|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.01.02 00:45 - 2006.09.29 01:45 (2006.01.01 - 2006.09.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=3; PrefSettings=false; MM=false; AccountIsMicro=false; TakeProfit=80; StopLoss=38; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=4; SMA2Bars=8; Percent=0.0039; EnvelopePeriod=6; OSMAFast=5; OSMASlow=30; OSMASignal=2; xfactor=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=14; Fast_Price=1; Slow_Period=50; Slow_Price=1; DVBuySell=0.0044; DVStayOut=0.033;
|Bars in test
|56662
|Ticks modelled
|948166
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|9577.26
|Gross profit
|17154.90
|Gross loss
|-7577.64
|Profit factor
|2.26
|Expected payoff
|184.18
|Absolute drawdown
|295.52
|Maximal drawdown
|1227.52 (6.74%)
|Relative drawdown
|8.61% (914.83)
|Total trades
|52
|Short positions (won %)
|28 (60.71%)
|Long positions (won %)
|24 (41.67%)
|Profit trades (% of total)
|27 (51.92%)
|Loss trades (% of total)
|25 (48.08%)
|Largest
|profit trade
|664.63
|loss trade
|-322.56
|Average
|profit trade
|635.37
|loss trade
|-303.11
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (3170.86)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-1227.52)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3170.86 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-1227.52 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 23:15
|sell
|1
|1.00
|1.2908
|1.2946
|1.2828
|2
|2006.01.04 13:34
|t/p
|1
|1.00
|1.2828
|1.2946
|1.2828
|619.31
|10619.31
|3
|2006.01.04 22:15
|sell
|2
|1.00
|1.2756
|1.2794
|1.2676
|4
|2006.01.05 04:42
|s/l
|2
|1.00
|1.2794
|1.2794
|1.2676
|-310.12
|10309.20
|5
|2006.01.11 20:45
|sell
|3
|1.00
|1.2742
|1.2780
|1.2662
|6
|2006.01.12 14:15
|s/l
|3
|1.00
|1.2780
|1.2780
|1.2662
|-310.45
|9998.75
|7
|2006.01.12 18:00
|buy
|4
|1.00
|1.2862
|1.2824
|1.2942
|8
|2006.01.13 08:30
|s/l
|4
|1.00
|1.2824
|1.2824
|1.2942
|-294.27
|9704.48
|9
|2006.01.23 06:15
|sell
|5
|1.00
|1.2664
|1.2702
|1.2584
|10
|2006.01.23 18:45
|t/p
|5
|1.00
|1.2584
|1.2702
|1.2584
|635.78
|10340.26
|11
|2006.02.03 17:15
|buy
|6
|1.00
|1.2951
|1.2913
|1.3031
|12
|2006.02.06 18:18
|t/p
|6
|1.00
|1.3031
|1.2913
|1.3031
|615.92
|10956.19
|13
|2006.02.23 14:45
|sell
|7
|1.00
|1.3043
|1.3081
|1.2963
|14
|2006.02.23 15:48
|s/l
|7
|1.00
|1.3081
|1.3081
|1.2963
|-290.47
|10665.72
|15
|2006.02.23 15:48
|sell
|8
|1.00
|1.3079
|1.3117
|1.2999
|16
|2006.02.24 09:27
|s/l
|8
|1.00
|1.3117
|1.3117
|1.2999
|-294.08
|10371.64
|17
|2006.03.01 21:00
|buy
|9
|1.00
|1.3128
|1.3090
|1.3208
|18
|2006.03.02 14:44
|s/l
|9
|1.00
|1.3090
|1.3090
|1.3208
|-284.04
|10087.60
|19
|2006.03.02 23:45
|sell
|10
|1.00
|1.2991
|1.3029
|1.2911
|20
|2006.03.06 00:32
|t/p
|10
|1.00
|1.2911
|1.3029
|1.2911
|610.88
|10698.48
|21
|2006.03.14 20:30
|sell
|11
|1.00
|1.3016
|1.3054
|1.2936
|22
|2006.03.16 14:41
|t/p
|11
|1.00
|1.2936
|1.3054
|1.2936
|601.08
|11299.55
|23
|2006.03.21 19:30
|buy
|12
|1.00
|1.3010
|1.2972
|1.3090
|24
|2006.03.23 16:01
|t/p
|12
|1.00
|1.3090
|1.2972
|1.3090
|619.47
|11919.02
|25
|2006.03.23 19:00
|buy
|13
|1.00
|1.3158
|1.3120
|1.3238
|26
|2006.03.24 16:16
|s/l
|13
|1.00
|1.3120
|1.3120
|1.3238
|-287.57
|11631.46
|27
|2006.03.24 20:30
|sell
|14
|1.00
|1.3102
|1.3140
|1.3022
|28
|2006.03.28 13:56
|t/p
|14
|1.00
|1.3022
|1.3140
|1.3022
|605.69
|12237.15
|29
|2006.03.28 17:15
|sell
|15
|1.00
|1.3018
|1.3056
|1.2938
|30
|2006.03.28 21:18
|s/l
|15
|1.00
|1.3056
|1.3056
|1.2938
|-290.98
|11946.17
|31
|2006.03.29 02:30
|buy
|16
|1.00
|1.3091
|1.3053
|1.3171
|32
|2006.03.30 06:12
|s/l
|16
|1.00
|1.3053
|1.3053
|1.3171
|-284.86
|11661.30
|33
|2006.04.03 09:30
|buy
|17
|1.00
|1.3117
|1.3079
|1.3197
|34
|2006.04.03 16:19
|s/l
|17
|1.00
|1.3079
|1.3079
|1.3197
|-290.54
|11370.76
|35
|2006.04.04 18:15
|sell
|18
|1.00
|1.2911
|1.2949
|1.2831
|36
|2006.04.05 15:35
|t/p
|18
|1.00
|1.2831
|1.2949
|1.2831
|619.11
|11989.88
|37
|2006.04.06 19:45
|buy
|19
|1.00
|1.2905
|1.2867
|1.2985
|38
|2006.04.07 16:05
|t/p
|19
|1.00
|1.2985
|1.2867
|1.2985
|618.14
|12608.02
|39
|2006.04.07 21:00
|buy
|20
|1.00
|1.3010
|1.2972
|1.3090
|40
|2006.04.11 21:50
|s/l
|20
|1.00
|1.2972
|1.2972
|1.3090
|-288.77
|12319.25
|41
|2006.04.17 05:45
|sell
|21
|1.00
|1.2910
|1.2948
|1.2830
|42
|2006.04.17 14:19
|t/p
|21
|1.00
|1.2830
|1.2948
|1.2830
|623.59
|12942.84
|43
|2006.04.17 21:30
|sell
|22
|1.00
|1.2791
|1.2829
|1.2711
|44
|2006.04.18 22:50
|t/p
|22
|1.00
|1.2711
|1.2829
|1.2711
|625.40
|13568.24
|45
|2006.04.27 20:45
|sell
|23
|1.00
|1.2594
|1.2632
|1.2514
|46
|2006.04.28 11:30
|t/p
|23
|1.00
|1.2514
|1.2632
|1.2514
|635.16
|14203.40
|47
|2006.04.28 13:30
|sell
|24
|1.00
|1.2537
|1.2575
|1.2457
|48
|2006.04.28 16:02
|t/p
|24
|1.00
|1.2457
|1.2575
|1.2457
|642.26
|14845.66
|49
|2006.04.28 20:30
|sell
|25
|1.00
|1.2411
|1.2449
|1.2331
|50
|2006.05.01 14:57
|t/p
|25
|1.00
|1.2331
|1.2449
|1.2331
|644.44
|15490.11
|51
|2006.05.04 22:45
|sell
|26
|1.00
|1.2275
|1.2313
|1.2195
|52
|2006.05.05 09:03
|s/l
|26
|1.00
|1.2313
|1.2313
|1.2195
|-312.90
|15177.21
|53
|2006.05.11 20:45
|sell
|27
|1.00
|1.2114
|1.2152
|1.2034
|54
|2006.05.12 10:21
|t/p
|27
|1.00
|1.2034
|1.2152
|1.2034
|660.51
|15837.73
|55
|2006.05.12 14:00
|sell
|28
|1.00
|1.2007
|1.2045
|1.1927
|56
|2006.05.12 14:30
|s/l
|28
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.1927
|-315.46
|15522.27
|57
|2006.05.12 14:30
|sell
|29
|1.00
|1.2043
|1.2081
|1.1963
|58
|2006.05.15 00:00
|t/p
|29
|1.00
|1.1963
|1.2081
|1.1963
|664.63
|16186.90
|59
|2006.05.15 15:45
|buy
|30
|1.00
|1.2074
|1.2036
|1.2154
|60
|2006.05.16 11:18
|t/p
|30
|1.00
|1.2154
|1.2036
|1.2154
|660.26
|16847.16
|61
|2006.05.17 22:00
|buy
|31
|1.00
|1.2142
|1.2104
|1.2222
|62
|2006.05.18 09:30
|s/l
|31
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2222
|-307.69
|16539.47
|63
|2006.05.19 14:00
|buy
|32
|1.00
|1.2194
|1.2156
|1.2274
|64
|2006.05.19 20:42
|s/l
|32
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2274
|-312.63
|16226.84
|65
|2006.05.24 19:45
|buy
|33
|1.00
|1.2167
|1.2129
|1.2247
|66
|2006.05.26 15:43
|t/p
|33
|1.00
|1.2247
|1.2129
|1.2247
|661.48
|16888.32
|67
|2006.05.30 14:30
|sell
|34
|1.00
|1.2170
|1.2208
|1.2090
|68
|2006.05.30 16:02
|t/p
|34
|1.00
|1.2090
|1.2208
|1.2090
|661.70
|17550.02
|69
|2006.06.02 20:45
|sell
|35
|1.00
|1.2070
|1.2108
|1.1990
|70
|2006.06.06 12:24
|s/l
|35
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.1990
|-322.56
|17227.46
|71
|2006.06.06 18:45
|buy
|36
|1.00
|1.2155
|1.2117
|1.2235
|72
|2006.06.07 15:45
|t/p
|36
|1.00
|1.2235
|1.2117
|1.2235
|655.90
|17883.37
|73
|2006.06.08 18:00
|buy
|37
|1.00
|1.2331
|1.2293
|1.2411
|74
|2006.06.09 14:16
|s/l
|37
|1.00
|1.2293
|1.2293
|1.2411
|-307.03
|17576.34
|75
|2006.06.22 17:45
|buy
|38
|1.00
|1.2421
|1.2383
|1.2501
|76
|2006.06.23 13:53
|t/p
|38
|1.00
|1.2501
|1.2383
|1.2501
|642.04
|18218.38
|77
|2006.07.05 18:15
|buy
|39
|1.00
|1.2336
|1.2298
|1.2416
|78
|2006.07.06 14:33
|s/l
|39
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2416
|-303.19
|17915.19
|79
|2006.07.07 17:45
|sell
|40
|1.00
|1.2228
|1.2266
|1.2148
|80
|2006.07.10 11:35
|s/l
|40
|1.00
|1.2266
|1.2266
|1.2148
|-314.15
|17601.04
|81
|2006.07.10 17:30
|buy
|41
|1.00
|1.2302
|1.2264
|1.2382
|82
|2006.07.11 20:41
|s/l
|41
|1.00
|1.2264
|1.2264
|1.2382
|-307.79
|17293.26
|83
|2006.07.12 19:00
|buy
|42
|1.00
|1.2350
|1.2312
|1.2430
|84
|2006.07.13 09:03
|s/l
|42
|1.00
|1.2312
|1.2312
|1.2430
|-302.39
|16990.86
|85
|2006.07.17 14:15
|buy
|43
|1.00
|1.2462
|1.2424
|1.2542
|86
|2006.07.18 16:44
|t/p
|43
|1.00
|1.2542
|1.2424
|1.2542
|639.85
|17630.72
|87
|2006.07.19 22:15
|sell
|44
|1.00
|1.2477
|1.2515
|1.2397
|88
|2006.07.21 09:15
|t/p
|44
|1.00
|1.2397
|1.2515
|1.2397
|628.08
|18258.79
|89
|2006.07.25 21:00
|buy
|45
|1.00
|1.2524
|1.2486
|1.2604
|90
|2006.07.26 16:32
|s/l
|45
|1.00
|1.2486
|1.2486
|1.2604
|-302.37
|17956.43
|91
|2006.07.27 01:15
|sell
|46
|1.00
|1.2412
|1.2450
|1.2332
|92
|2006.07.27 15:11
|t/p
|46
|1.00
|1.2332
|1.2450
|1.2332
|648.77
|18605.20
|93
|2006.07.28 18:30
|sell
|47
|1.00
|1.2335
|1.2373
|1.2255
|94
|2006.08.04 14:32
|t/p
|47
|1.00
|1.2255
|1.2373
|1.2255
|622.22
|19227.42
|95
|2006.08.04 20:30
|sell
|48
|1.00
|1.2211
|1.2249
|1.2131
|96
|2006.08.07 19:15
|s/l
|48
|1.00
|1.2249
|1.2249
|1.2131
|-314.56
|18912.86
|97
|2006.08.10 19:45
|buy
|49
|1.00
|1.2356
|1.2318
|1.2436
|98
|2006.08.14 14:20
|t/p
|49
|1.00
|1.2436
|1.2318
|1.2436
|647.48
|19560.34
|99
|2006.08.16 18:15
|sell
|50
|1.00
|1.2282
|1.2320
|1.2202
|100
|2006.08.17 19:06
|s/l
|50
|1.00
|1.2320
|1.2320
|1.2202
|-321.52
|19238.82
|101
|2006.08.31 20:15
|buy
|51
|1.00
|1.2322
|1.2284
|1.2402
|102
|2006.09.01 18:20
|s/l
|51
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2402
|-307.28
|18931.54
|103
|2006.09.07 17:00
|buy
|52
|1.00
|1.2430
|1.2392
|1.2510
|104
|2006.09.12 19:58
|t/p
|52
|1.00
|1.2510
|1.2392
|1.2510
|645.72
|19577.26