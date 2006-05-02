Strategy Tester Report
multilotscalper

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2005.09.09 17:20 - 2006.09.11 00:00 (2005.09.09 - 2006.09.11)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=0.1; StopLoss=51; TakeProfit=14; LotIncreaseFactor=0.11; MaxTrades=5; Pips=3; AccountProtection=1; mm=0; risk=0.15; AccountisNormal=0; mP=28; mI=2; mL=2;
Bars in test306840Ticks modelled1429450Modelling quality24.67%
Initial deposit500.00
Total net profit4167093.48Gross profit12747230.84Gross loss-8580137.35
Profit factor1.49Expected payoff1130.83
Absolute drawdown393.54Maximal drawdown830333.00 (29.35%)Relative drawdown87.46% (742.79)
Total trades3685Short positions (won %)1872 (78.63%)Long positions (won %)1813 (78.71%)
Profit trades (% of total)2899 (78.67%)Loss trades (% of total)786 (21.33%)
Largestprofit trade14000.00loss trade-52050.00
Averageprofit trade4397.11loss trade-10916.21
Maximumconsecutive wins (profit in money)52 (108818.95)consecutive losses (loss in money)11 (-420754.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)273000.00 (30)consecutive loss (count of losses)-420754.00 (11)
Averageconsecutive wins9consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.04 12:30buy10.501.75591.75081.7573
22006.01.04 13:17t/p10.501.75731.75081.757370.00570.00
32006.01.04 13:17buy20.501.75781.75271.7592
42006.01.04 13:36t/p20.501.75921.75271.759270.00640.00
52006.01.04 13:36buy30.601.76001.75491.7614
62006.01.04 14:27s/l30.601.75491.75491.7614-306.00334.00
72006.01.04 14:27buy40.301.75531.75021.7567
82006.01.04 14:39t/p40.301.75671.75021.756742.00376.00
92006.01.04 14:39buy50.301.75711.75201.7585
102006.01.04 16:04t/p50.301.75851.75201.758542.00418.00
112006.01.04 16:04buy60.401.75891.75381.7603
122006.01.04 17:09t/p60.401.76031.75381.760356.00474.00
132006.01.05 11:15sell70.101.75281.75791.7514
142006.01.05 11:16sell80.201.75321.75831.7518
152006.01.05 11:24t/p80.201.75181.75831.751828.00502.00
162006.01.05 11:24close70.101.75181.75791.751410.00512.00
172006.01.05 11:24sell90.101.75141.75651.7500
182006.01.05 11:24sell100.201.75181.75691.7504
192006.01.05 11:46t/p100.201.75041.75691.750428.00540.00
202006.01.05 11:46close90.101.75041.75651.750010.00550.00
212006.01.05 11:46sell110.101.75001.75511.7486
222006.01.05 11:52sell120.201.75041.75551.7490
232006.01.05 12:06t/p120.201.74901.75551.749028.00578.00
242006.01.05 12:06close110.101.74901.75511.748610.00588.00
252006.01.05 18:00buy130.501.75681.75171.7582
262006.01.06 09:22s/l130.501.75171.75171.7582-256.75331.25
272006.01.06 14:15buy140.301.75581.75071.7572
282006.01.06 14:30t/p140.301.75721.75071.757242.00373.25
292006.01.06 14:30buy150.301.75811.75301.7595
302006.01.06 14:30t/p150.301.75951.75301.759542.00415.25
312006.01.06 14:30buy160.401.76011.75501.7615
322006.01.06 14:48t/p160.401.76151.75501.761556.00471.25
332006.01.06 14:48buy170.401.76201.75691.7634
342006.01.06 14:50t/p170.401.76341.75691.763456.00527.25
352006.01.06 14:50buy180.501.76381.75871.7652
362006.01.06 15:22t/p180.501.76521.75871.765270.00597.25
372006.01.06 15:22buy190.501.76571.76061.7671
382006.01.06 15:52t/p190.501.76711.76061.767170.00667.25
392006.01.06 15:52buy200.601.76781.76271.7692
402006.01.06 15:59t/p200.601.76921.76271.769284.00751.25
412006.01.06 15:59buy210.701.76971.76461.7711
422006.01.06 16:15t/p210.701.77111.76461.771198.00849.25
432006.01.06 16:15buy220.801.77161.76651.7730
442006.01.09 09:22s/l220.801.76651.76651.7730-410.80438.45
452006.01.09 12:00sell230.101.76721.77231.7658
462006.01.09 12:06t/p230.101.76581.77231.765814.00452.45
472006.01.09 12:06sell240.101.76541.77051.7640
482006.01.09 12:12sell250.201.76611.77121.7647
492006.01.09 16:08t/p250.201.76471.77121.764728.00480.45
502006.01.09 16:08close240.101.76471.77051.76407.00487.45
512006.01.11 10:00sell260.101.75811.76321.7567
522006.01.11 10:13sell270.201.75851.76361.7571
532006.01.11 10:30t/p260.101.75671.76321.756714.00501.45
542006.01.11 10:30t/p270.201.75711.76361.757128.00529.45
552006.01.11 10:30sell280.101.75621.76131.7548
562006.01.11 10:30sell290.201.75671.76181.7553
572006.01.11 10:34t/p290.201.75531.76181.755328.00557.45
582006.01.11 10:34close280.101.75531.76131.75489.00566.45
592006.01.11 10:34sell300.101.75491.76001.7535
602006.01.11 10:34sell310.201.75561.76071.7542
612006.01.11 11:06t/p310.201.75421.76071.754228.00594.45
622006.01.11 11:06close300.101.75421.76001.75357.00601.45
632006.01.11 11:06sell320.101.75381.75891.7524
642006.01.11 11:09sell330.201.75421.75931.7528
652006.01.11 12:00t/p330.201.75281.75931.752828.00629.45
662006.01.11 12:00close320.101.75271.75891.752411.00640.45
672006.01.11 12:00sell340.101.75231.75741.7509
682006.01.11 12:01sell350.201.75281.75791.7514
692006.01.11 12:40s/l340.101.75741.75741.7509-51.00589.45
702006.01.11 12:40close350.201.75761.75791.7514-96.00493.45
712006.01.11 14:15sell360.101.75581.76091.7544
722006.01.11 14:16sell370.201.75621.76131.7548
732006.01.11 15:44s/l360.101.76091.76091.7544-51.00442.45
742006.01.11 15:44close370.201.76101.76131.7548-96.00346.45
752006.01.11 17:15buy380.301.75991.75481.7613
762006.01.11 17:28t/p380.301.76131.75481.761342.00388.45
772006.01.12 15:30sell390.101.76101.76611.7596
782006.01.12 15:30sell400.201.76131.76641.7599
792006.01.12 16:04t/p400.201.75991.76641.759928.00416.45
802006.01.12 16:04close390.101.75991.76611.759611.00427.45
812006.01.12 16:04sell410.101.75951.76461.7581
822006.01.12 16:05sell420.201.76001.76511.7586
832006.01.12 16:08t/p420.201.75861.76511.758628.00455.45
842006.01.12 16:08close410.101.75821.76461.758113.00468.45
852006.01.12 16:08sell430.101.75781.76291.7564
862006.01.12 16:10sell440.201.75861.76371.7572
872006.01.13 07:55s/l430.101.76291.76291.7564-51.22417.24
882006.01.13 07:55close440.201.76321.76371.7572-92.43324.81
892006.01.13 08:15buy450.301.76291.75781.7643
902006.01.13 08:28t/p450.301.76431.75781.764342.00366.81
912006.01.13 08:28buy460.301.76471.75961.7661
922006.01.13 08:29t/p460.301.76611.75961.766142.00408.81
932006.01.13 08:29buy470.401.76661.76151.7680
942006.01.13 09:00t/p470.401.76801.76151.768056.00464.81
952006.01.13 09:00buy480.401.76841.76331.7698
962006.01.13 10:39t/p480.401.76981.76331.769856.00520.81
972006.01.13 10:39buy490.501.77041.76531.7718
982006.01.13 11:30s/l490.501.76531.76531.7718-255.00265.81
992006.01.13 11:30buy500.201.76561.76051.7670
1002006.01.13 11:34t/p500.201.76701.76051.767028.00293.81
1012006.01.16 10:30sell510.101.77411.77921.7727
1022006.01.16 11:06t/p510.101.77271.77921.772714.00307.81
1032006.01.16 11:06sell520.101.77131.77641.7699
1042006.01.16 12:15t/p520.101.76991.77641.769914.00321.81
1052006.01.16 12:15sell530.101.76951.77461.7681
1062006.01.16 13:36t/p530.101.76811.77461.768114.00335.81
1072006.01.16 13:36sell540.101.76761.77271.7662
1082006.01.16 13:42sell550.201.76811.77321.7667
1092006.01.16 14:27t/p550.201.76671.77321.766728.00363.81
1102006.01.16 14:27close540.101.76661.77271.766210.00373.81
1112006.01.16 14:27sell560.101.76621.77131.7648
1122006.01.16 14:30sell570.201.76661.77171.7652
1132006.01.16 15:38t/p570.201.76521.77171.765228.00401.81
1142006.01.16 15:38close560.101.76521.77131.764810.00411.81
1152006.01.16 15:38sell580.101.76481.76991.7634
1162006.01.16 15:47sell590.201.76521.77031.7638
1172006.01.17 08:44s/l580.101.76991.76991.7634-51.22360.59
1182006.01.17 08:44close590.201.77001.77031.7638-96.43264.16
1192006.01.17 14:15sell600.101.76181.76691.7604
1202006.01.17 15:02t/p600.101.76041.76691.760414.00278.16
1212006.01.17 15:02sell610.101.76001.76511.7586
1222006.01.17 20:47s/l610.101.76511.76511.7586-51.00227.16
1232006.01.17 21:16buy620.201.76701.76191.7684
1242006.01.17 23:24t/p620.201.76841.76191.768428.00255.16
1252006.01.17 23:24buy630.201.76881.76371.7702
1262006.01.18 03:01s/l630.201.76371.76371.7702-102.70152.46
1272006.01.18 06:46sell640.101.76381.76891.7624
1282006.01.18 07:22t/p640.101.76241.76891.762414.00166.46
1292006.01.18 17:45sell650.101.76121.76631.7598
1302006.01.18 19:05t/p650.101.75981.76631.759814.00180.46
1312006.01.18 19:05sell660.101.75921.76431.7578
1322006.01.18 22:42s/l660.101.76431.76431.7578-51.00129.46
1332006.01.19 09:00sell670.101.75701.76211.7556
1342006.01.19 09:34t/p670.101.75561.76211.755614.00143.46
1352006.01.19 09:34sell680.101.75501.76011.7536
1362006.01.19 13:36t/p680.101.75361.76011.753614.00157.46
1372006.01.19 13:36sell690.101.75311.75821.7517
1382006.01.19 14:23s/l690.101.75821.75821.7517-51.00106.46
1392006.01.19 16:00buy700.101.75601.75091.7574
1402006.01.19 16:08t/p700.101.75741.75091.757414.00120.46
1412006.01.19 16:08buy710.101.75781.75271.7592
1422006.01.19 16:33t/p710.101.75921.75271.759214.00134.46
1432006.01.19 16:33buy720.101.75961.75451.7610
1442006.01.19 16:34t/p720.101.76101.75451.761014.00148.46
1452006.01.19 16:34buy730.101.76161.75651.7630
1462006.01.19 16:42t/p730.101.76301.75651.763014.00162.46
1472006.01.19 16:42buy740.101.76361.75851.7650
1482006.01.19 20:11s/l740.101.75851.75851.7650-51.00111.46
1492006.01.19 20:11buy750.101.75881.75371.7602
1502006.01.19 22:32t/p750.101.76021.75371.760214.00125.46
1512006.01.19 23:15sell760.101.75921.76431.7578
1522006.01.19 23:33t/p760.101.75781.76431.757814.00139.46
1532006.01.20 13:30buy770.101.76201.75691.7634
1542006.01.20 14:54t/p770.101.76341.75691.763414.00153.46
1552006.01.20 14:54buy780.101.76381.75871.7652
1562006.01.20 15:00t/p780.101.76521.75871.765214.00167.46
1572006.01.25 00:30sell790.101.78411.78921.7827
1582006.01.25 01:28t/p790.101.78271.78921.782714.00181.46
1592006.01.25 01:45sell800.101.78261.78771.7812
1602006.01.25 10:16s/l800.101.78771.78771.7812-51.00130.46
1612006.01.25 10:16buy810.101.78791.78281.7893
1622006.01.25 10:31t/p810.101.78931.78281.789314.00144.46
1632006.01.25 10:31buy820.101.78991.78481.7913
1642006.01.25 10:48t/p820.101.79131.78481.791314.00158.46
1652006.01.25 10:48buy830.101.79231.78721.7937
1662006.01.25 14:43s/l830.101.78721.78721.7937-51.00107.46
1672006.01.25 20:01sell840.101.78681.79191.7854
1682006.01.25 20:29t/p840.101.78541.79191.785414.00121.46
1692006.01.25 20:29sell850.101.78501.79011.7836
1702006.01.25 21:30t/p850.101.78361.79011.783614.00135.46
1712006.01.26 19:30sell860.101.78061.78571.7792
1722006.01.26 20:14t/p860.101.77921.78571.779214.00149.46
1732006.01.26 20:30sell870.101.78031.78541.7789
1742006.01.26 23:22t/p870.101.77891.78541.778914.00163.46
1752006.01.26 23:22sell880.101.77841.78351.7770
1762006.01.27 12:09t/p880.101.77701.78351.777013.79177.25
1772006.01.27 16:15sell890.101.78261.78771.7812
1782006.01.27 16:19t/p890.101.78121.78771.781214.00191.25
1792006.01.27 16:19sell900.101.78081.78591.7794
1802006.01.27 16:20t/p900.101.77941.78591.779414.00205.25
1812006.01.27 16:20sell910.101.77901.78411.7776
1822006.01.27 16:24t/p910.101.77761.78411.777614.00219.25
1832006.01.27 16:24sell920.101.77721.78231.7758
1842006.01.27 16:45t/p920.101.77581.78231.775814.00233.25
1852006.01.27 17:00sell930.101.77251.77761.7711
1862006.01.27 19:10t/p930.101.77111.77761.771114.00247.25
1872006.01.27 19:10sell940.101.77061.77571.7692
1882006.01.27 19:22t/p940.101.76921.77571.769214.00261.25
1892006.01.27 19:22sell950.101.76861.77371.7672
1902006.01.27 19:30t/p950.101.76721.77371.767214.00275.25
1912006.01.27 19:30sell960.101.76671.77181.7653
1922006.01.30 09:28t/p960.101.76531.77181.765313.79289.03
1932006.02.01 00:45sell970.101.77821.78331.7768
1942006.02.01 10:48t/p970.101.77681.78331.776814.00303.03
1952006.02.02 13:45buy980.301.77641.77131.7778
1962006.02.02 14:09t/p980.301.77781.77131.777842.00345.03
1972006.02.02 16:15buy990.301.77771.77261.7791
1982006.02.02 16:29t/p990.301.77911.77261.779142.00387.03
1992006.02.03 14:00sell1000.101.77631.78141.7749
2002006.02.03 14:10sell1010.201.77671.78181.7753
2012006.02.03 14:29t/p1010.201.77531.78181.775328.00415.03
2022006.02.03 14:29close1000.101.77531.78141.774910.00425.03
2032006.02.03 14:29sell1020.101.77491.78001.7735
2042006.02.03 14:29sell1030.201.77671.78181.7753
2052006.02.03 14:29t/p1030.201.77531.78181.775328.00453.03
2062006.02.03 14:29close1020.101.77481.78001.77351.00454.03
2072006.02.03 14:29sell1040.101.77441.77951.7730
2082006.02.03 14:29sell1050.201.77631.78141.7749
2092006.02.03 14:30s/l1040.101.77951.77951.7730-51.00403.03
2102006.02.03 14:30close1050.201.78011.78141.7749-76.00327.03
2112006.02.03 14:30sell1060.101.77971.78481.7783
2122006.02.03 14:30t/p1060.101.77831.78481.778314.00341.03
2132006.02.03 14:30sell1070.101.77731.78241.7759
2142006.02.03 14:30t/p1070.101.77591.78241.775914.00355.03
2152006.02.03 14:30sell1080.101.77551.78061.7741
2162006.02.03 14:30sell1090.201.77731.78241.7759
2172006.02.03 14:31t/p1090.201.77591.78241.775928.00383.03
2182006.02.03 14:31close1080.101.77591.78061.7741-4.00379.03
2192006.02.03 14:31sell1100.101.77551.78061.7741
2202006.02.03 14:31sell1110.201.77621.78131.7748
2212006.02.03 14:32t/p1110.201.77481.78131.774828.00407.03
2222006.02.03 14:32close1100.101.77451.78061.774110.00417.03
2232006.02.03 14:32sell1120.101.77411.77921.7727
2242006.02.03 14:32sell1130.201.77481.77991.7734
2252006.02.03 14:35t/p1130.201.77341.77991.773428.00445.03
2262006.02.03 14:35close1120.101.77321.77921.77279.00454.03
2272006.02.03 14:35sell1140.101.77281.77791.7714
2282006.02.03 14:35sell1150.201.77351.77861.7721
2292006.02.03 14:35t/p1140.101.77141.77791.771414.00468.03
2302006.02.03 14:35t/p1150.201.77211.77861.772128.00496.03
2312006.02.03 14:35sell1160.101.77101.77611.7696
2322006.02.03 14:36sell1170.201.77131.77641.7699
2332006.02.03 14:37t/p1170.201.76991.77641.769928.00524.03
2342006.02.03 14:37close1160.101.76961.77611.769614.00538.03
2352006.02.03 14:37sell1180.101.76921.77431.7678
2362006.02.03 14:37sell1190.201.77131.77641.7699
2372006.02.03 14:55t/p1190.201.76991.77641.769928.00566.03
2382006.02.03 14:55close1180.101.76931.77431.7678-1.00565.03
2392006.02.03 14:55sell1200.101.76891.77401.7675
2402006.02.03 14:55sell1210.201.76921.77431.7678
2412006.02.03 14:58t/p1210.201.76781.77431.767828.00593.03
2422006.02.03 14:58close1200.101.76771.77401.767512.00605.03
2432006.02.03 14:58sell1220.101.76731.77241.7659
2442006.02.03 14:59sell1230.201.76771.77281.7663
2452006.02.03 15:07t/p1230.201.76631.77281.766328.00633.03
2462006.02.03 15:07close1220.101.76621.77241.765911.00644.03
2472006.02.03 15:07sell1240.101.76581.77091.7644
2482006.02.03 15:07sell1250.201.76621.77131.7648
2492006.02.03 15:08t/p1250.201.76481.77131.764828.00672.03
2502006.02.03 15:08close1240.101.76481.77091.764410.00682.03
2512006.02.03 15:08sell1260.101.76441.76951.7630
2522006.02.03 15:09sell1270.201.76521.77031.7638
2532006.02.03 15:19t/p1270.201.76381.77031.763828.00710.03
2542006.02.03 15:19close1260.101.76381.76951.76306.00716.03
2552006.02.03 15:19sell1280.101.76341.76851.7620
2562006.02.03 15:21sell1290.201.76381.76891.7624
2572006.02.03 15:27t/p1290.201.76241.76891.762428.00744.03
2582006.02.03 15:27close1280.101.76211.76851.762013.00757.03
2592006.02.03 15:27sell1300.101.76171.76681.7603
2602006.02.03 15:28sell1310.201.76211.76721.7607
2612006.02.03 15:32sell1320.401.76251.76761.7611
2622006.02.03 16:40t/p1320.401.76111.76761.761156.00813.03
2632006.02.03 16:40close1310.201.76111.76721.760720.00833.03
2642006.02.03 16:40close1300.101.76111.76681.76036.00839.03
2652006.02.03 16:40sell1330.101.76071.76581.7593
2662006.02.03 16:40sell1340.201.76111.76621.7597
2672006.02.03 16:43sell1350.401.76201.76711.7606
2682006.02.03 16:46t/p1350.401.76061.76711.760656.00895.03
2692006.02.03 16:46close1340.201.76061.76621.759710.00905.03
2702006.02.03 16:46close1330.101.76061.76581.75931.00906.03
2712006.02.03 16:46sell1360.101.76021.76531.7588
2722006.02.03 16:46sell1370.201.76101.76611.7596
2732006.02.03 17:05sell1380.401.76161.76671.7602
2742006.02.03 17:23t/p1380.401.76021.76671.760256.00962.03
2752006.02.03 17:23close1370.201.76021.76611.759616.00978.03
2762006.02.03 17:23close1360.101.76021.76531.75880.00978.03
2772006.02.03 17:23sell1390.101.75981.76491.7584
2782006.02.03 17:23sell1400.201.76041.76551.7590
2792006.02.03 17:25sell1410.401.76091.76601.7595
2802006.02.06 08:12t/p1410.401.75951.76601.759555.141033.17
2812006.02.06 08:12close1400.201.75931.76551.759021.571054.74
2822006.02.06 08:12close1390.101.75931.76491.75844.791059.53
2832006.02.06 08:12sell1420.101.75891.76401.7575
2842006.02.06 08:12sell1430.201.75931.76441.7579
2852006.02.06 08:24t/p1430.201.75791.76441.757928.001087.53
2862006.02.06 08:24close1420.101.75791.76401.757510.001097.53
2872006.02.06 08:24sell1440.101.75751.76261.7561
2882006.02.06 08:30sell1450.201.75801.76311.7566
2892006.02.06 08:44t/p1450.201.75661.76311.756628.001125.53
2902006.02.06 08:44close1440.101.75661.76261.75619.001134.53
2912006.02.06 08:44sell1460.101.75621.76131.7548
2922006.02.06 09:02sell1470.201.75691.76201.7555
2932006.02.06 09:06sell1480.401.75721.76231.7558
2942006.02.06 09:46t/p1480.401.75581.76231.755856.001190.53
2952006.02.06 09:46close1470.201.75581.76201.755522.001212.53
2962006.02.06 09:46close1460.101.75581.76131.75484.001216.53
2972006.02.06 09:46sell1490.101.75541.76051.7540
2982006.02.06 09:46sell1500.201.75591.76101.7545
2992006.02.06 09:47sell1510.401.75631.76141.7549
3002006.02.06 10:05t/p1510.401.75491.76141.754956.001272.53
3012006.02.06 10:05close1500.201.75491.76101.754520.001292.53
3022006.02.06 10:05close1490.101.75491.76051.75405.001297.53
3032006.02.06 10:05sell1520.101.75451.75961.7531
3042006.02.06 10:09sell1530.201.75501.76011.7536
3052006.02.06 10:11sell1540.401.75531.76041.7539
3062006.02.06 12:25t/p1540.401.75391.76041.753956.001353.53
3072006.02.06 12:25close1530.201.75371.76011.753626.001379.53
3082006.02.06 12:25close1520.101.75371.75961.75318.001387.53
3092006.02.06 12:25sell1550.101.75331.75841.7519
3102006.02.06 12:25sell1560.201.75411.75921.7527
3112006.02.06 12:36t/p1560.201.75271.75921.752728.001415.53
3122006.02.06 12:36close1550.101.75261.75841.75197.001422.53
3132006.02.06 12:36sell1570.101.75221.75731.7508
3142006.02.06 12:36sell1580.201.75261.75771.7512
3152006.02.06 12:53sell1590.401.75301.75811.7516
3162006.02.06 14:58t/p1580.201.75121.75771.751228.001450.53
3172006.02.06 14:58t/p1590.401.75161.75811.751656.001506.53
3182006.02.06 14:58close1570.101.75101.75731.750812.001518.53
3192006.02.06 14:58sell1600.101.75061.75571.7492
3202006.02.06 15:05sell1610.201.75101.75611.7496
3212006.02.06 15:06sell1620.401.75161.75671.7502
3222006.02.06 16:03t/p1620.401.75021.75671.750256.001574.53
3232006.02.06 16:03close1610.201.75021.75611.749616.001590.53
3242006.02.06 16:03close1600.101.75021.75571.74924.001594.53
3252006.02.06 17:00sell1630.101.75041.75551.7490
3262006.02.06 17:08t/p1630.101.74901.75551.749014.001608.53
3272006.02.06 17:08sell1640.101.74861.75371.7472
3282006.02.06 17:09sell1650.201.74941.75451.7480
3292006.02.06 17:13sell1660.401.74981.75491.7484
3302006.02.06 17:20sell1670.801.75021.75531.7488
3312006.02.06 17:40t/p1670.801.74881.75531.7488112.001720.53
3322006.02.06 17:40close1660.401.74881.75491.748440.001760.53
3332006.02.06 17:40close1650.201.74881.75451.748012.001772.53
3342006.02.06 17:40close1640.101.74881.75371.7472-2.001770.53
3352006.02.06 17:40sell1680.101.74841.75351.7470
3362006.02.06 17:40sell1690.201.74901.75411.7476
3372006.02.06 17:49t/p1690.201.74761.75411.747628.001798.53
3382006.02.06 17:49close1680.101.74761.75351.74708.001806.53
3392006.02.06 17:49sell1700.101.74721.75231.7458
3402006.02.06 17:49sell1710.201.74761.75271.7462
3412006.02.06 18:00t/p1710.201.74621.75271.746228.001834.53
3422006.02.06 18:00close1700.101.74611.75231.745811.001845.53
3432006.02.06 18:00sell1720.101.74571.75081.7443
3442006.02.06 18:01sell1730.201.74611.75121.7447
3452006.02.06 18:05sell1740.401.74661.75171.7452
3462006.02.06 18:06sell1750.801.74701.75211.7456
3472006.02.06 18:13t/p1750.801.74561.75211.7456112.001957.53
3482006.02.06 18:13close1740.401.74551.75171.745244.002001.53
3492006.02.06 18:13close1730.201.74551.75121.744712.002013.53
3502006.02.06 18:13close1720.101.74551.75081.74432.002015.53
3512006.02.06 18:13sell1760.101.74511.75021.7437
3522006.02.06 18:13sell1770.201.74551.75061.7441
3532006.02.06 18:13sell1780.401.74631.75141.7449
3542006.02.06 18:13t/p1780.401.74491.75141.744956.002071.53
3552006.02.06 18:13close1770.201.74491.75061.744112.002083.53
3562006.02.06 18:13close1760.101.74491.75021.74372.002085.53
3572006.02.06 18:13sell1790.101.74451.74961.7431
3582006.02.06 18:26sell1800.201.74491.75001.7435
3592006.02.06 18:27sell1810.401.74521.75031.7438
3602006.02.06 18:41sell1820.801.74561.75071.7442
3612006.02.07 04:16s/l1790.101.74961.74961.7431-51.222034.31
3622006.02.07 04:16close1820.801.74981.75071.7442-337.721696.59
3632006.02.07 04:16close1810.401.74981.75031.7438-184.861511.73
3642006.02.07 04:16close1800.201.74981.75001.7435-98.431413.30
3652006.02.07 15:33sell1830.101.74631.75141.7449
3662006.02.07 16:04t/p1830.101.74491.75141.744914.001427.30
3672006.02.07 16:15sell1840.101.74261.74771.7412
3682006.02.07 16:18sell1850.201.74341.74851.7420
3692006.02.07 16:38t/p1850.201.74201.74851.742028.001455.30
3702006.02.07 16:38close1840.101.74201.74771.74126.001461.30
3712006.02.07 16:38sell1860.101.74161.74671.7402
3722006.02.07 16:38sell1870.201.74231.74741.7409
3732006.02.07 16:51sell1880.401.74271.74781.7413
3742006.02.07 16:58t/p1880.401.74131.74781.741356.001517.30
3752006.02.07 16:58close1870.201.74131.74741.740920.001537.30
3762006.02.07 16:58close1860.101.74131.74671.74023.001540.30
3772006.02.07 17:00sell1890.101.74091.74601.7395
3782006.02.07 17:00sell1900.201.74131.74641.7399
3792006.02.07 17:07sell1910.401.74191.74701.7405
3802006.02.07 18:30s/l1890.101.74601.74601.7395-51.001489.30
3812006.02.07 18:30close1910.401.74611.74701.7405-168.001321.30
3822006.02.07 18:30close1900.201.74611.74641.7399-96.001225.30
3832006.02.10 06:00buy1921.101.74561.74051.7470
3842006.02.10 06:26t/p1921.101.74701.74051.7470154.001379.30
3852006.02.10 14:17buy1931.301.75071.74561.7521
3862006.02.10 14:36t/p1931.301.75211.74561.7521182.001561.30
3872006.02.10 14:36buy1941.401.75251.74741.7539
3882006.02.10 14:48t/p1941.401.75391.74741.7539196.001757.30
3892006.02.10 14:48buy1951.601.75431.74921.7557
3902006.02.10 14:55t/p1951.601.75571.74921.7557224.001981.30
3912006.02.10 14:55buy1961.801.75611.75101.7575
3922006.02.10 15:00t/p1961.801.75751.75101.7575252.002233.30
3932006.02.10 15:00buy1972.001.75791.75281.7593
3942006.02.10 16:23s/l1972.001.75281.75281.7593-1020.001213.30
3952006.02.14 11:45sell1980.101.73721.74231.7358
3962006.02.14 12:28t/p1980.101.73581.74231.735814.001227.30
3972006.02.14 12:28sell1990.101.73541.74051.7340
3982006.02.14 12:30sell2000.201.73581.74091.7344
3992006.02.14 13:29sell2010.401.73621.74131.7348
4002006.02.14 14:05t/p2010.401.73481.74131.734856.001283.30
4012006.02.14 14:05close2000.201.73481.74091.734420.001303.30
4022006.02.14 14:05close1990.101.73481.74051.73406.001309.30
4032006.02.14 14:05sell2020.101.73441.73951.7330
4042006.02.14 14:06sell2030.201.73481.73991.7334
4052006.02.14 14:17sell2040.401.73521.74031.7338
4062006.02.14 14:30t/p2030.201.73341.73991.733428.001337.30
4072006.02.14 14:30t/p2040.401.73381.74031.733856.001393.30
4082006.02.14 14:30close2020.101.73331.73951.733011.001404.30
4092006.02.14 14:30sell2050.101.73291.73801.7315
4102006.02.14 14:30sell2060.201.73421.73931.7328
4112006.02.14 14:30sell2070.401.73491.74001.7335
4122006.02.14 14:31t/p2070.401.73351.74001.733556.001460.30
4132006.02.14 14:31close2060.201.73301.73931.732824.001484.30
4142006.02.14 14:31close2050.101.73301.73801.7315-1.001483.30
4152006.02.14 14:31sell2080.101.73261.73771.7312
4162006.02.14 14:31sell2090.201.73301.73811.7316
4172006.02.14 14:31sell2100.401.73341.73851.7320
4182006.02.14 14:38t/p2100.401.73201.73851.732056.001539.30
4192006.02.14 14:38close2090.201.73181.73811.731624.001563.30
4202006.02.14 14:38close2080.101.73181.73771.73128.001571.30
4212006.02.14 14:38sell2110.101.73141.73651.7300
4222006.02.14 14:49sell2120.201.73181.73691.7304
4232006.02.14 15:15t/p2120.201.73041.73691.730428.001599.30
4242006.02.14 15:15close2110.101.73041.73651.730010.001609.30
4252006.02.14 15:15sell2130.101.73001.73511.7286
4262006.02.14 15:27sell2140.201.73051.73561.7291
4272006.02.14 15:39sell2150.401.73091.73601.7295
4282006.02.14 15:43sell2160.801.73151.73661.7301
4292006.02.14 16:21t/p2160.801.73011.73661.7301112.001721.30
4302006.02.14 16:21close2150.401.73011.73601.729532.001753.30
4312006.02.14 16:21close2140.201.73011.73561.72918.001761.30
4322006.02.14 16:21close2130.101.73011.73511.7286-1.001760.30
4332006.02.14 16:21sell2170.101.72971.73481.7283
4342006.02.14 16:26sell2180.201.73021.73531.7288
4352006.02.14 16:35sell2190.401.73061.73571.7292
4362006.02.14 16:49t/p2190.401.72921.73571.729256.001816.30
4372006.02.14 16:49close2180.201.72921.73531.728820.001836.30
4382006.02.14 16:49close2170.101.72921.73481.72835.001841.30
4392006.02.14 16:49sell2200.101.72881.73391.7274
4402006.02.14 16:50sell2210.201.72911.73421.7277
4412006.02.14 16:51sell2220.401.72951.73461.7281
4422006.02.14 17:01sell2230.801.73021.73531.7288
4432006.02.14 17:29s/l2200.101.73391.73391.7274-51.001790.30
4442006.02.14 17:29close2230.801.73401.73531.7288-304.001486.30
4452006.02.14 17:29close2220.401.73401.73461.7281-180.001306.30
4462006.02.14 17:29close2210.201.73401.73421.7277-98.001208.30
4472006.02.14 21:45buy2241.101.73671.73161.7381
4482006.02.15 11:36t/p2241.101.73811.73161.7381150.151358.45
4492006.02.15 13:30buy2251.201.73941.73431.7408
4502006.02.15 13:58t/p2251.201.74081.73431.7408168.001526.45
4512006.02.15 13:58buy2261.401.74131.73621.7427
4522006.02.15 14:19t/p2261.401.74271.73621.7427196.001722.45
4532006.02.15 14:19buy2271.601.74311.73801.7445
4542006.02.15 14:45t/p2271.601.74451.73801.7445224.001946.45
4552006.02.15 14:45buy2281.801.74491.73981.7463
4562006.02.15 15:00t/p2281.801.74631.73981.7463252.002198.45
4572006.02.15 15:00buy2292.001.74671.74161.7481
4582006.02.15 15:09t/p2292.001.74811.74161.7481280.002478.45
4592006.02.15 15:09buy2302.301.74861.74351.7500
4602006.02.15 16:36s/l2302.301.74351.74351.7500-1173.001305.45
4612006.02.15 16:36buy2311.201.74311.73801.7445
4622006.02.15 19:20s/l2311.201.73801.73801.7445-612.00693.45
4632006.02.15 21:33sell2320.101.74041.74551.7390
4642006.02.15 22:02sell2330.201.74081.74591.7394
4652006.02.16 06:33t/p2330.201.73941.74591.739426.71720.16
4662006.02.16 06:33close2320.101.73931.74551.739010.36730.52
4672006.02.16 10:00sell2340.101.73651.74161.7351
4682006.02.16 10:16sell2350.201.73691.74201.7355
4692006.02.16 10:28sell2360.401.73731.74241.7359
4702006.02.16 10:30t/p2340.101.73511.74161.735114.00744.52
4712006.02.16 10:30t/p2350.201.73551.74201.735528.00772.52
4722006.02.16 10:30t/p2360.401.73591.74241.735956.00828.52
4732006.02.16 10:30sell2370.101.73341.73851.7320
4742006.02.16 10:30sell2380.201.73461.73971.7332
4752006.02.16 10:30sell2390.401.73661.74171.7352
4762006.02.16 10:30t/p2390.401.73521.74171.735256.00884.52
4772006.02.16 10:30close2380.201.73501.73971.7332-8.00876.52
4782006.02.16 10:30close2370.101.73501.73851.7320-16.00860.52
4792006.02.16 10:30sell2400.101.73461.73971.7332
4802006.02.16 10:30sell2410.201.73541.74051.7340
4812006.02.16 10:30sell2420.401.73621.74131.7348
4822006.02.16 10:30t/p2420.401.73481.74131.734856.00916.52
4832006.02.16 10:30close2410.201.73421.74051.734024.00940.52
4842006.02.16 10:30close2400.101.73421.73971.73324.00944.52
4852006.02.16 10:30sell2430.101.73381.73891.7324
4862006.02.16 10:31sell2440.201.73441.73951.7330
4872006.02.16 10:35t/p2440.201.73301.73951.733028.00972.52
4882006.02.16 10:35close2430.101.73301.73891.73248.00980.52
4892006.02.16 10:35sell2450.101.73261.73771.7312
4902006.02.16 10:38sell2460.201.73321.73831.7318
4912006.02.16 10:39sell2470.401.73371.73881.7323
4922006.02.16 10:47t/p2460.201.73181.73831.731828.001008.52
4932006.02.16 10:47t/p2470.401.73231.73881.732356.001064.52
4942006.02.16 10:47close2450.101.73181.73771.73128.001072.52
4952006.02.16 11:00sell2480.101.73131.73641.7299
4962006.02.16 11:02sell2490.201.73191.73701.7305
4972006.02.16 11:14sell2500.401.73231.73741.7309
4982006.02.16 17:06s/l2480.101.73641.73641.7299-51.001021.52
4992006.02.16 17:06close2500.401.73701.73741.7309-188.00833.52
5002006.02.16 17:06close2490.201.73701.73701.7305-102.00731.52
5012006.02.16 20:45buy2510.701.73631.73121.7377
5022006.02.16 20:58t/p2510.701.73771.73121.737798.00829.52
5032006.02.16 20:58buy2520.801.73811.73301.7395
5042006.02.16 21:32t/p2520.801.73951.73301.7395112.00941.52
5052006.02.16 21:45buy2530.901.73911.73401.7405
5062006.02.16 21:56t/p2530.901.74051.73401.7405126.001067.52
5072006.02.16 21:56buy2541.001.74091.73581.7423
5082006.02.17 02:26s/l2541.001.73581.73581.7423-513.50554.02
5092006.02.17 16:30buy2550.501.74121.73611.7426
5102006.02.20 00:49t/p2550.501.74261.73611.742668.25622.27
5112006.02.22 11:00sell2560.101.74371.74881.7423
5122006.02.22 11:21t/p2560.101.74231.74881.742314.00636.27
5132006.02.22 12:00sell2570.101.74101.74611.7396
5142006.02.22 12:48t/p2570.101.73961.74611.739614.00650.27
5152006.02.22 13:31sell2580.101.74041.74551.7390
5162006.02.22 13:37sell2590.201.74081.74591.7394
5172006.02.22 14:14t/p2590.201.73941.74591.739428.00678.27
5182006.02.22 14:14close2580.101.73931.74551.739011.00689.27
5192006.02.22 14:14sell2600.101.73891.74401.7375
5202006.02.22 14:16sell2610.201.73931.74441.7379
5212006.02.22 14:20t/p2610.201.73791.74441.737928.00717.27
5222006.02.22 14:20close2600.101.73791.74401.737510.00727.27
5232006.02.23 09:30buy2620.701.74621.74111.7476
5242006.02.23 10:08t/p2620.701.74761.74111.747698.00825.27
5252006.02.23 10:08buy2630.801.74801.74291.7494
5262006.02.23 10:12t/p2630.801.74941.74291.7494112.00937.27
5272006.02.23 10:12buy2640.901.74981.74471.7512
5282006.02.23 11:17t/p2640.901.75121.74471.7512126.001063.27
5292006.02.23 11:17buy2651.001.75161.74651.7530
5302006.02.23 11:53t/p2651.001.75301.74651.7530140.001203.27
5312006.02.23 11:53buy2661.101.75351.74841.7549
5322006.02.23 14:19t/p2661.101.75491.74841.7549154.001357.27
5332006.02.23 14:19buy2671.201.75551.75041.7569
5342006.02.23 15:46s/l2671.201.75041.75041.7569-612.00745.27
5352006.02.24 19:15sell2680.101.74361.74871.7422
5362006.02.24 19:32sell2690.201.74401.74911.7426
5372006.02.24 20:31sell2700.401.74451.74961.7431
5382006.02.27 00:19t/p2700.401.74311.74961.743155.14800.41
5392006.02.27 00:19close2690.201.74311.74911.742617.57817.98
5402006.02.27 00:19close2680.101.74311.74871.74224.79822.76
5412006.02.27 00:19sell2710.101.74271.74781.7413
5422006.02.27 00:19sell2720.201.74301.74811.7416
5432006.02.27 00:21t/p2720.201.74161.74811.741628.00850.76
5442006.02.27 00:21close2710.101.74151.74781.741312.00862.76
5452006.02.27 00:21sell2730.101.74111.74621.7397
5462006.02.27 00:22sell2740.201.74151.74661.7401
5472006.02.27 00:49t/p2740.201.74011.74661.740128.00890.76
5482006.02.27 00:49close2730.101.74011.74621.739710.00900.76
5492006.02.27 01:00sell2750.101.73981.74491.7384
5502006.02.27 01:00sell2760.201.74021.74531.7388
5512006.02.27 01:01sell2770.401.74081.74591.7394
5522006.02.27 01:38t/p2770.401.73941.74591.739456.00956.76
5532006.02.27 01:38close2760.201.73921.74531.738820.00976.76
5542006.02.27 01:38close2750.101.73921.74491.73846.00982.76
5552006.02.27 10:15sell2780.101.73921.74431.7378
5562006.02.27 10:39sell2790.201.73961.74471.7382
5572006.02.27 11:33sell2800.401.74001.74511.7386
5582006.02.27 12:02t/p2800.401.73861.74511.738656.001038.76
5592006.02.27 12:02close2790.201.73861.74471.738220.001058.76
5602006.02.27 12:02close2780.101.73861.74431.73786.001064.76
5612006.02.28 11:00buy2811.001.74301.73791.7444
5622006.02.28 11:13t/p2811.001.74441.73791.7444140.001204.76
5632006.02.28 11:13buy2821.101.74481.73971.7462
5642006.02.28 11:37t/p2821.101.74621.73971.7462154.001358.76
5652006.02.28 11:37buy2831.201.74661.74151.7480
5662006.02.28 11:47t/p2831.201.74801.74151.7480168.001526.76
5672006.02.28 11:47buy2841.401.74851.74341.7499
5682006.02.28 16:18t/p2841.401.74991.74341.7499196.001722.76
5692006.02.28 16:18buy2851.601.75031.74521.7517
5702006.02.28 16:24t/p2851.601.75171.74521.7517224.001946.76
5712006.02.28 16:24buy2861.801.75221.74711.7536
5722006.02.28 17:14t/p2861.801.75361.74711.7536252.002198.76
5732006.02.28 17:14buy2872.001.75431.74921.7557
5742006.02.28 19:53t/p2872.001.75571.74921.7557280.002478.76
5752006.02.28 19:53buy2882.301.75611.75101.7575
5762006.03.01 11:16t/p2882.301.75751.75101.7575313.952792.71
5772006.03.01 17:15sell2890.101.75301.75811.7516
5782006.03.01 17:33t/p2890.101.75161.75811.751614.002806.71
5792006.03.01 17:33sell2900.101.75111.75621.7497
5802006.03.01 17:43t/p2900.101.74971.75621.749714.002820.71
5812006.03.01 17:43sell2910.101.74931.75441.7479
5822006.03.01 17:45sell2920.201.74971.75481.7483
5832006.03.01 17:46sell2930.401.75011.75521.7487
5842006.03.01 17:51t/p2930.401.74871.75521.748756.002876.71
5852006.03.01 17:51close2920.201.74871.75481.748320.002896.71
5862006.03.01 17:51close2910.101.74871.75441.74796.002902.71
5872006.03.01 17:51sell2940.101.74831.75341.7469
5882006.03.01 18:00t/p2940.101.74691.75341.746914.002916.71
5892006.03.01 18:00sell2950.101.74621.75131.7448
5902006.03.01 18:01sell2960.201.74681.75191.7454
5912006.03.01 18:02sell2970.401.74721.75231.7458
5922006.03.01 18:03sell2980.801.74761.75271.7462
5932006.03.02 08:59s/l2950.101.75131.75131.7448-51.652865.07
5942006.03.02 08:59close2980.801.75141.75271.7462-309.162555.91
5952006.03.02 08:59close2970.401.75141.75231.7458-170.582385.33
5962006.03.02 08:59close2960.201.75141.75191.7454-93.292292.04
5972006.03.02 20:00buy2992.101.75271.74761.7541
5982006.03.02 20:35t/p2992.101.75411.74761.7541294.002586.04
5992006.03.02 20:35buy3002.401.75451.74941.7559
6002006.03.03 13:02t/p3002.401.75591.74941.7559327.602913.64
6012006.03.03 14:45buy3012.601.75821.75311.7596
6022006.03.03 14:47buy3020.101.75781.75271.7592
6032006.03.03 16:05s/l3012.601.75311.75311.7596-1326.001587.64
6042006.03.03 16:05close3020.101.75291.75271.7592-49.001538.64
6052006.03.06 01:15buy3031.401.75931.75421.7607
6062006.03.06 08:09t/p3031.401.76071.75421.7607196.001734.64
6072006.03.06 14:30sell3040.101.75381.75891.7524
6082006.03.06 15:17sell3050.201.75421.75931.7528
6092006.03.06 15:46sell3060.401.75461.75971.7532
6102006.03.06 15:48t/p3060.401.75321.75971.753256.001790.64
6112006.03.06 15:48close3050.201.75311.75931.752822.001812.64
6122006.03.06 15:48close3040.101.75311.75891.75247.001819.64
6132006.03.06 15:48sell3070.101.75271.75781.7513
6142006.03.06 15:48sell3080.201.75341.75851.7520
6152006.03.06 15:48sell3090.401.75381.75891.7524
6162006.03.06 16:01t/p3080.201.75201.75851.752028.001847.64
6172006.03.06 16:01t/p3090.401.75241.75891.752456.001903.64
6182006.03.06 16:01close3070.101.75201.75781.75137.001910.64
6192006.03.06 16:01sell3100.101.75161.75671.7502
6202006.03.06 16:01sell3110.201.75211.75721.7507
6212006.03.06 16:03sell3120.401.75251.75761.7511
6222006.03.06 16:18t/p3120.401.75111.75761.751156.001966.64
6232006.03.06 16:18close3110.201.75101.75721.750722.001988.64
6242006.03.06 16:18close3100.101.75101.75671.75026.001994.64
6252006.03.06 16:18sell3130.101.75061.75571.7492
6262006.03.06 16:19sell3140.201.75101.75611.7496
6272006.03.06 16:20sell3150.401.75131.75641.7499
6282006.03.06 16:45sell3160.801.75171.75681.7503
6292006.03.06 17:23t/p3160.801.75031.75681.7503112.002106.64
6302006.03.06 17:23close3150.401.75031.75641.749940.002146.64
6312006.03.06 17:23close3140.201.75031.75611.749614.002160.64
6322006.03.06 17:23close3130.101.75031.75571.74923.002163.64
6332006.03.06 17:23sell3170.101.74991.75501.7485
6342006.03.06 17:23sell3180.201.75031.75541.7489
6352006.03.06 17:34sell3190.401.75081.75591.7494
6362006.03.06 17:48t/p3190.401.74941.75591.749456.002219.64
6372006.03.06 17:48close3180.201.74931.75541.748920.002239.64
6382006.03.06 17:48close3170.101.74931.75501.74856.002245.64
6392006.03.06 17:48sell3200.101.74891.75401.7475
6402006.03.06 17:51sell3210.201.74921.75431.7478
6412006.03.06 17:51sell3220.401.74991.75501.7485
6422006.03.06 18:16sell3230.801.75031.75541.7489
6432006.03.06 18:30t/p3230.801.74891.75541.7489112.002357.64
6442006.03.06 18:30close3220.401.74891.75501.748540.002397.64
6452006.03.06 18:30close3210.201.74891.75431.74786.002403.64
6462006.03.06 18:30close3200.101.74891.75401.74750.002403.64
6472006.03.06 18:30sell3240.101.74851.75361.7471
6482006.03.06 18:31sell3250.201.74921.75431.7478
6492006.03.06 18:45t/p3250.201.74781.75431.747828.002431.64
6502006.03.06 18:45close3240.101.74781.75361.74717.002438.64
6512006.03.06 18:45sell3260.101.74741.75251.7460
6522006.03.06 18:48sell3270.201.74781.75291.7464
6532006.03.06 18:49sell3280.401.74841.75351.7470
6542006.03.06 18:56t/p3280.401.74701.75351.747056.002494.64
6552006.03.06 18:56close3270.201.74701.75291.746416.002510.64
6562006.03.06 18:56close3260.101.74701.75251.74604.002514.64
6572006.03.06 18:56sell3290.101.74661.75171.7452
6582006.03.06 18:56sell3300.201.74701.75211.7456
6592006.03.06 19:00sell3310.401.74781.75291.7464
6602006.03.06 19:08sell3320.801.74851.75361.7471
6612006.03.07 01:53t/p3320.801.74711.75361.7471110.282624.92
6622006.03.07 01:53close3310.401.74711.75291.746427.142652.06
6632006.03.07 01:53close3300.201.74711.75211.7456-2.432649.63
6642006.03.07 01:53close3290.101.74711.75171.7452-5.212644.41
6652006.03.07 09:15sell3330.101.74441.74951.7430
6662006.03.07 09:28t/p3330.101.74301.74951.743014.002658.41
6672006.03.07 09:28sell3340.101.74261.74771.7412
6682006.03.07 09:32t/p3340.101.74121.74771.741214.002672.41
6692006.03.07 09:32sell3350.101.74081.74591.7394
6702006.03.07 09:34sell3360.201.74131.74641.7399
6712006.03.07 09:36sell3370.401.74201.74711.7406
6722006.03.07 10:16t/p3370.401.74061.74711.740656.002728.41
6732006.03.07 10:16close3360.201.74051.74641.739916.002744.41
6742006.03.07 10:16close3350.101.74051.74591.73943.002747.41
6752006.03.07 10:16sell3380.101.74011.74521.7387
6762006.03.07 11:09t/p3380.101.73871.74521.738714.002761.41
6772006.03.07 11:09sell3390.101.73831.74341.7369
6782006.03.07 11:10sell3400.201.73871.74381.7373
6792006.03.07 11:15sell3410.401.73901.74411.7376
6802006.03.07 11:33t/p3400.201.73731.74381.737328.002789.41
6812006.03.07 11:33t/p3410.401.73761.74411.737656.002845.41
6822006.03.07 11:33close3390.101.73711.74341.736912.002857.41
6832006.03.07 11:33sell3420.101.73671.74181.7353
6842006.03.07 11:33sell3430.201.73711.74221.7357
6852006.03.07 11:33sell3440.401.73761.74271.7362
6862006.03.07 11:36t/p3440.401.73621.74271.736256.002913.41
6872006.03.07 11:36close3430.201.73591.74221.735724.002937.41
6882006.03.07 11:36close3420.101.73591.74181.73538.002945.41
6892006.03.07 11:36sell3450.101.73551.74061.7341
6902006.03.07 11:38sell3460.201.73601.74111.7346
6912006.03.07 11:40sell3470.401.73661.74171.7352
6922006.03.07 11:50sell3480.801.73691.74201.7355
6932006.03.07 14:19t/p3480.801.73551.74201.7355112.003057.41
6942006.03.07 14:19close3470.401.73551.74171.735244.003101.41
6952006.03.07 14:19close3460.201.73551.74111.734610.003111.41
6962006.03.07 14:19close3450.101.73551.74061.73410.003111.41
6972006.03.07 14:19sell3490.101.73511.74021.7337
6982006.03.07 14:24sell3500.201.73571.74081.7343
6992006.03.07 14:31sell3510.401.73611.74121.7347
7002006.03.07 14:32sell3520.801.73651.74161.7351
7012006.03.07 15:02t/p3510.401.73471.74121.734756.003167.41
7022006.03.07 15:02t/p3520.801.73511.74161.7351112.003279.41
7032006.03.07 15:02close3500.201.73471.74081.734320.003299.41
7042006.03.07 15:02close3490.101.73471.74021.73374.003303.41
7052006.03.07 15:02sell3530.101.73431.73941.7329
7062006.03.07 15:02sell3540.201.73491.74001.7335
7072006.03.07 15:02sell3550.401.73541.74051.7340
7082006.03.07 15:13t/p3550.401.73401.74051.734056.003359.41
7092006.03.07 15:13close3540.201.73391.74001.733520.003379.41
7102006.03.07 15:13close3530.101.73391.73941.73294.003383.41
7112006.03.07 15:13sell3560.101.73351.73861.7321
7122006.03.07 15:13sell3570.201.73391.73901.7325
7132006.03.07 15:15sell3580.401.73431.73941.7329
7142006.03.07 15:16sell3590.801.73481.73991.7334
7152006.03.07 15:17sell3601.601.73521.74031.7338
7162006.03.08 08:20s/l3560.101.73861.73861.7321-51.223332.20
7172006.03.08 08:20close3601.601.73881.74031.7338-579.442752.76
7182006.03.08 08:20close3590.801.73881.73991.7334-321.722431.04
7192006.03.08 08:20close3580.401.73881.73941.7329-180.862250.18
7202006.03.08 08:20close3570.201.73881.73901.7325-98.432151.75
7212006.03.08 08:20buy3612.001.73881.73371.7402
7222006.03.08 08:39t/p3612.001.74021.73371.7402280.002431.75
7232006.03.10 14:30sell3620.101.73371.73881.7323
7242006.03.10 14:30sell3630.201.73541.74051.7340
7252006.03.10 14:30sell3640.401.73581.74091.7344
7262006.03.10 14:30sell3650.801.73631.74141.7349
7272006.03.10 14:31t/p3650.801.73491.74141.7349112.002543.75
7282006.03.10 14:31close3640.401.73471.74091.734444.002587.75
7292006.03.10 14:31close3630.201.73471.74051.734014.002601.75
7302006.03.10 14:31close3620.101.73471.73881.7323-10.002591.75
7312006.03.10 14:31sell3660.101.73431.73941.7329
7322006.03.10 14:31sell3670.201.73481.73991.7334
7332006.03.10 14:31sell3680.401.73511.74021.7337
7342006.03.10 14:32t/p3670.201.73341.73991.733428.002619.75
7352006.03.10 14:32t/p3680.401.73371.74021.733756.002675.75
7362006.03.10 14:32close3660.101.73321.73941.732911.002686.75
7372006.03.10 14:32sell3690.101.73281.73791.7314
7382006.03.10 14:32sell3700.201.73361.73871.7322
7392006.03.10 14:33t/p3690.101.73141.73791.731414.002700.75
7402006.03.10 14:33t/p3700.201.73221.73871.732228.002728.75
7412006.03.10 14:33sell3710.101.73091.73601.7295
7422006.03.10 14:34sell3720.201.73161.73671.7302
7432006.03.10 14:35sell3730.401.73341.73851.7320
7442006.03.10 14:37sell3740.801.73411.73921.7327
7452006.03.10 14:43t/p3740.801.73271.73921.7327112.002840.75
7462006.03.10 14:43close3730.401.73271.73851.732028.002868.75
7472006.03.10 14:43close3720.201.73271.73671.7302-22.002846.75
7482006.03.10 14:43close3710.101.73271.73601.7295-18.002828.75
7492006.03.10 14:43sell3750.101.73231.73741.7309
7502006.03.10 14:46t/p3750.101.73091.73741.730914.002842.75
7512006.03.10 14:46sell3760.101.73021.73531.7288
7522006.03.10 14:46sell3770.201.73081.73591.7294
7532006.03.10 14:46sell3780.401.73111.73621.7297
7542006.03.10 14:49t/p3780.401.72971.73621.729756.002898.75
7552006.03.10 14:49close3770.201.72971.73591.729422.002920.75
7562006.03.10 14:49close3760.101.72971.73531.72885.002925.75
7572006.03.10 14:49sell3790.101.72931.73441.7279
7582006.03.10 14:50sell3800.201.73021.73531.7288
7592006.03.10 14:51sell3810.401.73081.73591.7294
7602006.03.10 14:58sell3820.801.73111.73621.7297
7612006.03.10 15:06t/p3820.801.72971.73621.7297112.003037.75
7622006.03.10 15:06close3810.401.72961.73591.729448.003085.75
7632006.03.10 15:06close3800.201.72961.73531.728812.003097.75
7642006.03.10 15:06close3790.101.72961.73441.7279-3.003094.75
7652006.03.10 15:06sell3830.101.72921.73431.7278
7662006.03.10 15:06sell3840.201.72971.73481.7283
7672006.03.10 15:09sell3850.401.73021.73531.7288
7682006.03.10 15:15t/p3830.101.72781.73431.727814.003108.75
7692006.03.10 15:15t/p3840.201.72831.73481.728328.003136.75
7702006.03.10 15:15t/p3850.401.72881.73531.728856.003192.75
7712006.03.10 15:15sell3860.101.72721.73231.7258
7722006.03.10 15:15sell3870.201.72821.73331.7268
7732006.03.10 15:19t/p3870.201.72681.73331.726828.003220.75
7742006.03.10 15:19close3860.101.72661.73231.72586.003226.75
7752006.03.10 15:19sell3880.101.72621.73131.7248
7762006.03.10 15:22sell3890.201.72671.73181.7253
7772006.03.10 15:24t/p3890.201.72531.73181.725328.003254.75
7782006.03.10 15:24close3880.101.72521.73131.724810.003264.75
7792006.03.10 15:24sell3900.101.72481.72991.7234
7802006.03.10 15:25sell3910.201.72521.73031.7238
7812006.03.10 15:25sell3920.401.72561.73071.7242
7822006.03.10 15:42sell3930.801.72601.73111.7246
7832006.03.10 16:07sell3941.601.72641.73151.7250
7842006.03.10 16:19t/p3941.601.72501.73151.7250224.003488.75
7852006.03.10 16:19close3930.801.72481.73111.724696.003584.75
7862006.03.10 16:19close3920.401.72481.73071.724232.003616.75
7872006.03.10 16:19close3910.201.72481.73031.72388.003624.75
7882006.03.10 16:19close3900.101.72481.72991.72340.003624.75
7892006.03.10 16:19sell3950.101.72441.72951.7230
7902006.03.10 16:21sell3960.201.72481.72991.7234
7912006.03.10 16:22sell3970.401.72521.73031.7238
7922006.03.10 16:29t/p3970.401.72381.73031.723856.003680.75
7932006.03.10 16:29close3960.201.72371.72991.723422.003702.75
7942006.03.10 16:29close3950.101.72371.72951.72307.003709.75
7952006.03.10 16:29sell3980.101.72331.72841.7219
7962006.03.10 16:32sell3990.201.72371.72881.7223
7972006.03.10 16:37sell4000.401.72431.72941.7229
7982006.03.10 16:53sell4010.801.72471.72981.7233
7992006.03.10 16:57sell4021.601.72501.73011.7236
8002006.03.13 02:28s/l3980.101.72841.72841.7219-51.223658.53
8012006.03.13 02:28close4021.601.72851.73011.7236-563.443095.09
8022006.03.13 02:28close4010.801.72851.72981.7233-305.722789.37
8032006.03.13 02:28close4000.401.72851.72941.7229-168.862620.51
8042006.03.13 02:28close3990.201.72851.72881.7223-96.432524.08
8052006.03.13 16:30buy4032.301.73031.72521.7317
8062006.03.13 17:30t/p4032.301.73171.72521.7317322.002846.08
8072006.03.13 20:15buy4042.601.73161.72651.7330
8082006.03.13 20:59t/p4042.601.73301.72651.7330364.003210.08
8092006.03.13 21:15buy4052.901.73231.72721.7337
8102006.03.13 23:21t/p4052.901.73371.72721.7337406.003616.08
8112006.03.14 01:18buy4063.301.73551.73041.7369
8122006.03.14 01:42t/p4063.301.73691.73041.7369462.004078.08
8132006.03.14 01:42buy4073.701.73731.73221.7387
8142006.03.14 01:44buy4080.101.73701.73191.7384
8152006.03.14 15:49t/p4080.101.73841.73191.738414.004092.08
8162006.03.14 15:49close4073.701.73871.73221.7387518.004610.08
8172006.03.14 15:49buy4094.201.73911.73401.7405
8182006.03.14 15:53t/p4094.201.74051.73401.7405588.005198.08
8192006.03.14 15:53buy4104.701.74091.73581.7423
8202006.03.14 16:01t/p4104.701.74231.73581.7423658.005856.08
8212006.03.14 16:01buy4115.301.74271.73761.7441
8222006.03.14 16:24t/p4115.301.74411.73761.7441742.006598.08
8232006.03.14 16:24buy4126.001.74461.73951.7460
8242006.03.14 16:27buy4130.101.74421.73911.7456
8252006.03.14 16:57t/p4130.101.74561.73911.745614.006612.08
8262006.03.14 16:57close4126.001.74591.73951.7460780.007392.08
8272006.03.14 16:57buy4146.701.74631.74121.7477
8282006.03.14 16:59buy4150.101.74591.74081.7473
8292006.03.14 17:52t/p4150.101.74731.74081.747314.007406.08
8302006.03.14 17:52close4146.701.74731.74121.7477670.008076.08
8312006.03.14 17:52buy4167.301.74771.74261.7491
8322006.03.14 18:30buy4170.101.74721.74211.7486
8332006.03.15 10:34s/l4167.301.74261.74261.7491-3748.554327.53
8342006.03.15 10:34close4170.101.74241.74211.7486-48.354279.18
8352006.03.16 14:15buy4183.901.74731.74221.7487
8362006.03.16 14:31t/p4183.901.74871.74221.7487546.004825.18
8372006.03.16 14:31buy4194.401.74921.74411.7506
8382006.03.16 14:33t/p4194.401.75061.74411.7506616.005441.18
8392006.03.16 14:33buy4204.901.75101.74591.7524
8402006.03.16 14:34buy4210.101.75051.74541.7519
8412006.03.16 14:41t/p4210.101.75191.74541.751914.005455.18
8422006.03.16 14:41close4204.901.75191.74591.7524441.005896.18
8432006.03.16 14:41buy4225.401.75231.74721.7537
8442006.03.16 15:55t/p4225.401.75371.74721.7537756.006652.18
8452006.03.16 15:55buy4236.001.75431.74921.7557
8462006.03.16 16:05buy4240.101.75381.74871.7552
8472006.03.16 16:08t/p4240.101.75521.74871.755214.006666.18
8482006.03.16 16:08close4236.001.75531.74921.7557600.007266.18
8492006.03.16 16:08buy4256.601.75571.75061.7571
8502006.03.16 16:08buy4260.101.75531.75021.7567
8512006.03.16 17:06t/p4260.101.75671.75021.756714.007280.18
8522006.03.16 17:06close4256.601.75671.75061.7571660.007940.18
8532006.03.16 17:06buy4277.201.75711.75201.7585
8542006.03.16 17:06buy4280.101.75671.75161.7581
8552006.03.16 18:30t/p4280.101.75811.75161.758114.007954.18
8562006.03.16 18:30close4277.201.75821.75201.7585792.008746.18
8572006.03.16 18:30buy4298.001.75861.75351.7600
8582006.03.16 18:42buy4300.101.75821.75311.7596
8592006.03.17 08:20s/l4298.001.75351.75351.7600-4108.004638.18
8602006.03.17 08:20close4300.101.75341.75311.7596-48.354589.83
8612006.03.21 09:00sell4310.101.75101.75611.7496
8622006.03.21 09:00sell4320.201.75131.75641.7499
8632006.03.21 09:06sell4330.401.75171.75681.7503
8642006.03.21 09:16t/p4330.401.75031.75681.750356.004645.83
8652006.03.21 09:16close4320.201.75031.75641.749920.004665.83
8662006.03.21 09:16close4310.101.75031.75611.74967.004672.83
8672006.03.21 09:16sell4340.101.74991.75501.7485
8682006.03.21 09:28t/p4340.101.74851.75501.748514.004686.83
8692006.03.21 09:28sell4350.101.74811.75321.7467
8702006.03.21 09:28sell4360.201.74851.75361.7471
8712006.03.21 09:33sell4370.401.74911.75421.7477
8722006.03.21 10:08t/p4370.401.74771.75421.747756.004742.83
8732006.03.21 10:08close4360.201.74771.75361.747116.004758.83
8742006.03.21 10:08close4350.101.74771.75321.74674.004762.83
8752006.03.21 11:15sell4380.101.74921.75431.7478
8762006.03.21 11:36t/p4380.101.74781.75431.747814.004776.83
8772006.03.21 11:36sell4390.101.74741.75251.7460
8782006.03.21 11:38sell4400.201.74781.75291.7464
8792006.03.21 11:40sell4410.401.74821.75331.7468
8802006.03.21 12:04t/p4410.401.74681.75331.746856.004832.83
8812006.03.21 12:04close4400.201.74681.75291.746420.004852.83
8822006.03.21 12:04close4390.101.74681.75251.74606.004858.83
8832006.03.23 15:45sell4420.101.74401.74911.7426
8842006.03.23 15:48sell4430.201.74441.74951.7430
8852006.03.23 16:01t/p4430.201.74301.74951.743028.004886.83
8862006.03.23 16:01close4420.101.74301.74911.742610.004896.83
8872006.03.23 16:01sell4440.101.74261.74771.7412
8882006.03.23 16:06t/p4440.101.74121.74771.741214.004910.83
8892006.03.23 16:06sell4450.101.74071.74581.7393
8902006.03.23 16:07sell4460.201.74101.74611.7396
8912006.03.23 16:13t/p4460.201.73961.74611.739628.004938.83
8922006.03.23 16:13close4450.101.73961.74581.739311.004949.83
8932006.03.23 16:13sell4470.101.73921.74431.7378
8942006.03.23 16:13sell4480.201.73981.74491.7384
8952006.03.23 16:19t/p4480.201.73841.74491.738428.004977.83
8962006.03.23 16:19close4470.101.73831.74431.73789.004986.83
8972006.03.23 16:19sell4490.101.73791.74301.7365
8982006.03.23 16:26t/p4490.101.73651.74301.736514.005000.83
8992006.03.23 16:26sell4500.101.73601.74111.7346
9002006.03.23 16:28t/p4500.101.73461.74111.734614.005014.83
9012006.03.23 16:28sell4510.101.73421.73931.7328
9022006.03.23 16:31sell4520.201.73481.73991.7334
9032006.03.23 16:47t/p4520.201.73341.73991.733428.005042.83
9042006.03.23 16:47close4510.101.73321.73931.732810.005052.83
9052006.03.23 16:47sell4530.101.73281.73791.7314
9062006.03.23 16:47sell4540.201.73311.73821.7317
9072006.03.23 16:49sell4550.401.73351.73861.7321
9082006.03.23 16:50sell4560.801.73391.73901.7325
9092006.03.23 16:51sell4571.601.73431.73941.7329
9102006.03.24 08:52t/p4571.601.73291.73941.7329220.565273.39
9112006.03.24 08:52close4560.801.73271.73901.732594.285367.67
9122006.03.24 08:52close4550.401.73271.73861.732131.145398.81
9132006.03.24 08:52close4540.201.73271.73821.73177.575406.38
9142006.03.24 08:52close4530.101.73271.73791.73140.795407.17
9152006.03.24 15:30buy4584.901.73741.73231.7388
9162006.03.24 15:36buy4590.101.73711.73201.7385
9172006.03.24 16:00t/p4590.101.73851.73201.738514.005421.17
9182006.03.24 16:00close4584.901.73871.73231.7388637.006058.17
9192006.03.24 16:00buy4605.501.73911.73401.7405
9202006.03.24 16:00buy4610.101.73871.73361.7401
9212006.03.24 16:01t/p4610.101.74011.73361.740114.006072.17
9222006.03.24 16:01close4605.501.74021.73401.7405605.006677.17
9232006.03.24 16:01buy4626.101.74061.73551.7420
9242006.03.24 16:17t/p4626.101.74201.73551.7420854.007531.17
9252006.03.24 16:17buy4636.801.74271.73761.7441
9262006.03.24 16:21buy4640.101.74221.73711.7436
9272006.03.24 19:08t/p4640.101.74361.73711.743614.007545.17
9282006.03.24 19:08close4636.801.74361.73761.7441612.008157.17
9292006.03.24 19:08buy4657.401.74401.73891.7454
9302006.03.27 02:00buy4660.101.74361.73851.7450
9312006.03.27 04:55t/p4660.101.74501.73851.745014.008171.17
9322006.03.27 04:55close4657.401.74501.73891.7454714.108885.27
9332006.03.28 13:45buy4678.101.74811.74301.7495
9342006.03.28 13:59t/p4678.101.74951.74301.74951134.0010019.27
9352006.03.28 13:59buy4689.101.74991.74481.7513
9362006.03.28 14:07buy4690.101.74941.74431.7508
9372006.03.28 15:24t/p4690.101.75081.74431.750814.0010033.27
9382006.03.28 15:24close4689.101.75111.74481.75131092.0011125.27
9392006.03.28 20:00sell4700.101.75021.75531.7488
9402006.03.28 20:24t/p4700.101.74881.75531.748814.0011139.27
9412006.03.28 20:24sell4710.101.74841.75351.7470
9422006.03.28 20:29sell4720.201.74881.75391.7474
9432006.03.28 20:31sell4730.401.74911.75421.7477
9442006.03.28 20:34sell4740.801.74951.75461.7481
9452006.03.28 21:12sell4751.601.75011.75521.7487
9462006.03.28 21:17t/p4751.601.74871.75521.7487224.0011363.27
9472006.03.28 21:17close4740.801.74871.75461.748164.0011427.27
9482006.03.28 21:17close4730.401.74871.75421.747716.0011443.27
9492006.03.28 21:17close4720.201.74871.75391.74742.0011445.27
9502006.03.28 21:17close4710.101.74871.75351.7470-3.0011442.27
9512006.03.28 21:17sell4760.101.74831.75341.7469
9522006.03.28 21:17sell4770.201.74941.75451.7480
9532006.03.28 21:17sell4780.401.75001.75511.7486
9542006.03.28 21:18t/p4780.401.74861.75511.748656.0011498.27
9552006.03.28 21:18close4770.201.74851.75451.748018.0011516.27
9562006.03.28 21:18close4760.101.74851.75341.7469-2.0011514.27
9572006.03.28 21:18sell4790.101.74811.75321.7467
9582006.03.28 21:18sell4800.201.74891.75401.7475
9592006.03.28 21:18sell4810.401.74921.75431.7478
9602006.03.28 21:20sell4820.801.74971.75481.7483
9612006.03.28 21:20t/p4810.401.74781.75431.747856.0011570.27
9622006.03.28 21:20t/p4820.801.74831.75481.7483112.0011682.27
9632006.03.28 21:20close4800.201.74781.75401.747522.0011704.27
9642006.03.28 21:20close4790.101.74781.75321.74673.0011707.27
9652006.03.28 21:20sell4830.101.74741.75251.7460
9662006.03.28 21:20sell4840.201.74781.75291.7464
9672006.03.28 21:22t/p4840.201.74641.75291.746428.0011735.27
9682006.03.28 21:22close4830.101.74631.75251.746011.0011746.27
9692006.03.28 21:22sell4850.101.74591.75101.7445
9702006.03.28 21:23sell4860.201.74631.75141.7449
9712006.03.28 21:31t/p4860.201.74491.75141.744928.0011774.27
9722006.03.28 21:31close4850.101.74491.75101.744510.0011784.27
9732006.03.28 21:31sell4870.101.74451.74961.7431
9742006.03.28 21:31sell4880.201.74501.75011.7436
9752006.03.28 21:34sell4890.401.74541.75051.7440
9762006.03.28 21:36t/p4890.401.74401.75051.744056.0011840.27
9772006.03.28 21:36close4880.201.74401.75011.743620.0011860.27
9782006.03.28 21:36close4870.101.74401.74961.74315.0011865.27
9792006.03.28 21:36sell4900.101.74361.74871.7422
9802006.03.28 21:36sell4910.201.74401.74911.7426
9812006.03.28 21:37sell4920.401.74481.74991.7434
9822006.03.28 21:39sell4930.801.74511.75021.7437
9832006.03.28 21:51t/p4930.801.74371.75021.7437112.0011977.27
9842006.03.28 21:51close4920.401.74371.74991.743444.0012021.27
9852006.03.28 21:51close4910.201.74371.74911.74266.0012027.27
9862006.03.28 21:51close4900.101.74371.74871.7422-1.0012026.27
9872006.03.28 21:51sell4940.101.74331.74841.7419
9882006.03.28 21:55sell4950.201.74391.74901.7425
9892006.03.28 22:00sell4960.401.74431.74941.7429
9902006.03.28 22:38sell4970.801.74471.74981.7433
9912006.03.28 23:33t/p4970.801.74331.74981.7433112.0012138.27
9922006.03.28 23:33close4960.401.74331.74941.742940.0012178.27
9932006.03.28 23:33close4950.201.74331.74901.742512.0012190.27
9942006.03.28 23:33close4940.101.74331.74841.74190.0012190.27
9952006.03.28 23:33sell4980.101.74291.74801.7415
9962006.03.29 00:16sell4990.201.74351.74861.7421
9972006.03.29 07:49sell5000.401.74391.74901.7425
9982006.03.29 09:13t/p5000.401.74251.74901.742556.0012246.27
9992006.03.29 09:13close4990.201.74241.74861.742122.0012268.27
10002006.03.29 09:13close4980.101.74241.74801.74154.7912273.05
10012006.03.29 09:13sell5010.101.74201.74711.7406
10022006.03.29 09:37t/p5010.101.74061.74711.740614.0012287.05
10032006.03.29 09:37sell5020.101.73981.74491.7384
10042006.03.29 09:37sell5030.201.74031.74541.7389
10052006.03.29 09:55t/p5030.201.73891.74541.738928.0012315.05
10062006.03.29 09:55close5020.101.73881.74491.738410.0012325.05
10072006.03.29 09:55sell5040.101.73841.74351.7370
10082006.03.29 09:55sell5050.201.73901.74411.7376
10092006.03.29 09:58t/p5050.201.73761.74411.737628.0012353.05
10102006.03.29 09:58close5040.101.73761.74351.73708.0012361.05
10112006.03.29 09:58sell5060.101.73721.74231.7358
10122006.03.29 10:01sell5070.201.73761.74271.7362
10132006.03.29 10:10sell5080.401.73801.74311.7366
10142006.03.29 10:30t/p5080.401.73661.74311.736656.0012417.05
10152006.03.29 10:30close5070.201.73641.74271.736224.0012441.05
10162006.03.29 10:30close5060.101.73641.74231.73588.0012449.05
10172006.03.29 10:30sell5090.101.73601.74111.7346
10182006.03.29 10:30sell5100.201.73741.74251.7360
10192006.03.29 10:30sell5110.401.73791.74301.7365
10202006.03.29 10:30t/p5100.201.73601.74251.736028.0012477.05
10212006.03.29 10:30t/p5110.401.73651.74301.736556.0012533.05
10222006.03.29 10:30close5090.101.73601.74111.73460.0012533.05
10232006.03.29 10:30sell5120.101.73561.74071.7342
10242006.03.29 10:31sell5130.201.73601.74111.7346
10252006.03.29 10:32sell5140.401.73691.74201.7355
10262006.03.29 10:41sell5150.801.73741.74251.7360
10272006.03.29 10:42sell5161.601.73781.74291.7364
10282006.03.29 13:18t/p5161.601.73641.74291.7364224.0012757.05
10292006.03.29 13:18close5150.801.73611.74251.7360104.0012861.05
10302006.03.29 13:18close5140.401.73611.74201.735532.0012893.05
10312006.03.29 13:18close5130.201.73611.74111.7346-2.0012891.05
10322006.03.29 13:18close5120.101.73611.74071.7342-5.0012886.05
10332006.03.29 13:18sell5170.101.73571.74081.7343
10342006.03.29 13:49sell5180.201.73621.74131.7348
10352006.03.29 14:37t/p5180.201.73481.74131.734828.0012914.05
10362006.03.29 14:37close5170.101.73471.74081.734310.0012924.05
10372006.03.29 14:37sell5190.101.73431.73941.7329
10382006.03.29 15:07sell5200.201.73471.73981.7333
10392006.03.29 15:33sell5210.401.73511.74021.7337
10402006.03.29 15:56t/p5210.401.73371.74021.733756.0012980.05
10412006.03.29 15:56close5200.201.73361.73981.733322.0013002.05
10422006.03.29 15:56close5190.101.73361.73941.73297.0013009.05
10432006.03.30 04:45buy52211.801.73921.73411.7406
10442006.03.30 06:26t/p52211.801.74061.73411.74061652.0014661.05
10452006.03.30 15:00buy52313.301.73981.73471.7412
10462006.03.30 15:37t/p52313.301.74121.73471.74121862.0016523.05
10472006.03.30 15:37buy52415.001.74161.73651.7430
10482006.03.30 15:38buy5250.301.74121.73611.7426
10492006.03.30 16:30t/p5250.301.74261.73611.742642.0016565.05
10502006.03.30 16:30close52415.001.74291.73651.74301950.0018515.05
10512006.03.30 16:45buy52616.801.74601.74091.7474
10522006.03.30 16:49buy5270.301.74561.74051.7470
10532006.03.30 17:03t/p5270.301.74701.74051.747042.0018557.05
10542006.03.30 17:03close52616.801.74701.74091.74741680.0020237.05
10552006.03.30 17:30buy52818.401.74471.73961.7461
10562006.03.30 17:49buy5290.301.74431.73921.7457
10572006.03.30 20:33t/p5290.301.74571.73921.745742.0020279.05
10582006.03.30 20:33close52818.401.74581.73961.74612024.0022303.05
10592006.03.30 20:33buy53020.301.74621.74111.7476
10602006.03.30 20:34buy5310.301.74581.74071.7472
10612006.03.30 20:52t/p5310.301.74721.74071.747242.0022345.05
10622006.03.30 20:52close53020.301.74721.74111.74762030.0024375.05
10632006.03.30 20:52buy53222.201.74761.74251.7490
10642006.03.30 20:53buy5330.601.74731.74221.7487
10652006.03.31 08:47s/l53222.201.74251.74251.7490-11399.7012975.35
10662006.03.31 08:47close5330.601.74241.74221.7487-296.1012679.25
10672006.03.31 08:47sell5340.101.74241.74751.7410
10682006.03.31 08:47sell5350.201.74281.74791.7414
10692006.03.31 09:19t/p5350.201.74141.74791.741428.0012707.25
10702006.03.31 09:19close5340.101.74131.74751.741011.0012718.25
10712006.03.31 09:19sell5360.101.74091.74601.7395
10722006.03.31 09:20sell5370.201.74121.74631.7398
10732006.03.31 09:21sell5380.401.74161.74671.7402
10742006.03.31 09:36sell5390.801.74201.74711.7406
10752006.03.31 10:14t/p5390.801.74061.74711.7406112.0012830.25
10762006.03.31 10:14close5380.401.74051.74671.740244.0012874.25
10772006.03.31 10:14close5370.201.74051.74631.739814.0012888.25
10782006.03.31 10:14close5360.101.74051.74601.73954.0012892.25
10792006.03.31 10:14sell5400.101.74011.74521.7387
10802006.03.31 10:22t/p5400.101.73871.74521.738714.0012906.25
10812006.03.31 10:22sell5410.101.73831.74341.7369
10822006.03.31 10:23sell5420.201.73881.74391.7374
10832006.03.31 10:37sell5430.401.73921.74431.7378
10842006.03.31 11:19t/p5420.201.73741.74391.737428.0012934.25
10852006.03.31 11:19t/p5430.401.73781.74431.737856.0012990.25
10862006.03.31 11:19close5410.101.73721.74341.736911.0013001.25
10872006.03.31 11:19sell5440.101.73681.74191.7354
10882006.03.31 11:23sell5450.201.73711.74221.7357
10892006.03.31 11:25sell5460.401.73771.74281.7363
10902006.03.31 11:29sell5470.801.73841.74351.7370
10912006.03.31 11:39t/p5470.801.73701.74351.7370112.0013113.25
10922006.03.31 11:39close5460.401.73701.74281.736328.0013141.25
10932006.03.31 11:39close5450.201.73701.74221.73572.0013143.25
10942006.03.31 11:39close5440.101.73701.74191.7354-2.0013141.25
10952006.03.31 11:39sell5480.101.73661.74171.7352
10962006.03.31 11:44sell5490.201.73701.74211.7356
10972006.03.31 11:52sell5500.401.73741.74251.7360
10982006.03.31 11:53sell5510.801.73781.74291.7364
10992006.03.31 12:02t/p5510.801.73641.74291.7364112.0013253.25
11002006.03.31 12:02close5500.401.73641.74251.736040.0013293.25
11012006.03.31 12:02close5490.201.73641.74211.735612.0013305.25
11022006.03.31 12:02close5480.101.73641.74171.73522.0013307.25
11032006.03.31 12:02sell5520.101.73601.74111.7346
11042006.03.31 12:02sell5530.201.73641.74151.7350
11052006.03.31 12:04t/p5530.201.73501.74151.735028.0013335.25
11062006.03.31 12:04close5520.101.73491.74111.734611.0013346.25
11072006.03.31 12:04sell5540.101.73451.73961.7331
11082006.03.31 12:04sell5550.201.73491.74001.7335
11092006.03.31 12:07sell5560.401.73541.74051.7340
11102006.03.31 12:09sell5570.801.73591.74101.7345
11112006.03.31 12:17sell5581.601.73671.74181.7353
11122006.03.31 13:00t/p5581.601.73531.74181.7353224.0013570.25
11132006.03.31 13:00close5570.801.73521.74101.734556.0013626.25
11142006.03.31 13:00close5560.401.73521.74051.73408.0013634.25
11152006.03.31 13:00close5550.201.73521.74001.7335-6.0013628.25
11162006.03.31 13:00close5540.101.73521.73961.7331-7.0013621.25
11172006.03.31 13:00sell5590.101.73481.73991.7334
11182006.03.31 13:03sell5600.201.73511.74021.7337
11192006.03.31 13:13sell5610.401.73561.74071.7342
11202006.03.31 13:16sell5620.801.73611.74121.7347
11212006.03.31 13:17sell5631.601.73671.74181.7353
11222006.03.31 15:33s/l5590.101.73991.73991.7334-51.0013570.25
11232006.03.31 15:33close5631.601.74011.74181.7353-544.0013026.25
11242006.03.31 15:33close5620.801.74011.74121.7347-320.0012706.25
11252006.03.31 15:33close5610.401.74011.74071.7342-180.0012526.25
11262006.03.31 15:33close5600.201.74011.74021.7337-100.0012426.25
11272006.04.03 05:00sell5640.101.73381.73891.7324
11282006.04.03 05:02t/p5640.101.73241.73891.732414.0012440.25
11292006.04.03 05:02sell5650.101.73171.73681.7303
11302006.04.03 05:02sell5660.201.73221.73731.7308
11312006.04.03 05:02sell5670.401.73261.73771.7312
11322006.04.03 05:08sell5680.801.73291.73801.7315
11332006.04.03 05:43sell5691.601.73341.73851.7320
11342006.04.03 06:40t/p5691.601.73201.73851.7320224.0012664.25
11352006.04.03 06:40close5680.801.73201.73801.731572.0012736.25
11362006.04.03 06:40close5670.401.73201.73771.731224.0012760.25
11372006.04.03 06:40close5660.201.73201.73731.73084.0012764.25
11382006.04.03 06:40close5650.101.73201.73681.7303-3.0012761.25
11392006.04.03 06:40sell5700.101.73161.73671.7302
11402006.04.03 06:41sell5710.201.73201.73711.7306
11412006.04.03 06:43t/p5700.101.73021.73671.730214.0012775.25
11422006.04.03 06:43t/p5710.201.73061.73711.730628.0012803.25
11432006.04.03 06:43sell5720.101.72971.73481.7283
11442006.04.03 06:44sell5730.201.73031.73541.7289
11452006.04.03 06:53sell5740.401.73071.73581.7293
11462006.04.03 08:18t/p5740.401.72931.73581.729356.0012859.25
11472006.04.03 08:18close5730.201.72921.73541.728922.0012881.25
11482006.04.03 08:18close5720.101.72921.73481.72835.0012886.25
11492006.04.03 08:18sell5750.101.72881.73391.7274
11502006.04.03 08:19sell5760.201.72931.73441.7279
11512006.04.03 08:42t/p5760.201.72791.73441.727928.0012914.25
11522006.04.03 08:42close5750.101.72791.73391.72749.0012923.25
11532006.04.03 08:42sell5770.101.72751.73261.7261
11542006.04.03 08:44sell5780.201.72791.73301.7265
11552006.04.03 08:51t/p5780.201.72651.73301.726528.0012951.25
11562006.04.03 08:51close5770.101.72651.73261.726110.0012961.25
11572006.04.03 08:51sell5790.101.72611.73121.7247
11582006.04.03 09:00sell5800.201.72661.73171.7252
11592006.04.03 09:03sell5810.401.72691.73201.7255
11602006.04.03 09:56sell5820.801.72751.73261.7261
11612006.04.03 09:56sell5831.601.72791.73301.7265
11622006.04.03 10:11t/p5831.601.72651.73301.7265224.0013185.25
11632006.04.03 10:11close5820.801.72651.73261.726180.0013265.25
11642006.04.03 10:11close5810.401.72651.73201.725516.0013281.25
11652006.04.03 10:11close5800.201.72651.73171.72522.0013283.25
11662006.04.03 10:11close5790.101.72651.73121.7247-4.0013279.25
11672006.04.03 10:11sell5840.101.72611.73121.7247
11682006.04.03 10:13sell5850.201.72661.73171.7252
11692006.04.03 10:15sell5860.401.72691.73201.7255
11702006.04.03 10:33t/p5860.401.72551.73201.725556.0013335.25
11712006.04.03 10:33close5850.201.72551.73171.725222.0013357.25
11722006.04.03 10:33close5840.101.72551.73121.72476.0013363.25
11732006.04.03 15:00buy58712.101.72861.72351.7300
11742006.04.03 16:05t/p58712.101.73001.72351.73001694.0015057.25
11752006.04.03 16:05buy58813.701.73041.72531.7318
11762006.04.03 16:05buy5890.201.73001.72491.7314
11772006.04.03 16:28t/p5890.201.73141.72491.731428.0015085.25
11782006.04.03 16:28close58813.701.73141.72531.73181370.0016455.25
11792006.04.03 16:28buy59015.001.73181.72671.7332
11802006.04.03 16:31buy5910.201.73141.72631.7328
11812006.04.03 16:43t/p5910.201.73281.72631.732828.0016483.25
11822006.04.03 16:43close59015.001.73291.72671.73321650.0018133.25
11832006.04.03 16:43buy59216.501.73331.72821.7347
11842006.04.03 16:43buy5930.401.73301.72791.7344
11852006.04.03 16:52t/p5930.401.73441.72791.734456.0018189.25
11862006.04.03 16:52close59216.501.73441.72821.73471815.0020004.25
11872006.04.03 16:52buy59418.201.73481.72971.7362
11882006.04.03 16:55t/p59418.201.73621.72971.73622548.0022552.25
11892006.04.03 16:55buy59520.501.73671.73161.7381
11902006.04.03 16:57buy5960.201.73621.73111.7376
11912006.04.03 17:15t/p59520.501.73811.73161.73812870.0025422.25
11922006.04.03 17:15t/p5960.201.73761.73111.737628.0025450.25
11932006.04.03 17:15buy59723.101.73851.73341.7399
11942006.04.03 17:15buy5980.201.73801.73291.7394
11952006.04.03 17:18t/p5980.201.73941.73291.739428.0025478.25
11962006.04.03 17:18close59723.101.73941.73341.73992079.0027557.25
11972006.04.03 17:18buy59925.101.73981.73471.7412
11982006.04.03 17:18buy6000.401.73941.73431.7408
11992006.04.04 01:10t/p6000.401.74081.73431.740854.6027611.85
12002006.04.04 01:10close59925.101.74101.73471.74122924.1530536.00
12012006.04.04 08:15buy60127.801.73951.73441.7409
12022006.04.04 08:16buy6020.701.73921.73411.7406
12032006.04.04 09:20t/p60127.801.74091.73441.74093892.0034428.00
12042006.04.04 09:20t/p6020.701.74061.73411.740698.0034526.00
12052006.04.04 09:20buy60331.401.74161.73651.7430
12062006.04.04 09:31t/p60331.401.74301.73651.74304396.0038922.00
12072006.04.04 09:31buy60435.401.74341.73831.7448
12082006.04.04 09:38buy6050.901.74311.73801.7445
12092006.04.04 09:59t/p6050.901.74451.73801.7445126.0039048.00
12102006.04.04 09:59close60435.401.74471.73831.74484602.0043650.00
12112006.04.04 09:59buy60639.701.74511.74001.7465
12122006.04.04 09:59buy6070.701.74471.73961.7461
12132006.04.04 11:12t/p6070.701.74611.73961.746198.0043748.00
12142006.04.04 11:12close60639.701.74611.74001.74653970.0047718.00
12152006.04.04 11:12buy60843.401.74651.74141.7479
12162006.04.04 11:21buy6090.801.74611.74101.7475
12172006.04.04 14:04t/p60843.401.74791.74141.74796076.0053794.00
12182006.04.04 14:04t/p6090.801.74751.74101.7475112.0053906.00
12192006.04.04 14:04buy61049.001.74851.74341.7499
12202006.04.04 14:04buy6110.901.74811.74301.7495
12212006.04.04 14:04t/p6110.901.74951.74301.7495126.0054032.00
12222006.04.04 14:04close61049.001.74951.74341.74994900.0058932.00
12232006.04.04 14:04buy61253.601.74991.74481.7513
12242006.04.04 14:04buy6130.901.74951.74441.7509
12252006.04.04 14:20t/p61253.601.75131.74481.75137504.0066436.00
12262006.04.04 14:20t/p6130.901.75091.74441.7509126.0066562.00
12272006.04.04 14:20buy61460.501.75171.74661.7531
12282006.04.04 14:20buy6151.701.75141.74631.7528
12292006.04.04 14:27t/p6151.701.75281.74631.7528238.0066800.00
12302006.04.04 14:27close61460.501.75281.74661.75316655.0073455.00
12312006.04.04 14:27buy61666.801.75321.74811.7546
12322006.04.04 14:29t/p61666.801.75461.74811.75469352.0082807.00
12332006.04.04 14:29buy61775.301.75501.74991.7564
12342006.04.04 14:30buy6181.301.75461.74951.7560
12352006.04.04 15:49t/p6181.301.75601.74951.7560182.0082989.00
12362006.04.04 15:49close61775.301.75601.74991.75647530.0090519.00
12372006.04.04 15:49buy61982.301.75641.75131.7578
12382006.04.04 16:06buy6201.501.75601.75091.7574
12392006.04.04 16:30t/p6201.501.75741.75091.7574210.0090729.00
12402006.04.04 16:30close61982.301.75741.75131.75788230.0098959.00
12412006.04.04 16:30buy62190.001.75781.75271.7592
12422006.04.04 16:31buy6220.801.75731.75221.7587
12432006.04.05 06:51t/p6220.801.75871.75221.7587109.2099068.20
12442006.04.05 06:51close62190.001.75881.75271.75928685.00107753.20
12452006.04.05 07:45buy62398.001.75951.75441.7609
12462006.04.05 07:48buy6240.801.75901.75391.7604
12472006.04.05 09:23t/p62398.001.76091.75441.760913720.00121473.20
12482006.04.05 09:23t/p6240.801.76041.75391.7604112.00121585.20
12492006.04.05 11:00sell6250.101.75371.75881.7523
12502006.04.05 11:00sell6260.201.75411.75921.7527
12512006.04.05 11:06t/p6260.201.75271.75921.752728.00121613.20
12522006.04.05 11:06close6250.101.75271.75881.752310.00121623.20
12532006.04.05 11:06sell6270.101.75231.75741.7509
12542006.04.05 11:10sell6280.201.75281.75791.7514
12552006.04.05 11:13sell6290.401.75321.75831.7518
12562006.04.05 11:35t/p6290.401.75181.75831.751856.00121679.20
12572006.04.05 11:35close6280.201.75151.75791.751426.00121705.20
12582006.04.05 11:35close6270.101.75151.75741.75098.00121713.20
12592006.04.05 12:00sell6300.101.75281.75791.7514
12602006.04.05 12:01sell6310.201.75311.75821.7517
12612006.04.05 12:38t/p6310.201.75171.75821.751728.00121741.20
12622006.04.05 12:38close6300.101.75171.75791.751411.00121752.20
12632006.04.05 12:38sell6320.101.75131.75641.7499
12642006.04.05 12:39sell6330.201.75171.75681.7503
12652006.04.05 12:48sell6340.401.75211.75721.7507
12662006.04.05 13:05sell6350.801.75251.75761.7511
12672006.04.05 13:07sell6361.601.75291.75801.7515
12682006.04.05 13:54t/p6361.601.75151.75801.7515224.00121976.20
12692006.04.05 13:54close6350.801.75141.75761.751188.00122064.20
12702006.04.05 13:54close6340.401.75141.75721.750728.00122092.20
12712006.04.05 13:54close6330.201.75141.75681.75036.00122098.20
12722006.04.05 13:54close6320.101.75141.75641.7499-1.00122097.20
12732006.04.05 13:54sell6370.101.75101.75611.7496
12742006.04.05 13:56sell6380.201.75131.75641.7499
12752006.04.05 14:01sell6390.401.75171.75681.7503
12762006.04.05 14:05sell6400.801.75221.75731.7508
12772006.04.05 14:14t/p6400.801.75081.75731.7508112.00122209.20
12782006.04.05 14:14close6390.401.75081.75681.750336.00122245.20
12792006.04.05 14:14close6380.201.75081.75641.749910.00122255.20
12802006.04.05 14:14close6370.101.75081.75611.74962.00122257.20
12812006.04.05 14:14sell6410.101.75041.75551.7490
12822006.04.05 14:14sell6420.201.75081.75591.7494
12832006.04.05 14:22sell6430.401.75111.75621.7497
12842006.04.05 14:23sell6440.801.75151.75661.7501
12852006.04.05 14:34sell6451.601.75191.75701.7505
12862006.04.05 16:05t/p6451.601.75051.75701.7505224.00122481.20
12872006.04.05 16:05close6440.801.75051.75661.750180.00122561.20
12882006.04.05 16:05close6430.401.75051.75621.749724.00122585.20
12892006.04.05 16:05close6420.201.75051.75591.74946.00122591.20
12902006.04.05 16:05close6410.101.75051.75551.7490-1.00122590.20
12912006.04.05 16:05sell6460.101.75011.75521.7487
12922006.04.05 16:05sell6470.201.75091.75601.7495
12932006.04.05 16:06t/p6470.201.74951.75601.749528.00122618.20
12942006.04.05 16:06close6460.101.74931.75521.74878.00122626.20
12952006.04.05 16:06sell6480.101.74891.75401.7475
12962006.04.05 16:06sell6490.201.74921.75431.7478
12972006.04.05 16:10sell6500.401.74991.75501.7485
12982006.04.05 16:16sell6510.801.75031.75541.7489
12992006.04.05 16:29t/p6510.801.74891.75541.7489112.00122738.20
13002006.04.05 16:29close6500.401.74891.75501.748540.00122778.20
13012006.04.05 16:29close6490.201.74891.75431.74786.00122784.20
13022006.04.05 16:29close6480.101.74891.75401.74750.00122784.20
13032006.04.06 09:45buy652100.001.75401.74891.7554
13042006.04.06 10:15t/p652100.001.75541.74891.755414000.00136784.20
13052006.04.06 10:15buy653100.001.75581.75071.7572
13062006.04.06 10:17buy65425.301.75531.75021.7567
13072006.04.06 10:58t/p65425.301.75671.75021.75673542.00140326.20
13082006.04.06 10:58close653100.001.75681.75071.757210000.00150326.20
13092006.04.06 11:30buy655100.001.75941.75431.7608
13102006.04.06 11:30buy65638.501.75901.75391.7604
13112006.04.06 14:46s/l655100.001.75431.75431.7608-51000.0099326.20
13122006.04.06 14:46close65638.501.75421.75391.7604-18480.0080846.20
13132006.04.06 16:15sell6570.101.75171.75681.7503
13142006.04.06 16:25sell6580.201.75261.75771.7512
13152006.04.06 16:25sell6590.401.75351.75861.7521
13162006.04.06 16:59t/p6590.401.75211.75861.752156.0080902.20
13172006.04.06 16:59close6580.201.75201.75771.751212.0080914.20
13182006.04.06 16:59close6570.101.75201.75681.7503-3.0080911.20
13192006.04.06 16:59sell6600.101.75161.75671.7502
13202006.04.06 16:59sell6610.201.75211.75721.7507
13212006.04.06 17:27t/p6610.201.75071.75721.750728.0080939.20
13222006.04.06 17:27close6600.101.75071.75671.75029.0080948.20
13232006.04.06 17:27sell6620.101.75031.75541.7489
13242006.04.06 18:02sell6630.201.75081.75591.7494
13252006.04.06 18:02sell6640.401.75131.75641.7499
13262006.04.06 18:25t/p6640.401.74991.75641.749956.0081004.20
13272006.04.06 18:25close6630.201.74991.75591.749418.0081022.20
13282006.04.06 18:25close6620.101.74991.75541.74894.0081026.20
13292006.04.06 18:25sell6650.101.74951.75461.7481
13302006.04.06 18:42sell6660.201.74991.75501.7485
13312006.04.06 18:43sell6670.401.75031.75541.7489
13322006.04.06 19:03sell6680.801.75081.75591.7494
13332006.04.06 19:05sell6691.601.75111.75621.7497
13342006.04.07 03:28t/p6691.601.74971.75621.7497220.5681246.76
13352006.04.07 03:28close6680.801.74951.75591.7494102.2881349.04
13362006.04.07 03:28close6670.401.74951.75541.748931.1481380.18
13372006.04.07 03:28close6660.201.74951.75501.74857.5781387.75
13382006.04.07 03:28close6650.101.74951.75461.7481-0.2281387.54
13392006.04.07 14:00sell6700.101.74911.75421.7477
13402006.04.07 14:20sell6710.201.74951.75461.7481
13412006.04.07 14:29sell6720.401.74991.75501.7485
13422006.04.07 14:30t/p6710.201.74811.75461.748128.0081415.54
13432006.04.07 14:30t/p6720.401.74851.75501.748556.0081471.54
13442006.04.07 14:30close6700.101.74811.75421.747710.0081481.54
13452006.04.07 14:30sell6730.101.74771.75281.7463
13462006.04.07 14:30sell6740.201.74881.75391.7474
13472006.04.07 14:30sell6750.401.74911.75421.7477
13482006.04.07 14:30sell6760.801.75011.75521.7487
13492006.04.07 14:31sell6771.601.75061.75571.7492
13502006.04.07 14:32s/l6730.101.75281.75281.7463-51.0081430.54
13512006.04.07 14:32close6771.601.75361.75571.7492-480.0080950.54
13522006.04.07 14:32close6760.801.75361.75521.7487-280.0080670.54
13532006.04.07 14:32close6750.401.75361.75421.7477-180.0080490.54
13542006.04.07 14:32close6740.201.75361.75391.7474-96.0080394.54
13552006.04.07 14:32sell6780.101.75321.75831.7518
13562006.04.07 14:34t/p6780.101.75181.75831.751814.0080408.54
13572006.04.07 14:34sell6790.101.75111.75621.7497
13582006.04.07 14:34sell6800.201.75191.75701.7505
13592006.04.07 14:38t/p6790.101.74971.75621.749714.0080422.54
13602006.04.07 14:38t/p6800.201.75051.75701.750528.0080450.54
13612006.04.07 14:38sell6810.101.74921.75431.7478
13622006.04.07 14:38sell6820.201.74961.75471.7482
13632006.04.07 14:38sell6830.401.75031.75541.7489
13642006.04.07 14:41sell6840.801.75091.75601.7495
13652006.04.07 14:42sell6851.601.75121.75631.7498
13662006.04.07 15:20t/p6851.601.74981.75631.7498224.0080674.54
13672006.04.07 15:20close6840.801.74971.75601.749596.0080770.54
13682006.04.07 15:20close6830.401.74971.75541.748924.0080794.54
13692006.04.07 15:20close6820.201.74971.75471.7482-2.0080792.54
13702006.04.07 15:20close6810.101.74971.75431.7478-5.0080787.54
13712006.04.07 15:20sell6860.101.74931.75441.7479
13722006.04.07 15:20sell6870.201.74971.75481.7483
13732006.04.07 15:20sell6880.401.75011.75521.7487
13742006.04.07 15:20t/p6880.401.74871.75521.748756.0080843.54
13752006.04.07 15:20close6870.201.74861.75481.748322.0080865.54
13762006.04.07 15:20close6860.101.74861.75441.74797.0080872.54
13772006.04.07 15:20sell6890.101.74821.75331.7468
13782006.04.07 15:24t/p6890.101.74681.75331.746814.0080886.54
13792006.04.07 15:24sell6900.101.74641.75151.7450
13802006.04.07 15:27t/p6900.101.74501.75151.745014.0080900.54
13812006.04.07 15:27sell6910.101.74461.74971.7432
13822006.04.07 15:28sell6920.201.74611.75121.7447
13832006.04.07 15:29sell6930.401.74661.75171.7452
13842006.04.07 15:34t/p6930.401.74521.75171.745256.0080956.54
13852006.04.07 15:34close6920.201.74521.75121.744718.0080974.54
13862006.04.07 15:34close6910.101.74521.74971.7432-6.0080968.54
13872006.04.07 15:34sell6940.101.74481.74991.7434
13882006.04.07 15:34sell6950.201.74511.75021.7437
13892006.04.07 15:36sell6960.401.74561.75071.7442
13902006.04.07 15:38sell6970.801.74601.75111.7446
13912006.04.07 16:05t/p6970.801.74461.75111.7446112.0081080.54
13922006.04.07 16:05close6960.401.74461.75071.744240.0081120.54
13932006.04.07 16:05close6950.201.74461.75021.743710.0081130.54
13942006.04.07 16:05close6940.101.74461.74991.74342.0081132.54
13952006.04.07 16:05sell6980.101.74421.74931.7428
13962006.04.07 16:05sell6990.201.74481.74991.7434
13972006.04.07 16:21t/p6990.201.74341.74991.743428.0081160.54
13982006.04.07 16:21close6980.101.74321.74931.742810.0081170.54
13992006.04.07 16:21sell7000.101.74281.74791.7414
14002006.04.07 16:59t/p7000.101.74141.74791.741414.0081184.54
14012006.04.07 16:59sell7010.101.74091.74601.7395
14022006.04.07 17:00sell7020.201.74121.74631.7398
14032006.04.07 17:01sell7030.401.74171.74681.7403
14042006.04.07 17:05sell7040.801.74221.74731.7408
14052006.04.07 17:32sell7051.601.74261.74771.7412
14062006.04.07 17:51t/p7051.601.74121.74771.7412224.0081408.54
14072006.04.07 17:51close7040.801.74111.74731.740888.0081496.54
14082006.04.07 17:51close7030.401.74111.74681.740324.0081520.54
14092006.04.07 17:51close7020.201.74111.74631.73982.0081522.54
14102006.04.07 17:51close7010.101.74111.74601.7395-2.0081520.54
14112006.04.07 17:51sell7060.101.74071.74581.7393
14122006.04.07 17:51sell7070.201.74101.74611.7396
14132006.04.07 17:54sell7080.401.74151.74661.7401
14142006.04.07 17:59t/p7080.401.74011.74661.740156.0081576.54
14152006.04.07 17:59close7070.201.74001.74611.739620.0081596.54
14162006.04.07 17:59close7060.101.74001.74581.73937.0081603.54
14172006.04.07 17:59sell7090.101.73961.74471.7382
14182006.04.07 17:59sell7100.201.74041.74551.7390
14192006.04.07 18:07sell7110.401.74081.74591.7394
14202006.04.07 18:07sell7120.801.74111.74621.7397
14212006.04.07 18:25sell7131.601.74151.74661.7401
14222006.04.10 02:32s/l7090.101.74471.74471.7382-51.2281552.32
14232006.04.10 02:32close7131.601.74481.74661.7401-531.4481020.88
14242006.04.10 02:32close7120.801.74481.74621.7397-297.7280723.16
14252006.04.10 02:32close7110.401.74481.74591.7394-160.8680562.30
14262006.04.10 02:32close7100.201.74481.74551.7390-88.4380473.87
14272006.04.10 17:00sell7140.101.74341.74851.7420
14282006.04.10 17:20t/p7140.101.74201.74851.742014.0080487.87
14292006.04.10 17:20sell7150.101.74151.74661.7401
14302006.04.10 17:24sell7160.201.74191.74701.7405
14312006.04.10 17:25sell7170.401.74231.74741.7409
14322006.04.10 17:40t/p7170.401.74091.74741.740956.0080543.87
14332006.04.10 17:40close7160.201.74091.74701.740520.0080563.87
14342006.04.10 17:40close7150.101.74091.74661.74016.0080569.87
14352006.04.10 17:40sell7180.101.74051.74561.7391
14362006.04.10 17:41sell7190.201.74111.74621.7397
14372006.04.10 19:00t/p7190.201.73971.74621.739728.0080597.87
14382006.04.10 19:00close7180.101.73971.74561.73918.0080605.87
14392006.04.11 18:45buy72073.301.74701.74191.7484
14402006.04.11 18:48buy7211.301.74661.74151.7480
14412006.04.11 20:03t/p7211.301.74801.74151.7480182.0080787.87
14422006.04.11 20:03close72073.301.74801.74191.74847330.0088117.87
14432006.04.11 20:03buy72280.101.74841.74331.7498
14442006.04.11 20:32buy7231.501.74801.74291.7494
14452006.04.11 21:50t/p7231.501.74941.74291.7494210.0088327.87
14462006.04.11 21:50close72280.101.74941.74331.74988010.0096337.87
14472006.04.12 17:30sell7240.101.75081.75591.7494
14482006.04.12 17:34sell7250.201.75111.75621.7497
14492006.04.12 17:35sell7260.401.75151.75661.7501
14502006.04.12 19:13t/p7250.201.74971.75621.749728.0096365.87
14512006.04.12 19:13t/p7260.401.75011.75661.750156.0096421.87
14522006.04.12 19:13close7240.101.74971.75591.749411.0096432.87
14532006.04.17 00:47buy72787.701.75491.74981.7563
14542006.04.17 02:13t/p72787.701.75631.74981.756312278.00108710.87
14552006.04.17 02:13buy72898.801.75731.75221.7587
14562006.04.17 02:16buy7291.801.75691.75181.7583
14572006.04.17 02:29t/p7291.801.75831.75181.7583252.00108962.87
14582006.04.17 02:29close72898.801.75861.75221.758712844.00121806.87
14592006.04.17 02:29buy730100.001.75901.75391.7604
14602006.04.17 02:31buy73111.601.75851.75341.7599
14612006.04.17 03:08t/p73111.601.75991.75341.75991624.00123430.87
14622006.04.17 03:08close730100.001.75991.75391.76049000.00132430.87
14632006.04.17 03:08buy732100.001.76031.75521.7617
14642006.04.17 03:09buy73320.401.75971.75461.7611
14652006.04.17 13:39t/p73320.401.76111.75461.76112856.00135286.87
14662006.04.17 13:39close732100.001.76141.75521.761711000.00146286.87
14672006.04.17 13:39buy734100.001.76181.75671.7632
14682006.04.17 13:39buy73532.101.76111.75601.7625
14692006.04.17 13:40t/p73532.101.76251.75601.76254494.00150780.87
14702006.04.17 13:40close734100.001.76261.75671.76328000.00158780.87
14712006.04.17 13:40buy736100.001.76301.75791.7644
14722006.04.17 13:40buy73746.201.76261.75751.7640
14732006.04.17 13:41t/p736100.001.76441.75791.764414000.00172780.87
14742006.04.17 13:41t/p73746.201.76401.75751.76406468.00179248.87
14752006.04.17 13:41buy738100.001.76531.76021.7667
14762006.04.17 13:44buy73964.801.76491.75981.7663
14772006.04.17 13:52t/p73964.801.76631.75981.76639072.00188320.87
14782006.04.17 13:52close738100.001.76631.76021.766710000.00198320.87
14792006.04.17 13:52buy740100.001.76671.76161.7681
14802006.04.17 13:52buy74177.601.76581.76071.7672
14812006.04.17 14:14t/p74177.601.76721.76071.767210864.00209184.87
14822006.04.17 14:14close740100.001.76751.76161.76818000.00217184.87
14832006.04.17 14:14buy742100.001.76791.76281.7693
14842006.04.17 14:19t/p742100.001.76931.76281.769314000.00231184.87
14852006.04.17 14:19buy743100.001.77011.76501.7715
14862006.04.17 14:22buy744100.001.76971.76461.7711
14872006.04.17 14:26buy74512.001.76941.76431.7708
14882006.04.17 14:32t/p74512.001.77081.76431.77081680.00232864.87
14892006.04.17 14:32close744100.001.77081.76461.771111000.00243864.87
14902006.04.17 14:32close743100.001.77081.76501.77157000.00250864.87
14912006.04.17 14:32buy746100.001.77121.76611.7726
14922006.04.17 14:33t/p746100.001.77261.76611.772614000.00264864.87
14932006.04.17 14:33buy747100.001.77311.76801.7745
14942006.04.17 14:33buy748100.001.77251.76741.7739
14952006.04.17 14:34buy74933.501.77181.76671.7732
14962006.04.17 15:01s/l747100.001.76801.76801.7745-51000.00213864.87
14972006.04.17 15:01close74933.501.76771.76671.7732-13735.00200129.87
14982006.04.17 15:01close748100.001.76771.76741.7739-48000.00152129.87
14992006.04.17 15:01buy750100.001.76811.76301.7695
15002006.04.17 15:02buy75140.101.76771.76261.7691
15012006.04.17 15:09t/p75140.101.76911.76261.76915614.00157743.87
15022006.04.17 15:09close750100.001.76921.76301.769511000.00168743.87
15032006.04.17 15:09buy752100.001.76961.76451.7710
15042006.04.17 15:09buy75356.101.76931.76421.7707
15052006.04.17 15:20t/p75356.101.77071.76421.77077854.00176597.87
15062006.04.17 15:20close752100.001.77091.76451.771013000.00189597.87
15072006.04.17 15:20buy754100.001.77131.76621.7727
15082006.04.17 15:25buy75574.201.77091.76581.7723
15092006.04.17 16:46t/p75574.201.77231.76581.772310388.00199985.87
15102006.04.17 16:46close754100.001.77231.76621.772710000.00209985.87
15112006.04.17 16:46buy756100.001.77271.76761.7741
15122006.04.17 16:52t/p756100.001.77411.76761.774114000.00223985.87
15132006.04.17 16:52buy757100.001.77451.76941.7759
15142006.04.17 16:53buy758100.001.77401.76891.7754
15152006.04.17 16:59buy7590.901.77351.76841.7749
15162006.04.17 20:59s/l757100.001.76941.76941.7759-51000.00172985.87
15172006.04.17 20:59close7590.901.76931.76841.7749-378.00172607.87
15182006.04.17 20:59close758100.001.76931.76891.7754-47000.00125607.87
15192006.04.18 13:15buy760100.001.77281.76771.7742
15202006.04.18 13:22buy76116.001.77241.76731.7738
15212006.04.18 14:31t/p76116.001.77381.76731.77382240.00127847.87
15222006.04.18 14:31close760100.001.77401.76771.774212000.00139847.87
15232006.04.18 15:15buy762100.001.77641.77131.7778
15242006.04.18 15:27buy76329.001.77601.77091.7774
15252006.04.18 15:31t/p76329.001.77741.77091.77744060.00143907.87
15262006.04.18 15:31close762100.001.77751.77131.777811000.00154907.87
15272006.04.18 15:31buy764100.001.77791.77281.7793
15282006.04.18 15:31buy76543.601.77761.77251.7790
15292006.04.18 20:02t/p76543.601.77901.77251.77906104.00161011.87
15302006.04.18 20:02close764100.001.77901.77281.779311000.00172011.87
15312006.04.18 21:30buy766100.001.78021.77511.7816
15322006.04.18 22:50t/p766100.001.78161.77511.781614000.00186011.87
15332006.04.18 22:50buy767100.001.78211.77701.7835
15342006.04.18 23:07t/p767100.001.78351.77701.783514000.00200011.87
15352006.04.18 23:07buy768100.001.78411.77901.7855
15362006.04.18 23:08buy76983.601.78371.77861.7851
15372006.04.19 10:34t/p76983.601.78511.77861.785111411.40211423.27
15382006.04.19 10:34close768100.001.78521.77901.785510650.00222073.27
15392006.04.19 14:30buy770100.001.78651.78141.7879
15402006.04.19 14:30buy77189.201.78451.77941.7859
15412006.04.19 14:30t/p77189.201.78591.77941.785912488.00234561.27
15422006.04.19 14:30close770100.001.78611.78141.7879-4000.00230561.27
15432006.04.19 14:30buy772100.001.78651.78141.7879
15442006.04.19 14:30buy773100.001.78521.78011.7866
15452006.04.19 14:33buy7741.401.78481.77971.7862
15462006.04.19 15:55t/p7741.401.78621.77971.7862196.00230757.27
15472006.04.19 15:55close773100.001.78621.78011.786610000.00240757.27
15482006.04.19 15:55close772100.001.78621.78141.7879-3000.00237757.27
15492006.04.19 15:55buy775100.001.78661.78151.7880
15502006.04.19 16:05t/p775100.001.78801.78151.788014000.00251757.27
15512006.04.19 17:30buy776100.001.78981.78471.7912
15522006.04.19 17:34buy777100.001.78951.78441.7909
15532006.04.19 17:35buy77829.801.78911.78401.7905
15542006.04.19 18:07t/p777100.001.79091.78441.790914000.00265757.27
15552006.04.19 18:07t/p77829.801.79051.78401.79054172.00269929.27
15562006.04.19 18:07close776100.001.79101.78471.791212000.00281929.27
15572006.04.19 18:07buy779100.001.79141.78631.7928
15582006.04.19 18:07buy780100.001.79101.78591.7924
15592006.04.19 18:11buy78156.301.79061.78551.7920
15602006.04.19 18:21t/p78156.301.79201.78551.79207882.00289811.27
15612006.04.19 18:21close780100.001.79231.78591.792413000.00302811.27
15622006.04.19 18:21close779100.001.79231.78631.79289000.00311811.27
15632006.04.19 18:21buy782100.001.79271.78761.7941
15642006.04.19 18:21buy783100.001.79221.78711.7936
15652006.04.19 18:28buy78478.901.79161.78651.7930
15662006.04.19 20:09t/p78478.901.79301.78651.793011046.00322857.27
15672006.04.19 20:09close783100.001.79301.78711.79368000.00330857.27
15682006.04.19 20:09close782100.001.79301.78761.79413000.00333857.27
15692006.04.19 20:09buy785100.001.79341.78831.7948
15702006.04.19 20:29buy786100.001.79301.78791.7944
15712006.04.19 20:59buy787100.001.79251.78741.7939
15722006.04.20 05:18s/l785100.001.78831.78831.7948-52050.00281807.27
15732006.04.20 05:18close787100.001.78821.78741.7939-44050.00237757.27
15742006.04.20 05:18close786100.001.78821.78791.7944-49050.00188707.27
15752006.04.20 14:00sell7880.101.78111.78621.7797
15762006.04.20 14:00sell7890.201.78161.78671.7802
15772006.04.20 14:03sell7900.401.78201.78711.7806
15782006.04.20 14:11sell7910.801.78241.78751.7810
15792006.04.20 14:12sell7921.601.78281.78791.7814
15802006.04.20 14:38t/p7921.601.78141.78791.7814224.00188931.27
15812006.04.20 14:38close7910.801.78141.78751.781080.00189011.27
15822006.04.20 14:38close7900.401.78141.78711.780624.00189035.27
15832006.04.20 14:38close7890.201.78141.78671.78024.00189039.27
15842006.04.20 14:38close7880.101.78141.78621.7797-3.00189036.27
15852006.04.20 14:38sell7930.101.78101.78611.7796
15862006.04.20 14:41sell7940.201.78131.78641.7799
15872006.04.20 14:45sell7950.401.78171.78681.7803
15882006.04.20 15:37sell7960.801.78211.78721.7807
15892006.04.20 15:42sell7971.601.78261.78771.7812
15902006.04.20 15:54t/p7971.601.78121.78771.7812224.00189260.27
15912006.04.20 15:54close7960.801.78111.78721.780780.00189340.27
15922006.04.20 15:54close7950.401.78111.78681.780324.00189364.27
15932006.04.20 15:54close7940.201.78111.78641.77994.00189368.27
15942006.04.20 15:54close7930.101.78111.78611.7796-1.00189367.27
15952006.04.20 15:54sell7980.101.78071.78581.7793
15962006.04.20 15:54sell7990.201.78121.78631.7798
15972006.04.20 15:54sell8000.401.78151.78661.7801
15982006.04.20 16:03t/p7990.201.77981.78631.779828.00189395.27
15992006.04.20 16:03t/p8000.401.78011.78661.780156.00189451.27
16002006.04.20 16:03close7980.101.77971.78581.779310.00189461.27
16012006.04.20 16:03sell8010.101.77931.78441.7779
16022006.04.20 16:07t/p8010.101.77791.78441.777914.00189475.27
16032006.04.20 16:07sell8020.101.77751.78261.7761
16042006.04.20 16:10sell8030.201.77811.78321.7767
16052006.04.20 16:14sell8040.401.77851.78361.7771
16062006.04.20 16:29sell8050.801.77951.78461.7781
16072006.04.20 16:29sell8061.601.77991.78501.7785
16082006.04.20 16:45t/p8061.601.77851.78501.7785224.00189699.27
16092006.04.20 16:45close8050.801.77851.78461.778180.00189779.27
16102006.04.20 16:45close8040.401.77851.78361.77710.00189779.27
16112006.04.20 16:45close8030.201.77851.78321.7767-8.00189771.27
16122006.04.20 16:45close8020.101.77851.78261.7761-10.00189761.27
16132006.04.20 16:45sell8070.101.77811.78321.7767
16142006.04.20 16:50t/p8070.101.77671.78321.776714.00189775.27
16152006.04.20 16:50sell8080.101.77631.78141.7749
16162006.04.20 16:52sell8090.201.77671.78181.7753
16172006.04.20 16:54sell8100.401.77731.78241.7759
16182006.04.20 16:56sell8110.801.77781.78291.7764
16192006.04.20 17:03sell8121.601.77831.78341.7769
16202006.04.21 01:50t/p8121.601.77691.78341.7769220.56189995.83
16212006.04.21 01:50close8110.801.77691.78291.776470.28190066.11
16222006.04.21 01:50close8100.401.77691.78241.775915.14190081.25
16232006.04.21 01:50close8090.201.77691.78181.7753-4.43190076.82
16242006.04.21 01:50close8080.101.77691.78141.7749-6.21190070.61
16252006.04.24 00:46buy813100.001.78741.78231.7888
16262006.04.24 01:09buy81471.901.78671.78161.7881
16272006.04.24 08:38t/p81471.901.78811.78161.788110066.00200136.61
16282006.04.24 08:38close813100.001.78851.78231.788811000.00211136.61
16292006.04.24 14:30sell8150.101.78681.79191.7854
16302006.04.24 14:40t/p8150.101.78541.79191.785414.00211150.61
16312006.04.24 14:40sell8160.101.78501.79011.7836
16322006.04.24 14:40sell8170.201.78571.79081.7843
16332006.04.24 14:48sell8180.401.78611.79121.7847
16342006.04.24 14:58sell8190.801.78651.79161.7851
16352006.04.24 15:17t/p8190.801.78511.79161.7851112.00211262.61
16362006.04.24 15:17close8180.401.78511.79121.784740.00211302.61
16372006.04.24 15:17close8170.201.78511.79081.784312.00211314.61
16382006.04.24 15:17close8160.101.78511.79011.7836-1.00211313.61
16392006.04.24 15:17sell8200.101.78471.78981.7833
16402006.04.24 16:01t/p8200.101.78331.78981.783314.00211327.61
16412006.04.24 16:01sell8210.101.78271.78781.7813
16422006.04.24 16:01sell8220.201.78311.78821.7817
16432006.04.24 16:01sell8230.401.78341.78851.7820
16442006.04.24 16:03t/p8230.401.78201.78851.782056.00211383.61
16452006.04.24 16:03close8220.201.78191.78821.781724.00211407.61
16462006.04.24 16:03close8210.101.78191.78781.78138.00211415.61
16472006.04.24 16:03sell8240.101.78151.78661.7801
16482006.04.24 16:05sell8250.201.78211.78721.7807
16492006.04.24 16:09sell8260.401.78281.78791.7814
16502006.04.24 16:14sell8270.801.78321.78831.7818
16512006.04.24 16:25t/p8260.401.78141.78791.781456.00211471.61
16522006.04.24 16:25t/p8270.801.78181.78831.7818112.00211583.61
16532006.04.24 16:25close8250.201.78141.78721.780714.00211597.61
16542006.04.24 16:25close8240.101.78141.78661.78011.00211598.61
16552006.04.24 16:25sell8280.101.78101.78611.7796
16562006.04.24 16:25sell8290.201.78131.78641.7799
16572006.04.24 16:28sell8300.401.78171.78681.7803
16582006.04.24 16:31sell8310.801.78211.78721.7807
16592006.04.24 16:38sell8321.601.78251.78761.7811
16602006.04.24 16:45t/p8321.601.78111.78761.7811224.00211822.61
16612006.04.24 16:45close8310.801.78101.78721.780788.00211910.61
16622006.04.24 16:45close8300.401.78101.78681.780328.00211938.61
16632006.04.24 16:45close8290.201.78101.78641.77996.00211944.61
16642006.04.24 16:45close8280.101.78101.78611.77960.00211944.61
16652006.04.24 21:45buy833100.001.78951.78441.7909
16662006.04.24 21:45buy83494.501.78911.78401.7905
16672006.04.25 10:14s/l833100.001.78441.78441.7909-51350.00160594.61
16682006.04.25 10:14close83494.501.78421.78401.7905-46635.75113958.86
16692006.04.25 14:00buy835100.001.78631.78121.7877
16702006.04.25 14:08t/p835100.001.78771.78121.787714000.00127958.86
16712006.04.25 14:08buy836100.001.78811.78301.7895
16722006.04.25 14:09t/p836100.001.78951.78301.789514000.00141958.86
16732006.04.25 14:09buy837100.001.78991.78481.7913
16742006.04.25 14:10buy83831.801.78961.78451.7910
16752006.04.25 15:02t/p83831.801.79101.78451.79104452.00146410.86
16762006.04.25 15:02close837100.001.79111.78481.791312000.00158410.86
16772006.04.26 08:17sell8390.101.78671.79181.7853
16782006.04.26 08:19sell8400.201.78711.79221.7857
16792006.04.26 08:20sell8410.401.78741.79251.7860
16802006.04.26 08:37t/p8410.401.78601.79251.786056.00158466.86
16812006.04.26 08:37close8400.201.78571.79221.785728.00158494.86
16822006.04.26 08:37close8390.101.78571.79181.785310.00158504.86
16832006.04.26 08:37sell8420.101.78531.79041.7839
16842006.04.26 08:37sell8430.201.78571.79081.7843
16852006.04.26 08:52sell8440.401.78621.79131.7848
16862006.04.26 09:12t/p8440.401.78481.79131.784856.00158560.86
16872006.04.26 09:12close8430.201.78471.79081.784320.00158580.86
16882006.04.26 09:12close8420.101.78471.79041.78396.00158586.86
16892006.04.27 14:30buy845100.001.78581.78071.7872
16902006.04.27 14:36buy84646.901.78551.78041.7869
16912006.04.27 14:58t/p84646.901.78691.78041.78696566.00165152.86
16922006.04.27 14:58close845100.001.78701.78071.787212000.00177152.86
16932006.04.27 14:58buy847100.001.78741.78231.7888
16942006.04.27 15:05buy84862.901.78701.78191.7884
16952006.04.27 15:29t/p84862.901.78841.78191.78848806.00185958.86
16962006.04.27 15:29close847100.001.78841.78231.788810000.00195958.86
16972006.04.27 15:29buy849100.001.78881.78371.7902
16982006.04.27 15:30buy85079.101.78831.78321.7897
16992006.04.27 16:01t/p849100.001.79021.78371.790214000.00209958.86
17002006.04.27 16:01t/p85079.101.78971.78321.789711074.00221032.86
17012006.04.27 16:01buy851100.001.79111.78601.7925
17022006.04.27 16:01buy852100.001.79071.78561.7921
17032006.04.27 16:01buy8530.901.79031.78521.7917
17042006.04.27 16:08t/p852100.001.79211.78561.792114000.00235032.86
17052006.04.27 16:08t/p8530.901.79171.78521.7917126.00235158.86
17062006.04.27 16:08close851100.001.79211.78601.792510000.00245158.86
17072006.04.27 16:08buy854100.001.79251.78741.7939
17082006.04.27 16:08buy855100.001.79201.78691.7934
17092006.04.27 16:11t/p855100.001.79341.78691.793414000.00259158.86
17102006.04.27 16:11close854100.001.79341.78741.79399000.00268158.86
17112006.04.27 16:11buy856100.001.79381.78871.7952
17122006.04.27 16:12buy857100.001.79291.78781.7943
17132006.04.27 16:15t/p857100.001.79431.78781.794314000.00282158.86
17142006.04.27 16:15close856100.001.79441.78871.79526000.00288158.86
17152006.04.27 16:15buy858100.001.79481.78971.7962
17162006.04.27 16:17buy859100.001.79391.78881.7953
17172006.04.27 16:19buy86057.401.79351.78841.7949
17182006.04.27 16:27t/p859100.001.79531.78881.795314000.00302158.86
17192006.04.27 16:27t/p86057.401.79491.78841.79498036.00310194.86
17202006.04.27 16:27close858100.001.79541.78971.79626000.00316194.86
17212006.04.27 16:27buy861100.001.79581.79071.7972
17222006.04.27 16:27buy862100.001.79531.79021.7967
17232006.04.27 16:27buy86386.501.79491.78981.7963
17242006.04.27 16:28t/p862100.001.79671.79021.796714000.00330194.86
17252006.04.27 16:28t/p86386.501.79631.78981.796312110.00342304.86
17262006.04.27 16:28close861100.001.79671.79071.79729000.00351304.86
17272006.04.27 16:28buy864100.001.79711.79201.7985
17282006.04.27 16:28buy865100.001.79621.79111.7976
17292006.04.27 16:28buy866100.001.79581.79071.7972
17302006.04.27 16:28buy8679.401.79541.79031.7968
17312006.04.27 16:28t/p8679.401.79681.79031.79681316.00352620.86
17322006.04.27 16:28close866100.001.79681.79071.797210000.00362620.86
17332006.04.27 16:28close865100.001.79681.79111.79766000.00368620.86
17342006.04.27 16:28close864100.001.79681.79201.7985-3000.00365620.86
17352006.04.27 16:28buy868100.001.79721.79211.7986
17362006.04.27 16:29buy869100.001.79681.79171.7982
17372006.04.27 16:30t/p869100.001.79821.79171.798214000.00379620.86
17382006.04.27 16:30close868100.001.79841.79211.798612000.00391620.86
17392006.04.27 16:30buy870100.001.79881.79371.8002
17402006.04.27 16:32buy871100.001.79831.79321.7997
17412006.04.27 16:35t/p871100.001.79971.79321.799714000.00405620.86
17422006.04.27 16:35close870100.001.79971.79371.80029000.00414620.86
17432006.04.27 16:35buy872100.001.80011.79501.8015
17442006.04.27 16:36buy873100.001.79941.79431.8008
17452006.04.27 16:40buy874100.001.79891.79381.8003
17462006.04.27 16:43t/p874100.001.80031.79381.800314000.00428620.86
17472006.04.27 16:43close873100.001.80041.79431.800810000.00438620.86
17482006.04.27 16:43close872100.001.80041.79501.80153000.00441620.86
17492006.04.27 16:43buy875100.001.80081.79571.8022
17502006.04.27 16:46t/p875100.001.80221.79571.802214000.00455620.86
17512006.04.27 16:46buy876100.001.80261.79751.8040
17522006.04.27 16:48t/p876100.001.80401.79751.804014000.00469620.86
17532006.04.27 16:48buy877100.001.80451.79941.8059
17542006.04.27 16:49buy878100.001.80361.79851.8050
17552006.04.27 16:55buy879100.001.80321.79811.8046
17562006.04.27 17:08buy880100.001.80271.79761.8041
17572006.04.27 17:13buy8815.101.80231.79721.8037
17582006.04.27 17:20s/l877100.001.79941.79941.8059-51000.00418620.86
17592006.04.27 17:20close8815.101.79931.79721.8037-1530.00417090.86
17602006.04.27 17:20close880100.001.79931.79761.8041-34000.00383090.86
17612006.04.27 17:20close879100.001.79931.79811.8046-39000.00344090.86
17622006.04.27 17:20close878100.001.79931.79851.8050-43000.00301090.86
17632006.04.27 17:20buy882100.001.79971.79461.8011
17642006.04.27 17:21buy883100.001.79921.79411.8006
17652006.04.27 17:23t/p883100.001.80061.79411.800614000.00315090.86
17662006.04.27 17:23close882100.001.80061.79461.80119000.00324090.86
17672006.04.27 17:23buy884100.001.80101.79591.8024
17682006.04.27 17:23buy885100.001.80061.79551.8020
17692006.04.27 17:27buy88694.601.80021.79511.8016
17702006.04.27 17:36t/p88694.601.80161.79511.801613244.00337334.86
17712006.04.27 17:36close885100.001.80161.79551.802010000.00347334.86
17722006.04.27 17:36close884100.001.80161.79591.80246000.00353334.86
17732006.04.27 17:36buy887100.001.80201.79691.8034
17742006.04.27 17:36buy888100.001.80171.79661.8031
17752006.04.27 17:52buy88994.801.79981.79471.8012
17762006.04.27 17:52t/p88994.801.80121.79471.801213272.00366606.86
17772006.04.27 17:52close888100.001.80181.79661.80311000.00367606.86
17782006.04.27 17:52close887100.001.80181.79691.8034-2000.00365606.86
17792006.04.27 17:52buy890100.001.80221.79711.8036
17802006.04.27 17:52buy891100.001.80161.79651.8030
17812006.04.27 17:52buy892100.001.79981.79471.8012
17822006.04.27 17:53t/p892100.001.80121.79471.801214000.00379606.86
17832006.04.27 17:53close891100.001.80131.79651.8030-3000.00376606.86
17842006.04.27 17:53close890100.001.80131.79711.8036-9000.00367606.86
17852006.04.27 17:53buy893100.001.80171.79661.8031
17862006.04.27 17:53buy894100.001.80111.79601.8025
17872006.04.27 17:54buy895100.001.80061.79551.8020
17882006.04.27 18:01t/p895100.001.80201.79551.802014000.00381606.86
17892006.04.27 18:01close894100.001.80231.79601.802512000.00393606.86
17902006.04.27 18:01close893100.001.80231.79661.80316000.00399606.86
17912006.04.27 18:01buy896100.001.80271.79761.8041
17922006.04.27 18:01buy897100.001.80161.79651.8030
17932006.04.27 18:03t/p897100.001.80301.79651.803014000.00413606.86
17942006.04.27 18:03close896100.001.80351.79761.80418000.00421606.86
17952006.04.27 18:03buy898100.001.80391.79881.8053
17962006.04.27 18:03buy899100.001.80311.79801.8045
17972006.04.27 18:06buy900100.001.80251.79741.8039
17982006.04.27 18:20buy90170.601.80211.79701.8035
17992006.04.27 18:31t/p90170.601.80351.79701.80359884.00431490.86
18002006.04.27 18:31close900100.001.80351.79741.803910000.00441490.86
18012006.04.27 18:31close899100.001.80351.79801.80454000.00445490.86
18022006.04.27 18:31close898100.001.80351.79881.8053-4000.00441490.86
18032006.04.27 18:31buy902100.001.80391.79881.8053
18042006.04.27 18:33buy903100.001.80361.79851.8050
18052006.04.27 18:35buy904100.001.80301.79791.8044
18062006.04.27 18:38buy90593.201.80261.79751.8040
18072006.04.28 09:52t/p90593.201.80401.79751.804012721.80454212.66
18082006.04.28 09:52close904100.001.80401.79791.80449650.00463862.66
18092006.04.28 09:52close903100.001.80401.79851.80503650.00467512.66
18102006.04.28 09:52close902100.001.80401.79881.8053650.00468162.66
18112006.04.28 09:52buy906100.001.80441.79931.8058
18122006.04.28 09:53buy907100.001.80391.79881.8053
18132006.04.28 09:54buy908100.001.80361.79851.8050
18142006.04.28 09:59buy909100.001.80301.79791.8044
18152006.04.28 10:32t/p909100.001.80441.79791.804414000.00482162.66
18162006.04.28 10:32close908100.001.80441.79851.80508000.00490162.66
18172006.04.28 10:32close907100.001.80441.79881.80535000.00495162.66
18182006.04.28 10:32close906100.001.80441.79931.80580.00495162.66
18192006.04.28 10:32buy910100.001.80481.79971.8062
18202006.04.28 10:37t/p910100.001.80621.79971.806214000.00509162.66
18212006.04.28 10:37buy911100.001.80661.80151.8080
18222006.04.28 10:38buy912100.001.80621.80111.8076
18232006.04.28 10:38buy913100.001.80581.80071.8072
18242006.04.28 11:31t/p913100.001.80721.80071.807214000.00523162.66
18252006.04.28 11:31close912100.001.80741.80111.807612000.00535162.66
18262006.04.28 11:31close911100.001.80741.80151.80808000.00543162.66
18272006.04.28 11:31buy914100.001.80781.80271.8092
18282006.04.28 11:31buy915100.001.80701.80191.8084
18292006.04.28 11:49t/p915100.001.80841.80191.808414000.00557162.66
18302006.04.28 11:49close914100.001.80871.80271.80929000.00566162.66
18312006.04.28 11:49buy916100.001.80911.80401.8105
18322006.04.28 11:53buy917100.001.80871.80361.8101
18332006.04.28 12:09buy918100.001.80831.80321.8097
18342006.04.28 12:13buy919100.001.80791.80281.8093
18352006.04.28 12:35buy92096.501.80741.80231.8088
18362006.04.28 14:30t/p92096.501.80881.80231.808813510.00579672.66
18372006.04.28 14:30close919100.001.80891.80281.809310000.00589672.66
18382006.04.28 14:30close918100.001.80891.80321.80976000.00595672.66
18392006.04.28 14:30close917100.001.80891.80361.81012000.00597672.66
18402006.04.28 14:30close916100.001.80891.80401.8105-2000.00595672.66
18412006.04.28 14:30buy921100.001.80931.80421.8107
18422006.04.28 14:30buy922100.001.80881.80371.8102
18432006.04.28 14:30buy923100.001.80831.80321.8097
18442006.04.28 14:30buy924100.001.80761.80251.8090
18452006.04.28 14:32t/p924100.001.80901.80251.809014000.00609672.66
18462006.04.28 14:32close923100.001.80921.80321.80979000.00618672.66
18472006.04.28 14:32close922100.001.80921.80371.81024000.00622672.66
18482006.04.28 14:32close921100.001.80921.80421.8107-1000.00621672.66
18492006.04.28 14:32buy925100.001.80961.80451.8110
18502006.04.28 14:33buy926100.001.80921.80411.8106
18512006.04.28 14:34buy927100.001.80871.80361.8101
18522006.04.28 14:36buy928100.001.80831.80321.8097
18532006.04.28 14:59buy929100.001.80791.80281.8093
18542006.04.28 15:41t/p929100.001.80931.80281.809314000.00635672.66
18552006.04.28 15:41close928100.001.80941.80321.809711000.00646672.66
18562006.04.28 15:41close927100.001.80941.80361.81017000.00653672.66
18572006.04.28 15:41close926100.001.80941.80411.81062000.00655672.66
18582006.04.28 15:41close925100.001.80941.80451.8110-2000.00653672.66
18592006.04.28 15:41buy930100.001.80981.80471.8112
18602006.04.28 15:43buy931100.001.80931.80421.8107
18612006.04.28 15:47t/p931100.001.81071.80421.810714000.00667672.66
18622006.04.28 15:47close930100.001.81101.80471.811212000.00679672.66
18632006.04.28 15:47buy932100.001.81141.80631.8128
18642006.04.28 15:47buy933100.001.81091.80581.8123
18652006.04.28 15:52t/p933100.001.81231.80581.812314000.00693672.66
18662006.04.28 15:52close932100.001.81231.80631.81289000.00702672.66
18672006.04.28 15:52buy934100.001.81271.80761.8141
18682006.04.28 15:53buy935100.001.81231.80721.8137
18692006.04.28 15:54buy936100.001.81191.80681.8133
18702006.04.28 15:56buy937100.001.81161.80651.8130
18712006.04.28 15:59buy938100.001.81081.80571.8122
18722006.04.28 16:07t/p938100.001.81221.80571.812214000.00716672.66
18732006.04.28 16:07close937100.001.81221.80651.81306000.00722672.66
18742006.04.28 16:07close936100.001.81221.80681.81333000.00725672.66
18752006.04.28 16:07close935100.001.81221.80721.8137-1000.00724672.66
18762006.04.28 16:07close934100.001.81221.80761.8141-5000.00719672.66
18772006.04.28 16:07buy939100.001.81261.80751.8140
18782006.04.28 16:07buy940100.001.81221.80711.8136
18792006.04.28 16:09buy941100.001.81181.80671.8132
18802006.04.28 16:27buy942100.001.81121.80611.8126
18812006.04.28 16:34t/p942100.001.81261.80611.812614000.00733672.66
18822006.04.28 16:34close941100.001.81261.80671.81328000.00741672.66
18832006.04.28 16:34close940100.001.81261.80711.81364000.00745672.66
18842006.04.28 16:34close939100.001.81261.80751.81400.00745672.66
18852006.04.28 16:34buy943100.001.81301.80791.8144
18862006.04.28 16:34buy944100.001.81221.80711.8136
18872006.04.28 16:38t/p944100.001.81361.80711.813614000.00759672.66
18882006.04.28 16:38close943100.001.81371.80791.81447000.00766672.66
18892006.04.28 16:38buy945100.001.81411.80901.8155
18902006.04.28 16:38buy946100.001.81331.80821.8147
18912006.04.28 16:51t/p946100.001.81471.80821.814714000.00780672.66
18922006.04.28 16:51close945100.001.81481.80901.81557000.00787672.66
18932006.04.28 16:51buy947100.001.81521.81011.8166
18942006.04.28 16:56t/p947100.001.81661.81011.816614000.00801672.66
18952006.04.28 16:56buy948100.001.81701.81191.8184
18962006.04.28 17:03t/p948100.001.81841.81191.818414000.00815672.66
18972006.04.28 17:03buy949100.001.81881.81371.8202
18982006.04.28 17:03buy950100.001.81841.81331.8198
18992006.04.28 17:05t/p950100.001.81981.81331.819814000.00829672.66
19002006.04.28 17:05close949100.001.82001.81371.820212000.00841672.66
19012006.04.28 17:05buy951100.001.82041.81531.8218
19022006.04.28 17:08t/p951100.001.82181.81531.821814000.00855672.66
19032006.04.28 17:08buy952100.001.82221.81711.8236
19042006.04.28 17:09t/p952100.001.82361.81711.823614000.00869672.66
19052006.04.28 17:09buy953100.001.82401.81891.8254
19062006.04.28 17:10buy954100.001.82341.81831.8248
19072006.04.28 17:11buy955100.001.82261.81751.8240
19082006.04.28 17:14t/p955100.001.82401.81751.824014000.00883672.66
19092006.04.28 17:14close954100.001.82401.81831.82486000.00889672.66
19102006.04.28 17:14close953100.001.82401.81891.82540.00889672.66
19112006.04.28 17:14buy956100.001.82441.81931.8258
19122006.04.28 17:15buy957100.001.82401.81891.8254
19132006.04.28 17:16buy958100.001.82341.81831.8248
19142006.04.28 17:18buy959100.001.82241.81731.8238
19152006.04.28 17:29buy960100.001.82201.81691.8234
19162006.04.28 21:29t/p960100.001.82341.81691.823414000.00903672.66
19172006.04.28 21:29close959100.001.82351.81731.823811000.00914672.66
19182006.04.28 21:29close958100.001.82351.81831.82481000.00915672.66
19192006.04.28 21:29close957100.001.82351.81891.8254-5000.00910672.66
19202006.04.28 21:29close956100.001.82351.81931.8258-9000.00901672.66
19212006.04.28 21:29buy961100.001.82391.81881.8253
19222006.04.28 21:30buy962100.001.82341.81831.8248
19232006.04.28 21:41buy963100.001.82301.81791.8244
19242006.04.28 21:44buy964100.001.82261.81751.8240
19252006.04.28 21:59t/p964100.001.82401.81751.824014000.00915672.66
19262006.04.28 21:59close963100.001.82401.81791.824410000.00925672.66
19272006.04.28 21:59close962100.001.82401.81831.82486000.00931672.66
19282006.04.28 21:59close961100.001.82401.81881.82531000.00932672.66
19292006.04.28 21:59buy965100.001.82441.81931.8258
19302006.04.28 21:59buy966100.001.82391.81881.8253
19312006.04.28 22:12t/p966100.001.82531.81881.825314000.00946672.66
19322006.04.28 22:12close965100.001.82531.81931.82589000.00955672.66
19332006.04.28 22:12buy967100.001.82571.82061.8271
19342006.05.01 00:00buy968100.001.82401.81891.8254
19352006.05.01 00:03buy969100.001.82371.81861.8251
19362006.05.01 03:03buy970100.001.82331.81821.8247
19372006.05.01 04:43t/p970100.001.82471.81821.824714000.00969672.66
19382006.05.01 04:43close969100.001.82471.81861.825110000.00979672.66
19392006.05.01 04:43close968100.001.82471.81891.82547000.00986672.66
19402006.05.01 04:43close967100.001.82471.82061.8271-10350.00976322.66
19412006.05.01 13:30buy971100.001.82691.82181.8283
19422006.05.01 13:35buy972100.001.82641.82131.8278
19432006.05.01 14:09t/p972100.001.82781.82131.827814000.00990322.66
19442006.05.01 14:09close971100.001.82801.82181.828311000.001001322.66
19452006.05.01 14:09buy973100.001.82841.82331.8298
19462006.05.01 14:09buy974100.001.82771.82261.8291
19472006.05.01 14:22t/p974100.001.82911.82261.829114000.001015322.66
19482006.05.01 14:22close973100.001.82921.82331.82988000.001023322.66
19492006.05.01 14:22buy975100.001.82961.82451.8310
19502006.05.01 14:22buy976100.001.82921.82411.8306
19512006.05.01 14:24buy977100.001.82871.82361.8301
19522006.05.01 14:25buy978100.001.82821.82311.8296
19532006.05.01 14:25buy979100.001.82791.82281.8293
19542006.05.01 14:30s/l975100.001.82451.82451.8310-51000.00972322.66
19552006.05.01 14:30close979100.001.82431.82281.8293-36000.00936322.66
19562006.05.01 14:30close978100.001.82431.82311.8296-39000.00897322.66
19572006.05.01 14:30close977100.001.82431.82361.8301-44000.00853322.66
19582006.05.01 14:30close976100.001.82431.82411.8306-49000.00804322.66
19592006.05.01 14:30buy980100.001.82471.81961.8261
19602006.05.01 14:30t/p980100.001.82611.81961.826114000.00818322.66
19612006.05.01 14:30buy981100.001.82661.82151.8280
19622006.05.01 14:30buy982100.001.82621.82111.8276
19632006.05.01 14:30buy983100.001.82541.82031.8268
19642006.05.01 14:30buy984100.001.82471.81961.8261
19652006.05.01 14:33t/p984100.001.82611.81961.826114000.00832322.66
19662006.05.01 14:33close983100.001.82611.82031.82687000.00839322.66
19672006.05.01 14:33close982100.001.82611.82111.8276-1000.00838322.66
19682006.05.01 14:33close981100.001.82611.82151.8280-5000.00833322.66
19692006.05.01 14:33buy985100.001.82651.82141.8279
19702006.05.01 14:33buy986100.001.82611.82101.8275
19712006.05.01 14:33buy987100.001.82551.82041.8269
19722006.05.01 14:36t/p987100.001.82691.82041.826914000.00847322.66
19732006.05.01 14:36close986100.001.82691.82101.82758000.00855322.66
19742006.05.01 14:36close985100.001.82691.82141.82794000.00859322.66
19752006.05.01 14:36buy988100.001.82731.82221.8287
19762006.05.01 14:36buy989100.001.82691.82181.8283
19772006.05.01 14:36buy990100.001.82641.82131.8278
19782006.05.01 14:39t/p990100.001.82781.82131.827814000.00873322.66
19792006.05.01 14:39close989100.001.82781.82181.82839000.00882322.66
19802006.05.01 14:39close988100.001.82781.82221.82875000.00887322.66
19812006.05.01 14:39buy991100.001.82821.82311.8296
19822006.05.01 14:54t/p991100.001.82961.82311.829614000.00901322.66
19832006.05.01 14:54buy992100.001.83011.82501.8315
19842006.05.01 14:55buy993100.001.82981.82471.8312
19852006.05.01 14:56t/p993100.001.83121.82471.831214000.00915322.66
19862006.05.01 14:56close992100.001.83121.82501.831511000.00926322.66
19872006.05.01 14:56buy994100.001.83161.82651.8330
19882006.05.01 14:56buy995100.001.83121.82611.8326
19892006.05.01 14:58t/p995100.001.83261.82611.832614000.00940322.66
19902006.05.01 14:58close994100.001.83271.82651.833011000.00951322.66
19912006.05.01 14:58buy996100.001.83311.82801.8345
19922006.05.01 14:59buy997100.001.83251.82741.8339
19932006.05.01 15:00buy998100.001.83211.82701.8335
19942006.05.01 15:04t/p998100.001.83351.82701.833514000.00965322.66
19952006.05.01 15:04close997100.001.83361.82741.833911000.00976322.66
19962006.05.01 15:04close996100.001.83361.82801.83455000.00981322.66
19972006.05.01 15:04buy999100.001.83401.82891.8354
19982006.05.01 15:04buy1000100.001.83351.82841.8349
19992006.05.01 15:08t/p1000100.001.83491.82841.834914000.00995322.66
20002006.05.01 15:08close999100.001.83511.82891.835411000.001006322.66
20012006.05.01 15:08buy1001100.001.83551.83041.8369
20022006.05.01 15:12t/p1001100.001.83691.83041.836914000.001020322.66
20032006.05.01 15:12buy1002100.001.83731.83221.8387
20042006.05.01 15:13buy1003100.001.83681.83171.8382
20052006.05.01 15:14buy1004100.001.83611.83101.8375
20062006.05.01 15:34t/p1004100.001.83751.83101.837514000.001034322.66
20072006.05.01 15:34close1003100.001.83761.83171.83828000.001042322.66
20082006.05.01 15:34close1002100.001.83761.83221.83873000.001045322.66
20092006.05.01 15:34buy1005100.001.83801.83291.8394
20102006.05.01 15:34buy1006100.001.83711.83201.8385
20112006.05.01 15:35t/p1006100.001.83851.83201.838514000.001059322.66
20122006.05.01 15:35close1005100.001.83901.83291.839410000.001069322.66
20132006.05.01 15:35buy1007100.001.83941.83431.8408
20142006.05.01 15:35buy1008100.001.83871.83361.8401
20152006.05.01 15:38t/p1008100.001.84011.83361.840114000.001083322.66
20162006.05.01 15:38close1007100.001.84011.83431.84087000.001090322.66
20172006.05.01 15:38buy1009100.001.84051.83541.8419
20182006.05.01 15:47buy1010100.001.83961.83451.8410
20192006.05.01 15:49buy1011100.001.83881.83371.8402
20202006.05.01 15:51buy1012100.001.83811.83301.8395
20212006.05.01 15:52buy1013100.001.83771.83261.8391
20222006.05.01 16:00s/l1009100.001.83541.83541.8419-51000.001039322.66
20232006.05.01 16:00close1013100.001.83531.83261.8391-24000.001015322.66
20242006.05.01 16:00close1012100.001.83531.83301.8395-28000.00987322.66
20252006.05.01 16:00close1011100.001.83531.83371.8402-35000.00952322.66
20262006.05.01 16:00close1010100.001.83531.83451.8410-43000.00909322.66
20272006.05.01 20:15sell10140.101.82791.83301.8265
20282006.05.01 20:24sell10150.201.82841.83351.8270
20292006.05.01 20:26sell10160.401.82891.83401.8275
20302006.05.01 20:56t/p10160.401.82751.83401.827556.00909378.66
20312006.05.01 20:56close10150.201.82751.83351.827018.00909396.66
20322006.05.01 20:56close10140.101.82751.83301.82654.00909400.66
20332006.05.01 20:56sell10170.101.82711.83221.8257
20342006.05.01 21:07sell10180.201.82751.83261.8261
20352006.05.01 21:17t/p10180.201.82611.83261.826128.00909428.66
20362006.05.01 21:17close10170.101.82601.83221.825711.00909439.66
20372006.05.01 21:17sell10190.101.82561.83071.8242
20382006.05.01 21:26sell10200.201.82601.83111.8246
20392006.05.01 21:40t/p10200.201.82461.83111.824628.00909467.66
20402006.05.01 21:40close10190.101.82451.83071.824211.00909478.66
20412006.05.01 21:40sell10210.101.82411.82921.8227
20422006.05.01 21:43t/p10210.101.82271.82921.822714.00909492.66
20432006.05.01 21:43sell10220.101.82231.82741.8209
20442006.05.01 21:46t/p10220.101.82091.82741.820914.00909506.66
20452006.05.01 21:46sell10230.101.82051.82561.8191
20462006.05.01 21:47sell10240.201.82111.82621.8197
20472006.05.01 21:50sell10250.401.82151.82661.8201
20482006.05.01 21:51sell10260.801.82181.82691.8204
20492006.05.01 21:54sell10271.601.82261.82771.8212
20502006.05.01 21:57s/l10230.101.82561.82561.8191-51.00909455.66
20512006.05.01 21:57close10271.601.82581.82771.8212-512.00908943.66
20522006.05.01 21:57close10260.801.82581.82691.8204-320.00908623.66
20532006.05.01 21:57close10250.401.82581.82661.8201-172.00908451.66
20542006.05.01 21:57close10240.201.82581.82621.8197-94.00908357.66
20552006.05.01 21:57sell10280.101.82541.83051.8240
20562006.05.01 21:58sell10290.201.82571.83081.8243
20572006.05.01 21:59sell10300.401.82611.83121.8247
20582006.05.01 22:00sell10310.801.82651.83161.8251
20592006.05.01 22:09sell10321.601.82691.83201.8255
20602006.05.01 22:16t/p10321.601.82551.83201.8255224.00908581.66
20612006.05.01 22:16close10310.801.82531.83161.825196.00908677.66
20622006.05.01 22:16close10300.401.82531.83121.824732.00908709.66
20632006.05.01 22:16close10290.201.82531.83081.82438.00908717.66
20642006.05.01 22:16close10280.101.82531.83051.82401.00908718.66
20652006.05.01 22:16sell10330.101.82491.83001.8235
20662006.05.01 22:16sell10340.201.82541.83051.8240
20672006.05.01 22:28sell10350.401.82571.83081.8243
20682006.05.01 22:31sell10360.801.82611.83121.8247
20692006.05.01 23:00sell10371.601.82661.83171.8252
20702006.05.01 23:25t/p10371.601.82521.83171.8252224.00908942.66
20712006.05.01 23:25close10360.801.82521.83121.824772.00909014.66
20722006.05.01 23:25close10350.401.82521.83081.824320.00909034.66
20732006.05.01 23:25close10340.201.82521.83051.82404.00909038.66
20742006.05.01 23:25close10330.101.82521.83001.8235-3.00909035.66
20752006.05.02 01:00sell10380.101.82481.82991.8234
20762006.05.02 01:38t/p10380.101.82341.82991.823414.00909049.66
20772006.05.02 09:00buy1039100.001.82231.81721.8237
20782006.05.02 09:00buy1040100.001.82181.81671.8232
20792006.05.02 09:02buy1041100.001.82131.81621.8227
20802006.05.02 09:07t/p1041100.001.82271.81621.822714000.00923049.66
20812006.05.02 09:07close1040100.001.82281.81671.823210000.00933049.66
20822006.05.02 09:07close1039100.001.82281.81721.82375000.00938049.66
20832006.05.02 09:07buy1042100.001.82321.81811.8246
20842006.05.02 09:20t/p1042100.001.82461.81811.824614000.00952049.66
20852006.05.02 09:20buy1043100.001.82501.81991.8264
20862006.05.02 09:38t/p1043100.001.82641.81991.826414000.00966049.66
20872006.05.02 09:38buy1044100.001.82681.82171.8282
20882006.05.02 09:43t/p1044100.001.82821.82171.828214000.00980049.66
20892006.05.02 09:43buy1045100.001.82861.82351.8300
20902006.05.02 09:51buy1046100.001.82821.82311.8296
20912006.05.02 09:52buy1047100.001.82791.82281.8293
20922006.05.02 09:53buy1048100.001.82721.82211.8286
20932006.05.02 10:04buy1049100.001.82681.82171.8282
20942006.05.02 10:14t/p1049100.001.82821.82171.828214000.00994049.66
20952006.05.02 10:14close1048100.001.82831.82211.828611000.001005049.66
20962006.05.02 10:14close1047100.001.82831.82281.82934000.001009049.66
20972006.05.02 10:14close1046100.001.82831.82311.82961000.001010049.66
20982006.05.02 10:14close1045100.001.82831.82351.8300-3000.001007049.66
20992006.05.02 10:14buy1050100.001.82871.82361.8301
21002006.05.02 10:15buy1051100.001.82821.82311.8296
21012006.05.02 10:26buy1052100.001.82791.82281.8293
21022006.05.02 10:30t/p1051100.001.82961.82311.829614000.001021049.66
21032006.05.02 10:30t/p1052100.001.82931.82281.829314000.001035049.66
21042006.05.02 10:30close1050100.001.83001.82361.830113000.001048049.66
21052006.05.02 10:30buy1053100.001.83041.82531.8318
21062006.05.02 10:30buy1054100.001.82981.82471.8312
21072006.05.02 10:30buy1055100.001.82931.82421.8307
21082006.05.02 10:30t/p1055100.001.83071.82421.830714000.001062049.66
21092006.05.02 10:30close1054100.001.83081.82471.831210000.001072049.66
21102006.05.02 10:30close1053100.001.83081.82531.83184000.001076049.66
21112006.05.02 10:30buy1056100.001.83121.82611.8326
21122006.05.02 10:37t/p1056100.001.83261.82611.832614000.001090049.66
21132006.05.02 10:37buy1057100.001.83311.82801.8345
21142006.05.02 10:41t/p1057100.001.83451.82801.834514000.001104049.66
21152006.05.02 10:41buy1058100.001.83521.83011.8366
21162006.05.02 10:42buy1059100.001.83441.82931.8358
21172006.05.02 10:53buy1060100.001.83401.82891.8354
21182006.05.02 10:58buy1061100.001.83361.82851.8350
21192006.05.02 11:01buy1062100.001.83321.82811.8346
21202006.05.02 11:48t/p1062100.001.83461.82811.834614000.001118049.66
21212006.05.02 11:48close1061100.001.83461.82851.835010000.001128049.66
21222006.05.02 11:48close1060100.001.83461.82891.83546000.001134049.66
21232006.05.02 11:48close1059100.001.83461.82931.83582000.001136049.66
21242006.05.02 11:48close1058100.001.83461.83011.8366-6000.001130049.66
21252006.05.02 11:48buy1063100.001.83501.82991.8364
21262006.05.02 11:49buy1064100.001.83451.82941.8359
21272006.05.02 12:01t/p1064100.001.83591.82941.835914000.001144049.66
21282006.05.02 12:01close1063100.001.83591.82991.83649000.001153049.66
21292006.05.02 12:01buy1065100.001.83631.83121.8377
21302006.05.02 12:01buy1066100.001.83581.83071.8372
21312006.05.02 12:03buy1067100.001.83541.83031.8368
21322006.05.02 12:06t/p1067100.001.83681.83031.836814000.001167049.66
21332006.05.02 12:06close1066100.001.83701.83071.837212000.001179049.66
21342006.05.02 12:06close1065100.001.83701.83121.83777000.001186049.66
21352006.05.02 12:06buy1068100.001.83741.83231.8388
21362006.05.02 12:13t/p1068100.001.83881.83231.838814000.001200049.66
21372006.05.02 12:13buy1069100.001.83921.83411.8406
21382006.05.02 12:17buy1070100.001.83871.83361.8401
21392006.05.02 12:20buy1071100.001.83831.83321.8397
21402006.05.02 12:25buy1072100.001.83801.83291.8394
21412006.05.02 12:26buy1073100.001.83761.83251.8390
21422006.05.02 13:00s/l1069100.001.83411.83411.8406-51000.001149049.66
21432006.05.02 13:00close1073100.001.83391.83251.8390-37000.001112049.66
21442006.05.02 13:00close1072100.001.83391.83291.8394-41000.001071049.66
21452006.05.02 13:00close1071100.001.83391.83321.8397-44000.001027049.66
21462006.05.02 13:00close1070100.001.83391.83361.8401-48000.00979049.66
21472006.05.02 13:00buy1074100.001.83431.82921.8357
21482006.05.02 13:03buy1075100.001.83401.82891.8354
21492006.05.02 13:07buy1076100.001.83351.82841.8349
21502006.05.02 13:07buy1077100.001.83311.82801.8345
21512006.05.02 13:18buy1078100.001.83251.82741.8339
21522006.05.02 13:29t/p1077100.001.83451.82801.834514000.00993049.66
21532006.05.02 13:29t/p1078100.001.83391.82741.833914000.001007049.66
21542006.05.02 13:29close1076100.001.83461.82841.834911000.001018049.66
21552006.05.02 13:29close1075100.001.83461.82891.83546000.001024049.66
21562006.05.02 13:29close1074100.001.83461.82921.83573000.001027049.66
21572006.05.02 13:29buy1079100.001.83501.82991.8364
21582006.05.02 13:29buy1080100.001.83461.82951.8360
21592006.05.02 13:29buy1081100.001.83421.82911.8356
21602006.05.02 13:33buy1082100.001.83391.82881.8353
21612006.05.02 13:50t/p1082100.001.83531.82881.835314000.001041049.66
21622006.05.02 13:50close1081100.001.83541.82911.835612000.001053049.66
21632006.05.02 13:50close1080100.001.83541.82951.83608000.001061049.66
21642006.05.02 13:50close1079100.001.83541.82991.83644000.001065049.66
21652006.05.02 13:50buy1083100.001.83581.83071.8372
21662006.05.02 13:50buy1084100.001.83541.83031.8368
21672006.05.02 14:19t/p1084100.001.83681.83031.836814000.001079049.66
21682006.05.02 14:19close1083100.001.83711.83071.837213000.001092049.66
21692006.05.02 14:19buy1085100.001.83751.83241.8389
21702006.05.02 14:19buy1086100.001.83701.83191.8384
21712006.05.02 14:27buy1087100.001.83661.83151.8380
21722006.05.02 14:41t/p1087100.001.83801.83151.838014000.001106049.66
21732006.05.02 14:41close1086100.001.83821.83191.838412000.001118049.66
21742006.05.02 14:41close1085100.001.83821.83241.83897000.001125049.66
21752006.05.02 14:41buy1088100.001.83861.83351.8400
21762006.05.02 14:42buy1089100.001.83811.83301.8395
21772006.05.02 14:43buy1090100.001.83771.83261.8391
21782006.05.02 14:57buy1091100.001.83731.83221.8387
21792006.05.02 14:57buy1092100.001.83691.83181.8383
21802006.05.02 15:33t/p1092100.001.83831.83181.838314000.001139049.66
21812006.05.02 15:33close1091100.001.83861.83221.838713000.001152049.66
21822006.05.02 15:33close1090100.001.83861.83261.83919000.001161049.66
21832006.05.02 15:33close1089100.001.83861.83301.83955000.001166049.66
21842006.05.02 15:33close1088100.001.83861.83351.84000.001166049.66
21852006.05.02 15:33buy1093100.001.83901.83391.8404
21862006.05.02 15:33buy1094100.001.83811.83301.8395
21872006.05.02 15:39t/p1094100.001.83951.83301.839514000.001180049.66
21882006.05.02 15:39close1093100.001.83961.83391.84046000.001186049.66
21892006.05.02 15:39buy1095100.001.84001.83491.8414
21902006.05.02 15:40buy1096100.001.83941.83431.8408
21912006.05.02 15:51buy1097100.001.83891.83381.8403
21922006.05.02 15:52buy1098100.001.83851.83341.8399
21932006.05.02 15:53buy1099100.001.83791.83281.8393
21942006.05.02 16:37t/p1099100.001.83931.83281.839314000.001200049.66
21952006.05.02 16:37close1098100.001.83981.83341.839913000.001213049.66
21962006.05.02 16:37close1097100.001.83981.83381.84039000.001222049.66
21972006.05.02 16:37close1096100.001.83981.83431.84084000.001226049.66
21982006.05.02 16:37close1095100.001.83981.83491.8414-2000.001224049.66
21992006.05.02 16:37buy1100100.001.84021.83511.8416
22002006.05.02 16:37buy1101100.001.83991.83481.8413
22012006.05.02 16:37buy1102100.001.83921.83411.8406
22022006.05.02 16:41buy1103100.001.83861.83351.8400
22032006.05.02 16:55t/p1103100.001.84001.83351.840014000.001238049.66
22042006.05.02 16:55close1102100.001.84001.83411.84068000.001246049.66
22052006.05.02 16:55close1101100.001.84001.83481.84131000.001247049.66
22062006.05.02 16:55close1100100.001.84001.83511.8416-2000.001245049.66
22072006.05.02 18:45buy1104100.001.83941.83431.8408
22082006.05.02 18:51buy1105100.001.83901.83391.8404
22092006.05.02 18:56buy1106100.001.83861.83351.8400
22102006.05.02 18:58buy1107100.001.83821.83311.8396
22112006.05.02 18:59buy1108100.001.83791.83281.8393
22122006.05.02 19:12t/p1108100.001.83931.83281.839314000.001259049.66
22132006.05.02 19:12close1107100.001.83951.83311.839613000.001272049.66
22142006.05.02 19:12close1106100.001.83951.83351.84009000.001281049.66
22152006.05.02 19:12close1105100.001.83951.83391.84045000.001286049.66
22162006.05.02 19:12close1104100.001.83951.83431.84081000.001287049.66
22172006.05.02 19:30buy1109100.001.83951.83441.8409
22182006.05.02 19:58buy1110100.001.83911.83401.8405
22192006.05.02 19:58buy1111100.001.83861.83351.8400
22202006.05.02 20:16t/p1111100.001.84001.83351.840014000.001301049.66
22212006.05.02 20:16close1110100.001.84011.83401.840510000.001311049.66
22222006.05.02 20:16close1109100.001.84011.83441.84096000.001317049.66
22232006.05.03 06:45buy1112100.001.84281.83771.8442
22242006.05.03 07:02buy1113100.001.84241.83731.8438
22252006.05.03 08:08buy1114100.001.84211.83701.8435
22262006.05.03 08:26t/p1114100.001.84351.83701.843514000.001331049.66
22272006.05.03 08:26close1113100.001.84361.83731.843812000.001343049.66
22282006.05.03 08:26close1112100.001.84361.83771.84428000.001351049.66
22292006.05.03 10:15sell11150.101.83781.84291.8364
22302006.05.03 10:26t/p11150.101.83641.84291.836414.001351063.66
22312006.05.03 10:26sell11160.101.83591.84101.8345
22322006.05.03 10:29sell11170.201.83631.84141.8349
22332006.05.03 10:38sell11180.401.83681.84191.8354
22342006.05.03 10:39sell11190.801.83791.84301.8365
22352006.05.03 10:52sell11201.601.83831.84341.8369
22362006.05.03 12:35t/p11201.601.83691.84341.8369224.001351287.66
22372006.05.03 12:35close11190.801.83691.84301.836580.001351367.66
22382006.05.03 12:35close11180.401.83691.84191.8354-4.001351363.66
22392006.05.03 12:35close11170.201.83691.84141.8349-12.001351351.66
22402006.05.03 12:35close11160.101.83691.84101.8345-10.001351341.66
22412006.05.03 14:00sell11210.101.84041.84551.8390
22422006.05.03 14:13t/p11210.101.83901.84551.839014.001351355.66
22432006.05.03 14:13sell11220.101.83861.84371.8372
22442006.05.03 14:19sell11230.201.83901.84411.8376
22452006.05.03 14:19sell11240.401.83991.84501.8385
22462006.05.03 14:20sell11250.801.84041.84551.8390
22472006.05.03 14:21sell11261.601.84091.84601.8395
22482006.05.03 14:26t/p11261.601.83951.84601.8395224.001351579.66
22492006.05.03 14:26close11250.801.83951.84551.839072.001351651.66
22502006.05.03 14:26close11240.401.83951.84501.838516.001351667.66
22512006.05.03 14:26close11230.201.83951.84411.8376-10.001351657.66
22522006.05.03 14:26close11220.101.83951.84371.8372-9.001351648.66
22532006.05.03 14:26sell11270.101.83911.84421.8377
22542006.05.03 14:26sell11280.201.83981.84491.8384
22552006.05.03 14:26sell11290.401.84031.84541.8389
22562006.05.03 14:45sell11300.801.84091.84601.8395
22572006.05.03 15:04t/p11300.801.83951.84601.8395112.001351760.66
22582006.05.03 15:04close11290.401.83951.84541.838932.001351792.66
22592006.05.03 15:04close11280.201.83951.84491.83846.001351798.66
22602006.05.03 15:04close11270.101.83951.84421.8377-4.001351794.66
22612006.05.03 15:45buy1131100.001.83851.83341.8399
22622006.05.03 15:57t/p1131100.001.83991.83341.839914000.001365794.66
22632006.05.03 15:57buy1132100.001.84041.83531.8418
22642006.05.03 15:57buy1133100.001.84011.83501.8415
22652006.05.03 15:58buy1134100.001.83971.83461.8411
22662006.05.03 15:59buy1135100.001.83931.83421.8407
22672006.05.03 16:00buy1136100.001.83701.83191.8384
22682006.05.03 16:00t/p1136100.001.83841.83191.838414000.001379794.66
22692006.05.03 16:00close1135100.001.83891.83421.8407-4000.001375794.66
22702006.05.03 16:00close1134100.001.83891.83461.8411-8000.001367794.66
22712006.05.03 16:00close1133100.001.83891.83501.8415-12000.001355794.66
22722006.05.03 16:00close1132100.001.83891.83531.8418-15000.001340794.66
22732006.05.03 16:00buy1137100.001.83931.83421.8407
22742006.05.03 16:00buy1138100.001.83861.83351.8400
22752006.05.03 16:00buy1139100.001.83651.83141.8379
22762006.05.03 16:02t/p1139100.001.83791.83141.837914000.001354794.66
22772006.05.03 16:02close1138100.001.83791.83351.8400-7000.001347794.66
22782006.05.03 16:02close1137100.001.83791.83421.8407-14000.001333794.66
22792006.05.03 16:02buy1140100.001.83831.83321.8397
22802006.05.03 16:02buy1141100.001.83801.83291.8394
22812006.05.03 16:02buy1142100.001.83701.83191.8384
22822006.05.03 16:03buy1143100.001.83621.83111.8376
22832006.05.03 16:04t/p1143100.001.83761.83111.837614000.001347794.66
22842006.05.03 16:04close1142100.001.83771.83191.83847000.001354794.66
22852006.05.03 16:04close1141100.001.83771.83291.8394-3000.001351794.66
22862006.05.03 16:04close1140100.001.83771.83321.8397-6000.001345794.66
22872006.05.03 16:04buy1144100.001.83811.83301.8395
22882006.05.03 16:04buy1145100.001.83731.83221.8387
22892006.05.03 16:05t/p1145100.001.83871.83221.838714000.001359794.66
22902006.05.03 16:05close1144100.001.83881.83301.83957000.001366794.66
22912006.05.03 16:05buy1146100.001.83921.83411.8406
22922006.05.03 16:05buy1147100.001.83811.83301.8395
22932006.05.03 16:11buy1148100.001.83771.83261.8391
22942006.05.03 16:12buy1149100.001.83711.83201.8385
22952006.05.03 16:17t/p1149100.001.83851.83201.838514000.001380794.66
22962006.05.03 16:17close1148100.001.83851.83261.83918000.001388794.66
22972006.05.03 16:17close1147100.001.83851.83301.83954000.001392794.66
22982006.05.03 16:17close1146100.001.83851.83411.8406-7000.001385794.66
22992006.05.03 16:17buy1150100.001.83891.83381.8403
23002006.05.03 16:17buy1151100.001.83811.83301.8395
23012006.05.03 16:34buy1152100.001.83771.83261.8391
23022006.05.03 16:41buy1153100.001.83731.83221.8387
23032006.05.03 16:46buy1154100.001.83691.83181.8383
23042006.05.03 16:55t/p1154100.001.83831.83181.838314000.001399794.66
23052006.05.03 16:55close1153100.001.83851.83221.838712000.001411794.66
23062006.05.03 16:55close1152100.001.83851.83261.83918000.001419794.66
23072006.05.03 16:55close1151100.001.83851.83301.83954000.001423794.66
23082006.05.03 16:55close1150100.001.83851.83381.8403-4000.001419794.66
23092006.05.03 16:55buy1155100.001.83891.83381.8403
23102006.05.03 16:55buy1156100.001.83831.83321.8397
23112006.05.03 16:59t/p1156100.001.83971.83321.839714000.001433794.66
23122006.05.03 16:59close1155100.001.83981.83381.84039000.001442794.66
23132006.05.03 16:59buy1157100.001.84021.83511.8416
23142006.05.03 16:59buy1158100.001.83971.83461.8411
23152006.05.03 17:03t/p1158100.001.84111.83461.841114000.001456794.66
23162006.05.03 17:03close1157100.001.84111.83511.84169000.001465794.66
23172006.05.03 17:45buy1159100.001.84511.84001.8465
23182006.05.03 17:53buy1160100.001.84471.83961.8461
23192006.05.03 17:58buy1161100.001.84431.83921.8457
23202006.05.03 18:03t/p1160100.001.84611.83961.846114000.001479794.66
23212006.05.03 18:03t/p1161100.001.84571.83921.845714000.001493794.66
23222006.05.03 18:03close1159100.001.84621.84001.846511000.001504794.66
23232006.05.03 18:03buy1162100.001.84661.84151.8480
23242006.05.03 18:03buy1163100.001.84621.84111.8476
23252006.05.03 18:03buy1164100.001.84591.84081.8473
23262006.05.03 18:03buy1165100.001.84491.83981.8463
23272006.05.03 18:04t/p1165100.001.84631.83981.846314000.001518794.66
23282006.05.03 18:04close1164100.001.84631.84081.84734000.001522794.66
23292006.05.03 18:04close1163100.001.84631.84111.84761000.001523794.66
23302006.05.03 18:04close1162100.001.84631.84151.8480-3000.001520794.66
23312006.05.03 18:04buy1166100.001.84671.84161.8481
23322006.05.03 18:19buy1167100.001.84511.84001.8465
23332006.05.03 18:21buy1168100.001.84441.83931.8458
23342006.05.03 18:22buy1169100.001.84341.83831.8448
23352006.05.03 18:53buy1170100.001.84301.83791.8444
23362006.05.03 19:21t/p1170100.001.84441.83791.844414000.001534794.66
23372006.05.03 19:21close1169100.001.84451.83831.844811000.001545794.66
23382006.05.03 19:21close1168100.001.84451.83931.84581000.001546794.66
23392006.05.03 19:21close1167100.001.84451.84001.8465-6000.001540794.66
23402006.05.03 19:21close1166100.001.84451.84161.8481-22000.001518794.66
23412006.05.03 23:32sell11710.101.84231.84741.8409
23422006.05.04 00:48t/p11710.101.84091.84741.840913.361518808.01
23432006.05.04 14:00buy1172100.001.84151.83641.8429
23442006.05.04 14:10buy1173100.001.84111.83601.8425
23452006.05.04 14:19t/p1173100.001.84251.83601.842514000.001532808.01
23462006.05.04 14:19close1172100.001.84251.83641.842910000.001542808.01
23472006.05.04 14:19buy1174100.001.84291.83781.8443
23482006.05.04 14:19buy1175100.001.84251.83741.8439
23492006.05.04 14:21buy1176100.001.84201.83691.8434
23502006.05.04 14:34t/p1176100.001.84341.83691.843414000.001556808.01
23512006.05.04 14:34close1175100.001.84341.83741.84399000.001565808.01
23522006.05.04 14:34close1174100.001.84341.83781.84435000.001570808.01
23532006.05.04 14:34buy1177100.001.84381.83871.8452
23542006.05.04 14:36t/p1177100.001.84521.83871.845214000.001584808.01
23552006.05.04 14:36buy1178100.001.84561.84051.8470
23562006.05.04 14:36buy1179100.001.84521.84011.8466
23572006.05.04 14:38buy1180100.001.84471.83961.8461
23582006.05.04 14:39buy1181100.001.84431.83921.8457
23592006.05.04 14:42buy1182100.001.84351.83841.8449
23602006.05.04 14:56s/l1178100.001.84051.84051.8470-51000.001533808.01
23612006.05.04 14:56close1182100.001.84031.83841.8449-32000.001501808.01
23622006.05.04 14:56close1181100.001.84031.83921.8457-40000.001461808.01
23632006.05.04 14:56close1180100.001.84031.83961.8461-44000.001417808.01
23642006.05.04 14:56close1179100.001.84031.84011.8466-49000.001368808.01
23652006.05.04 14:56buy1183100.001.84071.83561.8421
23662006.05.04 15:02t/p1183100.001.84211.83561.842114000.001382808.01
23672006.05.04 15:02buy1184100.001.84251.83741.8439
23682006.05.04 15:18buy1185100.001.84211.83701.8435
23692006.05.04 15:29t/p1185100.001.84351.83701.843514000.001396808.01
23702006.05.04 15:29close1184100.001.84361.83741.843911000.001407808.01
23712006.05.04 15:29buy1186100.001.84401.83891.8454
23722006.05.04 15:29buy1187100.001.84361.83851.8450
23732006.05.04 15:36buy1188100.001.84321.83811.8446
23742006.05.04 15:38buy1189100.001.84281.83771.8442
23752006.05.04 15:43t/p1189100.001.84421.83771.844214000.001421808.01
23762006.05.04 15:43close1188100.001.84421.83811.844610000.001431808.01
23772006.05.04 15:43close1187100.001.84421.83851.84506000.001437808.01
23782006.05.04 15:43close1186100.001.84421.83891.84542000.001439808.01
23792006.05.04 15:43buy1190100.001.84461.83951.8460
23802006.05.04 15:43buy1191100.001.84421.83911.8456
23812006.05.04 15:49t/p1191100.001.84561.83911.845614000.001453808.01
23822006.05.04 15:49close1190100.001.84571.83951.846011000.001464808.01
23832006.05.04 15:49buy1192100.001.84611.84101.8475
23842006.05.04 15:50buy1193100.001.84571.84061.8471
23852006.05.04 15:51buy1194100.001.84521.84011.8466
23862006.05.04 15:52buy1195100.001.84461.83951.8460
23872006.05.04 16:04t/p1195100.001.84601.83951.846014000.001478808.01
23882006.05.04 16:04close1194100.001.84611.84011.84669000.001487808.01
23892006.05.04 16:04close1193100.001.84611.84061.84714000.001491808.01
23902006.05.04 16:04close1192100.001.84611.84101.84750.001491808.01
23912006.05.04 16:04buy1196100.001.84651.84141.8479
23922006.05.04 16:04buy1197100.001.84601.84091.8474
23932006.05.04 16:10buy1198100.001.84551.84041.8469
23942006.05.04 16:18t/p1198100.001.84691.84041.846914000.001505808.01
23952006.05.04 16:18close1197100.001.84701.84091.847410000.001515808.01
23962006.05.04 16:18close1196100.001.84701.84141.84795000.001520808.01
23972006.05.04 16:18buy1199100.001.84741.84231.8488
23982006.05.04 16:18buy1200100.001.84661.84151.8480
23992006.05.04 16:21t/p1200100.001.84801.84151.848014000.001534808.01
24002006.05.04 16:21close1199100.001.84801.84231.84886000.001540808.01
24012006.05.04 16:21buy1201100.001.84841.84331.8498
24022006.05.04 16:21buy1202100.001.84801.84291.8494
24032006.05.04 16:31buy1203100.001.84751.84241.8489
24042006.05.04 16:35buy1204100.001.84711.84201.8485
24052006.05.04 16:41t/p1204100.001.84851.84201.848514000.001554808.01
24062006.05.04 16:41close1203100.001.84851.84241.848910000.001564808.01
24072006.05.04 16:41close1202100.001.84851.84291.84945000.001569808.01
24082006.05.04 16:41close1201100.001.84851.84331.84981000.001570808.01
24092006.05.04 16:41buy1205100.001.84891.84381.8503
24102006.05.04 16:41buy1206100.001.84841.84331.8498
24112006.05.04 16:41buy1207100.001.84811.84301.8495
24122006.05.04 17:03buy1208100.001.84771.84261.8491
24132006.05.04 17:09t/p1208100.001.84911.84261.849114000.001584808.01
24142006.05.04 17:09close1207100.001.84931.84301.849512000.001596808.01
24152006.05.04 17:09close1206100.001.84931.84331.84989000.001605808.01
24162006.05.04 17:09close1205100.001.84931.84381.85034000.001609808.01
24172006.05.04 17:09buy1209100.001.84971.84461.8511
24182006.05.04 17:09buy1210100.001.84921.84411.8506
24192006.05.04 17:09buy1211100.001.84871.84361.8501
24202006.05.04 17:14buy1212100.001.84821.84311.8496
24212006.05.04 17:19buy1213100.001.84771.84261.8491
24222006.05.04 17:29t/p1213100.001.84911.84261.849114000.001623808.01
24232006.05.04 17:29close1212100.001.84931.84311.849611000.001634808.01
24242006.05.04 17:29close1211100.001.84931.84361.85016000.001640808.01
24252006.05.04 17:29close1210100.001.84931.84411.85061000.001641808.01
24262006.05.04 17:29close1209100.001.84931.84461.8511-4000.001637808.01
24272006.05.04 17:29buy1214100.001.84971.84461.8511
24282006.05.04 17:29buy1215100.001.84921.84411.8506
24292006.05.04 17:29buy1216100.001.84871.84361.8501
24302006.05.04 17:50buy1217100.001.84831.84321.8497
24312006.05.04 17:52buy1218100.001.84801.84291.8494
24322006.05.04 19:22t/p1218100.001.84941.84291.849414000.001651808.01
24332006.05.04 19:22close1217100.001.84941.84321.849711000.001662808.01
24342006.05.04 19:22close1216100.001.84941.84361.85017000.001669808.01
24352006.05.04 19:22close1215100.001.84941.84411.85062000.001671808.01
24362006.05.04 19:22close1214100.001.84941.84461.8511-3000.001668808.01
24372006.05.04 19:22buy1219100.001.84981.84471.8512
24382006.05.04 19:25buy1220100.001.84941.84431.8508
24392006.05.04 19:34buy1221100.001.84901.84391.8504
24402006.05.04 19:35buy1222100.001.84861.84351.8500
24412006.05.04 19:40buy1223100.001.84821.84311.8496
24422006.05.04 20:08t/p1222100.001.85001.84351.850014000.001682808.01
24432006.05.04 20:08t/p1223100.001.84961.84311.849614000.001696808.01
24442006.05.04 20:08close1221100.001.85001.84391.850410000.001706808.01
24452006.05.04 20:08close1220100.001.85001.84431.85086000.001712808.01
24462006.05.04 20:08close1219100.001.85001.84471.85122000.001714808.01
24472006.05.04 20:08buy1224100.001.85041.84531.8518
24482006.05.04 20:08buy1225100.001.85001.84491.8514
24492006.05.04 20:09t/p1225100.001.85141.84491.851414000.001728808.01
24502006.05.04 20:09close1224100.001.85141.84531.851810000.001738808.01
24512006.05.04 20:09buy1226100.001.85181.84671.8532
24522006.05.04 20:10t/p1226100.001.85321.84671.853214000.001752808.01
24532006.05.04 20:10buy1227100.001.85361.84851.8550
24542006.05.04 20:25buy1228100.001.85321.84811.8546
24552006.05.04 22:17buy1229100.001.85281.84771.8542
24562006.05.04 22:45buy1230100.001.85241.84731.8538
24572006.05.04 22:57buy1231100.001.85211.84701.8535
24582006.05.05 00:21t/p1231100.001.85351.84701.853513650.001766458.01
24592006.05.05 00:21close1230100.001.85361.84731.853811650.001778108.01
24602006.05.05 00:21close1229100.001.85361.84771.85427650.001785758.01
24612006.05.05 00:21close1228100.001.85361.84811.85463650.001789408.01
24622006.05.05 00:21close1227100.001.85361.84851.8550-350.001789058.01
24632006.05.05 13:15buy1232100.001.85051.84541.8519
24642006.05.05 13:49buy1233100.001.85011.84501.8515
24652006.05.05 13:52buy1234100.001.84961.84451.8510
24662006.05.05 13:53buy1235100.001.84921.84411.8506
24672006.05.05 14:14buy1236100.001.84861.84351.8500
24682006.05.05 14:30t/p1232100.001.85191.84541.851914000.001803058.01
24692006.05.05 14:30t/p1233100.001.85151.84501.851514000.001817058.01
24702006.05.05 14:30t/p1234100.001.85101.84451.851014000.001831058.01
24712006.05.05 14:30t/p1235100.001.85061.84411.850614000.001845058.01
24722006.05.05 14:30t/p1236100.001.85001.84351.850014000.001859058.01
24732006.05.05 14:30buy1237100.001.85341.84831.8548
24742006.05.05 14:30t/p1237100.001.85481.84831.854814000.001873058.01
24752006.05.05 14:30buy1238100.001.85671.85161.8581
24762006.05.05 14:30buy1239100.001.85621.85111.8576
24772006.05.05 14:30buy1240100.001.85541.85031.8568
24782006.05.05 14:30buy1241100.001.85441.84931.8558
24792006.05.05 14:30buy1242100.001.85411.84901.8555
24802006.05.05 14:30s/l1238100.001.85161.85161.8581-51000.001822058.01
24812006.05.05 14:30close1242100.001.85151.84901.8555-26000.001796058.01
24822006.05.05 14:30close1241100.001.85151.84931.8558-29000.001767058.01
24832006.05.05 14:30close1240100.001.85151.85031.8568-39000.001728058.01
24842006.05.05 14:30close1239100.001.85151.85111.8576-47000.001681058.01
24852006.05.05 14:30buy1243100.001.85191.84681.8533
24862006.05.05 14:30t/p1243100.001.85331.84681.853314000.001695058.01
24872006.05.05 14:30buy1244100.001.85371.84861.8551
24882006.05.05 14:30buy1245100.001.85321.84811.8546
24892006.05.05 14:30buy1246100.001.85251.84741.8539
24902006.05.05 14:30buy1247100.001.85211.84701.8535
24912006.05.05 14:30buy1248100.001.84951.84441.8509
24922006.05.05 14:30t/p1248100.001.85091.84441.850914000.001709058.01
24932006.05.05 14:30close1247100.001.85171.84701.8535-4000.001705058.01
24942006.05.05 14:30close1246100.001.85171.84741.8539-8000.001697058.01
24952006.05.05 14:30close1245100.001.85171.84811.8546-15000.001682058.01
24962006.05.05 14:30close1244100.001.85171.84861.8551-20000.001662058.01
24972006.05.05 14:30buy1249100.001.85211.84701.8535
24982006.05.05 14:30t/p1249100.001.85351.84701.853514000.001676058.01
24992006.05.05 14:30buy1250100.001.85691.85181.8583
25002006.05.05 14:31t/p1250100.001.85831.85181.858314000.001690058.01
25012006.05.05 14:31buy1251100.001.85971.85461.8611
25022006.05.05 14:31buy1252100.001.85891.85381.8603
25032006.05.05 14:31buy1253100.001.85821.85311.8596
25042006.05.05 14:31buy1254100.001.85761.85251.8590
25052006.05.05 14:31buy1255100.001.85661.85151.8580
25062006.05.05 14:31s/l1251100.001.85461.85461.8611-51000.001639058.01
25072006.05.05 14:31close1255100.001.85441.85151.8580-22000.001617058.01
25082006.05.05 14:31close1254100.001.85441.85251.8590-32000.001585058.01
25092006.05.05 14:31close1253100.001.85441.85311.8596-38000.001547058.01
25102006.05.05 14:31close1252100.001.85441.85381.8603-45000.001502058.01
25112006.05.05 14:31buy1256100.001.85481.84971.8562
25122006.05.05 14:31t/p1256100.001.85621.84971.856214000.001516058.01
25132006.05.05 14:31buy1257100.001.85661.85151.8580
25142006.05.05 14:31t/p1257100.001.85801.85151.858014000.001530058.01
25152006.05.05 14:31buy1258100.001.85991.85481.8613
25162006.05.05 14:31buy1259100.001.85841.85331.8598
25172006.05.05 14:32buy1260100.001.85811.85301.8595
25182006.05.05 14:36buy1261100.001.85771.85261.8591
25192006.05.05 14:37buy1262100.001.85731.85221.8587
25202006.05.05 15:08t/p1262100.001.85871.85221.858714000.001544058.01
25212006.05.05 15:08close1261100.001.85891.85261.859112000.001556058.01
25222006.05.05 15:08close1260100.001.85891.85301.85958000.001564058.01
25232006.05.05 15:08close1259100.001.85891.85331.85985000.001569058.01
25242006.05.05 15:08close1258100.001.85891.85481.8613-10000.001559058.01
25252006.05.05 15:08buy1263100.001.85931.85421.8607
25262006.05.05 15:09buy1264100.001.85871.85361.8601
25272006.05.05 15:23buy1265100.001.85831.85321.8597
25282006.05.05 15:28t/p1265100.001.85971.85321.859714000.001573058.01
25292006.05.05 15:28close1264100.001.85981.85361.860111000.001584058.01
25302006.05.05 15:28close1263100.001.85981.85421.86075000.001589058.01
25312006.05.05 15:28buy1266100.001.86021.85511.8616
25322006.05.05 15:29t/p1266100.001.86161.85511.861614000.001603058.01
25332006.05.05 15:29buy1267100.001.86221.85711.8636
25342006.05.05 15:29buy1268100.001.86181.85671.8632
25352006.05.05 15:31buy1269100.001.86141.85631.8628
25362006.05.05 15:38buy1270100.001.86071.85561.8621
25372006.05.05 15:39buy1271100.001.86011.85501.8615
25382006.05.05 16:01t/p1271100.001.86151.85501.861514000.001617058.01
25392006.05.05 16:01close1270100.001.86191.85561.862112000.001629058.01
25402006.05.05 16:01close1269100.001.86191.85631.86285000.001634058.01
25412006.05.05 16:01close1268100.001.86191.85671.86321000.001635058.01
25422006.05.05 16:01close1267100.001.86191.85711.8636-3000.001632058.01
25432006.05.05 16:01buy1272100.001.86231.85721.8637
25442006.05.05 16:01buy1273100.001.86201.85691.8634
25452006.05.05 16:01buy1274100.001.86161.85651.8630
25462006.05.05 16:05buy1275100.001.86111.85601.8625
25472006.05.05 16:12buy1276100.001.86071.85561.8621
25482006.05.05 16:46s/l1272100.001.85721.85721.8637-51000.001581058.01
25492006.05.05 16:46close1276100.001.85711.85561.8621-36000.001545058.01
25502006.05.05 16:46close1275100.001.85711.85601.8625-40000.001505058.01
25512006.05.05 16:46close1274100.001.85711.85651.8630-45000.001460058.01
25522006.05.05 16:46close1273100.001.85711.85691.8634-49000.001411058.01
25532006.05.05 16:46buy1277100.001.85751.85241.8589
25542006.05.05 16:47buy1278100.001.85711.85201.8585
25552006.05.05 16:56t/p1278100.001.85851.85201.858514000.001425058.01
25562006.05.05 16:56close1277100.001.85851.85241.858910000.001435058.01
25572006.05.05 16:56buy1279100.001.85891.85381.8603
25582006.05.05 16:56buy1280100.001.85851.85341.8599
25592006.05.05 17:03buy1281100.001.85811.85301.8595
25602006.05.05 17:06buy1282100.001.85771.85261.8591
25612006.05.05 17:11buy1283100.001.85721.85211.8586
25622006.05.05 17:27t/p1283100.001.85861.85211.858614000.001449058.01
25632006.05.05 17:27close1282100.001.85871.85261.859110000.001459058.01
25642006.05.05 17:27close1281100.001.85871.85301.85956000.001465058.01
25652006.05.05 17:27close1280100.001.85871.85341.85992000.001467058.01
25662006.05.05 17:27close1279100.001.85871.85381.8603-2000.001465058.01
25672006.05.05 17:27buy1284100.001.85911.85401.8605
25682006.05.05 17:27buy1285100.001.85871.85361.8601
25692006.05.05 17:58buy1286100.001.85821.85311.8596
25702006.05.05 18:52t/p1286100.001.85961.85311.859614000.001479058.01
25712006.05.05 18:52close1285100.001.85961.85361.86019000.001488058.01
25722006.05.05 18:52close1284100.001.85961.85401.86055000.001493058.01
25732006.05.05 18:52buy1287100.001.86001.85491.8614
25742006.05.05 18:56buy1288100.001.85961.85451.8610
25752006.05.05 19:05buy1289100.001.85911.85401.8605
25762006.05.05 19:07buy1290100.001.85871.85361.8601
25772006.05.05 19:20t/p1290100.001.86011.85361.860114000.001507058.01
25782006.05.05 19:20close1289100.001.86021.85401.860511000.001518058.01
25792006.05.05 19:20close1288100.001.86021.85451.86106000.001524058.01
25802006.05.05 19:20close1287100.001.86021.85491.86142000.001526058.01
25812006.05.05 19:20buy1291100.001.86061.85551.8620
25822006.05.05 19:25buy1292100.001.86021.85511.8616
25832006.05.05 19:30buy1293100.001.85961.85451.8610
25842006.05.05 19:31buy1294100.001.85921.85411.8606
25852006.05.05 19:34buy1295100.001.85881.85371.8602
25862006.05.08 00:00t/p1291100.001.86201.85551.862013650.001539708.01
25872006.05.08 00:00t/p1292100.001.86161.85511.861613650.001553358.01
25882006.05.08 00:00t/p1293100.001.86101.85451.861013650.001567008.01
25892006.05.08 00:00t/p1294100.001.86061.85411.860613650.001580658.01
25902006.05.08 00:00t/p1295100.001.86021.85371.860213650.001594308.01
25912006.05.08 09:00buy1296100.001.86171.85661.8631
25922006.05.08 09:02buy1297100.001.86131.85621.8627
25932006.05.08 09:38buy1298100.001.86091.85581.8623
25942006.05.08 10:18t/p1298100.001.86231.85581.862314000.001608308.01
25952006.05.08 10:18close1297100.001.86231.85621.862710000.001618308.01
25962006.05.08 10:18close1296100.001.86231.85661.86316000.001624308.01
25972006.05.08 15:45sell12990.101.86111.86621.8597
25982006.05.08 15:59t/p12990.101.85971.86621.859714.001624322.01
25992006.05.08 15:59sell13000.101.85911.86421.8577
26002006.05.08 16:02sell13010.201.85981.86491.8584
26012006.05.08 16:03sell13020.401.86011.86521.8587
26022006.05.08 16:12t/p13020.401.85871.86521.858756.001624378.01
26032006.05.08 16:12close13010.201.85871.86491.858422.001624400.01
26042006.05.08 16:12close13000.101.85871.86421.85774.001624404.01
26052006.05.08 16:12sell13030.101.85831.86341.8569
26062006.05.08 16:13t/p13030.101.85691.86341.856914.001624418.01
26072006.05.08 16:13sell13040.101.85651.86161.8551
26082006.05.08 16:13sell13050.201.85691.86201.8555
26092006.05.08 16:15sell13060.401.85741.86251.8560
26102006.05.08 16:28sell13070.801.85781.86291.8564
26112006.05.08 16:30sell13081.601.85891.86401.8575
26122006.05.08 16:42t/p13081.601.85751.86401.8575224.001624642.01
26132006.05.08 16:42close13070.801.85751.86291.856424.001624666.01
26142006.05.08 16:42close13060.401.85751.86251.8560-4.001624662.01
26152006.05.08 16:42close13050.201.85751.86201.8555-12.001624650.01
26162006.05.08 16:42close13040.101.85751.86161.8551-10.001624640.01
26172006.05.08 16:42sell13090.101.85711.86221.8557
26182006.05.08 16:42sell13100.201.85751.86261.8561
26192006.05.08 16:44sell13110.401.85791.86301.8565
26202006.05.08 16:46sell13120.801.85831.86341.8569
26212006.05.08 16:47sell13131.601.85871.86381.8573
26222006.05.08 19:01t/p13131.601.85731.86381.8573224.001624864.01
26232006.05.08 19:01close13120.801.85731.86341.856980.001624944.01
26242006.05.08 19:01close13110.401.85731.86301.856524.001624968.01
26252006.05.08 19:01close13100.201.85731.86261.85614.001624972.01
26262006.05.08 19:01close13090.101.85731.86221.8557-2.001624970.01
26272006.05.08 19:01sell13140.101.85691.86201.8555
26282006.05.08 19:10t/p13140.101.85551.86201.855514.001624984.01
26292006.05.08 19:10sell13150.101.85511.86021.8537
26302006.05.08 19:10sell13160.201.85551.86061.8541
26312006.05.08 19:32sell13170.401.85591.86101.8545
26322006.05.08 19:47sell13180.801.85631.86141.8549
26332006.05.08 20:02sell13191.601.85671.86181.8553
26342006.05.09 08:32t/p13191.601.85531.86181.8553220.561625204.57
26352006.05.09 08:32close13180.801.85501.86141.8549102.281625306.85
26362006.05.09 08:32close13170.401.85501.86101.854535.141625341.99
26372006.05.09 08:32close13160.201.85501.86061.85419.571625351.56
26382006.05.09 08:32close13150.101.85501.86021.85370.791625352.35
26392006.05.09 13:45buy1320100.001.85861.85351.8600
26402006.05.09 13:45buy1321100.001.85821.85311.8596
26412006.05.09 13:53buy1322100.001.85781.85271.8592
26422006.05.09 13:53buy1323100.001.85741.85231.8588
26432006.05.09 13:54buy1324100.001.85701.85191.8584
26442006.05.09 14:20t/p1324100.001.85841.85191.858414000.001639352.35
26452006.05.09 14:20close1323100.001.85841.85231.858810000.001649352.35
26462006.05.09 14:20close1322100.001.85841.85271.85926000.001655352.35
26472006.05.09 14:20close1321100.001.85841.85311.85962000.001657352.35
26482006.05.09 14:20close1320100.001.85841.85351.8600-2000.001655352.35
26492006.05.09 14:20buy1325100.001.85881.85371.8602
26502006.05.09 14:20buy1326100.001.85841.85331.8598
26512006.05.09 14:28buy1327100.001.85791.85281.8593
26522006.05.09 14:39buy1328100.001.85751.85241.8589
26532006.05.09 14:40buy1329100.001.85711.85201.8585
26542006.05.09 14:54t/p1329100.001.85851.85201.858514000.001669352.35
26552006.05.09 14:54close1328100.001.85851.85241.858910000.001679352.35
26562006.05.09 14:54close1327100.001.85851.85281.85936000.001685352.35
26572006.05.09 14:54close1326100.001.85851.85331.85981000.001686352.35
26582006.05.09 14:54close1325100.001.85851.85371.8602-3000.001683352.35
26592006.05.09 14:54buy1330100.001.85891.85381.8603
26602006.05.09 14:55buy1331100.001.85851.85341.8599
26612006.05.09 14:59t/p1331100.001.85991.85341.859914000.001697352.35
26622006.05.09 14:59close1330100.001.86011.85381.860312000.001709352.35
26632006.05.09 14:59buy1332100.001.86051.85541.8619
26642006.05.09 15:00buy1333100.001.86021.85511.8616
26652006.05.09 15:01buy1334100.001.85981.85471.8612
26662006.05.09 15:04t/p1333100.001.86161.85511.861614000.001723352.35
26672006.05.09 15:04t/p1334100.001.86121.85471.861214000.001737352.35
26682006.05.09 15:04close1332100.001.86171.85541.861912000.001749352.35
26692006.05.09 15:04buy1335100.001.86211.85701.8635
26702006.05.09 15:07buy1336100.001.86171.85661.8631
26712006.05.09 15:14buy1337100.001.86131.85621.8627
26722006.05.09 15:28t/p1337100.001.86271.85621.862714000.001763352.35
26732006.05.09 15:28close1336100.001.86271.85661.863110000.001773352.35
26742006.05.09 15:28close1335100.001.86271.85701.86356000.001779352.35
26752006.05.09 15:28buy1338100.001.86311.85801.8645
26762006.05.09 15:32buy1339100.001.86271.85761.8641
26772006.05.09 15:32buy1340100.001.86231.85721.8637
26782006.05.09 15:53t/p1340100.001.86371.85721.863714000.001793352.35
26792006.05.09 15:53close1339100.001.86391.85761.864112000.001805352.35
26802006.05.09 15:53close1338100.001.86391.85801.86458000.001813352.35
26812006.05.09 15:53buy1341100.001.86431.85921.8657
26822006.05.09 15:58buy1342100.001.86371.85861.8651
26832006.05.09 16:06t/p1342100.001.86511.85861.865114000.001827352.35
26842006.05.09 16:06close1341100.001.86511.85921.86578000.001835352.35
26852006.05.09 16:06buy1343100.001.86551.86041.8669
26862006.05.09 16:19t/p1343100.001.86691.86041.866914000.001849352.35
26872006.05.09 16:19buy1344100.001.86761.86251.8690
26882006.05.09 16:19buy1345100.001.86711.86201.8685
26892006.05.09 16:22buy1346100.001.86671.86161.8681
26902006.05.09 16:25buy1347100.001.86621.86111.8676
26912006.05.09 16:27buy1348100.001.86581.86071.8672
26922006.05.09 16:34t/p1348100.001.86721.86071.867214000.001863352.35
26932006.05.09 16:34close1347100.001.86731.86111.867611000.001874352.35
26942006.05.09 16:34close1346100.001.86731.86161.86816000.001880352.35
26952006.05.09 16:34close1345100.001.86731.86201.86852000.001882352.35
26962006.05.09 16:34close1344100.001.86731.86251.8690-3000.001879352.35
26972006.05.09 16:34buy1349100.001.86771.86261.8691
26982006.05.09 16:37buy1350100.001.86661.86151.8680
26992006.05.09 16:37t/p1350100.001.86801.86151.868014000.001893352.35
27002006.05.09 16:37close1349100.001.86801.86261.86913000.001896352.35
27012006.05.09 16:37buy1351100.001.86841.86331.8698
27022006.05.09 16:38buy1352100.001.86761.86251.8690
27032006.05.09 16:38buy1353100.001.86721.86211.8686
27042006.05.09 16:43buy1354100.001.86671.86161.8681
27052006.05.09 16:44buy1355100.001.86611.86101.8675
27062006.05.09 17:31s/l1351100.001.86331.86331.8698-51000.001845352.35
27072006.05.09 17:31close1355100.001.86331.86101.8675-28000.001817352.35
27082006.05.09 17:31close1354100.001.86331.86161.8681-34000.001783352.35
27092006.05.09 17:31close1353100.001.86331.86211.8686-39000.001744352.35
27102006.05.09 17:31close1352100.001.86331.86251.8690-43000.001701352.35
27112006.05.09 17:31buy1356100.001.86371.85861.8651
27122006.05.09 17:31buy1357100.001.86331.85821.8647
27132006.05.09 17:33buy1358100.001.86281.85771.8642
27142006.05.09 17:34buy1359100.001.86241.85731.8638
27152006.05.09 17:34buy1360100.001.86211.85701.8635
27162006.05.09 17:40t/p1360100.001.86351.85701.863514000.001715352.35
27172006.05.09 17:40close1359100.001.86361.85731.863812000.001727352.35
27182006.05.09 17:40close1358100.001.86361.85771.86428000.001735352.35
27192006.05.09 17:40close1357100.001.86361.85821.86473000.001738352.35
27202006.05.09 17:40close1356100.001.86361.85861.8651-1000.001737352.35
27212006.05.09 17:40buy1361100.001.86401.85891.8654
27222006.05.09 17:42buy1362100.001.86361.85851.8650
27232006.05.09 17:59buy1363100.001.86281.85771.8642
27242006.05.09 18:15t/p1363100.001.86421.85771.864214000.001751352.35
27252006.05.09 18:15close1362100.001.86431.85851.86507000.001758352.35
27262006.05.09 18:15close1361100.001.86431.85891.86543000.001761352.35
27272006.05.09 18:15buy1364100.001.86471.85961.8661
27282006.05.09 18:16buy1365100.001.86431.85921.8657
27292006.05.09 18:56t/p1365100.001.86571.85921.865714000.001775352.35
27302006.05.09 18:56close1364100.001.86571.85961.866110000.001785352.35
27312006.05.09 18:56buy1366100.001.86611.86101.8675
27322006.05.09 18:57buy1367100.001.86541.86031.8668
27332006.05.09 18:58buy1368100.001.86501.85991.8664
27342006.05.09 18:59buy1369100.001.86441.85931.8658
27352006.05.09 20:13t/p1369100.001.86581.85931.865814000.001799352.35
27362006.05.09 20:13close1368100.001.86591.85991.86649000.001808352.35
27372006.05.09 20:13close1367100.001.86591.86031.86685000.001813352.35
27382006.05.09 20:13close1366100.001.86591.86101.8675-2000.001811352.35
27392006.05.09 20:13buy1370100.001.86631.86121.8677
27402006.05.09 21:43buy1371100.001.86591.86081.8673
27412006.05.09 21:58buy1372100.001.86551.86041.8669
27422006.05.09 22:53t/p1372100.001.86691.86041.866914000.001825352.35
27432006.05.09 22:53close1371100.001.86691.86081.867310000.001835352.35
27442006.05.09 22:53close1370100.001.86691.86121.86776000.001841352.35
27452006.05.10 07:30buy1373100.001.86621.86111.8676
27462006.05.10 08:34buy1374100.001.86581.86071.8672
27472006.05.10 08:45t/p1374100.001.86721.86071.867214000.001855352.35
27482006.05.10 08:45close1373100.001.86741.86111.867612000.001867352.35
27492006.05.11 00:30sell13750.101.86351.86861.8621
27502006.05.11 00:52t/p13750.101.86211.86861.862114.001867366.35
27512006.05.11 00:52sell13760.101.86171.86681.8603
27522006.05.11 00:52sell13770.201.86211.86721.8607
27532006.05.11 00:52sell13780.401.86261.86771.8612
27542006.05.11 01:31t/p13780.401.86121.86771.861256.001867422.35
27552006.05.11 01:31close13770.201.86101.86721.860722.001867444.35
27562006.05.11 01:31close13760.101.86101.86681.86037.001867451.35
27572006.05.11 01:31sell13790.101.86061.86571.8592
27582006.05.11 01:49t/p13790.101.85921.86571.859214.001867465.35
27592006.05.11 01:49sell13800.101.85871.86381.8573
27602006.05.11 02:05sell13810.201.85911.86421.8577
27612006.05.11 02:39t/p13810.201.85771.86421.857728.001867493.35
27622006.05.11 02:39close13800.101.85771.86381.857310.001867503.35
27632006.05.11 02:39sell13820.101.85731.86241.8559
27642006.05.11 02:45sell13830.201.85771.86281.8563
27652006.05.11 02:49sell13840.401.85811.86321.8567
27662006.05.11 02:54sell13850.801.85851.86361.8571
27672006.05.11 03:04t/p13850.801.85711.86361.8571112.001867615.35
27682006.05.11 03:04close13840.401.85711.86321.856740.001867655.35
27692006.05.11 03:04close13830.201.85711.86281.856312.001867667.35
27702006.05.11 03:04close13820.101.85711.86241.85592.001867669.35
27712006.05.11 03:04sell13860.101.85671.86181.8553
27722006.05.11 03:04sell13870.201.85711.86221.8557
27732006.05.11 03:11t/p13870.201.85571.86221.855728.001867697.35
27742006.05.11 03:11close13860.101.85571.86181.855310.001867707.35
27752006.05.11 03:11sell13880.101.85531.86041.8539
27762006.05.11 03:19t/p13880.101.85391.86041.853914.001867721.35
27772006.05.11 03:19sell13890.101.85351.85861.8521
27782006.05.11 03:20sell13900.201.85401.85911.8526
27792006.05.11 03:22sell13910.401.85451.85961.8531
27802006.05.11 04:07sell13920.801.85491.86001.8535
27812006.05.11 04:15sell13931.601.85541.86051.8540
27822006.05.11 05:46t/p13931.601.85401.86051.8540224.001867945.35
27832006.05.11 05:46close13920.801.85401.86001.853572.001868017.35
27842006.05.11 05:46close13910.401.85401.85961.853120.001868037.35
27852006.05.11 05:46close13900.201.85401.85911.85260.001868037.35
27862006.05.11 05:46close13890.101.85401.85861.8521-5.001868032.35
27872006.05.11 05:46sell13940.101.85361.85871.8522
27882006.05.11 05:47sell13950.201.85391.85901.8525
27892006.05.11 05:55sell13960.401.85431.85941.8529
27902006.05.11 05:56sell13970.801.85491.86001.8535
27912006.05.11 05:58sell13981.601.85541.86051.8540
27922006.05.11 09:08s/l13940.101.85871.85871.8522-51.001867981.35
27932006.05.11 09:08close13981.601.85871.86051.8540-528.001867453.35
27942006.05.11 09:08close13970.801.85871.86001.8535-304.001867149.35
27952006.05.11 09:08close13960.401.85871.85941.8529-176.001866973.35
27962006.05.11 09:08close13950.201.85871.85901.8525-96.001866877.35
27972006.05.11 09:45buy1399100.001.85641.85131.8578
27982006.05.11 09:46buy1400100.001.85611.85101.8575
27992006.05.11 09:47buy1401100.001.85571.85061.8571
28002006.05.11 09:51buy1402100.001.85531.85021.8567
28012006.05.11 09:52buy1403100.001.85461.84951.8560
28022006.05.11 10:10t/p1403100.001.85601.84951.856014000.001880877.35
28032006.05.11 10:10close1402100.001.85601.85021.85677000.001887877.35
28042006.05.11 10:10close1401100.001.85601.85061.85713000.001890877.35
28052006.05.11 10:10close1400100.001.85601.85101.8575-1000.001889877.35
28062006.05.11 10:10close1399100.001.85601.85131.8578-4000.001885877.35
28072006.05.11 10:10buy1404100.001.85641.85131.8578
28082006.05.11 10:12buy1405100.001.85581.85071.8572
28092006.05.11 10:15buy1406100.001.85511.85001.8565
28102006.05.11 10:25t/p1406100.001.85651.85001.856514000.001899877.35
28112006.05.11 10:25close1405100.001.85651.85071.85727000.001906877.35
28122006.05.11 10:25close1404100.001.85651.85131.85781000.001907877.35
28132006.05.11 10:25buy1407100.001.85691.85181.8583
28142006.05.11 10:30t/p1407100.001.85831.85181.858314000.001921877.35
28152006.05.11 10:30buy1408100.001.85971.85461.8611
28162006.05.11 10:30buy1409100.001.85931.85421.8607
28172006.05.11 10:30buy1410100.001.85891.85381.8603
28182006.05.11 10:30buy1411100.001.85851.85341.8599
28192006.05.11 10:30buy1412100.001.85781.85271.8592
28202006.05.11 10:30t/p1412100.001.85921.85271.859214000.001935877.35
28212006.05.11 10:30close1411100.001.85921.85341.85997000.001942877.35
28222006.05.11 10:30close1410100.001.85921.85381.86033000.001945877.35
28232006.05.11 10:30close1409100.001.85921.85421.8607-1000.001944877.35
28242006.05.11 10:30close1408100.001.85921.85461.8611-5000.001939877.35
28252006.05.11 10:30buy1413100.001.85961.85451.8610
28262006.05.11 10:30buy1414100.001.85921.85411.8606
28272006.05.11 10:30buy1415100.001.85851.85341.8599
28282006.05.11 10:30t/p1415100.001.85991.85341.859914000.001953877.35
28292006.05.11 10:30close1414100.001.86031.85411.860611000.001964877.35
28302006.05.11 10:30close1413100.001.86031.85451.86107000.001971877.35
28312006.05.11 10:30buy1416100.001.86071.85561.8621
28322006.05.11 10:35buy1417100.001.86011.85501.8615
28332006.05.11 10:38buy1418100.001.85971.85461.8611
28342006.05.11 10:46buy1419100.001.85931.85421.8607
28352006.05.11 10:51buy1420100.001.85891.85381.8603
28362006.05.11 11:03t/p1420100.001.86031.85381.860314000.001985877.35
28372006.05.11 11:03close1419100.001.86031.85421.860710000.001995877.35
28382006.05.11 11:03close1418100.001.86031.85461.86116000.002001877.35
28392006.05.11 11:03close1417100.001.86031.85501.86152000.002003877.35
28402006.05.11 11:03close1416100.001.86031.85561.8621-4000.001999877.35
28412006.05.11 11:03buy1421100.001.86071.85561.8621
28422006.05.11 11:14buy1422100.001.86031.85521.8617
28432006.05.11 11:15buy1423100.001.86001.85491.8614
28442006.05.11 11:21t/p1423100.001.86141.85491.861414000.002013877.35
28452006.05.11 11:21close1422100.001.86141.85521.861711000.002024877.35
28462006.05.11 11:21close1421100.001.86141.85561.86217000.002031877.35
28472006.05.11 11:21buy1424100.001.86181.85671.8632
28482006.05.11 11:25t/p1424100.001.86321.85671.863214000.002045877.35
28492006.05.11 11:25buy1425100.001.86361.85851.8650
28502006.05.11 11:26buy1426100.001.86311.85801.8645
28512006.05.11 11:34t/p1426100.001.86451.85801.864514000.002059877.35
28522006.05.11 11:34close1425100.001.86451.85851.86509000.002068877.35
28532006.05.11 11:34buy1427100.001.86491.85981.8663
28542006.05.11 11:40buy1428100.001.86451.85941.8659
28552006.05.11 11:54buy1429100.001.86421.85911.8656
28562006.05.11 12:22t/p1429100.001.86561.85911.865614000.002082877.35
28572006.05.11 12:22close1428100.001.86561.85941.865911000.002093877.35
28582006.05.11 12:22close1427100.001.86561.85981.86637000.002100877.34
28592006.05.11 12:22buy1430100.001.86601.86091.8674
28602006.05.11 12:27t/p1430100.001.86741.86091.867414000.002114877.34
28612006.05.11 12:27buy1431100.001.86781.86271.8692
28622006.05.11 12:29buy1432100.001.86731.86221.8687
28632006.05.11 12:31buy1433100.001.86671.86161.8681
28642006.05.11 12:40buy1434100.001.86631.86121.8677
28652006.05.11 12:47buy1435100.001.86591.86081.8673
28662006.05.11 13:24s/l1431100.001.86271.86271.8692-51000.002063877.34
28672006.05.11 13:24close1435100.001.86261.86081.8673-33000.002030877.34
28682006.05.11 13:24close1434100.001.86261.86121.8677-37000.001993877.34
28692006.05.11 13:24close1433100.001.86261.86161.8681-41000.001952877.34
28702006.05.11 13:24close1432100.001.86261.86221.8687-47000.001905877.34
28712006.05.11 13:24buy1436100.001.86301.85791.8644
28722006.05.11 13:43buy1437100.001.86251.85741.8639
28732006.05.11 13:45buy1438100.001.86221.85711.8636
28742006.05.11 14:10t/p1438100.001.86361.85711.863614000.001919877.34
28752006.05.11 14:10close1437100.001.86361.85741.863911000.001930877.34
28762006.05.11 14:10close1436100.001.86361.85791.86446000.001936877.34
28772006.05.11 14:10buy1439100.001.86401.85891.8654
28782006.05.11 14:13buy1440100.001.86361.85851.8650
28792006.05.11 14:21t/p1439100.001.86541.85891.865414000.001950877.34
28802006.05.11 14:21t/p1440100.001.86501.85851.865014000.001964877.34
28812006.05.11 14:21buy1441100.001.86581.86071.8672
28822006.05.11 14:21buy1442100.001.86541.86031.8668
28832006.05.11 14:21buy1443100.001.86501.85991.8664
28842006.05.11 14:30t/p1443100.001.86641.85991.866414000.001978877.34
28852006.05.11 14:30close1442100.001.86641.86031.866810000.001988877.34
28862006.05.11 14:30close1441100.001.86641.86071.86726000.001994877.34
28872006.05.11 14:30buy1444100.001.86681.86171.8682
28882006.05.11 14:31t/p1444100.001.86821.86171.868214000.002008877.34
28892006.05.11 14:31buy1445100.001.86861.86351.8700
28902006.05.11 14:32buy1446100.001.86811.86301.8695
28912006.05.11 14:33t/p1446100.001.86951.86301.869514000.002022877.34
28922006.05.11 14:33close1445100.001.86951.86351.87009000.002031877.34
28932006.05.11 14:33buy1447100.001.86991.86481.8713
28942006.05.11 14:33buy1448100.001.86901.86391.8704
28952006.05.11 14:34t/p1448100.001.87041.86391.870414000.002045877.34
28962006.05.11 14:34close1447100.001.87041.86481.87135000.002050877.34
28972006.05.11 14:34buy1449100.001.87081.86571.8722
28982006.05.11 14:35buy1450100.001.87001.86491.8714
28992006.05.11 14:36buy1451100.001.86941.86431.8708
29002006.05.11 14:39buy1452100.001.86861.86351.8700
29012006.05.11 14:52t/p1452100.001.87001.86351.870014000.002064877.34
29022006.05.11 14:52close1451100.001.87011.86431.87087000.002071877.34
29032006.05.11 14:52close1450100.001.87011.86491.87141000.002072877.34
29042006.05.11 14:52close1449100.001.87011.86571.8722-7000.002065877.34
29052006.05.11 14:52buy1453100.001.87051.86541.8719
29062006.05.11 14:52buy1454100.001.87021.86511.8716
29072006.05.11 14:54buy1455100.001.86971.86461.8711
29082006.05.11 14:55buy1456100.001.86881.86371.8702
29092006.05.11 15:18buy1457100.001.86841.86331.8698
29102006.05.11 15:29t/p1457100.001.86981.86331.869814000.002079877.34
29112006.05.11 15:29close1456100.001.86991.86371.870211000.002090877.34
29122006.05.11 15:29close1455100.001.86991.86461.87112000.002092877.34
29132006.05.11 15:29close1454100.001.86991.86511.8716-3000.002089877.34
29142006.05.11 15:29close1453100.001.86991.86541.8719-6000.002083877.34
29152006.05.11 15:29buy1458100.001.87031.86521.8717
29162006.05.11 15:34buy1459100.001.86991.86481.8713
29172006.05.11 15:37buy1460100.001.86951.86441.8709
29182006.05.11 15:37buy1461100.001.86901.86391.8704
29192006.05.11 15:46t/p1461100.001.87041.86391.870414000.002097877.34
29202006.05.11 15:46close1460100.001.87041.86441.87099000.002106877.34
29212006.05.11 15:46close1459100.001.87041.86481.87135000.002111877.34
29222006.05.11 15:46close1458100.001.87041.86521.87171000.002112877.34
29232006.05.11 15:46buy1462100.001.87081.86571.8722
29242006.05.11 15:46buy1463100.001.87041.86531.8718
29252006.05.11 15:49buy1464100.001.87011.86501.8715
29262006.05.11 15:52t/p1464100.001.87151.86501.871514000.002126877.34
29272006.05.11 15:52close1463100.001.87161.86531.871812000.002138877.34
29282006.05.11 15:52close1462100.001.87161.86571.87228000.002146877.34
29292006.05.11 15:52buy1465100.001.87201.86691.8734
29302006.05.11 15:52buy1466100.001.87161.86651.8730
29312006.05.11 15:53t/p1466100.001.87301.86651.873014000.002160877.34
29322006.05.11 15:53close1465100.001.87301.86691.873410000.002170877.34
29332006.05.11 15:53buy1467100.001.87341.86831.8748
29342006.05.11 15:53buy1468100.001.87291.86781.8743
29352006.05.11 15:58buy1469100.001.87221.86711.8736
29362006.05.11 16:01buy1470100.001.87181.86671.8732
29372006.05.11 16:02buy1471100.001.87141.86631.8728
29382006.05.11 16:09t/p1471100.001.87281.86631.872814000.002184877.34
29392006.05.11 16:09close1470100.001.87281.86671.873210000.002194877.34
29402006.05.11 16:09close1469100.001.87281.86711.87366000.002200877.34
29412006.05.11 16:09close1468100.001.87281.86781.8743-1000.002199877.34
29422006.05.11 16:09close1467100.001.87281.86831.8748-6000.002193877.34
29432006.05.11 16:09buy1472100.001.87321.86811.8746
29442006.05.11 16:09buy1473100.001.87271.86761.8741
29452006.05.11 16:11t/p1473100.001.87411.86761.874114000.002207877.34
29462006.05.11 16:11close1472100.001.87421.86811.874610000.002217877.34
29472006.05.11 16:11buy1474100.001.87461.86951.8760
29482006.05.11 16:11buy1475100.001.87421.86911.8756
29492006.05.11 16:32t/p1475100.001.87561.86911.875614000.002231877.34
29502006.05.11 16:32close1474100.001.87561.86951.876010000.002241877.34
29512006.05.11 16:32buy1476100.001.87601.87091.8774
29522006.05.11 16:35t/p1476100.001.87741.87091.877414000.002255877.34
29532006.05.11 16:35buy1477100.001.87781.87271.8792
29542006.05.11 16:36buy1478100.001.87731.87221.8787
29552006.05.11 16:36t/p1478100.001.87871.87221.878714000.002269877.34
29562006.05.11 16:36close1477100.001.87871.87271.87929000.002278877.34
29572006.05.11 16:36buy1479100.001.87911.87401.8805
29582006.05.11 16:37buy1480100.001.87841.87331.8798
29592006.05.11 16:38t/p1480100.001.87981.87331.879814000.002292877.34
29602006.05.11 16:38close1479100.001.87981.87401.88057000.002299877.34
29612006.05.11 16:38buy1481100.001.88021.87511.8816
29622006.05.11 16:38buy1482100.001.87941.87431.8808
29632006.05.11 16:47t/p1482100.001.88081.87431.880814000.002313877.34
29642006.05.11 16:47close1481100.001.88081.87511.88166000.002319877.34
29652006.05.11 16:47buy1483100.001.88121.87611.8826
29662006.05.11 16:48buy1484100.001.88031.87521.8817
29672006.05.11 16:51buy1485100.001.87991.87481.8813
29682006.05.11 16:53buy1486100.001.87951.87441.8809
29692006.05.11 16:56buy1487100.001.87911.87401.8805
29702006.05.11 17:35t/p1484100.001.88171.87521.881714000.002333877.34
29712006.05.11 17:35t/p1485100.001.88131.87481.881314000.002347877.34
29722006.05.11 17:35t/p1486100.001.88091.87441.880914000.002361877.34
29732006.05.11 17:35t/p1487100.001.88051.87401.880514000.002375877.34
29742006.05.11 17:35close1483100.001.88221.87611.882610000.002385877.34
29752006.05.11 17:35buy1488100.001.88261.87751.8840
29762006.05.11 17:35buy1489100.001.88191.87681.8833
29772006.05.11 17:35buy1490100.001.88151.87641.8829
29782006.05.11 17:35buy1491100.001.88111.87601.8825
29792006.05.11 17:35buy1492100.001.88071.87561.8821
29802006.05.11 17:37t/p1492100.001.88211.87561.882114000.002399877.34
29812006.05.11 17:37close1491100.001.88231.87601.882512000.002411877.34
29822006.05.11 17:37close1490100.001.88231.87641.88298000.002419877.34
29832006.05.11 17:37close1489100.001.88231.87681.88334000.002423877.34
29842006.05.11 17:37close1488100.001.88231.87751.8840-3000.002420877.34
29852006.05.11 17:37buy1493100.001.88271.87761.8841
29862006.05.11 17:39buy1494100.001.88221.87711.8836
29872006.05.11 17:54t/p1494100.001.88361.87711.883614000.002434877.34
29882006.05.11 17:54close1493100.001.88361.87761.88419000.002443877.34
29892006.05.11 17:54buy1495100.001.88401.87891.8854
29902006.05.11 17:58t/p1495100.001.88541.87891.885414000.002457877.34
29912006.05.11 17:58buy1496100.001.88581.88071.8872
29922006.05.11 17:58buy1497100.001.88541.88031.8868
29932006.05.11 17:59buy1498100.001.88461.87951.8860
29942006.05.11 18:00buy1499100.001.88431.87921.8857
29952006.05.11 18:18buy1500100.001.88381.87871.8852
29962006.05.12 01:02t/p1500100.001.88521.87871.885213650.002471527.34
29972006.05.12 01:02close1499100.001.88521.87921.88578650.002480177.34
29982006.05.12 01:02close1498100.001.88521.87951.88605650.002485827.34
29992006.05.12 01:02close1497100.001.88521.88031.8868-2350.002483477.34
30002006.05.12 01:02close1496100.001.88521.88071.8872-6350.002477127.34
30012006.05.12 08:15buy1501100.001.88711.88201.8885
30022006.05.12 08:31buy1502100.001.88671.88161.8881
30032006.05.12 08:34buy1503100.001.88631.88121.8877
30042006.05.12 08:35buy1504100.001.88581.88071.8872
30052006.05.12 08:35buy1505100.001.88541.88031.8868
30062006.05.12 08:57t/p1505100.001.88681.88031.886814000.002491127.34
30072006.05.12 08:57close1504100.001.88681.88071.887210000.002501127.34
30082006.05.12 08:57close1503100.001.88681.88121.88775000.002506127.34
30092006.05.12 08:57close1502100.001.88681.88161.88811000.002507127.34
30102006.05.12 08:57close1501100.001.88681.88201.8885-3000.002504127.34
30112006.05.12 08:57buy1506100.001.88721.88211.8886
30122006.05.12 08:58buy1507100.001.88681.88171.8882
30132006.05.12 08:58buy1508100.001.88641.88131.8878
30142006.05.12 08:59buy1509100.001.88601.88091.8874
30152006.05.12 09:00buy1510100.001.88561.88051.8870
30162006.05.12 09:19t/p1510100.001.88701.88051.887014000.002518127.34
30172006.05.12 09:19close1509100.001.88711.88091.887411000.002529127.34
30182006.05.12 09:19close1508100.001.88711.88131.88787000.002536127.34
30192006.05.12 09:19close1507100.001.88711.88171.88823000.002539127.34
30202006.05.12 09:19close1506100.001.88711.88211.8886-1000.002538127.34
30212006.05.12 09:19buy1511100.001.88751.88241.8889
30222006.05.12 09:26t/p1511100.001.88891.88241.888914000.002552127.34
30232006.05.12 09:26buy1512100.001.88931.88421.8907
30242006.05.12 09:26buy1513100.001.88891.88381.8903
30252006.05.12 09:26buy1514100.001.88801.88291.8894
30262006.05.12 09:26t/p1514100.001.88941.88291.889414000.002566127.34
30272006.05.12 09:26close1513100.001.88941.88381.89035000.002571127.34
30282006.05.12 09:26close1512100.001.88941.88421.89071000.002572127.34
30292006.05.12 09:26buy1515100.001.88981.88471.8912
30302006.05.12 09:27buy1516100.001.88941.88431.8908
30312006.05.12 09:29t/p1516100.001.89081.88431.890814000.002586127.34
30322006.05.12 09:29close1515100.001.89081.88471.891210000.002596127.34
30332006.05.12 09:29buy1517100.001.89121.88611.8926
30342006.05.12 09:31buy1518100.001.89081.88571.8922
30352006.05.12 09:33buy1519100.001.89041.88531.8918
30362006.05.12 09:35buy1520100.001.88991.88481.8913
30372006.05.12 09:36buy1521100.001.88911.88401.8905
30382006.05.12 09:38t/p1521100.001.89051.88401.890514000.002610127.34
30392006.05.12 09:38close1520100.001.89051.88481.89136000.002616127.34
30402006.05.12 09:38close1519100.001.89051.88531.89181000.002617127.34
30412006.05.12 09:38close1518100.001.89051.88571.8922-3000.002614127.34
30422006.05.12 09:38close1517100.001.89051.88611.8926-7000.002607127.34
30432006.05.12 09:38buy1522100.001.89091.88581.8923
30442006.05.12 09:38buy1523100.001.89041.88531.8918
30452006.05.12 09:38buy1524100.001.88941.88431.8908
30462006.05.12 09:39buy1525100.001.88881.88371.8902
30472006.05.12 09:49t/p1525100.001.89021.88371.890214000.002621127.34
30482006.05.12 09:49close1524100.001.89021.88431.89088000.002629127.34
30492006.05.12 09:49close1523100.001.89021.88531.8918-2000.002627127.34
30502006.05.12 09:49close1522100.001.89021.88581.8923-7000.002620127.34
30512006.05.12 09:49buy1526100.001.89061.88551.8920
30522006.05.12 09:49buy1527100.001.89021.88511.8916
30532006.05.12 09:49buy1528100.001.88981.88471.8912
30542006.05.12 10:20t/p1528100.001.89121.88471.891214000.002634127.34
30552006.05.12 10:20close1527100.001.89121.88511.891610000.002644127.34
30562006.05.12 10:20close1526100.001.89121.88551.89206000.002650127.34
30572006.05.12 10:20buy1529100.001.89161.88651.8930
30582006.05.12 10:20buy1530100.001.89121.88611.8926
30592006.05.12 10:24buy1531100.001.89081.88571.8922
30602006.05.12 10:59t/p1531100.001.89221.88571.892214000.002664127.34
30612006.05.12 10:59close1530100.001.89221.88611.892610000.002674127.34
30622006.05.12 10:59close1529100.001.89221.88651.89306000.002680127.34
30632006.05.12 10:59buy1532100.001.89261.88751.8940
30642006.05.12 10:59buy1533100.001.89211.88701.8935
30652006.05.12 11:09buy1534100.001.89171.88661.8931
30662006.05.12 11:16t/p1534100.001.89311.88661.893114000.002694127.34
30672006.05.12 11:16close1533100.001.89311.88701.893510000.002704127.34
30682006.05.12 11:16close1532100.001.89311.88751.89405000.002709127.34
30692006.05.12 11:16buy1535100.001.89351.88841.8949
30702006.05.12 11:17buy1536100.001.89311.88801.8945
30712006.05.12 11:25buy1537100.001.89271.88761.8941
30722006.05.12 11:30t/p1537100.001.89411.88761.894114000.002723127.34
30732006.05.12 11:30close1536100.001.89421.88801.894511000.002734127.34
30742006.05.12 11:30close1535100.001.89421.88841.89497000.002741127.34
30752006.05.12 11:30buy1538100.001.89461.88951.8960
30762006.05.12 11:32buy1539100.001.89421.88911.8956
30772006.05.12 11:33buy1540100.001.89371.88861.8951
30782006.05.12 11:34t/p1540100.001.89511.88861.895114000.002755127.34
30792006.05.12 11:34close1539100.001.89521.88911.895610000.002765127.34
30802006.05.12 11:34close1538100.001.89521.88951.89606000.002771127.34
30812006.05.12 11:34buy1541100.001.89561.89051.8970
30822006.05.12 11:35buy1542100.001.89481.88971.8962
30832006.05.12 11:37t/p1542100.001.89621.88971.896214000.002785127.34
30842006.05.12 11:37close1541100.001.89621.89051.89706000.002791127.34
30852006.05.12 11:37buy1543100.001.89661.89151.8980
30862006.05.12 11:37buy1544100.001.89611.89101.8975
30872006.05.12 11:40t/p1544100.001.89751.89101.897514000.002805127.34
30882006.05.12 11:40close1543100.001.89761.89151.898010000.002815127.34
30892006.05.12 11:40buy1545100.001.89801.89291.8994
30902006.05.12 11:41t/p1545100.001.89941.89291.899414000.002829127.34
30912006.05.12 11:41buy1546100.001.90001.89491.9014
30922006.05.12 11:41buy1547100.001.89941.89431.9008
30932006.05.12 11:42buy1548100.001.89901.89391.9004
30942006.05.12 11:44buy1549100.001.89861.89351.9000
30952006.05.12 11:49buy1550100.001.89831.89321.8997
30962006.05.12 13:59s/l1546100.001.89491.89491.9014-51000.002778127.34
30972006.05.12 13:59close1550100.001.89471.89321.8997-36000.002742127.34
30982006.05.12 13:59close1549100.001.89471.89351.9000-39000.002703127.34
30992006.05.12 13:59close1548100.001.89471.89391.9004-43000.002660127.34
31002006.05.12 13:59close1547100.001.89471.89431.9008-47000.002613127.34
31012006.05.12 13:59buy1551100.001.89511.89001.8965
31022006.05.12 14:12t/p1551100.001.89651.89001.896514000.002627127.34
31032006.05.12 14:12buy1552100.001.89701.89191.8984
31042006.05.12 14:12buy1553100.001.89661.89151.8980
31052006.05.12 14:12buy1554100.001.89621.89111.8976
31062006.05.12 14:18buy1555100.001.89581.89071.8972
31072006.05.12 14:19buy1556100.001.89541.89031.8968
31082006.05.12 14:30s/l1552100.001.89191.89191.8984-51000.002576127.34
31092006.05.12 14:30close1556100.001.89191.89031.8968-35000.002541127.34
31102006.05.12 14:30close1555100.001.89191.89071.8972-39000.002502127.34
31112006.05.12 14:30close1554100.001.89191.89111.8976-43000.002459127.34
31122006.05.12 14:30close1553100.001.89191.89151.8980-47000.002412127.34
31132006.05.12 14:30buy1557100.001.89231.88721.8937
31142006.05.12 14:30t/p1557100.001.89371.88721.893714000.002426127.34
31152006.05.12 14:30buy1558100.001.89451.88941.8959
31162006.05.12 14:30buy1559100.001.89381.88871.8952
31172006.05.12 14:30buy1560100.001.89321.88811.8946
31182006.05.12 14:30buy1561100.001.89181.88671.8932
31192006.05.12 14:30buy1562100.001.89131.88621.8927
31202006.05.12 14:30s/l1558100.001.88941.88941.8959-51000.002375127.34
31212006.05.12 14:30close1562100.001.88911.88621.8927-22000.002353127.34
31222006.05.12 14:30close1561100.001.88911.88671.8932-27000.002326127.34
31232006.05.12 14:30close1560100.001.88911.88811.8946-41000.002285127.34
31242006.05.12 14:30close1559100.001.88911.88871.8952-47000.002238127.34
31252006.05.12 14:30buy1563100.001.88951.88441.8909
31262006.05.12 14:30t/p1563100.001.89091.88441.890914000.002252127.34
31272006.05.12 14:30buy1564100.001.89131.88621.8927
31282006.05.12 14:30buy1565100.001.89001.88491.8914
31292006.05.12 14:31buy1566100.001.88941.88431.8908
31302006.05.12 14:31buy1567100.001.88891.88381.8903
31312006.05.12 14:31buy1568100.001.88831.88321.8897
31322006.05.12 14:32t/p1564100.001.89271.88621.892714000.002266127.34
31332006.05.12 14:32t/p1565100.001.89141.88491.891414000.002280127.34
31342006.05.12 14:32t/p1566100.001.89081.88431.890814000.002294127.34
31352006.05.12 14:32t/p1567100.001.89031.88381.890314000.002308127.34
31362006.05.12 14:32t/p1568100.001.88971.88321.889714000.002322127.34
31372006.05.12 14:32buy1569100.001.89351.88841.8949
31382006.05.12 14:32buy1570100.001.89311.88801.8945
31392006.05.12 14:32buy1571100.001.89251.88741.8939
31402006.05.12 14:32buy1572100.001.89171.88661.8931
31412006.05.12 14:32buy1573100.001.89121.88611.8926
31422006.05.12 14:32t/p1573100.001.89261.88611.892614000.002336127.34
31432006.05.12 14:32close1572100.001.89271.88661.893110000.002346127.34
31442006.05.12 14:32close1571100.001.89271.88741.89392000.002348127.34
31452006.05.12 14:32close1570100.001.89271.88801.8945-4000.002344127.34
31462006.05.12 14:32close1569100.001.89271.88841.8949-8000.002336127.34
31472006.05.12 14:32buy1574100.001.89311.88801.8945
31482006.05.12 14:32buy1575100.001.89261.88751.8940
31492006.05.12 14:32buy1576100.001.89221.88711.8936
31502006.05.12 14:32buy1577100.001.89141.88631.8928
31512006.05.12 14:32buy1578100.001.89081.88571.8922
31522006.05.12 14:32s/l1574100.001.88801.88801.8945-51000.002285127.34
31532006.05.12 14:32s/l1575100.001.88751.88751.8940-51000.002234127.34
31542006.05.12 14:32close1578100.001.88751.88571.8922-33000.002201127.34
31552006.05.12 14:32close1577100.001.88751.88631.8928-39000.002162127.34
31562006.05.12 14:32close1576100.001.88751.88711.8936-47000.002115127.34
31572006.05.12 14:32buy1579100.001.88791.88281.8893
31582006.05.12 14:32t/p1579100.001.88931.88281.889314000.002129127.34
31592006.05.12 14:32buy1580100.001.89251.88741.8939
31602006.05.12 14:33buy1581100.001.89171.88661.8931
31612006.05.12 14:33buy1582100.001.89111.88601.8925
31622006.05.12 14:33buy1583100.001.89031.88521.8917
31632006.05.12 14:34buy1584100.001.88991.88481.8913
31642006.05.12 14:44t/p1584100.001.89131.88481.891314000.002143127.34
31652006.05.12 14:44close1583100.001.89131.88521.891710000.002153127.34
31662006.05.12 14:44close1582100.001.89131.88601.89252000.002155127.34
31672006.05.12 14:44close1581100.001.89131.88661.8931-4000.002151127.34
31682006.05.12 14:44close1580100.001.89131.88741.8939-12000.002139127.34
31692006.05.12 14:44buy1585100.001.89171.88661.8931
31702006.05.12 14:44buy1586100.001.89131.88621.8927
31712006.05.12 14:44buy1587100.001.89091.88581.8923
31722006.05.12 14:44buy1588100.001.89021.88511.8916
31732006.05.12 14:45t/p1587100.001.89231.88581.892314000.002153127.34
31742006.05.12 14:45t/p1588100.001.89161.88511.891614000.002167127.34
31752006.05.12 14:45close1586100.001.89261.88621.892713000.002180127.34
31762006.05.12 14:45close1585100.001.89261.88661.89319000.002189127.34
31772006.05.12 17:00sell15890.101.89011.89521.8887
31782006.05.12 17:00sell15900.201.89041.89551.8890
31792006.05.12 17:02sell15910.401.89101.89611.8896
31802006.05.12 17:03sell15920.801.89191.89701.8905
31812006.05.12 17:03sell15931.601.89231.89741.8909
31822006.05.12 17:24t/p15931.601.89091.89741.8909224.002189351.34
31832006.05.12 17:24close15920.801.89081.89701.890588.002189439.34
31842006.05.12 17:24close15910.401.89081.89611.88968.002189447.34
31852006.05.12 17:24close15900.201.89081.89551.8890-8.002189439.34
31862006.05.12 17:24close15890.101.89081.89521.8887-7.002189432.34
31872006.05.12 17:24sell15940.101.89041.89551.8890
31882006.05.12 17:24sell15950.201.89081.89591.8894
31892006.05.12 17:32t/p15950.201.88941.89591.889428.002189460.34
31902006.05.12 17:32close15940.101.88931.89551.889011.002189471.34
31912006.05.12 17:32sell15960.101.88891.89401.8875
31922006.05.12 17:32sell15970.201.88931.89441.8879
31932006.05.12 17:32sell15980.401.88991.89501.8885
31942006.05.12 17:33t/p15980.401.88851.89501.888556.002189527.34
31952006.05.12 17:33close15970.201.88851.89441.887916.002189543.34
31962006.05.12 17:33close15960.101.88851.89401.88754.002189547.34
31972006.05.12 17:33sell15990.101.88811.89321.8867
31982006.05.12 17:33sell16000.201.88841.89351.8870
31992006.05.12 17:33sell16010.401.88891.89401.8875
32002006.05.12 17:41sell16020.801.88961.89471.8882
32012006.05.12 17:44sell16031.601.89041.89551.8890
32022006.05.12 18:29t/p16031.601.88901.89551.8890224.002189771.34
32032006.05.12 18:29close16020.801.88901.89471.888248.002189819.34
32042006.05.12 18:29close16010.401.88901.89401.8875-4.002189815.34
32052006.05.12 18:29close16000.201.88901.89351.8870-12.002189803.34
32062006.05.12 18:29close15990.101.88901.89321.8867-9.002189794.34
32072006.05.15 00:00buy1604100.001.89681.89171.8982
32082006.05.15 00:11t/p1604100.001.89821.89171.898214000.002203794.34
32092006.05.15 00:11buy1605100.001.89861.89351.9000
32102006.05.15 02:02buy1606100.001.89811.89301.8995
32112006.05.15 02:06buy1607100.001.89751.89241.8989
32122006.05.15 02:09buy1608100.001.89711.89201.8985
32132006.05.15 02:19buy1609100.001.89671.89161.8981
32142006.05.15 02:35s/l1605100.001.89351.89351.9000-51000.002152794.34
32152006.05.15 02:35close1609100.001.89351.89161.8981-32000.002120794.34
32162006.05.15 02:35close1608100.001.89351.89201.8985-36000.002084794.34
32172006.05.15 02:35close1607100.001.89351.89241.8989-40000.002044794.34
32182006.05.15 02:35close1606100.001.89351.89301.8995-46000.001998794.34
32192006.05.15 07:00sell16100.101.89611.90121.8947
32202006.05.15 07:26sell16110.201.89641.90151.8950
32212006.05.15 08:24t/p16110.201.89501.90151.895028.001998822.34
32222006.05.15 08:24close16100.101.89501.90121.894711.001998833.34
32232006.05.15 08:30sell16120.101.89241.89751.8910
32242006.05.15 08:40sell16130.201.89321.89831.8918
32252006.05.15 08:48sell16140.401.89361.89871.8922
32262006.05.15 08:50sell16150.801.89401.89911.8926
32272006.05.15 08:51sell16161.601.89431.89941.8929
32282006.05.15 09:03t/p16161.601.89291.89941.8929224.001999057.34
32292006.05.15 09:03close16150.801.89291.89911.892688.001999145.34
32302006.05.15 09:03close16140.401.89291.89871.892228.001999173.34
32312006.05.15 09:03close16130.201.89291.89831.89186.001999179.34
32322006.05.15 09:03close16120.101.89291.89751.8910-5.001999174.34
32332006.05.15 09:03sell16170.101.89251.89761.8911
32342006.05.15 09:03sell16180.201.89291.89801.8915
32352006.05.15 09:03sell16190.401.89331.89841.8919
32362006.05.15 09:08t/p16190.401.89191.89841.891956.001999230.34
32372006.05.15 09:08close16180.201.89191.89801.891520.001999250.34
32382006.05.15 09:08close16170.101.89191.89761.89116.001999256.34
32392006.05.15 09:08sell16200.101.89151.89661.8901
32402006.05.15 09:19sell16210.201.89191.89701.8905
32412006.05.15 09:28sell16220.401.89221.89731.8908
32422006.05.15 09:29sell16230.801.89271.89781.8913
32432006.05.15 09:30sell16241.601.89321.89831.8918
32442006.05.15 09:55t/p16241.601.89181.89831.8918224.001999480.34
32452006.05.15 09:55close16230.801.89171.89781.891380.001999560.34
32462006.05.15 09:55close16220.401.89171.89731.890820.001999580.34
32472006.05.15 09:55close16210.201.89171.89701.89054.001999584.34
32482006.05.15 09:55close16200.101.89171.89661.8901-2.001999582.34
32492006.05.15 09:55sell16250.101.89131.89641.8899
32502006.05.15 10:00t/p16250.101.88991.89641.889914.001999596.34
32512006.05.15 10:00sell16260.101.88931.89441.8879
32522006.05.15 10:01sell16270.201.88971.89481.8883
32532006.05.15 10:06t/p16270.201.88831.89481.888328.001999624.34
32542006.05.15 10:06close16260.101.88821.89441.887911.001999635.34
32552006.05.15 10:06sell16280.101.88781.89291.8864
32562006.05.15 10:08t/p16280.101.88641.89291.886414.001999649.34
32572006.05.15 10:08sell16290.101.88601.89111.8846
32582006.05.15 10:08sell16300.201.88631.89141.8849
32592006.05.15 10:09sell16310.401.88671.89181.8853
32602006.05.15 10:10sell16320.801.88791.89301.8865
32612006.05.15 10:10sell16331.601.88821.89331.8868
32622006.05.15 10:13t/p16331.601.88681.89331.8868224.001999873.34
32632006.05.15 10:13close16320.801.88681.89301.886588.001999961.34
32642006.05.15 10:13close16310.401.88681.89181.8853-4.001999957.34
32652006.05.15 10:13close16300.201.88681.89141.8849-10.001999947.34
32662006.05.15 10:13close16290.101.88681.89111.8846-8.001999939.34
32672006.05.15 10:13sell16340.101.88641.89151.8850
32682006.05.15 10:19t/p16340.101.88501.89151.885014.001999953.34
32692006.05.15 10:19sell16350.101.88461.88971.8832
32702006.05.15 10:34sell16360.201.88581.89091.8844
32712006.05.15 10:35sell16370.401.88611.89121.8847
32722006.05.15 10:43t/p16370.401.88471.89121.884756.002000009.34
32732006.05.15 10:43close16360.201.88471.89091.884422.002000031.34
32742006.05.15 10:43close16350.101.88471.88971.8832-1.002000030.34
32752006.05.15 10:43sell16380.101.88431.88941.8829
32762006.05.15 10:45sell16390.201.88501.89011.8836
32772006.05.15 10:46sell16400.401.88541.89051.8840
32782006.05.15 10:47sell16410.801.88591.89101.8845
32792006.05.15 11:01sell16421.601.88621.89131.8848
32802006.05.15 11:18t/p16421.601.88481.89131.8848224.002000254.34
32812006.05.15 11:18close16410.801.88481.89101.884588.002000342.34
32822006.05.15 11:18close16400.401.88481.89051.884024.002000366.34
32832006.05.15 11:18close16390.201.88481.89011.88364.002000370.34
32842006.05.15 11:18close16380.101.88481.88941.8829-5.002000365.34
32852006.05.15 11:18sell16430.101.88441.88951.8830
32862006.05.15 11:40sell16440.201.88491.89001.8835
32872006.05.15 12:30t/p16440.201.88351.89001.883528.002000393.34
32882006.05.15 12:30close16430.101.88341.88951.883010.002000403.34
32892006.05.15 12:30sell16450.101.88301.88811.8816
32902006.05.15 12:33sell16460.201.88341.88851.8820
32912006.05.15 12:41t/p16460.201.88201.88851.882028.002000431.34
32922006.05.15 12:41close16450.101.88201.88811.881610.002000441.34
32932006.05.15 12:41sell16470.101.88161.88671.8802
32942006.05.15 12:53t/p16470.101.88021.88671.880214.002000455.34
32952006.05.15 12:53sell16480.101.87981.88491.8784
32962006.05.15 12:53sell16490.201.88021.88531.8788
32972006.05.15 13:05sell16500.401.88061.88571.8792
32982006.05.15 13:09sell16510.801.88101.88611.8796
32992006.05.15 13:10sell16521.601.88141.88651.8800
33002006.05.15 14:24s/l16480.101.88491.88491.8784-51.002000404.34
33012006.05.15 14:24close16521.601.88491.88651.8800-560.001999844.34
33022006.05.15 14:24close16510.801.88491.88611.8796-312.001999532.34
33032006.05.15 14:24close16500.401.88491.88571.8792-172.001999360.34
33042006.05.15 14:24close16490.201.88491.88531.8788-94.001999266.34
33052006.05.15 14:24sell16530.101.88451.88961.8831
33062006.05.15 14:25sell16540.201.88491.89001.8835
33072006.05.15 14:26sell16550.401.88541.89051.8840
33082006.05.15 14:30sell16560.801.88581.89091.8844
33092006.05.15 14:30sell16571.601.88621.89131.8848
33102006.05.15 14:32t/p16571.601.88481.89131.8848224.001999490.34
33112006.05.15 14:32close16560.801.88451.89091.8844104.001999594.34
33122006.05.15 14:32close16550.401.88451.89051.884036.001999630.34
33132006.05.15 14:32close16540.201.88451.89001.88358.001999638.34
33142006.05.15 14:32close16530.101.88451.88961.88310.001999638.34
33152006.05.15 14:32sell16580.101.88411.88921.8827
33162006.05.15 14:32sell16590.201.88451.88961.8831
33172006.05.15 14:32sell16600.401.88491.89001.8835
33182006.05.15 14:32sell16610.801.88531.89041.8839
33192006.05.15 15:00sell16621.601.88571.89081.8843
33202006.05.15 15:05t/p16621.601.88431.89081.8843224.001999862.34
33212006.05.15 15:05close16610.801.88431.89041.883980.001999942.34
33222006.05.15 15:05close16600.401.88431.89001.883524.001999966.34
33232006.05.15 15:05close16590.201.88431.88961.88314.001999970.34
33242006.05.15 15:05close16580.101.88431.88921.8827-2.001999968.34
33252006.05.15 15:05sell16630.101.88391.88901.8825
33262006.05.15 15:05sell16640.201.88421.88931.8828
33272006.05.15 15:05sell16650.401.88471.88981.8833
33282006.05.15 15:07t/p16640.201.88281.88931.882828.001999996.34
33292006.05.15 15:07t/p16650.401.88331.88981.883356.002000052.34
33302006.05.15 15:07close16630.101.88281.88901.882511.002000063.34
33312006.05.15 15:07sell16660.101.88241.88751.8810
33322006.05.15 15:07sell16670.201.88281.88791.8814
33332006.05.15 15:07sell16680.401.88341.88851.8820
33342006.05.15 15:14sell16690.801.88391.88901.8825
33352006.05.15 15:21t/p16690.801.88251.88901.8825112.002000175.34
33362006.05.15 15:21close16680.401.88241.88851.882040.002000215.34
33372006.05.15 15:21close16670.201.88241.88791.88148.002000223.34
33382006.05.15 15:21close16660.101.88241.88751.88100.002000223.34
33392006.05.15 15:21sell16700.101.88201.88711.8806
33402006.05.15 15:37sell16710.201.88301.88811.8816
33412006.05.15 15:38sell16720.401.88351.88861.8821
33422006.05.15 15:39sell16730.801.88391.88901.8825
33432006.05.15 15:44sell16741.601.88421.88931.8828
33442006.05.15 16:03t/p16730.801.88251.88901.8825112.002000335.34
33452006.05.15 16:03t/p16741.601.88281.88931.8828224.002000559.34
33462006.05.15 16:03close16720.401.88241.88861.882144.002000603.34
33472006.05.15 16:03close16710.201.88241.88811.881612.002000615.34
33482006.05.15 16:03close16700.101.88241.88711.8806-4.002000611.34
33492006.05.15 20:00sell16750.101.88151.88661.8801
33502006.05.15 20:09t/p16750.101.88011.88661.880114.002000625.34
33512006.05.15 20:09sell16760.101.87951.88461.8781
33522006.05.15 20:10sell16770.201.87991.88501.8785
33532006.05.15 20:13sell16780.401.88021.88531.8788
33542006.05.15 21:44t/p16780.401.87881.88531.878856.002000681.34
33552006.05.15 21:44close16770.201.87881.88501.878522.002000703.34
33562006.05.15 21:44close16760.101.87881.88461.87817.002000710.34
33572006.05.15 22:45sell16790.101.87741.88251.8760
33582006.05.15 22:47sell16800.201.87801.88311.8766
33592006.05.15 22:47sell16810.401.87841.88351.8770
33602006.05.15 22:52sell16820.801.87901.88411.8776
33612006.05.15 23:00sell16831.601.87941.88451.8780
33622006.05.16 00:57t/p16831.601.87801.88451.8780220.562000930.90
33632006.05.16 00:57close16820.801.87801.88411.877678.282001009.18
33642006.05.16 00:57close16810.401.87801.88351.877015.142001024.32
33652006.05.16 00:57close16800.201.87801.88311.8766-0.432001023.89
33662006.05.16 00:57close16790.101.87801.88251.8760-6.212001017.68
33672006.05.16 04:00buy1684100.001.88181.87671.8832
33682006.05.16 04:10buy1685100.001.88141.87631.8828
33692006.05.16 05:11t/p1685100.001.88281.87631.882814000.002015017.68
33702006.05.16 05:11close1684100.001.88281.87671.883210000.002025017.68
33712006.05.16 06:15buy1686100.001.88481.87971.8862
33722006.05.16 06:17buy1687100.001.88431.87921.8857
33732006.05.16 06:48buy1688100.001.88391.87881.8853
33742006.05.16 06:49buy1689100.001.88351.87841.8849
33752006.05.16 07:02buy1690100.001.88271.87761.8841
33762006.05.16 07:53t/p1690100.001.88411.87761.884114000.002039017.68
33772006.05.16 07:53close1689100.001.88411.87841.88496000.002045017.68
33782006.05.16 07:53close1688100.001.88411.87881.88532000.002047017.68
33792006.05.16 07:53close1687100.001.88411.87921.8857-2000.002045017.68
33802006.05.16 07:53close1686100.001.88411.87971.8862-7000.002038017.68
33812006.05.16 16:45buy1691100.001.88621.88111.8876
33822006.05.16 16:50buy1692100.001.88581.88071.8872
33832006.05.16 17:00buy1693100.001.88541.88031.8868
33842006.05.16 17:06buy1694100.001.88501.87991.8864
33852006.05.16 17:12buy1695100.001.88461.87951.8860
33862006.05.16 19:59t/p1695100.001.88601.87951.886014000.002052017.68
33872006.05.16 19:59close1694100.001.88631.87991.886413000.002065017.68
33882006.05.16 19:59close1693100.001.88631.88031.88689000.002074017.68
33892006.05.16 19:59close1692100.001.88631.88071.88725000.002079017.68
33902006.05.16 19:59close1691100.001.88631.88111.88761000.002080017.68
33912006.05.16 22:45buy1696100.001.88751.88241.8889
33922006.05.17 01:00buy1697100.001.88711.88201.8885
33932006.05.17 01:01buy1698100.001.88671.88161.8881
33942006.05.17 01:01buy1699100.001.88641.88131.8878
33952006.05.17 01:01buy1700100.001.88601.88091.8874
33962006.05.17 03:50t/p1700100.001.88741.88091.887414000.002094017.68
33972006.05.17 03:50close1699100.001.88761.88131.887812000.002106017.68
33982006.05.17 03:50close1698100.001.88761.88161.88819000.002115017.68
33992006.05.17 03:50close1697100.001.88761.88201.88855000.002120017.68
34002006.05.17 03:50close1696100.001.88761.88241.8889650.002120667.68
34012006.05.17 07:31buy1701100.001.89261.88751.8940
34022006.05.17 07:33buy1702100.001.89231.88721.8937
34032006.05.17 07:34buy1703100.001.89191.88681.8933
34042006.05.17 07:38buy1704100.001.89151.88641.8929
34052006.05.17 07:41buy1705100.001.89111.88601.8925
34062006.05.17 09:04t/p1705100.001.89251.88601.892514000.002134667.68
34072006.05.17 09:04close1704100.001.89251.88641.892910000.002144667.68
34082006.05.17 09:04close1703100.001.89251.88681.89336000.002150667.68
34092006.05.17 09:04close1702100.001.89251.88721.89372000.002152667.68
34102006.05.17 09:04close1701100.001.89251.88751.8940-1000.002151667.68
34112006.05.17 09:04buy1706100.001.89291.88781.8943
34122006.05.17 09:04buy1707100.001.89251.88741.8939
34132006.05.17 09:07buy1708100.001.89211.88701.8935
34142006.05.17 09:09t/p1708100.001.89351.88701.893514000.002165667.68
34152006.05.17 09:09close1707100.001.89351.88741.893910000.002175667.68
34162006.05.17 09:09close1706100.001.89351.88781.89436000.002181667.68
34172006.05.17 09:09buy1709100.001.89391.88881.8953
34182006.05.17 09:09buy1710100.001.89321.88811.8946
34192006.05.17 09:11t/p1710100.001.89461.88811.894614000.002195667.68
34202006.05.17 09:11close1709100.001.89461.88881.89537000.002202667.68
34212006.05.17 09:11buy1711100.001.89501.88991.8964
34222006.05.17 09:11buy1712100.001.89461.88951.8960
34232006.05.17 09:18t/p1712100.001.89601.88951.896014000.002216667.68
34242006.05.17 09:18close1711100.001.89611.88991.896411000.002227667.68
34252006.05.17 09:18buy1713100.001.89651.89141.8979
34262006.05.17 09:18buy1714100.001.89601.89091.8974
34272006.05.17 09:30buy1715100.001.89551.89041.8969
34282006.05.17 09:31buy1716100.001.89511.89001.8965
34292006.05.17 09:33buy1717100.001.89471.88961.8961
34302006.05.17 09:54t/p1717100.001.89611.88961.896114000.002241667.68
34312006.05.17 09:54close1716100.001.89641.89001.896513000.002254667.68
34322006.05.17 09:54close1715100.001.89641.89041.89699000.002263667.68
34332006.05.17 09:54close1714100.001.89641.89091.89744000.002267667.68
34342006.05.17 09:54close1713100.001.89641.89141.8979-1000.002266667.68
34352006.05.17 09:54buy1718100.001.89681.89171.8982
34362006.05.17 09:55buy1719100.001.89631.89121.8977
34372006.05.17 09:57buy1720100.001.89591.89081.8973
34382006.05.17 10:18buy1721100.001.89551.89041.8969
34392006.05.17 10:30buy1722100.001.89481.88971.8962
34402006.05.17 10:30t/p1722100.001.89621.88971.896214000.002280667.68
34412006.05.17 10:30close1721100.001.89651.89041.896910000.002290667.68
34422006.05.17 10:30close1720100.001.89651.89081.89736000.002296667.68
34432006.05.17 10:30close1719100.001.89651.89121.89772000.002298667.68
34442006.05.17 10:30close1718100.001.89651.89171.8982-3000.002295667.68
34452006.05.17 10:30buy1723100.001.89691.89181.8983
34462006.05.17 10:30buy1724100.001.89641.89131.8978
34472006.05.17 10:30buy1725100.001.89601.89091.8974
34482006.05.17 10:31t/p1725100.001.89741.89091.897414000.002309667.68
34492006.05.17 10:31close1724100.001.89741.89131.897810000.002319667.68
34502006.05.17 10:31close1723100.001.89741.89181.89835000.002324667.68
34512006.05.17 10:31buy1726100.001.89781.89271.8992
34522006.05.17 10:31buy1727100.001.89691.89181.8983
34532006.05.17 10:32buy1728100.001.89591.89081.8973
34542006.05.17 10:33t/p1728100.001.89731.89081.897314000.002338667.68
34552006.05.17 10:33close1727100.001.89731.89181.89834000.002342667.68
34562006.05.17 10:33close1726100.001.89731.89271.8992-5000.002337667.68
34572006.05.17 10:33buy1729100.001.89771.89261.8991
34582006.05.17 10:33buy1730100.001.89731.89221.8987
34592006.05.17 10:33buy1731100.001.89681.89171.8982
34602006.05.17 10:48t/p1731100.001.89821.89171.898214000.002351667.68
34612006.05.17 10:48close1730100.001.89821.89221.89879000.002360667.68
34622006.05.17 10:48close1729100.001.89821.89261.89915000.002365667.68
34632006.05.17 10:48buy1732100.001.89861.89351.9000
34642006.05.17 10:48buy1733100.001.89821.89311.8996
34652006.05.17 10:52t/p1733100.001.89961.89311.899614000.002379667.68
34662006.05.17 10:52close1732100.001.89961.89351.900010000.002389667.68
34672006.05.17 10:52buy1734100.001.90001.89491.9014
34682006.05.17 10:52buy1735100.001.89951.89441.9009
34692006.05.17 10:53buy1736100.001.89901.89391.9004
34702006.05.17 10:56buy1737100.001.89861.89351.9000
34712006.05.17 10:56buy1738100.001.89801.89291.8994
34722006.05.17 11:14t/p1738100.001.89941.89291.899414000.002403667.68
34732006.05.17 11:14close1737100.001.89941.89351.90008000.002411667.68
34742006.05.17 11:14close1736100.001.89941.89391.90044000.002415667.68
34752006.05.17 11:14close1735100.001.89941.89441.9009-1000.002414667.68
34762006.05.17 11:14close1734100.001.89941.89491.9014-6000.002408667.68
34772006.05.17 13:00buy1739100.001.89731.89221.8987
34782006.05.17 13:02buy1740100.001.89691.89181.8983
34792006.05.17 13:19buy1741100.001.89651.89141.8979
34802006.05.17 13:51buy1742100.001.89611.89101.8975
34812006.05.17 13:51buy1743100.001.89551.89041.8969
34822006.05.17 14:40t/p1743100.001.89691.89041.896914000.002422667.68
34832006.05.17 14:40close1742100.001.89731.89101.897512000.002434667.68
34842006.05.17 14:40close1741100.001.89731.89141.89798000.002442667.68
34852006.05.17 14:40close1740100.001.89731.89181.89834000.002446667.68
34862006.05.17 14:40close1739100.001.89731.89221.89870.002446667.68
34872006.05.17 14:45sell17440.101.90061.90571.8992
34882006.05.17 14:45sell17450.201.90111.90621.8997
34892006.05.17 14:47t/p17450.201.89971.90621.899728.002446695.68
34902006.05.17 14:47close17440.101.89971.90571.89929.002446704.68
34912006.05.17 14:47sell17460.101.89931.90441.8979
34922006.05.17 14:47sell17470.201.89971.90481.8983
34932006.05.17 14:51t/p17470.201.89831.90481.898328.002446732.68
34942006.05.17 14:51close17460.101.89811.90441.897912.002446744.68
34952006.05.17 14:51sell17480.101.89771.90281.8963
34962006.05.17 14:51sell17490.201.89821.90331.8968
34972006.05.17 14:52t/p17490.201.89681.90331.896828.002446772.68
34982006.05.17 14:52close17480.101.89681.90281.89639.002446781.68
34992006.05.17 14:52sell17500.101.89641.90151.8950
35002006.05.17 14:52sell17510.201.89681.90191.8954
35012006.05.17 14:52sell17520.401.89721.90231.8958
35022006.05.17 14:52sell17530.801.89771.90281.8963
35032006.05.17 14:53t/p17530.801.89631.90281.8963112.002446893.68
35042006.05.17 14:53close17520.401.89631.90231.895836.002446929.68
35052006.05.17 14:53close17510.201.89631.90191.895410.002446939.68
35062006.05.17 14:53close17500.101.89631.90151.89501.002446940.68
35072006.05.17 14:53sell17540.101.89591.90101.8945
35082006.05.17 14:53sell17550.201.89621.90131.8948
35092006.05.17 14:54sell17560.401.89661.90171.8952
35102006.05.17 14:55sell17570.801.89701.90211.8956
35112006.05.17 14:55sell17581.601.89751.90261.8961
35122006.05.17 15:12t/p17570.801.89561.90211.8956112.002447052.68
35132006.05.17 15:12t/p17581.601.89611.90261.8961224.002447276.68
35142006.05.17 15:12close17560.401.89531.90171.895252.002447328.68
35152006.05.17 15:12close17550.201.89531.90131.894818.002447346.68
35162006.05.17 15:12close17540.101.89531.90101.89456.002447352.68
35172006.05.17 15:12sell17590.101.89491.90001.8935
35182006.05.17 15:12sell17600.201.89531.90041.8939
35192006.05.17 15:12sell17610.401.89591.90101.8945
35202006.05.17 15:16t/p17610.401.89451.90101.894556.002447408.68
35212006.05.17 15:16close17600.201.89441.90041.893918.002447426.68
35222006.05.17 15:16close17590.101.89441.90001.89355.002447431.68
35232006.05.17 15:16sell17620.101.89401.89911.8926
35242006.05.17 15:16sell17630.201.89431.89941.8929
35252006.05.17 15:20t/p17630.201.89291.89941.892928.002447459.68
35262006.05.17 15:20close17620.101.89281.89911.892612.002447471.68
35272006.05.17 15:20sell17640.101.89241.89751.8910
35282006.05.17 15:21sell17650.201.89281.89791.8914
35292006.05.17 15:22sell17660.401.89351.89861.8921
35302006.05.17 15:28t/p17660.401.89211.89861.892156.002447527.68
35312006.05.17 15:28close17650.201.89211.89791.891414.002447541.68
35322006.05.17 15:28close17640.101.89211.89751.89103.002447544.68
35332006.05.17 15:28sell17670.101.89171.89681.8903
35342006.05.17 15:36sell17680.201.89231.89741.8909
35352006.05.17 15:43t/p17680.201.89091.89741.890928.002447572.68
35362006.05.17 15:43close17670.101.89091.89681.89038.002447580.68
35372006.05.17 15:43sell17690.101.89051.89561.8891
35382006.05.17 15:46sell17700.201.89121.89631.8898
35392006.05.17 15:47sell17710.401.89161.89671.8902
35402006.05.17 16:01sell17720.801.89221.89731.8908
35412006.05.17 16:05sell17731.601.89311.89821.8917
35422006.05.17 16:08t/p17731.601.89171.89821.8917224.002447804.68
35432006.05.17 16:08close17720.801.89151.89731.890856.002447860.68
35442006.05.17 16:08close17710.401.89151.89671.89024.002447864.68
35452006.05.17 16:08close17700.201.89151.89631.8898-6.002447858.68
35462006.05.17 16:08close17690.101.89151.89561.8891-10.002447848.68
35472006.05.17 16:08sell17740.101.89111.89621.8897
35482006.05.17 16:08sell17750.201.89151.89661.8901
35492006.05.17 16:09sell17760.401.89191.89701.8905
35502006.05.17 16:22t/p17760.401.89051.89701.890556.002447904.68
35512006.05.17 16:22close17750.201.89051.89661.890120.002447924.68
35522006.05.17 16:22close17740.101.89051.89621.88976.002447930.68
35532006.05.17 16:22sell17770.101.89011.89521.8887
35542006.05.17 16:24t/p17770.101.88871.89521.888714.002447944.68
35552006.05.17 16:24sell17780.101.88821.89331.8868
35562006.05.17 16:24sell17790.201.88871.89381.8873
35572006.05.17 16:24sell17800.401.88951.89461.8881
35582006.05.17 16:24sell17810.801.88991.89501.8885
35592006.05.17 16:24t/p17810.801.88851.89501.8885112.002448056.68
35602006.05.17 16:24close17800.401.88841.89461.888144.002448100.68
35612006.05.17 16:24close17790.201.88841.89381.88736.002448106.68
35622006.05.17 16:24close17780.101.88841.89331.8868-2.002448104.68
35632006.05.17 16:24sell17820.101.88801.89311.8866
35642006.05.17 16:26t/p17820.101.88661.89311.886614.002448118.68
35652006.05.17 16:26sell17830.101.88611.89121.8847
35662006.05.17 16:26sell17840.201.88651.89161.8851
35672006.05.17 16:26sell17850.401.88721.89231.8858
35682006.05.17 16:26t/p17850.401.88581.89231.885856.002448174.68
35692006.05.17 16:26close17840.201.88541.89161.885122.002448196.68
35702006.05.17 16:26close17830.101.88541.89121.88477.002448203.68
35712006.05.17 16:26sell17860.101.88501.89011.8836
35722006.05.17 16:27sell17870.201.88551.89061.8841
35732006.05.17 16:27sell17880.401.88591.89101.8845
35742006.05.17 16:27sell17890.801.88621.89131.8848
35752006.05.17 16:30t/p17890.801.88481.89131.8848112.002448315.68
35762006.05.17 16:30close17880.401.88481.89101.884544.002448359.68
35772006.05.17 16:30close17870.201.88481.89061.884114.002448373.68
35782006.05.17 16:30close17860.101.88481.89011.88362.002448375.68
35792006.05.17 16:30sell17900.101.88441.88951.8830
35802006.05.17 16:31t/p17900.101.88301.88951.883014.002448389.68
35812006.05.17 16:31sell17910.101.88231.88741.8809
35822006.05.17 16:34t/p17910.101.88091.88741.880914.002448403.68
35832006.05.17 16:34sell17920.101.88051.88561.8791
35842006.05.17 16:34sell17930.201.88091.88601.8795
35852006.05.17 16:35sell17940.401.88191.88701.8805
35862006.05.17 16:36sell17950.801.88241.88751.8810
35872006.05.17 16:41sell17961.601.88341.88851.8820
35882006.05.17 16:45s/l17920.101.88561.88561.8791-51.002448352.68
35892006.05.17 16:45s/l17930.201.88601.88601.8795-102.002448250.68
35902006.05.17 16:45close17961.601.88641.88851.8820-480.002447770.68
35912006.05.17 16:45close17950.801.88641.88751.8810-320.002447450.68
35922006.05.17 16:45close17940.401.88641.88701.8805-180.002447270.68
35932006.05.17 16:45sell17970.101.88601.89111.8846
35942006.05.17 16:45sell17980.201.88631.89141.8849
35952006.05.17 16:49sell17990.401.88671.89181.8853
35962006.05.17 17:02t/p17980.201.88491.89141.884928.002447298.68
35972006.05.17 17:02t/p17990.401.88531.89181.885356.002447354.68
35982006.05.17 17:02close17970.101.88491.89111.884611.002447365.68
35992006.05.17 17:02sell18000.101.88451.88961.8831
36002006.05.17 17:02sell18010.201.88501.89011.8836
36012006.05.17 17:30t/p18000.101.88311.88961.883114.002447379.68
36022006.05.17 17:30t/p18010.201.88361.89011.883628.002447407.68
36032006.05.17 17:30sell18020.101.88261.88771.8812
36042006.05.17 17:30sell18030.201.88301.88811.8816
36052006.05.17 17:35sell18040.401.88341.88851.8820
36062006.05.17 17:36sell18050.801.88381.88891.8824
36072006.05.17 17:36sell18061.601.88411.88921.8827
36082006.05.17 17:47t/p18061.601.88271.88921.8827224.002447631.68
36092006.05.17 17:47close18050.801.88271.88891.882488.002447719.68
36102006.05.17 17:47close18040.401.88271.88851.882028.002447747.68
36112006.05.17 17:47close18030.201.88271.88811.88166.002447753.68
36122006.05.17 17:47close18020.101.88271.88771.8812-1.002447752.68
36132006.05.17 17:47sell18070.101.88231.88741.8809
36142006.05.17 17:47sell18080.201.88291.88801.8815
36152006.05.17 18:00t/p18080.201.88151.88801.881528.002447780.68
36162006.05.17 18:00close18070.101.88151.88741.88098.002447788.68
36172006.05.17 18:00sell18090.101.88111.88621.8797
36182006.05.17 18:01sell18100.201.88171.88681.8803
36192006.05.17 18:02sell18110.401.88251.88761.8811
36202006.05.17 18:05sell18120.801.88291.88801.8815
36212006.05.17 18:18sell18131.601.88331.88841.8819
36222006.05.17 19:53t/p18131.601.88191.88841.8819224.002448012.68
36232006.05.17 19:53close18120.801.88191.88801.881580.002448092.68
36242006.05.17 19:53close18110.401.88191.88761.881124.002448116.68
36252006.05.17 19:53close18100.201.88191.88681.8803-4.002448112.68
36262006.05.17 19:53close18090.101.88191.88621.8797-8.002448104.68
36272006.05.17 19:53sell18140.101.88151.88661.8801
36282006.05.17 20:24t/p18140.101.88011.88661.880114.002448118.68
36292006.05.17 20:24sell18150.101.87951.88461.8781
36302006.05.17 20:24sell18160.201.88031.88541.8789
36312006.05.17 20:25t/p18160.201.87891.88541.878928.002448146.68
36322006.05.17 20:25close18150.101.87891.88461.87816.002448152.68
36332006.05.17 20:25sell18170.101.87851.88361.8771
36342006.05.17 20:37sell18180.201.87891.88401.8775
36352006.05.17 20:39sell18190.401.87931.88441.8779
36362006.05.17 20:41sell18200.801.87991.88501.8785
36372006.05.17 20:41sell18211.601.88021.88531.8788
36382006.05.17 22:08s/l18170.101.88361.88361.8771-51.002448101.68
36392006.05.17 22:08close18211.601.88371.88531.8788-560.002447541.68
36402006.05.17 22:08close18200.801.88371.88501.8785-304.002447237.68
36412006.05.17 22:08close18190.401.88371.88441.8779-176.002447061.68
36422006.05.17 22:08close18180.201.88371.88401.8775-96.002446965.68
36432006.05.17 22:15sell18220.101.88461.88971.8832
36442006.05.17 22:28t/p18220.101.88321.88971.883214.002446979.68
36452006.05.17 22:28sell18230.101.88281.88791.8814
36462006.05.17 23:04sell18240.201.88331.88841.8819
36472006.05.17 23:05sell18250.401.88371.88881.8823
36482006.05.17 23:15t/p18250.401.88231.88881.882356.002447035.68
36492006.05.17 23:15close18240.201.88231.88841.881920.002447055.68
36502006.05.17 23:15close18230.101.88231.88791.88145.002447060.68
36512006.05.18 02:00buy1826100.001.88231.87721.8837
36522006.05.18 02:20t/p1826100.001.88371.87721.883714000.002461060.68
36532006.05.18 13:45buy1827100.001.88401.87891.8854
36542006.05.18 13:49buy1828100.001.88361.87851.8850
36552006.05.18 13:51buy1829100.001.88321.87811.8846
36562006.05.18 13:59t/p1829100.001.88461.87811.884614000.002475060.68
36572006.05.18 13:59close1828100.001.88461.87851.885010000.002485060.68
36582006.05.18 13:59close1827100.001.88461.87891.88546000.002491060.68
36592006.05.18 13:59buy1830100.001.88501.87991.8864
36602006.05.18 14:00buy1831100.001.88451.87941.8859
36612006.05.18 14:22t/p1831100.001.88591.87941.885914000.002505060.68
36622006.05.18 14:22close1830100.001.88601.87991.886410000.002515060.68
36632006.05.18 14:22buy1832100.001.88641.88131.8878
36642006.05.18 14:32buy1833100.001.88561.88051.8870
36652006.05.18 14:32buy1834100.001.88521.88011.8866
36662006.05.18 14:32t/p1834100.001.88661.88011.886614000.002529060.68
36672006.05.18 14:32close1833100.001.88661.88051.887010000.002539060.68
36682006.05.18 14:32close1832100.001.88661.88131.88782000.002541060.68
36692006.05.18 14:32buy1835100.001.88701.88191.8884
36702006.05.18 14:32buy1836100.001.88561.88051.8870
36712006.05.18 14:33buy1837100.001.88491.87981.8863
36722006.05.18 14:34buy1838100.001.88411.87901.8855
36732006.05.18 14:41t/p1838100.001.88551.87901.885514000.002555060.68
36742006.05.18 14:41close1837100.001.88571.87981.88638000.002563060.68
36752006.05.18 14:41close1836100.001.88571.88051.88701000.002564060.68
36762006.05.18 14:41close1835100.001.88571.88191.8884-13000.002551060.68
36772006.05.18 14:41buy1839100.001.88611.88101.8875
36782006.05.18 14:41buy1840100.001.88541.88031.8868
36792006.05.18 14:47buy1841100.001.88501.87991.8864
36802006.05.18 14:48buy1842100.001.88461.87951.8860
36812006.05.18 15:01t/p1842100.001.88601.87951.886014000.002565060.68
36822006.05.18 15:01close1841100.001.88621.87991.886412000.002577060.68
36832006.05.18 15:01close1840100.001.88621.88031.88688000.002585060.68
36842006.05.18 15:01close1839100.001.88621.88101.88751000.002586060.68
36852006.05.18 15:15buy1843100.001.88841.88331.8898
36862006.05.18 15:15buy1844100.001.88801.88291.8894
36872006.05.18 15:17buy1845100.001.88741.88231.8888
36882006.05.18 15:30t/p1845100.001.88881.88231.888814000.002600060.68
36892006.05.18 15:30close1844100.001.88881.88291.88948000.002608060.68
36902006.05.18 15:30close1843100.001.88881.88331.88984000.002612060.68
36912006.05.18 15:30buy1846100.001.88921.88411.8906
36922006.05.18 15:31buy1847100.001.88881.88371.8902
36932006.05.18 15:32t/p1846100.001.89061.88411.890614000.002626060.68
36942006.05.18 15:32t/p1847100.001.89021.88371.890214000.002640060.68
36952006.05.18 15:32buy1848100.001.89111.88601.8925
36962006.05.18 15:32buy1849100.001.89071.88561.8921
36972006.05.18 15:34t/p1849100.001.89211.88561.892114000.002654060.68
36982006.05.18 15:34close1848100.001.89221.88601.892511000.002665060.68
36992006.05.18 15:34buy1850100.001.89261.88751.8940
37002006.05.18 15:35buy1851100.001.89211.88701.8935
37012006.05.18 15:35t/p1851100.001.89351.88701.893514000.002679060.68
37022006.05.18 15:35close1850100.001.89361.88751.894010000.002689060.68
37032006.05.18 15:35buy1852100.001.89401.88891.8954
37042006.05.18 15:36buy1853100.001.89361.88851.8950
37052006.05.18 15:38buy1854100.001.89321.88811.8946
37062006.05.18 15:39buy1855100.001.89261.88751.8940
37072006.05.18 15:41buy1856100.001.89231.88721.8937
37082006.05.18 16:26s/l1852100.001.88891.88891.8954-51000.002638060.68
37092006.05.18 16:26close1856100.001.88881.88721.8937-35000.002603060.68
37102006.05.18 16:26close1855100.001.88881.88751.8940-38000.002565060.68
37112006.05.18 16:26close1854100.001.88881.88811.8946-44000.002521060.68
37122006.05.18 16:26close1853100.001.88881.88851.8950-48000.002473060.68
37132006.05.18 19:00buy1857100.001.89171.88661.8931
37142006.05.18 19:06buy1858100.001.89121.88611.8926
37152006.05.18 19:11buy1859100.001.89071.88561.8921
37162006.05.18 19:13buy1860100.001.89031.88521.8917
37172006.05.18 20:25buy1861100.001.88991.88481.8913
37182006.05.18 21:03t/p1861100.001.89131.88481.891314000.002487060.68
37192006.05.18 21:03close1860100.001.89131.88521.891710000.002497060.68
37202006.05.18 21:03close1859100.001.89131.88561.89216000.002503060.68
37212006.05.18 21:03close1858100.001.89131.88611.89261000.002504060.68
37222006.05.18 21:03close1857100.001.89131.88661.8931-4000.002500060.68
37232006.05.18 22:00buy1862100.001.89091.88581.8923
37242006.05.18 22:01buy1863100.001.89051.88541.8919
37252006.05.18 22:06buy1864100.001.89001.88491.8914
37262006.05.18 22:17buy1865100.001.88961.88451.8910
37272006.05.18 22:34t/p1865100.001.89101.88451.891014000.002514060.68
37282006.05.18 22:34close1864100.001.89101.88491.891410000.002524060.68
37292006.05.18 22:34close1863100.001.89101.88541.89195000.002529060.68
37302006.05.18 22:34close1862100.001.89101.88581.89231000.002530060.68
37312006.05.19 07:15sell18660.101.89041.89551.8890
37322006.05.19 07:34sell18670.201.89081.89591.8894
37332006.05.19 08:04sell18680.401.89121.89631.8898
37342006.05.19 08:44t/p18680.401.88981.89631.889856.002530116.68
37352006.05.19 08:44close18670.201.88981.89591.889420.002530136.68
37362006.05.19 08:44close18660.101.88981.89551.88906.002530142.68
37372006.05.19 08:44sell18690.101.88941.89451.8880
37382006.05.19 08:59t/p18690.101.88801.89451.888014.002530156.68
37392006.05.19 08:59sell18700.101.88751.89261.8861
37402006.05.19 09:07t/p18700.101.88611.89261.886114.002530170.68
37412006.05.19 09:07sell18710.101.88571.89081.8843
37422006.05.19 09:23t/p18710.101.88431.89081.884314.002530184.68
37432006.05.19 09:23sell18720.101.88371.88881.8823
37442006.05.19 09:23sell18730.201.88421.88931.8828
37452006.05.19 09:29t/p18730.201.88281.88931.882828.002530212.68
37462006.05.19 09:29close18720.101.88281.88881.88239.002530221.68
37472006.05.19 09:29sell18740.101.88241.88751.8810
37482006.05.19 09:40t/p18740.101.88101.88751.881014.002530235.68
37492006.05.19 09:40sell18750.101.88051.88561.8791
37502006.05.19 09:40sell18760.201.88101.88611.8796
37512006.05.19 09:47t/p18760.201.87961.88611.879628.002530263.68
37522006.05.19 09:47close18750.101.87941.88561.879111.002530274.68
37532006.05.19 09:47sell18770.101.87901.88411.8776
37542006.05.19 09:47sell18780.201.87951.88461.8781
37552006.05.19 09:54sell18790.401.88021.88531.8788
37562006.05.19 09:58sell18800.801.88091.88601.8795
37572006.05.19 10:05t/p18800.801.87951.88601.8795112.002530386.68
37582006.05.19 10:05close18790.401.87951.88531.878828.002530414.68
37592006.05.19 10:05close18780.201.87951.88461.87810.002530414.68
37602006.05.19 10:05close18770.101.87951.88411.8776-5.002530409.68
37612006.05.19 10:05sell18810.101.87911.88421.8777
37622006.05.19 10:06sell18820.201.87951.88461.8781
37632006.05.19 10:10t/p18820.201.87811.88461.878128.002530437.68
37642006.05.19 10:10close18810.101.87811.88421.877710.002530447.68
37652006.05.19 10:10sell18830.101.87771.88281.8763
37662006.05.19 10:11sell18840.201.87811.88321.8767
37672006.05.19 10:12sell18850.401.87871.88381.8773
37682006.05.19 10:14sell18860.801.87941.88451.8780
37692006.05.19 10:18t/p18860.801.87801.88451.8780112.002530559.68
37702006.05.19 10:18close18850.401.87801.88381.877328.002530587.68
37712006.05.19 10:18close18840.201.87801.88321.87672.002530589.68
37722006.05.19 10:18close18830.101.87801.88281.8763-3.002530586.68
37732006.05.19 10:18sell18870.101.87761.88271.8762
37742006.05.19 10:18sell18880.201.87811.88321.8767
37752006.05.19 10:18t/p18880.201.87671.88321.876728.002530614.68
37762006.05.19 10:18close18870.101.87671.88271.87629.002530623.68
37772006.05.19 10:18sell18890.101.87631.88141.8749
37782006.05.19 10:18sell18900.201.87671.88181.8753
37792006.05.19 10:19t/p18900.201.87531.88181.875328.002530651.68
37802006.05.19 10:19close18890.101.87531.88141.874910.002530661.68
37812006.05.19 10:19sell18910.101.87491.88001.8735
37822006.05.19 10:19sell18920.201.87601.88111.8746
37832006.05.19 10:22sell18930.401.87661.88171.8752
37842006.05.19 10:45sell18940.801.87701.88211.8756
37852006.05.19 10:49sell18951.601.87741.88251.8760
37862006.05.19 11:02t/p18951.601.87601.88251.8760224.002530885.68
37872006.05.19 11:02close18940.801.87591.88211.875688.002530973.68
37882006.05.19 11:02close18930.401.87591.88171.875228.002531001.68
37892006.05.19 11:02close18920.201.87591.88111.87462.002531003.68
37902006.05.19 11:02close18910.101.87591.88001.8735-10.002530993.68
37912006.05.19 11:02sell18960.101.87551.88061.8741
37922006.05.19 11:02sell18970.201.87611.88121.8747
37932006.05.19 11:03sell18980.401.87661.88171.8752
37942006.05.19 11:05sell18990.801.87711.88221.8757
37952006.05.19 11:05sell19001.601.87751.88261.8761
37962006.05.19 11:29t/p19001.601.87611.88261.8761224.002531217.68
37972006.05.19 11:29close18990.801.87601.88221.875788.002531305.68
37982006.05.19 11:29close18980.401.87601.88171.875224.002531329.68
37992006.05.19 11:29close18970.201.87601.88121.87472.002531331.68
38002006.05.19 11:29close18960.101.87601.88061.8741-5.002531326.68
38012006.05.19 11:29sell19010.101.87561.88071.8742
38022006.05.19 11:37sell19020.201.87621.88131.8748
38032006.05.19 11:44t/p19020.201.87481.88131.874828.002531354.68
38042006.05.19 11:44close19010.101.87481.88071.87428.002531362.68
38052006.05.19 11:44sell19030.101.87441.87951.8730
38062006.05.19 11:45t/p19030.101.87301.87951.873014.002531376.68
38072006.05.19 11:45sell19040.101.87261.87771.8712
38082006.05.19 11:45sell19050.201.87341.87851.8720
38092006.05.19 11:45sell19060.401.87401.87911.8726
38102006.05.19 11:45sell19070.801.87461.87971.8732
38112006.05.19 11:45t/p19070.801.87321.87971.8732112.002531488.68
38122006.05.19 11:45close19060.401.87321.87911.872632.002531520.68
38132006.05.19 11:45close19050.201.87321.87851.87204.002531524.68
38142006.05.19 11:45close19040.101.87321.87771.8712-6.002531518.68
38152006.05.19 11:45sell19080.101.87281.87791.8714
38162006.05.19 11:59sell19090.201.87321.87831.8718
38172006.05.19 12:02t/p19090.201.87181.87831.871828.002531546.68
38182006.05.19 12:02close19080.101.87181.87791.871410.002531556.68
38192006.05.19 12:02sell19100.101.87141.87651.8700
38202006.05.19 12:05sell19110.201.87191.87701.8705
38212006.05.19 12:06sell19120.401.87251.87761.8711
38222006.05.19 12:10sell19130.801.87331.87841.8719
38232006.05.19 12:12sell19141.601.87371.87881.8723
38242006.05.19 13:04s/l19100.101.87651.87651.8700-51.002531505.68
38252006.05.19 13:04close19141.601.87651.87881.8723-448.002531057.68
38262006.05.19 13:04close19130.801.87651.87841.8719-256.002530801.68
38272006.05.19 13:04close19120.401.87651.87761.8711-160.002530641.68
38282006.05.19 13:04close19110.201.87651.87701.8705-92.002530549.68
38292006.05.19 13:04sell19150.101.87611.88121.8747
38302006.05.19 13:09sell19160.201.87651.88161.8751
38312006.05.19 13:26t/p19160.201.87511.88161.875128.002530577.68
38322006.05.19 13:26close19150.101.87511.88121.874710.002530587.68
38332006.05.19 13:26sell19170.101.87471.87981.8733
38342006.05.19 13:53sell19180.201.87541.88051.8740
38352006.05.19 13:56sell19190.401.87581.88091.8744
38362006.05.19 14:01sell19200.801.87611.88121.8747
38372006.05.19 14:01sell19211.601.87651.88161.8751
38382006.05.19 14:28t/p19211.601.87511.88161.8751224.002530811.68
38392006.05.19 14:28close19200.801.87511.88121.874780.002530891.68
38402006.05.19 14:28close19190.401.87511.88091.874428.002530919.68
38412006.05.19 14:28close19180.201.87511.88051.87406.002530925.68
38422006.05.19 14:28close19170.101.87511.87981.8733-4.002530921.68
38432006.05.19 14:28sell19220.101.87471.87981.8733
38442006.05.19 14:32sell19230.201.87521.88031.8738
38452006.05.19 14:41sell19240.401.87571.88081.8743
38462006.05.19 14:59t/p19240.401.87431.88081.874356.002530977.68
38472006.05.19 14:59close19230.201.87421.88031.873820.002530997.68
38482006.05.19 14:59close19220.101.87421.87981.87335.002531002.68
38492006.05.19 14:59sell19250.101.87381.87891.8724
38502006.05.19 15:03t/p19250.101.87241.87891.872414.002531016.68
38512006.05.19 15:03sell19260.101.87181.87691.8704
38522006.05.19 15:03sell19270.201.87231.87741.8709
38532006.05.19 15:07sell19280.401.87271.87781.8713
38542006.05.19 15:09sell19290.801.87341.87851.8720
38552006.05.19 15:10sell19301.601.87451.87961.8731
38562006.05.19 15:12t/p19301.601.87311.87961.8731224.002531240.68
38572006.05.19 15:12close19290.801.87301.87851.872032.002531272.68
38582006.05.19 15:12close19280.401.87301.87781.8713-12.002531260.68
38592006.05.19 15:12close19270.201.87301.87741.8709-14.002531246.68
38602006.05.19 15:12close19260.101.87301.87691.8704-12.002531234.68
38612006.05.19 15:12sell19310.101.87261.87771.8712
38622006.05.19 15:12sell19320.201.87311.87821.8717
38632006.05.19 15:14sell19330.401.87371.87881.8723
38642006.05.19 15:20sell19340.801.87411.87921.8727
38652006.05.19 15:22sell19351.601.87451.87961.8731
38662006.05.19 15:35s/l19310.101.87771.87771.8712-51.002531183.68
38672006.05.19 15:35close19351.601.87781.87961.8731-528.002530655.68
38682006.05.19 15:35close19340.801.87781.87921.8727-296.002530359.68
38692006.05.19 15:35close19330.401.87781.87881.8723-164.002530195.68
38702006.05.19 15:35close19320.201.87781.87821.8717-94.002530101.68
38712006.05.19 15:35sell19360.101.87741.88251.8760
38722006.05.19 15:54t/p19360.101.87601.88251.876014.002530115.68
38732006.05.22 03:00sell19370.101.87311.87821.8717
38742006.05.22 03:15sell19380.201.87351.87861.8721
38752006.05.22 03:25t/p19380.201.87211.87861.872128.002530143.68
38762006.05.22 03:25close19370.101.87201.87821.871711.002530154.68
38772006.05.22 03:25sell19390.101.87161.87671.8702
38782006.05.22 03:40sell19400.201.87201.87711.8706
38792006.05.22 03:52sell19410.401.87241.87751.8710
38802006.05.22 03:53sell19420.801.87291.87801.8715
38812006.05.22 04:34t/p19420.801.87151.87801.8715112.002530266.68
38822006.05.22 04:34close19410.401.87151.87751.871036.002530302.68
38832006.05.22 04:34close19400.201.87151.87711.870610.002530312.68
38842006.05.22 04:34close19390.101.87151.87671.87021.002530313.68
38852006.05.22 04:45sell19430.101.87061.87571.8692
38862006.05.22 05:09t/p19430.101.86921.87571.869214.002530327.68
38872006.05.22 05:09sell19440.101.86881.87391.8674
38882006.05.22 05:11sell19450.201.86951.87461.8681
38892006.05.22 05:13sell19460.401.87011.87521.8687
38902006.05.22 05:15sell19470.801.87051.87561.8691
38912006.05.22 05:19sell19481.601.87111.87621.8697
38922006.05.22 05:29s/l19440.101.87391.87391.8674-51.002530276.68
38932006.05.22 05:29close19481.601.87401.87621.8697-464.002529812.68
38942006.05.22 05:29close19470.801.87401.87561.8691-280.002529532.68
38952006.05.22 05:29close19460.401.87401.87521.8687-156.002529376.68
38962006.05.22 05:29close19450.201.87401.87461.8681-90.002529286.68
38972006.05.22 05:45sell19490.101.87351.87861.8721
38982006.05.22 06:26t/p19490.101.87211.87861.872114.002529300.68
38992006.05.22 06:26sell19500.101.87171.87681.8703
39002006.05.22 06:27sell19510.201.87201.87711.8706
39012006.05.22 06:40t/p19510.201.87061.87711.870628.002529328.68
39022006.05.22 06:40close19500.101.87061.87681.870311.002529339.68
39032006.05.22 06:40sell19520.101.87021.87531.8688
39042006.05.22 06:44sell19530.201.87061.87571.8692
39052006.05.22 06:56sell19540.401.87101.87611.8696
39062006.05.22 06:57sell19550.801.87141.87651.8700
39072006.05.22 06:57sell19561.601.87181.87691.8704
39082006.05.22 07:44t/p19550.801.87001.87651.8700112.002529451.68
39092006.05.22 07:44t/p19561.601.87041.87691.8704224.002529675.68
39102006.05.22 07:44close19540.401.86991.87611.869644.002529719.68
39112006.05.22 07:44close19530.201.86991.87571.869214.002529733.68
39122006.05.22 07:44close19520.101.86991.87531.86883.002529736.68
39132006.05.22 07:44sell19570.101.86951.87461.8681
39142006.05.22 07:44sell19580.201.87021.87531.8688
39152006.05.22 07:46t/p19580.201.86881.87531.868828.002529764.68
39162006.05.22 07:46close19570.101.86881.87461.86817.002529771.68
39172006.05.22 07:46sell19590.101.86841.87351.8670
39182006.05.22 08:12sell19600.201.86881.87391.8674
39192006.05.22 08:18sell19610.401.86951.87461.8681
39202006.05.22 08:18sell19620.801.86991.87501.8685
39212006.05.22 08:27t/p19620.801.86851.87501.8685112.002529883.68
39222006.05.22 08:27close19610.401.86841.87461.868144.002529927.68
39232006.05.22 08:27close19600.201.86841.87391.86748.002529935.68
39242006.05.22 08:27close19590.101.86841.87351.86700.002529935.68
39252006.05.22 10:30buy1963100.001.87471.86961.8761
39262006.05.22 10:31buy1964100.001.87431.86921.8757
39272006.05.22 10:34buy1965100.001.87371.86861.8751
39282006.05.22 10:39buy1966100.001.87331.86821.8747
39292006.05.22 10:44buy1967100.001.87291.86781.8743
39302006.05.22 12:04t/p1967100.001.87431.86781.874314000.002543935.68
39312006.05.22 12:04close1966100.001.87431.86821.874710000.002553935.68
39322006.05.22 12:04close1965100.001.87431.86861.87516000.002559935.68
39332006.05.22 12:04close1964100.001.87431.86921.87570.002559935.68
39342006.05.22 12:04close1963100.001.87431.86961.8761-4000.002555935.68
39352006.05.22 13:15buy1968100.001.87601.87091.8774
39362006.05.22 13:58buy1969100.001.87551.87041.8769
39372006.05.22 14:09buy1970100.001.87511.87001.8765
39382006.05.22 14:12buy1971100.001.87471.86961.8761
39392006.05.22 14:15buy1972100.001.87431.86921.8757
39402006.05.22 14:35t/p1972100.001.87571.86921.875714000.002569935.68
39412006.05.22 14:35close1971100.001.87581.86961.876111000.002580935.68
39422006.05.22 14:35close1970100.001.87581.87001.87657000.002587935.68
39432006.05.22 14:35close1969100.001.87581.87041.87693000.002590935.68
39442006.05.22 14:35close1968100.001.87581.87091.8774-2000.002588935.68
39452006.05.22 14:35buy1973100.001.87621.87111.8776
39462006.05.22 14:35buy1974100.001.87581.87071.8772
39472006.05.22 14:57buy1975100.001.87541.87031.8768
39482006.05.22 14:59buy1976100.001.87501.86991.8764
39492006.05.22 15:23buy1977100.001.87421.86911.8756
39502006.05.22 15:44t/p1977100.001.87561.86911.875614000.002602935.68
39512006.05.22 15:44close1976100.001.87561.86991.87646000.002608935.68
39522006.05.22 15:44close1975100.001.87561.87031.87682000.002610935.68
39532006.05.22 15:44close1974100.001.87561.87071.8772-2000.002608935.68
39542006.05.22 15:44close1973100.001.87561.87111.8776-6000.002602935.68
39552006.05.22 15:44buy1978100.001.87601.87091.8774
39562006.05.22 15:48t/p1978100.001.87741.87091.877414000.002616935.68
39572006.05.22 15:48buy1979100.001.87781.87271.8792
39582006.05.22 15:49buy1980100.001.87741.87231.8788
39592006.05.22 15:50buy1981100.001.87691.87181.8783
39602006.05.22 16:00t/p1981100.001.87831.87181.878314000.002630935.68
39612006.05.22 16:00close1980100.001.87831.87231.87889000.002639935.68
39622006.05.22 16:00close1979100.001.87831.87271.87925000.002644935.68
39632006.05.22 16:00buy1982100.001.87871.87361.8801
39642006.05.22 16:02buy1983100.001.87841.87331.8798
39652006.05.22 16:06t/p1983100.001.87981.87331.879814000.002658935.68
39662006.05.22 16:06close1982100.001.87981.87361.880111000.002669935.68
39672006.05.22 16:06buy1984100.001.88021.87511.8816
39682006.05.22 16:07buy1985100.001.87971.87461.8811
39692006.05.22 16:12buy1986100.001.87931.87421.8807
39702006.05.22 16:21t/p1986100.001.88071.87421.880714000.002683935.68
39712006.05.22 16:21close1985100.001.88091.87461.881112000.002695935.68
39722006.05.22 16:21close1984100.001.88091.87511.88167000.002702935.68
39732006.05.22 16:21buy1987100.001.88131.87621.8827
39742006.05.22 16:21buy1988100.001.88091.87581.8823
39752006.05.22 16:32buy1989100.001.88051.87541.8819
39762006.05.22 16:35buy1990100.001.88001.87491.8814
39772006.05.22 16:43t/p1990100.001.88141.87491.881414000.002716935.68
39782006.05.22 16:43close1989100.001.88161.87541.881911000.002727935.68
39792006.05.22 16:43close1988100.001.88161.87581.88237000.002734935.68
39802006.05.22 16:43close1987100.001.88161.87621.88273000.002737935.68
39812006.05.22 16:43buy1991100.001.88201.87691.8834
39822006.05.22 16:43buy1992100.001.88161.87651.8830
39832006.05.22 16:48buy1993100.001.88121.87611.8826
39842006.05.22 16:52buy1994100.001.88041.87531.8818
39852006.05.22 16:55buy1995100.001.88001.87491.8814
39862006.05.22 17:11t/p1995100.001.88141.87491.881414000.002751935.68
39872006.05.22 17:11close1994100.001.88151.87531.881811000.002762935.68
39882006.05.22 17:11close1993100.001.88151.87611.88263000.002765935.68
39892006.05.22 17:11close1992100.001.88151.87651.8830-1000.002764935.68
39902006.05.22 17:11close1991100.001.88151.87691.8834-5000.002759935.68
39912006.05.22 17:11buy1996100.001.88191.87681.8833
39922006.05.22 17:11buy1997100.001.88141.87631.8828
39932006.05.22 17:12t/p1997100.001.88281.87631.882814000.002773935.68
39942006.05.22 17:12close1996100.001.88301.87681.883311000.002784935.68
39952006.05.22 17:12buy1998100.001.88341.87831.8848
39962006.05.22 17:12buy1999100.001.88261.87751.8840
39972006.05.22 17:12buy2000100.001.88231.87721.8837
39982006.05.22 17:12buy2001100.001.88191.87681.8833
39992006.05.22 17:12buy2002100.001.88131.87621.8827
40002006.05.22 17:12t/p2002100.001.88271.87621.882714000.002798935.68
40012006.05.22 17:12close2001100.001.88281.87681.88339000.002807935.68
40022006.05.22 17:12close2000100.001.88281.87721.88375000.002812935.68
40032006.05.22 17:12close1999100.001.88281.87751.88402000.002814935.68
40042006.05.22 17:12close1998100.001.88281.87831.8848-6000.002808935.68
40052006.05.22 17:12buy2003100.001.88321.87811.8846
40062006.05.22 17:12buy2004100.001.88251.87741.8839
40072006.05.22 17:12buy2005100.001.88221.87711.8836
40082006.05.22 17:14t/p2005100.001.88361.87711.883614000.002822935.68
40092006.05.22 17:14close2004100.001.88361.87741.883911000.002833935.68
40102006.05.22 17:14close2003100.001.88361.87811.88464000.002837935.68
40112006.05.22 17:14buy2006100.001.88401.87891.8854
40122006.05.22 17:19buy2007100.001.88361.87851.8850
40132006.05.22 17:30t/p2007100.001.88501.87851.885014000.002851935.68
40142006.05.22 17:30close2006100.001.88501.87891.885410000.002861935.68
40152006.05.22 17:30buy2008100.001.88541.88031.8868
40162006.05.22 17:31buy2009100.001.88471.87961.8861
40172006.05.22 17:50t/p2009100.001.88611.87961.886114000.002875935.68
40182006.05.22 17:50close2008100.001.88641.88031.886810000.002885935.68
40192006.05.22 17:50buy2010100.001.88681.88171.8882
40202006.05.22 17:50buy2011100.001.88641.88131.8878
40212006.05.22 18:00buy2012100.001.88551.88041.8869
40222006.05.22 18:04buy2013100.001.88511.88001.8865
40232006.05.22 18:05buy2014100.001.88471.87961.8861
40242006.05.22 19:42t/p2014100.001.88611.87961.886114000.002899935.68
40252006.05.22 19:42close2013100.001.88611.88001.886510000.002909935.68
40262006.05.22 19:42close2012100.001.88611.88041.88696000.002915935.68
40272006.05.22 19:42close2011100.001.88611.88131.8878-3000.002912935.68
40282006.05.22 19:42close2010100.001.88611.88171.8882-7000.002905935.68
40292006.05.22 19:42buy2015100.001.88651.88141.8879
40302006.05.22 19:45buy2016100.001.88611.88101.8875
40312006.05.22 19:47buy2017100.001.88561.88051.8870
40322006.05.22 20:03t/p2017100.001.88701.88051.887014000.002919935.68
40332006.05.22 20:03close2016100.001.88711.88101.887510000.002929935.68
40342006.05.22 20:03close2015100.001.88711.88141.88796000.002935935.68
40352006.05.22 20:03buy2018100.001.88751.88241.8889
40362006.05.22 20:03buy2019100.001.88711.88201.8885
40372006.05.22 20:05buy2020100.001.88661.88151.8880
40382006.05.22 20:05buy2021100.001.88631.88121.8877
40392006.05.22 20:09t/p2021100.001.88771.88121.887714000.002949935.68
40402006.05.22 20:09close2020100.001.88771.88151.888011000.002960935.68
40412006.05.22 20:09close2019100.001.88771.88201.88856000.002966935.68
40422006.05.22 20:09close2018100.001.88771.88241.88892000.002968935.68
40432006.05.22 20:09buy2022100.001.88811.88301.8895
40442006.05.22 20:10buy2023100.001.88751.88241.8889
40452006.05.22 20:17buy2024100.001.88691.88181.8883
40462006.05.22 22:10buy2025100.001.88651.88141.8879
40472006.05.22 22:21buy2026100.001.88621.88111.8876
40482006.05.23 01:09s/l2022100.001.88301.88301.8895-51350.002917585.68
40492006.05.23 01:09close2026100.001.88291.88111.8876-33350.002884235.68
40502006.05.23 01:09close2025100.001.88291.88141.8879-36350.002847885.68
40512006.05.23 01:09close2024100.001.88291.88181.8883-40350.002807535.68
40522006.05.23 01:09close2023100.001.88291.88241.8889-46350.002761185.68
40532006.05.23 14:15sell20270.101.88251.88761.8811
40542006.05.23 15:29t/p20270.101.88111.88761.881114.002761199.68
40552006.05.24 01:30sell20280.101.87811.88321.8767
40562006.05.24 01:32sell20290.201.87851.88361.8771
40572006.05.24 01:36sell20300.401.87901.88411.8776
40582006.05.24 02:05sell20310.801.87941.88451.8780
40592006.05.24 02:07sell20321.601.87981.88491.8784
40602006.05.24 02:58t/p20321.601.87841.88491.8784224.002761423.68
40612006.05.24 02:58close20310.801.87841.88451.878080.002761503.68
40622006.05.24 02:58close20300.401.87841.88411.877624.002761527.68
40632006.05.24 02:58close20290.201.87841.88361.87712.002761529.68
40642006.05.24 02:58close20280.101.87841.88321.8767-3.002761526.68
40652006.05.24 08:30buy2033100.001.87701.87191.8784
40662006.05.24 08:33buy2034100.001.87661.87151.8780
40672006.05.24 08:43t/p2034100.001.87801.87151.878014000.002775526.68
40682006.05.24 08:43close2033100.001.87831.87191.878413000.002788526.68
40692006.05.24 08:43buy2035100.001.87871.87361.8801
40702006.05.24 08:44buy2036100.001.87821.87311.8796
40712006.05.24 08:52t/p2036100.001.87961.87311.879614000.002802526.68
40722006.05.24 08:52close2035100.001.87961.87361.88019000.002811526.68
40732006.05.24 08:52buy2037100.001.88001.87491.8814
40742006.05.24 08:56buy2038100.001.87911.87401.8805
40752006.05.24 09:01t/p2038100.001.88051.87401.880514000.002825526.68
40762006.05.24 09:01close2037100.001.88051.87491.88145000.002830526.68
40772006.05.24 09:01buy2039100.001.88091.87581.8823
40782006.05.24 09:01buy2040100.001.88011.87501.8815
40792006.05.24 09:10buy2041100.001.87951.87441.8809
40802006.05.24 09:18t/p2041100.001.88091.87441.880914000.002844526.68
40812006.05.24 09:18close2040100.001.88091.87501.88158000.002852526.68
40822006.05.24 09:18close2039100.001.88091.87581.88230.002852526.68
40832006.05.24 09:18buy2042100.001.88131.87621.8827
40842006.05.24 09:18buy2043100.001.88091.87581.8823
40852006.05.24 09:24buy2044100.001.88011.87501.8815
40862006.05.24 09:26buy2045100.001.87971.87461.8811
40872006.05.24 09:43t/p2045100.001.88111.87461.881114000.002866526.68
40882006.05.24 09:43close2044100.001.88121.87501.881511000.002877526.68
40892006.05.24 09:43close2043100.001.88121.87581.88233000.002880526.68
40902006.05.24 09:43close2042100.001.88121.87621.8827-1000.002879526.68
40912006.05.24 11:00buy2046100.001.88411.87901.8855
40922006.05.24 11:10buy2047100.001.88361.87851.8850
40932006.05.24 11:10buy2048100.001.88301.87791.8844
40942006.05.24 11:10buy2049100.001.88221.87711.8836
40952006.05.24 11:16buy2050100.001.88161.87651.8830
40962006.05.24 11:33t/p2050100.001.88301.87651.883014000.002893526.68
40972006.05.24 11:33close2049100.001.88301.87711.88368000.002901526.68
40982006.05.24 11:33close2048100.001.88301.87791.88440.002901526.68
40992006.05.24 11:33close2047100.001.88301.87851.8850-6000.002895526.68
41002006.05.24 11:33close2046100.001.88301.87901.8855-11000.002884526.68
41012006.05.24 11:33buy2051100.001.88341.87831.8848
41022006.05.24 11:33buy2052100.001.88301.87791.8844
41032006.05.24 11:41buy2053100.001.88261.87751.8840
41042006.05.24 11:44buy2054100.001.88231.87721.8837
41052006.05.24 11:44buy2055100.001.88191.87681.8833
41062006.05.24 11:51t/p2055100.001.88331.87681.883314000.002898526.68
41072006.05.24 11:51close2054100.001.88351.87721.883712000.002910526.68
41082006.05.24 11:51close2053100.001.88351.87751.88409000.002919526.68
41092006.05.24 11:51close2052100.001.88351.87791.88445000.002924526.68
41102006.05.24 11:51close2051100.001.88351.87831.88481000.002925526.68
41112006.05.24 13:00buy2056100.001.88521.88011.8866
41122006.05.24 13:03buy2057100.001.88471.87961.8861
41132006.05.24 13:06buy2058100.001.88441.87931.8858
41142006.05.24 13:07buy2059100.001.88391.87881.8853
41152006.05.24 13:29buy2060100.001.88341.87831.8848
41162006.05.24 14:45t/p2059100.001.88531.87881.885314000.002939526.68
41172006.05.24 14:45t/p2060100.001.88481.87831.884814000.002953526.68
41182006.05.24 14:45close2058100.001.88561.87931.885812000.002965526.68
41192006.05.24 14:45close2057100.001.88561.87961.88619000.002974526.68
41202006.05.24 14:45close2056100.001.88561.88011.88664000.002978526.68
41212006.05.24 14:45sell20610.101.88561.89071.8842
41222006.05.24 14:45sell20620.201.88601.89111.8846
41232006.05.24 14:51t/p20620.201.88461.89111.884628.002978554.68
41242006.05.24 14:51close20610.101.88451.89071.884211.002978565.68
41252006.05.24 14:51sell20630.101.88411.88921.8827
41262006.05.24 14:51sell20640.201.88461.88971.8832
41272006.05.24 14:53sell20650.401.88501.89011.8836
41282006.05.24 14:57t/p20640.201.88321.88971.883228.002978593.68
41292006.05.24 14:57t/p20650.401.88361.89011.883656.002978649.68
41302006.05.24 14:57close20630.101.88311.88921.882710.002978659.68
41312006.05.24 14:57sell20660.101.88271.88781.8813
41322006.05.24 14:57sell20670.201.88311.88821.8817
41332006.05.24 14:57sell20680.401.88361.88871.8822
41342006.05.24 14:57sell20690.801.88401.88911.8826
41352006.05.24 15:01t/p20680.401.88221.88871.882256.002978715.68
41362006.05.24 15:01t/p20690.801.88261.88911.8826112.002978827.68
41372006.05.24 15:01close20670.201.88221.88821.881718.002978845.68
41382006.05.24 15:01close20660.101.88221.88781.88135.002978850.68
41392006.05.24 15:01sell20700.101.88181.88691.8804
41402006.05.24 15:01sell20710.201.88221.88731.8808
41412006.05.24 15:01sell20720.401.88271.88781.8813
41422006.05.24 15:01sell20730.801.88311.88821.8817
41432006.05.24 15:03t/p20730.801.88171.88821.8817112.002978962.68
41442006.05.24 15:03close20720.401.88171.88781.881340.002979002.68
41452006.05.24 15:03close20710.201.88171.88731.880810.002979012.68
41462006.05.24 15:03close20700.101.88171.88691.88041.002979013.68
41472006.05.24 15:03sell20740.101.88131.88641.8799
41482006.05.24 15:03sell20750.201.88231.88741.8809
41492006.05.24 15:04sell20760.401.88271.88781.8813
41502006.05.24 15:09t/p20760.401.88131.88781.881356.002979069.68
41512006.05.24 15:09close20750.201.88101.88741.880926.002979095.68
41522006.05.24 15:09close20740.101.88101.88641.87993.002979098.68
41532006.05.24 15:09sell20770.101.88061.88571.8792
41542006.05.24 15:09sell20780.201.88101.88611.8796
41552006.05.24 15:11t/p20770.101.87921.88571.879214.002979112.68
41562006.05.24 15:11t/p20780.201.87961.88611.879628.002979140.68
41572006.05.24 15:11sell20790.101.87831.88341.8769
41582006.05.24 15:11sell20800.201.87871.88381.8773
41592006.05.24 15:11sell20810.401.87921.88431.8778
41602006.05.24 15:11sell20820.801.87971.88481.8783
41612006.05.24 15:11t/p20810.401.87781.88431.877856.002979196.68
41622006.05.24 15:11t/p20820.801.87831.88481.8783112.002979308.68
41632006.05.24 15:11close20800.201.87781.88381.877318.002979326.68
41642006.05.24 15:11close20790.101.87781.88341.87695.002979331.68
41652006.05.24 15:11sell20830.101.87741.88251.8760
41662006.05.24 15:11sell20840.201.87781.88291.8764
41672006.05.24 15:14t/p20840.201.87641.88291.876428.002979359.68
41682006.05.24 15:14close20830.101.87621.88251.876012.002979371.68
41692006.05.24 15:14sell20850.101.87581.88091.8744
41702006.05.24 15:16sell20860.201.87621.88131.8748
41712006.05.24 15:18sell20870.401.87661.88171.8752
41722006.05.24 15:20sell20880.801.87741.88251.8760
41732006.05.24 15:30sell20891.601.87791.88301.8765
41742006.05.24 16:01t/p20891.601.87651.88301.8765224.002979595.68
41752006.05.24 16:01close20880.801.87641.88251.876080.002979675.68
41762006.05.24 16:01close20870.401.87641.88171.87528.002979683.68
41772006.05.24 16:01close20860.201.87641.88131.8748-4.002979679.68
41782006.05.24 16:01close20850.101.87641.88091.8744-6.002979673.68
41792006.05.24 16:01sell20900.101.87601.88111.8746
41802006.05.24 16:01sell20910.201.87641.88151.8750
41812006.05.24 16:04t/p20910.201.87501.88151.875028.002979701.68
41822006.05.24 16:04close20900.101.87491.88111.874611.002979712.68
41832006.05.24 16:04sell20920.101.87451.87961.8731
41842006.05.24 16:08t/p20920.101.87311.87961.873114.002979726.68
41852006.05.24 16:08sell20930.101.87251.87761.8711
41862006.05.24 16:09t/p20930.101.87111.87761.871114.002979740.68
41872006.05.24 16:09sell20940.101.87071.87581.8693
41882006.05.24 16:09sell20950.201.87121.87631.8698
41892006.05.24 16:10sell20960.401.87181.87691.8704
41902006.05.24 16:11sell20970.801.87261.87771.8712
41912006.05.24 16:13sell20981.601.87301.87811.8716
41922006.05.24 16:18t/p20981.601.87161.87811.8716224.002979964.68
41932006.05.24 16:18close20970.801.87161.87771.871280.002980044.68
41942006.05.24 16:18close20960.401.87161.87691.87048.002980052.68
41952006.05.24 16:18close20950.201.87161.87631.8698-8.002980044.68
41962006.05.24 16:18close20940.101.87161.87581.8693-9.002980035.68
41972006.05.24 16:18sell20990.101.87121.87631.8698
41982006.05.24 16:19sell21000.201.87161.87671.8702
41992006.05.24 16:21t/p21000.201.87021.87671.870228.002980063.68
42002006.05.24 16:21close20990.101.87021.87631.869810.002980073.68
42012006.05.24 16:21sell21010.101.86981.87491.8684
42022006.05.24 16:22sell21020.201.87041.87551.8690
42032006.05.24 16:24sell21030.401.87081.87591.8694
42042006.05.24 16:24sell21040.801.87121.87631.8698
42052006.05.24 16:32t/p21040.801.86981.87631.8698112.002980185.68
42062006.05.24 16:32close21030.401.86981.87591.869440.002980225.68
42072006.05.24 16:32close21020.201.86981.87551.869012.002980237.68
42082006.05.24 16:32close21010.101.86981.87491.86840.002980237.68
42092006.05.24 16:32sell21050.101.86941.87451.8680
42102006.05.24 16:32sell21060.201.87011.87521.8687
42112006.05.24 16:33t/p21060.201.86871.87521.868728.002980265.68
42122006.05.24 16:33close21050.101.86841.87451.868010.002980275.68
42132006.05.24 16:33sell21070.101.86801.87311.8666
42142006.05.24 16:33sell21080.201.86851.87361.8671
42152006.05.24 16:33sell21090.401.86891.87401.8675
42162006.05.24 16:34t/p21090.401.86751.87401.867556.002980331.68
42172006.05.24 16:34close21080.201.86751.87361.867120.002980351.68
42182006.05.24 16:34close21070.101.86751.87311.86665.002980356.68
42192006.05.24 16:34sell21100.101.86711.87221.8657
42202006.05.24 16:34sell21110.201.86771.87281.8663
42212006.05.24 16:34sell21120.401.86801.87311.8666
42222006.05.24 16:38t/p21120.401.86661.87311.866656.002980412.68
42232006.05.24 16:38close21110.201.86661.87281.866322.002980434.68
42242006.05.24 16:38close21100.101.86661.87221.86575.002980439.68
42252006.05.24 16:38sell21130.101.86621.87131.8648
42262006.05.24 16:43sell21140.201.86661.87171.8652
42272006.05.24 16:53sell21150.401.86711.87221.8657
42282006.05.24 16:58sell21160.801.86761.87271.8662
42292006.05.24 17:01sell21171.601.86801.87311.8666
42302006.05.24 17:19t/p21171.601.86661.87311.8666224.002980663.68
42312006.05.24 17:19close21160.801.86631.87271.8662104.002980767.68
42322006.05.24 17:19close21150.401.86631.87221.865732.002980799.68
42332006.05.24 17:19close21140.201.86631.87171.86526.002980805.68
42342006.05.24 17:19close21130.101.86631.87131.8648-1.002980804.68
42352006.05.24 17:19sell21180.101.86591.87101.8645
42362006.05.24 17:19sell21190.201.86621.87131.8648
42372006.05.24 17:19sell21200.401.86701.87211.8656
42382006.05.24 17:34sell21210.801.86741.87251.8660
42392006.05.24 17:37sell21221.601.86781.87291.8664
42402006.05.24 19:41s/l21180.101.87101.87101.8645-51.002980753.68
42412006.05.24 19:41close21221.601.87111.87291.8664-528.002980225.68
42422006.05.24 19:41close21210.801.87111.87251.8660-296.002979929.68
42432006.05.24 19:41close21200.401.87111.87211.8656-164.002979765.68
42442006.05.24 19:41close21190.201.87111.87131.8648-98.002979667.68
42452006.05.24 19:41sell21230.101.87071.87581.8693
42462006.05.24 19:42sell21240.201.87121.87631.8698
42472006.05.24 20:02t/p21240.201.86981.87631.869828.002979695.68
42482006.05.24 20:02close21230.101.86981.87581.86939.002979704.68
42492006.05.24 20:02sell21250.101.86941.87451.8680
42502006.05.24 20:03sell21260.201.87001.87511.8686
42512006.05.24 20:05sell21270.401.87061.87571.8692
42522006.05.24 20:23sell21280.801.87121.87631.8698
42532006.05.24 20:27sell21291.601.87161.87671.8702
42542006.05.24 20:52s/l21250.101.87451.87451.8680-51.002979653.68
42552006.05.24 20:52close21291.601.87451.87671.8702-464.002979189.68
42562006.05.24 20:52close21280.801.87451.87631.8698-264.002978925.68
42572006.05.24 20:52close21270.401.87451.87571.8692-156.002978769.68
42582006.05.24 20:52close21260.201.87451.87511.8686-90.002978679.68
42592006.05.24 20:52sell21300.101.87411.87921.8727
42602006.05.24 20:53sell21310.201.87451.87961.8731
42612006.05.24 21:01t/p21310.201.87311.87961.873128.002978707.68
42622006.05.24 21:01close21300.101.87311.87921.872710.002978717.68
42632006.05.24 21:01sell21320.101.87271.87781.8713
42642006.05.24 21:47sell21330.201.87321.87831.8718
42652006.05.24 22:14t/p21330.201.87181.87831.871828.002978745.68
42662006.05.24 22:14close21320.101.87181.87781.87139.002978754.68
42672006.05.25 22:15buy2134100.001.87161.86651.8730
42682006.05.25 22:20buy2135100.001.87101.86591.8724
42692006.05.25 22:46t/p2135100.001.87241.86591.872414000.002992754.68
42702006.05.25 22:46close2134100.001.87261.86651.873010000.003002754.68
42712006.05.26 05:00sell21360.101.87111.87621.8697
42722006.05.26 05:15t/p21360.101.86971.87621.869714.003002768.68
42732006.05.26 05:15sell21370.101.86891.87401.8675
42742006.05.26 05:23sell21380.201.86931.87441.8679
42752006.05.26 05:49sell21390.401.86991.87501.8685
42762006.05.26 05:49sell21400.801.87021.87531.8688
42772006.05.26 07:09sell21411.601.87071.87581.8693
42782006.05.26 08:07t/p21411.601.86931.87581.8693224.003002992.68
42792006.05.26 08:07close21400.801.86931.87531.868872.003003064.68
42802006.05.26 08:07close21390.401.86931.87501.868524.003003088.68
42812006.05.26 08:07close21380.201.86931.87441.86790.003003088.68
42822006.05.26 08:07close21370.101.86931.87401.8675-4.003003084.68
42832006.05.26 13:45sell21420.101.87091.87601.8695
42842006.05.26 14:01t/p21420.101.86951.87601.869514.003003098.68
42852006.05.26 14:01sell21430.101.86901.87411.8676
42862006.05.26 14:01sell21440.201.86961.87471.8682
42872006.05.26 14:10t/p21440.201.86821.87471.868228.003003126.68
42882006.05.26 14:10close21430.101.86821.87411.86768.003003134.68
42892006.05.26 14:10sell21450.101.86781.87291.8664
42902006.05.26 14:11t/p21450.101.86641.87291.866414.003003148.68
42912006.05.26 14:11sell21460.101.86571.87081.8643
42922006.05.26 14:12sell21470.201.86661.87171.8652
42932006.05.26 14:13sell21480.401.86701.87211.8656
42942006.05.26 14:14sell21490.801.86801.87311.8666
42952006.05.26 14:30sell21501.601.86931.87441.8679
42962006.05.26 14:30t/p21501.601.86791.87441.8679224.003003372.68
42972006.05.26 14:30close21490.801.86771.87311.866624.003003396.68
42982006.05.26 14:30close21480.401.86771.87211.8656-28.003003368.68
42992006.05.26 14:30close21470.201.86771.87171.8652-22.003003346.68
43002006.05.26 14:30close21460.101.86771.87081.8643-20.003003326.68
43012006.05.26 14:30sell21510.101.86731.87241.8659
43022006.05.26 14:30sell21520.201.86781.87291.8664
43032006.05.26 14:30sell21530.401.86821.87331.8668
43042006.05.26 14:30sell21540.801.86931.87441.8679
43052006.05.26 14:31sell21551.601.87061.87571.8692
43062006.05.26 14:34t/p21551.601.86921.87571.8692224.003003550.68
43072006.05.26 14:34close21540.801.86921.87441.86798.003003558.68
43082006.05.26 14:34close21530.401.86921.87331.8668-40.003003518.68
43092006.05.26 14:34close21520.201.86921.87291.8664-28.003003490.68
43102006.05.26 14:34close21510.101.86921.87241.8659-19.003003471.68
43112006.05.26 14:34sell21560.101.86881.87391.8674
43122006.05.26 14:34sell21570.201.86921.87431.8678
43132006.05.26 14:39sell21580.401.86961.87471.8682
43142006.05.26 14:42sell21590.801.87011.87521.8687
43152006.05.26 14:42sell21601.601.87051.87561.8691
43162006.05.26 14:54t/p21590.801.86871.87521.8687112.003003583.68
43172006.05.26 14:54t/p21601.601.86911.87561.8691224.003003807.68
43182006.05.26 14:54close21580.401.86871.87471.868236.003003843.68
43192006.05.26 14:54close21570.201.86871.87431.867810.003003853.68
43202006.05.26 14:54close21560.101.86871.87391.86741.003003854.68
43212006.05.26 14:54sell21610.101.86831.87341.8669
43222006.05.26 14:54sell21620.201.86871.87381.8673
43232006.05.26 14:54sell21630.401.86931.87441.8679
43242006.05.26 15:16t/p21620.201.86731.87381.867328.003003882.68
43252006.05.26 15:16t/p21630.401.86791.87441.867956.003003938.68
43262006.05.26 15:16close21610.101.86731.87341.866910.003003948.68
43272006.05.26 15:16sell21640.101.86691.87201.8655
43282006.05.26 15:20t/p21640.101.86551.87201.865514.003003962.68
43292006.05.26 15:20sell21650.101.86511.87021.8637
43302006.05.26 15:21sell21660.201.86561.87071.8642
43312006.05.26 15:21t/p21660.201.86421.87071.864228.003003990.68
43322006.05.26 15:21close21650.101.86411.87021.863710.003004000.68
43332006.05.26 15:21sell21670.101.86371.86881.8623
43342006.05.26 15:22sell21680.201.86401.86911.8626
43352006.05.26 15:25t/p21680.201.86261.86911.862628.003004028.68
43362006.05.26 15:25close21670.101.86261.86881.862311.003004039.68
43372006.05.26 15:25sell21690.101.86221.86731.8608
43382006.05.26 15:25sell21700.201.86261.86771.8612
43392006.05.26 15:31t/p21700.201.86121.86771.861228.003004067.68
43402006.05.26 15:31close21690.101.86111.86731.860811.003004078.68
43412006.05.26 15:31sell21710.101.86071.86581.8593
43422006.05.26 15:32sell21720.201.86121.86631.8598
43432006.05.26 15:37t/p21720.201.85981.86631.859828.003004106.68
43442006.05.26 15:37close21710.101.85981.86581.85939.003004115.68
43452006.05.26 15:37sell21730.101.85941.86451.8580
43462006.05.26 15:37sell21740.201.86011.86521.8587
43472006.05.26 15:38sell21750.401.86061.86571.8592
43482006.05.26 15:43t/p21750.401.85921.86571.859256.003004171.68
43492006.05.26 15:43close21740.201.85921.86521.858718.003004189.68
43502006.05.26 15:43close21730.101.85921.86451.85802.003004191.68
43512006.05.26 15:43sell21760.101.85881.86391.8574
43522006.05.26 15:44sell21770.201.85921.86431.8578
43532006.05.26 15:45sell21780.401.86011.86521.8587
43542006.05.26 15:49sell21790.801.86061.86571.8592
43552006.05.26 15:49t/p21790.801.85921.86571.8592112.003004303.68
43562006.05.26 15:49close21780.401.85911.86521.858740.003004343.68
43572006.05.26 15:49close21770.201.85911.86431.85782.003004345.68
43582006.05.26 15:49close21760.101.85911.86391.8574-3.003004342.68
43592006.05.26 15:49sell21800.101.85871.86381.8573
43602006.05.26 15:50t/p21800.101.85731.86381.857314.003004356.68
43612006.05.26 15:50sell21810.101.85691.86201.8555
43622006.05.26 15:50sell21820.201.85771.86281.8563
43632006.05.26 15:50sell21830.401.85821.86331.8568
43642006.05.26 15:50sell21840.801.85891.86401.8575
43652006.05.26 15:50t/p21840.801.85751.86401.8575112.003004468.68
43662006.05.26 15:50close21830.401.85731.86331.856836.003004504.68
43672006.05.26 15:50close21820.201.85731.86281.85638.003004512.68
43682006.05.26 15:50close21810.101.85731.86201.8555-4.003004508.68
43692006.05.26 15:50sell21850.101.85691.86201.8555
43702006.05.26 15:51sell21860.201.85751.86261.8561
43712006.05.26 15:56sell21870.401.85801.86311.8566
43722006.05.26 16:03sell21880.801.85841.86351.8570
43732006.05.26 16:12t/p21880.801.85701.86351.8570112.003004620.68
43742006.05.26 16:12close21870.401.85701.86311.856640.003004660.68
43752006.05.26 16:12close21860.201.85701.86261.856110.003004670.68
43762006.05.26 16:12close21850.101.85701.86201.8555-1.003004669.68
43772006.05.26 16:12sell21890.101.85661.86171.8552
43782006.05.26 16:12sell21900.201.85701.86211.8556
43792006.05.26 16:12sell21910.401.85751.86261.8561
43802006.05.26 16:16t/p21910.401.85611.86261.856156.003004725.68
43812006.05.26 16:16close21900.201.85591.86211.855622.003004747.68
43822006.05.26 16:16close21890.101.85591.86171.85527.003004754.68
43832006.05.26 16:16sell21920.101.85551.86061.8541
43842006.05.26 16:16sell21930.201.85591.86101.8545
43852006.05.26 16:17sell21940.401.85631.86141.8549
43862006.05.26 16:22sell21950.801.85671.86181.8553
43872006.05.26 16:27t/p21950.801.85531.86181.8553112.003004866.68
43882006.05.26 16:27close21940.401.85531.86141.854940.003004906.68
43892006.05.26 16:27close21930.201.85531.86101.854512.003004918.68
43902006.05.26 16:27close21920.101.85531.86061.85412.003004920.68
43912006.05.26 16:27sell21960.101.85491.86001.8535
43922006.05.26 16:30t/p21960.101.85351.86001.853514.003004934.68
43932006.05.26 16:30sell21970.101.85311.85821.8517
43942006.05.26 16:31sell21980.201.85351.85861.8521
43952006.05.26 16:31sell21990.401.85421.85931.8528
43962006.05.26 16:33sell22000.801.85461.85971.8532
43972006.05.26 16:34sell22011.601.85501.86011.8536
43982006.05.26 16:38t/p22011.601.85361.86011.8536224.003005158.68
43992006.05.26 16:38close22000.801.85361.85971.853280.003005238.68
44002006.05.26 16:38close21990.401.85361.85931.852824.003005262.68
44012006.05.26 16:38close21980.201.85361.85861.8521-2.003005260.68
44022006.05.26 16:38close21970.101.85361.85821.8517-5.003005255.68
44032006.05.26 16:38sell22020.101.85321.85831.8518
44042006.05.26 16:40sell22030.201.85361.85871.8522
44052006.05.26 16:41sell22040.401.85411.85921.8527
44062006.05.26 16:43sell22050.801.85451.85961.8531
44072006.05.26 16:43sell22061.601.85491.86001.8535
44082006.05.26 17:28s/l22020.101.85831.85831.8518-51.003005204.68
44092006.05.26 17:28close22061.601.85831.86001.8535-544.003004660.68
44102006.05.26 17:28close22050.801.85831.85961.8531-304.003004356.68
44112006.05.26 17:28close22040.401.85831.85921.8527-168.003004188.68
44122006.05.26 17:28close22030.201.85831.85871.8522-94.003004094.68
44132006.05.26 17:28sell22070.101.85791.86301.8565
44142006.05.26 17:29sell22080.201.85831.86341.8569
44152006.05.26 17:48t/p22080.201.85691.86341.856928.003004122.68
44162006.05.26 17:48close22070.101.85681.86301.856511.003004133.68
44172006.05.26 17:48sell22090.101.85641.86151.8550
44182006.05.26 17:52sell22100.201.85681.86191.8554
44192006.05.26 19:01t/p22100.201.85541.86191.855428.003004161.68
44202006.05.26 19:01close22090.101.85541.86151.855010.003004171.68
44212006.05.26 19:01sell22110.101.85501.86011.8536
44222006.05.26 19:03sell22120.201.85541.86051.8540
44232006.05.26 19:06sell22130.401.85581.86091.8544
44242006.05.26 19:07sell22140.801.85611.86121.8547
44252006.05.26 19:14sell22151.601.85661.86171.8552
44262006.05.29 03:41s/l22110.101.86011.86011.8536-51.223004120.46
44272006.05.29 03:41s/l22120.201.86051.86051.8540-102.433004018.03
44282006.05.29 03:41close22151.601.86051.86171.8552-627.443003390.59
44292006.05.29 03:41close22140.801.86051.86121.8547-353.723003036.87
44302006.05.29 03:41close22130.401.86051.86091.8544-188.863002848.01
44312006.05.29 16:30sell22160.101.85991.86501.8585
44322006.05.29 17:08t/p22160.101.85851.86501.858514.003002862.01
44332006.05.29 17:08sell22170.101.85811.86321.8567
44342006.05.29 19:01sell22180.201.85851.86361.8571
44352006.05.29 19:01sell22190.401.85891.86401.8575
44362006.05.29 20:46sell22200.801.85951.86461.8581
44372006.05.29 20:47sell22211.601.85991.86501.8585
44382006.05.30 02:09t/p22211.601.85851.86501.8585220.563003082.57
44392006.05.30 02:09close22200.801.85851.86461.858178.283003160.85
44402006.05.30 02:09close22190.401.85851.86401.857515.143003175.99
44412006.05.30 02:09close22180.201.85851.86361.8571-0.433003175.56
44422006.05.30 02:09close22170.101.85851.86321.8567-4.213003171.35
44432006.05.30 03:15buy2222100.001.85991.85481.8613
44442006.05.30 04:04t/p2222100.001.86131.85481.861314000.003017171.35
44452006.05.30 04:04buy2223100.001.86171.85661.8631
44462006.05.30 04:21buy2224100.001.86131.85621.8627
44472006.05.30 04:40t/p2224100.001.86271.85621.862714000.003031171.35
44482006.05.30 04:40close2223100.001.86291.85661.863112000.003043171.35
44492006.05.30 04:40buy2225100.001.86331.85821.8647
44502006.05.30 04:40buy2226100.001.86291.85781.8643
44512006.05.30 04:47t/p2226100.001.86431.85781.864314000.003057171.35
44522006.05.30 04:47close2225100.001.86431.85821.864710000.003067171.35
44532006.05.30 04:47buy2227100.001.86471.85961.8661
44542006.05.30 04:49buy2228100.001.86391.85881.8653
44552006.05.30 04:53t/p2228100.001.86531.85881.865314000.003081171.35
44562006.05.30 04:53close2227100.001.86601.85961.866113000.003094171.35
44572006.05.30 04:53buy2229100.001.86641.86131.8678
44582006.05.30 04:53buy2230100.001.86581.86071.8672
44592006.05.30 04:58buy2231100.001.86541.86031.8668
44602006.05.30 05:04t/p2231100.001.86681.86031.866814000.003108171.35
44612006.05.30 05:04close2230100.001.86681.86071.867210000.003118171.35
44622006.05.30 05:04close2229100.001.86681.86131.86784000.003122171.35
44632006.05.30 05:04buy2232100.001.86721.86211.8686
44642006.05.30 05:05buy2233100.001.86661.86151.8680
44652006.05.30 05:08buy2234100.001.86631.86121.8677
44662006.05.30 05:13t/p2234100.001.86771.86121.867714000.003136171.35
44672006.05.30 05:13close2233100.001.86771.86151.868011000.003147171.35
44682006.05.30 05:13close2232100.001.86771.86211.86865000.003152171.35
44692006.05.30 05:13buy2235100.001.86811.86301.8695
44702006.05.30 05:19buy2236100.001.86751.86241.8689
44712006.05.30 05:32t/p2236100.001.86891.86241.868914000.003166171.35
44722006.05.30 05:32close2235100.001.86891.86301.86958000.003174171.35
44732006.05.30 05:32buy2237100.001.86931.86421.8707
44742006.05.30 05:39buy2238100.001.86841.86331.8698
44752006.05.30 05:57buy2239100.001.86811.86301.8695
44762006.05.30 06:01buy2240100.001.86771.86261.8691
44772006.05.30 06:01buy2241100.001.86721.86211.8686
44782006.05.30 07:17t/p2241100.001.86861.86211.868614000.003188171.35
44792006.05.30 07:17close2240100.001.86861.86261.86919000.003197171.35
44802006.05.30 07:17close2239100.001.86861.86301.86955000.003202171.35
44812006.05.30 07:17close2238100.001.86861.86331.86982000.003204171.35
44822006.05.30 07:17close2237100.001.86861.86421.8707-7000.003197171.35
44832006.05.30 07:17buy2242100.001.86901.86391.8704
44842006.05.30 07:20buy2243100.001.86861.86351.8700
44852006.05.30 07:25buy2244100.001.86831.86321.8697
44862006.05.30 07:38buy2245100.001.86791.86281.8693
44872006.05.30 07:46buy2246100.001.86751.86241.8689
44882006.05.30 08:08t/p2246100.001.86891.86241.868914000.003211171.35
44892006.05.30 08:08close2245100.001.86891.86281.869310000.003221171.35
44902006.05.30 08:08close2244100.001.86891.86321.86976000.003227171.35
44912006.05.30 08:08close2243100.001.86891.86351.87003000.003230171.35
44922006.05.30 08:08close2242100.001.86891.86391.8704-1000.003229171.35
44932006.05.30 08:08buy2247100.001.86931.86421.8707
44942006.05.30 08:10t/p2247100.001.87071.86421.870714000.003243171.35
44952006.05.30 08:10buy2248100.001.87121.86611.8726
44962006.05.30 08:16t/p2248100.001.87261.86611.872614000.003257171.35
44972006.05.30 08:16buy2249100.001.87301.86791.8744
44982006.05.30 08:20t/p2249100.001.87441.86791.874414000.003271171.35
44992006.05.30 08:20buy2250100.001.87491.86981.8763
45002006.05.30 08:21buy2251100.001.87401.86891.8754
45012006.05.30 08:22buy2252100.001.87311.86801.8745
45022006.05.30 08:39buy2253100.001.87241.86731.8738
45032006.05.30 08:44buy2254100.001.87211.86701.8735
45042006.05.30 09:00t/p2254100.001.87351.86701.873514000.003285171.35
45052006.05.30 09:00close2253100.001.87351.86731.873811000.003296171.35
45062006.05.30 09:00close2252100.001.87351.86801.87454000.003300171.35
45072006.05.30 09:00close2251100.001.87351.86891.8754-5000.003295171.35
45082006.05.30 09:00close2250100.001.87351.86981.8763-14000.003281171.35
45092006.05.30 09:00buy2255100.001.87391.86881.8753
45102006.05.30 09:00buy2256100.001.87341.86831.8748
45112006.05.30 09:02t/p2256100.001.87481.86831.874814000.003295171.35
45122006.05.30 09:02close2255100.001.87481.86881.87539000.003304171.35
45132006.05.30 09:02buy2257100.001.87521.87011.8766
45142006.05.30 09:05t/p2257100.001.87661.87011.876614000.003318171.35
45152006.05.30 09:05buy2258100.001.87711.87201.8785
45162006.05.30 09:06buy2259100.001.87671.87161.8781
45172006.05.30 09:08buy2260100.001.87621.87111.8776
45182006.05.30 09:11buy2261100.001.87581.87071.8772
45192006.05.30 09:14buy2262100.001.87511.87001.8765
45202006.05.30 09:47t/p2262100.001.87651.87001.876514000.003332171.35
45212006.05.30 09:47close2261100.001.87651.87071.87727000.003339171.35
45222006.05.30 09:47close2260100.001.87651.87111.87763000.003342171.35
45232006.05.30 09:47close2259100.001.87651.87161.8781-2000.003340171.35
45242006.05.30 09:47close2258100.001.87651.87201.8785-6000.003334171.35
45252006.05.30 09:47buy2263100.001.87691.87181.8783
45262006.05.30 09:48buy2264100.001.87651.87141.8779
45272006.05.30 09:52buy2265100.001.87591.87081.8773
45282006.05.30 09:55buy2266100.001.87541.87031.8768
45292006.05.30 10:20buy2267100.001.87501.86991.8764
45302006.05.30 11:10t/p2267100.001.87641.86991.876414000.003348171.35
45312006.05.30 11:10close2266100.001.87641.87031.876810000.003358171.35
45322006.05.30 11:10close2265100.001.87641.87081.87735000.003363171.35
45332006.05.30 11:10close2264100.001.87641.87141.8779-1000.003362171.35
45342006.05.30 11:10close2263100.001.87641.87181.8783-5000.003357171.35
45352006.05.30 11:10buy2268100.001.87681.87171.8782
45362006.05.30 11:15buy2269100.001.87641.87131.8778
45372006.05.30 11:37buy2270100.001.87601.87091.8774
45382006.05.30 11:50t/p2270100.001.87741.87091.877414000.003371171.35
45392006.05.30 11:50close2269100.001.87771.87131.877813000.003384171.35
45402006.05.30 11:50close2268100.001.87771.87171.87829000.003393171.35
45412006.05.30 11:50buy2271100.001.87811.87301.8795
45422006.05.30 12:39t/p2271100.001.87951.87301.879514000.003407171.35
45432006.05.30 12:39buy2272100.001.88001.87491.8814
45442006.05.30 12:40buy2273100.001.87961.87451.8810
45452006.05.30 12:41buy2274100.001.87911.87401.8805
45462006.05.30 12:45buy2275100.001.87871.87361.8801
45472006.05.30 12:58buy2276100.001.87841.87331.8798
45482006.05.30 13:38s/l2272100.001.87491.87491.8814-51000.003356171.35
45492006.05.30 13:38close2276100.001.87461.87331.8798-38000.003318171.35
45502006.05.30 13:38close2275100.001.87461.87361.8801-41000.003277171.35
45512006.05.30 13:38close2274100.001.87461.87401.8805-45000.003232171.35
45522006.05.30 13:38close2273100.001.87461.87451.8810-50000.003182171.35
45532006.05.30 14:15buy2277100.001.87481.86971.8762
45542006.05.30 14:16buy2278100.001.87421.86911.8756
45552006.05.30 14:17buy2279100.001.87361.86851.8750
45562006.05.30 14:18buy2280100.001.87321.86811.8746
45572006.05.30 14:26buy2281100.001.87271.86761.8741
45582006.05.30 14:56t/p2281100.001.87411.86761.874114000.003196171.35
45592006.05.30 14:56close2280100.001.87421.86811.874610000.003206171.35
45602006.05.30 14:56close2279100.001.87421.86851.87506000.003212171.35
45612006.05.30 14:56close2278100.001.87421.86911.87560.003212171.35
45622006.05.30 14:56close2277100.001.87421.86971.8762-6000.003206171.35
45632006.05.30 14:56buy2282100.001.87461.86951.8760
45642006.05.30 14:56buy2283100.001.87411.86901.8755
45652006.05.30 14:56buy2284100.001.87371.86861.8751
45662006.05.30 15:06buy2285100.001.87331.86821.8747
45672006.05.30 15:07buy2286100.001.87291.86781.8743
45682006.05.30 15:19t/p2286100.001.87431.86781.874314000.003220171.35
45692006.05.30 15:19close2285100.001.87441.86821.874711000.003231171.35
45702006.05.30 15:19close2284100.001.87441.86861.87517000.003238171.35
45712006.05.30 15:19close2283100.001.87441.86901.87553000.003241171.35
45722006.05.30 15:19close2282100.001.87441.86951.8760-2000.003239171.35
45732006.05.30 15:19buy2287100.001.87481.86971.8762
45742006.05.30 15:21t/p2287100.001.87621.86971.876214000.003253171.35
45752006.05.30 15:21buy2288100.001.87681.87171.8782
45762006.05.30 15:21buy2289100.001.87641.87131.8778
45772006.05.30 15:23buy2290100.001.87561.87051.8770
45782006.05.30 15:38t/p2290100.001.87701.87051.877014000.003267171.35
45792006.05.30 15:38close2289100.001.87721.87131.87788000.003275171.35
45802006.05.30 15:38close2288100.001.87721.87171.87824000.003279171.35
45812006.05.30 15:38buy2291100.001.87761.87251.8790
45822006.05.30 15:38buy2292100.001.87721.87211.8786
45832006.05.30 15:39t/p2292100.001.87861.87211.878614000.003293171.35
45842006.05.30 15:39close2291100.001.87881.87251.879012000.003305171.35
45852006.05.30 15:39buy2293100.001.87921.87411.8806
45862006.05.30 15:39buy2294100.001.87881.87371.8802
45872006.05.30 15:39buy2295100.001.87831.87321.8797
45882006.05.30 15:41buy2296100.001.87791.87281.8793
45892006.05.30 15:44buy2297100.001.87741.87231.8788
45902006.05.30 15:51t/p2297100.001.87881.87231.878814000.003319171.35
45912006.05.30 15:51close2296100.001.87881.87281.87939000.003328171.35
45922006.05.30 15:51close2295100.001.87881.87321.87975000.003333171.35
45932006.05.30 15:51close2294100.001.87881.87371.88020.003333171.35
45942006.05.30 15:51close2293100.001.87881.87411.8806-4000.003329171.35
45952006.05.30 15:51buy2298100.001.87921.87411.8806
45962006.05.30 15:53t/p2298100.001.88061.87411.880614000.003343171.35
45972006.05.30 15:53buy2299100.001.88131.87621.8827
45982006.05.30 16:02t/p2299100.001.88271.87621.882714000.003357171.35
45992006.05.30 16:02buy2300100.001.88311.87801.8845
46002006.05.30 16:02t/p2300100.001.88451.87801.884514000.003371171.35
46012006.05.30 16:02buy2301100.001.88491.87981.8863
46022006.05.30 16:04t/p2301100.001.88631.87981.886314000.003385171.35
46032006.05.30 16:04buy2302100.001.88671.88161.8881
46042006.05.30 16:04buy2303100.001.88641.88131.8878
46052006.05.30 16:05buy2304100.001.88581.88071.8872
46062006.05.30 16:08buy2305100.001.88541.88031.8868
46072006.05.30 16:14buy2306100.001.88481.87971.8862
46082006.05.30 16:32t/p2306100.001.88621.87971.886214000.003399171.35
46092006.05.30 16:32close2305100.001.88621.88031.88688000.003407171.35
46102006.05.30 16:32close2304100.001.88621.88071.88724000.003411171.35
46112006.05.30 16:32close2303100.001.88621.88131.8878-2000.003409171.35
46122006.05.30 16:32close2302100.001.88621.88161.8881-5000.003404171.35
46132006.05.30 16:32buy2307100.001.88661.88151.8880
46142006.05.30 16:32buy2308100.001.88631.88121.8877
46152006.05.30 16:34buy2309100.001.88551.88041.8869
46162006.05.30 16:35buy2310100.001.88511.88001.8865
46172006.05.30 16:44buy2311100.001.88471.87961.8861
46182006.05.30 17:55s/l2307100.001.88151.88151.8880-51000.003353171.35
46192006.05.30 17:55close2311100.001.88151.87961.8861-32000.003321171.35
46202006.05.30 17:55close2310100.001.88151.88001.8865-36000.003285171.35
46212006.05.30 17:55close2309100.001.88151.88041.8869-40000.003245171.35
46222006.05.30 17:55close2308100.001.88151.88121.8877-48000.003197171.35
46232006.05.30 18:45buy2312100.001.88401.87891.8854
46242006.05.30 18:47buy2313100.001.88361.87851.8850
46252006.05.30 18:55buy2314100.001.88321.87811.8846
46262006.05.30 19:05buy2315100.001.88281.87771.8842
46272006.05.30 19:16buy2316100.001.88241.87731.8838
46282006.05.30 20:07t/p2316100.001.88381.87731.883814000.003211171.35
46292006.05.30 20:07close2315100.001.88381.87771.884210000.003221171.35
46302006.05.30 20:07close2314100.001.88381.87811.88466000.003227171.35
46312006.05.30 20:07close2313100.001.88381.87851.88502000.003229171.35
46322006.05.30 20:07close2312100.001.88381.87891.8854-2000.003227171.35
46332006.05.30 20:07buy2317100.001.88421.87911.8856
46342006.05.30 20:35buy2318100.001.88381.87871.8852
46352006.05.30 20:40buy2319100.001.88341.87831.8848
46362006.05.30 22:49t/p2319100.001.88481.87831.884814000.003241171.35
46372006.05.30 22:49close2318100.001.88491.87871.885211000.003252171.35
46382006.05.30 22:49close2317100.001.88491.87911.88567000.003259171.35
46392006.05.31 11:45sell23200.101.87691.88201.8755
46402006.05.31 11:45sell23210.201.87761.88271.8762
46412006.05.31 11:46sell23220.401.87811.88321.8767
46422006.05.31 12:00sell23230.801.87891.88401.8775
46432006.05.31 12:08sell23241.601.87931.88441.8779
46442006.05.31 13:16t/p23241.601.87791.88441.8779224.003259395.35
46452006.05.31 13:16close23230.801.87781.88401.877588.003259483.35
46462006.05.31 13:16close23220.401.87781.88321.876712.003259495.35
46472006.05.31 13:16close23210.201.87781.88271.8762-4.003259491.35
46482006.05.31 13:16close23200.101.87781.88201.8755-9.003259482.35
46492006.05.31 13:16sell23250.101.87741.88251.8760
46502006.05.31 13:16sell23260.201.87781.88291.8764
46512006.05.31 13:36t/p23260.201.87641.88291.876428.003259510.35
46522006.05.31 13:36close23250.101.87641.88251.876010.003259520.35
46532006.05.31 13:36sell23270.101.87601.88111.8746
46542006.05.31 13:40sell23280.201.87631.88141.8749
46552006.05.31 13:49sell23290.401.87681.88191.8754
46562006.05.31 14:09t/p23290.401.87541.88191.875456.003259576.35
46572006.05.31 14:09close23280.201.87531.88141.874920.003259596.35
46582006.05.31 14:09close23270.101.87531.88111.87467.003259603.35
46592006.05.31 14:09sell23300.101.87491.88001.8735
46602006.05.31 14:09sell23310.201.87531.88041.8739
46612006.05.31 14:13sell23320.401.87601.88111.8746
46622006.05.31 14:15sell23330.801.87631.88141.8749
46632006.05.31 14:18sell23341.601.87671.88181.8753
46642006.05.31 14:44t/p23341.601.87531.88181.8753224.003259827.35
46652006.05.31 14:44close23330.801.87531.88141.874980.003259907.35
46662006.05.31 14:44close23320.401.87531.88111.874628.003259935.35
46672006.05.31 14:44close23310.201.87531.88041.87390.003259935.35
46682006.05.31 14:44close23300.101.87531.88001.8735-4.003259931.35
46692006.05.31 14:44sell23350.101.87491.88001.8735
46702006.05.31 15:12sell23360.201.87531.88041.8739
46712006.05.31 15:12sell23370.401.87571.88081.8743
46722006.05.31 15:18sell23380.801.87611.88121.8747
46732006.05.31 15:30t/p23370.401.87431.88081.874356.003259987.35
46742006.05.31 15:30t/p23380.801.87471.88121.8747112.003260099.35
46752006.05.31 15:30close23360.201.87401.88041.873926.003260125.35
46762006.05.31 15:30close23350.101.87401.88001.87359.003260134.35
46772006.05.31 15:30sell23390.101.87361.87871.8722
46782006.05.31 15:30sell23400.201.87411.87921.8727
46792006.05.31 15:30sell23410.401.87451.87961.8731
46802006.05.31 15:35t/p23410.401.87311.87961.873156.003260190.35
46812006.05.31 15:35close23400.201.87311.87921.872720.003260210.35
46822006.05.31 15:35close23390.101.87311.87871.87225.003260215.35
46832006.05.31 15:35sell23420.101.87271.87781.8713
46842006.05.31 15:38sell23430.201.87341.87851.8720
46852006.05.31 15:39sell23440.401.87391.87901.8725
46862006.05.31 15:46sell23450.801.87471.87981.8733
46872006.05.31 15:50sell23461.601.87511.88021.8737
46882006.05.31 16:00t/p23461.601.87371.88021.8737224.003260439.35
46892006.05.31 16:00close23450.801.87371.87981.873380.003260519.35
46902006.05.31 16:00close23440.401.87371.87901.87258.003260527.35
46912006.05.31 16:00close23430.201.87371.87851.8720-6.003260521.35
46922006.05.31 16:00close23420.101.87371.87781.8713-10.003260511.35
46932006.05.31 18:15sell23470.101.87341.87851.8720
46942006.05.31 18:18sell23480.201.87381.87891.8724
46952006.05.31 18:18sell23490.401.87421.87931.8728
46962006.05.31 18:59t/p23490.401.87281.87931.872856.003260567.35
46972006.05.31 18:59close23480.201.87281.87891.872420.003260587.35
46982006.05.31 18:59close23470.101.87281.87851.87206.003260593.35
46992006.05.31 19:15sell23500.101.87291.87801.8715
47002006.05.31 19:18sell23510.201.87331.87841.8719
47012006.05.31 19:43sell23520.401.87371.87881.8723
47022006.05.31 19:56sell23530.801.87401.87911.8726
47032006.05.31 20:01t/p23530.801.87261.87911.8726112.003260705.35
47042006.05.31 20:01close23520.401.87261.87881.872344.003260749.35
47052006.05.31 20:01close23510.201.87261.87841.871914.003260763.35
47062006.05.31 20:01close23500.101.87261.87801.87153.003260766.35
47072006.06.01 01:00sell23540.101.87101.87611.8696
47082006.06.01 02:26t/p23540.101.86961.87611.869614.003260780.35
47092006.06.01 05:30sell23550.101.86511.87021.8637
47102006.06.01 06:06sell23560.201.86561.87071.8642
47112006.06.01 06:36sell23570.401.86601.87111.8646
47122006.06.01 06:59sell23580.801.86641.87151.8650
47132006.06.01 07:58sell23591.601.86681.87191.8654
47142006.06.01 08:21t/p23591.601.86541.87191.8654224.003261004.35
47152006.06.01 08:21close23580.801.86541.87151.865080.003261084.35
47162006.06.01 08:21close23570.401.86541.87111.864624.003261108.35
47172006.06.01 08:21close23560.201.86541.87071.86424.003261112.35
47182006.06.01 08:21close23550.101.86541.87021.8637-3.003261109.35
47192006.06.01 12:30sell23600.101.86441.86951.8630
47202006.06.01 13:10t/p23600.101.86301.86951.863014.003261123.35
47212006.06.01 13:10sell23610.101.86241.86751.8610
47222006.06.01 13:10sell23620.201.86291.86801.8615
47232006.06.01 13:23t/p23620.201.86151.86801.861528.003261151.35
47242006.06.01 13:23close23610.101.86151.86751.86109.003261160.35
47252006.06.01 13:23sell23630.101.86111.86621.8597
47262006.06.01 13:25sell23640.201.86151.86661.8601
47272006.06.01 13:40sell23650.401.86191.86701.8605
47282006.06.01 13:44sell23660.801.86231.86741.8609
47292006.06.01 14:01t/p23660.801.86091.86741.8609112.003261272.35
47302006.06.01 14:01close23650.401.86091.86701.860540.003261312.35
47312006.06.01 14:01close23640.201.86091.86661.860112.003261324.35
47322006.06.01 14:01close23630.101.86091.86621.85972.003261326.35
47332006.06.01 14:01sell23670.101.86051.86561.8591
47342006.06.01 14:04sell23680.201.86091.86601.8595
47352006.06.01 14:20t/p23680.201.85951.86601.859528.003261354.35
47362006.06.01 14:20close23670.101.85941.86561.859111.003261365.35
47372006.06.01 14:20sell23690.101.85901.86411.8576
47382006.06.01 14:20sell23700.201.85951.86461.8581
47392006.06.01 14:30sell23710.401.86051.86561.8591
47402006.06.01 14:31sell23720.801.86131.86641.8599
47412006.06.01 14:46t/p23720.801.85991.86641.8599112.003261477.35
47422006.06.01 14:46close23710.401.85971.86561.859132.003261509.35
47432006.06.01 14:46close23700.201.85971.86461.8581-4.003261505.35
47442006.06.01 14:46close23690.101.85971.86411.8576-7.003261498.35
47452006.06.01 20:15buy2373100.001.86661.86151.8680
47462006.06.01 20:20buy2374100.001.86631.86121.8677
47472006.06.01 20:48buy2375100.001.86591.86081.8673
47482006.06.01 20:57buy2376100.001.86551.86041.8669
47492006.06.01 20:57buy2377100.001.86491.85981.8663
47502006.06.01 23:57t/p2377100.001.86631.85981.866314000.003275498.35
47512006.06.01 23:57close2376100.001.86631.86041.86698000.003283498.35
47522006.06.01 23:57close2375100.001.86631.86081.86734000.003287498.35
47532006.06.01 23:57close2374100.001.86631.86121.86770.003287498.35
47542006.06.01 23:57close2373100.001.86631.86151.8680-3000.003284498.35
47552006.06.02 12:45buy2378100.001.86711.86201.8685
47562006.06.02 12:50buy2379100.001.86671.86161.8681
47572006.06.02 12:59buy2380100.001.86631.86121.8677
47582006.06.02 13:00buy2381100.001.86591.86081.8673
47592006.06.02 14:26t/p2381100.001.86731.86081.867314000.003298498.35
47602006.06.02 14:26close2380100.001.86731.86121.867710000.003308498.35
47612006.06.02 14:26close2379100.001.86731.86161.86816000.003314498.35
47622006.06.02 14:26close2378100.001.86731.86201.86852000.003316498.35
47632006.06.02 14:26buy2382100.001.86771.86261.8691
47642006.06.02 14:29buy2383100.001.86731.86221.8687
47652006.06.02 14:30t/p2382100.001.86911.86261.869114000.003330498.35
47662006.06.02 14:30t/p2383100.001.86871.86221.868714000.003344498.35
47672006.06.02 14:30buy2384100.001.87031.86521.8717
47682006.06.02 14:30buy2385100.001.86991.86481.8713
47692006.06.02 14:30buy2386100.001.86951.86441.8709
47702006.06.02 14:30buy2387100.001.86871.86361.8701
47712006.06.02 14:30buy2388100.001.86801.86291.8694
47722006.06.02 14:30t/p2388100.001.86941.86291.869414000.003358498.35
47732006.06.02 14:30close2387100.001.86991.86361.870112000.003370498.35
47742006.06.02 14:30close2386100.001.86991.86441.87094000.003374498.35
47752006.06.02 14:30close2385100.001.86991.86481.87130.003374498.35
47762006.06.02 14:30close2384100.001.86991.86521.8717-4000.003370498.35
47772006.06.02 14:30buy2389100.001.87031.86521.8717
47782006.06.02 14:30t/p2389100.001.87171.86521.871714000.003384498.35
47792006.06.02 14:30buy2390100.001.87261.86751.8740
47802006.06.02 14:30t/p2390100.001.87401.86751.874014000.003398498.35
47812006.06.02 14:30buy2391100.001.87471.86961.8761
47822006.06.02 14:30buy2392100.001.87371.86861.8751
47832006.06.02 14:31t/p2392100.001.87511.86861.875114000.003412498.35
47842006.06.02 14:31close2391100.001.87511.86961.87614000.003416498.35
47852006.06.02 14:31buy2393100.001.87551.87041.8769
47862006.06.02 14:31buy2394100.001.87441.86931.8758
47872006.06.02 14:32t/p2393100.001.87691.87041.876914000.003430498.35
47882006.06.02 14:32t/p2394100.001.87581.86931.875814000.003444498.35
47892006.06.02 14:32buy2395100.001.87891.87381.8803
47902006.06.02 14:32buy2396100.001.87791.87281.8793
47912006.06.02 14:33buy2397100.001.87741.87231.8788
47922006.06.02 14:34buy2398100.001.87701.87191.8784
47932006.06.02 14:40t/p2397100.001.87881.87231.878814000.003458498.35
47942006.06.02 14:40t/p2398100.001.87841.87191.878414000.003472498.35
47952006.06.02 14:40close2396100.001.87891.87281.879310000.003482498.35
47962006.06.02 14:40close2395100.001.87891.87381.88030.003482498.35
47972006.06.02 14:40buy2399100.001.87931.87421.8807
47982006.06.02 14:41buy2400100.001.87871.87361.8801
47992006.06.02 14:42t/p2400100.001.88011.87361.880114000.003496498.35
48002006.06.02 14:42close2399100.001.88021.87421.88079000.003505498.35
48012006.06.02 14:42buy2401100.001.88061.87551.8820
48022006.06.02 14:43t/p2401100.001.88201.87551.882014000.003519498.35
48032006.06.02 14:43buy2402100.001.88251.87741.8839
48042006.06.02 14:43buy2403100.001.88191.87681.8833
48052006.06.02 14:46t/p2403100.001.88331.87681.883314000.003533498.35
48062006.06.02 14:46close2402100.001.88331.87741.88398000.003541498.35
48072006.06.02 14:46buy2404100.001.88371.87861.8851
48082006.06.02 14:46buy2405100.001.88311.87801.8845
48092006.06.02 14:47buy2406100.001.88231.87721.8837
48102006.06.02 14:50buy2407100.001.88191.87681.8833
48112006.06.02 14:51buy2408100.001.88131.87621.8827
48122006.06.02 15:05t/p2408100.001.88271.87621.882714000.003555498.35
48132006.06.02 15:05close2407100.001.88271.87681.88338000.003563498.35
48142006.06.02 15:05close2406100.001.88271.87721.88374000.003567498.35
48152006.06.02 15:05close2405100.001.88271.87801.8845-4000.003563498.35
48162006.06.02 15:05close2404100.001.88271.87861.8851-10000.003553498.35
48172006.06.02 15:05buy2409100.001.88311.87801.8845
48182006.06.02 15:06buy2410100.001.88231.87721.8837
48192006.06.02 15:18t/p2410100.001.88371.87721.883714000.003567498.35
48202006.06.02 15:18close2409100.001.88371.87801.88456000.003573498.35
48212006.06.02 15:18buy2411100.001.88411.87901.8855
48222006.06.02 15:22buy2412100.001.88361.87851.8850
48232006.06.02 15:23buy2413100.001.88321.87811.8846
48242006.06.02 15:24buy2414100.001.88281.87771.8842
48252006.06.02 15:28buy2415100.001.88231.87721.8837
48262006.06.02 16:42t/p2415100.001.88371.87721.883714000.003587498.35
48272006.06.02 16:42close2414100.001.88371.87771.88429000.003596498.35
48282006.06.02 16:42close2413100.001.88371.87811.88465000.003601498.35
48292006.06.02 16:42close2412100.001.88371.87851.88501000.003602498.35
48302006.06.02 16:42close2411100.001.88371.87901.8855-4000.003598498.35
48312006.06.02 16:42buy2416100.001.88411.87901.8855
48322006.06.02 16:42buy2417100.001.88371.87861.8851
48332006.06.02 16:51t/p2417100.001.88511.87861.885114000.003612498.35
48342006.06.02 16:51close2416100.001.88511.87901.885510000.003622498.35
48352006.06.02 16:51buy2418100.001.88551.88041.8869
48362006.06.02 16:51buy2419100.001.88491.87981.8863
48372006.06.02 17:15buy2420100.001.88421.87911.8856
48382006.06.02 17:29buy2421100.001.88381.87871.8852
48392006.06.02 17:39t/p2421100.001.88521.87871.885214000.003636498.35
48402006.06.02 17:39close2420100.001.88521.87911.885610000.003646498.35
48412006.06.02 17:39close2419100.001.88521.87981.88633000.003649498.35
48422006.06.02 17:39close2418100.001.88521.88041.8869-3000.003646498.35
48432006.06.02 17:39buy2422100.001.88561.88051.8870
48442006.06.02 17:40buy2423100.001.88521.88011.8866
48452006.06.02 17:42buy2424100.001.88481.87971.8862
48462006.06.02 17:50buy2425100.001.88441.87931.8858
48472006.06.02 17:52buy2426100.001.88391.87881.8853
48482006.06.05 08:12t/p2426100.001.88531.87881.885313650.003660148.35
48492006.06.05 08:12close2425100.001.88531.87931.88588650.003668798.35
48502006.06.05 08:12close2424100.001.88531.87971.88624650.003673448.35
48512006.06.05 08:12close2423100.001.88531.88011.8866650.003674098.35
48522006.06.05 08:12close2422100.001.88531.88051.8870-3350.003670748.35
48532006.06.05 13:30sell24270.101.88451.88961.8831
48542006.06.05 14:06t/p24270.101.88311.88961.883114.003670762.35
48552006.06.05 14:45sell24280.101.87981.88491.8784
48562006.06.05 14:45sell24290.201.88011.88521.8787
48572006.06.05 14:47sell24300.401.88051.88561.8791
48582006.06.05 14:58t/p24300.401.87911.88561.879156.003670818.35
48592006.06.05 14:58close24290.201.87911.88521.878720.003670838.35
48602006.06.05 14:58close24280.101.87911.88491.87847.003670845.35
48612006.06.05 14:58sell24310.101.87871.88381.8773
48622006.06.05 14:59sell24320.201.87931.88441.8779
48632006.06.05 15:27sell24330.401.87971.88481.8783
48642006.06.05 15:28sell24340.801.88011.88521.8787
48652006.06.05 15:59t/p24340.801.87871.88521.8787112.003670957.35
48662006.06.05 15:59close24330.401.87871.88481.878340.003670997.35
48672006.06.05 15:59close24320.201.87871.88441.877912.003671009.35
48682006.06.05 15:59close24310.101.87871.88381.87730.003671009.35
48692006.06.05 15:59sell24350.101.87831.88341.8769
48702006.06.05 16:03sell24360.201.87871.88381.8773
48712006.06.05 16:03sell24370.401.87921.88431.8778
48722006.06.05 16:37t/p24370.401.87781.88431.877856.003671065.35
48732006.06.05 16:37close24360.201.87781.88381.877318.003671083.35
48742006.06.05 16:37close24350.101.87781.88341.87695.003671088.35
48752006.06.05 16:37sell24380.101.87741.88251.8760
48762006.06.05 16:37sell24390.201.87791.88301.8765
48772006.06.05 17:36sell24400.401.87821.88331.8768
48782006.06.05 17:48sell24410.801.87871.88381.8773
48792006.06.05 18:12sell24421.601.87911.88421.8777
48802006.06.05 20:33t/p24421.601.87771.88421.8777224.003671312.35
48812006.06.05 20:33close24410.801.87771.88381.877380.003671392.35
48822006.06.05 20:33close24400.401.87771.88331.876820.003671412.35
48832006.06.05 20:33close24390.201.87771.88301.87654.003671416.35
48842006.06.05 20:33close24380.101.87771.88251.8760-3.003671413.35
48852006.06.05 20:33sell24430.101.87731.88241.8759
48862006.06.05 20:43t/p24430.101.87591.88241.875914.003671427.35
48872006.06.05 20:43sell24440.101.87541.88051.8740
48882006.06.05 20:53t/p24440.101.87401.88051.874014.003671441.35
48892006.06.05 20:53sell24450.101.87361.87871.8722
48902006.06.05 20:57sell24460.201.87411.87921.8727
48912006.06.05 21:30t/p24460.201.87271.87921.872728.003671469.35
48922006.06.05 21:30close24450.101.87261.87871.872210.003671479.35
48932006.06.05 21:30sell24470.101.87221.87731.8708
48942006.06.05 21:32sell24480.201.87261.87771.8712
48952006.06.05 21:34sell24490.401.87311.87821.8717
48962006.06.06 00:46t/p24490.401.87171.87821.871755.143671534.49
48972006.06.06 00:46close24480.201.87171.87771.871217.573671552.06
48982006.06.06 00:46close24470.101.87171.87731.87084.793671556.84
48992006.06.06 00:46sell24500.101.87131.87641.8699
49002006.06.06 01:26sell24510.201.87171.87681.8703
49012006.06.06 01:26sell24520.401.87201.87711.8706
49022006.06.06 01:27sell24530.801.87241.87751.8710
49032006.06.06 01:43t/p24530.801.87101.87751.8710112.003671668.84
49042006.06.06 01:43close24520.401.87101.87711.870640.003671708.84
49052006.06.06 01:43close24510.201.87101.87681.870314.003671722.84
49062006.06.06 01:43close24500.101.87101.87641.86993.003671725.84
49072006.06.06 01:43sell24540.101.87061.87571.8692
49082006.06.06 01:47sell24550.201.87101.87611.8696
49092006.06.06 01:51sell24560.401.87151.87661.8701
49102006.06.06 02:06sell24570.801.87191.87701.8705
49112006.06.06 02:06sell24581.601.87231.87741.8709
49122006.06.06 03:10t/p24581.601.87091.87741.8709224.003671949.84
49132006.06.06 03:10close24570.801.87091.87701.870580.003672029.84
49142006.06.06 03:10close24560.401.87091.87661.870124.003672053.84
49152006.06.06 03:10close24550.201.87091.87611.86962.003672055.84
49162006.06.06 03:10close24540.101.87091.87571.8692-3.003672052.84
49172006.06.06 12:45sell24590.101.86961.87471.8682
49182006.06.06 12:52sell24600.201.87001.87511.8686
49192006.06.06 13:30t/p24600.201.86861.87511.868628.003672080.84
49202006.06.06 13:30close24590.101.86861.87471.868210.003672090.84
49212006.06.06 13:30sell24610.101.86821.87331.8668
49222006.06.06 13:34sell24620.201.86861.87371.8672
49232006.06.06 13:37sell24630.401.86911.87421.8677
49242006.06.06 14:13t/p24630.401.86771.87421.867756.003672146.84
49252006.06.06 14:13close24620.201.86741.87371.867224.003672170.84
49262006.06.06 14:13close24610.101.86741.87331.86688.003672178.84
49272006.06.06 14:13sell24640.101.86701.87211.8656
49282006.06.06 14:13sell24650.201.86751.87261.8661
49292006.06.06 14:14t/p24650.201.86611.87261.866128.003672206.84
49302006.06.06 14:14close24640.101.86611.87211.86569.003672215.84
49312006.06.06 14:14sell24660.101.86571.87081.8643
49322006.06.06 14:14sell24670.201.86601.87111.8646
49332006.06.06 14:29t/p24670.201.86461.87111.864628.003672243.84
49342006.06.06 14:29close24660.101.86461.87081.864311.003672254.84
49352006.06.06 14:29sell24680.101.86421.86931.8628
49362006.06.06 14:29sell24690.201.86461.86971.8632
49372006.06.06 14:38sell24700.401.86511.87021.8637
49382006.06.06 15:08sell24710.801.86551.87061.8641
49392006.06.06 15:27t/p24710.801.86411.87061.8641112.003672366.84
49402006.06.06 15:27close24700.401.86411.87021.863740.003672406.84
49412006.06.06 15:27close24690.201.86411.86971.863210.003672416.84
49422006.06.06 15:27close24680.101.86411.86931.86281.003672417.84
49432006.06.06 15:27sell24720.101.86371.86881.8623
49442006.06.06 15:28sell24730.201.86401.86911.8626
49452006.06.06 15:36t/p24730.201.86261.86911.862628.003672445.84
49462006.06.06 15:36close24720.101.86261.86881.862311.003672456.84
49472006.06.06 15:36sell24740.101.86221.86731.8608
49482006.06.06 15:37sell24750.201.86271.86781.8613
49492006.06.06 15:54sell24760.401.86311.86821.8617
49502006.06.06 15:57sell24770.801.86361.86871.8622
49512006.06.06 15:59sell24781.601.86411.86921.8627
49522006.06.06 16:13t/p24781.601.86271.86921.8627224.003672680.84
49532006.06.06 16:13close24770.801.86271.86871.862272.003672752.84
49542006.06.06 16:13close24760.401.86271.86821.861716.003672768.84
49552006.06.06 16:13close24750.201.86271.86781.86130.003672768.84
49562006.06.06 16:13close24740.101.86271.86731.8608-5.003672763.84
49572006.06.06 16:13sell24790.101.86231.86741.8609
49582006.06.06 16:14sell24800.201.86271.86781.8613
49592006.06.06 16:14sell24810.401.86311.86821.8617
49602006.06.06 16:14sell24820.801.86361.86871.8622
49612006.06.06 16:15sell24831.601.86401.86911.8626
49622006.06.06 16:42t/p24831.601.86261.86911.8626224.003672987.84
49632006.06.06 16:42close24820.801.86231.86871.8622104.003673091.84
49642006.06.06 16:42close24810.401.86231.86821.861732.003673123.84
49652006.06.06 16:42close24800.201.86231.86781.86138.003673131.84
49662006.06.06 16:42close24790.101.86231.86741.86090.003673131.84
49672006.06.06 16:42sell24840.101.86191.86701.8605
49682006.06.06 16:42sell24850.201.86241.86751.8610
49692006.06.06 16:53t/p24850.201.86101.86751.861028.003673159.84
49702006.06.06 16:53close24840.101.86081.86701.860511.003673170.84
49712006.06.06 16:53sell24860.101.86041.86551.8590
49722006.06.06 16:54sell24870.201.86081.86591.8594
49732006.06.06 17:05t/p24870.201.85941.86591.859428.003673198.84
49742006.06.06 17:05close24860.101.85941.86551.859010.003673208.84
49752006.06.06 17:05sell24880.101.85901.86411.8576
49762006.06.06 17:06sell24890.201.85981.86491.8584
49772006.06.06 17:11sell24900.401.86021.86531.8588
49782006.06.06 17:22sell24910.801.86061.86571.8592
49792006.06.06 17:36sell24921.601.86111.86621.8597
49802006.06.06 23:10t/p24921.601.85971.86621.8597224.003673432.84
49812006.06.06 23:10close24910.801.85961.86571.859280.003673512.84
49822006.06.06 23:10close24900.401.85961.86531.858824.003673536.84
49832006.06.06 23:10close24890.201.85961.86491.85844.003673540.84
49842006.06.06 23:10close24880.101.85961.86411.8576-6.003673534.84
49852006.06.07 08:00sell24930.101.86021.86531.8588
49862006.06.07 08:17t/p24930.101.85881.86531.858814.003673548.84
49872006.06.07 17:45sell24940.101.85801.86311.8566
49882006.06.07 17:46sell24950.201.85841.86351.8570
49892006.06.07 17:51sell24960.401.85881.86391.8574
49902006.06.07 18:02sell24970.801.85931.86441.8579
49912006.06.07 18:03sell24981.601.85981.86491.8584
49922006.06.07 18:58t/p24981.601.85841.86491.8584224.003673772.84
49932006.06.07 18:58close24970.801.85831.86441.857980.003673852.84
49942006.06.07 18:58close24960.401.85831.86391.857420.003673872.84
49952006.06.07 18:58close24950.201.85831.86351.85702.003673874.84
49962006.06.07 18:58close24940.101.85831.86311.8566-3.003673871.84
49972006.06.08 07:30sell24990.101.85521.86031.8538
49982006.06.08 07:41sell25000.201.85561.86071.8542
49992006.06.08 07:59sell25010.401.85601.86111.8546
50002006.06.08 08:01sell25020.801.85641.86151.8550
50012006.06.08 08:03sell25031.601.85691.86201.8555
50022006.06.08 08:27t/p25031.601.85551.86201.8555224.003674095.84
50032006.06.08 08:27close25020.801.85551.86151.855072.003674167.84
50042006.06.08 08:27close25010.401.85551.86111.854620.003674187.84
50052006.06.08 08:27close25000.201.85551.86071.85422.003674189.84
50062006.06.08 08:27close24990.101.85551.86031.8538-3.003674186.84
50072006.06.08 08:27sell25040.101.85511.86021.8537
50082006.06.08 08:34t/p25040.101.85371.86021.853714.003674200.84
50092006.06.08 08:34sell25050.101.85311.85821.8517
50102006.06.08 08:34sell25060.201.85351.85861.8521
50112006.06.08 08:34sell25070.401.85411.85921.8527
50122006.06.08 08:34t/p25070.401.85271.85921.852756.003674256.84
50132006.06.08 08:34close25060.201.85271.85861.852116.003674272.84
50142006.06.08 08:34close25050.101.85271.85821.85174.003674276.84
50152006.06.08 08:34sell25080.101.85231.85741.8509
50162006.06.08 08:49sell25090.201.85321.85831.8518
50172006.06.08 09:03t/p25090.201.85181.85831.851828.003674304.84
50182006.06.08 09:03close25080.101.85161.85741.85097.003674311.84
50192006.06.08 09:03sell25100.101.85121.85631.8498
50202006.06.08 09:03sell25110.201.85181.85691.8504
50212006.06.08 09:04t/p25110.201.85041.85691.850428.003674339.84
50222006.06.08 09:04close25100.101.85031.85631.84989.003674348.84
50232006.06.08 09:04sell25120.101.84991.85501.8485
50242006.06.08 09:04sell25130.201.85031.85541.8489
50252006.06.08 09:06sell25140.401.85071.85581.8493
50262006.06.08 09:07sell25150.801.85111.85621.8497
50272006.06.08 09:16sell25161.601.85161.85671.8502
50282006.06.08 09:21t/p25150.801.84971.85621.8497112.003674460.84
50292006.06.08 09:21t/p25161.601.85021.85671.8502224.003674684.84
50302006.06.08 09:21close25140.401.84951.85581.849348.003674732.84
50312006.06.08 09:21close25130.201.84951.85541.848916.003674748.84
50322006.06.08 09:21close25120.101.84951.85501.84854.003674752.84
50332006.06.08 09:21sell25170.101.84911.85421.8477
50342006.06.08 09:21sell25180.201.84961.85471.8482
50352006.06.08 09:26t/p25180.201.84821.85471.848228.003674780.84
50362006.06.08 09:26close25170.101.84801.85421.847711.003674791.84
50372006.06.08 09:26sell25190.101.84761.85271.8462
50382006.06.08 09:26sell25200.201.84801.85311.8466
50392006.06.08 09:27sell25210.401.84841.85351.8470
50402006.06.08 09:28sell25220.801.84931.85441.8479
50412006.06.08 09:42t/p25220.801.84791.85441.8479112.003674903.84
50422006.06.08 09:42close25210.401.84781.85351.847024.003674927.84
50432006.06.08 09:42close25200.201.84781.85311.84664.003674931.84
50442006.06.08 09:42close25190.101.84781.85271.8462-2.003674929.84
50452006.06.08 10:00sell25230.101.84891.85401.8475
50462006.06.08 10:04sell25240.201.84951.85461.8481
50472006.06.08 10:26sell25250.401.84991.85501.8485
50482006.06.08 10:29sell25260.801.85031.85541.8489
50492006.06.08 10:30t/p25230.101.84751.85401.847514.003674943.84
50502006.06.08 10:30t/p25240.201.84811.85461.848128.003674971.84
50512006.06.08 10:30t/p25250.401.84851.85501.848556.003675027.84
50522006.06.08 10:30t/p25260.801.84891.85541.8489112.003675139.84
50532006.06.08 10:30sell25270.101.84681.85191.8454
50542006.06.08 10:30sell25280.201.84721.85231.8458
50552006.06.08 10:30sell25290.401.84771.85281.8463
50562006.06.08 10:30sell25300.801.84811.85321.8467
50572006.06.08 10:30sell25311.601.84921.85431.8478
50582006.06.08 10:30t/p25311.601.84781.85431.8478224.003675363.84
50592006.06.08 10:30close25300.801.84731.85321.846764.003675427.84
50602006.06.08 10:30close25290.401.84731.85281.846316.003675443.84
50612006.06.08 10:30close25280.201.84731.85231.8458-2.003675441.84
50622006.06.08 10:30close25270.101.84731.85191.8454-5.003675436.84
50632006.06.08 10:30sell25320.101.84691.85201.8455
50642006.06.08 10:31sell25330.201.84741.85251.8460
50652006.06.08 10:31sell25340.401.84781.85291.8464
50662006.06.08 10:32sell25350.801.84821.85331.8468
50672006.06.08 10:36sell25361.601.84861.85371.8472
50682006.06.08 13:49t/p25361.601.84721.85371.8472224.003675660.84
50692006.06.08 13:49close25350.801.84721.85331.846880.003675740.84
50702006.06.08 13:49close25340.401.84721.85291.846424.003675764.84
50712006.06.08 13:49close25330.201.84721.85251.84604.003675768.84
50722006.06.08 13:49close25320.101.84721.85201.8455-3.003675765.84
50732006.06.08 13:49sell25370.101.84681.85191.8454
50742006.06.08 13:49sell25380.201.84731.85241.8459
50752006.06.08 13:49sell25390.401.84771.85281.8463
50762006.06.08 13:54t/p25390.401.84631.85281.846356.003675821.84
50772006.06.08 13:54close25380.201.84621.85241.845922.003675843.84
50782006.06.08 13:54close25370.101.84621.85191.84546.003675849.84
50792006.06.08 13:54sell25400.101.84581.85091.8444
50802006.06.08 13:56sell25410.201.84641.85151.8450
50812006.06.08 14:01t/p25410.201.84501.85151.845028.003675877.84
50822006.06.08 14:01close25400.101.84481.85091.844410.003675887.84
50832006.06.08 14:01sell25420.101.84441.84951.8430
50842006.06.08 14:25t/p25420.101.84301.84951.843014.003675901.84
50852006.06.08 14:25sell25430.101.84261.84771.8412
50862006.06.08 14:26sell25440.201.84301.84811.8416
50872006.06.08 14:27sell25450.401.84341.84851.8420
50882006.06.08 14:30t/p25450.401.84201.84851.842056.003675957.84
50892006.06.08 14:30close25440.201.84201.84811.841620.003675977.84
50902006.06.08 14:30close25430.101.84201.84771.84126.003675983.84
50912006.06.08 14:30sell25460.101.84161.84671.8402
50922006.06.08 14:31sell25470.201.84211.84721.8407
50932006.06.08 14:32t/p25470.201.84071.84721.840728.003676011.84
50942006.06.08 14:32close25460.101.84071.84671.84029.003676020.84
50952006.06.08 14:32sell25480.101.84031.84541.8389
50962006.06.08 14:33t/p25480.101.83891.84541.838914.003676034.84
50972006.06.08 14:33sell25490.101.83851.84361.8371
50982006.06.08 14:37sell25500.201.83921.84431.8378
50992006.06.08 14:38sell25510.401.83961.84471.8382
51002006.06.08 14:39sell25520.801.84061.84571.8392
51012006.06.08 14:43t/p25520.801.83921.84571.8392112.003676146.84
51022006.06.08 14:43close25510.401.83891.84471.838228.003676174.84
51032006.06.08 14:43close25500.201.83891.84431.83786.003676180.84
51042006.06.08 14:43close25490.101.83891.84361.8371-4.003676176.84
51052006.06.08 14:43sell25530.101.83851.84361.8371
51062006.06.08 14:44sell25540.201.83891.84401.8375
51072006.06.08 14:45t/p25540.201.83751.84401.837528.003676204.84
51082006.06.08 14:45close25530.101.83741.84361.837111.003676215.84
51092006.06.08 14:45sell25550.101.83701.84211.8356
51102006.06.08 14:45sell25560.201.83741.84251.8360
51112006.06.08 14:46sell25570.401.83781.84291.8364
51122006.06.08 14:48sell25580.801.83881.84391.8374
51132006.06.08 14:50sell25591.601.83931.84441.8379
51142006.06.08 15:38t/p25591.601.83791.84441.8379224.003676439.84
51152006.06.08 15:38close25580.801.83791.84391.837472.003676511.84
51162006.06.08 15:38close25570.401.83791.84291.8364-4.003676507.84
51172006.06.08 15:38close25560.201.83791.84251.8360-10.003676497.84
51182006.06.08 15:38close25550.101.83791.84211.8356-9.003676488.84
51192006.06.08 15:38sell25600.101.83751.84261.8361
51202006.06.08 15:38sell25610.201.83811.84321.8367
51212006.06.08 15:42sell25620.401.83851.84361.8371
51222006.06.08 15:44sell25630.801.83901.84411.8376
51232006.06.08 15:48sell25641.601.83941.84451.8380
51242006.06.08 16:09s/l25600.101.84261.84261.8361-51.003676437.84
51252006.06.08 16:09close25641.601.84261.84451.8380-512.003675925.84
51262006.06.08 16:09close25630.801.84261.84411.8376-288.003675637.84
51272006.06.08 16:09close25620.401.84261.84361.8371-164.003675473.84
51282006.06.08 16:09close25610.201.84261.84321.8367-90.003675383.84
51292006.06.08 16:09sell25650.101.84221.84731.8408
51302006.06.08 16:10sell25660.201.84261.84771.8412
51312006.06.08 16:18sell25670.401.84321.84831.8418
51322006.06.08 16:19sell25680.801.84371.84881.8423
51332006.06.08 16:27t/p25680.801.84231.84881.8423112.003675495.84
51342006.06.08 16:27close25670.401.84211.84831.841844.003675539.84
51352006.06.08 16:27close25660.201.84211.84771.841210.003675549.84
51362006.06.08 16:27close25650.101.84211.84731.84081.003675550.84
51372006.06.08 16:27sell25690.101.84171.84681.8403
51382006.06.08 16:27sell25700.201.84201.84711.8406
51392006.06.08 16:27sell25710.401.84251.84761.8411
51402006.06.08 16:30t/p25710.401.84111.84761.841156.003675606.84
51412006.06.08 16:30close25700.201.84101.84711.840620.003675626.84
51422006.06.08 16:30close25690.101.84101.84681.84037.003675633.84
51432006.06.08 17:15sell25720.101.83961.84471.8382
51442006.06.08 17:15sell25730.201.84021.84531.8388
51452006.06.08 17:19sell25740.401.84071.84581.8393
51462006.06.08 17:26sell25750.801.84111.84621.8397
51472006.06.08 17:31sell25761.601.84161.84671.8402
51482006.06.08 18:09s/l25720.101.84471.84471.8382-51.003675582.84
51492006.06.08 18:09close25761.601.84471.84671.8402-496.003675086.84
51502006.06.08 18:09close25750.801.84471.84621.8397-288.003674798.84
51512006.06.08 18:09close25740.401.84471.84581.8393-160.003674638.84
51522006.06.08 18:09close25730.201.84471.84531.8388-90.003674548.84
51532006.06.08 18:09sell25770.101.84431.84941.8429
51542006.06.08 18:09sell25780.201.84471.84981.8433
51552006.06.08 18:59t/p25780.201.84331.84981.843328.003674576.84
51562006.06.08 18:59close25770.101.84321.84941.842911.003674587.84
51572006.06.08 18:59sell25790.101.84281.84791.8414
51582006.06.08 18:59sell25800.201.84321.84831.8418
51592006.06.08 19:06t/p25800.201.84181.84831.841828.003674615.84
51602006.06.08 19:06close25790.101.84181.84791.841410.003674625.84
51612006.06.08 19:06sell25810.101.84141.84651.8400
51622006.06.08 19:06sell25820.201.84191.84701.8405
51632006.06.08 19:16sell25830.401.84261.84771.8412
51642006.06.08 21:59sell25840.801.84301.84811.8416
51652006.06.08 23:09sell25851.601.84341.84851.8420
51662006.06.09 00:31t/p25851.601.84201.84851.8420220.563674846.40
51672006.06.09 00:31close25840.801.84201.84811.841678.283674924.68
51682006.06.09 00:31close25830.401.84201.84771.841223.143674947.82
51692006.06.09 00:31close25820.201.84201.84701.8405-2.433674945.39
51702006.06.09 00:31close25810.101.84201.84651.8400-6.213674939.18
51712006.06.12 00:01sell25860.101.83971.84481.8383
51722006.06.12 02:39sell25870.201.84001.84511.8386
51732006.06.12 02:40sell25880.401.84041.84551.8390
51742006.06.12 02:41sell25890.801.84081.84591.8394
51752006.06.12 03:40sell25901.601.84131.84641.8399
51762006.06.12 08:32s/l25860.101.84481.84481.8383-51.003674888.18
51772006.06.12 08:32close25901.601.84481.84641.8399-560.003674328.18
51782006.06.12 08:32close25890.801.84481.84591.8394-320.003674008.18
51792006.06.12 08:32close25880.401.84481.84551.8390-176.003673832.18
51802006.06.12 08:32close25870.201.84481.84511.8386-96.003673736.18
51812006.06.12 19:00buy2591100.001.84421.83911.8456
51822006.06.12 19:00buy2592100.001.84391.83881.8453
51832006.06.12 20:39t/p2592100.001.84531.83881.845314000.003687736.18
51842006.06.12 20:39close2591100.001.84541.83911.845612000.003699736.18
51852006.06.13 17:30sell25930.101.83871.84381.8373
51862006.06.13 17:32sell25940.201.83911.84421.8377
51872006.06.13 17:35sell25950.401.83951.84461.8381
51882006.06.13 17:50sell25960.801.84001.84511.8386
51892006.06.13 18:37t/p25960.801.83861.84511.8386112.003699848.18
51902006.06.13 18:37close25950.401.83861.84461.838136.003699884.18
51912006.06.13 18:37close25940.201.83861.84421.837710.003699894.18
51922006.06.13 18:37close25930.101.83861.84381.83731.003699895.18
51932006.06.13 18:37sell25970.101.83821.84331.8368
51942006.06.13 18:54sell25980.201.83861.84371.8372
51952006.06.13 19:05t/p25980.201.83721.84371.837228.003699923.18
51962006.06.13 19:05close25970.101.83691.84331.836813.003699936.18
51972006.06.13 19:05sell25990.101.83651.84161.8351
51982006.06.13 19:14t/p25990.101.83511.84161.835114.003699950.18
51992006.06.13 19:14sell26000.101.83461.83971.8332
52002006.06.13 19:27t/p26000.101.83321.83971.833214.003699964.18
52012006.06.13 19:27sell26010.101.83281.83791.8314
52022006.06.13 19:29sell26020.201.83331.83841.8319
52032006.06.13 19:49sell26030.401.83371.83881.8323
52042006.06.13 19:56sell26040.801.83411.83921.8327
52052006.06.13 20:30sell26051.601.83461.83971.8332
52062006.06.13 22:19t/p26051.601.83321.83971.8332224.003700188.18
52072006.06.13 22:19close26040.801.83321.83921.832772.003700260.18
52082006.06.13 22:19close26030.401.83321.83881.832320.003700280.18
52092006.06.13 22:19close26020.201.83321.83841.83192.003700282.18
52102006.06.13 22:19close26010.101.83321.83791.8314-4.003700278.18
52112006.06.13 23:15sell26060.101.83261.83771.8312
52122006.06.13 23:16sell26070.201.83301.83811.8316
52132006.06.13 23:19sell26080.401.83341.83851.8320
52142006.06.13 23:24sell26090.801.83381.83891.8324
52152006.06.13 23:45sell26101.601.83421.83931.8328
52162006.06.14 07:11s/l26060.101.83771.83771.8312-51.223700226.96
52172006.06.14 07:11close26101.601.83791.83931.8328-595.443699631.52
52182006.06.14 07:11close26090.801.83791.83891.8324-329.723699301.80
52192006.06.14 07:11close26080.401.83791.83851.8320-180.863699120.94
52202006.06.14 07:11close26070.201.83791.83811.8316-98.433699022.51
52212006.06.14 07:15buy2611100.001.83741.83231.8388
52222006.06.14 07:29buy2612100.001.83701.83191.8384
52232006.06.14 07:31buy2613100.001.83661.83151.8380
52242006.06.14 08:18t/p2613100.001.83801.83151.838014000.003713022.51
52252006.06.14 08:18close2612100.001.83821.83191.838412000.003725022.51
52262006.06.14 08:18close2611100.001.83821.83231.83888000.003733022.51
52272006.06.14 08:18buy2614100.001.83861.83351.8400
52282006.06.14 08:18buy2615100.001.83811.83301.8395
52292006.06.14 08:30t/p2615100.001.83951.83301.839514000.003747022.51
52302006.06.14 08:30close2614100.001.83951.83351.84009000.003756022.51
52312006.06.14 08:30buy2616100.001.83991.83481.8413
52322006.06.14 08:31buy2617100.001.83951.83441.8409
52332006.06.14 08:33buy2618100.001.83891.83381.8403
52342006.06.14 08:39buy2619100.001.83851.83341.8399
52352006.06.14 08:49t/p2619100.001.83991.83341.839914000.003770022.51
52362006.06.14 08:49close2618100.001.84001.83381.840311000.003781022.51
52372006.06.14 08:49close2617100.001.84001.83441.84095000.003786022.51
52382006.06.14 08:49close2616100.001.84001.83481.84131000.003787022.51
52392006.06.14 08:49buy2620100.001.84041.83531.8418
52402006.06.14 08:49buy2621100.001.84011.83501.8415
52412006.06.14 08:49buy2622100.001.83961.83451.8410
52422006.06.14 08:50t/p2622100.001.84101.83451.841014000.003801022.51
52432006.06.14 08:50close2621100.001.84111.83501.841510000.003811022.51
52442006.06.14 08:50close2620100.001.84111.83531.84187000.003818022.51
52452006.06.14 08:50buy2623100.001.84151.83641.8429
52462006.06.14 08:51buy2624100.001.84111.83601.8425
52472006.06.14 08:51buy2625100.001.84071.83561.8421
52482006.06.14 08:53buy2626100.001.84031.83521.8417
52492006.06.14 09:06buy2627100.001.83981.83471.8412
52502006.06.14 09:31t/p2627100.001.84121.83471.841214000.003832022.51
52512006.06.14 09:31close2626100.001.84121.83521.84179000.003841022.51
52522006.06.14 09:31close2625100.001.84121.83561.84215000.003846022.51
52532006.06.14 09:31close2624100.001.84121.83601.84251000.003847022.51
52542006.06.14 09:31close2623100.001.84121.83641.8429-3000.003844022.51
52552006.06.14 09:31buy2628100.001.84161.83651.8430
52562006.06.14 09:45t/p2628100.001.84301.83651.843014000.003858022.51
52572006.06.14 09:45buy2629100.001.84341.83831.8448
52582006.06.14 09:47buy2630100.001.84301.83791.8444
52592006.06.14 09:49buy2631100.001.84251.83741.8439
52602006.06.14 10:00buy2632100.001.84201.83691.8434
52612006.06.14 10:07t/p2632100.001.84341.83691.843414000.003872022.51
52622006.06.14 10:07close2631100.001.84341.83741.84399000.003881022.51
52632006.06.14 10:07close2630100.001.84341.83791.84444000.003885022.51
52642006.06.14 10:07close2629100.001.84341.83831.84480.003885022.51
52652006.06.14 10:07buy2633100.001.84381.83871.8452
52662006.06.14 10:07buy2634100.001.84341.83831.8448
52672006.06.14 10:08t/p2634100.001.84481.83831.844814000.003899022.51
52682006.06.14 10:08close2633100.001.84481.83871.845210000.003909022.51
52692006.06.14 10:08buy2635100.001.84521.84011.8466
52702006.06.14 10:08buy2636100.001.84481.83971.8462
52712006.06.14 10:10buy2637100.001.84441.83931.8458
52722006.06.14 10:12buy2638100.001.84361.83851.8450
52732006.06.14 10:32buy2639100.001.84321.83811.8446
52742006.06.14 14:10s/l2635100.001.84011.84011.8466-51000.003858022.51
52752006.06.14 14:10close2639100.001.84001.83811.8446-32000.003826022.51
52762006.06.14 14:10close2638100.001.84001.83851.8450-36000.003790022.51
52772006.06.14 14:10close2637100.001.84001.83931.8458-44000.003746022.51
52782006.06.14 14:10close2636100.001.84001.83971.8462-48000.003698022.51
52792006.06.14 14:10buy2640100.001.84041.83531.8418
52802006.06.14 14:29buy2641100.001.84011.83501.8415
52812006.06.14 14:30buy2642100.001.83961.83451.8410
52822006.06.14 14:30buy2643100.001.83821.83311.8396
52832006.06.14 14:30buy2644100.001.83781.83271.8392
52842006.06.14 14:30t/p2644100.001.83921.83271.839214000.003712022.51
52852006.06.14 14:30close2643100.001.83921.83311.839610000.003722022.51
52862006.06.14 14:30close2642100.001.83921.83451.8410-4000.003718022.51
52872006.06.14 14:30close2641100.001.83921.83501.8415-9000.003709022.51
52882006.06.14 14:30close2640100.001.83921.83531.8418-12000.003697022.51
52892006.06.14 14:30buy2645100.001.83961.83451.8410
52902006.06.14 14:30buy2646100.001.83891.83381.8403
52912006.06.14 14:30buy2647100.001.83851.83341.8399
52922006.06.14 14:30buy2648100.001.83781.83271.8392
52932006.06.14 14:30buy2649100.001.83741.83231.8388
52942006.06.14 14:30t/p2649100.001.83881.83231.838814000.003711022.51
52952006.06.14 14:30close2648100.001.83881.83271.839210000.003721022.51
52962006.06.14 14:30close2647100.001.83881.83341.83993000.003724022.51
52972006.06.14 14:30close2646100.001.83881.83381.8403-1000.003723022.51
52982006.06.14 14:30close2645100.001.83881.83451.8410-8000.003715022.51
52992006.06.14 14:30buy2650100.001.83921.83411.8406
53002006.06.14 14:30buy2651100.001.83881.83371.8402
53012006.06.14 14:30buy2652100.001.83741.83231.8388
53022006.06.14 14:30buy2653100.001.83631.83121.8377
53032006.06.14 14:31buy2654100.001.83601.83091.8374
53042006.06.14 14:33t/p2654100.001.83741.83091.837414000.003729022.51
53052006.06.14 14:33close2653100.001.83741.83121.837711000.003740022.51
53062006.06.14 14:33close2652100.001.83741.83231.83880.003740022.51
53072006.06.14 14:33close2651100.001.83741.83371.8402-14000.003726022.51
53082006.06.14 14:33close2650100.001.83741.83411.8406-18000.003708022.51
53092006.06.14 14:33buy2655100.001.83781.83271.8392
53102006.06.14 14:33buy2656100.001.83691.83181.8383
53112006.06.14 14:33t/p2656100.001.83831.83181.838314000.003722022.51
53122006.06.14 14:33close2655100.001.83881.83271.839210000.003732022.51
53132006.06.14 14:33buy2657100.001.83921.83411.8406
53142006.06.14 14:36t/p2657100.001.84061.83411.840614000.003746022.51
53152006.06.14 14:36buy2658100.001.84181.83671.8432
53162006.06.14 14:36buy2659100.001.84071.83561.8421
53172006.06.14 14:36buy2660100.001.83991.83481.8413
53182006.06.14 14:37t/p2660100.001.84131.83481.841314000.003760022.51
53192006.06.14 14:37close2659100.001.84131.83561.84216000.003766022.51
53202006.06.14 14:37close2658100.001.84131.83671.8432-5000.003761022.51
53212006.06.14 14:37buy2661100.001.84171.83661.8431
53222006.06.14 14:37buy2662100.001.84121.83611.8426
53232006.06.14 14:37buy2663100.001.84081.83571.8422
53242006.06.14 14:38buy2664100.001.84041.83531.8418
53252006.06.14 14:41buy2665100.001.83961.83451.8410
53262006.06.14 14:49s/l2661100.001.83661.83661.8431-51000.003710022.51
53272006.06.14 14:49close2665100.001.83641.83451.8410-32000.003678022.51
53282006.06.14 14:49close2664100.001.83641.83531.8418-40000.003638022.51
53292006.06.14 14:49close2663100.001.83641.83571.8422-44000.003594022.51
53302006.06.14 14:49close2662100.001.83641.83611.8426-48000.003546022.51
53312006.06.14 14:49buy2666100.001.83681.83171.8382
53322006.06.14 14:50buy2667100.001.83641.83131.8378
53332006.06.14 15:01buy2668100.001.83601.83091.8374
53342006.06.14 15:03t/p2667100.001.83781.83131.837814000.003560022.51
53352006.06.14 15:03t/p2668100.001.83741.83091.837414000.003574022.51
53362006.06.14 15:03close2666100.001.83781.83171.838210000.003584022.51
53372006.06.14 16:00buy2669100.001.84781.84271.8492
53382006.06.14 16:26buy2670100.001.84741.84231.8488
53392006.06.14 16:26buy2671100.001.84691.84181.8483
53402006.06.14 16:51buy2672100.001.84631.84121.8477
53412006.06.14 16:52buy2673100.001.84601.84091.8474
53422006.06.14 17:13t/p2673100.001.84741.84091.847414000.003598022.51
53432006.06.14 17:13close2672100.001.84741.84121.847711000.003609022.51
53442006.06.14 17:13close2671100.001.84741.84181.84835000.003614022.51
53452006.06.14 17:13close2670100.001.84741.84231.84880.003614022.51
53462006.06.14 17:13close2669100.001.84741.84271.8492-4000.003610022.51
53472006.06.14 17:30buy2674100.001.84801.84291.8494
53482006.06.14 17:50t/p2674100.001.84941.84291.849414000.003624022.51
53492006.06.14 21:00sell26750.101.84201.84711.8406
53502006.06.14 21:03sell26760.201.84241.84751.8410
53512006.06.14 21:04sell26770.401.84281.84791.8414
53522006.06.14 21:07sell26780.801.84331.84841.8419
53532006.06.14 21:54t/p26780.801.84191.84841.8419112.003624134.51
53542006.06.14 21:54close26770.401.84181.84791.841440.003624174.51
53552006.06.14 21:54close26760.201.84181.84751.841012.003624186.51
53562006.06.14 21:54close26750.101.84181.84711.84062.003624188.51
53572006.06.15 12:45buy2679100.001.84741.84231.8488
53582006.06.15 13:08t/p2679100.001.84881.84231.848814000.003638188.51
53592006.06.15 13:30buy2680100.001.84791.84281.8493
53602006.06.15 13:35buy2681100.001.84751.84241.8489
53612006.06.15 13:53t/p2681100.001.84891.84241.848914000.003652188.51
53622006.06.15 13:53close2680100.001.84911.84281.849312000.003664188.51
53632006.06.15 13:53buy2682100.001.84951.84441.8509
53642006.06.15 13:54buy2683100.001.84911.84401.8505
53652006.06.15 13:59buy2684100.001.84871.84361.8501
53662006.06.15 14:27t/p2684100.001.85011.84361.850114000.003678188.51
53672006.06.15 14:27close2683100.001.85011.84401.850510000.003688188.51
53682006.06.15 14:27close2682100.001.85011.84441.85096000.003694188.51
53692006.06.15 14:27buy2685100.001.85051.84541.8519
53702006.06.15 14:28buy2686100.001.85011.84501.8515
53712006.06.15 14:30buy2687100.001.84871.84361.8501
53722006.06.15 14:30t/p2687100.001.85011.84361.850114000.003708188.51
53732006.06.15 14:30close2686100.001.85021.84501.85151000.003709188.51
53742006.06.15 14:30close2685100.001.85021.84541.8519-3000.003706188.51
53752006.06.16 16:15sell26880.101.84871.85381.8473
53762006.06.16 16:17sell26890.201.84911.85421.8477
53772006.06.16 16:25sell26900.401.84961.85471.8482
53782006.06.16 16:26sell26910.801.85001.85511.8486
53792006.06.16 16:58sell26921.601.85041.85551.8490
53802006.06.16 17:47t/p26921.601.84901.85551.8490224.003706412.51
53812006.06.16 17:47close26910.801.84901.85511.848680.003706492.51
53822006.06.16 17:47close26900.401.84901.85471.848224.003706516.51
53832006.06.16 17:47close26890.201.84901.85421.84772.003706518.51
53842006.06.16 17:47close26880.101.84901.85381.8473-3.003706515.51
53852006.06.19 02:00sell26930.101.85171.85681.8503
53862006.06.19 02:28t/p26930.101.85031.85681.850314.003706529.51
53872006.06.19 03:00sell26940.101.84751.85261.8461
53882006.06.19 03:04t/p26940.101.84611.85261.846114.003706543.51
53892006.06.19 03:04sell26950.101.84571.85081.8443
53902006.06.19 03:04sell26960.201.84601.85111.8446
53912006.06.19 03:13t/p26960.201.84461.85111.844628.003706571.51
53922006.06.19 03:13close26950.101.84461.85081.844311.003706582.51
53932006.06.19 03:13sell26970.101.84421.84931.8428
53942006.06.19 03:37t/p26970.101.84281.84931.842814.003706596.51
53952006.06.19 03:37sell26980.101.84241.84751.8410
53962006.06.19 03:45sell26990.201.84281.84791.8414
53972006.06.19 03:47sell27000.401.84321.84831.8418
53982006.06.19 04:03sell27010.801.84361.84871.8422
53992006.06.19 04:11sell27021.601.84391.84901.8425
54002006.06.19 13:32s/l26980.101.84751.84751.8410-51.003706545.51
54012006.06.19 13:32close27021.601.84761.84901.8425-592.003705953.51
54022006.06.19 13:32close27010.801.84761.84871.8422-320.003705633.51
54032006.06.19 13:32close27000.401.84761.84831.8418-176.003705457.51
54042006.06.19 13:32close26990.201.84761.84791.8414-96.003705361.51
54052006.06.19 14:45sell27030.101.84281.84791.8414
54062006.06.19 15:34t/p27030.101.84141.84791.841414.003705375.51
54072006.06.19 15:45sell27040.101.84171.84681.8403
54082006.06.19 16:07t/p27040.101.84031.84681.840314.003705389.51
54092006.06.19 16:07sell27050.101.83951.84461.8381
54102006.06.19 16:07sell27060.201.83981.84491.8384
54112006.06.19 16:28sell27070.401.84021.84531.8388
54122006.06.19 16:37t/p27070.401.83881.84531.838856.003705445.51
54132006.06.19 16:37close27060.201.83881.84491.838420.003705465.51
54142006.06.19 16:37close27050.101.83881.84461.83817.003705472.51
54152006.06.19 17:15sell27080.101.83821.84331.8368
54162006.06.19 17:51sell27090.201.83861.84371.8372
54172006.06.19 17:56sell27100.401.83901.84411.8376
54182006.06.19 17:58sell27110.801.83951.84461.8381
54192006.06.19 17:59sell27121.601.83981.84491.8384
54202006.06.19 19:20t/p27121.601.83841.84491.8384224.003705696.51
54212006.06.19 19:20close27110.801.83841.84461.838188.003705784.51
54222006.06.19 19:20close27100.401.83841.84411.837624.003705808.51
54232006.06.19 19:20close27090.201.83841.84371.83724.003705812.51
54242006.06.19 19:20close27080.101.83841.84331.8368-2.003705810.51
54252006.06.19 19:20sell27130.101.83801.84311.8366
54262006.06.19 20:07sell27140.201.83851.84361.8371
54272006.06.19 20:14sell27150.401.83891.84401.8375
54282006.06.19 20:24sell27160.801.83931.84441.8379
54292006.06.19 20:54sell27171.601.83971.84481.8383
54302006.06.20 07:23s/l27130.101.84311.84311.8366-51.223705759.30
54312006.06.20 07:23close27171.601.84321.84481.8383-563.443705195.86
54322006.06.20 07:23close27160.801.84321.84441.8379-313.723704882.14
54332006.06.20 07:23close27150.401.84321.84401.8375-172.863704709.28
54342006.06.20 07:23close27140.201.84321.84361.8371-94.433704614.85
54352006.06.22 09:30sell27180.101.84231.84741.8409
54362006.06.22 09:31sell27190.201.84271.84781.8413
54372006.06.22 09:36sell27200.401.84311.84821.8417
54382006.06.22 09:51t/p27200.401.84171.84821.841756.003704670.85
54392006.06.22 09:51close27190.201.84171.84781.841320.003704690.85
54402006.06.22 09:51close27180.101.84171.84741.84096.003704696.85
54412006.06.22 09:51sell27210.101.84131.84641.8399
54422006.06.22 09:51sell27220.201.84181.84691.8404
54432006.06.22 10:17t/p27220.201.84041.84691.840428.003704724.85
54442006.06.22 10:17close27210.101.84041.84641.83999.003704733.85
54452006.06.22 10:17sell27230.101.84001.84511.8386
54462006.06.22 10:20sell27240.201.84041.84551.8390
54472006.06.22 10:25sell27250.401.84081.84591.8394
54482006.06.22 10:26sell27260.801.84151.84661.8401
54492006.06.22 10:45t/p27260.801.84011.84661.8401112.003704845.85
54502006.06.22 10:45close27250.401.83991.84591.839436.003704881.85
54512006.06.22 10:45close27240.201.83991.84551.839010.003704891.85
54522006.06.22 10:45close27230.101.83991.84511.83861.003704892.85
54532006.06.22 10:45sell27270.101.83951.84461.8381
54542006.06.22 10:50sell27280.201.83991.84501.8385
54552006.06.22 10:51sell27290.401.84031.84541.8389
54562006.06.22 11:15t/p27290.401.83891.84541.838956.003704948.85
54572006.06.22 11:15close27280.201.83891.84501.838520.003704968.85
54582006.06.22 11:15close27270.101.83891.84461.83816.003704974.85
54592006.06.22 11:15sell27300.101.83851.84361.8371
54602006.06.22 11:15sell27310.201.83891.84401.8375
54612006.06.22 11:20sell27320.401.83971.84481.8383
54622006.06.22 12:11t/p27320.401.83831.84481.838356.003705030.85
54632006.06.22 12:11close27310.201.83821.84401.837514.003705044.85
54642006.06.22 12:11close27300.101.83821.84361.83713.003705047.85
54652006.06.22 12:11sell27330.101.83781.84291.8364
54662006.06.22 12:15sell27340.201.83831.84341.8369
54672006.06.22 12:16t/p27340.201.83691.84341.836928.003705075.85
54682006.06.22 12:16close27330.101.83681.84291.836410.003705085.85
54692006.06.22 12:16sell27350.101.83641.84151.8350
54702006.06.22 12:28t/p27350.101.83501.84151.835014.003705099.85
54712006.06.22 12:28sell27360.101.83461.83971.8332
54722006.06.22 12:47t/p27360.101.83321.83971.833214.003705113.85
54732006.06.22 12:47sell27370.101.83281.83791.8314
54742006.06.22 12:47sell27380.201.83331.83841.8319
54752006.06.22 12:47sell27390.401.83381.83891.8324
54762006.06.22 12:52t/p27390.401.83241.83891.832456.003705169.85
54772006.06.22 12:52close27380.201.83211.83841.831924.003705193.85
54782006.06.22 12:52close27370.101.83211.83791.83147.003705200.85
54792006.06.22 12:52sell27400.101.83171.83681.8303
54802006.06.22 12:57sell27410.201.83221.83731.8308
54812006.06.22 12:58sell27420.401.83261.83771.8312
54822006.06.22 13:05t/p27420.401.83121.83771.831256.003705256.85
54832006.06.22 13:05close27410.201.83121.83731.830820.003705276.85
54842006.06.22 13:05close27400.101.83121.83681.83035.003705281.85
54852006.06.22 13:05sell27430.101.83081.83591.8294
54862006.06.22 13:05sell27440.201.83121.83631.8298
54872006.06.22 13:05sell27450.401.83161.83671.8302
54882006.06.22 13:12sell27460.801.83201.83711.8306
54892006.06.22 13:20t/p27460.801.83061.83711.8306112.003705393.85
54902006.06.22 13:20close27450.401.83051.83671.830244.003705437.85
54912006.06.22 13:20close27440.201.83051.83631.829814.003705451.85
54922006.06.22 13:20close27430.101.83051.83591.82943.003705454.85
54932006.06.22 13:20sell27470.101.83011.83521.8287
54942006.06.22 13:22sell27480.201.83051.83561.8291
54952006.06.22 13:24sell27490.401.83101.83611.8296
54962006.06.22 13:27sell27500.801.83141.83651.8300
54972006.06.22 13:29sell27511.601.83171.83681.8303
54982006.06.22 14:07t/p27511.601.83031.83681.8303224.003705678.85
54992006.06.22 14:07close27500.801.83031.83651.830088.003705766.85
55002006.06.22 14:07close27490.401.83031.83611.829628.003705794.85
55012006.06.22 14:07close27480.201.83031.83561.82914.003705798.85
55022006.06.22 14:07close27470.101.83031.83521.8287-2.003705796.85
55032006.06.22 14:07sell27520.101.82991.83501.8285
55042006.06.22 14:14sell27530.201.83041.83551.8290
55052006.06.22 14:16sell27540.401.83081.83591.8294
55062006.06.22 14:27t/p27540.401.82941.83591.829456.003705852.85
55072006.06.22 14:27close27530.201.82941.83551.829020.003705872.85
55082006.06.22 14:27close27520.101.82941.83501.82855.003705877.85
55092006.06.22 14:27sell27550.101.82901.83411.8276
55102006.06.22 14:28sell27560.201.82941.83451.8280
55112006.06.22 14:29sell27570.401.82971.83481.8283
55122006.06.22 14:30sell27580.801.83011.83521.8287
55132006.06.22 14:31sell27591.601.83061.83571.8292
55142006.06.22 15:17t/p27591.601.82921.83571.8292224.003706101.85
55152006.06.22 15:17close27580.801.82921.83521.828772.003706173.85
55162006.06.22 15:17close27570.401.82921.83481.828320.003706193.85
55172006.06.22 15:17close27560.201.82921.83451.82804.003706197.85
55182006.06.22 15:17close27550.101.82921.83411.8276-2.003706195.85
55192006.06.22 15:17sell27600.101.82881.83391.8274
55202006.06.22 15:20t/p27600.101.82741.83391.827414.003706209.85
55212006.06.22 15:20sell27610.101.82701.83211.8256
55222006.06.22 15:21sell27620.201.82781.83291.8264
55232006.06.22 15:34sell27630.401.82831.83341.8269
55242006.06.22 15:36sell27640.801.82891.83401.8275
55252006.06.22 16:12t/p27640.801.82751.83401.8275112.003706321.85
55262006.06.22 16:12close27630.401.82751.83341.826932.003706353.85
55272006.06.22 16:12close27620.201.82751.83291.82646.003706359.85
55282006.06.22 16:12close27610.101.82751.83211.8256-5.003706354.85
55292006.06.22 16:12sell27650.101.82711.83221.8257
55302006.06.22 16:15sell27660.201.82781.83291.8264
55312006.06.22 16:41sell27670.401.82821.83331.8268
55322006.06.22 16:42sell27680.801.82871.83381.8273
55332006.06.22 16:44sell27691.601.82911.83421.8277
55342006.06.22 18:43t/p27691.601.82771.83421.8277224.003706578.85
55352006.06.22 18:43close27680.801.82751.83381.827396.003706674.85
55362006.06.22 18:43close27670.401.82751.83331.826828.003706702.85
55372006.06.22 18:43close27660.201.82751.83291.82646.003706708.85
55382006.06.22 18:43close27650.101.82751.83221.8257-4.003706704.85
55392006.06.23 10:30sell27700.101.82641.83151.8250
55402006.06.23 10:33sell27710.201.82681.83191.8254
55412006.06.23 10:45t/p27710.201.82541.83191.825428.003706732.85
55422006.06.23 10:45close27700.101.82531.83151.825011.003706743.85
55432006.06.23 10:45sell27720.101.82491.83001.8235
55442006.06.23 10:48sell27730.201.82531.83041.8239
55452006.06.23 10:52t/p27730.201.82391.83041.823928.003706771.85
55462006.06.23 10:52close27720.101.82391.83001.823510.003706781.85
55472006.06.23 10:52sell27740.101.82351.82861.8221
55482006.06.23 10:52sell27750.201.82381.82891.8224
55492006.06.23 11:03sell27760.401.82421.82931.8228
55502006.06.23 11:09sell27770.801.82471.82981.8233
55512006.06.23 11:10sell27781.601.82511.83021.8237
55522006.06.23 11:39t/p27781.601.82371.83021.8237224.003707005.85
55532006.06.23 11:39close27770.801.82371.82981.823380.003707085.85
55542006.06.23 11:39close27760.401.82371.82931.822820.003707105.85
55552006.06.23 11:39close27750.201.82371.82891.82242.003707107.85
55562006.06.23 11:39close27740.101.82371.82861.8221-2.003707105.85
55572006.06.23 11:39sell27790.101.82331.82841.8219
55582006.06.23 11:45sell27800.201.82371.82881.8223
55592006.06.23 12:08t/p27800.201.82231.82881.822328.003707133.85
55602006.06.23 12:08close27790.101.82231.82841.821910.003707143.85
55612006.06.23 12:08sell27810.101.82191.82701.8205
55622006.06.23 12:08sell27820.201.82231.82741.8209
55632006.06.23 12:08sell27830.401.82281.82791.8214
55642006.06.23 13:19t/p27830.401.82141.82791.821456.003707199.85
55652006.06.23 13:19close27820.201.82141.82741.820918.003707217.85
55662006.06.23 13:19close27810.101.82141.82701.82055.003707222.85
55672006.06.23 13:19sell27840.101.82101.82611.8196
55682006.06.23 13:20sell27850.201.82141.82651.8200
55692006.06.23 13:28sell27860.401.82171.82681.8203
55702006.06.23 13:47t/p27860.401.82031.82681.820356.003707278.85
55712006.06.23 13:47close27850.201.82031.82651.820022.003707300.85
55722006.06.23 13:47close27840.101.82031.82611.81967.003707307.85
55732006.06.23 13:47sell27870.101.81991.82501.8185
55742006.06.23 13:51t/p27870.101.81851.82501.818514.003707321.85
55752006.06.23 13:51sell27880.101.81811.82321.8167
55762006.06.23 13:54sell27890.201.81861.82371.8172
55772006.06.23 14:11t/p27890.201.81721.82371.817228.003707349.85
55782006.06.23 14:11close27880.101.81721.82321.81679.003707358.85
55792006.06.23 14:11sell27900.101.81681.82191.8154
55802006.06.23 14:20t/p27900.101.81541.82191.815414.003707372.85
55812006.06.23 14:20sell27910.101.81491.82001.8135
55822006.06.23 14:22sell27920.201.81531.82041.8139
55832006.06.23 14:23sell27930.401.81571.82081.8143
55842006.06.23 14:30sell27940.801.81611.82121.8147
55852006.06.23 14:33sell27951.601.81651.82161.8151
55862006.06.23 14:43t/p27951.601.81511.82161.8151224.003707596.85
55872006.06.23 14:43close27940.801.81501.82121.814788.003707684.85
55882006.06.23 14:43close27930.401.81501.82081.814328.003707712.85
55892006.06.23 14:43close27920.201.81501.82041.81396.003707718.85
55902006.06.23 14:43close27910.101.81501.82001.8135-1.003707717.85
55912006.06.23 14:43sell27960.101.81461.81971.8132
55922006.06.23 14:44sell27970.201.81531.82041.8139
55932006.06.23 14:49t/p27970.201.81391.82041.813928.003707745.85
55942006.06.23 14:49close27960.101.81391.81971.81327.003707752.85
55952006.06.23 14:49sell27980.101.81351.81861.8121
55962006.06.23 14:51sell27990.201.81401.81911.8126
55972006.06.23 14:54sell28000.401.81441.81951.8130
55982006.06.23 14:58sell28010.801.81491.82001.8135
55992006.06.23 14:59sell28021.601.81551.82061.8141
56002006.06.23 15:07s/l27980.101.81861.81861.8121-51.003707701.85
56012006.06.23 15:07close28021.601.81861.82061.8141-496.003707205.85
56022006.06.23 15:07close28010.801.81861.82001.8135-296.003706909.85
56032006.06.23 15:07close28000.401.81861.81951.8130-168.003706741.85
56042006.06.23 15:07close27990.201.81861.81911.8126-92.003706649.85
56052006.06.23 15:07sell28030.101.81821.82331.8168
56062006.06.23 15:24t/p28030.101.81681.82331.816814.003706663.85
56072006.06.23 15:24sell28040.101.81631.82141.8149
56082006.06.23 15:24sell28050.201.81671.82181.8153
56092006.06.23 15:27sell28060.401.81711.82221.8157
56102006.06.23 15:39sell28070.801.81771.82281.8163
56112006.06.23 15:40sell28081.601.81811.82321.8167
56122006.06.23 16:29s/l28040.101.82141.82141.8149-51.003706612.85
56132006.06.23 16:29close28081.601.82161.82321.8167-560.003706052.85
56142006.06.23 16:29close28070.801.82161.82281.8163-312.003705740.85
56152006.06.23 16:29close28060.401.82161.82221.8157-180.003705560.85
56162006.06.23 16:29close28050.201.82161.82181.8153-98.003705462.85
56172006.06.26 15:46sell28090.101.82161.82671.8202
56182006.06.26 15:52t/p28090.101.82021.82671.820214.003705476.85
56192006.06.26 15:52sell28100.101.81971.82481.8183
56202006.06.26 15:54sell28110.201.82011.82521.8187
56212006.06.26 16:00t/p28110.201.81871.82521.818728.003705504.85
56222006.06.26 16:00close28100.101.81851.82481.818312.003705516.85
56232006.06.26 16:00sell28120.101.81811.82321.8167
56242006.06.26 16:02sell28130.201.81861.82371.8172
56252006.06.26 17:04t/p28120.101.81671.82321.816714.003705530.85
56262006.06.26 17:04t/p28130.201.81721.82371.817228.003705558.85
56272006.06.26 21:30buy2814100.001.82341.81831.8248
56282006.06.26 21:38buy2815100.001.82301.81791.8244
56292006.06.26 21:43buy2816100.001.82251.81741.8239
56302006.06.26 23:04t/p2816100.001.82391.81741.823914000.003719558.85
56312006.06.26 23:04close2815100.001.82391.81791.82449000.003728558.85
56322006.06.26 23:04close2814100.001.82391.81831.82485000.003733558.85
56332006.06.27 10:45sell28170.101.82301.82811.8216
56342006.06.27 11:08t/p28170.101.82161.82811.821614.003733572.85
56352006.06.28 09:00sell28180.101.81991.82501.8185
56362006.06.28 09:07t/p28180.101.81851.82501.818514.003733586.85
56372006.06.28 09:07sell28190.101.81811.82321.8167
56382006.06.28 09:11sell28200.201.81851.82361.8171
56392006.06.28 09:16sell28210.401.81891.82401.8175
56402006.06.28 09:18t/p28210.401.81751.82401.817556.003733642.85
56412006.06.28 09:18close28200.201.81751.82361.817120.003733662.85
56422006.06.28 09:18close28190.101.81751.82321.81676.003733668.85
56432006.06.29 11:45sell28220.101.81131.81641.8099
56442006.06.29 11:46sell28230.201.81191.81701.8105
56452006.06.29 11:49sell28240.401.81231.81741.8109
56462006.06.29 12:00sell28250.801.81301.81811.8116
56472006.06.29 12:00sell28261.601.81341.81851.8120
56482006.06.29 15:23t/p28261.601.81201.81851.8120224.003733892.85
56492006.06.29 15:23close28250.801.81191.81811.811688.003733980.85
56502006.06.29 15:23close28240.401.81191.81741.810916.003733996.85
56512006.06.29 15:23close28230.201.81191.81701.81050.003733996.85
56522006.06.29 15:23close28220.101.81191.81641.8099-6.003733990.85
56532006.06.29 18:45buy2827100.001.82671.82161.8281
56542006.06.29 18:45buy2828100.001.82541.82031.8268
56552006.06.29 18:46buy2829100.001.82471.81961.8261
56562006.06.29 18:47t/p2829100.001.82611.81961.826114000.003747990.85
56572006.06.29 18:47close2828100.001.82611.82031.82687000.003754990.85
56582006.06.29 18:47close2827100.001.82611.82161.8281-6000.003748990.85
56592006.06.29 18:47buy2830100.001.82651.82141.8279
56602006.06.29 18:48buy2831100.001.82591.82081.8273
56612006.06.29 18:49t/p2831100.001.82731.82081.827314000.003762990.85
56622006.06.29 18:49close2830100.001.82731.82141.82798000.003770990.85
56632006.06.29 18:49buy2832100.001.82771.82261.8291
56642006.06.29 18:50buy2833100.001.82711.82201.8285
56652006.06.29 18:55t/p2833100.001.82851.82201.828514000.003784990.85
56662006.06.29 18:55close2832100.001.82851.82261.82918000.003792990.85
56672006.06.29 18:55buy2834100.001.82891.82381.8303
56682006.06.29 19:06buy2835100.001.82851.82341.8299
56692006.06.29 19:09buy2836100.001.82811.82301.8295
56702006.06.29 19:10buy2837100.001.82781.82271.8292
56712006.06.29 19:11buy2838100.001.82731.82221.8287
56722006.06.30 00:58t/p2838100.001.82871.82221.828713650.003806640.85
56732006.06.30 00:58close2837100.001.82871.82271.82928650.003815290.85
56742006.06.30 00:58close2836100.001.82871.82301.82955650.003820940.85
56752006.06.30 00:58close2835100.001.82871.82341.82991650.003822590.85
56762006.06.30 00:58close2834100.001.82871.82381.8303-2350.003820240.85
56772006.06.30 00:58buy2839100.001.82911.82401.8305
56782006.06.30 01:27t/p2839100.001.83051.82401.830514000.003834240.85
56792006.06.30 01:27buy2840100.001.83091.82581.8323
56802006.06.30 01:34t/p2840100.001.83231.82581.832314000.003848240.85
56812006.06.30 01:34buy2841100.001.83291.82781.8343
56822006.06.30 01:35buy2842100.001.83251.82741.8339
56832006.06.30 01:36t/p2842100.001.83391.82741.833914000.003862240.85
56842006.06.30 01:36close2841100.001.83391.82781.834310000.003872240.85
56852006.06.30 01:36buy2843100.001.83431.82921.8357
56862006.06.30 01:37buy2844100.001.83391.82881.8353
56872006.06.30 01:39buy2845100.001.83311.82801.8345
56882006.06.30 01:48t/p2845100.001.83451.82801.834514000.003886240.85
56892006.06.30 01:48close2844100.001.83451.82881.83536000.003892240.85
56902006.06.30 01:48close2843100.001.83451.82921.83572000.003894240.85
56912006.06.30 01:48buy2846100.001.83491.82981.8363
56922006.06.30 01:49buy2847100.001.83451.82941.8359
56932006.06.30 01:50buy2848100.001.83411.82901.8355
56942006.06.30 01:54buy2849100.001.83381.82871.8352
56952006.06.30 01:55buy2850100.001.83341.82831.8348
56962006.06.30 05:29t/p2850100.001.83481.82831.834814000.003908240.85
56972006.06.30 05:29close2849100.001.83481.82871.835210000.003918240.85
56982006.06.30 05:29close2848100.001.83481.82901.83557000.003925240.85
56992006.06.30 05:29close2847100.001.83481.82941.83593000.003928240.85
57002006.06.30 05:29close2846100.001.83481.82981.8363-1000.003927240.85
57012006.06.30 05:29buy2851100.001.83521.83011.8366
57022006.06.30 05:35buy2852100.001.83471.82961.8361
57032006.06.30 05:50t/p2852100.001.83611.82961.836114000.003941240.85
57042006.06.30 05:50close2851100.001.83621.83011.836610000.003951240.85
57052006.06.30 05:50buy2853100.001.83661.83151.8380
57062006.06.30 05:50buy2854100.001.83611.83101.8375
57072006.06.30 05:50buy2855100.001.83581.83071.8372
57082006.06.30 06:08buy2856100.001.83541.83031.8368
57092006.06.30 06:13buy2857100.001.83381.82871.8352
57102006.06.30 07:19s/l2853100.001.83151.83151.8380-51000.003900240.85
57112006.06.30 07:19close2857100.001.83131.82871.8352-25000.003875240.85
57122006.06.30 07:19close2856100.001.83131.83031.8368-41000.003834240.85
57132006.06.30 07:19close2855100.001.83131.83071.8372-45000.003789240.85
57142006.06.30 07:19close2854100.001.83131.83101.8375-48000.003741240.85
57152006.06.30 13:00buy2858100.001.84351.83841.8449
57162006.06.30 13:49t/p2858100.001.84491.83841.844914000.003755240.85
57172006.06.30 13:49buy2859100.001.84561.84051.8470
57182006.06.30 13:49buy2860100.001.84511.84001.8465
57192006.06.30 14:02buy2861100.001.84421.83911.8456
57202006.06.30 14:03buy2862100.001.84371.83861.8451
57212006.06.30 14:09t/p2862100.001.84511.83861.845114000.003769240.85
57222006.06.30 14:09close2861100.001.84511.83911.84569000.003778240.85
57232006.06.30 14:09close2860100.001.84511.84001.84650.003778240.85
57242006.06.30 14:09close2859100.001.84511.84051.8470-5000.003773240.85
57252006.06.30 14:09buy2863100.001.84551.84041.8469
57262006.06.30 14:09buy2864100.001.84501.83991.8464
57272006.06.30 14:15buy2865100.001.84461.83951.8460
57282006.06.30 14:15buy2866100.001.84401.83891.8454
57292006.06.30 14:32t/p2866100.001.84541.83891.845414000.003787240.85
57302006.06.30 14:32close2865100.001.84541.83951.84608000.003795240.85
57312006.06.30 14:32close2864100.001.84541.83991.84644000.003799240.85
57322006.06.30 14:32close2863100.001.84541.84041.8469-1000.003798240.85
57332006.06.30 14:32buy2867100.001.84581.84071.8472
57342006.06.30 14:32buy2868100.001.84511.84001.8465
57352006.06.30 14:53t/p2867100.001.84721.84071.847214000.003812240.85
57362006.06.30 14:53t/p2868100.001.84651.84001.846514000.003826240.85
57372006.06.30 14:53buy2869100.001.84841.84331.8498
57382006.06.30 15:30buy2870100.001.84801.84291.8494
57392006.06.30 15:39buy2871100.001.84761.84251.8490
57402006.06.30 16:26buy2872100.001.84721.84211.8486
57412006.06.30 17:44buy2873100.001.84661.84151.8480
57422006.06.30 18:10t/p2873100.001.84801.84151.848014000.003840240.85
57432006.06.30 18:10close2872100.001.84811.84211.84869000.003849240.85
57442006.06.30 18:10close2871100.001.84811.84251.84905000.003854240.85
57452006.06.30 18:10close2870100.001.84811.84291.84941000.003855240.85
57462006.06.30 18:10close2869100.001.84811.84331.8498-3000.003852240.85
57472006.06.30 18:10buy2874100.001.84851.84341.8499
57482006.06.30 18:25buy2875100.001.84801.84291.8494
57492006.06.30 18:26buy2876100.001.84761.84251.8490
57502006.06.30 19:50t/p2876100.001.84901.84251.849014000.003866240.85
57512006.06.30 19:50close2875100.001.84901.84291.849410000.003876240.85
57522006.06.30 19:50close2874100.001.84901.84341.84995000.003881240.85
57532006.06.30 19:50buy2877100.001.84941.84431.8508
57542006.06.30 19:53buy2878100.001.84891.84381.8503
57552006.07.02 21:31buy2879100.001.84741.84231.8488
57562006.07.02 22:33buy2880100.001.84691.84181.8483
57572006.07.02 23:45buy2881100.001.84651.84141.8479
57582006.07.03 00:40t/p2881100.001.84791.84141.847913650.003894890.85
57592006.07.03 00:40close2880100.001.84791.84181.84839650.003904540.85
57602006.07.03 00:40close2879100.001.84791.84231.84884650.003909190.85
57612006.07.03 00:40close2878100.001.84791.84381.8503-10350.003898840.85
57622006.07.03 00:40close2877100.001.84791.84431.8508-15350.003883490.85
57632006.07.05 12:45sell28820.101.83861.84371.8372
57642006.07.05 12:45sell28830.201.83911.84421.8377
57652006.07.05 12:47sell28840.401.83951.84461.8381
57662006.07.05 12:48sell28850.801.83981.84491.8384
57672006.07.05 12:56t/p28850.801.83841.84491.8384112.003883602.85
57682006.07.05 12:56close28840.401.83841.84461.838144.003883646.85
57692006.07.05 12:56close28830.201.83841.84421.837714.003883660.85
57702006.07.05 12:56close28820.101.83841.84371.83722.003883662.85
57712006.07.05 12:56sell28860.101.83801.84311.8366
57722006.07.05 12:57sell28870.201.83841.84351.8370
57732006.07.05 12:58sell28880.401.83901.84411.8376
57742006.07.05 13:15t/p28880.401.83761.84411.837656.003883718.85
57752006.07.05 13:15close28870.201.83761.84351.837016.003883734.85
57762006.07.05 13:15close28860.101.83761.84311.83664.003883738.85
57772006.07.05 13:15sell28890.101.83721.84231.8358
57782006.07.05 13:15sell28900.201.83801.84311.8366
57792006.07.05 13:21t/p28900.201.83661.84311.836628.003883766.85
57802006.07.05 13:21close28890.101.83661.84231.83586.003883772.85
57812006.07.05 13:21sell28910.101.83621.84131.8348
57822006.07.05 13:21sell28920.201.83661.84171.8352
57832006.07.05 13:28sell28930.401.83701.84211.8356
57842006.07.05 13:34sell28940.801.83741.84251.8360
57852006.07.05 13:47t/p28930.401.83561.84211.835656.003883828.85
57862006.07.05 13:47t/p28940.801.83601.84251.8360112.003883940.85
57872006.07.05 13:47close28920.201.83551.84171.835222.003883962.85
57882006.07.05 13:47close28910.101.83551.84131.83487.003883969.85
57892006.07.05 13:47sell28950.101.83511.84021.8337
57902006.07.05 13:47sell28960.201.83561.84071.8342
57912006.07.05 13:47sell28970.401.83591.84101.8345
57922006.07.05 14:09t/p28970.401.83451.84101.834556.003884025.85
57932006.07.05 14:09close28960.201.83451.84071.834222.003884047.85
57942006.07.05 14:09close28950.101.83451.84021.83376.003884053.85
57952006.07.05 14:09sell28980.101.83411.83921.8327
57962006.07.05 14:10sell28990.201.83461.83971.8332
57972006.07.05 14:20t/p28990.201.83321.83971.833228.003884081.85
57982006.07.05 14:20close28980.101.83321.83921.83279.003884090.85
57992006.07.05 14:20sell29000.101.83281.83791.8314
58002006.07.05 14:21sell29010.201.83321.83831.8318
58012006.07.05 14:30sell29020.401.83361.83871.8322
58022006.07.05 15:05sell29030.801.83391.83901.8325
58032006.07.05 15:06sell29041.601.83431.83941.8329
58042006.07.06 12:33s/l29000.101.83791.83791.8314-51.653884039.20
58052006.07.06 12:33close29041.601.83811.83941.8329-618.323883420.88
58062006.07.06 12:33close29030.801.83811.83901.8325-341.163883079.72
58072006.07.06 12:33close29020.401.83811.83871.8322-182.583882897.14
58082006.07.06 12:33close29010.201.83811.83831.8318-99.293882797.85
58092006.07.07 12:45buy2905100.001.85401.84891.8554
58102006.07.07 12:46buy2906100.001.85311.84801.8545
58112006.07.07 12:47buy2907100.001.85271.84761.8541
58122006.07.07 12:49buy2908100.001.85211.84701.8535
58132006.07.07 12:57buy2909100.001.85161.84651.8530
58142006.07.07 12:58s/l2905100.001.84891.84891.8554-51000.003831797.85
58152006.07.07 12:58close2909100.001.84851.84651.8530-31000.003800797.85
58162006.07.07 12:58close2908100.001.84851.84701.8535-36000.003764797.85
58172006.07.07 12:58close2907100.001.84851.84761.8541-42000.003722797.85
58182006.07.07 12:58close2906100.001.84851.84801.8545-46000.003676797.85
58192006.07.07 12:58buy2910100.001.84891.84381.8503
58202006.07.07 12:58t/p2910100.001.85031.84381.850314000.003690797.85
58212006.07.07 12:58buy2911100.001.85071.84561.8521
58222006.07.07 12:58buy2912100.001.84901.84391.8504
58232006.07.07 13:01t/p2912100.001.85041.84391.850414000.003704797.85
58242006.07.07 13:01close2911100.001.85041.84561.8521-3000.003701797.85
58252006.07.07 13:01buy2913100.001.85081.84571.8522
58262006.07.07 13:01buy2914100.001.85041.84531.8518
58272006.07.07 13:01buy2915100.001.85011.84501.8515
58282006.07.07 13:06buy2916100.001.84931.84421.8507
58292006.07.07 13:19t/p2915100.001.85151.84501.851514000.003715797.85
58302006.07.07 13:19t/p2916100.001.85071.84421.850714000.003729797.85
58312006.07.07 13:19close2914100.001.85151.84531.851811000.003740797.85
58322006.07.07 13:19close2913100.001.85151.84571.85227000.003747797.85
58332006.07.07 13:19buy2917100.001.85191.84681.8533
58342006.07.07 13:19buy2918100.001.85151.84641.8529
58352006.07.07 13:19buy2919100.001.85091.84581.8523
58362006.07.07 14:24t/p2919100.001.85231.84581.852314000.003761797.85
58372006.07.07 14:24close2918100.001.85231.84641.85298000.003769797.85
58382006.07.07 14:24close2917100.001.85231.84681.85334000.003773797.85
58392006.07.07 14:24buy2920100.001.85271.84761.8541
58402006.07.07 14:39buy2921100.001.85231.84721.8537
58412006.07.07 14:56buy2922100.001.85201.84691.8534
58422006.07.07 14:57buy2923100.001.85161.84651.8530
58432006.07.07 14:59buy2924100.001.85121.84611.8526
58442006.07.07 17:24t/p2924100.001.85261.84611.852614000.003787797.85
58452006.07.07 17:24close2923100.001.85261.84651.853010000.003797797.85
58462006.07.07 17:24close2922100.001.85261.84691.85346000.003803797.85
58472006.07.07 17:24close2921100.001.85261.84721.85373000.003806797.85
58482006.07.07 17:24close2920100.001.85261.84761.8541-1000.003805797.85
58492006.07.07 17:24buy2925100.001.85301.84791.8544
58502006.07.07 18:06buy2926100.001.85261.84751.8540
58512006.07.07 18:08buy2927100.001.85221.84711.8536
58522006.07.07 18:10buy2928100.001.85181.84671.8532
58532006.07.07 18:10buy2929100.001.85141.84631.8528
58542006.07.10 00:19s/l2925100.001.84791.84791.8544-51350.003754447.85
58552006.07.10 00:19close2929100.001.84761.84631.8528-38350.003716097.85
58562006.07.10 00:19close2928100.001.84761.84671.8532-42350.003673747.85
58572006.07.10 00:19close2927100.001.84761.84711.8536-46350.003627397.85
58582006.07.10 00:19close2926100.001.84761.84751.8540-50350.003577047.85
58592006.07.10 10:15sell29300.101.84431.84941.8429
58602006.07.10 10:20sell29310.201.84471.84981.8433
58612006.07.10 10:30sell29320.401.84511.85021.8437
58622006.07.10 10:32sell29330.801.84551.85061.8441
58632006.07.10 10:51t/p29330.801.84411.85061.8441112.003577159.85
58642006.07.10 10:51close29320.401.84411.85021.843740.003577199.85
58652006.07.10 10:51close29310.201.84411.84981.843312.003577211.85
58662006.07.10 10:51close29300.101.84411.84941.84292.003577213.85
58672006.07.10 10:51sell29340.101.84371.84881.8423
58682006.07.10 11:06t/p29340.101.84231.84881.842314.003577227.85
58692006.07.10 11:15sell29350.101.84201.84711.8406
58702006.07.10 11:17sell29360.201.84251.84761.8411
58712006.07.10 11:18sell29370.401.84311.84821.8417
58722006.07.10 11:20sell29380.801.84351.84861.8421
58732006.07.10 12:29t/p29380.801.84211.84861.8421112.003577339.85
58742006.07.10 12:29close29370.401.84181.84821.841752.003577391.85
58752006.07.10 12:29close29360.201.84181.84761.841114.003577405.85
58762006.07.10 12:29close29350.101.84181.84711.84062.003577407.85
58772006.07.10 12:29sell29390.101.84141.84651.8400
58782006.07.10 12:29sell29400.201.84181.84691.8404
58792006.07.10 12:36sell29410.401.84221.84731.8408
58802006.07.10 12:39sell29420.801.84261.84771.8412
58812006.07.10 12:43t/p29420.801.84121.84771.8412112.003577519.85
58822006.07.10 12:43close29410.401.84111.84731.840844.003577563.85
58832006.07.10 12:43close29400.201.84111.84691.840414.003577577.85
58842006.07.10 12:43close29390.101.84111.84651.84003.003577580.85
58852006.07.10 12:43sell29430.101.84071.84581.8393
58862006.07.10 12:43sell29440.201.84111.84621.8397
58872006.07.10 12:52t/p29440.201.83971.84621.839728.003577608.85
58882006.07.10 12:52close29430.101.83941.84581.839313.003577621.85
58892006.07.10 12:52sell29450.101.83901.84411.8376
58902006.07.10 12:52sell29460.201.83941.84451.8380
58912006.07.10 12:55sell29470.401.83981.84491.8384
58922006.07.10 12:57sell29480.801.84021.84531.8388
58932006.07.10 13:23sell29491.601.84061.84571.8392
58942006.07.10 13:31t/p29491.601.83921.84571.8392224.003577845.85
58952006.07.10 13:31close29480.801.83921.84531.838880.003577925.85
58962006.07.10 13:31close29470.401.83921.84491.838424.003577949.85
58972006.07.10 13:31close29460.201.83921.84451.83804.003577953.85
58982006.07.10 13:31close29450.101.83921.84411.8376-2.003577951.85
58992006.07.10 13:31sell29500.101.83881.84391.8374
59002006.07.10 13:38t/p29500.101.83741.84391.837414.003577965.85
59012006.07.10 13:38sell29510.101.83691.84201.8355
59022006.07.10 13:39sell29520.201.83741.84251.8360
59032006.07.10 13:45sell29530.401.83781.84291.8364
59042006.07.10 13:49sell29540.801.83831.84341.8369
59052006.07.10 14:07sell29551.601.83881.84391.8374
59062006.07.10 15:55s/l29510.101.84201.84201.8355-51.003577914.85
59072006.07.10 15:55close29551.601.84211.84391.8374-528.003577386.85
59082006.07.10 15:55close29540.801.84211.84341.8369-304.003577082.85
59092006.07.10 15:55close29530.401.84211.84291.8364-172.003576910.85
59102006.07.10 15:55close29520.201.84211.84251.8360-94.003576816.85
59112006.07.10 15:55sell29560.101.84171.84681.8403
59122006.07.10 15:55sell29570.201.84201.84711.8406
59132006.07.10 16:02sell29580.401.84241.84751.8410
59142006.07.10 16:03sell29590.801.84291.84801.8415
59152006.07.10 16:16t/p29580.401.84101.84751.841056.003576872.85
59162006.07.10 16:16t/p29590.801.84151.84801.8415112.003576984.85
59172006.07.10 16:16close29570.201.84101.84711.840620.003577004.85
59182006.07.10 16:16close29560.101.84101.84681.84037.003577011.85
59192006.07.10 16:16sell29600.101.84061.84571.8392
59202006.07.10 16:16sell29610.201.84101.84611.8396
59212006.07.10 16:18sell29620.401.84161.84671.8402
59222006.07.10 16:57sell29630.801.84191.84701.8405
59232006.07.10 18:03t/p29630.801.84051.84701.8405112.003577123.85
59242006.07.10 18:03close29620.401.84051.84671.840244.003577167.85
59252006.07.10 18:03close29610.201.84051.84611.839610.003577177.85
59262006.07.10 18:03close29600.101.84051.84571.83921.003577178.85
59272006.07.11 10:15sell29640.101.83821.84331.8368
59282006.07.11 10:39sell29650.201.83861.84371.8372
59292006.07.11 10:45sell29660.401.83901.84411.8376
59302006.07.11 11:13sell29670.801.83941.84451.8380
59312006.07.11 11:18sell29681.601.83981.84491.8384
59322006.07.11 13:14t/p29681.601.83841.84491.8384224.003577402.85
59332006.07.11 13:14close29670.801.83841.84451.838080.003577482.85
59342006.07.11 13:14close29660.401.83841.84411.837624.003577506.85
59352006.07.11 13:14close29650.201.83841.84371.83724.003577510.85
59362006.07.11 13:14close29640.101.83841.84331.8368-2.003577508.85
59372006.07.11 17:45buy2969100.001.84431.83921.8457
59382006.07.11 17:59buy2970100.001.84391.83881.8453
59392006.07.11 18:40t/p2969100.001.84571.83921.845714000.003591508.85
59402006.07.11 18:40t/p2970100.001.84531.83881.845314000.003605508.85
59412006.07.11 19:02buy2971100.001.84631.84121.8477
59422006.07.11 19:12buy2972100.001.84601.84091.8474
59432006.07.11 21:24buy2973100.001.84561.84051.8470
59442006.07.11 21:27buy2974100.001.84521.84011.8466
59452006.07.11 21:30buy2975100.001.84481.83971.8462
59462006.07.12 06:04t/p2975100.001.84621.83971.846213650.003619158.85
59472006.07.12 06:04close2974100.001.84621.84011.84669650.003628808.85
59482006.07.12 06:04close2973100.001.84621.84051.84705650.003634458.85
59492006.07.12 06:04close2972100.001.84621.84091.84741650.003636108.85
59502006.07.12 06:04close2971100.001.84621.84121.8477-1350.003634758.85
59512006.07.12 12:00sell29760.101.83931.84441.8379
59522006.07.12 12:17sell29770.201.83971.84481.8383
59532006.07.12 12:17sell29780.401.84001.84511.8386
59542006.07.12 12:20sell29790.801.84041.84551.8390
59552006.07.12 12:30t/p29760.101.83791.84441.837914.003634772.85
59562006.07.12 12:30t/p29770.201.83831.84481.838328.003634800.85
59572006.07.12 12:30t/p29780.401.83861.84511.838656.003634856.85
59582006.07.12 12:30t/p29790.801.83901.84551.8390112.003634968.85
59592006.07.12 12:30sell29800.101.83691.84201.8355
59602006.07.12 12:30sell29810.201.83741.84251.8360
59612006.07.12 12:30sell29820.401.83791.84301.8365
59622006.07.12 12:30sell29830.801.83831.84341.8369
59632006.07.12 12:30sell29841.601.83901.84411.8376
59642006.07.12 12:30t/p29841.601.83761.84411.8376224.003635192.85
59652006.07.12 12:31t/p29800.101.83551.84201.835514.003635206.85
59662006.07.12 12:31t/p29810.201.83601.84251.836028.003635234.85
59672006.07.12 12:31t/p29820.401.83651.84301.836556.003635290.85
59682006.07.12 12:31t/p29830.801.83691.84341.8369112.003635402.85
59692006.07.12 12:31sell29850.101.83381.83891.8324
59702006.07.12 12:31sell29860.201.83441.83951.8330
59712006.07.12 12:31sell29870.401.83501.84011.8336
59722006.07.12 12:31sell29880.801.83561.84071.8342
59732006.07.12 12:31sell29891.601.83671.84181.8353
59742006.07.12 12:31t/p29880.801.83421.84071.8342112.003635514.85
59752006.07.12 12:31t/p29891.601.83531.84181.8353224.003635738.85
59762006.07.12 12:31close29870.401.83371.84011.833652.003635790.85
59772006.07.12 12:31close29860.201.83371.83951.833014.003635804.85
59782006.07.12 12:31close29850.101.83371.83891.83241.003635805.85
59792006.07.12 12:31sell29900.101.83331.83841.8319
59802006.07.12 12:32sell29910.201.83441.83951.8330
59812006.07.12 12:32sell29920.401.83481.83991.8334
59822006.07.12 12:33sell29930.801.83591.84101.8345
59832006.07.12 12:37sell29941.601.83631.84141.8349
59842006.07.12 12:44t/p29941.601.83491.84141.8349224.003636029.85
59852006.07.12 12:44close29930.801.83481.84101.834588.003636117.85
59862006.07.12 12:44close29920.401.83481.83991.83340.003636117.85
59872006.07.12 12:44close29910.201.83481.83951.8330-8.003636109.85
59882006.07.12 12:44close29900.101.83481.83841.8319-15.003636094.85
59892006.07.12 12:44sell29950.101.83441.83951.8330
59902006.07.12 12:44sell29960.201.83481.83991.8334
59912006.07.12 12:45sell29970.401.83531.84041.8339
59922006.07.12 12:46sell29980.801.83571.84081.8343
59932006.07.12 12:53sell29991.601.83621.84131.8348
59942006.07.12 13:50t/p29991.601.83481.84131.8348224.003636318.85
59952006.07.12 13:50close29980.801.83461.84081.834388.003636406.85
59962006.07.12 13:50close29970.401.83461.84041.833928.003636434.85
59972006.07.12 13:50close29960.201.83461.83991.83344.003636438.85
59982006.07.12 13:50close29950.101.83461.83951.8330-2.003636436.85
59992006.07.12 13:50sell30000.101.83421.83931.8328
60002006.07.12 13:50sell30010.201.83461.83971.8332
60012006.07.12 13:59sell30020.401.83501.84011.8336
60022006.07.12 14:03t/p30020.401.83361.84011.833656.003636492.85
60032006.07.12 14:03close30010.201.83351.83971.833222.003636514.85
60042006.07.12 14:03close30000.101.83351.83931.83287.003636521.85
60052006.07.12 14:03sell30030.101.83311.83821.8317
60062006.07.12 14:03sell30040.201.83361.83871.8322
60072006.07.12 14:03sell30050.401.83401.83911.8326
60082006.07.12 14:04t/p30050.401.83261.83911.832656.003636577.85
60092006.07.12 14:04close30040.201.83231.83871.832226.003636603.85
60102006.07.12 14:04close30030.101.83231.83821.83178.003636611.85
60112006.07.12 14:04sell30060.101.83191.83701.8305
60122006.07.12 14:04sell30070.201.83241.83751.8310
60132006.07.12 14:04sell30080.401.83291.83801.8315
60142006.07.12 14:07t/p30080.401.83151.83801.831556.003636667.85
60152006.07.12 14:07close30070.201.83121.83751.831024.003636691.85
60162006.07.12 14:07close30060.101.83121.83701.83057.003636698.85
60172006.07.12 14:07sell30090.101.83081.83591.8294
60182006.07.12 14:07sell30100.201.83131.83641.8299
60192006.07.12 14:09sell30110.401.83211.83721.8307
60202006.07.12 14:10sell30120.801.83251.83761.8311
60212006.07.12 14:36sell30131.601.83291.83801.8315
60222006.07.13 01:51s/l30090.101.83591.83591.8294-51.653636647.21
60232006.07.13 01:51close30131.601.83611.83801.8315-522.323636124.89
60242006.07.13 01:51close30120.801.83611.83761.8311-293.163635831.73
60252006.07.13 01:51close30110.401.83611.83721.8307-162.583635669.15
60262006.07.13 01:51close30100.201.83611.83641.8299-97.293635571.86
60272006.07.13 13:00buy3014100.001.84271.83761.8441
60282006.07.13 13:20t/p3014100.001.84411.83761.844114000.003649571.86
60292006.07.13 13:20buy3015100.001.84451.83941.8459
60302006.07.13 13:26buy3016100.001.84401.83891.8454
60312006.07.13 13:43buy3017100.001.84361.83851.8450
60322006.07.13 13:44buy3018100.001.84321.83811.8446
60332006.07.13 14:05t/p3018100.001.84461.83811.844614000.003663571.86
60342006.07.13 14:05close3017100.001.84461.83851.845010000.003673571.86
60352006.07.13 14:05close3016100.001.84461.83891.84546000.003679571.86
60362006.07.13 14:05close3015100.001.84461.83941.84591000.003680571.86
60372006.07.13 14:05buy3019100.001.84501.83991.8464
60382006.07.13 14:06buy3020100.001.84451.83941.8459
60392006.07.13 14:10t/p3020100.001.84591.83941.845914000.003694571.86
60402006.07.13 14:10close3019100.001.84601.83991.846410000.003704571.86
60412006.07.13 14:10buy3021100.001.84641.84131.8478
60422006.07.13 14:13buy3022100.001.84581.84071.8472
60432006.07.13 14:17buy3023100.001.84531.84021.8467
60442006.07.13 14:31buy3024100.001.84481.83971.8462
60452006.07.13 14:32buy3025100.001.84441.83931.8458
60462006.07.13 15:09s/l3021100.001.84131.84131.8478-51000.003653571.86
60472006.07.13 15:09close3025100.001.84111.83931.8458-33000.003620571.86
60482006.07.13 15:09close3024100.001.84111.83971.8462-37000.003583571.86
60492006.07.13 15:09close3023100.001.84111.84021.8467-42000.003541571.86
60502006.07.13 15:09close3022100.001.84111.84071.8472-47000.003494571.86
60512006.07.13 15:09buy3026100.001.84151.83641.8429
60522006.07.13 15:18buy3027100.001.84101.83591.8424
60532006.07.13 15:18buy3028100.001.83991.83481.8413
60542006.07.13 15:19buy3029100.001.83951.83441.8409
60552006.07.13 15:19buy3030100.001.83911.83401.8405
60562006.07.13 15:32t/p3030100.001.84051.83401.840514000.003508571.86
60572006.07.13 15:32close3029100.001.84051.83441.840910000.003518571.86
60582006.07.13 15:32close3028100.001.84051.83481.84136000.003524571.86
60592006.07.13 15:32close3027100.001.84051.83591.8424-5000.003519571.86
60602006.07.13 15:32close3026100.001.84051.83641.8429-10000.003509571.86
60612006.07.14 06:45sell30310.101.83661.84171.8352
60622006.07.14 06:51sell30320.201.83721.84231.8358
60632006.07.14 06:51sell30330.401.83781.84291.8364
60642006.07.14 07:05t/p30330.401.83641.84291.836456.003509627.86
60652006.07.14 07:05close30320.201.83641.84231.835816.003509643.86
60662006.07.14 07:05close30310.101.83641.84171.83522.003509645.86
60672006.07.14 07:05sell30340.101.83601.84111.8346
60682006.07.14 07:05sell30350.201.83641.84151.8350
60692006.07.14 07:05sell30360.401.83691.84201.8355
60702006.07.14 07:08sell30370.801.83741.84251.8360
60712006.07.14 07:15sell30381.601.83781.84291.8364
60722006.07.14 09:22s/l30340.101.84111.84111.8346-51.003509594.86
60732006.07.14 09:22close30381.601.84121.84291.8364-544.003509050.86
60742006.07.14 09:22close30370.801.84121.84251.8360-304.003508746.86
60752006.07.14 09:22close30360.401.84121.84201.8355-172.003508574.86
60762006.07.14 09:22close30350.201.84121.84151.8350-96.003508478.86
60772006.07.16 21:30sell30390.101.83751.84261.8361
60782006.07.16 22:22sell30400.201.83781.84291.8364
60792006.07.16 22:29sell30410.401.83821.84331.8368
60802006.07.17 02:13t/p30410.401.83681.84331.836855.143508534.00
60812006.07.17 02:13close30400.201.83681.84291.836419.573508553.57
60822006.07.17 02:13close30390.101.83681.84261.83616.793508560.35
60832006.07.17 08:30sell30420.101.82651.83161.8251
60842006.07.17 08:38t/p30420.101.82511.83161.825114.003508574.35
60852006.07.17 08:38sell30430.101.82471.82981.8233
60862006.07.17 08:39sell30440.201.82511.83021.8237
60872006.07.17 08:59t/p30430.101.82331.82981.823314.003508588.35
60882006.07.17 08:59t/p30440.201.82371.83021.823728.003508616.35
60892006.07.17 08:59sell30450.101.82291.82801.8215
60902006.07.17 08:59sell30460.201.82331.82841.8219
60912006.07.17 09:18sell30470.401.82361.82871.8222
60922006.07.17 09:25t/p30460.201.82191.82841.821928.003508644.35
60932006.07.17 09:25t/p30470.401.82221.82871.822256.003508700.35
60942006.07.17 09:25close30450.101.82161.82801.821513.003508713.35
60952006.07.17 09:25sell30480.101.82121.82631.8198
60962006.07.17 09:25sell30490.201.82171.82681.8203
60972006.07.17 09:39t/p30490.201.82031.82681.820328.003508741.35
60982006.07.17 09:39close30480.101.82031.82631.81989.003508750.35
60992006.07.17 09:39sell30500.101.81991.82501.8185
61002006.07.17 09:39sell30510.201.82041.82551.8190
61012006.07.17 09:49sell30520.401.82081.82591.8194
61022006.07.17 10:06sell30530.801.82121.82631.8198
61032006.07.17 10:16sell30541.601.82161.82671.8202
61042006.07.17 10:29t/p30541.601.82021.82671.8202224.003508974.35
61052006.07.17 10:29close30530.801.81991.82631.8198104.003509078.35
61062006.07.17 10:29close30520.401.81991.82591.819436.003509114.35
61072006.07.17 10:29close30510.201.81991.82551.819010.003509124.35
61082006.07.17 10:29close30500.101.81991.82501.81850.003509124.35
61092006.07.17 10:29sell30550.101.81951.82461.8181
61102006.07.17 10:29sell30560.201.82001.82511.8186
61112006.07.17 10:29sell30570.401.82051.82561.8191
61122006.07.17 10:44sell30580.801.82091.82601.8195
61132006.07.17 11:15t/p30580.801.81951.82601.8195112.003509236.35
61142006.07.17 11:15close30570.401.81951.82561.819140.003509276.35
61152006.07.17 11:15close30560.201.81951.82511.818610.003509286.35
61162006.07.17 11:15close30550.101.81951.82461.81810.003509286.35
61172006.07.17 11:15sell30590.101.81911.82421.8177
61182006.07.17 11:15sell30600.201.81951.82461.8181
61192006.07.17 11:17sell30610.401.81981.82491.8184
61202006.07.17 11:25sell30620.801.82051.82561.8191
61212006.07.17 11:28sell30631.601.82111.82621.8197
61222006.07.17 12:36t/p30631.601.81971.82621.8197224.003509510.35
61232006.07.17 12:36close30620.801.81971.82561.819164.003509574.35
61242006.07.17 12:36close30610.401.81971.82491.81844.003509578.35
61252006.07.17 12:36close30600.201.81971.82461.8181-4.003509574.35
61262006.07.17 12:36close30590.101.81971.82421.8177-6.003509568.35
61272006.07.17 12:36sell30640.101.81931.82441.8179
61282006.07.17 12:36sell30650.201.81981.82491.8184
61292006.07.17 12:49sell30660.401.82021.82531.8188
61302006.07.17 13:16t/p30660.401.81881.82531.818856.003509624.35
61312006.07.17 13:16close30650.201.81881.82491.818420.003509644.35
61322006.07.17 13:16close30640.101.81881.82441.81795.003509649.35
61332006.07.17 13:16sell30670.101.81841.82351.8170
61342006.07.17 13:16sell30680.201.81881.82391.8174
61352006.07.17 13:20sell30690.401.81941.82451.8180
61362006.07.17 13:35sell30700.801.82031.82541.8189
61372006.07.17 13:37sell30711.601.82071.82581.8193
61382006.07.17 14:19t/p30711.601.81931.82581.8193224.003509873.35
61392006.07.17 14:19close30700.801.81911.82541.818996.003509969.35
61402006.07.17 14:19close30690.401.81911.82451.818012.003509981.35
61412006.07.17 14:19close30680.201.81911.82391.8174-6.003509975.35
61422006.07.17 14:19close30670.101.81911.82351.8170-7.003509968.35
61432006.07.17 14:19sell30720.101.81871.82381.8173
61442006.07.17 14:21sell30730.201.81911.82421.8177
61452006.07.17 14:26sell30740.401.81951.82461.8181
61462006.07.17 14:40sell30750.801.81981.82491.8184
61472006.07.17 14:44sell30761.601.82021.82531.8188
61482006.07.17 19:25t/p30761.601.81881.82531.8188224.003510192.35
61492006.07.17 19:25close30750.801.81881.82491.818480.003510272.35
61502006.07.17 19:25close30740.401.81881.82461.818128.003510300.35
61512006.07.17 19:25close30730.201.81881.82421.81776.003510306.35
61522006.07.17 19:25close30720.101.81881.82381.8173-1.003510305.35
61532006.07.18 10:45buy3077100.001.83011.82501.8315
61542006.07.18 10:49buy3078100.001.82961.82451.8310
61552006.07.18 10:52buy3079100.001.82921.82411.8306
61562006.07.18 10:58buy3080100.001.82881.82371.8302
61572006.07.18 11:01buy3081100.001.82841.82331.8298
61582006.07.18 11:16t/p3081100.001.82981.82331.829814000.003524305.35
61592006.07.18 11:16close3080100.001.82991.82371.830211000.003535305.35
61602006.07.18 11:16close3079100.001.82991.82411.83067000.003542305.35
61612006.07.18 11:16close3078100.001.82991.82451.83103000.003545305.35
61622006.07.18 11:16close3077100.001.82991.82501.8315-2000.003543305.35
61632006.07.18 11:16buy3082100.001.83031.82521.8317
61642006.07.18 11:16buy3083100.001.82991.82481.8313
61652006.07.18 11:35buy3084100.001.82951.82441.8309
61662006.07.18 11:40buy3085100.001.82911.82401.8305
61672006.07.18 11:42buy3086100.001.82871.82361.8301
61682006.07.18 12:11t/p3086100.001.83011.82361.830114000.003557305.35
61692006.07.18 12:11close3085100.001.83011.82401.830510000.003567305.35
61702006.07.18 12:11close3084100.001.83011.82441.83096000.003573305.35
61712006.07.18 12:11close3083100.001.83011.82481.83132000.003575305.35
61722006.07.18 12:11close3082100.001.83011.82521.8317-2000.003573305.35
61732006.07.18 12:11buy3087100.001.83051.82541.8319
61742006.07.18 12:12buy3088100.001.83011.82501.8315
61752006.07.18 12:13buy3089100.001.82981.82471.8312
61762006.07.18 12:18buy3090100.001.82931.82421.8307
61772006.07.18 12:30buy3091100.001.82861.82351.8300
61782006.07.18 12:34t/p3091100.001.83001.82351.830014000.003587305.35
61792006.07.18 12:34close3090100.001.83001.82421.83077000.003594305.35
61802006.07.18 12:34close3089100.001.83001.82471.83122000.003596305.35
61812006.07.18 12:34close3088100.001.83001.82501.8315-1000.003595305.35
61822006.07.18 12:34close3087100.001.83001.82541.8319-5000.003590305.35
61832006.07.18 12:34buy3092100.001.83041.82531.8318
61842006.07.18 12:42buy3093100.001.82981.82471.8312
61852006.07.18 12:47buy3094100.001.82941.82431.8308
61862006.07.18 13:00buy3095100.001.82851.82341.8299
61872006.07.18 13:03t/p3095100.001.82991.82341.829914000.003604305.35
61882006.07.18 13:03close3094100.001.82991.82431.83085000.003609305.35
61892006.07.18 13:03close3093100.001.82991.82471.83121000.003610305.35
61902006.07.18 13:03close3092100.001.82991.82531.8318-5000.003605305.35
61912006.07.18 13:03buy3096100.001.83031.82521.8317
61922006.07.18 13:03buy3097100.001.83001.82491.8314
61932006.07.18 13:03buy3098100.001.82961.82451.8310
61942006.07.18 13:06t/p3098100.001.83101.82451.831014000.003619305.35
61952006.07.18 13:06close3097100.001.83101.82491.831410000.003629305.35
61962006.07.18 13:06close3096100.001.83101.82521.83177000.003636305.35
61972006.07.18 13:06buy3099100.001.83141.82631.8328
61982006.07.18 13:06buy3100100.001.83101.82591.8324
61992006.07.18 13:06buy3101100.001.83041.82531.8318
62002006.07.18 13:14buy3102100.001.83001.82491.8314
62012006.07.18 13:22t/p3101100.001.83181.82531.831814000.003650305.35
62022006.07.18 13:22t/p3102100.001.83141.82491.831414000.003664305.35
62032006.07.18 13:22close3100100.001.83181.82591.83248000.003672305.35
62042006.07.18 13:22close3099100.001.83181.82631.83284000.003676305.35
62052006.07.18 13:22buy3103100.001.83221.82711.8336
62062006.07.18 13:22buy3104100.001.83191.82681.8333
62072006.07.18 13:22buy3105100.001.83151.82641.8329
62082006.07.18 13:29buy3106100.001.83041.82531.8318
62092006.07.18 13:31buy3107100.001.83001.82491.8314
62102006.07.18 14:09s/l3103100.001.82711.82711.8336-51000.003625305.35
62112006.07.18 14:09close3107100.001.82711.82491.8314-29000.003596305.35
62122006.07.18 14:09close3106100.001.82711.82531.8318-33000.003563305.35
62132006.07.18 14:09close3105100.001.82711.82641.8329-44000.003519305.35
62142006.07.18 14:09close3104100.001.82711.82681.8333-48000.003471305.35
62152006.07.18 14:09buy3108100.001.82751.82241.8289
62162006.07.18 14:22buy3109100.001.82711.82201.8285
62172006.07.18 14:28buy3110100.001.82671.82161.8281
62182006.07.18 14:28buy3111100.001.82611.82101.8275
62192006.07.18 14:33buy3112100.001.82581.82071.8272
62202006.07.18 15:32t/p3112100.001.82721.82071.827214000.003485305.35
62212006.07.18 15:32close3111100.001.82731.82101.827512000.003497305.35
62222006.07.18 15:32close3110100.001.82731.82161.82816000.003503305.35
62232006.07.18 15:32close3109100.001.82731.82201.82852000.003505305.35
62242006.07.18 15:32close3108100.001.82731.82241.8289-2000.003503305.35
62252006.07.19 14:30buy3113100.001.83931.83421.8407
62262006.07.19 14:35buy3114100.001.83891.83381.8403
62272006.07.19 14:36buy3115100.001.83851.83341.8399
62282006.07.19 15:04buy3116100.001.83811.83301.8395
62292006.07.19 15:04buy3117100.001.83741.83231.8388
62302006.07.19 16:24t/p3117100.001.83881.83231.838814000.003517305.35
62312006.07.19 16:24close3116100.001.83881.83301.83957000.003524305.35
62322006.07.19 16:24close3115100.001.83881.83341.83993000.003527305.35
62332006.07.19 16:24close3114100.001.83881.83381.8403-1000.003526305.35
62342006.07.19 16:24close3113100.001.83881.83421.8407-5000.003521305.35
62352006.07.19 16:24buy3118100.001.83921.83411.8406
62362006.07.19 16:25buy3119100.001.83851.83341.8399
62372006.07.19 16:27buy3120100.001.83811.83301.8395
62382006.07.19 16:42t/p3120100.001.83951.83301.839514000.003535305.35
62392006.07.19 16:42close3119100.001.83951.83341.839910000.003545305.35
62402006.07.19 16:42close3118100.001.83951.83411.84063000.003548305.35
62412006.07.19 16:42buy3121100.001.83991.83481.8413
62422006.07.19 16:58t/p3121100.001.84131.83481.841314000.003562305.35
62432006.07.19 16:58buy3122100.001.84181.83671.8432
62442006.07.19 17:30t/p3122100.001.84321.83671.843214000.003576305.35
62452006.07.19 17:30buy3123100.001.84361.83851.8450
62462006.07.19 17:31buy3124100.001.84321.83811.8446
62472006.07.19 17:34buy3125100.001.84271.83761.8441
62482006.07.19 18:01t/p3125100.001.84411.83761.844114000.003590305.35
62492006.07.19 18:01close3124100.001.84411.83811.84469000.003599305.35
62502006.07.19 18:01close3123100.001.84411.83851.84505000.003604305.35
62512006.07.19 18:01buy3126100.001.84451.83941.8459
62522006.07.19 18:01buy3127100.001.84371.83861.8451
62532006.07.19 18:09buy3128100.001.84331.83821.8447
62542006.07.19 19:41buy3129100.001.84291.83781.8443
62552006.07.19 20:32buy3130100.001.84251.83741.8439
62562006.07.20 01:17t/p3130100.001.84391.83741.843912950.003617255.35
62572006.07.20 01:17close3129100.001.84391.83781.84438950.003626205.35
62582006.07.20 01:17close3128100.001.84391.83821.84474950.003631155.35
62592006.07.20 01:17close3127100.001.84391.83861.8451950.003632105.35
62602006.07.20 01:17close3126100.001.84391.83941.8459-7050.003625055.35
62612006.07.20 12:00buy3131100.001.85151.84641.8529
62622006.07.20 12:01buy3132100.001.85111.84601.8525
62632006.07.20 12:11buy3133100.001.85071.84561.8521
62642006.07.20 12:30buy3134100.001.85031.84521.8517
62652006.07.20 12:30buy3135100.001.84991.84481.8513
62662006.07.20 14:12t/p3135100.001.85131.84481.851314000.003639055.35
62672006.07.20 14:12close3134100.001.85131.84521.851710000.003649055.35
62682006.07.20 14:12close3133100.001.85131.84561.85216000.003655055.35
62692006.07.20 14:12close3132100.001.85131.84601.85252000.003657055.35
62702006.07.20 14:12close3131100.001.85131.84641.8529-2000.003655055.35
62712006.07.20 14:30buy3136100.001.85121.84611.8526
62722006.07.20 14:36buy3137100.001.85081.84571.8522
62732006.07.20 14:37buy3138100.001.85021.84511.8516
62742006.07.20 14:37buy3139100.001.84971.84461.8511
62752006.07.20 14:38buy3140100.001.84931.84421.8507
62762006.07.20 14:59t/p3140100.001.85071.84421.850714000.003669055.35
62772006.07.20 14:59close3139100.001.85071.84461.851110000.003679055.35
62782006.07.20 14:59close3138100.001.85071.84511.85165000.003684055.35
62792006.07.20 14:59close3137100.001.85071.84571.8522-1000.003683055.35
62802006.07.20 14:59close3136100.001.85071.84611.8526-5000.003678055.35
62812006.07.20 14:59buy3141100.001.85111.84601.8525
62822006.07.20 14:59buy3142100.001.85041.84531.8518
62832006.07.20 15:21buy3143100.001.85001.84491.8514
62842006.07.20 15:28buy3144100.001.84961.84451.8510
62852006.07.20 15:29buy3145100.001.84911.84401.8505
62862006.07.20 16:00t/p3145100.001.85051.84401.850514000.003692055.35
62872006.07.20 16:00close3144100.001.85061.84451.851010000.003702055.35
62882006.07.20 16:00close3143100.001.85061.84491.85146000.003708055.35
62892006.07.20 16:00close3142100.001.85061.84531.85182000.003710055.35
62902006.07.20 16:00close3141100.001.85061.84601.8525-5000.003705055.35
62912006.07.21 07:45buy3146100.001.85551.85041.8569
62922006.07.21 07:46buy3147100.001.85511.85001.8565
62932006.07.21 07:46buy3148100.001.85471.84961.8561
62942006.07.21 07:47buy3149100.001.85431.84921.8557
62952006.07.21 07:52buy3150100.001.85401.84891.8554
62962006.07.21 08:30t/p3150100.001.85541.84891.855414000.003719055.35
62972006.07.21 08:30close3149100.001.85541.84921.855711000.003730055.35
62982006.07.21 08:30close3148100.001.85541.84961.85617000.003737055.35
62992006.07.21 08:30close3147100.001.85541.85001.85653000.003740055.35
63002006.07.21 08:30close3146100.001.85541.85041.8569-1000.003739055.35
63012006.07.21 08:30buy3151100.001.85581.85071.8572
63022006.07.21 08:30buy3152100.001.85481.84971.8562
63032006.07.21 08:30buy3153100.001.85431.84921.8557
63042006.07.21 08:31buy3154100.001.85371.84861.8551
63052006.07.21 08:33t/p3154100.001.85511.84861.855114000.003753055.35
63062006.07.21 08:33close3153100.001.85511.84921.85578000.003761055.35
63072006.07.21 08:33close3152100.001.85511.84971.85623000.003764055.35
63082006.07.21 08:33close3151100.001.85511.85071.8572-7000.003757055.35
63092006.07.21 08:33buy3155100.001.85551.85041.8569
63102006.07.21 08:33buy3156100.001.85511.85001.8565
63112006.07.21 08:33buy3157100.001.85471.84961.8561
63122006.07.21 08:43buy3158100.001.85411.84901.8555
63132006.07.21 08:43buy3159100.001.85361.84851.8550
63142006.07.21 09:56t/p3159100.001.85501.84851.855014000.003771055.35
63152006.07.21 09:56close3158100.001.85511.84901.855510000.003781055.35
63162006.07.21 09:56close3157100.001.85511.84961.85614000.003785055.35
63172006.07.21 09:56close3156100.001.85511.85001.85650.003785055.35
63182006.07.21 09:56close3155100.001.85511.85041.8569-4000.003781055.35
63192006.07.21 09:56buy3160100.001.85551.85041.8569
63202006.07.21 09:58buy3161100.001.85511.85001.8565
63212006.07.21 09:59buy3162100.001.85461.84951.8560
63222006.07.21 10:04buy3163100.001.85421.84911.8556
63232006.07.21 10:22t/p3161100.001.85651.85001.856514000.003795055.35
63242006.07.21 10:22t/p3162100.001.85601.84951.856014000.003809055.35
63252006.07.21 10:22t/p3163100.001.85561.84911.855614000.003823055.35
63262006.07.21 10:22close3160100.001.85651.85041.856910000.003833055.35
63272006.07.21 10:45buy3164100.001.85711.85201.8585
63282006.07.21 10:48buy3165100.001.85671.85161.8581
63292006.07.21 11:00t/p3165100.001.85811.85161.858114000.003847055.35
63302006.07.21 11:00close3164100.001.85811.85201.858510000.003857055.35
63312006.07.21 11:00buy3166100.001.85851.85341.8599
63322006.07.21 11:00buy3167100.001.85811.85301.8595
63332006.07.21 11:00buy3168100.001.85761.85251.8590
63342006.07.21 11:00buy3169100.001.85721.85211.8586
63352006.07.21 11:22t/p3169100.001.85861.85211.858614000.003871055.35
63362006.07.21 11:22close3168100.001.85861.85251.859010000.003881055.35
63372006.07.21 11:22close3167100.001.85861.85301.85955000.003886055.35
63382006.07.21 11:22close3166100.001.85861.85341.85991000.003887055.35
63392006.07.21 11:22buy3170100.001.85901.85391.8604
63402006.07.21 11:23buy3171100.001.85851.85341.8599
63412006.07.21 11:24buy3172100.001.85821.85311.8596
63422006.07.21 11:36buy3173100.001.85781.85271.8592
63432006.07.21 11:38buy3174100.001.85731.85221.8587
63442006.07.21 13:06t/p3174100.001.85871.85221.858714000.003901055.35
63452006.07.21 13:06close3173100.001.85891.85271.859211000.003912055.35
63462006.07.21 13:06close3172100.001.85891.85311.85967000.003919055.35
63472006.07.21 13:06close3171100.001.85891.85341.85994000.003923055.35
63482006.07.21 13:06close3170100.001.85891.85391.8604-1000.003922055.35
63492006.07.21 13:06buy3175100.001.85931.85421.8607
63502006.07.21 13:06buy3176100.001.85881.85371.8602
63512006.07.21 13:31buy3177100.001.85841.85331.8598
63522006.07.21 13:35buy3178100.001.85811.85301.8595
63532006.07.21 13:38buy3179100.001.85771.85261.8591
63542006.07.21 14:11t/p3179100.001.85911.85261.859114000.003936055.35
63552006.07.21 14:11close3178100.001.85911.85301.859510000.003946055.35
63562006.07.21 14:11close3177100.001.85911.85331.85987000.003953055.35
63572006.07.21 14:11close3176100.001.85911.85371.86023000.003956055.35
63582006.07.21 14:11close3175100.001.85911.85421.8607-2000.003954055.35
63592006.07.21 14:11buy3180100.001.85951.85441.8609
63602006.07.21 14:12buy3181100.001.85851.85341.8599
63612006.07.21 14:13buy3182100.001.85821.85311.8596
63622006.07.21 14:53t/p3182100.001.85961.85311.859614000.003968055.35
63632006.07.21 14:53close3181100.001.85961.85341.859911000.003979055.35
63642006.07.21 14:53close3180100.001.85961.85441.86091000.003980055.35
63652006.07.24 06:00sell31830.101.85281.85791.8514
63662006.07.24 07:16t/p31830.101.85141.85791.851414.003980069.35
63672006.07.24 07:16sell31840.101.85101.85611.8496
63682006.07.24 07:16sell31850.201.85141.85651.8500
63692006.07.24 07:23t/p31850.201.85001.85651.850028.003980097.35
63702006.07.24 07:23close31840.101.85001.85611.849610.003980107.35
63712006.07.24 07:23sell31860.101.84961.85471.8482
63722006.07.24 08:10sell31870.201.84991.85501.8485
63732006.07.24 08:11sell31880.401.85031.85541.8489
63742006.07.24 08:32sell31890.801.85071.85581.8493
63752006.07.24 08:34sell31901.601.85111.85621.8497
63762006.07.24 12:17s/l31860.101.85471.85471.8482-51.003980056.35
63772006.07.24 12:17close31901.601.85471.85621.8497-576.003979480.35
63782006.07.24 12:17close31890.801.85471.85581.8493-320.003979160.35
63792006.07.24 12:17close31880.401.85471.85541.8489-176.003978984.35
63802006.07.24 12:17close31870.201.85471.85501.8485-96.003978888.35
63812006.07.25 15:30sell31910.101.84161.84671.8402
63822006.07.25 16:02t/p31910.101.84021.84671.840214.003978902.35
63832006.07.25 16:02sell31920.101.83961.84471.8382
63842006.07.25 16:02sell31930.201.83991.84501.8385
63852006.07.25 16:02sell31940.401.84031.84541.8389
63862006.07.25 16:19t/p31940.401.83891.84541.838956.003978958.35
63872006.07.25 16:19close31930.201.83891.84501.838520.003978978.35
63882006.07.25 16:19close31920.101.83891.84471.83827.003978985.35
63892006.07.25 16:19sell31950.101.83851.84361.8371
63902006.07.25 16:20sell31960.201.83891.84401.8375
63912006.07.25 16:21sell31970.401.83931.84441.8379
63922006.07.25 16:23sell31980.801.83971.84481.8383
63932006.07.25 16:24sell31991.601.84011.84521.8387
63942006.07.26 12:56s/l31950.101.84361.84361.8371-51.223978934.14
63952006.07.26 12:56close31991.601.84371.84521.8387-579.443978354.70
63962006.07.26 12:56close31980.801.84371.84481.8383-321.723978032.98
63972006.07.26 12:56close31970.401.84371.84441.8379-176.863977856.12
63982006.07.26 12:56close31960.201.84371.84401.8375-96.433977759.69
63992006.07.26 15:00buy3200100.001.84721.84211.8486
64002006.07.26 15:02buy3201100.001.84681.84171.8482
64012006.07.26 15:25buy3202100.001.84641.84131.8478
64022006.07.26 15:29buy3203100.001.84611.84101.8475
64032006.07.26 16:01t/p3203100.001.84751.84101.847514000.003991759.69
64042006.07.26 16:01close3202100.001.84751.84131.847811000.004002759.69
64052006.07.26 16:01close3201100.001.84751.84171.84827000.004009759.69
64062006.07.26 16:01close3200100.001.84751.84211.84863000.004012759.69
64072006.07.26 16:15buy3204100.001.84791.84281.8493
64082006.07.26 16:17buy3205100.001.84751.84241.8489
64092006.07.26 16:32t/p3205100.001.84891.84241.848914000.004026759.69
64102006.07.26 16:32close3204100.001.84891.84281.849310000.004036759.69
64112006.07.26 16:32buy3206100.001.84931.84421.8507
64122006.07.26 16:34buy3207100.001.84891.84381.8503
64132006.07.26 16:35buy3208100.001.84851.84341.8499
64142006.07.26 16:51t/p3208100.001.84991.84341.849914000.004050759.69
64152006.07.26 16:51close3207100.001.84991.84381.850310000.004060759.69
64162006.07.26 16:51close3206100.001.84991.84421.85076000.004066759.69
64172006.07.26 16:51buy3209100.001.85031.84521.8517
64182006.07.26 16:52buy3210100.001.85001.84491.8514
64192006.07.26 17:31buy3211100.001.84961.84451.8510
64202006.07.26 18:00t/p3211100.001.85101.84451.851014000.004080759.69
64212006.07.26 18:00close3210100.001.85101.84491.851410000.004090759.69
64222006.07.26 18:00close3209100.001.85101.84521.85177000.004097759.69
64232006.07.26 18:00buy3212100.001.85141.84631.8528
64242006.07.26 18:00buy3213100.001.85091.84581.8523
64252006.07.26 18:20t/p3213100.001.85231.84581.852314000.004111759.69
64262006.07.26 18:20close3212100.001.85241.84631.852810000.004121759.69
64272006.07.26 18:20buy3214100.001.85281.84771.8542
64282006.07.26 18:25t/p3214100.001.85421.84771.854214000.004135759.69
64292006.07.26 18:25buy3215100.001.85461.84951.8560
64302006.07.26 18:28buy3216100.001.85411.84901.8555
64312006.07.26 18:29buy3217100.001.85351.84841.8549
64322006.07.26 19:03buy3218100.001.85311.84801.8545
64332006.07.26 19:03buy3219100.001.85261.84751.8540
64342006.07.26 19:54t/p3219100.001.85401.84751.854014000.004149759.69
64352006.07.26 19:54close3218100.001.85411.84801.854510000.004159759.69
64362006.07.26 19:54close3217100.001.85411.84841.85496000.004165759.69
64372006.07.26 19:54close3216100.001.85411.84901.85550.004165759.69
64382006.07.26 19:54close3215100.001.85411.84951.8560-5000.004160759.69
64392006.07.26 19:54buy3220100.001.85451.84941.8559
64402006.07.26 19:54buy3221100.001.85391.84881.8553
64412006.07.27 02:59buy3222100.001.85351.84841.8549
64422006.07.27 03:01buy3223100.001.85311.84801.8545
64432006.07.27 04:22t/p3223100.001.85451.84801.854514000.004174759.69
64442006.07.27 04:22close3222100.001.85451.84841.854910000.004184759.69
64452006.07.27 04:22close3221100.001.85451.84881.85534950.004189709.69
64462006.07.27 04:22close3220100.001.85451.84941.8559-1050.004188659.69
64472006.07.27 08:45buy3224100.001.86021.85511.8616
64482006.07.27 08:58buy3225100.001.85981.85471.8612
64492006.07.27 09:04buy3226100.001.85941.85431.8608
64502006.07.27 09:15t/p3226100.001.86081.85431.860814000.004202659.69
64512006.07.27 09:15close3225100.001.86101.85471.861212000.004214659.69
64522006.07.27 09:15close3224100.001.86101.85511.86168000.004222659.69
64532006.07.27 09:15buy3227100.001.86141.85631.8628
64542006.07.27 09:15buy3228100.001.86101.85591.8624
64552006.07.27 09:47buy3229100.001.86061.85551.8620
64562006.07.27 10:24t/p3229100.001.86201.85551.862014000.004236659.69
64572006.07.27 10:24close3228100.001.86201.85591.862410000.004246659.69
64582006.07.27 10:24close3227100.001.86201.85631.86286000.004252659.69
64592006.07.27 10:24buy3230100.001.86241.85731.8638
64602006.07.27 12:00buy3231100.001.86211.85701.8635
64612006.07.27 12:08buy3232100.001.86171.85661.8631
64622006.07.27 12:08buy3233100.001.86131.85621.8627
64632006.07.27 12:29buy3234100.001.86081.85571.8622
64642006.07.27 13:03t/p3234100.001.86221.85571.862214000.004266659.69
64652006.07.27 13:03close3233100.001.86221.85621.86279000.004275659.69
64662006.07.27 13:03close3232100.001.86221.85661.86315000.004280659.69
64672006.07.27 13:03close3231100.001.86221.85701.86351000.004281659.69
64682006.07.27 13:03close3230100.001.86221.85731.8638-2000.004279659.69
64692006.07.27 13:30buy3235100.001.86731.86221.8687
64702006.07.27 13:31buy3236100.001.86681.86171.8682
64712006.07.27 13:44buy3237100.001.86641.86131.8678
64722006.07.27 13:45buy3238100.001.86611.86101.8675
64732006.07.27 13:54buy3239100.001.86571.86061.8671
64742006.07.27 15:23s/l3235100.001.86221.86221.8687-51000.004228659.69
64752006.07.27 15:23close3239100.001.86211.86061.8671-36000.004192659.69
64762006.07.27 15:23close3238100.001.86211.86101.8675-40000.004152659.69
64772006.07.27 15:23close3237100.001.86211.86131.8678-43000.004109659.69
64782006.07.27 15:23close3236100.001.86211.86171.8682-47000.004062659.69
64792006.07.27 18:45sell32400.101.85661.86171.8552
64802006.07.27 18:59sell32410.201.85701.86211.8556
64812006.07.27 19:03sell32420.401.85741.86251.8560
64822006.07.27 19:30sell32430.801.85781.86291.8564
64832006.07.27 19:31sell32441.601.85811.86321.8567
64842006.07.27 23:33t/p32441.601.85671.86321.8567224.004062883.69
64852006.07.27 23:33close32430.801.85671.86291.856488.004062971.69
64862006.07.27 23:33close32420.401.85671.86251.856028.004062999.69
64872006.07.27 23:33close32410.201.85671.86211.85566.004063005.69
64882006.07.27 23:33close32400.101.85671.86171.8552-1.004063004.69
64892006.07.27 23:33sell32450.101.85631.86141.8549
64902006.07.28 00:02sell32460.201.85671.86181.8553
64912006.07.28 01:18t/p32460.201.85531.86181.855328.004063032.69
64922006.07.28 01:18close32450.101.85501.86141.854912.794063045.47
64932006.07.28 13:15buy3247100.001.86611.86101.8675
64942006.07.28 13:17buy3248100.001.86571.86061.8671
64952006.07.28 13:20buy3249100.001.86511.86001.8665
64962006.07.28 13:23buy3250100.001.86451.85941.8659
64972006.07.28 13:24buy3251100.001.86401.85891.8654
64982006.07.28 13:47t/p3251100.001.86541.85891.865414000.004077045.47
64992006.07.28 13:47close3250100.001.86551.85941.865910000.004087045.47
65002006.07.28 13:47close3249100.001.86551.86001.86654000.004091045.47
65012006.07.28 13:47close3248100.001.86551.86061.8671-2000.004089045.47
65022006.07.28 13:47close3247100.001.86551.86101.8675-6000.004083045.47
65032006.07.28 13:47buy3252100.001.86591.86081.8673
65042006.07.28 13:47buy3253100.001.86551.86041.8669
65052006.07.28 13:48buy3254100.001.86481.85971.8662
65062006.07.28 13:57buy3255100.001.86421.85911.8656
65072006.07.28 14:15t/p3255100.001.86561.85911.865614000.004097045.47
65082006.07.28 14:15close3254100.001.86561.85971.86628000.004105045.47
65092006.07.28 14:15close3253100.001.86561.86041.86691000.004106045.47
65102006.07.28 14:15close3252100.001.86561.86081.8673-3000.004103045.47
65112006.07.28 14:45buy3256100.001.86531.86021.8667
65122006.07.28 15:09buy3257100.001.86491.85981.8663
65132006.07.28 15:43buy3258100.001.86451.85941.8659
65142006.07.28 15:47buy3259100.001.86421.85911.8656
65152006.07.28 15:54buy3260100.001.86381.85871.8652
65162006.07.28 17:42t/p3260100.001.86521.85871.865214000.004117045.47
65172006.07.28 17:42close3259100.001.86531.85911.865611000.004128045.47
65182006.07.28 17:42close3258100.001.86531.85941.86598000.004136045.47
65192006.07.28 17:42close3257100.001.86531.85981.86634000.004140045.47
65202006.07.28 17:42close3256100.001.86531.86021.86670.004140045.47
65212006.07.28 18:00buy3261100.001.86511.86001.8665
65222006.07.28 18:09buy3262100.001.86471.85961.8661
65232006.07.28 18:48buy3263100.001.86431.85921.8657
65242006.07.28 19:05buy3264100.001.86381.85871.8652
65252006.07.28 19:50buy3265100.001.86341.85831.8648
65262006.07.31 03:27t/p3265100.001.86481.85831.864813650.004153695.47
65272006.07.31 03:27close3264100.001.86481.85871.86529650.004163345.47
65282006.07.31 03:27close3263100.001.86481.85921.86574650.004167995.47
65292006.07.31 03:27close3262100.001.86481.85961.8661650.004168645.47
65302006.07.31 03:27close3261100.001.86481.86001.8665-3350.004165295.47
65312006.08.01 16:30buy3266100.001.87391.86881.8753
65322006.08.01 16:57t/p3266100.001.87531.86881.875314000.004179295.47
65332006.08.01 16:57buy3267100.001.87591.87081.8773
65342006.08.01 16:58buy3268100.001.87541.87031.8768
65352006.08.01 17:33buy3269100.001.87501.86991.8764
65362006.08.01 20:45t/p3269100.001.87641.86991.876414000.004193295.47
65372006.08.01 20:45close3268100.001.87641.87031.876810000.004203295.47
65382006.08.01 20:45close3267100.001.87641.87081.87735000.004208295.47
65392006.08.01 20:45buy3270100.001.87681.87171.8782
65402006.08.01 21:08buy3271100.001.87641.87131.8778
65412006.08.01 22:15buy3272100.001.87601.87091.8774
65422006.08.02 00:30t/p3272100.001.87741.87091.877413650.004221945.47
65432006.08.02 00:30close3271100.001.87741.87131.87789650.004231595.47
65442006.08.02 00:30close3270100.001.87741.87171.87825650.004237245.47
65452006.08.03 10:15sell32730.101.87081.87591.8694
65462006.08.03 10:24sell32740.201.87121.87631.8698
65472006.08.03 10:28sell32750.401.87191.87701.8705
65482006.08.03 10:28sell32760.801.87221.87731.8708
65492006.08.03 10:50sell32771.601.87261.87771.8712
65502006.08.03 11:00s/l32730.101.87591.87591.8694-51.004237194.47
65512006.08.03 11:00s/l32740.201.87631.87631.8698-102.004237092.47
65522006.08.03 11:00s/l32750.401.87701.87701.8705-204.004236888.47
65532006.08.03 11:00s/l32760.801.87731.87731.8708-408.004236480.47
65542006.08.03 11:00close32771.601.87771.87771.8712-816.004235664.47
65552006.08.03 11:30buy3278100.001.88511.88001.8865
65562006.08.03 11:46buy3279100.001.88471.87961.8861
65572006.08.03 11:47buy3280100.001.88431.87921.8857
65582006.08.03 12:02t/p3279100.001.88611.87961.886114000.004249664.47
65592006.08.03 12:02t/p3280100.001.88571.87921.885714000.004263664.47
65602006.08.03 12:02close3278100.001.88641.88001.886513000.004276664.47
65612006.08.03 12:02buy3281100.001.88681.88171.8882
65622006.08.03 12:02buy3282100.001.88641.88131.8878
65632006.08.03 12:02buy3283100.001.88571.88061.8871
65642006.08.03 12:14buy3284100.001.88521.88011.8866
65652006.08.03 12:26t/p3284100.001.88661.88011.886614000.004290664.47
65662006.08.03 12:26close3283100.001.88661.88061.88719000.004299664.47
65672006.08.03 12:26close3282100.001.88661.88131.88782000.004301664.47
65682006.08.03 12:26close3281100.001.88661.88171.8882-2000.004299664.47
65692006.08.03 12:26buy3285100.001.88701.88191.8884
65702006.08.03 12:30t/p3285100.001.88841.88191.888414000.004313664.47
65712006.08.03 12:30buy3286100.001.88891.88381.8903
65722006.08.03 12:34buy3287100.001.88851.88341.8899
65732006.08.03 12:37t/p3287100.001.88991.88341.889914000.004327664.47
65742006.08.03 12:37close3286100.001.89001.88381.890311000.004338664.47
65752006.08.03 12:37buy3288100.001.89041.88531.8918
65762006.08.03 12:38buy3289100.001.88971.88461.8911
65772006.08.03 12:41t/p3289100.001.89111.88461.891114000.004352664.47
65782006.08.03 12:41close3288100.001.89111.88531.89187000.004359664.47
65792006.08.03 12:41buy3290100.001.89151.88641.8929
65802006.08.03 12:42buy3291100.001.89091.88581.8923
65812006.08.03 12:52buy3292100.001.89051.88541.8919
65822006.08.03 12:53buy3293100.001.88991.88481.8913
65832006.08.03 13:05t/p3293100.001.89131.88481.891314000.004373664.47
65842006.08.03 13:05close3292100.001.89131.88541.89198000.004381664.47
65852006.08.03 13:05close3291100.001.89131.88581.89234000.004385664.47
65862006.08.03 13:05close3290100.001.89131.88641.8929-2000.004383664.47
65872006.08.03 13:05buy3294100.001.89171.88661.8931
65882006.08.03 13:05buy3295100.001.89131.88621.8927
65892006.08.03 13:05buy3296100.001.89091.88581.8923
65902006.08.03 13:09buy3297100.001.89051.88541.8919
65912006.08.03 13:11buy3298100.001.88891.88381.8903
65922006.08.03 13:14t/p3298100.001.89031.88381.890314000.004397664.47
65932006.08.03 13:14close3297100.001.89031.88541.8919-2000.004395664.47
65942006.08.03 13:14close3296100.001.89031.88581.8923-6000.004389664.47
65952006.08.03 13:14close3295100.001.89031.88621.8927-10000.004379664.47
65962006.08.03 13:14close3294100.001.89031.88661.8931-14000.004365664.47
65972006.08.03 13:14buy3299100.001.89071.88561.8921
65982006.08.03 13:14buy3300100.001.89041.88531.8918
65992006.08.03 13:14buy3301100.001.89001.88491.8914
66002006.08.03 13:26buy3302100.001.88941.88431.8908
66012006.08.03 13:27buy3303100.001.88901.88391.8904
66022006.08.03 14:53t/p3303100.001.89041.88391.890414000.004379664.47
66032006.08.03 14:53close3302100.001.89041.88431.890810000.004389664.47
66042006.08.03 14:53close3301100.001.89041.88491.89144000.004393664.47
66052006.08.03 14:53close3300100.001.89041.88531.89180.004393664.47
66062006.08.03 14:53close3299100.001.89041.88561.8921-3000.004390664.47
66072006.08.03 14:53buy3304100.001.89081.88571.8922
66082006.08.03 14:53buy3305100.001.89051.88541.8919
66092006.08.03 14:53buy3306100.001.89011.88501.8915
66102006.08.03 14:54buy3307100.001.88941.88431.8908
66112006.08.03 14:55buy3308100.001.88811.88301.8895
66122006.08.03 15:13s/l3304100.001.88571.88571.8922-51000.004339664.47
66132006.08.03 15:13close3308100.001.88541.88301.8895-27000.004312664.47
66142006.08.03 15:13close3307100.001.88541.88431.8908-40000.004272664.47
66152006.08.03 15:13close3306100.001.88541.88501.8915-47000.004225664.47
66162006.08.03 15:13close3305100.001.88541.88541.8919-51000.004174664.47
66172006.08.03 15:13buy3309100.001.88581.88071.8872
66182006.08.03 15:58buy3310100.001.88491.87981.8863
66192006.08.03 15:59buy3311100.001.88451.87941.8859
66202006.08.03 16:10t/p3311100.001.88591.87941.885914000.004188664.47
66212006.08.03 16:10close3310100.001.88601.87981.886311000.004199664.47
66222006.08.03 16:10close3309100.001.88601.88071.88722000.004201664.47
66232006.08.03 16:10buy3312100.001.88641.88131.8878
66242006.08.03 16:11buy3313100.001.88601.88091.8874
66252006.08.03 16:34t/p3313100.001.88741.88091.887414000.004215664.47
66262006.08.03 16:34close3312100.001.88761.88131.887812000.004227664.47
66272006.08.03 16:34buy3314100.001.88801.88291.8894
66282006.08.03 16:35buy3315100.001.88741.88231.8888
66292006.08.03 17:34buy3316100.001.88701.88191.8884
66302006.08.03 17:43buy3317100.001.88661.88151.8880
66312006.08.03 18:06t/p3317100.001.88801.88151.888014000.004241664.47
66322006.08.03 18:06close3316100.001.88811.88191.888411000.004252664.47
66332006.08.03 18:06close3315100.001.88811.88231.88887000.004259664.47
66342006.08.03 18:06close3314100.001.88811.88291.88941000.004260664.47
66352006.08.03 18:06buy3318100.001.88851.88341.8899
66362006.08.03 18:09buy3319100.001.88811.88301.8895
66372006.08.03 18:46t/p3319100.001.88951.88301.889514000.004274664.47
66382006.08.03 18:46close3318100.001.88951.88341.889910000.004284664.47
66392006.08.04 12:00buy3320100.001.89161.88651.8930
66402006.08.04 12:27t/p3320100.001.89301.88651.893014000.004298664.47
66412006.08.04 12:27buy3321100.001.89341.88831.8948
66422006.08.04 12:27buy3322100.001.89301.88791.8944
66432006.08.04 12:27buy3323100.001.89251.88741.8939
66442006.08.04 12:29t/p3323100.001.89391.88741.893914000.004312664.47
66452006.08.04 12:29close3322100.001.89421.88791.894412000.004324664.47
66462006.08.04 12:29close3321100.001.89421.88831.89488000.004332664.47
66472006.08.04 12:29buy3324100.001.89461.88951.8960
66482006.08.04 12:29buy3325100.001.89431.88921.8957
66492006.08.04 12:29buy3326100.001.89381.88871.8952
66502006.08.04 12:30t/p3326100.001.89521.88871.895214000.004346664.47
66512006.08.04 12:30close3325100.001.89521.88921.89579000.004355664.47
66522006.08.04 12:30close3324100.001.89521.88951.89606000.004361664.47
66532006.08.04 12:30buy3327100.001.89561.89051.8970
66542006.08.04 12:30buy3328100.001.89511.89001.8965
66552006.08.04 12:30buy3329100.001.89471.88961.8961
66562006.08.04 12:30t/p3329100.001.89611.88961.896114000.004375664.47
66572006.08.04 12:30close3328100.001.89631.89001.896512000.004387664.47
66582006.08.04 12:30close3327100.001.89631.89051.89707000.004394664.47
66592006.08.04 12:30buy3330100.001.89671.89161.8981
66602006.08.04 12:30buy3331100.001.89611.89101.8975
66612006.08.04 12:30buy3332100.001.89541.89031.8968
66622006.08.04 12:30buy3333100.001.89481.88971.8962
66632006.08.04 12:30t/p3333100.001.89621.88971.896214000.004408664.47
66642006.08.04 12:30close3332100.001.89641.89031.896810000.004418664.47
66652006.08.04 12:30close3331100.001.89641.89101.89753000.004421664.47
66662006.08.04 12:30close3330100.001.89641.89161.8981-3000.004418664.47
66672006.08.04 12:30buy3334100.001.89681.89171.8982
66682006.08.04 12:30t/p3334100.001.89821.89171.898214000.004432664.47
66692006.08.04 12:30buy3335100.001.89891.89381.9003
66702006.08.04 12:31buy3336100.001.89851.89341.8999
66712006.08.04 12:31t/p3336100.001.89991.89341.899914000.004446664.47
66722006.08.04 12:31close3335100.001.90001.89381.900311000.004457664.47
66732006.08.04 12:31buy3337100.001.90041.89531.9018
66742006.08.04 12:32buy3338100.001.89901.89391.9004
66752006.08.04 12:32t/p3338100.001.90041.89391.900414000.004471664.47
66762006.08.04 12:32close3337100.001.90051.89531.90181000.004472664.47
66772006.08.04 12:32buy3339100.001.90091.89581.9023
66782006.08.04 12:32buy3340100.001.89901.89391.9004
66792006.08.04 12:34buy3341100.001.89861.89351.9000
66802006.08.04 12:36t/p3341100.001.90001.89351.900014000.004486664.47
66812006.08.04 12:36close3340100.001.90021.89391.900412000.004498664.47
66822006.08.04 12:36close3339100.001.90021.89581.9023-7000.004491664.47
66832006.08.04 12:36buy3342100.001.90061.89551.9020
66842006.08.04 12:37buy3343100.001.90011.89501.9015
66852006.08.04 12:37t/p3343100.001.90151.89501.901514000.004505664.47
66862006.08.04 12:37close3342100.001.90191.89551.902013000.004518664.47
66872006.08.04 12:37buy3344100.001.90231.89721.9037
66882006.08.04 12:37buy3345100.001.90191.89681.9033
66892006.08.04 12:39t/p3345100.001.90331.89681.903314000.004532664.47
66902006.08.04 12:39close3344100.001.90331.89721.903710000.004542664.47
66912006.08.04 12:39buy3346100.001.90371.89861.9051
66922006.08.04 12:41buy3347100.001.90301.89791.9044
66932006.08.04 12:46t/p3347100.001.90441.89791.904414000.004556664.47
66942006.08.04 12:46close3346100.001.90441.89861.90517000.004563664.47
66952006.08.04 12:46buy3348100.001.90481.89971.9062
66962006.08.04 12:46buy3349100.001.90451.89941.9059
66972006.08.04 12:52buy3350100.001.90391.89881.9053
66982006.08.04 12:53t/p3350100.001.90531.89881.905314000.004577664.47
66992006.08.04 12:53close3349100.001.90531.89941.90598000.004585664.47
67002006.08.04 12:53close3348100.001.90531.89971.90625000.004590664.47
67012006.08.04 12:53buy3351100.001.90571.90061.9071
67022006.08.04 12:54buy3352100.001.90501.89991.9064
67032006.08.04 12:55buy3353100.001.90451.89941.9059
67042006.08.04 12:56t/p3353100.001.90591.89941.905914000.004604664.47
67052006.08.04 12:56close3352100.001.90591.89991.90649000.004613664.47
67062006.08.04 12:56close3351100.001.90591.90061.90712000.004615664.47
67072006.08.04 12:56buy3354100.001.90631.90121.9077
67082006.08.04 12:56buy3355100.001.90591.90081.9073
67092006.08.04 12:58t/p3355100.001.90731.90081.907314000.004629664.47
67102006.08.04 12:58close3354100.001.90731.90121.907710000.004639664.47
67112006.08.04 12:58buy3356100.001.90771.90261.9091
67122006.08.04 12:59buy3357100.001.90731.90221.9087
67132006.08.04 12:59buy3358100.001.90681.90171.9082
67142006.08.04 13:02buy3359100.001.90651.90141.9079
67152006.08.04 13:05buy3360100.001.90611.90101.9075
67162006.08.04 13:51t/p3360100.001.90751.90101.907514000.004653664.47
67172006.08.04 13:51close3359100.001.90751.90141.907910000.004663664.47
67182006.08.04 13:51close3358100.001.90751.90171.90827000.004670664.47
67192006.08.04 13:51close3357100.001.90751.90221.90872000.004672664.47
67202006.08.04 13:51close3356100.001.90751.90261.9091-2000.004670664.47
67212006.08.04 13:51buy3361100.001.90791.90281.9093
67222006.08.04 13:51buy3362100.001.90751.90241.9089
67232006.08.04 13:56t/p3362100.001.90891.90241.908914000.004684664.47
67242006.08.04 13:56close3361100.001.90901.90281.909311000.004695664.47
67252006.08.04 13:56buy3363100.001.90941.90431.9108
67262006.08.04 14:19buy3364100.001.90891.90381.9103
67272006.08.04 14:26buy3365100.001.90861.90351.9100
67282006.08.04 14:53t/p3365100.001.91001.90351.910014000.004709664.47
67292006.08.04 14:53close3364100.001.91001.90381.910311000.004720664.47
67302006.08.04 14:53close3363100.001.91001.90431.91086000.004726664.47
67312006.08.04 14:53buy3366100.001.91041.90531.9118
67322006.08.04 14:55t/p3366100.001.91181.90531.911814000.004740664.47
67332006.08.04 14:55buy3367100.001.91251.90741.9139
67342006.08.04 14:55buy3368100.001.91211.90701.9135
67352006.08.04 14:59buy3369100.001.91121.90611.9126
67362006.08.04 14:59buy3370100.001.91081.90571.9122
67372006.08.04 15:00buy3371100.001.91041.90531.9118
67382006.08.06 21:44s/l3367100.001.90741.90741.9139-51000.004689664.47
67392006.08.06 21:44close3371100.001.90711.90531.9118-33000.004656664.47
67402006.08.06 21:44close3370100.001.90711.90571.9122-37000.004619664.47
67412006.08.06 21:44close3369100.001.90711.90611.9126-41000.004578664.47
67422006.08.06 21:44close3368100.001.90711.90701.9135-50000.004528664.47
67432006.08.06 21:44buy3372100.001.90751.90241.9089
67442006.08.06 21:53buy3373100.001.90711.90201.9085
67452006.08.06 23:45t/p3373100.001.90851.90201.908514000.004542664.47
67462006.08.06 23:45close3372100.001.90851.90241.908910000.004552664.47
67472006.08.08 23:15sell33740.101.89801.90311.8966
67482006.08.08 23:19sell33750.201.89831.90341.8969
67492006.08.08 23:21sell33760.401.89871.90381.8973
67502006.08.08 23:26sell33770.801.89911.90421.8977
67512006.08.08 23:33sell33781.601.89951.90461.8981
67522006.08.09 00:24t/p33781.601.89811.90461.8981220.564552885.03
67532006.08.09 00:24close33770.801.89811.90421.897778.284552963.31
67542006.08.09 00:24close33760.401.89811.90381.897323.144552986.45
67552006.08.09 00:24close33750.201.89811.90341.89693.574552990.02
67562006.08.09 00:24close33740.101.89811.90311.8966-1.224552988.81
67572006.08.09 00:24sell33790.101.89771.90281.8963
67582006.08.09 00:32sell33800.201.89821.90331.8968
67592006.08.09 00:36sell33810.401.89871.90381.8973
67602006.08.09 00:41sell33820.801.89911.90421.8977
67612006.08.09 00:45sell33831.601.89951.90461.8981
67622006.08.09 06:01s/l33790.101.90281.90281.8963-51.004552937.81
67632006.08.09 06:01close33831.601.90291.90461.8981-544.004552393.81
67642006.08.09 06:01close33820.801.90291.90421.8977-304.004552089.81
67652006.08.09 06:01close33810.401.90291.90381.8973-168.004551921.81
67662006.08.09 06:01close33800.201.90291.90331.8968-94.004551827.81
67672006.08.09 07:15buy3384100.001.90681.90171.9082
67682006.08.09 07:23buy3385100.001.90651.90141.9079
67692006.08.09 07:24buy3386100.001.90601.90091.9074
67702006.08.09 07:24buy3387100.001.90561.90051.9070
67712006.08.09 07:28t/p3387100.001.90701.90051.907014000.004565827.81
67722006.08.09 07:28close3386100.001.90721.90091.907412000.004577827.81
67732006.08.09 07:28close3385100.001.90721.90141.90797000.004584827.81
67742006.08.09 07:28close3384100.001.90721.90171.90824000.004588827.81
67752006.08.09 07:28buy3388100.001.90761.90251.9090
67762006.08.09 07:28buy3389100.001.90711.90201.9085
67772006.08.09 07:46buy3390100.001.90671.90161.9081
67782006.08.09 08:01t/p3390100.001.90811.90161.908114000.004602827.81
67792006.08.09 08:01close3389100.001.90821.90201.908511000.004613827.81
67802006.08.09 08:01close3388100.001.90821.90251.90906000.004619827.81
67812006.08.09 08:01buy3391100.001.90861.90351.9100
67822006.08.09 08:01buy3392100.001.90801.90291.9094
67832006.08.09 08:07t/p3392100.001.90941.90291.909414000.004633827.81
67842006.08.09 08:07close3391100.001.90941.90351.91008000.004641827.81
67852006.08.09 08:07buy3393100.001.90981.90471.9112
67862006.08.09 08:08buy3394100.001.90931.90421.9107
67872006.08.09 08:16buy3395100.001.90891.90381.9103
67882006.08.09 08:19t/p3395100.001.91031.90381.910314000.004655827.81
67892006.08.09 08:19close3394100.001.91031.90421.910710000.004665827.81
67902006.08.09 08:19close3393100.001.91031.90471.91125000.004670827.81
67912006.08.09 08:19buy3396100.001.91071.90561.9121
67922006.08.09 08:19buy3397100.001.91041.90531.9118
67932006.08.09 08:20buy3398100.001.90971.90461.9111
67942006.08.09 08:23buy3399100.001.90911.90401.9105
67952006.08.09 08:29buy3400100.001.90871.90361.9101
67962006.08.09 09:42s/l3396100.001.90561.90561.9121-51000.004619827.81
67972006.08.09 09:42close3400100.001.90561.90361.9101-31000.004588827.81
67982006.08.09 09:42close3399100.001.90561.90401.9105-35000.004553827.81
67992006.08.09 09:42close3398100.001.90561.90461.9111-41000.004512827.81
68002006.08.09 09:42close3397100.001.90561.90531.9118-48000.004464827.81
68012006.08.09 09:42buy3401100.001.90601.90091.9074
68022006.08.09 09:43buy3402100.001.90561.90051.9070
68032006.08.09 09:44buy3403100.001.90521.90011.9066
68042006.08.09 09:58t/p3403100.001.90661.90011.906614000.004478827.81
68052006.08.09 09:58close3402100.001.90661.90051.907010000.004488827.81
68062006.08.09 09:58close3401100.001.90661.90091.90746000.004494827.81
68072006.08.09 09:58buy3404100.001.90701.90191.9084
68082006.08.09 09:58buy3405100.001.90661.90151.9080
68092006.08.09 10:00buy3406100.001.90621.90111.9076
68102006.08.09 10:05buy3407100.001.90561.90051.9070
68112006.08.09 10:10buy3408100.001.90521.90011.9066
68122006.08.09 10:32t/p3408100.001.90661.90011.906614000.004508827.81
68132006.08.09 10:32close3407100.001.90661.90051.907010000.004518827.81
68142006.08.09 10:32close3406100.001.90661.90111.90764000.004522827.81
68152006.08.09 10:32close3405100.001.90661.90151.90800.004522827.81
68162006.08.09 10:32close3404100.001.90661.90191.9084-4000.004518827.81
68172006.08.09 10:32buy3409100.001.90701.90191.9084
68182006.08.09 10:42t/p3409100.001.90841.90191.908414000.004532827.81
68192006.08.09 10:42buy3410100.001.90891.90381.9103
68202006.08.09 10:52t/p3410100.001.91031.90381.910314000.004546827.81
68212006.08.09 10:52buy3411100.001.91071.90561.9121
68222006.08.09 10:54buy3412100.001.91041.90531.9118
68232006.08.09 10:58buy3413100.001.91001.90491.9114
68242006.08.09 10:59buy3414100.001.90961.90451.9110
68252006.08.09 11:01buy3415100.001.90891.90381.9103
68262006.08.09 14:15t/p3415100.001.91031.90381.910314000.004560827.81
68272006.08.09 14:15close3414100.001.91031.90451.91107000.004567827.81
68282006.08.09 14:15close3413100.001.91031.90491.91143000.004570827.81
68292006.08.09 14:15close3412100.001.91031.90531.9118-1000.004569827.81
68302006.08.09 14:15close3411100.001.91031.90561.9121-4000.004565827.81
68312006.08.10 14:00sell34160.101.90061.90571.8992
68322006.08.10 14:02t/p34160.101.89921.90571.899214.004565841.81
68332006.08.10 14:02sell34170.101.89881.90391.8974
68342006.08.10 14:02sell34180.201.89941.90451.8980
68352006.08.10 14:15t/p34180.201.89801.90451.898028.004565869.81
68362006.08.10 14:15close34170.101.89801.90391.89748.004565877.81
68372006.08.10 14:15sell34190.101.89761.90271.8962
68382006.08.10 14:24t/p34190.101.89621.90271.896214.004565891.81
68392006.08.10 14:24sell34200.101.89571.90081.8943
68402006.08.10 14:24sell34210.201.89641.90151.8950
68412006.08.10 14:24t/p34210.201.89501.90151.895028.004565919.81
68422006.08.10 14:24close34200.101.89471.90081.894310.004565929.81
68432006.08.10 14:24sell34220.101.89431.89941.8929
68442006.08.10 14:35t/p34220.101.89291.89941.892914.004565943.81
68452006.08.10 14:35sell34230.101.89221.89731.8908
68462006.08.10 14:50t/p34230.101.89081.89731.890814.004565957.81
68472006.08.10 14:50sell34240.101.89031.89541.8889
68482006.08.10 14:53sell34250.201.89071.89581.8893
68492006.08.10 14:53sell34260.401.89131.89641.8899
68502006.08.10 14:54sell34270.801.89181.89691.8904
68512006.08.10 15:14t/p34270.801.89041.89691.8904112.004566069.81
68522006.08.10 15:14close34260.401.89041.89641.889936.004566105.81
68532006.08.10 15:14close34250.201.89041.89581.88936.004566111.81
68542006.08.10 15:14close34240.101.89041.89541.8889-1.004566110.81
68552006.08.10 15:14sell34280.101.89001.89511.8886
68562006.08.10 15:17t/p34280.101.88861.89511.888614.004566124.81
68572006.08.10 15:17sell34290.101.88781.89291.8864
68582006.08.10 15:17sell34300.201.88821.89331.8868
68592006.08.10 15:24sell34310.401.88871.89381.8873
68602006.08.10 15:25sell34320.801.88951.89461.8881
68612006.08.10 15:26sell34331.601.88991.89501.8885
68622006.08.10 15:41t/p34331.601.88851.89501.8885224.004566348.81
68632006.08.10 15:41close34320.801.88851.89461.888180.004566428.81
68642006.08.10 15:41close34310.401.88851.89381.88738.004566436.81
68652006.08.10 15:41close34300.201.88851.89331.8868-6.004566430.81
68662006.08.10 15:41close34290.101.88851.89291.8864-7.004566423.81
68672006.08.10 15:41sell34340.101.88811.89321.8867
68682006.08.10 15:41sell34350.201.88841.89351.8870
68692006.08.10 15:44sell34360.401.88881.89391.8874
68702006.08.10 15:47sell34370.801.88921.89431.8878
68712006.08.10 15:50sell34381.601.88961.89471.8882
68722006.08.10 18:46s/l34340.101.89321.89321.8867-51.004566372.81
68732006.08.10 18:46close34381.601.89331.89471.8882-592.004565780.81
68742006.08.10 18:46close34370.801.89331.89431.8878-328.004565452.81
68752006.08.10 18:46close34360.401.89331.89391.8874-180.004565272.81
68762006.08.10 18:46close34350.201.89331.89351.8870-98.004565174.81
68772006.08.10 18:46sell34390.101.89291.89801.8915
68782006.08.10 18:49sell34400.201.89331.89841.8919
68792006.08.10 18:54sell34410.401.89371.89881.8923
68802006.08.10 19:14sell34420.801.89411.89921.8927
68812006.08.10 19:15sell34431.601.89441.89951.8930
68822006.08.11 02:04t/p34431.601.89301.89951.8930220.564565395.37
68832006.08.11 02:04close34420.801.89301.89921.892786.284565481.65
68842006.08.11 02:04close34410.401.89301.89881.892327.144565508.79
68852006.08.11 02:04close34400.201.89301.89841.89195.574565514.36
68862006.08.11 02:04close34390.101.89301.89801.8915-1.224565513.14
68872006.08.11 18:00sell34440.101.89011.89521.8887
68882006.08.11 18:39sell34450.201.89051.89561.8891
68892006.08.13 21:30sell34460.401.89111.89621.8897
68902006.08.13 21:55t/p34460.401.88971.89621.889756.004565569.14
68912006.08.13 21:55close34450.201.88971.89561.889116.004565585.14
68922006.08.13 21:55close34440.101.88971.89521.88874.004565589.14
68932006.08.14 09:00sell34470.101.88721.89231.8858
68942006.08.14 09:01sell34480.201.88761.89271.8862
68952006.08.14 09:09sell34490.401.88831.89341.8869
68962006.08.14 09:10sell34500.801.88871.89381.8873
68972006.08.14 09:11sell34511.601.88911.89421.8877
68982006.08.14 09:42t/p34511.601.88771.89421.8877224.004565813.14
68992006.08.14 09:42close34500.801.88771.89381.887380.004565893.14
69002006.08.14 09:42close34490.401.88771.89341.886924.004565917.14
69012006.08.14 09:42close34480.201.88771.89271.8862-2.004565915.14
69022006.08.14 09:42close34470.101.88771.89231.8858-5.004565910.14
69032006.08.14 09:42sell34520.101.88731.89241.8859
69042006.08.14 09:49sell34530.201.88771.89281.8863
69052006.08.14 10:09sell34540.401.88811.89321.8867
69062006.08.14 10:10sell34550.801.88841.89351.8870
69072006.08.14 10:10sell34561.601.88891.89401.8875
69082006.08.14 10:27t/p34561.601.88751.89401.8875224.004566134.14
69092006.08.14 10:27close34550.801.88751.89351.887072.004566206.14
69102006.08.14 10:27close34540.401.88751.89321.886724.004566230.14
69112006.08.14 10:27close34530.201.88751.89281.88634.004566234.14
69122006.08.14 10:27close34520.101.88751.89241.8859-2.004566232.14
69132006.08.14 10:27sell34570.101.88711.89221.8857
69142006.08.14 10:44sell34580.201.88751.89261.8861
69152006.08.14 10:56sell34590.401.88791.89301.8865
69162006.08.14 10:59sell34600.801.88831.89341.8869
69172006.08.14 11:06t/p34600.801.88691.89341.8869112.004566344.14
69182006.08.14 11:06close34590.401.88681.89301.886544.004566388.14
69192006.08.14 11:06close34580.201.88681.89261.886114.004566402.14
69202006.08.14 11:06close34570.101.88681.89221.88573.004566405.14
69212006.08.14 11:06sell34610.101.88641.89151.8850
69222006.08.14 11:06sell34620.201.88681.89191.8854
69232006.08.14 12:06t/p34620.201.88541.89191.885428.004566433.14
69242006.08.14 12:06close34610.101.88541.89151.885010.004566443.14
69252006.08.14 12:06sell34630.101.88501.89011.8836
69262006.08.14 12:07sell34640.201.88551.89061.8841
69272006.08.14 12:13sell34650.401.88611.89121.8847
69282006.08.14 12:20t/p34650.401.88471.89121.884756.004566499.14
69292006.08.14 12:20close34640.201.88461.89061.884118.004566517.14
69302006.08.14 12:20close34630.101.88461.89011.88364.004566521.14
69312006.08.14 12:20sell34660.101.88421.88931.8828
69322006.08.14 12:21sell34670.201.88461.88971.8832
69332006.08.14 12:25sell34680.401.88511.89021.8837
69342006.08.14 12:30sell34690.801.88571.89081.8843
69352006.08.14 12:33sell34701.601.88661.89171.8852
69362006.08.14 13:04s/l34660.101.88931.88931.8828-51.004566470.14
69372006.08.14 13:04close34701.601.88941.89171.8852-448.004566022.14
69382006.08.14 13:04close34690.801.88941.89081.8843-296.004565726.14
69392006.08.14 13:04close34680.401.88941.89021.8837-172.004565554.14
69402006.08.14 13:04close34670.201.88941.88971.8832-96.004565458.14
69412006.08.14 13:04sell34710.101.88901.89411.8876
69422006.08.14 13:29sell34720.201.88941.89451.8880
69432006.08.14 13:32sell34730.401.89021.89531.8888
69442006.08.14 13:32sell34740.801.89061.89571.8892
69452006.08.14 13:36sell34751.601.89101.89611.8896
69462006.08.14 16:04t/p34751.601.88961.89611.8896224.004565682.14
69472006.08.14 16:04close34740.801.88941.89571.889296.004565778.14
69482006.08.14 16:04close34730.401.88941.89531.888832.004565810.14
69492006.08.14 16:04close34720.201.88941.89451.88800.004565810.14
69502006.08.14 16:04close34710.101.88941.89411.8876-4.004565806.14
69512006.08.15 13:45buy3476100.001.89711.89201.8985
69522006.08.15 14:02buy3477100.001.89631.89121.8977
69532006.08.15 14:22buy3478100.001.89591.89081.8973
69542006.08.15 15:43buy3479100.001.89551.89041.8969
69552006.08.15 15:46buy3480100.001.89511.89001.8965
69562006.08.16 06:48s/l3476100.001.89201.89201.8985-51350.004514456.14
69572006.08.16 06:48close3480100.001.89201.89001.8965-31350.004483106.14
69582006.08.16 06:48close3479100.001.89201.89041.8969-35350.004447756.14
69592006.08.16 06:48close3478100.001.89201.89081.8973-39350.004408406.14
69602006.08.16 06:48close3477100.001.89201.89121.8977-43350.004365056.14
69612006.08.16 13:45buy3481100.001.90201.89691.9034
69622006.08.16 13:55buy3482100.001.90161.89651.9030
69632006.08.16 13:59buy3483100.001.90121.89611.9026
69642006.08.16 14:07buy3484100.001.90081.89571.9022
69652006.08.16 14:12buy3485100.001.90051.89541.9019
69662006.08.16 17:44s/l3481100.001.89691.89691.9034-51000.004314056.14
69672006.08.16 17:44close3485100.001.89681.89541.9019-37000.004277056.14
69682006.08.16 17:44close3484100.001.89681.89571.9022-40000.004237056.14
69692006.08.16 17:44close3483100.001.89681.89611.9026-44000.004193056.14
69702006.08.16 17:44close3482100.001.89681.89651.9030-48000.004145056.14
69712006.08.16 17:44buy3486100.001.89721.89211.8986
69722006.08.16 17:46buy3487100.001.89681.89171.8982
69732006.08.16 17:47buy3488100.001.89651.89141.8979
69742006.08.16 18:51buy3489100.001.89611.89101.8975
69752006.08.16 19:01buy3490100.001.89571.89061.8971
69762006.08.17 00:15t/p3490100.001.89711.89061.897112950.004158006.14
69772006.08.17 00:15close3489100.001.89711.89101.89758950.004166956.14
69782006.08.17 00:15close3488100.001.89711.89141.89794950.004171906.14
69792006.08.17 00:15close3487100.001.89711.89171.89821950.004173856.14
69802006.08.17 00:15close3486100.001.89711.89211.8986-2050.004171806.14
69812006.08.17 15:15sell34910.101.89361.89871.8922
69822006.08.17 15:29sell34920.201.89401.89911.8926
69832006.08.17 15:30sell34930.401.89431.89941.8929
69842006.08.17 16:00t/p34930.401.89291.89941.892956.004171862.14
69852006.08.17 16:00close34920.201.89281.89911.892624.004171886.14
69862006.08.17 16:00close34910.101.89281.89871.89228.004171894.14
69872006.08.17 17:15sell34940.101.88941.89451.8880
69882006.08.17 17:20t/p34940.101.88801.89451.888014.004171908.14
69892006.08.17 17:20sell34950.101.88761.89271.8862
69902006.08.17 17:25sell34960.201.88801.89311.8866
69912006.08.17 17:37t/p34960.201.88661.89311.886628.004171936.14
69922006.08.17 17:37close34950.101.88651.89271.886211.004171947.14
69932006.08.17 17:37sell34970.101.88611.89121.8847
69942006.08.17 17:37sell34980.201.88651.89161.8851
69952006.08.17 17:41sell34990.401.88691.89201.8855
69962006.08.17 17:58t/p34990.401.88551.89201.885556.004172003.14
69972006.08.17 17:58close34980.201.88541.89161.885122.004172025.14
69982006.08.17 17:58close34970.101.88541.89121.88477.004172032.14
69992006.08.17 17:58sell35000.101.88501.89011.8836
70002006.08.17 17:58t/p35000.101.88361.89011.883614.004172046.14
70012006.08.17 17:58sell35010.101.88291.88801.8815
70022006.08.17 17:58sell35020.201.88341.88851.8820
70032006.08.17 18:05sell35030.401.88431.88941.8829
70042006.08.17 18:13t/p35030.401.88291.88941.882956.004172102.14
70052006.08.17 18:13close35020.201.88281.88851.882012.004172114.14
70062006.08.17 18:13close35010.101.88281.88801.88151.004172115.14
70072006.08.17 18:13sell35040.101.88241.88751.8810
70082006.08.17 18:20sell35050.201.88291.88801.8815
70092006.08.17 18:41sell35060.401.88331.88841.8819
70102006.08.17 18:53sell35070.801.88371.88881.8823
70112006.08.17 19:02sell35081.601.88411.88921.8827
70122006.08.18 11:17t/p35081.601.88271.88921.8827220.564172335.70
70132006.08.18 11:17close35070.801.88261.88881.882386.284172421.98
70142006.08.18 11:17close35060.401.88261.88841.881927.144172449.12
70152006.08.18 11:17close35050.201.88261.88801.88155.574172454.69
70162006.08.18 11:17close35040.101.88261.88751.8810-2.214172452.48
70172006.08.18 12:00sell35090.101.87961.88471.8782
70182006.08.18 12:12sell35100.201.88091.88601.8795
70192006.08.18 12:14sell35110.401.88141.88651.8800
70202006.08.18 12:21t/p35110.401.88001.88651.880056.004172508.48
70212006.08.18 12:21close35100.201.88001.88601.879518.004172526.48
70222006.08.18 12:21close35090.101.88001.88471.8782-4.004172522.48
70232006.08.18 12:21sell35120.101.87961.88471.8782
70242006.08.18 12:22sell35130.201.88001.88511.8786
70252006.08.18 12:22sell35140.401.88041.88551.8790
70262006.08.18 12:56sell35150.801.88081.88591.8794
70272006.08.18 13:01sell35161.601.88121.88631.8798
70282006.08.18 13:52s/l35120.101.88471.88471.8782-51.004172471.48
70292006.08.18 13:52s/l35130.201.88511.88511.8786-102.004172369.48
70302006.08.18 13:52close35161.601.88531.88631.8798-656.004171713.48
70312006.08.18 13:52close35150.801.88531.88591.8794-360.004171353.48
70322006.08.18 13:52close35140.401.88531.88551.8790-196.004171157.48
70332006.08.18 13:52sell35170.101.88491.89001.8835
70342006.08.18 13:55sell35180.201.88561.89071.8842
70352006.08.18 14:00t/p35180.201.88421.89071.884228.004171185.48
70362006.08.18 14:00close35170.101.88381.89001.883511.004171196.48
70372006.08.21 02:00buy3519100.001.88651.88141.8879
70382006.08.21 03:23buy3520100.001.88621.88111.8876
70392006.08.21 03:37buy3521100.001.88581.88071.8872
70402006.08.21 06:14t/p3521100.001.88721.88071.887214000.004185196.48
70412006.08.21 06:14close3520100.001.88721.88111.887610000.004195196.48
70422006.08.21 06:14close3519100.001.88721.88141.88797000.004202196.48
70432006.08.21 06:30buy3522100.001.88651.88141.8879
70442006.08.21 06:34buy3523100.001.88621.88111.8876
70452006.08.21 06:44buy3524100.001.88581.88071.8872
70462006.08.21 06:56t/p3523100.001.88761.88111.887614000.004216196.48
70472006.08.21 06:56t/p3524100.001.88721.88071.887214000.004230196.48
70482006.08.21 06:56close3522100.001.88771.88141.887912000.004242196.48
70492006.08.21 07:30buy3525100.001.89081.88571.8922
70502006.08.21 07:42t/p3525100.001.89221.88571.892214000.004256196.48
70512006.08.21 07:42buy3526100.001.89261.88751.8940
70522006.08.21 07:50t/p3526100.001.89401.88751.894014000.004270196.48
70532006.08.21 07:50buy3527100.001.89501.88991.8964
70542006.08.21 07:51buy3528100.001.89371.88861.8951
70552006.08.21 07:55buy3529100.001.89331.88821.8947
70562006.08.21 07:58buy3530100.001.89291.88781.8943
70572006.08.21 08:08t/p3530100.001.89431.88781.894314000.004284196.48
70582006.08.21 08:08close3529100.001.89431.88821.894710000.004294196.48
70592006.08.21 08:08close3528100.001.89431.88861.89516000.004300196.48
70602006.08.21 08:08close3527100.001.89431.88991.8964-7000.004293196.48
70612006.08.21 08:08buy3531100.001.89471.88961.8961
70622006.08.21 08:10buy3532100.001.89441.88931.8958
70632006.08.21 08:10buy3533100.001.89391.88881.8953
70642006.08.21 08:27buy3534100.001.89351.88841.8949
70652006.08.21 08:48t/p3534100.001.89491.88841.894914000.004307196.48
70662006.08.21 08:48close3533100.001.89511.88881.895312000.004319196.48
70672006.08.21 08:48close3532100.001.89511.88931.89587000.004326196.48
70682006.08.21 08:48close3531100.001.89511.88961.89614000.004330196.48
70692006.08.21 08:48buy3535100.001.89551.89041.8969
70702006.08.21 09:09t/p3535100.001.89691.89041.896914000.004344196.48
70712006.08.21 09:09buy3536100.001.89731.89221.8987
70722006.08.21 09:09buy3537100.001.89691.89181.8983
70732006.08.21 09:12buy3538100.001.89651.89141.8979
70742006.08.21 09:21buy3539100.001.89611.89101.8975
70752006.08.21 09:26buy3540100.001.89571.89061.8971
70762006.08.21 12:13t/p3540100.001.89711.89061.897114000.004358196.48
70772006.08.21 12:13close3539100.001.89711.89101.897510000.004368196.48
70782006.08.21 12:13close3538100.001.89711.89141.89796000.004374196.48
70792006.08.21 12:13close3537100.001.89711.89181.89832000.004376196.48
70802006.08.21 12:13close3536100.001.89711.89221.8987-2000.004374196.48
70812006.08.21 12:13buy3541100.001.89751.89241.8989
70822006.08.21 12:20buy3542100.001.89711.89201.8985
70832006.08.21 12:22buy3543100.001.89671.89161.8981
70842006.08.21 12:24buy3544100.001.89611.89101.8975
70852006.08.21 12:35buy3545100.001.89571.89061.8971
70862006.08.21 12:39t/p3545100.001.89711.89061.897114000.004388196.48
70872006.08.21 12:39close3544100.001.89711.89101.897510000.004398196.48
70882006.08.21 12:39close3543100.001.89711.89161.89814000.004402196.48
70892006.08.21 12:39close3542100.001.89711.89201.89850.004402196.48
70902006.08.21 12:39close3541100.001.89711.89241.8989-4000.004398196.48
70912006.08.21 12:39buy3546100.001.89751.89241.8989
70922006.08.21 12:39buy3547100.001.89711.89201.8985
70932006.08.21 12:50buy3548100.001.89661.89151.8980
70942006.08.21 12:53buy3549100.001.89631.89121.8977
70952006.08.21 13:22buy3550100.001.89591.89081.8973
70962006.08.21 13:44t/p3550100.001.89731.89081.897314000.004412196.48
70972006.08.21 13:44close3549100.001.89731.89121.897710000.004422196.48
70982006.08.21 13:44close3548100.001.89731.89151.89807000.004429196.48
70992006.08.21 13:44close3547100.001.89731.89201.89852000.004431196.48
71002006.08.21 13:44close3546100.001.89731.89241.8989-2000.004429196.48
71012006.08.21 13:44buy3551100.001.89771.89261.8991
71022006.08.21 13:44buy3552100.001.89711.89201.8985
71032006.08.21 13:46buy3553100.001.89671.89161.8981
71042006.08.21 13:55buy3554100.001.89641.89131.8978
71052006.08.21 14:01t/p3554100.001.89781.89131.897814000.004443196.48
71062006.08.21 14:01close3553100.001.89781.89161.898111000.004454196.48
71072006.08.21 14:01close3552100.001.89781.89201.89857000.004461196.48
71082006.08.21 14:01close3551100.001.89781.89261.89911000.004462196.48
71092006.08.21 14:01buy3555100.001.89821.89311.8996
71102006.08.21 14:01buy3556100.001.89771.89261.8991
71112006.08.21 14:06t/p3556100.001.89911.89261.899114000.004476196.48
71122006.08.21 14:06close3555100.001.89911.89311.89969000.004485196.48
71132006.08.21 14:06buy3557100.001.89951.89441.9009
71142006.08.21 14:11buy3558100.001.89911.89401.9005
71152006.08.21 14:12buy3559100.001.89871.89361.9001
71162006.08.21 14:16buy3560100.001.89841.89331.8998
71172006.08.21 14:18buy3561100.001.89801.89291.8994
71182006.08.21 16:07s/l3557100.001.89441.89441.9009-51000.004434196.48
71192006.08.21 16:07close3561100.001.89431.89291.8994-37000.004397196.48
71202006.08.21 16:07close3560100.001.89431.89331.8998-41000.004356196.48
71212006.08.21 16:07close3559100.001.89431.89361.9001-44000.004312196.48
71222006.08.21 16:07close3558100.001.89431.89401.9005-48000.004264196.48
71232006.08.22 18:16sell35620.101.88591.89101.8845
71242006.08.22 18:16sell35630.201.88621.89131.8848
71252006.08.22 18:37sell35640.401.88661.89171.8852
71262006.08.22 18:55sell35650.801.88701.89211.8856
71272006.08.22 19:44sell35661.601.88741.89251.8860
71282006.08.23 07:27s/l35620.101.89101.89101.8845-51.224264145.26
71292006.08.23 07:27close35661.601.89111.89251.8860-595.444263549.82
71302006.08.23 07:27close35650.801.89111.89211.8856-329.724263220.10
71312006.08.23 07:27close35640.401.89111.89171.8852-180.864263039.24
71322006.08.23 07:27close35630.201.89111.89131.8848-98.434262940.81
71332006.08.23 13:00buy3567100.001.89521.89011.8966
71342006.08.23 13:08buy3568100.001.89461.88951.8960
71352006.08.23 13:28t/p3568100.001.89601.88951.896014000.004276940.81
71362006.08.23 13:28close3567100.001.89611.89011.89669000.004285940.81
71372006.08.23 13:28buy3569100.001.89651.89141.8979
71382006.08.23 13:30buy3570100.001.89611.89101.8975
71392006.08.23 13:31buy3571100.001.89561.89051.8970
71402006.08.23 13:50t/p3571100.001.89701.89051.897014000.004299940.81
71412006.08.23 13:50close3570100.001.89711.89101.897510000.004309940.81
71422006.08.23 13:50close3569100.001.89711.89141.89796000.004315940.81
71432006.08.23 13:50buy3572100.001.89751.89241.8989
71442006.08.23 13:50buy3573100.001.89681.89171.8982
71452006.08.23 14:00t/p3573100.001.89821.89171.898214000.004329940.81
71462006.08.23 14:00close3572100.001.89821.89241.89897000.004336940.81
71472006.08.23 14:00buy3574100.001.89861.89351.9000
71482006.08.23 14:00buy3575100.001.89771.89261.8991
71492006.08.23 14:00t/p3575100.001.89911.89261.899114000.004350940.81
71502006.08.23 14:00close3574100.001.89931.89351.90007000.004357940.81
71512006.08.23 14:00buy3576100.001.89971.89461.9011
71522006.08.23 14:00buy3577100.001.89931.89421.9007
71532006.08.23 14:01buy3578100.001.89881.89371.9002
71542006.08.23 14:02buy3579100.001.89851.89341.8999
71552006.08.23 14:08buy3580100.001.89781.89271.8992
71562006.08.23 14:31s/l3576100.001.89461.89461.9011-51000.004306940.81
71572006.08.23 14:31close3580100.001.89441.89271.8992-34000.004272940.81
71582006.08.23 14:31close3579100.001.89441.89341.8999-41000.004231940.81
71592006.08.23 14:31close3578100.001.89441.89371.9002-44000.004187940.81
71602006.08.23 14:31close3577100.001.89441.89421.9007-49000.004138940.81
71612006.08.23 14:31buy3581100.001.89481.88971.8962
71622006.08.23 14:31buy3582100.001.89451.88941.8959
71632006.08.23 14:34buy3583100.001.89411.88901.8955
71642006.08.23 14:36buy3584100.001.89361.88851.8950
71652006.08.23 14:36buy3585100.001.89321.88811.8946
71662006.08.23 14:49t/p3585100.001.89461.88811.894614000.004152940.81
71672006.08.23 14:49close3584100.001.89461.88851.895010000.004162940.81
71682006.08.23 14:49close3583100.001.89461.88901.89555000.004167940.81
71692006.08.23 14:49close3582100.001.89461.88941.89591000.004168940.81
71702006.08.23 14:49close3581100.001.89461.88971.8962-2000.004166940.81
71712006.08.24 19:00sell35860.101.88801.89311.8866
71722006.08.24 19:01sell35870.201.88831.89341.8869
71732006.08.24 20:02t/p35870.201.88691.89341.886928.004166968.81
71742006.08.24 20:02close35860.101.88691.89311.886611.004166979.81
71752006.08.24 20:02sell35880.101.88651.89161.8851
71762006.08.24 21:02sell35890.201.88691.89201.8855
71772006.08.24 21:17sell35900.401.88731.89241.8859
71782006.08.24 21:29sell35910.801.88771.89281.8863
71792006.08.24 21:41sell35921.601.88811.89321.8867
71802006.08.25 00:03t/p35910.801.88631.89281.8863110.284167090.09
71812006.08.25 00:03t/p35921.601.88671.89321.8867220.564167310.65
71822006.08.25 00:03close35900.401.88621.89241.885943.144167353.79
71832006.08.25 00:03close35890.201.88621.89201.885513.574167367.36
71842006.08.25 00:03close35880.101.88621.89161.88512.794167370.15
71852006.09.05 08:30sell35930.101.89851.90361.8971
71862006.09.05 08:36t/p35930.101.89711.90361.897114.004167384.15
71872006.09.05 08:36sell35940.101.89671.90181.8953
71882006.09.05 08:36sell35950.201.89711.90221.8957
71892006.09.05 08:41sell35960.401.89761.90271.8962
71902006.09.05 08:43sell35970.801.89821.90331.8968
71912006.09.05 08:44sell35981.601.89861.90371.8972
71922006.09.05 13:20t/p35981.601.89721.90371.8972224.004167608.15
71932006.09.05 13:20close35970.801.89721.90331.896880.004167688.15
71942006.09.05 13:20close35960.401.89721.90271.896216.004167704.15
71952006.09.05 13:20close35950.201.89721.90221.8957-2.004167702.15
71962006.09.05 13:20close35940.101.89721.90181.8953-5.004167697.15
71972006.09.05 13:45sell35990.101.89511.90021.8937
71982006.09.05 13:53sell36000.201.89551.90061.8941
71992006.09.05 13:56sell36010.401.89591.90101.8945
72002006.09.05 14:21t/p36010.401.89451.90101.894556.004167753.15
72012006.09.05 14:21close36000.201.89421.90061.894126.004167779.15
72022006.09.05 14:21close35990.101.89421.90021.89379.004167788.15
72032006.09.05 14:21sell36020.101.89381.89891.8924
72042006.09.05 14:47t/p36020.101.89241.89891.892414.004167802.15
72052006.09.05 14:47sell36030.101.89201.89711.8906
72062006.09.05 14:47sell36040.201.89231.89741.8909
72072006.09.05 15:00sell36050.401.89271.89781.8913
72082006.09.05 15:08sell36060.801.89311.89821.8917
72092006.09.05 15:16sell36071.601.89351.89861.8921
72102006.09.05 15:55t/p36071.601.89211.89861.8921224.004168026.15
72112006.09.05 15:55close36060.801.89201.89821.891788.004168114.15
72122006.09.05 15:55close36050.401.89201.89781.891328.004168142.15
72132006.09.05 15:55close36040.201.89201.89741.89096.004168148.15
72142006.09.05 15:55close36030.101.89201.89711.89060.004168148.15
72152006.09.05 16:15sell36080.101.89311.89821.8917
72162006.09.05 16:28sell36090.201.89351.89861.8921
72172006.09.05 16:54sell36100.401.89401.89911.8926
72182006.09.05 18:46sell36110.801.89431.89941.8929
72192006.09.05 18:58sell36121.601.89471.89981.8933
72202006.09.06 07:31t/p36121.601.89331.89981.8933220.564168368.71
72212006.09.06 07:31close36110.801.89321.89941.892986.284168454.99
72222006.09.06 07:31close36100.401.89321.89911.892631.144168486.13
72232006.09.06 07:31close36090.201.89321.89861.89215.574168491.70
72242006.09.06 07:31close36080.101.89321.89821.8917-1.224168490.48
72252006.09.06 10:30sell36130.101.88851.89361.8871
72262006.09.06 10:47t/p36130.101.88711.89361.887114.004168504.48
72272006.09.06 10:47sell36140.101.88671.89181.8853
72282006.09.06 10:51sell36150.201.88711.89221.8857
72292006.09.06 10:59sell36160.401.88751.89261.8861
72302006.09.06 11:14t/p36160.401.88611.89261.886156.004168560.48
72312006.09.06 11:14close36150.201.88611.89221.885720.004168580.48
72322006.09.06 11:14close36140.101.88611.89181.88536.004168586.48
72332006.09.06 11:14sell36170.101.88571.89081.8843
72342006.09.06 11:28t/p36170.101.88431.89081.884314.004168600.48
72352006.09.06 11:28sell36180.101.88391.88901.8825
72362006.09.06 11:31sell36190.201.88431.88941.8829
72372006.09.06 11:37sell36200.401.88471.88981.8833
72382006.09.06 11:42sell36210.801.88511.89021.8837
72392006.09.06 11:43sell36221.601.88571.89081.8843
72402006.09.06 12:02t/p36221.601.88431.89081.8843224.004168824.48
72412006.09.06 12:02close36210.801.88421.89021.883772.004168896.48
72422006.09.06 12:02close36200.401.88421.88981.883320.004168916.48
72432006.09.06 12:02close36190.201.88421.88941.88292.004168918.48
72442006.09.06 12:02close36180.101.88421.88901.8825-3.004168915.48
72452006.09.06 12:02sell36230.101.88381.88891.8824
72462006.09.06 12:02sell36240.201.88411.88921.8827
72472006.09.06 12:22t/p36240.201.88271.88921.882728.004168943.48
72482006.09.06 12:22close36230.101.88271.88891.882411.004168954.48
72492006.09.06 12:22sell36250.101.88231.88741.8809
72502006.09.06 12:23sell36260.201.88271.88781.8813
72512006.09.06 12:32t/p36260.201.88131.88781.881328.004168982.48
72522006.09.06 12:32close36250.101.88121.88741.880911.004168993.48
72532006.09.06 12:32sell36270.101.88081.88591.8794
72542006.09.06 12:32sell36280.201.88161.88671.8802
72552006.09.06 12:33sell36290.401.88241.88751.8810
72562006.09.06 12:40sell36300.801.88321.88831.8818
72572006.09.06 12:43sell36311.601.88361.88871.8822
72582006.09.06 13:31t/p36311.601.88221.88871.8822224.004169217.48
72592006.09.06 13:31close36300.801.88221.88831.881880.004169297.48
72602006.09.06 13:31close36290.401.88221.88751.88108.004169305.48
72612006.09.06 13:31close36280.201.88221.88671.8802-12.004169293.48
72622006.09.06 13:31close36270.101.88221.88591.8794-14.004169279.48
72632006.09.06 13:31sell36320.101.88181.88691.8804
72642006.09.06 13:34sell36330.201.88251.88761.8811
72652006.09.06 13:46t/p36330.201.88111.88761.881128.004169307.48
72662006.09.06 13:46close36320.101.88111.88691.88047.004169314.48
72672006.09.06 13:46sell36340.101.88071.88581.8793
72682006.09.06 13:54sell36350.201.88121.88631.8798
72692006.09.06 14:00t/p36350.201.87981.88631.879828.004169342.48
72702006.09.06 14:00close36340.101.87971.88581.879310.004169352.48
72712006.09.06 14:00sell36360.101.87931.88441.8779
72722006.09.06 14:00sell36370.201.87971.88481.8783
72732006.09.06 14:00sell36380.401.88071.88581.8793
72742006.09.06 14:01sell36390.801.88141.88651.8800
72752006.09.06 14:05sell36401.601.88181.88691.8804
72762006.09.06 14:43t/p36401.601.88041.88691.8804224.004169576.48
72772006.09.06 14:43close36390.801.88041.88651.880080.004169656.48
72782006.09.06 14:43close36380.401.88041.88581.879312.004169668.48
72792006.09.06 14:43close36370.201.88041.88481.8783-14.004169654.48
72802006.09.06 14:43close36360.101.88041.88441.8779-11.004169643.48
72812006.09.06 14:43sell36410.101.88001.88511.8786
72822006.09.06 14:44sell36420.201.88031.88541.8789
72832006.09.06 14:59sell36430.401.88071.88581.8793
72842006.09.06 15:03sell36440.801.88111.88621.8797
72852006.09.06 15:15sell36451.601.88151.88661.8801
72862006.09.06 18:13s/l36410.101.88511.88511.8786-51.004169592.48
72872006.09.06 18:13close36451.601.88511.88661.8801-576.004169016.48
72882006.09.06 18:13close36440.801.88511.88621.8797-320.004168696.48
72892006.09.06 18:13close36430.401.88511.88581.8793-176.004168520.48
72902006.09.06 18:13close36420.201.88511.88541.8789-96.004168424.48
72912006.09.06 18:13sell36460.101.88471.88981.8833
72922006.09.06 18:23t/p36460.101.88331.88981.883314.004168438.48
72932006.09.07 11:00sell36470.101.87981.88491.8784
72942006.09.07 11:05t/p36470.101.87841.88491.878414.004168452.48
72952006.09.07 11:05sell36480.101.87751.88261.8761
72962006.09.07 11:05sell36490.201.87801.88311.8766
72972006.09.07 11:06t/p36490.201.87661.88311.876628.004168480.48
72982006.09.07 11:06close36480.101.87651.88261.876110.004168490.48
72992006.09.07 11:06sell36500.101.87611.88121.8747
73002006.09.07 11:15t/p36500.101.87471.88121.874714.004168504.48
73012006.09.07 11:15sell36510.101.87431.87941.8729
73022006.09.07 11:17sell36520.201.87491.88001.8735
73032006.09.07 11:19sell36530.401.87591.88101.8745
73042006.09.07 11:24sell36540.801.87621.88131.8748
73052006.09.07 11:55t/p36540.801.87481.88131.8748112.004168616.48
73062006.09.07 11:55close36530.401.87481.88101.874544.004168660.48
73072006.09.07 11:55close36520.201.87481.88001.87352.004168662.48
73082006.09.07 11:55close36510.101.87481.87941.8729-5.004168657.48
73092006.09.07 11:55sell36550.101.87441.87951.8730
73102006.09.07 11:55sell36560.201.87491.88001.8735
73112006.09.07 12:43t/p36560.201.87351.88001.873528.004168685.48
73122006.09.07 12:43close36550.101.87351.87951.87309.004168694.48
73132006.09.07 12:43sell36570.101.87311.87821.8717
73142006.09.07 12:43sell36580.201.87351.87861.8721
73152006.09.07 12:47t/p36580.201.87211.87861.872128.004168722.48
73162006.09.07 12:47close36570.101.87211.87821.871710.004168732.48
73172006.09.07 12:47sell36590.101.87171.87681.8703
73182006.09.07 12:47sell36600.201.87201.87711.8706
73192006.09.07 12:54sell36610.401.87241.87751.8710
73202006.09.07 13:12sell36620.801.87281.87791.8714
73212006.09.07 13:17sell36631.601.87321.87831.8718
73222006.09.07 13:30t/p36631.601.87181.87831.8718224.004168956.48
73232006.09.07 13:30close36620.801.87171.87791.871488.004169044.48
73242006.09.07 13:30close36610.401.87171.87751.871028.004169072.48
73252006.09.07 13:30close36600.201.87171.87711.87066.004169078.48
73262006.09.07 13:30close36590.101.87171.87681.87030.004169078.48
73272006.09.07 13:30sell36640.101.87131.87641.8699
73282006.09.07 13:30sell36650.201.87171.87681.8703
73292006.09.07 13:35sell36660.401.87211.87721.8707
73302006.09.07 13:36sell36670.801.87271.87781.8713
73312006.09.07 13:47sell36681.601.87311.87821.8717
73322006.09.07 15:59s/l36640.101.87641.87641.8699-51.004169027.48
73332006.09.07 15:59s/l36650.201.87681.87681.8703-102.004168925.48
73342006.09.07 15:59close36681.601.87681.87821.8717-592.004168333.48
73352006.09.07 15:59close36670.801.87681.87781.8713-328.004168005.48
73362006.09.07 15:59close36660.401.87681.87721.8707-188.004167817.48
73372006.09.07 15:59sell36690.101.87641.88151.8750
73382006.09.07 15:59t/p36690.101.87501.88151.875014.004167831.48
73392006.09.07 15:59sell36700.101.87451.87961.8731
73402006.09.07 15:59sell36710.201.87621.88131.8748
73412006.09.07 16:07sell36720.401.87691.88201.8755
73422006.09.07 17:17sell36730.801.87731.88241.8759
73432006.09.07 17:32sell36741.601.87771.88281.8763
73442006.09.07 18:14t/p36741.601.87631.88281.8763224.004168055.48
73452006.09.07 18:14close36730.801.87621.88241.875988.004168143.48
73462006.09.07 18:14close36720.401.87621.88201.875528.004168171.48
73472006.09.07 18:14close36710.201.87621.88131.87480.004168171.48
73482006.09.07 18:14close36700.101.87621.87961.8731-17.004168154.48
73492006.09.08 13:00sell36750.101.86551.87061.8641
73502006.09.08 13:11sell36760.201.86591.87101.8645
73512006.09.08 13:25sell36770.401.86621.87131.8648
73522006.09.08 14:00sell36780.801.86661.87171.8652
73532006.09.08 14:01sell36791.601.86701.87211.8656
73542006.09.08 14:13t/p36791.601.86561.87211.8656224.004168378.48
73552006.09.08 14:13close36780.801.86561.87171.865280.004168458.48
73562006.09.08 14:13close36770.401.86561.87131.864824.004168482.48
73572006.09.08 14:13close36760.201.86561.87101.86456.004168488.48
73582006.09.08 14:13close36750.101.86561.87061.8641-1.004168487.48
73592006.09.08 14:13sell36800.101.86521.87031.8638
73602006.09.08 14:23t/p36800.101.86381.87031.863814.004168501.48
73612006.09.08 14:23sell36810.101.86321.86831.8618
73622006.09.08 14:23sell36820.201.86361.86871.8622
73632006.09.08 14:30sell36830.401.86401.86911.8626
73642006.09.08 14:33sell36840.801.86441.86951.8630
73652006.09.08 14:42sell36851.601.86521.87031.8638
73662006.09.10 23:59close at stop36851.601.86761.87031.8638-384.004168117.48
73672006.09.10 23:59close at stop36840.801.86761.86951.8630-256.004167861.48
73682006.09.10 23:59close at stop36830.401.86761.86911.8626-144.004167717.48
73692006.09.10 23:59close at stop36820.201.86761.86871.8622-80.004167637.48
73702006.09.10 23:59close at stop36810.101.86761.86831.8618-44.004167593.48