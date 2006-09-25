|Account: 1210788
|Name: Kelly C
|Currency: USD
|2006 September 26, 04:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12390924
|2006.09.25 09:14
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9013
|1.8973
|1.9026
|2006.09.25 09:15
|1.9005
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|12390844
|2006.09.25 09:14
|buy
|1.70
|gbpusd
|1.9017
|1.8977
|1.9030
|2006.09.25 09:15
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|-187.00
|12390676
|2006.09.25 09:09
|buy
|3.00
|gbpusd
|1.9021
|1.8981
|1.9034
|2006.09.25 09:15
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.00
|12389692
|2006.09.25 09:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9024
|1.8984
|1.9037
|2006.09.25 09:15
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|12383958
|2006.09.25 07:44
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9042
|1.9002
|1.9055
|2006.09.25 09:02
|1.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|12383412
|2006.09.25 07:33
|buy
|1.90
|gbpusd
|1.9045
|1.9005
|1.9058
|2006.09.25 09:15
|1.9005
|0.00
|0.00
|0.00
|-760.00
|12383245
|2006.09.25 07:32
|buy
|3.40
|gbpusd
|1.9049
|1.9009
|1.9062
|2006.09.25 09:02
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|-952.00
|12382949
|2006.09.25 07:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9053
|1.9013
|1.9066
|2006.09.25 09:02
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|12382871
|2006.09.25 07:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9057
|1.9017
|1.9070
|2006.09.25 09:02
|1.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|12380830
|2006.09.25 07:05
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9052
|1.9012
|1.9065
|2006.09.25 07:19
|1.9065
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|12380600
|2006.09.25 07:04
|buy
|1.90
|gbpusd
|1.9056
|1.9016
|1.9069
|2006.09.25 07:19
|1.9065
|0.00
|0.00
|0.00
|171.00
|12379960
|2006.09.25 07:00
|buy
|3.30
|gbpusd
|1.9060
|1.9020
|1.9073
|2006.09.25 07:19
|1.9064
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|12379283
|2006.09.25 06:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9063
|1.9023
|1.9076
|2006.09.25 07:19
|1.9064
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|12379166
|2006.09.25 06:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9067
|1.9027
|1.9080
|2006.09.25 07:19
|1.9064
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|12275706
|2006.09.21 22:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9021
|1.8981
|1.9034
|2006.09.22 00:10
|1.9034
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|12275400
|2006.09.21 22:48
|buy
|3.30
|gbpusd
|1.9017
|1.8977
|1.9030
|2006.09.21 22:55
|1.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|12274791
|2006.09.21 22:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9021
|1.8981
|1.9034
|2006.09.21 22:55
|1.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|12273159
|2006.09.21 21:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9024
|1.8984
|1.9037
|2006.09.21 22:55
|1.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|12258627
|2006.09.21 17:13
|buy
|1.90
|gbpusd
|1.9005
|1.8965
|1.9018
|2006.09.21 17:18
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|12258502
|2006.09.21 17:10
|buy
|3.40
|gbpusd
|1.9009
|1.8969
|1.9022
|2006.09.21 17:18
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|-238.00
|12257503
|2006.09.21 16:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9013
|1.8973
|1.9026
|2006.09.21 17:18
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|12255299
|2006.09.21 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9017
|1.8977
|1.9030
|2006.09.21 17:18
|1.9002
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|12232731
|2006.09.21 14:04
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8975
|1.8935
|1.8988
|2006.09.21 14:35
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|12231029
|2006.09.21 13:42
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8979
|1.8939
|1.8992
|2006.09.21 14:35
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|12230742
|2006.09.21 13:39
|buy
|3.50
|gbpusd
|1.8982
|1.8942
|1.8995
|2006.09.21 14:35
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|-665.00
|12230364
|2006.09.21 13:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8986
|1.8946
|1.8999
|2006.09.21 14:35
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|12230121
|2006.09.21 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8990
|1.8950
|1.9003
|2006.09.21 14:35
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|12227168
|2006.09.21 12:52
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8988
|1.8948
|1.9001
|2006.09.21 13:30
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12226929
|2006.09.21 12:50
|buy
|3.50
|gbpusd
|1.8992
|1.8952
|1.9005
|2006.09.21 13:30
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.00
|12226828
|2006.09.21 12:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8996
|1.8956
|1.9009
|2006.09.21 13:30
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|12226762
|2006.09.21 12:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9000
|1.8960
|1.9013
|2006.09.21 13:30
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|12225088
|2006.09.21 12:32
|buy
|3.50
|gbpusd
|1.8986
|1.8946
|1.8999
|2006.09.21 12:48
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|455.00
|12224790
|2006.09.21 12:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8991
|1.8948
|1.9001
|2006.09.21 12:48
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|12223522
|2006.09.21 12:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8992
|1.8952
|1.9005
|2006.09.21 12:48
|1.8998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|12219419
|2006.09.21 11:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8977
|1.8937
|1.8990
|2006.09.21 12:21
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|12219303
|2006.09.21 11:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8981
|1.8941
|1.8994
|2006.09.21 12:21
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|12218338
|2006.09.21 10:42
|buy
|1.90
|gbpusd
|1.8975
|1.8935
|1.8988
|2006.09.21 11:02
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|12218252
|2006.09.21 10:41
|buy
|3.50
|gbpusd
|1.8979
|1.8939
|1.8992
|2006.09.21 11:02
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|12217281
|2006.09.21 10:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8982
|1.8942
|1.8995
|2006.09.21 11:02
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|12216721
|2006.09.21 10:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8986
|1.8946
|1.8999
|2006.09.21 11:02
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|12215906
|2006.09.21 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8970
|1.8930
|1.8983
|2006.09.21 10:35
|1.8983
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|12202172
|2006.09.21 06:23
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8906
|1.8866
|1.8919
|2006.09.21 06:28
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|12201836
|2006.09.21 06:23
|buy
|1.90
|gbpusd
|1.8913
|1.8873
|1.8926
|2006.09.21 06:28
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|12200958
|2006.09.21 06:13
|buy
|3.40
|gbpusd
|1.8917
|1.8877
|1.8930
|2006.09.21 06:28
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|12200558
|2006.09.21 06:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8921
|1.8881
|1.8934
|2006.09.21 06:28
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|12200151
|2006.09.21 06:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8924
|1.8884
|1.8937
|2006.09.21 06:28
|1.8919
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|12168437
|2006.09.20 18:34
|buy
|3.04
|gbpusd
|1.8889
|1.8849
|1.8918
|2006.09.20 20:04
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|-760.00
|12168296
|2006.09.20 18:33
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8893
|1.8853
|1.8922
|2006.09.20 20:04
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|-580.00
|12168224
|2006.09.20 18:33
|buy
|3.70
|gbpusd
|1.8897
|1.8857
|1.8926
|2006.09.20 20:04
|1.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 147.00
|12168163
|2006.09.20 18:33
|buy
|0.38
|gbpusd
|1.8901
|1.8861
|1.8930
|2006.09.20 20:04
|1.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.00
|12167109
|2006.09.20 18:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8904
|1.8864
|1.8933
|2006.09.20 20:03
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|12159642
|2006.09.20 18:14
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8872
|1.8832
|1.8901
|2006.09.20 18:20
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|580.00
|12159538
|2006.09.20 18:14
|buy
|3.50
|gbpusd
|1.8876
|1.8836
|1.8905
|2006.09.20 18:20
|1.8900
|0.00
|0.00
|0.00
|840.00
|12149273
|2006.09.20 16:38
|buy
|0.38
|gbpusd
|1.8881
|1.8841
|1.8910
|2006.09.20 18:20
|1.8899
|0.00
|0.00
|0.00
|68.40
|12132290
|2006.09.20 14:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8885
|1.8845
|1.8914
|2006.09.20 18:20
|1.8900
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|12068752
|2006.09.19 16:21
|buy
|3.04
|gbpusd
|1.8815
|1.8775
|1.8844
|2006.09.20 04:44
|1.8844
|0.00
|0.00
|-10.64
|881.60
|12067413
|2006.09.19 16:05
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8819
|1.8779
|1.8848
|2006.09.20 04:44
|1.8844
|0.00
|0.00
|-6.30
|450.00
|12065602
|2006.09.19 15:42
|buy
|3.30
|gbpusd
|1.8822
|1.8782
|1.8851
|2006.09.20 04:44
|1.8844
|0.00
|0.00
|-11.55
|726.00
|12065451
|2006.09.19 15:42
|buy
|0.38
|gbpusd
|1.8826
|1.8786
|1.8855
|2006.09.20 04:44
|1.8844
|0.00
|0.00
|-1.33
|68.40
|12063727
|2006.09.19 15:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8830
|1.8790
|1.8859
|2006.09.20 04:44
|1.8845
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.50
|12060522
|2006.09.19 15:04
|buy
|3.04
|gbpusd
|1.8854
|1.8814
|1.8883
|2006.09.19 15:22
|1.8829
|0.00
|0.00
|0.00
|-760.00
|12060107
|2006.09.19 15:02
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8858
|1.8818
|1.8887
|2006.09.19 15:22
|1.8824
|0.00
|0.00
|0.00
|-680.00
|12059985
|2006.09.19 15:02
|buy
|3.60
|gbpusd
|1.8861
|1.8821
|1.8890
|2006.09.19 15:22
|1.8824
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 332.00
|12051234
|2006.09.19 13:19
|buy
|0.38
|gbpusd
|1.8865
|1.8825
|1.8894
|2006.09.19 15:22
|1.8825
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|12048521
|2006.09.19 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8869
|1.8829
|1.8898
|2006.09.19 15:21
|1.8829
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11981402
|2006.09.18 20:01
|buy
|3.60
|gbpusd
|1.8799
|1.8759
|1.8812
|2006.09.18 23:05
|1.8812
|0.00
|0.00
|-12.60
|468.00
|11973760
|2006.09.18 18:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8802
|1.8762
|1.8815
|2006.09.18 23:05
|1.8815
|0.00
|0.00
|-0.70
|26.00
|11973233
|2006.09.18 18:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8806
|1.8766
|1.8819
|2006.09.18 23:05
|1.8813
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.70
|11951578
|2006.09.18 13:35
|sell
|2.88
|gbpusd
|1.8770
|1.8821
|1.8757
|2006.09.18 18:38
|1.8806
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 036.80
|11951458
|2006.09.18 13:35
|sell
|1.44
|gbpusd
|1.8766
|1.8817
|1.8753
|2006.09.18 18:38
|1.8806
|0.00
|0.00
|0.00
|-576.00
|11951373
|2006.09.18 13:34
|sell
|0.72
|gbpusd
|1.8762
|1.8813
|1.8749
|2006.09.18 18:38
|1.8806
|0.00
|0.00
|0.00
|-316.80
|11951304
|2006.09.18 13:32
|sell
|0.36
|gbpusd
|1.8759
|1.8810
|1.8746
|2006.09.18 18:38
|1.8805
|0.00
|0.00
|0.00
|-165.60
|11951181
|2006.09.18 13:30
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.8755
|1.8806
|1.8742
|2006.09.18 18:38
|1.8806
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.80
|11941829
|2006.09.18 11:47
|sell
|2.88
|gbpusd
|1.8760
|1.8811
|1.8747
|2006.09.18 13:00
|1.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|-691.20
|11941411
|2006.09.18 11:40
|sell
|1.44
|gbpusd
|1.8756
|1.8807
|1.8743
|2006.09.18 13:00
|1.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|-403.20
|11941379
|2006.09.18 11:40
|sell
|0.72
|gbpusd
|1.8752
|1.8803
|1.8739
|2006.09.18 13:00
|1.8785
|0.00
|0.00
|0.00
|-237.60
|11941206
|2006.09.18 11:36
|sell
|0.36
|gbpusd
|1.8748
|1.8799
|1.8735
|2006.09.18 13:00
|1.8785
|0.00
|0.00
|0.00
|-133.20
|11940042
|2006.09.18 11:15
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.8744
|1.8795
|1.8731
|2006.09.18 13:00
|1.8795
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.80
|11881518
|2006.09.15 18:15
|sell
|2.88
|gbpusd
|1.8772
|1.8823
|1.8759
|2006.09.15 19:27
|1.8807
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 008.00
|11878974
|2006.09.15 17:44
|sell
|1.44
|gbpusd
|1.8767
|1.8818
|1.8754
|2006.09.15 19:27
|1.8807
|0.00
|0.00
|0.00
|-576.00
|11877300
|2006.09.15 17:24
|sell
|0.72
|gbpusd
|1.8763
|1.8814
|1.8750
|2006.09.15 19:27
|1.8807
|0.00
|0.00
|0.00
|-316.80
|11876971
|2006.09.15 17:22
|sell
|0.36
|gbpusd
|1.8760
|1.8811
|1.8747
|2006.09.15 19:27
|1.8807
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.20
|11876240
|2006.09.15 17:17
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.8756
|1.8807
|1.8743
|2006.09.15 19:27
|1.8807
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.80
|11870991
|2006.09.15 16:37
|sell
|0.36
|gbpusd
|1.8772
|1.8823
|1.8759
|2006.09.15 17:17
|1.8759
|0.00
|0.00
|0.00
|46.80
|11870361
|2006.09.15 16:34
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.8768
|1.8819
|1.8755
|2006.09.15 17:17
|1.8759
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|11868047
|2006.09.15 16:10
|sell
|1.44
|gbpusd
|1.8785
|1.8836
|1.8772
|2006.09.15 16:34
|1.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|187.20
|11865993
|2006.09.15 15:53
|sell
|0.72
|gbpusd
|1.8781
|1.8832
|1.8768
|2006.09.15 16:34
|1.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|64.80
|11865382
|2006.09.15 15:45
|sell
|0.36
|gbpusd
|1.8777
|1.8828
|1.8764
|2006.09.15 16:34
|1.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|11865145
|2006.09.15 15:41
|sell
|0.18
|gbpusd
|1.8772
|1.8823
|1.8759
|2006.09.15 16:34
|1.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11693998
|2006.09.14 15:00
|buy
|1.90
|gbpusd
|1.8908
|1.8857
|1.8921
|2006.09.14 20:04
|1.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|-893.00
|11692082
|2006.09.14 14:56
|buy
|72.00
|gbpusd
|1.8912
|1.8861
|1.8925
|2006.09.14 20:04
|1.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|-36 720.00
|11690740
|2006.09.14 14:54
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8896
|1.8845
|1.8909
|2006.09.14 14:56
|1.8909
|0.00
|0.00
|0.00
|234.00
|11690476
|2006.09.14 14:52
|buy
|66.30
|gbpusd
|1.8900
|1.8849
|1.8913
|2006.09.14 14:56
|1.8909
|0.00
|0.00
|0.00
|5 967.00
|11688688
|2006.09.14 14:31
|buy
|1.10
|gbpusd
|1.8884
|1.8833
|1.8897
|2006.09.14 14:52
|1.8897
|0.00
|0.00
|0.00
|143.00
|11686788
|2006.09.14 14:19
|buy
|61.70
|gbpusd
|1.8889
|1.8838
|1.8902
|2006.09.14 14:52
|1.8897
|0.00
|0.00
|0.00
|4 936.00
|11680532
|2006.09.14 12:57
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2510
|1.2561
|1.2497
|2006.09.14 14:19
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|83.22
|11674890
|2006.09.14 12:36
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2490
|1.2541
|1.2477
|2006.09.14 14:19
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.41
|11674887
|2006.09.14 12:36
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8868
|1.8817
|1.8881
|2006.09.14 14:19
|1.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|11672160
|2006.09.14 12:30
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2485
|1.2536
|1.2472
|2006.09.14 14:19
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.61
|11672015
|2006.09.14 12:30
|buy
|55.00
|gbpusd
|1.8873
|1.8822
|1.8886
|2006.09.14 14:19
|1.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|7 150.00
|11670795
|2006.09.14 12:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2481
|1.2532
|1.2468
|2006.09.14 14:19
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|11666383
|2006.09.14 11:36
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.8873
|1.8822
|1.8886
|2006.09.14 12:30
|1.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|182.00
|11666249
|2006.09.14 11:35
|buy
|50.80
|gbpusd
|1.8877
|1.8826
|1.8890
|2006.09.14 12:30
|1.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|4 572.00
|11664803
|2006.09.14 11:19
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.8861
|1.8810
|1.8874
|2006.09.14 11:35
|1.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|169.00
|11664259
|2006.09.14 11:15
|buy
|46.80
|gbpusd
|1.8865
|1.8814
|1.8878
|2006.09.14 11:35
|1.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|4 212.00
|11662996
|2006.09.14 11:00
|buy
|41.90
|gbpusd
|1.8849
|1.8798
|1.8862
|2006.09.14 11:15
|1.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|5 447.00
|11489863
|2006.09.12 15:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8748
|1.8697
|1.8761
|2006.09.13 08:30
|1.8761
|0.00
|0.00
|-3.50
|130.00
|11489820
|2006.09.12 15:15
|buy
|37.50
|gbpusd
|1.8752
|1.8701
|1.8765
|2006.09.13 08:30
|1.8765
|0.00
|0.00
|-131.25
|4 875.00
|0.00
|0.00
|-177.95
|-9 857.20
|Closed P/L:
|-10 035.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-10 035.15
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|31 172.00
|Equity:
|31 172.00
|Free Margin:
|31 172.00
|Details:
|Gross Profit:
|43 899.37
|Gross Loss:
|53 934.52
|Total Net Profit:
|-10 035.15
|Profit Factor:
|0.81
|Expected Payoff:
|-92.92
|Absolute Drawdown:
|10 035.15
|Maximal Drawdown:
|47 987.60 (60.62%)
|Relative Drawdown:
|60.62% (47 987.60)
|Total Trades:
|108
|Short Positions (won %):
|25 (28.00%)
|Long Positions (won %):
|83 (50.60%)
|Profit Trades (% of total):
|49 (45.37%)
|Loss trades (% of total):
|59 (54.63%)
|Largest
|profit trade:
|7 150.00
|loss trade:
|-36 720.00
|Average
|profit trade:
|895.91
|loss trade:
|-914.14
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (19 574.47)
|consecutive losses ($):
|15 (-5 905.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|19 574.47 (9)
|consecutive loss (count):
|-37 613.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|5