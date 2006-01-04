|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:30 - 2006.09.29 01:30 (2006.01.01 - 2006.09.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=3; PrefSettings=false; MM=false; AccountIsMicro=false; TakeProfit=80; StopLoss=38; TrailingStop=52; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=4; SMA2Bars=8; Percent=0.0039; EnvelopePeriod=6; OSMAFast=5; OSMASlow=30; OSMASignal=2; xfactor=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=14; Fast_Price=1; Slow_Period=50; Slow_Price=1; DVBuySell=0.0044; DVStayOut=0.033;
|Bars in test
|28347
|Ticks modelled
|926284
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|5049.64
|Gross profit
|16651.80
|Gross loss
|-11602.16
|Profit factor
|1.44
|Expected payoff
|70.13
|Absolute drawdown
|579.01
|Maximal drawdown
|1800.45 (12.02%)
|Relative drawdown
|12.02% (1800.45)
|Total trades
|72
|Short positions (won %)
|39 (46.15%)
|Long positions (won %)
|33 (48.48%)
|Profit trades (% of total)
|34 (47.22%)
|Loss trades (% of total)
|38 (52.78%)
|Largest
|profit trade
|665.24
|loss trade
|-321.37
|Average
|profit trade
|489.76
|loss trade
|-305.32
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (2647.36)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-1566.69)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2647.36 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-1566.69 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.04 08:00
|sell
|1
|1.00
|1.2883
|1.2921
|1.2803
|2
|2006.01.04 13:29
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2883
|1.2803
|3
|2006.01.04 13:30
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2882
|1.2803
|4
|2006.01.04 13:30
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2881
|1.2803
|5
|2006.01.04 13:34
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2879
|1.2803
|6
|2006.01.04 13:35
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2877
|1.2803
|7
|2006.01.04 13:35
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2875
|1.2803
|8
|2006.01.04 13:36
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2871
|1.2803
|9
|2006.01.04 13:36
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2869
|1.2803
|10
|2006.01.04 13:37
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2867
|1.2803
|11
|2006.01.04 13:37
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2867
|1.2803
|12
|2006.01.04 13:37
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2866
|1.2803
|13
|2006.01.04 13:38
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2865
|1.2803
|14
|2006.01.04 13:38
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2864
|1.2803
|15
|2006.01.04 13:38
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2864
|1.2803
|16
|2006.01.04 13:39
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2863
|1.2803
|17
|2006.01.04 13:39
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2862
|1.2803
|18
|2006.01.04 13:39
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2862
|1.2803
|19
|2006.01.04 14:40
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2861
|1.2803
|20
|2006.01.04 14:40
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2860
|1.2803
|21
|2006.01.04 14:40
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2860
|1.2803
|22
|2006.01.04 14:41
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2858
|1.2803
|23
|2006.01.04 14:41
|modify
|1
|1.00
|1.2883
|1.2856
|1.2803
|24
|2006.01.04 14:41
|t/p
|1
|1.00
|1.2803
|1.2856
|1.2803
|624.90
|10624.90
|25
|2006.01.04 23:30
|sell
|2
|1.00
|1.2767
|1.2805
|1.2687
|26
|2006.01.05 08:45
|s/l
|2
|1.00
|1.2805
|1.2805
|1.2687
|-309.85
|10315.05
|27
|2006.01.06 22:30
|sell
|3
|1.00
|1.2697
|1.2735
|1.2617
|28
|2006.01.09 08:26
|s/l
|3
|1.00
|1.2735
|1.2735
|1.2617
|-302.72
|10012.34
|29
|2006.01.12 20:30
|buy
|4
|1.00
|1.2860
|1.2822
|1.2940
|30
|2006.01.13 08:30
|s/l
|4
|1.00
|1.2822
|1.2822
|1.2940
|-294.32
|9718.02
|31
|2006.01.16 06:30
|sell
|5
|1.00
|1.2754
|1.2792
|1.2674
|32
|2006.01.16 14:10
|s/l
|5
|1.00
|1.2792
|1.2792
|1.2674
|-297.03
|9420.99
|33
|2006.01.23 08:00
|sell
|6
|1.00
|1.2664
|1.2702
|1.2584
|34
|2006.01.23 11:37
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2662
|1.2584
|35
|2006.01.23 11:38
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2660
|1.2584
|36
|2006.01.23 11:39
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2656
|1.2584
|37
|2006.01.23 11:39
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2654
|1.2584
|38
|2006.01.23 11:56
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2653
|1.2584
|39
|2006.01.23 11:56
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2652
|1.2584
|40
|2006.01.23 13:37
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2649
|1.2584
|41
|2006.01.23 13:37
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2649
|1.2584
|42
|2006.01.23 13:39
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2648
|1.2584
|43
|2006.01.23 13:39
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2645
|1.2584
|44
|2006.01.23 13:40
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2644
|1.2584
|45
|2006.01.23 13:40
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2644
|1.2584
|46
|2006.01.23 13:51
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2642
|1.2584
|47
|2006.01.23 13:51
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2641
|1.2584
|48
|2006.01.23 18:42
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2639
|1.2584
|49
|2006.01.23 18:42
|modify
|6
|1.00
|1.2664
|1.2637
|1.2584
|50
|2006.01.23 18:45
|t/p
|6
|1.00
|1.2584
|1.2637
|1.2584
|635.78
|10056.77
|51
|2006.01.24 01:30
|sell
|7
|1.00
|1.2589
|1.2627
|1.2509
|52
|2006.01.24 12:06
|s/l
|7
|1.00
|1.2627
|1.2627
|1.2509
|-300.89
|9755.88
|53
|2006.01.30 02:00
|buy
|8
|1.00
|1.2822
|1.2784
|1.2902
|54
|2006.01.30 13:20
|modify
|8
|1.00
|1.2822
|1.2823
|1.2902
|55
|2006.01.30 13:20
|modify
|8
|1.00
|1.2822
|1.2824
|1.2902
|56
|2006.01.30 13:20
|modify
|8
|1.00
|1.2822
|1.2825
|1.2902
|57
|2006.01.30 13:20
|modify
|8
|1.00
|1.2822
|1.2825
|1.2902
|58
|2006.01.30 13:22
|modify
|8
|1.00
|1.2822
|1.2826
|1.2902
|59
|2006.01.30 13:29
|modify
|8
|1.00
|1.2822
|1.2827
|1.2902
|60
|2006.01.30 13:33
|modify
|8
|1.00
|1.2822
|1.2829
|1.2902
|61
|2006.01.30 13:33
|modify
|8
|1.00
|1.2822
|1.2831
|1.2902
|62
|2006.01.30 13:35
|modify
|8
|1.00
|1.2822
|1.2833
|1.2902
|63
|2006.01.30 14:20
|modify
|8
|1.00
|1.2822
|1.2835
|1.2902
|64
|2006.01.30 14:20
|modify
|8
|1.00
|1.2822
|1.2843
|1.2902
|65
|2006.01.30 14:20
|modify
|8
|1.00
|1.2822
|1.2843
|1.2902
|66
|2006.01.30 14:24
|modify
|8
|1.00
|1.2822
|1.2844
|1.2902
|67
|2006.01.30 14:25
|modify
|8
|1.00
|1.2822
|1.2845
|1.2902
|68
|2006.01.30 14:25
|modify
|8
|1.00
|1.2822
|1.2846
|1.2902
|69
|2006.01.31 03:07
|s/l
|8
|1.00
|1.2846
|1.2846
|1.2902
|188.93
|9944.81
|70
|2006.02.01 00:00
|sell
|9
|1.00
|1.2792
|1.2830
|1.2712
|71
|2006.02.01 11:50
|s/l
|9
|1.00
|1.2830
|1.2830
|1.2712
|-296.16
|9648.65
|72
|2006.02.02 01:30
|buy
|10
|1.00
|1.2871
|1.2833
|1.2951
|73
|2006.02.03 14:35
|modify
|10
|1.00
|1.2871
|1.2881
|1.2951
|74
|2006.02.03 14:35
|modify
|10
|1.00
|1.2871
|1.2884
|1.2951
|75
|2006.02.03 14:35
|modify
|10
|1.00
|1.2871
|1.2886
|1.2951
|76
|2006.02.03 14:35
|modify
|10
|1.00
|1.2871
|1.2892
|1.2951
|77
|2006.02.03 14:35
|modify
|10
|1.00
|1.2871
|1.2892
|1.2951
|78
|2006.02.03 14:35
|modify
|10
|1.00
|1.2871
|1.2896
|1.2951
|79
|2006.02.03 14:56
|modify
|10
|1.00
|1.2871
|1.2898
|1.2951
|80
|2006.02.03 14:58
|t/p
|10
|1.00
|1.2951
|1.2898
|1.2951
|619.75
|10268.41
|81
|2006.02.03 20:30
|buy
|11
|1.00
|1.2943
|1.2905
|1.3023
|82
|2006.02.06 14:25
|modify
|11
|1.00
|1.2943
|1.2944
|1.3023
|83
|2006.02.06 14:25
|modify
|11
|1.00
|1.2943
|1.2945
|1.3023
|84
|2006.02.06 14:25
|modify
|11
|1.00
|1.2943
|1.2947
|1.3023
|85
|2006.02.06 14:26
|modify
|11
|1.00
|1.2943
|1.2949
|1.3023
|86
|2006.02.06 14:26
|modify
|11
|1.00
|1.2943
|1.2951
|1.3023
|87
|2006.02.06 16:03
|modify
|11
|1.00
|1.2943
|1.2953
|1.3023
|88
|2006.02.06 17:49
|modify
|11
|1.00
|1.2943
|1.2955
|1.3023
|89
|2006.02.06 17:49
|modify
|11
|1.00
|1.2943
|1.2957
|1.3023
|90
|2006.02.06 17:50
|modify
|11
|1.00
|1.2943
|1.2959
|1.3023
|91
|2006.02.06 17:50
|modify
|11
|1.00
|1.2943
|1.2961
|1.3023
|92
|2006.02.06 17:50
|modify
|11
|1.00
|1.2943
|1.2961
|1.3023
|93
|2006.02.06 18:00
|modify
|11
|1.00
|1.2943
|1.2963
|1.3023
|94
|2006.02.06 18:04
|modify
|11
|1.00
|1.2943
|1.2964
|1.3023
|95
|2006.02.06 18:04
|modify
|11
|1.00
|1.2943
|1.2965
|1.3023
|96
|2006.02.06 18:13
|t/p
|11
|1.00
|1.3023
|1.2965
|1.3023
|616.25
|10884.66
|97
|2006.02.13 06:00
|buy
|12
|1.00
|1.3071
|1.3033
|1.3151
|98
|2006.02.14 14:38
|modify
|12
|1.00
|1.3071
|1.3073
|1.3151
|99
|2006.02.14 14:38
|modify
|12
|1.00
|1.3071
|1.3075
|1.3151
|100
|2006.02.14 14:39
|modify
|12
|1.00
|1.3071
|1.3077
|1.3151
|101
|2006.02.14 14:39
|modify
|12
|1.00
|1.3071
|1.3082
|1.3151
|102
|2006.02.14 14:39
|modify
|12
|1.00
|1.3071
|1.3084
|1.3151
|103
|2006.02.14 14:44
|modify
|12
|1.00
|1.3071
|1.3085
|1.3151
|104
|2006.02.14 17:30
|s/l
|12
|1.00
|1.3085
|1.3085
|1.3151
|109.09
|10993.75
|105
|2006.02.27 06:00
|buy
|13
|1.00
|1.3176
|1.3138
|1.3256
|106
|2006.02.27 23:01
|modify
|13
|1.00
|1.3176
|1.3176
|1.3256
|107
|2006.02.27 23:06
|modify
|13
|1.00
|1.3176
|1.3178
|1.3256
|108
|2006.02.27 23:07
|modify
|13
|1.00
|1.3176
|1.3181
|1.3256
|109
|2006.02.27 23:08
|modify
|13
|1.00
|1.3176
|1.3182
|1.3256
|110
|2006.02.28 01:30
|modify
|13
|1.00
|1.3176
|1.3183
|1.3256
|111
|2006.02.28 01:31
|modify
|13
|1.00
|1.3176
|1.3184
|1.3256
|112
|2006.02.28 01:35
|modify
|13
|1.00
|1.3176
|1.3185
|1.3256
|113
|2006.02.28 01:56
|modify
|13
|1.00
|1.3176
|1.3186
|1.3256
|114
|2006.02.28 10:15
|s/l
|13
|1.00
|1.3186
|1.3186
|1.3256
|77.94
|11071.69
|115
|2006.02.28 22:30
|sell
|14
|1.00
|1.3121
|1.3159
|1.3041
|116
|2006.03.01 14:06
|modify
|14
|1.00
|1.3121
|1.3117
|1.3041
|117
|2006.03.01 14:07
|modify
|14
|1.00
|1.3121
|1.3116
|1.3041
|118
|2006.03.01 14:07
|modify
|14
|1.00
|1.3121
|1.3116
|1.3041
|119
|2006.03.01 14:07
|modify
|14
|1.00
|1.3121
|1.3115
|1.3041
|120
|2006.03.01 14:07
|modify
|14
|1.00
|1.3121
|1.3114
|1.3041
|121
|2006.03.01 14:07
|modify
|14
|1.00
|1.3121
|1.3114
|1.3041
|122
|2006.03.01 14:08
|modify
|14
|1.00
|1.3121
|1.3111
|1.3041
|123
|2006.03.01 14:17
|modify
|14
|1.00
|1.3121
|1.3111
|1.3041
|124
|2006.03.01 14:17
|modify
|14
|1.00
|1.3121
|1.3108
|1.3041
|125
|2006.03.01 14:20
|modify
|14
|1.00
|1.3121
|1.3106
|1.3041
|126
|2006.03.01 14:32
|modify
|14
|1.00
|1.3121
|1.3105
|1.3041
|127
|2006.03.01 14:32
|modify
|14
|1.00
|1.3121
|1.3100
|1.3041
|128
|2006.03.01 15:23
|modify
|14
|1.00
|1.3121
|1.3098
|1.3041
|129
|2006.03.01 15:23
|modify
|14
|1.00
|1.3121
|1.3096
|1.3041
|130
|2006.03.01 15:24
|modify
|14
|1.00
|1.3121
|1.3095
|1.3041
|131
|2006.03.01 15:24
|t/p
|14
|1.00
|1.3041
|1.3095
|1.3041
|609.06
|11680.76
|132
|2006.03.03 01:30
|sell
|15
|1.00
|1.2991
|1.3029
|1.2911
|133
|2006.03.06 00:14
|modify
|15
|1.00
|1.2991
|1.2991
|1.2911
|134
|2006.03.06 00:14
|modify
|15
|1.00
|1.2991
|1.2983
|1.2911
|135
|2006.03.06 00:29
|modify
|15
|1.00
|1.2991
|1.2982
|1.2911
|136
|2006.03.06 00:29
|modify
|15
|1.00
|1.2991
|1.2979
|1.2911
|137
|2006.03.06 00:29
|modify
|15
|1.00
|1.2991
|1.2975
|1.2911
|138
|2006.03.06 00:30
|modify
|15
|1.00
|1.2991
|1.2974
|1.2911
|139
|2006.03.06 00:30
|modify
|15
|1.00
|1.2991
|1.2974
|1.2911
|140
|2006.03.06 00:30
|modify
|15
|1.00
|1.2991
|1.2967
|1.2911
|141
|2006.03.06 00:31
|modify
|15
|1.00
|1.2991
|1.2967
|1.2911
|142
|2006.03.06 00:32
|modify
|15
|1.00
|1.2991
|1.2965
|1.2911
|143
|2006.03.06 00:32
|t/p
|15
|1.00
|1.2911
|1.2965
|1.2911
|615.25
|12296.01
|144
|2006.03.06 06:00
|sell
|16
|1.00
|1.2942
|1.2980
|1.2862
|145
|2006.03.06 12:05
|s/l
|16
|1.00
|1.2980
|1.2980
|1.2862
|-292.76
|12003.25
|146
|2006.03.08 00:00
|buy
|17
|1.00
|1.3136
|1.3098
|1.3216
|147
|2006.03.08 08:33
|s/l
|17
|1.00
|1.3098
|1.3098
|1.3216
|-290.12
|11713.13
|148
|2006.03.14 22:00
|sell
|18
|1.00
|1.3026
|1.3064
|1.2946
|149
|2006.03.15 20:08
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3025
|1.2946
|150
|2006.03.15 20:08
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3018
|1.2946
|151
|2006.03.15 20:09
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3016
|1.2946
|152
|2006.03.15 20:30
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3016
|1.2946
|153
|2006.03.15 20:42
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3015
|1.2946
|154
|2006.03.15 20:43
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3014
|1.2946
|155
|2006.03.15 20:47
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3013
|1.2946
|156
|2006.03.15 20:51
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3012
|1.2946
|157
|2006.03.15 20:51
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3012
|1.2946
|158
|2006.03.15 20:58
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3011
|1.2946
|159
|2006.03.15 20:59
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3010
|1.2946
|160
|2006.03.15 20:59
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3009
|1.2946
|161
|2006.03.15 20:59
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3007
|1.2946
|162
|2006.03.15 21:00
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3006
|1.2946
|163
|2006.03.15 21:55
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3005
|1.2946
|164
|2006.03.15 22:10
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3003
|1.2946
|165
|2006.03.15 22:35
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.3001
|1.2946
|166
|2006.03.15 22:36
|modify
|18
|1.00
|1.3026
|1.2999
|1.2946
|167
|2006.03.16 08:06
|s/l
|18
|1.00
|1.2999
|1.2999
|1.2946
|190.19
|11903.32
|168
|2006.03.17 00:30
|sell
|19
|1.00
|1.2900
|1.2938
|1.2820
|169
|2006.03.17 15:19
|s/l
|19
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.2820
|-293.71
|11609.61
|170
|2006.03.21 23:00
|buy
|20
|1.00
|1.3010
|1.2972
|1.3090
|171
|2006.03.23 01:56
|modify
|20
|1.00
|1.3010
|1.3012
|1.3090
|172
|2006.03.23 01:56
|modify
|20
|1.00
|1.3010
|1.3013
|1.3090
|173
|2006.03.23 01:56
|modify
|20
|1.00
|1.3010
|1.3015
|1.3090
|174
|2006.03.23 01:56
|modify
|20
|1.00
|1.3010
|1.3016
|1.3090
|175
|2006.03.23 01:57
|modify
|20
|1.00
|1.3010
|1.3018
|1.3090
|176
|2006.03.23 01:57
|modify
|20
|1.00
|1.3010
|1.3021
|1.3090
|177
|2006.03.23 02:08
|modify
|20
|1.00
|1.3010
|1.3023
|1.3090
|178
|2006.03.23 02:09
|modify
|20
|1.00
|1.3010
|1.3024
|1.3090
|179
|2006.03.23 02:09
|modify
|20
|1.00
|1.3010
|1.3028
|1.3090
|180
|2006.03.23 04:32
|modify
|20
|1.00
|1.3010
|1.3028
|1.3090
|181
|2006.03.23 04:40
|modify
|20
|1.00
|1.3010
|1.3029
|1.3090
|182
|2006.03.23 12:58
|modify
|20
|1.00
|1.3010
|1.3031
|1.3090
|183
|2006.03.23 13:12
|modify
|20
|1.00
|1.3010
|1.3033
|1.3090
|184
|2006.03.23 14:43
|modify
|20
|1.00
|1.3010
|1.3035
|1.3090
|185
|2006.03.23 16:01
|t/p
|20
|1.00
|1.3090
|1.3035
|1.3090
|619.47
|12229.08
|186
|2006.03.24 01:00
|buy
|21
|1.00
|1.3168
|1.3130
|1.3248
|187
|2006.03.24 16:06
|s/l
|21
|1.00
|1.3130
|1.3130
|1.3248
|-289.48
|11939.60
|188
|2006.03.28 20:30
|sell
|22
|1.00
|1.3016
|1.3054
|1.2936
|189
|2006.03.28 21:18
|s/l
|22
|1.00
|1.3054
|1.3054
|1.2936
|-291.08
|11648.52
|190
|2006.03.28 21:30
|sell
|23
|1.00
|1.3064
|1.3102
|1.2984
|191
|2006.03.28 21:44
|s/l
|23
|1.00
|1.3102
|1.3102
|1.2984
|-290.04
|11358.48
|192
|2006.03.28 21:44
|sell
|24
|1.00
|1.3099
|1.3137
|1.3019
|193
|2006.03.30 06:36
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3098
|1.3019
|194
|2006.03.30 06:37
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3096
|1.3019
|195
|2006.03.30 06:37
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3094
|1.3019
|196
|2006.03.30 07:25
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3093
|1.3019
|197
|2006.03.30 07:25
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3092
|1.3019
|198
|2006.03.30 07:25
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3091
|1.3019
|199
|2006.03.30 07:26
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3090
|1.3019
|200
|2006.03.30 13:22
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3089
|1.3019
|201
|2006.03.30 13:22
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3088
|1.3019
|202
|2006.03.30 13:22
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3086
|1.3019
|203
|2006.03.30 13:22
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3085
|1.3019
|204
|2006.03.30 13:31
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3083
|1.3019
|205
|2006.03.30 13:33
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3082
|1.3019
|206
|2006.03.30 13:33
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3079
|1.3019
|207
|2006.03.30 13:34
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3077
|1.3019
|208
|2006.03.30 13:34
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3075
|1.3019
|209
|2006.03.30 13:38
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3074
|1.3019
|210
|2006.03.30 13:38
|modify
|24
|1.00
|1.3099
|1.3072
|1.3019
|211
|2006.03.30 13:53
|t/p
|24
|1.00
|1.3019
|1.3072
|1.3019
|596.99
|11955.47
|212
|2006.03.31 02:30
|sell
|25
|1.00
|1.2979
|1.3017
|1.2899
|213
|2006.03.31 09:31
|s/l
|25
|1.00
|1.3017
|1.3017
|1.2899
|-291.91
|11663.56
|214
|2006.03.31 18:30
|buy
|26
|1.00
|1.3043
|1.3005
|1.3123
|215
|2006.04.03 05:05
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3045
|1.3123
|216
|2006.04.03 05:06
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3046
|1.3123
|217
|2006.04.03 06:36
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3047
|1.3123
|218
|2006.04.03 06:36
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3047
|1.3123
|219
|2006.04.03 06:38
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3049
|1.3123
|220
|2006.04.03 06:38
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3051
|1.3123
|221
|2006.04.03 06:38
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3052
|1.3123
|222
|2006.04.03 06:40
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3054
|1.3123
|223
|2006.04.03 06:42
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3055
|1.3123
|224
|2006.04.03 06:42
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3060
|1.3123
|225
|2006.04.03 06:42
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3064
|1.3123
|226
|2006.04.03 06:42
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3064
|1.3123
|227
|2006.04.03 06:43
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3065
|1.3123
|228
|2006.04.03 06:43
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3067
|1.3123
|229
|2006.04.03 06:43
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3068
|1.3123
|230
|2006.04.03 06:43
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3069
|1.3123
|231
|2006.04.03 06:43
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3070
|1.3123
|232
|2006.04.03 06:43
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3071
|1.3123
|233
|2006.04.03 06:43
|modify
|26
|1.00
|1.3043
|1.3071
|1.3123
|234
|2006.04.03 06:44
|t/p
|26
|1.00
|1.3123
|1.3071
|1.3123
|611.61
|12275.17
|235
|2006.04.05 01:00
|sell
|27
|1.00
|1.2900
|1.2938
|1.2820
|236
|2006.04.05 14:35
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2899
|1.2820
|237
|2006.04.05 14:35
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2896
|1.2820
|238
|2006.04.05 14:36
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2894
|1.2820
|239
|2006.04.05 14:36
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2893
|1.2820
|240
|2006.04.05 14:36
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2892
|1.2820
|241
|2006.04.05 14:36
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2891
|1.2820
|242
|2006.04.05 14:36
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2890
|1.2820
|243
|2006.04.05 14:36
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2889
|1.2820
|244
|2006.04.05 14:36
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2889
|1.2820
|245
|2006.04.05 14:36
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2888
|1.2820
|246
|2006.04.05 14:37
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2887
|1.2820
|247
|2006.04.05 14:38
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2887
|1.2820
|248
|2006.04.05 14:38
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2886
|1.2820
|249
|2006.04.05 15:35
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2886
|1.2820
|250
|2006.04.05 15:35
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2883
|1.2820
|251
|2006.04.05 15:37
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2881
|1.2820
|252
|2006.04.05 15:38
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2879
|1.2820
|253
|2006.04.05 15:39
|modify
|27
|1.00
|1.2900
|1.2875
|1.2820
|254
|2006.04.05 16:02
|t/p
|27
|1.00
|1.2820
|1.2875
|1.2820
|624.12
|12899.29
|255
|2006.04.06 22:00
|buy
|28
|1.00
|1.2898
|1.2860
|1.2978
|256
|2006.04.07 09:24
|modify
|28
|1.00
|1.2898
|1.2900
|1.2978
|257
|2006.04.07 14:31
|s/l
|28
|1.00
|1.2900
|1.2900
|1.2978
|17.60
|12916.89
|258
|2006.04.10 00:30
|buy
|29
|1.00
|1.3004
|1.2966
|1.3084
|259
|2006.04.10 18:08
|modify
|29
|1.00
|1.3004
|1.3004
|1.3084
|260
|2006.04.10 18:08
|modify
|29
|1.00
|1.3004
|1.3005
|1.3084
|261
|2006.04.10 18:39
|modify
|29
|1.00
|1.3004
|1.3006
|1.3084
|262
|2006.04.10 19:00
|modify
|29
|1.00
|1.3004
|1.3006
|1.3084
|263
|2006.04.10 19:00
|modify
|29
|1.00
|1.3004
|1.3007
|1.3084
|264
|2006.04.10 19:00
|modify
|29
|1.00
|1.3004
|1.3008
|1.3084
|265
|2006.04.11 07:57
|s/l
|29
|1.00
|1.3008
|1.3008
|1.3084
|32.84
|12949.74
|266
|2006.04.17 08:00
|sell
|30
|1.00
|1.2919
|1.2957
|1.2839
|267
|2006.04.17 13:42
|modify
|30
|1.00
|1.2919
|1.2919
|1.2839
|268
|2006.04.17 13:42
|modify
|30
|1.00
|1.2919
|1.2913
|1.2839
|269
|2006.04.17 13:43
|modify
|30
|1.00
|1.2919
|1.2911
|1.2839
|270
|2006.04.17 13:52
|modify
|30
|1.00
|1.2919
|1.2900
|1.2839
|271
|2006.04.17 13:55
|modify
|30
|1.00
|1.2919
|1.2896
|1.2839
|272
|2006.04.17 13:56
|modify
|30
|1.00
|1.2919
|1.2894
|1.2839
|273
|2006.04.17 14:13
|modify
|30
|1.00
|1.2919
|1.2893
|1.2839
|274
|2006.04.17 14:13
|modify
|30
|1.00
|1.2919
|1.2893
|1.2839
|275
|2006.04.17 14:14
|modify
|30
|1.00
|1.2919
|1.2892
|1.2839
|276
|2006.04.17 14:14
|t/p
|30
|1.00
|1.2839
|1.2892
|1.2839
|623.15
|13572.89
|277
|2006.04.18 01:00
|sell
|31
|1.00
|1.2797
|1.2835
|1.2717
|278
|2006.04.18 11:35
|modify
|31
|1.00
|1.2797
|1.2797
|1.2717
|279
|2006.04.18 14:32
|modify
|31
|1.00
|1.2797
|1.2790
|1.2717
|280
|2006.04.18 14:32
|modify
|31
|1.00
|1.2797
|1.2785
|1.2717
|281
|2006.04.18 14:52
|modify
|31
|1.00
|1.2797
|1.2784
|1.2717
|282
|2006.04.18 14:52
|modify
|31
|1.00
|1.2797
|1.2781
|1.2717
|283
|2006.04.18 14:52
|modify
|31
|1.00
|1.2797
|1.2776
|1.2717
|284
|2006.04.18 14:53
|modify
|31
|1.00
|1.2797
|1.2774
|1.2717
|285
|2006.04.18 14:54
|modify
|31
|1.00
|1.2797
|1.2773
|1.2717
|286
|2006.04.18 14:54
|modify
|31
|1.00
|1.2797
|1.2773
|1.2717
|287
|2006.04.18 14:54
|modify
|31
|1.00
|1.2797
|1.2771
|1.2717
|288
|2006.04.18 14:54
|t/p
|31
|1.00
|1.2717
|1.2771
|1.2717
|629.13
|14202.02
|289
|2006.04.19 03:30
|sell
|32
|1.00
|1.2687
|1.2725
|1.2607
|290
|2006.04.19 14:30
|s/l
|32
|1.00
|1.2725
|1.2725
|1.2607
|-298.25
|13903.77
|291
|2006.04.20 22:00
|buy
|33
|1.00
|1.2780
|1.2742
|1.2860
|292
|2006.04.21 16:38
|s/l
|33
|1.00
|1.2742
|1.2742
|1.2860
|-296.23
|13607.54
|293
|2006.04.28 00:00
|sell
|34
|1.00
|1.2601
|1.2639
|1.2521
|294
|2006.04.28 10:32
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2601
|1.2521
|295
|2006.04.28 10:33
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2599
|1.2521
|296
|2006.04.28 10:33
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2597
|1.2521
|297
|2006.04.28 10:36
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2595
|1.2521
|298
|2006.04.28 10:37
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2592
|1.2521
|299
|2006.04.28 10:37
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2592
|1.2521
|300
|2006.04.28 10:37
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2590
|1.2521
|301
|2006.04.28 10:49
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2589
|1.2521
|302
|2006.04.28 10:50
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2588
|1.2521
|303
|2006.04.28 10:50
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2587
|1.2521
|304
|2006.04.28 10:50
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2584
|1.2521
|305
|2006.04.28 10:53
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2584
|1.2521
|306
|2006.04.28 10:53
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2583
|1.2521
|307
|2006.04.28 10:54
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2582
|1.2521
|308
|2006.04.28 10:54
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2582
|1.2521
|309
|2006.04.28 10:57
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2581
|1.2521
|310
|2006.04.28 10:57
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2580
|1.2521
|311
|2006.04.28 11:23
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2578
|1.2521
|312
|2006.04.28 11:23
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2578
|1.2521
|313
|2006.04.28 11:27
|modify
|34
|1.00
|1.2601
|1.2576
|1.2521
|314
|2006.04.28 11:28
|t/p
|34
|1.00
|1.2521
|1.2576
|1.2521
|638.98
|14246.52
|315
|2006.05.01 04:00
|sell
|35
|1.00
|1.2409
|1.2447
|1.2329
|316
|2006.05.01 14:09
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2409
|1.2329
|317
|2006.05.01 14:09
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2408
|1.2329
|318
|2006.05.01 14:20
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2407
|1.2329
|319
|2006.05.01 14:42
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2407
|1.2329
|320
|2006.05.01 14:42
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2406
|1.2329
|321
|2006.05.01 14:42
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2406
|1.2329
|322
|2006.05.01 14:53
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2405
|1.2329
|323
|2006.05.01 14:53
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2405
|1.2329
|324
|2006.05.01 14:54
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2404
|1.2329
|325
|2006.05.01 14:54
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2399
|1.2329
|326
|2006.05.01 14:54
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2399
|1.2329
|327
|2006.05.01 14:54
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2395
|1.2329
|328
|2006.05.01 14:56
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2395
|1.2329
|329
|2006.05.01 14:56
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2393
|1.2329
|330
|2006.05.01 14:56
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2391
|1.2329
|331
|2006.05.01 14:56
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2389
|1.2329
|332
|2006.05.01 14:56
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2385
|1.2329
|333
|2006.05.01 14:57
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2384
|1.2329
|334
|2006.05.01 14:57
|modify
|35
|1.00
|1.2409
|1.2382
|1.2329
|335
|2006.05.01 14:57
|t/p
|35
|1.00
|1.2329
|1.2382
|1.2329
|648.93
|14895.45
|336
|2006.05.05 01:00
|sell
|36
|1.00
|1.2281
|1.2319
|1.2201
|337
|2006.05.05 12:16
|s/l
|36
|1.00
|1.2319
|1.2319
|1.2201
|-308.47
|14586.98
|338
|2006.05.11 14:00
|buy
|37
|1.00
|1.2264
|1.2226
|1.2344
|339
|2006.05.11 14:30
|s/l
|37
|1.00
|1.2226
|1.2226
|1.2344
|-310.84
|14276.14
|340
|2006.05.11 14:30
|buy
|38
|1.00
|1.2228
|1.2190
|1.2308
|341
|2006.05.11 15:53
|s/l
|38
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.2308
|-311.89
|13964.25
|342
|2006.05.11 15:53
|buy
|39
|1.00
|1.2187
|1.2149
|1.2267
|343
|2006.05.11 16:36
|s/l
|39
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2267
|-312.83
|13651.42
|344
|2006.05.11 22:30
|sell
|40
|1.00
|1.2129
|1.2167
|1.2049
|345
|2006.05.12 08:28
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2049
|346
|2006.05.12 08:28
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2127
|1.2049
|347
|2006.05.12 08:28
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2125
|1.2049
|348
|2006.05.12 08:28
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2124
|1.2049
|349
|2006.05.12 09:18
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2124
|1.2049
|350
|2006.05.12 09:19
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2123
|1.2049
|351
|2006.05.12 09:20
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2121
|1.2049
|352
|2006.05.12 09:25
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2120
|1.2049
|353
|2006.05.12 09:25
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2118
|1.2049
|354
|2006.05.12 09:26
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2118
|1.2049
|355
|2006.05.12 09:26
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2117
|1.2049
|356
|2006.05.12 09:26
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2112
|1.2049
|357
|2006.05.12 09:26
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2109
|1.2049
|358
|2006.05.12 09:26
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2106
|1.2049
|359
|2006.05.12 09:27
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2106
|1.2049
|360
|2006.05.12 09:27
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2104
|1.2049
|361
|2006.05.12 09:27
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2103
|1.2049
|362
|2006.05.12 09:27
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2103
|1.2049
|363
|2006.05.12 09:29
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2102
|1.2049
|364
|2006.05.12 09:29
|modify
|40
|1.00
|1.2129
|1.2102
|1.2049
|365
|2006.05.12 09:30
|t/p
|40
|1.00
|1.2049
|1.2102
|1.2049
|659.57
|14310.99
|366
|2006.05.12 18:30
|sell
|41
|1.00
|1.2031
|1.2069
|1.1951
|367
|2006.05.12 21:44
|modify
|41
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.1951
|368
|2006.05.12 21:44
|modify
|41
|1.00
|1.2031
|1.2028
|1.1951
|369
|2006.05.12 21:56
|modify
|41
|1.00
|1.2031
|1.2026
|1.1951
|370
|2006.05.12 21:56
|modify
|41
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1951
|371
|2006.05.12 21:56
|modify
|41
|1.00
|1.2031
|1.2024
|1.1951
|372
|2006.05.12 21:56
|modify
|41
|1.00
|1.2031
|1.2023
|1.1951
|373
|2006.05.12 21:56
|modify
|41
|1.00
|1.2031
|1.2023
|1.1951
|374
|2006.05.12 21:57
|modify
|41
|1.00
|1.2031
|1.2022
|1.1951
|375
|2006.05.12 21:58
|modify
|41
|1.00
|1.2031
|1.2021
|1.1951
|376
|2006.05.15 00:00
|modify
|41
|1.00
|1.2031
|1.2010
|1.1951
|377
|2006.05.15 00:00
|modify
|41
|1.00
|1.2031
|1.2008
|1.1951
|378
|2006.05.15 00:00
|modify
|41
|1.00
|1.2031
|1.2007
|1.1951
|379
|2006.05.15 00:04
|modify
|41
|1.00
|1.2031
|1.2004
|1.1951
|380
|2006.05.15 00:04
|modify
|41
|1.00
|1.2031
|1.2004
|1.1951
|381
|2006.05.15 00:04
|t/p
|41
|1.00
|1.1951
|1.2004
|1.1951
|665.24
|14976.24
|382
|2006.05.15 04:00
|sell
|42
|1.00
|1.1975
|1.2013
|1.1895
|383
|2006.05.15 09:07
|s/l
|42
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1895
|-316.32
|14659.92
|384
|2006.05.16 04:00
|buy
|43
|1.00
|1.2104
|1.2066
|1.2184
|385
|2006.05.16 11:18
|modify
|43
|1.00
|1.2104
|1.2105
|1.2184
|386
|2006.05.16 11:18
|modify
|43
|1.00
|1.2104
|1.2107
|1.2184
|387
|2006.05.16 11:18
|modify
|43
|1.00
|1.2104
|1.2108
|1.2184
|388
|2006.05.16 11:18
|modify
|43
|1.00
|1.2104
|1.2109
|1.2184
|389
|2006.05.16 11:18
|modify
|43
|1.00
|1.2104
|1.2110
|1.2184
|390
|2006.05.16 11:18
|modify
|43
|1.00
|1.2104
|1.2112
|1.2184
|391
|2006.05.16 11:20
|modify
|43
|1.00
|1.2104
|1.2114
|1.2184
|392
|2006.05.16 13:03
|s/l
|43
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.2184
|82.56
|14742.48
|393
|2006.05.18 00:30
|buy
|44
|1.00
|1.2149
|1.2111
|1.2229
|394
|2006.05.18 09:29
|s/l
|44
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2229
|-313.81
|14428.67
|395
|2006.05.19 19:00
|buy
|45
|1.00
|1.2181
|1.2143
|1.2261
|396
|2006.05.22 12:12
|s/l
|45
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2261
|-310.90
|14117.77
|397
|2006.05.23 01:00
|sell
|46
|1.00
|1.2050
|1.2088
|1.1970
|398
|2006.05.23 09:35
|s/l
|46
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.1970
|-314.29
|13803.48
|399
|2006.05.29 00:00
|buy
|47
|1.00
|1.2274
|1.2236
|1.2354
|400
|2006.05.29 09:48
|s/l
|47
|1.00
|1.2236
|1.2236
|1.2354
|-310.56
|13492.92
|401
|2006.05.30 21:00
|sell
|48
|1.00
|1.2111
|1.2149
|1.2031
|402
|2006.05.31 15:33
|s/l
|48
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2031
|-317.14
|13175.78
|403
|2006.06.01 10:30
|buy
|49
|1.00
|1.2212
|1.2174
|1.2292
|404
|2006.06.01 14:00
|modify
|49
|1.00
|1.2212
|1.2217
|1.2292
|405
|2006.06.01 14:01
|modify
|49
|1.00
|1.2212
|1.2219
|1.2292
|406
|2006.06.01 14:19
|modify
|49
|1.00
|1.2212
|1.2220
|1.2292
|407
|2006.06.01 14:19
|modify
|49
|1.00
|1.2212
|1.2221
|1.2292
|408
|2006.06.01 14:19
|modify
|49
|1.00
|1.2212
|1.2224
|1.2292
|409
|2006.06.01 14:19
|modify
|49
|1.00
|1.2212
|1.2226
|1.2292
|410
|2006.06.01 14:19
|modify
|49
|1.00
|1.2212
|1.2228
|1.2292
|411
|2006.06.01 14:20
|modify
|49
|1.00
|1.2212
|1.2230
|1.2292
|412
|2006.06.01 14:20
|modify
|49
|1.00
|1.2212
|1.2231
|1.2292
|413
|2006.06.01 14:20
|modify
|49
|1.00
|1.2212
|1.2232
|1.2292
|414
|2006.06.01 14:20
|modify
|49
|1.00
|1.2212
|1.2234
|1.2292
|415
|2006.06.01 14:21
|modify
|49
|1.00
|1.2212
|1.2235
|1.2292
|416
|2006.06.01 14:21
|modify
|49
|1.00
|1.2212
|1.2236
|1.2292
|417
|2006.06.01 14:21
|modify
|49
|1.00
|1.2212
|1.2239
|1.2292
|418
|2006.06.01 14:21
|modify
|49
|1.00
|1.2212
|1.2240
|1.2292
|419
|2006.06.01 14:22
|t/p
|49
|1.00
|1.2292
|1.2240
|1.2292
|650.78
|13826.56
|420
|2006.06.05 00:00
|sell
|50
|1.00
|1.2081
|1.2119
|1.2001
|421
|2006.06.05 12:34
|modify
|50
|1.00
|1.2081
|1.2080
|1.2001
|422
|2006.06.05 12:36
|modify
|50
|1.00
|1.2081
|1.2079
|1.2001
|423
|2006.06.05 17:42
|modify
|50
|1.00
|1.2081
|1.2078
|1.2001
|424
|2006.06.05 17:43
|modify
|50
|1.00
|1.2081
|1.2077
|1.2001
|425
|2006.06.05 18:06
|modify
|50
|1.00
|1.2081
|1.2075
|1.2001
|426
|2006.06.05 18:06
|modify
|50
|1.00
|1.2081
|1.2074
|1.2001
|427
|2006.06.05 18:06
|modify
|50
|1.00
|1.2081
|1.2074
|1.2001
|428
|2006.06.05 18:23
|modify
|50
|1.00
|1.2081
|1.2073
|1.2001
|429
|2006.06.05 18:24
|modify
|50
|1.00
|1.2081
|1.2072
|1.2001
|430
|2006.06.05 18:24
|modify
|50
|1.00
|1.2081
|1.2071
|1.2001
|431
|2006.06.05 18:24
|modify
|50
|1.00
|1.2081
|1.2070
|1.2001
|432
|2006.06.05 20:44
|s/l
|50
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2001
|91.12
|13917.68
|433
|2006.06.06 20:30
|buy
|51
|1.00
|1.2154
|1.2116
|1.2234
|434
|2006.06.07 13:32
|modify
|51
|1.00
|1.2154
|1.2155
|1.2234
|435
|2006.06.07 13:32
|modify
|51
|1.00
|1.2154
|1.2156
|1.2234
|436
|2006.06.07 13:32
|modify
|51
|1.00
|1.2154
|1.2157
|1.2234
|437
|2006.06.07 13:32
|modify
|51
|1.00
|1.2154
|1.2159
|1.2234
|438
|2006.06.07 13:45
|modify
|51
|1.00
|1.2154
|1.2164
|1.2234
|439
|2006.06.07 13:46
|modify
|51
|1.00
|1.2154
|1.2166
|1.2234
|440
|2006.06.07 13:46
|modify
|51
|1.00
|1.2154
|1.2167
|1.2234
|441
|2006.06.07 13:46
|modify
|51
|1.00
|1.2154
|1.2168
|1.2234
|442
|2006.06.07 13:46
|modify
|51
|1.00
|1.2154
|1.2170
|1.2234
|443
|2006.06.07 15:32
|modify
|51
|1.00
|1.2154
|1.2174
|1.2234
|444
|2006.06.07 15:32
|modify
|51
|1.00
|1.2154
|1.2176
|1.2234
|445
|2006.06.07 15:32
|modify
|51
|1.00
|1.2154
|1.2177
|1.2234
|446
|2006.06.07 15:33
|modify
|51
|1.00
|1.2154
|1.2178
|1.2234
|447
|2006.06.07 15:33
|modify
|51
|1.00
|1.2154
|1.2179
|1.2234
|448
|2006.06.07 15:45
|t/p
|51
|1.00
|1.2234
|1.2179
|1.2234
|655.90
|14573.59
|449
|2006.06.08 20:30
|buy
|52
|1.00
|1.2324
|1.2286
|1.2404
|450
|2006.06.09 14:23
|s/l
|52
|1.00
|1.2286
|1.2286
|1.2404
|-307.21
|14266.38
|451
|2006.06.14 20:30
|sell
|53
|1.00
|1.2299
|1.2337
|1.2219
|452
|2006.06.15 14:34
|s/l
|53
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2219
|-321.12
|13945.26
|453
|2006.06.19 21:00
|buy
|54
|1.00
|1.2408
|1.2370
|1.2488
|454
|2006.06.20 19:01
|s/l
|54
|1.00
|1.2370
|1.2370
|1.2488
|-305.15
|13640.11
|455
|2006.06.22 21:00
|buy
|55
|1.00
|1.2429
|1.2391
|1.2509
|456
|2006.06.23 13:47
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2429
|1.2509
|457
|2006.06.23 13:47
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2430
|1.2509
|458
|2006.06.23 13:47
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2431
|1.2509
|459
|2006.06.23 13:47
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2431
|1.2509
|460
|2006.06.23 13:48
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2432
|1.2509
|461
|2006.06.23 13:48
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2434
|1.2509
|462
|2006.06.23 13:48
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2435
|1.2509
|463
|2006.06.23 13:48
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2436
|1.2509
|464
|2006.06.23 13:48
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2437
|1.2509
|465
|2006.06.23 13:48
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2445
|1.2509
|466
|2006.06.23 13:52
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2446
|1.2509
|467
|2006.06.23 13:53
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2447
|1.2509
|468
|2006.06.23 13:53
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2448
|1.2509
|469
|2006.06.23 13:53
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2449
|1.2509
|470
|2006.06.23 13:53
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2449
|1.2509
|471
|2006.06.23 14:00
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2450
|1.2509
|472
|2006.06.23 14:01
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2451
|1.2509
|473
|2006.06.23 14:01
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2452
|1.2509
|474
|2006.06.23 14:01
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2453
|1.2509
|475
|2006.06.23 14:01
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2454
|1.2509
|476
|2006.06.23 14:01
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2455
|1.2509
|477
|2006.06.23 14:01
|modify
|55
|1.00
|1.2429
|1.2456
|1.2509
|478
|2006.06.23 14:11
|t/p
|55
|1.00
|1.2509
|1.2456
|1.2509
|641.62
|14281.74
|479
|2006.06.30 10:00
|sell
|56
|1.00
|1.2330
|1.2368
|1.2250
|480
|2006.06.30 14:42
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2329
|1.2250
|481
|2006.06.30 14:42
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2326
|1.2250
|482
|2006.06.30 14:42
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2323
|1.2250
|483
|2006.06.30 14:43
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2322
|1.2250
|484
|2006.06.30 14:43
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2321
|1.2250
|485
|2006.06.30 14:43
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2320
|1.2250
|486
|2006.06.30 14:55
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2319
|1.2250
|487
|2006.06.30 16:35
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2319
|1.2250
|488
|2006.06.30 16:35
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2318
|1.2250
|489
|2006.06.30 16:35
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2317
|1.2250
|490
|2006.06.30 16:35
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2316
|1.2250
|491
|2006.06.30 16:35
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2315
|1.2250
|492
|2006.06.30 16:36
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2315
|1.2250
|493
|2006.06.30 16:37
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2314
|1.2250
|494
|2006.06.30 16:37
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2313
|1.2250
|495
|2006.06.30 16:38
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2312
|1.2250
|496
|2006.06.30 16:39
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2309
|1.2250
|497
|2006.06.30 16:39
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2308
|1.2250
|498
|2006.06.30 16:39
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2308
|1.2250
|499
|2006.06.30 16:56
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2305
|1.2250
|500
|2006.06.30 16:57
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2304
|1.2250
|501
|2006.06.30 17:00
|modify
|56
|1.00
|1.2330
|1.2304
|1.2250
|502
|2006.06.30 17:00
|t/p
|56
|1.00
|1.2250
|1.2304
|1.2250
|653.06
|14934.80
|503
|2006.07.03 03:00
|sell
|57
|1.00
|1.2242
|1.2280
|1.2162
|504
|2006.07.05 09:21
|s/l
|57
|1.00
|1.2280
|1.2280
|1.2162
|-318.15
|14616.65
|505
|2006.07.05 20:30
|buy
|58
|1.00
|1.2327
|1.2289
|1.2407
|506
|2006.07.06 14:33
|s/l
|58
|1.00
|1.2289
|1.2289
|1.2407
|-303.19
|14313.45
|507
|2006.07.07 22:30
|sell
|59
|1.00
|1.2229
|1.2267
|1.2149
|508
|2006.07.10 11:35
|s/l
|59
|1.00
|1.2267
|1.2267
|1.2149
|-314.13
|13999.33
|509
|2006.07.10 21:30
|buy
|60
|1.00
|1.2295
|1.2257
|1.2375
|510
|2006.07.11 21:22
|s/l
|60
|1.00
|1.2257
|1.2257
|1.2375
|-307.96
|13691.37
|511
|2006.07.12 21:00
|buy
|61
|1.00
|1.2341
|1.2303
|1.2421
|512
|2006.07.13 09:04
|s/l
|61
|1.00
|1.2303
|1.2303
|1.2421
|-302.59
|13388.78
|513
|2006.07.20 00:30
|sell
|62
|1.00
|1.2480
|1.2518
|1.2400
|514
|2006.07.20 13:10
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2479
|1.2400
|515
|2006.07.20 13:13
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2478
|1.2400
|516
|2006.07.20 13:17
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2478
|1.2400
|517
|2006.07.20 13:25
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2477
|1.2400
|518
|2006.07.20 14:13
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2476
|1.2400
|519
|2006.07.20 14:13
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2475
|1.2400
|520
|2006.07.20 14:17
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2474
|1.2400
|521
|2006.07.20 14:17
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2474
|1.2400
|522
|2006.07.20 14:18
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2473
|1.2400
|523
|2006.07.20 14:19
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2472
|1.2400
|524
|2006.07.20 16:13
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2472
|1.2400
|525
|2006.07.20 16:13
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2471
|1.2400
|526
|2006.07.21 08:34
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2471
|1.2400
|527
|2006.07.21 08:34
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2470
|1.2400
|528
|2006.07.21 08:34
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2469
|1.2400
|529
|2006.07.21 08:35
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2468
|1.2400
|530
|2006.07.21 08:35
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2467
|1.2400
|531
|2006.07.21 08:35
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2465
|1.2400
|532
|2006.07.21 08:35
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2465
|1.2400
|533
|2006.07.21 08:36
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2464
|1.2400
|534
|2006.07.21 08:36
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2463
|1.2400
|535
|2006.07.21 08:36
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2462
|1.2400
|536
|2006.07.21 08:36
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2460
|1.2400
|537
|2006.07.21 08:36
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2459
|1.2400
|538
|2006.07.21 08:42
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2459
|1.2400
|539
|2006.07.21 08:43
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2458
|1.2400
|540
|2006.07.21 08:43
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2458
|1.2400
|541
|2006.07.21 08:43
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2457
|1.2400
|542
|2006.07.21 08:43
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2456
|1.2400
|543
|2006.07.21 08:43
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2455
|1.2400
|544
|2006.07.21 08:43
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2455
|1.2400
|545
|2006.07.21 08:44
|modify
|62
|1.00
|1.2480
|1.2454
|1.2400
|546
|2006.07.21 09:15
|t/p
|62
|1.00
|1.2400
|1.2454
|1.2400
|640.83
|14029.61
|547
|2006.07.24 16:00
|buy
|63
|1.00
|1.2458
|1.2420
|1.2538
|548
|2006.07.25 17:18
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2459
|1.2538
|549
|2006.07.25 17:18
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2461
|1.2538
|550
|2006.07.25 17:18
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2461
|1.2538
|551
|2006.07.25 17:19
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2462
|1.2538
|552
|2006.07.25 17:19
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2464
|1.2538
|553
|2006.07.25 17:20
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2465
|1.2538
|554
|2006.07.25 17:21
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2466
|1.2538
|555
|2006.07.25 17:21
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2469
|1.2538
|556
|2006.07.25 17:26
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2469
|1.2538
|557
|2006.07.25 17:26
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2472
|1.2538
|558
|2006.07.25 17:26
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2474
|1.2538
|559
|2006.07.25 17:27
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2475
|1.2538
|560
|2006.07.25 17:27
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2475
|1.2538
|561
|2006.07.25 17:27
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2476
|1.2538
|562
|2006.07.25 17:27
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2478
|1.2538
|563
|2006.07.25 17:27
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2479
|1.2538
|564
|2006.07.25 17:32
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2481
|1.2538
|565
|2006.07.25 17:32
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2483
|1.2538
|566
|2006.07.25 17:59
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2483
|1.2538
|567
|2006.07.25 17:59
|modify
|63
|1.00
|1.2458
|1.2484
|1.2538
|568
|2006.07.25 18:02
|t/p
|63
|1.00
|1.2538
|1.2484
|1.2538
|640.15
|14669.77
|569
|2006.07.27 04:30
|sell
|64
|1.00
|1.2409
|1.2447
|1.2329
|570
|2006.07.27 12:17
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2409
|1.2329
|571
|2006.07.27 12:24
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2404
|1.2329
|572
|2006.07.27 12:25
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2402
|1.2329
|573
|2006.07.27 12:32
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2401
|1.2329
|574
|2006.07.27 12:32
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2400
|1.2329
|575
|2006.07.27 12:32
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2400
|1.2329
|576
|2006.07.27 12:51
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2399
|1.2329
|577
|2006.07.27 12:51
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2398
|1.2329
|578
|2006.07.27 15:05
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2398
|1.2329
|579
|2006.07.27 15:05
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2397
|1.2329
|580
|2006.07.27 15:05
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2396
|1.2329
|581
|2006.07.27 15:05
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2395
|1.2329
|582
|2006.07.27 15:05
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2393
|1.2329
|583
|2006.07.27 15:06
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2392
|1.2329
|584
|2006.07.27 15:06
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2390
|1.2329
|585
|2006.07.27 15:06
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2389
|1.2329
|586
|2006.07.27 15:06
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2387
|1.2329
|587
|2006.07.27 15:07
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2385
|1.2329
|588
|2006.07.27 15:07
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2385
|1.2329
|589
|2006.07.27 15:08
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2384
|1.2329
|590
|2006.07.27 15:11
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2384
|1.2329
|591
|2006.07.27 15:11
|modify
|64
|1.00
|1.2409
|1.2383
|1.2329
|592
|2006.07.27 15:11
|t/p
|64
|1.00
|1.2329
|1.2383
|1.2329
|648.88
|15318.65
|593
|2006.08.04 21:00
|sell
|65
|1.00
|1.2220
|1.2258
|1.2140
|594
|2006.08.07 19:53
|s/l
|65
|1.00
|1.2258
|1.2258
|1.2140
|-314.35
|15004.30
|595
|2006.08.10 23:00
|buy
|66
|1.00
|1.2341
|1.2303
|1.2421
|596
|2006.08.11 14:30
|modify
|66
|1.00
|1.2341
|1.2345
|1.2421
|597
|2006.08.11 14:31
|modify
|66
|1.00
|1.2341
|1.2352
|1.2421
|598
|2006.08.11 14:31
|modify
|66
|1.00
|1.2341
|1.2361
|1.2421
|599
|2006.08.11 14:32
|modify
|66
|1.00
|1.2341
|1.2362
|1.2421
|600
|2006.08.11 14:32
|modify
|66
|1.00
|1.2341
|1.2363
|1.2421
|601
|2006.08.11 14:32
|modify
|66
|1.00
|1.2341
|1.2365
|1.2421
|602
|2006.08.11 14:33
|modify
|66
|1.00
|1.2341
|1.2366
|1.2421
|603
|2006.08.11 14:33
|modify
|66
|1.00
|1.2341
|1.2367
|1.2421
|604
|2006.08.11 14:33
|t/p
|66
|1.00
|1.2421
|1.2367
|1.2421
|646.11
|15650.41
|605
|2006.08.16 20:00
|sell
|67
|1.00
|1.2289
|1.2327
|1.2209
|606
|2006.08.17 19:20
|s/l
|67
|1.00
|1.2327
|1.2327
|1.2209
|-321.37
|15329.05
|607
|2006.08.21 20:30
|sell
|68
|1.00
|1.2239
|1.2277
|1.2159
|608
|2006.08.22 00:36
|s/l
|68
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.2159
|-313.91
|15015.14
|609
|2006.08.22 23:00
|buy
|69
|1.00
|1.2341
|1.2303
|1.2421
|610
|2006.08.23 16:00
|s/l
|69
|1.00
|1.2303
|1.2303
|1.2421
|-307.03
|14708.11
|611
|2006.09.07 19:00
|buy
|70
|1.00
|1.2415
|1.2377
|1.2495
|612
|2006.09.08 14:37
|modify
|70
|1.00
|1.2415
|1.2417
|1.2495
|613
|2006.09.08 14:37
|modify
|70
|1.00
|1.2415
|1.2418
|1.2495
|614
|2006.09.08 14:37
|modify
|70
|1.00
|1.2415
|1.2419
|1.2495
|615
|2006.09.08 14:37
|modify
|70
|1.00
|1.2415
|1.2421
|1.2495
|616
|2006.09.08 14:37
|modify
|70
|1.00
|1.2415
|1.2425
|1.2495
|617
|2006.09.08 14:37
|modify
|70
|1.00
|1.2415
|1.2426
|1.2495
|618
|2006.09.08 14:37
|modify
|70
|1.00
|1.2415
|1.2433
|1.2495
|619
|2006.09.08 15:04
|modify
|70
|1.00
|1.2415
|1.2434
|1.2495
|620
|2006.09.08 15:05
|modify
|70
|1.00
|1.2415
|1.2435
|1.2495
|621
|2006.09.08 15:05
|modify
|70
|1.00
|1.2415
|1.2435
|1.2495
|622
|2006.09.08 16:15
|modify
|70
|1.00
|1.2415
|1.2436
|1.2495
|623
|2006.09.08 16:15
|modify
|70
|1.00
|1.2415
|1.2439
|1.2495
|624
|2006.09.08 16:15
|modify
|70
|1.00
|1.2415
|1.2439
|1.2495
|625
|2006.09.08 16:23
|modify
|70
|1.00
|1.2415
|1.2441
|1.2495
|626
|2006.09.08 16:25
|modify
|70
|1.00
|1.2415
|1.2442
|1.2495
|627
|2006.09.08 16:25
|t/p
|70
|1.00
|1.2495
|1.2442
|1.2495
|642.25
|15350.37
|628
|2006.09.13 07:30
|buy
|71
|1.00
|1.2521
|1.2483
|1.2601
|629
|2006.09.13 17:49
|s/l
|71
|1.00
|1.2483
|1.2483
|1.2601
|-304.44
|15045.93
|630
|2006.09.22 18:00
|sell
|72
|1.00
|1.2347
|1.2385
|1.2267
|631
|2006.09.25 06:37
|modify
|72
|1.00
|1.2347
|1.2346
|1.2267
|632
|2006.09.25 09:45
|s/l
|72
|1.00
|1.2346
|1.2346
|1.2267
|3.71
|15049.64