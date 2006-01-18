Strategy Tester Report
Profit Generator 3.3.2 useclose=true

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.01.02 20:00 - 2006.09.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.09.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersEAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.4; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=25; takeprofit=40; MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=true; TSactivation=29; TrailPips=10; UseHourTrade=true; FromHourTrade=5; ToHourTrade=24; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=true; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=1; Reverse=false; UseObsoleteMethod=true; OMwhenLossOnly=false; ObsoleteMinutes=10; Use50maFilter=true; MApips=4; UseTE=false; badtrades=2; ReEnter=2;
Bars in test1182Ticks modelled937810Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit19464.76Gross profit56149.61Gross loss-36684.85
Profit factor1.53Expected payoff58.10
Absolute drawdown467.00Maximal drawdown2063.99 (9.18%)Relative drawdown9.52% (1003.50)
Total trades335Short positions (won %)110 (51.82%)Long positions (won %)225 (57.78%)
Profit trades (% of total)187 (55.82%)Loss trades (% of total)148 (44.18%)
Largestprofit trade800.00loss trade-260.50
Averageprofit trade300.27loss trade-247.87
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (3085.99)consecutive losses (loss in money)8 (-1991.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3085.99 (9)consecutive loss (count of losses)-1991.40 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 05:04buy11.001.72751.72501.7355
22006.01.03 06:28modify11.001.72751.72951.7355
32006.01.03 06:28modify11.001.72751.72991.7355
42006.01.03 06:28s/l11.001.72991.72991.7355240.0010240.00
52006.01.03 11:59buy21.001.72961.72711.7376
62006.01.03 12:36s/l21.001.72711.72711.7376-250.009990.00
72006.01.03 22:08buy31.001.74511.74261.7531
82006.01.03 23:59modify31.001.74511.74741.7531
92006.01.04 00:00modify31.001.74511.74751.7531
102006.01.04 00:00s/l31.001.74751.74751.7531236.5010226.50
112006.01.04 08:59buy41.001.74841.74591.7564
122006.01.04 09:30modify41.001.74841.75071.7564
132006.01.04 09:30modify41.001.74841.75101.7564
142006.01.04 09:30modify41.001.74841.75101.7564
152006.01.04 09:31modify41.001.74841.75111.7564
162006.01.04 09:31modify41.001.74841.75111.7564
172006.01.04 09:31modify41.001.74841.75131.7564
182006.01.04 09:31modify41.001.74841.75151.7564
192006.01.04 09:33s/l41.001.75151.75151.7564310.0010536.50
202006.01.05 08:52buy51.001.75471.75221.7627
212006.01.05 09:25s/l51.001.75221.75221.7627-250.0010286.50
222006.01.05 16:35buy61.001.75541.75291.7634
232006.01.06 02:49s/l61.001.75291.75291.7634-253.5010033.00
242006.01.09 07:52buy71.001.76951.76701.7775
252006.01.09 09:21s/l71.001.76701.76701.7775-250.009783.00
262006.01.09 12:06buy81.001.76571.76321.7737
272006.01.09 16:13s/l81.001.76321.76321.7737-250.009533.00
282006.01.09 16:13buy91.001.76331.76081.7713
292006.01.09 16:31modify91.001.76331.76521.7713
302006.01.09 16:31modify91.001.76331.76551.7713
312006.01.09 16:32modify91.001.76331.76561.7713
322006.01.09 16:32modify91.001.76331.76571.7713
332006.01.09 16:32modify91.001.76331.76581.7713
342006.01.09 16:32modify91.001.76331.76591.7713
352006.01.09 16:32modify91.001.76331.76601.7713
362006.01.09 16:32modify91.001.76331.76611.7713
372006.01.09 16:32modify91.001.76331.76631.7713
382006.01.09 16:32modify91.001.76331.76641.7713
392006.01.09 16:35s/l91.001.76641.76641.7713310.009843.00
402006.01.09 16:50buy101.001.76381.76131.7718
412006.01.09 17:34modify101.001.76381.76581.7718
422006.01.09 17:35s/l101.001.76581.76581.7718200.0010043.00
432006.01.10 10:00buy111.001.76491.76241.7729
442006.01.10 11:00modify111.001.76491.76691.7729
452006.01.10 11:00modify111.001.76491.76701.7729
462006.01.10 11:00modify111.001.76491.76711.7729
472006.01.10 11:00modify111.001.76491.76721.7729
482006.01.10 11:00modify111.001.76491.76751.7729
492006.01.10 11:00s/l111.001.76751.76751.7729259.9910302.99
502006.01.10 16:59buy121.001.76481.76231.7728
512006.01.10 23:25s/l121.001.76231.76231.7728-250.0010052.99
522006.01.11 23:09buy131.001.76381.76131.7718
532006.01.12 00:27modify131.001.76381.76571.7718
542006.01.12 00:27modify131.001.76381.76591.7718
552006.01.12 00:27modify131.001.76381.76591.7718
562006.01.12 00:28modify131.001.76381.76601.7718
572006.01.12 00:29modify131.001.76381.76621.7718
582006.01.12 00:31modify131.001.76381.76621.7718
592006.01.12 00:31modify131.001.76381.76631.7718
602006.01.12 00:31modify131.001.76381.76641.7718
612006.01.12 00:31modify131.001.76381.76661.7718
622006.01.12 00:49s/l131.001.76661.76661.7718269.5110322.50
632006.01.12 09:31buy141.001.76671.76421.7747
642006.01.12 10:13modify141.001.76671.76861.7747
652006.01.12 10:13modify141.001.76671.76871.7747
662006.01.12 10:16s/l141.001.76871.76871.7747200.0110522.51
672006.01.12 12:28buy151.001.76821.76571.7762
682006.01.12 13:52modify151.001.76821.77011.7762
692006.01.12 13:53modify151.001.76821.77021.7762
702006.01.12 14:06s/l151.001.77021.77021.7762199.9910722.50
712006.01.12 14:28buy161.001.76821.76571.7762
722006.01.12 14:59s/l161.001.76571.76571.7762-250.0010472.50
732006.01.18 09:14buy171.001.76591.76341.7739
742006.01.18 09:52modify171.001.76591.76811.7739
752006.01.18 09:52modify171.001.76591.76821.7739
762006.01.18 09:52modify171.001.76591.76831.7739
772006.01.18 09:52modify171.001.76591.76831.7739
782006.01.18 09:53modify171.001.76591.76841.7739
792006.01.18 09:55s/l171.001.76841.76841.7739250.0010722.50
802006.01.18 10:26buy181.001.76581.76331.7738
812006.01.18 12:16modify181.001.76581.76771.7738
822006.01.18 12:21modify181.001.76581.76801.7738
832006.01.18 12:31s/l181.001.76801.76801.7738220.0110942.51
842006.01.18 13:00buy191.001.76611.76361.7741
852006.01.18 14:45modify191.001.76611.76831.7741
862006.01.18 14:45modify191.001.76611.76841.7741
872006.01.18 14:45modify191.001.76611.76861.7741
882006.01.18 14:45modify191.001.76611.76871.7741
892006.01.18 14:46modify191.001.76611.76881.7741
902006.01.18 14:46modify191.001.76611.76901.7741
912006.01.18 14:46modify191.001.76611.76921.7741
922006.01.18 14:46modify191.001.76611.76931.7741
932006.01.18 14:46modify191.001.76611.76931.7741
942006.01.18 14:46modify191.001.76611.76951.7741
952006.01.18 14:48s/l191.001.76951.76951.7741340.0011282.51
962006.01.18 15:02buy201.001.76621.76371.7742
972006.01.18 15:35modify201.001.76621.76821.7742
982006.01.18 15:35modify201.001.76621.76831.7742
992006.01.18 15:36s/l201.001.76831.76831.7742210.0011492.51
1002006.01.18 15:46buy211.001.76621.76371.7742
1012006.01.18 15:59s/l211.001.76371.76371.7742-250.0011242.51
1022006.01.18 19:59sell221.001.76321.76571.7552
1032006.01.19 01:31modify221.001.76321.76131.7552
1042006.01.19 01:35s/l221.001.76131.76131.7552196.4511438.96
1052006.01.19 11:24sell231.001.75761.76011.7496
1062006.01.19 13:34modify231.001.75761.75561.7496
1072006.01.19 13:34modify231.001.75761.75551.7496
1082006.01.19 13:35modify231.001.75761.75541.7496
1092006.01.19 13:35modify231.001.75761.75541.7496
1102006.01.19 13:36modify231.001.75761.75531.7496
1112006.01.19 13:36modify231.001.75761.75521.7496
1122006.01.19 13:36modify231.001.75761.75511.7496
1132006.01.19 13:36modify231.001.75761.75491.7496
1142006.01.19 13:36modify231.001.75761.75461.7496
1152006.01.19 13:36modify231.001.75761.75451.7496
1162006.01.19 13:36modify231.001.75761.75441.7496
1172006.01.19 13:36modify231.001.75761.75431.7496
1182006.01.19 13:37modify231.001.75761.75431.7496
1192006.01.19 13:37modify231.001.75761.75421.7496
1202006.01.19 13:41modify231.001.75761.75411.7496
1212006.01.19 13:41modify231.001.75761.75401.7496
1222006.01.19 13:44modify231.001.75761.75391.7496
1232006.01.19 13:44modify231.001.75761.75371.7496
1242006.01.19 13:44modify231.001.75761.75371.7496
1252006.01.19 13:45s/l231.001.75371.75371.7496389.9911828.95
1262006.01.19 14:22sell241.001.75591.75841.7479
1272006.01.19 14:23s/l241.001.75841.75841.7479-250.0011578.95
1282006.01.20 07:51sell251.001.75611.75861.7481
1292006.01.20 08:32s/l251.001.75861.75861.7481-250.0011328.95
1302006.01.20 10:00sell261.001.75721.75971.7492
1312006.01.20 10:30s/l261.001.75971.75971.7492-250.0011078.95
1322006.01.20 16:55buy271.001.76281.76031.7708
1332006.01.20 17:36modify271.001.76281.76471.7708
1342006.01.20 17:36modify271.001.76281.76481.7708
1352006.01.20 17:36modify271.001.76281.76501.7708
1362006.01.20 17:36modify271.001.76281.76521.7708
1372006.01.20 17:36modify271.001.76281.76531.7708
1382006.01.20 17:37modify271.001.76281.76541.7708
1392006.01.20 17:37modify271.001.76281.76551.7708
1402006.01.20 17:42s/l271.001.76551.76551.7708270.0111348.96
1412006.01.22 23:07buy281.001.77111.76861.7791
1422006.01.23 01:40modify281.001.77111.77331.7791
1432006.01.23 01:40modify281.001.77111.77331.7791
1442006.01.23 01:40modify281.001.77111.77381.7791
1452006.01.23 01:40modify281.001.77111.77411.7791
1462006.01.23 01:40modify281.001.77111.77521.7791
1472006.01.23 01:41modify281.001.77111.77561.7791
1482006.01.23 01:41modify281.001.77111.77601.7791
1492006.01.23 01:42modify281.001.77111.77611.7791
1502006.01.23 01:42modify281.001.77111.77631.7791
1512006.01.23 01:42modify281.001.77111.77661.7791
1522006.01.23 01:42modify281.001.77111.77681.7791
1532006.01.23 01:43s/l281.001.77681.77681.7791566.5011915.46
1542006.01.23 08:59buy291.001.77641.77391.7844
1552006.01.23 10:35modify291.001.77641.77841.7844
1562006.01.23 10:35modify291.001.77641.77841.7844
1572006.01.23 10:36modify291.001.77641.77851.7844
1582006.01.23 10:36modify291.001.77641.77881.7844
1592006.01.23 10:36modify291.001.77641.77881.7844
1602006.01.23 10:37modify291.001.77641.77891.7844
1612006.01.23 10:37modify291.001.77641.77901.7844
1622006.01.23 10:37modify291.001.77641.77921.7844
1632006.01.23 10:37modify291.001.77641.77931.7844
1642006.01.23 10:37modify291.001.77641.77941.7844
1652006.01.23 10:37modify291.001.77641.77951.7844
1662006.01.23 10:39modify291.001.77641.77961.7844
1672006.01.23 10:39modify291.001.77641.77971.7844
1682006.01.23 10:39modify291.001.77641.77981.7844
1692006.01.23 10:39modify291.001.77641.78011.7844
1702006.01.23 10:39modify291.001.77641.78021.7844
1712006.01.23 10:42modify291.001.77641.78021.7844
1722006.01.23 10:49modify291.001.77641.78041.7844
1732006.01.23 10:50modify291.001.77641.78041.7844
1742006.01.23 10:52s/l291.001.78041.78041.7844399.9912315.45
1752006.01.23 15:37buy301.001.78371.78121.7917
1762006.01.23 18:46modify301.001.78371.78561.7917
1772006.01.23 18:47modify301.001.78371.78581.7917
1782006.01.23 18:47modify301.001.78371.78601.7917
1792006.01.23 18:47modify301.001.78371.78611.7917
1802006.01.23 18:47modify301.001.78371.78621.7917
1812006.01.23 18:47modify301.001.78371.78641.7917
1822006.01.23 18:47modify301.001.78371.78641.7917
1832006.01.23 18:50s/l301.001.78641.78641.7917270.0012585.45
1842006.01.24 16:59buy311.001.78451.78201.7925
1852006.01.24 17:55modify311.001.78451.78641.7925
1862006.01.24 17:55modify311.001.78451.78671.7925
1872006.01.24 17:57modify311.001.78451.78681.7925
1882006.01.24 17:57modify311.001.78451.78711.7925
1892006.01.24 17:59modify311.001.78451.78721.7925
1902006.01.24 18:00modify311.001.78451.78731.7925
1912006.01.24 18:00modify311.001.78451.78771.7925
1922006.01.24 18:01modify311.001.78451.78781.7925
1932006.01.24 18:01modify311.001.78451.78801.7925
1942006.01.24 18:01modify311.001.78451.78821.7925
1952006.01.24 18:09modify311.001.78451.78831.7925
1962006.01.24 18:11modify311.001.78451.78841.7925
1972006.01.24 18:11modify311.001.78451.78861.7925
1982006.01.24 18:17s/l311.001.78861.78861.7925410.0012995.45
1992006.01.24 20:21buy321.001.78601.78351.7940
2002006.01.24 20:25s/l321.001.78351.78351.7940-250.0012745.45
2012006.01.25 06:18buy331.001.78231.77981.7903
2022006.01.25 09:51modify331.001.78231.78421.7903
2032006.01.25 09:52modify331.001.78231.78441.7903
2042006.01.25 09:56s/l331.001.78441.78441.7903210.0012955.45
2052006.01.25 16:21buy341.001.78731.78481.7953
2062006.01.25 19:59s/l341.001.78481.78481.7953-250.0012705.45
2072006.01.26 07:36buy351.001.78481.78231.7928
2082006.01.26 08:58modify351.001.78481.78671.7928
2092006.01.26 09:02s/l351.001.78671.78671.7928190.0112895.46
2102006.01.31 06:55sell361.001.76961.77211.7616
2112006.01.31 08:54s/l361.001.77211.77211.7616-250.0012645.46
2122006.01.31 08:54sell371.001.77231.77481.7643
2132006.01.31 11:30s/l371.001.77481.77481.7643-250.0012395.46
2142006.01.31 13:51sell381.001.77161.77411.7636
2152006.01.31 15:59s/l381.001.77411.77411.7636-250.0012145.46
2162006.01.31 18:00buy391.001.77661.77411.7846
2172006.01.31 18:00modify391.001.77661.77851.7846
2182006.01.31 18:00modify391.001.77661.78061.7846
2192006.01.31 18:00s/l391.001.78061.78061.7846400.0012545.46
2202006.01.31 20:22buy401.001.78031.77781.7883
2212006.01.31 20:28s/l401.001.77781.77781.7883-250.0012295.46
2222006.02.01 09:00buy411.001.77861.77611.7866
2232006.02.01 11:49s/l411.001.77611.77611.7866-250.0012045.46
2242006.02.01 14:20buy421.001.77631.77381.7843
2252006.02.01 14:43s/l421.001.77381.77381.7843-250.0011795.46
2262006.02.02 12:17buy431.001.77501.77251.7830
2272006.02.02 14:09modify431.001.77501.77691.7830
2282006.02.02 14:09modify431.001.77501.77691.7830
2292006.02.02 14:12s/l431.001.77691.77691.7830190.0111985.47
2302006.02.02 14:54buy441.001.77501.77251.7830
2312006.02.02 15:59modify441.001.77501.77801.7830
2322006.02.02 16:00modify441.001.77501.77821.7830
2332006.02.02 16:29modify441.001.77501.77841.7830
2342006.02.02 16:29modify441.001.77501.77851.7830
2352006.02.02 16:29modify441.001.77501.77851.7830
2362006.02.02 16:47modify441.001.77501.77871.7830
2372006.02.02 16:47modify441.001.77501.77901.7830
2382006.02.02 16:47modify441.001.77501.77901.7830
2392006.02.02 16:48modify441.001.77501.77911.7830
2402006.02.02 16:48modify441.001.77501.77921.7830
2412006.02.02 16:51s/l441.001.77921.77921.7830420.0112405.48
2422006.02.02 16:56buy451.001.77901.77651.7870
2432006.02.03 08:47s/l451.001.77651.77651.7870-253.5012151.98
2442006.02.03 12:22buy461.001.77561.77311.7836
2452006.02.03 14:29s/l461.001.77311.77311.7836-250.0011901.98
2462006.02.06 16:05sell471.001.75081.75331.7428
2472006.02.06 17:49modify471.001.75081.74881.7428
2482006.02.06 17:49modify471.001.75081.74861.7428
2492006.02.06 17:49modify471.001.75081.74841.7428
2502006.02.06 17:49modify471.001.75081.74821.7428
2512006.02.06 17:49modify471.001.75081.74811.7428
2522006.02.06 17:49modify471.001.75081.74801.7428
2532006.02.06 17:49modify471.001.75081.74791.7428
2542006.02.06 17:49modify471.001.75081.74791.7428
2552006.02.06 17:49modify471.001.75081.74781.7428
2562006.02.06 17:50modify471.001.75081.74771.7428
2572006.02.06 17:50modify471.001.75081.74761.7428
2582006.02.06 17:50modify471.001.75081.74751.7428
2592006.02.06 17:50modify471.001.75081.74741.7428
2602006.02.06 17:50modify471.001.75081.74731.7428
2612006.02.06 17:50modify471.001.75081.74701.7428
2622006.02.06 17:51s/l471.001.74701.74701.7428380.0012281.98
2632006.02.06 20:57sell481.001.74781.75031.7398
2642006.02.07 04:38s/l481.001.75031.75031.7398-247.8512034.13
2652006.02.07 08:49sell491.001.74961.75211.7416
2662006.02.07 13:17modify491.001.74961.74761.7416
2672006.02.07 13:21modify491.001.74961.74741.7416
2682006.02.07 13:21modify491.001.74961.74731.7416
2692006.02.07 13:21modify491.001.74961.74711.7416
2702006.02.07 13:21modify491.001.74961.74701.7416
2712006.02.07 13:21modify491.001.74961.74651.7416
2722006.02.07 13:21modify491.001.74961.74651.7416
2732006.02.07 13:22modify491.001.74961.74631.7416
2742006.02.07 13:22modify491.001.74961.74631.7416
2752006.02.07 13:27s/l491.001.74631.74631.7416330.0112364.14
2762006.02.07 23:05sell501.001.74571.74821.7377
2772006.02.08 08:22modify501.001.74571.74381.7377
2782006.02.08 08:23modify501.001.74571.74361.7377
2792006.02.08 08:27s/l501.001.74361.74361.7377212.1412576.28
2802006.02.08 08:35sell511.001.74421.74671.7362
2812006.02.08 09:55modify511.001.74421.74191.7362
2822006.02.08 09:55s/l511.001.74191.74191.7362230.0012806.28
2832006.02.08 11:12sell521.001.74431.74681.7363
2842006.02.08 13:24modify521.001.74431.74241.7363
2852006.02.08 13:24modify521.001.74431.74231.7363
2862006.02.08 13:25modify521.001.74431.74221.7363
2872006.02.08 13:25modify521.001.74431.74211.7363
2882006.02.08 13:25modify521.001.74431.74191.7363
2892006.02.08 13:37s/l521.001.74191.74191.7363240.0013046.28
2902006.02.08 14:01sell531.001.74271.74521.7347
2912006.02.08 16:21modify531.001.74271.74071.7347
2922006.02.08 16:21s/l531.001.74071.74071.7347200.0013246.28
2932006.02.08 16:32sell541.001.74161.74411.7336
2942006.02.08 18:08modify541.001.74161.73961.7336
2952006.02.08 18:08modify541.001.74161.73951.7336
2962006.02.08 18:08modify541.001.74161.73931.7336
2972006.02.08 18:11modify541.001.74161.73931.7336
2982006.02.08 18:11modify541.001.74161.73921.7336
2992006.02.08 18:11modify541.001.74161.73921.7336
3002006.02.08 18:13modify541.001.74161.73911.7336
3012006.02.08 18:13modify541.001.74161.73901.7336
3022006.02.08 18:13modify541.001.74161.73891.7336
3032006.02.08 18:15s/l541.001.73891.73891.7336270.0013516.28
3042006.02.09 12:55sell551.001.74281.74531.7348
3052006.02.09 15:59modify551.001.74281.74091.7348
3062006.02.09 15:59modify551.001.74281.74051.7348
3072006.02.09 16:01s/l551.001.74051.74051.7348230.0013746.28
3082006.02.10 11:25sell561.001.74571.74821.7377
3092006.02.10 11:43s/l561.001.74821.74821.7377-250.0013496.28
3102006.02.13 13:44sell571.001.73951.74201.7315
3112006.02.13 14:25modify571.001.73951.73751.7315
3122006.02.13 14:25s/l571.001.73751.73751.7315200.0013696.28
3132006.02.13 14:39sell581.001.73951.74201.7315
3142006.02.13 15:53s/l581.001.74201.74201.7315-250.0013446.28
3152006.02.13 16:31sell591.001.74291.74541.7349
3162006.02.14 10:30modify591.001.74291.74051.7349
3172006.02.14 10:30s/l591.001.74051.74051.7349242.1513688.43
3182006.02.14 14:30sell601.001.73551.73801.7275
3192006.02.14 14:31modify601.001.73551.73151.7275
3202006.02.14 14:31s/l601.001.73151.73151.7275400.0014088.43
3212006.02.15 09:00sell611.001.73471.73721.7267
3222006.02.15 11:33s/l611.001.73721.73721.7267-250.0013838.43
3232006.02.16 12:44sell621.001.73441.73691.7264
3242006.02.16 17:06s/l621.001.73691.73691.7264-250.0013588.43
3252006.02.17 08:18sell631.001.73651.73901.7285
3262006.02.17 14:03modify631.001.73651.73461.7285
3272006.02.17 14:03modify631.001.73651.73451.7285
3282006.02.17 14:03modify631.001.73651.73441.7285
3292006.02.17 14:05s/l631.001.73441.73441.7285210.0013798.43
3302006.02.17 14:34sell641.001.73601.73851.7280
3312006.02.17 15:49s/l641.001.73851.73851.7280-250.0013548.43
3322006.02.19 22:15buy651.001.74121.73871.7492
3332006.02.20 02:04modify651.001.74121.74321.7492
3342006.02.20 02:04modify651.001.74121.74321.7492
3352006.02.20 02:06s/l651.001.74321.74321.7492196.5013744.93
3362006.02.20 06:20buy661.001.74441.74191.7524
3372006.02.20 09:34s/l661.001.74191.74191.7524-250.0013494.93
3382006.02.21 08:28buy671.001.74251.74001.7505
3392006.02.21 12:52modify671.001.74251.74451.7505
3402006.02.21 12:52modify671.001.74251.74461.7505
3412006.02.21 12:52modify671.001.74251.74471.7505
3422006.02.21 12:52modify671.001.74251.74521.7505
3432006.02.21 12:53s/l671.001.74521.74521.7505270.0013764.93
3442006.02.21 13:12buy681.001.74431.74181.7523
3452006.02.21 14:25modify681.001.74431.74621.7523
3462006.02.21 14:25modify681.001.74431.74631.7523
3472006.02.21 14:25modify681.001.74431.74641.7523
3482006.02.21 14:25modify681.001.74431.74641.7523
3492006.02.21 14:37s/l681.001.74641.74641.7523210.0013974.93
3502006.02.21 16:27buy691.001.74301.74051.7510
3512006.02.21 19:56modify691.001.74301.74491.7510
3522006.02.21 19:57modify691.001.74301.74501.7510
3532006.02.21 19:57modify691.001.74301.74511.7510
3542006.02.21 19:57modify691.001.74301.74511.7510
3552006.02.21 19:58modify691.001.74301.74531.7510
3562006.02.21 20:02modify691.001.74301.74531.7510
3572006.02.21 20:02modify691.001.74301.74541.7510
3582006.02.21 20:02modify691.001.74301.74541.7510
3592006.02.21 20:03modify691.001.74301.74561.7510
3602006.02.21 20:03modify691.001.74301.74571.7510
3612006.02.21 20:05s/l691.001.74571.74571.7510270.0014244.93
3622006.02.22 12:21buy701.001.73971.73721.7477
3632006.02.22 18:12modify701.001.73971.74181.7477
3642006.02.22 18:13modify701.001.73971.74181.7477
3652006.02.22 18:14modify701.001.73971.74201.7477
3662006.02.22 18:14modify701.001.73971.74211.7477
3672006.02.22 18:16modify701.001.73971.74221.7477
3682006.02.22 18:16modify701.001.73971.74241.7477
3692006.02.22 18:16modify701.001.73971.74251.7477
3702006.02.22 18:17modify701.001.73971.74251.7477
3712006.02.22 18:17modify701.001.73971.74261.7477
3722006.02.22 18:17modify701.001.73971.74261.7477
3732006.02.22 18:19modify701.001.73971.74271.7477
3742006.02.22 18:19modify701.001.73971.74281.7477
3752006.02.22 18:19modify701.001.73971.74291.7477
3762006.02.22 18:19modify701.001.73971.74291.7477
3772006.02.22 18:22modify701.001.73971.74301.7477
3782006.02.22 18:22modify701.001.73971.74311.7477
3792006.02.22 18:22modify701.001.73971.74321.7477
3802006.02.22 18:23modify701.001.73971.74321.7477
3812006.02.22 18:30s/l701.001.74321.74321.7477350.0014594.93
3822006.02.23 12:29buy711.001.75261.75011.7606
3832006.02.23 15:48s/l711.001.75011.75011.7606-250.0014344.93
3842006.02.23 21:13buy721.001.75141.74891.7594
3852006.02.24 09:35s/l721.001.74891.74891.7594-253.5014091.43
3862006.02.24 16:58buy731.001.74441.74191.7524
3872006.02.24 21:00close731.001.74501.74191.752460.0014151.43
3882006.02.27 08:41sell741.001.74171.74421.7337
3892006.02.27 09:34modify741.001.74171.73971.7337
3902006.02.27 09:34modify741.001.74171.73961.7337
3912006.02.27 09:34modify741.001.74171.73951.7337
3922006.02.27 09:35modify741.001.74171.73941.7337
3932006.02.27 09:35modify741.001.74171.73941.7337
3942006.02.27 09:40s/l741.001.73941.73941.7337230.0214381.45
3952006.02.27 12:27sell751.001.73981.74231.7318
3962006.02.28 10:25s/l751.001.74231.74231.7318-247.8514133.60
3972006.02.28 12:05buy761.001.74661.74411.7546
3982006.02.28 14:41modify761.001.74661.74851.7546
3992006.02.28 14:44modify761.001.74661.74861.7546
4002006.02.28 14:44modify761.001.74661.74871.7546
4012006.02.28 14:44modify761.001.74661.74871.7546
4022006.02.28 14:56s/l761.001.74871.74871.7546210.0014343.60
4032006.02.28 15:17buy771.001.74661.74411.7546
4042006.02.28 15:59modify771.001.74661.75021.7546
4052006.02.28 16:24modify771.001.74661.75031.7546
4062006.02.28 16:24modify771.001.74661.75081.7546
4072006.02.28 16:30modify771.001.74661.75091.7546
4082006.02.28 16:30modify771.001.74661.75101.7546
4092006.02.28 16:30modify771.001.74661.75101.7546
4102006.02.28 16:31modify771.001.74661.75111.7546
4112006.02.28 16:31modify771.001.74661.75111.7546
4122006.02.28 16:31modify771.001.74661.75121.7546
4132006.02.28 16:31modify771.001.74661.75131.7546
4142006.02.28 16:31modify771.001.74661.75141.7546
4152006.02.28 16:35s/l771.001.75141.75141.7546480.0014823.60
4162006.02.28 16:38buy781.001.75101.74851.7590
4172006.02.28 17:14modify781.001.75101.75291.7590
4182006.02.28 17:18modify781.001.75101.75301.7590
4192006.02.28 17:18modify781.001.75101.75361.7590
4202006.02.28 17:20modify781.001.75101.75421.7590
4212006.02.28 17:21s/l781.001.75421.75421.7590320.0015143.60
4222006.03.01 15:50buy791.001.75591.75341.7639
4232006.03.01 15:59s/l791.001.75341.75341.7639-250.0014893.60
4242006.03.02 13:00buy801.001.74661.74411.7546
4252006.03.02 14:25s/l801.001.74411.74411.7546-250.0014643.60
4262006.03.02 16:54buy811.001.74661.74411.7546
4272006.03.02 17:23modify811.001.74661.74861.7546
4282006.03.02 17:23modify811.001.74661.74871.7546
4292006.03.02 17:23modify811.001.74661.74881.7546
4302006.03.02 17:24modify811.001.74661.74881.7546
4312006.03.02 17:24modify811.001.74661.74891.7546
4322006.03.02 17:24modify811.001.74661.74891.7546
4332006.03.02 17:25modify811.001.74661.74901.7546
4342006.03.02 17:25modify811.001.74661.74921.7546
4352006.03.02 17:25modify811.001.74661.74941.7546
4362006.03.02 17:25modify811.001.74661.74981.7546
4372006.03.02 17:34modify811.001.74661.74991.7546
4382006.03.02 17:35modify811.001.74661.75001.7546
4392006.03.02 17:38s/l811.001.75001.75001.7546340.0014983.60
4402006.03.03 08:27buy821.001.75131.74881.7593
4412006.03.03 11:59modify821.001.75131.75421.7593
4422006.03.03 12:00modify821.001.75131.75431.7593
4432006.03.03 12:00s/l821.001.75431.75431.7593300.0115283.61
4442006.03.05 21:25buy831.001.75591.75341.7639
4452006.03.05 22:21modify831.001.75591.75791.7639
4462006.03.05 22:25modify831.001.75591.75801.7639
4472006.03.05 22:31modify831.001.75591.75811.7639
4482006.03.05 22:42modify831.001.75591.75831.7639
4492006.03.05 22:45s/l831.001.75831.75831.7639240.0015523.61
4502006.03.06 23:49buy841.001.74921.74671.7572
4512006.03.07 01:53s/l841.001.74671.74671.7572-253.5015270.11
4522006.03.07 08:49sell851.001.74451.74701.7365
4532006.03.07 09:31modify851.001.74451.74231.7365
4542006.03.07 09:32modify851.001.74451.74221.7365
4552006.03.07 09:32modify851.001.74451.74211.7365
4562006.03.07 09:32modify851.001.74451.74201.7365
4572006.03.07 09:32modify851.001.74451.74191.7365
4582006.03.07 09:32modify851.001.74451.74191.7365
4592006.03.07 09:33modify851.001.74451.74181.7365
4602006.03.07 09:33modify851.001.74451.74171.7365
4612006.03.07 09:36s/l851.001.74171.74171.7365280.0015550.11
4622006.03.07 15:27sell861.001.73631.73881.7283
4632006.03.08 07:59s/l861.001.73881.73881.7283-247.8515302.26
4642006.03.08 09:00sell871.001.74141.74391.7334
4652006.03.08 09:43modify871.001.74141.73951.7334
4662006.03.08 09:43modify871.001.74141.73911.7334
4672006.03.08 09:43modify871.001.74141.73901.7334
4682006.03.08 09:43modify871.001.74141.73891.7334
4692006.03.08 09:43modify871.001.74141.73891.7334
4702006.03.08 09:49modify871.001.74141.73881.7334
4712006.03.08 10:16s/l871.001.73881.73881.7334260.0015562.26
4722006.03.08 16:05sell881.001.73611.73861.7281
4732006.03.08 22:29s/l881.001.73861.73861.7281-250.0015312.26
4742006.03.09 08:49sell891.001.73721.73971.7292
4752006.03.09 11:29s/l891.001.73971.73971.7292-250.0015062.26
4762006.03.09 17:30sell901.001.73771.74021.7297
4772006.03.10 14:30modify901.001.73771.73491.7297
4782006.03.10 14:30s/l901.001.73491.73491.7297282.1515344.41
4792006.03.10 16:59sell911.001.72561.72811.7176
4802006.03.10 21:00close911.001.72621.72811.7176-60.0015284.41
4812006.03.13 08:37sell921.001.72921.73171.7212
4822006.03.13 09:34modify921.001.72921.72731.7212
4832006.03.13 09:34modify921.001.72921.72721.7212
4842006.03.13 09:35modify921.001.72921.72711.7212
4852006.03.13 09:39s/l921.001.72711.72711.7212209.9915494.40
4862006.03.13 16:29sell931.001.73041.73291.7224
4872006.03.13 20:28s/l931.001.73291.73291.7224-250.0015244.40
4882006.03.14 07:17buy941.001.73491.73241.7429
4892006.03.14 14:30modify941.001.73491.73681.7429
4902006.03.14 14:30modify941.001.73491.73721.7429
4912006.03.14 14:30s/l941.001.73721.73721.7429229.9915474.39
4922006.03.15 09:00buy951.001.74561.74311.7536
4932006.03.15 10:30s/l951.001.74311.74311.7536-250.0015224.39
4942006.03.15 15:59buy961.001.74551.74301.7535
4952006.03.15 16:18modify961.001.74551.74751.7535
4962006.03.15 16:18modify961.001.74551.74761.7535
4972006.03.15 16:18modify961.001.74551.74771.7535
4982006.03.15 16:24s/l961.001.74771.74771.7535220.0015444.39
4992006.03.15 16:39buy971.001.74531.74281.7533
5002006.03.15 19:59modify971.001.74531.74771.7533
5012006.03.15 20:00s/l971.001.74771.74771.7533240.0015684.39
5022006.03.16 21:14buy981.001.75691.75441.7649
5032006.03.17 03:30s/l981.001.75441.75441.7649-253.5015430.89
5042006.03.20 16:46buy991.001.75481.75231.7628
5052006.03.21 01:39s/l991.001.75231.75231.7628-253.5015177.39
5062006.03.21 05:29buy1001.001.75221.74971.7602
5072006.03.21 09:16s/l1001.001.74971.74971.7602-250.0014927.39
5082006.03.21 15:45buy1011.001.74751.74501.7555
5092006.03.22 08:52modify1011.001.74751.74961.7555
5102006.03.22 08:55s/l1011.001.74961.74961.7555206.5015133.89
5112006.03.23 05:52sell1021.001.74431.74681.7363
5122006.03.23 12:42modify1021.001.74431.74241.7363
5132006.03.23 12:42modify1021.001.74431.74231.7363
5142006.03.23 12:42modify1021.001.74431.74211.7363
5152006.03.23 12:45modify1021.001.74431.74201.7363
5162006.03.23 12:46modify1021.001.74431.74191.7363
5172006.03.23 12:46modify1021.001.74431.74191.7363
5182006.03.23 12:46modify1021.001.74431.74181.7363
5192006.03.23 12:46modify1021.001.74431.74171.7363
5202006.03.23 13:15s/l1021.001.74171.74171.7363260.0015393.89
5212006.03.23 13:58sell1031.001.74271.74521.7347
5222006.03.23 16:12modify1031.001.74271.74071.7347
5232006.03.23 16:12modify1031.001.74271.74061.7347
5242006.03.23 16:12modify1031.001.74271.74061.7347
5252006.03.23 16:13modify1031.001.74271.74051.7347
5262006.03.23 16:13modify1031.001.74271.74051.7347
5272006.03.23 16:13modify1031.001.74271.74031.7347
5282006.03.23 16:13modify1031.001.74271.74001.7347
5292006.03.23 16:14s/l1031.001.74001.74001.7347270.0015663.89
5302006.03.23 21:22sell1041.001.73541.73791.7274
5312006.03.24 08:53modify1041.001.73541.73341.7274
5322006.03.24 08:53modify1041.001.73541.73341.7274
5332006.03.24 08:53modify1041.001.73541.73331.7274
5342006.03.24 08:53modify1041.001.73541.73311.7274
5352006.03.24 08:54modify1041.001.73541.73301.7274
5362006.03.24 08:54modify1041.001.73541.73291.7274
5372006.03.24 08:54modify1041.001.73541.73241.7274
5382006.03.24 08:55modify1041.001.73541.73231.7274
5392006.03.24 08:56modify1041.001.73541.73221.7274
5402006.03.24 09:01s/l1041.001.73221.73221.7274322.1515986.04
5412006.03.27 09:01buy1051.001.74591.74341.7539
5422006.03.27 16:00modify1051.001.74591.74791.7539
5432006.03.27 16:00modify1051.001.74591.74811.7539
5442006.03.27 16:00modify1051.001.74591.74821.7539
5452006.03.27 16:19modify1051.001.74591.74841.7539
5462006.03.27 16:23s/l1051.001.74841.74841.7539250.0016236.04
5472006.03.28 05:33buy1061.001.74561.74311.7536
5482006.03.28 10:02modify1061.001.74561.74751.7536
5492006.03.28 10:03modify1061.001.74561.74751.7536
5502006.03.28 10:03modify1061.001.74561.74771.7536
5512006.03.28 10:03modify1061.001.74561.74781.7536
5522006.03.28 10:04modify1061.001.74561.74811.7536
5532006.03.28 10:04modify1061.001.74561.74811.7536
5542006.03.28 10:05s/l1061.001.74811.74811.7536250.0016486.04
5552006.03.28 13:12buy1071.001.74781.74531.7558
5562006.03.28 14:04modify1071.001.74781.74971.7558
5572006.03.28 14:04modify1071.001.74781.74971.7558
5582006.03.28 14:05s/l1071.001.74971.74971.7558190.0016676.04
5592006.03.29 16:34sell1081.001.73311.73561.7251
5602006.03.29 18:20s/l1081.001.73561.73561.7251-250.0016426.04
5612006.03.30 13:18sell1091.001.73971.74221.7317
5622006.03.30 14:10s/l1091.001.74221.74221.7317-250.0016176.04
5632006.03.31 12:24sell1101.001.73701.73951.7290
5642006.03.31 15:32s/l1101.001.73951.73951.7290-250.0015926.04
5652006.04.03 21:01buy1111.001.73861.73611.7466
5662006.04.04 01:10modify1111.001.73861.74071.7466
5672006.04.04 01:16s/l1111.001.74071.74071.7466206.5016132.54
5682006.04.04 05:17buy1121.001.73801.73551.7460
5692006.04.04 09:20modify1121.001.73801.74021.7460
5702006.04.04 09:21modify1121.001.73801.74031.7460
5712006.04.04 09:21modify1121.001.73801.74031.7460
5722006.04.04 09:21modify1121.001.73801.74041.7460
5732006.04.04 09:21modify1121.001.73801.74041.7460
5742006.04.04 09:22modify1121.001.73801.74051.7460
5752006.04.04 09:22modify1121.001.73801.74061.7460
5762006.04.04 09:22modify1121.001.73801.74081.7460
5772006.04.04 09:22modify1121.001.73801.74111.7460
5782006.04.04 09:22modify1121.001.73801.74141.7460
5792006.04.04 09:23modify1121.001.73801.74161.7460
5802006.04.04 09:23modify1121.001.73801.74161.7460
5812006.04.04 09:25s/l1121.001.74161.74161.7460360.0016492.54
5822006.04.04 20:29buy1131.001.75561.75311.7636
5832006.04.05 06:50modify1131.001.75561.75751.7636
5842006.04.05 06:50modify1131.001.75561.75761.7636
5852006.04.05 06:51modify1131.001.75561.75781.7636
5862006.04.05 06:51modify1131.001.75561.75791.7636
5872006.04.05 07:02modify1131.001.75561.75801.7636
5882006.04.05 07:02modify1131.001.75561.75821.7636
5892006.04.05 07:03modify1131.001.75561.75831.7636
5902006.04.05 07:03modify1131.001.75561.75831.7636
5912006.04.05 07:03modify1131.001.75561.75841.7636
5922006.04.05 07:18modify1131.001.75561.75851.7636
5932006.04.05 07:18modify1131.001.75561.75861.7636
5942006.04.05 07:18modify1131.001.75561.75871.7636
5952006.04.05 07:18modify1131.001.75561.75871.7636
5962006.04.05 07:19modify1131.001.75561.75881.7636
5972006.04.05 07:19modify1131.001.75561.75881.7636
5982006.04.05 07:19modify1131.001.75561.75891.7636
5992006.04.05 07:33s/l1131.001.75891.75891.7636326.5116819.05
6002006.04.05 10:30buy1141.001.75731.75481.7653
6012006.04.05 10:34s/l1141.001.75481.75481.7653-250.0016569.05
6022006.04.05 21:14buy1151.001.75391.75141.7619
6032006.04.06 02:05s/l1151.001.75141.75141.7619-260.5016308.55
6042006.04.11 20:33buy1161.001.74741.74491.7554
6052006.04.12 01:56modify1161.001.74741.74931.7554
6062006.04.12 02:12modify1161.001.74741.74961.7554
6072006.04.12 02:12modify1161.001.74741.74971.7554
6082006.04.12 02:12modify1161.001.74741.74981.7554
6092006.04.12 02:12modify1161.001.74741.74991.7554
6102006.04.12 02:12modify1161.001.74741.74991.7554
6112006.04.12 02:16modify1161.001.74741.75011.7554
6122006.04.12 02:16modify1161.001.74741.75011.7554
6132006.04.12 02:16modify1161.001.74741.75021.7554
6142006.04.12 02:16modify1161.001.74741.75031.7554
6152006.04.12 02:17modify1161.001.74741.75041.7554
6162006.04.12 02:24modify1161.001.74741.75051.7554
6172006.04.12 02:44modify1161.001.74741.75061.7554
6182006.04.12 02:46modify1161.001.74741.75071.7554
6192006.04.12 02:51s/l1161.001.75071.75071.7554326.5016635.05
6202006.04.12 07:02buy1171.001.75011.74761.7581
6212006.04.12 09:25modify1171.001.75011.75201.7581
6222006.04.12 09:25modify1171.001.75011.75221.7581
6232006.04.12 09:25modify1171.001.75011.75241.7581
6242006.04.12 09:26modify1171.001.75011.75241.7581
6252006.04.12 09:26modify1171.001.75011.75261.7581
6262006.04.12 09:26modify1171.001.75011.75271.7581
6272006.04.12 09:26modify1171.001.75011.75281.7581
6282006.04.12 09:26modify1171.001.75011.75281.7581
6292006.04.12 09:26modify1171.001.75011.75301.7581
6302006.04.12 09:31modify1171.001.75011.75311.7581
6312006.04.12 09:31modify1171.001.75011.75331.7581
6322006.04.12 09:32s/l1171.001.75331.75331.7581320.0016955.05
6332006.04.12 16:55buy1181.001.75131.74881.7593
6342006.04.12 19:15s/l1181.001.74881.74881.7593-250.0016705.05
6352006.04.12 22:50buy1191.001.74981.74731.7578
6362006.04.13 07:19modify1191.001.74981.75181.7578
6372006.04.13 07:21modify1191.001.74981.75191.7578
6382006.04.13 07:22modify1191.001.74981.75201.7578
6392006.04.13 07:28modify1191.001.74981.75211.7578
6402006.04.13 07:28modify1191.001.74981.75211.7578
6412006.04.13 07:29modify1191.001.74981.75221.7578
6422006.04.13 07:30modify1191.001.74981.75231.7578
6432006.04.13 07:32modify1191.001.74981.75231.7578
6442006.04.13 07:35modify1191.001.74981.75241.7578
6452006.04.13 07:36modify1191.001.74981.75251.7578
6462006.04.13 07:36modify1191.001.74981.75271.7578
6472006.04.13 07:38modify1191.001.74981.75281.7578
6482006.04.13 07:39modify1191.001.74981.75301.7578
6492006.04.13 07:39modify1191.001.74981.75301.7578
6502006.04.13 07:44s/l1191.001.75301.75301.7578309.4917014.54
6512006.04.13 07:52buy1201.001.75161.74911.7596
6522006.04.13 09:01modify1201.001.75161.75351.7596
6532006.04.13 09:02modify1201.001.75161.75371.7596
6542006.04.13 09:02modify1201.001.75161.75381.7596
6552006.04.13 09:02modify1201.001.75161.75381.7596
6562006.04.13 09:02modify1201.001.75161.75401.7596
6572006.04.13 09:06s/l1201.001.75401.75401.7596240.0017254.54
6582006.04.13 20:52buy1211.001.75261.75011.7606
6592006.04.14 21:01close1211.001.75081.75011.7606-183.5017071.04
6602006.04.17 10:24buy1221.001.75731.75481.7653
6612006.04.17 12:54modify1221.001.75731.75921.7653
6622006.04.17 13:19modify1221.001.75731.75931.7653
6632006.04.17 13:36modify1221.001.75731.75971.7653
6642006.04.17 13:36modify1221.001.75731.75971.7653
6652006.04.17 13:39modify1221.001.75731.76051.7653
6662006.04.17 13:39modify1221.001.75731.76101.7653
6672006.04.17 13:40modify1221.001.75731.76121.7653
6682006.04.17 13:40modify1221.001.75731.76151.7653
6692006.04.17 13:40modify1221.001.75731.76181.7653
6702006.04.17 13:40modify1221.001.75731.76201.7653
6712006.04.17 13:40modify1221.001.75731.76221.7653
6722006.04.17 13:40modify1221.001.75731.76321.7653
6732006.04.17 13:41modify1221.001.75731.76341.7653
6742006.04.17 13:41modify1221.001.75731.76391.7653
6752006.04.17 13:41t/p1221.001.76531.76391.7653800.0017871.04
6762006.04.18 08:10buy1231.001.77101.76851.7790
6772006.04.18 10:08s/l1231.001.76851.76851.7790-250.0017621.04
6782006.04.19 21:02buy1241.001.79191.78941.7999
6792006.04.20 02:16s/l1241.001.78941.78941.7999-260.5017360.54
6802006.04.20 12:37buy1251.001.78301.78051.7910
6812006.04.20 13:07s/l1251.001.78051.78051.7910-250.0017110.54
6822006.04.21 12:27buy1261.001.78091.77841.7889
6832006.04.21 13:06s/l1261.001.77841.77841.7889-250.0016860.54
6842006.04.24 08:29buy1271.001.78611.78361.7941
6852006.04.24 08:54modify1271.001.78611.78831.7941
6862006.04.24 08:54modify1271.001.78611.78841.7941
6872006.04.24 08:55modify1271.001.78611.78841.7941
6882006.04.24 08:58s/l1271.001.78841.78841.7941230.0017090.54
6892006.04.24 12:37buy1281.001.78961.78711.7976
6902006.04.24 14:11s/l1281.001.78711.78711.7976-250.0016840.54
6912006.04.25 08:11buy1291.001.78701.78451.7950
6922006.04.25 10:14s/l1291.001.78451.78451.7950-250.0016590.54
6932006.04.25 12:02buy1301.001.78391.78141.7919
6942006.04.25 14:06modify1301.001.78391.78581.7919
6952006.04.25 14:06modify1301.001.78391.78601.7919
6962006.04.25 14:07modify1301.001.78391.78601.7919
6972006.04.25 14:07modify1301.001.78391.78621.7919
6982006.04.25 14:07modify1301.001.78391.78631.7919
6992006.04.25 14:07modify1301.001.78391.78641.7919
7002006.04.25 14:07modify1301.001.78391.78651.7919
7012006.04.25 14:07modify1301.001.78391.78651.7919
7022006.04.25 14:08modify1301.001.78391.78661.7919
7032006.04.25 14:08modify1301.001.78391.78671.7919
7042006.04.25 14:08modify1301.001.78391.78681.7919
7052006.04.25 14:08modify1301.001.78391.78711.7919
7062006.04.25 14:09modify1301.001.78391.78721.7919
7072006.04.25 14:09modify1301.001.78391.78731.7919
7082006.04.25 14:09modify1301.001.78391.78741.7919
7092006.04.25 14:09modify1301.001.78391.78751.7919
7102006.04.25 14:09modify1301.001.78391.78761.7919
7112006.04.25 14:09modify1301.001.78391.78771.7919
7122006.04.25 14:09modify1301.001.78391.78781.7919
7132006.04.25 14:09modify1301.001.78391.78791.7919
7142006.04.25 14:09modify1301.001.78391.78841.7919
7152006.04.25 14:09modify1301.001.78391.78861.7919
7162006.04.25 14:09modify1301.001.78391.78881.7919
7172006.04.25 14:09modify1301.001.78391.78911.7919
7182006.04.25 14:10s/l1301.001.78911.78911.7919520.0017110.54
7192006.04.25 20:44buy1311.001.78691.78441.7949
7202006.04.26 09:12s/l1311.001.78441.78441.7949-253.5016857.04
7212006.04.26 19:40buy1321.001.78501.78251.7930
7222006.04.27 09:58s/l1321.001.78251.78251.7930-260.5016596.54
7232006.04.27 23:05buy1331.001.80131.79881.8093
7242006.04.28 09:52modify1331.001.80131.80341.8093
7252006.04.28 09:54s/l1331.001.80341.80341.8093206.5016803.04
7262006.05.01 14:30buy1341.001.82521.82271.8332
7272006.05.01 14:40modify1341.001.82521.82731.8332
7282006.05.01 14:40modify1341.001.82521.82741.8332
7292006.05.01 14:40modify1341.001.82521.82741.8332
7302006.05.01 14:40modify1341.001.82521.82751.8332
7312006.05.01 14:41modify1341.001.82521.82751.8332
7322006.05.01 14:41modify1341.001.82521.82761.8332
7332006.05.01 14:41modify1341.001.82521.82781.8332
7342006.05.01 14:41modify1341.001.82521.82811.8332
7352006.05.01 14:41modify1341.001.82521.82831.8332
7362006.05.01 14:41modify1341.001.82521.82841.8332
7372006.05.01 14:42modify1341.001.82521.82851.8332
7382006.05.01 14:43s/l1341.001.82851.82851.8332330.0017133.04
7392006.05.02 08:44buy1351.001.82231.81981.8303
7402006.05.02 09:20modify1351.001.82231.82451.8303
7412006.05.02 09:20s/l1351.001.82451.82451.8303220.0017353.04
7422006.05.02 12:59buy1361.001.83471.83221.8427
7432006.05.02 13:18s/l1361.001.83221.83221.8427-250.0017103.04
7442006.05.02 13:18buy1371.001.83231.82981.8403
7452006.05.02 13:50modify1371.001.83231.83441.8403
7462006.05.02 13:50modify1371.001.83231.83441.8403
7472006.05.02 13:51modify1371.001.83231.83451.8403
7482006.05.02 13:51modify1371.001.83231.83461.8403
7492006.05.02 13:52modify1371.001.83231.83471.8403
7502006.05.02 13:53modify1371.001.83231.83481.8403
7512006.05.02 13:53modify1371.001.83231.83491.8403
7522006.05.02 13:53modify1371.001.83231.83501.8403
7532006.05.02 13:53modify1371.001.83231.83531.8403
7542006.05.02 13:53modify1371.001.83231.83541.8403
7552006.05.02 13:55s/l1371.001.83541.83541.8403310.0017413.04
7562006.05.02 20:31buy1381.001.83831.83581.8463
7572006.05.02 21:11modify1381.001.83831.84051.8463
7582006.05.02 21:11modify1381.001.83831.84071.8463
7592006.05.02 21:12modify1381.001.83831.84101.8463
7602006.05.02 21:12modify1381.001.83831.84111.8463
7612006.05.02 21:12modify1381.001.83831.84141.8463
7622006.05.02 21:12modify1381.001.83831.84151.8463
7632006.05.02 21:23s/l1381.001.84151.84151.8463320.0017733.04
7642006.05.03 09:10buy1391.001.84301.84051.8510
7652006.05.03 09:50s/l1391.001.84051.84051.8510-250.0017483.04
7662006.05.03 09:50buy1401.001.84071.83821.8487
7672006.05.03 09:52s/l1401.001.83821.83821.8487-250.0017233.04
7682006.05.03 12:29buy1411.001.83731.83481.8453
7692006.05.03 13:58modify1411.001.83731.83951.8453
7702006.05.03 13:58modify1411.001.83731.83981.8453
7712006.05.03 14:02s/l1411.001.83981.83981.8453250.0017483.04
7722006.05.03 20:55buy1421.001.84131.83881.8493
7732006.05.04 03:06s/l1421.001.83881.83881.8493-260.5017222.54
7742006.05.05 05:07buy1431.001.85031.84781.8583
7752006.05.05 09:36s/l1431.001.84781.84781.8583-250.0016972.54
7762006.05.05 14:30buy1441.001.84991.84741.8579
7772006.05.05 14:30modify1441.001.84991.85401.8579
7782006.05.05 14:30modify1441.001.84991.85441.8579
7792006.05.05 14:30s/l1441.001.85441.85441.8579450.0017422.54
7802006.05.05 14:31buy1451.001.84751.84501.8555
7812006.05.05 14:31modify1451.001.84751.85421.8555
7822006.05.05 14:31t/p1451.001.85551.85421.8555800.0018222.54
7832006.05.05 14:31buy1461.001.84751.84501.8555
7842006.05.05 14:31t/p1461.001.85551.84501.8555800.0019022.54
7852006.05.05 14:31buy1471.001.84751.84501.8555
7862006.05.05 14:31modify1471.001.84751.85341.8555
7872006.05.05 14:31t/p1471.001.85551.85341.8555800.0019822.54
7882006.05.08 16:12buy1481.001.85881.85631.8668
7892006.05.08 16:13s/l1481.001.85631.85631.8668-250.0019572.54
7902006.05.09 08:08buy1491.001.85581.85331.8638
7912006.05.09 09:04s/l1491.001.85331.85331.8638-250.0019322.54
7922006.05.09 17:25buy1501.001.86411.86161.8721
7932006.05.09 17:37s/l1501.001.86161.86161.8721-250.0019072.54
7942006.05.09 17:37buy1511.001.86171.85921.8697
7952006.05.09 18:22modify1511.001.86171.86361.8697
7962006.05.09 18:36modify1511.001.86171.86371.8697
7972006.05.09 18:36modify1511.001.86171.86391.8697
7982006.05.09 18:43modify1511.001.86171.86411.8697
7992006.05.09 18:49modify1511.001.86171.86441.8697
8002006.05.09 18:51modify1511.001.86171.86441.8697
8012006.05.09 18:51modify1511.001.86171.86451.8697
8022006.05.09 18:51modify1511.001.86171.86461.8697
8032006.05.09 18:56modify1511.001.86171.86471.8697
8042006.05.09 18:58s/l1511.001.86471.86471.8697300.0019372.54
8052006.05.09 18:59buy1521.001.86411.86161.8721
8062006.05.09 20:16modify1521.001.86411.86601.8721
8072006.05.09 20:17modify1521.001.86411.86621.8721
8082006.05.09 20:25s/l1521.001.86621.86621.8721210.0119582.55
8092006.05.09 21:58buy1531.001.86531.86281.8733
8102006.05.10 08:50modify1531.001.86531.86741.8733
8112006.05.10 08:50modify1531.001.86531.86771.8733
8122006.05.10 08:50modify1531.001.86531.86781.8733
8132006.05.10 08:50modify1531.001.86531.86791.8733
8142006.05.10 08:50modify1531.001.86531.86821.8733
8152006.05.10 08:50modify1531.001.86531.86831.8733
8162006.05.10 08:51modify1531.001.86531.86841.8733
8172006.05.10 08:51modify1531.001.86531.86861.8733
8182006.05.10 08:51modify1531.001.86531.86881.8733
8192006.05.10 08:51modify1531.001.86531.86911.8733
8202006.05.10 08:51modify1531.001.86531.86921.8733
8212006.05.10 08:52s/l1531.001.86921.86921.8733386.5019969.05
8222006.05.10 10:16buy1541.001.86621.86371.8742
8232006.05.10 10:27s/l1541.001.86371.86371.8742-250.0019719.05
8242006.05.10 10:27buy1551.001.86391.86141.8719
8252006.05.10 10:30modify1551.001.86391.86611.8719
8262006.05.10 10:30modify1551.001.86391.86621.8719
8272006.05.10 10:30modify1551.001.86391.86641.8719
8282006.05.10 10:30s/l1551.001.86641.86641.8719250.0019969.05
8292006.05.10 10:30buy1561.001.86601.86351.8740
8302006.05.10 11:31s/l1561.001.86351.86351.8740-250.0019719.05
8312006.05.10 11:31buy1571.001.86371.86121.8717
8322006.05.10 11:31modify1571.001.86371.86601.8717
8332006.05.10 11:31s/l1571.001.86601.86601.8717230.0019949.05
8342006.05.10 11:31buy1581.001.86261.86011.8706
8352006.05.10 11:31modify1581.001.86261.86461.8706
8362006.05.10 11:31modify1581.001.86261.86501.8706
8372006.05.10 11:31modify1581.001.86261.86511.8706
8382006.05.10 11:31s/l1581.001.86511.86511.8706249.9920199.04
8392006.05.10 11:31buy1591.001.86291.86041.8709
8402006.05.10 11:32modify1591.001.86291.86631.8709
8412006.05.10 11:32s/l1591.001.86631.86631.8709340.0020539.04
8422006.05.10 11:32buy1601.001.86381.86131.8718
8432006.05.10 11:40s/l1601.001.86131.86131.8718-250.0020289.04
8442006.05.10 17:12buy1611.001.86231.85981.8703
8452006.05.10 17:33modify1611.001.86231.86421.8703
8462006.05.10 17:34s/l1611.001.86421.86421.8703190.0020479.04
8472006.05.10 20:17buy1621.001.86241.85991.8704
8482006.05.10 20:17modify1621.001.86241.86511.8704
8492006.05.10 20:17s/l1621.001.86511.86511.8704270.0020749.04
8502006.05.10 20:17buy1631.001.86311.86061.8711
8512006.05.10 20:18modify1631.001.86311.86621.8711
8522006.05.10 20:18s/l1631.001.86621.86621.8711310.0021059.04
8532006.05.11 08:51buy1641.001.85541.85291.8634
8542006.05.11 09:08modify1641.001.85541.85741.8634
8552006.05.11 09:11s/l1641.001.85741.85741.8634199.9921259.03
8562006.05.11 09:17buy1651.001.85551.85301.8635
8572006.05.11 10:30modify1651.001.85551.85761.8635
8582006.05.11 10:30modify1651.001.85551.85771.8635
8592006.05.11 10:30modify1651.001.85551.85811.8635
8602006.05.11 10:30modify1651.001.85551.85851.8635
8612006.05.11 10:30modify1651.001.85551.85891.8635
8622006.05.11 10:30modify1651.001.85551.85901.8635
8632006.05.11 10:30modify1651.001.85551.85931.8635
8642006.05.11 10:30modify1651.001.85551.85931.8635
8652006.05.11 10:31modify1651.001.85551.85941.8635
8662006.05.11 10:31modify1651.001.85551.85941.8635
8672006.05.11 10:31modify1651.001.85551.85951.8635
8682006.05.11 10:31modify1651.001.85551.85961.8635
8692006.05.11 10:31modify1651.001.85551.85981.8635
8702006.05.11 10:31modify1651.001.85551.85991.8635
8712006.05.11 10:31modify1651.001.85551.86001.8635
8722006.05.11 10:31modify1651.001.85551.86031.8635
8732006.05.11 10:31modify1651.001.85551.86031.8635
8742006.05.11 10:31modify1651.001.85551.86221.8635
8752006.05.11 10:31s/l1651.001.86221.86221.8635670.0121929.04
8762006.05.11 13:21buy1661.001.86361.86111.8716
8772006.05.11 14:30modify1661.001.86361.86551.8716
8782006.05.11 14:30modify1661.001.86361.86581.8716
8792006.05.11 14:30modify1661.001.86361.86591.8716
8802006.05.11 14:30modify1661.001.86361.86601.8716
8812006.05.11 14:30modify1661.001.86361.86621.8716
8822006.05.11 14:30modify1661.001.86361.86631.8716
8832006.05.11 14:30modify1661.001.86361.86641.8716
8842006.05.11 14:30modify1661.001.86361.86691.8716
8852006.05.11 14:30modify1661.001.86361.86691.8716
8862006.05.11 14:31s/l1661.001.86691.86691.8716330.0022259.04
8872006.05.12 08:31buy1671.001.88701.88451.8950
8882006.05.12 09:27modify1671.001.88701.88921.8950
8892006.05.12 09:28s/l1671.001.88921.88921.8950220.0022479.04
8902006.05.12 12:32buy1681.001.89601.89351.9040
8912006.05.12 14:20s/l1681.001.89351.89351.9040-250.0022229.04
8922006.05.12 16:01buy1691.001.89451.89201.9025
8932006.05.12 16:03modify1691.001.89451.89651.9025
8942006.05.12 16:03s/l1691.001.89651.89651.9025200.0022429.04
8952006.05.12 16:15buy1701.001.89361.89111.9016
8962006.05.12 16:35s/l1701.001.89111.89111.9016-250.0022179.04
8972006.05.15 16:58buy1711.001.88291.88041.8909
8982006.05.15 18:21s/l1711.001.88041.88041.8909-250.0021929.04
8992006.05.16 17:12buy1721.001.88471.88221.8927
9002006.05.16 17:18s/l1721.001.88221.88221.8927-250.0021679.04
9012006.05.17 12:32buy1731.001.89671.89421.9047
9022006.05.17 14:30s/l1731.001.89421.89421.9047-250.0021429.04
9032006.05.17 16:08buy1741.001.89111.88861.8991
9042006.05.17 16:24s/l1741.001.88861.88861.8991-250.0021179.04
9052006.05.17 20:17buy1751.001.88011.87761.8881
9062006.05.17 22:03modify1751.001.88011.88211.8881
9072006.05.17 22:04modify1751.001.88011.88221.8881
9082006.05.17 22:08modify1751.001.88011.88231.8881
9092006.05.17 22:09modify1751.001.88011.88251.8881
9102006.05.17 22:10modify1751.001.88011.88261.8881
9112006.05.17 22:10modify1751.001.88011.88271.8881
9122006.05.17 22:13modify1751.001.88011.88281.8881
9132006.05.17 22:14modify1751.001.88011.88301.8881
9142006.05.17 22:14modify1751.001.88011.88321.8881
9152006.05.17 22:14modify1751.001.88011.88341.8881
9162006.05.17 22:14modify1751.001.88011.88351.8881
9172006.05.17 22:14modify1751.001.88011.88371.8881
9182006.05.17 22:14modify1751.001.88011.88391.8881
9192006.05.17 22:14modify1751.001.88011.88411.8881
9202006.05.17 22:14modify1751.001.88011.88421.8881
9212006.05.17 22:21s/l1751.001.88421.88421.8881410.0021589.04
9222006.05.17 23:46buy1761.001.88031.87781.8883
9232006.05.18 02:19modify1761.001.88031.88221.8883
9242006.05.18 02:19modify1761.001.88031.88231.8883
9252006.05.18 02:19modify1761.001.88031.88241.8883
9262006.05.18 02:19modify1761.001.88031.88251.8883
9272006.05.18 02:19modify1761.001.88031.88251.8883
9282006.05.18 02:20modify1761.001.88031.88261.8883
9292006.05.18 02:20modify1761.001.88031.88261.8883
9302006.05.18 02:20modify1761.001.88031.88281.8883
9312006.05.18 02:20modify1761.001.88031.88281.8883
9322006.05.18 02:21modify1761.001.88031.88291.8883
9332006.05.18 02:21modify1761.001.88031.88311.8883
9342006.05.18 02:22modify1761.001.88031.88331.8883
9352006.05.18 02:22modify1761.001.88031.88331.8883
9362006.05.18 02:22modify1761.001.88031.88341.8883
9372006.05.18 02:30modify1761.001.88031.88351.8883
9382006.05.18 02:36s/l1761.001.88351.88351.8883309.5021898.54
9392006.05.18 16:15buy1771.001.89171.88921.8997
9402006.05.18 16:26s/l1771.001.88921.88921.8997-250.0021648.54
9412006.05.19 12:10sell1781.001.87331.87581.8653
9422006.05.19 12:21s/l1781.001.87581.87581.8653-250.0021398.54
9432006.05.19 18:37sell1791.001.87641.87891.8684
9442006.05.19 21:00close1791.001.87751.87891.8684-110.0021288.54
9452006.05.22 05:24sell1801.001.87271.87521.8647
9462006.05.22 07:44modify1801.001.87271.87071.8647
9472006.05.22 07:44modify1801.001.87271.87071.8647
9482006.05.22 07:45modify1801.001.87271.87031.8647
9492006.05.22 07:46modify1801.001.87271.87021.8647
9502006.05.22 07:46modify1801.001.87271.86991.8647
9512006.05.22 07:46modify1801.001.87271.86961.8647
9522006.05.22 07:46modify1801.001.87271.86911.8647
9532006.05.22 07:49modify1801.001.87271.86891.8647
9542006.05.22 07:49modify1801.001.87271.86861.8647
9552006.05.22 07:52s/l1801.001.86861.86861.8647410.0021698.54
9562006.05.22 09:18sell1811.001.86841.87091.8604
9572006.05.22 09:52s/l1811.001.87091.87091.8604-250.0021448.54
9582006.05.22 09:52sell1821.001.87071.87321.8627
9592006.05.22 10:23s/l1821.001.87321.87321.8627-250.0021198.54
9602006.05.22 23:53buy1831.001.88521.88271.8932
9612006.05.23 09:14modify1831.001.88521.88711.8932
9622006.05.23 09:14modify1831.001.88521.88721.8932
9632006.05.23 09:15modify1831.001.88521.88731.8932
9642006.05.23 09:15modify1831.001.88521.88741.8932
9652006.05.23 09:22s/l1831.001.88741.88741.8932216.5021415.04
9662006.05.23 14:32buy1841.001.88141.87891.8894
9672006.05.23 15:31s/l1841.001.87891.87891.8894-250.0021165.04
9682006.05.23 16:05buy1851.001.88021.87771.8882
9692006.05.23 16:31modify1851.001.88021.88221.8882
9702006.05.23 16:31modify1851.001.88021.88231.8882
9712006.05.23 16:31modify1851.001.88021.88261.8882
9722006.05.23 16:31modify1851.001.88021.88301.8882
9732006.05.23 16:31modify1851.001.88021.88301.8882
9742006.05.23 16:32s/l1851.001.88301.88301.8882280.0021445.04
9752006.05.23 17:08buy1861.001.88021.87771.8882
9762006.05.23 17:09s/l1861.001.87771.87771.8882-250.0021195.04
9772006.05.23 22:08buy1871.001.88311.88061.8911
9782006.05.23 22:27s/l1871.001.88061.88061.8911-250.0020945.04
9792006.05.24 08:04sell1881.001.87531.87781.8673
9802006.05.24 08:26s/l1881.001.87781.87781.8673-250.0020695.04
9812006.05.24 13:29buy1891.001.88281.88031.8908
9822006.05.24 14:45modify1891.001.88281.88491.8908
9832006.05.24 14:45modify1891.001.88281.88501.8908
9842006.05.24 14:50s/l1891.001.88501.88501.8908220.0120915.05
9852006.05.24 14:58buy1901.001.88281.88031.8908
9862006.05.24 15:09s/l1901.001.88031.88031.8908-250.0020665.05
9872006.05.25 05:00sell1911.001.86951.87201.8615
9882006.05.25 10:41s/l1911.001.87201.87201.8615-250.0020415.05
9892006.05.25 12:34sell1921.001.87071.87321.8627
9902006.05.25 14:12modify1921.001.87071.86881.8627
9912006.05.25 14:12modify1921.001.87071.86871.8627
9922006.05.25 14:12modify1921.001.87071.86861.8627
9932006.05.25 14:12modify1921.001.87071.86841.8627
9942006.05.25 14:12modify1921.001.87071.86831.8627
9952006.05.25 14:12modify1921.001.87071.86821.8627
9962006.05.25 14:12modify1921.001.87071.86811.8627
9972006.05.25 14:12modify1921.001.87071.86811.8627
9982006.05.25 14:13s/l1921.001.86811.86811.8627260.0020675.05
9992006.05.25 14:30sell1931.001.87121.87371.8632
10002006.05.25 14:39s/l1931.001.87371.87371.8632-250.0020425.05
10012006.05.25 16:22sell1941.001.87291.87541.8649
10022006.05.25 18:25modify1941.001.87291.87101.8649
10032006.05.25 18:25modify1941.001.87291.87081.8649
10042006.05.25 18:25modify1941.001.87291.87081.8649
10052006.05.25 18:29s/l1941.001.87081.87081.8649210.0020635.05
10062006.05.26 07:38sell1951.001.87161.87411.8636
10072006.05.26 08:08modify1951.001.87161.86951.8636
10082006.05.26 08:11s/l1951.001.86951.86951.8636210.0020845.05
10092006.05.26 08:26sell1961.001.87141.87391.8634
10102006.05.26 10:09s/l1961.001.87391.87391.8634-250.0020595.05
10112006.05.26 13:06sell1971.001.87181.87431.8638
10122006.05.26 14:07modify1971.001.87181.86981.8638
10132006.05.26 14:08modify1971.001.87181.86981.8638
10142006.05.26 14:09modify1971.001.87181.86971.8638
10152006.05.26 14:09modify1971.001.87181.86961.8638
10162006.05.26 14:09modify1971.001.87181.86951.8638
10172006.05.26 14:09modify1971.001.87181.86931.8638
10182006.05.26 14:10modify1971.001.87181.86921.8638
10192006.05.26 14:10modify1971.001.87181.86911.8638
10202006.05.26 14:10modify1971.001.87181.86891.8638
10212006.05.26 14:10modify1971.001.87181.86871.8638
10222006.05.26 14:10modify1971.001.87181.86861.8638
10232006.05.26 14:10modify1971.001.87181.86841.8638
10242006.05.26 14:11modify1971.001.87181.86831.8638
10252006.05.26 14:11modify1971.001.87181.86801.8638
10262006.05.26 14:11modify1971.001.87181.86781.8638
10272006.05.26 14:11modify1971.001.87181.86751.8638
10282006.05.26 14:11modify1971.001.87181.86741.8638
10292006.05.26 14:11modify1971.001.87181.86721.8638
10302006.05.26 14:11modify1971.001.87181.86691.8638
10312006.05.26 14:11modify1971.001.87181.86661.8638
10322006.05.26 14:12s/l1971.001.86661.86661.8638520.0021115.05
10332006.05.26 14:31sell1981.001.87231.87481.8643
10342006.05.26 14:34modify1981.001.87231.87041.8643
10352006.05.26 14:34modify1981.001.87231.86991.8643
10362006.05.26 14:34modify1981.001.87231.86941.8643
10372006.05.26 14:34s/l1981.001.86941.86941.8643290.0121405.06
10382006.05.26 17:28sell1991.001.85781.86031.8498
10392006.05.26 21:00close1991.001.85691.86031.849890.0121495.07
10402006.05.29 20:46sell2001.001.85881.86131.8508
10412006.05.30 04:03s/l2001.001.86131.86131.8508-247.8521247.22
10422006.05.31 16:09buy2011.001.87361.87111.8816
10432006.05.31 16:59s/l2011.001.87111.87111.8816-250.0020997.22
10442006.06.01 06:59sell2021.001.86641.86891.8584
10452006.06.01 08:38modify2021.001.86641.86431.8584
10462006.06.01 08:39modify2021.001.86641.86421.8584
10472006.06.01 08:42s/l2021.001.86421.86421.8584220.0021217.22
10482006.06.01 10:17sell2031.001.86721.86971.8592
10492006.06.01 10:52modify2031.001.86721.86521.8592
10502006.06.01 10:53modify2031.001.86721.86511.8592
10512006.06.01 10:53modify2031.001.86721.86501.8592
10522006.06.01 10:53modify2031.001.86721.86491.8592
10532006.06.01 10:53modify2031.001.86721.86481.8592
10542006.06.01 10:53modify2031.001.86721.86481.8592
10552006.06.01 10:54modify2031.001.86721.86471.8592
10562006.06.01 10:54modify2031.001.86721.86461.8592
10572006.06.01 10:54modify2031.001.86721.86461.8592
10582006.06.01 11:02s/l2031.001.86461.86461.8592260.0021477.22
10592006.06.02 08:17sell2041.001.86551.86801.8575
10602006.06.02 08:17modify2041.001.86551.86361.8575
10612006.06.02 08:17modify2041.001.86551.86331.8575
10622006.06.02 08:18s/l2041.001.86331.86331.8575220.0121697.23
10632006.06.02 11:15sell2051.001.86551.86801.8575
10642006.06.02 12:21s/l2051.001.86801.86801.8575-250.0021447.23
10652006.06.02 12:59buy2061.001.86631.86381.8743
10662006.06.02 14:30modify2061.001.86631.86831.8743
10672006.06.02 14:30modify2061.001.86631.86841.8743
10682006.06.02 14:30modify2061.001.86631.86851.8743
10692006.06.02 14:30modify2061.001.86631.86861.8743
10702006.06.02 14:30modify2061.001.86631.86871.8743
10712006.06.02 14:30modify2061.001.86631.87011.8743
10722006.06.02 14:30modify2061.001.86631.87021.8743
10732006.06.02 14:30modify2061.001.86631.87041.8743
10742006.06.02 14:30modify2061.001.86631.87071.8743
10752006.06.02 14:30modify2061.001.86631.87091.8743
10762006.06.02 14:30modify2061.001.86631.87101.8743
10772006.06.02 14:30modify2061.001.86631.87121.8743
10782006.06.02 14:30modify2061.001.86631.87161.8743
10792006.06.02 14:30modify2061.001.86631.87171.8743
10802006.06.02 14:30modify2061.001.86631.87231.8743
10812006.06.02 14:30modify2061.001.86631.87291.8743
10822006.06.02 14:30modify2061.001.86631.87311.8743
10832006.06.02 14:30t/p2061.001.87431.87311.8743800.0022247.23
10842006.06.02 17:58buy2071.001.88171.87921.8897
10852006.06.02 19:02modify2071.001.88171.88361.8897
10862006.06.02 19:06s/l2071.001.88361.88361.8897190.0022437.23
10872006.06.05 08:45buy2081.001.88381.88131.8918
10882006.06.05 09:31modify2081.001.88381.88571.8918
10892006.06.05 09:32modify2081.001.88381.88571.8918
10902006.06.05 09:32modify2081.001.88381.88581.8918
10912006.06.05 09:32modify2081.001.88381.88591.8918
10922006.06.05 09:32modify2081.001.88381.88601.8918
10932006.06.05 09:32modify2081.001.88381.88641.8918
10942006.06.05 09:32modify2081.001.88381.88651.8918
10952006.06.05 09:32modify2081.001.88381.88661.8918
10962006.06.05 09:32modify2081.001.88381.88671.8918
10972006.06.05 09:32modify2081.001.88381.88671.8918
10982006.06.05 09:36s/l2081.001.88671.88671.8918290.0022727.23
10992006.06.05 16:19buy2091.001.87811.87561.8861
11002006.06.05 20:13modify2091.001.87811.88001.8861
11012006.06.05 20:14modify2091.001.87811.88011.8861
11022006.06.05 20:14modify2091.001.87811.88031.8861
11032006.06.05 20:14modify2091.001.87811.88031.8861
11042006.06.05 20:15s/l2091.001.88031.88031.8861220.0022947.23
11052006.06.05 20:15buy2101.001.87941.87691.8874
11062006.06.05 20:34s/l2101.001.87691.87691.8874-250.0022697.23
11072006.06.06 05:04buy2111.001.87081.86831.8788
11082006.06.06 08:24modify2111.001.87081.87271.8788
11092006.06.06 08:24modify2111.001.87081.87291.8788
11102006.06.06 08:26modify2111.001.87081.87301.8788
11112006.06.06 08:30modify2111.001.87081.87301.8788
11122006.06.06 08:31modify2111.001.87081.87321.8788
11132006.06.06 08:31modify2111.001.87081.87321.8788
11142006.06.06 08:32modify2111.001.87081.87331.8788
11152006.06.06 08:32modify2111.001.87081.87361.8788
11162006.06.06 08:32modify2111.001.87081.87371.8788
11172006.06.06 08:32modify2111.001.87081.87371.8788
11182006.06.06 08:33modify2111.001.87081.87381.8788
11192006.06.06 08:33modify2111.001.87081.87391.8788
11202006.06.06 08:33modify2111.001.87081.87401.8788
11212006.06.06 08:33modify2111.001.87081.87421.8788
11222006.06.06 08:33modify2111.001.87081.87421.8788
11232006.06.06 08:33modify2111.001.87081.87431.8788
11242006.06.06 08:33modify2111.001.87081.87441.8788
11252006.06.06 08:38s/l2111.001.87441.87441.8788360.0023057.23
11262006.06.06 10:47buy2121.001.87241.86991.8804
11272006.06.06 12:16s/l2121.001.86991.86991.8804-250.0022807.23
11282006.06.06 16:15sell2131.001.86411.86661.8561
11292006.06.06 16:42modify2131.001.86411.86211.8561
11302006.06.06 16:43s/l2131.001.86211.86211.8561200.0023007.23
11312006.06.07 09:58sell2141.001.86021.86271.8522
11322006.06.07 12:20s/l2141.001.86271.86271.8522-250.0022757.23
11332006.06.08 13:15sell2151.001.84971.85221.8417
11342006.06.08 13:49modify2151.001.84971.84771.8417
11352006.06.08 13:49modify2151.001.84971.84741.8417
11362006.06.08 13:49modify2151.001.84971.84701.8417
11372006.06.08 13:49s/l2151.001.84701.84701.8417270.0023027.23
11382006.06.09 08:52sell2161.001.84351.84601.8355
11392006.06.09 14:30modify2161.001.84351.83991.8355
11402006.06.09 14:30s/l2161.001.83991.83991.8355359.9923387.22
11412006.06.09 14:30sell2171.001.84371.84621.8357
11422006.06.09 14:30modify2171.001.84371.83991.8357
11432006.06.09 14:31s/l2171.001.83991.83991.8357379.9923767.21
11442006.06.09 14:31sell2181.001.84421.84671.8362
11452006.06.09 14:31modify2181.001.84421.84061.8362
11462006.06.09 14:31modify2181.001.84421.83971.8362
11472006.06.09 14:31s/l2181.001.83971.83971.8362450.0024217.21
11482006.06.09 14:31sell2191.001.84461.84711.8366
11492006.06.09 14:31modify2191.001.84461.84011.8366
11502006.06.09 14:31modify2191.001.84461.83981.8366
11512006.06.09 14:32s/l2191.001.83981.83981.8366480.0024697.21
11522006.06.09 15:25sell2201.001.84331.84581.8353
11532006.06.09 15:28s/l2201.001.84581.84581.8353-250.0024447.21
11542006.06.09 15:28sell2211.001.84561.84811.8376
11552006.06.09 16:10s/l2211.001.84811.84811.8376-250.0024197.21
11562006.06.12 05:17sell2221.001.84191.84441.8339
11572006.06.12 08:32s/l2221.001.84441.84441.8339-250.0023947.21
11582006.06.12 12:08sell2231.001.84301.84551.8350
11592006.06.12 13:26modify2231.001.84301.84101.8350
11602006.06.12 13:27modify2231.001.84301.84091.8350
11612006.06.12 13:28modify2231.001.84301.84081.8350
11622006.06.12 13:28modify2231.001.84301.84071.8350
11632006.06.12 13:28modify2231.001.84301.84071.8350
11642006.06.12 13:28modify2231.001.84301.84061.8350
11652006.06.12 13:29modify2231.001.84301.84051.8350
11662006.06.12 13:30modify2231.001.84301.84051.8350
11672006.06.12 13:30modify2231.001.84301.84041.8350
11682006.06.12 13:30modify2231.001.84301.84031.8350
11692006.06.12 13:30modify2231.001.84301.84011.8350
11702006.06.12 13:30modify2231.001.84301.84001.8350
11712006.06.12 13:30modify2231.001.84301.83991.8350
11722006.06.12 13:30modify2231.001.84301.83981.8350
11732006.06.12 13:30modify2231.001.84301.83981.8350
11742006.06.12 13:38modify2231.001.84301.83961.8350
11752006.06.12 13:38modify2231.001.84301.83961.8350
11762006.06.12 13:39modify2231.001.84301.83951.8350
11772006.06.12 13:39modify2231.001.84301.83921.8350
11782006.06.12 13:43s/l2231.001.83921.83921.8350380.0024327.21
11792006.06.12 14:23sell2241.001.84261.84511.8346
11802006.06.12 15:28s/l2241.001.84511.84511.8346-250.0024077.21
11812006.06.12 15:28sell2251.001.84491.84741.8369
11822006.06.12 17:00modify2251.001.84491.84291.8369
11832006.06.12 17:00modify2251.001.84491.84281.8369
11842006.06.12 17:08modify2251.001.84491.84271.8369
11852006.06.12 17:08modify2251.001.84491.84251.8369
11862006.06.12 17:08modify2251.001.84491.84231.8369
11872006.06.12 17:12s/l2251.001.84231.84231.8369260.0024337.21
11882006.06.12 18:46sell2261.001.84461.84711.8366
11892006.06.12 23:07modify2261.001.84461.84261.8366
11902006.06.12 23:07modify2261.001.84461.84261.8366
11912006.06.12 23:11modify2261.001.84461.84251.8366
11922006.06.12 23:22modify2261.001.84461.84251.8366
11932006.06.12 23:22modify2261.001.84461.84241.8366
11942006.06.12 23:29s/l2261.001.84241.84241.8366220.0024557.21
11952006.06.13 07:26sell2271.001.84101.84351.8330
11962006.06.13 09:25s/l2271.001.84351.84351.8330-250.0024307.21
11972006.06.13 12:23sell2281.001.84331.84581.8353
11982006.06.13 13:56modify2281.001.84331.84111.8353
11992006.06.13 13:56modify2281.001.84331.84101.8353
12002006.06.13 13:56modify2281.001.84331.84091.8353
12012006.06.13 13:56modify2281.001.84331.84091.8353
12022006.06.13 13:56modify2281.001.84331.84081.8353
12032006.06.13 13:59s/l2281.001.84081.84081.8353250.0024557.21
12042006.06.13 15:43sell2291.001.84281.84531.8348
12052006.06.13 16:23modify2291.001.84281.84031.8348
12062006.06.13 16:23s/l2291.001.84031.84031.8348250.0024807.21
12072006.06.13 21:38sell2301.001.83421.83671.8262
12082006.06.14 06:54s/l2301.001.83671.83671.8262-247.8524559.36
12092006.06.14 12:40sell2311.001.84211.84461.8341
12102006.06.14 14:30modify2311.001.84211.83991.8341
12112006.06.14 14:30modify2311.001.84211.83911.8341
12122006.06.14 14:30modify2311.001.84211.83891.8341
12132006.06.14 14:30s/l2311.001.83891.83891.8341320.0024879.36
12142006.06.14 14:36sell2321.001.84251.84501.8345
12152006.06.14 14:36modify2321.001.84251.84051.8345
12162006.06.14 14:36modify2321.001.84251.83991.8345
12172006.06.14 14:36s/l2321.001.83991.83991.8345260.0025139.36
12182006.06.14 15:17sell2331.001.84241.84491.8344
12192006.06.14 15:19s/l2331.001.84491.84491.8344-250.0024889.36
12202006.06.14 16:25buy2341.001.84731.84481.8553
12212006.06.14 20:30s/l2341.001.84481.84481.8553-250.0024639.36
12222006.06.15 05:08buy2351.001.84521.84271.8532
12232006.06.15 05:51s/l2351.001.84271.84271.8532-250.0024389.36
12242006.06.15 09:15buy2361.001.84451.84201.8525
12252006.06.15 11:39modify2361.001.84451.84661.8525
12262006.06.15 11:39modify2361.001.84451.84691.8525
12272006.06.15 11:44modify2361.001.84451.84701.8525
12282006.06.15 11:44modify2361.001.84451.84701.8525
12292006.06.15 11:45modify2361.001.84451.84711.8525
12302006.06.15 11:45modify2361.001.84451.84721.8525
12312006.06.15 11:51modify2361.001.84451.84731.8525
12322006.06.15 11:51modify2361.001.84451.84751.8525
12332006.06.15 11:53s/l2361.001.84751.84751.8525300.0024689.36
12342006.06.15 13:11buy2371.001.84701.84451.8550
12352006.06.15 14:27modify2371.001.84701.84891.8550
12362006.06.15 14:27modify2371.001.84701.84931.8550
12372006.06.15 14:27modify2371.001.84701.84941.8550
12382006.06.15 14:27modify2371.001.84701.84951.8550
12392006.06.15 14:27modify2371.001.84701.84961.8550
12402006.06.15 14:27modify2371.001.84701.84961.8550
12412006.06.15 14:27s/l2371.001.84961.84961.8550260.0024949.36
12422006.06.15 14:33buy2381.001.84651.84401.8545
12432006.06.15 14:54modify2381.001.84651.84841.8545
12442006.06.15 14:55modify2381.001.84651.84851.8545
12452006.06.15 14:55modify2381.001.84651.84851.8545
12462006.06.15 14:56s/l2381.001.84851.84851.8545200.0025149.36
12472006.06.15 15:00buy2391.001.84651.84401.8545
12482006.06.15 15:00modify2391.001.84651.85071.8545
12492006.06.15 15:01modify2391.001.84651.85081.8545
12502006.06.15 15:01modify2391.001.84651.85101.8545
12512006.06.15 15:01modify2391.001.84651.85111.8545
12522006.06.15 15:01modify2391.001.84651.85121.8545
12532006.06.15 15:01modify2391.001.84651.85131.8545
12542006.06.15 15:01modify2391.001.84651.85141.8545
12552006.06.15 15:01modify2391.001.84651.85161.8545
12562006.06.15 15:01s/l2391.001.85161.85161.8545510.0025659.36
12572006.06.16 17:50buy2401.001.84851.84601.8565
12582006.06.16 20:31modify2401.001.84851.85041.8565
12592006.06.16 20:32modify2401.001.84851.85071.8565
12602006.06.16 20:32modify2401.001.84851.85071.8565
12612006.06.16 20:33modify2401.001.84851.85081.8565
12622006.06.16 20:40s/l2401.001.85081.85081.8565230.0025889.36
12632006.06.19 12:19buy2411.001.84491.84241.8529
12642006.06.19 13:33modify2411.001.84491.84731.8529
12652006.06.19 13:33modify2411.001.84491.84731.8529
12662006.06.19 13:33s/l2411.001.84731.84731.8529240.0026129.36
12672006.06.19 14:21buy2421.001.84501.84251.8530
12682006.06.19 14:35s/l2421.001.84251.84251.8530-250.0025879.36
12692006.06.20 08:15buy2431.001.84361.84111.8516
12702006.06.20 11:54s/l2431.001.84111.84111.8516-250.0025629.36
12712006.06.20 14:52sell2441.001.84041.84291.8324
12722006.06.20 15:52s/l2441.001.84291.84291.8324-250.0025379.36
12732006.06.21 05:20buy2451.001.84561.84311.8536
12742006.06.21 10:31s/l2451.001.84311.84311.8536-250.0025129.36
12752006.06.21 17:10buy2461.001.84281.84031.8508
12762006.06.21 17:58modify2461.001.84281.84471.8508
12772006.06.21 17:58modify2461.001.84281.84471.8508
12782006.06.21 17:59modify2461.001.84281.84491.8508
12792006.06.21 18:04s/l2461.001.84491.84491.8508210.0125339.37
12802006.06.22 07:23buy2471.001.84491.84241.8529
12812006.06.22 09:29s/l2471.001.84241.84241.8529-250.0025089.37
12822006.06.22 16:16sell2481.001.82781.83031.8198
12832006.06.22 17:41s/l2481.001.83031.83031.8198-250.0024839.37
12842006.06.26 08:59sell2491.001.81961.82211.8116
12852006.06.26 09:18s/l2491.001.82211.82211.8116-250.0024589.37
12862006.06.26 16:00sell2501.001.81951.82201.8115
12872006.06.26 17:04modify2501.001.81951.81751.8115
12882006.06.26 17:04modify2501.001.81951.81731.8115
12892006.06.26 17:04s/l2501.001.81731.81731.8115220.0024809.37
12902006.06.26 17:50sell2511.001.81921.82171.8112
12912006.06.26 19:04s/l2511.001.82171.82171.8112-250.0024559.37
12922006.06.26 22:10sell2521.001.82351.82601.8155
12932006.06.27 02:51s/l2521.001.82601.82601.8155-247.8524311.52
12942006.06.27 07:16sell2531.001.82531.82781.8173
12952006.06.27 08:33modify2531.001.82531.82321.8173
12962006.06.27 08:38s/l2531.001.82321.82321.8173210.0024521.52
12972006.06.27 08:57sell2541.001.82351.82601.8155
12982006.06.27 12:13modify2541.001.82351.82141.8155
12992006.06.27 12:13modify2541.001.82351.82131.8155
13002006.06.27 12:13s/l2541.001.82131.82131.8155220.0124741.53
13012006.06.27 12:14sell2551.001.82191.82441.8139
13022006.06.27 13:41modify2551.001.82191.82001.8139
13032006.06.27 13:41modify2551.001.82191.81991.8139
13042006.06.27 13:42modify2551.001.82191.81971.8139
13052006.06.27 13:42modify2551.001.82191.81971.8139
13062006.06.27 13:51s/l2551.001.81971.81971.8139220.0024961.53
13072006.06.27 14:44sell2561.001.82201.82451.8140
13082006.06.27 16:15s/l2561.001.82451.82451.8140-250.0024711.53
13092006.07.03 09:01buy2571.001.84581.84331.8538
13102006.07.03 10:20s/l2571.001.84331.84331.8538-250.0024461.53
13112006.07.03 17:13buy2581.001.84291.84041.8509
13122006.07.03 17:15s/l2581.001.84041.84041.8509-250.0024211.53
13132006.07.03 17:15buy2591.001.84061.83811.8486
13142006.07.04 02:41modify2591.001.84061.84251.8486
13152006.07.04 02:43modify2591.001.84061.84261.8486
13162006.07.04 02:44modify2591.001.84061.84271.8486
13172006.07.04 02:46modify2591.001.84061.84291.8486
13182006.07.04 02:46modify2591.001.84061.84291.8486
13192006.07.04 02:46modify2591.001.84061.84311.8486
13202006.07.04 02:46modify2591.001.84061.84321.8486
13212006.07.04 02:47modify2591.001.84061.84331.8486
13222006.07.04 03:30modify2591.001.84061.84341.8486
13232006.07.04 03:51modify2591.001.84061.84351.8486
13242006.07.04 03:51modify2591.001.84061.84361.8486
13252006.07.04 03:55modify2591.001.84061.84371.8486
13262006.07.04 03:58modify2591.001.84061.84381.8486
13272006.07.04 03:59modify2591.001.84061.84381.8486
13282006.07.04 04:26s/l2591.001.84381.84381.8486316.5024528.03
13292006.07.04 09:14buy2601.001.84391.84141.8519
13302006.07.04 10:57modify2601.001.84391.84591.8519
13312006.07.04 10:57modify2601.001.84391.84591.8519
13322006.07.04 11:00s/l2601.001.84591.84591.8519199.9924728.02
13332006.07.05 08:17buy2611.001.84711.84461.8551
13342006.07.05 08:42s/l2611.001.84461.84461.8551-250.0024478.02
13352006.07.05 14:15buy2621.001.84321.84071.8512
13362006.07.05 14:16s/l2621.001.84071.84071.8512-250.0024228.02
13372006.07.05 21:11buy2631.001.83441.83191.8424
13382006.07.06 14:33modify2631.001.83441.83681.8424
13392006.07.06 14:33modify2631.001.83441.83761.8424
13402006.07.06 14:33s/l2631.001.83761.83761.8424309.5024537.52
13412006.07.06 15:06buy2641.001.83461.83211.8426
13422006.07.06 15:22modify2641.001.83461.83731.8426
13432006.07.06 15:22modify2641.001.83461.83831.8426
13442006.07.06 15:22s/l2641.001.83831.83831.8426369.9924907.51
13452006.07.06 16:50buy2651.001.83731.83481.8453
13462006.07.07 11:29modify2651.001.83731.83921.8453
13472006.07.07 11:29modify2651.001.83731.83941.8453
13482006.07.07 11:29modify2651.001.83731.83951.8453
13492006.07.07 11:29modify2651.001.83731.83971.8453
13502006.07.07 11:32s/l2651.001.83971.83971.8453236.5025144.01
13512006.07.07 13:04buy2661.001.84071.83821.8487
13522006.07.07 14:30modify2661.001.84071.84401.8487
13532006.07.07 14:30modify2661.001.84071.84451.8487
13542006.07.07 14:30modify2661.001.84071.84541.8487
13552006.07.07 14:30modify2661.001.84071.84631.8487
13562006.07.07 14:30modify2661.001.84071.84691.8487
13572006.07.07 14:30t/p2661.001.84871.84691.8487800.0025944.01
13582006.07.07 16:07buy2671.001.85081.84831.8588
13592006.07.07 21:00close2671.001.85121.84831.858840.0025984.01
13602006.07.10 08:40buy2681.001.84871.84621.8567
13612006.07.10 09:22modify2681.001.84871.85061.8567
13622006.07.10 09:23modify2681.001.84871.85071.8567
13632006.07.10 09:23modify2681.001.84871.85091.8567
13642006.07.10 09:23modify2681.001.84871.85091.8567
13652006.07.10 09:29modify2681.001.84871.85101.8567
13662006.07.10 09:34s/l2681.001.85101.85101.8567230.0026214.01
13672006.07.10 10:37buy2691.001.84871.84621.8567
13682006.07.10 11:24s/l2691.001.84621.84621.8567-250.0025964.01
13692006.07.10 12:51buy2701.001.84361.84111.8516
13702006.07.10 13:07s/l2701.001.84111.84111.8516-250.0025714.01
13712006.07.10 21:00buy2711.001.84051.83801.8485
13722006.07.11 02:20modify2711.001.84051.84251.8485
13732006.07.11 02:21modify2711.001.84051.84261.8485
13742006.07.11 02:21modify2711.001.84051.84271.8485
13752006.07.11 02:21modify2711.001.84051.84281.8485
13762006.07.11 03:42modify2711.001.84051.84291.8485
13772006.07.11 03:43modify2711.001.84051.84301.8485
13782006.07.11 03:58modify2711.001.84051.84311.8485
13792006.07.11 03:58modify2711.001.84051.84331.8485
13802006.07.11 04:00modify2711.001.84051.84341.8485
13812006.07.11 05:26s/l2711.001.84341.84341.8485286.5026000.51
13822006.07.12 07:46buy2721.001.84451.84201.8525
13832006.07.12 08:37modify2721.001.84451.84681.8525
13842006.07.12 08:39s/l2721.001.84681.84681.8525230.0026230.51
13852006.07.12 10:30buy2731.001.84491.84241.8529
13862006.07.12 10:34s/l2731.001.84241.84241.8529-250.0025980.51
13872006.07.12 12:20buy2741.001.84431.84181.8523
13882006.07.12 13:15s/l2741.001.84181.84181.8523-250.0025730.51
13892006.07.12 17:37sell2751.001.83481.83731.8268
13902006.07.13 09:14s/l2751.001.83731.83731.8268-243.5525486.96
13912006.07.13 16:44buy2761.001.84301.84051.8510
13922006.07.13 17:18s/l2761.001.84051.84051.8510-250.0025236.96
13932006.07.14 14:57buy2771.001.83991.83741.8479
13942006.07.14 15:03s/l2771.001.83741.83741.8479-250.0024986.96
13952006.07.14 16:16sell2781.001.83541.83791.8274
13962006.07.14 19:32s/l2781.001.83791.83791.8274-250.0024736.96
13972006.07.17 23:25sell2791.001.81931.82181.8113
13982006.07.18 09:15s/l2791.001.82181.82181.8113-247.8524489.11
13992006.07.19 05:15sell2801.001.82641.82891.8184
14002006.07.19 10:28s/l2801.001.82891.82891.8184-250.0024239.11
14012006.07.19 14:30sell2811.001.82721.82971.8192
14022006.07.19 14:31modify2811.001.82721.82451.8192
14032006.07.19 14:31s/l2811.001.82451.82451.8192270.0024509.11
14042006.07.19 15:44sell2821.001.82791.83041.8199
14052006.07.19 15:59s/l2821.001.83041.83041.8199-250.0024259.11
14062006.07.20 21:48buy2831.001.84791.84541.8559
14072006.07.21 07:59modify2831.001.84791.85261.8559
14082006.07.21 09:15modify2831.001.84791.85271.8559
14092006.07.21 09:15modify2831.001.84791.85321.8559
14102006.07.21 09:15modify2831.001.84791.85341.8559
14112006.07.21 09:15modify2831.001.84791.85351.8559
14122006.07.21 09:15t/p2831.001.85591.85351.8559796.5025055.61
14132006.07.21 09:16buy2841.001.85341.85091.8614
14142006.07.21 12:22modify2841.001.85341.85531.8614
14152006.07.21 12:22modify2841.001.85341.85551.8614
14162006.07.21 12:22modify2841.001.85341.85581.8614
14172006.07.21 12:23modify2841.001.85341.85591.8614
14182006.07.21 12:23modify2841.001.85341.85611.8614
14192006.07.21 12:23modify2841.001.85341.85621.8614
14202006.07.21 12:23s/l2841.001.85621.85621.8614280.0025335.61
14212006.07.21 13:40buy2851.001.85601.85351.8640
14222006.07.21 15:06modify2851.001.85601.85791.8640
14232006.07.21 15:06modify2851.001.85601.85801.8640
14242006.07.21 15:32s/l2851.001.85801.85801.8640200.0025535.61
14252006.07.21 16:15buy2861.001.85801.85551.8660
14262006.07.24 02:54s/l2861.001.85551.85551.8660-253.5025282.11
14272006.07.24 15:22buy2871.001.85261.85011.8606
14282006.07.24 15:59s/l2871.001.85011.85011.8606-250.0025032.11
14292006.07.24 17:06buy2881.001.84881.84631.8568
14302006.07.24 23:09modify2881.001.84881.85081.8568
14312006.07.24 23:40s/l2881.001.85081.85081.8568200.0025232.11
14322006.07.25 09:25buy2891.001.85011.84761.8581
14332006.07.25 15:59s/l2891.001.84761.84761.8581-250.0024982.11
14342006.07.26 18:17buy2901.001.84721.84471.8552
14352006.07.26 18:51modify2901.001.84721.84921.8552
14362006.07.26 18:53modify2901.001.84721.84961.8552
14372006.07.26 18:55modify2901.001.84721.84971.8552
14382006.07.26 19:08s/l2901.001.84971.84971.8552250.0025232.11
14392006.07.27 17:23buy2911.001.86231.85981.8703
14402006.07.27 19:12s/l2911.001.85981.85981.8703-250.0024982.11
14412006.07.27 20:18buy2921.001.85711.85461.8651
14422006.07.28 03:19s/l2921.001.85461.85461.8651-253.5024728.61
14432006.07.28 13:46buy2931.001.85551.85301.8635
14442006.07.28 14:30modify2931.001.85551.85751.8635
14452006.07.28 14:30modify2931.001.85551.85781.8635
14462006.07.28 14:30s/l2931.001.85781.85781.8635230.0124958.62
14472006.07.28 14:30buy2941.001.85471.85221.8627
14482006.07.28 14:30modify2941.001.85471.85971.8627
14492006.07.28 14:30modify2941.001.85471.85991.8627
14502006.07.28 14:30s/l2941.001.85991.85991.8627519.9925478.61
14512006.07.31 15:35buy2951.001.86561.86311.8736
14522006.07.31 19:17modify2951.001.86561.86751.8736
14532006.07.31 19:31modify2951.001.86561.86761.8736
14542006.07.31 19:35modify2951.001.86561.86771.8736
14552006.07.31 19:35modify2951.001.86561.86771.8736
14562006.07.31 19:58s/l2951.001.86771.86771.8736210.0025688.61
14572006.08.01 05:56buy2961.001.86461.86211.8726
14582006.08.01 10:37modify2961.001.86461.86661.8726
14592006.08.01 10:37modify2961.001.86461.86671.8726
14602006.08.01 10:37modify2961.001.86461.86671.8726
14612006.08.01 10:38modify2961.001.86461.86681.8726
14622006.08.01 10:38modify2961.001.86461.86691.8726
14632006.08.01 10:38modify2961.001.86461.86701.8726
14642006.08.01 10:38modify2961.001.86461.86711.8726
14652006.08.01 10:49s/l2961.001.86711.86711.8726250.0025938.61
14662006.08.01 11:21buy2971.001.86571.86321.8737
14672006.08.01 14:31modify2971.001.86571.86761.8737
14682006.08.01 14:31s/l2971.001.86761.86761.8737190.0026128.61
14692006.08.01 14:33buy2981.001.86691.86441.8749
14702006.08.01 14:42s/l2981.001.86441.86441.8749-250.0025878.61
14712006.08.02 21:48buy2991.001.87631.87381.8843
14722006.08.03 03:11s/l2991.001.87381.87381.8843-260.5025618.11
14732006.08.03 06:19buy3001.001.87561.87311.8836
14742006.08.03 10:03s/l3001.001.87311.87311.8836-250.0025368.11
14752006.08.03 10:03buy3011.001.87311.87061.8811
14762006.08.03 11:52s/l3011.001.87061.87061.8811-250.0025118.11
14772006.08.03 13:07buy3021.001.88471.88221.8927
14782006.08.03 14:30modify3021.001.88471.88691.8927
14792006.08.03 14:30modify3021.001.88471.88701.8927
14802006.08.03 14:30modify3021.001.88471.88711.8927
14812006.08.03 14:30modify3021.001.88471.88731.8927
14822006.08.03 14:30modify3021.001.88471.88741.8927
14832006.08.03 14:30modify3021.001.88471.88751.8927
14842006.08.03 14:30modify3021.001.88471.88781.8927
14852006.08.03 14:30modify3021.001.88471.88791.8927
14862006.08.03 14:31modify3021.001.88471.88801.8927
14872006.08.03 14:31modify3021.001.88471.88801.8927
14882006.08.03 14:31modify3021.001.88471.88821.8927
14892006.08.03 14:34s/l3021.001.88821.88821.8927350.0025468.11
14902006.08.03 17:58buy3031.001.88471.88221.8927
14912006.08.03 19:59modify3031.001.88471.88741.8927
14922006.08.03 20:00s/l3031.001.88741.88741.8927270.0125738.12
14932006.08.04 05:59buy3041.001.88611.88361.8941
14942006.08.04 09:38modify3041.001.88611.88801.8941
14952006.08.04 09:38modify3041.001.88611.88831.8941
14962006.08.04 09:38modify3041.001.88611.88851.8941
14972006.08.04 09:39modify3041.001.88611.88861.8941
14982006.08.04 09:39modify3041.001.88611.88861.8941
14992006.08.04 09:39modify3041.001.88611.88881.8941
15002006.08.04 09:41s/l3041.001.88881.88881.8941270.0126008.13
15012006.08.04 16:09buy3051.001.90921.90671.9172
15022006.08.06 20:15s/l3051.001.90671.90671.9172-250.0025758.13
15032006.08.07 06:10buy3061.001.90611.90361.9141
15042006.08.07 12:29modify3061.001.90611.90861.9141
15052006.08.07 12:29modify3061.001.90611.90861.9141
15062006.08.07 12:30s/l3061.001.90861.90861.9141250.0026008.13
15072006.08.08 16:15buy3071.001.90751.90501.9155
15082006.08.08 20:24s/l3071.001.90501.90501.9155-250.0025758.13
15092006.08.09 14:09buy3081.001.90711.90461.9151
15102006.08.09 20:31s/l3081.001.90461.90461.9151-250.0025508.13
15112006.08.09 20:31buy3091.001.90481.90231.9128
15122006.08.10 07:59s/l3091.001.90231.90231.9128-260.5025247.63
15132006.08.10 09:49buy3101.001.90081.89831.9088
15142006.08.10 10:12s/l3101.001.89831.89831.9088-250.0024997.63
15152006.08.11 07:59sell3111.001.89461.89711.8866
15162006.08.11 10:13s/l3111.001.89711.89711.8866-250.0024747.63
15172006.08.11 14:30sell3121.001.89551.89801.8875
15182006.08.11 14:30modify3121.001.89551.89241.8875
15192006.08.11 14:31modify3121.001.89551.89231.8875
15202006.08.11 14:31s/l3121.001.89231.89231.8875319.9925067.62
15212006.08.11 15:46sell3131.001.89541.89791.8874
15222006.08.11 18:30modify3131.001.89541.89321.8874
15232006.08.11 18:31modify3131.001.89541.89311.8874
15242006.08.11 18:32modify3131.001.89541.89301.8874
15252006.08.11 18:34modify3131.001.89541.89291.8874
15262006.08.11 18:35modify3131.001.89541.89281.8874
15272006.08.11 18:36modify3131.001.89541.89271.8874
15282006.08.11 18:37modify3131.001.89541.89261.8874
15292006.08.11 18:37modify3131.001.89541.89251.8874
15302006.08.11 18:37modify3131.001.89541.89241.8874
15312006.08.11 18:37modify3131.001.89541.89241.8874
15322006.08.11 18:38modify3131.001.89541.89231.8874
15332006.08.11 18:47s/l3131.001.89231.89231.8874310.0025377.62
15342006.08.13 21:15sell3141.001.89111.89361.8831
15352006.08.14 03:00s/l3141.001.89361.89361.8831-247.8525129.77
15362006.08.14 09:27sell3151.001.89131.89381.8833
15372006.08.14 10:30modify3151.001.89131.88901.8833
15382006.08.14 10:32s/l3151.001.88901.88901.8833230.0025359.77
15392006.08.14 18:47sell3161.001.89011.89261.8821
15402006.08.14 22:27modify3161.001.89011.88821.8821
15412006.08.14 22:29modify3161.001.89011.88801.8821
15422006.08.14 22:35modify3161.001.89011.88801.8821
15432006.08.14 23:02s/l3161.001.88801.88801.8821210.0025569.77
15442006.08.15 05:19sell3171.001.89051.89301.8825
15452006.08.15 07:38s/l3171.001.89301.89301.8825-250.0025319.77
15462006.08.15 09:36sell3181.001.89151.89401.8835
15472006.08.15 10:30modify3181.001.89151.88951.8835
15482006.08.15 10:30modify3181.001.89151.88931.8835
15492006.08.15 10:30modify3181.001.89151.88771.8835
15502006.08.15 10:31s/l3181.001.88771.88771.8835380.0025699.77
15512006.08.15 10:31sell3191.001.89171.89421.8837
15522006.08.15 10:31modify3191.001.89171.88921.8837
15532006.08.15 10:32modify3191.001.89171.88911.8837
15542006.08.15 10:32modify3191.001.89171.88901.8837
15552006.08.15 10:32modify3191.001.89171.88821.8837
15562006.08.15 10:32modify3191.001.89171.88801.8837
15572006.08.15 10:33modify3191.001.89171.88791.8837
15582006.08.15 10:33modify3191.001.89171.88781.8837
15592006.08.15 10:33modify3191.001.89171.88781.8837
15602006.08.15 10:36modify3191.001.89171.88751.8837
15612006.08.15 10:37s/l3191.001.88751.88751.8837420.0026119.77
15622006.08.16 21:02buy3201.001.89531.89281.9033
15632006.08.17 07:59modify3201.001.89531.89791.9033
15642006.08.17 08:00s/l3201.001.89791.89791.9033249.5026369.27
15652006.08.18 07:14sell3211.001.88641.88891.8784
15662006.08.18 07:59modify3211.001.88641.88381.8784
15672006.08.18 08:24s/l3211.001.88381.88381.8784260.0026629.27
15682006.08.21 13:26buy3221.001.89421.89171.9022
15692006.08.21 14:13modify3221.001.89421.89611.9022
15702006.08.21 14:13modify3221.001.89421.89721.9022
15712006.08.21 14:13modify3221.001.89421.89731.9022
15722006.08.21 14:14s/l3221.001.89731.89731.9022310.0026939.27
15732006.08.22 09:40buy3231.001.89151.88901.8995
15742006.08.22 11:03s/l3231.001.88901.88901.8995-250.0026689.27
15752006.08.23 16:36buy3241.001.89251.89001.9005
15762006.08.24 03:17s/l3241.001.89001.89001.9005-260.5026428.77
15772006.08.24 09:54buy3251.001.88881.88631.8968
15782006.08.24 10:00modify3251.001.88881.89081.8968
15792006.08.24 10:00s/l3251.001.89081.89081.8968200.0026628.77
15802006.08.25 14:08buy3261.001.88831.88581.8963
15812006.08.25 14:19s/l3261.001.88581.88581.8963-250.0026378.77
15822006.08.28 05:48buy3271.001.89041.88791.8984
15832006.08.28 07:59modify3271.001.89041.89331.8984
15842006.08.28 09:26modify3271.001.89041.89341.8984
15852006.08.28 09:26modify3271.001.89041.89401.8984
15862006.08.28 09:26modify3271.001.89041.89431.8984
15872006.08.28 09:26modify3271.001.89041.89441.8984
15882006.08.28 09:26modify3271.001.89041.89451.8984
15892006.08.28 09:26modify3271.001.89041.89461.8984
15902006.08.28 09:26modify3271.001.89041.89461.8984
15912006.08.28 09:26modify3271.001.89041.89471.8984
15922006.08.28 09:27s/l3271.001.89471.89471.8984430.0026808.77
15932006.08.28 10:00buy3281.001.89421.89171.9022
15942006.08.28 15:48modify3281.001.89421.89621.9022
15952006.08.28 15:49modify3281.001.89421.89631.9022
15962006.08.28 15:49modify3281.001.89421.89671.9022
15972006.08.28 15:50modify3281.001.89421.89681.9022
15982006.08.28 15:50modify3281.001.89421.89681.9022
15992006.08.28 15:50modify3281.001.89421.89691.9022
16002006.08.28 15:50modify3281.001.89421.89721.9022
16012006.08.28 15:50modify3281.001.89421.89761.9022
16022006.08.28 15:50modify3281.001.89421.89771.9022
16032006.08.28 15:50modify3281.001.89421.89791.9022
16042006.08.28 15:50modify3281.001.89421.89801.9022
16052006.08.28 15:50modify3281.001.89421.89811.9022
16062006.08.28 15:53s/l3281.001.89811.89811.9022390.0027198.77
16072006.08.29 17:44buy3291.001.89101.88851.8990
16082006.08.29 19:59modify3291.001.89101.89701.8990
16092006.08.29 20:30modify3291.001.89101.89701.8990
16102006.08.29 20:31modify3291.001.89101.89711.8990
16112006.08.29 20:31modify3291.001.89101.89721.8990
16122006.08.29 20:31modify3291.001.89101.89731.8990
16132006.08.29 20:31modify3291.001.89101.89741.8990
16142006.08.29 23:59modify3291.001.89101.89761.8990
16152006.08.30 00:00t/p3291.001.89901.89761.8990796.5027995.27
16162006.08.30 07:32buy3301.001.89891.89641.9069
16172006.08.30 08:57modify3301.001.89891.90091.9069
16182006.08.30 08:57modify3301.001.89891.90131.9069
16192006.08.30 08:58modify3301.001.89891.90141.9069
16202006.08.30 09:02modify3301.001.89891.90151.9069
16212006.08.30 09:02modify3301.001.89891.90151.9069
16222006.08.30 09:04s/l3301.001.90151.90151.9069260.0028255.27
16232006.08.30 09:15buy3311.001.90041.89791.9084
16242006.08.30 12:00modify3311.001.90041.90251.9084
16252006.08.30 12:00s/l3311.001.90251.90251.9084210.0028465.27
16262006.08.30 12:00buy3321.001.90141.89891.9094
16272006.08.30 12:23modify3321.001.90141.90341.9094
16282006.08.30 12:24s/l3321.001.90341.90341.9094199.9928665.26
16292006.08.30 12:30buy3331.001.90141.89891.9094
16302006.08.30 15:13modify3331.001.90141.90331.9094
16312006.08.30 15:13modify3331.001.90141.90341.9094
16322006.08.30 15:13modify3331.001.90141.90351.9094
16332006.08.30 15:13modify3331.001.90141.90431.9094
16342006.08.30 15:13modify3331.001.90141.90441.9094
16352006.08.30 15:14modify3331.001.90141.90451.9094
16362006.08.30 15:14modify3331.001.90141.90451.9094
16372006.08.30 15:14modify3331.001.90141.90481.9094
16382006.08.30 15:18modify3331.001.90141.90491.9094
16392006.08.30 15:18s/l3331.001.90491.90491.9094350.0029015.26
16402006.08.30 23:59buy3341.001.90391.90141.9119
16412006.08.31 07:59modify3341.001.90391.90631.9119
16422006.08.31 08:00modify3341.001.90391.90641.9119
16432006.08.31 08:14s/l3341.001.90641.90641.9119239.5029254.76
16442006.08.31 16:04buy3351.001.90201.89951.9100
16452006.08.31 23:52modify3351.001.90201.90411.9100
16462006.08.31 23:52s/l3351.001.90411.90411.9100210.0029464.76