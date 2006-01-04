Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v4_2

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:30 - 2006.09.29 01:30 (2006.01.01 - 2006.09.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=3; PrefSettings=false; MM=false; AccountIsMicro=false; TakeProfit=80; StopLoss=38; TrailingStop=52; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=4; SMA2Bars=8; Percent=0.0039; EnvelopePeriod=6; OSMAFast=5; OSMASlow=30; OSMASignal=2; xfactor=0; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=14; Fast_Price=1; Slow_Period=50; Slow_Price=1; DVBuySell=0.0044; DVStayOut=0.033;
Bars in test28347Ticks modelled926284Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit5049.64Gross profit16651.80Gross loss-11602.16
Profit factor1.44Expected payoff70.13
Absolute drawdown579.01Maximal drawdown1800.45 (12.02%)Relative drawdown12.02% (1800.45)
Total trades72Short positions (won %)39 (46.15%)Long positions (won %)33 (48.48%)
Profit trades (% of total)34 (47.22%)Loss trades (% of total)38 (52.78%)
Largestprofit trade665.24loss trade-321.37
Averageprofit trade489.76loss trade-305.32
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (2647.36)consecutive losses (loss in money)5 (-1566.69)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2647.36 (6)consecutive loss (count of losses)-1566.69 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.04 08:00sell11.001.28831.29211.2803
22006.01.04 13:29modify11.001.28831.28831.2803
32006.01.04 13:30modify11.001.28831.28821.2803
42006.01.04 13:30modify11.001.28831.28811.2803
52006.01.04 13:34modify11.001.28831.28791.2803
62006.01.04 13:35modify11.001.28831.28771.2803
72006.01.04 13:35modify11.001.28831.28751.2803
82006.01.04 13:36modify11.001.28831.28711.2803
92006.01.04 13:36modify11.001.28831.28691.2803
102006.01.04 13:37modify11.001.28831.28671.2803
112006.01.04 13:37modify11.001.28831.28671.2803
122006.01.04 13:37modify11.001.28831.28661.2803
132006.01.04 13:38modify11.001.28831.28651.2803
142006.01.04 13:38modify11.001.28831.28641.2803
152006.01.04 13:38modify11.001.28831.28641.2803
162006.01.04 13:39modify11.001.28831.28631.2803
172006.01.04 13:39modify11.001.28831.28621.2803
182006.01.04 13:39modify11.001.28831.28621.2803
192006.01.04 14:40modify11.001.28831.28611.2803
202006.01.04 14:40modify11.001.28831.28601.2803
212006.01.04 14:40modify11.001.28831.28601.2803
222006.01.04 14:41modify11.001.28831.28581.2803
232006.01.04 14:41modify11.001.28831.28561.2803
242006.01.04 14:41t/p11.001.28031.28561.2803624.9010624.90
252006.01.04 23:30sell21.001.27671.28051.2687
262006.01.05 08:45s/l21.001.28051.28051.2687-309.8510315.05
272006.01.06 22:30sell31.001.26971.27351.2617
282006.01.09 08:26s/l31.001.27351.27351.2617-302.7210012.34
292006.01.12 20:30buy41.001.28601.28221.2940
302006.01.13 08:30s/l41.001.28221.28221.2940-294.329718.02
312006.01.16 06:30sell51.001.27541.27921.2674
322006.01.16 14:10s/l51.001.27921.27921.2674-297.039420.99
332006.01.23 08:00sell61.001.26641.27021.2584
342006.01.23 11:37modify61.001.26641.26621.2584
352006.01.23 11:38modify61.001.26641.26601.2584
362006.01.23 11:39modify61.001.26641.26561.2584
372006.01.23 11:39modify61.001.26641.26541.2584
382006.01.23 11:56modify61.001.26641.26531.2584
392006.01.23 11:56modify61.001.26641.26521.2584
402006.01.23 13:37modify61.001.26641.26491.2584
412006.01.23 13:37modify61.001.26641.26491.2584
422006.01.23 13:39modify61.001.26641.26481.2584
432006.01.23 13:39modify61.001.26641.26451.2584
442006.01.23 13:40modify61.001.26641.26441.2584
452006.01.23 13:40modify61.001.26641.26441.2584
462006.01.23 13:51modify61.001.26641.26421.2584
472006.01.23 13:51modify61.001.26641.26411.2584
482006.01.23 18:42modify61.001.26641.26391.2584
492006.01.23 18:42modify61.001.26641.26371.2584
502006.01.23 18:45t/p61.001.25841.26371.2584635.7810056.77
512006.01.24 01:30sell71.001.25891.26271.2509
522006.01.24 12:06s/l71.001.26271.26271.2509-300.899755.88
532006.01.30 02:00buy81.001.28221.27841.2902
542006.01.30 13:20modify81.001.28221.28231.2902
552006.01.30 13:20modify81.001.28221.28241.2902
562006.01.30 13:20modify81.001.28221.28251.2902
572006.01.30 13:20modify81.001.28221.28251.2902
582006.01.30 13:22modify81.001.28221.28261.2902
592006.01.30 13:29modify81.001.28221.28271.2902
602006.01.30 13:33modify81.001.28221.28291.2902
612006.01.30 13:33modify81.001.28221.28311.2902
622006.01.30 13:35modify81.001.28221.28331.2902
632006.01.30 14:20modify81.001.28221.28351.2902
642006.01.30 14:20modify81.001.28221.28431.2902
652006.01.30 14:20modify81.001.28221.28431.2902
662006.01.30 14:24modify81.001.28221.28441.2902
672006.01.30 14:25modify81.001.28221.28451.2902
682006.01.30 14:25modify81.001.28221.28461.2902
692006.01.31 03:07s/l81.001.28461.28461.2902188.939944.81
702006.02.01 00:00sell91.001.27921.28301.2712
712006.02.01 11:50s/l91.001.28301.28301.2712-296.169648.65
722006.02.02 01:30buy101.001.28711.28331.2951
732006.02.03 14:35modify101.001.28711.28811.2951
742006.02.03 14:35modify101.001.28711.28841.2951
752006.02.03 14:35modify101.001.28711.28861.2951
762006.02.03 14:35modify101.001.28711.28921.2951
772006.02.03 14:35modify101.001.28711.28921.2951
782006.02.03 14:35modify101.001.28711.28961.2951
792006.02.03 14:56modify101.001.28711.28981.2951
802006.02.03 14:58t/p101.001.29511.28981.2951619.7510268.41
812006.02.03 20:30buy111.001.29431.29051.3023
822006.02.06 14:25modify111.001.29431.29441.3023
832006.02.06 14:25modify111.001.29431.29451.3023
842006.02.06 14:25modify111.001.29431.29471.3023
852006.02.06 14:26modify111.001.29431.29491.3023
862006.02.06 14:26modify111.001.29431.29511.3023
872006.02.06 16:03modify111.001.29431.29531.3023
882006.02.06 17:49modify111.001.29431.29551.3023
892006.02.06 17:49modify111.001.29431.29571.3023
902006.02.06 17:50modify111.001.29431.29591.3023
912006.02.06 17:50modify111.001.29431.29611.3023
922006.02.06 17:50modify111.001.29431.29611.3023
932006.02.06 18:00modify111.001.29431.29631.3023
942006.02.06 18:04modify111.001.29431.29641.3023
952006.02.06 18:04modify111.001.29431.29651.3023
962006.02.06 18:13t/p111.001.30231.29651.3023616.2510884.66
972006.02.13 06:00buy121.001.30711.30331.3151
982006.02.14 14:38modify121.001.30711.30731.3151
992006.02.14 14:38modify121.001.30711.30751.3151
1002006.02.14 14:39modify121.001.30711.30771.3151
1012006.02.14 14:39modify121.001.30711.30821.3151
1022006.02.14 14:39modify121.001.30711.30841.3151
1032006.02.14 14:44modify121.001.30711.30851.3151
1042006.02.14 17:30s/l121.001.30851.30851.3151109.0910993.75
1052006.02.27 06:00buy131.001.31761.31381.3256
1062006.02.27 23:01modify131.001.31761.31761.3256
1072006.02.27 23:06modify131.001.31761.31781.3256
1082006.02.27 23:07modify131.001.31761.31811.3256
1092006.02.27 23:08modify131.001.31761.31821.3256
1102006.02.28 01:30modify131.001.31761.31831.3256
1112006.02.28 01:31modify131.001.31761.31841.3256
1122006.02.28 01:35modify131.001.31761.31851.3256
1132006.02.28 01:56modify131.001.31761.31861.3256
1142006.02.28 10:15s/l131.001.31861.31861.325677.9411071.69
1152006.02.28 22:30sell141.001.31211.31591.3041
1162006.03.01 14:06modify141.001.31211.31171.3041
1172006.03.01 14:07modify141.001.31211.31161.3041
1182006.03.01 14:07modify141.001.31211.31161.3041
1192006.03.01 14:07modify141.001.31211.31151.3041
1202006.03.01 14:07modify141.001.31211.31141.3041
1212006.03.01 14:07modify141.001.31211.31141.3041
1222006.03.01 14:08modify141.001.31211.31111.3041
1232006.03.01 14:17modify141.001.31211.31111.3041
1242006.03.01 14:17modify141.001.31211.31081.3041
1252006.03.01 14:20modify141.001.31211.31061.3041
1262006.03.01 14:32modify141.001.31211.31051.3041
1272006.03.01 14:32modify141.001.31211.31001.3041
1282006.03.01 15:23modify141.001.31211.30981.3041
1292006.03.01 15:23modify141.001.31211.30961.3041
1302006.03.01 15:24modify141.001.31211.30951.3041
1312006.03.01 15:24t/p141.001.30411.30951.3041609.0611680.76
1322006.03.03 01:30sell151.001.29911.30291.2911
1332006.03.06 00:14modify151.001.29911.29911.2911
1342006.03.06 00:14modify151.001.29911.29831.2911
1352006.03.06 00:29modify151.001.29911.29821.2911
1362006.03.06 00:29modify151.001.29911.29791.2911
1372006.03.06 00:29modify151.001.29911.29751.2911
1382006.03.06 00:30modify151.001.29911.29741.2911
1392006.03.06 00:30modify151.001.29911.29741.2911
1402006.03.06 00:30modify151.001.29911.29671.2911
1412006.03.06 00:31modify151.001.29911.29671.2911
1422006.03.06 00:32modify151.001.29911.29651.2911
1432006.03.06 00:32t/p151.001.29111.29651.2911615.2512296.01
1442006.03.06 06:00sell161.001.29421.29801.2862
1452006.03.06 12:05s/l161.001.29801.29801.2862-292.7612003.25
1462006.03.08 00:00buy171.001.31361.30981.3216
1472006.03.08 08:33s/l171.001.30981.30981.3216-290.1211713.13
1482006.03.14 22:00sell181.001.30261.30641.2946
1492006.03.15 20:08modify181.001.30261.30251.2946
1502006.03.15 20:08modify181.001.30261.30181.2946
1512006.03.15 20:09modify181.001.30261.30161.2946
1522006.03.15 20:30modify181.001.30261.30161.2946
1532006.03.15 20:42modify181.001.30261.30151.2946
1542006.03.15 20:43modify181.001.30261.30141.2946
1552006.03.15 20:47modify181.001.30261.30131.2946
1562006.03.15 20:51modify181.001.30261.30121.2946
1572006.03.15 20:51modify181.001.30261.30121.2946
1582006.03.15 20:58modify181.001.30261.30111.2946
1592006.03.15 20:59modify181.001.30261.30101.2946
1602006.03.15 20:59modify181.001.30261.30091.2946
1612006.03.15 20:59modify181.001.30261.30071.2946
1622006.03.15 21:00modify181.001.30261.30061.2946
1632006.03.15 21:55modify181.001.30261.30051.2946
1642006.03.15 22:10modify181.001.30261.30031.2946
1652006.03.15 22:35modify181.001.30261.30011.2946
1662006.03.15 22:36modify181.001.30261.29991.2946
1672006.03.16 08:06s/l181.001.29991.29991.2946190.1911903.32
1682006.03.17 00:30sell191.001.29001.29381.2820
1692006.03.17 15:19s/l191.001.29381.29381.2820-293.7111609.61
1702006.03.21 23:00buy201.001.30101.29721.3090
1712006.03.23 01:56modify201.001.30101.30121.3090
1722006.03.23 01:56modify201.001.30101.30131.3090
1732006.03.23 01:56modify201.001.30101.30151.3090
1742006.03.23 01:56modify201.001.30101.30161.3090
1752006.03.23 01:57modify201.001.30101.30181.3090
1762006.03.23 01:57modify201.001.30101.30211.3090
1772006.03.23 02:08modify201.001.30101.30231.3090
1782006.03.23 02:09modify201.001.30101.30241.3090
1792006.03.23 02:09modify201.001.30101.30281.3090
1802006.03.23 04:32modify201.001.30101.30281.3090
1812006.03.23 04:40modify201.001.30101.30291.3090
1822006.03.23 12:58modify201.001.30101.30311.3090
1832006.03.23 13:12modify201.001.30101.30331.3090
1842006.03.23 14:43modify201.001.30101.30351.3090
1852006.03.23 16:01t/p201.001.30901.30351.3090619.4712229.08
1862006.03.24 01:00buy211.001.31681.31301.3248
1872006.03.24 16:06s/l211.001.31301.31301.3248-289.4811939.60
1882006.03.28 20:30sell221.001.30161.30541.2936
1892006.03.28 21:18s/l221.001.30541.30541.2936-291.0811648.52
1902006.03.28 21:30sell231.001.30641.31021.2984
1912006.03.28 21:44s/l231.001.31021.31021.2984-290.0411358.48
1922006.03.28 21:44sell241.001.30991.31371.3019
1932006.03.30 06:36modify241.001.30991.30981.3019
1942006.03.30 06:37modify241.001.30991.30961.3019
1952006.03.30 06:37modify241.001.30991.30941.3019
1962006.03.30 07:25modify241.001.30991.30931.3019
1972006.03.30 07:25modify241.001.30991.30921.3019
1982006.03.30 07:25modify241.001.30991.30911.3019
1992006.03.30 07:26modify241.001.30991.30901.3019
2002006.03.30 13:22modify241.001.30991.30891.3019
2012006.03.30 13:22modify241.001.30991.30881.3019
2022006.03.30 13:22modify241.001.30991.30861.3019
2032006.03.30 13:22modify241.001.30991.30851.3019
2042006.03.30 13:31modify241.001.30991.30831.3019
2052006.03.30 13:33modify241.001.30991.30821.3019
2062006.03.30 13:33modify241.001.30991.30791.3019
2072006.03.30 13:34modify241.001.30991.30771.3019
2082006.03.30 13:34modify241.001.30991.30751.3019
2092006.03.30 13:38modify241.001.30991.30741.3019
2102006.03.30 13:38modify241.001.30991.30721.3019
2112006.03.30 13:53t/p241.001.30191.30721.3019596.9911955.47
2122006.03.31 02:30sell251.001.29791.30171.2899
2132006.03.31 09:31s/l251.001.30171.30171.2899-291.9111663.56
2142006.03.31 18:30buy261.001.30431.30051.3123
2152006.04.03 05:05modify261.001.30431.30451.3123
2162006.04.03 05:06modify261.001.30431.30461.3123
2172006.04.03 06:36modify261.001.30431.30471.3123
2182006.04.03 06:36modify261.001.30431.30471.3123
2192006.04.03 06:38modify261.001.30431.30491.3123
2202006.04.03 06:38modify261.001.30431.30511.3123
2212006.04.03 06:38modify261.001.30431.30521.3123
2222006.04.03 06:40modify261.001.30431.30541.3123
2232006.04.03 06:42modify261.001.30431.30551.3123
2242006.04.03 06:42modify261.001.30431.30601.3123
2252006.04.03 06:42modify261.001.30431.30641.3123
2262006.04.03 06:42modify261.001.30431.30641.3123
2272006.04.03 06:43modify261.001.30431.30651.3123
2282006.04.03 06:43modify261.001.30431.30671.3123
2292006.04.03 06:43modify261.001.30431.30681.3123
2302006.04.03 06:43modify261.001.30431.30691.3123
2312006.04.03 06:43modify261.001.30431.30701.3123
2322006.04.03 06:43modify261.001.30431.30711.3123
2332006.04.03 06:43modify261.001.30431.30711.3123
2342006.04.03 06:44t/p261.001.31231.30711.3123611.6112275.17
2352006.04.05 01:00sell271.001.29001.29381.2820
2362006.04.05 14:35modify271.001.29001.28991.2820
2372006.04.05 14:35modify271.001.29001.28961.2820
2382006.04.05 14:36modify271.001.29001.28941.2820
2392006.04.05 14:36modify271.001.29001.28931.2820
2402006.04.05 14:36modify271.001.29001.28921.2820
2412006.04.05 14:36modify271.001.29001.28911.2820
2422006.04.05 14:36modify271.001.29001.28901.2820
2432006.04.05 14:36modify271.001.29001.28891.2820
2442006.04.05 14:36modify271.001.29001.28891.2820
2452006.04.05 14:36modify271.001.29001.28881.2820
2462006.04.05 14:37modify271.001.29001.28871.2820
2472006.04.05 14:38modify271.001.29001.28871.2820
2482006.04.05 14:38modify271.001.29001.28861.2820
2492006.04.05 15:35modify271.001.29001.28861.2820
2502006.04.05 15:35modify271.001.29001.28831.2820
2512006.04.05 15:37modify271.001.29001.28811.2820
2522006.04.05 15:38modify271.001.29001.28791.2820
2532006.04.05 15:39modify271.001.29001.28751.2820
2542006.04.05 16:02t/p271.001.28201.28751.2820624.1212899.29
2552006.04.06 22:00buy281.001.28981.28601.2978
2562006.04.07 09:24modify281.001.28981.29001.2978
2572006.04.07 14:31s/l281.001.29001.29001.297817.6012916.89
2582006.04.10 00:30buy291.001.30041.29661.3084
2592006.04.10 18:08modify291.001.30041.30041.3084
2602006.04.10 18:08modify291.001.30041.30051.3084
2612006.04.10 18:39modify291.001.30041.30061.3084
2622006.04.10 19:00modify291.001.30041.30061.3084
2632006.04.10 19:00modify291.001.30041.30071.3084
2642006.04.10 19:00modify291.001.30041.30081.3084
2652006.04.11 07:57s/l291.001.30081.30081.308432.8412949.74
2662006.04.17 08:00sell301.001.29191.29571.2839
2672006.04.17 13:42modify301.001.29191.29191.2839
2682006.04.17 13:42modify301.001.29191.29131.2839
2692006.04.17 13:43modify301.001.29191.29111.2839
2702006.04.17 13:52modify301.001.29191.29001.2839
2712006.04.17 13:55modify301.001.29191.28961.2839
2722006.04.17 13:56modify301.001.29191.28941.2839
2732006.04.17 14:13modify301.001.29191.28931.2839
2742006.04.17 14:13modify301.001.29191.28931.2839
2752006.04.17 14:14modify301.001.29191.28921.2839
2762006.04.17 14:14t/p301.001.28391.28921.2839623.1513572.89
2772006.04.18 01:00sell311.001.27971.28351.2717
2782006.04.18 11:35modify311.001.27971.27971.2717
2792006.04.18 14:32modify311.001.27971.27901.2717
2802006.04.18 14:32modify311.001.27971.27851.2717
2812006.04.18 14:52modify311.001.27971.27841.2717
2822006.04.18 14:52modify311.001.27971.27811.2717
2832006.04.18 14:52modify311.001.27971.27761.2717
2842006.04.18 14:53modify311.001.27971.27741.2717
2852006.04.18 14:54modify311.001.27971.27731.2717
2862006.04.18 14:54modify311.001.27971.27731.2717
2872006.04.18 14:54modify311.001.27971.27711.2717
2882006.04.18 14:54t/p311.001.27171.27711.2717629.1314202.02
2892006.04.19 03:30sell321.001.26871.27251.2607
2902006.04.19 14:30s/l321.001.27251.27251.2607-298.2513903.77
2912006.04.20 22:00buy331.001.27801.27421.2860
2922006.04.21 16:38s/l331.001.27421.27421.2860-296.2313607.54
2932006.04.28 00:00sell341.001.26011.26391.2521
2942006.04.28 10:32modify341.001.26011.26011.2521
2952006.04.28 10:33modify341.001.26011.25991.2521
2962006.04.28 10:33modify341.001.26011.25971.2521
2972006.04.28 10:36modify341.001.26011.25951.2521
2982006.04.28 10:37modify341.001.26011.25921.2521
2992006.04.28 10:37modify341.001.26011.25921.2521
3002006.04.28 10:37modify341.001.26011.25901.2521
3012006.04.28 10:49modify341.001.26011.25891.2521
3022006.04.28 10:50modify341.001.26011.25881.2521
3032006.04.28 10:50modify341.001.26011.25871.2521
3042006.04.28 10:50modify341.001.26011.25841.2521
3052006.04.28 10:53modify341.001.26011.25841.2521
3062006.04.28 10:53modify341.001.26011.25831.2521
3072006.04.28 10:54modify341.001.26011.25821.2521
3082006.04.28 10:54modify341.001.26011.25821.2521
3092006.04.28 10:57modify341.001.26011.25811.2521
3102006.04.28 10:57modify341.001.26011.25801.2521
3112006.04.28 11:23modify341.001.26011.25781.2521
3122006.04.28 11:23modify341.001.26011.25781.2521
3132006.04.28 11:27modify341.001.26011.25761.2521
3142006.04.28 11:28t/p341.001.25211.25761.2521638.9814246.52
3152006.05.01 04:00sell351.001.24091.24471.2329
3162006.05.01 14:09modify351.001.24091.24091.2329
3172006.05.01 14:09modify351.001.24091.24081.2329
3182006.05.01 14:20modify351.001.24091.24071.2329
3192006.05.01 14:42modify351.001.24091.24071.2329
3202006.05.01 14:42modify351.001.24091.24061.2329
3212006.05.01 14:42modify351.001.24091.24061.2329
3222006.05.01 14:53modify351.001.24091.24051.2329
3232006.05.01 14:53modify351.001.24091.24051.2329
3242006.05.01 14:54modify351.001.24091.24041.2329
3252006.05.01 14:54modify351.001.24091.23991.2329
3262006.05.01 14:54modify351.001.24091.23991.2329
3272006.05.01 14:54modify351.001.24091.23951.2329
3282006.05.01 14:56modify351.001.24091.23951.2329
3292006.05.01 14:56modify351.001.24091.23931.2329
3302006.05.01 14:56modify351.001.24091.23911.2329
3312006.05.01 14:56modify351.001.24091.23891.2329
3322006.05.01 14:56modify351.001.24091.23851.2329
3332006.05.01 14:57modify351.001.24091.23841.2329
3342006.05.01 14:57modify351.001.24091.23821.2329
3352006.05.01 14:57t/p351.001.23291.23821.2329648.9314895.45
3362006.05.05 01:00sell361.001.22811.23191.2201
3372006.05.05 12:16s/l361.001.23191.23191.2201-308.4714586.98
3382006.05.11 14:00buy371.001.22641.22261.2344
3392006.05.11 14:30s/l371.001.22261.22261.2344-310.8414276.14
3402006.05.11 14:30buy381.001.22281.21901.2308
3412006.05.11 15:53s/l381.001.21901.21901.2308-311.8913964.25
3422006.05.11 15:53buy391.001.21871.21491.2267
3432006.05.11 16:36s/l391.001.21491.21491.2267-312.8313651.42
3442006.05.11 22:30sell401.001.21291.21671.2049
3452006.05.12 08:28modify401.001.21291.21291.2049
3462006.05.12 08:28modify401.001.21291.21271.2049
3472006.05.12 08:28modify401.001.21291.21251.2049
3482006.05.12 08:28modify401.001.21291.21241.2049
3492006.05.12 09:18modify401.001.21291.21241.2049
3502006.05.12 09:19modify401.001.21291.21231.2049
3512006.05.12 09:20modify401.001.21291.21211.2049
3522006.05.12 09:25modify401.001.21291.21201.2049
3532006.05.12 09:25modify401.001.21291.21181.2049
3542006.05.12 09:26modify401.001.21291.21181.2049
3552006.05.12 09:26modify401.001.21291.21171.2049
3562006.05.12 09:26modify401.001.21291.21121.2049
3572006.05.12 09:26modify401.001.21291.21091.2049
3582006.05.12 09:26modify401.001.21291.21061.2049
3592006.05.12 09:27modify401.001.21291.21061.2049
3602006.05.12 09:27modify401.001.21291.21041.2049
3612006.05.12 09:27modify401.001.21291.21031.2049
3622006.05.12 09:27modify401.001.21291.21031.2049
3632006.05.12 09:29modify401.001.21291.21021.2049
3642006.05.12 09:29modify401.001.21291.21021.2049
3652006.05.12 09:30t/p401.001.20491.21021.2049659.5714310.99
3662006.05.12 18:30sell411.001.20311.20691.1951
3672006.05.12 21:44modify411.001.20311.20301.1951
3682006.05.12 21:44modify411.001.20311.20281.1951
3692006.05.12 21:56modify411.001.20311.20261.1951
3702006.05.12 21:56modify411.001.20311.20251.1951
3712006.05.12 21:56modify411.001.20311.20241.1951
3722006.05.12 21:56modify411.001.20311.20231.1951
3732006.05.12 21:56modify411.001.20311.20231.1951
3742006.05.12 21:57modify411.001.20311.20221.1951
3752006.05.12 21:58modify411.001.20311.20211.1951
3762006.05.15 00:00modify411.001.20311.20101.1951
3772006.05.15 00:00modify411.001.20311.20081.1951
3782006.05.15 00:00modify411.001.20311.20071.1951
3792006.05.15 00:04modify411.001.20311.20041.1951
3802006.05.15 00:04modify411.001.20311.20041.1951
3812006.05.15 00:04t/p411.001.19511.20041.1951665.2414976.24
3822006.05.15 04:00sell421.001.19751.20131.1895
3832006.05.15 09:07s/l421.001.20131.20131.1895-316.3214659.92
3842006.05.16 04:00buy431.001.21041.20661.2184
3852006.05.16 11:18modify431.001.21041.21051.2184
3862006.05.16 11:18modify431.001.21041.21071.2184
3872006.05.16 11:18modify431.001.21041.21081.2184
3882006.05.16 11:18modify431.001.21041.21091.2184
3892006.05.16 11:18modify431.001.21041.21101.2184
3902006.05.16 11:18modify431.001.21041.21121.2184
3912006.05.16 11:20modify431.001.21041.21141.2184
3922006.05.16 13:03s/l431.001.21141.21141.218482.5614742.48
3932006.05.18 00:30buy441.001.21491.21111.2229
3942006.05.18 09:29s/l441.001.21111.21111.2229-313.8114428.67
3952006.05.19 19:00buy451.001.21811.21431.2261
3962006.05.22 12:12s/l451.001.21431.21431.2261-310.9014117.77
3972006.05.23 01:00sell461.001.20501.20881.1970
3982006.05.23 09:35s/l461.001.20881.20881.1970-314.2913803.48
3992006.05.29 00:00buy471.001.22741.22361.2354
4002006.05.29 09:48s/l471.001.22361.22361.2354-310.5613492.92
4012006.05.30 21:00sell481.001.21111.21491.2031
4022006.05.31 15:33s/l481.001.21491.21491.2031-317.1413175.78
4032006.06.01 10:30buy491.001.22121.21741.2292
4042006.06.01 14:00modify491.001.22121.22171.2292
4052006.06.01 14:01modify491.001.22121.22191.2292
4062006.06.01 14:19modify491.001.22121.22201.2292
4072006.06.01 14:19modify491.001.22121.22211.2292
4082006.06.01 14:19modify491.001.22121.22241.2292
4092006.06.01 14:19modify491.001.22121.22261.2292
4102006.06.01 14:19modify491.001.22121.22281.2292
4112006.06.01 14:20modify491.001.22121.22301.2292
4122006.06.01 14:20modify491.001.22121.22311.2292
4132006.06.01 14:20modify491.001.22121.22321.2292
4142006.06.01 14:20modify491.001.22121.22341.2292
4152006.06.01 14:21modify491.001.22121.22351.2292
4162006.06.01 14:21modify491.001.22121.22361.2292
4172006.06.01 14:21modify491.001.22121.22391.2292
4182006.06.01 14:21modify491.001.22121.22401.2292
4192006.06.01 14:22t/p491.001.22921.22401.2292650.7813826.56
4202006.06.05 00:00sell501.001.20811.21191.2001
4212006.06.05 12:34modify501.001.20811.20801.2001
4222006.06.05 12:36modify501.001.20811.20791.2001
4232006.06.05 17:42modify501.001.20811.20781.2001
4242006.06.05 17:43modify501.001.20811.20771.2001
4252006.06.05 18:06modify501.001.20811.20751.2001
4262006.06.05 18:06modify501.001.20811.20741.2001
4272006.06.05 18:06modify501.001.20811.20741.2001
4282006.06.05 18:23modify501.001.20811.20731.2001
4292006.06.05 18:24modify501.001.20811.20721.2001
4302006.06.05 18:24modify501.001.20811.20711.2001
4312006.06.05 18:24modify501.001.20811.20701.2001
4322006.06.05 20:44s/l501.001.20701.20701.200191.1213917.68
4332006.06.06 20:30buy511.001.21541.21161.2234
4342006.06.07 13:32modify511.001.21541.21551.2234
4352006.06.07 13:32modify511.001.21541.21561.2234
4362006.06.07 13:32modify511.001.21541.21571.2234
4372006.06.07 13:32modify511.001.21541.21591.2234
4382006.06.07 13:45modify511.001.21541.21641.2234
4392006.06.07 13:46modify511.001.21541.21661.2234
4402006.06.07 13:46modify511.001.21541.21671.2234
4412006.06.07 13:46modify511.001.21541.21681.2234
4422006.06.07 13:46modify511.001.21541.21701.2234
4432006.06.07 15:32modify511.001.21541.21741.2234
4442006.06.07 15:32modify511.001.21541.21761.2234
4452006.06.07 15:32modify511.001.21541.21771.2234
4462006.06.07 15:33modify511.001.21541.21781.2234
4472006.06.07 15:33modify511.001.21541.21791.2234
4482006.06.07 15:45t/p511.001.22341.21791.2234655.9014573.59
4492006.06.08 20:30buy521.001.23241.22861.2404
4502006.06.09 14:23s/l521.001.22861.22861.2404-307.2114266.38
4512006.06.14 20:30sell531.001.22991.23371.2219
4522006.06.15 14:34s/l531.001.23371.23371.2219-321.1213945.26
4532006.06.19 21:00buy541.001.24081.23701.2488
4542006.06.20 19:01s/l541.001.23701.23701.2488-305.1513640.11
4552006.06.22 21:00buy551.001.24291.23911.2509
4562006.06.23 13:47modify551.001.24291.24291.2509
4572006.06.23 13:47modify551.001.24291.24301.2509
4582006.06.23 13:47modify551.001.24291.24311.2509
4592006.06.23 13:47modify551.001.24291.24311.2509
4602006.06.23 13:48modify551.001.24291.24321.2509
4612006.06.23 13:48modify551.001.24291.24341.2509
4622006.06.23 13:48modify551.001.24291.24351.2509
4632006.06.23 13:48modify551.001.24291.24361.2509
4642006.06.23 13:48modify551.001.24291.24371.2509
4652006.06.23 13:48modify551.001.24291.24451.2509
4662006.06.23 13:52modify551.001.24291.24461.2509
4672006.06.23 13:53modify551.001.24291.24471.2509
4682006.06.23 13:53modify551.001.24291.24481.2509
4692006.06.23 13:53modify551.001.24291.24491.2509
4702006.06.23 13:53modify551.001.24291.24491.2509
4712006.06.23 14:00modify551.001.24291.24501.2509
4722006.06.23 14:01modify551.001.24291.24511.2509
4732006.06.23 14:01modify551.001.24291.24521.2509
4742006.06.23 14:01modify551.001.24291.24531.2509
4752006.06.23 14:01modify551.001.24291.24541.2509
4762006.06.23 14:01modify551.001.24291.24551.2509
4772006.06.23 14:01modify551.001.24291.24561.2509
4782006.06.23 14:11t/p551.001.25091.24561.2509641.6214281.74
4792006.06.30 10:00sell561.001.23301.23681.2250
4802006.06.30 14:42modify561.001.23301.23291.2250
4812006.06.30 14:42modify561.001.23301.23261.2250
4822006.06.30 14:42modify561.001.23301.23231.2250
4832006.06.30 14:43modify561.001.23301.23221.2250
4842006.06.30 14:43modify561.001.23301.23211.2250
4852006.06.30 14:43modify561.001.23301.23201.2250
4862006.06.30 14:55modify561.001.23301.23191.2250
4872006.06.30 16:35modify561.001.23301.23191.2250
4882006.06.30 16:35modify561.001.23301.23181.2250
4892006.06.30 16:35modify561.001.23301.23171.2250
4902006.06.30 16:35modify561.001.23301.23161.2250
4912006.06.30 16:35modify561.001.23301.23151.2250
4922006.06.30 16:36modify561.001.23301.23151.2250
4932006.06.30 16:37modify561.001.23301.23141.2250
4942006.06.30 16:37modify561.001.23301.23131.2250
4952006.06.30 16:38modify561.001.23301.23121.2250
4962006.06.30 16:39modify561.001.23301.23091.2250
4972006.06.30 16:39modify561.001.23301.23081.2250
4982006.06.30 16:39modify561.001.23301.23081.2250
4992006.06.30 16:56modify561.001.23301.23051.2250
5002006.06.30 16:57modify561.001.23301.23041.2250
5012006.06.30 17:00modify561.001.23301.23041.2250
5022006.06.30 17:00t/p561.001.22501.23041.2250653.0614934.80
5032006.07.03 03:00sell571.001.22421.22801.2162
5042006.07.05 09:21s/l571.001.22801.22801.2162-318.1514616.65
5052006.07.05 20:30buy581.001.23271.22891.2407
5062006.07.06 14:33s/l581.001.22891.22891.2407-303.1914313.45
5072006.07.07 22:30sell591.001.22291.22671.2149
5082006.07.10 11:35s/l591.001.22671.22671.2149-314.1313999.33
5092006.07.10 21:30buy601.001.22951.22571.2375
5102006.07.11 21:22s/l601.001.22571.22571.2375-307.9613691.37
5112006.07.12 21:00buy611.001.23411.23031.2421
5122006.07.13 09:04s/l611.001.23031.23031.2421-302.5913388.78
5132006.07.20 00:30sell621.001.24801.25181.2400
5142006.07.20 13:10modify621.001.24801.24791.2400
5152006.07.20 13:13modify621.001.24801.24781.2400
5162006.07.20 13:17modify621.001.24801.24781.2400
5172006.07.20 13:25modify621.001.24801.24771.2400
5182006.07.20 14:13modify621.001.24801.24761.2400
5192006.07.20 14:13modify621.001.24801.24751.2400
5202006.07.20 14:17modify621.001.24801.24741.2400
5212006.07.20 14:17modify621.001.24801.24741.2400
5222006.07.20 14:18modify621.001.24801.24731.2400
5232006.07.20 14:19modify621.001.24801.24721.2400
5242006.07.20 16:13modify621.001.24801.24721.2400
5252006.07.20 16:13modify621.001.24801.24711.2400
5262006.07.21 08:34modify621.001.24801.24711.2400
5272006.07.21 08:34modify621.001.24801.24701.2400
5282006.07.21 08:34modify621.001.24801.24691.2400
5292006.07.21 08:35modify621.001.24801.24681.2400
5302006.07.21 08:35modify621.001.24801.24671.2400
5312006.07.21 08:35modify621.001.24801.24651.2400
5322006.07.21 08:35modify621.001.24801.24651.2400
5332006.07.21 08:36modify621.001.24801.24641.2400
5342006.07.21 08:36modify621.001.24801.24631.2400
5352006.07.21 08:36modify621.001.24801.24621.2400
5362006.07.21 08:36modify621.001.24801.24601.2400
5372006.07.21 08:36modify621.001.24801.24591.2400
5382006.07.21 08:42modify621.001.24801.24591.2400
5392006.07.21 08:43modify621.001.24801.24581.2400
5402006.07.21 08:43modify621.001.24801.24581.2400
5412006.07.21 08:43modify621.001.24801.24571.2400
5422006.07.21 08:43modify621.001.24801.24561.2400
5432006.07.21 08:43modify621.001.24801.24551.2400
5442006.07.21 08:43modify621.001.24801.24551.2400
5452006.07.21 08:44modify621.001.24801.24541.2400
5462006.07.21 09:15t/p621.001.24001.24541.2400640.8314029.61
5472006.07.24 16:00buy631.001.24581.24201.2538
5482006.07.25 17:18modify631.001.24581.24591.2538
5492006.07.25 17:18modify631.001.24581.24611.2538
5502006.07.25 17:18modify631.001.24581.24611.2538
5512006.07.25 17:19modify631.001.24581.24621.2538
5522006.07.25 17:19modify631.001.24581.24641.2538
5532006.07.25 17:20modify631.001.24581.24651.2538
5542006.07.25 17:21modify631.001.24581.24661.2538
5552006.07.25 17:21modify631.001.24581.24691.2538
5562006.07.25 17:26modify631.001.24581.24691.2538
5572006.07.25 17:26modify631.001.24581.24721.2538
5582006.07.25 17:26modify631.001.24581.24741.2538
5592006.07.25 17:27modify631.001.24581.24751.2538
5602006.07.25 17:27modify631.001.24581.24751.2538
5612006.07.25 17:27modify631.001.24581.24761.2538
5622006.07.25 17:27modify631.001.24581.24781.2538
5632006.07.25 17:27modify631.001.24581.24791.2538
5642006.07.25 17:32modify631.001.24581.24811.2538
5652006.07.25 17:32modify631.001.24581.24831.2538
5662006.07.25 17:59modify631.001.24581.24831.2538
5672006.07.25 17:59modify631.001.24581.24841.2538
5682006.07.25 18:02t/p631.001.25381.24841.2538640.1514669.77
5692006.07.27 04:30sell641.001.24091.24471.2329
5702006.07.27 12:17modify641.001.24091.24091.2329
5712006.07.27 12:24modify641.001.24091.24041.2329
5722006.07.27 12:25modify641.001.24091.24021.2329
5732006.07.27 12:32modify641.001.24091.24011.2329
5742006.07.27 12:32modify641.001.24091.24001.2329
5752006.07.27 12:32modify641.001.24091.24001.2329
5762006.07.27 12:51modify641.001.24091.23991.2329
5772006.07.27 12:51modify641.001.24091.23981.2329
5782006.07.27 15:05modify641.001.24091.23981.2329
5792006.07.27 15:05modify641.001.24091.23971.2329
5802006.07.27 15:05modify641.001.24091.23961.2329
5812006.07.27 15:05modify641.001.24091.23951.2329
5822006.07.27 15:05modify641.001.24091.23931.2329
5832006.07.27 15:06modify641.001.24091.23921.2329
5842006.07.27 15:06modify641.001.24091.23901.2329
5852006.07.27 15:06modify641.001.24091.23891.2329
5862006.07.27 15:06modify641.001.24091.23871.2329
5872006.07.27 15:07modify641.001.24091.23851.2329
5882006.07.27 15:07modify641.001.24091.23851.2329
5892006.07.27 15:08modify641.001.24091.23841.2329
5902006.07.27 15:11modify641.001.24091.23841.2329
5912006.07.27 15:11modify641.001.24091.23831.2329
5922006.07.27 15:11t/p641.001.23291.23831.2329648.8815318.65
5932006.08.04 21:00sell651.001.22201.22581.2140
5942006.08.07 19:53s/l651.001.22581.22581.2140-314.3515004.30
5952006.08.10 23:00buy661.001.23411.23031.2421
5962006.08.11 14:30modify661.001.23411.23451.2421
5972006.08.11 14:31modify661.001.23411.23521.2421
5982006.08.11 14:31modify661.001.23411.23611.2421
5992006.08.11 14:32modify661.001.23411.23621.2421
6002006.08.11 14:32modify661.001.23411.23631.2421
6012006.08.11 14:32modify661.001.23411.23651.2421
6022006.08.11 14:33modify661.001.23411.23661.2421
6032006.08.11 14:33modify661.001.23411.23671.2421
6042006.08.11 14:33t/p661.001.24211.23671.2421646.1115650.41
6052006.08.16 20:00sell671.001.22891.23271.2209
6062006.08.17 19:20s/l671.001.23271.23271.2209-321.3715329.05
6072006.08.21 20:30sell681.001.22391.22771.2159
6082006.08.22 00:36s/l681.001.22771.22771.2159-313.9115015.14
6092006.08.22 23:00buy691.001.23411.23031.2421
6102006.08.23 16:00s/l691.001.23031.23031.2421-307.0314708.11
6112006.09.07 19:00buy701.001.24151.23771.2495
6122006.09.08 14:37modify701.001.24151.24171.2495
6132006.09.08 14:37modify701.001.24151.24181.2495
6142006.09.08 14:37modify701.001.24151.24191.2495
6152006.09.08 14:37modify701.001.24151.24211.2495
6162006.09.08 14:37modify701.001.24151.24251.2495
6172006.09.08 14:37modify701.001.24151.24261.2495
6182006.09.08 14:37modify701.001.24151.24331.2495
6192006.09.08 15:04modify701.001.24151.24341.2495
6202006.09.08 15:05modify701.001.24151.24351.2495
6212006.09.08 15:05modify701.001.24151.24351.2495
6222006.09.08 16:15modify701.001.24151.24361.2495
6232006.09.08 16:15modify701.001.24151.24391.2495
6242006.09.08 16:15modify701.001.24151.24391.2495
6252006.09.08 16:23modify701.001.24151.24411.2495
6262006.09.08 16:25modify701.001.24151.24421.2495
6272006.09.08 16:25t/p701.001.24951.24421.2495642.2515350.37
6282006.09.13 07:30buy711.001.25211.24831.2601
6292006.09.13 17:49s/l711.001.24831.24831.2601-304.4415045.93
6302006.09.22 18:00sell721.001.23471.23851.2267
6312006.09.25 06:37modify721.001.23471.23461.2267
6322006.09.25 09:45s/l721.001.23461.23461.22673.7115049.64