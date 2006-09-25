Interbank FX, LLC

Account: 1210788 Name: Kelly C Currency: USD 2006 September 26, 04:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
123909242006.09.25 09:14buy1.60gbpusd1.90131.89731.90262006.09.25 09:151.90050.000.000.00-128.00
123908442006.09.25 09:14buy1.70gbpusd1.90171.89771.90302006.09.25 09:151.90060.000.000.00-187.00
123906762006.09.25 09:09buy3.00gbpusd1.90211.89811.90342006.09.25 09:151.90060.000.000.00-450.00
123896922006.09.25 09:02buy0.20gbpusd1.90241.89841.90372006.09.25 09:151.90060.000.000.00-36.00
123839582006.09.25 07:44buy1.60gbpusd1.90421.90021.90552006.09.25 09:021.90170.000.000.00-400.00
123834122006.09.25 07:33buy1.90gbpusd1.90451.90051.90582006.09.25 09:151.90050.000.000.00-760.00
123832452006.09.25 07:32buy3.40gbpusd1.90491.90091.90622006.09.25 09:021.90210.000.000.00-952.00
123829492006.09.25 07:31buy0.20gbpusd1.90531.90131.90662006.09.25 09:021.90210.000.000.00-64.00
123828712006.09.25 07:30buy0.01gbpusd1.90571.90171.90702006.09.25 09:021.90170.000.000.00-4.00
123808302006.09.25 07:05buy1.60gbpusd1.90521.90121.90652006.09.25 07:191.90650.000.000.00208.00
123806002006.09.25 07:04buy1.90gbpusd1.90561.90161.90692006.09.25 07:191.90650.000.000.00171.00
123799602006.09.25 07:00buy3.30gbpusd1.90601.90201.90732006.09.25 07:191.90640.000.000.00132.00
123792832006.09.25 06:47buy0.20gbpusd1.90631.90231.90762006.09.25 07:191.90640.000.000.002.00
123791662006.09.25 06:45buy0.01gbpusd1.90671.90271.90802006.09.25 07:191.90640.000.000.00-0.30
122757062006.09.21 22:55buy0.01gbpusd1.90211.89811.90342006.09.22 00:101.90340.000.000.001.30
122754002006.09.21 22:48buy3.30gbpusd1.90171.89771.90302006.09.21 22:551.90180.000.000.0033.00
122747912006.09.21 22:14buy0.20gbpusd1.90211.89811.90342006.09.21 22:551.90180.000.000.00-6.00
122731592006.09.21 21:30buy0.01gbpusd1.90241.89841.90372006.09.21 22:551.90180.000.000.00-0.60
122586272006.09.21 17:13buy1.90gbpusd1.90051.89651.90182006.09.21 17:181.90020.000.000.00-57.00
122585022006.09.21 17:10buy3.40gbpusd1.90091.89691.90222006.09.21 17:181.90020.000.000.00-238.00
122575032006.09.21 16:52buy0.20gbpusd1.90131.89731.90262006.09.21 17:181.90020.000.000.00-22.00
122552992006.09.21 16:30buy0.01gbpusd1.90171.89771.90302006.09.21 17:181.90020.000.000.00-1.50
122327312006.09.21 14:04buy1.60gbpusd1.89751.89351.89882006.09.21 14:351.89630.000.000.00-192.00
122310292006.09.21 13:42buy2.00gbpusd1.89791.89391.89922006.09.21 14:351.89630.000.000.00-320.00
122307422006.09.21 13:39buy3.50gbpusd1.89821.89421.89952006.09.21 14:351.89630.000.000.00-665.00
122303642006.09.21 13:34buy0.20gbpusd1.89861.89461.89992006.09.21 14:351.89630.000.000.00-46.00
122301212006.09.21 13:30buy0.01gbpusd1.89901.89501.90032006.09.21 14:351.89630.000.000.00-2.70
122271682006.09.21 12:52buy2.00gbpusd1.89881.89481.90012006.09.21 13:301.89890.000.000.0020.00
122269292006.09.21 12:50buy3.50gbpusd1.89921.89521.90052006.09.21 13:301.89870.000.000.00-175.00
122268282006.09.21 12:48buy0.20gbpusd1.89961.89561.90092006.09.21 13:301.89870.000.000.00-18.00
122267622006.09.21 12:48buy0.01gbpusd1.90001.89601.90132006.09.21 13:301.89880.000.000.00-1.20
122250882006.09.21 12:32buy3.50gbpusd1.89861.89461.89992006.09.21 12:481.89990.000.000.00455.00
122247902006.09.21 12:30buy0.20gbpusd1.89911.89481.90012006.09.21 12:481.89980.000.000.0014.00
122235222006.09.21 12:21buy0.01gbpusd1.89921.89521.90052006.09.21 12:481.89980.000.000.000.60
122194192006.09.21 11:05buy0.20gbpusd1.89771.89371.89902006.09.21 12:211.89900.000.000.0026.00
122193032006.09.21 11:02buy0.01gbpusd1.89811.89411.89942006.09.21 12:211.89890.000.000.000.80
122183382006.09.21 10:42buy1.90gbpusd1.89751.89351.89882006.09.21 11:021.89770.000.000.0038.00
122182522006.09.21 10:41buy3.50gbpusd1.89791.89391.89922006.09.21 11:021.89770.000.000.00-70.00
122172812006.09.21 10:36buy0.20gbpusd1.89821.89421.89952006.09.21 11:021.89770.000.000.00-10.00
122167212006.09.21 10:35buy0.01gbpusd1.89861.89461.89992006.09.21 11:021.89770.000.000.00-0.90
122159062006.09.21 10:30buy0.01gbpusd1.89701.89301.89832006.09.21 10:351.89830.000.000.001.30
122021722006.09.21 06:23buy1.60gbpusd1.89061.88661.89192006.09.21 06:281.89190.000.000.00208.00
122018362006.09.21 06:23buy1.90gbpusd1.89131.88731.89262006.09.21 06:281.89190.000.000.00114.00
122009582006.09.21 06:13buy3.40gbpusd1.89171.88771.89302006.09.21 06:281.89190.000.000.0068.00
122005582006.09.21 06:09buy0.20gbpusd1.89211.88811.89342006.09.21 06:281.89190.000.000.00-4.00
122001512006.09.21 06:00buy0.01gbpusd1.89241.88841.89372006.09.21 06:281.89190.000.000.00-0.50
121684372006.09.20 18:34buy3.04gbpusd1.88891.88491.89182006.09.20 20:041.88640.000.000.00-760.00
121682962006.09.20 18:33buy2.00gbpusd1.88931.88531.89222006.09.20 20:041.88640.000.000.00-580.00
121682242006.09.20 18:33buy3.70gbpusd1.88971.88571.89262006.09.20 20:041.88660.000.000.00-1 147.00
121681632006.09.20 18:33buy0.38gbpusd1.89011.88611.89302006.09.20 20:041.88660.000.000.00-133.00
121671092006.09.20 18:30buy0.01gbpusd1.89041.88641.89332006.09.20 20:031.88640.000.000.00-4.00
121596422006.09.20 18:14buy2.00gbpusd1.88721.88321.89012006.09.20 18:201.89010.000.000.00580.00
121595382006.09.20 18:14buy3.50gbpusd1.88761.88361.89052006.09.20 18:201.89000.000.000.00840.00
121492732006.09.20 16:38buy0.38gbpusd1.88811.88411.89102006.09.20 18:201.88990.000.000.0068.40
121322902006.09.20 14:45buy0.01gbpusd1.88851.88451.89142006.09.20 18:201.89000.000.000.001.50
120687522006.09.19 16:21buy3.04gbpusd1.88151.87751.88442006.09.20 04:441.88440.000.00-10.64881.60
120674132006.09.19 16:05buy1.80gbpusd1.88191.87791.88482006.09.20 04:441.88440.000.00-6.30450.00
120656022006.09.19 15:42buy3.30gbpusd1.88221.87821.88512006.09.20 04:441.88440.000.00-11.55726.00
120654512006.09.19 15:42buy0.38gbpusd1.88261.87861.88552006.09.20 04:441.88440.000.00-1.3368.40
120637272006.09.19 15:22buy0.01gbpusd1.88301.87901.88592006.09.20 04:441.88450.000.00-0.041.50
120605222006.09.19 15:04buy3.04gbpusd1.88541.88141.88832006.09.19 15:221.88290.000.000.00-760.00
120601072006.09.19 15:02buy2.00gbpusd1.88581.88181.88872006.09.19 15:221.88240.000.000.00-680.00
120599852006.09.19 15:02buy3.60gbpusd1.88611.88211.88902006.09.19 15:221.88240.000.000.00-1 332.00
120512342006.09.19 13:19buy0.38gbpusd1.88651.88251.88942006.09.19 15:221.88250.000.000.00-152.00
120485212006.09.19 13:00buy0.01gbpusd1.88691.88291.88982006.09.19 15:211.88290.000.000.00-4.00
119814022006.09.18 20:01buy3.60gbpusd1.87991.87591.88122006.09.18 23:051.88120.000.00-12.60468.00
119737602006.09.18 18:41buy0.20gbpusd1.88021.87621.88152006.09.18 23:051.88150.000.00-0.7026.00
119732332006.09.18 18:38buy0.01gbpusd1.88061.87661.88192006.09.18 23:051.88130.000.00-0.040.70
119515782006.09.18 13:35sell2.88gbpusd1.87701.88211.87572006.09.18 18:381.88060.000.000.00-1 036.80
119514582006.09.18 13:35sell1.44gbpusd1.87661.88171.87532006.09.18 18:381.88060.000.000.00-576.00
119513732006.09.18 13:34sell0.72gbpusd1.87621.88131.87492006.09.18 18:381.88060.000.000.00-316.80
119513042006.09.18 13:32sell0.36gbpusd1.87591.88101.87462006.09.18 18:381.88050.000.000.00-165.60
119511812006.09.18 13:30sell0.18gbpusd1.87551.88061.87422006.09.18 18:381.88060.000.000.00-91.80
119418292006.09.18 11:47sell2.88gbpusd1.87601.88111.87472006.09.18 13:001.87840.000.000.00-691.20
119414112006.09.18 11:40sell1.44gbpusd1.87561.88071.87432006.09.18 13:001.87840.000.000.00-403.20
119413792006.09.18 11:40sell0.72gbpusd1.87521.88031.87392006.09.18 13:001.87850.000.000.00-237.60
119412062006.09.18 11:36sell0.36gbpusd1.87481.87991.87352006.09.18 13:001.87850.000.000.00-133.20
119400422006.09.18 11:15sell0.18gbpusd1.87441.87951.87312006.09.18 13:001.87950.000.000.00-91.80
118815182006.09.15 18:15sell2.88gbpusd1.87721.88231.87592006.09.15 19:271.88070.000.000.00-1 008.00
118789742006.09.15 17:44sell1.44gbpusd1.87671.88181.87542006.09.15 19:271.88070.000.000.00-576.00
118773002006.09.15 17:24sell0.72gbpusd1.87631.88141.87502006.09.15 19:271.88070.000.000.00-316.80
118769712006.09.15 17:22sell0.36gbpusd1.87601.88111.87472006.09.15 19:271.88070.000.000.00-169.20
118762402006.09.15 17:17sell0.18gbpusd1.87561.88071.87432006.09.15 19:271.88070.000.000.00-91.80
118709912006.09.15 16:37sell0.36gbpusd1.87721.88231.87592006.09.15 17:171.87590.000.000.0046.80
118703612006.09.15 16:34sell0.18gbpusd1.87681.88191.87552006.09.15 17:171.87590.000.000.0016.20
118680472006.09.15 16:10sell1.44gbpusd1.87851.88361.87722006.09.15 16:341.87720.000.000.00187.20
118659932006.09.15 15:53sell0.72gbpusd1.87811.88321.87682006.09.15 16:341.87720.000.000.0064.80
118653822006.09.15 15:45sell0.36gbpusd1.87771.88281.87642006.09.15 16:341.87720.000.000.0018.00
118651452006.09.15 15:41sell0.18gbpusd1.87721.88231.87592006.09.15 16:341.87720.000.000.000.00
116939982006.09.14 15:00buy1.90gbpusd1.89081.88571.89212006.09.14 20:041.88610.000.000.00-893.00
116920822006.09.14 14:56buy72.00gbpusd1.89121.88611.89252006.09.14 20:041.88610.000.000.00-36 720.00
116907402006.09.14 14:54buy1.80gbpusd1.88961.88451.89092006.09.14 14:561.89090.000.000.00234.00
116904762006.09.14 14:52buy66.30gbpusd1.89001.88491.89132006.09.14 14:561.89090.000.000.005 967.00
116886882006.09.14 14:31buy1.10gbpusd1.88841.88331.88972006.09.14 14:521.88970.000.000.00143.00
116867882006.09.14 14:19buy61.70gbpusd1.88891.88381.89022006.09.14 14:521.88970.000.000.004 936.00
116805322006.09.14 12:57sell0.80usdchf1.25101.25611.24972006.09.14 14:191.24970.000.000.0083.22
116748902006.09.14 12:36sell0.40usdchf1.24901.25411.24772006.09.14 14:191.24970.000.000.00-22.41
116748872006.09.14 12:36buy0.30gbpusd1.88681.88171.88812006.09.14 14:191.88810.000.000.0039.00
116721602006.09.14 12:30sell0.20usdchf1.24851.25361.24722006.09.14 14:191.24960.000.000.00-17.61
116720152006.09.14 12:30buy55.00gbpusd1.88731.88221.88862006.09.14 14:191.88860.000.000.007 150.00
116707952006.09.14 12:22sell0.10usdchf1.24811.25321.24682006.09.14 14:191.24960.000.000.00-12.00
116663832006.09.14 11:36buy1.40gbpusd1.88731.88221.88862006.09.14 12:301.88860.000.000.00182.00
116662492006.09.14 11:35buy50.80gbpusd1.88771.88261.88902006.09.14 12:301.88860.000.000.004 572.00
116648032006.09.14 11:19buy1.30gbpusd1.88611.88101.88742006.09.14 11:351.88740.000.000.00169.00
116642592006.09.14 11:15buy46.80gbpusd1.88651.88141.88782006.09.14 11:351.88740.000.000.004 212.00
116629962006.09.14 11:00buy41.90gbpusd1.88491.87981.88622006.09.14 11:151.88620.000.000.005 447.00
114898632006.09.12 15:16buy1.00gbpusd1.87481.86971.87612006.09.13 08:301.87610.000.00-3.50130.00
114898202006.09.12 15:15buy37.50gbpusd1.87521.87011.87652006.09.13 08:301.87650.000.00-131.254 875.00
  0.00 0.00 -177.95 -9 857.20
Closed P/L: -10 035.15
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -10 035.15 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 31 172.00 Equity: 31 172.00 Free Margin: 31 172.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 43 899.37 Gross Loss: 53 934.52 Total Net Profit: -10 035.15
Profit Factor: 0.81 Expected Payoff: -92.92  
Absolute Drawdown: 10 035.15 Maximal Drawdown: 47 987.60 (60.62%) Relative Drawdown: 60.62% (47 987.60)
 
Total Trades: 108 Short Positions (won %): 25 (28.00%) Long Positions (won %): 83 (50.60%)
Profit Trades (% of total): 49 (45.37%) Loss trades (% of total): 59 (54.63%)
Largest profit trade: 7 150.00 loss trade: -36 720.00
Average profit trade: 895.91 loss trade: -914.14
Maximum consecutive wins ($): 9 (19 574.47) consecutive losses ($): 15 (-5 905.80)
Maximal consecutive profit (count): 19 574.47 (9) consecutive loss (count): -37 613.00 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 5