Strategy Tester Report
CatFx50-v1.0

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.06.28 01:30 - 2005.07.08 16:30
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersMagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Lots=0.1; Slippage=3; StopLossMode=false; StopLoss=30; TakeProfitMode=false; TakeProfit=60; TrailingStopMode=true; TrailingStop=10;
Bars in test512Ticks modelled4576Modelling quality20.27%
Initial deposit10000.00
Total net profit1197.58Gross profit1749.72Gross loss-552.14
Profit factor3.17Expected payoff8.62
Absolute drawdown18.00Maximal drawdown186.78 (1.71%)Relative drawdown1.71% (186.78)
Total trades139Short positions (won %)127 (95.28%)Long positions (won %)12 (33.33%)
Profit trades (% of total)125 (89.93%)Loss trades (% of total)14 (10.07%)
Largestprofit trade90.00loss trade-100.00
Averageprofit trade14.00loss trade-39.44
Maximumconsecutive wins (profit in money)48 (743.65)consecutive losses (loss in money)6 (-186.79)
Maximalconsecutive profit (count of wins)743.65 (48)consecutive loss (count of losses)-186.79 (6)
Averageconsecutive wins18consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.06.28 01:30buy10.101.82810.00000.0000
22005.06.28 04:00close10.101.82630.00000.0000-18.009982.00
32005.06.28 04:00sell20.101.82630.00000.0000
42005.06.28 04:25modify20.101.82631.82610.0000
52005.06.28 04:52modify20.101.82631.82590.0000
62005.06.28 04:55modify20.101.82631.82580.0000
72005.06.28 05:02s/l20.101.82581.82580.00005.009987.00
82005.06.28 05:02sell30.101.82580.00000.0000
92005.06.28 07:12modify30.101.82581.82570.0000
102005.06.28 07:15modify30.101.82581.82420.0000
112005.06.28 07:42modify30.101.82581.82360.0000
122005.06.28 08:10modify30.101.82581.82310.0000
132005.06.28 08:25modify30.101.82581.82220.0000
142005.06.28 08:37modify30.101.82581.82210.0000
152005.06.28 08:52modify30.101.82581.82170.0000
162005.06.28 08:55modify30.101.82581.82150.0000
172005.06.28 09:02s/l30.101.82151.82150.000043.0010030.00
182005.06.28 09:02sell40.101.82240.00000.0000
192005.06.28 09:25modify40.101.82241.82190.0000
202005.06.28 09:29s/l40.101.82191.82190.00005.0010035.00
212005.06.28 09:29sell50.101.82180.00000.0000
222005.06.28 09:47modify50.101.82181.82170.0000
232005.06.28 09:50modify50.101.82181.82130.0000
242005.06.28 09:52modify50.101.82181.82010.0000
252005.06.28 09:55modify50.101.82181.81980.0000
262005.06.28 10:02s/l50.101.81981.81980.000020.0010055.00
272005.06.28 10:02sell60.101.82070.00000.0000
282005.06.28 10:17modify60.101.82071.82070.0000
292005.06.28 10:20modify60.101.82071.81980.0000
302005.06.28 10:22modify60.101.82071.81960.0000
312005.06.28 10:29s/l60.101.81961.81960.000011.0010066.00
322005.06.28 10:29sell70.101.82070.00000.0000
332005.06.28 10:47modify70.101.82071.82070.0000
342005.06.28 10:50modify70.101.82071.82060.0000
352005.06.28 10:55modify70.101.82071.82020.0000
362005.06.28 10:59s/l70.101.82021.82020.00005.0010071.00
372005.06.28 10:59sell80.101.82010.00000.0000
382005.06.28 13:12modify80.101.82011.82000.0000
392005.06.28 13:29s/l80.101.82001.82000.00001.0010072.00
402005.06.28 13:29sell90.101.81980.00000.0000
412005.06.28 13:40modify90.101.81981.81940.0000
422005.06.28 13:42s/l90.101.81941.81940.00004.0010076.00
432005.06.28 13:42sell100.101.81930.00000.0000
442005.06.28 14:07modify100.101.81931.81870.0000
452005.06.28 14:10s/l100.101.81871.81870.00006.0010082.00
462005.06.28 14:10sell110.101.81870.00000.0000
472005.06.28 14:35modify110.101.81871.81800.0000
482005.06.28 14:37s/l110.101.81801.81800.00007.0010089.00
492005.06.28 14:37sell120.101.81790.00000.0000
502005.06.28 14:59modify120.101.81791.81790.0000
512005.06.28 15:00modify120.101.81791.81770.0000
522005.06.28 15:02modify120.101.81791.81750.0000
532005.06.28 15:05s/l120.101.81751.81750.00004.0010093.00
542005.06.28 15:05sell130.101.81760.00000.0000
552005.06.28 15:22modify130.101.81761.81730.0000
562005.06.28 15:25modify130.101.81761.81700.0000
572005.06.28 15:32s/l130.101.81701.81700.00006.0010099.00
582005.06.28 15:32sell140.101.81750.00000.0000
592005.06.28 15:55modify140.101.81751.81700.0000
602005.06.28 15:59s/l140.101.81701.81700.00005.0010104.00
612005.06.28 15:59sell150.101.81690.00000.0000
622005.06.28 16:30modify150.101.81691.81680.0000
632005.06.28 16:50modify150.101.81691.81640.0000
642005.06.28 16:52modify150.101.81691.81620.0000
652005.06.28 17:05s/l150.101.81621.81620.00007.0010111.00
662005.06.28 17:05sell160.101.81730.00000.0000
672005.06.28 17:17modify160.101.81731.81700.0000
682005.06.28 17:20modify160.101.81731.81670.0000
692005.06.28 17:29s/l160.101.81671.81670.00006.0010117.00
702005.06.28 17:29sell170.101.81710.00000.0000
712005.06.28 17:47modify170.101.81711.81690.0000
722005.06.28 17:55modify170.101.81711.81680.0000
732005.06.28 18:12modify170.101.81711.81660.0000
742005.06.28 18:15modify170.101.81711.81630.0000
752005.06.28 18:22modify170.101.81711.81620.0000
762005.06.28 19:32s/l170.101.81621.81620.00009.0010126.00
772005.06.28 19:32sell180.101.81630.00000.0000
782005.06.28 19:52modify180.101.81631.81620.0000
792005.06.28 19:59s/l180.101.81621.81620.00001.0010127.00
802005.06.28 19:59sell190.101.81610.00000.0000
812005.06.28 20:47modify190.101.81611.81610.0000
822005.06.28 20:55s/l190.101.81611.81610.00000.0010127.00
832005.06.28 20:55sell200.101.81590.00000.0000
842005.06.28 21:05modify200.101.81591.81580.0000
852005.06.28 21:07modify200.101.81591.81560.0000
862005.06.28 21:15modify200.101.81591.81530.0000
872005.06.28 21:25s/l200.101.81531.81530.00006.0010133.00
882005.06.28 21:25sell210.101.81520.00000.0000
892005.06.29 07:35modify210.101.81521.81490.0000
902005.06.29 07:37modify210.101.81521.81470.0000
912005.06.29 07:40s/l210.101.81471.81470.00005.2110138.22
922005.06.29 07:40sell220.101.81510.00000.0000
932005.06.29 08:52modify220.101.81511.81350.0000
942005.06.29 09:02s/l220.101.81351.81350.000016.0010154.22
952005.06.29 09:02sell230.101.81370.00000.0000
962005.06.29 09:20modify230.101.81371.81350.0000
972005.06.29 09:29s/l230.101.81351.81350.00002.0010156.22
982005.06.29 09:29sell240.101.81360.00000.0000
992005.06.29 11:10modify240.101.81361.81240.0000
1002005.06.29 11:17modify240.101.81361.81050.0000
1012005.06.29 11:22s/l240.101.81051.81050.000031.0010187.22
1022005.06.29 11:22sell250.101.81060.00000.0000
1032005.06.29 11:37modify250.101.81061.81020.0000
1042005.06.29 11:45modify250.101.81061.80950.0000
1052005.06.29 11:59s/l250.101.80951.80950.000011.0010198.22
1062005.06.29 11:59sell260.101.80930.00000.0000
1072005.06.29 12:25modify260.101.80931.80850.0000
1082005.06.29 12:52modify260.101.80931.80770.0000
1092005.06.29 12:55modify260.101.80931.80760.0000
1102005.06.29 13:02s/l260.101.80761.80760.000017.0010215.22
1112005.06.29 13:02sell270.101.80790.00000.0000
1122005.06.29 13:22modify270.101.80791.80790.0000
1132005.06.29 13:25modify270.101.80791.80760.0000
1142005.06.29 13:32s/l270.101.80761.80760.00003.0010218.22
1152005.06.29 13:32sell280.101.80760.00000.0000
1162005.06.29 13:47modify280.101.80761.80710.0000
1172005.06.29 13:50modify280.101.80761.80700.0000
1182005.06.29 13:52modify280.101.80761.80660.0000
1192005.06.29 13:55modify280.101.80761.80610.0000
1202005.06.29 14:02modify280.101.80761.80580.0000
1212005.06.29 14:15modify280.101.80761.80460.0000
1222005.06.29 14:17modify280.101.80761.80450.0000
1232005.06.29 14:20modify280.101.80761.80410.0000
1242005.06.29 14:22modify280.101.80761.80360.0000
1252005.06.29 14:37s/l280.101.80361.80360.000040.0010258.22
1262005.06.29 14:37sell290.101.80340.00000.0000
1272005.06.29 14:55modify290.101.80341.80320.0000
1282005.06.29 15:10modify290.101.80341.80240.0000
1292005.06.29 15:12modify290.101.80341.80230.0000
1302005.06.29 15:15modify290.101.80341.80200.0000
1312005.06.29 15:20modify290.101.80341.80160.0000
1322005.06.29 15:22modify290.101.80341.80120.0000
1332005.06.29 15:25modify290.101.80341.80060.0000
1342005.06.29 15:29s/l290.101.80061.80060.000028.0010286.22
1352005.06.29 15:29sell300.101.80130.00000.0000
1362005.06.30 07:30close300.101.80990.00000.0000-85.3610200.86
1372005.06.30 07:30buy310.101.80990.00000.0000
1382005.06.30 08:30close310.101.80680.00000.0000-31.0010169.86
1392005.06.30 08:30sell320.101.80680.00000.0000
1402005.06.30 08:32modify320.101.80681.80430.0000
1412005.06.30 08:37s/l320.101.80431.80430.000025.0010194.86
1422005.06.30 08:37sell330.101.80430.00000.0000
1432005.06.30 09:32modify330.101.80431.80350.0000
1442005.06.30 09:40modify330.101.80431.80320.0000
1452005.06.30 09:45s/l330.101.80321.80320.000011.0010205.86
1462005.06.30 09:45sell340.101.80300.00000.0000
1472005.06.30 09:55modify340.101.80301.80070.0000
1482005.06.30 09:59s/l340.101.80071.80070.000023.0010228.86
1492005.06.30 09:59sell350.101.80050.00000.0000
1502005.06.30 10:05modify350.101.80051.80000.0000
1512005.06.30 10:07modify350.101.80051.79900.0000
1522005.06.30 10:12s/l350.101.79901.79900.000015.0010243.86
1532005.06.30 10:12sell360.101.79910.00000.0000
1542005.06.30 10:22modify360.101.79911.79570.0000
1552005.06.30 10:29modify360.101.79911.79560.0000
1562005.06.30 10:30modify360.101.79911.79540.0000
1572005.06.30 10:32s/l360.101.79541.79540.000037.0010280.86
1582005.06.30 10:32sell370.101.79540.00000.0000
1592005.06.30 10:55modify370.101.79541.79530.0000
1602005.06.30 11:05s/l370.101.79531.79530.00001.0010281.86
1612005.06.30 11:05sell380.101.79570.00000.0000
1622005.06.30 11:25modify380.101.79571.79540.0000
1632005.06.30 11:32modify380.101.79571.79530.0000
1642005.06.30 11:47modify380.101.79571.79480.0000
1652005.06.30 11:50modify380.101.79571.79430.0000
1662005.06.30 11:55modify380.101.79571.79330.0000
1672005.06.30 12:02s/l380.101.79331.79330.000024.0010305.86
1682005.06.30 12:02sell390.101.79320.00000.0000
1692005.06.30 12:25modify390.101.79321.79270.0000
1702005.06.30 12:32s/l390.101.79271.79270.00005.0010310.86
1712005.06.30 12:32sell400.101.79250.00000.0000
1722005.06.30 12:52modify400.101.79251.79250.0000
1732005.06.30 12:55modify400.101.79251.79230.0000
1742005.06.30 12:59s/l400.101.79231.79230.00002.0010312.86
1752005.06.30 12:59sell410.101.79230.00000.0000
1762005.06.30 13:47modify410.101.79231.79230.0000
1772005.06.30 13:50modify410.101.79231.79170.0000
1782005.06.30 13:55modify410.101.79231.79160.0000
1792005.06.30 14:05s/l410.101.79161.79160.00007.0010319.86
1802005.06.30 14:05sell420.101.79270.00000.0000
1812005.06.30 14:10modify420.101.79271.79200.0000
1822005.06.30 14:22modify420.101.79271.79160.0000
1832005.06.30 14:29s/l420.101.79161.79160.000011.0010330.86
1842005.06.30 14:29sell430.101.79210.00000.0000
1852005.06.30 18:35modify430.101.79211.79200.0000
1862005.06.30 18:42s/l430.101.79201.79200.00001.0010331.86
1872005.06.30 18:42sell440.101.79210.00000.0000
1882005.06.30 19:02modify440.101.79211.78840.0000
1892005.06.30 19:07s/l440.101.78841.78840.000037.0010368.86
1902005.06.30 19:07sell450.101.79130.00000.0000
1912005.06.30 19:22modify450.101.79131.79110.0000
1922005.06.30 19:25s/l450.101.79111.79110.00002.0010370.86
1932005.06.30 19:25sell460.101.79130.00000.0000
1942005.06.30 19:29modify460.101.79131.78840.0000
1952005.06.30 19:35s/l460.101.78841.78840.000029.0010399.86
1962005.06.30 19:35sell470.101.78880.00000.0000
1972005.06.30 19:55modify470.101.78881.78840.0000
1982005.06.30 19:59s/l470.101.78841.78840.00004.0010403.86
1992005.06.30 19:59sell480.101.79080.00000.0000
2002005.06.30 23:37modify480.101.79081.79050.0000
2012005.06.30 23:40s/l480.101.79051.79050.00003.0010406.86
2022005.06.30 23:40sell490.101.79040.00000.0000
2032005.07.01 01:22modify490.101.79041.79030.0000
2042005.07.01 01:29s/l490.101.79031.79030.00001.2210408.08
2052005.07.01 01:29sell500.101.79040.00000.0000
2062005.07.01 05:02modify500.101.79041.79020.0000
2072005.07.01 05:12s/l500.101.79021.79020.00002.0010410.08
2082005.07.01 05:12sell510.101.79030.00000.0000
2092005.07.01 05:29modify510.101.79031.79020.0000
2102005.07.01 05:30modify510.101.79031.79000.0000
2112005.07.01 05:32modify510.101.79031.78860.0000
2122005.07.01 05:35modify510.101.79031.78770.0000
2132005.07.01 05:40s/l510.101.78771.78770.000026.0010436.08
2142005.07.01 05:40sell520.101.78880.00000.0000
2152005.07.01 05:42modify520.101.78881.78860.0000
2162005.07.01 05:47modify520.101.78881.78770.0000
2172005.07.01 05:50s/l520.101.78771.78770.000011.0010447.08
2182005.07.01 05:50sell530.101.78940.00000.0000
2192005.07.01 05:52modify530.101.78941.78860.0000
2202005.07.01 05:55modify530.101.78941.78680.0000
2212005.07.01 06:02modify530.101.78941.78670.0000
2222005.07.01 06:22modify530.101.78941.78630.0000
2232005.07.01 06:25modify530.101.78941.78470.0000
2242005.07.01 06:32s/l530.101.78471.78470.000047.0010494.08
2252005.07.01 06:32sell540.101.78450.00000.0000
2262005.07.01 06:59modify540.101.78451.78360.0000
2272005.07.01 07:02s/l540.101.78361.78360.00009.0010503.08
2282005.07.01 07:02sell550.101.78350.00000.0000
2292005.07.01 07:25modify550.101.78351.78300.0000
2302005.07.01 07:35s/l550.101.78301.78300.00005.0010508.08
2312005.07.01 07:35sell560.101.78380.00000.0000
2322005.07.01 07:50modify560.101.78381.78370.0000
2332005.07.01 07:52modify560.101.78381.78310.0000
2342005.07.01 07:55modify560.101.78381.78270.0000
2352005.07.01 08:02s/l560.101.78271.78270.000011.0010519.08
2362005.07.01 08:02sell570.101.78270.00000.0000
2372005.07.01 08:17modify570.101.78271.78120.0000
2382005.07.01 08:20modify570.101.78271.77980.0000
2392005.07.01 08:22modify570.101.78271.77900.0000
2402005.07.01 08:25modify570.101.78271.77880.0000
2412005.07.01 08:42modify570.101.78271.77820.0000
2422005.07.01 08:45modify570.101.78271.77630.0000
2432005.07.01 08:47modify570.101.78271.77480.0000
2442005.07.01 08:50modify570.101.78271.77400.0000
2452005.07.01 08:55modify570.101.78271.77370.0000
2462005.07.01 08:59s/l570.101.77371.77370.000090.0010609.08
2472005.07.01 08:59sell580.101.77440.00000.0000
2482005.07.01 15:40modify580.101.77441.77360.0000
2492005.07.01 15:42modify580.101.77441.77240.0000
2502005.07.01 15:47s/l580.101.77241.77240.000020.0010629.08
2512005.07.01 15:47sell590.101.77240.00000.0000
2522005.07.01 16:25modify590.101.77241.77210.0000
2532005.07.01 16:52modify590.101.77241.77150.0000
2542005.07.01 16:55modify590.101.77241.77140.0000
2552005.07.01 17:02s/l590.101.77141.77140.000010.0010639.08
2562005.07.01 17:02sell600.101.77130.00000.0000
2572005.07.01 17:20modify600.101.77131.77010.0000
2582005.07.01 17:22modify600.101.77131.76990.0000
2592005.07.01 17:25modify600.101.77131.76950.0000
2602005.07.01 17:29s/l600.101.76951.76950.000018.0010657.08
2612005.07.01 17:29sell610.101.77040.00000.0000
2622005.07.01 19:37modify610.101.77041.77000.0000
2632005.07.01 19:40modify610.101.77041.76990.0000
2642005.07.01 19:42modify610.101.77041.76970.0000
2652005.07.01 19:47modify610.101.77041.76950.0000
2662005.07.01 19:59s/l610.101.76951.76950.00009.0010666.08
2672005.07.01 19:59sell620.101.76940.00000.0000
2682005.07.01 20:37modify620.101.76941.76940.0000
2692005.07.01 20:42modify620.101.76941.76900.0000
2702005.07.01 20:52modify620.101.76941.76870.0000
2712005.07.01 20:55modify620.101.76941.76860.0000
2722005.07.01 21:02s/l620.101.76861.76860.00008.0010674.08
2732005.07.01 21:02sell630.101.76920.00000.0000
2742005.07.01 21:20modify630.101.76921.76920.0000
2752005.07.01 21:22modify630.101.76921.76910.0000
2762005.07.01 21:25modify630.101.76921.76880.0000
2772005.07.01 21:29s/l630.101.76881.76880.00004.0010678.08
2782005.07.01 21:29sell640.101.76920.00000.0000
2792005.07.01 21:47modify640.101.76921.76920.0000
2802005.07.01 21:50modify640.101.76921.76910.0000
2812005.07.01 21:52modify640.101.76921.76870.0000
2822005.07.01 21:55modify640.101.76921.76830.0000
2832005.07.01 22:10modify640.101.76921.76820.0000
2842005.07.04 00:00modify640.101.76921.76230.0000
2852005.07.04 00:05s/l640.101.76231.76230.000069.2210747.29
2862005.07.04 00:05sell650.101.76260.00000.0000
2872005.07.04 00:17modify650.101.76261.76240.0000
2882005.07.04 00:20modify650.101.76261.76200.0000
2892005.07.04 00:25modify650.101.76261.76170.0000
2902005.07.04 00:29s/l650.101.76171.76170.00009.0010756.29
2912005.07.04 00:29sell660.101.76220.00000.0000
2922005.07.04 03:42modify660.101.76221.76060.0000
2932005.07.04 03:45modify660.101.76221.76050.0000
2942005.07.04 04:07modify660.101.76221.76020.0000
2952005.07.04 04:10modify660.101.76221.75890.0000
2962005.07.04 04:12modify660.101.76221.75880.0000
2972005.07.04 04:35s/l660.101.75881.75880.000034.0010790.29
2982005.07.04 04:35sell670.101.75930.00000.0000
2992005.07.04 04:55modify670.101.75931.75920.0000
3002005.07.04 05:02s/l670.101.75921.75920.00001.0010791.29
3012005.07.04 05:02sell680.101.76000.00000.0000
3022005.07.04 05:22modify680.101.76001.75990.0000
3032005.07.04 05:25modify680.101.76001.75970.0000
3042005.07.04 05:29s/l680.101.75971.75970.00003.0010794.29
3052005.07.04 05:29sell690.101.75990.00000.0000
3062005.07.04 07:42modify690.101.75991.75940.0000
3072005.07.04 07:47s/l690.101.75941.75940.00005.0010799.29
3082005.07.04 07:47sell700.101.75960.00000.0000
3092005.07.04 10:32modify700.101.75961.75870.0000
3102005.07.04 10:35s/l700.101.75871.75870.00009.0010808.29
3112005.07.04 10:35sell710.101.75950.00000.0000
3122005.07.04 11:02modify710.101.75951.75910.0000
3132005.07.04 11:12modify710.101.75951.75860.0000
3142005.07.04 11:17s/l710.101.75861.75860.00009.0010817.29
3152005.07.04 11:17sell720.101.75930.00000.0000
3162005.07.04 11:20modify720.101.75931.75830.0000
3172005.07.04 11:29s/l720.101.75831.75830.000010.0010827.29
3182005.07.04 11:29sell730.101.75810.00000.0000
3192005.07.05 07:35modify730.101.75811.75710.0000
3202005.07.05 07:40s/l730.101.75711.75710.000010.2210837.51
3212005.07.05 07:40sell740.101.75740.00000.0000
3222005.07.05 07:55modify740.101.75741.75350.0000
3232005.07.05 07:59s/l740.101.75351.75350.000039.0010876.51
3242005.07.05 07:59sell750.101.75340.00000.0000
3252005.07.05 08:22modify750.101.75341.75190.0000
3262005.07.05 08:25modify750.101.75341.75160.0000
3272005.07.05 08:29s/l750.101.75161.75160.000018.0010894.51
3282005.07.05 08:29sell760.101.75380.00000.0000
3292005.07.05 08:55modify760.101.75381.75340.0000
3302005.07.05 08:59s/l760.101.75341.75340.00004.0010898.51
3312005.07.05 08:59sell770.101.75400.00000.0000
3322005.07.05 09:22modify770.101.75401.75370.0000
3332005.07.05 09:29s/l770.101.75371.75370.00003.0010901.51
3342005.07.05 09:29sell780.101.75700.00000.0000
3352005.07.05 09:50modify780.101.75701.75580.0000
3362005.07.05 09:59s/l780.101.75581.75580.000012.0010913.51
3372005.07.05 09:59sell790.101.76070.00000.0000
3382005.07.05 10:00close790.101.76070.00000.00000.0010913.51
3392005.07.05 10:00buy800.101.76070.00000.0000
3402005.07.05 10:30close800.101.75760.00000.0000-31.0010882.51
3412005.07.05 10:30sell810.101.75760.00000.0000
3422005.07.05 10:45modify810.101.75761.75670.0000
3432005.07.05 10:52s/l810.101.75671.75670.00009.0010891.51
3442005.07.05 10:52sell820.101.75650.00000.0000
3452005.07.05 11:10modify820.101.75651.75640.0000
3462005.07.05 11:12modify820.101.75651.75500.0000
3472005.07.05 11:20s/l820.101.75501.75500.000015.0010906.51
3482005.07.05 11:20sell830.101.75500.00000.0000
3492005.07.05 12:35modify830.101.75501.75240.0000
3502005.07.05 12:42s/l830.101.75241.75240.000026.0010932.51
3512005.07.05 12:42sell840.101.75350.00000.0000
3522005.07.05 12:52modify840.101.75351.75350.0000
3532005.07.05 12:55modify840.101.75351.75330.0000
3542005.07.05 12:59s/l840.101.75331.75330.00002.0010934.51
3552005.07.05 12:59sell850.101.75310.00000.0000
3562005.07.05 16:12modify850.101.75311.75240.0000
3572005.07.05 16:15s/l850.101.75241.75240.00007.0010941.51
3582005.07.05 16:15sell860.101.75310.00000.0000
3592005.07.06 00:30close860.101.75810.00000.0000-49.7810891.72
3602005.07.06 00:30buy870.101.75810.00000.0000
3612005.07.06 02:30close870.101.75640.00000.0000-17.0010874.72
3622005.07.06 02:30sell880.101.75640.00000.0000
3632005.07.06 07:00close880.101.75970.00000.0000-33.0010841.72
3642005.07.06 07:00buy890.101.75970.00000.0000
3652005.07.06 08:00close890.101.75590.00000.0000-38.0010803.72
3662005.07.06 08:00sell900.101.75590.00000.0000
3672005.07.06 09:00close900.101.75900.00000.0000-31.0010772.72
3682005.07.06 09:00buy910.101.75900.00000.0000
3692005.07.06 09:30close910.101.75720.00000.0000-18.0010754.72
3702005.07.06 09:30sell920.101.75720.00000.0000
3712005.07.06 09:32modify920.101.75721.75670.0000
3722005.07.06 09:45s/l920.101.75671.75670.00005.0010759.72
3732005.07.06 09:45sell930.101.75830.00000.0000
3742005.07.06 09:50modify930.101.75831.75630.0000
3752005.07.06 09:52s/l930.101.75631.75630.000020.0010779.72
3762005.07.06 09:52sell940.101.75650.00000.0000
3772005.07.06 10:02modify940.101.75651.75460.0000
3782005.07.06 10:12s/l940.101.75461.75460.000019.0010798.72
3792005.07.06 10:12sell950.101.75610.00000.0000
3802005.07.06 10:17modify950.101.75611.75400.0000
3812005.07.06 10:20s/l950.101.75401.75400.000021.0010819.72
3822005.07.06 10:20sell960.101.75430.00000.0000
3832005.07.06 10:32modify960.101.75431.75340.0000
3842005.07.06 10:37modify960.101.75431.75330.0000
3852005.07.06 10:40s/l960.101.75331.75330.000010.0010829.72
3862005.07.06 10:40sell970.101.75360.00000.0000
3872005.07.06 10:45modify970.101.75361.75270.0000
3882005.07.06 10:50s/l970.101.75271.75270.00009.0010838.72
3892005.07.06 10:50sell980.101.75320.00000.0000
3902005.07.06 15:30close980.101.75690.00000.0000-37.0010801.72
3912005.07.06 15:30buy990.101.75690.00000.0000
3922005.07.06 15:47modify990.101.75691.75720.0000
3932005.07.06 15:52s/l990.101.75721.75720.00003.0010804.72
3942005.07.06 15:52buy1000.101.75730.00000.0000
3952005.07.06 16:25modify1000.101.75731.75740.0000
3962005.07.06 16:29s/l1000.101.75741.75740.00001.0010805.72
3972005.07.06 16:29buy1010.101.75700.00000.0000
3982005.07.06 16:42modify1010.101.75701.75740.0000
3992005.07.06 16:47s/l1010.101.75741.75740.00004.0010809.72
4002005.07.06 16:47buy1020.101.75740.00000.0000
4012005.07.06 16:52modify1020.101.75741.75840.0000
4022005.07.06 16:55modify1020.101.75741.75910.0000
4032005.07.06 16:59s/l1020.101.75911.75910.000017.0010826.72
4042005.07.06 16:59buy1030.101.75840.00000.0000
4052005.07.06 20:00close1030.101.75540.00000.0000-30.0010796.72
4062005.07.06 20:00sell1040.101.75540.00000.0000
4072005.07.06 21:50modify1040.101.75541.75490.0000
4082005.07.06 21:52modify1040.101.75541.75460.0000
4092005.07.06 22:15modify1040.101.75541.75450.0000
4102005.07.06 22:17modify1040.101.75541.75380.0000
4112005.07.06 22:20modify1040.101.75541.75340.0000
4122005.07.06 22:45modify1040.101.75541.75320.0000
4132005.07.06 22:47modify1040.101.75541.75300.0000
4142005.07.06 22:55modify1040.101.75541.75280.0000
4152005.07.06 23:02s/l1040.101.75281.75280.000026.0010822.72
4162005.07.06 23:02sell1050.101.75320.00000.0000
4172005.07.06 23:25modify1050.101.75321.75310.0000
4182005.07.06 23:30s/l1050.101.75311.75310.00001.0010823.72
4192005.07.06 23:30sell1060.101.75290.00000.0000
4202005.07.06 23:52modify1060.101.75291.75240.0000
4212005.07.06 23:55modify1060.101.75291.75230.0000
4222005.07.07 00:02s/l1060.101.75231.75230.00006.6410830.37
4232005.07.07 00:02sell1070.101.75330.00000.0000
4242005.07.07 00:10modify1070.101.75331.75330.0000
4252005.07.07 00:17modify1070.101.75331.75290.0000
4262005.07.07 00:20modify1070.101.75331.75220.0000
4272005.07.07 00:22modify1070.101.75331.75210.0000
4282005.07.07 00:29s/l1070.101.75211.75210.000012.0010842.37
4292005.07.07 00:29sell1080.101.75320.00000.0000
4302005.07.07 01:50modify1080.101.75321.75300.0000
4312005.07.07 02:02s/l1080.101.75301.75300.00002.0010844.37
4322005.07.07 02:02sell1090.101.75290.00000.0000
4332005.07.07 03:12modify1090.101.75291.75270.0000
4342005.07.07 03:20s/l1090.101.75271.75270.00002.0010846.37
4352005.07.07 03:20sell1100.101.75260.00000.0000
4362005.07.07 03:32modify1100.101.75261.75130.0000
4372005.07.07 03:35modify1100.101.75261.75050.0000
4382005.07.07 03:37s/l1100.101.75051.75050.000021.0010867.37
4392005.07.07 03:37sell1110.101.75110.00000.0000
4402005.07.07 03:40modify1110.101.75111.74810.0000
4412005.07.07 03:42s/l1110.101.74811.74810.000030.0010897.37
4422005.07.07 03:42sell1120.101.75220.00000.0000
4432005.07.07 03:50modify1120.101.75221.75050.0000
4442005.07.07 03:52s/l1120.101.75051.75050.000017.0010914.37
4452005.07.07 03:52sell1130.101.75140.00000.0000
4462005.07.07 03:59modify1130.101.75141.75060.0000
4472005.07.07 04:05s/l1130.101.75061.75060.00008.0010922.37
4482005.07.07 04:05sell1140.101.75080.00000.0000
4492005.07.07 04:07modify1140.101.75081.75040.0000
4502005.07.07 04:10s/l1140.101.75041.75040.00004.0010926.37
4512005.07.07 04:10sell1150.101.75120.00000.0000
4522005.07.07 04:35modify1150.101.75121.75110.0000
4532005.07.07 04:55modify1150.101.75121.75070.0000
4542005.07.07 05:02modify1150.101.75121.75050.0000
4552005.07.07 05:22modify1150.101.75121.75000.0000
4562005.07.07 05:29s/l1150.101.75001.75000.000012.0010938.37
4572005.07.07 05:29sell1160.101.74980.00000.0000
4582005.07.07 10:05modify1160.101.74981.74480.0000
4592005.07.07 10:07s/l1160.101.74481.74480.000050.0010988.37
4602005.07.07 10:07sell1170.101.74650.00000.0000
4612005.07.07 10:12modify1170.101.74651.74410.0000
4622005.07.07 10:15s/l1170.101.74411.74410.000024.0011012.37
4632005.07.07 10:15sell1180.101.74760.00000.0000
4642005.07.07 10:30modify1180.101.74761.74760.0000
4652005.07.07 10:32modify1180.101.74761.74180.0000
4662005.07.07 10:35s/l1180.101.74181.74180.000058.0011070.37
4672005.07.07 10:35sell1190.101.74280.00000.0000
4682005.07.07 10:40modify1190.101.74281.74130.0000
4692005.07.07 10:42s/l1190.101.74131.74130.000015.0011085.37
4702005.07.07 10:42sell1200.101.74370.00000.0000
4712005.07.07 10:59modify1200.101.74371.74330.0000
4722005.07.07 11:02s/l1200.101.74331.74330.00004.0011089.37
4732005.07.07 11:02sell1210.101.74390.00000.0000
4742005.07.07 11:25modify1210.101.74391.74260.0000
4752005.07.07 11:29s/l1210.101.74261.74260.000013.0011102.37
4762005.07.07 11:29sell1220.101.74390.00000.0000
4772005.07.07 12:22modify1220.101.74391.74340.0000
4782005.07.07 12:29s/l1220.101.74341.74340.00005.0011107.37
4792005.07.07 12:29sell1230.101.74380.00000.0000
4802005.07.07 15:35modify1230.101.74381.74150.0000
4812005.07.07 15:37s/l1230.101.74151.74150.000023.0011130.37
4822005.07.07 15:37sell1240.101.74150.00000.0000
4832005.07.08 07:52modify1240.101.74151.74130.0000
4842005.07.08 08:02modify1240.101.74151.73980.0000
4852005.07.08 08:05s/l1240.101.73981.73980.000017.2211147.58
4862005.07.08 08:05sell1250.101.74090.00000.0000
4872005.07.08 08:07modify1250.101.74091.73950.0000
4882005.07.08 08:15modify1250.101.74091.73830.0000
4892005.07.08 08:20modify1250.101.74091.73750.0000
4902005.07.08 08:30s/l1250.101.73751.73750.000034.0011181.58
4912005.07.08 08:30sell1260.101.73740.00000.0000
4922005.07.08 08:55modify1260.101.73741.73730.0000
4932005.07.08 08:59s/l1260.101.73731.73730.00001.0011182.58
4942005.07.08 08:59sell1270.101.73780.00000.0000
4952005.07.08 10:20modify1270.101.73781.73780.0000
4962005.07.08 10:47modify1270.101.73781.73690.0000
4972005.07.08 11:02s/l1270.101.73691.73690.00009.0011191.58
4982005.07.08 11:02sell1280.101.73680.00000.0000
4992005.07.08 11:15modify1280.101.73681.73620.0000
5002005.07.08 11:25modify1280.101.73681.73610.0000
5012005.07.08 11:35s/l1280.101.73611.73610.00007.0011198.58
5022005.07.08 11:35sell1290.101.73590.00000.0000
5032005.07.08 11:42modify1290.101.73591.73490.0000
5042005.07.08 11:52modify1290.101.73591.73480.0000
5052005.07.08 11:55modify1290.101.73591.73460.0000
5062005.07.08 12:02s/l1290.101.73461.73460.000013.0011211.58
5072005.07.08 12:02sell1300.101.73530.00000.0000
5082005.07.08 12:10modify1300.101.73531.73530.0000
5092005.07.08 12:20modify1300.101.73531.73520.0000
5102005.07.08 12:22modify1300.101.73531.73510.0000
5112005.07.08 12:25modify1300.101.73531.73480.0000
5122005.07.08 12:29s/l1300.101.73481.73480.00005.0011216.58
5132005.07.08 12:29sell1310.101.73510.00000.0000
5142005.07.08 13:20modify1310.101.73511.73460.0000
5152005.07.08 13:22modify1310.101.73511.73310.0000
5162005.07.08 13:25s/l1310.101.73311.73310.000020.0011236.58
5172005.07.08 13:25sell1320.101.73300.00000.0000
5182005.07.08 13:30modify1320.101.73301.73230.0000
5192005.07.08 13:32s/l1320.101.73231.73230.00007.0011243.58
5202005.07.08 13:32sell1330.101.73640.00000.0000
5212005.07.08 13:47modify1330.101.73641.73470.0000
5222005.07.08 13:50modify1330.101.73641.73220.0000
5232005.07.08 13:52s/l1330.101.73221.73220.000042.0011285.58
5242005.07.08 13:52sell1340.101.73280.00000.0000
5252005.07.08 15:00close1340.101.74280.00000.0000-100.0011185.58
5262005.07.08 15:00buy1350.101.74280.00000.0000
5272005.07.08 15:30close1350.101.73950.00000.0000-33.0011152.58
5282005.07.08 15:30sell1360.101.73950.00000.0000
5292005.07.08 15:32modify1360.101.73951.73880.0000
5302005.07.08 15:35modify1360.101.73951.73860.0000
5312005.07.08 15:37modify1360.101.73951.73830.0000
5322005.07.08 15:40modify1360.101.73951.73780.0000
5332005.07.08 15:47modify1360.101.73951.73710.0000
5342005.07.08 15:50s/l1360.101.73711.73710.000024.0011176.58
5352005.07.08 15:50sell1370.101.73780.00000.0000
5362005.07.08 15:59modify1370.101.73781.73730.0000
5372005.07.08 16:00modify1370.101.73781.73670.0000
5382005.07.08 16:15modify1370.101.73781.73650.0000
5392005.07.08 16:20s/l1370.101.73651.73650.000013.0011189.58
5402005.07.08 16:20sell1380.101.73640.00000.0000
5412005.07.08 16:42modify1380.101.73641.73620.0000
5422005.07.08 16:50s/l1380.101.73621.73620.00002.0011191.58
5432005.07.08 16:50sell1390.101.73610.00000.0000
5442005.07.08 16:59close at stop1390.101.73550.00000.00006.0011197.58