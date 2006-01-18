Strategy Tester Report
Profit Generator 3.3.2 useclose=true
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.01.02 20:00 - 2006.09.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.09.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|EAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.4; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=25; takeprofit=40; MM=false;
Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=true;
TSactivation=29; TrailPips=10; UseHourTrade=true;
FromHourTrade=5; ToHourTrade=24; UseSimpleTF=false;
period=0; OneTradeperPeriod=false;
Alerts=false;
AlertOnlyMode=false;
WeekendMode=true;
hour_to_close=21; EMAconfirm=false;
LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false;
StoTF=1; Reverse=false;
UseObsoleteMethod=true;
OMwhenLossOnly=false;
ObsoleteMinutes=10; Use50maFilter=true;
MApips=4; UseTE=false;
badtrades=2; ReEnter=2;
|Bars in test
|1182
|Ticks modelled
|937810
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|19464.76
|Gross profit
|56149.61
|Gross loss
|-36684.85
|Profit factor
|1.53
|Expected payoff
|58.10
|Absolute drawdown
|467.00
|Maximal drawdown
|2063.99 (9.18%)
|Relative drawdown
|9.52% (1003.50)
|Total trades
|335
|Short positions (won %)
|110 (51.82%)
|Long positions (won %)
|225 (57.78%)
|Profit trades (% of total)
|187 (55.82%)
|Loss trades (% of total)
|148 (44.18%)
|Largest
|profit trade
|800.00
|loss trade
|-260.50
|Average
|profit trade
|300.27
|loss trade
|-247.87
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (3085.99)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-1991.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3085.99 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-1991.40 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
�
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 05:04
|buy
|1
|1.00
|1.7275
|1.7250
|1.7355
�
|2
|2006.01.03 06:28
|modify
|1
|1.00
|1.7275
|1.7295
|1.7355
|3
|2006.01.03 06:28
|modify
|1
|1.00
|1.7275
|1.7299
|1.7355
�
|4
|2006.01.03 06:28
|s/l
|1
|1.00
|1.7299
|1.7299
|1.7355
|240.00
|10240.00
|5
|2006.01.03 11:59
|buy
|2
|1.00
|1.7296
|1.7271
|1.7376
�
|6
|2006.01.03 12:36
|s/l
|2
|1.00
|1.7271
|1.7271
|1.7376
|-250.00
|9990.00
|7
|2006.01.03 22:08
|buy
|3
|1.00
|1.7451
|1.7426
|1.7531
�
|8
|2006.01.03 23:59
|modify
|3
|1.00
|1.7451
|1.7474
|1.7531
|9
|2006.01.04 00:00
|modify
|3
|1.00
|1.7451
|1.7475
|1.7531
�
|10
|2006.01.04 00:00
|s/l
|3
|1.00
|1.7475
|1.7475
|1.7531
|236.50
|10226.50
|11
|2006.01.04 08:59
|buy
|4
|1.00
|1.7484
|1.7459
|1.7564
�
|12
|2006.01.04 09:30
|modify
|4
|1.00
|1.7484
|1.7507
|1.7564
|13
|2006.01.04 09:30
|modify
|4
|1.00
|1.7484
|1.7510
|1.7564
�
|14
|2006.01.04 09:30
|modify
|4
|1.00
|1.7484
|1.7510
|1.7564
|15
|2006.01.04 09:31
|modify
|4
|1.00
|1.7484
|1.7511
|1.7564
�
|16
|2006.01.04 09:31
|modify
|4
|1.00
|1.7484
|1.7511
|1.7564
|17
|2006.01.04 09:31
|modify
|4
|1.00
|1.7484
|1.7513
|1.7564
�
|18
|2006.01.04 09:31
|modify
|4
|1.00
|1.7484
|1.7515
|1.7564
|19
|2006.01.04 09:33
|s/l
|4
|1.00
|1.7515
|1.7515
|1.7564
|310.00
|10536.50
�
|20
|2006.01.05 08:52
|buy
|5
|1.00
|1.7547
|1.7522
|1.7627
|21
|2006.01.05 09:25
|s/l
|5
|1.00
|1.7522
|1.7522
|1.7627
|-250.00
|10286.50
�
|22
|2006.01.05 16:35
|buy
|6
|1.00
|1.7554
|1.7529
|1.7634
|23
|2006.01.06 02:49
|s/l
|6
|1.00
|1.7529
|1.7529
|1.7634
|-253.50
|10033.00
�
|24
|2006.01.09 07:52
|buy
|7
|1.00
|1.7695
|1.7670
|1.7775
|25
|2006.01.09 09:21
|s/l
|7
|1.00
|1.7670
|1.7670
|1.7775
|-250.00
|9783.00
�
|26
|2006.01.09 12:06
|buy
|8
|1.00
|1.7657
|1.7632
|1.7737
|27
|2006.01.09 16:13
|s/l
|8
|1.00
|1.7632
|1.7632
|1.7737
|-250.00
|9533.00
�
|28
|2006.01.09 16:13
|buy
|9
|1.00
|1.7633
|1.7608
|1.7713
|29
|2006.01.09 16:31
|modify
|9
|1.00
|1.7633
|1.7652
|1.7713
�
|30
|2006.01.09 16:31
|modify
|9
|1.00
|1.7633
|1.7655
|1.7713
|31
|2006.01.09 16:32
|modify
|9
|1.00
|1.7633
|1.7656
|1.7713
�
|32
|2006.01.09 16:32
|modify
|9
|1.00
|1.7633
|1.7657
|1.7713
|33
|2006.01.09 16:32
|modify
|9
|1.00
|1.7633
|1.7658
|1.7713
�
|34
|2006.01.09 16:32
|modify
|9
|1.00
|1.7633
|1.7659
|1.7713
|35
|2006.01.09 16:32
|modify
|9
|1.00
|1.7633
|1.7660
|1.7713
�
|36
|2006.01.09 16:32
|modify
|9
|1.00
|1.7633
|1.7661
|1.7713
|37
|2006.01.09 16:32
|modify
|9
|1.00
|1.7633
|1.7663
|1.7713
�
|38
|2006.01.09 16:32
|modify
|9
|1.00
|1.7633
|1.7664
|1.7713
|39
|2006.01.09 16:35
|s/l
|9
|1.00
|1.7664
|1.7664
|1.7713
|310.00
|9843.00
�
|40
|2006.01.09 16:50
|buy
|10
|1.00
|1.7638
|1.7613
|1.7718
|41
|2006.01.09 17:34
|modify
|10
|1.00
|1.7638
|1.7658
|1.7718
�
|42
|2006.01.09 17:35
|s/l
|10
|1.00
|1.7658
|1.7658
|1.7718
|200.00
|10043.00
|43
|2006.01.10 10:00
|buy
|11
|1.00
|1.7649
|1.7624
|1.7729
�
|44
|2006.01.10 11:00
|modify
|11
|1.00
|1.7649
|1.7669
|1.7729
|45
|2006.01.10 11:00
|modify
|11
|1.00
|1.7649
|1.7670
|1.7729
�
|46
|2006.01.10 11:00
|modify
|11
|1.00
|1.7649
|1.7671
|1.7729
|47
|2006.01.10 11:00
|modify
|11
|1.00
|1.7649
|1.7672
|1.7729
�
|48
|2006.01.10 11:00
|modify
|11
|1.00
|1.7649
|1.7675
|1.7729
|49
|2006.01.10 11:00
|s/l
|11
|1.00
|1.7675
|1.7675
|1.7729
|259.99
|10302.99
�
|50
|2006.01.10 16:59
|buy
|12
|1.00
|1.7648
|1.7623
|1.7728
|51
|2006.01.10 23:25
|s/l
|12
|1.00
|1.7623
|1.7623
|1.7728
|-250.00
|10052.99
�
|52
|2006.01.11 23:09
|buy
|13
|1.00
|1.7638
|1.7613
|1.7718
|53
|2006.01.12 00:27
|modify
|13
|1.00
|1.7638
|1.7657
|1.7718
�
|54
|2006.01.12 00:27
|modify
|13
|1.00
|1.7638
|1.7659
|1.7718
|55
|2006.01.12 00:27
|modify
|13
|1.00
|1.7638
|1.7659
|1.7718
�
|56
|2006.01.12 00:28
|modify
|13
|1.00
|1.7638
|1.7660
|1.7718
|57
|2006.01.12 00:29
|modify
|13
|1.00
|1.7638
|1.7662
|1.7718
�
|58
|2006.01.12 00:31
|modify
|13
|1.00
|1.7638
|1.7662
|1.7718
|59
|2006.01.12 00:31
|modify
|13
|1.00
|1.7638
|1.7663
|1.7718
�
|60
|2006.01.12 00:31
|modify
|13
|1.00
|1.7638
|1.7664
|1.7718
|61
|2006.01.12 00:31
|modify
|13
|1.00
|1.7638
|1.7666
|1.7718
�
|62
|2006.01.12 00:49
|s/l
|13
|1.00
|1.7666
|1.7666
|1.7718
|269.51
|10322.50
|63
|2006.01.12 09:31
|buy
|14
|1.00
|1.7667
|1.7642
|1.7747
�
|64
|2006.01.12 10:13
|modify
|14
|1.00
|1.7667
|1.7686
|1.7747
|65
|2006.01.12 10:13
|modify
|14
|1.00
|1.7667
|1.7687
|1.7747
�
|66
|2006.01.12 10:16
|s/l
|14
|1.00
|1.7687
|1.7687
|1.7747
|200.01
|10522.51
|67
|2006.01.12 12:28
|buy
|15
|1.00
|1.7682
|1.7657
|1.7762
�
|68
|2006.01.12 13:52
|modify
|15
|1.00
|1.7682
|1.7701
|1.7762
|69
|2006.01.12 13:53
|modify
|15
|1.00
|1.7682
|1.7702
|1.7762
�
|70
|2006.01.12 14:06
|s/l
|15
|1.00
|1.7702
|1.7702
|1.7762
|199.99
|10722.50
|71
|2006.01.12 14:28
|buy
|16
|1.00
|1.7682
|1.7657
|1.7762
�
|72
|2006.01.12 14:59
|s/l
|16
|1.00
|1.7657
|1.7657
|1.7762
|-250.00
|10472.50
|73
|2006.01.18 09:14
|buy
|17
|1.00
|1.7659
|1.7634
|1.7739
�
|74
|2006.01.18 09:52
|modify
|17
|1.00
|1.7659
|1.7681
|1.7739
|75
|2006.01.18 09:52
|modify
|17
|1.00
|1.7659
|1.7682
|1.7739
�
|76
|2006.01.18 09:52
|modify
|17
|1.00
|1.7659
|1.7683
|1.7739
|77
|2006.01.18 09:52
|modify
|17
|1.00
|1.7659
|1.7683
|1.7739
�
|78
|2006.01.18 09:53
|modify
|17
|1.00
|1.7659
|1.7684
|1.7739
|79
|2006.01.18 09:55
|s/l
|17
|1.00
|1.7684
|1.7684
|1.7739
|250.00
|10722.50
�
|80
|2006.01.18 10:26
|buy
|18
|1.00
|1.7658
|1.7633
|1.7738
|81
|2006.01.18 12:16
|modify
|18
|1.00
|1.7658
|1.7677
|1.7738
�
|82
|2006.01.18 12:21
|modify
|18
|1.00
|1.7658
|1.7680
|1.7738
|83
|2006.01.18 12:31
|s/l
|18
|1.00
|1.7680
|1.7680
|1.7738
|220.01
|10942.51
�
|84
|2006.01.18 13:00
|buy
|19
|1.00
|1.7661
|1.7636
|1.7741
|85
|2006.01.18 14:45
|modify
|19
|1.00
|1.7661
|1.7683
|1.7741
�
|86
|2006.01.18 14:45
|modify
|19
|1.00
|1.7661
|1.7684
|1.7741
|87
|2006.01.18 14:45
|modify
|19
|1.00
|1.7661
|1.7686
|1.7741
�
|88
|2006.01.18 14:45
|modify
|19
|1.00
|1.7661
|1.7687
|1.7741
|89
|2006.01.18 14:46
|modify
|19
|1.00
|1.7661
|1.7688
|1.7741
�
|90
|2006.01.18 14:46
|modify
|19
|1.00
|1.7661
|1.7690
|1.7741
|91
|2006.01.18 14:46
|modify
|19
|1.00
|1.7661
|1.7692
|1.7741
�
|92
|2006.01.18 14:46
|modify
|19
|1.00
|1.7661
|1.7693
|1.7741
|93
|2006.01.18 14:46
|modify
|19
|1.00
|1.7661
|1.7693
|1.7741
�
|94
|2006.01.18 14:46
|modify
|19
|1.00
|1.7661
|1.7695
|1.7741
|95
|2006.01.18 14:48
|s/l
|19
|1.00
|1.7695
|1.7695
|1.7741
|340.00
|11282.51
�
|96
|2006.01.18 15:02
|buy
|20
|1.00
|1.7662
|1.7637
|1.7742
|97
|2006.01.18 15:35
|modify
|20
|1.00
|1.7662
|1.7682
|1.7742
�
|98
|2006.01.18 15:35
|modify
|20
|1.00
|1.7662
|1.7683
|1.7742
|99
|2006.01.18 15:36
|s/l
|20
|1.00
|1.7683
|1.7683
|1.7742
|210.00
|11492.51
�
|100
|2006.01.18 15:46
|buy
|21
|1.00
|1.7662
|1.7637
|1.7742
|101
|2006.01.18 15:59
|s/l
|21
|1.00
|1.7637
|1.7637
|1.7742
|-250.00
|11242.51
�
|102
|2006.01.18 19:59
|sell
|22
|1.00
|1.7632
|1.7657
|1.7552
|103
|2006.01.19 01:31
|modify
|22
|1.00
|1.7632
|1.7613
|1.7552
�
|104
|2006.01.19 01:35
|s/l
|22
|1.00
|1.7613
|1.7613
|1.7552
|196.45
|11438.96
|105
|2006.01.19 11:24
|sell
|23
|1.00
|1.7576
|1.7601
|1.7496
�
|106
|2006.01.19 13:34
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7556
|1.7496
|107
|2006.01.19 13:34
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7555
|1.7496
�
|108
|2006.01.19 13:35
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7554
|1.7496
|109
|2006.01.19 13:35
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7554
|1.7496
�
|110
|2006.01.19 13:36
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7553
|1.7496
|111
|2006.01.19 13:36
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7552
|1.7496
�
|112
|2006.01.19 13:36
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7551
|1.7496
|113
|2006.01.19 13:36
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7549
|1.7496
�
|114
|2006.01.19 13:36
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7546
|1.7496
|115
|2006.01.19 13:36
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7545
|1.7496
�
|116
|2006.01.19 13:36
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7544
|1.7496
|117
|2006.01.19 13:36
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7543
|1.7496
�
|118
|2006.01.19 13:37
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7543
|1.7496
|119
|2006.01.19 13:37
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7542
|1.7496
�
|120
|2006.01.19 13:41
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7541
|1.7496
|121
|2006.01.19 13:41
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7540
|1.7496
�
|122
|2006.01.19 13:44
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7539
|1.7496
|123
|2006.01.19 13:44
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7537
|1.7496
�
|124
|2006.01.19 13:44
|modify
|23
|1.00
|1.7576
|1.7537
|1.7496
|125
|2006.01.19 13:45
|s/l
|23
|1.00
|1.7537
|1.7537
|1.7496
|389.99
|11828.95
�
|126
|2006.01.19 14:22
|sell
|24
|1.00
|1.7559
|1.7584
|1.7479
|127
|2006.01.19 14:23
|s/l
|24
|1.00
|1.7584
|1.7584
|1.7479
|-250.00
|11578.95
�
|128
|2006.01.20 07:51
|sell
|25
|1.00
|1.7561
|1.7586
|1.7481
|129
|2006.01.20 08:32
|s/l
|25
|1.00
|1.7586
|1.7586
|1.7481
|-250.00
|11328.95
�
|130
|2006.01.20 10:00
|sell
|26
|1.00
|1.7572
|1.7597
|1.7492
|131
|2006.01.20 10:30
|s/l
|26
|1.00
|1.7597
|1.7597
|1.7492
|-250.00
|11078.95
�
|132
|2006.01.20 16:55
|buy
|27
|1.00
|1.7628
|1.7603
|1.7708
|133
|2006.01.20 17:36
|modify
|27
|1.00
|1.7628
|1.7647
|1.7708
�
|134
|2006.01.20 17:36
|modify
|27
|1.00
|1.7628
|1.7648
|1.7708
|135
|2006.01.20 17:36
|modify
|27
|1.00
|1.7628
|1.7650
|1.7708
�
|136
|2006.01.20 17:36
|modify
|27
|1.00
|1.7628
|1.7652
|1.7708
|137
|2006.01.20 17:36
|modify
|27
|1.00
|1.7628
|1.7653
|1.7708
�
|138
|2006.01.20 17:37
|modify
|27
|1.00
|1.7628
|1.7654
|1.7708
|139
|2006.01.20 17:37
|modify
|27
|1.00
|1.7628
|1.7655
|1.7708
�
|140
|2006.01.20 17:42
|s/l
|27
|1.00
|1.7655
|1.7655
|1.7708
|270.01
|11348.96
|141
|2006.01.22 23:07
|buy
|28
|1.00
|1.7711
|1.7686
|1.7791
�
|142
|2006.01.23 01:40
|modify
|28
|1.00
|1.7711
|1.7733
|1.7791
|143
|2006.01.23 01:40
|modify
|28
|1.00
|1.7711
|1.7733
|1.7791
�
|144
|2006.01.23 01:40
|modify
|28
|1.00
|1.7711
|1.7738
|1.7791
|145
|2006.01.23 01:40
|modify
|28
|1.00
|1.7711
|1.7741
|1.7791
�
|146
|2006.01.23 01:40
|modify
|28
|1.00
|1.7711
|1.7752
|1.7791
|147
|2006.01.23 01:41
|modify
|28
|1.00
|1.7711
|1.7756
|1.7791
�
|148
|2006.01.23 01:41
|modify
|28
|1.00
|1.7711
|1.7760
|1.7791
|149
|2006.01.23 01:42
|modify
|28
|1.00
|1.7711
|1.7761
|1.7791
�
|150
|2006.01.23 01:42
|modify
|28
|1.00
|1.7711
|1.7763
|1.7791
|151
|2006.01.23 01:42
|modify
|28
|1.00
|1.7711
|1.7766
|1.7791
�
|152
|2006.01.23 01:42
|modify
|28
|1.00
|1.7711
|1.7768
|1.7791
|153
|2006.01.23 01:43
|s/l
|28
|1.00
|1.7768
|1.7768
|1.7791
|566.50
|11915.46
�
|154
|2006.01.23 08:59
|buy
|29
|1.00
|1.7764
|1.7739
|1.7844
|155
|2006.01.23 10:35
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7784
|1.7844
�
|156
|2006.01.23 10:35
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7784
|1.7844
|157
|2006.01.23 10:36
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7785
|1.7844
�
|158
|2006.01.23 10:36
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7788
|1.7844
|159
|2006.01.23 10:36
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7788
|1.7844
�
|160
|2006.01.23 10:37
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7789
|1.7844
|161
|2006.01.23 10:37
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7790
|1.7844
�
|162
|2006.01.23 10:37
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7792
|1.7844
|163
|2006.01.23 10:37
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7793
|1.7844
�
|164
|2006.01.23 10:37
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7794
|1.7844
|165
|2006.01.23 10:37
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7795
|1.7844
�
|166
|2006.01.23 10:39
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7796
|1.7844
|167
|2006.01.23 10:39
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7797
|1.7844
�
|168
|2006.01.23 10:39
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7798
|1.7844
|169
|2006.01.23 10:39
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7801
|1.7844
�
|170
|2006.01.23 10:39
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7802
|1.7844
|171
|2006.01.23 10:42
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7802
|1.7844
�
|172
|2006.01.23 10:49
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7804
|1.7844
|173
|2006.01.23 10:50
|modify
|29
|1.00
|1.7764
|1.7804
|1.7844
�
|174
|2006.01.23 10:52
|s/l
|29
|1.00
|1.7804
|1.7804
|1.7844
|399.99
|12315.45
|175
|2006.01.23 15:37
|buy
|30
|1.00
|1.7837
|1.7812
|1.7917
�
|176
|2006.01.23 18:46
|modify
|30
|1.00
|1.7837
|1.7856
|1.7917
|177
|2006.01.23 18:47
|modify
|30
|1.00
|1.7837
|1.7858
|1.7917
�
|178
|2006.01.23 18:47
|modify
|30
|1.00
|1.7837
|1.7860
|1.7917
|179
|2006.01.23 18:47
|modify
|30
|1.00
|1.7837
|1.7861
|1.7917
�
|180
|2006.01.23 18:47
|modify
|30
|1.00
|1.7837
|1.7862
|1.7917
|181
|2006.01.23 18:47
|modify
|30
|1.00
|1.7837
|1.7864
|1.7917
�
|182
|2006.01.23 18:47
|modify
|30
|1.00
|1.7837
|1.7864
|1.7917
|183
|2006.01.23 18:50
|s/l
|30
|1.00
|1.7864
|1.7864
|1.7917
|270.00
|12585.45
�
|184
|2006.01.24 16:59
|buy
|31
|1.00
|1.7845
|1.7820
|1.7925
|185
|2006.01.24 17:55
|modify
|31
|1.00
|1.7845
|1.7864
|1.7925
�
|186
|2006.01.24 17:55
|modify
|31
|1.00
|1.7845
|1.7867
|1.7925
|187
|2006.01.24 17:57
|modify
|31
|1.00
|1.7845
|1.7868
|1.7925
�
|188
|2006.01.24 17:57
|modify
|31
|1.00
|1.7845
|1.7871
|1.7925
|189
|2006.01.24 17:59
|modify
|31
|1.00
|1.7845
|1.7872
|1.7925
�
|190
|2006.01.24 18:00
|modify
|31
|1.00
|1.7845
|1.7873
|1.7925
|191
|2006.01.24 18:00
|modify
|31
|1.00
|1.7845
|1.7877
|1.7925
�
|192
|2006.01.24 18:01
|modify
|31
|1.00
|1.7845
|1.7878
|1.7925
|193
|2006.01.24 18:01
|modify
|31
|1.00
|1.7845
|1.7880
|1.7925
�
|194
|2006.01.24 18:01
|modify
|31
|1.00
|1.7845
|1.7882
|1.7925
|195
|2006.01.24 18:09
|modify
|31
|1.00
|1.7845
|1.7883
|1.7925
�
|196
|2006.01.24 18:11
|modify
|31
|1.00
|1.7845
|1.7884
|1.7925
|197
|2006.01.24 18:11
|modify
|31
|1.00
|1.7845
|1.7886
|1.7925
�
|198
|2006.01.24 18:17
|s/l
|31
|1.00
|1.7886
|1.7886
|1.7925
|410.00
|12995.45
|199
|2006.01.24 20:21
|buy
|32
|1.00
|1.7860
|1.7835
|1.7940
�
|200
|2006.01.24 20:25
|s/l
|32
|1.00
|1.7835
|1.7835
|1.7940
|-250.00
|12745.45
|201
|2006.01.25 06:18
|buy
|33
|1.00
|1.7823
|1.7798
|1.7903
�
|202
|2006.01.25 09:51
|modify
|33
|1.00
|1.7823
|1.7842
|1.7903
|203
|2006.01.25 09:52
|modify
|33
|1.00
|1.7823
|1.7844
|1.7903
�
|204
|2006.01.25 09:56
|s/l
|33
|1.00
|1.7844
|1.7844
|1.7903
|210.00
|12955.45
|205
|2006.01.25 16:21
|buy
|34
|1.00
|1.7873
|1.7848
|1.7953
�
|206
|2006.01.25 19:59
|s/l
|34
|1.00
|1.7848
|1.7848
|1.7953
|-250.00
|12705.45
|207
|2006.01.26 07:36
|buy
|35
|1.00
|1.7848
|1.7823
|1.7928
�
|208
|2006.01.26 08:58
|modify
|35
|1.00
|1.7848
|1.7867
|1.7928
|209
|2006.01.26 09:02
|s/l
|35
|1.00
|1.7867
|1.7867
|1.7928
|190.01
|12895.46
�
|210
|2006.01.31 06:55
|sell
|36
|1.00
|1.7696
|1.7721
|1.7616
|211
|2006.01.31 08:54
|s/l
|36
|1.00
|1.7721
|1.7721
|1.7616
|-250.00
|12645.46
�
|212
|2006.01.31 08:54
|sell
|37
|1.00
|1.7723
|1.7748
|1.7643
|213
|2006.01.31 11:30
|s/l
|37
|1.00
|1.7748
|1.7748
|1.7643
|-250.00
|12395.46
�
|214
|2006.01.31 13:51
|sell
|38
|1.00
|1.7716
|1.7741
|1.7636
|215
|2006.01.31 15:59
|s/l
|38
|1.00
|1.7741
|1.7741
|1.7636
|-250.00
|12145.46
�
|216
|2006.01.31 18:00
|buy
|39
|1.00
|1.7766
|1.7741
|1.7846
|217
|2006.01.31 18:00
|modify
|39
|1.00
|1.7766
|1.7785
|1.7846
�
|218
|2006.01.31 18:00
|modify
|39
|1.00
|1.7766
|1.7806
|1.7846
|219
|2006.01.31 18:00
|s/l
|39
|1.00
|1.7806
|1.7806
|1.7846
|400.00
|12545.46
�
|220
|2006.01.31 20:22
|buy
|40
|1.00
|1.7803
|1.7778
|1.7883
|221
|2006.01.31 20:28
|s/l
|40
|1.00
|1.7778
|1.7778
|1.7883
|-250.00
|12295.46
�
|222
|2006.02.01 09:00
|buy
|41
|1.00
|1.7786
|1.7761
|1.7866
|223
|2006.02.01 11:49
|s/l
|41
|1.00
|1.7761
|1.7761
|1.7866
|-250.00
|12045.46
�
|224
|2006.02.01 14:20
|buy
|42
|1.00
|1.7763
|1.7738
|1.7843
|225
|2006.02.01 14:43
|s/l
|42
|1.00
|1.7738
|1.7738
|1.7843
|-250.00
|11795.46
�
|226
|2006.02.02 12:17
|buy
|43
|1.00
|1.7750
|1.7725
|1.7830
|227
|2006.02.02 14:09
|modify
|43
|1.00
|1.7750
|1.7769
|1.7830
�
|228
|2006.02.02 14:09
|modify
|43
|1.00
|1.7750
|1.7769
|1.7830
|229
|2006.02.02 14:12
|s/l
|43
|1.00
|1.7769
|1.7769
|1.7830
|190.01
|11985.47
�
|230
|2006.02.02 14:54
|buy
|44
|1.00
|1.7750
|1.7725
|1.7830
|231
|2006.02.02 15:59
|modify
|44
|1.00
|1.7750
|1.7780
|1.7830
�
|232
|2006.02.02 16:00
|modify
|44
|1.00
|1.7750
|1.7782
|1.7830
|233
|2006.02.02 16:29
|modify
|44
|1.00
|1.7750
|1.7784
|1.7830
�
|234
|2006.02.02 16:29
|modify
|44
|1.00
|1.7750
|1.7785
|1.7830
|235
|2006.02.02 16:29
|modify
|44
|1.00
|1.7750
|1.7785
|1.7830
�
|236
|2006.02.02 16:47
|modify
|44
|1.00
|1.7750
|1.7787
|1.7830
|237
|2006.02.02 16:47
|modify
|44
|1.00
|1.7750
|1.7790
|1.7830
�
|238
|2006.02.02 16:47
|modify
|44
|1.00
|1.7750
|1.7790
|1.7830
|239
|2006.02.02 16:48
|modify
|44
|1.00
|1.7750
|1.7791
|1.7830
�
|240
|2006.02.02 16:48
|modify
|44
|1.00
|1.7750
|1.7792
|1.7830
|241
|2006.02.02 16:51
|s/l
|44
|1.00
|1.7792
|1.7792
|1.7830
|420.01
|12405.48
�
|242
|2006.02.02 16:56
|buy
|45
|1.00
|1.7790
|1.7765
|1.7870
|243
|2006.02.03 08:47
|s/l
|45
|1.00
|1.7765
|1.7765
|1.7870
|-253.50
|12151.98
�
|244
|2006.02.03 12:22
|buy
|46
|1.00
|1.7756
|1.7731
|1.7836
|245
|2006.02.03 14:29
|s/l
|46
|1.00
|1.7731
|1.7731
|1.7836
|-250.00
|11901.98
�
|246
|2006.02.06 16:05
|sell
|47
|1.00
|1.7508
|1.7533
|1.7428
|247
|2006.02.06 17:49
|modify
|47
|1.00
|1.7508
|1.7488
|1.7428
�
|248
|2006.02.06 17:49
|modify
|47
|1.00
|1.7508
|1.7486
|1.7428
|249
|2006.02.06 17:49
|modify
|47
|1.00
|1.7508
|1.7484
|1.7428
�
|250
|2006.02.06 17:49
|modify
|47
|1.00
|1.7508
|1.7482
|1.7428
|251
|2006.02.06 17:49
|modify
|47
|1.00
|1.7508
|1.7481
|1.7428
�
|252
|2006.02.06 17:49
|modify
|47
|1.00
|1.7508
|1.7480
|1.7428
|253
|2006.02.06 17:49
|modify
|47
|1.00
|1.7508
|1.7479
|1.7428
�
|254
|2006.02.06 17:49
|modify
|47
|1.00
|1.7508
|1.7479
|1.7428
|255
|2006.02.06 17:49
|modify
|47
|1.00
|1.7508
|1.7478
|1.7428
�
|256
|2006.02.06 17:50
|modify
|47
|1.00
|1.7508
|1.7477
|1.7428
|257
|2006.02.06 17:50
|modify
|47
|1.00
|1.7508
|1.7476
|1.7428
�
|258
|2006.02.06 17:50
|modify
|47
|1.00
|1.7508
|1.7475
|1.7428
|259
|2006.02.06 17:50
|modify
|47
|1.00
|1.7508
|1.7474
|1.7428
�
|260
|2006.02.06 17:50
|modify
|47
|1.00
|1.7508
|1.7473
|1.7428
|261
|2006.02.06 17:50
|modify
|47
|1.00
|1.7508
|1.7470
|1.7428
�
|262
|2006.02.06 17:51
|s/l
|47
|1.00
|1.7470
|1.7470
|1.7428
|380.00
|12281.98
|263
|2006.02.06 20:57
|sell
|48
|1.00
|1.7478
|1.7503
|1.7398
�
|264
|2006.02.07 04:38
|s/l
|48
|1.00
|1.7503
|1.7503
|1.7398
|-247.85
|12034.13
|265
|2006.02.07 08:49
|sell
|49
|1.00
|1.7496
|1.7521
|1.7416
�
|266
|2006.02.07 13:17
|modify
|49
|1.00
|1.7496
|1.7476
|1.7416
|267
|2006.02.07 13:21
|modify
|49
|1.00
|1.7496
|1.7474
|1.7416
�
|268
|2006.02.07 13:21
|modify
|49
|1.00
|1.7496
|1.7473
|1.7416
|269
|2006.02.07 13:21
|modify
|49
|1.00
|1.7496
|1.7471
|1.7416
�
|270
|2006.02.07 13:21
|modify
|49
|1.00
|1.7496
|1.7470
|1.7416
|271
|2006.02.07 13:21
|modify
|49
|1.00
|1.7496
|1.7465
|1.7416
�
|272
|2006.02.07 13:21
|modify
|49
|1.00
|1.7496
|1.7465
|1.7416
|273
|2006.02.07 13:22
|modify
|49
|1.00
|1.7496
|1.7463
|1.7416
�
|274
|2006.02.07 13:22
|modify
|49
|1.00
|1.7496
|1.7463
|1.7416
|275
|2006.02.07 13:27
|s/l
|49
|1.00
|1.7463
|1.7463
|1.7416
|330.01
|12364.14
�
|276
|2006.02.07 23:05
|sell
|50
|1.00
|1.7457
|1.7482
|1.7377
|277
|2006.02.08 08:22
|modify
|50
|1.00
|1.7457
|1.7438
|1.7377
�
|278
|2006.02.08 08:23
|modify
|50
|1.00
|1.7457
|1.7436
|1.7377
|279
|2006.02.08 08:27
|s/l
|50
|1.00
|1.7436
|1.7436
|1.7377
|212.14
|12576.28
�
|280
|2006.02.08 08:35
|sell
|51
|1.00
|1.7442
|1.7467
|1.7362
|281
|2006.02.08 09:55
|modify
|51
|1.00
|1.7442
|1.7419
|1.7362
�
|282
|2006.02.08 09:55
|s/l
|51
|1.00
|1.7419
|1.7419
|1.7362
|230.00
|12806.28
|283
|2006.02.08 11:12
|sell
|52
|1.00
|1.7443
|1.7468
|1.7363
�
|284
|2006.02.08 13:24
|modify
|52
|1.00
|1.7443
|1.7424
|1.7363
|285
|2006.02.08 13:24
|modify
|52
|1.00
|1.7443
|1.7423
|1.7363
�
|286
|2006.02.08 13:25
|modify
|52
|1.00
|1.7443
|1.7422
|1.7363
|287
|2006.02.08 13:25
|modify
|52
|1.00
|1.7443
|1.7421
|1.7363
�
|288
|2006.02.08 13:25
|modify
|52
|1.00
|1.7443
|1.7419
|1.7363
|289
|2006.02.08 13:37
|s/l
|52
|1.00
|1.7419
|1.7419
|1.7363
|240.00
|13046.28
�
|290
|2006.02.08 14:01
|sell
|53
|1.00
|1.7427
|1.7452
|1.7347
|291
|2006.02.08 16:21
|modify
|53
|1.00
|1.7427
|1.7407
|1.7347
�
|292
|2006.02.08 16:21
|s/l
|53
|1.00
|1.7407
|1.7407
|1.7347
|200.00
|13246.28
|293
|2006.02.08 16:32
|sell
|54
|1.00
|1.7416
|1.7441
|1.7336
�
|294
|2006.02.08 18:08
|modify
|54
|1.00
|1.7416
|1.7396
|1.7336
|295
|2006.02.08 18:08
|modify
|54
|1.00
|1.7416
|1.7395
|1.7336
�
|296
|2006.02.08 18:08
|modify
|54
|1.00
|1.7416
|1.7393
|1.7336
|297
|2006.02.08 18:11
|modify
|54
|1.00
|1.7416
|1.7393
|1.7336
�
|298
|2006.02.08 18:11
|modify
|54
|1.00
|1.7416
|1.7392
|1.7336
|299
|2006.02.08 18:11
|modify
|54
|1.00
|1.7416
|1.7392
|1.7336
�
|300
|2006.02.08 18:13
|modify
|54
|1.00
|1.7416
|1.7391
|1.7336
|301
|2006.02.08 18:13
|modify
|54
|1.00
|1.7416
|1.7390
|1.7336
�
|302
|2006.02.08 18:13
|modify
|54
|1.00
|1.7416
|1.7389
|1.7336
|303
|2006.02.08 18:15
|s/l
|54
|1.00
|1.7389
|1.7389
|1.7336
|270.00
|13516.28
�
|304
|2006.02.09 12:55
|sell
|55
|1.00
|1.7428
|1.7453
|1.7348
|305
|2006.02.09 15:59
|modify
|55
|1.00
|1.7428
|1.7409
|1.7348
�
|306
|2006.02.09 15:59
|modify
|55
|1.00
|1.7428
|1.7405
|1.7348
|307
|2006.02.09 16:01
|s/l
|55
|1.00
|1.7405
|1.7405
|1.7348
|230.00
|13746.28
�
|308
|2006.02.10 11:25
|sell
|56
|1.00
|1.7457
|1.7482
|1.7377
|309
|2006.02.10 11:43
|s/l
|56
|1.00
|1.7482
|1.7482
|1.7377
|-250.00
|13496.28
�
|310
|2006.02.13 13:44
|sell
|57
|1.00
|1.7395
|1.7420
|1.7315
|311
|2006.02.13 14:25
|modify
|57
|1.00
|1.7395
|1.7375
|1.7315
�
|312
|2006.02.13 14:25
|s/l
|57
|1.00
|1.7375
|1.7375
|1.7315
|200.00
|13696.28
|313
|2006.02.13 14:39
|sell
|58
|1.00
|1.7395
|1.7420
|1.7315
�
|314
|2006.02.13 15:53
|s/l
|58
|1.00
|1.7420
|1.7420
|1.7315
|-250.00
|13446.28
|315
|2006.02.13 16:31
|sell
|59
|1.00
|1.7429
|1.7454
|1.7349
�
|316
|2006.02.14 10:30
|modify
|59
|1.00
|1.7429
|1.7405
|1.7349
|317
|2006.02.14 10:30
|s/l
|59
|1.00
|1.7405
|1.7405
|1.7349
|242.15
|13688.43
�
|318
|2006.02.14 14:30
|sell
|60
|1.00
|1.7355
|1.7380
|1.7275
|319
|2006.02.14 14:31
|modify
|60
|1.00
|1.7355
|1.7315
|1.7275
�
|320
|2006.02.14 14:31
|s/l
|60
|1.00
|1.7315
|1.7315
|1.7275
|400.00
|14088.43
|321
|2006.02.15 09:00
|sell
|61
|1.00
|1.7347
|1.7372
|1.7267
�
|322
|2006.02.15 11:33
|s/l
|61
|1.00
|1.7372
|1.7372
|1.7267
|-250.00
|13838.43
|323
|2006.02.16 12:44
|sell
|62
|1.00
|1.7344
|1.7369
|1.7264
�
|324
|2006.02.16 17:06
|s/l
|62
|1.00
|1.7369
|1.7369
|1.7264
|-250.00
|13588.43
|325
|2006.02.17 08:18
|sell
|63
|1.00
|1.7365
|1.7390
|1.7285
�
|326
|2006.02.17 14:03
|modify
|63
|1.00
|1.7365
|1.7346
|1.7285
|327
|2006.02.17 14:03
|modify
|63
|1.00
|1.7365
|1.7345
|1.7285
�
|328
|2006.02.17 14:03
|modify
|63
|1.00
|1.7365
|1.7344
|1.7285
|329
|2006.02.17 14:05
|s/l
|63
|1.00
|1.7344
|1.7344
|1.7285
|210.00
|13798.43
�
|330
|2006.02.17 14:34
|sell
|64
|1.00
|1.7360
|1.7385
|1.7280
|331
|2006.02.17 15:49
|s/l
|64
|1.00
|1.7385
|1.7385
|1.7280
|-250.00
|13548.43
�
|332
|2006.02.19 22:15
|buy
|65
|1.00
|1.7412
|1.7387
|1.7492
|333
|2006.02.20 02:04
|modify
|65
|1.00
|1.7412
|1.7432
|1.7492
�
|334
|2006.02.20 02:04
|modify
|65
|1.00
|1.7412
|1.7432
|1.7492
|335
|2006.02.20 02:06
|s/l
|65
|1.00
|1.7432
|1.7432
|1.7492
|196.50
|13744.93
�
|336
|2006.02.20 06:20
|buy
|66
|1.00
|1.7444
|1.7419
|1.7524
|337
|2006.02.20 09:34
|s/l
|66
|1.00
|1.7419
|1.7419
|1.7524
|-250.00
|13494.93
�
|338
|2006.02.21 08:28
|buy
|67
|1.00
|1.7425
|1.7400
|1.7505
|339
|2006.02.21 12:52
|modify
|67
|1.00
|1.7425
|1.7445
|1.7505
�
|340
|2006.02.21 12:52
|modify
|67
|1.00
|1.7425
|1.7446
|1.7505
|341
|2006.02.21 12:52
|modify
|67
|1.00
|1.7425
|1.7447
|1.7505
�
|342
|2006.02.21 12:52
|modify
|67
|1.00
|1.7425
|1.7452
|1.7505
|343
|2006.02.21 12:53
|s/l
|67
|1.00
|1.7452
|1.7452
|1.7505
|270.00
|13764.93
�
|344
|2006.02.21 13:12
|buy
|68
|1.00
|1.7443
|1.7418
|1.7523
|345
|2006.02.21 14:25
|modify
|68
|1.00
|1.7443
|1.7462
|1.7523
�
|346
|2006.02.21 14:25
|modify
|68
|1.00
|1.7443
|1.7463
|1.7523
|347
|2006.02.21 14:25
|modify
|68
|1.00
|1.7443
|1.7464
|1.7523
�
|348
|2006.02.21 14:25
|modify
|68
|1.00
|1.7443
|1.7464
|1.7523
|349
|2006.02.21 14:37
|s/l
|68
|1.00
|1.7464
|1.7464
|1.7523
|210.00
|13974.93
�
|350
|2006.02.21 16:27
|buy
|69
|1.00
|1.7430
|1.7405
|1.7510
|351
|2006.02.21 19:56
|modify
|69
|1.00
|1.7430
|1.7449
|1.7510
�
|352
|2006.02.21 19:57
|modify
|69
|1.00
|1.7430
|1.7450
|1.7510
|353
|2006.02.21 19:57
|modify
|69
|1.00
|1.7430
|1.7451
|1.7510
�
|354
|2006.02.21 19:57
|modify
|69
|1.00
|1.7430
|1.7451
|1.7510
|355
|2006.02.21 19:58
|modify
|69
|1.00
|1.7430
|1.7453
|1.7510
�
|356
|2006.02.21 20:02
|modify
|69
|1.00
|1.7430
|1.7453
|1.7510
|357
|2006.02.21 20:02
|modify
|69
|1.00
|1.7430
|1.7454
|1.7510
�
|358
|2006.02.21 20:02
|modify
|69
|1.00
|1.7430
|1.7454
|1.7510
|359
|2006.02.21 20:03
|modify
|69
|1.00
|1.7430
|1.7456
|1.7510
�
|360
|2006.02.21 20:03
|modify
|69
|1.00
|1.7430
|1.7457
|1.7510
|361
|2006.02.21 20:05
|s/l
|69
|1.00
|1.7457
|1.7457
|1.7510
|270.00
|14244.93
�
|362
|2006.02.22 12:21
|buy
|70
|1.00
|1.7397
|1.7372
|1.7477
|363
|2006.02.22 18:12
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7418
|1.7477
�
|364
|2006.02.22 18:13
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7418
|1.7477
|365
|2006.02.22 18:14
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7420
|1.7477
�
|366
|2006.02.22 18:14
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7421
|1.7477
|367
|2006.02.22 18:16
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7422
|1.7477
�
|368
|2006.02.22 18:16
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7424
|1.7477
|369
|2006.02.22 18:16
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7425
|1.7477
�
|370
|2006.02.22 18:17
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7425
|1.7477
|371
|2006.02.22 18:17
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7426
|1.7477
�
|372
|2006.02.22 18:17
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7426
|1.7477
|373
|2006.02.22 18:19
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7427
|1.7477
�
|374
|2006.02.22 18:19
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7428
|1.7477
|375
|2006.02.22 18:19
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7429
|1.7477
�
|376
|2006.02.22 18:19
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7429
|1.7477
|377
|2006.02.22 18:22
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7430
|1.7477
�
|378
|2006.02.22 18:22
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7431
|1.7477
|379
|2006.02.22 18:22
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7432
|1.7477
�
|380
|2006.02.22 18:23
|modify
|70
|1.00
|1.7397
|1.7432
|1.7477
|381
|2006.02.22 18:30
|s/l
|70
|1.00
|1.7432
|1.7432
|1.7477
|350.00
|14594.93
�
|382
|2006.02.23 12:29
|buy
|71
|1.00
|1.7526
|1.7501
|1.7606
|383
|2006.02.23 15:48
|s/l
|71
|1.00
|1.7501
|1.7501
|1.7606
|-250.00
|14344.93
�
|384
|2006.02.23 21:13
|buy
|72
|1.00
|1.7514
|1.7489
|1.7594
|385
|2006.02.24 09:35
|s/l
|72
|1.00
|1.7489
|1.7489
|1.7594
|-253.50
|14091.43
�
|386
|2006.02.24 16:58
|buy
|73
|1.00
|1.7444
|1.7419
|1.7524
|387
|2006.02.24 21:00
|close
|73
|1.00
|1.7450
|1.7419
|1.7524
|60.00
|14151.43
�
|388
|2006.02.27 08:41
|sell
|74
|1.00
|1.7417
|1.7442
|1.7337
|389
|2006.02.27 09:34
|modify
|74
|1.00
|1.7417
|1.7397
|1.7337
�
|390
|2006.02.27 09:34
|modify
|74
|1.00
|1.7417
|1.7396
|1.7337
|391
|2006.02.27 09:34
|modify
|74
|1.00
|1.7417
|1.7395
|1.7337
�
|392
|2006.02.27 09:35
|modify
|74
|1.00
|1.7417
|1.7394
|1.7337
|393
|2006.02.27 09:35
|modify
|74
|1.00
|1.7417
|1.7394
|1.7337
�
|394
|2006.02.27 09:40
|s/l
|74
|1.00
|1.7394
|1.7394
|1.7337
|230.02
|14381.45
|395
|2006.02.27 12:27
|sell
|75
|1.00
|1.7398
|1.7423
|1.7318
�
|396
|2006.02.28 10:25
|s/l
|75
|1.00
|1.7423
|1.7423
|1.7318
|-247.85
|14133.60
|397
|2006.02.28 12:05
|buy
|76
|1.00
|1.7466
|1.7441
|1.7546
�
|398
|2006.02.28 14:41
|modify
|76
|1.00
|1.7466
|1.7485
|1.7546
|399
|2006.02.28 14:44
|modify
|76
|1.00
|1.7466
|1.7486
|1.7546
�
|400
|2006.02.28 14:44
|modify
|76
|1.00
|1.7466
|1.7487
|1.7546
|401
|2006.02.28 14:44
|modify
|76
|1.00
|1.7466
|1.7487
|1.7546
�
|402
|2006.02.28 14:56
|s/l
|76
|1.00
|1.7487
|1.7487
|1.7546
|210.00
|14343.60
|403
|2006.02.28 15:17
|buy
|77
|1.00
|1.7466
|1.7441
|1.7546
�
|404
|2006.02.28 15:59
|modify
|77
|1.00
|1.7466
|1.7502
|1.7546
|405
|2006.02.28 16:24
|modify
|77
|1.00
|1.7466
|1.7503
|1.7546
�
|406
|2006.02.28 16:24
|modify
|77
|1.00
|1.7466
|1.7508
|1.7546
|407
|2006.02.28 16:30
|modify
|77
|1.00
|1.7466
|1.7509
|1.7546
�
|408
|2006.02.28 16:30
|modify
|77
|1.00
|1.7466
|1.7510
|1.7546
|409
|2006.02.28 16:30
|modify
|77
|1.00
|1.7466
|1.7510
|1.7546
�
|410
|2006.02.28 16:31
|modify
|77
|1.00
|1.7466
|1.7511
|1.7546
|411
|2006.02.28 16:31
|modify
|77
|1.00
|1.7466
|1.7511
|1.7546
�
|412
|2006.02.28 16:31
|modify
|77
|1.00
|1.7466
|1.7512
|1.7546
|413
|2006.02.28 16:31
|modify
|77
|1.00
|1.7466
|1.7513
|1.7546
�
|414
|2006.02.28 16:31
|modify
|77
|1.00
|1.7466
|1.7514
|1.7546
|415
|2006.02.28 16:35
|s/l
|77
|1.00
|1.7514
|1.7514
|1.7546
|480.00
|14823.60
�
|416
|2006.02.28 16:38
|buy
|78
|1.00
|1.7510
|1.7485
|1.7590
|417
|2006.02.28 17:14
|modify
|78
|1.00
|1.7510
|1.7529
|1.7590
�
|418
|2006.02.28 17:18
|modify
|78
|1.00
|1.7510
|1.7530
|1.7590
|419
|2006.02.28 17:18
|modify
|78
|1.00
|1.7510
|1.7536
|1.7590
�
|420
|2006.02.28 17:20
|modify
|78
|1.00
|1.7510
|1.7542
|1.7590
|421
|2006.02.28 17:21
|s/l
|78
|1.00
|1.7542
|1.7542
|1.7590
|320.00
|15143.60
�
|422
|2006.03.01 15:50
|buy
|79
|1.00
|1.7559
|1.7534
|1.7639
|423
|2006.03.01 15:59
|s/l
|79
|1.00
|1.7534
|1.7534
|1.7639
|-250.00
|14893.60
�
|424
|2006.03.02 13:00
|buy
|80
|1.00
|1.7466
|1.7441
|1.7546
|425
|2006.03.02 14:25
|s/l
|80
|1.00
|1.7441
|1.7441
|1.7546
|-250.00
|14643.60
�
|426
|2006.03.02 16:54
|buy
|81
|1.00
|1.7466
|1.7441
|1.7546
|427
|2006.03.02 17:23
|modify
|81
|1.00
|1.7466
|1.7486
|1.7546
�
|428
|2006.03.02 17:23
|modify
|81
|1.00
|1.7466
|1.7487
|1.7546
|429
|2006.03.02 17:23
|modify
|81
|1.00
|1.7466
|1.7488
|1.7546
�
|430
|2006.03.02 17:24
|modify
|81
|1.00
|1.7466
|1.7488
|1.7546
|431
|2006.03.02 17:24
|modify
|81
|1.00
|1.7466
|1.7489
|1.7546
�
|432
|2006.03.02 17:24
|modify
|81
|1.00
|1.7466
|1.7489
|1.7546
|433
|2006.03.02 17:25
|modify
|81
|1.00
|1.7466
|1.7490
|1.7546
�
|434
|2006.03.02 17:25
|modify
|81
|1.00
|1.7466
|1.7492
|1.7546
|435
|2006.03.02 17:25
|modify
|81
|1.00
|1.7466
|1.7494
|1.7546
�
|436
|2006.03.02 17:25
|modify
|81
|1.00
|1.7466
|1.7498
|1.7546
|437
|2006.03.02 17:34
|modify
|81
|1.00
|1.7466
|1.7499
|1.7546
�
|438
|2006.03.02 17:35
|modify
|81
|1.00
|1.7466
|1.7500
|1.7546
|439
|2006.03.02 17:38
|s/l
|81
|1.00
|1.7500
|1.7500
|1.7546
|340.00
|14983.60
�
|440
|2006.03.03 08:27
|buy
|82
|1.00
|1.7513
|1.7488
|1.7593
|441
|2006.03.03 11:59
|modify
|82
|1.00
|1.7513
|1.7542
|1.7593
�
|442
|2006.03.03 12:00
|modify
|82
|1.00
|1.7513
|1.7543
|1.7593
|443
|2006.03.03 12:00
|s/l
|82
|1.00
|1.7543
|1.7543
|1.7593
|300.01
|15283.61
�
|444
|2006.03.05 21:25
|buy
|83
|1.00
|1.7559
|1.7534
|1.7639
|445
|2006.03.05 22:21
|modify
|83
|1.00
|1.7559
|1.7579
|1.7639
�
|446
|2006.03.05 22:25
|modify
|83
|1.00
|1.7559
|1.7580
|1.7639
|447
|2006.03.05 22:31
|modify
|83
|1.00
|1.7559
|1.7581
|1.7639
�
|448
|2006.03.05 22:42
|modify
|83
|1.00
|1.7559
|1.7583
|1.7639
|449
|2006.03.05 22:45
|s/l
|83
|1.00
|1.7583
|1.7583
|1.7639
|240.00
|15523.61
�
|450
|2006.03.06 23:49
|buy
|84
|1.00
|1.7492
|1.7467
|1.7572
|451
|2006.03.07 01:53
|s/l
|84
|1.00
|1.7467
|1.7467
|1.7572
|-253.50
|15270.11
�
|452
|2006.03.07 08:49
|sell
|85
|1.00
|1.7445
|1.7470
|1.7365
|453
|2006.03.07 09:31
|modify
|85
|1.00
|1.7445
|1.7423
|1.7365
�
|454
|2006.03.07 09:32
|modify
|85
|1.00
|1.7445
|1.7422
|1.7365
|455
|2006.03.07 09:32
|modify
|85
|1.00
|1.7445
|1.7421
|1.7365
�
|456
|2006.03.07 09:32
|modify
|85
|1.00
|1.7445
|1.7420
|1.7365
|457
|2006.03.07 09:32
|modify
|85
|1.00
|1.7445
|1.7419
|1.7365
�
|458
|2006.03.07 09:32
|modify
|85
|1.00
|1.7445
|1.7419
|1.7365
|459
|2006.03.07 09:33
|modify
|85
|1.00
|1.7445
|1.7418
|1.7365
�
|460
|2006.03.07 09:33
|modify
|85
|1.00
|1.7445
|1.7417
|1.7365
|461
|2006.03.07 09:36
|s/l
|85
|1.00
|1.7417
|1.7417
|1.7365
|280.00
|15550.11
�
|462
|2006.03.07 15:27
|sell
|86
|1.00
|1.7363
|1.7388
|1.7283
|463
|2006.03.08 07:59
|s/l
|86
|1.00
|1.7388
|1.7388
|1.7283
|-247.85
|15302.26
�
|464
|2006.03.08 09:00
|sell
|87
|1.00
|1.7414
|1.7439
|1.7334
|465
|2006.03.08 09:43
|modify
|87
|1.00
|1.7414
|1.7395
|1.7334
�
|466
|2006.03.08 09:43
|modify
|87
|1.00
|1.7414
|1.7391
|1.7334
|467
|2006.03.08 09:43
|modify
|87
|1.00
|1.7414
|1.7390
|1.7334
�
|468
|2006.03.08 09:43
|modify
|87
|1.00
|1.7414
|1.7389
|1.7334
|469
|2006.03.08 09:43
|modify
|87
|1.00
|1.7414
|1.7389
|1.7334
�
|470
|2006.03.08 09:49
|modify
|87
|1.00
|1.7414
|1.7388
|1.7334
|471
|2006.03.08 10:16
|s/l
|87
|1.00
|1.7388
|1.7388
|1.7334
|260.00
|15562.26
�
|472
|2006.03.08 16:05
|sell
|88
|1.00
|1.7361
|1.7386
|1.7281
|473
|2006.03.08 22:29
|s/l
|88
|1.00
|1.7386
|1.7386
|1.7281
|-250.00
|15312.26
�
|474
|2006.03.09 08:49
|sell
|89
|1.00
|1.7372
|1.7397
|1.7292
|475
|2006.03.09 11:29
|s/l
|89
|1.00
|1.7397
|1.7397
|1.7292
|-250.00
|15062.26
�
|476
|2006.03.09 17:30
|sell
|90
|1.00
|1.7377
|1.7402
|1.7297
|477
|2006.03.10 14:30
|modify
|90
|1.00
|1.7377
|1.7349
|1.7297
�
|478
|2006.03.10 14:30
|s/l
|90
|1.00
|1.7349
|1.7349
|1.7297
|282.15
|15344.41
|479
|2006.03.10 16:59
|sell
|91
|1.00
|1.7256
|1.7281
|1.7176
�
|480
|2006.03.10 21:00
|close
|91
|1.00
|1.7262
|1.7281
|1.7176
|-60.00
|15284.41
|481
|2006.03.13 08:37
|sell
|92
|1.00
|1.7292
|1.7317
|1.7212
�
|482
|2006.03.13 09:34
|modify
|92
|1.00
|1.7292
|1.7273
|1.7212
|483
|2006.03.13 09:34
|modify
|92
|1.00
|1.7292
|1.7272
|1.7212
�
|484
|2006.03.13 09:35
|modify
|92
|1.00
|1.7292
|1.7271
|1.7212
|485
|2006.03.13 09:39
|s/l
|92
|1.00
|1.7271
|1.7271
|1.7212
|209.99
|15494.40
�
|486
|2006.03.13 16:29
|sell
|93
|1.00
|1.7304
|1.7329
|1.7224
|487
|2006.03.13 20:28
|s/l
|93
|1.00
|1.7329
|1.7329
|1.7224
|-250.00
|15244.40
�
|488
|2006.03.14 07:17
|buy
|94
|1.00
|1.7349
|1.7324
|1.7429
|489
|2006.03.14 14:30
|modify
|94
|1.00
|1.7349
|1.7368
|1.7429
�
|490
|2006.03.14 14:30
|modify
|94
|1.00
|1.7349
|1.7372
|1.7429
|491
|2006.03.14 14:30
|s/l
|94
|1.00
|1.7372
|1.7372
|1.7429
|229.99
|15474.39
�
|492
|2006.03.15 09:00
|buy
|95
|1.00
|1.7456
|1.7431
|1.7536
|493
|2006.03.15 10:30
|s/l
|95
|1.00
|1.7431
|1.7431
|1.7536
|-250.00
|15224.39
�
|494
|2006.03.15 15:59
|buy
|96
|1.00
|1.7455
|1.7430
|1.7535
|495
|2006.03.15 16:18
|modify
|96
|1.00
|1.7455
|1.7475
|1.7535
�
|496
|2006.03.15 16:18
|modify
|96
|1.00
|1.7455
|1.7476
|1.7535
|497
|2006.03.15 16:18
|modify
|96
|1.00
|1.7455
|1.7477
|1.7535
�
|498
|2006.03.15 16:24
|s/l
|96
|1.00
|1.7477
|1.7477
|1.7535
|220.00
|15444.39
|499
|2006.03.15 16:39
|buy
|97
|1.00
|1.7453
|1.7428
|1.7533
�
|500
|2006.03.15 19:59
|modify
|97
|1.00
|1.7453
|1.7477
|1.7533
|501
|2006.03.15 20:00
|s/l
|97
|1.00
|1.7477
|1.7477
|1.7533
|240.00
|15684.39
�
|502
|2006.03.16 21:14
|buy
|98
|1.00
|1.7569
|1.7544
|1.7649
|503
|2006.03.17 03:30
|s/l
|98
|1.00
|1.7544
|1.7544
|1.7649
|-253.50
|15430.89
�
|504
|2006.03.20 16:46
|buy
|99
|1.00
|1.7548
|1.7523
|1.7628
|505
|2006.03.21 01:39
|s/l
|99
|1.00
|1.7523
|1.7523
|1.7628
|-253.50
|15177.39
�
|506
|2006.03.21 05:29
|buy
|100
|1.00
|1.7522
|1.7497
|1.7602
|507
|2006.03.21 09:16
|s/l
|100
|1.00
|1.7497
|1.7497
|1.7602
|-250.00
|14927.39
�
|508
|2006.03.21 15:45
|buy
|101
|1.00
|1.7475
|1.7450
|1.7555
|509
|2006.03.22 08:52
|modify
|101
|1.00
|1.7475
|1.7496
|1.7555
�
|510
|2006.03.22 08:55
|s/l
|101
|1.00
|1.7496
|1.7496
|1.7555
|206.50
|15133.89
|511
|2006.03.23 05:52
|sell
|102
|1.00
|1.7443
|1.7468
|1.7363
�
|512
|2006.03.23 12:42
|modify
|102
|1.00
|1.7443
|1.7424
|1.7363
|513
|2006.03.23 12:42
|modify
|102
|1.00
|1.7443
|1.7423
|1.7363
�
|514
|2006.03.23 12:42
|modify
|102
|1.00
|1.7443
|1.7421
|1.7363
|515
|2006.03.23 12:45
|modify
|102
|1.00
|1.7443
|1.7420
|1.7363
�
|516
|2006.03.23 12:46
|modify
|102
|1.00
|1.7443
|1.7419
|1.7363
|517
|2006.03.23 12:46
|modify
|102
|1.00
|1.7443
|1.7419
|1.7363
�
|518
|2006.03.23 12:46
|modify
|102
|1.00
|1.7443
|1.7418
|1.7363
|519
|2006.03.23 12:46
|modify
|102
|1.00
|1.7443
|1.7417
|1.7363
�
|520
|2006.03.23 13:15
|s/l
|102
|1.00
|1.7417
|1.7417
|1.7363
|260.00
|15393.89
|521
|2006.03.23 13:58
|sell
|103
|1.00
|1.7427
|1.7452
|1.7347
�
|522
|2006.03.23 16:12
|modify
|103
|1.00
|1.7427
|1.7407
|1.7347
|523
|2006.03.23 16:12
|modify
|103
|1.00
|1.7427
|1.7406
|1.7347
�
|524
|2006.03.23 16:12
|modify
|103
|1.00
|1.7427
|1.7406
|1.7347
|525
|2006.03.23 16:13
|modify
|103
|1.00
|1.7427
|1.7405
|1.7347
�
|526
|2006.03.23 16:13
|modify
|103
|1.00
|1.7427
|1.7405
|1.7347
|527
|2006.03.23 16:13
|modify
|103
|1.00
|1.7427
|1.7403
|1.7347
�
|528
|2006.03.23 16:13
|modify
|103
|1.00
|1.7427
|1.7400
|1.7347
|529
|2006.03.23 16:14
|s/l
|103
|1.00
|1.7400
|1.7400
|1.7347
|270.00
|15663.89
�
|530
|2006.03.23 21:22
|sell
|104
|1.00
|1.7354
|1.7379
|1.7274
|531
|2006.03.24 08:53
|modify
|104
|1.00
|1.7354
|1.7334
|1.7274
�
|532
|2006.03.24 08:53
|modify
|104
|1.00
|1.7354
|1.7334
|1.7274
|533
|2006.03.24 08:53
|modify
|104
|1.00
|1.7354
|1.7333
|1.7274
�
|534
|2006.03.24 08:53
|modify
|104
|1.00
|1.7354
|1.7331
|1.7274
|535
|2006.03.24 08:54
|modify
|104
|1.00
|1.7354
|1.7330
|1.7274
�
|536
|2006.03.24 08:54
|modify
|104
|1.00
|1.7354
|1.7329
|1.7274
|537
|2006.03.24 08:54
|modify
|104
|1.00
|1.7354
|1.7324
|1.7274
�
|538
|2006.03.24 08:55
|modify
|104
|1.00
|1.7354
|1.7323
|1.7274
|539
|2006.03.24 08:56
|modify
|104
|1.00
|1.7354
|1.7322
|1.7274
�
|540
|2006.03.24 09:01
|s/l
|104
|1.00
|1.7322
|1.7322
|1.7274
|322.15
|15986.04
|541
|2006.03.27 09:01
|buy
|105
|1.00
|1.7459
|1.7434
|1.7539
�
|542
|2006.03.27 16:00
|modify
|105
|1.00
|1.7459
|1.7479
|1.7539
|543
|2006.03.27 16:00
|modify
|105
|1.00
|1.7459
|1.7481
|1.7539
�
|544
|2006.03.27 16:00
|modify
|105
|1.00
|1.7459
|1.7482
|1.7539
|545
|2006.03.27 16:19
|modify
|105
|1.00
|1.7459
|1.7484
|1.7539
�
|546
|2006.03.27 16:23
|s/l
|105
|1.00
|1.7484
|1.7484
|1.7539
|250.00
|16236.04
|547
|2006.03.28 05:33
|buy
|106
|1.00
|1.7456
|1.7431
|1.7536
�
|548
|2006.03.28 10:02
|modify
|106
|1.00
|1.7456
|1.7475
|1.7536
|549
|2006.03.28 10:03
|modify
|106
|1.00
|1.7456
|1.7475
|1.7536
�
|550
|2006.03.28 10:03
|modify
|106
|1.00
|1.7456
|1.7477
|1.7536
|551
|2006.03.28 10:03
|modify
|106
|1.00
|1.7456
|1.7478
|1.7536
�
|552
|2006.03.28 10:04
|modify
|106
|1.00
|1.7456
|1.7481
|1.7536
|553
|2006.03.28 10:04
|modify
|106
|1.00
|1.7456
|1.7481
|1.7536
�
|554
|2006.03.28 10:05
|s/l
|106
|1.00
|1.7481
|1.7481
|1.7536
|250.00
|16486.04
|555
|2006.03.28 13:12
|buy
|107
|1.00
|1.7478
|1.7453
|1.7558
�
|556
|2006.03.28 14:04
|modify
|107
|1.00
|1.7478
|1.7497
|1.7558
|557
|2006.03.28 14:04
|modify
|107
|1.00
|1.7478
|1.7497
|1.7558
�
|558
|2006.03.28 14:05
|s/l
|107
|1.00
|1.7497
|1.7497
|1.7558
|190.00
|16676.04
|559
|2006.03.29 16:34
|sell
|108
|1.00
|1.7331
|1.7356
|1.7251
�
|560
|2006.03.29 18:20
|s/l
|108
|1.00
|1.7356
|1.7356
|1.7251
|-250.00
|16426.04
|561
|2006.03.30 13:18
|sell
|109
|1.00
|1.7397
|1.7422
|1.7317
�
|562
|2006.03.30 14:10
|s/l
|109
|1.00
|1.7422
|1.7422
|1.7317
|-250.00
|16176.04
|563
|2006.03.31 12:24
|sell
|110
|1.00
|1.7370
|1.7395
|1.7290
�
|564
|2006.03.31 15:32
|s/l
|110
|1.00
|1.7395
|1.7395
|1.7290
|-250.00
|15926.04
|565
|2006.04.03 21:01
|buy
|111
|1.00
|1.7386
|1.7361
|1.7466
�
|566
|2006.04.04 01:10
|modify
|111
|1.00
|1.7386
|1.7407
|1.7466
|567
|2006.04.04 01:16
|s/l
|111
|1.00
|1.7407
|1.7407
|1.7466
|206.50
|16132.54
�
|568
|2006.04.04 05:17
|buy
|112
|1.00
|1.7380
|1.7355
|1.7460
|569
|2006.04.04 09:20
|modify
|112
|1.00
|1.7380
|1.7402
|1.7460
�
|570
|2006.04.04 09:21
|modify
|112
|1.00
|1.7380
|1.7403
|1.7460
|571
|2006.04.04 09:21
|modify
|112
|1.00
|1.7380
|1.7403
|1.7460
�
|572
|2006.04.04 09:21
|modify
|112
|1.00
|1.7380
|1.7404
|1.7460
|573
|2006.04.04 09:21
|modify
|112
|1.00
|1.7380
|1.7404
|1.7460
�
|574
|2006.04.04 09:22
|modify
|112
|1.00
|1.7380
|1.7405
|1.7460
|575
|2006.04.04 09:22
|modify
|112
|1.00
|1.7380
|1.7406
|1.7460
�
|576
|2006.04.04 09:22
|modify
|112
|1.00
|1.7380
|1.7408
|1.7460
|577
|2006.04.04 09:22
|modify
|112
|1.00
|1.7380
|1.7411
|1.7460
�
|578
|2006.04.04 09:22
|modify
|112
|1.00
|1.7380
|1.7414
|1.7460
|579
|2006.04.04 09:23
|modify
|112
|1.00
|1.7380
|1.7416
|1.7460
�
|580
|2006.04.04 09:23
|modify
|112
|1.00
|1.7380
|1.7416
|1.7460
|581
|2006.04.04 09:25
|s/l
|112
|1.00
|1.7416
|1.7416
|1.7460
|360.00
|16492.54
�
|582
|2006.04.04 20:29
|buy
|113
|1.00
|1.7556
|1.7531
|1.7636
|583
|2006.04.05 06:50
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7575
|1.7636
�
|584
|2006.04.05 06:50
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7576
|1.7636
|585
|2006.04.05 06:51
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7578
|1.7636
�
|586
|2006.04.05 06:51
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7579
|1.7636
|587
|2006.04.05 07:02
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7580
|1.7636
�
|588
|2006.04.05 07:02
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7582
|1.7636
|589
|2006.04.05 07:03
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7583
|1.7636
�
|590
|2006.04.05 07:03
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7583
|1.7636
|591
|2006.04.05 07:03
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7584
|1.7636
�
|592
|2006.04.05 07:18
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7585
|1.7636
|593
|2006.04.05 07:18
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7586
|1.7636
�
|594
|2006.04.05 07:18
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7587
|1.7636
|595
|2006.04.05 07:18
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7587
|1.7636
�
|596
|2006.04.05 07:19
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7588
|1.7636
|597
|2006.04.05 07:19
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7588
|1.7636
�
|598
|2006.04.05 07:19
|modify
|113
|1.00
|1.7556
|1.7589
|1.7636
|599
|2006.04.05 07:33
|s/l
|113
|1.00
|1.7589
|1.7589
|1.7636
|326.51
|16819.05
�
|600
|2006.04.05 10:30
|buy
|114
|1.00
|1.7573
|1.7548
|1.7653
|601
|2006.04.05 10:34
|s/l
|114
|1.00
|1.7548
|1.7548
|1.7653
|-250.00
|16569.05
�
|602
|2006.04.05 21:14
|buy
|115
|1.00
|1.7539
|1.7514
|1.7619
|603
|2006.04.06 02:05
|s/l
|115
|1.00
|1.7514
|1.7514
|1.7619
|-260.50
|16308.55
�
|604
|2006.04.11 20:33
|buy
|116
|1.00
|1.7474
|1.7449
|1.7554
|605
|2006.04.12 01:56
|modify
|116
|1.00
|1.7474
|1.7493
|1.7554
�
|606
|2006.04.12 02:12
|modify
|116
|1.00
|1.7474
|1.7496
|1.7554
|607
|2006.04.12 02:12
|modify
|116
|1.00
|1.7474
|1.7497
|1.7554
�
|608
|2006.04.12 02:12
|modify
|116
|1.00
|1.7474
|1.7498
|1.7554
|609
|2006.04.12 02:12
|modify
|116
|1.00
|1.7474
|1.7499
|1.7554
�
|610
|2006.04.12 02:12
|modify
|116
|1.00
|1.7474
|1.7499
|1.7554
|611
|2006.04.12 02:16
|modify
|116
|1.00
|1.7474
|1.7501
|1.7554
�
|612
|2006.04.12 02:16
|modify
|116
|1.00
|1.7474
|1.7501
|1.7554
|613
|2006.04.12 02:16
|modify
|116
|1.00
|1.7474
|1.7502
|1.7554
�
|614
|2006.04.12 02:16
|modify
|116
|1.00
|1.7474
|1.7503
|1.7554
|615
|2006.04.12 02:17
|modify
|116
|1.00
|1.7474
|1.7504
|1.7554
�
|616
|2006.04.12 02:24
|modify
|116
|1.00
|1.7474
|1.7505
|1.7554
|617
|2006.04.12 02:44
|modify
|116
|1.00
|1.7474
|1.7506
|1.7554
�
|618
|2006.04.12 02:46
|modify
|116
|1.00
|1.7474
|1.7507
|1.7554
|619
|2006.04.12 02:51
|s/l
|116
|1.00
|1.7507
|1.7507
|1.7554
|326.50
|16635.05
�
|620
|2006.04.12 07:02
|buy
|117
|1.00
|1.7501
|1.7476
|1.7581
|621
|2006.04.12 09:25
|modify
|117
|1.00
|1.7501
|1.7520
|1.7581
�
|622
|2006.04.12 09:25
|modify
|117
|1.00
|1.7501
|1.7522
|1.7581
|623
|2006.04.12 09:25
|modify
|117
|1.00
|1.7501
|1.7524
|1.7581
�
|624
|2006.04.12 09:26
|modify
|117
|1.00
|1.7501
|1.7524
|1.7581
|625
|2006.04.12 09:26
|modify
|117
|1.00
|1.7501
|1.7526
|1.7581
�
|626
|2006.04.12 09:26
|modify
|117
|1.00
|1.7501
|1.7527
|1.7581
|627
|2006.04.12 09:26
|modify
|117
|1.00
|1.7501
|1.7528
|1.7581
�
|628
|2006.04.12 09:26
|modify
|117
|1.00
|1.7501
|1.7528
|1.7581
|629
|2006.04.12 09:26
|modify
|117
|1.00
|1.7501
|1.7530
|1.7581
�
|630
|2006.04.12 09:31
|modify
|117
|1.00
|1.7501
|1.7531
|1.7581
|631
|2006.04.12 09:31
|modify
|117
|1.00
|1.7501
|1.7533
|1.7581
�
|632
|2006.04.12 09:32
|s/l
|117
|1.00
|1.7533
|1.7533
|1.7581
|320.00
|16955.05
|633
|2006.04.12 16:55
|buy
|118
|1.00
|1.7513
|1.7488
|1.7593
�
|634
|2006.04.12 19:15
|s/l
|118
|1.00
|1.7488
|1.7488
|1.7593
|-250.00
|16705.05
|635
|2006.04.12 22:50
|buy
|119
|1.00
|1.7498
|1.7473
|1.7578
�
|636
|2006.04.13 07:19
|modify
|119
|1.00
|1.7498
|1.7518
|1.7578
|637
|2006.04.13 07:21
|modify
|119
|1.00
|1.7498
|1.7519
|1.7578
�
|638
|2006.04.13 07:22
|modify
|119
|1.00
|1.7498
|1.7520
|1.7578
|639
|2006.04.13 07:28
|modify
|119
|1.00
|1.7498
|1.7521
|1.7578
�
|640
|2006.04.13 07:28
|modify
|119
|1.00
|1.7498
|1.7521
|1.7578
|641
|2006.04.13 07:29
|modify
|119
|1.00
|1.7498
|1.7522
|1.7578
�
|642
|2006.04.13 07:30
|modify
|119
|1.00
|1.7498
|1.7523
|1.7578
|643
|2006.04.13 07:32
|modify
|119
|1.00
|1.7498
|1.7523
|1.7578
�
|644
|2006.04.13 07:35
|modify
|119
|1.00
|1.7498
|1.7524
|1.7578
|645
|2006.04.13 07:36
|modify
|119
|1.00
|1.7498
|1.7525
|1.7578
�
|646
|2006.04.13 07:36
|modify
|119
|1.00
|1.7498
|1.7527
|1.7578
|647
|2006.04.13 07:38
|modify
|119
|1.00
|1.7498
|1.7528
|1.7578
�
|648
|2006.04.13 07:39
|modify
|119
|1.00
|1.7498
|1.7530
|1.7578
|649
|2006.04.13 07:39
|modify
|119
|1.00
|1.7498
|1.7530
|1.7578
�
|650
|2006.04.13 07:44
|s/l
|119
|1.00
|1.7530
|1.7530
|1.7578
|309.49
|17014.54
|651
|2006.04.13 07:52
|buy
|120
|1.00
|1.7516
|1.7491
|1.7596
�
|652
|2006.04.13 09:01
|modify
|120
|1.00
|1.7516
|1.7535
|1.7596
|653
|2006.04.13 09:02
|modify
|120
|1.00
|1.7516
|1.7537
|1.7596
�
|654
|2006.04.13 09:02
|modify
|120
|1.00
|1.7516
|1.7538
|1.7596
|655
|2006.04.13 09:02
|modify
|120
|1.00
|1.7516
|1.7538
|1.7596
�
|656
|2006.04.13 09:02
|modify
|120
|1.00
|1.7516
|1.7540
|1.7596
|657
|2006.04.13 09:06
|s/l
|120
|1.00
|1.7540
|1.7540
|1.7596
|240.00
|17254.54
�
|658
|2006.04.13 20:52
|buy
|121
|1.00
|1.7526
|1.7501
|1.7606
|659
|2006.04.14 21:01
|close
|121
|1.00
|1.7508
|1.7501
|1.7606
|-183.50
|17071.04
�
|660
|2006.04.17 10:24
|buy
|122
|1.00
|1.7573
|1.7548
|1.7653
|661
|2006.04.17 12:54
|modify
|122
|1.00
|1.7573
|1.7592
|1.7653
�
|662
|2006.04.17 13:19
|modify
|122
|1.00
|1.7573
|1.7593
|1.7653
|663
|2006.04.17 13:36
|modify
|122
|1.00
|1.7573
|1.7597
|1.7653
�
|664
|2006.04.17 13:36
|modify
|122
|1.00
|1.7573
|1.7597
|1.7653
|665
|2006.04.17 13:39
|modify
|122
|1.00
|1.7573
|1.7605
|1.7653
�
|666
|2006.04.17 13:39
|modify
|122
|1.00
|1.7573
|1.7610
|1.7653
|667
|2006.04.17 13:40
|modify
|122
|1.00
|1.7573
|1.7612
|1.7653
�
|668
|2006.04.17 13:40
|modify
|122
|1.00
|1.7573
|1.7615
|1.7653
|669
|2006.04.17 13:40
|modify
|122
|1.00
|1.7573
|1.7618
|1.7653
�
|670
|2006.04.17 13:40
|modify
|122
|1.00
|1.7573
|1.7620
|1.7653
|671
|2006.04.17 13:40
|modify
|122
|1.00
|1.7573
|1.7622
|1.7653
�
|672
|2006.04.17 13:40
|modify
|122
|1.00
|1.7573
|1.7632
|1.7653
|673
|2006.04.17 13:41
|modify
|122
|1.00
|1.7573
|1.7634
|1.7653
�
|674
|2006.04.17 13:41
|modify
|122
|1.00
|1.7573
|1.7639
|1.7653
|675
|2006.04.17 13:41
|t/p
|122
|1.00
|1.7653
|1.7639
|1.7653
|800.00
|17871.04
�
|676
|2006.04.18 08:10
|buy
|123
|1.00
|1.7710
|1.7685
|1.7790
|677
|2006.04.18 10:08
|s/l
|123
|1.00
|1.7685
|1.7685
|1.7790
|-250.00
|17621.04
�
|678
|2006.04.19 21:02
|buy
|124
|1.00
|1.7919
|1.7894
|1.7999
|679
|2006.04.20 02:16
|s/l
|124
|1.00
|1.7894
|1.7894
|1.7999
|-260.50
|17360.54
�
|680
|2006.04.20 12:37
|buy
|125
|1.00
|1.7830
|1.7805
|1.7910
|681
|2006.04.20 13:07
|s/l
|125
|1.00
|1.7805
|1.7805
|1.7910
|-250.00
|17110.54
�
|682
|2006.04.21 12:27
|buy
|126
|1.00
|1.7809
|1.7784
|1.7889
|683
|2006.04.21 13:06
|s/l
|126
|1.00
|1.7784
|1.7784
|1.7889
|-250.00
|16860.54
�
|684
|2006.04.24 08:29
|buy
|127
|1.00
|1.7861
|1.7836
|1.7941
|685
|2006.04.24 08:54
|modify
|127
|1.00
|1.7861
|1.7883
|1.7941
�
|686
|2006.04.24 08:54
|modify
|127
|1.00
|1.7861
|1.7884
|1.7941
|687
|2006.04.24 08:55
|modify
|127
|1.00
|1.7861
|1.7884
|1.7941
�
|688
|2006.04.24 08:58
|s/l
|127
|1.00
|1.7884
|1.7884
|1.7941
|230.00
|17090.54
|689
|2006.04.24 12:37
|buy
|128
|1.00
|1.7896
|1.7871
|1.7976
�
|690
|2006.04.24 14:11
|s/l
|128
|1.00
|1.7871
|1.7871
|1.7976
|-250.00
|16840.54
|691
|2006.04.25 08:11
|buy
|129
|1.00
|1.7870
|1.7845
|1.7950
�
|692
|2006.04.25 10:14
|s/l
|129
|1.00
|1.7845
|1.7845
|1.7950
|-250.00
|16590.54
|693
|2006.04.25 12:02
|buy
|130
|1.00
|1.7839
|1.7814
|1.7919
�
|694
|2006.04.25 14:06
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7858
|1.7919
|695
|2006.04.25 14:06
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7860
|1.7919
�
|696
|2006.04.25 14:07
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7860
|1.7919
|697
|2006.04.25 14:07
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7862
|1.7919
�
|698
|2006.04.25 14:07
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7863
|1.7919
|699
|2006.04.25 14:07
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7864
|1.7919
�
|700
|2006.04.25 14:07
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7865
|1.7919
|701
|2006.04.25 14:07
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7865
|1.7919
�
|702
|2006.04.25 14:08
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7866
|1.7919
|703
|2006.04.25 14:08
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7867
|1.7919
�
|704
|2006.04.25 14:08
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7868
|1.7919
|705
|2006.04.25 14:08
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7871
|1.7919
�
|706
|2006.04.25 14:09
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7872
|1.7919
|707
|2006.04.25 14:09
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7873
|1.7919
�
|708
|2006.04.25 14:09
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7874
|1.7919
|709
|2006.04.25 14:09
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7875
|1.7919
�
|710
|2006.04.25 14:09
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7876
|1.7919
|711
|2006.04.25 14:09
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7877
|1.7919
�
|712
|2006.04.25 14:09
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7878
|1.7919
|713
|2006.04.25 14:09
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7879
|1.7919
�
|714
|2006.04.25 14:09
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7884
|1.7919
|715
|2006.04.25 14:09
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7886
|1.7919
�
|716
|2006.04.25 14:09
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7888
|1.7919
|717
|2006.04.25 14:09
|modify
|130
|1.00
|1.7839
|1.7891
|1.7919
�
|718
|2006.04.25 14:10
|s/l
|130
|1.00
|1.7891
|1.7891
|1.7919
|520.00
|17110.54
|719
|2006.04.25 20:44
|buy
|131
|1.00
|1.7869
|1.7844
|1.7949
�
|720
|2006.04.26 09:12
|s/l
|131
|1.00
|1.7844
|1.7844
|1.7949
|-253.50
|16857.04
|721
|2006.04.26 19:40
|buy
|132
|1.00
|1.7850
|1.7825
|1.7930
�
|722
|2006.04.27 09:58
|s/l
|132
|1.00
|1.7825
|1.7825
|1.7930
|-260.50
|16596.54
|723
|2006.04.27 23:05
|buy
|133
|1.00
|1.8013
|1.7988
|1.8093
�
|724
|2006.04.28 09:52
|modify
|133
|1.00
|1.8013
|1.8034
|1.8093
|725
|2006.04.28 09:54
|s/l
|133
|1.00
|1.8034
|1.8034
|1.8093
|206.50
|16803.04
�
|726
|2006.05.01 14:30
|buy
|134
|1.00
|1.8252
|1.8227
|1.8332
|727
|2006.05.01 14:40
|modify
|134
|1.00
|1.8252
|1.8273
|1.8332
�
|728
|2006.05.01 14:40
|modify
|134
|1.00
|1.8252
|1.8274
|1.8332
|729
|2006.05.01 14:40
|modify
|134
|1.00
|1.8252
|1.8274
|1.8332
�
|730
|2006.05.01 14:40
|modify
|134
|1.00
|1.8252
|1.8275
|1.8332
|731
|2006.05.01 14:41
|modify
|134
|1.00
|1.8252
|1.8275
|1.8332
�
|732
|2006.05.01 14:41
|modify
|134
|1.00
|1.8252
|1.8276
|1.8332
|733
|2006.05.01 14:41
|modify
|134
|1.00
|1.8252
|1.8278
|1.8332
�
|734
|2006.05.01 14:41
|modify
|134
|1.00
|1.8252
|1.8281
|1.8332
|735
|2006.05.01 14:41
|modify
|134
|1.00
|1.8252
|1.8283
|1.8332
�
|736
|2006.05.01 14:41
|modify
|134
|1.00
|1.8252
|1.8284
|1.8332
|737
|2006.05.01 14:42
|modify
|134
|1.00
|1.8252
|1.8285
|1.8332
�
|738
|2006.05.01 14:43
|s/l
|134
|1.00
|1.8285
|1.8285
|1.8332
|330.00
|17133.04
|739
|2006.05.02 08:44
|buy
|135
|1.00
|1.8223
|1.8198
|1.8303
�
|740
|2006.05.02 09:20
|modify
|135
|1.00
|1.8223
|1.8245
|1.8303
|741
|2006.05.02 09:20
|s/l
|135
|1.00
|1.8245
|1.8245
|1.8303
|220.00
|17353.04
�
|742
|2006.05.02 12:59
|buy
|136
|1.00
|1.8347
|1.8322
|1.8427
|743
|2006.05.02 13:18
|s/l
|136
|1.00
|1.8322
|1.8322
|1.8427
|-250.00
|17103.04
�
|744
|2006.05.02 13:18
|buy
|137
|1.00
|1.8323
|1.8298
|1.8403
|745
|2006.05.02 13:50
|modify
|137
|1.00
|1.8323
|1.8344
|1.8403
�
|746
|2006.05.02 13:50
|modify
|137
|1.00
|1.8323
|1.8344
|1.8403
|747
|2006.05.02 13:51
|modify
|137
|1.00
|1.8323
|1.8345
|1.8403
�
|748
|2006.05.02 13:51
|modify
|137
|1.00
|1.8323
|1.8346
|1.8403
|749
|2006.05.02 13:52
|modify
|137
|1.00
|1.8323
|1.8347
|1.8403
�
|750
|2006.05.02 13:53
|modify
|137
|1.00
|1.8323
|1.8348
|1.8403
|751
|2006.05.02 13:53
|modify
|137
|1.00
|1.8323
|1.8349
|1.8403
�
|752
|2006.05.02 13:53
|modify
|137
|1.00
|1.8323
|1.8350
|1.8403
|753
|2006.05.02 13:53
|modify
|137
|1.00
|1.8323
|1.8353
|1.8403
�
|754
|2006.05.02 13:53
|modify
|137
|1.00
|1.8323
|1.8354
|1.8403
|755
|2006.05.02 13:55
|s/l
|137
|1.00
|1.8354
|1.8354
|1.8403
|310.00
|17413.04
�
|756
|2006.05.02 20:31
|buy
|138
|1.00
|1.8383
|1.8358
|1.8463
|757
|2006.05.02 21:11
|modify
|138
|1.00
|1.8383
|1.8405
|1.8463
�
|758
|2006.05.02 21:11
|modify
|138
|1.00
|1.8383
|1.8407
|1.8463
|759
|2006.05.02 21:12
|modify
|138
|1.00
|1.8383
|1.8410
|1.8463
�
|760
|2006.05.02 21:12
|modify
|138
|1.00
|1.8383
|1.8411
|1.8463
|761
|2006.05.02 21:12
|modify
|138
|1.00
|1.8383
|1.8414
|1.8463
�
|762
|2006.05.02 21:12
|modify
|138
|1.00
|1.8383
|1.8415
|1.8463
|763
|2006.05.02 21:23
|s/l
|138
|1.00
|1.8415
|1.8415
|1.8463
|320.00
|17733.04
�
|764
|2006.05.03 09:10
|buy
|139
|1.00
|1.8430
|1.8405
|1.8510
|765
|2006.05.03 09:50
|s/l
|139
|1.00
|1.8405
|1.8405
|1.8510
|-250.00
|17483.04
�
|766
|2006.05.03 09:50
|buy
|140
|1.00
|1.8407
|1.8382
|1.8487
|767
|2006.05.03 09:52
|s/l
|140
|1.00
|1.8382
|1.8382
|1.8487
|-250.00
|17233.04
�
|768
|2006.05.03 12:29
|buy
|141
|1.00
|1.8373
|1.8348
|1.8453
|769
|2006.05.03 13:58
|modify
|141
|1.00
|1.8373
|1.8395
|1.8453
�
|770
|2006.05.03 13:58
|modify
|141
|1.00
|1.8373
|1.8398
|1.8453
|771
|2006.05.03 14:02
|s/l
|141
|1.00
|1.8398
|1.8398
|1.8453
|250.00
|17483.04
�
|772
|2006.05.03 20:55
|buy
|142
|1.00
|1.8413
|1.8388
|1.8493
|773
|2006.05.04 03:06
|s/l
|142
|1.00
|1.8388
|1.8388
|1.8493
|-260.50
|17222.54
�
|774
|2006.05.05 05:07
|buy
|143
|1.00
|1.8503
|1.8478
|1.8583
|775
|2006.05.05 09:36
|s/l
|143
|1.00
|1.8478
|1.8478
|1.8583
|-250.00
|16972.54
�
|776
|2006.05.05 14:30
|buy
|144
|1.00
|1.8499
|1.8474
|1.8579
|777
|2006.05.05 14:30
|modify
|144
|1.00
|1.8499
|1.8540
|1.8579
�
|778
|2006.05.05 14:30
|modify
|144
|1.00
|1.8499
|1.8544
|1.8579
|779
|2006.05.05 14:30
|s/l
|144
|1.00
|1.8544
|1.8544
|1.8579
|450.00
|17422.54
�
|780
|2006.05.05 14:31
|buy
|145
|1.00
|1.8475
|1.8450
|1.8555
|781
|2006.05.05 14:31
|modify
|145
|1.00
|1.8475
|1.8542
|1.8555
�
|782
|2006.05.05 14:31
|t/p
|145
|1.00
|1.8555
|1.8542
|1.8555
|800.00
|18222.54
|783
|2006.05.05 14:31
|buy
|146
|1.00
|1.8475
|1.8450
|1.8555
�
|784
|2006.05.05 14:31
|t/p
|146
|1.00
|1.8555
|1.8450
|1.8555
|800.00
|19022.54
|785
|2006.05.05 14:31
|buy
|147
|1.00
|1.8475
|1.8450
|1.8555
�
|786
|2006.05.05 14:31
|modify
|147
|1.00
|1.8475
|1.8534
|1.8555
|787
|2006.05.05 14:31
|t/p
|147
|1.00
|1.8555
|1.8534
|1.8555
|800.00
|19822.54
�
|788
|2006.05.08 16:12
|buy
|148
|1.00
|1.8588
|1.8563
|1.8668
|789
|2006.05.08 16:13
|s/l
|148
|1.00
|1.8563
|1.8563
|1.8668
|-250.00
|19572.54
�
|790
|2006.05.09 08:08
|buy
|149
|1.00
|1.8558
|1.8533
|1.8638
|791
|2006.05.09 09:04
|s/l
|149
|1.00
|1.8533
|1.8533
|1.8638
|-250.00
|19322.54
�
|792
|2006.05.09 17:25
|buy
|150
|1.00
|1.8641
|1.8616
|1.8721
|793
|2006.05.09 17:37
|s/l
|150
|1.00
|1.8616
|1.8616
|1.8721
|-250.00
|19072.54
�
|794
|2006.05.09 17:37
|buy
|151
|1.00
|1.8617
|1.8592
|1.8697
|795
|2006.05.09 18:22
|modify
|151
|1.00
|1.8617
|1.8636
|1.8697
�
|796
|2006.05.09 18:36
|modify
|151
|1.00
|1.8617
|1.8637
|1.8697
|797
|2006.05.09 18:36
|modify
|151
|1.00
|1.8617
|1.8639
|1.8697
�
|798
|2006.05.09 18:43
|modify
|151
|1.00
|1.8617
|1.8641
|1.8697
|799
|2006.05.09 18:49
|modify
|151
|1.00
|1.8617
|1.8644
|1.8697
�
|800
|2006.05.09 18:51
|modify
|151
|1.00
|1.8617
|1.8644
|1.8697
|801
|2006.05.09 18:51
|modify
|151
|1.00
|1.8617
|1.8645
|1.8697
�
|802
|2006.05.09 18:51
|modify
|151
|1.00
|1.8617
|1.8646
|1.8697
|803
|2006.05.09 18:56
|modify
|151
|1.00
|1.8617
|1.8647
|1.8697
�
|804
|2006.05.09 18:58
|s/l
|151
|1.00
|1.8647
|1.8647
|1.8697
|300.00
|19372.54
|805
|2006.05.09 18:59
|buy
|152
|1.00
|1.8641
|1.8616
|1.8721
�
|806
|2006.05.09 20:16
|modify
|152
|1.00
|1.8641
|1.8660
|1.8721
|807
|2006.05.09 20:17
|modify
|152
|1.00
|1.8641
|1.8662
|1.8721
�
|808
|2006.05.09 20:25
|s/l
|152
|1.00
|1.8662
|1.8662
|1.8721
|210.01
|19582.55
|809
|2006.05.09 21:58
|buy
|153
|1.00
|1.8653
|1.8628
|1.8733
�
|810
|2006.05.10 08:50
|modify
|153
|1.00
|1.8653
|1.8674
|1.8733
|811
|2006.05.10 08:50
|modify
|153
|1.00
|1.8653
|1.8677
|1.8733
�
|812
|2006.05.10 08:50
|modify
|153
|1.00
|1.8653
|1.8678
|1.8733
|813
|2006.05.10 08:50
|modify
|153
|1.00
|1.8653
|1.8679
|1.8733
�
|814
|2006.05.10 08:50
|modify
|153
|1.00
|1.8653
|1.8682
|1.8733
|815
|2006.05.10 08:50
|modify
|153
|1.00
|1.8653
|1.8683
|1.8733
�
|816
|2006.05.10 08:51
|modify
|153
|1.00
|1.8653
|1.8684
|1.8733
|817
|2006.05.10 08:51
|modify
|153
|1.00
|1.8653
|1.8686
|1.8733
�
|818
|2006.05.10 08:51
|modify
|153
|1.00
|1.8653
|1.8688
|1.8733
|819
|2006.05.10 08:51
|modify
|153
|1.00
|1.8653
|1.8691
|1.8733
�
|820
|2006.05.10 08:51
|modify
|153
|1.00
|1.8653
|1.8692
|1.8733
|821
|2006.05.10 08:52
|s/l
|153
|1.00
|1.8692
|1.8692
|1.8733
|386.50
|19969.05
�
|822
|2006.05.10 10:16
|buy
|154
|1.00
|1.8662
|1.8637
|1.8742
|823
|2006.05.10 10:27
|s/l
|154
|1.00
|1.8637
|1.8637
|1.8742
|-250.00
|19719.05
�
|824
|2006.05.10 10:27
|buy
|155
|1.00
|1.8639
|1.8614
|1.8719
|825
|2006.05.10 10:30
|modify
|155
|1.00
|1.8639
|1.8661
|1.8719
�
|826
|2006.05.10 10:30
|modify
|155
|1.00
|1.8639
|1.8662
|1.8719
|827
|2006.05.10 10:30
|modify
|155
|1.00
|1.8639
|1.8664
|1.8719
�
|828
|2006.05.10 10:30
|s/l
|155
|1.00
|1.8664
|1.8664
|1.8719
|250.00
|19969.05
|829
|2006.05.10 10:30
|buy
|156
|1.00
|1.8660
|1.8635
|1.8740
�
|830
|2006.05.10 11:31
|s/l
|156
|1.00
|1.8635
|1.8635
|1.8740
|-250.00
|19719.05
|831
|2006.05.10 11:31
|buy
|157
|1.00
|1.8637
|1.8612
|1.8717
�
|832
|2006.05.10 11:31
|modify
|157
|1.00
|1.8637
|1.8660
|1.8717
|833
|2006.05.10 11:31
|s/l
|157
|1.00
|1.8660
|1.8660
|1.8717
|230.00
|19949.05
�
|834
|2006.05.10 11:31
|buy
|158
|1.00
|1.8626
|1.8601
|1.8706
|835
|2006.05.10 11:31
|modify
|158
|1.00
|1.8626
|1.8646
|1.8706
�
|836
|2006.05.10 11:31
|modify
|158
|1.00
|1.8626
|1.8650
|1.8706
|837
|2006.05.10 11:31
|modify
|158
|1.00
|1.8626
|1.8651
|1.8706
�
|838
|2006.05.10 11:31
|s/l
|158
|1.00
|1.8651
|1.8651
|1.8706
|249.99
|20199.04
|839
|2006.05.10 11:31
|buy
|159
|1.00
|1.8629
|1.8604
|1.8709
�
|840
|2006.05.10 11:32
|modify
|159
|1.00
|1.8629
|1.8663
|1.8709
|841
|2006.05.10 11:32
|s/l
|159
|1.00
|1.8663
|1.8663
|1.8709
|340.00
|20539.04
�
|842
|2006.05.10 11:32
|buy
|160
|1.00
|1.8638
|1.8613
|1.8718
|843
|2006.05.10 11:40
|s/l
|160
|1.00
|1.8613
|1.8613
|1.8718
|-250.00
|20289.04
�
|844
|2006.05.10 17:12
|buy
|161
|1.00
|1.8623
|1.8598
|1.8703
|845
|2006.05.10 17:33
|modify
|161
|1.00
|1.8623
|1.8642
|1.8703
�
|846
|2006.05.10 17:34
|s/l
|161
|1.00
|1.8642
|1.8642
|1.8703
|190.00
|20479.04
|847
|2006.05.10 20:17
|buy
|162
|1.00
|1.8624
|1.8599
|1.8704
�
|848
|2006.05.10 20:17
|modify
|162
|1.00
|1.8624
|1.8651
|1.8704
|849
|2006.05.10 20:17
|s/l
|162
|1.00
|1.8651
|1.8651
|1.8704
|270.00
|20749.04
�
|850
|2006.05.10 20:17
|buy
|163
|1.00
|1.8631
|1.8606
|1.8711
|851
|2006.05.10 20:18
|modify
|163
|1.00
|1.8631
|1.8662
|1.8711
�
|852
|2006.05.10 20:18
|s/l
|163
|1.00
|1.8662
|1.8662
|1.8711
|310.00
|21059.04
|853
|2006.05.11 08:51
|buy
|164
|1.00
|1.8554
|1.8529
|1.8634
�
|854
|2006.05.11 09:08
|modify
|164
|1.00
|1.8554
|1.8574
|1.8634
|855
|2006.05.11 09:11
|s/l
|164
|1.00
|1.8574
|1.8574
|1.8634
|199.99
|21259.03
�
|856
|2006.05.11 09:17
|buy
|165
|1.00
|1.8555
|1.8530
|1.8635
|857
|2006.05.11 10:30
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8576
|1.8635
�
|858
|2006.05.11 10:30
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8577
|1.8635
|859
|2006.05.11 10:30
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8581
|1.8635
�
|860
|2006.05.11 10:30
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8585
|1.8635
|861
|2006.05.11 10:30
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8589
|1.8635
�
|862
|2006.05.11 10:30
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8590
|1.8635
|863
|2006.05.11 10:30
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8593
|1.8635
�
|864
|2006.05.11 10:30
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8593
|1.8635
|865
|2006.05.11 10:31
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8594
|1.8635
�
|866
|2006.05.11 10:31
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8594
|1.8635
|867
|2006.05.11 10:31
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8595
|1.8635
�
|868
|2006.05.11 10:31
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8596
|1.8635
|869
|2006.05.11 10:31
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8598
|1.8635
�
|870
|2006.05.11 10:31
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8599
|1.8635
|871
|2006.05.11 10:31
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8600
|1.8635
�
|872
|2006.05.11 10:31
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8603
|1.8635
|873
|2006.05.11 10:31
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8603
|1.8635
�
|874
|2006.05.11 10:31
|modify
|165
|1.00
|1.8555
|1.8622
|1.8635
|875
|2006.05.11 10:31
|s/l
|165
|1.00
|1.8622
|1.8622
|1.8635
|670.01
|21929.04
�
|876
|2006.05.11 13:21
|buy
|166
|1.00
|1.8636
|1.8611
|1.8716
|877
|2006.05.11 14:30
|modify
|166
|1.00
|1.8636
|1.8655
|1.8716
�
|878
|2006.05.11 14:30
|modify
|166
|1.00
|1.8636
|1.8658
|1.8716
|879
|2006.05.11 14:30
|modify
|166
|1.00
|1.8636
|1.8659
|1.8716
�
|880
|2006.05.11 14:30
|modify
|166
|1.00
|1.8636
|1.8660
|1.8716
|881
|2006.05.11 14:30
|modify
|166
|1.00
|1.8636
|1.8662
|1.8716
�
|882
|2006.05.11 14:30
|modify
|166
|1.00
|1.8636
|1.8663
|1.8716
|883
|2006.05.11 14:30
|modify
|166
|1.00
|1.8636
|1.8664
|1.8716
�
|884
|2006.05.11 14:30
|modify
|166
|1.00
|1.8636
|1.8669
|1.8716
|885
|2006.05.11 14:30
|modify
|166
|1.00
|1.8636
|1.8669
|1.8716
�
|886
|2006.05.11 14:31
|s/l
|166
|1.00
|1.8669
|1.8669
|1.8716
|330.00
|22259.04
|887
|2006.05.12 08:31
|buy
|167
|1.00
|1.8870
|1.8845
|1.8950
�
|888
|2006.05.12 09:27
|modify
|167
|1.00
|1.8870
|1.8892
|1.8950
|889
|2006.05.12 09:28
|s/l
|167
|1.00
|1.8892
|1.8892
|1.8950
|220.00
|22479.04
�
|890
|2006.05.12 12:32
|buy
|168
|1.00
|1.8960
|1.8935
|1.9040
|891
|2006.05.12 14:20
|s/l
|168
|1.00
|1.8935
|1.8935
|1.9040
|-250.00
|22229.04
�
|892
|2006.05.12 16:01
|buy
|169
|1.00
|1.8945
|1.8920
|1.9025
|893
|2006.05.12 16:03
|modify
|169
|1.00
|1.8945
|1.8965
|1.9025
�
|894
|2006.05.12 16:03
|s/l
|169
|1.00
|1.8965
|1.8965
|1.9025
|200.00
|22429.04
|895
|2006.05.12 16:15
|buy
|170
|1.00
|1.8936
|1.8911
|1.9016
�
|896
|2006.05.12 16:35
|s/l
|170
|1.00
|1.8911
|1.8911
|1.9016
|-250.00
|22179.04
|897
|2006.05.15 16:58
|buy
|171
|1.00
|1.8829
|1.8804
|1.8909
�
|898
|2006.05.15 18:21
|s/l
|171
|1.00
|1.8804
|1.8804
|1.8909
|-250.00
|21929.04
|899
|2006.05.16 17:12
|buy
|172
|1.00
|1.8847
|1.8822
|1.8927
�
|900
|2006.05.16 17:18
|s/l
|172
|1.00
|1.8822
|1.8822
|1.8927
|-250.00
|21679.04
|901
|2006.05.17 12:32
|buy
|173
|1.00
|1.8967
|1.8942
|1.9047
�
|902
|2006.05.17 14:30
|s/l
|173
|1.00
|1.8942
|1.8942
|1.9047
|-250.00
|21429.04
|903
|2006.05.17 16:08
|buy
|174
|1.00
|1.8911
|1.8886
|1.8991
�
|904
|2006.05.17 16:24
|s/l
|174
|1.00
|1.8886
|1.8886
|1.8991
|-250.00
|21179.04
|905
|2006.05.17 20:17
|buy
|175
|1.00
|1.8801
|1.8776
|1.8881
�
|906
|2006.05.17 22:03
|modify
|175
|1.00
|1.8801
|1.8821
|1.8881
|907
|2006.05.17 22:04
|modify
|175
|1.00
|1.8801
|1.8822
|1.8881
�
|908
|2006.05.17 22:08
|modify
|175
|1.00
|1.8801
|1.8823
|1.8881
|909
|2006.05.17 22:09
|modify
|175
|1.00
|1.8801
|1.8825
|1.8881
�
|910
|2006.05.17 22:10
|modify
|175
|1.00
|1.8801
|1.8826
|1.8881
|911
|2006.05.17 22:10
|modify
|175
|1.00
|1.8801
|1.8827
|1.8881
�
|912
|2006.05.17 22:13
|modify
|175
|1.00
|1.8801
|1.8828
|1.8881
|913
|2006.05.17 22:14
|modify
|175
|1.00
|1.8801
|1.8830
|1.8881
�
|914
|2006.05.17 22:14
|modify
|175
|1.00
|1.8801
|1.8832
|1.8881
|915
|2006.05.17 22:14
|modify
|175
|1.00
|1.8801
|1.8834
|1.8881
�
|916
|2006.05.17 22:14
|modify
|175
|1.00
|1.8801
|1.8835
|1.8881
|917
|2006.05.17 22:14
|modify
|175
|1.00
|1.8801
|1.8837
|1.8881
�
|918
|2006.05.17 22:14
|modify
|175
|1.00
|1.8801
|1.8839
|1.8881
|919
|2006.05.17 22:14
|modify
|175
|1.00
|1.8801
|1.8841
|1.8881
�
|920
|2006.05.17 22:14
|modify
|175
|1.00
|1.8801
|1.8842
|1.8881
|921
|2006.05.17 22:21
|s/l
|175
|1.00
|1.8842
|1.8842
|1.8881
|410.00
|21589.04
�
|922
|2006.05.17 23:46
|buy
|176
|1.00
|1.8803
|1.8778
|1.8883
|923
|2006.05.18 02:19
|modify
|176
|1.00
|1.8803
|1.8822
|1.8883
�
|924
|2006.05.18 02:19
|modify
|176
|1.00
|1.8803
|1.8823
|1.8883
|925
|2006.05.18 02:19
|modify
|176
|1.00
|1.8803
|1.8824
|1.8883
�
|926
|2006.05.18 02:19
|modify
|176
|1.00
|1.8803
|1.8825
|1.8883
|927
|2006.05.18 02:19
|modify
|176
|1.00
|1.8803
|1.8825
|1.8883
�
|928
|2006.05.18 02:20
|modify
|176
|1.00
|1.8803
|1.8826
|1.8883
|929
|2006.05.18 02:20
|modify
|176
|1.00
|1.8803
|1.8826
|1.8883
�
|930
|2006.05.18 02:20
|modify
|176
|1.00
|1.8803
|1.8828
|1.8883
|931
|2006.05.18 02:20
|modify
|176
|1.00
|1.8803
|1.8828
|1.8883
�
|932
|2006.05.18 02:21
|modify
|176
|1.00
|1.8803
|1.8829
|1.8883
|933
|2006.05.18 02:21
|modify
|176
|1.00
|1.8803
|1.8831
|1.8883
�
|934
|2006.05.18 02:22
|modify
|176
|1.00
|1.8803
|1.8833
|1.8883
|935
|2006.05.18 02:22
|modify
|176
|1.00
|1.8803
|1.8833
|1.8883
�
|936
|2006.05.18 02:22
|modify
|176
|1.00
|1.8803
|1.8834
|1.8883
|937
|2006.05.18 02:30
|modify
|176
|1.00
|1.8803
|1.8835
|1.8883
�
|938
|2006.05.18 02:36
|s/l
|176
|1.00
|1.8835
|1.8835
|1.8883
|309.50
|21898.54
|939
|2006.05.18 16:15
|buy
|177
|1.00
|1.8917
|1.8892
|1.8997
�
|940
|2006.05.18 16:26
|s/l
|177
|1.00
|1.8892
|1.8892
|1.8997
|-250.00
|21648.54
|941
|2006.05.19 12:10
|sell
|178
|1.00
|1.8733
|1.8758
|1.8653
�
|942
|2006.05.19 12:21
|s/l
|178
|1.00
|1.8758
|1.8758
|1.8653
|-250.00
|21398.54
|943
|2006.05.19 18:37
|sell
|179
|1.00
|1.8764
|1.8789
|1.8684
�
|944
|2006.05.19 21:00
|close
|179
|1.00
|1.8775
|1.8789
|1.8684
|-110.00
|21288.54
|945
|2006.05.22 05:24
|sell
|180
|1.00
|1.8727
|1.8752
|1.8647
�
|946
|2006.05.22 07:44
|modify
|180
|1.00
|1.8727
|1.8707
|1.8647
|947
|2006.05.22 07:44
|modify
|180
|1.00
|1.8727
|1.8707
|1.8647
�
|948
|2006.05.22 07:45
|modify
|180
|1.00
|1.8727
|1.8703
|1.8647
|949
|2006.05.22 07:46
|modify
|180
|1.00
|1.8727
|1.8702
|1.8647
�
|950
|2006.05.22 07:46
|modify
|180
|1.00
|1.8727
|1.8699
|1.8647
|951
|2006.05.22 07:46
|modify
|180
|1.00
|1.8727
|1.8696
|1.8647
�
|952
|2006.05.22 07:46
|modify
|180
|1.00
|1.8727
|1.8691
|1.8647
|953
|2006.05.22 07:49
|modify
|180
|1.00
|1.8727
|1.8689
|1.8647
�
|954
|2006.05.22 07:49
|modify
|180
|1.00
|1.8727
|1.8686
|1.8647
|955
|2006.05.22 07:52
|s/l
|180
|1.00
|1.8686
|1.8686
|1.8647
|410.00
|21698.54
�
|956
|2006.05.22 09:18
|sell
|181
|1.00
|1.8684
|1.8709
|1.8604
|957
|2006.05.22 09:52
|s/l
|181
|1.00
|1.8709
|1.8709
|1.8604
|-250.00
|21448.54
�
|958
|2006.05.22 09:52
|sell
|182
|1.00
|1.8707
|1.8732
|1.8627
|959
|2006.05.22 10:23
|s/l
|182
|1.00
|1.8732
|1.8732
|1.8627
|-250.00
|21198.54
�
|960
|2006.05.22 23:53
|buy
|183
|1.00
|1.8852
|1.8827
|1.8932
|961
|2006.05.23 09:14
|modify
|183
|1.00
|1.8852
|1.8871
|1.8932
�
|962
|2006.05.23 09:14
|modify
|183
|1.00
|1.8852
|1.8872
|1.8932
|963
|2006.05.23 09:15
|modify
|183
|1.00
|1.8852
|1.8873
|1.8932
�
|964
|2006.05.23 09:15
|modify
|183
|1.00
|1.8852
|1.8874
|1.8932
|965
|2006.05.23 09:22
|s/l
|183
|1.00
|1.8874
|1.8874
|1.8932
|216.50
|21415.04
�
|966
|2006.05.23 14:32
|buy
|184
|1.00
|1.8814
|1.8789
|1.8894
|967
|2006.05.23 15:31
|s/l
|184
|1.00
|1.8789
|1.8789
|1.8894
|-250.00
|21165.04
�
|968
|2006.05.23 16:05
|buy
|185
|1.00
|1.8802
|1.8777
|1.8882
|969
|2006.05.23 16:31
|modify
|185
|1.00
|1.8802
|1.8822
|1.8882
�
|970
|2006.05.23 16:31
|modify
|185
|1.00
|1.8802
|1.8823
|1.8882
|971
|2006.05.23 16:31
|modify
|185
|1.00
|1.8802
|1.8826
|1.8882
�
|972
|2006.05.23 16:31
|modify
|185
|1.00
|1.8802
|1.8830
|1.8882
|973
|2006.05.23 16:31
|modify
|185
|1.00
|1.8802
|1.8830
|1.8882
�
|974
|2006.05.23 16:32
|s/l
|185
|1.00
|1.8830
|1.8830
|1.8882
|280.00
|21445.04
|975
|2006.05.23 17:08
|buy
|186
|1.00
|1.8802
|1.8777
|1.8882
�
|976
|2006.05.23 17:09
|s/l
|186
|1.00
|1.8777
|1.8777
|1.8882
|-250.00
|21195.04
|977
|2006.05.23 22:08
|buy
|187
|1.00
|1.8831
|1.8806
|1.8911
�
|978
|2006.05.23 22:27
|s/l
|187
|1.00
|1.8806
|1.8806
|1.8911
|-250.00
|20945.04
|979
|2006.05.24 08:04
|sell
|188
|1.00
|1.8753
|1.8778
|1.8673
�
|980
|2006.05.24 08:26
|s/l
|188
|1.00
|1.8778
|1.8778
|1.8673
|-250.00
|20695.04
|981
|2006.05.24 13:29
|buy
|189
|1.00
|1.8828
|1.8803
|1.8908
�
|982
|2006.05.24 14:45
|modify
|189
|1.00
|1.8828
|1.8849
|1.8908
|983
|2006.05.24 14:45
|modify
|189
|1.00
|1.8828
|1.8850
|1.8908
�
|984
|2006.05.24 14:50
|s/l
|189
|1.00
|1.8850
|1.8850
|1.8908
|220.01
|20915.05
|985
|2006.05.24 14:58
|buy
|190
|1.00
|1.8828
|1.8803
|1.8908
�
|986
|2006.05.24 15:09
|s/l
|190
|1.00
|1.8803
|1.8803
|1.8908
|-250.00
|20665.05
|987
|2006.05.25 05:00
|sell
|191
|1.00
|1.8695
|1.8720
|1.8615
�
|988
|2006.05.25 10:41
|s/l
|191
|1.00
|1.8720
|1.8720
|1.8615
|-250.00
|20415.05
|989
|2006.05.25 12:34
|sell
|192
|1.00
|1.8707
|1.8732
|1.8627
�
|990
|2006.05.25 14:12
|modify
|192
|1.00
|1.8707
|1.8688
|1.8627
|991
|2006.05.25 14:12
|modify
|192
|1.00
|1.8707
|1.8687
|1.8627
�
|992
|2006.05.25 14:12
|modify
|192
|1.00
|1.8707
|1.8686
|1.8627
|993
|2006.05.25 14:12
|modify
|192
|1.00
|1.8707
|1.8684
|1.8627
�
|994
|2006.05.25 14:12
|modify
|192
|1.00
|1.8707
|1.8683
|1.8627
|995
|2006.05.25 14:12
|modify
|192
|1.00
|1.8707
|1.8682
|1.8627
�
|996
|2006.05.25 14:12
|modify
|192
|1.00
|1.8707
|1.8681
|1.8627
|997
|2006.05.25 14:12
|modify
|192
|1.00
|1.8707
|1.8681
|1.8627
�
|998
|2006.05.25 14:13
|s/l
|192
|1.00
|1.8681
|1.8681
|1.8627
|260.00
|20675.05
|999
|2006.05.25 14:30
|sell
|193
|1.00
|1.8712
|1.8737
|1.8632
�
|1000
|2006.05.25 14:39
|s/l
|193
|1.00
|1.8737
|1.8737
|1.8632
|-250.00
|20425.05
|1001
|2006.05.25 16:22
|sell
|194
|1.00
|1.8729
|1.8754
|1.8649
�
|1002
|2006.05.25 18:25
|modify
|194
|1.00
|1.8729
|1.8710
|1.8649
|1003
|2006.05.25 18:25
|modify
|194
|1.00
|1.8729
|1.8708
|1.8649
�
|1004
|2006.05.25 18:25
|modify
|194
|1.00
|1.8729
|1.8708
|1.8649
|1005
|2006.05.25 18:29
|s/l
|194
|1.00
|1.8708
|1.8708
|1.8649
|210.00
|20635.05
�
|1006
|2006.05.26 07:38
|sell
|195
|1.00
|1.8716
|1.8741
|1.8636
|1007
|2006.05.26 08:08
|modify
|195
|1.00
|1.8716
|1.8695
|1.8636
�
|1008
|2006.05.26 08:11
|s/l
|195
|1.00
|1.8695
|1.8695
|1.8636
|210.00
|20845.05
|1009
|2006.05.26 08:26
|sell
|196
|1.00
|1.8714
|1.8739
|1.8634
�
|1010
|2006.05.26 10:09
|s/l
|196
|1.00
|1.8739
|1.8739
|1.8634
|-250.00
|20595.05
|1011
|2006.05.26 13:06
|sell
|197
|1.00
|1.8718
|1.8743
|1.8638
�
|1012
|2006.05.26 14:07
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8698
|1.8638
|1013
|2006.05.26 14:08
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8698
|1.8638
�
|1014
|2006.05.26 14:09
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8697
|1.8638
|1015
|2006.05.26 14:09
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8696
|1.8638
�
|1016
|2006.05.26 14:09
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8695
|1.8638
|1017
|2006.05.26 14:09
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8693
|1.8638
�
|1018
|2006.05.26 14:10
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8692
|1.8638
|1019
|2006.05.26 14:10
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8691
|1.8638
�
|1020
|2006.05.26 14:10
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8689
|1.8638
|1021
|2006.05.26 14:10
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8687
|1.8638
�
|1022
|2006.05.26 14:10
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8686
|1.8638
|1023
|2006.05.26 14:10
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8684
|1.8638
�
|1024
|2006.05.26 14:11
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8683
|1.8638
|1025
|2006.05.26 14:11
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8680
|1.8638
�
|1026
|2006.05.26 14:11
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8678
|1.8638
|1027
|2006.05.26 14:11
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8675
|1.8638
�
|1028
|2006.05.26 14:11
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8674
|1.8638
|1029
|2006.05.26 14:11
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8672
|1.8638
�
|1030
|2006.05.26 14:11
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8669
|1.8638
|1031
|2006.05.26 14:11
|modify
|197
|1.00
|1.8718
|1.8666
|1.8638
�
|1032
|2006.05.26 14:12
|s/l
|197
|1.00
|1.8666
|1.8666
|1.8638
|520.00
|21115.05
|1033
|2006.05.26 14:31
|sell
|198
|1.00
|1.8723
|1.8748
|1.8643
�
|1034
|2006.05.26 14:34
|modify
|198
|1.00
|1.8723
|1.8704
|1.8643
|1035
|2006.05.26 14:34
|modify
|198
|1.00
|1.8723
|1.8699
|1.8643
�
|1036
|2006.05.26 14:34
|modify
|198
|1.00
|1.8723
|1.8694
|1.8643
|1037
|2006.05.26 14:34
|s/l
|198
|1.00
|1.8694
|1.8694
|1.8643
|290.01
|21405.06
�
|1038
|2006.05.26 17:28
|sell
|199
|1.00
|1.8578
|1.8603
|1.8498
|1039
|2006.05.26 21:00
|close
|199
|1.00
|1.8569
|1.8603
|1.8498
|90.01
|21495.07
�
|1040
|2006.05.29 20:46
|sell
|200
|1.00
|1.8588
|1.8613
|1.8508
|1041
|2006.05.30 04:03
|s/l
|200
|1.00
|1.8613
|1.8613
|1.8508
|-247.85
|21247.22
�
|1042
|2006.05.31 16:09
|buy
|201
|1.00
|1.8736
|1.8711
|1.8816
|1043
|2006.05.31 16:59
|s/l
|201
|1.00
|1.8711
|1.8711
|1.8816
|-250.00
|20997.22
�
|1044
|2006.06.01 06:59
|sell
|202
|1.00
|1.8664
|1.8689
|1.8584
|1045
|2006.06.01 08:38
|modify
|202
|1.00
|1.8664
|1.8643
|1.8584
�
|1046
|2006.06.01 08:39
|modify
|202
|1.00
|1.8664
|1.8642
|1.8584
|1047
|2006.06.01 08:42
|s/l
|202
|1.00
|1.8642
|1.8642
|1.8584
|220.00
|21217.22
�
|1048
|2006.06.01 10:17
|sell
|203
|1.00
|1.8672
|1.8697
|1.8592
|1049
|2006.06.01 10:52
|modify
|203
|1.00
|1.8672
|1.8652
|1.8592
�
|1050
|2006.06.01 10:53
|modify
|203
|1.00
|1.8672
|1.8651
|1.8592
|1051
|2006.06.01 10:53
|modify
|203
|1.00
|1.8672
|1.8650
|1.8592
�
|1052
|2006.06.01 10:53
|modify
|203
|1.00
|1.8672
|1.8649
|1.8592
|1053
|2006.06.01 10:53
|modify
|203
|1.00
|1.8672
|1.8648
|1.8592
�
|1054
|2006.06.01 10:53
|modify
|203
|1.00
|1.8672
|1.8648
|1.8592
|1055
|2006.06.01 10:54
|modify
|203
|1.00
|1.8672
|1.8647
|1.8592
�
|1056
|2006.06.01 10:54
|modify
|203
|1.00
|1.8672
|1.8646
|1.8592
|1057
|2006.06.01 10:54
|modify
|203
|1.00
|1.8672
|1.8646
|1.8592
�
|1058
|2006.06.01 11:02
|s/l
|203
|1.00
|1.8646
|1.8646
|1.8592
|260.00
|21477.22
|1059
|2006.06.02 08:17
|sell
|204
|1.00
|1.8655
|1.8680
|1.8575
�
|1060
|2006.06.02 08:17
|modify
|204
|1.00
|1.8655
|1.8636
|1.8575
|1061
|2006.06.02 08:17
|modify
|204
|1.00
|1.8655
|1.8633
|1.8575
�
|1062
|2006.06.02 08:18
|s/l
|204
|1.00
|1.8633
|1.8633
|1.8575
|220.01
|21697.23
|1063
|2006.06.02 11:15
|sell
|205
|1.00
|1.8655
|1.8680
|1.8575
�
|1064
|2006.06.02 12:21
|s/l
|205
|1.00
|1.8680
|1.8680
|1.8575
|-250.00
|21447.23
|1065
|2006.06.02 12:59
|buy
|206
|1.00
|1.8663
|1.8638
|1.8743
�
|1066
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8683
|1.8743
|1067
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8684
|1.8743
�
|1068
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8685
|1.8743
|1069
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8686
|1.8743
�
|1070
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8687
|1.8743
|1071
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8701
|1.8743
�
|1072
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8702
|1.8743
|1073
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8704
|1.8743
�
|1074
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8707
|1.8743
|1075
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8709
|1.8743
�
|1076
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8710
|1.8743
|1077
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8712
|1.8743
�
|1078
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8716
|1.8743
|1079
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8717
|1.8743
�
|1080
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8723
|1.8743
|1081
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8729
|1.8743
�
|1082
|2006.06.02 14:30
|modify
|206
|1.00
|1.8663
|1.8731
|1.8743
|1083
|2006.06.02 14:30
|t/p
|206
|1.00
|1.8743
|1.8731
|1.8743
|800.00
|22247.23
�
|1084
|2006.06.02 17:58
|buy
|207
|1.00
|1.8817
|1.8792
|1.8897
|1085
|2006.06.02 19:02
|modify
|207
|1.00
|1.8817
|1.8836
|1.8897
�
|1086
|2006.06.02 19:06
|s/l
|207
|1.00
|1.8836
|1.8836
|1.8897
|190.00
|22437.23
|1087
|2006.06.05 08:45
|buy
|208
|1.00
|1.8838
|1.8813
|1.8918
�
|1088
|2006.06.05 09:31
|modify
|208
|1.00
|1.8838
|1.8857
|1.8918
|1089
|2006.06.05 09:32
|modify
|208
|1.00
|1.8838
|1.8857
|1.8918
�
|1090
|2006.06.05 09:32
|modify
|208
|1.00
|1.8838
|1.8858
|1.8918
|1091
|2006.06.05 09:32
|modify
|208
|1.00
|1.8838
|1.8859
|1.8918
�
|1092
|2006.06.05 09:32
|modify
|208
|1.00
|1.8838
|1.8860
|1.8918
|1093
|2006.06.05 09:32
|modify
|208
|1.00
|1.8838
|1.8864
|1.8918
�
|1094
|2006.06.05 09:32
|modify
|208
|1.00
|1.8838
|1.8865
|1.8918
|1095
|2006.06.05 09:32
|modify
|208
|1.00
|1.8838
|1.8866
|1.8918
�
|1096
|2006.06.05 09:32
|modify
|208
|1.00
|1.8838
|1.8867
|1.8918
|1097
|2006.06.05 09:32
|modify
|208
|1.00
|1.8838
|1.8867
|1.8918
�
|1098
|2006.06.05 09:36
|s/l
|208
|1.00
|1.8867
|1.8867
|1.8918
|290.00
|22727.23
|1099
|2006.06.05 16:19
|buy
|209
|1.00
|1.8781
|1.8756
|1.8861
�
|1100
|2006.06.05 20:13
|modify
|209
|1.00
|1.8781
|1.8800
|1.8861
|1101
|2006.06.05 20:14
|modify
|209
|1.00
|1.8781
|1.8801
|1.8861
�
|1102
|2006.06.05 20:14
|modify
|209
|1.00
|1.8781
|1.8803
|1.8861
|1103
|2006.06.05 20:14
|modify
|209
|1.00
|1.8781
|1.8803
|1.8861
�
|1104
|2006.06.05 20:15
|s/l
|209
|1.00
|1.8803
|1.8803
|1.8861
|220.00
|22947.23
|1105
|2006.06.05 20:15
|buy
|210
|1.00
|1.8794
|1.8769
|1.8874
�
|1106
|2006.06.05 20:34
|s/l
|210
|1.00
|1.8769
|1.8769
|1.8874
|-250.00
|22697.23
|1107
|2006.06.06 05:04
|buy
|211
|1.00
|1.8708
|1.8683
|1.8788
�
|1108
|2006.06.06 08:24
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8727
|1.8788
|1109
|2006.06.06 08:24
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8729
|1.8788
�
|1110
|2006.06.06 08:26
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8730
|1.8788
|1111
|2006.06.06 08:30
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8730
|1.8788
�
|1112
|2006.06.06 08:31
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8732
|1.8788
|1113
|2006.06.06 08:31
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8732
|1.8788
�
|1114
|2006.06.06 08:32
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8733
|1.8788
|1115
|2006.06.06 08:32
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8736
|1.8788
�
|1116
|2006.06.06 08:32
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8737
|1.8788
|1117
|2006.06.06 08:32
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8737
|1.8788
�
|1118
|2006.06.06 08:33
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8738
|1.8788
|1119
|2006.06.06 08:33
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8739
|1.8788
�
|1120
|2006.06.06 08:33
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8740
|1.8788
|1121
|2006.06.06 08:33
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8742
|1.8788
�
|1122
|2006.06.06 08:33
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8742
|1.8788
|1123
|2006.06.06 08:33
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8743
|1.8788
�
|1124
|2006.06.06 08:33
|modify
|211
|1.00
|1.8708
|1.8744
|1.8788
|1125
|2006.06.06 08:38
|s/l
|211
|1.00
|1.8744
|1.8744
|1.8788
|360.00
|23057.23
�
|1126
|2006.06.06 10:47
|buy
|212
|1.00
|1.8724
|1.8699
|1.8804
|1127
|2006.06.06 12:16
|s/l
|212
|1.00
|1.8699
|1.8699
|1.8804
|-250.00
|22807.23
�
|1128
|2006.06.06 16:15
|sell
|213
|1.00
|1.8641
|1.8666
|1.8561
|1129
|2006.06.06 16:42
|modify
|213
|1.00
|1.8641
|1.8621
|1.8561
�
|1130
|2006.06.06 16:43
|s/l
|213
|1.00
|1.8621
|1.8621
|1.8561
|200.00
|23007.23
|1131
|2006.06.07 09:58
|sell
|214
|1.00
|1.8602
|1.8627
|1.8522
�
|1132
|2006.06.07 12:20
|s/l
|214
|1.00
|1.8627
|1.8627
|1.8522
|-250.00
|22757.23
|1133
|2006.06.08 13:15
|sell
|215
|1.00
|1.8497
|1.8522
|1.8417
�
|1134
|2006.06.08 13:49
|modify
|215
|1.00
|1.8497
|1.8477
|1.8417
|1135
|2006.06.08 13:49
|modify
|215
|1.00
|1.8497
|1.8474
|1.8417
�
|1136
|2006.06.08 13:49
|modify
|215
|1.00
|1.8497
|1.8470
|1.8417
|1137
|2006.06.08 13:49
|s/l
|215
|1.00
|1.8470
|1.8470
|1.8417
|270.00
|23027.23
�
|1138
|2006.06.09 08:52
|sell
|216
|1.00
|1.8435
|1.8460
|1.8355
|1139
|2006.06.09 14:30
|modify
|216
|1.00
|1.8435
|1.8399
|1.8355
�
|1140
|2006.06.09 14:30
|s/l
|216
|1.00
|1.8399
|1.8399
|1.8355
|359.99
|23387.22
|1141
|2006.06.09 14:30
|sell
|217
|1.00
|1.8437
|1.8462
|1.8357
�
|1142
|2006.06.09 14:30
|modify
|217
|1.00
|1.8437
|1.8399
|1.8357
|1143
|2006.06.09 14:31
|s/l
|217
|1.00
|1.8399
|1.8399
|1.8357
|379.99
|23767.21
�
|1144
|2006.06.09 14:31
|sell
|218
|1.00
|1.8442
|1.8467
|1.8362
|1145
|2006.06.09 14:31
|modify
|218
|1.00
|1.8442
|1.8406
|1.8362
�
|1146
|2006.06.09 14:31
|modify
|218
|1.00
|1.8442
|1.8397
|1.8362
|1147
|2006.06.09 14:31
|s/l
|218
|1.00
|1.8397
|1.8397
|1.8362
|450.00
|24217.21
�
|1148
|2006.06.09 14:31
|sell
|219
|1.00
|1.8446
|1.8471
|1.8366
|1149
|2006.06.09 14:31
|modify
|219
|1.00
|1.8446
|1.8401
|1.8366
�
|1150
|2006.06.09 14:31
|modify
|219
|1.00
|1.8446
|1.8398
|1.8366
|1151
|2006.06.09 14:32
|s/l
|219
|1.00
|1.8398
|1.8398
|1.8366
|480.00
|24697.21
�
|1152
|2006.06.09 15:25
|sell
|220
|1.00
|1.8433
|1.8458
|1.8353
|1153
|2006.06.09 15:28
|s/l
|220
|1.00
|1.8458
|1.8458
|1.8353
|-250.00
|24447.21
�
|1154
|2006.06.09 15:28
|sell
|221
|1.00
|1.8456
|1.8481
|1.8376
|1155
|2006.06.09 16:10
|s/l
|221
|1.00
|1.8481
|1.8481
|1.8376
|-250.00
|24197.21
�
|1156
|2006.06.12 05:17
|sell
|222
|1.00
|1.8419
|1.8444
|1.8339
|1157
|2006.06.12 08:32
|s/l
|222
|1.00
|1.8444
|1.8444
|1.8339
|-250.00
|23947.21
�
|1158
|2006.06.12 12:08
|sell
|223
|1.00
|1.8430
|1.8455
|1.8350
|1159
|2006.06.12 13:26
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8410
|1.8350
�
|1160
|2006.06.12 13:27
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8409
|1.8350
|1161
|2006.06.12 13:28
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8408
|1.8350
�
|1162
|2006.06.12 13:28
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8407
|1.8350
|1163
|2006.06.12 13:28
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8407
|1.8350
�
|1164
|2006.06.12 13:28
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8406
|1.8350
|1165
|2006.06.12 13:29
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8405
|1.8350
�
|1166
|2006.06.12 13:30
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8405
|1.8350
|1167
|2006.06.12 13:30
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8404
|1.8350
�
|1168
|2006.06.12 13:30
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8403
|1.8350
|1169
|2006.06.12 13:30
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8401
|1.8350
�
|1170
|2006.06.12 13:30
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8400
|1.8350
|1171
|2006.06.12 13:30
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8399
|1.8350
�
|1172
|2006.06.12 13:30
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8398
|1.8350
|1173
|2006.06.12 13:30
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8398
|1.8350
�
|1174
|2006.06.12 13:38
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8396
|1.8350
|1175
|2006.06.12 13:38
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8396
|1.8350
�
|1176
|2006.06.12 13:39
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8395
|1.8350
|1177
|2006.06.12 13:39
|modify
|223
|1.00
|1.8430
|1.8392
|1.8350
�
|1178
|2006.06.12 13:43
|s/l
|223
|1.00
|1.8392
|1.8392
|1.8350
|380.00
|24327.21
|1179
|2006.06.12 14:23
|sell
|224
|1.00
|1.8426
|1.8451
|1.8346
�
|1180
|2006.06.12 15:28
|s/l
|224
|1.00
|1.8451
|1.8451
|1.8346
|-250.00
|24077.21
|1181
|2006.06.12 15:28
|sell
|225
|1.00
|1.8449
|1.8474
|1.8369
�
|1182
|2006.06.12 17:00
|modify
|225
|1.00
|1.8449
|1.8429
|1.8369
|1183
|2006.06.12 17:00
|modify
|225
|1.00
|1.8449
|1.8428
|1.8369
�
|1184
|2006.06.12 17:08
|modify
|225
|1.00
|1.8449
|1.8427
|1.8369
|1185
|2006.06.12 17:08
|modify
|225
|1.00
|1.8449
|1.8425
|1.8369
�
|1186
|2006.06.12 17:08
|modify
|225
|1.00
|1.8449
|1.8423
|1.8369
|1187
|2006.06.12 17:12
|s/l
|225
|1.00
|1.8423
|1.8423
|1.8369
|260.00
|24337.21
�
|1188
|2006.06.12 18:46
|sell
|226
|1.00
|1.8446
|1.8471
|1.8366
|1189
|2006.06.12 23:07
|modify
|226
|1.00
|1.8446
|1.8426
|1.8366
�
|1190
|2006.06.12 23:07
|modify
|226
|1.00
|1.8446
|1.8426
|1.8366
|1191
|2006.06.12 23:11
|modify
|226
|1.00
|1.8446
|1.8425
|1.8366
�
|1192
|2006.06.12 23:22
|modify
|226
|1.00
|1.8446
|1.8425
|1.8366
|1193
|2006.06.12 23:22
|modify
|226
|1.00
|1.8446
|1.8424
|1.8366
�
|1194
|2006.06.12 23:29
|s/l
|226
|1.00
|1.8424
|1.8424
|1.8366
|220.00
|24557.21
|1195
|2006.06.13 07:26
|sell
|227
|1.00
|1.8410
|1.8435
|1.8330
�
|1196
|2006.06.13 09:25
|s/l
|227
|1.00
|1.8435
|1.8435
|1.8330
|-250.00
|24307.21
|1197
|2006.06.13 12:23
|sell
|228
|1.00
|1.8433
|1.8458
|1.8353
�
|1198
|2006.06.13 13:56
|modify
|228
|1.00
|1.8433
|1.8411
|1.8353
|1199
|2006.06.13 13:56
|modify
|228
|1.00
|1.8433
|1.8410
|1.8353
�
|1200
|2006.06.13 13:56
|modify
|228
|1.00
|1.8433
|1.8409
|1.8353
|1201
|2006.06.13 13:56
|modify
|228
|1.00
|1.8433
|1.8409
|1.8353
�
|1202
|2006.06.13 13:56
|modify
|228
|1.00
|1.8433
|1.8408
|1.8353
|1203
|2006.06.13 13:59
|s/l
|228
|1.00
|1.8408
|1.8408
|1.8353
|250.00
|24557.21
�
|1204
|2006.06.13 15:43
|sell
|229
|1.00
|1.8428
|1.8453
|1.8348
|1205
|2006.06.13 16:23
|modify
|229
|1.00
|1.8428
|1.8403
|1.8348
�
|1206
|2006.06.13 16:23
|s/l
|229
|1.00
|1.8403
|1.8403
|1.8348
|250.00
|24807.21
|1207
|2006.06.13 21:38
|sell
|230
|1.00
|1.8342
|1.8367
|1.8262
�
|1208
|2006.06.14 06:54
|s/l
|230
|1.00
|1.8367
|1.8367
|1.8262
|-247.85
|24559.36
|1209
|2006.06.14 12:40
|sell
|231
|1.00
|1.8421
|1.8446
|1.8341
�
|1210
|2006.06.14 14:30
|modify
|231
|1.00
|1.8421
|1.8399
|1.8341
|1211
|2006.06.14 14:30
|modify
|231
|1.00
|1.8421
|1.8391
|1.8341
�
|1212
|2006.06.14 14:30
|modify
|231
|1.00
|1.8421
|1.8389
|1.8341
|1213
|2006.06.14 14:30
|s/l
|231
|1.00
|1.8389
|1.8389
|1.8341
|320.00
|24879.36
�
|1214
|2006.06.14 14:36
|sell
|232
|1.00
|1.8425
|1.8450
|1.8345
|1215
|2006.06.14 14:36
|modify
|232
|1.00
|1.8425
|1.8405
|1.8345
�
|1216
|2006.06.14 14:36
|modify
|232
|1.00
|1.8425
|1.8399
|1.8345
|1217
|2006.06.14 14:36
|s/l
|232
|1.00
|1.8399
|1.8399
|1.8345
|260.00
|25139.36
�
|1218
|2006.06.14 15:17
|sell
|233
|1.00
|1.8424
|1.8449
|1.8344
|1219
|2006.06.14 15:19
|s/l
|233
|1.00
|1.8449
|1.8449
|1.8344
|-250.00
|24889.36
�
|1220
|2006.06.14 16:25
|buy
|234
|1.00
|1.8473
|1.8448
|1.8553
|1221
|2006.06.14 20:30
|s/l
|234
|1.00
|1.8448
|1.8448
|1.8553
|-250.00
|24639.36
�
|1222
|2006.06.15 05:08
|buy
|235
|1.00
|1.8452
|1.8427
|1.8532
|1223
|2006.06.15 05:51
|s/l
|235
|1.00
|1.8427
|1.8427
|1.8532
|-250.00
|24389.36
�
|1224
|2006.06.15 09:15
|buy
|236
|1.00
|1.8445
|1.8420
|1.8525
|1225
|2006.06.15 11:39
|modify
|236
|1.00
|1.8445
|1.8466
|1.8525
�
|1226
|2006.06.15 11:39
|modify
|236
|1.00
|1.8445
|1.8469
|1.8525
|1227
|2006.06.15 11:44
|modify
|236
|1.00
|1.8445
|1.8470
|1.8525
�
|1228
|2006.06.15 11:44
|modify
|236
|1.00
|1.8445
|1.8470
|1.8525
|1229
|2006.06.15 11:45
|modify
|236
|1.00
|1.8445
|1.8471
|1.8525
�
|1230
|2006.06.15 11:45
|modify
|236
|1.00
|1.8445
|1.8472
|1.8525
|1231
|2006.06.15 11:51
|modify
|236
|1.00
|1.8445
|1.8473
|1.8525
�
|1232
|2006.06.15 11:51
|modify
|236
|1.00
|1.8445
|1.8475
|1.8525
|1233
|2006.06.15 11:53
|s/l
|236
|1.00
|1.8475
|1.8475
|1.8525
|300.00
|24689.36
�
|1234
|2006.06.15 13:11
|buy
|237
|1.00
|1.8470
|1.8445
|1.8550
|1235
|2006.06.15 14:27
|modify
|237
|1.00
|1.8470
|1.8489
|1.8550
�
|1236
|2006.06.15 14:27
|modify
|237
|1.00
|1.8470
|1.8493
|1.8550
|1237
|2006.06.15 14:27
|modify
|237
|1.00
|1.8470
|1.8494
|1.8550
�
|1238
|2006.06.15 14:27
|modify
|237
|1.00
|1.8470
|1.8495
|1.8550
|1239
|2006.06.15 14:27
|modify
|237
|1.00
|1.8470
|1.8496
|1.8550
�
|1240
|2006.06.15 14:27
|modify
|237
|1.00
|1.8470
|1.8496
|1.8550
|1241
|2006.06.15 14:27
|s/l
|237
|1.00
|1.8496
|1.8496
|1.8550
|260.00
|24949.36
�
|1242
|2006.06.15 14:33
|buy
|238
|1.00
|1.8465
|1.8440
|1.8545
|1243
|2006.06.15 14:54
|modify
|238
|1.00
|1.8465
|1.8484
|1.8545
�
|1244
|2006.06.15 14:55
|modify
|238
|1.00
|1.8465
|1.8485
|1.8545
|1245
|2006.06.15 14:55
|modify
|238
|1.00
|1.8465
|1.8485
|1.8545
�
|1246
|2006.06.15 14:56
|s/l
|238
|1.00
|1.8485
|1.8485
|1.8545
|200.00
|25149.36
|1247
|2006.06.15 15:00
|buy
|239
|1.00
|1.8465
|1.8440
|1.8545
�
|1248
|2006.06.15 15:00
|modify
|239
|1.00
|1.8465
|1.8507
|1.8545
|1249
|2006.06.15 15:01
|modify
|239
|1.00
|1.8465
|1.8508
|1.8545
�
|1250
|2006.06.15 15:01
|modify
|239
|1.00
|1.8465
|1.8510
|1.8545
|1251
|2006.06.15 15:01
|modify
|239
|1.00
|1.8465
|1.8511
|1.8545
�
|1252
|2006.06.15 15:01
|modify
|239
|1.00
|1.8465
|1.8512
|1.8545
|1253
|2006.06.15 15:01
|modify
|239
|1.00
|1.8465
|1.8513
|1.8545
�
|1254
|2006.06.15 15:01
|modify
|239
|1.00
|1.8465
|1.8514
|1.8545
|1255
|2006.06.15 15:01
|modify
|239
|1.00
|1.8465
|1.8516
|1.8545
�
|1256
|2006.06.15 15:01
|s/l
|239
|1.00
|1.8516
|1.8516
|1.8545
|510.00
|25659.36
|1257
|2006.06.16 17:50
|buy
|240
|1.00
|1.8485
|1.8460
|1.8565
�
|1258
|2006.06.16 20:31
|modify
|240
|1.00
|1.8485
|1.8504
|1.8565
|1259
|2006.06.16 20:32
|modify
|240
|1.00
|1.8485
|1.8507
|1.8565
�
|1260
|2006.06.16 20:32
|modify
|240
|1.00
|1.8485
|1.8507
|1.8565
|1261
|2006.06.16 20:33
|modify
|240
|1.00
|1.8485
|1.8508
|1.8565
�
|1262
|2006.06.16 20:40
|s/l
|240
|1.00
|1.8508
|1.8508
|1.8565
|230.00
|25889.36
|1263
|2006.06.19 12:19
|buy
|241
|1.00
|1.8449
|1.8424
|1.8529
�
|1264
|2006.06.19 13:33
|modify
|241
|1.00
|1.8449
|1.8473
|1.8529
|1265
|2006.06.19 13:33
|modify
|241
|1.00
|1.8449
|1.8473
|1.8529
�
|1266
|2006.06.19 13:33
|s/l
|241
|1.00
|1.8473
|1.8473
|1.8529
|240.00
|26129.36
|1267
|2006.06.19 14:21
|buy
|242
|1.00
|1.8450
|1.8425
|1.8530
�
|1268
|2006.06.19 14:35
|s/l
|242
|1.00
|1.8425
|1.8425
|1.8530
|-250.00
|25879.36
|1269
|2006.06.20 08:15
|buy
|243
|1.00
|1.8436
|1.8411
|1.8516
�
|1270
|2006.06.20 11:54
|s/l
|243
|1.00
|1.8411
|1.8411
|1.8516
|-250.00
|25629.36
|1271
|2006.06.20 14:52
|sell
|244
|1.00
|1.8404
|1.8429
|1.8324
�
|1272
|2006.06.20 15:52
|s/l
|244
|1.00
|1.8429
|1.8429
|1.8324
|-250.00
|25379.36
|1273
|2006.06.21 05:20
|buy
|245
|1.00
|1.8456
|1.8431
|1.8536
�
|1274
|2006.06.21 10:31
|s/l
|245
|1.00
|1.8431
|1.8431
|1.8536
|-250.00
|25129.36
|1275
|2006.06.21 17:10
|buy
|246
|1.00
|1.8428
|1.8403
|1.8508
�
|1276
|2006.06.21 17:58
|modify
|246
|1.00
|1.8428
|1.8447
|1.8508
|1277
|2006.06.21 17:58
|modify
|246
|1.00
|1.8428
|1.8447
|1.8508
�
|1278
|2006.06.21 17:59
|modify
|246
|1.00
|1.8428
|1.8449
|1.8508
|1279
|2006.06.21 18:04
|s/l
|246
|1.00
|1.8449
|1.8449
|1.8508
|210.01
|25339.37
�
|1280
|2006.06.22 07:23
|buy
|247
|1.00
|1.8449
|1.8424
|1.8529
|1281
|2006.06.22 09:29
|s/l
|247
|1.00
|1.8424
|1.8424
|1.8529
|-250.00
|25089.37
�
|1282
|2006.06.22 16:16
|sell
|248
|1.00
|1.8278
|1.8303
|1.8198
|1283
|2006.06.22 17:41
|s/l
|248
|1.00
|1.8303
|1.8303
|1.8198
|-250.00
|24839.37
�
|1284
|2006.06.26 08:59
|sell
|249
|1.00
|1.8196
|1.8221
|1.8116
|1285
|2006.06.26 09:18
|s/l
|249
|1.00
|1.8221
|1.8221
|1.8116
|-250.00
|24589.37
�
|1286
|2006.06.26 16:00
|sell
|250
|1.00
|1.8195
|1.8220
|1.8115
|1287
|2006.06.26 17:04
|modify
|250
|1.00
|1.8195
|1.8175
|1.8115
�
|1288
|2006.06.26 17:04
|modify
|250
|1.00
|1.8195
|1.8173
|1.8115
|1289
|2006.06.26 17:04
|s/l
|250
|1.00
|1.8173
|1.8173
|1.8115
|220.00
|24809.37
�
|1290
|2006.06.26 17:50
|sell
|251
|1.00
|1.8192
|1.8217
|1.8112
|1291
|2006.06.26 19:04
|s/l
|251
|1.00
|1.8217
|1.8217
|1.8112
|-250.00
|24559.37
�
|1292
|2006.06.26 22:10
|sell
|252
|1.00
|1.8235
|1.8260
|1.8155
|1293
|2006.06.27 02:51
|s/l
|252
|1.00
|1.8260
|1.8260
|1.8155
|-247.85
|24311.52
�
|1294
|2006.06.27 07:16
|sell
|253
|1.00
|1.8253
|1.8278
|1.8173
|1295
|2006.06.27 08:33
|modify
|253
|1.00
|1.8253
|1.8232
|1.8173
�
|1296
|2006.06.27 08:38
|s/l
|253
|1.00
|1.8232
|1.8232
|1.8173
|210.00
|24521.52
|1297
|2006.06.27 08:57
|sell
|254
|1.00
|1.8235
|1.8260
|1.8155
�
|1298
|2006.06.27 12:13
|modify
|254
|1.00
|1.8235
|1.8214
|1.8155
|1299
|2006.06.27 12:13
|modify
|254
|1.00
|1.8235
|1.8213
|1.8155
�
|1300
|2006.06.27 12:13
|s/l
|254
|1.00
|1.8213
|1.8213
|1.8155
|220.01
|24741.53
|1301
|2006.06.27 12:14
|sell
|255
|1.00
|1.8219
|1.8244
|1.8139
�
|1302
|2006.06.27 13:41
|modify
|255
|1.00
|1.8219
|1.8200
|1.8139
|1303
|2006.06.27 13:41
|modify
|255
|1.00
|1.8219
|1.8199
|1.8139
�
|1304
|2006.06.27 13:42
|modify
|255
|1.00
|1.8219
|1.8197
|1.8139
|1305
|2006.06.27 13:42
|modify
|255
|1.00
|1.8219
|1.8197
|1.8139
�
|1306
|2006.06.27 13:51
|s/l
|255
|1.00
|1.8197
|1.8197
|1.8139
|220.00
|24961.53
|1307
|2006.06.27 14:44
|sell
|256
|1.00
|1.8220
|1.8245
|1.8140
�
|1308
|2006.06.27 16:15
|s/l
|256
|1.00
|1.8245
|1.8245
|1.8140
|-250.00
|24711.53
|1309
|2006.07.03 09:01
|buy
|257
|1.00
|1.8458
|1.8433
|1.8538
�
|1310
|2006.07.03 10:20
|s/l
|257
|1.00
|1.8433
|1.8433
|1.8538
|-250.00
|24461.53
|1311
|2006.07.03 17:13
|buy
|258
|1.00
|1.8429
|1.8404
|1.8509
�
|1312
|2006.07.03 17:15
|s/l
|258
|1.00
|1.8404
|1.8404
|1.8509
|-250.00
|24211.53
|1313
|2006.07.03 17:15
|buy
|259
|1.00
|1.8406
|1.8381
|1.8486
�
|1314
|2006.07.04 02:41
|modify
|259
|1.00
|1.8406
|1.8425
|1.8486
|1315
|2006.07.04 02:43
|modify
|259
|1.00
|1.8406
|1.8426
|1.8486
�
|1316
|2006.07.04 02:44
|modify
|259
|1.00
|1.8406
|1.8427
|1.8486
|1317
|2006.07.04 02:46
|modify
|259
|1.00
|1.8406
|1.8429
|1.8486
�
|1318
|2006.07.04 02:46
|modify
|259
|1.00
|1.8406
|1.8429
|1.8486
|1319
|2006.07.04 02:46
|modify
|259
|1.00
|1.8406
|1.8431
|1.8486
�
|1320
|2006.07.04 02:46
|modify
|259
|1.00
|1.8406
|1.8432
|1.8486
|1321
|2006.07.04 02:47
|modify
|259
|1.00
|1.8406
|1.8433
|1.8486
�
|1322
|2006.07.04 03:30
|modify
|259
|1.00
|1.8406
|1.8434
|1.8486
|1323
|2006.07.04 03:51
|modify
|259
|1.00
|1.8406
|1.8435
|1.8486
�
|1324
|2006.07.04 03:51
|modify
|259
|1.00
|1.8406
|1.8436
|1.8486
|1325
|2006.07.04 03:55
|modify
|259
|1.00
|1.8406
|1.8437
|1.8486
�
|1326
|2006.07.04 03:58
|modify
|259
|1.00
|1.8406
|1.8438
|1.8486
|1327
|2006.07.04 03:59
|modify
|259
|1.00
|1.8406
|1.8438
|1.8486
�
|1328
|2006.07.04 04:26
|s/l
|259
|1.00
|1.8438
|1.8438
|1.8486
|316.50
|24528.03
|1329
|2006.07.04 09:14
|buy
|260
|1.00
|1.8439
|1.8414
|1.8519
�
|1330
|2006.07.04 10:57
|modify
|260
|1.00
|1.8439
|1.8459
|1.8519
|1331
|2006.07.04 10:57
|modify
|260
|1.00
|1.8439
|1.8459
|1.8519
�
|1332
|2006.07.04 11:00
|s/l
|260
|1.00
|1.8459
|1.8459
|1.8519
|199.99
|24728.02
|1333
|2006.07.05 08:17
|buy
|261
|1.00
|1.8471
|1.8446
|1.8551
�
|1334
|2006.07.05 08:42
|s/l
|261
|1.00
|1.8446
|1.8446
|1.8551
|-250.00
|24478.02
|1335
|2006.07.05 14:15
|buy
|262
|1.00
|1.8432
|1.8407
|1.8512
�
|1336
|2006.07.05 14:16
|s/l
|262
|1.00
|1.8407
|1.8407
|1.8512
|-250.00
|24228.02
|1337
|2006.07.05 21:11
|buy
|263
|1.00
|1.8344
|1.8319
|1.8424
�
|1338
|2006.07.06 14:33
|modify
|263
|1.00
|1.8344
|1.8368
|1.8424
|1339
|2006.07.06 14:33
|modify
|263
|1.00
|1.8344
|1.8376
|1.8424
�
|1340
|2006.07.06 14:33
|s/l
|263
|1.00
|1.8376
|1.8376
|1.8424
|309.50
|24537.52
|1341
|2006.07.06 15:06
|buy
|264
|1.00
|1.8346
|1.8321
|1.8426
�
|1342
|2006.07.06 15:22
|modify
|264
|1.00
|1.8346
|1.8373
|1.8426
|1343
|2006.07.06 15:22
|modify
|264
|1.00
|1.8346
|1.8383
|1.8426
�
|1344
|2006.07.06 15:22
|s/l
|264
|1.00
|1.8383
|1.8383
|1.8426
|369.99
|24907.51
|1345
|2006.07.06 16:50
|buy
|265
|1.00
|1.8373
|1.8348
|1.8453
�
|1346
|2006.07.07 11:29
|modify
|265
|1.00
|1.8373
|1.8392
|1.8453
|1347
|2006.07.07 11:29
|modify
|265
|1.00
|1.8373
|1.8394
|1.8453
�
|1348
|2006.07.07 11:29
|modify
|265
|1.00
|1.8373
|1.8395
|1.8453
|1349
|2006.07.07 11:29
|modify
|265
|1.00
|1.8373
|1.8397
|1.8453
�
|1350
|2006.07.07 11:32
|s/l
|265
|1.00
|1.8397
|1.8397
|1.8453
|236.50
|25144.01
|1351
|2006.07.07 13:04
|buy
|266
|1.00
|1.8407
|1.8382
|1.8487
�
|1352
|2006.07.07 14:30
|modify
|266
|1.00
|1.8407
|1.8440
|1.8487
|1353
|2006.07.07 14:30
|modify
|266
|1.00
|1.8407
|1.8445
|1.8487
�
|1354
|2006.07.07 14:30
|modify
|266
|1.00
|1.8407
|1.8454
|1.8487
|1355
|2006.07.07 14:30
|modify
|266
|1.00
|1.8407
|1.8463
|1.8487
�
|1356
|2006.07.07 14:30
|modify
|266
|1.00
|1.8407
|1.8469
|1.8487
|1357
|2006.07.07 14:30
|t/p
|266
|1.00
|1.8487
|1.8469
|1.8487
|800.00
|25944.01
�
|1358
|2006.07.07 16:07
|buy
|267
|1.00
|1.8508
|1.8483
|1.8588
|1359
|2006.07.07 21:00
|close
|267
|1.00
|1.8512
|1.8483
|1.8588
|40.00
|25984.01
�
|1360
|2006.07.10 08:40
|buy
|268
|1.00
|1.8487
|1.8462
|1.8567
|1361
|2006.07.10 09:22
|modify
|268
|1.00
|1.8487
|1.8506
|1.8567
�
|1362
|2006.07.10 09:23
|modify
|268
|1.00
|1.8487
|1.8507
|1.8567
|1363
|2006.07.10 09:23
|modify
|268
|1.00
|1.8487
|1.8509
|1.8567
�
|1364
|2006.07.10 09:23
|modify
|268
|1.00
|1.8487
|1.8509
|1.8567
|1365
|2006.07.10 09:29
|modify
|268
|1.00
|1.8487
|1.8510
|1.8567
�
|1366
|2006.07.10 09:34
|s/l
|268
|1.00
|1.8510
|1.8510
|1.8567
|230.00
|26214.01
|1367
|2006.07.10 10:37
|buy
|269
|1.00
|1.8487
|1.8462
|1.8567
�
|1368
|2006.07.10 11:24
|s/l
|269
|1.00
|1.8462
|1.8462
|1.8567
|-250.00
|25964.01
|1369
|2006.07.10 12:51
|buy
|270
|1.00
|1.8436
|1.8411
|1.8516
�
|1370
|2006.07.10 13:07
|s/l
|270
|1.00
|1.8411
|1.8411
|1.8516
|-250.00
|25714.01
|1371
|2006.07.10 21:00
|buy
|271
|1.00
|1.8405
|1.8380
|1.8485
�
|1372
|2006.07.11 02:20
|modify
|271
|1.00
|1.8405
|1.8425
|1.8485
|1373
|2006.07.11 02:21
|modify
|271
|1.00
|1.8405
|1.8426
|1.8485
�
|1374
|2006.07.11 02:21
|modify
|271
|1.00
|1.8405
|1.8427
|1.8485
|1375
|2006.07.11 02:21
|modify
|271
|1.00
|1.8405
|1.8428
|1.8485
�
|1376
|2006.07.11 03:42
|modify
|271
|1.00
|1.8405
|1.8429
|1.8485
|1377
|2006.07.11 03:43
|modify
|271
|1.00
|1.8405
|1.8430
|1.8485
�
|1378
|2006.07.11 03:58
|modify
|271
|1.00
|1.8405
|1.8431
|1.8485
|1379
|2006.07.11 03:58
|modify
|271
|1.00
|1.8405
|1.8433
|1.8485
�
|1380
|2006.07.11 04:00
|modify
|271
|1.00
|1.8405
|1.8434
|1.8485
|1381
|2006.07.11 05:26
|s/l
|271
|1.00
|1.8434
|1.8434
|1.8485
|286.50
|26000.51
�
|1382
|2006.07.12 07:46
|buy
|272
|1.00
|1.8445
|1.8420
|1.8525
|1383
|2006.07.12 08:37
|modify
|272
|1.00
|1.8445
|1.8468
|1.8525
�
|1384
|2006.07.12 08:39
|s/l
|272
|1.00
|1.8468
|1.8468
|1.8525
|230.00
|26230.51
|1385
|2006.07.12 10:30
|buy
|273
|1.00
|1.8449
|1.8424
|1.8529
�
|1386
|2006.07.12 10:34
|s/l
|273
|1.00
|1.8424
|1.8424
|1.8529
|-250.00
|25980.51
|1387
|2006.07.12 12:20
|buy
|274
|1.00
|1.8443
|1.8418
|1.8523
�
|1388
|2006.07.12 13:15
|s/l
|274
|1.00
|1.8418
|1.8418
|1.8523
|-250.00
|25730.51
|1389
|2006.07.12 17:37
|sell
|275
|1.00
|1.8348
|1.8373
|1.8268
�
|1390
|2006.07.13 09:14
|s/l
|275
|1.00
|1.8373
|1.8373
|1.8268
|-243.55
|25486.96
|1391
|2006.07.13 16:44
|buy
|276
|1.00
|1.8430
|1.8405
|1.8510
�
|1392
|2006.07.13 17:18
|s/l
|276
|1.00
|1.8405
|1.8405
|1.8510
|-250.00
|25236.96
|1393
|2006.07.14 14:57
|buy
|277
|1.00
|1.8399
|1.8374
|1.8479
�
|1394
|2006.07.14 15:03
|s/l
|277
|1.00
|1.8374
|1.8374
|1.8479
|-250.00
|24986.96
|1395
|2006.07.14 16:16
|sell
|278
|1.00
|1.8354
|1.8379
|1.8274
�
|1396
|2006.07.14 19:32
|s/l
|278
|1.00
|1.8379
|1.8379
|1.8274
|-250.00
|24736.96
|1397
|2006.07.17 23:25
|sell
|279
|1.00
|1.8193
|1.8218
|1.8113
�
|1398
|2006.07.18 09:15
|s/l
|279
|1.00
|1.8218
|1.8218
|1.8113
|-247.85
|24489.11
|1399
|2006.07.19 05:15
|sell
|280
|1.00
|1.8264
|1.8289
|1.8184
�
|1400
|2006.07.19 10:28
|s/l
|280
|1.00
|1.8289
|1.8289
|1.8184
|-250.00
|24239.11
|1401
|2006.07.19 14:30
|sell
|281
|1.00
|1.8272
|1.8297
|1.8192
�
|1402
|2006.07.19 14:31
|modify
|281
|1.00
|1.8272
|1.8245
|1.8192
|1403
|2006.07.19 14:31
|s/l
|281
|1.00
|1.8245
|1.8245
|1.8192
|270.00
|24509.11
�
|1404
|2006.07.19 15:44
|sell
|282
|1.00
|1.8279
|1.8304
|1.8199
|1405
|2006.07.19 15:59
|s/l
|282
|1.00
|1.8304
|1.8304
|1.8199
|-250.00
|24259.11
�
|1406
|2006.07.20 21:48
|buy
|283
|1.00
|1.8479
|1.8454
|1.8559
|1407
|2006.07.21 07:59
|modify
|283
|1.00
|1.8479
|1.8526
|1.8559
�
|1408
|2006.07.21 09:15
|modify
|283
|1.00
|1.8479
|1.8527
|1.8559
|1409
|2006.07.21 09:15
|modify
|283
|1.00
|1.8479
|1.8532
|1.8559
�
|1410
|2006.07.21 09:15
|modify
|283
|1.00
|1.8479
|1.8534
|1.8559
|1411
|2006.07.21 09:15
|modify
|283
|1.00
|1.8479
|1.8535
|1.8559
�
|1412
|2006.07.21 09:15
|t/p
|283
|1.00
|1.8559
|1.8535
|1.8559
|796.50
|25055.61
|1413
|2006.07.21 09:16
|buy
|284
|1.00
|1.8534
|1.8509
|1.8614
�
|1414
|2006.07.21 12:22
|modify
|284
|1.00
|1.8534
|1.8553
|1.8614
|1415
|2006.07.21 12:22
|modify
|284
|1.00
|1.8534
|1.8555
|1.8614
�
|1416
|2006.07.21 12:22
|modify
|284
|1.00
|1.8534
|1.8558
|1.8614
|1417
|2006.07.21 12:23
|modify
|284
|1.00
|1.8534
|1.8559
|1.8614
�
|1418
|2006.07.21 12:23
|modify
|284
|1.00
|1.8534
|1.8561
|1.8614
|1419
|2006.07.21 12:23
|modify
|284
|1.00
|1.8534
|1.8562
|1.8614
�
|1420
|2006.07.21 12:23
|s/l
|284
|1.00
|1.8562
|1.8562
|1.8614
|280.00
|25335.61
|1421
|2006.07.21 13:40
|buy
|285
|1.00
|1.8560
|1.8535
|1.8640
�
|1422
|2006.07.21 15:06
|modify
|285
|1.00
|1.8560
|1.8579
|1.8640
|1423
|2006.07.21 15:06
|modify
|285
|1.00
|1.8560
|1.8580
|1.8640
�
|1424
|2006.07.21 15:32
|s/l
|285
|1.00
|1.8580
|1.8580
|1.8640
|200.00
|25535.61
|1425
|2006.07.21 16:15
|buy
|286
|1.00
|1.8580
|1.8555
|1.8660
�
|1426
|2006.07.24 02:54
|s/l
|286
|1.00
|1.8555
|1.8555
|1.8660
|-253.50
|25282.11
|1427
|2006.07.24 15:22
|buy
|287
|1.00
|1.8526
|1.8501
|1.8606
�
|1428
|2006.07.24 15:59
|s/l
|287
|1.00
|1.8501
|1.8501
|1.8606
|-250.00
|25032.11
|1429
|2006.07.24 17:06
|buy
|288
|1.00
|1.8488
|1.8463
|1.8568
�
|1430
|2006.07.24 23:09
|modify
|288
|1.00
|1.8488
|1.8508
|1.8568
|1431
|2006.07.24 23:40
|s/l
|288
|1.00
|1.8508
|1.8508
|1.8568
|200.00
|25232.11
�
|1432
|2006.07.25 09:25
|buy
|289
|1.00
|1.8501
|1.8476
|1.8581
|1433
|2006.07.25 15:59
|s/l
|289
|1.00
|1.8476
|1.8476
|1.8581
|-250.00
|24982.11
�
|1434
|2006.07.26 18:17
|buy
|290
|1.00
|1.8472
|1.8447
|1.8552
|1435
|2006.07.26 18:51
|modify
|290
|1.00
|1.8472
|1.8492
|1.8552
�
|1436
|2006.07.26 18:53
|modify
|290
|1.00
|1.8472
|1.8496
|1.8552
|1437
|2006.07.26 18:55
|modify
|290
|1.00
|1.8472
|1.8497
|1.8552
�
|1438
|2006.07.26 19:08
|s/l
|290
|1.00
|1.8497
|1.8497
|1.8552
|250.00
|25232.11
|1439
|2006.07.27 17:23
|buy
|291
|1.00
|1.8623
|1.8598
|1.8703
�
|1440
|2006.07.27 19:12
|s/l
|291
|1.00
|1.8598
|1.8598
|1.8703
|-250.00
|24982.11
|1441
|2006.07.27 20:18
|buy
|292
|1.00
|1.8571
|1.8546
|1.8651
�
|1442
|2006.07.28 03:19
|s/l
|292
|1.00
|1.8546
|1.8546
|1.8651
|-253.50
|24728.61
|1443
|2006.07.28 13:46
|buy
|293
|1.00
|1.8555
|1.8530
|1.8635
�
|1444
|2006.07.28 14:30
|modify
|293
|1.00
|1.8555
|1.8575
|1.8635
|1445
|2006.07.28 14:30
|modify
|293
|1.00
|1.8555
|1.8578
|1.8635
�
|1446
|2006.07.28 14:30
|s/l
|293
|1.00
|1.8578
|1.8578
|1.8635
|230.01
|24958.62
|1447
|2006.07.28 14:30
|buy
|294
|1.00
|1.8547
|1.8522
|1.8627
�
|1448
|2006.07.28 14:30
|modify
|294
|1.00
|1.8547
|1.8597
|1.8627
|1449
|2006.07.28 14:30
|modify
|294
|1.00
|1.8547
|1.8599
|1.8627
�
|1450
|2006.07.28 14:30
|s/l
|294
|1.00
|1.8599
|1.8599
|1.8627
|519.99
|25478.61
|1451
|2006.07.31 15:35
|buy
|295
|1.00
|1.8656
|1.8631
|1.8736
�
|1452
|2006.07.31 19:17
|modify
|295
|1.00
|1.8656
|1.8675
|1.8736
|1453
|2006.07.31 19:31
|modify
|295
|1.00
|1.8656
|1.8676
|1.8736
�
|1454
|2006.07.31 19:35
|modify
|295
|1.00
|1.8656
|1.8677
|1.8736
|1455
|2006.07.31 19:35
|modify
|295
|1.00
|1.8656
|1.8677
|1.8736
�
|1456
|2006.07.31 19:58
|s/l
|295
|1.00
|1.8677
|1.8677
|1.8736
|210.00
|25688.61
|1457
|2006.08.01 05:56
|buy
|296
|1.00
|1.8646
|1.8621
|1.8726
�
|1458
|2006.08.01 10:37
|modify
|296
|1.00
|1.8646
|1.8666
|1.8726
|1459
|2006.08.01 10:37
|modify
|296
|1.00
|1.8646
|1.8667
|1.8726
�
|1460
|2006.08.01 10:37
|modify
|296
|1.00
|1.8646
|1.8667
|1.8726
|1461
|2006.08.01 10:38
|modify
|296
|1.00
|1.8646
|1.8668
|1.8726
�
|1462
|2006.08.01 10:38
|modify
|296
|1.00
|1.8646
|1.8669
|1.8726
|1463
|2006.08.01 10:38
|modify
|296
|1.00
|1.8646
|1.8670
|1.8726
�
|1464
|2006.08.01 10:38
|modify
|296
|1.00
|1.8646
|1.8671
|1.8726
|1465
|2006.08.01 10:49
|s/l
|296
|1.00
|1.8671
|1.8671
|1.8726
|250.00
|25938.61
�
|1466
|2006.08.01 11:21
|buy
|297
|1.00
|1.8657
|1.8632
|1.8737
|1467
|2006.08.01 14:31
|modify
|297
|1.00
|1.8657
|1.8676
|1.8737
�
|1468
|2006.08.01 14:31
|s/l
|297
|1.00
|1.8676
|1.8676
|1.8737
|190.00
|26128.61
|1469
|2006.08.01 14:33
|buy
|298
|1.00
|1.8669
|1.8644
|1.8749
�
|1470
|2006.08.01 14:42
|s/l
|298
|1.00
|1.8644
|1.8644
|1.8749
|-250.00
|25878.61
|1471
|2006.08.02 21:48
|buy
|299
|1.00
|1.8763
|1.8738
|1.8843
�
|1472
|2006.08.03 03:11
|s/l
|299
|1.00
|1.8738
|1.8738
|1.8843
|-260.50
|25618.11
|1473
|2006.08.03 06:19
|buy
|300
|1.00
|1.8756
|1.8731
|1.8836
�
|1474
|2006.08.03 10:03
|s/l
|300
|1.00
|1.8731
|1.8731
|1.8836
|-250.00
|25368.11
|1475
|2006.08.03 10:03
|buy
|301
|1.00
|1.8731
|1.8706
|1.8811
�
|1476
|2006.08.03 11:52
|s/l
|301
|1.00
|1.8706
|1.8706
|1.8811
|-250.00
|25118.11
|1477
|2006.08.03 13:07
|buy
|302
|1.00
|1.8847
|1.8822
|1.8927
�
|1478
|2006.08.03 14:30
|modify
|302
|1.00
|1.8847
|1.8869
|1.8927
|1479
|2006.08.03 14:30
|modify
|302
|1.00
|1.8847
|1.8870
|1.8927
�
|1480
|2006.08.03 14:30
|modify
|302
|1.00
|1.8847
|1.8871
|1.8927
|1481
|2006.08.03 14:30
|modify
|302
|1.00
|1.8847
|1.8873
|1.8927
�
|1482
|2006.08.03 14:30
|modify
|302
|1.00
|1.8847
|1.8874
|1.8927
|1483
|2006.08.03 14:30
|modify
|302
|1.00
|1.8847
|1.8875
|1.8927
�
|1484
|2006.08.03 14:30
|modify
|302
|1.00
|1.8847
|1.8878
|1.8927
|1485
|2006.08.03 14:30
|modify
|302
|1.00
|1.8847
|1.8879
|1.8927
�
|1486
|2006.08.03 14:31
|modify
|302
|1.00
|1.8847
|1.8880
|1.8927
|1487
|2006.08.03 14:31
|modify
|302
|1.00
|1.8847
|1.8880
|1.8927
�
|1488
|2006.08.03 14:31
|modify
|302
|1.00
|1.8847
|1.8882
|1.8927
|1489
|2006.08.03 14:34
|s/l
|302
|1.00
|1.8882
|1.8882
|1.8927
|350.00
|25468.11
�
|1490
|2006.08.03 17:58
|buy
|303
|1.00
|1.8847
|1.8822
|1.8927
|1491
|2006.08.03 19:59
|modify
|303
|1.00
|1.8847
|1.8874
|1.8927
�
|1492
|2006.08.03 20:00
|s/l
|303
|1.00
|1.8874
|1.8874
|1.8927
|270.01
|25738.12
|1493
|2006.08.04 05:59
|buy
|304
|1.00
|1.8861
|1.8836
|1.8941
�
|1494
|2006.08.04 09:38
|modify
|304
|1.00
|1.8861
|1.8880
|1.8941
|1495
|2006.08.04 09:38
|modify
|304
|1.00
|1.8861
|1.8883
|1.8941
�
|1496
|2006.08.04 09:38
|modify
|304
|1.00
|1.8861
|1.8885
|1.8941
|1497
|2006.08.04 09:39
|modify
|304
|1.00
|1.8861
|1.8886
|1.8941
�
|1498
|2006.08.04 09:39
|modify
|304
|1.00
|1.8861
|1.8886
|1.8941
|1499
|2006.08.04 09:39
|modify
|304
|1.00
|1.8861
|1.8888
|1.8941
�
|1500
|2006.08.04 09:41
|s/l
|304
|1.00
|1.8888
|1.8888
|1.8941
|270.01
|26008.13
|1501
|2006.08.04 16:09
|buy
|305
|1.00
|1.9092
|1.9067
|1.9172
�
|1502
|2006.08.06 20:15
|s/l
|305
|1.00
|1.9067
|1.9067
|1.9172
|-250.00
|25758.13
|1503
|2006.08.07 06:10
|buy
|306
|1.00
|1.9061
|1.9036
|1.9141
�
|1504
|2006.08.07 12:29
|modify
|306
|1.00
|1.9061
|1.9086
|1.9141
|1505
|2006.08.07 12:29
|modify
|306
|1.00
|1.9061
|1.9086
|1.9141
�
|1506
|2006.08.07 12:30
|s/l
|306
|1.00
|1.9086
|1.9086
|1.9141
|250.00
|26008.13
|1507
|2006.08.08 16:15
|buy
|307
|1.00
|1.9075
|1.9050
|1.9155
�
|1508
|2006.08.08 20:24
|s/l
|307
|1.00
|1.9050
|1.9050
|1.9155
|-250.00
|25758.13
|1509
|2006.08.09 14:09
|buy
|308
|1.00
|1.9071
|1.9046
|1.9151
�
|1510
|2006.08.09 20:31
|s/l
|308
|1.00
|1.9046
|1.9046
|1.9151
|-250.00
|25508.13
|1511
|2006.08.09 20:31
|buy
|309
|1.00
|1.9048
|1.9023
|1.9128
�
|1512
|2006.08.10 07:59
|s/l
|309
|1.00
|1.9023
|1.9023
|1.9128
|-260.50
|25247.63
|1513
|2006.08.10 09:49
|buy
|310
|1.00
|1.9008
|1.8983
|1.9088
�
|1514
|2006.08.10 10:12
|s/l
|310
|1.00
|1.8983
|1.8983
|1.9088
|-250.00
|24997.63
|1515
|2006.08.11 07:59
|sell
|311
|1.00
|1.8946
|1.8971
|1.8866
�
|1516
|2006.08.11 10:13
|s/l
|311
|1.00
|1.8971
|1.8971
|1.8866
|-250.00
|24747.63
|1517
|2006.08.11 14:30
|sell
|312
|1.00
|1.8955
|1.8980
|1.8875
�
|1518
|2006.08.11 14:30
|modify
|312
|1.00
|1.8955
|1.8924
|1.8875
|1519
|2006.08.11 14:31
|modify
|312
|1.00
|1.8955
|1.8923
|1.8875
�
|1520
|2006.08.11 14:31
|s/l
|312
|1.00
|1.8923
|1.8923
|1.8875
|319.99
|25067.62
|1521
|2006.08.11 15:46
|sell
|313
|1.00
|1.8954
|1.8979
|1.8874
�
|1522
|2006.08.11 18:30
|modify
|313
|1.00
|1.8954
|1.8932
|1.8874
|1523
|2006.08.11 18:31
|modify
|313
|1.00
|1.8954
|1.8931
|1.8874
�
|1524
|2006.08.11 18:32
|modify
|313
|1.00
|1.8954
|1.8930
|1.8874
|1525
|2006.08.11 18:34
|modify
|313
|1.00
|1.8954
|1.8929
|1.8874
�
|1526
|2006.08.11 18:35
|modify
|313
|1.00
|1.8954
|1.8928
|1.8874
|1527
|2006.08.11 18:36
|modify
|313
|1.00
|1.8954
|1.8927
|1.8874
�
|1528
|2006.08.11 18:37
|modify
|313
|1.00
|1.8954
|1.8926
|1.8874
|1529
|2006.08.11 18:37
|modify
|313
|1.00
|1.8954
|1.8925
|1.8874
�
|1530
|2006.08.11 18:37
|modify
|313
|1.00
|1.8954
|1.8924
|1.8874
|1531
|2006.08.11 18:37
|modify
|313
|1.00
|1.8954
|1.8924
|1.8874
�
|1532
|2006.08.11 18:38
|modify
|313
|1.00
|1.8954
|1.8923
|1.8874
|1533
|2006.08.11 18:47
|s/l
|313
|1.00
|1.8923
|1.8923
|1.8874
|310.00
|25377.62
�
|1534
|2006.08.13 21:15
|sell
|314
|1.00
|1.8911
|1.8936
|1.8831
|1535
|2006.08.14 03:00
|s/l
|314
|1.00
|1.8936
|1.8936
|1.8831
|-247.85
|25129.77
�
|1536
|2006.08.14 09:27
|sell
|315
|1.00
|1.8913
|1.8938
|1.8833
|1537
|2006.08.14 10:30
|modify
|315
|1.00
|1.8913
|1.8890
|1.8833
�
|1538
|2006.08.14 10:32
|s/l
|315
|1.00
|1.8890
|1.8890
|1.8833
|230.00
|25359.77
|1539
|2006.08.14 18:47
|sell
|316
|1.00
|1.8901
|1.8926
|1.8821
�
|1540
|2006.08.14 22:27
|modify
|316
|1.00
|1.8901
|1.8882
|1.8821
|1541
|2006.08.14 22:29
|modify
|316
|1.00
|1.8901
|1.8880
|1.8821
�
|1542
|2006.08.14 22:35
|modify
|316
|1.00
|1.8901
|1.8880
|1.8821
|1543
|2006.08.14 23:02
|s/l
|316
|1.00
|1.8880
|1.8880
|1.8821
|210.00
|25569.77
�
|1544
|2006.08.15 05:19
|sell
|317
|1.00
|1.8905
|1.8930
|1.8825
|1545
|2006.08.15 07:38
|s/l
|317
|1.00
|1.8930
|1.8930
|1.8825
|-250.00
|25319.77
�
|1546
|2006.08.15 09:36
|sell
|318
|1.00
|1.8915
|1.8940
|1.8835
|1547
|2006.08.15 10:30
|modify
|318
|1.00
|1.8915
|1.8895
|1.8835
�
|1548
|2006.08.15 10:30
|modify
|318
|1.00
|1.8915
|1.8893
|1.8835
|1549
|2006.08.15 10:30
|modify
|318
|1.00
|1.8915
|1.8877
|1.8835
�
|1550
|2006.08.15 10:31
|s/l
|318
|1.00
|1.8877
|1.8877
|1.8835
|380.00
|25699.77
|1551
|2006.08.15 10:31
|sell
|319
|1.00
|1.8917
|1.8942
|1.8837
�
|1552
|2006.08.15 10:31
|modify
|319
|1.00
|1.8917
|1.8892
|1.8837
|1553
|2006.08.15 10:32
|modify
|319
|1.00
|1.8917
|1.8891
|1.8837
�
|1554
|2006.08.15 10:32
|modify
|319
|1.00
|1.8917
|1.8890
|1.8837
|1555
|2006.08.15 10:32
|modify
|319
|1.00
|1.8917
|1.8882
|1.8837
�
|1556
|2006.08.15 10:32
|modify
|319
|1.00
|1.8917
|1.8880
|1.8837
|1557
|2006.08.15 10:33
|modify
|319
|1.00
|1.8917
|1.8879
|1.8837
�
|1558
|2006.08.15 10:33
|modify
|319
|1.00
|1.8917
|1.8878
|1.8837
|1559
|2006.08.15 10:33
|modify
|319
|1.00
|1.8917
|1.8878
|1.8837
�
|1560
|2006.08.15 10:36
|modify
|319
|1.00
|1.8917
|1.8875
|1.8837
|1561
|2006.08.15 10:37
|s/l
|319
|1.00
|1.8875
|1.8875
|1.8837
|420.00
|26119.77
�
|1562
|2006.08.16 21:02
|buy
|320
|1.00
|1.8953
|1.8928
|1.9033
|1563
|2006.08.17 07:59
|modify
|320
|1.00
|1.8953
|1.8979
|1.9033
�
|1564
|2006.08.17 08:00
|s/l
|320
|1.00
|1.8979
|1.8979
|1.9033
|249.50
|26369.27
|1565
|2006.08.18 07:14
|sell
|321
|1.00
|1.8864
|1.8889
|1.8784
�
|1566
|2006.08.18 07:59
|modify
|321
|1.00
|1.8864
|1.8838
|1.8784
|1567
|2006.08.18 08:24
|s/l
|321
|1.00
|1.8838
|1.8838
|1.8784
|260.00
|26629.27
�
|1568
|2006.08.21 13:26
|buy
|322
|1.00
|1.8942
|1.8917
|1.9022
|1569
|2006.08.21 14:13
|modify
|322
|1.00
|1.8942
|1.8961
|1.9022
�
|1570
|2006.08.21 14:13
|modify
|322
|1.00
|1.8942
|1.8972
|1.9022
|1571
|2006.08.21 14:13
|modify
|322
|1.00
|1.8942
|1.8973
|1.9022
�
|1572
|2006.08.21 14:14
|s/l
|322
|1.00
|1.8973
|1.8973
|1.9022
|310.00
|26939.27
|1573
|2006.08.22 09:40
|buy
|323
|1.00
|1.8915
|1.8890
|1.8995
�
|1574
|2006.08.22 11:03
|s/l
|323
|1.00
|1.8890
|1.8890
|1.8995
|-250.00
|26689.27
|1575
|2006.08.23 16:36
|buy
|324
|1.00
|1.8925
|1.8900
|1.9005
�
|1576
|2006.08.24 03:17
|s/l
|324
|1.00
|1.8900
|1.8900
|1.9005
|-260.50
|26428.77
|1577
|2006.08.24 09:54
|buy
|325
|1.00
|1.8888
|1.8863
|1.8968
�
|1578
|2006.08.24 10:00
|modify
|325
|1.00
|1.8888
|1.8908
|1.8968
|1579
|2006.08.24 10:00
|s/l
|325
|1.00
|1.8908
|1.8908
|1.8968
|200.00
|26628.77
�
|1580
|2006.08.25 14:08
|buy
|326
|1.00
|1.8883
|1.8858
|1.8963
|1581
|2006.08.25 14:19
|s/l
|326
|1.00
|1.8858
|1.8858
|1.8963
|-250.00
|26378.77
�
|1582
|2006.08.28 05:48
|buy
|327
|1.00
|1.8904
|1.8879
|1.8984
|1583
|2006.08.28 07:59
|modify
|327
|1.00
|1.8904
|1.8933
|1.8984
�
|1584
|2006.08.28 09:26
|modify
|327
|1.00
|1.8904
|1.8934
|1.8984
|1585
|2006.08.28 09:26
|modify
|327
|1.00
|1.8904
|1.8940
|1.8984
�
|1586
|2006.08.28 09:26
|modify
|327
|1.00
|1.8904
|1.8943
|1.8984
|1587
|2006.08.28 09:26
|modify
|327
|1.00
|1.8904
|1.8944
|1.8984
�
|1588
|2006.08.28 09:26
|modify
|327
|1.00
|1.8904
|1.8945
|1.8984
|1589
|2006.08.28 09:26
|modify
|327
|1.00
|1.8904
|1.8946
|1.8984
�
|1590
|2006.08.28 09:26
|modify
|327
|1.00
|1.8904
|1.8946
|1.8984
|1591
|2006.08.28 09:26
|modify
|327
|1.00
|1.8904
|1.8947
|1.8984
�
|1592
|2006.08.28 09:27
|s/l
|327
|1.00
|1.8947
|1.8947
|1.8984
|430.00
|26808.77
|1593
|2006.08.28 10:00
|buy
|328
|1.00
|1.8942
|1.8917
|1.9022
�
|1594
|2006.08.28 15:48
|modify
|328
|1.00
|1.8942
|1.8962
|1.9022
|1595
|2006.08.28 15:49
|modify
|328
|1.00
|1.8942
|1.8963
|1.9022
�
|1596
|2006.08.28 15:49
|modify
|328
|1.00
|1.8942
|1.8967
|1.9022
|1597
|2006.08.28 15:50
|modify
|328
|1.00
|1.8942
|1.8968
|1.9022
�
|1598
|2006.08.28 15:50
|modify
|328
|1.00
|1.8942
|1.8968
|1.9022
|1599
|2006.08.28 15:50
|modify
|328
|1.00
|1.8942
|1.8969
|1.9022
�
|1600
|2006.08.28 15:50
|modify
|328
|1.00
|1.8942
|1.8972
|1.9022
|1601
|2006.08.28 15:50
|modify
|328
|1.00
|1.8942
|1.8976
|1.9022
�
|1602
|2006.08.28 15:50
|modify
|328
|1.00
|1.8942
|1.8977
|1.9022
|1603
|2006.08.28 15:50
|modify
|328
|1.00
|1.8942
|1.8979
|1.9022
�
|1604
|2006.08.28 15:50
|modify
|328
|1.00
|1.8942
|1.8980
|1.9022
|1605
|2006.08.28 15:50
|modify
|328
|1.00
|1.8942
|1.8981
|1.9022
�
|1606
|2006.08.28 15:53
|s/l
|328
|1.00
|1.8981
|1.8981
|1.9022
|390.00
|27198.77
|1607
|2006.08.29 17:44
|buy
|329
|1.00
|1.8910
|1.8885
|1.8990
�
|1608
|2006.08.29 19:59
|modify
|329
|1.00
|1.8910
|1.8970
|1.8990
|1609
|2006.08.29 20:30
|modify
|329
|1.00
|1.8910
|1.8970
|1.8990
�
|1610
|2006.08.29 20:31
|modify
|329
|1.00
|1.8910
|1.8971
|1.8990
|1611
|2006.08.29 20:31
|modify
|329
|1.00
|1.8910
|1.8972
|1.8990
�
|1612
|2006.08.29 20:31
|modify
|329
|1.00
|1.8910
|1.8973
|1.8990
|1613
|2006.08.29 20:31
|modify
|329
|1.00
|1.8910
|1.8974
|1.8990
�
|1614
|2006.08.29 23:59
|modify
|329
|1.00
|1.8910
|1.8976
|1.8990
|1615
|2006.08.30 00:00
|t/p
|329
|1.00
|1.8990
|1.8976
|1.8990
|796.50
|27995.27
�
|1616
|2006.08.30 07:32
|buy
|330
|1.00
|1.8989
|1.8964
|1.9069
|1617
|2006.08.30 08:57
|modify
|330
|1.00
|1.8989
|1.9009
|1.9069
�
|1618
|2006.08.30 08:57
|modify
|330
|1.00
|1.8989
|1.9013
|1.9069
|1619
|2006.08.30 08:58
|modify
|330
|1.00
|1.8989
|1.9014
|1.9069
�
|1620
|2006.08.30 09:02
|modify
|330
|1.00
|1.8989
|1.9015
|1.9069
|1621
|2006.08.30 09:02
|modify
|330
|1.00
|1.8989
|1.9015
|1.9069
�
|1622
|2006.08.30 09:04
|s/l
|330
|1.00
|1.9015
|1.9015
|1.9069
|260.00
|28255.27
|1623
|2006.08.30 09:15
|buy
|331
|1.00
|1.9004
|1.8979
|1.9084
�
|1624
|2006.08.30 12:00
|modify
|331
|1.00
|1.9004
|1.9025
|1.9084
|1625
|2006.08.30 12:00
|s/l
|331
|1.00
|1.9025
|1.9025
|1.9084
|210.00
|28465.27
�
|1626
|2006.08.30 12:00
|buy
|332
|1.00
|1.9014
|1.8989
|1.9094
|1627
|2006.08.30 12:23
|modify
|332
|1.00
|1.9014
|1.9034
|1.9094
�
|1628
|2006.08.30 12:24
|s/l
|332
|1.00
|1.9034
|1.9034
|1.9094
|199.99
|28665.26
|1629
|2006.08.30 12:30
|buy
|333
|1.00
|1.9014
|1.8989
|1.9094
�
|1630
|2006.08.30 15:13
|modify
|333
|1.00
|1.9014
|1.9033
|1.9094
|1631
|2006.08.30 15:13
|modify
|333
|1.00
|1.9014
|1.9034
|1.9094
�
|1632
|2006.08.30 15:13
|modify
|333
|1.00
|1.9014
|1.9035
|1.9094
|1633
|2006.08.30 15:13
|modify
|333
|1.00
|1.9014
|1.9043
|1.9094
�
|1634
|2006.08.30 15:13
|modify
|333
|1.00
|1.9014
|1.9044
|1.9094
|1635
|2006.08.30 15:14
|modify
|333
|1.00
|1.9014
|1.9045
|1.9094
�
|1636
|2006.08.30 15:14
|modify
|333
|1.00
|1.9014
|1.9045
|1.9094
|1637
|2006.08.30 15:14
|modify
|333
|1.00
|1.9014
|1.9048
|1.9094
�
|1638
|2006.08.30 15:18
|modify
|333
|1.00
|1.9014
|1.9049
|1.9094
|1639
|2006.08.30 15:18
|s/l
|333
|1.00
|1.9049
|1.9049
|1.9094
|350.00
|29015.26
�
|1640
|2006.08.30 23:59
|buy
|334
|1.00
|1.9039
|1.9014
|1.9119
|1641
|2006.08.31 07:59
|modify
|334
|1.00
|1.9039
|1.9063
|1.9119
�
|1642
|2006.08.31 08:00
|modify
|334
|1.00
|1.9039
|1.9064
|1.9119
|1643
|2006.08.31 08:14
|s/l
|334
|1.00
|1.9064
|1.9064
|1.9119
|239.50
|29254.76
�
|1644
|2006.08.31 16:04
|buy
|335
|1.00
|1.9020
|1.8995
|1.9100
|1645
|2006.08.31 23:52
|modify
|335
|1.00
|1.9020
|1.9041
|1.9100
�
|1646
|2006.08.31 23:52
|s/l
|335
|1.00
|1.9041
|1.9041
|1.9100
|210.00
|29464.76