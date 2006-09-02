Crown Forex SA

Account: 14305 Name: safari Currency: USD 2006 September 8, 19:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
402347 2006.09.02 09:07 balance Deposit 50 000.00
407908 2006.09.04 06:09 sell 2.00 audusd 0.7706 0.7736 0.7691 2006.09.04 08:38 0.7691 0.00 0.00 0.00 300.00
412281 2006.09.04 08:57 sell 2.00 audusd 0.7688 0.7718 0.7673 2006.09.04 11:29 0.7704 0.00 0.00 0.00 -320.00
416083 2006.09.04 11:29 buy 3.00 audusd 0.7704 0.7674 0.7719 2006.09.04 14:13 0.7709 0.00 0.00 0.00 150.00
420974 2006.09.04 14:59 buy 3.00 audusd 0.7711 0.7611 0.7721 2006.09.06 12:48 0.7675 0.00 0.00 0.00 -1 080.00
445950 2006.09.05 14:43 buy 2.00 audusd 0.7690 0.7590 0.7700 2006.09.05 14:57 0.7696 0.00 0.00 0.00 120.00
446575 2006.09.05 14:57 sell 3.00 audusd 0.7696 0.7796 0.7686 2006.09.06 01:30 0.7686 0.00 0.00 0.00 300.00
474809 2006.09.06 12:41 sell 0.50 audusd 0.7668 0.7768 0.7658 2006.09.06 12:59 0.7667 0.00 0.00 0.00 5.00
475152 2006.09.06 12:48 sell 0.60 audusd 0.7677 0.7777 0.7667 2006.09.06 12:59 0.7667 0.00 0.00 0.00 60.00
475154 2006.09.06 12:48 sell 0.50 audusd 0.7677 0.7777 0.7667 2006.09.06 12:59 0.7667 0.00 0.00 0.00 50.00
475674 2006.09.06 12:59 buy 0.70 audusd 0.7667 0.7567 0.7677 2006.09.07 01:30 0.7677 0.00 0.00 0.00 70.00
477831 2006.09.06 13:52 buy 3.00 audusd 0.7661 0.7561 0.7671 2006.09.06 13:53 0.7671 0.00 0.00 0.00 300.00
477882 2006.09.06 13:54 buy 3.00 audusd 0.7661 0.7561 0.7671 2006.09.06 13:54 0.7671 0.00 0.00 0.00 300.00
477897 2006.09.06 13:54 buy 3.00 audusd 0.7661 0.7561 0.7671 2006.09.06 22:12 0.7671 0.00 0.00 0.00 300.00
487125 2006.09.06 18:03 sell 2.00 audusd 0.7657 0.7757 0.7647 2006.09.07 07:29 0.7647 0.00 0.00 0.00 200.00
521573 2006.09.07 07:39 buy 3.00 audusd 0.7647 0.7547 0.7657 2006.09.07 11:43 0.7627 0.00 0.00 0.00 -600.00
527165 2006.09.07 08:52 sell 2.00 audusd 0.7634 0.7734 0.7624 2006.09.07 10:36 0.7624 0.00 0.00 0.00 200.00
540606 2006.09.07 11:43 sell 3.00 audusd 0.7627 0.7727 0.7617 2006.09.07 11:48 0.7617 0.00 0.00 0.00 300.00
544664 2006.09.07 12:40 buy 2.00 audusd 0.7602 0.7502 0.7612 2006.09.07 14:08 0.7598 0.00 0.00 0.00 -80.00
547436 2006.09.07 13:11 buy 2.00 audusd 0.7593 0.7493 0.7608 2006.09.07 13:21 0.7608 0.00 0.00 0.00 300.00
548467 2006.09.07 13:22 buy 2.00 audusd 0.7593 0.7493 0.7608 2006.09.07 14:04 0.7598 0.00 0.00 0.00 100.00
551605 2006.09.07 14:03 sell 2.00 audusd 0.7592 0.7692 0.7577 2006.09.07 14:12 0.7589 0.00 0.00 0.00 60.00
551606 2006.09.07 14:03 sell 2.00 audusd 0.7592 0.7692 0.7582 2006.09.07 14:19 0.7588 0.00 0.00 0.00 80.00
551682 2006.09.07 14:04 sell 2.00 audusd 0.7594 0.7694 0.7584 2006.09.07 14:20 0.7588 0.00 0.00 0.00 120.00
551689 2006.09.07 14:04 sell 2.00 audusd 0.7591 0.7691 0.7576 2006.09.07 14:12 0.7589 0.00 0.00 0.00 40.00
551740 2006.09.07 14:04 sell 2.00 audusd 0.7592 0.7692 0.7582 2006.09.07 14:20 0.7588 0.00 0.00 0.00 80.00
552357 2006.09.07 14:08 sell 1.00 audusd 0.7592 0.7692 0.7582 2006.09.07 14:20 0.7588 0.00 0.00 0.00 40.00
552366 2006.09.07 14:08 sell 1.00 audusd 0.7598 0.7698 0.7588 2006.09.07 14:19 0.7588 0.00 0.00 0.00 100.00
552958 2006.09.07 14:12 buy 2.00 audusd 0.7589 0.7489 0.7604 2006.09.07 14:22 0.7589 0.00 0.00 0.00 0.00
552969 2006.09.07 14:12 buy 2.00 audusd 0.7589 0.7489 0.7604 2006.09.07 14:22 0.7592 0.00 0.00 0.00 60.00
554094 2006.09.07 14:19 buy 2.00 audusd 0.7589 0.7489 0.7599 2006.09.07 14:34 0.7587 0.00 0.00 0.00 -40.00
554104 2006.09.07 14:20 buy 2.00 audusd 0.7588 0.7488 0.7598 2006.09.07 14:36 0.7587 0.00 0.00 0.00 -20.00
554108 2006.09.07 14:20 buy 2.00 audusd 0.7588 0.7488 0.7598 2006.09.07 14:37 0.7587 0.00 0.00 0.00 -20.00
554117 2006.09.07 14:20 buy 0.90 audusd 0.7588 0.7488 0.7598 2006.09.07 14:44 0.7587 0.00 0.00 0.00 -9.00
554420 2006.09.07 14:22 sell 0.70 audusd 0.7581 0.7681 0.7566 2006.09.07 14:48 0.7579 0.00 0.00 0.00 14.00
554442 2006.09.07 14:22 sell 0.90 audusd 0.7589 0.7689 0.7574 2006.09.07 14:47 0.7579 0.00 0.00 0.00 90.00
554453 2006.09.07 14:22 sell 1.00 audusd 0.7580 0.7680 0.7565 2006.09.07 14:49 0.7579 0.00 0.00 0.00 10.00
555847 2006.09.07 14:32 sell 0.80 audusd 0.7581 0.7681 0.7571 2006.09.07 14:48 0.7579 0.00 0.00 0.00 16.00
556164 2006.09.07 14:34 sell 0.90 audusd 0.7581 0.7681 0.7571 2006.09.07 14:47 0.7579 0.00 0.00 0.00 18.00
556289 2006.09.07 14:34 sell 2.00 audusd 0.7581 0.7681 0.7571 2006.09.07 14:48 0.7579 0.00 0.00 0.00 40.00
556634 2006.09.07 14:36 sell 2.00 audusd 0.7584 0.7684 0.7574 2006.09.07 14:47 0.7579 0.00 0.00 0.00 100.00
556646 2006.09.07 14:37 sell 1.00 audusd 0.7587 0.7687 0.7577 2006.09.07 14:49 0.7579 0.00 0.00 0.00 80.00
556754 2006.09.07 14:37 sell 0.90 audusd 0.7584 0.7684 0.7574 2006.09.07 14:47 0.7579 0.00 0.00 0.00 45.00
557548 2006.09.07 14:42 sell 2.00 audusd 0.7583 0.7683 0.7573 2006.09.07 14:47 0.7579 0.00 0.00 0.00 80.00
557805 2006.09.07 14:44 sell 2.00 audusd 0.7587 0.7687 0.7577 2006.09.07 14:49 0.7579 0.00 0.00 0.00 160.00
558171 2006.09.07 14:47 buy 1.00 audusd 0.7579 0.7479 0.7589 2006.09.07 14:59 0.7589 0.00 0.00 0.00 100.00
558173 2006.09.07 14:47 buy 2.00 audusd 0.7579 0.7479 0.7589 2006.09.07 14:59 0.7589 0.00 0.00 0.00 200.00
558174 2006.09.07 14:47 buy 2.00 audusd 0.7579 0.7479 0.7589 2006.09.07 14:59 0.7589 0.00 0.00 0.00 200.00
558176 2006.09.07 14:47 buy 2.00 audusd 0.7579 0.7479 0.7589 2006.09.07 14:59 0.7589 0.00 0.00 0.00 200.00
558178 2006.09.07 14:47 buy 2.00 audusd 0.7579 0.7479 0.7589 2006.09.07 14:59 0.7589 0.00 0.00 0.00 200.00
558179 2006.09.07 14:47 buy 1.00 audusd 0.7579 0.7479 0.7594 2006.09.07 15:10 0.7591 0.00 0.00 0.00 120.00
558181 2006.09.07 14:47 buy 2.00 audusd 0.7579 0.7479 0.7594 2006.09.07 15:10 0.7589 0.00 0.00 0.00 200.00
558200 2006.09.07 14:47 buy 2.00 audusd 0.7581 0.7481 0.7596 2006.09.07 15:10 0.7591 0.00 0.00 0.00 200.00
558204 2006.09.07 14:48 buy 2.00 audusd 0.7581 0.7481 0.7591 2006.09.07 15:00 0.7591 0.00 0.00 0.00 200.00
558213 2006.09.07 14:48 buy 2.00 audusd 0.7585 0.7485 0.7595 2006.09.07 15:26 0.7592 0.00 0.00 0.00 140.00
558217 2006.09.07 14:48 buy 2.00 audusd 0.7581 0.7481 0.7596 2006.09.07 15:10 0.7588 0.00 0.00 0.00 140.00
558231 2006.09.07 14:48 buy 2.00 audusd 0.7579 0.7479 0.7589 2006.09.07 14:59 0.7589 0.00 0.00 0.00 200.00
558242 2006.09.07 14:48 buy 2.00 audusd 0.7581 0.7481 0.7596 2006.09.07 15:10 0.7589 0.00 0.00 0.00 160.00
558248 2006.09.07 14:48 buy 1.00 audusd 0.7584 0.7484 0.7594 2006.09.07 15:26 0.7592 0.00 0.00 0.00 80.00
558311 2006.09.07 14:48 buy 2.00 audusd 0.7579 0.7479 0.7594 2006.09.07 15:12 0.7589 0.00 0.00 0.00 200.00
558312 2006.09.07 14:48 buy 2.00 audusd 0.7581 0.7481 0.7591 2006.09.07 15:00 0.7591 0.00 0.00 0.00 200.00
558317 2006.09.07 14:48 buy 1.00 audusd 0.7579 0.7479 0.7594 2006.09.07 15:12 0.7589 0.00 0.00 0.00 100.00
561802 2006.09.07 15:10 sell 0.60 audusd 0.7587 0.7687 0.7572 2006.09.07 16:04 0.7593 0.00 0.00 0.00 -36.00
561807 2006.09.07 15:10 sell 0.70 audusd 0.7591 0.7691 0.7576 2006.09.07 16:04 0.7593 0.00 0.00 0.00 -14.00
561814 2006.09.07 15:10 sell 0.80 audusd 0.7591 0.7691 0.7576 2006.09.07 16:04 0.7593 0.00 0.00 0.00 -16.00
561825 2006.09.07 15:10 sell 1.00 audusd 0.7588 0.7688 0.7573 2006.09.07 16:04 0.7593 0.00 0.00 0.00 -50.00
561852 2006.09.07 15:10 sell 2.00 audusd 0.7589 0.7689 0.7574 2006.09.07 16:03 0.7593 0.00 0.00 0.00 -80.00
561855 2006.09.07 15:10 sell 2.00 audusd 0.7589 0.7689 0.7574 2006.09.07 16:04 0.7593 0.00 0.00 0.00 -80.00
561864 2006.09.07 15:10 sell 2.00 audusd 0.7588 0.7688 0.7573 2006.09.07 16:03 0.7593 0.00 0.00 0.00 -100.00
562220 2006.09.07 15:12 sell 2.00 audusd 0.7589 0.7689 0.7574 2006.09.07 16:04 0.7593 0.00 0.00 0.00 -80.00
562252 2006.09.07 15:12 sell 2.00 audusd 0.7589 0.7689 0.7574 2006.09.07 16:03 0.7593 0.00 0.00 0.00 -80.00
564247 2006.09.07 15:26 sell 2.00 audusd 0.7589 0.7689 0.7579 2006.09.07 16:04 0.7593 0.00 0.00 0.00 -80.00
564312 2006.09.07 15:26 sell 2.00 audusd 0.7592 0.7692 0.7582 2006.09.07 16:04 0.7593 0.00 0.00 0.00 -20.00
564336 2006.09.07 15:26 sell 2.00 audusd 0.7592 0.7692 0.7582 2006.09.07 16:05 0.7593 0.00 0.00 0.00 -20.00
569221 2006.09.07 16:03 buy 2.00 audusd 0.7596 0.7496 0.7606 2006.09.07 16:24 0.7606 0.00 0.00 0.00 200.00
569248 2006.09.07 16:03 buy 2.00 audusd 0.7596 0.7496 0.7611 2006.09.07 21:37 0.7611 0.00 0.00 0.00 300.00
569252 2006.09.07 16:03 buy 2.00 audusd 0.7595 0.7495 0.7605 2006.09.07 16:15 0.7605 0.00 0.00 0.00 200.00
569259 2006.09.07 16:03 buy 2.00 audusd 0.7595 0.7495 0.7605 2006.09.07 16:15 0.7605 0.00 0.00 0.00 200.00
569265 2006.09.07 16:03 buy 2.00 audusd 0.7593 0.7493 0.7608 2006.09.07 21:37 0.7608 0.00 0.00 0.00 300.00
569270 2006.09.07 16:03 buy 2.00 audusd 0.7593 0.7493 0.7608 2006.09.07 21:37 0.7608 0.00 0.00 0.00 300.00
569274 2006.09.07 16:03 buy 3.00 audusd 0.7593 0.7493 0.7608 2006.09.07 21:37 0.7608 0.00 0.00 0.00 450.00
569281 2006.09.07 16:04 buy 3.00 audusd 0.7593 0.7493 0.7608 2006.09.07 21:37 0.7608 0.00 0.00 0.00 450.00
569287 2006.09.07 16:04 buy 2.00 audusd 0.7595 0.7495 0.7605 2006.09.07 16:15 0.7605 0.00 0.00 0.00 200.00
569299 2006.09.07 16:04 buy 2.00 audusd 0.7593 0.7493 0.7608 2006.09.07 21:37 0.7608 0.00 0.00 0.00 300.00
569307 2006.09.07 16:04 buy 2.00 audusd 0.7593 0.7493 0.7608 2006.09.07 21:37 0.7608 0.00 0.00 0.00 300.00
569316 2006.09.07 16:04 buy 2.00 audusd 0.7593 0.7493 0.7608 2006.09.07 21:37 0.7608 0.00 0.00 0.00 300.00
569319 2006.09.07 16:04 buy 2.00 audusd 0.7593 0.7493 0.7603 2006.09.07 16:15 0.7603 0.00 0.00 0.00 200.00
569345 2006.09.07 16:04 buy 2.00 audusd 0.7593 0.7493 0.7603 2006.09.07 16:15 0.7603 0.00 0.00 0.00 200.00
569348 2006.09.07 16:04 buy 2.00 audusd 0.7596 0.7496 0.7611 2006.09.07 21:37 0.7611 0.00 0.00 0.00 300.00
569351 2006.09.07 16:04 buy 2.00 audusd 0.7596 0.7496 0.7606 2006.09.07 16:24 0.7606 0.00 0.00 0.00 200.00
569368 2006.09.07 16:04 buy 0.80 audusd 0.7593 0.7493 0.7608 2006.09.07 21:37 0.7608 0.00 0.00 0.00 120.00
569373 2006.09.07 16:04 buy 0.70 audusd 0.7593 0.7493 0.7608 2006.09.07 21:37 0.7608 0.00 0.00 0.00 105.00
569375 2006.09.07 16:04 buy 0.90 audusd 0.7595 0.7495 0.7605 2006.09.07 16:15 0.7605 0.00 0.00 0.00 90.00
569380 2006.09.07 16:04 buy 0.50 audusd 0.7593 0.7493 0.7603 2006.09.07 16:15 0.7603 0.00 0.00 0.00 50.00
569381 2006.09.07 16:04 buy 0.60 audusd 0.7593 0.7493 0.7608 2006.09.07 21:37 0.7608 0.00 0.00 0.00 90.00
569393 2006.09.07 16:04 buy 0.40 audusd 0.7593 0.7493 0.7608 2006.09.07 21:37 0.7608 0.00 0.00 0.00 60.00
569397 2006.09.07 16:04 buy 0.50 audusd 0.7595 0.7495 0.7605 2006.09.07 16:15 0.7605 0.00 0.00 0.00 50.00
569464 2006.09.07 16:05 buy 0.20 audusd 0.7596 0.7496 0.7606 2006.09.07 16:24 0.7606 0.00 0.00 0.00 20.00
571834 2006.09.07 16:24 sell 2.00 audusd 0.7595 0.7695 0.7585 2006.09.07 16:46 0.7595 0.00 0.00 0.00 0.00
574165 2006.09.07 16:46 buy 2.00 audusd 0.7599 0.7499 0.7609 2006.09.07 17:06 0.7595 0.00 0.00 0.00 -80.00
574166 2006.09.07 16:46 buy 2.00 audusd 0.7595 0.7495 0.7605 2006.09.07 16:46 0.7605 0.00 0.00 0.00 200.00
576559 2006.09.07 17:06 sell 2.00 audusd 0.7595 0.7695 0.7585 2006.09.07 17:41 0.7593 0.00 0.00 0.00 40.00
580668 2006.09.07 17:41 buy 1.00 audusd 0.7596 0.7496 0.7606 2006.09.07 19:08 0.7588 0.00 0.00 0.00 -80.00
593234 2006.09.07 19:08 sell 2.00 audusd 0.7588 0.7688 0.7578 2006.09.07 23:53 0.7578 0.00 0.00 0.00 200.00
614567 2006.09.07 23:56 sell 3.00 audusd 0.7578 0.7678 0.7568 2006.09.08 00:13 0.7579 0.00 0.00 0.00 -30.00
615629 2006.09.08 00:10 buy 3.00 audusd 0.7584 0.7484 0.7594 2006.09.08 00:13 0.7594 0.00 0.00 0.00 300.00
615944 2006.09.08 00:13 buy 0.30 audusd 0.7581 0.7481 0.7596 2006.09.08 08:22 0.7578 0.00 0.00 0.00 -9.00
615949 2006.09.08 00:13 buy 3.00 audusd 0.7579 0.7479 0.7589 2006.09.08 00:43 0.7589 0.00 0.00 0.00 300.00
618132 2006.09.08 00:43 buy 3.00 audusd 0.7582 0.7482 0.7592 2006.09.08 01:30 0.7585 0.00 0.00 0.00 90.00
622049 2006.09.08 01:30 sell 4.00 audusd 0.7583 0.7683 0.7573 2006.09.08 03:20 0.7573 0.00 0.00 0.00 400.00
622055 2006.09.08 01:30 sell 4.00 audusd 0.7589 0.7689 0.7579 2006.09.08 01:30 0.7579 0.00 0.00 0.00 400.00
622056 2006.09.08 01:30 sell 0.40 audusd 0.7591 0.7691 0.7576 2006.09.08 01:30 0.7576 0.00 0.00 0.00 60.00
622058 2006.09.08 01:30 buy 4.00 audusd 0.7579 0.7479 0.7589 2006.09.08 01:30 0.7589 0.00 0.00 0.00 400.00
622066 2006.09.08 01:30 buy 4.00 audusd 0.7586 0.7486 0.7596 2006.09.08 02:15 0.7584 0.00 0.00 0.00 -80.00
625872 2006.09.08 02:15 sell 4.00 audusd 0.7578 0.7678 0.7568 2006.09.08 02:50 0.7574 0.00 0.00 0.00 160.00
625881 2006.09.08 02:15 sell 4.00 audusd 0.7580 0.7680 0.7570 2006.09.08 02:50 0.7575 0.00 0.00 0.00 200.00
629338 2006.09.08 02:50 buy 3.00 audusd 0.7575 0.7475 0.7585 2006.09.08 03:06 0.7585 0.00 0.00 0.00 300.00
629344 2006.09.08 02:50 buy 3.00 audusd 0.7575 0.7475 0.7585 2006.09.08 03:06 0.7585 0.00 0.00 0.00 300.00
629346 2006.09.08 02:50 buy 3.00 audusd 0.7574 0.7474 0.7584 2006.09.08 03:06 0.7584 0.00 0.00 0.00 300.00
630604 2006.09.08 03:06 buy 3.00 audusd 0.7575 0.7475 0.7585 2006.09.08 03:06 0.7585 0.00 0.00 0.00 300.00
630615 2006.09.08 03:06 buy 3.00 audusd 0.7575 0.7475 0.7585 2006.09.08 03:29 0.7580 0.00 0.00 0.00 150.00
632292 2006.09.08 03:29 sell 3.00 audusd 0.7574 0.7674 0.7564 2006.09.08 04:12 0.7575 0.00 0.00 0.00 -30.00
632302 2006.09.08 03:29 sell 3.00 audusd 0.7576 0.7676 0.7566 2006.09.08 04:12 0.7575 0.00 0.00 0.00 30.00
634839 2006.09.08 04:08 buy 3.00 audusd 0.7577 0.7477 0.7587 2006.09.08 04:12 0.7587 0.00 0.00 0.00 300.00
635131 2006.09.08 04:12 buy 3.00 audusd 0.7575 0.7475 0.7585 2006.09.08 04:12 0.7585 0.00 0.00 0.00 300.00
635172 2006.09.08 04:12 buy 3.00 audusd 0.7577 0.7477 0.7587 2006.09.08 04:12 0.7587 0.00 0.00 0.00 300.00
635190 2006.09.08 04:12 buy 3.00 audusd 0.7578 0.7478 0.7588 2006.09.08 05:12 0.7580 0.00 0.00 0.00 60.00
638876 2006.09.08 05:10 sell 2.00 audusd 0.7574 0.7674 0.7564 2006.09.08 05:18 0.7577 0.00 0.00 0.00 -60.00
638977 2006.09.08 05:11 sell 2.00 audusd 0.7574 0.7674 0.7564 2006.09.08 05:23 0.7575 0.00 0.00 0.00 -20.00
639040 2006.09.08 05:12 sell 2.00 audusd 0.7580 0.7680 0.7570 2006.09.08 05:23 0.7575 0.00 0.00 0.00 100.00
639581 2006.09.08 05:18 buy 3.00 audusd 0.7577 0.7477 0.7587 2006.09.08 05:29 0.7587 0.00 0.00 0.00 300.00
639968 2006.09.08 05:23 buy 3.00 audusd 0.7578 0.7478 0.7588 2006.09.08 06:45 0.7567 0.00 0.00 0.00 -330.00
639979 2006.09.08 05:23 buy 3.00 audusd 0.7575 0.7475 0.7585 2006.09.08 05:29 0.7585 0.00 0.00 0.00 300.00
640010 2006.09.08 05:23 buy 3.00 audusd 0.7581 0.7481 0.7591 2006.09.08 06:45 0.7567 0.00 0.00 0.00 -420.00
641560 2006.09.08 05:42 sell 0.20 audusd 0.7567 0.7667 0.7557 2006.09.08 12:39 0.7557 0.00 0.00 0.00 20.00
647652 2006.09.08 06:45 sell 3.00 audusd 0.7567 0.7667 0.7557 2006.09.08 07:22 0.7566 0.00 0.00 0.00 30.00
647659 2006.09.08 06:45 sell 4.00 audusd 0.7567 0.7667 0.7557 2006.09.08 07:22 0.7566 0.00 0.00 0.00 40.00
647750 2006.09.08 06:47 sell 3.00 audusd 0.7573 0.7673 0.7563 2006.09.08 06:49 0.7563 0.00 0.00 0.00 300.00
647922 2006.09.08 06:49 sell 3.00 audusd 0.7567 0.7667 0.7557 2006.09.08 12:39 0.7557 0.00 0.00 0.00 300.00
649730 2006.09.08 07:20 buy 4.00 audusd 0.7567 0.7467 0.7577 2006.09.08 07:25 0.7577 0.00 0.00 0.00 400.00
649736 2006.09.08 07:20 buy 4.00 audusd 0.7567 0.7467 0.7577 2006.09.08 07:25 0.7577 0.00 0.00 0.00 400.00
649861 2006.09.08 07:22 buy 4.00 audusd 0.7571 0.7471 0.7581 2006.09.08 07:39 0.7571 0.00 0.00 0.00 0.00
649884 2006.09.08 07:22 buy 4.00 audusd 0.7567 0.7467 0.7577 2006.09.08 07:25 0.7577 0.00 0.00 0.00 400.00
649895 2006.09.08 07:22 buy 3.00 audusd 0.7567 0.7467 0.7577 2006.09.08 07:25 0.7577 0.00 0.00 0.00 300.00
651658 2006.09.08 07:39 sell 4.00 audusd 0.7569 0.7669 0.7559 2006.09.08 07:46 0.7571 0.00 0.00 0.00 -80.00
652208 2006.09.08 07:46 buy 3.00 audusd 0.7575 0.7475 0.7585 2006.09.08 08:21 0.7583 0.00 0.00 0.00 240.00
654565 2006.09.08 08:21 sell 2.00 audusd 0.7580 0.7680 0.7570 2006.09.08 08:22 0.7570 0.00 0.00 0.00 200.00
654586 2006.09.08 08:22 sell 2.00 audusd 0.7580 0.7680 0.7570 2006.09.08 08:22 0.7570 0.00 0.00 0.00 200.00
654589 2006.09.08 08:22 sell 2.00 audusd 0.7578 0.7678 0.7568 2006.09.08 08:22 0.7568 0.00 0.00 0.00 200.00
654601 2006.09.08 08:22 sell 0.10 audusd 0.7580 0.7680 0.7565 2006.09.08 08:29 0.7577 0.00 0.00 0.00 3.00
654604 2006.09.08 08:22 sell 0.20 audusd 0.7578 0.7678 0.7563 2006.09.08 12:37 0.7563 0.00 0.00 0.00 30.00
654635 2006.09.08 08:22 sell 1.00 audusd 0.7584 0.7684 0.7574 2006.09.08 08:22 0.7574 0.00 0.00 0.00 100.00
654641 2006.09.08 08:22 sell 1.00 audusd 0.7578 0.7678 0.7568 2006.09.08 08:23 0.7568 0.00 0.00 0.00 100.00
654678 2006.09.08 08:23 sell 2.00 audusd 0.7578 0.7678 0.7568 2006.09.08 08:24 0.7568 0.00 0.00 0.00 200.00
654792 2006.09.08 08:24 sell 2.00 audusd 0.7578 0.7678 0.7568 2006.09.08 08:39 0.7579 0.00 0.00 0.00 -20.00
655122 2006.09.08 08:28 buy 2.00 audusd 0.7582 0.7482 0.7592 2006.09.08 08:55 0.7592 0.00 0.00 0.00 200.00
655172 2006.09.08 08:29 buy 0.20 audusd 0.7578 0.7478 0.7593 2006.09.08 08:55 0.7593 0.00 0.00 0.00 30.00
655735 2006.09.08 08:39 buy 4.00 audusd 0.7582 0.7482 0.7592 2006.09.08 08:55 0.7592 0.00 0.00 0.00 400.00
656447 2006.09.08 08:55 buy 3.00 audusd 0.7585 0.7485 0.7595 2006.09.08 13:39 0.7541 0.00 0.00 0.00 -1 320.00
666187 2006.09.08 13:39 sell 4.00 audusd 0.7541 0.7641 0.7531 2006.09.08 14:14 0.7541 0.00 0.00 0.00 0.00
402803 2006.09.03 21:46 buy 3.00 eurusd 1.2834 1.2804 1.2849 2006.09.03 21:49 1.2842 0.00 0.00 0.00 240.00
407462 2006.09.04 05:51 buy 2.00 eurusd 1.2857 1.2827 1.2872 2006.09.04 11:03 1.2863 0.00 0.00 0.00 120.00
407711 2006.09.04 06:03 buy 2.00 eurusd 1.2850 1.2820 1.2865 2006.09.04 10:19 1.2865 0.00 0.00 0.00 300.00
408344 2006.09.04 06:28 sell 2.00 eurusd 1.2853 1.2883 1.2838 2006.09.05 00:38 1.2838 0.00 0.00 0.00 300.00
411786 2006.09.04 08:41 buy 2.00 eurusd 1.2846 1.2816 1.2861 2006.09.04 10:14 1.2861 0.00 0.00 0.00 300.00
416874 2006.09.04 12:15 buy 2.00 eurusd 1.2850 1.2820 1.2865 2006.09.04 13:35 1.2865 0.00 0.00 0.00 300.00
437980 2006.09.05 10:59 buy 2.00 eurusd 1.2830 1.2730 1.2840 2006.09.05 14:34 1.2805 0.00 0.00 0.00 -500.00
439870 2006.09.05 12:01 buy 2.00 eurusd 1.2806 1.2706 1.2816 2006.09.05 12:02 1.2816 0.00 0.00 0.00 200.00
439997 2006.09.05 12:02 buy 2.00 eurusd 1.2805 1.2705 1.2815 2006.09.05 12:21 1.2815 0.00 0.00 0.00 200.00
443823 2006.09.05 13:50 sell 3.00 eurusd 1.2809 1.2909 1.2799 2006.09.05 14:31 1.2799 0.00 0.00 0.00 300.00
445466 2006.09.05 14:34 sell 3.00 eurusd 1.2805 1.2905 1.2795 2006.09.05 15:58 1.2806 0.00 0.00 0.00 -30.00
445531 2006.09.05 14:35 sell 2.00 eurusd 1.2806 1.2906 1.2796 2006.09.05 14:47 1.2796 0.00 0.00 0.00 200.00
445563 2006.09.05 14:36 sell 2.00 eurusd 1.2809 1.2909 1.2799 2006.09.05 14:46 1.2799 0.00 0.00 0.00 200.00
446649 2006.09.05 14:59 sell 3.00 eurusd 1.2805 1.2905 1.2795 2006.09.05 17:14 1.2807 0.00 0.00 0.00 -60.00
446796 2006.09.05 15:03 sell 3.00 eurusd 1.2809 1.2909 1.2799 2006.09.06 11:16 1.2799 0.00 0.00 0.00 300.00
448836 2006.09.05 15:58 buy 2.00 eurusd 1.2803 1.2703 1.2813 2006.09.05 16:16 1.2813 0.00 0.00 0.00 200.00
462418 2006.09.06 06:18 buy 2.00 eurusd 1.2812 1.2712 1.2822 2006.09.06 07:12 1.2822 0.00 0.00 0.00 200.00
463975 2006.09.06 07:22 sell 2.00 eurusd 1.2827 1.2927 1.2817 2006.09.06 08:34 1.2817 0.00 0.00 0.00 200.00
474149 2006.09.06 12:33 sell 3.00 eurusd 1.2786 1.2886 1.2776 2006.09.06 13:36 1.2782 0.00 0.00 0.00 120.00
474152 2006.09.06 12:33 sell 3.00 eurusd 1.2786 1.2886 1.2776 2006.09.06 13:44 1.2776 0.00 0.00 0.00 300.00
477410 2006.09.06 13:44 buy 2.00 eurusd 1.2781 1.2681 1.2791 2006.09.06 14:01 1.2784 0.00 0.00 0.00 60.00
477668 2006.09.06 13:49 buy 3.00 eurusd 1.2773 1.2673 1.2783 2006.09.06 13:56 1.2783 0.00 0.00 0.00 300.00
478353 2006.09.06 14:01 sell 3.00 eurusd 1.2787 1.2887 1.2777 2006.09.06 16:09 1.2777 0.00 0.00 0.00 300.00
478450 2006.09.06 14:02 sell 2.00 eurusd 1.2784 1.2884 1.2774 2006.09.06 16:12 1.2774 0.00 0.00 0.00 200.00
478605 2006.09.06 14:06 sell 2.00 eurusd 1.2790 1.2890 1.2780 2006.09.06 14:45 1.2780 0.00 0.00 0.00 200.00
486691 2006.09.06 17:55 sell 2.00 eurusd 1.2784 1.2884 1.2774 2006.09.07 09:00 1.2774 0.00 0.00 0.00 200.00
496908 2006.09.06 21:47 sell 2.00 eurusd 1.2805 1.2905 1.2795 2006.09.07 08:44 1.2795 0.00 0.00 0.00 200.00
521504 2006.09.07 07:39 buy 3.00 eurusd 1.2812 1.2712 1.2822 2006.09.07 08:51 1.2798 0.00 0.00 0.00 -420.00
526463 2006.09.07 08:44 buy 3.00 eurusd 1.2795 1.2695 1.2805 2006.09.07 08:52 1.2805 0.00 0.00 0.00 300.00
527620 2006.09.07 08:54 buy 2.00 eurusd 1.2789 1.2689 1.2799 2006.09.07 12:29 1.2736 0.00 0.00 0.00 -1 060.00
527628 2006.09.07 08:54 buy 2.00 eurusd 1.2789 1.2689 1.2799 2006.09.07 14:08 1.2734 0.00 0.00 0.00 -1 100.00
546113 2006.09.07 12:53 sell 2.00 eurusd 1.2712 1.2812 1.2702 2006.09.07 13:27 1.2720 0.00 0.00 0.00 -160.00
549011 2006.09.07 13:29 buy 2.00 eurusd 1.2712 1.2612 1.2722 2006.09.07 13:40 1.2718 0.00 0.00 0.00 120.00
549795 2006.09.07 13:40 sell 3.00 eurusd 1.2718 1.2818 1.2708 2006.09.07 14:13 1.2724 0.00 0.00 0.00 -180.00
551408 2006.09.07 14:02 sell 2.00 eurusd 1.2733 1.2833 1.2723 2006.09.07 14:21 1.2723 0.00 0.00 0.00 200.00
553109 2006.09.07 14:13 buy 2.00 eurusd 1.2731 1.2631 1.2741 2006.09.07 15:06 1.2737 0.00 0.00 0.00 120.00
553132 2006.09.07 14:13 buy 3.00 eurusd 1.2727 1.2627 1.2737 2006.09.07 15:06 1.2737 0.00 0.00 0.00 300.00
556554 2006.09.07 14:36 sell 2.00 eurusd 1.2726 1.2826 1.2716 2006.09.07 14:42 1.2716 0.00 0.00 0.00 200.00
556805 2006.09.07 14:38 buy 0.90 eurusd 1.2721 1.2621 1.2736 2006.09.07 14:57 1.2723 0.00 0.00 0.00 18.00
559644 2006.09.07 14:57 sell 0.30 eurusd 1.2722 1.2822 1.2707 2006.09.07 16:03 1.2742 0.00 0.00 0.00 -60.00
559654 2006.09.07 14:57 sell 0.40 eurusd 1.2723 1.2823 1.2708 2006.09.07 16:04 1.2741 0.00 0.00 0.00 -72.00
559699 2006.09.07 14:58 sell 0.40 eurusd 1.2729 1.2829 1.2719 2006.09.08 00:57 1.2719 0.00 0.00 0.00 40.00
560021 2006.09.07 14:59 sell 0.30 eurusd 1.2733 1.2833 1.2723 2006.09.07 18:46 1.2723 0.00 0.00 0.00 30.00
561022 2006.09.07 15:06 sell 0.40 eurusd 1.2733 1.2833 1.2723 2006.09.07 16:03 1.2741 0.00 0.00 0.00 -32.00
561030 2006.09.07 15:06 sell 0.40 eurusd 1.2730 1.2830 1.2720 2006.09.07 16:03 1.2744 0.00 0.00 0.00 -56.00
561077 2006.09.07 15:07 sell 0.60 eurusd 1.2730 1.2830 1.2720 2006.09.07 16:04 1.2741 0.00 0.00 0.00 -66.00
569179 2006.09.07 16:03 buy 2.00 eurusd 1.2745 1.2645 1.2760 2006.09.07 16:44 1.2748 0.00 0.00 0.00 60.00
569207 2006.09.07 16:03 buy 2.00 eurusd 1.2744 1.2644 1.2754 2006.09.07 16:55 1.2750 0.00 0.00 0.00 120.00
569227 2006.09.07 16:03 buy 2.00 eurusd 1.2748 1.2648 1.2763 2006.09.07 16:44 1.2748 0.00 0.00 0.00 0.00
574995 2006.09.07 16:54 sell 2.00 eurusd 1.2747 1.2847 1.2737 2006.09.07 17:18 1.2741 0.00 0.00 0.00 120.00
575137 2006.09.07 16:55 sell 2.00 eurusd 1.2750 1.2850 1.2740 2006.09.07 17:19 1.2741 0.00 0.00 0.00 180.00
597805 2006.09.07 20:06 buy 2.00 eurusd 1.2730 1.2630 1.2740 2006.09.07 20:32 1.2733 0.00 0.00 0.00 60.00
597979 2006.09.07 20:08 buy 2.00 eurusd 1.2728 1.2628 1.2743 2006.09.07 20:20 1.2736 0.00 0.00 0.00 160.00
599897 2006.09.07 20:32 sell 2.00 eurusd 1.2732 1.2832 1.2717 2006.09.08 00:57 1.2717 0.00 0.00 0.00 300.00
599900 2006.09.07 20:32 sell 2.00 eurusd 1.2732 1.2832 1.2722 2006.09.07 21:06 1.2726 0.00 0.00 0.00 120.00
602776 2006.09.07 21:11 sell 0.70 eurusd 1.2729 1.2829 1.2719 2006.09.07 21:17 1.2727 0.00 0.00 0.00 14.00
602920 2006.09.07 21:12 sell 0.70 eurusd 1.2730 1.2830 1.2720 2006.09.08 00:30 1.2720 0.00 0.00 0.00 70.00
602925 2006.09.07 21:13 sell 0.10 eurusd 1.2732 1.2832 1.2722 2006.09.08 00:09 1.2722 0.00 0.00 0.00 10.00
604841 2006.09.07 21:36 sell 2.00 eurusd 1.2736 1.2836 1.2726 2006.09.07 21:48 1.2733 0.00 0.00 0.00 60.00
606176 2006.09.07 21:52 buy 2.00 eurusd 1.2733 1.2633 1.2743 2006.09.07 22:14 1.2743 0.00 0.00 0.00 200.00
608128 2006.09.07 22:21 buy 2.00 eurusd 1.2735 1.2635 1.2745 2006.09.07 23:05 1.2732 0.00 0.00 0.00 -60.00
611802 2006.09.07 23:12 sell 3.00 eurusd 1.2732 1.2832 1.2722 2006.09.07 23:44 1.2733 0.00 0.00 0.00 -30.00
614194 2006.09.07 23:51 sell 3.00 eurusd 1.2736 1.2836 1.2726 2006.09.07 23:56 1.2726 0.00 0.00 0.00 300.00
622210 2006.09.08 01:32 sell 0.30 eurusd 1.2722 1.2822 1.2712 2006.09.08 06:09 1.2712 0.00 0.00 0.00 30.00
645178 2006.09.08 06:19 sell 0.20 eurusd 1.2716 1.2816 1.2706 2006.09.08 06:29 1.2706 0.00 0.00 0.00 20.00
645430 2006.09.08 06:20 buy 3.00 eurusd 1.2713 1.2613 1.2723 2006.09.08 06:20 1.2723 0.00 0.00 0.00 300.00
645484 2006.09.08 06:20 buy 3.00 eurusd 1.2712 1.2612 1.2722 2006.09.08 06:43 1.2722 0.00 0.00 0.00 300.00
645936 2006.09.08 06:23 sell 3.00 eurusd 1.2711 1.2811 1.2701 2006.09.08 07:36 1.2701 0.00 0.00 0.00 300.00
647739 2006.09.08 06:47 sell 3.00 eurusd 1.2719 1.2819 1.2709 2006.09.08 07:07 1.2723 0.00 0.00 0.00 -120.00
648053 2006.09.08 06:51 sell 0.20 eurusd 1.2723 1.2823 1.2713 2006.09.08 06:58 1.2713 0.00 0.00 0.00 20.00
648524 2006.09.08 06:59 sell 0.20 eurusd 1.2720 1.2820 1.2710 2006.09.08 07:24 1.2710 0.00 0.00 0.00 20.00
648902 2006.09.08 07:04 buy 0.30 eurusd 1.2727 1.2627 1.2742 2006.09.08 07:24 1.2719 0.00 0.00 0.00 -24.00
649129 2006.09.08 07:07 buy 4.00 eurusd 1.2724 1.2624 1.2734 2006.09.08 07:21 1.2726 0.00 0.00 0.00 80.00
651399 2006.09.08 07:37 sell 0.40 eurusd 1.2702 1.2802 1.2687 2006.09.08 12:36 1.2687 0.00 0.00 0.00 60.00
651415 2006.09.08 07:37 sell 4.00 eurusd 1.2701 1.2801 1.2691 2006.09.08 12:36 1.2691 0.00 0.00 0.00 400.00
651659 2006.09.08 07:39 sell 4.00 eurusd 1.2707 1.2807 1.2697 2006.09.08 08:16 1.2717 0.00 0.00 0.00 -400.00
653052 2006.09.08 07:59 sell 0.20 eurusd 1.2726 1.2826 1.2716 2006.09.08 08:03 1.2716 0.00 0.00 0.00 20.00
654183 2006.09.08 08:16 sell 0.10 eurusd 1.2716 1.2816 1.2706 2006.09.08 10:58 1.2706 0.00 0.00 0.00 10.00
654847 2006.09.08 08:25 buy 2.00 eurusd 1.2712 1.2612 1.2722 2006.09.08 08:42 1.2722 0.00 0.00 0.00 200.00
655870 2006.09.08 08:42 buy 4.00 eurusd 1.2714 1.2614 1.2724 2006.09.08 08:53 1.2724 0.00 0.00 0.00 400.00
656375 2006.09.08 08:53 buy 3.00 eurusd 1.2720 1.2620 1.2730 2006.09.08 12:04 1.2713 0.00 0.00 0.00 -210.00
661418 2006.09.08 12:04 sell 0.30 eurusd 1.2713 1.2813 1.2703 2006.09.08 12:26 1.2703 0.00 0.00 0.00 30.00
661500 2006.09.08 12:05 sell 4.00 eurusd 1.2713 1.2813 1.2703 2006.09.08 12:26 1.2703 0.00 0.00 0.00 400.00
665156 2006.09.08 13:11 sell 5.00 eurusd 1.2673 1.2773 1.2663 2006.09.08 13:29 1.2672 0.00 0.00 0.00 50.00
668170 2006.09.08 14:23 buy 4.00 eurusd 1.2658 1.2558 1.2668 2006.09.08 14:40 1.2668 0.00 0.00 0.00 400.00
403955 2006.09.03 23:34 buy 3.00 gbpusd 1.9063 1.9033 1.9078 2006.09.04 05:38 1.9078 0.00 0.00 0.00 450.00
407608 2006.09.04 05:58 buy 2.00 gbpusd 1.9074 1.9044 1.9089 2006.09.04 08:52 1.9044 0.00 0.00 0.00 -600.00
408650 2006.09.04 06:42 sell 2.00 gbpusd 1.9069 1.9099 1.9054 2006.09.04 07:00 1.9054 0.00 0.00 0.00 300.00
411908 2006.09.04 08:44 buy 2.00 gbpusd 1.9050 1.9020 1.9065 2006.09.04 09:38 1.9042 0.00 0.00 0.00 -160.00
412536 2006.09.04 09:04 sell 2.00 gbpusd 1.9042 1.9072 1.9027 2006.09.04 11:12 1.9057 0.00 0.00 0.00 -300.00
416529 2006.09.04 11:59 sell 2.00 gbpusd 1.9059 1.9089 1.9044 2006.09.04 12:17 1.9044 0.00 0.00 0.00 300.00
417245 2006.09.04 12:26 sell 2.00 gbpusd 1.9045 1.9075 1.9030 2006.09.04 15:12 1.9046 0.00 0.00 0.00 -20.00
421941 2006.09.04 15:36 sell 2.00 gbpusd 1.9045 1.9145 1.9035 2006.09.04 16:18 1.9035 0.00 0.00 0.00 200.00
421959 2006.09.04 15:37 sell 2.00 gbpusd 1.9048 1.9148 1.9038 2006.09.04 16:17 1.9038 0.00 0.00 0.00 200.00
423226 2006.09.04 16:47 sell 2.00 gbpusd 1.9052 1.9152 1.9042 2006.09.05 00:12 1.9042 0.00 0.00 0.00 200.00
427977 2006.09.05 05:20 sell 3.00 gbpusd 1.9037 1.9137 1.9027 2006.09.05 05:53 1.9027 0.00 0.00 0.00 300.00
428440 2006.09.05 05:42 buy 2.00 gbpusd 1.9038 1.8938 1.9048 2006.09.05 08:04 1.8986 0.00 0.00 0.00 -1 040.00
428815 2006.09.05 05:58 sell 3.00 gbpusd 1.9036 1.9136 1.9026 2006.09.05 06:08 1.9026 0.00 0.00 0.00 300.00
428818 2006.09.05 05:58 sell 3.00 gbpusd 1.9034 1.9134 1.9024 2006.09.05 06:37 1.9024 0.00 0.00 0.00 300.00
432919 2006.09.05 08:04 sell 3.00 gbpusd 1.8983 1.9083 1.8973 2006.09.05 08:24 1.8973 0.00 0.00 0.00 300.00
432920 2006.09.05 08:04 sell 3.00 gbpusd 1.8983 1.9083 1.8973 2006.09.05 08:24 1.8973 0.00 0.00 0.00 300.00
432921 2006.09.05 08:04 sell 2.00 gbpusd 1.8983 1.9083 1.8973 2006.09.05 08:24 1.8973 0.00 0.00 0.00 200.00
432925 2006.09.05 08:04 sell 2.00 gbpusd 1.8987 1.9087 1.8977 2006.09.05 08:21 1.8977 0.00 0.00 0.00 200.00
432930 2006.09.05 08:04 sell 2.00 gbpusd 1.8983 1.9083 1.8973 2006.09.05 08:24 1.8973 0.00 0.00 0.00 200.00
433587 2006.09.05 08:27 sell 3.00 gbpusd 1.8984 1.9084 1.8974 2006.09.05 08:30 1.8974 0.00 0.00 0.00 300.00
433615 2006.09.05 08:28 sell 3.00 gbpusd 1.8984 1.9084 1.8974 2006.09.05 08:30 1.8974 0.00 0.00 0.00 300.00
433618 2006.09.05 08:28 sell 2.00 gbpusd 1.8986 1.9086 1.8976 2006.09.05 08:30 1.8976 0.00 0.00 0.00 200.00
433621 2006.09.05 08:28 sell 2.00 gbpusd 1.8987 1.9087 1.8977 2006.09.05 08:30 1.8977 0.00 0.00 0.00 200.00
434280 2006.09.05 08:44 sell 2.00 gbpusd 1.8983 1.9083 1.8973 2006.09.05 13:17 1.8973 0.00 0.00 0.00 200.00
434283 2006.09.05 08:44 sell 2.00 gbpusd 1.8983 1.9083 1.8973 2006.09.05 13:17 1.8973 0.00 0.00 0.00 200.00
434303 2006.09.05 08:44 sell 2.00 gbpusd 1.8986 1.9086 1.8976 2006.09.05 08:52 1.8976 0.00 0.00 0.00 200.00
434983 2006.09.05 09:08 sell 2.00 gbpusd 1.8982 1.9082 1.8972 2006.09.05 09:29 1.8987 0.00 0.00 0.00 -100.00
437003 2006.09.05 10:09 sell 2.00 gbpusd 1.9004 1.9104 1.8994 2006.09.05 10:54 1.8999 0.00 0.00 0.00 100.00
437974 2006.09.05 10:59 buy 2.00 gbpusd 1.8999 1.8899 1.9009 2006.09.05 12:01 1.8994 0.00 0.00 0.00 -100.00
439785 2006.09.05 12:00 sell 2.00 gbpusd 1.8993 1.9093 1.8983 2006.09.05 12:00 1.8983 0.00 0.00 0.00 200.00
439839 2006.09.05 12:01 sell 2.00 gbpusd 1.8994 1.9094 1.8984 2006.09.05 12:01 1.8984 0.00 0.00 0.00 200.00
441619 2006.09.05 12:43 buy 2.00 gbpusd 1.8976 1.8876 1.8986 2006.09.05 14:35 1.8934 0.00 0.00 0.00 -840.00
445528 2006.09.05 14:35 sell 3.00 gbpusd 1.8934 1.9034 1.8924 2006.09.05 14:45 1.8924 0.00 0.00 0.00 300.00
445536 2006.09.05 14:35 sell 2.00 gbpusd 1.8933 1.9033 1.8923 2006.09.05 14:46 1.8923 0.00 0.00 0.00 200.00
445539 2006.09.05 14:35 sell 2.00 gbpusd 1.8933 1.9033 1.8923 2006.09.05 14:46 1.8923 0.00 0.00 0.00 200.00
445541 2006.09.05 14:35 sell 2.00 gbpusd 1.8933 1.9033 1.8923 2006.09.05 14:46 1.8923 0.00 0.00 0.00 200.00
446541 2006.09.05 14:56 sell 3.00 gbpusd 1.8919 1.9019 1.8909 2006.09.05 15:54 1.8922 0.00 0.00 0.00 -90.00
448848 2006.09.05 15:58 buy 2.00 gbpusd 1.8919 1.8819 1.8929 2006.09.05 15:58 1.8929 0.00 0.00 0.00 200.00
448891 2006.09.05 15:58 sell 2.00 gbpusd 1.8923 1.9023 1.8913 2006.09.05 17:14 1.8927 0.00 0.00 0.00 -80.00
454090 2006.09.05 20:37 sell 3.00 gbpusd 1.8943 1.9043 1.8933 2006.09.06 06:16 1.8933 0.00 0.00 0.00 300.00
458337 2006.09.06 01:09 sell 2.00 gbpusd 1.8947 1.9047 1.8937 2006.09.06 06:16 1.8937 0.00 0.00 0.00 200.00
463021 2006.09.06 06:41 sell 3.00 gbpusd 1.8951 1.9051 1.8941 2006.09.06 06:46 1.8941 0.00 0.00 0.00 300.00
466525 2006.09.06 08:57 sell 3.00 gbpusd 1.8908 1.9008 1.8898 2006.09.06 09:02 1.8898 0.00 0.00 0.00 300.00
466528 2006.09.06 08:57 sell 3.00 gbpusd 1.8908 1.9008 1.8898 2006.09.06 09:02 1.8898 0.00 0.00 0.00 300.00
467572 2006.09.06 09:25 sell 3.00 gbpusd 1.8891 1.8991 1.8881 2006.09.06 10:16 1.8881 0.00 0.00 0.00 300.00
469016 2006.09.06 10:22 sell 3.00 gbpusd 1.8885 1.8985 1.8875 2006.09.06 10:37 1.8875 0.00 0.00 0.00 300.00
469026 2006.09.06 10:22 sell 2.00 gbpusd 1.8885 1.8985 1.8875 2006.09.06 10:37 1.8875 0.00 0.00 0.00 200.00
469029 2006.09.06 10:22 sell 2.00 gbpusd 1.8885 1.8985 1.8875 2006.09.06 10:37 1.8875 0.00 0.00 0.00 200.00
471661 2006.09.06 11:39 buy 3.00 gbpusd 1.8840 1.8740 1.8850 2006.09.06 11:42 1.8850 0.00 0.00 0.00 300.00
472959 2006.09.06 12:09 buy 3.00 gbpusd 1.8837 1.8737 1.8847 2006.09.06 12:34 1.8825 0.00 0.00 0.00 -360.00
473336 2006.09.06 12:18 buy 3.00 gbpusd 1.8834 1.8734 1.8844 2006.09.06 12:33 1.8822 0.00 0.00 0.00 -360.00
474147 2006.09.06 12:33 sell 3.00 gbpusd 1.8822 1.8922 1.8812 2006.09.06 13:44 1.8812 0.00 0.00 0.00 300.00
474148 2006.09.06 12:33 sell 3.00 gbpusd 1.8822 1.8922 1.8812 2006.09.06 13:44 1.8812 0.00 0.00 0.00 300.00
474150 2006.09.06 12:33 sell 3.00 gbpusd 1.8822 1.8922 1.8812 2006.09.06 13:27 1.8829 0.00 0.00 0.00 -210.00
474151 2006.09.06 12:33 sell 3.00 gbpusd 1.8821 1.8921 1.8811 2006.09.06 13:44 1.8811 0.00 0.00 0.00 300.00
474174 2006.09.06 12:34 sell 2.00 gbpusd 1.8824 1.8924 1.8814 2006.09.06 13:44 1.8814 0.00 0.00 0.00 200.00
477088 2006.09.06 13:34 sell 2.00 gbpusd 1.8825 1.8925 1.8815 2006.09.06 13:43 1.8815 0.00 0.00 0.00 200.00
478828 2006.09.06 14:09 sell 2.00 gbpusd 1.8812 1.8912 1.8802 2006.09.06 14:43 1.8802 0.00 0.00 0.00 200.00
479629 2006.09.06 14:38 sell 2.00 gbpusd 1.8815 1.8915 1.8805 2006.09.06 14:42 1.8805 0.00 0.00 0.00 200.00
483062 2006.09.06 16:28 sell 3.00 gbpusd 1.8810 1.8910 1.8800 2006.09.06 18:01 1.8819 0.00 0.00 0.00 -270.00
483066 2006.09.06 16:28 sell 3.00 gbpusd 1.8811 1.8911 1.8801 2006.09.06 16:46 1.8801 0.00 0.00 0.00 300.00
484590 2006.09.06 17:01 sell 3.00 gbpusd 1.8811 1.8911 1.8801 2006.09.07 10:35 1.8801 0.00 0.00 0.00 300.00
496542 2006.09.06 21:34 buy 2.00 gbpusd 1.8849 1.8749 1.8859 2006.09.06 22:09 1.8859 0.00 0.00 0.00 200.00
498718 2006.09.06 22:42 sell 2.00 gbpusd 1.8853 1.8953 1.8843 2006.09.06 23:46 1.8859 0.00 0.00 0.00 -120.00
498825 2006.09.06 22:46 sell 2.00 gbpusd 1.8854 1.8954 1.8844 2006.09.07 05:16 1.8849 0.00 0.00 0.00 100.00
501024 2006.09.06 23:46 buy 2.00 gbpusd 1.8855 1.8755 1.8865 2006.09.07 00:38 1.8861 0.00 0.00 0.00 120.00
502865 2006.09.07 00:38 sell 2.00 gbpusd 1.8861 1.8961 1.8851 2006.09.07 01:03 1.8851 0.00 0.00 0.00 200.00
503613 2006.09.07 01:14 sell 2.00 gbpusd 1.8858 1.8958 1.8848 2006.09.07 04:57 1.8848 0.00 0.00 0.00 200.00
517008 2006.09.07 06:22 sell 2.00 gbpusd 1.8829 1.8929 1.8819 2006.09.07 07:46 1.8819 0.00 0.00 0.00 200.00
518091 2006.09.07 06:38 sell 2.00 gbpusd 1.8836 1.8936 1.8826 2006.09.07 06:58 1.8826 0.00 0.00 0.00 200.00
520646 2006.09.07 07:21 sell 2.00 gbpusd 1.8854 1.8954 1.8844 2006.09.07 07:33 1.8844 0.00 0.00 0.00 200.00
524068 2006.09.07 08:12 buy 3.00 gbpusd 1.8813 1.8713 1.8823 2006.09.07 08:25 1.8823 0.00 0.00 0.00 300.00
526524 2006.09.07 08:44 buy 3.00 gbpusd 1.8823 1.8723 1.8833 2006.09.07 08:51 1.8833 0.00 0.00 0.00 300.00
527518 2006.09.07 08:54 buy 2.00 gbpusd 1.8833 1.8733 1.8843 2006.09.07 10:50 1.8790 0.00 0.00 0.00 -860.00
527533 2006.09.07 08:54 buy 2.00 gbpusd 1.8825 1.8725 1.8835 2006.09.07 10:43 1.8797 0.00 0.00 0.00 -560.00
542148 2006.09.07 12:05 buy 0.80 gbpusd 1.8741 1.8641 1.8751 2006.09.07 12:35 1.8746 0.00 0.00 0.00 40.00
544202 2006.09.07 12:34 sell 2.00 gbpusd 1.8746 1.8846 1.8736 2006.09.07 12:43 1.8736 0.00 0.00 0.00 200.00
544265 2006.09.07 12:35 sell 2.00 gbpusd 1.8749 1.8849 1.8739 2006.09.07 12:41 1.8739 0.00 0.00 0.00 200.00
547106 2006.09.07 13:06 sell 2.00 gbpusd 1.8718 1.8818 1.8708 2006.09.07 13:29 1.8721 0.00 0.00 0.00 -60.00
547226 2006.09.07 13:08 sell 2.00 gbpusd 1.8724 1.8824 1.8714 2006.09.07 13:30 1.8714 0.00 0.00 0.00 200.00
547230 2006.09.07 13:08 sell 2.00 gbpusd 1.8722 1.8822 1.8712 2006.09.07 13:31 1.8712 0.00 0.00 0.00 200.00
549012 2006.09.07 13:29 buy 2.00 gbpusd 1.8722 1.8622 1.8732 2006.09.07 13:35 1.8721 0.00 0.00 0.00 -20.00
549480 2006.09.07 13:36 sell 2.00 gbpusd 1.8727 1.8827 1.8717 2006.09.08 07:18 1.8717 0.00 0.00 0.00 200.00
549817 2006.09.07 13:41 sell 3.00 gbpusd 1.8725 1.8825 1.8715 2006.09.07 14:12 1.8737 0.00 0.00 0.00 -360.00
550890 2006.09.07 13:56 sell 2.00 gbpusd 1.8743 1.8843 1.8733 2006.09.07 13:59 1.8733 0.00 0.00 0.00 200.00
551424 2006.09.07 14:02 sell 2.00 gbpusd 1.8739 1.8839 1.8729 2006.09.07 15:00 1.8729 0.00 0.00 0.00 200.00
552854 2006.09.07 14:12 buy 2.00 gbpusd 1.8737 1.8637 1.8752 2006.09.07 14:30 1.8752 0.00 0.00 0.00 300.00
553129 2006.09.07 14:13 buy 2.00 gbpusd 1.8736 1.8636 1.8746 2006.09.07 14:17 1.8746 0.00 0.00 0.00 200.00
554253 2006.09.07 14:21 buy 0.90 gbpusd 1.8739 1.8639 1.8749 2006.09.07 14:29 1.8749 0.00 0.00 0.00 90.00
556570 2006.09.07 14:36 buy 2.00 gbpusd 1.8739 1.8639 1.8754 2006.09.07 14:41 1.8743 0.00 0.00 0.00 80.00
559367 2006.09.07 14:55 buy 0.20 gbpusd 1.8732 1.8632 1.8742 2006.09.07 14:59 1.8742 0.00 0.00 0.00 20.00
559798 2006.09.07 14:58 sell 0.50 gbpusd 1.8738 1.8838 1.8723 2006.09.07 15:12 1.8746 0.00 0.00 0.00 -40.00
560083 2006.09.07 15:00 sell 2.00 gbpusd 1.8743 1.8843 1.8733 2006.09.07 15:00 1.8733 0.00 0.00 0.00 200.00
560089 2006.09.07 15:00 sell 2.00 gbpusd 1.8740 1.8840 1.8730 2006.09.07 15:01 1.8730 0.00 0.00 0.00 200.00
560108 2006.09.07 15:01 sell 2.00 gbpusd 1.8732 1.8832 1.8722 2006.09.08 07:16 1.8722 0.00 0.00 0.00 200.00
560119 2006.09.07 15:01 sell 2.00 gbpusd 1.8740 1.8840 1.8730 2006.09.07 15:02 1.8730 0.00 0.00 0.00 200.00
561029 2006.09.07 15:06 sell 0.40 gbpusd 1.8742 1.8842 1.8732 2006.09.08 00:55 1.8732 0.00 0.00 0.00 40.00
561072 2006.09.07 15:07 sell 0.60 gbpusd 1.8742 1.8842 1.8732 2006.09.07 15:45 1.8747 0.00 0.00 0.00 -30.00
569244 2006.09.07 16:03 sell 2.00 gbpusd 1.8757 1.8857 1.8747 2006.09.07 16:33 1.8757 0.00 0.00 0.00 0.00
572685 2006.09.07 16:33 buy 2.00 gbpusd 1.8761 1.8661 1.8771 2006.09.07 16:43 1.8771 0.00 0.00 0.00 200.00
572687 2006.09.07 16:33 buy 2.00 gbpusd 1.8759 1.8659 1.8774 2006.09.07 16:56 1.8774 0.00 0.00 0.00 300.00
572746 2006.09.07 16:33 buy 2.00 gbpusd 1.8758 1.8658 1.8768 2006.09.07 16:35 1.8768 0.00 0.00 0.00 200.00
572761 2006.09.07 16:34 buy 2.00 gbpusd 1.8759 1.8659 1.8769 2006.09.07 16:36 1.8769 0.00 0.00 0.00 200.00
575348 2006.09.07 16:56 sell 0.90 gbpusd 1.8772 1.8872 1.8757 2006.09.07 18:15 1.8757 0.00 0.00 0.00 135.00
576291 2006.09.07 17:04 sell 0.90 gbpusd 1.8765 1.8865 1.8755 2006.09.07 17:41 1.8773 0.00 0.00 0.00 -72.00
580684 2006.09.07 17:41 buy 2.00 gbpusd 1.8773 1.8673 1.8783 2006.09.07 20:19 1.8750 0.00 0.00 0.00 -460.00
590450 2006.09.07 18:49 sell 2.00 gbpusd 1.8750 1.8850 1.8735 2006.09.07 19:48 1.8752 0.00 0.00 0.00 -40.00
596298 2006.09.07 19:48 buy 2.00 gbpusd 1.8752 1.8652 1.8767 2006.09.07 20:19 1.8750 0.00 0.00 0.00 -40.00
600583 2006.09.07 20:41 sell 2.00 gbpusd 1.8753 1.8853 1.8743 2006.09.07 21:02 1.8758 0.00 0.00 0.00 -100.00
602262 2006.09.07 21:05 sell 0.70 gbpusd 1.8758 1.8858 1.8748 2006.09.07 21:06 1.8748 0.00 0.00 0.00 70.00
602263 2006.09.07 21:05 sell 0.70 gbpusd 1.8754 1.8854 1.8744 2006.09.07 21:23 1.8754 0.00 0.00 0.00 0.00
602341 2006.09.07 21:06 sell 0.60 gbpusd 1.8749 1.8849 1.8739 2006.09.08 00:08 1.8739 0.00 0.00 0.00 60.00
603968 2006.09.07 21:24 sell 0.90 gbpusd 1.8761 1.8861 1.8751 2006.09.07 21:28 1.8751 0.00 0.00 0.00 90.00
605179 2006.09.07 21:40 sell 2.00 gbpusd 1.8760 1.8860 1.8750 2006.09.07 23:04 1.8750 0.00 0.00 0.00 200.00
606060 2006.09.07 21:51 sell 0.20 gbpusd 1.8771 1.8871 1.8756 2006.09.07 21:51 1.8756 0.00 0.00 0.00 30.00
606106 2006.09.07 21:51 sell 0.20 gbpusd 1.8767 1.8867 1.8752 2006.09.07 22:20 1.8752 0.00 0.00 0.00 30.00
607285 2006.09.07 22:08 buy 2.00 gbpusd 1.8754 1.8654 1.8764 2006.09.07 23:11 1.8764 0.00 0.00 0.00 200.00
612255 2006.09.07 23:19 sell 2.00 gbpusd 1.8763 1.8863 1.8753 2006.09.07 23:21 1.8753 0.00 0.00 0.00 200.00
612363 2006.09.07 23:21 sell 2.00 gbpusd 1.8758 1.8858 1.8748 2006.09.07 23:44 1.8757 0.00 0.00 0.00 20.00
615449 2006.09.08 00:08 sell 3.00 gbpusd 1.8751 1.8851 1.8741 2006.09.08 00:08 1.8741 0.00 0.00 0.00 300.00
615781 2006.09.08 00:12 sell 3.00 gbpusd 1.8753 1.8853 1.8743 2006.09.08 00:12 1.8743 0.00 0.00 0.00 300.00
615792 2006.09.08 00:12 sell 3.00 gbpusd 1.8740 1.8840 1.8730 2006.09.08 00:55 1.8730 0.00 0.00 0.00 300.00
617370 2006.09.08 00:33 sell 3.00 gbpusd 1.8743 1.8843 1.8733 2006.09.08 00:55 1.8733 0.00 0.00 0.00 300.00
619131 2006.09.08 00:55 sell 4.00 gbpusd 1.8736 1.8836 1.8726 2006.09.08 00:57 1.8726 0.00 0.00 0.00 400.00
619626 2006.09.08 01:00 buy 4.00 gbpusd 1.8732 1.8632 1.8742 2006.09.08 01:47 1.8742 0.00 0.00 0.00 400.00
619643 2006.09.08 01:00 buy 0.40 gbpusd 1.8728 1.8628 1.8743 2006.09.08 02:12 1.8743 0.00 0.00 0.00 60.00
626322 2006.09.08 02:20 sell 3.00 gbpusd 1.8746 1.8846 1.8736 2006.09.08 03:01 1.8736 0.00 0.00 0.00 300.00
635475 2006.09.08 04:16 sell 3.00 gbpusd 1.8735 1.8835 1.8725 2006.09.08 06:11 1.8725 0.00 0.00 0.00 300.00
635477 2006.09.08 04:16 sell 0.20 gbpusd 1.8740 1.8840 1.8730 2006.09.08 05:44 1.8730 0.00 0.00 0.00 20.00
645556 2006.09.08 06:20 buy 0.90 gbpusd 1.8728 1.8628 1.8738 2006.09.08 06:32 1.8738 0.00 0.00 0.00 90.00
649130 2006.09.08 07:07 buy 4.00 gbpusd 1.8736 1.8636 1.8746 2006.09.08 07:35 1.8720 0.00 0.00 0.00 -640.00
649368 2006.09.08 07:13 buy 0.40 gbpusd 1.8730 1.8630 1.8745 2006.09.08 07:28 1.8722 0.00 0.00 0.00 -32.00
650395 2006.09.08 07:27 sell 4.00 gbpusd 1.8722 1.8822 1.8712 2006.09.08 07:27 1.8712 0.00 0.00 0.00 400.00
650406 2006.09.08 07:27 sell 4.00 gbpusd 1.8722 1.8822 1.8712 2006.09.08 07:27 1.8712 0.00 0.00 0.00 400.00
650433 2006.09.08 07:27 sell 4.00 gbpusd 1.8722 1.8822 1.8712 2006.09.08 07:27 1.8712 0.00 0.00 0.00 400.00
650449 2006.09.08 07:27 sell 4.00 gbpusd 1.8722 1.8822 1.8712 2006.09.08 07:27 1.8712 0.00 0.00 0.00 400.00
650470 2006.09.08 07:27 sell 0.40 gbpusd 1.8721 1.8821 1.8706 2006.09.08 09:54 1.8706 0.00 0.00 0.00 60.00
650483 2006.09.08 07:27 sell 0.40 gbpusd 1.8714 1.8814 1.8699 2006.09.08 10:19 1.8699 0.00 0.00 0.00 60.00
650487 2006.09.08 07:27 sell 4.00 gbpusd 1.8717 1.8817 1.8707 2006.09.08 09:31 1.8707 0.00 0.00 0.00 400.00
650522 2006.09.08 07:28 sell 0.40 gbpusd 1.8713 1.8813 1.8698 2006.09.08 10:19 1.8698 0.00 0.00 0.00 60.00
651153 2006.09.08 07:35 sell 4.00 gbpusd 1.8718 1.8818 1.8708 2006.09.08 07:36 1.8708 0.00 0.00 0.00 400.00
651176 2006.09.08 07:35 sell 4.00 gbpusd 1.8717 1.8817 1.8707 2006.09.08 08:25 1.8719 0.00 0.00 0.00 -80.00
653056 2006.09.08 07:59 sell 0.20 gbpusd 1.8739 1.8839 1.8729 2006.09.08 08:04 1.8729 0.00 0.00 0.00 20.00
654841 2006.09.08 08:25 buy 2.00 gbpusd 1.8718 1.8618 1.8728 2006.09.08 08:25 1.8728 0.00 0.00 0.00 200.00
654852 2006.09.08 08:25 buy 2.00 gbpusd 1.8721 1.8621 1.8731 2006.09.08 08:25 1.8731 0.00 0.00 0.00 200.00
654856 2006.09.08 08:25 buy 2.00 gbpusd 1.8718 1.8618 1.8728 2006.09.08 08:25 1.8728 0.00 0.00 0.00 200.00
654861 2006.09.08 08:25 buy 2.00 gbpusd 1.8722 1.8622 1.8732 2006.09.08 08:25 1.8732 0.00 0.00 0.00 200.00
654863 2006.09.08 08:25 buy 2.00 gbpusd 1.8722 1.8622 1.8732 2006.09.08 08:25 1.8732 0.00 0.00 0.00 200.00
654873 2006.09.08 08:25 buy 2.00 gbpusd 1.8715 1.8615 1.8725 2006.09.08 08:25 1.8725 0.00 0.00 0.00 200.00
654923 2006.09.08 08:25 buy 2.00 gbpusd 1.8732 1.8632 1.8742 2006.09.08 08:54 1.8732 0.00 0.00 0.00 0.00
656703 2006.09.08 09:02 buy 3.00 gbpusd 1.8723 1.8623 1.8733 2006.09.08 09:34 1.8714 0.00 0.00 0.00 -270.00
657772 2006.09.08 09:45 buy 4.00 gbpusd 1.8714 1.8614 1.8724 2006.09.08 10:28 1.8710 0.00 0.00 0.00 -160.00
659676 2006.09.08 11:04 buy 3.00 gbpusd 1.8700 1.8600 1.8710 2006.09.08 11:57 1.8710 0.00 0.00 0.00 300.00
661394 2006.09.08 12:03 sell 0.30 gbpusd 1.8707 1.8807 1.8697 2006.09.08 12:26 1.8697 0.00 0.00 0.00 30.00
661497 2006.09.08 12:05 sell 5.00 gbpusd 1.8711 1.8811 1.8701 2006.09.08 12:26 1.8701 0.00 0.00 0.00 500.00
662571 2006.09.08 12:32 buy 3.00 gbpusd 1.8697 1.8597 1.8707 2006.09.08 13:11 1.8659 0.00 0.00 0.00 -1 140.00
665153 2006.09.08 13:11 sell 5.00 gbpusd 1.8659 1.8759 1.8649 2006.09.08 14:05 1.8660 0.00 0.00 0.00 -50.00
666978 2006.09.08 14:01 sell 4.00 gbpusd 1.8667 1.8767 1.8657 2006.09.08 14:12 1.8657 0.00 0.00 0.00 400.00
667878 2006.09.08 14:18 buy 5.00 gbpusd 1.8644 1.8544 1.8654 2006.09.08 14:53 1.8654 0.00 0.00 0.00 500.00
672518 2006.09.08 16:52 sell 5.00 gbpusd 1.8663 1.8763 1.8653 2006.09.08 17:27 1.8653 0.00 0.00 0.00 500.00
405103 2006.09.04 01:32 sell 3.00 nzdusd 0.6572 0.6602 0.6557 2006.09.04 06:21 0.6559 0.00 0.00 0.00 390.00
407792 2006.09.04 06:05 buy 2.00 nzdusd 0.6564 0.6534 0.6579 2006.09.04 07:53 0.6534 0.00 0.00 0.00 -600.00
408186 2006.09.04 06:21 buy 2.00 nzdusd 0.6559 0.6529 0.6574 2006.09.04 07:58 0.6529 0.00 0.00 0.00 -600.00
412273 2006.09.04 08:57 sell 2.00 nzdusd 0.6489 0.6519 0.6474 2006.09.04 10:21 0.6519 0.00 0.00 0.00 -600.00
413532 2006.09.04 09:47 sell 2.00 nzdusd 0.6496 0.6526 0.6481 2006.09.04 10:54 0.6526 0.00 0.00 0.00 -600.00
415666 2006.09.04 11:11 sell 2.00 nzdusd 0.6525 0.6555 0.6510 2006.09.04 21:05 0.6510 0.00 0.00 0.00 300.00
419290 2006.09.04 13:55 buy 2.00 nzdusd 0.6529 0.6429 0.6539 2006.09.04 14:06 0.6539 0.00 0.00 0.00 200.00
420379 2006.09.04 14:34 buy 2.00 nzdusd 0.6529 0.6429 0.6539 2006.09.04 15:27 0.6539 0.00 0.00 0.00 200.00
423573 2006.09.04 21:05 sell 2.00 nzdusd 0.6521 0.6621 0.6511 2006.09.04 22:48 0.6511 0.00 0.00 0.00 200.00
423574 2006.09.04 21:05 sell 2.00 nzdusd 0.6521 0.6621 0.6511 2006.09.04 22:48 0.6511 0.00 0.00 0.00 200.00
423577 2006.09.04 21:05 sell 2.00 nzdusd 0.6515 0.6615 0.6505 2006.09.04 22:55 0.6505 0.00 0.00 0.00 200.00
423745 2006.09.04 23:56 sell 2.00 nzdusd 0.6518 0.6618 0.6508 2006.09.05 00:10 0.6508 0.00 0.00 0.00 200.00
423752 2006.09.04 23:57 buy 2.00 nzdusd 0.6514 0.6414 0.6524 2006.09.05 07:10 0.6463 0.00 0.00 0.00 -1 020.00
430779 2006.09.05 07:10 sell 3.00 nzdusd 0.6463 0.6563 0.6453 2006.09.05 17:03 0.6453 0.00 0.00 0.00 300.00
434141 2006.09.05 08:41 sell 3.00 nzdusd 0.6467 0.6567 0.6457 2006.09.05 13:38 0.6457 0.00 0.00 0.00 300.00
434631 2006.09.05 08:57 sell 2.00 nzdusd 0.6471 0.6571 0.6461 2006.09.05 12:02 0.6461 0.00 0.00 0.00 200.00
439994 2006.09.05 12:02 sell 2.00 nzdusd 0.6470 0.6570 0.6460 2006.09.05 13:38 0.6460 0.00 0.00 0.00 200.00
443170 2006.09.05 13:38 buy 2.00 nzdusd 0.6461 0.6361 0.6471 2006.09.05 15:09 0.6471 0.00 0.00 0.00 200.00
447089 2006.09.05 15:09 sell 2.00 nzdusd 0.6468 0.6568 0.6458 2006.09.05 16:54 0.6458 0.00 0.00 0.00 200.00
452365 2006.09.05 18:41 sell 3.00 nzdusd 0.6454 0.6554 0.6444 2006.09.06 07:52 0.6489 0.00 0.00 0.00 -1 050.00
454150 2006.09.05 20:41 sell 3.00 nzdusd 0.6453 0.6553 0.6443 2006.09.07 12:20 0.6443 0.00 0.00 0.00 300.00
457048 2006.09.06 00:05 buy 2.00 nzdusd 0.6455 0.6355 0.6465 2006.09.06 00:06 0.6465 0.00 0.00 0.00 200.00
458841 2006.09.06 01:30 sell 2.00 nzdusd 0.6467 0.6567 0.6457 2006.09.06 04:22 0.6494 0.00 0.00 0.00 -540.00
460881 2006.09.06 04:22 buy 2.00 nzdusd 0.6494 0.6394 0.6504 2006.09.06 06:53 0.6495 0.00 0.00 0.00 20.00
461254 2006.09.06 04:53 buy 2.00 nzdusd 0.6485 0.6385 0.6495 2006.09.06 06:23 0.6495 0.00 0.00 0.00 200.00
463287 2006.09.06 06:53 sell 2.00 nzdusd 0.6495 0.6595 0.6485 2006.09.06 07:32 0.6485 0.00 0.00 0.00 200.00
464612 2006.09.06 07:52 buy 2.00 nzdusd 0.6489 0.6389 0.6499 2006.09.06 07:52 0.6499 0.00 0.00 0.00 200.00
464630 2006.09.06 07:52 sell 2.00 nzdusd 0.6497 0.6597 0.6487 2006.09.06 08:09 0.6487 0.00 0.00 0.00 200.00
464797 2006.09.06 07:57 buy 2.00 nzdusd 0.6490 0.6390 0.6500 2006.09.06 07:58 0.6500 0.00 0.00 0.00 200.00
465532 2006.09.06 08:26 buy 2.00 nzdusd 0.6487 0.6387 0.6497 2006.09.06 08:52 0.6497 0.00 0.00 0.00 200.00
470618 2006.09.06 11:16 buy 3.00 nzdusd 0.6479 0.6379 0.6489 2006.09.06 12:17 0.6489 0.00 0.00 0.00 300.00
470624 2006.09.06 11:16 buy 3.00 nzdusd 0.6483 0.6383 0.6493 2006.09.06 12:40 0.6478 0.00 0.00 0.00 -150.00
474729 2006.09.06 12:40 sell 0.70 nzdusd 0.6478 0.6578 0.6468 2006.09.06 13:21 0.6493 0.00 0.00 0.00 -105.00
475394 2006.09.06 12:53 buy 0.60 nzdusd 0.6490 0.6390 0.6500 2006.09.06 13:17 0.6500 0.00 0.00 0.00 60.00
476554 2006.09.06 13:21 buy 1.00 nzdusd 0.6493 0.6393 0.6503 2006.09.06 20:42 0.6491 0.00 0.00 0.00 -20.00
476732 2006.09.06 13:26 buy 1.00 nzdusd 0.6486 0.6386 0.6496 2006.09.06 20:56 0.6496 0.00 0.00 0.00 100.00
476743 2006.09.06 13:26 buy 2.00 nzdusd 0.6490 0.6390 0.6500 2006.09.06 20:56 0.6500 0.00 0.00 0.00 200.00
483958 2006.09.06 16:48 buy 3.00 nzdusd 0.6476 0.6376 0.6486 2006.09.06 18:31 0.6486 0.00 0.00 0.00 300.00
488983 2006.09.06 18:31 buy 3.00 nzdusd 0.6483 0.6383 0.6493 2006.09.06 18:34 0.6493 0.00 0.00 0.00 300.00
489151 2006.09.06 18:34 buy 3.00 nzdusd 0.6486 0.6386 0.6496 2006.09.06 20:56 0.6496 0.00 0.00 0.00 300.00
494767 2006.09.06 20:42 sell 3.00 nzdusd 0.6491 0.6591 0.6481 2006.09.07 00:59 0.6481 0.00 0.00 0.00 300.00
527232 2006.09.07 08:52 buy 2.00 nzdusd 0.6462 0.6362 0.6472 2006.09.07 08:55 0.6472 0.00 0.00 0.00 200.00
529162 2006.09.07 09:09 sell 2.00 nzdusd 0.6475 0.6575 0.6465 2006.09.07 09:09 0.6465 0.00 0.00 0.00 200.00
530813 2006.09.07 09:30 sell 2.00 nzdusd 0.6478 0.6578 0.6468 2006.09.07 09:43 0.6468 0.00 0.00 0.00 200.00
530871 2006.09.07 09:31 buy 2.00 nzdusd 0.6471 0.6371 0.6481 2006.09.07 09:32 0.6481 0.00 0.00 0.00 200.00
530876 2006.09.07 09:31 buy 2.00 nzdusd 0.6471 0.6371 0.6481 2006.09.07 09:32 0.6481 0.00 0.00 0.00 200.00
531134 2006.09.07 09:34 buy 2.00 nzdusd 0.6472 0.6372 0.6482 2006.09.07 10:44 0.6467 0.00 0.00 0.00 -100.00
531135 2006.09.07 09:34 buy 2.00 nzdusd 0.6476 0.6376 0.6486 2006.09.07 14:04 0.6460 0.00 0.00 0.00 -320.00
535808 2006.09.07 10:44 sell 2.00 nzdusd 0.6467 0.6567 0.6457 2006.09.07 11:05 0.6462 0.00 0.00 0.00 100.00
535810 2006.09.07 10:44 sell 2.00 nzdusd 0.6467 0.6567 0.6457 2006.09.07 11:05 0.6462 0.00 0.00 0.00 100.00
537448 2006.09.07 11:05 buy 2.00 nzdusd 0.6464 0.6364 0.6474 2006.09.07 11:28 0.6453 0.00 0.00 0.00 -220.00
537451 2006.09.07 11:05 buy 2.00 nzdusd 0.6462 0.6362 0.6472 2006.09.07 11:28 0.6453 0.00 0.00 0.00 -180.00
539655 2006.09.07 11:28 sell 3.00 nzdusd 0.6453 0.6553 0.6443 2006.09.07 11:35 0.6451 0.00 0.00 0.00 60.00
539658 2006.09.07 11:28 sell 2.00 nzdusd 0.6454 0.6554 0.6444 2006.09.07 11:35 0.6451 0.00 0.00 0.00 60.00
540124 2006.09.07 11:35 buy 2.00 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6463 2006.09.07 13:56 0.6457 0.00 0.00 0.00 80.00
540128 2006.09.07 11:35 buy 3.00 nzdusd 0.6451 0.6351 0.6461 2006.09.07 13:56 0.6459 0.00 0.00 0.00 240.00
547581 2006.09.07 13:13 sell 2.00 nzdusd 0.6443 0.6543 0.6433 2006.09.08 00:58 0.6433 0.00 0.00 0.00 200.00
547585 2006.09.07 13:13 sell 2.00 nzdusd 0.6445 0.6545 0.6430 2006.09.07 14:08 0.6451 0.00 0.00 0.00 -120.00
550808 2006.09.07 13:56 sell 3.00 nzdusd 0.6457 0.6557 0.6447 2006.09.07 14:33 0.6447 0.00 0.00 0.00 300.00
550823 2006.09.07 13:56 sell 2.00 nzdusd 0.6459 0.6559 0.6449 2006.09.07 14:33 0.6449 0.00 0.00 0.00 200.00
551696 2006.09.07 14:04 sell 2.00 nzdusd 0.6456 0.6556 0.6441 2006.09.07 14:09 0.6451 0.00 0.00 0.00 100.00
551708 2006.09.07 14:04 sell 2.00 nzdusd 0.6454 0.6554 0.6439 2006.09.07 14:09 0.6451 0.00 0.00 0.00 60.00
551717 2006.09.07 14:04 sell 2.00 nzdusd 0.6460 0.6560 0.6445 2006.09.07 14:09 0.6451 0.00 0.00 0.00 180.00
552359 2006.09.07 14:08 buy 2.00 nzdusd 0.6455 0.6355 0.6470 2006.09.07 14:13 0.6457 0.00 0.00 0.00 40.00
552378 2006.09.07 14:08 buy 2.00 nzdusd 0.6451 0.6351 0.6466 2006.09.07 14:13 0.6457 0.00 0.00 0.00 120.00
552387 2006.09.07 14:08 buy 2.00 nzdusd 0.6458 0.6358 0.6473 2006.09.07 14:13 0.6457 0.00 0.00 0.00 -20.00
552433 2006.09.07 14:09 buy 2.00 nzdusd 0.6451 0.6351 0.6466 2006.09.07 14:14 0.6457 0.00 0.00 0.00 120.00
552447 2006.09.07 14:09 buy 2.00 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6468 2006.09.07 14:13 0.6457 0.00 0.00 0.00 80.00
552505 2006.09.07 14:09 buy 2.00 nzdusd 0.6457 0.6357 0.6472 2006.09.07 14:14 0.6457 0.00 0.00 0.00 0.00
553005 2006.09.07 14:12 sell 2.00 nzdusd 0.6449 0.6549 0.6434 2006.09.07 14:40 0.6446 0.00 0.00 0.00 60.00
553036 2006.09.07 14:13 sell 3.00 nzdusd 0.6457 0.6557 0.6442 2006.09.07 14:40 0.6446 0.00 0.00 0.00 330.00
553042 2006.09.07 14:13 sell 2.00 nzdusd 0.6457 0.6557 0.6442 2006.09.07 14:40 0.6443 0.00 0.00 0.00 280.00
553175 2006.09.07 14:13 sell 2.00 nzdusd 0.6457 0.6557 0.6442 2006.09.07 14:40 0.6443 0.00 0.00 0.00 280.00
553177 2006.09.07 14:13 sell 2.00 nzdusd 0.6457 0.6557 0.6442 2006.09.07 14:41 0.6443 0.00 0.00 0.00 280.00
553265 2006.09.07 14:14 sell 2.00 nzdusd 0.6454 0.6554 0.6439 2006.09.07 14:40 0.6443 0.00 0.00 0.00 220.00
553303 2006.09.07 14:14 sell 2.00 nzdusd 0.6457 0.6557 0.6442 2006.09.07 14:41 0.6444 0.00 0.00 0.00 260.00
556123 2006.09.07 14:33 sell 2.00 nzdusd 0.6449 0.6549 0.6439 2006.09.07 14:55 0.6447 0.00 0.00 0.00 40.00
557221 2006.09.07 14:40 buy 1.00 nzdusd 0.6443 0.6343 0.6458 2006.09.07 14:48 0.6450 0.00 0.00 0.00 70.00
557225 2006.09.07 14:40 buy 2.00 nzdusd 0.6443 0.6343 0.6458 2006.09.07 14:48 0.6450 0.00 0.00 0.00 140.00
557226 2006.09.07 14:40 buy 2.00 nzdusd 0.6443 0.6343 0.6458 2006.09.07 14:48 0.6450 0.00 0.00 0.00 140.00
557229 2006.09.07 14:40 buy 2.00 nzdusd 0.6443 0.6343 0.6458 2006.09.07 14:48 0.6450 0.00 0.00 0.00 140.00
557247 2006.09.07 14:40 buy 2.00 nzdusd 0.6450 0.6350 0.6465 2006.09.07 14:49 0.6452 0.00 0.00 0.00 40.00
557270 2006.09.07 14:41 buy 2.00 nzdusd 0.6446 0.6346 0.6461 2006.09.07 14:49 0.6449 0.00 0.00 0.00 60.00
557306 2006.09.07 14:41 buy 2.00 nzdusd 0.6444 0.6344 0.6459 2006.09.07 14:49 0.6452 0.00 0.00 0.00 160.00
558182 2006.09.07 14:47 sell 1.00 nzdusd 0.6445 0.6545 0.6430 2006.09.07 15:01 0.6453 0.00 0.00 0.00 -80.00
558189 2006.09.07 14:47 sell 2.00 nzdusd 0.6445 0.6545 0.6430 2006.09.07 15:01 0.6453 0.00 0.00 0.00 -160.00
558205 2006.09.07 14:48 sell 2.00 nzdusd 0.6449 0.6549 0.6434 2006.09.07 15:01 0.6453 0.00 0.00 0.00 -80.00
558289 2006.09.07 14:48 sell 0.90 nzdusd 0.6445 0.6545 0.6430 2006.09.07 15:01 0.6453 0.00 0.00 0.00 -72.00
558299 2006.09.07 14:48 sell 1.00 nzdusd 0.6450 0.6550 0.6435 2006.09.07 15:02 0.6453 0.00 0.00 0.00 -30.00
558301 2006.09.07 14:48 sell 1.00 nzdusd 0.6450 0.6550 0.6435 2006.09.07 15:01 0.6453 0.00 0.00 0.00 -30.00
558321 2006.09.07 14:48 sell 2.00 nzdusd 0.6446 0.6546 0.6431 2006.09.07 15:02 0.6453 0.00 0.00 0.00 -140.00
558333 2006.09.07 14:48 sell 0.60 nzdusd 0.6445 0.6545 0.6430 2006.09.07 15:02 0.6453 0.00 0.00 0.00 -48.00
558342 2006.09.07 14:48 sell 0.60 nzdusd 0.6449 0.6549 0.6434 2006.09.07 15:02 0.6453 0.00 0.00 0.00 -24.00
558366 2006.09.07 14:48 sell 0.50 nzdusd 0.6445 0.6545 0.6430 2006.09.07 15:02 0.6453 0.00 0.00 0.00 -40.00
558379 2006.09.07 14:48 sell 0.40 nzdusd 0.6446 0.6546 0.6431 2006.09.07 15:02 0.6450 0.00 0.00 0.00 -16.00
558389 2006.09.07 14:49 sell 0.30 nzdusd 0.6452 0.6552 0.6437 2006.09.07 15:02 0.6453 0.00 0.00 0.00 -3.00
558393 2006.09.07 14:49 sell 0.20 nzdusd 0.6446 0.6546 0.6431 2006.09.07 15:02 0.6453 0.00 0.00 0.00 -14.00
558419 2006.09.07 14:49 sell 0.10 nzdusd 0.6450 0.6550 0.6435 2006.09.07 15:02 0.6453 0.00 0.00 0.00 -3.00
558431 2006.09.07 14:49 sell 0.10 nzdusd 0.6450 0.6550 0.6435 2006.09.07 15:02 0.6453 0.00 0.00 0.00 -3.00
559362 2006.09.07 14:55 buy 2.00 nzdusd 0.6449 0.6349 0.6459 2006.09.07 14:59 0.6459 0.00 0.00 0.00 200.00
560096 2006.09.07 15:01 buy 2.00 nzdusd 0.6461 0.6361 0.6476 2006.09.07 15:27 0.6476 0.00 0.00 0.00 300.00
560100 2006.09.07 15:01 buy 2.00 nzdusd 0.6461 0.6361 0.6471 2006.09.07 15:07 0.6457 0.00 0.00 0.00 -80.00
560150 2006.09.07 15:01 buy 2.00 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6468 2006.09.07 15:19 0.6468 0.00 0.00 0.00 300.00
560158 2006.09.07 15:01 buy 2.00 nzdusd 0.6458 0.6358 0.6473 2006.09.07 15:25 0.6473 0.00 0.00 0.00 300.00
560186 2006.09.07 15:01 buy 2.00 nzdusd 0.6457 0.6357 0.6472 2006.09.07 15:25 0.6472 0.00 0.00 0.00 300.00
560190 2006.09.07 15:01 buy 2.00 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6468 2006.09.07 15:19 0.6468 0.00 0.00 0.00 300.00
560201 2006.09.07 15:01 buy 2.00 nzdusd 0.6455 0.6355 0.6470 2006.09.07 15:19 0.6470 0.00 0.00 0.00 300.00
560204 2006.09.07 15:01 buy 2.00 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6468 2006.09.07 15:19 0.6468 0.00 0.00 0.00 300.00
560210 2006.09.07 15:01 buy 2.00 nzdusd 0.6455 0.6355 0.6470 2006.09.07 15:19 0.6470 0.00 0.00 0.00 300.00
560219 2006.09.07 15:01 buy 2.00 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6468 2006.09.07 15:19 0.6468 0.00 0.00 0.00 300.00
560229 2006.09.07 15:01 buy 2.00 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6468 2006.09.07 15:19 0.6468 0.00 0.00 0.00 300.00
560236 2006.09.07 15:01 buy 1.00 nzdusd 0.6454 0.6354 0.6469 2006.09.07 15:19 0.6469 0.00 0.00 0.00 150.00
560249 2006.09.07 15:02 buy 1.00 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6468 2006.09.07 15:19 0.6468 0.00 0.00 0.00 150.00
560255 2006.09.07 15:02 buy 0.80 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6468 2006.09.07 15:19 0.6468 0.00 0.00 0.00 120.00
560260 2006.09.07 15:02 buy 0.80 nzdusd 0.6454 0.6354 0.6469 2006.09.07 15:19 0.6469 0.00 0.00 0.00 120.00
560277 2006.09.07 15:02 buy 0.70 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6468 2006.09.07 15:19 0.6468 0.00 0.00 0.00 105.00
560282 2006.09.07 15:02 buy 0.70 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6468 2006.09.07 15:19 0.6468 0.00 0.00 0.00 105.00
560290 2006.09.07 15:02 buy 0.60 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6468 2006.09.07 15:19 0.6468 0.00 0.00 0.00 90.00
560294 2006.09.07 15:02 buy 0.60 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6468 2006.09.07 15:19 0.6468 0.00 0.00 0.00 90.00
560302 2006.09.07 15:02 buy 0.50 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6468 2006.09.07 15:19 0.6468 0.00 0.00 0.00 75.00
560306 2006.09.07 15:02 buy 0.50 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6468 2006.09.07 15:19 0.6468 0.00 0.00 0.00 75.00
560317 2006.09.07 15:02 buy 0.40 nzdusd 0.6450 0.6350 0.6465 2006.09.07 15:17 0.6465 0.00 0.00 0.00 60.00
560324 2006.09.07 15:02 buy 0.40 nzdusd 0.6453 0.6353 0.6468 2006.09.07 15:19 0.6468 0.00 0.00 0.00 60.00
561026 2006.09.07 15:06 sell 0.40 nzdusd 0.6452 0.6552 0.6442 2006.09.07 15:19 0.6458 0.00 0.00 0.00 -24.00
561049 2006.09.07 15:06 sell 0.60 nzdusd 0.6452 0.6552 0.6442 2006.09.07 15:21 0.6458 0.00 0.00 0.00 -36.00
561066 2006.09.07 15:07 sell 0.50 nzdusd 0.6456 0.6556 0.6446 2006.09.07 15:50 0.6472 0.00 0.00 0.00 -80.00
561096 2006.09.07 15:07 sell 0.60 nzdusd 0.6457 0.6557 0.6447 2006.09.07 15:21 0.6461 0.00 0.00 0.00 -24.00
563098 2006.09.07 15:18 buy 2.00 nzdusd 0.6464 0.6364 0.6474 2006.09.07 15:26 0.6474 0.00 0.00 0.00 200.00
563222 2006.09.07 15:19 buy 3.00 nzdusd 0.6464 0.6364 0.6474 2006.09.07 15:26 0.6474 0.00 0.00 0.00 300.00
563425 2006.09.07 15:21 buy 2.00 nzdusd 0.6458 0.6358 0.6468 2006.09.07 15:21 0.6468 0.00 0.00 0.00 200.00
563433 2006.09.07 15:21 buy 2.00 nzdusd 0.6461 0.6361 0.6471 2006.09.07 15:25 0.6471 0.00 0.00 0.00 200.00
567763 2006.09.07 15:50 buy 2.00 nzdusd 0.6476 0.6376 0.6486 2006.09.07 16:08 0.6486 0.00 0.00 0.00 200.00
570135 2006.09.07 16:10 sell 0.20 nzdusd 0.6486 0.6586 0.6471 2006.09.07 16:14 0.6487 0.00 0.00 0.00 -2.00
570606 2006.09.07 16:14 buy 0.50 nzdusd 0.6487 0.6387 0.6502 2006.09.07 16:44 0.6495 0.00 0.00 0.00 40.00
571338 2006.09.07 16:21 buy 2.00 nzdusd 0.6485 0.6385 0.6495 2006.09.07 16:29 0.6495 0.00 0.00 0.00 200.00
573475 2006.09.07 16:39 sell 2.00 nzdusd 0.6488 0.6588 0.6478 2006.09.07 17:07 0.6478 0.00 0.00 0.00 200.00
573865 2006.09.07 16:43 sell 2.00 nzdusd 0.6488 0.6588 0.6473 2006.09.07 17:44 0.6485 0.00 0.00 0.00 60.00
573933 2006.09.07 16:44 sell 2.00 nzdusd 0.6495 0.6595 0.6480 2006.09.07 17:07 0.6480 0.00 0.00 0.00 300.00
578062 2006.09.07 17:20 sell 2.00 nzdusd 0.6485 0.6585 0.6475 2006.09.07 17:43 0.6483 0.00 0.00 0.00 40.00
580892 2006.09.07 17:43 buy 2.00 nzdusd 0.6483 0.6383 0.6493 2006.09.07 18:10 0.6485 0.00 0.00 0.00 40.00
581057 2006.09.07 17:44 buy 2.00 nzdusd 0.6483 0.6383 0.6498 2006.09.07 18:19 0.6477 0.00 0.00 0.00 -120.00
584875 2006.09.07 18:09 sell 2.00 nzdusd 0.6479 0.6579 0.6469 2006.09.07 18:15 0.6469 0.00 0.00 0.00 200.00
584887 2006.09.07 18:10 sell 2.00 nzdusd 0.6485 0.6585 0.6475 2006.09.07 18:13 0.6475 0.00 0.00 0.00 200.00
586255 2006.09.07 18:19 sell 2.00 nzdusd 0.6471 0.6571 0.6456 2006.09.07 18:31 0.6469 0.00 0.00 0.00 40.00
586262 2006.09.07 18:19 sell 2.00 nzdusd 0.6471 0.6571 0.6461 2006.09.07 18:31 0.6469 0.00 0.00 0.00 40.00
586361 2006.09.07 18:19 sell 2.00 nzdusd 0.6477 0.6577 0.6462 2006.09.07 18:32 0.6469 0.00 0.00 0.00 160.00
587955 2006.09.07 18:31 buy 2.00 nzdusd 0.6471 0.6371 0.6486 2006.09.07 19:10 0.6454 0.00 0.00 0.00 -340.00
587962 2006.09.07 18:31 buy 2.00 nzdusd 0.6472 0.6372 0.6482 2006.09.07 20:50 0.6456 0.00 0.00 0.00 -320.00
587975 2006.09.07 18:31 buy 2.00 nzdusd 0.6469 0.6369 0.6484 2006.09.07 19:11 0.6454 0.00 0.00 0.00 -300.00
587991 2006.09.07 18:32 buy 2.00 nzdusd 0.6469 0.6369 0.6484 2006.09.07 19:11 0.6454 0.00 0.00 0.00 -300.00
592032 2006.09.07 18:58 sell 2.00 nzdusd 0.6467 0.6567 0.6457 2006.09.07 19:04 0.6458 0.00 0.00 0.00 180.00
592054 2006.09.07 18:59 sell 2.00 nzdusd 0.6467 0.6567 0.6457 2006.09.07 19:06 0.6458 0.00 0.00 0.00 180.00
592683 2006.09.07 19:04 buy 2.00 nzdusd 0.6461 0.6361 0.6471 2006.09.07 20:50 0.6456 0.00 0.00 0.00 -100.00
593036 2006.09.07 19:06 buy 2.00 nzdusd 0.6460 0.6360 0.6470 2006.09.07 20:50 0.6456 0.00 0.00 0.00 -80.00
593473 2006.09.07 19:10 sell 2.00 nzdusd 0.6450 0.6550 0.6435 2006.09.08 00:54 0.6435 0.00 0.00 0.00 300.00
593494 2006.09.07 19:10 sell 2.00 nzdusd 0.6454 0.6554 0.6439 2006.09.08 00:53 0.6439 0.00 0.00 0.00 300.00
593502 2006.09.07 19:10 sell 2.00 nzdusd 0.6452 0.6552 0.6437 2006.09.08 00:53 0.6437 0.00 0.00 0.00 300.00
593532 2006.09.07 19:11 sell 2.00 nzdusd 0.6449 0.6549 0.6434 2006.09.08 00:58 0.6434 0.00 0.00 0.00 300.00
593552 2006.09.07 19:11 sell 2.00 nzdusd 0.6454 0.6554 0.6439 2006.09.08 00:53 0.6439 0.00 0.00 0.00 300.00
601022 2006.09.07 20:48 sell 2.00 nzdusd 0.6452 0.6552 0.6442 2006.09.07 21:27 0.6455 0.00 0.00 0.00 -60.00
601136 2006.09.07 20:50 sell 1.00 nzdusd 0.6456 0.6556 0.6446 2006.09.07 21:28 0.6455 0.00 0.00 0.00 10.00
601137 2006.09.07 20:50 sell 0.80 nzdusd 0.6456 0.6556 0.6446 2006.09.07 21:27 0.6455 0.00 0.00 0.00 8.00
601139 2006.09.07 20:50 sell 0.70 nzdusd 0.6456 0.6556 0.6446 2006.09.07 22:50 0.6450 0.00 0.00 0.00 42.00
604213 2006.09.07 21:27 buy 1.00 nzdusd 0.6455 0.6355 0.6465 2006.09.07 21:36 0.6461 0.00 0.00 0.00 60.00
604223 2006.09.07 21:27 buy 2.00 nzdusd 0.6457 0.6357 0.6467 2006.09.07 21:36 0.6460 0.00 0.00 0.00 60.00
604284 2006.09.07 21:28 buy 2.00 nzdusd 0.6461 0.6361 0.6471 2006.09.07 21:36 0.6460 0.00 0.00 0.00 -20.00
604867 2006.09.07 21:36 sell 2.00 nzdusd 0.6460 0.6560 0.6450 2006.09.07 22:50 0.6450 0.00 0.00 0.00 200.00
604870 2006.09.07 21:36 sell 1.00 nzdusd 0.6460 0.6560 0.6450 2006.09.07 22:50 0.6450 0.00 0.00 0.00 100.00
604879 2006.09.07 21:36 sell 0.90 nzdusd 0.6460 0.6560 0.6450 2006.09.07 22:50 0.6450 0.00 0.00 0.00 90.00
610218 2006.09.07 22:50 buy 3.00 nzdusd 0.6454 0.6354 0.6464 2006.09.07 23:11 0.6464 0.00 0.00 0.00 300.00
615746 2006.09.08 00:11 buy 3.00 nzdusd 0.6450 0.6350 0.6460 2006.09.08 01:35 0.6430 0.00 0.00 0.00 -600.00
620321 2006.09.08 01:07 sell 0.40 nzdusd 0.6425 0.6525 0.6410 2006.09.08 02:18 0.6422 0.00 0.00 0.00 12.00
620325 2006.09.08 01:07 sell 4.00 nzdusd 0.6425 0.6525 0.6415 2006.09.08 01:41 0.6415 0.00 0.00 0.00 400.00
622494 2006.09.08 01:35 sell 4.00 nzdusd 0.6430 0.6530 0.6420 2006.09.08 01:39 0.6425 0.00 0.00 0.00 200.00
622914 2006.09.08 01:39 buy 4.00 nzdusd 0.6425 0.6325 0.6435 2006.09.08 01:39 0.6435 0.00 0.00 0.00 400.00
622928 2006.09.08 01:39 buy 4.00 nzdusd 0.6425 0.6325 0.6435 2006.09.08 02:56 0.6389 0.00 0.00 0.00 -1 440.00
623201 2006.09.08 01:43 sell 4.00 nzdusd 0.6427 0.6527 0.6417 2006.09.08 01:43 0.6417 0.00 0.00 0.00 400.00
623230 2006.09.08 01:43 sell 4.00 nzdusd 0.6424 0.6524 0.6414 2006.09.08 02:17 0.6414 0.00 0.00 0.00 400.00
629768 2006.09.08 02:56 sell 3.00 nzdusd 0.6384 0.6484 0.6374 2006.09.08 03:44 0.6390 0.00 0.00 0.00 -180.00
629805 2006.09.08 02:56 sell 3.00 nzdusd 0.6385 0.6485 0.6375 2006.09.08 03:50 0.6389 0.00 0.00 0.00 -120.00
629824 2006.09.08 02:56 sell 3.00 nzdusd 0.6389 0.6489 0.6379 2006.09.08 03:50 0.6390 0.00 0.00 0.00 -30.00
633171 2006.09.08 03:40 buy 3.00 nzdusd 0.6395 0.6295 0.6405 2006.09.08 04:19 0.6392 0.00 0.00 0.00 -90.00
633575 2006.09.08 03:44 buy 3.00 nzdusd 0.6395 0.6295 0.6405 2006.09.08 04:20 0.6395 0.00 0.00 0.00 0.00
633822 2006.09.08 03:50 buy 3.00 nzdusd 0.6395 0.6295 0.6405 2006.09.08 04:20 0.6396 0.00 0.00 0.00 30.00
633840 2006.09.08 03:50 buy 3.00 nzdusd 0.6392 0.6292 0.6402 2006.09.08 04:20 0.6395 0.00 0.00 0.00 90.00
635630 2006.09.08 04:19 sell 3.00 nzdusd 0.6391 0.6491 0.6381 2006.09.08 04:44 0.6395 0.00 0.00 0.00 -120.00
635633 2006.09.08 04:19 sell 3.00 nzdusd 0.6389 0.6489 0.6379 2006.09.08 04:51 0.6395 0.00 0.00 0.00 -180.00
635639 2006.09.08 04:19 sell 3.00 nzdusd 0.6391 0.6491 0.6381 2006.09.08 04:51 0.6393 0.00 0.00 0.00 -60.00
635645 2006.09.08 04:20 sell 3.00 nzdusd 0.6395 0.6495 0.6385 2006.09.08 04:51 0.6393 0.00 0.00 0.00 60.00
635646 2006.09.08 04:20 sell 3.00 nzdusd 0.6392 0.6492 0.6382 2006.09.08 04:51 0.6393 0.00 0.00 0.00 -30.00
635659 2006.09.08 04:20 sell 3.00 nzdusd 0.6395 0.6495 0.6385 2006.09.08 04:51 0.6395 0.00 0.00 0.00 0.00
635666 2006.09.08 04:20 sell 2.00 nzdusd 0.6395 0.6495 0.6385 2006.09.08 04:51 0.6393 0.00 0.00 0.00 40.00
636155 2006.09.08 04:29 sell 0.20 nzdusd 0.6396 0.6496 0.6386 2006.09.08 05:30 0.6386 0.00 0.00 0.00 20.00
637052 2006.09.08 04:44 buy 2.00 nzdusd 0.6400 0.6300 0.6410 2006.09.08 05:25 0.6402 0.00 0.00 0.00 40.00
637056 2006.09.08 04:44 buy 3.00 nzdusd 0.6395 0.6295 0.6405 2006.09.08 05:48 0.6391 0.00 0.00 0.00 -120.00
637057 2006.09.08 04:44 buy 3.00 nzdusd 0.6397 0.6297 0.6407 2006.09.08 05:48 0.6391 0.00 0.00 0.00 -180.00
637402 2006.09.08 04:51 buy 3.00 nzdusd 0.6396 0.6296 0.6406 2006.09.08 05:48 0.6392 0.00 0.00 0.00 -120.00
637412 2006.09.08 04:51 buy 3.00 nzdusd 0.6396 0.6296 0.6406 2006.09.08 06:05 0.6391 0.00 0.00 0.00 -150.00
637416 2006.09.08 04:51 buy 3.00 nzdusd 0.6393 0.6293 0.6403 2006.09.08 05:14 0.6403 0.00 0.00 0.00 300.00
637420 2006.09.08 04:51 buy 3.00 nzdusd 0.6397 0.6297 0.6407 2006.09.08 06:05 0.6391 0.00 0.00 0.00 -180.00
637424 2006.09.08 04:51 buy 3.00 nzdusd 0.6393 0.6293 0.6403 2006.09.08 05:14 0.6403 0.00 0.00 0.00 300.00
637426 2006.09.08 04:51 buy 2.00 nzdusd 0.6393 0.6293 0.6403 2006.09.08 05:14 0.6403 0.00 0.00 0.00 200.00
637433 2006.09.08 04:51 buy 2.00 nzdusd 0.6395 0.6295 0.6405 2006.09.08 06:06 0.6391 0.00 0.00 0.00 -80.00
640174 2006.09.08 05:25 sell 3.00 nzdusd 0.6398 0.6498 0.6388 2006.09.08 05:29 0.6388 0.00 0.00 0.00 300.00
641957 2006.09.08 05:47 sell 3.00 nzdusd 0.6385 0.6485 0.6375 2006.09.08 06:19 0.6385 0.00 0.00 0.00 0.00
642165 2006.09.08 05:48 sell 3.00 nzdusd 0.6391 0.6491 0.6381 2006.09.08 05:56 0.6381 0.00 0.00 0.00 300.00
642169 2006.09.08 05:48 sell 3.00 nzdusd 0.6385 0.6485 0.6375 2006.09.08 06:20 0.6388 0.00 0.00 0.00 -90.00
642180 2006.09.08 05:48 sell 3.00 nzdusd 0.6385 0.6485 0.6375 2006.09.08 06:19 0.6385 0.00 0.00 0.00 0.00
642222 2006.09.08 05:48 sell 3.00 nzdusd 0.6392 0.6492 0.6382 2006.09.08 05:51 0.6382 0.00 0.00 0.00 300.00
642228 2006.09.08 05:49 sell 3.00 nzdusd 0.6385 0.6485 0.6375 2006.09.08 06:20 0.6386 0.00 0.00 0.00 -30.00
642273 2006.09.08 05:49 sell 3.00 nzdusd 0.6385 0.6485 0.6375 2006.09.08 06:20 0.6386 0.00 0.00 0.00 -30.00
643809 2006.09.08 06:05 sell 3.00 nzdusd 0.6387 0.6487 0.6377 2006.09.08 06:20 0.6386 0.00 0.00 0.00 30.00
643820 2006.09.08 06:05 sell 3.00 nzdusd 0.6385 0.6485 0.6375 2006.09.08 06:19 0.6385 0.00 0.00 0.00 0.00
643848 2006.09.08 06:06 sell 3.00 nzdusd 0.6387 0.6487 0.6377 2006.09.08 06:20 0.6386 0.00 0.00 0.00 30.00
643859 2006.09.08 06:06 sell 2.00 nzdusd 0.6391 0.6491 0.6381 2006.09.08 06:20 0.6386 0.00 0.00 0.00 100.00
645165 2006.09.08 06:19 sell 0.20 nzdusd 0.6398 0.6498 0.6388 2006.09.08 06:19 0.6388 0.00 0.00 0.00 20.00
645319 2006.09.08 06:19 sell 0.20 nzdusd 0.6391 0.6491 0.6381 2006.09.08 06:22 0.6381 0.00 0.00 0.00 20.00
645348 2006.09.08 06:19 buy 2.00 nzdusd 0.6390 0.6290 0.6400 2006.09.08 07:41 0.6400 0.00 0.00 0.00 200.00
645374 2006.09.08 06:19 buy 3.00 nzdusd 0.6385 0.6285 0.6395 2006.09.08 06:20 0.6395 0.00 0.00 0.00 300.00
645379 2006.09.08 06:19 buy 3.00 nzdusd 0.6385 0.6285 0.6395 2006.09.08 06:20 0.6395 0.00 0.00 0.00 300.00
645394 2006.09.08 06:19 buy 3.00 nzdusd 0.6385 0.6285 0.6395 2006.09.08 06:20 0.6395 0.00 0.00 0.00 300.00
645406 2006.09.08 06:19 buy 3.00 nzdusd 0.6385 0.6285 0.6395 2006.09.08 06:20 0.6395 0.00 0.00 0.00 300.00
645411 2006.09.08 06:19 buy 4.00 nzdusd 0.6385 0.6285 0.6395 2006.09.08 06:20 0.6395 0.00 0.00 0.00 400.00
645426 2006.09.08 06:20 buy 4.00 nzdusd 0.6386 0.6286 0.6396 2006.09.08 06:20 0.6396 0.00 0.00 0.00 400.00
645440 2006.09.08 06:20 buy 3.00 nzdusd 0.6390 0.6290 0.6400 2006.09.08 07:41 0.6400 0.00 0.00 0.00 300.00
645490 2006.09.08 06:20 buy 3.00 nzdusd 0.6388 0.6288 0.6398 2006.09.08 06:57 0.6398 0.00 0.00 0.00 300.00
645495 2006.09.08 06:20 buy 2.00 nzdusd 0.6386 0.6286 0.6396 2006.09.08 06:20 0.6396 0.00 0.00 0.00 200.00
645505 2006.09.08 06:20 buy 2.00 nzdusd 0.6386 0.6286 0.6396 2006.09.08 06:20 0.6396 0.00 0.00 0.00 200.00
645514 2006.09.08 06:20 buy 2.00 nzdusd 0.6388 0.6288 0.6398 2006.09.08 06:57 0.6398 0.00 0.00 0.00 200.00
645522 2006.09.08 06:20 buy 2.00 nzdusd 0.6386 0.6286 0.6396 2006.09.08 06:20 0.6396 0.00 0.00 0.00 200.00
645528 2006.09.08 06:20 buy 2.00 nzdusd 0.6386 0.6286 0.6396 2006.09.08 06:20 0.6396 0.00 0.00 0.00 200.00
645547 2006.09.08 06:20 buy 1.00 nzdusd 0.6392 0.6292 0.6402 2006.09.08 07:41 0.6400 0.00 0.00 0.00 80.00
648492 2006.09.08 06:58 sell 3.00 nzdusd 0.6394 0.6494 0.6384 2006.09.08 12:43 0.6384 0.00 0.00 0.00 300.00
648582 2006.09.08 06:59 sell 0.20 nzdusd 0.6398 0.6498 0.6388 2006.09.08 07:05 0.6388 0.00 0.00 0.00 20.00
649079 2006.09.08 07:06 sell 3.00 nzdusd 0.6389 0.6489 0.6379 2006.09.08 07:51 0.6399 0.00 0.00 0.00 -300.00
649211 2006.09.08 07:09 sell 4.00 nzdusd 0.6388 0.6488 0.6378 2006.09.08 07:51 0.6399 0.00 0.00 0.00 -440.00
649369 2006.09.08 07:13 sell 4.00 nzdusd 0.6388 0.6488 0.6378 2006.09.08 07:51 0.6399 0.00 0.00 0.00 -440.00
649882 2006.09.08 07:22 buy 4.00 nzdusd 0.6390 0.6290 0.6400 2006.09.08 07:41 0.6400 0.00 0.00 0.00 400.00
650620 2006.09.08 07:28 sell 0.30 nzdusd 0.6398 0.6498 0.6388 2006.09.08 12:43 0.6388 0.00 0.00 0.00 30.00
651918 2006.09.08 07:41 sell 3.00 nzdusd 0.6394 0.6494 0.6384 2006.09.08 07:51 0.6399 0.00 0.00 0.00 -150.00
651943 2006.09.08 07:41 sell 3.00 nzdusd 0.6400 0.6500 0.6390 2006.09.08 07:51 0.6399 0.00 0.00 0.00 30.00
652571 2006.09.08 07:50 buy 3.00 nzdusd 0.6403 0.6303 0.6413 2006.09.08 08:10 0.6403 0.00 0.00 0.00 0.00
652605 2006.09.08 07:51 buy 3.00 nzdusd 0.6404 0.6304 0.6414 2006.09.08 08:10 0.6403 0.00 0.00 0.00 -30.00
652607 2006.09.08 07:51 buy 3.00 nzdusd 0.6401 0.6301 0.6411 2006.09.08 08:12 0.6403 0.00 0.00 0.00 60.00
652610 2006.09.08 07:51 buy 3.00 nzdusd 0.6399 0.6299 0.6409 2006.09.08 08:12 0.6403 0.00 0.00 0.00 120.00
652611 2006.09.08 07:51 buy 4.00 nzdusd 0.6399 0.6299 0.6409 2006.09.08 08:12 0.6403 0.00 0.00 0.00 160.00
652615 2006.09.08 07:51 buy 3.00 nzdusd 0.6401 0.6301 0.6411 2006.09.08 08:12 0.6403 0.00 0.00 0.00 60.00
652619 2006.09.08 07:51 buy 3.00 nzdusd 0.6403 0.6303 0.6413 2006.09.08 08:13 0.6403 0.00 0.00 0.00 0.00
652623 2006.09.08 07:51 buy 3.00 nzdusd 0.6403 0.6303 0.6413 2006.09.08 08:13 0.6400 0.00 0.00 0.00 -90.00
652640 2006.09.08 07:51 buy 3.00 nzdusd 0.6401 0.6301 0.6411 2006.09.08 08:13 0.6403 0.00 0.00 0.00 60.00
653707 2006.09.08 08:08 sell 3.00 nzdusd 0.6396 0.6496 0.6386 2006.09.08 08:34 0.6401 0.00 0.00 0.00 -150.00
653796 2006.09.08 08:09 sell 3.00 nzdusd 0.6396 0.6496 0.6386 2006.09.08 08:36 0.6401 0.00 0.00 0.00 -150.00
653860 2006.09.08 08:10 sell 3.00 nzdusd 0.6396 0.6496 0.6386 2006.09.08 08:34 0.6401 0.00 0.00 0.00 -150.00
653868 2006.09.08 08:10 sell 3.00 nzdusd 0.6403 0.6503 0.6393 2006.09.08 08:38 0.6404 0.00 0.00 0.00 -30.00
653871 2006.09.08 08:10 sell 4.00 nzdusd 0.6396 0.6496 0.6386 2006.09.08 08:36 0.6401 0.00 0.00 0.00 -200.00
653889 2006.09.08 08:10 sell 4.00 nzdusd 0.6399 0.6499 0.6389 2006.09.08 08:43 0.6401 0.00 0.00 0.00 -80.00
653967 2006.09.08 08:12 sell 4.00 nzdusd 0.6399 0.6499 0.6389 2006.09.08 08:36 0.6404 0.00 0.00 0.00 -200.00
653983 2006.09.08 08:12 sell 4.00 nzdusd 0.6398 0.6498 0.6388 2006.09.08 08:43 0.6400 0.00 0.00 0.00 -80.00
653987 2006.09.08 08:12 sell 3.00 nzdusd 0.6403 0.6503 0.6393 2006.09.08 12:38 0.6393 0.00 0.00 0.00 300.00
653992 2006.09.08 08:12 sell 3.00 nzdusd 0.6399 0.6499 0.6389 2006.09.08 08:43 0.6400 0.00 0.00 0.00 -30.00
654006 2006.09.08 08:12 sell 3.00 nzdusd 0.6396 0.6496 0.6386 2006.09.08 12:43 0.6386 0.00 0.00 0.00 300.00
654020 2006.09.08 08:13 sell 3.00 nzdusd 0.6400 0.6500 0.6390 2006.09.08 08:43 0.6400 0.00 0.00 0.00 0.00
654023 2006.09.08 08:13 sell 2.00 nzdusd 0.6400 0.6500 0.6390 2006.09.08 12:42 0.6390 0.00 0.00 0.00 200.00
654047 2006.09.08 08:13 sell 2.00 nzdusd 0.6399 0.6499 0.6389 2006.09.08 12:43 0.6389 0.00 0.00 0.00 200.00
654053 2006.09.08 08:13 sell 2.00 nzdusd 0.6403 0.6503 0.6393 2006.09.08 12:38 0.6393 0.00 0.00 0.00 200.00
655353 2006.09.08 08:33 buy 2.00 nzdusd 0.6404 0.6304 0.6414 2006.09.08 09:09 0.6407 0.00 0.00 0.00 60.00
655478 2006.09.08 08:34 buy 2.00 nzdusd 0.6401 0.6301 0.6411 2006.09.08 12:28 0.6403 0.00 0.00 0.00 40.00
655485 2006.09.08 08:34 buy 3.00 nzdusd 0.6406 0.6306 0.6416 2006.09.08 09:09 0.6407 0.00 0.00 0.00 30.00
655600 2006.09.08 08:36 buy 3.00 nzdusd 0.6401 0.6301 0.6411 2006.09.08 12:28 0.6403 0.00 0.00 0.00 60.00
655603 2006.09.08 08:36 buy 3.00 nzdusd 0.6401 0.6301 0.6411 2006.09.08 09:09 0.6407 0.00 0.00 0.00 180.00
655608 2006.09.08 08:36 buy 4.00 nzdusd 0.6404 0.6304 0.6414 2006.09.08 12:28 0.6403 0.00 0.00 0.00 -40.00
655690 2006.09.08 08:38 buy 4.00 nzdusd 0.6404 0.6304 0.6414 2006.09.08 09:09 0.6407 0.00 0.00 0.00 120.00
655906 2006.09.08 08:43 buy 4.00 nzdusd 0.6404 0.6304 0.6414 2006.09.08 12:28 0.6405 0.00 0.00 0.00 40.00
655921 2006.09.08 08:43 buy 5.00 nzdusd 0.6403 0.6303 0.6413 2006.09.08 09:09 0.6407 0.00 0.00 0.00 200.00
655926 2006.09.08 08:43 buy 4.00 nzdusd 0.6400 0.6300 0.6410 2006.09.08 12:28 0.6403 0.00 0.00 0.00 120.00
655927 2006.09.08 08:43 buy 4.00 nzdusd 0.6400 0.6300 0.6410 2006.09.08 09:09 0.6407 0.00 0.00 0.00 280.00
655929 2006.09.08 08:43 buy 3.00 nzdusd 0.6400 0.6300 0.6410 2006.09.08 12:28 0.6403 0.00 0.00 0.00 90.00
655932 2006.09.08 08:43 buy 3.00 nzdusd 0.6404 0.6304 0.6414 2006.09.08 09:09 0.6407 0.00 0.00 0.00 90.00
656997 2006.09.08 09:09 sell 4.00 nzdusd 0.6407 0.6507 0.6397 2006.09.08 11:09 0.6397 0.00 0.00 0.00 400.00
656998 2006.09.08 09:09 sell 4.00 nzdusd 0.6407 0.6507 0.6397 2006.09.08 11:09 0.6397 0.00 0.00 0.00 400.00
656999 2006.09.08 09:09 sell 4.00 nzdusd 0.6407 0.6507 0.6397 2006.09.08 11:09 0.6397 0.00 0.00 0.00 400.00
657000 2006.09.08 09:09 sell 5.00 nzdusd 0.6407 0.6507 0.6397 2006.09.08 11:09 0.6397 0.00 0.00 0.00 500.00
657001 2006.09.08 09:09 sell 5.00 nzdusd 0.6407 0.6507 0.6397 2006.09.08 11:09 0.6397 0.00 0.00 0.00 500.00
657002 2006.09.08 09:09 sell 4.00 nzdusd 0.6407 0.6507 0.6397 2006.09.08 11:09 0.6397 0.00 0.00 0.00 400.00
657003 2006.09.08 09:09 sell 4.00 nzdusd 0.6407 0.6507 0.6397 2006.09.08 11:09 0.6397 0.00 0.00 0.00 400.00
662357 2006.09.08 12:28 sell 5.00 nzdusd 0.6403 0.6503 0.6393 2006.09.08 12:38 0.6393 0.00 0.00 0.00 500.00
662358 2006.09.08 12:28 sell 5.00 nzdusd 0.6403 0.6503 0.6393 2006.09.08 12:38 0.6393 0.00 0.00 0.00 500.00
662361 2006.09.08 12:28 sell 4.00 nzdusd 0.6403 0.6503 0.6393 2006.09.08 12:38 0.6393 0.00 0.00 0.00 400.00
662363 2006.09.08 12:28 sell 4.00 nzdusd 0.6403 0.6503 0.6393 2006.09.08 12:38 0.6393 0.00 0.00 0.00 400.00
662365 2006.09.08 12:28 sell 3.00 nzdusd 0.6403 0.6503 0.6393 2006.09.08 12:38 0.6393 0.00 0.00 0.00 300.00
662371 2006.09.08 12:28 sell 3.00 nzdusd 0.6405 0.6505 0.6395 2006.09.08 12:37 0.6395 0.00 0.00 0.00 300.00
664091 2006.09.08 12:52 sell 5.00 nzdusd 0.6385 0.6485 0.6375 2006.09.08 12:56 0.6375 0.00 0.00 0.00 500.00
665483 2006.09.08 13:20 buy 4.00 nzdusd 0.6365 0.6265 0.6375 2006.09.08 14:07 0.6375 0.00 0.00 0.00 400.00
668065 2006.09.08 14:21 buy 5.00 nzdusd 0.6374 0.6274 0.6384 2006.09.08 14:43 0.6384 0.00 0.00 0.00 500.00
669225 2006.09.08 14:49 sell 4.00 nzdusd 0.6371 0.6471 0.6361 2006.09.08 15:12 0.6372 0.00 0.00 0.00 -40.00
407245 2006.09.04 05:37 sell 2.00 usdcad 1.1057 1.1087 1.1042 2006.09.05 07:17 1.1087 0.00 0.00 0.00 -541.12
441590 2006.09.05 12:41 buy 2.00 usdcad 1.1110 1.1010 1.1120 2006.09.05 13:17 1.1120 0.00 0.00 0.00 179.86
442764 2006.09.05 13:24 buy 2.00 usdcad 1.1133 1.1033 1.1143 2006.09.08 11:00 1.1143 0.00 0.00 0.00 179.45
445599 2006.09.05 14:36 sell 2.00 usdcad 1.1124 1.1224 1.1114 2006.09.05 15:11 1.1114 0.00 0.00 0.00 179.95
447259 2006.09.05 15:13 buy 2.00 usdcad 1.1110 1.1010 1.1120 2006.09.05 15:19 1.1120 0.00 0.00 0.00 179.84
447840 2006.09.05 15:31 buy 2.00 usdcad 1.1112 1.1012 1.1122 2006.09.06 11:13 1.1122 0.00 0.00 0.00 179.81
448766 2006.09.05 15:57 buy 2.00 usdcad 1.1107 1.1007 1.1117 2006.09.05 16:13 1.1117 0.00 0.00 0.00 179.90
475688 2006.09.06 13:00 buy 0.70 usdcad 1.1121 1.1021 1.1131 2006.09.06 18:03 1.1056 0.00 0.00 0.00 -411.54
487054 2006.09.06 18:02 buy 2.00 usdcad 1.1050 1.0950 1.1060 2006.09.06 18:19 1.1060 0.00 0.00 0.00 180.79
487181 2006.09.06 18:03 sell 2.00 usdcad 1.1056 1.1156 1.1046 2006.09.06 18:19 1.1057 0.00 0.00 0.00 -18.09
488181 2006.09.06 18:19 sell 2.00 usdcad 1.1056 1.1156 1.1046 2006.09.07 04:19 1.1046 0.00 0.00 0.00 181.06
488185 2006.09.06 18:19 buy 2.00 usdcad 1.1060 1.0960 1.1070 2006.09.07 09:19 1.1057 0.00 0.00 0.00 -54.26
494456 2006.09.06 20:33 sell 2.00 usdcad 1.1059 1.1159 1.1049 2006.09.07 02:43 1.1049 0.00 0.00 0.00 181.01
528523 2006.09.07 09:01 sell 2.00 usdcad 1.1056 1.1156 1.1046 2006.09.07 09:04 1.1046 0.00 0.00 0.00 181.06
528525 2006.09.07 09:01 sell 2.00 usdcad 1.1055 1.1155 1.1045 2006.09.07 12:07 1.1045 0.00 0.00 0.00 181.08
530051 2006.09.07 09:19 sell 2.00 usdcad 1.1056 1.1156 1.1046 2006.09.07 10:39 1.1046 0.00 0.00 0.00 181.06
530551 2006.09.07 09:25 sell 2.00 usdcad 1.1057 1.1157 1.1047 2006.09.07 10:39 1.1047 0.00 0.00 0.00 181.04
535393 2006.09.07 10:40 sell 2.00 usdcad 1.1059 1.1159 1.1049 2006.09.07 10:59 1.1049 0.00 0.00 0.00 181.01
537710 2006.09.07 11:07 sell 2.00 usdcad 1.1059 1.1159 1.1049 2006.09.07 12:04 1.1049 0.00 0.00 0.00 181.04
543227 2006.09.07 12:21 sell 0.70 usdcad 1.1056 1.1156 1.1046 2006.09.07 21:23 1.1099 0.00 0.00 0.00 -271.20
543952 2006.09.07 12:31 sell 2.00 usdcad 1.1057 1.1157 1.1047 2006.09.08 12:36 1.1157 0.00 0.00 0.00 -1 792.60
547642 2006.09.07 13:13 sell 2.00 usdcad 1.1062 1.1162 1.1047 2006.09.07 15:16 1.1099 0.00 0.00 0.00 -666.73
562656 2006.09.07 15:16 buy 2.00 usdcad 1.1100 1.1000 1.1115 2006.09.07 15:26 1.1100 0.00 0.00 0.00 0.00
562684 2006.09.07 15:16 buy 2.00 usdcad 1.1099 1.0999 1.1114 2006.09.07 15:27 1.1102 0.00 0.00 0.00 54.04
564414 2006.09.07 15:26 sell 2.00 usdcad 1.1100 1.1200 1.1085 2006.09.07 15:45 1.1089 0.00 0.00 0.00 198.39
564440 2006.09.07 15:27 sell 2.00 usdcad 1.1095 1.1195 1.1080 2006.09.07 15:47 1.1089 0.00 0.00 0.00 108.22
564449 2006.09.07 15:27 sell 2.00 usdcad 1.1102 1.1202 1.1087 2006.09.07 15:45 1.1089 0.00 0.00 0.00 234.47
566409 2006.09.07 15:40 buy 2.00 usdcad 1.1100 1.1000 1.1115 2006.09.07 16:05 1.1102 0.00 0.00 0.00 36.03
567176 2006.09.07 15:45 buy 2.00 usdcad 1.1089 1.0989 1.1104 2006.09.07 15:59 1.1104 0.00 0.00 0.00 270.12
567183 2006.09.07 15:45 buy 2.00 usdcad 1.1089 1.0989 1.1104 2006.09.07 15:59 1.1104 0.00 0.00 0.00 270.12
567311 2006.09.07 15:47 buy 2.00 usdcad 1.1093 1.0993 1.1108 2006.09.07 16:05 1.1099 0.00 0.00 0.00 108.12
567320 2006.09.07 15:47 buy 2.00 usdcad 1.1093 1.0993 1.1108 2006.09.07 16:05 1.1100 0.00 0.00 0.00 126.13
567332 2006.09.07 15:47 buy 2.00 usdcad 1.1089 1.0989 1.1104 2006.09.07 15:59 1.1104 0.00 0.00 0.00 270.12
568706 2006.09.07 15:57 sell 2.00 usdcad 1.1099 1.1199 1.1084 2006.09.07 16:08 1.1084 0.00 0.00 0.00 270.68
569213 2006.09.07 16:03 sell 2.00 usdcad 1.1098 1.1198 1.1083 2006.09.07 16:08 1.1083 0.00 0.00 0.00 270.68
569441 2006.09.07 16:05 sell 0.50 usdcad 1.1095 1.1195 1.1080 2006.09.07 17:05 1.1096 0.00 0.00 0.00 -4.51
569458 2006.09.07 16:05 sell 0.30 usdcad 1.1096 1.1196 1.1081 2006.09.07 17:06 1.1097 0.00 0.00 0.00 -2.70
569477 2006.09.07 16:05 sell 0.10 usdcad 1.1092 1.1192 1.1077 2006.09.07 17:05 1.1096 0.00 0.00 0.00 -3.60
570886 2006.09.07 16:17 buy 2.00 usdcad 1.1092 1.0992 1.1107 2006.09.07 16:22 1.1098 0.00 0.00 0.00 108.13
571207 2006.09.07 16:19 buy 2.00 usdcad 1.1093 1.0993 1.1108 2006.09.07 16:24 1.1098 0.00 0.00 0.00 90.11
571461 2006.09.07 16:22 sell 2.00 usdcad 1.1098 1.1198 1.1083 2006.09.07 17:09 1.1096 0.00 0.00 0.00 36.05
571735 2006.09.07 16:24 sell 2.00 usdcad 1.1092 1.1192 1.1077 2006.09.07 17:06 1.1097 0.00 0.00 0.00 -90.11
576277 2006.09.07 17:04 buy 0.90 usdcad 1.1099 1.0999 1.1114 2006.09.07 18:53 1.1103 0.00 0.00 0.00 32.42
576321 2006.09.07 17:05 buy 1.00 usdcad 1.1096 1.0996 1.1111 2006.09.07 18:54 1.1100 0.00 0.00 0.00 36.04
576323 2006.09.07 17:05 buy 1.00 usdcad 1.1096 1.0996 1.1111 2006.09.07 18:54 1.1103 0.00 0.00 0.00 63.05
576330 2006.09.07 17:05 buy 2.00 usdcad 1.1099 1.0999 1.1114 2006.09.07 18:54 1.1103 0.00 0.00 0.00 72.05
576568 2006.09.07 17:06 buy 2.00 usdcad 1.1097 1.0997 1.1112 2006.09.07 18:54 1.1103 0.00 0.00 0.00 108.08
576571 2006.09.07 17:06 buy 2.00 usdcad 1.1097 1.0997 1.1112 2006.09.07 18:54 1.1100 0.00 0.00 0.00 54.05
576714 2006.09.07 17:08 buy 2.00 usdcad 1.1101 1.1001 1.1116 2006.09.07 18:58 1.1100 0.00 0.00 0.00 -18.02
576859 2006.09.07 17:09 buy 2.00 usdcad 1.1103 1.1003 1.1118 2006.09.07 18:54 1.1103 0.00 0.00 0.00 0.00
591165 2006.09.07 18:53 sell 2.00 usdcad 1.1099 1.1199 1.1084 2006.09.07 19:03 1.1097 0.00 0.00 0.00 36.05
591227 2006.09.07 18:53 sell 2.00 usdcad 1.1099 1.1199 1.1084 2006.09.07 19:04 1.1096 0.00 0.00 0.00 54.07
591339 2006.09.07 18:54 sell 2.00 usdcad 1.1102 1.1202 1.1087 2006.09.08 14:59 1.1202 0.00 0.00 0.00 -1 785.08
591361 2006.09.07 18:54 sell 2.00 usdcad 1.1102 1.1202 1.1087 2006.09.08 14:59 1.1202 0.00 0.00 0.00 -1 785.08
591371 2006.09.07 18:54 sell 3.00 usdcad 1.1103 1.1203 1.1088 2006.09.08 14:59 1.1203 0.00 0.00 0.00 -2 677.61
591380 2006.09.07 18:54 sell 2.00 usdcad 1.1099 1.1199 1.1084 2006.09.08 14:52 1.1199 0.00 0.00 0.00 -1 785.71
591388 2006.09.07 18:54 sell 2.00 usdcad 1.1103 1.1203 1.1088 2006.09.08 14:59 1.1203 0.00 0.00 0.00 -1 785.08
591391 2006.09.07 18:54 sell 2.00 usdcad 1.1103 1.1203 1.1088 2006.09.08 14:59 1.1203 0.00 0.00 0.00 -1 785.08
591937 2006.09.07 18:58 sell 2.00 usdcad 1.1100 1.1200 1.1085 2006.09.08 14:52 1.1200 0.00 0.00 0.00 -1 785.71
592027 2006.09.07 18:58 sell 2.00 usdcad 1.1102 1.1202 1.1087 2006.09.08 14:59 1.1202 0.00 0.00 0.00 -1 785.08
592568 2006.09.07 19:03 buy 2.00 usdcad 1.1100 1.1000 1.1115 2006.09.08 05:40 1.1115 0.00 0.00 0.00 269.88
592733 2006.09.07 19:04 buy 2.00 usdcad 1.1099 1.0999 1.1114 2006.09.08 03:26 1.1114 0.00 0.00 0.00 269.93
603819 2006.09.07 21:23 buy 0.10 usdcad 1.1099 1.0999 1.1109 2006.09.08 02:34 1.1109 0.00 0.00 0.00 9.00
645355 2006.09.08 06:19 buy 0.20 usdcad 1.1110 1.1010 1.1120 2006.09.08 06:19 1.1120 0.00 0.00 0.00 17.99
645383 2006.09.08 06:19 buy 0.20 usdcad 1.1117 1.1017 1.1127 2006.09.08 11:00 1.1127 0.00 0.00 0.00 17.97
661379 2006.09.08 12:02 buy 0.30 usdcad 1.1119 1.1019 1.1129 2006.09.08 12:13 1.1129 0.00 0.00 0.00 26.95
404192 2006.09.03 23:59 buy 3.00 usdchf 1.2285 1.2255 1.2300 2006.09.04 08:41 1.2300 0.00 0.00 0.00 365.82
407706 2006.09.04 06:03 sell 2.00 usdchf 1.2288 1.2318 1.2273 2006.09.04 16:01 1.2285 0.00 0.00 0.00 48.84
411832 2006.09.04 08:42 sell 2.00 usdchf 1.2302 1.2332 1.2287 2006.09.04 10:19 1.2287 0.00 0.00 0.00 244.18
421989 2006.09.04 15:38 buy 2.00 usdchf 1.2289 1.2189 1.2299 2006.09.05 00:10 1.2299 0.00 0.00 0.00 162.61
428052 2006.09.05 05:22 buy 2.00 usdchf 1.2313 1.2213 1.2323 2006.09.05 05:54 1.2323 0.00 0.00 0.00 162.30
429650 2006.09.05 06:36 buy 3.00 usdchf 1.2313 1.2213 1.2323 2006.09.05 06:47 1.2323 0.00 0.00 0.00 243.45
432219 2006.09.05 07:44 buy 3.00 usdchf 1.2331 1.2231 1.2341 2006.09.05 10:58 1.2325 0.00 0.00 0.00 -146.04
437964 2006.09.05 10:58 sell 2.00 usdchf 1.2325 1.2425 1.2315 2006.09.05 12:02 1.2336 0.00 0.00 0.00 -178.34
439844 2006.09.05 12:01 sell 2.00 usdchf 1.2343 1.2443 1.2333 2006.09.05 13:05 1.2333 0.00 0.00 0.00 162.17
439940 2006.09.05 12:02 buy 2.00 usdchf 1.2339 1.2239 1.2349 2006.09.05 12:03 1.2349 0.00 0.00 0.00 161.96
440110 2006.09.05 12:03 buy 2.00 usdchf 1.2336 1.2236 1.2346 2006.09.05 12:03 1.2346 0.00 0.00 0.00 162.00
440118 2006.09.05 12:03 buy 2.00 usdchf 1.2338 1.2238 1.2348 2006.09.05 12:05 1.2348 0.00 0.00 0.00 161.97
440281 2006.09.05 12:05 buy 2.00 usdchf 1.2346 1.2246 1.2356 2006.09.05 13:40 1.2356 0.00 0.00 0.00 161.86
444562 2006.09.05 14:11 buy 3.00 usdchf 1.2343 1.2243 1.2353 2006.09.05 14:22 1.2353 0.00 0.00 0.00 242.86
445524 2006.09.05 14:35 buy 3.00 usdchf 1.2349 1.2249 1.2359 2006.09.05 14:47 1.2359 0.00 0.00 0.00 242.74
445529 2006.09.05 14:35 buy 2.00 usdchf 1.2347 1.2247 1.2357 2006.09.05 14:47 1.2357 0.00 0.00 0.00 161.85
446648 2006.09.05 14:59 buy 3.00 usdchf 1.2350 1.2250 1.2360 2006.09.06 10:35 1.2360 0.00 0.00 0.00 242.72
447057 2006.09.05 15:09 buy 2.00 usdchf 1.2340 1.2240 1.2350 2006.09.05 15:57 1.2350 0.00 0.00 0.00 161.94
455402 2006.09.05 22:02 buy 2.00 usdchf 1.2333 1.2233 1.2343 2006.09.06 00:55 1.2343 0.00 0.00 0.00 162.01
458367 2006.09.06 01:10 buy 2.00 usdchf 1.2333 1.2233 1.2343 2006.09.06 08:54 1.2343 0.00 0.00 0.00 162.04
474156 2006.09.06 12:34 buy 3.00 usdchf 1.2387 1.2287 1.2397 2006.09.06 13:19 1.2385 0.00 0.00 0.00 -48.45
474159 2006.09.06 12:34 buy 3.00 usdchf 1.2389 1.2289 1.2399 2006.09.06 13:19 1.2384 0.00 0.00 0.00 -121.12
474261 2006.09.06 12:35 buy 2.00 usdchf 1.2382 1.2282 1.2392 2006.09.06 13:44 1.2392 0.00 0.00 0.00 161.39
474713 2006.09.06 12:40 buy 0.90 usdchf 1.2379 1.2279 1.2389 2006.09.06 13:29 1.2389 0.00 0.00 0.00 72.65
474715 2006.09.06 12:40 buy 0.90 usdchf 1.2379 1.2279 1.2389 2006.09.06 13:29 1.2389 0.00 0.00 0.00 72.65
477104 2006.09.06 13:34 buy 2.00 usdchf 1.2382 1.2282 1.2392 2006.09.06 13:44 1.2392 0.00 0.00 0.00 161.39
477196 2006.09.06 13:36 sell 2.00 usdchf 1.2388 1.2488 1.2378 2006.09.06 14:01 1.2386 0.00 0.00 0.00 32.29
478002 2006.09.06 13:56 buy 3.00 usdchf 1.2385 1.2285 1.2395 2006.09.06 14:00 1.2395 0.00 0.00 0.00 242.03
478088 2006.09.06 13:58 sell 3.00 usdchf 1.2389 1.2489 1.2379 2006.09.06 14:02 1.2379 0.00 0.00 0.00 242.35
478347 2006.09.06 14:01 buy 3.00 usdchf 1.2386 1.2286 1.2396 2006.09.06 18:23 1.2353 0.00 0.00 0.00 -801.42
478356 2006.09.06 14:01 buy 3.00 usdchf 1.2392 1.2292 1.2402 2006.09.07 07:38 1.2349 0.00 0.00 0.00 -1 044.62
478358 2006.09.06 14:01 buy 3.00 usdchf 1.2392 1.2292 1.2402 2006.09.07 11:07 1.2402 0.00 0.00 0.00 241.90
478451 2006.09.06 14:02 buy 2.00 usdchf 1.2383 1.2283 1.2393 2006.09.07 08:54 1.2364 0.00 0.00 0.00 -307.34
478511 2006.09.06 14:03 buy 2.00 usdchf 1.2381 1.2281 1.2391 2006.09.06 16:15 1.2391 0.00 0.00 0.00 161.41
486866 2006.09.06 17:58 buy 2.00 usdchf 1.2376 1.2276 1.2386 2006.09.07 10:36 1.2386 0.00 0.00 0.00 161.47
488427 2006.09.06 18:23 sell 2.00 usdchf 1.2353 1.2453 1.2343 2006.09.06 18:42 1.2343 0.00 0.00 0.00 162.04
515859 2006.09.07 06:07 sell 2.00 usdchf 1.2349 1.2449 1.2339 2006.09.07 06:41 1.2339 0.00 0.00 0.00 162.09
521492 2006.09.07 07:38 sell 3.00 usdchf 1.2346 1.2446 1.2336 2006.09.07 12:44 1.2446 0.00 0.00 0.00 -2 410.41
527510 2006.09.07 08:54 sell 2.00 usdchf 1.2363 1.2463 1.2353 2006.09.07 11:18 1.2433 0.00 0.00 0.00 -1 126.04
527526 2006.09.07 08:54 sell 2.00 usdchf 1.2357 1.2457 1.2347 2006.09.07 11:18 1.2433 0.00 0.00 0.00 -1 222.55
527538 2006.09.07 08:54 sell 2.00 usdchf 1.2363 1.2463 1.2353 2006.09.07 11:19 1.2433 0.00 0.00 0.00 -1 126.04
527560 2006.09.07 08:54 sell 2.00 usdchf 1.2359 1.2459 1.2349 2006.09.07 11:18 1.2433 0.00 0.00 0.00 -1 190.38
544684 2006.09.07 12:40 sell 2.00 usdchf 1.2432 1.2532 1.2422 2006.09.07 12:47 1.2450 0.00 0.00 0.00 -289.16
545517 2006.09.07 12:47 buy 3.00 usdchf 1.2450 1.2350 1.2460 2006.09.07 12:50 1.2460 0.00 0.00 0.00 240.77
546210 2006.09.07 12:54 buy 3.00 usdchf 1.2450 1.2350 1.2460 2006.09.07 13:00 1.2460 0.00 0.00 0.00 240.77
547095 2006.09.07 13:06 buy 3.00 usdchf 1.2453 1.2353 1.2463 2006.09.07 13:27 1.2447 0.00 0.00 0.00 -144.61
548506 2006.09.07 13:23 sell 2.00 usdchf 1.2446 1.2546 1.2431 2006.09.07 14:56 1.2440 0.00 0.00 0.00 96.46
548862 2006.09.07 13:27 sell 2.00 usdchf 1.2450 1.2550 1.2440 2006.09.07 13:39 1.2451 0.00 0.00 0.00 -16.06
549805 2006.09.07 13:40 buy 3.00 usdchf 1.2453 1.2353 1.2463 2006.09.07 14:13 1.2443 0.00 0.00 0.00 -241.10
553136 2006.09.07 14:13 sell 3.00 usdchf 1.2446 1.2546 1.2436 2006.09.07 14:17 1.2436 0.00 0.00 0.00 241.24
554385 2006.09.07 14:21 sell 0.80 usdchf 1.2440 1.2540 1.2430 2006.09.07 14:29 1.2441 0.00 0.00 0.00 -6.43
558044 2006.09.07 14:46 sell 1.00 usdchf 1.2446 1.2546 1.2436 2006.09.07 14:57 1.2436 0.00 0.00 0.00 80.41
559423 2006.09.07 14:56 buy 0.30 usdchf 1.2443 1.2343 1.2453 2006.09.08 06:30 1.2453 0.00 0.00 0.00 24.09
560010 2006.09.07 14:59 buy 0.50 usdchf 1.2436 1.2336 1.2446 2006.09.08 00:56 1.2446 0.00 0.00 0.00 40.17
560046 2006.09.07 15:00 buy 0.90 usdchf 1.2428 1.2328 1.2443 2006.09.07 15:12 1.2422 0.00 0.00 0.00 -43.47
561040 2006.09.07 15:06 buy 0.40 usdchf 1.2432 1.2332 1.2442 2006.09.07 15:12 1.2428 0.00 0.00 0.00 -12.87
561337 2006.09.07 15:08 buy 0.60 usdchf 1.2425 1.2325 1.2435 2006.09.07 15:56 1.2435 0.00 0.00 0.00 48.25
563398 2006.09.07 15:21 buy 2.00 usdchf 1.2418 1.2318 1.2433 2006.09.07 15:50 1.2433 0.00 0.00 0.00 241.28
568455 2006.09.07 15:55 buy 2.00 usdchf 1.2428 1.2328 1.2438 2006.09.07 15:59 1.2438 0.00 0.00 0.00 160.80
569197 2006.09.07 16:03 buy 3.00 usdchf 1.2419 1.2319 1.2434 2006.09.07 16:22 1.2431 0.00 0.00 0.00 289.60
569204 2006.09.07 16:03 buy 3.00 usdchf 1.2419 1.2319 1.2429 2006.09.07 16:10 1.2418 0.00 0.00 0.00 -24.16
570132 2006.09.07 16:10 sell 0.30 usdchf 1.2417 1.2517 1.2407 2006.09.07 16:23 1.2421 0.00 0.00 0.00 -9.66
570136 2006.09.07 16:10 sell 0.20 usdchf 1.2417 1.2517 1.2402 2006.09.07 16:56 1.2412 0.00 0.00 0.00 8.06
570139 2006.09.07 16:10 sell 0.40 usdchf 1.2418 1.2518 1.2408 2006.09.07 16:23 1.2421 0.00 0.00 0.00 -9.66
571575 2006.09.07 16:22 sell 2.00 usdchf 1.2424 1.2524 1.2409 2006.09.07 16:56 1.2412 0.00 0.00 0.00 193.36
575321 2006.09.07 16:56 buy 2.00 usdchf 1.2411 1.2311 1.2426 2006.09.07 18:15 1.2426 0.00 0.00 0.00 241.41
575327 2006.09.07 16:56 buy 2.00 usdchf 1.2415 1.2315 1.2430 2006.09.07 18:46 1.2430 0.00 0.00 0.00 241.33
575332 2006.09.07 16:56 buy 2.00 usdchf 1.2414 1.2314 1.2429 2006.09.07 18:46 1.2429 0.00 0.00 0.00 241.37
575336 2006.09.07 16:56 buy 2.00 usdchf 1.2412 1.2312 1.2427 2006.09.07 18:15 1.2427 0.00 0.00 0.00 241.41
578773 2006.09.07 17:25 sell 2.00 usdchf 1.2416 1.2516 1.2406 2006.09.07 19:18 1.2426 0.00 0.00 0.00 -160.95
594031 2006.09.07 19:18 buy 2.00 usdchf 1.2432 1.2332 1.2447 2006.09.07 19:46 1.2431 0.00 0.00 0.00 -16.09
594034 2006.09.07 19:18 buy 2.00 usdchf 1.2432 1.2332 1.2442 2006.09.07 19:23 1.2442 0.00 0.00 0.00 160.75
596170 2006.09.07 19:46 sell 2.00 usdchf 1.2432 1.2532 1.2422 2006.09.07 20:30 1.2422 0.00 0.00 0.00 161.00
596172 2006.09.07 19:46 sell 2.00 usdchf 1.2432 1.2532 1.2417 2006.09.07 20:28 1.2428 0.00 0.00 0.00 64.37
599543 2006.09.07 20:28 buy 2.00 usdchf 1.2429 1.2329 1.2444 2006.09.07 21:23 1.2428 0.00 0.00 0.00 -16.09
601785 2006.09.07 20:58 buy 0.60 usdchf 1.2426 1.2326 1.2436 2006.09.07 21:06 1.2436 0.00 0.00 0.00 48.25
602945 2006.09.07 21:13 buy 0.60 usdchf 1.2426 1.2326 1.2436 2006.09.07 21:52 1.2427 0.00 0.00 0.00 4.83
606144 2006.09.07 21:52 sell 2.00 usdchf 1.2425 1.2525 1.2415 2006.09.07 22:09 1.2421 0.00 0.00 0.00 64.41
606146 2006.09.07 21:52 sell 2.00 usdchf 1.2427 1.2527 1.2417 2006.09.07 23:13 1.2428 0.00 0.00 0.00 -16.09
611798 2006.09.07 23:12 buy 3.00 usdchf 1.2432 1.2332 1.2442 2006.09.08 00:12 1.2442 0.00 0.00 0.00 241.12
611878 2006.09.07 23:13 buy 2.00 usdchf 1.2432 1.2332 1.2442 2006.09.08 00:12 1.2442 0.00 0.00 0.00 160.75
615929 2006.09.08 00:13 buy 3.00 usdchf 1.2425 1.2325 1.2435 2006.09.08 00:13 1.2435 0.00 0.00 0.00 241.20
623283 2006.09.08 01:44 buy 4.00 usdchf 1.2439 1.2339 1.2449 2006.09.08 02:26 1.2436 0.00 0.00 0.00 -96.49
625858 2006.09.08 02:15 buy 0.30 usdchf 1.2435 1.2335 1.2445 2006.09.08 05:39 1.2445 0.00 0.00 0.00 24.10
626750 2006.09.08 02:24 sell 3.00 usdchf 1.2432 1.2532 1.2422 2006.09.08 03:12 1.2435 0.00 0.00 0.00 -72.38
627007 2006.09.08 02:26 sell 3.00 usdchf 1.2436 1.2536 1.2426 2006.09.08 03:29 1.2433 0.00 0.00 0.00 72.39
631038 2006.09.08 03:12 buy 4.00 usdchf 1.2435 1.2335 1.2445 2006.09.08 03:57 1.2435 0.00 0.00 0.00 0.00
632246 2006.09.08 03:29 buy 3.00 usdchf 1.2435 1.2335 1.2445 2006.09.08 03:57 1.2435 0.00 0.00 0.00 0.00
632314 2006.09.08 03:29 buy 3.00 usdchf 1.2436 1.2336 1.2446 2006.09.08 03:57 1.2432 0.00 0.00 0.00 -96.53
634337 2006.09.08 03:57 sell 3.00 usdchf 1.2435 1.2535 1.2425 2006.09.08 04:09 1.2429 0.00 0.00 0.00 144.82
634341 2006.09.08 03:57 sell 3.00 usdchf 1.2435 1.2535 1.2425 2006.09.08 04:09 1.2429 0.00 0.00 0.00 144.82
634346 2006.09.08 03:57 sell 3.00 usdchf 1.2434 1.2534 1.2424 2006.09.08 04:09 1.2430 0.00 0.00 0.00 96.54
634897 2006.09.08 04:09 buy 3.00 usdchf 1.2433 1.2333 1.2443 2006.09.08 05:03 1.2439 0.00 0.00 0.00 144.71
634901 2006.09.08 04:09 buy 3.00 usdchf 1.2429 1.2329 1.2439 2006.09.08 04:42 1.2439 0.00 0.00 0.00 241.18
634912 2006.09.08 04:09 buy 3.00 usdchf 1.2430 1.2330 1.2440 2006.09.08 05:03 1.2438 0.00 0.00 0.00 192.96
638324 2006.09.08 05:03 sell 2.00 usdchf 1.2439 1.2539 1.2429 2006.09.08 05:22 1.2429 0.00 0.00 0.00 160.91
638332 2006.09.08 05:03 sell 3.00 usdchf 1.2438 1.2538 1.2428 2006.09.08 05:23 1.2428 0.00 0.00 0.00 241.39
640085 2006.09.08 05:24 sell 3.00 usdchf 1.2436 1.2536 1.2426 2006.09.08 05:51 1.2439 0.00 0.00 0.00 -72.35
642452 2006.09.08 05:51 buy 3.00 usdchf 1.2440 1.2340 1.2450 2006.09.08 06:02 1.2450 0.00 0.00 0.00 240.96
643787 2006.09.08 06:05 buy 3.00 usdchf 1.2443 1.2343 1.2453 2006.09.08 06:20 1.2446 0.00 0.00 0.00 72.31
645386 2006.09.08 06:19 sell 3.00 usdchf 1.2442 1.2542 1.2432 2006.09.08 06:31 1.2444 0.00 0.00 0.00 -48.22
645434 2006.09.08 06:20 sell 3.00 usdchf 1.2443 1.2543 1.2433 2006.09.08 06:31 1.2444 0.00 0.00 0.00 -24.11
645452 2006.09.08 06:20 sell 3.00 usdchf 1.2442 1.2542 1.2432 2006.09.08 06:31 1.2444 0.00 0.00 0.00 -48.22
646039 2006.09.08 06:24 sell 0.30 usdchf 1.2443 1.2543 1.2428 2006.09.08 06:52 1.2428 0.00 0.00 0.00 36.21
647232 2006.09.08 06:39 sell 3.00 usdchf 1.2449 1.2549 1.2439 2006.09.08 06:40 1.2439 0.00 0.00 0.00 241.18
647993 2006.09.08 06:51 buy 3.00 usdchf 1.2432 1.2332 1.2442 2006.09.08 06:57 1.2442 0.00 0.00 0.00 241.12
647998 2006.09.08 06:51 buy 0.20 usdchf 1.2430 1.2330 1.2440 2006.09.08 06:57 1.2440 0.00 0.00 0.00 16.08
648633 2006.09.08 07:01 buy 0.20 usdchf 1.2432 1.2332 1.2442 2006.09.08 07:17 1.2442 0.00 0.00 0.00 16.07
648640 2006.09.08 07:01 buy 3.00 usdchf 1.2432 1.2332 1.2442 2006.09.08 07:05 1.2431 0.00 0.00 0.00 -24.13
649128 2006.09.08 07:07 sell 4.00 usdchf 1.2435 1.2535 1.2425 2006.09.08 07:08 1.2425 0.00 0.00 0.00 321.93
649213 2006.09.08 07:09 sell 4.00 usdchf 1.2435 1.2535 1.2425 2006.09.08 07:17 1.2433 0.00 0.00 0.00 64.34
649769 2006.09.08 07:21 buy 4.00 usdchf 1.2432 1.2332 1.2442 2006.09.08 07:22 1.2442 0.00 0.00 0.00 321.49
649854 2006.09.08 07:22 buy 4.00 usdchf 1.2436 1.2336 1.2446 2006.09.08 07:25 1.2446 0.00 0.00 0.00 321.39
650753 2006.09.08 07:30 buy 4.00 usdchf 1.2439 1.2339 1.2449 2006.09.08 07:35 1.2449 0.00 0.00 0.00 321.28
651408 2006.09.08 07:37 buy 0.40 usdchf 1.2453 1.2353 1.2468 2006.09.08 12:36 1.2468 0.00 0.00 0.00 48.12
651661 2006.09.08 07:39 buy 4.00 usdchf 1.2447 1.2347 1.2457 2006.09.08 07:52 1.2442 0.00 0.00 0.00 -160.75
653080 2006.09.08 07:59 buy 0.20 usdchf 1.2430 1.2330 1.2440 2006.09.08 08:04 1.2440 0.00 0.00 0.00 16.08
654848 2006.09.08 08:25 sell 2.00 usdchf 1.2443 1.2543 1.2433 2006.09.08 08:25 1.2433 0.00 0.00 0.00 160.86
654918 2006.09.08 08:25 sell 2.00 usdchf 1.2438 1.2538 1.2428 2006.09.08 09:04 1.2435 0.00 0.00 0.00 48.25
657649 2006.09.08 09:39 buy 0.30 usdchf 1.2432 1.2332 1.2442 2006.09.08 10:54 1.2442 0.00 0.00 0.00 24.11
657718 2006.09.08 09:42 sell 4.00 usdchf 1.2439 1.2539 1.2429 2006.09.08 12:05 1.2436 0.00 0.00 0.00 96.49
661494 2006.09.08 12:05 buy 0.30 usdchf 1.2436 1.2336 1.2446 2006.09.08 12:19 1.2446 0.00 0.00 0.00 24.10
661496 2006.09.08 12:05 buy 4.00 usdchf 1.2437 1.2337 1.2447 2006.09.08 12:14 1.2440 0.00 0.00 0.00 96.46
661506 2006.09.08 12:05 buy 4.00 usdchf 1.2436 1.2336 1.2446 2006.09.08 12:14 1.2440 0.00 0.00 0.00 128.62
664962 2006.09.08 13:08 buy 5.00 usdchf 1.2479 1.2379 1.2489 2006.09.08 14:14 1.2489 0.00 0.00 0.00 400.35
668137 2006.09.08 14:22 sell 4.00 usdchf 1.2490 1.2590 1.2480 2006.09.08 15:10 1.2487 0.00 0.00 0.00 96.10
406847 2006.09.04 04:58 sell 3.00 usdjpy 116.45 116.75 116.30 2006.09.04 05:12 116.46 0.00 0.00 0.00 -25.76
407004 2006.09.04 05:12 buy 3.00 usdjpy 116.45 116.15 116.60 2006.09.04 08:03 116.15 0.00 0.00 0.00 -774.86
411488 2006.09.04 08:24 sell 3.00 usdjpy 116.23 116.53 116.08 2006.09.04 10:19 116.08 0.00 0.00 0.00 387.69
411961 2006.09.04 08:47 sell 2.00 usdjpy 116.27 116.57 116.12 2006.09.04 09:45 116.12 0.00 0.00 0.00 258.35
421278 2006.09.04 15:11 sell 2.00 usdjpy 116.04 117.04 115.94 2006.09.04 15:39 115.94 0.00 0.00 0.00 172.52
422008 2006.09.04 15:38 buy 2.00 usdjpy 115.95 114.95 116.05 2006.09.04 15:42 116.05 0.00 0.00 0.00 172.34
422090 2006.09.04 15:41 sell 2.00 usdjpy 116.01 117.01 115.91 2006.09.05 00:11 115.91 0.00 0.00 0.00 172.57
425377 2006.09.05 01:14 buy 3.00 usdjpy 115.77 114.77 115.87 2006.09.05 02:37 115.87 0.00 0.00 0.00 258.91
427313 2006.09.05 04:29 buy 3.00 usdjpy 115.80 114.80 115.90 2006.09.05 05:23 115.90 0.00 0.00 0.00 258.84
428178 2006.09.05 05:26 sell 2.00 usdjpy 115.95 116.95 115.85 2006.09.05 06:14 115.85 0.00 0.00 0.00 172.64
429675 2006.09.05 06:37 sell 3.00 usdjpy 115.87 116.87 115.77 2006.09.05 07:05 115.77 0.00 0.00 0.00 259.13
433733 2006.09.05 08:31 sell 3.00 usdjpy 115.66 116.66 115.56 2006.09.06 11:26 116.66 0.00 0.00 0.00 -2 571.58
435814 2006.09.05 09:29 buy 2.00 usdjpy 115.71 114.71 115.81 2006.09.05 11:10 115.81 0.00 0.00 0.00 172.70
443575 2006.09.05 13:44 buy 3.00 usdjpy 115.92 114.92 116.02 2006.09.05 14:31 116.02 0.00 0.00 0.00 258.58
443812 2006.09.05 13:50 buy 3.00 usdjpy 115.92 114.92 116.02 2006.09.05 14:31 116.02 0.00 0.00 0.00 258.58
445595 2006.09.05 14:36 sell 2.00 usdjpy 115.98 116.98 115.88 2006.09.05 14:59 116.07 0.00 0.00 0.00 -155.08
446629 2006.09.05 14:59 buy 3.00 usdjpy 116.07 115.07 116.17 2006.09.05 15:58 116.13 0.00 0.00 0.00 155.00
448740 2006.09.05 15:57 buy 2.00 usdjpy 116.00 115.00 116.10 2006.09.05 15:57 116.10 0.00 0.00 0.00 172.25
448780 2006.09.05 15:57 sell 2.00 usdjpy 116.04 117.04 115.94 2006.09.05 16:49 115.94 0.00 0.00 0.00 172.52
448790 2006.09.05 15:57 sell 2.00 usdjpy 116.11 117.11 116.01 2006.09.05 15:59 116.01 0.00 0.00 0.00 172.42
448798 2006.09.05 15:57 sell 2.00 usdjpy 116.08 117.08 115.98 2006.09.05 16:01 115.98 0.00 0.00 0.00 172.44
448824 2006.09.05 15:58 sell 2.00 usdjpy 116.08 117.08 115.98 2006.09.05 16:01 115.98 0.00 0.00 0.00 172.44
448839 2006.09.05 15:58 sell 2.00 usdjpy 116.13 117.13 116.03 2006.09.05 15:59 116.03 0.00 0.00 0.00 172.37
448841 2006.09.05 15:58 sell 2.00 usdjpy 116.12 117.12 116.02 2006.09.05 15:59 116.02 0.00 0.00 0.00 172.38
448843 2006.09.05 15:58 sell 2.00 usdjpy 116.12 117.12 116.02 2006.09.05 15:59 116.02 0.00 0.00 0.00 172.38
448930 2006.09.05 15:59 buy 2.00 usdjpy 116.00 115.00 116.10 2006.09.05 20:31 116.10 0.00 0.00 0.00 172.25
449123 2006.09.05 16:03 sell 2.00 usdjpy 116.06 117.06 115.96 2006.09.05 16:17 115.96 0.00 0.00 0.00 172.47
450696 2006.09.05 17:13 sell 3.00 usdjpy 115.98 116.98 115.88 2006.09.05 20:12 115.88 0.00 0.00 0.00 258.89
453647 2006.09.05 20:12 sell 3.00 usdjpy 115.97 116.97 115.87 2006.09.05 20:36 115.99 0.00 0.00 0.00 -51.73
454040 2006.09.05 20:35 buy 3.00 usdjpy 116.02 115.02 116.12 2006.09.05 20:48 116.12 0.00 0.00 0.00 258.35
454057 2006.09.05 20:36 buy 3.00 usdjpy 116.02 115.02 116.12 2006.09.05 20:48 116.12 0.00 0.00 0.00 258.35
454267 2006.09.05 20:48 buy 2.00 usdjpy 116.02 115.02 116.12 2006.09.05 21:09 116.06 0.00 0.00 0.00 68.93
454269 2006.09.05 20:48 buy 2.00 usdjpy 116.02 115.02 116.12 2006.09.05 20:59 116.06 0.00 0.00 0.00 68.93
454542 2006.09.05 20:59 sell 3.00 usdjpy 116.06 117.06 115.96 2006.09.05 21:08 115.96 0.00 0.00 0.00 258.71
454773 2006.09.05 21:09 sell 2.00 usdjpy 116.06 117.06 115.96 2006.09.05 23:52 115.96 0.00 0.00 0.00 172.47
454787 2006.09.05 21:10 sell 2.00 usdjpy 116.08 117.08 115.98 2006.09.05 21:16 115.98 0.00 0.00 0.00 172.44
454825 2006.09.05 21:17 sell 2.00 usdjpy 116.08 117.08 115.98 2006.09.05 23:52 115.98 0.00 0.00 0.00 172.44
462659 2006.09.06 06:29 buy 2.00 usdjpy 116.27 115.27 116.37 2006.09.06 07:51 116.37 0.00 0.00 0.00 171.87
464722 2006.09.06 07:55 buy 2.00 usdjpy 116.31 115.31 116.41 2006.09.06 08:42 116.41 0.00 0.00 0.00 171.81
470784 2006.09.06 11:19 buy 3.00 usdjpy 116.43 115.43 116.53 2006.09.06 11:24 116.53 0.00 0.00 0.00 257.42
470785 2006.09.06 11:19 buy 3.00 usdjpy 116.43 115.43 116.53 2006.09.06 11:24 116.53 0.00 0.00 0.00 257.42
473398 2006.09.06 12:20 sell 3.00 usdjpy 116.67 117.67 116.57 2006.09.06 12:34 116.64 0.00 0.00 0.00 77.16
473841 2006.09.06 12:31 buy 3.00 usdjpy 116.67 115.67 116.77 2006.09.06 13:59 116.66 0.00 0.00 0.00 -25.72
473845 2006.09.06 12:31 buy 3.00 usdjpy 116.67 115.67 116.77 2006.09.06 14:00 116.67 0.00 0.00 0.00 0.00
474241 2006.09.06 12:34 buy 2.00 usdjpy 116.67 115.67 116.77 2006.09.06 13:59 116.66 0.00 0.00 0.00 -17.14
474247 2006.09.06 12:34 buy 2.00 usdjpy 116.67 115.67 116.77 2006.09.06 13:59 116.66 0.00 0.00 0.00 -17.14
474647 2006.09.06 12:39 buy 1.00 usdjpy 116.62 115.62 116.72 2006.09.06 15:22 116.72 0.00 0.00 0.00 85.68
474735 2006.09.06 12:40 buy 0.60 usdjpy 116.57 115.57 116.67 2006.09.06 13:50 116.67 0.00 0.00 0.00 51.43
478152 2006.09.06 13:59 sell 3.00 usdjpy 116.66 117.66 116.56 2006.09.06 14:04 116.56 0.00 0.00 0.00 257.38
478154 2006.09.06 13:59 sell 3.00 usdjpy 116.66 117.66 116.56 2006.09.06 14:04 116.56 0.00 0.00 0.00 257.38
478159 2006.09.06 13:59 sell 3.00 usdjpy 116.66 117.66 116.56 2006.09.06 14:04 116.56 0.00 0.00 0.00 257.38
478220 2006.09.06 14:00 sell 3.00 usdjpy 116.67 117.67 116.57 2006.09.06 14:04 116.57 0.00 0.00 0.00 257.36
479127 2006.09.06 14:19 buy 2.00 usdjpy 116.59 115.59 116.69 2006.09.06 14:44 116.69 0.00 0.00 0.00 171.39
479128 2006.09.06 14:19 buy 2.00 usdjpy 116.59 115.59 116.69 2006.09.06 14:44 116.69 0.00 0.00 0.00 171.39
483121 2006.09.06 16:29 sell 3.00 usdjpy 116.77 117.77 116.67 2006.09.06 18:03 116.67 0.00 0.00 0.00 257.14
483196 2006.09.06 16:31 buy 2.00 usdjpy 116.73 115.73 116.83 2006.09.06 16:56 116.83 0.00 0.00 0.00 171.19
486926 2006.09.06 17:59 buy 2.00 usdjpy 116.71 115.71 116.81 2006.09.07 07:38 116.81 0.00 0.00 0.00 171.22
494591 2006.09.06 20:38 sell 3.00 usdjpy 116.65 117.65 116.55 2006.09.06 23:01 116.55 0.00 0.00 0.00 257.40
495404 2006.09.06 20:56 sell 3.00 usdjpy 116.65 117.65 116.55 2006.09.06 23:01 116.55 0.00 0.00 0.00 257.40
503588 2006.09.07 01:14 buy 2.00 usdjpy 116.71 115.71 116.81 2006.09.07 07:38 116.81 0.00 0.00 0.00 171.22
523918 2006.09.07 08:11 sell 3.00 usdjpy 116.94 117.94 116.84 2006.09.07 08:51 116.95 0.00 0.00 0.00 -25.65
527073 2006.09.07 08:51 buy 3.00 usdjpy 116.89 115.89 116.99 2006.09.07 09:17 116.13 0.00 0.00 0.00 -1 963.32
527079 2006.09.07 08:51 buy 3.00 usdjpy 116.89 115.89 116.99 2006.09.07 09:36 116.13 0.00 0.00 0.00 -1 963.32
527085 2006.09.07 08:51 buy 3.00 usdjpy 116.88 115.88 116.98 2006.09.07 10:40 116.20 0.00 0.00 0.00 -1 755.59
527096 2006.09.07 08:51 buy 3.00 usdjpy 116.88 115.88 116.98 2006.09.08 04:58 116.26 0.00 0.00 0.00 -1 599.86
527108 2006.09.07 08:51 buy 3.00 usdjpy 116.88 115.88 116.98 2006.09.07 09:17 116.13 0.00 0.00 0.00 -1 937.48
527434 2006.09.07 08:53 buy 2.00 usdjpy 116.66 115.66 116.76 2006.09.08 12:45 116.76 0.00 0.00 0.00 171.29
529936 2006.09.07 09:17 sell 2.00 usdjpy 116.13 117.13 116.03 2006.09.07 09:31 116.03 0.00 0.00 0.00 172.37
529937 2006.09.07 09:17 sell 2.00 usdjpy 116.12 117.12 116.02 2006.09.07 09:31 116.02 0.00 0.00 0.00 172.38
529941 2006.09.07 09:17 sell 2.00 usdjpy 116.13 117.13 116.03 2006.09.07 09:31 116.03 0.00 0.00 0.00 172.37
531179 2006.09.07 09:34 sell 2.00 usdjpy 116.11 117.11 116.01 2006.09.07 10:32 116.03 0.00 0.00 0.00 137.90
531186 2006.09.07 09:34 sell 2.00 usdjpy 116.08 117.08 115.98 2006.09.07 10:32 116.03 0.00 0.00 0.00 86.18
531390 2006.09.07 09:36 sell 2.00 usdjpy 116.13 117.13 116.03 2006.09.07 10:32 116.03 0.00 0.00 0.00 172.38
534551 2006.09.07 10:32 buy 2.00 usdjpy 116.02 115.02 116.12 2006.09.07 10:33 116.12 0.00 0.00 0.00 172.22
534553 2006.09.07 10:32 buy 2.00 usdjpy 116.02 115.02 116.12 2006.09.07 10:33 116.12 0.00 0.00 0.00 172.22
534554 2006.09.07 10:32 buy 2.00 usdjpy 116.03 115.03 116.13 2006.09.07 10:33 116.13 0.00 0.00 0.00 172.22
534793 2006.09.07 10:34 buy 2.00 usdjpy 116.07 115.07 116.17 2006.09.07 10:40 116.17 0.00 0.00 0.00 172.16
534796 2006.09.07 10:34 buy 2.00 usdjpy 116.07 115.07 116.17 2006.09.07 10:40 116.17 0.00 0.00 0.00 172.16
535390 2006.09.07 10:40 sell 2.00 usdjpy 116.20 117.20 116.10 2006.09.07 10:46 116.10 0.00 0.00 0.00 172.27
537572 2006.09.07 11:06 sell 2.00 usdjpy 116.09 117.09 115.99 2006.09.07 11:49 116.18 0.00 0.00 0.00 -154.93
540982 2006.09.07 11:49 buy 2.00 usdjpy 116.18 115.18 116.28 2006.09.07 11:59 116.28 0.00 0.00 0.00 171.98
540985 2006.09.07 11:49 buy 3.00 usdjpy 116.20 115.20 116.35 2006.09.07 12:44 116.35 0.00 0.00 0.00 386.73
544845 2006.09.07 12:42 sell 2.00 usdjpy 116.34 117.34 116.24 2006.09.07 13:07 116.24 0.00 0.00 0.00 172.06
546043 2006.09.07 12:52 buy 3.00 usdjpy 116.31 115.31 116.41 2006.09.07 13:13 116.34 0.00 0.00 0.00 77.36
547588 2006.09.07 13:13 sell 2.00 usdjpy 116.33 117.33 116.23 2006.09.08 03:30 116.23 0.00 0.00 0.00 172.07
547590 2006.09.07 13:13 sell 2.00 usdjpy 116.33 117.33 116.23 2006.09.07 14:29 116.39 0.00 0.00 0.00 -103.10
547596 2006.09.07 13:13 sell 2.00 usdjpy 116.34 117.34 116.24 2006.09.07 14:29 116.39 0.00 0.00 0.00 -85.92
555498 2006.09.07 14:29 buy 2.00 usdjpy 116.39 115.39 116.49 2006.09.07 14:55 116.49 0.00 0.00 0.00 171.69
555508 2006.09.07 14:29 buy 0.90 usdjpy 116.39 115.39 116.49 2006.09.07 14:55 116.49 0.00 0.00 0.00 77.26
559787 2006.09.07 14:58 buy 0.40 usdjpy 116.48 115.48 116.63 2006.09.07 15:12 116.63 0.00 0.00 0.00 51.44
561032 2006.09.07 15:06 sell 0.40 usdjpy 116.47 117.47 116.37 2006.09.07 15:45 116.37 0.00 0.00 0.00 34.37
564389 2006.09.07 15:26 buy 2.00 usdjpy 116.39 115.39 116.49 2006.09.07 15:28 116.49 0.00 0.00 0.00 171.69
564743 2006.09.07 15:28 sell 2.00 usdjpy 116.49 117.49 116.34 2006.09.07 15:59 116.34 0.00 0.00 0.00 257.93
569174 2006.09.07 16:03 buy 3.00 usdjpy 116.34 115.34 116.44 2006.09.07 16:15 116.44 0.00 0.00 0.00 257.64
569230 2006.09.07 16:03 buy 3.00 usdjpy 116.34 115.34 116.49 2006.09.07 16:38 116.49 0.00 0.00 0.00 386.30
571503 2006.09.07 16:22 buy 2.00 usdjpy 116.41 115.41 116.51 2006.09.07 16:38 116.51 0.00 0.00 0.00 171.66
589329 2006.09.07 18:40 sell 2.00 usdjpy 116.38 117.38 116.28 2006.09.07 21:19 116.39 0.00 0.00 0.00 -17.18
600418 2006.09.07 20:38 sell 2.00 usdjpy 116.45 117.45 116.30 2006.09.07 21:58 116.30 0.00 0.00 0.00 257.95
602481 2006.09.07 21:07 sell 0.80 usdjpy 116.45 117.45 116.35 2006.09.07 21:36 116.35 0.00 0.00 0.00 68.78
603361 2006.09.07 21:19 buy 0.80 usdjpy 116.39 115.39 116.49 2006.09.07 21:21 116.49 0.00 0.00 0.00 68.68
603825 2006.09.07 21:23 buy 0.90 usdjpy 116.39 115.39 116.49 2006.09.07 21:36 116.44 0.00 0.00 0.00 38.65
604874 2006.09.07 21:36 sell 1.00 usdjpy 116.44 117.44 116.34 2006.09.07 21:37 116.34 0.00 0.00 0.00 85.95
605072 2006.09.07 21:39 sell 2.00 usdjpy 116.44 117.44 116.34 2006.09.07 21:39 116.34 0.00 0.00 0.00 171.91
605166 2006.09.07 21:40 sell 2.00 usdjpy 116.44 117.44 116.34 2006.09.07 21:56 116.37 0.00 0.00 0.00 120.31
606558 2006.09.07 21:56 buy 2.00 usdjpy 116.37 115.37 116.47 2006.09.07 22:13 116.45 0.00 0.00 0.00 137.40
607590 2006.09.07 22:12 sell 2.00 usdjpy 116.36 117.36 116.26 2006.09.07 22:18 116.32 0.00 0.00 0.00 68.78
607622 2006.09.07 22:13 sell 3.00 usdjpy 116.45 117.45 116.35 2006.09.07 22:13 116.35 0.00 0.00 0.00 257.84
607923 2006.09.07 22:18 buy 2.00 usdjpy 116.32 115.32 116.42 2006.09.07 22:20 116.42 0.00 0.00 0.00 171.76
637922 2006.09.08 04:58 sell 0.20 usdjpy 116.26 117.26 116.16 2006.09.08 05:08 116.16 0.00 0.00 0.00 17.22
649505 2006.09.08 07:16 sell 0.20 usdjpy 116.24 117.24 116.14 2006.09.08 07:24 116.14 0.00 0.00 0.00 17.22
650023 2006.09.08 07:24 buy 3.00 usdjpy 116.21 115.21 116.31 2006.09.08 07:25 116.31 0.00 0.00 0.00 257.88
650039 2006.09.08 07:24 buy 0.30 usdjpy 116.21 115.21 116.36 2006.09.08 07:30 116.36 0.00 0.00 0.00 38.67
652976 2006.09.08 07:58 sell 3.00 usdjpy 116.27 117.27 116.17 2006.09.08 12:34 116.39 0.00 0.00 0.00 -309.30
662120 2006.09.08 12:23 sell 0.30 usdjpy 116.33 117.33 116.23 2006.09.08 18:51 116.86 0.00 0.00 0.00 -136.06
662753 2006.09.08 12:34 buy 3.00 usdjpy 116.39 115.39 116.49 2006.09.08 12:36 116.49 0.00 0.00 0.00 257.53
665581 2006.09.08 13:23 buy 4.00 usdjpy 116.71 115.71 116.81 2006.09.08 14:15 116.81 0.00 0.00 0.00 342.44
668318 2006.09.08 14:26 sell 4.00 usdjpy 116.80 117.80 116.70 2006.09.08 14:41 116.70 0.00 0.00 0.00 342.76
669500 2006.09.08 14:58 buy 5.00 usdjpy 116.71 115.71 116.81 2006.09.08 15:04 116.81 0.00 0.00 0.00 428.05
  0.00 0.00 0.00 61 010.10
Closed P/L: 61 010.10
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
655123 2006.09.08 08:28 buy 0.20 audusd 0.7582 0.7482 0.7597   0.7542 0.00 0.00 0.00 -80.00
667614 2006.09.08 14:14 buy 5.00 audusd 0.7541 0.7441 0.7551   0.7542 0.00 0.00 0.00 50.00
672321 2006.09.08 16:31 sell 0.30 eurusd 1.2675 1.2775 1.2665   1.2677 0.00 0.00 0.00 -6.00
667143 2006.09.08 14:05 buy 0.40 gbpusd 1.8660 1.8560 1.8675   1.8651 0.00 0.00 0.00 -36.00
672186 2006.09.08 16:18 sell 0.30 gbpusd 1.8653 1.8753 1.8643   1.8652 0.00 0.00 0.00 3.00
625930 2006.09.08 02:16 buy 0.30 nzdusd 0.6426 0.6326 0.6441   0.6373 0.00 0.00 0.00 -159.00
625972 2006.09.08 02:17 buy 0.30 nzdusd 0.6425 0.6325 0.6440   0.6373 0.00 0.00 0.00 -156.00
626135 2006.09.08 02:18 buy 0.30 nzdusd 0.6422 0.6322 0.6437   0.6373 0.00 0.00 0.00 -147.00
669934 2006.09.08 15:08 buy 5.00 nzdusd 0.6376 0.6276 0.6386   0.6373 0.00 0.00 0.00 -150.00
670105 2006.09.08 15:12 buy 5.00 nzdusd 0.6374 0.6274 0.6384   0.6373 0.00 0.00 0.00 -50.00
668518 2006.09.08 14:29 buy 0.40 usdchf 1.2493 1.2393 1.2508   1.2468 0.00 0.00 0.00 -80.21
670008 2006.09.08 15:10 buy 6.00 usdchf 1.2490 1.2390 1.2500   1.2468 0.00 0.00 0.00 -1 058.71
672323 2006.09.08 16:31 buy 0.30 usdchf 1.2476 1.2376 1.2486   1.2468 0.00 0.00 0.00 -19.25
673044 2006.09.08 18:51 buy 0.30 usdjpy 116.86 115.86 116.96   116.88 0.00 0.00 0.00 5.13
  0.00 0.00 0.00 -1 884.04
  Floating P/L: -1 884.04
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 61 010.10 Floating P/L: -1 884.04 Margin: 23 500.00
Balance: 111 010.10 Equity: 109 126.06 Free Margin: 85 626.06
 
Details:
Graph
Gross Profit: 140 114.06 Gross Loss: 79 103.96 Total Net Profit: 61 010.10
Profit Factor: 1.77 Expected Payoff: 60.47  
Absolute Drawdown: 924.58 Maximal Drawdown: 14 674.43 (11.75%) Relative Drawdown: 16.68% (12 596.91)
 
Total Trades: 1009 Short Positions (won %): 524 (72.33%) Long Positions (won %): 485 (79.79%)
Profit Trades (% of total): 766 (75.92%) Loss trades (% of total): 243 (24.08%)
Largest profit trade: 500.00 loss trade: -2 677.61
Average profit trade: 182.92 loss trade: -325.53
Maximum consecutive wins ($): 37 (4 206.82) consecutive losses ($): 16 (-922.00)
Maximal consecutive profit (count): 5 766.79 (34) consecutive loss (count): -11 603.01 (6)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2