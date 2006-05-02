|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2005.09.09 17:20 - 2006.09.11 00:00 (2005.09.09 - 2006.09.11)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=0.1; StopLoss=51; TakeProfit=14; LotIncreaseFactor=0.11; MaxTrades=5; Pips=3; AccountProtection=1; mm=0; risk=0.15; AccountisNormal=0; mP=28; mI=2; mL=2;
|Bars in test
|306840
|Ticks modelled
|1429450
|Modelling quality
|24.67%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|4167093.48
|Gross profit
|12747230.84
|Gross loss
|-8580137.35
|Profit factor
|1.49
|Expected payoff
|1130.83
|Absolute drawdown
|393.54
|Maximal drawdown
|830333.00 (29.35%)
|Relative drawdown
|87.46% (742.79)
|Total trades
|3685
|Short positions (won %)
|1872 (78.63%)
|Long positions (won %)
|1813 (78.71%)
|Profit trades (% of total)
|2899 (78.67%)
|Loss trades (% of total)
|786 (21.33%)
|Largest
|profit trade
|14000.00
|loss trade
|-52050.00
|Average
|profit trade
|4397.11
|loss trade
|-10916.21
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|52 (108818.95)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-420754.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|273000.00 (30)
|consecutive loss (count of losses)
|-420754.00 (11)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.04 12:30
|buy
|1
|0.50
|1.7559
|1.7508
|1.7573
|2
|2006.01.04 13:17
|t/p
|1
|0.50
|1.7573
|1.7508
|1.7573
|70.00
|570.00
|3
|2006.01.04 13:17
|buy
|2
|0.50
|1.7578
|1.7527
|1.7592
|4
|2006.01.04 13:36
|t/p
|2
|0.50
|1.7592
|1.7527
|1.7592
|70.00
|640.00
|5
|2006.01.04 13:36
|buy
|3
|0.60
|1.7600
|1.7549
|1.7614
|6
|2006.01.04 14:27
|s/l
|3
|0.60
|1.7549
|1.7549
|1.7614
|-306.00
|334.00
|7
|2006.01.04 14:27
|buy
|4
|0.30
|1.7553
|1.7502
|1.7567
|8
|2006.01.04 14:39
|t/p
|4
|0.30
|1.7567
|1.7502
|1.7567
|42.00
|376.00
|9
|2006.01.04 14:39
|buy
|5
|0.30
|1.7571
|1.7520
|1.7585
|10
|2006.01.04 16:04
|t/p
|5
|0.30
|1.7585
|1.7520
|1.7585
|42.00
|418.00
|11
|2006.01.04 16:04
|buy
|6
|0.40
|1.7589
|1.7538
|1.7603
|12
|2006.01.04 17:09
|t/p
|6
|0.40
|1.7603
|1.7538
|1.7603
|56.00
|474.00
|13
|2006.01.05 11:15
|sell
|7
|0.10
|1.7528
|1.7579
|1.7514
|14
|2006.01.05 11:16
|sell
|8
|0.20
|1.7532
|1.7583
|1.7518
|15
|2006.01.05 11:24
|t/p
|8
|0.20
|1.7518
|1.7583
|1.7518
|28.00
|502.00
|16
|2006.01.05 11:24
|close
|7
|0.10
|1.7518
|1.7579
|1.7514
|10.00
|512.00
|17
|2006.01.05 11:24
|sell
|9
|0.10
|1.7514
|1.7565
|1.7500
|18
|2006.01.05 11:24
|sell
|10
|0.20
|1.7518
|1.7569
|1.7504
|19
|2006.01.05 11:46
|t/p
|10
|0.20
|1.7504
|1.7569
|1.7504
|28.00
|540.00
|20
|2006.01.05 11:46
|close
|9
|0.10
|1.7504
|1.7565
|1.7500
|10.00
|550.00
|21
|2006.01.05 11:46
|sell
|11
|0.10
|1.7500
|1.7551
|1.7486
|22
|2006.01.05 11:52
|sell
|12
|0.20
|1.7504
|1.7555
|1.7490
|23
|2006.01.05 12:06
|t/p
|12
|0.20
|1.7490
|1.7555
|1.7490
|28.00
|578.00
|24
|2006.01.05 12:06
|close
|11
|0.10
|1.7490
|1.7551
|1.7486
|10.00
|588.00
|25
|2006.01.05 18:00
|buy
|13
|0.50
|1.7568
|1.7517
|1.7582
|26
|2006.01.06 09:22
|s/l
|13
|0.50
|1.7517
|1.7517
|1.7582
|-256.75
|331.25
|27
|2006.01.06 14:15
|buy
|14
|0.30
|1.7558
|1.7507
|1.7572
|28
|2006.01.06 14:30
|t/p
|14
|0.30
|1.7572
|1.7507
|1.7572
|42.00
|373.25
|29
|2006.01.06 14:30
|buy
|15
|0.30
|1.7581
|1.7530
|1.7595
|30
|2006.01.06 14:30
|t/p
|15
|0.30
|1.7595
|1.7530
|1.7595
|42.00
|415.25
|31
|2006.01.06 14:30
|buy
|16
|0.40
|1.7601
|1.7550
|1.7615
|32
|2006.01.06 14:48
|t/p
|16
|0.40
|1.7615
|1.7550
|1.7615
|56.00
|471.25
|33
|2006.01.06 14:48
|buy
|17
|0.40
|1.7620
|1.7569
|1.7634
|34
|2006.01.06 14:50
|t/p
|17
|0.40
|1.7634
|1.7569
|1.7634
|56.00
|527.25
|35
|2006.01.06 14:50
|buy
|18
|0.50
|1.7638
|1.7587
|1.7652
|36
|2006.01.06 15:22
|t/p
|18
|0.50
|1.7652
|1.7587
|1.7652
|70.00
|597.25
|37
|2006.01.06 15:22
|buy
|19
|0.50
|1.7657
|1.7606
|1.7671
|38
|2006.01.06 15:52
|t/p
|19
|0.50
|1.7671
|1.7606
|1.7671
|70.00
|667.25
|39
|2006.01.06 15:52
|buy
|20
|0.60
|1.7678
|1.7627
|1.7692
|40
|2006.01.06 15:59
|t/p
|20
|0.60
|1.7692
|1.7627
|1.7692
|84.00
|751.25
|41
|2006.01.06 15:59
|buy
|21
|0.70
|1.7697
|1.7646
|1.7711
|42
|2006.01.06 16:15
|t/p
|21
|0.70
|1.7711
|1.7646
|1.7711
|98.00
|849.25
|43
|2006.01.06 16:15
|buy
|22
|0.80
|1.7716
|1.7665
|1.7730
|44
|2006.01.09 09:22
|s/l
|22
|0.80
|1.7665
|1.7665
|1.7730
|-410.80
|438.45
|45
|2006.01.09 12:00
|sell
|23
|0.10
|1.7672
|1.7723
|1.7658
|46
|2006.01.09 12:06
|t/p
|23
|0.10
|1.7658
|1.7723
|1.7658
|14.00
|452.45
|47
|2006.01.09 12:06
|sell
|24
|0.10
|1.7654
|1.7705
|1.7640
|48
|2006.01.09 12:12
|sell
|25
|0.20
|1.7661
|1.7712
|1.7647
|49
|2006.01.09 16:08
|t/p
|25
|0.20
|1.7647
|1.7712
|1.7647
|28.00
|480.45
|50
|2006.01.09 16:08
|close
|24
|0.10
|1.7647
|1.7705
|1.7640
|7.00
|487.45
|51
|2006.01.11 10:00
|sell
|26
|0.10
|1.7581
|1.7632
|1.7567
|52
|2006.01.11 10:13
|sell
|27
|0.20
|1.7585
|1.7636
|1.7571
|53
|2006.01.11 10:30
|t/p
|26
|0.10
|1.7567
|1.7632
|1.7567
|14.00
|501.45
|54
|2006.01.11 10:30
|t/p
|27
|0.20
|1.7571
|1.7636
|1.7571
|28.00
|529.45
|55
|2006.01.11 10:30
|sell
|28
|0.10
|1.7562
|1.7613
|1.7548
|56
|2006.01.11 10:30
|sell
|29
|0.20
|1.7567
|1.7618
|1.7553
|57
|2006.01.11 10:34
|t/p
|29
|0.20
|1.7553
|1.7618
|1.7553
|28.00
|557.45
|58
|2006.01.11 10:34
|close
|28
|0.10
|1.7553
|1.7613
|1.7548
|9.00
|566.45
|59
|2006.01.11 10:34
|sell
|30
|0.10
|1.7549
|1.7600
|1.7535
|60
|2006.01.11 10:34
|sell
|31
|0.20
|1.7556
|1.7607
|1.7542
|61
|2006.01.11 11:06
|t/p
|31
|0.20
|1.7542
|1.7607
|1.7542
|28.00
|594.45
|62
|2006.01.11 11:06
|close
|30
|0.10
|1.7542
|1.7600
|1.7535
|7.00
|601.45
|63
|2006.01.11 11:06
|sell
|32
|0.10
|1.7538
|1.7589
|1.7524
|64
|2006.01.11 11:09
|sell
|33
|0.20
|1.7542
|1.7593
|1.7528
|65
|2006.01.11 12:00
|t/p
|33
|0.20
|1.7528
|1.7593
|1.7528
|28.00
|629.45
|66
|2006.01.11 12:00
|close
|32
|0.10
|1.7527
|1.7589
|1.7524
|11.00
|640.45
|67
|2006.01.11 12:00
|sell
|34
|0.10
|1.7523
|1.7574
|1.7509
|68
|2006.01.11 12:01
|sell
|35
|0.20
|1.7528
|1.7579
|1.7514
|69
|2006.01.11 12:40
|s/l
|34
|0.10
|1.7574
|1.7574
|1.7509
|-51.00
|589.45
|70
|2006.01.11 12:40
|close
|35
|0.20
|1.7576
|1.7579
|1.7514
|-96.00
|493.45
|71
|2006.01.11 14:15
|sell
|36
|0.10
|1.7558
|1.7609
|1.7544
|72
|2006.01.11 14:16
|sell
|37
|0.20
|1.7562
|1.7613
|1.7548
|73
|2006.01.11 15:44
|s/l
|36
|0.10
|1.7609
|1.7609
|1.7544
|-51.00
|442.45
|74
|2006.01.11 15:44
|close
|37
|0.20
|1.7610
|1.7613
|1.7548
|-96.00
|346.45
|75
|2006.01.11 17:15
|buy
|38
|0.30
|1.7599
|1.7548
|1.7613
|76
|2006.01.11 17:28
|t/p
|38
|0.30
|1.7613
|1.7548
|1.7613
|42.00
|388.45
|77
|2006.01.12 15:30
|sell
|39
|0.10
|1.7610
|1.7661
|1.7596
|78
|2006.01.12 15:30
|sell
|40
|0.20
|1.7613
|1.7664
|1.7599
|79
|2006.01.12 16:04
|t/p
|40
|0.20
|1.7599
|1.7664
|1.7599
|28.00
|416.45
|80
|2006.01.12 16:04
|close
|39
|0.10
|1.7599
|1.7661
|1.7596
|11.00
|427.45
|81
|2006.01.12 16:04
|sell
|41
|0.10
|1.7595
|1.7646
|1.7581
|82
|2006.01.12 16:05
|sell
|42
|0.20
|1.7600
|1.7651
|1.7586
|83
|2006.01.12 16:08
|t/p
|42
|0.20
|1.7586
|1.7651
|1.7586
|28.00
|455.45
|84
|2006.01.12 16:08
|close
|41
|0.10
|1.7582
|1.7646
|1.7581
|13.00
|468.45
|85
|2006.01.12 16:08
|sell
|43
|0.10
|1.7578
|1.7629
|1.7564
|86
|2006.01.12 16:10
|sell
|44
|0.20
|1.7586
|1.7637
|1.7572
|87
|2006.01.13 07:55
|s/l
|43
|0.10
|1.7629
|1.7629
|1.7564
|-51.22
|417.24
|88
|2006.01.13 07:55
|close
|44
|0.20
|1.7632
|1.7637
|1.7572
|-92.43
|324.81
|89
|2006.01.13 08:15
|buy
|45
|0.30
|1.7629
|1.7578
|1.7643
|90
|2006.01.13 08:28
|t/p
|45
|0.30
|1.7643
|1.7578
|1.7643
|42.00
|366.81
|91
|2006.01.13 08:28
|buy
|46
|0.30
|1.7647
|1.7596
|1.7661
|92
|2006.01.13 08:29
|t/p
|46
|0.30
|1.7661
|1.7596
|1.7661
|42.00
|408.81
|93
|2006.01.13 08:29
|buy
|47
|0.40
|1.7666
|1.7615
|1.7680
|94
|2006.01.13 09:00
|t/p
|47
|0.40
|1.7680
|1.7615
|1.7680
|56.00
|464.81
|95
|2006.01.13 09:00
|buy
|48
|0.40
|1.7684
|1.7633
|1.7698
|96
|2006.01.13 10:39
|t/p
|48
|0.40
|1.7698
|1.7633
|1.7698
|56.00
|520.81
|97
|2006.01.13 10:39
|buy
|49
|0.50
|1.7704
|1.7653
|1.7718
|98
|2006.01.13 11:30
|s/l
|49
|0.50
|1.7653
|1.7653
|1.7718
|-255.00
|265.81
|99
|2006.01.13 11:30
|buy
|50
|0.20
|1.7656
|1.7605
|1.7670
|100
|2006.01.13 11:34
|t/p
|50
|0.20
|1.7670
|1.7605
|1.7670
|28.00
|293.81
|101
|2006.01.16 10:30
|sell
|51
|0.10
|1.7741
|1.7792
|1.7727
|102
|2006.01.16 11:06
|t/p
|51
|0.10
|1.7727
|1.7792
|1.7727
|14.00
|307.81
|103
|2006.01.16 11:06
|sell
|52
|0.10
|1.7713
|1.7764
|1.7699
|104
|2006.01.16 12:15
|t/p
|52
|0.10
|1.7699
|1.7764
|1.7699
|14.00
|321.81
|105
|2006.01.16 12:15
|sell
|53
|0.10
|1.7695
|1.7746
|1.7681
|106
|2006.01.16 13:36
|t/p
|53
|0.10
|1.7681
|1.7746
|1.7681
|14.00
|335.81
|107
|2006.01.16 13:36
|sell
|54
|0.10
|1.7676
|1.7727
|1.7662
|108
|2006.01.16 13:42
|sell
|55
|0.20
|1.7681
|1.7732
|1.7667
|109
|2006.01.16 14:27
|t/p
|55
|0.20
|1.7667
|1.7732
|1.7667
|28.00
|363.81
|110
|2006.01.16 14:27
|close
|54
|0.10
|1.7666
|1.7727
|1.7662
|10.00
|373.81
|111
|2006.01.16 14:27
|sell
|56
|0.10
|1.7662
|1.7713
|1.7648
|112
|2006.01.16 14:30
|sell
|57
|0.20
|1.7666
|1.7717
|1.7652
|113
|2006.01.16 15:38
|t/p
|57
|0.20
|1.7652
|1.7717
|1.7652
|28.00
|401.81
|114
|2006.01.16 15:38
|close
|56
|0.10
|1.7652
|1.7713
|1.7648
|10.00
|411.81
|115
|2006.01.16 15:38
|sell
|58
|0.10
|1.7648
|1.7699
|1.7634
|116
|2006.01.16 15:47
|sell
|59
|0.20
|1.7652
|1.7703
|1.7638
|117
|2006.01.17 08:44
|s/l
|58
|0.10
|1.7699
|1.7699
|1.7634
|-51.22
|360.59
|118
|2006.01.17 08:44
|close
|59
|0.20
|1.7700
|1.7703
|1.7638
|-96.43
|264.16
|119
|2006.01.17 14:15
|sell
|60
|0.10
|1.7618
|1.7669
|1.7604
|120
|2006.01.17 15:02
|t/p
|60
|0.10
|1.7604
|1.7669
|1.7604
|14.00
|278.16
|121
|2006.01.17 15:02
|sell
|61
|0.10
|1.7600
|1.7651
|1.7586
|122
|2006.01.17 20:47
|s/l
|61
|0.10
|1.7651
|1.7651
|1.7586
|-51.00
|227.16
|123
|2006.01.17 21:16
|buy
|62
|0.20
|1.7670
|1.7619
|1.7684
|124
|2006.01.17 23:24
|t/p
|62
|0.20
|1.7684
|1.7619
|1.7684
|28.00
|255.16
|125
|2006.01.17 23:24
|buy
|63
|0.20
|1.7688
|1.7637
|1.7702
|126
|2006.01.18 03:01
|s/l
|63
|0.20
|1.7637
|1.7637
|1.7702
|-102.70
|152.46
|127
|2006.01.18 06:46
|sell
|64
|0.10
|1.7638
|1.7689
|1.7624
|128
|2006.01.18 07:22
|t/p
|64
|0.10
|1.7624
|1.7689
|1.7624
|14.00
|166.46
|129
|2006.01.18 17:45
|sell
|65
|0.10
|1.7612
|1.7663
|1.7598
|130
|2006.01.18 19:05
|t/p
|65
|0.10
|1.7598
|1.7663
|1.7598
|14.00
|180.46
|131
|2006.01.18 19:05
|sell
|66
|0.10
|1.7592
|1.7643
|1.7578
|132
|2006.01.18 22:42
|s/l
|66
|0.10
|1.7643
|1.7643
|1.7578
|-51.00
|129.46
|133
|2006.01.19 09:00
|sell
|67
|0.10
|1.7570
|1.7621
|1.7556
|134
|2006.01.19 09:34
|t/p
|67
|0.10
|1.7556
|1.7621
|1.7556
|14.00
|143.46
|135
|2006.01.19 09:34
|sell
|68
|0.10
|1.7550
|1.7601
|1.7536
|136
|2006.01.19 13:36
|t/p
|68
|0.10
|1.7536
|1.7601
|1.7536
|14.00
|157.46
|137
|2006.01.19 13:36
|sell
|69
|0.10
|1.7531
|1.7582
|1.7517
|138
|2006.01.19 14:23
|s/l
|69
|0.10
|1.7582
|1.7582
|1.7517
|-51.00
|106.46
|139
|2006.01.19 16:00
|buy
|70
|0.10
|1.7560
|1.7509
|1.7574
|140
|2006.01.19 16:08
|t/p
|70
|0.10
|1.7574
|1.7509
|1.7574
|14.00
|120.46
|141
|2006.01.19 16:08
|buy
|71
|0.10
|1.7578
|1.7527
|1.7592
|142
|2006.01.19 16:33
|t/p
|71
|0.10
|1.7592
|1.7527
|1.7592
|14.00
|134.46
|143
|2006.01.19 16:33
|buy
|72
|0.10
|1.7596
|1.7545
|1.7610
|144
|2006.01.19 16:34
|t/p
|72
|0.10
|1.7610
|1.7545
|1.7610
|14.00
|148.46
|145
|2006.01.19 16:34
|buy
|73
|0.10
|1.7616
|1.7565
|1.7630
|146
|2006.01.19 16:42
|t/p
|73
|0.10
|1.7630
|1.7565
|1.7630
|14.00
|162.46
|147
|2006.01.19 16:42
|buy
|74
|0.10
|1.7636
|1.7585
|1.7650
|148
|2006.01.19 20:11
|s/l
|74
|0.10
|1.7585
|1.7585
|1.7650
|-51.00
|111.46
|149
|2006.01.19 20:11
|buy
|75
|0.10
|1.7588
|1.7537
|1.7602
|150
|2006.01.19 22:32
|t/p
|75
|0.10
|1.7602
|1.7537
|1.7602
|14.00
|125.46
|151
|2006.01.19 23:15
|sell
|76
|0.10
|1.7592
|1.7643
|1.7578
|152
|2006.01.19 23:33
|t/p
|76
|0.10
|1.7578
|1.7643
|1.7578
|14.00
|139.46
|153
|2006.01.20 13:30
|buy
|77
|0.10
|1.7620
|1.7569
|1.7634
|154
|2006.01.20 14:54
|t/p
|77
|0.10
|1.7634
|1.7569
|1.7634
|14.00
|153.46
|155
|2006.01.20 14:54
|buy
|78
|0.10
|1.7638
|1.7587
|1.7652
|156
|2006.01.20 15:00
|t/p
|78
|0.10
|1.7652
|1.7587
|1.7652
|14.00
|167.46
|157
|2006.01.25 00:30
|sell
|79
|0.10
|1.7841
|1.7892
|1.7827
|158
|2006.01.25 01:28
|t/p
|79
|0.10
|1.7827
|1.7892
|1.7827
|14.00
|181.46
|159
|2006.01.25 01:45
|sell
|80
|0.10
|1.7826
|1.7877
|1.7812
|160
|2006.01.25 10:16
|s/l
|80
|0.10
|1.7877
|1.7877
|1.7812
|-51.00
|130.46
|161
|2006.01.25 10:16
|buy
|81
|0.10
|1.7879
|1.7828
|1.7893
|162
|2006.01.25 10:31
|t/p
|81
|0.10
|1.7893
|1.7828
|1.7893
|14.00
|144.46
|163
|2006.01.25 10:31
|buy
|82
|0.10
|1.7899
|1.7848
|1.7913
|164
|2006.01.25 10:48
|t/p
|82
|0.10
|1.7913
|1.7848
|1.7913
|14.00
|158.46
|165
|2006.01.25 10:48
|buy
|83
|0.10
|1.7923
|1.7872
|1.7937
|166
|2006.01.25 14:43
|s/l
|83
|0.10
|1.7872
|1.7872
|1.7937
|-51.00
|107.46
|167
|2006.01.25 20:01
|sell
|84
|0.10
|1.7868
|1.7919
|1.7854
|168
|2006.01.25 20:29
|t/p
|84
|0.10
|1.7854
|1.7919
|1.7854
|14.00
|121.46
|169
|2006.01.25 20:29
|sell
|85
|0.10
|1.7850
|1.7901
|1.7836
|170
|2006.01.25 21:30
|t/p
|85
|0.10
|1.7836
|1.7901
|1.7836
|14.00
|135.46
|171
|2006.01.26 19:30
|sell
|86
|0.10
|1.7806
|1.7857
|1.7792
|172
|2006.01.26 20:14
|t/p
|86
|0.10
|1.7792
|1.7857
|1.7792
|14.00
|149.46
|173
|2006.01.26 20:30
|sell
|87
|0.10
|1.7803
|1.7854
|1.7789
|174
|2006.01.26 23:22
|t/p
|87
|0.10
|1.7789
|1.7854
|1.7789
|14.00
|163.46
|175
|2006.01.26 23:22
|sell
|88
|0.10
|1.7784
|1.7835
|1.7770
|176
|2006.01.27 12:09
|t/p
|88
|0.10
|1.7770
|1.7835
|1.7770
|13.79
|177.25
|177
|2006.01.27 16:15
|sell
|89
|0.10
|1.7826
|1.7877
|1.7812
|178
|2006.01.27 16:19
|t/p
|89
|0.10
|1.7812
|1.7877
|1.7812
|14.00
|191.25
|179
|2006.01.27 16:19
|sell
|90
|0.10
|1.7808
|1.7859
|1.7794
|180
|2006.01.27 16:20
|t/p
|90
|0.10
|1.7794
|1.7859
|1.7794
|14.00
|205.25
|181
|2006.01.27 16:20
|sell
|91
|0.10
|1.7790
|1.7841
|1.7776
|182
|2006.01.27 16:24
|t/p
|91
|0.10
|1.7776
|1.7841
|1.7776
|14.00
|219.25
|183
|2006.01.27 16:24
|sell
|92
|0.10
|1.7772
|1.7823
|1.7758
|184
|2006.01.27 16:45
|t/p
|92
|0.10
|1.7758
|1.7823
|1.7758
|14.00
|233.25
|185
|2006.01.27 17:00
|sell
|93
|0.10
|1.7725
|1.7776
|1.7711
|186
|2006.01.27 19:10
|t/p
|93
|0.10
|1.7711
|1.7776
|1.7711
|14.00
|247.25
|187
|2006.01.27 19:10
|sell
|94
|0.10
|1.7706
|1.7757
|1.7692
|188
|2006.01.27 19:22
|t/p
|94
|0.10
|1.7692
|1.7757
|1.7692
|14.00
|261.25
|189
|2006.01.27 19:22
|sell
|95
|0.10
|1.7686
|1.7737
|1.7672
|190
|2006.01.27 19:30
|t/p
|95
|0.10
|1.7672
|1.7737
|1.7672
|14.00
|275.25
|191
|2006.01.27 19:30
|sell
|96
|0.10
|1.7667
|1.7718
|1.7653
|192
|2006.01.30 09:28
|t/p
|96
|0.10
|1.7653
|1.7718
|1.7653
|13.79
|289.03
|193
|2006.02.01 00:45
|sell
|97
|0.10
|1.7782
|1.7833
|1.7768
|194
|2006.02.01 10:48
|t/p
|97
|0.10
|1.7768
|1.7833
|1.7768
|14.00
|303.03
|195
|2006.02.02 13:45
|buy
|98
|0.30
|1.7764
|1.7713
|1.7778
|196
|2006.02.02 14:09
|t/p
|98
|0.30
|1.7778
|1.7713
|1.7778
|42.00
|345.03
|197
|2006.02.02 16:15
|buy
|99
|0.30
|1.7777
|1.7726
|1.7791
|198
|2006.02.02 16:29
|t/p
|99
|0.30
|1.7791
|1.7726
|1.7791
|42.00
|387.03
|199
|2006.02.03 14:00
|sell
|100
|0.10
|1.7763
|1.7814
|1.7749
|200
|2006.02.03 14:10
|sell
|101
|0.20
|1.7767
|1.7818
|1.7753
|201
|2006.02.03 14:29
|t/p
|101
|0.20
|1.7753
|1.7818
|1.7753
|28.00
|415.03
|202
|2006.02.03 14:29
|close
|100
|0.10
|1.7753
|1.7814
|1.7749
|10.00
|425.03
|203
|2006.02.03 14:29
|sell
|102
|0.10
|1.7749
|1.7800
|1.7735
|204
|2006.02.03 14:29
|sell
|103
|0.20
|1.7767
|1.7818
|1.7753
|205
|2006.02.03 14:29
|t/p
|103
|0.20
|1.7753
|1.7818
|1.7753
|28.00
|453.03
|206
|2006.02.03 14:29
|close
|102
|0.10
|1.7748
|1.7800
|1.7735
|1.00
|454.03
|207
|2006.02.03 14:29
|sell
|104
|0.10
|1.7744
|1.7795
|1.7730
|208
|2006.02.03 14:29
|sell
|105
|0.20
|1.7763
|1.7814
|1.7749
|209
|2006.02.03 14:30
|s/l
|104
|0.10
|1.7795
|1.7795
|1.7730
|-51.00
|403.03
|210
|2006.02.03 14:30
|close
|105
|0.20
|1.7801
|1.7814
|1.7749
|-76.00
|327.03
|211
|2006.02.03 14:30
|sell
|106
|0.10
|1.7797
|1.7848
|1.7783
|212
|2006.02.03 14:30
|t/p
|106
|0.10
|1.7783
|1.7848
|1.7783
|14.00
|341.03
|213
|2006.02.03 14:30
|sell
|107
|0.10
|1.7773
|1.7824
|1.7759
|214
|2006.02.03 14:30
|t/p
|107
|0.10
|1.7759
|1.7824
|1.7759
|14.00
|355.03
|215
|2006.02.03 14:30
|sell
|108
|0.10
|1.7755
|1.7806
|1.7741
|216
|2006.02.03 14:30
|sell
|109
|0.20
|1.7773
|1.7824
|1.7759
|217
|2006.02.03 14:31
|t/p
|109
|0.20
|1.7759
|1.7824
|1.7759
|28.00
|383.03
|218
|2006.02.03 14:31
|close
|108
|0.10
|1.7759
|1.7806
|1.7741
|-4.00
|379.03
|219
|2006.02.03 14:31
|sell
|110
|0.10
|1.7755
|1.7806
|1.7741
|220
|2006.02.03 14:31
|sell
|111
|0.20
|1.7762
|1.7813
|1.7748
|221
|2006.02.03 14:32
|t/p
|111
|0.20
|1.7748
|1.7813
|1.7748
|28.00
|407.03
|222
|2006.02.03 14:32
|close
|110
|0.10
|1.7745
|1.7806
|1.7741
|10.00
|417.03
|223
|2006.02.03 14:32
|sell
|112
|0.10
|1.7741
|1.7792
|1.7727
|224
|2006.02.03 14:32
|sell
|113
|0.20
|1.7748
|1.7799
|1.7734
|225
|2006.02.03 14:35
|t/p
|113
|0.20
|1.7734
|1.7799
|1.7734
|28.00
|445.03
|226
|2006.02.03 14:35
|close
|112
|0.10
|1.7732
|1.7792
|1.7727
|9.00
|454.03
|227
|2006.02.03 14:35
|sell
|114
|0.10
|1.7728
|1.7779
|1.7714
|228
|2006.02.03 14:35
|sell
|115
|0.20
|1.7735
|1.7786
|1.7721
|229
|2006.02.03 14:35
|t/p
|114
|0.10
|1.7714
|1.7779
|1.7714
|14.00
|468.03
|230
|2006.02.03 14:35
|t/p
|115
|0.20
|1.7721
|1.7786
|1.7721
|28.00
|496.03
|231
|2006.02.03 14:35
|sell
|116
|0.10
|1.7710
|1.7761
|1.7696
|232
|2006.02.03 14:36
|sell
|117
|0.20
|1.7713
|1.7764
|1.7699
|233
|2006.02.03 14:37
|t/p
|117
|0.20
|1.7699
|1.7764
|1.7699
|28.00
|524.03
|234
|2006.02.03 14:37
|close
|116
|0.10
|1.7696
|1.7761
|1.7696
|14.00
|538.03
|235
|2006.02.03 14:37
|sell
|118
|0.10
|1.7692
|1.7743
|1.7678
|236
|2006.02.03 14:37
|sell
|119
|0.20
|1.7713
|1.7764
|1.7699
|237
|2006.02.03 14:55
|t/p
|119
|0.20
|1.7699
|1.7764
|1.7699
|28.00
|566.03
|238
|2006.02.03 14:55
|close
|118
|0.10
|1.7693
|1.7743
|1.7678
|-1.00
|565.03
|239
|2006.02.03 14:55
|sell
|120
|0.10
|1.7689
|1.7740
|1.7675
|240
|2006.02.03 14:55
|sell
|121
|0.20
|1.7692
|1.7743
|1.7678
|241
|2006.02.03 14:58
|t/p
|121
|0.20
|1.7678
|1.7743
|1.7678
|28.00
|593.03
|242
|2006.02.03 14:58
|close
|120
|0.10
|1.7677
|1.7740
|1.7675
|12.00
|605.03
|243
|2006.02.03 14:58
|sell
|122
|0.10
|1.7673
|1.7724
|1.7659
|244
|2006.02.03 14:59
|sell
|123
|0.20
|1.7677
|1.7728
|1.7663
|245
|2006.02.03 15:07
|t/p
|123
|0.20
|1.7663
|1.7728
|1.7663
|28.00
|633.03
|246
|2006.02.03 15:07
|close
|122
|0.10
|1.7662
|1.7724
|1.7659
|11.00
|644.03
|247
|2006.02.03 15:07
|sell
|124
|0.10
|1.7658
|1.7709
|1.7644
|248
|2006.02.03 15:07
|sell
|125
|0.20
|1.7662
|1.7713
|1.7648
|249
|2006.02.03 15:08
|t/p
|125
|0.20
|1.7648
|1.7713
|1.7648
|28.00
|672.03
|250
|2006.02.03 15:08
|close
|124
|0.10
|1.7648
|1.7709
|1.7644
|10.00
|682.03
|251
|2006.02.03 15:08
|sell
|126
|0.10
|1.7644
|1.7695
|1.7630
|252
|2006.02.03 15:09
|sell
|127
|0.20
|1.7652
|1.7703
|1.7638
|253
|2006.02.03 15:19
|t/p
|127
|0.20
|1.7638
|1.7703
|1.7638
|28.00
|710.03
|254
|2006.02.03 15:19
|close
|126
|0.10
|1.7638
|1.7695
|1.7630
|6.00
|716.03
|255
|2006.02.03 15:19
|sell
|128
|0.10
|1.7634
|1.7685
|1.7620
|256
|2006.02.03 15:21
|sell
|129
|0.20
|1.7638
|1.7689
|1.7624
|257
|2006.02.03 15:27
|t/p
|129
|0.20
|1.7624
|1.7689
|1.7624
|28.00
|744.03
|258
|2006.02.03 15:27
|close
|128
|0.10
|1.7621
|1.7685
|1.7620
|13.00
|757.03
|259
|2006.02.03 15:27
|sell
|130
|0.10
|1.7617
|1.7668
|1.7603
|260
|2006.02.03 15:28
|sell
|131
|0.20
|1.7621
|1.7672
|1.7607
|261
|2006.02.03 15:32
|sell
|132
|0.40
|1.7625
|1.7676
|1.7611
|262
|2006.02.03 16:40
|t/p
|132
|0.40
|1.7611
|1.7676
|1.7611
|56.00
|813.03
|263
|2006.02.03 16:40
|close
|131
|0.20
|1.7611
|1.7672
|1.7607
|20.00
|833.03
|264
|2006.02.03 16:40
|close
|130
|0.10
|1.7611
|1.7668
|1.7603
|6.00
|839.03
|265
|2006.02.03 16:40
|sell
|133
|0.10
|1.7607
|1.7658
|1.7593
|266
|2006.02.03 16:40
|sell
|134
|0.20
|1.7611
|1.7662
|1.7597
|267
|2006.02.03 16:43
|sell
|135
|0.40
|1.7620
|1.7671
|1.7606
|268
|2006.02.03 16:46
|t/p
|135
|0.40
|1.7606
|1.7671
|1.7606
|56.00
|895.03
|269
|2006.02.03 16:46
|close
|134
|0.20
|1.7606
|1.7662
|1.7597
|10.00
|905.03
|270
|2006.02.03 16:46
|close
|133
|0.10
|1.7606
|1.7658
|1.7593
|1.00
|906.03
|271
|2006.02.03 16:46
|sell
|136
|0.10
|1.7602
|1.7653
|1.7588
|272
|2006.02.03 16:46
|sell
|137
|0.20
|1.7610
|1.7661
|1.7596
|273
|2006.02.03 17:05
|sell
|138
|0.40
|1.7616
|1.7667
|1.7602
|274
|2006.02.03 17:23
|t/p
|138
|0.40
|1.7602
|1.7667
|1.7602
|56.00
|962.03
|275
|2006.02.03 17:23
|close
|137
|0.20
|1.7602
|1.7661
|1.7596
|16.00
|978.03
|276
|2006.02.03 17:23
|close
|136
|0.10
|1.7602
|1.7653
|1.7588
|0.00
|978.03
|277
|2006.02.03 17:23
|sell
|139
|0.10
|1.7598
|1.7649
|1.7584
|278
|2006.02.03 17:23
|sell
|140
|0.20
|1.7604
|1.7655
|1.7590
|279
|2006.02.03 17:25
|sell
|141
|0.40
|1.7609
|1.7660
|1.7595
|280
|2006.02.06 08:12
|t/p
|141
|0.40
|1.7595
|1.7660
|1.7595
|55.14
|1033.17
|281
|2006.02.06 08:12
|close
|140
|0.20
|1.7593
|1.7655
|1.7590
|21.57
|1054.74
|282
|2006.02.06 08:12
|close
|139
|0.10
|1.7593
|1.7649
|1.7584
|4.79
|1059.53
|283
|2006.02.06 08:12
|sell
|142
|0.10
|1.7589
|1.7640
|1.7575
|284
|2006.02.06 08:12
|sell
|143
|0.20
|1.7593
|1.7644
|1.7579
|285
|2006.02.06 08:24
|t/p
|143
|0.20
|1.7579
|1.7644
|1.7579
|28.00
|1087.53
|286
|2006.02.06 08:24
|close
|142
|0.10
|1.7579
|1.7640
|1.7575
|10.00
|1097.53
|287
|2006.02.06 08:24
|sell
|144
|0.10
|1.7575
|1.7626
|1.7561
|288
|2006.02.06 08:30
|sell
|145
|0.20
|1.7580
|1.7631
|1.7566
|289
|2006.02.06 08:44
|t/p
|145
|0.20
|1.7566
|1.7631
|1.7566
|28.00
|1125.53
|290
|2006.02.06 08:44
|close
|144
|0.10
|1.7566
|1.7626
|1.7561
|9.00
|1134.53
|291
|2006.02.06 08:44
|sell
|146
|0.10
|1.7562
|1.7613
|1.7548
|292
|2006.02.06 09:02
|sell
|147
|0.20
|1.7569
|1.7620
|1.7555
|293
|2006.02.06 09:06
|sell
|148
|0.40
|1.7572
|1.7623
|1.7558
|294
|2006.02.06 09:46
|t/p
|148
|0.40
|1.7558
|1.7623
|1.7558
|56.00
|1190.53
|295
|2006.02.06 09:46
|close
|147
|0.20
|1.7558
|1.7620
|1.7555
|22.00
|1212.53
|296
|2006.02.06 09:46
|close
|146
|0.10
|1.7558
|1.7613
|1.7548
|4.00
|1216.53
|297
|2006.02.06 09:46
|sell
|149
|0.10
|1.7554
|1.7605
|1.7540
|298
|2006.02.06 09:46
|sell
|150
|0.20
|1.7559
|1.7610
|1.7545
|299
|2006.02.06 09:47
|sell
|151
|0.40
|1.7563
|1.7614
|1.7549
|300
|2006.02.06 10:05
|t/p
|151
|0.40
|1.7549
|1.7614
|1.7549
|56.00
|1272.53
|301
|2006.02.06 10:05
|close
|150
|0.20
|1.7549
|1.7610
|1.7545
|20.00
|1292.53
|302
|2006.02.06 10:05
|close
|149
|0.10
|1.7549
|1.7605
|1.7540
|5.00
|1297.53
|303
|2006.02.06 10:05
|sell
|152
|0.10
|1.7545
|1.7596
|1.7531
|304
|2006.02.06 10:09
|sell
|153
|0.20
|1.7550
|1.7601
|1.7536
|305
|2006.02.06 10:11
|sell
|154
|0.40
|1.7553
|1.7604
|1.7539
|306
|2006.02.06 12:25
|t/p
|154
|0.40
|1.7539
|1.7604
|1.7539
|56.00
|1353.53
|307
|2006.02.06 12:25
|close
|153
|0.20
|1.7537
|1.7601
|1.7536
|26.00
|1379.53
|308
|2006.02.06 12:25
|close
|152
|0.10
|1.7537
|1.7596
|1.7531
|8.00
|1387.53
|309
|2006.02.06 12:25
|sell
|155
|0.10
|1.7533
|1.7584
|1.7519
|310
|2006.02.06 12:25
|sell
|156
|0.20
|1.7541
|1.7592
|1.7527
|311
|2006.02.06 12:36
|t/p
|156
|0.20
|1.7527
|1.7592
|1.7527
|28.00
|1415.53
|312
|2006.02.06 12:36
|close
|155
|0.10
|1.7526
|1.7584
|1.7519
|7.00
|1422.53
|313
|2006.02.06 12:36
|sell
|157
|0.10
|1.7522
|1.7573
|1.7508
|314
|2006.02.06 12:36
|sell
|158
|0.20
|1.7526
|1.7577
|1.7512
|315
|2006.02.06 12:53
|sell
|159
|0.40
|1.7530
|1.7581
|1.7516
|316
|2006.02.06 14:58
|t/p
|158
|0.20
|1.7512
|1.7577
|1.7512
|28.00
|1450.53
|317
|2006.02.06 14:58
|t/p
|159
|0.40
|1.7516
|1.7581
|1.7516
|56.00
|1506.53
|318
|2006.02.06 14:58
|close
|157
|0.10
|1.7510
|1.7573
|1.7508
|12.00
|1518.53
|319
|2006.02.06 14:58
|sell
|160
|0.10
|1.7506
|1.7557
|1.7492
|320
|2006.02.06 15:05
|sell
|161
|0.20
|1.7510
|1.7561
|1.7496
|321
|2006.02.06 15:06
|sell
|162
|0.40
|1.7516
|1.7567
|1.7502
|322
|2006.02.06 16:03
|t/p
|162
|0.40
|1.7502
|1.7567
|1.7502
|56.00
|1574.53
|323
|2006.02.06 16:03
|close
|161
|0.20
|1.7502
|1.7561
|1.7496
|16.00
|1590.53
|324
|2006.02.06 16:03
|close
|160
|0.10
|1.7502
|1.7557
|1.7492
|4.00
|1594.53
|325
|2006.02.06 17:00
|sell
|163
|0.10
|1.7504
|1.7555
|1.7490
|326
|2006.02.06 17:08
|t/p
|163
|0.10
|1.7490
|1.7555
|1.7490
|14.00
|1608.53
|327
|2006.02.06 17:08
|sell
|164
|0.10
|1.7486
|1.7537
|1.7472
|328
|2006.02.06 17:09
|sell
|165
|0.20
|1.7494
|1.7545
|1.7480
|329
|2006.02.06 17:13
|sell
|166
|0.40
|1.7498
|1.7549
|1.7484
|330
|2006.02.06 17:20
|sell
|167
|0.80
|1.7502
|1.7553
|1.7488
|331
|2006.02.06 17:40
|t/p
|167
|0.80
|1.7488
|1.7553
|1.7488
|112.00
|1720.53
|332
|2006.02.06 17:40
|close
|166
|0.40
|1.7488
|1.7549
|1.7484
|40.00
|1760.53
|333
|2006.02.06 17:40
|close
|165
|0.20
|1.7488
|1.7545
|1.7480
|12.00
|1772.53
|334
|2006.02.06 17:40
|close
|164
|0.10
|1.7488
|1.7537
|1.7472
|-2.00
|1770.53
|335
|2006.02.06 17:40
|sell
|168
|0.10
|1.7484
|1.7535
|1.7470
|336
|2006.02.06 17:40
|sell
|169
|0.20
|1.7490
|1.7541
|1.7476
|337
|2006.02.06 17:49
|t/p
|169
|0.20
|1.7476
|1.7541
|1.7476
|28.00
|1798.53
|338
|2006.02.06 17:49
|close
|168
|0.10
|1.7476
|1.7535
|1.7470
|8.00
|1806.53
|339
|2006.02.06 17:49
|sell
|170
|0.10
|1.7472
|1.7523
|1.7458
|340
|2006.02.06 17:49
|sell
|171
|0.20
|1.7476
|1.7527
|1.7462
|341
|2006.02.06 18:00
|t/p
|171
|0.20
|1.7462
|1.7527
|1.7462
|28.00
|1834.53
|342
|2006.02.06 18:00
|close
|170
|0.10
|1.7461
|1.7523
|1.7458
|11.00
|1845.53
|343
|2006.02.06 18:00
|sell
|172
|0.10
|1.7457
|1.7508
|1.7443
|344
|2006.02.06 18:01
|sell
|173
|0.20
|1.7461
|1.7512
|1.7447
|345
|2006.02.06 18:05
|sell
|174
|0.40
|1.7466
|1.7517
|1.7452
|346
|2006.02.06 18:06
|sell
|175
|0.80
|1.7470
|1.7521
|1.7456
|347
|2006.02.06 18:13
|t/p
|175
|0.80
|1.7456
|1.7521
|1.7456
|112.00
|1957.53
|348
|2006.02.06 18:13
|close
|174
|0.40
|1.7455
|1.7517
|1.7452
|44.00
|2001.53
|349
|2006.02.06 18:13
|close
|173
|0.20
|1.7455
|1.7512
|1.7447
|12.00
|2013.53
|350
|2006.02.06 18:13
|close
|172
|0.10
|1.7455
|1.7508
|1.7443
|2.00
|2015.53
|351
|2006.02.06 18:13
|sell
|176
|0.10
|1.7451
|1.7502
|1.7437
|352
|2006.02.06 18:13
|sell
|177
|0.20
|1.7455
|1.7506
|1.7441
|353
|2006.02.06 18:13
|sell
|178
|0.40
|1.7463
|1.7514
|1.7449
|354
|2006.02.06 18:13
|t/p
|178
|0.40
|1.7449
|1.7514
|1.7449
|56.00
|2071.53
|355
|2006.02.06 18:13
|close
|177
|0.20
|1.7449
|1.7506
|1.7441
|12.00
|2083.53
|356
|2006.02.06 18:13
|close
|176
|0.10
|1.7449
|1.7502
|1.7437
|2.00
|2085.53
|357
|2006.02.06 18:13
|sell
|179
|0.10
|1.7445
|1.7496
|1.7431
|358
|2006.02.06 18:26
|sell
|180
|0.20
|1.7449
|1.7500
|1.7435
|359
|2006.02.06 18:27
|sell
|181
|0.40
|1.7452
|1.7503
|1.7438
|360
|2006.02.06 18:41
|sell
|182
|0.80
|1.7456
|1.7507
|1.7442
|361
|2006.02.07 04:16
|s/l
|179
|0.10
|1.7496
|1.7496
|1.7431
|-51.22
|2034.31
|362
|2006.02.07 04:16
|close
|182
|0.80
|1.7498
|1.7507
|1.7442
|-337.72
|1696.59
|363
|2006.02.07 04:16
|close
|181
|0.40
|1.7498
|1.7503
|1.7438
|-184.86
|1511.73
|364
|2006.02.07 04:16
|close
|180
|0.20
|1.7498
|1.7500
|1.7435
|-98.43
|1413.30
|365
|2006.02.07 15:33
|sell
|183
|0.10
|1.7463
|1.7514
|1.7449
|366
|2006.02.07 16:04
|t/p
|183
|0.10
|1.7449
|1.7514
|1.7449
|14.00
|1427.30
|367
|2006.02.07 16:15
|sell
|184
|0.10
|1.7426
|1.7477
|1.7412
|368
|2006.02.07 16:18
|sell
|185
|0.20
|1.7434
|1.7485
|1.7420
|369
|2006.02.07 16:38
|t/p
|185
|0.20
|1.7420
|1.7485
|1.7420
|28.00
|1455.30
|370
|2006.02.07 16:38
|close
|184
|0.10
|1.7420
|1.7477
|1.7412
|6.00
|1461.30
|371
|2006.02.07 16:38
|sell
|186
|0.10
|1.7416
|1.7467
|1.7402
|372
|2006.02.07 16:38
|sell
|187
|0.20
|1.7423
|1.7474
|1.7409
|373
|2006.02.07 16:51
|sell
|188
|0.40
|1.7427
|1.7478
|1.7413
|374
|2006.02.07 16:58
|t/p
|188
|0.40
|1.7413
|1.7478
|1.7413
|56.00
|1517.30
|375
|2006.02.07 16:58
|close
|187
|0.20
|1.7413
|1.7474
|1.7409
|20.00
|1537.30
|376
|2006.02.07 16:58
|close
|186
|0.10
|1.7413
|1.7467
|1.7402
|3.00
|1540.30
|377
|2006.02.07 17:00
|sell
|189
|0.10
|1.7409
|1.7460
|1.7395
|378
|2006.02.07 17:00
|sell
|190
|0.20
|1.7413
|1.7464
|1.7399
|379
|2006.02.07 17:07
|sell
|191
|0.40
|1.7419
|1.7470
|1.7405
|380
|2006.02.07 18:30
|s/l
|189
|0.10
|1.7460
|1.7460
|1.7395
|-51.00
|1489.30
|381
|2006.02.07 18:30
|close
|191
|0.40
|1.7461
|1.7470
|1.7405
|-168.00
|1321.30
|382
|2006.02.07 18:30
|close
|190
|0.20
|1.7461
|1.7464
|1.7399
|-96.00
|1225.30
|383
|2006.02.10 06:00
|buy
|192
|1.10
|1.7456
|1.7405
|1.7470
|384
|2006.02.10 06:26
|t/p
|192
|1.10
|1.7470
|1.7405
|1.7470
|154.00
|1379.30
|385
|2006.02.10 14:17
|buy
|193
|1.30
|1.7507
|1.7456
|1.7521
|386
|2006.02.10 14:36
|t/p
|193
|1.30
|1.7521
|1.7456
|1.7521
|182.00
|1561.30
|387
|2006.02.10 14:36
|buy
|194
|1.40
|1.7525
|1.7474
|1.7539
|388
|2006.02.10 14:48
|t/p
|194
|1.40
|1.7539
|1.7474
|1.7539
|196.00
|1757.30
|389
|2006.02.10 14:48
|buy
|195
|1.60
|1.7543
|1.7492
|1.7557
|390
|2006.02.10 14:55
|t/p
|195
|1.60
|1.7557
|1.7492
|1.7557
|224.00
|1981.30
|391
|2006.02.10 14:55
|buy
|196
|1.80
|1.7561
|1.7510
|1.7575
|392
|2006.02.10 15:00
|t/p
|196
|1.80
|1.7575
|1.7510
|1.7575
|252.00
|2233.30
|393
|2006.02.10 15:00
|buy
|197
|2.00
|1.7579
|1.7528
|1.7593
|394
|2006.02.10 16:23
|s/l
|197
|2.00
|1.7528
|1.7528
|1.7593
|-1020.00
|1213.30
|395
|2006.02.14 11:45
|sell
|198
|0.10
|1.7372
|1.7423
|1.7358
|396
|2006.02.14 12:28
|t/p
|198
|0.10
|1.7358
|1.7423
|1.7358
|14.00
|1227.30
|397
|2006.02.14 12:28
|sell
|199
|0.10
|1.7354
|1.7405
|1.7340
|398
|2006.02.14 12:30
|sell
|200
|0.20
|1.7358
|1.7409
|1.7344
|399
|2006.02.14 13:29
|sell
|201
|0.40
|1.7362
|1.7413
|1.7348
|400
|2006.02.14 14:05
|t/p
|201
|0.40
|1.7348
|1.7413
|1.7348
|56.00
|1283.30
|401
|2006.02.14 14:05
|close
|200
|0.20
|1.7348
|1.7409
|1.7344
|20.00
|1303.30
|402
|2006.02.14 14:05
|close
|199
|0.10
|1.7348
|1.7405
|1.7340
|6.00
|1309.30
|403
|2006.02.14 14:05
|sell
|202
|0.10
|1.7344
|1.7395
|1.7330
|404
|2006.02.14 14:06
|sell
|203
|0.20
|1.7348
|1.7399
|1.7334
|405
|2006.02.14 14:17
|sell
|204
|0.40
|1.7352
|1.7403
|1.7338
|406
|2006.02.14 14:30
|t/p
|203
|0.20
|1.7334
|1.7399
|1.7334
|28.00
|1337.30
|407
|2006.02.14 14:30
|t/p
|204
|0.40
|1.7338
|1.7403
|1.7338
|56.00
|1393.30
|408
|2006.02.14 14:30
|close
|202
|0.10
|1.7333
|1.7395
|1.7330
|11.00
|1404.30
|409
|2006.02.14 14:30
|sell
|205
|0.10
|1.7329
|1.7380
|1.7315
|410
|2006.02.14 14:30
|sell
|206
|0.20
|1.7342
|1.7393
|1.7328
|411
|2006.02.14 14:30
|sell
|207
|0.40
|1.7349
|1.7400
|1.7335
|412
|2006.02.14 14:31
|t/p
|207
|0.40
|1.7335
|1.7400
|1.7335
|56.00
|1460.30
|413
|2006.02.14 14:31
|close
|206
|0.20
|1.7330
|1.7393
|1.7328
|24.00
|1484.30
|414
|2006.02.14 14:31
|close
|205
|0.10
|1.7330
|1.7380
|1.7315
|-1.00
|1483.30
|415
|2006.02.14 14:31
|sell
|208
|0.10
|1.7326
|1.7377
|1.7312
|416
|2006.02.14 14:31
|sell
|209
|0.20
|1.7330
|1.7381
|1.7316
|417
|2006.02.14 14:31
|sell
|210
|0.40
|1.7334
|1.7385
|1.7320
|418
|2006.02.14 14:38
|t/p
|210
|0.40
|1.7320
|1.7385
|1.7320
|56.00
|1539.30
|419
|2006.02.14 14:38
|close
|209
|0.20
|1.7318
|1.7381
|1.7316
|24.00
|1563.30
|420
|2006.02.14 14:38
|close
|208
|0.10
|1.7318
|1.7377
|1.7312
|8.00
|1571.30
|421
|2006.02.14 14:38
|sell
|211
|0.10
|1.7314
|1.7365
|1.7300
|422
|2006.02.14 14:49
|sell
|212
|0.20
|1.7318
|1.7369
|1.7304
|423
|2006.02.14 15:15
|t/p
|212
|0.20
|1.7304
|1.7369
|1.7304
|28.00
|1599.30
|424
|2006.02.14 15:15
|close
|211
|0.10
|1.7304
|1.7365
|1.7300
|10.00
|1609.30
|425
|2006.02.14 15:15
|sell
|213
|0.10
|1.7300
|1.7351
|1.7286
|426
|2006.02.14 15:27
|sell
|214
|0.20
|1.7305
|1.7356
|1.7291
|427
|2006.02.14 15:39
|sell
|215
|0.40
|1.7309
|1.7360
|1.7295
|428
|2006.02.14 15:43
|sell
|216
|0.80
|1.7315
|1.7366
|1.7301
|429
|2006.02.14 16:21
|t/p
|216
|0.80
|1.7301
|1.7366
|1.7301
|112.00
|1721.30
|430
|2006.02.14 16:21
|close
|215
|0.40
|1.7301
|1.7360
|1.7295
|32.00
|1753.30
|431
|2006.02.14 16:21
|close
|214
|0.20
|1.7301
|1.7356
|1.7291
|8.00
|1761.30
|432
|2006.02.14 16:21
|close
|213
|0.10
|1.7301
|1.7351
|1.7286
|-1.00
|1760.30
|433
|2006.02.14 16:21
|sell
|217
|0.10
|1.7297
|1.7348
|1.7283
|434
|2006.02.14 16:26
|sell
|218
|0.20
|1.7302
|1.7353
|1.7288
|435
|2006.02.14 16:35
|sell
|219
|0.40
|1.7306
|1.7357
|1.7292
|436
|2006.02.14 16:49
|t/p
|219
|0.40
|1.7292
|1.7357
|1.7292
|56.00
|1816.30
|437
|2006.02.14 16:49
|close
|218
|0.20
|1.7292
|1.7353
|1.7288
|20.00
|1836.30
|438
|2006.02.14 16:49
|close
|217
|0.10
|1.7292
|1.7348
|1.7283
|5.00
|1841.30
|439
|2006.02.14 16:49
|sell
|220
|0.10
|1.7288
|1.7339
|1.7274
|440
|2006.02.14 16:50
|sell
|221
|0.20
|1.7291
|1.7342
|1.7277
|441
|2006.02.14 16:51
|sell
|222
|0.40
|1.7295
|1.7346
|1.7281
|442
|2006.02.14 17:01
|sell
|223
|0.80
|1.7302
|1.7353
|1.7288
|443
|2006.02.14 17:29
|s/l
|220
|0.10
|1.7339
|1.7339
|1.7274
|-51.00
|1790.30
|444
|2006.02.14 17:29
|close
|223
|0.80
|1.7340
|1.7353
|1.7288
|-304.00
|1486.30
|445
|2006.02.14 17:29
|close
|222
|0.40
|1.7340
|1.7346
|1.7281
|-180.00
|1306.30
|446
|2006.02.14 17:29
|close
|221
|0.20
|1.7340
|1.7342
|1.7277
|-98.00
|1208.30
|447
|2006.02.14 21:45
|buy
|224
|1.10
|1.7367
|1.7316
|1.7381
|448
|2006.02.15 11:36
|t/p
|224
|1.10
|1.7381
|1.7316
|1.7381
|150.15
|1358.45
|449
|2006.02.15 13:30
|buy
|225
|1.20
|1.7394
|1.7343
|1.7408
|450
|2006.02.15 13:58
|t/p
|225
|1.20
|1.7408
|1.7343
|1.7408
|168.00
|1526.45
|451
|2006.02.15 13:58
|buy
|226
|1.40
|1.7413
|1.7362
|1.7427
|452
|2006.02.15 14:19
|t/p
|226
|1.40
|1.7427
|1.7362
|1.7427
|196.00
|1722.45
|453
|2006.02.15 14:19
|buy
|227
|1.60
|1.7431
|1.7380
|1.7445
|454
|2006.02.15 14:45
|t/p
|227
|1.60
|1.7445
|1.7380
|1.7445
|224.00
|1946.45
|455
|2006.02.15 14:45
|buy
|228
|1.80
|1.7449
|1.7398
|1.7463
|456
|2006.02.15 15:00
|t/p
|228
|1.80
|1.7463
|1.7398
|1.7463
|252.00
|2198.45
|457
|2006.02.15 15:00
|buy
|229
|2.00
|1.7467
|1.7416
|1.7481
|458
|2006.02.15 15:09
|t/p
|229
|2.00
|1.7481
|1.7416
|1.7481
|280.00
|2478.45
|459
|2006.02.15 15:09
|buy
|230
|2.30
|1.7486
|1.7435
|1.7500
|460
|2006.02.15 16:36
|s/l
|230
|2.30
|1.7435
|1.7435
|1.7500
|-1173.00
|1305.45
|461
|2006.02.15 16:36
|buy
|231
|1.20
|1.7431
|1.7380
|1.7445
|462
|2006.02.15 19:20
|s/l
|231
|1.20
|1.7380
|1.7380
|1.7445
|-612.00
|693.45
|463
|2006.02.15 21:33
|sell
|232
|0.10
|1.7404
|1.7455
|1.7390
|464
|2006.02.15 22:02
|sell
|233
|0.20
|1.7408
|1.7459
|1.7394
|465
|2006.02.16 06:33
|t/p
|233
|0.20
|1.7394
|1.7459
|1.7394
|26.71
|720.16
|466
|2006.02.16 06:33
|close
|232
|0.10
|1.7393
|1.7455
|1.7390
|10.36
|730.52
|467
|2006.02.16 10:00
|sell
|234
|0.10
|1.7365
|1.7416
|1.7351
|468
|2006.02.16 10:16
|sell
|235
|0.20
|1.7369
|1.7420
|1.7355
|469
|2006.02.16 10:28
|sell
|236
|0.40
|1.7373
|1.7424
|1.7359
|470
|2006.02.16 10:30
|t/p
|234
|0.10
|1.7351
|1.7416
|1.7351
|14.00
|744.52
|471
|2006.02.16 10:30
|t/p
|235
|0.20
|1.7355
|1.7420
|1.7355
|28.00
|772.52
|472
|2006.02.16 10:30
|t/p
|236
|0.40
|1.7359
|1.7424
|1.7359
|56.00
|828.52
|473
|2006.02.16 10:30
|sell
|237
|0.10
|1.7334
|1.7385
|1.7320
|474
|2006.02.16 10:30
|sell
|238
|0.20
|1.7346
|1.7397
|1.7332
|475
|2006.02.16 10:30
|sell
|239
|0.40
|1.7366
|1.7417
|1.7352
|476
|2006.02.16 10:30
|t/p
|239
|0.40
|1.7352
|1.7417
|1.7352
|56.00
|884.52
|477
|2006.02.16 10:30
|close
|238
|0.20
|1.7350
|1.7397
|1.7332
|-8.00
|876.52
|478
|2006.02.16 10:30
|close
|237
|0.10
|1.7350
|1.7385
|1.7320
|-16.00
|860.52
|479
|2006.02.16 10:30
|sell
|240
|0.10
|1.7346
|1.7397
|1.7332
|480
|2006.02.16 10:30
|sell
|241
|0.20
|1.7354
|1.7405
|1.7340
|481
|2006.02.16 10:30
|sell
|242
|0.40
|1.7362
|1.7413
|1.7348
|482
|2006.02.16 10:30
|t/p
|242
|0.40
|1.7348
|1.7413
|1.7348
|56.00
|916.52
|483
|2006.02.16 10:30
|close
|241
|0.20
|1.7342
|1.7405
|1.7340
|24.00
|940.52
|484
|2006.02.16 10:30
|close
|240
|0.10
|1.7342
|1.7397
|1.7332
|4.00
|944.52
|485
|2006.02.16 10:30
|sell
|243
|0.10
|1.7338
|1.7389
|1.7324
|486
|2006.02.16 10:31
|sell
|244
|0.20
|1.7344
|1.7395
|1.7330
|487
|2006.02.16 10:35
|t/p
|244
|0.20
|1.7330
|1.7395
|1.7330
|28.00
|972.52
|488
|2006.02.16 10:35
|close
|243
|0.10
|1.7330
|1.7389
|1.7324
|8.00
|980.52
|489
|2006.02.16 10:35
|sell
|245
|0.10
|1.7326
|1.7377
|1.7312
|490
|2006.02.16 10:38
|sell
|246
|0.20
|1.7332
|1.7383
|1.7318
|491
|2006.02.16 10:39
|sell
|247
|0.40
|1.7337
|1.7388
|1.7323
|492
|2006.02.16 10:47
|t/p
|246
|0.20
|1.7318
|1.7383
|1.7318
|28.00
|1008.52
|493
|2006.02.16 10:47
|t/p
|247
|0.40
|1.7323
|1.7388
|1.7323
|56.00
|1064.52
|494
|2006.02.16 10:47
|close
|245
|0.10
|1.7318
|1.7377
|1.7312
|8.00
|1072.52
|495
|2006.02.16 11:00
|sell
|248
|0.10
|1.7313
|1.7364
|1.7299
|496
|2006.02.16 11:02
|sell
|249
|0.20
|1.7319
|1.7370
|1.7305
|497
|2006.02.16 11:14
|sell
|250
|0.40
|1.7323
|1.7374
|1.7309
|498
|2006.02.16 17:06
|s/l
|248
|0.10
|1.7364
|1.7364
|1.7299
|-51.00
|1021.52
|499
|2006.02.16 17:06
|close
|250
|0.40
|1.7370
|1.7374
|1.7309
|-188.00
|833.52
|500
|2006.02.16 17:06
|close
|249
|0.20
|1.7370
|1.7370
|1.7305
|-102.00
|731.52
|501
|2006.02.16 20:45
|buy
|251
|0.70
|1.7363
|1.7312
|1.7377
|502
|2006.02.16 20:58
|t/p
|251
|0.70
|1.7377
|1.7312
|1.7377
|98.00
|829.52
|503
|2006.02.16 20:58
|buy
|252
|0.80
|1.7381
|1.7330
|1.7395
|504
|2006.02.16 21:32
|t/p
|252
|0.80
|1.7395
|1.7330
|1.7395
|112.00
|941.52
|505
|2006.02.16 21:45
|buy
|253
|0.90
|1.7391
|1.7340
|1.7405
|506
|2006.02.16 21:56
|t/p
|253
|0.90
|1.7405
|1.7340
|1.7405
|126.00
|1067.52
|507
|2006.02.16 21:56
|buy
|254
|1.00
|1.7409
|1.7358
|1.7423
|508
|2006.02.17 02:26
|s/l
|254
|1.00
|1.7358
|1.7358
|1.7423
|-513.50
|554.02
|509
|2006.02.17 16:30
|buy
|255
|0.50
|1.7412
|1.7361
|1.7426
|510
|2006.02.20 00:49
|t/p
|255
|0.50
|1.7426
|1.7361
|1.7426
|68.25
|622.27
|511
|2006.02.22 11:00
|sell
|256
|0.10
|1.7437
|1.7488
|1.7423
|512
|2006.02.22 11:21
|t/p
|256
|0.10
|1.7423
|1.7488
|1.7423
|14.00
|636.27
|513
|2006.02.22 12:00
|sell
|257
|0.10
|1.7410
|1.7461
|1.7396
|514
|2006.02.22 12:48
|t/p
|257
|0.10
|1.7396
|1.7461
|1.7396
|14.00
|650.27
|515
|2006.02.22 13:31
|sell
|258
|0.10
|1.7404
|1.7455
|1.7390
|516
|2006.02.22 13:37
|sell
|259
|0.20
|1.7408
|1.7459
|1.7394
|517
|2006.02.22 14:14
|t/p
|259
|0.20
|1.7394
|1.7459
|1.7394
|28.00
|678.27
|518
|2006.02.22 14:14
|close
|258
|0.10
|1.7393
|1.7455
|1.7390
|11.00
|689.27
|519
|2006.02.22 14:14
|sell
|260
|0.10
|1.7389
|1.7440
|1.7375
|520
|2006.02.22 14:16
|sell
|261
|0.20
|1.7393
|1.7444
|1.7379
|521
|2006.02.22 14:20
|t/p
|261
|0.20
|1.7379
|1.7444
|1.7379
|28.00
|717.27
|522
|2006.02.22 14:20
|close
|260
|0.10
|1.7379
|1.7440
|1.7375
|10.00
|727.27
|523
|2006.02.23 09:30
|buy
|262
|0.70
|1.7462
|1.7411
|1.7476
|524
|2006.02.23 10:08
|t/p
|262
|0.70
|1.7476
|1.7411
|1.7476
|98.00
|825.27
|525
|2006.02.23 10:08
|buy
|263
|0.80
|1.7480
|1.7429
|1.7494
|526
|2006.02.23 10:12
|t/p
|263
|0.80
|1.7494
|1.7429
|1.7494
|112.00
|937.27
|527
|2006.02.23 10:12
|buy
|264
|0.90
|1.7498
|1.7447
|1.7512
|528
|2006.02.23 11:17
|t/p
|264
|0.90
|1.7512
|1.7447
|1.7512
|126.00
|1063.27
|529
|2006.02.23 11:17
|buy
|265
|1.00
|1.7516
|1.7465
|1.7530
|530
|2006.02.23 11:53
|t/p
|265
|1.00
|1.7530
|1.7465
|1.7530
|140.00
|1203.27
|531
|2006.02.23 11:53
|buy
|266
|1.10
|1.7535
|1.7484
|1.7549
|532
|2006.02.23 14:19
|t/p
|266
|1.10
|1.7549
|1.7484
|1.7549
|154.00
|1357.27
|533
|2006.02.23 14:19
|buy
|267
|1.20
|1.7555
|1.7504
|1.7569
|534
|2006.02.23 15:46
|s/l
|267
|1.20
|1.7504
|1.7504
|1.7569
|-612.00
|745.27
|535
|2006.02.24 19:15
|sell
|268
|0.10
|1.7436
|1.7487
|1.7422
|536
|2006.02.24 19:32
|sell
|269
|0.20
|1.7440
|1.7491
|1.7426
|537
|2006.02.24 20:31
|sell
|270
|0.40
|1.7445
|1.7496
|1.7431
|538
|2006.02.27 00:19
|t/p
|270
|0.40
|1.7431
|1.7496
|1.7431
|55.14
|800.41
|539
|2006.02.27 00:19
|close
|269
|0.20
|1.7431
|1.7491
|1.7426
|17.57
|817.98
|540
|2006.02.27 00:19
|close
|268
|0.10
|1.7431
|1.7487
|1.7422
|4.79
|822.76
|541
|2006.02.27 00:19
|sell
|271
|0.10
|1.7427
|1.7478
|1.7413
|542
|2006.02.27 00:19
|sell
|272
|0.20
|1.7430
|1.7481
|1.7416
|543
|2006.02.27 00:21
|t/p
|272
|0.20
|1.7416
|1.7481
|1.7416
|28.00
|850.76
|544
|2006.02.27 00:21
|close
|271
|0.10
|1.7415
|1.7478
|1.7413
|12.00
|862.76
|545
|2006.02.27 00:21
|sell
|273
|0.10
|1.7411
|1.7462
|1.7397
|546
|2006.02.27 00:22
|sell
|274
|0.20
|1.7415
|1.7466
|1.7401
|547
|2006.02.27 00:49
|t/p
|274
|0.20
|1.7401
|1.7466
|1.7401
|28.00
|890.76
|548
|2006.02.27 00:49
|close
|273
|0.10
|1.7401
|1.7462
|1.7397
|10.00
|900.76
|549
|2006.02.27 01:00
|sell
|275
|0.10
|1.7398
|1.7449
|1.7384
|550
|2006.02.27 01:00
|sell
|276
|0.20
|1.7402
|1.7453
|1.7388
|551
|2006.02.27 01:01
|sell
|277
|0.40
|1.7408
|1.7459
|1.7394
|552
|2006.02.27 01:38
|t/p
|277
|0.40
|1.7394
|1.7459
|1.7394
|56.00
|956.76
|553
|2006.02.27 01:38
|close
|276
|0.20
|1.7392
|1.7453
|1.7388
|20.00
|976.76
|554
|2006.02.27 01:38
|close
|275
|0.10
|1.7392
|1.7449
|1.7384
|6.00
|982.76
|555
|2006.02.27 10:15
|sell
|278
|0.10
|1.7392
|1.7443
|1.7378
|556
|2006.02.27 10:39
|sell
|279
|0.20
|1.7396
|1.7447
|1.7382
|557
|2006.02.27 11:33
|sell
|280
|0.40
|1.7400
|1.7451
|1.7386
|558
|2006.02.27 12:02
|t/p
|280
|0.40
|1.7386
|1.7451
|1.7386
|56.00
|1038.76
|559
|2006.02.27 12:02
|close
|279
|0.20
|1.7386
|1.7447
|1.7382
|20.00
|1058.76
|560
|2006.02.27 12:02
|close
|278
|0.10
|1.7386
|1.7443
|1.7378
|6.00
|1064.76
|561
|2006.02.28 11:00
|buy
|281
|1.00
|1.7430
|1.7379
|1.7444
|562
|2006.02.28 11:13
|t/p
|281
|1.00
|1.7444
|1.7379
|1.7444
|140.00
|1204.76
|563
|2006.02.28 11:13
|buy
|282
|1.10
|1.7448
|1.7397
|1.7462
|564
|2006.02.28 11:37
|t/p
|282
|1.10
|1.7462
|1.7397
|1.7462
|154.00
|1358.76
|565
|2006.02.28 11:37
|buy
|283
|1.20
|1.7466
|1.7415
|1.7480
|566
|2006.02.28 11:47
|t/p
|283
|1.20
|1.7480
|1.7415
|1.7480
|168.00
|1526.76
|567
|2006.02.28 11:47
|buy
|284
|1.40
|1.7485
|1.7434
|1.7499
|568
|2006.02.28 16:18
|t/p
|284
|1.40
|1.7499
|1.7434
|1.7499
|196.00
|1722.76
|569
|2006.02.28 16:18
|buy
|285
|1.60
|1.7503
|1.7452
|1.7517
|570
|2006.02.28 16:24
|t/p
|285
|1.60
|1.7517
|1.7452
|1.7517
|224.00
|1946.76
|571
|2006.02.28 16:24
|buy
|286
|1.80
|1.7522
|1.7471
|1.7536
|572
|2006.02.28 17:14
|t/p
|286
|1.80
|1.7536
|1.7471
|1.7536
|252.00
|2198.76
|573
|2006.02.28 17:14
|buy
|287
|2.00
|1.7543
|1.7492
|1.7557
|574
|2006.02.28 19:53
|t/p
|287
|2.00
|1.7557
|1.7492
|1.7557
|280.00
|2478.76
|575
|2006.02.28 19:53
|buy
|288
|2.30
|1.7561
|1.7510
|1.7575
|576
|2006.03.01 11:16
|t/p
|288
|2.30
|1.7575
|1.7510
|1.7575
|313.95
|2792.71
|577
|2006.03.01 17:15
|sell
|289
|0.10
|1.7530
|1.7581
|1.7516
|578
|2006.03.01 17:33
|t/p
|289
|0.10
|1.7516
|1.7581
|1.7516
|14.00
|2806.71
|579
|2006.03.01 17:33
|sell
|290
|0.10
|1.7511
|1.7562
|1.7497
|580
|2006.03.01 17:43
|t/p
|290
|0.10
|1.7497
|1.7562
|1.7497
|14.00
|2820.71
|581
|2006.03.01 17:43
|sell
|291
|0.10
|1.7493
|1.7544
|1.7479
|582
|2006.03.01 17:45
|sell
|292
|0.20
|1.7497
|1.7548
|1.7483
|583
|2006.03.01 17:46
|sell
|293
|0.40
|1.7501
|1.7552
|1.7487
|584
|2006.03.01 17:51
|t/p
|293
|0.40
|1.7487
|1.7552
|1.7487
|56.00
|2876.71
|585
|2006.03.01 17:51
|close
|292
|0.20
|1.7487
|1.7548
|1.7483
|20.00
|2896.71
|586
|2006.03.01 17:51
|close
|291
|0.10
|1.7487
|1.7544
|1.7479
|6.00
|2902.71
|587
|2006.03.01 17:51
|sell
|294
|0.10
|1.7483
|1.7534
|1.7469
|588
|2006.03.01 18:00
|t/p
|294
|0.10
|1.7469
|1.7534
|1.7469
|14.00
|2916.71
|589
|2006.03.01 18:00
|sell
|295
|0.10
|1.7462
|1.7513
|1.7448
|590
|2006.03.01 18:01
|sell
|296
|0.20
|1.7468
|1.7519
|1.7454
|591
|2006.03.01 18:02
|sell
|297
|0.40
|1.7472
|1.7523
|1.7458
|592
|2006.03.01 18:03
|sell
|298
|0.80
|1.7476
|1.7527
|1.7462
|593
|2006.03.02 08:59
|s/l
|295
|0.10
|1.7513
|1.7513
|1.7448
|-51.65
|2865.07
|594
|2006.03.02 08:59
|close
|298
|0.80
|1.7514
|1.7527
|1.7462
|-309.16
|2555.91
|595
|2006.03.02 08:59
|close
|297
|0.40
|1.7514
|1.7523
|1.7458
|-170.58
|2385.33
|596
|2006.03.02 08:59
|close
|296
|0.20
|1.7514
|1.7519
|1.7454
|-93.29
|2292.04
|597
|2006.03.02 20:00
|buy
|299
|2.10
|1.7527
|1.7476
|1.7541
|598
|2006.03.02 20:35
|t/p
|299
|2.10
|1.7541
|1.7476
|1.7541
|294.00
|2586.04
|599
|2006.03.02 20:35
|buy
|300
|2.40
|1.7545
|1.7494
|1.7559
|600
|2006.03.03 13:02
|t/p
|300
|2.40
|1.7559
|1.7494
|1.7559
|327.60
|2913.64
|601
|2006.03.03 14:45
|buy
|301
|2.60
|1.7582
|1.7531
|1.7596
|602
|2006.03.03 14:47
|buy
|302
|0.10
|1.7578
|1.7527
|1.7592
|603
|2006.03.03 16:05
|s/l
|301
|2.60
|1.7531
|1.7531
|1.7596
|-1326.00
|1587.64
|604
|2006.03.03 16:05
|close
|302
|0.10
|1.7529
|1.7527
|1.7592
|-49.00
|1538.64
|605
|2006.03.06 01:15
|buy
|303
|1.40
|1.7593
|1.7542
|1.7607
|606
|2006.03.06 08:09
|t/p
|303
|1.40
|1.7607
|1.7542
|1.7607
|196.00
|1734.64
|607
|2006.03.06 14:30
|sell
|304
|0.10
|1.7538
|1.7589
|1.7524
|608
|2006.03.06 15:17
|sell
|305
|0.20
|1.7542
|1.7593
|1.7528
|609
|2006.03.06 15:46
|sell
|306
|0.40
|1.7546
|1.7597
|1.7532
|610
|2006.03.06 15:48
|t/p
|306
|0.40
|1.7532
|1.7597
|1.7532
|56.00
|1790.64
|611
|2006.03.06 15:48
|close
|305
|0.20
|1.7531
|1.7593
|1.7528
|22.00
|1812.64
|612
|2006.03.06 15:48
|close
|304
|0.10
|1.7531
|1.7589
|1.7524
|7.00
|1819.64
|613
|2006.03.06 15:48
|sell
|307
|0.10
|1.7527
|1.7578
|1.7513
|614
|2006.03.06 15:48
|sell
|308
|0.20
|1.7534
|1.7585
|1.7520
|615
|2006.03.06 15:48
|sell
|309
|0.40
|1.7538
|1.7589
|1.7524
|616
|2006.03.06 16:01
|t/p
|308
|0.20
|1.7520
|1.7585
|1.7520
|28.00
|1847.64
|617
|2006.03.06 16:01
|t/p
|309
|0.40
|1.7524
|1.7589
|1.7524
|56.00
|1903.64
|618
|2006.03.06 16:01
|close
|307
|0.10
|1.7520
|1.7578
|1.7513
|7.00
|1910.64
|619
|2006.03.06 16:01
|sell
|310
|0.10
|1.7516
|1.7567
|1.7502
|620
|2006.03.06 16:01
|sell
|311
|0.20
|1.7521
|1.7572
|1.7507
|621
|2006.03.06 16:03
|sell
|312
|0.40
|1.7525
|1.7576
|1.7511
|622
|2006.03.06 16:18
|t/p
|312
|0.40
|1.7511
|1.7576
|1.7511
|56.00
|1966.64
|623
|2006.03.06 16:18
|close
|311
|0.20
|1.7510
|1.7572
|1.7507
|22.00
|1988.64
|624
|2006.03.06 16:18
|close
|310
|0.10
|1.7510
|1.7567
|1.7502
|6.00
|1994.64
|625
|2006.03.06 16:18
|sell
|313
|0.10
|1.7506
|1.7557
|1.7492
|626
|2006.03.06 16:19
|sell
|314
|0.20
|1.7510
|1.7561
|1.7496
|627
|2006.03.06 16:20
|sell
|315
|0.40
|1.7513
|1.7564
|1.7499
|628
|2006.03.06 16:45
|sell
|316
|0.80
|1.7517
|1.7568
|1.7503
|629
|2006.03.06 17:23
|t/p
|316
|0.80
|1.7503
|1.7568
|1.7503
|112.00
|2106.64
|630
|2006.03.06 17:23
|close
|315
|0.40
|1.7503
|1.7564
|1.7499
|40.00
|2146.64
|631
|2006.03.06 17:23
|close
|314
|0.20
|1.7503
|1.7561
|1.7496
|14.00
|2160.64
|632
|2006.03.06 17:23
|close
|313
|0.10
|1.7503
|1.7557
|1.7492
|3.00
|2163.64
|633
|2006.03.06 17:23
|sell
|317
|0.10
|1.7499
|1.7550
|1.7485
|634
|2006.03.06 17:23
|sell
|318
|0.20
|1.7503
|1.7554
|1.7489
|635
|2006.03.06 17:34
|sell
|319
|0.40
|1.7508
|1.7559
|1.7494
|636
|2006.03.06 17:48
|t/p
|319
|0.40
|1.7494
|1.7559
|1.7494
|56.00
|2219.64
|637
|2006.03.06 17:48
|close
|318
|0.20
|1.7493
|1.7554
|1.7489
|20.00
|2239.64
|638
|2006.03.06 17:48
|close
|317
|0.10
|1.7493
|1.7550
|1.7485
|6.00
|2245.64
|639
|2006.03.06 17:48
|sell
|320
|0.10
|1.7489
|1.7540
|1.7475
|640
|2006.03.06 17:51
|sell
|321
|0.20
|1.7492
|1.7543
|1.7478
|641
|2006.03.06 17:51
|sell
|322
|0.40
|1.7499
|1.7550
|1.7485
|642
|2006.03.06 18:16
|sell
|323
|0.80
|1.7503
|1.7554
|1.7489
|643
|2006.03.06 18:30
|t/p
|323
|0.80
|1.7489
|1.7554
|1.7489
|112.00
|2357.64
|644
|2006.03.06 18:30
|close
|322
|0.40
|1.7489
|1.7550
|1.7485
|40.00
|2397.64
|645
|2006.03.06 18:30
|close
|321
|0.20
|1.7489
|1.7543
|1.7478
|6.00
|2403.64
|646
|2006.03.06 18:30
|close
|320
|0.10
|1.7489
|1.7540
|1.7475
|0.00
|2403.64
|647
|2006.03.06 18:30
|sell
|324
|0.10
|1.7485
|1.7536
|1.7471
|648
|2006.03.06 18:31
|sell
|325
|0.20
|1.7492
|1.7543
|1.7478
|649
|2006.03.06 18:45
|t/p
|325
|0.20
|1.7478
|1.7543
|1.7478
|28.00
|2431.64
|650
|2006.03.06 18:45
|close
|324
|0.10
|1.7478
|1.7536
|1.7471
|7.00
|2438.64
|651
|2006.03.06 18:45
|sell
|326
|0.10
|1.7474
|1.7525
|1.7460
|652
|2006.03.06 18:48
|sell
|327
|0.20
|1.7478
|1.7529
|1.7464
|653
|2006.03.06 18:49
|sell
|328
|0.40
|1.7484
|1.7535
|1.7470
|654
|2006.03.06 18:56
|t/p
|328
|0.40
|1.7470
|1.7535
|1.7470
|56.00
|2494.64
|655
|2006.03.06 18:56
|close
|327
|0.20
|1.7470
|1.7529
|1.7464
|16.00
|2510.64
|656
|2006.03.06 18:56
|close
|326
|0.10
|1.7470
|1.7525
|1.7460
|4.00
|2514.64
|657
|2006.03.06 18:56
|sell
|329
|0.10
|1.7466
|1.7517
|1.7452
|658
|2006.03.06 18:56
|sell
|330
|0.20
|1.7470
|1.7521
|1.7456
|659
|2006.03.06 19:00
|sell
|331
|0.40
|1.7478
|1.7529
|1.7464
|660
|2006.03.06 19:08
|sell
|332
|0.80
|1.7485
|1.7536
|1.7471
|661
|2006.03.07 01:53
|t/p
|332
|0.80
|1.7471
|1.7536
|1.7471
|110.28
|2624.92
|662
|2006.03.07 01:53
|close
|331
|0.40
|1.7471
|1.7529
|1.7464
|27.14
|2652.06
|663
|2006.03.07 01:53
|close
|330
|0.20
|1.7471
|1.7521
|1.7456
|-2.43
|2649.63
|664
|2006.03.07 01:53
|close
|329
|0.10
|1.7471
|1.7517
|1.7452
|-5.21
|2644.41
|665
|2006.03.07 09:15
|sell
|333
|0.10
|1.7444
|1.7495
|1.7430
|666
|2006.03.07 09:28
|t/p
|333
|0.10
|1.7430
|1.7495
|1.7430
|14.00
|2658.41
|667
|2006.03.07 09:28
|sell
|334
|0.10
|1.7426
|1.7477
|1.7412
|668
|2006.03.07 09:32
|t/p
|334
|0.10
|1.7412
|1.7477
|1.7412
|14.00
|2672.41
|669
|2006.03.07 09:32
|sell
|335
|0.10
|1.7408
|1.7459
|1.7394
|670
|2006.03.07 09:34
|sell
|336
|0.20
|1.7413
|1.7464
|1.7399
|671
|2006.03.07 09:36
|sell
|337
|0.40
|1.7420
|1.7471
|1.7406
|672
|2006.03.07 10:16
|t/p
|337
|0.40
|1.7406
|1.7471
|1.7406
|56.00
|2728.41
|673
|2006.03.07 10:16
|close
|336
|0.20
|1.7405
|1.7464
|1.7399
|16.00
|2744.41
|674
|2006.03.07 10:16
|close
|335
|0.10
|1.7405
|1.7459
|1.7394
|3.00
|2747.41
|675
|2006.03.07 10:16
|sell
|338
|0.10
|1.7401
|1.7452
|1.7387
|676
|2006.03.07 11:09
|t/p
|338
|0.10
|1.7387
|1.7452
|1.7387
|14.00
|2761.41
|677
|2006.03.07 11:09
|sell
|339
|0.10
|1.7383
|1.7434
|1.7369
|678
|2006.03.07 11:10
|sell
|340
|0.20
|1.7387
|1.7438
|1.7373
|679
|2006.03.07 11:15
|sell
|341
|0.40
|1.7390
|1.7441
|1.7376
|680
|2006.03.07 11:33
|t/p
|340
|0.20
|1.7373
|1.7438
|1.7373
|28.00
|2789.41
|681
|2006.03.07 11:33
|t/p
|341
|0.40
|1.7376
|1.7441
|1.7376
|56.00
|2845.41
|682
|2006.03.07 11:33
|close
|339
|0.10
|1.7371
|1.7434
|1.7369
|12.00
|2857.41
|683
|2006.03.07 11:33
|sell
|342
|0.10
|1.7367
|1.7418
|1.7353
|684
|2006.03.07 11:33
|sell
|343
|0.20
|1.7371
|1.7422
|1.7357
|685
|2006.03.07 11:33
|sell
|344
|0.40
|1.7376
|1.7427
|1.7362
|686
|2006.03.07 11:36
|t/p
|344
|0.40
|1.7362
|1.7427
|1.7362
|56.00
|2913.41
|687
|2006.03.07 11:36
|close
|343
|0.20
|1.7359
|1.7422
|1.7357
|24.00
|2937.41
|688
|2006.03.07 11:36
|close
|342
|0.10
|1.7359
|1.7418
|1.7353
|8.00
|2945.41
|689
|2006.03.07 11:36
|sell
|345
|0.10
|1.7355
|1.7406
|1.7341
|690
|2006.03.07 11:38
|sell
|346
|0.20
|1.7360
|1.7411
|1.7346
|691
|2006.03.07 11:40
|sell
|347
|0.40
|1.7366
|1.7417
|1.7352
|692
|2006.03.07 11:50
|sell
|348
|0.80
|1.7369
|1.7420
|1.7355
|693
|2006.03.07 14:19
|t/p
|348
|0.80
|1.7355
|1.7420
|1.7355
|112.00
|3057.41
|694
|2006.03.07 14:19
|close
|347
|0.40
|1.7355
|1.7417
|1.7352
|44.00
|3101.41
|695
|2006.03.07 14:19
|close
|346
|0.20
|1.7355
|1.7411
|1.7346
|10.00
|3111.41
|696
|2006.03.07 14:19
|close
|345
|0.10
|1.7355
|1.7406
|1.7341
|0.00
|3111.41
|697
|2006.03.07 14:19
|sell
|349
|0.10
|1.7351
|1.7402
|1.7337
|698
|2006.03.07 14:24
|sell
|350
|0.20
|1.7357
|1.7408
|1.7343
|699
|2006.03.07 14:31
|sell
|351
|0.40
|1.7361
|1.7412
|1.7347
|700
|2006.03.07 14:32
|sell
|352
|0.80
|1.7365
|1.7416
|1.7351
|701
|2006.03.07 15:02
|t/p
|351
|0.40
|1.7347
|1.7412
|1.7347
|56.00
|3167.41
|702
|2006.03.07 15:02
|t/p
|352
|0.80
|1.7351
|1.7416
|1.7351
|112.00
|3279.41
|703
|2006.03.07 15:02
|close
|350
|0.20
|1.7347
|1.7408
|1.7343
|20.00
|3299.41
|704
|2006.03.07 15:02
|close
|349
|0.10
|1.7347
|1.7402
|1.7337
|4.00
|3303.41
|705
|2006.03.07 15:02
|sell
|353
|0.10
|1.7343
|1.7394
|1.7329
|706
|2006.03.07 15:02
|sell
|354
|0.20
|1.7349
|1.7400
|1.7335
|707
|2006.03.07 15:02
|sell
|355
|0.40
|1.7354
|1.7405
|1.7340
|708
|2006.03.07 15:13
|t/p
|355
|0.40
|1.7340
|1.7405
|1.7340
|56.00
|3359.41
|709
|2006.03.07 15:13
|close
|354
|0.20
|1.7339
|1.7400
|1.7335
|20.00
|3379.41
|710
|2006.03.07 15:13
|close
|353
|0.10
|1.7339
|1.7394
|1.7329
|4.00
|3383.41
|711
|2006.03.07 15:13
|sell
|356
|0.10
|1.7335
|1.7386
|1.7321
|712
|2006.03.07 15:13
|sell
|357
|0.20
|1.7339
|1.7390
|1.7325
|713
|2006.03.07 15:15
|sell
|358
|0.40
|1.7343
|1.7394
|1.7329
|714
|2006.03.07 15:16
|sell
|359
|0.80
|1.7348
|1.7399
|1.7334
|715
|2006.03.07 15:17
|sell
|360
|1.60
|1.7352
|1.7403
|1.7338
|716
|2006.03.08 08:20
|s/l
|356
|0.10
|1.7386
|1.7386
|1.7321
|-51.22
|3332.20
|717
|2006.03.08 08:20
|close
|360
|1.60
|1.7388
|1.7403
|1.7338
|-579.44
|2752.76
|718
|2006.03.08 08:20
|close
|359
|0.80
|1.7388
|1.7399
|1.7334
|-321.72
|2431.04
|719
|2006.03.08 08:20
|close
|358
|0.40
|1.7388
|1.7394
|1.7329
|-180.86
|2250.18
|720
|2006.03.08 08:20
|close
|357
|0.20
|1.7388
|1.7390
|1.7325
|-98.43
|2151.75
|721
|2006.03.08 08:20
|buy
|361
|2.00
|1.7388
|1.7337
|1.7402
|722
|2006.03.08 08:39
|t/p
|361
|2.00
|1.7402
|1.7337
|1.7402
|280.00
|2431.75
|723
|2006.03.10 14:30
|sell
|362
|0.10
|1.7337
|1.7388
|1.7323
|724
|2006.03.10 14:30
|sell
|363
|0.20
|1.7354
|1.7405
|1.7340
|725
|2006.03.10 14:30
|sell
|364
|0.40
|1.7358
|1.7409
|1.7344
|726
|2006.03.10 14:30
|sell
|365
|0.80
|1.7363
|1.7414
|1.7349
|727
|2006.03.10 14:31
|t/p
|365
|0.80
|1.7349
|1.7414
|1.7349
|112.00
|2543.75
|728
|2006.03.10 14:31
|close
|364
|0.40
|1.7347
|1.7409
|1.7344
|44.00
|2587.75
|729
|2006.03.10 14:31
|close
|363
|0.20
|1.7347
|1.7405
|1.7340
|14.00
|2601.75
|730
|2006.03.10 14:31
|close
|362
|0.10
|1.7347
|1.7388
|1.7323
|-10.00
|2591.75
|731
|2006.03.10 14:31
|sell
|366
|0.10
|1.7343
|1.7394
|1.7329
|732
|2006.03.10 14:31
|sell
|367
|0.20
|1.7348
|1.7399
|1.7334
|733
|2006.03.10 14:31
|sell
|368
|0.40
|1.7351
|1.7402
|1.7337
|734
|2006.03.10 14:32
|t/p
|367
|0.20
|1.7334
|1.7399
|1.7334
|28.00
|2619.75
|735
|2006.03.10 14:32
|t/p
|368
|0.40
|1.7337
|1.7402
|1.7337
|56.00
|2675.75
|736
|2006.03.10 14:32
|close
|366
|0.10
|1.7332
|1.7394
|1.7329
|11.00
|2686.75
|737
|2006.03.10 14:32
|sell
|369
|0.10
|1.7328
|1.7379
|1.7314
|738
|2006.03.10 14:32
|sell
|370
|0.20
|1.7336
|1.7387
|1.7322
|739
|2006.03.10 14:33
|t/p
|369
|0.10
|1.7314
|1.7379
|1.7314
|14.00
|2700.75
|740
|2006.03.10 14:33
|t/p
|370
|0.20
|1.7322
|1.7387
|1.7322
|28.00
|2728.75
|741
|2006.03.10 14:33
|sell
|371
|0.10
|1.7309
|1.7360
|1.7295
|742
|2006.03.10 14:34
|sell
|372
|0.20
|1.7316
|1.7367
|1.7302
|743
|2006.03.10 14:35
|sell
|373
|0.40
|1.7334
|1.7385
|1.7320
|744
|2006.03.10 14:37
|sell
|374
|0.80
|1.7341
|1.7392
|1.7327
|745
|2006.03.10 14:43
|t/p
|374
|0.80
|1.7327
|1.7392
|1.7327
|112.00
|2840.75
|746
|2006.03.10 14:43
|close
|373
|0.40
|1.7327
|1.7385
|1.7320
|28.00
|2868.75
|747
|2006.03.10 14:43
|close
|372
|0.20
|1.7327
|1.7367
|1.7302
|-22.00
|2846.75
|748
|2006.03.10 14:43
|close
|371
|0.10
|1.7327
|1.7360
|1.7295
|-18.00
|2828.75
|749
|2006.03.10 14:43
|sell
|375
|0.10
|1.7323
|1.7374
|1.7309
|750
|2006.03.10 14:46
|t/p
|375
|0.10
|1.7309
|1.7374
|1.7309
|14.00
|2842.75
|751
|2006.03.10 14:46
|sell
|376
|0.10
|1.7302
|1.7353
|1.7288
|752
|2006.03.10 14:46
|sell
|377
|0.20
|1.7308
|1.7359
|1.7294
|753
|2006.03.10 14:46
|sell
|378
|0.40
|1.7311
|1.7362
|1.7297
|754
|2006.03.10 14:49
|t/p
|378
|0.40
|1.7297
|1.7362
|1.7297
|56.00
|2898.75
|755
|2006.03.10 14:49
|close
|377
|0.20
|1.7297
|1.7359
|1.7294
|22.00
|2920.75
|756
|2006.03.10 14:49
|close
|376
|0.10
|1.7297
|1.7353
|1.7288
|5.00
|2925.75
|757
|2006.03.10 14:49
|sell
|379
|0.10
|1.7293
|1.7344
|1.7279
|758
|2006.03.10 14:50
|sell
|380
|0.20
|1.7302
|1.7353
|1.7288
|759
|2006.03.10 14:51
|sell
|381
|0.40
|1.7308
|1.7359
|1.7294
|760
|2006.03.10 14:58
|sell
|382
|0.80
|1.7311
|1.7362
|1.7297
|761
|2006.03.10 15:06
|t/p
|382
|0.80
|1.7297
|1.7362
|1.7297
|112.00
|3037.75
|762
|2006.03.10 15:06
|close
|381
|0.40
|1.7296
|1.7359
|1.7294
|48.00
|3085.75
|763
|2006.03.10 15:06
|close
|380
|0.20
|1.7296
|1.7353
|1.7288
|12.00
|3097.75
|764
|2006.03.10 15:06
|close
|379
|0.10
|1.7296
|1.7344
|1.7279
|-3.00
|3094.75
|765
|2006.03.10 15:06
|sell
|383
|0.10
|1.7292
|1.7343
|1.7278
|766
|2006.03.10 15:06
|sell
|384
|0.20
|1.7297
|1.7348
|1.7283
|767
|2006.03.10 15:09
|sell
|385
|0.40
|1.7302
|1.7353
|1.7288
|768
|2006.03.10 15:15
|t/p
|383
|0.10
|1.7278
|1.7343
|1.7278
|14.00
|3108.75
|769
|2006.03.10 15:15
|t/p
|384
|0.20
|1.7283
|1.7348
|1.7283
|28.00
|3136.75
|770
|2006.03.10 15:15
|t/p
|385
|0.40
|1.7288
|1.7353
|1.7288
|56.00
|3192.75
|771
|2006.03.10 15:15
|sell
|386
|0.10
|1.7272
|1.7323
|1.7258
|772
|2006.03.10 15:15
|sell
|387
|0.20
|1.7282
|1.7333
|1.7268
|773
|2006.03.10 15:19
|t/p
|387
|0.20
|1.7268
|1.7333
|1.7268
|28.00
|3220.75
|774
|2006.03.10 15:19
|close
|386
|0.10
|1.7266
|1.7323
|1.7258
|6.00
|3226.75
|775
|2006.03.10 15:19
|sell
|388
|0.10
|1.7262
|1.7313
|1.7248
|776
|2006.03.10 15:22
|sell
|389
|0.20
|1.7267
|1.7318
|1.7253
|777
|2006.03.10 15:24
|t/p
|389
|0.20
|1.7253
|1.7318
|1.7253
|28.00
|3254.75
|778
|2006.03.10 15:24
|close
|388
|0.10
|1.7252
|1.7313
|1.7248
|10.00
|3264.75
|779
|2006.03.10 15:24
|sell
|390
|0.10
|1.7248
|1.7299
|1.7234
|780
|2006.03.10 15:25
|sell
|391
|0.20
|1.7252
|1.7303
|1.7238
|781
|2006.03.10 15:25
|sell
|392
|0.40
|1.7256
|1.7307
|1.7242
|782
|2006.03.10 15:42
|sell
|393
|0.80
|1.7260
|1.7311
|1.7246
|783
|2006.03.10 16:07
|sell
|394
|1.60
|1.7264
|1.7315
|1.7250
|784
|2006.03.10 16:19
|t/p
|394
|1.60
|1.7250
|1.7315
|1.7250
|224.00
|3488.75
|785
|2006.03.10 16:19
|close
|393
|0.80
|1.7248
|1.7311
|1.7246
|96.00
|3584.75
|786
|2006.03.10 16:19
|close
|392
|0.40
|1.7248
|1.7307
|1.7242
|32.00
|3616.75
|787
|2006.03.10 16:19
|close
|391
|0.20
|1.7248
|1.7303
|1.7238
|8.00
|3624.75
|788
|2006.03.10 16:19
|close
|390
|0.10
|1.7248
|1.7299
|1.7234
|0.00
|3624.75
|789
|2006.03.10 16:19
|sell
|395
|0.10
|1.7244
|1.7295
|1.7230
|790
|2006.03.10 16:21
|sell
|396
|0.20
|1.7248
|1.7299
|1.7234
|791
|2006.03.10 16:22
|sell
|397
|0.40
|1.7252
|1.7303
|1.7238
|792
|2006.03.10 16:29
|t/p
|397
|0.40
|1.7238
|1.7303
|1.7238
|56.00
|3680.75
|793
|2006.03.10 16:29
|close
|396
|0.20
|1.7237
|1.7299
|1.7234
|22.00
|3702.75
|794
|2006.03.10 16:29
|close
|395
|0.10
|1.7237
|1.7295
|1.7230
|7.00
|3709.75
|795
|2006.03.10 16:29
|sell
|398
|0.10
|1.7233
|1.7284
|1.7219
|796
|2006.03.10 16:32
|sell
|399
|0.20
|1.7237
|1.7288
|1.7223
|797
|2006.03.10 16:37
|sell
|400
|0.40
|1.7243
|1.7294
|1.7229
|798
|2006.03.10 16:53
|sell
|401
|0.80
|1.7247
|1.7298
|1.7233
|799
|2006.03.10 16:57
|sell
|402
|1.60
|1.7250
|1.7301
|1.7236
|800
|2006.03.13 02:28
|s/l
|398
|0.10
|1.7284
|1.7284
|1.7219
|-51.22
|3658.53
|801
|2006.03.13 02:28
|close
|402
|1.60
|1.7285
|1.7301
|1.7236
|-563.44
|3095.09
|802
|2006.03.13 02:28
|close
|401
|0.80
|1.7285
|1.7298
|1.7233
|-305.72
|2789.37
|803
|2006.03.13 02:28
|close
|400
|0.40
|1.7285
|1.7294
|1.7229
|-168.86
|2620.51
|804
|2006.03.13 02:28
|close
|399
|0.20
|1.7285
|1.7288
|1.7223
|-96.43
|2524.08
|805
|2006.03.13 16:30
|buy
|403
|2.30
|1.7303
|1.7252
|1.7317
|806
|2006.03.13 17:30
|t/p
|403
|2.30
|1.7317
|1.7252
|1.7317
|322.00
|2846.08
|807
|2006.03.13 20:15
|buy
|404
|2.60
|1.7316
|1.7265
|1.7330
|808
|2006.03.13 20:59
|t/p
|404
|2.60
|1.7330
|1.7265
|1.7330
|364.00
|3210.08
|809
|2006.03.13 21:15
|buy
|405
|2.90
|1.7323
|1.7272
|1.7337
|810
|2006.03.13 23:21
|t/p
|405
|2.90
|1.7337
|1.7272
|1.7337
|406.00
|3616.08
|811
|2006.03.14 01:18
|buy
|406
|3.30
|1.7355
|1.7304
|1.7369
|812
|2006.03.14 01:42
|t/p
|406
|3.30
|1.7369
|1.7304
|1.7369
|462.00
|4078.08
|813
|2006.03.14 01:42
|buy
|407
|3.70
|1.7373
|1.7322
|1.7387
|814
|2006.03.14 01:44
|buy
|408
|0.10
|1.7370
|1.7319
|1.7384
|815
|2006.03.14 15:49
|t/p
|408
|0.10
|1.7384
|1.7319
|1.7384
|14.00
|4092.08
|816
|2006.03.14 15:49
|close
|407
|3.70
|1.7387
|1.7322
|1.7387
|518.00
|4610.08
|817
|2006.03.14 15:49
|buy
|409
|4.20
|1.7391
|1.7340
|1.7405
|818
|2006.03.14 15:53
|t/p
|409
|4.20
|1.7405
|1.7340
|1.7405
|588.00
|5198.08
|819
|2006.03.14 15:53
|buy
|410
|4.70
|1.7409
|1.7358
|1.7423
|820
|2006.03.14 16:01
|t/p
|410
|4.70
|1.7423
|1.7358
|1.7423
|658.00
|5856.08
|821
|2006.03.14 16:01
|buy
|411
|5.30
|1.7427
|1.7376
|1.7441
|822
|2006.03.14 16:24
|t/p
|411
|5.30
|1.7441
|1.7376
|1.7441
|742.00
|6598.08
|823
|2006.03.14 16:24
|buy
|412
|6.00
|1.7446
|1.7395
|1.7460
|824
|2006.03.14 16:27
|buy
|413
|0.10
|1.7442
|1.7391
|1.7456
|825
|2006.03.14 16:57
|t/p
|413
|0.10
|1.7456
|1.7391
|1.7456
|14.00
|6612.08
|826
|2006.03.14 16:57
|close
|412
|6.00
|1.7459
|1.7395
|1.7460
|780.00
|7392.08
|827
|2006.03.14 16:57
|buy
|414
|6.70
|1.7463
|1.7412
|1.7477
|828
|2006.03.14 16:59
|buy
|415
|0.10
|1.7459
|1.7408
|1.7473
|829
|2006.03.14 17:52
|t/p
|415
|0.10
|1.7473
|1.7408
|1.7473
|14.00
|7406.08
|830
|2006.03.14 17:52
|close
|414
|6.70
|1.7473
|1.7412
|1.7477
|670.00
|8076.08
|831
|2006.03.14 17:52
|buy
|416
|7.30
|1.7477
|1.7426
|1.7491
|832
|2006.03.14 18:30
|buy
|417
|0.10
|1.7472
|1.7421
|1.7486
|833
|2006.03.15 10:34
|s/l
|416
|7.30
|1.7426
|1.7426
|1.7491
|-3748.55
|4327.53
|834
|2006.03.15 10:34
|close
|417
|0.10
|1.7424
|1.7421
|1.7486
|-48.35
|4279.18
|835
|2006.03.16 14:15
|buy
|418
|3.90
|1.7473
|1.7422
|1.7487
|836
|2006.03.16 14:31
|t/p
|418
|3.90
|1.7487
|1.7422
|1.7487
|546.00
|4825.18
|837
|2006.03.16 14:31
|buy
|419
|4.40
|1.7492
|1.7441
|1.7506
|838
|2006.03.16 14:33
|t/p
|419
|4.40
|1.7506
|1.7441
|1.7506
|616.00
|5441.18
|839
|2006.03.16 14:33
|buy
|420
|4.90
|1.7510
|1.7459
|1.7524
|840
|2006.03.16 14:34
|buy
|421
|0.10
|1.7505
|1.7454
|1.7519
|841
|2006.03.16 14:41
|t/p
|421
|0.10
|1.7519
|1.7454
|1.7519
|14.00
|5455.18
|842
|2006.03.16 14:41
|close
|420
|4.90
|1.7519
|1.7459
|1.7524
|441.00
|5896.18
|843
|2006.03.16 14:41
|buy
|422
|5.40
|1.7523
|1.7472
|1.7537
|844
|2006.03.16 15:55
|t/p
|422
|5.40
|1.7537
|1.7472
|1.7537
|756.00
|6652.18
|845
|2006.03.16 15:55
|buy
|423
|6.00
|1.7543
|1.7492
|1.7557
|846
|2006.03.16 16:05
|buy
|424
|0.10
|1.7538
|1.7487
|1.7552
|847
|2006.03.16 16:08
|t/p
|424
|0.10
|1.7552
|1.7487
|1.7552
|14.00
|6666.18
|848
|2006.03.16 16:08
|close
|423
|6.00
|1.7553
|1.7492
|1.7557
|600.00
|7266.18
|849
|2006.03.16 16:08
|buy
|425
|6.60
|1.7557
|1.7506
|1.7571
|850
|2006.03.16 16:08
|buy
|426
|0.10
|1.7553
|1.7502
|1.7567
|851
|2006.03.16 17:06
|t/p
|426
|0.10
|1.7567
|1.7502
|1.7567
|14.00
|7280.18
|852
|2006.03.16 17:06
|close
|425
|6.60
|1.7567
|1.7506
|1.7571
|660.00
|7940.18
|853
|2006.03.16 17:06
|buy
|427
|7.20
|1.7571
|1.7520
|1.7585
|854
|2006.03.16 17:06
|buy
|428
|0.10
|1.7567
|1.7516
|1.7581
|855
|2006.03.16 18:30
|t/p
|428
|0.10
|1.7581
|1.7516
|1.7581
|14.00
|7954.18
|856
|2006.03.16 18:30
|close
|427
|7.20
|1.7582
|1.7520
|1.7585
|792.00
|8746.18
|857
|2006.03.16 18:30
|buy
|429
|8.00
|1.7586
|1.7535
|1.7600
|858
|2006.03.16 18:42
|buy
|430
|0.10
|1.7582
|1.7531
|1.7596
|859
|2006.03.17 08:20
|s/l
|429
|8.00
|1.7535
|1.7535
|1.7600
|-4108.00
|4638.18
|860
|2006.03.17 08:20
|close
|430
|0.10
|1.7534
|1.7531
|1.7596
|-48.35
|4589.83
|861
|2006.03.21 09:00
|sell
|431
|0.10
|1.7510
|1.7561
|1.7496
|862
|2006.03.21 09:00
|sell
|432
|0.20
|1.7513
|1.7564
|1.7499
|863
|2006.03.21 09:06
|sell
|433
|0.40
|1.7517
|1.7568
|1.7503
|864
|2006.03.21 09:16
|t/p
|433
|0.40
|1.7503
|1.7568
|1.7503
|56.00
|4645.83
|865
|2006.03.21 09:16
|close
|432
|0.20
|1.7503
|1.7564
|1.7499
|20.00
|4665.83
|866
|2006.03.21 09:16
|close
|431
|0.10
|1.7503
|1.7561
|1.7496
|7.00
|4672.83
|867
|2006.03.21 09:16
|sell
|434
|0.10
|1.7499
|1.7550
|1.7485
|868
|2006.03.21 09:28
|t/p
|434
|0.10
|1.7485
|1.7550
|1.7485
|14.00
|4686.83
|869
|2006.03.21 09:28
|sell
|435
|0.10
|1.7481
|1.7532
|1.7467
|870
|2006.03.21 09:28
|sell
|436
|0.20
|1.7485
|1.7536
|1.7471
|871
|2006.03.21 09:33
|sell
|437
|0.40
|1.7491
|1.7542
|1.7477
|872
|2006.03.21 10:08
|t/p
|437
|0.40
|1.7477
|1.7542
|1.7477
|56.00
|4742.83
|873
|2006.03.21 10:08
|close
|436
|0.20
|1.7477
|1.7536
|1.7471
|16.00
|4758.83
|874
|2006.03.21 10:08
|close
|435
|0.10
|1.7477
|1.7532
|1.7467
|4.00
|4762.83
|875
|2006.03.21 11:15
|sell
|438
|0.10
|1.7492
|1.7543
|1.7478
|876
|2006.03.21 11:36
|t/p
|438
|0.10
|1.7478
|1.7543
|1.7478
|14.00
|4776.83
|877
|2006.03.21 11:36
|sell
|439
|0.10
|1.7474
|1.7525
|1.7460
|878
|2006.03.21 11:38
|sell
|440
|0.20
|1.7478
|1.7529
|1.7464
|879
|2006.03.21 11:40
|sell
|441
|0.40
|1.7482
|1.7533
|1.7468
|880
|2006.03.21 12:04
|t/p
|441
|0.40
|1.7468
|1.7533
|1.7468
|56.00
|4832.83
|881
|2006.03.21 12:04
|close
|440
|0.20
|1.7468
|1.7529
|1.7464
|20.00
|4852.83
|882
|2006.03.21 12:04
|close
|439
|0.10
|1.7468
|1.7525
|1.7460
|6.00
|4858.83
|883
|2006.03.23 15:45
|sell
|442
|0.10
|1.7440
|1.7491
|1.7426
|884
|2006.03.23 15:48
|sell
|443
|0.20
|1.7444
|1.7495
|1.7430
|885
|2006.03.23 16:01
|t/p
|443
|0.20
|1.7430
|1.7495
|1.7430
|28.00
|4886.83
|886
|2006.03.23 16:01
|close
|442
|0.10
|1.7430
|1.7491
|1.7426
|10.00
|4896.83
|887
|2006.03.23 16:01
|sell
|444
|0.10
|1.7426
|1.7477
|1.7412
|888
|2006.03.23 16:06
|t/p
|444
|0.10
|1.7412
|1.7477
|1.7412
|14.00
|4910.83
|889
|2006.03.23 16:06
|sell
|445
|0.10
|1.7407
|1.7458
|1.7393
|890
|2006.03.23 16:07
|sell
|446
|0.20
|1.7410
|1.7461
|1.7396
|891
|2006.03.23 16:13
|t/p
|446
|0.20
|1.7396
|1.7461
|1.7396
|28.00
|4938.83
|892
|2006.03.23 16:13
|close
|445
|0.10
|1.7396
|1.7458
|1.7393
|11.00
|4949.83
|893
|2006.03.23 16:13
|sell
|447
|0.10
|1.7392
|1.7443
|1.7378
|894
|2006.03.23 16:13
|sell
|448
|0.20
|1.7398
|1.7449
|1.7384
|895
|2006.03.23 16:19
|t/p
|448
|0.20
|1.7384
|1.7449
|1.7384
|28.00
|4977.83
|896
|2006.03.23 16:19
|close
|447
|0.10
|1.7383
|1.7443
|1.7378
|9.00
|4986.83
|897
|2006.03.23 16:19
|sell
|449
|0.10
|1.7379
|1.7430
|1.7365
|898
|2006.03.23 16:26
|t/p
|449
|0.10
|1.7365
|1.7430
|1.7365
|14.00
|5000.83
|899
|2006.03.23 16:26
|sell
|450
|0.10
|1.7360
|1.7411
|1.7346
|900
|2006.03.23 16:28
|t/p
|450
|0.10
|1.7346
|1.7411
|1.7346
|14.00
|5014.83
|901
|2006.03.23 16:28
|sell
|451
|0.10
|1.7342
|1.7393
|1.7328
|902
|2006.03.23 16:31
|sell
|452
|0.20
|1.7348
|1.7399
|1.7334
|903
|2006.03.23 16:47
|t/p
|452
|0.20
|1.7334
|1.7399
|1.7334
|28.00
|5042.83
|904
|2006.03.23 16:47
|close
|451
|0.10
|1.7332
|1.7393
|1.7328
|10.00
|5052.83
|905
|2006.03.23 16:47
|sell
|453
|0.10
|1.7328
|1.7379
|1.7314
|906
|2006.03.23 16:47
|sell
|454
|0.20
|1.7331
|1.7382
|1.7317
|907
|2006.03.23 16:49
|sell
|455
|0.40
|1.7335
|1.7386
|1.7321
|908
|2006.03.23 16:50
|sell
|456
|0.80
|1.7339
|1.7390
|1.7325
|909
|2006.03.23 16:51
|sell
|457
|1.60
|1.7343
|1.7394
|1.7329
|910
|2006.03.24 08:52
|t/p
|457
|1.60
|1.7329
|1.7394
|1.7329
|220.56
|5273.39
|911
|2006.03.24 08:52
|close
|456
|0.80
|1.7327
|1.7390
|1.7325
|94.28
|5367.67
|912
|2006.03.24 08:52
|close
|455
|0.40
|1.7327
|1.7386
|1.7321
|31.14
|5398.81
|913
|2006.03.24 08:52
|close
|454
|0.20
|1.7327
|1.7382
|1.7317
|7.57
|5406.38
|914
|2006.03.24 08:52
|close
|453
|0.10
|1.7327
|1.7379
|1.7314
|0.79
|5407.17
|915
|2006.03.24 15:30
|buy
|458
|4.90
|1.7374
|1.7323
|1.7388
|916
|2006.03.24 15:36
|buy
|459
|0.10
|1.7371
|1.7320
|1.7385
|917
|2006.03.24 16:00
|t/p
|459
|0.10
|1.7385
|1.7320
|1.7385
|14.00
|5421.17
|918
|2006.03.24 16:00
|close
|458
|4.90
|1.7387
|1.7323
|1.7388
|637.00
|6058.17
|919
|2006.03.24 16:00
|buy
|460
|5.50
|1.7391
|1.7340
|1.7405
|920
|2006.03.24 16:00
|buy
|461
|0.10
|1.7387
|1.7336
|1.7401
|921
|2006.03.24 16:01
|t/p
|461
|0.10
|1.7401
|1.7336
|1.7401
|14.00
|6072.17
|922
|2006.03.24 16:01
|close
|460
|5.50
|1.7402
|1.7340
|1.7405
|605.00
|6677.17
|923
|2006.03.24 16:01
|buy
|462
|6.10
|1.7406
|1.7355
|1.7420
|924
|2006.03.24 16:17
|t/p
|462
|6.10
|1.7420
|1.7355
|1.7420
|854.00
|7531.17
|925
|2006.03.24 16:17
|buy
|463
|6.80
|1.7427
|1.7376
|1.7441
|926
|2006.03.24 16:21
|buy
|464
|0.10
|1.7422
|1.7371
|1.7436
|927
|2006.03.24 19:08
|t/p
|464
|0.10
|1.7436
|1.7371
|1.7436
|14.00
|7545.17
|928
|2006.03.24 19:08
|close
|463
|6.80
|1.7436
|1.7376
|1.7441
|612.00
|8157.17
|929
|2006.03.24 19:08
|buy
|465
|7.40
|1.7440
|1.7389
|1.7454
|930
|2006.03.27 02:00
|buy
|466
|0.10
|1.7436
|1.7385
|1.7450
|931
|2006.03.27 04:55
|t/p
|466
|0.10
|1.7450
|1.7385
|1.7450
|14.00
|8171.17
|932
|2006.03.27 04:55
|close
|465
|7.40
|1.7450
|1.7389
|1.7454
|714.10
|8885.27
|933
|2006.03.28 13:45
|buy
|467
|8.10
|1.7481
|1.7430
|1.7495
|934
|2006.03.28 13:59
|t/p
|467
|8.10
|1.7495
|1.7430
|1.7495
|1134.00
|10019.27
|935
|2006.03.28 13:59
|buy
|468
|9.10
|1.7499
|1.7448
|1.7513
|936
|2006.03.28 14:07
|buy
|469
|0.10
|1.7494
|1.7443
|1.7508
|937
|2006.03.28 15:24
|t/p
|469
|0.10
|1.7508
|1.7443
|1.7508
|14.00
|10033.27
|938
|2006.03.28 15:24
|close
|468
|9.10
|1.7511
|1.7448
|1.7513
|1092.00
|11125.27
|939
|2006.03.28 20:00
|sell
|470
|0.10
|1.7502
|1.7553
|1.7488
|940
|2006.03.28 20:24
|t/p
|470
|0.10
|1.7488
|1.7553
|1.7488
|14.00
|11139.27
|941
|2006.03.28 20:24
|sell
|471
|0.10
|1.7484
|1.7535
|1.7470
|942
|2006.03.28 20:29
|sell
|472
|0.20
|1.7488
|1.7539
|1.7474
|943
|2006.03.28 20:31
|sell
|473
|0.40
|1.7491
|1.7542
|1.7477
|944
|2006.03.28 20:34
|sell
|474
|0.80
|1.7495
|1.7546
|1.7481
|945
|2006.03.28 21:12
|sell
|475
|1.60
|1.7501
|1.7552
|1.7487
|946
|2006.03.28 21:17
|t/p
|475
|1.60
|1.7487
|1.7552
|1.7487
|224.00
|11363.27
|947
|2006.03.28 21:17
|close
|474
|0.80
|1.7487
|1.7546
|1.7481
|64.00
|11427.27
|948
|2006.03.28 21:17
|close
|473
|0.40
|1.7487
|1.7542
|1.7477
|16.00
|11443.27
|949
|2006.03.28 21:17
|close
|472
|0.20
|1.7487
|1.7539
|1.7474
|2.00
|11445.27
|950
|2006.03.28 21:17
|close
|471
|0.10
|1.7487
|1.7535
|1.7470
|-3.00
|11442.27
|951
|2006.03.28 21:17
|sell
|476
|0.10
|1.7483
|1.7534
|1.7469
|952
|2006.03.28 21:17
|sell
|477
|0.20
|1.7494
|1.7545
|1.7480
|953
|2006.03.28 21:17
|sell
|478
|0.40
|1.7500
|1.7551
|1.7486
|954
|2006.03.28 21:18
|t/p
|478
|0.40
|1.7486
|1.7551
|1.7486
|56.00
|11498.27
|955
|2006.03.28 21:18
|close
|477
|0.20
|1.7485
|1.7545
|1.7480
|18.00
|11516.27
|956
|2006.03.28 21:18
|close
|476
|0.10
|1.7485
|1.7534
|1.7469
|-2.00
|11514.27
|957
|2006.03.28 21:18
|sell
|479
|0.10
|1.7481
|1.7532
|1.7467
|958
|2006.03.28 21:18
|sell
|480
|0.20
|1.7489
|1.7540
|1.7475
|959
|2006.03.28 21:18
|sell
|481
|0.40
|1.7492
|1.7543
|1.7478
|960
|2006.03.28 21:20
|sell
|482
|0.80
|1.7497
|1.7548
|1.7483
|961
|2006.03.28 21:20
|t/p
|481
|0.40
|1.7478
|1.7543
|1.7478
|56.00
|11570.27
|962
|2006.03.28 21:20
|t/p
|482
|0.80
|1.7483
|1.7548
|1.7483
|112.00
|11682.27
|963
|2006.03.28 21:20
|close
|480
|0.20
|1.7478
|1.7540
|1.7475
|22.00
|11704.27
|964
|2006.03.28 21:20
|close
|479
|0.10
|1.7478
|1.7532
|1.7467
|3.00
|11707.27
|965
|2006.03.28 21:20
|sell
|483
|0.10
|1.7474
|1.7525
|1.7460
|966
|2006.03.28 21:20
|sell
|484
|0.20
|1.7478
|1.7529
|1.7464
|967
|2006.03.28 21:22
|t/p
|484
|0.20
|1.7464
|1.7529
|1.7464
|28.00
|11735.27
|968
|2006.03.28 21:22
|close
|483
|0.10
|1.7463
|1.7525
|1.7460
|11.00
|11746.27
|969
|2006.03.28 21:22
|sell
|485
|0.10
|1.7459
|1.7510
|1.7445
|970
|2006.03.28 21:23
|sell
|486
|0.20
|1.7463
|1.7514
|1.7449
|971
|2006.03.28 21:31
|t/p
|486
|0.20
|1.7449
|1.7514
|1.7449
|28.00
|11774.27
|972
|2006.03.28 21:31
|close
|485
|0.10
|1.7449
|1.7510
|1.7445
|10.00
|11784.27
|973
|2006.03.28 21:31
|sell
|487
|0.10
|1.7445
|1.7496
|1.7431
|974
|2006.03.28 21:31
|sell
|488
|0.20
|1.7450
|1.7501
|1.7436
|975
|2006.03.28 21:34
|sell
|489
|0.40
|1.7454
|1.7505
|1.7440
|976
|2006.03.28 21:36
|t/p
|489
|0.40
|1.7440
|1.7505
|1.7440
|56.00
|11840.27
|977
|2006.03.28 21:36
|close
|488
|0.20
|1.7440
|1.7501
|1.7436
|20.00
|11860.27
|978
|2006.03.28 21:36
|close
|487
|0.10
|1.7440
|1.7496
|1.7431
|5.00
|11865.27
|979
|2006.03.28 21:36
|sell
|490
|0.10
|1.7436
|1.7487
|1.7422
|980
|2006.03.28 21:36
|sell
|491
|0.20
|1.7440
|1.7491
|1.7426
|981
|2006.03.28 21:37
|sell
|492
|0.40
|1.7448
|1.7499
|1.7434
|982
|2006.03.28 21:39
|sell
|493
|0.80
|1.7451
|1.7502
|1.7437
|983
|2006.03.28 21:51
|t/p
|493
|0.80
|1.7437
|1.7502
|1.7437
|112.00
|11977.27
|984
|2006.03.28 21:51
|close
|492
|0.40
|1.7437
|1.7499
|1.7434
|44.00
|12021.27
|985
|2006.03.28 21:51
|close
|491
|0.20
|1.7437
|1.7491
|1.7426
|6.00
|12027.27
|986
|2006.03.28 21:51
|close
|490
|0.10
|1.7437
|1.7487
|1.7422
|-1.00
|12026.27
|987
|2006.03.28 21:51
|sell
|494
|0.10
|1.7433
|1.7484
|1.7419
|988
|2006.03.28 21:55
|sell
|495
|0.20
|1.7439
|1.7490
|1.7425
|989
|2006.03.28 22:00
|sell
|496
|0.40
|1.7443
|1.7494
|1.7429
|990
|2006.03.28 22:38
|sell
|497
|0.80
|1.7447
|1.7498
|1.7433
|991
|2006.03.28 23:33
|t/p
|497
|0.80
|1.7433
|1.7498
|1.7433
|112.00
|12138.27
|992
|2006.03.28 23:33
|close
|496
|0.40
|1.7433
|1.7494
|1.7429
|40.00
|12178.27
|993
|2006.03.28 23:33
|close
|495
|0.20
|1.7433
|1.7490
|1.7425
|12.00
|12190.27
|994
|2006.03.28 23:33
|close
|494
|0.10
|1.7433
|1.7484
|1.7419
|0.00
|12190.27
|995
|2006.03.28 23:33
|sell
|498
|0.10
|1.7429
|1.7480
|1.7415
|996
|2006.03.29 00:16
|sell
|499
|0.20
|1.7435
|1.7486
|1.7421
|997
|2006.03.29 07:49
|sell
|500
|0.40
|1.7439
|1.7490
|1.7425
|998
|2006.03.29 09:13
|t/p
|500
|0.40
|1.7425
|1.7490
|1.7425
|56.00
|12246.27
|999
|2006.03.29 09:13
|close
|499
|0.20
|1.7424
|1.7486
|1.7421
|22.00
|12268.27
|1000
|2006.03.29 09:13
|close
|498
|0.10
|1.7424
|1.7480
|1.7415
|4.79
|12273.05
|1001
|2006.03.29 09:13
|sell
|501
|0.10
|1.7420
|1.7471
|1.7406
|1002
|2006.03.29 09:37
|t/p
|501
|0.10
|1.7406
|1.7471
|1.7406
|14.00
|12287.05
|1003
|2006.03.29 09:37
|sell
|502
|0.10
|1.7398
|1.7449
|1.7384
|1004
|2006.03.29 09:37
|sell
|503
|0.20
|1.7403
|1.7454
|1.7389
|1005
|2006.03.29 09:55
|t/p
|503
|0.20
|1.7389
|1.7454
|1.7389
|28.00
|12315.05
|1006
|2006.03.29 09:55
|close
|502
|0.10
|1.7388
|1.7449
|1.7384
|10.00
|12325.05
|1007
|2006.03.29 09:55
|sell
|504
|0.10
|1.7384
|1.7435
|1.7370
|1008
|2006.03.29 09:55
|sell
|505
|0.20
|1.7390
|1.7441
|1.7376
|1009
|2006.03.29 09:58
|t/p
|505
|0.20
|1.7376
|1.7441
|1.7376
|28.00
|12353.05
|1010
|2006.03.29 09:58
|close
|504
|0.10
|1.7376
|1.7435
|1.7370
|8.00
|12361.05
|1011
|2006.03.29 09:58
|sell
|506
|0.10
|1.7372
|1.7423
|1.7358
|1012
|2006.03.29 10:01
|sell
|507
|0.20
|1.7376
|1.7427
|1.7362
|1013
|2006.03.29 10:10
|sell
|508
|0.40
|1.7380
|1.7431
|1.7366
|1014
|2006.03.29 10:30
|t/p
|508
|0.40
|1.7366
|1.7431
|1.7366
|56.00
|12417.05
|1015
|2006.03.29 10:30
|close
|507
|0.20
|1.7364
|1.7427
|1.7362
|24.00
|12441.05
|1016
|2006.03.29 10:30
|close
|506
|0.10
|1.7364
|1.7423
|1.7358
|8.00
|12449.05
|1017
|2006.03.29 10:30
|sell
|509
|0.10
|1.7360
|1.7411
|1.7346
|1018
|2006.03.29 10:30
|sell
|510
|0.20
|1.7374
|1.7425
|1.7360
|1019
|2006.03.29 10:30
|sell
|511
|0.40
|1.7379
|1.7430
|1.7365
|1020
|2006.03.29 10:30
|t/p
|510
|0.20
|1.7360
|1.7425
|1.7360
|28.00
|12477.05
|1021
|2006.03.29 10:30
|t/p
|511
|0.40
|1.7365
|1.7430
|1.7365
|56.00
|12533.05
|1022
|2006.03.29 10:30
|close
|509
|0.10
|1.7360
|1.7411
|1.7346
|0.00
|12533.05
|1023
|2006.03.29 10:30
|sell
|512
|0.10
|1.7356
|1.7407
|1.7342
|1024
|2006.03.29 10:31
|sell
|513
|0.20
|1.7360
|1.7411
|1.7346
|1025
|2006.03.29 10:32
|sell
|514
|0.40
|1.7369
|1.7420
|1.7355
|1026
|2006.03.29 10:41
|sell
|515
|0.80
|1.7374
|1.7425
|1.7360
|1027
|2006.03.29 10:42
|sell
|516
|1.60
|1.7378
|1.7429
|1.7364
|1028
|2006.03.29 13:18
|t/p
|516
|1.60
|1.7364
|1.7429
|1.7364
|224.00
|12757.05
|1029
|2006.03.29 13:18
|close
|515
|0.80
|1.7361
|1.7425
|1.7360
|104.00
|12861.05
|1030
|2006.03.29 13:18
|close
|514
|0.40
|1.7361
|1.7420
|1.7355
|32.00
|12893.05
|1031
|2006.03.29 13:18
|close
|513
|0.20
|1.7361
|1.7411
|1.7346
|-2.00
|12891.05
|1032
|2006.03.29 13:18
|close
|512
|0.10
|1.7361
|1.7407
|1.7342
|-5.00
|12886.05
|1033
|2006.03.29 13:18
|sell
|517
|0.10
|1.7357
|1.7408
|1.7343
|1034
|2006.03.29 13:49
|sell
|518
|0.20
|1.7362
|1.7413
|1.7348
|1035
|2006.03.29 14:37
|t/p
|518
|0.20
|1.7348
|1.7413
|1.7348
|28.00
|12914.05
|1036
|2006.03.29 14:37
|close
|517
|0.10
|1.7347
|1.7408
|1.7343
|10.00
|12924.05
|1037
|2006.03.29 14:37
|sell
|519
|0.10
|1.7343
|1.7394
|1.7329
|1038
|2006.03.29 15:07
|sell
|520
|0.20
|1.7347
|1.7398
|1.7333
|1039
|2006.03.29 15:33
|sell
|521
|0.40
|1.7351
|1.7402
|1.7337
|1040
|2006.03.29 15:56
|t/p
|521
|0.40
|1.7337
|1.7402
|1.7337
|56.00
|12980.05
|1041
|2006.03.29 15:56
|close
|520
|0.20
|1.7336
|1.7398
|1.7333
|22.00
|13002.05
|1042
|2006.03.29 15:56
|close
|519
|0.10
|1.7336
|1.7394
|1.7329
|7.00
|13009.05
|1043
|2006.03.30 04:45
|buy
|522
|11.80
|1.7392
|1.7341
|1.7406
|1044
|2006.03.30 06:26
|t/p
|522
|11.80
|1.7406
|1.7341
|1.7406
|1652.00
|14661.05
|1045
|2006.03.30 15:00
|buy
|523
|13.30
|1.7398
|1.7347
|1.7412
|1046
|2006.03.30 15:37
|t/p
|523
|13.30
|1.7412
|1.7347
|1.7412
|1862.00
|16523.05
|1047
|2006.03.30 15:37
|buy
|524
|15.00
|1.7416
|1.7365
|1.7430
|1048
|2006.03.30 15:38
|buy
|525
|0.30
|1.7412
|1.7361
|1.7426
|1049
|2006.03.30 16:30
|t/p
|525
|0.30
|1.7426
|1.7361
|1.7426
|42.00
|16565.05
|1050
|2006.03.30 16:30
|close
|524
|15.00
|1.7429
|1.7365
|1.7430
|1950.00
|18515.05
|1051
|2006.03.30 16:45
|buy
|526
|16.80
|1.7460
|1.7409
|1.7474
|1052
|2006.03.30 16:49
|buy
|527
|0.30
|1.7456
|1.7405
|1.7470
|1053
|2006.03.30 17:03
|t/p
|527
|0.30
|1.7470
|1.7405
|1.7470
|42.00
|18557.05
|1054
|2006.03.30 17:03
|close
|526
|16.80
|1.7470
|1.7409
|1.7474
|1680.00
|20237.05
|1055
|2006.03.30 17:30
|buy
|528
|18.40
|1.7447
|1.7396
|1.7461
|1056
|2006.03.30 17:49
|buy
|529
|0.30
|1.7443
|1.7392
|1.7457
|1057
|2006.03.30 20:33
|t/p
|529
|0.30
|1.7457
|1.7392
|1.7457
|42.00
|20279.05
|1058
|2006.03.30 20:33
|close
|528
|18.40
|1.7458
|1.7396
|1.7461
|2024.00
|22303.05
|1059
|2006.03.30 20:33
|buy
|530
|20.30
|1.7462
|1.7411
|1.7476
|1060
|2006.03.30 20:34
|buy
|531
|0.30
|1.7458
|1.7407
|1.7472
|1061
|2006.03.30 20:52
|t/p
|531
|0.30
|1.7472
|1.7407
|1.7472
|42.00
|22345.05
|1062
|2006.03.30 20:52
|close
|530
|20.30
|1.7472
|1.7411
|1.7476
|2030.00
|24375.05
|1063
|2006.03.30 20:52
|buy
|532
|22.20
|1.7476
|1.7425
|1.7490
|1064
|2006.03.30 20:53
|buy
|533
|0.60
|1.7473
|1.7422
|1.7487
|1065
|2006.03.31 08:47
|s/l
|532
|22.20
|1.7425
|1.7425
|1.7490
|-11399.70
|12975.35
|1066
|2006.03.31 08:47
|close
|533
|0.60
|1.7424
|1.7422
|1.7487
|-296.10
|12679.25
|1067
|2006.03.31 08:47
|sell
|534
|0.10
|1.7424
|1.7475
|1.7410
|1068
|2006.03.31 08:47
|sell
|535
|0.20
|1.7428
|1.7479
|1.7414
|1069
|2006.03.31 09:19
|t/p
|535
|0.20
|1.7414
|1.7479
|1.7414
|28.00
|12707.25
|1070
|2006.03.31 09:19
|close
|534
|0.10
|1.7413
|1.7475
|1.7410
|11.00
|12718.25
|1071
|2006.03.31 09:19
|sell
|536
|0.10
|1.7409
|1.7460
|1.7395
|1072
|2006.03.31 09:20
|sell
|537
|0.20
|1.7412
|1.7463
|1.7398
|1073
|2006.03.31 09:21
|sell
|538
|0.40
|1.7416
|1.7467
|1.7402
|1074
|2006.03.31 09:36
|sell
|539
|0.80
|1.7420
|1.7471
|1.7406
|1075
|2006.03.31 10:14
|t/p
|539
|0.80
|1.7406
|1.7471
|1.7406
|112.00
|12830.25
|1076
|2006.03.31 10:14
|close
|538
|0.40
|1.7405
|1.7467
|1.7402
|44.00
|12874.25
|1077
|2006.03.31 10:14
|close
|537
|0.20
|1.7405
|1.7463
|1.7398
|14.00
|12888.25
|1078
|2006.03.31 10:14
|close
|536
|0.10
|1.7405
|1.7460
|1.7395
|4.00
|12892.25
|1079
|2006.03.31 10:14
|sell
|540
|0.10
|1.7401
|1.7452
|1.7387
|1080
|2006.03.31 10:22
|t/p
|540
|0.10
|1.7387
|1.7452
|1.7387
|14.00
|12906.25
|1081
|2006.03.31 10:22
|sell
|541
|0.10
|1.7383
|1.7434
|1.7369
|1082
|2006.03.31 10:23
|sell
|542
|0.20
|1.7388
|1.7439
|1.7374
|1083
|2006.03.31 10:37
|sell
|543
|0.40
|1.7392
|1.7443
|1.7378
|1084
|2006.03.31 11:19
|t/p
|542
|0.20
|1.7374
|1.7439
|1.7374
|28.00
|12934.25
|1085
|2006.03.31 11:19
|t/p
|543
|0.40
|1.7378
|1.7443
|1.7378
|56.00
|12990.25
|1086
|2006.03.31 11:19
|close
|541
|0.10
|1.7372
|1.7434
|1.7369
|11.00
|13001.25
|1087
|2006.03.31 11:19
|sell
|544
|0.10
|1.7368
|1.7419
|1.7354
|1088
|2006.03.31 11:23
|sell
|545
|0.20
|1.7371
|1.7422
|1.7357
|1089
|2006.03.31 11:25
|sell
|546
|0.40
|1.7377
|1.7428
|1.7363
|1090
|2006.03.31 11:29
|sell
|547
|0.80
|1.7384
|1.7435
|1.7370
|1091
|2006.03.31 11:39
|t/p
|547
|0.80
|1.7370
|1.7435
|1.7370
|112.00
|13113.25
|1092
|2006.03.31 11:39
|close
|546
|0.40
|1.7370
|1.7428
|1.7363
|28.00
|13141.25
|1093
|2006.03.31 11:39
|close
|545
|0.20
|1.7370
|1.7422
|1.7357
|2.00
|13143.25
|1094
|2006.03.31 11:39
|close
|544
|0.10
|1.7370
|1.7419
|1.7354
|-2.00
|13141.25
|1095
|2006.03.31 11:39
|sell
|548
|0.10
|1.7366
|1.7417
|1.7352
|1096
|2006.03.31 11:44
|sell
|549
|0.20
|1.7370
|1.7421
|1.7356
|1097
|2006.03.31 11:52
|sell
|550
|0.40
|1.7374
|1.7425
|1.7360
|1098
|2006.03.31 11:53
|sell
|551
|0.80
|1.7378
|1.7429
|1.7364
|1099
|2006.03.31 12:02
|t/p
|551
|0.80
|1.7364
|1.7429
|1.7364
|112.00
|13253.25
|1100
|2006.03.31 12:02
|close
|550
|0.40
|1.7364
|1.7425
|1.7360
|40.00
|13293.25
|1101
|2006.03.31 12:02
|close
|549
|0.20
|1.7364
|1.7421
|1.7356
|12.00
|13305.25
|1102
|2006.03.31 12:02
|close
|548
|0.10
|1.7364
|1.7417
|1.7352
|2.00
|13307.25
|1103
|2006.03.31 12:02
|sell
|552
|0.10
|1.7360
|1.7411
|1.7346
|1104
|2006.03.31 12:02
|sell
|553
|0.20
|1.7364
|1.7415
|1.7350
|1105
|2006.03.31 12:04
|t/p
|553
|0.20
|1.7350
|1.7415
|1.7350
|28.00
|13335.25
|1106
|2006.03.31 12:04
|close
|552
|0.10
|1.7349
|1.7411
|1.7346
|11.00
|13346.25
|1107
|2006.03.31 12:04
|sell
|554
|0.10
|1.7345
|1.7396
|1.7331
|1108
|2006.03.31 12:04
|sell
|555
|0.20
|1.7349
|1.7400
|1.7335
|1109
|2006.03.31 12:07
|sell
|556
|0.40
|1.7354
|1.7405
|1.7340
|1110
|2006.03.31 12:09
|sell
|557
|0.80
|1.7359
|1.7410
|1.7345
|1111
|2006.03.31 12:17
|sell
|558
|1.60
|1.7367
|1.7418
|1.7353
|1112
|2006.03.31 13:00
|t/p
|558
|1.60
|1.7353
|1.7418
|1.7353
|224.00
|13570.25
|1113
|2006.03.31 13:00
|close
|557
|0.80
|1.7352
|1.7410
|1.7345
|56.00
|13626.25
|1114
|2006.03.31 13:00
|close
|556
|0.40
|1.7352
|1.7405
|1.7340
|8.00
|13634.25
|1115
|2006.03.31 13:00
|close
|555
|0.20
|1.7352
|1.7400
|1.7335
|-6.00
|13628.25
|1116
|2006.03.31 13:00
|close
|554
|0.10
|1.7352
|1.7396
|1.7331
|-7.00
|13621.25
|1117
|2006.03.31 13:00
|sell
|559
|0.10
|1.7348
|1.7399
|1.7334
|1118
|2006.03.31 13:03
|sell
|560
|0.20
|1.7351
|1.7402
|1.7337
|1119
|2006.03.31 13:13
|sell
|561
|0.40
|1.7356
|1.7407
|1.7342
|1120
|2006.03.31 13:16
|sell
|562
|0.80
|1.7361
|1.7412
|1.7347
|1121
|2006.03.31 13:17
|sell
|563
|1.60
|1.7367
|1.7418
|1.7353
|1122
|2006.03.31 15:33
|s/l
|559
|0.10
|1.7399
|1.7399
|1.7334
|-51.00
|13570.25
|1123
|2006.03.31 15:33
|close
|563
|1.60
|1.7401
|1.7418
|1.7353
|-544.00
|13026.25
|1124
|2006.03.31 15:33
|close
|562
|0.80
|1.7401
|1.7412
|1.7347
|-320.00
|12706.25
|1125
|2006.03.31 15:33
|close
|561
|0.40
|1.7401
|1.7407
|1.7342
|-180.00
|12526.25
|1126
|2006.03.31 15:33
|close
|560
|0.20
|1.7401
|1.7402
|1.7337
|-100.00
|12426.25
|1127
|2006.04.03 05:00
|sell
|564
|0.10
|1.7338
|1.7389
|1.7324
|1128
|2006.04.03 05:02
|t/p
|564
|0.10
|1.7324
|1.7389
|1.7324
|14.00
|12440.25
|1129
|2006.04.03 05:02
|sell
|565
|0.10
|1.7317
|1.7368
|1.7303
|1130
|2006.04.03 05:02
|sell
|566
|0.20
|1.7322
|1.7373
|1.7308
|1131
|2006.04.03 05:02
|sell
|567
|0.40
|1.7326
|1.7377
|1.7312
|1132
|2006.04.03 05:08
|sell
|568
|0.80
|1.7329
|1.7380
|1.7315
|1133
|2006.04.03 05:43
|sell
|569
|1.60
|1.7334
|1.7385
|1.7320
|1134
|2006.04.03 06:40
|t/p
|569
|1.60
|1.7320
|1.7385
|1.7320
|224.00
|12664.25
|1135
|2006.04.03 06:40
|close
|568
|0.80
|1.7320
|1.7380
|1.7315
|72.00
|12736.25
|1136
|2006.04.03 06:40
|close
|567
|0.40
|1.7320
|1.7377
|1.7312
|24.00
|12760.25
|1137
|2006.04.03 06:40
|close
|566
|0.20
|1.7320
|1.7373
|1.7308
|4.00
|12764.25
|1138
|2006.04.03 06:40
|close
|565
|0.10
|1.7320
|1.7368
|1.7303
|-3.00
|12761.25
|1139
|2006.04.03 06:40
|sell
|570
|0.10
|1.7316
|1.7367
|1.7302
|1140
|2006.04.03 06:41
|sell
|571
|0.20
|1.7320
|1.7371
|1.7306
|1141
|2006.04.03 06:43
|t/p
|570
|0.10
|1.7302
|1.7367
|1.7302
|14.00
|12775.25
|1142
|2006.04.03 06:43
|t/p
|571
|0.20
|1.7306
|1.7371
|1.7306
|28.00
|12803.25
|1143
|2006.04.03 06:43
|sell
|572
|0.10
|1.7297
|1.7348
|1.7283
|1144
|2006.04.03 06:44
|sell
|573
|0.20
|1.7303
|1.7354
|1.7289
|1145
|2006.04.03 06:53
|sell
|574
|0.40
|1.7307
|1.7358
|1.7293
|1146
|2006.04.03 08:18
|t/p
|574
|0.40
|1.7293
|1.7358
|1.7293
|56.00
|12859.25
|1147
|2006.04.03 08:18
|close
|573
|0.20
|1.7292
|1.7354
|1.7289
|22.00
|12881.25
|1148
|2006.04.03 08:18
|close
|572
|0.10
|1.7292
|1.7348
|1.7283
|5.00
|12886.25
|1149
|2006.04.03 08:18
|sell
|575
|0.10
|1.7288
|1.7339
|1.7274
|1150
|2006.04.03 08:19
|sell
|576
|0.20
|1.7293
|1.7344
|1.7279
|1151
|2006.04.03 08:42
|t/p
|576
|0.20
|1.7279
|1.7344
|1.7279
|28.00
|12914.25
|1152
|2006.04.03 08:42
|close
|575
|0.10
|1.7279
|1.7339
|1.7274
|9.00
|12923.25
|1153
|2006.04.03 08:42
|sell
|577
|0.10
|1.7275
|1.7326
|1.7261
|1154
|2006.04.03 08:44
|sell
|578
|0.20
|1.7279
|1.7330
|1.7265
|1155
|2006.04.03 08:51
|t/p
|578
|0.20
|1.7265
|1.7330
|1.7265
|28.00
|12951.25
|1156
|2006.04.03 08:51
|close
|577
|0.10
|1.7265
|1.7326
|1.7261
|10.00
|12961.25
|1157
|2006.04.03 08:51
|sell
|579
|0.10
|1.7261
|1.7312
|1.7247
|1158
|2006.04.03 09:00
|sell
|580
|0.20
|1.7266
|1.7317
|1.7252
|1159
|2006.04.03 09:03
|sell
|581
|0.40
|1.7269
|1.7320
|1.7255
|1160
|2006.04.03 09:56
|sell
|582
|0.80
|1.7275
|1.7326
|1.7261
|1161
|2006.04.03 09:56
|sell
|583
|1.60
|1.7279
|1.7330
|1.7265
|1162
|2006.04.03 10:11
|t/p
|583
|1.60
|1.7265
|1.7330
|1.7265
|224.00
|13185.25
|1163
|2006.04.03 10:11
|close
|582
|0.80
|1.7265
|1.7326
|1.7261
|80.00
|13265.25
|1164
|2006.04.03 10:11
|close
|581
|0.40
|1.7265
|1.7320
|1.7255
|16.00
|13281.25
|1165
|2006.04.03 10:11
|close
|580
|0.20
|1.7265
|1.7317
|1.7252
|2.00
|13283.25
|1166
|2006.04.03 10:11
|close
|579
|0.10
|1.7265
|1.7312
|1.7247
|-4.00
|13279.25
|1167
|2006.04.03 10:11
|sell
|584
|0.10
|1.7261
|1.7312
|1.7247
|1168
|2006.04.03 10:13
|sell
|585
|0.20
|1.7266
|1.7317
|1.7252
|1169
|2006.04.03 10:15
|sell
|586
|0.40
|1.7269
|1.7320
|1.7255
|1170
|2006.04.03 10:33
|t/p
|586
|0.40
|1.7255
|1.7320
|1.7255
|56.00
|13335.25
|1171
|2006.04.03 10:33
|close
|585
|0.20
|1.7255
|1.7317
|1.7252
|22.00
|13357.25
|1172
|2006.04.03 10:33
|close
|584
|0.10
|1.7255
|1.7312
|1.7247
|6.00
|13363.25
|1173
|2006.04.03 15:00
|buy
|587
|12.10
|1.7286
|1.7235
|1.7300
|1174
|2006.04.03 16:05
|t/p
|587
|12.10
|1.7300
|1.7235
|1.7300
|1694.00
|15057.25
|1175
|2006.04.03 16:05
|buy
|588
|13.70
|1.7304
|1.7253
|1.7318
|1176
|2006.04.03 16:05
|buy
|589
|0.20
|1.7300
|1.7249
|1.7314
|1177
|2006.04.03 16:28
|t/p
|589
|0.20
|1.7314
|1.7249
|1.7314
|28.00
|15085.25
|1178
|2006.04.03 16:28
|close
|588
|13.70
|1.7314
|1.7253
|1.7318
|1370.00
|16455.25
|1179
|2006.04.03 16:28
|buy
|590
|15.00
|1.7318
|1.7267
|1.7332
|1180
|2006.04.03 16:31
|buy
|591
|0.20
|1.7314
|1.7263
|1.7328
|1181
|2006.04.03 16:43
|t/p
|591
|0.20
|1.7328
|1.7263
|1.7328
|28.00
|16483.25
|1182
|2006.04.03 16:43
|close
|590
|15.00
|1.7329
|1.7267
|1.7332
|1650.00
|18133.25
|1183
|2006.04.03 16:43
|buy
|592
|16.50
|1.7333
|1.7282
|1.7347
|1184
|2006.04.03 16:43
|buy
|593
|0.40
|1.7330
|1.7279
|1.7344
|1185
|2006.04.03 16:52
|t/p
|593
|0.40
|1.7344
|1.7279
|1.7344
|56.00
|18189.25
|1186
|2006.04.03 16:52
|close
|592
|16.50
|1.7344
|1.7282
|1.7347
|1815.00
|20004.25
|1187
|2006.04.03 16:52
|buy
|594
|18.20
|1.7348
|1.7297
|1.7362
|1188
|2006.04.03 16:55
|t/p
|594
|18.20
|1.7362
|1.7297
|1.7362
|2548.00
|22552.25
|1189
|2006.04.03 16:55
|buy
|595
|20.50
|1.7367
|1.7316
|1.7381
|1190
|2006.04.03 16:57
|buy
|596
|0.20
|1.7362
|1.7311
|1.7376
|1191
|2006.04.03 17:15
|t/p
|595
|20.50
|1.7381
|1.7316
|1.7381
|2870.00
|25422.25
|1192
|2006.04.03 17:15
|t/p
|596
|0.20
|1.7376
|1.7311
|1.7376
|28.00
|25450.25
|1193
|2006.04.03 17:15
|buy
|597
|23.10
|1.7385
|1.7334
|1.7399
|1194
|2006.04.03 17:15
|buy
|598
|0.20
|1.7380
|1.7329
|1.7394
|1195
|2006.04.03 17:18
|t/p
|598
|0.20
|1.7394
|1.7329
|1.7394
|28.00
|25478.25
|1196
|2006.04.03 17:18
|close
|597
|23.10
|1.7394
|1.7334
|1.7399
|2079.00
|27557.25
|1197
|2006.04.03 17:18
|buy
|599
|25.10
|1.7398
|1.7347
|1.7412
|1198
|2006.04.03 17:18
|buy
|600
|0.40
|1.7394
|1.7343
|1.7408
|1199
|2006.04.04 01:10
|t/p
|600
|0.40
|1.7408
|1.7343
|1.7408
|54.60
|27611.85
|1200
|2006.04.04 01:10
|close
|599
|25.10
|1.7410
|1.7347
|1.7412
|2924.15
|30536.00
|1201
|2006.04.04 08:15
|buy
|601
|27.80
|1.7395
|1.7344
|1.7409
|1202
|2006.04.04 08:16
|buy
|602
|0.70
|1.7392
|1.7341
|1.7406
|1203
|2006.04.04 09:20
|t/p
|601
|27.80
|1.7409
|1.7344
|1.7409
|3892.00
|34428.00
|1204
|2006.04.04 09:20
|t/p
|602
|0.70
|1.7406
|1.7341
|1.7406
|98.00
|34526.00
|1205
|2006.04.04 09:20
|buy
|603
|31.40
|1.7416
|1.7365
|1.7430
|1206
|2006.04.04 09:31
|t/p
|603
|31.40
|1.7430
|1.7365
|1.7430
|4396.00
|38922.00
|1207
|2006.04.04 09:31
|buy
|604
|35.40
|1.7434
|1.7383
|1.7448
|1208
|2006.04.04 09:38
|buy
|605
|0.90
|1.7431
|1.7380
|1.7445
|1209
|2006.04.04 09:59
|t/p
|605
|0.90
|1.7445
|1.7380
|1.7445
|126.00
|39048.00
|1210
|2006.04.04 09:59
|close
|604
|35.40
|1.7447
|1.7383
|1.7448
|4602.00
|43650.00
|1211
|2006.04.04 09:59
|buy
|606
|39.70
|1.7451
|1.7400
|1.7465
|1212
|2006.04.04 09:59
|buy
|607
|0.70
|1.7447
|1.7396
|1.7461
|1213
|2006.04.04 11:12
|t/p
|607
|0.70
|1.7461
|1.7396
|1.7461
|98.00
|43748.00
|1214
|2006.04.04 11:12
|close
|606
|39.70
|1.7461
|1.7400
|1.7465
|3970.00
|47718.00
|1215
|2006.04.04 11:12
|buy
|608
|43.40
|1.7465
|1.7414
|1.7479
|1216
|2006.04.04 11:21
|buy
|609
|0.80
|1.7461
|1.7410
|1.7475
|1217
|2006.04.04 14:04
|t/p
|608
|43.40
|1.7479
|1.7414
|1.7479
|6076.00
|53794.00
|1218
|2006.04.04 14:04
|t/p
|609
|0.80
|1.7475
|1.7410
|1.7475
|112.00
|53906.00
|1219
|2006.04.04 14:04
|buy
|610
|49.00
|1.7485
|1.7434
|1.7499
|1220
|2006.04.04 14:04
|buy
|611
|0.90
|1.7481
|1.7430
|1.7495
|1221
|2006.04.04 14:04
|t/p
|611
|0.90
|1.7495
|1.7430
|1.7495
|126.00
|54032.00
|1222
|2006.04.04 14:04
|close
|610
|49.00
|1.7495
|1.7434
|1.7499
|4900.00
|58932.00
|1223
|2006.04.04 14:04
|buy
|612
|53.60
|1.7499
|1.7448
|1.7513
|1224
|2006.04.04 14:04
|buy
|613
|0.90
|1.7495
|1.7444
|1.7509
|1225
|2006.04.04 14:20
|t/p
|612
|53.60
|1.7513
|1.7448
|1.7513
|7504.00
|66436.00
|1226
|2006.04.04 14:20
|t/p
|613
|0.90
|1.7509
|1.7444
|1.7509
|126.00
|66562.00
|1227
|2006.04.04 14:20
|buy
|614
|60.50
|1.7517
|1.7466
|1.7531
|1228
|2006.04.04 14:20
|buy
|615
|1.70
|1.7514
|1.7463
|1.7528
|1229
|2006.04.04 14:27
|t/p
|615
|1.70
|1.7528
|1.7463
|1.7528
|238.00
|66800.00
|1230
|2006.04.04 14:27
|close
|614
|60.50
|1.7528
|1.7466
|1.7531
|6655.00
|73455.00
|1231
|2006.04.04 14:27
|buy
|616
|66.80
|1.7532
|1.7481
|1.7546
|1232
|2006.04.04 14:29
|t/p
|616
|66.80
|1.7546
|1.7481
|1.7546
|9352.00
|82807.00
|1233
|2006.04.04 14:29
|buy
|617
|75.30
|1.7550
|1.7499
|1.7564
|1234
|2006.04.04 14:30
|buy
|618
|1.30
|1.7546
|1.7495
|1.7560
|1235
|2006.04.04 15:49
|t/p
|618
|1.30
|1.7560
|1.7495
|1.7560
|182.00
|82989.00
|1236
|2006.04.04 15:49
|close
|617
|75.30
|1.7560
|1.7499
|1.7564
|7530.00
|90519.00
|1237
|2006.04.04 15:49
|buy
|619
|82.30
|1.7564
|1.7513
|1.7578
|1238
|2006.04.04 16:06
|buy
|620
|1.50
|1.7560
|1.7509
|1.7574
|1239
|2006.04.04 16:30
|t/p
|620
|1.50
|1.7574
|1.7509
|1.7574
|210.00
|90729.00
|1240
|2006.04.04 16:30
|close
|619
|82.30
|1.7574
|1.7513
|1.7578
|8230.00
|98959.00
|1241
|2006.04.04 16:30
|buy
|621
|90.00
|1.7578
|1.7527
|1.7592
|1242
|2006.04.04 16:31
|buy
|622
|0.80
|1.7573
|1.7522
|1.7587
|1243
|2006.04.05 06:51
|t/p
|622
|0.80
|1.7587
|1.7522
|1.7587
|109.20
|99068.20
|1244
|2006.04.05 06:51
|close
|621
|90.00
|1.7588
|1.7527
|1.7592
|8685.00
|107753.20
|1245
|2006.04.05 07:45
|buy
|623
|98.00
|1.7595
|1.7544
|1.7609
|1246
|2006.04.05 07:48
|buy
|624
|0.80
|1.7590
|1.7539
|1.7604
|1247
|2006.04.05 09:23
|t/p
|623
|98.00
|1.7609
|1.7544
|1.7609
|13720.00
|121473.20
|1248
|2006.04.05 09:23
|t/p
|624
|0.80
|1.7604
|1.7539
|1.7604
|112.00
|121585.20
|1249
|2006.04.05 11:00
|sell
|625
|0.10
|1.7537
|1.7588
|1.7523
|1250
|2006.04.05 11:00
|sell
|626
|0.20
|1.7541
|1.7592
|1.7527
|1251
|2006.04.05 11:06
|t/p
|626
|0.20
|1.7527
|1.7592
|1.7527
|28.00
|121613.20
|1252
|2006.04.05 11:06
|close
|625
|0.10
|1.7527
|1.7588
|1.7523
|10.00
|121623.20
|1253
|2006.04.05 11:06
|sell
|627
|0.10
|1.7523
|1.7574
|1.7509
|1254
|2006.04.05 11:10
|sell
|628
|0.20
|1.7528
|1.7579
|1.7514
|1255
|2006.04.05 11:13
|sell
|629
|0.40
|1.7532
|1.7583
|1.7518
|1256
|2006.04.05 11:35
|t/p
|629
|0.40
|1.7518
|1.7583
|1.7518
|56.00
|121679.20
|1257
|2006.04.05 11:35
|close
|628
|0.20
|1.7515
|1.7579
|1.7514
|26.00
|121705.20
|1258
|2006.04.05 11:35
|close
|627
|0.10
|1.7515
|1.7574
|1.7509
|8.00
|121713.20
|1259
|2006.04.05 12:00
|sell
|630
|0.10
|1.7528
|1.7579
|1.7514
|1260
|2006.04.05 12:01
|sell
|631
|0.20
|1.7531
|1.7582
|1.7517
|1261
|2006.04.05 12:38
|t/p
|631
|0.20
|1.7517
|1.7582
|1.7517
|28.00
|121741.20
|1262
|2006.04.05 12:38
|close
|630
|0.10
|1.7517
|1.7579
|1.7514
|11.00
|121752.20
|1263
|2006.04.05 12:38
|sell
|632
|0.10
|1.7513
|1.7564
|1.7499
|1264
|2006.04.05 12:39
|sell
|633
|0.20
|1.7517
|1.7568
|1.7503
|1265
|2006.04.05 12:48
|sell
|634
|0.40
|1.7521
|1.7572
|1.7507
|1266
|2006.04.05 13:05
|sell
|635
|0.80
|1.7525
|1.7576
|1.7511
|1267
|2006.04.05 13:07
|sell
|636
|1.60
|1.7529
|1.7580
|1.7515
|1268
|2006.04.05 13:54
|t/p
|636
|1.60
|1.7515
|1.7580
|1.7515
|224.00
|121976.20
|1269
|2006.04.05 13:54
|close
|635
|0.80
|1.7514
|1.7576
|1.7511
|88.00
|122064.20
|1270
|2006.04.05 13:54
|close
|634
|0.40
|1.7514
|1.7572
|1.7507
|28.00
|122092.20
|1271
|2006.04.05 13:54
|close
|633
|0.20
|1.7514
|1.7568
|1.7503
|6.00
|122098.20
|1272
|2006.04.05 13:54
|close
|632
|0.10
|1.7514
|1.7564
|1.7499
|-1.00
|122097.20
|1273
|2006.04.05 13:54
|sell
|637
|0.10
|1.7510
|1.7561
|1.7496
|1274
|2006.04.05 13:56
|sell
|638
|0.20
|1.7513
|1.7564
|1.7499
|1275
|2006.04.05 14:01
|sell
|639
|0.40
|1.7517
|1.7568
|1.7503
|1276
|2006.04.05 14:05
|sell
|640
|0.80
|1.7522
|1.7573
|1.7508
|1277
|2006.04.05 14:14
|t/p
|640
|0.80
|1.7508
|1.7573
|1.7508
|112.00
|122209.20
|1278
|2006.04.05 14:14
|close
|639
|0.40
|1.7508
|1.7568
|1.7503
|36.00
|122245.20
|1279
|2006.04.05 14:14
|close
|638
|0.20
|1.7508
|1.7564
|1.7499
|10.00
|122255.20
|1280
|2006.04.05 14:14
|close
|637
|0.10
|1.7508
|1.7561
|1.7496
|2.00
|122257.20
|1281
|2006.04.05 14:14
|sell
|641
|0.10
|1.7504
|1.7555
|1.7490
|1282
|2006.04.05 14:14
|sell
|642
|0.20
|1.7508
|1.7559
|1.7494
|1283
|2006.04.05 14:22
|sell
|643
|0.40
|1.7511
|1.7562
|1.7497
|1284
|2006.04.05 14:23
|sell
|644
|0.80
|1.7515
|1.7566
|1.7501
|1285
|2006.04.05 14:34
|sell
|645
|1.60
|1.7519
|1.7570
|1.7505
|1286
|2006.04.05 16:05
|t/p
|645
|1.60
|1.7505
|1.7570
|1.7505
|224.00
|122481.20
|1287
|2006.04.05 16:05
|close
|644
|0.80
|1.7505
|1.7566
|1.7501
|80.00
|122561.20
|1288
|2006.04.05 16:05
|close
|643
|0.40
|1.7505
|1.7562
|1.7497
|24.00
|122585.20
|1289
|2006.04.05 16:05
|close
|642
|0.20
|1.7505
|1.7559
|1.7494
|6.00
|122591.20
|1290
|2006.04.05 16:05
|close
|641
|0.10
|1.7505
|1.7555
|1.7490
|-1.00
|122590.20
|1291
|2006.04.05 16:05
|sell
|646
|0.10
|1.7501
|1.7552
|1.7487
|1292
|2006.04.05 16:05
|sell
|647
|0.20
|1.7509
|1.7560
|1.7495
|1293
|2006.04.05 16:06
|t/p
|647
|0.20
|1.7495
|1.7560
|1.7495
|28.00
|122618.20
|1294
|2006.04.05 16:06
|close
|646
|0.10
|1.7493
|1.7552
|1.7487
|8.00
|122626.20
|1295
|2006.04.05 16:06
|sell
|648
|0.10
|1.7489
|1.7540
|1.7475
|1296
|2006.04.05 16:06
|sell
|649
|0.20
|1.7492
|1.7543
|1.7478
|1297
|2006.04.05 16:10
|sell
|650
|0.40
|1.7499
|1.7550
|1.7485
|1298
|2006.04.05 16:16
|sell
|651
|0.80
|1.7503
|1.7554
|1.7489
|1299
|2006.04.05 16:29
|t/p
|651
|0.80
|1.7489
|1.7554
|1.7489
|112.00
|122738.20
|1300
|2006.04.05 16:29
|close
|650
|0.40
|1.7489
|1.7550
|1.7485
|40.00
|122778.20
|1301
|2006.04.05 16:29
|close
|649
|0.20
|1.7489
|1.7543
|1.7478
|6.00
|122784.20
|1302
|2006.04.05 16:29
|close
|648
|0.10
|1.7489
|1.7540
|1.7475
|0.00
|122784.20
|1303
|2006.04.06 09:45
|buy
|652
|100.00
|1.7540
|1.7489
|1.7554
|1304
|2006.04.06 10:15
|t/p
|652
|100.00
|1.7554
|1.7489
|1.7554
|14000.00
|136784.20
|1305
|2006.04.06 10:15
|buy
|653
|100.00
|1.7558
|1.7507
|1.7572
|1306
|2006.04.06 10:17
|buy
|654
|25.30
|1.7553
|1.7502
|1.7567
|1307
|2006.04.06 10:58
|t/p
|654
|25.30
|1.7567
|1.7502
|1.7567
|3542.00
|140326.20
|1308
|2006.04.06 10:58
|close
|653
|100.00
|1.7568
|1.7507
|1.7572
|10000.00
|150326.20
|1309
|2006.04.06 11:30
|buy
|655
|100.00
|1.7594
|1.7543
|1.7608
|1310
|2006.04.06 11:30
|buy
|656
|38.50
|1.7590
|1.7539
|1.7604
|1311
|2006.04.06 14:46
|s/l
|655
|100.00
|1.7543
|1.7543
|1.7608
|-51000.00
|99326.20
|1312
|2006.04.06 14:46
|close
|656
|38.50
|1.7542
|1.7539
|1.7604
|-18480.00
|80846.20
|1313
|2006.04.06 16:15
|sell
|657
|0.10
|1.7517
|1.7568
|1.7503
|1314
|2006.04.06 16:25
|sell
|658
|0.20
|1.7526
|1.7577
|1.7512
|1315
|2006.04.06 16:25
|sell
|659
|0.40
|1.7535
|1.7586
|1.7521
|1316
|2006.04.06 16:59
|t/p
|659
|0.40
|1.7521
|1.7586
|1.7521
|56.00
|80902.20
|1317
|2006.04.06 16:59
|close
|658
|0.20
|1.7520
|1.7577
|1.7512
|12.00
|80914.20
|1318
|2006.04.06 16:59
|close
|657
|0.10
|1.7520
|1.7568
|1.7503
|-3.00
|80911.20
|1319
|2006.04.06 16:59
|sell
|660
|0.10
|1.7516
|1.7567
|1.7502
|1320
|2006.04.06 16:59
|sell
|661
|0.20
|1.7521
|1.7572
|1.7507
|1321
|2006.04.06 17:27
|t/p
|661
|0.20
|1.7507
|1.7572
|1.7507
|28.00
|80939.20
|1322
|2006.04.06 17:27
|close
|660
|0.10
|1.7507
|1.7567
|1.7502
|9.00
|80948.20
|1323
|2006.04.06 17:27
|sell
|662
|0.10
|1.7503
|1.7554
|1.7489
|1324
|2006.04.06 18:02
|sell
|663
|0.20
|1.7508
|1.7559
|1.7494
|1325
|2006.04.06 18:02
|sell
|664
|0.40
|1.7513
|1.7564
|1.7499
|1326
|2006.04.06 18:25
|t/p
|664
|0.40
|1.7499
|1.7564
|1.7499
|56.00
|81004.20
|1327
|2006.04.06 18:25
|close
|663
|0.20
|1.7499
|1.7559
|1.7494
|18.00
|81022.20
|1328
|2006.04.06 18:25
|close
|662
|0.10
|1.7499
|1.7554
|1.7489
|4.00
|81026.20
|1329
|2006.04.06 18:25
|sell
|665
|0.10
|1.7495
|1.7546
|1.7481
|1330
|2006.04.06 18:42
|sell
|666
|0.20
|1.7499
|1.7550
|1.7485
|1331
|2006.04.06 18:43
|sell
|667
|0.40
|1.7503
|1.7554
|1.7489
|1332
|2006.04.06 19:03
|sell
|668
|0.80
|1.7508
|1.7559
|1.7494
|1333
|2006.04.06 19:05
|sell
|669
|1.60
|1.7511
|1.7562
|1.7497
|1334
|2006.04.07 03:28
|t/p
|669
|1.60
|1.7497
|1.7562
|1.7497
|220.56
|81246.76
|1335
|2006.04.07 03:28
|close
|668
|0.80
|1.7495
|1.7559
|1.7494
|102.28
|81349.04
|1336
|2006.04.07 03:28
|close
|667
|0.40
|1.7495
|1.7554
|1.7489
|31.14
|81380.18
|1337
|2006.04.07 03:28
|close
|666
|0.20
|1.7495
|1.7550
|1.7485
|7.57
|81387.75
|1338
|2006.04.07 03:28
|close
|665
|0.10
|1.7495
|1.7546
|1.7481
|-0.22
|81387.54
|1339
|2006.04.07 14:00
|sell
|670
|0.10
|1.7491
|1.7542
|1.7477
|1340
|2006.04.07 14:20
|sell
|671
|0.20
|1.7495
|1.7546
|1.7481
|1341
|2006.04.07 14:29
|sell
|672
|0.40
|1.7499
|1.7550
|1.7485
|1342
|2006.04.07 14:30
|t/p
|671
|0.20
|1.7481
|1.7546
|1.7481
|28.00
|81415.54
|1343
|2006.04.07 14:30
|t/p
|672
|0.40
|1.7485
|1.7550
|1.7485
|56.00
|81471.54
|1344
|2006.04.07 14:30
|close
|670
|0.10
|1.7481
|1.7542
|1.7477
|10.00
|81481.54
|1345
|2006.04.07 14:30
|sell
|673
|0.10
|1.7477
|1.7528
|1.7463
|1346
|2006.04.07 14:30
|sell
|674
|0.20
|1.7488
|1.7539
|1.7474
|1347
|2006.04.07 14:30
|sell
|675
|0.40
|1.7491
|1.7542
|1.7477
|1348
|2006.04.07 14:30
|sell
|676
|0.80
|1.7501
|1.7552
|1.7487
|1349
|2006.04.07 14:31
|sell
|677
|1.60
|1.7506
|1.7557
|1.7492
|1350
|2006.04.07 14:32
|s/l
|673
|0.10
|1.7528
|1.7528
|1.7463
|-51.00
|81430.54
|1351
|2006.04.07 14:32
|close
|677
|1.60
|1.7536
|1.7557
|1.7492
|-480.00
|80950.54
|1352
|2006.04.07 14:32
|close
|676
|0.80
|1.7536
|1.7552
|1.7487
|-280.00
|80670.54
|1353
|2006.04.07 14:32
|close
|675
|0.40
|1.7536
|1.7542
|1.7477
|-180.00
|80490.54
|1354
|2006.04.07 14:32
|close
|674
|0.20
|1.7536
|1.7539
|1.7474
|-96.00
|80394.54
|1355
|2006.04.07 14:32
|sell
|678
|0.10
|1.7532
|1.7583
|1.7518
|1356
|2006.04.07 14:34
|t/p
|678
|0.10
|1.7518
|1.7583
|1.7518
|14.00
|80408.54
|1357
|2006.04.07 14:34
|sell
|679
|0.10
|1.7511
|1.7562
|1.7497
|1358
|2006.04.07 14:34
|sell
|680
|0.20
|1.7519
|1.7570
|1.7505
|1359
|2006.04.07 14:38
|t/p
|679
|0.10
|1.7497
|1.7562
|1.7497
|14.00
|80422.54
|1360
|2006.04.07 14:38
|t/p
|680
|0.20
|1.7505
|1.7570
|1.7505
|28.00
|80450.54
|1361
|2006.04.07 14:38
|sell
|681
|0.10
|1.7492
|1.7543
|1.7478
|1362
|2006.04.07 14:38
|sell
|682
|0.20
|1.7496
|1.7547
|1.7482
|1363
|2006.04.07 14:38
|sell
|683
|0.40
|1.7503
|1.7554
|1.7489
|1364
|2006.04.07 14:41
|sell
|684
|0.80
|1.7509
|1.7560
|1.7495
|1365
|2006.04.07 14:42
|sell
|685
|1.60
|1.7512
|1.7563
|1.7498
|1366
|2006.04.07 15:20
|t/p
|685
|1.60
|1.7498
|1.7563
|1.7498
|224.00
|80674.54
|1367
|2006.04.07 15:20
|close
|684
|0.80
|1.7497
|1.7560
|1.7495
|96.00
|80770.54
|1368
|2006.04.07 15:20
|close
|683
|0.40
|1.7497
|1.7554
|1.7489
|24.00
|80794.54
|1369
|2006.04.07 15:20
|close
|682
|0.20
|1.7497
|1.7547
|1.7482
|-2.00
|80792.54
|1370
|2006.04.07 15:20
|close
|681
|0.10
|1.7497
|1.7543
|1.7478
|-5.00
|80787.54
|1371
|2006.04.07 15:20
|sell
|686
|0.10
|1.7493
|1.7544
|1.7479
|1372
|2006.04.07 15:20
|sell
|687
|0.20
|1.7497
|1.7548
|1.7483
|1373
|2006.04.07 15:20
|sell
|688
|0.40
|1.7501
|1.7552
|1.7487
|1374
|2006.04.07 15:20
|t/p
|688
|0.40
|1.7487
|1.7552
|1.7487
|56.00
|80843.54
|1375
|2006.04.07 15:20
|close
|687
|0.20
|1.7486
|1.7548
|1.7483
|22.00
|80865.54
|1376
|2006.04.07 15:20
|close
|686
|0.10
|1.7486
|1.7544
|1.7479
|7.00
|80872.54
|1377
|2006.04.07 15:20
|sell
|689
|0.10
|1.7482
|1.7533
|1.7468
|1378
|2006.04.07 15:24
|t/p
|689
|0.10
|1.7468
|1.7533
|1.7468
|14.00
|80886.54
|1379
|2006.04.07 15:24
|sell
|690
|0.10
|1.7464
|1.7515
|1.7450
|1380
|2006.04.07 15:27
|t/p
|690
|0.10
|1.7450
|1.7515
|1.7450
|14.00
|80900.54
|1381
|2006.04.07 15:27
|sell
|691
|0.10
|1.7446
|1.7497
|1.7432
|1382
|2006.04.07 15:28
|sell
|692
|0.20
|1.7461
|1.7512
|1.7447
|1383
|2006.04.07 15:29
|sell
|693
|0.40
|1.7466
|1.7517
|1.7452
|1384
|2006.04.07 15:34
|t/p
|693
|0.40
|1.7452
|1.7517
|1.7452
|56.00
|80956.54
|1385
|2006.04.07 15:34
|close
|692
|0.20
|1.7452
|1.7512
|1.7447
|18.00
|80974.54
|1386
|2006.04.07 15:34
|close
|691
|0.10
|1.7452
|1.7497
|1.7432
|-6.00
|80968.54
|1387
|2006.04.07 15:34
|sell
|694
|0.10
|1.7448
|1.7499
|1.7434
|1388
|2006.04.07 15:34
|sell
|695
|0.20
|1.7451
|1.7502
|1.7437
|1389
|2006.04.07 15:36
|sell
|696
|0.40
|1.7456
|1.7507
|1.7442
|1390
|2006.04.07 15:38
|sell
|697
|0.80
|1.7460
|1.7511
|1.7446
|1391
|2006.04.07 16:05
|t/p
|697
|0.80
|1.7446
|1.7511
|1.7446
|112.00
|81080.54
|1392
|2006.04.07 16:05
|close
|696
|0.40
|1.7446
|1.7507
|1.7442
|40.00
|81120.54
|1393
|2006.04.07 16:05
|close
|695
|0.20
|1.7446
|1.7502
|1.7437
|10.00
|81130.54
|1394
|2006.04.07 16:05
|close
|694
|0.10
|1.7446
|1.7499
|1.7434
|2.00
|81132.54
|1395
|2006.04.07 16:05
|sell
|698
|0.10
|1.7442
|1.7493
|1.7428
|1396
|2006.04.07 16:05
|sell
|699
|0.20
|1.7448
|1.7499
|1.7434
|1397
|2006.04.07 16:21
|t/p
|699
|0.20
|1.7434
|1.7499
|1.7434
|28.00
|81160.54
|1398
|2006.04.07 16:21
|close
|698
|0.10
|1.7432
|1.7493
|1.7428
|10.00
|81170.54
|1399
|2006.04.07 16:21
|sell
|700
|0.10
|1.7428
|1.7479
|1.7414
|1400
|2006.04.07 16:59
|t/p
|700
|0.10
|1.7414
|1.7479
|1.7414
|14.00
|81184.54
|1401
|2006.04.07 16:59
|sell
|701
|0.10
|1.7409
|1.7460
|1.7395
|1402
|2006.04.07 17:00
|sell
|702
|0.20
|1.7412
|1.7463
|1.7398
|1403
|2006.04.07 17:01
|sell
|703
|0.40
|1.7417
|1.7468
|1.7403
|1404
|2006.04.07 17:05
|sell
|704
|0.80
|1.7422
|1.7473
|1.7408
|1405
|2006.04.07 17:32
|sell
|705
|1.60
|1.7426
|1.7477
|1.7412
|1406
|2006.04.07 17:51
|t/p
|705
|1.60
|1.7412
|1.7477
|1.7412
|224.00
|81408.54
|1407
|2006.04.07 17:51
|close
|704
|0.80
|1.7411
|1.7473
|1.7408
|88.00
|81496.54
|1408
|2006.04.07 17:51
|close
|703
|0.40
|1.7411
|1.7468
|1.7403
|24.00
|81520.54
|1409
|2006.04.07 17:51
|close
|702
|0.20
|1.7411
|1.7463
|1.7398
|2.00
|81522.54
|1410
|2006.04.07 17:51
|close
|701
|0.10
|1.7411
|1.7460
|1.7395
|-2.00
|81520.54
|1411
|2006.04.07 17:51
|sell
|706
|0.10
|1.7407
|1.7458
|1.7393
|1412
|2006.04.07 17:51
|sell
|707
|0.20
|1.7410
|1.7461
|1.7396
|1413
|2006.04.07 17:54
|sell
|708
|0.40
|1.7415
|1.7466
|1.7401
|1414
|2006.04.07 17:59
|t/p
|708
|0.40
|1.7401
|1.7466
|1.7401
|56.00
|81576.54
|1415
|2006.04.07 17:59
|close
|707
|0.20
|1.7400
|1.7461
|1.7396
|20.00
|81596.54
|1416
|2006.04.07 17:59
|close
|706
|0.10
|1.7400
|1.7458
|1.7393
|7.00
|81603.54
|1417
|2006.04.07 17:59
|sell
|709
|0.10
|1.7396
|1.7447
|1.7382
|1418
|2006.04.07 17:59
|sell
|710
|0.20
|1.7404
|1.7455
|1.7390
|1419
|2006.04.07 18:07
|sell
|711
|0.40
|1.7408
|1.7459
|1.7394
|1420
|2006.04.07 18:07
|sell
|712
|0.80
|1.7411
|1.7462
|1.7397
|1421
|2006.04.07 18:25
|sell
|713
|1.60
|1.7415
|1.7466
|1.7401
|1422
|2006.04.10 02:32
|s/l
|709
|0.10
|1.7447
|1.7447
|1.7382
|-51.22
|81552.32
|1423
|2006.04.10 02:32
|close
|713
|1.60
|1.7448
|1.7466
|1.7401
|-531.44
|81020.88
|1424
|2006.04.10 02:32
|close
|712
|0.80
|1.7448
|1.7462
|1.7397
|-297.72
|80723.16
|1425
|2006.04.10 02:32
|close
|711
|0.40
|1.7448
|1.7459
|1.7394
|-160.86
|80562.30
|1426
|2006.04.10 02:32
|close
|710
|0.20
|1.7448
|1.7455
|1.7390
|-88.43
|80473.87
|1427
|2006.04.10 17:00
|sell
|714
|0.10
|1.7434
|1.7485
|1.7420
|1428
|2006.04.10 17:20
|t/p
|714
|0.10
|1.7420
|1.7485
|1.7420
|14.00
|80487.87
|1429
|2006.04.10 17:20
|sell
|715
|0.10
|1.7415
|1.7466
|1.7401
|1430
|2006.04.10 17:24
|sell
|716
|0.20
|1.7419
|1.7470
|1.7405
|1431
|2006.04.10 17:25
|sell
|717
|0.40
|1.7423
|1.7474
|1.7409
|1432
|2006.04.10 17:40
|t/p
|717
|0.40
|1.7409
|1.7474
|1.7409
|56.00
|80543.87
|1433
|2006.04.10 17:40
|close
|716
|0.20
|1.7409
|1.7470
|1.7405
|20.00
|80563.87
|1434
|2006.04.10 17:40
|close
|715
|0.10
|1.7409
|1.7466
|1.7401
|6.00
|80569.87
|1435
|2006.04.10 17:40
|sell
|718
|0.10
|1.7405
|1.7456
|1.7391
|1436
|2006.04.10 17:41
|sell
|719
|0.20
|1.7411
|1.7462
|1.7397
|1437
|2006.04.10 19:00
|t/p
|719
|0.20
|1.7397
|1.7462
|1.7397
|28.00
|80597.87
|1438
|2006.04.10 19:00
|close
|718
|0.10
|1.7397
|1.7456
|1.7391
|8.00
|80605.87
|1439
|2006.04.11 18:45
|buy
|720
|73.30
|1.7470
|1.7419
|1.7484
|1440
|2006.04.11 18:48
|buy
|721
|1.30
|1.7466
|1.7415
|1.7480
|1441
|2006.04.11 20:03
|t/p
|721
|1.30
|1.7480
|1.7415
|1.7480
|182.00
|80787.87
|1442
|2006.04.11 20:03
|close
|720
|73.30
|1.7480
|1.7419
|1.7484
|7330.00
|88117.87
|1443
|2006.04.11 20:03
|buy
|722
|80.10
|1.7484
|1.7433
|1.7498
|1444
|2006.04.11 20:32
|buy
|723
|1.50
|1.7480
|1.7429
|1.7494
|1445
|2006.04.11 21:50
|t/p
|723
|1.50
|1.7494
|1.7429
|1.7494
|210.00
|88327.87
|1446
|2006.04.11 21:50
|close
|722
|80.10
|1.7494
|1.7433
|1.7498
|8010.00
|96337.87
|1447
|2006.04.12 17:30
|sell
|724
|0.10
|1.7508
|1.7559
|1.7494
|1448
|2006.04.12 17:34
|sell
|725
|0.20
|1.7511
|1.7562
|1.7497
|1449
|2006.04.12 17:35
|sell
|726
|0.40
|1.7515
|1.7566
|1.7501
|1450
|2006.04.12 19:13
|t/p
|725
|0.20
|1.7497
|1.7562
|1.7497
|28.00
|96365.87
|1451
|2006.04.12 19:13
|t/p
|726
|0.40
|1.7501
|1.7566
|1.7501
|56.00
|96421.87
|1452
|2006.04.12 19:13
|close
|724
|0.10
|1.7497
|1.7559
|1.7494
|11.00
|96432.87
|1453
|2006.04.17 00:47
|buy
|727
|87.70
|1.7549
|1.7498
|1.7563
|1454
|2006.04.17 02:13
|t/p
|727
|87.70
|1.7563
|1.7498
|1.7563
|12278.00
|108710.87
|1455
|2006.04.17 02:13
|buy
|728
|98.80
|1.7573
|1.7522
|1.7587
|1456
|2006.04.17 02:16
|buy
|729
|1.80
|1.7569
|1.7518
|1.7583
|1457
|2006.04.17 02:29
|t/p
|729
|1.80
|1.7583
|1.7518
|1.7583
|252.00
|108962.87
|1458
|2006.04.17 02:29
|close
|728
|98.80
|1.7586
|1.7522
|1.7587
|12844.00
|121806.87
|1459
|2006.04.17 02:29
|buy
|730
|100.00
|1.7590
|1.7539
|1.7604
|1460
|2006.04.17 02:31
|buy
|731
|11.60
|1.7585
|1.7534
|1.7599
|1461
|2006.04.17 03:08
|t/p
|731
|11.60
|1.7599
|1.7534
|1.7599
|1624.00
|123430.87
|1462
|2006.04.17 03:08
|close
|730
|100.00
|1.7599
|1.7539
|1.7604
|9000.00
|132430.87
|1463
|2006.04.17 03:08
|buy
|732
|100.00
|1.7603
|1.7552
|1.7617
|1464
|2006.04.17 03:09
|buy
|733
|20.40
|1.7597
|1.7546
|1.7611
|1465
|2006.04.17 13:39
|t/p
|733
|20.40
|1.7611
|1.7546
|1.7611
|2856.00
|135286.87
|1466
|2006.04.17 13:39
|close
|732
|100.00
|1.7614
|1.7552
|1.7617
|11000.00
|146286.87
|1467
|2006.04.17 13:39
|buy
|734
|100.00
|1.7618
|1.7567
|1.7632
|1468
|2006.04.17 13:39
|buy
|735
|32.10
|1.7611
|1.7560
|1.7625
|1469
|2006.04.17 13:40
|t/p
|735
|32.10
|1.7625
|1.7560
|1.7625
|4494.00
|150780.87
|1470
|2006.04.17 13:40
|close
|734
|100.00
|1.7626
|1.7567
|1.7632
|8000.00
|158780.87
|1471
|2006.04.17 13:40
|buy
|736
|100.00
|1.7630
|1.7579
|1.7644
|1472
|2006.04.17 13:40
|buy
|737
|46.20
|1.7626
|1.7575
|1.7640
|1473
|2006.04.17 13:41
|t/p
|736
|100.00
|1.7644
|1.7579
|1.7644
|14000.00
|172780.87
|1474
|2006.04.17 13:41
|t/p
|737
|46.20
|1.7640
|1.7575
|1.7640
|6468.00
|179248.87
|1475
|2006.04.17 13:41
|buy
|738
|100.00
|1.7653
|1.7602
|1.7667
|1476
|2006.04.17 13:44
|buy
|739
|64.80
|1.7649
|1.7598
|1.7663
|1477
|2006.04.17 13:52
|t/p
|739
|64.80
|1.7663
|1.7598
|1.7663
|9072.00
|188320.87
|1478
|2006.04.17 13:52
|close
|738
|100.00
|1.7663
|1.7602
|1.7667
|10000.00
|198320.87
|1479
|2006.04.17 13:52
|buy
|740
|100.00
|1.7667
|1.7616
|1.7681
|1480
|2006.04.17 13:52
|buy
|741
|77.60
|1.7658
|1.7607
|1.7672
|1481
|2006.04.17 14:14
|t/p
|741
|77.60
|1.7672
|1.7607
|1.7672
|10864.00
|209184.87
|1482
|2006.04.17 14:14
|close
|740
|100.00
|1.7675
|1.7616
|1.7681
|8000.00
|217184.87
|1483
|2006.04.17 14:14
|buy
|742
|100.00
|1.7679
|1.7628
|1.7693
|1484
|2006.04.17 14:19
|t/p
|742
|100.00
|1.7693
|1.7628
|1.7693
|14000.00
|231184.87
|1485
|2006.04.17 14:19
|buy
|743
|100.00
|1.7701
|1.7650
|1.7715
|1486
|2006.04.17 14:22
|buy
|744
|100.00
|1.7697
|1.7646
|1.7711
|1487
|2006.04.17 14:26
|buy
|745
|12.00
|1.7694
|1.7643
|1.7708
|1488
|2006.04.17 14:32
|t/p
|745
|12.00
|1.7708
|1.7643
|1.7708
|1680.00
|232864.87
|1489
|2006.04.17 14:32
|close
|744
|100.00
|1.7708
|1.7646
|1.7711
|11000.00
|243864.87
|1490
|2006.04.17 14:32
|close
|743
|100.00
|1.7708
|1.7650
|1.7715
|7000.00
|250864.87
|1491
|2006.04.17 14:32
|buy
|746
|100.00
|1.7712
|1.7661
|1.7726
|1492
|2006.04.17 14:33
|t/p
|746
|100.00
|1.7726
|1.7661
|1.7726
|14000.00
|264864.87
|1493
|2006.04.17 14:33
|buy
|747
|100.00
|1.7731
|1.7680
|1.7745
|1494
|2006.04.17 14:33
|buy
|748
|100.00
|1.7725
|1.7674
|1.7739
|1495
|2006.04.17 14:34
|buy
|749
|33.50
|1.7718
|1.7667
|1.7732
|1496
|2006.04.17 15:01
|s/l
|747
|100.00
|1.7680
|1.7680
|1.7745
|-51000.00
|213864.87
|1497
|2006.04.17 15:01
|close
|749
|33.50
|1.7677
|1.7667
|1.7732
|-13735.00
|200129.87
|1498
|2006.04.17 15:01
|close
|748
|100.00
|1.7677
|1.7674
|1.7739
|-48000.00
|152129.87
|1499
|2006.04.17 15:01
|buy
|750
|100.00
|1.7681
|1.7630
|1.7695
|1500
|2006.04.17 15:02
|buy
|751
|40.10
|1.7677
|1.7626
|1.7691
|1501
|2006.04.17 15:09
|t/p
|751
|40.10
|1.7691
|1.7626
|1.7691
|5614.00
|157743.87
|1502
|2006.04.17 15:09
|close
|750
|100.00
|1.7692
|1.7630
|1.7695
|11000.00
|168743.87
|1503
|2006.04.17 15:09
|buy
|752
|100.00
|1.7696
|1.7645
|1.7710
|1504
|2006.04.17 15:09
|buy
|753
|56.10
|1.7693
|1.7642
|1.7707
|1505
|2006.04.17 15:20
|t/p
|753
|56.10
|1.7707
|1.7642
|1.7707
|7854.00
|176597.87
|1506
|2006.04.17 15:20
|close
|752
|100.00
|1.7709
|1.7645
|1.7710
|13000.00
|189597.87
|1507
|2006.04.17 15:20
|buy
|754
|100.00
|1.7713
|1.7662
|1.7727
|1508
|2006.04.17 15:25
|buy
|755
|74.20
|1.7709
|1.7658
|1.7723
|1509
|2006.04.17 16:46
|t/p
|755
|74.20
|1.7723
|1.7658
|1.7723
|10388.00
|199985.87
|1510
|2006.04.17 16:46
|close
|754
|100.00
|1.7723
|1.7662
|1.7727
|10000.00
|209985.87
|1511
|2006.04.17 16:46
|buy
|756
|100.00
|1.7727
|1.7676
|1.7741
|1512
|2006.04.17 16:52
|t/p
|756
|100.00
|1.7741
|1.7676
|1.7741
|14000.00
|223985.87
|1513
|2006.04.17 16:52
|buy
|757
|100.00
|1.7745
|1.7694
|1.7759
|1514
|2006.04.17 16:53
|buy
|758
|100.00
|1.7740
|1.7689
|1.7754
|1515
|2006.04.17 16:59
|buy
|759
|0.90
|1.7735
|1.7684
|1.7749
|1516
|2006.04.17 20:59
|s/l
|757
|100.00
|1.7694
|1.7694
|1.7759
|-51000.00
|172985.87
|1517
|2006.04.17 20:59
|close
|759
|0.90
|1.7693
|1.7684
|1.7749
|-378.00
|172607.87
|1518
|2006.04.17 20:59
|close
|758
|100.00
|1.7693
|1.7689
|1.7754
|-47000.00
|125607.87
|1519
|2006.04.18 13:15
|buy
|760
|100.00
|1.7728
|1.7677
|1.7742
|1520
|2006.04.18 13:22
|buy
|761
|16.00
|1.7724
|1.7673
|1.7738
|1521
|2006.04.18 14:31
|t/p
|761
|16.00
|1.7738
|1.7673
|1.7738
|2240.00
|127847.87
|1522
|2006.04.18 14:31
|close
|760
|100.00
|1.7740
|1.7677
|1.7742
|12000.00
|139847.87
|1523
|2006.04.18 15:15
|buy
|762
|100.00
|1.7764
|1.7713
|1.7778
|1524
|2006.04.18 15:27
|buy
|763
|29.00
|1.7760
|1.7709
|1.7774
|1525
|2006.04.18 15:31
|t/p
|763
|29.00
|1.7774
|1.7709
|1.7774
|4060.00
|143907.87
|1526
|2006.04.18 15:31
|close
|762
|100.00
|1.7775
|1.7713
|1.7778
|11000.00
|154907.87
|1527
|2006.04.18 15:31
|buy
|764
|100.00
|1.7779
|1.7728
|1.7793
|1528
|2006.04.18 15:31
|buy
|765
|43.60
|1.7776
|1.7725
|1.7790
|1529
|2006.04.18 20:02
|t/p
|765
|43.60
|1.7790
|1.7725
|1.7790
|6104.00
|161011.87
|1530
|2006.04.18 20:02
|close
|764
|100.00
|1.7790
|1.7728
|1.7793
|11000.00
|172011.87
|1531
|2006.04.18 21:30
|buy
|766
|100.00
|1.7802
|1.7751
|1.7816
|1532
|2006.04.18 22:50
|t/p
|766
|100.00
|1.7816
|1.7751
|1.7816
|14000.00
|186011.87
|1533
|2006.04.18 22:50
|buy
|767
|100.00
|1.7821
|1.7770
|1.7835
|1534
|2006.04.18 23:07
|t/p
|767
|100.00
|1.7835
|1.7770
|1.7835
|14000.00
|200011.87
|1535
|2006.04.18 23:07
|buy
|768
|100.00
|1.7841
|1.7790
|1.7855
|1536
|2006.04.18 23:08
|buy
|769
|83.60
|1.7837
|1.7786
|1.7851
|1537
|2006.04.19 10:34
|t/p
|769
|83.60
|1.7851
|1.7786
|1.7851
|11411.40
|211423.27
|1538
|2006.04.19 10:34
|close
|768
|100.00
|1.7852
|1.7790
|1.7855
|10650.00
|222073.27
|1539
|2006.04.19 14:30
|buy
|770
|100.00
|1.7865
|1.7814
|1.7879
|1540
|2006.04.19 14:30
|buy
|771
|89.20
|1.7845
|1.7794
|1.7859
|1541
|2006.04.19 14:30
|t/p
|771
|89.20
|1.7859
|1.7794
|1.7859
|12488.00
|234561.27
|1542
|2006.04.19 14:30
|close
|770
|100.00
|1.7861
|1.7814
|1.7879
|-4000.00
|230561.27
|1543
|2006.04.19 14:30
|buy
|772
|100.00
|1.7865
|1.7814
|1.7879
|1544
|2006.04.19 14:30
|buy
|773
|100.00
|1.7852
|1.7801
|1.7866
|1545
|2006.04.19 14:33
|buy
|774
|1.40
|1.7848
|1.7797
|1.7862
|1546
|2006.04.19 15:55
|t/p
|774
|1.40
|1.7862
|1.7797
|1.7862
|196.00
|230757.27
|1547
|2006.04.19 15:55
|close
|773
|100.00
|1.7862
|1.7801
|1.7866
|10000.00
|240757.27
|1548
|2006.04.19 15:55
|close
|772
|100.00
|1.7862
|1.7814
|1.7879
|-3000.00
|237757.27
|1549
|2006.04.19 15:55
|buy
|775
|100.00
|1.7866
|1.7815
|1.7880
|1550
|2006.04.19 16:05
|t/p
|775
|100.00
|1.7880
|1.7815
|1.7880
|14000.00
|251757.27
|1551
|2006.04.19 17:30
|buy
|776
|100.00
|1.7898
|1.7847
|1.7912
|1552
|2006.04.19 17:34
|buy
|777
|100.00
|1.7895
|1.7844
|1.7909
|1553
|2006.04.19 17:35
|buy
|778
|29.80
|1.7891
|1.7840
|1.7905
|1554
|2006.04.19 18:07
|t/p
|777
|100.00
|1.7909
|1.7844
|1.7909
|14000.00
|265757.27
|1555
|2006.04.19 18:07
|t/p
|778
|29.80
|1.7905
|1.7840
|1.7905
|4172.00
|269929.27
|1556
|2006.04.19 18:07
|close
|776
|100.00
|1.7910
|1.7847
|1.7912
|12000.00
|281929.27
|1557
|2006.04.19 18:07
|buy
|779
|100.00
|1.7914
|1.7863
|1.7928
|1558
|2006.04.19 18:07
|buy
|780
|100.00
|1.7910
|1.7859
|1.7924
|1559
|2006.04.19 18:11
|buy
|781
|56.30
|1.7906
|1.7855
|1.7920
|1560
|2006.04.19 18:21
|t/p
|781
|56.30
|1.7920
|1.7855
|1.7920
|7882.00
|289811.27
|1561
|2006.04.19 18:21
|close
|780
|100.00
|1.7923
|1.7859
|1.7924
|13000.00
|302811.27
|1562
|2006.04.19 18:21
|close
|779
|100.00
|1.7923
|1.7863
|1.7928
|9000.00
|311811.27
|1563
|2006.04.19 18:21
|buy
|782
|100.00
|1.7927
|1.7876
|1.7941
|1564
|2006.04.19 18:21
|buy
|783
|100.00
|1.7922
|1.7871
|1.7936
|1565
|2006.04.19 18:28
|buy
|784
|78.90
|1.7916
|1.7865
|1.7930
|1566
|2006.04.19 20:09
|t/p
|784
|78.90
|1.7930
|1.7865
|1.7930
|11046.00
|322857.27
|1567
|2006.04.19 20:09
|close
|783
|100.00
|1.7930
|1.7871
|1.7936
|8000.00
|330857.27
|1568
|2006.04.19 20:09
|close
|782
|100.00
|1.7930
|1.7876
|1.7941
|3000.00
|333857.27
|1569
|2006.04.19 20:09
|buy
|785
|100.00
|1.7934
|1.7883
|1.7948
|1570
|2006.04.19 20:29
|buy
|786
|100.00
|1.7930
|1.7879
|1.7944
|1571
|2006.04.19 20:59
|buy
|787
|100.00
|1.7925
|1.7874
|1.7939
|1572
|2006.04.20 05:18
|s/l
|785
|100.00
|1.7883
|1.7883
|1.7948
|-52050.00
|281807.27
|1573
|2006.04.20 05:18
|close
|787
|100.00
|1.7882
|1.7874
|1.7939
|-44050.00
|237757.27
|1574
|2006.04.20 05:18
|close
|786
|100.00
|1.7882
|1.7879
|1.7944
|-49050.00
|188707.27
|1575
|2006.04.20 14:00
|sell
|788
|0.10
|1.7811
|1.7862
|1.7797
|1576
|2006.04.20 14:00
|sell
|789
|0.20
|1.7816
|1.7867
|1.7802
|1577
|2006.04.20 14:03
|sell
|790
|0.40
|1.7820
|1.7871
|1.7806
|1578
|2006.04.20 14:11
|sell
|791
|0.80
|1.7824
|1.7875
|1.7810
|1579
|2006.04.20 14:12
|sell
|792
|1.60
|1.7828
|1.7879
|1.7814
|1580
|2006.04.20 14:38
|t/p
|792
|1.60
|1.7814
|1.7879
|1.7814
|224.00
|188931.27
|1581
|2006.04.20 14:38
|close
|791
|0.80
|1.7814
|1.7875
|1.7810
|80.00
|189011.27
|1582
|2006.04.20 14:38
|close
|790
|0.40
|1.7814
|1.7871
|1.7806
|24.00
|189035.27
|1583
|2006.04.20 14:38
|close
|789
|0.20
|1.7814
|1.7867
|1.7802
|4.00
|189039.27
|1584
|2006.04.20 14:38
|close
|788
|0.10
|1.7814
|1.7862
|1.7797
|-3.00
|189036.27
|1585
|2006.04.20 14:38
|sell
|793
|0.10
|1.7810
|1.7861
|1.7796
|1586
|2006.04.20 14:41
|sell
|794
|0.20
|1.7813
|1.7864
|1.7799
|1587
|2006.04.20 14:45
|sell
|795
|0.40
|1.7817
|1.7868
|1.7803
|1588
|2006.04.20 15:37
|sell
|796
|0.80
|1.7821
|1.7872
|1.7807
|1589
|2006.04.20 15:42
|sell
|797
|1.60
|1.7826
|1.7877
|1.7812
|1590
|2006.04.20 15:54
|t/p
|797
|1.60
|1.7812
|1.7877
|1.7812
|224.00
|189260.27
|1591
|2006.04.20 15:54
|close
|796
|0.80
|1.7811
|1.7872
|1.7807
|80.00
|189340.27
|1592
|2006.04.20 15:54
|close
|795
|0.40
|1.7811
|1.7868
|1.7803
|24.00
|189364.27
|1593
|2006.04.20 15:54
|close
|794
|0.20
|1.7811
|1.7864
|1.7799
|4.00
|189368.27
|1594
|2006.04.20 15:54
|close
|793
|0.10
|1.7811
|1.7861
|1.7796
|-1.00
|189367.27
|1595
|2006.04.20 15:54
|sell
|798
|0.10
|1.7807
|1.7858
|1.7793
|1596
|2006.04.20 15:54
|sell
|799
|0.20
|1.7812
|1.7863
|1.7798
|1597
|2006.04.20 15:54
|sell
|800
|0.40
|1.7815
|1.7866
|1.7801
|1598
|2006.04.20 16:03
|t/p
|799
|0.20
|1.7798
|1.7863
|1.7798
|28.00
|189395.27
|1599
|2006.04.20 16:03
|t/p
|800
|0.40
|1.7801
|1.7866
|1.7801
|56.00
|189451.27
|1600
|2006.04.20 16:03
|close
|798
|0.10
|1.7797
|1.7858
|1.7793
|10.00
|189461.27
|1601
|2006.04.20 16:03
|sell
|801
|0.10
|1.7793
|1.7844
|1.7779
|1602
|2006.04.20 16:07
|t/p
|801
|0.10
|1.7779
|1.7844
|1.7779
|14.00
|189475.27
|1603
|2006.04.20 16:07
|sell
|802
|0.10
|1.7775
|1.7826
|1.7761
|1604
|2006.04.20 16:10
|sell
|803
|0.20
|1.7781
|1.7832
|1.7767
|1605
|2006.04.20 16:14
|sell
|804
|0.40
|1.7785
|1.7836
|1.7771
|1606
|2006.04.20 16:29
|sell
|805
|0.80
|1.7795
|1.7846
|1.7781
|1607
|2006.04.20 16:29
|sell
|806
|1.60
|1.7799
|1.7850
|1.7785
|1608
|2006.04.20 16:45
|t/p
|806
|1.60
|1.7785
|1.7850
|1.7785
|224.00
|189699.27
|1609
|2006.04.20 16:45
|close
|805
|0.80
|1.7785
|1.7846
|1.7781
|80.00
|189779.27
|1610
|2006.04.20 16:45
|close
|804
|0.40
|1.7785
|1.7836
|1.7771
|0.00
|189779.27
|1611
|2006.04.20 16:45
|close
|803
|0.20
|1.7785
|1.7832
|1.7767
|-8.00
|189771.27
|1612
|2006.04.20 16:45
|close
|802
|0.10
|1.7785
|1.7826
|1.7761
|-10.00
|189761.27
|1613
|2006.04.20 16:45
|sell
|807
|0.10
|1.7781
|1.7832
|1.7767
|1614
|2006.04.20 16:50
|t/p
|807
|0.10
|1.7767
|1.7832
|1.7767
|14.00
|189775.27
|1615
|2006.04.20 16:50
|sell
|808
|0.10
|1.7763
|1.7814
|1.7749
|1616
|2006.04.20 16:52
|sell
|809
|0.20
|1.7767
|1.7818
|1.7753
|1617
|2006.04.20 16:54
|sell
|810
|0.40
|1.7773
|1.7824
|1.7759
|1618
|2006.04.20 16:56
|sell
|811
|0.80
|1.7778
|1.7829
|1.7764
|1619
|2006.04.20 17:03
|sell
|812
|1.60
|1.7783
|1.7834
|1.7769
|1620
|2006.04.21 01:50
|t/p
|812
|1.60
|1.7769
|1.7834
|1.7769
|220.56
|189995.83
|1621
|2006.04.21 01:50
|close
|811
|0.80
|1.7769
|1.7829
|1.7764
|70.28
|190066.11
|1622
|2006.04.21 01:50
|close
|810
|0.40
|1.7769
|1.7824
|1.7759
|15.14
|190081.25
|1623
|2006.04.21 01:50
|close
|809
|0.20
|1.7769
|1.7818
|1.7753
|-4.43
|190076.82
|1624
|2006.04.21 01:50
|close
|808
|0.10
|1.7769
|1.7814
|1.7749
|-6.21
|190070.61
|1625
|2006.04.24 00:46
|buy
|813
|100.00
|1.7874
|1.7823
|1.7888
|1626
|2006.04.24 01:09
|buy
|814
|71.90
|1.7867
|1.7816
|1.7881
|1627
|2006.04.24 08:38
|t/p
|814
|71.90
|1.7881
|1.7816
|1.7881
|10066.00
|200136.61
|1628
|2006.04.24 08:38
|close
|813
|100.00
|1.7885
|1.7823
|1.7888
|11000.00
|211136.61
|1629
|2006.04.24 14:30
|sell
|815
|0.10
|1.7868
|1.7919
|1.7854
|1630
|2006.04.24 14:40
|t/p
|815
|0.10
|1.7854
|1.7919
|1.7854
|14.00
|211150.61
|1631
|2006.04.24 14:40
|sell
|816
|0.10
|1.7850
|1.7901
|1.7836
|1632
|2006.04.24 14:40
|sell
|817
|0.20
|1.7857
|1.7908
|1.7843
|1633
|2006.04.24 14:48
|sell
|818
|0.40
|1.7861
|1.7912
|1.7847
|1634
|2006.04.24 14:58
|sell
|819
|0.80
|1.7865
|1.7916
|1.7851
|1635
|2006.04.24 15:17
|t/p
|819
|0.80
|1.7851
|1.7916
|1.7851
|112.00
|211262.61
|1636
|2006.04.24 15:17
|close
|818
|0.40
|1.7851
|1.7912
|1.7847
|40.00
|211302.61
|1637
|2006.04.24 15:17
|close
|817
|0.20
|1.7851
|1.7908
|1.7843
|12.00
|211314.61
|1638
|2006.04.24 15:17
|close
|816
|0.10
|1.7851
|1.7901
|1.7836
|-1.00
|211313.61
|1639
|2006.04.24 15:17
|sell
|820
|0.10
|1.7847
|1.7898
|1.7833
|1640
|2006.04.24 16:01
|t/p
|820
|0.10
|1.7833
|1.7898
|1.7833
|14.00
|211327.61
|1641
|2006.04.24 16:01
|sell
|821
|0.10
|1.7827
|1.7878
|1.7813
|1642
|2006.04.24 16:01
|sell
|822
|0.20
|1.7831
|1.7882
|1.7817
|1643
|2006.04.24 16:01
|sell
|823
|0.40
|1.7834
|1.7885
|1.7820
|1644
|2006.04.24 16:03
|t/p
|823
|0.40
|1.7820
|1.7885
|1.7820
|56.00
|211383.61
|1645
|2006.04.24 16:03
|close
|822
|0.20
|1.7819
|1.7882
|1.7817
|24.00
|211407.61
|1646
|2006.04.24 16:03
|close
|821
|0.10
|1.7819
|1.7878
|1.7813
|8.00
|211415.61
|1647
|2006.04.24 16:03
|sell
|824
|0.10
|1.7815
|1.7866
|1.7801
|1648
|2006.04.24 16:05
|sell
|825
|0.20
|1.7821
|1.7872
|1.7807
|1649
|2006.04.24 16:09
|sell
|826
|0.40
|1.7828
|1.7879
|1.7814
|1650
|2006.04.24 16:14
|sell
|827
|0.80
|1.7832
|1.7883
|1.7818
|1651
|2006.04.24 16:25
|t/p
|826
|0.40
|1.7814
|1.7879
|1.7814
|56.00
|211471.61
|1652
|2006.04.24 16:25
|t/p
|827
|0.80
|1.7818
|1.7883
|1.7818
|112.00
|211583.61
|1653
|2006.04.24 16:25
|close
|825
|0.20
|1.7814
|1.7872
|1.7807
|14.00
|211597.61
|1654
|2006.04.24 16:25
|close
|824
|0.10
|1.7814
|1.7866
|1.7801
|1.00
|211598.61
|1655
|2006.04.24 16:25
|sell
|828
|0.10
|1.7810
|1.7861
|1.7796
|1656
|2006.04.24 16:25
|sell
|829
|0.20
|1.7813
|1.7864
|1.7799
|1657
|2006.04.24 16:28
|sell
|830
|0.40
|1.7817
|1.7868
|1.7803
|1658
|2006.04.24 16:31
|sell
|831
|0.80
|1.7821
|1.7872
|1.7807
|1659
|2006.04.24 16:38
|sell
|832
|1.60
|1.7825
|1.7876
|1.7811
|1660
|2006.04.24 16:45
|t/p
|832
|1.60
|1.7811
|1.7876
|1.7811
|224.00
|211822.61
|1661
|2006.04.24 16:45
|close
|831
|0.80
|1.7810
|1.7872
|1.7807
|88.00
|211910.61
|1662
|2006.04.24 16:45
|close
|830
|0.40
|1.7810
|1.7868
|1.7803
|28.00
|211938.61
|1663
|2006.04.24 16:45
|close
|829
|0.20
|1.7810
|1.7864
|1.7799
|6.00
|211944.61
|1664
|2006.04.24 16:45
|close
|828
|0.10
|1.7810
|1.7861
|1.7796
|0.00
|211944.61
|1665
|2006.04.24 21:45
|buy
|833
|100.00
|1.7895
|1.7844
|1.7909
|1666
|2006.04.24 21:45
|buy
|834
|94.50
|1.7891
|1.7840
|1.7905
|1667
|2006.04.25 10:14
|s/l
|833
|100.00
|1.7844
|1.7844
|1.7909
|-51350.00
|160594.61
|1668
|2006.04.25 10:14
|close
|834
|94.50
|1.7842
|1.7840
|1.7905
|-46635.75
|113958.86
|1669
|2006.04.25 14:00
|buy
|835
|100.00
|1.7863
|1.7812
|1.7877
|1670
|2006.04.25 14:08
|t/p
|835
|100.00
|1.7877
|1.7812
|1.7877
|14000.00
|127958.86
|1671
|2006.04.25 14:08
|buy
|836
|100.00
|1.7881
|1.7830
|1.7895
|1672
|2006.04.25 14:09
|t/p
|836
|100.00
|1.7895
|1.7830
|1.7895
|14000.00
|141958.86
|1673
|2006.04.25 14:09
|buy
|837
|100.00
|1.7899
|1.7848
|1.7913
|1674
|2006.04.25 14:10
|buy
|838
|31.80
|1.7896
|1.7845
|1.7910
|1675
|2006.04.25 15:02
|t/p
|838
|31.80
|1.7910
|1.7845
|1.7910
|4452.00
|146410.86
|1676
|2006.04.25 15:02
|close
|837
|100.00
|1.7911
|1.7848
|1.7913
|12000.00
|158410.86
|1677
|2006.04.26 08:17
|sell
|839
|0.10
|1.7867
|1.7918
|1.7853
|1678
|2006.04.26 08:19
|sell
|840
|0.20
|1.7871
|1.7922
|1.7857
|1679
|2006.04.26 08:20
|sell
|841
|0.40
|1.7874
|1.7925
|1.7860
|1680
|2006.04.26 08:37
|t/p
|841
|0.40
|1.7860
|1.7925
|1.7860
|56.00
|158466.86
|1681
|2006.04.26 08:37
|close
|840
|0.20
|1.7857
|1.7922
|1.7857
|28.00
|158494.86
|1682
|2006.04.26 08:37
|close
|839
|0.10
|1.7857
|1.7918
|1.7853
|10.00
|158504.86
|1683
|2006.04.26 08:37
|sell
|842
|0.10
|1.7853
|1.7904
|1.7839
|1684
|2006.04.26 08:37
|sell
|843
|0.20
|1.7857
|1.7908
|1.7843
|1685
|2006.04.26 08:52
|sell
|844
|0.40
|1.7862
|1.7913
|1.7848
|1686
|2006.04.26 09:12
|t/p
|844
|0.40
|1.7848
|1.7913
|1.7848
|56.00
|158560.86
|1687
|2006.04.26 09:12
|close
|843
|0.20
|1.7847
|1.7908
|1.7843
|20.00
|158580.86
|1688
|2006.04.26 09:12
|close
|842
|0.10
|1.7847
|1.7904
|1.7839
|6.00
|158586.86
|1689
|2006.04.27 14:30
|buy
|845
|100.00
|1.7858
|1.7807
|1.7872
|1690
|2006.04.27 14:36
|buy
|846
|46.90
|1.7855
|1.7804
|1.7869
|1691
|2006.04.27 14:58
|t/p
|846
|46.90
|1.7869
|1.7804
|1.7869
|6566.00
|165152.86
|1692
|2006.04.27 14:58
|close
|845
|100.00
|1.7870
|1.7807
|1.7872
|12000.00
|177152.86
|1693
|2006.04.27 14:58
|buy
|847
|100.00
|1.7874
|1.7823
|1.7888
|1694
|2006.04.27 15:05
|buy
|848
|62.90
|1.7870
|1.7819
|1.7884
|1695
|2006.04.27 15:29
|t/p
|848
|62.90
|1.7884
|1.7819
|1.7884
|8806.00
|185958.86
|1696
|2006.04.27 15:29
|close
|847
|100.00
|1.7884
|1.7823
|1.7888
|10000.00
|195958.86
|1697
|2006.04.27 15:29
|buy
|849
|100.00
|1.7888
|1.7837
|1.7902
|1698
|2006.04.27 15:30
|buy
|850
|79.10
|1.7883
|1.7832
|1.7897
|1699
|2006.04.27 16:01
|t/p
|849
|100.00
|1.7902
|1.7837
|1.7902
|14000.00
|209958.86
|1700
|2006.04.27 16:01
|t/p
|850
|79.10
|1.7897
|1.7832
|1.7897
|11074.00
|221032.86
|1701
|2006.04.27 16:01
|buy
|851
|100.00
|1.7911
|1.7860
|1.7925
|1702
|2006.04.27 16:01
|buy
|852
|100.00
|1.7907
|1.7856
|1.7921
|1703
|2006.04.27 16:01
|buy
|853
|0.90
|1.7903
|1.7852
|1.7917
|1704
|2006.04.27 16:08
|t/p
|852
|100.00
|1.7921
|1.7856
|1.7921
|14000.00
|235032.86
|1705
|2006.04.27 16:08
|t/p
|853
|0.90
|1.7917
|1.7852
|1.7917
|126.00
|235158.86
|1706
|2006.04.27 16:08
|close
|851
|100.00
|1.7921
|1.7860
|1.7925
|10000.00
|245158.86
|1707
|2006.04.27 16:08
|buy
|854
|100.00
|1.7925
|1.7874
|1.7939
|1708
|2006.04.27 16:08
|buy
|855
|100.00
|1.7920
|1.7869
|1.7934
|1709
|2006.04.27 16:11
|t/p
|855
|100.00
|1.7934
|1.7869
|1.7934
|14000.00
|259158.86
|1710
|2006.04.27 16:11
|close
|854
|100.00
|1.7934
|1.7874
|1.7939
|9000.00
|268158.86
|1711
|2006.04.27 16:11
|buy
|856
|100.00
|1.7938
|1.7887
|1.7952
|1712
|2006.04.27 16:12
|buy
|857
|100.00
|1.7929
|1.7878
|1.7943
|1713
|2006.04.27 16:15
|t/p
|857
|100.00
|1.7943
|1.7878
|1.7943
|14000.00
|282158.86
|1714
|2006.04.27 16:15
|close
|856
|100.00
|1.7944
|1.7887
|1.7952
|6000.00
|288158.86
|1715
|2006.04.27 16:15
|buy
|858
|100.00
|1.7948
|1.7897
|1.7962
|1716
|2006.04.27 16:17
|buy
|859
|100.00
|1.7939
|1.7888
|1.7953
|1717
|2006.04.27 16:19
|buy
|860
|57.40
|1.7935
|1.7884
|1.7949
|1718
|2006.04.27 16:27
|t/p
|859
|100.00
|1.7953
|1.7888
|1.7953
|14000.00
|302158.86
|1719
|2006.04.27 16:27
|t/p
|860
|57.40
|1.7949
|1.7884
|1.7949
|8036.00
|310194.86
|1720
|2006.04.27 16:27
|close
|858
|100.00
|1.7954
|1.7897
|1.7962
|6000.00
|316194.86
|1721
|2006.04.27 16:27
|buy
|861
|100.00
|1.7958
|1.7907
|1.7972
|1722
|2006.04.27 16:27
|buy
|862
|100.00
|1.7953
|1.7902
|1.7967
|1723
|2006.04.27 16:27
|buy
|863
|86.50
|1.7949
|1.7898
|1.7963
|1724
|2006.04.27 16:28
|t/p
|862
|100.00
|1.7967
|1.7902
|1.7967
|14000.00
|330194.86
|1725
|2006.04.27 16:28
|t/p
|863
|86.50
|1.7963
|1.7898
|1.7963
|12110.00
|342304.86
|1726
|2006.04.27 16:28
|close
|861
|100.00
|1.7967
|1.7907
|1.7972
|9000.00
|351304.86
|1727
|2006.04.27 16:28
|buy
|864
|100.00
|1.7971
|1.7920
|1.7985
|1728
|2006.04.27 16:28
|buy
|865
|100.00
|1.7962
|1.7911
|1.7976
|1729
|2006.04.27 16:28
|buy
|866
|100.00
|1.7958
|1.7907
|1.7972
|1730
|2006.04.27 16:28
|buy
|867
|9.40
|1.7954
|1.7903
|1.7968
|1731
|2006.04.27 16:28
|t/p
|867
|9.40
|1.7968
|1.7903
|1.7968
|1316.00
|352620.86
|1732
|2006.04.27 16:28
|close
|866
|100.00
|1.7968
|1.7907
|1.7972
|10000.00
|362620.86
|1733
|2006.04.27 16:28
|close
|865
|100.00
|1.7968
|1.7911
|1.7976
|6000.00
|368620.86
|1734
|2006.04.27 16:28
|close
|864
|100.00
|1.7968
|1.7920
|1.7985
|-3000.00
|365620.86
|1735
|2006.04.27 16:28
|buy
|868
|100.00
|1.7972
|1.7921
|1.7986
|1736
|2006.04.27 16:29
|buy
|869
|100.00
|1.7968
|1.7917
|1.7982
|1737
|2006.04.27 16:30
|t/p
|869
|100.00
|1.7982
|1.7917
|1.7982
|14000.00
|379620.86
|1738
|2006.04.27 16:30
|close
|868
|100.00
|1.7984
|1.7921
|1.7986
|12000.00
|391620.86
|1739
|2006.04.27 16:30
|buy
|870
|100.00
|1.7988
|1.7937
|1.8002
|1740
|2006.04.27 16:32
|buy
|871
|100.00
|1.7983
|1.7932
|1.7997
|1741
|2006.04.27 16:35
|t/p
|871
|100.00
|1.7997
|1.7932
|1.7997
|14000.00
|405620.86
|1742
|2006.04.27 16:35
|close
|870
|100.00
|1.7997
|1.7937
|1.8002
|9000.00
|414620.86
|1743
|2006.04.27 16:35
|buy
|872
|100.00
|1.8001
|1.7950
|1.8015
|1744
|2006.04.27 16:36
|buy
|873
|100.00
|1.7994
|1.7943
|1.8008
|1745
|2006.04.27 16:40
|buy
|874
|100.00
|1.7989
|1.7938
|1.8003
|1746
|2006.04.27 16:43
|t/p
|874
|100.00
|1.8003
|1.7938
|1.8003
|14000.00
|428620.86
|1747
|2006.04.27 16:43
|close
|873
|100.00
|1.8004
|1.7943
|1.8008
|10000.00
|438620.86
|1748
|2006.04.27 16:43
|close
|872
|100.00
|1.8004
|1.7950
|1.8015
|3000.00
|441620.86
|1749
|2006.04.27 16:43
|buy
|875
|100.00
|1.8008
|1.7957
|1.8022
|1750
|2006.04.27 16:46
|t/p
|875
|100.00
|1.8022
|1.7957
|1.8022
|14000.00
|455620.86
|1751
|2006.04.27 16:46
|buy
|876
|100.00
|1.8026
|1.7975
|1.8040
|1752
|2006.04.27 16:48
|t/p
|876
|100.00
|1.8040
|1.7975
|1.8040
|14000.00
|469620.86
|1753
|2006.04.27 16:48
|buy
|877
|100.00
|1.8045
|1.7994
|1.8059
|1754
|2006.04.27 16:49
|buy
|878
|100.00
|1.8036
|1.7985
|1.8050
|1755
|2006.04.27 16:55
|buy
|879
|100.00
|1.8032
|1.7981
|1.8046
|1756
|2006.04.27 17:08
|buy
|880
|100.00
|1.8027
|1.7976
|1.8041
|1757
|2006.04.27 17:13
|buy
|881
|5.10
|1.8023
|1.7972
|1.8037
|1758
|2006.04.27 17:20
|s/l
|877
|100.00
|1.7994
|1.7994
|1.8059
|-51000.00
|418620.86
|1759
|2006.04.27 17:20
|close
|881
|5.10
|1.7993
|1.7972
|1.8037
|-1530.00
|417090.86
|1760
|2006.04.27 17:20
|close
|880
|100.00
|1.7993
|1.7976
|1.8041
|-34000.00
|383090.86
|1761
|2006.04.27 17:20
|close
|879
|100.00
|1.7993
|1.7981
|1.8046
|-39000.00
|344090.86
|1762
|2006.04.27 17:20
|close
|878
|100.00
|1.7993
|1.7985
|1.8050
|-43000.00
|301090.86
|1763
|2006.04.27 17:20
|buy
|882
|100.00
|1.7997
|1.7946
|1.8011
|1764
|2006.04.27 17:21
|buy
|883
|100.00
|1.7992
|1.7941
|1.8006
|1765
|2006.04.27 17:23
|t/p
|883
|100.00
|1.8006
|1.7941
|1.8006
|14000.00
|315090.86
|1766
|2006.04.27 17:23
|close
|882
|100.00
|1.8006
|1.7946
|1.8011
|9000.00
|324090.86
|1767
|2006.04.27 17:23
|buy
|884
|100.00
|1.8010
|1.7959
|1.8024
|1768
|2006.04.27 17:23
|buy
|885
|100.00
|1.8006
|1.7955
|1.8020
|1769
|2006.04.27 17:27
|buy
|886
|94.60
|1.8002
|1.7951
|1.8016
|1770
|2006.04.27 17:36
|t/p
|886
|94.60
|1.8016
|1.7951
|1.8016
|13244.00
|337334.86
|1771
|2006.04.27 17:36
|close
|885
|100.00
|1.8016
|1.7955
|1.8020
|10000.00
|347334.86
|1772
|2006.04.27 17:36
|close
|884
|100.00
|1.8016
|1.7959
|1.8024
|6000.00
|353334.86
|1773
|2006.04.27 17:36
|buy
|887
|100.00
|1.8020
|1.7969
|1.8034
|1774
|2006.04.27 17:36
|buy
|888
|100.00
|1.8017
|1.7966
|1.8031
|1775
|2006.04.27 17:52
|buy
|889
|94.80
|1.7998
|1.7947
|1.8012
|1776
|2006.04.27 17:52
|t/p
|889
|94.80
|1.8012
|1.7947
|1.8012
|13272.00
|366606.86
|1777
|2006.04.27 17:52
|close
|888
|100.00
|1.8018
|1.7966
|1.8031
|1000.00
|367606.86
|1778
|2006.04.27 17:52
|close
|887
|100.00
|1.8018
|1.7969
|1.8034
|-2000.00
|365606.86
|1779
|2006.04.27 17:52
|buy
|890
|100.00
|1.8022
|1.7971
|1.8036
|1780
|2006.04.27 17:52
|buy
|891
|100.00
|1.8016
|1.7965
|1.8030
|1781
|2006.04.27 17:52
|buy
|892
|100.00
|1.7998
|1.7947
|1.8012
|1782
|2006.04.27 17:53
|t/p
|892
|100.00
|1.8012
|1.7947
|1.8012
|14000.00
|379606.86
|1783
|2006.04.27 17:53
|close
|891
|100.00
|1.8013
|1.7965
|1.8030
|-3000.00
|376606.86
|1784
|2006.04.27 17:53
|close
|890
|100.00
|1.8013
|1.7971
|1.8036
|-9000.00
|367606.86
|1785
|2006.04.27 17:53
|buy
|893
|100.00
|1.8017
|1.7966
|1.8031
|1786
|2006.04.27 17:53
|buy
|894
|100.00
|1.8011
|1.7960
|1.8025
|1787
|2006.04.27 17:54
|buy
|895
|100.00
|1.8006
|1.7955
|1.8020
|1788
|2006.04.27 18:01
|t/p
|895
|100.00
|1.8020
|1.7955
|1.8020
|14000.00
|381606.86
|1789
|2006.04.27 18:01
|close
|894
|100.00
|1.8023
|1.7960
|1.8025
|12000.00
|393606.86
|1790
|2006.04.27 18:01
|close
|893
|100.00
|1.8023
|1.7966
|1.8031
|6000.00
|399606.86
|1791
|2006.04.27 18:01
|buy
|896
|100.00
|1.8027
|1.7976
|1.8041
|1792
|2006.04.27 18:01
|buy
|897
|100.00
|1.8016
|1.7965
|1.8030
|1793
|2006.04.27 18:03
|t/p
|897
|100.00
|1.8030
|1.7965
|1.8030
|14000.00
|413606.86
|1794
|2006.04.27 18:03
|close
|896
|100.00
|1.8035
|1.7976
|1.8041
|8000.00
|421606.86
|1795
|2006.04.27 18:03
|buy
|898
|100.00
|1.8039
|1.7988
|1.8053
|1796
|2006.04.27 18:03
|buy
|899
|100.00
|1.8031
|1.7980
|1.8045
|1797
|2006.04.27 18:06
|buy
|900
|100.00
|1.8025
|1.7974
|1.8039
|1798
|2006.04.27 18:20
|buy
|901
|70.60
|1.8021
|1.7970
|1.8035
|1799
|2006.04.27 18:31
|t/p
|901
|70.60
|1.8035
|1.7970
|1.8035
|9884.00
|431490.86
|1800
|2006.04.27 18:31
|close
|900
|100.00
|1.8035
|1.7974
|1.8039
|10000.00
|441490.86
|1801
|2006.04.27 18:31
|close
|899
|100.00
|1.8035
|1.7980
|1.8045
|4000.00
|445490.86
|1802
|2006.04.27 18:31
|close
|898
|100.00
|1.8035
|1.7988
|1.8053
|-4000.00
|441490.86
|1803
|2006.04.27 18:31
|buy
|902
|100.00
|1.8039
|1.7988
|1.8053
|1804
|2006.04.27 18:33
|buy
|903
|100.00
|1.8036
|1.7985
|1.8050
|1805
|2006.04.27 18:35
|buy
|904
|100.00
|1.8030
|1.7979
|1.8044
|1806
|2006.04.27 18:38
|buy
|905
|93.20
|1.8026
|1.7975
|1.8040
|1807
|2006.04.28 09:52
|t/p
|905
|93.20
|1.8040
|1.7975
|1.8040
|12721.80
|454212.66
|1808
|2006.04.28 09:52
|close
|904
|100.00
|1.8040
|1.7979
|1.8044
|9650.00
|463862.66
|1809
|2006.04.28 09:52
|close
|903
|100.00
|1.8040
|1.7985
|1.8050
|3650.00
|467512.66
|1810
|2006.04.28 09:52
|close
|902
|100.00
|1.8040
|1.7988
|1.8053
|650.00
|468162.66
|1811
|2006.04.28 09:52
|buy
|906
|100.00
|1.8044
|1.7993
|1.8058
|1812
|2006.04.28 09:53
|buy
|907
|100.00
|1.8039
|1.7988
|1.8053
|1813
|2006.04.28 09:54
|buy
|908
|100.00
|1.8036
|1.7985
|1.8050
|1814
|2006.04.28 09:59
|buy
|909
|100.00
|1.8030
|1.7979
|1.8044
|1815
|2006.04.28 10:32
|t/p
|909
|100.00
|1.8044
|1.7979
|1.8044
|14000.00
|482162.66
|1816
|2006.04.28 10:32
|close
|908
|100.00
|1.8044
|1.7985
|1.8050
|8000.00
|490162.66
|1817
|2006.04.28 10:32
|close
|907
|100.00
|1.8044
|1.7988
|1.8053
|5000.00
|495162.66
|1818
|2006.04.28 10:32
|close
|906
|100.00
|1.8044
|1.7993
|1.8058
|0.00
|495162.66
|1819
|2006.04.28 10:32
|buy
|910
|100.00
|1.8048
|1.7997
|1.8062
|1820
|2006.04.28 10:37
|t/p
|910
|100.00
|1.8062
|1.7997
|1.8062
|14000.00
|509162.66
|1821
|2006.04.28 10:37
|buy
|911
|100.00
|1.8066
|1.8015
|1.8080
|1822
|2006.04.28 10:38
|buy
|912
|100.00
|1.8062
|1.8011
|1.8076
|1823
|2006.04.28 10:38
|buy
|913
|100.00
|1.8058
|1.8007
|1.8072
|1824
|2006.04.28 11:31
|t/p
|913
|100.00
|1.8072
|1.8007
|1.8072
|14000.00
|523162.66
|1825
|2006.04.28 11:31
|close
|912
|100.00
|1.8074
|1.8011
|1.8076
|12000.00
|535162.66
|1826
|2006.04.28 11:31
|close
|911
|100.00
|1.8074
|1.8015
|1.8080
|8000.00
|543162.66
|1827
|2006.04.28 11:31
|buy
|914
|100.00
|1.8078
|1.8027
|1.8092
|1828
|2006.04.28 11:31
|buy
|915
|100.00
|1.8070
|1.8019
|1.8084
|1829
|2006.04.28 11:49
|t/p
|915
|100.00
|1.8084
|1.8019
|1.8084
|14000.00
|557162.66
|1830
|2006.04.28 11:49
|close
|914
|100.00
|1.8087
|1.8027
|1.8092
|9000.00
|566162.66
|1831
|2006.04.28 11:49
|buy
|916
|100.00
|1.8091
|1.8040
|1.8105
|1832
|2006.04.28 11:53
|buy
|917
|100.00
|1.8087
|1.8036
|1.8101
|1833
|2006.04.28 12:09
|buy
|918
|100.00
|1.8083
|1.8032
|1.8097
|1834
|2006.04.28 12:13
|buy
|919
|100.00
|1.8079
|1.8028
|1.8093
|1835
|2006.04.28 12:35
|buy
|920
|96.50
|1.8074
|1.8023
|1.8088
|1836
|2006.04.28 14:30
|t/p
|920
|96.50
|1.8088
|1.8023
|1.8088
|13510.00
|579672.66
|1837
|2006.04.28 14:30
|close
|919
|100.00
|1.8089
|1.8028
|1.8093
|10000.00
|589672.66
|1838
|2006.04.28 14:30
|close
|918
|100.00
|1.8089
|1.8032
|1.8097
|6000.00
|595672.66
|1839
|2006.04.28 14:30
|close
|917
|100.00
|1.8089
|1.8036
|1.8101
|2000.00
|597672.66
|1840
|2006.04.28 14:30
|close
|916
|100.00
|1.8089
|1.8040
|1.8105
|-2000.00
|595672.66
|1841
|2006.04.28 14:30
|buy
|921
|100.00
|1.8093
|1.8042
|1.8107
|1842
|2006.04.28 14:30
|buy
|922
|100.00
|1.8088
|1.8037
|1.8102
|1843
|2006.04.28 14:30
|buy
|923
|100.00
|1.8083
|1.8032
|1.8097
|1844
|2006.04.28 14:30
|buy
|924
|100.00
|1.8076
|1.8025
|1.8090
|1845
|2006.04.28 14:32
|t/p
|924
|100.00
|1.8090
|1.8025
|1.8090
|14000.00
|609672.66
|1846
|2006.04.28 14:32
|close
|923
|100.00
|1.8092
|1.8032
|1.8097
|9000.00
|618672.66
|1847
|2006.04.28 14:32
|close
|922
|100.00
|1.8092
|1.8037
|1.8102
|4000.00
|622672.66
|1848
|2006.04.28 14:32
|close
|921
|100.00
|1.8092
|1.8042
|1.8107
|-1000.00
|621672.66
|1849
|2006.04.28 14:32
|buy
|925
|100.00
|1.8096
|1.8045
|1.8110
|1850
|2006.04.28 14:33
|buy
|926
|100.00
|1.8092
|1.8041
|1.8106
|1851
|2006.04.28 14:34
|buy
|927
|100.00
|1.8087
|1.8036
|1.8101
|1852
|2006.04.28 14:36
|buy
|928
|100.00
|1.8083
|1.8032
|1.8097
|1853
|2006.04.28 14:59
|buy
|929
|100.00
|1.8079
|1.8028
|1.8093
|1854
|2006.04.28 15:41
|t/p
|929
|100.00
|1.8093
|1.8028
|1.8093
|14000.00
|635672.66
|1855
|2006.04.28 15:41
|close
|928
|100.00
|1.8094
|1.8032
|1.8097
|11000.00
|646672.66
|1856
|2006.04.28 15:41
|close
|927
|100.00
|1.8094
|1.8036
|1.8101
|7000.00
|653672.66
|1857
|2006.04.28 15:41
|close
|926
|100.00
|1.8094
|1.8041
|1.8106
|2000.00
|655672.66
|1858
|2006.04.28 15:41
|close
|925
|100.00
|1.8094
|1.8045
|1.8110
|-2000.00
|653672.66
|1859
|2006.04.28 15:41
|buy
|930
|100.00
|1.8098
|1.8047
|1.8112
|1860
|2006.04.28 15:43
|buy
|931
|100.00
|1.8093
|1.8042
|1.8107
|1861
|2006.04.28 15:47
|t/p
|931
|100.00
|1.8107
|1.8042
|1.8107
|14000.00
|667672.66
|1862
|2006.04.28 15:47
|close
|930
|100.00
|1.8110
|1.8047
|1.8112
|12000.00
|679672.66
|1863
|2006.04.28 15:47
|buy
|932
|100.00
|1.8114
|1.8063
|1.8128
|1864
|2006.04.28 15:47
|buy
|933
|100.00
|1.8109
|1.8058
|1.8123
|1865
|2006.04.28 15:52
|t/p
|933
|100.00
|1.8123
|1.8058
|1.8123
|14000.00
|693672.66
|1866
|2006.04.28 15:52
|close
|932
|100.00
|1.8123
|1.8063
|1.8128
|9000.00
|702672.66
|1867
|2006.04.28 15:52
|buy
|934
|100.00
|1.8127
|1.8076
|1.8141
|1868
|2006.04.28 15:53
|buy
|935
|100.00
|1.8123
|1.8072
|1.8137
|1869
|2006.04.28 15:54
|buy
|936
|100.00
|1.8119
|1.8068
|1.8133
|1870
|2006.04.28 15:56
|buy
|937
|100.00
|1.8116
|1.8065
|1.8130
|1871
|2006.04.28 15:59
|buy
|938
|100.00
|1.8108
|1.8057
|1.8122
|1872
|2006.04.28 16:07
|t/p
|938
|100.00
|1.8122
|1.8057
|1.8122
|14000.00
|716672.66
|1873
|2006.04.28 16:07
|close
|937
|100.00
|1.8122
|1.8065
|1.8130
|6000.00
|722672.66
|1874
|2006.04.28 16:07
|close
|936
|100.00
|1.8122
|1.8068
|1.8133
|3000.00
|725672.66
|1875
|2006.04.28 16:07
|close
|935
|100.00
|1.8122
|1.8072
|1.8137
|-1000.00
|724672.66
|1876
|2006.04.28 16:07
|close
|934
|100.00
|1.8122
|1.8076
|1.8141
|-5000.00
|719672.66
|1877
|2006.04.28 16:07
|buy
|939
|100.00
|1.8126
|1.8075
|1.8140
|1878
|2006.04.28 16:07
|buy
|940
|100.00
|1.8122
|1.8071
|1.8136
|1879
|2006.04.28 16:09
|buy
|941
|100.00
|1.8118
|1.8067
|1.8132
|1880
|2006.04.28 16:27
|buy
|942
|100.00
|1.8112
|1.8061
|1.8126
|1881
|2006.04.28 16:34
|t/p
|942
|100.00
|1.8126
|1.8061
|1.8126
|14000.00
|733672.66
|1882
|2006.04.28 16:34
|close
|941
|100.00
|1.8126
|1.8067
|1.8132
|8000.00
|741672.66
|1883
|2006.04.28 16:34
|close
|940
|100.00
|1.8126
|1.8071
|1.8136
|4000.00
|745672.66
|1884
|2006.04.28 16:34
|close
|939
|100.00
|1.8126
|1.8075
|1.8140
|0.00
|745672.66
|1885
|2006.04.28 16:34
|buy
|943
|100.00
|1.8130
|1.8079
|1.8144
|1886
|2006.04.28 16:34
|buy
|944
|100.00
|1.8122
|1.8071
|1.8136
|1887
|2006.04.28 16:38
|t/p
|944
|100.00
|1.8136
|1.8071
|1.8136
|14000.00
|759672.66
|1888
|2006.04.28 16:38
|close
|943
|100.00
|1.8137
|1.8079
|1.8144
|7000.00
|766672.66
|1889
|2006.04.28 16:38
|buy
|945
|100.00
|1.8141
|1.8090
|1.8155
|1890
|2006.04.28 16:38
|buy
|946
|100.00
|1.8133
|1.8082
|1.8147
|1891
|2006.04.28 16:51
|t/p
|946
|100.00
|1.8147
|1.8082
|1.8147
|14000.00
|780672.66
|1892
|2006.04.28 16:51
|close
|945
|100.00
|1.8148
|1.8090
|1.8155
|7000.00
|787672.66
|1893
|2006.04.28 16:51
|buy
|947
|100.00
|1.8152
|1.8101
|1.8166
|1894
|2006.04.28 16:56
|t/p
|947
|100.00
|1.8166
|1.8101
|1.8166
|14000.00
|801672.66
|1895
|2006.04.28 16:56
|buy
|948
|100.00
|1.8170
|1.8119
|1.8184
|1896
|2006.04.28 17:03
|t/p
|948
|100.00
|1.8184
|1.8119
|1.8184
|14000.00
|815672.66
|1897
|2006.04.28 17:03
|buy
|949
|100.00
|1.8188
|1.8137
|1.8202
|1898
|2006.04.28 17:03
|buy
|950
|100.00
|1.8184
|1.8133
|1.8198
|1899
|2006.04.28 17:05
|t/p
|950
|100.00
|1.8198
|1.8133
|1.8198
|14000.00
|829672.66
|1900
|2006.04.28 17:05
|close
|949
|100.00
|1.8200
|1.8137
|1.8202
|12000.00
|841672.66
|1901
|2006.04.28 17:05
|buy
|951
|100.00
|1.8204
|1.8153
|1.8218
|1902
|2006.04.28 17:08
|t/p
|951
|100.00
|1.8218
|1.8153
|1.8218
|14000.00
|855672.66
|1903
|2006.04.28 17:08
|buy
|952
|100.00
|1.8222
|1.8171
|1.8236
|1904
|2006.04.28 17:09
|t/p
|952
|100.00
|1.8236
|1.8171
|1.8236
|14000.00
|869672.66
|1905
|2006.04.28 17:09
|buy
|953
|100.00
|1.8240
|1.8189
|1.8254
|1906
|2006.04.28 17:10
|buy
|954
|100.00
|1.8234
|1.8183
|1.8248
|1907
|2006.04.28 17:11
|buy
|955
|100.00
|1.8226
|1.8175
|1.8240
|1908
|2006.04.28 17:14
|t/p
|955
|100.00
|1.8240
|1.8175
|1.8240
|14000.00
|883672.66
|1909
|2006.04.28 17:14
|close
|954
|100.00
|1.8240
|1.8183
|1.8248
|6000.00
|889672.66
|1910
|2006.04.28 17:14
|close
|953
|100.00
|1.8240
|1.8189
|1.8254
|0.00
|889672.66
|1911
|2006.04.28 17:14
|buy
|956
|100.00
|1.8244
|1.8193
|1.8258
|1912
|2006.04.28 17:15
|buy
|957
|100.00
|1.8240
|1.8189
|1.8254
|1913
|2006.04.28 17:16
|buy
|958
|100.00
|1.8234
|1.8183
|1.8248
|1914
|2006.04.28 17:18
|buy
|959
|100.00
|1.8224
|1.8173
|1.8238
|1915
|2006.04.28 17:29
|buy
|960
|100.00
|1.8220
|1.8169
|1.8234
|1916
|2006.04.28 21:29
|t/p
|960
|100.00
|1.8234
|1.8169
|1.8234
|14000.00
|903672.66
|1917
|2006.04.28 21:29
|close
|959
|100.00
|1.8235
|1.8173
|1.8238
|11000.00
|914672.66
|1918
|2006.04.28 21:29
|close
|958
|100.00
|1.8235
|1.8183
|1.8248
|1000.00
|915672.66
|1919
|2006.04.28 21:29
|close
|957
|100.00
|1.8235
|1.8189
|1.8254
|-5000.00
|910672.66
|1920
|2006.04.28 21:29
|close
|956
|100.00
|1.8235
|1.8193
|1.8258
|-9000.00
|901672.66
|1921
|2006.04.28 21:29
|buy
|961
|100.00
|1.8239
|1.8188
|1.8253
|1922
|2006.04.28 21:30
|buy
|962
|100.00
|1.8234
|1.8183
|1.8248
|1923
|2006.04.28 21:41
|buy
|963
|100.00
|1.8230
|1.8179
|1.8244
|1924
|2006.04.28 21:44
|buy
|964
|100.00
|1.8226
|1.8175
|1.8240
|1925
|2006.04.28 21:59
|t/p
|964
|100.00
|1.8240
|1.8175
|1.8240
|14000.00
|915672.66
|1926
|2006.04.28 21:59
|close
|963
|100.00
|1.8240
|1.8179
|1.8244
|10000.00
|925672.66
|1927
|2006.04.28 21:59
|close
|962
|100.00
|1.8240
|1.8183
|1.8248
|6000.00
|931672.66
|1928
|2006.04.28 21:59
|close
|961
|100.00
|1.8240
|1.8188
|1.8253
|1000.00
|932672.66
|1929
|2006.04.28 21:59
|buy
|965
|100.00
|1.8244
|1.8193
|1.8258
|1930
|2006.04.28 21:59
|buy
|966
|100.00
|1.8239
|1.8188
|1.8253
|1931
|2006.04.28 22:12
|t/p
|966
|100.00
|1.8253
|1.8188
|1.8253
|14000.00
|946672.66
|1932
|2006.04.28 22:12
|close
|965
|100.00
|1.8253
|1.8193
|1.8258
|9000.00
|955672.66
|1933
|2006.04.28 22:12
|buy
|967
|100.00
|1.8257
|1.8206
|1.8271
|1934
|2006.05.01 00:00
|buy
|968
|100.00
|1.8240
|1.8189
|1.8254
|1935
|2006.05.01 00:03
|buy
|969
|100.00
|1.8237
|1.8186
|1.8251
|1936
|2006.05.01 03:03
|buy
|970
|100.00
|1.8233
|1.8182
|1.8247
|1937
|2006.05.01 04:43
|t/p
|970
|100.00
|1.8247
|1.8182
|1.8247
|14000.00
|969672.66
|1938
|2006.05.01 04:43
|close
|969
|100.00
|1.8247
|1.8186
|1.8251
|10000.00
|979672.66
|1939
|2006.05.01 04:43
|close
|968
|100.00
|1.8247
|1.8189
|1.8254
|7000.00
|986672.66
|1940
|2006.05.01 04:43
|close
|967
|100.00
|1.8247
|1.8206
|1.8271
|-10350.00
|976322.66
|1941
|2006.05.01 13:30
|buy
|971
|100.00
|1.8269
|1.8218
|1.8283
|1942
|2006.05.01 13:35
|buy
|972
|100.00
|1.8264
|1.8213
|1.8278
|1943
|2006.05.01 14:09
|t/p
|972
|100.00
|1.8278
|1.8213
|1.8278
|14000.00
|990322.66
|1944
|2006.05.01 14:09
|close
|971
|100.00
|1.8280
|1.8218
|1.8283
|11000.00
|1001322.66
|1945
|2006.05.01 14:09
|buy
|973
|100.00
|1.8284
|1.8233
|1.8298
|1946
|2006.05.01 14:09
|buy
|974
|100.00
|1.8277
|1.8226
|1.8291
|1947
|2006.05.01 14:22
|t/p
|974
|100.00
|1.8291
|1.8226
|1.8291
|14000.00
|1015322.66
|1948
|2006.05.01 14:22
|close
|973
|100.00
|1.8292
|1.8233
|1.8298
|8000.00
|1023322.66
|1949
|2006.05.01 14:22
|buy
|975
|100.00
|1.8296
|1.8245
|1.8310
|1950
|2006.05.01 14:22
|buy
|976
|100.00
|1.8292
|1.8241
|1.8306
|1951
|2006.05.01 14:24
|buy
|977
|100.00
|1.8287
|1.8236
|1.8301
|1952
|2006.05.01 14:25
|buy
|978
|100.00
|1.8282
|1.8231
|1.8296
|1953
|2006.05.01 14:25
|buy
|979
|100.00
|1.8279
|1.8228
|1.8293
|1954
|2006.05.01 14:30
|s/l
|975
|100.00
|1.8245
|1.8245
|1.8310
|-51000.00
|972322.66
|1955
|2006.05.01 14:30
|close
|979
|100.00
|1.8243
|1.8228
|1.8293
|-36000.00
|936322.66
|1956
|2006.05.01 14:30
|close
|978
|100.00
|1.8243
|1.8231
|1.8296
|-39000.00
|897322.66
|1957
|2006.05.01 14:30
|close
|977
|100.00
|1.8243
|1.8236
|1.8301
|-44000.00
|853322.66
|1958
|2006.05.01 14:30
|close
|976
|100.00
|1.8243
|1.8241
|1.8306
|-49000.00
|804322.66
|1959
|2006.05.01 14:30
|buy
|980
|100.00
|1.8247
|1.8196
|1.8261
|1960
|2006.05.01 14:30
|t/p
|980
|100.00
|1.8261
|1.8196
|1.8261
|14000.00
|818322.66
|1961
|2006.05.01 14:30
|buy
|981
|100.00
|1.8266
|1.8215
|1.8280
|1962
|2006.05.01 14:30
|buy
|982
|100.00
|1.8262
|1.8211
|1.8276
|1963
|2006.05.01 14:30
|buy
|983
|100.00
|1.8254
|1.8203
|1.8268
|1964
|2006.05.01 14:30
|buy
|984
|100.00
|1.8247
|1.8196
|1.8261
|1965
|2006.05.01 14:33
|t/p
|984
|100.00
|1.8261
|1.8196
|1.8261
|14000.00
|832322.66
|1966
|2006.05.01 14:33
|close
|983
|100.00
|1.8261
|1.8203
|1.8268
|7000.00
|839322.66
|1967
|2006.05.01 14:33
|close
|982
|100.00
|1.8261
|1.8211
|1.8276
|-1000.00
|838322.66
|1968
|2006.05.01 14:33
|close
|981
|100.00
|1.8261
|1.8215
|1.8280
|-5000.00
|833322.66
|1969
|2006.05.01 14:33
|buy
|985
|100.00
|1.8265
|1.8214
|1.8279
|1970
|2006.05.01 14:33
|buy
|986
|100.00
|1.8261
|1.8210
|1.8275
|1971
|2006.05.01 14:33
|buy
|987
|100.00
|1.8255
|1.8204
|1.8269
|1972
|2006.05.01 14:36
|t/p
|987
|100.00
|1.8269
|1.8204
|1.8269
|14000.00
|847322.66
|1973
|2006.05.01 14:36
|close
|986
|100.00
|1.8269
|1.8210
|1.8275
|8000.00
|855322.66
|1974
|2006.05.01 14:36
|close
|985
|100.00
|1.8269
|1.8214
|1.8279
|4000.00
|859322.66
|1975
|2006.05.01 14:36
|buy
|988
|100.00
|1.8273
|1.8222
|1.8287
|1976
|2006.05.01 14:36
|buy
|989
|100.00
|1.8269
|1.8218
|1.8283
|1977
|2006.05.01 14:36
|buy
|990
|100.00
|1.8264
|1.8213
|1.8278
|1978
|2006.05.01 14:39
|t/p
|990
|100.00
|1.8278
|1.8213
|1.8278
|14000.00
|873322.66
|1979
|2006.05.01 14:39
|close
|989
|100.00
|1.8278
|1.8218
|1.8283
|9000.00
|882322.66
|1980
|2006.05.01 14:39
|close
|988
|100.00
|1.8278
|1.8222
|1.8287
|5000.00
|887322.66
|1981
|2006.05.01 14:39
|buy
|991
|100.00
|1.8282
|1.8231
|1.8296
|1982
|2006.05.01 14:54
|t/p
|991
|100.00
|1.8296
|1.8231
|1.8296
|14000.00
|901322.66
|1983
|2006.05.01 14:54
|buy
|992
|100.00
|1.8301
|1.8250
|1.8315
|1984
|2006.05.01 14:55
|buy
|993
|100.00
|1.8298
|1.8247
|1.8312
|1985
|2006.05.01 14:56
|t/p
|993
|100.00
|1.8312
|1.8247
|1.8312
|14000.00
|915322.66
|1986
|2006.05.01 14:56
|close
|992
|100.00
|1.8312
|1.8250
|1.8315
|11000.00
|926322.66
|1987
|2006.05.01 14:56
|buy
|994
|100.00
|1.8316
|1.8265
|1.8330
|1988
|2006.05.01 14:56
|buy
|995
|100.00
|1.8312
|1.8261
|1.8326
|1989
|2006.05.01 14:58
|t/p
|995
|100.00
|1.8326
|1.8261
|1.8326
|14000.00
|940322.66
|1990
|2006.05.01 14:58
|close
|994
|100.00
|1.8327
|1.8265
|1.8330
|11000.00
|951322.66
|1991
|2006.05.01 14:58
|buy
|996
|100.00
|1.8331
|1.8280
|1.8345
|1992
|2006.05.01 14:59
|buy
|997
|100.00
|1.8325
|1.8274
|1.8339
|1993
|2006.05.01 15:00
|buy
|998
|100.00
|1.8321
|1.8270
|1.8335
|1994
|2006.05.01 15:04
|t/p
|998
|100.00
|1.8335
|1.8270
|1.8335
|14000.00
|965322.66
|1995
|2006.05.01 15:04
|close
|997
|100.00
|1.8336
|1.8274
|1.8339
|11000.00
|976322.66
|1996
|2006.05.01 15:04
|close
|996
|100.00
|1.8336
|1.8280
|1.8345
|5000.00
|981322.66
|1997
|2006.05.01 15:04
|buy
|999
|100.00
|1.8340
|1.8289
|1.8354
|1998
|2006.05.01 15:04
|buy
|1000
|100.00
|1.8335
|1.8284
|1.8349
|1999
|2006.05.01 15:08
|t/p
|1000
|100.00
|1.8349
|1.8284
|1.8349
|14000.00
|995322.66
|2000
|2006.05.01 15:08
|close
|999
|100.00
|1.8351
|1.8289
|1.8354
|11000.00
|1006322.66
|2001
|2006.05.01 15:08
|buy
|1001
|100.00
|1.8355
|1.8304
|1.8369
|2002
|2006.05.01 15:12
|t/p
|1001
|100.00
|1.8369
|1.8304
|1.8369
|14000.00
|1020322.66
|2003
|2006.05.01 15:12
|buy
|1002
|100.00
|1.8373
|1.8322
|1.8387
|2004
|2006.05.01 15:13
|buy
|1003
|100.00
|1.8368
|1.8317
|1.8382
|2005
|2006.05.01 15:14
|buy
|1004
|100.00
|1.8361
|1.8310
|1.8375
|2006
|2006.05.01 15:34
|t/p
|1004
|100.00
|1.8375
|1.8310
|1.8375
|14000.00
|1034322.66
|2007
|2006.05.01 15:34
|close
|1003
|100.00
|1.8376
|1.8317
|1.8382
|8000.00
|1042322.66
|2008
|2006.05.01 15:34
|close
|1002
|100.00
|1.8376
|1.8322
|1.8387
|3000.00
|1045322.66
|2009
|2006.05.01 15:34
|buy
|1005
|100.00
|1.8380
|1.8329
|1.8394
|2010
|2006.05.01 15:34
|buy
|1006
|100.00
|1.8371
|1.8320
|1.8385
|2011
|2006.05.01 15:35
|t/p
|1006
|100.00
|1.8385
|1.8320
|1.8385
|14000.00
|1059322.66
|2012
|2006.05.01 15:35
|close
|1005
|100.00
|1.8390
|1.8329
|1.8394
|10000.00
|1069322.66
|2013
|2006.05.01 15:35
|buy
|1007
|100.00
|1.8394
|1.8343
|1.8408
|2014
|2006.05.01 15:35
|buy
|1008
|100.00
|1.8387
|1.8336
|1.8401
|2015
|2006.05.01 15:38
|t/p
|1008
|100.00
|1.8401
|1.8336
|1.8401
|14000.00
|1083322.66
|2016
|2006.05.01 15:38
|close
|1007
|100.00
|1.8401
|1.8343
|1.8408
|7000.00
|1090322.66
|2017
|2006.05.01 15:38
|buy
|1009
|100.00
|1.8405
|1.8354
|1.8419
|2018
|2006.05.01 15:47
|buy
|1010
|100.00
|1.8396
|1.8345
|1.8410
|2019
|2006.05.01 15:49
|buy
|1011
|100.00
|1.8388
|1.8337
|1.8402
|2020
|2006.05.01 15:51
|buy
|1012
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8395
|2021
|2006.05.01 15:52
|buy
|1013
|100.00
|1.8377
|1.8326
|1.8391
|2022
|2006.05.01 16:00
|s/l
|1009
|100.00
|1.8354
|1.8354
|1.8419
|-51000.00
|1039322.66
|2023
|2006.05.01 16:00
|close
|1013
|100.00
|1.8353
|1.8326
|1.8391
|-24000.00
|1015322.66
|2024
|2006.05.01 16:00
|close
|1012
|100.00
|1.8353
|1.8330
|1.8395
|-28000.00
|987322.66
|2025
|2006.05.01 16:00
|close
|1011
|100.00
|1.8353
|1.8337
|1.8402
|-35000.00
|952322.66
|2026
|2006.05.01 16:00
|close
|1010
|100.00
|1.8353
|1.8345
|1.8410
|-43000.00
|909322.66
|2027
|2006.05.01 20:15
|sell
|1014
|0.10
|1.8279
|1.8330
|1.8265
|2028
|2006.05.01 20:24
|sell
|1015
|0.20
|1.8284
|1.8335
|1.8270
|2029
|2006.05.01 20:26
|sell
|1016
|0.40
|1.8289
|1.8340
|1.8275
|2030
|2006.05.01 20:56
|t/p
|1016
|0.40
|1.8275
|1.8340
|1.8275
|56.00
|909378.66
|2031
|2006.05.01 20:56
|close
|1015
|0.20
|1.8275
|1.8335
|1.8270
|18.00
|909396.66
|2032
|2006.05.01 20:56
|close
|1014
|0.10
|1.8275
|1.8330
|1.8265
|4.00
|909400.66
|2033
|2006.05.01 20:56
|sell
|1017
|0.10
|1.8271
|1.8322
|1.8257
|2034
|2006.05.01 21:07
|sell
|1018
|0.20
|1.8275
|1.8326
|1.8261
|2035
|2006.05.01 21:17
|t/p
|1018
|0.20
|1.8261
|1.8326
|1.8261
|28.00
|909428.66
|2036
|2006.05.01 21:17
|close
|1017
|0.10
|1.8260
|1.8322
|1.8257
|11.00
|909439.66
|2037
|2006.05.01 21:17
|sell
|1019
|0.10
|1.8256
|1.8307
|1.8242
|2038
|2006.05.01 21:26
|sell
|1020
|0.20
|1.8260
|1.8311
|1.8246
|2039
|2006.05.01 21:40
|t/p
|1020
|0.20
|1.8246
|1.8311
|1.8246
|28.00
|909467.66
|2040
|2006.05.01 21:40
|close
|1019
|0.10
|1.8245
|1.8307
|1.8242
|11.00
|909478.66
|2041
|2006.05.01 21:40
|sell
|1021
|0.10
|1.8241
|1.8292
|1.8227
|2042
|2006.05.01 21:43
|t/p
|1021
|0.10
|1.8227
|1.8292
|1.8227
|14.00
|909492.66
|2043
|2006.05.01 21:43
|sell
|1022
|0.10
|1.8223
|1.8274
|1.8209
|2044
|2006.05.01 21:46
|t/p
|1022
|0.10
|1.8209
|1.8274
|1.8209
|14.00
|909506.66
|2045
|2006.05.01 21:46
|sell
|1023
|0.10
|1.8205
|1.8256
|1.8191
|2046
|2006.05.01 21:47
|sell
|1024
|0.20
|1.8211
|1.8262
|1.8197
|2047
|2006.05.01 21:50
|sell
|1025
|0.40
|1.8215
|1.8266
|1.8201
|2048
|2006.05.01 21:51
|sell
|1026
|0.80
|1.8218
|1.8269
|1.8204
|2049
|2006.05.01 21:54
|sell
|1027
|1.60
|1.8226
|1.8277
|1.8212
|2050
|2006.05.01 21:57
|s/l
|1023
|0.10
|1.8256
|1.8256
|1.8191
|-51.00
|909455.66
|2051
|2006.05.01 21:57
|close
|1027
|1.60
|1.8258
|1.8277
|1.8212
|-512.00
|908943.66
|2052
|2006.05.01 21:57
|close
|1026
|0.80
|1.8258
|1.8269
|1.8204
|-320.00
|908623.66
|2053
|2006.05.01 21:57
|close
|1025
|0.40
|1.8258
|1.8266
|1.8201
|-172.00
|908451.66
|2054
|2006.05.01 21:57
|close
|1024
|0.20
|1.8258
|1.8262
|1.8197
|-94.00
|908357.66
|2055
|2006.05.01 21:57
|sell
|1028
|0.10
|1.8254
|1.8305
|1.8240
|2056
|2006.05.01 21:58
|sell
|1029
|0.20
|1.8257
|1.8308
|1.8243
|2057
|2006.05.01 21:59
|sell
|1030
|0.40
|1.8261
|1.8312
|1.8247
|2058
|2006.05.01 22:00
|sell
|1031
|0.80
|1.8265
|1.8316
|1.8251
|2059
|2006.05.01 22:09
|sell
|1032
|1.60
|1.8269
|1.8320
|1.8255
|2060
|2006.05.01 22:16
|t/p
|1032
|1.60
|1.8255
|1.8320
|1.8255
|224.00
|908581.66
|2061
|2006.05.01 22:16
|close
|1031
|0.80
|1.8253
|1.8316
|1.8251
|96.00
|908677.66
|2062
|2006.05.01 22:16
|close
|1030
|0.40
|1.8253
|1.8312
|1.8247
|32.00
|908709.66
|2063
|2006.05.01 22:16
|close
|1029
|0.20
|1.8253
|1.8308
|1.8243
|8.00
|908717.66
|2064
|2006.05.01 22:16
|close
|1028
|0.10
|1.8253
|1.8305
|1.8240
|1.00
|908718.66
|2065
|2006.05.01 22:16
|sell
|1033
|0.10
|1.8249
|1.8300
|1.8235
|2066
|2006.05.01 22:16
|sell
|1034
|0.20
|1.8254
|1.8305
|1.8240
|2067
|2006.05.01 22:28
|sell
|1035
|0.40
|1.8257
|1.8308
|1.8243
|2068
|2006.05.01 22:31
|sell
|1036
|0.80
|1.8261
|1.8312
|1.8247
|2069
|2006.05.01 23:00
|sell
|1037
|1.60
|1.8266
|1.8317
|1.8252
|2070
|2006.05.01 23:25
|t/p
|1037
|1.60
|1.8252
|1.8317
|1.8252
|224.00
|908942.66
|2071
|2006.05.01 23:25
|close
|1036
|0.80
|1.8252
|1.8312
|1.8247
|72.00
|909014.66
|2072
|2006.05.01 23:25
|close
|1035
|0.40
|1.8252
|1.8308
|1.8243
|20.00
|909034.66
|2073
|2006.05.01 23:25
|close
|1034
|0.20
|1.8252
|1.8305
|1.8240
|4.00
|909038.66
|2074
|2006.05.01 23:25
|close
|1033
|0.10
|1.8252
|1.8300
|1.8235
|-3.00
|909035.66
|2075
|2006.05.02 01:00
|sell
|1038
|0.10
|1.8248
|1.8299
|1.8234
|2076
|2006.05.02 01:38
|t/p
|1038
|0.10
|1.8234
|1.8299
|1.8234
|14.00
|909049.66
|2077
|2006.05.02 09:00
|buy
|1039
|100.00
|1.8223
|1.8172
|1.8237
|2078
|2006.05.02 09:00
|buy
|1040
|100.00
|1.8218
|1.8167
|1.8232
|2079
|2006.05.02 09:02
|buy
|1041
|100.00
|1.8213
|1.8162
|1.8227
|2080
|2006.05.02 09:07
|t/p
|1041
|100.00
|1.8227
|1.8162
|1.8227
|14000.00
|923049.66
|2081
|2006.05.02 09:07
|close
|1040
|100.00
|1.8228
|1.8167
|1.8232
|10000.00
|933049.66
|2082
|2006.05.02 09:07
|close
|1039
|100.00
|1.8228
|1.8172
|1.8237
|5000.00
|938049.66
|2083
|2006.05.02 09:07
|buy
|1042
|100.00
|1.8232
|1.8181
|1.8246
|2084
|2006.05.02 09:20
|t/p
|1042
|100.00
|1.8246
|1.8181
|1.8246
|14000.00
|952049.66
|2085
|2006.05.02 09:20
|buy
|1043
|100.00
|1.8250
|1.8199
|1.8264
|2086
|2006.05.02 09:38
|t/p
|1043
|100.00
|1.8264
|1.8199
|1.8264
|14000.00
|966049.66
|2087
|2006.05.02 09:38
|buy
|1044
|100.00
|1.8268
|1.8217
|1.8282
|2088
|2006.05.02 09:43
|t/p
|1044
|100.00
|1.8282
|1.8217
|1.8282
|14000.00
|980049.66
|2089
|2006.05.02 09:43
|buy
|1045
|100.00
|1.8286
|1.8235
|1.8300
|2090
|2006.05.02 09:51
|buy
|1046
|100.00
|1.8282
|1.8231
|1.8296
|2091
|2006.05.02 09:52
|buy
|1047
|100.00
|1.8279
|1.8228
|1.8293
|2092
|2006.05.02 09:53
|buy
|1048
|100.00
|1.8272
|1.8221
|1.8286
|2093
|2006.05.02 10:04
|buy
|1049
|100.00
|1.8268
|1.8217
|1.8282
|2094
|2006.05.02 10:14
|t/p
|1049
|100.00
|1.8282
|1.8217
|1.8282
|14000.00
|994049.66
|2095
|2006.05.02 10:14
|close
|1048
|100.00
|1.8283
|1.8221
|1.8286
|11000.00
|1005049.66
|2096
|2006.05.02 10:14
|close
|1047
|100.00
|1.8283
|1.8228
|1.8293
|4000.00
|1009049.66
|2097
|2006.05.02 10:14
|close
|1046
|100.00
|1.8283
|1.8231
|1.8296
|1000.00
|1010049.66
|2098
|2006.05.02 10:14
|close
|1045
|100.00
|1.8283
|1.8235
|1.8300
|-3000.00
|1007049.66
|2099
|2006.05.02 10:14
|buy
|1050
|100.00
|1.8287
|1.8236
|1.8301
|2100
|2006.05.02 10:15
|buy
|1051
|100.00
|1.8282
|1.8231
|1.8296
|2101
|2006.05.02 10:26
|buy
|1052
|100.00
|1.8279
|1.8228
|1.8293
|2102
|2006.05.02 10:30
|t/p
|1051
|100.00
|1.8296
|1.8231
|1.8296
|14000.00
|1021049.66
|2103
|2006.05.02 10:30
|t/p
|1052
|100.00
|1.8293
|1.8228
|1.8293
|14000.00
|1035049.66
|2104
|2006.05.02 10:30
|close
|1050
|100.00
|1.8300
|1.8236
|1.8301
|13000.00
|1048049.66
|2105
|2006.05.02 10:30
|buy
|1053
|100.00
|1.8304
|1.8253
|1.8318
|2106
|2006.05.02 10:30
|buy
|1054
|100.00
|1.8298
|1.8247
|1.8312
|2107
|2006.05.02 10:30
|buy
|1055
|100.00
|1.8293
|1.8242
|1.8307
|2108
|2006.05.02 10:30
|t/p
|1055
|100.00
|1.8307
|1.8242
|1.8307
|14000.00
|1062049.66
|2109
|2006.05.02 10:30
|close
|1054
|100.00
|1.8308
|1.8247
|1.8312
|10000.00
|1072049.66
|2110
|2006.05.02 10:30
|close
|1053
|100.00
|1.8308
|1.8253
|1.8318
|4000.00
|1076049.66
|2111
|2006.05.02 10:30
|buy
|1056
|100.00
|1.8312
|1.8261
|1.8326
|2112
|2006.05.02 10:37
|t/p
|1056
|100.00
|1.8326
|1.8261
|1.8326
|14000.00
|1090049.66
|2113
|2006.05.02 10:37
|buy
|1057
|100.00
|1.8331
|1.8280
|1.8345
|2114
|2006.05.02 10:41
|t/p
|1057
|100.00
|1.8345
|1.8280
|1.8345
|14000.00
|1104049.66
|2115
|2006.05.02 10:41
|buy
|1058
|100.00
|1.8352
|1.8301
|1.8366
|2116
|2006.05.02 10:42
|buy
|1059
|100.00
|1.8344
|1.8293
|1.8358
|2117
|2006.05.02 10:53
|buy
|1060
|100.00
|1.8340
|1.8289
|1.8354
|2118
|2006.05.02 10:58
|buy
|1061
|100.00
|1.8336
|1.8285
|1.8350
|2119
|2006.05.02 11:01
|buy
|1062
|100.00
|1.8332
|1.8281
|1.8346
|2120
|2006.05.02 11:48
|t/p
|1062
|100.00
|1.8346
|1.8281
|1.8346
|14000.00
|1118049.66
|2121
|2006.05.02 11:48
|close
|1061
|100.00
|1.8346
|1.8285
|1.8350
|10000.00
|1128049.66
|2122
|2006.05.02 11:48
|close
|1060
|100.00
|1.8346
|1.8289
|1.8354
|6000.00
|1134049.66
|2123
|2006.05.02 11:48
|close
|1059
|100.00
|1.8346
|1.8293
|1.8358
|2000.00
|1136049.66
|2124
|2006.05.02 11:48
|close
|1058
|100.00
|1.8346
|1.8301
|1.8366
|-6000.00
|1130049.66
|2125
|2006.05.02 11:48
|buy
|1063
|100.00
|1.8350
|1.8299
|1.8364
|2126
|2006.05.02 11:49
|buy
|1064
|100.00
|1.8345
|1.8294
|1.8359
|2127
|2006.05.02 12:01
|t/p
|1064
|100.00
|1.8359
|1.8294
|1.8359
|14000.00
|1144049.66
|2128
|2006.05.02 12:01
|close
|1063
|100.00
|1.8359
|1.8299
|1.8364
|9000.00
|1153049.66
|2129
|2006.05.02 12:01
|buy
|1065
|100.00
|1.8363
|1.8312
|1.8377
|2130
|2006.05.02 12:01
|buy
|1066
|100.00
|1.8358
|1.8307
|1.8372
|2131
|2006.05.02 12:03
|buy
|1067
|100.00
|1.8354
|1.8303
|1.8368
|2132
|2006.05.02 12:06
|t/p
|1067
|100.00
|1.8368
|1.8303
|1.8368
|14000.00
|1167049.66
|2133
|2006.05.02 12:06
|close
|1066
|100.00
|1.8370
|1.8307
|1.8372
|12000.00
|1179049.66
|2134
|2006.05.02 12:06
|close
|1065
|100.00
|1.8370
|1.8312
|1.8377
|7000.00
|1186049.66
|2135
|2006.05.02 12:06
|buy
|1068
|100.00
|1.8374
|1.8323
|1.8388
|2136
|2006.05.02 12:13
|t/p
|1068
|100.00
|1.8388
|1.8323
|1.8388
|14000.00
|1200049.66
|2137
|2006.05.02 12:13
|buy
|1069
|100.00
|1.8392
|1.8341
|1.8406
|2138
|2006.05.02 12:17
|buy
|1070
|100.00
|1.8387
|1.8336
|1.8401
|2139
|2006.05.02 12:20
|buy
|1071
|100.00
|1.8383
|1.8332
|1.8397
|2140
|2006.05.02 12:25
|buy
|1072
|100.00
|1.8380
|1.8329
|1.8394
|2141
|2006.05.02 12:26
|buy
|1073
|100.00
|1.8376
|1.8325
|1.8390
|2142
|2006.05.02 13:00
|s/l
|1069
|100.00
|1.8341
|1.8341
|1.8406
|-51000.00
|1149049.66
|2143
|2006.05.02 13:00
|close
|1073
|100.00
|1.8339
|1.8325
|1.8390
|-37000.00
|1112049.66
|2144
|2006.05.02 13:00
|close
|1072
|100.00
|1.8339
|1.8329
|1.8394
|-41000.00
|1071049.66
|2145
|2006.05.02 13:00
|close
|1071
|100.00
|1.8339
|1.8332
|1.8397
|-44000.00
|1027049.66
|2146
|2006.05.02 13:00
|close
|1070
|100.00
|1.8339
|1.8336
|1.8401
|-48000.00
|979049.66
|2147
|2006.05.02 13:00
|buy
|1074
|100.00
|1.8343
|1.8292
|1.8357
|2148
|2006.05.02 13:03
|buy
|1075
|100.00
|1.8340
|1.8289
|1.8354
|2149
|2006.05.02 13:07
|buy
|1076
|100.00
|1.8335
|1.8284
|1.8349
|2150
|2006.05.02 13:07
|buy
|1077
|100.00
|1.8331
|1.8280
|1.8345
|2151
|2006.05.02 13:18
|buy
|1078
|100.00
|1.8325
|1.8274
|1.8339
|2152
|2006.05.02 13:29
|t/p
|1077
|100.00
|1.8345
|1.8280
|1.8345
|14000.00
|993049.66
|2153
|2006.05.02 13:29
|t/p
|1078
|100.00
|1.8339
|1.8274
|1.8339
|14000.00
|1007049.66
|2154
|2006.05.02 13:29
|close
|1076
|100.00
|1.8346
|1.8284
|1.8349
|11000.00
|1018049.66
|2155
|2006.05.02 13:29
|close
|1075
|100.00
|1.8346
|1.8289
|1.8354
|6000.00
|1024049.66
|2156
|2006.05.02 13:29
|close
|1074
|100.00
|1.8346
|1.8292
|1.8357
|3000.00
|1027049.66
|2157
|2006.05.02 13:29
|buy
|1079
|100.00
|1.8350
|1.8299
|1.8364
|2158
|2006.05.02 13:29
|buy
|1080
|100.00
|1.8346
|1.8295
|1.8360
|2159
|2006.05.02 13:29
|buy
|1081
|100.00
|1.8342
|1.8291
|1.8356
|2160
|2006.05.02 13:33
|buy
|1082
|100.00
|1.8339
|1.8288
|1.8353
|2161
|2006.05.02 13:50
|t/p
|1082
|100.00
|1.8353
|1.8288
|1.8353
|14000.00
|1041049.66
|2162
|2006.05.02 13:50
|close
|1081
|100.00
|1.8354
|1.8291
|1.8356
|12000.00
|1053049.66
|2163
|2006.05.02 13:50
|close
|1080
|100.00
|1.8354
|1.8295
|1.8360
|8000.00
|1061049.66
|2164
|2006.05.02 13:50
|close
|1079
|100.00
|1.8354
|1.8299
|1.8364
|4000.00
|1065049.66
|2165
|2006.05.02 13:50
|buy
|1083
|100.00
|1.8358
|1.8307
|1.8372
|2166
|2006.05.02 13:50
|buy
|1084
|100.00
|1.8354
|1.8303
|1.8368
|2167
|2006.05.02 14:19
|t/p
|1084
|100.00
|1.8368
|1.8303
|1.8368
|14000.00
|1079049.66
|2168
|2006.05.02 14:19
|close
|1083
|100.00
|1.8371
|1.8307
|1.8372
|13000.00
|1092049.66
|2169
|2006.05.02 14:19
|buy
|1085
|100.00
|1.8375
|1.8324
|1.8389
|2170
|2006.05.02 14:19
|buy
|1086
|100.00
|1.8370
|1.8319
|1.8384
|2171
|2006.05.02 14:27
|buy
|1087
|100.00
|1.8366
|1.8315
|1.8380
|2172
|2006.05.02 14:41
|t/p
|1087
|100.00
|1.8380
|1.8315
|1.8380
|14000.00
|1106049.66
|2173
|2006.05.02 14:41
|close
|1086
|100.00
|1.8382
|1.8319
|1.8384
|12000.00
|1118049.66
|2174
|2006.05.02 14:41
|close
|1085
|100.00
|1.8382
|1.8324
|1.8389
|7000.00
|1125049.66
|2175
|2006.05.02 14:41
|buy
|1088
|100.00
|1.8386
|1.8335
|1.8400
|2176
|2006.05.02 14:42
|buy
|1089
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8395
|2177
|2006.05.02 14:43
|buy
|1090
|100.00
|1.8377
|1.8326
|1.8391
|2178
|2006.05.02 14:57
|buy
|1091
|100.00
|1.8373
|1.8322
|1.8387
|2179
|2006.05.02 14:57
|buy
|1092
|100.00
|1.8369
|1.8318
|1.8383
|2180
|2006.05.02 15:33
|t/p
|1092
|100.00
|1.8383
|1.8318
|1.8383
|14000.00
|1139049.66
|2181
|2006.05.02 15:33
|close
|1091
|100.00
|1.8386
|1.8322
|1.8387
|13000.00
|1152049.66
|2182
|2006.05.02 15:33
|close
|1090
|100.00
|1.8386
|1.8326
|1.8391
|9000.00
|1161049.66
|2183
|2006.05.02 15:33
|close
|1089
|100.00
|1.8386
|1.8330
|1.8395
|5000.00
|1166049.66
|2184
|2006.05.02 15:33
|close
|1088
|100.00
|1.8386
|1.8335
|1.8400
|0.00
|1166049.66
|2185
|2006.05.02 15:33
|buy
|1093
|100.00
|1.8390
|1.8339
|1.8404
|2186
|2006.05.02 15:33
|buy
|1094
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8395
|2187
|2006.05.02 15:39
|t/p
|1094
|100.00
|1.8395
|1.8330
|1.8395
|14000.00
|1180049.66
|2188
|2006.05.02 15:39
|close
|1093
|100.00
|1.8396
|1.8339
|1.8404
|6000.00
|1186049.66
|2189
|2006.05.02 15:39
|buy
|1095
|100.00
|1.8400
|1.8349
|1.8414
|2190
|2006.05.02 15:40
|buy
|1096
|100.00
|1.8394
|1.8343
|1.8408
|2191
|2006.05.02 15:51
|buy
|1097
|100.00
|1.8389
|1.8338
|1.8403
|2192
|2006.05.02 15:52
|buy
|1098
|100.00
|1.8385
|1.8334
|1.8399
|2193
|2006.05.02 15:53
|buy
|1099
|100.00
|1.8379
|1.8328
|1.8393
|2194
|2006.05.02 16:37
|t/p
|1099
|100.00
|1.8393
|1.8328
|1.8393
|14000.00
|1200049.66
|2195
|2006.05.02 16:37
|close
|1098
|100.00
|1.8398
|1.8334
|1.8399
|13000.00
|1213049.66
|2196
|2006.05.02 16:37
|close
|1097
|100.00
|1.8398
|1.8338
|1.8403
|9000.00
|1222049.66
|2197
|2006.05.02 16:37
|close
|1096
|100.00
|1.8398
|1.8343
|1.8408
|4000.00
|1226049.66
|2198
|2006.05.02 16:37
|close
|1095
|100.00
|1.8398
|1.8349
|1.8414
|-2000.00
|1224049.66
|2199
|2006.05.02 16:37
|buy
|1100
|100.00
|1.8402
|1.8351
|1.8416
|2200
|2006.05.02 16:37
|buy
|1101
|100.00
|1.8399
|1.8348
|1.8413
|2201
|2006.05.02 16:37
|buy
|1102
|100.00
|1.8392
|1.8341
|1.8406
|2202
|2006.05.02 16:41
|buy
|1103
|100.00
|1.8386
|1.8335
|1.8400
|2203
|2006.05.02 16:55
|t/p
|1103
|100.00
|1.8400
|1.8335
|1.8400
|14000.00
|1238049.66
|2204
|2006.05.02 16:55
|close
|1102
|100.00
|1.8400
|1.8341
|1.8406
|8000.00
|1246049.66
|2205
|2006.05.02 16:55
|close
|1101
|100.00
|1.8400
|1.8348
|1.8413
|1000.00
|1247049.66
|2206
|2006.05.02 16:55
|close
|1100
|100.00
|1.8400
|1.8351
|1.8416
|-2000.00
|1245049.66
|2207
|2006.05.02 18:45
|buy
|1104
|100.00
|1.8394
|1.8343
|1.8408
|2208
|2006.05.02 18:51
|buy
|1105
|100.00
|1.8390
|1.8339
|1.8404
|2209
|2006.05.02 18:56
|buy
|1106
|100.00
|1.8386
|1.8335
|1.8400
|2210
|2006.05.02 18:58
|buy
|1107
|100.00
|1.8382
|1.8331
|1.8396
|2211
|2006.05.02 18:59
|buy
|1108
|100.00
|1.8379
|1.8328
|1.8393
|2212
|2006.05.02 19:12
|t/p
|1108
|100.00
|1.8393
|1.8328
|1.8393
|14000.00
|1259049.66
|2213
|2006.05.02 19:12
|close
|1107
|100.00
|1.8395
|1.8331
|1.8396
|13000.00
|1272049.66
|2214
|2006.05.02 19:12
|close
|1106
|100.00
|1.8395
|1.8335
|1.8400
|9000.00
|1281049.66
|2215
|2006.05.02 19:12
|close
|1105
|100.00
|1.8395
|1.8339
|1.8404
|5000.00
|1286049.66
|2216
|2006.05.02 19:12
|close
|1104
|100.00
|1.8395
|1.8343
|1.8408
|1000.00
|1287049.66
|2217
|2006.05.02 19:30
|buy
|1109
|100.00
|1.8395
|1.8344
|1.8409
|2218
|2006.05.02 19:58
|buy
|1110
|100.00
|1.8391
|1.8340
|1.8405
|2219
|2006.05.02 19:58
|buy
|1111
|100.00
|1.8386
|1.8335
|1.8400
|2220
|2006.05.02 20:16
|t/p
|1111
|100.00
|1.8400
|1.8335
|1.8400
|14000.00
|1301049.66
|2221
|2006.05.02 20:16
|close
|1110
|100.00
|1.8401
|1.8340
|1.8405
|10000.00
|1311049.66
|2222
|2006.05.02 20:16
|close
|1109
|100.00
|1.8401
|1.8344
|1.8409
|6000.00
|1317049.66
|2223
|2006.05.03 06:45
|buy
|1112
|100.00
|1.8428
|1.8377
|1.8442
|2224
|2006.05.03 07:02
|buy
|1113
|100.00
|1.8424
|1.8373
|1.8438
|2225
|2006.05.03 08:08
|buy
|1114
|100.00
|1.8421
|1.8370
|1.8435
|2226
|2006.05.03 08:26
|t/p
|1114
|100.00
|1.8435
|1.8370
|1.8435
|14000.00
|1331049.66
|2227
|2006.05.03 08:26
|close
|1113
|100.00
|1.8436
|1.8373
|1.8438
|12000.00
|1343049.66
|2228
|2006.05.03 08:26
|close
|1112
|100.00
|1.8436
|1.8377
|1.8442
|8000.00
|1351049.66
|2229
|2006.05.03 10:15
|sell
|1115
|0.10
|1.8378
|1.8429
|1.8364
|2230
|2006.05.03 10:26
|t/p
|1115
|0.10
|1.8364
|1.8429
|1.8364
|14.00
|1351063.66
|2231
|2006.05.03 10:26
|sell
|1116
|0.10
|1.8359
|1.8410
|1.8345
|2232
|2006.05.03 10:29
|sell
|1117
|0.20
|1.8363
|1.8414
|1.8349
|2233
|2006.05.03 10:38
|sell
|1118
|0.40
|1.8368
|1.8419
|1.8354
|2234
|2006.05.03 10:39
|sell
|1119
|0.80
|1.8379
|1.8430
|1.8365
|2235
|2006.05.03 10:52
|sell
|1120
|1.60
|1.8383
|1.8434
|1.8369
|2236
|2006.05.03 12:35
|t/p
|1120
|1.60
|1.8369
|1.8434
|1.8369
|224.00
|1351287.66
|2237
|2006.05.03 12:35
|close
|1119
|0.80
|1.8369
|1.8430
|1.8365
|80.00
|1351367.66
|2238
|2006.05.03 12:35
|close
|1118
|0.40
|1.8369
|1.8419
|1.8354
|-4.00
|1351363.66
|2239
|2006.05.03 12:35
|close
|1117
|0.20
|1.8369
|1.8414
|1.8349
|-12.00
|1351351.66
|2240
|2006.05.03 12:35
|close
|1116
|0.10
|1.8369
|1.8410
|1.8345
|-10.00
|1351341.66
|2241
|2006.05.03 14:00
|sell
|1121
|0.10
|1.8404
|1.8455
|1.8390
|2242
|2006.05.03 14:13
|t/p
|1121
|0.10
|1.8390
|1.8455
|1.8390
|14.00
|1351355.66
|2243
|2006.05.03 14:13
|sell
|1122
|0.10
|1.8386
|1.8437
|1.8372
|2244
|2006.05.03 14:19
|sell
|1123
|0.20
|1.8390
|1.8441
|1.8376
|2245
|2006.05.03 14:19
|sell
|1124
|0.40
|1.8399
|1.8450
|1.8385
|2246
|2006.05.03 14:20
|sell
|1125
|0.80
|1.8404
|1.8455
|1.8390
|2247
|2006.05.03 14:21
|sell
|1126
|1.60
|1.8409
|1.8460
|1.8395
|2248
|2006.05.03 14:26
|t/p
|1126
|1.60
|1.8395
|1.8460
|1.8395
|224.00
|1351579.66
|2249
|2006.05.03 14:26
|close
|1125
|0.80
|1.8395
|1.8455
|1.8390
|72.00
|1351651.66
|2250
|2006.05.03 14:26
|close
|1124
|0.40
|1.8395
|1.8450
|1.8385
|16.00
|1351667.66
|2251
|2006.05.03 14:26
|close
|1123
|0.20
|1.8395
|1.8441
|1.8376
|-10.00
|1351657.66
|2252
|2006.05.03 14:26
|close
|1122
|0.10
|1.8395
|1.8437
|1.8372
|-9.00
|1351648.66
|2253
|2006.05.03 14:26
|sell
|1127
|0.10
|1.8391
|1.8442
|1.8377
|2254
|2006.05.03 14:26
|sell
|1128
|0.20
|1.8398
|1.8449
|1.8384
|2255
|2006.05.03 14:26
|sell
|1129
|0.40
|1.8403
|1.8454
|1.8389
|2256
|2006.05.03 14:45
|sell
|1130
|0.80
|1.8409
|1.8460
|1.8395
|2257
|2006.05.03 15:04
|t/p
|1130
|0.80
|1.8395
|1.8460
|1.8395
|112.00
|1351760.66
|2258
|2006.05.03 15:04
|close
|1129
|0.40
|1.8395
|1.8454
|1.8389
|32.00
|1351792.66
|2259
|2006.05.03 15:04
|close
|1128
|0.20
|1.8395
|1.8449
|1.8384
|6.00
|1351798.66
|2260
|2006.05.03 15:04
|close
|1127
|0.10
|1.8395
|1.8442
|1.8377
|-4.00
|1351794.66
|2261
|2006.05.03 15:45
|buy
|1131
|100.00
|1.8385
|1.8334
|1.8399
|2262
|2006.05.03 15:57
|t/p
|1131
|100.00
|1.8399
|1.8334
|1.8399
|14000.00
|1365794.66
|2263
|2006.05.03 15:57
|buy
|1132
|100.00
|1.8404
|1.8353
|1.8418
|2264
|2006.05.03 15:57
|buy
|1133
|100.00
|1.8401
|1.8350
|1.8415
|2265
|2006.05.03 15:58
|buy
|1134
|100.00
|1.8397
|1.8346
|1.8411
|2266
|2006.05.03 15:59
|buy
|1135
|100.00
|1.8393
|1.8342
|1.8407
|2267
|2006.05.03 16:00
|buy
|1136
|100.00
|1.8370
|1.8319
|1.8384
|2268
|2006.05.03 16:00
|t/p
|1136
|100.00
|1.8384
|1.8319
|1.8384
|14000.00
|1379794.66
|2269
|2006.05.03 16:00
|close
|1135
|100.00
|1.8389
|1.8342
|1.8407
|-4000.00
|1375794.66
|2270
|2006.05.03 16:00
|close
|1134
|100.00
|1.8389
|1.8346
|1.8411
|-8000.00
|1367794.66
|2271
|2006.05.03 16:00
|close
|1133
|100.00
|1.8389
|1.8350
|1.8415
|-12000.00
|1355794.66
|2272
|2006.05.03 16:00
|close
|1132
|100.00
|1.8389
|1.8353
|1.8418
|-15000.00
|1340794.66
|2273
|2006.05.03 16:00
|buy
|1137
|100.00
|1.8393
|1.8342
|1.8407
|2274
|2006.05.03 16:00
|buy
|1138
|100.00
|1.8386
|1.8335
|1.8400
|2275
|2006.05.03 16:00
|buy
|1139
|100.00
|1.8365
|1.8314
|1.8379
|2276
|2006.05.03 16:02
|t/p
|1139
|100.00
|1.8379
|1.8314
|1.8379
|14000.00
|1354794.66
|2277
|2006.05.03 16:02
|close
|1138
|100.00
|1.8379
|1.8335
|1.8400
|-7000.00
|1347794.66
|2278
|2006.05.03 16:02
|close
|1137
|100.00
|1.8379
|1.8342
|1.8407
|-14000.00
|1333794.66
|2279
|2006.05.03 16:02
|buy
|1140
|100.00
|1.8383
|1.8332
|1.8397
|2280
|2006.05.03 16:02
|buy
|1141
|100.00
|1.8380
|1.8329
|1.8394
|2281
|2006.05.03 16:02
|buy
|1142
|100.00
|1.8370
|1.8319
|1.8384
|2282
|2006.05.03 16:03
|buy
|1143
|100.00
|1.8362
|1.8311
|1.8376
|2283
|2006.05.03 16:04
|t/p
|1143
|100.00
|1.8376
|1.8311
|1.8376
|14000.00
|1347794.66
|2284
|2006.05.03 16:04
|close
|1142
|100.00
|1.8377
|1.8319
|1.8384
|7000.00
|1354794.66
|2285
|2006.05.03 16:04
|close
|1141
|100.00
|1.8377
|1.8329
|1.8394
|-3000.00
|1351794.66
|2286
|2006.05.03 16:04
|close
|1140
|100.00
|1.8377
|1.8332
|1.8397
|-6000.00
|1345794.66
|2287
|2006.05.03 16:04
|buy
|1144
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8395
|2288
|2006.05.03 16:04
|buy
|1145
|100.00
|1.8373
|1.8322
|1.8387
|2289
|2006.05.03 16:05
|t/p
|1145
|100.00
|1.8387
|1.8322
|1.8387
|14000.00
|1359794.66
|2290
|2006.05.03 16:05
|close
|1144
|100.00
|1.8388
|1.8330
|1.8395
|7000.00
|1366794.66
|2291
|2006.05.03 16:05
|buy
|1146
|100.00
|1.8392
|1.8341
|1.8406
|2292
|2006.05.03 16:05
|buy
|1147
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8395
|2293
|2006.05.03 16:11
|buy
|1148
|100.00
|1.8377
|1.8326
|1.8391
|2294
|2006.05.03 16:12
|buy
|1149
|100.00
|1.8371
|1.8320
|1.8385
|2295
|2006.05.03 16:17
|t/p
|1149
|100.00
|1.8385
|1.8320
|1.8385
|14000.00
|1380794.66
|2296
|2006.05.03 16:17
|close
|1148
|100.00
|1.8385
|1.8326
|1.8391
|8000.00
|1388794.66
|2297
|2006.05.03 16:17
|close
|1147
|100.00
|1.8385
|1.8330
|1.8395
|4000.00
|1392794.66
|2298
|2006.05.03 16:17
|close
|1146
|100.00
|1.8385
|1.8341
|1.8406
|-7000.00
|1385794.66
|2299
|2006.05.03 16:17
|buy
|1150
|100.00
|1.8389
|1.8338
|1.8403
|2300
|2006.05.03 16:17
|buy
|1151
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8395
|2301
|2006.05.03 16:34
|buy
|1152
|100.00
|1.8377
|1.8326
|1.8391
|2302
|2006.05.03 16:41
|buy
|1153
|100.00
|1.8373
|1.8322
|1.8387
|2303
|2006.05.03 16:46
|buy
|1154
|100.00
|1.8369
|1.8318
|1.8383
|2304
|2006.05.03 16:55
|t/p
|1154
|100.00
|1.8383
|1.8318
|1.8383
|14000.00
|1399794.66
|2305
|2006.05.03 16:55
|close
|1153
|100.00
|1.8385
|1.8322
|1.8387
|12000.00
|1411794.66
|2306
|2006.05.03 16:55
|close
|1152
|100.00
|1.8385
|1.8326
|1.8391
|8000.00
|1419794.66
|2307
|2006.05.03 16:55
|close
|1151
|100.00
|1.8385
|1.8330
|1.8395
|4000.00
|1423794.66
|2308
|2006.05.03 16:55
|close
|1150
|100.00
|1.8385
|1.8338
|1.8403
|-4000.00
|1419794.66
|2309
|2006.05.03 16:55
|buy
|1155
|100.00
|1.8389
|1.8338
|1.8403
|2310
|2006.05.03 16:55
|buy
|1156
|100.00
|1.8383
|1.8332
|1.8397
|2311
|2006.05.03 16:59
|t/p
|1156
|100.00
|1.8397
|1.8332
|1.8397
|14000.00
|1433794.66
|2312
|2006.05.03 16:59
|close
|1155
|100.00
|1.8398
|1.8338
|1.8403
|9000.00
|1442794.66
|2313
|2006.05.03 16:59
|buy
|1157
|100.00
|1.8402
|1.8351
|1.8416
|2314
|2006.05.03 16:59
|buy
|1158
|100.00
|1.8397
|1.8346
|1.8411
|2315
|2006.05.03 17:03
|t/p
|1158
|100.00
|1.8411
|1.8346
|1.8411
|14000.00
|1456794.66
|2316
|2006.05.03 17:03
|close
|1157
|100.00
|1.8411
|1.8351
|1.8416
|9000.00
|1465794.66
|2317
|2006.05.03 17:45
|buy
|1159
|100.00
|1.8451
|1.8400
|1.8465
|2318
|2006.05.03 17:53
|buy
|1160
|100.00
|1.8447
|1.8396
|1.8461
|2319
|2006.05.03 17:58
|buy
|1161
|100.00
|1.8443
|1.8392
|1.8457
|2320
|2006.05.03 18:03
|t/p
|1160
|100.00
|1.8461
|1.8396
|1.8461
|14000.00
|1479794.66
|2321
|2006.05.03 18:03
|t/p
|1161
|100.00
|1.8457
|1.8392
|1.8457
|14000.00
|1493794.66
|2322
|2006.05.03 18:03
|close
|1159
|100.00
|1.8462
|1.8400
|1.8465
|11000.00
|1504794.66
|2323
|2006.05.03 18:03
|buy
|1162
|100.00
|1.8466
|1.8415
|1.8480
|2324
|2006.05.03 18:03
|buy
|1163
|100.00
|1.8462
|1.8411
|1.8476
|2325
|2006.05.03 18:03
|buy
|1164
|100.00
|1.8459
|1.8408
|1.8473
|2326
|2006.05.03 18:03
|buy
|1165
|100.00
|1.8449
|1.8398
|1.8463
|2327
|2006.05.03 18:04
|t/p
|1165
|100.00
|1.8463
|1.8398
|1.8463
|14000.00
|1518794.66
|2328
|2006.05.03 18:04
|close
|1164
|100.00
|1.8463
|1.8408
|1.8473
|4000.00
|1522794.66
|2329
|2006.05.03 18:04
|close
|1163
|100.00
|1.8463
|1.8411
|1.8476
|1000.00
|1523794.66
|2330
|2006.05.03 18:04
|close
|1162
|100.00
|1.8463
|1.8415
|1.8480
|-3000.00
|1520794.66
|2331
|2006.05.03 18:04
|buy
|1166
|100.00
|1.8467
|1.8416
|1.8481
|2332
|2006.05.03 18:19
|buy
|1167
|100.00
|1.8451
|1.8400
|1.8465
|2333
|2006.05.03 18:21
|buy
|1168
|100.00
|1.8444
|1.8393
|1.8458
|2334
|2006.05.03 18:22
|buy
|1169
|100.00
|1.8434
|1.8383
|1.8448
|2335
|2006.05.03 18:53
|buy
|1170
|100.00
|1.8430
|1.8379
|1.8444
|2336
|2006.05.03 19:21
|t/p
|1170
|100.00
|1.8444
|1.8379
|1.8444
|14000.00
|1534794.66
|2337
|2006.05.03 19:21
|close
|1169
|100.00
|1.8445
|1.8383
|1.8448
|11000.00
|1545794.66
|2338
|2006.05.03 19:21
|close
|1168
|100.00
|1.8445
|1.8393
|1.8458
|1000.00
|1546794.66
|2339
|2006.05.03 19:21
|close
|1167
|100.00
|1.8445
|1.8400
|1.8465
|-6000.00
|1540794.66
|2340
|2006.05.03 19:21
|close
|1166
|100.00
|1.8445
|1.8416
|1.8481
|-22000.00
|1518794.66
|2341
|2006.05.03 23:32
|sell
|1171
|0.10
|1.8423
|1.8474
|1.8409
|2342
|2006.05.04 00:48
|t/p
|1171
|0.10
|1.8409
|1.8474
|1.8409
|13.36
|1518808.01
|2343
|2006.05.04 14:00
|buy
|1172
|100.00
|1.8415
|1.8364
|1.8429
|2344
|2006.05.04 14:10
|buy
|1173
|100.00
|1.8411
|1.8360
|1.8425
|2345
|2006.05.04 14:19
|t/p
|1173
|100.00
|1.8425
|1.8360
|1.8425
|14000.00
|1532808.01
|2346
|2006.05.04 14:19
|close
|1172
|100.00
|1.8425
|1.8364
|1.8429
|10000.00
|1542808.01
|2347
|2006.05.04 14:19
|buy
|1174
|100.00
|1.8429
|1.8378
|1.8443
|2348
|2006.05.04 14:19
|buy
|1175
|100.00
|1.8425
|1.8374
|1.8439
|2349
|2006.05.04 14:21
|buy
|1176
|100.00
|1.8420
|1.8369
|1.8434
|2350
|2006.05.04 14:34
|t/p
|1176
|100.00
|1.8434
|1.8369
|1.8434
|14000.00
|1556808.01
|2351
|2006.05.04 14:34
|close
|1175
|100.00
|1.8434
|1.8374
|1.8439
|9000.00
|1565808.01
|2352
|2006.05.04 14:34
|close
|1174
|100.00
|1.8434
|1.8378
|1.8443
|5000.00
|1570808.01
|2353
|2006.05.04 14:34
|buy
|1177
|100.00
|1.8438
|1.8387
|1.8452
|2354
|2006.05.04 14:36
|t/p
|1177
|100.00
|1.8452
|1.8387
|1.8452
|14000.00
|1584808.01
|2355
|2006.05.04 14:36
|buy
|1178
|100.00
|1.8456
|1.8405
|1.8470
|2356
|2006.05.04 14:36
|buy
|1179
|100.00
|1.8452
|1.8401
|1.8466
|2357
|2006.05.04 14:38
|buy
|1180
|100.00
|1.8447
|1.8396
|1.8461
|2358
|2006.05.04 14:39
|buy
|1181
|100.00
|1.8443
|1.8392
|1.8457
|2359
|2006.05.04 14:42
|buy
|1182
|100.00
|1.8435
|1.8384
|1.8449
|2360
|2006.05.04 14:56
|s/l
|1178
|100.00
|1.8405
|1.8405
|1.8470
|-51000.00
|1533808.01
|2361
|2006.05.04 14:56
|close
|1182
|100.00
|1.8403
|1.8384
|1.8449
|-32000.00
|1501808.01
|2362
|2006.05.04 14:56
|close
|1181
|100.00
|1.8403
|1.8392
|1.8457
|-40000.00
|1461808.01
|2363
|2006.05.04 14:56
|close
|1180
|100.00
|1.8403
|1.8396
|1.8461
|-44000.00
|1417808.01
|2364
|2006.05.04 14:56
|close
|1179
|100.00
|1.8403
|1.8401
|1.8466
|-49000.00
|1368808.01
|2365
|2006.05.04 14:56
|buy
|1183
|100.00
|1.8407
|1.8356
|1.8421
|2366
|2006.05.04 15:02
|t/p
|1183
|100.00
|1.8421
|1.8356
|1.8421
|14000.00
|1382808.01
|2367
|2006.05.04 15:02
|buy
|1184
|100.00
|1.8425
|1.8374
|1.8439
|2368
|2006.05.04 15:18
|buy
|1185
|100.00
|1.8421
|1.8370
|1.8435
|2369
|2006.05.04 15:29
|t/p
|1185
|100.00
|1.8435
|1.8370
|1.8435
|14000.00
|1396808.01
|2370
|2006.05.04 15:29
|close
|1184
|100.00
|1.8436
|1.8374
|1.8439
|11000.00
|1407808.01
|2371
|2006.05.04 15:29
|buy
|1186
|100.00
|1.8440
|1.8389
|1.8454
|2372
|2006.05.04 15:29
|buy
|1187
|100.00
|1.8436
|1.8385
|1.8450
|2373
|2006.05.04 15:36
|buy
|1188
|100.00
|1.8432
|1.8381
|1.8446
|2374
|2006.05.04 15:38
|buy
|1189
|100.00
|1.8428
|1.8377
|1.8442
|2375
|2006.05.04 15:43
|t/p
|1189
|100.00
|1.8442
|1.8377
|1.8442
|14000.00
|1421808.01
|2376
|2006.05.04 15:43
|close
|1188
|100.00
|1.8442
|1.8381
|1.8446
|10000.00
|1431808.01
|2377
|2006.05.04 15:43
|close
|1187
|100.00
|1.8442
|1.8385
|1.8450
|6000.00
|1437808.01
|2378
|2006.05.04 15:43
|close
|1186
|100.00
|1.8442
|1.8389
|1.8454
|2000.00
|1439808.01
|2379
|2006.05.04 15:43
|buy
|1190
|100.00
|1.8446
|1.8395
|1.8460
|2380
|2006.05.04 15:43
|buy
|1191
|100.00
|1.8442
|1.8391
|1.8456
|2381
|2006.05.04 15:49
|t/p
|1191
|100.00
|1.8456
|1.8391
|1.8456
|14000.00
|1453808.01
|2382
|2006.05.04 15:49
|close
|1190
|100.00
|1.8457
|1.8395
|1.8460
|11000.00
|1464808.01
|2383
|2006.05.04 15:49
|buy
|1192
|100.00
|1.8461
|1.8410
|1.8475
|2384
|2006.05.04 15:50
|buy
|1193
|100.00
|1.8457
|1.8406
|1.8471
|2385
|2006.05.04 15:51
|buy
|1194
|100.00
|1.8452
|1.8401
|1.8466
|2386
|2006.05.04 15:52
|buy
|1195
|100.00
|1.8446
|1.8395
|1.8460
|2387
|2006.05.04 16:04
|t/p
|1195
|100.00
|1.8460
|1.8395
|1.8460
|14000.00
|1478808.01
|2388
|2006.05.04 16:04
|close
|1194
|100.00
|1.8461
|1.8401
|1.8466
|9000.00
|1487808.01
|2389
|2006.05.04 16:04
|close
|1193
|100.00
|1.8461
|1.8406
|1.8471
|4000.00
|1491808.01
|2390
|2006.05.04 16:04
|close
|1192
|100.00
|1.8461
|1.8410
|1.8475
|0.00
|1491808.01
|2391
|2006.05.04 16:04
|buy
|1196
|100.00
|1.8465
|1.8414
|1.8479
|2392
|2006.05.04 16:04
|buy
|1197
|100.00
|1.8460
|1.8409
|1.8474
|2393
|2006.05.04 16:10
|buy
|1198
|100.00
|1.8455
|1.8404
|1.8469
|2394
|2006.05.04 16:18
|t/p
|1198
|100.00
|1.8469
|1.8404
|1.8469
|14000.00
|1505808.01
|2395
|2006.05.04 16:18
|close
|1197
|100.00
|1.8470
|1.8409
|1.8474
|10000.00
|1515808.01
|2396
|2006.05.04 16:18
|close
|1196
|100.00
|1.8470
|1.8414
|1.8479
|5000.00
|1520808.01
|2397
|2006.05.04 16:18
|buy
|1199
|100.00
|1.8474
|1.8423
|1.8488
|2398
|2006.05.04 16:18
|buy
|1200
|100.00
|1.8466
|1.8415
|1.8480
|2399
|2006.05.04 16:21
|t/p
|1200
|100.00
|1.8480
|1.8415
|1.8480
|14000.00
|1534808.01
|2400
|2006.05.04 16:21
|close
|1199
|100.00
|1.8480
|1.8423
|1.8488
|6000.00
|1540808.01
|2401
|2006.05.04 16:21
|buy
|1201
|100.00
|1.8484
|1.8433
|1.8498
|2402
|2006.05.04 16:21
|buy
|1202
|100.00
|1.8480
|1.8429
|1.8494
|2403
|2006.05.04 16:31
|buy
|1203
|100.00
|1.8475
|1.8424
|1.8489
|2404
|2006.05.04 16:35
|buy
|1204
|100.00
|1.8471
|1.8420
|1.8485
|2405
|2006.05.04 16:41
|t/p
|1204
|100.00
|1.8485
|1.8420
|1.8485
|14000.00
|1554808.01
|2406
|2006.05.04 16:41
|close
|1203
|100.00
|1.8485
|1.8424
|1.8489
|10000.00
|1564808.01
|2407
|2006.05.04 16:41
|close
|1202
|100.00
|1.8485
|1.8429
|1.8494
|5000.00
|1569808.01
|2408
|2006.05.04 16:41
|close
|1201
|100.00
|1.8485
|1.8433
|1.8498
|1000.00
|1570808.01
|2409
|2006.05.04 16:41
|buy
|1205
|100.00
|1.8489
|1.8438
|1.8503
|2410
|2006.05.04 16:41
|buy
|1206
|100.00
|1.8484
|1.8433
|1.8498
|2411
|2006.05.04 16:41
|buy
|1207
|100.00
|1.8481
|1.8430
|1.8495
|2412
|2006.05.04 17:03
|buy
|1208
|100.00
|1.8477
|1.8426
|1.8491
|2413
|2006.05.04 17:09
|t/p
|1208
|100.00
|1.8491
|1.8426
|1.8491
|14000.00
|1584808.01
|2414
|2006.05.04 17:09
|close
|1207
|100.00
|1.8493
|1.8430
|1.8495
|12000.00
|1596808.01
|2415
|2006.05.04 17:09
|close
|1206
|100.00
|1.8493
|1.8433
|1.8498
|9000.00
|1605808.01
|2416
|2006.05.04 17:09
|close
|1205
|100.00
|1.8493
|1.8438
|1.8503
|4000.00
|1609808.01
|2417
|2006.05.04 17:09
|buy
|1209
|100.00
|1.8497
|1.8446
|1.8511
|2418
|2006.05.04 17:09
|buy
|1210
|100.00
|1.8492
|1.8441
|1.8506
|2419
|2006.05.04 17:09
|buy
|1211
|100.00
|1.8487
|1.8436
|1.8501
|2420
|2006.05.04 17:14
|buy
|1212
|100.00
|1.8482
|1.8431
|1.8496
|2421
|2006.05.04 17:19
|buy
|1213
|100.00
|1.8477
|1.8426
|1.8491
|2422
|2006.05.04 17:29
|t/p
|1213
|100.00
|1.8491
|1.8426
|1.8491
|14000.00
|1623808.01
|2423
|2006.05.04 17:29
|close
|1212
|100.00
|1.8493
|1.8431
|1.8496
|11000.00
|1634808.01
|2424
|2006.05.04 17:29
|close
|1211
|100.00
|1.8493
|1.8436
|1.8501
|6000.00
|1640808.01
|2425
|2006.05.04 17:29
|close
|1210
|100.00
|1.8493
|1.8441
|1.8506
|1000.00
|1641808.01
|2426
|2006.05.04 17:29
|close
|1209
|100.00
|1.8493
|1.8446
|1.8511
|-4000.00
|1637808.01
|2427
|2006.05.04 17:29
|buy
|1214
|100.00
|1.8497
|1.8446
|1.8511
|2428
|2006.05.04 17:29
|buy
|1215
|100.00
|1.8492
|1.8441
|1.8506
|2429
|2006.05.04 17:29
|buy
|1216
|100.00
|1.8487
|1.8436
|1.8501
|2430
|2006.05.04 17:50
|buy
|1217
|100.00
|1.8483
|1.8432
|1.8497
|2431
|2006.05.04 17:52
|buy
|1218
|100.00
|1.8480
|1.8429
|1.8494
|2432
|2006.05.04 19:22
|t/p
|1218
|100.00
|1.8494
|1.8429
|1.8494
|14000.00
|1651808.01
|2433
|2006.05.04 19:22
|close
|1217
|100.00
|1.8494
|1.8432
|1.8497
|11000.00
|1662808.01
|2434
|2006.05.04 19:22
|close
|1216
|100.00
|1.8494
|1.8436
|1.8501
|7000.00
|1669808.01
|2435
|2006.05.04 19:22
|close
|1215
|100.00
|1.8494
|1.8441
|1.8506
|2000.00
|1671808.01
|2436
|2006.05.04 19:22
|close
|1214
|100.00
|1.8494
|1.8446
|1.8511
|-3000.00
|1668808.01
|2437
|2006.05.04 19:22
|buy
|1219
|100.00
|1.8498
|1.8447
|1.8512
|2438
|2006.05.04 19:25
|buy
|1220
|100.00
|1.8494
|1.8443
|1.8508
|2439
|2006.05.04 19:34
|buy
|1221
|100.00
|1.8490
|1.8439
|1.8504
|2440
|2006.05.04 19:35
|buy
|1222
|100.00
|1.8486
|1.8435
|1.8500
|2441
|2006.05.04 19:40
|buy
|1223
|100.00
|1.8482
|1.8431
|1.8496
|2442
|2006.05.04 20:08
|t/p
|1222
|100.00
|1.8500
|1.8435
|1.8500
|14000.00
|1682808.01
|2443
|2006.05.04 20:08
|t/p
|1223
|100.00
|1.8496
|1.8431
|1.8496
|14000.00
|1696808.01
|2444
|2006.05.04 20:08
|close
|1221
|100.00
|1.8500
|1.8439
|1.8504
|10000.00
|1706808.01
|2445
|2006.05.04 20:08
|close
|1220
|100.00
|1.8500
|1.8443
|1.8508
|6000.00
|1712808.01
|2446
|2006.05.04 20:08
|close
|1219
|100.00
|1.8500
|1.8447
|1.8512
|2000.00
|1714808.01
|2447
|2006.05.04 20:08
|buy
|1224
|100.00
|1.8504
|1.8453
|1.8518
|2448
|2006.05.04 20:08
|buy
|1225
|100.00
|1.8500
|1.8449
|1.8514
|2449
|2006.05.04 20:09
|t/p
|1225
|100.00
|1.8514
|1.8449
|1.8514
|14000.00
|1728808.01
|2450
|2006.05.04 20:09
|close
|1224
|100.00
|1.8514
|1.8453
|1.8518
|10000.00
|1738808.01
|2451
|2006.05.04 20:09
|buy
|1226
|100.00
|1.8518
|1.8467
|1.8532
|2452
|2006.05.04 20:10
|t/p
|1226
|100.00
|1.8532
|1.8467
|1.8532
|14000.00
|1752808.01
|2453
|2006.05.04 20:10
|buy
|1227
|100.00
|1.8536
|1.8485
|1.8550
|2454
|2006.05.04 20:25
|buy
|1228
|100.00
|1.8532
|1.8481
|1.8546
|2455
|2006.05.04 22:17
|buy
|1229
|100.00
|1.8528
|1.8477
|1.8542
|2456
|2006.05.04 22:45
|buy
|1230
|100.00
|1.8524
|1.8473
|1.8538
|2457
|2006.05.04 22:57
|buy
|1231
|100.00
|1.8521
|1.8470
|1.8535
|2458
|2006.05.05 00:21
|t/p
|1231
|100.00
|1.8535
|1.8470
|1.8535
|13650.00
|1766458.01
|2459
|2006.05.05 00:21
|close
|1230
|100.00
|1.8536
|1.8473
|1.8538
|11650.00
|1778108.01
|2460
|2006.05.05 00:21
|close
|1229
|100.00
|1.8536
|1.8477
|1.8542
|7650.00
|1785758.01
|2461
|2006.05.05 00:21
|close
|1228
|100.00
|1.8536
|1.8481
|1.8546
|3650.00
|1789408.01
|2462
|2006.05.05 00:21
|close
|1227
|100.00
|1.8536
|1.8485
|1.8550
|-350.00
|1789058.01
|2463
|2006.05.05 13:15
|buy
|1232
|100.00
|1.8505
|1.8454
|1.8519
|2464
|2006.05.05 13:49
|buy
|1233
|100.00
|1.8501
|1.8450
|1.8515
|2465
|2006.05.05 13:52
|buy
|1234
|100.00
|1.8496
|1.8445
|1.8510
|2466
|2006.05.05 13:53
|buy
|1235
|100.00
|1.8492
|1.8441
|1.8506
|2467
|2006.05.05 14:14
|buy
|1236
|100.00
|1.8486
|1.8435
|1.8500
|2468
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1232
|100.00
|1.8519
|1.8454
|1.8519
|14000.00
|1803058.01
|2469
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1233
|100.00
|1.8515
|1.8450
|1.8515
|14000.00
|1817058.01
|2470
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1234
|100.00
|1.8510
|1.8445
|1.8510
|14000.00
|1831058.01
|2471
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1235
|100.00
|1.8506
|1.8441
|1.8506
|14000.00
|1845058.01
|2472
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1236
|100.00
|1.8500
|1.8435
|1.8500
|14000.00
|1859058.01
|2473
|2006.05.05 14:30
|buy
|1237
|100.00
|1.8534
|1.8483
|1.8548
|2474
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1237
|100.00
|1.8548
|1.8483
|1.8548
|14000.00
|1873058.01
|2475
|2006.05.05 14:30
|buy
|1238
|100.00
|1.8567
|1.8516
|1.8581
|2476
|2006.05.05 14:30
|buy
|1239
|100.00
|1.8562
|1.8511
|1.8576
|2477
|2006.05.05 14:30
|buy
|1240
|100.00
|1.8554
|1.8503
|1.8568
|2478
|2006.05.05 14:30
|buy
|1241
|100.00
|1.8544
|1.8493
|1.8558
|2479
|2006.05.05 14:30
|buy
|1242
|100.00
|1.8541
|1.8490
|1.8555
|2480
|2006.05.05 14:30
|s/l
|1238
|100.00
|1.8516
|1.8516
|1.8581
|-51000.00
|1822058.01
|2481
|2006.05.05 14:30
|close
|1242
|100.00
|1.8515
|1.8490
|1.8555
|-26000.00
|1796058.01
|2482
|2006.05.05 14:30
|close
|1241
|100.00
|1.8515
|1.8493
|1.8558
|-29000.00
|1767058.01
|2483
|2006.05.05 14:30
|close
|1240
|100.00
|1.8515
|1.8503
|1.8568
|-39000.00
|1728058.01
|2484
|2006.05.05 14:30
|close
|1239
|100.00
|1.8515
|1.8511
|1.8576
|-47000.00
|1681058.01
|2485
|2006.05.05 14:30
|buy
|1243
|100.00
|1.8519
|1.8468
|1.8533
|2486
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1243
|100.00
|1.8533
|1.8468
|1.8533
|14000.00
|1695058.01
|2487
|2006.05.05 14:30
|buy
|1244
|100.00
|1.8537
|1.8486
|1.8551
|2488
|2006.05.05 14:30
|buy
|1245
|100.00
|1.8532
|1.8481
|1.8546
|2489
|2006.05.05 14:30
|buy
|1246
|100.00
|1.8525
|1.8474
|1.8539
|2490
|2006.05.05 14:30
|buy
|1247
|100.00
|1.8521
|1.8470
|1.8535
|2491
|2006.05.05 14:30
|buy
|1248
|100.00
|1.8495
|1.8444
|1.8509
|2492
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1248
|100.00
|1.8509
|1.8444
|1.8509
|14000.00
|1709058.01
|2493
|2006.05.05 14:30
|close
|1247
|100.00
|1.8517
|1.8470
|1.8535
|-4000.00
|1705058.01
|2494
|2006.05.05 14:30
|close
|1246
|100.00
|1.8517
|1.8474
|1.8539
|-8000.00
|1697058.01
|2495
|2006.05.05 14:30
|close
|1245
|100.00
|1.8517
|1.8481
|1.8546
|-15000.00
|1682058.01
|2496
|2006.05.05 14:30
|close
|1244
|100.00
|1.8517
|1.8486
|1.8551
|-20000.00
|1662058.01
|2497
|2006.05.05 14:30
|buy
|1249
|100.00
|1.8521
|1.8470
|1.8535
|2498
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1249
|100.00
|1.8535
|1.8470
|1.8535
|14000.00
|1676058.01
|2499
|2006.05.05 14:30
|buy
|1250
|100.00
|1.8569
|1.8518
|1.8583
|2500
|2006.05.05 14:31
|t/p
|1250
|100.00
|1.8583
|1.8518
|1.8583
|14000.00
|1690058.01
|2501
|2006.05.05 14:31
|buy
|1251
|100.00
|1.8597
|1.8546
|1.8611
|2502
|2006.05.05 14:31
|buy
|1252
|100.00
|1.8589
|1.8538
|1.8603
|2503
|2006.05.05 14:31
|buy
|1253
|100.00
|1.8582
|1.8531
|1.8596
|2504
|2006.05.05 14:31
|buy
|1254
|100.00
|1.8576
|1.8525
|1.8590
|2505
|2006.05.05 14:31
|buy
|1255
|100.00
|1.8566
|1.8515
|1.8580
|2506
|2006.05.05 14:31
|s/l
|1251
|100.00
|1.8546
|1.8546
|1.8611
|-51000.00
|1639058.01
|2507
|2006.05.05 14:31
|close
|1255
|100.00
|1.8544
|1.8515
|1.8580
|-22000.00
|1617058.01
|2508
|2006.05.05 14:31
|close
|1254
|100.00
|1.8544
|1.8525
|1.8590
|-32000.00
|1585058.01
|2509
|2006.05.05 14:31
|close
|1253
|100.00
|1.8544
|1.8531
|1.8596
|-38000.00
|1547058.01
|2510
|2006.05.05 14:31
|close
|1252
|100.00
|1.8544
|1.8538
|1.8603
|-45000.00
|1502058.01
|2511
|2006.05.05 14:31
|buy
|1256
|100.00
|1.8548
|1.8497
|1.8562
|2512
|2006.05.05 14:31
|t/p
|1256
|100.00
|1.8562
|1.8497
|1.8562
|14000.00
|1516058.01
|2513
|2006.05.05 14:31
|buy
|1257
|100.00
|1.8566
|1.8515
|1.8580
|2514
|2006.05.05 14:31
|t/p
|1257
|100.00
|1.8580
|1.8515
|1.8580
|14000.00
|1530058.01
|2515
|2006.05.05 14:31
|buy
|1258
|100.00
|1.8599
|1.8548
|1.8613
|2516
|2006.05.05 14:31
|buy
|1259
|100.00
|1.8584
|1.8533
|1.8598
|2517
|2006.05.05 14:32
|buy
|1260
|100.00
|1.8581
|1.8530
|1.8595
|2518
|2006.05.05 14:36
|buy
|1261
|100.00
|1.8577
|1.8526
|1.8591
|2519
|2006.05.05 14:37
|buy
|1262
|100.00
|1.8573
|1.8522
|1.8587
|2520
|2006.05.05 15:08
|t/p
|1262
|100.00
|1.8587
|1.8522
|1.8587
|14000.00
|1544058.01
|2521
|2006.05.05 15:08
|close
|1261
|100.00
|1.8589
|1.8526
|1.8591
|12000.00
|1556058.01
|2522
|2006.05.05 15:08
|close
|1260
|100.00
|1.8589
|1.8530
|1.8595
|8000.00
|1564058.01
|2523
|2006.05.05 15:08
|close
|1259
|100.00
|1.8589
|1.8533
|1.8598
|5000.00
|1569058.01
|2524
|2006.05.05 15:08
|close
|1258
|100.00
|1.8589
|1.8548
|1.8613
|-10000.00
|1559058.01
|2525
|2006.05.05 15:08
|buy
|1263
|100.00
|1.8593
|1.8542
|1.8607
|2526
|2006.05.05 15:09
|buy
|1264
|100.00
|1.8587
|1.8536
|1.8601
|2527
|2006.05.05 15:23
|buy
|1265
|100.00
|1.8583
|1.8532
|1.8597
|2528
|2006.05.05 15:28
|t/p
|1265
|100.00
|1.8597
|1.8532
|1.8597
|14000.00
|1573058.01
|2529
|2006.05.05 15:28
|close
|1264
|100.00
|1.8598
|1.8536
|1.8601
|11000.00
|1584058.01
|2530
|2006.05.05 15:28
|close
|1263
|100.00
|1.8598
|1.8542
|1.8607
|5000.00
|1589058.01
|2531
|2006.05.05 15:28
|buy
|1266
|100.00
|1.8602
|1.8551
|1.8616
|2532
|2006.05.05 15:29
|t/p
|1266
|100.00
|1.8616
|1.8551
|1.8616
|14000.00
|1603058.01
|2533
|2006.05.05 15:29
|buy
|1267
|100.00
|1.8622
|1.8571
|1.8636
|2534
|2006.05.05 15:29
|buy
|1268
|100.00
|1.8618
|1.8567
|1.8632
|2535
|2006.05.05 15:31
|buy
|1269
|100.00
|1.8614
|1.8563
|1.8628
|2536
|2006.05.05 15:38
|buy
|1270
|100.00
|1.8607
|1.8556
|1.8621
|2537
|2006.05.05 15:39
|buy
|1271
|100.00
|1.8601
|1.8550
|1.8615
|2538
|2006.05.05 16:01
|t/p
|1271
|100.00
|1.8615
|1.8550
|1.8615
|14000.00
|1617058.01
|2539
|2006.05.05 16:01
|close
|1270
|100.00
|1.8619
|1.8556
|1.8621
|12000.00
|1629058.01
|2540
|2006.05.05 16:01
|close
|1269
|100.00
|1.8619
|1.8563
|1.8628
|5000.00
|1634058.01
|2541
|2006.05.05 16:01
|close
|1268
|100.00
|1.8619
|1.8567
|1.8632
|1000.00
|1635058.01
|2542
|2006.05.05 16:01
|close
|1267
|100.00
|1.8619
|1.8571
|1.8636
|-3000.00
|1632058.01
|2543
|2006.05.05 16:01
|buy
|1272
|100.00
|1.8623
|1.8572
|1.8637
|2544
|2006.05.05 16:01
|buy
|1273
|100.00
|1.8620
|1.8569
|1.8634
|2545
|2006.05.05 16:01
|buy
|1274
|100.00
|1.8616
|1.8565
|1.8630
|2546
|2006.05.05 16:05
|buy
|1275
|100.00
|1.8611
|1.8560
|1.8625
|2547
|2006.05.05 16:12
|buy
|1276
|100.00
|1.8607
|1.8556
|1.8621
|2548
|2006.05.05 16:46
|s/l
|1272
|100.00
|1.8572
|1.8572
|1.8637
|-51000.00
|1581058.01
|2549
|2006.05.05 16:46
|close
|1276
|100.00
|1.8571
|1.8556
|1.8621
|-36000.00
|1545058.01
|2550
|2006.05.05 16:46
|close
|1275
|100.00
|1.8571
|1.8560
|1.8625
|-40000.00
|1505058.01
|2551
|2006.05.05 16:46
|close
|1274
|100.00
|1.8571
|1.8565
|1.8630
|-45000.00
|1460058.01
|2552
|2006.05.05 16:46
|close
|1273
|100.00
|1.8571
|1.8569
|1.8634
|-49000.00
|1411058.01
|2553
|2006.05.05 16:46
|buy
|1277
|100.00
|1.8575
|1.8524
|1.8589
|2554
|2006.05.05 16:47
|buy
|1278
|100.00
|1.8571
|1.8520
|1.8585
|2555
|2006.05.05 16:56
|t/p
|1278
|100.00
|1.8585
|1.8520
|1.8585
|14000.00
|1425058.01
|2556
|2006.05.05 16:56
|close
|1277
|100.00
|1.8585
|1.8524
|1.8589
|10000.00
|1435058.01
|2557
|2006.05.05 16:56
|buy
|1279
|100.00
|1.8589
|1.8538
|1.8603
|2558
|2006.05.05 16:56
|buy
|1280
|100.00
|1.8585
|1.8534
|1.8599
|2559
|2006.05.05 17:03
|buy
|1281
|100.00
|1.8581
|1.8530
|1.8595
|2560
|2006.05.05 17:06
|buy
|1282
|100.00
|1.8577
|1.8526
|1.8591
|2561
|2006.05.05 17:11
|buy
|1283
|100.00
|1.8572
|1.8521
|1.8586
|2562
|2006.05.05 17:27
|t/p
|1283
|100.00
|1.8586
|1.8521
|1.8586
|14000.00
|1449058.01
|2563
|2006.05.05 17:27
|close
|1282
|100.00
|1.8587
|1.8526
|1.8591
|10000.00
|1459058.01
|2564
|2006.05.05 17:27
|close
|1281
|100.00
|1.8587
|1.8530
|1.8595
|6000.00
|1465058.01
|2565
|2006.05.05 17:27
|close
|1280
|100.00
|1.8587
|1.8534
|1.8599
|2000.00
|1467058.01
|2566
|2006.05.05 17:27
|close
|1279
|100.00
|1.8587
|1.8538
|1.8603
|-2000.00
|1465058.01
|2567
|2006.05.05 17:27
|buy
|1284
|100.00
|1.8591
|1.8540
|1.8605
|2568
|2006.05.05 17:27
|buy
|1285
|100.00
|1.8587
|1.8536
|1.8601
|2569
|2006.05.05 17:58
|buy
|1286
|100.00
|1.8582
|1.8531
|1.8596
|2570
|2006.05.05 18:52
|t/p
|1286
|100.00
|1.8596
|1.8531
|1.8596
|14000.00
|1479058.01
|2571
|2006.05.05 18:52
|close
|1285
|100.00
|1.8596
|1.8536
|1.8601
|9000.00
|1488058.01
|2572
|2006.05.05 18:52
|close
|1284
|100.00
|1.8596
|1.8540
|1.8605
|5000.00
|1493058.01
|2573
|2006.05.05 18:52
|buy
|1287
|100.00
|1.8600
|1.8549
|1.8614
|2574
|2006.05.05 18:56
|buy
|1288
|100.00
|1.8596
|1.8545
|1.8610
|2575
|2006.05.05 19:05
|buy
|1289
|100.00
|1.8591
|1.8540
|1.8605
|2576
|2006.05.05 19:07
|buy
|1290
|100.00
|1.8587
|1.8536
|1.8601
|2577
|2006.05.05 19:20
|t/p
|1290
|100.00
|1.8601
|1.8536
|1.8601
|14000.00
|1507058.01
|2578
|2006.05.05 19:20
|close
|1289
|100.00
|1.8602
|1.8540
|1.8605
|11000.00
|1518058.01
|2579
|2006.05.05 19:20
|close
|1288
|100.00
|1.8602
|1.8545
|1.8610
|6000.00
|1524058.01
|2580
|2006.05.05 19:20
|close
|1287
|100.00
|1.8602
|1.8549
|1.8614
|2000.00
|1526058.01
|2581
|2006.05.05 19:20
|buy
|1291
|100.00
|1.8606
|1.8555
|1.8620
|2582
|2006.05.05 19:25
|buy
|1292
|100.00
|1.8602
|1.8551
|1.8616
|2583
|2006.05.05 19:30
|buy
|1293
|100.00
|1.8596
|1.8545
|1.8610
|2584
|2006.05.05 19:31
|buy
|1294
|100.00
|1.8592
|1.8541
|1.8606
|2585
|2006.05.05 19:34
|buy
|1295
|100.00
|1.8588
|1.8537
|1.8602
|2586
|2006.05.08 00:00
|t/p
|1291
|100.00
|1.8620
|1.8555
|1.8620
|13650.00
|1539708.01
|2587
|2006.05.08 00:00
|t/p
|1292
|100.00
|1.8616
|1.8551
|1.8616
|13650.00
|1553358.01
|2588
|2006.05.08 00:00
|t/p
|1293
|100.00
|1.8610
|1.8545
|1.8610
|13650.00
|1567008.01
|2589
|2006.05.08 00:00
|t/p
|1294
|100.00
|1.8606
|1.8541
|1.8606
|13650.00
|1580658.01
|2590
|2006.05.08 00:00
|t/p
|1295
|100.00
|1.8602
|1.8537
|1.8602
|13650.00
|1594308.01
|2591
|2006.05.08 09:00
|buy
|1296
|100.00
|1.8617
|1.8566
|1.8631
|2592
|2006.05.08 09:02
|buy
|1297
|100.00
|1.8613
|1.8562
|1.8627
|2593
|2006.05.08 09:38
|buy
|1298
|100.00
|1.8609
|1.8558
|1.8623
|2594
|2006.05.08 10:18
|t/p
|1298
|100.00
|1.8623
|1.8558
|1.8623
|14000.00
|1608308.01
|2595
|2006.05.08 10:18
|close
|1297
|100.00
|1.8623
|1.8562
|1.8627
|10000.00
|1618308.01
|2596
|2006.05.08 10:18
|close
|1296
|100.00
|1.8623
|1.8566
|1.8631
|6000.00
|1624308.01
|2597
|2006.05.08 15:45
|sell
|1299
|0.10
|1.8611
|1.8662
|1.8597
|2598
|2006.05.08 15:59
|t/p
|1299
|0.10
|1.8597
|1.8662
|1.8597
|14.00
|1624322.01
|2599
|2006.05.08 15:59
|sell
|1300
|0.10
|1.8591
|1.8642
|1.8577
|2600
|2006.05.08 16:02
|sell
|1301
|0.20
|1.8598
|1.8649
|1.8584
|2601
|2006.05.08 16:03
|sell
|1302
|0.40
|1.8601
|1.8652
|1.8587
|2602
|2006.05.08 16:12
|t/p
|1302
|0.40
|1.8587
|1.8652
|1.8587
|56.00
|1624378.01
|2603
|2006.05.08 16:12
|close
|1301
|0.20
|1.8587
|1.8649
|1.8584
|22.00
|1624400.01
|2604
|2006.05.08 16:12
|close
|1300
|0.10
|1.8587
|1.8642
|1.8577
|4.00
|1624404.01
|2605
|2006.05.08 16:12
|sell
|1303
|0.10
|1.8583
|1.8634
|1.8569
|2606
|2006.05.08 16:13
|t/p
|1303
|0.10
|1.8569
|1.8634
|1.8569
|14.00
|1624418.01
|2607
|2006.05.08 16:13
|sell
|1304
|0.10
|1.8565
|1.8616
|1.8551
|2608
|2006.05.08 16:13
|sell
|1305
|0.20
|1.8569
|1.8620
|1.8555
|2609
|2006.05.08 16:15
|sell
|1306
|0.40
|1.8574
|1.8625
|1.8560
|2610
|2006.05.08 16:28
|sell
|1307
|0.80
|1.8578
|1.8629
|1.8564
|2611
|2006.05.08 16:30
|sell
|1308
|1.60
|1.8589
|1.8640
|1.8575
|2612
|2006.05.08 16:42
|t/p
|1308
|1.60
|1.8575
|1.8640
|1.8575
|224.00
|1624642.01
|2613
|2006.05.08 16:42
|close
|1307
|0.80
|1.8575
|1.8629
|1.8564
|24.00
|1624666.01
|2614
|2006.05.08 16:42
|close
|1306
|0.40
|1.8575
|1.8625
|1.8560
|-4.00
|1624662.01
|2615
|2006.05.08 16:42
|close
|1305
|0.20
|1.8575
|1.8620
|1.8555
|-12.00
|1624650.01
|2616
|2006.05.08 16:42
|close
|1304
|0.10
|1.8575
|1.8616
|1.8551
|-10.00
|1624640.01
|2617
|2006.05.08 16:42
|sell
|1309
|0.10
|1.8571
|1.8622
|1.8557
|2618
|2006.05.08 16:42
|sell
|1310
|0.20
|1.8575
|1.8626
|1.8561
|2619
|2006.05.08 16:44
|sell
|1311
|0.40
|1.8579
|1.8630
|1.8565
|2620
|2006.05.08 16:46
|sell
|1312
|0.80
|1.8583
|1.8634
|1.8569
|2621
|2006.05.08 16:47
|sell
|1313
|1.60
|1.8587
|1.8638
|1.8573
|2622
|2006.05.08 19:01
|t/p
|1313
|1.60
|1.8573
|1.8638
|1.8573
|224.00
|1624864.01
|2623
|2006.05.08 19:01
|close
|1312
|0.80
|1.8573
|1.8634
|1.8569
|80.00
|1624944.01
|2624
|2006.05.08 19:01
|close
|1311
|0.40
|1.8573
|1.8630
|1.8565
|24.00
|1624968.01
|2625
|2006.05.08 19:01
|close
|1310
|0.20
|1.8573
|1.8626
|1.8561
|4.00
|1624972.01
|2626
|2006.05.08 19:01
|close
|1309
|0.10
|1.8573
|1.8622
|1.8557
|-2.00
|1624970.01
|2627
|2006.05.08 19:01
|sell
|1314
|0.10
|1.8569
|1.8620
|1.8555
|2628
|2006.05.08 19:10
|t/p
|1314
|0.10
|1.8555
|1.8620
|1.8555
|14.00
|1624984.01
|2629
|2006.05.08 19:10
|sell
|1315
|0.10
|1.8551
|1.8602
|1.8537
|2630
|2006.05.08 19:10
|sell
|1316
|0.20
|1.8555
|1.8606
|1.8541
|2631
|2006.05.08 19:32
|sell
|1317
|0.40
|1.8559
|1.8610
|1.8545
|2632
|2006.05.08 19:47
|sell
|1318
|0.80
|1.8563
|1.8614
|1.8549
|2633
|2006.05.08 20:02
|sell
|1319
|1.60
|1.8567
|1.8618
|1.8553
|2634
|2006.05.09 08:32
|t/p
|1319
|1.60
|1.8553
|1.8618
|1.8553
|220.56
|1625204.57
|2635
|2006.05.09 08:32
|close
|1318
|0.80
|1.8550
|1.8614
|1.8549
|102.28
|1625306.85
|2636
|2006.05.09 08:32
|close
|1317
|0.40
|1.8550
|1.8610
|1.8545
|35.14
|1625341.99
|2637
|2006.05.09 08:32
|close
|1316
|0.20
|1.8550
|1.8606
|1.8541
|9.57
|1625351.56
|2638
|2006.05.09 08:32
|close
|1315
|0.10
|1.8550
|1.8602
|1.8537
|0.79
|1625352.35
|2639
|2006.05.09 13:45
|buy
|1320
|100.00
|1.8586
|1.8535
|1.8600
|2640
|2006.05.09 13:45
|buy
|1321
|100.00
|1.8582
|1.8531
|1.8596
|2641
|2006.05.09 13:53
|buy
|1322
|100.00
|1.8578
|1.8527
|1.8592
|2642
|2006.05.09 13:53
|buy
|1323
|100.00
|1.8574
|1.8523
|1.8588
|2643
|2006.05.09 13:54
|buy
|1324
|100.00
|1.8570
|1.8519
|1.8584
|2644
|2006.05.09 14:20
|t/p
|1324
|100.00
|1.8584
|1.8519
|1.8584
|14000.00
|1639352.35
|2645
|2006.05.09 14:20
|close
|1323
|100.00
|1.8584
|1.8523
|1.8588
|10000.00
|1649352.35
|2646
|2006.05.09 14:20
|close
|1322
|100.00
|1.8584
|1.8527
|1.8592
|6000.00
|1655352.35
|2647
|2006.05.09 14:20
|close
|1321
|100.00
|1.8584
|1.8531
|1.8596
|2000.00
|1657352.35
|2648
|2006.05.09 14:20
|close
|1320
|100.00
|1.8584
|1.8535
|1.8600
|-2000.00
|1655352.35
|2649
|2006.05.09 14:20
|buy
|1325
|100.00
|1.8588
|1.8537
|1.8602
|2650
|2006.05.09 14:20
|buy
|1326
|100.00
|1.8584
|1.8533
|1.8598
|2651
|2006.05.09 14:28
|buy
|1327
|100.00
|1.8579
|1.8528
|1.8593
|2652
|2006.05.09 14:39
|buy
|1328
|100.00
|1.8575
|1.8524
|1.8589
|2653
|2006.05.09 14:40
|buy
|1329
|100.00
|1.8571
|1.8520
|1.8585
|2654
|2006.05.09 14:54
|t/p
|1329
|100.00
|1.8585
|1.8520
|1.8585
|14000.00
|1669352.35
|2655
|2006.05.09 14:54
|close
|1328
|100.00
|1.8585
|1.8524
|1.8589
|10000.00
|1679352.35
|2656
|2006.05.09 14:54
|close
|1327
|100.00
|1.8585
|1.8528
|1.8593
|6000.00
|1685352.35
|2657
|2006.05.09 14:54
|close
|1326
|100.00
|1.8585
|1.8533
|1.8598
|1000.00
|1686352.35
|2658
|2006.05.09 14:54
|close
|1325
|100.00
|1.8585
|1.8537
|1.8602
|-3000.00
|1683352.35
|2659
|2006.05.09 14:54
|buy
|1330
|100.00
|1.8589
|1.8538
|1.8603
|2660
|2006.05.09 14:55
|buy
|1331
|100.00
|1.8585
|1.8534
|1.8599
|2661
|2006.05.09 14:59
|t/p
|1331
|100.00
|1.8599
|1.8534
|1.8599
|14000.00
|1697352.35
|2662
|2006.05.09 14:59
|close
|1330
|100.00
|1.8601
|1.8538
|1.8603
|12000.00
|1709352.35
|2663
|2006.05.09 14:59
|buy
|1332
|100.00
|1.8605
|1.8554
|1.8619
|2664
|2006.05.09 15:00
|buy
|1333
|100.00
|1.8602
|1.8551
|1.8616
|2665
|2006.05.09 15:01
|buy
|1334
|100.00
|1.8598
|1.8547
|1.8612
|2666
|2006.05.09 15:04
|t/p
|1333
|100.00
|1.8616
|1.8551
|1.8616
|14000.00
|1723352.35
|2667
|2006.05.09 15:04
|t/p
|1334
|100.00
|1.8612
|1.8547
|1.8612
|14000.00
|1737352.35
|2668
|2006.05.09 15:04
|close
|1332
|100.00
|1.8617
|1.8554
|1.8619
|12000.00
|1749352.35
|2669
|2006.05.09 15:04
|buy
|1335
|100.00
|1.8621
|1.8570
|1.8635
|2670
|2006.05.09 15:07
|buy
|1336
|100.00
|1.8617
|1.8566
|1.8631
|2671
|2006.05.09 15:14
|buy
|1337
|100.00
|1.8613
|1.8562
|1.8627
|2672
|2006.05.09 15:28
|t/p
|1337
|100.00
|1.8627
|1.8562
|1.8627
|14000.00
|1763352.35
|2673
|2006.05.09 15:28
|close
|1336
|100.00
|1.8627
|1.8566
|1.8631
|10000.00
|1773352.35
|2674
|2006.05.09 15:28
|close
|1335
|100.00
|1.8627
|1.8570
|1.8635
|6000.00
|1779352.35
|2675
|2006.05.09 15:28
|buy
|1338
|100.00
|1.8631
|1.8580
|1.8645
|2676
|2006.05.09 15:32
|buy
|1339
|100.00
|1.8627
|1.8576
|1.8641
|2677
|2006.05.09 15:32
|buy
|1340
|100.00
|1.8623
|1.8572
|1.8637
|2678
|2006.05.09 15:53
|t/p
|1340
|100.00
|1.8637
|1.8572
|1.8637
|14000.00
|1793352.35
|2679
|2006.05.09 15:53
|close
|1339
|100.00
|1.8639
|1.8576
|1.8641
|12000.00
|1805352.35
|2680
|2006.05.09 15:53
|close
|1338
|100.00
|1.8639
|1.8580
|1.8645
|8000.00
|1813352.35
|2681
|2006.05.09 15:53
|buy
|1341
|100.00
|1.8643
|1.8592
|1.8657
|2682
|2006.05.09 15:58
|buy
|1342
|100.00
|1.8637
|1.8586
|1.8651
|2683
|2006.05.09 16:06
|t/p
|1342
|100.00
|1.8651
|1.8586
|1.8651
|14000.00
|1827352.35
|2684
|2006.05.09 16:06
|close
|1341
|100.00
|1.8651
|1.8592
|1.8657
|8000.00
|1835352.35
|2685
|2006.05.09 16:06
|buy
|1343
|100.00
|1.8655
|1.8604
|1.8669
|2686
|2006.05.09 16:19
|t/p
|1343
|100.00
|1.8669
|1.8604
|1.8669
|14000.00
|1849352.35
|2687
|2006.05.09 16:19
|buy
|1344
|100.00
|1.8676
|1.8625
|1.8690
|2688
|2006.05.09 16:19
|buy
|1345
|100.00
|1.8671
|1.8620
|1.8685
|2689
|2006.05.09 16:22
|buy
|1346
|100.00
|1.8667
|1.8616
|1.8681
|2690
|2006.05.09 16:25
|buy
|1347
|100.00
|1.8662
|1.8611
|1.8676
|2691
|2006.05.09 16:27
|buy
|1348
|100.00
|1.8658
|1.8607
|1.8672
|2692
|2006.05.09 16:34
|t/p
|1348
|100.00
|1.8672
|1.8607
|1.8672
|14000.00
|1863352.35
|2693
|2006.05.09 16:34
|close
|1347
|100.00
|1.8673
|1.8611
|1.8676
|11000.00
|1874352.35
|2694
|2006.05.09 16:34
|close
|1346
|100.00
|1.8673
|1.8616
|1.8681
|6000.00
|1880352.35
|2695
|2006.05.09 16:34
|close
|1345
|100.00
|1.8673
|1.8620
|1.8685
|2000.00
|1882352.35
|2696
|2006.05.09 16:34
|close
|1344
|100.00
|1.8673
|1.8625
|1.8690
|-3000.00
|1879352.35
|2697
|2006.05.09 16:34
|buy
|1349
|100.00
|1.8677
|1.8626
|1.8691
|2698
|2006.05.09 16:37
|buy
|1350
|100.00
|1.8666
|1.8615
|1.8680
|2699
|2006.05.09 16:37
|t/p
|1350
|100.00
|1.8680
|1.8615
|1.8680
|14000.00
|1893352.35
|2700
|2006.05.09 16:37
|close
|1349
|100.00
|1.8680
|1.8626
|1.8691
|3000.00
|1896352.35
|2701
|2006.05.09 16:37
|buy
|1351
|100.00
|1.8684
|1.8633
|1.8698
|2702
|2006.05.09 16:38
|buy
|1352
|100.00
|1.8676
|1.8625
|1.8690
|2703
|2006.05.09 16:38
|buy
|1353
|100.00
|1.8672
|1.8621
|1.8686
|2704
|2006.05.09 16:43
|buy
|1354
|100.00
|1.8667
|1.8616
|1.8681
|2705
|2006.05.09 16:44
|buy
|1355
|100.00
|1.8661
|1.8610
|1.8675
|2706
|2006.05.09 17:31
|s/l
|1351
|100.00
|1.8633
|1.8633
|1.8698
|-51000.00
|1845352.35
|2707
|2006.05.09 17:31
|close
|1355
|100.00
|1.8633
|1.8610
|1.8675
|-28000.00
|1817352.35
|2708
|2006.05.09 17:31
|close
|1354
|100.00
|1.8633
|1.8616
|1.8681
|-34000.00
|1783352.35
|2709
|2006.05.09 17:31
|close
|1353
|100.00
|1.8633
|1.8621
|1.8686
|-39000.00
|1744352.35
|2710
|2006.05.09 17:31
|close
|1352
|100.00
|1.8633
|1.8625
|1.8690
|-43000.00
|1701352.35
|2711
|2006.05.09 17:31
|buy
|1356
|100.00
|1.8637
|1.8586
|1.8651
|2712
|2006.05.09 17:31
|buy
|1357
|100.00
|1.8633
|1.8582
|1.8647
|2713
|2006.05.09 17:33
|buy
|1358
|100.00
|1.8628
|1.8577
|1.8642
|2714
|2006.05.09 17:34
|buy
|1359
|100.00
|1.8624
|1.8573
|1.8638
|2715
|2006.05.09 17:34
|buy
|1360
|100.00
|1.8621
|1.8570
|1.8635
|2716
|2006.05.09 17:40
|t/p
|1360
|100.00
|1.8635
|1.8570
|1.8635
|14000.00
|1715352.35
|2717
|2006.05.09 17:40
|close
|1359
|100.00
|1.8636
|1.8573
|1.8638
|12000.00
|1727352.35
|2718
|2006.05.09 17:40
|close
|1358
|100.00
|1.8636
|1.8577
|1.8642
|8000.00
|1735352.35
|2719
|2006.05.09 17:40
|close
|1357
|100.00
|1.8636
|1.8582
|1.8647
|3000.00
|1738352.35
|2720
|2006.05.09 17:40
|close
|1356
|100.00
|1.8636
|1.8586
|1.8651
|-1000.00
|1737352.35
|2721
|2006.05.09 17:40
|buy
|1361
|100.00
|1.8640
|1.8589
|1.8654
|2722
|2006.05.09 17:42
|buy
|1362
|100.00
|1.8636
|1.8585
|1.8650
|2723
|2006.05.09 17:59
|buy
|1363
|100.00
|1.8628
|1.8577
|1.8642
|2724
|2006.05.09 18:15
|t/p
|1363
|100.00
|1.8642
|1.8577
|1.8642
|14000.00
|1751352.35
|2725
|2006.05.09 18:15
|close
|1362
|100.00
|1.8643
|1.8585
|1.8650
|7000.00
|1758352.35
|2726
|2006.05.09 18:15
|close
|1361
|100.00
|1.8643
|1.8589
|1.8654
|3000.00
|1761352.35
|2727
|2006.05.09 18:15
|buy
|1364
|100.00
|1.8647
|1.8596
|1.8661
|2728
|2006.05.09 18:16
|buy
|1365
|100.00
|1.8643
|1.8592
|1.8657
|2729
|2006.05.09 18:56
|t/p
|1365
|100.00
|1.8657
|1.8592
|1.8657
|14000.00
|1775352.35
|2730
|2006.05.09 18:56
|close
|1364
|100.00
|1.8657
|1.8596
|1.8661
|10000.00
|1785352.35
|2731
|2006.05.09 18:56
|buy
|1366
|100.00
|1.8661
|1.8610
|1.8675
|2732
|2006.05.09 18:57
|buy
|1367
|100.00
|1.8654
|1.8603
|1.8668
|2733
|2006.05.09 18:58
|buy
|1368
|100.00
|1.8650
|1.8599
|1.8664
|2734
|2006.05.09 18:59
|buy
|1369
|100.00
|1.8644
|1.8593
|1.8658
|2735
|2006.05.09 20:13
|t/p
|1369
|100.00
|1.8658
|1.8593
|1.8658
|14000.00
|1799352.35
|2736
|2006.05.09 20:13
|close
|1368
|100.00
|1.8659
|1.8599
|1.8664
|9000.00
|1808352.35
|2737
|2006.05.09 20:13
|close
|1367
|100.00
|1.8659
|1.8603
|1.8668
|5000.00
|1813352.35
|2738
|2006.05.09 20:13
|close
|1366
|100.00
|1.8659
|1.8610
|1.8675
|-2000.00
|1811352.35
|2739
|2006.05.09 20:13
|buy
|1370
|100.00
|1.8663
|1.8612
|1.8677
|2740
|2006.05.09 21:43
|buy
|1371
|100.00
|1.8659
|1.8608
|1.8673
|2741
|2006.05.09 21:58
|buy
|1372
|100.00
|1.8655
|1.8604
|1.8669
|2742
|2006.05.09 22:53
|t/p
|1372
|100.00
|1.8669
|1.8604
|1.8669
|14000.00
|1825352.35
|2743
|2006.05.09 22:53
|close
|1371
|100.00
|1.8669
|1.8608
|1.8673
|10000.00
|1835352.35
|2744
|2006.05.09 22:53
|close
|1370
|100.00
|1.8669
|1.8612
|1.8677
|6000.00
|1841352.35
|2745
|2006.05.10 07:30
|buy
|1373
|100.00
|1.8662
|1.8611
|1.8676
|2746
|2006.05.10 08:34
|buy
|1374
|100.00
|1.8658
|1.8607
|1.8672
|2747
|2006.05.10 08:45
|t/p
|1374
|100.00
|1.8672
|1.8607
|1.8672
|14000.00
|1855352.35
|2748
|2006.05.10 08:45
|close
|1373
|100.00
|1.8674
|1.8611
|1.8676
|12000.00
|1867352.35
|2749
|2006.05.11 00:30
|sell
|1375
|0.10
|1.8635
|1.8686
|1.8621
|2750
|2006.05.11 00:52
|t/p
|1375
|0.10
|1.8621
|1.8686
|1.8621
|14.00
|1867366.35
|2751
|2006.05.11 00:52
|sell
|1376
|0.10
|1.8617
|1.8668
|1.8603
|2752
|2006.05.11 00:52
|sell
|1377
|0.20
|1.8621
|1.8672
|1.8607
|2753
|2006.05.11 00:52
|sell
|1378
|0.40
|1.8626
|1.8677
|1.8612
|2754
|2006.05.11 01:31
|t/p
|1378
|0.40
|1.8612
|1.8677
|1.8612
|56.00
|1867422.35
|2755
|2006.05.11 01:31
|close
|1377
|0.20
|1.8610
|1.8672
|1.8607
|22.00
|1867444.35
|2756
|2006.05.11 01:31
|close
|1376
|0.10
|1.8610
|1.8668
|1.8603
|7.00
|1867451.35
|2757
|2006.05.11 01:31
|sell
|1379
|0.10
|1.8606
|1.8657
|1.8592
|2758
|2006.05.11 01:49
|t/p
|1379
|0.10
|1.8592
|1.8657
|1.8592
|14.00
|1867465.35
|2759
|2006.05.11 01:49
|sell
|1380
|0.10
|1.8587
|1.8638
|1.8573
|2760
|2006.05.11 02:05
|sell
|1381
|0.20
|1.8591
|1.8642
|1.8577
|2761
|2006.05.11 02:39
|t/p
|1381
|0.20
|1.8577
|1.8642
|1.8577
|28.00
|1867493.35
|2762
|2006.05.11 02:39
|close
|1380
|0.10
|1.8577
|1.8638
|1.8573
|10.00
|1867503.35
|2763
|2006.05.11 02:39
|sell
|1382
|0.10
|1.8573
|1.8624
|1.8559
|2764
|2006.05.11 02:45
|sell
|1383
|0.20
|1.8577
|1.8628
|1.8563
|2765
|2006.05.11 02:49
|sell
|1384
|0.40
|1.8581
|1.8632
|1.8567
|2766
|2006.05.11 02:54
|sell
|1385
|0.80
|1.8585
|1.8636
|1.8571
|2767
|2006.05.11 03:04
|t/p
|1385
|0.80
|1.8571
|1.8636
|1.8571
|112.00
|1867615.35
|2768
|2006.05.11 03:04
|close
|1384
|0.40
|1.8571
|1.8632
|1.8567
|40.00
|1867655.35
|2769
|2006.05.11 03:04
|close
|1383
|0.20
|1.8571
|1.8628
|1.8563
|12.00
|1867667.35
|2770
|2006.05.11 03:04
|close
|1382
|0.10
|1.8571
|1.8624
|1.8559
|2.00
|1867669.35
|2771
|2006.05.11 03:04
|sell
|1386
|0.10
|1.8567
|1.8618
|1.8553
|2772
|2006.05.11 03:04
|sell
|1387
|0.20
|1.8571
|1.8622
|1.8557
|2773
|2006.05.11 03:11
|t/p
|1387
|0.20
|1.8557
|1.8622
|1.8557
|28.00
|1867697.35
|2774
|2006.05.11 03:11
|close
|1386
|0.10
|1.8557
|1.8618
|1.8553
|10.00
|1867707.35
|2775
|2006.05.11 03:11
|sell
|1388
|0.10
|1.8553
|1.8604
|1.8539
|2776
|2006.05.11 03:19
|t/p
|1388
|0.10
|1.8539
|1.8604
|1.8539
|14.00
|1867721.35
|2777
|2006.05.11 03:19
|sell
|1389
|0.10
|1.8535
|1.8586
|1.8521
|2778
|2006.05.11 03:20
|sell
|1390
|0.20
|1.8540
|1.8591
|1.8526
|2779
|2006.05.11 03:22
|sell
|1391
|0.40
|1.8545
|1.8596
|1.8531
|2780
|2006.05.11 04:07
|sell
|1392
|0.80
|1.8549
|1.8600
|1.8535
|2781
|2006.05.11 04:15
|sell
|1393
|1.60
|1.8554
|1.8605
|1.8540
|2782
|2006.05.11 05:46
|t/p
|1393
|1.60
|1.8540
|1.8605
|1.8540
|224.00
|1867945.35
|2783
|2006.05.11 05:46
|close
|1392
|0.80
|1.8540
|1.8600
|1.8535
|72.00
|1868017.35
|2784
|2006.05.11 05:46
|close
|1391
|0.40
|1.8540
|1.8596
|1.8531
|20.00
|1868037.35
|2785
|2006.05.11 05:46
|close
|1390
|0.20
|1.8540
|1.8591
|1.8526
|0.00
|1868037.35
|2786
|2006.05.11 05:46
|close
|1389
|0.10
|1.8540
|1.8586
|1.8521
|-5.00
|1868032.35
|2787
|2006.05.11 05:46
|sell
|1394
|0.10
|1.8536
|1.8587
|1.8522
|2788
|2006.05.11 05:47
|sell
|1395
|0.20
|1.8539
|1.8590
|1.8525
|2789
|2006.05.11 05:55
|sell
|1396
|0.40
|1.8543
|1.8594
|1.8529
|2790
|2006.05.11 05:56
|sell
|1397
|0.80
|1.8549
|1.8600
|1.8535
|2791
|2006.05.11 05:58
|sell
|1398
|1.60
|1.8554
|1.8605
|1.8540
|2792
|2006.05.11 09:08
|s/l
|1394
|0.10
|1.8587
|1.8587
|1.8522
|-51.00
|1867981.35
|2793
|2006.05.11 09:08
|close
|1398
|1.60
|1.8587
|1.8605
|1.8540
|-528.00
|1867453.35
|2794
|2006.05.11 09:08
|close
|1397
|0.80
|1.8587
|1.8600
|1.8535
|-304.00
|1867149.35
|2795
|2006.05.11 09:08
|close
|1396
|0.40
|1.8587
|1.8594
|1.8529
|-176.00
|1866973.35
|2796
|2006.05.11 09:08
|close
|1395
|0.20
|1.8587
|1.8590
|1.8525
|-96.00
|1866877.35
|2797
|2006.05.11 09:45
|buy
|1399
|100.00
|1.8564
|1.8513
|1.8578
|2798
|2006.05.11 09:46
|buy
|1400
|100.00
|1.8561
|1.8510
|1.8575
|2799
|2006.05.11 09:47
|buy
|1401
|100.00
|1.8557
|1.8506
|1.8571
|2800
|2006.05.11 09:51
|buy
|1402
|100.00
|1.8553
|1.8502
|1.8567
|2801
|2006.05.11 09:52
|buy
|1403
|100.00
|1.8546
|1.8495
|1.8560
|2802
|2006.05.11 10:10
|t/p
|1403
|100.00
|1.8560
|1.8495
|1.8560
|14000.00
|1880877.35
|2803
|2006.05.11 10:10
|close
|1402
|100.00
|1.8560
|1.8502
|1.8567
|7000.00
|1887877.35
|2804
|2006.05.11 10:10
|close
|1401
|100.00
|1.8560
|1.8506
|1.8571
|3000.00
|1890877.35
|2805
|2006.05.11 10:10
|close
|1400
|100.00
|1.8560
|1.8510
|1.8575
|-1000.00
|1889877.35
|2806
|2006.05.11 10:10
|close
|1399
|100.00
|1.8560
|1.8513
|1.8578
|-4000.00
|1885877.35
|2807
|2006.05.11 10:10
|buy
|1404
|100.00
|1.8564
|1.8513
|1.8578
|2808
|2006.05.11 10:12
|buy
|1405
|100.00
|1.8558
|1.8507
|1.8572
|2809
|2006.05.11 10:15
|buy
|1406
|100.00
|1.8551
|1.8500
|1.8565
|2810
|2006.05.11 10:25
|t/p
|1406
|100.00
|1.8565
|1.8500
|1.8565
|14000.00
|1899877.35
|2811
|2006.05.11 10:25
|close
|1405
|100.00
|1.8565
|1.8507
|1.8572
|7000.00
|1906877.35
|2812
|2006.05.11 10:25
|close
|1404
|100.00
|1.8565
|1.8513
|1.8578
|1000.00
|1907877.35
|2813
|2006.05.11 10:25
|buy
|1407
|100.00
|1.8569
|1.8518
|1.8583
|2814
|2006.05.11 10:30
|t/p
|1407
|100.00
|1.8583
|1.8518
|1.8583
|14000.00
|1921877.35
|2815
|2006.05.11 10:30
|buy
|1408
|100.00
|1.8597
|1.8546
|1.8611
|2816
|2006.05.11 10:30
|buy
|1409
|100.00
|1.8593
|1.8542
|1.8607
|2817
|2006.05.11 10:30
|buy
|1410
|100.00
|1.8589
|1.8538
|1.8603
|2818
|2006.05.11 10:30
|buy
|1411
|100.00
|1.8585
|1.8534
|1.8599
|2819
|2006.05.11 10:30
|buy
|1412
|100.00
|1.8578
|1.8527
|1.8592
|2820
|2006.05.11 10:30
|t/p
|1412
|100.00
|1.8592
|1.8527
|1.8592
|14000.00
|1935877.35
|2821
|2006.05.11 10:30
|close
|1411
|100.00
|1.8592
|1.8534
|1.8599
|7000.00
|1942877.35
|2822
|2006.05.11 10:30
|close
|1410
|100.00
|1.8592
|1.8538
|1.8603
|3000.00
|1945877.35
|2823
|2006.05.11 10:30
|close
|1409
|100.00
|1.8592
|1.8542
|1.8607
|-1000.00
|1944877.35
|2824
|2006.05.11 10:30
|close
|1408
|100.00
|1.8592
|1.8546
|1.8611
|-5000.00
|1939877.35
|2825
|2006.05.11 10:30
|buy
|1413
|100.00
|1.8596
|1.8545
|1.8610
|2826
|2006.05.11 10:30
|buy
|1414
|100.00
|1.8592
|1.8541
|1.8606
|2827
|2006.05.11 10:30
|buy
|1415
|100.00
|1.8585
|1.8534
|1.8599
|2828
|2006.05.11 10:30
|t/p
|1415
|100.00
|1.8599
|1.8534
|1.8599
|14000.00
|1953877.35
|2829
|2006.05.11 10:30
|close
|1414
|100.00
|1.8603
|1.8541
|1.8606
|11000.00
|1964877.35
|2830
|2006.05.11 10:30
|close
|1413
|100.00
|1.8603
|1.8545
|1.8610
|7000.00
|1971877.35
|2831
|2006.05.11 10:30
|buy
|1416
|100.00
|1.8607
|1.8556
|1.8621
|2832
|2006.05.11 10:35
|buy
|1417
|100.00
|1.8601
|1.8550
|1.8615
|2833
|2006.05.11 10:38
|buy
|1418
|100.00
|1.8597
|1.8546
|1.8611
|2834
|2006.05.11 10:46
|buy
|1419
|100.00
|1.8593
|1.8542
|1.8607
|2835
|2006.05.11 10:51
|buy
|1420
|100.00
|1.8589
|1.8538
|1.8603
|2836
|2006.05.11 11:03
|t/p
|1420
|100.00
|1.8603
|1.8538
|1.8603
|14000.00
|1985877.35
|2837
|2006.05.11 11:03
|close
|1419
|100.00
|1.8603
|1.8542
|1.8607
|10000.00
|1995877.35
|2838
|2006.05.11 11:03
|close
|1418
|100.00
|1.8603
|1.8546
|1.8611
|6000.00
|2001877.35
|2839
|2006.05.11 11:03
|close
|1417
|100.00
|1.8603
|1.8550
|1.8615
|2000.00
|2003877.35
|2840
|2006.05.11 11:03
|close
|1416
|100.00
|1.8603
|1.8556
|1.8621
|-4000.00
|1999877.35
|2841
|2006.05.11 11:03
|buy
|1421
|100.00
|1.8607
|1.8556
|1.8621
|2842
|2006.05.11 11:14
|buy
|1422
|100.00
|1.8603
|1.8552
|1.8617
|2843
|2006.05.11 11:15
|buy
|1423
|100.00
|1.8600
|1.8549
|1.8614
|2844
|2006.05.11 11:21
|t/p
|1423
|100.00
|1.8614
|1.8549
|1.8614
|14000.00
|2013877.35
|2845
|2006.05.11 11:21
|close
|1422
|100.00
|1.8614
|1.8552
|1.8617
|11000.00
|2024877.35
|2846
|2006.05.11 11:21
|close
|1421
|100.00
|1.8614
|1.8556
|1.8621
|7000.00
|2031877.35
|2847
|2006.05.11 11:21
|buy
|1424
|100.00
|1.8618
|1.8567
|1.8632
|2848
|2006.05.11 11:25
|t/p
|1424
|100.00
|1.8632
|1.8567
|1.8632
|14000.00
|2045877.35
|2849
|2006.05.11 11:25
|buy
|1425
|100.00
|1.8636
|1.8585
|1.8650
|2850
|2006.05.11 11:26
|buy
|1426
|100.00
|1.8631
|1.8580
|1.8645
|2851
|2006.05.11 11:34
|t/p
|1426
|100.00
|1.8645
|1.8580
|1.8645
|14000.00
|2059877.35
|2852
|2006.05.11 11:34
|close
|1425
|100.00
|1.8645
|1.8585
|1.8650
|9000.00
|2068877.35
|2853
|2006.05.11 11:34
|buy
|1427
|100.00
|1.8649
|1.8598
|1.8663
|2854
|2006.05.11 11:40
|buy
|1428
|100.00
|1.8645
|1.8594
|1.8659
|2855
|2006.05.11 11:54
|buy
|1429
|100.00
|1.8642
|1.8591
|1.8656
|2856
|2006.05.11 12:22
|t/p
|1429
|100.00
|1.8656
|1.8591
|1.8656
|14000.00
|2082877.35
|2857
|2006.05.11 12:22
|close
|1428
|100.00
|1.8656
|1.8594
|1.8659
|11000.00
|2093877.35
|2858
|2006.05.11 12:22
|close
|1427
|100.00
|1.8656
|1.8598
|1.8663
|7000.00
|2100877.34
|2859
|2006.05.11 12:22
|buy
|1430
|100.00
|1.8660
|1.8609
|1.8674
|2860
|2006.05.11 12:27
|t/p
|1430
|100.00
|1.8674
|1.8609
|1.8674
|14000.00
|2114877.34
|2861
|2006.05.11 12:27
|buy
|1431
|100.00
|1.8678
|1.8627
|1.8692
|2862
|2006.05.11 12:29
|buy
|1432
|100.00
|1.8673
|1.8622
|1.8687
|2863
|2006.05.11 12:31
|buy
|1433
|100.00
|1.8667
|1.8616
|1.8681
|2864
|2006.05.11 12:40
|buy
|1434
|100.00
|1.8663
|1.8612
|1.8677
|2865
|2006.05.11 12:47
|buy
|1435
|100.00
|1.8659
|1.8608
|1.8673
|2866
|2006.05.11 13:24
|s/l
|1431
|100.00
|1.8627
|1.8627
|1.8692
|-51000.00
|2063877.34
|2867
|2006.05.11 13:24
|close
|1435
|100.00
|1.8626
|1.8608
|1.8673
|-33000.00
|2030877.34
|2868
|2006.05.11 13:24
|close
|1434
|100.00
|1.8626
|1.8612
|1.8677
|-37000.00
|1993877.34
|2869
|2006.05.11 13:24
|close
|1433
|100.00
|1.8626
|1.8616
|1.8681
|-41000.00
|1952877.34
|2870
|2006.05.11 13:24
|close
|1432
|100.00
|1.8626
|1.8622
|1.8687
|-47000.00
|1905877.34
|2871
|2006.05.11 13:24
|buy
|1436
|100.00
|1.8630
|1.8579
|1.8644
|2872
|2006.05.11 13:43
|buy
|1437
|100.00
|1.8625
|1.8574
|1.8639
|2873
|2006.05.11 13:45
|buy
|1438
|100.00
|1.8622
|1.8571
|1.8636
|2874
|2006.05.11 14:10
|t/p
|1438
|100.00
|1.8636
|1.8571
|1.8636
|14000.00
|1919877.34
|2875
|2006.05.11 14:10
|close
|1437
|100.00
|1.8636
|1.8574
|1.8639
|11000.00
|1930877.34
|2876
|2006.05.11 14:10
|close
|1436
|100.00
|1.8636
|1.8579
|1.8644
|6000.00
|1936877.34
|2877
|2006.05.11 14:10
|buy
|1439
|100.00
|1.8640
|1.8589
|1.8654
|2878
|2006.05.11 14:13
|buy
|1440
|100.00
|1.8636
|1.8585
|1.8650
|2879
|2006.05.11 14:21
|t/p
|1439
|100.00
|1.8654
|1.8589
|1.8654
|14000.00
|1950877.34
|2880
|2006.05.11 14:21
|t/p
|1440
|100.00
|1.8650
|1.8585
|1.8650
|14000.00
|1964877.34
|2881
|2006.05.11 14:21
|buy
|1441
|100.00
|1.8658
|1.8607
|1.8672
|2882
|2006.05.11 14:21
|buy
|1442
|100.00
|1.8654
|1.8603
|1.8668
|2883
|2006.05.11 14:21
|buy
|1443
|100.00
|1.8650
|1.8599
|1.8664
|2884
|2006.05.11 14:30
|t/p
|1443
|100.00
|1.8664
|1.8599
|1.8664
|14000.00
|1978877.34
|2885
|2006.05.11 14:30
|close
|1442
|100.00
|1.8664
|1.8603
|1.8668
|10000.00
|1988877.34
|2886
|2006.05.11 14:30
|close
|1441
|100.00
|1.8664
|1.8607
|1.8672
|6000.00
|1994877.34
|2887
|2006.05.11 14:30
|buy
|1444
|100.00
|1.8668
|1.8617
|1.8682
|2888
|2006.05.11 14:31
|t/p
|1444
|100.00
|1.8682
|1.8617
|1.8682
|14000.00
|2008877.34
|2889
|2006.05.11 14:31
|buy
|1445
|100.00
|1.8686
|1.8635
|1.8700
|2890
|2006.05.11 14:32
|buy
|1446
|100.00
|1.8681
|1.8630
|1.8695
|2891
|2006.05.11 14:33
|t/p
|1446
|100.00
|1.8695
|1.8630
|1.8695
|14000.00
|2022877.34
|2892
|2006.05.11 14:33
|close
|1445
|100.00
|1.8695
|1.8635
|1.8700
|9000.00
|2031877.34
|2893
|2006.05.11 14:33
|buy
|1447
|100.00
|1.8699
|1.8648
|1.8713
|2894
|2006.05.11 14:33
|buy
|1448
|100.00
|1.8690
|1.8639
|1.8704
|2895
|2006.05.11 14:34
|t/p
|1448
|100.00
|1.8704
|1.8639
|1.8704
|14000.00
|2045877.34
|2896
|2006.05.11 14:34
|close
|1447
|100.00
|1.8704
|1.8648
|1.8713
|5000.00
|2050877.34
|2897
|2006.05.11 14:34
|buy
|1449
|100.00
|1.8708
|1.8657
|1.8722
|2898
|2006.05.11 14:35
|buy
|1450
|100.00
|1.8700
|1.8649
|1.8714
|2899
|2006.05.11 14:36
|buy
|1451
|100.00
|1.8694
|1.8643
|1.8708
|2900
|2006.05.11 14:39
|buy
|1452
|100.00
|1.8686
|1.8635
|1.8700
|2901
|2006.05.11 14:52
|t/p
|1452
|100.00
|1.8700
|1.8635
|1.8700
|14000.00
|2064877.34
|2902
|2006.05.11 14:52
|close
|1451
|100.00
|1.8701
|1.8643
|1.8708
|7000.00
|2071877.34
|2903
|2006.05.11 14:52
|close
|1450
|100.00
|1.8701
|1.8649
|1.8714
|1000.00
|2072877.34
|2904
|2006.05.11 14:52
|close
|1449
|100.00
|1.8701
|1.8657
|1.8722
|-7000.00
|2065877.34
|2905
|2006.05.11 14:52
|buy
|1453
|100.00
|1.8705
|1.8654
|1.8719
|2906
|2006.05.11 14:52
|buy
|1454
|100.00
|1.8702
|1.8651
|1.8716
|2907
|2006.05.11 14:54
|buy
|1455
|100.00
|1.8697
|1.8646
|1.8711
|2908
|2006.05.11 14:55
|buy
|1456
|100.00
|1.8688
|1.8637
|1.8702
|2909
|2006.05.11 15:18
|buy
|1457
|100.00
|1.8684
|1.8633
|1.8698
|2910
|2006.05.11 15:29
|t/p
|1457
|100.00
|1.8698
|1.8633
|1.8698
|14000.00
|2079877.34
|2911
|2006.05.11 15:29
|close
|1456
|100.00
|1.8699
|1.8637
|1.8702
|11000.00
|2090877.34
|2912
|2006.05.11 15:29
|close
|1455
|100.00
|1.8699
|1.8646
|1.8711
|2000.00
|2092877.34
|2913
|2006.05.11 15:29
|close
|1454
|100.00
|1.8699
|1.8651
|1.8716
|-3000.00
|2089877.34
|2914
|2006.05.11 15:29
|close
|1453
|100.00
|1.8699
|1.8654
|1.8719
|-6000.00
|2083877.34
|2915
|2006.05.11 15:29
|buy
|1458
|100.00
|1.8703
|1.8652
|1.8717
|2916
|2006.05.11 15:34
|buy
|1459
|100.00
|1.8699
|1.8648
|1.8713
|2917
|2006.05.11 15:37
|buy
|1460
|100.00
|1.8695
|1.8644
|1.8709
|2918
|2006.05.11 15:37
|buy
|1461
|100.00
|1.8690
|1.8639
|1.8704
|2919
|2006.05.11 15:46
|t/p
|1461
|100.00
|1.8704
|1.8639
|1.8704
|14000.00
|2097877.34
|2920
|2006.05.11 15:46
|close
|1460
|100.00
|1.8704
|1.8644
|1.8709
|9000.00
|2106877.34
|2921
|2006.05.11 15:46
|close
|1459
|100.00
|1.8704
|1.8648
|1.8713
|5000.00
|2111877.34
|2922
|2006.05.11 15:46
|close
|1458
|100.00
|1.8704
|1.8652
|1.8717
|1000.00
|2112877.34
|2923
|2006.05.11 15:46
|buy
|1462
|100.00
|1.8708
|1.8657
|1.8722
|2924
|2006.05.11 15:46
|buy
|1463
|100.00
|1.8704
|1.8653
|1.8718
|2925
|2006.05.11 15:49
|buy
|1464
|100.00
|1.8701
|1.8650
|1.8715
|2926
|2006.05.11 15:52
|t/p
|1464
|100.00
|1.8715
|1.8650
|1.8715
|14000.00
|2126877.34
|2927
|2006.05.11 15:52
|close
|1463
|100.00
|1.8716
|1.8653
|1.8718
|12000.00
|2138877.34
|2928
|2006.05.11 15:52
|close
|1462
|100.00
|1.8716
|1.8657
|1.8722
|8000.00
|2146877.34
|2929
|2006.05.11 15:52
|buy
|1465
|100.00
|1.8720
|1.8669
|1.8734
|2930
|2006.05.11 15:52
|buy
|1466
|100.00
|1.8716
|1.8665
|1.8730
|2931
|2006.05.11 15:53
|t/p
|1466
|100.00
|1.8730
|1.8665
|1.8730
|14000.00
|2160877.34
|2932
|2006.05.11 15:53
|close
|1465
|100.00
|1.8730
|1.8669
|1.8734
|10000.00
|2170877.34
|2933
|2006.05.11 15:53
|buy
|1467
|100.00
|1.8734
|1.8683
|1.8748
|2934
|2006.05.11 15:53
|buy
|1468
|100.00
|1.8729
|1.8678
|1.8743
|2935
|2006.05.11 15:58
|buy
|1469
|100.00
|1.8722
|1.8671
|1.8736
|2936
|2006.05.11 16:01
|buy
|1470
|100.00
|1.8718
|1.8667
|1.8732
|2937
|2006.05.11 16:02
|buy
|1471
|100.00
|1.8714
|1.8663
|1.8728
|2938
|2006.05.11 16:09
|t/p
|1471
|100.00
|1.8728
|1.8663
|1.8728
|14000.00
|2184877.34
|2939
|2006.05.11 16:09
|close
|1470
|100.00
|1.8728
|1.8667
|1.8732
|10000.00
|2194877.34
|2940
|2006.05.11 16:09
|close
|1469
|100.00
|1.8728
|1.8671
|1.8736
|6000.00
|2200877.34
|2941
|2006.05.11 16:09
|close
|1468
|100.00
|1.8728
|1.8678
|1.8743
|-1000.00
|2199877.34
|2942
|2006.05.11 16:09
|close
|1467
|100.00
|1.8728
|1.8683
|1.8748
|-6000.00
|2193877.34
|2943
|2006.05.11 16:09
|buy
|1472
|100.00
|1.8732
|1.8681
|1.8746
|2944
|2006.05.11 16:09
|buy
|1473
|100.00
|1.8727
|1.8676
|1.8741
|2945
|2006.05.11 16:11
|t/p
|1473
|100.00
|1.8741
|1.8676
|1.8741
|14000.00
|2207877.34
|2946
|2006.05.11 16:11
|close
|1472
|100.00
|1.8742
|1.8681
|1.8746
|10000.00
|2217877.34
|2947
|2006.05.11 16:11
|buy
|1474
|100.00
|1.8746
|1.8695
|1.8760
|2948
|2006.05.11 16:11
|buy
|1475
|100.00
|1.8742
|1.8691
|1.8756
|2949
|2006.05.11 16:32
|t/p
|1475
|100.00
|1.8756
|1.8691
|1.8756
|14000.00
|2231877.34
|2950
|2006.05.11 16:32
|close
|1474
|100.00
|1.8756
|1.8695
|1.8760
|10000.00
|2241877.34
|2951
|2006.05.11 16:32
|buy
|1476
|100.00
|1.8760
|1.8709
|1.8774
|2952
|2006.05.11 16:35
|t/p
|1476
|100.00
|1.8774
|1.8709
|1.8774
|14000.00
|2255877.34
|2953
|2006.05.11 16:35
|buy
|1477
|100.00
|1.8778
|1.8727
|1.8792
|2954
|2006.05.11 16:36
|buy
|1478
|100.00
|1.8773
|1.8722
|1.8787
|2955
|2006.05.11 16:36
|t/p
|1478
|100.00
|1.8787
|1.8722
|1.8787
|14000.00
|2269877.34
|2956
|2006.05.11 16:36
|close
|1477
|100.00
|1.8787
|1.8727
|1.8792
|9000.00
|2278877.34
|2957
|2006.05.11 16:36
|buy
|1479
|100.00
|1.8791
|1.8740
|1.8805
|2958
|2006.05.11 16:37
|buy
|1480
|100.00
|1.8784
|1.8733
|1.8798
|2959
|2006.05.11 16:38
|t/p
|1480
|100.00
|1.8798
|1.8733
|1.8798
|14000.00
|2292877.34
|2960
|2006.05.11 16:38
|close
|1479
|100.00
|1.8798
|1.8740
|1.8805
|7000.00
|2299877.34
|2961
|2006.05.11 16:38
|buy
|1481
|100.00
|1.8802
|1.8751
|1.8816
|2962
|2006.05.11 16:38
|buy
|1482
|100.00
|1.8794
|1.8743
|1.8808
|2963
|2006.05.11 16:47
|t/p
|1482
|100.00
|1.8808
|1.8743
|1.8808
|14000.00
|2313877.34
|2964
|2006.05.11 16:47
|close
|1481
|100.00
|1.8808
|1.8751
|1.8816
|6000.00
|2319877.34
|2965
|2006.05.11 16:47
|buy
|1483
|100.00
|1.8812
|1.8761
|1.8826
|2966
|2006.05.11 16:48
|buy
|1484
|100.00
|1.8803
|1.8752
|1.8817
|2967
|2006.05.11 16:51
|buy
|1485
|100.00
|1.8799
|1.8748
|1.8813
|2968
|2006.05.11 16:53
|buy
|1486
|100.00
|1.8795
|1.8744
|1.8809
|2969
|2006.05.11 16:56
|buy
|1487
|100.00
|1.8791
|1.8740
|1.8805
|2970
|2006.05.11 17:35
|t/p
|1484
|100.00
|1.8817
|1.8752
|1.8817
|14000.00
|2333877.34
|2971
|2006.05.11 17:35
|t/p
|1485
|100.00
|1.8813
|1.8748
|1.8813
|14000.00
|2347877.34
|2972
|2006.05.11 17:35
|t/p
|1486
|100.00
|1.8809
|1.8744
|1.8809
|14000.00
|2361877.34
|2973
|2006.05.11 17:35
|t/p
|1487
|100.00
|1.8805
|1.8740
|1.8805
|14000.00
|2375877.34
|2974
|2006.05.11 17:35
|close
|1483
|100.00
|1.8822
|1.8761
|1.8826
|10000.00
|2385877.34
|2975
|2006.05.11 17:35
|buy
|1488
|100.00
|1.8826
|1.8775
|1.8840
|2976
|2006.05.11 17:35
|buy
|1489
|100.00
|1.8819
|1.8768
|1.8833
|2977
|2006.05.11 17:35
|buy
|1490
|100.00
|1.8815
|1.8764
|1.8829
|2978
|2006.05.11 17:35
|buy
|1491
|100.00
|1.8811
|1.8760
|1.8825
|2979
|2006.05.11 17:35
|buy
|1492
|100.00
|1.8807
|1.8756
|1.8821
|2980
|2006.05.11 17:37
|t/p
|1492
|100.00
|1.8821
|1.8756
|1.8821
|14000.00
|2399877.34
|2981
|2006.05.11 17:37
|close
|1491
|100.00
|1.8823
|1.8760
|1.8825
|12000.00
|2411877.34
|2982
|2006.05.11 17:37
|close
|1490
|100.00
|1.8823
|1.8764
|1.8829
|8000.00
|2419877.34
|2983
|2006.05.11 17:37
|close
|1489
|100.00
|1.8823
|1.8768
|1.8833
|4000.00
|2423877.34
|2984
|2006.05.11 17:37
|close
|1488
|100.00
|1.8823
|1.8775
|1.8840
|-3000.00
|2420877.34
|2985
|2006.05.11 17:37
|buy
|1493
|100.00
|1.8827
|1.8776
|1.8841
|2986
|2006.05.11 17:39
|buy
|1494
|100.00
|1.8822
|1.8771
|1.8836
|2987
|2006.05.11 17:54
|t/p
|1494
|100.00
|1.8836
|1.8771
|1.8836
|14000.00
|2434877.34
|2988
|2006.05.11 17:54
|close
|1493
|100.00
|1.8836
|1.8776
|1.8841
|9000.00
|2443877.34
|2989
|2006.05.11 17:54
|buy
|1495
|100.00
|1.8840
|1.8789
|1.8854
|2990
|2006.05.11 17:58
|t/p
|1495
|100.00
|1.8854
|1.8789
|1.8854
|14000.00
|2457877.34
|2991
|2006.05.11 17:58
|buy
|1496
|100.00
|1.8858
|1.8807
|1.8872
|2992
|2006.05.11 17:58
|buy
|1497
|100.00
|1.8854
|1.8803
|1.8868
|2993
|2006.05.11 17:59
|buy
|1498
|100.00
|1.8846
|1.8795
|1.8860
|2994
|2006.05.11 18:00
|buy
|1499
|100.00
|1.8843
|1.8792
|1.8857
|2995
|2006.05.11 18:18
|buy
|1500
|100.00
|1.8838
|1.8787
|1.8852
|2996
|2006.05.12 01:02
|t/p
|1500
|100.00
|1.8852
|1.8787
|1.8852
|13650.00
|2471527.34
|2997
|2006.05.12 01:02
|close
|1499
|100.00
|1.8852
|1.8792
|1.8857
|8650.00
|2480177.34
|2998
|2006.05.12 01:02
|close
|1498
|100.00
|1.8852
|1.8795
|1.8860
|5650.00
|2485827.34
|2999
|2006.05.12 01:02
|close
|1497
|100.00
|1.8852
|1.8803
|1.8868
|-2350.00
|2483477.34
|3000
|2006.05.12 01:02
|close
|1496
|100.00
|1.8852
|1.8807
|1.8872
|-6350.00
|2477127.34
|3001
|2006.05.12 08:15
|buy
|1501
|100.00
|1.8871
|1.8820
|1.8885
|3002
|2006.05.12 08:31
|buy
|1502
|100.00
|1.8867
|1.8816
|1.8881
|3003
|2006.05.12 08:34
|buy
|1503
|100.00
|1.8863
|1.8812
|1.8877
|3004
|2006.05.12 08:35
|buy
|1504
|100.00
|1.8858
|1.8807
|1.8872
|3005
|2006.05.12 08:35
|buy
|1505
|100.00
|1.8854
|1.8803
|1.8868
|3006
|2006.05.12 08:57
|t/p
|1505
|100.00
|1.8868
|1.8803
|1.8868
|14000.00
|2491127.34
|3007
|2006.05.12 08:57
|close
|1504
|100.00
|1.8868
|1.8807
|1.8872
|10000.00
|2501127.34
|3008
|2006.05.12 08:57
|close
|1503
|100.00
|1.8868
|1.8812
|1.8877
|5000.00
|2506127.34
|3009
|2006.05.12 08:57
|close
|1502
|100.00
|1.8868
|1.8816
|1.8881
|1000.00
|2507127.34
|3010
|2006.05.12 08:57
|close
|1501
|100.00
|1.8868
|1.8820
|1.8885
|-3000.00
|2504127.34
|3011
|2006.05.12 08:57
|buy
|1506
|100.00
|1.8872
|1.8821
|1.8886
|3012
|2006.05.12 08:58
|buy
|1507
|100.00
|1.8868
|1.8817
|1.8882
|3013
|2006.05.12 08:58
|buy
|1508
|100.00
|1.8864
|1.8813
|1.8878
|3014
|2006.05.12 08:59
|buy
|1509
|100.00
|1.8860
|1.8809
|1.8874
|3015
|2006.05.12 09:00
|buy
|1510
|100.00
|1.8856
|1.8805
|1.8870
|3016
|2006.05.12 09:19
|t/p
|1510
|100.00
|1.8870
|1.8805
|1.8870
|14000.00
|2518127.34
|3017
|2006.05.12 09:19
|close
|1509
|100.00
|1.8871
|1.8809
|1.8874
|11000.00
|2529127.34
|3018
|2006.05.12 09:19
|close
|1508
|100.00
|1.8871
|1.8813
|1.8878
|7000.00
|2536127.34
|3019
|2006.05.12 09:19
|close
|1507
|100.00
|1.8871
|1.8817
|1.8882
|3000.00
|2539127.34
|3020
|2006.05.12 09:19
|close
|1506
|100.00
|1.8871
|1.8821
|1.8886
|-1000.00
|2538127.34
|3021
|2006.05.12 09:19
|buy
|1511
|100.00
|1.8875
|1.8824
|1.8889
|3022
|2006.05.12 09:26
|t/p
|1511
|100.00
|1.8889
|1.8824
|1.8889
|14000.00
|2552127.34
|3023
|2006.05.12 09:26
|buy
|1512
|100.00
|1.8893
|1.8842
|1.8907
|3024
|2006.05.12 09:26
|buy
|1513
|100.00
|1.8889
|1.8838
|1.8903
|3025
|2006.05.12 09:26
|buy
|1514
|100.00
|1.8880
|1.8829
|1.8894
|3026
|2006.05.12 09:26
|t/p
|1514
|100.00
|1.8894
|1.8829
|1.8894
|14000.00
|2566127.34
|3027
|2006.05.12 09:26
|close
|1513
|100.00
|1.8894
|1.8838
|1.8903
|5000.00
|2571127.34
|3028
|2006.05.12 09:26
|close
|1512
|100.00
|1.8894
|1.8842
|1.8907
|1000.00
|2572127.34
|3029
|2006.05.12 09:26
|buy
|1515
|100.00
|1.8898
|1.8847
|1.8912
|3030
|2006.05.12 09:27
|buy
|1516
|100.00
|1.8894
|1.8843
|1.8908
|3031
|2006.05.12 09:29
|t/p
|1516
|100.00
|1.8908
|1.8843
|1.8908
|14000.00
|2586127.34
|3032
|2006.05.12 09:29
|close
|1515
|100.00
|1.8908
|1.8847
|1.8912
|10000.00
|2596127.34
|3033
|2006.05.12 09:29
|buy
|1517
|100.00
|1.8912
|1.8861
|1.8926
|3034
|2006.05.12 09:31
|buy
|1518
|100.00
|1.8908
|1.8857
|1.8922
|3035
|2006.05.12 09:33
|buy
|1519
|100.00
|1.8904
|1.8853
|1.8918
|3036
|2006.05.12 09:35
|buy
|1520
|100.00
|1.8899
|1.8848
|1.8913
|3037
|2006.05.12 09:36
|buy
|1521
|100.00
|1.8891
|1.8840
|1.8905
|3038
|2006.05.12 09:38
|t/p
|1521
|100.00
|1.8905
|1.8840
|1.8905
|14000.00
|2610127.34
|3039
|2006.05.12 09:38
|close
|1520
|100.00
|1.8905
|1.8848
|1.8913
|6000.00
|2616127.34
|3040
|2006.05.12 09:38
|close
|1519
|100.00
|1.8905
|1.8853
|1.8918
|1000.00
|2617127.34
|3041
|2006.05.12 09:38
|close
|1518
|100.00
|1.8905
|1.8857
|1.8922
|-3000.00
|2614127.34
|3042
|2006.05.12 09:38
|close
|1517
|100.00
|1.8905
|1.8861
|1.8926
|-7000.00
|2607127.34
|3043
|2006.05.12 09:38
|buy
|1522
|100.00
|1.8909
|1.8858
|1.8923
|3044
|2006.05.12 09:38
|buy
|1523
|100.00
|1.8904
|1.8853
|1.8918
|3045
|2006.05.12 09:38
|buy
|1524
|100.00
|1.8894
|1.8843
|1.8908
|3046
|2006.05.12 09:39
|buy
|1525
|100.00
|1.8888
|1.8837
|1.8902
|3047
|2006.05.12 09:49
|t/p
|1525
|100.00
|1.8902
|1.8837
|1.8902
|14000.00
|2621127.34
|3048
|2006.05.12 09:49
|close
|1524
|100.00
|1.8902
|1.8843
|1.8908
|8000.00
|2629127.34
|3049
|2006.05.12 09:49
|close
|1523
|100.00
|1.8902
|1.8853
|1.8918
|-2000.00
|2627127.34
|3050
|2006.05.12 09:49
|close
|1522
|100.00
|1.8902
|1.8858
|1.8923
|-7000.00
|2620127.34
|3051
|2006.05.12 09:49
|buy
|1526
|100.00
|1.8906
|1.8855
|1.8920
|3052
|2006.05.12 09:49
|buy
|1527
|100.00
|1.8902
|1.8851
|1.8916
|3053
|2006.05.12 09:49
|buy
|1528
|100.00
|1.8898
|1.8847
|1.8912
|3054
|2006.05.12 10:20
|t/p
|1528
|100.00
|1.8912
|1.8847
|1.8912
|14000.00
|2634127.34
|3055
|2006.05.12 10:20
|close
|1527
|100.00
|1.8912
|1.8851
|1.8916
|10000.00
|2644127.34
|3056
|2006.05.12 10:20
|close
|1526
|100.00
|1.8912
|1.8855
|1.8920
|6000.00
|2650127.34
|3057
|2006.05.12 10:20
|buy
|1529
|100.00
|1.8916
|1.8865
|1.8930
|3058
|2006.05.12 10:20
|buy
|1530
|100.00
|1.8912
|1.8861
|1.8926
|3059
|2006.05.12 10:24
|buy
|1531
|100.00
|1.8908
|1.8857
|1.8922
|3060
|2006.05.12 10:59
|t/p
|1531
|100.00
|1.8922
|1.8857
|1.8922
|14000.00
|2664127.34
|3061
|2006.05.12 10:59
|close
|1530
|100.00
|1.8922
|1.8861
|1.8926
|10000.00
|2674127.34
|3062
|2006.05.12 10:59
|close
|1529
|100.00
|1.8922
|1.8865
|1.8930
|6000.00
|2680127.34
|3063
|2006.05.12 10:59
|buy
|1532
|100.00
|1.8926
|1.8875
|1.8940
|3064
|2006.05.12 10:59
|buy
|1533
|100.00
|1.8921
|1.8870
|1.8935
|3065
|2006.05.12 11:09
|buy
|1534
|100.00
|1.8917
|1.8866
|1.8931
|3066
|2006.05.12 11:16
|t/p
|1534
|100.00
|1.8931
|1.8866
|1.8931
|14000.00
|2694127.34
|3067
|2006.05.12 11:16
|close
|1533
|100.00
|1.8931
|1.8870
|1.8935
|10000.00
|2704127.34
|3068
|2006.05.12 11:16
|close
|1532
|100.00
|1.8931
|1.8875
|1.8940
|5000.00
|2709127.34
|3069
|2006.05.12 11:16
|buy
|1535
|100.00
|1.8935
|1.8884
|1.8949
|3070
|2006.05.12 11:17
|buy
|1536
|100.00
|1.8931
|1.8880
|1.8945
|3071
|2006.05.12 11:25
|buy
|1537
|100.00
|1.8927
|1.8876
|1.8941
|3072
|2006.05.12 11:30
|t/p
|1537
|100.00
|1.8941
|1.8876
|1.8941
|14000.00
|2723127.34
|3073
|2006.05.12 11:30
|close
|1536
|100.00
|1.8942
|1.8880
|1.8945
|11000.00
|2734127.34
|3074
|2006.05.12 11:30
|close
|1535
|100.00
|1.8942
|1.8884
|1.8949
|7000.00
|2741127.34
|3075
|2006.05.12 11:30
|buy
|1538
|100.00
|1.8946
|1.8895
|1.8960
|3076
|2006.05.12 11:32
|buy
|1539
|100.00
|1.8942
|1.8891
|1.8956
|3077
|2006.05.12 11:33
|buy
|1540
|100.00
|1.8937
|1.8886
|1.8951
|3078
|2006.05.12 11:34
|t/p
|1540
|100.00
|1.8951
|1.8886
|1.8951
|14000.00
|2755127.34
|3079
|2006.05.12 11:34
|close
|1539
|100.00
|1.8952
|1.8891
|1.8956
|10000.00
|2765127.34
|3080
|2006.05.12 11:34
|close
|1538
|100.00
|1.8952
|1.8895
|1.8960
|6000.00
|2771127.34
|3081
|2006.05.12 11:34
|buy
|1541
|100.00
|1.8956
|1.8905
|1.8970
|3082
|2006.05.12 11:35
|buy
|1542
|100.00
|1.8948
|1.8897
|1.8962
|3083
|2006.05.12 11:37
|t/p
|1542
|100.00
|1.8962
|1.8897
|1.8962
|14000.00
|2785127.34
|3084
|2006.05.12 11:37
|close
|1541
|100.00
|1.8962
|1.8905
|1.8970
|6000.00
|2791127.34
|3085
|2006.05.12 11:37
|buy
|1543
|100.00
|1.8966
|1.8915
|1.8980
|3086
|2006.05.12 11:37
|buy
|1544
|100.00
|1.8961
|1.8910
|1.8975
|3087
|2006.05.12 11:40
|t/p
|1544
|100.00
|1.8975
|1.8910
|1.8975
|14000.00
|2805127.34
|3088
|2006.05.12 11:40
|close
|1543
|100.00
|1.8976
|1.8915
|1.8980
|10000.00
|2815127.34
|3089
|2006.05.12 11:40
|buy
|1545
|100.00
|1.8980
|1.8929
|1.8994
|3090
|2006.05.12 11:41
|t/p
|1545
|100.00
|1.8994
|1.8929
|1.8994
|14000.00
|2829127.34
|3091
|2006.05.12 11:41
|buy
|1546
|100.00
|1.9000
|1.8949
|1.9014
|3092
|2006.05.12 11:41
|buy
|1547
|100.00
|1.8994
|1.8943
|1.9008
|3093
|2006.05.12 11:42
|buy
|1548
|100.00
|1.8990
|1.8939
|1.9004
|3094
|2006.05.12 11:44
|buy
|1549
|100.00
|1.8986
|1.8935
|1.9000
|3095
|2006.05.12 11:49
|buy
|1550
|100.00
|1.8983
|1.8932
|1.8997
|3096
|2006.05.12 13:59
|s/l
|1546
|100.00
|1.8949
|1.8949
|1.9014
|-51000.00
|2778127.34
|3097
|2006.05.12 13:59
|close
|1550
|100.00
|1.8947
|1.8932
|1.8997
|-36000.00
|2742127.34
|3098
|2006.05.12 13:59
|close
|1549
|100.00
|1.8947
|1.8935
|1.9000
|-39000.00
|2703127.34
|3099
|2006.05.12 13:59
|close
|1548
|100.00
|1.8947
|1.8939
|1.9004
|-43000.00
|2660127.34
|3100
|2006.05.12 13:59
|close
|1547
|100.00
|1.8947
|1.8943
|1.9008
|-47000.00
|2613127.34
|3101
|2006.05.12 13:59
|buy
|1551
|100.00
|1.8951
|1.8900
|1.8965
|3102
|2006.05.12 14:12
|t/p
|1551
|100.00
|1.8965
|1.8900
|1.8965
|14000.00
|2627127.34
|3103
|2006.05.12 14:12
|buy
|1552
|100.00
|1.8970
|1.8919
|1.8984
|3104
|2006.05.12 14:12
|buy
|1553
|100.00
|1.8966
|1.8915
|1.8980
|3105
|2006.05.12 14:12
|buy
|1554
|100.00
|1.8962
|1.8911
|1.8976
|3106
|2006.05.12 14:18
|buy
|1555
|100.00
|1.8958
|1.8907
|1.8972
|3107
|2006.05.12 14:19
|buy
|1556
|100.00
|1.8954
|1.8903
|1.8968
|3108
|2006.05.12 14:30
|s/l
|1552
|100.00
|1.8919
|1.8919
|1.8984
|-51000.00
|2576127.34
|3109
|2006.05.12 14:30
|close
|1556
|100.00
|1.8919
|1.8903
|1.8968
|-35000.00
|2541127.34
|3110
|2006.05.12 14:30
|close
|1555
|100.00
|1.8919
|1.8907
|1.8972
|-39000.00
|2502127.34
|3111
|2006.05.12 14:30
|close
|1554
|100.00
|1.8919
|1.8911
|1.8976
|-43000.00
|2459127.34
|3112
|2006.05.12 14:30
|close
|1553
|100.00
|1.8919
|1.8915
|1.8980
|-47000.00
|2412127.34
|3113
|2006.05.12 14:30
|buy
|1557
|100.00
|1.8923
|1.8872
|1.8937
|3114
|2006.05.12 14:30
|t/p
|1557
|100.00
|1.8937
|1.8872
|1.8937
|14000.00
|2426127.34
|3115
|2006.05.12 14:30
|buy
|1558
|100.00
|1.8945
|1.8894
|1.8959
|3116
|2006.05.12 14:30
|buy
|1559
|100.00
|1.8938
|1.8887
|1.8952
|3117
|2006.05.12 14:30
|buy
|1560
|100.00
|1.8932
|1.8881
|1.8946
|3118
|2006.05.12 14:30
|buy
|1561
|100.00
|1.8918
|1.8867
|1.8932
|3119
|2006.05.12 14:30
|buy
|1562
|100.00
|1.8913
|1.8862
|1.8927
|3120
|2006.05.12 14:30
|s/l
|1558
|100.00
|1.8894
|1.8894
|1.8959
|-51000.00
|2375127.34
|3121
|2006.05.12 14:30
|close
|1562
|100.00
|1.8891
|1.8862
|1.8927
|-22000.00
|2353127.34
|3122
|2006.05.12 14:30
|close
|1561
|100.00
|1.8891
|1.8867
|1.8932
|-27000.00
|2326127.34
|3123
|2006.05.12 14:30
|close
|1560
|100.00
|1.8891
|1.8881
|1.8946
|-41000.00
|2285127.34
|3124
|2006.05.12 14:30
|close
|1559
|100.00
|1.8891
|1.8887
|1.8952
|-47000.00
|2238127.34
|3125
|2006.05.12 14:30
|buy
|1563
|100.00
|1.8895
|1.8844
|1.8909
|3126
|2006.05.12 14:30
|t/p
|1563
|100.00
|1.8909
|1.8844
|1.8909
|14000.00
|2252127.34
|3127
|2006.05.12 14:30
|buy
|1564
|100.00
|1.8913
|1.8862
|1.8927
|3128
|2006.05.12 14:30
|buy
|1565
|100.00
|1.8900
|1.8849
|1.8914
|3129
|2006.05.12 14:31
|buy
|1566
|100.00
|1.8894
|1.8843
|1.8908
|3130
|2006.05.12 14:31
|buy
|1567
|100.00
|1.8889
|1.8838
|1.8903
|3131
|2006.05.12 14:31
|buy
|1568
|100.00
|1.8883
|1.8832
|1.8897
|3132
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1564
|100.00
|1.8927
|1.8862
|1.8927
|14000.00
|2266127.34
|3133
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1565
|100.00
|1.8914
|1.8849
|1.8914
|14000.00
|2280127.34
|3134
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1566
|100.00
|1.8908
|1.8843
|1.8908
|14000.00
|2294127.34
|3135
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1567
|100.00
|1.8903
|1.8838
|1.8903
|14000.00
|2308127.34
|3136
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1568
|100.00
|1.8897
|1.8832
|1.8897
|14000.00
|2322127.34
|3137
|2006.05.12 14:32
|buy
|1569
|100.00
|1.8935
|1.8884
|1.8949
|3138
|2006.05.12 14:32
|buy
|1570
|100.00
|1.8931
|1.8880
|1.8945
|3139
|2006.05.12 14:32
|buy
|1571
|100.00
|1.8925
|1.8874
|1.8939
|3140
|2006.05.12 14:32
|buy
|1572
|100.00
|1.8917
|1.8866
|1.8931
|3141
|2006.05.12 14:32
|buy
|1573
|100.00
|1.8912
|1.8861
|1.8926
|3142
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1573
|100.00
|1.8926
|1.8861
|1.8926
|14000.00
|2336127.34
|3143
|2006.05.12 14:32
|close
|1572
|100.00
|1.8927
|1.8866
|1.8931
|10000.00
|2346127.34
|3144
|2006.05.12 14:32
|close
|1571
|100.00
|1.8927
|1.8874
|1.8939
|2000.00
|2348127.34
|3145
|2006.05.12 14:32
|close
|1570
|100.00
|1.8927
|1.8880
|1.8945
|-4000.00
|2344127.34
|3146
|2006.05.12 14:32
|close
|1569
|100.00
|1.8927
|1.8884
|1.8949
|-8000.00
|2336127.34
|3147
|2006.05.12 14:32
|buy
|1574
|100.00
|1.8931
|1.8880
|1.8945
|3148
|2006.05.12 14:32
|buy
|1575
|100.00
|1.8926
|1.8875
|1.8940
|3149
|2006.05.12 14:32
|buy
|1576
|100.00
|1.8922
|1.8871
|1.8936
|3150
|2006.05.12 14:32
|buy
|1577
|100.00
|1.8914
|1.8863
|1.8928
|3151
|2006.05.12 14:32
|buy
|1578
|100.00
|1.8908
|1.8857
|1.8922
|3152
|2006.05.12 14:32
|s/l
|1574
|100.00
|1.8880
|1.8880
|1.8945
|-51000.00
|2285127.34
|3153
|2006.05.12 14:32
|s/l
|1575
|100.00
|1.8875
|1.8875
|1.8940
|-51000.00
|2234127.34
|3154
|2006.05.12 14:32
|close
|1578
|100.00
|1.8875
|1.8857
|1.8922
|-33000.00
|2201127.34
|3155
|2006.05.12 14:32
|close
|1577
|100.00
|1.8875
|1.8863
|1.8928
|-39000.00
|2162127.34
|3156
|2006.05.12 14:32
|close
|1576
|100.00
|1.8875
|1.8871
|1.8936
|-47000.00
|2115127.34
|3157
|2006.05.12 14:32
|buy
|1579
|100.00
|1.8879
|1.8828
|1.8893
|3158
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1579
|100.00
|1.8893
|1.8828
|1.8893
|14000.00
|2129127.34
|3159
|2006.05.12 14:32
|buy
|1580
|100.00
|1.8925
|1.8874
|1.8939
|3160
|2006.05.12 14:33
|buy
|1581
|100.00
|1.8917
|1.8866
|1.8931
|3161
|2006.05.12 14:33
|buy
|1582
|100.00
|1.8911
|1.8860
|1.8925
|3162
|2006.05.12 14:33
|buy
|1583
|100.00
|1.8903
|1.8852
|1.8917
|3163
|2006.05.12 14:34
|buy
|1584
|100.00
|1.8899
|1.8848
|1.8913
|3164
|2006.05.12 14:44
|t/p
|1584
|100.00
|1.8913
|1.8848
|1.8913
|14000.00
|2143127.34
|3165
|2006.05.12 14:44
|close
|1583
|100.00
|1.8913
|1.8852
|1.8917
|10000.00
|2153127.34
|3166
|2006.05.12 14:44
|close
|1582
|100.00
|1.8913
|1.8860
|1.8925
|2000.00
|2155127.34
|3167
|2006.05.12 14:44
|close
|1581
|100.00
|1.8913
|1.8866
|1.8931
|-4000.00
|2151127.34
|3168
|2006.05.12 14:44
|close
|1580
|100.00
|1.8913
|1.8874
|1.8939
|-12000.00
|2139127.34
|3169
|2006.05.12 14:44
|buy
|1585
|100.00
|1.8917
|1.8866
|1.8931
|3170
|2006.05.12 14:44
|buy
|1586
|100.00
|1.8913
|1.8862
|1.8927
|3171
|2006.05.12 14:44
|buy
|1587
|100.00
|1.8909
|1.8858
|1.8923
|3172
|2006.05.12 14:44
|buy
|1588
|100.00
|1.8902
|1.8851
|1.8916
|3173
|2006.05.12 14:45
|t/p
|1587
|100.00
|1.8923
|1.8858
|1.8923
|14000.00
|2153127.34
|3174
|2006.05.12 14:45
|t/p
|1588
|100.00
|1.8916
|1.8851
|1.8916
|14000.00
|2167127.34
|3175
|2006.05.12 14:45
|close
|1586
|100.00
|1.8926
|1.8862
|1.8927
|13000.00
|2180127.34
|3176
|2006.05.12 14:45
|close
|1585
|100.00
|1.8926
|1.8866
|1.8931
|9000.00
|2189127.34
|3177
|2006.05.12 17:00
|sell
|1589
|0.10
|1.8901
|1.8952
|1.8887
|3178
|2006.05.12 17:00
|sell
|1590
|0.20
|1.8904
|1.8955
|1.8890
|3179
|2006.05.12 17:02
|sell
|1591
|0.40
|1.8910
|1.8961
|1.8896
|3180
|2006.05.12 17:03
|sell
|1592
|0.80
|1.8919
|1.8970
|1.8905
|3181
|2006.05.12 17:03
|sell
|1593
|1.60
|1.8923
|1.8974
|1.8909
|3182
|2006.05.12 17:24
|t/p
|1593
|1.60
|1.8909
|1.8974
|1.8909
|224.00
|2189351.34
|3183
|2006.05.12 17:24
|close
|1592
|0.80
|1.8908
|1.8970
|1.8905
|88.00
|2189439.34
|3184
|2006.05.12 17:24
|close
|1591
|0.40
|1.8908
|1.8961
|1.8896
|8.00
|2189447.34
|3185
|2006.05.12 17:24
|close
|1590
|0.20
|1.8908
|1.8955
|1.8890
|-8.00
|2189439.34
|3186
|2006.05.12 17:24
|close
|1589
|0.10
|1.8908
|1.8952
|1.8887
|-7.00
|2189432.34
|3187
|2006.05.12 17:24
|sell
|1594
|0.10
|1.8904
|1.8955
|1.8890
|3188
|2006.05.12 17:24
|sell
|1595
|0.20
|1.8908
|1.8959
|1.8894
|3189
|2006.05.12 17:32
|t/p
|1595
|0.20
|1.8894
|1.8959
|1.8894
|28.00
|2189460.34
|3190
|2006.05.12 17:32
|close
|1594
|0.10
|1.8893
|1.8955
|1.8890
|11.00
|2189471.34
|3191
|2006.05.12 17:32
|sell
|1596
|0.10
|1.8889
|1.8940
|1.8875
|3192
|2006.05.12 17:32
|sell
|1597
|0.20
|1.8893
|1.8944
|1.8879
|3193
|2006.05.12 17:32
|sell
|1598
|0.40
|1.8899
|1.8950
|1.8885
|3194
|2006.05.12 17:33
|t/p
|1598
|0.40
|1.8885
|1.8950
|1.8885
|56.00
|2189527.34
|3195
|2006.05.12 17:33
|close
|1597
|0.20
|1.8885
|1.8944
|1.8879
|16.00
|2189543.34
|3196
|2006.05.12 17:33
|close
|1596
|0.10
|1.8885
|1.8940
|1.8875
|4.00
|2189547.34
|3197
|2006.05.12 17:33
|sell
|1599
|0.10
|1.8881
|1.8932
|1.8867
|3198
|2006.05.12 17:33
|sell
|1600
|0.20
|1.8884
|1.8935
|1.8870
|3199
|2006.05.12 17:33
|sell
|1601
|0.40
|1.8889
|1.8940
|1.8875
|3200
|2006.05.12 17:41
|sell
|1602
|0.80
|1.8896
|1.8947
|1.8882
|3201
|2006.05.12 17:44
|sell
|1603
|1.60
|1.8904
|1.8955
|1.8890
|3202
|2006.05.12 18:29
|t/p
|1603
|1.60
|1.8890
|1.8955
|1.8890
|224.00
|2189771.34
|3203
|2006.05.12 18:29
|close
|1602
|0.80
|1.8890
|1.8947
|1.8882
|48.00
|2189819.34
|3204
|2006.05.12 18:29
|close
|1601
|0.40
|1.8890
|1.8940
|1.8875
|-4.00
|2189815.34
|3205
|2006.05.12 18:29
|close
|1600
|0.20
|1.8890
|1.8935
|1.8870
|-12.00
|2189803.34
|3206
|2006.05.12 18:29
|close
|1599
|0.10
|1.8890
|1.8932
|1.8867
|-9.00
|2189794.34
|3207
|2006.05.15 00:00
|buy
|1604
|100.00
|1.8968
|1.8917
|1.8982
|3208
|2006.05.15 00:11
|t/p
|1604
|100.00
|1.8982
|1.8917
|1.8982
|14000.00
|2203794.34
|3209
|2006.05.15 00:11
|buy
|1605
|100.00
|1.8986
|1.8935
|1.9000
|3210
|2006.05.15 02:02
|buy
|1606
|100.00
|1.8981
|1.8930
|1.8995
|3211
|2006.05.15 02:06
|buy
|1607
|100.00
|1.8975
|1.8924
|1.8989
|3212
|2006.05.15 02:09
|buy
|1608
|100.00
|1.8971
|1.8920
|1.8985
|3213
|2006.05.15 02:19
|buy
|1609
|100.00
|1.8967
|1.8916
|1.8981
|3214
|2006.05.15 02:35
|s/l
|1605
|100.00
|1.8935
|1.8935
|1.9000
|-51000.00
|2152794.34
|3215
|2006.05.15 02:35
|close
|1609
|100.00
|1.8935
|1.8916
|1.8981
|-32000.00
|2120794.34
|3216
|2006.05.15 02:35
|close
|1608
|100.00
|1.8935
|1.8920
|1.8985
|-36000.00
|2084794.34
|3217
|2006.05.15 02:35
|close
|1607
|100.00
|1.8935
|1.8924
|1.8989
|-40000.00
|2044794.34
|3218
|2006.05.15 02:35
|close
|1606
|100.00
|1.8935
|1.8930
|1.8995
|-46000.00
|1998794.34
|3219
|2006.05.15 07:00
|sell
|1610
|0.10
|1.8961
|1.9012
|1.8947
|3220
|2006.05.15 07:26
|sell
|1611
|0.20
|1.8964
|1.9015
|1.8950
|3221
|2006.05.15 08:24
|t/p
|1611
|0.20
|1.8950
|1.9015
|1.8950
|28.00
|1998822.34
|3222
|2006.05.15 08:24
|close
|1610
|0.10
|1.8950
|1.9012
|1.8947
|11.00
|1998833.34
|3223
|2006.05.15 08:30
|sell
|1612
|0.10
|1.8924
|1.8975
|1.8910
|3224
|2006.05.15 08:40
|sell
|1613
|0.20
|1.8932
|1.8983
|1.8918
|3225
|2006.05.15 08:48
|sell
|1614
|0.40
|1.8936
|1.8987
|1.8922
|3226
|2006.05.15 08:50
|sell
|1615
|0.80
|1.8940
|1.8991
|1.8926
|3227
|2006.05.15 08:51
|sell
|1616
|1.60
|1.8943
|1.8994
|1.8929
|3228
|2006.05.15 09:03
|t/p
|1616
|1.60
|1.8929
|1.8994
|1.8929
|224.00
|1999057.34
|3229
|2006.05.15 09:03
|close
|1615
|0.80
|1.8929
|1.8991
|1.8926
|88.00
|1999145.34
|3230
|2006.05.15 09:03
|close
|1614
|0.40
|1.8929
|1.8987
|1.8922
|28.00
|1999173.34
|3231
|2006.05.15 09:03
|close
|1613
|0.20
|1.8929
|1.8983
|1.8918
|6.00
|1999179.34
|3232
|2006.05.15 09:03
|close
|1612
|0.10
|1.8929
|1.8975
|1.8910
|-5.00
|1999174.34
|3233
|2006.05.15 09:03
|sell
|1617
|0.10
|1.8925
|1.8976
|1.8911
|3234
|2006.05.15 09:03
|sell
|1618
|0.20
|1.8929
|1.8980
|1.8915
|3235
|2006.05.15 09:03
|sell
|1619
|0.40
|1.8933
|1.8984
|1.8919
|3236
|2006.05.15 09:08
|t/p
|1619
|0.40
|1.8919
|1.8984
|1.8919
|56.00
|1999230.34
|3237
|2006.05.15 09:08
|close
|1618
|0.20
|1.8919
|1.8980
|1.8915
|20.00
|1999250.34
|3238
|2006.05.15 09:08
|close
|1617
|0.10
|1.8919
|1.8976
|1.8911
|6.00
|1999256.34
|3239
|2006.05.15 09:08
|sell
|1620
|0.10
|1.8915
|1.8966
|1.8901
|3240
|2006.05.15 09:19
|sell
|1621
|0.20
|1.8919
|1.8970
|1.8905
|3241
|2006.05.15 09:28
|sell
|1622
|0.40
|1.8922
|1.8973
|1.8908
|3242
|2006.05.15 09:29
|sell
|1623
|0.80
|1.8927
|1.8978
|1.8913
|3243
|2006.05.15 09:30
|sell
|1624
|1.60
|1.8932
|1.8983
|1.8918
|3244
|2006.05.15 09:55
|t/p
|1624
|1.60
|1.8918
|1.8983
|1.8918
|224.00
|1999480.34
|3245
|2006.05.15 09:55
|close
|1623
|0.80
|1.8917
|1.8978
|1.8913
|80.00
|1999560.34
|3246
|2006.05.15 09:55
|close
|1622
|0.40
|1.8917
|1.8973
|1.8908
|20.00
|1999580.34
|3247
|2006.05.15 09:55
|close
|1621
|0.20
|1.8917
|1.8970
|1.8905
|4.00
|1999584.34
|3248
|2006.05.15 09:55
|close
|1620
|0.10
|1.8917
|1.8966
|1.8901
|-2.00
|1999582.34
|3249
|2006.05.15 09:55
|sell
|1625
|0.10
|1.8913
|1.8964
|1.8899
|3250
|2006.05.15 10:00
|t/p
|1625
|0.10
|1.8899
|1.8964
|1.8899
|14.00
|1999596.34
|3251
|2006.05.15 10:00
|sell
|1626
|0.10
|1.8893
|1.8944
|1.8879
|3252
|2006.05.15 10:01
|sell
|1627
|0.20
|1.8897
|1.8948
|1.8883
|3253
|2006.05.15 10:06
|t/p
|1627
|0.20
|1.8883
|1.8948
|1.8883
|28.00
|1999624.34
|3254
|2006.05.15 10:06
|close
|1626
|0.10
|1.8882
|1.8944
|1.8879
|11.00
|1999635.34
|3255
|2006.05.15 10:06
|sell
|1628
|0.10
|1.8878
|1.8929
|1.8864
|3256
|2006.05.15 10:08
|t/p
|1628
|0.10
|1.8864
|1.8929
|1.8864
|14.00
|1999649.34
|3257
|2006.05.15 10:08
|sell
|1629
|0.10
|1.8860
|1.8911
|1.8846
|3258
|2006.05.15 10:08
|sell
|1630
|0.20
|1.8863
|1.8914
|1.8849
|3259
|2006.05.15 10:09
|sell
|1631
|0.40
|1.8867
|1.8918
|1.8853
|3260
|2006.05.15 10:10
|sell
|1632
|0.80
|1.8879
|1.8930
|1.8865
|3261
|2006.05.15 10:10
|sell
|1633
|1.60
|1.8882
|1.8933
|1.8868
|3262
|2006.05.15 10:13
|t/p
|1633
|1.60
|1.8868
|1.8933
|1.8868
|224.00
|1999873.34
|3263
|2006.05.15 10:13
|close
|1632
|0.80
|1.8868
|1.8930
|1.8865
|88.00
|1999961.34
|3264
|2006.05.15 10:13
|close
|1631
|0.40
|1.8868
|1.8918
|1.8853
|-4.00
|1999957.34
|3265
|2006.05.15 10:13
|close
|1630
|0.20
|1.8868
|1.8914
|1.8849
|-10.00
|1999947.34
|3266
|2006.05.15 10:13
|close
|1629
|0.10
|1.8868
|1.8911
|1.8846
|-8.00
|1999939.34
|3267
|2006.05.15 10:13
|sell
|1634
|0.10
|1.8864
|1.8915
|1.8850
|3268
|2006.05.15 10:19
|t/p
|1634
|0.10
|1.8850
|1.8915
|1.8850
|14.00
|1999953.34
|3269
|2006.05.15 10:19
|sell
|1635
|0.10
|1.8846
|1.8897
|1.8832
|3270
|2006.05.15 10:34
|sell
|1636
|0.20
|1.8858
|1.8909
|1.8844
|3271
|2006.05.15 10:35
|sell
|1637
|0.40
|1.8861
|1.8912
|1.8847
|3272
|2006.05.15 10:43
|t/p
|1637
|0.40
|1.8847
|1.8912
|1.8847
|56.00
|2000009.34
|3273
|2006.05.15 10:43
|close
|1636
|0.20
|1.8847
|1.8909
|1.8844
|22.00
|2000031.34
|3274
|2006.05.15 10:43
|close
|1635
|0.10
|1.8847
|1.8897
|1.8832
|-1.00
|2000030.34
|3275
|2006.05.15 10:43
|sell
|1638
|0.10
|1.8843
|1.8894
|1.8829
|3276
|2006.05.15 10:45
|sell
|1639
|0.20
|1.8850
|1.8901
|1.8836
|3277
|2006.05.15 10:46
|sell
|1640
|0.40
|1.8854
|1.8905
|1.8840
|3278
|2006.05.15 10:47
|sell
|1641
|0.80
|1.8859
|1.8910
|1.8845
|3279
|2006.05.15 11:01
|sell
|1642
|1.60
|1.8862
|1.8913
|1.8848
|3280
|2006.05.15 11:18
|t/p
|1642
|1.60
|1.8848
|1.8913
|1.8848
|224.00
|2000254.34
|3281
|2006.05.15 11:18
|close
|1641
|0.80
|1.8848
|1.8910
|1.8845
|88.00
|2000342.34
|3282
|2006.05.15 11:18
|close
|1640
|0.40
|1.8848
|1.8905
|1.8840
|24.00
|2000366.34
|3283
|2006.05.15 11:18
|close
|1639
|0.20
|1.8848
|1.8901
|1.8836
|4.00
|2000370.34
|3284
|2006.05.15 11:18
|close
|1638
|0.10
|1.8848
|1.8894
|1.8829
|-5.00
|2000365.34
|3285
|2006.05.15 11:18
|sell
|1643
|0.10
|1.8844
|1.8895
|1.8830
|3286
|2006.05.15 11:40
|sell
|1644
|0.20
|1.8849
|1.8900
|1.8835
|3287
|2006.05.15 12:30
|t/p
|1644
|0.20
|1.8835
|1.8900
|1.8835
|28.00
|2000393.34
|3288
|2006.05.15 12:30
|close
|1643
|0.10
|1.8834
|1.8895
|1.8830
|10.00
|2000403.34
|3289
|2006.05.15 12:30
|sell
|1645
|0.10
|1.8830
|1.8881
|1.8816
|3290
|2006.05.15 12:33
|sell
|1646
|0.20
|1.8834
|1.8885
|1.8820
|3291
|2006.05.15 12:41
|t/p
|1646
|0.20
|1.8820
|1.8885
|1.8820
|28.00
|2000431.34
|3292
|2006.05.15 12:41
|close
|1645
|0.10
|1.8820
|1.8881
|1.8816
|10.00
|2000441.34
|3293
|2006.05.15 12:41
|sell
|1647
|0.10
|1.8816
|1.8867
|1.8802
|3294
|2006.05.15 12:53
|t/p
|1647
|0.10
|1.8802
|1.8867
|1.8802
|14.00
|2000455.34
|3295
|2006.05.15 12:53
|sell
|1648
|0.10
|1.8798
|1.8849
|1.8784
|3296
|2006.05.15 12:53
|sell
|1649
|0.20
|1.8802
|1.8853
|1.8788
|3297
|2006.05.15 13:05
|sell
|1650
|0.40
|1.8806
|1.8857
|1.8792
|3298
|2006.05.15 13:09
|sell
|1651
|0.80
|1.8810
|1.8861
|1.8796
|3299
|2006.05.15 13:10
|sell
|1652
|1.60
|1.8814
|1.8865
|1.8800
|3300
|2006.05.15 14:24
|s/l
|1648
|0.10
|1.8849
|1.8849
|1.8784
|-51.00
|2000404.34
|3301
|2006.05.15 14:24
|close
|1652
|1.60
|1.8849
|1.8865
|1.8800
|-560.00
|1999844.34
|3302
|2006.05.15 14:24
|close
|1651
|0.80
|1.8849
|1.8861
|1.8796
|-312.00
|1999532.34
|3303
|2006.05.15 14:24
|close
|1650
|0.40
|1.8849
|1.8857
|1.8792
|-172.00
|1999360.34
|3304
|2006.05.15 14:24
|close
|1649
|0.20
|1.8849
|1.8853
|1.8788
|-94.00
|1999266.34
|3305
|2006.05.15 14:24
|sell
|1653
|0.10
|1.8845
|1.8896
|1.8831
|3306
|2006.05.15 14:25
|sell
|1654
|0.20
|1.8849
|1.8900
|1.8835
|3307
|2006.05.15 14:26
|sell
|1655
|0.40
|1.8854
|1.8905
|1.8840
|3308
|2006.05.15 14:30
|sell
|1656
|0.80
|1.8858
|1.8909
|1.8844
|3309
|2006.05.15 14:30
|sell
|1657
|1.60
|1.8862
|1.8913
|1.8848
|3310
|2006.05.15 14:32
|t/p
|1657
|1.60
|1.8848
|1.8913
|1.8848
|224.00
|1999490.34
|3311
|2006.05.15 14:32
|close
|1656
|0.80
|1.8845
|1.8909
|1.8844
|104.00
|1999594.34
|3312
|2006.05.15 14:32
|close
|1655
|0.40
|1.8845
|1.8905
|1.8840
|36.00
|1999630.34
|3313
|2006.05.15 14:32
|close
|1654
|0.20
|1.8845
|1.8900
|1.8835
|8.00
|1999638.34
|3314
|2006.05.15 14:32
|close
|1653
|0.10
|1.8845
|1.8896
|1.8831
|0.00
|1999638.34
|3315
|2006.05.15 14:32
|sell
|1658
|0.10
|1.8841
|1.8892
|1.8827
|3316
|2006.05.15 14:32
|sell
|1659
|0.20
|1.8845
|1.8896
|1.8831
|3317
|2006.05.15 14:32
|sell
|1660
|0.40
|1.8849
|1.8900
|1.8835
|3318
|2006.05.15 14:32
|sell
|1661
|0.80
|1.8853
|1.8904
|1.8839
|3319
|2006.05.15 15:00
|sell
|1662
|1.60
|1.8857
|1.8908
|1.8843
|3320
|2006.05.15 15:05
|t/p
|1662
|1.60
|1.8843
|1.8908
|1.8843
|224.00
|1999862.34
|3321
|2006.05.15 15:05
|close
|1661
|0.80
|1.8843
|1.8904
|1.8839
|80.00
|1999942.34
|3322
|2006.05.15 15:05
|close
|1660
|0.40
|1.8843
|1.8900
|1.8835
|24.00
|1999966.34
|3323
|2006.05.15 15:05
|close
|1659
|0.20
|1.8843
|1.8896
|1.8831
|4.00
|1999970.34
|3324
|2006.05.15 15:05
|close
|1658
|0.10
|1.8843
|1.8892
|1.8827
|-2.00
|1999968.34
|3325
|2006.05.15 15:05
|sell
|1663
|0.10
|1.8839
|1.8890
|1.8825
|3326
|2006.05.15 15:05
|sell
|1664
|0.20
|1.8842
|1.8893
|1.8828
|3327
|2006.05.15 15:05
|sell
|1665
|0.40
|1.8847
|1.8898
|1.8833
|3328
|2006.05.15 15:07
|t/p
|1664
|0.20
|1.8828
|1.8893
|1.8828
|28.00
|1999996.34
|3329
|2006.05.15 15:07
|t/p
|1665
|0.40
|1.8833
|1.8898
|1.8833
|56.00
|2000052.34
|3330
|2006.05.15 15:07
|close
|1663
|0.10
|1.8828
|1.8890
|1.8825
|11.00
|2000063.34
|3331
|2006.05.15 15:07
|sell
|1666
|0.10
|1.8824
|1.8875
|1.8810
|3332
|2006.05.15 15:07
|sell
|1667
|0.20
|1.8828
|1.8879
|1.8814
|3333
|2006.05.15 15:07
|sell
|1668
|0.40
|1.8834
|1.8885
|1.8820
|3334
|2006.05.15 15:14
|sell
|1669
|0.80
|1.8839
|1.8890
|1.8825
|3335
|2006.05.15 15:21
|t/p
|1669
|0.80
|1.8825
|1.8890
|1.8825
|112.00
|2000175.34
|3336
|2006.05.15 15:21
|close
|1668
|0.40
|1.8824
|1.8885
|1.8820
|40.00
|2000215.34
|3337
|2006.05.15 15:21
|close
|1667
|0.20
|1.8824
|1.8879
|1.8814
|8.00
|2000223.34
|3338
|2006.05.15 15:21
|close
|1666
|0.10
|1.8824
|1.8875
|1.8810
|0.00
|2000223.34
|3339
|2006.05.15 15:21
|sell
|1670
|0.10
|1.8820
|1.8871
|1.8806
|3340
|2006.05.15 15:37
|sell
|1671
|0.20
|1.8830
|1.8881
|1.8816
|3341
|2006.05.15 15:38
|sell
|1672
|0.40
|1.8835
|1.8886
|1.8821
|3342
|2006.05.15 15:39
|sell
|1673
|0.80
|1.8839
|1.8890
|1.8825
|3343
|2006.05.15 15:44
|sell
|1674
|1.60
|1.8842
|1.8893
|1.8828
|3344
|2006.05.15 16:03
|t/p
|1673
|0.80
|1.8825
|1.8890
|1.8825
|112.00
|2000335.34
|3345
|2006.05.15 16:03
|t/p
|1674
|1.60
|1.8828
|1.8893
|1.8828
|224.00
|2000559.34
|3346
|2006.05.15 16:03
|close
|1672
|0.40
|1.8824
|1.8886
|1.8821
|44.00
|2000603.34
|3347
|2006.05.15 16:03
|close
|1671
|0.20
|1.8824
|1.8881
|1.8816
|12.00
|2000615.34
|3348
|2006.05.15 16:03
|close
|1670
|0.10
|1.8824
|1.8871
|1.8806
|-4.00
|2000611.34
|3349
|2006.05.15 20:00
|sell
|1675
|0.10
|1.8815
|1.8866
|1.8801
|3350
|2006.05.15 20:09
|t/p
|1675
|0.10
|1.8801
|1.8866
|1.8801
|14.00
|2000625.34
|3351
|2006.05.15 20:09
|sell
|1676
|0.10
|1.8795
|1.8846
|1.8781
|3352
|2006.05.15 20:10
|sell
|1677
|0.20
|1.8799
|1.8850
|1.8785
|3353
|2006.05.15 20:13
|sell
|1678
|0.40
|1.8802
|1.8853
|1.8788
|3354
|2006.05.15 21:44
|t/p
|1678
|0.40
|1.8788
|1.8853
|1.8788
|56.00
|2000681.34
|3355
|2006.05.15 21:44
|close
|1677
|0.20
|1.8788
|1.8850
|1.8785
|22.00
|2000703.34
|3356
|2006.05.15 21:44
|close
|1676
|0.10
|1.8788
|1.8846
|1.8781
|7.00
|2000710.34
|3357
|2006.05.15 22:45
|sell
|1679
|0.10
|1.8774
|1.8825
|1.8760
|3358
|2006.05.15 22:47
|sell
|1680
|0.20
|1.8780
|1.8831
|1.8766
|3359
|2006.05.15 22:47
|sell
|1681
|0.40
|1.8784
|1.8835
|1.8770
|3360
|2006.05.15 22:52
|sell
|1682
|0.80
|1.8790
|1.8841
|1.8776
|3361
|2006.05.15 23:00
|sell
|1683
|1.60
|1.8794
|1.8845
|1.8780
|3362
|2006.05.16 00:57
|t/p
|1683
|1.60
|1.8780
|1.8845
|1.8780
|220.56
|2000930.90
|3363
|2006.05.16 00:57
|close
|1682
|0.80
|1.8780
|1.8841
|1.8776
|78.28
|2001009.18
|3364
|2006.05.16 00:57
|close
|1681
|0.40
|1.8780
|1.8835
|1.8770
|15.14
|2001024.32
|3365
|2006.05.16 00:57
|close
|1680
|0.20
|1.8780
|1.8831
|1.8766
|-0.43
|2001023.89
|3366
|2006.05.16 00:57
|close
|1679
|0.10
|1.8780
|1.8825
|1.8760
|-6.21
|2001017.68
|3367
|2006.05.16 04:00
|buy
|1684
|100.00
|1.8818
|1.8767
|1.8832
|3368
|2006.05.16 04:10
|buy
|1685
|100.00
|1.8814
|1.8763
|1.8828
|3369
|2006.05.16 05:11
|t/p
|1685
|100.00
|1.8828
|1.8763
|1.8828
|14000.00
|2015017.68
|3370
|2006.05.16 05:11
|close
|1684
|100.00
|1.8828
|1.8767
|1.8832
|10000.00
|2025017.68
|3371
|2006.05.16 06:15
|buy
|1686
|100.00
|1.8848
|1.8797
|1.8862
|3372
|2006.05.16 06:17
|buy
|1687
|100.00
|1.8843
|1.8792
|1.8857
|3373
|2006.05.16 06:48
|buy
|1688
|100.00
|1.8839
|1.8788
|1.8853
|3374
|2006.05.16 06:49
|buy
|1689
|100.00
|1.8835
|1.8784
|1.8849
|3375
|2006.05.16 07:02
|buy
|1690
|100.00
|1.8827
|1.8776
|1.8841
|3376
|2006.05.16 07:53
|t/p
|1690
|100.00
|1.8841
|1.8776
|1.8841
|14000.00
|2039017.68
|3377
|2006.05.16 07:53
|close
|1689
|100.00
|1.8841
|1.8784
|1.8849
|6000.00
|2045017.68
|3378
|2006.05.16 07:53
|close
|1688
|100.00
|1.8841
|1.8788
|1.8853
|2000.00
|2047017.68
|3379
|2006.05.16 07:53
|close
|1687
|100.00
|1.8841
|1.8792
|1.8857
|-2000.00
|2045017.68
|3380
|2006.05.16 07:53
|close
|1686
|100.00
|1.8841
|1.8797
|1.8862
|-7000.00
|2038017.68
|3381
|2006.05.16 16:45
|buy
|1691
|100.00
|1.8862
|1.8811
|1.8876
|3382
|2006.05.16 16:50
|buy
|1692
|100.00
|1.8858
|1.8807
|1.8872
|3383
|2006.05.16 17:00
|buy
|1693
|100.00
|1.8854
|1.8803
|1.8868
|3384
|2006.05.16 17:06
|buy
|1694
|100.00
|1.8850
|1.8799
|1.8864
|3385
|2006.05.16 17:12
|buy
|1695
|100.00
|1.8846
|1.8795
|1.8860
|3386
|2006.05.16 19:59
|t/p
|1695
|100.00
|1.8860
|1.8795
|1.8860
|14000.00
|2052017.68
|3387
|2006.05.16 19:59
|close
|1694
|100.00
|1.8863
|1.8799
|1.8864
|13000.00
|2065017.68
|3388
|2006.05.16 19:59
|close
|1693
|100.00
|1.8863
|1.8803
|1.8868
|9000.00
|2074017.68
|3389
|2006.05.16 19:59
|close
|1692
|100.00
|1.8863
|1.8807
|1.8872
|5000.00
|2079017.68
|3390
|2006.05.16 19:59
|close
|1691
|100.00
|1.8863
|1.8811
|1.8876
|1000.00
|2080017.68
|3391
|2006.05.16 22:45
|buy
|1696
|100.00
|1.8875
|1.8824
|1.8889
|3392
|2006.05.17 01:00
|buy
|1697
|100.00
|1.8871
|1.8820
|1.8885
|3393
|2006.05.17 01:01
|buy
|1698
|100.00
|1.8867
|1.8816
|1.8881
|3394
|2006.05.17 01:01
|buy
|1699
|100.00
|1.8864
|1.8813
|1.8878
|3395
|2006.05.17 01:01
|buy
|1700
|100.00
|1.8860
|1.8809
|1.8874
|3396
|2006.05.17 03:50
|t/p
|1700
|100.00
|1.8874
|1.8809
|1.8874
|14000.00
|2094017.68
|3397
|2006.05.17 03:50
|close
|1699
|100.00
|1.8876
|1.8813
|1.8878
|12000.00
|2106017.68
|3398
|2006.05.17 03:50
|close
|1698
|100.00
|1.8876
|1.8816
|1.8881
|9000.00
|2115017.68
|3399
|2006.05.17 03:50
|close
|1697
|100.00
|1.8876
|1.8820
|1.8885
|5000.00
|2120017.68
|3400
|2006.05.17 03:50
|close
|1696
|100.00
|1.8876
|1.8824
|1.8889
|650.00
|2120667.68
|3401
|2006.05.17 07:31
|buy
|1701
|100.00
|1.8926
|1.8875
|1.8940
|3402
|2006.05.17 07:33
|buy
|1702
|100.00
|1.8923
|1.8872
|1.8937
|3403
|2006.05.17 07:34
|buy
|1703
|100.00
|1.8919
|1.8868
|1.8933
|3404
|2006.05.17 07:38
|buy
|1704
|100.00
|1.8915
|1.8864
|1.8929
|3405
|2006.05.17 07:41
|buy
|1705
|100.00
|1.8911
|1.8860
|1.8925
|3406
|2006.05.17 09:04
|t/p
|1705
|100.00
|1.8925
|1.8860
|1.8925
|14000.00
|2134667.68
|3407
|2006.05.17 09:04
|close
|1704
|100.00
|1.8925
|1.8864
|1.8929
|10000.00
|2144667.68
|3408
|2006.05.17 09:04
|close
|1703
|100.00
|1.8925
|1.8868
|1.8933
|6000.00
|2150667.68
|3409
|2006.05.17 09:04
|close
|1702
|100.00
|1.8925
|1.8872
|1.8937
|2000.00
|2152667.68
|3410
|2006.05.17 09:04
|close
|1701
|100.00
|1.8925
|1.8875
|1.8940
|-1000.00
|2151667.68
|3411
|2006.05.17 09:04
|buy
|1706
|100.00
|1.8929
|1.8878
|1.8943
|3412
|2006.05.17 09:04
|buy
|1707
|100.00
|1.8925
|1.8874
|1.8939
|3413
|2006.05.17 09:07
|buy
|1708
|100.00
|1.8921
|1.8870
|1.8935
|3414
|2006.05.17 09:09
|t/p
|1708
|100.00
|1.8935
|1.8870
|1.8935
|14000.00
|2165667.68
|3415
|2006.05.17 09:09
|close
|1707
|100.00
|1.8935
|1.8874
|1.8939
|10000.00
|2175667.68
|3416
|2006.05.17 09:09
|close
|1706
|100.00
|1.8935
|1.8878
|1.8943
|6000.00
|2181667.68
|3417
|2006.05.17 09:09
|buy
|1709
|100.00
|1.8939
|1.8888
|1.8953
|3418
|2006.05.17 09:09
|buy
|1710
|100.00
|1.8932
|1.8881
|1.8946
|3419
|2006.05.17 09:11
|t/p
|1710
|100.00
|1.8946
|1.8881
|1.8946
|14000.00
|2195667.68
|3420
|2006.05.17 09:11
|close
|1709
|100.00
|1.8946
|1.8888
|1.8953
|7000.00
|2202667.68
|3421
|2006.05.17 09:11
|buy
|1711
|100.00
|1.8950
|1.8899
|1.8964
|3422
|2006.05.17 09:11
|buy
|1712
|100.00
|1.8946
|1.8895
|1.8960
|3423
|2006.05.17 09:18
|t/p
|1712
|100.00
|1.8960
|1.8895
|1.8960
|14000.00
|2216667.68
|3424
|2006.05.17 09:18
|close
|1711
|100.00
|1.8961
|1.8899
|1.8964
|11000.00
|2227667.68
|3425
|2006.05.17 09:18
|buy
|1713
|100.00
|1.8965
|1.8914
|1.8979
|3426
|2006.05.17 09:18
|buy
|1714
|100.00
|1.8960
|1.8909
|1.8974
|3427
|2006.05.17 09:30
|buy
|1715
|100.00
|1.8955
|1.8904
|1.8969
|3428
|2006.05.17 09:31
|buy
|1716
|100.00
|1.8951
|1.8900
|1.8965
|3429
|2006.05.17 09:33
|buy
|1717
|100.00
|1.8947
|1.8896
|1.8961
|3430
|2006.05.17 09:54
|t/p
|1717
|100.00
|1.8961
|1.8896
|1.8961
|14000.00
|2241667.68
|3431
|2006.05.17 09:54
|close
|1716
|100.00
|1.8964
|1.8900
|1.8965
|13000.00
|2254667.68
|3432
|2006.05.17 09:54
|close
|1715
|100.00
|1.8964
|1.8904
|1.8969
|9000.00
|2263667.68
|3433
|2006.05.17 09:54
|close
|1714
|100.00
|1.8964
|1.8909
|1.8974
|4000.00
|2267667.68
|3434
|2006.05.17 09:54
|close
|1713
|100.00
|1.8964
|1.8914
|1.8979
|-1000.00
|2266667.68
|3435
|2006.05.17 09:54
|buy
|1718
|100.00
|1.8968
|1.8917
|1.8982
|3436
|2006.05.17 09:55
|buy
|1719
|100.00
|1.8963
|1.8912
|1.8977
|3437
|2006.05.17 09:57
|buy
|1720
|100.00
|1.8959
|1.8908
|1.8973
|3438
|2006.05.17 10:18
|buy
|1721
|100.00
|1.8955
|1.8904
|1.8969
|3439
|2006.05.17 10:30
|buy
|1722
|100.00
|1.8948
|1.8897
|1.8962
|3440
|2006.05.17 10:30
|t/p
|1722
|100.00
|1.8962
|1.8897
|1.8962
|14000.00
|2280667.68
|3441
|2006.05.17 10:30
|close
|1721
|100.00
|1.8965
|1.8904
|1.8969
|10000.00
|2290667.68
|3442
|2006.05.17 10:30
|close
|1720
|100.00
|1.8965
|1.8908
|1.8973
|6000.00
|2296667.68
|3443
|2006.05.17 10:30
|close
|1719
|100.00
|1.8965
|1.8912
|1.8977
|2000.00
|2298667.68
|3444
|2006.05.17 10:30
|close
|1718
|100.00
|1.8965
|1.8917
|1.8982
|-3000.00
|2295667.68
|3445
|2006.05.17 10:30
|buy
|1723
|100.00
|1.8969
|1.8918
|1.8983
|3446
|2006.05.17 10:30
|buy
|1724
|100.00
|1.8964
|1.8913
|1.8978
|3447
|2006.05.17 10:30
|buy
|1725
|100.00
|1.8960
|1.8909
|1.8974
|3448
|2006.05.17 10:31
|t/p
|1725
|100.00
|1.8974
|1.8909
|1.8974
|14000.00
|2309667.68
|3449
|2006.05.17 10:31
|close
|1724
|100.00
|1.8974
|1.8913
|1.8978
|10000.00
|2319667.68
|3450
|2006.05.17 10:31
|close
|1723
|100.00
|1.8974
|1.8918
|1.8983
|5000.00
|2324667.68
|3451
|2006.05.17 10:31
|buy
|1726
|100.00
|1.8978
|1.8927
|1.8992
|3452
|2006.05.17 10:31
|buy
|1727
|100.00
|1.8969
|1.8918
|1.8983
|3453
|2006.05.17 10:32
|buy
|1728
|100.00
|1.8959
|1.8908
|1.8973
|3454
|2006.05.17 10:33
|t/p
|1728
|100.00
|1.8973
|1.8908
|1.8973
|14000.00
|2338667.68
|3455
|2006.05.17 10:33
|close
|1727
|100.00
|1.8973
|1.8918
|1.8983
|4000.00
|2342667.68
|3456
|2006.05.17 10:33
|close
|1726
|100.00
|1.8973
|1.8927
|1.8992
|-5000.00
|2337667.68
|3457
|2006.05.17 10:33
|buy
|1729
|100.00
|1.8977
|1.8926
|1.8991
|3458
|2006.05.17 10:33
|buy
|1730
|100.00
|1.8973
|1.8922
|1.8987
|3459
|2006.05.17 10:33
|buy
|1731
|100.00
|1.8968
|1.8917
|1.8982
|3460
|2006.05.17 10:48
|t/p
|1731
|100.00
|1.8982
|1.8917
|1.8982
|14000.00
|2351667.68
|3461
|2006.05.17 10:48
|close
|1730
|100.00
|1.8982
|1.8922
|1.8987
|9000.00
|2360667.68
|3462
|2006.05.17 10:48
|close
|1729
|100.00
|1.8982
|1.8926
|1.8991
|5000.00
|2365667.68
|3463
|2006.05.17 10:48
|buy
|1732
|100.00
|1.8986
|1.8935
|1.9000
|3464
|2006.05.17 10:48
|buy
|1733
|100.00
|1.8982
|1.8931
|1.8996
|3465
|2006.05.17 10:52
|t/p
|1733
|100.00
|1.8996
|1.8931
|1.8996
|14000.00
|2379667.68
|3466
|2006.05.17 10:52
|close
|1732
|100.00
|1.8996
|1.8935
|1.9000
|10000.00
|2389667.68
|3467
|2006.05.17 10:52
|buy
|1734
|100.00
|1.9000
|1.8949
|1.9014
|3468
|2006.05.17 10:52
|buy
|1735
|100.00
|1.8995
|1.8944
|1.9009
|3469
|2006.05.17 10:53
|buy
|1736
|100.00
|1.8990
|1.8939
|1.9004
|3470
|2006.05.17 10:56
|buy
|1737
|100.00
|1.8986
|1.8935
|1.9000
|3471
|2006.05.17 10:56
|buy
|1738
|100.00
|1.8980
|1.8929
|1.8994
|3472
|2006.05.17 11:14
|t/p
|1738
|100.00
|1.8994
|1.8929
|1.8994
|14000.00
|2403667.68
|3473
|2006.05.17 11:14
|close
|1737
|100.00
|1.8994
|1.8935
|1.9000
|8000.00
|2411667.68
|3474
|2006.05.17 11:14
|close
|1736
|100.00
|1.8994
|1.8939
|1.9004
|4000.00
|2415667.68
|3475
|2006.05.17 11:14
|close
|1735
|100.00
|1.8994
|1.8944
|1.9009
|-1000.00
|2414667.68
|3476
|2006.05.17 11:14
|close
|1734
|100.00
|1.8994
|1.8949
|1.9014
|-6000.00
|2408667.68
|3477
|2006.05.17 13:00
|buy
|1739
|100.00
|1.8973
|1.8922
|1.8987
|3478
|2006.05.17 13:02
|buy
|1740
|100.00
|1.8969
|1.8918
|1.8983
|3479
|2006.05.17 13:19
|buy
|1741
|100.00
|1.8965
|1.8914
|1.8979
|3480
|2006.05.17 13:51
|buy
|1742
|100.00
|1.8961
|1.8910
|1.8975
|3481
|2006.05.17 13:51
|buy
|1743
|100.00
|1.8955
|1.8904
|1.8969
|3482
|2006.05.17 14:40
|t/p
|1743
|100.00
|1.8969
|1.8904
|1.8969
|14000.00
|2422667.68
|3483
|2006.05.17 14:40
|close
|1742
|100.00
|1.8973
|1.8910
|1.8975
|12000.00
|2434667.68
|3484
|2006.05.17 14:40
|close
|1741
|100.00
|1.8973
|1.8914
|1.8979
|8000.00
|2442667.68
|3485
|2006.05.17 14:40
|close
|1740
|100.00
|1.8973
|1.8918
|1.8983
|4000.00
|2446667.68
|3486
|2006.05.17 14:40
|close
|1739
|100.00
|1.8973
|1.8922
|1.8987
|0.00
|2446667.68
|3487
|2006.05.17 14:45
|sell
|1744
|0.10
|1.9006
|1.9057
|1.8992
|3488
|2006.05.17 14:45
|sell
|1745
|0.20
|1.9011
|1.9062
|1.8997
|3489
|2006.05.17 14:47
|t/p
|1745
|0.20
|1.8997
|1.9062
|1.8997
|28.00
|2446695.68
|3490
|2006.05.17 14:47
|close
|1744
|0.10
|1.8997
|1.9057
|1.8992
|9.00
|2446704.68
|3491
|2006.05.17 14:47
|sell
|1746
|0.10
|1.8993
|1.9044
|1.8979
|3492
|2006.05.17 14:47
|sell
|1747
|0.20
|1.8997
|1.9048
|1.8983
|3493
|2006.05.17 14:51
|t/p
|1747
|0.20
|1.8983
|1.9048
|1.8983
|28.00
|2446732.68
|3494
|2006.05.17 14:51
|close
|1746
|0.10
|1.8981
|1.9044
|1.8979
|12.00
|2446744.68
|3495
|2006.05.17 14:51
|sell
|1748
|0.10
|1.8977
|1.9028
|1.8963
|3496
|2006.05.17 14:51
|sell
|1749
|0.20
|1.8982
|1.9033
|1.8968
|3497
|2006.05.17 14:52
|t/p
|1749
|0.20
|1.8968
|1.9033
|1.8968
|28.00
|2446772.68
|3498
|2006.05.17 14:52
|close
|1748
|0.10
|1.8968
|1.9028
|1.8963
|9.00
|2446781.68
|3499
|2006.05.17 14:52
|sell
|1750
|0.10
|1.8964
|1.9015
|1.8950
|3500
|2006.05.17 14:52
|sell
|1751
|0.20
|1.8968
|1.9019
|1.8954
|3501
|2006.05.17 14:52
|sell
|1752
|0.40
|1.8972
|1.9023
|1.8958
|3502
|2006.05.17 14:52
|sell
|1753
|0.80
|1.8977
|1.9028
|1.8963
|3503
|2006.05.17 14:53
|t/p
|1753
|0.80
|1.8963
|1.9028
|1.8963
|112.00
|2446893.68
|3504
|2006.05.17 14:53
|close
|1752
|0.40
|1.8963
|1.9023
|1.8958
|36.00
|2446929.68
|3505
|2006.05.17 14:53
|close
|1751
|0.20
|1.8963
|1.9019
|1.8954
|10.00
|2446939.68
|3506
|2006.05.17 14:53
|close
|1750
|0.10
|1.8963
|1.9015
|1.8950
|1.00
|2446940.68
|3507
|2006.05.17 14:53
|sell
|1754
|0.10
|1.8959
|1.9010
|1.8945
|3508
|2006.05.17 14:53
|sell
|1755
|0.20
|1.8962
|1.9013
|1.8948
|3509
|2006.05.17 14:54
|sell
|1756
|0.40
|1.8966
|1.9017
|1.8952
|3510
|2006.05.17 14:55
|sell
|1757
|0.80
|1.8970
|1.9021
|1.8956
|3511
|2006.05.17 14:55
|sell
|1758
|1.60
|1.8975
|1.9026
|1.8961
|3512
|2006.05.17 15:12
|t/p
|1757
|0.80
|1.8956
|1.9021
|1.8956
|112.00
|2447052.68
|3513
|2006.05.17 15:12
|t/p
|1758
|1.60
|1.8961
|1.9026
|1.8961
|224.00
|2447276.68
|3514
|2006.05.17 15:12
|close
|1756
|0.40
|1.8953
|1.9017
|1.8952
|52.00
|2447328.68
|3515
|2006.05.17 15:12
|close
|1755
|0.20
|1.8953
|1.9013
|1.8948
|18.00
|2447346.68
|3516
|2006.05.17 15:12
|close
|1754
|0.10
|1.8953
|1.9010
|1.8945
|6.00
|2447352.68
|3517
|2006.05.17 15:12
|sell
|1759
|0.10
|1.8949
|1.9000
|1.8935
|3518
|2006.05.17 15:12
|sell
|1760
|0.20
|1.8953
|1.9004
|1.8939
|3519
|2006.05.17 15:12
|sell
|1761
|0.40
|1.8959
|1.9010
|1.8945
|3520
|2006.05.17 15:16
|t/p
|1761
|0.40
|1.8945
|1.9010
|1.8945
|56.00
|2447408.68
|3521
|2006.05.17 15:16
|close
|1760
|0.20
|1.8944
|1.9004
|1.8939
|18.00
|2447426.68
|3522
|2006.05.17 15:16
|close
|1759
|0.10
|1.8944
|1.9000
|1.8935
|5.00
|2447431.68
|3523
|2006.05.17 15:16
|sell
|1762
|0.10
|1.8940
|1.8991
|1.8926
|3524
|2006.05.17 15:16
|sell
|1763
|0.20
|1.8943
|1.8994
|1.8929
|3525
|2006.05.17 15:20
|t/p
|1763
|0.20
|1.8929
|1.8994
|1.8929
|28.00
|2447459.68
|3526
|2006.05.17 15:20
|close
|1762
|0.10
|1.8928
|1.8991
|1.8926
|12.00
|2447471.68
|3527
|2006.05.17 15:20
|sell
|1764
|0.10
|1.8924
|1.8975
|1.8910
|3528
|2006.05.17 15:21
|sell
|1765
|0.20
|1.8928
|1.8979
|1.8914
|3529
|2006.05.17 15:22
|sell
|1766
|0.40
|1.8935
|1.8986
|1.8921
|3530
|2006.05.17 15:28
|t/p
|1766
|0.40
|1.8921
|1.8986
|1.8921
|56.00
|2447527.68
|3531
|2006.05.17 15:28
|close
|1765
|0.20
|1.8921
|1.8979
|1.8914
|14.00
|2447541.68
|3532
|2006.05.17 15:28
|close
|1764
|0.10
|1.8921
|1.8975
|1.8910
|3.00
|2447544.68
|3533
|2006.05.17 15:28
|sell
|1767
|0.10
|1.8917
|1.8968
|1.8903
|3534
|2006.05.17 15:36
|sell
|1768
|0.20
|1.8923
|1.8974
|1.8909
|3535
|2006.05.17 15:43
|t/p
|1768
|0.20
|1.8909
|1.8974
|1.8909
|28.00
|2447572.68
|3536
|2006.05.17 15:43
|close
|1767
|0.10
|1.8909
|1.8968
|1.8903
|8.00
|2447580.68
|3537
|2006.05.17 15:43
|sell
|1769
|0.10
|1.8905
|1.8956
|1.8891
|3538
|2006.05.17 15:46
|sell
|1770
|0.20
|1.8912
|1.8963
|1.8898
|3539
|2006.05.17 15:47
|sell
|1771
|0.40
|1.8916
|1.8967
|1.8902
|3540
|2006.05.17 16:01
|sell
|1772
|0.80
|1.8922
|1.8973
|1.8908
|3541
|2006.05.17 16:05
|sell
|1773
|1.60
|1.8931
|1.8982
|1.8917
|3542
|2006.05.17 16:08
|t/p
|1773
|1.60
|1.8917
|1.8982
|1.8917
|224.00
|2447804.68
|3543
|2006.05.17 16:08
|close
|1772
|0.80
|1.8915
|1.8973
|1.8908
|56.00
|2447860.68
|3544
|2006.05.17 16:08
|close
|1771
|0.40
|1.8915
|1.8967
|1.8902
|4.00
|2447864.68
|3545
|2006.05.17 16:08
|close
|1770
|0.20
|1.8915
|1.8963
|1.8898
|-6.00
|2447858.68
|3546
|2006.05.17 16:08
|close
|1769
|0.10
|1.8915
|1.8956
|1.8891
|-10.00
|2447848.68
|3547
|2006.05.17 16:08
|sell
|1774
|0.10
|1.8911
|1.8962
|1.8897
|3548
|2006.05.17 16:08
|sell
|1775
|0.20
|1.8915
|1.8966
|1.8901
|3549
|2006.05.17 16:09
|sell
|1776
|0.40
|1.8919
|1.8970
|1.8905
|3550
|2006.05.17 16:22
|t/p
|1776
|0.40
|1.8905
|1.8970
|1.8905
|56.00
|2447904.68
|3551
|2006.05.17 16:22
|close
|1775
|0.20
|1.8905
|1.8966
|1.8901
|20.00
|2447924.68
|3552
|2006.05.17 16:22
|close
|1774
|0.10
|1.8905
|1.8962
|1.8897
|6.00
|2447930.68
|3553
|2006.05.17 16:22
|sell
|1777
|0.10
|1.8901
|1.8952
|1.8887
|3554
|2006.05.17 16:24
|t/p
|1777
|0.10
|1.8887
|1.8952
|1.8887
|14.00
|2447944.68
|3555
|2006.05.17 16:24
|sell
|1778
|0.10
|1.8882
|1.8933
|1.8868
|3556
|2006.05.17 16:24
|sell
|1779
|0.20
|1.8887
|1.8938
|1.8873
|3557
|2006.05.17 16:24
|sell
|1780
|0.40
|1.8895
|1.8946
|1.8881
|3558
|2006.05.17 16:24
|sell
|1781
|0.80
|1.8899
|1.8950
|1.8885
|3559
|2006.05.17 16:24
|t/p
|1781
|0.80
|1.8885
|1.8950
|1.8885
|112.00
|2448056.68
|3560
|2006.05.17 16:24
|close
|1780
|0.40
|1.8884
|1.8946
|1.8881
|44.00
|2448100.68
|3561
|2006.05.17 16:24
|close
|1779
|0.20
|1.8884
|1.8938
|1.8873
|6.00
|2448106.68
|3562
|2006.05.17 16:24
|close
|1778
|0.10
|1.8884
|1.8933
|1.8868
|-2.00
|2448104.68
|3563
|2006.05.17 16:24
|sell
|1782
|0.10
|1.8880
|1.8931
|1.8866
|3564
|2006.05.17 16:26
|t/p
|1782
|0.10
|1.8866
|1.8931
|1.8866
|14.00
|2448118.68
|3565
|2006.05.17 16:26
|sell
|1783
|0.10
|1.8861
|1.8912
|1.8847
|3566
|2006.05.17 16:26
|sell
|1784
|0.20
|1.8865
|1.8916
|1.8851
|3567
|2006.05.17 16:26
|sell
|1785
|0.40
|1.8872
|1.8923
|1.8858
|3568
|2006.05.17 16:26
|t/p
|1785
|0.40
|1.8858
|1.8923
|1.8858
|56.00
|2448174.68
|3569
|2006.05.17 16:26
|close
|1784
|0.20
|1.8854
|1.8916
|1.8851
|22.00
|2448196.68
|3570
|2006.05.17 16:26
|close
|1783
|0.10
|1.8854
|1.8912
|1.8847
|7.00
|2448203.68
|3571
|2006.05.17 16:26
|sell
|1786
|0.10
|1.8850
|1.8901
|1.8836
|3572
|2006.05.17 16:27
|sell
|1787
|0.20
|1.8855
|1.8906
|1.8841
|3573
|2006.05.17 16:27
|sell
|1788
|0.40
|1.8859
|1.8910
|1.8845
|3574
|2006.05.17 16:27
|sell
|1789
|0.80
|1.8862
|1.8913
|1.8848
|3575
|2006.05.17 16:30
|t/p
|1789
|0.80
|1.8848
|1.8913
|1.8848
|112.00
|2448315.68
|3576
|2006.05.17 16:30
|close
|1788
|0.40
|1.8848
|1.8910
|1.8845
|44.00
|2448359.68
|3577
|2006.05.17 16:30
|close
|1787
|0.20
|1.8848
|1.8906
|1.8841
|14.00
|2448373.68
|3578
|2006.05.17 16:30
|close
|1786
|0.10
|1.8848
|1.8901
|1.8836
|2.00
|2448375.68
|3579
|2006.05.17 16:30
|sell
|1790
|0.10
|1.8844
|1.8895
|1.8830
|3580
|2006.05.17 16:31
|t/p
|1790
|0.10
|1.8830
|1.8895
|1.8830
|14.00
|2448389.68
|3581
|2006.05.17 16:31
|sell
|1791
|0.10
|1.8823
|1.8874
|1.8809
|3582
|2006.05.17 16:34
|t/p
|1791
|0.10
|1.8809
|1.8874
|1.8809
|14.00
|2448403.68
|3583
|2006.05.17 16:34
|sell
|1792
|0.10
|1.8805
|1.8856
|1.8791
|3584
|2006.05.17 16:34
|sell
|1793
|0.20
|1.8809
|1.8860
|1.8795
|3585
|2006.05.17 16:35
|sell
|1794
|0.40
|1.8819
|1.8870
|1.8805
|3586
|2006.05.17 16:36
|sell
|1795
|0.80
|1.8824
|1.8875
|1.8810
|3587
|2006.05.17 16:41
|sell
|1796
|1.60
|1.8834
|1.8885
|1.8820
|3588
|2006.05.17 16:45
|s/l
|1792
|0.10
|1.8856
|1.8856
|1.8791
|-51.00
|2448352.68
|3589
|2006.05.17 16:45
|s/l
|1793
|0.20
|1.8860
|1.8860
|1.8795
|-102.00
|2448250.68
|3590
|2006.05.17 16:45
|close
|1796
|1.60
|1.8864
|1.8885
|1.8820
|-480.00
|2447770.68
|3591
|2006.05.17 16:45
|close
|1795
|0.80
|1.8864
|1.8875
|1.8810
|-320.00
|2447450.68
|3592
|2006.05.17 16:45
|close
|1794
|0.40
|1.8864
|1.8870
|1.8805
|-180.00
|2447270.68
|3593
|2006.05.17 16:45
|sell
|1797
|0.10
|1.8860
|1.8911
|1.8846
|3594
|2006.05.17 16:45
|sell
|1798
|0.20
|1.8863
|1.8914
|1.8849
|3595
|2006.05.17 16:49
|sell
|1799
|0.40
|1.8867
|1.8918
|1.8853
|3596
|2006.05.17 17:02
|t/p
|1798
|0.20
|1.8849
|1.8914
|1.8849
|28.00
|2447298.68
|3597
|2006.05.17 17:02
|t/p
|1799
|0.40
|1.8853
|1.8918
|1.8853
|56.00
|2447354.68
|3598
|2006.05.17 17:02
|close
|1797
|0.10
|1.8849
|1.8911
|1.8846
|11.00
|2447365.68
|3599
|2006.05.17 17:02
|sell
|1800
|0.10
|1.8845
|1.8896
|1.8831
|3600
|2006.05.17 17:02
|sell
|1801
|0.20
|1.8850
|1.8901
|1.8836
|3601
|2006.05.17 17:30
|t/p
|1800
|0.10
|1.8831
|1.8896
|1.8831
|14.00
|2447379.68
|3602
|2006.05.17 17:30
|t/p
|1801
|0.20
|1.8836
|1.8901
|1.8836
|28.00
|2447407.68
|3603
|2006.05.17 17:30
|sell
|1802
|0.10
|1.8826
|1.8877
|1.8812
|3604
|2006.05.17 17:30
|sell
|1803
|0.20
|1.8830
|1.8881
|1.8816
|3605
|2006.05.17 17:35
|sell
|1804
|0.40
|1.8834
|1.8885
|1.8820
|3606
|2006.05.17 17:36
|sell
|1805
|0.80
|1.8838
|1.8889
|1.8824
|3607
|2006.05.17 17:36
|sell
|1806
|1.60
|1.8841
|1.8892
|1.8827
|3608
|2006.05.17 17:47
|t/p
|1806
|1.60
|1.8827
|1.8892
|1.8827
|224.00
|2447631.68
|3609
|2006.05.17 17:47
|close
|1805
|0.80
|1.8827
|1.8889
|1.8824
|88.00
|2447719.68
|3610
|2006.05.17 17:47
|close
|1804
|0.40
|1.8827
|1.8885
|1.8820
|28.00
|2447747.68
|3611
|2006.05.17 17:47
|close
|1803
|0.20
|1.8827
|1.8881
|1.8816
|6.00
|2447753.68
|3612
|2006.05.17 17:47
|close
|1802
|0.10
|1.8827
|1.8877
|1.8812
|-1.00
|2447752.68
|3613
|2006.05.17 17:47
|sell
|1807
|0.10
|1.8823
|1.8874
|1.8809
|3614
|2006.05.17 17:47
|sell
|1808
|0.20
|1.8829
|1.8880
|1.8815
|3615
|2006.05.17 18:00
|t/p
|1808
|0.20
|1.8815
|1.8880
|1.8815
|28.00
|2447780.68
|3616
|2006.05.17 18:00
|close
|1807
|0.10
|1.8815
|1.8874
|1.8809
|8.00
|2447788.68
|3617
|2006.05.17 18:00
|sell
|1809
|0.10
|1.8811
|1.8862
|1.8797
|3618
|2006.05.17 18:01
|sell
|1810
|0.20
|1.8817
|1.8868
|1.8803
|3619
|2006.05.17 18:02
|sell
|1811
|0.40
|1.8825
|1.8876
|1.8811
|3620
|2006.05.17 18:05
|sell
|1812
|0.80
|1.8829
|1.8880
|1.8815
|3621
|2006.05.17 18:18
|sell
|1813
|1.60
|1.8833
|1.8884
|1.8819
|3622
|2006.05.17 19:53
|t/p
|1813
|1.60
|1.8819
|1.8884
|1.8819
|224.00
|2448012.68
|3623
|2006.05.17 19:53
|close
|1812
|0.80
|1.8819
|1.8880
|1.8815
|80.00
|2448092.68
|3624
|2006.05.17 19:53
|close
|1811
|0.40
|1.8819
|1.8876
|1.8811
|24.00
|2448116.68
|3625
|2006.05.17 19:53
|close
|1810
|0.20
|1.8819
|1.8868
|1.8803
|-4.00
|2448112.68
|3626
|2006.05.17 19:53
|close
|1809
|0.10
|1.8819
|1.8862
|1.8797
|-8.00
|2448104.68
|3627
|2006.05.17 19:53
|sell
|1814
|0.10
|1.8815
|1.8866
|1.8801
|3628
|2006.05.17 20:24
|t/p
|1814
|0.10
|1.8801
|1.8866
|1.8801
|14.00
|2448118.68
|3629
|2006.05.17 20:24
|sell
|1815
|0.10
|1.8795
|1.8846
|1.8781
|3630
|2006.05.17 20:24
|sell
|1816
|0.20
|1.8803
|1.8854
|1.8789
|3631
|2006.05.17 20:25
|t/p
|1816
|0.20
|1.8789
|1.8854
|1.8789
|28.00
|2448146.68
|3632
|2006.05.17 20:25
|close
|1815
|0.10
|1.8789
|1.8846
|1.8781
|6.00
|2448152.68
|3633
|2006.05.17 20:25
|sell
|1817
|0.10
|1.8785
|1.8836
|1.8771
|3634
|2006.05.17 20:37
|sell
|1818
|0.20
|1.8789
|1.8840
|1.8775
|3635
|2006.05.17 20:39
|sell
|1819
|0.40
|1.8793
|1.8844
|1.8779
|3636
|2006.05.17 20:41
|sell
|1820
|0.80
|1.8799
|1.8850
|1.8785
|3637
|2006.05.17 20:41
|sell
|1821
|1.60
|1.8802
|1.8853
|1.8788
|3638
|2006.05.17 22:08
|s/l
|1817
|0.10
|1.8836
|1.8836
|1.8771
|-51.00
|2448101.68
|3639
|2006.05.17 22:08
|close
|1821
|1.60
|1.8837
|1.8853
|1.8788
|-560.00
|2447541.68
|3640
|2006.05.17 22:08
|close
|1820
|0.80
|1.8837
|1.8850
|1.8785
|-304.00
|2447237.68
|3641
|2006.05.17 22:08
|close
|1819
|0.40
|1.8837
|1.8844
|1.8779
|-176.00
|2447061.68
|3642
|2006.05.17 22:08
|close
|1818
|0.20
|1.8837
|1.8840
|1.8775
|-96.00
|2446965.68
|3643
|2006.05.17 22:15
|sell
|1822
|0.10
|1.8846
|1.8897
|1.8832
|3644
|2006.05.17 22:28
|t/p
|1822
|0.10
|1.8832
|1.8897
|1.8832
|14.00
|2446979.68
|3645
|2006.05.17 22:28
|sell
|1823
|0.10
|1.8828
|1.8879
|1.8814
|3646
|2006.05.17 23:04
|sell
|1824
|0.20
|1.8833
|1.8884
|1.8819
|3647
|2006.05.17 23:05
|sell
|1825
|0.40
|1.8837
|1.8888
|1.8823
|3648
|2006.05.17 23:15
|t/p
|1825
|0.40
|1.8823
|1.8888
|1.8823
|56.00
|2447035.68
|3649
|2006.05.17 23:15
|close
|1824
|0.20
|1.8823
|1.8884
|1.8819
|20.00
|2447055.68
|3650
|2006.05.17 23:15
|close
|1823
|0.10
|1.8823
|1.8879
|1.8814
|5.00
|2447060.68
|3651
|2006.05.18 02:00
|buy
|1826
|100.00
|1.8823
|1.8772
|1.8837
|3652
|2006.05.18 02:20
|t/p
|1826
|100.00
|1.8837
|1.8772
|1.8837
|14000.00
|2461060.68
|3653
|2006.05.18 13:45
|buy
|1827
|100.00
|1.8840
|1.8789
|1.8854
|3654
|2006.05.18 13:49
|buy
|1828
|100.00
|1.8836
|1.8785
|1.8850
|3655
|2006.05.18 13:51
|buy
|1829
|100.00
|1.8832
|1.8781
|1.8846
|3656
|2006.05.18 13:59
|t/p
|1829
|100.00
|1.8846
|1.8781
|1.8846
|14000.00
|2475060.68
|3657
|2006.05.18 13:59
|close
|1828
|100.00
|1.8846
|1.8785
|1.8850
|10000.00
|2485060.68
|3658
|2006.05.18 13:59
|close
|1827
|100.00
|1.8846
|1.8789
|1.8854
|6000.00
|2491060.68
|3659
|2006.05.18 13:59
|buy
|1830
|100.00
|1.8850
|1.8799
|1.8864
|3660
|2006.05.18 14:00
|buy
|1831
|100.00
|1.8845
|1.8794
|1.8859
|3661
|2006.05.18 14:22
|t/p
|1831
|100.00
|1.8859
|1.8794
|1.8859
|14000.00
|2505060.68
|3662
|2006.05.18 14:22
|close
|1830
|100.00
|1.8860
|1.8799
|1.8864
|10000.00
|2515060.68
|3663
|2006.05.18 14:22
|buy
|1832
|100.00
|1.8864
|1.8813
|1.8878
|3664
|2006.05.18 14:32
|buy
|1833
|100.00
|1.8856
|1.8805
|1.8870
|3665
|2006.05.18 14:32
|buy
|1834
|100.00
|1.8852
|1.8801
|1.8866
|3666
|2006.05.18 14:32
|t/p
|1834
|100.00
|1.8866
|1.8801
|1.8866
|14000.00
|2529060.68
|3667
|2006.05.18 14:32
|close
|1833
|100.00
|1.8866
|1.8805
|1.8870
|10000.00
|2539060.68
|3668
|2006.05.18 14:32
|close
|1832
|100.00
|1.8866
|1.8813
|1.8878
|2000.00
|2541060.68
|3669
|2006.05.18 14:32
|buy
|1835
|100.00
|1.8870
|1.8819
|1.8884
|3670
|2006.05.18 14:32
|buy
|1836
|100.00
|1.8856
|1.8805
|1.8870
|3671
|2006.05.18 14:33
|buy
|1837
|100.00
|1.8849
|1.8798
|1.8863
|3672
|2006.05.18 14:34
|buy
|1838
|100.00
|1.8841
|1.8790
|1.8855
|3673
|2006.05.18 14:41
|t/p
|1838
|100.00
|1.8855
|1.8790
|1.8855
|14000.00
|2555060.68
|3674
|2006.05.18 14:41
|close
|1837
|100.00
|1.8857
|1.8798
|1.8863
|8000.00
|2563060.68
|3675
|2006.05.18 14:41
|close
|1836
|100.00
|1.8857
|1.8805
|1.8870
|1000.00
|2564060.68
|3676
|2006.05.18 14:41
|close
|1835
|100.00
|1.8857
|1.8819
|1.8884
|-13000.00
|2551060.68
|3677
|2006.05.18 14:41
|buy
|1839
|100.00
|1.8861
|1.8810
|1.8875
|3678
|2006.05.18 14:41
|buy
|1840
|100.00
|1.8854
|1.8803
|1.8868
|3679
|2006.05.18 14:47
|buy
|1841
|100.00
|1.8850
|1.8799
|1.8864
|3680
|2006.05.18 14:48
|buy
|1842
|100.00
|1.8846
|1.8795
|1.8860
|3681
|2006.05.18 15:01
|t/p
|1842
|100.00
|1.8860
|1.8795
|1.8860
|14000.00
|2565060.68
|3682
|2006.05.18 15:01
|close
|1841
|100.00
|1.8862
|1.8799
|1.8864
|12000.00
|2577060.68
|3683
|2006.05.18 15:01
|close
|1840
|100.00
|1.8862
|1.8803
|1.8868
|8000.00
|2585060.68
|3684
|2006.05.18 15:01
|close
|1839
|100.00
|1.8862
|1.8810
|1.8875
|1000.00
|2586060.68
|3685
|2006.05.18 15:15
|buy
|1843
|100.00
|1.8884
|1.8833
|1.8898
|3686
|2006.05.18 15:15
|buy
|1844
|100.00
|1.8880
|1.8829
|1.8894
|3687
|2006.05.18 15:17
|buy
|1845
|100.00
|1.8874
|1.8823
|1.8888
|3688
|2006.05.18 15:30
|t/p
|1845
|100.00
|1.8888
|1.8823
|1.8888
|14000.00
|2600060.68
|3689
|2006.05.18 15:30
|close
|1844
|100.00
|1.8888
|1.8829
|1.8894
|8000.00
|2608060.68
|3690
|2006.05.18 15:30
|close
|1843
|100.00
|1.8888
|1.8833
|1.8898
|4000.00
|2612060.68
|3691
|2006.05.18 15:30
|buy
|1846
|100.00
|1.8892
|1.8841
|1.8906
|3692
|2006.05.18 15:31
|buy
|1847
|100.00
|1.8888
|1.8837
|1.8902
|3693
|2006.05.18 15:32
|t/p
|1846
|100.00
|1.8906
|1.8841
|1.8906
|14000.00
|2626060.68
|3694
|2006.05.18 15:32
|t/p
|1847
|100.00
|1.8902
|1.8837
|1.8902
|14000.00
|2640060.68
|3695
|2006.05.18 15:32
|buy
|1848
|100.00
|1.8911
|1.8860
|1.8925
|3696
|2006.05.18 15:32
|buy
|1849
|100.00
|1.8907
|1.8856
|1.8921
|3697
|2006.05.18 15:34
|t/p
|1849
|100.00
|1.8921
|1.8856
|1.8921
|14000.00
|2654060.68
|3698
|2006.05.18 15:34
|close
|1848
|100.00
|1.8922
|1.8860
|1.8925
|11000.00
|2665060.68
|3699
|2006.05.18 15:34
|buy
|1850
|100.00
|1.8926
|1.8875
|1.8940
|3700
|2006.05.18 15:35
|buy
|1851
|100.00
|1.8921
|1.8870
|1.8935
|3701
|2006.05.18 15:35
|t/p
|1851
|100.00
|1.8935
|1.8870
|1.8935
|14000.00
|2679060.68
|3702
|2006.05.18 15:35
|close
|1850
|100.00
|1.8936
|1.8875
|1.8940
|10000.00
|2689060.68
|3703
|2006.05.18 15:35
|buy
|1852
|100.00
|1.8940
|1.8889
|1.8954
|3704
|2006.05.18 15:36
|buy
|1853
|100.00
|1.8936
|1.8885
|1.8950
|3705
|2006.05.18 15:38
|buy
|1854
|100.00
|1.8932
|1.8881
|1.8946
|3706
|2006.05.18 15:39
|buy
|1855
|100.00
|1.8926
|1.8875
|1.8940
|3707
|2006.05.18 15:41
|buy
|1856
|100.00
|1.8923
|1.8872
|1.8937
|3708
|2006.05.18 16:26
|s/l
|1852
|100.00
|1.8889
|1.8889
|1.8954
|-51000.00
|2638060.68
|3709
|2006.05.18 16:26
|close
|1856
|100.00
|1.8888
|1.8872
|1.8937
|-35000.00
|2603060.68
|3710
|2006.05.18 16:26
|close
|1855
|100.00
|1.8888
|1.8875
|1.8940
|-38000.00
|2565060.68
|3711
|2006.05.18 16:26
|close
|1854
|100.00
|1.8888
|1.8881
|1.8946
|-44000.00
|2521060.68
|3712
|2006.05.18 16:26
|close
|1853
|100.00
|1.8888
|1.8885
|1.8950
|-48000.00
|2473060.68
|3713
|2006.05.18 19:00
|buy
|1857
|100.00
|1.8917
|1.8866
|1.8931
|3714
|2006.05.18 19:06
|buy
|1858
|100.00
|1.8912
|1.8861
|1.8926
|3715
|2006.05.18 19:11
|buy
|1859
|100.00
|1.8907
|1.8856
|1.8921
|3716
|2006.05.18 19:13
|buy
|1860
|100.00
|1.8903
|1.8852
|1.8917
|3717
|2006.05.18 20:25
|buy
|1861
|100.00
|1.8899
|1.8848
|1.8913
|3718
|2006.05.18 21:03
|t/p
|1861
|100.00
|1.8913
|1.8848
|1.8913
|14000.00
|2487060.68
|3719
|2006.05.18 21:03
|close
|1860
|100.00
|1.8913
|1.8852
|1.8917
|10000.00
|2497060.68
|3720
|2006.05.18 21:03
|close
|1859
|100.00
|1.8913
|1.8856
|1.8921
|6000.00
|2503060.68
|3721
|2006.05.18 21:03
|close
|1858
|100.00
|1.8913
|1.8861
|1.8926
|1000.00
|2504060.68
|3722
|2006.05.18 21:03
|close
|1857
|100.00
|1.8913
|1.8866
|1.8931
|-4000.00
|2500060.68
|3723
|2006.05.18 22:00
|buy
|1862
|100.00
|1.8909
|1.8858
|1.8923
|3724
|2006.05.18 22:01
|buy
|1863
|100.00
|1.8905
|1.8854
|1.8919
|3725
|2006.05.18 22:06
|buy
|1864
|100.00
|1.8900
|1.8849
|1.8914
|3726
|2006.05.18 22:17
|buy
|1865
|100.00
|1.8896
|1.8845
|1.8910
|3727
|2006.05.18 22:34
|t/p
|1865
|100.00
|1.8910
|1.8845
|1.8910
|14000.00
|2514060.68
|3728
|2006.05.18 22:34
|close
|1864
|100.00
|1.8910
|1.8849
|1.8914
|10000.00
|2524060.68
|3729
|2006.05.18 22:34
|close
|1863
|100.00
|1.8910
|1.8854
|1.8919
|5000.00
|2529060.68
|3730
|2006.05.18 22:34
|close
|1862
|100.00
|1.8910
|1.8858
|1.8923
|1000.00
|2530060.68
|3731
|2006.05.19 07:15
|sell
|1866
|0.10
|1.8904
|1.8955
|1.8890
|3732
|2006.05.19 07:34
|sell
|1867
|0.20
|1.8908
|1.8959
|1.8894
|3733
|2006.05.19 08:04
|sell
|1868
|0.40
|1.8912
|1.8963
|1.8898
|3734
|2006.05.19 08:44
|t/p
|1868
|0.40
|1.8898
|1.8963
|1.8898
|56.00
|2530116.68
|3735
|2006.05.19 08:44
|close
|1867
|0.20
|1.8898
|1.8959
|1.8894
|20.00
|2530136.68
|3736
|2006.05.19 08:44
|close
|1866
|0.10
|1.8898
|1.8955
|1.8890
|6.00
|2530142.68
|3737
|2006.05.19 08:44
|sell
|1869
|0.10
|1.8894
|1.8945
|1.8880
|3738
|2006.05.19 08:59
|t/p
|1869
|0.10
|1.8880
|1.8945
|1.8880
|14.00
|2530156.68
|3739
|2006.05.19 08:59
|sell
|1870
|0.10
|1.8875
|1.8926
|1.8861
|3740
|2006.05.19 09:07
|t/p
|1870
|0.10
|1.8861
|1.8926
|1.8861
|14.00
|2530170.68
|3741
|2006.05.19 09:07
|sell
|1871
|0.10
|1.8857
|1.8908
|1.8843
|3742
|2006.05.19 09:23
|t/p
|1871
|0.10
|1.8843
|1.8908
|1.8843
|14.00
|2530184.68
|3743
|2006.05.19 09:23
|sell
|1872
|0.10
|1.8837
|1.8888
|1.8823
|3744
|2006.05.19 09:23
|sell
|1873
|0.20
|1.8842
|1.8893
|1.8828
|3745
|2006.05.19 09:29
|t/p
|1873
|0.20
|1.8828
|1.8893
|1.8828
|28.00
|2530212.68
|3746
|2006.05.19 09:29
|close
|1872
|0.10
|1.8828
|1.8888
|1.8823
|9.00
|2530221.68
|3747
|2006.05.19 09:29
|sell
|1874
|0.10
|1.8824
|1.8875
|1.8810
|3748
|2006.05.19 09:40
|t/p
|1874
|0.10
|1.8810
|1.8875
|1.8810
|14.00
|2530235.68
|3749
|2006.05.19 09:40
|sell
|1875
|0.10
|1.8805
|1.8856
|1.8791
|3750
|2006.05.19 09:40
|sell
|1876
|0.20
|1.8810
|1.8861
|1.8796
|3751
|2006.05.19 09:47
|t/p
|1876
|0.20
|1.8796
|1.8861
|1.8796
|28.00
|2530263.68
|3752
|2006.05.19 09:47
|close
|1875
|0.10
|1.8794
|1.8856
|1.8791
|11.00
|2530274.68
|3753
|2006.05.19 09:47
|sell
|1877
|0.10
|1.8790
|1.8841
|1.8776
|3754
|2006.05.19 09:47
|sell
|1878
|0.20
|1.8795
|1.8846
|1.8781
|3755
|2006.05.19 09:54
|sell
|1879
|0.40
|1.8802
|1.8853
|1.8788
|3756
|2006.05.19 09:58
|sell
|1880
|0.80
|1.8809
|1.8860
|1.8795
|3757
|2006.05.19 10:05
|t/p
|1880
|0.80
|1.8795
|1.8860
|1.8795
|112.00
|2530386.68
|3758
|2006.05.19 10:05
|close
|1879
|0.40
|1.8795
|1.8853
|1.8788
|28.00
|2530414.68
|3759
|2006.05.19 10:05
|close
|1878
|0.20
|1.8795
|1.8846
|1.8781
|0.00
|2530414.68
|3760
|2006.05.19 10:05
|close
|1877
|0.10
|1.8795
|1.8841
|1.8776
|-5.00
|2530409.68
|3761
|2006.05.19 10:05
|sell
|1881
|0.10
|1.8791
|1.8842
|1.8777
|3762
|2006.05.19 10:06
|sell
|1882
|0.20
|1.8795
|1.8846
|1.8781
|3763
|2006.05.19 10:10
|t/p
|1882
|0.20
|1.8781
|1.8846
|1.8781
|28.00
|2530437.68
|3764
|2006.05.19 10:10
|close
|1881
|0.10
|1.8781
|1.8842
|1.8777
|10.00
|2530447.68
|3765
|2006.05.19 10:10
|sell
|1883
|0.10
|1.8777
|1.8828
|1.8763
|3766
|2006.05.19 10:11
|sell
|1884
|0.20
|1.8781
|1.8832
|1.8767
|3767
|2006.05.19 10:12
|sell
|1885
|0.40
|1.8787
|1.8838
|1.8773
|3768
|2006.05.19 10:14
|sell
|1886
|0.80
|1.8794
|1.8845
|1.8780
|3769
|2006.05.19 10:18
|t/p
|1886
|0.80
|1.8780
|1.8845
|1.8780
|112.00
|2530559.68
|3770
|2006.05.19 10:18
|close
|1885
|0.40
|1.8780
|1.8838
|1.8773
|28.00
|2530587.68
|3771
|2006.05.19 10:18
|close
|1884
|0.20
|1.8780
|1.8832
|1.8767
|2.00
|2530589.68
|3772
|2006.05.19 10:18
|close
|1883
|0.10
|1.8780
|1.8828
|1.8763
|-3.00
|2530586.68
|3773
|2006.05.19 10:18
|sell
|1887
|0.10
|1.8776
|1.8827
|1.8762
|3774
|2006.05.19 10:18
|sell
|1888
|0.20
|1.8781
|1.8832
|1.8767
|3775
|2006.05.19 10:18
|t/p
|1888
|0.20
|1.8767
|1.8832
|1.8767
|28.00
|2530614.68
|3776
|2006.05.19 10:18
|close
|1887
|0.10
|1.8767
|1.8827
|1.8762
|9.00
|2530623.68
|3777
|2006.05.19 10:18
|sell
|1889
|0.10
|1.8763
|1.8814
|1.8749
|3778
|2006.05.19 10:18
|sell
|1890
|0.20
|1.8767
|1.8818
|1.8753
|3779
|2006.05.19 10:19
|t/p
|1890
|0.20
|1.8753
|1.8818
|1.8753
|28.00
|2530651.68
|3780
|2006.05.19 10:19
|close
|1889
|0.10
|1.8753
|1.8814
|1.8749
|10.00
|2530661.68
|3781
|2006.05.19 10:19
|sell
|1891
|0.10
|1.8749
|1.8800
|1.8735
|3782
|2006.05.19 10:19
|sell
|1892
|0.20
|1.8760
|1.8811
|1.8746
|3783
|2006.05.19 10:22
|sell
|1893
|0.40
|1.8766
|1.8817
|1.8752
|3784
|2006.05.19 10:45
|sell
|1894
|0.80
|1.8770
|1.8821
|1.8756
|3785
|2006.05.19 10:49
|sell
|1895
|1.60
|1.8774
|1.8825
|1.8760
|3786
|2006.05.19 11:02
|t/p
|1895
|1.60
|1.8760
|1.8825
|1.8760
|224.00
|2530885.68
|3787
|2006.05.19 11:02
|close
|1894
|0.80
|1.8759
|1.8821
|1.8756
|88.00
|2530973.68
|3788
|2006.05.19 11:02
|close
|1893
|0.40
|1.8759
|1.8817
|1.8752
|28.00
|2531001.68
|3789
|2006.05.19 11:02
|close
|1892
|0.20
|1.8759
|1.8811
|1.8746
|2.00
|2531003.68
|3790
|2006.05.19 11:02
|close
|1891
|0.10
|1.8759
|1.8800
|1.8735
|-10.00
|2530993.68
|3791
|2006.05.19 11:02
|sell
|1896
|0.10
|1.8755
|1.8806
|1.8741
|3792
|2006.05.19 11:02
|sell
|1897
|0.20
|1.8761
|1.8812
|1.8747
|3793
|2006.05.19 11:03
|sell
|1898
|0.40
|1.8766
|1.8817
|1.8752
|3794
|2006.05.19 11:05
|sell
|1899
|0.80
|1.8771
|1.8822
|1.8757
|3795
|2006.05.19 11:05
|sell
|1900
|1.60
|1.8775
|1.8826
|1.8761
|3796
|2006.05.19 11:29
|t/p
|1900
|1.60
|1.8761
|1.8826
|1.8761
|224.00
|2531217.68
|3797
|2006.05.19 11:29
|close
|1899
|0.80
|1.8760
|1.8822
|1.8757
|88.00
|2531305.68
|3798
|2006.05.19 11:29
|close
|1898
|0.40
|1.8760
|1.8817
|1.8752
|24.00
|2531329.68
|3799
|2006.05.19 11:29
|close
|1897
|0.20
|1.8760
|1.8812
|1.8747
|2.00
|2531331.68
|3800
|2006.05.19 11:29
|close
|1896
|0.10
|1.8760
|1.8806
|1.8741
|-5.00
|2531326.68
|3801
|2006.05.19 11:29
|sell
|1901
|0.10
|1.8756
|1.8807
|1.8742
|3802
|2006.05.19 11:37
|sell
|1902
|0.20
|1.8762
|1.8813
|1.8748
|3803
|2006.05.19 11:44
|t/p
|1902
|0.20
|1.8748
|1.8813
|1.8748
|28.00
|2531354.68
|3804
|2006.05.19 11:44
|close
|1901
|0.10
|1.8748
|1.8807
|1.8742
|8.00
|2531362.68
|3805
|2006.05.19 11:44
|sell
|1903
|0.10
|1.8744
|1.8795
|1.8730
|3806
|2006.05.19 11:45
|t/p
|1903
|0.10
|1.8730
|1.8795
|1.8730
|14.00
|2531376.68
|3807
|2006.05.19 11:45
|sell
|1904
|0.10
|1.8726
|1.8777
|1.8712
|3808
|2006.05.19 11:45
|sell
|1905
|0.20
|1.8734
|1.8785
|1.8720
|3809
|2006.05.19 11:45
|sell
|1906
|0.40
|1.8740
|1.8791
|1.8726
|3810
|2006.05.19 11:45
|sell
|1907
|0.80
|1.8746
|1.8797
|1.8732
|3811
|2006.05.19 11:45
|t/p
|1907
|0.80
|1.8732
|1.8797
|1.8732
|112.00
|2531488.68
|3812
|2006.05.19 11:45
|close
|1906
|0.40
|1.8732
|1.8791
|1.8726
|32.00
|2531520.68
|3813
|2006.05.19 11:45
|close
|1905
|0.20
|1.8732
|1.8785
|1.8720
|4.00
|2531524.68
|3814
|2006.05.19 11:45
|close
|1904
|0.10
|1.8732
|1.8777
|1.8712
|-6.00
|2531518.68
|3815
|2006.05.19 11:45
|sell
|1908
|0.10
|1.8728
|1.8779
|1.8714
|3816
|2006.05.19 11:59
|sell
|1909
|0.20
|1.8732
|1.8783
|1.8718
|3817
|2006.05.19 12:02
|t/p
|1909
|0.20
|1.8718
|1.8783
|1.8718
|28.00
|2531546.68
|3818
|2006.05.19 12:02
|close
|1908
|0.10
|1.8718
|1.8779
|1.8714
|10.00
|2531556.68
|3819
|2006.05.19 12:02
|sell
|1910
|0.10
|1.8714
|1.8765
|1.8700
|3820
|2006.05.19 12:05
|sell
|1911
|0.20
|1.8719
|1.8770
|1.8705
|3821
|2006.05.19 12:06
|sell
|1912
|0.40
|1.8725
|1.8776
|1.8711
|3822
|2006.05.19 12:10
|sell
|1913
|0.80
|1.8733
|1.8784
|1.8719
|3823
|2006.05.19 12:12
|sell
|1914
|1.60
|1.8737
|1.8788
|1.8723
|3824
|2006.05.19 13:04
|s/l
|1910
|0.10
|1.8765
|1.8765
|1.8700
|-51.00
|2531505.68
|3825
|2006.05.19 13:04
|close
|1914
|1.60
|1.8765
|1.8788
|1.8723
|-448.00
|2531057.68
|3826
|2006.05.19 13:04
|close
|1913
|0.80
|1.8765
|1.8784
|1.8719
|-256.00
|2530801.68
|3827
|2006.05.19 13:04
|close
|1912
|0.40
|1.8765
|1.8776
|1.8711
|-160.00
|2530641.68
|3828
|2006.05.19 13:04
|close
|1911
|0.20
|1.8765
|1.8770
|1.8705
|-92.00
|2530549.68
|3829
|2006.05.19 13:04
|sell
|1915
|0.10
|1.8761
|1.8812
|1.8747
|3830
|2006.05.19 13:09
|sell
|1916
|0.20
|1.8765
|1.8816
|1.8751
|3831
|2006.05.19 13:26
|t/p
|1916
|0.20
|1.8751
|1.8816
|1.8751
|28.00
|2530577.68
|3832
|2006.05.19 13:26
|close
|1915
|0.10
|1.8751
|1.8812
|1.8747
|10.00
|2530587.68
|3833
|2006.05.19 13:26
|sell
|1917
|0.10
|1.8747
|1.8798
|1.8733
|3834
|2006.05.19 13:53
|sell
|1918
|0.20
|1.8754
|1.8805
|1.8740
|3835
|2006.05.19 13:56
|sell
|1919
|0.40
|1.8758
|1.8809
|1.8744
|3836
|2006.05.19 14:01
|sell
|1920
|0.80
|1.8761
|1.8812
|1.8747
|3837
|2006.05.19 14:01
|sell
|1921
|1.60
|1.8765
|1.8816
|1.8751
|3838
|2006.05.19 14:28
|t/p
|1921
|1.60
|1.8751
|1.8816
|1.8751
|224.00
|2530811.68
|3839
|2006.05.19 14:28
|close
|1920
|0.80
|1.8751
|1.8812
|1.8747
|80.00
|2530891.68
|3840
|2006.05.19 14:28
|close
|1919
|0.40
|1.8751
|1.8809
|1.8744
|28.00
|2530919.68
|3841
|2006.05.19 14:28
|close
|1918
|0.20
|1.8751
|1.8805
|1.8740
|6.00
|2530925.68
|3842
|2006.05.19 14:28
|close
|1917
|0.10
|1.8751
|1.8798
|1.8733
|-4.00
|2530921.68
|3843
|2006.05.19 14:28
|sell
|1922
|0.10
|1.8747
|1.8798
|1.8733
|3844
|2006.05.19 14:32
|sell
|1923
|0.20
|1.8752
|1.8803
|1.8738
|3845
|2006.05.19 14:41
|sell
|1924
|0.40
|1.8757
|1.8808
|1.8743
|3846
|2006.05.19 14:59
|t/p
|1924
|0.40
|1.8743
|1.8808
|1.8743
|56.00
|2530977.68
|3847
|2006.05.19 14:59
|close
|1923
|0.20
|1.8742
|1.8803
|1.8738
|20.00
|2530997.68
|3848
|2006.05.19 14:59
|close
|1922
|0.10
|1.8742
|1.8798
|1.8733
|5.00
|2531002.68
|3849
|2006.05.19 14:59
|sell
|1925
|0.10
|1.8738
|1.8789
|1.8724
|3850
|2006.05.19 15:03
|t/p
|1925
|0.10
|1.8724
|1.8789
|1.8724
|14.00
|2531016.68
|3851
|2006.05.19 15:03
|sell
|1926
|0.10
|1.8718
|1.8769
|1.8704
|3852
|2006.05.19 15:03
|sell
|1927
|0.20
|1.8723
|1.8774
|1.8709
|3853
|2006.05.19 15:07
|sell
|1928
|0.40
|1.8727
|1.8778
|1.8713
|3854
|2006.05.19 15:09
|sell
|1929
|0.80
|1.8734
|1.8785
|1.8720
|3855
|2006.05.19 15:10
|sell
|1930
|1.60
|1.8745
|1.8796
|1.8731
|3856
|2006.05.19 15:12
|t/p
|1930
|1.60
|1.8731
|1.8796
|1.8731
|224.00
|2531240.68
|3857
|2006.05.19 15:12
|close
|1929
|0.80
|1.8730
|1.8785
|1.8720
|32.00
|2531272.68
|3858
|2006.05.19 15:12
|close
|1928
|0.40
|1.8730
|1.8778
|1.8713
|-12.00
|2531260.68
|3859
|2006.05.19 15:12
|close
|1927
|0.20
|1.8730
|1.8774
|1.8709
|-14.00
|2531246.68
|3860
|2006.05.19 15:12
|close
|1926
|0.10
|1.8730
|1.8769
|1.8704
|-12.00
|2531234.68
|3861
|2006.05.19 15:12
|sell
|1931
|0.10
|1.8726
|1.8777
|1.8712
|3862
|2006.05.19 15:12
|sell
|1932
|0.20
|1.8731
|1.8782
|1.8717
|3863
|2006.05.19 15:14
|sell
|1933
|0.40
|1.8737
|1.8788
|1.8723
|3864
|2006.05.19 15:20
|sell
|1934
|0.80
|1.8741
|1.8792
|1.8727
|3865
|2006.05.19 15:22
|sell
|1935
|1.60
|1.8745
|1.8796
|1.8731
|3866
|2006.05.19 15:35
|s/l
|1931
|0.10
|1.8777
|1.8777
|1.8712
|-51.00
|2531183.68
|3867
|2006.05.19 15:35
|close
|1935
|1.60
|1.8778
|1.8796
|1.8731
|-528.00
|2530655.68
|3868
|2006.05.19 15:35
|close
|1934
|0.80
|1.8778
|1.8792
|1.8727
|-296.00
|2530359.68
|3869
|2006.05.19 15:35
|close
|1933
|0.40
|1.8778
|1.8788
|1.8723
|-164.00
|2530195.68
|3870
|2006.05.19 15:35
|close
|1932
|0.20
|1.8778
|1.8782
|1.8717
|-94.00
|2530101.68
|3871
|2006.05.19 15:35
|sell
|1936
|0.10
|1.8774
|1.8825
|1.8760
|3872
|2006.05.19 15:54
|t/p
|1936
|0.10
|1.8760
|1.8825
|1.8760
|14.00
|2530115.68
|3873
|2006.05.22 03:00
|sell
|1937
|0.10
|1.8731
|1.8782
|1.8717
|3874
|2006.05.22 03:15
|sell
|1938
|0.20
|1.8735
|1.8786
|1.8721
|3875
|2006.05.22 03:25
|t/p
|1938
|0.20
|1.8721
|1.8786
|1.8721
|28.00
|2530143.68
|3876
|2006.05.22 03:25
|close
|1937
|0.10
|1.8720
|1.8782
|1.8717
|11.00
|2530154.68
|3877
|2006.05.22 03:25
|sell
|1939
|0.10
|1.8716
|1.8767
|1.8702
|3878
|2006.05.22 03:40
|sell
|1940
|0.20
|1.8720
|1.8771
|1.8706
|3879
|2006.05.22 03:52
|sell
|1941
|0.40
|1.8724
|1.8775
|1.8710
|3880
|2006.05.22 03:53
|sell
|1942
|0.80
|1.8729
|1.8780
|1.8715
|3881
|2006.05.22 04:34
|t/p
|1942
|0.80
|1.8715
|1.8780
|1.8715
|112.00
|2530266.68
|3882
|2006.05.22 04:34
|close
|1941
|0.40
|1.8715
|1.8775
|1.8710
|36.00
|2530302.68
|3883
|2006.05.22 04:34
|close
|1940
|0.20
|1.8715
|1.8771
|1.8706
|10.00
|2530312.68
|3884
|2006.05.22 04:34
|close
|1939
|0.10
|1.8715
|1.8767
|1.8702
|1.00
|2530313.68
|3885
|2006.05.22 04:45
|sell
|1943
|0.10
|1.8706
|1.8757
|1.8692
|3886
|2006.05.22 05:09
|t/p
|1943
|0.10
|1.8692
|1.8757
|1.8692
|14.00
|2530327.68
|3887
|2006.05.22 05:09
|sell
|1944
|0.10
|1.8688
|1.8739
|1.8674
|3888
|2006.05.22 05:11
|sell
|1945
|0.20
|1.8695
|1.8746
|1.8681
|3889
|2006.05.22 05:13
|sell
|1946
|0.40
|1.8701
|1.8752
|1.8687
|3890
|2006.05.22 05:15
|sell
|1947
|0.80
|1.8705
|1.8756
|1.8691
|3891
|2006.05.22 05:19
|sell
|1948
|1.60
|1.8711
|1.8762
|1.8697
|3892
|2006.05.22 05:29
|s/l
|1944
|0.10
|1.8739
|1.8739
|1.8674
|-51.00
|2530276.68
|3893
|2006.05.22 05:29
|close
|1948
|1.60
|1.8740
|1.8762
|1.8697
|-464.00
|2529812.68
|3894
|2006.05.22 05:29
|close
|1947
|0.80
|1.8740
|1.8756
|1.8691
|-280.00
|2529532.68
|3895
|2006.05.22 05:29
|close
|1946
|0.40
|1.8740
|1.8752
|1.8687
|-156.00
|2529376.68
|3896
|2006.05.22 05:29
|close
|1945
|0.20
|1.8740
|1.8746
|1.8681
|-90.00
|2529286.68
|3897
|2006.05.22 05:45
|sell
|1949
|0.10
|1.8735
|1.8786
|1.8721
|3898
|2006.05.22 06:26
|t/p
|1949
|0.10
|1.8721
|1.8786
|1.8721
|14.00
|2529300.68
|3899
|2006.05.22 06:26
|sell
|1950
|0.10
|1.8717
|1.8768
|1.8703
|3900
|2006.05.22 06:27
|sell
|1951
|0.20
|1.8720
|1.8771
|1.8706
|3901
|2006.05.22 06:40
|t/p
|1951
|0.20
|1.8706
|1.8771
|1.8706
|28.00
|2529328.68
|3902
|2006.05.22 06:40
|close
|1950
|0.10
|1.8706
|1.8768
|1.8703
|11.00
|2529339.68
|3903
|2006.05.22 06:40
|sell
|1952
|0.10
|1.8702
|1.8753
|1.8688
|3904
|2006.05.22 06:44
|sell
|1953
|0.20
|1.8706
|1.8757
|1.8692
|3905
|2006.05.22 06:56
|sell
|1954
|0.40
|1.8710
|1.8761
|1.8696
|3906
|2006.05.22 06:57
|sell
|1955
|0.80
|1.8714
|1.8765
|1.8700
|3907
|2006.05.22 06:57
|sell
|1956
|1.60
|1.8718
|1.8769
|1.8704
|3908
|2006.05.22 07:44
|t/p
|1955
|0.80
|1.8700
|1.8765
|1.8700
|112.00
|2529451.68
|3909
|2006.05.22 07:44
|t/p
|1956
|1.60
|1.8704
|1.8769
|1.8704
|224.00
|2529675.68
|3910
|2006.05.22 07:44
|close
|1954
|0.40
|1.8699
|1.8761
|1.8696
|44.00
|2529719.68
|3911
|2006.05.22 07:44
|close
|1953
|0.20
|1.8699
|1.8757
|1.8692
|14.00
|2529733.68
|3912
|2006.05.22 07:44
|close
|1952
|0.10
|1.8699
|1.8753
|1.8688
|3.00
|2529736.68
|3913
|2006.05.22 07:44
|sell
|1957
|0.10
|1.8695
|1.8746
|1.8681
|3914
|2006.05.22 07:44
|sell
|1958
|0.20
|1.8702
|1.8753
|1.8688
|3915
|2006.05.22 07:46
|t/p
|1958
|0.20
|1.8688
|1.8753
|1.8688
|28.00
|2529764.68
|3916
|2006.05.22 07:46
|close
|1957
|0.10
|1.8688
|1.8746
|1.8681
|7.00
|2529771.68
|3917
|2006.05.22 07:46
|sell
|1959
|0.10
|1.8684
|1.8735
|1.8670
|3918
|2006.05.22 08:12
|sell
|1960
|0.20
|1.8688
|1.8739
|1.8674
|3919
|2006.05.22 08:18
|sell
|1961
|0.40
|1.8695
|1.8746
|1.8681
|3920
|2006.05.22 08:18
|sell
|1962
|0.80
|1.8699
|1.8750
|1.8685
|3921
|2006.05.22 08:27
|t/p
|1962
|0.80
|1.8685
|1.8750
|1.8685
|112.00
|2529883.68
|3922
|2006.05.22 08:27
|close
|1961
|0.40
|1.8684
|1.8746
|1.8681
|44.00
|2529927.68
|3923
|2006.05.22 08:27
|close
|1960
|0.20
|1.8684
|1.8739
|1.8674
|8.00
|2529935.68
|3924
|2006.05.22 08:27
|close
|1959
|0.10
|1.8684
|1.8735
|1.8670
|0.00
|2529935.68
|3925
|2006.05.22 10:30
|buy
|1963
|100.00
|1.8747
|1.8696
|1.8761
|3926
|2006.05.22 10:31
|buy
|1964
|100.00
|1.8743
|1.8692
|1.8757
|3927
|2006.05.22 10:34
|buy
|1965
|100.00
|1.8737
|1.8686
|1.8751
|3928
|2006.05.22 10:39
|buy
|1966
|100.00
|1.8733
|1.8682
|1.8747
|3929
|2006.05.22 10:44
|buy
|1967
|100.00
|1.8729
|1.8678
|1.8743
|3930
|2006.05.22 12:04
|t/p
|1967
|100.00
|1.8743
|1.8678
|1.8743
|14000.00
|2543935.68
|3931
|2006.05.22 12:04
|close
|1966
|100.00
|1.8743
|1.8682
|1.8747
|10000.00
|2553935.68
|3932
|2006.05.22 12:04
|close
|1965
|100.00
|1.8743
|1.8686
|1.8751
|6000.00
|2559935.68
|3933
|2006.05.22 12:04
|close
|1964
|100.00
|1.8743
|1.8692
|1.8757
|0.00
|2559935.68
|3934
|2006.05.22 12:04
|close
|1963
|100.00
|1.8743
|1.8696
|1.8761
|-4000.00
|2555935.68
|3935
|2006.05.22 13:15
|buy
|1968
|100.00
|1.8760
|1.8709
|1.8774
|3936
|2006.05.22 13:58
|buy
|1969
|100.00
|1.8755
|1.8704
|1.8769
|3937
|2006.05.22 14:09
|buy
|1970
|100.00
|1.8751
|1.8700
|1.8765
|3938
|2006.05.22 14:12
|buy
|1971
|100.00
|1.8747
|1.8696
|1.8761
|3939
|2006.05.22 14:15
|buy
|1972
|100.00
|1.8743
|1.8692
|1.8757
|3940
|2006.05.22 14:35
|t/p
|1972
|100.00
|1.8757
|1.8692
|1.8757
|14000.00
|2569935.68
|3941
|2006.05.22 14:35
|close
|1971
|100.00
|1.8758
|1.8696
|1.8761
|11000.00
|2580935.68
|3942
|2006.05.22 14:35
|close
|1970
|100.00
|1.8758
|1.8700
|1.8765
|7000.00
|2587935.68
|3943
|2006.05.22 14:35
|close
|1969
|100.00
|1.8758
|1.8704
|1.8769
|3000.00
|2590935.68
|3944
|2006.05.22 14:35
|close
|1968
|100.00
|1.8758
|1.8709
|1.8774
|-2000.00
|2588935.68
|3945
|2006.05.22 14:35
|buy
|1973
|100.00
|1.8762
|1.8711
|1.8776
|3946
|2006.05.22 14:35
|buy
|1974
|100.00
|1.8758
|1.8707
|1.8772
|3947
|2006.05.22 14:57
|buy
|1975
|100.00
|1.8754
|1.8703
|1.8768
|3948
|2006.05.22 14:59
|buy
|1976
|100.00
|1.8750
|1.8699
|1.8764
|3949
|2006.05.22 15:23
|buy
|1977
|100.00
|1.8742
|1.8691
|1.8756
|3950
|2006.05.22 15:44
|t/p
|1977
|100.00
|1.8756
|1.8691
|1.8756
|14000.00
|2602935.68
|3951
|2006.05.22 15:44
|close
|1976
|100.00
|1.8756
|1.8699
|1.8764
|6000.00
|2608935.68
|3952
|2006.05.22 15:44
|close
|1975
|100.00
|1.8756
|1.8703
|1.8768
|2000.00
|2610935.68
|3953
|2006.05.22 15:44
|close
|1974
|100.00
|1.8756
|1.8707
|1.8772
|-2000.00
|2608935.68
|3954
|2006.05.22 15:44
|close
|1973
|100.00
|1.8756
|1.8711
|1.8776
|-6000.00
|2602935.68
|3955
|2006.05.22 15:44
|buy
|1978
|100.00
|1.8760
|1.8709
|1.8774
|3956
|2006.05.22 15:48
|t/p
|1978
|100.00
|1.8774
|1.8709
|1.8774
|14000.00
|2616935.68
|3957
|2006.05.22 15:48
|buy
|1979
|100.00
|1.8778
|1.8727
|1.8792
|3958
|2006.05.22 15:49
|buy
|1980
|100.00
|1.8774
|1.8723
|1.8788
|3959
|2006.05.22 15:50
|buy
|1981
|100.00
|1.8769
|1.8718
|1.8783
|3960
|2006.05.22 16:00
|t/p
|1981
|100.00
|1.8783
|1.8718
|1.8783
|14000.00
|2630935.68
|3961
|2006.05.22 16:00
|close
|1980
|100.00
|1.8783
|1.8723
|1.8788
|9000.00
|2639935.68
|3962
|2006.05.22 16:00
|close
|1979
|100.00
|1.8783
|1.8727
|1.8792
|5000.00
|2644935.68
|3963
|2006.05.22 16:00
|buy
|1982
|100.00
|1.8787
|1.8736
|1.8801
|3964
|2006.05.22 16:02
|buy
|1983
|100.00
|1.8784
|1.8733
|1.8798
|3965
|2006.05.22 16:06
|t/p
|1983
|100.00
|1.8798
|1.8733
|1.8798
|14000.00
|2658935.68
|3966
|2006.05.22 16:06
|close
|1982
|100.00
|1.8798
|1.8736
|1.8801
|11000.00
|2669935.68
|3967
|2006.05.22 16:06
|buy
|1984
|100.00
|1.8802
|1.8751
|1.8816
|3968
|2006.05.22 16:07
|buy
|1985
|100.00
|1.8797
|1.8746
|1.8811
|3969
|2006.05.22 16:12
|buy
|1986
|100.00
|1.8793
|1.8742
|1.8807
|3970
|2006.05.22 16:21
|t/p
|1986
|100.00
|1.8807
|1.8742
|1.8807
|14000.00
|2683935.68
|3971
|2006.05.22 16:21
|close
|1985
|100.00
|1.8809
|1.8746
|1.8811
|12000.00
|2695935.68
|3972
|2006.05.22 16:21
|close
|1984
|100.00
|1.8809
|1.8751
|1.8816
|7000.00
|2702935.68
|3973
|2006.05.22 16:21
|buy
|1987
|100.00
|1.8813
|1.8762
|1.8827
|3974
|2006.05.22 16:21
|buy
|1988
|100.00
|1.8809
|1.8758
|1.8823
|3975
|2006.05.22 16:32
|buy
|1989
|100.00
|1.8805
|1.8754
|1.8819
|3976
|2006.05.22 16:35
|buy
|1990
|100.00
|1.8800
|1.8749
|1.8814
|3977
|2006.05.22 16:43
|t/p
|1990
|100.00
|1.8814
|1.8749
|1.8814
|14000.00
|2716935.68
|3978
|2006.05.22 16:43
|close
|1989
|100.00
|1.8816
|1.8754
|1.8819
|11000.00
|2727935.68
|3979
|2006.05.22 16:43
|close
|1988
|100.00
|1.8816
|1.8758
|1.8823
|7000.00
|2734935.68
|3980
|2006.05.22 16:43
|close
|1987
|100.00
|1.8816
|1.8762
|1.8827
|3000.00
|2737935.68
|3981
|2006.05.22 16:43
|buy
|1991
|100.00
|1.8820
|1.8769
|1.8834
|3982
|2006.05.22 16:43
|buy
|1992
|100.00
|1.8816
|1.8765
|1.8830
|3983
|2006.05.22 16:48
|buy
|1993
|100.00
|1.8812
|1.8761
|1.8826
|3984
|2006.05.22 16:52
|buy
|1994
|100.00
|1.8804
|1.8753
|1.8818
|3985
|2006.05.22 16:55
|buy
|1995
|100.00
|1.8800
|1.8749
|1.8814
|3986
|2006.05.22 17:11
|t/p
|1995
|100.00
|1.8814
|1.8749
|1.8814
|14000.00
|2751935.68
|3987
|2006.05.22 17:11
|close
|1994
|100.00
|1.8815
|1.8753
|1.8818
|11000.00
|2762935.68
|3988
|2006.05.22 17:11
|close
|1993
|100.00
|1.8815
|1.8761
|1.8826
|3000.00
|2765935.68
|3989
|2006.05.22 17:11
|close
|1992
|100.00
|1.8815
|1.8765
|1.8830
|-1000.00
|2764935.68
|3990
|2006.05.22 17:11
|close
|1991
|100.00
|1.8815
|1.8769
|1.8834
|-5000.00
|2759935.68
|3991
|2006.05.22 17:11
|buy
|1996
|100.00
|1.8819
|1.8768
|1.8833
|3992
|2006.05.22 17:11
|buy
|1997
|100.00
|1.8814
|1.8763
|1.8828
|3993
|2006.05.22 17:12
|t/p
|1997
|100.00
|1.8828
|1.8763
|1.8828
|14000.00
|2773935.68
|3994
|2006.05.22 17:12
|close
|1996
|100.00
|1.8830
|1.8768
|1.8833
|11000.00
|2784935.68
|3995
|2006.05.22 17:12
|buy
|1998
|100.00
|1.8834
|1.8783
|1.8848
|3996
|2006.05.22 17:12
|buy
|1999
|100.00
|1.8826
|1.8775
|1.8840
|3997
|2006.05.22 17:12
|buy
|2000
|100.00
|1.8823
|1.8772
|1.8837
|3998
|2006.05.22 17:12
|buy
|2001
|100.00
|1.8819
|1.8768
|1.8833
|3999
|2006.05.22 17:12
|buy
|2002
|100.00
|1.8813
|1.8762
|1.8827
|4000
|2006.05.22 17:12
|t/p
|2002
|100.00
|1.8827
|1.8762
|1.8827
|14000.00
|2798935.68
|4001
|2006.05.22 17:12
|close
|2001
|100.00
|1.8828
|1.8768
|1.8833
|9000.00
|2807935.68
|4002
|2006.05.22 17:12
|close
|2000
|100.00
|1.8828
|1.8772
|1.8837
|5000.00
|2812935.68
|4003
|2006.05.22 17:12
|close
|1999
|100.00
|1.8828
|1.8775
|1.8840
|2000.00
|2814935.68
|4004
|2006.05.22 17:12
|close
|1998
|100.00
|1.8828
|1.8783
|1.8848
|-6000.00
|2808935.68
|4005
|2006.05.22 17:12
|buy
|2003
|100.00
|1.8832
|1.8781
|1.8846
|4006
|2006.05.22 17:12
|buy
|2004
|100.00
|1.8825
|1.8774
|1.8839
|4007
|2006.05.22 17:12
|buy
|2005
|100.00
|1.8822
|1.8771
|1.8836
|4008
|2006.05.22 17:14
|t/p
|2005
|100.00
|1.8836
|1.8771
|1.8836
|14000.00
|2822935.68
|4009
|2006.05.22 17:14
|close
|2004
|100.00
|1.8836
|1.8774
|1.8839
|11000.00
|2833935.68
|4010
|2006.05.22 17:14
|close
|2003
|100.00
|1.8836
|1.8781
|1.8846
|4000.00
|2837935.68
|4011
|2006.05.22 17:14
|buy
|2006
|100.00
|1.8840
|1.8789
|1.8854
|4012
|2006.05.22 17:19
|buy
|2007
|100.00
|1.8836
|1.8785
|1.8850
|4013
|2006.05.22 17:30
|t/p
|2007
|100.00
|1.8850
|1.8785
|1.8850
|14000.00
|2851935.68
|4014
|2006.05.22 17:30
|close
|2006
|100.00
|1.8850
|1.8789
|1.8854
|10000.00
|2861935.68
|4015
|2006.05.22 17:30
|buy
|2008
|100.00
|1.8854
|1.8803
|1.8868
|4016
|2006.05.22 17:31
|buy
|2009
|100.00
|1.8847
|1.8796
|1.8861
|4017
|2006.05.22 17:50
|t/p
|2009
|100.00
|1.8861
|1.8796
|1.8861
|14000.00
|2875935.68
|4018
|2006.05.22 17:50
|close
|2008
|100.00
|1.8864
|1.8803
|1.8868
|10000.00
|2885935.68
|4019
|2006.05.22 17:50
|buy
|2010
|100.00
|1.8868
|1.8817
|1.8882
|4020
|2006.05.22 17:50
|buy
|2011
|100.00
|1.8864
|1.8813
|1.8878
|4021
|2006.05.22 18:00
|buy
|2012
|100.00
|1.8855
|1.8804
|1.8869
|4022
|2006.05.22 18:04
|buy
|2013
|100.00
|1.8851
|1.8800
|1.8865
|4023
|2006.05.22 18:05
|buy
|2014
|100.00
|1.8847
|1.8796
|1.8861
|4024
|2006.05.22 19:42
|t/p
|2014
|100.00
|1.8861
|1.8796
|1.8861
|14000.00
|2899935.68
|4025
|2006.05.22 19:42
|close
|2013
|100.00
|1.8861
|1.8800
|1.8865
|10000.00
|2909935.68
|4026
|2006.05.22 19:42
|close
|2012
|100.00
|1.8861
|1.8804
|1.8869
|6000.00
|2915935.68
|4027
|2006.05.22 19:42
|close
|2011
|100.00
|1.8861
|1.8813
|1.8878
|-3000.00
|2912935.68
|4028
|2006.05.22 19:42
|close
|2010
|100.00
|1.8861
|1.8817
|1.8882
|-7000.00
|2905935.68
|4029
|2006.05.22 19:42
|buy
|2015
|100.00
|1.8865
|1.8814
|1.8879
|4030
|2006.05.22 19:45
|buy
|2016
|100.00
|1.8861
|1.8810
|1.8875
|4031
|2006.05.22 19:47
|buy
|2017
|100.00
|1.8856
|1.8805
|1.8870
|4032
|2006.05.22 20:03
|t/p
|2017
|100.00
|1.8870
|1.8805
|1.8870
|14000.00
|2919935.68
|4033
|2006.05.22 20:03
|close
|2016
|100.00
|1.8871
|1.8810
|1.8875
|10000.00
|2929935.68
|4034
|2006.05.22 20:03
|close
|2015
|100.00
|1.8871
|1.8814
|1.8879
|6000.00
|2935935.68
|4035
|2006.05.22 20:03
|buy
|2018
|100.00
|1.8875
|1.8824
|1.8889
|4036
|2006.05.22 20:03
|buy
|2019
|100.00
|1.8871
|1.8820
|1.8885
|4037
|2006.05.22 20:05
|buy
|2020
|100.00
|1.8866
|1.8815
|1.8880
|4038
|2006.05.22 20:05
|buy
|2021
|100.00
|1.8863
|1.8812
|1.8877
|4039
|2006.05.22 20:09
|t/p
|2021
|100.00
|1.8877
|1.8812
|1.8877
|14000.00
|2949935.68
|4040
|2006.05.22 20:09
|close
|2020
|100.00
|1.8877
|1.8815
|1.8880
|11000.00
|2960935.68
|4041
|2006.05.22 20:09
|close
|2019
|100.00
|1.8877
|1.8820
|1.8885
|6000.00
|2966935.68
|4042
|2006.05.22 20:09
|close
|2018
|100.00
|1.8877
|1.8824
|1.8889
|2000.00
|2968935.68
|4043
|2006.05.22 20:09
|buy
|2022
|100.00
|1.8881
|1.8830
|1.8895
|4044
|2006.05.22 20:10
|buy
|2023
|100.00
|1.8875
|1.8824
|1.8889
|4045
|2006.05.22 20:17
|buy
|2024
|100.00
|1.8869
|1.8818
|1.8883
|4046
|2006.05.22 22:10
|buy
|2025
|100.00
|1.8865
|1.8814
|1.8879
|4047
|2006.05.22 22:21
|buy
|2026
|100.00
|1.8862
|1.8811
|1.8876
|4048
|2006.05.23 01:09
|s/l
|2022
|100.00
|1.8830
|1.8830
|1.8895
|-51350.00
|2917585.68
|4049
|2006.05.23 01:09
|close
|2026
|100.00
|1.8829
|1.8811
|1.8876
|-33350.00
|2884235.68
|4050
|2006.05.23 01:09
|close
|2025
|100.00
|1.8829
|1.8814
|1.8879
|-36350.00
|2847885.68
|4051
|2006.05.23 01:09
|close
|2024
|100.00
|1.8829
|1.8818
|1.8883
|-40350.00
|2807535.68
|4052
|2006.05.23 01:09
|close
|2023
|100.00
|1.8829
|1.8824
|1.8889
|-46350.00
|2761185.68
|4053
|2006.05.23 14:15
|sell
|2027
|0.10
|1.8825
|1.8876
|1.8811
|4054
|2006.05.23 15:29
|t/p
|2027
|0.10
|1.8811
|1.8876
|1.8811
|14.00
|2761199.68
|4055
|2006.05.24 01:30
|sell
|2028
|0.10
|1.8781
|1.8832
|1.8767
|4056
|2006.05.24 01:32
|sell
|2029
|0.20
|1.8785
|1.8836
|1.8771
|4057
|2006.05.24 01:36
|sell
|2030
|0.40
|1.8790
|1.8841
|1.8776
|4058
|2006.05.24 02:05
|sell
|2031
|0.80
|1.8794
|1.8845
|1.8780
|4059
|2006.05.24 02:07
|sell
|2032
|1.60
|1.8798
|1.8849
|1.8784
|4060
|2006.05.24 02:58
|t/p
|2032
|1.60
|1.8784
|1.8849
|1.8784
|224.00
|2761423.68
|4061
|2006.05.24 02:58
|close
|2031
|0.80
|1.8784
|1.8845
|1.8780
|80.00
|2761503.68
|4062
|2006.05.24 02:58
|close
|2030
|0.40
|1.8784
|1.8841
|1.8776
|24.00
|2761527.68
|4063
|2006.05.24 02:58
|close
|2029
|0.20
|1.8784
|1.8836
|1.8771
|2.00
|2761529.68
|4064
|2006.05.24 02:58
|close
|2028
|0.10
|1.8784
|1.8832
|1.8767
|-3.00
|2761526.68
|4065
|2006.05.24 08:30
|buy
|2033
|100.00
|1.8770
|1.8719
|1.8784
|4066
|2006.05.24 08:33
|buy
|2034
|100.00
|1.8766
|1.8715
|1.8780
|4067
|2006.05.24 08:43
|t/p
|2034
|100.00
|1.8780
|1.8715
|1.8780
|14000.00
|2775526.68
|4068
|2006.05.24 08:43
|close
|2033
|100.00
|1.8783
|1.8719
|1.8784
|13000.00
|2788526.68
|4069
|2006.05.24 08:43
|buy
|2035
|100.00
|1.8787
|1.8736
|1.8801
|4070
|2006.05.24 08:44
|buy
|2036
|100.00
|1.8782
|1.8731
|1.8796
|4071
|2006.05.24 08:52
|t/p
|2036
|100.00
|1.8796
|1.8731
|1.8796
|14000.00
|2802526.68
|4072
|2006.05.24 08:52
|close
|2035
|100.00
|1.8796
|1.8736
|1.8801
|9000.00
|2811526.68
|4073
|2006.05.24 08:52
|buy
|2037
|100.00
|1.8800
|1.8749
|1.8814
|4074
|2006.05.24 08:56
|buy
|2038
|100.00
|1.8791
|1.8740
|1.8805
|4075
|2006.05.24 09:01
|t/p
|2038
|100.00
|1.8805
|1.8740
|1.8805
|14000.00
|2825526.68
|4076
|2006.05.24 09:01
|close
|2037
|100.00
|1.8805
|1.8749
|1.8814
|5000.00
|2830526.68
|4077
|2006.05.24 09:01
|buy
|2039
|100.00
|1.8809
|1.8758
|1.8823
|4078
|2006.05.24 09:01
|buy
|2040
|100.00
|1.8801
|1.8750
|1.8815
|4079
|2006.05.24 09:10
|buy
|2041
|100.00
|1.8795
|1.8744
|1.8809
|4080
|2006.05.24 09:18
|t/p
|2041
|100.00
|1.8809
|1.8744
|1.8809
|14000.00
|2844526.68
|4081
|2006.05.24 09:18
|close
|2040
|100.00
|1.8809
|1.8750
|1.8815
|8000.00
|2852526.68
|4082
|2006.05.24 09:18
|close
|2039
|100.00
|1.8809
|1.8758
|1.8823
|0.00
|2852526.68
|4083
|2006.05.24 09:18
|buy
|2042
|100.00
|1.8813
|1.8762
|1.8827
|4084
|2006.05.24 09:18
|buy
|2043
|100.00
|1.8809
|1.8758
|1.8823
|4085
|2006.05.24 09:24
|buy
|2044
|100.00
|1.8801
|1.8750
|1.8815
|4086
|2006.05.24 09:26
|buy
|2045
|100.00
|1.8797
|1.8746
|1.8811
|4087
|2006.05.24 09:43
|t/p
|2045
|100.00
|1.8811
|1.8746
|1.8811
|14000.00
|2866526.68
|4088
|2006.05.24 09:43
|close
|2044
|100.00
|1.8812
|1.8750
|1.8815
|11000.00
|2877526.68
|4089
|2006.05.24 09:43
|close
|2043
|100.00
|1.8812
|1.8758
|1.8823
|3000.00
|2880526.68
|4090
|2006.05.24 09:43
|close
|2042
|100.00
|1.8812
|1.8762
|1.8827
|-1000.00
|2879526.68
|4091
|2006.05.24 11:00
|buy
|2046
|100.00
|1.8841
|1.8790
|1.8855
|4092
|2006.05.24 11:10
|buy
|2047
|100.00
|1.8836
|1.8785
|1.8850
|4093
|2006.05.24 11:10
|buy
|2048
|100.00
|1.8830
|1.8779
|1.8844
|4094
|2006.05.24 11:10
|buy
|2049
|100.00
|1.8822
|1.8771
|1.8836
|4095
|2006.05.24 11:16
|buy
|2050
|100.00
|1.8816
|1.8765
|1.8830
|4096
|2006.05.24 11:33
|t/p
|2050
|100.00
|1.8830
|1.8765
|1.8830
|14000.00
|2893526.68
|4097
|2006.05.24 11:33
|close
|2049
|100.00
|1.8830
|1.8771
|1.8836
|8000.00
|2901526.68
|4098
|2006.05.24 11:33
|close
|2048
|100.00
|1.8830
|1.8779
|1.8844
|0.00
|2901526.68
|4099
|2006.05.24 11:33
|close
|2047
|100.00
|1.8830
|1.8785
|1.8850
|-6000.00
|2895526.68
|4100
|2006.05.24 11:33
|close
|2046
|100.00
|1.8830
|1.8790
|1.8855
|-11000.00
|2884526.68
|4101
|2006.05.24 11:33
|buy
|2051
|100.00
|1.8834
|1.8783
|1.8848
|4102
|2006.05.24 11:33
|buy
|2052
|100.00
|1.8830
|1.8779
|1.8844
|4103
|2006.05.24 11:41
|buy
|2053
|100.00
|1.8826
|1.8775
|1.8840
|4104
|2006.05.24 11:44
|buy
|2054
|100.00
|1.8823
|1.8772
|1.8837
|4105
|2006.05.24 11:44
|buy
|2055
|100.00
|1.8819
|1.8768
|1.8833
|4106
|2006.05.24 11:51
|t/p
|2055
|100.00
|1.8833
|1.8768
|1.8833
|14000.00
|2898526.68
|4107
|2006.05.24 11:51
|close
|2054
|100.00
|1.8835
|1.8772
|1.8837
|12000.00
|2910526.68
|4108
|2006.05.24 11:51
|close
|2053
|100.00
|1.8835
|1.8775
|1.8840
|9000.00
|2919526.68
|4109
|2006.05.24 11:51
|close
|2052
|100.00
|1.8835
|1.8779
|1.8844
|5000.00
|2924526.68
|4110
|2006.05.24 11:51
|close
|2051
|100.00
|1.8835
|1.8783
|1.8848
|1000.00
|2925526.68
|4111
|2006.05.24 13:00
|buy
|2056
|100.00
|1.8852
|1.8801
|1.8866
|4112
|2006.05.24 13:03
|buy
|2057
|100.00
|1.8847
|1.8796
|1.8861
|4113
|2006.05.24 13:06
|buy
|2058
|100.00
|1.8844
|1.8793
|1.8858
|4114
|2006.05.24 13:07
|buy
|2059
|100.00
|1.8839
|1.8788
|1.8853
|4115
|2006.05.24 13:29
|buy
|2060
|100.00
|1.8834
|1.8783
|1.8848
|4116
|2006.05.24 14:45
|t/p
|2059
|100.00
|1.8853
|1.8788
|1.8853
|14000.00
|2939526.68
|4117
|2006.05.24 14:45
|t/p
|2060
|100.00
|1.8848
|1.8783
|1.8848
|14000.00
|2953526.68
|4118
|2006.05.24 14:45
|close
|2058
|100.00
|1.8856
|1.8793
|1.8858
|12000.00
|2965526.68
|4119
|2006.05.24 14:45
|close
|2057
|100.00
|1.8856
|1.8796
|1.8861
|9000.00
|2974526.68
|4120
|2006.05.24 14:45
|close
|2056
|100.00
|1.8856
|1.8801
|1.8866
|4000.00
|2978526.68
|4121
|2006.05.24 14:45
|sell
|2061
|0.10
|1.8856
|1.8907
|1.8842
|4122
|2006.05.24 14:45
|sell
|2062
|0.20
|1.8860
|1.8911
|1.8846
|4123
|2006.05.24 14:51
|t/p
|2062
|0.20
|1.8846
|1.8911
|1.8846
|28.00
|2978554.68
|4124
|2006.05.24 14:51
|close
|2061
|0.10
|1.8845
|1.8907
|1.8842
|11.00
|2978565.68
|4125
|2006.05.24 14:51
|sell
|2063
|0.10
|1.8841
|1.8892
|1.8827
|4126
|2006.05.24 14:51
|sell
|2064
|0.20
|1.8846
|1.8897
|1.8832
|4127
|2006.05.24 14:53
|sell
|2065
|0.40
|1.8850
|1.8901
|1.8836
|4128
|2006.05.24 14:57
|t/p
|2064
|0.20
|1.8832
|1.8897
|1.8832
|28.00
|2978593.68
|4129
|2006.05.24 14:57
|t/p
|2065
|0.40
|1.8836
|1.8901
|1.8836
|56.00
|2978649.68
|4130
|2006.05.24 14:57
|close
|2063
|0.10
|1.8831
|1.8892
|1.8827
|10.00
|2978659.68
|4131
|2006.05.24 14:57
|sell
|2066
|0.10
|1.8827
|1.8878
|1.8813
|4132
|2006.05.24 14:57
|sell
|2067
|0.20
|1.8831
|1.8882
|1.8817
|4133
|2006.05.24 14:57
|sell
|2068
|0.40
|1.8836
|1.8887
|1.8822
|4134
|2006.05.24 14:57
|sell
|2069
|0.80
|1.8840
|1.8891
|1.8826
|4135
|2006.05.24 15:01
|t/p
|2068
|0.40
|1.8822
|1.8887
|1.8822
|56.00
|2978715.68
|4136
|2006.05.24 15:01
|t/p
|2069
|0.80
|1.8826
|1.8891
|1.8826
|112.00
|2978827.68
|4137
|2006.05.24 15:01
|close
|2067
|0.20
|1.8822
|1.8882
|1.8817
|18.00
|2978845.68
|4138
|2006.05.24 15:01
|close
|2066
|0.10
|1.8822
|1.8878
|1.8813
|5.00
|2978850.68
|4139
|2006.05.24 15:01
|sell
|2070
|0.10
|1.8818
|1.8869
|1.8804
|4140
|2006.05.24 15:01
|sell
|2071
|0.20
|1.8822
|1.8873
|1.8808
|4141
|2006.05.24 15:01
|sell
|2072
|0.40
|1.8827
|1.8878
|1.8813
|4142
|2006.05.24 15:01
|sell
|2073
|0.80
|1.8831
|1.8882
|1.8817
|4143
|2006.05.24 15:03
|t/p
|2073
|0.80
|1.8817
|1.8882
|1.8817
|112.00
|2978962.68
|4144
|2006.05.24 15:03
|close
|2072
|0.40
|1.8817
|1.8878
|1.8813
|40.00
|2979002.68
|4145
|2006.05.24 15:03
|close
|2071
|0.20
|1.8817
|1.8873
|1.8808
|10.00
|2979012.68
|4146
|2006.05.24 15:03
|close
|2070
|0.10
|1.8817
|1.8869
|1.8804
|1.00
|2979013.68
|4147
|2006.05.24 15:03
|sell
|2074
|0.10
|1.8813
|1.8864
|1.8799
|4148
|2006.05.24 15:03
|sell
|2075
|0.20
|1.8823
|1.8874
|1.8809
|4149
|2006.05.24 15:04
|sell
|2076
|0.40
|1.8827
|1.8878
|1.8813
|4150
|2006.05.24 15:09
|t/p
|2076
|0.40
|1.8813
|1.8878
|1.8813
|56.00
|2979069.68
|4151
|2006.05.24 15:09
|close
|2075
|0.20
|1.8810
|1.8874
|1.8809
|26.00
|2979095.68
|4152
|2006.05.24 15:09
|close
|2074
|0.10
|1.8810
|1.8864
|1.8799
|3.00
|2979098.68
|4153
|2006.05.24 15:09
|sell
|2077
|0.10
|1.8806
|1.8857
|1.8792
|4154
|2006.05.24 15:09
|sell
|2078
|0.20
|1.8810
|1.8861
|1.8796
|4155
|2006.05.24 15:11
|t/p
|2077
|0.10
|1.8792
|1.8857
|1.8792
|14.00
|2979112.68
|4156
|2006.05.24 15:11
|t/p
|2078
|0.20
|1.8796
|1.8861
|1.8796
|28.00
|2979140.68
|4157
|2006.05.24 15:11
|sell
|2079
|0.10
|1.8783
|1.8834
|1.8769
|4158
|2006.05.24 15:11
|sell
|2080
|0.20
|1.8787
|1.8838
|1.8773
|4159
|2006.05.24 15:11
|sell
|2081
|0.40
|1.8792
|1.8843
|1.8778
|4160
|2006.05.24 15:11
|sell
|2082
|0.80
|1.8797
|1.8848
|1.8783
|4161
|2006.05.24 15:11
|t/p
|2081
|0.40
|1.8778
|1.8843
|1.8778
|56.00
|2979196.68
|4162
|2006.05.24 15:11
|t/p
|2082
|0.80
|1.8783
|1.8848
|1.8783
|112.00
|2979308.68
|4163
|2006.05.24 15:11
|close
|2080
|0.20
|1.8778
|1.8838
|1.8773
|18.00
|2979326.68
|4164
|2006.05.24 15:11
|close
|2079
|0.10
|1.8778
|1.8834
|1.8769
|5.00
|2979331.68
|4165
|2006.05.24 15:11
|sell
|2083
|0.10
|1.8774
|1.8825
|1.8760
|4166
|2006.05.24 15:11
|sell
|2084
|0.20
|1.8778
|1.8829
|1.8764
|4167
|2006.05.24 15:14
|t/p
|2084
|0.20
|1.8764
|1.8829
|1.8764
|28.00
|2979359.68
|4168
|2006.05.24 15:14
|close
|2083
|0.10
|1.8762
|1.8825
|1.8760
|12.00
|2979371.68
|4169
|2006.05.24 15:14
|sell
|2085
|0.10
|1.8758
|1.8809
|1.8744
|4170
|2006.05.24 15:16
|sell
|2086
|0.20
|1.8762
|1.8813
|1.8748
|4171
|2006.05.24 15:18
|sell
|2087
|0.40
|1.8766
|1.8817
|1.8752
|4172
|2006.05.24 15:20
|sell
|2088
|0.80
|1.8774
|1.8825
|1.8760
|4173
|2006.05.24 15:30
|sell
|2089
|1.60
|1.8779
|1.8830
|1.8765
|4174
|2006.05.24 16:01
|t/p
|2089
|1.60
|1.8765
|1.8830
|1.8765
|224.00
|2979595.68
|4175
|2006.05.24 16:01
|close
|2088
|0.80
|1.8764
|1.8825
|1.8760
|80.00
|2979675.68
|4176
|2006.05.24 16:01
|close
|2087
|0.40
|1.8764
|1.8817
|1.8752
|8.00
|2979683.68
|4177
|2006.05.24 16:01
|close
|2086
|0.20
|1.8764
|1.8813
|1.8748
|-4.00
|2979679.68
|4178
|2006.05.24 16:01
|close
|2085
|0.10
|1.8764
|1.8809
|1.8744
|-6.00
|2979673.68
|4179
|2006.05.24 16:01
|sell
|2090
|0.10
|1.8760
|1.8811
|1.8746
|4180
|2006.05.24 16:01
|sell
|2091
|0.20
|1.8764
|1.8815
|1.8750
|4181
|2006.05.24 16:04
|t/p
|2091
|0.20
|1.8750
|1.8815
|1.8750
|28.00
|2979701.68
|4182
|2006.05.24 16:04
|close
|2090
|0.10
|1.8749
|1.8811
|1.8746
|11.00
|2979712.68
|4183
|2006.05.24 16:04
|sell
|2092
|0.10
|1.8745
|1.8796
|1.8731
|4184
|2006.05.24 16:08
|t/p
|2092
|0.10
|1.8731
|1.8796
|1.8731
|14.00
|2979726.68
|4185
|2006.05.24 16:08
|sell
|2093
|0.10
|1.8725
|1.8776
|1.8711
|4186
|2006.05.24 16:09
|t/p
|2093
|0.10
|1.8711
|1.8776
|1.8711
|14.00
|2979740.68
|4187
|2006.05.24 16:09
|sell
|2094
|0.10
|1.8707
|1.8758
|1.8693
|4188
|2006.05.24 16:09
|sell
|2095
|0.20
|1.8712
|1.8763
|1.8698
|4189
|2006.05.24 16:10
|sell
|2096
|0.40
|1.8718
|1.8769
|1.8704
|4190
|2006.05.24 16:11
|sell
|2097
|0.80
|1.8726
|1.8777
|1.8712
|4191
|2006.05.24 16:13
|sell
|2098
|1.60
|1.8730
|1.8781
|1.8716
|4192
|2006.05.24 16:18
|t/p
|2098
|1.60
|1.8716
|1.8781
|1.8716
|224.00
|2979964.68
|4193
|2006.05.24 16:18
|close
|2097
|0.80
|1.8716
|1.8777
|1.8712
|80.00
|2980044.68
|4194
|2006.05.24 16:18
|close
|2096
|0.40
|1.8716
|1.8769
|1.8704
|8.00
|2980052.68
|4195
|2006.05.24 16:18
|close
|2095
|0.20
|1.8716
|1.8763
|1.8698
|-8.00
|2980044.68
|4196
|2006.05.24 16:18
|close
|2094
|0.10
|1.8716
|1.8758
|1.8693
|-9.00
|2980035.68
|4197
|2006.05.24 16:18
|sell
|2099
|0.10
|1.8712
|1.8763
|1.8698
|4198
|2006.05.24 16:19
|sell
|2100
|0.20
|1.8716
|1.8767
|1.8702
|4199
|2006.05.24 16:21
|t/p
|2100
|0.20
|1.8702
|1.8767
|1.8702
|28.00
|2980063.68
|4200
|2006.05.24 16:21
|close
|2099
|0.10
|1.8702
|1.8763
|1.8698
|10.00
|2980073.68
|4201
|2006.05.24 16:21
|sell
|2101
|0.10
|1.8698
|1.8749
|1.8684
|4202
|2006.05.24 16:22
|sell
|2102
|0.20
|1.8704
|1.8755
|1.8690
|4203
|2006.05.24 16:24
|sell
|2103
|0.40
|1.8708
|1.8759
|1.8694
|4204
|2006.05.24 16:24
|sell
|2104
|0.80
|1.8712
|1.8763
|1.8698
|4205
|2006.05.24 16:32
|t/p
|2104
|0.80
|1.8698
|1.8763
|1.8698
|112.00
|2980185.68
|4206
|2006.05.24 16:32
|close
|2103
|0.40
|1.8698
|1.8759
|1.8694
|40.00
|2980225.68
|4207
|2006.05.24 16:32
|close
|2102
|0.20
|1.8698
|1.8755
|1.8690
|12.00
|2980237.68
|4208
|2006.05.24 16:32
|close
|2101
|0.10
|1.8698
|1.8749
|1.8684
|0.00
|2980237.68
|4209
|2006.05.24 16:32
|sell
|2105
|0.10
|1.8694
|1.8745
|1.8680
|4210
|2006.05.24 16:32
|sell
|2106
|0.20
|1.8701
|1.8752
|1.8687
|4211
|2006.05.24 16:33
|t/p
|2106
|0.20
|1.8687
|1.8752
|1.8687
|28.00
|2980265.68
|4212
|2006.05.24 16:33
|close
|2105
|0.10
|1.8684
|1.8745
|1.8680
|10.00
|2980275.68
|4213
|2006.05.24 16:33
|sell
|2107
|0.10
|1.8680
|1.8731
|1.8666
|4214
|2006.05.24 16:33
|sell
|2108
|0.20
|1.8685
|1.8736
|1.8671
|4215
|2006.05.24 16:33
|sell
|2109
|0.40
|1.8689
|1.8740
|1.8675
|4216
|2006.05.24 16:34
|t/p
|2109
|0.40
|1.8675
|1.8740
|1.8675
|56.00
|2980331.68
|4217
|2006.05.24 16:34
|close
|2108
|0.20
|1.8675
|1.8736
|1.8671
|20.00
|2980351.68
|4218
|2006.05.24 16:34
|close
|2107
|0.10
|1.8675
|1.8731
|1.8666
|5.00
|2980356.68
|4219
|2006.05.24 16:34
|sell
|2110
|0.10
|1.8671
|1.8722
|1.8657
|4220
|2006.05.24 16:34
|sell
|2111
|0.20
|1.8677
|1.8728
|1.8663
|4221
|2006.05.24 16:34
|sell
|2112
|0.40
|1.8680
|1.8731
|1.8666
|4222
|2006.05.24 16:38
|t/p
|2112
|0.40
|1.8666
|1.8731
|1.8666
|56.00
|2980412.68
|4223
|2006.05.24 16:38
|close
|2111
|0.20
|1.8666
|1.8728
|1.8663
|22.00
|2980434.68
|4224
|2006.05.24 16:38
|close
|2110
|0.10
|1.8666
|1.8722
|1.8657
|5.00
|2980439.68
|4225
|2006.05.24 16:38
|sell
|2113
|0.10
|1.8662
|1.8713
|1.8648
|4226
|2006.05.24 16:43
|sell
|2114
|0.20
|1.8666
|1.8717
|1.8652
|4227
|2006.05.24 16:53
|sell
|2115
|0.40
|1.8671
|1.8722
|1.8657
|4228
|2006.05.24 16:58
|sell
|2116
|0.80
|1.8676
|1.8727
|1.8662
|4229
|2006.05.24 17:01
|sell
|2117
|1.60
|1.8680
|1.8731
|1.8666
|4230
|2006.05.24 17:19
|t/p
|2117
|1.60
|1.8666
|1.8731
|1.8666
|224.00
|2980663.68
|4231
|2006.05.24 17:19
|close
|2116
|0.80
|1.8663
|1.8727
|1.8662
|104.00
|2980767.68
|4232
|2006.05.24 17:19
|close
|2115
|0.40
|1.8663
|1.8722
|1.8657
|32.00
|2980799.68
|4233
|2006.05.24 17:19
|close
|2114
|0.20
|1.8663
|1.8717
|1.8652
|6.00
|2980805.68
|4234
|2006.05.24 17:19
|close
|2113
|0.10
|1.8663
|1.8713
|1.8648
|-1.00
|2980804.68
|4235
|2006.05.24 17:19
|sell
|2118
|0.10
|1.8659
|1.8710
|1.8645
|4236
|2006.05.24 17:19
|sell
|2119
|0.20
|1.8662
|1.8713
|1.8648
|4237
|2006.05.24 17:19
|sell
|2120
|0.40
|1.8670
|1.8721
|1.8656
|4238
|2006.05.24 17:34
|sell
|2121
|0.80
|1.8674
|1.8725
|1.8660
|4239
|2006.05.24 17:37
|sell
|2122
|1.60
|1.8678
|1.8729
|1.8664
|4240
|2006.05.24 19:41
|s/l
|2118
|0.10
|1.8710
|1.8710
|1.8645
|-51.00
|2980753.68
|4241
|2006.05.24 19:41
|close
|2122
|1.60
|1.8711
|1.8729
|1.8664
|-528.00
|2980225.68
|4242
|2006.05.24 19:41
|close
|2121
|0.80
|1.8711
|1.8725
|1.8660
|-296.00
|2979929.68
|4243
|2006.05.24 19:41
|close
|2120
|0.40
|1.8711
|1.8721
|1.8656
|-164.00
|2979765.68
|4244
|2006.05.24 19:41
|close
|2119
|0.20
|1.8711
|1.8713
|1.8648
|-98.00
|2979667.68
|4245
|2006.05.24 19:41
|sell
|2123
|0.10
|1.8707
|1.8758
|1.8693
|4246
|2006.05.24 19:42
|sell
|2124
|0.20
|1.8712
|1.8763
|1.8698
|4247
|2006.05.24 20:02
|t/p
|2124
|0.20
|1.8698
|1.8763
|1.8698
|28.00
|2979695.68
|4248
|2006.05.24 20:02
|close
|2123
|0.10
|1.8698
|1.8758
|1.8693
|9.00
|2979704.68
|4249
|2006.05.24 20:02
|sell
|2125
|0.10
|1.8694
|1.8745
|1.8680
|4250
|2006.05.24 20:03
|sell
|2126
|0.20
|1.8700
|1.8751
|1.8686
|4251
|2006.05.24 20:05
|sell
|2127
|0.40
|1.8706
|1.8757
|1.8692
|4252
|2006.05.24 20:23
|sell
|2128
|0.80
|1.8712
|1.8763
|1.8698
|4253
|2006.05.24 20:27
|sell
|2129
|1.60
|1.8716
|1.8767
|1.8702
|4254
|2006.05.24 20:52
|s/l
|2125
|0.10
|1.8745
|1.8745
|1.8680
|-51.00
|2979653.68
|4255
|2006.05.24 20:52
|close
|2129
|1.60
|1.8745
|1.8767
|1.8702
|-464.00
|2979189.68
|4256
|2006.05.24 20:52
|close
|2128
|0.80
|1.8745
|1.8763
|1.8698
|-264.00
|2978925.68
|4257
|2006.05.24 20:52
|close
|2127
|0.40
|1.8745
|1.8757
|1.8692
|-156.00
|2978769.68
|4258
|2006.05.24 20:52
|close
|2126
|0.20
|1.8745
|1.8751
|1.8686
|-90.00
|2978679.68
|4259
|2006.05.24 20:52
|sell
|2130
|0.10
|1.8741
|1.8792
|1.8727
|4260
|2006.05.24 20:53
|sell
|2131
|0.20
|1.8745
|1.8796
|1.8731
|4261
|2006.05.24 21:01
|t/p
|2131
|0.20
|1.8731
|1.8796
|1.8731
|28.00
|2978707.68
|4262
|2006.05.24 21:01
|close
|2130
|0.10
|1.8731
|1.8792
|1.8727
|10.00
|2978717.68
|4263
|2006.05.24 21:01
|sell
|2132
|0.10
|1.8727
|1.8778
|1.8713
|4264
|2006.05.24 21:47
|sell
|2133
|0.20
|1.8732
|1.8783
|1.8718
|4265
|2006.05.24 22:14
|t/p
|2133
|0.20
|1.8718
|1.8783
|1.8718
|28.00
|2978745.68
|4266
|2006.05.24 22:14
|close
|2132
|0.10
|1.8718
|1.8778
|1.8713
|9.00
|2978754.68
|4267
|2006.05.25 22:15
|buy
|2134
|100.00
|1.8716
|1.8665
|1.8730
|4268
|2006.05.25 22:20
|buy
|2135
|100.00
|1.8710
|1.8659
|1.8724
|4269
|2006.05.25 22:46
|t/p
|2135
|100.00
|1.8724
|1.8659
|1.8724
|14000.00
|2992754.68
|4270
|2006.05.25 22:46
|close
|2134
|100.00
|1.8726
|1.8665
|1.8730
|10000.00
|3002754.68
|4271
|2006.05.26 05:00
|sell
|2136
|0.10
|1.8711
|1.8762
|1.8697
|4272
|2006.05.26 05:15
|t/p
|2136
|0.10
|1.8697
|1.8762
|1.8697
|14.00
|3002768.68
|4273
|2006.05.26 05:15
|sell
|2137
|0.10
|1.8689
|1.8740
|1.8675
|4274
|2006.05.26 05:23
|sell
|2138
|0.20
|1.8693
|1.8744
|1.8679
|4275
|2006.05.26 05:49
|sell
|2139
|0.40
|1.8699
|1.8750
|1.8685
|4276
|2006.05.26 05:49
|sell
|2140
|0.80
|1.8702
|1.8753
|1.8688
|4277
|2006.05.26 07:09
|sell
|2141
|1.60
|1.8707
|1.8758
|1.8693
|4278
|2006.05.26 08:07
|t/p
|2141
|1.60
|1.8693
|1.8758
|1.8693
|224.00
|3002992.68
|4279
|2006.05.26 08:07
|close
|2140
|0.80
|1.8693
|1.8753
|1.8688
|72.00
|3003064.68
|4280
|2006.05.26 08:07
|close
|2139
|0.40
|1.8693
|1.8750
|1.8685
|24.00
|3003088.68
|4281
|2006.05.26 08:07
|close
|2138
|0.20
|1.8693
|1.8744
|1.8679
|0.00
|3003088.68
|4282
|2006.05.26 08:07
|close
|2137
|0.10
|1.8693
|1.8740
|1.8675
|-4.00
|3003084.68
|4283
|2006.05.26 13:45
|sell
|2142
|0.10
|1.8709
|1.8760
|1.8695
|4284
|2006.05.26 14:01
|t/p
|2142
|0.10
|1.8695
|1.8760
|1.8695
|14.00
|3003098.68
|4285
|2006.05.26 14:01
|sell
|2143
|0.10
|1.8690
|1.8741
|1.8676
|4286
|2006.05.26 14:01
|sell
|2144
|0.20
|1.8696
|1.8747
|1.8682
|4287
|2006.05.26 14:10
|t/p
|2144
|0.20
|1.8682
|1.8747
|1.8682
|28.00
|3003126.68
|4288
|2006.05.26 14:10
|close
|2143
|0.10
|1.8682
|1.8741
|1.8676
|8.00
|3003134.68
|4289
|2006.05.26 14:10
|sell
|2145
|0.10
|1.8678
|1.8729
|1.8664
|4290
|2006.05.26 14:11
|t/p
|2145
|0.10
|1.8664
|1.8729
|1.8664
|14.00
|3003148.68
|4291
|2006.05.26 14:11
|sell
|2146
|0.10
|1.8657
|1.8708
|1.8643
|4292
|2006.05.26 14:12
|sell
|2147
|0.20
|1.8666
|1.8717
|1.8652
|4293
|2006.05.26 14:13
|sell
|2148
|0.40
|1.8670
|1.8721
|1.8656
|4294
|2006.05.26 14:14
|sell
|2149
|0.80
|1.8680
|1.8731
|1.8666
|4295
|2006.05.26 14:30
|sell
|2150
|1.60
|1.8693
|1.8744
|1.8679
|4296
|2006.05.26 14:30
|t/p
|2150
|1.60
|1.8679
|1.8744
|1.8679
|224.00
|3003372.68
|4297
|2006.05.26 14:30
|close
|2149
|0.80
|1.8677
|1.8731
|1.8666
|24.00
|3003396.68
|4298
|2006.05.26 14:30
|close
|2148
|0.40
|1.8677
|1.8721
|1.8656
|-28.00
|3003368.68
|4299
|2006.05.26 14:30
|close
|2147
|0.20
|1.8677
|1.8717
|1.8652
|-22.00
|3003346.68
|4300
|2006.05.26 14:30
|close
|2146
|0.10
|1.8677
|1.8708
|1.8643
|-20.00
|3003326.68
|4301
|2006.05.26 14:30
|sell
|2151
|0.10
|1.8673
|1.8724
|1.8659
|4302
|2006.05.26 14:30
|sell
|2152
|0.20
|1.8678
|1.8729
|1.8664
|4303
|2006.05.26 14:30
|sell
|2153
|0.40
|1.8682
|1.8733
|1.8668
|4304
|2006.05.26 14:30
|sell
|2154
|0.80
|1.8693
|1.8744
|1.8679
|4305
|2006.05.26 14:31
|sell
|2155
|1.60
|1.8706
|1.8757
|1.8692
|4306
|2006.05.26 14:34
|t/p
|2155
|1.60
|1.8692
|1.8757
|1.8692
|224.00
|3003550.68
|4307
|2006.05.26 14:34
|close
|2154
|0.80
|1.8692
|1.8744
|1.8679
|8.00
|3003558.68
|4308
|2006.05.26 14:34
|close
|2153
|0.40
|1.8692
|1.8733
|1.8668
|-40.00
|3003518.68
|4309
|2006.05.26 14:34
|close
|2152
|0.20
|1.8692
|1.8729
|1.8664
|-28.00
|3003490.68
|4310
|2006.05.26 14:34
|close
|2151
|0.10
|1.8692
|1.8724
|1.8659
|-19.00
|3003471.68
|4311
|2006.05.26 14:34
|sell
|2156
|0.10
|1.8688
|1.8739
|1.8674
|4312
|2006.05.26 14:34
|sell
|2157
|0.20
|1.8692
|1.8743
|1.8678
|4313
|2006.05.26 14:39
|sell
|2158
|0.40
|1.8696
|1.8747
|1.8682
|4314
|2006.05.26 14:42
|sell
|2159
|0.80
|1.8701
|1.8752
|1.8687
|4315
|2006.05.26 14:42
|sell
|2160
|1.60
|1.8705
|1.8756
|1.8691
|4316
|2006.05.26 14:54
|t/p
|2159
|0.80
|1.8687
|1.8752
|1.8687
|112.00
|3003583.68
|4317
|2006.05.26 14:54
|t/p
|2160
|1.60
|1.8691
|1.8756
|1.8691
|224.00
|3003807.68
|4318
|2006.05.26 14:54
|close
|2158
|0.40
|1.8687
|1.8747
|1.8682
|36.00
|3003843.68
|4319
|2006.05.26 14:54
|close
|2157
|0.20
|1.8687
|1.8743
|1.8678
|10.00
|3003853.68
|4320
|2006.05.26 14:54
|close
|2156
|0.10
|1.8687
|1.8739
|1.8674
|1.00
|3003854.68
|4321
|2006.05.26 14:54
|sell
|2161
|0.10
|1.8683
|1.8734
|1.8669
|4322
|2006.05.26 14:54
|sell
|2162
|0.20
|1.8687
|1.8738
|1.8673
|4323
|2006.05.26 14:54
|sell
|2163
|0.40
|1.8693
|1.8744
|1.8679
|4324
|2006.05.26 15:16
|t/p
|2162
|0.20
|1.8673
|1.8738
|1.8673
|28.00
|3003882.68
|4325
|2006.05.26 15:16
|t/p
|2163
|0.40
|1.8679
|1.8744
|1.8679
|56.00
|3003938.68
|4326
|2006.05.26 15:16
|close
|2161
|0.10
|1.8673
|1.8734
|1.8669
|10.00
|3003948.68
|4327
|2006.05.26 15:16
|sell
|2164
|0.10
|1.8669
|1.8720
|1.8655
|4328
|2006.05.26 15:20
|t/p
|2164
|0.10
|1.8655
|1.8720
|1.8655
|14.00
|3003962.68
|4329
|2006.05.26 15:20
|sell
|2165
|0.10
|1.8651
|1.8702
|1.8637
|4330
|2006.05.26 15:21
|sell
|2166
|0.20
|1.8656
|1.8707
|1.8642
|4331
|2006.05.26 15:21
|t/p
|2166
|0.20
|1.8642
|1.8707
|1.8642
|28.00
|3003990.68
|4332
|2006.05.26 15:21
|close
|2165
|0.10
|1.8641
|1.8702
|1.8637
|10.00
|3004000.68
|4333
|2006.05.26 15:21
|sell
|2167
|0.10
|1.8637
|1.8688
|1.8623
|4334
|2006.05.26 15:22
|sell
|2168
|0.20
|1.8640
|1.8691
|1.8626
|4335
|2006.05.26 15:25
|t/p
|2168
|0.20
|1.8626
|1.8691
|1.8626
|28.00
|3004028.68
|4336
|2006.05.26 15:25
|close
|2167
|0.10
|1.8626
|1.8688
|1.8623
|11.00
|3004039.68
|4337
|2006.05.26 15:25
|sell
|2169
|0.10
|1.8622
|1.8673
|1.8608
|4338
|2006.05.26 15:25
|sell
|2170
|0.20
|1.8626
|1.8677
|1.8612
|4339
|2006.05.26 15:31
|t/p
|2170
|0.20
|1.8612
|1.8677
|1.8612
|28.00
|3004067.68
|4340
|2006.05.26 15:31
|close
|2169
|0.10
|1.8611
|1.8673
|1.8608
|11.00
|3004078.68
|4341
|2006.05.26 15:31
|sell
|2171
|0.10
|1.8607
|1.8658
|1.8593
|4342
|2006.05.26 15:32
|sell
|2172
|0.20
|1.8612
|1.8663
|1.8598
|4343
|2006.05.26 15:37
|t/p
|2172
|0.20
|1.8598
|1.8663
|1.8598
|28.00
|3004106.68
|4344
|2006.05.26 15:37
|close
|2171
|0.10
|1.8598
|1.8658
|1.8593
|9.00
|3004115.68
|4345
|2006.05.26 15:37
|sell
|2173
|0.10
|1.8594
|1.8645
|1.8580
|4346
|2006.05.26 15:37
|sell
|2174
|0.20
|1.8601
|1.8652
|1.8587
|4347
|2006.05.26 15:38
|sell
|2175
|0.40
|1.8606
|1.8657
|1.8592
|4348
|2006.05.26 15:43
|t/p
|2175
|0.40
|1.8592
|1.8657
|1.8592
|56.00
|3004171.68
|4349
|2006.05.26 15:43
|close
|2174
|0.20
|1.8592
|1.8652
|1.8587
|18.00
|3004189.68
|4350
|2006.05.26 15:43
|close
|2173
|0.10
|1.8592
|1.8645
|1.8580
|2.00
|3004191.68
|4351
|2006.05.26 15:43
|sell
|2176
|0.10
|1.8588
|1.8639
|1.8574
|4352
|2006.05.26 15:44
|sell
|2177
|0.20
|1.8592
|1.8643
|1.8578
|4353
|2006.05.26 15:45
|sell
|2178
|0.40
|1.8601
|1.8652
|1.8587
|4354
|2006.05.26 15:49
|sell
|2179
|0.80
|1.8606
|1.8657
|1.8592
|4355
|2006.05.26 15:49
|t/p
|2179
|0.80
|1.8592
|1.8657
|1.8592
|112.00
|3004303.68
|4356
|2006.05.26 15:49
|close
|2178
|0.40
|1.8591
|1.8652
|1.8587
|40.00
|3004343.68
|4357
|2006.05.26 15:49
|close
|2177
|0.20
|1.8591
|1.8643
|1.8578
|2.00
|3004345.68
|4358
|2006.05.26 15:49
|close
|2176
|0.10
|1.8591
|1.8639
|1.8574
|-3.00
|3004342.68
|4359
|2006.05.26 15:49
|sell
|2180
|0.10
|1.8587
|1.8638
|1.8573
|4360
|2006.05.26 15:50
|t/p
|2180
|0.10
|1.8573
|1.8638
|1.8573
|14.00
|3004356.68
|4361
|2006.05.26 15:50
|sell
|2181
|0.10
|1.8569
|1.8620
|1.8555
|4362
|2006.05.26 15:50
|sell
|2182
|0.20
|1.8577
|1.8628
|1.8563
|4363
|2006.05.26 15:50
|sell
|2183
|0.40
|1.8582
|1.8633
|1.8568
|4364
|2006.05.26 15:50
|sell
|2184
|0.80
|1.8589
|1.8640
|1.8575
|4365
|2006.05.26 15:50
|t/p
|2184
|0.80
|1.8575
|1.8640
|1.8575
|112.00
|3004468.68
|4366
|2006.05.26 15:50
|close
|2183
|0.40
|1.8573
|1.8633
|1.8568
|36.00
|3004504.68
|4367
|2006.05.26 15:50
|close
|2182
|0.20
|1.8573
|1.8628
|1.8563
|8.00
|3004512.68
|4368
|2006.05.26 15:50
|close
|2181
|0.10
|1.8573
|1.8620
|1.8555
|-4.00
|3004508.68
|4369
|2006.05.26 15:50
|sell
|2185
|0.10
|1.8569
|1.8620
|1.8555
|4370
|2006.05.26 15:51
|sell
|2186
|0.20
|1.8575
|1.8626
|1.8561
|4371
|2006.05.26 15:56
|sell
|2187
|0.40
|1.8580
|1.8631
|1.8566
|4372
|2006.05.26 16:03
|sell
|2188
|0.80
|1.8584
|1.8635
|1.8570
|4373
|2006.05.26 16:12
|t/p
|2188
|0.80
|1.8570
|1.8635
|1.8570
|112.00
|3004620.68
|4374
|2006.05.26 16:12
|close
|2187
|0.40
|1.8570
|1.8631
|1.8566
|40.00
|3004660.68
|4375
|2006.05.26 16:12
|close
|2186
|0.20
|1.8570
|1.8626
|1.8561
|10.00
|3004670.68
|4376
|2006.05.26 16:12
|close
|2185
|0.10
|1.8570
|1.8620
|1.8555
|-1.00
|3004669.68
|4377
|2006.05.26 16:12
|sell
|2189
|0.10
|1.8566
|1.8617
|1.8552
|4378
|2006.05.26 16:12
|sell
|2190
|0.20
|1.8570
|1.8621
|1.8556
|4379
|2006.05.26 16:12
|sell
|2191
|0.40
|1.8575
|1.8626
|1.8561
|4380
|2006.05.26 16:16
|t/p
|2191
|0.40
|1.8561
|1.8626
|1.8561
|56.00
|3004725.68
|4381
|2006.05.26 16:16
|close
|2190
|0.20
|1.8559
|1.8621
|1.8556
|22.00
|3004747.68
|4382
|2006.05.26 16:16
|close
|2189
|0.10
|1.8559
|1.8617
|1.8552
|7.00
|3004754.68
|4383
|2006.05.26 16:16
|sell
|2192
|0.10
|1.8555
|1.8606
|1.8541
|4384
|2006.05.26 16:16
|sell
|2193
|0.20
|1.8559
|1.8610
|1.8545
|4385
|2006.05.26 16:17
|sell
|2194
|0.40
|1.8563
|1.8614
|1.8549
|4386
|2006.05.26 16:22
|sell
|2195
|0.80
|1.8567
|1.8618
|1.8553
|4387
|2006.05.26 16:27
|t/p
|2195
|0.80
|1.8553
|1.8618
|1.8553
|112.00
|3004866.68
|4388
|2006.05.26 16:27
|close
|2194
|0.40
|1.8553
|1.8614
|1.8549
|40.00
|3004906.68
|4389
|2006.05.26 16:27
|close
|2193
|0.20
|1.8553
|1.8610
|1.8545
|12.00
|3004918.68
|4390
|2006.05.26 16:27
|close
|2192
|0.10
|1.8553
|1.8606
|1.8541
|2.00
|3004920.68
|4391
|2006.05.26 16:27
|sell
|2196
|0.10
|1.8549
|1.8600
|1.8535
|4392
|2006.05.26 16:30
|t/p
|2196
|0.10
|1.8535
|1.8600
|1.8535
|14.00
|3004934.68
|4393
|2006.05.26 16:30
|sell
|2197
|0.10
|1.8531
|1.8582
|1.8517
|4394
|2006.05.26 16:31
|sell
|2198
|0.20
|1.8535
|1.8586
|1.8521
|4395
|2006.05.26 16:31
|sell
|2199
|0.40
|1.8542
|1.8593
|1.8528
|4396
|2006.05.26 16:33
|sell
|2200
|0.80
|1.8546
|1.8597
|1.8532
|4397
|2006.05.26 16:34
|sell
|2201
|1.60
|1.8550
|1.8601
|1.8536
|4398
|2006.05.26 16:38
|t/p
|2201
|1.60
|1.8536
|1.8601
|1.8536
|224.00
|3005158.68
|4399
|2006.05.26 16:38
|close
|2200
|0.80
|1.8536
|1.8597
|1.8532
|80.00
|3005238.68
|4400
|2006.05.26 16:38
|close
|2199
|0.40
|1.8536
|1.8593
|1.8528
|24.00
|3005262.68
|4401
|2006.05.26 16:38
|close
|2198
|0.20
|1.8536
|1.8586
|1.8521
|-2.00
|3005260.68
|4402
|2006.05.26 16:38
|close
|2197
|0.10
|1.8536
|1.8582
|1.8517
|-5.00
|3005255.68
|4403
|2006.05.26 16:38
|sell
|2202
|0.10
|1.8532
|1.8583
|1.8518
|4404
|2006.05.26 16:40
|sell
|2203
|0.20
|1.8536
|1.8587
|1.8522
|4405
|2006.05.26 16:41
|sell
|2204
|0.40
|1.8541
|1.8592
|1.8527
|4406
|2006.05.26 16:43
|sell
|2205
|0.80
|1.8545
|1.8596
|1.8531
|4407
|2006.05.26 16:43
|sell
|2206
|1.60
|1.8549
|1.8600
|1.8535
|4408
|2006.05.26 17:28
|s/l
|2202
|0.10
|1.8583
|1.8583
|1.8518
|-51.00
|3005204.68
|4409
|2006.05.26 17:28
|close
|2206
|1.60
|1.8583
|1.8600
|1.8535
|-544.00
|3004660.68
|4410
|2006.05.26 17:28
|close
|2205
|0.80
|1.8583
|1.8596
|1.8531
|-304.00
|3004356.68
|4411
|2006.05.26 17:28
|close
|2204
|0.40
|1.8583
|1.8592
|1.8527
|-168.00
|3004188.68
|4412
|2006.05.26 17:28
|close
|2203
|0.20
|1.8583
|1.8587
|1.8522
|-94.00
|3004094.68
|4413
|2006.05.26 17:28
|sell
|2207
|0.10
|1.8579
|1.8630
|1.8565
|4414
|2006.05.26 17:29
|sell
|2208
|0.20
|1.8583
|1.8634
|1.8569
|4415
|2006.05.26 17:48
|t/p
|2208
|0.20
|1.8569
|1.8634
|1.8569
|28.00
|3004122.68
|4416
|2006.05.26 17:48
|close
|2207
|0.10
|1.8568
|1.8630
|1.8565
|11.00
|3004133.68
|4417
|2006.05.26 17:48
|sell
|2209
|0.10
|1.8564
|1.8615
|1.8550
|4418
|2006.05.26 17:52
|sell
|2210
|0.20
|1.8568
|1.8619
|1.8554
|4419
|2006.05.26 19:01
|t/p
|2210
|0.20
|1.8554
|1.8619
|1.8554
|28.00
|3004161.68
|4420
|2006.05.26 19:01
|close
|2209
|0.10
|1.8554
|1.8615
|1.8550
|10.00
|3004171.68
|4421
|2006.05.26 19:01
|sell
|2211
|0.10
|1.8550
|1.8601
|1.8536
|4422
|2006.05.26 19:03
|sell
|2212
|0.20
|1.8554
|1.8605
|1.8540
|4423
|2006.05.26 19:06
|sell
|2213
|0.40
|1.8558
|1.8609
|1.8544
|4424
|2006.05.26 19:07
|sell
|2214
|0.80
|1.8561
|1.8612
|1.8547
|4425
|2006.05.26 19:14
|sell
|2215
|1.60
|1.8566
|1.8617
|1.8552
|4426
|2006.05.29 03:41
|s/l
|2211
|0.10
|1.8601
|1.8601
|1.8536
|-51.22
|3004120.46
|4427
|2006.05.29 03:41
|s/l
|2212
|0.20
|1.8605
|1.8605
|1.8540
|-102.43
|3004018.03
|4428
|2006.05.29 03:41
|close
|2215
|1.60
|1.8605
|1.8617
|1.8552
|-627.44
|3003390.59
|4429
|2006.05.29 03:41
|close
|2214
|0.80
|1.8605
|1.8612
|1.8547
|-353.72
|3003036.87
|4430
|2006.05.29 03:41
|close
|2213
|0.40
|1.8605
|1.8609
|1.8544
|-188.86
|3002848.01
|4431
|2006.05.29 16:30
|sell
|2216
|0.10
|1.8599
|1.8650
|1.8585
|4432
|2006.05.29 17:08
|t/p
|2216
|0.10
|1.8585
|1.8650
|1.8585
|14.00
|3002862.01
|4433
|2006.05.29 17:08
|sell
|2217
|0.10
|1.8581
|1.8632
|1.8567
|4434
|2006.05.29 19:01
|sell
|2218
|0.20
|1.8585
|1.8636
|1.8571
|4435
|2006.05.29 19:01
|sell
|2219
|0.40
|1.8589
|1.8640
|1.8575
|4436
|2006.05.29 20:46
|sell
|2220
|0.80
|1.8595
|1.8646
|1.8581
|4437
|2006.05.29 20:47
|sell
|2221
|1.60
|1.8599
|1.8650
|1.8585
|4438
|2006.05.30 02:09
|t/p
|2221
|1.60
|1.8585
|1.8650
|1.8585
|220.56
|3003082.57
|4439
|2006.05.30 02:09
|close
|2220
|0.80
|1.8585
|1.8646
|1.8581
|78.28
|3003160.85
|4440
|2006.05.30 02:09
|close
|2219
|0.40
|1.8585
|1.8640
|1.8575
|15.14
|3003175.99
|4441
|2006.05.30 02:09
|close
|2218
|0.20
|1.8585
|1.8636
|1.8571
|-0.43
|3003175.56
|4442
|2006.05.30 02:09
|close
|2217
|0.10
|1.8585
|1.8632
|1.8567
|-4.21
|3003171.35
|4443
|2006.05.30 03:15
|buy
|2222
|100.00
|1.8599
|1.8548
|1.8613
|4444
|2006.05.30 04:04
|t/p
|2222
|100.00
|1.8613
|1.8548
|1.8613
|14000.00
|3017171.35
|4445
|2006.05.30 04:04
|buy
|2223
|100.00
|1.8617
|1.8566
|1.8631
|4446
|2006.05.30 04:21
|buy
|2224
|100.00
|1.8613
|1.8562
|1.8627
|4447
|2006.05.30 04:40
|t/p
|2224
|100.00
|1.8627
|1.8562
|1.8627
|14000.00
|3031171.35
|4448
|2006.05.30 04:40
|close
|2223
|100.00
|1.8629
|1.8566
|1.8631
|12000.00
|3043171.35
|4449
|2006.05.30 04:40
|buy
|2225
|100.00
|1.8633
|1.8582
|1.8647
|4450
|2006.05.30 04:40
|buy
|2226
|100.00
|1.8629
|1.8578
|1.8643
|4451
|2006.05.30 04:47
|t/p
|2226
|100.00
|1.8643
|1.8578
|1.8643
|14000.00
|3057171.35
|4452
|2006.05.30 04:47
|close
|2225
|100.00
|1.8643
|1.8582
|1.8647
|10000.00
|3067171.35
|4453
|2006.05.30 04:47
|buy
|2227
|100.00
|1.8647
|1.8596
|1.8661
|4454
|2006.05.30 04:49
|buy
|2228
|100.00
|1.8639
|1.8588
|1.8653
|4455
|2006.05.30 04:53
|t/p
|2228
|100.00
|1.8653
|1.8588
|1.8653
|14000.00
|3081171.35
|4456
|2006.05.30 04:53
|close
|2227
|100.00
|1.8660
|1.8596
|1.8661
|13000.00
|3094171.35
|4457
|2006.05.30 04:53
|buy
|2229
|100.00
|1.8664
|1.8613
|1.8678
|4458
|2006.05.30 04:53
|buy
|2230
|100.00
|1.8658
|1.8607
|1.8672
|4459
|2006.05.30 04:58
|buy
|2231
|100.00
|1.8654
|1.8603
|1.8668
|4460
|2006.05.30 05:04
|t/p
|2231
|100.00
|1.8668
|1.8603
|1.8668
|14000.00
|3108171.35
|4461
|2006.05.30 05:04
|close
|2230
|100.00
|1.8668
|1.8607
|1.8672
|10000.00
|3118171.35
|4462
|2006.05.30 05:04
|close
|2229
|100.00
|1.8668
|1.8613
|1.8678
|4000.00
|3122171.35
|4463
|2006.05.30 05:04
|buy
|2232
|100.00
|1.8672
|1.8621
|1.8686
|4464
|2006.05.30 05:05
|buy
|2233
|100.00
|1.8666
|1.8615
|1.8680
|4465
|2006.05.30 05:08
|buy
|2234
|100.00
|1.8663
|1.8612
|1.8677
|4466
|2006.05.30 05:13
|t/p
|2234
|100.00
|1.8677
|1.8612
|1.8677
|14000.00
|3136171.35
|4467
|2006.05.30 05:13
|close
|2233
|100.00
|1.8677
|1.8615
|1.8680
|11000.00
|3147171.35
|4468
|2006.05.30 05:13
|close
|2232
|100.00
|1.8677
|1.8621
|1.8686
|5000.00
|3152171.35
|4469
|2006.05.30 05:13
|buy
|2235
|100.00
|1.8681
|1.8630
|1.8695
|4470
|2006.05.30 05:19
|buy
|2236
|100.00
|1.8675
|1.8624
|1.8689
|4471
|2006.05.30 05:32
|t/p
|2236
|100.00
|1.8689
|1.8624
|1.8689
|14000.00
|3166171.35
|4472
|2006.05.30 05:32
|close
|2235
|100.00
|1.8689
|1.8630
|1.8695
|8000.00
|3174171.35
|4473
|2006.05.30 05:32
|buy
|2237
|100.00
|1.8693
|1.8642
|1.8707
|4474
|2006.05.30 05:39
|buy
|2238
|100.00
|1.8684
|1.8633
|1.8698
|4475
|2006.05.30 05:57
|buy
|2239
|100.00
|1.8681
|1.8630
|1.8695
|4476
|2006.05.30 06:01
|buy
|2240
|100.00
|1.8677
|1.8626
|1.8691
|4477
|2006.05.30 06:01
|buy
|2241
|100.00
|1.8672
|1.8621
|1.8686
|4478
|2006.05.30 07:17
|t/p
|2241
|100.00
|1.8686
|1.8621
|1.8686
|14000.00
|3188171.35
|4479
|2006.05.30 07:17
|close
|2240
|100.00
|1.8686
|1.8626
|1.8691
|9000.00
|3197171.35
|4480
|2006.05.30 07:17
|close
|2239
|100.00
|1.8686
|1.8630
|1.8695
|5000.00
|3202171.35
|4481
|2006.05.30 07:17
|close
|2238
|100.00
|1.8686
|1.8633
|1.8698
|2000.00
|3204171.35
|4482
|2006.05.30 07:17
|close
|2237
|100.00
|1.8686
|1.8642
|1.8707
|-7000.00
|3197171.35
|4483
|2006.05.30 07:17
|buy
|2242
|100.00
|1.8690
|1.8639
|1.8704
|4484
|2006.05.30 07:20
|buy
|2243
|100.00
|1.8686
|1.8635
|1.8700
|4485
|2006.05.30 07:25
|buy
|2244
|100.00
|1.8683
|1.8632
|1.8697
|4486
|2006.05.30 07:38
|buy
|2245
|100.00
|1.8679
|1.8628
|1.8693
|4487
|2006.05.30 07:46
|buy
|2246
|100.00
|1.8675
|1.8624
|1.8689
|4488
|2006.05.30 08:08
|t/p
|2246
|100.00
|1.8689
|1.8624
|1.8689
|14000.00
|3211171.35
|4489
|2006.05.30 08:08
|close
|2245
|100.00
|1.8689
|1.8628
|1.8693
|10000.00
|3221171.35
|4490
|2006.05.30 08:08
|close
|2244
|100.00
|1.8689
|1.8632
|1.8697
|6000.00
|3227171.35
|4491
|2006.05.30 08:08
|close
|2243
|100.00
|1.8689
|1.8635
|1.8700
|3000.00
|3230171.35
|4492
|2006.05.30 08:08
|close
|2242
|100.00
|1.8689
|1.8639
|1.8704
|-1000.00
|3229171.35
|4493
|2006.05.30 08:08
|buy
|2247
|100.00
|1.8693
|1.8642
|1.8707
|4494
|2006.05.30 08:10
|t/p
|2247
|100.00
|1.8707
|1.8642
|1.8707
|14000.00
|3243171.35
|4495
|2006.05.30 08:10
|buy
|2248
|100.00
|1.8712
|1.8661
|1.8726
|4496
|2006.05.30 08:16
|t/p
|2248
|100.00
|1.8726
|1.8661
|1.8726
|14000.00
|3257171.35
|4497
|2006.05.30 08:16
|buy
|2249
|100.00
|1.8730
|1.8679
|1.8744
|4498
|2006.05.30 08:20
|t/p
|2249
|100.00
|1.8744
|1.8679
|1.8744
|14000.00
|3271171.35
|4499
|2006.05.30 08:20
|buy
|2250
|100.00
|1.8749
|1.8698
|1.8763
|4500
|2006.05.30 08:21
|buy
|2251
|100.00
|1.8740
|1.8689
|1.8754
|4501
|2006.05.30 08:22
|buy
|2252
|100.00
|1.8731
|1.8680
|1.8745
|4502
|2006.05.30 08:39
|buy
|2253
|100.00
|1.8724
|1.8673
|1.8738
|4503
|2006.05.30 08:44
|buy
|2254
|100.00
|1.8721
|1.8670
|1.8735
|4504
|2006.05.30 09:00
|t/p
|2254
|100.00
|1.8735
|1.8670
|1.8735
|14000.00
|3285171.35
|4505
|2006.05.30 09:00
|close
|2253
|100.00
|1.8735
|1.8673
|1.8738
|11000.00
|3296171.35
|4506
|2006.05.30 09:00
|close
|2252
|100.00
|1.8735
|1.8680
|1.8745
|4000.00
|3300171.35
|4507
|2006.05.30 09:00
|close
|2251
|100.00
|1.8735
|1.8689
|1.8754
|-5000.00
|3295171.35
|4508
|2006.05.30 09:00
|close
|2250
|100.00
|1.8735
|1.8698
|1.8763
|-14000.00
|3281171.35
|4509
|2006.05.30 09:00
|buy
|2255
|100.00
|1.8739
|1.8688
|1.8753
|4510
|2006.05.30 09:00
|buy
|2256
|100.00
|1.8734
|1.8683
|1.8748
|4511
|2006.05.30 09:02
|t/p
|2256
|100.00
|1.8748
|1.8683
|1.8748
|14000.00
|3295171.35
|4512
|2006.05.30 09:02
|close
|2255
|100.00
|1.8748
|1.8688
|1.8753
|9000.00
|3304171.35
|4513
|2006.05.30 09:02
|buy
|2257
|100.00
|1.8752
|1.8701
|1.8766
|4514
|2006.05.30 09:05
|t/p
|2257
|100.00
|1.8766
|1.8701
|1.8766
|14000.00
|3318171.35
|4515
|2006.05.30 09:05
|buy
|2258
|100.00
|1.8771
|1.8720
|1.8785
|4516
|2006.05.30 09:06
|buy
|2259
|100.00
|1.8767
|1.8716
|1.8781
|4517
|2006.05.30 09:08
|buy
|2260
|100.00
|1.8762
|1.8711
|1.8776
|4518
|2006.05.30 09:11
|buy
|2261
|100.00
|1.8758
|1.8707
|1.8772
|4519
|2006.05.30 09:14
|buy
|2262
|100.00
|1.8751
|1.8700
|1.8765
|4520
|2006.05.30 09:47
|t/p
|2262
|100.00
|1.8765
|1.8700
|1.8765
|14000.00
|3332171.35
|4521
|2006.05.30 09:47
|close
|2261
|100.00
|1.8765
|1.8707
|1.8772
|7000.00
|3339171.35
|4522
|2006.05.30 09:47
|close
|2260
|100.00
|1.8765
|1.8711
|1.8776
|3000.00
|3342171.35
|4523
|2006.05.30 09:47
|close
|2259
|100.00
|1.8765
|1.8716
|1.8781
|-2000.00
|3340171.35
|4524
|2006.05.30 09:47
|close
|2258
|100.00
|1.8765
|1.8720
|1.8785
|-6000.00
|3334171.35
|4525
|2006.05.30 09:47
|buy
|2263
|100.00
|1.8769
|1.8718
|1.8783
|4526
|2006.05.30 09:48
|buy
|2264
|100.00
|1.8765
|1.8714
|1.8779
|4527
|2006.05.30 09:52
|buy
|2265
|100.00
|1.8759
|1.8708
|1.8773
|4528
|2006.05.30 09:55
|buy
|2266
|100.00
|1.8754
|1.8703
|1.8768
|4529
|2006.05.30 10:20
|buy
|2267
|100.00
|1.8750
|1.8699
|1.8764
|4530
|2006.05.30 11:10
|t/p
|2267
|100.00
|1.8764
|1.8699
|1.8764
|14000.00
|3348171.35
|4531
|2006.05.30 11:10
|close
|2266
|100.00
|1.8764
|1.8703
|1.8768
|10000.00
|3358171.35
|4532
|2006.05.30 11:10
|close
|2265
|100.00
|1.8764
|1.8708
|1.8773
|5000.00
|3363171.35
|4533
|2006.05.30 11:10
|close
|2264
|100.00
|1.8764
|1.8714
|1.8779
|-1000.00
|3362171.35
|4534
|2006.05.30 11:10
|close
|2263
|100.00
|1.8764
|1.8718
|1.8783
|-5000.00
|3357171.35
|4535
|2006.05.30 11:10
|buy
|2268
|100.00
|1.8768
|1.8717
|1.8782
|4536
|2006.05.30 11:15
|buy
|2269
|100.00
|1.8764
|1.8713
|1.8778
|4537
|2006.05.30 11:37
|buy
|2270
|100.00
|1.8760
|1.8709
|1.8774
|4538
|2006.05.30 11:50
|t/p
|2270
|100.00
|1.8774
|1.8709
|1.8774
|14000.00
|3371171.35
|4539
|2006.05.30 11:50
|close
|2269
|100.00
|1.8777
|1.8713
|1.8778
|13000.00
|3384171.35
|4540
|2006.05.30 11:50
|close
|2268
|100.00
|1.8777
|1.8717
|1.8782
|9000.00
|3393171.35
|4541
|2006.05.30 11:50
|buy
|2271
|100.00
|1.8781
|1.8730
|1.8795
|4542
|2006.05.30 12:39
|t/p
|2271
|100.00
|1.8795
|1.8730
|1.8795
|14000.00
|3407171.35
|4543
|2006.05.30 12:39
|buy
|2272
|100.00
|1.8800
|1.8749
|1.8814
|4544
|2006.05.30 12:40
|buy
|2273
|100.00
|1.8796
|1.8745
|1.8810
|4545
|2006.05.30 12:41
|buy
|2274
|100.00
|1.8791
|1.8740
|1.8805
|4546
|2006.05.30 12:45
|buy
|2275
|100.00
|1.8787
|1.8736
|1.8801
|4547
|2006.05.30 12:58
|buy
|2276
|100.00
|1.8784
|1.8733
|1.8798
|4548
|2006.05.30 13:38
|s/l
|2272
|100.00
|1.8749
|1.8749
|1.8814
|-51000.00
|3356171.35
|4549
|2006.05.30 13:38
|close
|2276
|100.00
|1.8746
|1.8733
|1.8798
|-38000.00
|3318171.35
|4550
|2006.05.30 13:38
|close
|2275
|100.00
|1.8746
|1.8736
|1.8801
|-41000.00
|3277171.35
|4551
|2006.05.30 13:38
|close
|2274
|100.00
|1.8746
|1.8740
|1.8805
|-45000.00
|3232171.35
|4552
|2006.05.30 13:38
|close
|2273
|100.00
|1.8746
|1.8745
|1.8810
|-50000.00
|3182171.35
|4553
|2006.05.30 14:15
|buy
|2277
|100.00
|1.8748
|1.8697
|1.8762
|4554
|2006.05.30 14:16
|buy
|2278
|100.00
|1.8742
|1.8691
|1.8756
|4555
|2006.05.30 14:17
|buy
|2279
|100.00
|1.8736
|1.8685
|1.8750
|4556
|2006.05.30 14:18
|buy
|2280
|100.00
|1.8732
|1.8681
|1.8746
|4557
|2006.05.30 14:26
|buy
|2281
|100.00
|1.8727
|1.8676
|1.8741
|4558
|2006.05.30 14:56
|t/p
|2281
|100.00
|1.8741
|1.8676
|1.8741
|14000.00
|3196171.35
|4559
|2006.05.30 14:56
|close
|2280
|100.00
|1.8742
|1.8681
|1.8746
|10000.00
|3206171.35
|4560
|2006.05.30 14:56
|close
|2279
|100.00
|1.8742
|1.8685
|1.8750
|6000.00
|3212171.35
|4561
|2006.05.30 14:56
|close
|2278
|100.00
|1.8742
|1.8691
|1.8756
|0.00
|3212171.35
|4562
|2006.05.30 14:56
|close
|2277
|100.00
|1.8742
|1.8697
|1.8762
|-6000.00
|3206171.35
|4563
|2006.05.30 14:56
|buy
|2282
|100.00
|1.8746
|1.8695
|1.8760
|4564
|2006.05.30 14:56
|buy
|2283
|100.00
|1.8741
|1.8690
|1.8755
|4565
|2006.05.30 14:56
|buy
|2284
|100.00
|1.8737
|1.8686
|1.8751
|4566
|2006.05.30 15:06
|buy
|2285
|100.00
|1.8733
|1.8682
|1.8747
|4567
|2006.05.30 15:07
|buy
|2286
|100.00
|1.8729
|1.8678
|1.8743
|4568
|2006.05.30 15:19
|t/p
|2286
|100.00
|1.8743
|1.8678
|1.8743
|14000.00
|3220171.35
|4569
|2006.05.30 15:19
|close
|2285
|100.00
|1.8744
|1.8682
|1.8747
|11000.00
|3231171.35
|4570
|2006.05.30 15:19
|close
|2284
|100.00
|1.8744
|1.8686
|1.8751
|7000.00
|3238171.35
|4571
|2006.05.30 15:19
|close
|2283
|100.00
|1.8744
|1.8690
|1.8755
|3000.00
|3241171.35
|4572
|2006.05.30 15:19
|close
|2282
|100.00
|1.8744
|1.8695
|1.8760
|-2000.00
|3239171.35
|4573
|2006.05.30 15:19
|buy
|2287
|100.00
|1.8748
|1.8697
|1.8762
|4574
|2006.05.30 15:21
|t/p
|2287
|100.00
|1.8762
|1.8697
|1.8762
|14000.00
|3253171.35
|4575
|2006.05.30 15:21
|buy
|2288
|100.00
|1.8768
|1.8717
|1.8782
|4576
|2006.05.30 15:21
|buy
|2289
|100.00
|1.8764
|1.8713
|1.8778
|4577
|2006.05.30 15:23
|buy
|2290
|100.00
|1.8756
|1.8705
|1.8770
|4578
|2006.05.30 15:38
|t/p
|2290
|100.00
|1.8770
|1.8705
|1.8770
|14000.00
|3267171.35
|4579
|2006.05.30 15:38
|close
|2289
|100.00
|1.8772
|1.8713
|1.8778
|8000.00
|3275171.35
|4580
|2006.05.30 15:38
|close
|2288
|100.00
|1.8772
|1.8717
|1.8782
|4000.00
|3279171.35
|4581
|2006.05.30 15:38
|buy
|2291
|100.00
|1.8776
|1.8725
|1.8790
|4582
|2006.05.30 15:38
|buy
|2292
|100.00
|1.8772
|1.8721
|1.8786
|4583
|2006.05.30 15:39
|t/p
|2292
|100.00
|1.8786
|1.8721
|1.8786
|14000.00
|3293171.35
|4584
|2006.05.30 15:39
|close
|2291
|100.00
|1.8788
|1.8725
|1.8790
|12000.00
|3305171.35
|4585
|2006.05.30 15:39
|buy
|2293
|100.00
|1.8792
|1.8741
|1.8806
|4586
|2006.05.30 15:39
|buy
|2294
|100.00
|1.8788
|1.8737
|1.8802
|4587
|2006.05.30 15:39
|buy
|2295
|100.00
|1.8783
|1.8732
|1.8797
|4588
|2006.05.30 15:41
|buy
|2296
|100.00
|1.8779
|1.8728
|1.8793
|4589
|2006.05.30 15:44
|buy
|2297
|100.00
|1.8774
|1.8723
|1.8788
|4590
|2006.05.30 15:51
|t/p
|2297
|100.00
|1.8788
|1.8723
|1.8788
|14000.00
|3319171.35
|4591
|2006.05.30 15:51
|close
|2296
|100.00
|1.8788
|1.8728
|1.8793
|9000.00
|3328171.35
|4592
|2006.05.30 15:51
|close
|2295
|100.00
|1.8788
|1.8732
|1.8797
|5000.00
|3333171.35
|4593
|2006.05.30 15:51
|close
|2294
|100.00
|1.8788
|1.8737
|1.8802
|0.00
|3333171.35
|4594
|2006.05.30 15:51
|close
|2293
|100.00
|1.8788
|1.8741
|1.8806
|-4000.00
|3329171.35
|4595
|2006.05.30 15:51
|buy
|2298
|100.00
|1.8792
|1.8741
|1.8806
|4596
|2006.05.30 15:53
|t/p
|2298
|100.00
|1.8806
|1.8741
|1.8806
|14000.00
|3343171.35
|4597
|2006.05.30 15:53
|buy
|2299
|100.00
|1.8813
|1.8762
|1.8827
|4598
|2006.05.30 16:02
|t/p
|2299
|100.00
|1.8827
|1.8762
|1.8827
|14000.00
|3357171.35
|4599
|2006.05.30 16:02
|buy
|2300
|100.00
|1.8831
|1.8780
|1.8845
|4600
|2006.05.30 16:02
|t/p
|2300
|100.00
|1.8845
|1.8780
|1.8845
|14000.00
|3371171.35
|4601
|2006.05.30 16:02
|buy
|2301
|100.00
|1.8849
|1.8798
|1.8863
|4602
|2006.05.30 16:04
|t/p
|2301
|100.00
|1.8863
|1.8798
|1.8863
|14000.00
|3385171.35
|4603
|2006.05.30 16:04
|buy
|2302
|100.00
|1.8867
|1.8816
|1.8881
|4604
|2006.05.30 16:04
|buy
|2303
|100.00
|1.8864
|1.8813
|1.8878
|4605
|2006.05.30 16:05
|buy
|2304
|100.00
|1.8858
|1.8807
|1.8872
|4606
|2006.05.30 16:08
|buy
|2305
|100.00
|1.8854
|1.8803
|1.8868
|4607
|2006.05.30 16:14
|buy
|2306
|100.00
|1.8848
|1.8797
|1.8862
|4608
|2006.05.30 16:32
|t/p
|2306
|100.00
|1.8862
|1.8797
|1.8862
|14000.00
|3399171.35
|4609
|2006.05.30 16:32
|close
|2305
|100.00
|1.8862
|1.8803
|1.8868
|8000.00
|3407171.35
|4610
|2006.05.30 16:32
|close
|2304
|100.00
|1.8862
|1.8807
|1.8872
|4000.00
|3411171.35
|4611
|2006.05.30 16:32
|close
|2303
|100.00
|1.8862
|1.8813
|1.8878
|-2000.00
|3409171.35
|4612
|2006.05.30 16:32
|close
|2302
|100.00
|1.8862
|1.8816
|1.8881
|-5000.00
|3404171.35
|4613
|2006.05.30 16:32
|buy
|2307
|100.00
|1.8866
|1.8815
|1.8880
|4614
|2006.05.30 16:32
|buy
|2308
|100.00
|1.8863
|1.8812
|1.8877
|4615
|2006.05.30 16:34
|buy
|2309
|100.00
|1.8855
|1.8804
|1.8869
|4616
|2006.05.30 16:35
|buy
|2310
|100.00
|1.8851
|1.8800
|1.8865
|4617
|2006.05.30 16:44
|buy
|2311
|100.00
|1.8847
|1.8796
|1.8861
|4618
|2006.05.30 17:55
|s/l
|2307
|100.00
|1.8815
|1.8815
|1.8880
|-51000.00
|3353171.35
|4619
|2006.05.30 17:55
|close
|2311
|100.00
|1.8815
|1.8796
|1.8861
|-32000.00
|3321171.35
|4620
|2006.05.30 17:55
|close
|2310
|100.00
|1.8815
|1.8800
|1.8865
|-36000.00
|3285171.35
|4621
|2006.05.30 17:55
|close
|2309
|100.00
|1.8815
|1.8804
|1.8869
|-40000.00
|3245171.35
|4622
|2006.05.30 17:55
|close
|2308
|100.00
|1.8815
|1.8812
|1.8877
|-48000.00
|3197171.35
|4623
|2006.05.30 18:45
|buy
|2312
|100.00
|1.8840
|1.8789
|1.8854
|4624
|2006.05.30 18:47
|buy
|2313
|100.00
|1.8836
|1.8785
|1.8850
|4625
|2006.05.30 18:55
|buy
|2314
|100.00
|1.8832
|1.8781
|1.8846
|4626
|2006.05.30 19:05
|buy
|2315
|100.00
|1.8828
|1.8777
|1.8842
|4627
|2006.05.30 19:16
|buy
|2316
|100.00
|1.8824
|1.8773
|1.8838
|4628
|2006.05.30 20:07
|t/p
|2316
|100.00
|1.8838
|1.8773
|1.8838
|14000.00
|3211171.35
|4629
|2006.05.30 20:07
|close
|2315
|100.00
|1.8838
|1.8777
|1.8842
|10000.00
|3221171.35
|4630
|2006.05.30 20:07
|close
|2314
|100.00
|1.8838
|1.8781
|1.8846
|6000.00
|3227171.35
|4631
|2006.05.30 20:07
|close
|2313
|100.00
|1.8838
|1.8785
|1.8850
|2000.00
|3229171.35
|4632
|2006.05.30 20:07
|close
|2312
|100.00
|1.8838
|1.8789
|1.8854
|-2000.00
|3227171.35
|4633
|2006.05.30 20:07
|buy
|2317
|100.00
|1.8842
|1.8791
|1.8856
|4634
|2006.05.30 20:35
|buy
|2318
|100.00
|1.8838
|1.8787
|1.8852
|4635
|2006.05.30 20:40
|buy
|2319
|100.00
|1.8834
|1.8783
|1.8848
|4636
|2006.05.30 22:49
|t/p
|2319
|100.00
|1.8848
|1.8783
|1.8848
|14000.00
|3241171.35
|4637
|2006.05.30 22:49
|close
|2318
|100.00
|1.8849
|1.8787
|1.8852
|11000.00
|3252171.35
|4638
|2006.05.30 22:49
|close
|2317
|100.00
|1.8849
|1.8791
|1.8856
|7000.00
|3259171.35
|4639
|2006.05.31 11:45
|sell
|2320
|0.10
|1.8769
|1.8820
|1.8755
|4640
|2006.05.31 11:45
|sell
|2321
|0.20
|1.8776
|1.8827
|1.8762
|4641
|2006.05.31 11:46
|sell
|2322
|0.40
|1.8781
|1.8832
|1.8767
|4642
|2006.05.31 12:00
|sell
|2323
|0.80
|1.8789
|1.8840
|1.8775
|4643
|2006.05.31 12:08
|sell
|2324
|1.60
|1.8793
|1.8844
|1.8779
|4644
|2006.05.31 13:16
|t/p
|2324
|1.60
|1.8779
|1.8844
|1.8779
|224.00
|3259395.35
|4645
|2006.05.31 13:16
|close
|2323
|0.80
|1.8778
|1.8840
|1.8775
|88.00
|3259483.35
|4646
|2006.05.31 13:16
|close
|2322
|0.40
|1.8778
|1.8832
|1.8767
|12.00
|3259495.35
|4647
|2006.05.31 13:16
|close
|2321
|0.20
|1.8778
|1.8827
|1.8762
|-4.00
|3259491.35
|4648
|2006.05.31 13:16
|close
|2320
|0.10
|1.8778
|1.8820
|1.8755
|-9.00
|3259482.35
|4649
|2006.05.31 13:16
|sell
|2325
|0.10
|1.8774
|1.8825
|1.8760
|4650
|2006.05.31 13:16
|sell
|2326
|0.20
|1.8778
|1.8829
|1.8764
|4651
|2006.05.31 13:36
|t/p
|2326
|0.20
|1.8764
|1.8829
|1.8764
|28.00
|3259510.35
|4652
|2006.05.31 13:36
|close
|2325
|0.10
|1.8764
|1.8825
|1.8760
|10.00
|3259520.35
|4653
|2006.05.31 13:36
|sell
|2327
|0.10
|1.8760
|1.8811
|1.8746
|4654
|2006.05.31 13:40
|sell
|2328
|0.20
|1.8763
|1.8814
|1.8749
|4655
|2006.05.31 13:49
|sell
|2329
|0.40
|1.8768
|1.8819
|1.8754
|4656
|2006.05.31 14:09
|t/p
|2329
|0.40
|1.8754
|1.8819
|1.8754
|56.00
|3259576.35
|4657
|2006.05.31 14:09
|close
|2328
|0.20
|1.8753
|1.8814
|1.8749
|20.00
|3259596.35
|4658
|2006.05.31 14:09
|close
|2327
|0.10
|1.8753
|1.8811
|1.8746
|7.00
|3259603.35
|4659
|2006.05.31 14:09
|sell
|2330
|0.10
|1.8749
|1.8800
|1.8735
|4660
|2006.05.31 14:09
|sell
|2331
|0.20
|1.8753
|1.8804
|1.8739
|4661
|2006.05.31 14:13
|sell
|2332
|0.40
|1.8760
|1.8811
|1.8746
|4662
|2006.05.31 14:15
|sell
|2333
|0.80
|1.8763
|1.8814
|1.8749
|4663
|2006.05.31 14:18
|sell
|2334
|1.60
|1.8767
|1.8818
|1.8753
|4664
|2006.05.31 14:44
|t/p
|2334
|1.60
|1.8753
|1.8818
|1.8753
|224.00
|3259827.35
|4665
|2006.05.31 14:44
|close
|2333
|0.80
|1.8753
|1.8814
|1.8749
|80.00
|3259907.35
|4666
|2006.05.31 14:44
|close
|2332
|0.40
|1.8753
|1.8811
|1.8746
|28.00
|3259935.35
|4667
|2006.05.31 14:44
|close
|2331
|0.20
|1.8753
|1.8804
|1.8739
|0.00
|3259935.35
|4668
|2006.05.31 14:44
|close
|2330
|0.10
|1.8753
|1.8800
|1.8735
|-4.00
|3259931.35
|4669
|2006.05.31 14:44
|sell
|2335
|0.10
|1.8749
|1.8800
|1.8735
|4670
|2006.05.31 15:12
|sell
|2336
|0.20
|1.8753
|1.8804
|1.8739
|4671
|2006.05.31 15:12
|sell
|2337
|0.40
|1.8757
|1.8808
|1.8743
|4672
|2006.05.31 15:18
|sell
|2338
|0.80
|1.8761
|1.8812
|1.8747
|4673
|2006.05.31 15:30
|t/p
|2337
|0.40
|1.8743
|1.8808
|1.8743
|56.00
|3259987.35
|4674
|2006.05.31 15:30
|t/p
|2338
|0.80
|1.8747
|1.8812
|1.8747
|112.00
|3260099.35
|4675
|2006.05.31 15:30
|close
|2336
|0.20
|1.8740
|1.8804
|1.8739
|26.00
|3260125.35
|4676
|2006.05.31 15:30
|close
|2335
|0.10
|1.8740
|1.8800
|1.8735
|9.00
|3260134.35
|4677
|2006.05.31 15:30
|sell
|2339
|0.10
|1.8736
|1.8787
|1.8722
|4678
|2006.05.31 15:30
|sell
|2340
|0.20
|1.8741
|1.8792
|1.8727
|4679
|2006.05.31 15:30
|sell
|2341
|0.40
|1.8745
|1.8796
|1.8731
|4680
|2006.05.31 15:35
|t/p
|2341
|0.40
|1.8731
|1.8796
|1.8731
|56.00
|3260190.35
|4681
|2006.05.31 15:35
|close
|2340
|0.20
|1.8731
|1.8792
|1.8727
|20.00
|3260210.35
|4682
|2006.05.31 15:35
|close
|2339
|0.10
|1.8731
|1.8787
|1.8722
|5.00
|3260215.35
|4683
|2006.05.31 15:35
|sell
|2342
|0.10
|1.8727
|1.8778
|1.8713
|4684
|2006.05.31 15:38
|sell
|2343
|0.20
|1.8734
|1.8785
|1.8720
|4685
|2006.05.31 15:39
|sell
|2344
|0.40
|1.8739
|1.8790
|1.8725
|4686
|2006.05.31 15:46
|sell
|2345
|0.80
|1.8747
|1.8798
|1.8733
|4687
|2006.05.31 15:50
|sell
|2346
|1.60
|1.8751
|1.8802
|1.8737
|4688
|2006.05.31 16:00
|t/p
|2346
|1.60
|1.8737
|1.8802
|1.8737
|224.00
|3260439.35
|4689
|2006.05.31 16:00
|close
|2345
|0.80
|1.8737
|1.8798
|1.8733
|80.00
|3260519.35
|4690
|2006.05.31 16:00
|close
|2344
|0.40
|1.8737
|1.8790
|1.8725
|8.00
|3260527.35
|4691
|2006.05.31 16:00
|close
|2343
|0.20
|1.8737
|1.8785
|1.8720
|-6.00
|3260521.35
|4692
|2006.05.31 16:00
|close
|2342
|0.10
|1.8737
|1.8778
|1.8713
|-10.00
|3260511.35
|4693
|2006.05.31 18:15
|sell
|2347
|0.10
|1.8734
|1.8785
|1.8720
|4694
|2006.05.31 18:18
|sell
|2348
|0.20
|1.8738
|1.8789
|1.8724
|4695
|2006.05.31 18:18
|sell
|2349
|0.40
|1.8742
|1.8793
|1.8728
|4696
|2006.05.31 18:59
|t/p
|2349
|0.40
|1.8728
|1.8793
|1.8728
|56.00
|3260567.35
|4697
|2006.05.31 18:59
|close
|2348
|0.20
|1.8728
|1.8789
|1.8724
|20.00
|3260587.35
|4698
|2006.05.31 18:59
|close
|2347
|0.10
|1.8728
|1.8785
|1.8720
|6.00
|3260593.35
|4699
|2006.05.31 19:15
|sell
|2350
|0.10
|1.8729
|1.8780
|1.8715
|4700
|2006.05.31 19:18
|sell
|2351
|0.20
|1.8733
|1.8784
|1.8719
|4701
|2006.05.31 19:43
|sell
|2352
|0.40
|1.8737
|1.8788
|1.8723
|4702
|2006.05.31 19:56
|sell
|2353
|0.80
|1.8740
|1.8791
|1.8726
|4703
|2006.05.31 20:01
|t/p
|2353
|0.80
|1.8726
|1.8791
|1.8726
|112.00
|3260705.35
|4704
|2006.05.31 20:01
|close
|2352
|0.40
|1.8726
|1.8788
|1.8723
|44.00
|3260749.35
|4705
|2006.05.31 20:01
|close
|2351
|0.20
|1.8726
|1.8784
|1.8719
|14.00
|3260763.35
|4706
|2006.05.31 20:01
|close
|2350
|0.10
|1.8726
|1.8780
|1.8715
|3.00
|3260766.35
|4707
|2006.06.01 01:00
|sell
|2354
|0.10
|1.8710
|1.8761
|1.8696
|4708
|2006.06.01 02:26
|t/p
|2354
|0.10
|1.8696
|1.8761
|1.8696
|14.00
|3260780.35
|4709
|2006.06.01 05:30
|sell
|2355
|0.10
|1.8651
|1.8702
|1.8637
|4710
|2006.06.01 06:06
|sell
|2356
|0.20
|1.8656
|1.8707
|1.8642
|4711
|2006.06.01 06:36
|sell
|2357
|0.40
|1.8660
|1.8711
|1.8646
|4712
|2006.06.01 06:59
|sell
|2358
|0.80
|1.8664
|1.8715
|1.8650
|4713
|2006.06.01 07:58
|sell
|2359
|1.60
|1.8668
|1.8719
|1.8654
|4714
|2006.06.01 08:21
|t/p
|2359
|1.60
|1.8654
|1.8719
|1.8654
|224.00
|3261004.35
|4715
|2006.06.01 08:21
|close
|2358
|0.80
|1.8654
|1.8715
|1.8650
|80.00
|3261084.35
|4716
|2006.06.01 08:21
|close
|2357
|0.40
|1.8654
|1.8711
|1.8646
|24.00
|3261108.35
|4717
|2006.06.01 08:21
|close
|2356
|0.20
|1.8654
|1.8707
|1.8642
|4.00
|3261112.35
|4718
|2006.06.01 08:21
|close
|2355
|0.10
|1.8654
|1.8702
|1.8637
|-3.00
|3261109.35
|4719
|2006.06.01 12:30
|sell
|2360
|0.10
|1.8644
|1.8695
|1.8630
|4720
|2006.06.01 13:10
|t/p
|2360
|0.10
|1.8630
|1.8695
|1.8630
|14.00
|3261123.35
|4721
|2006.06.01 13:10
|sell
|2361
|0.10
|1.8624
|1.8675
|1.8610
|4722
|2006.06.01 13:10
|sell
|2362
|0.20
|1.8629
|1.8680
|1.8615
|4723
|2006.06.01 13:23
|t/p
|2362
|0.20
|1.8615
|1.8680
|1.8615
|28.00
|3261151.35
|4724
|2006.06.01 13:23
|close
|2361
|0.10
|1.8615
|1.8675
|1.8610
|9.00
|3261160.35
|4725
|2006.06.01 13:23
|sell
|2363
|0.10
|1.8611
|1.8662
|1.8597
|4726
|2006.06.01 13:25
|sell
|2364
|0.20
|1.8615
|1.8666
|1.8601
|4727
|2006.06.01 13:40
|sell
|2365
|0.40
|1.8619
|1.8670
|1.8605
|4728
|2006.06.01 13:44
|sell
|2366
|0.80
|1.8623
|1.8674
|1.8609
|4729
|2006.06.01 14:01
|t/p
|2366
|0.80
|1.8609
|1.8674
|1.8609
|112.00
|3261272.35
|4730
|2006.06.01 14:01
|close
|2365
|0.40
|1.8609
|1.8670
|1.8605
|40.00
|3261312.35
|4731
|2006.06.01 14:01
|close
|2364
|0.20
|1.8609
|1.8666
|1.8601
|12.00
|3261324.35
|4732
|2006.06.01 14:01
|close
|2363
|0.10
|1.8609
|1.8662
|1.8597
|2.00
|3261326.35
|4733
|2006.06.01 14:01
|sell
|2367
|0.10
|1.8605
|1.8656
|1.8591
|4734
|2006.06.01 14:04
|sell
|2368
|0.20
|1.8609
|1.8660
|1.8595
|4735
|2006.06.01 14:20
|t/p
|2368
|0.20
|1.8595
|1.8660
|1.8595
|28.00
|3261354.35
|4736
|2006.06.01 14:20
|close
|2367
|0.10
|1.8594
|1.8656
|1.8591
|11.00
|3261365.35
|4737
|2006.06.01 14:20
|sell
|2369
|0.10
|1.8590
|1.8641
|1.8576
|4738
|2006.06.01 14:20
|sell
|2370
|0.20
|1.8595
|1.8646
|1.8581
|4739
|2006.06.01 14:30
|sell
|2371
|0.40
|1.8605
|1.8656
|1.8591
|4740
|2006.06.01 14:31
|sell
|2372
|0.80
|1.8613
|1.8664
|1.8599
|4741
|2006.06.01 14:46
|t/p
|2372
|0.80
|1.8599
|1.8664
|1.8599
|112.00
|3261477.35
|4742
|2006.06.01 14:46
|close
|2371
|0.40
|1.8597
|1.8656
|1.8591
|32.00
|3261509.35
|4743
|2006.06.01 14:46
|close
|2370
|0.20
|1.8597
|1.8646
|1.8581
|-4.00
|3261505.35
|4744
|2006.06.01 14:46
|close
|2369
|0.10
|1.8597
|1.8641
|1.8576
|-7.00
|3261498.35
|4745
|2006.06.01 20:15
|buy
|2373
|100.00
|1.8666
|1.8615
|1.8680
|4746
|2006.06.01 20:20
|buy
|2374
|100.00
|1.8663
|1.8612
|1.8677
|4747
|2006.06.01 20:48
|buy
|2375
|100.00
|1.8659
|1.8608
|1.8673
|4748
|2006.06.01 20:57
|buy
|2376
|100.00
|1.8655
|1.8604
|1.8669
|4749
|2006.06.01 20:57
|buy
|2377
|100.00
|1.8649
|1.8598
|1.8663
|4750
|2006.06.01 23:57
|t/p
|2377
|100.00
|1.8663
|1.8598
|1.8663
|14000.00
|3275498.35
|4751
|2006.06.01 23:57
|close
|2376
|100.00
|1.8663
|1.8604
|1.8669
|8000.00
|3283498.35
|4752
|2006.06.01 23:57
|close
|2375
|100.00
|1.8663
|1.8608
|1.8673
|4000.00
|3287498.35
|4753
|2006.06.01 23:57
|close
|2374
|100.00
|1.8663
|1.8612
|1.8677
|0.00
|3287498.35
|4754
|2006.06.01 23:57
|close
|2373
|100.00
|1.8663
|1.8615
|1.8680
|-3000.00
|3284498.35
|4755
|2006.06.02 12:45
|buy
|2378
|100.00
|1.8671
|1.8620
|1.8685
|4756
|2006.06.02 12:50
|buy
|2379
|100.00
|1.8667
|1.8616
|1.8681
|4757
|2006.06.02 12:59
|buy
|2380
|100.00
|1.8663
|1.8612
|1.8677
|4758
|2006.06.02 13:00
|buy
|2381
|100.00
|1.8659
|1.8608
|1.8673
|4759
|2006.06.02 14:26
|t/p
|2381
|100.00
|1.8673
|1.8608
|1.8673
|14000.00
|3298498.35
|4760
|2006.06.02 14:26
|close
|2380
|100.00
|1.8673
|1.8612
|1.8677
|10000.00
|3308498.35
|4761
|2006.06.02 14:26
|close
|2379
|100.00
|1.8673
|1.8616
|1.8681
|6000.00
|3314498.35
|4762
|2006.06.02 14:26
|close
|2378
|100.00
|1.8673
|1.8620
|1.8685
|2000.00
|3316498.35
|4763
|2006.06.02 14:26
|buy
|2382
|100.00
|1.8677
|1.8626
|1.8691
|4764
|2006.06.02 14:29
|buy
|2383
|100.00
|1.8673
|1.8622
|1.8687
|4765
|2006.06.02 14:30
|t/p
|2382
|100.00
|1.8691
|1.8626
|1.8691
|14000.00
|3330498.35
|4766
|2006.06.02 14:30
|t/p
|2383
|100.00
|1.8687
|1.8622
|1.8687
|14000.00
|3344498.35
|4767
|2006.06.02 14:30
|buy
|2384
|100.00
|1.8703
|1.8652
|1.8717
|4768
|2006.06.02 14:30
|buy
|2385
|100.00
|1.8699
|1.8648
|1.8713
|4769
|2006.06.02 14:30
|buy
|2386
|100.00
|1.8695
|1.8644
|1.8709
|4770
|2006.06.02 14:30
|buy
|2387
|100.00
|1.8687
|1.8636
|1.8701
|4771
|2006.06.02 14:30
|buy
|2388
|100.00
|1.8680
|1.8629
|1.8694
|4772
|2006.06.02 14:30
|t/p
|2388
|100.00
|1.8694
|1.8629
|1.8694
|14000.00
|3358498.35
|4773
|2006.06.02 14:30
|close
|2387
|100.00
|1.8699
|1.8636
|1.8701
|12000.00
|3370498.35
|4774
|2006.06.02 14:30
|close
|2386
|100.00
|1.8699
|1.8644
|1.8709
|4000.00
|3374498.35
|4775
|2006.06.02 14:30
|close
|2385
|100.00
|1.8699
|1.8648
|1.8713
|0.00
|3374498.35
|4776
|2006.06.02 14:30
|close
|2384
|100.00
|1.8699
|1.8652
|1.8717
|-4000.00
|3370498.35
|4777
|2006.06.02 14:30
|buy
|2389
|100.00
|1.8703
|1.8652
|1.8717
|4778
|2006.06.02 14:30
|t/p
|2389
|100.00
|1.8717
|1.8652
|1.8717
|14000.00
|3384498.35
|4779
|2006.06.02 14:30
|buy
|2390
|100.00
|1.8726
|1.8675
|1.8740
|4780
|2006.06.02 14:30
|t/p
|2390
|100.00
|1.8740
|1.8675
|1.8740
|14000.00
|3398498.35
|4781
|2006.06.02 14:30
|buy
|2391
|100.00
|1.8747
|1.8696
|1.8761
|4782
|2006.06.02 14:30
|buy
|2392
|100.00
|1.8737
|1.8686
|1.8751
|4783
|2006.06.02 14:31
|t/p
|2392
|100.00
|1.8751
|1.8686
|1.8751
|14000.00
|3412498.35
|4784
|2006.06.02 14:31
|close
|2391
|100.00
|1.8751
|1.8696
|1.8761
|4000.00
|3416498.35
|4785
|2006.06.02 14:31
|buy
|2393
|100.00
|1.8755
|1.8704
|1.8769
|4786
|2006.06.02 14:31
|buy
|2394
|100.00
|1.8744
|1.8693
|1.8758
|4787
|2006.06.02 14:32
|t/p
|2393
|100.00
|1.8769
|1.8704
|1.8769
|14000.00
|3430498.35
|4788
|2006.06.02 14:32
|t/p
|2394
|100.00
|1.8758
|1.8693
|1.8758
|14000.00
|3444498.35
|4789
|2006.06.02 14:32
|buy
|2395
|100.00
|1.8789
|1.8738
|1.8803
|4790
|2006.06.02 14:32
|buy
|2396
|100.00
|1.8779
|1.8728
|1.8793
|4791
|2006.06.02 14:33
|buy
|2397
|100.00
|1.8774
|1.8723
|1.8788
|4792
|2006.06.02 14:34
|buy
|2398
|100.00
|1.8770
|1.8719
|1.8784
|4793
|2006.06.02 14:40
|t/p
|2397
|100.00
|1.8788
|1.8723
|1.8788
|14000.00
|3458498.35
|4794
|2006.06.02 14:40
|t/p
|2398
|100.00
|1.8784
|1.8719
|1.8784
|14000.00
|3472498.35
|4795
|2006.06.02 14:40
|close
|2396
|100.00
|1.8789
|1.8728
|1.8793
|10000.00
|3482498.35
|4796
|2006.06.02 14:40
|close
|2395
|100.00
|1.8789
|1.8738
|1.8803
|0.00
|3482498.35
|4797
|2006.06.02 14:40
|buy
|2399
|100.00
|1.8793
|1.8742
|1.8807
|4798
|2006.06.02 14:41
|buy
|2400
|100.00
|1.8787
|1.8736
|1.8801
|4799
|2006.06.02 14:42
|t/p
|2400
|100.00
|1.8801
|1.8736
|1.8801
|14000.00
|3496498.35
|4800
|2006.06.02 14:42
|close
|2399
|100.00
|1.8802
|1.8742
|1.8807
|9000.00
|3505498.35
|4801
|2006.06.02 14:42
|buy
|2401
|100.00
|1.8806
|1.8755
|1.8820
|4802
|2006.06.02 14:43
|t/p
|2401
|100.00
|1.8820
|1.8755
|1.8820
|14000.00
|3519498.35
|4803
|2006.06.02 14:43
|buy
|2402
|100.00
|1.8825
|1.8774
|1.8839
|4804
|2006.06.02 14:43
|buy
|2403
|100.00
|1.8819
|1.8768
|1.8833
|4805
|2006.06.02 14:46
|t/p
|2403
|100.00
|1.8833
|1.8768
|1.8833
|14000.00
|3533498.35
|4806
|2006.06.02 14:46
|close
|2402
|100.00
|1.8833
|1.8774
|1.8839
|8000.00
|3541498.35
|4807
|2006.06.02 14:46
|buy
|2404
|100.00
|1.8837
|1.8786
|1.8851
|4808
|2006.06.02 14:46
|buy
|2405
|100.00
|1.8831
|1.8780
|1.8845
|4809
|2006.06.02 14:47
|buy
|2406
|100.00
|1.8823
|1.8772
|1.8837
|4810
|2006.06.02 14:50
|buy
|2407
|100.00
|1.8819
|1.8768
|1.8833
|4811
|2006.06.02 14:51
|buy
|2408
|100.00
|1.8813
|1.8762
|1.8827
|4812
|2006.06.02 15:05
|t/p
|2408
|100.00
|1.8827
|1.8762
|1.8827
|14000.00
|3555498.35
|4813
|2006.06.02 15:05
|close
|2407
|100.00
|1.8827
|1.8768
|1.8833
|8000.00
|3563498.35
|4814
|2006.06.02 15:05
|close
|2406
|100.00
|1.8827
|1.8772
|1.8837
|4000.00
|3567498.35
|4815
|2006.06.02 15:05
|close
|2405
|100.00
|1.8827
|1.8780
|1.8845
|-4000.00
|3563498.35
|4816
|2006.06.02 15:05
|close
|2404
|100.00
|1.8827
|1.8786
|1.8851
|-10000.00
|3553498.35
|4817
|2006.06.02 15:05
|buy
|2409
|100.00
|1.8831
|1.8780
|1.8845
|4818
|2006.06.02 15:06
|buy
|2410
|100.00
|1.8823
|1.8772
|1.8837
|4819
|2006.06.02 15:18
|t/p
|2410
|100.00
|1.8837
|1.8772
|1.8837
|14000.00
|3567498.35
|4820
|2006.06.02 15:18
|close
|2409
|100.00
|1.8837
|1.8780
|1.8845
|6000.00
|3573498.35
|4821
|2006.06.02 15:18
|buy
|2411
|100.00
|1.8841
|1.8790
|1.8855
|4822
|2006.06.02 15:22
|buy
|2412
|100.00
|1.8836
|1.8785
|1.8850
|4823
|2006.06.02 15:23
|buy
|2413
|100.00
|1.8832
|1.8781
|1.8846
|4824
|2006.06.02 15:24
|buy
|2414
|100.00
|1.8828
|1.8777
|1.8842
|4825
|2006.06.02 15:28
|buy
|2415
|100.00
|1.8823
|1.8772
|1.8837
|4826
|2006.06.02 16:42
|t/p
|2415
|100.00
|1.8837
|1.8772
|1.8837
|14000.00
|3587498.35
|4827
|2006.06.02 16:42
|close
|2414
|100.00
|1.8837
|1.8777
|1.8842
|9000.00
|3596498.35
|4828
|2006.06.02 16:42
|close
|2413
|100.00
|1.8837
|1.8781
|1.8846
|5000.00
|3601498.35
|4829
|2006.06.02 16:42
|close
|2412
|100.00
|1.8837
|1.8785
|1.8850
|1000.00
|3602498.35
|4830
|2006.06.02 16:42
|close
|2411
|100.00
|1.8837
|1.8790
|1.8855
|-4000.00
|3598498.35
|4831
|2006.06.02 16:42
|buy
|2416
|100.00
|1.8841
|1.8790
|1.8855
|4832
|2006.06.02 16:42
|buy
|2417
|100.00
|1.8837
|1.8786
|1.8851
|4833
|2006.06.02 16:51
|t/p
|2417
|100.00
|1.8851
|1.8786
|1.8851
|14000.00
|3612498.35
|4834
|2006.06.02 16:51
|close
|2416
|100.00
|1.8851
|1.8790
|1.8855
|10000.00
|3622498.35
|4835
|2006.06.02 16:51
|buy
|2418
|100.00
|1.8855
|1.8804
|1.8869
|4836
|2006.06.02 16:51
|buy
|2419
|100.00
|1.8849
|1.8798
|1.8863
|4837
|2006.06.02 17:15
|buy
|2420
|100.00
|1.8842
|1.8791
|1.8856
|4838
|2006.06.02 17:29
|buy
|2421
|100.00
|1.8838
|1.8787
|1.8852
|4839
|2006.06.02 17:39
|t/p
|2421
|100.00
|1.8852
|1.8787
|1.8852
|14000.00
|3636498.35
|4840
|2006.06.02 17:39
|close
|2420
|100.00
|1.8852
|1.8791
|1.8856
|10000.00
|3646498.35
|4841
|2006.06.02 17:39
|close
|2419
|100.00
|1.8852
|1.8798
|1.8863
|3000.00
|3649498.35
|4842
|2006.06.02 17:39
|close
|2418
|100.00
|1.8852
|1.8804
|1.8869
|-3000.00
|3646498.35
|4843
|2006.06.02 17:39
|buy
|2422
|100.00
|1.8856
|1.8805
|1.8870
|4844
|2006.06.02 17:40
|buy
|2423
|100.00
|1.8852
|1.8801
|1.8866
|4845
|2006.06.02 17:42
|buy
|2424
|100.00
|1.8848
|1.8797
|1.8862
|4846
|2006.06.02 17:50
|buy
|2425
|100.00
|1.8844
|1.8793
|1.8858
|4847
|2006.06.02 17:52
|buy
|2426
|100.00
|1.8839
|1.8788
|1.8853
|4848
|2006.06.05 08:12
|t/p
|2426
|100.00
|1.8853
|1.8788
|1.8853
|13650.00
|3660148.35
|4849
|2006.06.05 08:12
|close
|2425
|100.00
|1.8853
|1.8793
|1.8858
|8650.00
|3668798.35
|4850
|2006.06.05 08:12
|close
|2424
|100.00
|1.8853
|1.8797
|1.8862
|4650.00
|3673448.35
|4851
|2006.06.05 08:12
|close
|2423
|100.00
|1.8853
|1.8801
|1.8866
|650.00
|3674098.35
|4852
|2006.06.05 08:12
|close
|2422
|100.00
|1.8853
|1.8805
|1.8870
|-3350.00
|3670748.35
|4853
|2006.06.05 13:30
|sell
|2427
|0.10
|1.8845
|1.8896
|1.8831
|4854
|2006.06.05 14:06
|t/p
|2427
|0.10
|1.8831
|1.8896
|1.8831
|14.00
|3670762.35
|4855
|2006.06.05 14:45
|sell
|2428
|0.10
|1.8798
|1.8849
|1.8784
|4856
|2006.06.05 14:45
|sell
|2429
|0.20
|1.8801
|1.8852
|1.8787
|4857
|2006.06.05 14:47
|sell
|2430
|0.40
|1.8805
|1.8856
|1.8791
|4858
|2006.06.05 14:58
|t/p
|2430
|0.40
|1.8791
|1.8856
|1.8791
|56.00
|3670818.35
|4859
|2006.06.05 14:58
|close
|2429
|0.20
|1.8791
|1.8852
|1.8787
|20.00
|3670838.35
|4860
|2006.06.05 14:58
|close
|2428
|0.10
|1.8791
|1.8849
|1.8784
|7.00
|3670845.35
|4861
|2006.06.05 14:58
|sell
|2431
|0.10
|1.8787
|1.8838
|1.8773
|4862
|2006.06.05 14:59
|sell
|2432
|0.20
|1.8793
|1.8844
|1.8779
|4863
|2006.06.05 15:27
|sell
|2433
|0.40
|1.8797
|1.8848
|1.8783
|4864
|2006.06.05 15:28
|sell
|2434
|0.80
|1.8801
|1.8852
|1.8787
|4865
|2006.06.05 15:59
|t/p
|2434
|0.80
|1.8787
|1.8852
|1.8787
|112.00
|3670957.35
|4866
|2006.06.05 15:59
|close
|2433
|0.40
|1.8787
|1.8848
|1.8783
|40.00
|3670997.35
|4867
|2006.06.05 15:59
|close
|2432
|0.20
|1.8787
|1.8844
|1.8779
|12.00
|3671009.35
|4868
|2006.06.05 15:59
|close
|2431
|0.10
|1.8787
|1.8838
|1.8773
|0.00
|3671009.35
|4869
|2006.06.05 15:59
|sell
|2435
|0.10
|1.8783
|1.8834
|1.8769
|4870
|2006.06.05 16:03
|sell
|2436
|0.20
|1.8787
|1.8838
|1.8773
|4871
|2006.06.05 16:03
|sell
|2437
|0.40
|1.8792
|1.8843
|1.8778
|4872
|2006.06.05 16:37
|t/p
|2437
|0.40
|1.8778
|1.8843
|1.8778
|56.00
|3671065.35
|4873
|2006.06.05 16:37
|close
|2436
|0.20
|1.8778
|1.8838
|1.8773
|18.00
|3671083.35
|4874
|2006.06.05 16:37
|close
|2435
|0.10
|1.8778
|1.8834
|1.8769
|5.00
|3671088.35
|4875
|2006.06.05 16:37
|sell
|2438
|0.10
|1.8774
|1.8825
|1.8760
|4876
|2006.06.05 16:37
|sell
|2439
|0.20
|1.8779
|1.8830
|1.8765
|4877
|2006.06.05 17:36
|sell
|2440
|0.40
|1.8782
|1.8833
|1.8768
|4878
|2006.06.05 17:48
|sell
|2441
|0.80
|1.8787
|1.8838
|1.8773
|4879
|2006.06.05 18:12
|sell
|2442
|1.60
|1.8791
|1.8842
|1.8777
|4880
|2006.06.05 20:33
|t/p
|2442
|1.60
|1.8777
|1.8842
|1.8777
|224.00
|3671312.35
|4881
|2006.06.05 20:33
|close
|2441
|0.80
|1.8777
|1.8838
|1.8773
|80.00
|3671392.35
|4882
|2006.06.05 20:33
|close
|2440
|0.40
|1.8777
|1.8833
|1.8768
|20.00
|3671412.35
|4883
|2006.06.05 20:33
|close
|2439
|0.20
|1.8777
|1.8830
|1.8765
|4.00
|3671416.35
|4884
|2006.06.05 20:33
|close
|2438
|0.10
|1.8777
|1.8825
|1.8760
|-3.00
|3671413.35
|4885
|2006.06.05 20:33
|sell
|2443
|0.10
|1.8773
|1.8824
|1.8759
|4886
|2006.06.05 20:43
|t/p
|2443
|0.10
|1.8759
|1.8824
|1.8759
|14.00
|3671427.35
|4887
|2006.06.05 20:43
|sell
|2444
|0.10
|1.8754
|1.8805
|1.8740
|4888
|2006.06.05 20:53
|t/p
|2444
|0.10
|1.8740
|1.8805
|1.8740
|14.00
|3671441.35
|4889
|2006.06.05 20:53
|sell
|2445
|0.10
|1.8736
|1.8787
|1.8722
|4890
|2006.06.05 20:57
|sell
|2446
|0.20
|1.8741
|1.8792
|1.8727
|4891
|2006.06.05 21:30
|t/p
|2446
|0.20
|1.8727
|1.8792
|1.8727
|28.00
|3671469.35
|4892
|2006.06.05 21:30
|close
|2445
|0.10
|1.8726
|1.8787
|1.8722
|10.00
|3671479.35
|4893
|2006.06.05 21:30
|sell
|2447
|0.10
|1.8722
|1.8773
|1.8708
|4894
|2006.06.05 21:32
|sell
|2448
|0.20
|1.8726
|1.8777
|1.8712
|4895
|2006.06.05 21:34
|sell
|2449
|0.40
|1.8731
|1.8782
|1.8717
|4896
|2006.06.06 00:46
|t/p
|2449
|0.40
|1.8717
|1.8782
|1.8717
|55.14
|3671534.49
|4897
|2006.06.06 00:46
|close
|2448
|0.20
|1.8717
|1.8777
|1.8712
|17.57
|3671552.06
|4898
|2006.06.06 00:46
|close
|2447
|0.10
|1.8717
|1.8773
|1.8708
|4.79
|3671556.84
|4899
|2006.06.06 00:46
|sell
|2450
|0.10
|1.8713
|1.8764
|1.8699
|4900
|2006.06.06 01:26
|sell
|2451
|0.20
|1.8717
|1.8768
|1.8703
|4901
|2006.06.06 01:26
|sell
|2452
|0.40
|1.8720
|1.8771
|1.8706
|4902
|2006.06.06 01:27
|sell
|2453
|0.80
|1.8724
|1.8775
|1.8710
|4903
|2006.06.06 01:43
|t/p
|2453
|0.80
|1.8710
|1.8775
|1.8710
|112.00
|3671668.84
|4904
|2006.06.06 01:43
|close
|2452
|0.40
|1.8710
|1.8771
|1.8706
|40.00
|3671708.84
|4905
|2006.06.06 01:43
|close
|2451
|0.20
|1.8710
|1.8768
|1.8703
|14.00
|3671722.84
|4906
|2006.06.06 01:43
|close
|2450
|0.10
|1.8710
|1.8764
|1.8699
|3.00
|3671725.84
|4907
|2006.06.06 01:43
|sell
|2454
|0.10
|1.8706
|1.8757
|1.8692
|4908
|2006.06.06 01:47
|sell
|2455
|0.20
|1.8710
|1.8761
|1.8696
|4909
|2006.06.06 01:51
|sell
|2456
|0.40
|1.8715
|1.8766
|1.8701
|4910
|2006.06.06 02:06
|sell
|2457
|0.80
|1.8719
|1.8770
|1.8705
|4911
|2006.06.06 02:06
|sell
|2458
|1.60
|1.8723
|1.8774
|1.8709
|4912
|2006.06.06 03:10
|t/p
|2458
|1.60
|1.8709
|1.8774
|1.8709
|224.00
|3671949.84
|4913
|2006.06.06 03:10
|close
|2457
|0.80
|1.8709
|1.8770
|1.8705
|80.00
|3672029.84
|4914
|2006.06.06 03:10
|close
|2456
|0.40
|1.8709
|1.8766
|1.8701
|24.00
|3672053.84
|4915
|2006.06.06 03:10
|close
|2455
|0.20
|1.8709
|1.8761
|1.8696
|2.00
|3672055.84
|4916
|2006.06.06 03:10
|close
|2454
|0.10
|1.8709
|1.8757
|1.8692
|-3.00
|3672052.84
|4917
|2006.06.06 12:45
|sell
|2459
|0.10
|1.8696
|1.8747
|1.8682
|4918
|2006.06.06 12:52
|sell
|2460
|0.20
|1.8700
|1.8751
|1.8686
|4919
|2006.06.06 13:30
|t/p
|2460
|0.20
|1.8686
|1.8751
|1.8686
|28.00
|3672080.84
|4920
|2006.06.06 13:30
|close
|2459
|0.10
|1.8686
|1.8747
|1.8682
|10.00
|3672090.84
|4921
|2006.06.06 13:30
|sell
|2461
|0.10
|1.8682
|1.8733
|1.8668
|4922
|2006.06.06 13:34
|sell
|2462
|0.20
|1.8686
|1.8737
|1.8672
|4923
|2006.06.06 13:37
|sell
|2463
|0.40
|1.8691
|1.8742
|1.8677
|4924
|2006.06.06 14:13
|t/p
|2463
|0.40
|1.8677
|1.8742
|1.8677
|56.00
|3672146.84
|4925
|2006.06.06 14:13
|close
|2462
|0.20
|1.8674
|1.8737
|1.8672
|24.00
|3672170.84
|4926
|2006.06.06 14:13
|close
|2461
|0.10
|1.8674
|1.8733
|1.8668
|8.00
|3672178.84
|4927
|2006.06.06 14:13
|sell
|2464
|0.10
|1.8670
|1.8721
|1.8656
|4928
|2006.06.06 14:13
|sell
|2465
|0.20
|1.8675
|1.8726
|1.8661
|4929
|2006.06.06 14:14
|t/p
|2465
|0.20
|1.8661
|1.8726
|1.8661
|28.00
|3672206.84
|4930
|2006.06.06 14:14
|close
|2464
|0.10
|1.8661
|1.8721
|1.8656
|9.00
|3672215.84
|4931
|2006.06.06 14:14
|sell
|2466
|0.10
|1.8657
|1.8708
|1.8643
|4932
|2006.06.06 14:14
|sell
|2467
|0.20
|1.8660
|1.8711
|1.8646
|4933
|2006.06.06 14:29
|t/p
|2467
|0.20
|1.8646
|1.8711
|1.8646
|28.00
|3672243.84
|4934
|2006.06.06 14:29
|close
|2466
|0.10
|1.8646
|1.8708
|1.8643
|11.00
|3672254.84
|4935
|2006.06.06 14:29
|sell
|2468
|0.10
|1.8642
|1.8693
|1.8628
|4936
|2006.06.06 14:29
|sell
|2469
|0.20
|1.8646
|1.8697
|1.8632
|4937
|2006.06.06 14:38
|sell
|2470
|0.40
|1.8651
|1.8702
|1.8637
|4938
|2006.06.06 15:08
|sell
|2471
|0.80
|1.8655
|1.8706
|1.8641
|4939
|2006.06.06 15:27
|t/p
|2471
|0.80
|1.8641
|1.8706
|1.8641
|112.00
|3672366.84
|4940
|2006.06.06 15:27
|close
|2470
|0.40
|1.8641
|1.8702
|1.8637
|40.00
|3672406.84
|4941
|2006.06.06 15:27
|close
|2469
|0.20
|1.8641
|1.8697
|1.8632
|10.00
|3672416.84
|4942
|2006.06.06 15:27
|close
|2468
|0.10
|1.8641
|1.8693
|1.8628
|1.00
|3672417.84
|4943
|2006.06.06 15:27
|sell
|2472
|0.10
|1.8637
|1.8688
|1.8623
|4944
|2006.06.06 15:28
|sell
|2473
|0.20
|1.8640
|1.8691
|1.8626
|4945
|2006.06.06 15:36
|t/p
|2473
|0.20
|1.8626
|1.8691
|1.8626
|28.00
|3672445.84
|4946
|2006.06.06 15:36
|close
|2472
|0.10
|1.8626
|1.8688
|1.8623
|11.00
|3672456.84
|4947
|2006.06.06 15:36
|sell
|2474
|0.10
|1.8622
|1.8673
|1.8608
|4948
|2006.06.06 15:37
|sell
|2475
|0.20
|1.8627
|1.8678
|1.8613
|4949
|2006.06.06 15:54
|sell
|2476
|0.40
|1.8631
|1.8682
|1.8617
|4950
|2006.06.06 15:57
|sell
|2477
|0.80
|1.8636
|1.8687
|1.8622
|4951
|2006.06.06 15:59
|sell
|2478
|1.60
|1.8641
|1.8692
|1.8627
|4952
|2006.06.06 16:13
|t/p
|2478
|1.60
|1.8627
|1.8692
|1.8627
|224.00
|3672680.84
|4953
|2006.06.06 16:13
|close
|2477
|0.80
|1.8627
|1.8687
|1.8622
|72.00
|3672752.84
|4954
|2006.06.06 16:13
|close
|2476
|0.40
|1.8627
|1.8682
|1.8617
|16.00
|3672768.84
|4955
|2006.06.06 16:13
|close
|2475
|0.20
|1.8627
|1.8678
|1.8613
|0.00
|3672768.84
|4956
|2006.06.06 16:13
|close
|2474
|0.10
|1.8627
|1.8673
|1.8608
|-5.00
|3672763.84
|4957
|2006.06.06 16:13
|sell
|2479
|0.10
|1.8623
|1.8674
|1.8609
|4958
|2006.06.06 16:14
|sell
|2480
|0.20
|1.8627
|1.8678
|1.8613
|4959
|2006.06.06 16:14
|sell
|2481
|0.40
|1.8631
|1.8682
|1.8617
|4960
|2006.06.06 16:14
|sell
|2482
|0.80
|1.8636
|1.8687
|1.8622
|4961
|2006.06.06 16:15
|sell
|2483
|1.60
|1.8640
|1.8691
|1.8626
|4962
|2006.06.06 16:42
|t/p
|2483
|1.60
|1.8626
|1.8691
|1.8626
|224.00
|3672987.84
|4963
|2006.06.06 16:42
|close
|2482
|0.80
|1.8623
|1.8687
|1.8622
|104.00
|3673091.84
|4964
|2006.06.06 16:42
|close
|2481
|0.40
|1.8623
|1.8682
|1.8617
|32.00
|3673123.84
|4965
|2006.06.06 16:42
|close
|2480
|0.20
|1.8623
|1.8678
|1.8613
|8.00
|3673131.84
|4966
|2006.06.06 16:42
|close
|2479
|0.10
|1.8623
|1.8674
|1.8609
|0.00
|3673131.84
|4967
|2006.06.06 16:42
|sell
|2484
|0.10
|1.8619
|1.8670
|1.8605
|4968
|2006.06.06 16:42
|sell
|2485
|0.20
|1.8624
|1.8675
|1.8610
|4969
|2006.06.06 16:53
|t/p
|2485
|0.20
|1.8610
|1.8675
|1.8610
|28.00
|3673159.84
|4970
|2006.06.06 16:53
|close
|2484
|0.10
|1.8608
|1.8670
|1.8605
|11.00
|3673170.84
|4971
|2006.06.06 16:53
|sell
|2486
|0.10
|1.8604
|1.8655
|1.8590
|4972
|2006.06.06 16:54
|sell
|2487
|0.20
|1.8608
|1.8659
|1.8594
|4973
|2006.06.06 17:05
|t/p
|2487
|0.20
|1.8594
|1.8659
|1.8594
|28.00
|3673198.84
|4974
|2006.06.06 17:05
|close
|2486
|0.10
|1.8594
|1.8655
|1.8590
|10.00
|3673208.84
|4975
|2006.06.06 17:05
|sell
|2488
|0.10
|1.8590
|1.8641
|1.8576
|4976
|2006.06.06 17:06
|sell
|2489
|0.20
|1.8598
|1.8649
|1.8584
|4977
|2006.06.06 17:11
|sell
|2490
|0.40
|1.8602
|1.8653
|1.8588
|4978
|2006.06.06 17:22
|sell
|2491
|0.80
|1.8606
|1.8657
|1.8592
|4979
|2006.06.06 17:36
|sell
|2492
|1.60
|1.8611
|1.8662
|1.8597
|4980
|2006.06.06 23:10
|t/p
|2492
|1.60
|1.8597
|1.8662
|1.8597
|224.00
|3673432.84
|4981
|2006.06.06 23:10
|close
|2491
|0.80
|1.8596
|1.8657
|1.8592
|80.00
|3673512.84
|4982
|2006.06.06 23:10
|close
|2490
|0.40
|1.8596
|1.8653
|1.8588
|24.00
|3673536.84
|4983
|2006.06.06 23:10
|close
|2489
|0.20
|1.8596
|1.8649
|1.8584
|4.00
|3673540.84
|4984
|2006.06.06 23:10
|close
|2488
|0.10
|1.8596
|1.8641
|1.8576
|-6.00
|3673534.84
|4985
|2006.06.07 08:00
|sell
|2493
|0.10
|1.8602
|1.8653
|1.8588
|4986
|2006.06.07 08:17
|t/p
|2493
|0.10
|1.8588
|1.8653
|1.8588
|14.00
|3673548.84
|4987
|2006.06.07 17:45
|sell
|2494
|0.10
|1.8580
|1.8631
|1.8566
|4988
|2006.06.07 17:46
|sell
|2495
|0.20
|1.8584
|1.8635
|1.8570
|4989
|2006.06.07 17:51
|sell
|2496
|0.40
|1.8588
|1.8639
|1.8574
|4990
|2006.06.07 18:02
|sell
|2497
|0.80
|1.8593
|1.8644
|1.8579
|4991
|2006.06.07 18:03
|sell
|2498
|1.60
|1.8598
|1.8649
|1.8584
|4992
|2006.06.07 18:58
|t/p
|2498
|1.60
|1.8584
|1.8649
|1.8584
|224.00
|3673772.84
|4993
|2006.06.07 18:58
|close
|2497
|0.80
|1.8583
|1.8644
|1.8579
|80.00
|3673852.84
|4994
|2006.06.07 18:58
|close
|2496
|0.40
|1.8583
|1.8639
|1.8574
|20.00
|3673872.84
|4995
|2006.06.07 18:58
|close
|2495
|0.20
|1.8583
|1.8635
|1.8570
|2.00
|3673874.84
|4996
|2006.06.07 18:58
|close
|2494
|0.10
|1.8583
|1.8631
|1.8566
|-3.00
|3673871.84
|4997
|2006.06.08 07:30
|sell
|2499
|0.10
|1.8552
|1.8603
|1.8538
|4998
|2006.06.08 07:41
|sell
|2500
|0.20
|1.8556
|1.8607
|1.8542
|4999
|2006.06.08 07:59
|sell
|2501
|0.40
|1.8560
|1.8611
|1.8546
|5000
|2006.06.08 08:01
|sell
|2502
|0.80
|1.8564
|1.8615
|1.8550
|5001
|2006.06.08 08:03
|sell
|2503
|1.60
|1.8569
|1.8620
|1.8555
|5002
|2006.06.08 08:27
|t/p
|2503
|1.60
|1.8555
|1.8620
|1.8555
|224.00
|3674095.84
|5003
|2006.06.08 08:27
|close
|2502
|0.80
|1.8555
|1.8615
|1.8550
|72.00
|3674167.84
|5004
|2006.06.08 08:27
|close
|2501
|0.40
|1.8555
|1.8611
|1.8546
|20.00
|3674187.84
|5005
|2006.06.08 08:27
|close
|2500
|0.20
|1.8555
|1.8607
|1.8542
|2.00
|3674189.84
|5006
|2006.06.08 08:27
|close
|2499
|0.10
|1.8555
|1.8603
|1.8538
|-3.00
|3674186.84
|5007
|2006.06.08 08:27
|sell
|2504
|0.10
|1.8551
|1.8602
|1.8537
|5008
|2006.06.08 08:34
|t/p
|2504
|0.10
|1.8537
|1.8602
|1.8537
|14.00
|3674200.84
|5009
|2006.06.08 08:34
|sell
|2505
|0.10
|1.8531
|1.8582
|1.8517
|5010
|2006.06.08 08:34
|sell
|2506
|0.20
|1.8535
|1.8586
|1.8521
|5011
|2006.06.08 08:34
|sell
|2507
|0.40
|1.8541
|1.8592
|1.8527
|5012
|2006.06.08 08:34
|t/p
|2507
|0.40
|1.8527
|1.8592
|1.8527
|56.00
|3674256.84
|5013
|2006.06.08 08:34
|close
|2506
|0.20
|1.8527
|1.8586
|1.8521
|16.00
|3674272.84
|5014
|2006.06.08 08:34
|close
|2505
|0.10
|1.8527
|1.8582
|1.8517
|4.00
|3674276.84
|5015
|2006.06.08 08:34
|sell
|2508
|0.10
|1.8523
|1.8574
|1.8509
|5016
|2006.06.08 08:49
|sell
|2509
|0.20
|1.8532
|1.8583
|1.8518
|5017
|2006.06.08 09:03
|t/p
|2509
|0.20
|1.8518
|1.8583
|1.8518
|28.00
|3674304.84
|5018
|2006.06.08 09:03
|close
|2508
|0.10
|1.8516
|1.8574
|1.8509
|7.00
|3674311.84
|5019
|2006.06.08 09:03
|sell
|2510
|0.10
|1.8512
|1.8563
|1.8498
|5020
|2006.06.08 09:03
|sell
|2511
|0.20
|1.8518
|1.8569
|1.8504
|5021
|2006.06.08 09:04
|t/p
|2511
|0.20
|1.8504
|1.8569
|1.8504
|28.00
|3674339.84
|5022
|2006.06.08 09:04
|close
|2510
|0.10
|1.8503
|1.8563
|1.8498
|9.00
|3674348.84
|5023
|2006.06.08 09:04
|sell
|2512
|0.10
|1.8499
|1.8550
|1.8485
|5024
|2006.06.08 09:04
|sell
|2513
|0.20
|1.8503
|1.8554
|1.8489
|5025
|2006.06.08 09:06
|sell
|2514
|0.40
|1.8507
|1.8558
|1.8493
|5026
|2006.06.08 09:07
|sell
|2515
|0.80
|1.8511
|1.8562
|1.8497
|5027
|2006.06.08 09:16
|sell
|2516
|1.60
|1.8516
|1.8567
|1.8502
|5028
|2006.06.08 09:21
|t/p
|2515
|0.80
|1.8497
|1.8562
|1.8497
|112.00
|3674460.84
|5029
|2006.06.08 09:21
|t/p
|2516
|1.60
|1.8502
|1.8567
|1.8502
|224.00
|3674684.84
|5030
|2006.06.08 09:21
|close
|2514
|0.40
|1.8495
|1.8558
|1.8493
|48.00
|3674732.84
|5031
|2006.06.08 09:21
|close
|2513
|0.20
|1.8495
|1.8554
|1.8489
|16.00
|3674748.84
|5032
|2006.06.08 09:21
|close
|2512
|0.10
|1.8495
|1.8550
|1.8485
|4.00
|3674752.84
|5033
|2006.06.08 09:21
|sell
|2517
|0.10
|1.8491
|1.8542
|1.8477
|5034
|2006.06.08 09:21
|sell
|2518
|0.20
|1.8496
|1.8547
|1.8482
|5035
|2006.06.08 09:26
|t/p
|2518
|0.20
|1.8482
|1.8547
|1.8482
|28.00
|3674780.84
|5036
|2006.06.08 09:26
|close
|2517
|0.10
|1.8480
|1.8542
|1.8477
|11.00
|3674791.84
|5037
|2006.06.08 09:26
|sell
|2519
|0.10
|1.8476
|1.8527
|1.8462
|5038
|2006.06.08 09:26
|sell
|2520
|0.20
|1.8480
|1.8531
|1.8466
|5039
|2006.06.08 09:27
|sell
|2521
|0.40
|1.8484
|1.8535
|1.8470
|5040
|2006.06.08 09:28
|sell
|2522
|0.80
|1.8493
|1.8544
|1.8479
|5041
|2006.06.08 09:42
|t/p
|2522
|0.80
|1.8479
|1.8544
|1.8479
|112.00
|3674903.84
|5042
|2006.06.08 09:42
|close
|2521
|0.40
|1.8478
|1.8535
|1.8470
|24.00
|3674927.84
|5043
|2006.06.08 09:42
|close
|2520
|0.20
|1.8478
|1.8531
|1.8466
|4.00
|3674931.84
|5044
|2006.06.08 09:42
|close
|2519
|0.10
|1.8478
|1.8527
|1.8462
|-2.00
|3674929.84
|5045
|2006.06.08 10:00
|sell
|2523
|0.10
|1.8489
|1.8540
|1.8475
|5046
|2006.06.08 10:04
|sell
|2524
|0.20
|1.8495
|1.8546
|1.8481
|5047
|2006.06.08 10:26
|sell
|2525
|0.40
|1.8499
|1.8550
|1.8485
|5048
|2006.06.08 10:29
|sell
|2526
|0.80
|1.8503
|1.8554
|1.8489
|5049
|2006.06.08 10:30
|t/p
|2523
|0.10
|1.8475
|1.8540
|1.8475
|14.00
|3674943.84
|5050
|2006.06.08 10:30
|t/p
|2524
|0.20
|1.8481
|1.8546
|1.8481
|28.00
|3674971.84
|5051
|2006.06.08 10:30
|t/p
|2525
|0.40
|1.8485
|1.8550
|1.8485
|56.00
|3675027.84
|5052
|2006.06.08 10:30
|t/p
|2526
|0.80
|1.8489
|1.8554
|1.8489
|112.00
|3675139.84
|5053
|2006.06.08 10:30
|sell
|2527
|0.10
|1.8468
|1.8519
|1.8454
|5054
|2006.06.08 10:30
|sell
|2528
|0.20
|1.8472
|1.8523
|1.8458
|5055
|2006.06.08 10:30
|sell
|2529
|0.40
|1.8477
|1.8528
|1.8463
|5056
|2006.06.08 10:30
|sell
|2530
|0.80
|1.8481
|1.8532
|1.8467
|5057
|2006.06.08 10:30
|sell
|2531
|1.60
|1.8492
|1.8543
|1.8478
|5058
|2006.06.08 10:30
|t/p
|2531
|1.60
|1.8478
|1.8543
|1.8478
|224.00
|3675363.84
|5059
|2006.06.08 10:30
|close
|2530
|0.80
|1.8473
|1.8532
|1.8467
|64.00
|3675427.84
|5060
|2006.06.08 10:30
|close
|2529
|0.40
|1.8473
|1.8528
|1.8463
|16.00
|3675443.84
|5061
|2006.06.08 10:30
|close
|2528
|0.20
|1.8473
|1.8523
|1.8458
|-2.00
|3675441.84
|5062
|2006.06.08 10:30
|close
|2527
|0.10
|1.8473
|1.8519
|1.8454
|-5.00
|3675436.84
|5063
|2006.06.08 10:30
|sell
|2532
|0.10
|1.8469
|1.8520
|1.8455
|5064
|2006.06.08 10:31
|sell
|2533
|0.20
|1.8474
|1.8525
|1.8460
|5065
|2006.06.08 10:31
|sell
|2534
|0.40
|1.8478
|1.8529
|1.8464
|5066
|2006.06.08 10:32
|sell
|2535
|0.80
|1.8482
|1.8533
|1.8468
|5067
|2006.06.08 10:36
|sell
|2536
|1.60
|1.8486
|1.8537
|1.8472
|5068
|2006.06.08 13:49
|t/p
|2536
|1.60
|1.8472
|1.8537
|1.8472
|224.00
|3675660.84
|5069
|2006.06.08 13:49
|close
|2535
|0.80
|1.8472
|1.8533
|1.8468
|80.00
|3675740.84
|5070
|2006.06.08 13:49
|close
|2534
|0.40
|1.8472
|1.8529
|1.8464
|24.00
|3675764.84
|5071
|2006.06.08 13:49
|close
|2533
|0.20
|1.8472
|1.8525
|1.8460
|4.00
|3675768.84
|5072
|2006.06.08 13:49
|close
|2532
|0.10
|1.8472
|1.8520
|1.8455
|-3.00
|3675765.84
|5073
|2006.06.08 13:49
|sell
|2537
|0.10
|1.8468
|1.8519
|1.8454
|5074
|2006.06.08 13:49
|sell
|2538
|0.20
|1.8473
|1.8524
|1.8459
|5075
|2006.06.08 13:49
|sell
|2539
|0.40
|1.8477
|1.8528
|1.8463
|5076
|2006.06.08 13:54
|t/p
|2539
|0.40
|1.8463
|1.8528
|1.8463
|56.00
|3675821.84
|5077
|2006.06.08 13:54
|close
|2538
|0.20
|1.8462
|1.8524
|1.8459
|22.00
|3675843.84
|5078
|2006.06.08 13:54
|close
|2537
|0.10
|1.8462
|1.8519
|1.8454
|6.00
|3675849.84
|5079
|2006.06.08 13:54
|sell
|2540
|0.10
|1.8458
|1.8509
|1.8444
|5080
|2006.06.08 13:56
|sell
|2541
|0.20
|1.8464
|1.8515
|1.8450
|5081
|2006.06.08 14:01
|t/p
|2541
|0.20
|1.8450
|1.8515
|1.8450
|28.00
|3675877.84
|5082
|2006.06.08 14:01
|close
|2540
|0.10
|1.8448
|1.8509
|1.8444
|10.00
|3675887.84
|5083
|2006.06.08 14:01
|sell
|2542
|0.10
|1.8444
|1.8495
|1.8430
|5084
|2006.06.08 14:25
|t/p
|2542
|0.10
|1.8430
|1.8495
|1.8430
|14.00
|3675901.84
|5085
|2006.06.08 14:25
|sell
|2543
|0.10
|1.8426
|1.8477
|1.8412
|5086
|2006.06.08 14:26
|sell
|2544
|0.20
|1.8430
|1.8481
|1.8416
|5087
|2006.06.08 14:27
|sell
|2545
|0.40
|1.8434
|1.8485
|1.8420
|5088
|2006.06.08 14:30
|t/p
|2545
|0.40
|1.8420
|1.8485
|1.8420
|56.00
|3675957.84
|5089
|2006.06.08 14:30
|close
|2544
|0.20
|1.8420
|1.8481
|1.8416
|20.00
|3675977.84
|5090
|2006.06.08 14:30
|close
|2543
|0.10
|1.8420
|1.8477
|1.8412
|6.00
|3675983.84
|5091
|2006.06.08 14:30
|sell
|2546
|0.10
|1.8416
|1.8467
|1.8402
|5092
|2006.06.08 14:31
|sell
|2547
|0.20
|1.8421
|1.8472
|1.8407
|5093
|2006.06.08 14:32
|t/p
|2547
|0.20
|1.8407
|1.8472
|1.8407
|28.00
|3676011.84
|5094
|2006.06.08 14:32
|close
|2546
|0.10
|1.8407
|1.8467
|1.8402
|9.00
|3676020.84
|5095
|2006.06.08 14:32
|sell
|2548
|0.10
|1.8403
|1.8454
|1.8389
|5096
|2006.06.08 14:33
|t/p
|2548
|0.10
|1.8389
|1.8454
|1.8389
|14.00
|3676034.84
|5097
|2006.06.08 14:33
|sell
|2549
|0.10
|1.8385
|1.8436
|1.8371
|5098
|2006.06.08 14:37
|sell
|2550
|0.20
|1.8392
|1.8443
|1.8378
|5099
|2006.06.08 14:38
|sell
|2551
|0.40
|1.8396
|1.8447
|1.8382
|5100
|2006.06.08 14:39
|sell
|2552
|0.80
|1.8406
|1.8457
|1.8392
|5101
|2006.06.08 14:43
|t/p
|2552
|0.80
|1.8392
|1.8457
|1.8392
|112.00
|3676146.84
|5102
|2006.06.08 14:43
|close
|2551
|0.40
|1.8389
|1.8447
|1.8382
|28.00
|3676174.84
|5103
|2006.06.08 14:43
|close
|2550
|0.20
|1.8389
|1.8443
|1.8378
|6.00
|3676180.84
|5104
|2006.06.08 14:43
|close
|2549
|0.10
|1.8389
|1.8436
|1.8371
|-4.00
|3676176.84
|5105
|2006.06.08 14:43
|sell
|2553
|0.10
|1.8385
|1.8436
|1.8371
|5106
|2006.06.08 14:44
|sell
|2554
|0.20
|1.8389
|1.8440
|1.8375
|5107
|2006.06.08 14:45
|t/p
|2554
|0.20
|1.8375
|1.8440
|1.8375
|28.00
|3676204.84
|5108
|2006.06.08 14:45
|close
|2553
|0.10
|1.8374
|1.8436
|1.8371
|11.00
|3676215.84
|5109
|2006.06.08 14:45
|sell
|2555
|0.10
|1.8370
|1.8421
|1.8356
|5110
|2006.06.08 14:45
|sell
|2556
|0.20
|1.8374
|1.8425
|1.8360
|5111
|2006.06.08 14:46
|sell
|2557
|0.40
|1.8378
|1.8429
|1.8364
|5112
|2006.06.08 14:48
|sell
|2558
|0.80
|1.8388
|1.8439
|1.8374
|5113
|2006.06.08 14:50
|sell
|2559
|1.60
|1.8393
|1.8444
|1.8379
|5114
|2006.06.08 15:38
|t/p
|2559
|1.60
|1.8379
|1.8444
|1.8379
|224.00
|3676439.84
|5115
|2006.06.08 15:38
|close
|2558
|0.80
|1.8379
|1.8439
|1.8374
|72.00
|3676511.84
|5116
|2006.06.08 15:38
|close
|2557
|0.40
|1.8379
|1.8429
|1.8364
|-4.00
|3676507.84
|5117
|2006.06.08 15:38
|close
|2556
|0.20
|1.8379
|1.8425
|1.8360
|-10.00
|3676497.84
|5118
|2006.06.08 15:38
|close
|2555
|0.10
|1.8379
|1.8421
|1.8356
|-9.00
|3676488.84
|5119
|2006.06.08 15:38
|sell
|2560
|0.10
|1.8375
|1.8426
|1.8361
|5120
|2006.06.08 15:38
|sell
|2561
|0.20
|1.8381
|1.8432
|1.8367
|5121
|2006.06.08 15:42
|sell
|2562
|0.40
|1.8385
|1.8436
|1.8371
|5122
|2006.06.08 15:44
|sell
|2563
|0.80
|1.8390
|1.8441
|1.8376
|5123
|2006.06.08 15:48
|sell
|2564
|1.60
|1.8394
|1.8445
|1.8380
|5124
|2006.06.08 16:09
|s/l
|2560
|0.10
|1.8426
|1.8426
|1.8361
|-51.00
|3676437.84
|5125
|2006.06.08 16:09
|close
|2564
|1.60
|1.8426
|1.8445
|1.8380
|-512.00
|3675925.84
|5126
|2006.06.08 16:09
|close
|2563
|0.80
|1.8426
|1.8441
|1.8376
|-288.00
|3675637.84
|5127
|2006.06.08 16:09
|close
|2562
|0.40
|1.8426
|1.8436
|1.8371
|-164.00
|3675473.84
|5128
|2006.06.08 16:09
|close
|2561
|0.20
|1.8426
|1.8432
|1.8367
|-90.00
|3675383.84
|5129
|2006.06.08 16:09
|sell
|2565
|0.10
|1.8422
|1.8473
|1.8408
|5130
|2006.06.08 16:10
|sell
|2566
|0.20
|1.8426
|1.8477
|1.8412
|5131
|2006.06.08 16:18
|sell
|2567
|0.40
|1.8432
|1.8483
|1.8418
|5132
|2006.06.08 16:19
|sell
|2568
|0.80
|1.8437
|1.8488
|1.8423
|5133
|2006.06.08 16:27
|t/p
|2568
|0.80
|1.8423
|1.8488
|1.8423
|112.00
|3675495.84
|5134
|2006.06.08 16:27
|close
|2567
|0.40
|1.8421
|1.8483
|1.8418
|44.00
|3675539.84
|5135
|2006.06.08 16:27
|close
|2566
|0.20
|1.8421
|1.8477
|1.8412
|10.00
|3675549.84
|5136
|2006.06.08 16:27
|close
|2565
|0.10
|1.8421
|1.8473
|1.8408
|1.00
|3675550.84
|5137
|2006.06.08 16:27
|sell
|2569
|0.10
|1.8417
|1.8468
|1.8403
|5138
|2006.06.08 16:27
|sell
|2570
|0.20
|1.8420
|1.8471
|1.8406
|5139
|2006.06.08 16:27
|sell
|2571
|0.40
|1.8425
|1.8476
|1.8411
|5140
|2006.06.08 16:30
|t/p
|2571
|0.40
|1.8411
|1.8476
|1.8411
|56.00
|3675606.84
|5141
|2006.06.08 16:30
|close
|2570
|0.20
|1.8410
|1.8471
|1.8406
|20.00
|3675626.84
|5142
|2006.06.08 16:30
|close
|2569
|0.10
|1.8410
|1.8468
|1.8403
|7.00
|3675633.84
|5143
|2006.06.08 17:15
|sell
|2572
|0.10
|1.8396
|1.8447
|1.8382
|5144
|2006.06.08 17:15
|sell
|2573
|0.20
|1.8402
|1.8453
|1.8388
|5145
|2006.06.08 17:19
|sell
|2574
|0.40
|1.8407
|1.8458
|1.8393
|5146
|2006.06.08 17:26
|sell
|2575
|0.80
|1.8411
|1.8462
|1.8397
|5147
|2006.06.08 17:31
|sell
|2576
|1.60
|1.8416
|1.8467
|1.8402
|5148
|2006.06.08 18:09
|s/l
|2572
|0.10
|1.8447
|1.8447
|1.8382
|-51.00
|3675582.84
|5149
|2006.06.08 18:09
|close
|2576
|1.60
|1.8447
|1.8467
|1.8402
|-496.00
|3675086.84
|5150
|2006.06.08 18:09
|close
|2575
|0.80
|1.8447
|1.8462
|1.8397
|-288.00
|3674798.84
|5151
|2006.06.08 18:09
|close
|2574
|0.40
|1.8447
|1.8458
|1.8393
|-160.00
|3674638.84
|5152
|2006.06.08 18:09
|close
|2573
|0.20
|1.8447
|1.8453
|1.8388
|-90.00
|3674548.84
|5153
|2006.06.08 18:09
|sell
|2577
|0.10
|1.8443
|1.8494
|1.8429
|5154
|2006.06.08 18:09
|sell
|2578
|0.20
|1.8447
|1.8498
|1.8433
|5155
|2006.06.08 18:59
|t/p
|2578
|0.20
|1.8433
|1.8498
|1.8433
|28.00
|3674576.84
|5156
|2006.06.08 18:59
|close
|2577
|0.10
|1.8432
|1.8494
|1.8429
|11.00
|3674587.84
|5157
|2006.06.08 18:59
|sell
|2579
|0.10
|1.8428
|1.8479
|1.8414
|5158
|2006.06.08 18:59
|sell
|2580
|0.20
|1.8432
|1.8483
|1.8418
|5159
|2006.06.08 19:06
|t/p
|2580
|0.20
|1.8418
|1.8483
|1.8418
|28.00
|3674615.84
|5160
|2006.06.08 19:06
|close
|2579
|0.10
|1.8418
|1.8479
|1.8414
|10.00
|3674625.84
|5161
|2006.06.08 19:06
|sell
|2581
|0.10
|1.8414
|1.8465
|1.8400
|5162
|2006.06.08 19:06
|sell
|2582
|0.20
|1.8419
|1.8470
|1.8405
|5163
|2006.06.08 19:16
|sell
|2583
|0.40
|1.8426
|1.8477
|1.8412
|5164
|2006.06.08 21:59
|sell
|2584
|0.80
|1.8430
|1.8481
|1.8416
|5165
|2006.06.08 23:09
|sell
|2585
|1.60
|1.8434
|1.8485
|1.8420
|5166
|2006.06.09 00:31
|t/p
|2585
|1.60
|1.8420
|1.8485
|1.8420
|220.56
|3674846.40
|5167
|2006.06.09 00:31
|close
|2584
|0.80
|1.8420
|1.8481
|1.8416
|78.28
|3674924.68
|5168
|2006.06.09 00:31
|close
|2583
|0.40
|1.8420
|1.8477
|1.8412
|23.14
|3674947.82
|5169
|2006.06.09 00:31
|close
|2582
|0.20
|1.8420
|1.8470
|1.8405
|-2.43
|3674945.39
|5170
|2006.06.09 00:31
|close
|2581
|0.10
|1.8420
|1.8465
|1.8400
|-6.21
|3674939.18
|5171
|2006.06.12 00:01
|sell
|2586
|0.10
|1.8397
|1.8448
|1.8383
|5172
|2006.06.12 02:39
|sell
|2587
|0.20
|1.8400
|1.8451
|1.8386
|5173
|2006.06.12 02:40
|sell
|2588
|0.40
|1.8404
|1.8455
|1.8390
|5174
|2006.06.12 02:41
|sell
|2589
|0.80
|1.8408
|1.8459
|1.8394
|5175
|2006.06.12 03:40
|sell
|2590
|1.60
|1.8413
|1.8464
|1.8399
|5176
|2006.06.12 08:32
|s/l
|2586
|0.10
|1.8448
|1.8448
|1.8383
|-51.00
|3674888.18
|5177
|2006.06.12 08:32
|close
|2590
|1.60
|1.8448
|1.8464
|1.8399
|-560.00
|3674328.18
|5178
|2006.06.12 08:32
|close
|2589
|0.80
|1.8448
|1.8459
|1.8394
|-320.00
|3674008.18
|5179
|2006.06.12 08:32
|close
|2588
|0.40
|1.8448
|1.8455
|1.8390
|-176.00
|3673832.18
|5180
|2006.06.12 08:32
|close
|2587
|0.20
|1.8448
|1.8451
|1.8386
|-96.00
|3673736.18
|5181
|2006.06.12 19:00
|buy
|2591
|100.00
|1.8442
|1.8391
|1.8456
|5182
|2006.06.12 19:00
|buy
|2592
|100.00
|1.8439
|1.8388
|1.8453
|5183
|2006.06.12 20:39
|t/p
|2592
|100.00
|1.8453
|1.8388
|1.8453
|14000.00
|3687736.18
|5184
|2006.06.12 20:39
|close
|2591
|100.00
|1.8454
|1.8391
|1.8456
|12000.00
|3699736.18
|5185
|2006.06.13 17:30
|sell
|2593
|0.10
|1.8387
|1.8438
|1.8373
|5186
|2006.06.13 17:32
|sell
|2594
|0.20
|1.8391
|1.8442
|1.8377
|5187
|2006.06.13 17:35
|sell
|2595
|0.40
|1.8395
|1.8446
|1.8381
|5188
|2006.06.13 17:50
|sell
|2596
|0.80
|1.8400
|1.8451
|1.8386
|5189
|2006.06.13 18:37
|t/p
|2596
|0.80
|1.8386
|1.8451
|1.8386
|112.00
|3699848.18
|5190
|2006.06.13 18:37
|close
|2595
|0.40
|1.8386
|1.8446
|1.8381
|36.00
|3699884.18
|5191
|2006.06.13 18:37
|close
|2594
|0.20
|1.8386
|1.8442
|1.8377
|10.00
|3699894.18
|5192
|2006.06.13 18:37
|close
|2593
|0.10
|1.8386
|1.8438
|1.8373
|1.00
|3699895.18
|5193
|2006.06.13 18:37
|sell
|2597
|0.10
|1.8382
|1.8433
|1.8368
|5194
|2006.06.13 18:54
|sell
|2598
|0.20
|1.8386
|1.8437
|1.8372
|5195
|2006.06.13 19:05
|t/p
|2598
|0.20
|1.8372
|1.8437
|1.8372
|28.00
|3699923.18
|5196
|2006.06.13 19:05
|close
|2597
|0.10
|1.8369
|1.8433
|1.8368
|13.00
|3699936.18
|5197
|2006.06.13 19:05
|sell
|2599
|0.10
|1.8365
|1.8416
|1.8351
|5198
|2006.06.13 19:14
|t/p
|2599
|0.10
|1.8351
|1.8416
|1.8351
|14.00
|3699950.18
|5199
|2006.06.13 19:14
|sell
|2600
|0.10
|1.8346
|1.8397
|1.8332
|5200
|2006.06.13 19:27
|t/p
|2600
|0.10
|1.8332
|1.8397
|1.8332
|14.00
|3699964.18
|5201
|2006.06.13 19:27
|sell
|2601
|0.10
|1.8328
|1.8379
|1.8314
|5202
|2006.06.13 19:29
|sell
|2602
|0.20
|1.8333
|1.8384
|1.8319
|5203
|2006.06.13 19:49
|sell
|2603
|0.40
|1.8337
|1.8388
|1.8323
|5204
|2006.06.13 19:56
|sell
|2604
|0.80
|1.8341
|1.8392
|1.8327
|5205
|2006.06.13 20:30
|sell
|2605
|1.60
|1.8346
|1.8397
|1.8332
|5206
|2006.06.13 22:19
|t/p
|2605
|1.60
|1.8332
|1.8397
|1.8332
|224.00
|3700188.18
|5207
|2006.06.13 22:19
|close
|2604
|0.80
|1.8332
|1.8392
|1.8327
|72.00
|3700260.18
|5208
|2006.06.13 22:19
|close
|2603
|0.40
|1.8332
|1.8388
|1.8323
|20.00
|3700280.18
|5209
|2006.06.13 22:19
|close
|2602
|0.20
|1.8332
|1.8384
|1.8319
|2.00
|3700282.18
|5210
|2006.06.13 22:19
|close
|2601
|0.10
|1.8332
|1.8379
|1.8314
|-4.00
|3700278.18
|5211
|2006.06.13 23:15
|sell
|2606
|0.10
|1.8326
|1.8377
|1.8312
|5212
|2006.06.13 23:16
|sell
|2607
|0.20
|1.8330
|1.8381
|1.8316
|5213
|2006.06.13 23:19
|sell
|2608
|0.40
|1.8334
|1.8385
|1.8320
|5214
|2006.06.13 23:24
|sell
|2609
|0.80
|1.8338
|1.8389
|1.8324
|5215
|2006.06.13 23:45
|sell
|2610
|1.60
|1.8342
|1.8393
|1.8328
|5216
|2006.06.14 07:11
|s/l
|2606
|0.10
|1.8377
|1.8377
|1.8312
|-51.22
|3700226.96
|5217
|2006.06.14 07:11
|close
|2610
|1.60
|1.8379
|1.8393
|1.8328
|-595.44
|3699631.52
|5218
|2006.06.14 07:11
|close
|2609
|0.80
|1.8379
|1.8389
|1.8324
|-329.72
|3699301.80
|5219
|2006.06.14 07:11
|close
|2608
|0.40
|1.8379
|1.8385
|1.8320
|-180.86
|3699120.94
|5220
|2006.06.14 07:11
|close
|2607
|0.20
|1.8379
|1.8381
|1.8316
|-98.43
|3699022.51
|5221
|2006.06.14 07:15
|buy
|2611
|100.00
|1.8374
|1.8323
|1.8388
|5222
|2006.06.14 07:29
|buy
|2612
|100.00
|1.8370
|1.8319
|1.8384
|5223
|2006.06.14 07:31
|buy
|2613
|100.00
|1.8366
|1.8315
|1.8380
|5224
|2006.06.14 08:18
|t/p
|2613
|100.00
|1.8380
|1.8315
|1.8380
|14000.00
|3713022.51
|5225
|2006.06.14 08:18
|close
|2612
|100.00
|1.8382
|1.8319
|1.8384
|12000.00
|3725022.51
|5226
|2006.06.14 08:18
|close
|2611
|100.00
|1.8382
|1.8323
|1.8388
|8000.00
|3733022.51
|5227
|2006.06.14 08:18
|buy
|2614
|100.00
|1.8386
|1.8335
|1.8400
|5228
|2006.06.14 08:18
|buy
|2615
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8395
|5229
|2006.06.14 08:30
|t/p
|2615
|100.00
|1.8395
|1.8330
|1.8395
|14000.00
|3747022.51
|5230
|2006.06.14 08:30
|close
|2614
|100.00
|1.8395
|1.8335
|1.8400
|9000.00
|3756022.51
|5231
|2006.06.14 08:30
|buy
|2616
|100.00
|1.8399
|1.8348
|1.8413
|5232
|2006.06.14 08:31
|buy
|2617
|100.00
|1.8395
|1.8344
|1.8409
|5233
|2006.06.14 08:33
|buy
|2618
|100.00
|1.8389
|1.8338
|1.8403
|5234
|2006.06.14 08:39
|buy
|2619
|100.00
|1.8385
|1.8334
|1.8399
|5235
|2006.06.14 08:49
|t/p
|2619
|100.00
|1.8399
|1.8334
|1.8399
|14000.00
|3770022.51
|5236
|2006.06.14 08:49
|close
|2618
|100.00
|1.8400
|1.8338
|1.8403
|11000.00
|3781022.51
|5237
|2006.06.14 08:49
|close
|2617
|100.00
|1.8400
|1.8344
|1.8409
|5000.00
|3786022.51
|5238
|2006.06.14 08:49
|close
|2616
|100.00
|1.8400
|1.8348
|1.8413
|1000.00
|3787022.51
|5239
|2006.06.14 08:49
|buy
|2620
|100.00
|1.8404
|1.8353
|1.8418
|5240
|2006.06.14 08:49
|buy
|2621
|100.00
|1.8401
|1.8350
|1.8415
|5241
|2006.06.14 08:49
|buy
|2622
|100.00
|1.8396
|1.8345
|1.8410
|5242
|2006.06.14 08:50
|t/p
|2622
|100.00
|1.8410
|1.8345
|1.8410
|14000.00
|3801022.51
|5243
|2006.06.14 08:50
|close
|2621
|100.00
|1.8411
|1.8350
|1.8415
|10000.00
|3811022.51
|5244
|2006.06.14 08:50
|close
|2620
|100.00
|1.8411
|1.8353
|1.8418
|7000.00
|3818022.51
|5245
|2006.06.14 08:50
|buy
|2623
|100.00
|1.8415
|1.8364
|1.8429
|5246
|2006.06.14 08:51
|buy
|2624
|100.00
|1.8411
|1.8360
|1.8425
|5247
|2006.06.14 08:51
|buy
|2625
|100.00
|1.8407
|1.8356
|1.8421
|5248
|2006.06.14 08:53
|buy
|2626
|100.00
|1.8403
|1.8352
|1.8417
|5249
|2006.06.14 09:06
|buy
|2627
|100.00
|1.8398
|1.8347
|1.8412
|5250
|2006.06.14 09:31
|t/p
|2627
|100.00
|1.8412
|1.8347
|1.8412
|14000.00
|3832022.51
|5251
|2006.06.14 09:31
|close
|2626
|100.00
|1.8412
|1.8352
|1.8417
|9000.00
|3841022.51
|5252
|2006.06.14 09:31
|close
|2625
|100.00
|1.8412
|1.8356
|1.8421
|5000.00
|3846022.51
|5253
|2006.06.14 09:31
|close
|2624
|100.00
|1.8412
|1.8360
|1.8425
|1000.00
|3847022.51
|5254
|2006.06.14 09:31
|close
|2623
|100.00
|1.8412
|1.8364
|1.8429
|-3000.00
|3844022.51
|5255
|2006.06.14 09:31
|buy
|2628
|100.00
|1.8416
|1.8365
|1.8430
|5256
|2006.06.14 09:45
|t/p
|2628
|100.00
|1.8430
|1.8365
|1.8430
|14000.00
|3858022.51
|5257
|2006.06.14 09:45
|buy
|2629
|100.00
|1.8434
|1.8383
|1.8448
|5258
|2006.06.14 09:47
|buy
|2630
|100.00
|1.8430
|1.8379
|1.8444
|5259
|2006.06.14 09:49
|buy
|2631
|100.00
|1.8425
|1.8374
|1.8439
|5260
|2006.06.14 10:00
|buy
|2632
|100.00
|1.8420
|1.8369
|1.8434
|5261
|2006.06.14 10:07
|t/p
|2632
|100.00
|1.8434
|1.8369
|1.8434
|14000.00
|3872022.51
|5262
|2006.06.14 10:07
|close
|2631
|100.00
|1.8434
|1.8374
|1.8439
|9000.00
|3881022.51
|5263
|2006.06.14 10:07
|close
|2630
|100.00
|1.8434
|1.8379
|1.8444
|4000.00
|3885022.51
|5264
|2006.06.14 10:07
|close
|2629
|100.00
|1.8434
|1.8383
|1.8448
|0.00
|3885022.51
|5265
|2006.06.14 10:07
|buy
|2633
|100.00
|1.8438
|1.8387
|1.8452
|5266
|2006.06.14 10:07
|buy
|2634
|100.00
|1.8434
|1.8383
|1.8448
|5267
|2006.06.14 10:08
|t/p
|2634
|100.00
|1.8448
|1.8383
|1.8448
|14000.00
|3899022.51
|5268
|2006.06.14 10:08
|close
|2633
|100.00
|1.8448
|1.8387
|1.8452
|10000.00
|3909022.51
|5269
|2006.06.14 10:08
|buy
|2635
|100.00
|1.8452
|1.8401
|1.8466
|5270
|2006.06.14 10:08
|buy
|2636
|100.00
|1.8448
|1.8397
|1.8462
|5271
|2006.06.14 10:10
|buy
|2637
|100.00
|1.8444
|1.8393
|1.8458
|5272
|2006.06.14 10:12
|buy
|2638
|100.00
|1.8436
|1.8385
|1.8450
|5273
|2006.06.14 10:32
|buy
|2639
|100.00
|1.8432
|1.8381
|1.8446
|5274
|2006.06.14 14:10
|s/l
|2635
|100.00
|1.8401
|1.8401
|1.8466
|-51000.00
|3858022.51
|5275
|2006.06.14 14:10
|close
|2639
|100.00
|1.8400
|1.8381
|1.8446
|-32000.00
|3826022.51
|5276
|2006.06.14 14:10
|close
|2638
|100.00
|1.8400
|1.8385
|1.8450
|-36000.00
|3790022.51
|5277
|2006.06.14 14:10
|close
|2637
|100.00
|1.8400
|1.8393
|1.8458
|-44000.00
|3746022.51
|5278
|2006.06.14 14:10
|close
|2636
|100.00
|1.8400
|1.8397
|1.8462
|-48000.00
|3698022.51
|5279
|2006.06.14 14:10
|buy
|2640
|100.00
|1.8404
|1.8353
|1.8418
|5280
|2006.06.14 14:29
|buy
|2641
|100.00
|1.8401
|1.8350
|1.8415
|5281
|2006.06.14 14:30
|buy
|2642
|100.00
|1.8396
|1.8345
|1.8410
|5282
|2006.06.14 14:30
|buy
|2643
|100.00
|1.8382
|1.8331
|1.8396
|5283
|2006.06.14 14:30
|buy
|2644
|100.00
|1.8378
|1.8327
|1.8392
|5284
|2006.06.14 14:30
|t/p
|2644
|100.00
|1.8392
|1.8327
|1.8392
|14000.00
|3712022.51
|5285
|2006.06.14 14:30
|close
|2643
|100.00
|1.8392
|1.8331
|1.8396
|10000.00
|3722022.51
|5286
|2006.06.14 14:30
|close
|2642
|100.00
|1.8392
|1.8345
|1.8410
|-4000.00
|3718022.51
|5287
|2006.06.14 14:30
|close
|2641
|100.00
|1.8392
|1.8350
|1.8415
|-9000.00
|3709022.51
|5288
|2006.06.14 14:30
|close
|2640
|100.00
|1.8392
|1.8353
|1.8418
|-12000.00
|3697022.51
|5289
|2006.06.14 14:30
|buy
|2645
|100.00
|1.8396
|1.8345
|1.8410
|5290
|2006.06.14 14:30
|buy
|2646
|100.00
|1.8389
|1.8338
|1.8403
|5291
|2006.06.14 14:30
|buy
|2647
|100.00
|1.8385
|1.8334
|1.8399
|5292
|2006.06.14 14:30
|buy
|2648
|100.00
|1.8378
|1.8327
|1.8392
|5293
|2006.06.14 14:30
|buy
|2649
|100.00
|1.8374
|1.8323
|1.8388
|5294
|2006.06.14 14:30
|t/p
|2649
|100.00
|1.8388
|1.8323
|1.8388
|14000.00
|3711022.51
|5295
|2006.06.14 14:30
|close
|2648
|100.00
|1.8388
|1.8327
|1.8392
|10000.00
|3721022.51
|5296
|2006.06.14 14:30
|close
|2647
|100.00
|1.8388
|1.8334
|1.8399
|3000.00
|3724022.51
|5297
|2006.06.14 14:30
|close
|2646
|100.00
|1.8388
|1.8338
|1.8403
|-1000.00
|3723022.51
|5298
|2006.06.14 14:30
|close
|2645
|100.00
|1.8388
|1.8345
|1.8410
|-8000.00
|3715022.51
|5299
|2006.06.14 14:30
|buy
|2650
|100.00
|1.8392
|1.8341
|1.8406
|5300
|2006.06.14 14:30
|buy
|2651
|100.00
|1.8388
|1.8337
|1.8402
|5301
|2006.06.14 14:30
|buy
|2652
|100.00
|1.8374
|1.8323
|1.8388
|5302
|2006.06.14 14:30
|buy
|2653
|100.00
|1.8363
|1.8312
|1.8377
|5303
|2006.06.14 14:31
|buy
|2654
|100.00
|1.8360
|1.8309
|1.8374
|5304
|2006.06.14 14:33
|t/p
|2654
|100.00
|1.8374
|1.8309
|1.8374
|14000.00
|3729022.51
|5305
|2006.06.14 14:33
|close
|2653
|100.00
|1.8374
|1.8312
|1.8377
|11000.00
|3740022.51
|5306
|2006.06.14 14:33
|close
|2652
|100.00
|1.8374
|1.8323
|1.8388
|0.00
|3740022.51
|5307
|2006.06.14 14:33
|close
|2651
|100.00
|1.8374
|1.8337
|1.8402
|-14000.00
|3726022.51
|5308
|2006.06.14 14:33
|close
|2650
|100.00
|1.8374
|1.8341
|1.8406
|-18000.00
|3708022.51
|5309
|2006.06.14 14:33
|buy
|2655
|100.00
|1.8378
|1.8327
|1.8392
|5310
|2006.06.14 14:33
|buy
|2656
|100.00
|1.8369
|1.8318
|1.8383
|5311
|2006.06.14 14:33
|t/p
|2656
|100.00
|1.8383
|1.8318
|1.8383
|14000.00
|3722022.51
|5312
|2006.06.14 14:33
|close
|2655
|100.00
|1.8388
|1.8327
|1.8392
|10000.00
|3732022.51
|5313
|2006.06.14 14:33
|buy
|2657
|100.00
|1.8392
|1.8341
|1.8406
|5314
|2006.06.14 14:36
|t/p
|2657
|100.00
|1.8406
|1.8341
|1.8406
|14000.00
|3746022.51
|5315
|2006.06.14 14:36
|buy
|2658
|100.00
|1.8418
|1.8367
|1.8432
|5316
|2006.06.14 14:36
|buy
|2659
|100.00
|1.8407
|1.8356
|1.8421
|5317
|2006.06.14 14:36
|buy
|2660
|100.00
|1.8399
|1.8348
|1.8413
|5318
|2006.06.14 14:37
|t/p
|2660
|100.00
|1.8413
|1.8348
|1.8413
|14000.00
|3760022.51
|5319
|2006.06.14 14:37
|close
|2659
|100.00
|1.8413
|1.8356
|1.8421
|6000.00
|3766022.51
|5320
|2006.06.14 14:37
|close
|2658
|100.00
|1.8413
|1.8367
|1.8432
|-5000.00
|3761022.51
|5321
|2006.06.14 14:37
|buy
|2661
|100.00
|1.8417
|1.8366
|1.8431
|5322
|2006.06.14 14:37
|buy
|2662
|100.00
|1.8412
|1.8361
|1.8426
|5323
|2006.06.14 14:37
|buy
|2663
|100.00
|1.8408
|1.8357
|1.8422
|5324
|2006.06.14 14:38
|buy
|2664
|100.00
|1.8404
|1.8353
|1.8418
|5325
|2006.06.14 14:41
|buy
|2665
|100.00
|1.8396
|1.8345
|1.8410
|5326
|2006.06.14 14:49
|s/l
|2661
|100.00
|1.8366
|1.8366
|1.8431
|-51000.00
|3710022.51
|5327
|2006.06.14 14:49
|close
|2665
|100.00
|1.8364
|1.8345
|1.8410
|-32000.00
|3678022.51
|5328
|2006.06.14 14:49
|close
|2664
|100.00
|1.8364
|1.8353
|1.8418
|-40000.00
|3638022.51
|5329
|2006.06.14 14:49
|close
|2663
|100.00
|1.8364
|1.8357
|1.8422
|-44000.00
|3594022.51
|5330
|2006.06.14 14:49
|close
|2662
|100.00
|1.8364
|1.8361
|1.8426
|-48000.00
|3546022.51
|5331
|2006.06.14 14:49
|buy
|2666
|100.00
|1.8368
|1.8317
|1.8382
|5332
|2006.06.14 14:50
|buy
|2667
|100.00
|1.8364
|1.8313
|1.8378
|5333
|2006.06.14 15:01
|buy
|2668
|100.00
|1.8360
|1.8309
|1.8374
|5334
|2006.06.14 15:03
|t/p
|2667
|100.00
|1.8378
|1.8313
|1.8378
|14000.00
|3560022.51
|5335
|2006.06.14 15:03
|t/p
|2668
|100.00
|1.8374
|1.8309
|1.8374
|14000.00
|3574022.51
|5336
|2006.06.14 15:03
|close
|2666
|100.00
|1.8378
|1.8317
|1.8382
|10000.00
|3584022.51
|5337
|2006.06.14 16:00
|buy
|2669
|100.00
|1.8478
|1.8427
|1.8492
|5338
|2006.06.14 16:26
|buy
|2670
|100.00
|1.8474
|1.8423
|1.8488
|5339
|2006.06.14 16:26
|buy
|2671
|100.00
|1.8469
|1.8418
|1.8483
|5340
|2006.06.14 16:51
|buy
|2672
|100.00
|1.8463
|1.8412
|1.8477
|5341
|2006.06.14 16:52
|buy
|2673
|100.00
|1.8460
|1.8409
|1.8474
|5342
|2006.06.14 17:13
|t/p
|2673
|100.00
|1.8474
|1.8409
|1.8474
|14000.00
|3598022.51
|5343
|2006.06.14 17:13
|close
|2672
|100.00
|1.8474
|1.8412
|1.8477
|11000.00
|3609022.51
|5344
|2006.06.14 17:13
|close
|2671
|100.00
|1.8474
|1.8418
|1.8483
|5000.00
|3614022.51
|5345
|2006.06.14 17:13
|close
|2670
|100.00
|1.8474
|1.8423
|1.8488
|0.00
|3614022.51
|5346
|2006.06.14 17:13
|close
|2669
|100.00
|1.8474
|1.8427
|1.8492
|-4000.00
|3610022.51
|5347
|2006.06.14 17:30
|buy
|2674
|100.00
|1.8480
|1.8429
|1.8494
|5348
|2006.06.14 17:50
|t/p
|2674
|100.00
|1.8494
|1.8429
|1.8494
|14000.00
|3624022.51
|5349
|2006.06.14 21:00
|sell
|2675
|0.10
|1.8420
|1.8471
|1.8406
|5350
|2006.06.14 21:03
|sell
|2676
|0.20
|1.8424
|1.8475
|1.8410
|5351
|2006.06.14 21:04
|sell
|2677
|0.40
|1.8428
|1.8479
|1.8414
|5352
|2006.06.14 21:07
|sell
|2678
|0.80
|1.8433
|1.8484
|1.8419
|5353
|2006.06.14 21:54
|t/p
|2678
|0.80
|1.8419
|1.8484
|1.8419
|112.00
|3624134.51
|5354
|2006.06.14 21:54
|close
|2677
|0.40
|1.8418
|1.8479
|1.8414
|40.00
|3624174.51
|5355
|2006.06.14 21:54
|close
|2676
|0.20
|1.8418
|1.8475
|1.8410
|12.00
|3624186.51
|5356
|2006.06.14 21:54
|close
|2675
|0.10
|1.8418
|1.8471
|1.8406
|2.00
|3624188.51
|5357
|2006.06.15 12:45
|buy
|2679
|100.00
|1.8474
|1.8423
|1.8488
|5358
|2006.06.15 13:08
|t/p
|2679
|100.00
|1.8488
|1.8423
|1.8488
|14000.00
|3638188.51
|5359
|2006.06.15 13:30
|buy
|2680
|100.00
|1.8479
|1.8428
|1.8493
|5360
|2006.06.15 13:35
|buy
|2681
|100.00
|1.8475
|1.8424
|1.8489
|5361
|2006.06.15 13:53
|t/p
|2681
|100.00
|1.8489
|1.8424
|1.8489
|14000.00
|3652188.51
|5362
|2006.06.15 13:53
|close
|2680
|100.00
|1.8491
|1.8428
|1.8493
|12000.00
|3664188.51
|5363
|2006.06.15 13:53
|buy
|2682
|100.00
|1.8495
|1.8444
|1.8509
|5364
|2006.06.15 13:54
|buy
|2683
|100.00
|1.8491
|1.8440
|1.8505
|5365
|2006.06.15 13:59
|buy
|2684
|100.00
|1.8487
|1.8436
|1.8501
|5366
|2006.06.15 14:27
|t/p
|2684
|100.00
|1.8501
|1.8436
|1.8501
|14000.00
|3678188.51
|5367
|2006.06.15 14:27
|close
|2683
|100.00
|1.8501
|1.8440
|1.8505
|10000.00
|3688188.51
|5368
|2006.06.15 14:27
|close
|2682
|100.00
|1.8501
|1.8444
|1.8509
|6000.00
|3694188.51
|5369
|2006.06.15 14:27
|buy
|2685
|100.00
|1.8505
|1.8454
|1.8519
|5370
|2006.06.15 14:28
|buy
|2686
|100.00
|1.8501
|1.8450
|1.8515
|5371
|2006.06.15 14:30
|buy
|2687
|100.00
|1.8487
|1.8436
|1.8501
|5372
|2006.06.15 14:30
|t/p
|2687
|100.00
|1.8501
|1.8436
|1.8501
|14000.00
|3708188.51
|5373
|2006.06.15 14:30
|close
|2686
|100.00
|1.8502
|1.8450
|1.8515
|1000.00
|3709188.51
|5374
|2006.06.15 14:30
|close
|2685
|100.00
|1.8502
|1.8454
|1.8519
|-3000.00
|3706188.51
|5375
|2006.06.16 16:15
|sell
|2688
|0.10
|1.8487
|1.8538
|1.8473
|5376
|2006.06.16 16:17
|sell
|2689
|0.20
|1.8491
|1.8542
|1.8477
|5377
|2006.06.16 16:25
|sell
|2690
|0.40
|1.8496
|1.8547
|1.8482
|5378
|2006.06.16 16:26
|sell
|2691
|0.80
|1.8500
|1.8551
|1.8486
|5379
|2006.06.16 16:58
|sell
|2692
|1.60
|1.8504
|1.8555
|1.8490
|5380
|2006.06.16 17:47
|t/p
|2692
|1.60
|1.8490
|1.8555
|1.8490
|224.00
|3706412.51
|5381
|2006.06.16 17:47
|close
|2691
|0.80
|1.8490
|1.8551
|1.8486
|80.00
|3706492.51
|5382
|2006.06.16 17:47
|close
|2690
|0.40
|1.8490
|1.8547
|1.8482
|24.00
|3706516.51
|5383
|2006.06.16 17:47
|close
|2689
|0.20
|1.8490
|1.8542
|1.8477
|2.00
|3706518.51
|5384
|2006.06.16 17:47
|close
|2688
|0.10
|1.8490
|1.8538
|1.8473
|-3.00
|3706515.51
|5385
|2006.06.19 02:00
|sell
|2693
|0.10
|1.8517
|1.8568
|1.8503
|5386
|2006.06.19 02:28
|t/p
|2693
|0.10
|1.8503
|1.8568
|1.8503
|14.00
|3706529.51
|5387
|2006.06.19 03:00
|sell
|2694
|0.10
|1.8475
|1.8526
|1.8461
|5388
|2006.06.19 03:04
|t/p
|2694
|0.10
|1.8461
|1.8526
|1.8461
|14.00
|3706543.51
|5389
|2006.06.19 03:04
|sell
|2695
|0.10
|1.8457
|1.8508
|1.8443
|5390
|2006.06.19 03:04
|sell
|2696
|0.20
|1.8460
|1.8511
|1.8446
|5391
|2006.06.19 03:13
|t/p
|2696
|0.20
|1.8446
|1.8511
|1.8446
|28.00
|3706571.51
|5392
|2006.06.19 03:13
|close
|2695
|0.10
|1.8446
|1.8508
|1.8443
|11.00
|3706582.51
|5393
|2006.06.19 03:13
|sell
|2697
|0.10
|1.8442
|1.8493
|1.8428
|5394
|2006.06.19 03:37
|t/p
|2697
|0.10
|1.8428
|1.8493
|1.8428
|14.00
|3706596.51
|5395
|2006.06.19 03:37
|sell
|2698
|0.10
|1.8424
|1.8475
|1.8410
|5396
|2006.06.19 03:45
|sell
|2699
|0.20
|1.8428
|1.8479
|1.8414
|5397
|2006.06.19 03:47
|sell
|2700
|0.40
|1.8432
|1.8483
|1.8418
|5398
|2006.06.19 04:03
|sell
|2701
|0.80
|1.8436
|1.8487
|1.8422
|5399
|2006.06.19 04:11
|sell
|2702
|1.60
|1.8439
|1.8490
|1.8425
|5400
|2006.06.19 13:32
|s/l
|2698
|0.10
|1.8475
|1.8475
|1.8410
|-51.00
|3706545.51
|5401
|2006.06.19 13:32
|close
|2702
|1.60
|1.8476
|1.8490
|1.8425
|-592.00
|3705953.51
|5402
|2006.06.19 13:32
|close
|2701
|0.80
|1.8476
|1.8487
|1.8422
|-320.00
|3705633.51
|5403
|2006.06.19 13:32
|close
|2700
|0.40
|1.8476
|1.8483
|1.8418
|-176.00
|3705457.51
|5404
|2006.06.19 13:32
|close
|2699
|0.20
|1.8476
|1.8479
|1.8414
|-96.00
|3705361.51
|5405
|2006.06.19 14:45
|sell
|2703
|0.10
|1.8428
|1.8479
|1.8414
|5406
|2006.06.19 15:34
|t/p
|2703
|0.10
|1.8414
|1.8479
|1.8414
|14.00
|3705375.51
|5407
|2006.06.19 15:45
|sell
|2704
|0.10
|1.8417
|1.8468
|1.8403
|5408
|2006.06.19 16:07
|t/p
|2704
|0.10
|1.8403
|1.8468
|1.8403
|14.00
|3705389.51
|5409
|2006.06.19 16:07
|sell
|2705
|0.10
|1.8395
|1.8446
|1.8381
|5410
|2006.06.19 16:07
|sell
|2706
|0.20
|1.8398
|1.8449
|1.8384
|5411
|2006.06.19 16:28
|sell
|2707
|0.40
|1.8402
|1.8453
|1.8388
|5412
|2006.06.19 16:37
|t/p
|2707
|0.40
|1.8388
|1.8453
|1.8388
|56.00
|3705445.51
|5413
|2006.06.19 16:37
|close
|2706
|0.20
|1.8388
|1.8449
|1.8384
|20.00
|3705465.51
|5414
|2006.06.19 16:37
|close
|2705
|0.10
|1.8388
|1.8446
|1.8381
|7.00
|3705472.51
|5415
|2006.06.19 17:15
|sell
|2708
|0.10
|1.8382
|1.8433
|1.8368
|5416
|2006.06.19 17:51
|sell
|2709
|0.20
|1.8386
|1.8437
|1.8372
|5417
|2006.06.19 17:56
|sell
|2710
|0.40
|1.8390
|1.8441
|1.8376
|5418
|2006.06.19 17:58
|sell
|2711
|0.80
|1.8395
|1.8446
|1.8381
|5419
|2006.06.19 17:59
|sell
|2712
|1.60
|1.8398
|1.8449
|1.8384
|5420
|2006.06.19 19:20
|t/p
|2712
|1.60
|1.8384
|1.8449
|1.8384
|224.00
|3705696.51
|5421
|2006.06.19 19:20
|close
|2711
|0.80
|1.8384
|1.8446
|1.8381
|88.00
|3705784.51
|5422
|2006.06.19 19:20
|close
|2710
|0.40
|1.8384
|1.8441
|1.8376
|24.00
|3705808.51
|5423
|2006.06.19 19:20
|close
|2709
|0.20
|1.8384
|1.8437
|1.8372
|4.00
|3705812.51
|5424
|2006.06.19 19:20
|close
|2708
|0.10
|1.8384
|1.8433
|1.8368
|-2.00
|3705810.51
|5425
|2006.06.19 19:20
|sell
|2713
|0.10
|1.8380
|1.8431
|1.8366
|5426
|2006.06.19 20:07
|sell
|2714
|0.20
|1.8385
|1.8436
|1.8371
|5427
|2006.06.19 20:14
|sell
|2715
|0.40
|1.8389
|1.8440
|1.8375
|5428
|2006.06.19 20:24
|sell
|2716
|0.80
|1.8393
|1.8444
|1.8379
|5429
|2006.06.19 20:54
|sell
|2717
|1.60
|1.8397
|1.8448
|1.8383
|5430
|2006.06.20 07:23
|s/l
|2713
|0.10
|1.8431
|1.8431
|1.8366
|-51.22
|3705759.30
|5431
|2006.06.20 07:23
|close
|2717
|1.60
|1.8432
|1.8448
|1.8383
|-563.44
|3705195.86
|5432
|2006.06.20 07:23
|close
|2716
|0.80
|1.8432
|1.8444
|1.8379
|-313.72
|3704882.14
|5433
|2006.06.20 07:23
|close
|2715
|0.40
|1.8432
|1.8440
|1.8375
|-172.86
|3704709.28
|5434
|2006.06.20 07:23
|close
|2714
|0.20
|1.8432
|1.8436
|1.8371
|-94.43
|3704614.85
|5435
|2006.06.22 09:30
|sell
|2718
|0.10
|1.8423
|1.8474
|1.8409
|5436
|2006.06.22 09:31
|sell
|2719
|0.20
|1.8427
|1.8478
|1.8413
|5437
|2006.06.22 09:36
|sell
|2720
|0.40
|1.8431
|1.8482
|1.8417
|5438
|2006.06.22 09:51
|t/p
|2720
|0.40
|1.8417
|1.8482
|1.8417
|56.00
|3704670.85
|5439
|2006.06.22 09:51
|close
|2719
|0.20
|1.8417
|1.8478
|1.8413
|20.00
|3704690.85
|5440
|2006.06.22 09:51
|close
|2718
|0.10
|1.8417
|1.8474
|1.8409
|6.00
|3704696.85
|5441
|2006.06.22 09:51
|sell
|2721
|0.10
|1.8413
|1.8464
|1.8399
|5442
|2006.06.22 09:51
|sell
|2722
|0.20
|1.8418
|1.8469
|1.8404
|5443
|2006.06.22 10:17
|t/p
|2722
|0.20
|1.8404
|1.8469
|1.8404
|28.00
|3704724.85
|5444
|2006.06.22 10:17
|close
|2721
|0.10
|1.8404
|1.8464
|1.8399
|9.00
|3704733.85
|5445
|2006.06.22 10:17
|sell
|2723
|0.10
|1.8400
|1.8451
|1.8386
|5446
|2006.06.22 10:20
|sell
|2724
|0.20
|1.8404
|1.8455
|1.8390
|5447
|2006.06.22 10:25
|sell
|2725
|0.40
|1.8408
|1.8459
|1.8394
|5448
|2006.06.22 10:26
|sell
|2726
|0.80
|1.8415
|1.8466
|1.8401
|5449
|2006.06.22 10:45
|t/p
|2726
|0.80
|1.8401
|1.8466
|1.8401
|112.00
|3704845.85
|5450
|2006.06.22 10:45
|close
|2725
|0.40
|1.8399
|1.8459
|1.8394
|36.00
|3704881.85
|5451
|2006.06.22 10:45
|close
|2724
|0.20
|1.8399
|1.8455
|1.8390
|10.00
|3704891.85
|5452
|2006.06.22 10:45
|close
|2723
|0.10
|1.8399
|1.8451
|1.8386
|1.00
|3704892.85
|5453
|2006.06.22 10:45
|sell
|2727
|0.10
|1.8395
|1.8446
|1.8381
|5454
|2006.06.22 10:50
|sell
|2728
|0.20
|1.8399
|1.8450
|1.8385
|5455
|2006.06.22 10:51
|sell
|2729
|0.40
|1.8403
|1.8454
|1.8389
|5456
|2006.06.22 11:15
|t/p
|2729
|0.40
|1.8389
|1.8454
|1.8389
|56.00
|3704948.85
|5457
|2006.06.22 11:15
|close
|2728
|0.20
|1.8389
|1.8450
|1.8385
|20.00
|3704968.85
|5458
|2006.06.22 11:15
|close
|2727
|0.10
|1.8389
|1.8446
|1.8381
|6.00
|3704974.85
|5459
|2006.06.22 11:15
|sell
|2730
|0.10
|1.8385
|1.8436
|1.8371
|5460
|2006.06.22 11:15
|sell
|2731
|0.20
|1.8389
|1.8440
|1.8375
|5461
|2006.06.22 11:20
|sell
|2732
|0.40
|1.8397
|1.8448
|1.8383
|5462
|2006.06.22 12:11
|t/p
|2732
|0.40
|1.8383
|1.8448
|1.8383
|56.00
|3705030.85
|5463
|2006.06.22 12:11
|close
|2731
|0.20
|1.8382
|1.8440
|1.8375
|14.00
|3705044.85
|5464
|2006.06.22 12:11
|close
|2730
|0.10
|1.8382
|1.8436
|1.8371
|3.00
|3705047.85
|5465
|2006.06.22 12:11
|sell
|2733
|0.10
|1.8378
|1.8429
|1.8364
|5466
|2006.06.22 12:15
|sell
|2734
|0.20
|1.8383
|1.8434
|1.8369
|5467
|2006.06.22 12:16
|t/p
|2734
|0.20
|1.8369
|1.8434
|1.8369
|28.00
|3705075.85
|5468
|2006.06.22 12:16
|close
|2733
|0.10
|1.8368
|1.8429
|1.8364
|10.00
|3705085.85
|5469
|2006.06.22 12:16
|sell
|2735
|0.10
|1.8364
|1.8415
|1.8350
|5470
|2006.06.22 12:28
|t/p
|2735
|0.10
|1.8350
|1.8415
|1.8350
|14.00
|3705099.85
|5471
|2006.06.22 12:28
|sell
|2736
|0.10
|1.8346
|1.8397
|1.8332
|5472
|2006.06.22 12:47
|t/p
|2736
|0.10
|1.8332
|1.8397
|1.8332
|14.00
|3705113.85
|5473
|2006.06.22 12:47
|sell
|2737
|0.10
|1.8328
|1.8379
|1.8314
|5474
|2006.06.22 12:47
|sell
|2738
|0.20
|1.8333
|1.8384
|1.8319
|5475
|2006.06.22 12:47
|sell
|2739
|0.40
|1.8338
|1.8389
|1.8324
|5476
|2006.06.22 12:52
|t/p
|2739
|0.40
|1.8324
|1.8389
|1.8324
|56.00
|3705169.85
|5477
|2006.06.22 12:52
|close
|2738
|0.20
|1.8321
|1.8384
|1.8319
|24.00
|3705193.85
|5478
|2006.06.22 12:52
|close
|2737
|0.10
|1.8321
|1.8379
|1.8314
|7.00
|3705200.85
|5479
|2006.06.22 12:52
|sell
|2740
|0.10
|1.8317
|1.8368
|1.8303
|5480
|2006.06.22 12:57
|sell
|2741
|0.20
|1.8322
|1.8373
|1.8308
|5481
|2006.06.22 12:58
|sell
|2742
|0.40
|1.8326
|1.8377
|1.8312
|5482
|2006.06.22 13:05
|t/p
|2742
|0.40
|1.8312
|1.8377
|1.8312
|56.00
|3705256.85
|5483
|2006.06.22 13:05
|close
|2741
|0.20
|1.8312
|1.8373
|1.8308
|20.00
|3705276.85
|5484
|2006.06.22 13:05
|close
|2740
|0.10
|1.8312
|1.8368
|1.8303
|5.00
|3705281.85
|5485
|2006.06.22 13:05
|sell
|2743
|0.10
|1.8308
|1.8359
|1.8294
|5486
|2006.06.22 13:05
|sell
|2744
|0.20
|1.8312
|1.8363
|1.8298
|5487
|2006.06.22 13:05
|sell
|2745
|0.40
|1.8316
|1.8367
|1.8302
|5488
|2006.06.22 13:12
|sell
|2746
|0.80
|1.8320
|1.8371
|1.8306
|5489
|2006.06.22 13:20
|t/p
|2746
|0.80
|1.8306
|1.8371
|1.8306
|112.00
|3705393.85
|5490
|2006.06.22 13:20
|close
|2745
|0.40
|1.8305
|1.8367
|1.8302
|44.00
|3705437.85
|5491
|2006.06.22 13:20
|close
|2744
|0.20
|1.8305
|1.8363
|1.8298
|14.00
|3705451.85
|5492
|2006.06.22 13:20
|close
|2743
|0.10
|1.8305
|1.8359
|1.8294
|3.00
|3705454.85
|5493
|2006.06.22 13:20
|sell
|2747
|0.10
|1.8301
|1.8352
|1.8287
|5494
|2006.06.22 13:22
|sell
|2748
|0.20
|1.8305
|1.8356
|1.8291
|5495
|2006.06.22 13:24
|sell
|2749
|0.40
|1.8310
|1.8361
|1.8296
|5496
|2006.06.22 13:27
|sell
|2750
|0.80
|1.8314
|1.8365
|1.8300
|5497
|2006.06.22 13:29
|sell
|2751
|1.60
|1.8317
|1.8368
|1.8303
|5498
|2006.06.22 14:07
|t/p
|2751
|1.60
|1.8303
|1.8368
|1.8303
|224.00
|3705678.85
|5499
|2006.06.22 14:07
|close
|2750
|0.80
|1.8303
|1.8365
|1.8300
|88.00
|3705766.85
|5500
|2006.06.22 14:07
|close
|2749
|0.40
|1.8303
|1.8361
|1.8296
|28.00
|3705794.85
|5501
|2006.06.22 14:07
|close
|2748
|0.20
|1.8303
|1.8356
|1.8291
|4.00
|3705798.85
|5502
|2006.06.22 14:07
|close
|2747
|0.10
|1.8303
|1.8352
|1.8287
|-2.00
|3705796.85
|5503
|2006.06.22 14:07
|sell
|2752
|0.10
|1.8299
|1.8350
|1.8285
|5504
|2006.06.22 14:14
|sell
|2753
|0.20
|1.8304
|1.8355
|1.8290
|5505
|2006.06.22 14:16
|sell
|2754
|0.40
|1.8308
|1.8359
|1.8294
|5506
|2006.06.22 14:27
|t/p
|2754
|0.40
|1.8294
|1.8359
|1.8294
|56.00
|3705852.85
|5507
|2006.06.22 14:27
|close
|2753
|0.20
|1.8294
|1.8355
|1.8290
|20.00
|3705872.85
|5508
|2006.06.22 14:27
|close
|2752
|0.10
|1.8294
|1.8350
|1.8285
|5.00
|3705877.85
|5509
|2006.06.22 14:27
|sell
|2755
|0.10
|1.8290
|1.8341
|1.8276
|5510
|2006.06.22 14:28
|sell
|2756
|0.20
|1.8294
|1.8345
|1.8280
|5511
|2006.06.22 14:29
|sell
|2757
|0.40
|1.8297
|1.8348
|1.8283
|5512
|2006.06.22 14:30
|sell
|2758
|0.80
|1.8301
|1.8352
|1.8287
|5513
|2006.06.22 14:31
|sell
|2759
|1.60
|1.8306
|1.8357
|1.8292
|5514
|2006.06.22 15:17
|t/p
|2759
|1.60
|1.8292
|1.8357
|1.8292
|224.00
|3706101.85
|5515
|2006.06.22 15:17
|close
|2758
|0.80
|1.8292
|1.8352
|1.8287
|72.00
|3706173.85
|5516
|2006.06.22 15:17
|close
|2757
|0.40
|1.8292
|1.8348
|1.8283
|20.00
|3706193.85
|5517
|2006.06.22 15:17
|close
|2756
|0.20
|1.8292
|1.8345
|1.8280
|4.00
|3706197.85
|5518
|2006.06.22 15:17
|close
|2755
|0.10
|1.8292
|1.8341
|1.8276
|-2.00
|3706195.85
|5519
|2006.06.22 15:17
|sell
|2760
|0.10
|1.8288
|1.8339
|1.8274
|5520
|2006.06.22 15:20
|t/p
|2760
|0.10
|1.8274
|1.8339
|1.8274
|14.00
|3706209.85
|5521
|2006.06.22 15:20
|sell
|2761
|0.10
|1.8270
|1.8321
|1.8256
|5522
|2006.06.22 15:21
|sell
|2762
|0.20
|1.8278
|1.8329
|1.8264
|5523
|2006.06.22 15:34
|sell
|2763
|0.40
|1.8283
|1.8334
|1.8269
|5524
|2006.06.22 15:36
|sell
|2764
|0.80
|1.8289
|1.8340
|1.8275
|5525
|2006.06.22 16:12
|t/p
|2764
|0.80
|1.8275
|1.8340
|1.8275
|112.00
|3706321.85
|5526
|2006.06.22 16:12
|close
|2763
|0.40
|1.8275
|1.8334
|1.8269
|32.00
|3706353.85
|5527
|2006.06.22 16:12
|close
|2762
|0.20
|1.8275
|1.8329
|1.8264
|6.00
|3706359.85
|5528
|2006.06.22 16:12
|close
|2761
|0.10
|1.8275
|1.8321
|1.8256
|-5.00
|3706354.85
|5529
|2006.06.22 16:12
|sell
|2765
|0.10
|1.8271
|1.8322
|1.8257
|5530
|2006.06.22 16:15
|sell
|2766
|0.20
|1.8278
|1.8329
|1.8264
|5531
|2006.06.22 16:41
|sell
|2767
|0.40
|1.8282
|1.8333
|1.8268
|5532
|2006.06.22 16:42
|sell
|2768
|0.80
|1.8287
|1.8338
|1.8273
|5533
|2006.06.22 16:44
|sell
|2769
|1.60
|1.8291
|1.8342
|1.8277
|5534
|2006.06.22 18:43
|t/p
|2769
|1.60
|1.8277
|1.8342
|1.8277
|224.00
|3706578.85
|5535
|2006.06.22 18:43
|close
|2768
|0.80
|1.8275
|1.8338
|1.8273
|96.00
|3706674.85
|5536
|2006.06.22 18:43
|close
|2767
|0.40
|1.8275
|1.8333
|1.8268
|28.00
|3706702.85
|5537
|2006.06.22 18:43
|close
|2766
|0.20
|1.8275
|1.8329
|1.8264
|6.00
|3706708.85
|5538
|2006.06.22 18:43
|close
|2765
|0.10
|1.8275
|1.8322
|1.8257
|-4.00
|3706704.85
|5539
|2006.06.23 10:30
|sell
|2770
|0.10
|1.8264
|1.8315
|1.8250
|5540
|2006.06.23 10:33
|sell
|2771
|0.20
|1.8268
|1.8319
|1.8254
|5541
|2006.06.23 10:45
|t/p
|2771
|0.20
|1.8254
|1.8319
|1.8254
|28.00
|3706732.85
|5542
|2006.06.23 10:45
|close
|2770
|0.10
|1.8253
|1.8315
|1.8250
|11.00
|3706743.85
|5543
|2006.06.23 10:45
|sell
|2772
|0.10
|1.8249
|1.8300
|1.8235
|5544
|2006.06.23 10:48
|sell
|2773
|0.20
|1.8253
|1.8304
|1.8239
|5545
|2006.06.23 10:52
|t/p
|2773
|0.20
|1.8239
|1.8304
|1.8239
|28.00
|3706771.85
|5546
|2006.06.23 10:52
|close
|2772
|0.10
|1.8239
|1.8300
|1.8235
|10.00
|3706781.85
|5547
|2006.06.23 10:52
|sell
|2774
|0.10
|1.8235
|1.8286
|1.8221
|5548
|2006.06.23 10:52
|sell
|2775
|0.20
|1.8238
|1.8289
|1.8224
|5549
|2006.06.23 11:03
|sell
|2776
|0.40
|1.8242
|1.8293
|1.8228
|5550
|2006.06.23 11:09
|sell
|2777
|0.80
|1.8247
|1.8298
|1.8233
|5551
|2006.06.23 11:10
|sell
|2778
|1.60
|1.8251
|1.8302
|1.8237
|5552
|2006.06.23 11:39
|t/p
|2778
|1.60
|1.8237
|1.8302
|1.8237
|224.00
|3707005.85
|5553
|2006.06.23 11:39
|close
|2777
|0.80
|1.8237
|1.8298
|1.8233
|80.00
|3707085.85
|5554
|2006.06.23 11:39
|close
|2776
|0.40
|1.8237
|1.8293
|1.8228
|20.00
|3707105.85
|5555
|2006.06.23 11:39
|close
|2775
|0.20
|1.8237
|1.8289
|1.8224
|2.00
|3707107.85
|5556
|2006.06.23 11:39
|close
|2774
|0.10
|1.8237
|1.8286
|1.8221
|-2.00
|3707105.85
|5557
|2006.06.23 11:39
|sell
|2779
|0.10
|1.8233
|1.8284
|1.8219
|5558
|2006.06.23 11:45
|sell
|2780
|0.20
|1.8237
|1.8288
|1.8223
|5559
|2006.06.23 12:08
|t/p
|2780
|0.20
|1.8223
|1.8288
|1.8223
|28.00
|3707133.85
|5560
|2006.06.23 12:08
|close
|2779
|0.10
|1.8223
|1.8284
|1.8219
|10.00
|3707143.85
|5561
|2006.06.23 12:08
|sell
|2781
|0.10
|1.8219
|1.8270
|1.8205
|5562
|2006.06.23 12:08
|sell
|2782
|0.20
|1.8223
|1.8274
|1.8209
|5563
|2006.06.23 12:08
|sell
|2783
|0.40
|1.8228
|1.8279
|1.8214
|5564
|2006.06.23 13:19
|t/p
|2783
|0.40
|1.8214
|1.8279
|1.8214
|56.00
|3707199.85
|5565
|2006.06.23 13:19
|close
|2782
|0.20
|1.8214
|1.8274
|1.8209
|18.00
|3707217.85
|5566
|2006.06.23 13:19
|close
|2781
|0.10
|1.8214
|1.8270
|1.8205
|5.00
|3707222.85
|5567
|2006.06.23 13:19
|sell
|2784
|0.10
|1.8210
|1.8261
|1.8196
|5568
|2006.06.23 13:20
|sell
|2785
|0.20
|1.8214
|1.8265
|1.8200
|5569
|2006.06.23 13:28
|sell
|2786
|0.40
|1.8217
|1.8268
|1.8203
|5570
|2006.06.23 13:47
|t/p
|2786
|0.40
|1.8203
|1.8268
|1.8203
|56.00
|3707278.85
|5571
|2006.06.23 13:47
|close
|2785
|0.20
|1.8203
|1.8265
|1.8200
|22.00
|3707300.85
|5572
|2006.06.23 13:47
|close
|2784
|0.10
|1.8203
|1.8261
|1.8196
|7.00
|3707307.85
|5573
|2006.06.23 13:47
|sell
|2787
|0.10
|1.8199
|1.8250
|1.8185
|5574
|2006.06.23 13:51
|t/p
|2787
|0.10
|1.8185
|1.8250
|1.8185
|14.00
|3707321.85
|5575
|2006.06.23 13:51
|sell
|2788
|0.10
|1.8181
|1.8232
|1.8167
|5576
|2006.06.23 13:54
|sell
|2789
|0.20
|1.8186
|1.8237
|1.8172
|5577
|2006.06.23 14:11
|t/p
|2789
|0.20
|1.8172
|1.8237
|1.8172
|28.00
|3707349.85
|5578
|2006.06.23 14:11
|close
|2788
|0.10
|1.8172
|1.8232
|1.8167
|9.00
|3707358.85
|5579
|2006.06.23 14:11
|sell
|2790
|0.10
|1.8168
|1.8219
|1.8154
|5580
|2006.06.23 14:20
|t/p
|2790
|0.10
|1.8154
|1.8219
|1.8154
|14.00
|3707372.85
|5581
|2006.06.23 14:20
|sell
|2791
|0.10
|1.8149
|1.8200
|1.8135
|5582
|2006.06.23 14:22
|sell
|2792
|0.20
|1.8153
|1.8204
|1.8139
|5583
|2006.06.23 14:23
|sell
|2793
|0.40
|1.8157
|1.8208
|1.8143
|5584
|2006.06.23 14:30
|sell
|2794
|0.80
|1.8161
|1.8212
|1.8147
|5585
|2006.06.23 14:33
|sell
|2795
|1.60
|1.8165
|1.8216
|1.8151
|5586
|2006.06.23 14:43
|t/p
|2795
|1.60
|1.8151
|1.8216
|1.8151
|224.00
|3707596.85
|5587
|2006.06.23 14:43
|close
|2794
|0.80
|1.8150
|1.8212
|1.8147
|88.00
|3707684.85
|5588
|2006.06.23 14:43
|close
|2793
|0.40
|1.8150
|1.8208
|1.8143
|28.00
|3707712.85
|5589
|2006.06.23 14:43
|close
|2792
|0.20
|1.8150
|1.8204
|1.8139
|6.00
|3707718.85
|5590
|2006.06.23 14:43
|close
|2791
|0.10
|1.8150
|1.8200
|1.8135
|-1.00
|3707717.85
|5591
|2006.06.23 14:43
|sell
|2796
|0.10
|1.8146
|1.8197
|1.8132
|5592
|2006.06.23 14:44
|sell
|2797
|0.20
|1.8153
|1.8204
|1.8139
|5593
|2006.06.23 14:49
|t/p
|2797
|0.20
|1.8139
|1.8204
|1.8139
|28.00
|3707745.85
|5594
|2006.06.23 14:49
|close
|2796
|0.10
|1.8139
|1.8197
|1.8132
|7.00
|3707752.85
|5595
|2006.06.23 14:49
|sell
|2798
|0.10
|1.8135
|1.8186
|1.8121
|5596
|2006.06.23 14:51
|sell
|2799
|0.20
|1.8140
|1.8191
|1.8126
|5597
|2006.06.23 14:54
|sell
|2800
|0.40
|1.8144
|1.8195
|1.8130
|5598
|2006.06.23 14:58
|sell
|2801
|0.80
|1.8149
|1.8200
|1.8135
|5599
|2006.06.23 14:59
|sell
|2802
|1.60
|1.8155
|1.8206
|1.8141
|5600
|2006.06.23 15:07
|s/l
|2798
|0.10
|1.8186
|1.8186
|1.8121
|-51.00
|3707701.85
|5601
|2006.06.23 15:07
|close
|2802
|1.60
|1.8186
|1.8206
|1.8141
|-496.00
|3707205.85
|5602
|2006.06.23 15:07
|close
|2801
|0.80
|1.8186
|1.8200
|1.8135
|-296.00
|3706909.85
|5603
|2006.06.23 15:07
|close
|2800
|0.40
|1.8186
|1.8195
|1.8130
|-168.00
|3706741.85
|5604
|2006.06.23 15:07
|close
|2799
|0.20
|1.8186
|1.8191
|1.8126
|-92.00
|3706649.85
|5605
|2006.06.23 15:07
|sell
|2803
|0.10
|1.8182
|1.8233
|1.8168
|5606
|2006.06.23 15:24
|t/p
|2803
|0.10
|1.8168
|1.8233
|1.8168
|14.00
|3706663.85
|5607
|2006.06.23 15:24
|sell
|2804
|0.10
|1.8163
|1.8214
|1.8149
|5608
|2006.06.23 15:24
|sell
|2805
|0.20
|1.8167
|1.8218
|1.8153
|5609
|2006.06.23 15:27
|sell
|2806
|0.40
|1.8171
|1.8222
|1.8157
|5610
|2006.06.23 15:39
|sell
|2807
|0.80
|1.8177
|1.8228
|1.8163
|5611
|2006.06.23 15:40
|sell
|2808
|1.60
|1.8181
|1.8232
|1.8167
|5612
|2006.06.23 16:29
|s/l
|2804
|0.10
|1.8214
|1.8214
|1.8149
|-51.00
|3706612.85
|5613
|2006.06.23 16:29
|close
|2808
|1.60
|1.8216
|1.8232
|1.8167
|-560.00
|3706052.85
|5614
|2006.06.23 16:29
|close
|2807
|0.80
|1.8216
|1.8228
|1.8163
|-312.00
|3705740.85
|5615
|2006.06.23 16:29
|close
|2806
|0.40
|1.8216
|1.8222
|1.8157
|-180.00
|3705560.85
|5616
|2006.06.23 16:29
|close
|2805
|0.20
|1.8216
|1.8218
|1.8153
|-98.00
|3705462.85
|5617
|2006.06.26 15:46
|sell
|2809
|0.10
|1.8216
|1.8267
|1.8202
|5618
|2006.06.26 15:52
|t/p
|2809
|0.10
|1.8202
|1.8267
|1.8202
|14.00
|3705476.85
|5619
|2006.06.26 15:52
|sell
|2810
|0.10
|1.8197
|1.8248
|1.8183
|5620
|2006.06.26 15:54
|sell
|2811
|0.20
|1.8201
|1.8252
|1.8187
|5621
|2006.06.26 16:00
|t/p
|2811
|0.20
|1.8187
|1.8252
|1.8187
|28.00
|3705504.85
|5622
|2006.06.26 16:00
|close
|2810
|0.10
|1.8185
|1.8248
|1.8183
|12.00
|3705516.85
|5623
|2006.06.26 16:00
|sell
|2812
|0.10
|1.8181
|1.8232
|1.8167
|5624
|2006.06.26 16:02
|sell
|2813
|0.20
|1.8186
|1.8237
|1.8172
|5625
|2006.06.26 17:04
|t/p
|2812
|0.10
|1.8167
|1.8232
|1.8167
|14.00
|3705530.85
|5626
|2006.06.26 17:04
|t/p
|2813
|0.20
|1.8172
|1.8237
|1.8172
|28.00
|3705558.85
|5627
|2006.06.26 21:30
|buy
|2814
|100.00
|1.8234
|1.8183
|1.8248
|5628
|2006.06.26 21:38
|buy
|2815
|100.00
|1.8230
|1.8179
|1.8244
|5629
|2006.06.26 21:43
|buy
|2816
|100.00
|1.8225
|1.8174
|1.8239
|5630
|2006.06.26 23:04
|t/p
|2816
|100.00
|1.8239
|1.8174
|1.8239
|14000.00
|3719558.85
|5631
|2006.06.26 23:04
|close
|2815
|100.00
|1.8239
|1.8179
|1.8244
|9000.00
|3728558.85
|5632
|2006.06.26 23:04
|close
|2814
|100.00
|1.8239
|1.8183
|1.8248
|5000.00
|3733558.85
|5633
|2006.06.27 10:45
|sell
|2817
|0.10
|1.8230
|1.8281
|1.8216
|5634
|2006.06.27 11:08
|t/p
|2817
|0.10
|1.8216
|1.8281
|1.8216
|14.00
|3733572.85
|5635
|2006.06.28 09:00
|sell
|2818
|0.10
|1.8199
|1.8250
|1.8185
|5636
|2006.06.28 09:07
|t/p
|2818
|0.10
|1.8185
|1.8250
|1.8185
|14.00
|3733586.85
|5637
|2006.06.28 09:07
|sell
|2819
|0.10
|1.8181
|1.8232
|1.8167
|5638
|2006.06.28 09:11
|sell
|2820
|0.20
|1.8185
|1.8236
|1.8171
|5639
|2006.06.28 09:16
|sell
|2821
|0.40
|1.8189
|1.8240
|1.8175
|5640
|2006.06.28 09:18
|t/p
|2821
|0.40
|1.8175
|1.8240
|1.8175
|56.00
|3733642.85
|5641
|2006.06.28 09:18
|close
|2820
|0.20
|1.8175
|1.8236
|1.8171
|20.00
|3733662.85
|5642
|2006.06.28 09:18
|close
|2819
|0.10
|1.8175
|1.8232
|1.8167
|6.00
|3733668.85
|5643
|2006.06.29 11:45
|sell
|2822
|0.10
|1.8113
|1.8164
|1.8099
|5644
|2006.06.29 11:46
|sell
|2823
|0.20
|1.8119
|1.8170
|1.8105
|5645
|2006.06.29 11:49
|sell
|2824
|0.40
|1.8123
|1.8174
|1.8109
|5646
|2006.06.29 12:00
|sell
|2825
|0.80
|1.8130
|1.8181
|1.8116
|5647
|2006.06.29 12:00
|sell
|2826
|1.60
|1.8134
|1.8185
|1.8120
|5648
|2006.06.29 15:23
|t/p
|2826
|1.60
|1.8120
|1.8185
|1.8120
|224.00
|3733892.85
|5649
|2006.06.29 15:23
|close
|2825
|0.80
|1.8119
|1.8181
|1.8116
|88.00
|3733980.85
|5650
|2006.06.29 15:23
|close
|2824
|0.40
|1.8119
|1.8174
|1.8109
|16.00
|3733996.85
|5651
|2006.06.29 15:23
|close
|2823
|0.20
|1.8119
|1.8170
|1.8105
|0.00
|3733996.85
|5652
|2006.06.29 15:23
|close
|2822
|0.10
|1.8119
|1.8164
|1.8099
|-6.00
|3733990.85
|5653
|2006.06.29 18:45
|buy
|2827
|100.00
|1.8267
|1.8216
|1.8281
|5654
|2006.06.29 18:45
|buy
|2828
|100.00
|1.8254
|1.8203
|1.8268
|5655
|2006.06.29 18:46
|buy
|2829
|100.00
|1.8247
|1.8196
|1.8261
|5656
|2006.06.29 18:47
|t/p
|2829
|100.00
|1.8261
|1.8196
|1.8261
|14000.00
|3747990.85
|5657
|2006.06.29 18:47
|close
|2828
|100.00
|1.8261
|1.8203
|1.8268
|7000.00
|3754990.85
|5658
|2006.06.29 18:47
|close
|2827
|100.00
|1.8261
|1.8216
|1.8281
|-6000.00
|3748990.85
|5659
|2006.06.29 18:47
|buy
|2830
|100.00
|1.8265
|1.8214
|1.8279
|5660
|2006.06.29 18:48
|buy
|2831
|100.00
|1.8259
|1.8208
|1.8273
|5661
|2006.06.29 18:49
|t/p
|2831
|100.00
|1.8273
|1.8208
|1.8273
|14000.00
|3762990.85
|5662
|2006.06.29 18:49
|close
|2830
|100.00
|1.8273
|1.8214
|1.8279
|8000.00
|3770990.85
|5663
|2006.06.29 18:49
|buy
|2832
|100.00
|1.8277
|1.8226
|1.8291
|5664
|2006.06.29 18:50
|buy
|2833
|100.00
|1.8271
|1.8220
|1.8285
|5665
|2006.06.29 18:55
|t/p
|2833
|100.00
|1.8285
|1.8220
|1.8285
|14000.00
|3784990.85
|5666
|2006.06.29 18:55
|close
|2832
|100.00
|1.8285
|1.8226
|1.8291
|8000.00
|3792990.85
|5667
|2006.06.29 18:55
|buy
|2834
|100.00
|1.8289
|1.8238
|1.8303
|5668
|2006.06.29 19:06
|buy
|2835
|100.00
|1.8285
|1.8234
|1.8299
|5669
|2006.06.29 19:09
|buy
|2836
|100.00
|1.8281
|1.8230
|1.8295
|5670
|2006.06.29 19:10
|buy
|2837
|100.00
|1.8278
|1.8227
|1.8292
|5671
|2006.06.29 19:11
|buy
|2838
|100.00
|1.8273
|1.8222
|1.8287
|5672
|2006.06.30 00:58
|t/p
|2838
|100.00
|1.8287
|1.8222
|1.8287
|13650.00
|3806640.85
|5673
|2006.06.30 00:58
|close
|2837
|100.00
|1.8287
|1.8227
|1.8292
|8650.00
|3815290.85
|5674
|2006.06.30 00:58
|close
|2836
|100.00
|1.8287
|1.8230
|1.8295
|5650.00
|3820940.85
|5675
|2006.06.30 00:58
|close
|2835
|100.00
|1.8287
|1.8234
|1.8299
|1650.00
|3822590.85
|5676
|2006.06.30 00:58
|close
|2834
|100.00
|1.8287
|1.8238
|1.8303
|-2350.00
|3820240.85
|5677
|2006.06.30 00:58
|buy
|2839
|100.00
|1.8291
|1.8240
|1.8305
|5678
|2006.06.30 01:27
|t/p
|2839
|100.00
|1.8305
|1.8240
|1.8305
|14000.00
|3834240.85
|5679
|2006.06.30 01:27
|buy
|2840
|100.00
|1.8309
|1.8258
|1.8323
|5680
|2006.06.30 01:34
|t/p
|2840
|100.00
|1.8323
|1.8258
|1.8323
|14000.00
|3848240.85
|5681
|2006.06.30 01:34
|buy
|2841
|100.00
|1.8329
|1.8278
|1.8343
|5682
|2006.06.30 01:35
|buy
|2842
|100.00
|1.8325
|1.8274
|1.8339
|5683
|2006.06.30 01:36
|t/p
|2842
|100.00
|1.8339
|1.8274
|1.8339
|14000.00
|3862240.85
|5684
|2006.06.30 01:36
|close
|2841
|100.00
|1.8339
|1.8278
|1.8343
|10000.00
|3872240.85
|5685
|2006.06.30 01:36
|buy
|2843
|100.00
|1.8343
|1.8292
|1.8357
|5686
|2006.06.30 01:37
|buy
|2844
|100.00
|1.8339
|1.8288
|1.8353
|5687
|2006.06.30 01:39
|buy
|2845
|100.00
|1.8331
|1.8280
|1.8345
|5688
|2006.06.30 01:48
|t/p
|2845
|100.00
|1.8345
|1.8280
|1.8345
|14000.00
|3886240.85
|5689
|2006.06.30 01:48
|close
|2844
|100.00
|1.8345
|1.8288
|1.8353
|6000.00
|3892240.85
|5690
|2006.06.30 01:48
|close
|2843
|100.00
|1.8345
|1.8292
|1.8357
|2000.00
|3894240.85
|5691
|2006.06.30 01:48
|buy
|2846
|100.00
|1.8349
|1.8298
|1.8363
|5692
|2006.06.30 01:49
|buy
|2847
|100.00
|1.8345
|1.8294
|1.8359
|5693
|2006.06.30 01:50
|buy
|2848
|100.00
|1.8341
|1.8290
|1.8355
|5694
|2006.06.30 01:54
|buy
|2849
|100.00
|1.8338
|1.8287
|1.8352
|5695
|2006.06.30 01:55
|buy
|2850
|100.00
|1.8334
|1.8283
|1.8348
|5696
|2006.06.30 05:29
|t/p
|2850
|100.00
|1.8348
|1.8283
|1.8348
|14000.00
|3908240.85
|5697
|2006.06.30 05:29
|close
|2849
|100.00
|1.8348
|1.8287
|1.8352
|10000.00
|3918240.85
|5698
|2006.06.30 05:29
|close
|2848
|100.00
|1.8348
|1.8290
|1.8355
|7000.00
|3925240.85
|5699
|2006.06.30 05:29
|close
|2847
|100.00
|1.8348
|1.8294
|1.8359
|3000.00
|3928240.85
|5700
|2006.06.30 05:29
|close
|2846
|100.00
|1.8348
|1.8298
|1.8363
|-1000.00
|3927240.85
|5701
|2006.06.30 05:29
|buy
|2851
|100.00
|1.8352
|1.8301
|1.8366
|5702
|2006.06.30 05:35
|buy
|2852
|100.00
|1.8347
|1.8296
|1.8361
|5703
|2006.06.30 05:50
|t/p
|2852
|100.00
|1.8361
|1.8296
|1.8361
|14000.00
|3941240.85
|5704
|2006.06.30 05:50
|close
|2851
|100.00
|1.8362
|1.8301
|1.8366
|10000.00
|3951240.85
|5705
|2006.06.30 05:50
|buy
|2853
|100.00
|1.8366
|1.8315
|1.8380
|5706
|2006.06.30 05:50
|buy
|2854
|100.00
|1.8361
|1.8310
|1.8375
|5707
|2006.06.30 05:50
|buy
|2855
|100.00
|1.8358
|1.8307
|1.8372
|5708
|2006.06.30 06:08
|buy
|2856
|100.00
|1.8354
|1.8303
|1.8368
|5709
|2006.06.30 06:13
|buy
|2857
|100.00
|1.8338
|1.8287
|1.8352
|5710
|2006.06.30 07:19
|s/l
|2853
|100.00
|1.8315
|1.8315
|1.8380
|-51000.00
|3900240.85
|5711
|2006.06.30 07:19
|close
|2857
|100.00
|1.8313
|1.8287
|1.8352
|-25000.00
|3875240.85
|5712
|2006.06.30 07:19
|close
|2856
|100.00
|1.8313
|1.8303
|1.8368
|-41000.00
|3834240.85
|5713
|2006.06.30 07:19
|close
|2855
|100.00
|1.8313
|1.8307
|1.8372
|-45000.00
|3789240.85
|5714
|2006.06.30 07:19
|close
|2854
|100.00
|1.8313
|1.8310
|1.8375
|-48000.00
|3741240.85
|5715
|2006.06.30 13:00
|buy
|2858
|100.00
|1.8435
|1.8384
|1.8449
|5716
|2006.06.30 13:49
|t/p
|2858
|100.00
|1.8449
|1.8384
|1.8449
|14000.00
|3755240.85
|5717
|2006.06.30 13:49
|buy
|2859
|100.00
|1.8456
|1.8405
|1.8470
|5718
|2006.06.30 13:49
|buy
|2860
|100.00
|1.8451
|1.8400
|1.8465
|5719
|2006.06.30 14:02
|buy
|2861
|100.00
|1.8442
|1.8391
|1.8456
|5720
|2006.06.30 14:03
|buy
|2862
|100.00
|1.8437
|1.8386
|1.8451
|5721
|2006.06.30 14:09
|t/p
|2862
|100.00
|1.8451
|1.8386
|1.8451
|14000.00
|3769240.85
|5722
|2006.06.30 14:09
|close
|2861
|100.00
|1.8451
|1.8391
|1.8456
|9000.00
|3778240.85
|5723
|2006.06.30 14:09
|close
|2860
|100.00
|1.8451
|1.8400
|1.8465
|0.00
|3778240.85
|5724
|2006.06.30 14:09
|close
|2859
|100.00
|1.8451
|1.8405
|1.8470
|-5000.00
|3773240.85
|5725
|2006.06.30 14:09
|buy
|2863
|100.00
|1.8455
|1.8404
|1.8469
|5726
|2006.06.30 14:09
|buy
|2864
|100.00
|1.8450
|1.8399
|1.8464
|5727
|2006.06.30 14:15
|buy
|2865
|100.00
|1.8446
|1.8395
|1.8460
|5728
|2006.06.30 14:15
|buy
|2866
|100.00
|1.8440
|1.8389
|1.8454
|5729
|2006.06.30 14:32
|t/p
|2866
|100.00
|1.8454
|1.8389
|1.8454
|14000.00
|3787240.85
|5730
|2006.06.30 14:32
|close
|2865
|100.00
|1.8454
|1.8395
|1.8460
|8000.00
|3795240.85
|5731
|2006.06.30 14:32
|close
|2864
|100.00
|1.8454
|1.8399
|1.8464
|4000.00
|3799240.85
|5732
|2006.06.30 14:32
|close
|2863
|100.00
|1.8454
|1.8404
|1.8469
|-1000.00
|3798240.85
|5733
|2006.06.30 14:32
|buy
|2867
|100.00
|1.8458
|1.8407
|1.8472
|5734
|2006.06.30 14:32
|buy
|2868
|100.00
|1.8451
|1.8400
|1.8465
|5735
|2006.06.30 14:53
|t/p
|2867
|100.00
|1.8472
|1.8407
|1.8472
|14000.00
|3812240.85
|5736
|2006.06.30 14:53
|t/p
|2868
|100.00
|1.8465
|1.8400
|1.8465
|14000.00
|3826240.85
|5737
|2006.06.30 14:53
|buy
|2869
|100.00
|1.8484
|1.8433
|1.8498
|5738
|2006.06.30 15:30
|buy
|2870
|100.00
|1.8480
|1.8429
|1.8494
|5739
|2006.06.30 15:39
|buy
|2871
|100.00
|1.8476
|1.8425
|1.8490
|5740
|2006.06.30 16:26
|buy
|2872
|100.00
|1.8472
|1.8421
|1.8486
|5741
|2006.06.30 17:44
|buy
|2873
|100.00
|1.8466
|1.8415
|1.8480
|5742
|2006.06.30 18:10
|t/p
|2873
|100.00
|1.8480
|1.8415
|1.8480
|14000.00
|3840240.85
|5743
|2006.06.30 18:10
|close
|2872
|100.00
|1.8481
|1.8421
|1.8486
|9000.00
|3849240.85
|5744
|2006.06.30 18:10
|close
|2871
|100.00
|1.8481
|1.8425
|1.8490
|5000.00
|3854240.85
|5745
|2006.06.30 18:10
|close
|2870
|100.00
|1.8481
|1.8429
|1.8494
|1000.00
|3855240.85
|5746
|2006.06.30 18:10
|close
|2869
|100.00
|1.8481
|1.8433
|1.8498
|-3000.00
|3852240.85
|5747
|2006.06.30 18:10
|buy
|2874
|100.00
|1.8485
|1.8434
|1.8499
|5748
|2006.06.30 18:25
|buy
|2875
|100.00
|1.8480
|1.8429
|1.8494
|5749
|2006.06.30 18:26
|buy
|2876
|100.00
|1.8476
|1.8425
|1.8490
|5750
|2006.06.30 19:50
|t/p
|2876
|100.00
|1.8490
|1.8425
|1.8490
|14000.00
|3866240.85
|5751
|2006.06.30 19:50
|close
|2875
|100.00
|1.8490
|1.8429
|1.8494
|10000.00
|3876240.85
|5752
|2006.06.30 19:50
|close
|2874
|100.00
|1.8490
|1.8434
|1.8499
|5000.00
|3881240.85
|5753
|2006.06.30 19:50
|buy
|2877
|100.00
|1.8494
|1.8443
|1.8508
|5754
|2006.06.30 19:53
|buy
|2878
|100.00
|1.8489
|1.8438
|1.8503
|5755
|2006.07.02 21:31
|buy
|2879
|100.00
|1.8474
|1.8423
|1.8488
|5756
|2006.07.02 22:33
|buy
|2880
|100.00
|1.8469
|1.8418
|1.8483
|5757
|2006.07.02 23:45
|buy
|2881
|100.00
|1.8465
|1.8414
|1.8479
|5758
|2006.07.03 00:40
|t/p
|2881
|100.00
|1.8479
|1.8414
|1.8479
|13650.00
|3894890.85
|5759
|2006.07.03 00:40
|close
|2880
|100.00
|1.8479
|1.8418
|1.8483
|9650.00
|3904540.85
|5760
|2006.07.03 00:40
|close
|2879
|100.00
|1.8479
|1.8423
|1.8488
|4650.00
|3909190.85
|5761
|2006.07.03 00:40
|close
|2878
|100.00
|1.8479
|1.8438
|1.8503
|-10350.00
|3898840.85
|5762
|2006.07.03 00:40
|close
|2877
|100.00
|1.8479
|1.8443
|1.8508
|-15350.00
|3883490.85
|5763
|2006.07.05 12:45
|sell
|2882
|0.10
|1.8386
|1.8437
|1.8372
|5764
|2006.07.05 12:45
|sell
|2883
|0.20
|1.8391
|1.8442
|1.8377
|5765
|2006.07.05 12:47
|sell
|2884
|0.40
|1.8395
|1.8446
|1.8381
|5766
|2006.07.05 12:48
|sell
|2885
|0.80
|1.8398
|1.8449
|1.8384
|5767
|2006.07.05 12:56
|t/p
|2885
|0.80
|1.8384
|1.8449
|1.8384
|112.00
|3883602.85
|5768
|2006.07.05 12:56
|close
|2884
|0.40
|1.8384
|1.8446
|1.8381
|44.00
|3883646.85
|5769
|2006.07.05 12:56
|close
|2883
|0.20
|1.8384
|1.8442
|1.8377
|14.00
|3883660.85
|5770
|2006.07.05 12:56
|close
|2882
|0.10
|1.8384
|1.8437
|1.8372
|2.00
|3883662.85
|5771
|2006.07.05 12:56
|sell
|2886
|0.10
|1.8380
|1.8431
|1.8366
|5772
|2006.07.05 12:57
|sell
|2887
|0.20
|1.8384
|1.8435
|1.8370
|5773
|2006.07.05 12:58
|sell
|2888
|0.40
|1.8390
|1.8441
|1.8376
|5774
|2006.07.05 13:15
|t/p
|2888
|0.40
|1.8376
|1.8441
|1.8376
|56.00
|3883718.85
|5775
|2006.07.05 13:15
|close
|2887
|0.20
|1.8376
|1.8435
|1.8370
|16.00
|3883734.85
|5776
|2006.07.05 13:15
|close
|2886
|0.10
|1.8376
|1.8431
|1.8366
|4.00
|3883738.85
|5777
|2006.07.05 13:15
|sell
|2889
|0.10
|1.8372
|1.8423
|1.8358
|5778
|2006.07.05 13:15
|sell
|2890
|0.20
|1.8380
|1.8431
|1.8366
|5779
|2006.07.05 13:21
|t/p
|2890
|0.20
|1.8366
|1.8431
|1.8366
|28.00
|3883766.85
|5780
|2006.07.05 13:21
|close
|2889
|0.10
|1.8366
|1.8423
|1.8358
|6.00
|3883772.85
|5781
|2006.07.05 13:21
|sell
|2891
|0.10
|1.8362
|1.8413
|1.8348
|5782
|2006.07.05 13:21
|sell
|2892
|0.20
|1.8366
|1.8417
|1.8352
|5783
|2006.07.05 13:28
|sell
|2893
|0.40
|1.8370
|1.8421
|1.8356
|5784
|2006.07.05 13:34
|sell
|2894
|0.80
|1.8374
|1.8425
|1.8360
|5785
|2006.07.05 13:47
|t/p
|2893
|0.40
|1.8356
|1.8421
|1.8356
|56.00
|3883828.85
|5786
|2006.07.05 13:47
|t/p
|2894
|0.80
|1.8360
|1.8425
|1.8360
|112.00
|3883940.85
|5787
|2006.07.05 13:47
|close
|2892
|0.20
|1.8355
|1.8417
|1.8352
|22.00
|3883962.85
|5788
|2006.07.05 13:47
|close
|2891
|0.10
|1.8355
|1.8413
|1.8348
|7.00
|3883969.85
|5789
|2006.07.05 13:47
|sell
|2895
|0.10
|1.8351
|1.8402
|1.8337
|5790
|2006.07.05 13:47
|sell
|2896
|0.20
|1.8356
|1.8407
|1.8342
|5791
|2006.07.05 13:47
|sell
|2897
|0.40
|1.8359
|1.8410
|1.8345
|5792
|2006.07.05 14:09
|t/p
|2897
|0.40
|1.8345
|1.8410
|1.8345
|56.00
|3884025.85
|5793
|2006.07.05 14:09
|close
|2896
|0.20
|1.8345
|1.8407
|1.8342
|22.00
|3884047.85
|5794
|2006.07.05 14:09
|close
|2895
|0.10
|1.8345
|1.8402
|1.8337
|6.00
|3884053.85
|5795
|2006.07.05 14:09
|sell
|2898
|0.10
|1.8341
|1.8392
|1.8327
|5796
|2006.07.05 14:10
|sell
|2899
|0.20
|1.8346
|1.8397
|1.8332
|5797
|2006.07.05 14:20
|t/p
|2899
|0.20
|1.8332
|1.8397
|1.8332
|28.00
|3884081.85
|5798
|2006.07.05 14:20
|close
|2898
|0.10
|1.8332
|1.8392
|1.8327
|9.00
|3884090.85
|5799
|2006.07.05 14:20
|sell
|2900
|0.10
|1.8328
|1.8379
|1.8314
|5800
|2006.07.05 14:21
|sell
|2901
|0.20
|1.8332
|1.8383
|1.8318
|5801
|2006.07.05 14:30
|sell
|2902
|0.40
|1.8336
|1.8387
|1.8322
|5802
|2006.07.05 15:05
|sell
|2903
|0.80
|1.8339
|1.8390
|1.8325
|5803
|2006.07.05 15:06
|sell
|2904
|1.60
|1.8343
|1.8394
|1.8329
|5804
|2006.07.06 12:33
|s/l
|2900
|0.10
|1.8379
|1.8379
|1.8314
|-51.65
|3884039.20
|5805
|2006.07.06 12:33
|close
|2904
|1.60
|1.8381
|1.8394
|1.8329
|-618.32
|3883420.88
|5806
|2006.07.06 12:33
|close
|2903
|0.80
|1.8381
|1.8390
|1.8325
|-341.16
|3883079.72
|5807
|2006.07.06 12:33
|close
|2902
|0.40
|1.8381
|1.8387
|1.8322
|-182.58
|3882897.14
|5808
|2006.07.06 12:33
|close
|2901
|0.20
|1.8381
|1.8383
|1.8318
|-99.29
|3882797.85
|5809
|2006.07.07 12:45
|buy
|2905
|100.00
|1.8540
|1.8489
|1.8554
|5810
|2006.07.07 12:46
|buy
|2906
|100.00
|1.8531
|1.8480
|1.8545
|5811
|2006.07.07 12:47
|buy
|2907
|100.00
|1.8527
|1.8476
|1.8541
|5812
|2006.07.07 12:49
|buy
|2908
|100.00
|1.8521
|1.8470
|1.8535
|5813
|2006.07.07 12:57
|buy
|2909
|100.00
|1.8516
|1.8465
|1.8530
|5814
|2006.07.07 12:58
|s/l
|2905
|100.00
|1.8489
|1.8489
|1.8554
|-51000.00
|3831797.85
|5815
|2006.07.07 12:58
|close
|2909
|100.00
|1.8485
|1.8465
|1.8530
|-31000.00
|3800797.85
|5816
|2006.07.07 12:58
|close
|2908
|100.00
|1.8485
|1.8470
|1.8535
|-36000.00
|3764797.85
|5817
|2006.07.07 12:58
|close
|2907
|100.00
|1.8485
|1.8476
|1.8541
|-42000.00
|3722797.85
|5818
|2006.07.07 12:58
|close
|2906
|100.00
|1.8485
|1.8480
|1.8545
|-46000.00
|3676797.85
|5819
|2006.07.07 12:58
|buy
|2910
|100.00
|1.8489
|1.8438
|1.8503
|5820
|2006.07.07 12:58
|t/p
|2910
|100.00
|1.8503
|1.8438
|1.8503
|14000.00
|3690797.85
|5821
|2006.07.07 12:58
|buy
|2911
|100.00
|1.8507
|1.8456
|1.8521
|5822
|2006.07.07 12:58
|buy
|2912
|100.00
|1.8490
|1.8439
|1.8504
|5823
|2006.07.07 13:01
|t/p
|2912
|100.00
|1.8504
|1.8439
|1.8504
|14000.00
|3704797.85
|5824
|2006.07.07 13:01
|close
|2911
|100.00
|1.8504
|1.8456
|1.8521
|-3000.00
|3701797.85
|5825
|2006.07.07 13:01
|buy
|2913
|100.00
|1.8508
|1.8457
|1.8522
|5826
|2006.07.07 13:01
|buy
|2914
|100.00
|1.8504
|1.8453
|1.8518
|5827
|2006.07.07 13:01
|buy
|2915
|100.00
|1.8501
|1.8450
|1.8515
|5828
|2006.07.07 13:06
|buy
|2916
|100.00
|1.8493
|1.8442
|1.8507
|5829
|2006.07.07 13:19
|t/p
|2915
|100.00
|1.8515
|1.8450
|1.8515
|14000.00
|3715797.85
|5830
|2006.07.07 13:19
|t/p
|2916
|100.00
|1.8507
|1.8442
|1.8507
|14000.00
|3729797.85
|5831
|2006.07.07 13:19
|close
|2914
|100.00
|1.8515
|1.8453
|1.8518
|11000.00
|3740797.85
|5832
|2006.07.07 13:19
|close
|2913
|100.00
|1.8515
|1.8457
|1.8522
|7000.00
|3747797.85
|5833
|2006.07.07 13:19
|buy
|2917
|100.00
|1.8519
|1.8468
|1.8533
|5834
|2006.07.07 13:19
|buy
|2918
|100.00
|1.8515
|1.8464
|1.8529
|5835
|2006.07.07 13:19
|buy
|2919
|100.00
|1.8509
|1.8458
|1.8523
|5836
|2006.07.07 14:24
|t/p
|2919
|100.00
|1.8523
|1.8458
|1.8523
|14000.00
|3761797.85
|5837
|2006.07.07 14:24
|close
|2918
|100.00
|1.8523
|1.8464
|1.8529
|8000.00
|3769797.85
|5838
|2006.07.07 14:24
|close
|2917
|100.00
|1.8523
|1.8468
|1.8533
|4000.00
|3773797.85
|5839
|2006.07.07 14:24
|buy
|2920
|100.00
|1.8527
|1.8476
|1.8541
|5840
|2006.07.07 14:39
|buy
|2921
|100.00
|1.8523
|1.8472
|1.8537
|5841
|2006.07.07 14:56
|buy
|2922
|100.00
|1.8520
|1.8469
|1.8534
|5842
|2006.07.07 14:57
|buy
|2923
|100.00
|1.8516
|1.8465
|1.8530
|5843
|2006.07.07 14:59
|buy
|2924
|100.00
|1.8512
|1.8461
|1.8526
|5844
|2006.07.07 17:24
|t/p
|2924
|100.00
|1.8526
|1.8461
|1.8526
|14000.00
|3787797.85
|5845
|2006.07.07 17:24
|close
|2923
|100.00
|1.8526
|1.8465
|1.8530
|10000.00
|3797797.85
|5846
|2006.07.07 17:24
|close
|2922
|100.00
|1.8526
|1.8469
|1.8534
|6000.00
|3803797.85
|5847
|2006.07.07 17:24
|close
|2921
|100.00
|1.8526
|1.8472
|1.8537
|3000.00
|3806797.85
|5848
|2006.07.07 17:24
|close
|2920
|100.00
|1.8526
|1.8476
|1.8541
|-1000.00
|3805797.85
|5849
|2006.07.07 17:24
|buy
|2925
|100.00
|1.8530
|1.8479
|1.8544
|5850
|2006.07.07 18:06
|buy
|2926
|100.00
|1.8526
|1.8475
|1.8540
|5851
|2006.07.07 18:08
|buy
|2927
|100.00
|1.8522
|1.8471
|1.8536
|5852
|2006.07.07 18:10
|buy
|2928
|100.00
|1.8518
|1.8467
|1.8532
|5853
|2006.07.07 18:10
|buy
|2929
|100.00
|1.8514
|1.8463
|1.8528
|5854
|2006.07.10 00:19
|s/l
|2925
|100.00
|1.8479
|1.8479
|1.8544
|-51350.00
|3754447.85
|5855
|2006.07.10 00:19
|close
|2929
|100.00
|1.8476
|1.8463
|1.8528
|-38350.00
|3716097.85
|5856
|2006.07.10 00:19
|close
|2928
|100.00
|1.8476
|1.8467
|1.8532
|-42350.00
|3673747.85
|5857
|2006.07.10 00:19
|close
|2927
|100.00
|1.8476
|1.8471
|1.8536
|-46350.00
|3627397.85
|5858
|2006.07.10 00:19
|close
|2926
|100.00
|1.8476
|1.8475
|1.8540
|-50350.00
|3577047.85
|5859
|2006.07.10 10:15
|sell
|2930
|0.10
|1.8443
|1.8494
|1.8429
|5860
|2006.07.10 10:20
|sell
|2931
|0.20
|1.8447
|1.8498
|1.8433
|5861
|2006.07.10 10:30
|sell
|2932
|0.40
|1.8451
|1.8502
|1.8437
|5862
|2006.07.10 10:32
|sell
|2933
|0.80
|1.8455
|1.8506
|1.8441
|5863
|2006.07.10 10:51
|t/p
|2933
|0.80
|1.8441
|1.8506
|1.8441
|112.00
|3577159.85
|5864
|2006.07.10 10:51
|close
|2932
|0.40
|1.8441
|1.8502
|1.8437
|40.00
|3577199.85
|5865
|2006.07.10 10:51
|close
|2931
|0.20
|1.8441
|1.8498
|1.8433
|12.00
|3577211.85
|5866
|2006.07.10 10:51
|close
|2930
|0.10
|1.8441
|1.8494
|1.8429
|2.00
|3577213.85
|5867
|2006.07.10 10:51
|sell
|2934
|0.10
|1.8437
|1.8488
|1.8423
|5868
|2006.07.10 11:06
|t/p
|2934
|0.10
|1.8423
|1.8488
|1.8423
|14.00
|3577227.85
|5869
|2006.07.10 11:15
|sell
|2935
|0.10
|1.8420
|1.8471
|1.8406
|5870
|2006.07.10 11:17
|sell
|2936
|0.20
|1.8425
|1.8476
|1.8411
|5871
|2006.07.10 11:18
|sell
|2937
|0.40
|1.8431
|1.8482
|1.8417
|5872
|2006.07.10 11:20
|sell
|2938
|0.80
|1.8435
|1.8486
|1.8421
|5873
|2006.07.10 12:29
|t/p
|2938
|0.80
|1.8421
|1.8486
|1.8421
|112.00
|3577339.85
|5874
|2006.07.10 12:29
|close
|2937
|0.40
|1.8418
|1.8482
|1.8417
|52.00
|3577391.85
|5875
|2006.07.10 12:29
|close
|2936
|0.20
|1.8418
|1.8476
|1.8411
|14.00
|3577405.85
|5876
|2006.07.10 12:29
|close
|2935
|0.10
|1.8418
|1.8471
|1.8406
|2.00
|3577407.85
|5877
|2006.07.10 12:29
|sell
|2939
|0.10
|1.8414
|1.8465
|1.8400
|5878
|2006.07.10 12:29
|sell
|2940
|0.20
|1.8418
|1.8469
|1.8404
|5879
|2006.07.10 12:36
|sell
|2941
|0.40
|1.8422
|1.8473
|1.8408
|5880
|2006.07.10 12:39
|sell
|2942
|0.80
|1.8426
|1.8477
|1.8412
|5881
|2006.07.10 12:43
|t/p
|2942
|0.80
|1.8412
|1.8477
|1.8412
|112.00
|3577519.85
|5882
|2006.07.10 12:43
|close
|2941
|0.40
|1.8411
|1.8473
|1.8408
|44.00
|3577563.85
|5883
|2006.07.10 12:43
|close
|2940
|0.20
|1.8411
|1.8469
|1.8404
|14.00
|3577577.85
|5884
|2006.07.10 12:43
|close
|2939
|0.10
|1.8411
|1.8465
|1.8400
|3.00
|3577580.85
|5885
|2006.07.10 12:43
|sell
|2943
|0.10
|1.8407
|1.8458
|1.8393
|5886
|2006.07.10 12:43
|sell
|2944
|0.20
|1.8411
|1.8462
|1.8397
|5887
|2006.07.10 12:52
|t/p
|2944
|0.20
|1.8397
|1.8462
|1.8397
|28.00
|3577608.85
|5888
|2006.07.10 12:52
|close
|2943
|0.10
|1.8394
|1.8458
|1.8393
|13.00
|3577621.85
|5889
|2006.07.10 12:52
|sell
|2945
|0.10
|1.8390
|1.8441
|1.8376
|5890
|2006.07.10 12:52
|sell
|2946
|0.20
|1.8394
|1.8445
|1.8380
|5891
|2006.07.10 12:55
|sell
|2947
|0.40
|1.8398
|1.8449
|1.8384
|5892
|2006.07.10 12:57
|sell
|2948
|0.80
|1.8402
|1.8453
|1.8388
|5893
|2006.07.10 13:23
|sell
|2949
|1.60
|1.8406
|1.8457
|1.8392
|5894
|2006.07.10 13:31
|t/p
|2949
|1.60
|1.8392
|1.8457
|1.8392
|224.00
|3577845.85
|5895
|2006.07.10 13:31
|close
|2948
|0.80
|1.8392
|1.8453
|1.8388
|80.00
|3577925.85
|5896
|2006.07.10 13:31
|close
|2947
|0.40
|1.8392
|1.8449
|1.8384
|24.00
|3577949.85
|5897
|2006.07.10 13:31
|close
|2946
|0.20
|1.8392
|1.8445
|1.8380
|4.00
|3577953.85
|5898
|2006.07.10 13:31
|close
|2945
|0.10
|1.8392
|1.8441
|1.8376
|-2.00
|3577951.85
|5899
|2006.07.10 13:31
|sell
|2950
|0.10
|1.8388
|1.8439
|1.8374
|5900
|2006.07.10 13:38
|t/p
|2950
|0.10
|1.8374
|1.8439
|1.8374
|14.00
|3577965.85
|5901
|2006.07.10 13:38
|sell
|2951
|0.10
|1.8369
|1.8420
|1.8355
|5902
|2006.07.10 13:39
|sell
|2952
|0.20
|1.8374
|1.8425
|1.8360
|5903
|2006.07.10 13:45
|sell
|2953
|0.40
|1.8378
|1.8429
|1.8364
|5904
|2006.07.10 13:49
|sell
|2954
|0.80
|1.8383
|1.8434
|1.8369
|5905
|2006.07.10 14:07
|sell
|2955
|1.60
|1.8388
|1.8439
|1.8374
|5906
|2006.07.10 15:55
|s/l
|2951
|0.10
|1.8420
|1.8420
|1.8355
|-51.00
|3577914.85
|5907
|2006.07.10 15:55
|close
|2955
|1.60
|1.8421
|1.8439
|1.8374
|-528.00
|3577386.85
|5908
|2006.07.10 15:55
|close
|2954
|0.80
|1.8421
|1.8434
|1.8369
|-304.00
|3577082.85
|5909
|2006.07.10 15:55
|close
|2953
|0.40
|1.8421
|1.8429
|1.8364
|-172.00
|3576910.85
|5910
|2006.07.10 15:55
|close
|2952
|0.20
|1.8421
|1.8425
|1.8360
|-94.00
|3576816.85
|5911
|2006.07.10 15:55
|sell
|2956
|0.10
|1.8417
|1.8468
|1.8403
|5912
|2006.07.10 15:55
|sell
|2957
|0.20
|1.8420
|1.8471
|1.8406
|5913
|2006.07.10 16:02
|sell
|2958
|0.40
|1.8424
|1.8475
|1.8410
|5914
|2006.07.10 16:03
|sell
|2959
|0.80
|1.8429
|1.8480
|1.8415
|5915
|2006.07.10 16:16
|t/p
|2958
|0.40
|1.8410
|1.8475
|1.8410
|56.00
|3576872.85
|5916
|2006.07.10 16:16
|t/p
|2959
|0.80
|1.8415
|1.8480
|1.8415
|112.00
|3576984.85
|5917
|2006.07.10 16:16
|close
|2957
|0.20
|1.8410
|1.8471
|1.8406
|20.00
|3577004.85
|5918
|2006.07.10 16:16
|close
|2956
|0.10
|1.8410
|1.8468
|1.8403
|7.00
|3577011.85
|5919
|2006.07.10 16:16
|sell
|2960
|0.10
|1.8406
|1.8457
|1.8392
|5920
|2006.07.10 16:16
|sell
|2961
|0.20
|1.8410
|1.8461
|1.8396
|5921
|2006.07.10 16:18
|sell
|2962
|0.40
|1.8416
|1.8467
|1.8402
|5922
|2006.07.10 16:57
|sell
|2963
|0.80
|1.8419
|1.8470
|1.8405
|5923
|2006.07.10 18:03
|t/p
|2963
|0.80
|1.8405
|1.8470
|1.8405
|112.00
|3577123.85
|5924
|2006.07.10 18:03
|close
|2962
|0.40
|1.8405
|1.8467
|1.8402
|44.00
|3577167.85
|5925
|2006.07.10 18:03
|close
|2961
|0.20
|1.8405
|1.8461
|1.8396
|10.00
|3577177.85
|5926
|2006.07.10 18:03
|close
|2960
|0.10
|1.8405
|1.8457
|1.8392
|1.00
|3577178.85
|5927
|2006.07.11 10:15
|sell
|2964
|0.10
|1.8382
|1.8433
|1.8368
|5928
|2006.07.11 10:39
|sell
|2965
|0.20
|1.8386
|1.8437
|1.8372
|5929
|2006.07.11 10:45
|sell
|2966
|0.40
|1.8390
|1.8441
|1.8376
|5930
|2006.07.11 11:13
|sell
|2967
|0.80
|1.8394
|1.8445
|1.8380
|5931
|2006.07.11 11:18
|sell
|2968
|1.60
|1.8398
|1.8449
|1.8384
|5932
|2006.07.11 13:14
|t/p
|2968
|1.60
|1.8384
|1.8449
|1.8384
|224.00
|3577402.85
|5933
|2006.07.11 13:14
|close
|2967
|0.80
|1.8384
|1.8445
|1.8380
|80.00
|3577482.85
|5934
|2006.07.11 13:14
|close
|2966
|0.40
|1.8384
|1.8441
|1.8376
|24.00
|3577506.85
|5935
|2006.07.11 13:14
|close
|2965
|0.20
|1.8384
|1.8437
|1.8372
|4.00
|3577510.85
|5936
|2006.07.11 13:14
|close
|2964
|0.10
|1.8384
|1.8433
|1.8368
|-2.00
|3577508.85
|5937
|2006.07.11 17:45
|buy
|2969
|100.00
|1.8443
|1.8392
|1.8457
|5938
|2006.07.11 17:59
|buy
|2970
|100.00
|1.8439
|1.8388
|1.8453
|5939
|2006.07.11 18:40
|t/p
|2969
|100.00
|1.8457
|1.8392
|1.8457
|14000.00
|3591508.85
|5940
|2006.07.11 18:40
|t/p
|2970
|100.00
|1.8453
|1.8388
|1.8453
|14000.00
|3605508.85
|5941
|2006.07.11 19:02
|buy
|2971
|100.00
|1.8463
|1.8412
|1.8477
|5942
|2006.07.11 19:12
|buy
|2972
|100.00
|1.8460
|1.8409
|1.8474
|5943
|2006.07.11 21:24
|buy
|2973
|100.00
|1.8456
|1.8405
|1.8470
|5944
|2006.07.11 21:27
|buy
|2974
|100.00
|1.8452
|1.8401
|1.8466
|5945
|2006.07.11 21:30
|buy
|2975
|100.00
|1.8448
|1.8397
|1.8462
|5946
|2006.07.12 06:04
|t/p
|2975
|100.00
|1.8462
|1.8397
|1.8462
|13650.00
|3619158.85
|5947
|2006.07.12 06:04
|close
|2974
|100.00
|1.8462
|1.8401
|1.8466
|9650.00
|3628808.85
|5948
|2006.07.12 06:04
|close
|2973
|100.00
|1.8462
|1.8405
|1.8470
|5650.00
|3634458.85
|5949
|2006.07.12 06:04
|close
|2972
|100.00
|1.8462
|1.8409
|1.8474
|1650.00
|3636108.85
|5950
|2006.07.12 06:04
|close
|2971
|100.00
|1.8462
|1.8412
|1.8477
|-1350.00
|3634758.85
|5951
|2006.07.12 12:00
|sell
|2976
|0.10
|1.8393
|1.8444
|1.8379
|5952
|2006.07.12 12:17
|sell
|2977
|0.20
|1.8397
|1.8448
|1.8383
|5953
|2006.07.12 12:17
|sell
|2978
|0.40
|1.8400
|1.8451
|1.8386
|5954
|2006.07.12 12:20
|sell
|2979
|0.80
|1.8404
|1.8455
|1.8390
|5955
|2006.07.12 12:30
|t/p
|2976
|0.10
|1.8379
|1.8444
|1.8379
|14.00
|3634772.85
|5956
|2006.07.12 12:30
|t/p
|2977
|0.20
|1.8383
|1.8448
|1.8383
|28.00
|3634800.85
|5957
|2006.07.12 12:30
|t/p
|2978
|0.40
|1.8386
|1.8451
|1.8386
|56.00
|3634856.85
|5958
|2006.07.12 12:30
|t/p
|2979
|0.80
|1.8390
|1.8455
|1.8390
|112.00
|3634968.85
|5959
|2006.07.12 12:30
|sell
|2980
|0.10
|1.8369
|1.8420
|1.8355
|5960
|2006.07.12 12:30
|sell
|2981
|0.20
|1.8374
|1.8425
|1.8360
|5961
|2006.07.12 12:30
|sell
|2982
|0.40
|1.8379
|1.8430
|1.8365
|5962
|2006.07.12 12:30
|sell
|2983
|0.80
|1.8383
|1.8434
|1.8369
|5963
|2006.07.12 12:30
|sell
|2984
|1.60
|1.8390
|1.8441
|1.8376
|5964
|2006.07.12 12:30
|t/p
|2984
|1.60
|1.8376
|1.8441
|1.8376
|224.00
|3635192.85
|5965
|2006.07.12 12:31
|t/p
|2980
|0.10
|1.8355
|1.8420
|1.8355
|14.00
|3635206.85
|5966
|2006.07.12 12:31
|t/p
|2981
|0.20
|1.8360
|1.8425
|1.8360
|28.00
|3635234.85
|5967
|2006.07.12 12:31
|t/p
|2982
|0.40
|1.8365
|1.8430
|1.8365
|56.00
|3635290.85
|5968
|2006.07.12 12:31
|t/p
|2983
|0.80
|1.8369
|1.8434
|1.8369
|112.00
|3635402.85
|5969
|2006.07.12 12:31
|sell
|2985
|0.10
|1.8338
|1.8389
|1.8324
|5970
|2006.07.12 12:31
|sell
|2986
|0.20
|1.8344
|1.8395
|1.8330
|5971
|2006.07.12 12:31
|sell
|2987
|0.40
|1.8350
|1.8401
|1.8336
|5972
|2006.07.12 12:31
|sell
|2988
|0.80
|1.8356
|1.8407
|1.8342
|5973
|2006.07.12 12:31
|sell
|2989
|1.60
|1.8367
|1.8418
|1.8353
|5974
|2006.07.12 12:31
|t/p
|2988
|0.80
|1.8342
|1.8407
|1.8342
|112.00
|3635514.85
|5975
|2006.07.12 12:31
|t/p
|2989
|1.60
|1.8353
|1.8418
|1.8353
|224.00
|3635738.85
|5976
|2006.07.12 12:31
|close
|2987
|0.40
|1.8337
|1.8401
|1.8336
|52.00
|3635790.85
|5977
|2006.07.12 12:31
|close
|2986
|0.20
|1.8337
|1.8395
|1.8330
|14.00
|3635804.85
|5978
|2006.07.12 12:31
|close
|2985
|0.10
|1.8337
|1.8389
|1.8324
|1.00
|3635805.85
|5979
|2006.07.12 12:31
|sell
|2990
|0.10
|1.8333
|1.8384
|1.8319
|5980
|2006.07.12 12:32
|sell
|2991
|0.20
|1.8344
|1.8395
|1.8330
|5981
|2006.07.12 12:32
|sell
|2992
|0.40
|1.8348
|1.8399
|1.8334
|5982
|2006.07.12 12:33
|sell
|2993
|0.80
|1.8359
|1.8410
|1.8345
|5983
|2006.07.12 12:37
|sell
|2994
|1.60
|1.8363
|1.8414
|1.8349
|5984
|2006.07.12 12:44
|t/p
|2994
|1.60
|1.8349
|1.8414
|1.8349
|224.00
|3636029.85
|5985
|2006.07.12 12:44
|close
|2993
|0.80
|1.8348
|1.8410
|1.8345
|88.00
|3636117.85
|5986
|2006.07.12 12:44
|close
|2992
|0.40
|1.8348
|1.8399
|1.8334
|0.00
|3636117.85
|5987
|2006.07.12 12:44
|close
|2991
|0.20
|1.8348
|1.8395
|1.8330
|-8.00
|3636109.85
|5988
|2006.07.12 12:44
|close
|2990
|0.10
|1.8348
|1.8384
|1.8319
|-15.00
|3636094.85
|5989
|2006.07.12 12:44
|sell
|2995
|0.10
|1.8344
|1.8395
|1.8330
|5990
|2006.07.12 12:44
|sell
|2996
|0.20
|1.8348
|1.8399
|1.8334
|5991
|2006.07.12 12:45
|sell
|2997
|0.40
|1.8353
|1.8404
|1.8339
|5992
|2006.07.12 12:46
|sell
|2998
|0.80
|1.8357
|1.8408
|1.8343
|5993
|2006.07.12 12:53
|sell
|2999
|1.60
|1.8362
|1.8413
|1.8348
|5994
|2006.07.12 13:50
|t/p
|2999
|1.60
|1.8348
|1.8413
|1.8348
|224.00
|3636318.85
|5995
|2006.07.12 13:50
|close
|2998
|0.80
|1.8346
|1.8408
|1.8343
|88.00
|3636406.85
|5996
|2006.07.12 13:50
|close
|2997
|0.40
|1.8346
|1.8404
|1.8339
|28.00
|3636434.85
|5997
|2006.07.12 13:50
|close
|2996
|0.20
|1.8346
|1.8399
|1.8334
|4.00
|3636438.85
|5998
|2006.07.12 13:50
|close
|2995
|0.10
|1.8346
|1.8395
|1.8330
|-2.00
|3636436.85
|5999
|2006.07.12 13:50
|sell
|3000
|0.10
|1.8342
|1.8393
|1.8328
|6000
|2006.07.12 13:50
|sell
|3001
|0.20
|1.8346
|1.8397
|1.8332
|6001
|2006.07.12 13:59
|sell
|3002
|0.40
|1.8350
|1.8401
|1.8336
|6002
|2006.07.12 14:03
|t/p
|3002
|0.40
|1.8336
|1.8401
|1.8336
|56.00
|3636492.85
|6003
|2006.07.12 14:03
|close
|3001
|0.20
|1.8335
|1.8397
|1.8332
|22.00
|3636514.85
|6004
|2006.07.12 14:03
|close
|3000
|0.10
|1.8335
|1.8393
|1.8328
|7.00
|3636521.85
|6005
|2006.07.12 14:03
|sell
|3003
|0.10
|1.8331
|1.8382
|1.8317
|6006
|2006.07.12 14:03
|sell
|3004
|0.20
|1.8336
|1.8387
|1.8322
|6007
|2006.07.12 14:03
|sell
|3005
|0.40
|1.8340
|1.8391
|1.8326
|6008
|2006.07.12 14:04
|t/p
|3005
|0.40
|1.8326
|1.8391
|1.8326
|56.00
|3636577.85
|6009
|2006.07.12 14:04
|close
|3004
|0.20
|1.8323
|1.8387
|1.8322
|26.00
|3636603.85
|6010
|2006.07.12 14:04
|close
|3003
|0.10
|1.8323
|1.8382
|1.8317
|8.00
|3636611.85
|6011
|2006.07.12 14:04
|sell
|3006
|0.10
|1.8319
|1.8370
|1.8305
|6012
|2006.07.12 14:04
|sell
|3007
|0.20
|1.8324
|1.8375
|1.8310
|6013
|2006.07.12 14:04
|sell
|3008
|0.40
|1.8329
|1.8380
|1.8315
|6014
|2006.07.12 14:07
|t/p
|3008
|0.40
|1.8315
|1.8380
|1.8315
|56.00
|3636667.85
|6015
|2006.07.12 14:07
|close
|3007
|0.20
|1.8312
|1.8375
|1.8310
|24.00
|3636691.85
|6016
|2006.07.12 14:07
|close
|3006
|0.10
|1.8312
|1.8370
|1.8305
|7.00
|3636698.85
|6017
|2006.07.12 14:07
|sell
|3009
|0.10
|1.8308
|1.8359
|1.8294
|6018
|2006.07.12 14:07
|sell
|3010
|0.20
|1.8313
|1.8364
|1.8299
|6019
|2006.07.12 14:09
|sell
|3011
|0.40
|1.8321
|1.8372
|1.8307
|6020
|2006.07.12 14:10
|sell
|3012
|0.80
|1.8325
|1.8376
|1.8311
|6021
|2006.07.12 14:36
|sell
|3013
|1.60
|1.8329
|1.8380
|1.8315
|6022
|2006.07.13 01:51
|s/l
|3009
|0.10
|1.8359
|1.8359
|1.8294
|-51.65
|3636647.21
|6023
|2006.07.13 01:51
|close
|3013
|1.60
|1.8361
|1.8380
|1.8315
|-522.32
|3636124.89
|6024
|2006.07.13 01:51
|close
|3012
|0.80
|1.8361
|1.8376
|1.8311
|-293.16
|3635831.73
|6025
|2006.07.13 01:51
|close
|3011
|0.40
|1.8361
|1.8372
|1.8307
|-162.58
|3635669.15
|6026
|2006.07.13 01:51
|close
|3010
|0.20
|1.8361
|1.8364
|1.8299
|-97.29
|3635571.86
|6027
|2006.07.13 13:00
|buy
|3014
|100.00
|1.8427
|1.8376
|1.8441
|6028
|2006.07.13 13:20
|t/p
|3014
|100.00
|1.8441
|1.8376
|1.8441
|14000.00
|3649571.86
|6029
|2006.07.13 13:20
|buy
|3015
|100.00
|1.8445
|1.8394
|1.8459
|6030
|2006.07.13 13:26
|buy
|3016
|100.00
|1.8440
|1.8389
|1.8454
|6031
|2006.07.13 13:43
|buy
|3017
|100.00
|1.8436
|1.8385
|1.8450
|6032
|2006.07.13 13:44
|buy
|3018
|100.00
|1.8432
|1.8381
|1.8446
|6033
|2006.07.13 14:05
|t/p
|3018
|100.00
|1.8446
|1.8381
|1.8446
|14000.00
|3663571.86
|6034
|2006.07.13 14:05
|close
|3017
|100.00
|1.8446
|1.8385
|1.8450
|10000.00
|3673571.86
|6035
|2006.07.13 14:05
|close
|3016
|100.00
|1.8446
|1.8389
|1.8454
|6000.00
|3679571.86
|6036
|2006.07.13 14:05
|close
|3015
|100.00
|1.8446
|1.8394
|1.8459
|1000.00
|3680571.86
|6037
|2006.07.13 14:05
|buy
|3019
|100.00
|1.8450
|1.8399
|1.8464
|6038
|2006.07.13 14:06
|buy
|3020
|100.00
|1.8445
|1.8394
|1.8459
|6039
|2006.07.13 14:10
|t/p
|3020
|100.00
|1.8459
|1.8394
|1.8459
|14000.00
|3694571.86
|6040
|2006.07.13 14:10
|close
|3019
|100.00
|1.8460
|1.8399
|1.8464
|10000.00
|3704571.86
|6041
|2006.07.13 14:10
|buy
|3021
|100.00
|1.8464
|1.8413
|1.8478
|6042
|2006.07.13 14:13
|buy
|3022
|100.00
|1.8458
|1.8407
|1.8472
|6043
|2006.07.13 14:17
|buy
|3023
|100.00
|1.8453
|1.8402
|1.8467
|6044
|2006.07.13 14:31
|buy
|3024
|100.00
|1.8448
|1.8397
|1.8462
|6045
|2006.07.13 14:32
|buy
|3025
|100.00
|1.8444
|1.8393
|1.8458
|6046
|2006.07.13 15:09
|s/l
|3021
|100.00
|1.8413
|1.8413
|1.8478
|-51000.00
|3653571.86
|6047
|2006.07.13 15:09
|close
|3025
|100.00
|1.8411
|1.8393
|1.8458
|-33000.00
|3620571.86
|6048
|2006.07.13 15:09
|close
|3024
|100.00
|1.8411
|1.8397
|1.8462
|-37000.00
|3583571.86
|6049
|2006.07.13 15:09
|close
|3023
|100.00
|1.8411
|1.8402
|1.8467
|-42000.00
|3541571.86
|6050
|2006.07.13 15:09
|close
|3022
|100.00
|1.8411
|1.8407
|1.8472
|-47000.00
|3494571.86
|6051
|2006.07.13 15:09
|buy
|3026
|100.00
|1.8415
|1.8364
|1.8429
|6052
|2006.07.13 15:18
|buy
|3027
|100.00
|1.8410
|1.8359
|1.8424
|6053
|2006.07.13 15:18
|buy
|3028
|100.00
|1.8399
|1.8348
|1.8413
|6054
|2006.07.13 15:19
|buy
|3029
|100.00
|1.8395
|1.8344
|1.8409
|6055
|2006.07.13 15:19
|buy
|3030
|100.00
|1.8391
|1.8340
|1.8405
|6056
|2006.07.13 15:32
|t/p
|3030
|100.00
|1.8405
|1.8340
|1.8405
|14000.00
|3508571.86
|6057
|2006.07.13 15:32
|close
|3029
|100.00
|1.8405
|1.8344
|1.8409
|10000.00
|3518571.86
|6058
|2006.07.13 15:32
|close
|3028
|100.00
|1.8405
|1.8348
|1.8413
|6000.00
|3524571.86
|6059
|2006.07.13 15:32
|close
|3027
|100.00
|1.8405
|1.8359
|1.8424
|-5000.00
|3519571.86
|6060
|2006.07.13 15:32
|close
|3026
|100.00
|1.8405
|1.8364
|1.8429
|-10000.00
|3509571.86
|6061
|2006.07.14 06:45
|sell
|3031
|0.10
|1.8366
|1.8417
|1.8352
|6062
|2006.07.14 06:51
|sell
|3032
|0.20
|1.8372
|1.8423
|1.8358
|6063
|2006.07.14 06:51
|sell
|3033
|0.40
|1.8378
|1.8429
|1.8364
|6064
|2006.07.14 07:05
|t/p
|3033
|0.40
|1.8364
|1.8429
|1.8364
|56.00
|3509627.86
|6065
|2006.07.14 07:05
|close
|3032
|0.20
|1.8364
|1.8423
|1.8358
|16.00
|3509643.86
|6066
|2006.07.14 07:05
|close
|3031
|0.10
|1.8364
|1.8417
|1.8352
|2.00
|3509645.86
|6067
|2006.07.14 07:05
|sell
|3034
|0.10
|1.8360
|1.8411
|1.8346
|6068
|2006.07.14 07:05
|sell
|3035
|0.20
|1.8364
|1.8415
|1.8350
|6069
|2006.07.14 07:05
|sell
|3036
|0.40
|1.8369
|1.8420
|1.8355
|6070
|2006.07.14 07:08
|sell
|3037
|0.80
|1.8374
|1.8425
|1.8360
|6071
|2006.07.14 07:15
|sell
|3038
|1.60
|1.8378
|1.8429
|1.8364
|6072
|2006.07.14 09:22
|s/l
|3034
|0.10
|1.8411
|1.8411
|1.8346
|-51.00
|3509594.86
|6073
|2006.07.14 09:22
|close
|3038
|1.60
|1.8412
|1.8429
|1.8364
|-544.00
|3509050.86
|6074
|2006.07.14 09:22
|close
|3037
|0.80
|1.8412
|1.8425
|1.8360
|-304.00
|3508746.86
|6075
|2006.07.14 09:22
|close
|3036
|0.40
|1.8412
|1.8420
|1.8355
|-172.00
|3508574.86
|6076
|2006.07.14 09:22
|close
|3035
|0.20
|1.8412
|1.8415
|1.8350
|-96.00
|3508478.86
|6077
|2006.07.16 21:30
|sell
|3039
|0.10
|1.8375
|1.8426
|1.8361
|6078
|2006.07.16 22:22
|sell
|3040
|0.20
|1.8378
|1.8429
|1.8364
|6079
|2006.07.16 22:29
|sell
|3041
|0.40
|1.8382
|1.8433
|1.8368
|6080
|2006.07.17 02:13
|t/p
|3041
|0.40
|1.8368
|1.8433
|1.8368
|55.14
|3508534.00
|6081
|2006.07.17 02:13
|close
|3040
|0.20
|1.8368
|1.8429
|1.8364
|19.57
|3508553.57
|6082
|2006.07.17 02:13
|close
|3039
|0.10
|1.8368
|1.8426
|1.8361
|6.79
|3508560.35
|6083
|2006.07.17 08:30
|sell
|3042
|0.10
|1.8265
|1.8316
|1.8251
|6084
|2006.07.17 08:38
|t/p
|3042
|0.10
|1.8251
|1.8316
|1.8251
|14.00
|3508574.35
|6085
|2006.07.17 08:38
|sell
|3043
|0.10
|1.8247
|1.8298
|1.8233
|6086
|2006.07.17 08:39
|sell
|3044
|0.20
|1.8251
|1.8302
|1.8237
|6087
|2006.07.17 08:59
|t/p
|3043
|0.10
|1.8233
|1.8298
|1.8233
|14.00
|3508588.35
|6088
|2006.07.17 08:59
|t/p
|3044
|0.20
|1.8237
|1.8302
|1.8237
|28.00
|3508616.35
|6089
|2006.07.17 08:59
|sell
|3045
|0.10
|1.8229
|1.8280
|1.8215
|6090
|2006.07.17 08:59
|sell
|3046
|0.20
|1.8233
|1.8284
|1.8219
|6091
|2006.07.17 09:18
|sell
|3047
|0.40
|1.8236
|1.8287
|1.8222
|6092
|2006.07.17 09:25
|t/p
|3046
|0.20
|1.8219
|1.8284
|1.8219
|28.00
|3508644.35
|6093
|2006.07.17 09:25
|t/p
|3047
|0.40
|1.8222
|1.8287
|1.8222
|56.00
|3508700.35
|6094
|2006.07.17 09:25
|close
|3045
|0.10
|1.8216
|1.8280
|1.8215
|13.00
|3508713.35
|6095
|2006.07.17 09:25
|sell
|3048
|0.10
|1.8212
|1.8263
|1.8198
|6096
|2006.07.17 09:25
|sell
|3049
|0.20
|1.8217
|1.8268
|1.8203
|6097
|2006.07.17 09:39
|t/p
|3049
|0.20
|1.8203
|1.8268
|1.8203
|28.00
|3508741.35
|6098
|2006.07.17 09:39
|close
|3048
|0.10
|1.8203
|1.8263
|1.8198
|9.00
|3508750.35
|6099
|2006.07.17 09:39
|sell
|3050
|0.10
|1.8199
|1.8250
|1.8185
|6100
|2006.07.17 09:39
|sell
|3051
|0.20
|1.8204
|1.8255
|1.8190
|6101
|2006.07.17 09:49
|sell
|3052
|0.40
|1.8208
|1.8259
|1.8194
|6102
|2006.07.17 10:06
|sell
|3053
|0.80
|1.8212
|1.8263
|1.8198
|6103
|2006.07.17 10:16
|sell
|3054
|1.60
|1.8216
|1.8267
|1.8202
|6104
|2006.07.17 10:29
|t/p
|3054
|1.60
|1.8202
|1.8267
|1.8202
|224.00
|3508974.35
|6105
|2006.07.17 10:29
|close
|3053
|0.80
|1.8199
|1.8263
|1.8198
|104.00
|3509078.35
|6106
|2006.07.17 10:29
|close
|3052
|0.40
|1.8199
|1.8259
|1.8194
|36.00
|3509114.35
|6107
|2006.07.17 10:29
|close
|3051
|0.20
|1.8199
|1.8255
|1.8190
|10.00
|3509124.35
|6108
|2006.07.17 10:29
|close
|3050
|0.10
|1.8199
|1.8250
|1.8185
|0.00
|3509124.35
|6109
|2006.07.17 10:29
|sell
|3055
|0.10
|1.8195
|1.8246
|1.8181
|6110
|2006.07.17 10:29
|sell
|3056
|0.20
|1.8200
|1.8251
|1.8186
|6111
|2006.07.17 10:29
|sell
|3057
|0.40
|1.8205
|1.8256
|1.8191
|6112
|2006.07.17 10:44
|sell
|3058
|0.80
|1.8209
|1.8260
|1.8195
|6113
|2006.07.17 11:15
|t/p
|3058
|0.80
|1.8195
|1.8260
|1.8195
|112.00
|3509236.35
|6114
|2006.07.17 11:15
|close
|3057
|0.40
|1.8195
|1.8256
|1.8191
|40.00
|3509276.35
|6115
|2006.07.17 11:15
|close
|3056
|0.20
|1.8195
|1.8251
|1.8186
|10.00
|3509286.35
|6116
|2006.07.17 11:15
|close
|3055
|0.10
|1.8195
|1.8246
|1.8181
|0.00
|3509286.35
|6117
|2006.07.17 11:15
|sell
|3059
|0.10
|1.8191
|1.8242
|1.8177
|6118
|2006.07.17 11:15
|sell
|3060
|0.20
|1.8195
|1.8246
|1.8181
|6119
|2006.07.17 11:17
|sell
|3061
|0.40
|1.8198
|1.8249
|1.8184
|6120
|2006.07.17 11:25
|sell
|3062
|0.80
|1.8205
|1.8256
|1.8191
|6121
|2006.07.17 11:28
|sell
|3063
|1.60
|1.8211
|1.8262
|1.8197
|6122
|2006.07.17 12:36
|t/p
|3063
|1.60
|1.8197
|1.8262
|1.8197
|224.00
|3509510.35
|6123
|2006.07.17 12:36
|close
|3062
|0.80
|1.8197
|1.8256
|1.8191
|64.00
|3509574.35
|6124
|2006.07.17 12:36
|close
|3061
|0.40
|1.8197
|1.8249
|1.8184
|4.00
|3509578.35
|6125
|2006.07.17 12:36
|close
|3060
|0.20
|1.8197
|1.8246
|1.8181
|-4.00
|3509574.35
|6126
|2006.07.17 12:36
|close
|3059
|0.10
|1.8197
|1.8242
|1.8177
|-6.00
|3509568.35
|6127
|2006.07.17 12:36
|sell
|3064
|0.10
|1.8193
|1.8244
|1.8179
|6128
|2006.07.17 12:36
|sell
|3065
|0.20
|1.8198
|1.8249
|1.8184
|6129
|2006.07.17 12:49
|sell
|3066
|0.40
|1.8202
|1.8253
|1.8188
|6130
|2006.07.17 13:16
|t/p
|3066
|0.40
|1.8188
|1.8253
|1.8188
|56.00
|3509624.35
|6131
|2006.07.17 13:16
|close
|3065
|0.20
|1.8188
|1.8249
|1.8184
|20.00
|3509644.35
|6132
|2006.07.17 13:16
|close
|3064
|0.10
|1.8188
|1.8244
|1.8179
|5.00
|3509649.35
|6133
|2006.07.17 13:16
|sell
|3067
|0.10
|1.8184
|1.8235
|1.8170
|6134
|2006.07.17 13:16
|sell
|3068
|0.20
|1.8188
|1.8239
|1.8174
|6135
|2006.07.17 13:20
|sell
|3069
|0.40
|1.8194
|1.8245
|1.8180
|6136
|2006.07.17 13:35
|sell
|3070
|0.80
|1.8203
|1.8254
|1.8189
|6137
|2006.07.17 13:37
|sell
|3071
|1.60
|1.8207
|1.8258
|1.8193
|6138
|2006.07.17 14:19
|t/p
|3071
|1.60
|1.8193
|1.8258
|1.8193
|224.00
|3509873.35
|6139
|2006.07.17 14:19
|close
|3070
|0.80
|1.8191
|1.8254
|1.8189
|96.00
|3509969.35
|6140
|2006.07.17 14:19
|close
|3069
|0.40
|1.8191
|1.8245
|1.8180
|12.00
|3509981.35
|6141
|2006.07.17 14:19
|close
|3068
|0.20
|1.8191
|1.8239
|1.8174
|-6.00
|3509975.35
|6142
|2006.07.17 14:19
|close
|3067
|0.10
|1.8191
|1.8235
|1.8170
|-7.00
|3509968.35
|6143
|2006.07.17 14:19
|sell
|3072
|0.10
|1.8187
|1.8238
|1.8173
|6144
|2006.07.17 14:21
|sell
|3073
|0.20
|1.8191
|1.8242
|1.8177
|6145
|2006.07.17 14:26
|sell
|3074
|0.40
|1.8195
|1.8246
|1.8181
|6146
|2006.07.17 14:40
|sell
|3075
|0.80
|1.8198
|1.8249
|1.8184
|6147
|2006.07.17 14:44
|sell
|3076
|1.60
|1.8202
|1.8253
|1.8188
|6148
|2006.07.17 19:25
|t/p
|3076
|1.60
|1.8188
|1.8253
|1.8188
|224.00
|3510192.35
|6149
|2006.07.17 19:25
|close
|3075
|0.80
|1.8188
|1.8249
|1.8184
|80.00
|3510272.35
|6150
|2006.07.17 19:25
|close
|3074
|0.40
|1.8188
|1.8246
|1.8181
|28.00
|3510300.35
|6151
|2006.07.17 19:25
|close
|3073
|0.20
|1.8188
|1.8242
|1.8177
|6.00
|3510306.35
|6152
|2006.07.17 19:25
|close
|3072
|0.10
|1.8188
|1.8238
|1.8173
|-1.00
|3510305.35
|6153
|2006.07.18 10:45
|buy
|3077
|100.00
|1.8301
|1.8250
|1.8315
|6154
|2006.07.18 10:49
|buy
|3078
|100.00
|1.8296
|1.8245
|1.8310
|6155
|2006.07.18 10:52
|buy
|3079
|100.00
|1.8292
|1.8241
|1.8306
|6156
|2006.07.18 10:58
|buy
|3080
|100.00
|1.8288
|1.8237
|1.8302
|6157
|2006.07.18 11:01
|buy
|3081
|100.00
|1.8284
|1.8233
|1.8298
|6158
|2006.07.18 11:16
|t/p
|3081
|100.00
|1.8298
|1.8233
|1.8298
|14000.00
|3524305.35
|6159
|2006.07.18 11:16
|close
|3080
|100.00
|1.8299
|1.8237
|1.8302
|11000.00
|3535305.35
|6160
|2006.07.18 11:16
|close
|3079
|100.00
|1.8299
|1.8241
|1.8306
|7000.00
|3542305.35
|6161
|2006.07.18 11:16
|close
|3078
|100.00
|1.8299
|1.8245
|1.8310
|3000.00
|3545305.35
|6162
|2006.07.18 11:16
|close
|3077
|100.00
|1.8299
|1.8250
|1.8315
|-2000.00
|3543305.35
|6163
|2006.07.18 11:16
|buy
|3082
|100.00
|1.8303
|1.8252
|1.8317
|6164
|2006.07.18 11:16
|buy
|3083
|100.00
|1.8299
|1.8248
|1.8313
|6165
|2006.07.18 11:35
|buy
|3084
|100.00
|1.8295
|1.8244
|1.8309
|6166
|2006.07.18 11:40
|buy
|3085
|100.00
|1.8291
|1.8240
|1.8305
|6167
|2006.07.18 11:42
|buy
|3086
|100.00
|1.8287
|1.8236
|1.8301
|6168
|2006.07.18 12:11
|t/p
|3086
|100.00
|1.8301
|1.8236
|1.8301
|14000.00
|3557305.35
|6169
|2006.07.18 12:11
|close
|3085
|100.00
|1.8301
|1.8240
|1.8305
|10000.00
|3567305.35
|6170
|2006.07.18 12:11
|close
|3084
|100.00
|1.8301
|1.8244
|1.8309
|6000.00
|3573305.35
|6171
|2006.07.18 12:11
|close
|3083
|100.00
|1.8301
|1.8248
|1.8313
|2000.00
|3575305.35
|6172
|2006.07.18 12:11
|close
|3082
|100.00
|1.8301
|1.8252
|1.8317
|-2000.00
|3573305.35
|6173
|2006.07.18 12:11
|buy
|3087
|100.00
|1.8305
|1.8254
|1.8319
|6174
|2006.07.18 12:12
|buy
|3088
|100.00
|1.8301
|1.8250
|1.8315
|6175
|2006.07.18 12:13
|buy
|3089
|100.00
|1.8298
|1.8247
|1.8312
|6176
|2006.07.18 12:18
|buy
|3090
|100.00
|1.8293
|1.8242
|1.8307
|6177
|2006.07.18 12:30
|buy
|3091
|100.00
|1.8286
|1.8235
|1.8300
|6178
|2006.07.18 12:34
|t/p
|3091
|100.00
|1.8300
|1.8235
|1.8300
|14000.00
|3587305.35
|6179
|2006.07.18 12:34
|close
|3090
|100.00
|1.8300
|1.8242
|1.8307
|7000.00
|3594305.35
|6180
|2006.07.18 12:34
|close
|3089
|100.00
|1.8300
|1.8247
|1.8312
|2000.00
|3596305.35
|6181
|2006.07.18 12:34
|close
|3088
|100.00
|1.8300
|1.8250
|1.8315
|-1000.00
|3595305.35
|6182
|2006.07.18 12:34
|close
|3087
|100.00
|1.8300
|1.8254
|1.8319
|-5000.00
|3590305.35
|6183
|2006.07.18 12:34
|buy
|3092
|100.00
|1.8304
|1.8253
|1.8318
|6184
|2006.07.18 12:42
|buy
|3093
|100.00
|1.8298
|1.8247
|1.8312
|6185
|2006.07.18 12:47
|buy
|3094
|100.00
|1.8294
|1.8243
|1.8308
|6186
|2006.07.18 13:00
|buy
|3095
|100.00
|1.8285
|1.8234
|1.8299
|6187
|2006.07.18 13:03
|t/p
|3095
|100.00
|1.8299
|1.8234
|1.8299
|14000.00
|3604305.35
|6188
|2006.07.18 13:03
|close
|3094
|100.00
|1.8299
|1.8243
|1.8308
|5000.00
|3609305.35
|6189
|2006.07.18 13:03
|close
|3093
|100.00
|1.8299
|1.8247
|1.8312
|1000.00
|3610305.35
|6190
|2006.07.18 13:03
|close
|3092
|100.00
|1.8299
|1.8253
|1.8318
|-5000.00
|3605305.35
|6191
|2006.07.18 13:03
|buy
|3096
|100.00
|1.8303
|1.8252
|1.8317
|6192
|2006.07.18 13:03
|buy
|3097
|100.00
|1.8300
|1.8249
|1.8314
|6193
|2006.07.18 13:03
|buy
|3098
|100.00
|1.8296
|1.8245
|1.8310
|6194
|2006.07.18 13:06
|t/p
|3098
|100.00
|1.8310
|1.8245
|1.8310
|14000.00
|3619305.35
|6195
|2006.07.18 13:06
|close
|3097
|100.00
|1.8310
|1.8249
|1.8314
|10000.00
|3629305.35
|6196
|2006.07.18 13:06
|close
|3096
|100.00
|1.8310
|1.8252
|1.8317
|7000.00
|3636305.35
|6197
|2006.07.18 13:06
|buy
|3099
|100.00
|1.8314
|1.8263
|1.8328
|6198
|2006.07.18 13:06
|buy
|3100
|100.00
|1.8310
|1.8259
|1.8324
|6199
|2006.07.18 13:06
|buy
|3101
|100.00
|1.8304
|1.8253
|1.8318
|6200
|2006.07.18 13:14
|buy
|3102
|100.00
|1.8300
|1.8249
|1.8314
|6201
|2006.07.18 13:22
|t/p
|3101
|100.00
|1.8318
|1.8253
|1.8318
|14000.00
|3650305.35
|6202
|2006.07.18 13:22
|t/p
|3102
|100.00
|1.8314
|1.8249
|1.8314
|14000.00
|3664305.35
|6203
|2006.07.18 13:22
|close
|3100
|100.00
|1.8318
|1.8259
|1.8324
|8000.00
|3672305.35
|6204
|2006.07.18 13:22
|close
|3099
|100.00
|1.8318
|1.8263
|1.8328
|4000.00
|3676305.35
|6205
|2006.07.18 13:22
|buy
|3103
|100.00
|1.8322
|1.8271
|1.8336
|6206
|2006.07.18 13:22
|buy
|3104
|100.00
|1.8319
|1.8268
|1.8333
|6207
|2006.07.18 13:22
|buy
|3105
|100.00
|1.8315
|1.8264
|1.8329
|6208
|2006.07.18 13:29
|buy
|3106
|100.00
|1.8304
|1.8253
|1.8318
|6209
|2006.07.18 13:31
|buy
|3107
|100.00
|1.8300
|1.8249
|1.8314
|6210
|2006.07.18 14:09
|s/l
|3103
|100.00
|1.8271
|1.8271
|1.8336
|-51000.00
|3625305.35
|6211
|2006.07.18 14:09
|close
|3107
|100.00
|1.8271
|1.8249
|1.8314
|-29000.00
|3596305.35
|6212
|2006.07.18 14:09
|close
|3106
|100.00
|1.8271
|1.8253
|1.8318
|-33000.00
|3563305.35
|6213
|2006.07.18 14:09
|close
|3105
|100.00
|1.8271
|1.8264
|1.8329
|-44000.00
|3519305.35
|6214
|2006.07.18 14:09
|close
|3104
|100.00
|1.8271
|1.8268
|1.8333
|-48000.00
|3471305.35
|6215
|2006.07.18 14:09
|buy
|3108
|100.00
|1.8275
|1.8224
|1.8289
|6216
|2006.07.18 14:22
|buy
|3109
|100.00
|1.8271
|1.8220
|1.8285
|6217
|2006.07.18 14:28
|buy
|3110
|100.00
|1.8267
|1.8216
|1.8281
|6218
|2006.07.18 14:28
|buy
|3111
|100.00
|1.8261
|1.8210
|1.8275
|6219
|2006.07.18 14:33
|buy
|3112
|100.00
|1.8258
|1.8207
|1.8272
|6220
|2006.07.18 15:32
|t/p
|3112
|100.00
|1.8272
|1.8207
|1.8272
|14000.00
|3485305.35
|6221
|2006.07.18 15:32
|close
|3111
|100.00
|1.8273
|1.8210
|1.8275
|12000.00
|3497305.35
|6222
|2006.07.18 15:32
|close
|3110
|100.00
|1.8273
|1.8216
|1.8281
|6000.00
|3503305.35
|6223
|2006.07.18 15:32
|close
|3109
|100.00
|1.8273
|1.8220
|1.8285
|2000.00
|3505305.35
|6224
|2006.07.18 15:32
|close
|3108
|100.00
|1.8273
|1.8224
|1.8289
|-2000.00
|3503305.35
|6225
|2006.07.19 14:30
|buy
|3113
|100.00
|1.8393
|1.8342
|1.8407
|6226
|2006.07.19 14:35
|buy
|3114
|100.00
|1.8389
|1.8338
|1.8403
|6227
|2006.07.19 14:36
|buy
|3115
|100.00
|1.8385
|1.8334
|1.8399
|6228
|2006.07.19 15:04
|buy
|3116
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8395
|6229
|2006.07.19 15:04
|buy
|3117
|100.00
|1.8374
|1.8323
|1.8388
|6230
|2006.07.19 16:24
|t/p
|3117
|100.00
|1.8388
|1.8323
|1.8388
|14000.00
|3517305.35
|6231
|2006.07.19 16:24
|close
|3116
|100.00
|1.8388
|1.8330
|1.8395
|7000.00
|3524305.35
|6232
|2006.07.19 16:24
|close
|3115
|100.00
|1.8388
|1.8334
|1.8399
|3000.00
|3527305.35
|6233
|2006.07.19 16:24
|close
|3114
|100.00
|1.8388
|1.8338
|1.8403
|-1000.00
|3526305.35
|6234
|2006.07.19 16:24
|close
|3113
|100.00
|1.8388
|1.8342
|1.8407
|-5000.00
|3521305.35
|6235
|2006.07.19 16:24
|buy
|3118
|100.00
|1.8392
|1.8341
|1.8406
|6236
|2006.07.19 16:25
|buy
|3119
|100.00
|1.8385
|1.8334
|1.8399
|6237
|2006.07.19 16:27
|buy
|3120
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8395
|6238
|2006.07.19 16:42
|t/p
|3120
|100.00
|1.8395
|1.8330
|1.8395
|14000.00
|3535305.35
|6239
|2006.07.19 16:42
|close
|3119
|100.00
|1.8395
|1.8334
|1.8399
|10000.00
|3545305.35
|6240
|2006.07.19 16:42
|close
|3118
|100.00
|1.8395
|1.8341
|1.8406
|3000.00
|3548305.35
|6241
|2006.07.19 16:42
|buy
|3121
|100.00
|1.8399
|1.8348
|1.8413
|6242
|2006.07.19 16:58
|t/p
|3121
|100.00
|1.8413
|1.8348
|1.8413
|14000.00
|3562305.35
|6243
|2006.07.19 16:58
|buy
|3122
|100.00
|1.8418
|1.8367
|1.8432
|6244
|2006.07.19 17:30
|t/p
|3122
|100.00
|1.8432
|1.8367
|1.8432
|14000.00
|3576305.35
|6245
|2006.07.19 17:30
|buy
|3123
|100.00
|1.8436
|1.8385
|1.8450
|6246
|2006.07.19 17:31
|buy
|3124
|100.00
|1.8432
|1.8381
|1.8446
|6247
|2006.07.19 17:34
|buy
|3125
|100.00
|1.8427
|1.8376
|1.8441
|6248
|2006.07.19 18:01
|t/p
|3125
|100.00
|1.8441
|1.8376
|1.8441
|14000.00
|3590305.35
|6249
|2006.07.19 18:01
|close
|3124
|100.00
|1.8441
|1.8381
|1.8446
|9000.00
|3599305.35
|6250
|2006.07.19 18:01
|close
|3123
|100.00
|1.8441
|1.8385
|1.8450
|5000.00
|3604305.35
|6251
|2006.07.19 18:01
|buy
|3126
|100.00
|1.8445
|1.8394
|1.8459
|6252
|2006.07.19 18:01
|buy
|3127
|100.00
|1.8437
|1.8386
|1.8451
|6253
|2006.07.19 18:09
|buy
|3128
|100.00
|1.8433
|1.8382
|1.8447
|6254
|2006.07.19 19:41
|buy
|3129
|100.00
|1.8429
|1.8378
|1.8443
|6255
|2006.07.19 20:32
|buy
|3130
|100.00
|1.8425
|1.8374
|1.8439
|6256
|2006.07.20 01:17
|t/p
|3130
|100.00
|1.8439
|1.8374
|1.8439
|12950.00
|3617255.35
|6257
|2006.07.20 01:17
|close
|3129
|100.00
|1.8439
|1.8378
|1.8443
|8950.00
|3626205.35
|6258
|2006.07.20 01:17
|close
|3128
|100.00
|1.8439
|1.8382
|1.8447
|4950.00
|3631155.35
|6259
|2006.07.20 01:17
|close
|3127
|100.00
|1.8439
|1.8386
|1.8451
|950.00
|3632105.35
|6260
|2006.07.20 01:17
|close
|3126
|100.00
|1.8439
|1.8394
|1.8459
|-7050.00
|3625055.35
|6261
|2006.07.20 12:00
|buy
|3131
|100.00
|1.8515
|1.8464
|1.8529
|6262
|2006.07.20 12:01
|buy
|3132
|100.00
|1.8511
|1.8460
|1.8525
|6263
|2006.07.20 12:11
|buy
|3133
|100.00
|1.8507
|1.8456
|1.8521
|6264
|2006.07.20 12:30
|buy
|3134
|100.00
|1.8503
|1.8452
|1.8517
|6265
|2006.07.20 12:30
|buy
|3135
|100.00
|1.8499
|1.8448
|1.8513
|6266
|2006.07.20 14:12
|t/p
|3135
|100.00
|1.8513
|1.8448
|1.8513
|14000.00
|3639055.35
|6267
|2006.07.20 14:12
|close
|3134
|100.00
|1.8513
|1.8452
|1.8517
|10000.00
|3649055.35
|6268
|2006.07.20 14:12
|close
|3133
|100.00
|1.8513
|1.8456
|1.8521
|6000.00
|3655055.35
|6269
|2006.07.20 14:12
|close
|3132
|100.00
|1.8513
|1.8460
|1.8525
|2000.00
|3657055.35
|6270
|2006.07.20 14:12
|close
|3131
|100.00
|1.8513
|1.8464
|1.8529
|-2000.00
|3655055.35
|6271
|2006.07.20 14:30
|buy
|3136
|100.00
|1.8512
|1.8461
|1.8526
|6272
|2006.07.20 14:36
|buy
|3137
|100.00
|1.8508
|1.8457
|1.8522
|6273
|2006.07.20 14:37
|buy
|3138
|100.00
|1.8502
|1.8451
|1.8516
|6274
|2006.07.20 14:37
|buy
|3139
|100.00
|1.8497
|1.8446
|1.8511
|6275
|2006.07.20 14:38
|buy
|3140
|100.00
|1.8493
|1.8442
|1.8507
|6276
|2006.07.20 14:59
|t/p
|3140
|100.00
|1.8507
|1.8442
|1.8507
|14000.00
|3669055.35
|6277
|2006.07.20 14:59
|close
|3139
|100.00
|1.8507
|1.8446
|1.8511
|10000.00
|3679055.35
|6278
|2006.07.20 14:59
|close
|3138
|100.00
|1.8507
|1.8451
|1.8516
|5000.00
|3684055.35
|6279
|2006.07.20 14:59
|close
|3137
|100.00
|1.8507
|1.8457
|1.8522
|-1000.00
|3683055.35
|6280
|2006.07.20 14:59
|close
|3136
|100.00
|1.8507
|1.8461
|1.8526
|-5000.00
|3678055.35
|6281
|2006.07.20 14:59
|buy
|3141
|100.00
|1.8511
|1.8460
|1.8525
|6282
|2006.07.20 14:59
|buy
|3142
|100.00
|1.8504
|1.8453
|1.8518
|6283
|2006.07.20 15:21
|buy
|3143
|100.00
|1.8500
|1.8449
|1.8514
|6284
|2006.07.20 15:28
|buy
|3144
|100.00
|1.8496
|1.8445
|1.8510
|6285
|2006.07.20 15:29
|buy
|3145
|100.00
|1.8491
|1.8440
|1.8505
|6286
|2006.07.20 16:00
|t/p
|3145
|100.00
|1.8505
|1.8440
|1.8505
|14000.00
|3692055.35
|6287
|2006.07.20 16:00
|close
|3144
|100.00
|1.8506
|1.8445
|1.8510
|10000.00
|3702055.35
|6288
|2006.07.20 16:00
|close
|3143
|100.00
|1.8506
|1.8449
|1.8514
|6000.00
|3708055.35
|6289
|2006.07.20 16:00
|close
|3142
|100.00
|1.8506
|1.8453
|1.8518
|2000.00
|3710055.35
|6290
|2006.07.20 16:00
|close
|3141
|100.00
|1.8506
|1.8460
|1.8525
|-5000.00
|3705055.35
|6291
|2006.07.21 07:45
|buy
|3146
|100.00
|1.8555
|1.8504
|1.8569
|6292
|2006.07.21 07:46
|buy
|3147
|100.00
|1.8551
|1.8500
|1.8565
|6293
|2006.07.21 07:46
|buy
|3148
|100.00
|1.8547
|1.8496
|1.8561
|6294
|2006.07.21 07:47
|buy
|3149
|100.00
|1.8543
|1.8492
|1.8557
|6295
|2006.07.21 07:52
|buy
|3150
|100.00
|1.8540
|1.8489
|1.8554
|6296
|2006.07.21 08:30
|t/p
|3150
|100.00
|1.8554
|1.8489
|1.8554
|14000.00
|3719055.35
|6297
|2006.07.21 08:30
|close
|3149
|100.00
|1.8554
|1.8492
|1.8557
|11000.00
|3730055.35
|6298
|2006.07.21 08:30
|close
|3148
|100.00
|1.8554
|1.8496
|1.8561
|7000.00
|3737055.35
|6299
|2006.07.21 08:30
|close
|3147
|100.00
|1.8554
|1.8500
|1.8565
|3000.00
|3740055.35
|6300
|2006.07.21 08:30
|close
|3146
|100.00
|1.8554
|1.8504
|1.8569
|-1000.00
|3739055.35
|6301
|2006.07.21 08:30
|buy
|3151
|100.00
|1.8558
|1.8507
|1.8572
|6302
|2006.07.21 08:30
|buy
|3152
|100.00
|1.8548
|1.8497
|1.8562
|6303
|2006.07.21 08:30
|buy
|3153
|100.00
|1.8543
|1.8492
|1.8557
|6304
|2006.07.21 08:31
|buy
|3154
|100.00
|1.8537
|1.8486
|1.8551
|6305
|2006.07.21 08:33
|t/p
|3154
|100.00
|1.8551
|1.8486
|1.8551
|14000.00
|3753055.35
|6306
|2006.07.21 08:33
|close
|3153
|100.00
|1.8551
|1.8492
|1.8557
|8000.00
|3761055.35
|6307
|2006.07.21 08:33
|close
|3152
|100.00
|1.8551
|1.8497
|1.8562
|3000.00
|3764055.35
|6308
|2006.07.21 08:33
|close
|3151
|100.00
|1.8551
|1.8507
|1.8572
|-7000.00
|3757055.35
|6309
|2006.07.21 08:33
|buy
|3155
|100.00
|1.8555
|1.8504
|1.8569
|6310
|2006.07.21 08:33
|buy
|3156
|100.00
|1.8551
|1.8500
|1.8565
|6311
|2006.07.21 08:33
|buy
|3157
|100.00
|1.8547
|1.8496
|1.8561
|6312
|2006.07.21 08:43
|buy
|3158
|100.00
|1.8541
|1.8490
|1.8555
|6313
|2006.07.21 08:43
|buy
|3159
|100.00
|1.8536
|1.8485
|1.8550
|6314
|2006.07.21 09:56
|t/p
|3159
|100.00
|1.8550
|1.8485
|1.8550
|14000.00
|3771055.35
|6315
|2006.07.21 09:56
|close
|3158
|100.00
|1.8551
|1.8490
|1.8555
|10000.00
|3781055.35
|6316
|2006.07.21 09:56
|close
|3157
|100.00
|1.8551
|1.8496
|1.8561
|4000.00
|3785055.35
|6317
|2006.07.21 09:56
|close
|3156
|100.00
|1.8551
|1.8500
|1.8565
|0.00
|3785055.35
|6318
|2006.07.21 09:56
|close
|3155
|100.00
|1.8551
|1.8504
|1.8569
|-4000.00
|3781055.35
|6319
|2006.07.21 09:56
|buy
|3160
|100.00
|1.8555
|1.8504
|1.8569
|6320
|2006.07.21 09:58
|buy
|3161
|100.00
|1.8551
|1.8500
|1.8565
|6321
|2006.07.21 09:59
|buy
|3162
|100.00
|1.8546
|1.8495
|1.8560
|6322
|2006.07.21 10:04
|buy
|3163
|100.00
|1.8542
|1.8491
|1.8556
|6323
|2006.07.21 10:22
|t/p
|3161
|100.00
|1.8565
|1.8500
|1.8565
|14000.00
|3795055.35
|6324
|2006.07.21 10:22
|t/p
|3162
|100.00
|1.8560
|1.8495
|1.8560
|14000.00
|3809055.35
|6325
|2006.07.21 10:22
|t/p
|3163
|100.00
|1.8556
|1.8491
|1.8556
|14000.00
|3823055.35
|6326
|2006.07.21 10:22
|close
|3160
|100.00
|1.8565
|1.8504
|1.8569
|10000.00
|3833055.35
|6327
|2006.07.21 10:45
|buy
|3164
|100.00
|1.8571
|1.8520
|1.8585
|6328
|2006.07.21 10:48
|buy
|3165
|100.00
|1.8567
|1.8516
|1.8581
|6329
|2006.07.21 11:00
|t/p
|3165
|100.00
|1.8581
|1.8516
|1.8581
|14000.00
|3847055.35
|6330
|2006.07.21 11:00
|close
|3164
|100.00
|1.8581
|1.8520
|1.8585
|10000.00
|3857055.35
|6331
|2006.07.21 11:00
|buy
|3166
|100.00
|1.8585
|1.8534
|1.8599
|6332
|2006.07.21 11:00
|buy
|3167
|100.00
|1.8581
|1.8530
|1.8595
|6333
|2006.07.21 11:00
|buy
|3168
|100.00
|1.8576
|1.8525
|1.8590
|6334
|2006.07.21 11:00
|buy
|3169
|100.00
|1.8572
|1.8521
|1.8586
|6335
|2006.07.21 11:22
|t/p
|3169
|100.00
|1.8586
|1.8521
|1.8586
|14000.00
|3871055.35
|6336
|2006.07.21 11:22
|close
|3168
|100.00
|1.8586
|1.8525
|1.8590
|10000.00
|3881055.35
|6337
|2006.07.21 11:22
|close
|3167
|100.00
|1.8586
|1.8530
|1.8595
|5000.00
|3886055.35
|6338
|2006.07.21 11:22
|close
|3166
|100.00
|1.8586
|1.8534
|1.8599
|1000.00
|3887055.35
|6339
|2006.07.21 11:22
|buy
|3170
|100.00
|1.8590
|1.8539
|1.8604
|6340
|2006.07.21 11:23
|buy
|3171
|100.00
|1.8585
|1.8534
|1.8599
|6341
|2006.07.21 11:24
|buy
|3172
|100.00
|1.8582
|1.8531
|1.8596
|6342
|2006.07.21 11:36
|buy
|3173
|100.00
|1.8578
|1.8527
|1.8592
|6343
|2006.07.21 11:38
|buy
|3174
|100.00
|1.8573
|1.8522
|1.8587
|6344
|2006.07.21 13:06
|t/p
|3174
|100.00
|1.8587
|1.8522
|1.8587
|14000.00
|3901055.35
|6345
|2006.07.21 13:06
|close
|3173
|100.00
|1.8589
|1.8527
|1.8592
|11000.00
|3912055.35
|6346
|2006.07.21 13:06
|close
|3172
|100.00
|1.8589
|1.8531
|1.8596
|7000.00
|3919055.35
|6347
|2006.07.21 13:06
|close
|3171
|100.00
|1.8589
|1.8534
|1.8599
|4000.00
|3923055.35
|6348
|2006.07.21 13:06
|close
|3170
|100.00
|1.8589
|1.8539
|1.8604
|-1000.00
|3922055.35
|6349
|2006.07.21 13:06
|buy
|3175
|100.00
|1.8593
|1.8542
|1.8607
|6350
|2006.07.21 13:06
|buy
|3176
|100.00
|1.8588
|1.8537
|1.8602
|6351
|2006.07.21 13:31
|buy
|3177
|100.00
|1.8584
|1.8533
|1.8598
|6352
|2006.07.21 13:35
|buy
|3178
|100.00
|1.8581
|1.8530
|1.8595
|6353
|2006.07.21 13:38
|buy
|3179
|100.00
|1.8577
|1.8526
|1.8591
|6354
|2006.07.21 14:11
|t/p
|3179
|100.00
|1.8591
|1.8526
|1.8591
|14000.00
|3936055.35
|6355
|2006.07.21 14:11
|close
|3178
|100.00
|1.8591
|1.8530
|1.8595
|10000.00
|3946055.35
|6356
|2006.07.21 14:11
|close
|3177
|100.00
|1.8591
|1.8533
|1.8598
|7000.00
|3953055.35
|6357
|2006.07.21 14:11
|close
|3176
|100.00
|1.8591
|1.8537
|1.8602
|3000.00
|3956055.35
|6358
|2006.07.21 14:11
|close
|3175
|100.00
|1.8591
|1.8542
|1.8607
|-2000.00
|3954055.35
|6359
|2006.07.21 14:11
|buy
|3180
|100.00
|1.8595
|1.8544
|1.8609
|6360
|2006.07.21 14:12
|buy
|3181
|100.00
|1.8585
|1.8534
|1.8599
|6361
|2006.07.21 14:13
|buy
|3182
|100.00
|1.8582
|1.8531
|1.8596
|6362
|2006.07.21 14:53
|t/p
|3182
|100.00
|1.8596
|1.8531
|1.8596
|14000.00
|3968055.35
|6363
|2006.07.21 14:53
|close
|3181
|100.00
|1.8596
|1.8534
|1.8599
|11000.00
|3979055.35
|6364
|2006.07.21 14:53
|close
|3180
|100.00
|1.8596
|1.8544
|1.8609
|1000.00
|3980055.35
|6365
|2006.07.24 06:00
|sell
|3183
|0.10
|1.8528
|1.8579
|1.8514
|6366
|2006.07.24 07:16
|t/p
|3183
|0.10
|1.8514
|1.8579
|1.8514
|14.00
|3980069.35
|6367
|2006.07.24 07:16
|sell
|3184
|0.10
|1.8510
|1.8561
|1.8496
|6368
|2006.07.24 07:16
|sell
|3185
|0.20
|1.8514
|1.8565
|1.8500
|6369
|2006.07.24 07:23
|t/p
|3185
|0.20
|1.8500
|1.8565
|1.8500
|28.00
|3980097.35
|6370
|2006.07.24 07:23
|close
|3184
|0.10
|1.8500
|1.8561
|1.8496
|10.00
|3980107.35
|6371
|2006.07.24 07:23
|sell
|3186
|0.10
|1.8496
|1.8547
|1.8482
|6372
|2006.07.24 08:10
|sell
|3187
|0.20
|1.8499
|1.8550
|1.8485
|6373
|2006.07.24 08:11
|sell
|3188
|0.40
|1.8503
|1.8554
|1.8489
|6374
|2006.07.24 08:32
|sell
|3189
|0.80
|1.8507
|1.8558
|1.8493
|6375
|2006.07.24 08:34
|sell
|3190
|1.60
|1.8511
|1.8562
|1.8497
|6376
|2006.07.24 12:17
|s/l
|3186
|0.10
|1.8547
|1.8547
|1.8482
|-51.00
|3980056.35
|6377
|2006.07.24 12:17
|close
|3190
|1.60
|1.8547
|1.8562
|1.8497
|-576.00
|3979480.35
|6378
|2006.07.24 12:17
|close
|3189
|0.80
|1.8547
|1.8558
|1.8493
|-320.00
|3979160.35
|6379
|2006.07.24 12:17
|close
|3188
|0.40
|1.8547
|1.8554
|1.8489
|-176.00
|3978984.35
|6380
|2006.07.24 12:17
|close
|3187
|0.20
|1.8547
|1.8550
|1.8485
|-96.00
|3978888.35
|6381
|2006.07.25 15:30
|sell
|3191
|0.10
|1.8416
|1.8467
|1.8402
|6382
|2006.07.25 16:02
|t/p
|3191
|0.10
|1.8402
|1.8467
|1.8402
|14.00
|3978902.35
|6383
|2006.07.25 16:02
|sell
|3192
|0.10
|1.8396
|1.8447
|1.8382
|6384
|2006.07.25 16:02
|sell
|3193
|0.20
|1.8399
|1.8450
|1.8385
|6385
|2006.07.25 16:02
|sell
|3194
|0.40
|1.8403
|1.8454
|1.8389
|6386
|2006.07.25 16:19
|t/p
|3194
|0.40
|1.8389
|1.8454
|1.8389
|56.00
|3978958.35
|6387
|2006.07.25 16:19
|close
|3193
|0.20
|1.8389
|1.8450
|1.8385
|20.00
|3978978.35
|6388
|2006.07.25 16:19
|close
|3192
|0.10
|1.8389
|1.8447
|1.8382
|7.00
|3978985.35
|6389
|2006.07.25 16:19
|sell
|3195
|0.10
|1.8385
|1.8436
|1.8371
|6390
|2006.07.25 16:20
|sell
|3196
|0.20
|1.8389
|1.8440
|1.8375
|6391
|2006.07.25 16:21
|sell
|3197
|0.40
|1.8393
|1.8444
|1.8379
|6392
|2006.07.25 16:23
|sell
|3198
|0.80
|1.8397
|1.8448
|1.8383
|6393
|2006.07.25 16:24
|sell
|3199
|1.60
|1.8401
|1.8452
|1.8387
|6394
|2006.07.26 12:56
|s/l
|3195
|0.10
|1.8436
|1.8436
|1.8371
|-51.22
|3978934.14
|6395
|2006.07.26 12:56
|close
|3199
|1.60
|1.8437
|1.8452
|1.8387
|-579.44
|3978354.70
|6396
|2006.07.26 12:56
|close
|3198
|0.80
|1.8437
|1.8448
|1.8383
|-321.72
|3978032.98
|6397
|2006.07.26 12:56
|close
|3197
|0.40
|1.8437
|1.8444
|1.8379
|-176.86
|3977856.12
|6398
|2006.07.26 12:56
|close
|3196
|0.20
|1.8437
|1.8440
|1.8375
|-96.43
|3977759.69
|6399
|2006.07.26 15:00
|buy
|3200
|100.00
|1.8472
|1.8421
|1.8486
|6400
|2006.07.26 15:02
|buy
|3201
|100.00
|1.8468
|1.8417
|1.8482
|6401
|2006.07.26 15:25
|buy
|3202
|100.00
|1.8464
|1.8413
|1.8478
|6402
|2006.07.26 15:29
|buy
|3203
|100.00
|1.8461
|1.8410
|1.8475
|6403
|2006.07.26 16:01
|t/p
|3203
|100.00
|1.8475
|1.8410
|1.8475
|14000.00
|3991759.69
|6404
|2006.07.26 16:01
|close
|3202
|100.00
|1.8475
|1.8413
|1.8478
|11000.00
|4002759.69
|6405
|2006.07.26 16:01
|close
|3201
|100.00
|1.8475
|1.8417
|1.8482
|7000.00
|4009759.69
|6406
|2006.07.26 16:01
|close
|3200
|100.00
|1.8475
|1.8421
|1.8486
|3000.00
|4012759.69
|6407
|2006.07.26 16:15
|buy
|3204
|100.00
|1.8479
|1.8428
|1.8493
|6408
|2006.07.26 16:17
|buy
|3205
|100.00
|1.8475
|1.8424
|1.8489
|6409
|2006.07.26 16:32
|t/p
|3205
|100.00
|1.8489
|1.8424
|1.8489
|14000.00
|4026759.69
|6410
|2006.07.26 16:32
|close
|3204
|100.00
|1.8489
|1.8428
|1.8493
|10000.00
|4036759.69
|6411
|2006.07.26 16:32
|buy
|3206
|100.00
|1.8493
|1.8442
|1.8507
|6412
|2006.07.26 16:34
|buy
|3207
|100.00
|1.8489
|1.8438
|1.8503
|6413
|2006.07.26 16:35
|buy
|3208
|100.00
|1.8485
|1.8434
|1.8499
|6414
|2006.07.26 16:51
|t/p
|3208
|100.00
|1.8499
|1.8434
|1.8499
|14000.00
|4050759.69
|6415
|2006.07.26 16:51
|close
|3207
|100.00
|1.8499
|1.8438
|1.8503
|10000.00
|4060759.69
|6416
|2006.07.26 16:51
|close
|3206
|100.00
|1.8499
|1.8442
|1.8507
|6000.00
|4066759.69
|6417
|2006.07.26 16:51
|buy
|3209
|100.00
|1.8503
|1.8452
|1.8517
|6418
|2006.07.26 16:52
|buy
|3210
|100.00
|1.8500
|1.8449
|1.8514
|6419
|2006.07.26 17:31
|buy
|3211
|100.00
|1.8496
|1.8445
|1.8510
|6420
|2006.07.26 18:00
|t/p
|3211
|100.00
|1.8510
|1.8445
|1.8510
|14000.00
|4080759.69
|6421
|2006.07.26 18:00
|close
|3210
|100.00
|1.8510
|1.8449
|1.8514
|10000.00
|4090759.69
|6422
|2006.07.26 18:00
|close
|3209
|100.00
|1.8510
|1.8452
|1.8517
|7000.00
|4097759.69
|6423
|2006.07.26 18:00
|buy
|3212
|100.00
|1.8514
|1.8463
|1.8528
|6424
|2006.07.26 18:00
|buy
|3213
|100.00
|1.8509
|1.8458
|1.8523
|6425
|2006.07.26 18:20
|t/p
|3213
|100.00
|1.8523
|1.8458
|1.8523
|14000.00
|4111759.69
|6426
|2006.07.26 18:20
|close
|3212
|100.00
|1.8524
|1.8463
|1.8528
|10000.00
|4121759.69
|6427
|2006.07.26 18:20
|buy
|3214
|100.00
|1.8528
|1.8477
|1.8542
|6428
|2006.07.26 18:25
|t/p
|3214
|100.00
|1.8542
|1.8477
|1.8542
|14000.00
|4135759.69
|6429
|2006.07.26 18:25
|buy
|3215
|100.00
|1.8546
|1.8495
|1.8560
|6430
|2006.07.26 18:28
|buy
|3216
|100.00
|1.8541
|1.8490
|1.8555
|6431
|2006.07.26 18:29
|buy
|3217
|100.00
|1.8535
|1.8484
|1.8549
|6432
|2006.07.26 19:03
|buy
|3218
|100.00
|1.8531
|1.8480
|1.8545
|6433
|2006.07.26 19:03
|buy
|3219
|100.00
|1.8526
|1.8475
|1.8540
|6434
|2006.07.26 19:54
|t/p
|3219
|100.00
|1.8540
|1.8475
|1.8540
|14000.00
|4149759.69
|6435
|2006.07.26 19:54
|close
|3218
|100.00
|1.8541
|1.8480
|1.8545
|10000.00
|4159759.69
|6436
|2006.07.26 19:54
|close
|3217
|100.00
|1.8541
|1.8484
|1.8549
|6000.00
|4165759.69
|6437
|2006.07.26 19:54
|close
|3216
|100.00
|1.8541
|1.8490
|1.8555
|0.00
|4165759.69
|6438
|2006.07.26 19:54
|close
|3215
|100.00
|1.8541
|1.8495
|1.8560
|-5000.00
|4160759.69
|6439
|2006.07.26 19:54
|buy
|3220
|100.00
|1.8545
|1.8494
|1.8559
|6440
|2006.07.26 19:54
|buy
|3221
|100.00
|1.8539
|1.8488
|1.8553
|6441
|2006.07.27 02:59
|buy
|3222
|100.00
|1.8535
|1.8484
|1.8549
|6442
|2006.07.27 03:01
|buy
|3223
|100.00
|1.8531
|1.8480
|1.8545
|6443
|2006.07.27 04:22
|t/p
|3223
|100.00
|1.8545
|1.8480
|1.8545
|14000.00
|4174759.69
|6444
|2006.07.27 04:22
|close
|3222
|100.00
|1.8545
|1.8484
|1.8549
|10000.00
|4184759.69
|6445
|2006.07.27 04:22
|close
|3221
|100.00
|1.8545
|1.8488
|1.8553
|4950.00
|4189709.69
|6446
|2006.07.27 04:22
|close
|3220
|100.00
|1.8545
|1.8494
|1.8559
|-1050.00
|4188659.69
|6447
|2006.07.27 08:45
|buy
|3224
|100.00
|1.8602
|1.8551
|1.8616
|6448
|2006.07.27 08:58
|buy
|3225
|100.00
|1.8598
|1.8547
|1.8612
|6449
|2006.07.27 09:04
|buy
|3226
|100.00
|1.8594
|1.8543
|1.8608
|6450
|2006.07.27 09:15
|t/p
|3226
|100.00
|1.8608
|1.8543
|1.8608
|14000.00
|4202659.69
|6451
|2006.07.27 09:15
|close
|3225
|100.00
|1.8610
|1.8547
|1.8612
|12000.00
|4214659.69
|6452
|2006.07.27 09:15
|close
|3224
|100.00
|1.8610
|1.8551
|1.8616
|8000.00
|4222659.69
|6453
|2006.07.27 09:15
|buy
|3227
|100.00
|1.8614
|1.8563
|1.8628
|6454
|2006.07.27 09:15
|buy
|3228
|100.00
|1.8610
|1.8559
|1.8624
|6455
|2006.07.27 09:47
|buy
|3229
|100.00
|1.8606
|1.8555
|1.8620
|6456
|2006.07.27 10:24
|t/p
|3229
|100.00
|1.8620
|1.8555
|1.8620
|14000.00
|4236659.69
|6457
|2006.07.27 10:24
|close
|3228
|100.00
|1.8620
|1.8559
|1.8624
|10000.00
|4246659.69
|6458
|2006.07.27 10:24
|close
|3227
|100.00
|1.8620
|1.8563
|1.8628
|6000.00
|4252659.69
|6459
|2006.07.27 10:24
|buy
|3230
|100.00
|1.8624
|1.8573
|1.8638
|6460
|2006.07.27 12:00
|buy
|3231
|100.00
|1.8621
|1.8570
|1.8635
|6461
|2006.07.27 12:08
|buy
|3232
|100.00
|1.8617
|1.8566
|1.8631
|6462
|2006.07.27 12:08
|buy
|3233
|100.00
|1.8613
|1.8562
|1.8627
|6463
|2006.07.27 12:29
|buy
|3234
|100.00
|1.8608
|1.8557
|1.8622
|6464
|2006.07.27 13:03
|t/p
|3234
|100.00
|1.8622
|1.8557
|1.8622
|14000.00
|4266659.69
|6465
|2006.07.27 13:03
|close
|3233
|100.00
|1.8622
|1.8562
|1.8627
|9000.00
|4275659.69
|6466
|2006.07.27 13:03
|close
|3232
|100.00
|1.8622
|1.8566
|1.8631
|5000.00
|4280659.69
|6467
|2006.07.27 13:03
|close
|3231
|100.00
|1.8622
|1.8570
|1.8635
|1000.00
|4281659.69
|6468
|2006.07.27 13:03
|close
|3230
|100.00
|1.8622
|1.8573
|1.8638
|-2000.00
|4279659.69
|6469
|2006.07.27 13:30
|buy
|3235
|100.00
|1.8673
|1.8622
|1.8687
|6470
|2006.07.27 13:31
|buy
|3236
|100.00
|1.8668
|1.8617
|1.8682
|6471
|2006.07.27 13:44
|buy
|3237
|100.00
|1.8664
|1.8613
|1.8678
|6472
|2006.07.27 13:45
|buy
|3238
|100.00
|1.8661
|1.8610
|1.8675
|6473
|2006.07.27 13:54
|buy
|3239
|100.00
|1.8657
|1.8606
|1.8671
|6474
|2006.07.27 15:23
|s/l
|3235
|100.00
|1.8622
|1.8622
|1.8687
|-51000.00
|4228659.69
|6475
|2006.07.27 15:23
|close
|3239
|100.00
|1.8621
|1.8606
|1.8671
|-36000.00
|4192659.69
|6476
|2006.07.27 15:23
|close
|3238
|100.00
|1.8621
|1.8610
|1.8675
|-40000.00
|4152659.69
|6477
|2006.07.27 15:23
|close
|3237
|100.00
|1.8621
|1.8613
|1.8678
|-43000.00
|4109659.69
|6478
|2006.07.27 15:23
|close
|3236
|100.00
|1.8621
|1.8617
|1.8682
|-47000.00
|4062659.69
|6479
|2006.07.27 18:45
|sell
|3240
|0.10
|1.8566
|1.8617
|1.8552
|6480
|2006.07.27 18:59
|sell
|3241
|0.20
|1.8570
|1.8621
|1.8556
|6481
|2006.07.27 19:03
|sell
|3242
|0.40
|1.8574
|1.8625
|1.8560
|6482
|2006.07.27 19:30
|sell
|3243
|0.80
|1.8578
|1.8629
|1.8564
|6483
|2006.07.27 19:31
|sell
|3244
|1.60
|1.8581
|1.8632
|1.8567
|6484
|2006.07.27 23:33
|t/p
|3244
|1.60
|1.8567
|1.8632
|1.8567
|224.00
|4062883.69
|6485
|2006.07.27 23:33
|close
|3243
|0.80
|1.8567
|1.8629
|1.8564
|88.00
|4062971.69
|6486
|2006.07.27 23:33
|close
|3242
|0.40
|1.8567
|1.8625
|1.8560
|28.00
|4062999.69
|6487
|2006.07.27 23:33
|close
|3241
|0.20
|1.8567
|1.8621
|1.8556
|6.00
|4063005.69
|6488
|2006.07.27 23:33
|close
|3240
|0.10
|1.8567
|1.8617
|1.8552
|-1.00
|4063004.69
|6489
|2006.07.27 23:33
|sell
|3245
|0.10
|1.8563
|1.8614
|1.8549
|6490
|2006.07.28 00:02
|sell
|3246
|0.20
|1.8567
|1.8618
|1.8553
|6491
|2006.07.28 01:18
|t/p
|3246
|0.20
|1.8553
|1.8618
|1.8553
|28.00
|4063032.69
|6492
|2006.07.28 01:18
|close
|3245
|0.10
|1.8550
|1.8614
|1.8549
|12.79
|4063045.47
|6493
|2006.07.28 13:15
|buy
|3247
|100.00
|1.8661
|1.8610
|1.8675
|6494
|2006.07.28 13:17
|buy
|3248
|100.00
|1.8657
|1.8606
|1.8671
|6495
|2006.07.28 13:20
|buy
|3249
|100.00
|1.8651
|1.8600
|1.8665
|6496
|2006.07.28 13:23
|buy
|3250
|100.00
|1.8645
|1.8594
|1.8659
|6497
|2006.07.28 13:24
|buy
|3251
|100.00
|1.8640
|1.8589
|1.8654
|6498
|2006.07.28 13:47
|t/p
|3251
|100.00
|1.8654
|1.8589
|1.8654
|14000.00
|4077045.47
|6499
|2006.07.28 13:47
|close
|3250
|100.00
|1.8655
|1.8594
|1.8659
|10000.00
|4087045.47
|6500
|2006.07.28 13:47
|close
|3249
|100.00
|1.8655
|1.8600
|1.8665
|4000.00
|4091045.47
|6501
|2006.07.28 13:47
|close
|3248
|100.00
|1.8655
|1.8606
|1.8671
|-2000.00
|4089045.47
|6502
|2006.07.28 13:47
|close
|3247
|100.00
|1.8655
|1.8610
|1.8675
|-6000.00
|4083045.47
|6503
|2006.07.28 13:47
|buy
|3252
|100.00
|1.8659
|1.8608
|1.8673
|6504
|2006.07.28 13:47
|buy
|3253
|100.00
|1.8655
|1.8604
|1.8669
|6505
|2006.07.28 13:48
|buy
|3254
|100.00
|1.8648
|1.8597
|1.8662
|6506
|2006.07.28 13:57
|buy
|3255
|100.00
|1.8642
|1.8591
|1.8656
|6507
|2006.07.28 14:15
|t/p
|3255
|100.00
|1.8656
|1.8591
|1.8656
|14000.00
|4097045.47
|6508
|2006.07.28 14:15
|close
|3254
|100.00
|1.8656
|1.8597
|1.8662
|8000.00
|4105045.47
|6509
|2006.07.28 14:15
|close
|3253
|100.00
|1.8656
|1.8604
|1.8669
|1000.00
|4106045.47
|6510
|2006.07.28 14:15
|close
|3252
|100.00
|1.8656
|1.8608
|1.8673
|-3000.00
|4103045.47
|6511
|2006.07.28 14:45
|buy
|3256
|100.00
|1.8653
|1.8602
|1.8667
|6512
|2006.07.28 15:09
|buy
|3257
|100.00
|1.8649
|1.8598
|1.8663
|6513
|2006.07.28 15:43
|buy
|3258
|100.00
|1.8645
|1.8594
|1.8659
|6514
|2006.07.28 15:47
|buy
|3259
|100.00
|1.8642
|1.8591
|1.8656
|6515
|2006.07.28 15:54
|buy
|3260
|100.00
|1.8638
|1.8587
|1.8652
|6516
|2006.07.28 17:42
|t/p
|3260
|100.00
|1.8652
|1.8587
|1.8652
|14000.00
|4117045.47
|6517
|2006.07.28 17:42
|close
|3259
|100.00
|1.8653
|1.8591
|1.8656
|11000.00
|4128045.47
|6518
|2006.07.28 17:42
|close
|3258
|100.00
|1.8653
|1.8594
|1.8659
|8000.00
|4136045.47
|6519
|2006.07.28 17:42
|close
|3257
|100.00
|1.8653
|1.8598
|1.8663
|4000.00
|4140045.47
|6520
|2006.07.28 17:42
|close
|3256
|100.00
|1.8653
|1.8602
|1.8667
|0.00
|4140045.47
|6521
|2006.07.28 18:00
|buy
|3261
|100.00
|1.8651
|1.8600
|1.8665
|6522
|2006.07.28 18:09
|buy
|3262
|100.00
|1.8647
|1.8596
|1.8661
|6523
|2006.07.28 18:48
|buy
|3263
|100.00
|1.8643
|1.8592
|1.8657
|6524
|2006.07.28 19:05
|buy
|3264
|100.00
|1.8638
|1.8587
|1.8652
|6525
|2006.07.28 19:50
|buy
|3265
|100.00
|1.8634
|1.8583
|1.8648
|6526
|2006.07.31 03:27
|t/p
|3265
|100.00
|1.8648
|1.8583
|1.8648
|13650.00
|4153695.47
|6527
|2006.07.31 03:27
|close
|3264
|100.00
|1.8648
|1.8587
|1.8652
|9650.00
|4163345.47
|6528
|2006.07.31 03:27
|close
|3263
|100.00
|1.8648
|1.8592
|1.8657
|4650.00
|4167995.47
|6529
|2006.07.31 03:27
|close
|3262
|100.00
|1.8648
|1.8596
|1.8661
|650.00
|4168645.47
|6530
|2006.07.31 03:27
|close
|3261
|100.00
|1.8648
|1.8600
|1.8665
|-3350.00
|4165295.47
|6531
|2006.08.01 16:30
|buy
|3266
|100.00
|1.8739
|1.8688
|1.8753
|6532
|2006.08.01 16:57
|t/p
|3266
|100.00
|1.8753
|1.8688
|1.8753
|14000.00
|4179295.47
|6533
|2006.08.01 16:57
|buy
|3267
|100.00
|1.8759
|1.8708
|1.8773
|6534
|2006.08.01 16:58
|buy
|3268
|100.00
|1.8754
|1.8703
|1.8768
|6535
|2006.08.01 17:33
|buy
|3269
|100.00
|1.8750
|1.8699
|1.8764
|6536
|2006.08.01 20:45
|t/p
|3269
|100.00
|1.8764
|1.8699
|1.8764
|14000.00
|4193295.47
|6537
|2006.08.01 20:45
|close
|3268
|100.00
|1.8764
|1.8703
|1.8768
|10000.00
|4203295.47
|6538
|2006.08.01 20:45
|close
|3267
|100.00
|1.8764
|1.8708
|1.8773
|5000.00
|4208295.47
|6539
|2006.08.01 20:45
|buy
|3270
|100.00
|1.8768
|1.8717
|1.8782
|6540
|2006.08.01 21:08
|buy
|3271
|100.00
|1.8764
|1.8713
|1.8778
|6541
|2006.08.01 22:15
|buy
|3272
|100.00
|1.8760
|1.8709
|1.8774
|6542
|2006.08.02 00:30
|t/p
|3272
|100.00
|1.8774
|1.8709
|1.8774
|13650.00
|4221945.47
|6543
|2006.08.02 00:30
|close
|3271
|100.00
|1.8774
|1.8713
|1.8778
|9650.00
|4231595.47
|6544
|2006.08.02 00:30
|close
|3270
|100.00
|1.8774
|1.8717
|1.8782
|5650.00
|4237245.47
|6545
|2006.08.03 10:15
|sell
|3273
|0.10
|1.8708
|1.8759
|1.8694
|6546
|2006.08.03 10:24
|sell
|3274
|0.20
|1.8712
|1.8763
|1.8698
|6547
|2006.08.03 10:28
|sell
|3275
|0.40
|1.8719
|1.8770
|1.8705
|6548
|2006.08.03 10:28
|sell
|3276
|0.80
|1.8722
|1.8773
|1.8708
|6549
|2006.08.03 10:50
|sell
|3277
|1.60
|1.8726
|1.8777
|1.8712
|6550
|2006.08.03 11:00
|s/l
|3273
|0.10
|1.8759
|1.8759
|1.8694
|-51.00
|4237194.47
|6551
|2006.08.03 11:00
|s/l
|3274
|0.20
|1.8763
|1.8763
|1.8698
|-102.00
|4237092.47
|6552
|2006.08.03 11:00
|s/l
|3275
|0.40
|1.8770
|1.8770
|1.8705
|-204.00
|4236888.47
|6553
|2006.08.03 11:00
|s/l
|3276
|0.80
|1.8773
|1.8773
|1.8708
|-408.00
|4236480.47
|6554
|2006.08.03 11:00
|close
|3277
|1.60
|1.8777
|1.8777
|1.8712
|-816.00
|4235664.47
|6555
|2006.08.03 11:30
|buy
|3278
|100.00
|1.8851
|1.8800
|1.8865
|6556
|2006.08.03 11:46
|buy
|3279
|100.00
|1.8847
|1.8796
|1.8861
|6557
|2006.08.03 11:47
|buy
|3280
|100.00
|1.8843
|1.8792
|1.8857
|6558
|2006.08.03 12:02
|t/p
|3279
|100.00
|1.8861
|1.8796
|1.8861
|14000.00
|4249664.47
|6559
|2006.08.03 12:02
|t/p
|3280
|100.00
|1.8857
|1.8792
|1.8857
|14000.00
|4263664.47
|6560
|2006.08.03 12:02
|close
|3278
|100.00
|1.8864
|1.8800
|1.8865
|13000.00
|4276664.47
|6561
|2006.08.03 12:02
|buy
|3281
|100.00
|1.8868
|1.8817
|1.8882
|6562
|2006.08.03 12:02
|buy
|3282
|100.00
|1.8864
|1.8813
|1.8878
|6563
|2006.08.03 12:02
|buy
|3283
|100.00
|1.8857
|1.8806
|1.8871
|6564
|2006.08.03 12:14
|buy
|3284
|100.00
|1.8852
|1.8801
|1.8866
|6565
|2006.08.03 12:26
|t/p
|3284
|100.00
|1.8866
|1.8801
|1.8866
|14000.00
|4290664.47
|6566
|2006.08.03 12:26
|close
|3283
|100.00
|1.8866
|1.8806
|1.8871
|9000.00
|4299664.47
|6567
|2006.08.03 12:26
|close
|3282
|100.00
|1.8866
|1.8813
|1.8878
|2000.00
|4301664.47
|6568
|2006.08.03 12:26
|close
|3281
|100.00
|1.8866
|1.8817
|1.8882
|-2000.00
|4299664.47
|6569
|2006.08.03 12:26
|buy
|3285
|100.00
|1.8870
|1.8819
|1.8884
|6570
|2006.08.03 12:30
|t/p
|3285
|100.00
|1.8884
|1.8819
|1.8884
|14000.00
|4313664.47
|6571
|2006.08.03 12:30
|buy
|3286
|100.00
|1.8889
|1.8838
|1.8903
|6572
|2006.08.03 12:34
|buy
|3287
|100.00
|1.8885
|1.8834
|1.8899
|6573
|2006.08.03 12:37
|t/p
|3287
|100.00
|1.8899
|1.8834
|1.8899
|14000.00
|4327664.47
|6574
|2006.08.03 12:37
|close
|3286
|100.00
|1.8900
|1.8838
|1.8903
|11000.00
|4338664.47
|6575
|2006.08.03 12:37
|buy
|3288
|100.00
|1.8904
|1.8853
|1.8918
|6576
|2006.08.03 12:38
|buy
|3289
|100.00
|1.8897
|1.8846
|1.8911
|6577
|2006.08.03 12:41
|t/p
|3289
|100.00
|1.8911
|1.8846
|1.8911
|14000.00
|4352664.47
|6578
|2006.08.03 12:41
|close
|3288
|100.00
|1.8911
|1.8853
|1.8918
|7000.00
|4359664.47
|6579
|2006.08.03 12:41
|buy
|3290
|100.00
|1.8915
|1.8864
|1.8929
|6580
|2006.08.03 12:42
|buy
|3291
|100.00
|1.8909
|1.8858
|1.8923
|6581
|2006.08.03 12:52
|buy
|3292
|100.00
|1.8905
|1.8854
|1.8919
|6582
|2006.08.03 12:53
|buy
|3293
|100.00
|1.8899
|1.8848
|1.8913
|6583
|2006.08.03 13:05
|t/p
|3293
|100.00
|1.8913
|1.8848
|1.8913
|14000.00
|4373664.47
|6584
|2006.08.03 13:05
|close
|3292
|100.00
|1.8913
|1.8854
|1.8919
|8000.00
|4381664.47
|6585
|2006.08.03 13:05
|close
|3291
|100.00
|1.8913
|1.8858
|1.8923
|4000.00
|4385664.47
|6586
|2006.08.03 13:05
|close
|3290
|100.00
|1.8913
|1.8864
|1.8929
|-2000.00
|4383664.47
|6587
|2006.08.03 13:05
|buy
|3294
|100.00
|1.8917
|1.8866
|1.8931
|6588
|2006.08.03 13:05
|buy
|3295
|100.00
|1.8913
|1.8862
|1.8927
|6589
|2006.08.03 13:05
|buy
|3296
|100.00
|1.8909
|1.8858
|1.8923
|6590
|2006.08.03 13:09
|buy
|3297
|100.00
|1.8905
|1.8854
|1.8919
|6591
|2006.08.03 13:11
|buy
|3298
|100.00
|1.8889
|1.8838
|1.8903
|6592
|2006.08.03 13:14
|t/p
|3298
|100.00
|1.8903
|1.8838
|1.8903
|14000.00
|4397664.47
|6593
|2006.08.03 13:14
|close
|3297
|100.00
|1.8903
|1.8854
|1.8919
|-2000.00
|4395664.47
|6594
|2006.08.03 13:14
|close
|3296
|100.00
|1.8903
|1.8858
|1.8923
|-6000.00
|4389664.47
|6595
|2006.08.03 13:14
|close
|3295
|100.00
|1.8903
|1.8862
|1.8927
|-10000.00
|4379664.47
|6596
|2006.08.03 13:14
|close
|3294
|100.00
|1.8903
|1.8866
|1.8931
|-14000.00
|4365664.47
|6597
|2006.08.03 13:14
|buy
|3299
|100.00
|1.8907
|1.8856
|1.8921
|6598
|2006.08.03 13:14
|buy
|3300
|100.00
|1.8904
|1.8853
|1.8918
|6599
|2006.08.03 13:14
|buy
|3301
|100.00
|1.8900
|1.8849
|1.8914
|6600
|2006.08.03 13:26
|buy
|3302
|100.00
|1.8894
|1.8843
|1.8908
|6601
|2006.08.03 13:27
|buy
|3303
|100.00
|1.8890
|1.8839
|1.8904
|6602
|2006.08.03 14:53
|t/p
|3303
|100.00
|1.8904
|1.8839
|1.8904
|14000.00
|4379664.47
|6603
|2006.08.03 14:53
|close
|3302
|100.00
|1.8904
|1.8843
|1.8908
|10000.00
|4389664.47
|6604
|2006.08.03 14:53
|close
|3301
|100.00
|1.8904
|1.8849
|1.8914
|4000.00
|4393664.47
|6605
|2006.08.03 14:53
|close
|3300
|100.00
|1.8904
|1.8853
|1.8918
|0.00
|4393664.47
|6606
|2006.08.03 14:53
|close
|3299
|100.00
|1.8904
|1.8856
|1.8921
|-3000.00
|4390664.47
|6607
|2006.08.03 14:53
|buy
|3304
|100.00
|1.8908
|1.8857
|1.8922
|6608
|2006.08.03 14:53
|buy
|3305
|100.00
|1.8905
|1.8854
|1.8919
|6609
|2006.08.03 14:53
|buy
|3306
|100.00
|1.8901
|1.8850
|1.8915
|6610
|2006.08.03 14:54
|buy
|3307
|100.00
|1.8894
|1.8843
|1.8908
|6611
|2006.08.03 14:55
|buy
|3308
|100.00
|1.8881
|1.8830
|1.8895
|6612
|2006.08.03 15:13
|s/l
|3304
|100.00
|1.8857
|1.8857
|1.8922
|-51000.00
|4339664.47
|6613
|2006.08.03 15:13
|close
|3308
|100.00
|1.8854
|1.8830
|1.8895
|-27000.00
|4312664.47
|6614
|2006.08.03 15:13
|close
|3307
|100.00
|1.8854
|1.8843
|1.8908
|-40000.00
|4272664.47
|6615
|2006.08.03 15:13
|close
|3306
|100.00
|1.8854
|1.8850
|1.8915
|-47000.00
|4225664.47
|6616
|2006.08.03 15:13
|close
|3305
|100.00
|1.8854
|1.8854
|1.8919
|-51000.00
|4174664.47
|6617
|2006.08.03 15:13
|buy
|3309
|100.00
|1.8858
|1.8807
|1.8872
|6618
|2006.08.03 15:58
|buy
|3310
|100.00
|1.8849
|1.8798
|1.8863
|6619
|2006.08.03 15:59
|buy
|3311
|100.00
|1.8845
|1.8794
|1.8859
|6620
|2006.08.03 16:10
|t/p
|3311
|100.00
|1.8859
|1.8794
|1.8859
|14000.00
|4188664.47
|6621
|2006.08.03 16:10
|close
|3310
|100.00
|1.8860
|1.8798
|1.8863
|11000.00
|4199664.47
|6622
|2006.08.03 16:10
|close
|3309
|100.00
|1.8860
|1.8807
|1.8872
|2000.00
|4201664.47
|6623
|2006.08.03 16:10
|buy
|3312
|100.00
|1.8864
|1.8813
|1.8878
|6624
|2006.08.03 16:11
|buy
|3313
|100.00
|1.8860
|1.8809
|1.8874
|6625
|2006.08.03 16:34
|t/p
|3313
|100.00
|1.8874
|1.8809
|1.8874
|14000.00
|4215664.47
|6626
|2006.08.03 16:34
|close
|3312
|100.00
|1.8876
|1.8813
|1.8878
|12000.00
|4227664.47
|6627
|2006.08.03 16:34
|buy
|3314
|100.00
|1.8880
|1.8829
|1.8894
|6628
|2006.08.03 16:35
|buy
|3315
|100.00
|1.8874
|1.8823
|1.8888
|6629
|2006.08.03 17:34
|buy
|3316
|100.00
|1.8870
|1.8819
|1.8884
|6630
|2006.08.03 17:43
|buy
|3317
|100.00
|1.8866
|1.8815
|1.8880
|6631
|2006.08.03 18:06
|t/p
|3317
|100.00
|1.8880
|1.8815
|1.8880
|14000.00
|4241664.47
|6632
|2006.08.03 18:06
|close
|3316
|100.00
|1.8881
|1.8819
|1.8884
|11000.00
|4252664.47
|6633
|2006.08.03 18:06
|close
|3315
|100.00
|1.8881
|1.8823
|1.8888
|7000.00
|4259664.47
|6634
|2006.08.03 18:06
|close
|3314
|100.00
|1.8881
|1.8829
|1.8894
|1000.00
|4260664.47
|6635
|2006.08.03 18:06
|buy
|3318
|100.00
|1.8885
|1.8834
|1.8899
|6636
|2006.08.03 18:09
|buy
|3319
|100.00
|1.8881
|1.8830
|1.8895
|6637
|2006.08.03 18:46
|t/p
|3319
|100.00
|1.8895
|1.8830
|1.8895
|14000.00
|4274664.47
|6638
|2006.08.03 18:46
|close
|3318
|100.00
|1.8895
|1.8834
|1.8899
|10000.00
|4284664.47
|6639
|2006.08.04 12:00
|buy
|3320
|100.00
|1.8916
|1.8865
|1.8930
|6640
|2006.08.04 12:27
|t/p
|3320
|100.00
|1.8930
|1.8865
|1.8930
|14000.00
|4298664.47
|6641
|2006.08.04 12:27
|buy
|3321
|100.00
|1.8934
|1.8883
|1.8948
|6642
|2006.08.04 12:27
|buy
|3322
|100.00
|1.8930
|1.8879
|1.8944
|6643
|2006.08.04 12:27
|buy
|3323
|100.00
|1.8925
|1.8874
|1.8939
|6644
|2006.08.04 12:29
|t/p
|3323
|100.00
|1.8939
|1.8874
|1.8939
|14000.00
|4312664.47
|6645
|2006.08.04 12:29
|close
|3322
|100.00
|1.8942
|1.8879
|1.8944
|12000.00
|4324664.47
|6646
|2006.08.04 12:29
|close
|3321
|100.00
|1.8942
|1.8883
|1.8948
|8000.00
|4332664.47
|6647
|2006.08.04 12:29
|buy
|3324
|100.00
|1.8946
|1.8895
|1.8960
|6648
|2006.08.04 12:29
|buy
|3325
|100.00
|1.8943
|1.8892
|1.8957
|6649
|2006.08.04 12:29
|buy
|3326
|100.00
|1.8938
|1.8887
|1.8952
|6650
|2006.08.04 12:30
|t/p
|3326
|100.00
|1.8952
|1.8887
|1.8952
|14000.00
|4346664.47
|6651
|2006.08.04 12:30
|close
|3325
|100.00
|1.8952
|1.8892
|1.8957
|9000.00
|4355664.47
|6652
|2006.08.04 12:30
|close
|3324
|100.00
|1.8952
|1.8895
|1.8960
|6000.00
|4361664.47
|6653
|2006.08.04 12:30
|buy
|3327
|100.00
|1.8956
|1.8905
|1.8970
|6654
|2006.08.04 12:30
|buy
|3328
|100.00
|1.8951
|1.8900
|1.8965
|6655
|2006.08.04 12:30
|buy
|3329
|100.00
|1.8947
|1.8896
|1.8961
|6656
|2006.08.04 12:30
|t/p
|3329
|100.00
|1.8961
|1.8896
|1.8961
|14000.00
|4375664.47
|6657
|2006.08.04 12:30
|close
|3328
|100.00
|1.8963
|1.8900
|1.8965
|12000.00
|4387664.47
|6658
|2006.08.04 12:30
|close
|3327
|100.00
|1.8963
|1.8905
|1.8970
|7000.00
|4394664.47
|6659
|2006.08.04 12:30
|buy
|3330
|100.00
|1.8967
|1.8916
|1.8981
|6660
|2006.08.04 12:30
|buy
|3331
|100.00
|1.8961
|1.8910
|1.8975
|6661
|2006.08.04 12:30
|buy
|3332
|100.00
|1.8954
|1.8903
|1.8968
|6662
|2006.08.04 12:30
|buy
|3333
|100.00
|1.8948
|1.8897
|1.8962
|6663
|2006.08.04 12:30
|t/p
|3333
|100.00
|1.8962
|1.8897
|1.8962
|14000.00
|4408664.47
|6664
|2006.08.04 12:30
|close
|3332
|100.00
|1.8964
|1.8903
|1.8968
|10000.00
|4418664.47
|6665
|2006.08.04 12:30
|close
|3331
|100.00
|1.8964
|1.8910
|1.8975
|3000.00
|4421664.47
|6666
|2006.08.04 12:30
|close
|3330
|100.00
|1.8964
|1.8916
|1.8981
|-3000.00
|4418664.47
|6667
|2006.08.04 12:30
|buy
|3334
|100.00
|1.8968
|1.8917
|1.8982
|6668
|2006.08.04 12:30
|t/p
|3334
|100.00
|1.8982
|1.8917
|1.8982
|14000.00
|4432664.47
|6669
|2006.08.04 12:30
|buy
|3335
|100.00
|1.8989
|1.8938
|1.9003
|6670
|2006.08.04 12:31
|buy
|3336
|100.00
|1.8985
|1.8934
|1.8999
|6671
|2006.08.04 12:31
|t/p
|3336
|100.00
|1.8999
|1.8934
|1.8999
|14000.00
|4446664.47
|6672
|2006.08.04 12:31
|close
|3335
|100.00
|1.9000
|1.8938
|1.9003
|11000.00
|4457664.47
|6673
|2006.08.04 12:31
|buy
|3337
|100.00
|1.9004
|1.8953
|1.9018
|6674
|2006.08.04 12:32
|buy
|3338
|100.00
|1.8990
|1.8939
|1.9004
|6675
|2006.08.04 12:32
|t/p
|3338
|100.00
|1.9004
|1.8939
|1.9004
|14000.00
|4471664.47
|6676
|2006.08.04 12:32
|close
|3337
|100.00
|1.9005
|1.8953
|1.9018
|1000.00
|4472664.47
|6677
|2006.08.04 12:32
|buy
|3339
|100.00
|1.9009
|1.8958
|1.9023
|6678
|2006.08.04 12:32
|buy
|3340
|100.00
|1.8990
|1.8939
|1.9004
|6679
|2006.08.04 12:34
|buy
|3341
|100.00
|1.8986
|1.8935
|1.9000
|6680
|2006.08.04 12:36
|t/p
|3341
|100.00
|1.9000
|1.8935
|1.9000
|14000.00
|4486664.47
|6681
|2006.08.04 12:36
|close
|3340
|100.00
|1.9002
|1.8939
|1.9004
|12000.00
|4498664.47
|6682
|2006.08.04 12:36
|close
|3339
|100.00
|1.9002
|1.8958
|1.9023
|-7000.00
|4491664.47
|6683
|2006.08.04 12:36
|buy
|3342
|100.00
|1.9006
|1.8955
|1.9020
|6684
|2006.08.04 12:37
|buy
|3343
|100.00
|1.9001
|1.8950
|1.9015
|6685
|2006.08.04 12:37
|t/p
|3343
|100.00
|1.9015
|1.8950
|1.9015
|14000.00
|4505664.47
|6686
|2006.08.04 12:37
|close
|3342
|100.00
|1.9019
|1.8955
|1.9020
|13000.00
|4518664.47
|6687
|2006.08.04 12:37
|buy
|3344
|100.00
|1.9023
|1.8972
|1.9037
|6688
|2006.08.04 12:37
|buy
|3345
|100.00
|1.9019
|1.8968
|1.9033
|6689
|2006.08.04 12:39
|t/p
|3345
|100.00
|1.9033
|1.8968
|1.9033
|14000.00
|4532664.47
|6690
|2006.08.04 12:39
|close
|3344
|100.00
|1.9033
|1.8972
|1.9037
|10000.00
|4542664.47
|6691
|2006.08.04 12:39
|buy
|3346
|100.00
|1.9037
|1.8986
|1.9051
|6692
|2006.08.04 12:41
|buy
|3347
|100.00
|1.9030
|1.8979
|1.9044
|6693
|2006.08.04 12:46
|t/p
|3347
|100.00
|1.9044
|1.8979
|1.9044
|14000.00
|4556664.47
|6694
|2006.08.04 12:46
|close
|3346
|100.00
|1.9044
|1.8986
|1.9051
|7000.00
|4563664.47
|6695
|2006.08.04 12:46
|buy
|3348
|100.00
|1.9048
|1.8997
|1.9062
|6696
|2006.08.04 12:46
|buy
|3349
|100.00
|1.9045
|1.8994
|1.9059
|6697
|2006.08.04 12:52
|buy
|3350
|100.00
|1.9039
|1.8988
|1.9053
|6698
|2006.08.04 12:53
|t/p
|3350
|100.00
|1.9053
|1.8988
|1.9053
|14000.00
|4577664.47
|6699
|2006.08.04 12:53
|close
|3349
|100.00
|1.9053
|1.8994
|1.9059
|8000.00
|4585664.47
|6700
|2006.08.04 12:53
|close
|3348
|100.00
|1.9053
|1.8997
|1.9062
|5000.00
|4590664.47
|6701
|2006.08.04 12:53
|buy
|3351
|100.00
|1.9057
|1.9006
|1.9071
|6702
|2006.08.04 12:54
|buy
|3352
|100.00
|1.9050
|1.8999
|1.9064
|6703
|2006.08.04 12:55
|buy
|3353
|100.00
|1.9045
|1.8994
|1.9059
|6704
|2006.08.04 12:56
|t/p
|3353
|100.00
|1.9059
|1.8994
|1.9059
|14000.00
|4604664.47
|6705
|2006.08.04 12:56
|close
|3352
|100.00
|1.9059
|1.8999
|1.9064
|9000.00
|4613664.47
|6706
|2006.08.04 12:56
|close
|3351
|100.00
|1.9059
|1.9006
|1.9071
|2000.00
|4615664.47
|6707
|2006.08.04 12:56
|buy
|3354
|100.00
|1.9063
|1.9012
|1.9077
|6708
|2006.08.04 12:56
|buy
|3355
|100.00
|1.9059
|1.9008
|1.9073
|6709
|2006.08.04 12:58
|t/p
|3355
|100.00
|1.9073
|1.9008
|1.9073
|14000.00
|4629664.47
|6710
|2006.08.04 12:58
|close
|3354
|100.00
|1.9073
|1.9012
|1.9077
|10000.00
|4639664.47
|6711
|2006.08.04 12:58
|buy
|3356
|100.00
|1.9077
|1.9026
|1.9091
|6712
|2006.08.04 12:59
|buy
|3357
|100.00
|1.9073
|1.9022
|1.9087
|6713
|2006.08.04 12:59
|buy
|3358
|100.00
|1.9068
|1.9017
|1.9082
|6714
|2006.08.04 13:02
|buy
|3359
|100.00
|1.9065
|1.9014
|1.9079
|6715
|2006.08.04 13:05
|buy
|3360
|100.00
|1.9061
|1.9010
|1.9075
|6716
|2006.08.04 13:51
|t/p
|3360
|100.00
|1.9075
|1.9010
|1.9075
|14000.00
|4653664.47
|6717
|2006.08.04 13:51
|close
|3359
|100.00
|1.9075
|1.9014
|1.9079
|10000.00
|4663664.47
|6718
|2006.08.04 13:51
|close
|3358
|100.00
|1.9075
|1.9017
|1.9082
|7000.00
|4670664.47
|6719
|2006.08.04 13:51
|close
|3357
|100.00
|1.9075
|1.9022
|1.9087
|2000.00
|4672664.47
|6720
|2006.08.04 13:51
|close
|3356
|100.00
|1.9075
|1.9026
|1.9091
|-2000.00
|4670664.47
|6721
|2006.08.04 13:51
|buy
|3361
|100.00
|1.9079
|1.9028
|1.9093
|6722
|2006.08.04 13:51
|buy
|3362
|100.00
|1.9075
|1.9024
|1.9089
|6723
|2006.08.04 13:56
|t/p
|3362
|100.00
|1.9089
|1.9024
|1.9089
|14000.00
|4684664.47
|6724
|2006.08.04 13:56
|close
|3361
|100.00
|1.9090
|1.9028
|1.9093
|11000.00
|4695664.47
|6725
|2006.08.04 13:56
|buy
|3363
|100.00
|1.9094
|1.9043
|1.9108
|6726
|2006.08.04 14:19
|buy
|3364
|100.00
|1.9089
|1.9038
|1.9103
|6727
|2006.08.04 14:26
|buy
|3365
|100.00
|1.9086
|1.9035
|1.9100
|6728
|2006.08.04 14:53
|t/p
|3365
|100.00
|1.9100
|1.9035
|1.9100
|14000.00
|4709664.47
|6729
|2006.08.04 14:53
|close
|3364
|100.00
|1.9100
|1.9038
|1.9103
|11000.00
|4720664.47
|6730
|2006.08.04 14:53
|close
|3363
|100.00
|1.9100
|1.9043
|1.9108
|6000.00
|4726664.47
|6731
|2006.08.04 14:53
|buy
|3366
|100.00
|1.9104
|1.9053
|1.9118
|6732
|2006.08.04 14:55
|t/p
|3366
|100.00
|1.9118
|1.9053
|1.9118
|14000.00
|4740664.47
|6733
|2006.08.04 14:55
|buy
|3367
|100.00
|1.9125
|1.9074
|1.9139
|6734
|2006.08.04 14:55
|buy
|3368
|100.00
|1.9121
|1.9070
|1.9135
|6735
|2006.08.04 14:59
|buy
|3369
|100.00
|1.9112
|1.9061
|1.9126
|6736
|2006.08.04 14:59
|buy
|3370
|100.00
|1.9108
|1.9057
|1.9122
|6737
|2006.08.04 15:00
|buy
|3371
|100.00
|1.9104
|1.9053
|1.9118
|6738
|2006.08.06 21:44
|s/l
|3367
|100.00
|1.9074
|1.9074
|1.9139
|-51000.00
|4689664.47
|6739
|2006.08.06 21:44
|close
|3371
|100.00
|1.9071
|1.9053
|1.9118
|-33000.00
|4656664.47
|6740
|2006.08.06 21:44
|close
|3370
|100.00
|1.9071
|1.9057
|1.9122
|-37000.00
|4619664.47
|6741
|2006.08.06 21:44
|close
|3369
|100.00
|1.9071
|1.9061
|1.9126
|-41000.00
|4578664.47
|6742
|2006.08.06 21:44
|close
|3368
|100.00
|1.9071
|1.9070
|1.9135
|-50000.00
|4528664.47
|6743
|2006.08.06 21:44
|buy
|3372
|100.00
|1.9075
|1.9024
|1.9089
|6744
|2006.08.06 21:53
|buy
|3373
|100.00
|1.9071
|1.9020
|1.9085
|6745
|2006.08.06 23:45
|t/p
|3373
|100.00
|1.9085
|1.9020
|1.9085
|14000.00
|4542664.47
|6746
|2006.08.06 23:45
|close
|3372
|100.00
|1.9085
|1.9024
|1.9089
|10000.00
|4552664.47
|6747
|2006.08.08 23:15
|sell
|3374
|0.10
|1.8980
|1.9031
|1.8966
|6748
|2006.08.08 23:19
|sell
|3375
|0.20
|1.8983
|1.9034
|1.8969
|6749
|2006.08.08 23:21
|sell
|3376
|0.40
|1.8987
|1.9038
|1.8973
|6750
|2006.08.08 23:26
|sell
|3377
|0.80
|1.8991
|1.9042
|1.8977
|6751
|2006.08.08 23:33
|sell
|3378
|1.60
|1.8995
|1.9046
|1.8981
|6752
|2006.08.09 00:24
|t/p
|3378
|1.60
|1.8981
|1.9046
|1.8981
|220.56
|4552885.03
|6753
|2006.08.09 00:24
|close
|3377
|0.80
|1.8981
|1.9042
|1.8977
|78.28
|4552963.31
|6754
|2006.08.09 00:24
|close
|3376
|0.40
|1.8981
|1.9038
|1.8973
|23.14
|4552986.45
|6755
|2006.08.09 00:24
|close
|3375
|0.20
|1.8981
|1.9034
|1.8969
|3.57
|4552990.02
|6756
|2006.08.09 00:24
|close
|3374
|0.10
|1.8981
|1.9031
|1.8966
|-1.22
|4552988.81
|6757
|2006.08.09 00:24
|sell
|3379
|0.10
|1.8977
|1.9028
|1.8963
|6758
|2006.08.09 00:32
|sell
|3380
|0.20
|1.8982
|1.9033
|1.8968
|6759
|2006.08.09 00:36
|sell
|3381
|0.40
|1.8987
|1.9038
|1.8973
|6760
|2006.08.09 00:41
|sell
|3382
|0.80
|1.8991
|1.9042
|1.8977
|6761
|2006.08.09 00:45
|sell
|3383
|1.60
|1.8995
|1.9046
|1.8981
|6762
|2006.08.09 06:01
|s/l
|3379
|0.10
|1.9028
|1.9028
|1.8963
|-51.00
|4552937.81
|6763
|2006.08.09 06:01
|close
|3383
|1.60
|1.9029
|1.9046
|1.8981
|-544.00
|4552393.81
|6764
|2006.08.09 06:01
|close
|3382
|0.80
|1.9029
|1.9042
|1.8977
|-304.00
|4552089.81
|6765
|2006.08.09 06:01
|close
|3381
|0.40
|1.9029
|1.9038
|1.8973
|-168.00
|4551921.81
|6766
|2006.08.09 06:01
|close
|3380
|0.20
|1.9029
|1.9033
|1.8968
|-94.00
|4551827.81
|6767
|2006.08.09 07:15
|buy
|3384
|100.00
|1.9068
|1.9017
|1.9082
|6768
|2006.08.09 07:23
|buy
|3385
|100.00
|1.9065
|1.9014
|1.9079
|6769
|2006.08.09 07:24
|buy
|3386
|100.00
|1.9060
|1.9009
|1.9074
|6770
|2006.08.09 07:24
|buy
|3387
|100.00
|1.9056
|1.9005
|1.9070
|6771
|2006.08.09 07:28
|t/p
|3387
|100.00
|1.9070
|1.9005
|1.9070
|14000.00
|4565827.81
|6772
|2006.08.09 07:28
|close
|3386
|100.00
|1.9072
|1.9009
|1.9074
|12000.00
|4577827.81
|6773
|2006.08.09 07:28
|close
|3385
|100.00
|1.9072
|1.9014
|1.9079
|7000.00
|4584827.81
|6774
|2006.08.09 07:28
|close
|3384
|100.00
|1.9072
|1.9017
|1.9082
|4000.00
|4588827.81
|6775
|2006.08.09 07:28
|buy
|3388
|100.00
|1.9076
|1.9025
|1.9090
|6776
|2006.08.09 07:28
|buy
|3389
|100.00
|1.9071
|1.9020
|1.9085
|6777
|2006.08.09 07:46
|buy
|3390
|100.00
|1.9067
|1.9016
|1.9081
|6778
|2006.08.09 08:01
|t/p
|3390
|100.00
|1.9081
|1.9016
|1.9081
|14000.00
|4602827.81
|6779
|2006.08.09 08:01
|close
|3389
|100.00
|1.9082
|1.9020
|1.9085
|11000.00
|4613827.81
|6780
|2006.08.09 08:01
|close
|3388
|100.00
|1.9082
|1.9025
|1.9090
|6000.00
|4619827.81
|6781
|2006.08.09 08:01
|buy
|3391
|100.00
|1.9086
|1.9035
|1.9100
|6782
|2006.08.09 08:01
|buy
|3392
|100.00
|1.9080
|1.9029
|1.9094
|6783
|2006.08.09 08:07
|t/p
|3392
|100.00
|1.9094
|1.9029
|1.9094
|14000.00
|4633827.81
|6784
|2006.08.09 08:07
|close
|3391
|100.00
|1.9094
|1.9035
|1.9100
|8000.00
|4641827.81
|6785
|2006.08.09 08:07
|buy
|3393
|100.00
|1.9098
|1.9047
|1.9112
|6786
|2006.08.09 08:08
|buy
|3394
|100.00
|1.9093
|1.9042
|1.9107
|6787
|2006.08.09 08:16
|buy
|3395
|100.00
|1.9089
|1.9038
|1.9103
|6788
|2006.08.09 08:19
|t/p
|3395
|100.00
|1.9103
|1.9038
|1.9103
|14000.00
|4655827.81
|6789
|2006.08.09 08:19
|close
|3394
|100.00
|1.9103
|1.9042
|1.9107
|10000.00
|4665827.81
|6790
|2006.08.09 08:19
|close
|3393
|100.00
|1.9103
|1.9047
|1.9112
|5000.00
|4670827.81
|6791
|2006.08.09 08:19
|buy
|3396
|100.00
|1.9107
|1.9056
|1.9121
|6792
|2006.08.09 08:19
|buy
|3397
|100.00
|1.9104
|1.9053
|1.9118
|6793
|2006.08.09 08:20
|buy
|3398
|100.00
|1.9097
|1.9046
|1.9111
|6794
|2006.08.09 08:23
|buy
|3399
|100.00
|1.9091
|1.9040
|1.9105
|6795
|2006.08.09 08:29
|buy
|3400
|100.00
|1.9087
|1.9036
|1.9101
|6796
|2006.08.09 09:42
|s/l
|3396
|100.00
|1.9056
|1.9056
|1.9121
|-51000.00
|4619827.81
|6797
|2006.08.09 09:42
|close
|3400
|100.00
|1.9056
|1.9036
|1.9101
|-31000.00
|4588827.81
|6798
|2006.08.09 09:42
|close
|3399
|100.00
|1.9056
|1.9040
|1.9105
|-35000.00
|4553827.81
|6799
|2006.08.09 09:42
|close
|3398
|100.00
|1.9056
|1.9046
|1.9111
|-41000.00
|4512827.81
|6800
|2006.08.09 09:42
|close
|3397
|100.00
|1.9056
|1.9053
|1.9118
|-48000.00
|4464827.81
|6801
|2006.08.09 09:42
|buy
|3401
|100.00
|1.9060
|1.9009
|1.9074
|6802
|2006.08.09 09:43
|buy
|3402
|100.00
|1.9056
|1.9005
|1.9070
|6803
|2006.08.09 09:44
|buy
|3403
|100.00
|1.9052
|1.9001
|1.9066
|6804
|2006.08.09 09:58
|t/p
|3403
|100.00
|1.9066
|1.9001
|1.9066
|14000.00
|4478827.81
|6805
|2006.08.09 09:58
|close
|3402
|100.00
|1.9066
|1.9005
|1.9070
|10000.00
|4488827.81
|6806
|2006.08.09 09:58
|close
|3401
|100.00
|1.9066
|1.9009
|1.9074
|6000.00
|4494827.81
|6807
|2006.08.09 09:58
|buy
|3404
|100.00
|1.9070
|1.9019
|1.9084
|6808
|2006.08.09 09:58
|buy
|3405
|100.00
|1.9066
|1.9015
|1.9080
|6809
|2006.08.09 10:00
|buy
|3406
|100.00
|1.9062
|1.9011
|1.9076
|6810
|2006.08.09 10:05
|buy
|3407
|100.00
|1.9056
|1.9005
|1.9070
|6811
|2006.08.09 10:10
|buy
|3408
|100.00
|1.9052
|1.9001
|1.9066
|6812
|2006.08.09 10:32
|t/p
|3408
|100.00
|1.9066
|1.9001
|1.9066
|14000.00
|4508827.81
|6813
|2006.08.09 10:32
|close
|3407
|100.00
|1.9066
|1.9005
|1.9070
|10000.00
|4518827.81
|6814
|2006.08.09 10:32
|close
|3406
|100.00
|1.9066
|1.9011
|1.9076
|4000.00
|4522827.81
|6815
|2006.08.09 10:32
|close
|3405
|100.00
|1.9066
|1.9015
|1.9080
|0.00
|4522827.81
|6816
|2006.08.09 10:32
|close
|3404
|100.00
|1.9066
|1.9019
|1.9084
|-4000.00
|4518827.81
|6817
|2006.08.09 10:32
|buy
|3409
|100.00
|1.9070
|1.9019
|1.9084
|6818
|2006.08.09 10:42
|t/p
|3409
|100.00
|1.9084
|1.9019
|1.9084
|14000.00
|4532827.81
|6819
|2006.08.09 10:42
|buy
|3410
|100.00
|1.9089
|1.9038
|1.9103
|6820
|2006.08.09 10:52
|t/p
|3410
|100.00
|1.9103
|1.9038
|1.9103
|14000.00
|4546827.81
|6821
|2006.08.09 10:52
|buy
|3411
|100.00
|1.9107
|1.9056
|1.9121
|6822
|2006.08.09 10:54
|buy
|3412
|100.00
|1.9104
|1.9053
|1.9118
|6823
|2006.08.09 10:58
|buy
|3413
|100.00
|1.9100
|1.9049
|1.9114
|6824
|2006.08.09 10:59
|buy
|3414
|100.00
|1.9096
|1.9045
|1.9110
|6825
|2006.08.09 11:01
|buy
|3415
|100.00
|1.9089
|1.9038
|1.9103
|6826
|2006.08.09 14:15
|t/p
|3415
|100.00
|1.9103
|1.9038
|1.9103
|14000.00
|4560827.81
|6827
|2006.08.09 14:15
|close
|3414
|100.00
|1.9103
|1.9045
|1.9110
|7000.00
|4567827.81
|6828
|2006.08.09 14:15
|close
|3413
|100.00
|1.9103
|1.9049
|1.9114
|3000.00
|4570827.81
|6829
|2006.08.09 14:15
|close
|3412
|100.00
|1.9103
|1.9053
|1.9118
|-1000.00
|4569827.81
|6830
|2006.08.09 14:15
|close
|3411
|100.00
|1.9103
|1.9056
|1.9121
|-4000.00
|4565827.81
|6831
|2006.08.10 14:00
|sell
|3416
|0.10
|1.9006
|1.9057
|1.8992
|6832
|2006.08.10 14:02
|t/p
|3416
|0.10
|1.8992
|1.9057
|1.8992
|14.00
|4565841.81
|6833
|2006.08.10 14:02
|sell
|3417
|0.10
|1.8988
|1.9039
|1.8974
|6834
|2006.08.10 14:02
|sell
|3418
|0.20
|1.8994
|1.9045
|1.8980
|6835
|2006.08.10 14:15
|t/p
|3418
|0.20
|1.8980
|1.9045
|1.8980
|28.00
|4565869.81
|6836
|2006.08.10 14:15
|close
|3417
|0.10
|1.8980
|1.9039
|1.8974
|8.00
|4565877.81
|6837
|2006.08.10 14:15
|sell
|3419
|0.10
|1.8976
|1.9027
|1.8962
|6838
|2006.08.10 14:24
|t/p
|3419
|0.10
|1.8962
|1.9027
|1.8962
|14.00
|4565891.81
|6839
|2006.08.10 14:24
|sell
|3420
|0.10
|1.8957
|1.9008
|1.8943
|6840
|2006.08.10 14:24
|sell
|3421
|0.20
|1.8964
|1.9015
|1.8950
|6841
|2006.08.10 14:24
|t/p
|3421
|0.20
|1.8950
|1.9015
|1.8950
|28.00
|4565919.81
|6842
|2006.08.10 14:24
|close
|3420
|0.10
|1.8947
|1.9008
|1.8943
|10.00
|4565929.81
|6843
|2006.08.10 14:24
|sell
|3422
|0.10
|1.8943
|1.8994
|1.8929
|6844
|2006.08.10 14:35
|t/p
|3422
|0.10
|1.8929
|1.8994
|1.8929
|14.00
|4565943.81
|6845
|2006.08.10 14:35
|sell
|3423
|0.10
|1.8922
|1.8973
|1.8908
|6846
|2006.08.10 14:50
|t/p
|3423
|0.10
|1.8908
|1.8973
|1.8908
|14.00
|4565957.81
|6847
|2006.08.10 14:50
|sell
|3424
|0.10
|1.8903
|1.8954
|1.8889
|6848
|2006.08.10 14:53
|sell
|3425
|0.20
|1.8907
|1.8958
|1.8893
|6849
|2006.08.10 14:53
|sell
|3426
|0.40
|1.8913
|1.8964
|1.8899
|6850
|2006.08.10 14:54
|sell
|3427
|0.80
|1.8918
|1.8969
|1.8904
|6851
|2006.08.10 15:14
|t/p
|3427
|0.80
|1.8904
|1.8969
|1.8904
|112.00
|4566069.81
|6852
|2006.08.10 15:14
|close
|3426
|0.40
|1.8904
|1.8964
|1.8899
|36.00
|4566105.81
|6853
|2006.08.10 15:14
|close
|3425
|0.20
|1.8904
|1.8958
|1.8893
|6.00
|4566111.81
|6854
|2006.08.10 15:14
|close
|3424
|0.10
|1.8904
|1.8954
|1.8889
|-1.00
|4566110.81
|6855
|2006.08.10 15:14
|sell
|3428
|0.10
|1.8900
|1.8951
|1.8886
|6856
|2006.08.10 15:17
|t/p
|3428
|0.10
|1.8886
|1.8951
|1.8886
|14.00
|4566124.81
|6857
|2006.08.10 15:17
|sell
|3429
|0.10
|1.8878
|1.8929
|1.8864
|6858
|2006.08.10 15:17
|sell
|3430
|0.20
|1.8882
|1.8933
|1.8868
|6859
|2006.08.10 15:24
|sell
|3431
|0.40
|1.8887
|1.8938
|1.8873
|6860
|2006.08.10 15:25
|sell
|3432
|0.80
|1.8895
|1.8946
|1.8881
|6861
|2006.08.10 15:26
|sell
|3433
|1.60
|1.8899
|1.8950
|1.8885
|6862
|2006.08.10 15:41
|t/p
|3433
|1.60
|1.8885
|1.8950
|1.8885
|224.00
|4566348.81
|6863
|2006.08.10 15:41
|close
|3432
|0.80
|1.8885
|1.8946
|1.8881
|80.00
|4566428.81
|6864
|2006.08.10 15:41
|close
|3431
|0.40
|1.8885
|1.8938
|1.8873
|8.00
|4566436.81
|6865
|2006.08.10 15:41
|close
|3430
|0.20
|1.8885
|1.8933
|1.8868
|-6.00
|4566430.81
|6866
|2006.08.10 15:41
|close
|3429
|0.10
|1.8885
|1.8929
|1.8864
|-7.00
|4566423.81
|6867
|2006.08.10 15:41
|sell
|3434
|0.10
|1.8881
|1.8932
|1.8867
|6868
|2006.08.10 15:41
|sell
|3435
|0.20
|1.8884
|1.8935
|1.8870
|6869
|2006.08.10 15:44
|sell
|3436
|0.40
|1.8888
|1.8939
|1.8874
|6870
|2006.08.10 15:47
|sell
|3437
|0.80
|1.8892
|1.8943
|1.8878
|6871
|2006.08.10 15:50
|sell
|3438
|1.60
|1.8896
|1.8947
|1.8882
|6872
|2006.08.10 18:46
|s/l
|3434
|0.10
|1.8932
|1.8932
|1.8867
|-51.00
|4566372.81
|6873
|2006.08.10 18:46
|close
|3438
|1.60
|1.8933
|1.8947
|1.8882
|-592.00
|4565780.81
|6874
|2006.08.10 18:46
|close
|3437
|0.80
|1.8933
|1.8943
|1.8878
|-328.00
|4565452.81
|6875
|2006.08.10 18:46
|close
|3436
|0.40
|1.8933
|1.8939
|1.8874
|-180.00
|4565272.81
|6876
|2006.08.10 18:46
|close
|3435
|0.20
|1.8933
|1.8935
|1.8870
|-98.00
|4565174.81
|6877
|2006.08.10 18:46
|sell
|3439
|0.10
|1.8929
|1.8980
|1.8915
|6878
|2006.08.10 18:49
|sell
|3440
|0.20
|1.8933
|1.8984
|1.8919
|6879
|2006.08.10 18:54
|sell
|3441
|0.40
|1.8937
|1.8988
|1.8923
|6880
|2006.08.10 19:14
|sell
|3442
|0.80
|1.8941
|1.8992
|1.8927
|6881
|2006.08.10 19:15
|sell
|3443
|1.60
|1.8944
|1.8995
|1.8930
|6882
|2006.08.11 02:04
|t/p
|3443
|1.60
|1.8930
|1.8995
|1.8930
|220.56
|4565395.37
|6883
|2006.08.11 02:04
|close
|3442
|0.80
|1.8930
|1.8992
|1.8927
|86.28
|4565481.65
|6884
|2006.08.11 02:04
|close
|3441
|0.40
|1.8930
|1.8988
|1.8923
|27.14
|4565508.79
|6885
|2006.08.11 02:04
|close
|3440
|0.20
|1.8930
|1.8984
|1.8919
|5.57
|4565514.36
|6886
|2006.08.11 02:04
|close
|3439
|0.10
|1.8930
|1.8980
|1.8915
|-1.22
|4565513.14
|6887
|2006.08.11 18:00
|sell
|3444
|0.10
|1.8901
|1.8952
|1.8887
|6888
|2006.08.11 18:39
|sell
|3445
|0.20
|1.8905
|1.8956
|1.8891
|6889
|2006.08.13 21:30
|sell
|3446
|0.40
|1.8911
|1.8962
|1.8897
|6890
|2006.08.13 21:55
|t/p
|3446
|0.40
|1.8897
|1.8962
|1.8897
|56.00
|4565569.14
|6891
|2006.08.13 21:55
|close
|3445
|0.20
|1.8897
|1.8956
|1.8891
|16.00
|4565585.14
|6892
|2006.08.13 21:55
|close
|3444
|0.10
|1.8897
|1.8952
|1.8887
|4.00
|4565589.14
|6893
|2006.08.14 09:00
|sell
|3447
|0.10
|1.8872
|1.8923
|1.8858
|6894
|2006.08.14 09:01
|sell
|3448
|0.20
|1.8876
|1.8927
|1.8862
|6895
|2006.08.14 09:09
|sell
|3449
|0.40
|1.8883
|1.8934
|1.8869
|6896
|2006.08.14 09:10
|sell
|3450
|0.80
|1.8887
|1.8938
|1.8873
|6897
|2006.08.14 09:11
|sell
|3451
|1.60
|1.8891
|1.8942
|1.8877
|6898
|2006.08.14 09:42
|t/p
|3451
|1.60
|1.8877
|1.8942
|1.8877
|224.00
|4565813.14
|6899
|2006.08.14 09:42
|close
|3450
|0.80
|1.8877
|1.8938
|1.8873
|80.00
|4565893.14
|6900
|2006.08.14 09:42
|close
|3449
|0.40
|1.8877
|1.8934
|1.8869
|24.00
|4565917.14
|6901
|2006.08.14 09:42
|close
|3448
|0.20
|1.8877
|1.8927
|1.8862
|-2.00
|4565915.14
|6902
|2006.08.14 09:42
|close
|3447
|0.10
|1.8877
|1.8923
|1.8858
|-5.00
|4565910.14
|6903
|2006.08.14 09:42
|sell
|3452
|0.10
|1.8873
|1.8924
|1.8859
|6904
|2006.08.14 09:49
|sell
|3453
|0.20
|1.8877
|1.8928
|1.8863
|6905
|2006.08.14 10:09
|sell
|3454
|0.40
|1.8881
|1.8932
|1.8867
|6906
|2006.08.14 10:10
|sell
|3455
|0.80
|1.8884
|1.8935
|1.8870
|6907
|2006.08.14 10:10
|sell
|3456
|1.60
|1.8889
|1.8940
|1.8875
|6908
|2006.08.14 10:27
|t/p
|3456
|1.60
|1.8875
|1.8940
|1.8875
|224.00
|4566134.14
|6909
|2006.08.14 10:27
|close
|3455
|0.80
|1.8875
|1.8935
|1.8870
|72.00
|4566206.14
|6910
|2006.08.14 10:27
|close
|3454
|0.40
|1.8875
|1.8932
|1.8867
|24.00
|4566230.14
|6911
|2006.08.14 10:27
|close
|3453
|0.20
|1.8875
|1.8928
|1.8863
|4.00
|4566234.14
|6912
|2006.08.14 10:27
|close
|3452
|0.10
|1.8875
|1.8924
|1.8859
|-2.00
|4566232.14
|6913
|2006.08.14 10:27
|sell
|3457
|0.10
|1.8871
|1.8922
|1.8857
|6914
|2006.08.14 10:44
|sell
|3458
|0.20
|1.8875
|1.8926
|1.8861
|6915
|2006.08.14 10:56
|sell
|3459
|0.40
|1.8879
|1.8930
|1.8865
|6916
|2006.08.14 10:59
|sell
|3460
|0.80
|1.8883
|1.8934
|1.8869
|6917
|2006.08.14 11:06
|t/p
|3460
|0.80
|1.8869
|1.8934
|1.8869
|112.00
|4566344.14
|6918
|2006.08.14 11:06
|close
|3459
|0.40
|1.8868
|1.8930
|1.8865
|44.00
|4566388.14
|6919
|2006.08.14 11:06
|close
|3458
|0.20
|1.8868
|1.8926
|1.8861
|14.00
|4566402.14
|6920
|2006.08.14 11:06
|close
|3457
|0.10
|1.8868
|1.8922
|1.8857
|3.00
|4566405.14
|6921
|2006.08.14 11:06
|sell
|3461
|0.10
|1.8864
|1.8915
|1.8850
|6922
|2006.08.14 11:06
|sell
|3462
|0.20
|1.8868
|1.8919
|1.8854
|6923
|2006.08.14 12:06
|t/p
|3462
|0.20
|1.8854
|1.8919
|1.8854
|28.00
|4566433.14
|6924
|2006.08.14 12:06
|close
|3461
|0.10
|1.8854
|1.8915
|1.8850
|10.00
|4566443.14
|6925
|2006.08.14 12:06
|sell
|3463
|0.10
|1.8850
|1.8901
|1.8836
|6926
|2006.08.14 12:07
|sell
|3464
|0.20
|1.8855
|1.8906
|1.8841
|6927
|2006.08.14 12:13
|sell
|3465
|0.40
|1.8861
|1.8912
|1.8847
|6928
|2006.08.14 12:20
|t/p
|3465
|0.40
|1.8847
|1.8912
|1.8847
|56.00
|4566499.14
|6929
|2006.08.14 12:20
|close
|3464
|0.20
|1.8846
|1.8906
|1.8841
|18.00
|4566517.14
|6930
|2006.08.14 12:20
|close
|3463
|0.10
|1.8846
|1.8901
|1.8836
|4.00
|4566521.14
|6931
|2006.08.14 12:20
|sell
|3466
|0.10
|1.8842
|1.8893
|1.8828
|6932
|2006.08.14 12:21
|sell
|3467
|0.20
|1.8846
|1.8897
|1.8832
|6933
|2006.08.14 12:25
|sell
|3468
|0.40
|1.8851
|1.8902
|1.8837
|6934
|2006.08.14 12:30
|sell
|3469
|0.80
|1.8857
|1.8908
|1.8843
|6935
|2006.08.14 12:33
|sell
|3470
|1.60
|1.8866
|1.8917
|1.8852
|6936
|2006.08.14 13:04
|s/l
|3466
|0.10
|1.8893
|1.8893
|1.8828
|-51.00
|4566470.14
|6937
|2006.08.14 13:04
|close
|3470
|1.60
|1.8894
|1.8917
|1.8852
|-448.00
|4566022.14
|6938
|2006.08.14 13:04
|close
|3469
|0.80
|1.8894
|1.8908
|1.8843
|-296.00
|4565726.14
|6939
|2006.08.14 13:04
|close
|3468
|0.40
|1.8894
|1.8902
|1.8837
|-172.00
|4565554.14
|6940
|2006.08.14 13:04
|close
|3467
|0.20
|1.8894
|1.8897
|1.8832
|-96.00
|4565458.14
|6941
|2006.08.14 13:04
|sell
|3471
|0.10
|1.8890
|1.8941
|1.8876
|6942
|2006.08.14 13:29
|sell
|3472
|0.20
|1.8894
|1.8945
|1.8880
|6943
|2006.08.14 13:32
|sell
|3473
|0.40
|1.8902
|1.8953
|1.8888
|6944
|2006.08.14 13:32
|sell
|3474
|0.80
|1.8906
|1.8957
|1.8892
|6945
|2006.08.14 13:36
|sell
|3475
|1.60
|1.8910
|1.8961
|1.8896
|6946
|2006.08.14 16:04
|t/p
|3475
|1.60
|1.8896
|1.8961
|1.8896
|224.00
|4565682.14
|6947
|2006.08.14 16:04
|close
|3474
|0.80
|1.8894
|1.8957
|1.8892
|96.00
|4565778.14
|6948
|2006.08.14 16:04
|close
|3473
|0.40
|1.8894
|1.8953
|1.8888
|32.00
|4565810.14
|6949
|2006.08.14 16:04
|close
|3472
|0.20
|1.8894
|1.8945
|1.8880
|0.00
|4565810.14
|6950
|2006.08.14 16:04
|close
|3471
|0.10
|1.8894
|1.8941
|1.8876
|-4.00
|4565806.14
|6951
|2006.08.15 13:45
|buy
|3476
|100.00
|1.8971
|1.8920
|1.8985
|6952
|2006.08.15 14:02
|buy
|3477
|100.00
|1.8963
|1.8912
|1.8977
|6953
|2006.08.15 14:22
|buy
|3478
|100.00
|1.8959
|1.8908
|1.8973
|6954
|2006.08.15 15:43
|buy
|3479
|100.00
|1.8955
|1.8904
|1.8969
|6955
|2006.08.15 15:46
|buy
|3480
|100.00
|1.8951
|1.8900
|1.8965
|6956
|2006.08.16 06:48
|s/l
|3476
|100.00
|1.8920
|1.8920
|1.8985
|-51350.00
|4514456.14
|6957
|2006.08.16 06:48
|close
|3480
|100.00
|1.8920
|1.8900
|1.8965
|-31350.00
|4483106.14
|6958
|2006.08.16 06:48
|close
|3479
|100.00
|1.8920
|1.8904
|1.8969
|-35350.00
|4447756.14
|6959
|2006.08.16 06:48
|close
|3478
|100.00
|1.8920
|1.8908
|1.8973
|-39350.00
|4408406.14
|6960
|2006.08.16 06:48
|close
|3477
|100.00
|1.8920
|1.8912
|1.8977
|-43350.00
|4365056.14
|6961
|2006.08.16 13:45
|buy
|3481
|100.00
|1.9020
|1.8969
|1.9034
|6962
|2006.08.16 13:55
|buy
|3482
|100.00
|1.9016
|1.8965
|1.9030
|6963
|2006.08.16 13:59
|buy
|3483
|100.00
|1.9012
|1.8961
|1.9026
|6964
|2006.08.16 14:07
|buy
|3484
|100.00
|1.9008
|1.8957
|1.9022
|6965
|2006.08.16 14:12
|buy
|3485
|100.00
|1.9005
|1.8954
|1.9019
|6966
|2006.08.16 17:44
|s/l
|3481
|100.00
|1.8969
|1.8969
|1.9034
|-51000.00
|4314056.14
|6967
|2006.08.16 17:44
|close
|3485
|100.00
|1.8968
|1.8954
|1.9019
|-37000.00
|4277056.14
|6968
|2006.08.16 17:44
|close
|3484
|100.00
|1.8968
|1.8957
|1.9022
|-40000.00
|4237056.14
|6969
|2006.08.16 17:44
|close
|3483
|100.00
|1.8968
|1.8961
|1.9026
|-44000.00
|4193056.14
|6970
|2006.08.16 17:44
|close
|3482
|100.00
|1.8968
|1.8965
|1.9030
|-48000.00
|4145056.14
|6971
|2006.08.16 17:44
|buy
|3486
|100.00
|1.8972
|1.8921
|1.8986
|6972
|2006.08.16 17:46
|buy
|3487
|100.00
|1.8968
|1.8917
|1.8982
|6973
|2006.08.16 17:47
|buy
|3488
|100.00
|1.8965
|1.8914
|1.8979
|6974
|2006.08.16 18:51
|buy
|3489
|100.00
|1.8961
|1.8910
|1.8975
|6975
|2006.08.16 19:01
|buy
|3490
|100.00
|1.8957
|1.8906
|1.8971
|6976
|2006.08.17 00:15
|t/p
|3490
|100.00
|1.8971
|1.8906
|1.8971
|12950.00
|4158006.14
|6977
|2006.08.17 00:15
|close
|3489
|100.00
|1.8971
|1.8910
|1.8975
|8950.00
|4166956.14
|6978
|2006.08.17 00:15
|close
|3488
|100.00
|1.8971
|1.8914
|1.8979
|4950.00
|4171906.14
|6979
|2006.08.17 00:15
|close
|3487
|100.00
|1.8971
|1.8917
|1.8982
|1950.00
|4173856.14
|6980
|2006.08.17 00:15
|close
|3486
|100.00
|1.8971
|1.8921
|1.8986
|-2050.00
|4171806.14
|6981
|2006.08.17 15:15
|sell
|3491
|0.10
|1.8936
|1.8987
|1.8922
|6982
|2006.08.17 15:29
|sell
|3492
|0.20
|1.8940
|1.8991
|1.8926
|6983
|2006.08.17 15:30
|sell
|3493
|0.40
|1.8943
|1.8994
|1.8929
|6984
|2006.08.17 16:00
|t/p
|3493
|0.40
|1.8929
|1.8994
|1.8929
|56.00
|4171862.14
|6985
|2006.08.17 16:00
|close
|3492
|0.20
|1.8928
|1.8991
|1.8926
|24.00
|4171886.14
|6986
|2006.08.17 16:00
|close
|3491
|0.10
|1.8928
|1.8987
|1.8922
|8.00
|4171894.14
|6987
|2006.08.17 17:15
|sell
|3494
|0.10
|1.8894
|1.8945
|1.8880
|6988
|2006.08.17 17:20
|t/p
|3494
|0.10
|1.8880
|1.8945
|1.8880
|14.00
|4171908.14
|6989
|2006.08.17 17:20
|sell
|3495
|0.10
|1.8876
|1.8927
|1.8862
|6990
|2006.08.17 17:25
|sell
|3496
|0.20
|1.8880
|1.8931
|1.8866
|6991
|2006.08.17 17:37
|t/p
|3496
|0.20
|1.8866
|1.8931
|1.8866
|28.00
|4171936.14
|6992
|2006.08.17 17:37
|close
|3495
|0.10
|1.8865
|1.8927
|1.8862
|11.00
|4171947.14
|6993
|2006.08.17 17:37
|sell
|3497
|0.10
|1.8861
|1.8912
|1.8847
|6994
|2006.08.17 17:37
|sell
|3498
|0.20
|1.8865
|1.8916
|1.8851
|6995
|2006.08.17 17:41
|sell
|3499
|0.40
|1.8869
|1.8920
|1.8855
|6996
|2006.08.17 17:58
|t/p
|3499
|0.40
|1.8855
|1.8920
|1.8855
|56.00
|4172003.14
|6997
|2006.08.17 17:58
|close
|3498
|0.20
|1.8854
|1.8916
|1.8851
|22.00
|4172025.14
|6998
|2006.08.17 17:58
|close
|3497
|0.10
|1.8854
|1.8912
|1.8847
|7.00
|4172032.14
|6999
|2006.08.17 17:58
|sell
|3500
|0.10
|1.8850
|1.8901
|1.8836
|7000
|2006.08.17 17:58
|t/p
|3500
|0.10
|1.8836
|1.8901
|1.8836
|14.00
|4172046.14
|7001
|2006.08.17 17:58
|sell
|3501
|0.10
|1.8829
|1.8880
|1.8815
|7002
|2006.08.17 17:58
|sell
|3502
|0.20
|1.8834
|1.8885
|1.8820
|7003
|2006.08.17 18:05
|sell
|3503
|0.40
|1.8843
|1.8894
|1.8829
|7004
|2006.08.17 18:13
|t/p
|3503
|0.40
|1.8829
|1.8894
|1.8829
|56.00
|4172102.14
|7005
|2006.08.17 18:13
|close
|3502
|0.20
|1.8828
|1.8885
|1.8820
|12.00
|4172114.14
|7006
|2006.08.17 18:13
|close
|3501
|0.10
|1.8828
|1.8880
|1.8815
|1.00
|4172115.14
|7007
|2006.08.17 18:13
|sell
|3504
|0.10
|1.8824
|1.8875
|1.8810
|7008
|2006.08.17 18:20
|sell
|3505
|0.20
|1.8829
|1.8880
|1.8815
|7009
|2006.08.17 18:41
|sell
|3506
|0.40
|1.8833
|1.8884
|1.8819
|7010
|2006.08.17 18:53
|sell
|3507
|0.80
|1.8837
|1.8888
|1.8823
|7011
|2006.08.17 19:02
|sell
|3508
|1.60
|1.8841
|1.8892
|1.8827
|7012
|2006.08.18 11:17
|t/p
|3508
|1.60
|1.8827
|1.8892
|1.8827
|220.56
|4172335.70
|7013
|2006.08.18 11:17
|close
|3507
|0.80
|1.8826
|1.8888
|1.8823
|86.28
|4172421.98
|7014
|2006.08.18 11:17
|close
|3506
|0.40
|1.8826
|1.8884
|1.8819
|27.14
|4172449.12
|7015
|2006.08.18 11:17
|close
|3505
|0.20
|1.8826
|1.8880
|1.8815
|5.57
|4172454.69
|7016
|2006.08.18 11:17
|close
|3504
|0.10
|1.8826
|1.8875
|1.8810
|-2.21
|4172452.48
|7017
|2006.08.18 12:00
|sell
|3509
|0.10
|1.8796
|1.8847
|1.8782
|7018
|2006.08.18 12:12
|sell
|3510
|0.20
|1.8809
|1.8860
|1.8795
|7019
|2006.08.18 12:14
|sell
|3511
|0.40
|1.8814
|1.8865
|1.8800
|7020
|2006.08.18 12:21
|t/p
|3511
|0.40
|1.8800
|1.8865
|1.8800
|56.00
|4172508.48
|7021
|2006.08.18 12:21
|close
|3510
|0.20
|1.8800
|1.8860
|1.8795
|18.00
|4172526.48
|7022
|2006.08.18 12:21
|close
|3509
|0.10
|1.8800
|1.8847
|1.8782
|-4.00
|4172522.48
|7023
|2006.08.18 12:21
|sell
|3512
|0.10
|1.8796
|1.8847
|1.8782
|7024
|2006.08.18 12:22
|sell
|3513
|0.20
|1.8800
|1.8851
|1.8786
|7025
|2006.08.18 12:22
|sell
|3514
|0.40
|1.8804
|1.8855
|1.8790
|7026
|2006.08.18 12:56
|sell
|3515
|0.80
|1.8808
|1.8859
|1.8794
|7027
|2006.08.18 13:01
|sell
|3516
|1.60
|1.8812
|1.8863
|1.8798
|7028
|2006.08.18 13:52
|s/l
|3512
|0.10
|1.8847
|1.8847
|1.8782
|-51.00
|4172471.48
|7029
|2006.08.18 13:52
|s/l
|3513
|0.20
|1.8851
|1.8851
|1.8786
|-102.00
|4172369.48
|7030
|2006.08.18 13:52
|close
|3516
|1.60
|1.8853
|1.8863
|1.8798
|-656.00
|4171713.48
|7031
|2006.08.18 13:52
|close
|3515
|0.80
|1.8853
|1.8859
|1.8794
|-360.00
|4171353.48
|7032
|2006.08.18 13:52
|close
|3514
|0.40
|1.8853
|1.8855
|1.8790
|-196.00
|4171157.48
|7033
|2006.08.18 13:52
|sell
|3517
|0.10
|1.8849
|1.8900
|1.8835
|7034
|2006.08.18 13:55
|sell
|3518
|0.20
|1.8856
|1.8907
|1.8842
|7035
|2006.08.18 14:00
|t/p
|3518
|0.20
|1.8842
|1.8907
|1.8842
|28.00
|4171185.48
|7036
|2006.08.18 14:00
|close
|3517
|0.10
|1.8838
|1.8900
|1.8835
|11.00
|4171196.48
|7037
|2006.08.21 02:00
|buy
|3519
|100.00
|1.8865
|1.8814
|1.8879
|7038
|2006.08.21 03:23
|buy
|3520
|100.00
|1.8862
|1.8811
|1.8876
|7039
|2006.08.21 03:37
|buy
|3521
|100.00
|1.8858
|1.8807
|1.8872
|7040
|2006.08.21 06:14
|t/p
|3521
|100.00
|1.8872
|1.8807
|1.8872
|14000.00
|4185196.48
|7041
|2006.08.21 06:14
|close
|3520
|100.00
|1.8872
|1.8811
|1.8876
|10000.00
|4195196.48
|7042
|2006.08.21 06:14
|close
|3519
|100.00
|1.8872
|1.8814
|1.8879
|7000.00
|4202196.48
|7043
|2006.08.21 06:30
|buy
|3522
|100.00
|1.8865
|1.8814
|1.8879
|7044
|2006.08.21 06:34
|buy
|3523
|100.00
|1.8862
|1.8811
|1.8876
|7045
|2006.08.21 06:44
|buy
|3524
|100.00
|1.8858
|1.8807
|1.8872
|7046
|2006.08.21 06:56
|t/p
|3523
|100.00
|1.8876
|1.8811
|1.8876
|14000.00
|4216196.48
|7047
|2006.08.21 06:56
|t/p
|3524
|100.00
|1.8872
|1.8807
|1.8872
|14000.00
|4230196.48
|7048
|2006.08.21 06:56
|close
|3522
|100.00
|1.8877
|1.8814
|1.8879
|12000.00
|4242196.48
|7049
|2006.08.21 07:30
|buy
|3525
|100.00
|1.8908
|1.8857
|1.8922
|7050
|2006.08.21 07:42
|t/p
|3525
|100.00
|1.8922
|1.8857
|1.8922
|14000.00
|4256196.48
|7051
|2006.08.21 07:42
|buy
|3526
|100.00
|1.8926
|1.8875
|1.8940
|7052
|2006.08.21 07:50
|t/p
|3526
|100.00
|1.8940
|1.8875
|1.8940
|14000.00
|4270196.48
|7053
|2006.08.21 07:50
|buy
|3527
|100.00
|1.8950
|1.8899
|1.8964
|7054
|2006.08.21 07:51
|buy
|3528
|100.00
|1.8937
|1.8886
|1.8951
|7055
|2006.08.21 07:55
|buy
|3529
|100.00
|1.8933
|1.8882
|1.8947
|7056
|2006.08.21 07:58
|buy
|3530
|100.00
|1.8929
|1.8878
|1.8943
|7057
|2006.08.21 08:08
|t/p
|3530
|100.00
|1.8943
|1.8878
|1.8943
|14000.00
|4284196.48
|7058
|2006.08.21 08:08
|close
|3529
|100.00
|1.8943
|1.8882
|1.8947
|10000.00
|4294196.48
|7059
|2006.08.21 08:08
|close
|3528
|100.00
|1.8943
|1.8886
|1.8951
|6000.00
|4300196.48
|7060
|2006.08.21 08:08
|close
|3527
|100.00
|1.8943
|1.8899
|1.8964
|-7000.00
|4293196.48
|7061
|2006.08.21 08:08
|buy
|3531
|100.00
|1.8947
|1.8896
|1.8961
|7062
|2006.08.21 08:10
|buy
|3532
|100.00
|1.8944
|1.8893
|1.8958
|7063
|2006.08.21 08:10
|buy
|3533
|100.00
|1.8939
|1.8888
|1.8953
|7064
|2006.08.21 08:27
|buy
|3534
|100.00
|1.8935
|1.8884
|1.8949
|7065
|2006.08.21 08:48
|t/p
|3534
|100.00
|1.8949
|1.8884
|1.8949
|14000.00
|4307196.48
|7066
|2006.08.21 08:48
|close
|3533
|100.00
|1.8951
|1.8888
|1.8953
|12000.00
|4319196.48
|7067
|2006.08.21 08:48
|close
|3532
|100.00
|1.8951
|1.8893
|1.8958
|7000.00
|4326196.48
|7068
|2006.08.21 08:48
|close
|3531
|100.00
|1.8951
|1.8896
|1.8961
|4000.00
|4330196.48
|7069
|2006.08.21 08:48
|buy
|3535
|100.00
|1.8955
|1.8904
|1.8969
|7070
|2006.08.21 09:09
|t/p
|3535
|100.00
|1.8969
|1.8904
|1.8969
|14000.00
|4344196.48
|7071
|2006.08.21 09:09
|buy
|3536
|100.00
|1.8973
|1.8922
|1.8987
|7072
|2006.08.21 09:09
|buy
|3537
|100.00
|1.8969
|1.8918
|1.8983
|7073
|2006.08.21 09:12
|buy
|3538
|100.00
|1.8965
|1.8914
|1.8979
|7074
|2006.08.21 09:21
|buy
|3539
|100.00
|1.8961
|1.8910
|1.8975
|7075
|2006.08.21 09:26
|buy
|3540
|100.00
|1.8957
|1.8906
|1.8971
|7076
|2006.08.21 12:13
|t/p
|3540
|100.00
|1.8971
|1.8906
|1.8971
|14000.00
|4358196.48
|7077
|2006.08.21 12:13
|close
|3539
|100.00
|1.8971
|1.8910
|1.8975
|10000.00
|4368196.48
|7078
|2006.08.21 12:13
|close
|3538
|100.00
|1.8971
|1.8914
|1.8979
|6000.00
|4374196.48
|7079
|2006.08.21 12:13
|close
|3537
|100.00
|1.8971
|1.8918
|1.8983
|2000.00
|4376196.48
|7080
|2006.08.21 12:13
|close
|3536
|100.00
|1.8971
|1.8922
|1.8987
|-2000.00
|4374196.48
|7081
|2006.08.21 12:13
|buy
|3541
|100.00
|1.8975
|1.8924
|1.8989
|7082
|2006.08.21 12:20
|buy
|3542
|100.00
|1.8971
|1.8920
|1.8985
|7083
|2006.08.21 12:22
|buy
|3543
|100.00
|1.8967
|1.8916
|1.8981
|7084
|2006.08.21 12:24
|buy
|3544
|100.00
|1.8961
|1.8910
|1.8975
|7085
|2006.08.21 12:35
|buy
|3545
|100.00
|1.8957
|1.8906
|1.8971
|7086
|2006.08.21 12:39
|t/p
|3545
|100.00
|1.8971
|1.8906
|1.8971
|14000.00
|4388196.48
|7087
|2006.08.21 12:39
|close
|3544
|100.00
|1.8971
|1.8910
|1.8975
|10000.00
|4398196.48
|7088
|2006.08.21 12:39
|close
|3543
|100.00
|1.8971
|1.8916
|1.8981
|4000.00
|4402196.48
|7089
|2006.08.21 12:39
|close
|3542
|100.00
|1.8971
|1.8920
|1.8985
|0.00
|4402196.48
|7090
|2006.08.21 12:39
|close
|3541
|100.00
|1.8971
|1.8924
|1.8989
|-4000.00
|4398196.48
|7091
|2006.08.21 12:39
|buy
|3546
|100.00
|1.8975
|1.8924
|1.8989
|7092
|2006.08.21 12:39
|buy
|3547
|100.00
|1.8971
|1.8920
|1.8985
|7093
|2006.08.21 12:50
|buy
|3548
|100.00
|1.8966
|1.8915
|1.8980
|7094
|2006.08.21 12:53
|buy
|3549
|100.00
|1.8963
|1.8912
|1.8977
|7095
|2006.08.21 13:22
|buy
|3550
|100.00
|1.8959
|1.8908
|1.8973
|7096
|2006.08.21 13:44
|t/p
|3550
|100.00
|1.8973
|1.8908
|1.8973
|14000.00
|4412196.48
|7097
|2006.08.21 13:44
|close
|3549
|100.00
|1.8973
|1.8912
|1.8977
|10000.00
|4422196.48
|7098
|2006.08.21 13:44
|close
|3548
|100.00
|1.8973
|1.8915
|1.8980
|7000.00
|4429196.48
|7099
|2006.08.21 13:44
|close
|3547
|100.00
|1.8973
|1.8920
|1.8985
|2000.00
|4431196.48
|7100
|2006.08.21 13:44
|close
|3546
|100.00
|1.8973
|1.8924
|1.8989
|-2000.00
|4429196.48
|7101
|2006.08.21 13:44
|buy
|3551
|100.00
|1.8977
|1.8926
|1.8991
|7102
|2006.08.21 13:44
|buy
|3552
|100.00
|1.8971
|1.8920
|1.8985
|7103
|2006.08.21 13:46
|buy
|3553
|100.00
|1.8967
|1.8916
|1.8981
|7104
|2006.08.21 13:55
|buy
|3554
|100.00
|1.8964
|1.8913
|1.8978
|7105
|2006.08.21 14:01
|t/p
|3554
|100.00
|1.8978
|1.8913
|1.8978
|14000.00
|4443196.48
|7106
|2006.08.21 14:01
|close
|3553
|100.00
|1.8978
|1.8916
|1.8981
|11000.00
|4454196.48
|7107
|2006.08.21 14:01
|close
|3552
|100.00
|1.8978
|1.8920
|1.8985
|7000.00
|4461196.48
|7108
|2006.08.21 14:01
|close
|3551
|100.00
|1.8978
|1.8926
|1.8991
|1000.00
|4462196.48
|7109
|2006.08.21 14:01
|buy
|3555
|100.00
|1.8982
|1.8931
|1.8996
|7110
|2006.08.21 14:01
|buy
|3556
|100.00
|1.8977
|1.8926
|1.8991
|7111
|2006.08.21 14:06
|t/p
|3556
|100.00
|1.8991
|1.8926
|1.8991
|14000.00
|4476196.48
|7112
|2006.08.21 14:06
|close
|3555
|100.00
|1.8991
|1.8931
|1.8996
|9000.00
|4485196.48
|7113
|2006.08.21 14:06
|buy
|3557
|100.00
|1.8995
|1.8944
|1.9009
|7114
|2006.08.21 14:11
|buy
|3558
|100.00
|1.8991
|1.8940
|1.9005
|7115
|2006.08.21 14:12
|buy
|3559
|100.00
|1.8987
|1.8936
|1.9001
|7116
|2006.08.21 14:16
|buy
|3560
|100.00
|1.8984
|1.8933
|1.8998
|7117
|2006.08.21 14:18
|buy
|3561
|100.00
|1.8980
|1.8929
|1.8994
|7118
|2006.08.21 16:07
|s/l
|3557
|100.00
|1.8944
|1.8944
|1.9009
|-51000.00
|4434196.48
|7119
|2006.08.21 16:07
|close
|3561
|100.00
|1.8943
|1.8929
|1.8994
|-37000.00
|4397196.48
|7120
|2006.08.21 16:07
|close
|3560
|100.00
|1.8943
|1.8933
|1.8998
|-41000.00
|4356196.48
|7121
|2006.08.21 16:07
|close
|3559
|100.00
|1.8943
|1.8936
|1.9001
|-44000.00
|4312196.48
|7122
|2006.08.21 16:07
|close
|3558
|100.00
|1.8943
|1.8940
|1.9005
|-48000.00
|4264196.48
|7123
|2006.08.22 18:16
|sell
|3562
|0.10
|1.8859
|1.8910
|1.8845
|7124
|2006.08.22 18:16
|sell
|3563
|0.20
|1.8862
|1.8913
|1.8848
|7125
|2006.08.22 18:37
|sell
|3564
|0.40
|1.8866
|1.8917
|1.8852
|7126
|2006.08.22 18:55
|sell
|3565
|0.80
|1.8870
|1.8921
|1.8856
|7127
|2006.08.22 19:44
|sell
|3566
|1.60
|1.8874
|1.8925
|1.8860
|7128
|2006.08.23 07:27
|s/l
|3562
|0.10
|1.8910
|1.8910
|1.8845
|-51.22
|4264145.26
|7129
|2006.08.23 07:27
|close
|3566
|1.60
|1.8911
|1.8925
|1.8860
|-595.44
|4263549.82
|7130
|2006.08.23 07:27
|close
|3565
|0.80
|1.8911
|1.8921
|1.8856
|-329.72
|4263220.10
|7131
|2006.08.23 07:27
|close
|3564
|0.40
|1.8911
|1.8917
|1.8852
|-180.86
|4263039.24
|7132
|2006.08.23 07:27
|close
|3563
|0.20
|1.8911
|1.8913
|1.8848
|-98.43
|4262940.81
|7133
|2006.08.23 13:00
|buy
|3567
|100.00
|1.8952
|1.8901
|1.8966
|7134
|2006.08.23 13:08
|buy
|3568
|100.00
|1.8946
|1.8895
|1.8960
|7135
|2006.08.23 13:28
|t/p
|3568
|100.00
|1.8960
|1.8895
|1.8960
|14000.00
|4276940.81
|7136
|2006.08.23 13:28
|close
|3567
|100.00
|1.8961
|1.8901
|1.8966
|9000.00
|4285940.81
|7137
|2006.08.23 13:28
|buy
|3569
|100.00
|1.8965
|1.8914
|1.8979
|7138
|2006.08.23 13:30
|buy
|3570
|100.00
|1.8961
|1.8910
|1.8975
|7139
|2006.08.23 13:31
|buy
|3571
|100.00
|1.8956
|1.8905
|1.8970
|7140
|2006.08.23 13:50
|t/p
|3571
|100.00
|1.8970
|1.8905
|1.8970
|14000.00
|4299940.81
|7141
|2006.08.23 13:50
|close
|3570
|100.00
|1.8971
|1.8910
|1.8975
|10000.00
|4309940.81
|7142
|2006.08.23 13:50
|close
|3569
|100.00
|1.8971
|1.8914
|1.8979
|6000.00
|4315940.81
|7143
|2006.08.23 13:50
|buy
|3572
|100.00
|1.8975
|1.8924
|1.8989
|7144
|2006.08.23 13:50
|buy
|3573
|100.00
|1.8968
|1.8917
|1.8982
|7145
|2006.08.23 14:00
|t/p
|3573
|100.00
|1.8982
|1.8917
|1.8982
|14000.00
|4329940.81
|7146
|2006.08.23 14:00
|close
|3572
|100.00
|1.8982
|1.8924
|1.8989
|7000.00
|4336940.81
|7147
|2006.08.23 14:00
|buy
|3574
|100.00
|1.8986
|1.8935
|1.9000
|7148
|2006.08.23 14:00
|buy
|3575
|100.00
|1.8977
|1.8926
|1.8991
|7149
|2006.08.23 14:00
|t/p
|3575
|100.00
|1.8991
|1.8926
|1.8991
|14000.00
|4350940.81
|7150
|2006.08.23 14:00
|close
|3574
|100.00
|1.8993
|1.8935
|1.9000
|7000.00
|4357940.81
|7151
|2006.08.23 14:00
|buy
|3576
|100.00
|1.8997
|1.8946
|1.9011
|7152
|2006.08.23 14:00
|buy
|3577
|100.00
|1.8993
|1.8942
|1.9007
|7153
|2006.08.23 14:01
|buy
|3578
|100.00
|1.8988
|1.8937
|1.9002
|7154
|2006.08.23 14:02
|buy
|3579
|100.00
|1.8985
|1.8934
|1.8999
|7155
|2006.08.23 14:08
|buy
|3580
|100.00
|1.8978
|1.8927
|1.8992
|7156
|2006.08.23 14:31
|s/l
|3576
|100.00
|1.8946
|1.8946
|1.9011
|-51000.00
|4306940.81
|7157
|2006.08.23 14:31
|close
|3580
|100.00
|1.8944
|1.8927
|1.8992
|-34000.00
|4272940.81
|7158
|2006.08.23 14:31
|close
|3579
|100.00
|1.8944
|1.8934
|1.8999
|-41000.00
|4231940.81
|7159
|2006.08.23 14:31
|close
|3578
|100.00
|1.8944
|1.8937
|1.9002
|-44000.00
|4187940.81
|7160
|2006.08.23 14:31
|close
|3577
|100.00
|1.8944
|1.8942
|1.9007
|-49000.00
|4138940.81
|7161
|2006.08.23 14:31
|buy
|3581
|100.00
|1.8948
|1.8897
|1.8962
|7162
|2006.08.23 14:31
|buy
|3582
|100.00
|1.8945
|1.8894
|1.8959
|7163
|2006.08.23 14:34
|buy
|3583
|100.00
|1.8941
|1.8890
|1.8955
|7164
|2006.08.23 14:36
|buy
|3584
|100.00
|1.8936
|1.8885
|1.8950
|7165
|2006.08.23 14:36
|buy
|3585
|100.00
|1.8932
|1.8881
|1.8946
|7166
|2006.08.23 14:49
|t/p
|3585
|100.00
|1.8946
|1.8881
|1.8946
|14000.00
|4152940.81
|7167
|2006.08.23 14:49
|close
|3584
|100.00
|1.8946
|1.8885
|1.8950
|10000.00
|4162940.81
|7168
|2006.08.23 14:49
|close
|3583
|100.00
|1.8946
|1.8890
|1.8955
|5000.00
|4167940.81
|7169
|2006.08.23 14:49
|close
|3582
|100.00
|1.8946
|1.8894
|1.8959
|1000.00
|4168940.81
|7170
|2006.08.23 14:49
|close
|3581
|100.00
|1.8946
|1.8897
|1.8962
|-2000.00
|4166940.81
|7171
|2006.08.24 19:00
|sell
|3586
|0.10
|1.8880
|1.8931
|1.8866
|7172
|2006.08.24 19:01
|sell
|3587
|0.20
|1.8883
|1.8934
|1.8869
|7173
|2006.08.24 20:02
|t/p
|3587
|0.20
|1.8869
|1.8934
|1.8869
|28.00
|4166968.81
|7174
|2006.08.24 20:02
|close
|3586
|0.10
|1.8869
|1.8931
|1.8866
|11.00
|4166979.81
|7175
|2006.08.24 20:02
|sell
|3588
|0.10
|1.8865
|1.8916
|1.8851
|7176
|2006.08.24 21:02
|sell
|3589
|0.20
|1.8869
|1.8920
|1.8855
|7177
|2006.08.24 21:17
|sell
|3590
|0.40
|1.8873
|1.8924
|1.8859
|7178
|2006.08.24 21:29
|sell
|3591
|0.80
|1.8877
|1.8928
|1.8863
|7179
|2006.08.24 21:41
|sell
|3592
|1.60
|1.8881
|1.8932
|1.8867
|7180
|2006.08.25 00:03
|t/p
|3591
|0.80
|1.8863
|1.8928
|1.8863
|110.28
|4167090.09
|7181
|2006.08.25 00:03
|t/p
|3592
|1.60
|1.8867
|1.8932
|1.8867
|220.56
|4167310.65
|7182
|2006.08.25 00:03
|close
|3590
|0.40
|1.8862
|1.8924
|1.8859
|43.14
|4167353.79
|7183
|2006.08.25 00:03
|close
|3589
|0.20
|1.8862
|1.8920
|1.8855
|13.57
|4167367.36
|7184
|2006.08.25 00:03
|close
|3588
|0.10
|1.8862
|1.8916
|1.8851
|2.79
|4167370.15
|7185
|2006.09.05 08:30
|sell
|3593
|0.10
|1.8985
|1.9036
|1.8971
|7186
|2006.09.05 08:36
|t/p
|3593
|0.10
|1.8971
|1.9036
|1.8971
|14.00
|4167384.15
|7187
|2006.09.05 08:36
|sell
|3594
|0.10
|1.8967
|1.9018
|1.8953
|7188
|2006.09.05 08:36
|sell
|3595
|0.20
|1.8971
|1.9022
|1.8957
|7189
|2006.09.05 08:41
|sell
|3596
|0.40
|1.8976
|1.9027
|1.8962
|7190
|2006.09.05 08:43
|sell
|3597
|0.80
|1.8982
|1.9033
|1.8968
|7191
|2006.09.05 08:44
|sell
|3598
|1.60
|1.8986
|1.9037
|1.8972
|7192
|2006.09.05 13:20
|t/p
|3598
|1.60
|1.8972
|1.9037
|1.8972
|224.00
|4167608.15
|7193
|2006.09.05 13:20
|close
|3597
|0.80
|1.8972
|1.9033
|1.8968
|80.00
|4167688.15
|7194
|2006.09.05 13:20
|close
|3596
|0.40
|1.8972
|1.9027
|1.8962
|16.00
|4167704.15
|7195
|2006.09.05 13:20
|close
|3595
|0.20
|1.8972
|1.9022
|1.8957
|-2.00
|4167702.15
|7196
|2006.09.05 13:20
|close
|3594
|0.10
|1.8972
|1.9018
|1.8953
|-5.00
|4167697.15
|7197
|2006.09.05 13:45
|sell
|3599
|0.10
|1.8951
|1.9002
|1.8937
|7198
|2006.09.05 13:53
|sell
|3600
|0.20
|1.8955
|1.9006
|1.8941
|7199
|2006.09.05 13:56
|sell
|3601
|0.40
|1.8959
|1.9010
|1.8945
|7200
|2006.09.05 14:21
|t/p
|3601
|0.40
|1.8945
|1.9010
|1.8945
|56.00
|4167753.15
|7201
|2006.09.05 14:21
|close
|3600
|0.20
|1.8942
|1.9006
|1.8941
|26.00
|4167779.15
|7202
|2006.09.05 14:21
|close
|3599
|0.10
|1.8942
|1.9002
|1.8937
|9.00
|4167788.15
|7203
|2006.09.05 14:21
|sell
|3602
|0.10
|1.8938
|1.8989
|1.8924
|7204
|2006.09.05 14:47
|t/p
|3602
|0.10
|1.8924
|1.8989
|1.8924
|14.00
|4167802.15
|7205
|2006.09.05 14:47
|sell
|3603
|0.10
|1.8920
|1.8971
|1.8906
|7206
|2006.09.05 14:47
|sell
|3604
|0.20
|1.8923
|1.8974
|1.8909
|7207
|2006.09.05 15:00
|sell
|3605
|0.40
|1.8927
|1.8978
|1.8913
|7208
|2006.09.05 15:08
|sell
|3606
|0.80
|1.8931
|1.8982
|1.8917
|7209
|2006.09.05 15:16
|sell
|3607
|1.60
|1.8935
|1.8986
|1.8921
|7210
|2006.09.05 15:55
|t/p
|3607
|1.60
|1.8921
|1.8986
|1.8921
|224.00
|4168026.15
|7211
|2006.09.05 15:55
|close
|3606
|0.80
|1.8920
|1.8982
|1.8917
|88.00
|4168114.15
|7212
|2006.09.05 15:55
|close
|3605
|0.40
|1.8920
|1.8978
|1.8913
|28.00
|4168142.15
|7213
|2006.09.05 15:55
|close
|3604
|0.20
|1.8920
|1.8974
|1.8909
|6.00
|4168148.15
|7214
|2006.09.05 15:55
|close
|3603
|0.10
|1.8920
|1.8971
|1.8906
|0.00
|4168148.15
|7215
|2006.09.05 16:15
|sell
|3608
|0.10
|1.8931
|1.8982
|1.8917
|7216
|2006.09.05 16:28
|sell
|3609
|0.20
|1.8935
|1.8986
|1.8921
|7217
|2006.09.05 16:54
|sell
|3610
|0.40
|1.8940
|1.8991
|1.8926
|7218
|2006.09.05 18:46
|sell
|3611
|0.80
|1.8943
|1.8994
|1.8929
|7219
|2006.09.05 18:58
|sell
|3612
|1.60
|1.8947
|1.8998
|1.8933
|7220
|2006.09.06 07:31
|t/p
|3612
|1.60
|1.8933
|1.8998
|1.8933
|220.56
|4168368.71
|7221
|2006.09.06 07:31
|close
|3611
|0.80
|1.8932
|1.8994
|1.8929
|86.28
|4168454.99
|7222
|2006.09.06 07:31
|close
|3610
|0.40
|1.8932
|1.8991
|1.8926
|31.14
|4168486.13
|7223
|2006.09.06 07:31
|close
|3609
|0.20
|1.8932
|1.8986
|1.8921
|5.57
|4168491.70
|7224
|2006.09.06 07:31
|close
|3608
|0.10
|1.8932
|1.8982
|1.8917
|-1.22
|4168490.48
|7225
|2006.09.06 10:30
|sell
|3613
|0.10
|1.8885
|1.8936
|1.8871
|7226
|2006.09.06 10:47
|t/p
|3613
|0.10
|1.8871
|1.8936
|1.8871
|14.00
|4168504.48
|7227
|2006.09.06 10:47
|sell
|3614
|0.10
|1.8867
|1.8918
|1.8853
|7228
|2006.09.06 10:51
|sell
|3615
|0.20
|1.8871
|1.8922
|1.8857
|7229
|2006.09.06 10:59
|sell
|3616
|0.40
|1.8875
|1.8926
|1.8861
|7230
|2006.09.06 11:14
|t/p
|3616
|0.40
|1.8861
|1.8926
|1.8861
|56.00
|4168560.48
|7231
|2006.09.06 11:14
|close
|3615
|0.20
|1.8861
|1.8922
|1.8857
|20.00
|4168580.48
|7232
|2006.09.06 11:14
|close
|3614
|0.10
|1.8861
|1.8918
|1.8853
|6.00
|4168586.48
|7233
|2006.09.06 11:14
|sell
|3617
|0.10
|1.8857
|1.8908
|1.8843
|7234
|2006.09.06 11:28
|t/p
|3617
|0.10
|1.8843
|1.8908
|1.8843
|14.00
|4168600.48
|7235
|2006.09.06 11:28
|sell
|3618
|0.10
|1.8839
|1.8890
|1.8825
|7236
|2006.09.06 11:31
|sell
|3619
|0.20
|1.8843
|1.8894
|1.8829
|7237
|2006.09.06 11:37
|sell
|3620
|0.40
|1.8847
|1.8898
|1.8833
|7238
|2006.09.06 11:42
|sell
|3621
|0.80
|1.8851
|1.8902
|1.8837
|7239
|2006.09.06 11:43
|sell
|3622
|1.60
|1.8857
|1.8908
|1.8843
|7240
|2006.09.06 12:02
|t/p
|3622
|1.60
|1.8843
|1.8908
|1.8843
|224.00
|4168824.48
|7241
|2006.09.06 12:02
|close
|3621
|0.80
|1.8842
|1.8902
|1.8837
|72.00
|4168896.48
|7242
|2006.09.06 12:02
|close
|3620
|0.40
|1.8842
|1.8898
|1.8833
|20.00
|4168916.48
|7243
|2006.09.06 12:02
|close
|3619
|0.20
|1.8842
|1.8894
|1.8829
|2.00
|4168918.48
|7244
|2006.09.06 12:02
|close
|3618
|0.10
|1.8842
|1.8890
|1.8825
|-3.00
|4168915.48
|7245
|2006.09.06 12:02
|sell
|3623
|0.10
|1.8838
|1.8889
|1.8824
|7246
|2006.09.06 12:02
|sell
|3624
|0.20
|1.8841
|1.8892
|1.8827
|7247
|2006.09.06 12:22
|t/p
|3624
|0.20
|1.8827
|1.8892
|1.8827
|28.00
|4168943.48
|7248
|2006.09.06 12:22
|close
|3623
|0.10
|1.8827
|1.8889
|1.8824
|11.00
|4168954.48
|7249
|2006.09.06 12:22
|sell
|3625
|0.10
|1.8823
|1.8874
|1.8809
|7250
|2006.09.06 12:23
|sell
|3626
|0.20
|1.8827
|1.8878
|1.8813
|7251
|2006.09.06 12:32
|t/p
|3626
|0.20
|1.8813
|1.8878
|1.8813
|28.00
|4168982.48
|7252
|2006.09.06 12:32
|close
|3625
|0.10
|1.8812
|1.8874
|1.8809
|11.00
|4168993.48
|7253
|2006.09.06 12:32
|sell
|3627
|0.10
|1.8808
|1.8859
|1.8794
|7254
|2006.09.06 12:32
|sell
|3628
|0.20
|1.8816
|1.8867
|1.8802
|7255
|2006.09.06 12:33
|sell
|3629
|0.40
|1.8824
|1.8875
|1.8810
|7256
|2006.09.06 12:40
|sell
|3630
|0.80
|1.8832
|1.8883
|1.8818
|7257
|2006.09.06 12:43
|sell
|3631
|1.60
|1.8836
|1.8887
|1.8822
|7258
|2006.09.06 13:31
|t/p
|3631
|1.60
|1.8822
|1.8887
|1.8822
|224.00
|4169217.48
|7259
|2006.09.06 13:31
|close
|3630
|0.80
|1.8822
|1.8883
|1.8818
|80.00
|4169297.48
|7260
|2006.09.06 13:31
|close
|3629
|0.40
|1.8822
|1.8875
|1.8810
|8.00
|4169305.48
|7261
|2006.09.06 13:31
|close
|3628
|0.20
|1.8822
|1.8867
|1.8802
|-12.00
|4169293.48
|7262
|2006.09.06 13:31
|close
|3627
|0.10
|1.8822
|1.8859
|1.8794
|-14.00
|4169279.48
|7263
|2006.09.06 13:31
|sell
|3632
|0.10
|1.8818
|1.8869
|1.8804
|7264
|2006.09.06 13:34
|sell
|3633
|0.20
|1.8825
|1.8876
|1.8811
|7265
|2006.09.06 13:46
|t/p
|3633
|0.20
|1.8811
|1.8876
|1.8811
|28.00
|4169307.48
|7266
|2006.09.06 13:46
|close
|3632
|0.10
|1.8811
|1.8869
|1.8804
|7.00
|4169314.48
|7267
|2006.09.06 13:46
|sell
|3634
|0.10
|1.8807
|1.8858
|1.8793
|7268
|2006.09.06 13:54
|sell
|3635
|0.20
|1.8812
|1.8863
|1.8798
|7269
|2006.09.06 14:00
|t/p
|3635
|0.20
|1.8798
|1.8863
|1.8798
|28.00
|4169342.48
|7270
|2006.09.06 14:00
|close
|3634
|0.10
|1.8797
|1.8858
|1.8793
|10.00
|4169352.48
|7271
|2006.09.06 14:00
|sell
|3636
|0.10
|1.8793
|1.8844
|1.8779
|7272
|2006.09.06 14:00
|sell
|3637
|0.20
|1.8797
|1.8848
|1.8783
|7273
|2006.09.06 14:00
|sell
|3638
|0.40
|1.8807
|1.8858
|1.8793
|7274
|2006.09.06 14:01
|sell
|3639
|0.80
|1.8814
|1.8865
|1.8800
|7275
|2006.09.06 14:05
|sell
|3640
|1.60
|1.8818
|1.8869
|1.8804
|7276
|2006.09.06 14:43
|t/p
|3640
|1.60
|1.8804
|1.8869
|1.8804
|224.00
|4169576.48
|7277
|2006.09.06 14:43
|close
|3639
|0.80
|1.8804
|1.8865
|1.8800
|80.00
|4169656.48
|7278
|2006.09.06 14:43
|close
|3638
|0.40
|1.8804
|1.8858
|1.8793
|12.00
|4169668.48
|7279
|2006.09.06 14:43
|close
|3637
|0.20
|1.8804
|1.8848
|1.8783
|-14.00
|4169654.48
|7280
|2006.09.06 14:43
|close
|3636
|0.10
|1.8804
|1.8844
|1.8779
|-11.00
|4169643.48
|7281
|2006.09.06 14:43
|sell
|3641
|0.10
|1.8800
|1.8851
|1.8786
|7282
|2006.09.06 14:44
|sell
|3642
|0.20
|1.8803
|1.8854
|1.8789
|7283
|2006.09.06 14:59
|sell
|3643
|0.40
|1.8807
|1.8858
|1.8793
|7284
|2006.09.06 15:03
|sell
|3644
|0.80
|1.8811
|1.8862
|1.8797
|7285
|2006.09.06 15:15
|sell
|3645
|1.60
|1.8815
|1.8866
|1.8801
|7286
|2006.09.06 18:13
|s/l
|3641
|0.10
|1.8851
|1.8851
|1.8786
|-51.00
|4169592.48
|7287
|2006.09.06 18:13
|close
|3645
|1.60
|1.8851
|1.8866
|1.8801
|-576.00
|4169016.48
|7288
|2006.09.06 18:13
|close
|3644
|0.80
|1.8851
|1.8862
|1.8797
|-320.00
|4168696.48
|7289
|2006.09.06 18:13
|close
|3643
|0.40
|1.8851
|1.8858
|1.8793
|-176.00
|4168520.48
|7290
|2006.09.06 18:13
|close
|3642
|0.20
|1.8851
|1.8854
|1.8789
|-96.00
|4168424.48
|7291
|2006.09.06 18:13
|sell
|3646
|0.10
|1.8847
|1.8898
|1.8833
|7292
|2006.09.06 18:23
|t/p
|3646
|0.10
|1.8833
|1.8898
|1.8833
|14.00
|4168438.48
|7293
|2006.09.07 11:00
|sell
|3647
|0.10
|1.8798
|1.8849
|1.8784
|7294
|2006.09.07 11:05
|t/p
|3647
|0.10
|1.8784
|1.8849
|1.8784
|14.00
|4168452.48
|7295
|2006.09.07 11:05
|sell
|3648
|0.10
|1.8775
|1.8826
|1.8761
|7296
|2006.09.07 11:05
|sell
|3649
|0.20
|1.8780
|1.8831
|1.8766
|7297
|2006.09.07 11:06
|t/p
|3649
|0.20
|1.8766
|1.8831
|1.8766
|28.00
|4168480.48
|7298
|2006.09.07 11:06
|close
|3648
|0.10
|1.8765
|1.8826
|1.8761
|10.00
|4168490.48
|7299
|2006.09.07 11:06
|sell
|3650
|0.10
|1.8761
|1.8812
|1.8747
|7300
|2006.09.07 11:15
|t/p
|3650
|0.10
|1.8747
|1.8812
|1.8747
|14.00
|4168504.48
|7301
|2006.09.07 11:15
|sell
|3651
|0.10
|1.8743
|1.8794
|1.8729
|7302
|2006.09.07 11:17
|sell
|3652
|0.20
|1.8749
|1.8800
|1.8735
|7303
|2006.09.07 11:19
|sell
|3653
|0.40
|1.8759
|1.8810
|1.8745
|7304
|2006.09.07 11:24
|sell
|3654
|0.80
|1.8762
|1.8813
|1.8748
|7305
|2006.09.07 11:55
|t/p
|3654
|0.80
|1.8748
|1.8813
|1.8748
|112.00
|4168616.48
|7306
|2006.09.07 11:55
|close
|3653
|0.40
|1.8748
|1.8810
|1.8745
|44.00
|4168660.48
|7307
|2006.09.07 11:55
|close
|3652
|0.20
|1.8748
|1.8800
|1.8735
|2.00
|4168662.48
|7308
|2006.09.07 11:55
|close
|3651
|0.10
|1.8748
|1.8794
|1.8729
|-5.00
|4168657.48
|7309
|2006.09.07 11:55
|sell
|3655
|0.10
|1.8744
|1.8795
|1.8730
|7310
|2006.09.07 11:55
|sell
|3656
|0.20
|1.8749
|1.8800
|1.8735
|7311
|2006.09.07 12:43
|t/p
|3656
|0.20
|1.8735
|1.8800
|1.8735
|28.00
|4168685.48
|7312
|2006.09.07 12:43
|close
|3655
|0.10
|1.8735
|1.8795
|1.8730
|9.00
|4168694.48
|7313
|2006.09.07 12:43
|sell
|3657
|0.10
|1.8731
|1.8782
|1.8717
|7314
|2006.09.07 12:43
|sell
|3658
|0.20
|1.8735
|1.8786
|1.8721
|7315
|2006.09.07 12:47
|t/p
|3658
|0.20
|1.8721
|1.8786
|1.8721
|28.00
|4168722.48
|7316
|2006.09.07 12:47
|close
|3657
|0.10
|1.8721
|1.8782
|1.8717
|10.00
|4168732.48
|7317
|2006.09.07 12:47
|sell
|3659
|0.10
|1.8717
|1.8768
|1.8703
|7318
|2006.09.07 12:47
|sell
|3660
|0.20
|1.8720
|1.8771
|1.8706
|7319
|2006.09.07 12:54
|sell
|3661
|0.40
|1.8724
|1.8775
|1.8710
|7320
|2006.09.07 13:12
|sell
|3662
|0.80
|1.8728
|1.8779
|1.8714
|7321
|2006.09.07 13:17
|sell
|3663
|1.60
|1.8732
|1.8783
|1.8718
|7322
|2006.09.07 13:30
|t/p
|3663
|1.60
|1.8718
|1.8783
|1.8718
|224.00
|4168956.48
|7323
|2006.09.07 13:30
|close
|3662
|0.80
|1.8717
|1.8779
|1.8714
|88.00
|4169044.48
|7324
|2006.09.07 13:30
|close
|3661
|0.40
|1.8717
|1.8775
|1.8710
|28.00
|4169072.48
|7325
|2006.09.07 13:30
|close
|3660
|0.20
|1.8717
|1.8771
|1.8706
|6.00
|4169078.48
|7326
|2006.09.07 13:30
|close
|3659
|0.10
|1.8717
|1.8768
|1.8703
|0.00
|4169078.48
|7327
|2006.09.07 13:30
|sell
|3664
|0.10
|1.8713
|1.8764
|1.8699
|7328
|2006.09.07 13:30
|sell
|3665
|0.20
|1.8717
|1.8768
|1.8703
|7329
|2006.09.07 13:35
|sell
|3666
|0.40
|1.8721
|1.8772
|1.8707
|7330
|2006.09.07 13:36
|sell
|3667
|0.80
|1.8727
|1.8778
|1.8713
|7331
|2006.09.07 13:47
|sell
|3668
|1.60
|1.8731
|1.8782
|1.8717
|7332
|2006.09.07 15:59
|s/l
|3664
|0.10
|1.8764
|1.8764
|1.8699
|-51.00
|4169027.48
|7333
|2006.09.07 15:59
|s/l
|3665
|0.20
|1.8768
|1.8768
|1.8703
|-102.00
|4168925.48
|7334
|2006.09.07 15:59
|close
|3668
|1.60
|1.8768
|1.8782
|1.8717
|-592.00
|4168333.48
|7335
|2006.09.07 15:59
|close
|3667
|0.80
|1.8768
|1.8778
|1.8713
|-328.00
|4168005.48
|7336
|2006.09.07 15:59
|close
|3666
|0.40
|1.8768
|1.8772
|1.8707
|-188.00
|4167817.48
|7337
|2006.09.07 15:59
|sell
|3669
|0.10
|1.8764
|1.8815
|1.8750
|7338
|2006.09.07 15:59
|t/p
|3669
|0.10
|1.8750
|1.8815
|1.8750
|14.00
|4167831.48
|7339
|2006.09.07 15:59
|sell
|3670
|0.10
|1.8745
|1.8796
|1.8731
|7340
|2006.09.07 15:59
|sell
|3671
|0.20
|1.8762
|1.8813
|1.8748
|7341
|2006.09.07 16:07
|sell
|3672
|0.40
|1.8769
|1.8820
|1.8755
|7342
|2006.09.07 17:17
|sell
|3673
|0.80
|1.8773
|1.8824
|1.8759
|7343
|2006.09.07 17:32
|sell
|3674
|1.60
|1.8777
|1.8828
|1.8763
|7344
|2006.09.07 18:14
|t/p
|3674
|1.60
|1.8763
|1.8828
|1.8763
|224.00
|4168055.48
|7345
|2006.09.07 18:14
|close
|3673
|0.80
|1.8762
|1.8824
|1.8759
|88.00
|4168143.48
|7346
|2006.09.07 18:14
|close
|3672
|0.40
|1.8762
|1.8820
|1.8755
|28.00
|4168171.48
|7347
|2006.09.07 18:14
|close
|3671
|0.20
|1.8762
|1.8813
|1.8748
|0.00
|4168171.48
|7348
|2006.09.07 18:14
|close
|3670
|0.10
|1.8762
|1.8796
|1.8731
|-17.00
|4168154.48
|7349
|2006.09.08 13:00
|sell
|3675
|0.10
|1.8655
|1.8706
|1.8641
|7350
|2006.09.08 13:11
|sell
|3676
|0.20
|1.8659
|1.8710
|1.8645
|7351
|2006.09.08 13:25
|sell
|3677
|0.40
|1.8662
|1.8713
|1.8648
|7352
|2006.09.08 14:00
|sell
|3678
|0.80
|1.8666
|1.8717
|1.8652
|7353
|2006.09.08 14:01
|sell
|3679
|1.60
|1.8670
|1.8721
|1.8656
|7354
|2006.09.08 14:13
|t/p
|3679
|1.60
|1.8656
|1.8721
|1.8656
|224.00
|4168378.48
|7355
|2006.09.08 14:13
|close
|3678
|0.80
|1.8656
|1.8717
|1.8652
|80.00
|4168458.48
|7356
|2006.09.08 14:13
|close
|3677
|0.40
|1.8656
|1.8713
|1.8648
|24.00
|4168482.48
|7357
|2006.09.08 14:13
|close
|3676
|0.20
|1.8656
|1.8710
|1.8645
|6.00
|4168488.48
|7358
|2006.09.08 14:13
|close
|3675
|0.10
|1.8656
|1.8706
|1.8641
|-1.00
|4168487.48
|7359
|2006.09.08 14:13
|sell
|3680
|0.10
|1.8652
|1.8703
|1.8638
|7360
|2006.09.08 14:23
|t/p
|3680
|0.10
|1.8638
|1.8703
|1.8638
|14.00
|4168501.48
|7361
|2006.09.08 14:23
|sell
|3681
|0.10
|1.8632
|1.8683
|1.8618
|7362
|2006.09.08 14:23
|sell
|3682
|0.20
|1.8636
|1.8687
|1.8622
|7363
|2006.09.08 14:30
|sell
|3683
|0.40
|1.8640
|1.8691
|1.8626
|7364
|2006.09.08 14:33
|sell
|3684
|0.80
|1.8644
|1.8695
|1.8630
|7365
|2006.09.08 14:42
|sell
|3685
|1.60
|1.8652
|1.8703
|1.8638
|7366
|2006.09.10 23:59
|close at stop
|3685
|1.60
|1.8676
|1.8703
|1.8638
|-384.00
|4168117.48
|7367
|2006.09.10 23:59
|close at stop
|3684
|0.80
|1.8676
|1.8695
|1.8630
|-256.00
|4167861.48
|7368
|2006.09.10 23:59
|close at stop
|3683
|0.40
|1.8676
|1.8691
|1.8626
|-144.00
|4167717.48
|7369
|2006.09.10 23:59
|close at stop
|3682
|0.20
|1.8676
|1.8687
|1.8622
|-80.00
|4167637.48
|7370
|2006.09.10 23:59
|close at stop
|3681
|0.10
|1.8676
|1.8683
|1.8618
|-44.00
|4167593.48