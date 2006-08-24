|Account: 59758
|Name: wong
|Currency: USD
|2006 September 15, 04:52
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2394348
|2006.08.24 09:56
|balance
|Deposit
|5 000.00
|2394352
|2006.08.24 09:56
|buy
|3.90
|eurusd
|1.2766
|1.2742
|0.0000
|2006.08.24 10:00
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|585.00
|2395589
|2006.08.24 10:01
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.41
|116.41
|0.00
|2006.08.24 10:19
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|10.31
|2395615
|2006.08.24 10:01
|buy
|2.50
|usdjpy
|116.41
|116.41
|0.00
|2006.08.24 10:53
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2394669
|2006.08.24 10:01
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.41
|116.09
|0.00
|2006.08.24 10:18
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|30.05
|2396153
|2006.08.24 10:54
|buy
|3.40
|usdjpy
|116.42
|116.10
|0.00
|2006.08.25 03:40
|116.53
|0.00
|0.00
|42.30
|320.95
|2408693
|2006.08.25 04:58
|sell
|4.70
|eurusd
|1.2777
|1.2827
|0.0000
|2006.08.25 08:03
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|517.00
|2410583
|2006.08.25 08:25
|sell
|5.00
|usdjpy
|117.06
|117.58
|0.00
|2006.08.28 07:51
|117.15
|0.00
|0.00
|-72.51
|-384.12
|2427026
|2006.08.28 08:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8906
|1.8927
|0.0000
|2006.08.28 09:18
|1.8927
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|2428426
|2006.08.28 11:01
|buy
|4.60
|eurusd
|1.2812
|1.2801
|0.0000
|2006.08.28 11:06
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|2428467
|2006.08.28 11:10
|sell
|1.20
|usdjpy
|116.98
|117.08
|0.00
|2006.08.28 11:10
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|10.26
|2428554
|2006.08.28 11:18
|sell
|1.20
|usdjpy
|117.01
|117.12
|0.00
|2006.08.28 11:19
|117.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10.26
|2428574
|2006.08.28 11:19
|buy
|1.20
|usdjpy
|116.99
|116.84
|0.00
|2006.08.28 11:28
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|20.51
|2428691
|2006.08.28 11:29
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2810
|1.2820
|0.0000
|2006.08.28 12:49
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|2429477
|2006.08.28 13:27
|sell
|1.20
|usdjpy
|117.05
|117.27
|0.00
|2006.08.28 23:06
|117.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-225.12
|2437006
|2006.08.29 02:09
|buy
|1.10
|usdjpy
|117.12
|116.90
|0.00
|2006.08.29 03:44
|116.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-207.01
|2438880
|2006.08.29 05:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8975
|1.9003
|1.8828
|2006.08.29 09:19
|1.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|2440730
|2006.08.29 08:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8981
|1.9004
|1.8834
|2006.08.29 09:19
|1.9004
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|2441517
|2006.08.29 09:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2825
|1.2842
|0.0000
|2006.08.29 10:27
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|2441654
|2006.08.29 10:01
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.63
|116.84
|115.15
|2006.08.29 10:31
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-222.68
|2442052
|2006.08.29 10:31
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.73
|117.01
|0.00
|2006.08.29 11:01
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.33
|2442054
|2006.08.29 10:32
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.75
|116.52
|0.00
|2006.08.29 11:01
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|205.36
|2442114
|2006.08.29 10:36
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2824
|1.2846
|1.2676
|2006.08.29 10:57
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|2442319
|2006.08.29 10:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9007
|1.9002
|1.8861
|2006.08.29 12:29
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2442354
|2006.08.29 10:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2816
|1.2777
|0.0000
|2006.08.29 16:19
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|-390.00
|2448348
|2006.08.29 17:23
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2766
|1.2805
|0.0000
|2006.08.29 17:44
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|2448800
|2006.08.29 17:59
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2766
|1.2805
|0.0000
|2006.08.29 20:15
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.00
|2449358
|2006.08.29 18:40
|sell
|0.50
|usdjpy
|117.01
|117.38
|0.00
|2006.08.30 03:44
|116.75
|0.00
|0.00
|-7.28
|111.35
|2456664
|2006.08.30 03:48
|sell
|3.50
|eurusd
|1.2832
|1.2843
|0.0000
|2006.08.30 03:49
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|2456705
|2006.08.30 03:57
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8987
|0.0000
|0.0000
|2006.08.30 04:31
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|2456708
|2006.08.30 03:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|2006.08.30 04:25
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2456992
|2006.08.30 04:37
|buy
|3.60
|eurusd
|1.2822
|1.2812
|0.0000
|2006.08.30 04:38
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2457012
|2006.08.30 04:41
|sell
|0.30
|eurjpy
|149.81
|150.60
|149.00
|2006.08.31 02:14
|150.60
|0.00
|0.00
|-9.99
|-202.04
|2457019
|2006.08.30 04:44
|sell
|0.30
|gbpjpy
|221.60
|222.11
|220.15
|2006.08.30 06:40
|222.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.94
|2457661
|2006.08.30 07:03
|buy
|0.50
|gbpjpy
|222.05
|0.00
|0.00
|2006.08.30 07:27
|221.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.35
|2457703
|2006.08.30 07:09
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.88
|0.00
|0.00
|2006.08.30 07:31
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|2457746
|2006.08.30 07:16
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.86
|0.00
|0.00
|2006.08.30 07:20
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|4.28
|2457758
|2006.08.30 07:20
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.85
|0.00
|0.00
|2006.08.30 07:32
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|17.11
|2457763
|2006.08.30 07:22
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.85
|0.00
|0.00
|2006.08.30 07:31
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|2457778
|2006.08.30 07:26
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2006.08.30 07:29
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|12.83
|2457779
|2006.08.30 07:27
|sell
|0.50
|gbpjpy
|221.95
|222.62
|220.52
|2006.08.30 09:33
|222.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-286.08
|2457833
|2006.08.30 07:31
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8988
|1.9010
|0.0000
|2006.08.30 08:52
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|2457872
|2006.08.30 07:32
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|2006.08.30 07:36
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2458198
|2006.08.30 08:02
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8992
|1.9011
|0.0000
|2006.08.30 08:56
|1.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.00
|2458420
|2006.08.30 08:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.87
|117.00
|0.00
|2006.08.30 08:34
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|2458475
|2006.08.30 08:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2831
|1.2816
|0.0000
|2006.08.30 08:36
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2458524
|2006.08.30 08:41
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.81
|116.66
|0.00
|2006.08.30 08:43
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|2458577
|2006.08.30 08:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.84
|116.69
|0.00
|2006.08.30 08:52
|116.85
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|2458972
|2006.08.30 09:13
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2280
|1.2280
|1.2426
|2006.08.30 11:33
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2459049
|2006.08.30 09:15
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2825
|1.2860
|1.2680
|2006.08.30 11:30
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2459433
|2006.08.30 09:50
|sell
|1.00
|gbpjpy
|222.33
|222.71
|220.88
|2006.08.30 12:00
|222.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-324.79
|2459709
|2006.08.30 10:27
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.95
|116.85
|0.00
|2006.08.30 10:34
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|2459898
|2006.08.30 10:51
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.97
|116.85
|0.00
|2006.08.30 10:53
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|2459930
|2006.08.30 10:55
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.96
|116.83
|0.00
|2006.08.30 10:58
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|2459970
|2006.08.30 11:00
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.97
|117.10
|0.00
|2006.08.30 11:01
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|2459981
|2006.08.30 11:03
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.96
|116.83
|0.00
|2006.08.30 11:04
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|2460008
|2006.08.30 11:05
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.95
|116.81
|0.00
|2006.08.30 11:09
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|2460070
|2006.08.30 11:14
|sell
|0.60
|usdjpy
|117.02
|117.18
|0.00
|2006.08.30 11:15
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|2460072
|2006.08.30 11:15
|buy
|0.60
|usdjpy
|117.01
|116.89
|0.00
|2006.08.30 11:52
|117.02
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|2460306
|2006.08.30 11:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2828
|1.2812
|0.0000
|2006.08.30 12:08
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2460396
|2006.08.30 11:53
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.00
|116.87
|0.00
|2006.08.30 11:54
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|2473546
|2006.08.31 07:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2824
|1.2802
|0.0000
|2006.08.31 08:19
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2473547
|2006.08.31 07:34
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.43
|117.62
|0.00
|2006.08.31 07:49
|117.35
|0.00
|0.00
|0.00
|68.17
|2473960
|2006.08.31 08:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.30
|117.53
|0.00
|2006.08.31 10:55
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|76.79
|2474033
|2006.08.31 08:26
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.31
|117.53
|0.00
|2006.08.31 10:55
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|93.86
|2474072
|2006.08.31 08:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.34
|117.54
|0.00
|2006.08.31 10:56
|117.22
|0.00
|0.00
|0.00
|102.37
|2474670
|2006.08.31 09:21
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2845
|1.2879
|0.0000
|2006.08.31 14:39
|1.2879
|0.00
|0.00
|0.00
|-306.00
|2476595
|2006.08.31 11:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2849
|1.2872
|0.0000
|2006.08.31 14:35
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|2476865
|2006.08.31 11:48
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.09
|116.87
|0.00
|2006.08.31 12:20
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|93.86
|2478741
|2006.08.31 14:33
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.00
|116.63
|0.00
|2006.08.31 14:34
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|61.49
|2479089
|2006.08.31 14:41
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2872
|1.2906
|0.0000
|2006.08.31 15:03
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2479493
|2006.08.31 15:08
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2875
|1.2909
|0.0000
|2006.08.31 15:19
|1.2868
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|2479740
|2006.08.31 15:21
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2861
|1.2827
|0.0000
|2006.08.31 16:00
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|-204.00
|2480877
|2006.08.31 16:01
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2822
|1.2788
|0.0000
|2006.08.31 17:52
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|2484244
|2006.08.31 18:12
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2803
|1.2837
|0.0000
|2006.08.31 18:41
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|2486671
|2006.08.31 20:59
|buy
|1.30
|usdjpy
|117.36
|116.99
|0.00
|2006.08.31 23:43
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|110.68
|2487853
|2006.08.31 23:44
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2803
|1.2769
|0.0000
|2006.09.01 00:07
|1.2811
|0.00
|0.00
|-4.50
|40.00
|2489987
|2006.09.01 03:28
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2809
|1.2775
|0.0000
|2006.09.01 04:07
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|2490353
|2006.09.01 04:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9036
|1.9070
|1.8890
|2006.09.01 18:01
|1.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|-340.00
|2509708
|2006.09.04 06:42
|buy
|1.30
|usdjpy
|116.50
|116.13
|0.00
|2006.09.04 08:07
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|100.35
|2510610
|2006.09.04 08:34
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2846
|1.2812
|0.0000
|2006.09.04 08:49
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|2511647
|2006.09.04 10:16
|buy
|1.30
|usdjpy
|116.17
|115.80
|0.00
|2006.09.04 10:39
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|100.64
|2512145
|2006.09.04 10:52
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2841
|1.2807
|0.0000
|2006.09.04 11:07
|1.2850
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|2512524
|2006.09.04 11:12
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2857
|1.2891
|0.0000
|2006.09.04 11:32
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|2521242
|2006.09.05 04:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.87
|116.24
|0.00
|2006.09.05 09:05
|115.75
|0.00
|0.00
|0.00
|103.67
|2518801
|2006.09.05 04:37
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.87
|116.24
|0.00
|2006.09.05 09:04
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|20.72
|2518949
|2006.09.05 05:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9047
|0.0000
|0.0000
|2006.09.05 05:05
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|2518957
|2006.09.05 05:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9047
|0.0000
|0.0000
|2006.09.05 05:06
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2519615
|2006.09.05 06:59
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9036
|1.9021
|1.9186
|2006.09.05 07:46
|1.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2519906
|2006.09.05 07:29
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2841
|1.2875
|0.0000
|2006.09.05 08:14
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2521772
|2006.09.05 09:26
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2829
|1.2795
|0.0000
|2006.09.05 10:44
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|2523546
|2006.09.05 10:44
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2837
|1.2871
|0.0000
|2006.09.05 13:10
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|2524287
|2006.09.05 11:25
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8992
|1.8964
|1.8845
|2006.09.05 15:56
|1.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|2524290
|2006.09.05 11:25
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.75
|116.12
|0.00
|2006.09.05 16:44
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.73
|2529720
|2006.09.05 16:46
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2800
|1.2763
|0.0000
|2006.09.05 17:04
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|2530539
|2006.09.05 17:13
|sell
|2.60
|eurusd
|1.2818
|1.2855
|0.0000
|2006.09.05 17:39
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|234.00
|2532178
|2006.09.05 18:37
|buy
|1.70
|usdjpy
|115.98
|115.61
|0.00
|2006.09.05 19:32
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|146.45
|2532947
|2006.09.05 19:32
|sell
|1.80
|usdjpy
|116.06
|116.43
|0.00
|2006.09.05 20:39
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|139.69
|2533653
|2006.09.05 20:41
|buy
|1.90
|usdjpy
|115.99
|115.62
|0.00
|2006.09.05 22:31
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|196.37
|2535229
|2006.09.05 23:06
|buy
|1.90
|usdjpy
|115.98
|115.61
|0.00
|2006.09.05 23:15
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|180.03
|2536176
|2006.09.06 01:20
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.12
|115.75
|0.00
|2006.09.06 02:53
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|154.89
|2536895
|2006.09.06 03:04
|sell
|2.10
|usdjpy
|116.29
|116.66
|0.00
|2006.09.06 08:00
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.37
|2538866
|2006.09.06 08:19
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2344
|1.2344
|0.0000
|2006.09.06 12:36
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|60.68
|2539386
|2006.09.06 09:26
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.27
|115.94
|0.00
|2006.09.06 09:50
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|154.69
|2540072
|2006.09.06 09:52
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8933
|1.8925
|1.8785
|2006.09.06 10:36
|1.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|2540079
|2006.09.06 09:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8933
|1.8925
|1.8785
|2006.09.06 10:36
|1.8912
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|2539616
|2006.09.06 09:52
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8933
|1.8925
|1.8785
|2006.09.06 10:35
|1.8915
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2539620
|2006.09.06 09:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2830
|1.2867
|0.0000
|2006.09.06 10:33
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2540034
|2006.09.06 10:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2820
|1.2783
|0.0000
|2006.09.06 11:02
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2540423
|2006.09.06 11:04
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2338
|1.2371
|1.2485
|2006.09.06 13:37
|1.2371
|0.00
|0.00
|0.00
|133.38
|2664551
|2006.09.14 03:57
|buy
|2.30
|usdjpy
|117.41
|117.04
|0.00
|2006.09.14 05:24
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|176.17
|2665382
|2006.09.14 05:57
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2689
|1.2655
|0.0000
|2006.09.14 11:48
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|2668044
|2006.09.14 10:17
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2498
|1.2541
|1.2351
|2006.09.14 10:33
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|24.01
|2668430
|2006.09.14 10:34
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8807
|1.8807
|1.8659
|2006.09.14 11:06
|1.8807
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2668435
|2006.09.14 10:34
|sell
|0.60
|usdjpy
|117.67
|118.04
|0.00
|2006.09.14 13:13
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|45.93
|2673190
|2006.09.14 14:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2720
|1.2686
|0.0000
|2006.09.14 14:29
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|2673824
|2006.09.14 14:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2716
|1.2682
|0.0000
|2006.09.14 14:33
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|2674150
|2006.09.14 14:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2718
|1.2684
|0.0000
|2006.09.14 16:20
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|0.00
|0.00
|-51.98
|1 400.61
|Closed P/L:
|1 348.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2678672
|2006.09.14 17:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2738
|1.2704
|0.0000
|1.2718
|0.00
|0.00
|-9.00
|-200.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|-200.00
|Floating P/L:
|-209.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 348.63
|Floating P/L:
|-209.00
|Margin:
|636.90
|Balance:
|6 348.63
|Equity:
|6 139.63
|Free Margin:
|5 502.73
|Details:
|Gross Profit:
|6 721.69
|Gross Loss:
|5 373.06
|Total Net Profit:
|1 348.63
|Profit Factor:
|1.25
|Expected Payoff:
|11.53
|Absolute Drawdown:
|1 868.94
|Maximal Drawdown:
|3 374.55 (51.87%)
|Relative Drawdown:
|51.87% (3 374.55)
|Total Trades:
|117
|Short Positions (won %):
|60 (65.00%)
|Long Positions (won %):
|57 (89.47%)
|Profit Trades (% of total):
|90 (76.92%)
|Loss trades (% of total):
|27 (23.08%)
|Largest
|profit trade:
|585.00
|loss trade:
|-456.63
|Average
|profit trade:
|74.69
|loss trade:
|-199.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (1 331.86)
|consecutive losses ($):
|7 (-1 454.81)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 505.61 (6)
|consecutive loss (count):
|-1 454.81 (7)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2