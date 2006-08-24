MIG Investments SA

Account: 59758 Name: wong Currency: USD 2006 September 15, 04:52
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
2394348 2006.08.24 09:56 balance Deposit 5 000.00
2394352 2006.08.24 09:56 buy 3.90 eurusd 1.2766 1.2742 0.0000 2006.08.24 10:00 1.2781 0.00 0.00 0.00 585.00
2395589 2006.08.24 10:01 buy 0.40 usdjpy 116.41 116.41 0.00 2006.08.24 10:19 116.44 0.00 0.00 0.00 10.31
2395615 2006.08.24 10:01 buy 2.50 usdjpy 116.41 116.41 0.00 2006.08.24 10:53 116.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2394669 2006.08.24 10:01 buy 0.50 usdjpy 116.41 116.09 0.00 2006.08.24 10:18 116.48 0.00 0.00 0.00 30.05
2396153 2006.08.24 10:54 buy 3.40 usdjpy 116.42 116.10 0.00 2006.08.25 03:40 116.53 0.00 0.00 42.30 320.95
2408693 2006.08.25 04:58 sell 4.70 eurusd 1.2777 1.2827 0.0000 2006.08.25 08:03 1.2766 0.00 0.00 0.00 517.00
2410583 2006.08.25 08:25 sell 5.00 usdjpy 117.06 117.58 0.00 2006.08.28 07:51 117.15 0.00 0.00 -72.51 -384.12
2427026 2006.08.28 08:30 sell 1.00 gbpusd 1.8906 1.8927 0.0000 2006.08.28 09:18 1.8927 0.00 0.00 0.00 -210.00
2428426 2006.08.28 11:01 buy 4.60 eurusd 1.2812 1.2801 0.0000 2006.08.28 11:06 1.2813 0.00 0.00 0.00 46.00
2428467 2006.08.28 11:10 sell 1.20 usdjpy 116.98 117.08 0.00 2006.08.28 11:10 116.97 0.00 0.00 0.00 10.26
2428554 2006.08.28 11:18 sell 1.20 usdjpy 117.01 117.12 0.00 2006.08.28 11:19 117.00 0.00 0.00 0.00 10.26
2428574 2006.08.28 11:19 buy 1.20 usdjpy 116.99 116.84 0.00 2006.08.28 11:28 117.01 0.00 0.00 0.00 20.51
2428691 2006.08.28 11:29 sell 0.90 eurusd 1.2810 1.2820 0.0000 2006.08.28 12:49 1.2820 0.00 0.00 0.00 -90.00
2429477 2006.08.28 13:27 sell 1.20 usdjpy 117.05 117.27 0.00 2006.08.28 23:06 117.27 0.00 0.00 0.00 -225.12
2437006 2006.08.29 02:09 buy 1.10 usdjpy 117.12 116.90 0.00 2006.08.29 03:44 116.90 0.00 0.00 0.00 -207.01
2438880 2006.08.29 05:39 sell 1.00 gbpusd 1.8975 1.9003 1.8828 2006.08.29 09:19 1.9003 0.00 0.00 0.00 -280.00
2440730 2006.08.29 08:56 sell 1.00 gbpusd 1.8981 1.9004 1.8834 2006.08.29 09:19 1.9004 0.00 0.00 0.00 -230.00
2441517 2006.08.29 09:52 sell 2.00 eurusd 1.2825 1.2842 0.0000 2006.08.29 10:27 1.2835 0.00 0.00 0.00 -200.00
2441654 2006.08.29 10:01 sell 2.00 usdjpy 116.63 116.84 115.15 2006.08.29 10:31 116.76 0.00 0.00 0.00 -222.68
2442052 2006.08.29 10:31 sell 0.40 usdjpy 116.73 117.01 0.00 2006.08.29 11:01 116.88 0.00 0.00 0.00 -51.33
2442054 2006.08.29 10:32 buy 2.00 usdjpy 116.75 116.52 0.00 2006.08.29 11:01 116.87 0.00 0.00 0.00 205.36
2442114 2006.08.29 10:36 sell 2.00 eurusd 1.2824 1.2846 1.2676 2006.08.29 10:57 1.2816 0.00 0.00 0.00 160.00
2442319 2006.08.29 10:55 sell 1.00 gbpusd 1.9007 1.9002 1.8861 2006.08.29 12:29 1.9002 0.00 0.00 0.00 50.00
2442354 2006.08.29 10:57 buy 1.00 eurusd 1.2816 1.2777 0.0000 2006.08.29 16:19 1.2777 0.00 0.00 0.00 -390.00
2448348 2006.08.29 17:23 sell 0.30 eurusd 1.2766 1.2805 0.0000 2006.08.29 17:44 1.2759 0.00 0.00 0.00 21.00
2448800 2006.08.29 17:59 sell 0.30 eurusd 1.2766 1.2805 0.0000 2006.08.29 20:15 1.2805 0.00 0.00 0.00 -117.00
2449358 2006.08.29 18:40 sell 0.50 usdjpy 117.01 117.38 0.00 2006.08.30 03:44 116.75 0.00 0.00 -7.28 111.35
2456664 2006.08.30 03:48 sell 3.50 eurusd 1.2832 1.2843 0.0000 2006.08.30 03:49 1.2829 0.00 0.00 0.00 105.00
2456705 2006.08.30 03:57 sell 1.00 gbpusd 1.8987 0.0000 0.0000 2006.08.30 04:31 1.8976 0.00 0.00 0.00 110.00
2456708 2006.08.30 03:57 sell 1.00 eurusd 1.2830 0.0000 0.0000 2006.08.30 04:25 1.2829 0.00 0.00 0.00 10.00
2456992 2006.08.30 04:37 buy 3.60 eurusd 1.2822 1.2812 0.0000 2006.08.30 04:38 1.2823 0.00 0.00 0.00 36.00
2457012 2006.08.30 04:41 sell 0.30 eurjpy 149.81 150.60 149.00 2006.08.31 02:14 150.60 0.00 0.00 -9.99 -202.04
2457019 2006.08.30 04:44 sell 0.30 gbpjpy 221.60 222.11 220.15 2006.08.30 06:40 222.11 0.00 0.00 0.00 -130.94
2457661 2006.08.30 07:03 buy 0.50 gbpjpy 222.05 0.00 0.00 2006.08.30 07:27 221.93 0.00 0.00 0.00 -51.35
2457703 2006.08.30 07:09 buy 0.50 usdjpy 116.88 0.00 0.00 2006.08.30 07:31 116.89 0.00 0.00 0.00 4.28
2457746 2006.08.30 07:16 buy 0.50 usdjpy 116.86 0.00 0.00 2006.08.30 07:20 116.87 0.00 0.00 0.00 4.28
2457758 2006.08.30 07:20 buy 0.50 usdjpy 116.85 0.00 0.00 2006.08.30 07:32 116.89 0.00 0.00 0.00 17.11
2457763 2006.08.30 07:22 buy 0.50 usdjpy 116.85 0.00 0.00 2006.08.30 07:31 116.87 0.00 0.00 0.00 8.56
2457778 2006.08.30 07:26 buy 0.50 usdjpy 116.84 0.00 0.00 2006.08.30 07:29 116.87 0.00 0.00 0.00 12.83
2457779 2006.08.30 07:27 sell 0.50 gbpjpy 221.95 222.62 220.52 2006.08.30 09:33 222.62 0.00 0.00 0.00 -286.08
2457833 2006.08.30 07:31 sell 0.50 gbpusd 1.8988 1.9010 0.0000 2006.08.30 08:52 1.9010 0.00 0.00 0.00 -110.00
2457872 2006.08.30 07:32 sell 0.50 eurusd 1.2832 0.0000 0.0000 2006.08.30 07:36 1.2831 0.00 0.00 0.00 5.00
2458198 2006.08.30 08:02 sell 0.50 gbpusd 1.8992 1.9011 0.0000 2006.08.30 08:56 1.9011 0.00 0.00 0.00 -95.00
2458420 2006.08.30 08:30 sell 0.20 usdjpy 116.87 117.00 0.00 2006.08.30 08:34 116.86 0.00 0.00 0.00 1.71
2458475 2006.08.30 08:35 buy 0.10 eurusd 1.2831 1.2816 0.0000 2006.08.30 08:36 1.2832 0.00 0.00 0.00 1.00
2458524 2006.08.30 08:41 buy 0.20 usdjpy 116.81 116.66 0.00 2006.08.30 08:43 116.82 0.00 0.00 0.00 1.71
2458577 2006.08.30 08:45 buy 0.20 usdjpy 116.84 116.69 0.00 2006.08.30 08:52 116.85 0.00 0.00 0.00 1.71
2458972 2006.08.30 09:13 buy 0.50 usdchf 1.2280 1.2280 1.2426 2006.08.30 11:33 1.2280 0.00 0.00 0.00 0.00
2459049 2006.08.30 09:15 sell 0.50 eurusd 1.2825 1.2860 1.2680 2006.08.30 11:30 1.2824 0.00 0.00 0.00 5.00
2459433 2006.08.30 09:50 sell 1.00 gbpjpy 222.33 222.71 220.88 2006.08.30 12:00 222.71 0.00 0.00 0.00 -324.79
2459709 2006.08.30 10:27 buy 0.30 usdjpy 116.95 116.85 0.00 2006.08.30 10:34 116.96 0.00 0.00 0.00 2.56
2459898 2006.08.30 10:51 buy 0.30 usdjpy 116.97 116.85 0.00 2006.08.30 10:53 116.98 0.00 0.00 0.00 2.56
2459930 2006.08.30 10:55 buy 0.30 usdjpy 116.96 116.83 0.00 2006.08.30 10:58 116.97 0.00 0.00 0.00 2.56
2459970 2006.08.30 11:00 sell 0.30 usdjpy 116.97 117.10 0.00 2006.08.30 11:01 116.96 0.00 0.00 0.00 2.56
2459981 2006.08.30 11:03 buy 0.30 usdjpy 116.96 116.83 0.00 2006.08.30 11:04 116.97 0.00 0.00 0.00 2.56
2460008 2006.08.30 11:05 buy 0.30 usdjpy 116.95 116.81 0.00 2006.08.30 11:09 116.96 0.00 0.00 0.00 2.56
2460070 2006.08.30 11:14 sell 0.60 usdjpy 117.02 117.18 0.00 2006.08.30 11:15 117.01 0.00 0.00 0.00 5.13
2460072 2006.08.30 11:15 buy 0.60 usdjpy 117.01 116.89 0.00 2006.08.30 11:52 117.02 0.00 0.00 0.00 5.13
2460306 2006.08.30 11:42 buy 0.20 eurusd 1.2828 1.2812 0.0000 2006.08.30 12:08 1.2829 0.00 0.00 0.00 2.00
2460396 2006.08.30 11:53 buy 0.40 usdjpy 117.00 116.87 0.00 2006.08.30 11:54 117.01 0.00 0.00 0.00 3.42
2473546 2006.08.31 07:34 buy 1.00 eurusd 1.2824 1.2802 0.0000 2006.08.31 08:19 1.2827 0.00 0.00 0.00 30.00
2473547 2006.08.31 07:34 sell 1.00 usdjpy 117.43 117.62 0.00 2006.08.31 07:49 117.35 0.00 0.00 0.00 68.17
2473960 2006.08.31 08:22 sell 1.00 usdjpy 117.30 117.53 0.00 2006.08.31 10:55 117.21 0.00 0.00 0.00 76.79
2474033 2006.08.31 08:26 sell 1.00 usdjpy 117.31 117.53 0.00 2006.08.31 10:55 117.20 0.00 0.00 0.00 93.86
2474072 2006.08.31 08:30 sell 1.00 usdjpy 117.34 117.54 0.00 2006.08.31 10:56 117.22 0.00 0.00 0.00 102.37
2474670 2006.08.31 09:21 sell 0.90 eurusd 1.2845 1.2879 0.0000 2006.08.31 14:39 1.2879 0.00 0.00 0.00 -306.00
2476595 2006.08.31 11:14 sell 1.00 eurusd 1.2849 1.2872 0.0000 2006.08.31 14:35 1.2872 0.00 0.00 0.00 -230.00
2476865 2006.08.31 11:48 buy 1.00 usdjpy 117.09 116.87 0.00 2006.08.31 12:20 117.20 0.00 0.00 0.00 93.86
2478741 2006.08.31 14:33 buy 0.80 usdjpy 117.00 116.63 0.00 2006.08.31 14:34 117.09 0.00 0.00 0.00 61.49
2479089 2006.08.31 14:41 sell 0.60 eurusd 1.2872 1.2906 0.0000 2006.08.31 15:03 1.2864 0.00 0.00 0.00 48.00
2479493 2006.08.31 15:08 sell 0.60 eurusd 1.2875 1.2909 0.0000 2006.08.31 15:19 1.2868 0.00 0.00 0.00 42.00
2479740 2006.08.31 15:21 buy 0.60 eurusd 1.2861 1.2827 0.0000 2006.08.31 16:00 1.2827 0.00 0.00 0.00 -204.00
2480877 2006.08.31 16:01 buy 0.50 eurusd 1.2822 1.2788 0.0000 2006.08.31 17:52 1.2788 0.00 0.00 0.00 -170.00
2484244 2006.08.31 18:12 sell 0.50 eurusd 1.2803 1.2837 0.0000 2006.08.31 18:41 1.2794 0.00 0.00 0.00 45.00
2486671 2006.08.31 20:59 buy 1.30 usdjpy 117.36 116.99 0.00 2006.08.31 23:43 117.46 0.00 0.00 0.00 110.68
2487853 2006.08.31 23:44 buy 0.50 eurusd 1.2803 1.2769 0.0000 2006.09.01 00:07 1.2811 0.00 0.00 -4.50 40.00
2489987 2006.09.01 03:28 buy 0.50 eurusd 1.2809 1.2775 0.0000 2006.09.01 04:07 1.2804 0.00 0.00 0.00 -25.00
2490353 2006.09.01 04:07 sell 1.00 gbpusd 1.9036 1.9070 1.8890 2006.09.01 18:01 1.9070 0.00 0.00 0.00 -340.00
2509708 2006.09.04 06:42 buy 1.30 usdjpy 116.50 116.13 0.00 2006.09.04 08:07 116.59 0.00 0.00 0.00 100.35
2510610 2006.09.04 08:34 buy 0.50 eurusd 1.2846 1.2812 0.0000 2006.09.04 08:49 1.2855 0.00 0.00 0.00 45.00
2511647 2006.09.04 10:16 buy 1.30 usdjpy 116.17 115.80 0.00 2006.09.04 10:39 116.26 0.00 0.00 0.00 100.64
2512145 2006.09.04 10:52 buy 0.50 eurusd 1.2841 1.2807 0.0000 2006.09.04 11:07 1.2850 0.00 0.00 0.00 45.00
2512524 2006.09.04 11:12 sell 0.50 eurusd 1.2857 1.2891 0.0000 2006.09.04 11:32 1.2854 0.00 0.00 0.00 15.00
2521242 2006.09.05 04:37 sell 1.00 usdjpy 115.87 116.24 0.00 2006.09.05 09:05 115.75 0.00 0.00 0.00 103.67
2518801 2006.09.05 04:37 sell 0.40 usdjpy 115.87 116.24 0.00 2006.09.05 09:04 115.81 0.00 0.00 0.00 20.72
2518949 2006.09.05 05:05 sell 1.00 gbpusd 1.9047 0.0000 0.0000 2006.09.05 05:05 1.9042 0.00 0.00 0.00 50.00
2518957 2006.09.05 05:05 sell 1.00 gbpusd 1.9047 0.0000 0.0000 2006.09.05 05:06 1.9038 0.00 0.00 0.00 90.00
2519615 2006.09.05 06:59 buy 0.60 gbpusd 1.9036 1.9021 1.9186 2006.09.05 07:46 1.9036 0.00 0.00 0.00 0.00
2519906 2006.09.05 07:29 sell 1.40 eurusd 1.2841 1.2875 0.0000 2006.09.05 08:14 1.2840 0.00 0.00 0.00 14.00
2521772 2006.09.05 09:26 buy 0.60 eurusd 1.2829 1.2795 0.0000 2006.09.05 10:44 1.2838 0.00 0.00 0.00 54.00
2523546 2006.09.05 10:44 sell 0.60 eurusd 1.2837 1.2871 0.0000 2006.09.05 13:10 1.2829 0.00 0.00 0.00 48.00
2524287 2006.09.05 11:25 sell 0.50 gbpusd 1.8992 1.8964 1.8845 2006.09.05 15:56 1.8964 0.00 0.00 0.00 140.00
2524290 2006.09.05 11:25 sell 0.20 usdjpy 115.75 116.12 0.00 2006.09.05 16:44 116.12 0.00 0.00 0.00 -63.73
2529720 2006.09.05 16:46 buy 2.40 eurusd 1.2800 1.2763 0.0000 2006.09.05 17:04 1.2809 0.00 0.00 0.00 216.00
2530539 2006.09.05 17:13 sell 2.60 eurusd 1.2818 1.2855 0.0000 2006.09.05 17:39 1.2809 0.00 0.00 0.00 234.00
2532178 2006.09.05 18:37 buy 1.70 usdjpy 115.98 115.61 0.00 2006.09.05 19:32 116.08 0.00 0.00 0.00 146.45
2532947 2006.09.05 19:32 sell 1.80 usdjpy 116.06 116.43 0.00 2006.09.05 20:39 115.97 0.00 0.00 0.00 139.69
2533653 2006.09.05 20:41 buy 1.90 usdjpy 115.99 115.62 0.00 2006.09.05 22:31 116.11 0.00 0.00 0.00 196.37
2535229 2006.09.05 23:06 buy 1.90 usdjpy 115.98 115.61 0.00 2006.09.05 23:15 116.09 0.00 0.00 0.00 180.03
2536176 2006.09.06 01:20 buy 2.00 usdjpy 116.12 115.75 0.00 2006.09.06 02:53 116.21 0.00 0.00 0.00 154.89
2536895 2006.09.06 03:04 sell 2.10 usdjpy 116.29 116.66 0.00 2006.09.06 08:00 116.37 0.00 0.00 0.00 -144.37
2538866 2006.09.06 08:19 buy 0.50 usdchf 1.2344 1.2344 0.0000 2006.09.06 12:36 1.2359 0.00 0.00 0.00 60.68
2539386 2006.09.06 09:26 buy 2.00 usdjpy 116.27 115.94 0.00 2006.09.06 09:50 116.36 0.00 0.00 0.00 154.69
2540072 2006.09.06 09:52 sell 0.50 gbpusd 1.8933 1.8925 1.8785 2006.09.06 10:36 1.8914 0.00 0.00 0.00 95.00
2540079 2006.09.06 09:52 sell 1.00 gbpusd 1.8933 1.8925 1.8785 2006.09.06 10:36 1.8912 0.00 0.00 0.00 210.00
2539616 2006.09.06 09:52 sell 0.50 gbpusd 1.8933 1.8925 1.8785 2006.09.06 10:35 1.8915 0.00 0.00 0.00 90.00
2539620 2006.09.06 09:52 sell 0.10 eurusd 1.2830 1.2867 0.0000 2006.09.06 10:33 1.2822 0.00 0.00 0.00 8.00
2540034 2006.09.06 10:34 buy 0.10 eurusd 1.2820 1.2783 0.0000 2006.09.06 11:02 1.2822 0.00 0.00 0.00 2.00
2540423 2006.09.06 11:04 buy 0.50 usdchf 1.2338 1.2371 1.2485 2006.09.06 13:37 1.2371 0.00 0.00 0.00 133.38
2664551 2006.09.14 03:57 buy 2.30 usdjpy 117.41 117.04 0.00 2006.09.14 05:24 117.50 0.00 0.00 0.00 176.17
2665382 2006.09.14 05:57 buy 0.90 eurusd 1.2689 1.2655 0.0000 2006.09.14 11:48 1.2697 0.00 0.00 0.00 72.00
2668044 2006.09.14 10:17 sell 1.00 usdchf 1.2498 1.2541 1.2351 2006.09.14 10:33 1.2495 0.00 0.00 0.00 24.01
2668430 2006.09.14 10:34 sell 1.00 gbpusd 1.8807 1.8807 1.8659 2006.09.14 11:06 1.8807 0.00 0.00 0.00 0.00
2668435 2006.09.14 10:34 sell 0.60 usdjpy 117.67 118.04 0.00 2006.09.14 13:13 117.58 0.00 0.00 0.00 45.93
2673190 2006.09.14 14:11 buy 1.00 eurusd 1.2720 1.2686 0.0000 2006.09.14 14:29 1.2730 0.00 0.00 0.00 100.00
2673824 2006.09.14 14:31 buy 1.00 eurusd 1.2716 1.2682 0.0000 2006.09.14 14:33 1.2725 0.00 0.00 0.00 90.00
2674150 2006.09.14 14:35 buy 1.00 eurusd 1.2718 1.2684 0.0000 2006.09.14 16:20 1.2725 0.00 0.00 0.00 70.00
  0.00 0.00 -51.98 1 400.61
Closed P/L: 1 348.63
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
2678672 2006.09.14 17:24 buy 1.00 eurusd 1.2738 1.2704 0.0000   1.2718 0.00 0.00 -9.00 -200.00
  0.00 0.00 -9.00 -200.00
  Floating P/L: -209.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 348.63 Floating P/L: -209.00 Margin: 636.90
Balance: 6 348.63 Equity: 6 139.63 Free Margin: 5 502.73
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 721.69 Gross Loss: 5 373.06 Total Net Profit: 1 348.63
Profit Factor: 1.25 Expected Payoff: 11.53  
Absolute Drawdown: 1 868.94 Maximal Drawdown: 3 374.55 (51.87%) Relative Drawdown: 51.87% (3 374.55)
 
Total Trades: 117 Short Positions (won %): 60 (65.00%) Long Positions (won %): 57 (89.47%)
Profit Trades (% of total): 90 (76.92%) Loss trades (% of total): 27 (23.08%)
Largest profit trade: 585.00 loss trade: -456.63
Average profit trade: 74.69 loss trade: -199.00
Maximum consecutive wins ($): 16 (1 331.86) consecutive losses ($): 7 (-1 454.81)
Maximal consecutive profit (count): 1 505.61 (6) consecutive loss (count): -1 454.81 (7)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2