|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.06.28 01:30 - 2005.07.08 16:30
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Lots=0.1; Slippage=3; StopLossMode=false; StopLoss=30; TakeProfitMode=false; TakeProfit=60; TrailingStopMode=true; TrailingStop=10;
|Bars in test
|512
|Ticks modelled
|4576
|Modelling quality
|20.27%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1197.58
|Gross profit
|1749.72
|Gross loss
|-552.14
|Profit factor
|3.17
|Expected payoff
|8.62
|Absolute drawdown
|18.00
|Maximal drawdown
|186.78 (1.71%)
|Relative drawdown
|1.71% (186.78)
|Total trades
|139
|Short positions (won %)
|127 (95.28%)
|Long positions (won %)
|12 (33.33%)
|Profit trades (% of total)
|125 (89.93%)
|Loss trades (% of total)
|14 (10.07%)
|Largest
|profit trade
|90.00
|loss trade
|-100.00
|Average
|profit trade
|14.00
|loss trade
|-39.44
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|48 (743.65)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-186.79)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|743.65 (48)
|consecutive loss (count of losses)
|-186.79 (6)
|Average
|consecutive wins
|18
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.06.28 01:30
|buy
|1
|0.10
|1.8281
|0.0000
|0.0000
|2
|2005.06.28 04:00
|close
|1
|0.10
|1.8263
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9982.00
|3
|2005.06.28 04:00
|sell
|2
|0.10
|1.8263
|0.0000
|0.0000
|4
|2005.06.28 04:25
|modify
|2
|0.10
|1.8263
|1.8261
|0.0000
|5
|2005.06.28 04:52
|modify
|2
|0.10
|1.8263
|1.8259
|0.0000
|6
|2005.06.28 04:55
|modify
|2
|0.10
|1.8263
|1.8258
|0.0000
|7
|2005.06.28 05:02
|s/l
|2
|0.10
|1.8258
|1.8258
|0.0000
|5.00
|9987.00
|8
|2005.06.28 05:02
|sell
|3
|0.10
|1.8258
|0.0000
|0.0000
|9
|2005.06.28 07:12
|modify
|3
|0.10
|1.8258
|1.8257
|0.0000
|10
|2005.06.28 07:15
|modify
|3
|0.10
|1.8258
|1.8242
|0.0000
|11
|2005.06.28 07:42
|modify
|3
|0.10
|1.8258
|1.8236
|0.0000
|12
|2005.06.28 08:10
|modify
|3
|0.10
|1.8258
|1.8231
|0.0000
|13
|2005.06.28 08:25
|modify
|3
|0.10
|1.8258
|1.8222
|0.0000
|14
|2005.06.28 08:37
|modify
|3
|0.10
|1.8258
|1.8221
|0.0000
|15
|2005.06.28 08:52
|modify
|3
|0.10
|1.8258
|1.8217
|0.0000
|16
|2005.06.28 08:55
|modify
|3
|0.10
|1.8258
|1.8215
|0.0000
|17
|2005.06.28 09:02
|s/l
|3
|0.10
|1.8215
|1.8215
|0.0000
|43.00
|10030.00
|18
|2005.06.28 09:02
|sell
|4
|0.10
|1.8224
|0.0000
|0.0000
|19
|2005.06.28 09:25
|modify
|4
|0.10
|1.8224
|1.8219
|0.0000
|20
|2005.06.28 09:29
|s/l
|4
|0.10
|1.8219
|1.8219
|0.0000
|5.00
|10035.00
|21
|2005.06.28 09:29
|sell
|5
|0.10
|1.8218
|0.0000
|0.0000
|22
|2005.06.28 09:47
|modify
|5
|0.10
|1.8218
|1.8217
|0.0000
|23
|2005.06.28 09:50
|modify
|5
|0.10
|1.8218
|1.8213
|0.0000
|24
|2005.06.28 09:52
|modify
|5
|0.10
|1.8218
|1.8201
|0.0000
|25
|2005.06.28 09:55
|modify
|5
|0.10
|1.8218
|1.8198
|0.0000
|26
|2005.06.28 10:02
|s/l
|5
|0.10
|1.8198
|1.8198
|0.0000
|20.00
|10055.00
|27
|2005.06.28 10:02
|sell
|6
|0.10
|1.8207
|0.0000
|0.0000
|28
|2005.06.28 10:17
|modify
|6
|0.10
|1.8207
|1.8207
|0.0000
|29
|2005.06.28 10:20
|modify
|6
|0.10
|1.8207
|1.8198
|0.0000
|30
|2005.06.28 10:22
|modify
|6
|0.10
|1.8207
|1.8196
|0.0000
|31
|2005.06.28 10:29
|s/l
|6
|0.10
|1.8196
|1.8196
|0.0000
|11.00
|10066.00
|32
|2005.06.28 10:29
|sell
|7
|0.10
|1.8207
|0.0000
|0.0000
|33
|2005.06.28 10:47
|modify
|7
|0.10
|1.8207
|1.8207
|0.0000
|34
|2005.06.28 10:50
|modify
|7
|0.10
|1.8207
|1.8206
|0.0000
|35
|2005.06.28 10:55
|modify
|7
|0.10
|1.8207
|1.8202
|0.0000
|36
|2005.06.28 10:59
|s/l
|7
|0.10
|1.8202
|1.8202
|0.0000
|5.00
|10071.00
|37
|2005.06.28 10:59
|sell
|8
|0.10
|1.8201
|0.0000
|0.0000
|38
|2005.06.28 13:12
|modify
|8
|0.10
|1.8201
|1.8200
|0.0000
|39
|2005.06.28 13:29
|s/l
|8
|0.10
|1.8200
|1.8200
|0.0000
|1.00
|10072.00
|40
|2005.06.28 13:29
|sell
|9
|0.10
|1.8198
|0.0000
|0.0000
|41
|2005.06.28 13:40
|modify
|9
|0.10
|1.8198
|1.8194
|0.0000
|42
|2005.06.28 13:42
|s/l
|9
|0.10
|1.8194
|1.8194
|0.0000
|4.00
|10076.00
|43
|2005.06.28 13:42
|sell
|10
|0.10
|1.8193
|0.0000
|0.0000
|44
|2005.06.28 14:07
|modify
|10
|0.10
|1.8193
|1.8187
|0.0000
|45
|2005.06.28 14:10
|s/l
|10
|0.10
|1.8187
|1.8187
|0.0000
|6.00
|10082.00
|46
|2005.06.28 14:10
|sell
|11
|0.10
|1.8187
|0.0000
|0.0000
|47
|2005.06.28 14:35
|modify
|11
|0.10
|1.8187
|1.8180
|0.0000
|48
|2005.06.28 14:37
|s/l
|11
|0.10
|1.8180
|1.8180
|0.0000
|7.00
|10089.00
|49
|2005.06.28 14:37
|sell
|12
|0.10
|1.8179
|0.0000
|0.0000
|50
|2005.06.28 14:59
|modify
|12
|0.10
|1.8179
|1.8179
|0.0000
|51
|2005.06.28 15:00
|modify
|12
|0.10
|1.8179
|1.8177
|0.0000
|52
|2005.06.28 15:02
|modify
|12
|0.10
|1.8179
|1.8175
|0.0000
|53
|2005.06.28 15:05
|s/l
|12
|0.10
|1.8175
|1.8175
|0.0000
|4.00
|10093.00
|54
|2005.06.28 15:05
|sell
|13
|0.10
|1.8176
|0.0000
|0.0000
|55
|2005.06.28 15:22
|modify
|13
|0.10
|1.8176
|1.8173
|0.0000
|56
|2005.06.28 15:25
|modify
|13
|0.10
|1.8176
|1.8170
|0.0000
|57
|2005.06.28 15:32
|s/l
|13
|0.10
|1.8170
|1.8170
|0.0000
|6.00
|10099.00
|58
|2005.06.28 15:32
|sell
|14
|0.10
|1.8175
|0.0000
|0.0000
|59
|2005.06.28 15:55
|modify
|14
|0.10
|1.8175
|1.8170
|0.0000
|60
|2005.06.28 15:59
|s/l
|14
|0.10
|1.8170
|1.8170
|0.0000
|5.00
|10104.00
|61
|2005.06.28 15:59
|sell
|15
|0.10
|1.8169
|0.0000
|0.0000
|62
|2005.06.28 16:30
|modify
|15
|0.10
|1.8169
|1.8168
|0.0000
|63
|2005.06.28 16:50
|modify
|15
|0.10
|1.8169
|1.8164
|0.0000
|64
|2005.06.28 16:52
|modify
|15
|0.10
|1.8169
|1.8162
|0.0000
|65
|2005.06.28 17:05
|s/l
|15
|0.10
|1.8162
|1.8162
|0.0000
|7.00
|10111.00
|66
|2005.06.28 17:05
|sell
|16
|0.10
|1.8173
|0.0000
|0.0000
|67
|2005.06.28 17:17
|modify
|16
|0.10
|1.8173
|1.8170
|0.0000
|68
|2005.06.28 17:20
|modify
|16
|0.10
|1.8173
|1.8167
|0.0000
|69
|2005.06.28 17:29
|s/l
|16
|0.10
|1.8167
|1.8167
|0.0000
|6.00
|10117.00
|70
|2005.06.28 17:29
|sell
|17
|0.10
|1.8171
|0.0000
|0.0000
|71
|2005.06.28 17:47
|modify
|17
|0.10
|1.8171
|1.8169
|0.0000
|72
|2005.06.28 17:55
|modify
|17
|0.10
|1.8171
|1.8168
|0.0000
|73
|2005.06.28 18:12
|modify
|17
|0.10
|1.8171
|1.8166
|0.0000
|74
|2005.06.28 18:15
|modify
|17
|0.10
|1.8171
|1.8163
|0.0000
|75
|2005.06.28 18:22
|modify
|17
|0.10
|1.8171
|1.8162
|0.0000
|76
|2005.06.28 19:32
|s/l
|17
|0.10
|1.8162
|1.8162
|0.0000
|9.00
|10126.00
|77
|2005.06.28 19:32
|sell
|18
|0.10
|1.8163
|0.0000
|0.0000
|78
|2005.06.28 19:52
|modify
|18
|0.10
|1.8163
|1.8162
|0.0000
|79
|2005.06.28 19:59
|s/l
|18
|0.10
|1.8162
|1.8162
|0.0000
|1.00
|10127.00
|80
|2005.06.28 19:59
|sell
|19
|0.10
|1.8161
|0.0000
|0.0000
|81
|2005.06.28 20:47
|modify
|19
|0.10
|1.8161
|1.8161
|0.0000
|82
|2005.06.28 20:55
|s/l
|19
|0.10
|1.8161
|1.8161
|0.0000
|0.00
|10127.00
|83
|2005.06.28 20:55
|sell
|20
|0.10
|1.8159
|0.0000
|0.0000
|84
|2005.06.28 21:05
|modify
|20
|0.10
|1.8159
|1.8158
|0.0000
|85
|2005.06.28 21:07
|modify
|20
|0.10
|1.8159
|1.8156
|0.0000
|86
|2005.06.28 21:15
|modify
|20
|0.10
|1.8159
|1.8153
|0.0000
|87
|2005.06.28 21:25
|s/l
|20
|0.10
|1.8153
|1.8153
|0.0000
|6.00
|10133.00
|88
|2005.06.28 21:25
|sell
|21
|0.10
|1.8152
|0.0000
|0.0000
|89
|2005.06.29 07:35
|modify
|21
|0.10
|1.8152
|1.8149
|0.0000
|90
|2005.06.29 07:37
|modify
|21
|0.10
|1.8152
|1.8147
|0.0000
|91
|2005.06.29 07:40
|s/l
|21
|0.10
|1.8147
|1.8147
|0.0000
|5.21
|10138.22
|92
|2005.06.29 07:40
|sell
|22
|0.10
|1.8151
|0.0000
|0.0000
|93
|2005.06.29 08:52
|modify
|22
|0.10
|1.8151
|1.8135
|0.0000
|94
|2005.06.29 09:02
|s/l
|22
|0.10
|1.8135
|1.8135
|0.0000
|16.00
|10154.22
|95
|2005.06.29 09:02
|sell
|23
|0.10
|1.8137
|0.0000
|0.0000
|96
|2005.06.29 09:20
|modify
|23
|0.10
|1.8137
|1.8135
|0.0000
|97
|2005.06.29 09:29
|s/l
|23
|0.10
|1.8135
|1.8135
|0.0000
|2.00
|10156.22
|98
|2005.06.29 09:29
|sell
|24
|0.10
|1.8136
|0.0000
|0.0000
|99
|2005.06.29 11:10
|modify
|24
|0.10
|1.8136
|1.8124
|0.0000
|100
|2005.06.29 11:17
|modify
|24
|0.10
|1.8136
|1.8105
|0.0000
|101
|2005.06.29 11:22
|s/l
|24
|0.10
|1.8105
|1.8105
|0.0000
|31.00
|10187.22
|102
|2005.06.29 11:22
|sell
|25
|0.10
|1.8106
|0.0000
|0.0000
|103
|2005.06.29 11:37
|modify
|25
|0.10
|1.8106
|1.8102
|0.0000
|104
|2005.06.29 11:45
|modify
|25
|0.10
|1.8106
|1.8095
|0.0000
|105
|2005.06.29 11:59
|s/l
|25
|0.10
|1.8095
|1.8095
|0.0000
|11.00
|10198.22
|106
|2005.06.29 11:59
|sell
|26
|0.10
|1.8093
|0.0000
|0.0000
|107
|2005.06.29 12:25
|modify
|26
|0.10
|1.8093
|1.8085
|0.0000
|108
|2005.06.29 12:52
|modify
|26
|0.10
|1.8093
|1.8077
|0.0000
|109
|2005.06.29 12:55
|modify
|26
|0.10
|1.8093
|1.8076
|0.0000
|110
|2005.06.29 13:02
|s/l
|26
|0.10
|1.8076
|1.8076
|0.0000
|17.00
|10215.22
|111
|2005.06.29 13:02
|sell
|27
|0.10
|1.8079
|0.0000
|0.0000
|112
|2005.06.29 13:22
|modify
|27
|0.10
|1.8079
|1.8079
|0.0000
|113
|2005.06.29 13:25
|modify
|27
|0.10
|1.8079
|1.8076
|0.0000
|114
|2005.06.29 13:32
|s/l
|27
|0.10
|1.8076
|1.8076
|0.0000
|3.00
|10218.22
|115
|2005.06.29 13:32
|sell
|28
|0.10
|1.8076
|0.0000
|0.0000
|116
|2005.06.29 13:47
|modify
|28
|0.10
|1.8076
|1.8071
|0.0000
|117
|2005.06.29 13:50
|modify
|28
|0.10
|1.8076
|1.8070
|0.0000
|118
|2005.06.29 13:52
|modify
|28
|0.10
|1.8076
|1.8066
|0.0000
|119
|2005.06.29 13:55
|modify
|28
|0.10
|1.8076
|1.8061
|0.0000
|120
|2005.06.29 14:02
|modify
|28
|0.10
|1.8076
|1.8058
|0.0000
|121
|2005.06.29 14:15
|modify
|28
|0.10
|1.8076
|1.8046
|0.0000
|122
|2005.06.29 14:17
|modify
|28
|0.10
|1.8076
|1.8045
|0.0000
|123
|2005.06.29 14:20
|modify
|28
|0.10
|1.8076
|1.8041
|0.0000
|124
|2005.06.29 14:22
|modify
|28
|0.10
|1.8076
|1.8036
|0.0000
|125
|2005.06.29 14:37
|s/l
|28
|0.10
|1.8036
|1.8036
|0.0000
|40.00
|10258.22
|126
|2005.06.29 14:37
|sell
|29
|0.10
|1.8034
|0.0000
|0.0000
|127
|2005.06.29 14:55
|modify
|29
|0.10
|1.8034
|1.8032
|0.0000
|128
|2005.06.29 15:10
|modify
|29
|0.10
|1.8034
|1.8024
|0.0000
|129
|2005.06.29 15:12
|modify
|29
|0.10
|1.8034
|1.8023
|0.0000
|130
|2005.06.29 15:15
|modify
|29
|0.10
|1.8034
|1.8020
|0.0000
|131
|2005.06.29 15:20
|modify
|29
|0.10
|1.8034
|1.8016
|0.0000
|132
|2005.06.29 15:22
|modify
|29
|0.10
|1.8034
|1.8012
|0.0000
|133
|2005.06.29 15:25
|modify
|29
|0.10
|1.8034
|1.8006
|0.0000
|134
|2005.06.29 15:29
|s/l
|29
|0.10
|1.8006
|1.8006
|0.0000
|28.00
|10286.22
|135
|2005.06.29 15:29
|sell
|30
|0.10
|1.8013
|0.0000
|0.0000
|136
|2005.06.30 07:30
|close
|30
|0.10
|1.8099
|0.0000
|0.0000
|-85.36
|10200.86
|137
|2005.06.30 07:30
|buy
|31
|0.10
|1.8099
|0.0000
|0.0000
|138
|2005.06.30 08:30
|close
|31
|0.10
|1.8068
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|10169.86
|139
|2005.06.30 08:30
|sell
|32
|0.10
|1.8068
|0.0000
|0.0000
|140
|2005.06.30 08:32
|modify
|32
|0.10
|1.8068
|1.8043
|0.0000
|141
|2005.06.30 08:37
|s/l
|32
|0.10
|1.8043
|1.8043
|0.0000
|25.00
|10194.86
|142
|2005.06.30 08:37
|sell
|33
|0.10
|1.8043
|0.0000
|0.0000
|143
|2005.06.30 09:32
|modify
|33
|0.10
|1.8043
|1.8035
|0.0000
|144
|2005.06.30 09:40
|modify
|33
|0.10
|1.8043
|1.8032
|0.0000
|145
|2005.06.30 09:45
|s/l
|33
|0.10
|1.8032
|1.8032
|0.0000
|11.00
|10205.86
|146
|2005.06.30 09:45
|sell
|34
|0.10
|1.8030
|0.0000
|0.0000
|147
|2005.06.30 09:55
|modify
|34
|0.10
|1.8030
|1.8007
|0.0000
|148
|2005.06.30 09:59
|s/l
|34
|0.10
|1.8007
|1.8007
|0.0000
|23.00
|10228.86
|149
|2005.06.30 09:59
|sell
|35
|0.10
|1.8005
|0.0000
|0.0000
|150
|2005.06.30 10:05
|modify
|35
|0.10
|1.8005
|1.8000
|0.0000
|151
|2005.06.30 10:07
|modify
|35
|0.10
|1.8005
|1.7990
|0.0000
|152
|2005.06.30 10:12
|s/l
|35
|0.10
|1.7990
|1.7990
|0.0000
|15.00
|10243.86
|153
|2005.06.30 10:12
|sell
|36
|0.10
|1.7991
|0.0000
|0.0000
|154
|2005.06.30 10:22
|modify
|36
|0.10
|1.7991
|1.7957
|0.0000
|155
|2005.06.30 10:29
|modify
|36
|0.10
|1.7991
|1.7956
|0.0000
|156
|2005.06.30 10:30
|modify
|36
|0.10
|1.7991
|1.7954
|0.0000
|157
|2005.06.30 10:32
|s/l
|36
|0.10
|1.7954
|1.7954
|0.0000
|37.00
|10280.86
|158
|2005.06.30 10:32
|sell
|37
|0.10
|1.7954
|0.0000
|0.0000
|159
|2005.06.30 10:55
|modify
|37
|0.10
|1.7954
|1.7953
|0.0000
|160
|2005.06.30 11:05
|s/l
|37
|0.10
|1.7953
|1.7953
|0.0000
|1.00
|10281.86
|161
|2005.06.30 11:05
|sell
|38
|0.10
|1.7957
|0.0000
|0.0000
|162
|2005.06.30 11:25
|modify
|38
|0.10
|1.7957
|1.7954
|0.0000
|163
|2005.06.30 11:32
|modify
|38
|0.10
|1.7957
|1.7953
|0.0000
|164
|2005.06.30 11:47
|modify
|38
|0.10
|1.7957
|1.7948
|0.0000
|165
|2005.06.30 11:50
|modify
|38
|0.10
|1.7957
|1.7943
|0.0000
|166
|2005.06.30 11:55
|modify
|38
|0.10
|1.7957
|1.7933
|0.0000
|167
|2005.06.30 12:02
|s/l
|38
|0.10
|1.7933
|1.7933
|0.0000
|24.00
|10305.86
|168
|2005.06.30 12:02
|sell
|39
|0.10
|1.7932
|0.0000
|0.0000
|169
|2005.06.30 12:25
|modify
|39
|0.10
|1.7932
|1.7927
|0.0000
|170
|2005.06.30 12:32
|s/l
|39
|0.10
|1.7927
|1.7927
|0.0000
|5.00
|10310.86
|171
|2005.06.30 12:32
|sell
|40
|0.10
|1.7925
|0.0000
|0.0000
|172
|2005.06.30 12:52
|modify
|40
|0.10
|1.7925
|1.7925
|0.0000
|173
|2005.06.30 12:55
|modify
|40
|0.10
|1.7925
|1.7923
|0.0000
|174
|2005.06.30 12:59
|s/l
|40
|0.10
|1.7923
|1.7923
|0.0000
|2.00
|10312.86
|175
|2005.06.30 12:59
|sell
|41
|0.10
|1.7923
|0.0000
|0.0000
|176
|2005.06.30 13:47
|modify
|41
|0.10
|1.7923
|1.7923
|0.0000
|177
|2005.06.30 13:50
|modify
|41
|0.10
|1.7923
|1.7917
|0.0000
|178
|2005.06.30 13:55
|modify
|41
|0.10
|1.7923
|1.7916
|0.0000
|179
|2005.06.30 14:05
|s/l
|41
|0.10
|1.7916
|1.7916
|0.0000
|7.00
|10319.86
|180
|2005.06.30 14:05
|sell
|42
|0.10
|1.7927
|0.0000
|0.0000
|181
|2005.06.30 14:10
|modify
|42
|0.10
|1.7927
|1.7920
|0.0000
|182
|2005.06.30 14:22
|modify
|42
|0.10
|1.7927
|1.7916
|0.0000
|183
|2005.06.30 14:29
|s/l
|42
|0.10
|1.7916
|1.7916
|0.0000
|11.00
|10330.86
|184
|2005.06.30 14:29
|sell
|43
|0.10
|1.7921
|0.0000
|0.0000
|185
|2005.06.30 18:35
|modify
|43
|0.10
|1.7921
|1.7920
|0.0000
|186
|2005.06.30 18:42
|s/l
|43
|0.10
|1.7920
|1.7920
|0.0000
|1.00
|10331.86
|187
|2005.06.30 18:42
|sell
|44
|0.10
|1.7921
|0.0000
|0.0000
|188
|2005.06.30 19:02
|modify
|44
|0.10
|1.7921
|1.7884
|0.0000
|189
|2005.06.30 19:07
|s/l
|44
|0.10
|1.7884
|1.7884
|0.0000
|37.00
|10368.86
|190
|2005.06.30 19:07
|sell
|45
|0.10
|1.7913
|0.0000
|0.0000
|191
|2005.06.30 19:22
|modify
|45
|0.10
|1.7913
|1.7911
|0.0000
|192
|2005.06.30 19:25
|s/l
|45
|0.10
|1.7911
|1.7911
|0.0000
|2.00
|10370.86
|193
|2005.06.30 19:25
|sell
|46
|0.10
|1.7913
|0.0000
|0.0000
|194
|2005.06.30 19:29
|modify
|46
|0.10
|1.7913
|1.7884
|0.0000
|195
|2005.06.30 19:35
|s/l
|46
|0.10
|1.7884
|1.7884
|0.0000
|29.00
|10399.86
|196
|2005.06.30 19:35
|sell
|47
|0.10
|1.7888
|0.0000
|0.0000
|197
|2005.06.30 19:55
|modify
|47
|0.10
|1.7888
|1.7884
|0.0000
|198
|2005.06.30 19:59
|s/l
|47
|0.10
|1.7884
|1.7884
|0.0000
|4.00
|10403.86
|199
|2005.06.30 19:59
|sell
|48
|0.10
|1.7908
|0.0000
|0.0000
|200
|2005.06.30 23:37
|modify
|48
|0.10
|1.7908
|1.7905
|0.0000
|201
|2005.06.30 23:40
|s/l
|48
|0.10
|1.7905
|1.7905
|0.0000
|3.00
|10406.86
|202
|2005.06.30 23:40
|sell
|49
|0.10
|1.7904
|0.0000
|0.0000
|203
|2005.07.01 01:22
|modify
|49
|0.10
|1.7904
|1.7903
|0.0000
|204
|2005.07.01 01:29
|s/l
|49
|0.10
|1.7903
|1.7903
|0.0000
|1.22
|10408.08
|205
|2005.07.01 01:29
|sell
|50
|0.10
|1.7904
|0.0000
|0.0000
|206
|2005.07.01 05:02
|modify
|50
|0.10
|1.7904
|1.7902
|0.0000
|207
|2005.07.01 05:12
|s/l
|50
|0.10
|1.7902
|1.7902
|0.0000
|2.00
|10410.08
|208
|2005.07.01 05:12
|sell
|51
|0.10
|1.7903
|0.0000
|0.0000
|209
|2005.07.01 05:29
|modify
|51
|0.10
|1.7903
|1.7902
|0.0000
|210
|2005.07.01 05:30
|modify
|51
|0.10
|1.7903
|1.7900
|0.0000
|211
|2005.07.01 05:32
|modify
|51
|0.10
|1.7903
|1.7886
|0.0000
|212
|2005.07.01 05:35
|modify
|51
|0.10
|1.7903
|1.7877
|0.0000
|213
|2005.07.01 05:40
|s/l
|51
|0.10
|1.7877
|1.7877
|0.0000
|26.00
|10436.08
|214
|2005.07.01 05:40
|sell
|52
|0.10
|1.7888
|0.0000
|0.0000
|215
|2005.07.01 05:42
|modify
|52
|0.10
|1.7888
|1.7886
|0.0000
|216
|2005.07.01 05:47
|modify
|52
|0.10
|1.7888
|1.7877
|0.0000
|217
|2005.07.01 05:50
|s/l
|52
|0.10
|1.7877
|1.7877
|0.0000
|11.00
|10447.08
|218
|2005.07.01 05:50
|sell
|53
|0.10
|1.7894
|0.0000
|0.0000
|219
|2005.07.01 05:52
|modify
|53
|0.10
|1.7894
|1.7886
|0.0000
|220
|2005.07.01 05:55
|modify
|53
|0.10
|1.7894
|1.7868
|0.0000
|221
|2005.07.01 06:02
|modify
|53
|0.10
|1.7894
|1.7867
|0.0000
|222
|2005.07.01 06:22
|modify
|53
|0.10
|1.7894
|1.7863
|0.0000
|223
|2005.07.01 06:25
|modify
|53
|0.10
|1.7894
|1.7847
|0.0000
|224
|2005.07.01 06:32
|s/l
|53
|0.10
|1.7847
|1.7847
|0.0000
|47.00
|10494.08
|225
|2005.07.01 06:32
|sell
|54
|0.10
|1.7845
|0.0000
|0.0000
|226
|2005.07.01 06:59
|modify
|54
|0.10
|1.7845
|1.7836
|0.0000
|227
|2005.07.01 07:02
|s/l
|54
|0.10
|1.7836
|1.7836
|0.0000
|9.00
|10503.08
|228
|2005.07.01 07:02
|sell
|55
|0.10
|1.7835
|0.0000
|0.0000
|229
|2005.07.01 07:25
|modify
|55
|0.10
|1.7835
|1.7830
|0.0000
|230
|2005.07.01 07:35
|s/l
|55
|0.10
|1.7830
|1.7830
|0.0000
|5.00
|10508.08
|231
|2005.07.01 07:35
|sell
|56
|0.10
|1.7838
|0.0000
|0.0000
|232
|2005.07.01 07:50
|modify
|56
|0.10
|1.7838
|1.7837
|0.0000
|233
|2005.07.01 07:52
|modify
|56
|0.10
|1.7838
|1.7831
|0.0000
|234
|2005.07.01 07:55
|modify
|56
|0.10
|1.7838
|1.7827
|0.0000
|235
|2005.07.01 08:02
|s/l
|56
|0.10
|1.7827
|1.7827
|0.0000
|11.00
|10519.08
|236
|2005.07.01 08:02
|sell
|57
|0.10
|1.7827
|0.0000
|0.0000
|237
|2005.07.01 08:17
|modify
|57
|0.10
|1.7827
|1.7812
|0.0000
|238
|2005.07.01 08:20
|modify
|57
|0.10
|1.7827
|1.7798
|0.0000
|239
|2005.07.01 08:22
|modify
|57
|0.10
|1.7827
|1.7790
|0.0000
|240
|2005.07.01 08:25
|modify
|57
|0.10
|1.7827
|1.7788
|0.0000
|241
|2005.07.01 08:42
|modify
|57
|0.10
|1.7827
|1.7782
|0.0000
|242
|2005.07.01 08:45
|modify
|57
|0.10
|1.7827
|1.7763
|0.0000
|243
|2005.07.01 08:47
|modify
|57
|0.10
|1.7827
|1.7748
|0.0000
|244
|2005.07.01 08:50
|modify
|57
|0.10
|1.7827
|1.7740
|0.0000
|245
|2005.07.01 08:55
|modify
|57
|0.10
|1.7827
|1.7737
|0.0000
|246
|2005.07.01 08:59
|s/l
|57
|0.10
|1.7737
|1.7737
|0.0000
|90.00
|10609.08
|247
|2005.07.01 08:59
|sell
|58
|0.10
|1.7744
|0.0000
|0.0000
|248
|2005.07.01 15:40
|modify
|58
|0.10
|1.7744
|1.7736
|0.0000
|249
|2005.07.01 15:42
|modify
|58
|0.10
|1.7744
|1.7724
|0.0000
|250
|2005.07.01 15:47
|s/l
|58
|0.10
|1.7724
|1.7724
|0.0000
|20.00
|10629.08
|251
|2005.07.01 15:47
|sell
|59
|0.10
|1.7724
|0.0000
|0.0000
|252
|2005.07.01 16:25
|modify
|59
|0.10
|1.7724
|1.7721
|0.0000
|253
|2005.07.01 16:52
|modify
|59
|0.10
|1.7724
|1.7715
|0.0000
|254
|2005.07.01 16:55
|modify
|59
|0.10
|1.7724
|1.7714
|0.0000
|255
|2005.07.01 17:02
|s/l
|59
|0.10
|1.7714
|1.7714
|0.0000
|10.00
|10639.08
|256
|2005.07.01 17:02
|sell
|60
|0.10
|1.7713
|0.0000
|0.0000
|257
|2005.07.01 17:20
|modify
|60
|0.10
|1.7713
|1.7701
|0.0000
|258
|2005.07.01 17:22
|modify
|60
|0.10
|1.7713
|1.7699
|0.0000
|259
|2005.07.01 17:25
|modify
|60
|0.10
|1.7713
|1.7695
|0.0000
|260
|2005.07.01 17:29
|s/l
|60
|0.10
|1.7695
|1.7695
|0.0000
|18.00
|10657.08
|261
|2005.07.01 17:29
|sell
|61
|0.10
|1.7704
|0.0000
|0.0000
|262
|2005.07.01 19:37
|modify
|61
|0.10
|1.7704
|1.7700
|0.0000
|263
|2005.07.01 19:40
|modify
|61
|0.10
|1.7704
|1.7699
|0.0000
|264
|2005.07.01 19:42
|modify
|61
|0.10
|1.7704
|1.7697
|0.0000
|265
|2005.07.01 19:47
|modify
|61
|0.10
|1.7704
|1.7695
|0.0000
|266
|2005.07.01 19:59
|s/l
|61
|0.10
|1.7695
|1.7695
|0.0000
|9.00
|10666.08
|267
|2005.07.01 19:59
|sell
|62
|0.10
|1.7694
|0.0000
|0.0000
|268
|2005.07.01 20:37
|modify
|62
|0.10
|1.7694
|1.7694
|0.0000
|269
|2005.07.01 20:42
|modify
|62
|0.10
|1.7694
|1.7690
|0.0000
|270
|2005.07.01 20:52
|modify
|62
|0.10
|1.7694
|1.7687
|0.0000
|271
|2005.07.01 20:55
|modify
|62
|0.10
|1.7694
|1.7686
|0.0000
|272
|2005.07.01 21:02
|s/l
|62
|0.10
|1.7686
|1.7686
|0.0000
|8.00
|10674.08
|273
|2005.07.01 21:02
|sell
|63
|0.10
|1.7692
|0.0000
|0.0000
|274
|2005.07.01 21:20
|modify
|63
|0.10
|1.7692
|1.7692
|0.0000
|275
|2005.07.01 21:22
|modify
|63
|0.10
|1.7692
|1.7691
|0.0000
|276
|2005.07.01 21:25
|modify
|63
|0.10
|1.7692
|1.7688
|0.0000
|277
|2005.07.01 21:29
|s/l
|63
|0.10
|1.7688
|1.7688
|0.0000
|4.00
|10678.08
|278
|2005.07.01 21:29
|sell
|64
|0.10
|1.7692
|0.0000
|0.0000
|279
|2005.07.01 21:47
|modify
|64
|0.10
|1.7692
|1.7692
|0.0000
|280
|2005.07.01 21:50
|modify
|64
|0.10
|1.7692
|1.7691
|0.0000
|281
|2005.07.01 21:52
|modify
|64
|0.10
|1.7692
|1.7687
|0.0000
|282
|2005.07.01 21:55
|modify
|64
|0.10
|1.7692
|1.7683
|0.0000
|283
|2005.07.01 22:10
|modify
|64
|0.10
|1.7692
|1.7682
|0.0000
|284
|2005.07.04 00:00
|modify
|64
|0.10
|1.7692
|1.7623
|0.0000
|285
|2005.07.04 00:05
|s/l
|64
|0.10
|1.7623
|1.7623
|0.0000
|69.22
|10747.29
|286
|2005.07.04 00:05
|sell
|65
|0.10
|1.7626
|0.0000
|0.0000
|287
|2005.07.04 00:17
|modify
|65
|0.10
|1.7626
|1.7624
|0.0000
|288
|2005.07.04 00:20
|modify
|65
|0.10
|1.7626
|1.7620
|0.0000
|289
|2005.07.04 00:25
|modify
|65
|0.10
|1.7626
|1.7617
|0.0000
|290
|2005.07.04 00:29
|s/l
|65
|0.10
|1.7617
|1.7617
|0.0000
|9.00
|10756.29
|291
|2005.07.04 00:29
|sell
|66
|0.10
|1.7622
|0.0000
|0.0000
|292
|2005.07.04 03:42
|modify
|66
|0.10
|1.7622
|1.7606
|0.0000
|293
|2005.07.04 03:45
|modify
|66
|0.10
|1.7622
|1.7605
|0.0000
|294
|2005.07.04 04:07
|modify
|66
|0.10
|1.7622
|1.7602
|0.0000
|295
|2005.07.04 04:10
|modify
|66
|0.10
|1.7622
|1.7589
|0.0000
|296
|2005.07.04 04:12
|modify
|66
|0.10
|1.7622
|1.7588
|0.0000
|297
|2005.07.04 04:35
|s/l
|66
|0.10
|1.7588
|1.7588
|0.0000
|34.00
|10790.29
|298
|2005.07.04 04:35
|sell
|67
|0.10
|1.7593
|0.0000
|0.0000
|299
|2005.07.04 04:55
|modify
|67
|0.10
|1.7593
|1.7592
|0.0000
|300
|2005.07.04 05:02
|s/l
|67
|0.10
|1.7592
|1.7592
|0.0000
|1.00
|10791.29
|301
|2005.07.04 05:02
|sell
|68
|0.10
|1.7600
|0.0000
|0.0000
|302
|2005.07.04 05:22
|modify
|68
|0.10
|1.7600
|1.7599
|0.0000
|303
|2005.07.04 05:25
|modify
|68
|0.10
|1.7600
|1.7597
|0.0000
|304
|2005.07.04 05:29
|s/l
|68
|0.10
|1.7597
|1.7597
|0.0000
|3.00
|10794.29
|305
|2005.07.04 05:29
|sell
|69
|0.10
|1.7599
|0.0000
|0.0000
|306
|2005.07.04 07:42
|modify
|69
|0.10
|1.7599
|1.7594
|0.0000
|307
|2005.07.04 07:47
|s/l
|69
|0.10
|1.7594
|1.7594
|0.0000
|5.00
|10799.29
|308
|2005.07.04 07:47
|sell
|70
|0.10
|1.7596
|0.0000
|0.0000
|309
|2005.07.04 10:32
|modify
|70
|0.10
|1.7596
|1.7587
|0.0000
|310
|2005.07.04 10:35
|s/l
|70
|0.10
|1.7587
|1.7587
|0.0000
|9.00
|10808.29
|311
|2005.07.04 10:35
|sell
|71
|0.10
|1.7595
|0.0000
|0.0000
|312
|2005.07.04 11:02
|modify
|71
|0.10
|1.7595
|1.7591
|0.0000
|313
|2005.07.04 11:12
|modify
|71
|0.10
|1.7595
|1.7586
|0.0000
|314
|2005.07.04 11:17
|s/l
|71
|0.10
|1.7586
|1.7586
|0.0000
|9.00
|10817.29
|315
|2005.07.04 11:17
|sell
|72
|0.10
|1.7593
|0.0000
|0.0000
|316
|2005.07.04 11:20
|modify
|72
|0.10
|1.7593
|1.7583
|0.0000
|317
|2005.07.04 11:29
|s/l
|72
|0.10
|1.7583
|1.7583
|0.0000
|10.00
|10827.29
|318
|2005.07.04 11:29
|sell
|73
|0.10
|1.7581
|0.0000
|0.0000
|319
|2005.07.05 07:35
|modify
|73
|0.10
|1.7581
|1.7571
|0.0000
|320
|2005.07.05 07:40
|s/l
|73
|0.10
|1.7571
|1.7571
|0.0000
|10.22
|10837.51
|321
|2005.07.05 07:40
|sell
|74
|0.10
|1.7574
|0.0000
|0.0000
|322
|2005.07.05 07:55
|modify
|74
|0.10
|1.7574
|1.7535
|0.0000
|323
|2005.07.05 07:59
|s/l
|74
|0.10
|1.7535
|1.7535
|0.0000
|39.00
|10876.51
|324
|2005.07.05 07:59
|sell
|75
|0.10
|1.7534
|0.0000
|0.0000
|325
|2005.07.05 08:22
|modify
|75
|0.10
|1.7534
|1.7519
|0.0000
|326
|2005.07.05 08:25
|modify
|75
|0.10
|1.7534
|1.7516
|0.0000
|327
|2005.07.05 08:29
|s/l
|75
|0.10
|1.7516
|1.7516
|0.0000
|18.00
|10894.51
|328
|2005.07.05 08:29
|sell
|76
|0.10
|1.7538
|0.0000
|0.0000
|329
|2005.07.05 08:55
|modify
|76
|0.10
|1.7538
|1.7534
|0.0000
|330
|2005.07.05 08:59
|s/l
|76
|0.10
|1.7534
|1.7534
|0.0000
|4.00
|10898.51
|331
|2005.07.05 08:59
|sell
|77
|0.10
|1.7540
|0.0000
|0.0000
|332
|2005.07.05 09:22
|modify
|77
|0.10
|1.7540
|1.7537
|0.0000
|333
|2005.07.05 09:29
|s/l
|77
|0.10
|1.7537
|1.7537
|0.0000
|3.00
|10901.51
|334
|2005.07.05 09:29
|sell
|78
|0.10
|1.7570
|0.0000
|0.0000
|335
|2005.07.05 09:50
|modify
|78
|0.10
|1.7570
|1.7558
|0.0000
|336
|2005.07.05 09:59
|s/l
|78
|0.10
|1.7558
|1.7558
|0.0000
|12.00
|10913.51
|337
|2005.07.05 09:59
|sell
|79
|0.10
|1.7607
|0.0000
|0.0000
|338
|2005.07.05 10:00
|close
|79
|0.10
|1.7607
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10913.51
|339
|2005.07.05 10:00
|buy
|80
|0.10
|1.7607
|0.0000
|0.0000
|340
|2005.07.05 10:30
|close
|80
|0.10
|1.7576
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|10882.51
|341
|2005.07.05 10:30
|sell
|81
|0.10
|1.7576
|0.0000
|0.0000
|342
|2005.07.05 10:45
|modify
|81
|0.10
|1.7576
|1.7567
|0.0000
|343
|2005.07.05 10:52
|s/l
|81
|0.10
|1.7567
|1.7567
|0.0000
|9.00
|10891.51
|344
|2005.07.05 10:52
|sell
|82
|0.10
|1.7565
|0.0000
|0.0000
|345
|2005.07.05 11:10
|modify
|82
|0.10
|1.7565
|1.7564
|0.0000
|346
|2005.07.05 11:12
|modify
|82
|0.10
|1.7565
|1.7550
|0.0000
|347
|2005.07.05 11:20
|s/l
|82
|0.10
|1.7550
|1.7550
|0.0000
|15.00
|10906.51
|348
|2005.07.05 11:20
|sell
|83
|0.10
|1.7550
|0.0000
|0.0000
|349
|2005.07.05 12:35
|modify
|83
|0.10
|1.7550
|1.7524
|0.0000
|350
|2005.07.05 12:42
|s/l
|83
|0.10
|1.7524
|1.7524
|0.0000
|26.00
|10932.51
|351
|2005.07.05 12:42
|sell
|84
|0.10
|1.7535
|0.0000
|0.0000
|352
|2005.07.05 12:52
|modify
|84
|0.10
|1.7535
|1.7535
|0.0000
|353
|2005.07.05 12:55
|modify
|84
|0.10
|1.7535
|1.7533
|0.0000
|354
|2005.07.05 12:59
|s/l
|84
|0.10
|1.7533
|1.7533
|0.0000
|2.00
|10934.51
|355
|2005.07.05 12:59
|sell
|85
|0.10
|1.7531
|0.0000
|0.0000
|356
|2005.07.05 16:12
|modify
|85
|0.10
|1.7531
|1.7524
|0.0000
|357
|2005.07.05 16:15
|s/l
|85
|0.10
|1.7524
|1.7524
|0.0000
|7.00
|10941.51
|358
|2005.07.05 16:15
|sell
|86
|0.10
|1.7531
|0.0000
|0.0000
|359
|2005.07.06 00:30
|close
|86
|0.10
|1.7581
|0.0000
|0.0000
|-49.78
|10891.72
|360
|2005.07.06 00:30
|buy
|87
|0.10
|1.7581
|0.0000
|0.0000
|361
|2005.07.06 02:30
|close
|87
|0.10
|1.7564
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|10874.72
|362
|2005.07.06 02:30
|sell
|88
|0.10
|1.7564
|0.0000
|0.0000
|363
|2005.07.06 07:00
|close
|88
|0.10
|1.7597
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|10841.72
|364
|2005.07.06 07:00
|buy
|89
|0.10
|1.7597
|0.0000
|0.0000
|365
|2005.07.06 08:00
|close
|89
|0.10
|1.7559
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|10803.72
|366
|2005.07.06 08:00
|sell
|90
|0.10
|1.7559
|0.0000
|0.0000
|367
|2005.07.06 09:00
|close
|90
|0.10
|1.7590
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|10772.72
|368
|2005.07.06 09:00
|buy
|91
|0.10
|1.7590
|0.0000
|0.0000
|369
|2005.07.06 09:30
|close
|91
|0.10
|1.7572
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|10754.72
|370
|2005.07.06 09:30
|sell
|92
|0.10
|1.7572
|0.0000
|0.0000
|371
|2005.07.06 09:32
|modify
|92
|0.10
|1.7572
|1.7567
|0.0000
|372
|2005.07.06 09:45
|s/l
|92
|0.10
|1.7567
|1.7567
|0.0000
|5.00
|10759.72
|373
|2005.07.06 09:45
|sell
|93
|0.10
|1.7583
|0.0000
|0.0000
|374
|2005.07.06 09:50
|modify
|93
|0.10
|1.7583
|1.7563
|0.0000
|375
|2005.07.06 09:52
|s/l
|93
|0.10
|1.7563
|1.7563
|0.0000
|20.00
|10779.72
|376
|2005.07.06 09:52
|sell
|94
|0.10
|1.7565
|0.0000
|0.0000
|377
|2005.07.06 10:02
|modify
|94
|0.10
|1.7565
|1.7546
|0.0000
|378
|2005.07.06 10:12
|s/l
|94
|0.10
|1.7546
|1.7546
|0.0000
|19.00
|10798.72
|379
|2005.07.06 10:12
|sell
|95
|0.10
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|380
|2005.07.06 10:17
|modify
|95
|0.10
|1.7561
|1.7540
|0.0000
|381
|2005.07.06 10:20
|s/l
|95
|0.10
|1.7540
|1.7540
|0.0000
|21.00
|10819.72
|382
|2005.07.06 10:20
|sell
|96
|0.10
|1.7543
|0.0000
|0.0000
|383
|2005.07.06 10:32
|modify
|96
|0.10
|1.7543
|1.7534
|0.0000
|384
|2005.07.06 10:37
|modify
|96
|0.10
|1.7543
|1.7533
|0.0000
|385
|2005.07.06 10:40
|s/l
|96
|0.10
|1.7533
|1.7533
|0.0000
|10.00
|10829.72
|386
|2005.07.06 10:40
|sell
|97
|0.10
|1.7536
|0.0000
|0.0000
|387
|2005.07.06 10:45
|modify
|97
|0.10
|1.7536
|1.7527
|0.0000
|388
|2005.07.06 10:50
|s/l
|97
|0.10
|1.7527
|1.7527
|0.0000
|9.00
|10838.72
|389
|2005.07.06 10:50
|sell
|98
|0.10
|1.7532
|0.0000
|0.0000
|390
|2005.07.06 15:30
|close
|98
|0.10
|1.7569
|0.0000
|0.0000
|-37.00
|10801.72
|391
|2005.07.06 15:30
|buy
|99
|0.10
|1.7569
|0.0000
|0.0000
|392
|2005.07.06 15:47
|modify
|99
|0.10
|1.7569
|1.7572
|0.0000
|393
|2005.07.06 15:52
|s/l
|99
|0.10
|1.7572
|1.7572
|0.0000
|3.00
|10804.72
|394
|2005.07.06 15:52
|buy
|100
|0.10
|1.7573
|0.0000
|0.0000
|395
|2005.07.06 16:25
|modify
|100
|0.10
|1.7573
|1.7574
|0.0000
|396
|2005.07.06 16:29
|s/l
|100
|0.10
|1.7574
|1.7574
|0.0000
|1.00
|10805.72
|397
|2005.07.06 16:29
|buy
|101
|0.10
|1.7570
|0.0000
|0.0000
|398
|2005.07.06 16:42
|modify
|101
|0.10
|1.7570
|1.7574
|0.0000
|399
|2005.07.06 16:47
|s/l
|101
|0.10
|1.7574
|1.7574
|0.0000
|4.00
|10809.72
|400
|2005.07.06 16:47
|buy
|102
|0.10
|1.7574
|0.0000
|0.0000
|401
|2005.07.06 16:52
|modify
|102
|0.10
|1.7574
|1.7584
|0.0000
|402
|2005.07.06 16:55
|modify
|102
|0.10
|1.7574
|1.7591
|0.0000
|403
|2005.07.06 16:59
|s/l
|102
|0.10
|1.7591
|1.7591
|0.0000
|17.00
|10826.72
|404
|2005.07.06 16:59
|buy
|103
|0.10
|1.7584
|0.0000
|0.0000
|405
|2005.07.06 20:00
|close
|103
|0.10
|1.7554
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|10796.72
|406
|2005.07.06 20:00
|sell
|104
|0.10
|1.7554
|0.0000
|0.0000
|407
|2005.07.06 21:50
|modify
|104
|0.10
|1.7554
|1.7549
|0.0000
|408
|2005.07.06 21:52
|modify
|104
|0.10
|1.7554
|1.7546
|0.0000
|409
|2005.07.06 22:15
|modify
|104
|0.10
|1.7554
|1.7545
|0.0000
|410
|2005.07.06 22:17
|modify
|104
|0.10
|1.7554
|1.7538
|0.0000
|411
|2005.07.06 22:20
|modify
|104
|0.10
|1.7554
|1.7534
|0.0000
|412
|2005.07.06 22:45
|modify
|104
|0.10
|1.7554
|1.7532
|0.0000
|413
|2005.07.06 22:47
|modify
|104
|0.10
|1.7554
|1.7530
|0.0000
|414
|2005.07.06 22:55
|modify
|104
|0.10
|1.7554
|1.7528
|0.0000
|415
|2005.07.06 23:02
|s/l
|104
|0.10
|1.7528
|1.7528
|0.0000
|26.00
|10822.72
|416
|2005.07.06 23:02
|sell
|105
|0.10
|1.7532
|0.0000
|0.0000
|417
|2005.07.06 23:25
|modify
|105
|0.10
|1.7532
|1.7531
|0.0000
|418
|2005.07.06 23:30
|s/l
|105
|0.10
|1.7531
|1.7531
|0.0000
|1.00
|10823.72
|419
|2005.07.06 23:30
|sell
|106
|0.10
|1.7529
|0.0000
|0.0000
|420
|2005.07.06 23:52
|modify
|106
|0.10
|1.7529
|1.7524
|0.0000
|421
|2005.07.06 23:55
|modify
|106
|0.10
|1.7529
|1.7523
|0.0000
|422
|2005.07.07 00:02
|s/l
|106
|0.10
|1.7523
|1.7523
|0.0000
|6.64
|10830.37
|423
|2005.07.07 00:02
|sell
|107
|0.10
|1.7533
|0.0000
|0.0000
|424
|2005.07.07 00:10
|modify
|107
|0.10
|1.7533
|1.7533
|0.0000
|425
|2005.07.07 00:17
|modify
|107
|0.10
|1.7533
|1.7529
|0.0000
|426
|2005.07.07 00:20
|modify
|107
|0.10
|1.7533
|1.7522
|0.0000
|427
|2005.07.07 00:22
|modify
|107
|0.10
|1.7533
|1.7521
|0.0000
|428
|2005.07.07 00:29
|s/l
|107
|0.10
|1.7521
|1.7521
|0.0000
|12.00
|10842.37
|429
|2005.07.07 00:29
|sell
|108
|0.10
|1.7532
|0.0000
|0.0000
|430
|2005.07.07 01:50
|modify
|108
|0.10
|1.7532
|1.7530
|0.0000
|431
|2005.07.07 02:02
|s/l
|108
|0.10
|1.7530
|1.7530
|0.0000
|2.00
|10844.37
|432
|2005.07.07 02:02
|sell
|109
|0.10
|1.7529
|0.0000
|0.0000
|433
|2005.07.07 03:12
|modify
|109
|0.10
|1.7529
|1.7527
|0.0000
|434
|2005.07.07 03:20
|s/l
|109
|0.10
|1.7527
|1.7527
|0.0000
|2.00
|10846.37
|435
|2005.07.07 03:20
|sell
|110
|0.10
|1.7526
|0.0000
|0.0000
|436
|2005.07.07 03:32
|modify
|110
|0.10
|1.7526
|1.7513
|0.0000
|437
|2005.07.07 03:35
|modify
|110
|0.10
|1.7526
|1.7505
|0.0000
|438
|2005.07.07 03:37
|s/l
|110
|0.10
|1.7505
|1.7505
|0.0000
|21.00
|10867.37
|439
|2005.07.07 03:37
|sell
|111
|0.10
|1.7511
|0.0000
|0.0000
|440
|2005.07.07 03:40
|modify
|111
|0.10
|1.7511
|1.7481
|0.0000
|441
|2005.07.07 03:42
|s/l
|111
|0.10
|1.7481
|1.7481
|0.0000
|30.00
|10897.37
|442
|2005.07.07 03:42
|sell
|112
|0.10
|1.7522
|0.0000
|0.0000
|443
|2005.07.07 03:50
|modify
|112
|0.10
|1.7522
|1.7505
|0.0000
|444
|2005.07.07 03:52
|s/l
|112
|0.10
|1.7505
|1.7505
|0.0000
|17.00
|10914.37
|445
|2005.07.07 03:52
|sell
|113
|0.10
|1.7514
|0.0000
|0.0000
|446
|2005.07.07 03:59
|modify
|113
|0.10
|1.7514
|1.7506
|0.0000
|447
|2005.07.07 04:05
|s/l
|113
|0.10
|1.7506
|1.7506
|0.0000
|8.00
|10922.37
|448
|2005.07.07 04:05
|sell
|114
|0.10
|1.7508
|0.0000
|0.0000
|449
|2005.07.07 04:07
|modify
|114
|0.10
|1.7508
|1.7504
|0.0000
|450
|2005.07.07 04:10
|s/l
|114
|0.10
|1.7504
|1.7504
|0.0000
|4.00
|10926.37
|451
|2005.07.07 04:10
|sell
|115
|0.10
|1.7512
|0.0000
|0.0000
|452
|2005.07.07 04:35
|modify
|115
|0.10
|1.7512
|1.7511
|0.0000
|453
|2005.07.07 04:55
|modify
|115
|0.10
|1.7512
|1.7507
|0.0000
|454
|2005.07.07 05:02
|modify
|115
|0.10
|1.7512
|1.7505
|0.0000
|455
|2005.07.07 05:22
|modify
|115
|0.10
|1.7512
|1.7500
|0.0000
|456
|2005.07.07 05:29
|s/l
|115
|0.10
|1.7500
|1.7500
|0.0000
|12.00
|10938.37
|457
|2005.07.07 05:29
|sell
|116
|0.10
|1.7498
|0.0000
|0.0000
|458
|2005.07.07 10:05
|modify
|116
|0.10
|1.7498
|1.7448
|0.0000
|459
|2005.07.07 10:07
|s/l
|116
|0.10
|1.7448
|1.7448
|0.0000
|50.00
|10988.37
|460
|2005.07.07 10:07
|sell
|117
|0.10
|1.7465
|0.0000
|0.0000
|461
|2005.07.07 10:12
|modify
|117
|0.10
|1.7465
|1.7441
|0.0000
|462
|2005.07.07 10:15
|s/l
|117
|0.10
|1.7441
|1.7441
|0.0000
|24.00
|11012.37
|463
|2005.07.07 10:15
|sell
|118
|0.10
|1.7476
|0.0000
|0.0000
|464
|2005.07.07 10:30
|modify
|118
|0.10
|1.7476
|1.7476
|0.0000
|465
|2005.07.07 10:32
|modify
|118
|0.10
|1.7476
|1.7418
|0.0000
|466
|2005.07.07 10:35
|s/l
|118
|0.10
|1.7418
|1.7418
|0.0000
|58.00
|11070.37
|467
|2005.07.07 10:35
|sell
|119
|0.10
|1.7428
|0.0000
|0.0000
|468
|2005.07.07 10:40
|modify
|119
|0.10
|1.7428
|1.7413
|0.0000
|469
|2005.07.07 10:42
|s/l
|119
|0.10
|1.7413
|1.7413
|0.0000
|15.00
|11085.37
|470
|2005.07.07 10:42
|sell
|120
|0.10
|1.7437
|0.0000
|0.0000
|471
|2005.07.07 10:59
|modify
|120
|0.10
|1.7437
|1.7433
|0.0000
|472
|2005.07.07 11:02
|s/l
|120
|0.10
|1.7433
|1.7433
|0.0000
|4.00
|11089.37
|473
|2005.07.07 11:02
|sell
|121
|0.10
|1.7439
|0.0000
|0.0000
|474
|2005.07.07 11:25
|modify
|121
|0.10
|1.7439
|1.7426
|0.0000
|475
|2005.07.07 11:29
|s/l
|121
|0.10
|1.7426
|1.7426
|0.0000
|13.00
|11102.37
|476
|2005.07.07 11:29
|sell
|122
|0.10
|1.7439
|0.0000
|0.0000
|477
|2005.07.07 12:22
|modify
|122
|0.10
|1.7439
|1.7434
|0.0000
|478
|2005.07.07 12:29
|s/l
|122
|0.10
|1.7434
|1.7434
|0.0000
|5.00
|11107.37
|479
|2005.07.07 12:29
|sell
|123
|0.10
|1.7438
|0.0000
|0.0000
|480
|2005.07.07 15:35
|modify
|123
|0.10
|1.7438
|1.7415
|0.0000
|481
|2005.07.07 15:37
|s/l
|123
|0.10
|1.7415
|1.7415
|0.0000
|23.00
|11130.37
|482
|2005.07.07 15:37
|sell
|124
|0.10
|1.7415
|0.0000
|0.0000
|483
|2005.07.08 07:52
|modify
|124
|0.10
|1.7415
|1.7413
|0.0000
|484
|2005.07.08 08:02
|modify
|124
|0.10
|1.7415
|1.7398
|0.0000
|485
|2005.07.08 08:05
|s/l
|124
|0.10
|1.7398
|1.7398
|0.0000
|17.22
|11147.58
|486
|2005.07.08 08:05
|sell
|125
|0.10
|1.7409
|0.0000
|0.0000
|487
|2005.07.08 08:07
|modify
|125
|0.10
|1.7409
|1.7395
|0.0000
|488
|2005.07.08 08:15
|modify
|125
|0.10
|1.7409
|1.7383
|0.0000
|489
|2005.07.08 08:20
|modify
|125
|0.10
|1.7409
|1.7375
|0.0000
|490
|2005.07.08 08:30
|s/l
|125
|0.10
|1.7375
|1.7375
|0.0000
|34.00
|11181.58
|491
|2005.07.08 08:30
|sell
|126
|0.10
|1.7374
|0.0000
|0.0000
|492
|2005.07.08 08:55
|modify
|126
|0.10
|1.7374
|1.7373
|0.0000
|493
|2005.07.08 08:59
|s/l
|126
|0.10
|1.7373
|1.7373
|0.0000
|1.00
|11182.58
|494
|2005.07.08 08:59
|sell
|127
|0.10
|1.7378
|0.0000
|0.0000
|495
|2005.07.08 10:20
|modify
|127
|0.10
|1.7378
|1.7378
|0.0000
|496
|2005.07.08 10:47
|modify
|127
|0.10
|1.7378
|1.7369
|0.0000
|497
|2005.07.08 11:02
|s/l
|127
|0.10
|1.7369
|1.7369
|0.0000
|9.00
|11191.58
|498
|2005.07.08 11:02
|sell
|128
|0.10
|1.7368
|0.0000
|0.0000
|499
|2005.07.08 11:15
|modify
|128
|0.10
|1.7368
|1.7362
|0.0000
|500
|2005.07.08 11:25
|modify
|128
|0.10
|1.7368
|1.7361
|0.0000
|501
|2005.07.08 11:35
|s/l
|128
|0.10
|1.7361
|1.7361
|0.0000
|7.00
|11198.58
|502
|2005.07.08 11:35
|sell
|129
|0.10
|1.7359
|0.0000
|0.0000
|503
|2005.07.08 11:42
|modify
|129
|0.10
|1.7359
|1.7349
|0.0000
|504
|2005.07.08 11:52
|modify
|129
|0.10
|1.7359
|1.7348
|0.0000
|505
|2005.07.08 11:55
|modify
|129
|0.10
|1.7359
|1.7346
|0.0000
|506
|2005.07.08 12:02
|s/l
|129
|0.10
|1.7346
|1.7346
|0.0000
|13.00
|11211.58
|507
|2005.07.08 12:02
|sell
|130
|0.10
|1.7353
|0.0000
|0.0000
|508
|2005.07.08 12:10
|modify
|130
|0.10
|1.7353
|1.7353
|0.0000
|509
|2005.07.08 12:20
|modify
|130
|0.10
|1.7353
|1.7352
|0.0000
|510
|2005.07.08 12:22
|modify
|130
|0.10
|1.7353
|1.7351
|0.0000
|511
|2005.07.08 12:25
|modify
|130
|0.10
|1.7353
|1.7348
|0.0000
|512
|2005.07.08 12:29
|s/l
|130
|0.10
|1.7348
|1.7348
|0.0000
|5.00
|11216.58
|513
|2005.07.08 12:29
|sell
|131
|0.10
|1.7351
|0.0000
|0.0000
|514
|2005.07.08 13:20
|modify
|131
|0.10
|1.7351
|1.7346
|0.0000
|515
|2005.07.08 13:22
|modify
|131
|0.10
|1.7351
|1.7331
|0.0000
|516
|2005.07.08 13:25
|s/l
|131
|0.10
|1.7331
|1.7331
|0.0000
|20.00
|11236.58
|517
|2005.07.08 13:25
|sell
|132
|0.10
|1.7330
|0.0000
|0.0000
|518
|2005.07.08 13:30
|modify
|132
|0.10
|1.7330
|1.7323
|0.0000
|519
|2005.07.08 13:32
|s/l
|132
|0.10
|1.7323
|1.7323
|0.0000
|7.00
|11243.58
|520
|2005.07.08 13:32
|sell
|133
|0.10
|1.7364
|0.0000
|0.0000
|521
|2005.07.08 13:47
|modify
|133
|0.10
|1.7364
|1.7347
|0.0000
|522
|2005.07.08 13:50
|modify
|133
|0.10
|1.7364
|1.7322
|0.0000
|523
|2005.07.08 13:52
|s/l
|133
|0.10
|1.7322
|1.7322
|0.0000
|42.00
|11285.58
|524
|2005.07.08 13:52
|sell
|134
|0.10
|1.7328
|0.0000
|0.0000
|525
|2005.07.08 15:00
|close
|134
|0.10
|1.7428
|0.0000
|0.0000
|-100.00
|11185.58
|526
|2005.07.08 15:00
|buy
|135
|0.10
|1.7428
|0.0000
|0.0000
|527
|2005.07.08 15:30
|close
|135
|0.10
|1.7395
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|11152.58
|528
|2005.07.08 15:30
|sell
|136
|0.10
|1.7395
|0.0000
|0.0000
|529
|2005.07.08 15:32
|modify
|136
|0.10
|1.7395
|1.7388
|0.0000
|530
|2005.07.08 15:35
|modify
|136
|0.10
|1.7395
|1.7386
|0.0000
|531
|2005.07.08 15:37
|modify
|136
|0.10
|1.7395
|1.7383
|0.0000
|532
|2005.07.08 15:40
|modify
|136
|0.10
|1.7395
|1.7378
|0.0000
|533
|2005.07.08 15:47
|modify
|136
|0.10
|1.7395
|1.7371
|0.0000
|534
|2005.07.08 15:50
|s/l
|136
|0.10
|1.7371
|1.7371
|0.0000
|24.00
|11176.58
|535
|2005.07.08 15:50
|sell
|137
|0.10
|1.7378
|0.0000
|0.0000
|536
|2005.07.08 15:59
|modify
|137
|0.10
|1.7378
|1.7373
|0.0000
|537
|2005.07.08 16:00
|modify
|137
|0.10
|1.7378
|1.7367
|0.0000
|538
|2005.07.08 16:15
|modify
|137
|0.10
|1.7378
|1.7365
|0.0000
|539
|2005.07.08 16:20
|s/l
|137
|0.10
|1.7365
|1.7365
|0.0000
|13.00
|11189.58
|540
|2005.07.08 16:20
|sell
|138
|0.10
|1.7364
|0.0000
|0.0000
|541
|2005.07.08 16:42
|modify
|138
|0.10
|1.7364
|1.7362
|0.0000
|542
|2005.07.08 16:50
|s/l
|138
|0.10
|1.7362
|1.7362
|0.0000
|2.00
|11191.58
|543
|2005.07.08 16:50
|sell
|139
|0.10
|1.7361
|0.0000
|0.0000
|544
|2005.07.08 16:59
|close at stop
|139
|0.10
|1.7355
|0.0000
|0.0000
|6.00
|11197.58