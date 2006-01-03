Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v4_2

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period15 Minutes (M15) 2006.01.02 00:45 - 2006.09.29 01:45 (2006.01.01 - 2006.09.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=3; PrefSettings=false; MM=false; AccountIsMicro=false; TakeProfit=80; StopLoss=38; TrailingStop=0; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=4; SMA2Bars=8; Percent=0.0039; EnvelopePeriod=6; OSMAFast=5; OSMASlow=30; OSMASignal=2; xfactor=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=14; Fast_Price=1; Slow_Period=50; Slow_Price=1; DVBuySell=0.0044; DVStayOut=0.033;
Bars in test56662Ticks modelled948166Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit9577.26Gross profit17154.90Gross loss-7577.64
Profit factor2.26Expected payoff184.18
Absolute drawdown295.52Maximal drawdown1227.52 (6.74%)Relative drawdown8.61% (914.83)
Total trades52Short positions (won %)28 (60.71%)Long positions (won %)24 (41.67%)
Profit trades (% of total)27 (51.92%)Loss trades (% of total)25 (48.08%)
Largestprofit trade664.63loss trade-322.56
Averageprofit trade635.37loss trade-303.11
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (3170.86)consecutive losses (loss in money)4 (-1227.52)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3170.86 (5)consecutive loss (count of losses)-1227.52 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 23:15sell11.001.29081.29461.2828
22006.01.04 13:34t/p11.001.28281.29461.2828619.3110619.31
32006.01.04 22:15sell21.001.27561.27941.2676
42006.01.05 04:42s/l21.001.27941.27941.2676-310.1210309.20
52006.01.11 20:45sell31.001.27421.27801.2662
62006.01.12 14:15s/l31.001.27801.27801.2662-310.459998.75
72006.01.12 18:00buy41.001.28621.28241.2942
82006.01.13 08:30s/l41.001.28241.28241.2942-294.279704.48
92006.01.23 06:15sell51.001.26641.27021.2584
102006.01.23 18:45t/p51.001.25841.27021.2584635.7810340.26
112006.02.03 17:15buy61.001.29511.29131.3031
122006.02.06 18:18t/p61.001.30311.29131.3031615.9210956.19
132006.02.23 14:45sell71.001.30431.30811.2963
142006.02.23 15:48s/l71.001.30811.30811.2963-290.4710665.72
152006.02.23 15:48sell81.001.30791.31171.2999
162006.02.24 09:27s/l81.001.31171.31171.2999-294.0810371.64
172006.03.01 21:00buy91.001.31281.30901.3208
182006.03.02 14:44s/l91.001.30901.30901.3208-284.0410087.60
192006.03.02 23:45sell101.001.29911.30291.2911
202006.03.06 00:32t/p101.001.29111.30291.2911610.8810698.48
212006.03.14 20:30sell111.001.30161.30541.2936
222006.03.16 14:41t/p111.001.29361.30541.2936601.0811299.55
232006.03.21 19:30buy121.001.30101.29721.3090
242006.03.23 16:01t/p121.001.30901.29721.3090619.4711919.02
252006.03.23 19:00buy131.001.31581.31201.3238
262006.03.24 16:16s/l131.001.31201.31201.3238-287.5711631.46
272006.03.24 20:30sell141.001.31021.31401.3022
282006.03.28 13:56t/p141.001.30221.31401.3022605.6912237.15
292006.03.28 17:15sell151.001.30181.30561.2938
302006.03.28 21:18s/l151.001.30561.30561.2938-290.9811946.17
312006.03.29 02:30buy161.001.30911.30531.3171
322006.03.30 06:12s/l161.001.30531.30531.3171-284.8611661.30
332006.04.03 09:30buy171.001.31171.30791.3197
342006.04.03 16:19s/l171.001.30791.30791.3197-290.5411370.76
352006.04.04 18:15sell181.001.29111.29491.2831
362006.04.05 15:35t/p181.001.28311.29491.2831619.1111989.88
372006.04.06 19:45buy191.001.29051.28671.2985
382006.04.07 16:05t/p191.001.29851.28671.2985618.1412608.02
392006.04.07 21:00buy201.001.30101.29721.3090
402006.04.11 21:50s/l201.001.29721.29721.3090-288.7712319.25
412006.04.17 05:45sell211.001.29101.29481.2830
422006.04.17 14:19t/p211.001.28301.29481.2830623.5912942.84
432006.04.17 21:30sell221.001.27911.28291.2711
442006.04.18 22:50t/p221.001.27111.28291.2711625.4013568.24
452006.04.27 20:45sell231.001.25941.26321.2514
462006.04.28 11:30t/p231.001.25141.26321.2514635.1614203.40
472006.04.28 13:30sell241.001.25371.25751.2457
482006.04.28 16:02t/p241.001.24571.25751.2457642.2614845.66
492006.04.28 20:30sell251.001.24111.24491.2331
502006.05.01 14:57t/p251.001.23311.24491.2331644.4415490.11
512006.05.04 22:45sell261.001.22751.23131.2195
522006.05.05 09:03s/l261.001.23131.23131.2195-312.9015177.21
532006.05.11 20:45sell271.001.21141.21521.2034
542006.05.12 10:21t/p271.001.20341.21521.2034660.5115837.73
552006.05.12 14:00sell281.001.20071.20451.1927
562006.05.12 14:30s/l281.001.20451.20451.1927-315.4615522.27
572006.05.12 14:30sell291.001.20431.20811.1963
582006.05.15 00:00t/p291.001.19631.20811.1963664.6316186.90
592006.05.15 15:45buy301.001.20741.20361.2154
602006.05.16 11:18t/p301.001.21541.20361.2154660.2616847.16
612006.05.17 22:00buy311.001.21421.21041.2222
622006.05.18 09:30s/l311.001.21041.21041.2222-307.6916539.47
632006.05.19 14:00buy321.001.21941.21561.2274
642006.05.19 20:42s/l321.001.21561.21561.2274-312.6316226.84
652006.05.24 19:45buy331.001.21671.21291.2247
662006.05.26 15:43t/p331.001.22471.21291.2247661.4816888.32
672006.05.30 14:30sell341.001.21701.22081.2090
682006.05.30 16:02t/p341.001.20901.22081.2090661.7017550.02
692006.06.02 20:45sell351.001.20701.21081.1990
702006.06.06 12:24s/l351.001.21081.21081.1990-322.5617227.46
712006.06.06 18:45buy361.001.21551.21171.2235
722006.06.07 15:45t/p361.001.22351.21171.2235655.9017883.37
732006.06.08 18:00buy371.001.23311.22931.2411
742006.06.09 14:16s/l371.001.22931.22931.2411-307.0317576.34
752006.06.22 17:45buy381.001.24211.23831.2501
762006.06.23 13:53t/p381.001.25011.23831.2501642.0418218.38
772006.07.05 18:15buy391.001.23361.22981.2416
782006.07.06 14:33s/l391.001.22981.22981.2416-303.1917915.19
792006.07.07 17:45sell401.001.22281.22661.2148
802006.07.10 11:35s/l401.001.22661.22661.2148-314.1517601.04
812006.07.10 17:30buy411.001.23021.22641.2382
822006.07.11 20:41s/l411.001.22641.22641.2382-307.7917293.26
832006.07.12 19:00buy421.001.23501.23121.2430
842006.07.13 09:03s/l421.001.23121.23121.2430-302.3916990.86
852006.07.17 14:15buy431.001.24621.24241.2542
862006.07.18 16:44t/p431.001.25421.24241.2542639.8517630.72
872006.07.19 22:15sell441.001.24771.25151.2397
882006.07.21 09:15t/p441.001.23971.25151.2397628.0818258.79
892006.07.25 21:00buy451.001.25241.24861.2604
902006.07.26 16:32s/l451.001.24861.24861.2604-302.3717956.43
912006.07.27 01:15sell461.001.24121.24501.2332
922006.07.27 15:11t/p461.001.23321.24501.2332648.7718605.20
932006.07.28 18:30sell471.001.23351.23731.2255
942006.08.04 14:32t/p471.001.22551.23731.2255622.2219227.42
952006.08.04 20:30sell481.001.22111.22491.2131
962006.08.07 19:15s/l481.001.22491.22491.2131-314.5618912.86
972006.08.10 19:45buy491.001.23561.23181.2436
982006.08.14 14:20t/p491.001.24361.23181.2436647.4819560.34
992006.08.16 18:15sell501.001.22821.23201.2202
1002006.08.17 19:06s/l501.001.23201.23201.2202-321.5219238.82
1012006.08.31 20:15buy511.001.23221.22841.2402
1022006.09.01 18:20s/l511.001.22841.22841.2402-307.2818931.54
1032006.09.07 17:00buy521.001.24301.23921.2510
1042006.09.12 19:58t/p521.001.25101.23921.2510645.7219577.26