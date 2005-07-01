Strategy Tester Report
StepMA-EA-v2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.07.01 00:00 - 2006.06.30 00:00 (2005.07.01 - 2006.06.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=30; TakeProfitMode=true; TakeProfit=100; TrailingStopMode=true; TrailingStop=10; StepStoData=" StepSto Data "; Length=10; Kfast=1; Kslow=1; MA_Mode=0; StepSizeMIN=0; StepSizeMAX=0; BuyLevel=0; SellLevel=100;
Bars in test25301Ticks modelled1231881Modelling quality90.00%
Initial deposit50000.00
Total net profit-17357.12Gross profit37876.89Gross loss-55234.01
Profit factor0.69Expected payoff-25.23
Absolute drawdown17537.12Maximal drawdown18127.12 (35.83%)Relative drawdown35.83% (18127.12)
Total trades688Short positions (won %)347 (53.60%)Long positions (won %)341 (51.91%)
Profit trades (% of total)363 (52.76%)Loss trades (% of total)325 (47.24%)
Largestprofit trade771.00loss trade-309.00
Averageprofit trade104.34loss trade-169.95
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (610.00)consecutive losses (loss in money)7 (-559.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1580.00 (6)consecutive loss (count of losses)-1159.00 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.07.01 06:30sell11.001.20731.21031.1973
22005.07.01 07:07modify11.001.20731.20711.1973
32005.07.01 07:08modify11.001.20731.20671.1973
42005.07.01 07:08modify11.001.20731.20661.1973
52005.07.01 07:15modify11.001.20731.20631.1973
62005.07.01 07:16modify11.001.20731.20631.1973
72005.07.01 07:22modify11.001.20731.20621.1973
82005.07.01 07:23modify11.001.20731.20611.1973
92005.07.01 07:23modify11.001.20731.20611.1973
102005.07.01 07:23modify11.001.20731.20601.1973
112005.07.01 07:31modify11.001.20731.20581.1973
122005.07.01 07:52modify11.001.20731.20561.1973
132005.07.01 07:52modify11.001.20731.20531.1973
142005.07.01 07:54modify11.001.20731.20521.1973
152005.07.01 07:54modify11.001.20731.20511.1973
162005.07.01 07:54modify11.001.20731.20481.1973
172005.07.01 07:54modify11.001.20731.20441.1973
182005.07.01 08:01modify11.001.20731.20441.1973
192005.07.01 08:02modify11.001.20731.20431.1973
202005.07.01 08:11s/l11.001.20431.20431.1973300.0050300.00
212005.07.01 11:30buy21.001.20781.20481.2178
222005.07.01 11:34modify21.001.20781.20781.2178
232005.07.01 11:34modify21.001.20781.20801.2178
242005.07.01 11:34modify21.001.20781.20821.2178
252005.07.01 11:35modify21.001.20781.20831.2178
262005.07.01 11:35modify21.001.20781.20851.2178
272005.07.01 11:35modify21.001.20781.20861.2178
282005.07.01 11:35modify21.001.20781.20881.2178
292005.07.01 11:35modify21.001.20781.20881.2178
302005.07.01 11:39modify21.001.20781.20891.2178
312005.07.01 11:39modify21.001.20781.20901.2178
322005.07.01 11:39modify21.001.20781.20911.2178
332005.07.01 11:39modify21.001.20781.20921.2178
342005.07.01 11:39modify21.001.20781.20931.2178
352005.07.01 11:39modify21.001.20781.20931.2178
362005.07.01 11:46s/l21.001.20931.20931.2178150.0050450.00
372005.07.01 15:30sell31.001.20571.20871.1957
382005.07.01 16:04modify31.001.20571.20571.1957
392005.07.01 16:04modify31.001.20571.20561.1957
402005.07.01 16:04modify31.001.20571.20551.1957
412005.07.01 16:04modify31.001.20571.20521.1957
422005.07.01 16:04modify31.001.20571.20511.1957
432005.07.01 16:05modify31.001.20571.20481.1957
442005.07.01 16:05modify31.001.20571.20471.1957
452005.07.01 16:05modify31.001.20571.20461.1957
462005.07.01 16:06modify31.001.20571.20451.1957
472005.07.01 16:06modify31.001.20571.20441.1957
482005.07.01 16:06modify31.001.20571.20431.1957
492005.07.01 16:09s/l31.001.20431.20431.1957140.0050590.00
502005.07.04 09:00buy41.001.19421.19121.2042
512005.07.04 10:24s/l41.001.19121.19121.2042-300.0050290.00
522005.07.04 10:30sell51.001.19161.19461.1816
532005.07.04 11:50modify51.001.19161.19161.1816
542005.07.04 12:07s/l51.001.19161.19161.18160.0050290.00
552005.07.05 11:00buy61.001.19321.19021.2032
562005.07.05 11:33s/l61.001.19021.19021.2032-300.0049990.00
572005.07.05 12:30sell71.001.18931.19231.1793
582005.07.05 13:40modify71.001.18931.18931.1793
592005.07.05 13:41modify71.001.18931.18921.1793
602005.07.05 13:41modify71.001.18931.18911.1793
612005.07.05 13:41modify71.001.18931.18901.1793
622005.07.05 13:41modify71.001.18931.18891.1793
632005.07.05 13:41modify71.001.18931.18881.1793
642005.07.05 13:42modify71.001.18931.18881.1793
652005.07.05 13:42modify71.001.18931.18871.1793
662005.07.05 13:44modify71.001.18931.18861.1793
672005.07.05 13:44modify71.001.18931.18851.1793
682005.07.05 13:47s/l71.001.18851.18851.179380.0050070.00
692005.07.05 15:00buy81.001.19111.18811.2011
702005.07.05 15:30close81.001.18971.18811.2011-140.0049930.00
712005.07.05 16:30buy91.001.19201.18901.2020
722005.07.05 17:04s/l91.001.18901.18901.2020-300.0049630.00
732005.07.05 17:30sell101.001.18921.19221.1792
742005.07.05 17:49s/l101.001.19221.19221.1792-300.0049330.00
752005.07.05 18:00buy111.001.19141.18841.2014
762005.07.05 19:00close111.001.19031.18841.2014-110.0049220.00
772005.07.05 19:30buy121.001.19151.18851.2015
782005.07.06 00:59modify121.001.19151.19161.2015
792005.07.06 00:59modify121.001.19151.19161.2015
802005.07.06 03:19s/l121.001.19161.19161.20151.0049221.00
812005.07.06 11:30sell131.001.19001.19301.1800
822005.07.06 15:48s/l131.001.19301.19301.1800-300.0048921.00
832005.07.06 16:00buy141.001.19311.19011.2031
842005.07.06 17:30close141.001.19121.19011.2031-190.0048731.00
852005.07.06 19:00buy151.001.19291.18991.2029
862005.07.07 05:00close151.001.19101.18991.2029-217.0048514.00
872005.07.07 06:30buy161.001.19271.18971.2027
882005.07.07 08:30close161.001.19151.18971.2027-120.0048394.00
892005.07.07 09:00buy171.001.19291.18991.2029
902005.07.07 09:46modify171.001.19291.19321.2029
912005.07.07 09:46modify171.001.19291.19321.2029
922005.07.07 10:06modify171.001.19291.19331.2029
932005.07.07 10:15s/l171.001.19331.19331.202939.9948433.99
942005.07.07 12:00sell181.001.19901.20201.1890
952005.07.07 12:02modify181.001.19901.19881.1890
962005.07.07 12:04s/l181.001.19881.19881.189020.0048453.99
972005.07.07 13:30buy191.001.19971.19671.2097
982005.07.07 13:47s/l191.001.19671.19671.2097-300.0048153.99
992005.07.07 14:00sell201.001.19721.20021.1872
1002005.07.07 14:06modify201.001.19721.19721.1872
1012005.07.07 14:09modify201.001.19721.19711.1872
1022005.07.07 14:09modify201.001.19721.19701.1872
1032005.07.07 14:09modify201.001.19721.19691.1872
1042005.07.07 14:09modify201.001.19721.19681.1872
1052005.07.07 14:09modify201.001.19721.19661.1872
1062005.07.07 14:10modify201.001.19721.19651.1872
1072005.07.07 14:10modify201.001.19721.19651.1872
1082005.07.07 14:10modify201.001.19721.19631.1872
1092005.07.07 14:20modify201.001.19721.19621.1872
1102005.07.07 14:20modify201.001.19721.19601.1872
1112005.07.07 14:22modify201.001.19721.19601.1872
1122005.07.07 14:22modify201.001.19721.19591.1872
1132005.07.07 14:23modify201.001.19721.19591.1872
1142005.07.07 14:24modify201.001.19721.19561.1872
1152005.07.07 14:26s/l201.001.19561.19561.1872160.0048313.99
1162005.07.08 15:30buy211.001.19291.18991.2029
1172005.07.08 15:39modify211.001.19291.19301.2029
1182005.07.08 15:39modify211.001.19291.19311.2029
1192005.07.08 15:39modify211.001.19291.19321.2029
1202005.07.08 15:39modify211.001.19291.19331.2029
1212005.07.08 15:40modify211.001.19291.19331.2029
1222005.07.08 15:40modify211.001.19291.19341.2029
1232005.07.08 15:40modify211.001.19291.19351.2029
1242005.07.08 15:40modify211.001.19291.19361.2029
1252005.07.08 15:40modify211.001.19291.19381.2029
1262005.07.08 15:40modify211.001.19291.19381.2029
1272005.07.08 15:42modify211.001.19291.19391.2029
1282005.07.08 15:42modify211.001.19291.19401.2029
1292005.07.08 15:42modify211.001.19291.19411.2029
1302005.07.08 15:42modify211.001.19291.19431.2029
1312005.07.08 15:42modify211.001.19291.19451.2029
1322005.07.08 15:48modify211.001.19291.19461.2029
1332005.07.08 15:48modify211.001.19291.19471.2029
1342005.07.08 15:48modify211.001.19291.19481.2029
1352005.07.08 15:48modify211.001.19291.19501.2029
1362005.07.08 15:49modify211.001.19291.19511.2029
1372005.07.08 15:49modify211.001.19291.19531.2029
1382005.07.08 15:49modify211.001.19291.19531.2029
1392005.07.08 15:49modify211.001.19291.19541.2029
1402005.07.08 15:50modify211.001.19291.19561.2029
1412005.07.08 15:50modify211.001.19291.19591.2029
1422005.07.08 15:50modify211.001.19291.19591.2029
1432005.07.08 15:57s/l211.001.19591.19591.2029300.0048613.99
1442005.07.08 17:00sell221.001.19331.19631.1833
1452005.07.08 18:44modify221.001.19331.19301.1833
1462005.07.08 19:12s/l221.001.19301.19301.183330.0048643.99
1472005.07.08 21:00buy231.001.19591.19291.2059
1482005.07.11 01:19modify231.001.19591.19591.2059
1492005.07.11 01:19modify231.001.19591.19601.2059
1502005.07.11 01:25modify231.001.19591.19601.2059
1512005.07.11 01:27modify231.001.19591.19601.2059
1522005.07.11 01:28modify231.001.19591.19621.2059
1532005.07.11 01:29modify231.001.19591.19621.2059
1542005.07.11 01:33modify231.001.19591.19631.2059
1552005.07.11 01:37modify231.001.19591.19641.2059
1562005.07.11 02:02s/l231.001.19641.19641.205941.0048684.99
1572005.07.12 13:30sell241.001.21541.21841.2054
1582005.07.12 15:18s/l241.001.21841.21841.2054-300.0048384.99
1592005.07.12 15:30buy251.001.21871.21571.2287
1602005.07.12 15:57modify251.001.21871.21871.2287
1612005.07.12 15:58modify251.001.21871.21881.2287
1622005.07.12 16:00modify251.001.21871.21881.2287
1632005.07.12 16:06modify251.001.21871.21891.2287
1642005.07.12 16:06modify251.001.21871.21921.2287
1652005.07.12 16:07modify251.001.21871.21931.2287
1662005.07.12 16:08modify251.001.21871.21941.2287
1672005.07.12 16:10s/l251.001.21941.21941.228770.0048454.99
1682005.07.13 02:30sell261.001.22061.22361.2106
1692005.07.13 09:03modify261.001.22061.22051.2106
1702005.07.13 09:03modify261.001.22061.22041.2106
1712005.07.13 09:04modify261.001.22061.22031.2106
1722005.07.13 09:04modify261.001.22061.22011.2106
1732005.07.13 09:04modify261.001.22061.22011.2106
1742005.07.13 09:05modify261.001.22061.22001.2106
1752005.07.13 09:13modify261.001.22061.21991.2106
1762005.07.13 09:13modify261.001.22061.21981.2106
1772005.07.13 09:13modify261.001.22061.21981.2106
1782005.07.13 09:29s/l261.001.21981.21981.210680.0048534.99
1792005.07.14 10:30buy271.001.20901.20601.2190
1802005.07.14 11:00close271.001.20761.20601.2190-140.0048394.99
1812005.07.14 15:00buy281.001.21141.20841.2214
1822005.07.14 17:37s/l281.001.20841.20841.2214-300.0048094.99
1832005.07.14 18:00sell291.001.20871.21171.1987
1842005.07.14 18:17modify291.001.20871.20871.1987
1852005.07.14 18:29s/l291.001.20871.20871.19870.0048094.99
1862005.07.15 01:30buy301.001.20931.20631.2193
1872005.07.15 02:35modify301.001.20931.20951.2193
1882005.07.15 02:37modify301.001.20931.20971.2193
1892005.07.15 02:42modify301.001.20931.20981.2193
1902005.07.15 02:42modify301.001.20931.20991.2193
1912005.07.15 02:42modify301.001.20931.21001.2193
1922005.07.15 02:43modify301.001.20931.21011.2193
1932005.07.15 02:43modify301.001.20931.21021.2193
1942005.07.15 02:54s/l301.001.21021.21021.219390.0048184.99
1952005.07.15 12:00sell311.001.20951.21251.1995
1962005.07.15 12:07modify311.001.20951.20941.1995
1972005.07.15 12:08modify311.001.20951.20931.1995
1982005.07.15 12:08modify311.001.20951.20931.1995
1992005.07.15 12:22modify311.001.20951.20921.1995
2002005.07.15 12:35s/l311.001.20921.20921.199530.0048214.99
2012005.07.18 08:00buy321.001.20561.20261.2156
2022005.07.18 08:12modify321.001.20561.20581.2156
2032005.07.18 08:12modify321.001.20561.20631.2156
2042005.07.18 08:27modify321.001.20561.20641.2156
2052005.07.18 08:27modify321.001.20561.20651.2156
2062005.07.18 08:28modify321.001.20561.20661.2156
2072005.07.18 08:28modify321.001.20561.20671.2156
2082005.07.18 08:29modify321.001.20561.20671.2156
2092005.07.18 08:29modify321.001.20561.20681.2156
2102005.07.18 08:39s/l321.001.20681.20681.2156119.9948334.98
2112005.07.18 15:00sell331.001.20451.20751.1945
2122005.07.18 15:30close331.001.20591.20751.1945-140.0048194.98
2132005.07.19 06:30sell341.001.20381.20681.1938
2142005.07.19 06:56modify341.001.20381.20381.1938
2152005.07.19 07:01modify341.001.20381.20371.1938
2162005.07.19 07:01modify341.001.20381.20371.1938
2172005.07.19 07:02modify341.001.20381.20361.1938
2182005.07.19 07:11modify341.001.20381.20341.1938
2192005.07.19 07:23modify341.001.20381.20341.1938
2202005.07.19 07:24modify341.001.20381.20331.1938
2212005.07.19 07:24modify341.001.20381.20231.1938
2222005.07.19 07:25modify341.001.20381.20221.1938
2232005.07.19 07:25modify341.001.20381.20201.1938
2242005.07.19 07:30modify341.001.20381.20191.1938
2252005.07.19 07:30modify341.001.20381.20161.1938
2262005.07.19 07:30modify341.001.20381.20131.1938
2272005.07.19 07:30modify341.001.20381.20131.1938
2282005.07.19 07:32modify341.001.20381.20111.1938
2292005.07.19 07:35s/l341.001.20111.20111.1938270.0048464.98
2302005.07.19 16:30buy351.001.19951.19651.2095
2312005.07.19 18:05modify351.001.19951.19961.2095
2322005.07.19 18:06modify351.001.19951.19971.2095
2332005.07.19 18:06modify351.001.19951.19981.2095
2342005.07.19 18:06modify351.001.19951.20011.2095
2352005.07.19 18:06modify351.001.19951.20031.2095
2362005.07.19 18:07modify351.001.19951.20041.2095
2372005.07.19 18:07modify351.001.19951.20051.2095
2382005.07.19 18:07modify351.001.19951.20061.2095
2392005.07.19 18:07modify351.001.19951.20071.2095
2402005.07.19 18:07modify351.001.19951.20081.2095
2412005.07.19 18:26modify351.001.19951.20081.2095
2422005.07.19 18:26modify351.001.19951.20101.2095
2432005.07.19 18:26modify351.001.19951.20111.2095
2442005.07.19 18:27modify351.001.19951.20121.2095
2452005.07.19 18:27modify351.001.19951.20131.2095
2462005.07.19 18:27modify351.001.19951.20151.2095
2472005.07.19 18:31modify351.001.19951.20151.2095
2482005.07.19 18:31modify351.001.19951.20171.2095
2492005.07.19 18:31modify351.001.19951.20191.2095
2502005.07.19 18:32modify351.001.19951.20211.2095
2512005.07.19 18:32modify351.001.19951.20211.2095
2522005.07.19 18:58s/l351.001.20211.20211.2095260.0048724.98
2532005.07.20 16:30sell361.001.20221.20521.1922
2542005.07.20 16:33modify361.001.20221.20211.1922
2552005.07.20 16:33modify361.001.20221.20191.1922
2562005.07.20 16:33modify361.001.20221.20181.1922
2572005.07.20 16:33modify361.001.20221.20171.1922
2582005.07.20 16:33modify361.001.20221.20151.1922
2592005.07.20 16:34modify361.001.20221.20131.1922
2602005.07.20 16:34modify361.001.20221.20121.1922
2612005.07.20 16:34modify361.001.20221.20111.1922
2622005.07.20 16:42s/l361.001.20111.20111.1922110.0048834.98
2632005.07.20 18:00buy371.001.20451.20151.2145
2642005.07.20 19:06modify371.001.20451.20451.2145
2652005.07.20 19:11modify371.001.20451.20481.2145
2662005.07.20 19:16modify371.001.20451.20481.2145
2672005.07.20 19:16modify371.001.20451.20501.2145
2682005.07.20 19:16modify371.001.20451.20521.2145
2692005.07.20 19:16modify371.001.20451.20541.2145
2702005.07.20 19:17modify371.001.20451.20541.2145
2712005.07.20 19:17modify371.001.20451.20551.2145
2722005.07.20 19:17modify371.001.20451.20561.2145
2732005.07.20 19:17modify371.001.20451.20571.2145
2742005.07.20 19:17modify371.001.20451.20581.2145
2752005.07.20 19:21modify371.001.20451.20631.2145
2762005.07.20 19:21modify371.001.20451.20631.2145
2772005.07.20 19:21modify371.001.20451.20641.2145
2782005.07.20 19:21modify371.001.20451.20651.2145
2792005.07.20 19:21modify371.001.20451.20651.2145
2802005.07.20 19:22modify371.001.20451.20661.2145
2812005.07.20 19:22modify371.001.20451.20671.2145
2822005.07.20 19:24modify371.001.20451.20681.2145
2832005.07.20 19:24modify371.001.20451.20691.2145
2842005.07.20 19:28modify371.001.20451.20711.2145
2852005.07.20 19:28modify371.001.20451.20731.2145
2862005.07.20 19:28modify371.001.20451.20741.2145
2872005.07.20 19:28modify371.001.20451.20751.2145
2882005.07.20 19:28modify371.001.20451.20761.2145
2892005.07.20 19:29modify371.001.20451.20771.2145
2902005.07.20 19:29modify371.001.20451.20791.2145
2912005.07.20 19:29modify371.001.20451.20811.2145
2922005.07.20 19:29modify371.001.20451.20831.2145
2932005.07.20 19:29modify371.001.20451.20831.2145
2942005.07.20 19:30modify371.001.20451.20851.2145
2952005.07.20 19:30modify371.001.20451.20861.2145
2962005.07.20 19:30modify371.001.20451.20891.2145
2972005.07.20 19:31modify371.001.20451.20901.2145
2982005.07.20 19:31modify371.001.20451.20911.2145
2992005.07.20 19:31modify371.001.20451.20921.2145
3002005.07.20 19:31modify371.001.20451.20931.2145
3012005.07.20 19:31modify371.001.20451.20941.2145
3022005.07.20 19:31modify371.001.20451.20991.2145
3032005.07.20 19:31modify371.001.20451.21041.2145
3042005.07.20 19:31modify371.001.20451.21071.2145
3052005.07.20 19:31modify371.001.20451.21111.2145
3062005.07.20 19:31modify371.001.20451.21121.2145
3072005.07.20 19:32modify371.001.20451.21131.2145
3082005.07.20 19:32modify371.001.20451.21131.2145
3092005.07.20 19:33s/l371.001.21131.21131.2145680.0049514.98
3102005.07.20 22:00sell381.001.21491.21791.2049
3112005.07.20 22:07modify381.001.21491.21471.2049
3122005.07.20 22:49modify381.001.21491.21461.2049
3132005.07.20 22:49modify381.001.21491.21461.2049
3142005.07.20 23:18s/l381.001.21461.21461.204930.0049544.98
3152005.07.21 02:30buy391.001.21651.21351.2265
3162005.07.21 02:45modify391.001.21651.21651.2265
3172005.07.21 02:46modify391.001.21651.21671.2265
3182005.07.21 02:47modify391.001.21651.21711.2265
3192005.07.21 02:47modify391.001.21651.21721.2265
3202005.07.21 02:47modify391.001.21651.21741.2265
3212005.07.21 03:01modify391.001.21651.21741.2265
3222005.07.21 03:02modify391.001.21651.21751.2265
3232005.07.21 03:02modify391.001.21651.21791.2265
3242005.07.21 03:02modify391.001.21651.21811.2265
3252005.07.21 03:03modify391.001.21651.21821.2265
3262005.07.21 03:03modify391.001.21651.21831.2265
3272005.07.21 03:03modify391.001.21651.21841.2265
3282005.07.21 03:04modify391.001.21651.21861.2265
3292005.07.21 03:05modify391.001.21651.21881.2265
3302005.07.21 03:05modify391.001.21651.21881.2265
3312005.07.21 03:06s/l391.001.21881.21881.2265230.0049774.98
3322005.07.21 05:00sell401.001.21531.21831.2053
3332005.07.21 06:00close401.001.21631.21831.2053-100.0049674.98
3342005.07.21 08:00sell411.001.21511.21811.2051
3352005.07.21 08:17modify411.001.21511.21511.2051
3362005.07.21 08:21modify411.001.21511.21501.2051
3372005.07.21 08:22modify411.001.21511.21491.2051
3382005.07.21 08:22modify411.001.21511.21491.2051
3392005.07.21 08:22modify411.001.21511.21451.2051
3402005.07.21 08:31s/l411.001.21451.21451.205160.0049734.98
3412005.07.21 09:00buy421.001.21681.21381.2268
3422005.07.21 09:22modify421.001.21681.21701.2268
3432005.07.21 09:22modify421.001.21681.21701.2268
3442005.07.21 09:32s/l421.001.21701.21701.226820.0049754.98
3452005.07.21 12:30sell431.001.21441.21741.2044
3462005.07.21 13:05s/l431.001.21741.21741.2044-300.0049454.98
3472005.07.21 13:30buy441.001.22371.22071.2337
3482005.07.21 13:30modify441.001.22371.22401.2337
3492005.07.21 13:30modify441.001.22371.22411.2337
3502005.07.21 13:30modify441.001.22371.22421.2337
3512005.07.21 13:30modify441.001.22371.22421.2337
3522005.07.21 13:31s/l441.001.22421.22421.233750.0049504.98
3532005.07.21 14:30sell451.001.21921.22221.2092
3542005.07.21 14:31modify451.001.21921.21881.2092
3552005.07.21 14:31modify451.001.21921.21881.2092
3562005.07.21 14:34modify451.001.21921.21871.2092
3572005.07.21 14:34modify451.001.21921.21861.2092
3582005.07.21 14:34modify451.001.21921.21851.2092
3592005.07.21 14:34modify451.001.21921.21851.2092
3602005.07.21 14:35modify451.001.21921.21851.2092
3612005.07.21 14:35modify451.001.21921.21811.2092
3622005.07.21 14:35modify451.001.21921.21791.2092
3632005.07.21 14:35modify451.001.21921.21761.2092
3642005.07.21 14:35modify451.001.21921.21751.2092
3652005.07.21 14:35modify451.001.21921.21751.2092
3662005.07.21 14:36s/l451.001.21751.21751.2092170.0049674.98
3672005.07.21 19:00buy461.001.21631.21331.2263
3682005.07.21 19:05modify461.001.21631.21641.2263
3692005.07.21 19:05modify461.001.21631.21641.2263
3702005.07.21 19:08modify461.001.21631.21651.2263
3712005.07.21 19:09modify461.001.21631.21651.2263
3722005.07.21 19:09modify461.001.21631.21671.2263
3732005.07.21 19:10s/l461.001.21671.21671.226340.0049714.98
3742005.07.21 20:30sell471.001.21791.22091.2079
3752005.07.21 20:42modify471.001.21791.21791.2079
3762005.07.21 20:55modify471.001.21791.21781.2079
3772005.07.21 20:58modify471.001.21791.21761.2079
3782005.07.21 20:58modify471.001.21791.21761.2079
3792005.07.21 21:15modify471.001.21791.21751.2079
3802005.07.21 21:16modify471.001.21791.21741.2079
3812005.07.21 21:17modify471.001.21791.21741.2079
3822005.07.21 21:17modify471.001.21791.21731.2079
3832005.07.21 21:17modify471.001.21791.21711.2079
3842005.07.21 21:20modify471.001.21791.21661.2079
3852005.07.21 21:21modify471.001.21791.21651.2079
3862005.07.21 21:21modify471.001.21791.21651.2079
3872005.07.21 21:21modify471.001.21791.21631.2079
3882005.07.21 21:25s/l471.001.21631.21631.2079160.0049874.98
3892005.07.22 05:30buy481.001.21751.21451.2275
3902005.07.22 08:18modify481.001.21751.21761.2275
3912005.07.22 08:18modify481.001.21751.21771.2275
3922005.07.22 08:21modify481.001.21751.21771.2275
3932005.07.22 08:21modify481.001.21751.21781.2275
3942005.07.22 08:21modify481.001.21751.21781.2275
3952005.07.22 08:30s/l481.001.21781.21781.227530.0049904.98
3962005.07.22 12:30sell491.001.21651.21951.2065
3972005.07.22 12:47modify491.001.21651.21651.2065
3982005.07.22 12:48modify491.001.21651.21631.2065
3992005.07.22 12:48modify491.001.21651.21621.2065
4002005.07.22 12:49modify491.001.21651.21621.2065
4012005.07.22 12:49modify491.001.21651.21611.2065
4022005.07.22 12:50modify491.001.21651.21601.2065
4032005.07.22 12:51modify491.001.21651.21601.2065
4042005.07.22 12:51modify491.001.21651.21591.2065
4052005.07.22 12:51modify491.001.21651.21591.2065
4062005.07.22 12:55modify491.001.21651.21581.2065
4072005.07.22 12:55modify491.001.21651.21571.2065
4082005.07.22 12:55modify491.001.21651.21561.2065
4092005.07.22 13:10s/l491.001.21561.21561.206590.0049994.98
4102005.07.25 11:00buy501.001.20651.20351.2165
4112005.07.25 11:31modify501.001.20651.20661.2165
4122005.07.25 11:36modify501.001.20651.20661.2165
4132005.07.25 11:36modify501.001.20651.20671.2165
4142005.07.25 11:38modify501.001.20651.20671.2165
4152005.07.25 11:40modify501.001.20651.20681.2165
4162005.07.25 11:40modify501.001.20651.20691.2165
4172005.07.25 12:02s/l501.001.20691.20691.216539.9950034.97
4182005.07.25 17:30sell511.001.20451.20751.1945
4192005.07.25 21:30close511.001.20671.20751.1945-220.0049814.97
4202005.07.26 01:30sell521.001.20501.20801.1950
4212005.07.26 02:58modify521.001.20501.20501.1950
4222005.07.26 02:59modify521.001.20501.20491.1950
4232005.07.26 03:38modify521.001.20501.20491.1950
4242005.07.26 03:42modify521.001.20501.20481.1950
4252005.07.26 03:45modify521.001.20501.20461.1950
4262005.07.26 03:53modify521.001.20501.20451.1950
4272005.07.26 03:53modify521.001.20501.20431.1950
4282005.07.26 03:54modify521.001.20501.20411.1950
4292005.07.26 03:59modify521.001.20501.20411.1950
4302005.07.26 04:40modify521.001.20501.20401.1950
4312005.07.26 04:40modify521.001.20501.20381.1950
4322005.07.26 04:40modify521.001.20501.20381.1950
4332005.07.26 04:42modify521.001.20501.20371.1950
4342005.07.26 04:42modify521.001.20501.20361.1950
4352005.07.26 04:42modify521.001.20501.20331.1950
4362005.07.26 04:50s/l521.001.20331.20331.1950170.0049984.97
4372005.07.26 16:30buy531.001.20261.19961.2126
4382005.07.26 17:57s/l531.001.19961.19961.2126-300.0049684.97
4392005.07.26 18:00sell541.001.19951.20251.1895
4402005.07.26 18:54s/l541.001.20251.20251.1895-300.0049384.97
4412005.07.26 19:00buy551.001.20241.19941.2124
4422005.07.27 06:30close551.001.20071.19941.2124-179.0049205.97
4432005.07.27 15:00buy561.001.20231.19931.2123
4442005.07.27 15:03modify561.001.20231.20251.2123
4452005.07.27 15:03modify561.001.20231.20301.2123
4462005.07.27 15:04modify561.001.20231.20351.2123
4472005.07.27 15:04s/l561.001.20351.20351.2123120.0049325.97
4482005.07.28 09:30sell571.001.20481.20781.1948
4492005.07.28 09:45modify571.001.20481.20481.1948
4502005.07.28 09:45modify571.001.20481.20471.1948
4512005.07.28 09:45modify571.001.20481.20471.1948
4522005.07.28 09:46modify571.001.20481.20461.1948
4532005.07.28 09:47modify571.001.20481.20461.1948
4542005.07.28 09:58s/l571.001.20461.20461.194820.0049345.97
4552005.07.28 11:00buy581.001.20611.20311.2161
4562005.07.28 11:47modify581.001.20611.20611.2161
4572005.07.28 11:50s/l581.001.20611.20611.21610.0049345.97
4582005.07.28 16:30sell591.001.20731.21031.1973
4592005.07.28 17:00close591.001.20841.21031.1973-110.0049235.97
4602005.07.29 10:00sell601.001.21091.21391.2009
4612005.07.29 10:04modify601.001.21091.21081.2009
4622005.07.29 10:05modify601.001.21091.21071.2009
4632005.07.29 10:05modify601.001.21091.21061.2009
4642005.07.29 10:05modify601.001.21091.21021.2009
4652005.07.29 10:06modify601.001.21091.21001.2009
4662005.07.29 10:06modify601.001.21091.20981.2009
4672005.07.29 10:07modify601.001.21091.20971.2009
4682005.07.29 10:07modify601.001.21091.20961.2009
4692005.07.29 10:07modify601.001.21091.20951.2009
4702005.07.29 10:13modify601.001.21091.20941.2009
4712005.07.29 10:13modify601.001.21091.20921.2009
4722005.07.29 10:17s/l601.001.20921.20921.2009170.0049405.97
4732005.07.29 15:00buy611.001.21311.21011.2231
4742005.07.29 15:05modify611.001.21311.21311.2231
4752005.07.29 15:07s/l611.001.21311.21311.22310.0049405.97
4762005.07.29 17:30sell621.001.21181.21481.2018
4772005.07.29 18:00close621.001.21261.21481.2018-80.0049325.97
4782005.07.29 18:30sell631.001.21201.21501.2020
4792005.07.29 19:00close631.001.21291.21501.2020-90.0049235.97
4802005.08.01 00:30sell641.001.21181.21481.2018
4812005.08.01 02:30close641.001.21381.21481.2018-200.0049035.97
4822005.08.01 17:00sell651.001.22081.22381.2108
4832005.08.01 17:10modify651.001.22081.22061.2108
4842005.08.01 17:10modify651.001.22081.22051.2108
4852005.08.01 17:10modify651.001.22081.22031.2108
4862005.08.01 17:10modify651.001.22081.22001.2108
4872005.08.01 17:10modify651.001.22081.22001.2108
4882005.08.01 17:11modify651.001.22081.21991.2108
4892005.08.01 17:11modify651.001.22081.21991.2108
4902005.08.01 17:11modify651.001.22081.21981.2108
4912005.08.01 17:11modify651.001.22081.21971.2108
4922005.08.01 17:11modify651.001.22081.21951.2108
4932005.08.01 17:13s/l651.001.21951.21951.2108130.0049165.97
4942005.08.02 03:30buy661.001.22111.21811.2311
4952005.08.02 03:58modify661.001.22111.22121.2311
4962005.08.02 04:38s/l661.001.22121.22121.23119.9949175.96
4972005.08.02 16:30sell671.001.22051.22351.2105
4982005.08.02 18:26modify671.001.22051.22041.2105
4992005.08.02 18:45modify671.001.22051.22041.2105
5002005.08.02 18:48modify671.001.22051.22031.2105
5012005.08.02 19:01modify671.001.22051.22031.2105
5022005.08.02 19:01modify671.001.22051.22021.2105
5032005.08.02 19:02modify671.001.22051.22011.2105
5042005.08.02 19:28s/l671.001.22011.22011.210540.0049215.96
5052005.08.03 08:30buy681.001.21891.21591.2289
5062005.08.03 08:58modify681.001.21891.21891.2289
5072005.08.03 08:58modify681.001.21891.21901.2289
5082005.08.03 08:59modify681.001.21891.21911.2289
5092005.08.03 08:59modify681.001.21891.21921.2289
5102005.08.03 08:59modify681.001.21891.21931.2289
5112005.08.03 08:59modify681.001.21891.21931.2289
5122005.08.03 09:08s/l681.001.21931.21931.228940.0049255.96
5132005.08.04 04:30sell691.001.23361.23661.2236
5142005.08.04 04:34modify691.001.23361.23361.2236
5152005.08.04 04:35modify691.001.23361.23341.2236
5162005.08.04 04:35modify691.001.23361.23321.2236
5172005.08.04 04:36modify691.001.23361.23301.2236
5182005.08.04 04:36modify691.001.23361.23291.2236
5192005.08.04 04:42s/l691.001.23291.23291.223670.0049325.96
5202005.08.04 12:30buy701.001.23391.23091.2439
5212005.08.04 13:30close701.001.23271.23091.2439-120.0049205.96
5222005.08.04 16:00buy711.001.23381.23081.2438
5232005.08.04 16:33modify711.001.23381.23391.2438
5242005.08.04 16:33modify711.001.23381.23421.2438
5252005.08.04 16:33modify711.001.23381.23441.2438
5262005.08.04 16:34modify711.001.23381.23471.2438
5272005.08.04 16:35modify711.001.23381.23531.2438
5282005.08.04 16:35modify711.001.23381.23531.2438
5292005.08.04 16:37modify711.001.23381.23551.2438
5302005.08.04 16:38modify711.001.23381.23551.2438
5312005.08.04 16:38modify711.001.23381.23561.2438
5322005.08.04 16:38modify711.001.23381.23561.2438
5332005.08.04 16:51modify711.001.23381.23571.2438
5342005.08.04 16:52modify711.001.23381.23571.2438
5352005.08.04 16:52modify711.001.23381.23601.2438
5362005.08.04 16:58modify711.001.23381.23601.2438
5372005.08.04 16:58modify711.001.23381.23611.2438
5382005.08.04 17:02modify711.001.23381.23621.2438
5392005.08.04 17:05modify711.001.23381.23621.2438
5402005.08.04 17:05modify711.001.23381.23631.2438
5412005.08.04 17:07modify711.001.23381.23631.2438
5422005.08.04 17:07modify711.001.23381.23641.2438
5432005.08.04 17:07modify711.001.23381.23661.2438
5442005.08.04 17:10modify711.001.23381.23661.2438
5452005.08.04 17:12modify711.001.23381.23671.2438
5462005.08.04 17:12modify711.001.23381.23681.2438
5472005.08.04 17:12modify711.001.23381.23691.2438
5482005.08.04 17:12modify711.001.23381.23701.2438
5492005.08.04 17:13modify711.001.23381.23701.2438
5502005.08.04 17:13modify711.001.23381.23711.2438
5512005.08.04 17:13modify711.001.23381.23731.2438
5522005.08.04 17:14modify711.001.23381.23751.2438
5532005.08.04 17:14modify711.001.23381.23761.2438
5542005.08.04 17:14modify711.001.23381.23771.2438
5552005.08.04 17:14modify711.001.23381.23781.2438
5562005.08.04 17:14modify711.001.23381.23791.2438
5572005.08.04 17:14modify711.001.23381.23801.2438
5582005.08.04 17:14modify711.001.23381.23821.2438
5592005.08.04 17:15s/l711.001.23821.23821.2438440.0049645.96
5602005.08.05 05:30sell721.001.23591.23891.2259
5612005.08.05 08:00close721.001.23721.23891.2259-130.0049515.96
5622005.08.05 13:00sell731.001.23581.23881.2258
5632005.08.05 13:30close731.001.23811.23881.2258-230.0049285.96
5642005.08.05 15:00sell741.001.23451.23751.2245
5652005.08.05 15:03modify741.001.23451.23451.2245
5662005.08.05 15:03modify741.001.23451.23431.2245
5672005.08.05 15:03modify741.001.23451.23421.2245
5682005.08.05 15:03modify741.001.23451.23411.2245
5692005.08.05 15:03modify741.001.23451.23401.2245
5702005.08.05 15:03modify741.001.23451.23391.2245
5712005.08.05 15:03modify741.001.23451.23381.2245
5722005.08.05 15:03modify741.001.23451.23351.2245
5732005.08.05 15:07modify741.001.23451.23331.2245
5742005.08.05 15:07modify741.001.23451.23321.2245
5752005.08.05 15:07modify741.001.23451.23321.2245
5762005.08.05 15:08s/l741.001.23321.23321.2245130.0049415.96
5772005.08.05 22:00buy751.001.23531.23231.2453
5782005.08.08 00:30close751.001.23331.23231.2453-209.0049206.96
5792005.08.08 09:30buy761.001.23541.23241.2454
5802005.08.08 09:43modify761.001.23541.23551.2454
5812005.08.08 09:48modify761.001.23541.23551.2454
5822005.08.08 09:48modify761.001.23541.23571.2454
5832005.08.08 09:48modify761.001.23541.23581.2454
5842005.08.08 09:48modify761.001.23541.23601.2454
5852005.08.08 09:48modify761.001.23541.23601.2454
5862005.08.08 09:50modify761.001.23541.23611.2454
5872005.08.08 09:50modify761.001.23541.23621.2454
5882005.08.08 09:56modify761.001.23541.23621.2454
5892005.08.08 10:04s/l761.001.23621.23621.245480.0049286.96
5902005.08.08 21:30sell771.001.23561.23861.2256
5912005.08.09 01:30close771.001.23641.23861.2256-73.0049213.96
5922005.08.09 05:30sell781.001.23601.23901.2260
5932005.08.09 07:30close781.001.23741.23901.2260-140.0049073.96
5942005.08.09 10:30sell791.001.23641.23941.2264
5952005.08.09 14:40modify791.001.23641.23621.2264
5962005.08.09 14:40modify791.001.23641.23621.2264
5972005.08.09 14:44modify791.001.23641.23611.2264
5982005.08.09 14:44modify791.001.23641.23611.2264
5992005.08.09 14:49modify791.001.23641.23601.2264
6002005.08.09 14:49modify791.001.23641.23581.2264
6012005.08.09 14:50modify791.001.23641.23571.2264
6022005.08.09 14:50modify791.001.23641.23551.2264
6032005.08.09 14:50modify791.001.23641.23531.2264
6042005.08.09 14:50modify791.001.23641.23501.2264
6052005.08.09 14:50modify791.001.23641.23501.2264
6062005.08.09 14:51modify791.001.23641.23491.2264
6072005.08.09 14:54modify791.001.23641.23491.2264
6082005.08.09 15:01modify791.001.23641.23471.2264
6092005.08.09 15:01modify791.001.23641.23471.2264
6102005.08.09 15:03modify791.001.23641.23461.2264
6112005.08.09 15:03modify791.001.23641.23461.2264
6122005.08.09 15:03modify791.001.23641.23451.2264
6132005.08.09 15:03modify791.001.23641.23431.2264
6142005.08.09 15:06modify791.001.23641.23431.2264
6152005.08.09 15:06modify791.001.23641.23421.2264
6162005.08.09 15:06modify791.001.23641.23421.2264
6172005.08.09 15:09modify791.001.23641.23411.2264
6182005.08.09 15:09modify791.001.23641.23411.2264
6192005.08.09 15:41modify791.001.23641.23401.2264
6202005.08.09 15:41modify791.001.23641.23401.2264
6212005.08.09 16:03s/l791.001.23401.23401.2264240.0049313.96
6222005.08.09 21:00buy801.001.23691.23391.2469
6232005.08.10 00:15modify801.001.23691.23721.2469
6242005.08.10 00:24modify801.001.23691.23721.2469
6252005.08.10 00:26modify801.001.23691.23731.2469
6262005.08.10 00:30modify801.001.23691.23731.2469
6272005.08.10 00:53s/l801.001.23731.23731.246931.0049344.96
6282005.08.10 02:00sell811.001.23561.23861.2256
6292005.08.10 03:05modify811.001.23561.23561.2256
6302005.08.10 03:05modify811.001.23561.23541.2256
6312005.08.10 03:06modify811.001.23561.23541.2256
6322005.08.10 03:28s/l811.001.23541.23541.225620.0049364.96
6332005.08.10 07:30buy821.001.23771.23471.2477
6342005.08.10 08:38modify821.001.23771.23781.2477
6352005.08.10 08:39modify821.001.23771.23781.2477
6362005.08.10 08:39modify821.001.23771.23791.2477
6372005.08.10 08:39modify821.001.23771.23791.2477
6382005.08.10 09:09modify821.001.23771.23811.2477
6392005.08.10 09:09modify821.001.23771.23821.2477
6402005.08.10 09:09modify821.001.23771.23831.2477
6412005.08.10 09:22s/l821.001.23831.23831.247760.0049424.96
6422005.08.10 13:00sell831.001.23781.24081.2278
6432005.08.10 16:03s/l831.001.24081.24081.2278-300.0049124.96
6442005.08.10 21:00buy841.001.23771.23471.2477
6452005.08.10 23:59modify841.001.23771.23781.2477
6462005.08.10 23:59modify841.001.23771.23791.2477
6472005.08.11 02:08s/l841.001.23791.23791.2477-7.0149117.95
6482005.08.12 15:00sell851.001.24081.24381.2308
6492005.08.12 15:03modify851.001.24081.24071.2308
6502005.08.12 15:03modify851.001.24081.24031.2308
6512005.08.12 15:06s/l851.001.24031.24031.230850.0049167.95
6522005.08.12 20:30buy861.001.24431.24131.2543
6532005.08.15 00:00modify861.001.24431.24441.2543
6542005.08.15 00:29modify861.001.24431.24441.2543
6552005.08.15 00:34modify861.001.24431.24451.2543
6562005.08.15 02:04s/l861.001.24451.24451.254311.0049178.95
6572005.08.15 03:00sell871.001.24201.24501.2320
6582005.08.15 03:46modify871.001.24201.24181.2320
6592005.08.15 03:49modify871.001.24201.24161.2320
6602005.08.15 04:47modify871.001.24201.24161.2320
6612005.08.15 04:54modify871.001.24201.24151.2320
6622005.08.15 05:10s/l871.001.24151.24151.232049.9949228.94
6632005.08.16 09:30buy881.001.23671.23371.2467
6642005.08.16 10:38s/l881.001.23371.23371.2467-300.0048928.94
6652005.08.16 11:00sell891.001.23351.23651.2235
6662005.08.16 11:20modify891.001.23351.23341.2235
6672005.08.16 11:20modify891.001.23351.23321.2235
6682005.08.16 11:20modify891.001.23351.23311.2235
6692005.08.16 11:20modify891.001.23351.23301.2235
6702005.08.16 11:22modify891.001.23351.23291.2235
6712005.08.16 11:22modify891.001.23351.23281.2235
6722005.08.16 11:22modify891.001.23351.23271.2235
6732005.08.16 11:22modify891.001.23351.23261.2235
6742005.08.16 11:23modify891.001.23351.23261.2235
6752005.08.16 11:38s/l891.001.23261.23261.223590.0049018.94
6762005.08.16 17:30buy901.001.23391.23091.2439
6772005.08.16 19:55modify901.001.23391.23391.2439
6782005.08.16 19:55modify901.001.23391.23411.2439
6792005.08.16 19:56modify901.001.23391.23421.2439
6802005.08.16 19:56modify901.001.23391.23431.2439
6812005.08.16 19:59modify901.001.23391.23431.2439
6822005.08.16 19:59modify901.001.23391.23471.2439
6832005.08.16 20:00modify901.001.23391.23471.2439
6842005.08.16 20:00modify901.001.23391.23481.2439
6852005.08.16 20:19modify901.001.23391.23491.2439
6862005.08.16 20:20modify901.001.23391.23511.2439
6872005.08.16 20:27s/l901.001.23511.23511.2439120.0049138.94
6882005.08.17 05:00sell911.001.23351.23651.2235
6892005.08.17 06:07modify911.001.23351.23341.2235
6902005.08.17 06:07modify911.001.23351.23311.2235
6912005.08.17 06:07modify911.001.23351.23271.2235
6922005.08.17 06:10modify911.001.23351.23271.2235
6932005.08.17 06:11modify911.001.23351.23261.2235
6942005.08.17 06:11modify911.001.23351.23261.2235
6952005.08.17 06:50s/l911.001.23261.23261.223590.0049228.94
6962005.08.19 11:30buy921.001.21831.21531.2283
6972005.08.19 16:16s/l921.001.21531.21531.2283-300.0048928.94
6982005.08.19 16:30sell931.001.21451.21751.2045
6992005.08.19 17:08modify931.001.21451.21451.2045
7002005.08.19 17:09modify931.001.21451.21441.2045
7012005.08.19 17:10modify931.001.21451.21431.2045
7022005.08.19 17:10modify931.001.21451.21431.2045
7032005.08.19 17:14modify931.001.21451.21421.2045
7042005.08.19 17:14modify931.001.21451.21411.2045
7052005.08.19 17:19s/l931.001.21411.21411.204540.0048968.94
7062005.08.19 19:00buy941.001.21751.21451.2275
7072005.08.22 00:00close941.001.21661.21451.2275-99.0048869.94
7082005.08.22 00:30buy951.001.21661.21361.2266
7092005.08.22 04:19modify951.001.21661.21661.2266
7102005.08.22 04:19modify951.001.21661.21671.2266
7112005.08.22 04:28modify951.001.21661.21691.2266
7122005.08.22 04:29modify951.001.21661.21691.2266
7132005.08.22 04:29modify951.001.21661.21711.2266
7142005.08.22 04:37modify951.001.21661.21711.2266
7152005.08.22 04:37modify951.001.21661.21731.2266
7162005.08.22 04:47modify951.001.21661.21741.2266
7172005.08.22 05:06modify951.001.21661.21741.2266
7182005.08.22 05:06modify951.001.21661.21751.2266
7192005.08.22 05:06modify951.001.21661.21761.2266
7202005.08.22 05:07modify951.001.21661.21771.2266
7212005.08.22 05:14modify951.001.21661.21771.2266
7222005.08.22 05:14modify951.001.21661.21781.2266
7232005.08.22 05:14modify951.001.21661.21791.2266
7242005.08.22 05:14modify951.001.21661.21801.2266
7252005.08.22 05:49s/l951.001.21801.21801.2266140.0049009.94
7262005.08.23 04:00sell961.001.22061.22361.2106
7272005.08.23 07:30modify961.001.22061.22051.2106
7282005.08.23 07:30modify961.001.22061.22051.2106
7292005.08.23 07:35modify961.001.22061.22041.2106
7302005.08.23 07:35modify961.001.22061.22031.2106
7312005.08.23 07:35modify961.001.22061.22011.2106
7322005.08.23 07:47s/l961.001.22011.22011.210650.0049059.94
7332005.08.23 08:30buy971.001.22291.21991.2329
7342005.08.23 08:57modify971.001.22291.22291.2329
7352005.08.23 08:57modify971.001.22291.22301.2329
7362005.08.23 08:57modify971.001.22291.22301.2329
7372005.08.23 08:58s/l971.001.22301.22301.232910.0049069.94
7382005.08.23 15:00sell981.001.22091.22391.2109
7392005.08.23 16:56modify981.001.22091.22091.2109
7402005.08.23 16:57modify981.001.22091.22081.2109
7412005.08.23 17:03modify981.001.22091.22061.2109
7422005.08.23 17:10s/l981.001.22061.22061.210930.0049099.94
7432005.08.23 19:00buy991.001.22291.21991.2329
7442005.08.24 02:30close991.001.22091.21991.2329-209.0048890.94
7452005.08.24 12:00buy1001.001.22021.21721.2302
7462005.08.24 12:24modify1001.001.22021.22021.2302
7472005.08.24 12:24modify1001.001.22021.22031.2302
7482005.08.24 12:24modify1001.001.22021.22031.2302
7492005.08.24 12:26modify1001.001.22021.22041.2302
7502005.08.24 13:21s/l1001.001.22041.22041.230219.9948910.93
7512005.08.24 17:30sell1011.001.22311.22611.2131
7522005.08.24 18:30close1011.001.22541.22611.2131-230.0048680.93
7532005.08.25 14:30sell1021.001.22731.23031.2173
7542005.08.25 17:15s/l1021.001.23031.23031.2173-300.0048380.93
7552005.08.25 17:30buy1031.001.23181.22881.2418
7562005.08.26 01:17s/l1031.001.22881.22881.2418-309.0048071.93
7572005.08.26 01:30sell1041.001.22831.23131.2183
7582005.08.26 04:30close1041.001.23001.23131.2183-170.0047901.93
7592005.08.26 13:00sell1051.001.22981.23281.2198
7602005.08.26 15:00close1051.001.23131.23281.2198-150.0047751.93
7612005.08.26 20:00sell1061.001.22991.23291.2199
7622005.08.26 20:25modify1061.001.22991.22971.2199
7632005.08.26 20:25modify1061.001.22991.22971.2199
7642005.08.26 20:30modify1061.001.22991.22951.2199
7652005.08.26 20:42modify1061.001.22991.22931.2199
7662005.08.26 20:43modify1061.001.22991.22911.2199
7672005.08.26 20:52modify1061.001.22991.22891.2199
7682005.08.26 20:52modify1061.001.22991.22851.2199
7692005.08.26 21:12modify1061.001.22991.22841.2199
7702005.08.26 21:12modify1061.001.22991.22831.2199
7712005.08.26 21:13modify1061.001.22991.22821.2199
7722005.08.26 21:13modify1061.001.22991.22811.2199
7732005.08.26 21:20s/l1061.001.22811.22811.2199180.0047931.93
7742005.08.29 01:30buy1071.001.23261.22961.2426
7752005.08.29 01:51modify1071.001.23261.23271.2426
7762005.08.29 01:51modify1071.001.23261.23271.2426
7772005.08.29 01:55modify1071.001.23261.23271.2426
7782005.08.29 01:55modify1071.001.23261.23291.2426
7792005.08.29 01:56modify1071.001.23261.23311.2426
7802005.08.29 01:56modify1071.001.23261.23321.2426
7812005.08.29 02:03s/l1071.001.23321.23321.242660.0047991.93
7822005.08.29 07:00sell1081.001.23121.23421.2212
7832005.08.29 08:00close1081.001.23251.23421.2212-130.0047861.93
7842005.08.29 11:00sell1091.001.23071.23371.2207
7852005.08.29 12:41modify1091.001.23071.23061.2207
7862005.08.29 12:41modify1091.001.23071.23051.2207
7872005.08.29 12:43modify1091.001.23071.23051.2207
7882005.08.29 12:43modify1091.001.23071.23041.2207
7892005.08.29 12:43modify1091.001.23071.23031.2207
7902005.08.29 12:43modify1091.001.23071.23021.2207
7912005.08.29 12:43modify1091.001.23071.23011.2207
7922005.08.29 12:50s/l1091.001.23011.23011.220760.0047921.93
7932005.08.30 17:30buy1101.001.22171.21871.2317
7942005.08.30 18:27s/l1101.001.21871.21871.2317-300.0047621.93
7952005.08.30 18:30sell1111.001.21831.22131.2083
7962005.08.30 19:30close1111.001.22061.22131.2083-230.0047391.93
7972005.08.31 13:00sell1121.001.21881.22181.2088
7982005.08.31 14:41s/l1121.001.22181.22181.2088-300.0047091.93
7992005.08.31 15:00buy1131.001.22221.21921.2322
8002005.08.31 16:00modify1131.001.22221.22231.2322
8012005.08.31 16:00modify1131.001.22221.22271.2322
8022005.08.31 16:01modify1131.001.22221.22281.2322
8032005.08.31 16:01modify1131.001.22221.22291.2322
8042005.08.31 16:01modify1131.001.22221.22341.2322
8052005.08.31 16:02modify1131.001.22221.22351.2322
8062005.08.31 16:03modify1131.001.22221.22351.2322
8072005.08.31 16:03modify1131.001.22221.22371.2322
8082005.08.31 16:03modify1131.001.22221.22401.2322
8092005.08.31 16:04modify1131.001.22221.22411.2322
8102005.08.31 16:04modify1131.001.22221.22431.2322
8112005.08.31 16:04modify1131.001.22221.22441.2322
8122005.08.31 16:04modify1131.001.22221.22441.2322
8132005.08.31 16:10modify1131.001.22221.22461.2322
8142005.08.31 16:10modify1131.001.22221.22471.2322
8152005.08.31 16:10modify1131.001.22221.22491.2322
8162005.08.31 16:10modify1131.001.22221.22501.2322
8172005.08.31 16:10modify1131.001.22221.22511.2322
8182005.08.31 16:10modify1131.001.22221.22521.2322
8192005.08.31 16:10modify1131.001.22221.22541.2322
8202005.08.31 16:10modify1131.001.22221.22541.2322
8212005.08.31 16:11modify1131.001.22221.22551.2322
8222005.08.31 16:11modify1131.001.22221.22561.2322
8232005.08.31 16:11modify1131.001.22221.22581.2322
8242005.08.31 16:11modify1131.001.22221.22601.2322
8252005.08.31 16:11modify1131.001.22221.22621.2322
8262005.08.31 16:11modify1131.001.22221.22621.2322
8272005.08.31 16:11modify1131.001.22221.22661.2322
8282005.08.31 16:15s/l1131.001.22661.22661.2322440.0047531.93
8292005.09.02 02:30sell1141.001.24691.24991.2369
8302005.09.02 03:30close1141.001.24861.24991.2369-170.0047361.93
8312005.09.02 05:30sell1151.001.24741.25041.2374
8322005.09.02 07:00close1151.001.24881.25041.2374-140.0047221.93
8332005.09.02 15:00sell1161.001.25171.25471.2417
8342005.09.02 15:27modify1161.001.25171.25141.2417
8352005.09.02 15:27modify1161.001.25171.25141.2417
8362005.09.02 15:27s/l1161.001.25141.25141.241730.0047251.93
8372005.09.02 17:00buy1171.001.25451.25151.2645
8382005.09.05 00:00close1171.001.25351.25151.2645-109.0047142.93
8392005.09.05 03:30buy1181.001.25481.25181.2648
8402005.09.05 03:35modify1181.001.25481.25531.2648
8412005.09.05 03:35s/l1181.001.25531.25531.264850.0047192.93
8422005.09.05 09:00sell1191.001.25461.25761.2446
8432005.09.05 09:18modify1191.001.25461.25451.2446
8442005.09.05 09:19modify1191.001.25461.25441.2446
8452005.09.05 09:19modify1191.001.25461.25431.2446
8462005.09.05 09:19modify1191.001.25461.25421.2446
8472005.09.05 09:20modify1191.001.25461.25411.2446
8482005.09.05 09:24modify1191.001.25461.25411.2446
8492005.09.05 09:24modify1191.001.25461.25401.2446
8502005.09.05 09:28modify1191.001.25461.25391.2446
8512005.09.05 09:42s/l1191.001.25391.25391.244670.0047262.93
8522005.09.05 10:30buy1201.001.25591.25291.2659
8532005.09.05 12:00close1201.001.25451.25291.2659-140.0047122.93
8542005.09.06 08:00buy1211.001.25111.24811.2611
8552005.09.06 08:30close1211.001.24881.24811.2611-230.0046892.93
8562005.09.06 13:00buy1221.001.24751.24451.2575
8572005.09.06 14:20modify1221.001.24751.24751.2575
8582005.09.06 14:21modify1221.001.24751.24761.2575
8592005.09.06 14:24modify1221.001.24751.24771.2575
8602005.09.06 14:24modify1221.001.24751.24791.2575
8612005.09.06 14:25modify1221.001.24751.24801.2575
8622005.09.06 14:25modify1221.001.24751.24811.2575
8632005.09.06 14:25modify1221.001.24751.24831.2575
8642005.09.06 14:25modify1221.001.24751.24841.2575
8652005.09.06 14:25modify1221.001.24751.24861.2575
8662005.09.06 14:26modify1221.001.24751.24871.2575
8672005.09.06 14:30modify1221.001.24751.24891.2575
8682005.09.06 14:30modify1221.001.24751.24891.2575
8692005.09.06 14:31modify1221.001.24751.24911.2575
8702005.09.06 14:31modify1221.001.24751.24911.2575
8712005.09.06 14:35s/l1221.001.24911.24911.2575160.0047052.93
8722005.09.06 16:30sell1231.001.24751.25051.2375
8732005.09.06 17:41modify1231.001.24751.24751.2375
8742005.09.06 17:42modify1231.001.24751.24741.2375
8752005.09.06 17:46s/l1231.001.24741.24741.237510.0047062.93
8762005.09.06 18:30buy1241.001.24911.24611.2591
8772005.09.06 19:00close1241.001.24781.24611.2591-130.0046932.93
8782005.09.07 06:00buy1251.001.24831.24531.2583
8792005.09.07 08:38modify1251.001.24831.24831.2583
8802005.09.07 08:39modify1251.001.24831.24841.2583
8812005.09.07 08:39modify1251.001.24831.24861.2583
8822005.09.07 08:42modify1251.001.24831.24871.2583
8832005.09.07 08:42modify1251.001.24831.24881.2583
8842005.09.07 08:42modify1251.001.24831.24891.2583
8852005.09.07 08:46modify1251.001.24831.24891.2583
8862005.09.07 08:46modify1251.001.24831.24901.2583
8872005.09.07 08:51modify1251.001.24831.24911.2583
8882005.09.07 08:51modify1251.001.24831.24951.2583
8892005.09.07 08:53modify1251.001.24831.24951.2583
8902005.09.07 08:54modify1251.001.24831.24961.2583
8912005.09.07 08:54modify1251.001.24831.24961.2583
8922005.09.07 08:55modify1251.001.24831.24961.2583
8932005.09.07 08:55modify1251.001.24831.24971.2583
8942005.09.07 08:55modify1251.001.24831.24981.2583
8952005.09.07 08:57modify1251.001.24831.24991.2583
8962005.09.07 08:57modify1251.001.24831.25001.2583
8972005.09.07 08:57modify1251.001.24831.25011.2583
8982005.09.07 08:58modify1251.001.24831.25041.2583
8992005.09.07 08:58modify1251.001.24831.25071.2583
9002005.09.07 08:58modify1251.001.24831.25081.2583
9012005.09.07 08:58modify1251.001.24831.25091.2583
9022005.09.07 08:59modify1251.001.24831.25091.2583
9032005.09.07 08:59modify1251.001.24831.25101.2583
9042005.09.07 08:59modify1251.001.24831.25111.2583
9052005.09.07 08:59modify1251.001.24831.25121.2583
9062005.09.07 09:00modify1251.001.24831.25131.2583
9072005.09.07 09:00modify1251.001.24831.25131.2583
9082005.09.07 09:08s/l1251.001.25131.25131.2583300.0047232.93
9092005.09.07 10:30sell1261.001.24981.25281.2398
9102005.09.07 10:36modify1261.001.24981.24971.2398
9112005.09.07 10:36modify1261.001.24981.24971.2398
9122005.09.07 10:49modify1261.001.24981.24951.2398
9132005.09.07 10:56modify1261.001.24981.24941.2398
9142005.09.07 10:56modify1261.001.24981.24931.2398
9152005.09.07 10:56modify1261.001.24981.24921.2398
9162005.09.07 10:56modify1261.001.24981.24921.2398
9172005.09.07 10:59modify1261.001.24981.24911.2398
9182005.09.07 11:00modify1261.001.24981.24911.2398
9192005.09.07 11:00modify1261.001.24981.24901.2398
9202005.09.07 11:01modify1261.001.24981.24891.2398
9212005.09.07 11:12s/l1261.001.24891.24891.239890.0047322.93
9222005.09.08 09:00buy1271.001.24461.24161.2546
9232005.09.08 10:00close1271.001.24251.24161.2546-210.0047112.93
9242005.09.08 15:00buy1281.001.24441.24141.2544
9252005.09.08 15:30close1281.001.24221.24141.2544-220.0046892.93
9262005.09.08 16:00buy1291.001.24321.24021.2532
9272005.09.08 16:13s/l1291.001.24021.24021.2532-300.0046592.93
9282005.09.08 16:30sell1301.001.24041.24341.2304
9292005.09.08 16:31modify1301.001.24041.24031.2304
9302005.09.08 16:31modify1301.001.24041.24021.2304
9312005.09.08 16:32s/l1301.001.24021.24021.230420.0046612.93
9322005.09.09 04:30buy1311.001.24241.23941.2524
9332005.09.09 04:44modify1311.001.24241.24241.2524
9342005.09.09 04:44modify1311.001.24241.24251.2524
9352005.09.09 04:44modify1311.001.24241.24251.2524
9362005.09.09 04:53s/l1311.001.24251.24251.252410.0046622.93
9372005.09.09 12:00sell1321.001.24001.24301.2300
9382005.09.09 13:14modify1321.001.24001.23981.2300
9392005.09.09 13:15modify1321.001.24001.23961.2300
9402005.09.09 13:16modify1321.001.24001.23951.2300
9412005.09.09 13:16modify1321.001.24001.23931.2300
9422005.09.09 13:21modify1321.001.24001.23931.2300
9432005.09.09 13:21modify1321.001.24001.23921.2300
9442005.09.09 13:21modify1321.001.24001.23921.2300
9452005.09.09 13:25s/l1321.001.23921.23921.230080.0046702.93
9462005.09.09 15:00buy1331.001.24231.23931.2523
9472005.09.09 15:30close1331.001.24021.23931.2523-210.0046492.93
9482005.09.09 16:30buy1341.001.24191.23891.2519
9492005.09.09 16:58modify1341.001.24191.24211.2519
9502005.09.09 16:58modify1341.001.24191.24211.2519
9512005.09.09 17:02modify1341.001.24191.24231.2519
9522005.09.09 17:06modify1341.001.24191.24241.2519
9532005.09.09 17:06modify1341.001.24191.24241.2519
9542005.09.09 17:07modify1341.001.24191.24251.2519
9552005.09.09 17:08modify1341.001.24191.24251.2519
9562005.09.09 17:08modify1341.001.24191.24261.2519
9572005.09.09 17:08modify1341.001.24191.24271.2519
9582005.09.09 17:10modify1341.001.24191.24271.2519
9592005.09.09 17:12modify1341.001.24191.24301.2519
9602005.09.09 17:13modify1341.001.24191.24311.2519
9612005.09.09 17:13modify1341.001.24191.24311.2519
9622005.09.09 17:19modify1341.001.24191.24331.2519
9632005.09.09 17:19modify1341.001.24191.24341.2519
9642005.09.09 17:21modify1341.001.24191.24341.2519
9652005.09.09 17:21modify1341.001.24191.24351.2519
9662005.09.09 17:23modify1341.001.24191.24401.2519
9672005.09.09 17:23modify1341.001.24191.24411.2519
9682005.09.09 17:23modify1341.001.24191.24421.2519
9692005.09.09 17:23modify1341.001.24191.24441.2519
9702005.09.09 17:23modify1341.001.24191.24451.2519
9712005.09.09 17:23modify1341.001.24191.24471.2519
9722005.09.09 17:25s/l1341.001.24471.24471.2519280.0046772.93
9732005.09.09 18:30sell1351.001.24091.24391.2309
9742005.09.12 02:26modify1351.001.24091.24081.2309
9752005.09.12 02:26modify1351.001.24091.24071.2309
9762005.09.12 02:35modify1351.001.24091.24061.2309
9772005.09.12 02:35modify1351.001.24091.24061.2309
9782005.09.12 02:45modify1351.001.24091.24061.2309
9792005.09.12 02:45modify1351.001.24091.24031.2309
9802005.09.12 02:45modify1351.001.24091.24021.2309
9812005.09.12 03:02modify1351.001.24091.24011.2309
9822005.09.12 03:02modify1351.001.24091.24001.2309
9832005.09.12 03:28modify1351.001.24091.24001.2309
9842005.09.12 04:11modify1351.001.24091.23971.2309
9852005.09.12 04:12modify1351.001.24091.23961.2309
9862005.09.12 04:12modify1351.001.24091.23911.2309
9872005.09.12 04:12modify1351.001.24091.23911.2309
9882005.09.12 04:15modify1351.001.24091.23911.2309
9892005.09.12 04:15modify1351.001.24091.23891.2309
9902005.09.12 04:16modify1351.001.24091.23861.2309
9912005.09.12 04:16modify1351.001.24091.23851.2309
9922005.09.12 04:16modify1351.001.24091.23821.2309
9932005.09.12 04:16modify1351.001.24091.23771.2309
9942005.09.12 04:16modify1351.001.24091.23731.2309
9952005.09.12 04:27modify1351.001.24091.23721.2309
9962005.09.12 04:30modify1351.001.24091.23721.2309
9972005.09.12 04:30modify1351.001.24091.23721.2309
9982005.09.12 04:36modify1351.001.24091.23711.2309
9992005.09.12 04:36modify1351.001.24091.23661.2309
10002005.09.12 04:47modify1351.001.24091.23651.2309
10012005.09.12 04:47modify1351.001.24091.23651.2309
10022005.09.12 04:50modify1351.001.24091.23641.2309
10032005.09.12 04:50modify1351.001.24091.23561.2309
10042005.09.12 04:50modify1351.001.24091.23491.2309
10052005.09.12 04:50modify1351.001.24091.23451.2309
10062005.09.12 04:50modify1351.001.24091.23411.2309
10072005.09.12 04:50modify1351.001.24091.23411.2309
10082005.09.12 04:51modify1351.001.24091.23391.2309
10092005.09.12 04:51modify1351.001.24091.23371.2309
10102005.09.12 04:52modify1351.001.24091.23361.2309
10112005.09.12 04:53s/l1351.001.23361.23361.2309737.0047509.93
10122005.09.13 03:30buy1361.001.23081.22781.2408
10132005.09.13 08:10s/l1361.001.22781.22781.2408-300.0047209.93
10142005.09.13 08:30sell1371.001.22871.23171.2187
10152005.09.13 11:00modify1371.001.22871.22861.2187
10162005.09.13 11:06s/l1371.001.22861.22861.218710.0047219.93
10172005.09.13 15:00buy1381.001.22981.22681.2398
10182005.09.13 15:19s/l1381.001.22681.22681.2398-300.0046919.93
10192005.09.13 15:30sell1391.001.22711.23011.2171
10202005.09.13 17:31modify1391.001.22711.22711.2171
10212005.09.13 17:32modify1391.001.22711.22701.2171
10222005.09.13 17:32modify1391.001.22711.22681.2171
10232005.09.13 17:32modify1391.001.22711.22671.2171
10242005.09.13 17:32modify1391.001.22711.22671.2171
10252005.09.13 17:39modify1391.001.22711.22651.2171
10262005.09.13 17:39modify1391.001.22711.22631.2171
10272005.09.13 17:41modify1391.001.22711.22621.2171
10282005.09.13 17:50s/l1391.001.22621.22621.217190.0047009.93
10292005.09.14 02:00buy1401.001.22841.22541.2384
10302005.09.14 03:27modify1401.001.22841.22851.2384
10312005.09.14 03:27modify1401.001.22841.22861.2384
10322005.09.14 03:29modify1401.001.22841.22881.2384
10332005.09.14 03:29modify1401.001.22841.22901.2384
10342005.09.14 03:29modify1401.001.22841.22931.2384
10352005.09.14 03:40s/l1401.001.22931.22931.238489.9947099.92
10362005.09.14 09:00sell1411.001.22731.23031.2173
10372005.09.14 10:00close1411.001.22891.23031.2173-160.0046939.92
10382005.09.14 12:00sell1421.001.22731.23031.2173
10392005.09.14 12:30close1421.001.22861.23031.2173-130.0046809.92
10402005.09.14 15:30sell1431.001.22951.23251.2195
10412005.09.14 16:00close1431.001.23051.23251.2195-100.0046709.92
10422005.09.14 17:30sell1441.001.22901.23201.2190
10432005.09.14 17:35modify1441.001.22901.22901.2190
10442005.09.14 17:36modify1441.001.22901.22891.2190
10452005.09.14 17:40modify1441.001.22901.22881.2190
10462005.09.14 17:41modify1441.001.22901.22861.2190
10472005.09.14 17:41modify1441.001.22901.22861.2190
10482005.09.14 17:41modify1441.001.22901.22851.2190
10492005.09.14 18:04s/l1441.001.22851.22851.219050.0046759.92
10502005.09.15 14:00buy1451.001.22361.22061.2336
10512005.09.15 14:38s/l1451.001.22061.22061.2336-300.0046459.92
10522005.09.15 15:00sell1461.001.22111.22411.2111
10532005.09.15 15:32modify1461.001.22111.22111.2111
10542005.09.15 15:32modify1461.001.22111.22101.2111
10552005.09.15 15:32modify1461.001.22111.22091.2111
10562005.09.15 15:33modify1461.001.22111.22071.2111
10572005.09.15 15:33modify1461.001.22111.22041.2111
10582005.09.15 15:33modify1461.001.22111.22031.2111
10592005.09.15 15:34s/l1461.001.22031.22031.211180.0046539.92
10602005.09.16 01:30buy1471.001.22351.22051.2335
10612005.09.16 04:12modify1471.001.22351.22371.2335
10622005.09.16 04:12modify1471.001.22351.22371.2335
10632005.09.16 04:32modify1471.001.22351.22381.2335
10642005.09.16 04:32modify1471.001.22351.22391.2335
10652005.09.16 04:32modify1471.001.22351.22421.2335
10662005.09.16 04:33modify1471.001.22351.22421.2335
10672005.09.16 04:36modify1471.001.22351.22431.2335
10682005.09.16 04:36modify1471.001.22351.22441.2335
10692005.09.16 04:37modify1471.001.22351.22451.2335
10702005.09.16 04:49modify1471.001.22351.22471.2335
10712005.09.16 05:21modify1471.001.22351.22481.2335
10722005.09.16 05:21modify1471.001.22351.22511.2335
10732005.09.16 06:12modify1471.001.22351.22541.2335
10742005.09.16 06:13modify1471.001.22351.22561.2335
10752005.09.16 06:13modify1471.001.22351.22621.2335
10762005.09.16 06:14modify1471.001.22351.22621.2335
10772005.09.16 06:14modify1471.001.22351.22631.2335
10782005.09.16 06:14modify1471.001.22351.22641.2335
10792005.09.16 06:14modify1471.001.22351.22651.2335
10802005.09.16 06:14modify1471.001.22351.22661.2335
10812005.09.16 06:14modify1471.001.22351.22671.2335
10822005.09.16 06:17modify1471.001.22351.22681.2335
10832005.09.16 06:17modify1471.001.22351.22691.2335
10842005.09.16 06:32modify1471.001.22351.22711.2335
10852005.09.16 06:32modify1471.001.22351.22781.2335
10862005.09.16 06:32s/l1471.001.22781.22781.2335429.9946969.91
10872005.09.16 10:30sell1481.001.22651.22951.2165
10882005.09.16 12:55modify1481.001.22651.22651.2165
10892005.09.16 12:56modify1481.001.22651.22641.2165
10902005.09.16 12:56modify1481.001.22651.22641.2165
10912005.09.16 12:56modify1481.001.22651.22631.2165
10922005.09.16 12:59modify1481.001.22651.22621.2165
10932005.09.16 12:59modify1481.001.22651.22611.2165
10942005.09.16 12:59modify1481.001.22651.22601.2165
10952005.09.16 13:01modify1481.001.22651.22601.2165
10962005.09.16 13:06modify1481.001.22651.22581.2165
10972005.09.16 13:32modify1481.001.22651.22571.2165
10982005.09.16 13:43modify1481.001.22651.22531.2165
10992005.09.16 13:44modify1481.001.22651.22521.2165
11002005.09.16 14:15modify1481.001.22651.22521.2165
11012005.09.16 14:19modify1481.001.22651.22481.2165
11022005.09.16 14:19modify1481.001.22651.22461.2165
11032005.09.16 14:19modify1481.001.22651.22461.2165
11042005.09.16 14:20modify1481.001.22651.22451.2165
11052005.09.16 14:20modify1481.001.22651.22441.2165
11062005.09.16 14:21modify1481.001.22651.22421.2165
11072005.09.16 14:22modify1481.001.22651.22421.2165
11082005.09.16 14:22modify1481.001.22651.22401.2165
11092005.09.16 14:30s/l1481.001.22401.22401.2165250.0047219.91
11102005.09.16 21:00buy1491.001.22401.22101.2340
11112005.09.16 22:00close1491.001.22321.22101.2340-80.0047139.91
11122005.09.19 11:00buy1501.001.21471.21171.2247
11132005.09.19 15:00close1501.001.21201.21171.2247-270.0046869.91
11142005.09.19 15:30buy1511.001.21411.21111.2241
11152005.09.19 15:42modify1511.001.21411.21411.2241
11162005.09.19 15:44s/l1511.001.21411.21411.22410.0046869.91
11172005.09.20 09:30sell1521.001.21511.21811.2051
11182005.09.20 13:00close1521.001.21661.21811.2051-150.0046719.91
11192005.09.20 15:00sell1531.001.21491.21791.2049
11202005.09.20 16:00close1531.001.21681.21791.2049-190.0046529.91
11212005.09.20 20:30sell1541.001.21351.21651.2035
11222005.09.20 21:02modify1541.001.21351.21351.2035
11232005.09.20 21:03modify1541.001.21351.21341.2035
11242005.09.20 21:03modify1541.001.21351.21331.2035
11252005.09.20 21:03modify1541.001.21351.21321.2035
11262005.09.20 21:04modify1541.001.21351.21321.2035
11272005.09.20 21:04modify1541.001.21351.21311.2035
11282005.09.20 21:04modify1541.001.21351.21301.2035
11292005.09.20 21:06modify1541.001.21351.21291.2035
11302005.09.20 21:13s/l1541.001.21291.21291.203560.0046589.91
11312005.09.21 04:00buy1551.001.21481.21181.2248
11322005.09.21 05:08modify1551.001.21481.21501.2248
11332005.09.21 05:08modify1551.001.21481.21521.2248
11342005.09.21 05:12modify1551.001.21481.21561.2248
11352005.09.21 05:14modify1551.001.21481.21561.2248
11362005.09.21 05:14modify1551.001.21481.21571.2248
11372005.09.21 05:19modify1551.001.21481.21581.2248
11382005.09.21 05:20modify1551.001.21481.21591.2248
11392005.09.21 05:20modify1551.001.21481.21601.2248
11402005.09.21 05:20modify1551.001.21481.21611.2248
11412005.09.21 05:20modify1551.001.21481.21611.2248
11422005.09.21 05:21modify1551.001.21481.21631.2248
11432005.09.21 05:21modify1551.001.21481.21641.2248
11442005.09.21 05:21modify1551.001.21481.21671.2248
11452005.09.21 05:23s/l1551.001.21671.21671.2248190.0046779.91
11462005.09.21 18:30sell1561.001.22001.22301.2100
11472005.09.21 20:00close1561.001.22171.22301.2100-170.0046609.91
11482005.09.21 21:00sell1571.001.22021.22321.2102
11492005.09.21 22:00close1571.001.22111.22321.2102-90.0046519.91
11502005.09.22 03:30sell1581.001.22221.22521.2122
11512005.09.22 03:53modify1581.001.22221.22161.2122
11522005.09.22 03:53modify1581.001.22221.22141.2122
11532005.09.22 03:53modify1581.001.22221.22131.2122
11542005.09.22 04:04s/l1581.001.22131.22131.212290.0046609.91
11552005.09.22 09:00buy1591.001.22281.21981.2328
11562005.09.22 11:30close1591.001.22101.21981.2328-180.0046429.91
11572005.09.22 13:30buy1601.001.22291.21991.2329
11582005.09.22 14:46s/l1601.001.21991.21991.2329-300.0046129.91
11592005.09.22 15:00sell1611.001.22051.22351.2105
11602005.09.22 15:25modify1611.001.22051.22041.2105
11612005.09.22 15:25modify1611.001.22051.22031.2105
11622005.09.22 15:32modify1611.001.22051.22021.2105
11632005.09.22 15:33modify1611.001.22051.22011.2105
11642005.09.22 15:33modify1611.001.22051.22001.2105
11652005.09.22 15:34modify1611.001.22051.21981.2105
11662005.09.22 15:34modify1611.001.22051.21971.2105
11672005.09.22 15:34modify1611.001.22051.21961.2105
11682005.09.22 15:35modify1611.001.22051.21951.2105
11692005.09.22 15:35modify1611.001.22051.21941.2105
11702005.09.22 15:35modify1611.001.22051.21931.2105
11712005.09.22 15:35modify1611.001.22051.21921.2105
11722005.09.22 15:43s/l1611.001.21921.21921.2105130.0046259.91
11732005.09.26 10:30buy1621.001.20551.20251.2155
11742005.09.26 13:00close1621.001.20391.20251.2155-160.0046099.91
11752005.09.26 18:00buy1631.001.20541.20241.2154
11762005.09.26 20:51modify1631.001.20541.20541.2154
11772005.09.26 20:52modify1631.001.20541.20571.2154
11782005.09.26 20:52modify1631.001.20541.20591.2154
11792005.09.26 20:53modify1631.001.20541.20601.2154
11802005.09.26 20:54modify1631.001.20541.20611.2154
11812005.09.26 21:12modify1631.001.20541.20611.2154
11822005.09.26 21:15modify1631.001.20541.20631.2154
11832005.09.26 21:19modify1631.001.20541.20631.2154
11842005.09.26 21:19modify1631.001.20541.20641.2154
11852005.09.26 21:19modify1631.001.20541.20651.2154
11862005.09.26 21:30s/l1631.001.20651.20651.2154110.0046209.91
11872005.09.27 03:30sell1641.001.20441.20741.1944
11882005.09.27 03:48modify1641.001.20441.20431.1944
11892005.09.27 03:48modify1641.001.20441.20401.1944
11902005.09.27 03:48modify1641.001.20441.20381.1944
11912005.09.27 03:48modify1641.001.20441.20381.1944
11922005.09.27 03:49modify1641.001.20441.20371.1944
11932005.09.27 03:57s/l1641.001.20371.20371.194470.0046279.91
11942005.09.27 10:30buy1651.001.20391.20091.2139
11952005.09.27 13:00close1651.001.20151.20091.2139-240.0046039.91
11962005.09.28 02:30buy1661.001.20361.20061.2136
11972005.09.28 03:10s/l1661.001.20061.20061.2136-300.0045739.91
11982005.09.28 03:30sell1671.001.20101.20401.1910
11992005.09.28 04:00close1671.001.20241.20401.1910-140.0045599.91
12002005.09.28 11:00sell1681.001.20101.20401.1910
12012005.09.28 12:30close1681.001.20341.20401.1910-240.0045359.91
12022005.09.28 17:00sell1691.001.20071.20371.1907
12032005.09.28 17:39modify1691.001.20071.20061.1907
12042005.09.28 17:40modify1691.001.20071.20021.1907
12052005.09.28 17:49s/l1691.001.20021.20021.190750.0045409.91
12062005.09.28 18:30buy1701.001.20461.20161.2146
12072005.09.29 00:47modify1701.001.20461.20471.2146
12082005.09.29 00:47modify1701.001.20461.20491.2146
12092005.09.29 00:47modify1701.001.20461.20491.2146
12102005.09.29 00:48modify1701.001.20461.20501.2146
12112005.09.29 00:48modify1701.001.20461.20511.2146
12122005.09.29 00:48modify1701.001.20461.20521.2146
12132005.09.29 00:48modify1701.001.20461.20541.2146
12142005.09.29 00:48modify1701.001.20461.20551.2146
12152005.09.29 00:48modify1701.001.20461.20571.2146
12162005.09.29 00:48modify1701.001.20461.20581.2146
12172005.09.29 00:49modify1701.001.20461.20591.2146
12182005.09.29 00:55s/l1701.001.20591.20591.2146103.0045512.91
12192005.09.29 15:00sell1711.001.20141.20441.1914
12202005.09.29 19:59s/l1711.001.20441.20441.1914-300.0045212.91
12212005.09.29 20:00buy1721.001.20481.20181.2148
12222005.09.29 23:00close1721.001.20311.20181.2148-170.0045042.91
12232005.09.30 03:30buy1731.001.20451.20151.2145
12242005.09.30 05:36modify1731.001.20451.20451.2145
12252005.09.30 06:30s/l1731.001.20451.20451.21450.0045042.91
12262005.09.30 07:30sell1741.001.20361.20661.1936
12272005.09.30 08:59modify1741.001.20361.20361.1936
12282005.09.30 09:00modify1741.001.20361.20351.1936
12292005.09.30 09:00modify1741.001.20361.20341.1936
12302005.09.30 09:08modify1741.001.20361.20331.1936
12312005.09.30 09:08modify1741.001.20361.20331.1936
12322005.09.30 09:08modify1741.001.20361.20311.1936
12332005.09.30 09:08modify1741.001.20361.20311.1936
12342005.09.30 09:11modify1741.001.20361.20301.1936
12352005.09.30 09:12modify1741.001.20361.20291.1936
12362005.09.30 09:13modify1741.001.20361.20281.1936
12372005.09.30 09:24modify1741.001.20361.20251.1936
12382005.09.30 09:24modify1741.001.20361.20241.1936
12392005.09.30 09:25modify1741.001.20361.20231.1936
12402005.09.30 09:25modify1741.001.20361.20221.1936
12412005.09.30 09:25modify1741.001.20361.20211.1936
12422005.09.30 09:26modify1741.001.20361.20201.1936
12432005.09.30 09:26modify1741.001.20361.20181.1936
12442005.09.30 09:26modify1741.001.20361.20171.1936
12452005.09.30 09:26modify1741.001.20361.20161.1936
12462005.09.30 09:27modify1741.001.20361.20141.1936
12472005.09.30 09:27modify1741.001.20361.20131.1936
12482005.09.30 09:27modify1741.001.20361.20121.1936
12492005.09.30 09:27modify1741.001.20361.20111.1936
12502005.09.30 09:27modify1741.001.20361.20101.1936
12512005.09.30 09:34s/l1741.001.20101.20101.1936260.0045302.91
12522005.09.30 12:30buy1751.001.20441.20141.2144
12532005.09.30 12:36modify1751.001.20441.20451.2144
12542005.09.30 12:47modify1751.001.20441.20491.2144
12552005.09.30 12:48modify1751.001.20441.20501.2144
12562005.09.30 12:58s/l1751.001.20501.20501.214460.0045362.91
12572005.09.30 19:00sell1761.001.20261.20561.1926
12582005.09.30 19:26modify1761.001.20261.20231.1926
12592005.09.30 19:30modify1761.001.20261.20231.1926
12602005.09.30 19:33modify1761.001.20261.20221.1926
12612005.09.30 19:33modify1761.001.20261.20211.1926
12622005.09.30 19:40s/l1761.001.20211.20211.192650.0045412.91
12632005.10.03 09:00buy1771.001.19681.19381.2068
12642005.10.03 09:30close1771.001.19541.19381.2068-140.0045272.91
12652005.10.04 07:30buy1781.001.19341.19041.2034
12662005.10.04 08:30close1781.001.19171.19041.2034-170.0045102.91
12672005.10.04 11:30buy1791.001.19331.19031.2033
12682005.10.04 12:30close1791.001.19251.19031.2033-80.0045022.91
12692005.10.04 15:30buy1801.001.19351.19051.2035
12702005.10.04 18:00close1801.001.19161.19051.2035-190.0044832.91
12712005.10.04 18:30buy1811.001.19401.19101.2040
12722005.10.04 19:00close1811.001.19221.19101.2040-180.0044652.91
12732005.10.05 04:00buy1821.001.19381.19081.2038
12742005.10.05 06:21modify1821.001.19381.19401.2038
12752005.10.05 06:21modify1821.001.19381.19461.2038
12762005.10.05 06:30modify1821.001.19381.19461.2038
12772005.10.05 06:33modify1821.001.19381.19471.2038
12782005.10.05 07:02modify1821.001.19381.19471.2038
12792005.10.05 07:03modify1821.001.19381.19491.2038
12802005.10.05 07:03modify1821.001.19381.19501.2038
12812005.10.05 07:08s/l1821.001.19501.19501.2038120.0044772.91
12822005.10.05 15:00sell1831.001.19331.19631.1833
12832005.10.05 16:11s/l1831.001.19631.19631.1833-300.0044472.91
12842005.10.05 16:30buy1841.001.19671.19371.2067
12852005.10.05 16:36modify1841.001.19671.19671.2067
12862005.10.05 16:36modify1841.001.19671.19711.2067
12872005.10.05 16:36modify1841.001.19671.19711.2067
12882005.10.05 16:38s/l1841.001.19711.19711.206740.0044512.91
12892005.10.05 20:30sell1851.001.19501.19801.1850
12902005.10.05 22:00close1851.001.19651.19801.1850-150.0044362.91
12912005.10.07 08:00sell1861.001.21611.21911.2061
12922005.10.07 08:30close1861.001.21771.21911.2061-160.0044202.91
12932005.10.07 09:30sell1871.001.21581.21881.2058
12942005.10.07 11:49modify1871.001.21581.21581.2058
12952005.10.07 12:19modify1871.001.21581.21561.2058
12962005.10.07 12:19modify1871.001.21581.21561.2058
12972005.10.07 12:28s/l1871.001.21561.21561.205820.0044222.91
12982005.10.10 09:30buy1881.001.21431.21131.2243
12992005.10.10 11:30close1881.001.21231.21131.2243-200.0044022.91
13002005.10.10 12:00buy1891.001.21381.21081.2238
13012005.10.10 13:00close1891.001.21131.21081.2238-250.0043772.91
13022005.10.12 10:30buy1901.001.19871.19571.2087
13032005.10.12 13:11modify1901.001.19871.19871.2087
13042005.10.12 13:11modify1901.001.19871.19901.2087
13052005.10.12 13:11modify1901.001.19871.19931.2087
13062005.10.12 13:11modify1901.001.19871.19931.2087
13072005.10.12 13:12modify1901.001.19871.19941.2087
13082005.10.12 13:12modify1901.001.19871.19941.2087
13092005.10.12 13:12modify1901.001.19871.19951.2087
13102005.10.12 13:13modify1901.001.19871.19961.2087
13112005.10.12 13:13modify1901.001.19871.19971.2087
13122005.10.12 13:16modify1901.001.19871.19991.2087
13132005.10.12 13:16modify1901.001.19871.20001.2087
13142005.10.12 13:18modify1901.001.19871.20011.2087
13152005.10.12 13:20modify1901.001.19871.20011.2087
13162005.10.12 13:24modify1901.001.19871.20031.2087
13172005.10.12 13:28modify1901.001.19871.20051.2087
13182005.10.12 13:28modify1901.001.19871.20061.2087
13192005.10.12 13:28modify1901.001.19871.20071.2087
13202005.10.12 13:28modify1901.001.19871.20081.2087
13212005.10.12 13:29modify1901.001.19871.20081.2087
13222005.10.12 13:30modify1901.001.19871.20091.2087
13232005.10.12 13:31modify1901.001.19871.20111.2087
13242005.10.12 13:31modify1901.001.19871.20121.2087
13252005.10.12 13:40s/l1901.001.20121.20121.2087250.0044022.91
13262005.10.12 20:30sell1911.001.20141.20441.1914
13272005.10.12 21:00close1911.001.20311.20441.1914-170.0043852.91
13282005.10.13 03:00sell1921.001.20131.20431.1913
13292005.10.13 03:07modify1921.001.20131.20131.1913
13302005.10.13 03:08modify1921.001.20131.20121.1913
13312005.10.13 03:08modify1921.001.20131.20111.1913
13322005.10.13 03:09modify1921.001.20131.20101.1913
13332005.10.13 03:09modify1921.001.20131.20101.1913
13342005.10.13 03:09modify1921.001.20131.20091.1913
13352005.10.13 03:09modify1921.001.20131.20081.1913
13362005.10.13 03:09modify1921.001.20131.20071.1913
13372005.10.13 03:09modify1921.001.20131.20051.1913
13382005.10.13 03:10modify1921.001.20131.20051.1913
13392005.10.13 03:10modify1921.001.20131.20031.1913
13402005.10.13 03:10modify1921.001.20131.20021.1913
13412005.10.13 03:10modify1921.001.20131.19981.1913
13422005.10.13 03:10modify1921.001.20131.19971.1913
13432005.10.13 03:15modify1921.001.20131.19971.1913
13442005.10.13 03:15modify1921.001.20131.19951.1913
13452005.10.13 03:15modify1921.001.20131.19931.1913
13462005.10.13 03:15modify1921.001.20131.19871.1913
13472005.10.13 03:16s/l1921.001.19871.19871.1913260.0044112.91
13482005.10.13 18:30buy1931.001.19581.19281.2058
13492005.10.13 18:35modify1931.001.19581.19591.2058
13502005.10.13 18:35modify1931.001.19581.19601.2058
13512005.10.13 18:35modify1931.001.19581.19641.2058
13522005.10.13 18:35modify1931.001.19581.19691.2058
13532005.10.13 18:35modify1931.001.19581.19711.2058
13542005.10.13 18:35modify1931.001.19581.19731.2058
13552005.10.13 18:36modify1931.001.19581.19741.2058
13562005.10.13 18:36modify1931.001.19581.19751.2058
13572005.10.13 18:40modify1931.001.19581.19771.2058
13582005.10.13 18:40modify1931.001.19581.19771.2058
13592005.10.13 18:47s/l1931.001.19771.19771.2058190.0044302.91
13602005.10.14 02:30sell1941.001.19951.20251.1895
13612005.10.14 04:30close1941.001.20161.20251.1895-210.0044092.91
13622005.10.14 10:30sell1951.001.20121.20421.1912
13632005.10.14 11:13modify1951.001.20121.20121.1912
13642005.10.14 11:13modify1951.001.20121.20111.1912
13652005.10.14 11:15modify1951.001.20121.20111.1912
13662005.10.14 11:22modify1951.001.20121.20081.1912
13672005.10.14 11:34modify1951.001.20121.20081.1912
13682005.10.14 11:35modify1951.001.20121.20071.1912
13692005.10.14 11:35modify1951.001.20121.20061.1912
13702005.10.14 11:36modify1951.001.20121.20051.1912
13712005.10.14 11:36modify1951.001.20121.20051.1912
13722005.10.14 11:53s/l1951.001.20051.20051.191270.0044162.91
13732005.10.14 15:00buy1961.001.20251.19951.2125
13742005.10.14 15:55s/l1961.001.19951.19951.2125-300.0043862.91
13752005.10.14 16:00sell1971.001.20021.20321.1902
13762005.10.14 16:17s/l1971.001.20321.20321.1902-300.0043562.91
13772005.10.14 16:30buy1981.001.20391.20091.2139
13782005.10.14 16:31modify1981.001.20391.20401.2139
13792005.10.14 16:31modify1981.001.20391.20431.2139
13802005.10.14 16:32modify1981.001.20391.20441.2139
13812005.10.14 16:34s/l1981.001.20441.20441.213950.0043612.91
13822005.10.17 01:30sell1991.001.20611.20911.1961
13832005.10.17 02:14s/l1991.001.20911.20911.1961-300.0043312.91
13842005.10.17 02:30buy2001.001.21031.20731.2203
13852005.10.17 02:45modify2001.001.21031.21031.2203
13862005.10.17 02:45modify2001.001.21031.21071.2203
13872005.10.17 02:45modify2001.001.21031.21091.2203
13882005.10.17 02:55s/l2001.001.21091.21091.220360.0043372.91
13892005.10.17 09:30sell2011.001.20741.21041.1974
13902005.10.17 10:51modify2011.001.20741.20731.1974
13912005.10.17 10:52modify2011.001.20741.20721.1974
13922005.10.17 10:54modify2011.001.20741.20711.1974
13932005.10.17 10:54modify2011.001.20741.20701.1974
13942005.10.17 10:54modify2011.001.20741.20681.1974
13952005.10.17 10:54modify2011.001.20741.20671.1974
13962005.10.17 10:56modify2011.001.20741.20671.1974
13972005.10.17 10:56modify2011.001.20741.20661.1974
13982005.10.17 10:57modify2011.001.20741.20641.1974
13992005.10.17 10:57modify2011.001.20741.20631.1974
14002005.10.17 10:57modify2011.001.20741.20631.1974
14012005.10.17 11:01s/l2011.001.20631.20631.1974110.0043482.91
14022005.10.17 18:30buy2021.001.20481.20181.2148
14032005.10.17 18:46modify2021.001.20481.20491.2148
14042005.10.17 18:58modify2021.001.20481.20501.2148
14052005.10.17 18:58modify2021.001.20481.20521.2148
14062005.10.17 19:14s/l2021.001.20521.20521.214840.0043522.91
14072005.10.17 21:30sell2031.001.20321.20621.1932
14082005.10.17 22:06modify2031.001.20321.20311.1932
14092005.10.17 23:37modify2031.001.20321.20301.1932
14102005.10.17 23:40modify2031.001.20321.20291.1932
14112005.10.17 23:46modify2031.001.20321.20281.1932
14122005.10.17 23:46modify2031.001.20321.20261.1932
14132005.10.18 00:29modify2031.001.20321.20261.1932
14142005.10.18 00:30modify2031.001.20321.20251.1932
14152005.10.18 00:31modify2031.001.20321.20231.1932
14162005.10.18 00:37modify2031.001.20321.20221.1932
14172005.10.18 00:37modify2031.001.20321.20191.1932
14182005.10.18 00:37modify2031.001.20321.20191.1932
14192005.10.18 00:42modify2031.001.20321.20181.1932
14202005.10.18 00:42modify2031.001.20321.20181.1932
14212005.10.18 00:43modify2031.001.20321.20171.1932
14222005.10.18 00:43modify2031.001.20321.20171.1932
14232005.10.18 00:43modify2031.001.20321.20161.1932
14242005.10.18 01:19s/l2031.001.20161.20161.1932167.0043689.91
14252005.10.18 19:30buy2041.001.19621.19321.2062
14262005.10.19 01:30close2041.001.19391.19321.2062-239.0043450.91
14272005.10.19 11:00buy2051.001.19141.18841.2014
14282005.10.19 11:05modify2051.001.19141.19151.2014
14292005.10.19 11:05modify2051.001.19141.19161.2014
14302005.10.19 11:05modify2051.001.19141.19191.2014
14312005.10.19 11:05modify2051.001.19141.19221.2014
14322005.10.19 11:06modify2051.001.19141.19231.2014
14332005.10.19 11:06modify2051.001.19141.19261.2014
14342005.10.19 11:06modify2051.001.19141.19291.2014
14352005.10.19 11:06modify2051.001.19141.19321.2014
14362005.10.19 11:06modify2051.001.19141.19371.2014
14372005.10.19 11:06modify2051.001.19141.19431.2014
14382005.10.19 11:06s/l2051.001.19431.19431.2014290.0043740.91
14392005.10.19 15:30sell2061.001.19331.19631.1833
14402005.10.19 15:46s/l2061.001.19631.19631.1833-300.0043440.91
14412005.10.19 16:00buy2071.001.19621.19321.2062
14422005.10.19 16:36modify2071.001.19621.19621.2062
14432005.10.19 16:36modify2071.001.19621.19631.2062
14442005.10.19 16:47modify2071.001.19621.19641.2062
14452005.10.19 16:47modify2071.001.19621.19641.2062
14462005.10.19 16:47s/l2071.001.19641.19641.206220.0043460.91
14472005.10.20 01:00sell2081.001.19701.20001.1870
14482005.10.20 01:30close2081.001.19811.20001.1870-110.0043350.91
14492005.10.20 04:30sell2091.001.19681.19981.1868
14502005.10.20 09:00close2091.001.19871.19981.1868-190.0043160.91
14512005.10.20 10:00sell2101.001.19611.19911.1861
14522005.10.20 11:14modify2101.001.19611.19581.1861
14532005.10.20 11:17s/l2101.001.19581.19581.186130.0043190.91
14542005.10.20 16:30buy2111.001.19791.19491.2079
14552005.10.20 19:00close2111.001.19701.19491.2079-90.0043100.91
14562005.10.20 20:00buy2121.001.19831.19531.2083
14572005.10.20 20:42modify2121.001.19831.19831.2083
14582005.10.20 20:48modify2121.001.19831.19861.2083
14592005.10.20 20:48modify2121.001.19831.19861.2083
14602005.10.20 21:05s/l2121.001.19861.19861.208330.0043130.91
14612005.10.21 12:00sell2131.001.20281.20581.1928
14622005.10.21 12:15modify2131.001.20281.20281.1928
14632005.10.21 12:15modify2131.001.20281.20271.1928
14642005.10.21 12:15modify2131.001.20281.20261.1928
14652005.10.21 12:16modify2131.001.20281.20261.1928
14662005.10.21 12:17modify2131.001.20281.20251.1928
14672005.10.21 12:17modify2131.001.20281.20251.1928
14682005.10.21 12:30modify2131.001.20281.20221.1928
14692005.10.21 12:36modify2131.001.20281.20211.1928
14702005.10.21 12:47modify2131.001.20281.20201.1928
14712005.10.21 12:55modify2131.001.20281.20191.1928
14722005.10.21 12:55modify2131.001.20281.20191.1928
14732005.10.21 13:01modify2131.001.20281.20181.1928
14742005.10.21 13:01modify2131.001.20281.20181.1928
14752005.10.21 13:11s/l2131.001.20181.20181.1928100.0043230.91
14762005.10.21 16:00buy2141.001.20361.20061.2136
14772005.10.21 16:30close2141.001.20231.20061.2136-130.0043100.91
14782005.10.24 15:30buy2151.001.19581.19281.2058
14792005.10.24 16:08modify2151.001.19581.19591.2058
14802005.10.24 16:10modify2151.001.19581.19601.2058
14812005.10.24 16:10modify2151.001.19581.19631.2058
14822005.10.24 16:10modify2151.001.19581.19641.2058
14832005.10.24 16:19modify2151.001.19581.19651.2058
14842005.10.24 16:19modify2151.001.19581.19681.2058
14852005.10.24 16:20modify2151.001.19581.19691.2058
14862005.10.24 16:20modify2151.001.19581.19711.2058
14872005.10.24 16:21modify2151.001.19581.19721.2058
14882005.10.24 16:29s/l2151.001.19721.19721.2058140.0043240.91
14892005.10.24 19:30sell2161.001.19671.19971.1867
14902005.10.24 22:30close2161.001.19871.19971.1867-200.0043040.91
14912005.10.25 00:00sell2171.001.19751.20051.1875
14922005.10.25 01:30modify2171.001.19751.19741.1875
14932005.10.25 01:30modify2171.001.19751.19731.1875
14942005.10.25 01:33modify2171.001.19751.19721.1875
14952005.10.25 01:40s/l2171.001.19721.19721.187530.0043070.91
14962005.10.25 10:30buy2181.001.20041.19741.2104
14972005.10.25 10:32modify2181.001.20041.20051.2104
14982005.10.25 10:34modify2181.001.20041.20061.2104
14992005.10.25 10:34modify2181.001.20041.20071.2104
15002005.10.25 10:35modify2181.001.20041.20081.2104
15012005.10.25 10:35modify2181.001.20041.20101.2104
15022005.10.25 10:35modify2181.001.20041.20131.2104
15032005.10.25 10:35modify2181.001.20041.20151.2104
15042005.10.25 10:35modify2181.001.20041.20151.2104
15052005.10.25 10:37modify2181.001.20041.20161.2104
15062005.10.25 10:37modify2181.001.20041.20171.2104
15072005.10.25 10:37modify2181.001.20041.20181.2104
15082005.10.25 10:39modify2181.001.20041.20191.2104
15092005.10.25 10:39modify2181.001.20041.20201.2104
15102005.10.25 10:39modify2181.001.20041.20211.2104
15112005.10.25 10:39modify2181.001.20041.20221.2104
15122005.10.25 10:40modify2181.001.20041.20221.2104
15132005.10.25 10:40modify2181.001.20041.20231.2104
15142005.10.25 10:46s/l2181.001.20231.20231.2104190.0043260.91
15152005.10.26 09:30sell2191.001.20741.21041.1974
15162005.10.26 09:50modify2191.001.20741.20741.1974
15172005.10.26 09:50modify2191.001.20741.20731.1974
15182005.10.26 09:55s/l2191.001.20731.20731.197410.0043270.91
15192005.10.26 16:00buy2201.001.20841.20541.2184
15202005.10.26 16:04modify2201.001.20841.20841.2184
15212005.10.26 16:05modify2201.001.20841.20871.2184
15222005.10.26 16:11modify2201.001.20841.20871.2184
15232005.10.26 16:11modify2201.001.20841.20881.2184
15242005.10.26 16:17s/l2201.001.20881.20881.218440.0043310.91
15252005.10.26 17:00sell2211.001.20751.21051.1975
15262005.10.26 18:15modify2211.001.20751.20751.1975
15272005.10.26 18:15modify2211.001.20751.20731.1975
15282005.10.26 18:16s/l2211.001.20731.20731.197520.0043330.91
15292005.10.27 02:30buy2221.001.20871.20571.2187
15302005.10.27 05:04modify2221.001.20871.20911.2187
15312005.10.27 05:04modify2221.001.20871.20911.2187
15322005.10.27 05:05modify2221.001.20871.20971.2187
15332005.10.27 05:08modify2221.001.20871.20981.2187
15342005.10.27 05:08modify2221.001.20871.21011.2187
15352005.10.27 05:10modify2221.001.20871.21011.2187
15362005.10.27 05:10modify2221.001.20871.21021.2187
15372005.10.27 05:12modify2221.001.20871.21041.2187
15382005.10.27 05:17modify2221.001.20871.21071.2187
15392005.10.27 05:17modify2221.001.20871.21091.2187
15402005.10.27 05:17modify2221.001.20871.21111.2187
15412005.10.27 05:17modify2221.001.20871.21131.2187
15422005.10.27 05:17modify2221.001.20871.21131.2187
15432005.10.27 05:19s/l2221.001.21131.21131.2187260.0043590.91
15442005.10.27 08:30sell2231.001.20901.21201.1990
15452005.10.27 09:26s/l2231.001.21201.21201.1990-300.0043290.91
15462005.10.27 09:30buy2241.001.21201.20901.2220
15472005.10.27 10:08modify2241.001.21201.21201.2220
15482005.10.27 10:09modify2241.001.21201.21211.2220
15492005.10.27 10:09modify2241.001.21201.21241.2220
15502005.10.27 10:09modify2241.001.21201.21281.2220
15512005.10.27 10:09modify2241.001.21201.21301.2220
15522005.10.27 10:09modify2241.001.21201.21311.2220
15532005.10.27 10:16s/l2241.001.21311.21311.2220110.0043400.91
15542005.10.27 17:30sell2251.001.21361.21661.2036
15552005.10.27 18:00close2251.001.21481.21661.2036-120.0043280.91
15562005.10.27 20:30sell2261.001.21301.21601.2030
15572005.10.28 03:00close2261.001.21461.21601.2030-153.0043127.91
15582005.10.28 03:30sell2271.001.21281.21581.2028
15592005.10.28 08:30close2271.001.21491.21581.2028-210.0042917.91
15602005.10.28 14:30sell2281.001.21331.21631.2033
15612005.10.28 14:30modify2281.001.21331.21321.2033
15622005.10.28 14:30modify2281.001.21331.21321.2033
15632005.10.28 14:31modify2281.001.21331.21311.2033
15642005.10.28 14:31modify2281.001.21331.21291.2033
15652005.10.28 14:31modify2281.001.21331.21281.2033
15662005.10.28 14:31modify2281.001.21331.21271.2033
15672005.10.28 14:31modify2281.001.21331.21251.2033
15682005.10.28 14:31modify2281.001.21331.21251.2033
15692005.10.28 14:31modify2281.001.21331.21161.2033
15702005.10.28 14:31s/l2281.001.21161.21161.2033170.0043087.91
15712005.10.31 09:30buy2291.001.20801.20501.2180
15722005.10.31 11:30close2291.001.20611.20501.2180-190.0042897.91
15732005.11.01 11:00buy2301.001.20101.19801.2110
15742005.11.01 13:34modify2301.001.20101.20111.2110
15752005.11.01 13:34modify2301.001.20101.20121.2110
15762005.11.01 13:34modify2301.001.20101.20131.2110
15772005.11.01 13:34modify2301.001.20101.20131.2110
15782005.11.01 13:47s/l2301.001.20131.20131.211030.0042927.91
15792005.11.01 15:00sell2311.001.19901.20201.1890
15802005.11.01 15:41modify2311.001.19901.19901.1890
15812005.11.01 15:41modify2311.001.19901.19891.1890
15822005.11.01 15:41modify2311.001.19901.19891.1890
15832005.11.01 15:46s/l2311.001.19891.19891.189010.0042937.91
15842005.11.01 22:00buy2321.001.20131.19831.2113
15852005.11.01 22:45modify2321.001.20131.20141.2113
15862005.11.01 22:45modify2321.001.20131.20161.2113
15872005.11.01 23:23modify2321.001.20131.20161.2113
15882005.11.01 23:24modify2321.001.20131.20191.2113
15892005.11.01 23:24modify2321.001.20131.20201.2113
15902005.11.01 23:24modify2321.001.20131.20221.2113
15912005.11.01 23:26modify2321.001.20131.20221.2113
15922005.11.01 23:26modify2321.001.20131.20231.2113
15932005.11.01 23:29modify2321.001.20131.20231.2113
15942005.11.01 23:34s/l2321.001.20231.20231.2113100.0043037.91
15952005.11.02 10:00sell2331.001.20111.20411.1911
15962005.11.02 12:08modify2331.001.20111.20091.1911
15972005.11.02 12:08modify2331.001.20111.20071.1911
15982005.11.02 12:11modify2331.001.20111.20061.1911
15992005.11.02 12:14modify2331.001.20111.20041.1911
16002005.11.02 12:14modify2331.001.20111.20041.1911
16012005.11.02 12:15modify2331.001.20111.20031.1911
16022005.11.02 12:15modify2331.001.20111.20031.1911
16032005.11.02 12:17modify2331.001.20111.20021.1911
16042005.11.02 12:17modify2331.001.20111.19991.1911
16052005.11.02 12:18modify2331.001.20111.19981.1911
16062005.11.02 12:28modify2331.001.20111.19971.1911
16072005.11.02 13:06s/l2331.001.19971.19971.1911140.0043177.91
16082005.11.02 15:00buy2341.001.20251.19951.2125
16092005.11.02 15:07modify2341.001.20251.20251.2125
16102005.11.02 15:07modify2341.001.20251.20251.2125
16112005.11.02 15:08modify2341.001.20251.20271.2125
16122005.11.02 15:12s/l2341.001.20271.20271.212520.0043197.91
16132005.11.03 14:00sell2351.001.20401.20701.1940
16142005.11.03 14:34modify2351.001.20401.20391.1940
16152005.11.03 14:34modify2351.001.20401.20381.1940
16162005.11.03 14:34modify2351.001.20401.20371.1940
16172005.11.03 14:35modify2351.001.20401.20331.1940
16182005.11.03 14:35modify2351.001.20401.20311.1940
16192005.11.03 14:36modify2351.001.20401.20311.1940
16202005.11.03 14:36modify2351.001.20401.20251.1940
16212005.11.03 14:37modify2351.001.20401.20241.1940
16222005.11.03 14:37modify2351.001.20401.20231.1940
16232005.11.03 14:37modify2351.001.20401.20211.1940
16242005.11.03 14:37modify2351.001.20401.20191.1940
16252005.11.03 14:37modify2351.001.20401.20161.1940
16262005.11.03 14:38modify2351.001.20401.20151.1940
16272005.11.03 14:40s/l2351.001.20151.20151.1940250.0043447.91
16282005.11.04 15:00buy2361.001.19761.19461.2076
16292005.11.04 15:02modify2361.001.19761.19781.2076
16302005.11.04 15:02modify2361.001.19761.19801.2076
16312005.11.04 15:03modify2361.001.19761.19811.2076
16322005.11.04 15:09s/l2361.001.19811.19811.207650.0043497.91
16332005.11.04 15:30sell2371.001.19411.19711.1841
16342005.11.04 15:34modify2371.001.19411.19401.1841
16352005.11.04 15:36s/l2371.001.19401.19401.184110.0043507.91
16362005.11.07 10:30buy2381.001.18241.17941.1924
16372005.11.07 14:30close2381.001.18071.17941.1924-170.0043337.91
16382005.11.07 20:30buy2391.001.18101.17801.1910
16392005.11.07 20:52modify2391.001.18101.18111.1910
16402005.11.07 21:00s/l2391.001.18111.18111.191010.0043347.91
16412005.11.07 23:30sell2401.001.17951.18251.1695
16422005.11.08 01:02modify2401.001.17951.17931.1695
16432005.11.08 01:02modify2401.001.17951.17911.1695
16442005.11.08 01:06s/l2401.001.17911.17911.169547.0043394.91
16452005.11.08 15:30buy2411.001.17471.17171.1847
16462005.11.08 15:50modify2411.001.17471.17481.1847
16472005.11.08 15:50modify2411.001.17471.17491.1847
16482005.11.08 15:50modify2411.001.17471.17511.1847
16492005.11.08 15:55modify2411.001.17471.17521.1847
16502005.11.08 15:56modify2411.001.17471.17531.1847
16512005.11.08 15:57modify2411.001.17471.17541.1847
16522005.11.08 16:09modify2411.001.17471.17551.1847
16532005.11.08 16:09modify2411.001.17471.17551.1847
16542005.11.08 16:10modify2411.001.17471.17571.1847
16552005.11.08 16:11modify2411.001.17471.17571.1847
16562005.11.08 16:11modify2411.001.17471.17591.1847
16572005.11.08 16:18modify2411.001.17471.17601.1847
16582005.11.08 16:18modify2411.001.17471.17611.1847
16592005.11.08 16:18modify2411.001.17471.17621.1847
16602005.11.08 16:18modify2411.001.17471.17621.1847
16612005.11.08 16:20modify2411.001.17471.17641.1847
16622005.11.08 16:20modify2411.001.17471.17651.1847
16632005.11.08 16:20modify2411.001.17471.17671.1847
16642005.11.08 16:23s/l2411.001.17671.17671.1847200.0043594.91
16652005.11.09 04:00sell2421.001.17541.17841.1654
16662005.11.09 04:30close2421.001.17671.17841.1654-130.0043464.91
16672005.11.09 11:00sell2431.001.17571.17871.1657
16682005.11.09 12:04modify2431.001.17571.17551.1657
16692005.11.09 12:04modify2431.001.17571.17531.1657
16702005.11.09 12:11modify2431.001.17571.17521.1657
16712005.11.09 12:14modify2431.001.17571.17501.1657
16722005.11.09 12:14modify2431.001.17571.17501.1657
16732005.11.09 12:15modify2431.001.17571.17491.1657
16742005.11.09 12:15modify2431.001.17571.17481.1657
16752005.11.09 12:15modify2431.001.17571.17471.1657
16762005.11.09 12:15modify2431.001.17571.17471.1657
16772005.11.09 12:25modify2431.001.17571.17461.1657
16782005.11.09 12:25modify2431.001.17571.17451.1657
16792005.11.09 12:25modify2431.001.17571.17451.1657
16802005.11.09 12:27modify2431.001.17571.17441.1657
16812005.11.09 12:28modify2431.001.17571.17441.1657
16822005.11.09 12:30modify2431.001.17571.17411.1657
16832005.11.09 12:31modify2431.001.17571.17401.1657
16842005.11.09 13:01s/l2431.001.17401.17401.1657170.0043634.91
16852005.11.09 15:00buy2441.001.17801.17501.1880
16862005.11.09 15:28s/l2441.001.17501.17501.1880-300.0043334.91
16872005.11.09 15:30sell2451.001.17481.17781.1648
16882005.11.09 15:31modify2451.001.17481.17481.1648
16892005.11.09 15:32modify2451.001.17481.17471.1648
16902005.11.09 15:32modify2451.001.17481.17461.1648
16912005.11.09 15:32modify2451.001.17481.17451.1648
16922005.11.09 15:32modify2451.001.17481.17441.1648
16932005.11.09 15:32modify2451.001.17481.17431.1648
16942005.11.09 15:33modify2451.001.17481.17421.1648
16952005.11.09 15:33modify2451.001.17481.17411.1648
16962005.11.09 15:33modify2451.001.17481.17401.1648
16972005.11.09 15:33modify2451.001.17481.17391.1648
16982005.11.09 15:33modify2451.001.17481.17381.1648
16992005.11.09 15:33modify2451.001.17481.17371.1648
17002005.11.09 15:33modify2451.001.17481.17361.1648
17012005.11.09 15:33modify2451.001.17481.17351.1648
17022005.11.09 15:33modify2451.001.17481.17341.1648
17032005.11.09 15:33modify2451.001.17481.17331.1648
17042005.11.09 15:35s/l2451.001.17331.17331.1648150.0043484.91
17052005.11.09 18:00buy2461.001.17461.17161.1846
17062005.11.09 18:30close2461.001.17391.17161.1846-70.0043414.91
17072005.11.09 19:30buy2471.001.17591.17291.1859
17082005.11.09 19:32modify2471.001.17591.17601.1859
17092005.11.09 19:32modify2471.001.17591.17611.1859
17102005.11.09 19:32modify2471.001.17591.17611.1859
17112005.11.09 19:33modify2471.001.17591.17621.1859
17122005.11.09 19:33modify2471.001.17591.17631.1859
17132005.11.09 19:33modify2471.001.17591.17641.1859
17142005.11.09 19:35s/l2471.001.17641.17641.185950.0043464.91
17152005.11.10 15:00sell2481.001.17481.17781.1648
17162005.11.10 15:09modify2481.001.17481.17481.1648
17172005.11.10 15:09modify2481.001.17481.17461.1648
17182005.11.10 15:10modify2481.001.17481.17431.1648
17192005.11.10 15:10s/l2481.001.17431.17431.164850.0043514.91
17202005.11.11 08:30buy2491.001.17041.16741.1804
17212005.11.11 10:30close2491.001.16841.16741.1804-200.0043314.91
17222005.11.11 11:30buy2501.001.17031.16731.1803
17232005.11.11 13:00close2501.001.16901.16731.1803-130.0043184.91
17242005.11.11 14:00buy2511.001.17011.16711.1801
17252005.11.11 17:46modify2511.001.17011.17011.1801
17262005.11.11 17:59s/l2511.001.17011.17011.18010.0043184.91
17272005.11.14 13:00sell2521.001.17291.17591.1629
17282005.11.14 13:46modify2521.001.17291.17281.1629
17292005.11.14 13:47modify2521.001.17291.17251.1629
17302005.11.14 13:50modify2521.001.17291.17241.1629
17312005.11.14 13:50modify2521.001.17291.17231.1629
17322005.11.14 13:53modify2521.001.17291.17231.1629
17332005.11.14 13:55modify2521.001.17291.17221.1629
17342005.11.14 13:59modify2521.001.17291.17221.1629
17352005.11.14 13:59modify2521.001.17291.17201.1629
17362005.11.14 14:00modify2521.001.17291.17201.1629
17372005.11.14 14:02modify2521.001.17291.17191.1629
17382005.11.14 14:02modify2521.001.17291.17191.1629
17392005.11.14 14:19modify2521.001.17291.17181.1629
17402005.11.14 14:19modify2521.001.17291.17161.1629
17412005.11.14 14:19modify2521.001.17291.17161.1629
17422005.11.14 14:20modify2521.001.17291.17151.1629
17432005.11.14 14:20modify2521.001.17291.17141.1629
17442005.11.14 14:20modify2521.001.17291.17121.1629
17452005.11.14 14:20modify2521.001.17291.17111.1629
17462005.11.14 14:22modify2521.001.17291.17101.1629
17472005.11.14 14:22modify2521.001.17291.17061.1629
17482005.11.14 14:22modify2521.001.17291.17031.1629
17492005.11.14 14:23modify2521.001.17291.17031.1629
17502005.11.14 14:23modify2521.001.17291.17021.1629
17512005.11.14 14:23modify2521.001.17291.17021.1629
17522005.11.14 14:27modify2521.001.17291.17001.1629
17532005.11.14 14:42s/l2521.001.17001.17001.1629290.0043474.91
17542005.11.14 19:30buy2531.001.17001.16701.1800
17552005.11.14 23:00close2531.001.16871.16701.1800-130.0043344.91
17562005.11.15 01:30buy2541.001.16941.16641.1794
17572005.11.15 07:00close2541.001.16871.16641.1794-70.0043274.91
17582005.11.15 08:30buy2551.001.16961.16661.1796
17592005.11.15 09:23modify2551.001.16961.16961.1796
17602005.11.15 09:23modify2551.001.16961.16971.1796
17612005.11.15 09:23modify2551.001.16961.16991.1796
17622005.11.15 09:24modify2551.001.16961.16991.1796
17632005.11.15 09:24modify2551.001.16961.17001.1796
17642005.11.15 09:24modify2551.001.16961.17011.1796
17652005.11.15 09:24modify2551.001.16961.17021.1796
17662005.11.15 09:44s/l2551.001.17021.17021.179660.0043334.91
17672005.11.15 11:30sell2561.001.16791.17091.1579
17682005.11.15 11:57modify2561.001.16791.16781.1579
17692005.11.15 11:58modify2561.001.16791.16771.1579
17702005.11.15 11:58modify2561.001.16791.16761.1579
17712005.11.15 11:58modify2561.001.16791.16751.1579
17722005.11.15 12:01modify2561.001.16791.16751.1579
17732005.11.15 12:01modify2561.001.16791.16741.1579
17742005.11.15 12:15modify2561.001.16791.16731.1579
17752005.11.15 12:15modify2561.001.16791.16721.1579
17762005.11.15 12:15modify2561.001.16791.16721.1579
17772005.11.15 12:17modify2561.001.16791.16681.1579
17782005.11.15 12:17modify2561.001.16791.16671.1579
17792005.11.15 12:18modify2561.001.16791.16661.1579
17802005.11.15 12:23modify2561.001.16791.16651.1579
17812005.11.15 12:49modify2561.001.16791.16641.1579
17822005.11.15 12:50modify2561.001.16791.16631.1579
17832005.11.15 12:51modify2561.001.16791.16621.1579
17842005.11.15 13:09modify2561.001.16791.16621.1579
17852005.11.15 13:10modify2561.001.16791.16611.1579
17862005.11.15 13:10modify2561.001.16791.16581.1579
17872005.11.15 13:10modify2561.001.16791.16561.1579
17882005.11.15 13:11modify2561.001.16791.16531.1579
17892005.11.15 13:11modify2561.001.16791.16511.1579
17902005.11.15 13:11modify2561.001.16791.16511.1579
17912005.11.15 13:16s/l2561.001.16511.16511.1579280.0043614.91
17922005.11.15 16:30buy2571.001.16961.16661.1796
17932005.11.15 17:00close2571.001.16721.16661.1796-240.0043374.91
17942005.11.15 17:30buy2581.001.17081.16781.1808
17952005.11.15 17:38modify2581.001.17081.17101.1808
17962005.11.15 17:44s/l2581.001.17101.17101.180820.0043394.91
17972005.11.16 12:00sell2591.001.16781.17081.1578
17982005.11.16 15:02modify2591.001.16781.16721.1578
17992005.11.16 15:03s/l2591.001.16721.16721.157860.0043454.91
18002005.11.16 17:30buy2601.001.16861.16561.1786
18012005.11.16 23:00close2601.001.16681.16561.1786-180.0043274.91
18022005.11.17 01:30buy2611.001.16851.16551.1785
18032005.11.17 03:30close2611.001.16661.16551.1785-190.0043084.91
18042005.11.17 05:00buy2621.001.16761.16461.1776
18052005.11.17 08:30close2621.001.16661.16461.1776-100.0042984.91
18062005.11.17 10:00buy2631.001.16851.16551.1785
18072005.11.17 10:08modify2631.001.16851.16851.1785
18082005.11.17 10:16modify2631.001.16851.16861.1785
18092005.11.17 10:17modify2631.001.16851.16871.1785
18102005.11.17 10:17modify2631.001.16851.16911.1785
18112005.11.17 10:17modify2631.001.16851.16911.1785
18122005.11.17 10:23s/l2631.001.16911.16911.178560.0043044.91
18132005.11.18 04:30sell2641.001.17281.17581.1628
18142005.11.18 05:05modify2641.001.17281.17281.1628
18152005.11.18 05:05modify2641.001.17281.17261.1628
18162005.11.18 05:05modify2641.001.17281.17241.1628
18172005.11.18 05:08modify2641.001.17281.17241.1628
18182005.11.18 05:12modify2641.001.17281.17231.1628
18192005.11.18 06:06s/l2641.001.17231.17231.162850.0043094.91
18202005.11.18 15:00buy2651.001.17141.16841.1814
18212005.11.18 15:01modify2651.001.17141.17181.1814
18222005.11.18 15:01modify2651.001.17141.17181.1814
18232005.11.18 15:01modify2651.001.17141.17211.1814
18242005.11.18 15:02modify2651.001.17141.17241.1814
18252005.11.18 15:02modify2651.001.17141.17291.1814
18262005.11.18 15:02modify2651.001.17141.17341.1814
18272005.11.18 15:02modify2651.001.17141.17391.1814
18282005.11.18 15:03modify2651.001.17141.17401.1814
18292005.11.18 15:03s/l2651.001.17401.17401.1814260.0043354.91
18302005.11.18 16:30sell2661.001.17101.17401.1610
18312005.11.18 17:21s/l2661.001.17401.17401.1610-300.0043054.91
18322005.11.18 17:30buy2671.001.17391.17091.1839
18332005.11.18 17:33modify2671.001.17391.17401.1839
18342005.11.18 17:35s/l2671.001.17401.17401.183910.0043064.91
18352005.11.21 16:30sell2681.001.17741.18041.1674
18362005.11.21 16:31modify2681.001.17741.17731.1674
18372005.11.21 16:32modify2681.001.17741.17721.1674
18382005.11.21 16:34modify2681.001.17741.17691.1674
18392005.11.21 16:34modify2681.001.17741.17661.1674
18402005.11.21 16:36modify2681.001.17741.17661.1674
18412005.11.21 16:36modify2681.001.17741.17651.1674
18422005.11.21 16:36modify2681.001.17741.17631.1674
18432005.11.21 16:40s/l2681.001.17631.17631.1674110.0043174.91
18442005.11.22 17:30buy2691.001.17271.16971.1827
18452005.11.22 17:57modify2691.001.17271.17291.1827
18462005.11.22 17:58s/l2691.001.17291.17291.182720.0043194.91
18472005.11.23 02:00sell2701.001.17901.18201.1690
18482005.11.23 03:00close2701.001.18021.18201.1690-120.0043074.91
18492005.11.23 10:30sell2711.001.17961.18261.1696
18502005.11.23 12:12modify2711.001.17961.17861.1696
18512005.11.23 12:12modify2711.001.17961.17831.1696
18522005.11.23 12:13modify2711.001.17961.17821.1696
18532005.11.23 12:13modify2711.001.17961.17811.1696
18542005.11.23 12:23modify2711.001.17961.17791.1696
18552005.11.23 12:23modify2711.001.17961.17771.1696
18562005.11.23 12:23modify2711.001.17961.17761.1696
18572005.11.23 12:24modify2711.001.17961.17741.1696
18582005.11.23 12:25modify2711.001.17961.17731.1696
18592005.11.23 12:39s/l2711.001.17731.17731.1696230.0043304.91
18602005.11.23 15:00buy2721.001.17961.17661.1896
18612005.11.23 15:17modify2721.001.17961.17961.1896
18622005.11.23 15:17modify2721.001.17961.18001.1896
18632005.11.23 15:17modify2721.001.17961.18021.1896
18642005.11.23 15:18modify2721.001.17961.18051.1896
18652005.11.23 15:18modify2721.001.17961.18051.1896
18662005.11.23 15:27s/l2721.001.18051.18051.189690.0043394.91
18672005.11.23 16:30sell2731.001.17821.18121.1682
18682005.11.23 18:00close2731.001.17971.18121.1682-150.0043244.91
18692005.11.24 10:30sell2741.001.17891.18191.1689
18702005.11.24 11:30close2741.001.18081.18191.1689-190.0043054.91
18712005.11.24 13:00sell2751.001.17931.18231.1693
18722005.11.24 13:34modify2751.001.17931.17931.1693
18732005.11.24 13:37modify2751.001.17931.17921.1693
18742005.11.24 14:25s/l2751.001.17921.17921.169310.0043064.91
18752005.11.28 14:00buy2761.001.17161.16861.1816
18762005.11.28 15:25modify2761.001.17161.17171.1816
18772005.11.28 15:27modify2761.001.17161.17181.1816
18782005.11.28 15:27modify2761.001.17161.17181.1816
18792005.11.28 15:27modify2761.001.17161.17191.1816
18802005.11.28 15:43s/l2761.001.17191.17191.181630.0043094.91
18812005.11.28 22:30sell2771.001.18451.18751.1745
18822005.11.29 00:48modify2771.001.18451.18441.1745
18832005.11.29 00:48modify2771.001.18451.18431.1745
18842005.11.29 00:49modify2771.001.18451.18421.1745
18852005.11.29 00:54s/l2771.001.18421.18421.174537.0043131.91
18862005.11.29 01:30buy2781.001.18551.18251.1955
18872005.11.29 02:21s/l2781.001.18251.18251.1955-300.0042831.91
18882005.11.29 02:30sell2791.001.18201.18501.1720
18892005.11.29 13:59modify2791.001.18201.18181.1720
18902005.11.29 13:59modify2791.001.18201.18151.1720
18912005.11.29 14:00modify2791.001.18201.18121.1720
18922005.11.29 14:00modify2791.001.18201.18101.1720
18932005.11.29 14:00modify2791.001.18201.18101.1720
18942005.11.29 14:01modify2791.001.18201.18091.1720
18952005.11.29 14:01modify2791.001.18201.18071.1720
18962005.11.29 14:02modify2791.001.18201.18061.1720
18972005.11.29 14:02modify2791.001.18201.18051.1720
18982005.11.29 14:02modify2791.001.18201.18031.1720
18992005.11.29 14:15modify2791.001.18201.18021.1720
19002005.11.29 14:15modify2791.001.18201.18011.1720
19012005.11.29 14:15modify2791.001.18201.17991.1720
19022005.11.29 14:15modify2791.001.18201.17981.1720
19032005.11.29 14:15modify2791.001.18201.17961.1720
19042005.11.29 14:16modify2791.001.18201.17951.1720
19052005.11.29 14:20modify2791.001.18201.17941.1720
19062005.11.29 14:20modify2791.001.18201.17931.1720
19072005.11.29 14:20modify2791.001.18201.17911.1720
19082005.11.29 14:20modify2791.001.18201.17901.1720
19092005.11.29 14:28s/l2791.001.17901.17901.1720299.9943131.90
19102005.11.29 15:30buy2801.001.17901.17601.1890
19112005.11.29 16:00close2801.001.17791.17601.1890-110.0043021.90
19122005.11.29 17:30buy2811.001.17841.17541.1884
19132005.11.29 18:30close2811.001.17721.17541.1884-120.0042901.90
19142005.11.29 19:00buy2821.001.17851.17551.1885
19152005.11.29 19:04modify2821.001.17851.17851.1885
19162005.11.29 19:04modify2821.001.17851.17871.1885
19172005.11.29 19:04modify2821.001.17851.17881.1885
19182005.11.29 19:04modify2821.001.17851.17891.1885
19192005.11.29 19:05s/l2821.001.17891.17891.188540.0042941.90
19202005.11.30 00:00sell2831.001.17661.17961.1666
19212005.11.30 04:00close2831.001.17851.17961.1666-190.0042751.90
19222005.11.30 10:00sell2841.001.17731.18031.1673
19232005.11.30 11:00close2841.001.17811.18031.1673-80.0042671.90
19242005.11.30 13:00sell2851.001.17731.18031.1673
19252005.11.30 14:50modify2851.001.17731.17731.1673
19262005.11.30 14:50modify2851.001.17731.17721.1673
19272005.11.30 14:51modify2851.001.17731.17711.1673
19282005.11.30 14:51modify2851.001.17731.17701.1673
19292005.11.30 14:51modify2851.001.17731.17691.1673
19302005.11.30 14:51modify2851.001.17731.17681.1673
19312005.11.30 14:51modify2851.001.17731.17671.1673
19322005.11.30 14:51modify2851.001.17731.17661.1673
19332005.11.30 14:51modify2851.001.17731.17651.1673
19342005.11.30 14:51modify2851.001.17731.17641.1673
19352005.11.30 14:57s/l2851.001.17641.17641.167390.0042761.90
19362005.11.30 16:30buy2861.001.17821.17521.1882
19372005.11.30 16:34modify2861.001.17821.17821.1882
19382005.11.30 16:37modify2861.001.17821.17831.1882
19392005.11.30 16:37modify2861.001.17821.17851.1882
19402005.11.30 16:38modify2861.001.17821.17861.1882
19412005.11.30 16:39modify2861.001.17821.17871.1882
19422005.11.30 16:39modify2861.001.17821.17891.1882
19432005.11.30 16:39modify2861.001.17821.17901.1882
19442005.11.30 16:39modify2861.001.17821.17911.1882
19452005.11.30 16:39modify2861.001.17821.17911.1882
19462005.11.30 16:40s/l2861.001.17911.17911.188290.0042851.90
19472005.12.01 13:00sell2871.001.17661.17961.1666
19482005.12.01 13:48modify2871.001.17661.17611.1666
19492005.12.01 13:48modify2871.001.17661.17541.1666
19502005.12.01 13:48modify2871.001.17661.17501.1666
19512005.12.01 13:48modify2871.001.17661.17421.1666
19522005.12.01 13:48s/l2871.001.17421.17421.1666240.0043091.90
19532005.12.01 20:00buy2881.001.17351.17051.1835
19542005.12.02 08:00close2881.001.17181.17051.1835-179.0042912.90
19552005.12.02 15:00buy2891.001.17261.16961.1826
19562005.12.02 15:24s/l2891.001.16961.16961.1826-300.0042612.90
19572005.12.02 15:30sell2901.001.17011.17311.1601
19582005.12.02 15:52modify2901.001.17011.17001.1601
19592005.12.02 15:52modify2901.001.17011.16991.1601
19602005.12.02 15:52modify2901.001.17011.16981.1601
19612005.12.02 15:52modify2901.001.17011.16971.1601
19622005.12.02 15:52modify2901.001.17011.16961.1601
19632005.12.02 15:52modify2901.001.17011.16941.1601
19642005.12.02 15:52modify2901.001.17011.16901.1601
19652005.12.02 15:53modify2901.001.17011.16861.1601
19662005.12.02 15:53modify2901.001.17011.16821.1601
19672005.12.02 15:53modify2901.001.17011.16771.1601
19682005.12.02 15:54s/l2901.001.16771.16771.1601240.0042852.90
19692005.12.02 17:00buy2911.001.16941.16641.1794
19702005.12.02 17:26modify2911.001.16941.16951.1794
19712005.12.02 17:26modify2911.001.16941.16961.1794
19722005.12.02 17:26modify2911.001.16941.16981.1794
19732005.12.02 17:26modify2911.001.16941.16981.1794
19742005.12.02 17:29modify2911.001.16941.16991.1794
19752005.12.02 17:29modify2911.001.16941.16991.1794
19762005.12.02 17:29modify2911.001.16941.17001.1794
19772005.12.02 17:31s/l2911.001.17001.17001.179460.0042912.90
19782005.12.05 04:30sell2921.001.16931.17231.1593
19792005.12.05 07:30close2921.001.17071.17231.1593-140.0042772.90
19802005.12.06 01:00sell2931.001.17841.18141.1684
19812005.12.06 07:00close2931.001.17931.18141.1684-90.0042682.90
19822005.12.06 08:30sell2941.001.17711.18011.1671
19832005.12.06 11:26modify2941.001.17711.17711.1671
19842005.12.06 11:59s/l2941.001.17711.17711.16710.0042682.90
19852005.12.06 18:30buy2951.001.17951.17651.1895
19862005.12.07 02:30close2951.001.17711.17651.1895-249.0042433.90
19872005.12.08 09:00buy2961.001.17421.17121.1842
19882005.12.08 09:11modify2961.001.17421.17431.1842
19892005.12.08 09:24modify2961.001.17421.17441.1842
19902005.12.08 09:24modify2961.001.17421.17451.1842
19912005.12.08 09:25modify2961.001.17421.17521.1842
19922005.12.08 09:25modify2961.001.17421.17541.1842
19932005.12.08 09:25modify2961.001.17421.17541.1842
19942005.12.08 09:26modify2961.001.17421.17551.1842
19952005.12.08 09:26modify2961.001.17421.17561.1842
19962005.12.08 09:26modify2961.001.17421.17571.1842
19972005.12.08 09:26modify2961.001.17421.17591.1842
19982005.12.08 09:26modify2961.001.17421.17611.1842
19992005.12.08 09:26modify2961.001.17421.17611.1842
20002005.12.08 09:32modify2961.001.17421.17621.1842
20012005.12.08 09:32modify2961.001.17421.17631.1842
20022005.12.08 09:33modify2961.001.17421.17651.1842
20032005.12.08 09:33modify2961.001.17421.17661.1842
20042005.12.08 09:33modify2961.001.17421.17671.1842
20052005.12.08 09:47s/l2961.001.17671.17671.1842250.0042683.90
20062005.12.08 21:00sell2971.001.18121.18421.1712
20072005.12.09 01:32modify2971.001.18121.18111.1712
20082005.12.09 01:32modify2971.001.18121.18111.1712
20092005.12.09 01:39modify2971.001.18121.18071.1712
20102005.12.09 01:42modify2971.001.18121.18061.1712
20112005.12.09 01:42modify2971.001.18121.18051.1712
20122005.12.09 01:42modify2971.001.18121.18041.1712
20132005.12.09 01:42modify2971.001.18121.18041.1712
20142005.12.09 01:43modify2971.001.18121.18021.1712
20152005.12.09 01:43modify2971.001.18121.18021.1712
20162005.12.09 01:44modify2971.001.18121.18011.1712
20172005.12.09 02:07s/l2971.001.18011.18011.1712117.0042800.90
20182005.12.09 13:00buy2981.001.18011.17711.1901
20192005.12.09 13:29modify2981.001.18011.18021.1901
20202005.12.09 13:30modify2981.001.18011.18031.1901
20212005.12.09 13:30modify2981.001.18011.18051.1901
20222005.12.09 13:30modify2981.001.18011.18061.1901
20232005.12.09 13:40s/l2981.001.18061.18061.190150.0042850.90
20242005.12.09 14:00sell2991.001.17941.18241.1694
20252005.12.09 15:52s/l2991.001.18241.18241.1694-300.0042550.90
20262005.12.09 16:00buy3001.001.18171.17871.1917
20272005.12.09 16:04modify3001.001.18171.18171.1917
20282005.12.09 16:05modify3001.001.18171.18181.1917
20292005.12.09 16:05modify3001.001.18171.18181.1917
20302005.12.09 16:06modify3001.001.18171.18191.1917
20312005.12.09 16:06modify3001.001.18171.18191.1917
20322005.12.09 16:06modify3001.001.18171.18201.1917
20332005.12.09 16:06modify3001.001.18171.18211.1917
20342005.12.09 16:06modify3001.001.18171.18221.1917
20352005.12.09 16:07modify3001.001.18171.18241.1917
20362005.12.09 16:07modify3001.001.18171.18251.1917
20372005.12.09 16:07modify3001.001.18171.18261.1917
20382005.12.09 16:12s/l3001.001.18261.18261.191789.9942640.89
20392005.12.12 00:30sell3011.001.17921.18221.1692
20402005.12.12 02:24s/l3011.001.18221.18221.1692-300.0042340.89
20412005.12.12 02:30buy3021.001.18171.17871.1917
20422005.12.12 02:42modify3021.001.18171.18181.1917
20432005.12.12 02:42modify3021.001.18171.18201.1917
20442005.12.12 02:51modify3021.001.18171.18211.1917
20452005.12.12 02:51modify3021.001.18171.18211.1917
20462005.12.12 02:54modify3021.001.18171.18221.1917
20472005.12.12 02:54modify3021.001.18171.18231.1917
20482005.12.12 02:55modify3021.001.18171.18241.1917
20492005.12.12 02:55modify3021.001.18171.18251.1917
20502005.12.12 02:55modify3021.001.18171.18261.1917
20512005.12.12 02:55modify3021.001.18171.18261.1917
20522005.12.12 03:15modify3021.001.18171.18281.1917
20532005.12.12 03:15modify3021.001.18171.18281.1917
20542005.12.12 03:15modify3021.001.18171.18291.1917
20552005.12.12 03:35s/l3021.001.18291.18291.1917120.0042460.89
20562005.12.12 21:00sell3031.001.19451.19751.1845
20572005.12.12 23:30close3031.001.19581.19751.1845-130.0042330.89
20582005.12.13 09:30sell3041.001.19291.19591.1829
20592005.12.13 10:06modify3041.001.19291.19281.1829
20602005.12.13 10:13s/l3041.001.19281.19281.182910.0042340.89
20612005.12.13 20:30buy3051.001.19811.19511.2081
20622005.12.13 20:33s/l3051.001.19511.19511.2081-300.0042040.89
20632005.12.13 21:00sell3061.001.19511.19811.1851
20642005.12.13 21:27modify3061.001.19511.19511.1851
20652005.12.13 21:28modify3061.001.19511.19501.1851
20662005.12.13 21:28modify3061.001.19511.19491.1851
20672005.12.13 21:28modify3061.001.19511.19481.1851
20682005.12.13 21:28modify3061.001.19511.19481.1851
20692005.12.13 21:31s/l3061.001.19481.19481.185130.0042070.89
20702005.12.14 02:30buy3071.001.19741.19441.2074
20712005.12.14 02:37modify3071.001.19741.19741.2074
20722005.12.14 02:41modify3071.001.19741.19751.2074
20732005.12.14 02:45modify3071.001.19741.19761.2074
20742005.12.14 02:45modify3071.001.19741.19781.2074
20752005.12.14 02:45modify3071.001.19741.19801.2074
20762005.12.14 02:47modify3071.001.19741.19821.2074
20772005.12.14 02:48modify3071.001.19741.19831.2074
20782005.12.14 02:48modify3071.001.19741.19841.2074
20792005.12.14 02:51modify3071.001.19741.19841.2074
20802005.12.14 02:53s/l3071.001.19841.19841.2074100.0042170.89
20812005.12.14 07:00sell3081.001.20011.20311.1901
20822005.12.14 08:09modify3081.001.20011.20011.1901
20832005.12.14 08:10modify3081.001.20011.19961.1901
20842005.12.14 08:10modify3081.001.20011.19961.1901
20852005.12.14 08:19s/l3081.001.19961.19961.190150.0042220.89
20862005.12.14 09:00buy3091.001.20131.19831.2113
20872005.12.14 09:21modify3091.001.20131.20141.2113
20882005.12.14 09:22modify3091.001.20131.20151.2113
20892005.12.14 09:22modify3091.001.20131.20181.2113
20902005.12.14 09:27modify3091.001.20131.20201.2113
20912005.12.14 09:27modify3091.001.20131.20201.2113
20922005.12.14 09:28modify3091.001.20131.20211.2113
20932005.12.14 09:28modify3091.001.20131.20231.2113
20942005.12.14 09:29modify3091.001.20131.20231.2113
20952005.12.14 09:34modify3091.001.20131.20241.2113
20962005.12.14 09:38modify3091.001.20131.20261.2113
20972005.12.14 09:38modify3091.001.20131.20321.2113
20982005.12.14 09:38s/l3091.001.20321.20321.2113190.0042410.89
20992005.12.14 20:00sell3101.001.19981.20281.1898
21002005.12.15 00:43modify3101.001.19981.19961.1898
21012005.12.15 00:45modify3101.001.19981.19941.1898
21022005.12.15 00:45modify3101.001.19981.19931.1898
21032005.12.15 00:45modify3101.001.19981.19921.1898
21042005.12.15 00:45modify3101.001.19981.19901.1898
21052005.12.15 00:45modify3101.001.19981.19881.1898
21062005.12.15 00:45modify3101.001.19981.19801.1898
21072005.12.15 00:47s/l3101.001.19801.19801.1898201.0042611.89
21082005.12.15 02:30buy3111.001.20151.19851.2115
21092005.12.15 04:18s/l3111.001.19851.19851.2115-300.0042311.89
21102005.12.15 04:30sell3121.001.19761.20061.1876
21112005.12.15 04:50modify3121.001.19761.19761.1876
21122005.12.15 04:50modify3121.001.19761.19731.1876
21132005.12.15 04:53s/l3121.001.19731.19731.187630.0042341.89
21142005.12.15 09:30buy3131.001.20111.19811.2111
21152005.12.15 10:39modify3131.001.20111.20131.2111
21162005.12.15 10:40modify3131.001.20111.20151.2111
21172005.12.15 10:40modify3131.001.20111.20161.2111
21182005.12.15 10:40modify3131.001.20111.20191.2111
21192005.12.15 10:41modify3131.001.20111.20201.2111
21202005.12.15 10:41modify3131.001.20111.20211.2111
21212005.12.15 10:41modify3131.001.20111.20231.2111
21222005.12.15 10:41modify3131.001.20111.20251.2111
21232005.12.15 10:42modify3131.001.20111.20261.2111
21242005.12.15 10:52modify3131.001.20111.20271.2111
21252005.12.15 10:52modify3131.001.20111.20271.2111
21262005.12.15 11:02s/l3131.001.20271.20271.2111160.0042501.89
21272005.12.15 15:30sell3141.001.19981.20281.1898
21282005.12.15 15:31modify3141.001.19981.19961.1898
21292005.12.15 15:31s/l3141.001.19961.19961.189820.0042521.89
21302005.12.15 17:30buy3151.001.19851.19551.2085
21312005.12.15 18:00close3151.001.19641.19551.2085-210.0042311.89
21322005.12.15 21:30buy3161.001.19771.19471.2077
21332005.12.16 00:30close3161.001.19611.19471.2077-169.0042142.89
21342005.12.16 08:30buy3171.001.19751.19451.2075
21352005.12.16 09:01modify3171.001.19751.19761.2075
21362005.12.16 09:02modify3171.001.19751.19771.2075
21372005.12.16 09:02modify3171.001.19751.19781.2075
21382005.12.16 09:02modify3171.001.19751.19791.2075
21392005.12.16 09:02modify3171.001.19751.19791.2075
21402005.12.16 09:04modify3171.001.19751.19801.2075
21412005.12.16 09:04modify3171.001.19751.19801.2075
21422005.12.16 09:06modify3171.001.19751.19811.2075
21432005.12.16 09:06modify3171.001.19751.19821.2075
21442005.12.16 09:07modify3171.001.19751.19831.2075
21452005.12.16 09:07modify3171.001.19751.19841.2075
21462005.12.16 09:07modify3171.001.19751.19851.2075
21472005.12.16 09:07modify3171.001.19751.19861.2075
21482005.12.16 09:08modify3171.001.19751.19871.2075
21492005.12.16 09:08modify3171.001.19751.19881.2075
21502005.12.16 09:18s/l3171.001.19881.19881.2075130.0042272.89
21512005.12.16 12:30sell3181.001.19831.20131.1883
21522005.12.16 14:53modify3181.001.19831.19791.1883
21532005.12.16 14:53modify3181.001.19831.19781.1883
21542005.12.16 14:54modify3181.001.19831.19771.1883
21552005.12.16 14:54modify3181.001.19831.19761.1883
21562005.12.16 15:07s/l3181.001.19761.19761.188370.0042342.89
21572005.12.16 16:30buy3191.001.19981.19681.2098
21582005.12.16 17:01modify3191.001.19981.19981.2098
21592005.12.16 17:01modify3191.001.19981.19991.2098
21602005.12.16 17:03s/l3191.001.19991.19991.209810.0042352.89
21612005.12.19 08:30sell3201.001.20041.20341.1904
21622005.12.19 09:00close3201.001.20151.20341.1904-110.0042242.89
21632005.12.19 11:30sell3211.001.20011.20311.1901
21642005.12.19 12:30close3211.001.20171.20311.1901-160.0042082.89
21652005.12.19 13:30sell3221.001.19961.20261.1896
21662005.12.19 13:39modify3221.001.19961.19961.1896
21672005.12.19 13:39modify3221.001.19961.19951.1896
21682005.12.19 13:39modify3221.001.19961.19941.1896
21692005.12.19 13:44s/l3221.001.19941.19941.189620.0042102.89
21702005.12.21 01:00buy3231.001.18751.18451.1975
21712005.12.21 06:30close3231.001.18641.18451.1975-110.0041992.89
21722005.12.21 08:00buy3241.001.18761.18461.1976
21732005.12.21 08:26modify3241.001.18761.18761.1976
21742005.12.21 08:26modify3241.001.18761.18771.1976
21752005.12.21 08:27modify3241.001.18761.18771.1976
21762005.12.21 08:27modify3241.001.18761.18791.1976
21772005.12.21 08:27modify3241.001.18761.18801.1976
21782005.12.21 08:32modify3241.001.18761.18811.1976
21792005.12.21 08:32modify3241.001.18761.18821.1976
21802005.12.21 08:35s/l3241.001.18821.18821.197660.0042052.89
21812005.12.21 13:30sell3251.001.18611.18911.1761
21822005.12.21 14:00close3251.001.18731.18911.1761-120.0041932.89
21832005.12.21 15:00sell3261.001.18581.18881.1758
21842005.12.21 15:09modify3261.001.18581.18581.1758
21852005.12.21 15:26modify3261.001.18581.18571.1758
21862005.12.21 15:29modify3261.001.18581.18561.1758
21872005.12.21 15:33modify3261.001.18581.18551.1758
21882005.12.21 15:33modify3261.001.18581.18511.1758
21892005.12.21 15:33modify3261.001.18581.18491.1758
21902005.12.21 15:33modify3261.001.18581.18471.1758
21912005.12.21 15:33modify3261.001.18581.18471.1758
21922005.12.21 15:33s/l3261.001.18471.18471.1758110.0042042.89
21932005.12.21 20:30buy3271.001.18371.18071.1937
21942005.12.22 10:00close3271.001.18221.18071.1937-177.0041865.89
21952005.12.22 12:00buy3281.001.18321.18021.1932
21962005.12.22 12:30close3281.001.18211.18021.1932-110.0041755.89
21972005.12.22 15:00buy3291.001.18381.18081.1938
21982005.12.22 15:06modify3291.001.18381.18381.1938
21992005.12.22 15:06modify3291.001.18381.18391.1938
22002005.12.22 15:06modify3291.001.18381.18401.1938
22012005.12.22 15:06modify3291.001.18381.18411.1938
22022005.12.22 15:06modify3291.001.18381.18421.1938
22032005.12.22 15:06modify3291.001.18381.18431.1938
22042005.12.22 15:06modify3291.001.18381.18431.1938
22052005.12.22 15:07modify3291.001.18381.18441.1938
22062005.12.22 15:12s/l3291.001.18441.18441.193860.0041815.89
22072005.12.22 17:00sell3301.001.18621.18921.1762
22082005.12.22 18:00close3301.001.18811.18921.1762-190.0041625.89
22092005.12.22 19:30sell3311.001.18591.18891.1759
22102005.12.22 20:00close3311.001.18751.18891.1759-160.0041465.89
22112005.12.23 13:00sell3321.001.18411.18711.1741
22122005.12.23 15:01modify3321.001.18411.18401.1741
22132005.12.23 15:01modify3321.001.18411.18391.1741
22142005.12.23 15:05s/l3321.001.18391.18391.174120.0041485.89
22152005.12.23 16:30buy3331.001.18691.18391.1969
22162005.12.23 18:00close3331.001.18511.18391.1969-180.0041305.89
22172005.12.23 20:00buy3341.001.18711.18411.1971
22182005.12.26 03:30close3341.001.18531.18411.1971-189.0041116.89
22192005.12.26 11:30buy3351.001.18661.18361.1966
22202005.12.26 11:59modify3351.001.18661.18661.1966
22212005.12.26 12:01modify3351.001.18661.18661.1966
22222005.12.26 12:02modify3351.001.18661.18711.1966
22232005.12.26 12:06modify3351.001.18661.18731.1966
22242005.12.26 12:07modify3351.001.18661.18751.1966
22252005.12.26 12:07modify3351.001.18661.18781.1966
22262005.12.26 12:08modify3351.001.18661.18791.1966
22272005.12.26 12:08modify3351.001.18661.18801.1966
22282005.12.26 12:09modify3351.001.18661.18821.1966
22292005.12.26 12:10s/l3351.001.18821.18821.1966160.0041276.89
22302005.12.26 15:30sell3361.001.18551.18851.1755
22312005.12.26 16:59modify3361.001.18551.18551.1755
22322005.12.26 16:59modify3361.001.18551.18541.1755
22332005.12.26 17:00modify3361.001.18551.18541.1755
22342005.12.26 17:13s/l3361.001.18541.18541.175510.0041286.89
22352005.12.27 10:00buy3371.001.18651.18351.1965
22362005.12.27 13:00close3371.001.18501.18351.1965-150.0041136.89
22372005.12.28 02:00buy3381.001.18551.18251.1955
22382005.12.28 03:00close3381.001.18421.18251.1955-130.0041006.89
22392005.12.28 05:30buy3391.001.18551.18251.1955
22402005.12.28 06:00close3391.001.18441.18251.1955-110.0040896.89
22412005.12.28 07:30buy3401.001.18611.18311.1961
22422005.12.28 07:53modify3401.001.18611.18611.1961
22432005.12.28 08:00modify3401.001.18611.18641.1961
22442005.12.28 08:00modify3401.001.18611.18661.1961
22452005.12.28 08:02modify3401.001.18611.18671.1961
22462005.12.28 08:02modify3401.001.18611.18691.1961
22472005.12.28 08:03modify3401.001.18611.18721.1961
22482005.12.28 08:04modify3401.001.18611.18721.1961
22492005.12.28 08:10modify3401.001.18611.18761.1961
22502005.12.28 08:10modify3401.001.18611.18771.1961
22512005.12.28 08:10modify3401.001.18611.18791.1961
22522005.12.28 08:10modify3401.001.18611.18811.1961
22532005.12.28 08:12modify3401.001.18611.18851.1961
22542005.12.28 08:12modify3401.001.18611.18861.1961
22552005.12.28 08:12modify3401.001.18611.18871.1961
22562005.12.28 08:12modify3401.001.18611.18901.1961
22572005.12.28 08:12modify3401.001.18611.18921.1961
22582005.12.28 08:12modify3401.001.18611.18981.1961
22592005.12.28 08:12modify3401.001.18611.19041.1961
22602005.12.28 08:13s/l3401.001.19041.19041.1961430.0141326.90
22612005.12.28 18:00sell3411.001.18741.19041.1774
22622005.12.28 18:01modify3411.001.18741.18701.1774
22632005.12.28 18:01modify3411.001.18741.18681.1774
22642005.12.28 18:01modify3411.001.18741.18661.1774
22652005.12.28 18:03modify3411.001.18741.18651.1774
22662005.12.28 18:03modify3411.001.18741.18631.1774
22672005.12.28 18:04modify3411.001.18741.18621.1774
22682005.12.28 18:07modify3411.001.18741.18601.1774
22692005.12.28 18:07modify3411.001.18741.18601.1774
22702005.12.28 18:08modify3411.001.18741.18591.1774
22712005.12.28 18:08modify3411.001.18741.18571.1774
22722005.12.28 18:08modify3411.001.18741.18561.1774
22732005.12.28 18:08modify3411.001.18741.18531.1774
22742005.12.28 18:08modify3411.001.18741.18511.1774
22752005.12.28 18:08modify3411.001.18741.18501.1774
22762005.12.28 18:08modify3411.001.18741.18481.1774
22772005.12.28 18:08modify3411.001.18741.18451.1774
22782005.12.28 18:08modify3411.001.18741.18451.1774
22792005.12.28 18:09modify3411.001.18741.18441.1774
22802005.12.28 18:09modify3411.001.18741.18431.1774
22812005.12.28 18:09modify3411.001.18741.18421.1774
22822005.12.28 18:09modify3411.001.18741.18411.1774
22832005.12.28 18:09modify3411.001.18741.18391.1774
22842005.12.28 18:09modify3411.001.18741.18381.1774
22852005.12.28 18:09modify3411.001.18741.18381.1774
22862005.12.28 18:11s/l3411.001.18381.18381.1774360.0041686.90
22872005.12.29 02:00buy3421.001.18531.18231.1953
22882005.12.29 04:30close3421.001.18431.18231.1953-100.0041586.90
22892005.12.29 05:30buy3431.001.18521.18221.1952
22902005.12.29 08:21modify3431.001.18521.18551.1952
22912005.12.29 08:21modify3431.001.18521.18591.1952
22922005.12.29 08:21modify3431.001.18521.18601.1952
22932005.12.29 08:22modify3431.001.18521.18601.1952
22942005.12.29 08:22modify3431.001.18521.18671.1952
22952005.12.29 08:22modify3431.001.18521.18681.1952
22962005.12.29 08:22modify3431.001.18521.18701.1952
22972005.12.29 08:22modify3431.001.18521.18701.1952
22982005.12.29 08:25s/l3431.001.18701.18701.1952180.0041766.90
22992005.12.29 12:30sell3441.001.18381.18681.1738
23002005.12.29 13:29modify3441.001.18381.18361.1738
23012005.12.29 13:29modify3441.001.18381.18351.1738
23022005.12.29 13:34s/l3441.001.18351.18351.173830.0041796.90
23032005.12.29 21:30buy3451.001.18481.18181.1948
23042005.12.29 23:00close3451.001.18361.18181.1948-120.0041676.90
23052005.12.30 01:00buy3461.001.18501.18201.1950
23062005.12.30 02:30close3461.001.18351.18201.1950-150.0041526.90
23072005.12.30 03:30buy3471.001.18611.18311.1961
23082005.12.30 04:17modify3471.001.18611.18621.1961
23092005.12.30 04:17modify3471.001.18611.18621.1961
23102005.12.30 04:22modify3471.001.18611.18631.1961
23112005.12.30 04:22modify3471.001.18611.18631.1961
23122005.12.30 04:23modify3471.001.18611.18641.1961
23132005.12.30 04:23modify3471.001.18611.18641.1961
23142005.12.30 04:35modify3471.001.18611.18661.1961
23152005.12.30 04:44s/l3471.001.18661.18661.196150.0041576.90
23162005.12.30 10:00sell3481.001.18501.18801.1750
23172005.12.30 10:11modify3481.001.18501.18501.1750
23182005.12.30 10:15modify3481.001.18501.18481.1750
23192005.12.30 10:16modify3481.001.18501.18471.1750
23202005.12.30 10:17modify3481.001.18501.18461.1750
23212005.12.30 10:17modify3481.001.18501.18451.1750
23222005.12.30 10:17modify3481.001.18501.18441.1750
23232005.12.30 10:26modify3481.001.18501.18441.1750
23242005.12.30 10:27modify3481.001.18501.18421.1750
23252005.12.30 10:27modify3481.001.18501.18411.1750
23262005.12.30 10:27modify3481.001.18501.18391.1750
23272005.12.30 10:27modify3481.001.18501.18391.1750
23282005.12.30 10:30modify3481.001.18501.18381.1750
23292005.12.30 11:33s/l3481.001.18381.18381.1750120.0041696.90
23302005.12.30 17:30buy3491.001.18291.17991.1929
23312005.12.30 17:36modify3491.001.18291.18301.1929
23322005.12.30 17:36modify3491.001.18291.18311.1929
23332005.12.30 17:39modify3491.001.18291.18321.1929
23342005.12.30 17:40s/l3491.001.18321.18321.192930.0041726.90
23352006.01.02 15:00sell3501.001.18281.18581.1728
23362006.01.02 17:26modify3501.001.18281.18271.1728
23372006.01.02 17:27s/l3501.001.18271.18271.172810.0041736.90
23382006.01.03 01:30buy3511.001.18441.18141.1944
23392006.01.03 02:54modify3511.001.18441.18441.1944
23402006.01.03 02:55modify3511.001.18441.18461.1944
23412006.01.03 02:56modify3511.001.18441.18471.1944
23422006.01.03 02:58modify3511.001.18441.18481.1944
23432006.01.03 02:58modify3511.001.18441.18511.1944
23442006.01.03 02:59modify3511.001.18441.18531.1944
23452006.01.03 03:00modify3511.001.18441.18531.1944
23462006.01.03 03:03modify3511.001.18441.18541.1944
23472006.01.03 03:05modify3511.001.18441.18551.1944
23482006.01.03 03:05modify3511.001.18441.18581.1944
23492006.01.03 03:05modify3511.001.18441.18601.1944
23502006.01.03 03:05modify3511.001.18441.18611.1944
23512006.01.03 03:05modify3511.001.18441.18631.1944
23522006.01.03 03:24modify3511.001.18441.18631.1944
23532006.01.03 03:24modify3511.001.18441.18661.1944
23542006.01.03 03:37s/l3511.001.18661.18661.1944220.0041956.90
23552006.01.03 10:30sell3521.001.18711.19011.1771
23562006.01.03 11:00close3521.001.18871.19011.1771-160.0041796.90
23572006.01.03 14:30sell3531.001.18691.18991.1769
23582006.01.03 15:00close3531.001.18811.18991.1769-120.0041676.90
23592006.01.04 08:00sell3541.001.20451.20751.1945
23602006.01.04 08:06modify3541.001.20451.20451.1945
23612006.01.04 08:07modify3541.001.20451.20441.1945
23622006.01.04 08:14s/l3541.001.20441.20441.194510.0041686.90
23632006.01.04 10:30buy3551.001.20701.20401.2170
23642006.01.04 10:33modify3551.001.20701.20711.2170
23652006.01.04 10:34s/l3551.001.20711.20711.217010.0041696.90
23662006.01.05 02:30sell3561.001.21001.21301.2000
23672006.01.05 03:00close3561.001.21121.21301.2000-120.0041576.90
23682006.01.05 04:30sell3571.001.21011.21311.2001
23692006.01.05 07:00close3571.001.21071.21311.2001-60.0041516.90
23702006.01.05 07:30sell3581.001.20981.21281.1998
23712006.01.05 08:45modify3581.001.20981.20981.1998
23722006.01.05 08:46modify3581.001.20981.20971.1998
23732006.01.05 08:46modify3581.001.20981.20971.1998
23742006.01.05 08:46modify3581.001.20981.20951.1998
23752006.01.05 08:47modify3581.001.20981.20941.1998
23762006.01.05 08:53s/l3581.001.20941.20941.199840.0041556.90
23772006.01.05 10:00buy3591.001.21071.20771.2207
23782006.01.05 10:30close3591.001.20971.20771.2207-100.0041456.90
23792006.01.05 20:30buy3601.001.21121.20821.2212
23802006.01.05 23:30close3601.001.21001.20821.2212-120.0041336.90
23812006.01.06 01:00buy3611.001.21051.20751.2205
23822006.01.06 01:32modify3611.001.21051.21051.2205
23832006.01.06 01:32modify3611.001.21051.21061.2205
23842006.01.06 01:32modify3611.001.21051.21081.2205
23852006.01.06 01:32modify3611.001.21051.21091.2205
23862006.01.06 01:32modify3611.001.21051.21101.2205
23872006.01.06 01:32modify3611.001.21051.21111.2205
23882006.01.06 01:32modify3611.001.21051.21121.2205
23892006.01.06 01:32modify3611.001.21051.21131.2205
23902006.01.06 01:32modify3611.001.21051.21151.2205
23912006.01.06 01:32modify3611.001.21051.21151.2205
23922006.01.06 01:43s/l3611.001.21151.21151.2205100.0041436.90
23932006.01.06 02:30sell3621.001.20991.21291.1999
23942006.01.06 02:48modify3621.001.20991.20981.1999
23952006.01.06 02:48modify3621.001.20991.20971.1999
23962006.01.06 02:49modify3621.001.20991.20961.1999
23972006.01.06 02:49modify3621.001.20991.20951.1999
23982006.01.06 02:49modify3621.001.20991.20941.1999
23992006.01.06 02:49modify3621.001.20991.20931.1999
24002006.01.06 02:49modify3621.001.20991.20921.1999
24012006.01.06 02:49modify3621.001.20991.20911.1999
24022006.01.06 03:13s/l3621.001.20911.20911.199980.0041516.90
24032006.01.06 15:00buy3631.001.21641.21341.2264
24042006.01.06 15:40s/l3631.001.21341.21341.2264-300.0041216.90
24052006.01.09 01:30sell3641.001.21301.21601.2030
24062006.01.09 02:00close3641.001.21511.21601.2030-210.0041006.90
24072006.01.09 08:00sell3651.001.21241.21541.2024
24082006.01.09 08:26modify3651.001.21241.21231.2024
24092006.01.09 08:26modify3651.001.21241.21221.2024
24102006.01.09 08:31s/l3651.001.21221.21221.202420.0041026.90
24112006.01.09 20:30buy3661.001.20891.20591.2189
24122006.01.10 00:00close3661.001.20791.20591.2189-109.0040917.90
24132006.01.10 09:30buy3671.001.20801.20501.2180
24142006.01.10 11:09modify3671.001.20801.20811.2180
24152006.01.10 11:11modify3671.001.20801.20831.2180
24162006.01.10 11:11modify3671.001.20801.20841.2180
24172006.01.10 11:11modify3671.001.20801.20851.2180
24182006.01.10 11:11modify3671.001.20801.20861.2180
24192006.01.10 11:13modify3671.001.20801.20861.2180
24202006.01.10 11:13modify3671.001.20801.20881.2180
24212006.01.10 11:13modify3671.001.20801.20881.2180
24222006.01.10 11:14modify3671.001.20801.20891.2180
24232006.01.10 11:14modify3671.001.20801.20901.2180
24242006.01.10 11:14modify3671.001.20801.20911.2180
24252006.01.10 11:14modify3671.001.20801.20911.2180
24262006.01.10 11:15modify3671.001.20801.20921.2180
24272006.01.10 11:15modify3671.001.20801.20931.2180
24282006.01.10 11:15modify3671.001.20801.20951.2180
24292006.01.10 11:15modify3671.001.20801.20961.2180
24302006.01.10 11:21s/l3671.001.20961.20961.2180160.0041077.90
24312006.01.10 13:30sell3681.001.20781.21081.1978
24322006.01.10 14:02modify3681.001.20781.20781.1978
24332006.01.10 14:03modify3681.001.20781.20771.1978
24342006.01.10 14:03modify3681.001.20781.20761.1978
24352006.01.10 14:08modify3681.001.20781.20741.1978
24362006.01.10 14:12modify3681.001.20781.20731.1978
24372006.01.10 14:30modify3681.001.20781.20701.1978
24382006.01.10 14:30modify3681.001.20781.20681.1978
24392006.01.10 14:31modify3681.001.20781.20661.1978
24402006.01.10 14:31modify3681.001.20781.20651.1978
24412006.01.10 14:32modify3681.001.20781.20641.1978
24422006.01.10 14:33modify3681.001.20781.20621.1978
24432006.01.10 14:37modify3681.001.20781.20621.1978
24442006.01.10 14:40modify3681.001.20781.20611.1978
24452006.01.10 14:41modify3681.001.20781.20601.1978
24462006.01.10 14:41modify3681.001.20781.20591.1978
24472006.01.10 14:41modify3681.001.20781.20581.1978
24482006.01.10 14:42modify3681.001.20781.20531.1978
24492006.01.10 14:42modify3681.001.20781.20521.1978
24502006.01.10 14:43modify3681.001.20781.20511.1978
24512006.01.10 14:51s/l3681.001.20511.20511.1978270.0041347.90
24522006.01.11 04:00buy3691.001.20731.20431.2173
24532006.01.11 04:30close3691.001.20661.20431.2173-70.0041277.90
24542006.01.11 13:00buy3701.001.20801.20501.2180
24552006.01.11 13:29modify3701.001.20801.20831.2180
24562006.01.11 13:30modify3701.001.20801.20831.2180
24572006.01.11 13:34modify3701.001.20801.20871.2180
24582006.01.11 13:41s/l3701.001.20871.20871.218070.0041347.90
24592006.01.12 14:30sell3711.001.21091.21391.2009
24602006.01.12 14:30modify3711.001.21091.21091.2009
24612006.01.12 14:30s/l3711.001.21091.21091.20090.0041347.90
24622006.01.12 21:00buy3721.001.20431.20131.2143
24632006.01.12 21:30close3721.001.20311.20131.2143-120.0041227.90
24642006.01.13 00:30buy3731.001.20431.20131.2143
24652006.01.13 02:00close3731.001.20321.20131.2143-110.0041117.90
24662006.01.13 03:30buy3741.001.20411.20111.2141
24672006.01.13 07:15modify3741.001.20411.20421.2141
24682006.01.13 07:18modify3741.001.20411.20421.2141
24692006.01.13 07:18modify3741.001.20411.20441.2141
24702006.01.13 07:19modify3741.001.20411.20441.2141
24712006.01.13 07:55modify3741.001.20411.20481.2141
24722006.01.13 07:57modify3741.001.20411.20511.2141
24732006.01.13 08:01modify3741.001.20411.20541.2141
24742006.01.13 08:03modify3741.001.20411.20551.2141
24752006.01.13 08:16s/l3741.001.20551.20551.2141140.0041257.90
24762006.01.13 14:00sell3751.001.20391.20691.1939
24772006.01.13 14:30close3751.001.20521.20691.1939-130.0041127.90
24782006.01.16 13:00sell3761.001.21291.21591.2029
24792006.01.16 14:06modify3761.001.21291.21291.2029
24802006.01.16 14:06modify3761.001.21291.21271.2029
24812006.01.16 14:06modify3761.001.21291.21261.2029
24822006.01.16 14:12modify3761.001.21291.21251.2029
24832006.01.16 14:12modify3761.001.21291.21251.2029
24842006.01.16 14:14modify3761.001.21291.21241.2029
24852006.01.16 14:15modify3761.001.21291.21221.2029
24862006.01.16 14:16modify3761.001.21291.21211.2029
24872006.01.16 14:16modify3761.001.21291.21201.2029
24882006.01.16 14:16modify3761.001.21291.21191.2029
24892006.01.16 14:16modify3761.001.21291.21181.2029
24902006.01.16 14:22s/l3761.001.21181.21181.2029110.0041237.90
24912006.01.17 04:30buy3771.001.21111.20811.2211
24922006.01.17 07:29modify3771.001.21111.21111.2211
24932006.01.17 07:29modify3771.001.21111.21131.2211
24942006.01.17 07:29modify3771.001.21111.21131.2211
24952006.01.17 07:31modify3771.001.21111.21141.2211
24962006.01.17 07:47modify3771.001.21111.21161.2211
24972006.01.17 07:48modify3771.001.21111.21171.2211
24982006.01.17 07:52modify3771.001.21111.21181.2211
24992006.01.17 07:52modify3771.001.21111.21211.2211
25002006.01.17 07:52modify3771.001.21111.21211.2211
25012006.01.17 07:58s/l3771.001.21211.21211.2211100.0041337.90
25022006.01.17 11:00sell3781.001.21051.21351.2005
25032006.01.17 12:15modify3781.001.21051.21041.2005
25042006.01.17 12:15modify3781.001.21051.21021.2005
25052006.01.17 12:17modify3781.001.21051.21001.2005
25062006.01.17 12:17modify3781.001.21051.20991.2005
25072006.01.17 12:17modify3781.001.21051.20991.2005
25082006.01.17 12:22modify3781.001.21051.20971.2005
25092006.01.17 12:23modify3781.001.21051.20961.2005
25102006.01.17 12:24modify3781.001.21051.20951.2005
25112006.01.17 12:26modify3781.001.21051.20941.2005
25122006.01.17 12:26modify3781.001.21051.20941.2005
25132006.01.17 12:28modify3781.001.21051.20921.2005
25142006.01.17 12:28modify3781.001.21051.20911.2005
25152006.01.17 12:29modify3781.001.21051.20911.2005
25162006.01.17 12:29modify3781.001.21051.20901.2005
25172006.01.17 12:29modify3781.001.21051.20891.2005
25182006.01.17 12:29modify3781.001.21051.20891.2005
25192006.01.17 12:40modify3781.001.21051.20881.2005
25202006.01.17 12:40modify3781.001.21051.20831.2005
25212006.01.17 12:41modify3781.001.21051.20781.2005
25222006.01.17 12:41modify3781.001.21051.20771.2005
25232006.01.17 12:41modify3781.001.21051.20771.2005
25242006.01.17 12:42modify3781.001.21051.20761.2005
25252006.01.17 12:42modify3781.001.21051.20741.2005
25262006.01.17 12:44modify3781.001.21051.20741.2005
25272006.01.17 12:44modify3781.001.21051.20711.2005
25282006.01.17 12:44modify3781.001.21051.20681.2005
25292006.01.17 12:49s/l3781.001.20681.20681.2005370.0041707.90
25302006.01.17 19:30buy3791.001.20821.20521.2182
25312006.01.17 20:31modify3791.001.20821.20821.2182
25322006.01.17 20:34modify3791.001.20821.20831.2182
25332006.01.17 20:47modify3791.001.20821.20841.2182
25342006.01.17 20:48modify3791.001.20821.20851.2182
25352006.01.17 20:50modify3791.001.20821.20861.2182
25362006.01.17 20:51modify3791.001.20821.20871.2182
25372006.01.17 21:20modify3791.001.20821.20891.2182
25382006.01.17 21:20modify3791.001.20821.20901.2182
25392006.01.17 21:24modify3791.001.20821.20911.2182
25402006.01.17 21:24modify3791.001.20821.20931.2182
25412006.01.17 21:24modify3791.001.20821.20931.2182
25422006.01.17 21:28modify3791.001.20821.20951.2182
25432006.01.17 21:28modify3791.001.20821.20961.2182
25442006.01.17 23:00modify3791.001.20821.20961.2182
25452006.01.17 23:23modify3791.001.20821.21011.2182
25462006.01.17 23:23modify3791.001.20821.21011.2182
25472006.01.17 23:24modify3791.001.20821.21021.2182
25482006.01.17 23:24modify3791.001.20821.21031.2182
25492006.01.17 23:24modify3791.001.20821.21041.2182
25502006.01.17 23:24modify3791.001.20821.21051.2182
25512006.01.17 23:30modify3791.001.20821.21051.2182
25522006.01.17 23:31modify3791.001.20821.21061.2182
25532006.01.17 23:31modify3791.001.20821.21061.2182
25542006.01.18 00:55s/l3791.001.21061.21061.2182231.0041938.90
25552006.01.18 05:30sell3801.001.20841.21141.1984
25562006.01.18 06:30close3801.001.20951.21141.1984-110.0041828.90
25572006.01.18 07:00sell3811.001.20851.21151.1985
25582006.01.18 08:54s/l3811.001.21151.21151.1985-300.0041528.90
25592006.01.18 09:00buy3821.001.21161.20861.2216
25602006.01.18 09:01modify3821.001.21161.21171.2216
25612006.01.18 09:01modify3821.001.21161.21181.2216
25622006.01.18 09:02modify3821.001.21161.21191.2216
25632006.01.18 09:02modify3821.001.21161.21201.2216
25642006.01.18 09:02modify3821.001.21161.21211.2216
25652006.01.18 09:02modify3821.001.21161.21221.2216
25662006.01.18 09:02modify3821.001.21161.21231.2216
25672006.01.18 09:02modify3821.001.21161.21231.2216
25682006.01.18 09:06s/l3821.001.21231.21231.221670.0041598.90
25692006.01.18 11:00sell3831.001.21081.21381.2008
25702006.01.18 11:30close3831.001.21231.21381.2008-150.0041448.90
25712006.01.18 16:30sell3841.001.21081.21381.2008
25722006.01.18 17:19modify3841.001.21081.21081.2008
25732006.01.18 17:19modify3841.001.21081.21071.2008
25742006.01.18 17:19modify3841.001.21081.21061.2008
25752006.01.18 17:19modify3841.001.21081.21051.2008
25762006.01.18 17:34modify3841.001.21081.21021.2008
25772006.01.18 17:35modify3841.001.21081.21001.2008
25782006.01.18 17:41modify3841.001.21081.20981.2008
25792006.01.18 17:41modify3841.001.21081.20941.2008
25802006.01.18 17:42modify3841.001.21081.20921.2008
25812006.01.18 17:43modify3841.001.21081.20911.2008
25822006.01.18 17:44modify3841.001.21081.20901.2008
25832006.01.18 17:44modify3841.001.21081.20881.2008
25842006.01.18 17:44modify3841.001.21081.20871.2008
25852006.01.18 17:44modify3841.001.21081.20861.2008
25862006.01.18 17:45modify3841.001.21081.20841.2008
25872006.01.18 17:45modify3841.001.21081.20831.2008
25882006.01.18 17:45modify3841.001.21081.20821.2008
25892006.01.18 17:45modify3841.001.21081.20821.2008
25902006.01.18 17:46s/l3841.001.20821.20821.2008260.0041708.90
25912006.01.18 21:00buy3851.001.21111.20811.2211
25922006.01.19 01:30close3851.001.20911.20811.2211-227.0041481.90
25932006.01.19 16:30buy3861.001.20951.20651.2195
25942006.01.19 16:34modify3861.001.20951.20951.2195
25952006.01.19 16:35modify3861.001.20951.20971.2195
25962006.01.19 16:35modify3861.001.20951.20991.2195
25972006.01.19 16:35modify3861.001.20951.21001.2195
25982006.01.19 16:41modify3861.001.20951.21011.2195
25992006.01.19 16:41modify3861.001.20951.21031.2195
26002006.01.19 16:41modify3861.001.20951.21051.2195
26012006.01.19 16:41modify3861.001.20951.21061.2195
26022006.01.19 16:41modify3861.001.20951.21071.2195
26032006.01.19 16:42modify3861.001.20951.21071.2195
26042006.01.19 16:42modify3861.001.20951.21081.2195
26052006.01.19 16:42modify3861.001.20951.21091.2195
26062006.01.19 16:55modify3861.001.20951.21111.2195
26072006.01.19 16:56modify3861.001.20951.21141.2195
26082006.01.19 16:59s/l3861.001.21141.21141.2195190.0041671.90
26092006.01.19 20:00sell3871.001.20881.21181.1988
26102006.01.19 21:30close3871.001.20981.21181.1988-100.0041571.90
26112006.01.20 01:30sell3881.001.20801.21101.1980
26122006.01.20 07:03modify3881.001.20801.20771.1980
26132006.01.20 07:03modify3881.001.20801.20771.1980
26142006.01.20 07:13modify3881.001.20801.20761.1980
26152006.01.20 07:13modify3881.001.20801.20751.1980
26162006.01.20 07:14modify3881.001.20801.20741.1980
26172006.01.20 07:21s/l3881.001.20741.20741.198060.0041631.90
26182006.01.20 15:00buy3891.001.20951.20651.2195
26192006.01.20 15:17modify3891.001.20951.20961.2195
26202006.01.20 15:17modify3891.001.20951.20971.2195
26212006.01.20 15:19s/l3891.001.20971.20971.219520.0041651.90
26222006.01.23 10:00sell3901.001.22241.22541.2124
26232006.01.23 10:30close3901.001.22421.22541.2124-180.0041471.90
26242006.01.24 05:00sell3911.001.22841.23141.2184
26252006.01.24 06:30close3911.001.22961.23141.2184-120.0041351.90
26262006.01.24 09:30sell3921.001.22751.23051.2175
26272006.01.24 12:40modify3921.001.22751.22731.2175
26282006.01.24 13:03s/l3921.001.22731.22731.217520.0041371.90
26292006.01.24 18:30buy3931.001.22901.22601.2390
26302006.01.24 20:25s/l3931.001.22601.22601.2390-300.0041071.90
26312006.01.24 20:30sell3941.001.22691.22991.2169
26322006.01.25 01:14modify3941.001.22691.22681.2169
26332006.01.25 01:14modify3941.001.22691.22661.2169
26342006.01.25 01:15modify3941.001.22691.22651.2169
26352006.01.25 01:16modify3941.001.22691.22641.2169
26362006.01.25 01:26s/l3941.001.22641.22641.216956.9941128.89
26372006.01.25 10:30buy3951.001.23081.22781.2408
26382006.01.25 10:54modify3951.001.23081.23091.2408
26392006.01.25 10:54modify3951.001.23081.23091.2408
26402006.01.25 10:55modify3951.001.23081.23101.2408
26412006.01.25 10:55modify3951.001.23081.23101.2408
26422006.01.25 10:58modify3951.001.23081.23111.2408
26432006.01.25 11:04s/l3951.001.23111.23111.240830.0041158.89
26442006.01.25 14:30sell3961.001.22831.23131.2183
26452006.01.25 14:32modify3961.001.22831.22801.2183
26462006.01.25 14:41modify3961.001.22831.22801.2183
26472006.01.25 14:43modify3961.001.22831.22781.2183
26482006.01.25 14:44modify3961.001.22831.22781.2183
26492006.01.25 14:44modify3961.001.22831.22761.2183
26502006.01.25 14:58modify3961.001.22831.22761.2183
26512006.01.25 15:05modify3961.001.22831.22751.2183
26522006.01.25 15:06modify3961.001.22831.22751.2183
26532006.01.25 15:10s/l3961.001.22751.22751.218380.0041238.89
26542006.01.27 15:00buy3971.001.22201.21901.2320
26552006.01.27 16:06s/l3971.001.21901.21901.2320-300.0040938.89
26562006.01.27 16:30sell3981.001.21731.22031.2073
26572006.01.27 16:45modify3981.001.21731.21651.2073
26582006.01.27 16:45s/l3981.001.21651.21651.207380.0041018.89
26592006.01.31 03:30buy3991.001.20981.20681.2198
26602006.01.31 08:30close3991.001.20891.20681.2198-90.0040928.89
26612006.01.31 09:00buy4001.001.21091.20791.2209
26622006.01.31 13:11modify4001.001.21091.21101.2209
26632006.01.31 13:11modify4001.001.21091.21111.2209
26642006.01.31 13:11modify4001.001.21091.21131.2209
26652006.01.31 13:11modify4001.001.21091.21131.2209
26662006.01.31 13:26modify4001.001.21091.21141.2209
26672006.01.31 13:26modify4001.001.21091.21141.2209
26682006.01.31 13:27modify4001.001.21091.21151.2209
26692006.01.31 13:27modify4001.001.21091.21161.2209
26702006.01.31 13:27modify4001.001.21091.21161.2209
26712006.01.31 13:28modify4001.001.21091.21171.2209
26722006.01.31 13:29modify4001.001.21091.21181.2209
26732006.01.31 14:02s/l4001.001.21181.21181.220990.0041018.89
26742006.01.31 20:30sell4011.001.21301.21601.2030
26752006.01.31 20:32modify4011.001.21301.21301.2030
26762006.01.31 20:32modify4011.001.21301.21291.2030
26772006.01.31 20:32modify4011.001.21301.21281.2030
26782006.01.31 20:33s/l4011.001.21281.21281.203020.0041038.89
26792006.01.31 23:00buy4021.001.21561.21261.2256
26802006.01.31 23:30close4021.001.21461.21261.2256-100.0040938.89
26812006.02.01 05:30buy4031.001.21531.21231.2253
26822006.02.01 09:00close4031.001.21341.21231.2253-190.0040748.89
26832006.02.02 11:00buy4041.001.20691.20391.2169
26842006.02.02 12:30close4041.001.20581.20391.2169-110.0040638.89
26852006.02.02 13:30buy4051.001.20701.20401.2170
26862006.02.02 14:00close4051.001.20621.20401.2170-80.0040558.89
26872006.02.02 16:30buy4061.001.20951.20651.2195
26882006.02.02 17:30modify4061.001.20951.20951.2195
26892006.02.02 17:31modify4061.001.20951.20961.2195
26902006.02.02 17:34s/l4061.001.20961.20961.219510.0040568.89
26912006.02.03 09:00sell4071.001.20741.21041.1974
26922006.02.03 12:11modify4071.001.20741.20741.1974
26932006.02.03 12:14modify4071.001.20741.20731.1974
26942006.02.03 12:14modify4071.001.20741.20711.1974
26952006.02.03 12:27modify4071.001.20741.20701.1974
26962006.02.03 12:29modify4071.001.20741.20671.1974
26972006.02.03 12:29modify4071.001.20741.20671.1974
26982006.02.03 12:40s/l4071.001.20671.20671.197470.0040638.89
26992006.02.03 17:00buy4081.001.20001.19701.2100
27002006.02.03 17:05modify4081.001.20001.20001.2100
27012006.02.03 17:05modify4081.001.20001.20011.2100
27022006.02.03 17:06modify4081.001.20001.20031.2100
27032006.02.03 17:06modify4081.001.20001.20041.2100
27042006.02.03 17:07modify4081.001.20001.20061.2100
27052006.02.03 17:07modify4081.001.20001.20071.2100
27062006.02.03 17:16s/l4081.001.20071.20071.210070.0040708.89
27072006.02.06 05:30sell4091.001.20141.20441.1914
27082006.02.06 06:00close4091.001.20201.20441.1914-60.0040648.89
27092006.02.06 08:30sell4101.001.20041.20341.1904
27102006.02.06 08:59modify4101.001.20041.20031.1904
27112006.02.06 08:59modify4101.001.20041.20031.1904
27122006.02.06 09:05s/l4101.001.20031.20031.190410.0040658.89
27132006.02.07 04:30buy4111.001.19761.19461.2076
27142006.02.07 05:30close4111.001.19661.19461.2076-100.0040558.89
27152006.02.07 07:00buy4121.001.19751.19451.2075
27162006.02.07 08:50modify4121.001.19751.19791.2075
27172006.02.07 08:50modify4121.001.19751.19821.2075
27182006.02.07 08:52s/l4121.001.19821.19821.207570.0040628.89
27192006.02.07 13:30sell4131.001.19711.20011.1871
27202006.02.07 14:30close4131.001.19841.20011.1871-130.0040498.89
27212006.02.07 16:30sell4141.001.19621.19921.1862
27222006.02.07 16:59modify4141.001.19621.19611.1862
27232006.02.07 16:59modify4141.001.19621.19611.1862
27242006.02.07 17:00modify4141.001.19621.19601.1862
27252006.02.07 17:01modify4141.001.19621.19601.1862
27262006.02.07 17:01modify4141.001.19621.19591.1862
27272006.02.07 17:01modify4141.001.19621.19571.1862
27282006.02.07 17:01modify4141.001.19621.19561.1862
27292006.02.07 17:01modify4141.001.19621.19551.1862
27302006.02.07 17:01modify4141.001.19621.19551.1862
27312006.02.07 17:02modify4141.001.19621.19531.1862
27322006.02.07 17:02modify4141.001.19621.19531.1862
27332006.02.07 17:02modify4141.001.19621.19521.1862
27342006.02.07 17:02modify4141.001.19621.19521.1862
27352006.02.07 17:03s/l4141.001.19521.19521.1862100.0040598.89
27362006.02.07 19:30buy4151.001.19791.19491.2079
27372006.02.07 20:00close4151.001.19681.19491.2079-110.0040488.89
27382006.02.07 22:30buy4161.001.19811.19511.2081
27392006.02.07 23:16modify4161.001.19811.19821.2081
27402006.02.08 01:21s/l4161.001.19821.19821.20811.0040489.89
27412006.02.08 02:00sell4171.001.19721.20021.1872
27422006.02.08 03:00close4171.001.19761.20021.1872-40.0040449.89
27432006.02.08 05:30sell4181.001.19691.19991.1869
27442006.02.08 07:30close4181.001.19771.19991.1869-80.0040369.89
27452006.02.08 09:00sell4191.001.19691.19991.1869
27462006.02.08 09:30close4191.001.19761.19991.1869-70.0040299.89
27472006.02.08 10:00sell4201.001.19671.19971.1867
27482006.02.08 10:30close4201.001.19781.19971.1867-110.0040189.89
27492006.02.08 11:00sell4211.001.19701.20001.1870
27502006.02.08 13:07modify4211.001.19701.19701.1870
27512006.02.08 13:07modify4211.001.19701.19691.1870
27522006.02.08 13:07modify4211.001.19701.19691.1870
27532006.02.08 13:08modify4211.001.19701.19681.1870
27542006.02.08 13:23modify4211.001.19701.19671.1870
27552006.02.08 13:23modify4211.001.19701.19661.1870
27562006.02.08 13:24modify4211.001.19701.19651.1870
27572006.02.08 13:24modify4211.001.19701.19641.1870
27582006.02.08 13:25modify4211.001.19701.19631.1870
27592006.02.08 13:25modify4211.001.19701.19621.1870
27602006.02.08 13:25modify4211.001.19701.19611.1870
27612006.02.08 13:25modify4211.001.19701.19581.1870
27622006.02.08 13:37s/l4211.001.19581.19581.1870120.0040309.89
27632006.02.08 22:30buy4221.001.19611.19311.2061
27642006.02.09 01:49modify4221.001.19611.19611.2061
27652006.02.09 01:50modify4221.001.19611.19621.2061
27662006.02.09 01:51modify4221.001.19611.19641.2061
27672006.02.09 01:52modify4221.001.19611.19651.2061
27682006.02.09 01:52modify4221.001.19611.19651.2061
27692006.02.09 01:52modify4221.001.19611.19661.2061
27702006.02.09 01:52modify4221.001.19611.19671.2061
27712006.02.09 01:52modify4221.001.19611.19681.2061
27722006.02.09 01:53modify4221.001.19611.19691.2061
27732006.02.09 01:53modify4221.001.19611.19711.2061
27742006.02.09 01:53modify4221.001.19611.19721.2061
27752006.02.09 01:53modify4221.001.19611.19721.2061
27762006.02.09 01:58modify4221.001.19611.19741.2061
27772006.02.09 01:58modify4221.001.19611.19761.2061
27782006.02.09 02:00modify4221.001.19611.19771.2061
27792006.02.09 02:00modify4221.001.19611.19781.2061
27802006.02.09 02:00modify4221.001.19611.19791.2061
27812006.02.09 02:00modify4221.001.19611.19801.2061
27822006.02.09 02:01modify4221.001.19611.19811.2061
27832006.02.09 02:01modify4221.001.19611.19811.2061
27842006.02.09 02:02modify4221.001.19611.19821.2061
27852006.02.09 02:04s/l4221.001.19821.19821.2061183.0040492.89
27862006.02.09 16:30sell4231.001.19571.19871.1857
27872006.02.09 19:00close4231.001.19731.19871.1857-160.0040332.89
27882006.02.09 19:30sell4241.001.19601.19901.1860
27892006.02.09 20:00close4241.001.19681.19901.1860-80.0040252.89
27902006.02.10 09:30sell4251.001.19611.19911.1861
27912006.02.10 10:30close4251.001.19761.19911.1861-150.0040102.89
27922006.02.10 16:30sell4261.001.19691.19991.1869
27932006.02.10 16:31modify4261.001.19691.19681.1869
27942006.02.10 16:31modify4261.001.19691.19661.1869
27952006.02.10 16:31modify4261.001.19691.19651.1869
27962006.02.10 16:31modify4261.001.19691.19631.1869
27972006.02.10 16:31modify4261.001.19691.19531.1869
27982006.02.10 16:31modify4261.001.19691.19521.1869
27992006.02.10 16:32modify4261.001.19691.19511.1869
28002006.02.10 16:32modify4261.001.19691.19501.1869
28012006.02.10 16:32modify4261.001.19691.19491.1869
28022006.02.10 16:32modify4261.001.19691.19481.1869
28032006.02.10 16:32modify4261.001.19691.19461.1869
28042006.02.10 16:32modify4261.001.19691.19451.1869
28052006.02.10 16:32modify4261.001.19691.19441.1869
28062006.02.10 16:33s/l4261.001.19441.19441.1869250.0040352.89
28072006.02.13 20:00buy4271.001.19091.18791.2009
28082006.02.13 22:30close4271.001.19011.18791.2009-80.0040272.89
28092006.02.14 01:00buy4281.001.19111.18811.2011
28102006.02.14 01:30close4281.001.18991.18811.2011-120.0040152.89
28112006.02.14 07:00buy4291.001.19111.18811.2011
28122006.02.14 07:41modify4291.001.19111.19111.2011
28132006.02.14 07:41modify4291.001.19111.19121.2011
28142006.02.14 08:03s/l4291.001.19121.19121.20119.9940162.88
28152006.02.14 12:30sell4301.001.19001.19301.1800
28162006.02.14 14:30modify4301.001.19001.18901.1800
28172006.02.14 14:30s/l4301.001.18901.18901.1800100.0040262.88
28182006.02.14 17:30buy4311.001.19051.18751.2005
28192006.02.14 21:06modify4311.001.19051.19051.2005
28202006.02.14 21:06modify4311.001.19051.19061.2005
28212006.02.14 21:06modify4311.001.19051.19061.2005
28222006.02.14 21:07modify4311.001.19051.19071.2005
28232006.02.14 21:51modify4311.001.19051.19081.2005
28242006.02.15 00:14modify4311.001.19051.19091.2005
28252006.02.15 00:14modify4311.001.19051.19101.2005
28262006.02.15 00:14modify4311.001.19051.19111.2005
28272006.02.15 00:15modify4311.001.19051.19121.2005
28282006.02.15 00:15modify4311.001.19051.19121.2005
28292006.02.15 00:18modify4311.001.19051.19141.2005
28302006.02.15 00:19modify4311.001.19051.19141.2005
28312006.02.15 00:19modify4311.001.19051.19161.2005
28322006.02.15 00:21s/l4311.001.19161.19161.2005101.0040363.88
28332006.02.15 17:00sell4321.001.18981.19281.1798
28342006.02.15 17:21modify4321.001.18981.18971.1798
28352006.02.15 17:21modify4321.001.18981.18961.1798
28362006.02.15 17:22modify4321.001.18981.18961.1798
28372006.02.15 17:22modify4321.001.18981.18951.1798
28382006.02.15 17:23modify4321.001.18981.18941.1798
28392006.02.15 17:23modify4321.001.18981.18931.1798
28402006.02.15 17:23modify4321.001.18981.18921.1798
28412006.02.15 17:25s/l4321.001.18921.18921.179860.0040423.88
28422006.02.16 17:00buy4331.001.18851.18551.1985
28432006.02.16 18:30close4331.001.18771.18551.1985-80.0040343.88
28442006.02.16 21:00buy4341.001.18881.18581.1988
28452006.02.16 21:56modify4341.001.18881.18881.1988
28462006.02.16 21:56modify4341.001.18881.18901.1988
28472006.02.16 21:58s/l4341.001.18901.18901.198820.0040363.88
28482006.02.17 05:00sell4351.001.18781.19081.1778
28492006.02.17 05:30close4351.001.18841.19081.1778-60.0040303.88
28502006.02.17 10:00sell4361.001.18701.19001.1770
28512006.02.17 11:00close4361.001.18851.19001.1770-150.0040153.88
28522006.02.17 12:00sell4371.001.18761.19061.1776
28532006.02.17 13:06modify4371.001.18761.18761.1776
28542006.02.17 13:06modify4371.001.18761.18751.1776
28552006.02.17 13:06modify4371.001.18761.18741.1776
28562006.02.17 13:06modify4371.001.18761.18721.1776
28572006.02.17 13:06modify4371.001.18761.18701.1776
28582006.02.17 13:18s/l4371.001.18701.18701.177660.0040213.88
28592006.02.17 16:00buy4381.001.18941.18641.1994
28602006.02.17 16:07modify4381.001.18941.18941.1994
28612006.02.17 16:07modify4381.001.18941.18951.1994
28622006.02.17 16:07modify4381.001.18941.18961.1994
28632006.02.17 16:08modify4381.001.18941.18971.1994
28642006.02.17 16:08modify4381.001.18941.18971.1994
28652006.02.17 16:10s/l4381.001.18971.18971.199430.0140243.89
28662006.02.17 18:30sell4391.001.18761.19061.1776
28672006.02.17 18:52s/l4391.001.19061.19061.1776-300.0039943.89
28682006.02.17 19:00buy4401.001.19141.18841.2014
28692006.02.17 19:12modify4401.001.19141.19151.2014
28702006.02.17 19:14modify4401.001.19141.19161.2014
28712006.02.17 19:14modify4401.001.19141.19171.2014
28722006.02.17 19:14modify4401.001.19141.19211.2014
28732006.02.17 19:17modify4401.001.19141.19221.2014
28742006.02.17 19:17modify4401.001.19141.19221.2014
28752006.02.17 19:17modify4401.001.19141.19241.2014
28762006.02.17 19:19modify4401.001.19141.19261.2014
28772006.02.17 19:19modify4401.001.19141.19271.2014
28782006.02.17 19:20modify4401.001.19141.19271.2014
28792006.02.17 19:20modify4401.001.19141.19281.2014
28802006.02.17 19:20modify4401.001.19141.19291.2014
28812006.02.17 19:20modify4401.001.19141.19301.2014
28822006.02.17 19:20modify4401.001.19141.19311.2014
28832006.02.17 19:21s/l4401.001.19311.19311.2014170.0040113.89
28842006.02.20 10:00sell4411.001.19341.19641.1834
28852006.02.21 01:48modify4411.001.19341.19321.1834
28862006.02.21 03:39modify4411.001.19341.19311.1834
28872006.02.21 03:39modify4411.001.19341.19301.1834
28882006.02.21 03:39modify4411.001.19341.19271.1834
28892006.02.21 04:13modify4411.001.19341.19261.1834
28902006.02.21 04:13modify4411.001.19341.19241.1834
28912006.02.21 04:28s/l4411.001.19241.19241.1834107.0040220.89
28922006.02.21 20:30buy4421.001.19271.18971.2027
28932006.02.21 21:00close4421.001.19171.18971.2027-100.0040120.89
28942006.02.22 03:30buy4431.001.19271.18971.2027
28952006.02.22 05:00close4431.001.19181.18971.2027-90.0040030.89
28962006.02.22 18:00buy4441.001.19051.18751.2005
28972006.02.22 18:39modify4441.001.19051.19071.2005
28982006.02.22 18:40modify4441.001.19051.19071.2005
28992006.02.22 18:40modify4441.001.19051.19081.2005
29002006.02.22 18:42modify4441.001.19051.19081.2005
29012006.02.22 18:42modify4441.001.19051.19091.2005
29022006.02.22 18:50s/l4441.001.19091.19091.200540.0040070.89
29032006.02.23 16:00sell4451.001.19191.19491.1819
29042006.02.23 16:29modify4451.001.19191.19181.1819
29052006.02.23 16:33modify4451.001.19191.19181.1819
29062006.02.23 16:33modify4451.001.19191.19151.1819
29072006.02.23 16:35s/l4451.001.19151.19151.181940.0040110.89
29082006.02.27 04:00buy4461.001.18671.18371.1967
29092006.02.27 07:30close4461.001.18581.18371.1967-90.0040020.89
29102006.02.28 10:00buy4471.001.18661.18361.1966
29112006.02.28 10:27modify4471.001.18661.18661.1966
29122006.02.28 10:29modify4471.001.18661.18671.1966
29132006.02.28 10:33modify4471.001.18661.18671.1966
29142006.02.28 10:35modify4471.001.18661.18681.1966
29152006.02.28 11:13modify4471.001.18661.18691.1966
29162006.02.28 11:13modify4471.001.18661.18701.1966
29172006.02.28 11:14modify4471.001.18661.18711.1966
29182006.02.28 11:33modify4471.001.18661.18721.1966
29192006.02.28 11:34modify4471.001.18661.18731.1966
29202006.02.28 11:37modify4471.001.18661.18761.1966
29212006.02.28 11:38modify4471.001.18661.18761.1966
29222006.02.28 11:44modify4471.001.18661.18771.1966
29232006.02.28 11:45modify4471.001.18661.18771.1966
29242006.02.28 11:45modify4471.001.18661.18811.1966
29252006.02.28 11:46modify4471.001.18661.18821.1966
29262006.02.28 11:46modify4471.001.18661.18831.1966
29272006.02.28 12:51s/l4471.001.18831.18831.1966169.9940190.88
29282006.03.01 17:00sell4481.001.19301.19601.1830
29292006.03.01 17:33modify4481.001.19301.19271.1830
29302006.03.01 17:33s/l4481.001.19271.19271.183030.0140220.89
29312006.03.02 04:30buy4491.001.19261.18961.2026
29322006.03.02 06:00close4491.001.19171.18961.2026-90.0040130.89
29332006.03.02 07:30buy4501.001.19271.18971.2027
29342006.03.02 09:06modify4501.001.19271.19271.2027
29352006.03.02 09:08modify4501.001.19271.19281.2027
29362006.03.02 09:08modify4501.001.19271.19281.2027
29372006.03.02 09:31modify4501.001.19271.19291.2027
29382006.03.02 09:32modify4501.001.19271.19301.2027
29392006.03.02 10:13modify4501.001.19271.19331.2027
29402006.03.02 10:17modify4501.001.19271.19341.2027
29412006.03.02 10:24modify4501.001.19271.19351.2027
29422006.03.02 10:24modify4501.001.19271.19361.2027
29432006.03.02 10:25modify4501.001.19271.19371.2027
29442006.03.02 10:43s/l4501.001.19371.19371.2027100.0040230.89
29452006.03.03 03:00sell4511.001.20091.20391.1909
29462006.03.03 05:30close4511.001.20251.20391.1909-160.0040070.89
29472006.03.03 09:30sell4521.001.20161.20461.1916
29482006.03.03 11:30close4521.001.20271.20461.1916-110.0039960.89
29492006.03.03 12:00sell4531.001.20141.20441.1914
29502006.03.03 13:30close4531.001.20241.20441.1914-100.0039860.89
29512006.03.03 16:30sell4541.001.20131.20431.1913
29522006.03.03 17:30close4541.001.20301.20431.1913-170.0039690.89
29532006.03.06 10:00sell4551.001.20491.20791.1949
29542006.03.06 11:38modify4551.001.20491.20481.1949
29552006.03.06 11:40modify4551.001.20491.20471.1949
29562006.03.06 11:41modify4551.001.20491.20471.1949
29572006.03.06 11:41modify4551.001.20491.20451.1949
29582006.03.06 11:41modify4551.001.20491.20441.1949
29592006.03.06 11:42modify4551.001.20491.20431.1949
29602006.03.06 11:52modify4551.001.20491.20421.1949
29612006.03.06 11:53modify4551.001.20491.20411.1949
29622006.03.06 12:00modify4551.001.20491.20411.1949
29632006.03.06 12:04modify4551.001.20491.20401.1949
29642006.03.06 12:04modify4551.001.20491.20391.1949
29652006.03.06 12:04modify4551.001.20491.20381.1949
29662006.03.06 12:05modify4551.001.20491.20381.1949
29672006.03.06 12:05modify4551.001.20491.20371.1949
29682006.03.06 12:48s/l4551.001.20371.20371.1949120.0039810.89
29692006.03.06 21:30buy4561.001.20211.19911.2121
29702006.03.06 23:00close4561.001.20161.19911.2121-50.0039760.89
29712006.03.08 04:30buy4571.001.19011.18711.2001
29722006.03.08 05:00close4571.001.18921.18711.2001-90.0039670.89
29732006.03.08 08:30buy4581.001.19141.18841.2014
29742006.03.08 10:52modify4581.001.19141.19161.2014
29752006.03.08 10:52modify4581.001.19141.19171.2014
29762006.03.08 10:52modify4581.001.19141.19191.2014
29772006.03.08 10:57s/l4581.001.19191.19191.201449.9939720.88
29782006.03.08 15:00sell4591.001.19041.19341.1804
29792006.03.08 16:30close4591.001.19231.19341.1804-190.0039530.88
29802006.03.09 07:00sell4601.001.19181.19481.1818
29812006.03.09 08:00close4601.001.19271.19481.1818-90.0039440.88
29822006.03.09 14:30sell4611.001.19161.19461.1816
29832006.03.09 18:55modify4611.001.19161.19151.1816
29842006.03.09 19:11s/l4611.001.19151.19151.181610.0039450.88
29852006.03.10 08:30buy4621.001.19221.18921.2022
29862006.03.10 14:47s/l4621.001.18921.18921.2022-300.0039150.88
29872006.03.10 15:00sell4631.001.19051.19351.1805
29882006.03.10 15:04modify4631.001.19051.19041.1805
29892006.03.10 15:06modify4631.001.19051.19031.1805
29902006.03.10 15:06modify4631.001.19051.19031.1805
29912006.03.10 15:09s/l4631.001.19031.19031.180520.0039170.88
29922006.03.10 20:30buy4641.001.19141.18841.2014
29932006.03.13 01:28modify4641.001.19141.19161.2014
29942006.03.13 01:28modify4641.001.19141.19171.2014
29952006.03.13 01:47modify4641.001.19141.19171.2014
29962006.03.13 01:48modify4641.001.19141.19181.2014
29972006.03.13 01:48modify4641.001.19141.19201.2014
29982006.03.13 02:24modify4641.001.19141.19201.2014
29992006.03.13 02:24modify4641.001.19141.19211.2014
30002006.03.13 02:24modify4641.001.19141.19221.2014
30012006.03.13 02:26modify4641.001.19141.19231.2014
30022006.03.13 02:26modify4641.001.19141.19241.2014
30032006.03.13 02:26modify4641.001.19141.19251.2014
30042006.03.13 02:27modify4641.001.19141.19261.2014
30052006.03.13 02:27modify4641.001.19141.19271.2014
30062006.03.13 02:27modify4641.001.19141.19281.2014
30072006.03.13 02:28modify4641.001.19141.19301.2014
30082006.03.13 02:29modify4641.001.19141.19311.2014
30092006.03.13 02:57modify4641.001.19141.19311.2014
30102006.03.13 02:57modify4641.001.19141.19321.2014
30112006.03.13 03:03modify4641.001.19141.19331.2014
30122006.03.13 03:04modify4641.001.19141.19341.2014
30132006.03.13 03:05modify4641.001.19141.19351.2014
30142006.03.13 03:05modify4641.001.19141.19351.2014
30152006.03.13 03:05modify4641.001.19141.19361.2014
30162006.03.13 03:05modify4641.001.19141.19371.2014
30172006.03.13 03:17modify4641.001.19141.19381.2014
30182006.03.13 03:30s/l4641.001.19381.19381.2014231.0039401.88
30192006.03.13 10:00sell4651.001.19291.19591.1829
30202006.03.13 15:00modify4651.001.19291.19291.1829
30212006.03.13 16:02s/l4651.001.19291.19291.18290.0039401.88
30222006.03.13 17:30buy4661.001.19471.19171.2047
30232006.03.13 19:00close4661.001.19301.19171.2047-170.0039231.88
30242006.03.13 20:00buy4671.001.19431.19131.2043
30252006.03.13 20:22modify4671.001.19431.19431.2043
30262006.03.13 20:23modify4671.001.19431.19441.2043
30272006.03.13 20:27modify4671.001.19431.19451.2043
30282006.03.13 20:27modify4671.001.19431.19461.2043
30292006.03.13 20:28modify4671.001.19431.19471.2043
30302006.03.13 20:28modify4671.001.19431.19481.2043
30312006.03.13 20:29modify4671.001.19431.19481.2043
30322006.03.13 20:58modify4671.001.19431.19501.2043
30332006.03.13 21:00modify4671.001.19431.19501.2043
30342006.03.13 21:23modify4671.001.19431.19521.2043
30352006.03.13 21:24modify4671.001.19431.19531.2043
30362006.03.13 21:27modify4671.001.19431.19541.2043
30372006.03.13 21:56s/l4671.001.19541.19541.2043110.0039341.88
30382006.03.14 11:30sell4681.001.19551.19851.1855
30392006.03.14 12:06modify4681.001.19551.19551.1855
30402006.03.14 12:08modify4681.001.19551.19541.1855
30412006.03.14 12:08modify4681.001.19551.19541.1855
30422006.03.14 12:10modify4681.001.19551.19531.1855
30432006.03.14 12:12modify4681.001.19551.19521.1855
30442006.03.14 12:12modify4681.001.19551.19511.1855
30452006.03.14 12:27s/l4681.001.19511.19511.185540.0039381.88
30462006.03.14 14:30buy4691.001.19631.19331.2063
30472006.03.14 14:30modify4691.001.19631.19631.2063
30482006.03.14 14:30modify4691.001.19631.19641.2063
30492006.03.14 14:30modify4691.001.19631.19661.2063
30502006.03.14 14:30s/l4691.001.19661.19661.206330.0039411.88
30512006.03.14 15:00sell4701.001.19511.19811.1851
30522006.03.14 15:30close4701.001.19621.19811.1851-110.0039301.88
30532006.03.16 08:00sell4711.001.20461.20761.1946
30542006.03.16 09:00close4711.001.20601.20761.1946-140.0039161.88
30552006.03.17 08:30sell4721.001.21531.21831.2053
30562006.03.17 09:30close4721.001.21671.21831.2053-140.0039021.88
30572006.03.17 16:00sell4731.001.21531.21831.2053
30582006.03.17 16:01modify4731.001.21531.21531.2053
30592006.03.17 16:01modify4731.001.21531.21521.2053
30602006.03.17 16:03modify4731.001.21531.21511.2053
30612006.03.17 16:08s/l4731.001.21511.21511.205320.0039041.88
30622006.03.17 16:30buy4741.001.21681.21381.2268
30632006.03.17 17:04modify4741.001.21681.21681.2268
30642006.03.17 17:04modify4741.001.21681.21721.2268
30652006.03.17 17:04modify4741.001.21681.21731.2268
30662006.03.17 17:08modify4741.001.21681.21731.2268
30672006.03.17 17:08modify4741.001.21681.21741.2268
30682006.03.17 17:08modify4741.001.21681.21761.2268
30692006.03.17 17:10modify4741.001.21681.21771.2268
30702006.03.17 17:11modify4741.001.21681.21791.2268
30712006.03.17 17:11modify4741.001.21681.21791.2268
30722006.03.17 17:15modify4741.001.21681.21801.2268
30732006.03.17 17:15modify4741.001.21681.21811.2268
30742006.03.17 17:15modify4741.001.21681.21821.2268
30752006.03.17 17:15modify4741.001.21681.21821.2268
30762006.03.17 17:16modify4741.001.21681.21831.2268
30772006.03.17 17:27s/l4741.001.21831.21831.2268150.0039191.88
30782006.03.20 06:30sell4751.001.21641.21941.2064
30792006.03.20 08:30close4751.001.21781.21941.2064-140.0039051.88
30802006.03.20 13:00sell4761.001.21671.21971.2067
30812006.03.20 14:00close4761.001.21831.21971.2067-160.0038891.88
30822006.03.20 15:30sell4771.001.21681.21981.2068
30832006.03.20 15:49modify4771.001.21681.21671.2068
30842006.03.20 15:49modify4771.001.21681.21661.2068
30852006.03.20 15:56s/l4771.001.21661.21661.206820.0038911.88
30862006.03.20 16:30buy4781.001.21811.21511.2281
30872006.03.20 17:30close4781.001.21621.21511.2281-190.0038721.88
30882006.03.21 14:30buy4791.001.21581.21281.2258
30892006.03.21 14:52s/l4791.001.21281.21281.2258-300.0038421.88
30902006.03.21 15:00sell4801.001.21321.21621.2032
30912006.03.21 15:05modify4801.001.21321.21321.2032
30922006.03.21 15:05modify4801.001.21321.21281.2032
30932006.03.21 15:05modify4801.001.21321.21271.2032
30942006.03.21 15:05modify4801.001.21321.21241.2032
30952006.03.21 15:08s/l4801.001.21241.21241.203280.0038501.88
30962006.03.22 00:00buy4811.001.21121.20821.2212
30972006.03.22 01:30close4811.001.20971.20821.2212-150.0038351.88
30982006.03.22 16:30buy4821.001.21051.20751.2205
30992006.03.22 17:00close4821.001.20861.20751.2205-190.0038161.88
31002006.03.24 16:30buy4831.001.20151.19851.2115
31012006.03.24 17:29modify4831.001.20151.20161.2115
31022006.03.24 17:29modify4831.001.20151.20171.2115
31032006.03.24 17:30modify4831.001.20151.20171.2115
31042006.03.24 17:31modify4831.001.20151.20181.2115
31052006.03.24 17:40modify4831.001.20151.20211.2115
31062006.03.24 17:43modify4831.001.20151.20211.2115
31072006.03.24 17:43modify4831.001.20151.20221.2115
31082006.03.24 17:44modify4831.001.20151.20221.2115
31092006.03.24 17:48modify4831.001.20151.20231.2115
31102006.03.24 17:48modify4831.001.20151.20251.2115
31112006.03.24 17:51modify4831.001.20151.20261.2115
31122006.03.24 17:51modify4831.001.20151.20271.2115
31132006.03.24 17:51modify4831.001.20151.20291.2115
31142006.03.24 17:51modify4831.001.20151.20291.2115
31152006.03.24 18:09s/l4831.001.20291.20291.2115140.0038301.88
31162006.03.27 12:00sell4841.001.20231.20531.1923
31172006.03.27 14:00close4841.001.20311.20531.1923-80.0038221.88
31182006.03.27 15:00sell4851.001.20221.20521.1922
31192006.03.27 16:00close4851.001.20331.20521.1922-110.0038111.88
31202006.03.27 18:00sell4861.001.20221.20521.1922
31212006.03.27 18:06modify4861.001.20221.20211.1922
31222006.03.27 18:22modify4861.001.20221.20201.1922
31232006.03.27 18:25modify4861.001.20221.20191.1922
31242006.03.27 18:25modify4861.001.20221.20191.1922
31252006.03.27 18:26modify4861.001.20221.20171.1922
31262006.03.27 18:26modify4861.001.20221.20171.1922
31272006.03.27 18:27modify4861.001.20221.20161.1922
31282006.03.27 18:45s/l4861.001.20161.20161.192260.0038171.88
31292006.03.28 10:00buy4871.001.20311.20011.2131
31302006.03.28 10:00modify4871.001.20311.20311.2131
31312006.03.28 10:01modify4871.001.20311.20321.2131
31322006.03.28 10:01modify4871.001.20311.20341.2131
31332006.03.28 10:01modify4871.001.20311.20361.2131
31342006.03.28 10:01modify4871.001.20311.20451.2131
31352006.03.28 10:01s/l4871.001.20451.20451.2131140.0038311.88
31362006.03.28 17:30sell4881.001.20631.20931.1963
31372006.03.28 21:17modify4881.001.20631.20621.1963
31382006.03.28 21:17s/l4881.001.20621.20621.196310.0038321.88
31392006.03.29 12:30buy4891.001.20171.19871.2117
31402006.03.29 16:00close4891.001.20021.19871.2117-150.0038171.88
31412006.03.29 17:30buy4901.001.20131.19831.2113
31422006.03.29 18:20modify4901.001.20131.20181.2113
31432006.03.29 18:20modify4901.001.20131.20191.2113
31442006.03.29 18:20modify4901.001.20131.20201.2113
31452006.03.29 18:21modify4901.001.20131.20221.2113
31462006.03.29 18:21modify4901.001.20131.20221.2113
31472006.03.29 18:22modify4901.001.20131.20231.2113
31482006.03.29 18:22modify4901.001.20131.20251.2113
31492006.03.29 18:27modify4901.001.20131.20261.2113
31502006.03.29 18:36modify4901.001.20131.20291.2113
31512006.03.29 18:45s/l4901.001.20291.20291.2113160.0038331.88
31522006.03.31 08:00sell4911.001.21431.21731.2043
31532006.03.31 08:47modify4911.001.21431.21421.2043
31542006.03.31 08:47modify4911.001.21431.21411.2043
31552006.03.31 09:22modify4911.001.21431.21401.2043
31562006.03.31 09:23modify4911.001.21431.21391.2043
31572006.03.31 09:41modify4911.001.21431.21381.2043
31582006.03.31 09:55s/l4911.001.21381.21381.204350.0038381.88
31592006.03.31 18:30buy4921.001.21241.20941.2224
31602006.03.31 18:36modify4921.001.21241.21241.2224
31612006.03.31 18:36modify4921.001.21241.21261.2224
31622006.03.31 18:41modify4921.001.21241.21271.2224
31632006.03.31 18:41modify4921.001.21241.21281.2224
31642006.03.31 18:41modify4921.001.21241.21291.2224
31652006.03.31 18:41modify4921.001.21241.21291.2224
31662006.03.31 18:48s/l4921.001.21291.21291.222450.0038431.88
31672006.03.31 21:30sell4931.001.21141.21441.2014
31682006.03.31 22:00close4931.001.21221.21441.2014-80.0038351.88
31692006.03.31 22:30sell4941.001.21131.21431.2013
31702006.04.03 01:30close4941.001.21221.21431.2013-83.0038268.88
31712006.04.03 02:00sell4951.001.21171.21471.2017
31722006.04.03 02:30modify4951.001.21171.21161.2017
31732006.04.03 02:30modify4951.001.21171.21151.2017
31742006.04.03 02:50modify4951.001.21171.21141.2017
31752006.04.03 03:30modify4951.001.21171.21091.2017
31762006.04.03 03:31modify4951.001.21171.21081.2017
31772006.04.03 03:33modify4951.001.21171.21071.2017
31782006.04.03 03:33modify4951.001.21171.21041.2017
31792006.04.03 03:33modify4951.001.21171.21041.2017
31802006.04.03 03:36modify4951.001.21171.21031.2017
31812006.04.03 03:36modify4951.001.21171.21031.2017
31822006.04.03 03:37modify4951.001.21171.21021.2017
31832006.04.03 04:32modify4951.001.21171.21021.2017
31842006.04.03 04:33modify4951.001.21171.21011.2017
31852006.04.03 04:40modify4951.001.21171.21001.2017
31862006.04.03 05:30modify4951.001.21171.20941.2017
31872006.04.03 06:01modify4951.001.21171.20801.2017
31882006.04.03 06:17modify4951.001.21171.20791.2017
31892006.04.03 06:25modify4951.001.21171.20781.2017
31902006.04.03 06:27modify4951.001.21171.20771.2017
31912006.04.03 06:27modify4951.001.21171.20771.2017
31922006.04.03 06:28modify4951.001.21171.20761.2017
31932006.04.03 06:28modify4951.001.21171.20751.2017
31942006.04.03 06:28modify4951.001.21171.20751.2017
31952006.04.03 07:30modify4951.001.21171.20571.2017
31962006.04.03 07:30modify4951.001.21171.20561.2017
31972006.04.03 07:31modify4951.001.21171.20551.2017
31982006.04.03 07:40modify4951.001.21171.20541.2017
31992006.04.03 07:41modify4951.001.21171.20531.2017
32002006.04.03 07:41modify4951.001.21171.20501.2017
32012006.04.03 07:59s/l4951.001.20501.20501.2017670.0038938.88
32022006.04.03 15:00buy4961.001.20721.20421.2172
32032006.04.03 15:30close4961.001.20651.20421.2172-70.0038868.88
32042006.04.03 16:30buy4971.001.20931.20631.2193
32052006.04.03 16:41modify4971.001.20931.20941.2193
32062006.04.03 16:41modify4971.001.20931.20971.2193
32072006.04.03 16:41modify4971.001.20931.21001.2193
32082006.04.03 16:43modify4971.001.20931.21011.2193
32092006.04.03 16:46modify4971.001.20931.21011.2193
32102006.04.03 16:47modify4971.001.20931.21021.2193
32112006.04.03 16:47modify4971.001.20931.21021.2193
32122006.04.03 16:50s/l4971.001.21021.21021.219390.0038958.88
32132006.04.04 09:00sell4981.001.21221.21521.2022
32142006.04.04 09:30close4981.001.21411.21521.2022-190.0038768.88
32152006.04.04 18:30sell4991.001.22501.22801.2150
32162006.04.04 20:00close4991.001.22581.22801.2150-80.0038688.88
32172006.04.05 03:00sell5001.001.22471.22771.2147
32182006.04.05 03:30close5001.001.22671.22771.2147-200.0038488.88
32192006.04.05 12:30sell5011.001.22541.22841.2154
32202006.04.05 14:00close5011.001.22671.22841.2154-130.0038358.88
32212006.04.05 16:30sell5021.001.22621.22921.2162
32222006.04.05 17:00close5021.001.22701.22921.2162-80.0038278.88
32232006.04.06 15:00sell5031.001.22421.22721.2142
32242006.04.06 15:05modify5031.001.22421.22381.2142
32252006.04.06 15:05s/l5031.001.22381.22381.214240.0038318.88
32262006.04.06 21:00buy5041.001.22321.22021.2332
32272006.04.06 22:30close5041.001.22261.22021.2332-60.0038258.88
32282006.04.07 10:30buy5051.001.22001.21701.2300
32292006.04.07 11:00close5051.001.21881.21701.2300-120.0038138.88
32302006.04.10 05:30buy5061.001.21181.20881.2218
32312006.04.10 06:00close5061.001.21141.20881.2218-40.0038098.88
32322006.04.10 07:30buy5071.001.21221.20921.2222
32332006.04.10 08:00close5071.001.21131.20921.2222-90.0038008.88
32342006.04.10 09:30buy5081.001.21211.20911.2221
32352006.04.10 12:30close5081.001.21121.20911.2221-90.0037918.88
32362006.04.10 16:00buy5091.001.21211.20911.2221
32372006.04.10 16:30close5091.001.21121.20911.2221-90.0037828.88
32382006.04.10 22:30buy5101.001.21071.20771.2207
32392006.04.11 02:30close5101.001.21011.20771.2207-69.0037759.88
32402006.04.11 06:00buy5111.001.21101.20801.2210
32412006.04.11 07:33modify5111.001.21101.21121.2210
32422006.04.11 07:34modify5111.001.21101.21141.2210
32432006.04.11 07:34modify5111.001.21101.21151.2210
32442006.04.11 07:35modify5111.001.21101.21151.2210
32452006.04.11 07:35modify5111.001.21101.21161.2210
32462006.04.11 07:41modify5111.001.21101.21171.2210
32472006.04.11 08:00modify5111.001.21101.21181.2210
32482006.04.11 08:04modify5111.001.21101.21181.2210
32492006.04.11 08:05modify5111.001.21101.21251.2210
32502006.04.11 08:06modify5111.001.21101.21261.2210
32512006.04.11 08:06modify5111.001.21101.21271.2210
32522006.04.11 08:08modify5111.001.21101.21271.2210
32532006.04.11 08:13s/l5111.001.21271.21271.2210170.0137929.89
32542006.04.11 12:30sell5121.001.21031.21331.2003
32552006.04.11 15:00close5121.001.21201.21331.2003-170.0037759.89
32562006.04.12 14:00sell5131.001.21351.21651.2035
32572006.04.12 14:13modify5131.001.21351.21341.2035
32582006.04.12 14:13modify5131.001.21351.21341.2035
32592006.04.12 14:28modify5131.001.21351.21331.2035
32602006.04.12 14:29modify5131.001.21351.21331.2035
32612006.04.12 14:29modify5131.001.21351.21321.2035
32622006.04.12 14:29modify5131.001.21351.21311.2035
32632006.04.12 14:29modify5131.001.21351.21301.2035
32642006.04.12 14:29modify5131.001.21351.21301.2035
32652006.04.12 14:29modify5131.001.21351.21281.2035
32662006.04.12 14:29modify5131.001.21351.21201.2035
32672006.04.12 14:30modify5131.001.21351.21191.2035
32682006.04.12 14:30modify5131.001.21351.21161.2035
32692006.04.12 14:30modify5131.001.21351.21131.2035
32702006.04.12 14:30modify5131.001.21351.21111.2035
32712006.04.12 14:31s/l5131.001.21111.21111.2035240.0037999.89
32722006.04.12 16:00buy5141.001.21171.20871.2217
32732006.04.12 16:12modify5141.001.21171.21211.2217
32742006.04.12 16:12modify5141.001.21171.21211.2217
32752006.04.12 16:19s/l5141.001.21211.21211.221740.0038039.89
32762006.04.12 18:00sell5151.001.21061.21361.2006
32772006.04.12 19:14modify5151.001.21061.21051.2006
32782006.04.12 19:14modify5151.001.21061.21051.2006
32792006.04.12 19:15modify5151.001.21061.21041.2006
32802006.04.12 19:20modify5151.001.21061.21041.2006
32812006.04.12 19:42s/l5151.001.21041.21041.200620.0038059.89
32822006.04.13 08:30buy5161.001.21181.20881.2218
32832006.04.13 09:18modify5161.001.21181.21181.2218
32842006.04.13 09:18modify5161.001.21181.21191.2218
32852006.04.13 09:20modify5161.001.21181.21201.2218
32862006.04.13 09:20modify5161.001.21181.21211.2218
32872006.04.13 09:34s/l5161.001.21211.21211.221830.0038089.89
32882006.04.13 13:00sell5171.001.21001.21301.2000
32892006.04.13 14:00modify5171.001.21001.20991.2000
32902006.04.13 14:07s/l5171.001.20991.20991.200010.0038099.89
32912006.04.13 19:30buy5181.001.21141.20841.2214
32922006.04.14 09:30close5181.001.21021.20841.2214-129.0037970.89
32932006.04.14 13:00buy5191.001.21081.20781.2208
32942006.04.14 17:30close5191.001.21051.20781.2208-30.0037940.89
32952006.04.14 18:30buy5201.001.21101.20801.2210
32962006.04.16 23:00modify5201.001.21101.21111.2210
32972006.04.16 23:29modify5201.001.21101.21121.2210
32982006.04.17 00:04modify5201.001.21101.21121.2210
32992006.04.17 00:16modify5201.001.21101.21161.2210
33002006.04.17 00:16modify5201.001.21101.21161.2210
33012006.04.17 00:18modify5201.001.21101.21171.2210
33022006.04.17 00:19modify5201.001.21101.21191.2210
33032006.04.17 00:24modify5201.001.21101.21201.2210
33042006.04.17 01:09modify5201.001.21101.21201.2210
33052006.04.17 01:23modify5201.001.21101.21211.2210
33062006.04.17 01:24modify5201.001.21101.21221.2210
33072006.04.17 01:26modify5201.001.21101.21231.2210
33082006.04.17 01:48modify5201.001.21101.21231.2210
33092006.04.17 01:52modify5201.001.21101.21241.2210
33102006.04.17 01:53modify5201.001.21101.21251.2210
33112006.04.17 01:56modify5201.001.21101.21261.2210
33122006.04.17 01:56modify5201.001.21101.21271.2210
33132006.04.17 01:56modify5201.001.21101.21281.2210
33142006.04.17 02:05modify5201.001.21101.21291.2210
33152006.04.17 02:05modify5201.001.21101.21321.2210
33162006.04.17 02:06modify5201.001.21101.21381.2210
33172006.04.17 02:07modify5201.001.21101.21391.2210
33182006.04.17 02:13modify5201.001.21101.21411.2210
33192006.04.17 02:13modify5201.001.21101.21441.2210
33202006.04.17 02:13modify5201.001.21101.21461.2210
33212006.04.17 02:14modify5201.001.21101.21471.2210
33222006.04.17 02:14modify5201.001.21101.21481.2210
33232006.04.17 02:14modify5201.001.21101.21481.2210
33242006.04.17 02:15modify5201.001.21101.21491.2210
33252006.04.17 02:15modify5201.001.21101.21501.2210
33262006.04.17 02:16modify5201.001.21101.21511.2210
33272006.04.17 02:16modify5201.001.21101.21521.2210
33282006.04.17 02:24modify5201.001.21101.21551.2210
33292006.04.17 02:24modify5201.001.21101.21571.2210
33302006.04.17 02:24modify5201.001.21101.21591.2210
33312006.04.17 02:24modify5201.001.21101.21591.2210
33322006.04.17 03:05modify5201.001.21101.21611.2210
33332006.04.17 03:05modify5201.001.21101.21631.2210
33342006.04.17 03:05modify5201.001.21101.21661.2210
33352006.04.17 03:06modify5201.001.21101.21661.2210
33362006.04.17 03:06modify5201.001.21101.21671.2210
33372006.04.17 03:07modify5201.001.21101.21691.2210
33382006.04.17 03:07modify5201.001.21101.21701.2210
33392006.04.17 03:07modify5201.001.21101.21711.2210
33402006.04.17 03:07modify5201.001.21101.21731.2210
33412006.04.17 03:08modify5201.001.21101.21741.2210
33422006.04.17 03:18modify5201.001.21101.21751.2210
33432006.04.17 03:19modify5201.001.21101.21771.2210
33442006.04.17 03:20modify5201.001.21101.21781.2210
33452006.04.17 03:20modify5201.001.21101.21781.2210
33462006.04.17 03:22modify5201.001.21101.21801.2210
33472006.04.17 03:22modify5201.001.21101.21811.2210
33482006.04.17 03:22modify5201.001.21101.21821.2210
33492006.04.17 03:27modify5201.001.21101.21841.2210
33502006.04.17 03:31modify5201.001.21101.21841.2210
33512006.04.17 03:31modify5201.001.21101.21851.2210
33522006.04.17 03:33modify5201.001.21101.21871.2210
33532006.04.17 03:33modify5201.001.21101.21881.2210
33542006.04.17 03:33modify5201.001.21101.21881.2210
33552006.04.17 03:53s/l5201.001.21881.21881.2210771.0038711.89
33562006.04.17 21:00sell5211.001.22561.22861.2156
33572006.04.17 23:00modify5211.001.22561.22561.2156
33582006.04.17 23:18s/l5211.001.22561.22561.21560.0038711.89
33592006.04.18 02:30buy5221.001.22621.22321.2362
33602006.04.18 09:00close5221.001.22371.22321.2362-250.0038461.89
33612006.04.18 11:30buy5231.001.22641.22341.2364
33622006.04.18 14:31modify5231.001.22641.22671.2364
33632006.04.18 14:31s/l5231.001.22671.22671.236430.0038491.89
33642006.04.18 17:30sell5241.001.22741.23041.2174
33652006.04.18 17:34modify5241.001.22741.22741.2174
33662006.04.18 17:39s/l5241.001.22741.22741.21740.0038491.89
33672006.04.18 18:30buy5251.001.22881.22581.2388
33682006.04.18 20:01modify5251.001.22881.22911.2388
33692006.04.18 20:02modify5251.001.22881.22931.2388
33702006.04.18 20:02modify5251.001.22881.22961.2388
33712006.04.18 20:02modify5251.001.22881.23031.2388
33722006.04.18 20:03modify5251.001.22881.23051.2388
33732006.04.18 20:03modify5251.001.22881.23061.2388
33742006.04.18 20:03modify5251.001.22881.23061.2388
33752006.04.18 20:04modify5251.001.22881.23071.2388
33762006.04.18 20:06s/l5251.001.23071.23071.2388189.9938681.88
33772006.04.19 14:00sell5261.001.23371.23671.2237
33782006.04.19 14:29modify5261.001.23371.23251.2237
33792006.04.19 14:30modify5261.001.23371.23231.2237
33802006.04.19 14:30s/l5261.001.23231.23231.2237140.0038821.88
33812006.04.19 16:30buy5271.001.23351.23051.2435
33822006.04.19 17:07modify5271.001.23351.23351.2435
33832006.04.19 17:10modify5271.001.23351.23361.2435
33842006.04.19 17:10modify5271.001.23351.23371.2435
33852006.04.19 17:10modify5271.001.23351.23371.2435
33862006.04.19 17:19s/l5271.001.23371.23371.243520.0038841.88
33872006.04.20 02:30sell5281.001.23531.23831.2253
33882006.04.20 08:23modify5281.001.23531.23531.2253
33892006.04.20 08:26modify5281.001.23531.23521.2253
33902006.04.20 08:26modify5281.001.23531.23501.2253
33912006.04.20 08:27modify5281.001.23531.23491.2253
33922006.04.20 08:42modify5281.001.23531.23491.2253
33932006.04.20 08:49modify5281.001.23531.23481.2253
33942006.04.20 08:49modify5281.001.23531.23481.2253
33952006.04.20 08:52modify5281.001.23531.23461.2253
33962006.04.20 08:52modify5281.001.23531.23451.2253
33972006.04.20 08:52modify5281.001.23531.23441.2253
33982006.04.20 09:08s/l5281.001.23441.23441.225390.0038931.88
33992006.04.21 10:30buy5291.001.23171.22871.2417
34002006.04.21 11:09modify5291.001.23171.23181.2417
34012006.04.21 11:09modify5291.001.23171.23201.2417
34022006.04.21 11:09modify5291.001.23171.23221.2417
34032006.04.21 11:09modify5291.001.23171.23221.2417
34042006.04.21 11:10modify5291.001.23171.23231.2417
34052006.04.21 11:10modify5291.001.23171.23231.2417
34062006.04.21 11:10modify5291.001.23171.23241.2417
34072006.04.21 11:10modify5291.001.23171.23241.2417
34082006.04.21 11:19modify5291.001.23171.23261.2417
34092006.04.21 11:21modify5291.001.23171.23271.2417
34102006.04.21 11:22modify5291.001.23171.23281.2417
34112006.04.21 11:25modify5291.001.23171.23291.2417
34122006.04.21 11:25modify5291.001.23171.23291.2417
34132006.04.21 11:25modify5291.001.23171.23301.2417
34142006.04.21 11:29modify5291.001.23171.23311.2417
34152006.04.21 11:29modify5291.001.23171.23311.2417
34162006.04.21 11:30modify5291.001.23171.23321.2417
34172006.04.21 11:31modify5291.001.23171.23331.2417
34182006.04.21 11:50s/l5291.001.23331.23331.2417160.0039091.88
34192006.04.21 13:00sell5301.001.23101.23401.2210
34202006.04.21 14:30close5301.001.23281.23401.2210-180.0038911.88
34212006.04.24 02:30sell5311.001.23531.23831.2253
34222006.04.24 03:00close5311.001.23611.23831.2253-80.0038831.88
34232006.04.24 04:00sell5321.001.23511.23811.2251
34242006.04.24 05:36modify5321.001.23511.23511.2251
34252006.04.24 06:29s/l5321.001.23511.23511.22510.0038831.88
34262006.04.24 08:00buy5331.001.23611.23311.2461
34272006.04.24 08:37modify5331.001.23611.23631.2461
34282006.04.24 08:39modify5331.001.23611.23651.2461
34292006.04.24 08:44modify5331.001.23611.23671.2461
34302006.04.24 08:44modify5331.001.23611.23691.2461
34312006.04.24 08:46modify5331.001.23611.23711.2461
34322006.04.24 08:46modify5331.001.23611.23731.2461
34332006.04.24 08:46modify5331.001.23611.23741.2461
34342006.04.24 08:46modify5331.001.23611.23751.2461
34352006.04.24 08:47modify5331.001.23611.23781.2461
34362006.04.24 08:56modify5331.001.23611.23791.2461
34372006.04.24 09:06s/l5331.001.23791.23791.2461179.9939011.87
34382006.04.24 11:30sell5341.001.23661.23961.2266
34392006.04.24 12:00close5341.001.23821.23961.2266-160.0038851.87
34402006.04.24 13:30sell5351.001.23631.23931.2263
34412006.04.24 14:00close5351.001.23731.23931.2263-100.0038751.87
34422006.04.24 15:00sell5361.001.23581.23881.2258
34432006.04.24 15:41modify5361.001.23581.23571.2258
34442006.04.24 16:01modify5361.001.23581.23571.2258
34452006.04.24 16:01modify5361.001.23581.23551.2258
34462006.04.24 16:01modify5361.001.23581.23521.2258
34472006.04.24 16:02modify5361.001.23581.23511.2258
34482006.04.24 16:03modify5361.001.23581.23461.2258
34492006.04.24 16:04modify5361.001.23581.23451.2258
34502006.04.24 16:07s/l5361.001.23451.23451.2258130.0038881.87
34512006.04.24 17:30buy5371.001.23741.23441.2474
34522006.04.24 18:15modify5371.001.23741.23751.2474
34532006.04.24 18:15modify5371.001.23741.23751.2474
34542006.04.24 18:16modify5371.001.23741.23801.2474
34552006.04.24 18:16modify5371.001.23741.23801.2474
34562006.04.24 18:19modify5371.001.23741.23831.2474
34572006.04.24 18:20modify5371.001.23741.23861.2474
34582006.04.24 18:20modify5371.001.23741.23861.2474
34592006.04.24 18:24s/l5371.001.23861.23861.2474120.0039001.87
34602006.04.25 02:00sell5381.001.23791.24091.2279
34612006.04.25 03:28modify5381.001.23791.23791.2279
34622006.04.25 05:16modify5381.001.23791.23781.2279
34632006.04.25 05:17modify5381.001.23791.23781.2279
34642006.04.25 06:29s/l5381.001.23781.23781.227910.0039011.87
34652006.04.25 08:00buy5391.001.23871.23571.2487
34662006.04.25 08:30close5391.001.23791.23571.2487-80.0038931.87
34672006.04.25 09:30buy5401.001.23931.23631.2493
34682006.04.25 10:01modify5401.001.23931.23971.2493
34692006.04.25 10:01s/l5401.001.23971.23971.249340.0038971.87
34702006.04.25 12:30sell5411.001.23791.24091.2279
34712006.04.25 13:00close5411.001.23891.24091.2279-100.0038871.87
34722006.04.25 16:00sell5421.001.23941.24241.2294
34732006.04.25 16:00modify5421.001.23941.23931.2294
34742006.04.25 16:00modify5421.001.23941.23861.2294
34752006.04.25 16:01s/l5421.001.23861.23861.229480.0038951.87
34762006.04.25 17:30buy5431.001.24081.23781.2508
34772006.04.25 20:44modify5431.001.24081.24191.2508
34782006.04.25 20:44s/l5431.001.24191.24191.2508110.0039061.87
34792006.04.26 10:00sell5441.001.24001.24301.2300
34802006.04.26 11:30close5441.001.24121.24301.2300-120.0038941.87
34812006.04.27 10:00sell5451.001.24321.24621.2332
34822006.04.27 10:30close5451.001.24441.24621.2332-120.0038821.87
34832006.04.27 11:00sell5461.001.24381.24681.2338
34842006.04.27 12:36modify5461.001.24381.24371.2338
34852006.04.27 12:37modify5461.001.24381.24361.2338
34862006.04.27 12:37modify5461.001.24381.24361.2338
34872006.04.27 12:40modify5461.001.24381.24331.2338
34882006.04.27 13:36modify5461.001.24381.24321.2338
34892006.04.27 13:37modify5461.001.24381.24311.2338
34902006.04.27 13:39modify5461.001.24381.24291.2338
34912006.04.27 13:40modify5461.001.24381.24261.2338
34922006.04.27 13:40modify5461.001.24381.24261.2338
34932006.04.27 13:40modify5461.001.24381.24251.2338
34942006.04.27 13:43modify5461.001.24381.24241.2338
34952006.04.27 13:43modify5461.001.24381.24231.2338
34962006.04.27 13:44modify5461.001.24381.24221.2338
34972006.04.27 13:45modify5461.001.24381.24201.2338
34982006.04.27 13:46modify5461.001.24381.24201.2338
34992006.04.27 13:46modify5461.001.24381.24191.2338
35002006.04.27 13:52modify5461.001.24381.24191.2338
35012006.04.27 13:53modify5461.001.24381.24181.2338
35022006.04.27 13:53modify5461.001.24381.24161.2338
35032006.04.27 13:59s/l5461.001.24161.24161.2338220.0039041.87
35042006.04.27 16:30buy5471.001.25231.24931.2623
35052006.04.27 16:46modify5471.001.25231.25281.2623
35062006.04.27 16:46s/l5471.001.25281.25281.262350.0039091.87
35072006.04.28 13:30sell5481.001.25351.25651.2435
35082006.04.28 14:00close5481.001.25401.25651.2435-50.0039041.87
35092006.05.01 16:00sell5491.001.26471.26771.2547
35102006.05.01 16:11modify5491.001.26471.26461.2547
35112006.05.01 16:11modify5491.001.26471.26451.2547
35122006.05.01 16:11s/l5491.001.26451.26451.254720.0139061.88
35132006.05.01 16:30buy5501.001.26691.26391.2769
35142006.05.01 16:46s/l5501.001.26391.26391.2769-300.0038761.88
35152006.05.01 17:00sell5511.001.26181.26481.2518
35162006.05.01 17:02modify5511.001.26181.26171.2518
35172006.05.01 17:04s/l5511.001.26171.26171.251810.0038771.88
35182006.05.02 10:00buy5521.001.25951.25651.2695
35192006.05.02 10:36modify5521.001.25951.25971.2695
35202006.05.02 10:36modify5521.001.25951.25991.2695
35212006.05.02 10:40modify5521.001.25951.26011.2695
35222006.05.02 10:40modify5521.001.25951.26041.2695
35232006.05.02 10:40modify5521.001.25951.26071.2695
35242006.05.02 10:41modify5521.001.25951.26091.2695
35252006.05.02 10:41modify5521.001.25951.26111.2695
35262006.05.02 10:41modify5521.001.25951.26131.2695
35272006.05.02 10:41modify5521.001.25951.26151.2695
35282006.05.02 10:41modify5521.001.25951.26161.2695
35292006.05.02 10:41modify5521.001.25951.26181.2695
35302006.05.02 10:41modify5521.001.25951.26191.2695
35312006.05.02 10:45modify5521.001.25951.26201.2695
35322006.05.02 10:45modify5521.001.25951.26211.2695
35332006.05.02 10:45modify5521.001.25951.26221.2695
35342006.05.02 10:50s/l5521.001.26221.26221.2695270.0039041.88
35352006.05.02 19:00sell5531.001.26081.26381.2508
35362006.05.02 21:00close5531.001.26291.26381.2508-210.0038831.88
35372006.05.02 22:00sell5541.001.26191.26491.2519
35382006.05.03 01:30modify5541.001.26191.26191.2519
35392006.05.03 01:31modify5541.001.26191.26181.2519
35402006.05.03 01:45modify5541.001.26191.26171.2519
35412006.05.03 02:21s/l5541.001.26171.26171.251927.0038858.88
35422006.05.03 03:30buy5551.001.26351.26051.2735
35432006.05.03 04:31modify5551.001.26351.26361.2735
35442006.05.03 04:35modify5551.001.26351.26371.2735
35452006.05.03 07:46modify5551.001.26351.26401.2735
35462006.05.03 07:48modify5551.001.26351.26401.2735
35472006.05.03 07:48modify5551.001.26351.26411.2735
35482006.05.03 08:28modify5551.001.26351.26421.2735
35492006.05.03 08:29modify5551.001.26351.26431.2735
35502006.05.03 08:29modify5551.001.26351.26441.2735
35512006.05.03 08:29modify5551.001.26351.26441.2735
35522006.05.03 08:29modify5551.001.26351.26451.2735
35532006.05.03 08:30modify5551.001.26351.26461.2735
35542006.05.03 08:32modify5551.001.26351.26471.2735
35552006.05.03 08:32modify5551.001.26351.26481.2735
35562006.05.03 08:32modify5551.001.26351.26481.2735
35572006.05.03 08:33modify5551.001.26351.26491.2735
35582006.05.03 08:33modify5551.001.26351.26501.2735
35592006.05.03 08:33modify5551.001.26351.26511.2735
35602006.05.03 08:33modify5551.001.26351.26521.2735
35612006.05.03 08:34modify5551.001.26351.26541.2735
35622006.05.03 08:40modify5551.001.26351.26541.2735
35632006.05.03 08:40modify5551.001.26351.26551.2735
35642006.05.03 08:40modify5551.001.26351.26561.2735
35652006.05.03 08:42modify5551.001.26351.26571.2735
35662006.05.03 08:49s/l5551.001.26571.26571.2735220.0039078.88
35672006.05.03 10:00sell5561.001.26191.26491.2519
35682006.05.03 11:00close5561.001.26451.26491.2519-260.0038818.88
35692006.05.03 12:00sell5571.001.26291.26591.2529
35702006.05.03 13:00close5571.001.26341.26591.2529-50.0038768.88
35712006.05.03 13:30sell5581.001.26221.26521.2522
35722006.05.03 15:13modify5581.001.26221.26211.2522
35732006.05.03 15:15s/l5581.001.26211.26211.252210.0038778.88
35742006.05.03 17:30buy5591.001.26421.26121.2742
35752006.05.03 18:09modify5591.001.26421.26421.2742
35762006.05.03 18:09modify5591.001.26421.26431.2742
35772006.05.03 18:10modify5591.001.26421.26441.2742
35782006.05.03 18:10modify5591.001.26421.26451.2742
35792006.05.03 18:10modify5591.001.26421.26451.2742
35802006.05.03 18:11modify5591.001.26421.26461.2742
35812006.05.03 18:11modify5591.001.26421.26471.2742
35822006.05.03 18:18modify5591.001.26421.26471.2742
35832006.05.03 18:18modify5591.001.26421.26481.2742
35842006.05.03 18:19s/l5591.001.26481.26481.274260.0038838.88
35852006.05.03 20:00sell5601.001.26251.26551.2525
35862006.05.03 20:30close5601.001.26351.26551.2525-100.0038738.88
35872006.05.03 21:00sell5611.001.26241.26541.2524
35882006.05.03 23:30close5611.001.26371.26541.2524-130.0038608.88
35892006.05.04 00:30sell5621.001.26291.26591.2529
35902006.05.04 02:30close5621.001.26351.26591.2529-60.0038548.88
35912006.05.04 05:30sell5631.001.26201.26501.2520
35922006.05.04 05:55modify5631.001.26201.26201.2520
35932006.05.04 06:26modify5631.001.26201.26191.2520
35942006.05.04 06:34s/l5631.001.26191.26191.252010.0038558.88
35952006.05.04 15:30buy5641.001.26261.25961.2726
35962006.05.04 15:46modify5641.001.26261.26271.2726
35972006.05.04 15:48modify5641.001.26261.26291.2726
35982006.05.04 15:48modify5641.001.26261.26311.2726
35992006.05.04 15:48modify5641.001.26261.26331.2726
36002006.05.04 15:48modify5641.001.26261.26331.2726
36012006.05.04 15:49modify5641.001.26261.26351.2726
36022006.05.04 15:52s/l5641.001.26351.26351.272690.0038648.88
36032006.05.05 03:00sell5651.001.26911.27211.2591
36042006.05.05 07:00close5651.001.27011.27211.2591-100.0038548.88
36052006.05.05 08:00sell5661.001.26911.27211.2591
36062006.05.05 09:03modify5661.001.26911.26861.2591
36072006.05.05 09:03modify5661.001.26911.26861.2591
36082006.05.05 09:30s/l5661.001.26861.26861.259150.0038598.88
36092006.05.05 10:00buy5671.001.27051.26751.2805
36102006.05.05 10:30close5671.001.26791.26751.2805-260.0038338.88
36112006.05.05 15:00buy5681.001.27441.27141.2844
36122006.05.05 15:08modify5681.001.27441.27451.2844
36132006.05.05 15:08modify5681.001.27441.27461.2844
36142006.05.05 15:08modify5681.001.27441.27461.2844
36152006.05.05 15:08s/l5681.001.27461.27461.284420.0038358.88
36162006.05.05 17:30sell5691.001.27361.27661.2636
36172006.05.05 19:00close5691.001.27451.27661.2636-90.0038268.88
36182006.05.05 20:30sell5701.001.27381.27681.2638
36192006.05.05 22:06modify5701.001.27381.27371.2638
36202006.05.05 22:07modify5701.001.27381.27361.2638
36212006.05.07 23:00s/l5701.001.27361.27361.263820.0038288.88
36222006.05.07 23:30buy5711.001.27441.27141.2844
36232006.05.08 00:30close5711.001.27341.27141.2844-109.0038179.88
36242006.05.08 01:30buy5721.001.27451.27151.2845
36252006.05.08 03:00close5721.001.27221.27151.2845-230.0037949.88
36262006.05.08 09:00buy5731.001.27461.27161.2846
36272006.05.08 09:25modify5731.001.27461.27461.2846
36282006.05.08 09:25modify5731.001.27461.27471.2846
36292006.05.08 09:25modify5731.001.27461.27471.2846
36302006.05.08 09:48s/l5731.001.27471.27471.284610.0037959.88
36312006.05.08 15:00sell5741.001.27491.27791.2649
36322006.05.08 15:34modify5741.001.27491.27491.2649
36332006.05.08 15:34modify5741.001.27491.27481.2649
36342006.05.08 15:34modify5741.001.27491.27471.2649
36352006.05.08 15:34modify5741.001.27491.27461.2649
36362006.05.08 15:35modify5741.001.27491.27451.2649
36372006.05.08 15:35modify5741.001.27491.27451.2649
36382006.05.08 15:35modify5741.001.27491.27431.2649
36392006.05.08 15:36modify5741.001.27491.27421.2649
36402006.05.08 15:36modify5741.001.27491.27421.2649
36412006.05.08 15:36modify5741.001.27491.27411.2649
36422006.05.08 15:36modify5741.001.27491.27411.2649
36432006.05.08 15:36modify5741.001.27491.27401.2649
36442006.05.08 15:37modify5741.001.27491.27381.2649
36452006.05.08 15:37modify5741.001.27491.27371.2649
36462006.05.08 15:37modify5741.001.27491.27371.2649
36472006.05.08 15:51modify5741.001.27491.27351.2649
36482006.05.08 15:51modify5741.001.27491.27341.2649
36492006.05.08 15:52modify5741.001.27491.27331.2649
36502006.05.08 15:52modify5741.001.27491.27321.2649
36512006.05.08 15:52modify5741.001.27491.27311.2649
36522006.05.08 15:56modify5741.001.27491.27311.2649
36532006.05.08 15:56modify5741.001.27491.27301.2649
36542006.05.08 15:56modify5741.001.27491.27291.2649
36552006.05.08 15:58modify5741.001.27491.27281.2649
36562006.05.08 15:58modify5741.001.27491.27261.2649
36572006.05.08 15:58modify5741.001.27491.27251.2649
36582006.05.08 15:58modify5741.001.27491.27251.2649
36592006.05.08 15:59modify5741.001.27491.27241.2649
36602006.05.08 15:59modify5741.001.27491.27231.2649
36612006.05.08 15:59modify5741.001.27491.27221.2649
36622006.05.08 15:59modify5741.001.27491.27211.2649
36632006.05.08 15:59modify5741.001.27491.27211.2649
36642006.05.08 16:02s/l5741.001.27211.27211.2649280.0038239.88
36652006.05.09 13:30buy5751.001.27001.26701.2800
36662006.05.09 14:00close5751.001.26941.26701.2800-60.0038179.88
36672006.05.09 15:00buy5761.001.27101.26801.2810
36682006.05.09 15:26modify5761.001.27101.27111.2810
36692006.05.09 15:26modify5761.001.27101.27151.2810
36702006.05.09 15:27modify5761.001.27101.27161.2810
36712006.05.09 15:27modify5761.001.27101.27171.2810
36722006.05.09 15:27modify5761.001.27101.27181.2810
36732006.05.09 15:27modify5761.001.27101.27191.2810
36742006.05.09 15:27modify5761.001.27101.27201.2810
36752006.05.09 15:30modify5761.001.27101.27201.2810
36762006.05.09 15:31modify5761.001.27101.27211.2810
36772006.05.09 15:31modify5761.001.27101.27211.2810
36782006.05.09 15:51modify5761.001.27101.27231.2810
36792006.05.09 15:53modify5761.001.27101.27241.2810
36802006.05.09 15:53modify5761.001.27101.27241.2810
36812006.05.09 15:53modify5761.001.27101.27251.2810
36822006.05.09 15:54modify5761.001.27101.27251.2810
36832006.05.09 15:55modify5761.001.27101.27261.2810
36842006.05.09 15:55modify5761.001.27101.27271.2810
36852006.05.09 15:59modify5761.001.27101.27291.2810
36862006.05.09 15:59modify5761.001.27101.27321.2810
36872006.05.09 15:59modify5761.001.27101.27341.2810
36882006.05.09 16:01modify5761.001.27101.27351.2810
36892006.05.09 16:01modify5761.001.27101.27371.2810
36902006.05.09 16:06modify5761.001.27101.27411.2810
36912006.05.09 16:06modify5761.001.27101.27411.2810
36922006.05.09 16:07modify5761.001.27101.27431.2810
36932006.05.09 16:07modify5761.001.27101.27441.2810
36942006.05.09 16:07modify5761.001.27101.27461.2810
36952006.05.09 16:08modify5761.001.27101.27461.2810
36962006.05.09 16:08modify5761.001.27101.27471.2810
36972006.05.09 16:08modify5761.001.27101.27491.2810
36982006.05.09 16:16modify5761.001.27101.27511.2810
36992006.05.09 16:17modify5761.001.27101.27531.2810
37002006.05.09 16:17modify5761.001.27101.27541.2810
37012006.05.09 16:17modify5761.001.27101.27551.2810
37022006.05.09 16:17modify5761.001.27101.27551.2810
37032006.05.09 16:18modify5761.001.27101.27571.2810
37042006.05.09 16:19modify5761.001.27101.27601.2810
37052006.05.09 16:19modify5761.001.27101.27601.2810
37062006.05.09 16:20modify5761.001.27101.27611.2810
37072006.05.09 16:25s/l5761.001.27611.27611.2810510.0038689.88
37082006.05.10 19:00sell5771.001.27841.28141.2684
37092006.05.10 19:30close5771.001.27951.28141.2684-110.0038579.88
37102006.05.10 20:30sell5781.001.27691.27991.2669
37112006.05.10 20:34s/l5781.001.27991.27991.2669-300.0038279.88
37122006.05.10 21:00buy5791.001.28111.27811.2911
37132006.05.10 22:08s/l5791.001.27811.27811.2911-300.0037979.88
37142006.05.10 23:00sell5801.001.27821.28121.2682
37152006.05.11 00:52modify5801.001.27821.27821.2682
37162006.05.11 00:55modify5801.001.27821.27811.2682
37172006.05.11 00:55modify5801.001.27821.27811.2682
37182006.05.11 01:17modify5801.001.27821.27791.2682
37192006.05.11 01:19modify5801.001.27821.27781.2682
37202006.05.11 01:21modify5801.001.27821.27771.2682
37212006.05.11 01:24modify5801.001.27821.27761.2682
37222006.05.11 01:24modify5801.001.27821.27731.2682
37232006.05.11 01:24modify5801.001.27821.27721.2682
37242006.05.11 01:24modify5801.001.27821.27721.2682
37252006.05.11 01:35modify5801.001.27821.27711.2682
37262006.05.11 01:40modify5801.001.27821.27701.2682
37272006.05.11 01:40modify5801.001.27821.27691.2682
37282006.05.11 01:40modify5801.001.27821.27691.2682
37292006.05.11 01:41modify5801.001.27821.27681.2682
37302006.05.11 01:41modify5801.001.27821.27681.2682
37312006.05.11 01:50modify5801.001.27821.27671.2682
37322006.05.11 01:50modify5801.001.27821.27641.2682
37332006.05.11 02:03s/l5801.001.27641.27641.2682201.0038180.88
37342006.05.11 14:30buy5811.001.27291.26991.2829
37352006.05.11 14:30modify5811.001.27291.27351.2829
37362006.05.11 14:31modify5811.001.27291.27361.2829
37372006.05.11 14:31modify5811.001.27291.27441.2829
37382006.05.11 14:31modify5811.001.27291.27641.2829
37392006.05.11 14:31s/l5811.001.27641.27641.2829350.0038530.88
37402006.05.11 23:00sell5821.001.28351.28651.2735
37412006.05.12 01:00close5821.001.28551.28651.2735-193.0038337.88
37422006.05.12 14:00sell5831.001.28971.29271.2797
37432006.05.12 14:30close5831.001.29111.29271.2797-140.0038197.88
37442006.05.12 16:00sell5841.001.28861.29161.2786
37452006.05.12 16:03s/l5841.001.29161.29161.2786-300.0037897.88
37462006.05.12 19:00buy5851.001.28971.28671.2997
37472006.05.12 19:30close5851.001.28881.28671.2997-90.0037807.88
37482006.05.12 20:30buy5861.001.29111.28811.3011
37492006.05.12 21:46modify5861.001.29111.29121.3011
37502006.05.12 21:46modify5861.001.29111.29131.3011
37512006.05.12 21:55modify5861.001.29111.29141.3011
37522006.05.12 21:56modify5861.001.29111.29161.3011
37532006.05.12 21:56modify5861.001.29111.29191.3011
37542006.05.12 21:56modify5861.001.29111.29191.3011
37552006.05.12 21:57modify5861.001.29111.29201.3011
37562006.05.12 21:57modify5861.001.29111.29201.3011
37572006.05.12 21:57modify5861.001.29111.29211.3011
37582006.05.12 21:57modify5861.001.29111.29221.3011
37592006.05.12 22:11s/l5861.001.29221.29221.3011110.0037917.88
37602006.05.15 02:30sell5871.001.29231.29531.2823
37612006.05.15 03:29s/l5871.001.29531.29531.2823-300.0037617.88
37622006.05.15 03:30buy5881.001.29491.29191.3049
37632006.05.15 04:00close5881.001.29261.29191.3049-230.0037387.88
37642006.05.15 14:30buy5891.001.28481.28181.2948
37652006.05.15 14:59modify5891.001.28481.28501.2948
37662006.05.15 15:00modify5891.001.28481.28511.2948
37672006.05.15 15:00s/l5891.001.28511.28511.294830.0037417.88
37682006.05.15 15:30sell5901.001.28141.28441.2714
37692006.05.15 16:41s/l5901.001.28441.28441.2714-300.0037117.88
37702006.05.16 04:00buy5911.001.28161.27861.2916
37712006.05.16 05:38modify5911.001.28161.28161.2916
37722006.05.16 05:44modify5911.001.28161.28171.2916
37732006.05.16 05:51modify5911.001.28161.28181.2916
37742006.05.16 05:51modify5911.001.28161.28201.2916
37752006.05.16 05:52modify5911.001.28161.28221.2916
37762006.05.16 05:52modify5911.001.28161.28261.2916
37772006.05.16 05:52modify5911.001.28161.28281.2916
37782006.05.16 05:54modify5911.001.28161.28291.2916
37792006.05.16 05:54modify5911.001.28161.28301.2916
37802006.05.16 05:59modify5911.001.28161.28311.2916
37812006.05.16 06:17s/l5911.001.28311.28311.2916150.0137267.89
37822006.05.16 08:30sell5921.001.27941.28241.2694
37832006.05.16 09:15s/l5921.001.28241.28241.2694-300.0036967.89
37842006.05.16 10:00buy5931.001.28261.27961.2926
37852006.05.16 11:00close5931.001.28101.27961.2926-160.0036807.89
37862006.05.16 13:00buy5941.001.28151.27851.2915
37872006.05.16 13:08modify5941.001.28151.28161.2915
37882006.05.16 13:08modify5941.001.28151.28171.2915
37892006.05.16 13:08modify5941.001.28151.28181.2915
37902006.05.16 13:09modify5941.001.28151.28191.2915
37912006.05.16 13:11modify5941.001.28151.28201.2915
37922006.05.16 13:11modify5941.001.28151.28201.2915
37932006.05.16 13:17s/l5941.001.28201.28201.291550.0036857.89
37942006.05.16 17:30sell5951.001.28151.28451.2715
37952006.05.16 19:30close5951.001.28341.28451.2715-190.0036667.89
37962006.05.17 14:30sell5961.001.28631.28931.2763
37972006.05.17 14:40s/l5961.001.28931.28931.2763-300.0036367.89
37982006.05.17 15:00buy5971.001.28861.28561.2986
37992006.05.17 15:19s/l5971.001.28561.28561.2986-300.0036067.89
38002006.05.17 15:30sell5981.001.28491.28791.2749
38012006.05.17 15:58modify5981.001.28491.28491.2749
38022006.05.17 15:59modify5981.001.28491.28471.2749
38032006.05.17 15:59modify5981.001.28491.28461.2749
38042006.05.17 15:59modify5981.001.28491.28451.2749
38052006.05.17 15:59s/l5981.001.28451.28451.274940.0036107.89
38062006.05.17 21:00buy5991.001.27461.27161.2846
38072006.05.17 22:14modify5991.001.27461.27471.2846
38082006.05.17 22:32s/l5991.001.27471.27471.284610.0036117.89
38092006.05.18 00:00sell6001.001.27261.27561.2626
38102006.05.18 00:30close6001.001.27411.27561.2626-150.0035967.89
38112006.05.18 16:30sell6011.001.27901.28201.2690
38122006.05.18 16:49s/l6011.001.28201.28201.2690-300.0035667.89
38132006.05.18 17:00buy6021.001.28111.27811.2911
38142006.05.18 17:03modify6021.001.28111.28151.2911
38152006.05.18 17:04modify6021.001.28111.28161.2911
38162006.05.18 17:06modify6021.001.28111.28171.2911
38172006.05.18 17:06modify6021.001.28111.28181.2911
38182006.05.18 17:06modify6021.001.28111.28191.2911
38192006.05.18 17:08s/l6021.001.28191.28191.291180.0035747.89
38202006.05.19 03:30sell6031.001.28401.28701.2740
38212006.05.19 05:47modify6031.001.28401.28401.2740
38222006.05.19 05:47modify6031.001.28401.28401.2740
38232006.05.19 05:48modify6031.001.28401.28391.2740
38242006.05.19 05:48modify6031.001.28401.28371.2740
38252006.05.19 05:49modify6031.001.28401.28361.2740
38262006.05.19 05:49modify6031.001.28401.28361.2740
38272006.05.19 05:49modify6031.001.28401.28351.2740
38282006.05.19 06:05s/l6031.001.28351.28351.274050.0035797.89
38292006.05.19 18:00buy6041.001.27491.27191.2849
38302006.05.19 18:58modify6041.001.27491.27491.2849
38312006.05.19 19:07s/l6041.001.27491.27491.28490.0035797.89
38322006.05.22 02:30sell6051.001.27481.27781.2648
38332006.05.22 03:24modify6051.001.27481.27481.2648
38342006.05.22 03:25modify6051.001.27481.27471.2648
38352006.05.22 03:30modify6051.001.27481.27471.2648
38362006.05.22 03:33modify6051.001.27481.27451.2648
38372006.05.22 03:34modify6051.001.27481.27431.2648
38382006.05.22 03:34modify6051.001.27481.27431.2648
38392006.05.22 04:29modify6051.001.27481.27421.2648
38402006.05.22 04:39modify6051.001.27481.27411.2648
38412006.05.22 05:08modify6051.001.27481.27381.2648
38422006.05.22 05:19s/l6051.001.27381.27381.264899.9935897.88
38432006.05.22 10:00buy6061.001.27431.27131.2843
38442006.05.22 10:23modify6061.001.27431.27431.2843
38452006.05.22 10:23modify6061.001.27431.27481.2843
38462006.05.22 10:23modify6061.001.27431.27481.2843
38472006.05.22 10:24modify6061.001.27431.27501.2843
38482006.05.22 10:25modify6061.001.27431.27541.2843
38492006.05.22 10:29modify6061.001.27431.27541.2843
38502006.05.22 10:30modify6061.001.27431.27551.2843
38512006.05.22 10:40s/l6061.001.27551.27551.2843120.0036017.88
38522006.05.22 15:30sell6071.001.27571.27871.2657
38532006.05.22 15:48s/l6071.001.27871.27871.2657-300.0035717.88
38542006.05.22 16:00buy6081.001.27881.27581.2888
38552006.05.22 16:05modify6081.001.27881.27881.2888
38562006.05.22 16:06modify6081.001.27881.27891.2888
38572006.05.22 16:13s/l6081.001.27891.27891.288810.0035727.88
38582006.05.23 08:30sell6091.001.28461.28761.2746
38592006.05.23 09:00close6091.001.28591.28761.2746-130.0035597.88
38602006.05.23 09:30sell6101.001.28411.28711.2741
38612006.05.23 09:34modify6101.001.28411.28351.2741
38622006.05.23 09:35modify6101.001.28411.28331.2741
38632006.05.23 09:42s/l6101.001.28331.28331.274180.0035677.88
38642006.05.23 14:00buy6111.001.28561.28261.2956
38652006.05.23 14:30close6111.001.28341.28261.2956-220.0035457.88
38662006.05.23 16:30buy6121.001.28551.28251.2955
38672006.05.23 17:08s/l6121.001.28251.28251.2955-300.0035157.88
38682006.05.23 22:30sell6131.001.28281.28581.2728
38692006.05.23 22:59modify6131.001.28281.28261.2728
38702006.05.23 22:59modify6131.001.28281.28251.2728
38712006.05.23 23:00modify6131.001.28281.28241.2728
38722006.05.23 23:00modify6131.001.28281.28231.2728
38732006.05.23 23:00modify6131.001.28281.28221.2728
38742006.05.23 23:06modify6131.001.28281.28221.2728
38752006.05.23 23:23s/l6131.001.28221.28221.272860.0035217.88
38762006.05.24 04:30buy6141.001.28001.27701.2900
38772006.05.24 09:00modify6141.001.28001.28171.2900
38782006.05.24 09:04modify6141.001.28001.28181.2900
38792006.05.24 09:08s/l6141.001.28181.28181.2900180.0035397.88
38802006.05.24 15:30sell6151.001.28351.28651.2735
38812006.05.24 16:01modify6151.001.28351.28351.2735
38822006.05.24 16:01modify6151.001.28351.28331.2735
38832006.05.24 16:02modify6151.001.28351.28321.2735
38842006.05.24 16:02modify6151.001.28351.28311.2735
38852006.05.24 16:02modify6151.001.28351.28301.2735
38862006.05.24 16:02modify6151.001.28351.28291.2735
38872006.05.24 16:02modify6151.001.28351.28281.2735
38882006.05.24 16:02modify6151.001.28351.28271.2735
38892006.05.24 16:02modify6151.001.28351.28261.2735
38902006.05.24 16:02modify6151.001.28351.28251.2735
38912006.05.24 16:02modify6151.001.28351.28241.2735
38922006.05.24 16:02modify6151.001.28351.28091.2735
38932006.05.24 16:02s/l6151.001.28091.28091.2735260.0035657.88
38942006.05.24 20:30buy6161.001.27771.27471.2877
38952006.05.24 22:30close6161.001.27631.27471.2877-140.0035517.88
38962006.05.25 01:00buy6171.001.27721.27421.2872
38972006.05.25 03:30close6171.001.27631.27421.2872-90.0035427.88
38982006.05.25 08:30buy6181.001.27841.27541.2884
38992006.05.25 10:42modify6181.001.27841.27841.2884
39002006.05.25 10:42modify6181.001.27841.27851.2884
39012006.05.25 10:43modify6181.001.27841.27881.2884
39022006.05.25 10:51s/l6181.001.27881.27881.288440.0135467.89
39032006.05.25 13:30sell6191.001.27611.27911.2661
39042006.05.25 14:30close6191.001.27781.27911.2661-170.0035297.89
39052006.05.26 03:00sell6201.001.27951.28251.2695
39062006.05.26 03:25modify6201.001.27951.27931.2695
39072006.05.26 03:30modify6201.001.27951.27931.2695
39082006.05.26 03:31modify6201.001.27951.27901.2695
39092006.05.26 03:37modify6201.001.27951.27891.2695
39102006.05.26 03:37modify6201.001.27951.27861.2695
39112006.05.26 03:39modify6201.001.27951.27851.2695
39122006.05.26 03:39modify6201.001.27951.27851.2695
39132006.05.26 04:08modify6201.001.27951.27841.2695
39142006.05.26 04:16s/l6201.001.27841.27841.2695110.0035407.89
39152006.05.26 09:30buy6211.001.27981.27681.2898
39162006.05.26 09:57modify6211.001.27981.28001.2898
39172006.05.26 09:57modify6211.001.27981.28031.2898
39182006.05.26 09:57modify6211.001.27981.28031.2898
39192006.05.26 09:59modify6211.001.27981.28051.2898
39202006.05.26 10:00modify6211.001.27981.28051.2898
39212006.05.26 10:00modify6211.001.27981.28071.2898
39222006.05.26 10:04modify6211.001.27981.28081.2898
39232006.05.26 10:04modify6211.001.27981.28081.2898
39242006.05.26 10:07modify6211.001.27981.28091.2898
39252006.05.26 10:07modify6211.001.27981.28101.2898
39262006.05.26 10:08modify6211.001.27981.28111.2898
39272006.05.26 10:08modify6211.001.27981.28111.2898
39282006.05.26 10:08modify6211.001.27981.28141.2898
39292006.05.26 10:08modify6211.001.27981.28151.2898
39302006.05.26 10:09modify6211.001.27981.28191.2898
39312006.05.26 10:09modify6211.001.27981.28191.2898
39322006.05.26 10:09modify6211.001.27981.28211.2898
39332006.05.26 10:11s/l6211.001.28211.28211.2898230.0035637.89
39342006.05.26 15:30sell6221.001.27721.28021.2672
39352006.05.26 15:34modify6221.001.27721.27691.2672
39362006.05.26 15:35modify6221.001.27721.27681.2672
39372006.05.26 15:35modify6221.001.27721.27671.2672
39382006.05.26 15:35modify6221.001.27721.27661.2672
39392006.05.26 15:35modify6221.001.27721.27651.2672
39402006.05.26 15:35modify6221.001.27721.27641.2672
39412006.05.26 15:35modify6221.001.27721.27631.2672
39422006.05.26 15:35modify6221.001.27721.27601.2672
39432006.05.26 15:36modify6221.001.27721.27571.2672
39442006.05.26 15:36modify6221.001.27721.27551.2672
39452006.05.26 15:37s/l6221.001.27551.27551.2672170.0035807.89
39462006.05.26 17:30buy6231.001.27461.27161.2846
39472006.05.26 18:57s/l6231.001.27161.27161.2846-300.0035507.89
39482006.05.26 19:00sell6241.001.27161.27461.2616
39492006.05.26 20:30close6241.001.27351.27461.2616-190.0035317.89
39502006.05.26 21:00sell6251.001.27261.27561.2626
39512006.05.28 23:00close6251.001.27381.27561.2626-120.0035197.89
39522006.05.29 18:00sell6261.001.27381.27681.2638
39532006.05.29 23:00close6261.001.27521.27681.2638-140.0035057.89
39542006.05.30 14:00sell6271.001.28371.28671.2737
39552006.05.30 14:18modify6271.001.28371.28361.2737
39562006.05.30 14:19s/l6271.001.28361.28361.273710.0035067.89
39572006.05.30 15:30buy6281.001.28471.28171.2947
39582006.05.30 15:52modify6281.001.28471.28471.2947
39592006.05.30 15:52modify6281.001.28471.28481.2947
39602006.05.30 15:52modify6281.001.28471.28491.2947
39612006.05.30 15:52modify6281.001.28471.28511.2947
39622006.05.30 15:52modify6281.001.28471.28511.2947
39632006.05.30 15:52modify6281.001.28471.28531.2947
39642006.05.30 15:53modify6281.001.28471.28551.2947
39652006.05.30 15:53modify6281.001.28471.28581.2947
39662006.05.30 15:53modify6281.001.28471.28651.2947
39672006.05.30 15:54s/l6281.001.28651.28651.2947180.0035247.89
39682006.05.30 18:00sell6291.001.28671.28971.2767
39692006.05.30 19:00close6291.001.28861.28971.2767-190.0035057.89
39702006.05.30 20:00sell6301.001.28711.29011.2771
39712006.05.30 20:30close6301.001.28931.29011.2771-220.0034837.89
39722006.05.30 21:00sell6311.001.28721.29021.2772
39732006.05.31 01:00modify6311.001.28721.28711.2772
39742006.05.31 01:10modify6311.001.28721.28701.2772
39752006.05.31 01:15modify6311.001.28721.28691.2772
39762006.05.31 01:19modify6311.001.28721.28681.2772
39772006.05.31 01:30modify6311.001.28721.28671.2772
39782006.05.31 02:09modify6311.001.28721.28661.2772
39792006.05.31 02:12modify6311.001.28721.28651.2772
39802006.05.31 02:37s/l6311.001.28651.28651.277277.0034914.89
39812006.05.31 07:00buy6321.001.28761.28461.2976
39822006.05.31 08:19modify6321.001.28761.28791.2976
39832006.05.31 08:19modify6321.001.28761.28791.2976
39842006.05.31 08:20modify6321.001.28761.28801.2976
39852006.05.31 08:32s/l6321.001.28801.28801.297640.0034954.89
39862006.05.31 10:30sell6331.001.28621.28921.2762
39872006.05.31 13:00close6331.001.28791.28921.2762-170.0034784.89
39882006.05.31 13:30sell6341.001.28591.28891.2759
39892006.05.31 15:33modify6341.001.28591.28591.2759
39902006.05.31 15:33modify6341.001.28591.28561.2759
39912006.05.31 15:34s/l6341.001.28561.28561.275930.0034814.89
39922006.06.01 10:30buy6351.001.27871.27571.2887
39932006.06.01 12:00close6351.001.27751.27571.2887-120.0034694.89
39942006.06.01 16:30buy6361.001.27681.27381.2868
39952006.06.01 16:32modify6361.001.27681.27711.2868
39962006.06.01 16:34modify6361.001.27681.27711.2868
39972006.06.01 16:35modify6361.001.27681.27721.2868
39982006.06.01 16:35modify6361.001.27681.27741.2868
39992006.06.01 16:35modify6361.001.27681.27751.2868
40002006.06.01 16:37modify6361.001.27681.27761.2868
40012006.06.01 16:37modify6361.001.27681.27771.2868
40022006.06.01 16:37modify6361.001.27681.27781.2868
40032006.06.01 16:37modify6361.001.27681.27791.2868
40042006.06.01 16:37modify6361.001.27681.27801.2868
40052006.06.01 16:39modify6361.001.27681.27801.2868
40062006.06.01 16:39modify6361.001.27681.27811.2868
40072006.06.01 16:40modify6361.001.27681.27811.2868
40082006.06.01 16:40modify6361.001.27681.27821.2868
40092006.06.01 16:40modify6361.001.27681.27831.2868
40102006.06.01 16:40modify6361.001.27681.27841.2868
40112006.06.01 16:41modify6361.001.27681.27851.2868
40122006.06.01 16:41modify6361.001.27681.27861.2868
40132006.06.01 16:41modify6361.001.27681.27871.2868
40142006.06.01 16:41modify6361.001.27681.27871.2868
40152006.06.01 16:41modify6361.001.27681.27881.2868
40162006.06.01 16:45modify6361.001.27681.27891.2868
40172006.06.01 16:46modify6361.001.27681.27891.2868
40182006.06.01 16:46modify6361.001.27681.27911.2868
40192006.06.01 16:46modify6361.001.27681.27921.2868
40202006.06.01 16:46modify6361.001.27681.27931.2868
40212006.06.01 16:46modify6361.001.27681.27941.2868
40222006.06.01 16:46modify6361.001.27681.27951.2868
40232006.06.01 16:46modify6361.001.27681.27961.2868
40242006.06.01 16:47modify6361.001.27681.27961.2868
40252006.06.01 16:47modify6361.001.27681.27971.2868
40262006.06.01 16:47modify6361.001.27681.27981.2868
40272006.06.01 16:47modify6361.001.27681.27991.2868
40282006.06.01 16:47modify6361.001.27681.28001.2868
40292006.06.01 16:47modify6361.001.27681.28001.2868
40302006.06.01 16:47modify6361.001.27681.28041.2868
40312006.06.01 16:49s/l6361.001.28041.28041.2868360.0035054.89
40322006.06.01 21:30sell6371.001.27961.28261.2696
40332006.06.01 23:00close6371.001.28041.28261.2696-80.0034974.89
40342006.06.05 15:00sell6381.001.29341.29641.2834
40352006.06.05 18:00close6381.001.29531.29641.2834-190.0034784.89
40362006.06.05 20:30sell6391.001.29441.29741.2844
40372006.06.05 20:42modify6391.001.29441.29441.2844
40382006.06.05 20:42modify6391.001.29441.29431.2844
40392006.06.05 20:42modify6391.001.29441.29421.2844
40402006.06.05 20:42modify6391.001.29441.29411.2844
40412006.06.05 20:43s/l6391.001.29411.29411.284430.0034814.89
40422006.06.06 09:00buy6401.001.29301.29001.3030
40432006.06.06 10:47s/l6401.001.29001.29001.3030-300.0034514.89
40442006.06.06 11:00sell6411.001.28961.29261.2796
40452006.06.06 12:08modify6411.001.28961.28941.2796
40462006.06.06 12:08modify6411.001.28961.28921.2796
40472006.06.06 12:09modify6411.001.28961.28911.2796
40482006.06.06 12:14modify6411.001.28961.28901.2796
40492006.06.06 12:14modify6411.001.28961.28871.2796
40502006.06.06 12:15modify6411.001.28961.28871.2796
40512006.06.06 12:16modify6411.001.28961.28841.2796
40522006.06.06 12:16modify6411.001.28961.28811.2796
40532006.06.06 12:16modify6411.001.28961.28791.2796
40542006.06.06 12:16modify6411.001.28961.28791.2796
40552006.06.06 12:21modify6411.001.28961.28771.2796
40562006.06.06 12:22modify6411.001.28961.28761.2796
40572006.06.06 12:22modify6411.001.28961.28761.2796
40582006.06.06 12:24modify6411.001.28961.28741.2796
40592006.06.06 12:24modify6411.001.28961.28731.2796
40602006.06.06 12:24modify6411.001.28961.28721.2796
40612006.06.06 12:24modify6411.001.28961.28721.2796
40622006.06.06 12:25modify6411.001.28961.28711.2796
40632006.06.06 12:25s/l6411.001.28711.28711.2796250.0034764.89
40642006.06.07 04:00buy6421.001.28371.28071.2937
40652006.06.07 06:30close6421.001.28271.28071.2937-100.0034664.89
40662006.06.07 10:00buy6431.001.28191.27891.2919
40672006.06.07 13:00close6431.001.28051.27891.2919-140.0034524.89
40682006.06.07 17:30buy6441.001.27991.27691.2899
40692006.06.07 18:02modify6441.001.27991.28001.2899
40702006.06.07 18:03modify6441.001.27991.28031.2899
40712006.06.07 18:03modify6441.001.27991.28031.2899
40722006.06.07 18:14s/l6441.001.28031.28031.289940.0034564.89
40732006.06.07 22:30sell6451.001.27891.28191.2689
40742006.06.08 00:00close6451.001.28031.28191.2689-119.0034445.89
40752006.06.08 03:00sell6461.001.27871.28171.2687
40762006.06.08 08:34modify6461.001.27871.27861.2687
40772006.06.08 08:34modify6461.001.27871.27831.2687
40782006.06.08 08:34s/l6461.001.27831.27831.268740.0034485.89
40792006.06.09 11:30buy6471.001.26631.26331.2763
40802006.06.09 12:09modify6471.001.26631.26631.2763
40812006.06.09 12:17s/l6471.001.26631.26631.27630.0034485.89
40822006.06.09 13:00sell6481.001.26551.26851.2555
40832006.06.09 14:29modify6481.001.26551.26331.2555
40842006.06.09 14:30modify6481.001.26551.26311.2555
40852006.06.09 14:30modify6481.001.26551.26291.2555
40862006.06.09 14:31modify6481.001.26551.26291.2555
40872006.06.09 14:31modify6481.001.26551.26281.2555
40882006.06.09 14:31modify6481.001.26551.26251.2555
40892006.06.09 14:31s/l6481.001.26251.26251.2555300.0034785.89
40902006.06.09 15:30buy6491.001.26671.26371.2767
40912006.06.09 16:10modify6491.001.26671.26681.2767
40922006.06.09 16:10modify6491.001.26671.26691.2767
40932006.06.09 16:10modify6491.001.26671.26691.2767
40942006.06.09 16:11modify6491.001.26671.26701.2767
40952006.06.09 16:11modify6491.001.26671.26711.2767
40962006.06.09 16:11modify6491.001.26671.26721.2767
40972006.06.09 16:11modify6491.001.26671.26731.2767
40982006.06.09 16:13s/l6491.001.26731.26731.276760.0034845.89
40992006.06.09 17:30sell6501.001.26291.26591.2529
41002006.06.09 21:00close6501.001.26471.26591.2529-180.0034665.89
41012006.06.09 22:00sell6511.001.26411.26711.2541
41022006.06.11 23:00modify6511.001.26411.26331.2541
41032006.06.11 23:01modify6511.001.26411.26321.2541
41042006.06.11 23:03modify6511.001.26411.26311.2541
41052006.06.11 23:06modify6511.001.26411.26301.2541
41062006.06.11 23:18modify6511.001.26411.26291.2541
41072006.06.11 23:18modify6511.001.26411.26281.2541
41082006.06.11 23:19modify6511.001.26411.26271.2541
41092006.06.11 23:47modify6511.001.26411.26251.2541
41102006.06.11 23:48modify6511.001.26411.26241.2541
41112006.06.11 23:48modify6511.001.26411.26231.2541
41122006.06.12 01:18modify6511.001.26411.26221.2541
41132006.06.12 01:28modify6511.001.26411.26211.2541
41142006.06.12 01:29modify6511.001.26411.26201.2541
41152006.06.12 01:30modify6511.001.26411.26201.2541
41162006.06.12 01:31modify6511.001.26411.26191.2541
41172006.06.12 02:01modify6511.001.26411.26181.2541
41182006.06.12 02:23s/l6511.001.26181.26181.2541237.0034902.89
41192006.06.12 08:30buy6521.001.26401.26101.2740
41202006.06.12 09:30close6521.001.26291.26101.2740-110.0034792.89
41212006.06.12 21:00buy6531.001.26101.25801.2710
41222006.06.12 22:00close6531.001.25941.25801.2710-160.0034632.89
41232006.06.13 10:30buy6541.001.25861.25561.2686
41242006.06.13 11:00close6541.001.25731.25561.2686-130.0034502.89
41252006.06.13 12:00buy6551.001.25941.25641.2694
41262006.06.13 12:25modify6551.001.25941.25951.2694
41272006.06.13 12:34s/l6551.001.25951.25951.269410.0034512.89
41282006.06.13 14:00sell6561.001.25761.26061.2476
41292006.06.13 14:25modify6561.001.25761.25761.2476
41302006.06.13 14:25modify6561.001.25761.25751.2476
41312006.06.13 14:29modify6561.001.25761.25701.2476
41322006.06.13 14:30modify6561.001.25761.25681.2476
41332006.06.13 14:30s/l6561.001.25681.25681.247680.0034592.89
41342006.06.13 16:00buy6571.001.26061.25761.2706
41352006.06.13 16:08s/l6571.001.25761.25761.2706-300.0034292.89
41362006.06.13 16:30sell6581.001.25711.26011.2471
41372006.06.13 16:55modify6581.001.25711.25701.2471
41382006.06.13 16:55modify6581.001.25711.25701.2471
41392006.06.13 16:57s/l6581.001.25701.25701.247110.0034302.89
41402006.06.14 07:00buy6591.001.25681.25381.2668
41412006.06.14 08:24modify6591.001.25681.25681.2668
41422006.06.14 08:24modify6591.001.25681.25691.2668
41432006.06.14 08:24modify6591.001.25681.25701.2668
41442006.06.14 08:24modify6591.001.25681.25701.2668
41452006.06.14 08:26modify6591.001.25681.25711.2668
41462006.06.14 08:26modify6591.001.25681.25721.2668
41472006.06.14 08:26modify6591.001.25681.25721.2668
41482006.06.14 08:27modify6591.001.25681.25731.2668
41492006.06.14 08:33s/l6591.001.25731.25731.266849.9934352.88
41502006.06.14 12:30sell6601.001.25731.26031.2473
41512006.06.14 14:29modify6601.001.25731.25581.2473
41522006.06.14 14:30modify6601.001.25731.25561.2473
41532006.06.14 14:30s/l6601.001.25561.25561.2473170.0034522.88
41542006.06.14 15:30buy6611.001.26441.26141.2744
41552006.06.14 16:52s/l6611.001.26141.26141.2744-300.0034222.88
41562006.06.14 19:30sell6621.001.26161.26461.2516
41572006.06.14 20:30modify6621.001.26161.26161.2516
41582006.06.14 20:30modify6621.001.26161.26151.2516
41592006.06.14 20:30modify6621.001.26161.26151.2516
41602006.06.14 20:31modify6621.001.26161.26141.2516
41612006.06.14 20:31modify6621.001.26161.26141.2516
41622006.06.14 20:31modify6621.001.26161.26131.2516
41632006.06.14 20:31modify6621.001.26161.26121.2516
41642006.06.14 20:31modify6621.001.26161.26111.2516
41652006.06.14 20:31modify6621.001.26161.26081.2516
41662006.06.14 20:42modify6621.001.26161.26061.2516
41672006.06.14 20:44modify6621.001.26161.26061.2516
41682006.06.14 20:44modify6621.001.26161.26051.2516
41692006.06.14 20:45modify6621.001.26161.26041.2516
41702006.06.14 20:45modify6621.001.26161.26041.2516
41712006.06.14 20:46modify6621.001.26161.26031.2516
41722006.06.14 20:46modify6621.001.26161.26021.2516
41732006.06.14 20:46modify6621.001.26161.26001.2516
41742006.06.14 21:00modify6621.001.26161.26001.2516
41752006.06.14 21:06s/l6621.001.26001.26001.2516160.0034382.88
41762006.06.15 04:00buy6631.001.26181.25881.2718
41772006.06.15 06:00close6631.001.26041.25881.2718-140.0034242.88
41782006.06.15 08:30buy6641.001.26201.25901.2720
41792006.06.15 08:56modify6641.001.26201.26201.2720
41802006.06.15 08:56modify6641.001.26201.26211.2720
41812006.06.15 08:56modify6641.001.26201.26211.2720
41822006.06.15 09:03s/l6641.001.26211.26211.272010.0034252.88
41832006.06.15 10:00sell6651.001.26121.26421.2512
41842006.06.15 10:30close6651.001.26231.26421.2512-110.0034142.88
41852006.06.15 13:30sell6661.001.26121.26421.2512
41862006.06.15 14:00close6661.001.26211.26421.2512-90.0034052.88
41872006.06.15 17:30sell6671.001.26061.26361.2506
41882006.06.15 19:30close6671.001.26231.26361.2506-170.0033882.88
41892006.06.15 20:30sell6681.001.26091.26391.2509
41902006.06.15 22:30close6681.001.26251.26391.2509-160.0033722.88
41912006.06.16 15:30sell6691.001.26351.26651.2535
41922006.06.16 15:55modify6691.001.26351.26351.2535
41932006.06.16 15:55modify6691.001.26351.26331.2535
41942006.06.16 15:55modify6691.001.26351.26321.2535
41952006.06.16 16:22s/l6691.001.26321.26321.253530.0033752.88
41962006.06.16 21:00buy6701.001.26481.26181.2748
41972006.06.16 22:00close6701.001.26371.26181.2748-110.0033642.88
41982006.06.19 09:00buy6711.001.26071.25771.2707
41992006.06.19 10:00close6711.001.25881.25771.2707-190.0033452.88
42002006.06.19 22:30buy6721.001.25831.25531.2683
42012006.06.19 23:00close6721.001.25731.25531.2683-100.0033352.88
42022006.06.20 07:30buy6731.001.25851.25551.2685
42032006.06.20 09:03modify6731.001.25851.25851.2685
42042006.06.20 09:18s/l6731.001.25851.25851.26850.0033352.88
42052006.06.20 10:30sell6741.001.25721.26021.2472
42062006.06.20 11:50modify6741.001.25721.25721.2472
42072006.06.20 11:51modify6741.001.25721.25711.2472
42082006.06.20 11:51modify6741.001.25721.25701.2472
42092006.06.20 11:53modify6741.001.25721.25691.2472
42102006.06.20 11:54modify6741.001.25721.25681.2472
42112006.06.20 11:57modify6741.001.25721.25671.2472
42122006.06.20 11:57modify6741.001.25721.25661.2472
42132006.06.20 12:00modify6741.001.25721.25651.2472
42142006.06.20 12:03modify6741.001.25721.25631.2472
42152006.06.20 12:03modify6741.001.25721.25621.2472
42162006.06.20 12:03modify6741.001.25721.25611.2472
42172006.06.20 12:09s/l6741.001.25611.25611.2472110.0033462.88
42182006.06.20 15:00buy6751.001.25661.25361.2666
42192006.06.20 16:26modify6751.001.25661.25671.2666
42202006.06.20 16:26modify6751.001.25661.25681.2666
42212006.06.20 16:26modify6751.001.25661.25691.2666
42222006.06.20 16:26modify6751.001.25661.25701.2666
42232006.06.20 16:42s/l6751.001.25701.25701.266640.0033502.88
42242006.06.20 21:00sell6761.001.25851.26151.2485
42252006.06.21 01:30close6761.001.25991.26151.2485-133.0033369.88
42262006.06.22 10:00sell6771.001.26371.26671.2537
42272006.06.22 11:29modify6771.001.26371.26371.2537
42282006.06.22 11:53s/l6771.001.26371.26371.25370.0033369.88
42292006.06.23 16:30buy6781.001.25301.25001.2630
42302006.06.23 17:00close6781.001.25161.25001.2630-140.0033229.88
42312006.06.23 18:30buy6791.001.25291.24991.2629
42322006.06.23 20:00close6791.001.25181.24991.2629-110.0033119.88
42332006.06.26 09:00buy6801.001.25281.24981.2628
42342006.06.26 09:05modify6801.001.25281.25301.2628
42352006.06.26 09:05modify6801.001.25281.25311.2628
42362006.06.26 09:05modify6801.001.25281.25311.2628
42372006.06.26 09:06modify6801.001.25281.25331.2628
42382006.06.26 09:06modify6801.001.25281.25331.2628
42392006.06.26 09:06modify6801.001.25281.25411.2628
42402006.06.26 09:07s/l6801.001.25411.25411.2628130.0033249.88
42412006.06.26 12:00sell6811.001.25461.25761.2446
42422006.06.26 12:30close6811.001.25621.25761.2446-160.0033089.88
42432006.06.26 17:30sell6821.001.25471.25771.2447
42442006.06.26 18:00close6821.001.25541.25771.2447-70.0033019.88
42452006.06.27 11:30sell6831.001.25801.26101.2480
42462006.06.27 12:13modify6831.001.25801.25791.2480
42472006.06.27 12:13modify6831.001.25801.25781.2480
42482006.06.27 12:13modify6831.001.25801.25771.2480
42492006.06.27 12:13modify6831.001.25801.25771.2480
42502006.06.27 12:14modify6831.001.25801.25751.2480
42512006.06.27 12:20modify6831.001.25801.25741.2480
42522006.06.27 12:38s/l6831.001.25741.25741.248060.0033079.88
42532006.06.27 15:00buy6841.001.25941.25641.2694
42542006.06.27 16:00close6841.001.25771.25641.2694-170.0032909.88
42552006.06.27 16:30buy6851.001.26041.25741.2704
42562006.06.27 18:00close6851.001.25841.25741.2704-200.0032709.88
42572006.06.27 19:00buy6861.001.25961.25661.2696
42582006.06.27 20:00close6861.001.25801.25661.2696-160.0032549.88
42592006.06.28 21:00buy6871.001.25541.25241.2654
42602006.06.29 00:00close6871.001.25481.25241.2654-87.0032462.88
42612006.06.29 20:30buy6881.001.26161.25861.2716
42622006.06.29 20:32modify6881.001.26161.26181.2716
42632006.06.29 20:32modify6881.001.26161.26191.2716
42642006.06.29 20:33modify6881.001.26161.26201.2716
42652006.06.29 20:33modify6881.001.26161.26211.2716
42662006.06.29 20:34modify6881.001.26161.26221.2716
42672006.06.29 20:34modify6881.001.26161.26231.2716
42682006.06.29 20:34modify6881.001.26161.26251.2716
42692006.06.29 20:34modify6881.001.26161.26251.2716
42702006.06.29 20:35modify6881.001.26161.26271.2716
42712006.06.29 20:35modify6881.001.26161.26291.2716
42722006.06.29 20:35modify6881.001.26161.26321.2716
42732006.06.29 20:35modify6881.001.26161.26331.2716
42742006.06.29 20:35modify6881.001.26161.26331.2716
42752006.06.29 20:35modify6881.001.26161.26341.2716
42762006.06.29 20:36s/l6881.001.26341.26341.2716180.0032642.88