25301
|Ticks modelled
|1231881
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|-17357.12
|Gross profit
|37876.89
|Gross loss
|-55234.01
|Profit factor
|0.69
|Expected payoff
|-25.23
|Absolute drawdown
|17537.12
|Maximal drawdown
|18127.12 (35.83%)
|Relative drawdown
|35.83% (18127.12)
|Total trades
|688
|Short positions (won %)
|347 (53.60%)
|Long positions (won %)
|341 (51.91%)
|Profit trades (% of total)
|363 (52.76%)
|Loss trades (% of total)
|325 (47.24%)
|Largest
|profit trade
|771.00
|loss trade
|-309.00
|Average
|profit trade
|104.34
|loss trade
|-169.95
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (610.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-559.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1580.00 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-1159.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.07.01 06:30
|sell
|1
|1.00
|1.2073
|1.2103
|1.1973
|2
|2005.07.01 07:07
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2071
|1.1973
|3
|2005.07.01 07:08
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2067
|1.1973
|4
|2005.07.01 07:08
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2066
|1.1973
|5
|2005.07.01 07:15
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2063
|1.1973
|6
|2005.07.01 07:16
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2063
|1.1973
|7
|2005.07.01 07:22
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2062
|1.1973
|8
|2005.07.01 07:23
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2061
|1.1973
|9
|2005.07.01 07:23
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2061
|1.1973
|10
|2005.07.01 07:23
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2060
|1.1973
|11
|2005.07.01 07:31
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2058
|1.1973
|12
|2005.07.01 07:52
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2056
|1.1973
|13
|2005.07.01 07:52
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2053
|1.1973
|14
|2005.07.01 07:54
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2052
|1.1973
|15
|2005.07.01 07:54
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2051
|1.1973
|16
|2005.07.01 07:54
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2048
|1.1973
|17
|2005.07.01 07:54
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2044
|1.1973
|18
|2005.07.01 08:01
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2044
|1.1973
|19
|2005.07.01 08:02
|modify
|1
|1.00
|1.2073
|1.2043
|1.1973
|20
|2005.07.01 08:11
|s/l
|1
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.1973
|300.00
|50300.00
|21
|2005.07.01 11:30
|buy
|2
|1.00
|1.2078
|1.2048
|1.2178
|22
|2005.07.01 11:34
|modify
|2
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2178
|23
|2005.07.01 11:34
|modify
|2
|1.00
|1.2078
|1.2080
|1.2178
|24
|2005.07.01 11:34
|modify
|2
|1.00
|1.2078
|1.2082
|1.2178
|25
|2005.07.01 11:35
|modify
|2
|1.00
|1.2078
|1.2083
|1.2178
|26
|2005.07.01 11:35
|modify
|2
|1.00
|1.2078
|1.2085
|1.2178
|27
|2005.07.01 11:35
|modify
|2
|1.00
|1.2078
|1.2086
|1.2178
|28
|2005.07.01 11:35
|modify
|2
|1.00
|1.2078
|1.2088
|1.2178
|29
|2005.07.01 11:35
|modify
|2
|1.00
|1.2078
|1.2088
|1.2178
|30
|2005.07.01 11:39
|modify
|2
|1.00
|1.2078
|1.2089
|1.2178
|31
|2005.07.01 11:39
|modify
|2
|1.00
|1.2078
|1.2090
|1.2178
|32
|2005.07.01 11:39
|modify
|2
|1.00
|1.2078
|1.2091
|1.2178
|33
|2005.07.01 11:39
|modify
|2
|1.00
|1.2078
|1.2092
|1.2178
|34
|2005.07.01 11:39
|modify
|2
|1.00
|1.2078
|1.2093
|1.2178
|35
|2005.07.01 11:39
|modify
|2
|1.00
|1.2078
|1.2093
|1.2178
|36
|2005.07.01 11:46
|s/l
|2
|1.00
|1.2093
|1.2093
|1.2178
|150.00
|50450.00
|37
|2005.07.01 15:30
|sell
|3
|1.00
|1.2057
|1.2087
|1.1957
|38
|2005.07.01 16:04
|modify
|3
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.1957
|39
|2005.07.01 16:04
|modify
|3
|1.00
|1.2057
|1.2056
|1.1957
|40
|2005.07.01 16:04
|modify
|3
|1.00
|1.2057
|1.2055
|1.1957
|41
|2005.07.01 16:04
|modify
|3
|1.00
|1.2057
|1.2052
|1.1957
|42
|2005.07.01 16:04
|modify
|3
|1.00
|1.2057
|1.2051
|1.1957
|43
|2005.07.01 16:05
|modify
|3
|1.00
|1.2057
|1.2048
|1.1957
|44
|2005.07.01 16:05
|modify
|3
|1.00
|1.2057
|1.2047
|1.1957
|45
|2005.07.01 16:05
|modify
|3
|1.00
|1.2057
|1.2046
|1.1957
|46
|2005.07.01 16:06
|modify
|3
|1.00
|1.2057
|1.2045
|1.1957
|47
|2005.07.01 16:06
|modify
|3
|1.00
|1.2057
|1.2044
|1.1957
|48
|2005.07.01 16:06
|modify
|3
|1.00
|1.2057
|1.2043
|1.1957
|49
|2005.07.01 16:09
|s/l
|3
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.1957
|140.00
|50590.00
|50
|2005.07.04 09:00
|buy
|4
|1.00
|1.1942
|1.1912
|1.2042
|51
|2005.07.04 10:24
|s/l
|4
|1.00
|1.1912
|1.1912
|1.2042
|-300.00
|50290.00
|52
|2005.07.04 10:30
|sell
|5
|1.00
|1.1916
|1.1946
|1.1816
|53
|2005.07.04 11:50
|modify
|5
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1816
|54
|2005.07.04 12:07
|s/l
|5
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1816
|0.00
|50290.00
|55
|2005.07.05 11:00
|buy
|6
|1.00
|1.1932
|1.1902
|1.2032
|56
|2005.07.05 11:33
|s/l
|6
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.2032
|-300.00
|49990.00
|57
|2005.07.05 12:30
|sell
|7
|1.00
|1.1893
|1.1923
|1.1793
|58
|2005.07.05 13:40
|modify
|7
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1793
|59
|2005.07.05 13:41
|modify
|7
|1.00
|1.1893
|1.1892
|1.1793
|60
|2005.07.05 13:41
|modify
|7
|1.00
|1.1893
|1.1891
|1.1793
|61
|2005.07.05 13:41
|modify
|7
|1.00
|1.1893
|1.1890
|1.1793
|62
|2005.07.05 13:41
|modify
|7
|1.00
|1.1893
|1.1889
|1.1793
|63
|2005.07.05 13:41
|modify
|7
|1.00
|1.1893
|1.1888
|1.1793
|64
|2005.07.05 13:42
|modify
|7
|1.00
|1.1893
|1.1888
|1.1793
|65
|2005.07.05 13:42
|modify
|7
|1.00
|1.1893
|1.1887
|1.1793
|66
|2005.07.05 13:44
|modify
|7
|1.00
|1.1893
|1.1886
|1.1793
|67
|2005.07.05 13:44
|modify
|7
|1.00
|1.1893
|1.1885
|1.1793
|68
|2005.07.05 13:47
|s/l
|7
|1.00
|1.1885
|1.1885
|1.1793
|80.00
|50070.00
|69
|2005.07.05 15:00
|buy
|8
|1.00
|1.1911
|1.1881
|1.2011
|70
|2005.07.05 15:30
|close
|8
|1.00
|1.1897
|1.1881
|1.2011
|-140.00
|49930.00
|71
|2005.07.05 16:30
|buy
|9
|1.00
|1.1920
|1.1890
|1.2020
|72
|2005.07.05 17:04
|s/l
|9
|1.00
|1.1890
|1.1890
|1.2020
|-300.00
|49630.00
|73
|2005.07.05 17:30
|sell
|10
|1.00
|1.1892
|1.1922
|1.1792
|74
|2005.07.05 17:49
|s/l
|10
|1.00
|1.1922
|1.1922
|1.1792
|-300.00
|49330.00
|75
|2005.07.05 18:00
|buy
|11
|1.00
|1.1914
|1.1884
|1.2014
|76
|2005.07.05 19:00
|close
|11
|1.00
|1.1903
|1.1884
|1.2014
|-110.00
|49220.00
|77
|2005.07.05 19:30
|buy
|12
|1.00
|1.1915
|1.1885
|1.2015
|78
|2005.07.06 00:59
|modify
|12
|1.00
|1.1915
|1.1916
|1.2015
|79
|2005.07.06 00:59
|modify
|12
|1.00
|1.1915
|1.1916
|1.2015
|80
|2005.07.06 03:19
|s/l
|12
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.2015
|1.00
|49221.00
|81
|2005.07.06 11:30
|sell
|13
|1.00
|1.1900
|1.1930
|1.1800
|82
|2005.07.06 15:48
|s/l
|13
|1.00
|1.1930
|1.1930
|1.1800
|-300.00
|48921.00
|83
|2005.07.06 16:00
|buy
|14
|1.00
|1.1931
|1.1901
|1.2031
|84
|2005.07.06 17:30
|close
|14
|1.00
|1.1912
|1.1901
|1.2031
|-190.00
|48731.00
|85
|2005.07.06 19:00
|buy
|15
|1.00
|1.1929
|1.1899
|1.2029
|86
|2005.07.07 05:00
|close
|15
|1.00
|1.1910
|1.1899
|1.2029
|-217.00
|48514.00
|87
|2005.07.07 06:30
|buy
|16
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.2027
|88
|2005.07.07 08:30
|close
|16
|1.00
|1.1915
|1.1897
|1.2027
|-120.00
|48394.00
|89
|2005.07.07 09:00
|buy
|17
|1.00
|1.1929
|1.1899
|1.2029
|90
|2005.07.07 09:46
|modify
|17
|1.00
|1.1929
|1.1932
|1.2029
|91
|2005.07.07 09:46
|modify
|17
|1.00
|1.1929
|1.1932
|1.2029
|92
|2005.07.07 10:06
|modify
|17
|1.00
|1.1929
|1.1933
|1.2029
|93
|2005.07.07 10:15
|s/l
|17
|1.00
|1.1933
|1.1933
|1.2029
|39.99
|48433.99
|94
|2005.07.07 12:00
|sell
|18
|1.00
|1.1990
|1.2020
|1.1890
|95
|2005.07.07 12:02
|modify
|18
|1.00
|1.1990
|1.1988
|1.1890
|96
|2005.07.07 12:04
|s/l
|18
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1890
|20.00
|48453.99
|97
|2005.07.07 13:30
|buy
|19
|1.00
|1.1997
|1.1967
|1.2097
|98
|2005.07.07 13:47
|s/l
|19
|1.00
|1.1967
|1.1967
|1.2097
|-300.00
|48153.99
|99
|2005.07.07 14:00
|sell
|20
|1.00
|1.1972
|1.2002
|1.1872
|100
|2005.07.07 14:06
|modify
|20
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1872
|101
|2005.07.07 14:09
|modify
|20
|1.00
|1.1972
|1.1971
|1.1872
|102
|2005.07.07 14:09
|modify
|20
|1.00
|1.1972
|1.1970
|1.1872
|103
|2005.07.07 14:09
|modify
|20
|1.00
|1.1972
|1.1969
|1.1872
|104
|2005.07.07 14:09
|modify
|20
|1.00
|1.1972
|1.1968
|1.1872
|105
|2005.07.07 14:09
|modify
|20
|1.00
|1.1972
|1.1966
|1.1872
|106
|2005.07.07 14:10
|modify
|20
|1.00
|1.1972
|1.1965
|1.1872
|107
|2005.07.07 14:10
|modify
|20
|1.00
|1.1972
|1.1965
|1.1872
|108
|2005.07.07 14:10
|modify
|20
|1.00
|1.1972
|1.1963
|1.1872
|109
|2005.07.07 14:20
|modify
|20
|1.00
|1.1972
|1.1962
|1.1872
|110
|2005.07.07 14:20
|modify
|20
|1.00
|1.1972
|1.1960
|1.1872
|111
|2005.07.07 14:22
|modify
|20
|1.00
|1.1972
|1.1960
|1.1872
|112
|2005.07.07 14:22
|modify
|20
|1.00
|1.1972
|1.1959
|1.1872
|113
|2005.07.07 14:23
|modify
|20
|1.00
|1.1972
|1.1959
|1.1872
|114
|2005.07.07 14:24
|modify
|20
|1.00
|1.1972
|1.1956
|1.1872
|115
|2005.07.07 14:26
|s/l
|20
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.1872
|160.00
|48313.99
|116
|2005.07.08 15:30
|buy
|21
|1.00
|1.1929
|1.1899
|1.2029
|117
|2005.07.08 15:39
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1930
|1.2029
|118
|2005.07.08 15:39
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1931
|1.2029
|119
|2005.07.08 15:39
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1932
|1.2029
|120
|2005.07.08 15:39
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1933
|1.2029
|121
|2005.07.08 15:40
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1933
|1.2029
|122
|2005.07.08 15:40
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1934
|1.2029
|123
|2005.07.08 15:40
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1935
|1.2029
|124
|2005.07.08 15:40
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1936
|1.2029
|125
|2005.07.08 15:40
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1938
|1.2029
|126
|2005.07.08 15:40
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1938
|1.2029
|127
|2005.07.08 15:42
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1939
|1.2029
|128
|2005.07.08 15:42
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1940
|1.2029
|129
|2005.07.08 15:42
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1941
|1.2029
|130
|2005.07.08 15:42
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1943
|1.2029
|131
|2005.07.08 15:42
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1945
|1.2029
|132
|2005.07.08 15:48
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1946
|1.2029
|133
|2005.07.08 15:48
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1947
|1.2029
|134
|2005.07.08 15:48
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1948
|1.2029
|135
|2005.07.08 15:48
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1950
|1.2029
|136
|2005.07.08 15:49
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1951
|1.2029
|137
|2005.07.08 15:49
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1953
|1.2029
|138
|2005.07.08 15:49
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1953
|1.2029
|139
|2005.07.08 15:49
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1954
|1.2029
|140
|2005.07.08 15:50
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1956
|1.2029
|141
|2005.07.08 15:50
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1959
|1.2029
|142
|2005.07.08 15:50
|modify
|21
|1.00
|1.1929
|1.1959
|1.2029
|143
|2005.07.08 15:57
|s/l
|21
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.2029
|300.00
|48613.99
|144
|2005.07.08 17:00
|sell
|22
|1.00
|1.1933
|1.1963
|1.1833
|145
|2005.07.08 18:44
|modify
|22
|1.00
|1.1933
|1.1930
|1.1833
|146
|2005.07.08 19:12
|s/l
|22
|1.00
|1.1930
|1.1930
|1.1833
|30.00
|48643.99
|147
|2005.07.08 21:00
|buy
|23
|1.00
|1.1959
|1.1929
|1.2059
|148
|2005.07.11 01:19
|modify
|23
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.2059
|149
|2005.07.11 01:19
|modify
|23
|1.00
|1.1959
|1.1960
|1.2059
|150
|2005.07.11 01:25
|modify
|23
|1.00
|1.1959
|1.1960
|1.2059
|151
|2005.07.11 01:27
|modify
|23
|1.00
|1.1959
|1.1960
|1.2059
|152
|2005.07.11 01:28
|modify
|23
|1.00
|1.1959
|1.1962
|1.2059
|153
|2005.07.11 01:29
|modify
|23
|1.00
|1.1959
|1.1962
|1.2059
|154
|2005.07.11 01:33
|modify
|23
|1.00
|1.1959
|1.1963
|1.2059
|155
|2005.07.11 01:37
|modify
|23
|1.00
|1.1959
|1.1964
|1.2059
|156
|2005.07.11 02:02
|s/l
|23
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.2059
|41.00
|48684.99
|157
|2005.07.12 13:30
|sell
|24
|1.00
|1.2154
|1.2184
|1.2054
|158
|2005.07.12 15:18
|s/l
|24
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2054
|-300.00
|48384.99
|159
|2005.07.12 15:30
|buy
|25
|1.00
|1.2187
|1.2157
|1.2287
|160
|2005.07.12 15:57
|modify
|25
|1.00
|1.2187
|1.2187
|1.2287
|161
|2005.07.12 15:58
|modify
|25
|1.00
|1.2187
|1.2188
|1.2287
|162
|2005.07.12 16:00
|modify
|25
|1.00
|1.2187
|1.2188
|1.2287
|163
|2005.07.12 16:06
|modify
|25
|1.00
|1.2187
|1.2189
|1.2287
|164
|2005.07.12 16:06
|modify
|25
|1.00
|1.2187
|1.2192
|1.2287
|165
|2005.07.12 16:07
|modify
|25
|1.00
|1.2187
|1.2193
|1.2287
|166
|2005.07.12 16:08
|modify
|25
|1.00
|1.2187
|1.2194
|1.2287
|167
|2005.07.12 16:10
|s/l
|25
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2287
|70.00
|48454.99
|168
|2005.07.13 02:30
|sell
|26
|1.00
|1.2206
|1.2236
|1.2106
|169
|2005.07.13 09:03
|modify
|26
|1.00
|1.2206
|1.2205
|1.2106
|170
|2005.07.13 09:03
|modify
|26
|1.00
|1.2206
|1.2204
|1.2106
|171
|2005.07.13 09:04
|modify
|26
|1.00
|1.2206
|1.2203
|1.2106
|172
|2005.07.13 09:04
|modify
|26
|1.00
|1.2206
|1.2201
|1.2106
|173
|2005.07.13 09:04
|modify
|26
|1.00
|1.2206
|1.2201
|1.2106
|174
|2005.07.13 09:05
|modify
|26
|1.00
|1.2206
|1.2200
|1.2106
|175
|2005.07.13 09:13
|modify
|26
|1.00
|1.2206
|1.2199
|1.2106
|176
|2005.07.13 09:13
|modify
|26
|1.00
|1.2206
|1.2198
|1.2106
|177
|2005.07.13 09:13
|modify
|26
|1.00
|1.2206
|1.2198
|1.2106
|178
|2005.07.13 09:29
|s/l
|26
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2106
|80.00
|48534.99
|179
|2005.07.14 10:30
|buy
|27
|1.00
|1.2090
|1.2060
|1.2190
|180
|2005.07.14 11:00
|close
|27
|1.00
|1.2076
|1.2060
|1.2190
|-140.00
|48394.99
|181
|2005.07.14 15:00
|buy
|28
|1.00
|1.2114
|1.2084
|1.2214
|182
|2005.07.14 17:37
|s/l
|28
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2214
|-300.00
|48094.99
|183
|2005.07.14 18:00
|sell
|29
|1.00
|1.2087
|1.2117
|1.1987
|184
|2005.07.14 18:17
|modify
|29
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.1987
|185
|2005.07.14 18:29
|s/l
|29
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.1987
|0.00
|48094.99
|186
|2005.07.15 01:30
|buy
|30
|1.00
|1.2093
|1.2063
|1.2193
|187
|2005.07.15 02:35
|modify
|30
|1.00
|1.2093
|1.2095
|1.2193
|188
|2005.07.15 02:37
|modify
|30
|1.00
|1.2093
|1.2097
|1.2193
|189
|2005.07.15 02:42
|modify
|30
|1.00
|1.2093
|1.2098
|1.2193
|190
|2005.07.15 02:42
|modify
|30
|1.00
|1.2093
|1.2099
|1.2193
|191
|2005.07.15 02:42
|modify
|30
|1.00
|1.2093
|1.2100
|1.2193
|192
|2005.07.15 02:43
|modify
|30
|1.00
|1.2093
|1.2101
|1.2193
|193
|2005.07.15 02:43
|modify
|30
|1.00
|1.2093
|1.2102
|1.2193
|194
|2005.07.15 02:54
|s/l
|30
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2193
|90.00
|48184.99
|195
|2005.07.15 12:00
|sell
|31
|1.00
|1.2095
|1.2125
|1.1995
|196
|2005.07.15 12:07
|modify
|31
|1.00
|1.2095
|1.2094
|1.1995
|197
|2005.07.15 12:08
|modify
|31
|1.00
|1.2095
|1.2093
|1.1995
|198
|2005.07.15 12:08
|modify
|31
|1.00
|1.2095
|1.2093
|1.1995
|199
|2005.07.15 12:22
|modify
|31
|1.00
|1.2095
|1.2092
|1.1995
|200
|2005.07.15 12:35
|s/l
|31
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.1995
|30.00
|48214.99
|201
|2005.07.18 08:00
|buy
|32
|1.00
|1.2056
|1.2026
|1.2156
|202
|2005.07.18 08:12
|modify
|32
|1.00
|1.2056
|1.2058
|1.2156
|203
|2005.07.18 08:12
|modify
|32
|1.00
|1.2056
|1.2063
|1.2156
|204
|2005.07.18 08:27
|modify
|32
|1.00
|1.2056
|1.2064
|1.2156
|205
|2005.07.18 08:27
|modify
|32
|1.00
|1.2056
|1.2065
|1.2156
|206
|2005.07.18 08:28
|modify
|32
|1.00
|1.2056
|1.2066
|1.2156
|207
|2005.07.18 08:28
|modify
|32
|1.00
|1.2056
|1.2067
|1.2156
|208
|2005.07.18 08:29
|modify
|32
|1.00
|1.2056
|1.2067
|1.2156
|209
|2005.07.18 08:29
|modify
|32
|1.00
|1.2056
|1.2068
|1.2156
|210
|2005.07.18 08:39
|s/l
|32
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.2156
|119.99
|48334.98
|211
|2005.07.18 15:00
|sell
|33
|1.00
|1.2045
|1.2075
|1.1945
|212
|2005.07.18 15:30
|close
|33
|1.00
|1.2059
|1.2075
|1.1945
|-140.00
|48194.98
|213
|2005.07.19 06:30
|sell
|34
|1.00
|1.2038
|1.2068
|1.1938
|214
|2005.07.19 06:56
|modify
|34
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1938
|215
|2005.07.19 07:01
|modify
|34
|1.00
|1.2038
|1.2037
|1.1938
|216
|2005.07.19 07:01
|modify
|34
|1.00
|1.2038
|1.2037
|1.1938
|217
|2005.07.19 07:02
|modify
|34
|1.00
|1.2038
|1.2036
|1.1938
|218
|2005.07.19 07:11
|modify
|34
|1.00
|1.2038
|1.2034
|1.1938
|219
|2005.07.19 07:23
|modify
|34
|1.00
|1.2038
|1.2034
|1.1938
|220
|2005.07.19 07:24
|modify
|34
|1.00
|1.2038
|1.2033
|1.1938
|221
|2005.07.19 07:24
|modify
|34
|1.00
|1.2038
|1.2023
|1.1938
|222
|2005.07.19 07:25
|modify
|34
|1.00
|1.2038
|1.2022
|1.1938
|223
|2005.07.19 07:25
|modify
|34
|1.00
|1.2038
|1.2020
|1.1938
|224
|2005.07.19 07:30
|modify
|34
|1.00
|1.2038
|1.2019
|1.1938
|225
|2005.07.19 07:30
|modify
|34
|1.00
|1.2038
|1.2016
|1.1938
|226
|2005.07.19 07:30
|modify
|34
|1.00
|1.2038
|1.2013
|1.1938
|227
|2005.07.19 07:30
|modify
|34
|1.00
|1.2038
|1.2013
|1.1938
|228
|2005.07.19 07:32
|modify
|34
|1.00
|1.2038
|1.2011
|1.1938
|229
|2005.07.19 07:35
|s/l
|34
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1938
|270.00
|48464.98
|230
|2005.07.19 16:30
|buy
|35
|1.00
|1.1995
|1.1965
|1.2095
|231
|2005.07.19 18:05
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.1996
|1.2095
|232
|2005.07.19 18:06
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.1997
|1.2095
|233
|2005.07.19 18:06
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.1998
|1.2095
|234
|2005.07.19 18:06
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2001
|1.2095
|235
|2005.07.19 18:06
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2003
|1.2095
|236
|2005.07.19 18:07
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2004
|1.2095
|237
|2005.07.19 18:07
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2005
|1.2095
|238
|2005.07.19 18:07
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2006
|1.2095
|239
|2005.07.19 18:07
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2007
|1.2095
|240
|2005.07.19 18:07
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2008
|1.2095
|241
|2005.07.19 18:26
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2008
|1.2095
|242
|2005.07.19 18:26
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2010
|1.2095
|243
|2005.07.19 18:26
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2011
|1.2095
|244
|2005.07.19 18:27
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2012
|1.2095
|245
|2005.07.19 18:27
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2013
|1.2095
|246
|2005.07.19 18:27
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2015
|1.2095
|247
|2005.07.19 18:31
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2015
|1.2095
|248
|2005.07.19 18:31
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2017
|1.2095
|249
|2005.07.19 18:31
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2019
|1.2095
|250
|2005.07.19 18:32
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2021
|1.2095
|251
|2005.07.19 18:32
|modify
|35
|1.00
|1.1995
|1.2021
|1.2095
|252
|2005.07.19 18:58
|s/l
|35
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.2095
|260.00
|48724.98
|253
|2005.07.20 16:30
|sell
|36
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.1922
|254
|2005.07.20 16:33
|modify
|36
|1.00
|1.2022
|1.2021
|1.1922
|255
|2005.07.20 16:33
|modify
|36
|1.00
|1.2022
|1.2019
|1.1922
|256
|2005.07.20 16:33
|modify
|36
|1.00
|1.2022
|1.2018
|1.1922
|257
|2005.07.20 16:33
|modify
|36
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1922
|258
|2005.07.20 16:33
|modify
|36
|1.00
|1.2022
|1.2015
|1.1922
|259
|2005.07.20 16:34
|modify
|36
|1.00
|1.2022
|1.2013
|1.1922
|260
|2005.07.20 16:34
|modify
|36
|1.00
|1.2022
|1.2012
|1.1922
|261
|2005.07.20 16:34
|modify
|36
|1.00
|1.2022
|1.2011
|1.1922
|262
|2005.07.20 16:42
|s/l
|36
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1922
|110.00
|48834.98
|263
|2005.07.20 18:00
|buy
|37
|1.00
|1.2045
|1.2015
|1.2145
|264
|2005.07.20 19:06
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2145
|265
|2005.07.20 19:11
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2048
|1.2145
|266
|2005.07.20 19:16
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2048
|1.2145
|267
|2005.07.20 19:16
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2050
|1.2145
|268
|2005.07.20 19:16
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2052
|1.2145
|269
|2005.07.20 19:16
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2054
|1.2145
|270
|2005.07.20 19:17
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2054
|1.2145
|271
|2005.07.20 19:17
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2055
|1.2145
|272
|2005.07.20 19:17
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2056
|1.2145
|273
|2005.07.20 19:17
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2057
|1.2145
|274
|2005.07.20 19:17
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2058
|1.2145
|275
|2005.07.20 19:21
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2063
|1.2145
|276
|2005.07.20 19:21
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2063
|1.2145
|277
|2005.07.20 19:21
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2064
|1.2145
|278
|2005.07.20 19:21
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2065
|1.2145
|279
|2005.07.20 19:21
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2065
|1.2145
|280
|2005.07.20 19:22
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2066
|1.2145
|281
|2005.07.20 19:22
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2067
|1.2145
|282
|2005.07.20 19:24
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2068
|1.2145
|283
|2005.07.20 19:24
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2069
|1.2145
|284
|2005.07.20 19:28
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2071
|1.2145
|285
|2005.07.20 19:28
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2073
|1.2145
|286
|2005.07.20 19:28
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2074
|1.2145
|287
|2005.07.20 19:28
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2075
|1.2145
|288
|2005.07.20 19:28
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2076
|1.2145
|289
|2005.07.20 19:29
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2077
|1.2145
|290
|2005.07.20 19:29
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2079
|1.2145
|291
|2005.07.20 19:29
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2081
|1.2145
|292
|2005.07.20 19:29
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2083
|1.2145
|293
|2005.07.20 19:29
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2083
|1.2145
|294
|2005.07.20 19:30
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2085
|1.2145
|295
|2005.07.20 19:30
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2086
|1.2145
|296
|2005.07.20 19:30
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2089
|1.2145
|297
|2005.07.20 19:31
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2090
|1.2145
|298
|2005.07.20 19:31
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2091
|1.2145
|299
|2005.07.20 19:31
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2092
|1.2145
|300
|2005.07.20 19:31
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2093
|1.2145
|301
|2005.07.20 19:31
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2094
|1.2145
|302
|2005.07.20 19:31
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2099
|1.2145
|303
|2005.07.20 19:31
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2104
|1.2145
|304
|2005.07.20 19:31
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2107
|1.2145
|305
|2005.07.20 19:31
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2111
|1.2145
|306
|2005.07.20 19:31
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2112
|1.2145
|307
|2005.07.20 19:32
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2113
|1.2145
|308
|2005.07.20 19:32
|modify
|37
|1.00
|1.2045
|1.2113
|1.2145
|309
|2005.07.20 19:33
|s/l
|37
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2145
|680.00
|49514.98
|310
|2005.07.20 22:00
|sell
|38
|1.00
|1.2149
|1.2179
|1.2049
|311
|2005.07.20 22:07
|modify
|38
|1.00
|1.2149
|1.2147
|1.2049
|312
|2005.07.20 22:49
|modify
|38
|1.00
|1.2149
|1.2146
|1.2049
|313
|2005.07.20 22:49
|modify
|38
|1.00
|1.2149
|1.2146
|1.2049
|314
|2005.07.20 23:18
|s/l
|38
|1.00
|1.2146
|1.2146
|1.2049
|30.00
|49544.98
|315
|2005.07.21 02:30
|buy
|39
|1.00
|1.2165
|1.2135
|1.2265
|316
|2005.07.21 02:45
|modify
|39
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2265
|317
|2005.07.21 02:46
|modify
|39
|1.00
|1.2165
|1.2167
|1.2265
|318
|2005.07.21 02:47
|modify
|39
|1.00
|1.2165
|1.2171
|1.2265
|319
|2005.07.21 02:47
|modify
|39
|1.00
|1.2165
|1.2172
|1.2265
|320
|2005.07.21 02:47
|modify
|39
|1.00
|1.2165
|1.2174
|1.2265
|321
|2005.07.21 03:01
|modify
|39
|1.00
|1.2165
|1.2174
|1.2265
|322
|2005.07.21 03:02
|modify
|39
|1.00
|1.2165
|1.2175
|1.2265
|323
|2005.07.21 03:02
|modify
|39
|1.00
|1.2165
|1.2179
|1.2265
|324
|2005.07.21 03:02
|modify
|39
|1.00
|1.2165
|1.2181
|1.2265
|325
|2005.07.21 03:03
|modify
|39
|1.00
|1.2165
|1.2182
|1.2265
|326
|2005.07.21 03:03
|modify
|39
|1.00
|1.2165
|1.2183
|1.2265
|327
|2005.07.21 03:03
|modify
|39
|1.00
|1.2165
|1.2184
|1.2265
|328
|2005.07.21 03:04
|modify
|39
|1.00
|1.2165
|1.2186
|1.2265
|329
|2005.07.21 03:05
|modify
|39
|1.00
|1.2165
|1.2188
|1.2265
|330
|2005.07.21 03:05
|modify
|39
|1.00
|1.2165
|1.2188
|1.2265
|331
|2005.07.21 03:06
|s/l
|39
|1.00
|1.2188
|1.2188
|1.2265
|230.00
|49774.98
|332
|2005.07.21 05:00
|sell
|40
|1.00
|1.2153
|1.2183
|1.2053
|333
|2005.07.21 06:00
|close
|40
|1.00
|1.2163
|1.2183
|1.2053
|-100.00
|49674.98
|334
|2005.07.21 08:00
|sell
|41
|1.00
|1.2151
|1.2181
|1.2051
|335
|2005.07.21 08:17
|modify
|41
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2051
|336
|2005.07.21 08:21
|modify
|41
|1.00
|1.2151
|1.2150
|1.2051
|337
|2005.07.21 08:22
|modify
|41
|1.00
|1.2151
|1.2149
|1.2051
|338
|2005.07.21 08:22
|modify
|41
|1.00
|1.2151
|1.2149
|1.2051
|339
|2005.07.21 08:22
|modify
|41
|1.00
|1.2151
|1.2145
|1.2051
|340
|2005.07.21 08:31
|s/l
|41
|1.00
|1.2145
|1.2145
|1.2051
|60.00
|49734.98
|341
|2005.07.21 09:00
|buy
|42
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.2268
|342
|2005.07.21 09:22
|modify
|42
|1.00
|1.2168
|1.2170
|1.2268
|343
|2005.07.21 09:22
|modify
|42
|1.00
|1.2168
|1.2170
|1.2268
|344
|2005.07.21 09:32
|s/l
|42
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2268
|20.00
|49754.98
|345
|2005.07.21 12:30
|sell
|43
|1.00
|1.2144
|1.2174
|1.2044
|346
|2005.07.21 13:05
|s/l
|43
|1.00
|1.2174
|1.2174
|1.2044
|-300.00
|49454.98
|347
|2005.07.21 13:30
|buy
|44
|1.00
|1.2237
|1.2207
|1.2337
|348
|2005.07.21 13:30
|modify
|44
|1.00
|1.2237
|1.2240
|1.2337
|349
|2005.07.21 13:30
|modify
|44
|1.00
|1.2237
|1.2241
|1.2337
|350
|2005.07.21 13:30
|modify
|44
|1.00
|1.2237
|1.2242
|1.2337
|351
|2005.07.21 13:30
|modify
|44
|1.00
|1.2237
|1.2242
|1.2337
|352
|2005.07.21 13:31
|s/l
|44
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2337
|50.00
|49504.98
|353
|2005.07.21 14:30
|sell
|45
|1.00
|1.2192
|1.2222
|1.2092
|354
|2005.07.21 14:31
|modify
|45
|1.00
|1.2192
|1.2188
|1.2092
|355
|2005.07.21 14:31
|modify
|45
|1.00
|1.2192
|1.2188
|1.2092
|356
|2005.07.21 14:34
|modify
|45
|1.00
|1.2192
|1.2187
|1.2092
|357
|2005.07.21 14:34
|modify
|45
|1.00
|1.2192
|1.2186
|1.2092
|358
|2005.07.21 14:34
|modify
|45
|1.00
|1.2192
|1.2185
|1.2092
|359
|2005.07.21 14:34
|modify
|45
|1.00
|1.2192
|1.2185
|1.2092
|360
|2005.07.21 14:35
|modify
|45
|1.00
|1.2192
|1.2185
|1.2092
|361
|2005.07.21 14:35
|modify
|45
|1.00
|1.2192
|1.2181
|1.2092
|362
|2005.07.21 14:35
|modify
|45
|1.00
|1.2192
|1.2179
|1.2092
|363
|2005.07.21 14:35
|modify
|45
|1.00
|1.2192
|1.2176
|1.2092
|364
|2005.07.21 14:35
|modify
|45
|1.00
|1.2192
|1.2175
|1.2092
|365
|2005.07.21 14:35
|modify
|45
|1.00
|1.2192
|1.2175
|1.2092
|366
|2005.07.21 14:36
|s/l
|45
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2092
|170.00
|49674.98
|367
|2005.07.21 19:00
|buy
|46
|1.00
|1.2163
|1.2133
|1.2263
|368
|2005.07.21 19:05
|modify
|46
|1.00
|1.2163
|1.2164
|1.2263
|369
|2005.07.21 19:05
|modify
|46
|1.00
|1.2163
|1.2164
|1.2263
|370
|2005.07.21 19:08
|modify
|46
|1.00
|1.2163
|1.2165
|1.2263
|371
|2005.07.21 19:09
|modify
|46
|1.00
|1.2163
|1.2165
|1.2263
|372
|2005.07.21 19:09
|modify
|46
|1.00
|1.2163
|1.2167
|1.2263
|373
|2005.07.21 19:10
|s/l
|46
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2263
|40.00
|49714.98
|374
|2005.07.21 20:30
|sell
|47
|1.00
|1.2179
|1.2209
|1.2079
|375
|2005.07.21 20:42
|modify
|47
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2079
|376
|2005.07.21 20:55
|modify
|47
|1.00
|1.2179
|1.2178
|1.2079
|377
|2005.07.21 20:58
|modify
|47
|1.00
|1.2179
|1.2176
|1.2079
|378
|2005.07.21 20:58
|modify
|47
|1.00
|1.2179
|1.2176
|1.2079
|379
|2005.07.21 21:15
|modify
|47
|1.00
|1.2179
|1.2175
|1.2079
|380
|2005.07.21 21:16
|modify
|47
|1.00
|1.2179
|1.2174
|1.2079
|381
|2005.07.21 21:17
|modify
|47
|1.00
|1.2179
|1.2174
|1.2079
|382
|2005.07.21 21:17
|modify
|47
|1.00
|1.2179
|1.2173
|1.2079
|383
|2005.07.21 21:17
|modify
|47
|1.00
|1.2179
|1.2171
|1.2079
|384
|2005.07.21 21:20
|modify
|47
|1.00
|1.2179
|1.2166
|1.2079
|385
|2005.07.21 21:21
|modify
|47
|1.00
|1.2179
|1.2165
|1.2079
|386
|2005.07.21 21:21
|modify
|47
|1.00
|1.2179
|1.2165
|1.2079
|387
|2005.07.21 21:21
|modify
|47
|1.00
|1.2179
|1.2163
|1.2079
|388
|2005.07.21 21:25
|s/l
|47
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2079
|160.00
|49874.98
|389
|2005.07.22 05:30
|buy
|48
|1.00
|1.2175
|1.2145
|1.2275
|390
|2005.07.22 08:18
|modify
|48
|1.00
|1.2175
|1.2176
|1.2275
|391
|2005.07.22 08:18
|modify
|48
|1.00
|1.2175
|1.2177
|1.2275
|392
|2005.07.22 08:21
|modify
|48
|1.00
|1.2175
|1.2177
|1.2275
|393
|2005.07.22 08:21
|modify
|48
|1.00
|1.2175
|1.2178
|1.2275
|394
|2005.07.22 08:21
|modify
|48
|1.00
|1.2175
|1.2178
|1.2275
|395
|2005.07.22 08:30
|s/l
|48
|1.00
|1.2178
|1.2178
|1.2275
|30.00
|49904.98
|396
|2005.07.22 12:30
|sell
|49
|1.00
|1.2165
|1.2195
|1.2065
|397
|2005.07.22 12:47
|modify
|49
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2065
|398
|2005.07.22 12:48
|modify
|49
|1.00
|1.2165
|1.2163
|1.2065
|399
|2005.07.22 12:48
|modify
|49
|1.00
|1.2165
|1.2162
|1.2065
|400
|2005.07.22 12:49
|modify
|49
|1.00
|1.2165
|1.2162
|1.2065
|401
|2005.07.22 12:49
|modify
|49
|1.00
|1.2165
|1.2161
|1.2065
|402
|2005.07.22 12:50
|modify
|49
|1.00
|1.2165
|1.2160
|1.2065
|403
|2005.07.22 12:51
|modify
|49
|1.00
|1.2165
|1.2160
|1.2065
|404
|2005.07.22 12:51
|modify
|49
|1.00
|1.2165
|1.2159
|1.2065
|405
|2005.07.22 12:51
|modify
|49
|1.00
|1.2165
|1.2159
|1.2065
|406
|2005.07.22 12:55
|modify
|49
|1.00
|1.2165
|1.2158
|1.2065
|407
|2005.07.22 12:55
|modify
|49
|1.00
|1.2165
|1.2157
|1.2065
|408
|2005.07.22 12:55
|modify
|49
|1.00
|1.2165
|1.2156
|1.2065
|409
|2005.07.22 13:10
|s/l
|49
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2065
|90.00
|49994.98
|410
|2005.07.25 11:00
|buy
|50
|1.00
|1.2065
|1.2035
|1.2165
|411
|2005.07.25 11:31
|modify
|50
|1.00
|1.2065
|1.2066
|1.2165
|412
|2005.07.25 11:36
|modify
|50
|1.00
|1.2065
|1.2066
|1.2165
|413
|2005.07.25 11:36
|modify
|50
|1.00
|1.2065
|1.2067
|1.2165
|414
|2005.07.25 11:38
|modify
|50
|1.00
|1.2065
|1.2067
|1.2165
|415
|2005.07.25 11:40
|modify
|50
|1.00
|1.2065
|1.2068
|1.2165
|416
|2005.07.25 11:40
|modify
|50
|1.00
|1.2065
|1.2069
|1.2165
|417
|2005.07.25 12:02
|s/l
|50
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2165
|39.99
|50034.97
|418
|2005.07.25 17:30
|sell
|51
|1.00
|1.2045
|1.2075
|1.1945
|419
|2005.07.25 21:30
|close
|51
|1.00
|1.2067
|1.2075
|1.1945
|-220.00
|49814.97
|420
|2005.07.26 01:30
|sell
|52
|1.00
|1.2050
|1.2080
|1.1950
|421
|2005.07.26 02:58
|modify
|52
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.1950
|422
|2005.07.26 02:59
|modify
|52
|1.00
|1.2050
|1.2049
|1.1950
|423
|2005.07.26 03:38
|modify
|52
|1.00
|1.2050
|1.2049
|1.1950
|424
|2005.07.26 03:42
|modify
|52
|1.00
|1.2050
|1.2048
|1.1950
|425
|2005.07.26 03:45
|modify
|52
|1.00
|1.2050
|1.2046
|1.1950
|426
|2005.07.26 03:53
|modify
|52
|1.00
|1.2050
|1.2045
|1.1950
|427
|2005.07.26 03:53
|modify
|52
|1.00
|1.2050
|1.2043
|1.1950
|428
|2005.07.26 03:54
|modify
|52
|1.00
|1.2050
|1.2041
|1.1950
|429
|2005.07.26 03:59
|modify
|52
|1.00
|1.2050
|1.2041
|1.1950
|430
|2005.07.26 04:40
|modify
|52
|1.00
|1.2050
|1.2040
|1.1950
|431
|2005.07.26 04:40
|modify
|52
|1.00
|1.2050
|1.2038
|1.1950
|432
|2005.07.26 04:40
|modify
|52
|1.00
|1.2050
|1.2038
|1.1950
|433
|2005.07.26 04:42
|modify
|52
|1.00
|1.2050
|1.2037
|1.1950
|434
|2005.07.26 04:42
|modify
|52
|1.00
|1.2050
|1.2036
|1.1950
|435
|2005.07.26 04:42
|modify
|52
|1.00
|1.2050
|1.2033
|1.1950
|436
|2005.07.26 04:50
|s/l
|52
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.1950
|170.00
|49984.97
|437
|2005.07.26 16:30
|buy
|53
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2126
|438
|2005.07.26 17:57
|s/l
|53
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.2126
|-300.00
|49684.97
|439
|2005.07.26 18:00
|sell
|54
|1.00
|1.1995
|1.2025
|1.1895
|440
|2005.07.26 18:54
|s/l
|54
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1895
|-300.00
|49384.97
|441
|2005.07.26 19:00
|buy
|55
|1.00
|1.2024
|1.1994
|1.2124
|442
|2005.07.27 06:30
|close
|55
|1.00
|1.2007
|1.1994
|1.2124
|-179.00
|49205.97
|443
|2005.07.27 15:00
|buy
|56
|1.00
|1.2023
|1.1993
|1.2123
|444
|2005.07.27 15:03
|modify
|56
|1.00
|1.2023
|1.2025
|1.2123
|445
|2005.07.27 15:03
|modify
|56
|1.00
|1.2023
|1.2030
|1.2123
|446
|2005.07.27 15:04
|modify
|56
|1.00
|1.2023
|1.2035
|1.2123
|447
|2005.07.27 15:04
|s/l
|56
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2123
|120.00
|49325.97
|448
|2005.07.28 09:30
|sell
|57
|1.00
|1.2048
|1.2078
|1.1948
|449
|2005.07.28 09:45
|modify
|57
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.1948
|450
|2005.07.28 09:45
|modify
|57
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1948
|451
|2005.07.28 09:45
|modify
|57
|1.00
|1.2048
|1.2047
|1.1948
|452
|2005.07.28 09:46
|modify
|57
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1948
|453
|2005.07.28 09:47
|modify
|57
|1.00
|1.2048
|1.2046
|1.1948
|454
|2005.07.28 09:58
|s/l
|57
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.1948
|20.00
|49345.97
|455
|2005.07.28 11:00
|buy
|58
|1.00
|1.2061
|1.2031
|1.2161
|456
|2005.07.28 11:47
|modify
|58
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2161
|457
|2005.07.28 11:50
|s/l
|58
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2161
|0.00
|49345.97
|458
|2005.07.28 16:30
|sell
|59
|1.00
|1.2073
|1.2103
|1.1973
|459
|2005.07.28 17:00
|close
|59
|1.00
|1.2084
|1.2103
|1.1973
|-110.00
|49235.97
|460
|2005.07.29 10:00
|sell
|60
|1.00
|1.2109
|1.2139
|1.2009
|461
|2005.07.29 10:04
|modify
|60
|1.00
|1.2109
|1.2108
|1.2009
|462
|2005.07.29 10:05
|modify
|60
|1.00
|1.2109
|1.2107
|1.2009
|463
|2005.07.29 10:05
|modify
|60
|1.00
|1.2109
|1.2106
|1.2009
|464
|2005.07.29 10:05
|modify
|60
|1.00
|1.2109
|1.2102
|1.2009
|465
|2005.07.29 10:06
|modify
|60
|1.00
|1.2109
|1.2100
|1.2009
|466
|2005.07.29 10:06
|modify
|60
|1.00
|1.2109
|1.2098
|1.2009
|467
|2005.07.29 10:07
|modify
|60
|1.00
|1.2109
|1.2097
|1.2009
|468
|2005.07.29 10:07
|modify
|60
|1.00
|1.2109
|1.2096
|1.2009
|469
|2005.07.29 10:07
|modify
|60
|1.00
|1.2109
|1.2095
|1.2009
|470
|2005.07.29 10:13
|modify
|60
|1.00
|1.2109
|1.2094
|1.2009
|471
|2005.07.29 10:13
|modify
|60
|1.00
|1.2109
|1.2092
|1.2009
|472
|2005.07.29 10:17
|s/l
|60
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2009
|170.00
|49405.97
|473
|2005.07.29 15:00
|buy
|61
|1.00
|1.2131
|1.2101
|1.2231
|474
|2005.07.29 15:05
|modify
|61
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2231
|475
|2005.07.29 15:07
|s/l
|61
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2231
|0.00
|49405.97
|476
|2005.07.29 17:30
|sell
|62
|1.00
|1.2118
|1.2148
|1.2018
|477
|2005.07.29 18:00
|close
|62
|1.00
|1.2126
|1.2148
|1.2018
|-80.00
|49325.97
|478
|2005.07.29 18:30
|sell
|63
|1.00
|1.2120
|1.2150
|1.2020
|479
|2005.07.29 19:00
|close
|63
|1.00
|1.2129
|1.2150
|1.2020
|-90.00
|49235.97
|480
|2005.08.01 00:30
|sell
|64
|1.00
|1.2118
|1.2148
|1.2018
|481
|2005.08.01 02:30
|close
|64
|1.00
|1.2138
|1.2148
|1.2018
|-200.00
|49035.97
|482
|2005.08.01 17:00
|sell
|65
|1.00
|1.2208
|1.2238
|1.2108
|483
|2005.08.01 17:10
|modify
|65
|1.00
|1.2208
|1.2206
|1.2108
|484
|2005.08.01 17:10
|modify
|65
|1.00
|1.2208
|1.2205
|1.2108
|485
|2005.08.01 17:10
|modify
|65
|1.00
|1.2208
|1.2203
|1.2108
|486
|2005.08.01 17:10
|modify
|65
|1.00
|1.2208
|1.2200
|1.2108
|487
|2005.08.01 17:10
|modify
|65
|1.00
|1.2208
|1.2200
|1.2108
|488
|2005.08.01 17:11
|modify
|65
|1.00
|1.2208
|1.2199
|1.2108
|489
|2005.08.01 17:11
|modify
|65
|1.00
|1.2208
|1.2199
|1.2108
|490
|2005.08.01 17:11
|modify
|65
|1.00
|1.2208
|1.2198
|1.2108
|491
|2005.08.01 17:11
|modify
|65
|1.00
|1.2208
|1.2197
|1.2108
|492
|2005.08.01 17:11
|modify
|65
|1.00
|1.2208
|1.2195
|1.2108
|493
|2005.08.01 17:13
|s/l
|65
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2108
|130.00
|49165.97
|494
|2005.08.02 03:30
|buy
|66
|1.00
|1.2211
|1.2181
|1.2311
|495
|2005.08.02 03:58
|modify
|66
|1.00
|1.2211
|1.2212
|1.2311
|496
|2005.08.02 04:38
|s/l
|66
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2311
|9.99
|49175.96
|497
|2005.08.02 16:30
|sell
|67
|1.00
|1.2205
|1.2235
|1.2105
|498
|2005.08.02 18:26
|modify
|67
|1.00
|1.2205
|1.2204
|1.2105
|499
|2005.08.02 18:45
|modify
|67
|1.00
|1.2205
|1.2204
|1.2105
|500
|2005.08.02 18:48
|modify
|67
|1.00
|1.2205
|1.2203
|1.2105
|501
|2005.08.02 19:01
|modify
|67
|1.00
|1.2205
|1.2203
|1.2105
|502
|2005.08.02 19:01
|modify
|67
|1.00
|1.2205
|1.2202
|1.2105
|503
|2005.08.02 19:02
|modify
|67
|1.00
|1.2205
|1.2201
|1.2105
|504
|2005.08.02 19:28
|s/l
|67
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2105
|40.00
|49215.96
|505
|2005.08.03 08:30
|buy
|68
|1.00
|1.2189
|1.2159
|1.2289
|506
|2005.08.03 08:58
|modify
|68
|1.00
|1.2189
|1.2189
|1.2289
|507
|2005.08.03 08:58
|modify
|68
|1.00
|1.2189
|1.2190
|1.2289
|508
|2005.08.03 08:59
|modify
|68
|1.00
|1.2189
|1.2191
|1.2289
|509
|2005.08.03 08:59
|modify
|68
|1.00
|1.2189
|1.2192
|1.2289
|510
|2005.08.03 08:59
|modify
|68
|1.00
|1.2189
|1.2193
|1.2289
|511
|2005.08.03 08:59
|modify
|68
|1.00
|1.2189
|1.2193
|1.2289
|512
|2005.08.03 09:08
|s/l
|68
|1.00
|1.2193
|1.2193
|1.2289
|40.00
|49255.96
|513
|2005.08.04 04:30
|sell
|69
|1.00
|1.2336
|1.2366
|1.2236
|514
|2005.08.04 04:34
|modify
|69
|1.00
|1.2336
|1.2336
|1.2236
|515
|2005.08.04 04:35
|modify
|69
|1.00
|1.2336
|1.2334
|1.2236
|516
|2005.08.04 04:35
|modify
|69
|1.00
|1.2336
|1.2332
|1.2236
|517
|2005.08.04 04:36
|modify
|69
|1.00
|1.2336
|1.2330
|1.2236
|518
|2005.08.04 04:36
|modify
|69
|1.00
|1.2336
|1.2329
|1.2236
|519
|2005.08.04 04:42
|s/l
|69
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2236
|70.00
|49325.96
|520
|2005.08.04 12:30
|buy
|70
|1.00
|1.2339
|1.2309
|1.2439
|521
|2005.08.04 13:30
|close
|70
|1.00
|1.2327
|1.2309
|1.2439
|-120.00
|49205.96
|522
|2005.08.04 16:00
|buy
|71
|1.00
|1.2338
|1.2308
|1.2438
|523
|2005.08.04 16:33
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2339
|1.2438
|524
|2005.08.04 16:33
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2342
|1.2438
|525
|2005.08.04 16:33
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2344
|1.2438
|526
|2005.08.04 16:34
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2347
|1.2438
|527
|2005.08.04 16:35
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2353
|1.2438
|528
|2005.08.04 16:35
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2353
|1.2438
|529
|2005.08.04 16:37
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2355
|1.2438
|530
|2005.08.04 16:38
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2355
|1.2438
|531
|2005.08.04 16:38
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2356
|1.2438
|532
|2005.08.04 16:38
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2356
|1.2438
|533
|2005.08.04 16:51
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2357
|1.2438
|534
|2005.08.04 16:52
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2357
|1.2438
|535
|2005.08.04 16:52
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2360
|1.2438
|536
|2005.08.04 16:58
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2360
|1.2438
|537
|2005.08.04 16:58
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2361
|1.2438
|538
|2005.08.04 17:02
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2362
|1.2438
|539
|2005.08.04 17:05
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2362
|1.2438
|540
|2005.08.04 17:05
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2363
|1.2438
|541
|2005.08.04 17:07
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2363
|1.2438
|542
|2005.08.04 17:07
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2364
|1.2438
|543
|2005.08.04 17:07
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2366
|1.2438
|544
|2005.08.04 17:10
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2366
|1.2438
|545
|2005.08.04 17:12
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2367
|1.2438
|546
|2005.08.04 17:12
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2368
|1.2438
|547
|2005.08.04 17:12
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2369
|1.2438
|548
|2005.08.04 17:12
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2370
|1.2438
|549
|2005.08.04 17:13
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2370
|1.2438
|550
|2005.08.04 17:13
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2371
|1.2438
|551
|2005.08.04 17:13
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2373
|1.2438
|552
|2005.08.04 17:14
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2375
|1.2438
|553
|2005.08.04 17:14
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2376
|1.2438
|554
|2005.08.04 17:14
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2377
|1.2438
|555
|2005.08.04 17:14
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2378
|1.2438
|556
|2005.08.04 17:14
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2379
|1.2438
|557
|2005.08.04 17:14
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2380
|1.2438
|558
|2005.08.04 17:14
|modify
|71
|1.00
|1.2338
|1.2382
|1.2438
|559
|2005.08.04 17:15
|s/l
|71
|1.00
|1.2382
|1.2382
|1.2438
|440.00
|49645.96
|560
|2005.08.05 05:30
|sell
|72
|1.00
|1.2359
|1.2389
|1.2259
|561
|2005.08.05 08:00
|close
|72
|1.00
|1.2372
|1.2389
|1.2259
|-130.00
|49515.96
|562
|2005.08.05 13:00
|sell
|73
|1.00
|1.2358
|1.2388
|1.2258
|563
|2005.08.05 13:30
|close
|73
|1.00
|1.2381
|1.2388
|1.2258
|-230.00
|49285.96
|564
|2005.08.05 15:00
|sell
|74
|1.00
|1.2345
|1.2375
|1.2245
|565
|2005.08.05 15:03
|modify
|74
|1.00
|1.2345
|1.2345
|1.2245
|566
|2005.08.05 15:03
|modify
|74
|1.00
|1.2345
|1.2343
|1.2245
|567
|2005.08.05 15:03
|modify
|74
|1.00
|1.2345
|1.2342
|1.2245
|568
|2005.08.05 15:03
|modify
|74
|1.00
|1.2345
|1.2341
|1.2245
|569
|2005.08.05 15:03
|modify
|74
|1.00
|1.2345
|1.2340
|1.2245
|570
|2005.08.05 15:03
|modify
|74
|1.00
|1.2345
|1.2339
|1.2245
|571
|2005.08.05 15:03
|modify
|74
|1.00
|1.2345
|1.2338
|1.2245
|572
|2005.08.05 15:03
|modify
|74
|1.00
|1.2345
|1.2335
|1.2245
|573
|2005.08.05 15:07
|modify
|74
|1.00
|1.2345
|1.2333
|1.2245
|574
|2005.08.05 15:07
|modify
|74
|1.00
|1.2345
|1.2332
|1.2245
|575
|2005.08.05 15:07
|modify
|74
|1.00
|1.2345
|1.2332
|1.2245
|576
|2005.08.05 15:08
|s/l
|74
|1.00
|1.2332
|1.2332
|1.2245
|130.00
|49415.96
|577
|2005.08.05 22:00
|buy
|75
|1.00
|1.2353
|1.2323
|1.2453
|578
|2005.08.08 00:30
|close
|75
|1.00
|1.2333
|1.2323
|1.2453
|-209.00
|49206.96
|579
|2005.08.08 09:30
|buy
|76
|1.00
|1.2354
|1.2324
|1.2454
|580
|2005.08.08 09:43
|modify
|76
|1.00
|1.2354
|1.2355
|1.2454
|581
|2005.08.08 09:48
|modify
|76
|1.00
|1.2354
|1.2355
|1.2454
|582
|2005.08.08 09:48
|modify
|76
|1.00
|1.2354
|1.2357
|1.2454
|583
|2005.08.08 09:48
|modify
|76
|1.00
|1.2354
|1.2358
|1.2454
|584
|2005.08.08 09:48
|modify
|76
|1.00
|1.2354
|1.2360
|1.2454
|585
|2005.08.08 09:48
|modify
|76
|1.00
|1.2354
|1.2360
|1.2454
|586
|2005.08.08 09:50
|modify
|76
|1.00
|1.2354
|1.2361
|1.2454
|587
|2005.08.08 09:50
|modify
|76
|1.00
|1.2354
|1.2362
|1.2454
|588
|2005.08.08 09:56
|modify
|76
|1.00
|1.2354
|1.2362
|1.2454
|589
|2005.08.08 10:04
|s/l
|76
|1.00
|1.2362
|1.2362
|1.2454
|80.00
|49286.96
|590
|2005.08.08 21:30
|sell
|77
|1.00
|1.2356
|1.2386
|1.2256
|591
|2005.08.09 01:30
|close
|77
|1.00
|1.2364
|1.2386
|1.2256
|-73.00
|49213.96
|592
|2005.08.09 05:30
|sell
|78
|1.00
|1.2360
|1.2390
|1.2260
|593
|2005.08.09 07:30
|close
|78
|1.00
|1.2374
|1.2390
|1.2260
|-140.00
|49073.96
|594
|2005.08.09 10:30
|sell
|79
|1.00
|1.2364
|1.2394
|1.2264
|595
|2005.08.09 14:40
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2362
|1.2264
|596
|2005.08.09 14:40
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2362
|1.2264
|597
|2005.08.09 14:44
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2361
|1.2264
|598
|2005.08.09 14:44
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2361
|1.2264
|599
|2005.08.09 14:49
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2360
|1.2264
|600
|2005.08.09 14:49
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2358
|1.2264
|601
|2005.08.09 14:50
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2357
|1.2264
|602
|2005.08.09 14:50
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2355
|1.2264
|603
|2005.08.09 14:50
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2353
|1.2264
|604
|2005.08.09 14:50
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2350
|1.2264
|605
|2005.08.09 14:50
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2350
|1.2264
|606
|2005.08.09 14:51
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2349
|1.2264
|607
|2005.08.09 14:54
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2349
|1.2264
|608
|2005.08.09 15:01
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2347
|1.2264
|609
|2005.08.09 15:01
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2347
|1.2264
|610
|2005.08.09 15:03
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2346
|1.2264
|611
|2005.08.09 15:03
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2346
|1.2264
|612
|2005.08.09 15:03
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2345
|1.2264
|613
|2005.08.09 15:03
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2343
|1.2264
|614
|2005.08.09 15:06
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2343
|1.2264
|615
|2005.08.09 15:06
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2342
|1.2264
|616
|2005.08.09 15:06
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2342
|1.2264
|617
|2005.08.09 15:09
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2341
|1.2264
|618
|2005.08.09 15:09
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2341
|1.2264
|619
|2005.08.09 15:41
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2340
|1.2264
|620
|2005.08.09 15:41
|modify
|79
|1.00
|1.2364
|1.2340
|1.2264
|621
|2005.08.09 16:03
|s/l
|79
|1.00
|1.2340
|1.2340
|1.2264
|240.00
|49313.96
|622
|2005.08.09 21:00
|buy
|80
|1.00
|1.2369
|1.2339
|1.2469
|623
|2005.08.10 00:15
|modify
|80
|1.00
|1.2369
|1.2372
|1.2469
|624
|2005.08.10 00:24
|modify
|80
|1.00
|1.2369
|1.2372
|1.2469
|625
|2005.08.10 00:26
|modify
|80
|1.00
|1.2369
|1.2373
|1.2469
|626
|2005.08.10 00:30
|modify
|80
|1.00
|1.2369
|1.2373
|1.2469
|627
|2005.08.10 00:53
|s/l
|80
|1.00
|1.2373
|1.2373
|1.2469
|31.00
|49344.96
|628
|2005.08.10 02:00
|sell
|81
|1.00
|1.2356
|1.2386
|1.2256
|629
|2005.08.10 03:05
|modify
|81
|1.00
|1.2356
|1.2356
|1.2256
|630
|2005.08.10 03:05
|modify
|81
|1.00
|1.2356
|1.2354
|1.2256
|631
|2005.08.10 03:06
|modify
|81
|1.00
|1.2356
|1.2354
|1.2256
|632
|2005.08.10 03:28
|s/l
|81
|1.00
|1.2354
|1.2354
|1.2256
|20.00
|49364.96
|633
|2005.08.10 07:30
|buy
|82
|1.00
|1.2377
|1.2347
|1.2477
|634
|2005.08.10 08:38
|modify
|82
|1.00
|1.2377
|1.2378
|1.2477
|635
|2005.08.10 08:39
|modify
|82
|1.00
|1.2377
|1.2378
|1.2477
|636
|2005.08.10 08:39
|modify
|82
|1.00
|1.2377
|1.2379
|1.2477
|637
|2005.08.10 08:39
|modify
|82
|1.00
|1.2377
|1.2379
|1.2477
|638
|2005.08.10 09:09
|modify
|82
|1.00
|1.2377
|1.2381
|1.2477
|639
|2005.08.10 09:09
|modify
|82
|1.00
|1.2377
|1.2382
|1.2477
|640
|2005.08.10 09:09
|modify
|82
|1.00
|1.2377
|1.2383
|1.2477
|641
|2005.08.10 09:22
|s/l
|82
|1.00
|1.2383
|1.2383
|1.2477
|60.00
|49424.96
|642
|2005.08.10 13:00
|sell
|83
|1.00
|1.2378
|1.2408
|1.2278
|643
|2005.08.10 16:03
|s/l
|83
|1.00
|1.2408
|1.2408
|1.2278
|-300.00
|49124.96
|644
|2005.08.10 21:00
|buy
|84
|1.00
|1.2377
|1.2347
|1.2477
|645
|2005.08.10 23:59
|modify
|84
|1.00
|1.2377
|1.2378
|1.2477
|646
|2005.08.10 23:59
|modify
|84
|1.00
|1.2377
|1.2379
|1.2477
|647
|2005.08.11 02:08
|s/l
|84
|1.00
|1.2379
|1.2379
|1.2477
|-7.01
|49117.95
|648
|2005.08.12 15:00
|sell
|85
|1.00
|1.2408
|1.2438
|1.2308
|649
|2005.08.12 15:03
|modify
|85
|1.00
|1.2408
|1.2407
|1.2308
|650
|2005.08.12 15:03
|modify
|85
|1.00
|1.2408
|1.2403
|1.2308
|651
|2005.08.12 15:06
|s/l
|85
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2308
|50.00
|49167.95
|652
|2005.08.12 20:30
|buy
|86
|1.00
|1.2443
|1.2413
|1.2543
|653
|2005.08.15 00:00
|modify
|86
|1.00
|1.2443
|1.2444
|1.2543
|654
|2005.08.15 00:29
|modify
|86
|1.00
|1.2443
|1.2444
|1.2543
|655
|2005.08.15 00:34
|modify
|86
|1.00
|1.2443
|1.2445
|1.2543
|656
|2005.08.15 02:04
|s/l
|86
|1.00
|1.2445
|1.2445
|1.2543
|11.00
|49178.95
|657
|2005.08.15 03:00
|sell
|87
|1.00
|1.2420
|1.2450
|1.2320
|658
|2005.08.15 03:46
|modify
|87
|1.00
|1.2420
|1.2418
|1.2320
|659
|2005.08.15 03:49
|modify
|87
|1.00
|1.2420
|1.2416
|1.2320
|660
|2005.08.15 04:47
|modify
|87
|1.00
|1.2420
|1.2416
|1.2320
|661
|2005.08.15 04:54
|modify
|87
|1.00
|1.2420
|1.2415
|1.2320
|662
|2005.08.15 05:10
|s/l
|87
|1.00
|1.2415
|1.2415
|1.2320
|49.99
|49228.94
|663
|2005.08.16 09:30
|buy
|88
|1.00
|1.2367
|1.2337
|1.2467
|664
|2005.08.16 10:38
|s/l
|88
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2467
|-300.00
|48928.94
|665
|2005.08.16 11:00
|sell
|89
|1.00
|1.2335
|1.2365
|1.2235
|666
|2005.08.16 11:20
|modify
|89
|1.00
|1.2335
|1.2334
|1.2235
|667
|2005.08.16 11:20
|modify
|89
|1.00
|1.2335
|1.2332
|1.2235
|668
|2005.08.16 11:20
|modify
|89
|1.00
|1.2335
|1.2331
|1.2235
|669
|2005.08.16 11:20
|modify
|89
|1.00
|1.2335
|1.2330
|1.2235
|670
|2005.08.16 11:22
|modify
|89
|1.00
|1.2335
|1.2329
|1.2235
|671
|2005.08.16 11:22
|modify
|89
|1.00
|1.2335
|1.2328
|1.2235
|672
|2005.08.16 11:22
|modify
|89
|1.00
|1.2335
|1.2327
|1.2235
|673
|2005.08.16 11:22
|modify
|89
|1.00
|1.2335
|1.2326
|1.2235
|674
|2005.08.16 11:23
|modify
|89
|1.00
|1.2335
|1.2326
|1.2235
|675
|2005.08.16 11:38
|s/l
|89
|1.00
|1.2326
|1.2326
|1.2235
|90.00
|49018.94
|676
|2005.08.16 17:30
|buy
|90
|1.00
|1.2339
|1.2309
|1.2439
|677
|2005.08.16 19:55
|modify
|90
|1.00
|1.2339
|1.2339
|1.2439
|678
|2005.08.16 19:55
|modify
|90
|1.00
|1.2339
|1.2341
|1.2439
|679
|2005.08.16 19:56
|modify
|90
|1.00
|1.2339
|1.2342
|1.2439
|680
|2005.08.16 19:56
|modify
|90
|1.00
|1.2339
|1.2343
|1.2439
|681
|2005.08.16 19:59
|modify
|90
|1.00
|1.2339
|1.2343
|1.2439
|682
|2005.08.16 19:59
|modify
|90
|1.00
|1.2339
|1.2347
|1.2439
|683
|2005.08.16 20:00
|modify
|90
|1.00
|1.2339
|1.2347
|1.2439
|684
|2005.08.16 20:00
|modify
|90
|1.00
|1.2339
|1.2348
|1.2439
|685
|2005.08.16 20:19
|modify
|90
|1.00
|1.2339
|1.2349
|1.2439
|686
|2005.08.16 20:20
|modify
|90
|1.00
|1.2339
|1.2351
|1.2439
|687
|2005.08.16 20:27
|s/l
|90
|1.00
|1.2351
|1.2351
|1.2439
|120.00
|49138.94
|688
|2005.08.17 05:00
|sell
|91
|1.00
|1.2335
|1.2365
|1.2235
|689
|2005.08.17 06:07
|modify
|91
|1.00
|1.2335
|1.2334
|1.2235
|690
|2005.08.17 06:07
|modify
|91
|1.00
|1.2335
|1.2331
|1.2235
|691
|2005.08.17 06:07
|modify
|91
|1.00
|1.2335
|1.2327
|1.2235
|692
|2005.08.17 06:10
|modify
|91
|1.00
|1.2335
|1.2327
|1.2235
|693
|2005.08.17 06:11
|modify
|91
|1.00
|1.2335
|1.2326
|1.2235
|694
|2005.08.17 06:11
|modify
|91
|1.00
|1.2335
|1.2326
|1.2235
|695
|2005.08.17 06:50
|s/l
|91
|1.00
|1.2326
|1.2326
|1.2235
|90.00
|49228.94
|696
|2005.08.19 11:30
|buy
|92
|1.00
|1.2183
|1.2153
|1.2283
|697
|2005.08.19 16:16
|s/l
|92
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2283
|-300.00
|48928.94
|698
|2005.08.19 16:30
|sell
|93
|1.00
|1.2145
|1.2175
|1.2045
|699
|2005.08.19 17:08
|modify
|93
|1.00
|1.2145
|1.2145
|1.2045
|700
|2005.08.19 17:09
|modify
|93
|1.00
|1.2145
|1.2144
|1.2045
|701
|2005.08.19 17:10
|modify
|93
|1.00
|1.2145
|1.2143
|1.2045
|702
|2005.08.19 17:10
|modify
|93
|1.00
|1.2145
|1.2143
|1.2045
|703
|2005.08.19 17:14
|modify
|93
|1.00
|1.2145
|1.2142
|1.2045
|704
|2005.08.19 17:14
|modify
|93
|1.00
|1.2145
|1.2141
|1.2045
|705
|2005.08.19 17:19
|s/l
|93
|1.00
|1.2141
|1.2141
|1.2045
|40.00
|48968.94
|706
|2005.08.19 19:00
|buy
|94
|1.00
|1.2175
|1.2145
|1.2275
|707
|2005.08.22 00:00
|close
|94
|1.00
|1.2166
|1.2145
|1.2275
|-99.00
|48869.94
|708
|2005.08.22 00:30
|buy
|95
|1.00
|1.2166
|1.2136
|1.2266
|709
|2005.08.22 04:19
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2266
|710
|2005.08.22 04:19
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2167
|1.2266
|711
|2005.08.22 04:28
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2169
|1.2266
|712
|2005.08.22 04:29
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2169
|1.2266
|713
|2005.08.22 04:29
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2171
|1.2266
|714
|2005.08.22 04:37
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2171
|1.2266
|715
|2005.08.22 04:37
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2173
|1.2266
|716
|2005.08.22 04:47
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2174
|1.2266
|717
|2005.08.22 05:06
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2174
|1.2266
|718
|2005.08.22 05:06
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2175
|1.2266
|719
|2005.08.22 05:06
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2176
|1.2266
|720
|2005.08.22 05:07
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2177
|1.2266
|721
|2005.08.22 05:14
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2177
|1.2266
|722
|2005.08.22 05:14
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2178
|1.2266
|723
|2005.08.22 05:14
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2179
|1.2266
|724
|2005.08.22 05:14
|modify
|95
|1.00
|1.2166
|1.2180
|1.2266
|725
|2005.08.22 05:49
|s/l
|95
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2266
|140.00
|49009.94
|726
|2005.08.23 04:00
|sell
|96
|1.00
|1.2206
|1.2236
|1.2106
|727
|2005.08.23 07:30
|modify
|96
|1.00
|1.2206
|1.2205
|1.2106
|728
|2005.08.23 07:30
|modify
|96
|1.00
|1.2206
|1.2205
|1.2106
|729
|2005.08.23 07:35
|modify
|96
|1.00
|1.2206
|1.2204
|1.2106
|730
|2005.08.23 07:35
|modify
|96
|1.00
|1.2206
|1.2203
|1.2106
|731
|2005.08.23 07:35
|modify
|96
|1.00
|1.2206
|1.2201
|1.2106
|732
|2005.08.23 07:47
|s/l
|96
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2106
|50.00
|49059.94
|733
|2005.08.23 08:30
|buy
|97
|1.00
|1.2229
|1.2199
|1.2329
|734
|2005.08.23 08:57
|modify
|97
|1.00
|1.2229
|1.2229
|1.2329
|735
|2005.08.23 08:57
|modify
|97
|1.00
|1.2229
|1.2230
|1.2329
|736
|2005.08.23 08:57
|modify
|97
|1.00
|1.2229
|1.2230
|1.2329
|737
|2005.08.23 08:58
|s/l
|97
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.2329
|10.00
|49069.94
|738
|2005.08.23 15:00
|sell
|98
|1.00
|1.2209
|1.2239
|1.2109
|739
|2005.08.23 16:56
|modify
|98
|1.00
|1.2209
|1.2209
|1.2109
|740
|2005.08.23 16:57
|modify
|98
|1.00
|1.2209
|1.2208
|1.2109
|741
|2005.08.23 17:03
|modify
|98
|1.00
|1.2209
|1.2206
|1.2109
|742
|2005.08.23 17:10
|s/l
|98
|1.00
|1.2206
|1.2206
|1.2109
|30.00
|49099.94
|743
|2005.08.23 19:00
|buy
|99
|1.00
|1.2229
|1.2199
|1.2329
|744
|2005.08.24 02:30
|close
|99
|1.00
|1.2209
|1.2199
|1.2329
|-209.00
|48890.94
|745
|2005.08.24 12:00
|buy
|100
|1.00
|1.2202
|1.2172
|1.2302
|746
|2005.08.24 12:24
|modify
|100
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2302
|747
|2005.08.24 12:24
|modify
|100
|1.00
|1.2202
|1.2203
|1.2302
|748
|2005.08.24 12:24
|modify
|100
|1.00
|1.2202
|1.2203
|1.2302
|749
|2005.08.24 12:26
|modify
|100
|1.00
|1.2202
|1.2204
|1.2302
|750
|2005.08.24 13:21
|s/l
|100
|1.00
|1.2204
|1.2204
|1.2302
|19.99
|48910.93
|751
|2005.08.24 17:30
|sell
|101
|1.00
|1.2231
|1.2261
|1.2131
|752
|2005.08.24 18:30
|close
|101
|1.00
|1.2254
|1.2261
|1.2131
|-230.00
|48680.93
|753
|2005.08.25 14:30
|sell
|102
|1.00
|1.2273
|1.2303
|1.2173
|754
|2005.08.25 17:15
|s/l
|102
|1.00
|1.2303
|1.2303
|1.2173
|-300.00
|48380.93
|755
|2005.08.25 17:30
|buy
|103
|1.00
|1.2318
|1.2288
|1.2418
|756
|2005.08.26 01:17
|s/l
|103
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2418
|-309.00
|48071.93
|757
|2005.08.26 01:30
|sell
|104
|1.00
|1.2283
|1.2313
|1.2183
|758
|2005.08.26 04:30
|close
|104
|1.00
|1.2300
|1.2313
|1.2183
|-170.00
|47901.93
|759
|2005.08.26 13:00
|sell
|105
|1.00
|1.2298
|1.2328
|1.2198
|760
|2005.08.26 15:00
|close
|105
|1.00
|1.2313
|1.2328
|1.2198
|-150.00
|47751.93
|761
|2005.08.26 20:00
|sell
|106
|1.00
|1.2299
|1.2329
|1.2199
|762
|2005.08.26 20:25
|modify
|106
|1.00
|1.2299
|1.2297
|1.2199
|763
|2005.08.26 20:25
|modify
|106
|1.00
|1.2299
|1.2297
|1.2199
|764
|2005.08.26 20:30
|modify
|106
|1.00
|1.2299
|1.2295
|1.2199
|765
|2005.08.26 20:42
|modify
|106
|1.00
|1.2299
|1.2293
|1.2199
|766
|2005.08.26 20:43
|modify
|106
|1.00
|1.2299
|1.2291
|1.2199
|767
|2005.08.26 20:52
|modify
|106
|1.00
|1.2299
|1.2289
|1.2199
|768
|2005.08.26 20:52
|modify
|106
|1.00
|1.2299
|1.2285
|1.2199
|769
|2005.08.26 21:12
|modify
|106
|1.00
|1.2299
|1.2284
|1.2199
|770
|2005.08.26 21:12
|modify
|106
|1.00
|1.2299
|1.2283
|1.2199
|771
|2005.08.26 21:13
|modify
|106
|1.00
|1.2299
|1.2282
|1.2199
|772
|2005.08.26 21:13
|modify
|106
|1.00
|1.2299
|1.2281
|1.2199
|773
|2005.08.26 21:20
|s/l
|106
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2199
|180.00
|47931.93
|774
|2005.08.29 01:30
|buy
|107
|1.00
|1.2326
|1.2296
|1.2426
|775
|2005.08.29 01:51
|modify
|107
|1.00
|1.2326
|1.2327
|1.2426
|776
|2005.08.29 01:51
|modify
|107
|1.00
|1.2326
|1.2327
|1.2426
|777
|2005.08.29 01:55
|modify
|107
|1.00
|1.2326
|1.2327
|1.2426
|778
|2005.08.29 01:55
|modify
|107
|1.00
|1.2326
|1.2329
|1.2426
|779
|2005.08.29 01:56
|modify
|107
|1.00
|1.2326
|1.2331
|1.2426
|780
|2005.08.29 01:56
|modify
|107
|1.00
|1.2326
|1.2332
|1.2426
|781
|2005.08.29 02:03
|s/l
|107
|1.00
|1.2332
|1.2332
|1.2426
|60.00
|47991.93
|782
|2005.08.29 07:00
|sell
|108
|1.00
|1.2312
|1.2342
|1.2212
|783
|2005.08.29 08:00
|close
|108
|1.00
|1.2325
|1.2342
|1.2212
|-130.00
|47861.93
|784
|2005.08.29 11:00
|sell
|109
|1.00
|1.2307
|1.2337
|1.2207
|785
|2005.08.29 12:41
|modify
|109
|1.00
|1.2307
|1.2306
|1.2207
|786
|2005.08.29 12:41
|modify
|109
|1.00
|1.2307
|1.2305
|1.2207
|787
|2005.08.29 12:43
|modify
|109
|1.00
|1.2307
|1.2305
|1.2207
|788
|2005.08.29 12:43
|modify
|109
|1.00
|1.2307
|1.2304
|1.2207
|789
|2005.08.29 12:43
|modify
|109
|1.00
|1.2307
|1.2303
|1.2207
|790
|2005.08.29 12:43
|modify
|109
|1.00
|1.2307
|1.2302
|1.2207
|791
|2005.08.29 12:43
|modify
|109
|1.00
|1.2307
|1.2301
|1.2207
|792
|2005.08.29 12:50
|s/l
|109
|1.00
|1.2301
|1.2301
|1.2207
|60.00
|47921.93
|793
|2005.08.30 17:30
|buy
|110
|1.00
|1.2217
|1.2187
|1.2317
|794
|2005.08.30 18:27
|s/l
|110
|1.00
|1.2187
|1.2187
|1.2317
|-300.00
|47621.93
|795
|2005.08.30 18:30
|sell
|111
|1.00
|1.2183
|1.2213
|1.2083
|796
|2005.08.30 19:30
|close
|111
|1.00
|1.2206
|1.2213
|1.2083
|-230.00
|47391.93
|797
|2005.08.31 13:00
|sell
|112
|1.00
|1.2188
|1.2218
|1.2088
|798
|2005.08.31 14:41
|s/l
|112
|1.00
|1.2218
|1.2218
|1.2088
|-300.00
|47091.93
|799
|2005.08.31 15:00
|buy
|113
|1.00
|1.2222
|1.2192
|1.2322
|800
|2005.08.31 16:00
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2223
|1.2322
|801
|2005.08.31 16:00
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2227
|1.2322
|802
|2005.08.31 16:01
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2228
|1.2322
|803
|2005.08.31 16:01
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2229
|1.2322
|804
|2005.08.31 16:01
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2234
|1.2322
|805
|2005.08.31 16:02
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2235
|1.2322
|806
|2005.08.31 16:03
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2235
|1.2322
|807
|2005.08.31 16:03
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2237
|1.2322
|808
|2005.08.31 16:03
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2240
|1.2322
|809
|2005.08.31 16:04
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2241
|1.2322
|810
|2005.08.31 16:04
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2243
|1.2322
|811
|2005.08.31 16:04
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2244
|1.2322
|812
|2005.08.31 16:04
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2244
|1.2322
|813
|2005.08.31 16:10
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2246
|1.2322
|814
|2005.08.31 16:10
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2247
|1.2322
|815
|2005.08.31 16:10
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2249
|1.2322
|816
|2005.08.31 16:10
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2250
|1.2322
|817
|2005.08.31 16:10
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2251
|1.2322
|818
|2005.08.31 16:10
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2252
|1.2322
|819
|2005.08.31 16:10
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2254
|1.2322
|820
|2005.08.31 16:10
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2254
|1.2322
|821
|2005.08.31 16:11
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2255
|1.2322
|822
|2005.08.31 16:11
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2256
|1.2322
|823
|2005.08.31 16:11
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2258
|1.2322
|824
|2005.08.31 16:11
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2260
|1.2322
|825
|2005.08.31 16:11
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2262
|1.2322
|826
|2005.08.31 16:11
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2262
|1.2322
|827
|2005.08.31 16:11
|modify
|113
|1.00
|1.2222
|1.2266
|1.2322
|828
|2005.08.31 16:15
|s/l
|113
|1.00
|1.2266
|1.2266
|1.2322
|440.00
|47531.93
|829
|2005.09.02 02:30
|sell
|114
|1.00
|1.2469
|1.2499
|1.2369
|830
|2005.09.02 03:30
|close
|114
|1.00
|1.2486
|1.2499
|1.2369
|-170.00
|47361.93
|831
|2005.09.02 05:30
|sell
|115
|1.00
|1.2474
|1.2504
|1.2374
|832
|2005.09.02 07:00
|close
|115
|1.00
|1.2488
|1.2504
|1.2374
|-140.00
|47221.93
|833
|2005.09.02 15:00
|sell
|116
|1.00
|1.2517
|1.2547
|1.2417
|834
|2005.09.02 15:27
|modify
|116
|1.00
|1.2517
|1.2514
|1.2417
|835
|2005.09.02 15:27
|modify
|116
|1.00
|1.2517
|1.2514
|1.2417
|836
|2005.09.02 15:27
|s/l
|116
|1.00
|1.2514
|1.2514
|1.2417
|30.00
|47251.93
|837
|2005.09.02 17:00
|buy
|117
|1.00
|1.2545
|1.2515
|1.2645
|838
|2005.09.05 00:00
|close
|117
|1.00
|1.2535
|1.2515
|1.2645
|-109.00
|47142.93
|839
|2005.09.05 03:30
|buy
|118
|1.00
|1.2548
|1.2518
|1.2648
|840
|2005.09.05 03:35
|modify
|118
|1.00
|1.2548
|1.2553
|1.2648
|841
|2005.09.05 03:35
|s/l
|118
|1.00
|1.2553
|1.2553
|1.2648
|50.00
|47192.93
|842
|2005.09.05 09:00
|sell
|119
|1.00
|1.2546
|1.2576
|1.2446
|843
|2005.09.05 09:18
|modify
|119
|1.00
|1.2546
|1.2545
|1.2446
|844
|2005.09.05 09:19
|modify
|119
|1.00
|1.2546
|1.2544
|1.2446
|845
|2005.09.05 09:19
|modify
|119
|1.00
|1.2546
|1.2543
|1.2446
|846
|2005.09.05 09:19
|modify
|119
|1.00
|1.2546
|1.2542
|1.2446
|847
|2005.09.05 09:20
|modify
|119
|1.00
|1.2546
|1.2541
|1.2446
|848
|2005.09.05 09:24
|modify
|119
|1.00
|1.2546
|1.2541
|1.2446
|849
|2005.09.05 09:24
|modify
|119
|1.00
|1.2546
|1.2540
|1.2446
|850
|2005.09.05 09:28
|modify
|119
|1.00
|1.2546
|1.2539
|1.2446
|851
|2005.09.05 09:42
|s/l
|119
|1.00
|1.2539
|1.2539
|1.2446
|70.00
|47262.93
|852
|2005.09.05 10:30
|buy
|120
|1.00
|1.2559
|1.2529
|1.2659
|853
|2005.09.05 12:00
|close
|120
|1.00
|1.2545
|1.2529
|1.2659
|-140.00
|47122.93
|854
|2005.09.06 08:00
|buy
|121
|1.00
|1.2511
|1.2481
|1.2611
|855
|2005.09.06 08:30
|close
|121
|1.00
|1.2488
|1.2481
|1.2611
|-230.00
|46892.93
|856
|2005.09.06 13:00
|buy
|122
|1.00
|1.2475
|1.2445
|1.2575
|857
|2005.09.06 14:20
|modify
|122
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|858
|2005.09.06 14:21
|modify
|122
|1.00
|1.2475
|1.2476
|1.2575
|859
|2005.09.06 14:24
|modify
|122
|1.00
|1.2475
|1.2477
|1.2575
|860
|2005.09.06 14:24
|modify
|122
|1.00
|1.2475
|1.2479
|1.2575
|861
|2005.09.06 14:25
|modify
|122
|1.00
|1.2475
|1.2480
|1.2575
|862
|2005.09.06 14:25
|modify
|122
|1.00
|1.2475
|1.2481
|1.2575
|863
|2005.09.06 14:25
|modify
|122
|1.00
|1.2475
|1.2483
|1.2575
|864
|2005.09.06 14:25
|modify
|122
|1.00
|1.2475
|1.2484
|1.2575
|865
|2005.09.06 14:25
|modify
|122
|1.00
|1.2475
|1.2486
|1.2575
|866
|2005.09.06 14:26
|modify
|122
|1.00
|1.2475
|1.2487
|1.2575
|867
|2005.09.06 14:30
|modify
|122
|1.00
|1.2475
|1.2489
|1.2575
|868
|2005.09.06 14:30
|modify
|122
|1.00
|1.2475
|1.2489
|1.2575
|869
|2005.09.06 14:31
|modify
|122
|1.00
|1.2475
|1.2491
|1.2575
|870
|2005.09.06 14:31
|modify
|122
|1.00
|1.2475
|1.2491
|1.2575
|871
|2005.09.06 14:35
|s/l
|122
|1.00
|1.2491
|1.2491
|1.2575
|160.00
|47052.93
|872
|2005.09.06 16:30
|sell
|123
|1.00
|1.2475
|1.2505
|1.2375
|873
|2005.09.06 17:41
|modify
|123
|1.00
|1.2475
|1.2475
|1.2375
|874
|2005.09.06 17:42
|modify
|123
|1.00
|1.2475
|1.2474
|1.2375
|875
|2005.09.06 17:46
|s/l
|123
|1.00
|1.2474
|1.2474
|1.2375
|10.00
|47062.93
|876
|2005.09.06 18:30
|buy
|124
|1.00
|1.2491
|1.2461
|1.2591
|877
|2005.09.06 19:00
|close
|124
|1.00
|1.2478
|1.2461
|1.2591
|-130.00
|46932.93
|878
|2005.09.07 06:00
|buy
|125
|1.00
|1.2483
|1.2453
|1.2583
|879
|2005.09.07 08:38
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2483
|1.2583
|880
|2005.09.07 08:39
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2484
|1.2583
|881
|2005.09.07 08:39
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2486
|1.2583
|882
|2005.09.07 08:42
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2487
|1.2583
|883
|2005.09.07 08:42
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2488
|1.2583
|884
|2005.09.07 08:42
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2489
|1.2583
|885
|2005.09.07 08:46
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2489
|1.2583
|886
|2005.09.07 08:46
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2490
|1.2583
|887
|2005.09.07 08:51
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2491
|1.2583
|888
|2005.09.07 08:51
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2495
|1.2583
|889
|2005.09.07 08:53
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2495
|1.2583
|890
|2005.09.07 08:54
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2496
|1.2583
|891
|2005.09.07 08:54
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2496
|1.2583
|892
|2005.09.07 08:55
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2496
|1.2583
|893
|2005.09.07 08:55
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2497
|1.2583
|894
|2005.09.07 08:55
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2498
|1.2583
|895
|2005.09.07 08:57
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2499
|1.2583
|896
|2005.09.07 08:57
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2500
|1.2583
|897
|2005.09.07 08:57
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2501
|1.2583
|898
|2005.09.07 08:58
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2504
|1.2583
|899
|2005.09.07 08:58
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2507
|1.2583
|900
|2005.09.07 08:58
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2508
|1.2583
|901
|2005.09.07 08:58
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2509
|1.2583
|902
|2005.09.07 08:59
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2509
|1.2583
|903
|2005.09.07 08:59
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2510
|1.2583
|904
|2005.09.07 08:59
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2511
|1.2583
|905
|2005.09.07 08:59
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2512
|1.2583
|906
|2005.09.07 09:00
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2513
|1.2583
|907
|2005.09.07 09:00
|modify
|125
|1.00
|1.2483
|1.2513
|1.2583
|908
|2005.09.07 09:08
|s/l
|125
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2583
|300.00
|47232.93
|909
|2005.09.07 10:30
|sell
|126
|1.00
|1.2498
|1.2528
|1.2398
|910
|2005.09.07 10:36
|modify
|126
|1.00
|1.2498
|1.2497
|1.2398
|911
|2005.09.07 10:36
|modify
|126
|1.00
|1.2498
|1.2497
|1.2398
|912
|2005.09.07 10:49
|modify
|126
|1.00
|1.2498
|1.2495
|1.2398
|913
|2005.09.07 10:56
|modify
|126
|1.00
|1.2498
|1.2494
|1.2398
|914
|2005.09.07 10:56
|modify
|126
|1.00
|1.2498
|1.2493
|1.2398
|915
|2005.09.07 10:56
|modify
|126
|1.00
|1.2498
|1.2492
|1.2398
|916
|2005.09.07 10:56
|modify
|126
|1.00
|1.2498
|1.2492
|1.2398
|917
|2005.09.07 10:59
|modify
|126
|1.00
|1.2498
|1.2491
|1.2398
|918
|2005.09.07 11:00
|modify
|126
|1.00
|1.2498
|1.2491
|1.2398
|919
|2005.09.07 11:00
|modify
|126
|1.00
|1.2498
|1.2490
|1.2398
|920
|2005.09.07 11:01
|modify
|126
|1.00
|1.2498
|1.2489
|1.2398
|921
|2005.09.07 11:12
|s/l
|126
|1.00
|1.2489
|1.2489
|1.2398
|90.00
|47322.93
|922
|2005.09.08 09:00
|buy
|127
|1.00
|1.2446
|1.2416
|1.2546
|923
|2005.09.08 10:00
|close
|127
|1.00
|1.2425
|1.2416
|1.2546
|-210.00
|47112.93
|924
|2005.09.08 15:00
|buy
|128
|1.00
|1.2444
|1.2414
|1.2544
|925
|2005.09.08 15:30
|close
|128
|1.00
|1.2422
|1.2414
|1.2544
|-220.00
|46892.93
|926
|2005.09.08 16:00
|buy
|129
|1.00
|1.2432
|1.2402
|1.2532
|927
|2005.09.08 16:13
|s/l
|129
|1.00
|1.2402
|1.2402
|1.2532
|-300.00
|46592.93
|928
|2005.09.08 16:30
|sell
|130
|1.00
|1.2404
|1.2434
|1.2304
|929
|2005.09.08 16:31
|modify
|130
|1.00
|1.2404
|1.2403
|1.2304
|930
|2005.09.08 16:31
|modify
|130
|1.00
|1.2404
|1.2402
|1.2304
|931
|2005.09.08 16:32
|s/l
|130
|1.00
|1.2402
|1.2402
|1.2304
|20.00
|46612.93
|932
|2005.09.09 04:30
|buy
|131
|1.00
|1.2424
|1.2394
|1.2524
|933
|2005.09.09 04:44
|modify
|131
|1.00
|1.2424
|1.2424
|1.2524
|934
|2005.09.09 04:44
|modify
|131
|1.00
|1.2424
|1.2425
|1.2524
|935
|2005.09.09 04:44
|modify
|131
|1.00
|1.2424
|1.2425
|1.2524
|936
|2005.09.09 04:53
|s/l
|131
|1.00
|1.2425
|1.2425
|1.2524
|10.00
|46622.93
|937
|2005.09.09 12:00
|sell
|132
|1.00
|1.2400
|1.2430
|1.2300
|938
|2005.09.09 13:14
|modify
|132
|1.00
|1.2400
|1.2398
|1.2300
|939
|2005.09.09 13:15
|modify
|132
|1.00
|1.2400
|1.2396
|1.2300
|940
|2005.09.09 13:16
|modify
|132
|1.00
|1.2400
|1.2395
|1.2300
|941
|2005.09.09 13:16
|modify
|132
|1.00
|1.2400
|1.2393
|1.2300
|942
|2005.09.09 13:21
|modify
|132
|1.00
|1.2400
|1.2393
|1.2300
|943
|2005.09.09 13:21
|modify
|132
|1.00
|1.2400
|1.2392
|1.2300
|944
|2005.09.09 13:21
|modify
|132
|1.00
|1.2400
|1.2392
|1.2300
|945
|2005.09.09 13:25
|s/l
|132
|1.00
|1.2392
|1.2392
|1.2300
|80.00
|46702.93
|946
|2005.09.09 15:00
|buy
|133
|1.00
|1.2423
|1.2393
|1.2523
|947
|2005.09.09 15:30
|close
|133
|1.00
|1.2402
|1.2393
|1.2523
|-210.00
|46492.93
|948
|2005.09.09 16:30
|buy
|134
|1.00
|1.2419
|1.2389
|1.2519
|949
|2005.09.09 16:58
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2421
|1.2519
|950
|2005.09.09 16:58
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2421
|1.2519
|951
|2005.09.09 17:02
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2423
|1.2519
|952
|2005.09.09 17:06
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2424
|1.2519
|953
|2005.09.09 17:06
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2424
|1.2519
|954
|2005.09.09 17:07
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2425
|1.2519
|955
|2005.09.09 17:08
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2425
|1.2519
|956
|2005.09.09 17:08
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2426
|1.2519
|957
|2005.09.09 17:08
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2427
|1.2519
|958
|2005.09.09 17:10
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2427
|1.2519
|959
|2005.09.09 17:12
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2430
|1.2519
|960
|2005.09.09 17:13
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2431
|1.2519
|961
|2005.09.09 17:13
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2431
|1.2519
|962
|2005.09.09 17:19
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2433
|1.2519
|963
|2005.09.09 17:19
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2434
|1.2519
|964
|2005.09.09 17:21
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2434
|1.2519
|965
|2005.09.09 17:21
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2435
|1.2519
|966
|2005.09.09 17:23
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2440
|1.2519
|967
|2005.09.09 17:23
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2441
|1.2519
|968
|2005.09.09 17:23
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2442
|1.2519
|969
|2005.09.09 17:23
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2444
|1.2519
|970
|2005.09.09 17:23
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2445
|1.2519
|971
|2005.09.09 17:23
|modify
|134
|1.00
|1.2419
|1.2447
|1.2519
|972
|2005.09.09 17:25
|s/l
|134
|1.00
|1.2447
|1.2447
|1.2519
|280.00
|46772.93
|973
|2005.09.09 18:30
|sell
|135
|1.00
|1.2409
|1.2439
|1.2309
|974
|2005.09.12 02:26
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2408
|1.2309
|975
|2005.09.12 02:26
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2407
|1.2309
|976
|2005.09.12 02:35
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2406
|1.2309
|977
|2005.09.12 02:35
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2406
|1.2309
|978
|2005.09.12 02:45
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2406
|1.2309
|979
|2005.09.12 02:45
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2403
|1.2309
|980
|2005.09.12 02:45
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2402
|1.2309
|981
|2005.09.12 03:02
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2401
|1.2309
|982
|2005.09.12 03:02
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2400
|1.2309
|983
|2005.09.12 03:28
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2400
|1.2309
|984
|2005.09.12 04:11
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2397
|1.2309
|985
|2005.09.12 04:12
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2396
|1.2309
|986
|2005.09.12 04:12
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2391
|1.2309
|987
|2005.09.12 04:12
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2391
|1.2309
|988
|2005.09.12 04:15
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2391
|1.2309
|989
|2005.09.12 04:15
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2389
|1.2309
|990
|2005.09.12 04:16
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2386
|1.2309
|991
|2005.09.12 04:16
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2385
|1.2309
|992
|2005.09.12 04:16
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2382
|1.2309
|993
|2005.09.12 04:16
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2377
|1.2309
|994
|2005.09.12 04:16
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2373
|1.2309
|995
|2005.09.12 04:27
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2372
|1.2309
|996
|2005.09.12 04:30
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2372
|1.2309
|997
|2005.09.12 04:30
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2372
|1.2309
|998
|2005.09.12 04:36
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2371
|1.2309
|999
|2005.09.12 04:36
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2366
|1.2309
|1000
|2005.09.12 04:47
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2365
|1.2309
|1001
|2005.09.12 04:47
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2365
|1.2309
|1002
|2005.09.12 04:50
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2364
|1.2309
|1003
|2005.09.12 04:50
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2356
|1.2309
|1004
|2005.09.12 04:50
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2349
|1.2309
|1005
|2005.09.12 04:50
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2345
|1.2309
|1006
|2005.09.12 04:50
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2341
|1.2309
|1007
|2005.09.12 04:50
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2341
|1.2309
|1008
|2005.09.12 04:51
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2339
|1.2309
|1009
|2005.09.12 04:51
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2337
|1.2309
|1010
|2005.09.12 04:52
|modify
|135
|1.00
|1.2409
|1.2336
|1.2309
|1011
|2005.09.12 04:53
|s/l
|135
|1.00
|1.2336
|1.2336
|1.2309
|737.00
|47509.93
|1012
|2005.09.13 03:30
|buy
|136
|1.00
|1.2308
|1.2278
|1.2408
|1013
|2005.09.13 08:10
|s/l
|136
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2408
|-300.00
|47209.93
|1014
|2005.09.13 08:30
|sell
|137
|1.00
|1.2287
|1.2317
|1.2187
|1015
|2005.09.13 11:00
|modify
|137
|1.00
|1.2287
|1.2286
|1.2187
|1016
|2005.09.13 11:06
|s/l
|137
|1.00
|1.2286
|1.2286
|1.2187
|10.00
|47219.93
|1017
|2005.09.13 15:00
|buy
|138
|1.00
|1.2298
|1.2268
|1.2398
|1018
|2005.09.13 15:19
|s/l
|138
|1.00
|1.2268
|1.2268
|1.2398
|-300.00
|46919.93
|1019
|2005.09.13 15:30
|sell
|139
|1.00
|1.2271
|1.2301
|1.2171
|1020
|2005.09.13 17:31
|modify
|139
|1.00
|1.2271
|1.2271
|1.2171
|1021
|2005.09.13 17:32
|modify
|139
|1.00
|1.2271
|1.2270
|1.2171
|1022
|2005.09.13 17:32
|modify
|139
|1.00
|1.2271
|1.2268
|1.2171
|1023
|2005.09.13 17:32
|modify
|139
|1.00
|1.2271
|1.2267
|1.2171
|1024
|2005.09.13 17:32
|modify
|139
|1.00
|1.2271
|1.2267
|1.2171
|1025
|2005.09.13 17:39
|modify
|139
|1.00
|1.2271
|1.2265
|1.2171
|1026
|2005.09.13 17:39
|modify
|139
|1.00
|1.2271
|1.2263
|1.2171
|1027
|2005.09.13 17:41
|modify
|139
|1.00
|1.2271
|1.2262
|1.2171
|1028
|2005.09.13 17:50
|s/l
|139
|1.00
|1.2262
|1.2262
|1.2171
|90.00
|47009.93
|1029
|2005.09.14 02:00
|buy
|140
|1.00
|1.2284
|1.2254
|1.2384
|1030
|2005.09.14 03:27
|modify
|140
|1.00
|1.2284
|1.2285
|1.2384
|1031
|2005.09.14 03:27
|modify
|140
|1.00
|1.2284
|1.2286
|1.2384
|1032
|2005.09.14 03:29
|modify
|140
|1.00
|1.2284
|1.2288
|1.2384
|1033
|2005.09.14 03:29
|modify
|140
|1.00
|1.2284
|1.2290
|1.2384
|1034
|2005.09.14 03:29
|modify
|140
|1.00
|1.2284
|1.2293
|1.2384
|1035
|2005.09.14 03:40
|s/l
|140
|1.00
|1.2293
|1.2293
|1.2384
|89.99
|47099.92
|1036
|2005.09.14 09:00
|sell
|141
|1.00
|1.2273
|1.2303
|1.2173
|1037
|2005.09.14 10:00
|close
|141
|1.00
|1.2289
|1.2303
|1.2173
|-160.00
|46939.92
|1038
|2005.09.14 12:00
|sell
|142
|1.00
|1.2273
|1.2303
|1.2173
|1039
|2005.09.14 12:30
|close
|142
|1.00
|1.2286
|1.2303
|1.2173
|-130.00
|46809.92
|1040
|2005.09.14 15:30
|sell
|143
|1.00
|1.2295
|1.2325
|1.2195
|1041
|2005.09.14 16:00
|close
|143
|1.00
|1.2305
|1.2325
|1.2195
|-100.00
|46709.92
|1042
|2005.09.14 17:30
|sell
|144
|1.00
|1.2290
|1.2320
|1.2190
|1043
|2005.09.14 17:35
|modify
|144
|1.00
|1.2290
|1.2290
|1.2190
|1044
|2005.09.14 17:36
|modify
|144
|1.00
|1.2290
|1.2289
|1.2190
|1045
|2005.09.14 17:40
|modify
|144
|1.00
|1.2290
|1.2288
|1.2190
|1046
|2005.09.14 17:41
|modify
|144
|1.00
|1.2290
|1.2286
|1.2190
|1047
|2005.09.14 17:41
|modify
|144
|1.00
|1.2290
|1.2286
|1.2190
|1048
|2005.09.14 17:41
|modify
|144
|1.00
|1.2290
|1.2285
|1.2190
|1049
|2005.09.14 18:04
|s/l
|144
|1.00
|1.2285
|1.2285
|1.2190
|50.00
|46759.92
|1050
|2005.09.15 14:00
|buy
|145
|1.00
|1.2236
|1.2206
|1.2336
|1051
|2005.09.15 14:38
|s/l
|145
|1.00
|1.2206
|1.2206
|1.2336
|-300.00
|46459.92
|1052
|2005.09.15 15:00
|sell
|146
|1.00
|1.2211
|1.2241
|1.2111
|1053
|2005.09.15 15:32
|modify
|146
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2111
|1054
|2005.09.15 15:32
|modify
|146
|1.00
|1.2211
|1.2210
|1.2111
|1055
|2005.09.15 15:32
|modify
|146
|1.00
|1.2211
|1.2209
|1.2111
|1056
|2005.09.15 15:33
|modify
|146
|1.00
|1.2211
|1.2207
|1.2111
|1057
|2005.09.15 15:33
|modify
|146
|1.00
|1.2211
|1.2204
|1.2111
|1058
|2005.09.15 15:33
|modify
|146
|1.00
|1.2211
|1.2203
|1.2111
|1059
|2005.09.15 15:34
|s/l
|146
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2111
|80.00
|46539.92
|1060
|2005.09.16 01:30
|buy
|147
|1.00
|1.2235
|1.2205
|1.2335
|1061
|2005.09.16 04:12
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2237
|1.2335
|1062
|2005.09.16 04:12
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2237
|1.2335
|1063
|2005.09.16 04:32
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2238
|1.2335
|1064
|2005.09.16 04:32
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2239
|1.2335
|1065
|2005.09.16 04:32
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2242
|1.2335
|1066
|2005.09.16 04:33
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2242
|1.2335
|1067
|2005.09.16 04:36
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2243
|1.2335
|1068
|2005.09.16 04:36
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2244
|1.2335
|1069
|2005.09.16 04:37
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2245
|1.2335
|1070
|2005.09.16 04:49
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2247
|1.2335
|1071
|2005.09.16 05:21
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2248
|1.2335
|1072
|2005.09.16 05:21
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2251
|1.2335
|1073
|2005.09.16 06:12
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2254
|1.2335
|1074
|2005.09.16 06:13
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2256
|1.2335
|1075
|2005.09.16 06:13
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2262
|1.2335
|1076
|2005.09.16 06:14
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2262
|1.2335
|1077
|2005.09.16 06:14
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2263
|1.2335
|1078
|2005.09.16 06:14
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2264
|1.2335
|1079
|2005.09.16 06:14
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2265
|1.2335
|1080
|2005.09.16 06:14
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2266
|1.2335
|1081
|2005.09.16 06:14
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2267
|1.2335
|1082
|2005.09.16 06:17
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2268
|1.2335
|1083
|2005.09.16 06:17
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2269
|1.2335
|1084
|2005.09.16 06:32
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2271
|1.2335
|1085
|2005.09.16 06:32
|modify
|147
|1.00
|1.2235
|1.2278
|1.2335
|1086
|2005.09.16 06:32
|s/l
|147
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2335
|429.99
|46969.91
|1087
|2005.09.16 10:30
|sell
|148
|1.00
|1.2265
|1.2295
|1.2165
|1088
|2005.09.16 12:55
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2265
|1.2165
|1089
|2005.09.16 12:56
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2264
|1.2165
|1090
|2005.09.16 12:56
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2264
|1.2165
|1091
|2005.09.16 12:56
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2263
|1.2165
|1092
|2005.09.16 12:59
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2262
|1.2165
|1093
|2005.09.16 12:59
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2261
|1.2165
|1094
|2005.09.16 12:59
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2260
|1.2165
|1095
|2005.09.16 13:01
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2260
|1.2165
|1096
|2005.09.16 13:06
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2258
|1.2165
|1097
|2005.09.16 13:32
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2257
|1.2165
|1098
|2005.09.16 13:43
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2253
|1.2165
|1099
|2005.09.16 13:44
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2252
|1.2165
|1100
|2005.09.16 14:15
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2252
|1.2165
|1101
|2005.09.16 14:19
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2248
|1.2165
|1102
|2005.09.16 14:19
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2246
|1.2165
|1103
|2005.09.16 14:19
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2246
|1.2165
|1104
|2005.09.16 14:20
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2245
|1.2165
|1105
|2005.09.16 14:20
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2244
|1.2165
|1106
|2005.09.16 14:21
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2242
|1.2165
|1107
|2005.09.16 14:22
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2242
|1.2165
|1108
|2005.09.16 14:22
|modify
|148
|1.00
|1.2265
|1.2240
|1.2165
|1109
|2005.09.16 14:30
|s/l
|148
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2165
|250.00
|47219.91
|1110
|2005.09.16 21:00
|buy
|149
|1.00
|1.2240
|1.2210
|1.2340
|1111
|2005.09.16 22:00
|close
|149
|1.00
|1.2232
|1.2210
|1.2340
|-80.00
|47139.91
|1112
|2005.09.19 11:00
|buy
|150
|1.00
|1.2147
|1.2117
|1.2247
|1113
|2005.09.19 15:00
|close
|150
|1.00
|1.2120
|1.2117
|1.2247
|-270.00
|46869.91
|1114
|2005.09.19 15:30
|buy
|151
|1.00
|1.2141
|1.2111
|1.2241
|1115
|2005.09.19 15:42
|modify
|151
|1.00
|1.2141
|1.2141
|1.2241
|1116
|2005.09.19 15:44
|s/l
|151
|1.00
|1.2141
|1.2141
|1.2241
|0.00
|46869.91
|1117
|2005.09.20 09:30
|sell
|152
|1.00
|1.2151
|1.2181
|1.2051
|1118
|2005.09.20 13:00
|close
|152
|1.00
|1.2166
|1.2181
|1.2051
|-150.00
|46719.91
|1119
|2005.09.20 15:00
|sell
|153
|1.00
|1.2149
|1.2179
|1.2049
|1120
|2005.09.20 16:00
|close
|153
|1.00
|1.2168
|1.2179
|1.2049
|-190.00
|46529.91
|1121
|2005.09.20 20:30
|sell
|154
|1.00
|1.2135
|1.2165
|1.2035
|1122
|2005.09.20 21:02
|modify
|154
|1.00
|1.2135
|1.2135
|1.2035
|1123
|2005.09.20 21:03
|modify
|154
|1.00
|1.2135
|1.2134
|1.2035
|1124
|2005.09.20 21:03
|modify
|154
|1.00
|1.2135
|1.2133
|1.2035
|1125
|2005.09.20 21:03
|modify
|154
|1.00
|1.2135
|1.2132
|1.2035
|1126
|2005.09.20 21:04
|modify
|154
|1.00
|1.2135
|1.2132
|1.2035
|1127
|2005.09.20 21:04
|modify
|154
|1.00
|1.2135
|1.2131
|1.2035
|1128
|2005.09.20 21:04
|modify
|154
|1.00
|1.2135
|1.2130
|1.2035
|1129
|2005.09.20 21:06
|modify
|154
|1.00
|1.2135
|1.2129
|1.2035
|1130
|2005.09.20 21:13
|s/l
|154
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2035
|60.00
|46589.91
|1131
|2005.09.21 04:00
|buy
|155
|1.00
|1.2148
|1.2118
|1.2248
|1132
|2005.09.21 05:08
|modify
|155
|1.00
|1.2148
|1.2150
|1.2248
|1133
|2005.09.21 05:08
|modify
|155
|1.00
|1.2148
|1.2152
|1.2248
|1134
|2005.09.21 05:12
|modify
|155
|1.00
|1.2148
|1.2156
|1.2248
|1135
|2005.09.21 05:14
|modify
|155
|1.00
|1.2148
|1.2156
|1.2248
|1136
|2005.09.21 05:14
|modify
|155
|1.00
|1.2148
|1.2157
|1.2248
|1137
|2005.09.21 05:19
|modify
|155
|1.00
|1.2148
|1.2158
|1.2248
|1138
|2005.09.21 05:20
|modify
|155
|1.00
|1.2148
|1.2159
|1.2248
|1139
|2005.09.21 05:20
|modify
|155
|1.00
|1.2148
|1.2160
|1.2248
|1140
|2005.09.21 05:20
|modify
|155
|1.00
|1.2148
|1.2161
|1.2248
|1141
|2005.09.21 05:20
|modify
|155
|1.00
|1.2148
|1.2161
|1.2248
|1142
|2005.09.21 05:21
|modify
|155
|1.00
|1.2148
|1.2163
|1.2248
|1143
|2005.09.21 05:21
|modify
|155
|1.00
|1.2148
|1.2164
|1.2248
|1144
|2005.09.21 05:21
|modify
|155
|1.00
|1.2148
|1.2167
|1.2248
|1145
|2005.09.21 05:23
|s/l
|155
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2248
|190.00
|46779.91
|1146
|2005.09.21 18:30
|sell
|156
|1.00
|1.2200
|1.2230
|1.2100
|1147
|2005.09.21 20:00
|close
|156
|1.00
|1.2217
|1.2230
|1.2100
|-170.00
|46609.91
|1148
|2005.09.21 21:00
|sell
|157
|1.00
|1.2202
|1.2232
|1.2102
|1149
|2005.09.21 22:00
|close
|157
|1.00
|1.2211
|1.2232
|1.2102
|-90.00
|46519.91
|1150
|2005.09.22 03:30
|sell
|158
|1.00
|1.2222
|1.2252
|1.2122
|1151
|2005.09.22 03:53
|modify
|158
|1.00
|1.2222
|1.2216
|1.2122
|1152
|2005.09.22 03:53
|modify
|158
|1.00
|1.2222
|1.2214
|1.2122
|1153
|2005.09.22 03:53
|modify
|158
|1.00
|1.2222
|1.2213
|1.2122
|1154
|2005.09.22 04:04
|s/l
|158
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2122
|90.00
|46609.91
|1155
|2005.09.22 09:00
|buy
|159
|1.00
|1.2228
|1.2198
|1.2328
|1156
|2005.09.22 11:30
|close
|159
|1.00
|1.2210
|1.2198
|1.2328
|-180.00
|46429.91
|1157
|2005.09.22 13:30
|buy
|160
|1.00
|1.2229
|1.2199
|1.2329
|1158
|2005.09.22 14:46
|s/l
|160
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2329
|-300.00
|46129.91
|1159
|2005.09.22 15:00
|sell
|161
|1.00
|1.2205
|1.2235
|1.2105
|1160
|2005.09.22 15:25
|modify
|161
|1.00
|1.2205
|1.2204
|1.2105
|1161
|2005.09.22 15:25
|modify
|161
|1.00
|1.2205
|1.2203
|1.2105
|1162
|2005.09.22 15:32
|modify
|161
|1.00
|1.2205
|1.2202
|1.2105
|1163
|2005.09.22 15:33
|modify
|161
|1.00
|1.2205
|1.2201
|1.2105
|1164
|2005.09.22 15:33
|modify
|161
|1.00
|1.2205
|1.2200
|1.2105
|1165
|2005.09.22 15:34
|modify
|161
|1.00
|1.2205
|1.2198
|1.2105
|1166
|2005.09.22 15:34
|modify
|161
|1.00
|1.2205
|1.2197
|1.2105
|1167
|2005.09.22 15:34
|modify
|161
|1.00
|1.2205
|1.2196
|1.2105
|1168
|2005.09.22 15:35
|modify
|161
|1.00
|1.2205
|1.2195
|1.2105
|1169
|2005.09.22 15:35
|modify
|161
|1.00
|1.2205
|1.2194
|1.2105
|1170
|2005.09.22 15:35
|modify
|161
|1.00
|1.2205
|1.2193
|1.2105
|1171
|2005.09.22 15:35
|modify
|161
|1.00
|1.2205
|1.2192
|1.2105
|1172
|2005.09.22 15:43
|s/l
|161
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2105
|130.00
|46259.91
|1173
|2005.09.26 10:30
|buy
|162
|1.00
|1.2055
|1.2025
|1.2155
|1174
|2005.09.26 13:00
|close
|162
|1.00
|1.2039
|1.2025
|1.2155
|-160.00
|46099.91
|1175
|2005.09.26 18:00
|buy
|163
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.2154
|1176
|2005.09.26 20:51
|modify
|163
|1.00
|1.2054
|1.2054
|1.2154
|1177
|2005.09.26 20:52
|modify
|163
|1.00
|1.2054
|1.2057
|1.2154
|1178
|2005.09.26 20:52
|modify
|163
|1.00
|1.2054
|1.2059
|1.2154
|1179
|2005.09.26 20:53
|modify
|163
|1.00
|1.2054
|1.2060
|1.2154
|1180
|2005.09.26 20:54
|modify
|163
|1.00
|1.2054
|1.2061
|1.2154
|1181
|2005.09.26 21:12
|modify
|163
|1.00
|1.2054
|1.2061
|1.2154
|1182
|2005.09.26 21:15
|modify
|163
|1.00
|1.2054
|1.2063
|1.2154
|1183
|2005.09.26 21:19
|modify
|163
|1.00
|1.2054
|1.2063
|1.2154
|1184
|2005.09.26 21:19
|modify
|163
|1.00
|1.2054
|1.2064
|1.2154
|1185
|2005.09.26 21:19
|modify
|163
|1.00
|1.2054
|1.2065
|1.2154
|1186
|2005.09.26 21:30
|s/l
|163
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2154
|110.00
|46209.91
|1187
|2005.09.27 03:30
|sell
|164
|1.00
|1.2044
|1.2074
|1.1944
|1188
|2005.09.27 03:48
|modify
|164
|1.00
|1.2044
|1.2043
|1.1944
|1189
|2005.09.27 03:48
|modify
|164
|1.00
|1.2044
|1.2040
|1.1944
|1190
|2005.09.27 03:48
|modify
|164
|1.00
|1.2044
|1.2038
|1.1944
|1191
|2005.09.27 03:48
|modify
|164
|1.00
|1.2044
|1.2038
|1.1944
|1192
|2005.09.27 03:49
|modify
|164
|1.00
|1.2044
|1.2037
|1.1944
|1193
|2005.09.27 03:57
|s/l
|164
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.1944
|70.00
|46279.91
|1194
|2005.09.27 10:30
|buy
|165
|1.00
|1.2039
|1.2009
|1.2139
|1195
|2005.09.27 13:00
|close
|165
|1.00
|1.2015
|1.2009
|1.2139
|-240.00
|46039.91
|1196
|2005.09.28 02:30
|buy
|166
|1.00
|1.2036
|1.2006
|1.2136
|1197
|2005.09.28 03:10
|s/l
|166
|1.00
|1.2006
|1.2006
|1.2136
|-300.00
|45739.91
|1198
|2005.09.28 03:30
|sell
|167
|1.00
|1.2010
|1.2040
|1.1910
|1199
|2005.09.28 04:00
|close
|167
|1.00
|1.2024
|1.2040
|1.1910
|-140.00
|45599.91
|1200
|2005.09.28 11:00
|sell
|168
|1.00
|1.2010
|1.2040
|1.1910
|1201
|2005.09.28 12:30
|close
|168
|1.00
|1.2034
|1.2040
|1.1910
|-240.00
|45359.91
|1202
|2005.09.28 17:00
|sell
|169
|1.00
|1.2007
|1.2037
|1.1907
|1203
|2005.09.28 17:39
|modify
|169
|1.00
|1.2007
|1.2006
|1.1907
|1204
|2005.09.28 17:40
|modify
|169
|1.00
|1.2007
|1.2002
|1.1907
|1205
|2005.09.28 17:49
|s/l
|169
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.1907
|50.00
|45409.91
|1206
|2005.09.28 18:30
|buy
|170
|1.00
|1.2046
|1.2016
|1.2146
|1207
|2005.09.29 00:47
|modify
|170
|1.00
|1.2046
|1.2047
|1.2146
|1208
|2005.09.29 00:47
|modify
|170
|1.00
|1.2046
|1.2049
|1.2146
|1209
|2005.09.29 00:47
|modify
|170
|1.00
|1.2046
|1.2049
|1.2146
|1210
|2005.09.29 00:48
|modify
|170
|1.00
|1.2046
|1.2050
|1.2146
|1211
|2005.09.29 00:48
|modify
|170
|1.00
|1.2046
|1.2051
|1.2146
|1212
|2005.09.29 00:48
|modify
|170
|1.00
|1.2046
|1.2052
|1.2146
|1213
|2005.09.29 00:48
|modify
|170
|1.00
|1.2046
|1.2054
|1.2146
|1214
|2005.09.29 00:48
|modify
|170
|1.00
|1.2046
|1.2055
|1.2146
|1215
|2005.09.29 00:48
|modify
|170
|1.00
|1.2046
|1.2057
|1.2146
|1216
|2005.09.29 00:48
|modify
|170
|1.00
|1.2046
|1.2058
|1.2146
|1217
|2005.09.29 00:49
|modify
|170
|1.00
|1.2046
|1.2059
|1.2146
|1218
|2005.09.29 00:55
|s/l
|170
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.2146
|103.00
|45512.91
|1219
|2005.09.29 15:00
|sell
|171
|1.00
|1.2014
|1.2044
|1.1914
|1220
|2005.09.29 19:59
|s/l
|171
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1914
|-300.00
|45212.91
|1221
|2005.09.29 20:00
|buy
|172
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2148
|1222
|2005.09.29 23:00
|close
|172
|1.00
|1.2031
|1.2018
|1.2148
|-170.00
|45042.91
|1223
|2005.09.30 03:30
|buy
|173
|1.00
|1.2045
|1.2015
|1.2145
|1224
|2005.09.30 05:36
|modify
|173
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2145
|1225
|2005.09.30 06:30
|s/l
|173
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2145
|0.00
|45042.91
|1226
|2005.09.30 07:30
|sell
|174
|1.00
|1.2036
|1.2066
|1.1936
|1227
|2005.09.30 08:59
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1936
|1228
|2005.09.30 09:00
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2035
|1.1936
|1229
|2005.09.30 09:00
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2034
|1.1936
|1230
|2005.09.30 09:08
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2033
|1.1936
|1231
|2005.09.30 09:08
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2033
|1.1936
|1232
|2005.09.30 09:08
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2031
|1.1936
|1233
|2005.09.30 09:08
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2031
|1.1936
|1234
|2005.09.30 09:11
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2030
|1.1936
|1235
|2005.09.30 09:12
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2029
|1.1936
|1236
|2005.09.30 09:13
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2028
|1.1936
|1237
|2005.09.30 09:24
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2025
|1.1936
|1238
|2005.09.30 09:24
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2024
|1.1936
|1239
|2005.09.30 09:25
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2023
|1.1936
|1240
|2005.09.30 09:25
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2022
|1.1936
|1241
|2005.09.30 09:25
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2021
|1.1936
|1242
|2005.09.30 09:26
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2020
|1.1936
|1243
|2005.09.30 09:26
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2018
|1.1936
|1244
|2005.09.30 09:26
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2017
|1.1936
|1245
|2005.09.30 09:26
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2016
|1.1936
|1246
|2005.09.30 09:27
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2014
|1.1936
|1247
|2005.09.30 09:27
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2013
|1.1936
|1248
|2005.09.30 09:27
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2012
|1.1936
|1249
|2005.09.30 09:27
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2011
|1.1936
|1250
|2005.09.30 09:27
|modify
|174
|1.00
|1.2036
|1.2010
|1.1936
|1251
|2005.09.30 09:34
|s/l
|174
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.1936
|260.00
|45302.91
|1252
|2005.09.30 12:30
|buy
|175
|1.00
|1.2044
|1.2014
|1.2144
|1253
|2005.09.30 12:36
|modify
|175
|1.00
|1.2044
|1.2045
|1.2144
|1254
|2005.09.30 12:47
|modify
|175
|1.00
|1.2044
|1.2049
|1.2144
|1255
|2005.09.30 12:48
|modify
|175
|1.00
|1.2044
|1.2050
|1.2144
|1256
|2005.09.30 12:58
|s/l
|175
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.2144
|60.00
|45362.91
|1257
|2005.09.30 19:00
|sell
|176
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.1926
|1258
|2005.09.30 19:26
|modify
|176
|1.00
|1.2026
|1.2023
|1.1926
|1259
|2005.09.30 19:30
|modify
|176
|1.00
|1.2026
|1.2023
|1.1926
|1260
|2005.09.30 19:33
|modify
|176
|1.00
|1.2026
|1.2022
|1.1926
|1261
|2005.09.30 19:33
|modify
|176
|1.00
|1.2026
|1.2021
|1.1926
|1262
|2005.09.30 19:40
|s/l
|176
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.1926
|50.00
|45412.91
|1263
|2005.10.03 09:00
|buy
|177
|1.00
|1.1968
|1.1938
|1.2068
|1264
|2005.10.03 09:30
|close
|177
|1.00
|1.1954
|1.1938
|1.2068
|-140.00
|45272.91
|1265
|2005.10.04 07:30
|buy
|178
|1.00
|1.1934
|1.1904
|1.2034
|1266
|2005.10.04 08:30
|close
|178
|1.00
|1.1917
|1.1904
|1.2034
|-170.00
|45102.91
|1267
|2005.10.04 11:30
|buy
|179
|1.00
|1.1933
|1.1903
|1.2033
|1268
|2005.10.04 12:30
|close
|179
|1.00
|1.1925
|1.1903
|1.2033
|-80.00
|45022.91
|1269
|2005.10.04 15:30
|buy
|180
|1.00
|1.1935
|1.1905
|1.2035
|1270
|2005.10.04 18:00
|close
|180
|1.00
|1.1916
|1.1905
|1.2035
|-190.00
|44832.91
|1271
|2005.10.04 18:30
|buy
|181
|1.00
|1.1940
|1.1910
|1.2040
|1272
|2005.10.04 19:00
|close
|181
|1.00
|1.1922
|1.1910
|1.2040
|-180.00
|44652.91
|1273
|2005.10.05 04:00
|buy
|182
|1.00
|1.1938
|1.1908
|1.2038
|1274
|2005.10.05 06:21
|modify
|182
|1.00
|1.1938
|1.1940
|1.2038
|1275
|2005.10.05 06:21
|modify
|182
|1.00
|1.1938
|1.1946
|1.2038
|1276
|2005.10.05 06:30
|modify
|182
|1.00
|1.1938
|1.1946
|1.2038
|1277
|2005.10.05 06:33
|modify
|182
|1.00
|1.1938
|1.1947
|1.2038
|1278
|2005.10.05 07:02
|modify
|182
|1.00
|1.1938
|1.1947
|1.2038
|1279
|2005.10.05 07:03
|modify
|182
|1.00
|1.1938
|1.1949
|1.2038
|1280
|2005.10.05 07:03
|modify
|182
|1.00
|1.1938
|1.1950
|1.2038
|1281
|2005.10.05 07:08
|s/l
|182
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.2038
|120.00
|44772.91
|1282
|2005.10.05 15:00
|sell
|183
|1.00
|1.1933
|1.1963
|1.1833
|1283
|2005.10.05 16:11
|s/l
|183
|1.00
|1.1963
|1.1963
|1.1833
|-300.00
|44472.91
|1284
|2005.10.05 16:30
|buy
|184
|1.00
|1.1967
|1.1937
|1.2067
|1285
|2005.10.05 16:36
|modify
|184
|1.00
|1.1967
|1.1967
|1.2067
|1286
|2005.10.05 16:36
|modify
|184
|1.00
|1.1967
|1.1971
|1.2067
|1287
|2005.10.05 16:36
|modify
|184
|1.00
|1.1967
|1.1971
|1.2067
|1288
|2005.10.05 16:38
|s/l
|184
|1.00
|1.1971
|1.1971
|1.2067
|40.00
|44512.91
|1289
|2005.10.05 20:30
|sell
|185
|1.00
|1.1950
|1.1980
|1.1850
|1290
|2005.10.05 22:00
|close
|185
|1.00
|1.1965
|1.1980
|1.1850
|-150.00
|44362.91
|1291
|2005.10.07 08:00
|sell
|186
|1.00
|1.2161
|1.2191
|1.2061
|1292
|2005.10.07 08:30
|close
|186
|1.00
|1.2177
|1.2191
|1.2061
|-160.00
|44202.91
|1293
|2005.10.07 09:30
|sell
|187
|1.00
|1.2158
|1.2188
|1.2058
|1294
|2005.10.07 11:49
|modify
|187
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2058
|1295
|2005.10.07 12:19
|modify
|187
|1.00
|1.2158
|1.2156
|1.2058
|1296
|2005.10.07 12:19
|modify
|187
|1.00
|1.2158
|1.2156
|1.2058
|1297
|2005.10.07 12:28
|s/l
|187
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2058
|20.00
|44222.91
|1298
|2005.10.10 09:30
|buy
|188
|1.00
|1.2143
|1.2113
|1.2243
|1299
|2005.10.10 11:30
|close
|188
|1.00
|1.2123
|1.2113
|1.2243
|-200.00
|44022.91
|1300
|2005.10.10 12:00
|buy
|189
|1.00
|1.2138
|1.2108
|1.2238
|1301
|2005.10.10 13:00
|close
|189
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2238
|-250.00
|43772.91
|1302
|2005.10.12 10:30
|buy
|190
|1.00
|1.1987
|1.1957
|1.2087
|1303
|2005.10.12 13:11
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.2087
|1304
|2005.10.12 13:11
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.1990
|1.2087
|1305
|2005.10.12 13:11
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.1993
|1.2087
|1306
|2005.10.12 13:11
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.1993
|1.2087
|1307
|2005.10.12 13:12
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.1994
|1.2087
|1308
|2005.10.12 13:12
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.1994
|1.2087
|1309
|2005.10.12 13:12
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.1995
|1.2087
|1310
|2005.10.12 13:13
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.1996
|1.2087
|1311
|2005.10.12 13:13
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.1997
|1.2087
|1312
|2005.10.12 13:16
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.1999
|1.2087
|1313
|2005.10.12 13:16
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.2000
|1.2087
|1314
|2005.10.12 13:18
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.2001
|1.2087
|1315
|2005.10.12 13:20
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.2001
|1.2087
|1316
|2005.10.12 13:24
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.2003
|1.2087
|1317
|2005.10.12 13:28
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.2005
|1.2087
|1318
|2005.10.12 13:28
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.2006
|1.2087
|1319
|2005.10.12 13:28
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.2007
|1.2087
|1320
|2005.10.12 13:28
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.2008
|1.2087
|1321
|2005.10.12 13:29
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.2008
|1.2087
|1322
|2005.10.12 13:30
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.2009
|1.2087
|1323
|2005.10.12 13:31
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.2011
|1.2087
|1324
|2005.10.12 13:31
|modify
|190
|1.00
|1.1987
|1.2012
|1.2087
|1325
|2005.10.12 13:40
|s/l
|190
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2087
|250.00
|44022.91
|1326
|2005.10.12 20:30
|sell
|191
|1.00
|1.2014
|1.2044
|1.1914
|1327
|2005.10.12 21:00
|close
|191
|1.00
|1.2031
|1.2044
|1.1914
|-170.00
|43852.91
|1328
|2005.10.13 03:00
|sell
|192
|1.00
|1.2013
|1.2043
|1.1913
|1329
|2005.10.13 03:07
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1913
|1330
|2005.10.13 03:08
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.2012
|1.1913
|1331
|2005.10.13 03:08
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.2011
|1.1913
|1332
|2005.10.13 03:09
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.2010
|1.1913
|1333
|2005.10.13 03:09
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.2010
|1.1913
|1334
|2005.10.13 03:09
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.2009
|1.1913
|1335
|2005.10.13 03:09
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.2008
|1.1913
|1336
|2005.10.13 03:09
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.2007
|1.1913
|1337
|2005.10.13 03:09
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.2005
|1.1913
|1338
|2005.10.13 03:10
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.2005
|1.1913
|1339
|2005.10.13 03:10
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.2003
|1.1913
|1340
|2005.10.13 03:10
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.2002
|1.1913
|1341
|2005.10.13 03:10
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.1998
|1.1913
|1342
|2005.10.13 03:10
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.1997
|1.1913
|1343
|2005.10.13 03:15
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.1997
|1.1913
|1344
|2005.10.13 03:15
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.1995
|1.1913
|1345
|2005.10.13 03:15
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.1993
|1.1913
|1346
|2005.10.13 03:15
|modify
|192
|1.00
|1.2013
|1.1987
|1.1913
|1347
|2005.10.13 03:16
|s/l
|192
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1913
|260.00
|44112.91
|1348
|2005.10.13 18:30
|buy
|193
|1.00
|1.1958
|1.1928
|1.2058
|1349
|2005.10.13 18:35
|modify
|193
|1.00
|1.1958
|1.1959
|1.2058
|1350
|2005.10.13 18:35
|modify
|193
|1.00
|1.1958
|1.1960
|1.2058
|1351
|2005.10.13 18:35
|modify
|193
|1.00
|1.1958
|1.1964
|1.2058
|1352
|2005.10.13 18:35
|modify
|193
|1.00
|1.1958
|1.1969
|1.2058
|1353
|2005.10.13 18:35
|modify
|193
|1.00
|1.1958
|1.1971
|1.2058
|1354
|2005.10.13 18:35
|modify
|193
|1.00
|1.1958
|1.1973
|1.2058
|1355
|2005.10.13 18:36
|modify
|193
|1.00
|1.1958
|1.1974
|1.2058
|1356
|2005.10.13 18:36
|modify
|193
|1.00
|1.1958
|1.1975
|1.2058
|1357
|2005.10.13 18:40
|modify
|193
|1.00
|1.1958
|1.1977
|1.2058
|1358
|2005.10.13 18:40
|modify
|193
|1.00
|1.1958
|1.1977
|1.2058
|1359
|2005.10.13 18:47
|s/l
|193
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.2058
|190.00
|44302.91
|1360
|2005.10.14 02:30
|sell
|194
|1.00
|1.1995
|1.2025
|1.1895
|1361
|2005.10.14 04:30
|close
|194
|1.00
|1.2016
|1.2025
|1.1895
|-210.00
|44092.91
|1362
|2005.10.14 10:30
|sell
|195
|1.00
|1.2012
|1.2042
|1.1912
|1363
|2005.10.14 11:13
|modify
|195
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1912
|1364
|2005.10.14 11:13
|modify
|195
|1.00
|1.2012
|1.2011
|1.1912
|1365
|2005.10.14 11:15
|modify
|195
|1.00
|1.2012
|1.2011
|1.1912
|1366
|2005.10.14 11:22
|modify
|195
|1.00
|1.2012
|1.2008
|1.1912
|1367
|2005.10.14 11:34
|modify
|195
|1.00
|1.2012
|1.2008
|1.1912
|1368
|2005.10.14 11:35
|modify
|195
|1.00
|1.2012
|1.2007
|1.1912
|1369
|2005.10.14 11:35
|modify
|195
|1.00
|1.2012
|1.2006
|1.1912
|1370
|2005.10.14 11:36
|modify
|195
|1.00
|1.2012
|1.2005
|1.1912
|1371
|2005.10.14 11:36
|modify
|195
|1.00
|1.2012
|1.2005
|1.1912
|1372
|2005.10.14 11:53
|s/l
|195
|1.00
|1.2005
|1.2005
|1.1912
|70.00
|44162.91
|1373
|2005.10.14 15:00
|buy
|196
|1.00
|1.2025
|1.1995
|1.2125
|1374
|2005.10.14 15:55
|s/l
|196
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.2125
|-300.00
|43862.91
|1375
|2005.10.14 16:00
|sell
|197
|1.00
|1.2002
|1.2032
|1.1902
|1376
|2005.10.14 16:17
|s/l
|197
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.1902
|-300.00
|43562.91
|1377
|2005.10.14 16:30
|buy
|198
|1.00
|1.2039
|1.2009
|1.2139
|1378
|2005.10.14 16:31
|modify
|198
|1.00
|1.2039
|1.2040
|1.2139
|1379
|2005.10.14 16:31
|modify
|198
|1.00
|1.2039
|1.2043
|1.2139
|1380
|2005.10.14 16:32
|modify
|198
|1.00
|1.2039
|1.2044
|1.2139
|1381
|2005.10.14 16:34
|s/l
|198
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.2139
|50.00
|43612.91
|1382
|2005.10.17 01:30
|sell
|199
|1.00
|1.2061
|1.2091
|1.1961
|1383
|2005.10.17 02:14
|s/l
|199
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.1961
|-300.00
|43312.91
|1384
|2005.10.17 02:30
|buy
|200
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.2203
|1385
|2005.10.17 02:45
|modify
|200
|1.00
|1.2103
|1.2103
|1.2203
|1386
|2005.10.17 02:45
|modify
|200
|1.00
|1.2103
|1.2107
|1.2203
|1387
|2005.10.17 02:45
|modify
|200
|1.00
|1.2103
|1.2109
|1.2203
|1388
|2005.10.17 02:55
|s/l
|200
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2203
|60.00
|43372.91
|1389
|2005.10.17 09:30
|sell
|201
|1.00
|1.2074
|1.2104
|1.1974
|1390
|2005.10.17 10:51
|modify
|201
|1.00
|1.2074
|1.2073
|1.1974
|1391
|2005.10.17 10:52
|modify
|201
|1.00
|1.2074
|1.2072
|1.1974
|1392
|2005.10.17 10:54
|modify
|201
|1.00
|1.2074
|1.2071
|1.1974
|1393
|2005.10.17 10:54
|modify
|201
|1.00
|1.2074
|1.2070
|1.1974
|1394
|2005.10.17 10:54
|modify
|201
|1.00
|1.2074
|1.2068
|1.1974
|1395
|2005.10.17 10:54
|modify
|201
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1974
|1396
|2005.10.17 10:56
|modify
|201
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1974
|1397
|2005.10.17 10:56
|modify
|201
|1.00
|1.2074
|1.2066
|1.1974
|1398
|2005.10.17 10:57
|modify
|201
|1.00
|1.2074
|1.2064
|1.1974
|1399
|2005.10.17 10:57
|modify
|201
|1.00
|1.2074
|1.2063
|1.1974
|1400
|2005.10.17 10:57
|modify
|201
|1.00
|1.2074
|1.2063
|1.1974
|1401
|2005.10.17 11:01
|s/l
|201
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.1974
|110.00
|43482.91
|1402
|2005.10.17 18:30
|buy
|202
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2148
|1403
|2005.10.17 18:46
|modify
|202
|1.00
|1.2048
|1.2049
|1.2148
|1404
|2005.10.17 18:58
|modify
|202
|1.00
|1.2048
|1.2050
|1.2148
|1405
|2005.10.17 18:58
|modify
|202
|1.00
|1.2048
|1.2052
|1.2148
|1406
|2005.10.17 19:14
|s/l
|202
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.2148
|40.00
|43522.91
|1407
|2005.10.17 21:30
|sell
|203
|1.00
|1.2032
|1.2062
|1.1932
|1408
|2005.10.17 22:06
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2031
|1.1932
|1409
|2005.10.17 23:37
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2030
|1.1932
|1410
|2005.10.17 23:40
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2029
|1.1932
|1411
|2005.10.17 23:46
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2028
|1.1932
|1412
|2005.10.17 23:46
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2026
|1.1932
|1413
|2005.10.18 00:29
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2026
|1.1932
|1414
|2005.10.18 00:30
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2025
|1.1932
|1415
|2005.10.18 00:31
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2023
|1.1932
|1416
|2005.10.18 00:37
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2022
|1.1932
|1417
|2005.10.18 00:37
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2019
|1.1932
|1418
|2005.10.18 00:37
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2019
|1.1932
|1419
|2005.10.18 00:42
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2018
|1.1932
|1420
|2005.10.18 00:42
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2018
|1.1932
|1421
|2005.10.18 00:43
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2017
|1.1932
|1422
|2005.10.18 00:43
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2017
|1.1932
|1423
|2005.10.18 00:43
|modify
|203
|1.00
|1.2032
|1.2016
|1.1932
|1424
|2005.10.18 01:19
|s/l
|203
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1932
|167.00
|43689.91
|1425
|2005.10.18 19:30
|buy
|204
|1.00
|1.1962
|1.1932
|1.2062
|1426
|2005.10.19 01:30
|close
|204
|1.00
|1.1939
|1.1932
|1.2062
|-239.00
|43450.91
|1427
|2005.10.19 11:00
|buy
|205
|1.00
|1.1914
|1.1884
|1.2014
|1428
|2005.10.19 11:05
|modify
|205
|1.00
|1.1914
|1.1915
|1.2014
|1429
|2005.10.19 11:05
|modify
|205
|1.00
|1.1914
|1.1916
|1.2014
|1430
|2005.10.19 11:05
|modify
|205
|1.00
|1.1914
|1.1919
|1.2014
|1431
|2005.10.19 11:05
|modify
|205
|1.00
|1.1914
|1.1922
|1.2014
|1432
|2005.10.19 11:06
|modify
|205
|1.00
|1.1914
|1.1923
|1.2014
|1433
|2005.10.19 11:06
|modify
|205
|1.00
|1.1914
|1.1926
|1.2014
|1434
|2005.10.19 11:06
|modify
|205
|1.00
|1.1914
|1.1929
|1.2014
|1435
|2005.10.19 11:06
|modify
|205
|1.00
|1.1914
|1.1932
|1.2014
|1436
|2005.10.19 11:06
|modify
|205
|1.00
|1.1914
|1.1937
|1.2014
|1437
|2005.10.19 11:06
|modify
|205
|1.00
|1.1914
|1.1943
|1.2014
|1438
|2005.10.19 11:06
|s/l
|205
|1.00
|1.1943
|1.1943
|1.2014
|290.00
|43740.91
|1439
|2005.10.19 15:30
|sell
|206
|1.00
|1.1933
|1.1963
|1.1833
|1440
|2005.10.19 15:46
|s/l
|206
|1.00
|1.1963
|1.1963
|1.1833
|-300.00
|43440.91
|1441
|2005.10.19 16:00
|buy
|207
|1.00
|1.1962
|1.1932
|1.2062
|1442
|2005.10.19 16:36
|modify
|207
|1.00
|1.1962
|1.1962
|1.2062
|1443
|2005.10.19 16:36
|modify
|207
|1.00
|1.1962
|1.1963
|1.2062
|1444
|2005.10.19 16:47
|modify
|207
|1.00
|1.1962
|1.1964
|1.2062
|1445
|2005.10.19 16:47
|modify
|207
|1.00
|1.1962
|1.1964
|1.2062
|1446
|2005.10.19 16:47
|s/l
|207
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.2062
|20.00
|43460.91
|1447
|2005.10.20 01:00
|sell
|208
|1.00
|1.1970
|1.2000
|1.1870
|1448
|2005.10.20 01:30
|close
|208
|1.00
|1.1981
|1.2000
|1.1870
|-110.00
|43350.91
|1449
|2005.10.20 04:30
|sell
|209
|1.00
|1.1968
|1.1998
|1.1868
|1450
|2005.10.20 09:00
|close
|209
|1.00
|1.1987
|1.1998
|1.1868
|-190.00
|43160.91
|1451
|2005.10.20 10:00
|sell
|210
|1.00
|1.1961
|1.1991
|1.1861
|1452
|2005.10.20 11:14
|modify
|210
|1.00
|1.1961
|1.1958
|1.1861
|1453
|2005.10.20 11:17
|s/l
|210
|1.00
|1.1958
|1.1958
|1.1861
|30.00
|43190.91
|1454
|2005.10.20 16:30
|buy
|211
|1.00
|1.1979
|1.1949
|1.2079
|1455
|2005.10.20 19:00
|close
|211
|1.00
|1.1970
|1.1949
|1.2079
|-90.00
|43100.91
|1456
|2005.10.20 20:00
|buy
|212
|1.00
|1.1983
|1.1953
|1.2083
|1457
|2005.10.20 20:42
|modify
|212
|1.00
|1.1983
|1.1983
|1.2083
|1458
|2005.10.20 20:48
|modify
|212
|1.00
|1.1983
|1.1986
|1.2083
|1459
|2005.10.20 20:48
|modify
|212
|1.00
|1.1983
|1.1986
|1.2083
|1460
|2005.10.20 21:05
|s/l
|212
|1.00
|1.1986
|1.1986
|1.2083
|30.00
|43130.91
|1461
|2005.10.21 12:00
|sell
|213
|1.00
|1.2028
|1.2058
|1.1928
|1462
|2005.10.21 12:15
|modify
|213
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.1928
|1463
|2005.10.21 12:15
|modify
|213
|1.00
|1.2028
|1.2027
|1.1928
|1464
|2005.10.21 12:15
|modify
|213
|1.00
|1.2028
|1.2026
|1.1928
|1465
|2005.10.21 12:16
|modify
|213
|1.00
|1.2028
|1.2026
|1.1928
|1466
|2005.10.21 12:17
|modify
|213
|1.00
|1.2028
|1.2025
|1.1928
|1467
|2005.10.21 12:17
|modify
|213
|1.00
|1.2028
|1.2025
|1.1928
|1468
|2005.10.21 12:30
|modify
|213
|1.00
|1.2028
|1.2022
|1.1928
|1469
|2005.10.21 12:36
|modify
|213
|1.00
|1.2028
|1.2021
|1.1928
|1470
|2005.10.21 12:47
|modify
|213
|1.00
|1.2028
|1.2020
|1.1928
|1471
|2005.10.21 12:55
|modify
|213
|1.00
|1.2028
|1.2019
|1.1928
|1472
|2005.10.21 12:55
|modify
|213
|1.00
|1.2028
|1.2019
|1.1928
|1473
|2005.10.21 13:01
|modify
|213
|1.00
|1.2028
|1.2018
|1.1928
|1474
|2005.10.21 13:01
|modify
|213
|1.00
|1.2028
|1.2018
|1.1928
|1475
|2005.10.21 13:11
|s/l
|213
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.1928
|100.00
|43230.91
|1476
|2005.10.21 16:00
|buy
|214
|1.00
|1.2036
|1.2006
|1.2136
|1477
|2005.10.21 16:30
|close
|214
|1.00
|1.2023
|1.2006
|1.2136
|-130.00
|43100.91
|1478
|2005.10.24 15:30
|buy
|215
|1.00
|1.1958
|1.1928
|1.2058
|1479
|2005.10.24 16:08
|modify
|215
|1.00
|1.1958
|1.1959
|1.2058
|1480
|2005.10.24 16:10
|modify
|215
|1.00
|1.1958
|1.1960
|1.2058
|1481
|2005.10.24 16:10
|modify
|215
|1.00
|1.1958
|1.1963
|1.2058
|1482
|2005.10.24 16:10
|modify
|215
|1.00
|1.1958
|1.1964
|1.2058
|1483
|2005.10.24 16:19
|modify
|215
|1.00
|1.1958
|1.1965
|1.2058
|1484
|2005.10.24 16:19
|modify
|215
|1.00
|1.1958
|1.1968
|1.2058
|1485
|2005.10.24 16:20
|modify
|215
|1.00
|1.1958
|1.1969
|1.2058
|1486
|2005.10.24 16:20
|modify
|215
|1.00
|1.1958
|1.1971
|1.2058
|1487
|2005.10.24 16:21
|modify
|215
|1.00
|1.1958
|1.1972
|1.2058
|1488
|2005.10.24 16:29
|s/l
|215
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.2058
|140.00
|43240.91
|1489
|2005.10.24 19:30
|sell
|216
|1.00
|1.1967
|1.1997
|1.1867
|1490
|2005.10.24 22:30
|close
|216
|1.00
|1.1987
|1.1997
|1.1867
|-200.00
|43040.91
|1491
|2005.10.25 00:00
|sell
|217
|1.00
|1.1975
|1.2005
|1.1875
|1492
|2005.10.25 01:30
|modify
|217
|1.00
|1.1975
|1.1974
|1.1875
|1493
|2005.10.25 01:30
|modify
|217
|1.00
|1.1975
|1.1973
|1.1875
|1494
|2005.10.25 01:33
|modify
|217
|1.00
|1.1975
|1.1972
|1.1875
|1495
|2005.10.25 01:40
|s/l
|217
|1.00
|1.1972
|1.1972
|1.1875
|30.00
|43070.91
|1496
|2005.10.25 10:30
|buy
|218
|1.00
|1.2004
|1.1974
|1.2104
|1497
|2005.10.25 10:32
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2005
|1.2104
|1498
|2005.10.25 10:34
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2006
|1.2104
|1499
|2005.10.25 10:34
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2007
|1.2104
|1500
|2005.10.25 10:35
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2008
|1.2104
|1501
|2005.10.25 10:35
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2010
|1.2104
|1502
|2005.10.25 10:35
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2013
|1.2104
|1503
|2005.10.25 10:35
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2015
|1.2104
|1504
|2005.10.25 10:35
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2015
|1.2104
|1505
|2005.10.25 10:37
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2016
|1.2104
|1506
|2005.10.25 10:37
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2017
|1.2104
|1507
|2005.10.25 10:37
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2018
|1.2104
|1508
|2005.10.25 10:39
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2019
|1.2104
|1509
|2005.10.25 10:39
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2020
|1.2104
|1510
|2005.10.25 10:39
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2021
|1.2104
|1511
|2005.10.25 10:39
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2022
|1.2104
|1512
|2005.10.25 10:40
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2022
|1.2104
|1513
|2005.10.25 10:40
|modify
|218
|1.00
|1.2004
|1.2023
|1.2104
|1514
|2005.10.25 10:46
|s/l
|218
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.2104
|190.00
|43260.91
|1515
|2005.10.26 09:30
|sell
|219
|1.00
|1.2074
|1.2104
|1.1974
|1516
|2005.10.26 09:50
|modify
|219
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.1974
|1517
|2005.10.26 09:50
|modify
|219
|1.00
|1.2074
|1.2073
|1.1974
|1518
|2005.10.26 09:55
|s/l
|219
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.1974
|10.00
|43270.91
|1519
|2005.10.26 16:00
|buy
|220
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.2184
|1520
|2005.10.26 16:04
|modify
|220
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2184
|1521
|2005.10.26 16:05
|modify
|220
|1.00
|1.2084
|1.2087
|1.2184
|1522
|2005.10.26 16:11
|modify
|220
|1.00
|1.2084
|1.2087
|1.2184
|1523
|2005.10.26 16:11
|modify
|220
|1.00
|1.2084
|1.2088
|1.2184
|1524
|2005.10.26 16:17
|s/l
|220
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2184
|40.00
|43310.91
|1525
|2005.10.26 17:00
|sell
|221
|1.00
|1.2075
|1.2105
|1.1975
|1526
|2005.10.26 18:15
|modify
|221
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.1975
|1527
|2005.10.26 18:15
|modify
|221
|1.00
|1.2075
|1.2073
|1.1975
|1528
|2005.10.26 18:16
|s/l
|221
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.1975
|20.00
|43330.91
|1529
|2005.10.27 02:30
|buy
|222
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.2187
|1530
|2005.10.27 05:04
|modify
|222
|1.00
|1.2087
|1.2091
|1.2187
|1531
|2005.10.27 05:04
|modify
|222
|1.00
|1.2087
|1.2091
|1.2187
|1532
|2005.10.27 05:05
|modify
|222
|1.00
|1.2087
|1.2097
|1.2187
|1533
|2005.10.27 05:08
|modify
|222
|1.00
|1.2087
|1.2098
|1.2187
|1534
|2005.10.27 05:08
|modify
|222
|1.00
|1.2087
|1.2101
|1.2187
|1535
|2005.10.27 05:10
|modify
|222
|1.00
|1.2087
|1.2101
|1.2187
|1536
|2005.10.27 05:10
|modify
|222
|1.00
|1.2087
|1.2102
|1.2187
|1537
|2005.10.27 05:12
|modify
|222
|1.00
|1.2087
|1.2104
|1.2187
|1538
|2005.10.27 05:17
|modify
|222
|1.00
|1.2087
|1.2107
|1.2187
|1539
|2005.10.27 05:17
|modify
|222
|1.00
|1.2087
|1.2109
|1.2187
|1540
|2005.10.27 05:17
|modify
|222
|1.00
|1.2087
|1.2111
|1.2187
|1541
|2005.10.27 05:17
|modify
|222
|1.00
|1.2087
|1.2113
|1.2187
|1542
|2005.10.27 05:17
|modify
|222
|1.00
|1.2087
|1.2113
|1.2187
|1543
|2005.10.27 05:19
|s/l
|222
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2187
|260.00
|43590.91
|1544
|2005.10.27 08:30
|sell
|223
|1.00
|1.2090
|1.2120
|1.1990
|1545
|2005.10.27 09:26
|s/l
|223
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.1990
|-300.00
|43290.91
|1546
|2005.10.27 09:30
|buy
|224
|1.00
|1.2120
|1.2090
|1.2220
|1547
|2005.10.27 10:08
|modify
|224
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2220
|1548
|2005.10.27 10:09
|modify
|224
|1.00
|1.2120
|1.2121
|1.2220
|1549
|2005.10.27 10:09
|modify
|224
|1.00
|1.2120
|1.2124
|1.2220
|1550
|2005.10.27 10:09
|modify
|224
|1.00
|1.2120
|1.2128
|1.2220
|1551
|2005.10.27 10:09
|modify
|224
|1.00
|1.2120
|1.2130
|1.2220
|1552
|2005.10.27 10:09
|modify
|224
|1.00
|1.2120
|1.2131
|1.2220
|1553
|2005.10.27 10:16
|s/l
|224
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2220
|110.00
|43400.91
|1554
|2005.10.27 17:30
|sell
|225
|1.00
|1.2136
|1.2166
|1.2036
|1555
|2005.10.27 18:00
|close
|225
|1.00
|1.2148
|1.2166
|1.2036
|-120.00
|43280.91
|1556
|2005.10.27 20:30
|sell
|226
|1.00
|1.2130
|1.2160
|1.2030
|1557
|2005.10.28 03:00
|close
|226
|1.00
|1.2146
|1.2160
|1.2030
|-153.00
|43127.91
|1558
|2005.10.28 03:30
|sell
|227
|1.00
|1.2128
|1.2158
|1.2028
|1559
|2005.10.28 08:30
|close
|227
|1.00
|1.2149
|1.2158
|1.2028
|-210.00
|42917.91
|1560
|2005.10.28 14:30
|sell
|228
|1.00
|1.2133
|1.2163
|1.2033
|1561
|2005.10.28 14:30
|modify
|228
|1.00
|1.2133
|1.2132
|1.2033
|1562
|2005.10.28 14:30
|modify
|228
|1.00
|1.2133
|1.2132
|1.2033
|1563
|2005.10.28 14:31
|modify
|228
|1.00
|1.2133
|1.2131
|1.2033
|1564
|2005.10.28 14:31
|modify
|228
|1.00
|1.2133
|1.2129
|1.2033
|1565
|2005.10.28 14:31
|modify
|228
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2033
|1566
|2005.10.28 14:31
|modify
|228
|1.00
|1.2133
|1.2127
|1.2033
|1567
|2005.10.28 14:31
|modify
|228
|1.00
|1.2133
|1.2125
|1.2033
|1568
|2005.10.28 14:31
|modify
|228
|1.00
|1.2133
|1.2125
|1.2033
|1569
|2005.10.28 14:31
|modify
|228
|1.00
|1.2133
|1.2116
|1.2033
|1570
|2005.10.28 14:31
|s/l
|228
|1.00
|1.2116
|1.2116
|1.2033
|170.00
|43087.91
|1571
|2005.10.31 09:30
|buy
|229
|1.00
|1.2080
|1.2050
|1.2180
|1572
|2005.10.31 11:30
|close
|229
|1.00
|1.2061
|1.2050
|1.2180
|-190.00
|42897.91
|1573
|2005.11.01 11:00
|buy
|230
|1.00
|1.2010
|1.1980
|1.2110
|1574
|2005.11.01 13:34
|modify
|230
|1.00
|1.2010
|1.2011
|1.2110
|1575
|2005.11.01 13:34
|modify
|230
|1.00
|1.2010
|1.2012
|1.2110
|1576
|2005.11.01 13:34
|modify
|230
|1.00
|1.2010
|1.2013
|1.2110
|1577
|2005.11.01 13:34
|modify
|230
|1.00
|1.2010
|1.2013
|1.2110
|1578
|2005.11.01 13:47
|s/l
|230
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.2110
|30.00
|42927.91
|1579
|2005.11.01 15:00
|sell
|231
|1.00
|1.1990
|1.2020
|1.1890
|1580
|2005.11.01 15:41
|modify
|231
|1.00
|1.1990
|1.1990
|1.1890
|1581
|2005.11.01 15:41
|modify
|231
|1.00
|1.1990
|1.1989
|1.1890
|1582
|2005.11.01 15:41
|modify
|231
|1.00
|1.1990
|1.1989
|1.1890
|1583
|2005.11.01 15:46
|s/l
|231
|1.00
|1.1989
|1.1989
|1.1890
|10.00
|42937.91
|1584
|2005.11.01 22:00
|buy
|232
|1.00
|1.2013
|1.1983
|1.2113
|1585
|2005.11.01 22:45
|modify
|232
|1.00
|1.2013
|1.2014
|1.2113
|1586
|2005.11.01 22:45
|modify
|232
|1.00
|1.2013
|1.2016
|1.2113
|1587
|2005.11.01 23:23
|modify
|232
|1.00
|1.2013
|1.2016
|1.2113
|1588
|2005.11.01 23:24
|modify
|232
|1.00
|1.2013
|1.2019
|1.2113
|1589
|2005.11.01 23:24
|modify
|232
|1.00
|1.2013
|1.2020
|1.2113
|1590
|2005.11.01 23:24
|modify
|232
|1.00
|1.2013
|1.2022
|1.2113
|1591
|2005.11.01 23:26
|modify
|232
|1.00
|1.2013
|1.2022
|1.2113
|1592
|2005.11.01 23:26
|modify
|232
|1.00
|1.2013
|1.2023
|1.2113
|1593
|2005.11.01 23:29
|modify
|232
|1.00
|1.2013
|1.2023
|1.2113
|1594
|2005.11.01 23:34
|s/l
|232
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.2113
|100.00
|43037.91
|1595
|2005.11.02 10:00
|sell
|233
|1.00
|1.2011
|1.2041
|1.1911
|1596
|2005.11.02 12:08
|modify
|233
|1.00
|1.2011
|1.2009
|1.1911
|1597
|2005.11.02 12:08
|modify
|233
|1.00
|1.2011
|1.2007
|1.1911
|1598
|2005.11.02 12:11
|modify
|233
|1.00
|1.2011
|1.2006
|1.1911
|1599
|2005.11.02 12:14
|modify
|233
|1.00
|1.2011
|1.2004
|1.1911
|1600
|2005.11.02 12:14
|modify
|233
|1.00
|1.2011
|1.2004
|1.1911
|1601
|2005.11.02 12:15
|modify
|233
|1.00
|1.2011
|1.2003
|1.1911
|1602
|2005.11.02 12:15
|modify
|233
|1.00
|1.2011
|1.2003
|1.1911
|1603
|2005.11.02 12:17
|modify
|233
|1.00
|1.2011
|1.2002
|1.1911
|1604
|2005.11.02 12:17
|modify
|233
|1.00
|1.2011
|1.1999
|1.1911
|1605
|2005.11.02 12:18
|modify
|233
|1.00
|1.2011
|1.1998
|1.1911
|1606
|2005.11.02 12:28
|modify
|233
|1.00
|1.2011
|1.1997
|1.1911
|1607
|2005.11.02 13:06
|s/l
|233
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.1911
|140.00
|43177.91
|1608
|2005.11.02 15:00
|buy
|234
|1.00
|1.2025
|1.1995
|1.2125
|1609
|2005.11.02 15:07
|modify
|234
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2125
|1610
|2005.11.02 15:07
|modify
|234
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2125
|1611
|2005.11.02 15:08
|modify
|234
|1.00
|1.2025
|1.2027
|1.2125
|1612
|2005.11.02 15:12
|s/l
|234
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.2125
|20.00
|43197.91
|1613
|2005.11.03 14:00
|sell
|235
|1.00
|1.2040
|1.2070
|1.1940
|1614
|2005.11.03 14:34
|modify
|235
|1.00
|1.2040
|1.2039
|1.1940
|1615
|2005.11.03 14:34
|modify
|235
|1.00
|1.2040
|1.2038
|1.1940
|1616
|2005.11.03 14:34
|modify
|235
|1.00
|1.2040
|1.2037
|1.1940
|1617
|2005.11.03 14:35
|modify
|235
|1.00
|1.2040
|1.2033
|1.1940
|1618
|2005.11.03 14:35
|modify
|235
|1.00
|1.2040
|1.2031
|1.1940
|1619
|2005.11.03 14:36
|modify
|235
|1.00
|1.2040
|1.2031
|1.1940
|1620
|2005.11.03 14:36
|modify
|235
|1.00
|1.2040
|1.2025
|1.1940
|1621
|2005.11.03 14:37
|modify
|235
|1.00
|1.2040
|1.2024
|1.1940
|1622
|2005.11.03 14:37
|modify
|235
|1.00
|1.2040
|1.2023
|1.1940
|1623
|2005.11.03 14:37
|modify
|235
|1.00
|1.2040
|1.2021
|1.1940
|1624
|2005.11.03 14:37
|modify
|235
|1.00
|1.2040
|1.2019
|1.1940
|1625
|2005.11.03 14:37
|modify
|235
|1.00
|1.2040
|1.2016
|1.1940
|1626
|2005.11.03 14:38
|modify
|235
|1.00
|1.2040
|1.2015
|1.1940
|1627
|2005.11.03 14:40
|s/l
|235
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1940
|250.00
|43447.91
|1628
|2005.11.04 15:00
|buy
|236
|1.00
|1.1976
|1.1946
|1.2076
|1629
|2005.11.04 15:02
|modify
|236
|1.00
|1.1976
|1.1978
|1.2076
|1630
|2005.11.04 15:02
|modify
|236
|1.00
|1.1976
|1.1980
|1.2076
|1631
|2005.11.04 15:03
|modify
|236
|1.00
|1.1976
|1.1981
|1.2076
|1632
|2005.11.04 15:09
|s/l
|236
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.2076
|50.00
|43497.91
|1633
|2005.11.04 15:30
|sell
|237
|1.00
|1.1941
|1.1971
|1.1841
|1634
|2005.11.04 15:34
|modify
|237
|1.00
|1.1941
|1.1940
|1.1841
|1635
|2005.11.04 15:36
|s/l
|237
|1.00
|1.1940
|1.1940
|1.1841
|10.00
|43507.91
|1636
|2005.11.07 10:30
|buy
|238
|1.00
|1.1824
|1.1794
|1.1924
|1637
|2005.11.07 14:30
|close
|238
|1.00
|1.1807
|1.1794
|1.1924
|-170.00
|43337.91
|1638
|2005.11.07 20:30
|buy
|239
|1.00
|1.1810
|1.1780
|1.1910
|1639
|2005.11.07 20:52
|modify
|239
|1.00
|1.1810
|1.1811
|1.1910
|1640
|2005.11.07 21:00
|s/l
|239
|1.00
|1.1811
|1.1811
|1.1910
|10.00
|43347.91
|1641
|2005.11.07 23:30
|sell
|240
|1.00
|1.1795
|1.1825
|1.1695
|1642
|2005.11.08 01:02
|modify
|240
|1.00
|1.1795
|1.1793
|1.1695
|1643
|2005.11.08 01:02
|modify
|240
|1.00
|1.1795
|1.1791
|1.1695
|1644
|2005.11.08 01:06
|s/l
|240
|1.00
|1.1791
|1.1791
|1.1695
|47.00
|43394.91
|1645
|2005.11.08 15:30
|buy
|241
|1.00
|1.1747
|1.1717
|1.1847
|1646
|2005.11.08 15:50
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1748
|1.1847
|1647
|2005.11.08 15:50
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1749
|1.1847
|1648
|2005.11.08 15:50
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1751
|1.1847
|1649
|2005.11.08 15:55
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1752
|1.1847
|1650
|2005.11.08 15:56
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1753
|1.1847
|1651
|2005.11.08 15:57
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1754
|1.1847
|1652
|2005.11.08 16:09
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1755
|1.1847
|1653
|2005.11.08 16:09
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1755
|1.1847
|1654
|2005.11.08 16:10
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1757
|1.1847
|1655
|2005.11.08 16:11
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1757
|1.1847
|1656
|2005.11.08 16:11
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1759
|1.1847
|1657
|2005.11.08 16:18
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1760
|1.1847
|1658
|2005.11.08 16:18
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1761
|1.1847
|1659
|2005.11.08 16:18
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1762
|1.1847
|1660
|2005.11.08 16:18
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1762
|1.1847
|1661
|2005.11.08 16:20
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1764
|1.1847
|1662
|2005.11.08 16:20
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1765
|1.1847
|1663
|2005.11.08 16:20
|modify
|241
|1.00
|1.1747
|1.1767
|1.1847
|1664
|2005.11.08 16:23
|s/l
|241
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.1847
|200.00
|43594.91
|1665
|2005.11.09 04:00
|sell
|242
|1.00
|1.1754
|1.1784
|1.1654
|1666
|2005.11.09 04:30
|close
|242
|1.00
|1.1767
|1.1784
|1.1654
|-130.00
|43464.91
|1667
|2005.11.09 11:00
|sell
|243
|1.00
|1.1757
|1.1787
|1.1657
|1668
|2005.11.09 12:04
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1755
|1.1657
|1669
|2005.11.09 12:04
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1753
|1.1657
|1670
|2005.11.09 12:11
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1752
|1.1657
|1671
|2005.11.09 12:14
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1750
|1.1657
|1672
|2005.11.09 12:14
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1750
|1.1657
|1673
|2005.11.09 12:15
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1749
|1.1657
|1674
|2005.11.09 12:15
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1748
|1.1657
|1675
|2005.11.09 12:15
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1747
|1.1657
|1676
|2005.11.09 12:15
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1747
|1.1657
|1677
|2005.11.09 12:25
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1746
|1.1657
|1678
|2005.11.09 12:25
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1745
|1.1657
|1679
|2005.11.09 12:25
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1745
|1.1657
|1680
|2005.11.09 12:27
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1744
|1.1657
|1681
|2005.11.09 12:28
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1744
|1.1657
|1682
|2005.11.09 12:30
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1741
|1.1657
|1683
|2005.11.09 12:31
|modify
|243
|1.00
|1.1757
|1.1740
|1.1657
|1684
|2005.11.09 13:01
|s/l
|243
|1.00
|1.1740
|1.1740
|1.1657
|170.00
|43634.91
|1685
|2005.11.09 15:00
|buy
|244
|1.00
|1.1780
|1.1750
|1.1880
|1686
|2005.11.09 15:28
|s/l
|244
|1.00
|1.1750
|1.1750
|1.1880
|-300.00
|43334.91
|1687
|2005.11.09 15:30
|sell
|245
|1.00
|1.1748
|1.1778
|1.1648
|1688
|2005.11.09 15:31
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1748
|1.1648
|1689
|2005.11.09 15:32
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1747
|1.1648
|1690
|2005.11.09 15:32
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1746
|1.1648
|1691
|2005.11.09 15:32
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1745
|1.1648
|1692
|2005.11.09 15:32
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1744
|1.1648
|1693
|2005.11.09 15:32
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1743
|1.1648
|1694
|2005.11.09 15:33
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1742
|1.1648
|1695
|2005.11.09 15:33
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1741
|1.1648
|1696
|2005.11.09 15:33
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1740
|1.1648
|1697
|2005.11.09 15:33
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1739
|1.1648
|1698
|2005.11.09 15:33
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1738
|1.1648
|1699
|2005.11.09 15:33
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1737
|1.1648
|1700
|2005.11.09 15:33
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1736
|1.1648
|1701
|2005.11.09 15:33
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1735
|1.1648
|1702
|2005.11.09 15:33
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1734
|1.1648
|1703
|2005.11.09 15:33
|modify
|245
|1.00
|1.1748
|1.1733
|1.1648
|1704
|2005.11.09 15:35
|s/l
|245
|1.00
|1.1733
|1.1733
|1.1648
|150.00
|43484.91
|1705
|2005.11.09 18:00
|buy
|246
|1.00
|1.1746
|1.1716
|1.1846
|1706
|2005.11.09 18:30
|close
|246
|1.00
|1.1739
|1.1716
|1.1846
|-70.00
|43414.91
|1707
|2005.11.09 19:30
|buy
|247
|1.00
|1.1759
|1.1729
|1.1859
|1708
|2005.11.09 19:32
|modify
|247
|1.00
|1.1759
|1.1760
|1.1859
|1709
|2005.11.09 19:32
|modify
|247
|1.00
|1.1759
|1.1761
|1.1859
|1710
|2005.11.09 19:32
|modify
|247
|1.00
|1.1759
|1.1761
|1.1859
|1711
|2005.11.09 19:33
|modify
|247
|1.00
|1.1759
|1.1762
|1.1859
|1712
|2005.11.09 19:33
|modify
|247
|1.00
|1.1759
|1.1763
|1.1859
|1713
|2005.11.09 19:33
|modify
|247
|1.00
|1.1759
|1.1764
|1.1859
|1714
|2005.11.09 19:35
|s/l
|247
|1.00
|1.1764
|1.1764
|1.1859
|50.00
|43464.91
|1715
|2005.11.10 15:00
|sell
|248
|1.00
|1.1748
|1.1778
|1.1648
|1716
|2005.11.10 15:09
|modify
|248
|1.00
|1.1748
|1.1748
|1.1648
|1717
|2005.11.10 15:09
|modify
|248
|1.00
|1.1748
|1.1746
|1.1648
|1718
|2005.11.10 15:10
|modify
|248
|1.00
|1.1748
|1.1743
|1.1648
|1719
|2005.11.10 15:10
|s/l
|248
|1.00
|1.1743
|1.1743
|1.1648
|50.00
|43514.91
|1720
|2005.11.11 08:30
|buy
|249
|1.00
|1.1704
|1.1674
|1.1804
|1721
|2005.11.11 10:30
|close
|249
|1.00
|1.1684
|1.1674
|1.1804
|-200.00
|43314.91
|1722
|2005.11.11 11:30
|buy
|250
|1.00
|1.1703
|1.1673
|1.1803
|1723
|2005.11.11 13:00
|close
|250
|1.00
|1.1690
|1.1673
|1.1803
|-130.00
|43184.91
|1724
|2005.11.11 14:00
|buy
|251
|1.00
|1.1701
|1.1671
|1.1801
|1725
|2005.11.11 17:46
|modify
|251
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.1801
|1726
|2005.11.11 17:59
|s/l
|251
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.1801
|0.00
|43184.91
|1727
|2005.11.14 13:00
|sell
|252
|1.00
|1.1729
|1.1759
|1.1629
|1728
|2005.11.14 13:46
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1728
|1.1629
|1729
|2005.11.14 13:47
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1725
|1.1629
|1730
|2005.11.14 13:50
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1724
|1.1629
|1731
|2005.11.14 13:50
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1723
|1.1629
|1732
|2005.11.14 13:53
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1723
|1.1629
|1733
|2005.11.14 13:55
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1722
|1.1629
|1734
|2005.11.14 13:59
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1722
|1.1629
|1735
|2005.11.14 13:59
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1720
|1.1629
|1736
|2005.11.14 14:00
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1720
|1.1629
|1737
|2005.11.14 14:02
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1719
|1.1629
|1738
|2005.11.14 14:02
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1719
|1.1629
|1739
|2005.11.14 14:19
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1718
|1.1629
|1740
|2005.11.14 14:19
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1716
|1.1629
|1741
|2005.11.14 14:19
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1716
|1.1629
|1742
|2005.11.14 14:20
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1715
|1.1629
|1743
|2005.11.14 14:20
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1714
|1.1629
|1744
|2005.11.14 14:20
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1712
|1.1629
|1745
|2005.11.14 14:20
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1711
|1.1629
|1746
|2005.11.14 14:22
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1710
|1.1629
|1747
|2005.11.14 14:22
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1706
|1.1629
|1748
|2005.11.14 14:22
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1703
|1.1629
|1749
|2005.11.14 14:23
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1703
|1.1629
|1750
|2005.11.14 14:23
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1702
|1.1629
|1751
|2005.11.14 14:23
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1702
|1.1629
|1752
|2005.11.14 14:27
|modify
|252
|1.00
|1.1729
|1.1700
|1.1629
|1753
|2005.11.14 14:42
|s/l
|252
|1.00
|1.1700
|1.1700
|1.1629
|290.00
|43474.91
|1754
|2005.11.14 19:30
|buy
|253
|1.00
|1.1700
|1.1670
|1.1800
|1755
|2005.11.14 23:00
|close
|253
|1.00
|1.1687
|1.1670
|1.1800
|-130.00
|43344.91
|1756
|2005.11.15 01:30
|buy
|254
|1.00
|1.1694
|1.1664
|1.1794
|1757
|2005.11.15 07:00
|close
|254
|1.00
|1.1687
|1.1664
|1.1794
|-70.00
|43274.91
|1758
|2005.11.15 08:30
|buy
|255
|1.00
|1.1696
|1.1666
|1.1796
|1759
|2005.11.15 09:23
|modify
|255
|1.00
|1.1696
|1.1696
|1.1796
|1760
|2005.11.15 09:23
|modify
|255
|1.00
|1.1696
|1.1697
|1.1796
|1761
|2005.11.15 09:23
|modify
|255
|1.00
|1.1696
|1.1699
|1.1796
|1762
|2005.11.15 09:24
|modify
|255
|1.00
|1.1696
|1.1699
|1.1796
|1763
|2005.11.15 09:24
|modify
|255
|1.00
|1.1696
|1.1700
|1.1796
|1764
|2005.11.15 09:24
|modify
|255
|1.00
|1.1696
|1.1701
|1.1796
|1765
|2005.11.15 09:24
|modify
|255
|1.00
|1.1696
|1.1702
|1.1796
|1766
|2005.11.15 09:44
|s/l
|255
|1.00
|1.1702
|1.1702
|1.1796
|60.00
|43334.91
|1767
|2005.11.15 11:30
|sell
|256
|1.00
|1.1679
|1.1709
|1.1579
|1768
|2005.11.15 11:57
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1678
|1.1579
|1769
|2005.11.15 11:58
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1677
|1.1579
|1770
|2005.11.15 11:58
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1676
|1.1579
|1771
|2005.11.15 11:58
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1675
|1.1579
|1772
|2005.11.15 12:01
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1675
|1.1579
|1773
|2005.11.15 12:01
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1674
|1.1579
|1774
|2005.11.15 12:15
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1673
|1.1579
|1775
|2005.11.15 12:15
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1672
|1.1579
|1776
|2005.11.15 12:15
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1672
|1.1579
|1777
|2005.11.15 12:17
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1668
|1.1579
|1778
|2005.11.15 12:17
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1667
|1.1579
|1779
|2005.11.15 12:18
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1666
|1.1579
|1780
|2005.11.15 12:23
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1665
|1.1579
|1781
|2005.11.15 12:49
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1664
|1.1579
|1782
|2005.11.15 12:50
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1663
|1.1579
|1783
|2005.11.15 12:51
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1662
|1.1579
|1784
|2005.11.15 13:09
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1662
|1.1579
|1785
|2005.11.15 13:10
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1661
|1.1579
|1786
|2005.11.15 13:10
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1658
|1.1579
|1787
|2005.11.15 13:10
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1656
|1.1579
|1788
|2005.11.15 13:11
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1653
|1.1579
|1789
|2005.11.15 13:11
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1651
|1.1579
|1790
|2005.11.15 13:11
|modify
|256
|1.00
|1.1679
|1.1651
|1.1579
|1791
|2005.11.15 13:16
|s/l
|256
|1.00
|1.1651
|1.1651
|1.1579
|280.00
|43614.91
|1792
|2005.11.15 16:30
|buy
|257
|1.00
|1.1696
|1.1666
|1.1796
|1793
|2005.11.15 17:00
|close
|257
|1.00
|1.1672
|1.1666
|1.1796
|-240.00
|43374.91
|1794
|2005.11.15 17:30
|buy
|258
|1.00
|1.1708
|1.1678
|1.1808
|1795
|2005.11.15 17:38
|modify
|258
|1.00
|1.1708
|1.1710
|1.1808
|1796
|2005.11.15 17:44
|s/l
|258
|1.00
|1.1710
|1.1710
|1.1808
|20.00
|43394.91
|1797
|2005.11.16 12:00
|sell
|259
|1.00
|1.1678
|1.1708
|1.1578
|1798
|2005.11.16 15:02
|modify
|259
|1.00
|1.1678
|1.1672
|1.1578
|1799
|2005.11.16 15:03
|s/l
|259
|1.00
|1.1672
|1.1672
|1.1578
|60.00
|43454.91
|1800
|2005.11.16 17:30
|buy
|260
|1.00
|1.1686
|1.1656
|1.1786
|1801
|2005.11.16 23:00
|close
|260
|1.00
|1.1668
|1.1656
|1.1786
|-180.00
|43274.91
|1802
|2005.11.17 01:30
|buy
|261
|1.00
|1.1685
|1.1655
|1.1785
|1803
|2005.11.17 03:30
|close
|261
|1.00
|1.1666
|1.1655
|1.1785
|-190.00
|43084.91
|1804
|2005.11.17 05:00
|buy
|262
|1.00
|1.1676
|1.1646
|1.1776
|1805
|2005.11.17 08:30
|close
|262
|1.00
|1.1666
|1.1646
|1.1776
|-100.00
|42984.91
|1806
|2005.11.17 10:00
|buy
|263
|1.00
|1.1685
|1.1655
|1.1785
|1807
|2005.11.17 10:08
|modify
|263
|1.00
|1.1685
|1.1685
|1.1785
|1808
|2005.11.17 10:16
|modify
|263
|1.00
|1.1685
|1.1686
|1.1785
|1809
|2005.11.17 10:17
|modify
|263
|1.00
|1.1685
|1.1687
|1.1785
|1810
|2005.11.17 10:17
|modify
|263
|1.00
|1.1685
|1.1691
|1.1785
|1811
|2005.11.17 10:17
|modify
|263
|1.00
|1.1685
|1.1691
|1.1785
|1812
|2005.11.17 10:23
|s/l
|263
|1.00
|1.1691
|1.1691
|1.1785
|60.00
|43044.91
|1813
|2005.11.18 04:30
|sell
|264
|1.00
|1.1728
|1.1758
|1.1628
|1814
|2005.11.18 05:05
|modify
|264
|1.00
|1.1728
|1.1728
|1.1628
|1815
|2005.11.18 05:05
|modify
|264
|1.00
|1.1728
|1.1726
|1.1628
|1816
|2005.11.18 05:05
|modify
|264
|1.00
|1.1728
|1.1724
|1.1628
|1817
|2005.11.18 05:08
|modify
|264
|1.00
|1.1728
|1.1724
|1.1628
|1818
|2005.11.18 05:12
|modify
|264
|1.00
|1.1728
|1.1723
|1.1628
|1819
|2005.11.18 06:06
|s/l
|264
|1.00
|1.1723
|1.1723
|1.1628
|50.00
|43094.91
|1820
|2005.11.18 15:00
|buy
|265
|1.00
|1.1714
|1.1684
|1.1814
|1821
|2005.11.18 15:01
|modify
|265
|1.00
|1.1714
|1.1718
|1.1814
|1822
|2005.11.18 15:01
|modify
|265
|1.00
|1.1714
|1.1718
|1.1814
|1823
|2005.11.18 15:01
|modify
|265
|1.00
|1.1714
|1.1721
|1.1814
|1824
|2005.11.18 15:02
|modify
|265
|1.00
|1.1714
|1.1724
|1.1814
|1825
|2005.11.18 15:02
|modify
|265
|1.00
|1.1714
|1.1729
|1.1814
|1826
|2005.11.18 15:02
|modify
|265
|1.00
|1.1714
|1.1734
|1.1814
|1827
|2005.11.18 15:02
|modify
|265
|1.00
|1.1714
|1.1739
|1.1814
|1828
|2005.11.18 15:03
|modify
|265
|1.00
|1.1714
|1.1740
|1.1814
|1829
|2005.11.18 15:03
|s/l
|265
|1.00
|1.1740
|1.1740
|1.1814
|260.00
|43354.91
|1830
|2005.11.18 16:30
|sell
|266
|1.00
|1.1710
|1.1740
|1.1610
|1831
|2005.11.18 17:21
|s/l
|266
|1.00
|1.1740
|1.1740
|1.1610
|-300.00
|43054.91
|1832
|2005.11.18 17:30
|buy
|267
|1.00
|1.1739
|1.1709
|1.1839
|1833
|2005.11.18 17:33
|modify
|267
|1.00
|1.1739
|1.1740
|1.1839
|1834
|2005.11.18 17:35
|s/l
|267
|1.00
|1.1740
|1.1740
|1.1839
|10.00
|43064.91
|1835
|2005.11.21 16:30
|sell
|268
|1.00
|1.1774
|1.1804
|1.1674
|1836
|2005.11.21 16:31
|modify
|268
|1.00
|1.1774
|1.1773
|1.1674
|1837
|2005.11.21 16:32
|modify
|268
|1.00
|1.1774
|1.1772
|1.1674
|1838
|2005.11.21 16:34
|modify
|268
|1.00
|1.1774
|1.1769
|1.1674
|1839
|2005.11.21 16:34
|modify
|268
|1.00
|1.1774
|1.1766
|1.1674
|1840
|2005.11.21 16:36
|modify
|268
|1.00
|1.1774
|1.1766
|1.1674
|1841
|2005.11.21 16:36
|modify
|268
|1.00
|1.1774
|1.1765
|1.1674
|1842
|2005.11.21 16:36
|modify
|268
|1.00
|1.1774
|1.1763
|1.1674
|1843
|2005.11.21 16:40
|s/l
|268
|1.00
|1.1763
|1.1763
|1.1674
|110.00
|43174.91
|1844
|2005.11.22 17:30
|buy
|269
|1.00
|1.1727
|1.1697
|1.1827
|1845
|2005.11.22 17:57
|modify
|269
|1.00
|1.1727
|1.1729
|1.1827
|1846
|2005.11.22 17:58
|s/l
|269
|1.00
|1.1729
|1.1729
|1.1827
|20.00
|43194.91
|1847
|2005.11.23 02:00
|sell
|270
|1.00
|1.1790
|1.1820
|1.1690
|1848
|2005.11.23 03:00
|close
|270
|1.00
|1.1802
|1.1820
|1.1690
|-120.00
|43074.91
|1849
|2005.11.23 10:30
|sell
|271
|1.00
|1.1796
|1.1826
|1.1696
|1850
|2005.11.23 12:12
|modify
|271
|1.00
|1.1796
|1.1786
|1.1696
|1851
|2005.11.23 12:12
|modify
|271
|1.00
|1.1796
|1.1783
|1.1696
|1852
|2005.11.23 12:13
|modify
|271
|1.00
|1.1796
|1.1782
|1.1696
|1853
|2005.11.23 12:13
|modify
|271
|1.00
|1.1796
|1.1781
|1.1696
|1854
|2005.11.23 12:23
|modify
|271
|1.00
|1.1796
|1.1779
|1.1696
|1855
|2005.11.23 12:23
|modify
|271
|1.00
|1.1796
|1.1777
|1.1696
|1856
|2005.11.23 12:23
|modify
|271
|1.00
|1.1796
|1.1776
|1.1696
|1857
|2005.11.23 12:24
|modify
|271
|1.00
|1.1796
|1.1774
|1.1696
|1858
|2005.11.23 12:25
|modify
|271
|1.00
|1.1796
|1.1773
|1.1696
|1859
|2005.11.23 12:39
|s/l
|271
|1.00
|1.1773
|1.1773
|1.1696
|230.00
|43304.91
|1860
|2005.11.23 15:00
|buy
|272
|1.00
|1.1796
|1.1766
|1.1896
|1861
|2005.11.23 15:17
|modify
|272
|1.00
|1.1796
|1.1796
|1.1896
|1862
|2005.11.23 15:17
|modify
|272
|1.00
|1.1796
|1.1800
|1.1896
|1863
|2005.11.23 15:17
|modify
|272
|1.00
|1.1796
|1.1802
|1.1896
|1864
|2005.11.23 15:18
|modify
|272
|1.00
|1.1796
|1.1805
|1.1896
|1865
|2005.11.23 15:18
|modify
|272
|1.00
|1.1796
|1.1805
|1.1896
|1866
|2005.11.23 15:27
|s/l
|272
|1.00
|1.1805
|1.1805
|1.1896
|90.00
|43394.91
|1867
|2005.11.23 16:30
|sell
|273
|1.00
|1.1782
|1.1812
|1.1682
|1868
|2005.11.23 18:00
|close
|273
|1.00
|1.1797
|1.1812
|1.1682
|-150.00
|43244.91
|1869
|2005.11.24 10:30
|sell
|274
|1.00
|1.1789
|1.1819
|1.1689
|1870
|2005.11.24 11:30
|close
|274
|1.00
|1.1808
|1.1819
|1.1689
|-190.00
|43054.91
|1871
|2005.11.24 13:00
|sell
|275
|1.00
|1.1793
|1.1823
|1.1693
|1872
|2005.11.24 13:34
|modify
|275
|1.00
|1.1793
|1.1793
|1.1693
|1873
|2005.11.24 13:37
|modify
|275
|1.00
|1.1793
|1.1792
|1.1693
|1874
|2005.11.24 14:25
|s/l
|275
|1.00
|1.1792
|1.1792
|1.1693
|10.00
|43064.91
|1875
|2005.11.28 14:00
|buy
|276
|1.00
|1.1716
|1.1686
|1.1816
|1876
|2005.11.28 15:25
|modify
|276
|1.00
|1.1716
|1.1717
|1.1816
|1877
|2005.11.28 15:27
|modify
|276
|1.00
|1.1716
|1.1718
|1.1816
|1878
|2005.11.28 15:27
|modify
|276
|1.00
|1.1716
|1.1718
|1.1816
|1879
|2005.11.28 15:27
|modify
|276
|1.00
|1.1716
|1.1719
|1.1816
|1880
|2005.11.28 15:43
|s/l
|276
|1.00
|1.1719
|1.1719
|1.1816
|30.00
|43094.91
|1881
|2005.11.28 22:30
|sell
|277
|1.00
|1.1845
|1.1875
|1.1745
|1882
|2005.11.29 00:48
|modify
|277
|1.00
|1.1845
|1.1844
|1.1745
|1883
|2005.11.29 00:48
|modify
|277
|1.00
|1.1845
|1.1843
|1.1745
|1884
|2005.11.29 00:49
|modify
|277
|1.00
|1.1845
|1.1842
|1.1745
|1885
|2005.11.29 00:54
|s/l
|277
|1.00
|1.1842
|1.1842
|1.1745
|37.00
|43131.91
|1886
|2005.11.29 01:30
|buy
|278
|1.00
|1.1855
|1.1825
|1.1955
|1887
|2005.11.29 02:21
|s/l
|278
|1.00
|1.1825
|1.1825
|1.1955
|-300.00
|42831.91
|1888
|2005.11.29 02:30
|sell
|279
|1.00
|1.1820
|1.1850
|1.1720
|1889
|2005.11.29 13:59
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1818
|1.1720
|1890
|2005.11.29 13:59
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1815
|1.1720
|1891
|2005.11.29 14:00
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1812
|1.1720
|1892
|2005.11.29 14:00
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1810
|1.1720
|1893
|2005.11.29 14:00
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1810
|1.1720
|1894
|2005.11.29 14:01
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1809
|1.1720
|1895
|2005.11.29 14:01
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1807
|1.1720
|1896
|2005.11.29 14:02
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1806
|1.1720
|1897
|2005.11.29 14:02
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1805
|1.1720
|1898
|2005.11.29 14:02
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1803
|1.1720
|1899
|2005.11.29 14:15
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1802
|1.1720
|1900
|2005.11.29 14:15
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1801
|1.1720
|1901
|2005.11.29 14:15
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1799
|1.1720
|1902
|2005.11.29 14:15
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1798
|1.1720
|1903
|2005.11.29 14:15
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1796
|1.1720
|1904
|2005.11.29 14:16
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1795
|1.1720
|1905
|2005.11.29 14:20
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1794
|1.1720
|1906
|2005.11.29 14:20
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1793
|1.1720
|1907
|2005.11.29 14:20
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1791
|1.1720
|1908
|2005.11.29 14:20
|modify
|279
|1.00
|1.1820
|1.1790
|1.1720
|1909
|2005.11.29 14:28
|s/l
|279
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1720
|299.99
|43131.90
|1910
|2005.11.29 15:30
|buy
|280
|1.00
|1.1790
|1.1760
|1.1890
|1911
|2005.11.29 16:00
|close
|280
|1.00
|1.1779
|1.1760
|1.1890
|-110.00
|43021.90
|1912
|2005.11.29 17:30
|buy
|281
|1.00
|1.1784
|1.1754
|1.1884
|1913
|2005.11.29 18:30
|close
|281
|1.00
|1.1772
|1.1754
|1.1884
|-120.00
|42901.90
|1914
|2005.11.29 19:00
|buy
|282
|1.00
|1.1785
|1.1755
|1.1885
|1915
|2005.11.29 19:04
|modify
|282
|1.00
|1.1785
|1.1785
|1.1885
|1916
|2005.11.29 19:04
|modify
|282
|1.00
|1.1785
|1.1787
|1.1885
|1917
|2005.11.29 19:04
|modify
|282
|1.00
|1.1785
|1.1788
|1.1885
|1918
|2005.11.29 19:04
|modify
|282
|1.00
|1.1785
|1.1789
|1.1885
|1919
|2005.11.29 19:05
|s/l
|282
|1.00
|1.1789
|1.1789
|1.1885
|40.00
|42941.90
|1920
|2005.11.30 00:00
|sell
|283
|1.00
|1.1766
|1.1796
|1.1666
|1921
|2005.11.30 04:00
|close
|283
|1.00
|1.1785
|1.1796
|1.1666
|-190.00
|42751.90
|1922
|2005.11.30 10:00
|sell
|284
|1.00
|1.1773
|1.1803
|1.1673
|1923
|2005.11.30 11:00
|close
|284
|1.00
|1.1781
|1.1803
|1.1673
|-80.00
|42671.90
|1924
|2005.11.30 13:00
|sell
|285
|1.00
|1.1773
|1.1803
|1.1673
|1925
|2005.11.30 14:50
|modify
|285
|1.00
|1.1773
|1.1773
|1.1673
|1926
|2005.11.30 14:50
|modify
|285
|1.00
|1.1773
|1.1772
|1.1673
|1927
|2005.11.30 14:51
|modify
|285
|1.00
|1.1773
|1.1771
|1.1673
|1928
|2005.11.30 14:51
|modify
|285
|1.00
|1.1773
|1.1770
|1.1673
|1929
|2005.11.30 14:51
|modify
|285
|1.00
|1.1773
|1.1769
|1.1673
|1930
|2005.11.30 14:51
|modify
|285
|1.00
|1.1773
|1.1768
|1.1673
|1931
|2005.11.30 14:51
|modify
|285
|1.00
|1.1773
|1.1767
|1.1673
|1932
|2005.11.30 14:51
|modify
|285
|1.00
|1.1773
|1.1766
|1.1673
|1933
|2005.11.30 14:51
|modify
|285
|1.00
|1.1773
|1.1765
|1.1673
|1934
|2005.11.30 14:51
|modify
|285
|1.00
|1.1773
|1.1764
|1.1673
|1935
|2005.11.30 14:57
|s/l
|285
|1.00
|1.1764
|1.1764
|1.1673
|90.00
|42761.90
|1936
|2005.11.30 16:30
|buy
|286
|1.00
|1.1782
|1.1752
|1.1882
|1937
|2005.11.30 16:34
|modify
|286
|1.00
|1.1782
|1.1782
|1.1882
|1938
|2005.11.30 16:37
|modify
|286
|1.00
|1.1782
|1.1783
|1.1882
|1939
|2005.11.30 16:37
|modify
|286
|1.00
|1.1782
|1.1785
|1.1882
|1940
|2005.11.30 16:38
|modify
|286
|1.00
|1.1782
|1.1786
|1.1882
|1941
|2005.11.30 16:39
|modify
|286
|1.00
|1.1782
|1.1787
|1.1882
|1942
|2005.11.30 16:39
|modify
|286
|1.00
|1.1782
|1.1789
|1.1882
|1943
|2005.11.30 16:39
|modify
|286
|1.00
|1.1782
|1.1790
|1.1882
|1944
|2005.11.30 16:39
|modify
|286
|1.00
|1.1782
|1.1791
|1.1882
|1945
|2005.11.30 16:39
|modify
|286
|1.00
|1.1782
|1.1791
|1.1882
|1946
|2005.11.30 16:40
|s/l
|286
|1.00
|1.1791
|1.1791
|1.1882
|90.00
|42851.90
|1947
|2005.12.01 13:00
|sell
|287
|1.00
|1.1766
|1.1796
|1.1666
|1948
|2005.12.01 13:48
|modify
|287
|1.00
|1.1766
|1.1761
|1.1666
|1949
|2005.12.01 13:48
|modify
|287
|1.00
|1.1766
|1.1754
|1.1666
|1950
|2005.12.01 13:48
|modify
|287
|1.00
|1.1766
|1.1750
|1.1666
|1951
|2005.12.01 13:48
|modify
|287
|1.00
|1.1766
|1.1742
|1.1666
|1952
|2005.12.01 13:48
|s/l
|287
|1.00
|1.1742
|1.1742
|1.1666
|240.00
|43091.90
|1953
|2005.12.01 20:00
|buy
|288
|1.00
|1.1735
|1.1705
|1.1835
|1954
|2005.12.02 08:00
|close
|288
|1.00
|1.1718
|1.1705
|1.1835
|-179.00
|42912.90
|1955
|2005.12.02 15:00
|buy
|289
|1.00
|1.1726
|1.1696
|1.1826
|1956
|2005.12.02 15:24
|s/l
|289
|1.00
|1.1696
|1.1696
|1.1826
|-300.00
|42612.90
|1957
|2005.12.02 15:30
|sell
|290
|1.00
|1.1701
|1.1731
|1.1601
|1958
|2005.12.02 15:52
|modify
|290
|1.00
|1.1701
|1.1700
|1.1601
|1959
|2005.12.02 15:52
|modify
|290
|1.00
|1.1701
|1.1699
|1.1601
|1960
|2005.12.02 15:52
|modify
|290
|1.00
|1.1701
|1.1698
|1.1601
|1961
|2005.12.02 15:52
|modify
|290
|1.00
|1.1701
|1.1697
|1.1601
|1962
|2005.12.02 15:52
|modify
|290
|1.00
|1.1701
|1.1696
|1.1601
|1963
|2005.12.02 15:52
|modify
|290
|1.00
|1.1701
|1.1694
|1.1601
|1964
|2005.12.02 15:52
|modify
|290
|1.00
|1.1701
|1.1690
|1.1601
|1965
|2005.12.02 15:53
|modify
|290
|1.00
|1.1701
|1.1686
|1.1601
|1966
|2005.12.02 15:53
|modify
|290
|1.00
|1.1701
|1.1682
|1.1601
|1967
|2005.12.02 15:53
|modify
|290
|1.00
|1.1701
|1.1677
|1.1601
|1968
|2005.12.02 15:54
|s/l
|290
|1.00
|1.1677
|1.1677
|1.1601
|240.00
|42852.90
|1969
|2005.12.02 17:00
|buy
|291
|1.00
|1.1694
|1.1664
|1.1794
|1970
|2005.12.02 17:26
|modify
|291
|1.00
|1.1694
|1.1695
|1.1794
|1971
|2005.12.02 17:26
|modify
|291
|1.00
|1.1694
|1.1696
|1.1794
|1972
|2005.12.02 17:26
|modify
|291
|1.00
|1.1694
|1.1698
|1.1794
|1973
|2005.12.02 17:26
|modify
|291
|1.00
|1.1694
|1.1698
|1.1794
|1974
|2005.12.02 17:29
|modify
|291
|1.00
|1.1694
|1.1699
|1.1794
|1975
|2005.12.02 17:29
|modify
|291
|1.00
|1.1694
|1.1699
|1.1794
|1976
|2005.12.02 17:29
|modify
|291
|1.00
|1.1694
|1.1700
|1.1794
|1977
|2005.12.02 17:31
|s/l
|291
|1.00
|1.1700
|1.1700
|1.1794
|60.00
|42912.90
|1978
|2005.12.05 04:30
|sell
|292
|1.00
|1.1693
|1.1723
|1.1593
|1979
|2005.12.05 07:30
|close
|292
|1.00
|1.1707
|1.1723
|1.1593
|-140.00
|42772.90
|1980
|2005.12.06 01:00
|sell
|293
|1.00
|1.1784
|1.1814
|1.1684
|1981
|2005.12.06 07:00
|close
|293
|1.00
|1.1793
|1.1814
|1.1684
|-90.00
|42682.90
|1982
|2005.12.06 08:30
|sell
|294
|1.00
|1.1771
|1.1801
|1.1671
|1983
|2005.12.06 11:26
|modify
|294
|1.00
|1.1771
|1.1771
|1.1671
|1984
|2005.12.06 11:59
|s/l
|294
|1.00
|1.1771
|1.1771
|1.1671
|0.00
|42682.90
|1985
|2005.12.06 18:30
|buy
|295
|1.00
|1.1795
|1.1765
|1.1895
|1986
|2005.12.07 02:30
|close
|295
|1.00
|1.1771
|1.1765
|1.1895
|-249.00
|42433.90
|1987
|2005.12.08 09:00
|buy
|296
|1.00
|1.1742
|1.1712
|1.1842
|1988
|2005.12.08 09:11
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1743
|1.1842
|1989
|2005.12.08 09:24
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1744
|1.1842
|1990
|2005.12.08 09:24
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1745
|1.1842
|1991
|2005.12.08 09:25
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1752
|1.1842
|1992
|2005.12.08 09:25
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1754
|1.1842
|1993
|2005.12.08 09:25
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1754
|1.1842
|1994
|2005.12.08 09:26
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1755
|1.1842
|1995
|2005.12.08 09:26
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1756
|1.1842
|1996
|2005.12.08 09:26
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1757
|1.1842
|1997
|2005.12.08 09:26
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1759
|1.1842
|1998
|2005.12.08 09:26
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1761
|1.1842
|1999
|2005.12.08 09:26
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1761
|1.1842
|2000
|2005.12.08 09:32
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1762
|1.1842
|2001
|2005.12.08 09:32
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1763
|1.1842
|2002
|2005.12.08 09:33
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1765
|1.1842
|2003
|2005.12.08 09:33
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1766
|1.1842
|2004
|2005.12.08 09:33
|modify
|296
|1.00
|1.1742
|1.1767
|1.1842
|2005
|2005.12.08 09:47
|s/l
|296
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.1842
|250.00
|42683.90
|2006
|2005.12.08 21:00
|sell
|297
|1.00
|1.1812
|1.1842
|1.1712
|2007
|2005.12.09 01:32
|modify
|297
|1.00
|1.1812
|1.1811
|1.1712
|2008
|2005.12.09 01:32
|modify
|297
|1.00
|1.1812
|1.1811
|1.1712
|2009
|2005.12.09 01:39
|modify
|297
|1.00
|1.1812
|1.1807
|1.1712
|2010
|2005.12.09 01:42
|modify
|297
|1.00
|1.1812
|1.1806
|1.1712
|2011
|2005.12.09 01:42
|modify
|297
|1.00
|1.1812
|1.1805
|1.1712
|2012
|2005.12.09 01:42
|modify
|297
|1.00
|1.1812
|1.1804
|1.1712
|2013
|2005.12.09 01:42
|modify
|297
|1.00
|1.1812
|1.1804
|1.1712
|2014
|2005.12.09 01:43
|modify
|297
|1.00
|1.1812
|1.1802
|1.1712
|2015
|2005.12.09 01:43
|modify
|297
|1.00
|1.1812
|1.1802
|1.1712
|2016
|2005.12.09 01:44
|modify
|297
|1.00
|1.1812
|1.1801
|1.1712
|2017
|2005.12.09 02:07
|s/l
|297
|1.00
|1.1801
|1.1801
|1.1712
|117.00
|42800.90
|2018
|2005.12.09 13:00
|buy
|298
|1.00
|1.1801
|1.1771
|1.1901
|2019
|2005.12.09 13:29
|modify
|298
|1.00
|1.1801
|1.1802
|1.1901
|2020
|2005.12.09 13:30
|modify
|298
|1.00
|1.1801
|1.1803
|1.1901
|2021
|2005.12.09 13:30
|modify
|298
|1.00
|1.1801
|1.1805
|1.1901
|2022
|2005.12.09 13:30
|modify
|298
|1.00
|1.1801
|1.1806
|1.1901
|2023
|2005.12.09 13:40
|s/l
|298
|1.00
|1.1806
|1.1806
|1.1901
|50.00
|42850.90
|2024
|2005.12.09 14:00
|sell
|299
|1.00
|1.1794
|1.1824
|1.1694
|2025
|2005.12.09 15:52
|s/l
|299
|1.00
|1.1824
|1.1824
|1.1694
|-300.00
|42550.90
|2026
|2005.12.09 16:00
|buy
|300
|1.00
|1.1817
|1.1787
|1.1917
|2027
|2005.12.09 16:04
|modify
|300
|1.00
|1.1817
|1.1817
|1.1917
|2028
|2005.12.09 16:05
|modify
|300
|1.00
|1.1817
|1.1818
|1.1917
|2029
|2005.12.09 16:05
|modify
|300
|1.00
|1.1817
|1.1818
|1.1917
|2030
|2005.12.09 16:06
|modify
|300
|1.00
|1.1817
|1.1819
|1.1917
|2031
|2005.12.09 16:06
|modify
|300
|1.00
|1.1817
|1.1819
|1.1917
|2032
|2005.12.09 16:06
|modify
|300
|1.00
|1.1817
|1.1820
|1.1917
|2033
|2005.12.09 16:06
|modify
|300
|1.00
|1.1817
|1.1821
|1.1917
|2034
|2005.12.09 16:06
|modify
|300
|1.00
|1.1817
|1.1822
|1.1917
|2035
|2005.12.09 16:07
|modify
|300
|1.00
|1.1817
|1.1824
|1.1917
|2036
|2005.12.09 16:07
|modify
|300
|1.00
|1.1817
|1.1825
|1.1917
|2037
|2005.12.09 16:07
|modify
|300
|1.00
|1.1817
|1.1826
|1.1917
|2038
|2005.12.09 16:12
|s/l
|300
|1.00
|1.1826
|1.1826
|1.1917
|89.99
|42640.89
|2039
|2005.12.12 00:30
|sell
|301
|1.00
|1.1792
|1.1822
|1.1692
|2040
|2005.12.12 02:24
|s/l
|301
|1.00
|1.1822
|1.1822
|1.1692
|-300.00
|42340.89
|2041
|2005.12.12 02:30
|buy
|302
|1.00
|1.1817
|1.1787
|1.1917
|2042
|2005.12.12 02:42
|modify
|302
|1.00
|1.1817
|1.1818
|1.1917
|2043
|2005.12.12 02:42
|modify
|302
|1.00
|1.1817
|1.1820
|1.1917
|2044
|2005.12.12 02:51
|modify
|302
|1.00
|1.1817
|1.1821
|1.1917
|2045
|2005.12.12 02:51
|modify
|302
|1.00
|1.1817
|1.1821
|1.1917
|2046
|2005.12.12 02:54
|modify
|302
|1.00
|1.1817
|1.1822
|1.1917
|2047
|2005.12.12 02:54
|modify
|302
|1.00
|1.1817
|1.1823
|1.1917
|2048
|2005.12.12 02:55
|modify
|302
|1.00
|1.1817
|1.1824
|1.1917
|2049
|2005.12.12 02:55
|modify
|302
|1.00
|1.1817
|1.1825
|1.1917
|2050
|2005.12.12 02:55
|modify
|302
|1.00
|1.1817
|1.1826
|1.1917
|2051
|2005.12.12 02:55
|modify
|302
|1.00
|1.1817
|1.1826
|1.1917
|2052
|2005.12.12 03:15
|modify
|302
|1.00
|1.1817
|1.1828
|1.1917
|2053
|2005.12.12 03:15
|modify
|302
|1.00
|1.1817
|1.1828
|1.1917
|2054
|2005.12.12 03:15
|modify
|302
|1.00
|1.1817
|1.1829
|1.1917
|2055
|2005.12.12 03:35
|s/l
|302
|1.00
|1.1829
|1.1829
|1.1917
|120.00
|42460.89
|2056
|2005.12.12 21:00
|sell
|303
|1.00
|1.1945
|1.1975
|1.1845
|2057
|2005.12.12 23:30
|close
|303
|1.00
|1.1958
|1.1975
|1.1845
|-130.00
|42330.89
|2058
|2005.12.13 09:30
|sell
|304
|1.00
|1.1929
|1.1959
|1.1829
|2059
|2005.12.13 10:06
|modify
|304
|1.00
|1.1929
|1.1928
|1.1829
|2060
|2005.12.13 10:13
|s/l
|304
|1.00
|1.1928
|1.1928
|1.1829
|10.00
|42340.89
|2061
|2005.12.13 20:30
|buy
|305
|1.00
|1.1981
|1.1951
|1.2081
|2062
|2005.12.13 20:33
|s/l
|305
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.2081
|-300.00
|42040.89
|2063
|2005.12.13 21:00
|sell
|306
|1.00
|1.1951
|1.1981
|1.1851
|2064
|2005.12.13 21:27
|modify
|306
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1851
|2065
|2005.12.13 21:28
|modify
|306
|1.00
|1.1951
|1.1950
|1.1851
|2066
|2005.12.13 21:28
|modify
|306
|1.00
|1.1951
|1.1949
|1.1851
|2067
|2005.12.13 21:28
|modify
|306
|1.00
|1.1951
|1.1948
|1.1851
|2068
|2005.12.13 21:28
|modify
|306
|1.00
|1.1951
|1.1948
|1.1851
|2069
|2005.12.13 21:31
|s/l
|306
|1.00
|1.1948
|1.1948
|1.1851
|30.00
|42070.89
|2070
|2005.12.14 02:30
|buy
|307
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2074
|2071
|2005.12.14 02:37
|modify
|307
|1.00
|1.1974
|1.1974
|1.2074
|2072
|2005.12.14 02:41
|modify
|307
|1.00
|1.1974
|1.1975
|1.2074
|2073
|2005.12.14 02:45
|modify
|307
|1.00
|1.1974
|1.1976
|1.2074
|2074
|2005.12.14 02:45
|modify
|307
|1.00
|1.1974
|1.1978
|1.2074
|2075
|2005.12.14 02:45
|modify
|307
|1.00
|1.1974
|1.1980
|1.2074
|2076
|2005.12.14 02:47
|modify
|307
|1.00
|1.1974
|1.1982
|1.2074
|2077
|2005.12.14 02:48
|modify
|307
|1.00
|1.1974
|1.1983
|1.2074
|2078
|2005.12.14 02:48
|modify
|307
|1.00
|1.1974
|1.1984
|1.2074
|2079
|2005.12.14 02:51
|modify
|307
|1.00
|1.1974
|1.1984
|1.2074
|2080
|2005.12.14 02:53
|s/l
|307
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.2074
|100.00
|42170.89
|2081
|2005.12.14 07:00
|sell
|308
|1.00
|1.2001
|1.2031
|1.1901
|2082
|2005.12.14 08:09
|modify
|308
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1901
|2083
|2005.12.14 08:10
|modify
|308
|1.00
|1.2001
|1.1996
|1.1901
|2084
|2005.12.14 08:10
|modify
|308
|1.00
|1.2001
|1.1996
|1.1901
|2085
|2005.12.14 08:19
|s/l
|308
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.1901
|50.00
|42220.89
|2086
|2005.12.14 09:00
|buy
|309
|1.00
|1.2013
|1.1983
|1.2113
|2087
|2005.12.14 09:21
|modify
|309
|1.00
|1.2013
|1.2014
|1.2113
|2088
|2005.12.14 09:22
|modify
|309
|1.00
|1.2013
|1.2015
|1.2113
|2089
|2005.12.14 09:22
|modify
|309
|1.00
|1.2013
|1.2018
|1.2113
|2090
|2005.12.14 09:27
|modify
|309
|1.00
|1.2013
|1.2020
|1.2113
|2091
|2005.12.14 09:27
|modify
|309
|1.00
|1.2013
|1.2020
|1.2113
|2092
|2005.12.14 09:28
|modify
|309
|1.00
|1.2013
|1.2021
|1.2113
|2093
|2005.12.14 09:28
|modify
|309
|1.00
|1.2013
|1.2023
|1.2113
|2094
|2005.12.14 09:29
|modify
|309
|1.00
|1.2013
|1.2023
|1.2113
|2095
|2005.12.14 09:34
|modify
|309
|1.00
|1.2013
|1.2024
|1.2113
|2096
|2005.12.14 09:38
|modify
|309
|1.00
|1.2013
|1.2026
|1.2113
|2097
|2005.12.14 09:38
|modify
|309
|1.00
|1.2013
|1.2032
|1.2113
|2098
|2005.12.14 09:38
|s/l
|309
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.2113
|190.00
|42410.89
|2099
|2005.12.14 20:00
|sell
|310
|1.00
|1.1998
|1.2028
|1.1898
|2100
|2005.12.15 00:43
|modify
|310
|1.00
|1.1998
|1.1996
|1.1898
|2101
|2005.12.15 00:45
|modify
|310
|1.00
|1.1998
|1.1994
|1.1898
|2102
|2005.12.15 00:45
|modify
|310
|1.00
|1.1998
|1.1993
|1.1898
|2103
|2005.12.15 00:45
|modify
|310
|1.00
|1.1998
|1.1992
|1.1898
|2104
|2005.12.15 00:45
|modify
|310
|1.00
|1.1998
|1.1990
|1.1898
|2105
|2005.12.15 00:45
|modify
|310
|1.00
|1.1998
|1.1988
|1.1898
|2106
|2005.12.15 00:45
|modify
|310
|1.00
|1.1998
|1.1980
|1.1898
|2107
|2005.12.15 00:47
|s/l
|310
|1.00
|1.1980
|1.1980
|1.1898
|201.00
|42611.89
|2108
|2005.12.15 02:30
|buy
|311
|1.00
|1.2015
|1.1985
|1.2115
|2109
|2005.12.15 04:18
|s/l
|311
|1.00
|1.1985
|1.1985
|1.2115
|-300.00
|42311.89
|2110
|2005.12.15 04:30
|sell
|312
|1.00
|1.1976
|1.2006
|1.1876
|2111
|2005.12.15 04:50
|modify
|312
|1.00
|1.1976
|1.1976
|1.1876
|2112
|2005.12.15 04:50
|modify
|312
|1.00
|1.1976
|1.1973
|1.1876
|2113
|2005.12.15 04:53
|s/l
|312
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.1876
|30.00
|42341.89
|2114
|2005.12.15 09:30
|buy
|313
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.2111
|2115
|2005.12.15 10:39
|modify
|313
|1.00
|1.2011
|1.2013
|1.2111
|2116
|2005.12.15 10:40
|modify
|313
|1.00
|1.2011
|1.2015
|1.2111
|2117
|2005.12.15 10:40
|modify
|313
|1.00
|1.2011
|1.2016
|1.2111
|2118
|2005.12.15 10:40
|modify
|313
|1.00
|1.2011
|1.2019
|1.2111
|2119
|2005.12.15 10:41
|modify
|313
|1.00
|1.2011
|1.2020
|1.2111
|2120
|2005.12.15 10:41
|modify
|313
|1.00
|1.2011
|1.2021
|1.2111
|2121
|2005.12.15 10:41
|modify
|313
|1.00
|1.2011
|1.2023
|1.2111
|2122
|2005.12.15 10:41
|modify
|313
|1.00
|1.2011
|1.2025
|1.2111
|2123
|2005.12.15 10:42
|modify
|313
|1.00
|1.2011
|1.2026
|1.2111
|2124
|2005.12.15 10:52
|modify
|313
|1.00
|1.2011
|1.2027
|1.2111
|2125
|2005.12.15 10:52
|modify
|313
|1.00
|1.2011
|1.2027
|1.2111
|2126
|2005.12.15 11:02
|s/l
|313
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.2111
|160.00
|42501.89
|2127
|2005.12.15 15:30
|sell
|314
|1.00
|1.1998
|1.2028
|1.1898
|2128
|2005.12.15 15:31
|modify
|314
|1.00
|1.1998
|1.1996
|1.1898
|2129
|2005.12.15 15:31
|s/l
|314
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.1898
|20.00
|42521.89
|2130
|2005.12.15 17:30
|buy
|315
|1.00
|1.1985
|1.1955
|1.2085
|2131
|2005.12.15 18:00
|close
|315
|1.00
|1.1964
|1.1955
|1.2085
|-210.00
|42311.89
|2132
|2005.12.15 21:30
|buy
|316
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.2077
|2133
|2005.12.16 00:30
|close
|316
|1.00
|1.1961
|1.1947
|1.2077
|-169.00
|42142.89
|2134
|2005.12.16 08:30
|buy
|317
|1.00
|1.1975
|1.1945
|1.2075
|2135
|2005.12.16 09:01
|modify
|317
|1.00
|1.1975
|1.1976
|1.2075
|2136
|2005.12.16 09:02
|modify
|317
|1.00
|1.1975
|1.1977
|1.2075
|2137
|2005.12.16 09:02
|modify
|317
|1.00
|1.1975
|1.1978
|1.2075
|2138
|2005.12.16 09:02
|modify
|317
|1.00
|1.1975
|1.1979
|1.2075
|2139
|2005.12.16 09:02
|modify
|317
|1.00
|1.1975
|1.1979
|1.2075
|2140
|2005.12.16 09:04
|modify
|317
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.2075
|2141
|2005.12.16 09:04
|modify
|317
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.2075
|2142
|2005.12.16 09:06
|modify
|317
|1.00
|1.1975
|1.1981
|1.2075
|2143
|2005.12.16 09:06
|modify
|317
|1.00
|1.1975
|1.1982
|1.2075
|2144
|2005.12.16 09:07
|modify
|317
|1.00
|1.1975
|1.1983
|1.2075
|2145
|2005.12.16 09:07
|modify
|317
|1.00
|1.1975
|1.1984
|1.2075
|2146
|2005.12.16 09:07
|modify
|317
|1.00
|1.1975
|1.1985
|1.2075
|2147
|2005.12.16 09:07
|modify
|317
|1.00
|1.1975
|1.1986
|1.2075
|2148
|2005.12.16 09:08
|modify
|317
|1.00
|1.1975
|1.1987
|1.2075
|2149
|2005.12.16 09:08
|modify
|317
|1.00
|1.1975
|1.1988
|1.2075
|2150
|2005.12.16 09:18
|s/l
|317
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.2075
|130.00
|42272.89
|2151
|2005.12.16 12:30
|sell
|318
|1.00
|1.1983
|1.2013
|1.1883
|2152
|2005.12.16 14:53
|modify
|318
|1.00
|1.1983
|1.1979
|1.1883
|2153
|2005.12.16 14:53
|modify
|318
|1.00
|1.1983
|1.1978
|1.1883
|2154
|2005.12.16 14:54
|modify
|318
|1.00
|1.1983
|1.1977
|1.1883
|2155
|2005.12.16 14:54
|modify
|318
|1.00
|1.1983
|1.1976
|1.1883
|2156
|2005.12.16 15:07
|s/l
|318
|1.00
|1.1976
|1.1976
|1.1883
|70.00
|42342.89
|2157
|2005.12.16 16:30
|buy
|319
|1.00
|1.1998
|1.1968
|1.2098
|2158
|2005.12.16 17:01
|modify
|319
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2098
|2159
|2005.12.16 17:01
|modify
|319
|1.00
|1.1998
|1.1999
|1.2098
|2160
|2005.12.16 17:03
|s/l
|319
|1.00
|1.1999
|1.1999
|1.2098
|10.00
|42352.89
|2161
|2005.12.19 08:30
|sell
|320
|1.00
|1.2004
|1.2034
|1.1904
|2162
|2005.12.19 09:00
|close
|320
|1.00
|1.2015
|1.2034
|1.1904
|-110.00
|42242.89
|2163
|2005.12.19 11:30
|sell
|321
|1.00
|1.2001
|1.2031
|1.1901
|2164
|2005.12.19 12:30
|close
|321
|1.00
|1.2017
|1.2031
|1.1901
|-160.00
|42082.89
|2165
|2005.12.19 13:30
|sell
|322
|1.00
|1.1996
|1.2026
|1.1896
|2166
|2005.12.19 13:39
|modify
|322
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.1896
|2167
|2005.12.19 13:39
|modify
|322
|1.00
|1.1996
|1.1995
|1.1896
|2168
|2005.12.19 13:39
|modify
|322
|1.00
|1.1996
|1.1994
|1.1896
|2169
|2005.12.19 13:44
|s/l
|322
|1.00
|1.1994
|1.1994
|1.1896
|20.00
|42102.89
|2170
|2005.12.21 01:00
|buy
|323
|1.00
|1.1875
|1.1845
|1.1975
|2171
|2005.12.21 06:30
|close
|323
|1.00
|1.1864
|1.1845
|1.1975
|-110.00
|41992.89
|2172
|2005.12.21 08:00
|buy
|324
|1.00
|1.1876
|1.1846
|1.1976
|2173
|2005.12.21 08:26
|modify
|324
|1.00
|1.1876
|1.1876
|1.1976
|2174
|2005.12.21 08:26
|modify
|324
|1.00
|1.1876
|1.1877
|1.1976
|2175
|2005.12.21 08:27
|modify
|324
|1.00
|1.1876
|1.1877
|1.1976
|2176
|2005.12.21 08:27
|modify
|324
|1.00
|1.1876
|1.1879
|1.1976
|2177
|2005.12.21 08:27
|modify
|324
|1.00
|1.1876
|1.1880
|1.1976
|2178
|2005.12.21 08:32
|modify
|324
|1.00
|1.1876
|1.1881
|1.1976
|2179
|2005.12.21 08:32
|modify
|324
|1.00
|1.1876
|1.1882
|1.1976
|2180
|2005.12.21 08:35
|s/l
|324
|1.00
|1.1882
|1.1882
|1.1976
|60.00
|42052.89
|2181
|2005.12.21 13:30
|sell
|325
|1.00
|1.1861
|1.1891
|1.1761
|2182
|2005.12.21 14:00
|close
|325
|1.00
|1.1873
|1.1891
|1.1761
|-120.00
|41932.89
|2183
|2005.12.21 15:00
|sell
|326
|1.00
|1.1858
|1.1888
|1.1758
|2184
|2005.12.21 15:09
|modify
|326
|1.00
|1.1858
|1.1858
|1.1758
|2185
|2005.12.21 15:26
|modify
|326
|1.00
|1.1858
|1.1857
|1.1758
|2186
|2005.12.21 15:29
|modify
|326
|1.00
|1.1858
|1.1856
|1.1758
|2187
|2005.12.21 15:33
|modify
|326
|1.00
|1.1858
|1.1855
|1.1758
|2188
|2005.12.21 15:33
|modify
|326
|1.00
|1.1858
|1.1851
|1.1758
|2189
|2005.12.21 15:33
|modify
|326
|1.00
|1.1858
|1.1849
|1.1758
|2190
|2005.12.21 15:33
|modify
|326
|1.00
|1.1858
|1.1847
|1.1758
|2191
|2005.12.21 15:33
|modify
|326
|1.00
|1.1858
|1.1847
|1.1758
|2192
|2005.12.21 15:33
|s/l
|326
|1.00
|1.1847
|1.1847
|1.1758
|110.00
|42042.89
|2193
|2005.12.21 20:30
|buy
|327
|1.00
|1.1837
|1.1807
|1.1937
|2194
|2005.12.22 10:00
|close
|327
|1.00
|1.1822
|1.1807
|1.1937
|-177.00
|41865.89
|2195
|2005.12.22 12:00
|buy
|328
|1.00
|1.1832
|1.1802
|1.1932
|2196
|2005.12.22 12:30
|close
|328
|1.00
|1.1821
|1.1802
|1.1932
|-110.00
|41755.89
|2197
|2005.12.22 15:00
|buy
|329
|1.00
|1.1838
|1.1808
|1.1938
|2198
|2005.12.22 15:06
|modify
|329
|1.00
|1.1838
|1.1838
|1.1938
|2199
|2005.12.22 15:06
|modify
|329
|1.00
|1.1838
|1.1839
|1.1938
|2200
|2005.12.22 15:06
|modify
|329
|1.00
|1.1838
|1.1840
|1.1938
|2201
|2005.12.22 15:06
|modify
|329
|1.00
|1.1838
|1.1841
|1.1938
|2202
|2005.12.22 15:06
|modify
|329
|1.00
|1.1838
|1.1842
|1.1938
|2203
|2005.12.22 15:06
|modify
|329
|1.00
|1.1838
|1.1843
|1.1938
|2204
|2005.12.22 15:06
|modify
|329
|1.00
|1.1838
|1.1843
|1.1938
|2205
|2005.12.22 15:07
|modify
|329
|1.00
|1.1838
|1.1844
|1.1938
|2206
|2005.12.22 15:12
|s/l
|329
|1.00
|1.1844
|1.1844
|1.1938
|60.00
|41815.89
|2207
|2005.12.22 17:00
|sell
|330
|1.00
|1.1862
|1.1892
|1.1762
|2208
|2005.12.22 18:00
|close
|330
|1.00
|1.1881
|1.1892
|1.1762
|-190.00
|41625.89
|2209
|2005.12.22 19:30
|sell
|331
|1.00
|1.1859
|1.1889
|1.1759
|2210
|2005.12.22 20:00
|close
|331
|1.00
|1.1875
|1.1889
|1.1759
|-160.00
|41465.89
|2211
|2005.12.23 13:00
|sell
|332
|1.00
|1.1841
|1.1871
|1.1741
|2212
|2005.12.23 15:01
|modify
|332
|1.00
|1.1841
|1.1840
|1.1741
|2213
|2005.12.23 15:01
|modify
|332
|1.00
|1.1841
|1.1839
|1.1741
|2214
|2005.12.23 15:05
|s/l
|332
|1.00
|1.1839
|1.1839
|1.1741
|20.00
|41485.89
|2215
|2005.12.23 16:30
|buy
|333
|1.00
|1.1869
|1.1839
|1.1969
|2216
|2005.12.23 18:00
|close
|333
|1.00
|1.1851
|1.1839
|1.1969
|-180.00
|41305.89
|2217
|2005.12.23 20:00
|buy
|334
|1.00
|1.1871
|1.1841
|1.1971
|2218
|2005.12.26 03:30
|close
|334
|1.00
|1.1853
|1.1841
|1.1971
|-189.00
|41116.89
|2219
|2005.12.26 11:30
|buy
|335
|1.00
|1.1866
|1.1836
|1.1966
|2220
|2005.12.26 11:59
|modify
|335
|1.00
|1.1866
|1.1866
|1.1966
|2221
|2005.12.26 12:01
|modify
|335
|1.00
|1.1866
|1.1866
|1.1966
|2222
|2005.12.26 12:02
|modify
|335
|1.00
|1.1866
|1.1871
|1.1966
|2223
|2005.12.26 12:06
|modify
|335
|1.00
|1.1866
|1.1873
|1.1966
|2224
|2005.12.26 12:07
|modify
|335
|1.00
|1.1866
|1.1875
|1.1966
|2225
|2005.12.26 12:07
|modify
|335
|1.00
|1.1866
|1.1878
|1.1966
|2226
|2005.12.26 12:08
|modify
|335
|1.00
|1.1866
|1.1879
|1.1966
|2227
|2005.12.26 12:08
|modify
|335
|1.00
|1.1866
|1.1880
|1.1966
|2228
|2005.12.26 12:09
|modify
|335
|1.00
|1.1866
|1.1882
|1.1966
|2229
|2005.12.26 12:10
|s/l
|335
|1.00
|1.1882
|1.1882
|1.1966
|160.00
|41276.89
|2230
|2005.12.26 15:30
|sell
|336
|1.00
|1.1855
|1.1885
|1.1755
|2231
|2005.12.26 16:59
|modify
|336
|1.00
|1.1855
|1.1855
|1.1755
|2232
|2005.12.26 16:59
|modify
|336
|1.00
|1.1855
|1.1854
|1.1755
|2233
|2005.12.26 17:00
|modify
|336
|1.00
|1.1855
|1.1854
|1.1755
|2234
|2005.12.26 17:13
|s/l
|336
|1.00
|1.1854
|1.1854
|1.1755
|10.00
|41286.89
|2235
|2005.12.27 10:00
|buy
|337
|1.00
|1.1865
|1.1835
|1.1965
|2236
|2005.12.27 13:00
|close
|337
|1.00
|1.1850
|1.1835
|1.1965
|-150.00
|41136.89
|2237
|2005.12.28 02:00
|buy
|338
|1.00
|1.1855
|1.1825
|1.1955
|2238
|2005.12.28 03:00
|close
|338
|1.00
|1.1842
|1.1825
|1.1955
|-130.00
|41006.89
|2239
|2005.12.28 05:30
|buy
|339
|1.00
|1.1855
|1.1825
|1.1955
|2240
|2005.12.28 06:00
|close
|339
|1.00
|1.1844
|1.1825
|1.1955
|-110.00
|40896.89
|2241
|2005.12.28 07:30
|buy
|340
|1.00
|1.1861
|1.1831
|1.1961
|2242
|2005.12.28 07:53
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1861
|1.1961
|2243
|2005.12.28 08:00
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1864
|1.1961
|2244
|2005.12.28 08:00
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1866
|1.1961
|2245
|2005.12.28 08:02
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1867
|1.1961
|2246
|2005.12.28 08:02
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1869
|1.1961
|2247
|2005.12.28 08:03
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1872
|1.1961
|2248
|2005.12.28 08:04
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1872
|1.1961
|2249
|2005.12.28 08:10
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1876
|1.1961
|2250
|2005.12.28 08:10
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1877
|1.1961
|2251
|2005.12.28 08:10
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1879
|1.1961
|2252
|2005.12.28 08:10
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1881
|1.1961
|2253
|2005.12.28 08:12
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1885
|1.1961
|2254
|2005.12.28 08:12
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1886
|1.1961
|2255
|2005.12.28 08:12
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1887
|1.1961
|2256
|2005.12.28 08:12
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1890
|1.1961
|2257
|2005.12.28 08:12
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1892
|1.1961
|2258
|2005.12.28 08:12
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1898
|1.1961
|2259
|2005.12.28 08:12
|modify
|340
|1.00
|1.1861
|1.1904
|1.1961
|2260
|2005.12.28 08:13
|s/l
|340
|1.00
|1.1904
|1.1904
|1.1961
|430.01
|41326.90
|2261
|2005.12.28 18:00
|sell
|341
|1.00
|1.1874
|1.1904
|1.1774
|2262
|2005.12.28 18:01
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1870
|1.1774
|2263
|2005.12.28 18:01
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1868
|1.1774
|2264
|2005.12.28 18:01
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1866
|1.1774
|2265
|2005.12.28 18:03
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1865
|1.1774
|2266
|2005.12.28 18:03
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1863
|1.1774
|2267
|2005.12.28 18:04
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1862
|1.1774
|2268
|2005.12.28 18:07
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1860
|1.1774
|2269
|2005.12.28 18:07
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1860
|1.1774
|2270
|2005.12.28 18:08
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1859
|1.1774
|2271
|2005.12.28 18:08
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1857
|1.1774
|2272
|2005.12.28 18:08
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1856
|1.1774
|2273
|2005.12.28 18:08
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1853
|1.1774
|2274
|2005.12.28 18:08
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1851
|1.1774
|2275
|2005.12.28 18:08
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1850
|1.1774
|2276
|2005.12.28 18:08
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1848
|1.1774
|2277
|2005.12.28 18:08
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1845
|1.1774
|2278
|2005.12.28 18:08
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1845
|1.1774
|2279
|2005.12.28 18:09
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1844
|1.1774
|2280
|2005.12.28 18:09
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1843
|1.1774
|2281
|2005.12.28 18:09
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1842
|1.1774
|2282
|2005.12.28 18:09
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1841
|1.1774
|2283
|2005.12.28 18:09
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1839
|1.1774
|2284
|2005.12.28 18:09
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1838
|1.1774
|2285
|2005.12.28 18:09
|modify
|341
|1.00
|1.1874
|1.1838
|1.1774
|2286
|2005.12.28 18:11
|s/l
|341
|1.00
|1.1838
|1.1838
|1.1774
|360.00
|41686.90
|2287
|2005.12.29 02:00
|buy
|342
|1.00
|1.1853
|1.1823
|1.1953
|2288
|2005.12.29 04:30
|close
|342
|1.00
|1.1843
|1.1823
|1.1953
|-100.00
|41586.90
|2289
|2005.12.29 05:30
|buy
|343
|1.00
|1.1852
|1.1822
|1.1952
|2290
|2005.12.29 08:21
|modify
|343
|1.00
|1.1852
|1.1855
|1.1952
|2291
|2005.12.29 08:21
|modify
|343
|1.00
|1.1852
|1.1859
|1.1952
|2292
|2005.12.29 08:21
|modify
|343
|1.00
|1.1852
|1.1860
|1.1952
|2293
|2005.12.29 08:22
|modify
|343
|1.00
|1.1852
|1.1860
|1.1952
|2294
|2005.12.29 08:22
|modify
|343
|1.00
|1.1852
|1.1867
|1.1952
|2295
|2005.12.29 08:22
|modify
|343
|1.00
|1.1852
|1.1868
|1.1952
|2296
|2005.12.29 08:22
|modify
|343
|1.00
|1.1852
|1.1870
|1.1952
|2297
|2005.12.29 08:22
|modify
|343
|1.00
|1.1852
|1.1870
|1.1952
|2298
|2005.12.29 08:25
|s/l
|343
|1.00
|1.1870
|1.1870
|1.1952
|180.00
|41766.90
|2299
|2005.12.29 12:30
|sell
|344
|1.00
|1.1838
|1.1868
|1.1738
|2300
|2005.12.29 13:29
|modify
|344
|1.00
|1.1838
|1.1836
|1.1738
|2301
|2005.12.29 13:29
|modify
|344
|1.00
|1.1838
|1.1835
|1.1738
|2302
|2005.12.29 13:34
|s/l
|344
|1.00
|1.1835
|1.1835
|1.1738
|30.00
|41796.90
|2303
|2005.12.29 21:30
|buy
|345
|1.00
|1.1848
|1.1818
|1.1948
|2304
|2005.12.29 23:00
|close
|345
|1.00
|1.1836
|1.1818
|1.1948
|-120.00
|41676.90
|2305
|2005.12.30 01:00
|buy
|346
|1.00
|1.1850
|1.1820
|1.1950
|2306
|2005.12.30 02:30
|close
|346
|1.00
|1.1835
|1.1820
|1.1950
|-150.00
|41526.90
|2307
|2005.12.30 03:30
|buy
|347
|1.00
|1.1861
|1.1831
|1.1961
|2308
|2005.12.30 04:17
|modify
|347
|1.00
|1.1861
|1.1862
|1.1961
|2309
|2005.12.30 04:17
|modify
|347
|1.00
|1.1861
|1.1862
|1.1961
|2310
|2005.12.30 04:22
|modify
|347
|1.00
|1.1861
|1.1863
|1.1961
|2311
|2005.12.30 04:22
|modify
|347
|1.00
|1.1861
|1.1863
|1.1961
|2312
|2005.12.30 04:23
|modify
|347
|1.00
|1.1861
|1.1864
|1.1961
|2313
|2005.12.30 04:23
|modify
|347
|1.00
|1.1861
|1.1864
|1.1961
|2314
|2005.12.30 04:35
|modify
|347
|1.00
|1.1861
|1.1866
|1.1961
|2315
|2005.12.30 04:44
|s/l
|347
|1.00
|1.1866
|1.1866
|1.1961
|50.00
|41576.90
|2316
|2005.12.30 10:00
|sell
|348
|1.00
|1.1850
|1.1880
|1.1750
|2317
|2005.12.30 10:11
|modify
|348
|1.00
|1.1850
|1.1850
|1.1750
|2318
|2005.12.30 10:15
|modify
|348
|1.00
|1.1850
|1.1848
|1.1750
|2319
|2005.12.30 10:16
|modify
|348
|1.00
|1.1850
|1.1847
|1.1750
|2320
|2005.12.30 10:17
|modify
|348
|1.00
|1.1850
|1.1846
|1.1750
|2321
|2005.12.30 10:17
|modify
|348
|1.00
|1.1850
|1.1845
|1.1750
|2322
|2005.12.30 10:17
|modify
|348
|1.00
|1.1850
|1.1844
|1.1750
|2323
|2005.12.30 10:26
|modify
|348
|1.00
|1.1850
|1.1844
|1.1750
|2324
|2005.12.30 10:27
|modify
|348
|1.00
|1.1850
|1.1842
|1.1750
|2325
|2005.12.30 10:27
|modify
|348
|1.00
|1.1850
|1.1841
|1.1750
|2326
|2005.12.30 10:27
|modify
|348
|1.00
|1.1850
|1.1839
|1.1750
|2327
|2005.12.30 10:27
|modify
|348
|1.00
|1.1850
|1.1839
|1.1750
|2328
|2005.12.30 10:30
|modify
|348
|1.00
|1.1850
|1.1838
|1.1750
|2329
|2005.12.30 11:33
|s/l
|348
|1.00
|1.1838
|1.1838
|1.1750
|120.00
|41696.90
|2330
|2005.12.30 17:30
|buy
|349
|1.00
|1.1829
|1.1799
|1.1929
|2331
|2005.12.30 17:36
|modify
|349
|1.00
|1.1829
|1.1830
|1.1929
|2332
|2005.12.30 17:36
|modify
|349
|1.00
|1.1829
|1.1831
|1.1929
|2333
|2005.12.30 17:39
|modify
|349
|1.00
|1.1829
|1.1832
|1.1929
|2334
|2005.12.30 17:40
|s/l
|349
|1.00
|1.1832
|1.1832
|1.1929
|30.00
|41726.90
|2335
|2006.01.02 15:00
|sell
|350
|1.00
|1.1828
|1.1858
|1.1728
|2336
|2006.01.02 17:26
|modify
|350
|1.00
|1.1828
|1.1827
|1.1728
|2337
|2006.01.02 17:27
|s/l
|350
|1.00
|1.1827
|1.1827
|1.1728
|10.00
|41736.90
|2338
|2006.01.03 01:30
|buy
|351
|1.00
|1.1844
|1.1814
|1.1944
|2339
|2006.01.03 02:54
|modify
|351
|1.00
|1.1844
|1.1844
|1.1944
|2340
|2006.01.03 02:55
|modify
|351
|1.00
|1.1844
|1.1846
|1.1944
|2341
|2006.01.03 02:56
|modify
|351
|1.00
|1.1844
|1.1847
|1.1944
|2342
|2006.01.03 02:58
|modify
|351
|1.00
|1.1844
|1.1848
|1.1944
|2343
|2006.01.03 02:58
|modify
|351
|1.00
|1.1844
|1.1851
|1.1944
|2344
|2006.01.03 02:59
|modify
|351
|1.00
|1.1844
|1.1853
|1.1944
|2345
|2006.01.03 03:00
|modify
|351
|1.00
|1.1844
|1.1853
|1.1944
|2346
|2006.01.03 03:03
|modify
|351
|1.00
|1.1844
|1.1854
|1.1944
|2347
|2006.01.03 03:05
|modify
|351
|1.00
|1.1844
|1.1855
|1.1944
|2348
|2006.01.03 03:05
|modify
|351
|1.00
|1.1844
|1.1858
|1.1944
|2349
|2006.01.03 03:05
|modify
|351
|1.00
|1.1844
|1.1860
|1.1944
|2350
|2006.01.03 03:05
|modify
|351
|1.00
|1.1844
|1.1861
|1.1944
|2351
|2006.01.03 03:05
|modify
|351
|1.00
|1.1844
|1.1863
|1.1944
|2352
|2006.01.03 03:24
|modify
|351
|1.00
|1.1844
|1.1863
|1.1944
|2353
|2006.01.03 03:24
|modify
|351
|1.00
|1.1844
|1.1866
|1.1944
|2354
|2006.01.03 03:37
|s/l
|351
|1.00
|1.1866
|1.1866
|1.1944
|220.00
|41956.90
|2355
|2006.01.03 10:30
|sell
|352
|1.00
|1.1871
|1.1901
|1.1771
|2356
|2006.01.03 11:00
|close
|352
|1.00
|1.1887
|1.1901
|1.1771
|-160.00
|41796.90
|2357
|2006.01.03 14:30
|sell
|353
|1.00
|1.1869
|1.1899
|1.1769
|2358
|2006.01.03 15:00
|close
|353
|1.00
|1.1881
|1.1899
|1.1769
|-120.00
|41676.90
|2359
|2006.01.04 08:00
|sell
|354
|1.00
|1.2045
|1.2075
|1.1945
|2360
|2006.01.04 08:06
|modify
|354
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.1945
|2361
|2006.01.04 08:07
|modify
|354
|1.00
|1.2045
|1.2044
|1.1945
|2362
|2006.01.04 08:14
|s/l
|354
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.1945
|10.00
|41686.90
|2363
|2006.01.04 10:30
|buy
|355
|1.00
|1.2070
|1.2040
|1.2170
|2364
|2006.01.04 10:33
|modify
|355
|1.00
|1.2070
|1.2071
|1.2170
|2365
|2006.01.04 10:34
|s/l
|355
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2170
|10.00
|41696.90
|2366
|2006.01.05 02:30
|sell
|356
|1.00
|1.2100
|1.2130
|1.2000
|2367
|2006.01.05 03:00
|close
|356
|1.00
|1.2112
|1.2130
|1.2000
|-120.00
|41576.90
|2368
|2006.01.05 04:30
|sell
|357
|1.00
|1.2101
|1.2131
|1.2001
|2369
|2006.01.05 07:00
|close
|357
|1.00
|1.2107
|1.2131
|1.2001
|-60.00
|41516.90
|2370
|2006.01.05 07:30
|sell
|358
|1.00
|1.2098
|1.2128
|1.1998
|2371
|2006.01.05 08:45
|modify
|358
|1.00
|1.2098
|1.2098
|1.1998
|2372
|2006.01.05 08:46
|modify
|358
|1.00
|1.2098
|1.2097
|1.1998
|2373
|2006.01.05 08:46
|modify
|358
|1.00
|1.2098
|1.2097
|1.1998
|2374
|2006.01.05 08:46
|modify
|358
|1.00
|1.2098
|1.2095
|1.1998
|2375
|2006.01.05 08:47
|modify
|358
|1.00
|1.2098
|1.2094
|1.1998
|2376
|2006.01.05 08:53
|s/l
|358
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.1998
|40.00
|41556.90
|2377
|2006.01.05 10:00
|buy
|359
|1.00
|1.2107
|1.2077
|1.2207
|2378
|2006.01.05 10:30
|close
|359
|1.00
|1.2097
|1.2077
|1.2207
|-100.00
|41456.90
|2379
|2006.01.05 20:30
|buy
|360
|1.00
|1.2112
|1.2082
|1.2212
|2380
|2006.01.05 23:30
|close
|360
|1.00
|1.2100
|1.2082
|1.2212
|-120.00
|41336.90
|2381
|2006.01.06 01:00
|buy
|361
|1.00
|1.2105
|1.2075
|1.2205
|2382
|2006.01.06 01:32
|modify
|361
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2205
|2383
|2006.01.06 01:32
|modify
|361
|1.00
|1.2105
|1.2106
|1.2205
|2384
|2006.01.06 01:32
|modify
|361
|1.00
|1.2105
|1.2108
|1.2205
|2385
|2006.01.06 01:32
|modify
|361
|1.00
|1.2105
|1.2109
|1.2205
|2386
|2006.01.06 01:32
|modify
|361
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2205
|2387
|2006.01.06 01:32
|modify
|361
|1.00
|1.2105
|1.2111
|1.2205
|2388
|2006.01.06 01:32
|modify
|361
|1.00
|1.2105
|1.2112
|1.2205
|2389
|2006.01.06 01:32
|modify
|361
|1.00
|1.2105
|1.2113
|1.2205
|2390
|2006.01.06 01:32
|modify
|361
|1.00
|1.2105
|1.2115
|1.2205
|2391
|2006.01.06 01:32
|modify
|361
|1.00
|1.2105
|1.2115
|1.2205
|2392
|2006.01.06 01:43
|s/l
|361
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2205
|100.00
|41436.90
|2393
|2006.01.06 02:30
|sell
|362
|1.00
|1.2099
|1.2129
|1.1999
|2394
|2006.01.06 02:48
|modify
|362
|1.00
|1.2099
|1.2098
|1.1999
|2395
|2006.01.06 02:48
|modify
|362
|1.00
|1.2099
|1.2097
|1.1999
|2396
|2006.01.06 02:49
|modify
|362
|1.00
|1.2099
|1.2096
|1.1999
|2397
|2006.01.06 02:49
|modify
|362
|1.00
|1.2099
|1.2095
|1.1999
|2398
|2006.01.06 02:49
|modify
|362
|1.00
|1.2099
|1.2094
|1.1999
|2399
|2006.01.06 02:49
|modify
|362
|1.00
|1.2099
|1.2093
|1.1999
|2400
|2006.01.06 02:49
|modify
|362
|1.00
|1.2099
|1.2092
|1.1999
|2401
|2006.01.06 02:49
|modify
|362
|1.00
|1.2099
|1.2091
|1.1999
|2402
|2006.01.06 03:13
|s/l
|362
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.1999
|80.00
|41516.90
|2403
|2006.01.06 15:00
|buy
|363
|1.00
|1.2164
|1.2134
|1.2264
|2404
|2006.01.06 15:40
|s/l
|363
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2264
|-300.00
|41216.90
|2405
|2006.01.09 01:30
|sell
|364
|1.00
|1.2130
|1.2160
|1.2030
|2406
|2006.01.09 02:00
|close
|364
|1.00
|1.2151
|1.2160
|1.2030
|-210.00
|41006.90
|2407
|2006.01.09 08:00
|sell
|365
|1.00
|1.2124
|1.2154
|1.2024
|2408
|2006.01.09 08:26
|modify
|365
|1.00
|1.2124
|1.2123
|1.2024
|2409
|2006.01.09 08:26
|modify
|365
|1.00
|1.2124
|1.2122
|1.2024
|2410
|2006.01.09 08:31
|s/l
|365
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2024
|20.00
|41026.90
|2411
|2006.01.09 20:30
|buy
|366
|1.00
|1.2089
|1.2059
|1.2189
|2412
|2006.01.10 00:00
|close
|366
|1.00
|1.2079
|1.2059
|1.2189
|-109.00
|40917.90
|2413
|2006.01.10 09:30
|buy
|367
|1.00
|1.2080
|1.2050
|1.2180
|2414
|2006.01.10 11:09
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2081
|1.2180
|2415
|2006.01.10 11:11
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2083
|1.2180
|2416
|2006.01.10 11:11
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2084
|1.2180
|2417
|2006.01.10 11:11
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2085
|1.2180
|2418
|2006.01.10 11:11
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2086
|1.2180
|2419
|2006.01.10 11:13
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2086
|1.2180
|2420
|2006.01.10 11:13
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2088
|1.2180
|2421
|2006.01.10 11:13
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2088
|1.2180
|2422
|2006.01.10 11:14
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2089
|1.2180
|2423
|2006.01.10 11:14
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2090
|1.2180
|2424
|2006.01.10 11:14
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2091
|1.2180
|2425
|2006.01.10 11:14
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2091
|1.2180
|2426
|2006.01.10 11:15
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2092
|1.2180
|2427
|2006.01.10 11:15
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2093
|1.2180
|2428
|2006.01.10 11:15
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2095
|1.2180
|2429
|2006.01.10 11:15
|modify
|367
|1.00
|1.2080
|1.2096
|1.2180
|2430
|2006.01.10 11:21
|s/l
|367
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2180
|160.00
|41077.90
|2431
|2006.01.10 13:30
|sell
|368
|1.00
|1.2078
|1.2108
|1.1978
|2432
|2006.01.10 14:02
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.1978
|2433
|2006.01.10 14:03
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2077
|1.1978
|2434
|2006.01.10 14:03
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2076
|1.1978
|2435
|2006.01.10 14:08
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2074
|1.1978
|2436
|2006.01.10 14:12
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2073
|1.1978
|2437
|2006.01.10 14:30
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2070
|1.1978
|2438
|2006.01.10 14:30
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2068
|1.1978
|2439
|2006.01.10 14:31
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2066
|1.1978
|2440
|2006.01.10 14:31
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2065
|1.1978
|2441
|2006.01.10 14:32
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2064
|1.1978
|2442
|2006.01.10 14:33
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2062
|1.1978
|2443
|2006.01.10 14:37
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2062
|1.1978
|2444
|2006.01.10 14:40
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2061
|1.1978
|2445
|2006.01.10 14:41
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2060
|1.1978
|2446
|2006.01.10 14:41
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2059
|1.1978
|2447
|2006.01.10 14:41
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2058
|1.1978
|2448
|2006.01.10 14:42
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2053
|1.1978
|2449
|2006.01.10 14:42
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2052
|1.1978
|2450
|2006.01.10 14:43
|modify
|368
|1.00
|1.2078
|1.2051
|1.1978
|2451
|2006.01.10 14:51
|s/l
|368
|1.00
|1.2051
|1.2051
|1.1978
|270.00
|41347.90
|2452
|2006.01.11 04:00
|buy
|369
|1.00
|1.2073
|1.2043
|1.2173
|2453
|2006.01.11 04:30
|close
|369
|1.00
|1.2066
|1.2043
|1.2173
|-70.00
|41277.90
|2454
|2006.01.11 13:00
|buy
|370
|1.00
|1.2080
|1.2050
|1.2180
|2455
|2006.01.11 13:29
|modify
|370
|1.00
|1.2080
|1.2083
|1.2180
|2456
|2006.01.11 13:30
|modify
|370
|1.00
|1.2080
|1.2083
|1.2180
|2457
|2006.01.11 13:34
|modify
|370
|1.00
|1.2080
|1.2087
|1.2180
|2458
|2006.01.11 13:41
|s/l
|370
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2180
|70.00
|41347.90
|2459
|2006.01.12 14:30
|sell
|371
|1.00
|1.2109
|1.2139
|1.2009
|2460
|2006.01.12 14:30
|modify
|371
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2009
|2461
|2006.01.12 14:30
|s/l
|371
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2009
|0.00
|41347.90
|2462
|2006.01.12 21:00
|buy
|372
|1.00
|1.2043
|1.2013
|1.2143
|2463
|2006.01.12 21:30
|close
|372
|1.00
|1.2031
|1.2013
|1.2143
|-120.00
|41227.90
|2464
|2006.01.13 00:30
|buy
|373
|1.00
|1.2043
|1.2013
|1.2143
|2465
|2006.01.13 02:00
|close
|373
|1.00
|1.2032
|1.2013
|1.2143
|-110.00
|41117.90
|2466
|2006.01.13 03:30
|buy
|374
|1.00
|1.2041
|1.2011
|1.2141
|2467
|2006.01.13 07:15
|modify
|374
|1.00
|1.2041
|1.2042
|1.2141
|2468
|2006.01.13 07:18
|modify
|374
|1.00
|1.2041
|1.2042
|1.2141
|2469
|2006.01.13 07:18
|modify
|374
|1.00
|1.2041
|1.2044
|1.2141
|2470
|2006.01.13 07:19
|modify
|374
|1.00
|1.2041
|1.2044
|1.2141
|2471
|2006.01.13 07:55
|modify
|374
|1.00
|1.2041
|1.2048
|1.2141
|2472
|2006.01.13 07:57
|modify
|374
|1.00
|1.2041
|1.2051
|1.2141
|2473
|2006.01.13 08:01
|modify
|374
|1.00
|1.2041
|1.2054
|1.2141
|2474
|2006.01.13 08:03
|modify
|374
|1.00
|1.2041
|1.2055
|1.2141
|2475
|2006.01.13 08:16
|s/l
|374
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.2141
|140.00
|41257.90
|2476
|2006.01.13 14:00
|sell
|375
|1.00
|1.2039
|1.2069
|1.1939
|2477
|2006.01.13 14:30
|close
|375
|1.00
|1.2052
|1.2069
|1.1939
|-130.00
|41127.90
|2478
|2006.01.16 13:00
|sell
|376
|1.00
|1.2129
|1.2159
|1.2029
|2479
|2006.01.16 14:06
|modify
|376
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2029
|2480
|2006.01.16 14:06
|modify
|376
|1.00
|1.2129
|1.2127
|1.2029
|2481
|2006.01.16 14:06
|modify
|376
|1.00
|1.2129
|1.2126
|1.2029
|2482
|2006.01.16 14:12
|modify
|376
|1.00
|1.2129
|1.2125
|1.2029
|2483
|2006.01.16 14:12
|modify
|376
|1.00
|1.2129
|1.2125
|1.2029
|2484
|2006.01.16 14:14
|modify
|376
|1.00
|1.2129
|1.2124
|1.2029
|2485
|2006.01.16 14:15
|modify
|376
|1.00
|1.2129
|1.2122
|1.2029
|2486
|2006.01.16 14:16
|modify
|376
|1.00
|1.2129
|1.2121
|1.2029
|2487
|2006.01.16 14:16
|modify
|376
|1.00
|1.2129
|1.2120
|1.2029
|2488
|2006.01.16 14:16
|modify
|376
|1.00
|1.2129
|1.2119
|1.2029
|2489
|2006.01.16 14:16
|modify
|376
|1.00
|1.2129
|1.2118
|1.2029
|2490
|2006.01.16 14:22
|s/l
|376
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2029
|110.00
|41237.90
|2491
|2006.01.17 04:30
|buy
|377
|1.00
|1.2111
|1.2081
|1.2211
|2492
|2006.01.17 07:29
|modify
|377
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2211
|2493
|2006.01.17 07:29
|modify
|377
|1.00
|1.2111
|1.2113
|1.2211
|2494
|2006.01.17 07:29
|modify
|377
|1.00
|1.2111
|1.2113
|1.2211
|2495
|2006.01.17 07:31
|modify
|377
|1.00
|1.2111
|1.2114
|1.2211
|2496
|2006.01.17 07:47
|modify
|377
|1.00
|1.2111
|1.2116
|1.2211
|2497
|2006.01.17 07:48
|modify
|377
|1.00
|1.2111
|1.2117
|1.2211
|2498
|2006.01.17 07:52
|modify
|377
|1.00
|1.2111
|1.2118
|1.2211
|2499
|2006.01.17 07:52
|modify
|377
|1.00
|1.2111
|1.2121
|1.2211
|2500
|2006.01.17 07:52
|modify
|377
|1.00
|1.2111
|1.2121
|1.2211
|2501
|2006.01.17 07:58
|s/l
|377
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2211
|100.00
|41337.90
|2502
|2006.01.17 11:00
|sell
|378
|1.00
|1.2105
|1.2135
|1.2005
|2503
|2006.01.17 12:15
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2104
|1.2005
|2504
|2006.01.17 12:15
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2102
|1.2005
|2505
|2006.01.17 12:17
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2100
|1.2005
|2506
|2006.01.17 12:17
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2099
|1.2005
|2507
|2006.01.17 12:17
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2099
|1.2005
|2508
|2006.01.17 12:22
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2097
|1.2005
|2509
|2006.01.17 12:23
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2096
|1.2005
|2510
|2006.01.17 12:24
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2095
|1.2005
|2511
|2006.01.17 12:26
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2094
|1.2005
|2512
|2006.01.17 12:26
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2094
|1.2005
|2513
|2006.01.17 12:28
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2092
|1.2005
|2514
|2006.01.17 12:28
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2091
|1.2005
|2515
|2006.01.17 12:29
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2091
|1.2005
|2516
|2006.01.17 12:29
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2090
|1.2005
|2517
|2006.01.17 12:29
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2089
|1.2005
|2518
|2006.01.17 12:29
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2089
|1.2005
|2519
|2006.01.17 12:40
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2088
|1.2005
|2520
|2006.01.17 12:40
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2083
|1.2005
|2521
|2006.01.17 12:41
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2078
|1.2005
|2522
|2006.01.17 12:41
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2077
|1.2005
|2523
|2006.01.17 12:41
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2077
|1.2005
|2524
|2006.01.17 12:42
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2076
|1.2005
|2525
|2006.01.17 12:42
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2074
|1.2005
|2526
|2006.01.17 12:44
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2074
|1.2005
|2527
|2006.01.17 12:44
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2071
|1.2005
|2528
|2006.01.17 12:44
|modify
|378
|1.00
|1.2105
|1.2068
|1.2005
|2529
|2006.01.17 12:49
|s/l
|378
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.2005
|370.00
|41707.90
|2530
|2006.01.17 19:30
|buy
|379
|1.00
|1.2082
|1.2052
|1.2182
|2531
|2006.01.17 20:31
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2182
|2532
|2006.01.17 20:34
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2083
|1.2182
|2533
|2006.01.17 20:47
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2084
|1.2182
|2534
|2006.01.17 20:48
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2085
|1.2182
|2535
|2006.01.17 20:50
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2086
|1.2182
|2536
|2006.01.17 20:51
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2087
|1.2182
|2537
|2006.01.17 21:20
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2089
|1.2182
|2538
|2006.01.17 21:20
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2090
|1.2182
|2539
|2006.01.17 21:24
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2091
|1.2182
|2540
|2006.01.17 21:24
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2093
|1.2182
|2541
|2006.01.17 21:24
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2093
|1.2182
|2542
|2006.01.17 21:28
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2095
|1.2182
|2543
|2006.01.17 21:28
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2096
|1.2182
|2544
|2006.01.17 23:00
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2096
|1.2182
|2545
|2006.01.17 23:23
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2101
|1.2182
|2546
|2006.01.17 23:23
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2101
|1.2182
|2547
|2006.01.17 23:24
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2102
|1.2182
|2548
|2006.01.17 23:24
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2103
|1.2182
|2549
|2006.01.17 23:24
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2104
|1.2182
|2550
|2006.01.17 23:24
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2105
|1.2182
|2551
|2006.01.17 23:30
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2105
|1.2182
|2552
|2006.01.17 23:31
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2106
|1.2182
|2553
|2006.01.17 23:31
|modify
|379
|1.00
|1.2082
|1.2106
|1.2182
|2554
|2006.01.18 00:55
|s/l
|379
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2182
|231.00
|41938.90
|2555
|2006.01.18 05:30
|sell
|380
|1.00
|1.2084
|1.2114
|1.1984
|2556
|2006.01.18 06:30
|close
|380
|1.00
|1.2095
|1.2114
|1.1984
|-110.00
|41828.90
|2557
|2006.01.18 07:00
|sell
|381
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.1985
|2558
|2006.01.18 08:54
|s/l
|381
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.1985
|-300.00
|41528.90
|2559
|2006.01.18 09:00
|buy
|382
|1.00
|1.2116
|1.2086
|1.2216
|2560
|2006.01.18 09:01
|modify
|382
|1.00
|1.2116
|1.2117
|1.2216
|2561
|2006.01.18 09:01
|modify
|382
|1.00
|1.2116
|1.2118
|1.2216
|2562
|2006.01.18 09:02
|modify
|382
|1.00
|1.2116
|1.2119
|1.2216
|2563
|2006.01.18 09:02
|modify
|382
|1.00
|1.2116
|1.2120
|1.2216
|2564
|2006.01.18 09:02
|modify
|382
|1.00
|1.2116
|1.2121
|1.2216
|2565
|2006.01.18 09:02
|modify
|382
|1.00
|1.2116
|1.2122
|1.2216
|2566
|2006.01.18 09:02
|modify
|382
|1.00
|1.2116
|1.2123
|1.2216
|2567
|2006.01.18 09:02
|modify
|382
|1.00
|1.2116
|1.2123
|1.2216
|2568
|2006.01.18 09:06
|s/l
|382
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2216
|70.00
|41598.90
|2569
|2006.01.18 11:00
|sell
|383
|1.00
|1.2108
|1.2138
|1.2008
|2570
|2006.01.18 11:30
|close
|383
|1.00
|1.2123
|1.2138
|1.2008
|-150.00
|41448.90
|2571
|2006.01.18 16:30
|sell
|384
|1.00
|1.2108
|1.2138
|1.2008
|2572
|2006.01.18 17:19
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2008
|2573
|2006.01.18 17:19
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.2008
|2574
|2006.01.18 17:19
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2106
|1.2008
|2575
|2006.01.18 17:19
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2105
|1.2008
|2576
|2006.01.18 17:34
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2102
|1.2008
|2577
|2006.01.18 17:35
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2100
|1.2008
|2578
|2006.01.18 17:41
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2098
|1.2008
|2579
|2006.01.18 17:41
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2094
|1.2008
|2580
|2006.01.18 17:42
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2092
|1.2008
|2581
|2006.01.18 17:43
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2091
|1.2008
|2582
|2006.01.18 17:44
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2090
|1.2008
|2583
|2006.01.18 17:44
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2088
|1.2008
|2584
|2006.01.18 17:44
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2087
|1.2008
|2585
|2006.01.18 17:44
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2086
|1.2008
|2586
|2006.01.18 17:45
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2084
|1.2008
|2587
|2006.01.18 17:45
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2083
|1.2008
|2588
|2006.01.18 17:45
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2082
|1.2008
|2589
|2006.01.18 17:45
|modify
|384
|1.00
|1.2108
|1.2082
|1.2008
|2590
|2006.01.18 17:46
|s/l
|384
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2008
|260.00
|41708.90
|2591
|2006.01.18 21:00
|buy
|385
|1.00
|1.2111
|1.2081
|1.2211
|2592
|2006.01.19 01:30
|close
|385
|1.00
|1.2091
|1.2081
|1.2211
|-227.00
|41481.90
|2593
|2006.01.19 16:30
|buy
|386
|1.00
|1.2095
|1.2065
|1.2195
|2594
|2006.01.19 16:34
|modify
|386
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2195
|2595
|2006.01.19 16:35
|modify
|386
|1.00
|1.2095
|1.2097
|1.2195
|2596
|2006.01.19 16:35
|modify
|386
|1.00
|1.2095
|1.2099
|1.2195
|2597
|2006.01.19 16:35
|modify
|386
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2195
|2598
|2006.01.19 16:41
|modify
|386
|1.00
|1.2095
|1.2101
|1.2195
|2599
|2006.01.19 16:41
|modify
|386
|1.00
|1.2095
|1.2103
|1.2195
|2600
|2006.01.19 16:41
|modify
|386
|1.00
|1.2095
|1.2105
|1.2195
|2601
|2006.01.19 16:41
|modify
|386
|1.00
|1.2095
|1.2106
|1.2195
|2602
|2006.01.19 16:41
|modify
|386
|1.00
|1.2095
|1.2107
|1.2195
|2603
|2006.01.19 16:42
|modify
|386
|1.00
|1.2095
|1.2107
|1.2195
|2604
|2006.01.19 16:42
|modify
|386
|1.00
|1.2095
|1.2108
|1.2195
|2605
|2006.01.19 16:42
|modify
|386
|1.00
|1.2095
|1.2109
|1.2195
|2606
|2006.01.19 16:55
|modify
|386
|1.00
|1.2095
|1.2111
|1.2195
|2607
|2006.01.19 16:56
|modify
|386
|1.00
|1.2095
|1.2114
|1.2195
|2608
|2006.01.19 16:59
|s/l
|386
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.2195
|190.00
|41671.90
|2609
|2006.01.19 20:00
|sell
|387
|1.00
|1.2088
|1.2118
|1.1988
|2610
|2006.01.19 21:30
|close
|387
|1.00
|1.2098
|1.2118
|1.1988
|-100.00
|41571.90
|2611
|2006.01.20 01:30
|sell
|388
|1.00
|1.2080
|1.2110
|1.1980
|2612
|2006.01.20 07:03
|modify
|388
|1.00
|1.2080
|1.2077
|1.1980
|2613
|2006.01.20 07:03
|modify
|388
|1.00
|1.2080
|1.2077
|1.1980
|2614
|2006.01.20 07:13
|modify
|388
|1.00
|1.2080
|1.2076
|1.1980
|2615
|2006.01.20 07:13
|modify
|388
|1.00
|1.2080
|1.2075
|1.1980
|2616
|2006.01.20 07:14
|modify
|388
|1.00
|1.2080
|1.2074
|1.1980
|2617
|2006.01.20 07:21
|s/l
|388
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.1980
|60.00
|41631.90
|2618
|2006.01.20 15:00
|buy
|389
|1.00
|1.2095
|1.2065
|1.2195
|2619
|2006.01.20 15:17
|modify
|389
|1.00
|1.2095
|1.2096
|1.2195
|2620
|2006.01.20 15:17
|modify
|389
|1.00
|1.2095
|1.2097
|1.2195
|2621
|2006.01.20 15:19
|s/l
|389
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.2195
|20.00
|41651.90
|2622
|2006.01.23 10:00
|sell
|390
|1.00
|1.2224
|1.2254
|1.2124
|2623
|2006.01.23 10:30
|close
|390
|1.00
|1.2242
|1.2254
|1.2124
|-180.00
|41471.90
|2624
|2006.01.24 05:00
|sell
|391
|1.00
|1.2284
|1.2314
|1.2184
|2625
|2006.01.24 06:30
|close
|391
|1.00
|1.2296
|1.2314
|1.2184
|-120.00
|41351.90
|2626
|2006.01.24 09:30
|sell
|392
|1.00
|1.2275
|1.2305
|1.2175
|2627
|2006.01.24 12:40
|modify
|392
|1.00
|1.2275
|1.2273
|1.2175
|2628
|2006.01.24 13:03
|s/l
|392
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.2175
|20.00
|41371.90
|2629
|2006.01.24 18:30
|buy
|393
|1.00
|1.2290
|1.2260
|1.2390
|2630
|2006.01.24 20:25
|s/l
|393
|1.00
|1.2260
|1.2260
|1.2390
|-300.00
|41071.90
|2631
|2006.01.24 20:30
|sell
|394
|1.00
|1.2269
|1.2299
|1.2169
|2632
|2006.01.25 01:14
|modify
|394
|1.00
|1.2269
|1.2268
|1.2169
|2633
|2006.01.25 01:14
|modify
|394
|1.00
|1.2269
|1.2266
|1.2169
|2634
|2006.01.25 01:15
|modify
|394
|1.00
|1.2269
|1.2265
|1.2169
|2635
|2006.01.25 01:16
|modify
|394
|1.00
|1.2269
|1.2264
|1.2169
|2636
|2006.01.25 01:26
|s/l
|394
|1.00
|1.2264
|1.2264
|1.2169
|56.99
|41128.89
|2637
|2006.01.25 10:30
|buy
|395
|1.00
|1.2308
|1.2278
|1.2408
|2638
|2006.01.25 10:54
|modify
|395
|1.00
|1.2308
|1.2309
|1.2408
|2639
|2006.01.25 10:54
|modify
|395
|1.00
|1.2308
|1.2309
|1.2408
|2640
|2006.01.25 10:55
|modify
|395
|1.00
|1.2308
|1.2310
|1.2408
|2641
|2006.01.25 10:55
|modify
|395
|1.00
|1.2308
|1.2310
|1.2408
|2642
|2006.01.25 10:58
|modify
|395
|1.00
|1.2308
|1.2311
|1.2408
|2643
|2006.01.25 11:04
|s/l
|395
|1.00
|1.2311
|1.2311
|1.2408
|30.00
|41158.89
|2644
|2006.01.25 14:30
|sell
|396
|1.00
|1.2283
|1.2313
|1.2183
|2645
|2006.01.25 14:32
|modify
|396
|1.00
|1.2283
|1.2280
|1.2183
|2646
|2006.01.25 14:41
|modify
|396
|1.00
|1.2283
|1.2280
|1.2183
|2647
|2006.01.25 14:43
|modify
|396
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2183
|2648
|2006.01.25 14:44
|modify
|396
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2183
|2649
|2006.01.25 14:44
|modify
|396
|1.00
|1.2283
|1.2276
|1.2183
|2650
|2006.01.25 14:58
|modify
|396
|1.00
|1.2283
|1.2276
|1.2183
|2651
|2006.01.25 15:05
|modify
|396
|1.00
|1.2283
|1.2275
|1.2183
|2652
|2006.01.25 15:06
|modify
|396
|1.00
|1.2283
|1.2275
|1.2183
|2653
|2006.01.25 15:10
|s/l
|396
|1.00
|1.2275
|1.2275
|1.2183
|80.00
|41238.89
|2654
|2006.01.27 15:00
|buy
|397
|1.00
|1.2220
|1.2190
|1.2320
|2655
|2006.01.27 16:06
|s/l
|397
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.2320
|-300.00
|40938.89
|2656
|2006.01.27 16:30
|sell
|398
|1.00
|1.2173
|1.2203
|1.2073
|2657
|2006.01.27 16:45
|modify
|398
|1.00
|1.2173
|1.2165
|1.2073
|2658
|2006.01.27 16:45
|s/l
|398
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2073
|80.00
|41018.89
|2659
|2006.01.31 03:30
|buy
|399
|1.00
|1.2098
|1.2068
|1.2198
|2660
|2006.01.31 08:30
|close
|399
|1.00
|1.2089
|1.2068
|1.2198
|-90.00
|40928.89
|2661
|2006.01.31 09:00
|buy
|400
|1.00
|1.2109
|1.2079
|1.2209
|2662
|2006.01.31 13:11
|modify
|400
|1.00
|1.2109
|1.2110
|1.2209
|2663
|2006.01.31 13:11
|modify
|400
|1.00
|1.2109
|1.2111
|1.2209
|2664
|2006.01.31 13:11
|modify
|400
|1.00
|1.2109
|1.2113
|1.2209
|2665
|2006.01.31 13:11
|modify
|400
|1.00
|1.2109
|1.2113
|1.2209
|2666
|2006.01.31 13:26
|modify
|400
|1.00
|1.2109
|1.2114
|1.2209
|2667
|2006.01.31 13:26
|modify
|400
|1.00
|1.2109
|1.2114
|1.2209
|2668
|2006.01.31 13:27
|modify
|400
|1.00
|1.2109
|1.2115
|1.2209
|2669
|2006.01.31 13:27
|modify
|400
|1.00
|1.2109
|1.2116
|1.2209
|2670
|2006.01.31 13:27
|modify
|400
|1.00
|1.2109
|1.2116
|1.2209
|2671
|2006.01.31 13:28
|modify
|400
|1.00
|1.2109
|1.2117
|1.2209
|2672
|2006.01.31 13:29
|modify
|400
|1.00
|1.2109
|1.2118
|1.2209
|2673
|2006.01.31 14:02
|s/l
|400
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2209
|90.00
|41018.89
|2674
|2006.01.31 20:30
|sell
|401
|1.00
|1.2130
|1.2160
|1.2030
|2675
|2006.01.31 20:32
|modify
|401
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.2030
|2676
|2006.01.31 20:32
|modify
|401
|1.00
|1.2130
|1.2129
|1.2030
|2677
|2006.01.31 20:32
|modify
|401
|1.00
|1.2130
|1.2128
|1.2030
|2678
|2006.01.31 20:33
|s/l
|401
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2030
|20.00
|41038.89
|2679
|2006.01.31 23:00
|buy
|402
|1.00
|1.2156
|1.2126
|1.2256
|2680
|2006.01.31 23:30
|close
|402
|1.00
|1.2146
|1.2126
|1.2256
|-100.00
|40938.89
|2681
|2006.02.01 05:30
|buy
|403
|1.00
|1.2153
|1.2123
|1.2253
|2682
|2006.02.01 09:00
|close
|403
|1.00
|1.2134
|1.2123
|1.2253
|-190.00
|40748.89
|2683
|2006.02.02 11:00
|buy
|404
|1.00
|1.2069
|1.2039
|1.2169
|2684
|2006.02.02 12:30
|close
|404
|1.00
|1.2058
|1.2039
|1.2169
|-110.00
|40638.89
|2685
|2006.02.02 13:30
|buy
|405
|1.00
|1.2070
|1.2040
|1.2170
|2686
|2006.02.02 14:00
|close
|405
|1.00
|1.2062
|1.2040
|1.2170
|-80.00
|40558.89
|2687
|2006.02.02 16:30
|buy
|406
|1.00
|1.2095
|1.2065
|1.2195
|2688
|2006.02.02 17:30
|modify
|406
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2195
|2689
|2006.02.02 17:31
|modify
|406
|1.00
|1.2095
|1.2096
|1.2195
|2690
|2006.02.02 17:34
|s/l
|406
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2195
|10.00
|40568.89
|2691
|2006.02.03 09:00
|sell
|407
|1.00
|1.2074
|1.2104
|1.1974
|2692
|2006.02.03 12:11
|modify
|407
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.1974
|2693
|2006.02.03 12:14
|modify
|407
|1.00
|1.2074
|1.2073
|1.1974
|2694
|2006.02.03 12:14
|modify
|407
|1.00
|1.2074
|1.2071
|1.1974
|2695
|2006.02.03 12:27
|modify
|407
|1.00
|1.2074
|1.2070
|1.1974
|2696
|2006.02.03 12:29
|modify
|407
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1974
|2697
|2006.02.03 12:29
|modify
|407
|1.00
|1.2074
|1.2067
|1.1974
|2698
|2006.02.03 12:40
|s/l
|407
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.1974
|70.00
|40638.89
|2699
|2006.02.03 17:00
|buy
|408
|1.00
|1.2000
|1.1970
|1.2100
|2700
|2006.02.03 17:05
|modify
|408
|1.00
|1.2000
|1.2000
|1.2100
|2701
|2006.02.03 17:05
|modify
|408
|1.00
|1.2000
|1.2001
|1.2100
|2702
|2006.02.03 17:06
|modify
|408
|1.00
|1.2000
|1.2003
|1.2100
|2703
|2006.02.03 17:06
|modify
|408
|1.00
|1.2000
|1.2004
|1.2100
|2704
|2006.02.03 17:07
|modify
|408
|1.00
|1.2000
|1.2006
|1.2100
|2705
|2006.02.03 17:07
|modify
|408
|1.00
|1.2000
|1.2007
|1.2100
|2706
|2006.02.03 17:16
|s/l
|408
|1.00
|1.2007
|1.2007
|1.2100
|70.00
|40708.89
|2707
|2006.02.06 05:30
|sell
|409
|1.00
|1.2014
|1.2044
|1.1914
|2708
|2006.02.06 06:00
|close
|409
|1.00
|1.2020
|1.2044
|1.1914
|-60.00
|40648.89
|2709
|2006.02.06 08:30
|sell
|410
|1.00
|1.2004
|1.2034
|1.1904
|2710
|2006.02.06 08:59
|modify
|410
|1.00
|1.2004
|1.2003
|1.1904
|2711
|2006.02.06 08:59
|modify
|410
|1.00
|1.2004
|1.2003
|1.1904
|2712
|2006.02.06 09:05
|s/l
|410
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.1904
|10.00
|40658.89
|2713
|2006.02.07 04:30
|buy
|411
|1.00
|1.1976
|1.1946
|1.2076
|2714
|2006.02.07 05:30
|close
|411
|1.00
|1.1966
|1.1946
|1.2076
|-100.00
|40558.89
|2715
|2006.02.07 07:00
|buy
|412
|1.00
|1.1975
|1.1945
|1.2075
|2716
|2006.02.07 08:50
|modify
|412
|1.00
|1.1975
|1.1979
|1.2075
|2717
|2006.02.07 08:50
|modify
|412
|1.00
|1.1975
|1.1982
|1.2075
|2718
|2006.02.07 08:52
|s/l
|412
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.2075
|70.00
|40628.89
|2719
|2006.02.07 13:30
|sell
|413
|1.00
|1.1971
|1.2001
|1.1871
|2720
|2006.02.07 14:30
|close
|413
|1.00
|1.1984
|1.2001
|1.1871
|-130.00
|40498.89
|2721
|2006.02.07 16:30
|sell
|414
|1.00
|1.1962
|1.1992
|1.1862
|2722
|2006.02.07 16:59
|modify
|414
|1.00
|1.1962
|1.1961
|1.1862
|2723
|2006.02.07 16:59
|modify
|414
|1.00
|1.1962
|1.1961
|1.1862
|2724
|2006.02.07 17:00
|modify
|414
|1.00
|1.1962
|1.1960
|1.1862
|2725
|2006.02.07 17:01
|modify
|414
|1.00
|1.1962
|1.1960
|1.1862
|2726
|2006.02.07 17:01
|modify
|414
|1.00
|1.1962
|1.1959
|1.1862
|2727
|2006.02.07 17:01
|modify
|414
|1.00
|1.1962
|1.1957
|1.1862
|2728
|2006.02.07 17:01
|modify
|414
|1.00
|1.1962
|1.1956
|1.1862
|2729
|2006.02.07 17:01
|modify
|414
|1.00
|1.1962
|1.1955
|1.1862
|2730
|2006.02.07 17:01
|modify
|414
|1.00
|1.1962
|1.1955
|1.1862
|2731
|2006.02.07 17:02
|modify
|414
|1.00
|1.1962
|1.1953
|1.1862
|2732
|2006.02.07 17:02
|modify
|414
|1.00
|1.1962
|1.1953
|1.1862
|2733
|2006.02.07 17:02
|modify
|414
|1.00
|1.1962
|1.1952
|1.1862
|2734
|2006.02.07 17:02
|modify
|414
|1.00
|1.1962
|1.1952
|1.1862
|2735
|2006.02.07 17:03
|s/l
|414
|1.00
|1.1952
|1.1952
|1.1862
|100.00
|40598.89
|2736
|2006.02.07 19:30
|buy
|415
|1.00
|1.1979
|1.1949
|1.2079
|2737
|2006.02.07 20:00
|close
|415
|1.00
|1.1968
|1.1949
|1.2079
|-110.00
|40488.89
|2738
|2006.02.07 22:30
|buy
|416
|1.00
|1.1981
|1.1951
|1.2081
|2739
|2006.02.07 23:16
|modify
|416
|1.00
|1.1981
|1.1982
|1.2081
|2740
|2006.02.08 01:21
|s/l
|416
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.2081
|1.00
|40489.89
|2741
|2006.02.08 02:00
|sell
|417
|1.00
|1.1972
|1.2002
|1.1872
|2742
|2006.02.08 03:00
|close
|417
|1.00
|1.1976
|1.2002
|1.1872
|-40.00
|40449.89
|2743
|2006.02.08 05:30
|sell
|418
|1.00
|1.1969
|1.1999
|1.1869
|2744
|2006.02.08 07:30
|close
|418
|1.00
|1.1977
|1.1999
|1.1869
|-80.00
|40369.89
|2745
|2006.02.08 09:00
|sell
|419
|1.00
|1.1969
|1.1999
|1.1869
|2746
|2006.02.08 09:30
|close
|419
|1.00
|1.1976
|1.1999
|1.1869
|-70.00
|40299.89
|2747
|2006.02.08 10:00
|sell
|420
|1.00
|1.1967
|1.1997
|1.1867
|2748
|2006.02.08 10:30
|close
|420
|1.00
|1.1978
|1.1997
|1.1867
|-110.00
|40189.89
|2749
|2006.02.08 11:00
|sell
|421
|1.00
|1.1970
|1.2000
|1.1870
|2750
|2006.02.08 13:07
|modify
|421
|1.00
|1.1970
|1.1970
|1.1870
|2751
|2006.02.08 13:07
|modify
|421
|1.00
|1.1970
|1.1969
|1.1870
|2752
|2006.02.08 13:07
|modify
|421
|1.00
|1.1970
|1.1969
|1.1870
|2753
|2006.02.08 13:08
|modify
|421
|1.00
|1.1970
|1.1968
|1.1870
|2754
|2006.02.08 13:23
|modify
|421
|1.00
|1.1970
|1.1967
|1.1870
|2755
|2006.02.08 13:23
|modify
|421
|1.00
|1.1970
|1.1966
|1.1870
|2756
|2006.02.08 13:24
|modify
|421
|1.00
|1.1970
|1.1965
|1.1870
|2757
|2006.02.08 13:24
|modify
|421
|1.00
|1.1970
|1.1964
|1.1870
|2758
|2006.02.08 13:25
|modify
|421
|1.00
|1.1970
|1.1963
|1.1870
|2759
|2006.02.08 13:25
|modify
|421
|1.00
|1.1970
|1.1962
|1.1870
|2760
|2006.02.08 13:25
|modify
|421
|1.00
|1.1970
|1.1961
|1.1870
|2761
|2006.02.08 13:25
|modify
|421
|1.00
|1.1970
|1.1958
|1.1870
|2762
|2006.02.08 13:37
|s/l
|421
|1.00
|1.1958
|1.1958
|1.1870
|120.00
|40309.89
|2763
|2006.02.08 22:30
|buy
|422
|1.00
|1.1961
|1.1931
|1.2061
|2764
|2006.02.09 01:49
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1961
|1.2061
|2765
|2006.02.09 01:50
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1962
|1.2061
|2766
|2006.02.09 01:51
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1964
|1.2061
|2767
|2006.02.09 01:52
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1965
|1.2061
|2768
|2006.02.09 01:52
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1965
|1.2061
|2769
|2006.02.09 01:52
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1966
|1.2061
|2770
|2006.02.09 01:52
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1967
|1.2061
|2771
|2006.02.09 01:52
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1968
|1.2061
|2772
|2006.02.09 01:53
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1969
|1.2061
|2773
|2006.02.09 01:53
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1971
|1.2061
|2774
|2006.02.09 01:53
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1972
|1.2061
|2775
|2006.02.09 01:53
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1972
|1.2061
|2776
|2006.02.09 01:58
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1974
|1.2061
|2777
|2006.02.09 01:58
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1976
|1.2061
|2778
|2006.02.09 02:00
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1977
|1.2061
|2779
|2006.02.09 02:00
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1978
|1.2061
|2780
|2006.02.09 02:00
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1979
|1.2061
|2781
|2006.02.09 02:00
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1980
|1.2061
|2782
|2006.02.09 02:01
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1981
|1.2061
|2783
|2006.02.09 02:01
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1981
|1.2061
|2784
|2006.02.09 02:02
|modify
|422
|1.00
|1.1961
|1.1982
|1.2061
|2785
|2006.02.09 02:04
|s/l
|422
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.2061
|183.00
|40492.89
|2786
|2006.02.09 16:30
|sell
|423
|1.00
|1.1957
|1.1987
|1.1857
|2787
|2006.02.09 19:00
|close
|423
|1.00
|1.1973
|1.1987
|1.1857
|-160.00
|40332.89
|2788
|2006.02.09 19:30
|sell
|424
|1.00
|1.1960
|1.1990
|1.1860
|2789
|2006.02.09 20:00
|close
|424
|1.00
|1.1968
|1.1990
|1.1860
|-80.00
|40252.89
|2790
|2006.02.10 09:30
|sell
|425
|1.00
|1.1961
|1.1991
|1.1861
|2791
|2006.02.10 10:30
|close
|425
|1.00
|1.1976
|1.1991
|1.1861
|-150.00
|40102.89
|2792
|2006.02.10 16:30
|sell
|426
|1.00
|1.1969
|1.1999
|1.1869
|2793
|2006.02.10 16:31
|modify
|426
|1.00
|1.1969
|1.1968
|1.1869
|2794
|2006.02.10 16:31
|modify
|426
|1.00
|1.1969
|1.1966
|1.1869
|2795
|2006.02.10 16:31
|modify
|426
|1.00
|1.1969
|1.1965
|1.1869
|2796
|2006.02.10 16:31
|modify
|426
|1.00
|1.1969
|1.1963
|1.1869
|2797
|2006.02.10 16:31
|modify
|426
|1.00
|1.1969
|1.1953
|1.1869
|2798
|2006.02.10 16:31
|modify
|426
|1.00
|1.1969
|1.1952
|1.1869
|2799
|2006.02.10 16:32
|modify
|426
|1.00
|1.1969
|1.1951
|1.1869
|2800
|2006.02.10 16:32
|modify
|426
|1.00
|1.1969
|1.1950
|1.1869
|2801
|2006.02.10 16:32
|modify
|426
|1.00
|1.1969
|1.1949
|1.1869
|2802
|2006.02.10 16:32
|modify
|426
|1.00
|1.1969
|1.1948
|1.1869
|2803
|2006.02.10 16:32
|modify
|426
|1.00
|1.1969
|1.1946
|1.1869
|2804
|2006.02.10 16:32
|modify
|426
|1.00
|1.1969
|1.1945
|1.1869
|2805
|2006.02.10 16:32
|modify
|426
|1.00
|1.1969
|1.1944
|1.1869
|2806
|2006.02.10 16:33
|s/l
|426
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.1869
|250.00
|40352.89
|2807
|2006.02.13 20:00
|buy
|427
|1.00
|1.1909
|1.1879
|1.2009
|2808
|2006.02.13 22:30
|close
|427
|1.00
|1.1901
|1.1879
|1.2009
|-80.00
|40272.89
|2809
|2006.02.14 01:00
|buy
|428
|1.00
|1.1911
|1.1881
|1.2011
|2810
|2006.02.14 01:30
|close
|428
|1.00
|1.1899
|1.1881
|1.2011
|-120.00
|40152.89
|2811
|2006.02.14 07:00
|buy
|429
|1.00
|1.1911
|1.1881
|1.2011
|2812
|2006.02.14 07:41
|modify
|429
|1.00
|1.1911
|1.1911
|1.2011
|2813
|2006.02.14 07:41
|modify
|429
|1.00
|1.1911
|1.1912
|1.2011
|2814
|2006.02.14 08:03
|s/l
|429
|1.00
|1.1912
|1.1912
|1.2011
|9.99
|40162.88
|2815
|2006.02.14 12:30
|sell
|430
|1.00
|1.1900
|1.1930
|1.1800
|2816
|2006.02.14 14:30
|modify
|430
|1.00
|1.1900
|1.1890
|1.1800
|2817
|2006.02.14 14:30
|s/l
|430
|1.00
|1.1890
|1.1890
|1.1800
|100.00
|40262.88
|2818
|2006.02.14 17:30
|buy
|431
|1.00
|1.1905
|1.1875
|1.2005
|2819
|2006.02.14 21:06
|modify
|431
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.2005
|2820
|2006.02.14 21:06
|modify
|431
|1.00
|1.1905
|1.1906
|1.2005
|2821
|2006.02.14 21:06
|modify
|431
|1.00
|1.1905
|1.1906
|1.2005
|2822
|2006.02.14 21:07
|modify
|431
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|2823
|2006.02.14 21:51
|modify
|431
|1.00
|1.1905
|1.1908
|1.2005
|2824
|2006.02.15 00:14
|modify
|431
|1.00
|1.1905
|1.1909
|1.2005
|2825
|2006.02.15 00:14
|modify
|431
|1.00
|1.1905
|1.1910
|1.2005
|2826
|2006.02.15 00:14
|modify
|431
|1.00
|1.1905
|1.1911
|1.2005
|2827
|2006.02.15 00:15
|modify
|431
|1.00
|1.1905
|1.1912
|1.2005
|2828
|2006.02.15 00:15
|modify
|431
|1.00
|1.1905
|1.1912
|1.2005
|2829
|2006.02.15 00:18
|modify
|431
|1.00
|1.1905
|1.1914
|1.2005
|2830
|2006.02.15 00:19
|modify
|431
|1.00
|1.1905
|1.1914
|1.2005
|2831
|2006.02.15 00:19
|modify
|431
|1.00
|1.1905
|1.1916
|1.2005
|2832
|2006.02.15 00:21
|s/l
|431
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.2005
|101.00
|40363.88
|2833
|2006.02.15 17:00
|sell
|432
|1.00
|1.1898
|1.1928
|1.1798
|2834
|2006.02.15 17:21
|modify
|432
|1.00
|1.1898
|1.1897
|1.1798
|2835
|2006.02.15 17:21
|modify
|432
|1.00
|1.1898
|1.1896
|1.1798
|2836
|2006.02.15 17:22
|modify
|432
|1.00
|1.1898
|1.1896
|1.1798
|2837
|2006.02.15 17:22
|modify
|432
|1.00
|1.1898
|1.1895
|1.1798
|2838
|2006.02.15 17:23
|modify
|432
|1.00
|1.1898
|1.1894
|1.1798
|2839
|2006.02.15 17:23
|modify
|432
|1.00
|1.1898
|1.1893
|1.1798
|2840
|2006.02.15 17:23
|modify
|432
|1.00
|1.1898
|1.1892
|1.1798
|2841
|2006.02.15 17:25
|s/l
|432
|1.00
|1.1892
|1.1892
|1.1798
|60.00
|40423.88
|2842
|2006.02.16 17:00
|buy
|433
|1.00
|1.1885
|1.1855
|1.1985
|2843
|2006.02.16 18:30
|close
|433
|1.00
|1.1877
|1.1855
|1.1985
|-80.00
|40343.88
|2844
|2006.02.16 21:00
|buy
|434
|1.00
|1.1888
|1.1858
|1.1988
|2845
|2006.02.16 21:56
|modify
|434
|1.00
|1.1888
|1.1888
|1.1988
|2846
|2006.02.16 21:56
|modify
|434
|1.00
|1.1888
|1.1890
|1.1988
|2847
|2006.02.16 21:58
|s/l
|434
|1.00
|1.1890
|1.1890
|1.1988
|20.00
|40363.88
|2848
|2006.02.17 05:00
|sell
|435
|1.00
|1.1878
|1.1908
|1.1778
|2849
|2006.02.17 05:30
|close
|435
|1.00
|1.1884
|1.1908
|1.1778
|-60.00
|40303.88
|2850
|2006.02.17 10:00
|sell
|436
|1.00
|1.1870
|1.1900
|1.1770
|2851
|2006.02.17 11:00
|close
|436
|1.00
|1.1885
|1.1900
|1.1770
|-150.00
|40153.88
|2852
|2006.02.17 12:00
|sell
|437
|1.00
|1.1876
|1.1906
|1.1776
|2853
|2006.02.17 13:06
|modify
|437
|1.00
|1.1876
|1.1876
|1.1776
|2854
|2006.02.17 13:06
|modify
|437
|1.00
|1.1876
|1.1875
|1.1776
|2855
|2006.02.17 13:06
|modify
|437
|1.00
|1.1876
|1.1874
|1.1776
|2856
|2006.02.17 13:06
|modify
|437
|1.00
|1.1876
|1.1872
|1.1776
|2857
|2006.02.17 13:06
|modify
|437
|1.00
|1.1876
|1.1870
|1.1776
|2858
|2006.02.17 13:18
|s/l
|437
|1.00
|1.1870
|1.1870
|1.1776
|60.00
|40213.88
|2859
|2006.02.17 16:00
|buy
|438
|1.00
|1.1894
|1.1864
|1.1994
|2860
|2006.02.17 16:07
|modify
|438
|1.00
|1.1894
|1.1894
|1.1994
|2861
|2006.02.17 16:07
|modify
|438
|1.00
|1.1894
|1.1895
|1.1994
|2862
|2006.02.17 16:07
|modify
|438
|1.00
|1.1894
|1.1896
|1.1994
|2863
|2006.02.17 16:08
|modify
|438
|1.00
|1.1894
|1.1897
|1.1994
|2864
|2006.02.17 16:08
|modify
|438
|1.00
|1.1894
|1.1897
|1.1994
|2865
|2006.02.17 16:10
|s/l
|438
|1.00
|1.1897
|1.1897
|1.1994
|30.01
|40243.89
|2866
|2006.02.17 18:30
|sell
|439
|1.00
|1.1876
|1.1906
|1.1776
|2867
|2006.02.17 18:52
|s/l
|439
|1.00
|1.1906
|1.1906
|1.1776
|-300.00
|39943.89
|2868
|2006.02.17 19:00
|buy
|440
|1.00
|1.1914
|1.1884
|1.2014
|2869
|2006.02.17 19:12
|modify
|440
|1.00
|1.1914
|1.1915
|1.2014
|2870
|2006.02.17 19:14
|modify
|440
|1.00
|1.1914
|1.1916
|1.2014
|2871
|2006.02.17 19:14
|modify
|440
|1.00
|1.1914
|1.1917
|1.2014
|2872
|2006.02.17 19:14
|modify
|440
|1.00
|1.1914
|1.1921
|1.2014
|2873
|2006.02.17 19:17
|modify
|440
|1.00
|1.1914
|1.1922
|1.2014
|2874
|2006.02.17 19:17
|modify
|440
|1.00
|1.1914
|1.1922
|1.2014
|2875
|2006.02.17 19:17
|modify
|440
|1.00
|1.1914
|1.1924
|1.2014
|2876
|2006.02.17 19:19
|modify
|440
|1.00
|1.1914
|1.1926
|1.2014
|2877
|2006.02.17 19:19
|modify
|440
|1.00
|1.1914
|1.1927
|1.2014
|2878
|2006.02.17 19:20
|modify
|440
|1.00
|1.1914
|1.1927
|1.2014
|2879
|2006.02.17 19:20
|modify
|440
|1.00
|1.1914
|1.1928
|1.2014
|2880
|2006.02.17 19:20
|modify
|440
|1.00
|1.1914
|1.1929
|1.2014
|2881
|2006.02.17 19:20
|modify
|440
|1.00
|1.1914
|1.1930
|1.2014
|2882
|2006.02.17 19:20
|modify
|440
|1.00
|1.1914
|1.1931
|1.2014
|2883
|2006.02.17 19:21
|s/l
|440
|1.00
|1.1931
|1.1931
|1.2014
|170.00
|40113.89
|2884
|2006.02.20 10:00
|sell
|441
|1.00
|1.1934
|1.1964
|1.1834
|2885
|2006.02.21 01:48
|modify
|441
|1.00
|1.1934
|1.1932
|1.1834
|2886
|2006.02.21 03:39
|modify
|441
|1.00
|1.1934
|1.1931
|1.1834
|2887
|2006.02.21 03:39
|modify
|441
|1.00
|1.1934
|1.1930
|1.1834
|2888
|2006.02.21 03:39
|modify
|441
|1.00
|1.1934
|1.1927
|1.1834
|2889
|2006.02.21 04:13
|modify
|441
|1.00
|1.1934
|1.1926
|1.1834
|2890
|2006.02.21 04:13
|modify
|441
|1.00
|1.1934
|1.1924
|1.1834
|2891
|2006.02.21 04:28
|s/l
|441
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.1834
|107.00
|40220.89
|2892
|2006.02.21 20:30
|buy
|442
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.2027
|2893
|2006.02.21 21:00
|close
|442
|1.00
|1.1917
|1.1897
|1.2027
|-100.00
|40120.89
|2894
|2006.02.22 03:30
|buy
|443
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.2027
|2895
|2006.02.22 05:00
|close
|443
|1.00
|1.1918
|1.1897
|1.2027
|-90.00
|40030.89
|2896
|2006.02.22 18:00
|buy
|444
|1.00
|1.1905
|1.1875
|1.2005
|2897
|2006.02.22 18:39
|modify
|444
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|2898
|2006.02.22 18:40
|modify
|444
|1.00
|1.1905
|1.1907
|1.2005
|2899
|2006.02.22 18:40
|modify
|444
|1.00
|1.1905
|1.1908
|1.2005
|2900
|2006.02.22 18:42
|modify
|444
|1.00
|1.1905
|1.1908
|1.2005
|2901
|2006.02.22 18:42
|modify
|444
|1.00
|1.1905
|1.1909
|1.2005
|2902
|2006.02.22 18:50
|s/l
|444
|1.00
|1.1909
|1.1909
|1.2005
|40.00
|40070.89
|2903
|2006.02.23 16:00
|sell
|445
|1.00
|1.1919
|1.1949
|1.1819
|2904
|2006.02.23 16:29
|modify
|445
|1.00
|1.1919
|1.1918
|1.1819
|2905
|2006.02.23 16:33
|modify
|445
|1.00
|1.1919
|1.1918
|1.1819
|2906
|2006.02.23 16:33
|modify
|445
|1.00
|1.1919
|1.1915
|1.1819
|2907
|2006.02.23 16:35
|s/l
|445
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1819
|40.00
|40110.89
|2908
|2006.02.27 04:00
|buy
|446
|1.00
|1.1867
|1.1837
|1.1967
|2909
|2006.02.27 07:30
|close
|446
|1.00
|1.1858
|1.1837
|1.1967
|-90.00
|40020.89
|2910
|2006.02.28 10:00
|buy
|447
|1.00
|1.1866
|1.1836
|1.1966
|2911
|2006.02.28 10:27
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1866
|1.1966
|2912
|2006.02.28 10:29
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1867
|1.1966
|2913
|2006.02.28 10:33
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1867
|1.1966
|2914
|2006.02.28 10:35
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1868
|1.1966
|2915
|2006.02.28 11:13
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1869
|1.1966
|2916
|2006.02.28 11:13
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1870
|1.1966
|2917
|2006.02.28 11:14
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1871
|1.1966
|2918
|2006.02.28 11:33
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1872
|1.1966
|2919
|2006.02.28 11:34
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1873
|1.1966
|2920
|2006.02.28 11:37
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1876
|1.1966
|2921
|2006.02.28 11:38
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1876
|1.1966
|2922
|2006.02.28 11:44
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1877
|1.1966
|2923
|2006.02.28 11:45
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1877
|1.1966
|2924
|2006.02.28 11:45
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1881
|1.1966
|2925
|2006.02.28 11:46
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1882
|1.1966
|2926
|2006.02.28 11:46
|modify
|447
|1.00
|1.1866
|1.1883
|1.1966
|2927
|2006.02.28 12:51
|s/l
|447
|1.00
|1.1883
|1.1883
|1.1966
|169.99
|40190.88
|2928
|2006.03.01 17:00
|sell
|448
|1.00
|1.1930
|1.1960
|1.1830
|2929
|2006.03.01 17:33
|modify
|448
|1.00
|1.1930
|1.1927
|1.1830
|2930
|2006.03.01 17:33
|s/l
|448
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1830
|30.01
|40220.89
|2931
|2006.03.02 04:30
|buy
|449
|1.00
|1.1926
|1.1896
|1.2026
|2932
|2006.03.02 06:00
|close
|449
|1.00
|1.1917
|1.1896
|1.2026
|-90.00
|40130.89
|2933
|2006.03.02 07:30
|buy
|450
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.2027
|2934
|2006.03.02 09:06
|modify
|450
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.2027
|2935
|2006.03.02 09:08
|modify
|450
|1.00
|1.1927
|1.1928
|1.2027
|2936
|2006.03.02 09:08
|modify
|450
|1.00
|1.1927
|1.1928
|1.2027
|2937
|2006.03.02 09:31
|modify
|450
|1.00
|1.1927
|1.1929
|1.2027
|2938
|2006.03.02 09:32
|modify
|450
|1.00
|1.1927
|1.1930
|1.2027
|2939
|2006.03.02 10:13
|modify
|450
|1.00
|1.1927
|1.1933
|1.2027
|2940
|2006.03.02 10:17
|modify
|450
|1.00
|1.1927
|1.1934
|1.2027
|2941
|2006.03.02 10:24
|modify
|450
|1.00
|1.1927
|1.1935
|1.2027
|2942
|2006.03.02 10:24
|modify
|450
|1.00
|1.1927
|1.1936
|1.2027
|2943
|2006.03.02 10:25
|modify
|450
|1.00
|1.1927
|1.1937
|1.2027
|2944
|2006.03.02 10:43
|s/l
|450
|1.00
|1.1937
|1.1937
|1.2027
|100.00
|40230.89
|2945
|2006.03.03 03:00
|sell
|451
|1.00
|1.2009
|1.2039
|1.1909
|2946
|2006.03.03 05:30
|close
|451
|1.00
|1.2025
|1.2039
|1.1909
|-160.00
|40070.89
|2947
|2006.03.03 09:30
|sell
|452
|1.00
|1.2016
|1.2046
|1.1916
|2948
|2006.03.03 11:30
|close
|452
|1.00
|1.2027
|1.2046
|1.1916
|-110.00
|39960.89
|2949
|2006.03.03 12:00
|sell
|453
|1.00
|1.2014
|1.2044
|1.1914
|2950
|2006.03.03 13:30
|close
|453
|1.00
|1.2024
|1.2044
|1.1914
|-100.00
|39860.89
|2951
|2006.03.03 16:30
|sell
|454
|1.00
|1.2013
|1.2043
|1.1913
|2952
|2006.03.03 17:30
|close
|454
|1.00
|1.2030
|1.2043
|1.1913
|-170.00
|39690.89
|2953
|2006.03.06 10:00
|sell
|455
|1.00
|1.2049
|1.2079
|1.1949
|2954
|2006.03.06 11:38
|modify
|455
|1.00
|1.2049
|1.2048
|1.1949
|2955
|2006.03.06 11:40
|modify
|455
|1.00
|1.2049
|1.2047
|1.1949
|2956
|2006.03.06 11:41
|modify
|455
|1.00
|1.2049
|1.2047
|1.1949
|2957
|2006.03.06 11:41
|modify
|455
|1.00
|1.2049
|1.2045
|1.1949
|2958
|2006.03.06 11:41
|modify
|455
|1.00
|1.2049
|1.2044
|1.1949
|2959
|2006.03.06 11:42
|modify
|455
|1.00
|1.2049
|1.2043
|1.1949
|2960
|2006.03.06 11:52
|modify
|455
|1.00
|1.2049
|1.2042
|1.1949
|2961
|2006.03.06 11:53
|modify
|455
|1.00
|1.2049
|1.2041
|1.1949
|2962
|2006.03.06 12:00
|modify
|455
|1.00
|1.2049
|1.2041
|1.1949
|2963
|2006.03.06 12:04
|modify
|455
|1.00
|1.2049
|1.2040
|1.1949
|2964
|2006.03.06 12:04
|modify
|455
|1.00
|1.2049
|1.2039
|1.1949
|2965
|2006.03.06 12:04
|modify
|455
|1.00
|1.2049
|1.2038
|1.1949
|2966
|2006.03.06 12:05
|modify
|455
|1.00
|1.2049
|1.2038
|1.1949
|2967
|2006.03.06 12:05
|modify
|455
|1.00
|1.2049
|1.2037
|1.1949
|2968
|2006.03.06 12:48
|s/l
|455
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.1949
|120.00
|39810.89
|2969
|2006.03.06 21:30
|buy
|456
|1.00
|1.2021
|1.1991
|1.2121
|2970
|2006.03.06 23:00
|close
|456
|1.00
|1.2016
|1.1991
|1.2121
|-50.00
|39760.89
|2971
|2006.03.08 04:30
|buy
|457
|1.00
|1.1901
|1.1871
|1.2001
|2972
|2006.03.08 05:00
|close
|457
|1.00
|1.1892
|1.1871
|1.2001
|-90.00
|39670.89
|2973
|2006.03.08 08:30
|buy
|458
|1.00
|1.1914
|1.1884
|1.2014
|2974
|2006.03.08 10:52
|modify
|458
|1.00
|1.1914
|1.1916
|1.2014
|2975
|2006.03.08 10:52
|modify
|458
|1.00
|1.1914
|1.1917
|1.2014
|2976
|2006.03.08 10:52
|modify
|458
|1.00
|1.1914
|1.1919
|1.2014
|2977
|2006.03.08 10:57
|s/l
|458
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.2014
|49.99
|39720.88
|2978
|2006.03.08 15:00
|sell
|459
|1.00
|1.1904
|1.1934
|1.1804
|2979
|2006.03.08 16:30
|close
|459
|1.00
|1.1923
|1.1934
|1.1804
|-190.00
|39530.88
|2980
|2006.03.09 07:00
|sell
|460
|1.00
|1.1918
|1.1948
|1.1818
|2981
|2006.03.09 08:00
|close
|460
|1.00
|1.1927
|1.1948
|1.1818
|-90.00
|39440.88
|2982
|2006.03.09 14:30
|sell
|461
|1.00
|1.1916
|1.1946
|1.1816
|2983
|2006.03.09 18:55
|modify
|461
|1.00
|1.1916
|1.1915
|1.1816
|2984
|2006.03.09 19:11
|s/l
|461
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1816
|10.00
|39450.88
|2985
|2006.03.10 08:30
|buy
|462
|1.00
|1.1922
|1.1892
|1.2022
|2986
|2006.03.10 14:47
|s/l
|462
|1.00
|1.1892
|1.1892
|1.2022
|-300.00
|39150.88
|2987
|2006.03.10 15:00
|sell
|463
|1.00
|1.1905
|1.1935
|1.1805
|2988
|2006.03.10 15:04
|modify
|463
|1.00
|1.1905
|1.1904
|1.1805
|2989
|2006.03.10 15:06
|modify
|463
|1.00
|1.1905
|1.1903
|1.1805
|2990
|2006.03.10 15:06
|modify
|463
|1.00
|1.1905
|1.1903
|1.1805
|2991
|2006.03.10 15:09
|s/l
|463
|1.00
|1.1903
|1.1903
|1.1805
|20.00
|39170.88
|2992
|2006.03.10 20:30
|buy
|464
|1.00
|1.1914
|1.1884
|1.2014
|2993
|2006.03.13 01:28
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1916
|1.2014
|2994
|2006.03.13 01:28
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1917
|1.2014
|2995
|2006.03.13 01:47
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1917
|1.2014
|2996
|2006.03.13 01:48
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1918
|1.2014
|2997
|2006.03.13 01:48
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1920
|1.2014
|2998
|2006.03.13 02:24
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1920
|1.2014
|2999
|2006.03.13 02:24
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1921
|1.2014
|3000
|2006.03.13 02:24
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1922
|1.2014
|3001
|2006.03.13 02:26
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1923
|1.2014
|3002
|2006.03.13 02:26
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1924
|1.2014
|3003
|2006.03.13 02:26
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1925
|1.2014
|3004
|2006.03.13 02:27
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1926
|1.2014
|3005
|2006.03.13 02:27
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1927
|1.2014
|3006
|2006.03.13 02:27
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1928
|1.2014
|3007
|2006.03.13 02:28
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1930
|1.2014
|3008
|2006.03.13 02:29
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1931
|1.2014
|3009
|2006.03.13 02:57
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1931
|1.2014
|3010
|2006.03.13 02:57
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1932
|1.2014
|3011
|2006.03.13 03:03
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1933
|1.2014
|3012
|2006.03.13 03:04
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1934
|1.2014
|3013
|2006.03.13 03:05
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1935
|1.2014
|3014
|2006.03.13 03:05
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1935
|1.2014
|3015
|2006.03.13 03:05
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1936
|1.2014
|3016
|2006.03.13 03:05
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1937
|1.2014
|3017
|2006.03.13 03:17
|modify
|464
|1.00
|1.1914
|1.1938
|1.2014
|3018
|2006.03.13 03:30
|s/l
|464
|1.00
|1.1938
|1.1938
|1.2014
|231.00
|39401.88
|3019
|2006.03.13 10:00
|sell
|465
|1.00
|1.1929
|1.1959
|1.1829
|3020
|2006.03.13 15:00
|modify
|465
|1.00
|1.1929
|1.1929
|1.1829
|3021
|2006.03.13 16:02
|s/l
|465
|1.00
|1.1929
|1.1929
|1.1829
|0.00
|39401.88
|3022
|2006.03.13 17:30
|buy
|466
|1.00
|1.1947
|1.1917
|1.2047
|3023
|2006.03.13 19:00
|close
|466
|1.00
|1.1930
|1.1917
|1.2047
|-170.00
|39231.88
|3024
|2006.03.13 20:00
|buy
|467
|1.00
|1.1943
|1.1913
|1.2043
|3025
|2006.03.13 20:22
|modify
|467
|1.00
|1.1943
|1.1943
|1.2043
|3026
|2006.03.13 20:23
|modify
|467
|1.00
|1.1943
|1.1944
|1.2043
|3027
|2006.03.13 20:27
|modify
|467
|1.00
|1.1943
|1.1945
|1.2043
|3028
|2006.03.13 20:27
|modify
|467
|1.00
|1.1943
|1.1946
|1.2043
|3029
|2006.03.13 20:28
|modify
|467
|1.00
|1.1943
|1.1947
|1.2043
|3030
|2006.03.13 20:28
|modify
|467
|1.00
|1.1943
|1.1948
|1.2043
|3031
|2006.03.13 20:29
|modify
|467
|1.00
|1.1943
|1.1948
|1.2043
|3032
|2006.03.13 20:58
|modify
|467
|1.00
|1.1943
|1.1950
|1.2043
|3033
|2006.03.13 21:00
|modify
|467
|1.00
|1.1943
|1.1950
|1.2043
|3034
|2006.03.13 21:23
|modify
|467
|1.00
|1.1943
|1.1952
|1.2043
|3035
|2006.03.13 21:24
|modify
|467
|1.00
|1.1943
|1.1953
|1.2043
|3036
|2006.03.13 21:27
|modify
|467
|1.00
|1.1943
|1.1954
|1.2043
|3037
|2006.03.13 21:56
|s/l
|467
|1.00
|1.1954
|1.1954
|1.2043
|110.00
|39341.88
|3038
|2006.03.14 11:30
|sell
|468
|1.00
|1.1955
|1.1985
|1.1855
|3039
|2006.03.14 12:06
|modify
|468
|1.00
|1.1955
|1.1955
|1.1855
|3040
|2006.03.14 12:08
|modify
|468
|1.00
|1.1955
|1.1954
|1.1855
|3041
|2006.03.14 12:08
|modify
|468
|1.00
|1.1955
|1.1954
|1.1855
|3042
|2006.03.14 12:10
|modify
|468
|1.00
|1.1955
|1.1953
|1.1855
|3043
|2006.03.14 12:12
|modify
|468
|1.00
|1.1955
|1.1952
|1.1855
|3044
|2006.03.14 12:12
|modify
|468
|1.00
|1.1955
|1.1951
|1.1855
|3045
|2006.03.14 12:27
|s/l
|468
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1855
|40.00
|39381.88
|3046
|2006.03.14 14:30
|buy
|469
|1.00
|1.1963
|1.1933
|1.2063
|3047
|2006.03.14 14:30
|modify
|469
|1.00
|1.1963
|1.1963
|1.2063
|3048
|2006.03.14 14:30
|modify
|469
|1.00
|1.1963
|1.1964
|1.2063
|3049
|2006.03.14 14:30
|modify
|469
|1.00
|1.1963
|1.1966
|1.2063
|3050
|2006.03.14 14:30
|s/l
|469
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.2063
|30.00
|39411.88
|3051
|2006.03.14 15:00
|sell
|470
|1.00
|1.1951
|1.1981
|1.1851
|3052
|2006.03.14 15:30
|close
|470
|1.00
|1.1962
|1.1981
|1.1851
|-110.00
|39301.88
|3053
|2006.03.16 08:00
|sell
|471
|1.00
|1.2046
|1.2076
|1.1946
|3054
|2006.03.16 09:00
|close
|471
|1.00
|1.2060
|1.2076
|1.1946
|-140.00
|39161.88
|3055
|2006.03.17 08:30
|sell
|472
|1.00
|1.2153
|1.2183
|1.2053
|3056
|2006.03.17 09:30
|close
|472
|1.00
|1.2167
|1.2183
|1.2053
|-140.00
|39021.88
|3057
|2006.03.17 16:00
|sell
|473
|1.00
|1.2153
|1.2183
|1.2053
|3058
|2006.03.17 16:01
|modify
|473
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2053
|3059
|2006.03.17 16:01
|modify
|473
|1.00
|1.2153
|1.2152
|1.2053
|3060
|2006.03.17 16:03
|modify
|473
|1.00
|1.2153
|1.2151
|1.2053
|3061
|2006.03.17 16:08
|s/l
|473
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2053
|20.00
|39041.88
|3062
|2006.03.17 16:30
|buy
|474
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.2268
|3063
|2006.03.17 17:04
|modify
|474
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2268
|3064
|2006.03.17 17:04
|modify
|474
|1.00
|1.2168
|1.2172
|1.2268
|3065
|2006.03.17 17:04
|modify
|474
|1.00
|1.2168
|1.2173
|1.2268
|3066
|2006.03.17 17:08
|modify
|474
|1.00
|1.2168
|1.2173
|1.2268
|3067
|2006.03.17 17:08
|modify
|474
|1.00
|1.2168
|1.2174
|1.2268
|3068
|2006.03.17 17:08
|modify
|474
|1.00
|1.2168
|1.2176
|1.2268
|3069
|2006.03.17 17:10
|modify
|474
|1.00
|1.2168
|1.2177
|1.2268
|3070
|2006.03.17 17:11
|modify
|474
|1.00
|1.2168
|1.2179
|1.2268
|3071
|2006.03.17 17:11
|modify
|474
|1.00
|1.2168
|1.2179
|1.2268
|3072
|2006.03.17 17:15
|modify
|474
|1.00
|1.2168
|1.2180
|1.2268
|3073
|2006.03.17 17:15
|modify
|474
|1.00
|1.2168
|1.2181
|1.2268
|3074
|2006.03.17 17:15
|modify
|474
|1.00
|1.2168
|1.2182
|1.2268
|3075
|2006.03.17 17:15
|modify
|474
|1.00
|1.2168
|1.2182
|1.2268
|3076
|2006.03.17 17:16
|modify
|474
|1.00
|1.2168
|1.2183
|1.2268
|3077
|2006.03.17 17:27
|s/l
|474
|1.00
|1.2183
|1.2183
|1.2268
|150.00
|39191.88
|3078
|2006.03.20 06:30
|sell
|475
|1.00
|1.2164
|1.2194
|1.2064
|3079
|2006.03.20 08:30
|close
|475
|1.00
|1.2178
|1.2194
|1.2064
|-140.00
|39051.88
|3080
|2006.03.20 13:00
|sell
|476
|1.00
|1.2167
|1.2197
|1.2067
|3081
|2006.03.20 14:00
|close
|476
|1.00
|1.2183
|1.2197
|1.2067
|-160.00
|38891.88
|3082
|2006.03.20 15:30
|sell
|477
|1.00
|1.2168
|1.2198
|1.2068
|3083
|2006.03.20 15:49
|modify
|477
|1.00
|1.2168
|1.2167
|1.2068
|3084
|2006.03.20 15:49
|modify
|477
|1.00
|1.2168
|1.2166
|1.2068
|3085
|2006.03.20 15:56
|s/l
|477
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2068
|20.00
|38911.88
|3086
|2006.03.20 16:30
|buy
|478
|1.00
|1.2181
|1.2151
|1.2281
|3087
|2006.03.20 17:30
|close
|478
|1.00
|1.2162
|1.2151
|1.2281
|-190.00
|38721.88
|3088
|2006.03.21 14:30
|buy
|479
|1.00
|1.2158
|1.2128
|1.2258
|3089
|2006.03.21 14:52
|s/l
|479
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2258
|-300.00
|38421.88
|3090
|2006.03.21 15:00
|sell
|480
|1.00
|1.2132
|1.2162
|1.2032
|3091
|2006.03.21 15:05
|modify
|480
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2032
|3092
|2006.03.21 15:05
|modify
|480
|1.00
|1.2132
|1.2128
|1.2032
|3093
|2006.03.21 15:05
|modify
|480
|1.00
|1.2132
|1.2127
|1.2032
|3094
|2006.03.21 15:05
|modify
|480
|1.00
|1.2132
|1.2124
|1.2032
|3095
|2006.03.21 15:08
|s/l
|480
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2032
|80.00
|38501.88
|3096
|2006.03.22 00:00
|buy
|481
|1.00
|1.2112
|1.2082
|1.2212
|3097
|2006.03.22 01:30
|close
|481
|1.00
|1.2097
|1.2082
|1.2212
|-150.00
|38351.88
|3098
|2006.03.22 16:30
|buy
|482
|1.00
|1.2105
|1.2075
|1.2205
|3099
|2006.03.22 17:00
|close
|482
|1.00
|1.2086
|1.2075
|1.2205
|-190.00
|38161.88
|3100
|2006.03.24 16:30
|buy
|483
|1.00
|1.2015
|1.1985
|1.2115
|3101
|2006.03.24 17:29
|modify
|483
|1.00
|1.2015
|1.2016
|1.2115
|3102
|2006.03.24 17:29
|modify
|483
|1.00
|1.2015
|1.2017
|1.2115
|3103
|2006.03.24 17:30
|modify
|483
|1.00
|1.2015
|1.2017
|1.2115
|3104
|2006.03.24 17:31
|modify
|483
|1.00
|1.2015
|1.2018
|1.2115
|3105
|2006.03.24 17:40
|modify
|483
|1.00
|1.2015
|1.2021
|1.2115
|3106
|2006.03.24 17:43
|modify
|483
|1.00
|1.2015
|1.2021
|1.2115
|3107
|2006.03.24 17:43
|modify
|483
|1.00
|1.2015
|1.2022
|1.2115
|3108
|2006.03.24 17:44
|modify
|483
|1.00
|1.2015
|1.2022
|1.2115
|3109
|2006.03.24 17:48
|modify
|483
|1.00
|1.2015
|1.2023
|1.2115
|3110
|2006.03.24 17:48
|modify
|483
|1.00
|1.2015
|1.2025
|1.2115
|3111
|2006.03.24 17:51
|modify
|483
|1.00
|1.2015
|1.2026
|1.2115
|3112
|2006.03.24 17:51
|modify
|483
|1.00
|1.2015
|1.2027
|1.2115
|3113
|2006.03.24 17:51
|modify
|483
|1.00
|1.2015
|1.2029
|1.2115
|3114
|2006.03.24 17:51
|modify
|483
|1.00
|1.2015
|1.2029
|1.2115
|3115
|2006.03.24 18:09
|s/l
|483
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2115
|140.00
|38301.88
|3116
|2006.03.27 12:00
|sell
|484
|1.00
|1.2023
|1.2053
|1.1923
|3117
|2006.03.27 14:00
|close
|484
|1.00
|1.2031
|1.2053
|1.1923
|-80.00
|38221.88
|3118
|2006.03.27 15:00
|sell
|485
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.1922
|3119
|2006.03.27 16:00
|close
|485
|1.00
|1.2033
|1.2052
|1.1922
|-110.00
|38111.88
|3120
|2006.03.27 18:00
|sell
|486
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.1922
|3121
|2006.03.27 18:06
|modify
|486
|1.00
|1.2022
|1.2021
|1.1922
|3122
|2006.03.27 18:22
|modify
|486
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.1922
|3123
|2006.03.27 18:25
|modify
|486
|1.00
|1.2022
|1.2019
|1.1922
|3124
|2006.03.27 18:25
|modify
|486
|1.00
|1.2022
|1.2019
|1.1922
|3125
|2006.03.27 18:26
|modify
|486
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1922
|3126
|2006.03.27 18:26
|modify
|486
|1.00
|1.2022
|1.2017
|1.1922
|3127
|2006.03.27 18:27
|modify
|486
|1.00
|1.2022
|1.2016
|1.1922
|3128
|2006.03.27 18:45
|s/l
|486
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1922
|60.00
|38171.88
|3129
|2006.03.28 10:00
|buy
|487
|1.00
|1.2031
|1.2001
|1.2131
|3130
|2006.03.28 10:00
|modify
|487
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2131
|3131
|2006.03.28 10:01
|modify
|487
|1.00
|1.2031
|1.2032
|1.2131
|3132
|2006.03.28 10:01
|modify
|487
|1.00
|1.2031
|1.2034
|1.2131
|3133
|2006.03.28 10:01
|modify
|487
|1.00
|1.2031
|1.2036
|1.2131
|3134
|2006.03.28 10:01
|modify
|487
|1.00
|1.2031
|1.2045
|1.2131
|3135
|2006.03.28 10:01
|s/l
|487
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2131
|140.00
|38311.88
|3136
|2006.03.28 17:30
|sell
|488
|1.00
|1.2063
|1.2093
|1.1963
|3137
|2006.03.28 21:17
|modify
|488
|1.00
|1.2063
|1.2062
|1.1963
|3138
|2006.03.28 21:17
|s/l
|488
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.1963
|10.00
|38321.88
|3139
|2006.03.29 12:30
|buy
|489
|1.00
|1.2017
|1.1987
|1.2117
|3140
|2006.03.29 16:00
|close
|489
|1.00
|1.2002
|1.1987
|1.2117
|-150.00
|38171.88
|3141
|2006.03.29 17:30
|buy
|490
|1.00
|1.2013
|1.1983
|1.2113
|3142
|2006.03.29 18:20
|modify
|490
|1.00
|1.2013
|1.2018
|1.2113
|3143
|2006.03.29 18:20
|modify
|490
|1.00
|1.2013
|1.2019
|1.2113
|3144
|2006.03.29 18:20
|modify
|490
|1.00
|1.2013
|1.2020
|1.2113
|3145
|2006.03.29 18:21
|modify
|490
|1.00
|1.2013
|1.2022
|1.2113
|3146
|2006.03.29 18:21
|modify
|490
|1.00
|1.2013
|1.2022
|1.2113
|3147
|2006.03.29 18:22
|modify
|490
|1.00
|1.2013
|1.2023
|1.2113
|3148
|2006.03.29 18:22
|modify
|490
|1.00
|1.2013
|1.2025
|1.2113
|3149
|2006.03.29 18:27
|modify
|490
|1.00
|1.2013
|1.2026
|1.2113
|3150
|2006.03.29 18:36
|modify
|490
|1.00
|1.2013
|1.2029
|1.2113
|3151
|2006.03.29 18:45
|s/l
|490
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2113
|160.00
|38331.88
|3152
|2006.03.31 08:00
|sell
|491
|1.00
|1.2143
|1.2173
|1.2043
|3153
|2006.03.31 08:47
|modify
|491
|1.00
|1.2143
|1.2142
|1.2043
|3154
|2006.03.31 08:47
|modify
|491
|1.00
|1.2143
|1.2141
|1.2043
|3155
|2006.03.31 09:22
|modify
|491
|1.00
|1.2143
|1.2140
|1.2043
|3156
|2006.03.31 09:23
|modify
|491
|1.00
|1.2143
|1.2139
|1.2043
|3157
|2006.03.31 09:41
|modify
|491
|1.00
|1.2143
|1.2138
|1.2043
|3158
|2006.03.31 09:55
|s/l
|491
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2043
|50.00
|38381.88
|3159
|2006.03.31 18:30
|buy
|492
|1.00
|1.2124
|1.2094
|1.2224
|3160
|2006.03.31 18:36
|modify
|492
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2224
|3161
|2006.03.31 18:36
|modify
|492
|1.00
|1.2124
|1.2126
|1.2224
|3162
|2006.03.31 18:41
|modify
|492
|1.00
|1.2124
|1.2127
|1.2224
|3163
|2006.03.31 18:41
|modify
|492
|1.00
|1.2124
|1.2128
|1.2224
|3164
|2006.03.31 18:41
|modify
|492
|1.00
|1.2124
|1.2129
|1.2224
|3165
|2006.03.31 18:41
|modify
|492
|1.00
|1.2124
|1.2129
|1.2224
|3166
|2006.03.31 18:48
|s/l
|492
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2224
|50.00
|38431.88
|3167
|2006.03.31 21:30
|sell
|493
|1.00
|1.2114
|1.2144
|1.2014
|3168
|2006.03.31 22:00
|close
|493
|1.00
|1.2122
|1.2144
|1.2014
|-80.00
|38351.88
|3169
|2006.03.31 22:30
|sell
|494
|1.00
|1.2113
|1.2143
|1.2013
|3170
|2006.04.03 01:30
|close
|494
|1.00
|1.2122
|1.2143
|1.2013
|-83.00
|38268.88
|3171
|2006.04.03 02:00
|sell
|495
|1.00
|1.2117
|1.2147
|1.2017
|3172
|2006.04.03 02:30
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2116
|1.2017
|3173
|2006.04.03 02:30
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2115
|1.2017
|3174
|2006.04.03 02:50
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2114
|1.2017
|3175
|2006.04.03 03:30
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2109
|1.2017
|3176
|2006.04.03 03:31
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2108
|1.2017
|3177
|2006.04.03 03:33
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2107
|1.2017
|3178
|2006.04.03 03:33
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2104
|1.2017
|3179
|2006.04.03 03:33
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2104
|1.2017
|3180
|2006.04.03 03:36
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2103
|1.2017
|3181
|2006.04.03 03:36
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2103
|1.2017
|3182
|2006.04.03 03:37
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2102
|1.2017
|3183
|2006.04.03 04:32
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2102
|1.2017
|3184
|2006.04.03 04:33
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2101
|1.2017
|3185
|2006.04.03 04:40
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2100
|1.2017
|3186
|2006.04.03 05:30
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2094
|1.2017
|3187
|2006.04.03 06:01
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2080
|1.2017
|3188
|2006.04.03 06:17
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2079
|1.2017
|3189
|2006.04.03 06:25
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2078
|1.2017
|3190
|2006.04.03 06:27
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2077
|1.2017
|3191
|2006.04.03 06:27
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2077
|1.2017
|3192
|2006.04.03 06:28
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2076
|1.2017
|3193
|2006.04.03 06:28
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2075
|1.2017
|3194
|2006.04.03 06:28
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2075
|1.2017
|3195
|2006.04.03 07:30
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2057
|1.2017
|3196
|2006.04.03 07:30
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2056
|1.2017
|3197
|2006.04.03 07:31
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2055
|1.2017
|3198
|2006.04.03 07:40
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2054
|1.2017
|3199
|2006.04.03 07:41
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2053
|1.2017
|3200
|2006.04.03 07:41
|modify
|495
|1.00
|1.2117
|1.2050
|1.2017
|3201
|2006.04.03 07:59
|s/l
|495
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.2017
|670.00
|38938.88
|3202
|2006.04.03 15:00
|buy
|496
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.2172
|3203
|2006.04.03 15:30
|close
|496
|1.00
|1.2065
|1.2042
|1.2172
|-70.00
|38868.88
|3204
|2006.04.03 16:30
|buy
|497
|1.00
|1.2093
|1.2063
|1.2193
|3205
|2006.04.03 16:41
|modify
|497
|1.00
|1.2093
|1.2094
|1.2193
|3206
|2006.04.03 16:41
|modify
|497
|1.00
|1.2093
|1.2097
|1.2193
|3207
|2006.04.03 16:41
|modify
|497
|1.00
|1.2093
|1.2100
|1.2193
|3208
|2006.04.03 16:43
|modify
|497
|1.00
|1.2093
|1.2101
|1.2193
|3209
|2006.04.03 16:46
|modify
|497
|1.00
|1.2093
|1.2101
|1.2193
|3210
|2006.04.03 16:47
|modify
|497
|1.00
|1.2093
|1.2102
|1.2193
|3211
|2006.04.03 16:47
|modify
|497
|1.00
|1.2093
|1.2102
|1.2193
|3212
|2006.04.03 16:50
|s/l
|497
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2193
|90.00
|38958.88
|3213
|2006.04.04 09:00
|sell
|498
|1.00
|1.2122
|1.2152
|1.2022
|3214
|2006.04.04 09:30
|close
|498
|1.00
|1.2141
|1.2152
|1.2022
|-190.00
|38768.88
|3215
|2006.04.04 18:30
|sell
|499
|1.00
|1.2250
|1.2280
|1.2150
|3216
|2006.04.04 20:00
|close
|499
|1.00
|1.2258
|1.2280
|1.2150
|-80.00
|38688.88
|3217
|2006.04.05 03:00
|sell
|500
|1.00
|1.2247
|1.2277
|1.2147
|3218
|2006.04.05 03:30
|close
|500
|1.00
|1.2267
|1.2277
|1.2147
|-200.00
|38488.88
|3219
|2006.04.05 12:30
|sell
|501
|1.00
|1.2254
|1.2284
|1.2154
|3220
|2006.04.05 14:00
|close
|501
|1.00
|1.2267
|1.2284
|1.2154
|-130.00
|38358.88
|3221
|2006.04.05 16:30
|sell
|502
|1.00
|1.2262
|1.2292
|1.2162
|3222
|2006.04.05 17:00
|close
|502
|1.00
|1.2270
|1.2292
|1.2162
|-80.00
|38278.88
|3223
|2006.04.06 15:00
|sell
|503
|1.00
|1.2242
|1.2272
|1.2142
|3224
|2006.04.06 15:05
|modify
|503
|1.00
|1.2242
|1.2238
|1.2142
|3225
|2006.04.06 15:05
|s/l
|503
|1.00
|1.2238
|1.2238
|1.2142
|40.00
|38318.88
|3226
|2006.04.06 21:00
|buy
|504
|1.00
|1.2232
|1.2202
|1.2332
|3227
|2006.04.06 22:30
|close
|504
|1.00
|1.2226
|1.2202
|1.2332
|-60.00
|38258.88
|3228
|2006.04.07 10:30
|buy
|505
|1.00
|1.2200
|1.2170
|1.2300
|3229
|2006.04.07 11:00
|close
|505
|1.00
|1.2188
|1.2170
|1.2300
|-120.00
|38138.88
|3230
|2006.04.10 05:30
|buy
|506
|1.00
|1.2118
|1.2088
|1.2218
|3231
|2006.04.10 06:00
|close
|506
|1.00
|1.2114
|1.2088
|1.2218
|-40.00
|38098.88
|3232
|2006.04.10 07:30
|buy
|507
|1.00
|1.2122
|1.2092
|1.2222
|3233
|2006.04.10 08:00
|close
|507
|1.00
|1.2113
|1.2092
|1.2222
|-90.00
|38008.88
|3234
|2006.04.10 09:30
|buy
|508
|1.00
|1.2121
|1.2091
|1.2221
|3235
|2006.04.10 12:30
|close
|508
|1.00
|1.2112
|1.2091
|1.2221
|-90.00
|37918.88
|3236
|2006.04.10 16:00
|buy
|509
|1.00
|1.2121
|1.2091
|1.2221
|3237
|2006.04.10 16:30
|close
|509
|1.00
|1.2112
|1.2091
|1.2221
|-90.00
|37828.88
|3238
|2006.04.10 22:30
|buy
|510
|1.00
|1.2107
|1.2077
|1.2207
|3239
|2006.04.11 02:30
|close
|510
|1.00
|1.2101
|1.2077
|1.2207
|-69.00
|37759.88
|3240
|2006.04.11 06:00
|buy
|511
|1.00
|1.2110
|1.2080
|1.2210
|3241
|2006.04.11 07:33
|modify
|511
|1.00
|1.2110
|1.2112
|1.2210
|3242
|2006.04.11 07:34
|modify
|511
|1.00
|1.2110
|1.2114
|1.2210
|3243
|2006.04.11 07:34
|modify
|511
|1.00
|1.2110
|1.2115
|1.2210
|3244
|2006.04.11 07:35
|modify
|511
|1.00
|1.2110
|1.2115
|1.2210
|3245
|2006.04.11 07:35
|modify
|511
|1.00
|1.2110
|1.2116
|1.2210
|3246
|2006.04.11 07:41
|modify
|511
|1.00
|1.2110
|1.2117
|1.2210
|3247
|2006.04.11 08:00
|modify
|511
|1.00
|1.2110
|1.2118
|1.2210
|3248
|2006.04.11 08:04
|modify
|511
|1.00
|1.2110
|1.2118
|1.2210
|3249
|2006.04.11 08:05
|modify
|511
|1.00
|1.2110
|1.2125
|1.2210
|3250
|2006.04.11 08:06
|modify
|511
|1.00
|1.2110
|1.2126
|1.2210
|3251
|2006.04.11 08:06
|modify
|511
|1.00
|1.2110
|1.2127
|1.2210
|3252
|2006.04.11 08:08
|modify
|511
|1.00
|1.2110
|1.2127
|1.2210
|3253
|2006.04.11 08:13
|s/l
|511
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2210
|170.01
|37929.89
|3254
|2006.04.11 12:30
|sell
|512
|1.00
|1.2103
|1.2133
|1.2003
|3255
|2006.04.11 15:00
|close
|512
|1.00
|1.2120
|1.2133
|1.2003
|-170.00
|37759.89
|3256
|2006.04.12 14:00
|sell
|513
|1.00
|1.2135
|1.2165
|1.2035
|3257
|2006.04.12 14:13
|modify
|513
|1.00
|1.2135
|1.2134
|1.2035
|3258
|2006.04.12 14:13
|modify
|513
|1.00
|1.2135
|1.2134
|1.2035
|3259
|2006.04.12 14:28
|modify
|513
|1.00
|1.2135
|1.2133
|1.2035
|3260
|2006.04.12 14:29
|modify
|513
|1.00
|1.2135
|1.2133
|1.2035
|3261
|2006.04.12 14:29
|modify
|513
|1.00
|1.2135
|1.2132
|1.2035
|3262
|2006.04.12 14:29
|modify
|513
|1.00
|1.2135
|1.2131
|1.2035
|3263
|2006.04.12 14:29
|modify
|513
|1.00
|1.2135
|1.2130
|1.2035
|3264
|2006.04.12 14:29
|modify
|513
|1.00
|1.2135
|1.2130
|1.2035
|3265
|2006.04.12 14:29
|modify
|513
|1.00
|1.2135
|1.2128
|1.2035
|3266
|2006.04.12 14:29
|modify
|513
|1.00
|1.2135
|1.2120
|1.2035
|3267
|2006.04.12 14:30
|modify
|513
|1.00
|1.2135
|1.2119
|1.2035
|3268
|2006.04.12 14:30
|modify
|513
|1.00
|1.2135
|1.2116
|1.2035
|3269
|2006.04.12 14:30
|modify
|513
|1.00
|1.2135
|1.2113
|1.2035
|3270
|2006.04.12 14:30
|modify
|513
|1.00
|1.2135
|1.2111
|1.2035
|3271
|2006.04.12 14:31
|s/l
|513
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2035
|240.00
|37999.89
|3272
|2006.04.12 16:00
|buy
|514
|1.00
|1.2117
|1.2087
|1.2217
|3273
|2006.04.12 16:12
|modify
|514
|1.00
|1.2117
|1.2121
|1.2217
|3274
|2006.04.12 16:12
|modify
|514
|1.00
|1.2117
|1.2121
|1.2217
|3275
|2006.04.12 16:19
|s/l
|514
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2217
|40.00
|38039.89
|3276
|2006.04.12 18:00
|sell
|515
|1.00
|1.2106
|1.2136
|1.2006
|3277
|2006.04.12 19:14
|modify
|515
|1.00
|1.2106
|1.2105
|1.2006
|3278
|2006.04.12 19:14
|modify
|515
|1.00
|1.2106
|1.2105
|1.2006
|3279
|2006.04.12 19:15
|modify
|515
|1.00
|1.2106
|1.2104
|1.2006
|3280
|2006.04.12 19:20
|modify
|515
|1.00
|1.2106
|1.2104
|1.2006
|3281
|2006.04.12 19:42
|s/l
|515
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2006
|20.00
|38059.89
|3282
|2006.04.13 08:30
|buy
|516
|1.00
|1.2118
|1.2088
|1.2218
|3283
|2006.04.13 09:18
|modify
|516
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2218
|3284
|2006.04.13 09:18
|modify
|516
|1.00
|1.2118
|1.2119
|1.2218
|3285
|2006.04.13 09:20
|modify
|516
|1.00
|1.2118
|1.2120
|1.2218
|3286
|2006.04.13 09:20
|modify
|516
|1.00
|1.2118
|1.2121
|1.2218
|3287
|2006.04.13 09:34
|s/l
|516
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2218
|30.00
|38089.89
|3288
|2006.04.13 13:00
|sell
|517
|1.00
|1.2100
|1.2130
|1.2000
|3289
|2006.04.13 14:00
|modify
|517
|1.00
|1.2100
|1.2099
|1.2000
|3290
|2006.04.13 14:07
|s/l
|517
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2000
|10.00
|38099.89
|3291
|2006.04.13 19:30
|buy
|518
|1.00
|1.2114
|1.2084
|1.2214
|3292
|2006.04.14 09:30
|close
|518
|1.00
|1.2102
|1.2084
|1.2214
|-129.00
|37970.89
|3293
|2006.04.14 13:00
|buy
|519
|1.00
|1.2108
|1.2078
|1.2208
|3294
|2006.04.14 17:30
|close
|519
|1.00
|1.2105
|1.2078
|1.2208
|-30.00
|37940.89
|3295
|2006.04.14 18:30
|buy
|520
|1.00
|1.2110
|1.2080
|1.2210
|3296
|2006.04.16 23:00
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2111
|1.2210
|3297
|2006.04.16 23:29
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2112
|1.2210
|3298
|2006.04.17 00:04
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2112
|1.2210
|3299
|2006.04.17 00:16
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2116
|1.2210
|3300
|2006.04.17 00:16
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2116
|1.2210
|3301
|2006.04.17 00:18
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2117
|1.2210
|3302
|2006.04.17 00:19
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2119
|1.2210
|3303
|2006.04.17 00:24
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2120
|1.2210
|3304
|2006.04.17 01:09
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2120
|1.2210
|3305
|2006.04.17 01:23
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2121
|1.2210
|3306
|2006.04.17 01:24
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2122
|1.2210
|3307
|2006.04.17 01:26
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2123
|1.2210
|3308
|2006.04.17 01:48
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2123
|1.2210
|3309
|2006.04.17 01:52
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2124
|1.2210
|3310
|2006.04.17 01:53
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2125
|1.2210
|3311
|2006.04.17 01:56
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2126
|1.2210
|3312
|2006.04.17 01:56
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2127
|1.2210
|3313
|2006.04.17 01:56
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2128
|1.2210
|3314
|2006.04.17 02:05
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2129
|1.2210
|3315
|2006.04.17 02:05
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2132
|1.2210
|3316
|2006.04.17 02:06
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2138
|1.2210
|3317
|2006.04.17 02:07
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2139
|1.2210
|3318
|2006.04.17 02:13
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2141
|1.2210
|3319
|2006.04.17 02:13
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2144
|1.2210
|3320
|2006.04.17 02:13
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2146
|1.2210
|3321
|2006.04.17 02:14
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2147
|1.2210
|3322
|2006.04.17 02:14
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2148
|1.2210
|3323
|2006.04.17 02:14
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2148
|1.2210
|3324
|2006.04.17 02:15
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2149
|1.2210
|3325
|2006.04.17 02:15
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2150
|1.2210
|3326
|2006.04.17 02:16
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2151
|1.2210
|3327
|2006.04.17 02:16
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2152
|1.2210
|3328
|2006.04.17 02:24
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2155
|1.2210
|3329
|2006.04.17 02:24
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2157
|1.2210
|3330
|2006.04.17 02:24
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2159
|1.2210
|3331
|2006.04.17 02:24
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2159
|1.2210
|3332
|2006.04.17 03:05
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2161
|1.2210
|3333
|2006.04.17 03:05
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2163
|1.2210
|3334
|2006.04.17 03:05
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2166
|1.2210
|3335
|2006.04.17 03:06
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2166
|1.2210
|3336
|2006.04.17 03:06
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2167
|1.2210
|3337
|2006.04.17 03:07
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2169
|1.2210
|3338
|2006.04.17 03:07
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2170
|1.2210
|3339
|2006.04.17 03:07
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2171
|1.2210
|3340
|2006.04.17 03:07
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2173
|1.2210
|3341
|2006.04.17 03:08
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2174
|1.2210
|3342
|2006.04.17 03:18
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2175
|1.2210
|3343
|2006.04.17 03:19
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2177
|1.2210
|3344
|2006.04.17 03:20
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2178
|1.2210
|3345
|2006.04.17 03:20
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2178
|1.2210
|3346
|2006.04.17 03:22
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2180
|1.2210
|3347
|2006.04.17 03:22
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2181
|1.2210
|3348
|2006.04.17 03:22
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2182
|1.2210
|3349
|2006.04.17 03:27
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2184
|1.2210
|3350
|2006.04.17 03:31
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2184
|1.2210
|3351
|2006.04.17 03:31
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2185
|1.2210
|3352
|2006.04.17 03:33
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2187
|1.2210
|3353
|2006.04.17 03:33
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2188
|1.2210
|3354
|2006.04.17 03:33
|modify
|520
|1.00
|1.2110
|1.2188
|1.2210
|3355
|2006.04.17 03:53
|s/l
|520
|1.00
|1.2188
|1.2188
|1.2210
|771.00
|38711.89
|3356
|2006.04.17 21:00
|sell
|521
|1.00
|1.2256
|1.2286
|1.2156
|3357
|2006.04.17 23:00
|modify
|521
|1.00
|1.2256
|1.2256
|1.2156
|3358
|2006.04.17 23:18
|s/l
|521
|1.00
|1.2256
|1.2256
|1.2156
|0.00
|38711.89
|3359
|2006.04.18 02:30
|buy
|522
|1.00
|1.2262
|1.2232
|1.2362
|3360
|2006.04.18 09:00
|close
|522
|1.00
|1.2237
|1.2232
|1.2362
|-250.00
|38461.89
|3361
|2006.04.18 11:30
|buy
|523
|1.00
|1.2264
|1.2234
|1.2364
|3362
|2006.04.18 14:31
|modify
|523
|1.00
|1.2264
|1.2267
|1.2364
|3363
|2006.04.18 14:31
|s/l
|523
|1.00
|1.2267
|1.2267
|1.2364
|30.00
|38491.89
|3364
|2006.04.18 17:30
|sell
|524
|1.00
|1.2274
|1.2304
|1.2174
|3365
|2006.04.18 17:34
|modify
|524
|1.00
|1.2274
|1.2274
|1.2174
|3366
|2006.04.18 17:39
|s/l
|524
|1.00
|1.2274
|1.2274
|1.2174
|0.00
|38491.89
|3367
|2006.04.18 18:30
|buy
|525
|1.00
|1.2288
|1.2258
|1.2388
|3368
|2006.04.18 20:01
|modify
|525
|1.00
|1.2288
|1.2291
|1.2388
|3369
|2006.04.18 20:02
|modify
|525
|1.00
|1.2288
|1.2293
|1.2388
|3370
|2006.04.18 20:02
|modify
|525
|1.00
|1.2288
|1.2296
|1.2388
|3371
|2006.04.18 20:02
|modify
|525
|1.00
|1.2288
|1.2303
|1.2388
|3372
|2006.04.18 20:03
|modify
|525
|1.00
|1.2288
|1.2305
|1.2388
|3373
|2006.04.18 20:03
|modify
|525
|1.00
|1.2288
|1.2306
|1.2388
|3374
|2006.04.18 20:03
|modify
|525
|1.00
|1.2288
|1.2306
|1.2388
|3375
|2006.04.18 20:04
|modify
|525
|1.00
|1.2288
|1.2307
|1.2388
|3376
|2006.04.18 20:06
|s/l
|525
|1.00
|1.2307
|1.2307
|1.2388
|189.99
|38681.88
|3377
|2006.04.19 14:00
|sell
|526
|1.00
|1.2337
|1.2367
|1.2237
|3378
|2006.04.19 14:29
|modify
|526
|1.00
|1.2337
|1.2325
|1.2237
|3379
|2006.04.19 14:30
|modify
|526
|1.00
|1.2337
|1.2323
|1.2237
|3380
|2006.04.19 14:30
|s/l
|526
|1.00
|1.2323
|1.2323
|1.2237
|140.00
|38821.88
|3381
|2006.04.19 16:30
|buy
|527
|1.00
|1.2335
|1.2305
|1.2435
|3382
|2006.04.19 17:07
|modify
|527
|1.00
|1.2335
|1.2335
|1.2435
|3383
|2006.04.19 17:10
|modify
|527
|1.00
|1.2335
|1.2336
|1.2435
|3384
|2006.04.19 17:10
|modify
|527
|1.00
|1.2335
|1.2337
|1.2435
|3385
|2006.04.19 17:10
|modify
|527
|1.00
|1.2335
|1.2337
|1.2435
|3386
|2006.04.19 17:19
|s/l
|527
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2435
|20.00
|38841.88
|3387
|2006.04.20 02:30
|sell
|528
|1.00
|1.2353
|1.2383
|1.2253
|3388
|2006.04.20 08:23
|modify
|528
|1.00
|1.2353
|1.2353
|1.2253
|3389
|2006.04.20 08:26
|modify
|528
|1.00
|1.2353
|1.2352
|1.2253
|3390
|2006.04.20 08:26
|modify
|528
|1.00
|1.2353
|1.2350
|1.2253
|3391
|2006.04.20 08:27
|modify
|528
|1.00
|1.2353
|1.2349
|1.2253
|3392
|2006.04.20 08:42
|modify
|528
|1.00
|1.2353
|1.2349
|1.2253
|3393
|2006.04.20 08:49
|modify
|528
|1.00
|1.2353
|1.2348
|1.2253
|3394
|2006.04.20 08:49
|modify
|528
|1.00
|1.2353
|1.2348
|1.2253
|3395
|2006.04.20 08:52
|modify
|528
|1.00
|1.2353
|1.2346
|1.2253
|3396
|2006.04.20 08:52
|modify
|528
|1.00
|1.2353
|1.2345
|1.2253
|3397
|2006.04.20 08:52
|modify
|528
|1.00
|1.2353
|1.2344
|1.2253
|3398
|2006.04.20 09:08
|s/l
|528
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2253
|90.00
|38931.88
|3399
|2006.04.21 10:30
|buy
|529
|1.00
|1.2317
|1.2287
|1.2417
|3400
|2006.04.21 11:09
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2318
|1.2417
|3401
|2006.04.21 11:09
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2320
|1.2417
|3402
|2006.04.21 11:09
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2322
|1.2417
|3403
|2006.04.21 11:09
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2322
|1.2417
|3404
|2006.04.21 11:10
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2323
|1.2417
|3405
|2006.04.21 11:10
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2323
|1.2417
|3406
|2006.04.21 11:10
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2324
|1.2417
|3407
|2006.04.21 11:10
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2324
|1.2417
|3408
|2006.04.21 11:19
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2326
|1.2417
|3409
|2006.04.21 11:21
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2327
|1.2417
|3410
|2006.04.21 11:22
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2328
|1.2417
|3411
|2006.04.21 11:25
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2329
|1.2417
|3412
|2006.04.21 11:25
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2329
|1.2417
|3413
|2006.04.21 11:25
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2330
|1.2417
|3414
|2006.04.21 11:29
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2331
|1.2417
|3415
|2006.04.21 11:29
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2331
|1.2417
|3416
|2006.04.21 11:30
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2332
|1.2417
|3417
|2006.04.21 11:31
|modify
|529
|1.00
|1.2317
|1.2333
|1.2417
|3418
|2006.04.21 11:50
|s/l
|529
|1.00
|1.2333
|1.2333
|1.2417
|160.00
|39091.88
|3419
|2006.04.21 13:00
|sell
|530
|1.00
|1.2310
|1.2340
|1.2210
|3420
|2006.04.21 14:30
|close
|530
|1.00
|1.2328
|1.2340
|1.2210
|-180.00
|38911.88
|3421
|2006.04.24 02:30
|sell
|531
|1.00
|1.2353
|1.2383
|1.2253
|3422
|2006.04.24 03:00
|close
|531
|1.00
|1.2361
|1.2383
|1.2253
|-80.00
|38831.88
|3423
|2006.04.24 04:00
|sell
|532
|1.00
|1.2351
|1.2381
|1.2251
|3424
|2006.04.24 05:36
|modify
|532
|1.00
|1.2351
|1.2351
|1.2251
|3425
|2006.04.24 06:29
|s/l
|532
|1.00
|1.2351
|1.2351
|1.2251
|0.00
|38831.88
|3426
|2006.04.24 08:00
|buy
|533
|1.00
|1.2361
|1.2331
|1.2461
|3427
|2006.04.24 08:37
|modify
|533
|1.00
|1.2361
|1.2363
|1.2461
|3428
|2006.04.24 08:39
|modify
|533
|1.00
|1.2361
|1.2365
|1.2461
|3429
|2006.04.24 08:44
|modify
|533
|1.00
|1.2361
|1.2367
|1.2461
|3430
|2006.04.24 08:44
|modify
|533
|1.00
|1.2361
|1.2369
|1.2461
|3431
|2006.04.24 08:46
|modify
|533
|1.00
|1.2361
|1.2371
|1.2461
|3432
|2006.04.24 08:46
|modify
|533
|1.00
|1.2361
|1.2373
|1.2461
|3433
|2006.04.24 08:46
|modify
|533
|1.00
|1.2361
|1.2374
|1.2461
|3434
|2006.04.24 08:46
|modify
|533
|1.00
|1.2361
|1.2375
|1.2461
|3435
|2006.04.24 08:47
|modify
|533
|1.00
|1.2361
|1.2378
|1.2461
|3436
|2006.04.24 08:56
|modify
|533
|1.00
|1.2361
|1.2379
|1.2461
|3437
|2006.04.24 09:06
|s/l
|533
|1.00
|1.2379
|1.2379
|1.2461
|179.99
|39011.87
|3438
|2006.04.24 11:30
|sell
|534
|1.00
|1.2366
|1.2396
|1.2266
|3439
|2006.04.24 12:00
|close
|534
|1.00
|1.2382
|1.2396
|1.2266
|-160.00
|38851.87
|3440
|2006.04.24 13:30
|sell
|535
|1.00
|1.2363
|1.2393
|1.2263
|3441
|2006.04.24 14:00
|close
|535
|1.00
|1.2373
|1.2393
|1.2263
|-100.00
|38751.87
|3442
|2006.04.24 15:00
|sell
|536
|1.00
|1.2358
|1.2388
|1.2258
|3443
|2006.04.24 15:41
|modify
|536
|1.00
|1.2358
|1.2357
|1.2258
|3444
|2006.04.24 16:01
|modify
|536
|1.00
|1.2358
|1.2357
|1.2258
|3445
|2006.04.24 16:01
|modify
|536
|1.00
|1.2358
|1.2355
|1.2258
|3446
|2006.04.24 16:01
|modify
|536
|1.00
|1.2358
|1.2352
|1.2258
|3447
|2006.04.24 16:02
|modify
|536
|1.00
|1.2358
|1.2351
|1.2258
|3448
|2006.04.24 16:03
|modify
|536
|1.00
|1.2358
|1.2346
|1.2258
|3449
|2006.04.24 16:04
|modify
|536
|1.00
|1.2358
|1.2345
|1.2258
|3450
|2006.04.24 16:07
|s/l
|536
|1.00
|1.2345
|1.2345
|1.2258
|130.00
|38881.87
|3451
|2006.04.24 17:30
|buy
|537
|1.00
|1.2374
|1.2344
|1.2474
|3452
|2006.04.24 18:15
|modify
|537
|1.00
|1.2374
|1.2375
|1.2474
|3453
|2006.04.24 18:15
|modify
|537
|1.00
|1.2374
|1.2375
|1.2474
|3454
|2006.04.24 18:16
|modify
|537
|1.00
|1.2374
|1.2380
|1.2474
|3455
|2006.04.24 18:16
|modify
|537
|1.00
|1.2374
|1.2380
|1.2474
|3456
|2006.04.24 18:19
|modify
|537
|1.00
|1.2374
|1.2383
|1.2474
|3457
|2006.04.24 18:20
|modify
|537
|1.00
|1.2374
|1.2386
|1.2474
|3458
|2006.04.24 18:20
|modify
|537
|1.00
|1.2374
|1.2386
|1.2474
|3459
|2006.04.24 18:24
|s/l
|537
|1.00
|1.2386
|1.2386
|1.2474
|120.00
|39001.87
|3460
|2006.04.25 02:00
|sell
|538
|1.00
|1.2379
|1.2409
|1.2279
|3461
|2006.04.25 03:28
|modify
|538
|1.00
|1.2379
|1.2379
|1.2279
|3462
|2006.04.25 05:16
|modify
|538
|1.00
|1.2379
|1.2378
|1.2279
|3463
|2006.04.25 05:17
|modify
|538
|1.00
|1.2379
|1.2378
|1.2279
|3464
|2006.04.25 06:29
|s/l
|538
|1.00
|1.2378
|1.2378
|1.2279
|10.00
|39011.87
|3465
|2006.04.25 08:00
|buy
|539
|1.00
|1.2387
|1.2357
|1.2487
|3466
|2006.04.25 08:30
|close
|539
|1.00
|1.2379
|1.2357
|1.2487
|-80.00
|38931.87
|3467
|2006.04.25 09:30
|buy
|540
|1.00
|1.2393
|1.2363
|1.2493
|3468
|2006.04.25 10:01
|modify
|540
|1.00
|1.2393
|1.2397
|1.2493
|3469
|2006.04.25 10:01
|s/l
|540
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2493
|40.00
|38971.87
|3470
|2006.04.25 12:30
|sell
|541
|1.00
|1.2379
|1.2409
|1.2279
|3471
|2006.04.25 13:00
|close
|541
|1.00
|1.2389
|1.2409
|1.2279
|-100.00
|38871.87
|3472
|2006.04.25 16:00
|sell
|542
|1.00
|1.2394
|1.2424
|1.2294
|3473
|2006.04.25 16:00
|modify
|542
|1.00
|1.2394
|1.2393
|1.2294
|3474
|2006.04.25 16:00
|modify
|542
|1.00
|1.2394
|1.2386
|1.2294
|3475
|2006.04.25 16:01
|s/l
|542
|1.00
|1.2386
|1.2386
|1.2294
|80.00
|38951.87
|3476
|2006.04.25 17:30
|buy
|543
|1.00
|1.2408
|1.2378
|1.2508
|3477
|2006.04.25 20:44
|modify
|543
|1.00
|1.2408
|1.2419
|1.2508
|3478
|2006.04.25 20:44
|s/l
|543
|1.00
|1.2419
|1.2419
|1.2508
|110.00
|39061.87
|3479
|2006.04.26 10:00
|sell
|544
|1.00
|1.2400
|1.2430
|1.2300
|3480
|2006.04.26 11:30
|close
|544
|1.00
|1.2412
|1.2430
|1.2300
|-120.00
|38941.87
|3481
|2006.04.27 10:00
|sell
|545
|1.00
|1.2432
|1.2462
|1.2332
|3482
|2006.04.27 10:30
|close
|545
|1.00
|1.2444
|1.2462
|1.2332
|-120.00
|38821.87
|3483
|2006.04.27 11:00
|sell
|546
|1.00
|1.2438
|1.2468
|1.2338
|3484
|2006.04.27 12:36
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2437
|1.2338
|3485
|2006.04.27 12:37
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2436
|1.2338
|3486
|2006.04.27 12:37
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2436
|1.2338
|3487
|2006.04.27 12:40
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2433
|1.2338
|3488
|2006.04.27 13:36
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2432
|1.2338
|3489
|2006.04.27 13:37
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2431
|1.2338
|3490
|2006.04.27 13:39
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2429
|1.2338
|3491
|2006.04.27 13:40
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2426
|1.2338
|3492
|2006.04.27 13:40
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2426
|1.2338
|3493
|2006.04.27 13:40
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2425
|1.2338
|3494
|2006.04.27 13:43
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2424
|1.2338
|3495
|2006.04.27 13:43
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2423
|1.2338
|3496
|2006.04.27 13:44
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2422
|1.2338
|3497
|2006.04.27 13:45
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2420
|1.2338
|3498
|2006.04.27 13:46
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2420
|1.2338
|3499
|2006.04.27 13:46
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2419
|1.2338
|3500
|2006.04.27 13:52
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2419
|1.2338
|3501
|2006.04.27 13:53
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2418
|1.2338
|3502
|2006.04.27 13:53
|modify
|546
|1.00
|1.2438
|1.2416
|1.2338
|3503
|2006.04.27 13:59
|s/l
|546
|1.00
|1.2416
|1.2416
|1.2338
|220.00
|39041.87
|3504
|2006.04.27 16:30
|buy
|547
|1.00
|1.2523
|1.2493
|1.2623
|3505
|2006.04.27 16:46
|modify
|547
|1.00
|1.2523
|1.2528
|1.2623
|3506
|2006.04.27 16:46
|s/l
|547
|1.00
|1.2528
|1.2528
|1.2623
|50.00
|39091.87
|3507
|2006.04.28 13:30
|sell
|548
|1.00
|1.2535
|1.2565
|1.2435
|3508
|2006.04.28 14:00
|close
|548
|1.00
|1.2540
|1.2565
|1.2435
|-50.00
|39041.87
|3509
|2006.05.01 16:00
|sell
|549
|1.00
|1.2647
|1.2677
|1.2547
|3510
|2006.05.01 16:11
|modify
|549
|1.00
|1.2647
|1.2646
|1.2547
|3511
|2006.05.01 16:11
|modify
|549
|1.00
|1.2647
|1.2645
|1.2547
|3512
|2006.05.01 16:11
|s/l
|549
|1.00
|1.2645
|1.2645
|1.2547
|20.01
|39061.88
|3513
|2006.05.01 16:30
|buy
|550
|1.00
|1.2669
|1.2639
|1.2769
|3514
|2006.05.01 16:46
|s/l
|550
|1.00
|1.2639
|1.2639
|1.2769
|-300.00
|38761.88
|3515
|2006.05.01 17:00
|sell
|551
|1.00
|1.2618
|1.2648
|1.2518
|3516
|2006.05.01 17:02
|modify
|551
|1.00
|1.2618
|1.2617
|1.2518
|3517
|2006.05.01 17:04
|s/l
|551
|1.00
|1.2617
|1.2617
|1.2518
|10.00
|38771.88
|3518
|2006.05.02 10:00
|buy
|552
|1.00
|1.2595
|1.2565
|1.2695
|3519
|2006.05.02 10:36
|modify
|552
|1.00
|1.2595
|1.2597
|1.2695
|3520
|2006.05.02 10:36
|modify
|552
|1.00
|1.2595
|1.2599
|1.2695
|3521
|2006.05.02 10:40
|modify
|552
|1.00
|1.2595
|1.2601
|1.2695
|3522
|2006.05.02 10:40
|modify
|552
|1.00
|1.2595
|1.2604
|1.2695
|3523
|2006.05.02 10:40
|modify
|552
|1.00
|1.2595
|1.2607
|1.2695
|3524
|2006.05.02 10:41
|modify
|552
|1.00
|1.2595
|1.2609
|1.2695
|3525
|2006.05.02 10:41
|modify
|552
|1.00
|1.2595
|1.2611
|1.2695
|3526
|2006.05.02 10:41
|modify
|552
|1.00
|1.2595
|1.2613
|1.2695
|3527
|2006.05.02 10:41
|modify
|552
|1.00
|1.2595
|1.2615
|1.2695
|3528
|2006.05.02 10:41
|modify
|552
|1.00
|1.2595
|1.2616
|1.2695
|3529
|2006.05.02 10:41
|modify
|552
|1.00
|1.2595
|1.2618
|1.2695
|3530
|2006.05.02 10:41
|modify
|552
|1.00
|1.2595
|1.2619
|1.2695
|3531
|2006.05.02 10:45
|modify
|552
|1.00
|1.2595
|1.2620
|1.2695
|3532
|2006.05.02 10:45
|modify
|552
|1.00
|1.2595
|1.2621
|1.2695
|3533
|2006.05.02 10:45
|modify
|552
|1.00
|1.2595
|1.2622
|1.2695
|3534
|2006.05.02 10:50
|s/l
|552
|1.00
|1.2622
|1.2622
|1.2695
|270.00
|39041.88
|3535
|2006.05.02 19:00
|sell
|553
|1.00
|1.2608
|1.2638
|1.2508
|3536
|2006.05.02 21:00
|close
|553
|1.00
|1.2629
|1.2638
|1.2508
|-210.00
|38831.88
|3537
|2006.05.02 22:00
|sell
|554
|1.00
|1.2619
|1.2649
|1.2519
|3538
|2006.05.03 01:30
|modify
|554
|1.00
|1.2619
|1.2619
|1.2519
|3539
|2006.05.03 01:31
|modify
|554
|1.00
|1.2619
|1.2618
|1.2519
|3540
|2006.05.03 01:45
|modify
|554
|1.00
|1.2619
|1.2617
|1.2519
|3541
|2006.05.03 02:21
|s/l
|554
|1.00
|1.2617
|1.2617
|1.2519
|27.00
|38858.88
|3542
|2006.05.03 03:30
|buy
|555
|1.00
|1.2635
|1.2605
|1.2735
|3543
|2006.05.03 04:31
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2636
|1.2735
|3544
|2006.05.03 04:35
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2637
|1.2735
|3545
|2006.05.03 07:46
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2640
|1.2735
|3546
|2006.05.03 07:48
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2640
|1.2735
|3547
|2006.05.03 07:48
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2641
|1.2735
|3548
|2006.05.03 08:28
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2642
|1.2735
|3549
|2006.05.03 08:29
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2643
|1.2735
|3550
|2006.05.03 08:29
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2644
|1.2735
|3551
|2006.05.03 08:29
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2644
|1.2735
|3552
|2006.05.03 08:29
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2645
|1.2735
|3553
|2006.05.03 08:30
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2646
|1.2735
|3554
|2006.05.03 08:32
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2647
|1.2735
|3555
|2006.05.03 08:32
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2648
|1.2735
|3556
|2006.05.03 08:32
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2648
|1.2735
|3557
|2006.05.03 08:33
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2649
|1.2735
|3558
|2006.05.03 08:33
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2650
|1.2735
|3559
|2006.05.03 08:33
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2651
|1.2735
|3560
|2006.05.03 08:33
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2652
|1.2735
|3561
|2006.05.03 08:34
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2654
|1.2735
|3562
|2006.05.03 08:40
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2654
|1.2735
|3563
|2006.05.03 08:40
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2655
|1.2735
|3564
|2006.05.03 08:40
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2656
|1.2735
|3565
|2006.05.03 08:42
|modify
|555
|1.00
|1.2635
|1.2657
|1.2735
|3566
|2006.05.03 08:49
|s/l
|555
|1.00
|1.2657
|1.2657
|1.2735
|220.00
|39078.88
|3567
|2006.05.03 10:00
|sell
|556
|1.00
|1.2619
|1.2649
|1.2519
|3568
|2006.05.03 11:00
|close
|556
|1.00
|1.2645
|1.2649
|1.2519
|-260.00
|38818.88
|3569
|2006.05.03 12:00
|sell
|557
|1.00
|1.2629
|1.2659
|1.2529
|3570
|2006.05.03 13:00
|close
|557
|1.00
|1.2634
|1.2659
|1.2529
|-50.00
|38768.88
|3571
|2006.05.03 13:30
|sell
|558
|1.00
|1.2622
|1.2652
|1.2522
|3572
|2006.05.03 15:13
|modify
|558
|1.00
|1.2622
|1.2621
|1.2522
|3573
|2006.05.03 15:15
|s/l
|558
|1.00
|1.2621
|1.2621
|1.2522
|10.00
|38778.88
|3574
|2006.05.03 17:30
|buy
|559
|1.00
|1.2642
|1.2612
|1.2742
|3575
|2006.05.03 18:09
|modify
|559
|1.00
|1.2642
|1.2642
|1.2742
|3576
|2006.05.03 18:09
|modify
|559
|1.00
|1.2642
|1.2643
|1.2742
|3577
|2006.05.03 18:10
|modify
|559
|1.00
|1.2642
|1.2644
|1.2742
|3578
|2006.05.03 18:10
|modify
|559
|1.00
|1.2642
|1.2645
|1.2742
|3579
|2006.05.03 18:10
|modify
|559
|1.00
|1.2642
|1.2645
|1.2742
|3580
|2006.05.03 18:11
|modify
|559
|1.00
|1.2642
|1.2646
|1.2742
|3581
|2006.05.03 18:11
|modify
|559
|1.00
|1.2642
|1.2647
|1.2742
|3582
|2006.05.03 18:18
|modify
|559
|1.00
|1.2642
|1.2647
|1.2742
|3583
|2006.05.03 18:18
|modify
|559
|1.00
|1.2642
|1.2648
|1.2742
|3584
|2006.05.03 18:19
|s/l
|559
|1.00
|1.2648
|1.2648
|1.2742
|60.00
|38838.88
|3585
|2006.05.03 20:00
|sell
|560
|1.00
|1.2625
|1.2655
|1.2525
|3586
|2006.05.03 20:30
|close
|560
|1.00
|1.2635
|1.2655
|1.2525
|-100.00
|38738.88
|3587
|2006.05.03 21:00
|sell
|561
|1.00
|1.2624
|1.2654
|1.2524
|3588
|2006.05.03 23:30
|close
|561
|1.00
|1.2637
|1.2654
|1.2524
|-130.00
|38608.88
|3589
|2006.05.04 00:30
|sell
|562
|1.00
|1.2629
|1.2659
|1.2529
|3590
|2006.05.04 02:30
|close
|562
|1.00
|1.2635
|1.2659
|1.2529
|-60.00
|38548.88
|3591
|2006.05.04 05:30
|sell
|563
|1.00
|1.2620
|1.2650
|1.2520
|3592
|2006.05.04 05:55
|modify
|563
|1.00
|1.2620
|1.2620
|1.2520
|3593
|2006.05.04 06:26
|modify
|563
|1.00
|1.2620
|1.2619
|1.2520
|3594
|2006.05.04 06:34
|s/l
|563
|1.00
|1.2619
|1.2619
|1.2520
|10.00
|38558.88
|3595
|2006.05.04 15:30
|buy
|564
|1.00
|1.2626
|1.2596
|1.2726
|3596
|2006.05.04 15:46
|modify
|564
|1.00
|1.2626
|1.2627
|1.2726
|3597
|2006.05.04 15:48
|modify
|564
|1.00
|1.2626
|1.2629
|1.2726
|3598
|2006.05.04 15:48
|modify
|564
|1.00
|1.2626
|1.2631
|1.2726
|3599
|2006.05.04 15:48
|modify
|564
|1.00
|1.2626
|1.2633
|1.2726
|3600
|2006.05.04 15:48
|modify
|564
|1.00
|1.2626
|1.2633
|1.2726
|3601
|2006.05.04 15:49
|modify
|564
|1.00
|1.2626
|1.2635
|1.2726
|3602
|2006.05.04 15:52
|s/l
|564
|1.00
|1.2635
|1.2635
|1.2726
|90.00
|38648.88
|3603
|2006.05.05 03:00
|sell
|565
|1.00
|1.2691
|1.2721
|1.2591
|3604
|2006.05.05 07:00
|close
|565
|1.00
|1.2701
|1.2721
|1.2591
|-100.00
|38548.88
|3605
|2006.05.05 08:00
|sell
|566
|1.00
|1.2691
|1.2721
|1.2591
|3606
|2006.05.05 09:03
|modify
|566
|1.00
|1.2691
|1.2686
|1.2591
|3607
|2006.05.05 09:03
|modify
|566
|1.00
|1.2691
|1.2686
|1.2591
|3608
|2006.05.05 09:30
|s/l
|566
|1.00
|1.2686
|1.2686
|1.2591
|50.00
|38598.88
|3609
|2006.05.05 10:00
|buy
|567
|1.00
|1.2705
|1.2675
|1.2805
|3610
|2006.05.05 10:30
|close
|567
|1.00
|1.2679
|1.2675
|1.2805
|-260.00
|38338.88
|3611
|2006.05.05 15:00
|buy
|568
|1.00
|1.2744
|1.2714
|1.2844
|3612
|2006.05.05 15:08
|modify
|568
|1.00
|1.2744
|1.2745
|1.2844
|3613
|2006.05.05 15:08
|modify
|568
|1.00
|1.2744
|1.2746
|1.2844
|3614
|2006.05.05 15:08
|modify
|568
|1.00
|1.2744
|1.2746
|1.2844
|3615
|2006.05.05 15:08
|s/l
|568
|1.00
|1.2746
|1.2746
|1.2844
|20.00
|38358.88
|3616
|2006.05.05 17:30
|sell
|569
|1.00
|1.2736
|1.2766
|1.2636
|3617
|2006.05.05 19:00
|close
|569
|1.00
|1.2745
|1.2766
|1.2636
|-90.00
|38268.88
|3618
|2006.05.05 20:30
|sell
|570
|1.00
|1.2738
|1.2768
|1.2638
|3619
|2006.05.05 22:06
|modify
|570
|1.00
|1.2738
|1.2737
|1.2638
|3620
|2006.05.05 22:07
|modify
|570
|1.00
|1.2738
|1.2736
|1.2638
|3621
|2006.05.07 23:00
|s/l
|570
|1.00
|1.2736
|1.2736
|1.2638
|20.00
|38288.88
|3622
|2006.05.07 23:30
|buy
|571
|1.00
|1.2744
|1.2714
|1.2844
|3623
|2006.05.08 00:30
|close
|571
|1.00
|1.2734
|1.2714
|1.2844
|-109.00
|38179.88
|3624
|2006.05.08 01:30
|buy
|572
|1.00
|1.2745
|1.2715
|1.2845
|3625
|2006.05.08 03:00
|close
|572
|1.00
|1.2722
|1.2715
|1.2845
|-230.00
|37949.88
|3626
|2006.05.08 09:00
|buy
|573
|1.00
|1.2746
|1.2716
|1.2846
|3627
|2006.05.08 09:25
|modify
|573
|1.00
|1.2746
|1.2746
|1.2846
|3628
|2006.05.08 09:25
|modify
|573
|1.00
|1.2746
|1.2747
|1.2846
|3629
|2006.05.08 09:25
|modify
|573
|1.00
|1.2746
|1.2747
|1.2846
|3630
|2006.05.08 09:48
|s/l
|573
|1.00
|1.2747
|1.2747
|1.2846
|10.00
|37959.88
|3631
|2006.05.08 15:00
|sell
|574
|1.00
|1.2749
|1.2779
|1.2649
|3632
|2006.05.08 15:34
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2749
|1.2649
|3633
|2006.05.08 15:34
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2748
|1.2649
|3634
|2006.05.08 15:34
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2747
|1.2649
|3635
|2006.05.08 15:34
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2746
|1.2649
|3636
|2006.05.08 15:35
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2745
|1.2649
|3637
|2006.05.08 15:35
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2745
|1.2649
|3638
|2006.05.08 15:35
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2743
|1.2649
|3639
|2006.05.08 15:36
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2742
|1.2649
|3640
|2006.05.08 15:36
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2742
|1.2649
|3641
|2006.05.08 15:36
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2741
|1.2649
|3642
|2006.05.08 15:36
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2741
|1.2649
|3643
|2006.05.08 15:36
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2740
|1.2649
|3644
|2006.05.08 15:37
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2738
|1.2649
|3645
|2006.05.08 15:37
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2737
|1.2649
|3646
|2006.05.08 15:37
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2737
|1.2649
|3647
|2006.05.08 15:51
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2735
|1.2649
|3648
|2006.05.08 15:51
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2734
|1.2649
|3649
|2006.05.08 15:52
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2733
|1.2649
|3650
|2006.05.08 15:52
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2732
|1.2649
|3651
|2006.05.08 15:52
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2731
|1.2649
|3652
|2006.05.08 15:56
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2731
|1.2649
|3653
|2006.05.08 15:56
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2730
|1.2649
|3654
|2006.05.08 15:56
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2729
|1.2649
|3655
|2006.05.08 15:58
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2728
|1.2649
|3656
|2006.05.08 15:58
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2726
|1.2649
|3657
|2006.05.08 15:58
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2725
|1.2649
|3658
|2006.05.08 15:58
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2725
|1.2649
|3659
|2006.05.08 15:59
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2724
|1.2649
|3660
|2006.05.08 15:59
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2723
|1.2649
|3661
|2006.05.08 15:59
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2722
|1.2649
|3662
|2006.05.08 15:59
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2721
|1.2649
|3663
|2006.05.08 15:59
|modify
|574
|1.00
|1.2749
|1.2721
|1.2649
|3664
|2006.05.08 16:02
|s/l
|574
|1.00
|1.2721
|1.2721
|1.2649
|280.00
|38239.88
|3665
|2006.05.09 13:30
|buy
|575
|1.00
|1.2700
|1.2670
|1.2800
|3666
|2006.05.09 14:00
|close
|575
|1.00
|1.2694
|1.2670
|1.2800
|-60.00
|38179.88
|3667
|2006.05.09 15:00
|buy
|576
|1.00
|1.2710
|1.2680
|1.2810
|3668
|2006.05.09 15:26
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2711
|1.2810
|3669
|2006.05.09 15:26
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2715
|1.2810
|3670
|2006.05.09 15:27
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2716
|1.2810
|3671
|2006.05.09 15:27
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2717
|1.2810
|3672
|2006.05.09 15:27
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2718
|1.2810
|3673
|2006.05.09 15:27
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2719
|1.2810
|3674
|2006.05.09 15:27
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2720
|1.2810
|3675
|2006.05.09 15:30
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2720
|1.2810
|3676
|2006.05.09 15:31
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2721
|1.2810
|3677
|2006.05.09 15:31
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2721
|1.2810
|3678
|2006.05.09 15:51
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2723
|1.2810
|3679
|2006.05.09 15:53
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2724
|1.2810
|3680
|2006.05.09 15:53
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2724
|1.2810
|3681
|2006.05.09 15:53
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2725
|1.2810
|3682
|2006.05.09 15:54
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2725
|1.2810
|3683
|2006.05.09 15:55
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2726
|1.2810
|3684
|2006.05.09 15:55
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2727
|1.2810
|3685
|2006.05.09 15:59
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2729
|1.2810
|3686
|2006.05.09 15:59
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2732
|1.2810
|3687
|2006.05.09 15:59
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2734
|1.2810
|3688
|2006.05.09 16:01
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2735
|1.2810
|3689
|2006.05.09 16:01
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2737
|1.2810
|3690
|2006.05.09 16:06
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2741
|1.2810
|3691
|2006.05.09 16:06
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2741
|1.2810
|3692
|2006.05.09 16:07
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2743
|1.2810
|3693
|2006.05.09 16:07
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2744
|1.2810
|3694
|2006.05.09 16:07
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2746
|1.2810
|3695
|2006.05.09 16:08
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2746
|1.2810
|3696
|2006.05.09 16:08
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2747
|1.2810
|3697
|2006.05.09 16:08
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2749
|1.2810
|3698
|2006.05.09 16:16
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2751
|1.2810
|3699
|2006.05.09 16:17
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2753
|1.2810
|3700
|2006.05.09 16:17
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2754
|1.2810
|3701
|2006.05.09 16:17
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2755
|1.2810
|3702
|2006.05.09 16:17
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2755
|1.2810
|3703
|2006.05.09 16:18
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2757
|1.2810
|3704
|2006.05.09 16:19
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2760
|1.2810
|3705
|2006.05.09 16:19
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2760
|1.2810
|3706
|2006.05.09 16:20
|modify
|576
|1.00
|1.2710
|1.2761
|1.2810
|3707
|2006.05.09 16:25
|s/l
|576
|1.00
|1.2761
|1.2761
|1.2810
|510.00
|38689.88
|3708
|2006.05.10 19:00
|sell
|577
|1.00
|1.2784
|1.2814
|1.2684
|3709
|2006.05.10 19:30
|close
|577
|1.00
|1.2795
|1.2814
|1.2684
|-110.00
|38579.88
|3710
|2006.05.10 20:30
|sell
|578
|1.00
|1.2769
|1.2799
|1.2669
|3711
|2006.05.10 20:34
|s/l
|578
|1.00
|1.2799
|1.2799
|1.2669
|-300.00
|38279.88
|3712
|2006.05.10 21:00
|buy
|579
|1.00
|1.2811
|1.2781
|1.2911
|3713
|2006.05.10 22:08
|s/l
|579
|1.00
|1.2781
|1.2781
|1.2911
|-300.00
|37979.88
|3714
|2006.05.10 23:00
|sell
|580
|1.00
|1.2782
|1.2812
|1.2682
|3715
|2006.05.11 00:52
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2782
|1.2682
|3716
|2006.05.11 00:55
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2781
|1.2682
|3717
|2006.05.11 00:55
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2781
|1.2682
|3718
|2006.05.11 01:17
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2779
|1.2682
|3719
|2006.05.11 01:19
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2778
|1.2682
|3720
|2006.05.11 01:21
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2777
|1.2682
|3721
|2006.05.11 01:24
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2776
|1.2682
|3722
|2006.05.11 01:24
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2773
|1.2682
|3723
|2006.05.11 01:24
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2772
|1.2682
|3724
|2006.05.11 01:24
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2772
|1.2682
|3725
|2006.05.11 01:35
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2771
|1.2682
|3726
|2006.05.11 01:40
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2770
|1.2682
|3727
|2006.05.11 01:40
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2769
|1.2682
|3728
|2006.05.11 01:40
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2769
|1.2682
|3729
|2006.05.11 01:41
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2768
|1.2682
|3730
|2006.05.11 01:41
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2768
|1.2682
|3731
|2006.05.11 01:50
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2767
|1.2682
|3732
|2006.05.11 01:50
|modify
|580
|1.00
|1.2782
|1.2764
|1.2682
|3733
|2006.05.11 02:03
|s/l
|580
|1.00
|1.2764
|1.2764
|1.2682
|201.00
|38180.88
|3734
|2006.05.11 14:30
|buy
|581
|1.00
|1.2729
|1.2699
|1.2829
|3735
|2006.05.11 14:30
|modify
|581
|1.00
|1.2729
|1.2735
|1.2829
|3736
|2006.05.11 14:31
|modify
|581
|1.00
|1.2729
|1.2736
|1.2829
|3737
|2006.05.11 14:31
|modify
|581
|1.00
|1.2729
|1.2744
|1.2829
|3738
|2006.05.11 14:31
|modify
|581
|1.00
|1.2729
|1.2764
|1.2829
|3739
|2006.05.11 14:31
|s/l
|581
|1.00
|1.2764
|1.2764
|1.2829
|350.00
|38530.88
|3740
|2006.05.11 23:00
|sell
|582
|1.00
|1.2835
|1.2865
|1.2735
|3741
|2006.05.12 01:00
|close
|582
|1.00
|1.2855
|1.2865
|1.2735
|-193.00
|38337.88
|3742
|2006.05.12 14:00
|sell
|583
|1.00
|1.2897
|1.2927
|1.2797
|3743
|2006.05.12 14:30
|close
|583
|1.00
|1.2911
|1.2927
|1.2797
|-140.00
|38197.88
|3744
|2006.05.12 16:00
|sell
|584
|1.00
|1.2886
|1.2916
|1.2786
|3745
|2006.05.12 16:03
|s/l
|584
|1.00
|1.2916
|1.2916
|1.2786
|-300.00
|37897.88
|3746
|2006.05.12 19:00
|buy
|585
|1.00
|1.2897
|1.2867
|1.2997
|3747
|2006.05.12 19:30
|close
|585
|1.00
|1.2888
|1.2867
|1.2997
|-90.00
|37807.88
|3748
|2006.05.12 20:30
|buy
|586
|1.00
|1.2911
|1.2881
|1.3011
|3749
|2006.05.12 21:46
|modify
|586
|1.00
|1.2911
|1.2912
|1.3011
|3750
|2006.05.12 21:46
|modify
|586
|1.00
|1.2911
|1.2913
|1.3011
|3751
|2006.05.12 21:55
|modify
|586
|1.00
|1.2911
|1.2914
|1.3011
|3752
|2006.05.12 21:56
|modify
|586
|1.00
|1.2911
|1.2916
|1.3011
|3753
|2006.05.12 21:56
|modify
|586
|1.00
|1.2911
|1.2919
|1.3011
|3754
|2006.05.12 21:56
|modify
|586
|1.00
|1.2911
|1.2919
|1.3011
|3755
|2006.05.12 21:57
|modify
|586
|1.00
|1.2911
|1.2920
|1.3011
|3756
|2006.05.12 21:57
|modify
|586
|1.00
|1.2911
|1.2920
|1.3011
|3757
|2006.05.12 21:57
|modify
|586
|1.00
|1.2911
|1.2921
|1.3011
|3758
|2006.05.12 21:57
|modify
|586
|1.00
|1.2911
|1.2922
|1.3011
|3759
|2006.05.12 22:11
|s/l
|586
|1.00
|1.2922
|1.2922
|1.3011
|110.00
|37917.88
|3760
|2006.05.15 02:30
|sell
|587
|1.00
|1.2923
|1.2953
|1.2823
|3761
|2006.05.15 03:29
|s/l
|587
|1.00
|1.2953
|1.2953
|1.2823
|-300.00
|37617.88
|3762
|2006.05.15 03:30
|buy
|588
|1.00
|1.2949
|1.2919
|1.3049
|3763
|2006.05.15 04:00
|close
|588
|1.00
|1.2926
|1.2919
|1.3049
|-230.00
|37387.88
|3764
|2006.05.15 14:30
|buy
|589
|1.00
|1.2848
|1.2818
|1.2948
|3765
|2006.05.15 14:59
|modify
|589
|1.00
|1.2848
|1.2850
|1.2948
|3766
|2006.05.15 15:00
|modify
|589
|1.00
|1.2848
|1.2851
|1.2948
|3767
|2006.05.15 15:00
|s/l
|589
|1.00
|1.2851
|1.2851
|1.2948
|30.00
|37417.88
|3768
|2006.05.15 15:30
|sell
|590
|1.00
|1.2814
|1.2844
|1.2714
|3769
|2006.05.15 16:41
|s/l
|590
|1.00
|1.2844
|1.2844
|1.2714
|-300.00
|37117.88
|3770
|2006.05.16 04:00
|buy
|591
|1.00
|1.2816
|1.2786
|1.2916
|3771
|2006.05.16 05:38
|modify
|591
|1.00
|1.2816
|1.2816
|1.2916
|3772
|2006.05.16 05:44
|modify
|591
|1.00
|1.2816
|1.2817
|1.2916
|3773
|2006.05.16 05:51
|modify
|591
|1.00
|1.2816
|1.2818
|1.2916
|3774
|2006.05.16 05:51
|modify
|591
|1.00
|1.2816
|1.2820
|1.2916
|3775
|2006.05.16 05:52
|modify
|591
|1.00
|1.2816
|1.2822
|1.2916
|3776
|2006.05.16 05:52
|modify
|591
|1.00
|1.2816
|1.2826
|1.2916
|3777
|2006.05.16 05:52
|modify
|591
|1.00
|1.2816
|1.2828
|1.2916
|3778
|2006.05.16 05:54
|modify
|591
|1.00
|1.2816
|1.2829
|1.2916
|3779
|2006.05.16 05:54
|modify
|591
|1.00
|1.2816
|1.2830
|1.2916
|3780
|2006.05.16 05:59
|modify
|591
|1.00
|1.2816
|1.2831
|1.2916
|3781
|2006.05.16 06:17
|s/l
|591
|1.00
|1.2831
|1.2831
|1.2916
|150.01
|37267.89
|3782
|2006.05.16 08:30
|sell
|592
|1.00
|1.2794
|1.2824
|1.2694
|3783
|2006.05.16 09:15
|s/l
|592
|1.00
|1.2824
|1.2824
|1.2694
|-300.00
|36967.89
|3784
|2006.05.16 10:00
|buy
|593
|1.00
|1.2826
|1.2796
|1.2926
|3785
|2006.05.16 11:00
|close
|593
|1.00
|1.2810
|1.2796
|1.2926
|-160.00
|36807.89
|3786
|2006.05.16 13:00
|buy
|594
|1.00
|1.2815
|1.2785
|1.2915
|3787
|2006.05.16 13:08
|modify
|594
|1.00
|1.2815
|1.2816
|1.2915
|3788
|2006.05.16 13:08
|modify
|594
|1.00
|1.2815
|1.2817
|1.2915
|3789
|2006.05.16 13:08
|modify
|594
|1.00
|1.2815
|1.2818
|1.2915
|3790
|2006.05.16 13:09
|modify
|594
|1.00
|1.2815
|1.2819
|1.2915
|3791
|2006.05.16 13:11
|modify
|594
|1.00
|1.2815
|1.2820
|1.2915
|3792
|2006.05.16 13:11
|modify
|594
|1.00
|1.2815
|1.2820
|1.2915
|3793
|2006.05.16 13:17
|s/l
|594
|1.00
|1.2820
|1.2820
|1.2915
|50.00
|36857.89
|3794
|2006.05.16 17:30
|sell
|595
|1.00
|1.2815
|1.2845
|1.2715
|3795
|2006.05.16 19:30
|close
|595
|1.00
|1.2834
|1.2845
|1.2715
|-190.00
|36667.89
|3796
|2006.05.17 14:30
|sell
|596
|1.00
|1.2863
|1.2893
|1.2763
|3797
|2006.05.17 14:40
|s/l
|596
|1.00
|1.2893
|1.2893
|1.2763
|-300.00
|36367.89
|3798
|2006.05.17 15:00
|buy
|597
|1.00
|1.2886
|1.2856
|1.2986
|3799
|2006.05.17 15:19
|s/l
|597
|1.00
|1.2856
|1.2856
|1.2986
|-300.00
|36067.89
|3800
|2006.05.17 15:30
|sell
|598
|1.00
|1.2849
|1.2879
|1.2749
|3801
|2006.05.17 15:58
|modify
|598
|1.00
|1.2849
|1.2849
|1.2749
|3802
|2006.05.17 15:59
|modify
|598
|1.00
|1.2849
|1.2847
|1.2749
|3803
|2006.05.17 15:59
|modify
|598
|1.00
|1.2849
|1.2846
|1.2749
|3804
|2006.05.17 15:59
|modify
|598
|1.00
|1.2849
|1.2845
|1.2749
|3805
|2006.05.17 15:59
|s/l
|598
|1.00
|1.2845
|1.2845
|1.2749
|40.00
|36107.89
|3806
|2006.05.17 21:00
|buy
|599
|1.00
|1.2746
|1.2716
|1.2846
|3807
|2006.05.17 22:14
|modify
|599
|1.00
|1.2746
|1.2747
|1.2846
|3808
|2006.05.17 22:32
|s/l
|599
|1.00
|1.2747
|1.2747
|1.2846
|10.00
|36117.89
|3809
|2006.05.18 00:00
|sell
|600
|1.00
|1.2726
|1.2756
|1.2626
|3810
|2006.05.18 00:30
|close
|600
|1.00
|1.2741
|1.2756
|1.2626
|-150.00
|35967.89
|3811
|2006.05.18 16:30
|sell
|601
|1.00
|1.2790
|1.2820
|1.2690
|3812
|2006.05.18 16:49
|s/l
|601
|1.00
|1.2820
|1.2820
|1.2690
|-300.00
|35667.89
|3813
|2006.05.18 17:00
|buy
|602
|1.00
|1.2811
|1.2781
|1.2911
|3814
|2006.05.18 17:03
|modify
|602
|1.00
|1.2811
|1.2815
|1.2911
|3815
|2006.05.18 17:04
|modify
|602
|1.00
|1.2811
|1.2816
|1.2911
|3816
|2006.05.18 17:06
|modify
|602
|1.00
|1.2811
|1.2817
|1.2911
|3817
|2006.05.18 17:06
|modify
|602
|1.00
|1.2811
|1.2818
|1.2911
|3818
|2006.05.18 17:06
|modify
|602
|1.00
|1.2811
|1.2819
|1.2911
|3819
|2006.05.18 17:08
|s/l
|602
|1.00
|1.2819
|1.2819
|1.2911
|80.00
|35747.89
|3820
|2006.05.19 03:30
|sell
|603
|1.00
|1.2840
|1.2870
|1.2740
|3821
|2006.05.19 05:47
|modify
|603
|1.00
|1.2840
|1.2840
|1.2740
|3822
|2006.05.19 05:47
|modify
|603
|1.00
|1.2840
|1.2840
|1.2740
|3823
|2006.05.19 05:48
|modify
|603
|1.00
|1.2840
|1.2839
|1.2740
|3824
|2006.05.19 05:48
|modify
|603
|1.00
|1.2840
|1.2837
|1.2740
|3825
|2006.05.19 05:49
|modify
|603
|1.00
|1.2840
|1.2836
|1.2740
|3826
|2006.05.19 05:49
|modify
|603
|1.00
|1.2840
|1.2836
|1.2740
|3827
|2006.05.19 05:49
|modify
|603
|1.00
|1.2840
|1.2835
|1.2740
|3828
|2006.05.19 06:05
|s/l
|603
|1.00
|1.2835
|1.2835
|1.2740
|50.00
|35797.89
|3829
|2006.05.19 18:00
|buy
|604
|1.00
|1.2749
|1.2719
|1.2849
|3830
|2006.05.19 18:58
|modify
|604
|1.00
|1.2749
|1.2749
|1.2849
|3831
|2006.05.19 19:07
|s/l
|604
|1.00
|1.2749
|1.2749
|1.2849
|0.00
|35797.89
|3832
|2006.05.22 02:30
|sell
|605
|1.00
|1.2748
|1.2778
|1.2648
|3833
|2006.05.22 03:24
|modify
|605
|1.00
|1.2748
|1.2748
|1.2648
|3834
|2006.05.22 03:25
|modify
|605
|1.00
|1.2748
|1.2747
|1.2648
|3835
|2006.05.22 03:30
|modify
|605
|1.00
|1.2748
|1.2747
|1.2648
|3836
|2006.05.22 03:33
|modify
|605
|1.00
|1.2748
|1.2745
|1.2648
|3837
|2006.05.22 03:34
|modify
|605
|1.00
|1.2748
|1.2743
|1.2648
|3838
|2006.05.22 03:34
|modify
|605
|1.00
|1.2748
|1.2743
|1.2648
|3839
|2006.05.22 04:29
|modify
|605
|1.00
|1.2748
|1.2742
|1.2648
|3840
|2006.05.22 04:39
|modify
|605
|1.00
|1.2748
|1.2741
|1.2648
|3841
|2006.05.22 05:08
|modify
|605
|1.00
|1.2748
|1.2738
|1.2648
|3842
|2006.05.22 05:19
|s/l
|605
|1.00
|1.2738
|1.2738
|1.2648
|99.99
|35897.88
|3843
|2006.05.22 10:00
|buy
|606
|1.00
|1.2743
|1.2713
|1.2843
|3844
|2006.05.22 10:23
|modify
|606
|1.00
|1.2743
|1.2743
|1.2843
|3845
|2006.05.22 10:23
|modify
|606
|1.00
|1.2743
|1.2748
|1.2843
|3846
|2006.05.22 10:23
|modify
|606
|1.00
|1.2743
|1.2748
|1.2843
|3847
|2006.05.22 10:24
|modify
|606
|1.00
|1.2743
|1.2750
|1.2843
|3848
|2006.05.22 10:25
|modify
|606
|1.00
|1.2743
|1.2754
|1.2843
|3849
|2006.05.22 10:29
|modify
|606
|1.00
|1.2743
|1.2754
|1.2843
|3850
|2006.05.22 10:30
|modify
|606
|1.00
|1.2743
|1.2755
|1.2843
|3851
|2006.05.22 10:40
|s/l
|606
|1.00
|1.2755
|1.2755
|1.2843
|120.00
|36017.88
|3852
|2006.05.22 15:30
|sell
|607
|1.00
|1.2757
|1.2787
|1.2657
|3853
|2006.05.22 15:48
|s/l
|607
|1.00
|1.2787
|1.2787
|1.2657
|-300.00
|35717.88
|3854
|2006.05.22 16:00
|buy
|608
|1.00
|1.2788
|1.2758
|1.2888
|3855
|2006.05.22 16:05
|modify
|608
|1.00
|1.2788
|1.2788
|1.2888
|3856
|2006.05.22 16:06
|modify
|608
|1.00
|1.2788
|1.2789
|1.2888
|3857
|2006.05.22 16:13
|s/l
|608
|1.00
|1.2789
|1.2789
|1.2888
|10.00
|35727.88
|3858
|2006.05.23 08:30
|sell
|609
|1.00
|1.2846
|1.2876
|1.2746
|3859
|2006.05.23 09:00
|close
|609
|1.00
|1.2859
|1.2876
|1.2746
|-130.00
|35597.88
|3860
|2006.05.23 09:30
|sell
|610
|1.00
|1.2841
|1.2871
|1.2741
|3861
|2006.05.23 09:34
|modify
|610
|1.00
|1.2841
|1.2835
|1.2741
|3862
|2006.05.23 09:35
|modify
|610
|1.00
|1.2841
|1.2833
|1.2741
|3863
|2006.05.23 09:42
|s/l
|610
|1.00
|1.2833
|1.2833
|1.2741
|80.00
|35677.88
|3864
|2006.05.23 14:00
|buy
|611
|1.00
|1.2856
|1.2826
|1.2956
|3865
|2006.05.23 14:30
|close
|611
|1.00
|1.2834
|1.2826
|1.2956
|-220.00
|35457.88
|3866
|2006.05.23 16:30
|buy
|612
|1.00
|1.2855
|1.2825
|1.2955
|3867
|2006.05.23 17:08
|s/l
|612
|1.00
|1.2825
|1.2825
|1.2955
|-300.00
|35157.88
|3868
|2006.05.23 22:30
|sell
|613
|1.00
|1.2828
|1.2858
|1.2728
|3869
|2006.05.23 22:59
|modify
|613
|1.00
|1.2828
|1.2826
|1.2728
|3870
|2006.05.23 22:59
|modify
|613
|1.00
|1.2828
|1.2825
|1.2728
|3871
|2006.05.23 23:00
|modify
|613
|1.00
|1.2828
|1.2824
|1.2728
|3872
|2006.05.23 23:00
|modify
|613
|1.00
|1.2828
|1.2823
|1.2728
|3873
|2006.05.23 23:00
|modify
|613
|1.00
|1.2828
|1.2822
|1.2728
|3874
|2006.05.23 23:06
|modify
|613
|1.00
|1.2828
|1.2822
|1.2728
|3875
|2006.05.23 23:23
|s/l
|613
|1.00
|1.2822
|1.2822
|1.2728
|60.00
|35217.88
|3876
|2006.05.24 04:30
|buy
|614
|1.00
|1.2800
|1.2770
|1.2900
|3877
|2006.05.24 09:00
|modify
|614
|1.00
|1.2800
|1.2817
|1.2900
|3878
|2006.05.24 09:04
|modify
|614
|1.00
|1.2800
|1.2818
|1.2900
|3879
|2006.05.24 09:08
|s/l
|614
|1.00
|1.2818
|1.2818
|1.2900
|180.00
|35397.88
|3880
|2006.05.24 15:30
|sell
|615
|1.00
|1.2835
|1.2865
|1.2735
|3881
|2006.05.24 16:01
|modify
|615
|1.00
|1.2835
|1.2835
|1.2735
|3882
|2006.05.24 16:01
|modify
|615
|1.00
|1.2835
|1.2833
|1.2735
|3883
|2006.05.24 16:02
|modify
|615
|1.00
|1.2835
|1.2832
|1.2735
|3884
|2006.05.24 16:02
|modify
|615
|1.00
|1.2835
|1.2831
|1.2735
|3885
|2006.05.24 16:02
|modify
|615
|1.00
|1.2835
|1.2830
|1.2735
|3886
|2006.05.24 16:02
|modify
|615
|1.00
|1.2835
|1.2829
|1.2735
|3887
|2006.05.24 16:02
|modify
|615
|1.00
|1.2835
|1.2828
|1.2735
|3888
|2006.05.24 16:02
|modify
|615
|1.00
|1.2835
|1.2827
|1.2735
|3889
|2006.05.24 16:02
|modify
|615
|1.00
|1.2835
|1.2826
|1.2735
|3890
|2006.05.24 16:02
|modify
|615
|1.00
|1.2835
|1.2825
|1.2735
|3891
|2006.05.24 16:02
|modify
|615
|1.00
|1.2835
|1.2824
|1.2735
|3892
|2006.05.24 16:02
|modify
|615
|1.00
|1.2835
|1.2809
|1.2735
|3893
|2006.05.24 16:02
|s/l
|615
|1.00
|1.2809
|1.2809
|1.2735
|260.00
|35657.88
|3894
|2006.05.24 20:30
|buy
|616
|1.00
|1.2777
|1.2747
|1.2877
|3895
|2006.05.24 22:30
|close
|616
|1.00
|1.2763
|1.2747
|1.2877
|-140.00
|35517.88
|3896
|2006.05.25 01:00
|buy
|617
|1.00
|1.2772
|1.2742
|1.2872
|3897
|2006.05.25 03:30
|close
|617
|1.00
|1.2763
|1.2742
|1.2872
|-90.00
|35427.88
|3898
|2006.05.25 08:30
|buy
|618
|1.00
|1.2784
|1.2754
|1.2884
|3899
|2006.05.25 10:42
|modify
|618
|1.00
|1.2784
|1.2784
|1.2884
|3900
|2006.05.25 10:42
|modify
|618
|1.00
|1.2784
|1.2785
|1.2884
|3901
|2006.05.25 10:43
|modify
|618
|1.00
|1.2784
|1.2788
|1.2884
|3902
|2006.05.25 10:51
|s/l
|618
|1.00
|1.2788
|1.2788
|1.2884
|40.01
|35467.89
|3903
|2006.05.25 13:30
|sell
|619
|1.00
|1.2761
|1.2791
|1.2661
|3904
|2006.05.25 14:30
|close
|619
|1.00
|1.2778
|1.2791
|1.2661
|-170.00
|35297.89
|3905
|2006.05.26 03:00
|sell
|620
|1.00
|1.2795
|1.2825
|1.2695
|3906
|2006.05.26 03:25
|modify
|620
|1.00
|1.2795
|1.2793
|1.2695
|3907
|2006.05.26 03:30
|modify
|620
|1.00
|1.2795
|1.2793
|1.2695
|3908
|2006.05.26 03:31
|modify
|620
|1.00
|1.2795
|1.2790
|1.2695
|3909
|2006.05.26 03:37
|modify
|620
|1.00
|1.2795
|1.2789
|1.2695
|3910
|2006.05.26 03:37
|modify
|620
|1.00
|1.2795
|1.2786
|1.2695
|3911
|2006.05.26 03:39
|modify
|620
|1.00
|1.2795
|1.2785
|1.2695
|3912
|2006.05.26 03:39
|modify
|620
|1.00
|1.2795
|1.2785
|1.2695
|3913
|2006.05.26 04:08
|modify
|620
|1.00
|1.2795
|1.2784
|1.2695
|3914
|2006.05.26 04:16
|s/l
|620
|1.00
|1.2784
|1.2784
|1.2695
|110.00
|35407.89
|3915
|2006.05.26 09:30
|buy
|621
|1.00
|1.2798
|1.2768
|1.2898
|3916
|2006.05.26 09:57
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2800
|1.2898
|3917
|2006.05.26 09:57
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2803
|1.2898
|3918
|2006.05.26 09:57
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2803
|1.2898
|3919
|2006.05.26 09:59
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2805
|1.2898
|3920
|2006.05.26 10:00
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2805
|1.2898
|3921
|2006.05.26 10:00
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2807
|1.2898
|3922
|2006.05.26 10:04
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2808
|1.2898
|3923
|2006.05.26 10:04
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2808
|1.2898
|3924
|2006.05.26 10:07
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2809
|1.2898
|3925
|2006.05.26 10:07
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2810
|1.2898
|3926
|2006.05.26 10:08
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2811
|1.2898
|3927
|2006.05.26 10:08
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2811
|1.2898
|3928
|2006.05.26 10:08
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2814
|1.2898
|3929
|2006.05.26 10:08
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2815
|1.2898
|3930
|2006.05.26 10:09
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2819
|1.2898
|3931
|2006.05.26 10:09
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2819
|1.2898
|3932
|2006.05.26 10:09
|modify
|621
|1.00
|1.2798
|1.2821
|1.2898
|3933
|2006.05.26 10:11
|s/l
|621
|1.00
|1.2821
|1.2821
|1.2898
|230.00
|35637.89
|3934
|2006.05.26 15:30
|sell
|622
|1.00
|1.2772
|1.2802
|1.2672
|3935
|2006.05.26 15:34
|modify
|622
|1.00
|1.2772
|1.2769
|1.2672
|3936
|2006.05.26 15:35
|modify
|622
|1.00
|1.2772
|1.2768
|1.2672
|3937
|2006.05.26 15:35
|modify
|622
|1.00
|1.2772
|1.2767
|1.2672
|3938
|2006.05.26 15:35
|modify
|622
|1.00
|1.2772
|1.2766
|1.2672
|3939
|2006.05.26 15:35
|modify
|622
|1.00
|1.2772
|1.2765
|1.2672
|3940
|2006.05.26 15:35
|modify
|622
|1.00
|1.2772
|1.2764
|1.2672
|3941
|2006.05.26 15:35
|modify
|622
|1.00
|1.2772
|1.2763
|1.2672
|3942
|2006.05.26 15:35
|modify
|622
|1.00
|1.2772
|1.2760
|1.2672
|3943
|2006.05.26 15:36
|modify
|622
|1.00
|1.2772
|1.2757
|1.2672
|3944
|2006.05.26 15:36
|modify
|622
|1.00
|1.2772
|1.2755
|1.2672
|3945
|2006.05.26 15:37
|s/l
|622
|1.00
|1.2755
|1.2755
|1.2672
|170.00
|35807.89
|3946
|2006.05.26 17:30
|buy
|623
|1.00
|1.2746
|1.2716
|1.2846
|3947
|2006.05.26 18:57
|s/l
|623
|1.00
|1.2716
|1.2716
|1.2846
|-300.00
|35507.89
|3948
|2006.05.26 19:00
|sell
|624
|1.00
|1.2716
|1.2746
|1.2616
|3949
|2006.05.26 20:30
|close
|624
|1.00
|1.2735
|1.2746
|1.2616
|-190.00
|35317.89
|3950
|2006.05.26 21:00
|sell
|625
|1.00
|1.2726
|1.2756
|1.2626
|3951
|2006.05.28 23:00
|close
|625
|1.00
|1.2738
|1.2756
|1.2626
|-120.00
|35197.89
|3952
|2006.05.29 18:00
|sell
|626
|1.00
|1.2738
|1.2768
|1.2638
|3953
|2006.05.29 23:00
|close
|626
|1.00
|1.2752
|1.2768
|1.2638
|-140.00
|35057.89
|3954
|2006.05.30 14:00
|sell
|627
|1.00
|1.2837
|1.2867
|1.2737
|3955
|2006.05.30 14:18
|modify
|627
|1.00
|1.2837
|1.2836
|1.2737
|3956
|2006.05.30 14:19
|s/l
|627
|1.00
|1.2836
|1.2836
|1.2737
|10.00
|35067.89
|3957
|2006.05.30 15:30
|buy
|628
|1.00
|1.2847
|1.2817
|1.2947
|3958
|2006.05.30 15:52
|modify
|628
|1.00
|1.2847
|1.2847
|1.2947
|3959
|2006.05.30 15:52
|modify
|628
|1.00
|1.2847
|1.2848
|1.2947
|3960
|2006.05.30 15:52
|modify
|628
|1.00
|1.2847
|1.2849
|1.2947
|3961
|2006.05.30 15:52
|modify
|628
|1.00
|1.2847
|1.2851
|1.2947
|3962
|2006.05.30 15:52
|modify
|628
|1.00
|1.2847
|1.2851
|1.2947
|3963
|2006.05.30 15:52
|modify
|628
|1.00
|1.2847
|1.2853
|1.2947
|3964
|2006.05.30 15:53
|modify
|628
|1.00
|1.2847
|1.2855
|1.2947
|3965
|2006.05.30 15:53
|modify
|628
|1.00
|1.2847
|1.2858
|1.2947
|3966
|2006.05.30 15:53
|modify
|628
|1.00
|1.2847
|1.2865
|1.2947
|3967
|2006.05.30 15:54
|s/l
|628
|1.00
|1.2865
|1.2865
|1.2947
|180.00
|35247.89
|3968
|2006.05.30 18:00
|sell
|629
|1.00
|1.2867
|1.2897
|1.2767
|3969
|2006.05.30 19:00
|close
|629
|1.00
|1.2886
|1.2897
|1.2767
|-190.00
|35057.89
|3970
|2006.05.30 20:00
|sell
|630
|1.00
|1.2871
|1.2901
|1.2771
|3971
|2006.05.30 20:30
|close
|630
|1.00
|1.2893
|1.2901
|1.2771
|-220.00
|34837.89
|3972
|2006.05.30 21:00
|sell
|631
|1.00
|1.2872
|1.2902
|1.2772
|3973
|2006.05.31 01:00
|modify
|631
|1.00
|1.2872
|1.2871
|1.2772
|3974
|2006.05.31 01:10
|modify
|631
|1.00
|1.2872
|1.2870
|1.2772
|3975
|2006.05.31 01:15
|modify
|631
|1.00
|1.2872
|1.2869
|1.2772
|3976
|2006.05.31 01:19
|modify
|631
|1.00
|1.2872
|1.2868
|1.2772
|3977
|2006.05.31 01:30
|modify
|631
|1.00
|1.2872
|1.2867
|1.2772
|3978
|2006.05.31 02:09
|modify
|631
|1.00
|1.2872
|1.2866
|1.2772
|3979
|2006.05.31 02:12
|modify
|631
|1.00
|1.2872
|1.2865
|1.2772
|3980
|2006.05.31 02:37
|s/l
|631
|1.00
|1.2865
|1.2865
|1.2772
|77.00
|34914.89
|3981
|2006.05.31 07:00
|buy
|632
|1.00
|1.2876
|1.2846
|1.2976
|3982
|2006.05.31 08:19
|modify
|632
|1.00
|1.2876
|1.2879
|1.2976
|3983
|2006.05.31 08:19
|modify
|632
|1.00
|1.2876
|1.2879
|1.2976
|3984
|2006.05.31 08:20
|modify
|632
|1.00
|1.2876
|1.2880
|1.2976
|3985
|2006.05.31 08:32
|s/l
|632
|1.00
|1.2880
|1.2880
|1.2976
|40.00
|34954.89
|3986
|2006.05.31 10:30
|sell
|633
|1.00
|1.2862
|1.2892
|1.2762
|3987
|2006.05.31 13:00
|close
|633
|1.00
|1.2879
|1.2892
|1.2762
|-170.00
|34784.89
|3988
|2006.05.31 13:30
|sell
|634
|1.00
|1.2859
|1.2889
|1.2759
|3989
|2006.05.31 15:33
|modify
|634
|1.00
|1.2859
|1.2859
|1.2759
|3990
|2006.05.31 15:33
|modify
|634
|1.00
|1.2859
|1.2856
|1.2759
|3991
|2006.05.31 15:34
|s/l
|634
|1.00
|1.2856
|1.2856
|1.2759
|30.00
|34814.89
|3992
|2006.06.01 10:30
|buy
|635
|1.00
|1.2787
|1.2757
|1.2887
|3993
|2006.06.01 12:00
|close
|635
|1.00
|1.2775
|1.2757
|1.2887
|-120.00
|34694.89
|3994
|2006.06.01 16:30
|buy
|636
|1.00
|1.2768
|1.2738
|1.2868
|3995
|2006.06.01 16:32
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2771
|1.2868
|3996
|2006.06.01 16:34
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2771
|1.2868
|3997
|2006.06.01 16:35
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2772
|1.2868
|3998
|2006.06.01 16:35
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2774
|1.2868
|3999
|2006.06.01 16:35
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2775
|1.2868
|4000
|2006.06.01 16:37
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2776
|1.2868
|4001
|2006.06.01 16:37
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2777
|1.2868
|4002
|2006.06.01 16:37
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2778
|1.2868
|4003
|2006.06.01 16:37
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2779
|1.2868
|4004
|2006.06.01 16:37
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2780
|1.2868
|4005
|2006.06.01 16:39
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2780
|1.2868
|4006
|2006.06.01 16:39
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2781
|1.2868
|4007
|2006.06.01 16:40
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2781
|1.2868
|4008
|2006.06.01 16:40
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2782
|1.2868
|4009
|2006.06.01 16:40
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2783
|1.2868
|4010
|2006.06.01 16:40
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2784
|1.2868
|4011
|2006.06.01 16:41
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2785
|1.2868
|4012
|2006.06.01 16:41
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2786
|1.2868
|4013
|2006.06.01 16:41
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2787
|1.2868
|4014
|2006.06.01 16:41
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2787
|1.2868
|4015
|2006.06.01 16:41
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2788
|1.2868
|4016
|2006.06.01 16:45
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2789
|1.2868
|4017
|2006.06.01 16:46
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2789
|1.2868
|4018
|2006.06.01 16:46
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2791
|1.2868
|4019
|2006.06.01 16:46
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2792
|1.2868
|4020
|2006.06.01 16:46
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2793
|1.2868
|4021
|2006.06.01 16:46
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2794
|1.2868
|4022
|2006.06.01 16:46
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2795
|1.2868
|4023
|2006.06.01 16:46
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2796
|1.2868
|4024
|2006.06.01 16:47
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2796
|1.2868
|4025
|2006.06.01 16:47
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2797
|1.2868
|4026
|2006.06.01 16:47
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2798
|1.2868
|4027
|2006.06.01 16:47
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2799
|1.2868
|4028
|2006.06.01 16:47
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2800
|1.2868
|4029
|2006.06.01 16:47
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2800
|1.2868
|4030
|2006.06.01 16:47
|modify
|636
|1.00
|1.2768
|1.2804
|1.2868
|4031
|2006.06.01 16:49
|s/l
|636
|1.00
|1.2804
|1.2804
|1.2868
|360.00
|35054.89
|4032
|2006.06.01 21:30
|sell
|637
|1.00
|1.2796
|1.2826
|1.2696
|4033
|2006.06.01 23:00
|close
|637
|1.00
|1.2804
|1.2826
|1.2696
|-80.00
|34974.89
|4034
|2006.06.05 15:00
|sell
|638
|1.00
|1.2934
|1.2964
|1.2834
|4035
|2006.06.05 18:00
|close
|638
|1.00
|1.2953
|1.2964
|1.2834
|-190.00
|34784.89
|4036
|2006.06.05 20:30
|sell
|639
|1.00
|1.2944
|1.2974
|1.2844
|4037
|2006.06.05 20:42
|modify
|639
|1.00
|1.2944
|1.2944
|1.2844
|4038
|2006.06.05 20:42
|modify
|639
|1.00
|1.2944
|1.2943
|1.2844
|4039
|2006.06.05 20:42
|modify
|639
|1.00
|1.2944
|1.2942
|1.2844
|4040
|2006.06.05 20:42
|modify
|639
|1.00
|1.2944
|1.2941
|1.2844
|4041
|2006.06.05 20:43
|s/l
|639
|1.00
|1.2941
|1.2941
|1.2844
|30.00
|34814.89
|4042
|2006.06.06 09:00
|buy
|640
|1.00
|1.2930
|1.2900
|1.3030
|4043
|2006.06.06 10:47
|s/l
|640
|1.00
|1.2900
|1.2900
|1.3030
|-300.00
|34514.89
|4044
|2006.06.06 11:00
|sell
|641
|1.00
|1.2896
|1.2926
|1.2796
|4045
|2006.06.06 12:08
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2894
|1.2796
|4046
|2006.06.06 12:08
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2892
|1.2796
|4047
|2006.06.06 12:09
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2891
|1.2796
|4048
|2006.06.06 12:14
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2890
|1.2796
|4049
|2006.06.06 12:14
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2887
|1.2796
|4050
|2006.06.06 12:15
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2887
|1.2796
|4051
|2006.06.06 12:16
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2884
|1.2796
|4052
|2006.06.06 12:16
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2881
|1.2796
|4053
|2006.06.06 12:16
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2879
|1.2796
|4054
|2006.06.06 12:16
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2879
|1.2796
|4055
|2006.06.06 12:21
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2877
|1.2796
|4056
|2006.06.06 12:22
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2876
|1.2796
|4057
|2006.06.06 12:22
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2876
|1.2796
|4058
|2006.06.06 12:24
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2874
|1.2796
|4059
|2006.06.06 12:24
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2873
|1.2796
|4060
|2006.06.06 12:24
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2872
|1.2796
|4061
|2006.06.06 12:24
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2872
|1.2796
|4062
|2006.06.06 12:25
|modify
|641
|1.00
|1.2896
|1.2871
|1.2796
|4063
|2006.06.06 12:25
|s/l
|641
|1.00
|1.2871
|1.2871
|1.2796
|250.00
|34764.89
|4064
|2006.06.07 04:00
|buy
|642
|1.00
|1.2837
|1.2807
|1.2937
|4065
|2006.06.07 06:30
|close
|642
|1.00
|1.2827
|1.2807
|1.2937
|-100.00
|34664.89
|4066
|2006.06.07 10:00
|buy
|643
|1.00
|1.2819
|1.2789
|1.2919
|4067
|2006.06.07 13:00
|close
|643
|1.00
|1.2805
|1.2789
|1.2919
|-140.00
|34524.89
|4068
|2006.06.07 17:30
|buy
|644
|1.00
|1.2799
|1.2769
|1.2899
|4069
|2006.06.07 18:02
|modify
|644
|1.00
|1.2799
|1.2800
|1.2899
|4070
|2006.06.07 18:03
|modify
|644
|1.00
|1.2799
|1.2803
|1.2899
|4071
|2006.06.07 18:03
|modify
|644
|1.00
|1.2799
|1.2803
|1.2899
|4072
|2006.06.07 18:14
|s/l
|644
|1.00
|1.2803
|1.2803
|1.2899
|40.00
|34564.89
|4073
|2006.06.07 22:30
|sell
|645
|1.00
|1.2789
|1.2819
|1.2689
|4074
|2006.06.08 00:00
|close
|645
|1.00
|1.2803
|1.2819
|1.2689
|-119.00
|34445.89
|4075
|2006.06.08 03:00
|sell
|646
|1.00
|1.2787
|1.2817
|1.2687
|4076
|2006.06.08 08:34
|modify
|646
|1.00
|1.2787
|1.2786
|1.2687
|4077
|2006.06.08 08:34
|modify
|646
|1.00
|1.2787
|1.2783
|1.2687
|4078
|2006.06.08 08:34
|s/l
|646
|1.00
|1.2783
|1.2783
|1.2687
|40.00
|34485.89
|4079
|2006.06.09 11:30
|buy
|647
|1.00
|1.2663
|1.2633
|1.2763
|4080
|2006.06.09 12:09
|modify
|647
|1.00
|1.2663
|1.2663
|1.2763
|4081
|2006.06.09 12:17
|s/l
|647
|1.00
|1.2663
|1.2663
|1.2763
|0.00
|34485.89
|4082
|2006.06.09 13:00
|sell
|648
|1.00
|1.2655
|1.2685
|1.2555
|4083
|2006.06.09 14:29
|modify
|648
|1.00
|1.2655
|1.2633
|1.2555
|4084
|2006.06.09 14:30
|modify
|648
|1.00
|1.2655
|1.2631
|1.2555
|4085
|2006.06.09 14:30
|modify
|648
|1.00
|1.2655
|1.2629
|1.2555
|4086
|2006.06.09 14:31
|modify
|648
|1.00
|1.2655
|1.2629
|1.2555
|4087
|2006.06.09 14:31
|modify
|648
|1.00
|1.2655
|1.2628
|1.2555
|4088
|2006.06.09 14:31
|modify
|648
|1.00
|1.2655
|1.2625
|1.2555
|4089
|2006.06.09 14:31
|s/l
|648
|1.00
|1.2625
|1.2625
|1.2555
|300.00
|34785.89
|4090
|2006.06.09 15:30
|buy
|649
|1.00
|1.2667
|1.2637
|1.2767
|4091
|2006.06.09 16:10
|modify
|649
|1.00
|1.2667
|1.2668
|1.2767
|4092
|2006.06.09 16:10
|modify
|649
|1.00
|1.2667
|1.2669
|1.2767
|4093
|2006.06.09 16:10
|modify
|649
|1.00
|1.2667
|1.2669
|1.2767
|4094
|2006.06.09 16:11
|modify
|649
|1.00
|1.2667
|1.2670
|1.2767
|4095
|2006.06.09 16:11
|modify
|649
|1.00
|1.2667
|1.2671
|1.2767
|4096
|2006.06.09 16:11
|modify
|649
|1.00
|1.2667
|1.2672
|1.2767
|4097
|2006.06.09 16:11
|modify
|649
|1.00
|1.2667
|1.2673
|1.2767
|4098
|2006.06.09 16:13
|s/l
|649
|1.00
|1.2673
|1.2673
|1.2767
|60.00
|34845.89
|4099
|2006.06.09 17:30
|sell
|650
|1.00
|1.2629
|1.2659
|1.2529
|4100
|2006.06.09 21:00
|close
|650
|1.00
|1.2647
|1.2659
|1.2529
|-180.00
|34665.89
|4101
|2006.06.09 22:00
|sell
|651
|1.00
|1.2641
|1.2671
|1.2541
|4102
|2006.06.11 23:00
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2633
|1.2541
|4103
|2006.06.11 23:01
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2632
|1.2541
|4104
|2006.06.11 23:03
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2631
|1.2541
|4105
|2006.06.11 23:06
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2630
|1.2541
|4106
|2006.06.11 23:18
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2629
|1.2541
|4107
|2006.06.11 23:18
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2628
|1.2541
|4108
|2006.06.11 23:19
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2627
|1.2541
|4109
|2006.06.11 23:47
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2625
|1.2541
|4110
|2006.06.11 23:48
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2624
|1.2541
|4111
|2006.06.11 23:48
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2623
|1.2541
|4112
|2006.06.12 01:18
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2622
|1.2541
|4113
|2006.06.12 01:28
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2621
|1.2541
|4114
|2006.06.12 01:29
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2620
|1.2541
|4115
|2006.06.12 01:30
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2620
|1.2541
|4116
|2006.06.12 01:31
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2619
|1.2541
|4117
|2006.06.12 02:01
|modify
|651
|1.00
|1.2641
|1.2618
|1.2541
|4118
|2006.06.12 02:23
|s/l
|651
|1.00
|1.2618
|1.2618
|1.2541
|237.00
|34902.89
|4119
|2006.06.12 08:30
|buy
|652
|1.00
|1.2640
|1.2610
|1.2740
|4120
|2006.06.12 09:30
|close
|652
|1.00
|1.2629
|1.2610
|1.2740
|-110.00
|34792.89
|4121
|2006.06.12 21:00
|buy
|653
|1.00
|1.2610
|1.2580
|1.2710
|4122
|2006.06.12 22:00
|close
|653
|1.00
|1.2594
|1.2580
|1.2710
|-160.00
|34632.89
|4123
|2006.06.13 10:30
|buy
|654
|1.00
|1.2586
|1.2556
|1.2686
|4124
|2006.06.13 11:00
|close
|654
|1.00
|1.2573
|1.2556
|1.2686
|-130.00
|34502.89
|4125
|2006.06.13 12:00
|buy
|655
|1.00
|1.2594
|1.2564
|1.2694
|4126
|2006.06.13 12:25
|modify
|655
|1.00
|1.2594
|1.2595
|1.2694
|4127
|2006.06.13 12:34
|s/l
|655
|1.00
|1.2595
|1.2595
|1.2694
|10.00
|34512.89
|4128
|2006.06.13 14:00
|sell
|656
|1.00
|1.2576
|1.2606
|1.2476
|4129
|2006.06.13 14:25
|modify
|656
|1.00
|1.2576
|1.2576
|1.2476
|4130
|2006.06.13 14:25
|modify
|656
|1.00
|1.2576
|1.2575
|1.2476
|4131
|2006.06.13 14:29
|modify
|656
|1.00
|1.2576
|1.2570
|1.2476
|4132
|2006.06.13 14:30
|modify
|656
|1.00
|1.2576
|1.2568
|1.2476
|4133
|2006.06.13 14:30
|s/l
|656
|1.00
|1.2568
|1.2568
|1.2476
|80.00
|34592.89
|4134
|2006.06.13 16:00
|buy
|657
|1.00
|1.2606
|1.2576
|1.2706
|4135
|2006.06.13 16:08
|s/l
|657
|1.00
|1.2576
|1.2576
|1.2706
|-300.00
|34292.89
|4136
|2006.06.13 16:30
|sell
|658
|1.00
|1.2571
|1.2601
|1.2471
|4137
|2006.06.13 16:55
|modify
|658
|1.00
|1.2571
|1.2570
|1.2471
|4138
|2006.06.13 16:55
|modify
|658
|1.00
|1.2571
|1.2570
|1.2471
|4139
|2006.06.13 16:57
|s/l
|658
|1.00
|1.2570
|1.2570
|1.2471
|10.00
|34302.89
|4140
|2006.06.14 07:00
|buy
|659
|1.00
|1.2568
|1.2538
|1.2668
|4141
|2006.06.14 08:24
|modify
|659
|1.00
|1.2568
|1.2568
|1.2668
|4142
|2006.06.14 08:24
|modify
|659
|1.00
|1.2568
|1.2569
|1.2668
|4143
|2006.06.14 08:24
|modify
|659
|1.00
|1.2568
|1.2570
|1.2668
|4144
|2006.06.14 08:24
|modify
|659
|1.00
|1.2568
|1.2570
|1.2668
|4145
|2006.06.14 08:26
|modify
|659
|1.00
|1.2568
|1.2571
|1.2668
|4146
|2006.06.14 08:26
|modify
|659
|1.00
|1.2568
|1.2572
|1.2668
|4147
|2006.06.14 08:26
|modify
|659
|1.00
|1.2568
|1.2572
|1.2668
|4148
|2006.06.14 08:27
|modify
|659
|1.00
|1.2568
|1.2573
|1.2668
|4149
|2006.06.14 08:33
|s/l
|659
|1.00
|1.2573
|1.2573
|1.2668
|49.99
|34352.88
|4150
|2006.06.14 12:30
|sell
|660
|1.00
|1.2573
|1.2603
|1.2473
|4151
|2006.06.14 14:29
|modify
|660
|1.00
|1.2573
|1.2558
|1.2473
|4152
|2006.06.14 14:30
|modify
|660
|1.00
|1.2573
|1.2556
|1.2473
|4153
|2006.06.14 14:30
|s/l
|660
|1.00
|1.2556
|1.2556
|1.2473
|170.00
|34522.88
|4154
|2006.06.14 15:30
|buy
|661
|1.00
|1.2644
|1.2614
|1.2744
|4155
|2006.06.14 16:52
|s/l
|661
|1.00
|1.2614
|1.2614
|1.2744
|-300.00
|34222.88
|4156
|2006.06.14 19:30
|sell
|662
|1.00
|1.2616
|1.2646
|1.2516
|4157
|2006.06.14 20:30
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2616
|1.2516
|4158
|2006.06.14 20:30
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2615
|1.2516
|4159
|2006.06.14 20:30
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2615
|1.2516
|4160
|2006.06.14 20:31
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2614
|1.2516
|4161
|2006.06.14 20:31
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2614
|1.2516
|4162
|2006.06.14 20:31
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2613
|1.2516
|4163
|2006.06.14 20:31
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2612
|1.2516
|4164
|2006.06.14 20:31
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2611
|1.2516
|4165
|2006.06.14 20:31
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2608
|1.2516
|4166
|2006.06.14 20:42
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2606
|1.2516
|4167
|2006.06.14 20:44
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2606
|1.2516
|4168
|2006.06.14 20:44
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2605
|1.2516
|4169
|2006.06.14 20:45
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2604
|1.2516
|4170
|2006.06.14 20:45
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2604
|1.2516
|4171
|2006.06.14 20:46
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2603
|1.2516
|4172
|2006.06.14 20:46
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2602
|1.2516
|4173
|2006.06.14 20:46
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2600
|1.2516
|4174
|2006.06.14 21:00
|modify
|662
|1.00
|1.2616
|1.2600
|1.2516
|4175
|2006.06.14 21:06
|s/l
|662
|1.00
|1.2600
|1.2600
|1.2516
|160.00
|34382.88
|4176
|2006.06.15 04:00
|buy
|663
|1.00
|1.2618
|1.2588
|1.2718
|4177
|2006.06.15 06:00
|close
|663
|1.00
|1.2604
|1.2588
|1.2718
|-140.00
|34242.88
|4178
|2006.06.15 08:30
|buy
|664
|1.00
|1.2620
|1.2590
|1.2720
|4179
|2006.06.15 08:56
|modify
|664
|1.00
|1.2620
|1.2620
|1.2720
|4180
|2006.06.15 08:56
|modify
|664
|1.00
|1.2620
|1.2621
|1.2720
|4181
|2006.06.15 08:56
|modify
|664
|1.00
|1.2620
|1.2621
|1.2720
|4182
|2006.06.15 09:03
|s/l
|664
|1.00
|1.2621
|1.2621
|1.2720
|10.00
|34252.88
|4183
|2006.06.15 10:00
|sell
|665
|1.00
|1.2612
|1.2642
|1.2512
|4184
|2006.06.15 10:30
|close
|665
|1.00
|1.2623
|1.2642
|1.2512
|-110.00
|34142.88
|4185
|2006.06.15 13:30
|sell
|666
|1.00
|1.2612
|1.2642
|1.2512
|4186
|2006.06.15 14:00
|close
|666
|1.00
|1.2621
|1.2642
|1.2512
|-90.00
|34052.88
|4187
|2006.06.15 17:30
|sell
|667
|1.00
|1.2606
|1.2636
|1.2506
|4188
|2006.06.15 19:30
|close
|667
|1.00
|1.2623
|1.2636
|1.2506
|-170.00
|33882.88
|4189
|2006.06.15 20:30
|sell
|668
|1.00
|1.2609
|1.2639
|1.2509
|4190
|2006.06.15 22:30
|close
|668
|1.00
|1.2625
|1.2639
|1.2509
|-160.00
|33722.88
|4191
|2006.06.16 15:30
|sell
|669
|1.00
|1.2635
|1.2665
|1.2535
|4192
|2006.06.16 15:55
|modify
|669
|1.00
|1.2635
|1.2635
|1.2535
|4193
|2006.06.16 15:55
|modify
|669
|1.00
|1.2635
|1.2633
|1.2535
|4194
|2006.06.16 15:55
|modify
|669
|1.00
|1.2635
|1.2632
|1.2535
|4195
|2006.06.16 16:22
|s/l
|669
|1.00
|1.2632
|1.2632
|1.2535
|30.00
|33752.88
|4196
|2006.06.16 21:00
|buy
|670
|1.00
|1.2648
|1.2618
|1.2748
|4197
|2006.06.16 22:00
|close
|670
|1.00
|1.2637
|1.2618
|1.2748
|-110.00
|33642.88
|4198
|2006.06.19 09:00
|buy
|671
|1.00
|1.2607
|1.2577
|1.2707
|4199
|2006.06.19 10:00
|close
|671
|1.00
|1.2588
|1.2577
|1.2707
|-190.00
|33452.88
|4200
|2006.06.19 22:30
|buy
|672
|1.00
|1.2583
|1.2553
|1.2683
|4201
|2006.06.19 23:00
|close
|672
|1.00
|1.2573
|1.2553
|1.2683
|-100.00
|33352.88
|4202
|2006.06.20 07:30
|buy
|673
|1.00
|1.2585
|1.2555
|1.2685
|4203
|2006.06.20 09:03
|modify
|673
|1.00
|1.2585
|1.2585
|1.2685
|4204
|2006.06.20 09:18
|s/l
|673
|1.00
|1.2585
|1.2585
|1.2685
|0.00
|33352.88
|4205
|2006.06.20 10:30
|sell
|674
|1.00
|1.2572
|1.2602
|1.2472
|4206
|2006.06.20 11:50
|modify
|674
|1.00
|1.2572
|1.2572
|1.2472
|4207
|2006.06.20 11:51
|modify
|674
|1.00
|1.2572
|1.2571
|1.2472
|4208
|2006.06.20 11:51
|modify
|674
|1.00
|1.2572
|1.2570
|1.2472
|4209
|2006.06.20 11:53
|modify
|674
|1.00
|1.2572
|1.2569
|1.2472
|4210
|2006.06.20 11:54
|modify
|674
|1.00
|1.2572
|1.2568
|1.2472
|4211
|2006.06.20 11:57
|modify
|674
|1.00
|1.2572
|1.2567
|1.2472
|4212
|2006.06.20 11:57
|modify
|674
|1.00
|1.2572
|1.2566
|1.2472
|4213
|2006.06.20 12:00
|modify
|674
|1.00
|1.2572
|1.2565
|1.2472
|4214
|2006.06.20 12:03
|modify
|674
|1.00
|1.2572
|1.2563
|1.2472
|4215
|2006.06.20 12:03
|modify
|674
|1.00
|1.2572
|1.2562
|1.2472
|4216
|2006.06.20 12:03
|modify
|674
|1.00
|1.2572
|1.2561
|1.2472
|4217
|2006.06.20 12:09
|s/l
|674
|1.00
|1.2561
|1.2561
|1.2472
|110.00
|33462.88
|4218
|2006.06.20 15:00
|buy
|675
|1.00
|1.2566
|1.2536
|1.2666
|4219
|2006.06.20 16:26
|modify
|675
|1.00
|1.2566
|1.2567
|1.2666
|4220
|2006.06.20 16:26
|modify
|675
|1.00
|1.2566
|1.2568
|1.2666
|4221
|2006.06.20 16:26
|modify
|675
|1.00
|1.2566
|1.2569
|1.2666
|4222
|2006.06.20 16:26
|modify
|675
|1.00
|1.2566
|1.2570
|1.2666
|4223
|2006.06.20 16:42
|s/l
|675
|1.00
|1.2570
|1.2570
|1.2666
|40.00
|33502.88
|4224
|2006.06.20 21:00
|sell
|676
|1.00
|1.2585
|1.2615
|1.2485
|4225
|2006.06.21 01:30
|close
|676
|1.00
|1.2599
|1.2615
|1.2485
|-133.00
|33369.88
|4226
|2006.06.22 10:00
|sell
|677
|1.00
|1.2637
|1.2667
|1.2537
|4227
|2006.06.22 11:29
|modify
|677
|1.00
|1.2637
|1.2637
|1.2537
|4228
|2006.06.22 11:53
|s/l
|677
|1.00
|1.2637
|1.2637
|1.2537
|0.00
|33369.88
|4229
|2006.06.23 16:30
|buy
|678
|1.00
|1.2530
|1.2500
|1.2630
|4230
|2006.06.23 17:00
|close
|678
|1.00
|1.2516
|1.2500
|1.2630
|-140.00
|33229.88
|4231
|2006.06.23 18:30
|buy
|679
|1.00
|1.2529
|1.2499
|1.2629
|4232
|2006.06.23 20:00
|close
|679
|1.00
|1.2518
|1.2499
|1.2629
|-110.00
|33119.88
|4233
|2006.06.26 09:00
|buy
|680
|1.00
|1.2528
|1.2498
|1.2628
|4234
|2006.06.26 09:05
|modify
|680
|1.00
|1.2528
|1.2530
|1.2628
|4235
|2006.06.26 09:05
|modify
|680
|1.00
|1.2528
|1.2531
|1.2628
|4236
|2006.06.26 09:05
|modify
|680
|1.00
|1.2528
|1.2531
|1.2628
|4237
|2006.06.26 09:06
|modify
|680
|1.00
|1.2528
|1.2533
|1.2628
|4238
|2006.06.26 09:06
|modify
|680
|1.00
|1.2528
|1.2533
|1.2628
|4239
|2006.06.26 09:06
|modify
|680
|1.00
|1.2528
|1.2541
|1.2628
|4240
|2006.06.26 09:07
|s/l
|680
|1.00
|1.2541
|1.2541
|1.2628
|130.00
|33249.88
|4241
|2006.06.26 12:00
|sell
|681
|1.00
|1.2546
|1.2576
|1.2446
|4242
|2006.06.26 12:30
|close
|681
|1.00
|1.2562
|1.2576
|1.2446
|-160.00
|33089.88
|4243
|2006.06.26 17:30
|sell
|682
|1.00
|1.2547
|1.2577
|1.2447
|4244
|2006.06.26 18:00
|close
|682
|1.00
|1.2554
|1.2577
|1.2447
|-70.00
|33019.88
|4245
|2006.06.27 11:30
|sell
|683
|1.00
|1.2580
|1.2610
|1.2480
|4246
|2006.06.27 12:13
|modify
|683
|1.00
|1.2580
|1.2579
|1.2480
|4247
|2006.06.27 12:13
|modify
|683
|1.00
|1.2580
|1.2578
|1.2480
|4248
|2006.06.27 12:13
|modify
|683
|1.00
|1.2580
|1.2577
|1.2480
|4249
|2006.06.27 12:13
|modify
|683
|1.00
|1.2580
|1.2577
|1.2480
|4250
|2006.06.27 12:14
|modify
|683
|1.00
|1.2580
|1.2575
|1.2480
|4251
|2006.06.27 12:20
|modify
|683
|1.00
|1.2580
|1.2574
|1.2480
|4252
|2006.06.27 12:38
|s/l
|683
|1.00
|1.2574
|1.2574
|1.2480
|60.00
|33079.88
|4253
|2006.06.27 15:00
|buy
|684
|1.00
|1.2594
|1.2564
|1.2694
|4254
|2006.06.27 16:00
|close
|684
|1.00
|1.2577
|1.2564
|1.2694
|-170.00
|32909.88
|4255
|2006.06.27 16:30
|buy
|685
|1.00
|1.2604
|1.2574
|1.2704
|4256
|2006.06.27 18:00
|close
|685
|1.00
|1.2584
|1.2574
|1.2704
|-200.00
|32709.88
|4257
|2006.06.27 19:00
|buy
|686
|1.00
|1.2596
|1.2566
|1.2696
|4258
|2006.06.27 20:00
|close
|686
|1.00
|1.2580
|1.2566
|1.2696
|-160.00
|32549.88
|4259
|2006.06.28 21:00
|buy
|687
|1.00
|1.2554
|1.2524
|1.2654
|4260
|2006.06.29 00:00
|close
|687
|1.00
|1.2548
|1.2524
|1.2654
|-87.00
|32462.88
|4261
|2006.06.29 20:30
|buy
|688
|1.00
|1.2616
|1.2586
|1.2716
|4262
|2006.06.29 20:32
|modify
|688
|1.00
|1.2616
|1.2618
|1.2716
|4263
|2006.06.29 20:32
|modify
|688
|1.00
|1.2616
|1.2619
|1.2716
|4264
|2006.06.29 20:33
|modify
|688
|1.00
|1.2616
|1.2620
|1.2716
|4265
|2006.06.29 20:33
|modify
|688
|1.00
|1.2616
|1.2621
|1.2716
|4266
|2006.06.29 20:34
|modify
|688
|1.00
|1.2616
|1.2622
|1.2716
|4267
|2006.06.29 20:34
|modify
|688
|1.00
|1.2616
|1.2623
|1.2716
|4268
|2006.06.29 20:34
|modify
|688
|1.00
|1.2616
|1.2625
|1.2716
|4269
|2006.06.29 20:34
|modify
|688
|1.00
|1.2616
|1.2625
|1.2716
|4270
|2006.06.29 20:35
|modify
|688
|1.00
|1.2616
|1.2627
|1.2716
|4271
|2006.06.29 20:35
|modify
|688
|1.00
|1.2616
|1.2629
|1.2716
|4272
|2006.06.29 20:35
|modify
|688
|1.00
|1.2616
|1.2632
|1.2716
|4273
|2006.06.29 20:35
|modify
|688
|1.00
|1.2616
|1.2633
|1.2716
|4274
|2006.06.29 20:35
|modify
|688
|1.00
|1.2616
|1.2633
|1.2716
|4275
|2006.06.29 20:35
|modify
|688
|1.00
|1.2616
|1.2634
|1.2716
|4276
|2006.06.29 20:36
|s/l
|688
|1.00
|1.2634
|1.2634
|1.2716
|180.00
|32642.88