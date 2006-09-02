|Account: 14305
|Name: safari
|Currency: USD
|2006 September 8, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|402347
|2006.09.02 09:07
|balance
|Deposit
|50 000.00
|407908
|2006.09.04 06:09
|sell
|2.00
|audusd
|0.7706
|0.7736
|0.7691
|2006.09.04 08:38
|0.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|412281
|2006.09.04 08:57
|sell
|2.00
|audusd
|0.7688
|0.7718
|0.7673
|2006.09.04 11:29
|0.7704
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|416083
|2006.09.04 11:29
|buy
|3.00
|audusd
|0.7704
|0.7674
|0.7719
|2006.09.04 14:13
|0.7709
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|420974
|2006.09.04 14:59
|buy
|3.00
|audusd
|0.7711
|0.7611
|0.7721
|2006.09.06 12:48
|0.7675
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 080.00
|445950
|2006.09.05 14:43
|buy
|2.00
|audusd
|0.7690
|0.7590
|0.7700
|2006.09.05 14:57
|0.7696
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|446575
|2006.09.05 14:57
|sell
|3.00
|audusd
|0.7696
|0.7796
|0.7686
|2006.09.06 01:30
|0.7686
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|474809
|2006.09.06 12:41
|sell
|0.50
|audusd
|0.7668
|0.7768
|0.7658
|2006.09.06 12:59
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|475152
|2006.09.06 12:48
|sell
|0.60
|audusd
|0.7677
|0.7777
|0.7667
|2006.09.06 12:59
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|475154
|2006.09.06 12:48
|sell
|0.50
|audusd
|0.7677
|0.7777
|0.7667
|2006.09.06 12:59
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|475674
|2006.09.06 12:59
|buy
|0.70
|audusd
|0.7667
|0.7567
|0.7677
|2006.09.07 01:30
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|477831
|2006.09.06 13:52
|buy
|3.00
|audusd
|0.7661
|0.7561
|0.7671
|2006.09.06 13:53
|0.7671
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|477882
|2006.09.06 13:54
|buy
|3.00
|audusd
|0.7661
|0.7561
|0.7671
|2006.09.06 13:54
|0.7671
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|477897
|2006.09.06 13:54
|buy
|3.00
|audusd
|0.7661
|0.7561
|0.7671
|2006.09.06 22:12
|0.7671
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|487125
|2006.09.06 18:03
|sell
|2.00
|audusd
|0.7657
|0.7757
|0.7647
|2006.09.07 07:29
|0.7647
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|521573
|2006.09.07 07:39
|buy
|3.00
|audusd
|0.7647
|0.7547
|0.7657
|2006.09.07 11:43
|0.7627
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|527165
|2006.09.07 08:52
|sell
|2.00
|audusd
|0.7634
|0.7734
|0.7624
|2006.09.07 10:36
|0.7624
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|540606
|2006.09.07 11:43
|sell
|3.00
|audusd
|0.7627
|0.7727
|0.7617
|2006.09.07 11:48
|0.7617
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|544664
|2006.09.07 12:40
|buy
|2.00
|audusd
|0.7602
|0.7502
|0.7612
|2006.09.07 14:08
|0.7598
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|547436
|2006.09.07 13:11
|buy
|2.00
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7608
|2006.09.07 13:21
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|548467
|2006.09.07 13:22
|buy
|2.00
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7608
|2006.09.07 14:04
|0.7598
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|551605
|2006.09.07 14:03
|sell
|2.00
|audusd
|0.7592
|0.7692
|0.7577
|2006.09.07 14:12
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|551606
|2006.09.07 14:03
|sell
|2.00
|audusd
|0.7592
|0.7692
|0.7582
|2006.09.07 14:19
|0.7588
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|551682
|2006.09.07 14:04
|sell
|2.00
|audusd
|0.7594
|0.7694
|0.7584
|2006.09.07 14:20
|0.7588
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|551689
|2006.09.07 14:04
|sell
|2.00
|audusd
|0.7591
|0.7691
|0.7576
|2006.09.07 14:12
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|551740
|2006.09.07 14:04
|sell
|2.00
|audusd
|0.7592
|0.7692
|0.7582
|2006.09.07 14:20
|0.7588
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|552357
|2006.09.07 14:08
|sell
|1.00
|audusd
|0.7592
|0.7692
|0.7582
|2006.09.07 14:20
|0.7588
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|552366
|2006.09.07 14:08
|sell
|1.00
|audusd
|0.7598
|0.7698
|0.7588
|2006.09.07 14:19
|0.7588
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|552958
|2006.09.07 14:12
|buy
|2.00
|audusd
|0.7589
|0.7489
|0.7604
|2006.09.07 14:22
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|552969
|2006.09.07 14:12
|buy
|2.00
|audusd
|0.7589
|0.7489
|0.7604
|2006.09.07 14:22
|0.7592
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|554094
|2006.09.07 14:19
|buy
|2.00
|audusd
|0.7589
|0.7489
|0.7599
|2006.09.07 14:34
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|554104
|2006.09.07 14:20
|buy
|2.00
|audusd
|0.7588
|0.7488
|0.7598
|2006.09.07 14:36
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|554108
|2006.09.07 14:20
|buy
|2.00
|audusd
|0.7588
|0.7488
|0.7598
|2006.09.07 14:37
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|554117
|2006.09.07 14:20
|buy
|0.90
|audusd
|0.7588
|0.7488
|0.7598
|2006.09.07 14:44
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|554420
|2006.09.07 14:22
|sell
|0.70
|audusd
|0.7581
|0.7681
|0.7566
|2006.09.07 14:48
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|554442
|2006.09.07 14:22
|sell
|0.90
|audusd
|0.7589
|0.7689
|0.7574
|2006.09.07 14:47
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|554453
|2006.09.07 14:22
|sell
|1.00
|audusd
|0.7580
|0.7680
|0.7565
|2006.09.07 14:49
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|555847
|2006.09.07 14:32
|sell
|0.80
|audusd
|0.7581
|0.7681
|0.7571
|2006.09.07 14:48
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|556164
|2006.09.07 14:34
|sell
|0.90
|audusd
|0.7581
|0.7681
|0.7571
|2006.09.07 14:47
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|556289
|2006.09.07 14:34
|sell
|2.00
|audusd
|0.7581
|0.7681
|0.7571
|2006.09.07 14:48
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|556634
|2006.09.07 14:36
|sell
|2.00
|audusd
|0.7584
|0.7684
|0.7574
|2006.09.07 14:47
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|556646
|2006.09.07 14:37
|sell
|1.00
|audusd
|0.7587
|0.7687
|0.7577
|2006.09.07 14:49
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|556754
|2006.09.07 14:37
|sell
|0.90
|audusd
|0.7584
|0.7684
|0.7574
|2006.09.07 14:47
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|557548
|2006.09.07 14:42
|sell
|2.00
|audusd
|0.7583
|0.7683
|0.7573
|2006.09.07 14:47
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|557805
|2006.09.07 14:44
|sell
|2.00
|audusd
|0.7587
|0.7687
|0.7577
|2006.09.07 14:49
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|558171
|2006.09.07 14:47
|buy
|1.00
|audusd
|0.7579
|0.7479
|0.7589
|2006.09.07 14:59
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|558173
|2006.09.07 14:47
|buy
|2.00
|audusd
|0.7579
|0.7479
|0.7589
|2006.09.07 14:59
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|558174
|2006.09.07 14:47
|buy
|2.00
|audusd
|0.7579
|0.7479
|0.7589
|2006.09.07 14:59
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|558176
|2006.09.07 14:47
|buy
|2.00
|audusd
|0.7579
|0.7479
|0.7589
|2006.09.07 14:59
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|558178
|2006.09.07 14:47
|buy
|2.00
|audusd
|0.7579
|0.7479
|0.7589
|2006.09.07 14:59
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|558179
|2006.09.07 14:47
|buy
|1.00
|audusd
|0.7579
|0.7479
|0.7594
|2006.09.07 15:10
|0.7591
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|558181
|2006.09.07 14:47
|buy
|2.00
|audusd
|0.7579
|0.7479
|0.7594
|2006.09.07 15:10
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|558200
|2006.09.07 14:47
|buy
|2.00
|audusd
|0.7581
|0.7481
|0.7596
|2006.09.07 15:10
|0.7591
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|558204
|2006.09.07 14:48
|buy
|2.00
|audusd
|0.7581
|0.7481
|0.7591
|2006.09.07 15:00
|0.7591
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|558213
|2006.09.07 14:48
|buy
|2.00
|audusd
|0.7585
|0.7485
|0.7595
|2006.09.07 15:26
|0.7592
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|558217
|2006.09.07 14:48
|buy
|2.00
|audusd
|0.7581
|0.7481
|0.7596
|2006.09.07 15:10
|0.7588
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|558231
|2006.09.07 14:48
|buy
|2.00
|audusd
|0.7579
|0.7479
|0.7589
|2006.09.07 14:59
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|558242
|2006.09.07 14:48
|buy
|2.00
|audusd
|0.7581
|0.7481
|0.7596
|2006.09.07 15:10
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|558248
|2006.09.07 14:48
|buy
|1.00
|audusd
|0.7584
|0.7484
|0.7594
|2006.09.07 15:26
|0.7592
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|558311
|2006.09.07 14:48
|buy
|2.00
|audusd
|0.7579
|0.7479
|0.7594
|2006.09.07 15:12
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|558312
|2006.09.07 14:48
|buy
|2.00
|audusd
|0.7581
|0.7481
|0.7591
|2006.09.07 15:00
|0.7591
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|558317
|2006.09.07 14:48
|buy
|1.00
|audusd
|0.7579
|0.7479
|0.7594
|2006.09.07 15:12
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|561802
|2006.09.07 15:10
|sell
|0.60
|audusd
|0.7587
|0.7687
|0.7572
|2006.09.07 16:04
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|561807
|2006.09.07 15:10
|sell
|0.70
|audusd
|0.7591
|0.7691
|0.7576
|2006.09.07 16:04
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|561814
|2006.09.07 15:10
|sell
|0.80
|audusd
|0.7591
|0.7691
|0.7576
|2006.09.07 16:04
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|561825
|2006.09.07 15:10
|sell
|1.00
|audusd
|0.7588
|0.7688
|0.7573
|2006.09.07 16:04
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|561852
|2006.09.07 15:10
|sell
|2.00
|audusd
|0.7589
|0.7689
|0.7574
|2006.09.07 16:03
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|561855
|2006.09.07 15:10
|sell
|2.00
|audusd
|0.7589
|0.7689
|0.7574
|2006.09.07 16:04
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|561864
|2006.09.07 15:10
|sell
|2.00
|audusd
|0.7588
|0.7688
|0.7573
|2006.09.07 16:03
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|562220
|2006.09.07 15:12
|sell
|2.00
|audusd
|0.7589
|0.7689
|0.7574
|2006.09.07 16:04
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|562252
|2006.09.07 15:12
|sell
|2.00
|audusd
|0.7589
|0.7689
|0.7574
|2006.09.07 16:03
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|564247
|2006.09.07 15:26
|sell
|2.00
|audusd
|0.7589
|0.7689
|0.7579
|2006.09.07 16:04
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|564312
|2006.09.07 15:26
|sell
|2.00
|audusd
|0.7592
|0.7692
|0.7582
|2006.09.07 16:04
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|564336
|2006.09.07 15:26
|sell
|2.00
|audusd
|0.7592
|0.7692
|0.7582
|2006.09.07 16:05
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|569221
|2006.09.07 16:03
|buy
|2.00
|audusd
|0.7596
|0.7496
|0.7606
|2006.09.07 16:24
|0.7606
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|569248
|2006.09.07 16:03
|buy
|2.00
|audusd
|0.7596
|0.7496
|0.7611
|2006.09.07 21:37
|0.7611
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|569252
|2006.09.07 16:03
|buy
|2.00
|audusd
|0.7595
|0.7495
|0.7605
|2006.09.07 16:15
|0.7605
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|569259
|2006.09.07 16:03
|buy
|2.00
|audusd
|0.7595
|0.7495
|0.7605
|2006.09.07 16:15
|0.7605
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|569265
|2006.09.07 16:03
|buy
|2.00
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7608
|2006.09.07 21:37
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|569270
|2006.09.07 16:03
|buy
|2.00
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7608
|2006.09.07 21:37
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|569274
|2006.09.07 16:03
|buy
|3.00
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7608
|2006.09.07 21:37
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|450.00
|569281
|2006.09.07 16:04
|buy
|3.00
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7608
|2006.09.07 21:37
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|450.00
|569287
|2006.09.07 16:04
|buy
|2.00
|audusd
|0.7595
|0.7495
|0.7605
|2006.09.07 16:15
|0.7605
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|569299
|2006.09.07 16:04
|buy
|2.00
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7608
|2006.09.07 21:37
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|569307
|2006.09.07 16:04
|buy
|2.00
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7608
|2006.09.07 21:37
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|569316
|2006.09.07 16:04
|buy
|2.00
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7608
|2006.09.07 21:37
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|569319
|2006.09.07 16:04
|buy
|2.00
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7603
|2006.09.07 16:15
|0.7603
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|569345
|2006.09.07 16:04
|buy
|2.00
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7603
|2006.09.07 16:15
|0.7603
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|569348
|2006.09.07 16:04
|buy
|2.00
|audusd
|0.7596
|0.7496
|0.7611
|2006.09.07 21:37
|0.7611
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|569351
|2006.09.07 16:04
|buy
|2.00
|audusd
|0.7596
|0.7496
|0.7606
|2006.09.07 16:24
|0.7606
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|569368
|2006.09.07 16:04
|buy
|0.80
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7608
|2006.09.07 21:37
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|569373
|2006.09.07 16:04
|buy
|0.70
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7608
|2006.09.07 21:37
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|569375
|2006.09.07 16:04
|buy
|0.90
|audusd
|0.7595
|0.7495
|0.7605
|2006.09.07 16:15
|0.7605
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|569380
|2006.09.07 16:04
|buy
|0.50
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7603
|2006.09.07 16:15
|0.7603
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|569381
|2006.09.07 16:04
|buy
|0.60
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7608
|2006.09.07 21:37
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|569393
|2006.09.07 16:04
|buy
|0.40
|audusd
|0.7593
|0.7493
|0.7608
|2006.09.07 21:37
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|569397
|2006.09.07 16:04
|buy
|0.50
|audusd
|0.7595
|0.7495
|0.7605
|2006.09.07 16:15
|0.7605
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|569464
|2006.09.07 16:05
|buy
|0.20
|audusd
|0.7596
|0.7496
|0.7606
|2006.09.07 16:24
|0.7606
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|571834
|2006.09.07 16:24
|sell
|2.00
|audusd
|0.7595
|0.7695
|0.7585
|2006.09.07 16:46
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|574165
|2006.09.07 16:46
|buy
|2.00
|audusd
|0.7599
|0.7499
|0.7609
|2006.09.07 17:06
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|574166
|2006.09.07 16:46
|buy
|2.00
|audusd
|0.7595
|0.7495
|0.7605
|2006.09.07 16:46
|0.7605
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|576559
|2006.09.07 17:06
|sell
|2.00
|audusd
|0.7595
|0.7695
|0.7585
|2006.09.07 17:41
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|580668
|2006.09.07 17:41
|buy
|1.00
|audusd
|0.7596
|0.7496
|0.7606
|2006.09.07 19:08
|0.7588
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|593234
|2006.09.07 19:08
|sell
|2.00
|audusd
|0.7588
|0.7688
|0.7578
|2006.09.07 23:53
|0.7578
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|614567
|2006.09.07 23:56
|sell
|3.00
|audusd
|0.7578
|0.7678
|0.7568
|2006.09.08 00:13
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|615629
|2006.09.08 00:10
|buy
|3.00
|audusd
|0.7584
|0.7484
|0.7594
|2006.09.08 00:13
|0.7594
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|615944
|2006.09.08 00:13
|buy
|0.30
|audusd
|0.7581
|0.7481
|0.7596
|2006.09.08 08:22
|0.7578
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|615949
|2006.09.08 00:13
|buy
|3.00
|audusd
|0.7579
|0.7479
|0.7589
|2006.09.08 00:43
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|618132
|2006.09.08 00:43
|buy
|3.00
|audusd
|0.7582
|0.7482
|0.7592
|2006.09.08 01:30
|0.7585
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|622049
|2006.09.08 01:30
|sell
|4.00
|audusd
|0.7583
|0.7683
|0.7573
|2006.09.08 03:20
|0.7573
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|622055
|2006.09.08 01:30
|sell
|4.00
|audusd
|0.7589
|0.7689
|0.7579
|2006.09.08 01:30
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|622056
|2006.09.08 01:30
|sell
|0.40
|audusd
|0.7591
|0.7691
|0.7576
|2006.09.08 01:30
|0.7576
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|622058
|2006.09.08 01:30
|buy
|4.00
|audusd
|0.7579
|0.7479
|0.7589
|2006.09.08 01:30
|0.7589
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|622066
|2006.09.08 01:30
|buy
|4.00
|audusd
|0.7586
|0.7486
|0.7596
|2006.09.08 02:15
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|625872
|2006.09.08 02:15
|sell
|4.00
|audusd
|0.7578
|0.7678
|0.7568
|2006.09.08 02:50
|0.7574
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|625881
|2006.09.08 02:15
|sell
|4.00
|audusd
|0.7580
|0.7680
|0.7570
|2006.09.08 02:50
|0.7575
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|629338
|2006.09.08 02:50
|buy
|3.00
|audusd
|0.7575
|0.7475
|0.7585
|2006.09.08 03:06
|0.7585
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|629344
|2006.09.08 02:50
|buy
|3.00
|audusd
|0.7575
|0.7475
|0.7585
|2006.09.08 03:06
|0.7585
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|629346
|2006.09.08 02:50
|buy
|3.00
|audusd
|0.7574
|0.7474
|0.7584
|2006.09.08 03:06
|0.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|630604
|2006.09.08 03:06
|buy
|3.00
|audusd
|0.7575
|0.7475
|0.7585
|2006.09.08 03:06
|0.7585
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|630615
|2006.09.08 03:06
|buy
|3.00
|audusd
|0.7575
|0.7475
|0.7585
|2006.09.08 03:29
|0.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|632292
|2006.09.08 03:29
|sell
|3.00
|audusd
|0.7574
|0.7674
|0.7564
|2006.09.08 04:12
|0.7575
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|632302
|2006.09.08 03:29
|sell
|3.00
|audusd
|0.7576
|0.7676
|0.7566
|2006.09.08 04:12
|0.7575
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|634839
|2006.09.08 04:08
|buy
|3.00
|audusd
|0.7577
|0.7477
|0.7587
|2006.09.08 04:12
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|635131
|2006.09.08 04:12
|buy
|3.00
|audusd
|0.7575
|0.7475
|0.7585
|2006.09.08 04:12
|0.7585
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|635172
|2006.09.08 04:12
|buy
|3.00
|audusd
|0.7577
|0.7477
|0.7587
|2006.09.08 04:12
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|635190
|2006.09.08 04:12
|buy
|3.00
|audusd
|0.7578
|0.7478
|0.7588
|2006.09.08 05:12
|0.7580
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|638876
|2006.09.08 05:10
|sell
|2.00
|audusd
|0.7574
|0.7674
|0.7564
|2006.09.08 05:18
|0.7577
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|638977
|2006.09.08 05:11
|sell
|2.00
|audusd
|0.7574
|0.7674
|0.7564
|2006.09.08 05:23
|0.7575
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|639040
|2006.09.08 05:12
|sell
|2.00
|audusd
|0.7580
|0.7680
|0.7570
|2006.09.08 05:23
|0.7575
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|639581
|2006.09.08 05:18
|buy
|3.00
|audusd
|0.7577
|0.7477
|0.7587
|2006.09.08 05:29
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|639968
|2006.09.08 05:23
|buy
|3.00
|audusd
|0.7578
|0.7478
|0.7588
|2006.09.08 06:45
|0.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|-330.00
|639979
|2006.09.08 05:23
|buy
|3.00
|audusd
|0.7575
|0.7475
|0.7585
|2006.09.08 05:29
|0.7585
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|640010
|2006.09.08 05:23
|buy
|3.00
|audusd
|0.7581
|0.7481
|0.7591
|2006.09.08 06:45
|0.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|-420.00
|641560
|2006.09.08 05:42
|sell
|0.20
|audusd
|0.7567
|0.7667
|0.7557
|2006.09.08 12:39
|0.7557
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|647652
|2006.09.08 06:45
|sell
|3.00
|audusd
|0.7567
|0.7667
|0.7557
|2006.09.08 07:22
|0.7566
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|647659
|2006.09.08 06:45
|sell
|4.00
|audusd
|0.7567
|0.7667
|0.7557
|2006.09.08 07:22
|0.7566
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|647750
|2006.09.08 06:47
|sell
|3.00
|audusd
|0.7573
|0.7673
|0.7563
|2006.09.08 06:49
|0.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|647922
|2006.09.08 06:49
|sell
|3.00
|audusd
|0.7567
|0.7667
|0.7557
|2006.09.08 12:39
|0.7557
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|649730
|2006.09.08 07:20
|buy
|4.00
|audusd
|0.7567
|0.7467
|0.7577
|2006.09.08 07:25
|0.7577
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|649736
|2006.09.08 07:20
|buy
|4.00
|audusd
|0.7567
|0.7467
|0.7577
|2006.09.08 07:25
|0.7577
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|649861
|2006.09.08 07:22
|buy
|4.00
|audusd
|0.7571
|0.7471
|0.7581
|2006.09.08 07:39
|0.7571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|649884
|2006.09.08 07:22
|buy
|4.00
|audusd
|0.7567
|0.7467
|0.7577
|2006.09.08 07:25
|0.7577
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|649895
|2006.09.08 07:22
|buy
|3.00
|audusd
|0.7567
|0.7467
|0.7577
|2006.09.08 07:25
|0.7577
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|651658
|2006.09.08 07:39
|sell
|4.00
|audusd
|0.7569
|0.7669
|0.7559
|2006.09.08 07:46
|0.7571
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|652208
|2006.09.08 07:46
|buy
|3.00
|audusd
|0.7575
|0.7475
|0.7585
|2006.09.08 08:21
|0.7583
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|654565
|2006.09.08 08:21
|sell
|2.00
|audusd
|0.7580
|0.7680
|0.7570
|2006.09.08 08:22
|0.7570
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|654586
|2006.09.08 08:22
|sell
|2.00
|audusd
|0.7580
|0.7680
|0.7570
|2006.09.08 08:22
|0.7570
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|654589
|2006.09.08 08:22
|sell
|2.00
|audusd
|0.7578
|0.7678
|0.7568
|2006.09.08 08:22
|0.7568
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|654601
|2006.09.08 08:22
|sell
|0.10
|audusd
|0.7580
|0.7680
|0.7565
|2006.09.08 08:29
|0.7577
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|654604
|2006.09.08 08:22
|sell
|0.20
|audusd
|0.7578
|0.7678
|0.7563
|2006.09.08 12:37
|0.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|654635
|2006.09.08 08:22
|sell
|1.00
|audusd
|0.7584
|0.7684
|0.7574
|2006.09.08 08:22
|0.7574
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|654641
|2006.09.08 08:22
|sell
|1.00
|audusd
|0.7578
|0.7678
|0.7568
|2006.09.08 08:23
|0.7568
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|654678
|2006.09.08 08:23
|sell
|2.00
|audusd
|0.7578
|0.7678
|0.7568
|2006.09.08 08:24
|0.7568
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|654792
|2006.09.08 08:24
|sell
|2.00
|audusd
|0.7578
|0.7678
|0.7568
|2006.09.08 08:39
|0.7579
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|655122
|2006.09.08 08:28
|buy
|2.00
|audusd
|0.7582
|0.7482
|0.7592
|2006.09.08 08:55
|0.7592
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|655172
|2006.09.08 08:29
|buy
|0.20
|audusd
|0.7578
|0.7478
|0.7593
|2006.09.08 08:55
|0.7593
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|655735
|2006.09.08 08:39
|buy
|4.00
|audusd
|0.7582
|0.7482
|0.7592
|2006.09.08 08:55
|0.7592
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|656447
|2006.09.08 08:55
|buy
|3.00
|audusd
|0.7585
|0.7485
|0.7595
|2006.09.08 13:39
|0.7541
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 320.00
|666187
|2006.09.08 13:39
|sell
|4.00
|audusd
|0.7541
|0.7641
|0.7531
|2006.09.08 14:14
|0.7541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|402803
|2006.09.03 21:46
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2834
|1.2804
|1.2849
|2006.09.03 21:49
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|407462
|2006.09.04 05:51
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2857
|1.2827
|1.2872
|2006.09.04 11:03
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|407711
|2006.09.04 06:03
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2850
|1.2820
|1.2865
|2006.09.04 10:19
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|408344
|2006.09.04 06:28
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2853
|1.2883
|1.2838
|2006.09.05 00:38
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|411786
|2006.09.04 08:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2846
|1.2816
|1.2861
|2006.09.04 10:14
|1.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|416874
|2006.09.04 12:15
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2850
|1.2820
|1.2865
|2006.09.04 13:35
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|437980
|2006.09.05 10:59
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2830
|1.2730
|1.2840
|2006.09.05 14:34
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|439870
|2006.09.05 12:01
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2806
|1.2706
|1.2816
|2006.09.05 12:02
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|439997
|2006.09.05 12:02
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2805
|1.2705
|1.2815
|2006.09.05 12:21
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|443823
|2006.09.05 13:50
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2809
|1.2909
|1.2799
|2006.09.05 14:31
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|445466
|2006.09.05 14:34
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2805
|1.2905
|1.2795
|2006.09.05 15:58
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|445531
|2006.09.05 14:35
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2806
|1.2906
|1.2796
|2006.09.05 14:47
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|445563
|2006.09.05 14:36
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2809
|1.2909
|1.2799
|2006.09.05 14:46
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|446649
|2006.09.05 14:59
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2805
|1.2905
|1.2795
|2006.09.05 17:14
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|446796
|2006.09.05 15:03
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2809
|1.2909
|1.2799
|2006.09.06 11:16
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|448836
|2006.09.05 15:58
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2803
|1.2703
|1.2813
|2006.09.05 16:16
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|462418
|2006.09.06 06:18
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2812
|1.2712
|1.2822
|2006.09.06 07:12
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|463975
|2006.09.06 07:22
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2827
|1.2927
|1.2817
|2006.09.06 08:34
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|474149
|2006.09.06 12:33
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2786
|1.2886
|1.2776
|2006.09.06 13:36
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|474152
|2006.09.06 12:33
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2786
|1.2886
|1.2776
|2006.09.06 13:44
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|477410
|2006.09.06 13:44
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2781
|1.2681
|1.2791
|2006.09.06 14:01
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|477668
|2006.09.06 13:49
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2773
|1.2673
|1.2783
|2006.09.06 13:56
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|478353
|2006.09.06 14:01
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2787
|1.2887
|1.2777
|2006.09.06 16:09
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|478450
|2006.09.06 14:02
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2784
|1.2884
|1.2774
|2006.09.06 16:12
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|478605
|2006.09.06 14:06
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2790
|1.2890
|1.2780
|2006.09.06 14:45
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|486691
|2006.09.06 17:55
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2784
|1.2884
|1.2774
|2006.09.07 09:00
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|496908
|2006.09.06 21:47
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2805
|1.2905
|1.2795
|2006.09.07 08:44
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|521504
|2006.09.07 07:39
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2812
|1.2712
|1.2822
|2006.09.07 08:51
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|-420.00
|526463
|2006.09.07 08:44
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2795
|1.2695
|1.2805
|2006.09.07 08:52
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|527620
|2006.09.07 08:54
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2789
|1.2689
|1.2799
|2006.09.07 12:29
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 060.00
|527628
|2006.09.07 08:54
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2789
|1.2689
|1.2799
|2006.09.07 14:08
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 100.00
|546113
|2006.09.07 12:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2712
|1.2812
|1.2702
|2006.09.07 13:27
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|549011
|2006.09.07 13:29
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2712
|1.2612
|1.2722
|2006.09.07 13:40
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|549795
|2006.09.07 13:40
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2718
|1.2818
|1.2708
|2006.09.07 14:13
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|551408
|2006.09.07 14:02
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2733
|1.2833
|1.2723
|2006.09.07 14:21
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|553109
|2006.09.07 14:13
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2731
|1.2631
|1.2741
|2006.09.07 15:06
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|553132
|2006.09.07 14:13
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2727
|1.2627
|1.2737
|2006.09.07 15:06
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|556554
|2006.09.07 14:36
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2726
|1.2826
|1.2716
|2006.09.07 14:42
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|556805
|2006.09.07 14:38
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2721
|1.2621
|1.2736
|2006.09.07 14:57
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|559644
|2006.09.07 14:57
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2722
|1.2822
|1.2707
|2006.09.07 16:03
|1.2742
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|559654
|2006.09.07 14:57
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2723
|1.2823
|1.2708
|2006.09.07 16:04
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|559699
|2006.09.07 14:58
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2729
|1.2829
|1.2719
|2006.09.08 00:57
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|560021
|2006.09.07 14:59
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2733
|1.2833
|1.2723
|2006.09.07 18:46
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|561022
|2006.09.07 15:06
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2733
|1.2833
|1.2723
|2006.09.07 16:03
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|561030
|2006.09.07 15:06
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2730
|1.2830
|1.2720
|2006.09.07 16:03
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|561077
|2006.09.07 15:07
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2730
|1.2830
|1.2720
|2006.09.07 16:04
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|569179
|2006.09.07 16:03
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2745
|1.2645
|1.2760
|2006.09.07 16:44
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|569207
|2006.09.07 16:03
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2744
|1.2644
|1.2754
|2006.09.07 16:55
|1.2750
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|569227
|2006.09.07 16:03
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2748
|1.2648
|1.2763
|2006.09.07 16:44
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|574995
|2006.09.07 16:54
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2747
|1.2847
|1.2737
|2006.09.07 17:18
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|575137
|2006.09.07 16:55
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2750
|1.2850
|1.2740
|2006.09.07 17:19
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|597805
|2006.09.07 20:06
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2730
|1.2630
|1.2740
|2006.09.07 20:32
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|597979
|2006.09.07 20:08
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2728
|1.2628
|1.2743
|2006.09.07 20:20
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|599897
|2006.09.07 20:32
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2732
|1.2832
|1.2717
|2006.09.08 00:57
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|599900
|2006.09.07 20:32
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2732
|1.2832
|1.2722
|2006.09.07 21:06
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|602776
|2006.09.07 21:11
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2729
|1.2829
|1.2719
|2006.09.07 21:17
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|602920
|2006.09.07 21:12
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2730
|1.2830
|1.2720
|2006.09.08 00:30
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|602925
|2006.09.07 21:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2732
|1.2832
|1.2722
|2006.09.08 00:09
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|604841
|2006.09.07 21:36
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2736
|1.2836
|1.2726
|2006.09.07 21:48
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|606176
|2006.09.07 21:52
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2733
|1.2633
|1.2743
|2006.09.07 22:14
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|608128
|2006.09.07 22:21
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2735
|1.2635
|1.2745
|2006.09.07 23:05
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|611802
|2006.09.07 23:12
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2732
|1.2832
|1.2722
|2006.09.07 23:44
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|614194
|2006.09.07 23:51
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2736
|1.2836
|1.2726
|2006.09.07 23:56
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|622210
|2006.09.08 01:32
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2722
|1.2822
|1.2712
|2006.09.08 06:09
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|645178
|2006.09.08 06:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2716
|1.2816
|1.2706
|2006.09.08 06:29
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|645430
|2006.09.08 06:20
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2713
|1.2613
|1.2723
|2006.09.08 06:20
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|645484
|2006.09.08 06:20
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2712
|1.2612
|1.2722
|2006.09.08 06:43
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|645936
|2006.09.08 06:23
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2711
|1.2811
|1.2701
|2006.09.08 07:36
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|647739
|2006.09.08 06:47
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2719
|1.2819
|1.2709
|2006.09.08 07:07
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|648053
|2006.09.08 06:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2723
|1.2823
|1.2713
|2006.09.08 06:58
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|648524
|2006.09.08 06:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2720
|1.2820
|1.2710
|2006.09.08 07:24
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|648902
|2006.09.08 07:04
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2727
|1.2627
|1.2742
|2006.09.08 07:24
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|649129
|2006.09.08 07:07
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2724
|1.2624
|1.2734
|2006.09.08 07:21
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|651399
|2006.09.08 07:37
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2702
|1.2802
|1.2687
|2006.09.08 12:36
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|651415
|2006.09.08 07:37
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2701
|1.2801
|1.2691
|2006.09.08 12:36
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|651659
|2006.09.08 07:39
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2707
|1.2807
|1.2697
|2006.09.08 08:16
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|653052
|2006.09.08 07:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2726
|1.2826
|1.2716
|2006.09.08 08:03
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|654183
|2006.09.08 08:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2716
|1.2816
|1.2706
|2006.09.08 10:58
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|654847
|2006.09.08 08:25
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2712
|1.2612
|1.2722
|2006.09.08 08:42
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|655870
|2006.09.08 08:42
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2714
|1.2614
|1.2724
|2006.09.08 08:53
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|656375
|2006.09.08 08:53
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2720
|1.2620
|1.2730
|2006.09.08 12:04
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|661418
|2006.09.08 12:04
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2713
|1.2813
|1.2703
|2006.09.08 12:26
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|661500
|2006.09.08 12:05
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2713
|1.2813
|1.2703
|2006.09.08 12:26
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|665156
|2006.09.08 13:11
|sell
|5.00
|eurusd
|1.2673
|1.2773
|1.2663
|2006.09.08 13:29
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|668170
|2006.09.08 14:23
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2658
|1.2558
|1.2668
|2006.09.08 14:40
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|403955
|2006.09.03 23:34
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.9063
|1.9033
|1.9078
|2006.09.04 05:38
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|450.00
|407608
|2006.09.04 05:58
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9074
|1.9044
|1.9089
|2006.09.04 08:52
|1.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|408650
|2006.09.04 06:42
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9069
|1.9099
|1.9054
|2006.09.04 07:00
|1.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|411908
|2006.09.04 08:44
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9050
|1.9020
|1.9065
|2006.09.04 09:38
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|412536
|2006.09.04 09:04
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9042
|1.9072
|1.9027
|2006.09.04 11:12
|1.9057
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|416529
|2006.09.04 11:59
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9059
|1.9089
|1.9044
|2006.09.04 12:17
|1.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|417245
|2006.09.04 12:26
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9045
|1.9075
|1.9030
|2006.09.04 15:12
|1.9046
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|421941
|2006.09.04 15:36
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9045
|1.9145
|1.9035
|2006.09.04 16:18
|1.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|421959
|2006.09.04 15:37
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9048
|1.9148
|1.9038
|2006.09.04 16:17
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|423226
|2006.09.04 16:47
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9052
|1.9152
|1.9042
|2006.09.05 00:12
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|427977
|2006.09.05 05:20
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.9037
|1.9137
|1.9027
|2006.09.05 05:53
|1.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|428440
|2006.09.05 05:42
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9038
|1.8938
|1.9048
|2006.09.05 08:04
|1.8986
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 040.00
|428815
|2006.09.05 05:58
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.9036
|1.9136
|1.9026
|2006.09.05 06:08
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|428818
|2006.09.05 05:58
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.9034
|1.9134
|1.9024
|2006.09.05 06:37
|1.9024
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|432919
|2006.09.05 08:04
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8983
|1.9083
|1.8973
|2006.09.05 08:24
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|432920
|2006.09.05 08:04
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8983
|1.9083
|1.8973
|2006.09.05 08:24
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|432921
|2006.09.05 08:04
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8983
|1.9083
|1.8973
|2006.09.05 08:24
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|432925
|2006.09.05 08:04
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8987
|1.9087
|1.8977
|2006.09.05 08:21
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|432930
|2006.09.05 08:04
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8983
|1.9083
|1.8973
|2006.09.05 08:24
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|433587
|2006.09.05 08:27
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8984
|1.9084
|1.8974
|2006.09.05 08:30
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|433615
|2006.09.05 08:28
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8984
|1.9084
|1.8974
|2006.09.05 08:30
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|433618
|2006.09.05 08:28
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8986
|1.9086
|1.8976
|2006.09.05 08:30
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|433621
|2006.09.05 08:28
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8987
|1.9087
|1.8977
|2006.09.05 08:30
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|434280
|2006.09.05 08:44
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8983
|1.9083
|1.8973
|2006.09.05 13:17
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|434283
|2006.09.05 08:44
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8983
|1.9083
|1.8973
|2006.09.05 13:17
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|434303
|2006.09.05 08:44
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8986
|1.9086
|1.8976
|2006.09.05 08:52
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|434983
|2006.09.05 09:08
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8982
|1.9082
|1.8972
|2006.09.05 09:29
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|437003
|2006.09.05 10:09
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9004
|1.9104
|1.8994
|2006.09.05 10:54
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|437974
|2006.09.05 10:59
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8999
|1.8899
|1.9009
|2006.09.05 12:01
|1.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|439785
|2006.09.05 12:00
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8993
|1.9093
|1.8983
|2006.09.05 12:00
|1.8983
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|439839
|2006.09.05 12:01
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8994
|1.9094
|1.8984
|2006.09.05 12:01
|1.8984
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|441619
|2006.09.05 12:43
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8976
|1.8876
|1.8986
|2006.09.05 14:35
|1.8934
|0.00
|0.00
|0.00
|-840.00
|445528
|2006.09.05 14:35
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8934
|1.9034
|1.8924
|2006.09.05 14:45
|1.8924
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|445536
|2006.09.05 14:35
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8933
|1.9033
|1.8923
|2006.09.05 14:46
|1.8923
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|445539
|2006.09.05 14:35
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8933
|1.9033
|1.8923
|2006.09.05 14:46
|1.8923
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|445541
|2006.09.05 14:35
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8933
|1.9033
|1.8923
|2006.09.05 14:46
|1.8923
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|446541
|2006.09.05 14:56
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8919
|1.9019
|1.8909
|2006.09.05 15:54
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|448848
|2006.09.05 15:58
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8919
|1.8819
|1.8929
|2006.09.05 15:58
|1.8929
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|448891
|2006.09.05 15:58
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8923
|1.9023
|1.8913
|2006.09.05 17:14
|1.8927
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|454090
|2006.09.05 20:37
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8943
|1.9043
|1.8933
|2006.09.06 06:16
|1.8933
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|458337
|2006.09.06 01:09
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8947
|1.9047
|1.8937
|2006.09.06 06:16
|1.8937
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|463021
|2006.09.06 06:41
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8951
|1.9051
|1.8941
|2006.09.06 06:46
|1.8941
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|466525
|2006.09.06 08:57
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8908
|1.9008
|1.8898
|2006.09.06 09:02
|1.8898
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|466528
|2006.09.06 08:57
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8908
|1.9008
|1.8898
|2006.09.06 09:02
|1.8898
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|467572
|2006.09.06 09:25
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8891
|1.8991
|1.8881
|2006.09.06 10:16
|1.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|469016
|2006.09.06 10:22
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8885
|1.8985
|1.8875
|2006.09.06 10:37
|1.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|469026
|2006.09.06 10:22
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8885
|1.8985
|1.8875
|2006.09.06 10:37
|1.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|469029
|2006.09.06 10:22
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8885
|1.8985
|1.8875
|2006.09.06 10:37
|1.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|471661
|2006.09.06 11:39
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.8840
|1.8740
|1.8850
|2006.09.06 11:42
|1.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|472959
|2006.09.06 12:09
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.8837
|1.8737
|1.8847
|2006.09.06 12:34
|1.8825
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|473336
|2006.09.06 12:18
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.8834
|1.8734
|1.8844
|2006.09.06 12:33
|1.8822
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|474147
|2006.09.06 12:33
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8822
|1.8922
|1.8812
|2006.09.06 13:44
|1.8812
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|474148
|2006.09.06 12:33
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8822
|1.8922
|1.8812
|2006.09.06 13:44
|1.8812
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|474150
|2006.09.06 12:33
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8822
|1.8922
|1.8812
|2006.09.06 13:27
|1.8829
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|474151
|2006.09.06 12:33
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8821
|1.8921
|1.8811
|2006.09.06 13:44
|1.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|474174
|2006.09.06 12:34
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8824
|1.8924
|1.8814
|2006.09.06 13:44
|1.8814
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|477088
|2006.09.06 13:34
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8825
|1.8925
|1.8815
|2006.09.06 13:43
|1.8815
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|478828
|2006.09.06 14:09
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8812
|1.8912
|1.8802
|2006.09.06 14:43
|1.8802
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|479629
|2006.09.06 14:38
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8815
|1.8915
|1.8805
|2006.09.06 14:42
|1.8805
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|483062
|2006.09.06 16:28
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8810
|1.8910
|1.8800
|2006.09.06 18:01
|1.8819
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.00
|483066
|2006.09.06 16:28
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8811
|1.8911
|1.8801
|2006.09.06 16:46
|1.8801
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|484590
|2006.09.06 17:01
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8811
|1.8911
|1.8801
|2006.09.07 10:35
|1.8801
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|496542
|2006.09.06 21:34
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8849
|1.8749
|1.8859
|2006.09.06 22:09
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|498718
|2006.09.06 22:42
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8853
|1.8953
|1.8843
|2006.09.06 23:46
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|498825
|2006.09.06 22:46
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8854
|1.8954
|1.8844
|2006.09.07 05:16
|1.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|501024
|2006.09.06 23:46
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8855
|1.8755
|1.8865
|2006.09.07 00:38
|1.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|502865
|2006.09.07 00:38
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8861
|1.8961
|1.8851
|2006.09.07 01:03
|1.8851
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|503613
|2006.09.07 01:14
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8858
|1.8958
|1.8848
|2006.09.07 04:57
|1.8848
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|517008
|2006.09.07 06:22
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8829
|1.8929
|1.8819
|2006.09.07 07:46
|1.8819
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|518091
|2006.09.07 06:38
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8836
|1.8936
|1.8826
|2006.09.07 06:58
|1.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|520646
|2006.09.07 07:21
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8854
|1.8954
|1.8844
|2006.09.07 07:33
|1.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|524068
|2006.09.07 08:12
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.8813
|1.8713
|1.8823
|2006.09.07 08:25
|1.8823
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|526524
|2006.09.07 08:44
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.8823
|1.8723
|1.8833
|2006.09.07 08:51
|1.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|527518
|2006.09.07 08:54
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8833
|1.8733
|1.8843
|2006.09.07 10:50
|1.8790
|0.00
|0.00
|0.00
|-860.00
|527533
|2006.09.07 08:54
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8825
|1.8725
|1.8835
|2006.09.07 10:43
|1.8797
|0.00
|0.00
|0.00
|-560.00
|542148
|2006.09.07 12:05
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8741
|1.8641
|1.8751
|2006.09.07 12:35
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|544202
|2006.09.07 12:34
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8746
|1.8846
|1.8736
|2006.09.07 12:43
|1.8736
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|544265
|2006.09.07 12:35
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8749
|1.8849
|1.8739
|2006.09.07 12:41
|1.8739
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|547106
|2006.09.07 13:06
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8718
|1.8818
|1.8708
|2006.09.07 13:29
|1.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|547226
|2006.09.07 13:08
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8724
|1.8824
|1.8714
|2006.09.07 13:30
|1.8714
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|547230
|2006.09.07 13:08
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8722
|1.8822
|1.8712
|2006.09.07 13:31
|1.8712
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|549012
|2006.09.07 13:29
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8722
|1.8622
|1.8732
|2006.09.07 13:35
|1.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|549480
|2006.09.07 13:36
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8727
|1.8827
|1.8717
|2006.09.08 07:18
|1.8717
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|549817
|2006.09.07 13:41
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8725
|1.8825
|1.8715
|2006.09.07 14:12
|1.8737
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|550890
|2006.09.07 13:56
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8743
|1.8843
|1.8733
|2006.09.07 13:59
|1.8733
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|551424
|2006.09.07 14:02
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8739
|1.8839
|1.8729
|2006.09.07 15:00
|1.8729
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|552854
|2006.09.07 14:12
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8737
|1.8637
|1.8752
|2006.09.07 14:30
|1.8752
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|553129
|2006.09.07 14:13
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8736
|1.8636
|1.8746
|2006.09.07 14:17
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|554253
|2006.09.07 14:21
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8739
|1.8639
|1.8749
|2006.09.07 14:29
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|556570
|2006.09.07 14:36
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8739
|1.8639
|1.8754
|2006.09.07 14:41
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|559367
|2006.09.07 14:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8732
|1.8632
|1.8742
|2006.09.07 14:59
|1.8742
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|559798
|2006.09.07 14:58
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8738
|1.8838
|1.8723
|2006.09.07 15:12
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|560083
|2006.09.07 15:00
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8743
|1.8843
|1.8733
|2006.09.07 15:00
|1.8733
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|560089
|2006.09.07 15:00
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8740
|1.8840
|1.8730
|2006.09.07 15:01
|1.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|560108
|2006.09.07 15:01
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8732
|1.8832
|1.8722
|2006.09.08 07:16
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|560119
|2006.09.07 15:01
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8740
|1.8840
|1.8730
|2006.09.07 15:02
|1.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|561029
|2006.09.07 15:06
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8742
|1.8842
|1.8732
|2006.09.08 00:55
|1.8732
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|561072
|2006.09.07 15:07
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.8742
|1.8842
|1.8732
|2006.09.07 15:45
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|569244
|2006.09.07 16:03
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8757
|1.8857
|1.8747
|2006.09.07 16:33
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|572685
|2006.09.07 16:33
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8761
|1.8661
|1.8771
|2006.09.07 16:43
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|572687
|2006.09.07 16:33
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8759
|1.8659
|1.8774
|2006.09.07 16:56
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|572746
|2006.09.07 16:33
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8758
|1.8658
|1.8768
|2006.09.07 16:35
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|572761
|2006.09.07 16:34
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8759
|1.8659
|1.8769
|2006.09.07 16:36
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|575348
|2006.09.07 16:56
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.8772
|1.8872
|1.8757
|2006.09.07 18:15
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|135.00
|576291
|2006.09.07 17:04
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.8765
|1.8865
|1.8755
|2006.09.07 17:41
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|580684
|2006.09.07 17:41
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8773
|1.8673
|1.8783
|2006.09.07 20:19
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|-460.00
|590450
|2006.09.07 18:49
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8750
|1.8850
|1.8735
|2006.09.07 19:48
|1.8752
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|596298
|2006.09.07 19:48
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8752
|1.8652
|1.8767
|2006.09.07 20:19
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|600583
|2006.09.07 20:41
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8753
|1.8853
|1.8743
|2006.09.07 21:02
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|602262
|2006.09.07 21:05
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.8758
|1.8858
|1.8748
|2006.09.07 21:06
|1.8748
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|602263
|2006.09.07 21:05
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.8754
|1.8854
|1.8744
|2006.09.07 21:23
|1.8754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|602341
|2006.09.07 21:06
|sell
|0.60
|gbpusd
|1.8749
|1.8849
|1.8739
|2006.09.08 00:08
|1.8739
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|603968
|2006.09.07 21:24
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.8761
|1.8861
|1.8751
|2006.09.07 21:28
|1.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|605179
|2006.09.07 21:40
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8760
|1.8860
|1.8750
|2006.09.07 23:04
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|606060
|2006.09.07 21:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8771
|1.8871
|1.8756
|2006.09.07 21:51
|1.8756
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|606106
|2006.09.07 21:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8767
|1.8867
|1.8752
|2006.09.07 22:20
|1.8752
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|607285
|2006.09.07 22:08
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8754
|1.8654
|1.8764
|2006.09.07 23:11
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|612255
|2006.09.07 23:19
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8763
|1.8863
|1.8753
|2006.09.07 23:21
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|612363
|2006.09.07 23:21
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8758
|1.8858
|1.8748
|2006.09.07 23:44
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|615449
|2006.09.08 00:08
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8751
|1.8851
|1.8741
|2006.09.08 00:08
|1.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|615781
|2006.09.08 00:12
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8753
|1.8853
|1.8743
|2006.09.08 00:12
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|615792
|2006.09.08 00:12
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8740
|1.8840
|1.8730
|2006.09.08 00:55
|1.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|617370
|2006.09.08 00:33
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8743
|1.8843
|1.8733
|2006.09.08 00:55
|1.8733
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|619131
|2006.09.08 00:55
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.8736
|1.8836
|1.8726
|2006.09.08 00:57
|1.8726
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|619626
|2006.09.08 01:00
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.8732
|1.8632
|1.8742
|2006.09.08 01:47
|1.8742
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|619643
|2006.09.08 01:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8728
|1.8628
|1.8743
|2006.09.08 02:12
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|626322
|2006.09.08 02:20
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8746
|1.8846
|1.8736
|2006.09.08 03:01
|1.8736
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|635475
|2006.09.08 04:16
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.8735
|1.8835
|1.8725
|2006.09.08 06:11
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|635477
|2006.09.08 04:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8740
|1.8840
|1.8730
|2006.09.08 05:44
|1.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|645556
|2006.09.08 06:20
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.8728
|1.8628
|1.8738
|2006.09.08 06:32
|1.8738
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|649130
|2006.09.08 07:07
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.8736
|1.8636
|1.8746
|2006.09.08 07:35
|1.8720
|0.00
|0.00
|0.00
|-640.00
|649368
|2006.09.08 07:13
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8730
|1.8630
|1.8745
|2006.09.08 07:28
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|650395
|2006.09.08 07:27
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.8722
|1.8822
|1.8712
|2006.09.08 07:27
|1.8712
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|650406
|2006.09.08 07:27
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.8722
|1.8822
|1.8712
|2006.09.08 07:27
|1.8712
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|650433
|2006.09.08 07:27
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.8722
|1.8822
|1.8712
|2006.09.08 07:27
|1.8712
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|650449
|2006.09.08 07:27
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.8722
|1.8822
|1.8712
|2006.09.08 07:27
|1.8712
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|650470
|2006.09.08 07:27
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8721
|1.8821
|1.8706
|2006.09.08 09:54
|1.8706
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|650483
|2006.09.08 07:27
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8714
|1.8814
|1.8699
|2006.09.08 10:19
|1.8699
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|650487
|2006.09.08 07:27
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.8717
|1.8817
|1.8707
|2006.09.08 09:31
|1.8707
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|650522
|2006.09.08 07:28
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8713
|1.8813
|1.8698
|2006.09.08 10:19
|1.8698
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|651153
|2006.09.08 07:35
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.8718
|1.8818
|1.8708
|2006.09.08 07:36
|1.8708
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|651176
|2006.09.08 07:35
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.8717
|1.8817
|1.8707
|2006.09.08 08:25
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|653056
|2006.09.08 07:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8739
|1.8839
|1.8729
|2006.09.08 08:04
|1.8729
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|654841
|2006.09.08 08:25
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8718
|1.8618
|1.8728
|2006.09.08 08:25
|1.8728
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|654852
|2006.09.08 08:25
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8721
|1.8621
|1.8731
|2006.09.08 08:25
|1.8731
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|654856
|2006.09.08 08:25
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8718
|1.8618
|1.8728
|2006.09.08 08:25
|1.8728
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|654861
|2006.09.08 08:25
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8722
|1.8622
|1.8732
|2006.09.08 08:25
|1.8732
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|654863
|2006.09.08 08:25
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8722
|1.8622
|1.8732
|2006.09.08 08:25
|1.8732
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|654873
|2006.09.08 08:25
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8715
|1.8615
|1.8725
|2006.09.08 08:25
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|654923
|2006.09.08 08:25
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8732
|1.8632
|1.8742
|2006.09.08 08:54
|1.8732
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|656703
|2006.09.08 09:02
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.8723
|1.8623
|1.8733
|2006.09.08 09:34
|1.8714
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.00
|657772
|2006.09.08 09:45
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.8714
|1.8614
|1.8724
|2006.09.08 10:28
|1.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|659676
|2006.09.08 11:04
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.8700
|1.8600
|1.8710
|2006.09.08 11:57
|1.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|661394
|2006.09.08 12:03
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8707
|1.8807
|1.8697
|2006.09.08 12:26
|1.8697
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|661497
|2006.09.08 12:05
|sell
|5.00
|gbpusd
|1.8711
|1.8811
|1.8701
|2006.09.08 12:26
|1.8701
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|662571
|2006.09.08 12:32
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.8697
|1.8597
|1.8707
|2006.09.08 13:11
|1.8659
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 140.00
|665153
|2006.09.08 13:11
|sell
|5.00
|gbpusd
|1.8659
|1.8759
|1.8649
|2006.09.08 14:05
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|666978
|2006.09.08 14:01
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.8667
|1.8767
|1.8657
|2006.09.08 14:12
|1.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|667878
|2006.09.08 14:18
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.8644
|1.8544
|1.8654
|2006.09.08 14:53
|1.8654
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|672518
|2006.09.08 16:52
|sell
|5.00
|gbpusd
|1.8663
|1.8763
|1.8653
|2006.09.08 17:27
|1.8653
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|405103
|2006.09.04 01:32
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6572
|0.6602
|0.6557
|2006.09.04 06:21
|0.6559
|0.00
|0.00
|0.00
|390.00
|407792
|2006.09.04 06:05
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6564
|0.6534
|0.6579
|2006.09.04 07:53
|0.6534
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|408186
|2006.09.04 06:21
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6559
|0.6529
|0.6574
|2006.09.04 07:58
|0.6529
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|412273
|2006.09.04 08:57
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6489
|0.6519
|0.6474
|2006.09.04 10:21
|0.6519
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|413532
|2006.09.04 09:47
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6496
|0.6526
|0.6481
|2006.09.04 10:54
|0.6526
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|415666
|2006.09.04 11:11
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6525
|0.6555
|0.6510
|2006.09.04 21:05
|0.6510
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|419290
|2006.09.04 13:55
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6529
|0.6429
|0.6539
|2006.09.04 14:06
|0.6539
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|420379
|2006.09.04 14:34
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6529
|0.6429
|0.6539
|2006.09.04 15:27
|0.6539
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|423573
|2006.09.04 21:05
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6521
|0.6621
|0.6511
|2006.09.04 22:48
|0.6511
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|423574
|2006.09.04 21:05
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6521
|0.6621
|0.6511
|2006.09.04 22:48
|0.6511
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|423577
|2006.09.04 21:05
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6515
|0.6615
|0.6505
|2006.09.04 22:55
|0.6505
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|423745
|2006.09.04 23:56
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6518
|0.6618
|0.6508
|2006.09.05 00:10
|0.6508
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|423752
|2006.09.04 23:57
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6514
|0.6414
|0.6524
|2006.09.05 07:10
|0.6463
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 020.00
|430779
|2006.09.05 07:10
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6463
|0.6563
|0.6453
|2006.09.05 17:03
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|434141
|2006.09.05 08:41
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6467
|0.6567
|0.6457
|2006.09.05 13:38
|0.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|434631
|2006.09.05 08:57
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6471
|0.6571
|0.6461
|2006.09.05 12:02
|0.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|439994
|2006.09.05 12:02
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6470
|0.6570
|0.6460
|2006.09.05 13:38
|0.6460
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|443170
|2006.09.05 13:38
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6461
|0.6361
|0.6471
|2006.09.05 15:09
|0.6471
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|447089
|2006.09.05 15:09
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6468
|0.6568
|0.6458
|2006.09.05 16:54
|0.6458
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|452365
|2006.09.05 18:41
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6454
|0.6554
|0.6444
|2006.09.06 07:52
|0.6489
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 050.00
|454150
|2006.09.05 20:41
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6453
|0.6553
|0.6443
|2006.09.07 12:20
|0.6443
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|457048
|2006.09.06 00:05
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6455
|0.6355
|0.6465
|2006.09.06 00:06
|0.6465
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|458841
|2006.09.06 01:30
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6467
|0.6567
|0.6457
|2006.09.06 04:22
|0.6494
|0.00
|0.00
|0.00
|-540.00
|460881
|2006.09.06 04:22
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6494
|0.6394
|0.6504
|2006.09.06 06:53
|0.6495
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|461254
|2006.09.06 04:53
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6485
|0.6385
|0.6495
|2006.09.06 06:23
|0.6495
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|463287
|2006.09.06 06:53
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6495
|0.6595
|0.6485
|2006.09.06 07:32
|0.6485
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|464612
|2006.09.06 07:52
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6489
|0.6389
|0.6499
|2006.09.06 07:52
|0.6499
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|464630
|2006.09.06 07:52
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6497
|0.6597
|0.6487
|2006.09.06 08:09
|0.6487
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|464797
|2006.09.06 07:57
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6490
|0.6390
|0.6500
|2006.09.06 07:58
|0.6500
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|465532
|2006.09.06 08:26
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6487
|0.6387
|0.6497
|2006.09.06 08:52
|0.6497
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|470618
|2006.09.06 11:16
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6479
|0.6379
|0.6489
|2006.09.06 12:17
|0.6489
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|470624
|2006.09.06 11:16
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6483
|0.6383
|0.6493
|2006.09.06 12:40
|0.6478
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|474729
|2006.09.06 12:40
|sell
|0.70
|nzdusd
|0.6478
|0.6578
|0.6468
|2006.09.06 13:21
|0.6493
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|475394
|2006.09.06 12:53
|buy
|0.60
|nzdusd
|0.6490
|0.6390
|0.6500
|2006.09.06 13:17
|0.6500
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|476554
|2006.09.06 13:21
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6493
|0.6393
|0.6503
|2006.09.06 20:42
|0.6491
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|476732
|2006.09.06 13:26
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6486
|0.6386
|0.6496
|2006.09.06 20:56
|0.6496
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|476743
|2006.09.06 13:26
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6490
|0.6390
|0.6500
|2006.09.06 20:56
|0.6500
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|483958
|2006.09.06 16:48
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6476
|0.6376
|0.6486
|2006.09.06 18:31
|0.6486
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|488983
|2006.09.06 18:31
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6483
|0.6383
|0.6493
|2006.09.06 18:34
|0.6493
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|489151
|2006.09.06 18:34
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6486
|0.6386
|0.6496
|2006.09.06 20:56
|0.6496
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|494767
|2006.09.06 20:42
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6491
|0.6591
|0.6481
|2006.09.07 00:59
|0.6481
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|527232
|2006.09.07 08:52
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6462
|0.6362
|0.6472
|2006.09.07 08:55
|0.6472
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|529162
|2006.09.07 09:09
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6475
|0.6575
|0.6465
|2006.09.07 09:09
|0.6465
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|530813
|2006.09.07 09:30
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6478
|0.6578
|0.6468
|2006.09.07 09:43
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|530871
|2006.09.07 09:31
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6471
|0.6371
|0.6481
|2006.09.07 09:32
|0.6481
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|530876
|2006.09.07 09:31
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6471
|0.6371
|0.6481
|2006.09.07 09:32
|0.6481
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|531134
|2006.09.07 09:34
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6472
|0.6372
|0.6482
|2006.09.07 10:44
|0.6467
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|531135
|2006.09.07 09:34
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6476
|0.6376
|0.6486
|2006.09.07 14:04
|0.6460
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|535808
|2006.09.07 10:44
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6467
|0.6567
|0.6457
|2006.09.07 11:05
|0.6462
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|535810
|2006.09.07 10:44
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6467
|0.6567
|0.6457
|2006.09.07 11:05
|0.6462
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|537448
|2006.09.07 11:05
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6464
|0.6364
|0.6474
|2006.09.07 11:28
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|537451
|2006.09.07 11:05
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6462
|0.6362
|0.6472
|2006.09.07 11:28
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|539655
|2006.09.07 11:28
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6453
|0.6553
|0.6443
|2006.09.07 11:35
|0.6451
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|539658
|2006.09.07 11:28
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6454
|0.6554
|0.6444
|2006.09.07 11:35
|0.6451
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|540124
|2006.09.07 11:35
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6463
|2006.09.07 13:56
|0.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|540128
|2006.09.07 11:35
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6451
|0.6351
|0.6461
|2006.09.07 13:56
|0.6459
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|547581
|2006.09.07 13:13
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6443
|0.6543
|0.6433
|2006.09.08 00:58
|0.6433
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|547585
|2006.09.07 13:13
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6445
|0.6545
|0.6430
|2006.09.07 14:08
|0.6451
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|550808
|2006.09.07 13:56
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6457
|0.6557
|0.6447
|2006.09.07 14:33
|0.6447
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|550823
|2006.09.07 13:56
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6459
|0.6559
|0.6449
|2006.09.07 14:33
|0.6449
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|551696
|2006.09.07 14:04
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6456
|0.6556
|0.6441
|2006.09.07 14:09
|0.6451
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|551708
|2006.09.07 14:04
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6454
|0.6554
|0.6439
|2006.09.07 14:09
|0.6451
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|551717
|2006.09.07 14:04
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6460
|0.6560
|0.6445
|2006.09.07 14:09
|0.6451
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|552359
|2006.09.07 14:08
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6455
|0.6355
|0.6470
|2006.09.07 14:13
|0.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|552378
|2006.09.07 14:08
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6451
|0.6351
|0.6466
|2006.09.07 14:13
|0.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|552387
|2006.09.07 14:08
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6458
|0.6358
|0.6473
|2006.09.07 14:13
|0.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|552433
|2006.09.07 14:09
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6451
|0.6351
|0.6466
|2006.09.07 14:14
|0.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|552447
|2006.09.07 14:09
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6468
|2006.09.07 14:13
|0.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|552505
|2006.09.07 14:09
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6457
|0.6357
|0.6472
|2006.09.07 14:14
|0.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|553005
|2006.09.07 14:12
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6449
|0.6549
|0.6434
|2006.09.07 14:40
|0.6446
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|553036
|2006.09.07 14:13
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6457
|0.6557
|0.6442
|2006.09.07 14:40
|0.6446
|0.00
|0.00
|0.00
|330.00
|553042
|2006.09.07 14:13
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6457
|0.6557
|0.6442
|2006.09.07 14:40
|0.6443
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|553175
|2006.09.07 14:13
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6457
|0.6557
|0.6442
|2006.09.07 14:40
|0.6443
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|553177
|2006.09.07 14:13
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6457
|0.6557
|0.6442
|2006.09.07 14:41
|0.6443
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|553265
|2006.09.07 14:14
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6454
|0.6554
|0.6439
|2006.09.07 14:40
|0.6443
|0.00
|0.00
|0.00
|220.00
|553303
|2006.09.07 14:14
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6457
|0.6557
|0.6442
|2006.09.07 14:41
|0.6444
|0.00
|0.00
|0.00
|260.00
|556123
|2006.09.07 14:33
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6449
|0.6549
|0.6439
|2006.09.07 14:55
|0.6447
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|557221
|2006.09.07 14:40
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6443
|0.6343
|0.6458
|2006.09.07 14:48
|0.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|557225
|2006.09.07 14:40
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6443
|0.6343
|0.6458
|2006.09.07 14:48
|0.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|557226
|2006.09.07 14:40
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6443
|0.6343
|0.6458
|2006.09.07 14:48
|0.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|557229
|2006.09.07 14:40
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6443
|0.6343
|0.6458
|2006.09.07 14:48
|0.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|557247
|2006.09.07 14:40
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6450
|0.6350
|0.6465
|2006.09.07 14:49
|0.6452
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|557270
|2006.09.07 14:41
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6446
|0.6346
|0.6461
|2006.09.07 14:49
|0.6449
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|557306
|2006.09.07 14:41
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6444
|0.6344
|0.6459
|2006.09.07 14:49
|0.6452
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|558182
|2006.09.07 14:47
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6445
|0.6545
|0.6430
|2006.09.07 15:01
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|558189
|2006.09.07 14:47
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6445
|0.6545
|0.6430
|2006.09.07 15:01
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|558205
|2006.09.07 14:48
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6449
|0.6549
|0.6434
|2006.09.07 15:01
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|558289
|2006.09.07 14:48
|sell
|0.90
|nzdusd
|0.6445
|0.6545
|0.6430
|2006.09.07 15:01
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|558299
|2006.09.07 14:48
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6450
|0.6550
|0.6435
|2006.09.07 15:02
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|558301
|2006.09.07 14:48
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6450
|0.6550
|0.6435
|2006.09.07 15:01
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|558321
|2006.09.07 14:48
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6446
|0.6546
|0.6431
|2006.09.07 15:02
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|558333
|2006.09.07 14:48
|sell
|0.60
|nzdusd
|0.6445
|0.6545
|0.6430
|2006.09.07 15:02
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|558342
|2006.09.07 14:48
|sell
|0.60
|nzdusd
|0.6449
|0.6549
|0.6434
|2006.09.07 15:02
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|558366
|2006.09.07 14:48
|sell
|0.50
|nzdusd
|0.6445
|0.6545
|0.6430
|2006.09.07 15:02
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|558379
|2006.09.07 14:48
|sell
|0.40
|nzdusd
|0.6446
|0.6546
|0.6431
|2006.09.07 15:02
|0.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|558389
|2006.09.07 14:49
|sell
|0.30
|nzdusd
|0.6452
|0.6552
|0.6437
|2006.09.07 15:02
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|558393
|2006.09.07 14:49
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6446
|0.6546
|0.6431
|2006.09.07 15:02
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|558419
|2006.09.07 14:49
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6450
|0.6550
|0.6435
|2006.09.07 15:02
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|558431
|2006.09.07 14:49
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6450
|0.6550
|0.6435
|2006.09.07 15:02
|0.6453
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|559362
|2006.09.07 14:55
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6449
|0.6349
|0.6459
|2006.09.07 14:59
|0.6459
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|560096
|2006.09.07 15:01
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6461
|0.6361
|0.6476
|2006.09.07 15:27
|0.6476
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|560100
|2006.09.07 15:01
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6461
|0.6361
|0.6471
|2006.09.07 15:07
|0.6457
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|560150
|2006.09.07 15:01
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6468
|2006.09.07 15:19
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|560158
|2006.09.07 15:01
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6458
|0.6358
|0.6473
|2006.09.07 15:25
|0.6473
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|560186
|2006.09.07 15:01
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6457
|0.6357
|0.6472
|2006.09.07 15:25
|0.6472
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|560190
|2006.09.07 15:01
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6468
|2006.09.07 15:19
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|560201
|2006.09.07 15:01
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6455
|0.6355
|0.6470
|2006.09.07 15:19
|0.6470
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|560204
|2006.09.07 15:01
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6468
|2006.09.07 15:19
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|560210
|2006.09.07 15:01
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6455
|0.6355
|0.6470
|2006.09.07 15:19
|0.6470
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|560219
|2006.09.07 15:01
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6468
|2006.09.07 15:19
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|560229
|2006.09.07 15:01
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6468
|2006.09.07 15:19
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|560236
|2006.09.07 15:01
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6454
|0.6354
|0.6469
|2006.09.07 15:19
|0.6469
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|560249
|2006.09.07 15:02
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6468
|2006.09.07 15:19
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|560255
|2006.09.07 15:02
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6468
|2006.09.07 15:19
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|560260
|2006.09.07 15:02
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.6454
|0.6354
|0.6469
|2006.09.07 15:19
|0.6469
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|560277
|2006.09.07 15:02
|buy
|0.70
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6468
|2006.09.07 15:19
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|560282
|2006.09.07 15:02
|buy
|0.70
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6468
|2006.09.07 15:19
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|560290
|2006.09.07 15:02
|buy
|0.60
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6468
|2006.09.07 15:19
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|560294
|2006.09.07 15:02
|buy
|0.60
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6468
|2006.09.07 15:19
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|560302
|2006.09.07 15:02
|buy
|0.50
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6468
|2006.09.07 15:19
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|560306
|2006.09.07 15:02
|buy
|0.50
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6468
|2006.09.07 15:19
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|560317
|2006.09.07 15:02
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.6450
|0.6350
|0.6465
|2006.09.07 15:17
|0.6465
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|560324
|2006.09.07 15:02
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.6453
|0.6353
|0.6468
|2006.09.07 15:19
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|561026
|2006.09.07 15:06
|sell
|0.40
|nzdusd
|0.6452
|0.6552
|0.6442
|2006.09.07 15:19
|0.6458
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|561049
|2006.09.07 15:06
|sell
|0.60
|nzdusd
|0.6452
|0.6552
|0.6442
|2006.09.07 15:21
|0.6458
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|561066
|2006.09.07 15:07
|sell
|0.50
|nzdusd
|0.6456
|0.6556
|0.6446
|2006.09.07 15:50
|0.6472
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|561096
|2006.09.07 15:07
|sell
|0.60
|nzdusd
|0.6457
|0.6557
|0.6447
|2006.09.07 15:21
|0.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|563098
|2006.09.07 15:18
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6464
|0.6364
|0.6474
|2006.09.07 15:26
|0.6474
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|563222
|2006.09.07 15:19
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6464
|0.6364
|0.6474
|2006.09.07 15:26
|0.6474
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|563425
|2006.09.07 15:21
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6458
|0.6358
|0.6468
|2006.09.07 15:21
|0.6468
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|563433
|2006.09.07 15:21
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6461
|0.6361
|0.6471
|2006.09.07 15:25
|0.6471
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|567763
|2006.09.07 15:50
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6476
|0.6376
|0.6486
|2006.09.07 16:08
|0.6486
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|570135
|2006.09.07 16:10
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6486
|0.6586
|0.6471
|2006.09.07 16:14
|0.6487
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|570606
|2006.09.07 16:14
|buy
|0.50
|nzdusd
|0.6487
|0.6387
|0.6502
|2006.09.07 16:44
|0.6495
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|571338
|2006.09.07 16:21
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6485
|0.6385
|0.6495
|2006.09.07 16:29
|0.6495
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|573475
|2006.09.07 16:39
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6488
|0.6588
|0.6478
|2006.09.07 17:07
|0.6478
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|573865
|2006.09.07 16:43
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6488
|0.6588
|0.6473
|2006.09.07 17:44
|0.6485
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|573933
|2006.09.07 16:44
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6495
|0.6595
|0.6480
|2006.09.07 17:07
|0.6480
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|578062
|2006.09.07 17:20
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6485
|0.6585
|0.6475
|2006.09.07 17:43
|0.6483
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|580892
|2006.09.07 17:43
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6483
|0.6383
|0.6493
|2006.09.07 18:10
|0.6485
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|581057
|2006.09.07 17:44
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6483
|0.6383
|0.6498
|2006.09.07 18:19
|0.6477
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|584875
|2006.09.07 18:09
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6479
|0.6579
|0.6469
|2006.09.07 18:15
|0.6469
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|584887
|2006.09.07 18:10
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6485
|0.6585
|0.6475
|2006.09.07 18:13
|0.6475
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|586255
|2006.09.07 18:19
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6471
|0.6571
|0.6456
|2006.09.07 18:31
|0.6469
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|586262
|2006.09.07 18:19
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6471
|0.6571
|0.6461
|2006.09.07 18:31
|0.6469
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|586361
|2006.09.07 18:19
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6477
|0.6577
|0.6462
|2006.09.07 18:32
|0.6469
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|587955
|2006.09.07 18:31
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6471
|0.6371
|0.6486
|2006.09.07 19:10
|0.6454
|0.00
|0.00
|0.00
|-340.00
|587962
|2006.09.07 18:31
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6472
|0.6372
|0.6482
|2006.09.07 20:50
|0.6456
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|587975
|2006.09.07 18:31
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6469
|0.6369
|0.6484
|2006.09.07 19:11
|0.6454
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|587991
|2006.09.07 18:32
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6469
|0.6369
|0.6484
|2006.09.07 19:11
|0.6454
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|592032
|2006.09.07 18:58
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6467
|0.6567
|0.6457
|2006.09.07 19:04
|0.6458
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|592054
|2006.09.07 18:59
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6467
|0.6567
|0.6457
|2006.09.07 19:06
|0.6458
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|592683
|2006.09.07 19:04
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6461
|0.6361
|0.6471
|2006.09.07 20:50
|0.6456
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|593036
|2006.09.07 19:06
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6460
|0.6360
|0.6470
|2006.09.07 20:50
|0.6456
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|593473
|2006.09.07 19:10
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6450
|0.6550
|0.6435
|2006.09.08 00:54
|0.6435
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|593494
|2006.09.07 19:10
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6454
|0.6554
|0.6439
|2006.09.08 00:53
|0.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|593502
|2006.09.07 19:10
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6452
|0.6552
|0.6437
|2006.09.08 00:53
|0.6437
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|593532
|2006.09.07 19:11
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6449
|0.6549
|0.6434
|2006.09.08 00:58
|0.6434
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|593552
|2006.09.07 19:11
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6454
|0.6554
|0.6439
|2006.09.08 00:53
|0.6439
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|601022
|2006.09.07 20:48
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6452
|0.6552
|0.6442
|2006.09.07 21:27
|0.6455
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|601136
|2006.09.07 20:50
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6456
|0.6556
|0.6446
|2006.09.07 21:28
|0.6455
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|601137
|2006.09.07 20:50
|sell
|0.80
|nzdusd
|0.6456
|0.6556
|0.6446
|2006.09.07 21:27
|0.6455
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|601139
|2006.09.07 20:50
|sell
|0.70
|nzdusd
|0.6456
|0.6556
|0.6446
|2006.09.07 22:50
|0.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|604213
|2006.09.07 21:27
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6455
|0.6355
|0.6465
|2006.09.07 21:36
|0.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|604223
|2006.09.07 21:27
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6457
|0.6357
|0.6467
|2006.09.07 21:36
|0.6460
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|604284
|2006.09.07 21:28
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6461
|0.6361
|0.6471
|2006.09.07 21:36
|0.6460
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|604867
|2006.09.07 21:36
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6460
|0.6560
|0.6450
|2006.09.07 22:50
|0.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|604870
|2006.09.07 21:36
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6460
|0.6560
|0.6450
|2006.09.07 22:50
|0.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|604879
|2006.09.07 21:36
|sell
|0.90
|nzdusd
|0.6460
|0.6560
|0.6450
|2006.09.07 22:50
|0.6450
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|610218
|2006.09.07 22:50
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6454
|0.6354
|0.6464
|2006.09.07 23:11
|0.6464
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|615746
|2006.09.08 00:11
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6450
|0.6350
|0.6460
|2006.09.08 01:35
|0.6430
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|620321
|2006.09.08 01:07
|sell
|0.40
|nzdusd
|0.6425
|0.6525
|0.6410
|2006.09.08 02:18
|0.6422
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|620325
|2006.09.08 01:07
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6425
|0.6525
|0.6415
|2006.09.08 01:41
|0.6415
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|622494
|2006.09.08 01:35
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6430
|0.6530
|0.6420
|2006.09.08 01:39
|0.6425
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|622914
|2006.09.08 01:39
|buy
|4.00
|nzdusd
|0.6425
|0.6325
|0.6435
|2006.09.08 01:39
|0.6435
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|622928
|2006.09.08 01:39
|buy
|4.00
|nzdusd
|0.6425
|0.6325
|0.6435
|2006.09.08 02:56
|0.6389
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 440.00
|623201
|2006.09.08 01:43
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6427
|0.6527
|0.6417
|2006.09.08 01:43
|0.6417
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|623230
|2006.09.08 01:43
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6424
|0.6524
|0.6414
|2006.09.08 02:17
|0.6414
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|629768
|2006.09.08 02:56
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6384
|0.6484
|0.6374
|2006.09.08 03:44
|0.6390
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|629805
|2006.09.08 02:56
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6385
|0.6485
|0.6375
|2006.09.08 03:50
|0.6389
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|629824
|2006.09.08 02:56
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6389
|0.6489
|0.6379
|2006.09.08 03:50
|0.6390
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|633171
|2006.09.08 03:40
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6395
|0.6295
|0.6405
|2006.09.08 04:19
|0.6392
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|633575
|2006.09.08 03:44
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6395
|0.6295
|0.6405
|2006.09.08 04:20
|0.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|633822
|2006.09.08 03:50
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6395
|0.6295
|0.6405
|2006.09.08 04:20
|0.6396
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|633840
|2006.09.08 03:50
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6392
|0.6292
|0.6402
|2006.09.08 04:20
|0.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|635630
|2006.09.08 04:19
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6391
|0.6491
|0.6381
|2006.09.08 04:44
|0.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|635633
|2006.09.08 04:19
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6389
|0.6489
|0.6379
|2006.09.08 04:51
|0.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|635639
|2006.09.08 04:19
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6391
|0.6491
|0.6381
|2006.09.08 04:51
|0.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|635645
|2006.09.08 04:20
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6395
|0.6495
|0.6385
|2006.09.08 04:51
|0.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|635646
|2006.09.08 04:20
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6392
|0.6492
|0.6382
|2006.09.08 04:51
|0.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|635659
|2006.09.08 04:20
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6395
|0.6495
|0.6385
|2006.09.08 04:51
|0.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|635666
|2006.09.08 04:20
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6395
|0.6495
|0.6385
|2006.09.08 04:51
|0.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|636155
|2006.09.08 04:29
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6396
|0.6496
|0.6386
|2006.09.08 05:30
|0.6386
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|637052
|2006.09.08 04:44
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6400
|0.6300
|0.6410
|2006.09.08 05:25
|0.6402
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|637056
|2006.09.08 04:44
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6395
|0.6295
|0.6405
|2006.09.08 05:48
|0.6391
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|637057
|2006.09.08 04:44
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6397
|0.6297
|0.6407
|2006.09.08 05:48
|0.6391
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|637402
|2006.09.08 04:51
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6396
|0.6296
|0.6406
|2006.09.08 05:48
|0.6392
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|637412
|2006.09.08 04:51
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6396
|0.6296
|0.6406
|2006.09.08 06:05
|0.6391
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|637416
|2006.09.08 04:51
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6393
|0.6293
|0.6403
|2006.09.08 05:14
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|637420
|2006.09.08 04:51
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6397
|0.6297
|0.6407
|2006.09.08 06:05
|0.6391
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|637424
|2006.09.08 04:51
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6393
|0.6293
|0.6403
|2006.09.08 05:14
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|637426
|2006.09.08 04:51
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6393
|0.6293
|0.6403
|2006.09.08 05:14
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|637433
|2006.09.08 04:51
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6395
|0.6295
|0.6405
|2006.09.08 06:06
|0.6391
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|640174
|2006.09.08 05:25
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6398
|0.6498
|0.6388
|2006.09.08 05:29
|0.6388
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|641957
|2006.09.08 05:47
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6385
|0.6485
|0.6375
|2006.09.08 06:19
|0.6385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|642165
|2006.09.08 05:48
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6391
|0.6491
|0.6381
|2006.09.08 05:56
|0.6381
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|642169
|2006.09.08 05:48
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6385
|0.6485
|0.6375
|2006.09.08 06:20
|0.6388
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|642180
|2006.09.08 05:48
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6385
|0.6485
|0.6375
|2006.09.08 06:19
|0.6385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|642222
|2006.09.08 05:48
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6392
|0.6492
|0.6382
|2006.09.08 05:51
|0.6382
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|642228
|2006.09.08 05:49
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6385
|0.6485
|0.6375
|2006.09.08 06:20
|0.6386
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|642273
|2006.09.08 05:49
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6385
|0.6485
|0.6375
|2006.09.08 06:20
|0.6386
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|643809
|2006.09.08 06:05
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6387
|0.6487
|0.6377
|2006.09.08 06:20
|0.6386
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|643820
|2006.09.08 06:05
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6385
|0.6485
|0.6375
|2006.09.08 06:19
|0.6385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|643848
|2006.09.08 06:06
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6387
|0.6487
|0.6377
|2006.09.08 06:20
|0.6386
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|643859
|2006.09.08 06:06
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6391
|0.6491
|0.6381
|2006.09.08 06:20
|0.6386
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|645165
|2006.09.08 06:19
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6398
|0.6498
|0.6388
|2006.09.08 06:19
|0.6388
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|645319
|2006.09.08 06:19
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6391
|0.6491
|0.6381
|2006.09.08 06:22
|0.6381
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|645348
|2006.09.08 06:19
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6390
|0.6290
|0.6400
|2006.09.08 07:41
|0.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|645374
|2006.09.08 06:19
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6385
|0.6285
|0.6395
|2006.09.08 06:20
|0.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|645379
|2006.09.08 06:19
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6385
|0.6285
|0.6395
|2006.09.08 06:20
|0.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|645394
|2006.09.08 06:19
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6385
|0.6285
|0.6395
|2006.09.08 06:20
|0.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|645406
|2006.09.08 06:19
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6385
|0.6285
|0.6395
|2006.09.08 06:20
|0.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|645411
|2006.09.08 06:19
|buy
|4.00
|nzdusd
|0.6385
|0.6285
|0.6395
|2006.09.08 06:20
|0.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|645426
|2006.09.08 06:20
|buy
|4.00
|nzdusd
|0.6386
|0.6286
|0.6396
|2006.09.08 06:20
|0.6396
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|645440
|2006.09.08 06:20
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6390
|0.6290
|0.6400
|2006.09.08 07:41
|0.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|645490
|2006.09.08 06:20
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6388
|0.6288
|0.6398
|2006.09.08 06:57
|0.6398
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|645495
|2006.09.08 06:20
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6386
|0.6286
|0.6396
|2006.09.08 06:20
|0.6396
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|645505
|2006.09.08 06:20
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6386
|0.6286
|0.6396
|2006.09.08 06:20
|0.6396
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|645514
|2006.09.08 06:20
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6388
|0.6288
|0.6398
|2006.09.08 06:57
|0.6398
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|645522
|2006.09.08 06:20
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6386
|0.6286
|0.6396
|2006.09.08 06:20
|0.6396
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|645528
|2006.09.08 06:20
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6386
|0.6286
|0.6396
|2006.09.08 06:20
|0.6396
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|645547
|2006.09.08 06:20
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6392
|0.6292
|0.6402
|2006.09.08 07:41
|0.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|648492
|2006.09.08 06:58
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6394
|0.6494
|0.6384
|2006.09.08 12:43
|0.6384
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|648582
|2006.09.08 06:59
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6398
|0.6498
|0.6388
|2006.09.08 07:05
|0.6388
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|649079
|2006.09.08 07:06
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6389
|0.6489
|0.6379
|2006.09.08 07:51
|0.6399
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|649211
|2006.09.08 07:09
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6388
|0.6488
|0.6378
|2006.09.08 07:51
|0.6399
|0.00
|0.00
|0.00
|-440.00
|649369
|2006.09.08 07:13
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6388
|0.6488
|0.6378
|2006.09.08 07:51
|0.6399
|0.00
|0.00
|0.00
|-440.00
|649882
|2006.09.08 07:22
|buy
|4.00
|nzdusd
|0.6390
|0.6290
|0.6400
|2006.09.08 07:41
|0.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|650620
|2006.09.08 07:28
|sell
|0.30
|nzdusd
|0.6398
|0.6498
|0.6388
|2006.09.08 12:43
|0.6388
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|651918
|2006.09.08 07:41
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6394
|0.6494
|0.6384
|2006.09.08 07:51
|0.6399
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|651943
|2006.09.08 07:41
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6400
|0.6500
|0.6390
|2006.09.08 07:51
|0.6399
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|652571
|2006.09.08 07:50
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6403
|0.6303
|0.6413
|2006.09.08 08:10
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|652605
|2006.09.08 07:51
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6404
|0.6304
|0.6414
|2006.09.08 08:10
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|652607
|2006.09.08 07:51
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6401
|0.6301
|0.6411
|2006.09.08 08:12
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|652610
|2006.09.08 07:51
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6399
|0.6299
|0.6409
|2006.09.08 08:12
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|652611
|2006.09.08 07:51
|buy
|4.00
|nzdusd
|0.6399
|0.6299
|0.6409
|2006.09.08 08:12
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|652615
|2006.09.08 07:51
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6401
|0.6301
|0.6411
|2006.09.08 08:12
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|652619
|2006.09.08 07:51
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6403
|0.6303
|0.6413
|2006.09.08 08:13
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|652623
|2006.09.08 07:51
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6403
|0.6303
|0.6413
|2006.09.08 08:13
|0.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|652640
|2006.09.08 07:51
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6401
|0.6301
|0.6411
|2006.09.08 08:13
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|653707
|2006.09.08 08:08
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6396
|0.6496
|0.6386
|2006.09.08 08:34
|0.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|653796
|2006.09.08 08:09
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6396
|0.6496
|0.6386
|2006.09.08 08:36
|0.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|653860
|2006.09.08 08:10
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6396
|0.6496
|0.6386
|2006.09.08 08:34
|0.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|653868
|2006.09.08 08:10
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6403
|0.6503
|0.6393
|2006.09.08 08:38
|0.6404
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|653871
|2006.09.08 08:10
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6396
|0.6496
|0.6386
|2006.09.08 08:36
|0.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|653889
|2006.09.08 08:10
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6399
|0.6499
|0.6389
|2006.09.08 08:43
|0.6401
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|653967
|2006.09.08 08:12
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6399
|0.6499
|0.6389
|2006.09.08 08:36
|0.6404
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|653983
|2006.09.08 08:12
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6398
|0.6498
|0.6388
|2006.09.08 08:43
|0.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|653987
|2006.09.08 08:12
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6403
|0.6503
|0.6393
|2006.09.08 12:38
|0.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|653992
|2006.09.08 08:12
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6399
|0.6499
|0.6389
|2006.09.08 08:43
|0.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|654006
|2006.09.08 08:12
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6396
|0.6496
|0.6386
|2006.09.08 12:43
|0.6386
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|654020
|2006.09.08 08:13
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6400
|0.6500
|0.6390
|2006.09.08 08:43
|0.6400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|654023
|2006.09.08 08:13
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6400
|0.6500
|0.6390
|2006.09.08 12:42
|0.6390
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|654047
|2006.09.08 08:13
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6399
|0.6499
|0.6389
|2006.09.08 12:43
|0.6389
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|654053
|2006.09.08 08:13
|sell
|2.00
|nzdusd
|0.6403
|0.6503
|0.6393
|2006.09.08 12:38
|0.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|655353
|2006.09.08 08:33
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6404
|0.6304
|0.6414
|2006.09.08 09:09
|0.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|655478
|2006.09.08 08:34
|buy
|2.00
|nzdusd
|0.6401
|0.6301
|0.6411
|2006.09.08 12:28
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|655485
|2006.09.08 08:34
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6406
|0.6306
|0.6416
|2006.09.08 09:09
|0.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|655600
|2006.09.08 08:36
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6401
|0.6301
|0.6411
|2006.09.08 12:28
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|655603
|2006.09.08 08:36
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6401
|0.6301
|0.6411
|2006.09.08 09:09
|0.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|655608
|2006.09.08 08:36
|buy
|4.00
|nzdusd
|0.6404
|0.6304
|0.6414
|2006.09.08 12:28
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|655690
|2006.09.08 08:38
|buy
|4.00
|nzdusd
|0.6404
|0.6304
|0.6414
|2006.09.08 09:09
|0.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|655906
|2006.09.08 08:43
|buy
|4.00
|nzdusd
|0.6404
|0.6304
|0.6414
|2006.09.08 12:28
|0.6405
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|655921
|2006.09.08 08:43
|buy
|5.00
|nzdusd
|0.6403
|0.6303
|0.6413
|2006.09.08 09:09
|0.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|655926
|2006.09.08 08:43
|buy
|4.00
|nzdusd
|0.6400
|0.6300
|0.6410
|2006.09.08 12:28
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|655927
|2006.09.08 08:43
|buy
|4.00
|nzdusd
|0.6400
|0.6300
|0.6410
|2006.09.08 09:09
|0.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|655929
|2006.09.08 08:43
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6400
|0.6300
|0.6410
|2006.09.08 12:28
|0.6403
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|655932
|2006.09.08 08:43
|buy
|3.00
|nzdusd
|0.6404
|0.6304
|0.6414
|2006.09.08 09:09
|0.6407
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|656997
|2006.09.08 09:09
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6407
|0.6507
|0.6397
|2006.09.08 11:09
|0.6397
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|656998
|2006.09.08 09:09
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6407
|0.6507
|0.6397
|2006.09.08 11:09
|0.6397
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|656999
|2006.09.08 09:09
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6407
|0.6507
|0.6397
|2006.09.08 11:09
|0.6397
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|657000
|2006.09.08 09:09
|sell
|5.00
|nzdusd
|0.6407
|0.6507
|0.6397
|2006.09.08 11:09
|0.6397
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|657001
|2006.09.08 09:09
|sell
|5.00
|nzdusd
|0.6407
|0.6507
|0.6397
|2006.09.08 11:09
|0.6397
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|657002
|2006.09.08 09:09
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6407
|0.6507
|0.6397
|2006.09.08 11:09
|0.6397
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|657003
|2006.09.08 09:09
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6407
|0.6507
|0.6397
|2006.09.08 11:09
|0.6397
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|662357
|2006.09.08 12:28
|sell
|5.00
|nzdusd
|0.6403
|0.6503
|0.6393
|2006.09.08 12:38
|0.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|662358
|2006.09.08 12:28
|sell
|5.00
|nzdusd
|0.6403
|0.6503
|0.6393
|2006.09.08 12:38
|0.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|662361
|2006.09.08 12:28
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6403
|0.6503
|0.6393
|2006.09.08 12:38
|0.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|662363
|2006.09.08 12:28
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6403
|0.6503
|0.6393
|2006.09.08 12:38
|0.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|662365
|2006.09.08 12:28
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6403
|0.6503
|0.6393
|2006.09.08 12:38
|0.6393
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|662371
|2006.09.08 12:28
|sell
|3.00
|nzdusd
|0.6405
|0.6505
|0.6395
|2006.09.08 12:37
|0.6395
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|664091
|2006.09.08 12:52
|sell
|5.00
|nzdusd
|0.6385
|0.6485
|0.6375
|2006.09.08 12:56
|0.6375
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|665483
|2006.09.08 13:20
|buy
|4.00
|nzdusd
|0.6365
|0.6265
|0.6375
|2006.09.08 14:07
|0.6375
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|668065
|2006.09.08 14:21
|buy
|5.00
|nzdusd
|0.6374
|0.6274
|0.6384
|2006.09.08 14:43
|0.6384
|0.00
|0.00
|0.00
|500.00
|669225
|2006.09.08 14:49
|sell
|4.00
|nzdusd
|0.6371
|0.6471
|0.6361
|2006.09.08 15:12
|0.6372
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|407245
|2006.09.04 05:37
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1057
|1.1087
|1.1042
|2006.09.05 07:17
|1.1087
|0.00
|0.00
|0.00
|-541.12
|441590
|2006.09.05 12:41
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1110
|1.1010
|1.1120
|2006.09.05 13:17
|1.1120
|0.00
|0.00
|0.00
|179.86
|442764
|2006.09.05 13:24
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1133
|1.1033
|1.1143
|2006.09.08 11:00
|1.1143
|0.00
|0.00
|0.00
|179.45
|445599
|2006.09.05 14:36
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1124
|1.1224
|1.1114
|2006.09.05 15:11
|1.1114
|0.00
|0.00
|0.00
|179.95
|447259
|2006.09.05 15:13
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1110
|1.1010
|1.1120
|2006.09.05 15:19
|1.1120
|0.00
|0.00
|0.00
|179.84
|447840
|2006.09.05 15:31
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1112
|1.1012
|1.1122
|2006.09.06 11:13
|1.1122
|0.00
|0.00
|0.00
|179.81
|448766
|2006.09.05 15:57
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1107
|1.1007
|1.1117
|2006.09.05 16:13
|1.1117
|0.00
|0.00
|0.00
|179.90
|475688
|2006.09.06 13:00
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1121
|1.1021
|1.1131
|2006.09.06 18:03
|1.1056
|0.00
|0.00
|0.00
|-411.54
|487054
|2006.09.06 18:02
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1050
|1.0950
|1.1060
|2006.09.06 18:19
|1.1060
|0.00
|0.00
|0.00
|180.79
|487181
|2006.09.06 18:03
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1056
|1.1156
|1.1046
|2006.09.06 18:19
|1.1057
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.09
|488181
|2006.09.06 18:19
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1056
|1.1156
|1.1046
|2006.09.07 04:19
|1.1046
|0.00
|0.00
|0.00
|181.06
|488185
|2006.09.06 18:19
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1060
|1.0960
|1.1070
|2006.09.07 09:19
|1.1057
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.26
|494456
|2006.09.06 20:33
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1059
|1.1159
|1.1049
|2006.09.07 02:43
|1.1049
|0.00
|0.00
|0.00
|181.01
|528523
|2006.09.07 09:01
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1056
|1.1156
|1.1046
|2006.09.07 09:04
|1.1046
|0.00
|0.00
|0.00
|181.06
|528525
|2006.09.07 09:01
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1055
|1.1155
|1.1045
|2006.09.07 12:07
|1.1045
|0.00
|0.00
|0.00
|181.08
|530051
|2006.09.07 09:19
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1056
|1.1156
|1.1046
|2006.09.07 10:39
|1.1046
|0.00
|0.00
|0.00
|181.06
|530551
|2006.09.07 09:25
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1057
|1.1157
|1.1047
|2006.09.07 10:39
|1.1047
|0.00
|0.00
|0.00
|181.04
|535393
|2006.09.07 10:40
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1059
|1.1159
|1.1049
|2006.09.07 10:59
|1.1049
|0.00
|0.00
|0.00
|181.01
|537710
|2006.09.07 11:07
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1059
|1.1159
|1.1049
|2006.09.07 12:04
|1.1049
|0.00
|0.00
|0.00
|181.04
|543227
|2006.09.07 12:21
|sell
|0.70
|usdcad
|1.1056
|1.1156
|1.1046
|2006.09.07 21:23
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|-271.20
|543952
|2006.09.07 12:31
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1057
|1.1157
|1.1047
|2006.09.08 12:36
|1.1157
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 792.60
|547642
|2006.09.07 13:13
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1062
|1.1162
|1.1047
|2006.09.07 15:16
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|-666.73
|562656
|2006.09.07 15:16
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1100
|1.1000
|1.1115
|2006.09.07 15:26
|1.1100
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|562684
|2006.09.07 15:16
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1099
|1.0999
|1.1114
|2006.09.07 15:27
|1.1102
|0.00
|0.00
|0.00
|54.04
|564414
|2006.09.07 15:26
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1100
|1.1200
|1.1085
|2006.09.07 15:45
|1.1089
|0.00
|0.00
|0.00
|198.39
|564440
|2006.09.07 15:27
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1095
|1.1195
|1.1080
|2006.09.07 15:47
|1.1089
|0.00
|0.00
|0.00
|108.22
|564449
|2006.09.07 15:27
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1102
|1.1202
|1.1087
|2006.09.07 15:45
|1.1089
|0.00
|0.00
|0.00
|234.47
|566409
|2006.09.07 15:40
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1100
|1.1000
|1.1115
|2006.09.07 16:05
|1.1102
|0.00
|0.00
|0.00
|36.03
|567176
|2006.09.07 15:45
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1089
|1.0989
|1.1104
|2006.09.07 15:59
|1.1104
|0.00
|0.00
|0.00
|270.12
|567183
|2006.09.07 15:45
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1089
|1.0989
|1.1104
|2006.09.07 15:59
|1.1104
|0.00
|0.00
|0.00
|270.12
|567311
|2006.09.07 15:47
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1093
|1.0993
|1.1108
|2006.09.07 16:05
|1.1099
|0.00
|0.00
|0.00
|108.12
|567320
|2006.09.07 15:47
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1093
|1.0993
|1.1108
|2006.09.07 16:05
|1.1100
|0.00
|0.00
|0.00
|126.13
|567332
|2006.09.07 15:47
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1089
|1.0989
|1.1104
|2006.09.07 15:59
|1.1104
|0.00
|0.00
|0.00
|270.12
|568706
|2006.09.07 15:57
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1099
|1.1199
|1.1084
|2006.09.07 16:08
|1.1084
|0.00
|0.00
|0.00
|270.68
|569213
|2006.09.07 16:03
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1098
|1.1198
|1.1083
|2006.09.07 16:08
|1.1083
|0.00
|0.00
|0.00
|270.68
|569441
|2006.09.07 16:05
|sell
|0.50
|usdcad
|1.1095
|1.1195
|1.1080
|2006.09.07 17:05
|1.1096
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.51
|569458
|2006.09.07 16:05
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1096
|1.1196
|1.1081
|2006.09.07 17:06
|1.1097
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|569477
|2006.09.07 16:05
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1092
|1.1192
|1.1077
|2006.09.07 17:05
|1.1096
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|570886
|2006.09.07 16:17
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1092
|1.0992
|1.1107
|2006.09.07 16:22
|1.1098
|0.00
|0.00
|0.00
|108.13
|571207
|2006.09.07 16:19
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1093
|1.0993
|1.1108
|2006.09.07 16:24
|1.1098
|0.00
|0.00
|0.00
|90.11
|571461
|2006.09.07 16:22
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1098
|1.1198
|1.1083
|2006.09.07 17:09
|1.1096
|0.00
|0.00
|0.00
|36.05
|571735
|2006.09.07 16:24
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1092
|1.1192
|1.1077
|2006.09.07 17:06
|1.1097
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.11
|576277
|2006.09.07 17:04
|buy
|0.90
|usdcad
|1.1099
|1.0999
|1.1114
|2006.09.07 18:53
|1.1103
|0.00
|0.00
|0.00
|32.42
|576321
|2006.09.07 17:05
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1096
|1.0996
|1.1111
|2006.09.07 18:54
|1.1100
|0.00
|0.00
|0.00
|36.04
|576323
|2006.09.07 17:05
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1096
|1.0996
|1.1111
|2006.09.07 18:54
|1.1103
|0.00
|0.00
|0.00
|63.05
|576330
|2006.09.07 17:05
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1099
|1.0999
|1.1114
|2006.09.07 18:54
|1.1103
|0.00
|0.00
|0.00
|72.05
|576568
|2006.09.07 17:06
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1097
|1.0997
|1.1112
|2006.09.07 18:54
|1.1103
|0.00
|0.00
|0.00
|108.08
|576571
|2006.09.07 17:06
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1097
|1.0997
|1.1112
|2006.09.07 18:54
|1.1100
|0.00
|0.00
|0.00
|54.05
|576714
|2006.09.07 17:08
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1101
|1.1001
|1.1116
|2006.09.07 18:58
|1.1100
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.02
|576859
|2006.09.07 17:09
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1103
|1.1003
|1.1118
|2006.09.07 18:54
|1.1103
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|591165
|2006.09.07 18:53
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1099
|1.1199
|1.1084
|2006.09.07 19:03
|1.1097
|0.00
|0.00
|0.00
|36.05
|591227
|2006.09.07 18:53
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1099
|1.1199
|1.1084
|2006.09.07 19:04
|1.1096
|0.00
|0.00
|0.00
|54.07
|591339
|2006.09.07 18:54
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1102
|1.1202
|1.1087
|2006.09.08 14:59
|1.1202
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 785.08
|591361
|2006.09.07 18:54
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1102
|1.1202
|1.1087
|2006.09.08 14:59
|1.1202
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 785.08
|591371
|2006.09.07 18:54
|sell
|3.00
|usdcad
|1.1103
|1.1203
|1.1088
|2006.09.08 14:59
|1.1203
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 677.61
|591380
|2006.09.07 18:54
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1099
|1.1199
|1.1084
|2006.09.08 14:52
|1.1199
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 785.71
|591388
|2006.09.07 18:54
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1103
|1.1203
|1.1088
|2006.09.08 14:59
|1.1203
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 785.08
|591391
|2006.09.07 18:54
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1103
|1.1203
|1.1088
|2006.09.08 14:59
|1.1203
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 785.08
|591937
|2006.09.07 18:58
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1100
|1.1200
|1.1085
|2006.09.08 14:52
|1.1200
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 785.71
|592027
|2006.09.07 18:58
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1102
|1.1202
|1.1087
|2006.09.08 14:59
|1.1202
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 785.08
|592568
|2006.09.07 19:03
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1100
|1.1000
|1.1115
|2006.09.08 05:40
|1.1115
|0.00
|0.00
|0.00
|269.88
|592733
|2006.09.07 19:04
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1099
|1.0999
|1.1114
|2006.09.08 03:26
|1.1114
|0.00
|0.00
|0.00
|269.93
|603819
|2006.09.07 21:23
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1099
|1.0999
|1.1109
|2006.09.08 02:34
|1.1109
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|645355
|2006.09.08 06:19
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1110
|1.1010
|1.1120
|2006.09.08 06:19
|1.1120
|0.00
|0.00
|0.00
|17.99
|645383
|2006.09.08 06:19
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1117
|1.1017
|1.1127
|2006.09.08 11:00
|1.1127
|0.00
|0.00
|0.00
|17.97
|661379
|2006.09.08 12:02
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1119
|1.1019
|1.1129
|2006.09.08 12:13
|1.1129
|0.00
|0.00
|0.00
|26.95
|404192
|2006.09.03 23:59
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2285
|1.2255
|1.2300
|2006.09.04 08:41
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|365.82
|407706
|2006.09.04 06:03
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2288
|1.2318
|1.2273
|2006.09.04 16:01
|1.2285
|0.00
|0.00
|0.00
|48.84
|411832
|2006.09.04 08:42
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2302
|1.2332
|1.2287
|2006.09.04 10:19
|1.2287
|0.00
|0.00
|0.00
|244.18
|421989
|2006.09.04 15:38
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2289
|1.2189
|1.2299
|2006.09.05 00:10
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|162.61
|428052
|2006.09.05 05:22
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2313
|1.2213
|1.2323
|2006.09.05 05:54
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.00
|162.30
|429650
|2006.09.05 06:36
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2313
|1.2213
|1.2323
|2006.09.05 06:47
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.00
|243.45
|432219
|2006.09.05 07:44
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2331
|1.2231
|1.2341
|2006.09.05 10:58
|1.2325
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.04
|437964
|2006.09.05 10:58
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2325
|1.2425
|1.2315
|2006.09.05 12:02
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|-178.34
|439844
|2006.09.05 12:01
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2343
|1.2443
|1.2333
|2006.09.05 13:05
|1.2333
|0.00
|0.00
|0.00
|162.17
|439940
|2006.09.05 12:02
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2339
|1.2239
|1.2349
|2006.09.05 12:03
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|161.96
|440110
|2006.09.05 12:03
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2336
|1.2236
|1.2346
|2006.09.05 12:03
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|440118
|2006.09.05 12:03
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2338
|1.2238
|1.2348
|2006.09.05 12:05
|1.2348
|0.00
|0.00
|0.00
|161.97
|440281
|2006.09.05 12:05
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2346
|1.2246
|1.2356
|2006.09.05 13:40
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|161.86
|444562
|2006.09.05 14:11
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2343
|1.2243
|1.2353
|2006.09.05 14:22
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|242.86
|445524
|2006.09.05 14:35
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2349
|1.2249
|1.2359
|2006.09.05 14:47
|1.2359
|0.00
|0.00
|0.00
|242.74
|445529
|2006.09.05 14:35
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2347
|1.2247
|1.2357
|2006.09.05 14:47
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|161.85
|446648
|2006.09.05 14:59
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2350
|1.2250
|1.2360
|2006.09.06 10:35
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|242.72
|447057
|2006.09.05 15:09
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2340
|1.2240
|1.2350
|2006.09.05 15:57
|1.2350
|0.00
|0.00
|0.00
|161.94
|455402
|2006.09.05 22:02
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2333
|1.2233
|1.2343
|2006.09.06 00:55
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|162.01
|458367
|2006.09.06 01:10
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2333
|1.2233
|1.2343
|2006.09.06 08:54
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|162.04
|474156
|2006.09.06 12:34
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2387
|1.2287
|1.2397
|2006.09.06 13:19
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.45
|474159
|2006.09.06 12:34
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2389
|1.2289
|1.2399
|2006.09.06 13:19
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.12
|474261
|2006.09.06 12:35
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2382
|1.2282
|1.2392
|2006.09.06 13:44
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.00
|161.39
|474713
|2006.09.06 12:40
|buy
|0.90
|usdchf
|1.2379
|1.2279
|1.2389
|2006.09.06 13:29
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|72.65
|474715
|2006.09.06 12:40
|buy
|0.90
|usdchf
|1.2379
|1.2279
|1.2389
|2006.09.06 13:29
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|72.65
|477104
|2006.09.06 13:34
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2382
|1.2282
|1.2392
|2006.09.06 13:44
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.00
|161.39
|477196
|2006.09.06 13:36
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2388
|1.2488
|1.2378
|2006.09.06 14:01
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|32.29
|478002
|2006.09.06 13:56
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2385
|1.2285
|1.2395
|2006.09.06 14:00
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|242.03
|478088
|2006.09.06 13:58
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2389
|1.2489
|1.2379
|2006.09.06 14:02
|1.2379
|0.00
|0.00
|0.00
|242.35
|478347
|2006.09.06 14:01
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2386
|1.2286
|1.2396
|2006.09.06 18:23
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|-801.42
|478356
|2006.09.06 14:01
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2392
|1.2292
|1.2402
|2006.09.07 07:38
|1.2349
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 044.62
|478358
|2006.09.06 14:01
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2392
|1.2292
|1.2402
|2006.09.07 11:07
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.00
|241.90
|478451
|2006.09.06 14:02
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2383
|1.2283
|1.2393
|2006.09.07 08:54
|1.2364
|0.00
|0.00
|0.00
|-307.34
|478511
|2006.09.06 14:03
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2381
|1.2281
|1.2391
|2006.09.06 16:15
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|161.41
|486866
|2006.09.06 17:58
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2376
|1.2276
|1.2386
|2006.09.07 10:36
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|161.47
|488427
|2006.09.06 18:23
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2353
|1.2453
|1.2343
|2006.09.06 18:42
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|162.04
|515859
|2006.09.07 06:07
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2349
|1.2449
|1.2339
|2006.09.07 06:41
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|162.09
|521492
|2006.09.07 07:38
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2346
|1.2446
|1.2336
|2006.09.07 12:44
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 410.41
|527510
|2006.09.07 08:54
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2363
|1.2463
|1.2353
|2006.09.07 11:18
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 126.04
|527526
|2006.09.07 08:54
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2357
|1.2457
|1.2347
|2006.09.07 11:18
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 222.55
|527538
|2006.09.07 08:54
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2363
|1.2463
|1.2353
|2006.09.07 11:19
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 126.04
|527560
|2006.09.07 08:54
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2359
|1.2459
|1.2349
|2006.09.07 11:18
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 190.38
|544684
|2006.09.07 12:40
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2432
|1.2532
|1.2422
|2006.09.07 12:47
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|-289.16
|545517
|2006.09.07 12:47
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2450
|1.2350
|1.2460
|2006.09.07 12:50
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|240.77
|546210
|2006.09.07 12:54
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2450
|1.2350
|1.2460
|2006.09.07 13:00
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|240.77
|547095
|2006.09.07 13:06
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2453
|1.2353
|1.2463
|2006.09.07 13:27
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.61
|548506
|2006.09.07 13:23
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2446
|1.2546
|1.2431
|2006.09.07 14:56
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|96.46
|548862
|2006.09.07 13:27
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2450
|1.2550
|1.2440
|2006.09.07 13:39
|1.2451
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.06
|549805
|2006.09.07 13:40
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2453
|1.2353
|1.2463
|2006.09.07 14:13
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|-241.10
|553136
|2006.09.07 14:13
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2446
|1.2546
|1.2436
|2006.09.07 14:17
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|241.24
|554385
|2006.09.07 14:21
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2440
|1.2540
|1.2430
|2006.09.07 14:29
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.43
|558044
|2006.09.07 14:46
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2446
|1.2546
|1.2436
|2006.09.07 14:57
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|80.41
|559423
|2006.09.07 14:56
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2443
|1.2343
|1.2453
|2006.09.08 06:30
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.00
|24.09
|560010
|2006.09.07 14:59
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2436
|1.2336
|1.2446
|2006.09.08 00:56
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|40.17
|560046
|2006.09.07 15:00
|buy
|0.90
|usdchf
|1.2428
|1.2328
|1.2443
|2006.09.07 15:12
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.47
|561040
|2006.09.07 15:06
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2432
|1.2332
|1.2442
|2006.09.07 15:12
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.87
|561337
|2006.09.07 15:08
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2425
|1.2325
|1.2435
|2006.09.07 15:56
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|48.25
|563398
|2006.09.07 15:21
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2418
|1.2318
|1.2433
|2006.09.07 15:50
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|241.28
|568455
|2006.09.07 15:55
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2428
|1.2328
|1.2438
|2006.09.07 15:59
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|160.80
|569197
|2006.09.07 16:03
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2419
|1.2319
|1.2434
|2006.09.07 16:22
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|289.60
|569204
|2006.09.07 16:03
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2419
|1.2319
|1.2429
|2006.09.07 16:10
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.16
|570132
|2006.09.07 16:10
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2417
|1.2517
|1.2407
|2006.09.07 16:23
|1.2421
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.66
|570136
|2006.09.07 16:10
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2417
|1.2517
|1.2402
|2006.09.07 16:56
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|8.06
|570139
|2006.09.07 16:10
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2418
|1.2518
|1.2408
|2006.09.07 16:23
|1.2421
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.66
|571575
|2006.09.07 16:22
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2424
|1.2524
|1.2409
|2006.09.07 16:56
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|193.36
|575321
|2006.09.07 16:56
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2411
|1.2311
|1.2426
|2006.09.07 18:15
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|241.41
|575327
|2006.09.07 16:56
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2415
|1.2315
|1.2430
|2006.09.07 18:46
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.00
|241.33
|575332
|2006.09.07 16:56
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2414
|1.2314
|1.2429
|2006.09.07 18:46
|1.2429
|0.00
|0.00
|0.00
|241.37
|575336
|2006.09.07 16:56
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2412
|1.2312
|1.2427
|2006.09.07 18:15
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|241.41
|578773
|2006.09.07 17:25
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2416
|1.2516
|1.2406
|2006.09.07 19:18
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.95
|594031
|2006.09.07 19:18
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2432
|1.2332
|1.2447
|2006.09.07 19:46
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.09
|594034
|2006.09.07 19:18
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2432
|1.2332
|1.2442
|2006.09.07 19:23
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|160.75
|596170
|2006.09.07 19:46
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2432
|1.2532
|1.2422
|2006.09.07 20:30
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|161.00
|596172
|2006.09.07 19:46
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2432
|1.2532
|1.2417
|2006.09.07 20:28
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|64.37
|599543
|2006.09.07 20:28
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2429
|1.2329
|1.2444
|2006.09.07 21:23
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.09
|601785
|2006.09.07 20:58
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2426
|1.2326
|1.2436
|2006.09.07 21:06
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|48.25
|602945
|2006.09.07 21:13
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2426
|1.2326
|1.2436
|2006.09.07 21:52
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|4.83
|606144
|2006.09.07 21:52
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2425
|1.2525
|1.2415
|2006.09.07 22:09
|1.2421
|0.00
|0.00
|0.00
|64.41
|606146
|2006.09.07 21:52
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2427
|1.2527
|1.2417
|2006.09.07 23:13
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.09
|611798
|2006.09.07 23:12
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2432
|1.2332
|1.2442
|2006.09.08 00:12
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|241.12
|611878
|2006.09.07 23:13
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2432
|1.2332
|1.2442
|2006.09.08 00:12
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|160.75
|615929
|2006.09.08 00:13
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2425
|1.2325
|1.2435
|2006.09.08 00:13
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|241.20
|623283
|2006.09.08 01:44
|buy
|4.00
|usdchf
|1.2439
|1.2339
|1.2449
|2006.09.08 02:26
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.49
|625858
|2006.09.08 02:15
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2435
|1.2335
|1.2445
|2006.09.08 05:39
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.00
|24.10
|626750
|2006.09.08 02:24
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2432
|1.2532
|1.2422
|2006.09.08 03:12
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.38
|627007
|2006.09.08 02:26
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2436
|1.2536
|1.2426
|2006.09.08 03:29
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|72.39
|631038
|2006.09.08 03:12
|buy
|4.00
|usdchf
|1.2435
|1.2335
|1.2445
|2006.09.08 03:57
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|632246
|2006.09.08 03:29
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2435
|1.2335
|1.2445
|2006.09.08 03:57
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|632314
|2006.09.08 03:29
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2436
|1.2336
|1.2446
|2006.09.08 03:57
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.53
|634337
|2006.09.08 03:57
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2435
|1.2535
|1.2425
|2006.09.08 04:09
|1.2429
|0.00
|0.00
|0.00
|144.82
|634341
|2006.09.08 03:57
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2435
|1.2535
|1.2425
|2006.09.08 04:09
|1.2429
|0.00
|0.00
|0.00
|144.82
|634346
|2006.09.08 03:57
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2434
|1.2534
|1.2424
|2006.09.08 04:09
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.00
|96.54
|634897
|2006.09.08 04:09
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2433
|1.2333
|1.2443
|2006.09.08 05:03
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|144.71
|634901
|2006.09.08 04:09
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2429
|1.2329
|1.2439
|2006.09.08 04:42
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|241.18
|634912
|2006.09.08 04:09
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2430
|1.2330
|1.2440
|2006.09.08 05:03
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|192.96
|638324
|2006.09.08 05:03
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2439
|1.2539
|1.2429
|2006.09.08 05:22
|1.2429
|0.00
|0.00
|0.00
|160.91
|638332
|2006.09.08 05:03
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2438
|1.2538
|1.2428
|2006.09.08 05:23
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|241.39
|640085
|2006.09.08 05:24
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2436
|1.2536
|1.2426
|2006.09.08 05:51
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.35
|642452
|2006.09.08 05:51
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2440
|1.2340
|1.2450
|2006.09.08 06:02
|1.2450
|0.00
|0.00
|0.00
|240.96
|643787
|2006.09.08 06:05
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2443
|1.2343
|1.2453
|2006.09.08 06:20
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|72.31
|645386
|2006.09.08 06:19
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2442
|1.2542
|1.2432
|2006.09.08 06:31
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.22
|645434
|2006.09.08 06:20
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2443
|1.2543
|1.2433
|2006.09.08 06:31
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.11
|645452
|2006.09.08 06:20
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2442
|1.2542
|1.2432
|2006.09.08 06:31
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.22
|646039
|2006.09.08 06:24
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2443
|1.2543
|1.2428
|2006.09.08 06:52
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|36.21
|647232
|2006.09.08 06:39
|sell
|3.00
|usdchf
|1.2449
|1.2549
|1.2439
|2006.09.08 06:40
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|241.18
|647993
|2006.09.08 06:51
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2432
|1.2332
|1.2442
|2006.09.08 06:57
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|241.12
|647998
|2006.09.08 06:51
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2430
|1.2330
|1.2440
|2006.09.08 06:57
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|648633
|2006.09.08 07:01
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2432
|1.2332
|1.2442
|2006.09.08 07:17
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|16.07
|648640
|2006.09.08 07:01
|buy
|3.00
|usdchf
|1.2432
|1.2332
|1.2442
|2006.09.08 07:05
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.13
|649128
|2006.09.08 07:07
|sell
|4.00
|usdchf
|1.2435
|1.2535
|1.2425
|2006.09.08 07:08
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|321.93
|649213
|2006.09.08 07:09
|sell
|4.00
|usdchf
|1.2435
|1.2535
|1.2425
|2006.09.08 07:17
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|64.34
|649769
|2006.09.08 07:21
|buy
|4.00
|usdchf
|1.2432
|1.2332
|1.2442
|2006.09.08 07:22
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|321.49
|649854
|2006.09.08 07:22
|buy
|4.00
|usdchf
|1.2436
|1.2336
|1.2446
|2006.09.08 07:25
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|321.39
|650753
|2006.09.08 07:30
|buy
|4.00
|usdchf
|1.2439
|1.2339
|1.2449
|2006.09.08 07:35
|1.2449
|0.00
|0.00
|0.00
|321.28
|651408
|2006.09.08 07:37
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2453
|1.2353
|1.2468
|2006.09.08 12:36
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|48.12
|651661
|2006.09.08 07:39
|buy
|4.00
|usdchf
|1.2447
|1.2347
|1.2457
|2006.09.08 07:52
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.75
|653080
|2006.09.08 07:59
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2430
|1.2330
|1.2440
|2006.09.08 08:04
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|654848
|2006.09.08 08:25
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2443
|1.2543
|1.2433
|2006.09.08 08:25
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|160.86
|654918
|2006.09.08 08:25
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2438
|1.2538
|1.2428
|2006.09.08 09:04
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|48.25
|657649
|2006.09.08 09:39
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2432
|1.2332
|1.2442
|2006.09.08 10:54
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|24.11
|657718
|2006.09.08 09:42
|sell
|4.00
|usdchf
|1.2439
|1.2539
|1.2429
|2006.09.08 12:05
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|96.49
|661494
|2006.09.08 12:05
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2436
|1.2336
|1.2446
|2006.09.08 12:19
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|24.10
|661496
|2006.09.08 12:05
|buy
|4.00
|usdchf
|1.2437
|1.2337
|1.2447
|2006.09.08 12:14
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|96.46
|661506
|2006.09.08 12:05
|buy
|4.00
|usdchf
|1.2436
|1.2336
|1.2446
|2006.09.08 12:14
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|128.62
|664962
|2006.09.08 13:08
|buy
|5.00
|usdchf
|1.2479
|1.2379
|1.2489
|2006.09.08 14:14
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.00
|400.35
|668137
|2006.09.08 14:22
|sell
|4.00
|usdchf
|1.2490
|1.2590
|1.2480
|2006.09.08 15:10
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|96.10
|406847
|2006.09.04 04:58
|sell
|3.00
|usdjpy
|116.45
|116.75
|116.30
|2006.09.04 05:12
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.76
|407004
|2006.09.04 05:12
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.45
|116.15
|116.60
|2006.09.04 08:03
|116.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-774.86
|411488
|2006.09.04 08:24
|sell
|3.00
|usdjpy
|116.23
|116.53
|116.08
|2006.09.04 10:19
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|387.69
|411961
|2006.09.04 08:47
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.27
|116.57
|116.12
|2006.09.04 09:45
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|258.35
|421278
|2006.09.04 15:11
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.04
|117.04
|115.94
|2006.09.04 15:39
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|172.52
|422008
|2006.09.04 15:38
|buy
|2.00
|usdjpy
|115.95
|114.95
|116.05
|2006.09.04 15:42
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|172.34
|422090
|2006.09.04 15:41
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.01
|117.01
|115.91
|2006.09.05 00:11
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|172.57
|425377
|2006.09.05 01:14
|buy
|3.00
|usdjpy
|115.77
|114.77
|115.87
|2006.09.05 02:37
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|258.91
|427313
|2006.09.05 04:29
|buy
|3.00
|usdjpy
|115.80
|114.80
|115.90
|2006.09.05 05:23
|115.90
|0.00
|0.00
|0.00
|258.84
|428178
|2006.09.05 05:26
|sell
|2.00
|usdjpy
|115.95
|116.95
|115.85
|2006.09.05 06:14
|115.85
|0.00
|0.00
|0.00
|172.64
|429675
|2006.09.05 06:37
|sell
|3.00
|usdjpy
|115.87
|116.87
|115.77
|2006.09.05 07:05
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|259.13
|433733
|2006.09.05 08:31
|sell
|3.00
|usdjpy
|115.66
|116.66
|115.56
|2006.09.06 11:26
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 571.58
|435814
|2006.09.05 09:29
|buy
|2.00
|usdjpy
|115.71
|114.71
|115.81
|2006.09.05 11:10
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|172.70
|443575
|2006.09.05 13:44
|buy
|3.00
|usdjpy
|115.92
|114.92
|116.02
|2006.09.05 14:31
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|258.58
|443812
|2006.09.05 13:50
|buy
|3.00
|usdjpy
|115.92
|114.92
|116.02
|2006.09.05 14:31
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|258.58
|445595
|2006.09.05 14:36
|sell
|2.00
|usdjpy
|115.98
|116.98
|115.88
|2006.09.05 14:59
|116.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-155.08
|446629
|2006.09.05 14:59
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.07
|115.07
|116.17
|2006.09.05 15:58
|116.13
|0.00
|0.00
|0.00
|155.00
|448740
|2006.09.05 15:57
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.00
|115.00
|116.10
|2006.09.05 15:57
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|172.25
|448780
|2006.09.05 15:57
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.04
|117.04
|115.94
|2006.09.05 16:49
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|172.52
|448790
|2006.09.05 15:57
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.11
|117.11
|116.01
|2006.09.05 15:59
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|172.42
|448798
|2006.09.05 15:57
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.08
|117.08
|115.98
|2006.09.05 16:01
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|172.44
|448824
|2006.09.05 15:58
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.08
|117.08
|115.98
|2006.09.05 16:01
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|172.44
|448839
|2006.09.05 15:58
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.13
|117.13
|116.03
|2006.09.05 15:59
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|172.37
|448841
|2006.09.05 15:58
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.12
|117.12
|116.02
|2006.09.05 15:59
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|172.38
|448843
|2006.09.05 15:58
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.12
|117.12
|116.02
|2006.09.05 15:59
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|172.38
|448930
|2006.09.05 15:59
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.00
|115.00
|116.10
|2006.09.05 20:31
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|172.25
|449123
|2006.09.05 16:03
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.06
|117.06
|115.96
|2006.09.05 16:17
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|172.47
|450696
|2006.09.05 17:13
|sell
|3.00
|usdjpy
|115.98
|116.98
|115.88
|2006.09.05 20:12
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|258.89
|453647
|2006.09.05 20:12
|sell
|3.00
|usdjpy
|115.97
|116.97
|115.87
|2006.09.05 20:36
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.73
|454040
|2006.09.05 20:35
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.02
|115.02
|116.12
|2006.09.05 20:48
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|258.35
|454057
|2006.09.05 20:36
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.02
|115.02
|116.12
|2006.09.05 20:48
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|258.35
|454267
|2006.09.05 20:48
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.02
|115.02
|116.12
|2006.09.05 21:09
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|68.93
|454269
|2006.09.05 20:48
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.02
|115.02
|116.12
|2006.09.05 20:59
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|68.93
|454542
|2006.09.05 20:59
|sell
|3.00
|usdjpy
|116.06
|117.06
|115.96
|2006.09.05 21:08
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|258.71
|454773
|2006.09.05 21:09
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.06
|117.06
|115.96
|2006.09.05 23:52
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|172.47
|454787
|2006.09.05 21:10
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.08
|117.08
|115.98
|2006.09.05 21:16
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|172.44
|454825
|2006.09.05 21:17
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.08
|117.08
|115.98
|2006.09.05 23:52
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|172.44
|462659
|2006.09.06 06:29
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.27
|115.27
|116.37
|2006.09.06 07:51
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|171.87
|464722
|2006.09.06 07:55
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.31
|115.31
|116.41
|2006.09.06 08:42
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|171.81
|470784
|2006.09.06 11:19
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.43
|115.43
|116.53
|2006.09.06 11:24
|116.53
|0.00
|0.00
|0.00
|257.42
|470785
|2006.09.06 11:19
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.43
|115.43
|116.53
|2006.09.06 11:24
|116.53
|0.00
|0.00
|0.00
|257.42
|473398
|2006.09.06 12:20
|sell
|3.00
|usdjpy
|116.67
|117.67
|116.57
|2006.09.06 12:34
|116.64
|0.00
|0.00
|0.00
|77.16
|473841
|2006.09.06 12:31
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.67
|115.67
|116.77
|2006.09.06 13:59
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.72
|473845
|2006.09.06 12:31
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.67
|115.67
|116.77
|2006.09.06 14:00
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|474241
|2006.09.06 12:34
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.67
|115.67
|116.77
|2006.09.06 13:59
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.14
|474247
|2006.09.06 12:34
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.67
|115.67
|116.77
|2006.09.06 13:59
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.14
|474647
|2006.09.06 12:39
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.62
|115.62
|116.72
|2006.09.06 15:22
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|85.68
|474735
|2006.09.06 12:40
|buy
|0.60
|usdjpy
|116.57
|115.57
|116.67
|2006.09.06 13:50
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|51.43
|478152
|2006.09.06 13:59
|sell
|3.00
|usdjpy
|116.66
|117.66
|116.56
|2006.09.06 14:04
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|257.38
|478154
|2006.09.06 13:59
|sell
|3.00
|usdjpy
|116.66
|117.66
|116.56
|2006.09.06 14:04
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|257.38
|478159
|2006.09.06 13:59
|sell
|3.00
|usdjpy
|116.66
|117.66
|116.56
|2006.09.06 14:04
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|257.38
|478220
|2006.09.06 14:00
|sell
|3.00
|usdjpy
|116.67
|117.67
|116.57
|2006.09.06 14:04
|116.57
|0.00
|0.00
|0.00
|257.36
|479127
|2006.09.06 14:19
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.59
|115.59
|116.69
|2006.09.06 14:44
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|171.39
|479128
|2006.09.06 14:19
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.59
|115.59
|116.69
|2006.09.06 14:44
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|171.39
|483121
|2006.09.06 16:29
|sell
|3.00
|usdjpy
|116.77
|117.77
|116.67
|2006.09.06 18:03
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|257.14
|483196
|2006.09.06 16:31
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.73
|115.73
|116.83
|2006.09.06 16:56
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|171.19
|486926
|2006.09.06 17:59
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.71
|115.71
|116.81
|2006.09.07 07:38
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|171.22
|494591
|2006.09.06 20:38
|sell
|3.00
|usdjpy
|116.65
|117.65
|116.55
|2006.09.06 23:01
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|257.40
|495404
|2006.09.06 20:56
|sell
|3.00
|usdjpy
|116.65
|117.65
|116.55
|2006.09.06 23:01
|116.55
|0.00
|0.00
|0.00
|257.40
|503588
|2006.09.07 01:14
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.71
|115.71
|116.81
|2006.09.07 07:38
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|171.22
|523918
|2006.09.07 08:11
|sell
|3.00
|usdjpy
|116.94
|117.94
|116.84
|2006.09.07 08:51
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.65
|527073
|2006.09.07 08:51
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.89
|115.89
|116.99
|2006.09.07 09:17
|116.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 963.32
|527079
|2006.09.07 08:51
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.89
|115.89
|116.99
|2006.09.07 09:36
|116.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 963.32
|527085
|2006.09.07 08:51
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.88
|115.88
|116.98
|2006.09.07 10:40
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 755.59
|527096
|2006.09.07 08:51
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.88
|115.88
|116.98
|2006.09.08 04:58
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 599.86
|527108
|2006.09.07 08:51
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.88
|115.88
|116.98
|2006.09.07 09:17
|116.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 937.48
|527434
|2006.09.07 08:53
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.66
|115.66
|116.76
|2006.09.08 12:45
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|171.29
|529936
|2006.09.07 09:17
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.13
|117.13
|116.03
|2006.09.07 09:31
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|172.37
|529937
|2006.09.07 09:17
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.12
|117.12
|116.02
|2006.09.07 09:31
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|172.38
|529941
|2006.09.07 09:17
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.13
|117.13
|116.03
|2006.09.07 09:31
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|172.37
|531179
|2006.09.07 09:34
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.11
|117.11
|116.01
|2006.09.07 10:32
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|137.90
|531186
|2006.09.07 09:34
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.08
|117.08
|115.98
|2006.09.07 10:32
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|86.18
|531390
|2006.09.07 09:36
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.13
|117.13
|116.03
|2006.09.07 10:32
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|172.38
|534551
|2006.09.07 10:32
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.02
|115.02
|116.12
|2006.09.07 10:33
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|172.22
|534553
|2006.09.07 10:32
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.02
|115.02
|116.12
|2006.09.07 10:33
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|172.22
|534554
|2006.09.07 10:32
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.03
|115.03
|116.13
|2006.09.07 10:33
|116.13
|0.00
|0.00
|0.00
|172.22
|534793
|2006.09.07 10:34
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.07
|115.07
|116.17
|2006.09.07 10:40
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|172.16
|534796
|2006.09.07 10:34
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.07
|115.07
|116.17
|2006.09.07 10:40
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|172.16
|535390
|2006.09.07 10:40
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.20
|117.20
|116.10
|2006.09.07 10:46
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|172.27
|537572
|2006.09.07 11:06
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.09
|117.09
|115.99
|2006.09.07 11:49
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-154.93
|540982
|2006.09.07 11:49
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.18
|115.18
|116.28
|2006.09.07 11:59
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|171.98
|540985
|2006.09.07 11:49
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.20
|115.20
|116.35
|2006.09.07 12:44
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|386.73
|544845
|2006.09.07 12:42
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.34
|117.34
|116.24
|2006.09.07 13:07
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|172.06
|546043
|2006.09.07 12:52
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.31
|115.31
|116.41
|2006.09.07 13:13
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|77.36
|547588
|2006.09.07 13:13
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.33
|117.33
|116.23
|2006.09.08 03:30
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|172.07
|547590
|2006.09.07 13:13
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.33
|117.33
|116.23
|2006.09.07 14:29
|116.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-103.10
|547596
|2006.09.07 13:13
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.34
|117.34
|116.24
|2006.09.07 14:29
|116.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.92
|555498
|2006.09.07 14:29
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.39
|115.39
|116.49
|2006.09.07 14:55
|116.49
|0.00
|0.00
|0.00
|171.69
|555508
|2006.09.07 14:29
|buy
|0.90
|usdjpy
|116.39
|115.39
|116.49
|2006.09.07 14:55
|116.49
|0.00
|0.00
|0.00
|77.26
|559787
|2006.09.07 14:58
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.48
|115.48
|116.63
|2006.09.07 15:12
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|51.44
|561032
|2006.09.07 15:06
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.47
|117.47
|116.37
|2006.09.07 15:45
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|34.37
|564389
|2006.09.07 15:26
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.39
|115.39
|116.49
|2006.09.07 15:28
|116.49
|0.00
|0.00
|0.00
|171.69
|564743
|2006.09.07 15:28
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.49
|117.49
|116.34
|2006.09.07 15:59
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|257.93
|569174
|2006.09.07 16:03
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.34
|115.34
|116.44
|2006.09.07 16:15
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|257.64
|569230
|2006.09.07 16:03
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.34
|115.34
|116.49
|2006.09.07 16:38
|116.49
|0.00
|0.00
|0.00
|386.30
|571503
|2006.09.07 16:22
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.41
|115.41
|116.51
|2006.09.07 16:38
|116.51
|0.00
|0.00
|0.00
|171.66
|589329
|2006.09.07 18:40
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.38
|117.38
|116.28
|2006.09.07 21:19
|116.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.18
|600418
|2006.09.07 20:38
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.45
|117.45
|116.30
|2006.09.07 21:58
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|257.95
|602481
|2006.09.07 21:07
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.45
|117.45
|116.35
|2006.09.07 21:36
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|68.78
|603361
|2006.09.07 21:19
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.39
|115.39
|116.49
|2006.09.07 21:21
|116.49
|0.00
|0.00
|0.00
|68.68
|603825
|2006.09.07 21:23
|buy
|0.90
|usdjpy
|116.39
|115.39
|116.49
|2006.09.07 21:36
|116.44
|0.00
|0.00
|0.00
|38.65
|604874
|2006.09.07 21:36
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.44
|117.44
|116.34
|2006.09.07 21:37
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|85.95
|605072
|2006.09.07 21:39
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.44
|117.44
|116.34
|2006.09.07 21:39
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|171.91
|605166
|2006.09.07 21:40
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.44
|117.44
|116.34
|2006.09.07 21:56
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|120.31
|606558
|2006.09.07 21:56
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.37
|115.37
|116.47
|2006.09.07 22:13
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|137.40
|607590
|2006.09.07 22:12
|sell
|2.00
|usdjpy
|116.36
|117.36
|116.26
|2006.09.07 22:18
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|68.78
|607622
|2006.09.07 22:13
|sell
|3.00
|usdjpy
|116.45
|117.45
|116.35
|2006.09.07 22:13
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|257.84
|607923
|2006.09.07 22:18
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.32
|115.32
|116.42
|2006.09.07 22:20
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|171.76
|637922
|2006.09.08 04:58
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.26
|117.26
|116.16
|2006.09.08 05:08
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|17.22
|649505
|2006.09.08 07:16
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.24
|117.24
|116.14
|2006.09.08 07:24
|116.14
|0.00
|0.00
|0.00
|17.22
|650023
|2006.09.08 07:24
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.21
|115.21
|116.31
|2006.09.08 07:25
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|257.88
|650039
|2006.09.08 07:24
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.21
|115.21
|116.36
|2006.09.08 07:30
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|38.67
|652976
|2006.09.08 07:58
|sell
|3.00
|usdjpy
|116.27
|117.27
|116.17
|2006.09.08 12:34
|116.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-309.30
|662120
|2006.09.08 12:23
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.33
|117.33
|116.23
|2006.09.08 18:51
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.06
|662753
|2006.09.08 12:34
|buy
|3.00
|usdjpy
|116.39
|115.39
|116.49
|2006.09.08 12:36
|116.49
|0.00
|0.00
|0.00
|257.53
|665581
|2006.09.08 13:23
|buy
|4.00
|usdjpy
|116.71
|115.71
|116.81
|2006.09.08 14:15
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|342.44
|668318
|2006.09.08 14:26
|sell
|4.00
|usdjpy
|116.80
|117.80
|116.70
|2006.09.08 14:41
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|342.76
|669500
|2006.09.08 14:58
|buy
|5.00
|usdjpy
|116.71
|115.71
|116.81
|2006.09.08 15:04
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|428.05
|0.00
|0.00
|0.00
|61 010.10
|Closed P/L:
|61 010.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|655123
|2006.09.08 08:28
|buy
|0.20
|audusd
|0.7582
|0.7482
|0.7597
|0.7542
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|667614
|2006.09.08 14:14
|buy
|5.00
|audusd
|0.7541
|0.7441
|0.7551
|0.7542
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|672321
|2006.09.08 16:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2675
|1.2775
|1.2665
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|667143
|2006.09.08 14:05
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8660
|1.8560
|1.8675
|1.8651
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|672186
|2006.09.08 16:18
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8653
|1.8753
|1.8643
|1.8652
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|625930
|2006.09.08 02:16
|buy
|0.30
|nzdusd
|0.6426
|0.6326
|0.6441
|0.6373
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.00
|625972
|2006.09.08 02:17
|buy
|0.30
|nzdusd
|0.6425
|0.6325
|0.6440
|0.6373
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|626135
|2006.09.08 02:18
|buy
|0.30
|nzdusd
|0.6422
|0.6322
|0.6437
|0.6373
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.00
|669934
|2006.09.08 15:08
|buy
|5.00
|nzdusd
|0.6376
|0.6276
|0.6386
|0.6373
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|670105
|2006.09.08 15:12
|buy
|5.00
|nzdusd
|0.6374
|0.6274
|0.6384
|0.6373
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|668518
|2006.09.08 14:29
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2493
|1.2393
|1.2508
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.21
|670008
|2006.09.08 15:10
|buy
|6.00
|usdchf
|1.2490
|1.2390
|1.2500
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 058.71
|672323
|2006.09.08 16:31
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2476
|1.2376
|1.2486
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.25
|673044
|2006.09.08 18:51
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.86
|115.86
|116.96
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 884.04
|Floating P/L:
|-1 884.04
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|61 010.10
|Floating P/L:
|-1 884.04
|Margin:
|23 500.00
|Balance:
|111 010.10
|Equity:
|109 126.06
|Free Margin:
|85 626.06
|Details:
|Gross Profit:
|140 114.06
|Gross Loss:
|79 103.96
|Total Net Profit:
|61 010.10
|Profit Factor:
|1.77
|Expected Payoff:
|60.47
|Absolute Drawdown:
|924.58
|Maximal Drawdown:
|14 674.43 (11.75%)
|Relative Drawdown:
|16.68% (12 596.91)
|Total Trades:
|1009
|Short Positions (won %):
|524 (72.33%)
|Long Positions (won %):
|485 (79.79%)
|Profit Trades (% of total):
|766 (75.92%)
|Loss trades (% of total):
|243 (24.08%)
|Largest
|profit trade:
|500.00
|loss trade:
|-2 677.61
|Average
|profit trade:
|182.92
|loss trade:
|-325.53
|Maximum
|consecutive wins ($):
|37 (4 206.82)
|consecutive losses ($):
|16 (-922.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5 766.79 (34)
|consecutive loss (count):
|-11 603.01 (6)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2