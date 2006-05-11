Strategy Tester Report
multilotscalper

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2005.09.09 17:20 - 2006.09.11 00:00 (2005.09.09 - 2006.09.11)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=0.1; StopLoss=51; TakeProfit=13; LotIncreaseFactor=0.11; MaxTrades=5; Pips=3; AccountProtection=1; mm=0; risk=0.15; AccountisNormal=0; mP=28; mI=2; mL=2;
Bars in test306840Ticks modelled1429450Modelling quality24.70%
Initial deposit500.00
Total net profit3702360.11Gross profit12749962.11Gross loss-9047601.99
Profit factor1.41Expected payoff930.48
Absolute drawdown348.18Maximal drawdown656265.22 (15.14%)Relative drawdown83.24% (754.18)
Total trades3979Short positions (won %)2023 (78.94%)Long positions (won %)1956 (77.15%)
Profit trades (% of total)3106 (78.06%)Loss trades (% of total)873 (21.94%)
Largestprofit trade13000.00loss trade-52050.00
Averageprofit trade4104.95loss trade-10363.81
Maximumconsecutive wins (profit in money)64 (1534.49)consecutive losses (loss in money)11 (-420752.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)351415.00 (43)consecutive loss (count of losses)-420752.00 (11)
Averageconsecutive wins8consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.04 12:30buy10.501.75591.75081.7572
22006.01.04 13:16t/p10.501.75721.75081.757265.00565.00
32006.01.04 13:16buy20.501.75761.75251.7589
42006.01.04 13:36t/p20.501.75891.75251.758965.00630.00
52006.01.04 13:36buy30.601.75941.75431.7607
62006.01.04 17:11t/p30.601.76071.75431.760778.00708.00
72006.01.05 11:15sell40.101.75281.75791.7515
82006.01.05 11:16sell50.201.75321.75831.7519
92006.01.05 11:24t/p50.201.75191.75831.751926.00734.00
102006.01.05 11:24close40.101.75191.75791.75159.00743.00
112006.01.05 11:24sell60.101.75151.75661.7502
122006.01.05 11:25sell70.201.75191.75701.7506
132006.01.05 11:46t/p70.201.75061.75701.750626.00769.00
142006.01.05 11:46close60.101.75061.75661.75029.00778.00
152006.01.05 11:46sell80.101.75021.75531.7489
162006.01.05 12:00sell90.201.75061.75571.7493
172006.01.05 12:06t/p90.201.74931.75571.749326.00804.00
182006.01.05 12:06close80.101.74911.75531.748911.00815.00
192006.01.05 18:00buy100.701.75681.75171.7581
202006.01.05 18:31t/p100.701.75811.75171.758191.00906.00
212006.01.05 18:31buy110.801.75851.75341.7598
222006.01.06 02:42s/l110.801.75341.75341.7598-410.80495.20
232006.01.09 12:00sell120.101.76721.77231.7659
242006.01.09 12:06t/p120.101.76591.77231.765913.00508.20
252006.01.09 12:06sell130.101.76551.77061.7642
262006.01.09 12:12sell140.201.76611.77121.7648
272006.01.09 16:08t/p140.201.76481.77121.764826.00534.20
282006.01.09 16:08close130.101.76471.77061.76428.00542.20
292006.01.11 10:00sell150.101.75811.76321.7568
302006.01.11 10:13sell160.201.75851.76361.7572
312006.01.11 10:30t/p150.101.75681.76321.756813.00555.20
322006.01.11 10:30t/p160.201.75721.76361.757226.00581.20
332006.01.11 10:30sell170.101.75621.76131.7549
342006.01.11 10:30sell180.201.75671.76181.7554
352006.01.11 10:34t/p180.201.75541.76181.755426.00607.20
362006.01.11 10:34close170.101.75531.76131.75499.00616.20
372006.01.11 10:34sell190.101.75491.76001.7536
382006.01.11 10:34sell200.201.75561.76071.7543
392006.01.11 11:06t/p200.201.75431.76071.754326.00642.20
402006.01.11 11:06close190.101.75421.76001.75367.00649.20
412006.01.11 11:06sell210.101.75381.75891.7525
422006.01.11 11:09sell220.201.75421.75931.7529
432006.01.11 11:18t/p220.201.75291.75931.752926.00675.20
442006.01.11 11:18close210.101.75291.75891.75259.00684.20
452006.01.11 11:18sell230.101.75251.75761.7512
462006.01.11 11:18sell240.201.75301.75811.7517
472006.01.11 12:40s/l230.101.75761.75761.7512-51.00633.20
482006.01.11 12:40close240.201.75761.75811.7517-92.00541.20
492006.01.11 14:15sell250.101.75581.76091.7545
502006.01.11 14:16sell260.201.75621.76131.7549
512006.01.11 15:44s/l250.101.76091.76091.7545-51.00490.20
522006.01.11 15:44close260.201.76101.76131.7549-96.00394.20
532006.01.12 15:30sell270.101.76101.76611.7597
542006.01.12 15:30sell280.201.76131.76641.7600
552006.01.12 16:04t/p280.201.76001.76641.760026.00420.20
562006.01.12 16:04close270.101.76001.76611.759710.00430.20
572006.01.12 16:04sell290.101.75961.76471.7583
582006.01.12 16:05sell300.201.76001.76511.7587
592006.01.12 16:08t/p290.101.75831.76471.758313.00443.20
602006.01.12 16:08t/p300.201.75871.76511.758726.00469.20
612006.01.12 16:08sell310.101.75781.76291.7565
622006.01.12 16:10sell320.201.75861.76371.7573
632006.01.13 07:55s/l310.101.76291.76291.7565-51.22417.99
642006.01.13 07:55close320.201.76321.76371.7573-92.43325.56
652006.01.13 08:15buy330.301.76291.75781.7642
662006.01.13 08:27t/p330.301.76421.75781.764239.00364.56
672006.01.13 08:27buy340.301.76461.75951.7659
682006.01.13 08:29t/p340.301.76591.75951.765939.00403.56
692006.01.13 08:29buy350.401.76661.76151.7679
702006.01.13 09:00t/p350.401.76791.76151.767952.00455.56
712006.01.13 09:00buy360.401.76831.76321.7696
722006.01.13 10:38t/p360.401.76961.76321.769652.00507.56
732006.01.13 10:38buy370.501.77001.76491.7713
742006.01.13 10:39t/p370.501.77131.76491.771365.00572.56
752006.01.13 10:39buy380.501.77171.76661.7730
762006.01.13 11:28s/l380.501.76661.76661.7730-255.00317.56
772006.01.13 11:28buy390.301.76701.76191.7683
782006.01.13 12:52t/p390.301.76831.76191.768339.00356.56
792006.01.13 12:52buy400.301.76881.76371.7701
802006.01.13 14:31t/p400.301.77011.76371.770139.00395.56
812006.01.16 10:30sell410.101.77411.77921.7728
822006.01.16 10:42t/p410.101.77281.77921.772813.00408.56
832006.01.16 10:42sell420.101.77241.77751.7711
842006.01.16 10:42sell430.201.77321.77831.7719
852006.01.16 11:06t/p430.201.77191.77831.771926.00434.56
862006.01.16 11:06close420.101.77171.77751.77117.00441.56
872006.01.16 11:06sell440.101.77131.77641.7700
882006.01.16 11:06sell450.201.77241.77751.7711
892006.01.16 11:07t/p450.201.77111.77751.771126.00467.56
902006.01.16 11:07close440.101.77111.77641.77002.00469.56
912006.01.16 11:07sell460.101.77071.77581.7694
922006.01.16 11:07sell470.201.77141.77651.7701
932006.01.16 11:12t/p470.201.77011.77651.770126.00495.56
942006.01.16 11:12close460.101.77011.77581.76946.00501.56
952006.01.16 11:12sell480.101.76971.77481.7684
962006.01.16 11:13sell490.201.77011.77521.7688
972006.01.16 13:04t/p490.201.76881.77521.768826.00527.56
982006.01.16 13:04close480.101.76851.77481.768412.00539.56
992006.01.16 13:04sell500.101.76811.77321.7668
1002006.01.16 13:04sell510.201.76851.77361.7672
1012006.01.16 14:14t/p510.201.76721.77361.767226.00565.56
1022006.01.16 14:14close500.101.76721.77321.76689.00574.56
1032006.01.16 14:14sell520.101.76681.77191.7655
1042006.01.16 14:19sell530.201.76721.77231.7659
1052006.01.16 15:38t/p530.201.76591.77231.765926.00600.56
1062006.01.16 15:38close520.101.76581.77191.765510.00610.56
1072006.01.16 15:38sell540.101.76541.77051.7641
1082006.01.16 16:27sell550.201.76611.77121.7648
1092006.01.17 01:57t/p550.201.76481.77121.764825.57636.13
1102006.01.17 01:57close540.101.76451.77051.76418.79644.91
1112006.01.17 14:15sell560.101.76181.76691.7605
1122006.01.17 14:21sell570.201.76221.76731.7609
1132006.01.17 14:52t/p570.201.76091.76731.760926.00670.91
1142006.01.17 14:52close560.101.76091.76691.76059.00679.91
1152006.01.17 14:52sell580.101.76051.76561.7592
1162006.01.17 14:58sell590.201.76091.76601.7596
1172006.01.17 16:54t/p590.201.75961.76601.759626.00705.91
1182006.01.17 16:54close580.101.75951.76561.759210.00715.91
1192006.01.17 21:16buy600.701.76701.76191.7683
1202006.01.17 23:24t/p600.701.76831.76191.768391.00806.91
1212006.01.17 23:24buy610.701.76881.76371.7701
1222006.01.18 03:01s/l610.701.76371.76371.7701-359.45447.46
1232006.01.18 06:46sell620.101.76381.76891.7625
1242006.01.18 06:49sell630.201.76431.76941.7630
1252006.01.18 07:00t/p630.201.76301.76941.763026.00473.46
1262006.01.18 07:00close620.101.76301.76891.76258.00481.46
1272006.01.18 07:00sell640.101.76261.76771.7613
1282006.01.18 07:03sell650.201.76311.76821.7618
1292006.01.18 07:24t/p650.201.76181.76821.761826.00507.46
1302006.01.18 07:24close640.101.76151.76771.761311.00518.46
1312006.01.18 11:45buy660.501.76841.76331.7697
1322006.01.18 14:46t/p660.501.76971.76331.769765.00583.46
1332006.01.18 17:45sell670.101.76121.76631.7599
1342006.01.18 17:45sell680.201.76161.76671.7603
1352006.01.18 18:08t/p680.201.76031.76671.760326.00609.46
1362006.01.18 18:08close670.101.76031.76631.75999.00618.46
1372006.01.18 18:08sell690.101.75991.76501.7586
1382006.01.18 18:10sell700.201.76041.76551.7591
1392006.01.18 19:06t/p700.201.75911.76551.759126.00644.46
1402006.01.18 19:06close690.101.75911.76501.75868.00652.46
1412006.01.18 19:06sell710.101.75871.76381.7574
1422006.01.18 19:06sell720.201.75911.76421.7578
1432006.01.18 22:33s/l710.101.76381.76381.7574-51.00601.46
1442006.01.18 22:33close720.201.76381.76421.7578-94.00507.46
1452006.01.19 09:00sell730.101.75701.76211.7557
1462006.01.19 09:00sell740.201.75731.76241.7560
1472006.01.19 09:05t/p740.201.75601.76241.756026.00533.46
1482006.01.19 09:05close730.101.75601.76211.755710.00543.46
1492006.01.19 09:05sell750.101.75561.76071.7543
1502006.01.19 09:06sell760.201.75611.76121.7548
1512006.01.19 09:35t/p760.201.75481.76121.754826.00569.46
1522006.01.19 09:35close750.101.75481.76071.75438.00577.46
1532006.01.19 09:35sell770.101.75441.75951.7531
1542006.01.19 09:35sell780.201.75481.75991.7535
1552006.01.19 13:37t/p780.201.75351.75991.753526.00603.46
1562006.01.19 13:37close770.101.75341.75951.753110.00613.46
1572006.01.19 13:37sell790.101.75301.75811.7517
1582006.01.19 13:38sell800.201.75341.75851.7521
1592006.01.19 14:23s/l790.101.75811.75811.7517-51.00562.46
1602006.01.19 14:23close800.201.75811.75851.7521-94.00468.46
1612006.01.19 16:00buy810.401.75601.75091.7573
1622006.01.19 16:08t/p810.401.75731.75091.757352.00520.46
1632006.01.19 16:08buy820.501.75781.75271.7591
1642006.01.19 16:29t/p820.501.75911.75271.759165.00585.46
1652006.01.19 16:29buy830.501.75951.75441.7608
1662006.01.19 16:34t/p830.501.76081.75441.760865.00650.46
1672006.01.19 16:34buy840.601.76161.75651.7629
1682006.01.19 16:42t/p840.601.76291.75651.762978.00728.46
1692006.01.19 16:42buy850.701.76341.75831.7647
1702006.01.19 21:05s/l850.701.75831.75831.7647-357.00371.46
1712006.01.19 23:15sell860.101.75921.76431.7579
1722006.01.19 23:33t/p860.101.75791.76431.757913.00384.46
1732006.01.20 13:30buy870.301.76201.75691.7633
1742006.01.20 14:54t/p870.301.76331.75691.763339.00423.46
1752006.01.20 14:54buy880.401.76381.75871.7651
1762006.01.20 15:00t/p880.401.76511.75871.765152.00475.46
1772006.01.20 15:00buy890.401.76561.76051.7669
1782006.01.20 15:25t/p890.401.76691.76051.766952.00527.46
1792006.01.20 15:25buy900.501.76751.76241.7688
1802006.01.20 16:56s/l900.501.76241.76241.7688-255.00272.46
1812006.01.20 16:56buy910.201.76271.75761.7640
1822006.01.20 17:09t/p910.201.76401.75761.764026.00298.46
1832006.01.25 00:30sell920.101.78411.78921.7828
1842006.01.25 01:27t/p920.101.78281.78921.782813.00311.46
1852006.01.25 01:45sell930.101.78261.78771.7813
1862006.01.25 01:45sell940.201.78311.78821.7818
1872006.01.25 10:16s/l930.101.78771.78771.7813-51.00260.46
1882006.01.25 10:16close940.201.78791.78821.7818-96.00164.46
1892006.01.25 10:16buy950.101.78791.78281.7892
1902006.01.25 10:31t/p950.101.78921.78281.789213.00177.46
1912006.01.25 20:01sell960.101.78681.79191.7855
1922006.01.25 20:29t/p960.101.78551.79191.785513.00190.46
1932006.01.25 20:29sell970.101.78511.79021.7838
1942006.01.25 20:45t/p970.101.78381.79021.783813.00203.46
1952006.01.25 20:45sell980.101.78331.78841.7820
1962006.01.26 09:22s/l980.101.78841.78841.7820-51.65151.82
1972006.01.26 19:30sell990.101.78061.78571.7793
1982006.01.26 20:14t/p990.101.77931.78571.779313.00164.82
1992006.01.26 20:30sell1000.101.78031.78541.7790
2002006.01.26 23:16t/p1000.101.77901.78541.779013.00177.82
2012006.01.26 23:16sell1010.101.77861.78371.7773
2022006.01.27 12:09t/p1010.101.77731.78371.777312.79190.60
2032006.01.27 16:15sell1020.101.78261.78771.7813
2042006.01.27 16:18t/p1020.101.78131.78771.781313.00203.60
2052006.01.27 16:18sell1030.101.78091.78601.7796
2062006.01.27 16:20t/p1030.101.77961.78601.779613.00216.60
2072006.01.27 16:20sell1040.101.77911.78421.7778
2082006.01.27 16:24t/p1040.101.77781.78421.777813.00229.60
2092006.01.27 16:24sell1050.101.77721.78231.7759
2102006.01.27 16:45t/p1050.101.77591.78231.775913.00242.60
2112006.01.27 17:00sell1060.101.77251.77761.7712
2122006.01.27 19:10t/p1060.101.77121.77761.771213.00255.60
2132006.01.27 19:10sell1070.101.77061.77571.7693
2142006.01.27 19:22t/p1070.101.76931.77571.769313.00268.60
2152006.01.27 19:22sell1080.101.76891.77401.7676
2162006.01.27 19:29t/p1080.101.76761.77401.767613.00281.60
2172006.01.27 19:29sell1090.101.76701.77211.7657
2182006.01.30 09:28t/p1090.101.76571.77211.765712.79294.39
2192006.02.01 00:45sell1100.101.77821.78331.7769
2202006.02.01 10:48t/p1100.101.77691.78331.776913.00307.39
2212006.02.02 13:45buy1110.301.77641.77131.7777
2222006.02.02 14:09t/p1110.301.77771.77131.777739.00346.39
2232006.02.02 16:15buy1120.301.77771.77261.7790
2242006.02.02 16:28t/p1120.301.77901.77261.779039.00385.39
2252006.02.03 14:00sell1130.101.77631.78141.7750
2262006.02.03 14:10sell1140.201.77671.78181.7754
2272006.02.03 14:29t/p1140.201.77541.78181.775426.00411.39
2282006.02.03 14:29close1130.101.77531.78141.775010.00421.39
2292006.02.03 14:29sell1150.101.77491.78001.7736
2302006.02.03 14:29sell1160.201.77671.78181.7754
2312006.02.03 14:29t/p1160.201.77541.78181.775426.00447.39
2322006.02.03 14:29close1150.101.77481.78001.77361.00448.39
2332006.02.03 14:29sell1170.101.77441.77951.7731
2342006.02.03 14:29t/p1170.101.77311.77951.773113.00461.39
2352006.02.03 14:29sell1180.101.77271.77781.7714
2362006.02.03 14:29sell1190.201.77441.77951.7731
2372006.02.03 14:30s/l1180.101.77781.77781.7714-51.00410.39
2382006.02.03 14:30close1190.201.77831.77951.7731-78.00332.39
2392006.02.03 14:30sell1200.101.77791.78301.7766
2402006.02.03 14:30sell1210.201.77971.78481.7784
2412006.02.03 14:30t/p1210.201.77841.78481.778426.00358.39
2422006.02.03 14:30close1200.101.77771.78301.77662.00360.39
2432006.02.03 14:30sell1220.101.77731.78241.7760
2442006.02.03 14:30t/p1220.101.77601.78241.776013.00373.39
2452006.02.03 14:30sell1230.101.77551.78061.7742
2462006.02.03 14:30sell1240.201.77731.78241.7760
2472006.02.03 14:31t/p1240.201.77601.78241.776026.00399.39
2482006.02.03 14:31close1230.101.77591.78061.7742-4.00395.39
2492006.02.03 14:31sell1250.101.77551.78061.7742
2502006.02.03 14:31sell1260.201.77621.78131.7749
2512006.02.03 14:32t/p1260.201.77491.78131.774926.00421.39
2522006.02.03 14:32close1250.101.77451.78061.774210.00431.39
2532006.02.03 14:32sell1270.101.77411.77921.7728
2542006.02.03 14:32sell1280.201.77481.77991.7735
2552006.02.03 14:35t/p1280.201.77351.77991.773526.00457.39
2562006.02.03 14:35close1270.101.77321.77921.77289.00466.39
2572006.02.03 14:35sell1290.101.77281.77791.7715
2582006.02.03 14:35sell1300.201.77351.77861.7722
2592006.02.03 14:35t/p1290.101.77151.77791.771513.00479.39
2602006.02.03 14:35t/p1300.201.77221.77861.772226.00505.39
2612006.02.03 14:35sell1310.101.77101.77611.7697
2622006.02.03 14:36sell1320.201.77131.77641.7700
2632006.02.03 14:37t/p1310.101.76971.77611.769713.00518.38
2642006.02.03 14:37t/p1320.201.77001.77641.770026.00544.38
2652006.02.03 14:37sell1330.101.76921.77431.7679
2662006.02.03 14:37sell1340.201.77131.77641.7700
2672006.02.03 14:55t/p1340.201.77001.77641.770026.00570.38
2682006.02.03 14:55close1330.101.76931.77431.7679-1.00569.38
2692006.02.03 14:55sell1350.101.76891.77401.7676
2702006.02.03 14:55sell1360.201.76921.77431.7679
2712006.02.03 14:58t/p1360.201.76791.77431.767926.00595.38
2722006.02.03 14:58close1350.101.76771.77401.767612.00607.38
2732006.02.03 14:58sell1370.101.76731.77241.7660
2742006.02.03 14:59sell1380.201.76771.77281.7664
2752006.02.03 15:07t/p1380.201.76641.77281.766426.00633.38
2762006.02.03 15:07close1370.101.76621.77241.766011.00644.38
2772006.02.03 15:07sell1390.101.76581.77091.7645
2782006.02.03 15:07sell1400.201.76621.77131.7649
2792006.02.03 15:07t/p1400.201.76491.77131.764926.00670.38
2802006.02.03 15:07close1390.101.76491.77091.76459.00679.38
2812006.02.03 15:07sell1410.101.76451.76961.7632
2822006.02.03 15:08sell1420.201.76511.77021.7638
2832006.02.03 15:19t/p1420.201.76381.77021.763826.00705.38
2842006.02.03 15:19close1410.101.76371.76961.76328.00713.38
2852006.02.03 15:19sell1430.101.76331.76841.7620
2862006.02.03 15:20sell1440.201.76371.76881.7624
2872006.02.03 15:27t/p1440.201.76241.76881.762426.00739.38
2882006.02.03 15:27close1430.101.76211.76841.762012.00751.38
2892006.02.03 15:27sell1450.101.76171.76681.7604
2902006.02.03 15:28sell1460.201.76211.76721.7608
2912006.02.03 15:32sell1470.401.76251.76761.7612
2922006.02.03 16:40t/p1470.401.76121.76761.761252.00803.38
2932006.02.03 16:40close1460.201.76111.76721.760820.00823.38
2942006.02.03 16:40close1450.101.76111.76681.76046.00829.38
2952006.02.03 16:40sell1480.101.76071.76581.7594
2962006.02.03 16:40sell1490.201.76111.76621.7598
2972006.02.03 16:43sell1500.401.76201.76711.7607
2982006.02.03 16:46t/p1500.401.76071.76711.760752.00881.38
2992006.02.03 16:46close1490.201.76061.76621.759810.00891.38
3002006.02.03 16:46close1480.101.76061.76581.75941.00892.38
3012006.02.03 16:46sell1510.101.76021.76531.7589
3022006.02.03 16:46sell1520.201.76101.76611.7597
3032006.02.03 17:05sell1530.401.76161.76671.7603
3042006.02.03 17:23t/p1530.401.76031.76671.760352.00944.38
3052006.02.03 17:23close1520.201.76021.76611.759716.00960.38
3062006.02.03 17:23close1510.101.76021.76531.75890.00960.38
3072006.02.03 17:23sell1540.101.75981.76491.7585
3082006.02.03 17:23sell1550.201.76041.76551.7591
3092006.02.03 17:25sell1560.401.76091.76601.7596
3102006.02.06 08:12t/p1560.401.75961.76601.759651.141011.53
3112006.02.06 08:12close1550.201.75931.76551.759121.571033.10
3122006.02.06 08:12close1540.101.75931.76491.75854.791037.88
3132006.02.06 08:12sell1570.101.75891.76401.7576
3142006.02.06 08:12sell1580.201.75931.76441.7580
3152006.02.06 08:18t/p1580.201.75801.76441.758026.001063.88
3162006.02.06 08:18close1570.101.75801.76401.75769.001072.88
3172006.02.06 08:18sell1590.101.75761.76271.7563
3182006.02.06 08:19sell1600.201.75801.76311.7567
3192006.02.06 08:21sell1610.401.75841.76351.7571
3202006.02.06 08:34t/p1610.401.75711.76351.757152.001124.88
3212006.02.06 08:34close1600.201.75691.76311.756722.001146.88
3222006.02.06 08:34close1590.101.75691.76271.75637.001153.88
3232006.02.06 08:34sell1620.101.75651.76161.7552
3242006.02.06 08:34sell1630.201.75711.76221.7558
3252006.02.06 08:48t/p1630.201.75581.76221.755826.001179.88
3262006.02.06 08:48close1620.101.75581.76161.75527.001186.88
3272006.02.06 08:48sell1640.101.75541.76051.7541
3282006.02.06 08:50sell1650.201.75581.76091.7545
3292006.02.06 08:51sell1660.401.75621.76131.7549
3302006.02.06 10:05t/p1660.401.75491.76131.754952.001238.88
3312006.02.06 10:05close1650.201.75491.76091.754518.001256.88
3322006.02.06 10:05close1640.101.75491.76051.75415.001261.88
3332006.02.06 10:05sell1670.101.75451.75961.7532
3342006.02.06 10:09sell1680.201.75501.76011.7537
3352006.02.06 10:11sell1690.401.75531.76041.7540
3362006.02.06 12:25t/p1690.401.75401.76041.754052.001313.88
3372006.02.06 12:25close1680.201.75401.76011.753720.001333.88
3382006.02.06 12:25close1670.101.75401.75961.75325.001338.88
3392006.02.06 12:25sell1700.101.75361.75871.7523
3402006.02.06 12:25sell1710.201.75411.75921.7528
3412006.02.06 12:36t/p1710.201.75281.75921.752826.001364.88
3422006.02.06 12:36close1700.101.75261.75871.752310.001374.88
3432006.02.06 12:36sell1720.101.75221.75731.7509
3442006.02.06 12:36sell1730.201.75261.75771.7513
3452006.02.06 12:53sell1740.401.75301.75811.7517
3462006.02.06 14:27t/p1740.401.75171.75811.751752.001426.88
3472006.02.06 14:27close1730.201.75161.75771.751320.001446.88
3482006.02.06 14:27close1720.101.75161.75731.75096.001452.88
3492006.02.06 14:27sell1750.101.75121.75631.7499
3502006.02.06 14:27sell1760.201.75181.75691.7505
3512006.02.06 14:28sell1770.401.75221.75731.7509
3522006.02.06 15:00t/p1770.401.75091.75731.750952.001504.88
3532006.02.06 15:00close1760.201.75081.75691.750520.001524.88
3542006.02.06 15:00close1750.101.75081.75631.74994.001528.88
3552006.02.06 15:45sell1780.101.75181.75691.7505
3562006.02.06 15:58t/p1780.101.75051.75691.750513.001541.88
3572006.02.06 15:58sell1790.101.75011.75521.7488
3582006.02.06 16:00sell1800.201.75061.75571.7493
3592006.02.06 16:06sell1810.401.75121.75631.7499
3602006.02.06 17:04t/p1810.401.74991.75631.749952.001593.88
3612006.02.06 17:04close1800.201.74991.75571.749314.001607.88
3622006.02.06 17:04close1790.101.74991.75521.74882.001609.88
3632006.02.06 17:04sell1820.101.74951.75461.7482
3642006.02.06 17:14sell1830.201.74991.75501.7486
3652006.02.06 17:42t/p1830.201.74861.75501.748626.001635.88
3662006.02.06 17:42close1820.101.74861.75461.74829.001644.88
3672006.02.06 17:42sell1840.101.74821.75331.7469
3682006.02.06 17:50t/p1840.101.74691.75331.746913.001657.88
3692006.02.06 17:50sell1850.101.74651.75161.7452
3702006.02.06 17:51sell1860.201.74691.75201.7456
3712006.02.06 17:52sell1870.401.74721.75231.7459
3722006.02.06 18:00t/p1870.401.74591.75231.745952.001709.88
3732006.02.06 18:00close1860.201.74591.75201.745620.001729.88
3742006.02.06 18:00close1850.101.74591.75161.74526.001735.88
3752006.02.06 18:00sell1880.101.74551.75061.7442
3762006.02.06 18:00sell1890.201.74591.75101.7446
3772006.02.06 18:02sell1900.401.74641.75151.7451
3782006.02.06 18:06sell1910.801.74701.75211.7457
3792006.02.06 18:13t/p1910.801.74571.75211.7457104.001839.88
3802006.02.06 18:13close1900.401.74551.75151.745136.001875.88
3812006.02.06 18:13close1890.201.74551.75101.74468.001883.88
3822006.02.06 18:13close1880.101.74551.75061.74420.001883.88
3832006.02.06 18:13sell1920.101.74511.75021.7438
3842006.02.06 18:13sell1930.201.74551.75061.7442
3852006.02.06 18:13sell1940.401.74631.75141.7450
3862006.02.06 18:13t/p1940.401.74501.75141.745052.001935.88
3872006.02.06 18:13close1930.201.74491.75061.744212.001947.88
3882006.02.06 18:13close1920.101.74491.75021.74382.001949.88
3892006.02.06 18:13sell1950.101.74451.74961.7432
3902006.02.06 18:26sell1960.201.74491.75001.7436
3912006.02.06 18:27sell1970.401.74521.75031.7439
3922006.02.06 18:41sell1980.801.74561.75071.7443
3932006.02.06 19:23t/p1980.801.74431.75071.7443104.002053.88
3942006.02.06 19:23close1970.401.74431.75031.743936.002089.88
3952006.02.06 19:23close1960.201.74431.75001.743612.002101.88
3962006.02.06 19:23close1950.101.74431.74961.74322.002103.88
3972006.02.06 19:23sell1990.101.74391.74901.7426
3982006.02.06 19:23sell2000.201.74441.74951.7431
3992006.02.06 19:26sell2010.401.74481.74991.7435
4002006.02.06 19:26sell2020.801.74511.75021.7438
4012006.02.07 04:11s/l1990.101.74901.74901.7426-51.222052.67
4022006.02.07 04:11close2020.801.74911.75021.7438-321.721730.94
4032006.02.07 04:11close2010.401.74911.74991.7435-172.861558.09
4042006.02.07 04:11close2000.201.74911.74951.7431-94.431463.66
4052006.02.07 15:33sell2030.101.74631.75141.7450
4062006.02.07 16:04t/p2030.101.74501.75141.745013.001476.66
4072006.02.07 16:15sell2040.101.74261.74771.7413
4082006.02.07 16:18sell2050.201.74341.74851.7421
4092006.02.07 16:38t/p2050.201.74211.74851.742126.001502.66
4102006.02.07 16:38close2040.101.74201.74771.74136.001508.66
4112006.02.07 16:38sell2060.101.74161.74671.7403
4122006.02.07 16:38sell2070.201.74231.74741.7410
4132006.02.07 16:51sell2080.401.74271.74781.7414
4142006.02.07 16:58t/p2080.401.74141.74781.741452.001560.66
4152006.02.07 16:58close2070.201.74131.74741.741020.001580.66
4162006.02.07 16:58close2060.101.74131.74671.74033.001583.66
4172006.02.07 17:00sell2090.101.74091.74601.7396
4182006.02.07 17:00sell2100.201.74131.74641.7400
4192006.02.07 17:07sell2110.401.74191.74701.7406
4202006.02.07 17:12sell2120.801.74231.74741.7410
4212006.02.07 18:30s/l2090.101.74601.74601.7396-51.001532.66
4222006.02.07 18:30close2120.801.74611.74741.7410-304.001228.66
4232006.02.07 18:30close2110.401.74611.74701.7406-168.001060.66
4242006.02.07 18:30close2100.201.74611.74641.7400-96.00964.65
4252006.02.10 06:00buy2130.901.74561.74051.7469
4262006.02.10 06:26t/p2130.901.74691.74051.7469117.001081.66
4272006.02.10 14:17buy2141.001.75071.74561.7520
4282006.02.10 14:36t/p2141.001.75201.74561.7520130.001211.66
4292006.02.10 14:36buy2151.101.75251.74741.7538
4302006.02.10 14:48t/p2151.101.75381.74741.7538143.001354.66
4312006.02.10 14:48buy2161.201.75421.74911.7555
4322006.02.10 14:55t/p2161.201.75551.74911.7555156.001510.66
4332006.02.10 14:55buy2171.401.75591.75081.7572
4342006.02.10 15:00t/p2171.401.75721.75081.7572182.001692.66
4352006.02.10 15:00buy2181.501.75781.75271.7591
4362006.02.10 16:23s/l2181.501.75271.75271.7591-765.00927.65
4372006.02.14 11:45sell2190.101.73721.74231.7359
4382006.02.14 12:26t/p2190.101.73591.74231.735913.00940.65
4392006.02.14 12:26sell2200.101.73551.74061.7342
4402006.02.14 12:26sell2210.201.73601.74111.7347
4412006.02.14 13:02t/p2210.201.73471.74111.734726.00966.65
4422006.02.14 13:02close2200.101.73461.74061.73429.00975.65
4432006.02.14 13:02sell2220.101.73421.73931.7329
4442006.02.14 13:03sell2230.201.73461.73971.7333
4452006.02.14 13:26sell2240.401.73491.74001.7336
4462006.02.14 14:30t/p2240.401.73361.74001.733652.001027.66
4472006.02.14 14:30close2230.201.73331.73971.733326.001053.66
4482006.02.14 14:30close2220.101.73331.73931.73299.001062.66
4492006.02.14 14:30sell2250.101.73291.73801.7316
4502006.02.14 14:30sell2260.201.73421.73931.7329
4512006.02.14 14:30sell2270.401.73491.74001.7336
4522006.02.14 14:31t/p2270.401.73361.74001.733652.001114.66
4532006.02.14 14:31close2260.201.73301.73931.732924.001138.66
4542006.02.14 14:31close2250.101.73301.73801.7316-1.001137.66
4552006.02.14 14:31sell2280.101.73261.73771.7313
4562006.02.14 14:31sell2290.201.73301.73811.7317
4572006.02.14 14:31sell2300.401.73341.73851.7321
4582006.02.14 14:37t/p2300.401.73211.73851.732152.001189.66
4592006.02.14 14:37close2290.201.73211.73811.731718.001207.66
4602006.02.14 14:37close2280.101.73211.73771.73135.001212.66
4612006.02.14 14:37sell2310.101.73171.73681.7304
4622006.02.14 15:15t/p2310.101.73041.73681.730413.001225.66
4632006.02.14 15:15sell2320.101.73001.73511.7287
4642006.02.14 15:27sell2330.201.73051.73561.7292
4652006.02.14 15:39sell2340.401.73091.73601.7296
4662006.02.14 16:49t/p2340.401.72961.73601.729652.001277.66
4672006.02.14 16:49close2330.201.72951.73561.729220.001297.66
4682006.02.14 16:49close2320.101.72951.73511.72875.001302.66
4692006.02.14 16:49sell2350.101.72911.73421.7278
4702006.02.14 16:49sell2360.201.72951.73461.7282
4712006.02.14 17:01sell2370.401.73021.73531.7289
4722006.02.14 17:33s/l2350.101.73421.73421.7278-51.001251.66
4732006.02.14 17:33close2370.401.73431.73531.7289-164.001087.66
4742006.02.14 17:33close2360.201.73431.73461.7282-96.00991.65
4752006.02.14 21:45buy2380.901.73671.73161.7380
4762006.02.15 11:36t/p2380.901.73801.73161.7380113.851105.51
4772006.02.15 13:30buy2391.001.73941.73431.7407
4782006.02.15 13:56t/p2391.001.74071.73431.7407130.001235.51
4792006.02.15 13:56buy2401.101.74121.73611.7425
4802006.02.15 14:19t/p2401.101.74251.73611.7425143.001378.51
4812006.02.15 14:19buy2411.301.74301.73791.7443
4822006.02.15 14:43t/p2411.301.74431.73791.7443169.001547.51
4832006.02.15 14:43buy2421.401.74471.73961.7460
4842006.02.15 15:00t/p2421.401.74601.73961.7460182.001729.51
4852006.02.15 15:00buy2431.601.74671.74161.7480
4862006.02.15 15:09t/p2431.601.74801.74161.7480208.001937.51
4872006.02.15 15:09buy2441.801.74841.74331.7497
4882006.02.15 16:36s/l2441.801.74331.74331.7497-918.001019.51
4892006.02.15 16:36buy2450.901.74311.73801.7444
4902006.02.15 19:20s/l2450.901.73801.73801.7444-459.00560.51
4912006.02.15 21:33sell2460.101.74041.74551.7391
4922006.02.15 22:02sell2470.201.74081.74591.7395
4932006.02.16 01:23t/p2470.201.73951.74591.739524.71585.22
4942006.02.16 01:23close2460.101.73941.74551.73919.36594.57
4952006.02.16 10:00sell2480.101.73651.74161.7352
4962006.02.16 10:16sell2490.201.73691.74201.7356
4972006.02.16 10:30t/p2480.101.73521.74161.735213.00607.57
4982006.02.16 10:30t/p2490.201.73561.74201.735626.00633.57
4992006.02.16 10:30sell2500.101.73341.73851.7321
5002006.02.16 10:30sell2510.201.73461.73971.7333
5012006.02.16 10:35t/p2510.201.73331.73971.733326.00659.57
5022006.02.16 10:35close2500.101.73301.73851.73214.00663.57
5032006.02.16 10:35sell2520.101.73261.73771.7313
5042006.02.16 10:38sell2530.201.73321.73831.7319
5052006.02.16 10:47t/p2530.201.73191.73831.731926.00689.57
5062006.02.16 10:47close2520.101.73181.73771.73138.00697.57
5072006.02.16 11:00sell2540.101.73131.73641.7300
5082006.02.16 11:02sell2550.201.73191.73701.7306
5092006.02.16 17:06s/l2540.101.73641.73641.7300-51.00646.57
5102006.02.16 17:06close2550.201.73701.73701.7306-102.00544.57
5112006.02.16 20:45buy2560.501.73631.73121.7376
5122006.02.16 20:58t/p2560.501.73761.73121.737665.00609.57
5132006.02.16 20:58buy2570.601.73801.73291.7393
5142006.02.16 21:01t/p2570.601.73931.73291.739378.00687.57
5152006.02.16 21:01buy2580.601.73981.73471.7411
5162006.02.17 04:17s/l2580.601.73471.73471.7411-308.10379.47
5172006.02.17 16:30buy2590.301.74121.73611.7425
5182006.02.20 00:49t/p2590.301.74251.73611.742537.95417.42
5192006.02.22 11:00sell2600.101.74371.74881.7424
5202006.02.22 11:20t/p2600.101.74241.74881.742413.00430.42
5212006.02.22 12:00sell2610.101.74101.74611.7397
5222006.02.22 12:41t/p2610.101.73971.74611.739713.00443.42
5232006.02.22 13:31sell2620.101.74041.74551.7391
5242006.02.22 13:37sell2630.201.74081.74591.7395
5252006.02.22 14:14t/p2630.201.73951.74591.739526.00469.42
5262006.02.22 14:14close2620.101.73931.74551.739111.00480.42
5272006.02.22 14:14sell2640.101.73891.74401.7376
5282006.02.22 14:16sell2650.201.73931.74441.7380
5292006.02.22 14:20t/p2650.201.73801.74441.738026.00506.42
5302006.02.22 14:20close2640.101.73801.74401.73769.00515.42
5312006.02.23 09:30buy2660.501.74621.74111.7475
5322006.02.23 10:08t/p2660.501.74751.74111.747565.00580.42
5332006.02.23 10:08buy2670.501.74801.74291.7493
5342006.02.23 10:12t/p2670.501.74931.74291.749365.00645.42
5352006.02.23 10:12buy2680.601.74981.74471.7511
5362006.02.23 11:17t/p2680.601.75111.74471.751178.00723.42
5372006.02.23 11:17buy2690.701.75151.74641.7528
5382006.02.23 11:52t/p2690.701.75281.74641.752891.00814.42
5392006.02.23 11:52buy2700.701.75331.74821.7546
5402006.02.23 11:56t/p2700.701.75461.74821.754691.00905.42
5412006.02.23 11:56buy2710.801.75501.74991.7563
5422006.02.23 15:54s/l2710.801.74991.74991.7563-408.00497.42
5432006.02.24 19:15sell2720.101.74361.74871.7423
5442006.02.24 19:32sell2730.201.74401.74911.7427
5452006.02.27 00:20t/p2730.201.74271.74911.742725.57522.99
5462006.02.27 00:20close2720.101.74271.74871.74238.79531.77
5472006.02.27 00:20sell2740.101.74231.74741.7410
5482006.02.27 00:31t/p2740.101.74101.74741.741013.00544.77
5492006.02.27 01:00sell2750.101.73981.74491.7385
5502006.02.27 01:00sell2760.201.74021.74531.7389
5512006.02.27 01:44t/p2760.201.73891.74531.738926.00570.77
5522006.02.27 01:44close2750.101.73891.74491.73859.00579.77
5532006.02.27 10:15sell2770.101.73921.74431.7379
5542006.02.27 10:39sell2780.201.73961.74471.7383
5552006.02.27 12:02t/p2780.201.73831.74471.738326.00605.77
5562006.02.27 12:02close2770.101.73831.74431.73799.00614.77
5572006.02.28 11:00buy2790.601.74301.73791.7443
5582006.02.28 11:13t/p2790.601.74431.73791.744378.00692.77
5592006.02.28 11:13buy2800.601.74481.73971.7461
5602006.02.28 11:33t/p2800.601.74611.73971.746178.00770.77
5612006.02.28 11:33buy2810.701.74651.74141.7478
5622006.02.28 11:46t/p2810.701.74781.74141.747891.00861.77
5632006.02.28 11:46buy2820.801.74821.74311.7495
5642006.02.28 14:44t/p2820.801.74951.74311.7495104.00965.77
5652006.02.28 14:44buy2830.901.74991.74481.7512
5662006.02.28 16:24t/p2830.901.75121.74481.7512117.001082.78
5672006.02.28 16:24buy2841.001.75171.74661.7530
5682006.02.28 17:14t/p2841.001.75301.74661.7530130.001212.78
5692006.02.28 17:14buy2851.101.75361.74851.7549
5702006.02.28 17:20t/p2851.101.75491.74851.7549143.001355.78
5712006.02.28 17:20buy2861.201.75561.75051.7569
5722006.03.01 11:09t/p2861.201.75691.75051.7569151.801507.58
5732006.03.01 17:15sell2870.101.75301.75811.7517
5742006.03.01 17:33t/p2870.101.75171.75811.751713.001520.58
5752006.03.01 17:33sell2880.101.75111.75621.7498
5762006.03.01 17:43t/p2880.101.74981.75621.749813.001533.58
5772006.03.01 17:43sell2890.101.74931.75441.7480
5782006.03.01 17:45sell2900.201.74971.75481.7484
5792006.03.01 17:46sell2910.401.75011.75521.7488
5802006.03.01 17:51t/p2910.401.74881.75521.748852.001585.58
5812006.03.01 17:51close2900.201.74871.75481.748420.001605.58
5822006.03.01 17:51close2890.101.74871.75441.74806.001611.58
5832006.03.01 17:51sell2920.101.74831.75341.7470
5842006.03.01 18:00t/p2920.101.74701.75341.747013.001624.58
5852006.03.01 18:00sell2930.101.74661.75171.7453
5862006.03.01 18:02sell2940.201.74721.75231.7459
5872006.03.01 18:03sell2950.401.74761.75271.7463
5882006.03.01 18:08sell2960.801.74811.75321.7468
5892006.03.01 19:19t/p2960.801.74681.75321.7468104.001728.58
5902006.03.01 19:19close2950.401.74671.75271.746336.001764.58
5912006.03.01 19:19close2940.201.74671.75231.745910.001774.58
5922006.03.01 19:19close2930.101.74671.75171.7453-1.001773.58
5932006.03.01 19:19sell2970.101.74631.75141.7450
5942006.03.01 19:22sell2980.201.74671.75181.7454
5952006.03.01 19:24sell2990.401.74711.75221.7458
5962006.03.01 19:25sell3000.801.74811.75321.7468
5972006.03.02 09:00s/l2970.101.75141.75141.7450-51.651721.93
5982006.03.02 09:00close3000.801.75151.75321.7468-277.161444.77
5992006.03.02 09:00close2990.401.75151.75221.7458-178.581266.19
6002006.03.02 09:00close2980.201.75151.75181.7454-97.291168.90
6012006.03.02 20:00buy3011.101.75271.74761.7540
6022006.03.02 20:34t/p3011.101.75401.74761.7540143.001311.90
6032006.03.02 20:34buy3021.201.75441.74931.7557
6042006.03.03 13:02t/p3021.201.75571.74931.7557151.801463.70
6052006.03.03 14:45buy3031.301.75821.75311.7595
6062006.03.03 16:05s/l3031.301.75311.75311.7595-663.00800.70
6072006.03.06 01:15buy3040.701.75931.75421.7606
6082006.03.06 08:09t/p3040.701.76061.75421.760691.00891.70
6092006.03.06 14:30sell3050.101.75381.75891.7525
6102006.03.06 15:17sell3060.201.75421.75931.7529
6112006.03.06 15:46sell3070.401.75461.75971.7533
6122006.03.06 15:48t/p3070.401.75331.75971.753352.00943.70
6132006.03.06 15:48close3060.201.75331.75931.752918.00961.70
6142006.03.06 15:48close3050.101.75331.75891.75255.00966.70
6152006.03.06 15:48sell3080.101.75291.75801.7516
6162006.03.06 15:48sell3090.201.75341.75851.7521
6172006.03.06 15:48sell3100.401.75381.75891.7525
6182006.03.06 16:01t/p3090.201.75211.75851.752126.00992.70
6192006.03.06 16:01t/p3100.401.75251.75891.752552.001044.70
6202006.03.06 16:01close3080.101.75201.75801.75169.001053.70
6212006.03.06 16:01sell3110.101.75161.75671.7503
6222006.03.06 16:01sell3120.201.75211.75721.7508
6232006.03.06 16:03sell3130.401.75251.75761.7512
6242006.03.06 16:18t/p3130.401.75121.75761.751252.001105.70
6252006.03.06 16:18close3120.201.75121.75721.750818.001123.70
6262006.03.06 16:18close3110.101.75121.75671.75034.001127.70
6272006.03.06 16:18sell3140.101.75081.75591.7495
6282006.03.06 16:20sell3150.201.75111.75621.7498
6292006.03.06 16:45sell3160.401.75161.75671.7503
6302006.03.06 17:23t/p3160.401.75031.75671.750352.001179.70
6312006.03.06 17:23close3150.201.75031.75621.749816.001195.70
6322006.03.06 17:23close3140.101.75031.75591.74955.001200.70
6332006.03.06 17:23sell3170.101.74991.75501.7486
6342006.03.06 17:23sell3180.201.75031.75541.7490
6352006.03.06 17:34sell3190.401.75081.75591.7495
6362006.03.06 17:47t/p3190.401.74951.75591.749552.001252.70
6372006.03.06 17:47close3180.201.74941.75541.749018.001270.70
6382006.03.06 17:47close3170.101.74941.75501.74865.001275.70
6392006.03.06 17:47sell3200.101.74901.75411.7477
6402006.03.06 17:51sell3210.201.74991.75501.7486
6412006.03.06 18:16sell3220.401.75031.75541.7490
6422006.03.06 18:30t/p3220.401.74901.75541.749052.001327.70
6432006.03.06 18:30close3210.201.74891.75501.748620.001347.70
6442006.03.06 18:30close3200.101.74891.75411.74771.001348.70
6452006.03.06 18:30sell3230.101.74851.75361.7472
6462006.03.06 18:31sell3240.201.74921.75431.7479
6472006.03.06 18:45t/p3240.201.74791.75431.747926.001374.70
6482006.03.06 18:45close3230.101.74781.75361.74727.001381.70
6492006.03.06 18:45sell3250.101.74741.75251.7461
6502006.03.06 18:48sell3260.201.74781.75291.7465
6512006.03.06 18:49sell3270.401.74841.75351.7471
6522006.03.06 18:56t/p3270.401.74711.75351.747152.001433.70
6532006.03.06 18:56close3260.201.74701.75291.746516.001449.70
6542006.03.06 18:56close3250.101.74701.75251.74614.001453.70
6552006.03.06 18:56sell3280.101.74661.75171.7453
6562006.03.06 18:56sell3290.201.74701.75211.7457
6572006.03.06 19:00sell3300.401.74781.75291.7465
6582006.03.07 01:54t/p3300.401.74651.75291.746551.141504.84
6592006.03.07 01:54close3290.201.74651.75211.74579.571514.41
6602006.03.07 01:54close3280.101.74651.75171.74530.791515.20
6612006.03.07 09:15sell3310.101.74441.74951.7431
6622006.03.07 09:27t/p3310.101.74311.74951.743113.001528.20
6632006.03.07 09:27sell3320.101.74271.74781.7414
6642006.03.07 09:28sell3330.201.74301.74811.7417
6652006.03.07 09:31t/p3330.201.74171.74811.741726.001554.20
6662006.03.07 09:31close3320.101.74151.74781.741412.001566.20
6672006.03.07 09:31sell3340.101.74111.74621.7398
6682006.03.07 09:36sell3350.201.74201.74711.7407
6692006.03.07 10:16t/p3350.201.74071.74711.740726.001592.20
6702006.03.07 10:16close3340.101.74071.74621.73984.001596.20
6712006.03.07 10:16sell3360.101.74031.74541.7390
6722006.03.07 10:30t/p3360.101.73901.74541.739013.001609.20
6732006.03.07 10:30sell3370.101.73841.74351.7371
6742006.03.07 10:30sell3380.201.73881.74391.7375
6752006.03.07 10:31sell3390.401.73911.74421.7378
6762006.03.07 10:36sell3400.801.73951.74461.7382
6772006.03.07 11:17t/p3400.801.73821.74461.7382104.001713.20
6782006.03.07 11:17close3390.401.73821.74421.737836.001749.20
6792006.03.07 11:17close3380.201.73821.74391.737512.001761.20
6802006.03.07 11:17close3370.101.73821.74351.73712.001763.20
6812006.03.07 11:17sell3410.101.73781.74291.7365
6822006.03.07 11:18sell3420.201.73831.74341.7370
6832006.03.07 11:22sell3430.401.73871.74381.7374
6842006.03.07 11:33t/p3430.401.73741.74381.737452.001815.20
6852006.03.07 11:33close3420.201.73711.74341.737024.001839.20
6862006.03.07 11:33close3410.101.73711.74291.73657.001846.20
6872006.03.07 11:33sell3440.101.73671.74181.7354
6882006.03.07 11:33sell3450.201.73711.74221.7358
6892006.03.07 11:33sell3460.401.73761.74271.7363
6902006.03.07 11:36t/p3460.401.73631.74271.736352.001898.20
6912006.03.07 11:36close3450.201.73631.74221.735816.001914.20
6922006.03.07 11:36close3440.101.73631.74181.73544.001918.20
6932006.03.07 11:36sell3470.101.73591.74101.7346
6942006.03.07 11:39sell3480.201.73631.74141.7350
6952006.03.07 11:42sell3490.401.73671.74181.7354
6962006.03.07 11:51sell3500.801.73701.74211.7357
6972006.03.07 14:19t/p3500.801.73571.74211.7357104.002022.20
6982006.03.07 14:19close3490.401.73571.74181.735440.002062.20
6992006.03.07 14:19close3480.201.73571.74141.735012.002074.20
7002006.03.07 14:19close3470.101.73571.74101.73462.002076.20
7012006.03.07 14:19sell3510.101.73531.74041.7340
7022006.03.07 14:24sell3520.201.73571.74081.7344
7032006.03.07 14:31sell3530.401.73611.74121.7348
7042006.03.07 14:32sell3540.801.73651.74161.7352
7052006.03.07 15:02t/p3530.401.73481.74121.734852.002128.20
7062006.03.07 15:02t/p3540.801.73521.74161.7352104.002232.20
7072006.03.07 15:02close3520.201.73471.74081.734420.002252.20
7082006.03.07 15:02close3510.101.73471.74041.73406.002258.20
7092006.03.07 15:02sell3550.101.73431.73941.7330
7102006.03.07 15:02sell3560.201.73491.74001.7336
7112006.03.07 15:02sell3570.401.73541.74051.7341
7122006.03.07 15:13t/p3570.401.73411.74051.734152.002310.20
7132006.03.07 15:13close3560.201.73391.74001.733620.002330.20
7142006.03.07 15:13close3550.101.73391.73941.73304.002334.20
7152006.03.07 15:13sell3580.101.73351.73861.7322
7162006.03.07 15:13sell3590.201.73391.73901.7326
7172006.03.07 15:15sell3600.401.73431.73941.7330
7182006.03.07 15:16sell3610.801.73481.73991.7335
7192006.03.08 08:20s/l3580.101.73861.73861.7322-51.222282.98
7202006.03.08 08:20close3610.801.73881.73991.7335-321.721961.26
7212006.03.08 08:20close3600.401.73881.73941.7330-180.861780.40
7222006.03.08 08:20close3590.201.73881.73901.7326-98.431681.97
7232006.03.08 08:20buy3621.501.73881.73371.7401
7242006.03.08 08:39t/p3621.501.74011.73371.7401195.001876.97
7252006.03.10 14:30sell3630.101.73371.73881.7324
7262006.03.10 14:30sell3640.201.73541.74051.7341
7272006.03.10 14:30sell3650.401.73581.74091.7345
7282006.03.10 14:30sell3660.801.73631.74141.7350
7292006.03.10 14:31t/p3660.801.73501.74141.7350104.001980.97
7302006.03.10 14:31close3650.401.73471.74091.734544.002024.97
7312006.03.10 14:31close3640.201.73471.74051.734114.002038.97
7322006.03.10 14:31close3630.101.73471.73881.7324-10.002028.97
7332006.03.10 14:31sell3670.101.73431.73941.7330
7342006.03.10 14:31sell3680.201.73481.73991.7335
7352006.03.10 14:31sell3690.401.73511.74021.7338
7362006.03.10 14:32t/p3680.201.73351.73991.733526.002054.97
7372006.03.10 14:32t/p3690.401.73381.74021.733852.002106.97
7382006.03.10 14:32close3670.101.73321.73941.733011.002117.97
7392006.03.10 14:32sell3700.101.73281.73791.7315
7402006.03.10 14:32sell3710.201.73361.73871.7323
7412006.03.10 14:33t/p3710.201.73231.73871.732326.002143.97
7422006.03.10 14:33close3700.101.73231.73791.73155.002148.97
7432006.03.10 14:33sell3720.101.73191.73701.7306
7442006.03.10 14:35sell3730.201.73341.73851.7321
7452006.03.10 14:37sell3740.401.73411.73921.7328
7462006.03.10 14:39sell3750.801.73451.73961.7332
7472006.03.10 14:40t/p3750.801.73321.73961.7332104.002252.97
7482006.03.10 14:40close3740.401.73321.73921.732836.002288.97
7492006.03.10 14:40close3730.201.73321.73851.73214.002292.97
7502006.03.10 14:40close3720.101.73321.73701.7306-13.002279.97
7512006.03.10 14:40sell3760.101.73281.73791.7315
7522006.03.10 14:40sell3770.201.73311.73821.7318
7532006.03.10 14:40sell3780.401.73361.73871.7323
7542006.03.10 14:44t/p3780.401.73231.73871.732352.002331.97
7552006.03.10 14:44close3770.201.73211.73821.731820.002351.97
7562006.03.10 14:44close3760.101.73211.73791.73157.002358.97
7572006.03.10 14:44sell3790.101.73171.73681.7304
7582006.03.10 14:44sell3800.201.73211.73721.7308
7592006.03.10 14:45sell3810.401.73261.73771.7313
7602006.03.10 14:46t/p3800.201.73081.73721.730826.002384.97
7612006.03.10 14:46t/p3810.401.73131.73771.731352.002436.97
7622006.03.10 14:46close3790.101.73061.73681.730411.002447.97
7632006.03.10 14:46sell3820.101.73021.73531.7289
7642006.03.10 14:46sell3830.201.73081.73591.7295
7652006.03.10 14:46sell3840.401.73111.73621.7298
7662006.03.10 14:48t/p3840.401.72981.73621.729852.002499.97
7672006.03.10 14:48close3830.201.72981.73591.729520.002519.97
7682006.03.10 14:48close3820.101.72981.73531.72894.002523.97
7692006.03.10 14:48sell3850.101.72941.73451.7281
7702006.03.10 14:50sell3860.201.73021.73531.7289
7712006.03.10 14:51sell3870.401.73081.73591.7295
7722006.03.10 14:58sell3880.801.73111.73621.7298
7732006.03.10 15:06t/p3880.801.72981.73621.7298104.002627.97
7742006.03.10 15:06close3870.401.72961.73591.729548.002675.97
7752006.03.10 15:06close3860.201.72961.73531.728912.002687.97
7762006.03.10 15:06close3850.101.72961.73451.7281-2.002685.97
7772006.03.10 15:06sell3890.101.72921.73431.7279
7782006.03.10 15:06sell3900.201.72971.73481.7284
7792006.03.10 15:09sell3910.401.73021.73531.7289
7802006.03.10 15:15t/p3890.101.72791.73431.727913.002698.97
7812006.03.10 15:15t/p3900.201.72841.73481.728426.002724.97
7822006.03.10 15:15t/p3910.401.72891.73531.728952.002776.97
7832006.03.10 15:15sell3920.101.72721.73231.7259
7842006.03.10 15:15sell3930.201.72821.73331.7269
7852006.03.10 15:19t/p3930.201.72691.73331.726926.002802.97
7862006.03.10 15:19close3920.101.72661.73231.72596.002808.97
7872006.03.10 15:19sell3940.101.72621.73131.7249
7882006.03.10 15:22sell3950.201.72671.73181.7254
7892006.03.10 15:24t/p3950.201.72541.73181.725426.002834.97
7902006.03.10 15:24close3940.101.72531.73131.72499.002843.97
7912006.03.10 15:24sell3960.101.72491.73001.7236
7922006.03.10 15:25sell3970.201.72561.73071.7243
7932006.03.10 15:29t/p3970.201.72431.73071.724326.002869.97
7942006.03.10 15:29close3960.101.72431.73001.72366.002875.97
7952006.03.10 15:29sell3980.101.72391.72901.7226
7962006.03.10 15:30sell3990.201.72431.72941.7230
7972006.03.10 15:30sell4000.401.72471.72981.7234
7982006.03.10 15:33sell4010.801.72501.73011.7237
7992006.03.10 16:29t/p4010.801.72371.73011.7237104.002979.97
8002006.03.10 16:29close4000.401.72371.72981.723440.003019.97
8012006.03.10 16:29close3990.201.72371.72941.723012.003031.97
8022006.03.10 16:29close3980.101.72371.72901.72262.003033.97
8032006.03.10 16:29sell4020.101.72331.72841.7220
8042006.03.10 16:32sell4030.201.72371.72881.7224
8052006.03.10 16:37sell4040.401.72431.72941.7230
8062006.03.10 16:53sell4050.801.72471.72981.7234
8072006.03.13 02:28s/l4020.101.72841.72841.7220-51.222982.76
8082006.03.13 02:28close4050.801.72851.72981.7234-305.722677.04
8092006.03.13 02:28close4040.401.72851.72941.7230-168.862508.18
8102006.03.13 02:28close4030.201.72851.72881.7224-96.432411.75
8112006.03.13 16:30buy4062.201.73031.72521.7316
8122006.03.13 17:29t/p4062.201.73161.72521.7316286.002697.75
8132006.03.13 20:15buy4072.501.73161.72651.7329
8142006.03.13 20:58t/p4072.501.73291.72651.7329325.003022.75
8152006.03.13 21:15buy4082.701.73231.72721.7336
8162006.03.13 23:17t/p4082.701.73361.72721.7336351.003373.75
8172006.03.14 01:18buy4093.101.73551.73041.7368
8182006.03.14 01:42t/p4093.101.73681.73041.7368403.003776.75
8192006.03.14 01:42buy4103.401.73731.73221.7386
8202006.03.14 01:44buy4110.101.73701.73191.7383
8212006.03.14 15:49t/p4103.401.73861.73221.7386442.004218.75
8222006.03.14 15:49t/p4110.101.73831.73191.738313.004231.75
8232006.03.14 15:49buy4123.801.73911.73401.7404
8242006.03.14 15:49buy4130.101.73871.73361.7400
8252006.03.14 15:53t/p4130.101.74001.73361.740013.004244.75
8262006.03.14 15:53close4123.801.74011.73401.7404380.004624.75
8272006.03.14 15:53buy4144.201.74051.73541.7418
8282006.03.14 16:00t/p4144.201.74181.73541.7418546.005170.75
8292006.03.14 16:00buy4154.701.74241.73731.7437
8302006.03.14 16:22t/p4154.701.74371.73731.7437611.005781.75
8312006.03.14 16:22buy4165.301.74411.73901.7454
8322006.03.14 16:57t/p4165.301.74541.73901.7454689.006470.75
8332006.03.14 16:57buy4175.901.74581.74071.7471
8342006.03.14 17:19t/p4175.901.74711.74071.7471767.007237.75
8352006.03.14 17:19buy4186.601.74751.74241.7488
8362006.03.14 17:20buy4190.101.74711.74201.7484
8372006.03.14 18:08t/p4190.101.74841.74201.748413.007250.75
8382006.03.14 18:08close4186.601.74841.74241.7488594.007844.75
8392006.03.14 18:08buy4207.101.74881.74371.7501
8402006.03.14 18:09buy4210.101.74831.74321.7496
8412006.03.15 10:30s/l4207.101.74371.74371.7501-3645.854198.90
8422006.03.15 10:30close4210.101.74321.74321.7496-51.354147.55
8432006.03.16 14:15buy4223.801.74731.74221.7486
8442006.03.16 14:31t/p4223.801.74861.74221.7486494.004641.55
8452006.03.16 14:31buy4234.201.74921.74411.7505
8462006.03.16 14:31buy4240.101.74881.74371.7501
8472006.03.16 14:33t/p4240.101.75011.74371.750113.004654.55
8482006.03.16 14:33close4234.201.75021.74411.7505420.005074.55
8492006.03.16 14:33buy4254.601.75061.74551.7519
8502006.03.16 14:35buy4260.101.75021.74511.7515
8512006.03.16 14:39t/p4260.101.75151.74511.751513.005087.55
8522006.03.16 14:39close4254.601.75161.74551.7519460.005547.55
8532006.03.16 14:39buy4275.001.75201.74691.7533
8542006.03.16 14:41buy4280.101.75161.74651.7529
8552006.03.16 15:01t/p4280.101.75291.74651.752913.005560.55
8562006.03.16 15:01close4275.001.75301.74691.7533500.006060.55
8572006.03.16 15:01buy4295.501.75341.74831.7547
8582006.03.16 15:02buy4300.101.75301.74791.7543
8592006.03.16 16:06t/p4300.101.75431.74791.754313.006073.55
8602006.03.16 16:06close4295.501.75441.74831.7547550.006623.55
8612006.03.16 16:06buy4316.001.75481.74971.7561
8622006.03.16 16:17buy4320.101.75441.74931.7557
8632006.03.16 17:06t/p4320.101.75571.74931.755713.006636.55
8642006.03.16 17:06close4316.001.75571.74971.7561540.007176.55
8652006.03.16 17:06buy4336.501.75611.75101.7574
8662006.03.16 17:27buy4340.101.75571.75061.7570
8672006.03.16 18:17t/p4340.101.75701.75061.757013.007189.55
8682006.03.16 18:17close4336.501.75711.75101.7574650.007839.55
8692006.03.16 18:17buy4357.101.75751.75241.7588
8702006.03.16 18:19buy4360.201.75721.75211.7585
8712006.03.16 18:30t/p4360.201.75851.75211.758526.007865.55
8722006.03.16 18:30close4357.101.75861.75241.7588781.008646.55
8732006.03.16 18:30buy4377.901.75901.75391.7603
8742006.03.16 18:38buy4380.101.75861.75351.7599
8752006.03.17 08:13s/l4377.901.75391.75391.7603-4056.654589.90
8762006.03.17 08:13close4380.101.75381.75351.7599-48.354541.55
8772006.03.21 09:00sell4390.101.75101.75611.7497
8782006.03.21 09:00sell4400.201.75131.75641.7500
8792006.03.21 09:06sell4410.401.75171.75681.7504
8802006.03.21 09:15t/p4410.401.75041.75681.750452.004593.55
8812006.03.21 09:15close4400.201.75041.75641.750018.004611.55
8822006.03.21 09:15close4390.101.75041.75611.74976.004617.55
8832006.03.21 09:15sell4420.101.75001.75511.7487
8842006.03.21 09:25t/p4420.101.74871.75511.748713.004630.55
8852006.03.21 09:25sell4430.101.74821.75331.7469
8862006.03.21 09:26sell4440.201.74871.75381.7474
8872006.03.21 09:33sell4450.401.74911.75421.7478
8882006.03.21 10:08t/p4450.401.74781.75421.747852.004682.55
8892006.03.21 10:08close4440.201.74771.75381.747420.004702.55
8902006.03.21 10:08close4430.101.74771.75331.74695.004707.55
8912006.03.21 11:15sell4460.101.74921.75431.7479
8922006.03.21 11:36t/p4460.101.74791.75431.747913.004720.55
8932006.03.21 11:36sell4470.101.74751.75261.7462
8942006.03.21 11:39sell4480.201.74791.75301.7466
8952006.03.21 11:43sell4490.401.74831.75341.7470
8962006.03.21 12:02t/p4490.401.74701.75341.747052.004772.55
8972006.03.21 12:02close4480.201.74701.75301.746618.004790.55
8982006.03.21 12:02close4470.101.74701.75261.74625.004795.55
8992006.03.23 15:45sell4500.101.74401.74911.7427
9002006.03.23 15:48sell4510.201.74441.74951.7431
9012006.03.23 16:01t/p4510.201.74311.74951.743126.004821.55
9022006.03.23 16:01close4500.101.74301.74911.742710.004831.55
9032006.03.23 16:01sell4520.101.74261.74771.7413
9042006.03.23 16:06t/p4520.101.74131.74771.741313.004844.55
9052006.03.23 16:06sell4530.101.74091.74601.7396
9062006.03.23 16:13t/p4530.101.73961.74601.739613.004857.55
9072006.03.23 16:13sell4540.101.73911.74421.7378
9082006.03.23 16:13sell4550.201.73981.74491.7385
9092006.03.23 16:19t/p4550.201.73851.74491.738526.004883.55
9102006.03.23 16:19close4540.101.73831.74421.73788.004891.55
9112006.03.23 16:19sell4560.101.73791.74301.7366
9122006.03.23 16:26t/p4560.101.73661.74301.736613.004904.55
9132006.03.23 16:26sell4570.101.73601.74111.7347
9142006.03.23 16:28t/p4570.101.73471.74111.734713.004917.55
9152006.03.23 16:28sell4580.101.73421.73931.7329
9162006.03.23 16:31sell4590.201.73481.73991.7335
9172006.03.23 16:47t/p4590.201.73351.73991.733526.004943.55
9182006.03.23 16:47close4580.101.73341.73931.73298.004951.55
9192006.03.23 16:47sell4600.101.73301.73811.7317
9202006.03.23 16:48sell4610.201.73341.73851.7321
9212006.03.23 16:50sell4620.401.73391.73901.7326
9222006.03.23 16:51sell4630.801.73431.73941.7330
9232006.03.23 16:59sell4641.601.73481.73991.7335
9242006.03.23 17:11t/p4641.601.73351.73991.7335208.005159.55
9252006.03.23 17:11close4630.801.73331.73941.733080.005239.55
9262006.03.23 17:11close4620.401.73331.73901.732624.005263.55
9272006.03.23 17:11close4610.201.73331.73851.73212.005265.55
9282006.03.23 17:11close4600.101.73331.73811.7317-3.005262.55
9292006.03.23 17:11sell4650.101.73291.73801.7316
9302006.03.23 17:11sell4660.201.73331.73841.7320
9312006.03.23 17:12sell4670.401.73411.73921.7328
9322006.03.23 17:14sell4680.801.73461.73971.7333
9332006.03.23 17:14sell4691.601.73501.74011.7337
9342006.03.23 20:13t/p4691.601.73371.74011.7337208.005470.55
9352006.03.23 20:13close4680.801.73371.73971.733372.005542.55
9362006.03.23 20:13close4670.401.73371.73921.732816.005558.55
9372006.03.23 20:13close4660.201.73371.73841.7320-8.005550.55
9382006.03.23 20:13close4650.101.73371.73801.7316-8.005542.55
9392006.03.23 20:13sell4700.101.73331.73841.7320
9402006.03.23 20:15sell4710.201.73401.73911.7327
9412006.03.23 20:17sell4720.401.73441.73951.7331
9422006.03.23 20:42sell4730.801.73481.73991.7335
9432006.03.23 20:53sell4741.601.73511.74021.7338
9442006.03.24 08:46t/p4741.601.73381.74021.7338204.565747.11
9452006.03.24 08:46close4730.801.73361.73991.733594.285841.39
9462006.03.24 08:46close4720.401.73361.73951.733131.145872.53
9472006.03.24 08:46close4710.201.73361.73911.73277.575880.10
9482006.03.24 08:46close4700.101.73361.73841.7320-3.215876.88
9492006.03.24 15:30buy4755.301.73741.73231.7387
9502006.03.24 15:36buy4760.201.73711.73201.7384
9512006.03.24 16:00t/p4760.201.73841.73201.738426.005902.88
9522006.03.24 16:00close4755.301.73871.73231.7387689.006591.88
9532006.03.24 16:00buy4776.001.73911.73401.7404
9542006.03.24 16:00buy4780.101.73871.73361.7400
9552006.03.24 16:01t/p4780.101.74001.73361.740013.006604.88
9562006.03.24 16:01close4776.001.74001.73401.7404540.007144.88
9572006.03.24 16:01buy4796.501.74041.73531.7417
9582006.03.24 16:01buy4800.101.74001.73491.7413
9592006.03.24 16:06t/p4800.101.74131.73491.741313.007157.88
9602006.03.24 16:06close4796.501.74151.73531.7417715.007872.88
9612006.03.24 16:06buy4817.201.74191.73681.7432
9622006.03.24 19:06t/p4817.201.74321.73681.7432936.008808.88
9632006.03.24 19:06buy4828.001.74361.73851.7449
9642006.03.24 19:32buy4830.201.74331.73821.7446
9652006.03.27 03:06t/p4830.201.74461.73821.744625.308834.18
9662006.03.27 03:06close4828.001.74471.73851.7449852.009686.18
9672006.03.28 13:45buy4848.801.74811.74301.7494
9682006.03.28 13:59t/p4848.801.74941.74301.74941144.0010830.18
9692006.03.28 13:59buy4859.801.74981.74471.7511
9702006.03.28 14:07buy4860.101.74931.74421.7506
9712006.03.28 15:20t/p4860.101.75061.74421.750613.0010843.18
9722006.03.28 15:20close4859.801.75061.74471.7511784.0011627.18
9732006.03.28 20:00sell4870.101.75021.75531.7489
9742006.03.28 20:22t/p4870.101.74891.75531.748913.0011640.18
9752006.03.28 20:22sell4880.101.74851.75361.7472
9762006.03.28 20:29sell4890.201.74891.75401.7476
9772006.03.28 20:33sell4900.401.74921.75431.7479
9782006.03.28 20:58sell4910.801.74961.75471.7483
9792006.03.28 21:12sell4921.601.75011.75521.7488
9802006.03.28 21:17t/p4921.601.74881.75521.7488208.0011848.18
9812006.03.28 21:17close4910.801.74871.75471.748372.0011920.18
9822006.03.28 21:17close4900.401.74871.75431.747920.0011940.18
9832006.03.28 21:17close4890.201.74871.75401.74764.0011944.18
9842006.03.28 21:17close4880.101.74871.75361.7472-2.0011942.18
9852006.03.28 21:17sell4930.101.74831.75341.7470
9862006.03.28 21:17sell4940.201.74941.75451.7481
9872006.03.28 21:17sell4950.401.75001.75511.7487
9882006.03.28 21:17t/p4950.401.74871.75511.748752.0011994.18
9892006.03.28 21:17close4940.201.74871.75451.748114.0012008.18
9902006.03.28 21:17close4930.101.74871.75341.7470-4.0012004.18
9912006.03.28 21:17sell4960.101.74831.75341.7470
9922006.03.28 21:18sell4970.201.74891.75401.7476
9932006.03.28 21:18sell4980.401.74921.75431.7479
9942006.03.28 21:20sell4990.801.74971.75481.7484
9952006.03.28 21:20t/p4980.401.74791.75431.747952.0012056.18
9962006.03.28 21:20t/p4990.801.74841.75481.7484104.0012160.18
9972006.03.28 21:20close4970.201.74781.75401.747622.0012182.18
9982006.03.28 21:20close4960.101.74781.75341.74705.0012187.18
9992006.03.28 21:20sell5000.101.74741.75251.7461
10002006.03.28 21:20sell5010.201.74781.75291.7465
10012006.03.28 21:22t/p5010.201.74651.75291.746526.0012213.18
10022006.03.28 21:22close5000.101.74651.75251.74619.0012222.18
10032006.03.28 21:22sell5020.101.74611.75121.7448
10042006.03.28 21:34t/p5020.101.74481.75121.744813.0012235.18
10052006.03.28 21:34sell5030.101.74441.74951.7431
10062006.03.28 21:35sell5040.201.74501.75011.7437
10072006.03.28 21:51t/p5040.201.74371.75011.743726.0012261.18
10082006.03.28 21:51close5030.101.74371.74951.74317.0012268.18
10092006.03.28 21:51sell5050.101.74331.74841.7420
10102006.03.28 21:55sell5060.201.74391.74901.7426
10112006.03.28 22:00sell5070.401.74431.74941.7430
10122006.03.28 22:38sell5080.801.74471.74981.7434
10132006.03.28 23:33t/p5080.801.74341.74981.7434104.0012372.18
10142006.03.28 23:33close5070.401.74331.74941.743040.0012412.18
10152006.03.28 23:33close5060.201.74331.74901.742612.0012424.18
10162006.03.28 23:33close5050.101.74331.74841.74200.0012424.18
10172006.03.28 23:33sell5090.101.74291.74801.7416
10182006.03.29 00:16sell5100.201.74351.74861.7422
10192006.03.29 07:49sell5110.401.74391.74901.7426
10202006.03.29 09:13t/p5110.401.74261.74901.742652.0012476.18
10212006.03.29 09:13close5100.201.74241.74861.742222.0012498.18
10222006.03.29 09:13close5090.101.74241.74801.74164.7912502.97
10232006.03.29 09:13sell5120.101.74201.74711.7407
10242006.03.29 09:30t/p5120.101.74071.74711.740713.0012515.97
10252006.03.29 09:30sell5130.101.74031.74541.7390
10262006.03.29 09:30sell5140.201.74071.74581.7394
10272006.03.29 09:31sell5150.401.74101.74611.7397
10282006.03.29 09:33sell5160.801.74141.74651.7401
10292006.03.29 09:45t/p5160.801.74011.74651.7401104.0012619.97
10302006.03.29 09:45close5150.401.74011.74611.739736.0012655.97
10312006.03.29 09:45close5140.201.74011.74581.739412.0012667.97
10322006.03.29 09:45close5130.101.74011.74541.73902.0012669.97
10332006.03.29 09:45sell5170.101.73971.74481.7384
10342006.03.29 09:51sell5180.201.74011.74521.7388
10352006.03.29 09:55t/p5180.201.73881.74521.738826.0012695.97
10362006.03.29 09:55close5170.101.73881.74481.73849.0012704.97
10372006.03.29 09:55sell5190.101.73841.74351.7371
10382006.03.29 09:55sell5200.201.73901.74411.7377
10392006.03.29 09:58t/p5200.201.73771.74411.737726.0012730.97
10402006.03.29 09:58close5190.101.73761.74351.73718.0012738.97
10412006.03.29 09:58sell5210.101.73721.74231.7359
10422006.03.29 10:01sell5220.201.73761.74271.7363
10432006.03.29 10:10sell5230.401.73801.74311.7367
10442006.03.29 10:30t/p5230.401.73671.74311.736752.0012790.97
10452006.03.29 10:30close5220.201.73641.74271.736324.0012814.97
10462006.03.29 10:30close5210.101.73641.74231.73598.0012822.97
10472006.03.29 10:30sell5240.101.73601.74111.7347
10482006.03.29 10:30sell5250.201.73741.74251.7361
10492006.03.29 10:30sell5260.401.73791.74301.7366
10502006.03.29 10:30t/p5250.201.73611.74251.736126.0012848.97
10512006.03.29 10:30t/p5260.401.73661.74301.736652.0012900.97
10522006.03.29 10:30close5240.101.73601.74111.73470.0012900.97
10532006.03.29 10:30sell5270.101.73561.74071.7343
10542006.03.29 10:31sell5280.201.73601.74111.7347
10552006.03.29 10:32sell5290.401.73691.74201.7356
10562006.03.29 10:41sell5300.801.73741.74251.7361
10572006.03.29 10:42sell5311.601.73781.74291.7365
10582006.03.29 13:17t/p5311.601.73651.74291.7365208.0013108.97
10592006.03.29 13:17close5300.801.73651.74251.736172.0013180.97
10602006.03.29 13:17close5290.401.73651.74201.735616.0013196.97
10612006.03.29 13:17close5280.201.73651.74111.7347-10.0013186.97
10622006.03.29 13:17close5270.101.73651.74071.7343-9.0013177.97
10632006.03.29 13:17sell5320.101.73611.74121.7348
10642006.03.29 14:37t/p5320.101.73481.74121.734813.0013190.97
10652006.03.29 14:37sell5330.101.73431.73941.7330
10662006.03.29 15:07sell5340.201.73471.73981.7334
10672006.03.29 15:33sell5350.401.73511.74021.7338
10682006.03.29 15:56t/p5350.401.73381.74021.733852.0013242.97
10692006.03.29 15:56close5340.201.73381.73981.733418.0013260.97
10702006.03.29 15:56close5330.101.73381.73941.73305.0013265.97
10712006.03.30 04:45buy53612.101.73921.73411.7405
10722006.03.30 06:23t/p53612.101.74051.73411.74051573.0014838.97
10732006.03.30 15:00buy53713.501.73981.73471.7411
10742006.03.30 15:36t/p53713.501.74111.73471.74111755.0016593.97
10752006.03.30 15:36buy53815.101.74151.73641.7428
10762006.03.30 15:36buy5390.401.74121.73611.7425
10772006.03.30 16:30t/p53815.101.74281.73641.74281963.0018556.97
10782006.03.30 16:30t/p5390.401.74251.73611.742552.0018608.97
10792006.03.30 16:45buy54016.901.74601.74091.7473
10802006.03.30 16:49buy5410.301.74561.74051.7469
10812006.03.30 17:03t/p5410.301.74691.74051.746939.0018647.97
10822006.03.30 17:03close54016.901.74701.74091.74731690.0020337.97
10832006.03.30 17:30buy54218.501.74471.73961.7460
10842006.03.30 17:34t/p54218.501.74601.73961.74602405.0022742.97
10852006.03.30 17:34buy54320.701.74641.74131.7477
10862006.03.30 21:05t/p54320.701.74771.74131.74772691.0025433.97
10872006.03.30 21:05buy54423.101.74811.74301.7494
10882006.03.30 21:06buy5450.201.74761.74251.7489
10892006.03.31 08:47s/l54423.101.74301.74301.7494-11861.8513572.12
10902006.03.31 08:47close5450.201.74291.74251.7489-94.7013477.42
10912006.03.31 08:47sell5460.101.74291.74801.7416
10922006.03.31 09:15t/p5460.101.74161.74801.741613.0013490.42
10932006.03.31 09:15sell5470.101.74111.74621.7398
10942006.03.31 09:15sell5480.201.74151.74661.7402
10952006.03.31 09:36sell5490.401.74201.74711.7407
10962006.03.31 10:05t/p5490.401.74071.74711.740752.0013542.42
10972006.03.31 10:05close5480.201.74071.74661.740216.0013558.42
10982006.03.31 10:05close5470.101.74071.74621.73984.0013562.42
10992006.03.31 10:05sell5500.101.74031.74541.7390
11002006.03.31 10:12sell5510.201.74071.74581.7394
11012006.03.31 10:19t/p5510.201.73941.74581.739426.0013588.42
11022006.03.31 10:19close5500.101.73931.74541.739010.0013598.42
11032006.03.31 10:19sell5520.101.73891.74401.7376
11042006.03.31 10:20sell5530.201.73921.74431.7379
11052006.03.31 11:19t/p5530.201.73791.74431.737926.0013624.42
11062006.03.31 11:19close5520.101.73791.74401.737610.0013634.42
11072006.03.31 11:19sell5540.101.73751.74261.7362
11082006.03.31 11:26sell5550.201.73801.74311.7367
11092006.03.31 11:29sell5560.401.73841.74351.7371
11102006.03.31 11:34t/p5560.401.73711.74351.737152.0013686.42
11112006.03.31 11:34close5550.201.73711.74311.736718.0013704.42
11122006.03.31 11:34close5540.101.73711.74261.73624.0013708.42
11132006.03.31 11:34sell5570.101.73671.74181.7354
11142006.03.31 11:34sell5580.201.73701.74211.7357
11152006.03.31 11:36sell5590.401.73741.74251.7361
11162006.03.31 11:53sell5600.801.73781.74291.7365
11172006.03.31 12:02t/p5600.801.73651.74291.7365104.0013812.42
11182006.03.31 12:02close5590.401.73641.74251.736140.0013852.42
11192006.03.31 12:02close5580.201.73641.74211.735712.0013864.42
11202006.03.31 12:02close5570.101.73641.74181.73543.0013867.42
11212006.03.31 12:02sell5610.101.73601.74111.7347
11222006.03.31 12:02sell5620.201.73641.74151.7351
11232006.03.31 12:03t/p5620.201.73511.74151.735126.0013893.42
11242006.03.31 12:03close5610.101.73511.74111.73479.0013902.42
11252006.03.31 12:03sell5630.101.73471.73981.7334
11262006.03.31 12:06sell5640.201.73511.74021.7338
11272006.03.31 12:08sell5650.401.73561.74071.7343
11282006.03.31 12:17sell5660.801.73671.74181.7354
11292006.03.31 12:24sell5671.601.73701.74211.7357
11302006.03.31 12:58t/p5671.601.73571.74211.7357208.0014110.42
11312006.03.31 12:58close5660.801.73571.74181.735480.0014190.42
11322006.03.31 12:58close5650.401.73571.74071.7343-4.0014186.42
11332006.03.31 12:58close5640.201.73571.74021.7338-12.0014174.42
11342006.03.31 12:58close5630.101.73571.73981.7334-10.0014164.42
11352006.03.31 12:58sell5680.101.73531.74041.7340
11362006.03.31 13:13sell5690.201.73571.74081.7344
11372006.03.31 13:16sell5700.401.73611.74121.7348
11382006.03.31 13:17sell5710.801.73671.74181.7354
11392006.03.31 13:18sell5721.601.73701.74211.7357
11402006.03.31 13:34t/p5721.601.73571.74211.7357208.0014372.42
11412006.03.31 13:34close5710.801.73571.74181.735480.0014452.42
11422006.03.31 13:34close5700.401.73571.74121.734816.0014468.42
11432006.03.31 13:34close5690.201.73571.74081.73440.0014468.42
11442006.03.31 13:34close5680.101.73571.74041.7340-4.0014464.42
11452006.03.31 13:34sell5730.101.73531.74041.7340
11462006.03.31 13:34sell5740.201.73571.74081.7344
11472006.03.31 13:36sell5750.401.73621.74131.7349
11482006.03.31 14:09sell5760.801.73661.74171.7353
11492006.03.31 14:12sell5771.601.73691.74201.7356
11502006.03.31 15:33s/l5730.101.74041.74041.7340-51.0014413.42
11512006.03.31 15:33close5771.601.74081.74201.7356-624.0013789.42
11522006.03.31 15:33close5760.801.74081.74171.7353-336.0013453.42
11532006.03.31 15:33close5750.401.74081.74131.7349-184.0013269.42
11542006.03.31 15:33close5740.201.74081.74081.7344-102.0013167.42
11552006.04.03 05:00sell5780.101.73381.73891.7325
11562006.04.03 05:02t/p5780.101.73251.73891.732513.0013180.42
11572006.04.03 05:02sell5790.101.73171.73681.7304
11582006.04.03 05:02sell5800.201.73221.73731.7309
11592006.04.03 05:02sell5810.401.73261.73771.7313
11602006.04.03 05:08sell5820.801.73291.73801.7316
11612006.04.03 05:43sell5831.601.73341.73851.7321
11622006.04.03 06:35t/p5831.601.73211.73851.7321208.0013388.42
11632006.04.03 06:35close5820.801.73211.73801.731664.0013452.42
11642006.04.03 06:35close5810.401.73211.73771.731320.0013472.42
11652006.04.03 06:35close5800.201.73211.73731.73092.0013474.42
11662006.04.03 06:35close5790.101.73211.73681.7304-4.0013470.42
11672006.04.03 06:35sell5840.101.73171.73681.7304
11682006.04.03 06:43t/p5840.101.73041.73681.730413.0013483.42
11692006.04.03 06:43sell5850.101.72971.73481.7284
11702006.04.03 06:44sell5860.201.73031.73541.7290
11712006.04.03 06:53sell5870.401.73071.73581.7294
11722006.04.03 08:17t/p5870.401.72941.73581.729452.0013535.42
11732006.04.03 08:17close5860.201.72931.73541.729020.0013555.42
11742006.04.03 08:17close5850.101.72931.73481.72844.0013559.42
11752006.04.03 08:17sell5880.101.72891.73401.7276
11762006.04.03 08:19sell5890.201.72931.73441.7280
11772006.04.03 08:42t/p5890.201.72801.73441.728026.0013585.42
11782006.04.03 08:42close5880.101.72791.73401.727610.0013595.42
11792006.04.03 08:42sell5900.101.72751.73261.7262
11802006.04.03 08:44sell5910.201.72791.73301.7266
11812006.04.03 08:51t/p5910.201.72661.73301.726626.0013621.42
11822006.04.03 08:51close5900.101.72651.73261.726210.0013631.42
11832006.04.03 08:51sell5920.101.72611.73121.7248
11842006.04.03 09:00sell5930.201.72661.73171.7253
11852006.04.03 09:03sell5940.401.72691.73201.7256
11862006.04.03 09:56sell5950.801.72751.73261.7262
11872006.04.03 09:56sell5961.601.72791.73301.7266
11882006.04.03 10:11t/p5961.601.72661.73301.7266208.0013839.42
11892006.04.03 10:11close5950.801.72651.73261.726280.0013919.42
11902006.04.03 10:11close5940.401.72651.73201.725616.0013935.42
11912006.04.03 10:11close5930.201.72651.73171.72532.0013937.42
11922006.04.03 10:11close5920.101.72651.73121.7248-4.0013933.42
11932006.04.03 10:11sell5970.101.72611.73121.7248
11942006.04.03 10:13sell5980.201.72661.73171.7253
11952006.04.03 10:15sell5990.401.72691.73201.7256
11962006.04.03 10:30t/p5990.401.72561.73201.725652.0013985.42
11972006.04.03 10:30close5980.201.72561.73171.725320.0014005.42
11982006.04.03 10:30close5970.101.72561.73121.72485.0014010.42
11992006.04.03 15:00buy60012.701.72861.72351.7299
12002006.04.03 16:05t/p60012.701.72991.72351.72991651.0015661.42
12012006.04.03 16:05buy60114.201.73041.72531.7317
12022006.04.03 16:05buy6020.301.73001.72491.7313
12032006.04.03 16:28t/p6020.301.73131.72491.731339.0015700.42
12042006.04.03 16:28close60114.201.73141.72531.73171420.0017120.42
12052006.04.03 16:28buy60315.601.73181.72671.7331
12062006.04.03 16:31buy6040.201.73141.72631.7327
12072006.04.03 16:42t/p6040.201.73271.72631.732726.0017146.42
12082006.04.03 16:42close60315.601.73281.72671.73311560.0018706.42
12092006.04.03 16:42buy60517.001.73321.72811.7345
12102006.04.03 16:53t/p60517.001.73451.72811.73452210.0020916.42
12112006.04.03 16:53buy60619.001.73491.72981.7362
12122006.04.03 16:55t/p60619.001.73621.72981.73622470.0023386.42
12132006.04.03 16:55buy60721.301.73671.73161.7380
12142006.04.03 16:57buy6080.301.73631.73121.7376
12152006.04.03 17:15t/p60721.301.73801.73161.73802769.0026155.42
12162006.04.03 17:15t/p6080.301.73761.73121.737639.0026194.42
12172006.04.03 17:15buy60923.801.73851.73341.7398
12182006.04.03 17:15buy6100.201.73801.73291.7393
12192006.04.03 17:18t/p6100.201.73931.73291.739326.0026220.42
12202006.04.03 17:18close60923.801.73941.73341.73982142.0028362.42
12212006.04.03 17:18buy61125.801.73981.73471.7411
12222006.04.03 17:32buy6120.201.73931.73421.7406
12232006.04.04 01:09t/p6120.201.74061.73421.740625.3028387.72
12242006.04.04 01:09close61125.801.74081.73471.74112489.7030877.42
12252006.04.04 08:15buy61328.101.73951.73441.7408
12262006.04.04 08:16buy6140.701.73921.73411.7405
12272006.04.04 09:20t/p6140.701.74051.73411.740591.0030968.42
12282006.04.04 09:20close61328.101.74051.73441.74082810.0033778.42
12292006.04.04 09:20buy61530.701.74091.73581.7422
12302006.04.04 09:22t/p61530.701.74221.73581.74223991.0037769.42
12312006.04.04 09:22buy61634.301.74281.73771.7441
12322006.04.04 09:25buy6170.701.74241.73731.7437
12332006.04.04 09:31t/p6170.701.74371.73731.743791.0037860.42
12342006.04.04 09:31close61634.301.74371.73771.74413087.0040947.42
12352006.04.04 09:31buy61837.201.74411.73901.7454
12362006.04.04 09:33buy6190.701.74371.73861.7450
12372006.04.04 10:00t/p6190.701.74501.73861.745091.0041038.42
12382006.04.04 10:00close61837.201.74501.73901.74543348.0044386.42
12392006.04.04 10:00buy62040.401.74541.74031.7467
12402006.04.04 10:06buy6210.301.74491.73981.7462
12412006.04.04 11:12t/p6210.301.74621.73981.746239.0044425.42
12422006.04.04 11:12close62040.401.74621.74031.74673232.0047657.42
12432006.04.04 11:12buy62243.301.74661.74151.7479
12442006.04.04 11:14buy6230.801.74621.74111.7475
12452006.04.04 14:04t/p62243.301.74791.74151.74795629.0053286.42
12462006.04.04 14:04t/p6230.801.74751.74111.7475104.0053390.42
12472006.04.04 14:04buy62448.501.74851.74341.7498
12482006.04.04 14:04buy6250.901.74811.74301.7494
12492006.04.04 14:04t/p6250.901.74941.74301.7494117.0053507.42
12502006.04.04 14:04close62448.501.74951.74341.74984850.0058357.42
12512006.04.04 14:04buy62653.101.74991.74481.7512
12522006.04.04 14:04buy6270.901.74951.74441.7508
12532006.04.04 14:20t/p6270.901.75081.74441.7508117.0058474.42
12542006.04.04 14:20close62653.101.75091.74481.75125310.0063784.42
12552006.04.04 14:20buy62858.001.75131.74621.7526
12562006.04.04 14:27t/p62858.001.75261.74621.75267540.0071324.42
12572006.04.04 14:27buy62964.801.75301.74791.7543
12582006.04.04 14:29t/p62964.801.75431.74791.75438424.0079748.42
12592006.04.04 14:29buy63072.501.75471.74961.7560
12602006.04.04 14:30buy6310.701.75421.74911.7555
12612006.04.04 15:47t/p6310.701.75551.74911.755591.0079839.42
12622006.04.04 15:47close63072.501.75561.74961.75606525.0086364.42
12632006.04.04 15:47buy63278.501.75601.75091.7573
12642006.04.04 15:51t/p63278.501.75731.75091.757310205.0096569.42
12652006.04.04 15:51buy63387.801.75771.75261.7590
12662006.04.04 15:52buy6340.801.75721.75211.7585
12672006.04.05 06:50t/p6340.801.75851.75211.7585101.2096670.62
12682006.04.05 06:50close63387.801.75851.75261.75906716.70103387.32
12692006.04.05 07:45buy63594.001.75951.75441.7608
12702006.04.05 07:48buy6360.801.75901.75391.7603
12712006.04.05 09:23t/p63594.001.76081.75441.760812220.00115607.32
12722006.04.05 09:23t/p6360.801.76031.75391.7603104.00115711.32
12732006.04.05 11:00sell6370.101.75371.75881.7524
12742006.04.05 11:00sell6380.201.75411.75921.7528
12752006.04.05 11:06t/p6380.201.75281.75921.752826.00115737.32
12762006.04.05 11:06close6370.101.75281.75881.75249.00115746.32
12772006.04.05 11:06sell6390.101.75241.75751.7511
12782006.04.05 11:10sell6400.201.75281.75791.7515
12792006.04.05 11:13sell6410.401.75321.75831.7519
12802006.04.05 11:35t/p6410.401.75191.75831.751952.00115798.32
12812006.04.05 11:35close6400.201.75191.75791.751518.00115816.32
12822006.04.05 11:35close6390.101.75191.75751.75115.00115821.32
12832006.04.05 12:00sell6420.101.75281.75791.7515
12842006.04.05 12:01sell6430.201.75311.75821.7518
12852006.04.05 12:37t/p6430.201.75181.75821.751826.00115847.32
12862006.04.05 12:37close6420.101.75181.75791.751510.00115857.32
12872006.04.05 12:37sell6440.101.75141.75651.7501
12882006.04.05 12:44sell6450.201.75181.75691.7505
12892006.04.05 12:55sell6460.401.75221.75731.7509
12902006.04.05 13:06sell6470.801.75271.75781.7514
12912006.04.05 13:54t/p6470.801.75141.75781.7514104.00115961.32
12922006.04.05 13:54close6460.401.75141.75731.750932.00115993.32
12932006.04.05 13:54close6450.201.75141.75691.75058.00116001.32
12942006.04.05 13:54close6440.101.75141.75651.75010.00116001.32
12952006.04.05 13:54sell6480.101.75101.75611.7497
12962006.04.05 13:56sell6490.201.75131.75641.7500
12972006.04.05 14:01sell6500.401.75171.75681.7504
12982006.04.05 14:05sell6510.801.75221.75731.7509
12992006.04.05 14:14t/p6510.801.75091.75731.7509104.00116105.32
13002006.04.05 14:14close6500.401.75081.75681.750436.00116141.32
13012006.04.05 14:14close6490.201.75081.75641.750010.00116151.32
13022006.04.05 14:14close6480.101.75081.75611.74972.00116153.32
13032006.04.05 14:14sell6520.101.75041.75551.7491
13042006.04.05 14:14sell6530.201.75081.75591.7495
13052006.04.05 14:22sell6540.401.75111.75621.7498
13062006.04.05 14:23sell6550.801.75151.75661.7502
13072006.04.05 14:34sell6561.601.75191.75701.7506
13082006.04.05 16:05t/p6561.601.75061.75701.7506208.00116361.32
13092006.04.05 16:05close6550.801.75051.75661.750280.00116441.32
13102006.04.05 16:05close6540.401.75051.75621.749824.00116465.32
13112006.04.05 16:05close6530.201.75051.75591.74956.00116471.32
13122006.04.05 16:05close6520.101.75051.75551.7491-1.00116470.32
13132006.04.05 16:05sell6570.101.75011.75521.7488
13142006.04.05 16:05sell6580.201.75091.75601.7496
13152006.04.05 16:06t/p6580.201.74961.75601.749626.00116496.32
13162006.04.05 16:06close6570.101.74951.75521.74886.00116502.32
13172006.04.05 16:06sell6590.101.74911.75421.7478
13182006.04.05 16:06sell6600.201.74951.75461.7482
13192006.04.05 16:10sell6610.401.74991.75501.7486
13202006.04.05 16:16sell6620.801.75031.75541.7490
13212006.04.05 16:29t/p6620.801.74901.75541.7490104.00116606.32
13222006.04.05 16:29close6610.401.74901.75501.748636.00116642.32
13232006.04.05 16:29close6600.201.74901.75461.748210.00116652.32
13242006.04.05 16:29close6590.101.74901.75421.74781.00116653.32
13252006.04.06 09:45buy663100.001.75401.74891.7553
13262006.04.06 10:14t/p663100.001.75531.74891.755313000.00129653.32
13272006.04.06 10:14buy664100.001.75571.75061.7570
13282006.04.06 10:17buy66519.701.75531.75021.7566
13292006.04.06 10:58t/p66519.701.75661.75021.75662561.00132214.32
13302006.04.06 10:58close664100.001.75661.75061.75709000.00141214.32
13312006.04.06 11:30buy666100.001.75941.75431.7607
13322006.04.06 11:30buy66730.201.75901.75391.7603
13332006.04.06 14:46s/l666100.001.75431.75431.7607-51000.0090214.32
13342006.04.06 14:46close66730.201.75421.75391.7603-14496.0075718.32
13352006.04.06 16:15sell6680.101.75171.75681.7504
13362006.04.06 16:25sell6690.201.75261.75771.7513
13372006.04.06 16:25sell6700.401.75351.75861.7522
13382006.04.06 16:59t/p6700.401.75221.75861.752252.0075770.32
13392006.04.06 16:59close6690.201.75221.75771.75138.0075778.32
13402006.04.06 16:59close6680.101.75221.75681.7504-5.0075773.32
13412006.04.06 16:59sell6710.101.75181.75691.7505
13422006.04.06 17:00sell6720.201.75231.75741.7510
13432006.04.06 17:23t/p6720.201.75101.75741.751026.0075799.32
13442006.04.06 17:23close6710.101.75101.75691.75058.0075807.32
13452006.04.06 17:23sell6730.101.75061.75571.7493
13462006.04.06 17:24sell6740.201.75121.75631.7499
13472006.04.06 18:25t/p6740.201.74991.75631.749926.0075833.32
13482006.04.06 18:25close6730.101.74991.75571.74937.0075840.32
13492006.04.06 18:25sell6750.101.74951.75461.7482
13502006.04.06 18:42sell6760.201.74991.75501.7486
13512006.04.06 18:43sell6770.401.75031.75541.7490
13522006.04.06 19:03sell6780.801.75081.75591.7495
13532006.04.06 19:05sell6791.601.75111.75621.7498
13542006.04.07 03:28t/p6791.601.74981.75621.7498204.5676044.88
13552006.04.07 03:28close6780.801.74981.75591.749578.2876123.15
13562006.04.07 03:28close6770.401.74981.75541.749019.1476142.29
13572006.04.07 03:28close6760.201.74981.75501.74861.5776143.87
13582006.04.07 03:28close6750.101.74981.75461.7482-3.2176140.65
13592006.04.07 14:00sell6800.101.74911.75421.7478
13602006.04.07 14:20sell6810.201.74951.75461.7482
13612006.04.07 14:29sell6820.401.74991.75501.7486
13622006.04.07 14:30t/p6810.201.74821.75461.748226.0076166.65
13632006.04.07 14:30t/p6820.401.74861.75501.748652.0076218.65
13642006.04.07 14:30close6800.101.74811.75421.747810.0076228.65
13652006.04.07 14:30sell6830.101.74771.75281.7464
13662006.04.07 14:30sell6840.201.74881.75391.7475
13672006.04.07 14:30sell6850.401.74911.75421.7478
13682006.04.07 14:30sell6860.801.75011.75521.7488
13692006.04.07 14:31sell6871.601.75061.75571.7493
13702006.04.07 14:32s/l6830.101.75281.75281.7464-51.0076177.65
13712006.04.07 14:32close6871.601.75361.75571.7493-480.0075697.65
13722006.04.07 14:32close6860.801.75361.75521.7488-280.0075417.65
13732006.04.07 14:32close6850.401.75361.75421.7478-180.0075237.65
13742006.04.07 14:32close6840.201.75361.75391.7475-96.0075141.65
13752006.04.07 14:32sell6880.101.75321.75831.7519
13762006.04.07 14:34t/p6880.101.75191.75831.751913.0075154.65
13772006.04.07 14:34sell6890.101.75111.75621.7498
13782006.04.07 14:34sell6900.201.75191.75701.7506
13792006.04.07 14:38t/p6900.201.75061.75701.750626.0075180.65
13802006.04.07 14:38close6890.101.75061.75621.74985.0075185.65
13812006.04.07 14:38sell6910.101.75021.75531.7489
13822006.04.07 14:39sell6920.201.75061.75571.7493
13832006.04.07 14:42sell6930.401.75111.75621.7498
13842006.04.07 14:45sell6940.801.75161.75671.7503
13852006.04.07 14:48sell6951.601.75201.75711.7507
13862006.04.07 15:08t/p6951.601.75071.75711.7507208.0075393.65
13872006.04.07 15:08close6940.801.75071.75671.750372.0075465.65
13882006.04.07 15:08close6930.401.75071.75621.749816.0075481.65
13892006.04.07 15:08close6920.201.75071.75571.7493-2.0075479.65
13902006.04.07 15:08close6910.101.75071.75531.7489-5.0075474.65
13912006.04.07 15:08sell6960.101.75031.75541.7490
13922006.04.07 15:08sell6970.201.75071.75581.7494
13932006.04.07 15:20t/p6970.201.74941.75581.749426.0075500.65
13942006.04.07 15:20close6960.101.74931.75541.749010.0075510.65
13952006.04.07 15:20sell6980.101.74891.75401.7476
13962006.04.07 15:21t/p6980.101.74761.75401.747613.0075523.65
13972006.04.07 15:21sell6990.101.74711.75221.7458
13982006.04.07 15:22sell7000.201.74801.75311.7467
13992006.04.07 15:24t/p7000.201.74671.75311.746726.0075549.65
14002006.04.07 15:24close6990.101.74671.75221.74584.0075553.65
14012006.04.07 15:24sell7010.101.74631.75141.7450
14022006.04.07 15:27t/p7010.101.74501.75141.745013.0075566.65
14032006.04.07 15:27sell7020.101.74461.74971.7433
14042006.04.07 15:28sell7030.201.74611.75121.7448
14052006.04.07 15:29sell7040.401.74661.75171.7453
14062006.04.07 15:34t/p7040.401.74531.75171.745352.0075618.65
14072006.04.07 15:34close7030.201.74531.75121.744816.0075634.65
14082006.04.07 15:34close7020.101.74531.74971.7433-7.0075627.65
14092006.04.07 15:34sell7050.101.74491.75001.7436
14102006.04.07 15:35sell7060.201.74531.75041.7440
14112006.04.07 15:37sell7070.401.74571.75081.7444
14122006.04.07 15:38sell7080.801.74611.75121.7448
14132006.04.07 16:05t/p7080.801.74481.75121.7448104.0075731.65
14142006.04.07 16:05close7070.401.74481.75081.744436.0075767.65
14152006.04.07 16:05close7060.201.74481.75041.744010.0075777.65
14162006.04.07 16:05close7050.101.74481.75001.74361.0075778.65
14172006.04.07 16:05sell7090.101.74441.74951.7431
14182006.04.07 16:05sell7100.201.74481.74991.7435
14192006.04.07 16:12t/p7100.201.74351.74991.743526.0075804.65
14202006.04.07 16:12close7090.101.74341.74951.743110.0075814.65
14212006.04.07 16:12sell7110.101.74301.74811.7417
14222006.04.07 16:12sell7120.201.74341.74851.7421
14232006.04.07 16:13sell7130.401.74401.74911.7427
14242006.04.07 16:14sell7140.801.74451.74961.7432
14252006.04.07 16:21t/p7140.801.74321.74961.7432104.0075918.65
14262006.04.07 16:21close7130.401.74321.74911.742732.0075950.65
14272006.04.07 16:21close7120.201.74321.74851.74214.0075954.65
14282006.04.07 16:21close7110.101.74321.74811.7417-2.0075952.65
14292006.04.07 16:21sell7150.101.74281.74791.7415
14302006.04.07 16:56t/p7150.101.74151.74791.741513.0075965.65
14312006.04.07 16:56sell7160.101.74101.74611.7397
14322006.04.07 16:56sell7170.201.74161.74671.7403
14332006.04.07 17:05sell7180.401.74221.74731.7409
14342006.04.07 17:32sell7190.801.74261.74771.7413
14352006.04.07 17:51t/p7190.801.74131.74771.7413104.0076069.65
14362006.04.07 17:51close7180.401.74131.74731.740936.0076105.65
14372006.04.07 17:51close7170.201.74131.74671.74036.0076111.65
14382006.04.07 17:51close7160.101.74131.74611.7397-3.0076108.65
14392006.04.07 17:51sell7200.101.74091.74601.7396
14402006.04.07 17:52sell7210.201.74121.74631.7399
14412006.04.07 17:59t/p7210.201.73991.74631.739926.0076134.65
14422006.04.07 17:59close7200.101.73981.74601.739611.0076145.65
14432006.04.07 17:59sell7220.101.73941.74451.7381
14442006.04.07 17:59sell7230.201.74041.74551.7391
14452006.04.07 18:07sell7240.401.74081.74591.7395
14462006.04.07 18:07sell7250.801.74111.74621.7398
14472006.04.07 18:25sell7261.601.74151.74661.7402
14482006.04.07 22:10s/l7220.101.74451.74451.7381-51.0076094.65
14492006.04.07 22:10close7261.601.74471.74661.7402-512.0075582.65
14502006.04.07 22:10close7250.801.74471.74621.7398-288.0075294.65
14512006.04.07 22:10close7240.401.74471.74591.7395-156.0075138.65
14522006.04.07 22:10close7230.201.74471.74551.7391-86.0075052.65
14532006.04.07 22:10sell7270.101.74431.74941.7430
14542006.04.07 22:51t/p7270.101.74301.74941.743013.0075065.65
14552006.04.07 22:51sell7280.101.74261.74771.7413
14562006.04.07 22:52sell7290.201.74311.74821.7418
14572006.04.10 00:59sell7300.401.74351.74861.7422
14582006.04.10 02:26sell7310.801.74391.74901.7426
14592006.04.10 02:30sell7321.601.74431.74941.7430
14602006.04.10 08:32t/p7321.601.74301.74941.7430208.0075273.65
14612006.04.10 08:32close7310.801.74301.74901.742672.0075345.65
14622006.04.10 08:32close7300.401.74301.74861.742220.0075365.65
14632006.04.10 08:32close7290.201.74301.74821.74181.5775367.22
14642006.04.10 08:32close7280.101.74301.74771.7413-4.2175363.01
14652006.04.10 17:00sell7330.101.74341.74851.7421
14662006.04.10 17:20t/p7330.101.74211.74851.742113.0075376.01
14672006.04.10 17:20sell7340.101.74171.74681.7404
14682006.04.10 17:25sell7350.201.74231.74741.7410
14692006.04.10 17:40t/p7350.201.74101.74741.741026.0075402.01
14702006.04.10 17:40close7340.101.74091.74681.74048.0075410.01
14712006.04.10 17:40sell7360.101.74051.74561.7392
14722006.04.10 17:41sell7370.201.74111.74621.7398
14732006.04.10 19:00t/p7370.201.73981.74621.739826.0075436.01
14742006.04.10 19:00close7360.101.73981.74561.73927.0075443.01
14752006.04.11 18:45buy73868.601.74701.74191.7483
14762006.04.11 18:48buy7391.201.74661.74151.7479
14772006.04.11 20:03t/p7391.201.74791.74151.7479156.0075599.01
14782006.04.11 20:03close73868.601.74791.74191.74836174.0081773.01
14792006.04.11 20:03buy74074.301.74831.74321.7496
14802006.04.11 20:32buy7411.401.74791.74281.7492
14812006.04.11 21:50t/p7411.401.74921.74281.7492182.0081955.01
14822006.04.11 21:50close74074.301.74921.74321.74966687.0088642.01
14832006.04.12 17:30sell7420.101.75081.75591.7495
14842006.04.12 17:34sell7430.201.75111.75621.7498
14852006.04.12 17:35sell7440.401.75151.75661.7502
14862006.04.12 19:11t/p7440.401.75021.75661.750252.0088694.01
14872006.04.12 19:11close7430.201.75021.75621.749818.0088712.01
14882006.04.12 19:11close7420.101.75021.75591.74956.0088718.01
14892006.04.17 00:47buy74580.701.75491.74981.7562
14902006.04.17 02:13t/p74580.701.75621.74981.756210491.0099209.01
14912006.04.17 02:13buy74690.201.75731.75221.7586
14922006.04.17 02:16buy7471.601.75691.75181.7582
14932006.04.17 02:29t/p74690.201.75861.75221.758611726.00110935.01
14942006.04.17 02:29t/p7471.601.75821.75181.7582208.00111143.01
14952006.04.17 02:29buy748100.001.75901.75391.7603
14962006.04.17 02:31buy7491.901.75851.75341.7598
14972006.04.17 03:07t/p7491.901.75981.75341.7598247.00111390.01
14982006.04.17 03:07close748100.001.75981.75391.76038000.00119390.01
14992006.04.17 03:07buy750100.001.76021.75511.7615
15002006.04.17 03:09buy7519.401.75971.75461.7610
15012006.04.17 13:39t/p7519.401.76101.75461.76101222.00120612.01
15022006.04.17 13:39close750100.001.76141.75511.761512000.00132612.01
15032006.04.17 13:39buy752100.001.76181.75671.7631
15042006.04.17 13:39buy75319.601.76111.75601.7624
15052006.04.17 13:40t/p75319.601.76241.75601.76242548.00135160.01
15062006.04.17 13:40close752100.001.76261.75671.76318000.00143160.01
15072006.04.17 13:40buy754100.001.76301.75791.7643
15082006.04.17 13:40buy75532.001.76261.75751.7639
15092006.04.17 13:41t/p75532.001.76391.75751.76394160.00147320.01
15102006.04.17 13:41close754100.001.76391.75791.76439000.00156320.01
15112006.04.17 13:41buy756100.001.76431.75921.7656
15122006.04.17 13:42t/p756100.001.76561.75921.765613000.00169320.01
15132006.04.17 13:42buy757100.001.76601.76091.7673
15142006.04.17 13:43buy75851.201.76511.76001.7664
15152006.04.17 13:54t/p75851.201.76641.76001.76646656.00175976.01
15162006.04.17 13:54close757100.001.76641.76091.76734000.00179976.01
15172006.04.17 13:54buy759100.001.76681.76171.7681
15182006.04.17 13:59buy76064.501.76631.76121.7676
15192006.04.17 14:14t/p76064.501.76761.76121.76768385.00188361.01
15202006.04.17 14:14close759100.001.76761.76171.76818000.00196361.01
15212006.04.17 14:14buy761100.001.76801.76291.7693
15222006.04.17 14:19t/p761100.001.76931.76291.769313000.00209361.01
15232006.04.17 14:19buy762100.001.77011.76501.7714
15242006.04.17 14:22buy76392.101.76971.76461.7710
15252006.04.17 14:32t/p762100.001.77141.76501.771413000.00222361.01
15262006.04.17 14:32t/p76392.101.77101.76461.771011973.00234334.01
15272006.04.17 14:32buy764100.001.77191.76681.7732
15282006.04.17 14:35buy765100.001.77131.76621.7726
15292006.04.17 14:37buy7663.901.77051.76541.7718
15302006.04.17 15:23t/p7663.901.77181.76541.7718507.00234841.01
15312006.04.17 15:23close765100.001.77181.76621.77265000.00239841.01
15322006.04.17 15:23close764100.001.77181.76681.7732-1000.00238841.01
15332006.04.17 15:23buy767100.001.77221.76711.7735
15342006.04.17 15:23buy768100.001.77171.76661.7730
15352006.04.17 15:24buy76910.801.77101.76591.7723
15362006.04.17 16:46t/p76910.801.77231.76591.77231404.00240245.01
15372006.04.17 16:46close768100.001.77231.76661.77306000.00246245.01
15382006.04.17 16:46close767100.001.77231.76711.77351000.00247245.01
15392006.04.17 16:46buy770100.001.77271.76761.7740
15402006.04.17 16:52t/p770100.001.77401.76761.774013000.00260245.01
15412006.04.17 16:52buy771100.001.77441.76931.7757
15422006.04.17 16:53buy772100.001.77401.76891.7753
15432006.04.17 16:59buy77334.801.77351.76841.7748
15442006.04.17 21:00s/l771100.001.76931.76931.7757-51000.00209245.01
15452006.04.17 21:00close77334.801.76911.76841.7748-15312.00193933.01
15462006.04.17 21:00close772100.001.76911.76891.7753-49000.00144933.01
15472006.04.18 13:15buy774100.001.77281.76771.7741
15482006.04.18 13:22buy77533.601.77241.76731.7737
15492006.04.18 14:31t/p77533.601.77371.76731.77374368.00149301.01
15502006.04.18 14:31close774100.001.77371.76771.77419000.00158301.01
15512006.04.18 15:15buy776100.001.77641.77131.7777
15522006.04.18 15:27buy77745.701.77601.77091.7773
15532006.04.18 15:30t/p77745.701.77731.77091.77735941.00164242.01
15542006.04.18 15:30close776100.001.77731.77131.77779000.00173242.01
15552006.04.18 15:30buy778100.001.77771.77261.7790
15562006.04.18 15:31buy77960.201.77741.77231.7787
15572006.04.18 20:01t/p77960.201.77871.77231.77877826.00181068.01
15582006.04.18 20:01close778100.001.77881.77261.779011000.00192068.01
15592006.04.18 21:30buy780100.001.78021.77511.7815
15602006.04.18 22:47t/p780100.001.78151.77511.781513000.00205068.01
15612006.04.18 22:47buy781100.001.78191.77681.7832
15622006.04.18 22:53t/p781100.001.78321.77681.783213000.00218068.01
15632006.04.18 22:53buy782100.001.78371.77861.7850
15642006.04.18 22:54buy78399.201.78321.77811.7845
15652006.04.19 10:22t/p78399.201.78451.77811.784512548.80230616.80
15662006.04.19 10:22close782100.001.78451.77861.78507650.00238266.80
15672006.04.19 14:30buy784100.001.78651.78141.7878
15682006.04.19 14:30buy785100.001.78451.77941.7858
15692006.04.19 14:30t/p785100.001.78581.77941.785813000.00251266.80
15702006.04.19 14:30close784100.001.78611.78141.7878-4000.00247266.80
15712006.04.19 14:30buy786100.001.78651.78141.7878
15722006.04.19 14:30buy787100.001.78521.78011.7865
15732006.04.19 14:30buy78814.801.78471.77961.7860
15742006.04.19 15:52t/p78814.801.78601.77961.78601924.00249190.80
15752006.04.19 15:52close787100.001.78601.78011.78658000.00257190.80
15762006.04.19 15:52close786100.001.78601.78141.7878-5000.00252190.80
15772006.04.19 15:52buy789100.001.78641.78131.7877
15782006.04.19 15:54buy790100.001.78601.78091.7873
15792006.04.19 16:04t/p790100.001.78731.78091.787313000.00265190.80
15802006.04.19 16:04close789100.001.78731.78131.78779000.00274190.80
15812006.04.19 17:30buy791100.001.78981.78471.7911
15822006.04.19 17:34buy792100.001.78951.78441.7908
15832006.04.19 17:35buy79350.201.78911.78401.7904
15842006.04.19 18:07t/p792100.001.79081.78441.790813000.00287190.80
15852006.04.19 18:07t/p79350.201.79041.78401.79046526.00293716.80
15862006.04.19 18:07close791100.001.79101.78471.791112000.00305716.80
15872006.04.19 18:07buy794100.001.79141.78631.7927
15882006.04.19 18:07buy795100.001.79101.78591.7923
15892006.04.19 18:11buy79677.901.79061.78551.7919
15902006.04.19 18:21t/p795100.001.79231.78591.792313000.00318716.80
15912006.04.19 18:21t/p79677.901.79191.78551.791910127.00328843.80
15922006.04.19 18:21close794100.001.79231.78631.79279000.00337843.80
15932006.04.19 18:21buy797100.001.79271.78761.7940
15942006.04.19 18:21buy798100.001.79221.78711.7935
15952006.04.19 18:28buy799100.001.79161.78651.7929
15962006.04.19 19:20t/p799100.001.79291.78651.792913000.00350843.80
15972006.04.19 19:20close798100.001.79291.78711.79357000.00357843.80
15982006.04.19 19:20close797100.001.79291.78761.79402000.00359843.80
15992006.04.19 19:20buy800100.001.79331.78821.7946
16002006.04.19 19:21buy801100.001.79281.78771.7941
16012006.04.19 19:39buy802100.001.79241.78731.7937
16022006.04.19 21:04buy80318.001.79191.78681.7932
16032006.04.20 05:20s/l800100.001.78821.78821.7946-52050.00307793.80
16042006.04.20 05:20close80318.001.78811.78681.7932-7029.00300764.80
16052006.04.20 05:20close802100.001.78811.78731.7937-44050.00256714.80
16062006.04.20 05:20close801100.001.78811.78771.7941-48050.00208664.80
16072006.04.20 14:00sell8040.101.78111.78621.7798
16082006.04.20 14:00sell8050.201.78161.78671.7803
16092006.04.20 14:03sell8060.401.78201.78711.7807
16102006.04.20 14:11sell8070.801.78241.78751.7811
16112006.04.20 14:12sell8081.601.78281.78791.7815
16122006.04.20 14:38t/p8081.601.78151.78791.7815208.00208872.80
16132006.04.20 14:38close8070.801.78151.78751.781172.00208944.80
16142006.04.20 14:38close8060.401.78151.78711.780720.00208964.80
16152006.04.20 14:38close8050.201.78151.78671.78032.00208966.80
16162006.04.20 14:38close8040.101.78151.78621.7798-4.00208962.80
16172006.04.20 14:38sell8090.101.78111.78621.7798
16182006.04.20 14:41sell8100.201.78141.78651.7801
16192006.04.20 14:46sell8110.401.78191.78701.7806
16202006.04.20 15:21t/p8110.401.78061.78701.780652.00209014.80
16212006.04.20 15:21close8100.201.78051.78651.780118.00209032.80
16222006.04.20 15:21close8090.101.78051.78621.77986.00209038.80
16232006.04.20 15:21sell8120.101.78011.78521.7788
16242006.04.20 15:21sell8130.201.78051.78561.7792
16252006.04.20 15:23sell8140.401.78091.78601.7796
16262006.04.20 15:25sell8150.801.78131.78641.7800
16272006.04.20 15:37sell8161.601.78191.78701.7806
16282006.04.20 16:02t/p8161.601.78061.78701.7806208.00209246.80
16292006.04.20 16:02close8150.801.78061.78641.780056.00209302.80
16302006.04.20 16:02close8140.401.78061.78601.779612.00209314.80
16312006.04.20 16:02close8130.201.78061.78561.7792-2.00209312.80
16322006.04.20 16:02close8120.101.78061.78521.7788-5.00209307.80
16332006.04.20 16:02sell8170.101.78021.78531.7789
16342006.04.20 16:07t/p8170.101.77891.78531.778913.00209320.80
16352006.04.20 16:07sell8180.101.77841.78351.7771
16362006.04.20 16:17sell8190.201.77881.78391.7775
16372006.04.20 16:29sell8200.401.77951.78461.7782
16382006.04.20 16:29sell8210.801.77991.78501.7786
16392006.04.20 16:29t/p8210.801.77861.78501.7786104.00209424.80
16402006.04.20 16:29close8200.401.77861.78461.778236.00209460.80
16412006.04.20 16:29close8190.201.77861.78391.77754.00209464.80
16422006.04.20 16:29close8180.101.77861.78351.7771-2.00209462.80
16432006.04.20 16:29sell8220.101.77821.78331.7769
16442006.04.20 16:29sell8230.201.77881.78391.7775
16452006.04.20 16:29sell8240.401.77981.78491.7785
16462006.04.20 16:30sell8250.801.78031.78541.7790
16472006.04.20 16:44t/p8250.801.77901.78541.7790104.00209566.80
16482006.04.20 16:44close8240.401.77891.78491.778536.00209602.80
16492006.04.20 16:44close8230.201.77891.78391.7775-2.00209600.80
16502006.04.20 16:44close8220.101.77891.78331.7769-7.00209593.80
16512006.04.20 16:44sell8260.101.77851.78361.7772
16522006.04.20 16:50t/p8260.101.77721.78361.777213.00209606.80
16532006.04.20 16:50sell8270.101.77681.78191.7755
16542006.04.20 16:54sell8280.201.77731.78241.7760
16552006.04.20 16:56sell8290.401.77781.78291.7765
16562006.04.20 17:03sell8300.801.77831.78341.7770
16572006.04.20 17:06sell8311.601.77871.78381.7774
16582006.04.21 01:39t/p8311.601.77741.78381.7774204.56209811.36
16592006.04.21 01:39close8300.801.77741.78341.777070.28209881.64
16602006.04.21 01:39close8290.401.77741.78291.776515.14209896.79
16612006.04.21 01:39close8280.201.77741.78241.7760-2.43209894.36
16622006.04.21 01:39close8270.101.77741.78191.7755-6.21209888.14
16632006.04.24 00:46buy832100.001.78741.78231.7887
16642006.04.24 01:09buy83389.901.78671.78161.7880
16652006.04.24 08:38t/p83389.901.78801.78161.788011687.00221575.14
16662006.04.24 08:38close832100.001.78801.78231.78876000.00227575.14
16672006.04.24 14:30sell8340.101.78681.79191.7855
16682006.04.24 14:40t/p8340.101.78551.79191.785513.00227588.14
16692006.04.24 14:40sell8350.101.78501.79011.7837
16702006.04.24 14:40sell8360.201.78571.79081.7844
16712006.04.24 14:48sell8370.401.78611.79121.7848
16722006.04.24 14:58sell8380.801.78651.79161.7852
16732006.04.24 15:17t/p8380.801.78521.79161.7852104.00227692.14
16742006.04.24 15:17close8370.401.78511.79121.784840.00227732.14
16752006.04.24 15:17close8360.201.78511.79081.784412.00227744.14
16762006.04.24 15:17close8350.101.78511.79011.7837-1.00227743.14
16772006.04.24 15:17sell8390.101.78471.78981.7834
16782006.04.24 15:29t/p8390.101.78341.78981.783413.00227756.14
16792006.04.24 15:29sell8400.101.78301.78811.7817
16802006.04.24 15:29sell8410.201.78331.78841.7820
16812006.04.24 15:30sell8420.401.78381.78891.7825
16822006.04.24 15:36sell8430.801.78471.78981.7834
16832006.04.24 16:01t/p8430.801.78341.78981.7834104.00227860.14
16842006.04.24 16:01close8420.401.78311.78891.782528.00227888.14
16852006.04.24 16:01close8410.201.78311.78841.78204.00227892.14
16862006.04.24 16:01close8400.101.78311.78811.7817-1.00227891.14
16872006.04.24 16:01sell8440.101.78271.78781.7814
16882006.04.24 16:01sell8450.201.78311.78821.7818
16892006.04.24 16:01sell8460.401.78341.78851.7821
16902006.04.24 16:03t/p8460.401.78211.78851.782152.00227943.14
16912006.04.24 16:03close8450.201.78191.78821.781824.00227967.14
16922006.04.24 16:03close8440.101.78191.78781.78148.00227975.14
16932006.04.24 16:03sell8470.101.78151.78661.7802
16942006.04.24 16:05sell8480.201.78211.78721.7808
16952006.04.24 16:09sell8490.401.78281.78791.7815
16962006.04.24 16:14sell8500.801.78321.78831.7819
16972006.04.24 16:25t/p8490.401.78151.78791.781552.00228027.14
16982006.04.24 16:25t/p8500.801.78191.78831.7819104.00228131.14
16992006.04.24 16:25close8480.201.78141.78721.780814.00228145.14
17002006.04.24 16:25close8470.101.78141.78661.78021.00228146.14
17012006.04.24 16:25sell8510.101.78101.78611.7797
17022006.04.24 16:25sell8520.201.78131.78641.7800
17032006.04.24 16:28sell8530.401.78171.78681.7804
17042006.04.24 16:31sell8540.801.78211.78721.7808
17052006.04.24 16:38sell8551.601.78251.78761.7812
17062006.04.24 16:45t/p8551.601.78121.78761.7812208.00228354.14
17072006.04.24 16:45close8540.801.78121.78721.780872.00228426.14
17082006.04.24 16:45close8530.401.78121.78681.780420.00228446.14
17092006.04.24 16:45close8520.201.78121.78641.78002.00228448.14
17102006.04.24 16:45close8510.101.78121.78611.7797-2.00228446.14
17112006.04.24 21:45buy856100.001.78951.78441.7908
17122006.04.24 21:45buy857100.001.78911.78401.7904
17132006.04.24 22:50buy8587.701.78871.78361.7900
17142006.04.25 10:14s/l856100.001.78441.78441.7908-51350.00177096.14
17152006.04.25 10:14close8587.701.78421.78361.7900-3491.95173604.19
17162006.04.25 10:14close857100.001.78421.78401.7904-49350.00124254.19
17172006.04.25 14:00buy859100.001.78631.78121.7876
17182006.04.25 14:08t/p859100.001.78761.78121.787613000.00137254.19
17192006.04.25 14:08buy860100.001.78801.78291.7893
17202006.04.25 14:09t/p860100.001.78931.78291.789313000.00150254.19
17212006.04.25 14:09buy861100.001.78991.78481.7912
17222006.04.25 14:10buy86239.301.78961.78451.7909
17232006.04.25 15:02t/p86239.301.79091.78451.79095109.00155363.19
17242006.04.25 15:02close861100.001.79091.78481.791210000.00165363.19
17252006.04.26 08:17sell8630.101.78671.79181.7854
17262006.04.26 08:19sell8640.201.78711.79221.7858
17272006.04.26 08:20sell8650.401.78741.79251.7861
17282006.04.26 08:32t/p8650.401.78611.79251.786152.00165415.19
17292006.04.26 08:32close8640.201.78611.79221.785820.00165435.19
17302006.04.26 08:32close8630.101.78611.79181.78546.00165441.19
17312006.04.26 08:32sell8660.101.78571.79081.7844
17322006.04.26 08:33sell8670.201.78621.79131.7849
17332006.04.26 09:12t/p8670.201.78491.79131.784926.00165467.19
17342006.04.26 09:12close8660.101.78491.79081.78448.00165475.19
17352006.04.27 14:30buy868100.001.78581.78071.7871
17362006.04.27 14:36buy86953.201.78551.78041.7868
17372006.04.27 14:57t/p86953.201.78681.78041.78686916.00172391.19
17382006.04.27 14:57close868100.001.78681.78071.787110000.00182391.19
17392006.04.27 14:57buy870100.001.78721.78211.7885
17402006.04.27 15:06buy87167.601.78681.78171.7881
17412006.04.27 15:27t/p87167.601.78811.78171.78818788.00191179.19
17422006.04.27 15:27close870100.001.78811.78211.78859000.00200179.19
17432006.04.27 15:27buy872100.001.78851.78341.7898
17442006.04.27 15:34buy87383.801.78811.78301.7894
17452006.04.27 16:01t/p872100.001.78981.78341.789813000.00213179.19
17462006.04.27 16:01t/p87383.801.78941.78301.789410894.00224073.19
17472006.04.27 16:01buy874100.001.79111.78601.7924
17482006.04.27 16:01buy875100.001.79071.78561.7920
17492006.04.27 16:01buy8763.701.79031.78521.7916
17502006.04.27 16:08t/p8763.701.79161.78521.7916481.00224554.19
17512006.04.27 16:08close875100.001.79161.78561.79209000.00233554.19
17522006.04.27 16:08close874100.001.79161.78601.79245000.00238554.19
17532006.04.27 16:08buy877100.001.79201.78691.7933
17542006.04.27 16:11t/p877100.001.79331.78691.793313000.00251554.19
17552006.04.27 16:11buy878100.001.79381.78871.7951
17562006.04.27 16:12buy879100.001.79291.78781.7942
17572006.04.27 16:15t/p879100.001.79421.78781.794213000.00264554.19
17582006.04.27 16:15close878100.001.79441.78871.79516000.00270554.19
17592006.04.27 16:15buy880100.001.79481.78971.7961
17602006.04.27 16:17buy881100.001.79391.78881.7952
17612006.04.27 16:19buy88241.401.79351.78841.7948
17622006.04.27 16:25t/p88241.401.79481.78841.79485382.00275936.19
17632006.04.27 16:25close881100.001.79481.78881.79529000.00284936.19
17642006.04.27 16:25close880100.001.79481.78971.79610.00284936.19
17652006.04.27 16:25buy883100.001.79521.79011.7965
17662006.04.27 16:25buy884100.001.79481.78971.7961
17672006.04.27 16:25buy88559.001.79441.78931.7957
17682006.04.27 16:28t/p883100.001.79651.79011.796513000.00297936.19
17692006.04.27 16:28t/p884100.001.79611.78971.796113000.00310936.19
17702006.04.27 16:28t/p88559.001.79571.78931.79577670.00318606.19
17712006.04.27 16:28buy886100.001.79711.79201.7984
17722006.04.27 16:28buy887100.001.79621.79111.7975
17732006.04.27 16:28buy88885.101.79581.79071.7971
17742006.04.27 16:29t/p88885.101.79711.79071.797111063.00329669.19
17752006.04.27 16:29close887100.001.79731.79111.797511000.00340669.19
17762006.04.27 16:29close886100.001.79731.79201.79842000.00342669.19
17772006.04.27 16:29buy889100.001.79771.79261.7990
17782006.04.27 16:29buy890100.001.79721.79211.7985
17792006.04.27 16:29buy891100.001.79681.79171.7981
17802006.04.27 16:30t/p891100.001.79811.79171.798113000.00355669.19
17812006.04.27 16:30close890100.001.79811.79211.79859000.00364669.19
17822006.04.27 16:30close889100.001.79811.79261.79904000.00368669.19
17832006.04.27 16:30buy892100.001.79851.79341.7998
17842006.04.27 16:33buy893100.001.79811.79301.7994
17852006.04.27 16:34t/p893100.001.79941.79301.799413000.00381669.19
17862006.04.27 16:34close892100.001.79941.79341.79989000.00390669.19
17872006.04.27 16:34buy894100.001.79981.79471.8011
17882006.04.27 16:34buy895100.001.79881.79371.8001
17892006.04.27 16:42t/p895100.001.80011.79371.800113000.00403669.19
17902006.04.27 16:42close894100.001.80011.79471.80113000.00406669.19
17912006.04.27 16:42buy896100.001.80051.79541.8018
17922006.04.27 16:42buy897100.001.80011.79501.8014
17932006.04.27 16:44t/p897100.001.80141.79501.801413000.00419669.19
17942006.04.27 16:44close896100.001.80161.79541.801811000.00430669.19
17952006.04.27 16:44buy898100.001.80201.79691.8033
17962006.04.27 16:44buy899100.001.80171.79661.8030
17972006.04.27 16:47t/p899100.001.80301.79661.803013000.00443669.19
17982006.04.27 16:47close898100.001.80301.79691.803310000.00453669.19
17992006.04.27 16:47buy900100.001.80341.79831.8047
18002006.04.27 16:56buy901100.001.80301.79791.8043
18012006.04.27 17:02t/p901100.001.80431.79791.804313000.00466669.19
18022006.04.27 17:02close900100.001.80431.79831.80479000.00475669.19
18032006.04.27 17:02buy902100.001.80471.79961.8060
18042006.04.27 17:03buy903100.001.80401.79891.8053
18052006.04.27 17:04buy904100.001.80371.79861.8050
18062006.04.27 17:06buy905100.001.80321.79811.8045
18072006.04.27 17:08buy90610.601.80271.79761.8040
18082006.04.27 17:20s/l902100.001.79961.79961.8060-51000.00424669.19
18092006.04.27 17:20close90610.601.79931.79761.8040-3604.00421065.19
18102006.04.27 17:20close905100.001.79931.79811.8045-39000.00382065.19
18112006.04.27 17:20close904100.001.79931.79861.8050-44000.00338065.19
18122006.04.27 17:20close903100.001.79931.79891.8053-47000.00291065.19
18132006.04.27 17:20buy907100.001.79971.79461.8010
18142006.04.27 17:21buy908100.001.79921.79411.8005
18152006.04.27 17:23t/p908100.001.80051.79411.800513000.00304065.19
18162006.04.27 17:23close907100.001.80061.79461.80109000.00313065.19
18172006.04.27 17:23buy909100.001.80101.79591.8023
18182006.04.27 17:23buy910100.001.80061.79551.8019
18192006.04.27 17:27buy91184.601.80021.79511.8015
18202006.04.27 17:36t/p91184.601.80151.79511.801510998.00324063.19
18212006.04.27 17:36close910100.001.80161.79551.801910000.00334063.19
18222006.04.27 17:36close909100.001.80161.79591.80236000.00340063.19
18232006.04.27 17:36buy912100.001.80201.79691.8033
18242006.04.27 17:36buy913100.001.80171.79661.8030
18252006.04.27 17:52buy91482.801.79981.79471.8011
18262006.04.27 17:52t/p91482.801.80111.79471.801110764.00350827.19
18272006.04.27 17:52close913100.001.80181.79661.80301000.00351827.19
18282006.04.27 17:52close912100.001.80181.79691.8033-2000.00349827.19
18292006.04.27 17:52buy915100.001.80221.79711.8035
18302006.04.27 17:52buy916100.001.80161.79651.8029
18312006.04.27 17:52buy91790.801.79981.79471.8011
18322006.04.27 17:53t/p91790.801.80111.79471.801111804.00361631.19
18332006.04.27 17:53close916100.001.80131.79651.8029-3000.00358631.19
18342006.04.27 17:53close915100.001.80131.79711.8035-9000.00349631.19
18352006.04.27 17:53buy918100.001.80171.79661.8030
18362006.04.27 17:53buy919100.001.80111.79601.8024
18372006.04.27 17:54buy920100.001.80061.79551.8019
18382006.04.27 18:01t/p920100.001.80191.79551.801913000.00362631.19
18392006.04.27 18:01close919100.001.80231.79601.802412000.00374631.19
18402006.04.27 18:01close918100.001.80231.79661.80306000.00380631.19
18412006.04.27 18:01buy921100.001.80271.79761.8040
18422006.04.27 18:01buy922100.001.80161.79651.8029
18432006.04.27 18:03t/p922100.001.80291.79651.802913000.00393631.19
18442006.04.27 18:03close921100.001.80351.79761.80408000.00401631.19
18452006.04.27 18:03buy923100.001.80391.79881.8052
18462006.04.27 18:03buy924100.001.80311.79801.8044
18472006.04.27 18:06buy925100.001.80251.79741.8038
18482006.04.27 18:20buy92652.401.80211.79701.8034
18492006.04.27 18:31t/p92652.401.80341.79701.80346812.00408443.19
18502006.04.27 18:31close925100.001.80351.79741.803810000.00418443.19
18512006.04.27 18:31close924100.001.80351.79801.80444000.00422443.19
18522006.04.27 18:31close923100.001.80351.79881.8052-4000.00418443.19
18532006.04.27 18:31buy927100.001.80391.79881.8052
18542006.04.27 18:33buy928100.001.80361.79851.8049
18552006.04.27 18:35buy929100.001.80301.79791.8043
18562006.04.27 18:38buy93072.201.80261.79751.8039
18572006.04.27 18:54t/p93072.201.80391.79751.80399386.00427829.19
18582006.04.27 18:54close929100.001.80391.79791.80439000.00436829.19
18592006.04.27 18:54close928100.001.80391.79851.80493000.00439829.19
18602006.04.27 18:54close927100.001.80391.79881.80520.00439829.19
18612006.04.27 18:54buy931100.001.80431.79921.8056
18622006.04.27 18:55buy932100.001.80381.79871.8051
18632006.04.27 18:57buy933100.001.80341.79831.8047
18642006.04.27 19:05buy93493.501.80301.79791.8043
18652006.04.28 09:52t/p93493.501.80431.79791.804311827.75451656.94
18662006.04.28 09:52close933100.001.80441.79831.80479650.00461306.94
18672006.04.28 09:52close932100.001.80441.79871.80515650.00466956.94
18682006.04.28 09:52close931100.001.80441.79921.8056650.00467606.94
18692006.04.28 09:52buy935100.001.80481.79971.8061
18702006.04.28 09:53buy936100.001.80391.79881.8052
18712006.04.28 09:54buy937100.001.80361.79851.8049
18722006.04.28 09:59buy938100.001.80301.79791.8043
18732006.04.28 10:31t/p938100.001.80431.79791.804313000.00480606.94
18742006.04.28 10:31close937100.001.80431.79851.80497000.00487606.94
18752006.04.28 10:31close936100.001.80431.79881.80524000.00491606.94
18762006.04.28 10:31close935100.001.80431.79971.8061-5000.00486606.94
18772006.04.28 10:31buy939100.001.80471.79961.8060
18782006.04.28 10:37t/p939100.001.80601.79961.806013000.00499606.94
18792006.04.28 10:37buy940100.001.80641.80131.8077
18802006.04.28 10:38buy941100.001.80581.80071.8071
18812006.04.28 11:31t/p941100.001.80711.80071.807113000.00512606.94
18822006.04.28 11:31close940100.001.80741.80131.807710000.00522606.94
18832006.04.28 11:31buy942100.001.80781.80271.8091
18842006.04.28 11:31buy943100.001.80701.80191.8083
18852006.04.28 11:46t/p943100.001.80831.80191.808313000.00535606.94
18862006.04.28 11:46close942100.001.80831.80271.80915000.00540606.94
18872006.04.28 11:46buy944100.001.80871.80361.8100
18882006.04.28 11:47buy945100.001.80831.80321.8096
18892006.04.28 12:13buy946100.001.80791.80281.8092
18902006.04.28 12:35buy947100.001.80741.80231.8087
18912006.04.28 12:37buy94870.601.80691.80181.8082
18922006.04.28 12:59t/p94870.601.80821.80181.80829178.00549784.94
18932006.04.28 12:59close947100.001.80821.80231.80878000.00557784.94
18942006.04.28 12:59close946100.001.80821.80281.80923000.00560784.94
18952006.04.28 12:59close945100.001.80821.80321.8096-1000.00559784.94
18962006.04.28 12:59close944100.001.80821.80361.8100-5000.00554784.94
18972006.04.28 13:00buy949100.001.80881.80371.8101
18982006.04.28 13:00buy950100.001.80841.80331.8097
18992006.04.28 13:01buy951100.001.80791.80281.8092
19002006.04.28 13:19buy952100.001.80751.80241.8088
19012006.04.28 13:23buy95384.301.80701.80191.8083
19022006.04.28 13:54t/p95384.301.80831.80191.808310959.00565743.94
19032006.04.28 13:54close952100.001.80841.80241.80889000.00574743.94
19042006.04.28 13:54close951100.001.80841.80281.80925000.00579743.94
19052006.04.28 13:54close950100.001.80841.80331.80970.00579743.94
19062006.04.28 13:54close949100.001.80841.80371.8101-4000.00575743.94
19072006.04.28 13:54buy954100.001.80881.80371.8101
19082006.04.28 13:57buy955100.001.80831.80321.8096
19092006.04.28 13:58buy956100.001.80791.80281.8092
19102006.04.28 14:04buy957100.001.80761.80251.8089
19112006.04.28 14:04buy958100.001.80721.80211.8085
19122006.04.28 14:30t/p958100.001.80851.80211.808513000.00588743.94
19132006.04.28 14:30close957100.001.80851.80251.80899000.00597743.94
19142006.04.28 14:30close956100.001.80851.80281.80926000.00603743.94
19152006.04.28 14:30close955100.001.80851.80321.80962000.00605743.94
19162006.04.28 14:30close954100.001.80851.80371.8101-3000.00602743.94
19172006.04.28 14:30buy959100.001.80891.80381.8102
19182006.04.28 14:30buy960100.001.80831.80321.8096
19192006.04.28 14:30buy961100.001.80761.80251.8089
19202006.04.28 14:30t/p961100.001.80891.80251.808913000.00615743.94
19212006.04.28 14:30close960100.001.80891.80321.80966000.00621743.94
19222006.04.28 14:30close959100.001.80891.80381.81020.00621743.94
19232006.04.28 14:30buy962100.001.80931.80421.8106
19242006.04.28 14:31buy963100.001.80891.80381.8102
19252006.04.28 14:31buy964100.001.80841.80331.8097
19262006.04.28 14:57buy965100.001.80801.80291.8093
19272006.04.28 15:41t/p965100.001.80931.80291.809313000.00634743.94
19282006.04.28 15:41close964100.001.80941.80331.809710000.00644743.94
19292006.04.28 15:41close963100.001.80941.80381.81025000.00649743.94
19302006.04.28 15:41close962100.001.80941.80421.81061000.00650743.94
19312006.04.28 15:41buy966100.001.80981.80471.8111
19322006.04.28 15:43buy967100.001.80931.80421.8106
19332006.04.28 15:47t/p967100.001.81061.80421.810613000.00663743.94
19342006.04.28 15:47close966100.001.81101.80471.811112000.00675743.94
19352006.04.28 15:47buy968100.001.81141.80631.8127
19362006.04.28 15:47buy969100.001.81091.80581.8122
19372006.04.28 15:51t/p969100.001.81221.80581.812213000.00688743.94
19382006.04.28 15:51close968100.001.81221.80631.81278000.00696743.94
19392006.04.28 15:51buy970100.001.81261.80751.8139
19402006.04.28 15:53buy971100.001.81221.80711.8135
19412006.04.28 15:55buy972100.001.81181.80671.8131
19422006.04.28 15:59buy973100.001.81081.80571.8121
19432006.04.28 16:07t/p973100.001.81211.80571.812113000.00709743.94
19442006.04.28 16:07close972100.001.81221.80671.81314000.00713743.94
19452006.04.28 16:07close971100.001.81221.80711.81350.00713743.94
19462006.04.28 16:07close970100.001.81221.80751.8139-4000.00709743.94
19472006.04.28 16:07buy974100.001.81261.80751.8139
19482006.04.28 16:07buy975100.001.81221.80711.8135
19492006.04.28 16:09buy976100.001.81181.80671.8131
19502006.04.28 16:18t/p976100.001.81311.80671.813113000.00722743.94
19512006.04.28 16:18close975100.001.81311.80711.81359000.00731743.94
19522006.04.28 16:18close974100.001.81311.80751.81395000.00736743.94
19532006.04.28 16:18buy977100.001.81351.80841.8148
19542006.04.28 16:18buy978100.001.81311.80801.8144
19552006.04.28 16:26buy979100.001.81211.80701.8134
19562006.04.28 16:27buy980100.001.81181.80671.8131
19572006.04.28 16:27buy981100.001.81121.80611.8125
19582006.04.28 16:34t/p981100.001.81251.80611.812513000.00749743.94
19592006.04.28 16:34close980100.001.81261.80671.81318000.00757743.94
19602006.04.28 16:34close979100.001.81261.80701.81345000.00762743.94
19612006.04.28 16:34close978100.001.81261.80801.8144-5000.00757743.94
19622006.04.28 16:34close977100.001.81261.80841.8148-9000.00748743.94
19632006.04.28 16:34buy982100.001.81301.80791.8143
19642006.04.28 16:34buy983100.001.81221.80711.8135
19652006.04.28 16:38t/p983100.001.81351.80711.813513000.00761743.94
19662006.04.28 16:38close982100.001.81371.80791.81437000.00768743.94
19672006.04.28 16:38buy984100.001.81411.80901.8154
19682006.04.28 16:38buy985100.001.81331.80821.8146
19692006.04.28 16:51t/p985100.001.81461.80821.814613000.00781743.94
19702006.04.28 16:51close984100.001.81481.80901.81547000.00788743.94
19712006.04.28 16:51buy986100.001.81521.81011.8165
19722006.04.28 16:56t/p986100.001.81651.81011.816513000.00801743.94
19732006.04.28 16:56buy987100.001.81701.81191.8183
19742006.04.28 17:03t/p987100.001.81831.81191.818313000.00814743.94
19752006.04.28 17:03buy988100.001.81871.81361.8200
19762006.04.28 17:04buy989100.001.81831.81321.8196
19772006.04.28 17:05t/p989100.001.81961.81321.819613000.00827743.94
19782006.04.28 17:05close988100.001.81971.81361.820010000.00837743.94
19792006.04.28 17:05buy990100.001.82011.81501.8214
19802006.04.28 17:08t/p990100.001.82141.81501.821413000.00850743.94
19812006.04.28 17:08buy991100.001.82221.81711.8235
19822006.04.28 17:09t/p991100.001.82351.81711.823513000.00863743.94
19832006.04.28 17:09buy992100.001.82401.81891.8253
19842006.04.28 17:10buy993100.001.82341.81831.8247
19852006.04.28 17:11buy994100.001.82261.81751.8239
19862006.04.28 17:14t/p994100.001.82391.81751.823913000.00876743.94
19872006.04.28 17:14close993100.001.82401.81831.82476000.00882743.94
19882006.04.28 17:14close992100.001.82401.81891.82530.00882743.94
19892006.04.28 17:14buy995100.001.82441.81931.8257
19902006.04.28 17:15buy996100.001.82401.81891.8253
19912006.04.28 17:16buy997100.001.82341.81831.8247
19922006.04.28 17:18buy998100.001.82241.81731.8237
19932006.04.28 17:29buy999100.001.82201.81691.8233
19942006.04.28 21:29t/p999100.001.82331.81691.823313000.00895743.94
19952006.04.28 21:29close998100.001.82341.81731.823710000.00905743.94
19962006.04.28 21:29close997100.001.82341.81831.82470.00905743.94
19972006.04.28 21:29close996100.001.82341.81891.8253-6000.00899743.94
19982006.04.28 21:29close995100.001.82341.81931.8257-10000.00889743.94
19992006.04.28 21:29buy1000100.001.82381.81871.8251
20002006.04.28 21:30buy1001100.001.82341.81831.8247
20012006.04.28 21:41buy1002100.001.82301.81791.8243
20022006.04.28 21:44buy1003100.001.82261.81751.8239
20032006.04.28 21:59t/p1003100.001.82391.81751.823913000.00902743.94
20042006.04.28 21:59close1002100.001.82391.81791.82439000.00911743.94
20052006.04.28 21:59close1001100.001.82391.81831.82475000.00916743.94
20062006.04.28 21:59close1000100.001.82391.81871.82511000.00917743.94
20072006.04.28 21:59buy1004100.001.82431.81921.8256
20082006.04.28 21:59buy1005100.001.82391.81881.8252
20092006.04.28 22:12t/p1005100.001.82521.81881.825213000.00930743.94
20102006.04.28 22:12close1004100.001.82521.81921.82569000.00939743.94
20112006.04.28 22:12buy1006100.001.82561.82051.8269
20122006.05.01 00:00buy1007100.001.82401.81891.8253
20132006.05.01 00:03buy1008100.001.82371.81861.8250
20142006.05.01 03:03buy1009100.001.82331.81821.8246
20152006.05.01 04:42t/p1009100.001.82461.81821.824613000.00952743.94
20162006.05.01 04:42close1008100.001.82461.81861.82509000.00961743.94
20172006.05.01 04:42close1007100.001.82461.81891.82536000.00967743.94
20182006.05.01 04:42close1006100.001.82461.82051.8269-10350.00957393.94
20192006.05.01 13:30buy1010100.001.82691.82181.8282
20202006.05.01 13:35buy1011100.001.82641.82131.8277
20212006.05.01 14:09t/p1011100.001.82771.82131.827713000.00970393.94
20222006.05.01 14:09close1010100.001.82801.82181.828211000.00981393.94
20232006.05.01 14:09buy1012100.001.82841.82331.8297
20242006.05.01 14:09buy1013100.001.82771.82261.8290
20252006.05.01 14:22t/p1013100.001.82901.82261.829013000.00994393.94
20262006.05.01 14:22close1012100.001.82921.82331.82978000.001002393.94
20272006.05.01 14:22buy1014100.001.82961.82451.8309
20282006.05.01 14:22buy1015100.001.82921.82411.8305
20292006.05.01 14:24buy1016100.001.82871.82361.8300
20302006.05.01 14:25buy1017100.001.82821.82311.8295
20312006.05.01 14:25buy1018100.001.82791.82281.8292
20322006.05.01 14:30s/l1014100.001.82451.82451.8309-51000.00951393.94
20332006.05.01 14:30close1018100.001.82431.82281.8292-36000.00915393.94
20342006.05.01 14:30close1017100.001.82431.82311.8295-39000.00876393.94
20352006.05.01 14:30close1016100.001.82431.82361.8300-44000.00832393.94
20362006.05.01 14:30close1015100.001.82431.82411.8305-49000.00783393.94
20372006.05.01 14:30buy1019100.001.82471.81961.8260
20382006.05.01 14:30t/p1019100.001.82601.81961.826013000.00796393.94
20392006.05.01 14:30buy1020100.001.82661.82151.8279
20402006.05.01 14:30buy1021100.001.82621.82111.8275
20412006.05.01 14:30buy1022100.001.82541.82031.8267
20422006.05.01 14:30buy1023100.001.82471.81961.8260
20432006.05.01 14:33t/p1023100.001.82601.81961.826013000.00809393.94
20442006.05.01 14:33close1022100.001.82611.82031.82677000.00816393.94
20452006.05.01 14:33close1021100.001.82611.82111.8275-1000.00815393.94
20462006.05.01 14:33close1020100.001.82611.82151.8279-5000.00810393.94
20472006.05.01 14:33buy1024100.001.82651.82141.8278
20482006.05.01 14:33buy1025100.001.82611.82101.8274
20492006.05.01 14:33buy1026100.001.82551.82041.8268
20502006.05.01 14:36t/p1026100.001.82681.82041.826813000.00823393.94
20512006.05.01 14:36close1025100.001.82691.82101.82748000.00831393.94
20522006.05.01 14:36close1024100.001.82691.82141.82784000.00835393.94
20532006.05.01 14:36buy1027100.001.82731.82221.8286
20542006.05.01 14:36buy1028100.001.82691.82181.8282
20552006.05.01 14:36buy1029100.001.82641.82131.8277
20562006.05.01 14:39t/p1029100.001.82771.82131.827713000.00848393.94
20572006.05.01 14:39close1028100.001.82781.82181.82829000.00857393.94
20582006.05.01 14:39close1027100.001.82781.82221.82865000.00862393.94
20592006.05.01 14:39buy1030100.001.82821.82311.8295
20602006.05.01 14:54t/p1030100.001.82951.82311.829513000.00875393.94
20612006.05.01 14:54buy1031100.001.83011.82501.8314
20622006.05.01 14:55buy1032100.001.82981.82471.8311
20632006.05.01 14:56t/p1032100.001.83111.82471.831113000.00888393.94
20642006.05.01 14:56close1031100.001.83121.82501.831411000.00899393.94
20652006.05.01 14:56buy1033100.001.83161.82651.8329
20662006.05.01 14:56buy1034100.001.83121.82611.8325
20672006.05.01 14:57t/p1034100.001.83251.82611.832513000.00912393.94
20682006.05.01 14:57close1033100.001.83251.82651.83299000.00921393.94
20692006.05.01 14:57buy1035100.001.83291.82781.8342
20702006.05.01 14:59buy1036100.001.83251.82741.8338
20712006.05.01 15:00buy1037100.001.83211.82701.8334
20722006.05.01 15:04t/p1037100.001.83341.82701.833413000.00934393.94
20732006.05.01 15:04close1036100.001.83361.82741.833811000.00945393.94
20742006.05.01 15:04close1035100.001.83361.82781.83427000.00952393.94
20752006.05.01 15:04buy1038100.001.83401.82891.8353
20762006.05.01 15:04buy1039100.001.83351.82841.8348
20772006.05.01 15:08t/p1039100.001.83481.82841.834813000.00965393.94
20782006.05.01 15:08close1038100.001.83511.82891.835311000.00976393.94
20792006.05.01 15:08buy1040100.001.83551.83041.8368
20802006.05.01 15:09t/p1040100.001.83681.83041.836813000.00989393.94
20812006.05.01 15:09buy1041100.001.83721.83211.8385
20822006.05.01 15:10buy1042100.001.83681.83171.8381
20832006.05.01 15:11buy1043100.001.83621.83111.8375
20842006.05.01 15:34t/p1043100.001.83751.83111.837513000.001002393.94
20852006.05.01 15:34close1042100.001.83761.83171.83818000.001010393.94
20862006.05.01 15:34close1041100.001.83761.83211.83854000.001014393.94
20872006.05.01 15:34buy1044100.001.83801.83291.8393
20882006.05.01 15:34buy1045100.001.83711.83201.8384
20892006.05.01 15:35t/p1045100.001.83841.83201.838413000.001027393.94
20902006.05.01 15:35close1044100.001.83901.83291.839310000.001037393.94
20912006.05.01 15:35buy1046100.001.83941.83431.8407
20922006.05.01 15:35buy1047100.001.83871.83361.8400
20932006.05.01 15:38t/p1047100.001.84001.83361.840013000.001050393.94
20942006.05.01 15:38close1046100.001.84011.83431.84077000.001057393.94
20952006.05.01 15:38buy1048100.001.84051.83541.8418
20962006.05.01 15:47buy1049100.001.83961.83451.8409
20972006.05.01 15:49buy1050100.001.83881.83371.8401
20982006.05.01 15:51buy1051100.001.83811.83301.8394
20992006.05.01 15:52buy1052100.001.83771.83261.8390
21002006.05.01 16:00s/l1048100.001.83541.83541.8418-51000.001006393.94
21012006.05.01 16:00close1052100.001.83531.83261.8390-24000.00982393.94
21022006.05.01 16:00close1051100.001.83531.83301.8394-28000.00954393.94
21032006.05.01 16:00close1050100.001.83531.83371.8401-35000.00919393.94
21042006.05.01 16:00close1049100.001.83531.83451.8409-43000.00876393.94
21052006.05.01 20:15sell10530.101.82791.83301.8266
21062006.05.01 20:24sell10540.201.82841.83351.8271
21072006.05.01 20:26sell10550.401.82891.83401.8276
21082006.05.01 20:55t/p10550.401.82761.83401.827652.00876445.94
21092006.05.01 20:55close10540.201.82761.83351.827116.00876461.94
21102006.05.01 20:55close10530.101.82761.83301.82663.00876464.94
21112006.05.01 20:55sell10560.101.82721.83231.8259
21122006.05.01 21:17t/p10560.101.82591.83231.825913.00876477.94
21132006.05.01 21:17sell10570.101.82521.83031.8239
21142006.05.01 21:26sell10580.201.82571.83081.8244
21152006.05.01 21:26sell10590.401.82611.83121.8248
21162006.05.01 21:39t/p10590.401.82481.83121.824852.00876529.94
21172006.05.01 21:39close10580.201.82471.83081.824420.00876549.94
21182006.05.01 21:39close10570.101.82471.83031.82395.00876554.94
21192006.05.01 21:39sell10600.101.82431.82941.8230
21202006.05.01 21:42t/p10600.101.82301.82941.823013.00876567.94
21212006.05.01 21:42sell10610.101.82261.82771.8213
21222006.05.01 21:46t/p10610.101.82131.82771.821313.00876580.94
21232006.05.01 21:46sell10620.101.82091.82601.8196
21242006.05.01 21:46sell10630.201.82131.82641.8200
21252006.05.01 21:50sell10640.401.82171.82681.8204
21262006.05.01 21:54sell10650.801.82261.82771.8213
21272006.05.01 21:55sell10661.601.82371.82881.8224
21282006.05.01 21:58s/l10620.101.82601.82601.8196-51.00876529.94
21292006.05.01 21:58close10661.601.82611.82881.8224-384.00876145.94
21302006.05.01 21:58close10650.801.82611.82771.8213-280.00875865.94
21312006.05.01 21:58close10640.401.82611.82681.8204-176.00875689.94
21322006.05.01 21:58close10630.201.82611.82641.8200-96.00875593.94
21332006.05.01 21:58sell10670.101.82571.83081.8244
21342006.05.01 21:59sell10680.201.82611.83121.8248
21352006.05.01 22:00sell10690.401.82651.83161.8252
21362006.05.01 22:09sell10700.801.82691.83201.8256
21372006.05.01 22:16t/p10700.801.82561.83201.8256104.00875697.94
21382006.05.01 22:16close10690.401.82531.83161.825248.00875745.94
21392006.05.01 22:16close10680.201.82531.83121.824816.00875761.94
21402006.05.01 22:16close10670.101.82531.83081.82444.00875765.94
21412006.05.01 22:16sell10710.101.82491.83001.8236
21422006.05.01 22:16sell10720.201.82541.83051.8241
21432006.05.01 22:28sell10730.401.82571.83081.8244
21442006.05.01 22:31sell10740.801.82611.83121.8248
21452006.05.01 23:00sell10751.601.82661.83171.8253
21462006.05.01 23:25t/p10751.601.82531.83171.8253208.00875973.94
21472006.05.01 23:25close10740.801.82521.83121.824872.00876045.94
21482006.05.01 23:25close10730.401.82521.83081.824420.00876065.94
21492006.05.01 23:25close10720.201.82521.83051.82414.00876069.94
21502006.05.01 23:25close10710.101.82521.83001.8236-3.00876066.94
21512006.05.02 01:00sell10760.101.82481.82991.8235
21522006.05.02 01:38t/p10760.101.82351.82991.823513.00876079.94
21532006.05.02 09:00buy1077100.001.82231.81721.8236
21542006.05.02 09:00buy1078100.001.82181.81671.8231
21552006.05.02 09:02buy1079100.001.82131.81621.8226
21562006.05.02 09:07t/p1079100.001.82261.81621.822613000.00889079.94
21572006.05.02 09:07close1078100.001.82261.81671.82318000.00897079.94
21582006.05.02 09:07close1077100.001.82261.81721.82363000.00900079.94
21592006.05.02 09:07buy1080100.001.82301.81791.8243
21602006.05.02 09:07buy1081100.001.82251.81741.8238
21612006.05.02 09:09t/p1081100.001.82381.81741.823813000.00913079.94
21622006.05.02 09:09close1080100.001.82381.81791.82438000.00921079.94
21632006.05.02 09:09buy1082100.001.82421.81911.8255
21642006.05.02 09:10buy1083100.001.82391.81881.8252
21652006.05.02 09:20t/p1083100.001.82521.81881.825213000.00934079.94
21662006.05.02 09:20close1082100.001.82531.81911.825511000.00945079.94
21672006.05.02 09:20buy1084100.001.82571.82061.8270
21682006.05.02 09:21buy1085100.001.82531.82021.8266
21692006.05.02 09:39t/p1085100.001.82661.82021.826613000.00958079.94
21702006.05.02 09:39close1084100.001.82681.82061.827011000.00969079.94
21712006.05.02 09:39buy1086100.001.82721.82211.8285
21722006.05.02 09:39buy1087100.001.82681.82171.8281
21732006.05.02 09:43t/p1087100.001.82811.82171.828113000.00982079.94
21742006.05.02 09:43close1086100.001.82811.82211.82859000.00991079.94
21752006.05.02 09:43buy1088100.001.82851.82341.8298
21762006.05.02 09:52buy1089100.001.82791.82281.8292
21772006.05.02 09:53buy1090100.001.82721.82211.8285
21782006.05.02 10:04buy1091100.001.82681.82171.8281
21792006.05.02 10:12t/p1091100.001.82811.82171.828113000.001004079.94
21802006.05.02 10:12close1090100.001.82811.82211.82859000.001013079.94
21812006.05.02 10:12close1089100.001.82811.82281.82922000.001015079.94
21822006.05.02 10:12close1088100.001.82811.82341.8298-4000.001011079.94
21832006.05.02 10:12buy1092100.001.82851.82341.8298
21842006.05.02 10:13buy1093100.001.82811.82301.8294
21852006.05.02 10:30t/p1092100.001.82981.82341.829813000.001024079.94
21862006.05.02 10:30t/p1093100.001.82941.82301.829413000.001037079.94
21872006.05.02 10:30buy1094100.001.83041.82531.8317
21882006.05.02 10:30buy1095100.001.82981.82471.8311
21892006.05.02 10:30buy1096100.001.82931.82421.8306
21902006.05.02 10:30t/p1096100.001.83061.82421.830613000.001050079.94
21912006.05.02 10:30close1095100.001.83081.82471.831110000.001060079.94
21922006.05.02 10:30close1094100.001.83081.82531.83174000.001064079.94
21932006.05.02 10:30buy1097100.001.83121.82611.8325
21942006.05.02 10:36t/p1097100.001.83251.82611.832513000.001077079.94
21952006.05.02 10:36buy1098100.001.83291.82781.8342
21962006.05.02 10:41t/p1098100.001.83421.82781.834213000.001090079.94
21972006.05.02 10:41buy1099100.001.83521.83011.8365
21982006.05.02 10:42buy1100100.001.83441.82931.8357
21992006.05.02 10:46t/p1100100.001.83571.82931.835713000.001103079.94
22002006.05.02 10:46close1099100.001.83571.83011.83655000.001108079.94
22012006.05.02 10:46buy1101100.001.83611.83101.8374
22022006.05.02 10:46buy1102100.001.83561.83051.8369
22032006.05.02 10:48buy1103100.001.83511.83001.8364
22042006.05.02 10:50buy1104100.001.83471.82961.8360
22052006.05.02 10:52buy1105100.001.83431.82921.8356
22062006.05.02 12:01t/p1105100.001.83561.82921.835613000.001121079.94
22072006.05.02 12:01close1104100.001.83571.82961.836010000.001131079.94
22082006.05.02 12:01close1103100.001.83571.83001.83646000.001137079.94
22092006.05.02 12:01close1102100.001.83571.83051.83691000.001138079.94
22102006.05.02 12:01close1101100.001.83571.83101.8374-4000.001134079.94
22112006.05.02 12:01buy1106100.001.83611.83101.8374
22122006.05.02 12:01buy1107100.001.83581.83071.8371
22132006.05.02 12:03buy1108100.001.83541.83031.8367
22142006.05.02 12:06t/p1108100.001.83671.83031.836713000.001147079.94
22152006.05.02 12:06close1107100.001.83701.83071.837112000.001159079.94
22162006.05.02 12:06close1106100.001.83701.83101.83749000.001168079.94
22172006.05.02 12:06buy1109100.001.83741.83231.8387
22182006.05.02 12:13t/p1109100.001.83871.83231.838713000.001181079.94
22192006.05.02 12:13buy1110100.001.83921.83411.8405
22202006.05.02 12:17buy1111100.001.83871.83361.8400
22212006.05.02 12:20buy1112100.001.83831.83321.8396
22222006.05.02 12:25buy1113100.001.83801.83291.8393
22232006.05.02 12:26buy1114100.001.83761.83251.8389
22242006.05.02 13:00s/l1110100.001.83411.83411.8405-51000.001130079.94
22252006.05.02 13:00close1114100.001.83391.83251.8389-37000.001093079.94
22262006.05.02 13:00close1113100.001.83391.83291.8393-41000.001052079.94
22272006.05.02 13:00close1112100.001.83391.83321.8396-44000.001008079.94
22282006.05.02 13:00close1111100.001.83391.83361.8400-48000.00960079.94
22292006.05.02 13:00buy1115100.001.83431.82921.8356
22302006.05.02 13:03buy1116100.001.83401.82891.8353
22312006.05.02 13:07buy1117100.001.83351.82841.8348
22322006.05.02 13:07buy1118100.001.83311.82801.8344
22332006.05.02 13:18buy1119100.001.83251.82741.8338
22342006.05.02 13:28t/p1119100.001.83381.82741.833813000.00973079.94
22352006.05.02 13:28close1118100.001.83381.82801.83447000.00980079.94
22362006.05.02 13:28close1117100.001.83381.82841.83483000.00983079.94
22372006.05.02 13:28close1116100.001.83381.82891.8353-2000.00981079.94
22382006.05.02 13:28close1115100.001.83381.82921.8356-5000.00976079.94
22392006.05.02 13:28buy1120100.001.83421.82911.8355
22402006.05.02 13:28buy1121100.001.83391.82881.8352
22412006.05.02 13:50t/p1121100.001.83521.82881.835213000.00989079.94
22422006.05.02 13:50close1120100.001.83541.82911.835512000.001001079.94
22432006.05.02 13:50buy1122100.001.83581.83071.8371
22442006.05.02 13:50buy1123100.001.83541.83031.8367
22452006.05.02 14:19t/p1123100.001.83671.83031.836713000.001014079.94
22462006.05.02 14:19close1122100.001.83671.83071.83719000.001023079.94
22472006.05.02 14:19buy1124100.001.83711.83201.8384
22482006.05.02 14:26buy1125100.001.83671.83161.8380
22492006.05.02 14:41t/p1125100.001.83801.83161.838013000.001036079.94
22502006.05.02 14:41close1124100.001.83821.83201.838411000.001047079.94
22512006.05.02 14:41buy1126100.001.83861.83351.8399
22522006.05.02 14:42buy1127100.001.83811.83301.8394
22532006.05.02 14:43buy1128100.001.83771.83261.8390
22542006.05.02 14:57buy1129100.001.83731.83221.8386
22552006.05.02 14:57buy1130100.001.83691.83181.8382
22562006.05.02 15:33t/p1130100.001.83821.83181.838213000.001060079.94
22572006.05.02 15:33close1129100.001.83821.83221.83869000.001069079.94
22582006.05.02 15:33close1128100.001.83821.83261.83905000.001074079.94
22592006.05.02 15:33close1127100.001.83821.83301.83941000.001075079.94
22602006.05.02 15:33close1126100.001.83821.83351.8399-4000.001071079.94
22612006.05.02 15:33buy1131100.001.83861.83351.8399
22622006.05.02 15:33buy1132100.001.83811.83301.8394
22632006.05.02 15:39t/p1132100.001.83941.83301.839413000.001084079.94
22642006.05.02 15:39close1131100.001.83961.83351.839910000.001094079.94
22652006.05.02 15:39buy1133100.001.84001.83491.8413
22662006.05.02 15:40buy1134100.001.83941.83431.8407
22672006.05.02 15:51buy1135100.001.83891.83381.8402
22682006.05.02 15:52buy1136100.001.83851.83341.8398
22692006.05.02 15:53buy1137100.001.83791.83281.8392
22702006.05.02 16:37t/p1137100.001.83921.83281.839213000.001107079.94
22712006.05.02 16:37close1136100.001.83921.83341.83987000.001114079.94
22722006.05.02 16:37close1135100.001.83921.83381.84023000.001117079.94
22732006.05.02 16:37close1134100.001.83921.83431.8407-2000.001115079.94
22742006.05.02 16:37close1133100.001.83921.83491.8413-8000.001107079.94
22752006.05.02 16:37buy1138100.001.83961.83451.8409
22762006.05.02 16:37buy1139100.001.83921.83411.8405
22772006.05.02 16:41buy1140100.001.83861.83351.8399
22782006.05.02 16:55t/p1140100.001.83991.83351.839913000.001120079.94
22792006.05.02 16:55close1139100.001.83991.83411.84057000.001127079.94
22802006.05.02 16:55close1138100.001.83991.83451.84093000.001130079.94
22812006.05.02 18:45buy1141100.001.83941.83431.8407
22822006.05.02 18:51buy1142100.001.83901.83391.8403
22832006.05.02 18:56buy1143100.001.83861.83351.8399
22842006.05.02 18:58buy1144100.001.83821.83311.8395
22852006.05.02 18:59buy1145100.001.83791.83281.8392
22862006.05.02 19:12t/p1145100.001.83921.83281.839213000.001143079.94
22872006.05.02 19:12close1144100.001.83921.83311.839510000.001153079.94
22882006.05.02 19:12close1143100.001.83921.83351.83996000.001159079.94
22892006.05.02 19:12close1142100.001.83921.83391.84032000.001161079.94
22902006.05.02 19:12close1141100.001.83921.83431.8407-2000.001159079.94
22912006.05.02 19:30buy1146100.001.83951.83441.8408
22922006.05.02 19:58buy1147100.001.83911.83401.8404
22932006.05.02 19:58buy1148100.001.83861.83351.8399
22942006.05.02 20:16t/p1148100.001.83991.83351.839913000.001172079.94
22952006.05.02 20:16close1147100.001.84011.83401.840410000.001182079.94
22962006.05.02 20:16close1146100.001.84011.83441.84086000.001188079.94
22972006.05.03 06:45buy1149100.001.84281.83771.8441
22982006.05.03 07:02buy1150100.001.84241.83731.8437
22992006.05.03 08:08buy1151100.001.84211.83701.8434
23002006.05.03 08:26t/p1151100.001.84341.83701.843413000.001201079.94
23012006.05.03 08:26close1150100.001.84341.83731.843710000.001211079.94
23022006.05.03 08:26close1149100.001.84341.83771.84416000.001217079.94
23032006.05.03 10:15sell11520.101.83781.84291.8365
23042006.05.03 10:26t/p11520.101.83651.84291.836513.001217092.94
23052006.05.03 10:26sell11530.101.83611.84121.8348
23062006.05.03 10:37sell11540.201.83651.84161.8352
23072006.05.03 10:38sell11550.401.83691.84201.8356
23082006.05.03 10:39sell11560.801.83791.84301.8366
23092006.05.03 10:52sell11571.601.83831.84341.8370
23102006.05.03 12:35t/p11571.601.83701.84341.8370208.001217300.94
23112006.05.03 12:35close11560.801.83691.84301.836680.001217380.94
23122006.05.03 12:35close11550.401.83691.84201.83560.001217380.94
23132006.05.03 12:35close11540.201.83691.84161.8352-8.001217372.94
23142006.05.03 12:35close11530.101.83691.84121.8348-8.001217364.94
23152006.05.03 14:00sell11580.101.84041.84551.8391
23162006.05.03 14:13t/p11580.101.83911.84551.839113.001217377.94
23172006.05.03 14:13sell11590.101.83871.84381.8374
23182006.05.03 14:19sell11600.201.83991.84501.8386
23192006.05.03 14:20sell11610.401.84041.84551.8391
23202006.05.03 14:21sell11620.801.84091.84601.8396
23212006.05.03 14:24t/p11620.801.83961.84601.8396104.001217481.94
23222006.05.03 14:24close11610.401.83961.84551.839132.001217513.94
23232006.05.03 14:24close11600.201.83961.84501.83866.001217519.94
23242006.05.03 14:24close11590.101.83961.84381.8374-9.001217510.94
23252006.05.03 14:24sell11630.101.83921.84431.8379
23262006.05.03 14:24sell11640.201.83971.84481.8384
23272006.05.03 14:24sell11650.401.84011.84521.8388
23282006.05.03 14:25sell11660.801.84061.84571.8393
23292006.05.03 14:34t/p11660.801.83931.84571.8393104.001217614.94
23302006.05.03 14:34close11650.401.83931.84521.838832.001217646.94
23312006.05.03 14:34close11640.201.83931.84481.83848.001217654.94
23322006.05.03 14:34close11630.101.83931.84431.8379-1.001217653.94
23332006.05.03 14:34sell11670.101.83891.84401.8376
23342006.05.03 14:38sell11680.201.83941.84451.8381
23352006.05.03 14:39sell11690.401.83981.84491.8385
23362006.05.03 14:42sell11700.801.84021.84531.8389
23372006.05.03 14:44sell11711.601.84061.84571.8393
23382006.05.03 15:05t/p11711.601.83931.84571.8393208.001217861.94
23392006.05.03 15:05close11700.801.83931.84531.838972.001217933.94
23402006.05.03 15:05close11690.401.83931.84491.838520.001217953.94
23412006.05.03 15:05close11680.201.83931.84451.83812.001217955.94
23422006.05.03 15:05close11670.101.83931.84401.8376-4.001217951.94
23432006.05.03 15:45buy1172100.001.83851.83341.8398
23442006.05.03 15:57t/p1172100.001.83981.83341.839813000.001230951.94
23452006.05.03 15:57buy1173100.001.84041.83531.8417
23462006.05.03 15:57buy1174100.001.84011.83501.8414
23472006.05.03 15:58buy1175100.001.83971.83461.8410
23482006.05.03 15:59buy1176100.001.83931.83421.8406
23492006.05.03 16:00buy1177100.001.83701.83191.8383
23502006.05.03 16:00t/p1177100.001.83831.83191.838313000.001243951.94
23512006.05.03 16:00close1176100.001.83891.83421.8406-4000.001239951.94
23522006.05.03 16:00close1175100.001.83891.83461.8410-8000.001231951.94
23532006.05.03 16:00close1174100.001.83891.83501.8414-12000.001219951.94
23542006.05.03 16:00close1173100.001.83891.83531.8417-15000.001204951.94
23552006.05.03 16:00buy1178100.001.83931.83421.8406
23562006.05.03 16:00buy1179100.001.83861.83351.8399
23572006.05.03 16:00buy1180100.001.83651.83141.8378
23582006.05.03 16:02t/p1180100.001.83781.83141.837813000.001217951.94
23592006.05.03 16:02close1179100.001.83791.83351.8399-7000.001210951.94
23602006.05.03 16:02close1178100.001.83791.83421.8406-14000.001196951.94
23612006.05.03 16:02buy1181100.001.83831.83321.8396
23622006.05.03 16:02buy1182100.001.83801.83291.8393
23632006.05.03 16:02buy1183100.001.83701.83191.8383
23642006.05.03 16:03buy1184100.001.83621.83111.8375
23652006.05.03 16:04t/p1184100.001.83751.83111.837513000.001209951.94
23662006.05.03 16:04close1183100.001.83771.83191.83837000.001216951.94
23672006.05.03 16:04close1182100.001.83771.83291.8393-3000.001213951.94
23682006.05.03 16:04close1181100.001.83771.83321.8396-6000.001207951.94
23692006.05.03 16:04buy1185100.001.83811.83301.8394
23702006.05.03 16:04buy1186100.001.83731.83221.8386
23712006.05.03 16:05t/p1186100.001.83861.83221.838613000.001220951.94
23722006.05.03 16:05close1185100.001.83861.83301.83945000.001225951.94
23732006.05.03 16:05buy1187100.001.83901.83391.8403
23742006.05.03 16:05buy1188100.001.83811.83301.8394
23752006.05.03 16:11buy1189100.001.83771.83261.8390
23762006.05.03 16:12buy1190100.001.83711.83201.8384
23772006.05.03 16:15t/p1190100.001.83841.83201.838413000.001238951.94
23782006.05.03 16:15close1189100.001.83841.83261.83907000.001245951.94
23792006.05.03 16:15close1188100.001.83841.83301.83943000.001248951.94
23802006.05.03 16:15close1187100.001.83841.83391.8403-6000.001242951.94
23812006.05.03 16:15buy1191100.001.83881.83371.8401
23822006.05.03 16:15buy1192100.001.83801.83291.8393
23832006.05.03 16:35buy1193100.001.83751.83241.8388
23842006.05.03 16:41buy1194100.001.83711.83201.8384
23852006.05.03 16:55t/p1194100.001.83841.83201.838413000.001255951.94
23862006.05.03 16:55close1193100.001.83851.83241.838810000.001265951.94
23872006.05.03 16:55close1192100.001.83851.83291.83935000.001270951.94
23882006.05.03 16:55close1191100.001.83851.83371.8401-3000.001267951.94
23892006.05.03 16:55buy1195100.001.83891.83381.8402
23902006.05.03 16:55buy1196100.001.83831.83321.8396
23912006.05.03 16:58t/p1196100.001.83961.83321.839613000.001280951.94
23922006.05.03 16:58close1195100.001.83971.83381.84028000.001288951.94
23932006.05.03 16:58buy1197100.001.84011.83501.8414
23942006.05.03 16:59buy1198100.001.83971.83461.8410
23952006.05.03 17:03t/p1198100.001.84101.83461.841013000.001301951.94
23962006.05.03 17:03close1197100.001.84111.83501.841410000.001311951.94
23972006.05.03 17:45buy1199100.001.84511.84001.8464
23982006.05.03 17:53buy1200100.001.84471.83961.8460
23992006.05.03 17:58buy1201100.001.84431.83921.8456
24002006.05.03 18:03t/p1201100.001.84561.83921.845613000.001324951.94
24012006.05.03 18:03close1200100.001.84571.83961.846010000.001334951.94
24022006.05.03 18:03close1199100.001.84571.84001.84646000.001340951.94
24032006.05.03 18:03buy1202100.001.84611.84101.8474
24042006.05.03 18:03buy1203100.001.84561.84051.8469
24052006.05.03 18:03buy1204100.001.84491.83981.8462
24062006.05.03 18:03t/p1204100.001.84621.83981.846213000.001353951.94
24072006.05.03 18:03close1203100.001.84621.84051.84696000.001359951.94
24082006.05.03 18:03close1202100.001.84621.84101.84741000.001360951.94
24092006.05.03 18:03buy1205100.001.84661.84151.8479
24102006.05.03 18:19buy1206100.001.84511.84001.8464
24112006.05.03 18:21buy1207100.001.84441.83931.8457
24122006.05.03 18:22buy1208100.001.84341.83831.8447
24132006.05.03 18:53buy1209100.001.84301.83791.8443
24142006.05.03 19:21t/p1209100.001.84431.83791.844313000.001373951.94
24152006.05.03 19:21close1208100.001.84431.83831.84479000.001382951.94
24162006.05.03 19:21close1207100.001.84431.83931.8457-1000.001381951.94
24172006.05.03 19:21close1206100.001.84431.84001.8464-8000.001373951.94
24182006.05.03 19:21close1205100.001.84431.84151.8479-23000.001350951.94
24192006.05.03 23:32sell12100.101.84231.84741.8410
24202006.05.04 00:45t/p12100.101.84101.84741.841012.361350964.29
24212006.05.04 14:00buy1211100.001.84151.83641.8428
24222006.05.04 14:10buy1212100.001.84111.83601.8424
24232006.05.04 14:19t/p1212100.001.84241.83601.842413000.001363964.29
24242006.05.04 14:19close1211100.001.84241.83641.84289000.001372964.29
24252006.05.04 14:19buy1213100.001.84281.83771.8441
24262006.05.04 14:19buy1214100.001.84241.83731.8437
24272006.05.04 14:21buy1215100.001.84201.83691.8433
24282006.05.04 14:34t/p1215100.001.84331.83691.843313000.001385964.29
24292006.05.04 14:34close1214100.001.84341.83731.843710000.001395964.29
24302006.05.04 14:34close1213100.001.84341.83771.84416000.001401964.29
24312006.05.04 14:34buy1216100.001.84381.83871.8451
24322006.05.04 14:36t/p1216100.001.84511.83871.845113000.001414964.29
24332006.05.04 14:36buy1217100.001.84561.84051.8469
24342006.05.04 14:36buy1218100.001.84521.84011.8465
24352006.05.04 14:38buy1219100.001.84471.83961.8460
24362006.05.04 14:39buy1220100.001.84431.83921.8456
24372006.05.04 14:42buy1221100.001.84351.83841.8448
24382006.05.04 14:56s/l1217100.001.84051.84051.8469-51000.001363964.29
24392006.05.04 14:56close1221100.001.84031.83841.8448-32000.001331964.29
24402006.05.04 14:56close1220100.001.84031.83921.8456-40000.001291964.29
24412006.05.04 14:56close1219100.001.84031.83961.8460-44000.001247964.29
24422006.05.04 14:56close1218100.001.84031.84011.8465-49000.001198964.29
24432006.05.04 14:56buy1222100.001.84071.83561.8420
24442006.05.04 14:58t/p1222100.001.84201.83561.842013000.001211964.29
24452006.05.04 14:58buy1223100.001.84241.83731.8437
24462006.05.04 14:58buy1224100.001.84211.83701.8434
24472006.05.04 14:58buy1225100.001.84171.83661.8430
24482006.05.04 14:59buy1226100.001.84131.83621.8426
24492006.05.04 15:03t/p1225100.001.84301.83661.843013000.001224964.29
24502006.05.04 15:03t/p1226100.001.84261.83621.842613000.001237964.29
24512006.05.04 15:03close1224100.001.84321.83701.843411000.001248964.29
24522006.05.04 15:03close1223100.001.84321.83731.84378000.001256964.29
24532006.05.04 15:03buy1227100.001.84361.83851.8449
24542006.05.04 15:03buy1228100.001.84321.83811.8445
24552006.05.04 15:03buy1229100.001.84271.83761.8440
24562006.05.04 15:13buy1230100.001.84231.83721.8436
24572006.05.04 15:31t/p1229100.001.84401.83761.844013000.001269964.29
24582006.05.04 15:31t/p1230100.001.84361.83721.843613000.001282964.29
24592006.05.04 15:31close1228100.001.84411.83811.84459000.001291964.29
24602006.05.04 15:31close1227100.001.84411.83851.84495000.001296964.29
24612006.05.04 15:31buy1231100.001.84451.83941.8458
24622006.05.04 15:34buy1232100.001.84401.83891.8453
24632006.05.04 15:35buy1233100.001.84361.83851.8449
24642006.05.04 15:36buy1234100.001.84321.83811.8445
24652006.05.04 15:38buy1235100.001.84281.83771.8441
24662006.05.04 15:43t/p1235100.001.84411.83771.844113000.001309964.29
24672006.05.04 15:43close1234100.001.84421.83811.844510000.001319964.29
24682006.05.04 15:43close1233100.001.84421.83851.84496000.001325964.29
24692006.05.04 15:43close1232100.001.84421.83891.84532000.001327964.29
24702006.05.04 15:43close1231100.001.84421.83941.8458-3000.001324964.29
24712006.05.04 15:43buy1236100.001.84461.83951.8459
24722006.05.04 15:43buy1237100.001.84421.83911.8455
24732006.05.04 15:49t/p1237100.001.84551.83911.845513000.001337964.29
24742006.05.04 15:49close1236100.001.84561.83951.845910000.001347964.29
24752006.05.04 15:49buy1238100.001.84601.84091.8473
24762006.05.04 15:51buy1239100.001.84561.84051.8469
24772006.05.04 15:51buy1240100.001.84521.84011.8465
24782006.05.04 15:52buy1241100.001.84461.83951.8459
24792006.05.04 16:04t/p1241100.001.84591.83951.845913000.001360964.29
24802006.05.04 16:04close1240100.001.84611.84011.84659000.001369964.29
24812006.05.04 16:04close1239100.001.84611.84051.84695000.001374964.29
24822006.05.04 16:04close1238100.001.84611.84091.84731000.001375964.29
24832006.05.04 16:04buy1242100.001.84651.84141.8478
24842006.05.04 16:04buy1243100.001.84601.84091.8473
24852006.05.04 16:10buy1244100.001.84551.84041.8468
24862006.05.04 16:18t/p1244100.001.84681.84041.846813000.001388964.29
24872006.05.04 16:18close1243100.001.84701.84091.847310000.001398964.29
24882006.05.04 16:18close1242100.001.84701.84141.84785000.001403964.29
24892006.05.04 16:18buy1245100.001.84741.84231.8487
24902006.05.04 16:18buy1246100.001.84661.84151.8479
24912006.05.04 16:21t/p1246100.001.84791.84151.847913000.001416964.29
24922006.05.04 16:21close1245100.001.84801.84231.84876000.001422964.29
24932006.05.04 16:21buy1247100.001.84841.84331.8497
24942006.05.04 16:21buy1248100.001.84801.84291.8493
24952006.05.04 16:31buy1249100.001.84751.84241.8488
24962006.05.04 16:35buy1250100.001.84711.84201.8484
24972006.05.04 16:41t/p1250100.001.84841.84201.848413000.001435964.29
24982006.05.04 16:41close1249100.001.84841.84241.84889000.001444964.29
24992006.05.04 16:41close1248100.001.84841.84291.84934000.001448964.29
25002006.05.04 16:41close1247100.001.84841.84331.84970.001448964.29
25012006.05.04 16:41buy1251100.001.84881.84371.8501
25022006.05.04 16:41buy1252100.001.84841.84331.8497
25032006.05.04 16:41buy1253100.001.84811.84301.8494
25042006.05.04 17:03buy1254100.001.84771.84261.8490
25052006.05.04 17:09t/p1254100.001.84901.84261.849013000.001461964.29
25062006.05.04 17:09close1253100.001.84901.84301.84949000.001470964.29
25072006.05.04 17:09close1252100.001.84901.84331.84976000.001476964.29
25082006.05.04 17:09close1251100.001.84901.84371.85012000.001478964.29
25092006.05.04 17:09buy1255100.001.84941.84431.8507
25102006.05.04 17:09buy1256100.001.84901.84391.8503
25112006.05.04 17:13buy1257100.001.84851.84341.8498
25122006.05.04 17:18buy1258100.001.84801.84291.8493
25132006.05.04 17:19buy1259100.001.84731.84221.8486
25142006.05.04 17:29t/p1258100.001.84931.84291.849313000.001491964.29
25152006.05.04 17:29t/p1259100.001.84861.84221.848613000.001504964.29
25162006.05.04 17:29close1257100.001.84931.84341.84988000.001512964.29
25172006.05.04 17:29close1256100.001.84931.84391.85033000.001515964.29
25182006.05.04 17:29close1255100.001.84931.84431.8507-1000.001514964.29
25192006.05.04 17:29buy1260100.001.84971.84461.8510
25202006.05.04 17:29buy1261100.001.84921.84411.8505
25212006.05.04 17:29buy1262100.001.84871.84361.8500
25222006.05.04 17:50buy1263100.001.84831.84321.8496
25232006.05.04 17:52buy1264100.001.84801.84291.8493
25242006.05.04 19:22t/p1264100.001.84931.84291.849313000.001527964.29
25252006.05.04 19:22close1263100.001.84931.84321.849610000.001537964.29
25262006.05.04 19:22close1262100.001.84931.84361.85006000.001543964.29
25272006.05.04 19:22close1261100.001.84931.84411.85051000.001544964.29
25282006.05.04 19:22close1260100.001.84931.84461.8510-4000.001540964.29
25292006.05.04 19:22buy1265100.001.84971.84461.8510
25302006.05.04 19:27buy1266100.001.84931.84421.8506
25312006.05.04 19:35buy1267100.001.84891.84381.8502
25322006.05.04 19:38buy1268100.001.84851.84341.8498
25332006.05.04 19:40buy1269100.001.84811.84301.8494
25342006.05.04 20:07t/p1269100.001.84941.84301.849413000.001553964.29
25352006.05.04 20:07close1268100.001.84941.84341.84989000.001562964.29
25362006.05.04 20:07close1267100.001.84941.84381.85025000.001567964.29
25372006.05.04 20:07close1266100.001.84941.84421.85061000.001568964.29
25382006.05.04 20:07close1265100.001.84941.84461.8510-3000.001565964.29
25392006.05.04 20:07buy1270100.001.84981.84471.8511
25402006.05.04 20:08t/p1270100.001.85111.84471.851113000.001578964.29
25412006.05.04 20:08buy1271100.001.85151.84641.8528
25422006.05.04 20:10t/p1271100.001.85281.84641.852813000.001591964.29
25432006.05.04 20:10buy1272100.001.85361.84851.8549
25442006.05.04 20:25buy1273100.001.85321.84811.8545
25452006.05.04 20:30t/p1273100.001.85451.84811.854513000.001604964.29
25462006.05.04 20:30close1272100.001.85451.84851.85499000.001613964.29
25472006.05.04 20:30buy1274100.001.85491.84981.8562
25482006.05.04 20:31buy1275100.001.85451.84941.8558
25492006.05.04 20:40buy1276100.001.85421.84911.8555
25502006.05.04 20:58buy1277100.001.85371.84861.8550
25512006.05.04 22:13buy1278100.001.85331.84821.8546
25522006.05.05 09:03s/l1274100.001.84981.84981.8562-51350.001562614.29
25532006.05.05 09:03close1278100.001.84971.84821.8546-36350.001526264.29
25542006.05.05 09:03close1277100.001.84971.84861.8550-40350.001485914.29
25552006.05.05 09:03close1276100.001.84971.84911.8555-45350.001440564.29
25562006.05.05 09:03close1275100.001.84971.84941.8558-48350.001392214.29
25572006.05.05 13:15buy1279100.001.85051.84541.8518
25582006.05.05 13:49buy1280100.001.85011.84501.8514
25592006.05.05 13:52buy1281100.001.84961.84451.8509
25602006.05.05 13:53buy1282100.001.84921.84411.8505
25612006.05.05 14:14buy1283100.001.84861.84351.8499
25622006.05.05 14:30t/p1279100.001.85181.84541.851813000.001405214.29
25632006.05.05 14:30t/p1280100.001.85141.84501.851413000.001418214.29
25642006.05.05 14:30t/p1281100.001.85091.84451.850913000.001431214.29
25652006.05.05 14:30t/p1282100.001.85051.84411.850513000.001444214.29
25662006.05.05 14:30t/p1283100.001.84991.84351.849913000.001457214.29
25672006.05.05 14:30buy1284100.001.85341.84831.8547
25682006.05.05 14:30t/p1284100.001.85471.84831.854713000.001470214.29
25692006.05.05 14:30buy1285100.001.85671.85161.8580
25702006.05.05 14:30buy1286100.001.85621.85111.8575
25712006.05.05 14:30buy1287100.001.85541.85031.8567
25722006.05.05 14:30buy1288100.001.85441.84931.8557
25732006.05.05 14:30buy1289100.001.85411.84901.8554
25742006.05.05 14:30s/l1285100.001.85161.85161.8580-51000.001419214.29
25752006.05.05 14:30close1289100.001.85151.84901.8554-26000.001393214.29
25762006.05.05 14:30close1288100.001.85151.84931.8557-29000.001364214.29
25772006.05.05 14:30close1287100.001.85151.85031.8567-39000.001325214.29
25782006.05.05 14:30close1286100.001.85151.85111.8575-47000.001278214.29
25792006.05.05 14:30buy1290100.001.85191.84681.8532
25802006.05.05 14:30t/p1290100.001.85321.84681.853213000.001291214.29
25812006.05.05 14:30buy1291100.001.85371.84861.8550
25822006.05.05 14:30buy1292100.001.85321.84811.8545
25832006.05.05 14:30buy1293100.001.85251.84741.8538
25842006.05.05 14:30buy1294100.001.85211.84701.8534
25852006.05.05 14:30buy1295100.001.84951.84441.8508
25862006.05.05 14:30t/p1295100.001.85081.84441.850813000.001304214.29
25872006.05.05 14:30close1294100.001.85171.84701.8534-4000.001300214.29
25882006.05.05 14:30close1293100.001.85171.84741.8538-8000.001292214.29
25892006.05.05 14:30close1292100.001.85171.84811.8545-15000.001277214.29
25902006.05.05 14:30close1291100.001.85171.84861.8550-20000.001257214.29
25912006.05.05 14:30buy1296100.001.85211.84701.8534
25922006.05.05 14:30t/p1296100.001.85341.84701.853413000.001270214.29
25932006.05.05 14:30buy1297100.001.85691.85181.8582
25942006.05.05 14:31t/p1297100.001.85821.85181.858213000.001283214.29
25952006.05.05 14:31buy1298100.001.85971.85461.8610
25962006.05.05 14:31buy1299100.001.85891.85381.8602
25972006.05.05 14:31buy1300100.001.85821.85311.8595
25982006.05.05 14:31buy1301100.001.85761.85251.8589
25992006.05.05 14:31buy1302100.001.85661.85151.8579
26002006.05.05 14:31t/p1302100.001.85791.85151.857913000.001296214.29
26012006.05.05 14:31close1301100.001.85791.85251.85893000.001299214.29
26022006.05.05 14:31close1300100.001.85791.85311.8595-3000.001296214.29
26032006.05.05 14:31close1299100.001.85791.85381.8602-10000.001286214.29
26042006.05.05 14:31close1298100.001.85791.85461.8610-18000.001268214.29
26052006.05.05 14:31buy1303100.001.85831.85321.8596
26062006.05.05 14:31buy1304100.001.85741.85231.8587
26072006.05.05 14:31buy1305100.001.85691.85181.8582
26082006.05.05 14:31buy1306100.001.85481.84971.8561
26092006.05.05 14:31t/p1306100.001.85611.84971.856113000.001281214.29
26102006.05.05 14:31buy1307100.001.85651.85141.8578
26112006.05.05 14:31t/p1304100.001.85871.85231.858713000.001294214.29
26122006.05.05 14:31t/p1305100.001.85821.85181.858213000.001307214.29
26132006.05.05 14:31t/p1307100.001.85781.85141.857813000.001320214.29
26142006.05.05 14:31close1303100.001.85951.85321.859612000.001332214.29
26152006.05.05 14:31buy1308100.001.85991.85481.8612
26162006.05.05 14:31buy1309100.001.85841.85331.8597
26172006.05.05 14:32buy1310100.001.85811.85301.8594
26182006.05.05 14:36buy1311100.001.85771.85261.8590
26192006.05.05 14:37buy1312100.001.85731.85221.8586
26202006.05.05 15:08t/p1312100.001.85861.85221.858613000.001345214.29
26212006.05.05 15:08close1311100.001.85891.85261.859012000.001357214.29
26222006.05.05 15:08close1310100.001.85891.85301.85948000.001365214.29
26232006.05.05 15:08close1309100.001.85891.85331.85975000.001370214.29
26242006.05.05 15:08close1308100.001.85891.85481.8612-10000.001360214.29
26252006.05.05 15:08buy1313100.001.85931.85421.8606
26262006.05.05 15:09buy1314100.001.85871.85361.8600
26272006.05.05 15:23buy1315100.001.85831.85321.8596
26282006.05.05 15:26t/p1315100.001.85961.85321.859613000.001373214.29
26292006.05.05 15:26close1314100.001.85971.85361.860010000.001383214.29
26302006.05.05 15:26close1313100.001.85971.85421.86064000.001387214.29
26312006.05.05 15:26buy1316100.001.86011.85501.8614
26322006.05.05 15:26buy1317100.001.85971.85461.8610
26332006.05.05 15:29t/p1317100.001.86101.85461.861013000.001400214.29
26342006.05.05 15:29close1316100.001.86101.85501.86149000.001409214.29
26352006.05.05 15:29buy1318100.001.86141.85631.8627
26362006.05.05 15:29buy1319100.001.86101.85591.8623
26372006.05.05 15:38buy1320100.001.86061.85551.8619
26382006.05.05 15:39buy1321100.001.86011.85501.8614
26392006.05.05 15:42buy1322100.001.85971.85461.8610
26402006.05.05 15:46t/p1322100.001.86101.85461.861013000.001422214.29
26412006.05.05 15:46close1321100.001.86111.85501.861410000.001432214.29
26422006.05.05 15:46close1320100.001.86111.85551.86195000.001437214.29
26432006.05.05 15:46close1319100.001.86111.85591.86231000.001438214.29
26442006.05.05 15:46close1318100.001.86111.85631.8627-3000.001435214.29
26452006.05.05 15:46buy1323100.001.86151.85641.8628
26462006.05.05 15:47buy1324100.001.86071.85561.8620
26472006.05.05 15:48buy1325100.001.86031.85521.8616
26482006.05.05 15:50buy1326100.001.85991.85481.8612
26492006.05.05 15:59t/p1326100.001.86121.85481.861213000.001448214.29
26502006.05.05 15:59close1325100.001.86131.85521.861610000.001458214.29
26512006.05.05 15:59close1324100.001.86131.85561.86206000.001464214.29
26522006.05.05 15:59close1323100.001.86131.85641.8628-2000.001462214.29
26532006.05.05 15:59buy1327100.001.86171.85661.8630
26542006.05.05 15:59buy1328100.001.86131.85621.8626
26552006.05.05 15:59buy1329100.001.86091.85581.8622
26562006.05.05 16:21buy1330100.001.86051.85541.8618
26572006.05.05 16:33buy1331100.001.86001.85491.8613
26582006.05.05 16:47s/l1327100.001.85661.85661.8630-51000.001411214.29
26592006.05.05 16:47close1331100.001.85651.85491.8613-35000.001376214.29
26602006.05.05 16:47close1330100.001.85651.85541.8618-40000.001336214.29
26612006.05.05 16:47close1329100.001.85651.85581.8622-44000.001292214.29
26622006.05.05 16:47close1328100.001.85651.85621.8626-48000.001244214.29
26632006.05.05 16:47buy1332100.001.85691.85181.8582
26642006.05.05 16:56t/p1332100.001.85821.85181.858213000.001257214.29
26652006.05.05 16:56buy1333100.001.85891.85381.8602
26662006.05.05 16:56buy1334100.001.85851.85341.8598
26672006.05.05 17:03buy1335100.001.85811.85301.8594
26682006.05.05 17:06buy1336100.001.85771.85261.8590
26692006.05.05 17:11buy1337100.001.85721.85211.8585
26702006.05.05 17:27t/p1337100.001.85851.85211.858513000.001270214.29
26712006.05.05 17:27close1336100.001.85871.85261.859010000.001280214.29
26722006.05.05 17:27close1335100.001.85871.85301.85946000.001286214.29
26732006.05.05 17:27close1334100.001.85871.85341.85982000.001288214.29
26742006.05.05 17:27close1333100.001.85871.85381.8602-2000.001286214.29
26752006.05.05 17:27buy1338100.001.85911.85401.8604
26762006.05.05 17:27buy1339100.001.85871.85361.8600
26772006.05.05 17:58buy1340100.001.85821.85311.8595
26782006.05.05 18:39t/p1340100.001.85951.85311.859513000.001299214.29
26792006.05.05 18:39close1339100.001.85951.85361.86008000.001307214.29
26802006.05.05 18:39close1338100.001.85951.85401.86044000.001311214.29
26812006.05.05 18:39buy1341100.001.85991.85481.8612
26822006.05.05 18:45buy1342100.001.85951.85441.8608
26832006.05.05 19:05buy1343100.001.85911.85401.8604
26842006.05.05 19:07buy1344100.001.85871.85361.8600
26852006.05.05 19:20t/p1344100.001.86001.85361.860013000.001324214.29
26862006.05.05 19:20close1343100.001.86021.85401.860411000.001335214.29
26872006.05.05 19:20close1342100.001.86021.85441.86087000.001342214.29
26882006.05.05 19:20close1341100.001.86021.85481.86123000.001345214.29
26892006.05.05 19:20buy1345100.001.86061.85551.8619
26902006.05.05 19:25buy1346100.001.86021.85511.8615
26912006.05.05 19:30buy1347100.001.85961.85451.8609
26922006.05.05 19:31buy1348100.001.85921.85411.8605
26932006.05.05 19:34buy1349100.001.85881.85371.8601
26942006.05.08 00:00t/p1345100.001.86191.85551.861912650.001357864.29
26952006.05.08 00:00t/p1346100.001.86151.85511.861512650.001370514.29
26962006.05.08 00:00t/p1347100.001.86091.85451.860912650.001383164.29
26972006.05.08 00:00t/p1348100.001.86051.85411.860512650.001395814.29
26982006.05.08 00:00t/p1349100.001.86011.85371.860112650.001408464.29
26992006.05.08 09:00buy1350100.001.86171.85661.8630
27002006.05.08 09:02buy1351100.001.86131.85621.8626
27012006.05.08 09:04t/p1351100.001.86261.85621.862613000.001421464.29
27022006.05.08 09:04close1350100.001.86261.85661.86309000.001430464.29
27032006.05.08 09:04buy1352100.001.86301.85791.8643
27042006.05.08 09:05buy1353100.001.86261.85751.8639
27052006.05.08 09:05buy1354100.001.86201.85691.8633
27062006.05.08 09:35buy1355100.001.86161.85651.8629
27072006.05.08 09:37buy1356100.001.86121.85611.8625
27082006.05.08 10:19t/p1356100.001.86251.85611.862513000.001443464.29
27092006.05.08 10:19close1355100.001.86251.85651.86299000.001452464.29
27102006.05.08 10:19close1354100.001.86251.85691.86335000.001457464.29
27112006.05.08 10:19close1353100.001.86251.85751.8639-1000.001456464.29
27122006.05.08 10:19close1352100.001.86251.85791.8643-5000.001451464.29
27132006.05.08 15:45sell13570.101.86111.86621.8598
27142006.05.08 15:59t/p13570.101.85981.86621.859813.001451477.29
27152006.05.08 15:59sell13580.101.85941.86451.8581
27162006.05.08 16:02sell13590.201.85981.86491.8585
27172006.05.08 16:03sell13600.401.86011.86521.8588
27182006.05.08 16:12t/p13600.401.85881.86521.858852.001451529.29
27192006.05.08 16:12close13590.201.85871.86491.858522.001451551.29
27202006.05.08 16:12close13580.101.85871.86451.85817.001451558.29
27212006.05.08 16:12sell13610.101.85831.86341.8570
27222006.05.08 16:13t/p13610.101.85701.86341.857013.001451571.29
27232006.05.08 16:13sell13620.101.85651.86161.8552
27242006.05.08 16:13sell13630.201.85691.86201.8556
27252006.05.08 16:15sell13640.401.85741.86251.8561
27262006.05.08 16:28sell13650.801.85781.86291.8565
27272006.05.08 16:30sell13661.601.85891.86401.8576
27282006.05.08 16:42t/p13661.601.85761.86401.8576208.001451779.29
27292006.05.08 16:42close13650.801.85751.86291.856524.001451803.29
27302006.05.08 16:42close13640.401.85751.86251.8561-4.001451799.29
27312006.05.08 16:42close13630.201.85751.86201.8556-12.001451787.29
27322006.05.08 16:42close13620.101.85751.86161.8552-10.001451777.29
27332006.05.08 16:42sell13670.101.85711.86221.8558
27342006.05.08 16:42sell13680.201.85751.86261.8562
27352006.05.08 16:44sell13690.401.85791.86301.8566
27362006.05.08 16:46sell13700.801.85831.86341.8570
27372006.05.08 16:47sell13711.601.85871.86381.8574
27382006.05.08 19:01t/p13711.601.85741.86381.8574208.001451985.29
27392006.05.08 19:01close13700.801.85731.86341.857080.001452065.29
27402006.05.08 19:01close13690.401.85731.86301.856624.001452089.29
27412006.05.08 19:01close13680.201.85731.86261.85624.001452093.29
27422006.05.08 19:01close13670.101.85731.86221.8558-2.001452091.29
27432006.05.08 19:01sell13720.101.85691.86201.8556
27442006.05.08 19:09t/p13720.101.85561.86201.855613.001452104.29
27452006.05.08 19:09sell13730.101.85521.86031.8539
27462006.05.08 19:10sell13740.201.85561.86071.8543
27472006.05.08 19:32sell13750.401.85591.86101.8546
27482006.05.08 19:47sell13760.801.85631.86141.8550
27492006.05.08 20:02sell13771.601.85671.86181.8554
27502006.05.09 08:32t/p13760.801.85501.86141.8550102.281452206.58
27512006.05.09 08:32t/p13771.601.85541.86181.8554204.561452411.14
27522006.05.09 08:32close13750.401.85501.86101.854635.141452446.27
27532006.05.09 08:32close13740.201.85501.86071.854311.571452457.85
27542006.05.09 08:32close13730.101.85501.86031.85391.781452459.63
27552006.05.09 13:45buy1378100.001.85861.85351.8599
27562006.05.09 13:45buy1379100.001.85821.85311.8595
27572006.05.09 13:53buy1380100.001.85781.85271.8591
27582006.05.09 13:53buy1381100.001.85741.85231.8587
27592006.05.09 13:54buy1382100.001.85701.85191.8583
27602006.05.09 14:13t/p1382100.001.85831.85191.858313000.001465459.63
27612006.05.09 14:13close1381100.001.85831.85231.85879000.001474459.63
27622006.05.09 14:13close1380100.001.85831.85271.85915000.001479459.63
27632006.05.09 14:13close1379100.001.85831.85311.85951000.001480459.63
27642006.05.09 14:13close1378100.001.85831.85351.8599-3000.001477459.63
27652006.05.09 14:13buy1383100.001.85871.85361.8600
27662006.05.09 14:14buy1384100.001.85831.85321.8596
27672006.05.09 14:15buy1385100.001.85781.85271.8591
27682006.05.09 14:24t/p1385100.001.85911.85271.859113000.001490459.63
27692006.05.09 14:24close1384100.001.85911.85321.85968000.001498459.63
27702006.05.09 14:24close1383100.001.85911.85361.86004000.001502459.63
27712006.05.09 14:24buy1386100.001.85951.85441.8608
27722006.05.09 14:25buy1387100.001.85911.85401.8604
27732006.05.09 14:28buy1388100.001.85791.85281.8592
27742006.05.09 14:39buy1389100.001.85751.85241.8588
27752006.05.09 14:40buy1390100.001.85711.85201.8584
27762006.05.09 14:54t/p1390100.001.85841.85201.858413000.001515459.63
27772006.05.09 14:54close1389100.001.85851.85241.858810000.001525459.63
27782006.05.09 14:54close1388100.001.85851.85281.85926000.001531459.63
27792006.05.09 14:54close1387100.001.85851.85401.8604-6000.001525459.63
27802006.05.09 14:54close1386100.001.85851.85441.8608-10000.001515459.63
27812006.05.09 14:54buy1391100.001.85891.85381.8602
27822006.05.09 14:55buy1392100.001.85851.85341.8598
27832006.05.09 14:59t/p1392100.001.85981.85341.859813000.001528459.63
27842006.05.09 14:59close1391100.001.86011.85381.860212000.001540459.63
27852006.05.09 14:59buy1393100.001.86051.85541.8618
27862006.05.09 15:00buy1394100.001.86021.85511.8615
27872006.05.09 15:01buy1395100.001.85981.85471.8611
27882006.05.09 15:04t/p1394100.001.86151.85511.861513000.001553459.63
27892006.05.09 15:04t/p1395100.001.86111.85471.861113000.001566459.63
27902006.05.09 15:04close1393100.001.86171.85541.861812000.001578459.63
27912006.05.09 15:04buy1396100.001.86211.85701.8634
27922006.05.09 15:07buy1397100.001.86171.85661.8630
27932006.05.09 15:14buy1398100.001.86131.85621.8626
27942006.05.09 15:27t/p1398100.001.86261.85621.862613000.001591459.63
27952006.05.09 15:27close1397100.001.86261.85661.86309000.001600459.63
27962006.05.09 15:27close1396100.001.86261.85701.86345000.001605459.63
27972006.05.09 15:27buy1399100.001.86301.85791.8643
27982006.05.09 15:27buy1400100.001.86251.85741.8638
27992006.05.09 15:39buy1401100.001.86221.85711.8635
28002006.05.09 15:52t/p1401100.001.86351.85711.863513000.001618459.63
28012006.05.09 15:52close1400100.001.86351.85741.863810000.001628459.63
28022006.05.09 15:52close1399100.001.86351.85791.86435000.001633459.63
28032006.05.09 15:52buy1402100.001.86391.85881.8652
28042006.05.09 15:52buy1403100.001.86311.85801.8644
28052006.05.09 15:56t/p1403100.001.86441.85801.864413000.001646459.63
28062006.05.09 15:56close1402100.001.86441.85881.86525000.001651459.63
28072006.05.09 15:56buy1404100.001.86481.85971.8661
28082006.05.09 15:57buy1405100.001.86441.85931.8657
28092006.05.09 15:57buy1406100.001.86411.85901.8654
28102006.05.09 15:58buy1407100.001.86371.85861.8650
28112006.05.09 16:06t/p1407100.001.86501.85861.865013000.001664459.63
28122006.05.09 16:06close1406100.001.86501.85901.86549000.001673459.63
28132006.05.09 16:06close1405100.001.86501.85931.86576000.001679459.63
28142006.05.09 16:06close1404100.001.86501.85971.86612000.001681459.63
28152006.05.09 16:06buy1408100.001.86541.86031.8667
28162006.05.09 16:08t/p1408100.001.86671.86031.866713000.001694459.63
28172006.05.09 16:08buy1409100.001.86711.86201.8684
28182006.05.09 16:08buy1410100.001.86671.86161.8680
28192006.05.09 16:09buy1411100.001.86611.86101.8674
28202006.05.09 16:12buy1412100.001.86571.86061.8670
28212006.05.09 16:14buy1413100.001.86531.86021.8666
28222006.05.09 16:18t/p1413100.001.86661.86021.866613000.001707459.63
28232006.05.09 16:18close1412100.001.86661.86061.86709000.001716459.63
28242006.05.09 16:18close1411100.001.86661.86101.86745000.001721459.63
28252006.05.09 16:18close1410100.001.86661.86161.8680-1000.001720459.63
28262006.05.09 16:18close1409100.001.86661.86201.8684-5000.001715459.63
28272006.05.09 16:18buy1414100.001.86701.86191.8683
28282006.05.09 16:25buy1415100.001.86621.86111.8675
28292006.05.09 16:27buy1416100.001.86581.86071.8671
28302006.05.09 16:30t/p1416100.001.86711.86071.867113000.001728459.63
28312006.05.09 16:30close1415100.001.86711.86111.86759000.001737459.63
28322006.05.09 16:30close1414100.001.86711.86191.86831000.001738459.63
28332006.05.09 16:30buy1417100.001.86751.86241.8688
28342006.05.09 16:30buy1418100.001.86711.86201.8684
28352006.05.09 16:36t/p1418100.001.86841.86201.868413000.001751459.63
28362006.05.09 16:36close1417100.001.86851.86241.868810000.001761459.63
28372006.05.09 16:36buy1419100.001.86891.86381.8702
28382006.05.09 16:37buy1420100.001.86661.86151.8679
28392006.05.09 16:37t/p1420100.001.86791.86151.867913000.001774459.63
28402006.05.09 16:37close1419100.001.86801.86381.8702-9000.001765459.63
28412006.05.09 16:37buy1421100.001.86841.86331.8697
28422006.05.09 16:38buy1422100.001.86761.86251.8689
28432006.05.09 16:38buy1423100.001.86721.86211.8685
28442006.05.09 16:43buy1424100.001.86671.86161.8680
28452006.05.09 16:44buy1425100.001.86611.86101.8674
28462006.05.09 17:31s/l1421100.001.86331.86331.8697-51000.001714459.63
28472006.05.09 17:31close1425100.001.86331.86101.8674-28000.001686459.63
28482006.05.09 17:31close1424100.001.86331.86161.8680-34000.001652459.63
28492006.05.09 17:31close1423100.001.86331.86211.8685-39000.001613459.63
28502006.05.09 17:31close1422100.001.86331.86251.8689-43000.001570459.63
28512006.05.09 17:31buy1426100.001.86371.85861.8650
28522006.05.09 17:31buy1427100.001.86331.85821.8646
28532006.05.09 17:33buy1428100.001.86281.85771.8641
28542006.05.09 17:34buy1429100.001.86241.85731.8637
28552006.05.09 17:34buy1430100.001.86211.85701.8634
28562006.05.09 17:39t/p1430100.001.86341.85701.863413000.001583459.63
28572006.05.09 17:39close1429100.001.86341.85731.863710000.001593459.63
28582006.05.09 17:39close1428100.001.86341.85771.86416000.001599459.63
28592006.05.09 17:39close1427100.001.86341.85821.86461000.001600459.63
28602006.05.09 17:39close1426100.001.86341.85861.8650-3000.001597459.63
28612006.05.09 17:39buy1431100.001.86381.85871.8651
28622006.05.09 17:39buy1432100.001.86341.85831.8647
28632006.05.09 17:59buy1433100.001.86281.85771.8641
28642006.05.09 18:15t/p1433100.001.86411.85771.864113000.001610459.63
28652006.05.09 18:15close1432100.001.86411.85831.86477000.001617459.63
28662006.05.09 18:15close1431100.001.86411.85871.86513000.001620459.63
28672006.05.09 18:15buy1434100.001.86451.85941.8658
28682006.05.09 19:18buy1435100.001.86421.85911.8655
28692006.05.09 20:06t/p1435100.001.86551.85911.865513000.001633459.63
28702006.05.09 20:06close1434100.001.86551.85941.865810000.001643459.63
28712006.05.09 20:06buy1436100.001.86591.86081.8672
28722006.05.09 20:17t/p1436100.001.86721.86081.867213000.001656459.63
28732006.05.09 20:17buy1437100.001.86761.86251.8689
28742006.05.09 20:18buy1438100.001.86701.86191.8683
28752006.05.09 20:25buy1439100.001.86661.86151.8679
28762006.05.09 20:25buy1440100.001.86631.86121.8676
28772006.05.09 21:43buy1441100.001.86591.86081.8672
28782006.05.09 23:05t/p1441100.001.86721.86081.867213000.001669459.63
28792006.05.09 23:05close1440100.001.86721.86121.86769000.001678459.63
28802006.05.09 23:05close1439100.001.86721.86151.86796000.001684459.63
28812006.05.09 23:05close1438100.001.86721.86191.86832000.001686459.63
28822006.05.09 23:05close1437100.001.86721.86251.8689-4000.001682459.63
28832006.05.10 07:30buy1442100.001.86621.86111.8675
28842006.05.10 08:34buy1443100.001.86581.86071.8671
28852006.05.10 08:45t/p1443100.001.86711.86071.867113000.001695459.63
28862006.05.10 08:45close1442100.001.86711.86111.86759000.001704459.63
28872006.05.11 00:30sell14440.101.86351.86861.8622
28882006.05.11 00:52t/p14440.101.86221.86861.862213.001704472.63
28892006.05.11 00:52sell14450.101.86171.86681.8604
28902006.05.11 00:52sell14460.201.86211.86721.8608
28912006.05.11 00:52sell14470.401.86261.86771.8613
28922006.05.11 01:25t/p14470.401.86131.86771.861352.001704524.63
28932006.05.11 01:25close14460.201.86131.86721.860816.001704540.63
28942006.05.11 01:25close14450.101.86131.86681.86044.001704544.63
28952006.05.11 01:25sell14480.101.86091.86601.8596
28962006.05.11 01:49t/p14480.101.85961.86601.859613.001704557.63
28972006.05.11 01:49sell14490.101.85901.86411.8577
28982006.05.11 02:09sell14500.201.85941.86451.8581
28992006.05.11 02:37t/p14500.201.85811.86451.858126.001704583.63
29002006.05.11 02:37close14490.101.85811.86411.85779.001704592.63
29012006.05.11 02:37sell14510.101.85771.86281.8564
29022006.05.11 02:37sell14520.201.85801.86311.8567
29032006.05.11 02:54sell14530.401.85841.86351.8571
29042006.05.11 03:04t/p14530.401.85711.86351.857152.001704644.63
29052006.05.11 03:04close14520.201.85711.86311.856718.001704662.63
29062006.05.11 03:04close14510.101.85711.86281.85646.001704668.63
29072006.05.11 03:04sell14540.101.85671.86181.8554
29082006.05.11 03:04sell14550.201.85711.86221.8558
29092006.05.11 03:10t/p14550.201.85581.86221.855826.001704694.63
29102006.05.11 03:10close14540.101.85581.86181.85549.001704703.63
29112006.05.11 03:10sell14560.101.85541.86051.8541
29122006.05.11 03:19t/p14560.101.85411.86051.854113.001704716.63
29132006.05.11 03:19sell14570.101.85361.85871.8523
29142006.05.11 03:20sell14580.201.85401.85911.8527
29152006.05.11 03:22sell14590.401.85451.85961.8532
29162006.05.11 04:07sell14600.801.85491.86001.8536
29172006.05.11 04:15sell14611.601.85541.86051.8541
29182006.05.11 05:46t/p14611.601.85411.86051.8541208.001704924.63
29192006.05.11 05:46close14600.801.85401.86001.853672.001704996.63
29202006.05.11 05:46close14590.401.85401.85961.853220.001705016.63
29212006.05.11 05:46close14580.201.85401.85911.85270.001705016.63
29222006.05.11 05:46close14570.101.85401.85871.8523-4.001705012.63
29232006.05.11 05:46sell14620.101.85361.85871.8523
29242006.05.11 05:47sell14630.201.85391.85901.8526
29252006.05.11 05:55sell14640.401.85431.85941.8530
29262006.05.11 05:56sell14650.801.85491.86001.8536
29272006.05.11 05:58sell14661.601.85541.86051.8541
29282006.05.11 09:08s/l14620.101.85871.85871.8523-51.001704961.63
29292006.05.11 09:08close14661.601.85871.86051.8541-528.001704433.63
29302006.05.11 09:08close14650.801.85871.86001.8536-304.001704129.63
29312006.05.11 09:08close14640.401.85871.85941.8530-176.001703953.63
29322006.05.11 09:08close14630.201.85871.85901.8526-96.001703857.63
29332006.05.11 09:45buy1467100.001.85641.85131.8577
29342006.05.11 09:46buy1468100.001.85611.85101.8574
29352006.05.11 09:47buy1469100.001.85571.85061.8570
29362006.05.11 09:51buy1470100.001.85531.85021.8566
29372006.05.11 09:52buy1471100.001.85461.84951.8559
29382006.05.11 10:09t/p1471100.001.85591.84951.855913000.001716857.63
29392006.05.11 10:09close1470100.001.85591.85021.85666000.001722857.63
29402006.05.11 10:09close1469100.001.85591.85061.85702000.001724857.63
29412006.05.11 10:09close1468100.001.85591.85101.8574-2000.001722857.63
29422006.05.11 10:09close1467100.001.85591.85131.8577-5000.001717857.63
29432006.05.11 10:09buy1472100.001.85631.85121.8576
29442006.05.11 10:12buy1473100.001.85581.85071.8571
29452006.05.11 10:15buy1474100.001.85511.85001.8564
29462006.05.11 10:24t/p1474100.001.85641.85001.856413000.001730857.63
29472006.05.11 10:24close1473100.001.85641.85071.85716000.001736857.63
29482006.05.11 10:24close1472100.001.85641.85121.85761000.001737857.63
29492006.05.11 10:24buy1475100.001.85681.85171.8581
29502006.05.11 10:30t/p1475100.001.85811.85171.858113000.001750857.63
29512006.05.11 10:30buy1476100.001.85971.85461.8610
29522006.05.11 10:30buy1477100.001.85931.85421.8606
29532006.05.11 10:30buy1478100.001.85891.85381.8602
29542006.05.11 10:30buy1479100.001.85851.85341.8598
29552006.05.11 10:30buy1480100.001.85781.85271.8591
29562006.05.11 10:30t/p1480100.001.85911.85271.859113000.001763857.63
29572006.05.11 10:30close1479100.001.85911.85341.85986000.001769857.63
29582006.05.11 10:30close1478100.001.85911.85381.86022000.001771857.63
29592006.05.11 10:30close1477100.001.85911.85421.8606-2000.001769857.63
29602006.05.11 10:30close1476100.001.85911.85461.8610-6000.001763857.63
29612006.05.11 10:30buy1481100.001.85951.85441.8608
29622006.05.11 10:30buy1482100.001.85911.85401.8604
29632006.05.11 10:30buy1483100.001.85851.85341.8598
29642006.05.11 10:30t/p1483100.001.85981.85341.859813000.001776857.63
29652006.05.11 10:30close1482100.001.86031.85401.860412000.001788857.63
29662006.05.11 10:30close1481100.001.86031.85441.86088000.001796857.63
29672006.05.11 10:30buy1484100.001.86071.85561.8620
29682006.05.11 10:35buy1485100.001.86011.85501.8614
29692006.05.11 10:38buy1486100.001.85971.85461.8610
29702006.05.11 10:46buy1487100.001.85931.85421.8606
29712006.05.11 10:51buy1488100.001.85891.85381.8602
29722006.05.11 11:03t/p1488100.001.86021.85381.860213000.001809857.63
29732006.05.11 11:03close1487100.001.86021.85421.86069000.001818857.63
29742006.05.11 11:03close1486100.001.86021.85461.86105000.001823857.63
29752006.05.11 11:03close1485100.001.86021.85501.86141000.001824857.63
29762006.05.11 11:03close1484100.001.86021.85561.8620-5000.001819857.63
29772006.05.11 11:03buy1489100.001.86061.85551.8619
29782006.05.11 11:15buy1490100.001.86021.85511.8615
29792006.05.11 11:21t/p1490100.001.86151.85511.861513000.001832857.63
29802006.05.11 11:21close1489100.001.86151.85551.86199000.001841857.63
29812006.05.11 11:21buy1491100.001.86191.85681.8632
29822006.05.11 11:25t/p1491100.001.86321.85681.863213000.001854857.63
29832006.05.11 11:25buy1492100.001.86361.85851.8649
29842006.05.11 11:26buy1493100.001.86311.85801.8644
29852006.05.11 11:34t/p1493100.001.86441.85801.864413000.001867857.63
29862006.05.11 11:34close1492100.001.86451.85851.86499000.001876857.63
29872006.05.11 11:34buy1494100.001.86491.85981.8662
29882006.05.11 11:40buy1495100.001.86451.85941.8658
29892006.05.11 11:54buy1496100.001.86421.85911.8655
29902006.05.11 12:22t/p1496100.001.86551.85911.865513000.001889857.63
29912006.05.11 12:22close1495100.001.86551.85941.865810000.001899857.63
29922006.05.11 12:22close1494100.001.86551.85981.86626000.001905857.63
29932006.05.11 12:22buy1497100.001.86591.86081.8672
29942006.05.11 12:27t/p1497100.001.86721.86081.867213000.001918857.63
29952006.05.11 12:27buy1498100.001.86761.86251.8689
29962006.05.11 12:30buy1499100.001.86711.86201.8684
29972006.05.11 12:31buy1500100.001.86671.86161.8680
29982006.05.11 12:40buy1501100.001.86631.86121.8676
29992006.05.11 12:47buy1502100.001.86591.86081.8672
30002006.05.11 13:41s/l1498100.001.86251.86251.8689-51000.001867857.63
30012006.05.11 13:41close1502100.001.86241.86081.8672-35000.001832857.63
30022006.05.11 13:41close1501100.001.86241.86121.8676-39000.001793857.63
30032006.05.11 13:41close1500100.001.86241.86161.8680-43000.001750857.63
30042006.05.11 13:41close1499100.001.86241.86201.8684-47000.001703857.63
30052006.05.11 13:41buy1503100.001.86281.85771.8641
30062006.05.11 13:44buy1504100.001.86241.85731.8637
30072006.05.11 13:46buy1505100.001.86211.85701.8634
30082006.05.11 14:07t/p1505100.001.86341.85701.863413000.001716857.63
30092006.05.11 14:07close1504100.001.86351.85731.863711000.001727857.63
30102006.05.11 14:07close1503100.001.86351.85771.86417000.001734857.63
30112006.05.11 14:07buy1506100.001.86391.85881.8652
30122006.05.11 14:14buy1507100.001.86351.85841.8648
30132006.05.11 14:21t/p1506100.001.86521.85881.865213000.001747857.63
30142006.05.11 14:21t/p1507100.001.86481.85841.864813000.001760857.63
30152006.05.11 14:21buy1508100.001.86581.86071.8671
30162006.05.11 14:21buy1509100.001.86541.86031.8667
30172006.05.11 14:21buy1510100.001.86501.85991.8663
30182006.05.11 14:30t/p1510100.001.86631.85991.866313000.001773857.63
30192006.05.11 14:30close1509100.001.86631.86031.86679000.001782857.63
30202006.05.11 14:30close1508100.001.86631.86071.86715000.001787857.63
30212006.05.11 14:30buy1511100.001.86671.86161.8680
30222006.05.11 14:31t/p1511100.001.86801.86161.868013000.001800857.63
30232006.05.11 14:31buy1512100.001.86841.86331.8697
30242006.05.11 14:32buy1513100.001.86811.86301.8694
30252006.05.11 14:32t/p1513100.001.86941.86301.869413000.001813857.63
30262006.05.11 14:32close1512100.001.86941.86331.869710000.001823857.63
30272006.05.11 14:32buy1514100.001.86981.86471.8711
30282006.05.11 14:33buy1515100.001.86901.86391.8703
30292006.05.11 14:34t/p1515100.001.87031.86391.870313000.001836857.63
30302006.05.11 14:34close1514100.001.87031.86471.87115000.001841857.63
30312006.05.11 14:34buy1516100.001.87071.86561.8720
30322006.05.11 14:35buy1517100.001.87001.86491.8713
30332006.05.11 14:36buy1518100.001.86941.86431.8707
30342006.05.11 14:39buy1519100.001.86861.86351.8699
30352006.05.11 14:52t/p1519100.001.86991.86351.869913000.001854857.63
30362006.05.11 14:52close1518100.001.87011.86431.87077000.001861857.63
30372006.05.11 14:52close1517100.001.87011.86491.87131000.001862857.63
30382006.05.11 14:52close1516100.001.87011.86561.8720-6000.001856857.63
30392006.05.11 14:52buy1520100.001.87051.86541.8718
30402006.05.11 14:52buy1521100.001.87021.86511.8715
30412006.05.11 14:54buy1522100.001.86971.86461.8710
30422006.05.11 14:55buy1523100.001.86881.86371.8701
30432006.05.11 15:18buy1524100.001.86841.86331.8697
30442006.05.11 15:28t/p1524100.001.86971.86331.869713000.001869857.63
30452006.05.11 15:28close1523100.001.86981.86371.870110000.001879857.63
30462006.05.11 15:28close1522100.001.86981.86461.87101000.001880857.63
30472006.05.11 15:28close1521100.001.86981.86511.8715-4000.001876857.63
30482006.05.11 15:28close1520100.001.86981.86541.8718-7000.001869857.63
30492006.05.11 15:28buy1525100.001.87021.86511.8715
30502006.05.11 15:35buy1526100.001.86961.86451.8709
30512006.05.11 15:37buy1527100.001.86921.86411.8705
30522006.05.11 15:37buy1528100.001.86881.86371.8701
30532006.05.11 15:46t/p1528100.001.87011.86371.870113000.001882857.63
30542006.05.11 15:46close1527100.001.87021.86411.870510000.001892857.63
30552006.05.11 15:46close1526100.001.87021.86451.87096000.001898857.63
30562006.05.11 15:46close1525100.001.87021.86511.87150.001898857.63
30572006.05.11 15:46buy1529100.001.87061.86551.8719
30582006.05.11 15:46buy1530100.001.87031.86521.8716
30592006.05.11 15:52t/p1530100.001.87161.86521.871613000.001911857.63
30602006.05.11 15:52close1529100.001.87161.86551.871910000.001921857.63
30612006.05.11 15:52buy1531100.001.87201.86691.8733
30622006.05.11 15:52buy1532100.001.87161.86651.8729
30632006.05.11 15:53t/p1532100.001.87291.86651.872913000.001934857.63
30642006.05.11 15:53close1531100.001.87291.86691.87339000.001943857.63
30652006.05.11 15:53buy1533100.001.87331.86821.8746
30662006.05.11 15:53buy1534100.001.87291.86781.8742
30672006.05.11 15:58buy1535100.001.87221.86711.8735
30682006.05.11 16:01buy1536100.001.87181.86671.8731
30692006.05.11 16:02buy1537100.001.87141.86631.8727
30702006.05.11 16:09t/p1537100.001.87271.86631.872713000.001956857.63
30712006.05.11 16:09close1536100.001.87271.86671.87319000.001965857.63
30722006.05.11 16:09close1535100.001.87271.86711.87355000.001970857.63
30732006.05.11 16:09close1534100.001.87271.86781.8742-2000.001968857.63
30742006.05.11 16:09close1533100.001.87271.86821.8746-6000.001962857.63
30752006.05.11 16:09buy1538100.001.87311.86801.8744
30762006.05.11 16:09buy1539100.001.87271.86761.8740
30772006.05.11 16:11t/p1539100.001.87401.86761.874013000.001975857.63
30782006.05.11 16:11close1538100.001.87421.86801.874411000.001986857.63
30792006.05.11 16:11buy1540100.001.87461.86951.8759
30802006.05.11 16:11buy1541100.001.87421.86911.8755
30812006.05.11 16:32t/p1541100.001.87551.86911.875513000.001999857.63
30822006.05.11 16:32close1540100.001.87561.86951.875910000.002009857.63
30832006.05.11 16:32buy1542100.001.87601.87091.8773
30842006.05.11 16:35t/p1542100.001.87731.87091.877313000.002022857.63
30852006.05.11 16:35buy1543100.001.87771.87261.8790
30862006.05.11 16:35buy1544100.001.87731.87221.8786
30872006.05.11 16:36t/p1544100.001.87861.87221.878613000.002035857.63
30882006.05.11 16:36close1543100.001.87861.87261.87909000.002044857.63
30892006.05.11 16:36buy1545100.001.87901.87391.8803
30902006.05.11 16:37buy1546100.001.87841.87331.8797
30912006.05.11 16:38t/p1546100.001.87971.87331.879713000.002057857.63
30922006.05.11 16:38close1545100.001.87971.87391.88037000.002064857.63
30932006.05.11 16:38buy1547100.001.88011.87501.8814
30942006.05.11 16:38buy1548100.001.87941.87431.8807
30952006.05.11 16:47t/p1548100.001.88071.87431.880713000.002077857.63
30962006.05.11 16:47close1547100.001.88071.87501.88146000.002083857.63
30972006.05.11 16:47buy1549100.001.88111.87601.8824
30982006.05.11 16:48buy1550100.001.88031.87521.8816
30992006.05.11 16:51buy1551100.001.87991.87481.8812
31002006.05.11 16:53buy1552100.001.87951.87441.8808
31012006.05.11 16:56buy1553100.001.87911.87401.8804
31022006.05.11 17:35t/p1550100.001.88161.87521.881613000.002096857.63
31032006.05.11 17:35t/p1551100.001.88121.87481.881213000.002109857.63
31042006.05.11 17:35t/p1552100.001.88081.87441.880813000.002122857.63
31052006.05.11 17:35t/p1553100.001.88041.87401.880413000.002135857.63
31062006.05.11 17:35close1549100.001.88221.87601.882411000.002146857.63
31072006.05.11 17:35buy1554100.001.88261.87751.8839
31082006.05.11 17:35buy1555100.001.88191.87681.8832
31092006.05.11 17:35buy1556100.001.88151.87641.8828
31102006.05.11 17:35buy1557100.001.88111.87601.8824
31112006.05.11 17:35buy1558100.001.88071.87561.8820
31122006.05.11 17:37t/p1558100.001.88201.87561.882013000.002159857.63
31132006.05.11 17:37close1557100.001.88231.87601.882412000.002171857.63
31142006.05.11 17:37close1556100.001.88231.87641.88288000.002179857.63
31152006.05.11 17:37close1555100.001.88231.87681.88324000.002183857.63
31162006.05.11 17:37close1554100.001.88231.87751.8839-3000.002180857.63
31172006.05.11 17:37buy1559100.001.88271.87761.8840
31182006.05.11 17:39buy1560100.001.88221.87711.8835
31192006.05.11 17:41t/p1560100.001.88351.87711.883513000.002193857.63
31202006.05.11 17:41close1559100.001.88351.87761.88408000.002201857.63
31212006.05.11 17:41buy1561100.001.88391.87881.8852
31222006.05.11 17:41buy1562100.001.88351.87841.8848
31232006.05.11 17:42buy1563100.001.88271.87761.8840
31242006.05.11 17:50buy1564100.001.88241.87731.8837
31252006.05.11 17:54t/p1564100.001.88371.87731.883713000.002214857.63
31262006.05.11 17:54close1563100.001.88371.87761.884010000.002224857.63
31272006.05.11 17:54close1562100.001.88371.87841.88482000.002226857.63
31282006.05.11 17:54close1561100.001.88371.87881.8852-2000.002224857.63
31292006.05.11 17:54buy1565100.001.88411.87901.8854
31302006.05.11 17:58t/p1565100.001.88541.87901.885413000.002237857.63
31312006.05.11 17:58buy1566100.001.88581.88071.8871
31322006.05.11 17:58buy1567100.001.88541.88031.8867
31332006.05.11 17:59buy1568100.001.88461.87951.8859
31342006.05.11 18:00buy1569100.001.88431.87921.8856
31352006.05.11 18:18buy1570100.001.88381.87871.8851
31362006.05.11 18:53t/p1570100.001.88511.87871.885113000.002250857.63
31372006.05.11 18:53close1569100.001.88511.87921.88568000.002258857.63
31382006.05.11 18:53close1568100.001.88511.87951.88595000.002263857.63
31392006.05.11 18:53close1567100.001.88511.88031.8867-3000.002260857.63
31402006.05.11 18:53close1566100.001.88511.88071.8871-7000.002253857.63
31412006.05.11 18:53buy1571100.001.88551.88041.8868
31422006.05.11 18:53buy1572100.001.88511.88001.8864
31432006.05.11 18:53buy1573100.001.88461.87951.8859
31442006.05.11 19:09buy1574100.001.88431.87921.8856
31452006.05.11 19:16buy1575100.001.88391.87881.8852
31462006.05.12 01:02t/p1575100.001.88521.87881.885212650.002266507.63
31472006.05.12 01:02close1574100.001.88521.87921.88568650.002275157.63
31482006.05.12 01:02close1573100.001.88521.87951.88595650.002280807.63
31492006.05.12 01:02close1572100.001.88521.88001.8864650.002281457.63
31502006.05.12 01:02close1571100.001.88521.88041.8868-3350.002278107.63
31512006.05.12 08:15buy1576100.001.88711.88201.8884
31522006.05.12 08:19t/p1576100.001.88841.88201.888413000.002291107.63
31532006.05.12 08:19buy1577100.001.88881.88371.8901
31542006.05.12 08:19buy1578100.001.88841.88331.8897
31552006.05.12 08:22buy1579100.001.88801.88291.8893
31562006.05.12 08:31buy1580100.001.88671.88161.8880
31572006.05.12 08:34buy1581100.001.88631.88121.8876
31582006.05.12 09:20t/p1581100.001.88761.88121.887613000.002304107.63
31592006.05.12 09:20close1580100.001.88761.88161.88809000.002313107.63
31602006.05.12 09:20close1579100.001.88761.88291.8893-4000.002309107.63
31612006.05.12 09:20close1578100.001.88761.88331.8897-8000.002301107.63
31622006.05.12 09:20close1577100.001.88761.88371.8901-12000.002289107.63
31632006.05.12 09:20buy1582100.001.88801.88291.8893
31642006.05.12 09:22buy1583100.001.88751.88241.8888
31652006.05.12 09:26t/p1583100.001.88881.88241.888813000.002302107.63
31662006.05.12 09:26close1582100.001.88881.88291.88938000.002310107.63
31672006.05.12 09:26buy1584100.001.88921.88411.8905
31682006.05.12 09:26buy1585100.001.88881.88371.8901
31692006.05.12 09:26buy1586100.001.88801.88291.8893
31702006.05.12 09:26t/p1586100.001.88931.88291.889313000.002323107.63
31712006.05.12 09:26close1585100.001.88941.88371.89016000.002329107.63
31722006.05.12 09:26close1584100.001.88941.88411.89052000.002331107.63
31732006.05.12 09:26buy1587100.001.88981.88471.8911
31742006.05.12 09:27buy1588100.001.88941.88431.8907
31752006.05.12 09:29t/p1588100.001.89071.88431.890713000.002344107.63
31762006.05.12 09:29close1587100.001.89081.88471.891110000.002354107.63
31772006.05.12 09:29buy1589100.001.89121.88611.8925
31782006.05.12 09:31buy1590100.001.89081.88571.8921
31792006.05.12 09:33buy1591100.001.89041.88531.8917
31802006.05.12 09:35buy1592100.001.88991.88481.8912
31812006.05.12 09:36buy1593100.001.88911.88401.8904
31822006.05.12 09:38t/p1593100.001.89041.88401.890413000.002367107.63
31832006.05.12 09:38close1592100.001.89051.88481.89126000.002373107.63
31842006.05.12 09:38close1591100.001.89051.88531.89171000.002374107.63
31852006.05.12 09:38close1590100.001.89051.88571.8921-3000.002371107.63
31862006.05.12 09:38close1589100.001.89051.88611.8925-7000.002364107.63
31872006.05.12 09:38buy1594100.001.89091.88581.8922
31882006.05.12 09:38buy1595100.001.89041.88531.8917
31892006.05.12 09:38buy1596100.001.88941.88431.8907
31902006.05.12 09:39buy1597100.001.88881.88371.8901
31912006.05.12 09:49t/p1597100.001.89011.88371.890113000.002377107.63
31922006.05.12 09:49close1596100.001.89021.88431.89078000.002385107.63
31932006.05.12 09:49close1595100.001.89021.88531.8917-2000.002383107.63
31942006.05.12 09:49close1594100.001.89021.88581.8922-7000.002376107.63
31952006.05.12 09:49buy1598100.001.89061.88551.8919
31962006.05.12 09:49buy1599100.001.89021.88511.8915
31972006.05.12 09:49buy1600100.001.88981.88471.8911
31982006.05.12 09:50t/p1600100.001.89111.88471.891113000.002389107.63
31992006.05.12 09:50close1599100.001.89111.88511.89159000.002398107.63
32002006.05.12 09:50close1598100.001.89111.88551.89195000.002403107.63
32012006.05.12 09:50buy1601100.001.89151.88641.8928
32022006.05.12 09:50buy1602100.001.89111.88601.8924
32032006.05.12 09:51buy1603100.001.89061.88551.8919
32042006.05.12 09:52buy1604100.001.89031.88521.8916
32052006.05.12 09:55buy1605100.001.88971.88461.8910
32062006.05.12 10:19t/p1605100.001.89101.88461.891013000.002416107.63
32072006.05.12 10:19close1604100.001.89101.88521.89167000.002423107.63
32082006.05.12 10:19close1603100.001.89101.88551.89194000.002427107.63
32092006.05.12 10:19close1602100.001.89101.88601.8924-1000.002426107.63
32102006.05.12 10:19close1601100.001.89101.88641.8928-5000.002421107.63
32112006.05.12 10:19buy1606100.001.89141.88631.8927
32122006.05.12 10:23buy1607100.001.89101.88591.8923
32132006.05.12 10:24buy1608100.001.89061.88551.8919
32142006.05.12 10:58t/p1608100.001.89191.88551.891913000.002434107.63
32152006.05.12 10:58close1607100.001.89211.88591.892311000.002445107.63
32162006.05.12 10:58close1606100.001.89211.88631.89277000.002452107.63
32172006.05.12 10:58buy1609100.001.89251.88741.8938
32182006.05.12 10:59buy1610100.001.89211.88701.8934
32192006.05.12 11:09buy1611100.001.89171.88661.8930
32202006.05.12 11:16t/p1611100.001.89301.88661.893013000.002465107.63
32212006.05.12 11:16close1610100.001.89301.88701.89349000.002474107.63
32222006.05.12 11:16close1609100.001.89301.88741.89385000.002479107.63
32232006.05.12 11:16buy1612100.001.89341.88831.8947
32242006.05.12 11:17buy1613100.001.89291.88781.8942
32252006.05.12 11:30t/p1613100.001.89421.88781.894213000.002492107.63
32262006.05.12 11:30close1612100.001.89421.88831.89478000.002500107.63
32272006.05.12 11:30buy1614100.001.89461.88951.8959
32282006.05.12 11:32buy1615100.001.89421.88911.8955
32292006.05.12 11:33buy1616100.001.89371.88861.8950
32302006.05.12 11:34t/p1616100.001.89501.88861.895013000.002513107.63
32312006.05.12 11:34close1615100.001.89501.88911.89558000.002521107.63
32322006.05.12 11:34close1614100.001.89501.88951.89594000.002525107.63
32332006.05.12 11:34buy1617100.001.89541.89031.8967
32342006.05.12 11:35buy1618100.001.89481.88971.8961
32352006.05.12 11:37t/p1618100.001.89611.88971.896113000.002538107.63
32362006.05.12 11:37close1617100.001.89621.89031.89678000.002546107.63
32372006.05.12 11:37buy1619100.001.89661.89151.8979
32382006.05.12 11:37buy1620100.001.89611.89101.8974
32392006.05.12 11:40t/p1620100.001.89741.89101.897413000.002559107.63
32402006.05.12 11:40close1619100.001.89741.89151.89798000.002567107.63
32412006.05.12 11:40buy1621100.001.89781.89271.8991
32422006.05.12 11:40buy1622100.001.89741.89231.8987
32432006.05.12 11:41t/p1622100.001.89871.89231.898713000.002580107.63
32442006.05.12 11:41close1621100.001.89871.89271.89919000.002589107.63
32452006.05.12 11:41buy1623100.001.89911.89401.9004
32462006.05.12 11:44buy1624100.001.89871.89361.9000
32472006.05.12 11:49buy1625100.001.89841.89331.8997
32482006.05.12 11:50buy1626100.001.89731.89221.8986
32492006.05.12 11:57buy1627100.001.89681.89171.8981
32502006.05.12 12:12t/p1627100.001.89811.89171.898113000.002602107.63
32512006.05.12 12:12close1626100.001.89821.89221.89869000.002611107.63
32522006.05.12 12:12close1625100.001.89821.89331.8997-2000.002609107.63
32532006.05.12 12:12close1624100.001.89821.89361.9000-5000.002604107.63
32542006.05.12 12:12close1623100.001.89821.89401.9004-9000.002595107.63
32552006.05.12 12:12buy1628100.001.89861.89351.8999
32562006.05.12 12:15buy1629100.001.89831.89321.8996
32572006.05.12 12:15buy1630100.001.89791.89281.8992
32582006.05.12 12:24buy1631100.001.89751.89241.8988
32592006.05.12 12:31buy1632100.001.89651.89141.8978
32602006.05.12 14:20s/l1628100.001.89351.89351.8999-51000.002544107.63
32612006.05.12 14:20close1632100.001.89351.89141.8978-30000.002514107.63
32622006.05.12 14:20close1631100.001.89351.89241.8988-40000.002474107.63
32632006.05.12 14:20close1630100.001.89351.89281.8992-44000.002430107.63
32642006.05.12 14:20close1629100.001.89351.89321.8996-48000.002382107.63
32652006.05.12 14:20buy1633100.001.89391.88881.8952
32662006.05.12 14:20buy1634100.001.89351.88841.8948
32672006.05.12 14:22buy1635100.001.89311.88801.8944
32682006.05.12 14:23buy1636100.001.89271.88761.8940
32692006.05.12 14:25t/p1636100.001.89401.88761.894013000.002395107.63
32702006.05.12 14:25close1635100.001.89411.88801.894410000.002405107.63
32712006.05.12 14:25close1634100.001.89411.88841.89486000.002411107.63
32722006.05.12 14:25close1633100.001.89411.88881.89522000.002413107.63
32732006.05.12 14:25buy1637100.001.89451.88941.8958
32742006.05.12 14:26buy1638100.001.89411.88901.8954
32752006.05.12 14:30buy1639100.001.89351.88841.8948
32762006.05.12 14:30buy1640100.001.89291.88781.8942
32772006.05.12 14:30buy1641100.001.89231.88721.8936
32782006.05.12 14:30t/p1641100.001.89361.88721.893613000.002426107.63
32792006.05.12 14:30close1640100.001.89361.88781.89427000.002433107.63
32802006.05.12 14:30close1639100.001.89361.88841.89481000.002434107.63
32812006.05.12 14:30close1638100.001.89361.88901.8954-5000.002429107.63
32822006.05.12 14:30close1637100.001.89361.88941.8958-9000.002420107.63
32832006.05.12 14:30buy1642100.001.89401.88891.8953
32842006.05.12 14:30buy1643100.001.89361.88851.8949
32852006.05.12 14:30buy1644100.001.89321.88811.8945
32862006.05.12 14:30t/p1644100.001.89451.88811.894513000.002433107.63
32872006.05.12 14:30close1643100.001.89451.88851.89499000.002442107.63
32882006.05.12 14:30close1642100.001.89451.88891.89535000.002447107.63
32892006.05.12 14:30buy1645100.001.89491.88981.8962
32902006.05.12 14:30buy1646100.001.89441.88931.8957
32912006.05.12 14:30buy1647100.001.89381.88871.8951
32922006.05.12 14:30buy1648100.001.89321.88811.8945
32932006.05.12 14:30buy1649100.001.89181.88671.8931
32942006.05.12 14:30s/l1645100.001.88981.88981.8962-51000.002396107.63
32952006.05.12 14:30s/l1646100.001.88931.88931.8957-51000.002345107.63
32962006.05.12 14:30close1649100.001.88911.88671.8931-27000.002318107.63
32972006.05.12 14:30close1648100.001.88911.88811.8945-41000.002277107.63
32982006.05.12 14:30close1647100.001.88911.88871.8951-47000.002230107.63
32992006.05.12 14:30buy1650100.001.88951.88441.8908
33002006.05.12 14:30t/p1650100.001.89081.88441.890813000.002243107.63
33012006.05.12 14:30buy1651100.001.89131.88621.8926
33022006.05.12 14:30buy1652100.001.89001.88491.8913
33032006.05.12 14:31buy1653100.001.88941.88431.8907
33042006.05.12 14:31buy1654100.001.88891.88381.8902
33052006.05.12 14:31buy1655100.001.88831.88321.8896
33062006.05.12 14:32t/p1651100.001.89261.88621.892613000.002256107.63
33072006.05.12 14:32t/p1652100.001.89131.88491.891313000.002269107.63
33082006.05.12 14:32t/p1653100.001.89071.88431.890713000.002282107.63
33092006.05.12 14:32t/p1654100.001.89021.88381.890213000.002295107.63
33102006.05.12 14:32t/p1655100.001.88961.88321.889613000.002308107.63
33112006.05.12 14:32buy1656100.001.89351.88841.8948
33122006.05.12 14:32buy1657100.001.89311.88801.8944
33132006.05.12 14:32buy1658100.001.89251.88741.8938
33142006.05.12 14:32buy1659100.001.89171.88661.8930
33152006.05.12 14:32buy1660100.001.89121.88611.8925
33162006.05.12 14:32t/p1660100.001.89251.88611.892513000.002321107.63
33172006.05.12 14:32close1659100.001.89271.88661.893010000.002331107.63
33182006.05.12 14:32close1658100.001.89271.88741.89382000.002333107.63
33192006.05.12 14:32close1657100.001.89271.88801.8944-4000.002329107.63
33202006.05.12 14:32close1656100.001.89271.88841.8948-8000.002321107.63
33212006.05.12 14:32buy1661100.001.89311.88801.8944
33222006.05.12 14:32buy1662100.001.89261.88751.8939
33232006.05.12 14:32buy1663100.001.89221.88711.8935
33242006.05.12 14:32buy1664100.001.89141.88631.8927
33252006.05.12 14:32buy1665100.001.89081.88571.8921
33262006.05.12 14:32s/l1661100.001.88801.88801.8944-51000.002270107.63
33272006.05.12 14:32s/l1662100.001.88751.88751.8939-51000.002219107.63
33282006.05.12 14:32close1665100.001.88751.88571.8921-33000.002186107.63
33292006.05.12 14:32close1664100.001.88751.88631.8927-39000.002147107.63
33302006.05.12 14:32close1663100.001.88751.88711.8935-47000.002100107.63
33312006.05.12 14:32buy1666100.001.88791.88281.8892
33322006.05.12 14:32t/p1666100.001.88921.88281.889213000.002113107.63
33332006.05.12 14:32buy1667100.001.89251.88741.8938
33342006.05.12 14:33buy1668100.001.89171.88661.8930
33352006.05.12 14:33buy1669100.001.89111.88601.8924
33362006.05.12 14:33buy1670100.001.89031.88521.8916
33372006.05.12 14:34buy1671100.001.88991.88481.8912
33382006.05.12 14:44t/p1671100.001.89121.88481.891213000.002126107.63
33392006.05.12 14:44close1670100.001.89121.88521.89169000.002135107.63
33402006.05.12 14:44close1669100.001.89121.88601.89241000.002136107.63
33412006.05.12 14:44close1668100.001.89121.88661.8930-5000.002131107.63
33422006.05.12 14:44close1667100.001.89121.88741.8938-13000.002118107.63
33432006.05.12 14:44buy1672100.001.89161.88651.8929
33442006.05.12 14:44buy1673100.001.89121.88611.8925
33452006.05.12 14:44buy1674100.001.89081.88571.8921
33462006.05.12 14:44buy1675100.001.89021.88511.8915
33472006.05.12 14:45t/p1673100.001.89251.88611.892513000.002131107.63
33482006.05.12 14:45t/p1674100.001.89211.88571.892113000.002144107.63
33492006.05.12 14:45t/p1675100.001.89151.88511.891513000.002157107.63
33502006.05.12 14:45close1672100.001.89261.88651.892910000.002167107.63
33512006.05.12 17:00sell16760.101.89011.89521.8888
33522006.05.12 17:00sell16770.201.89041.89551.8891
33532006.05.12 17:02sell16780.401.89101.89611.8897
33542006.05.12 17:03sell16790.801.89191.89701.8906
33552006.05.12 17:03sell16801.601.89231.89741.8910
33562006.05.12 17:24t/p16801.601.89101.89741.8910208.002167315.63
33572006.05.12 17:24close16790.801.89081.89701.890688.002167403.63
33582006.05.12 17:24close16780.401.89081.89611.88978.002167411.63
33592006.05.12 17:24close16770.201.89081.89551.8891-8.002167403.63
33602006.05.12 17:24close16760.101.89081.89521.8888-7.002167396.63
33612006.05.12 17:24sell16810.101.89041.89551.8891
33622006.05.12 17:24sell16820.201.89081.89591.8895
33632006.05.12 17:32t/p16820.201.88951.89591.889526.002167422.63
33642006.05.12 17:32close16810.101.88951.89551.88919.002167431.63
33652006.05.12 17:32sell16830.101.88911.89421.8878
33662006.05.12 17:32sell16840.201.88961.89471.8883
33672006.05.12 17:32sell16850.401.89001.89511.8887
33682006.05.12 17:33t/p16850.401.88871.89511.888752.002167483.63
33692006.05.12 17:33close16840.201.88851.89471.888322.002167505.63
33702006.05.12 17:33close16830.101.88851.89421.88786.002167511.63
33712006.05.12 17:33sell16860.101.88811.89321.8868
33722006.05.12 17:33sell16870.201.88841.89351.8871
33732006.05.12 17:33sell16880.401.88891.89401.8876
33742006.05.12 17:41sell16890.801.88961.89471.8883
33752006.05.12 17:44sell16901.601.89041.89551.8891
33762006.05.12 18:08t/p16901.601.88911.89551.8891208.002167719.63
33772006.05.12 18:08close16890.801.88911.89471.888340.002167759.63
33782006.05.12 18:08close16880.401.88911.89401.8876-8.002167751.63
33792006.05.12 18:08close16870.201.88911.89351.8871-14.002167737.63
33802006.05.12 18:08close16860.101.88911.89321.8868-10.002167727.63
33812006.05.12 18:08sell16910.101.88871.89381.8874
33822006.05.12 18:10sell16920.201.88921.89431.8879
33832006.05.12 18:13sell16930.401.88981.89491.8885
33842006.05.12 18:25sell16940.801.89021.89531.8889
33852006.05.12 18:29t/p16940.801.88891.89531.8889104.002167831.63
33862006.05.12 18:29close16930.401.88891.89491.888536.002167867.63
33872006.05.12 18:29close16920.201.88891.89431.88796.002167873.63
33882006.05.12 18:29close16910.101.88891.89381.8874-2.002167871.63
33892006.05.15 00:00buy1695100.001.89681.89171.8981
33902006.05.15 00:11t/p1695100.001.89811.89171.898113000.002180871.63
33912006.05.15 00:11buy1696100.001.89861.89351.8999
33922006.05.15 02:02buy1697100.001.89811.89301.8994
33932006.05.15 02:06buy1698100.001.89751.89241.8988
33942006.05.15 02:09buy1699100.001.89711.89201.8984
33952006.05.15 02:19buy1700100.001.89671.89161.8980
33962006.05.15 02:35s/l1696100.001.89351.89351.8999-51000.002129871.63
33972006.05.15 02:35close1700100.001.89351.89161.8980-32000.002097871.63
33982006.05.15 02:35close1699100.001.89351.89201.8984-36000.002061871.63
33992006.05.15 02:35close1698100.001.89351.89241.8988-40000.002021871.63
34002006.05.15 02:35close1697100.001.89351.89301.8994-46000.001975871.63
34012006.05.15 07:00sell17010.101.89611.90121.8948
34022006.05.15 07:26sell17020.201.89641.90151.8951
34032006.05.15 08:21t/p17020.201.89511.90151.895126.001975897.63
34042006.05.15 08:21close17010.101.89511.90121.894810.001975907.63
34052006.05.15 08:30sell17030.101.89241.89751.8911
34062006.05.15 08:40sell17040.201.89321.89831.8919
34072006.05.15 08:48sell17050.401.89361.89871.8923
34082006.05.15 08:50sell17060.801.89401.89911.8927
34092006.05.15 08:51sell17071.601.89431.89941.8930
34102006.05.15 09:03t/p17071.601.89301.89941.8930208.001976115.63
34112006.05.15 09:03close17060.801.89291.89911.892788.001976203.63
34122006.05.15 09:03close17050.401.89291.89871.892328.001976231.63
34132006.05.15 09:03close17040.201.89291.89831.89196.001976237.63
34142006.05.15 09:03close17030.101.89291.89751.8911-5.001976232.63
34152006.05.15 09:03sell17080.101.89251.89761.8912
34162006.05.15 09:03sell17090.201.89291.89801.8916
34172006.05.15 09:03sell17100.401.89331.89841.8920
34182006.05.15 09:08t/p17100.401.89201.89841.892052.001976284.63
34192006.05.15 09:08close17090.201.89191.89801.891620.001976304.63
34202006.05.15 09:08close17080.101.89191.89761.89126.001976310.63
34212006.05.15 09:08sell17110.101.89151.89661.8902
34222006.05.15 09:19sell17120.201.89191.89701.8906
34232006.05.15 09:28sell17130.401.89221.89731.8909
34242006.05.15 09:29sell17140.801.89271.89781.8914
34252006.05.15 09:30sell17151.601.89321.89831.8919
34262006.05.15 09:55t/p17151.601.89191.89831.8919208.001976518.63
34272006.05.15 09:55close17140.801.89191.89781.891464.001976582.63
34282006.05.15 09:55close17130.401.89191.89731.890912.001976594.63
34292006.05.15 09:55close17120.201.89191.89701.89060.001976594.63
34302006.05.15 09:55close17110.101.89191.89661.8902-4.001976590.63
34312006.05.15 09:55sell17160.101.89151.89661.8902
34322006.05.15 09:59t/p17160.101.89021.89661.890213.001976603.63
34332006.05.15 09:59sell17170.101.88981.89491.8885
34342006.05.15 10:06t/p17170.101.88851.89491.888513.001976616.63
34352006.05.15 10:06sell17180.101.88811.89321.8868
34362006.05.15 10:06sell17190.201.88851.89361.8872
34372006.05.15 10:07t/p17190.201.88721.89361.887226.001976642.63
34382006.05.15 10:07close17180.101.88711.89321.886810.001976652.63
34392006.05.15 10:07sell17200.101.88671.89181.8854
34402006.05.15 10:08t/p17200.101.88541.89181.885413.001976665.63
34412006.05.15 10:08sell17210.101.88501.89011.8837
34422006.05.15 10:08sell17220.201.88631.89141.8850
34432006.05.15 10:09sell17230.401.88671.89181.8854
34442006.05.15 10:10sell17240.801.88791.89301.8866
34452006.05.15 10:10sell17251.601.88821.89331.8869
34462006.05.15 10:13t/p17251.601.88691.89331.8869208.001976873.63
34472006.05.15 10:13close17240.801.88681.89301.886688.001976961.63
34482006.05.15 10:13close17230.401.88681.89181.8854-4.001976957.63
34492006.05.15 10:13close17220.201.88681.89141.8850-10.001976947.63
34502006.05.15 10:13close17210.101.88681.89011.8837-18.001976929.63
34512006.05.15 10:13sell17260.101.88641.89151.8851
34522006.05.15 10:17t/p17260.101.88511.89151.885113.001976942.63
34532006.05.15 10:17sell17270.101.88471.88981.8834
34542006.05.15 10:17sell17280.201.88521.89031.8839
34552006.05.15 10:19t/p17280.201.88391.89031.883926.001976968.63
34562006.05.15 10:19close17270.101.88391.88981.88348.001976976.63
34572006.05.15 10:19sell17290.101.88351.88861.8822
34582006.05.15 10:21sell17300.201.88421.88931.8829
34592006.05.15 10:22sell17310.401.88471.88981.8834
34602006.05.15 10:26t/p17310.401.88341.88981.883452.001977028.63
34612006.05.15 10:26close17300.201.88341.88931.882916.001977044.63
34622006.05.15 10:26close17290.101.88341.88861.88221.001977045.63
34632006.05.15 10:26sell17320.101.88301.88811.8817
34642006.05.15 10:27sell17330.201.88341.88851.8821
34652006.05.15 10:30sell17340.401.88401.88911.8827
34662006.05.15 10:33sell17350.801.88461.88971.8833
34672006.05.15 10:34sell17361.601.88581.89091.8845
34682006.05.15 10:44t/p17361.601.88451.89091.8845208.001977253.63
34692006.05.15 10:44close17350.801.88441.88971.883316.001977269.63
34702006.05.15 10:44close17340.401.88441.88911.8827-16.001977253.63
34712006.05.15 10:44close17330.201.88441.88851.8821-20.001977233.63
34722006.05.15 10:44close17320.101.88441.88811.8817-14.001977219.63
34732006.05.15 10:44sell17370.101.88401.88911.8827
34742006.05.15 10:44sell17380.201.88431.88941.8830
34752006.05.15 10:45sell17390.401.88501.89011.8837
34762006.05.15 10:46sell17400.801.88541.89051.8841
34772006.05.15 10:47sell17411.601.88591.89101.8846
34782006.05.15 11:19t/p17411.601.88461.89101.8846208.001977427.63
34792006.05.15 11:19close17400.801.88451.89051.884172.001977499.63
34802006.05.15 11:19close17390.401.88451.89011.883720.001977519.63
34812006.05.15 11:19close17380.201.88451.88941.8830-4.001977515.63
34822006.05.15 11:19close17370.101.88451.88911.8827-5.001977510.63
34832006.05.15 11:19sell17420.101.88411.88921.8828
34842006.05.15 11:37sell17430.201.88451.88961.8832
34852006.05.15 11:40sell17440.401.88491.89001.8836
34862006.05.15 11:51t/p17440.401.88361.89001.883652.001977562.63
34872006.05.15 11:51close17430.201.88361.88961.883218.001977580.63
34882006.05.15 11:51close17420.101.88361.88921.88285.001977585.63
34892006.05.15 11:51sell17450.101.88321.88831.8819
34902006.05.15 11:52sell17460.201.88361.88871.8823
34912006.05.15 11:54sell17470.401.88401.88911.8827
34922006.05.15 11:59sell17480.801.88431.88941.8830
34932006.05.15 12:38t/p17480.801.88301.88941.8830104.001977689.63
34942006.05.15 12:38close17470.401.88271.88911.882752.001977741.63
34952006.05.15 12:38close17460.201.88271.88871.882318.001977759.63
34962006.05.15 12:38close17450.101.88271.88831.88195.001977764.63
34972006.05.15 12:38sell17490.101.88231.88741.8810
34982006.05.15 12:38sell17500.201.88281.88791.8815
34992006.05.15 12:42t/p17500.201.88151.88791.881526.001977790.63
35002006.05.15 12:42close17490.101.88151.88741.88108.001977798.63
35012006.05.15 12:42sell17510.101.88111.88621.8798
35022006.05.15 12:45sell17520.201.88161.88671.8803
35032006.05.15 12:52t/p17520.201.88031.88671.880326.001977824.63
35042006.05.15 12:52close17510.101.88031.88621.87988.001977832.63
35052006.05.15 12:52sell17530.101.87991.88501.8786
35062006.05.15 12:53sell17540.201.88021.88531.8789
35072006.05.15 13:05sell17550.401.88061.88571.8793
35082006.05.15 13:09sell17560.801.88101.88611.8797
35092006.05.15 13:10sell17571.601.88141.88651.8801
35102006.05.15 14:25s/l17530.101.88501.88501.8786-51.001977781.63
35112006.05.15 14:25close17571.601.88501.88651.8801-576.001977205.63
35122006.05.15 14:25close17560.801.88501.88611.8797-320.001976885.63
35132006.05.15 14:25close17550.401.88501.88571.8793-176.001976709.63
35142006.05.15 14:25close17540.201.88501.88531.8789-96.001976613.63
35152006.05.15 14:25sell17580.101.88461.88971.8833
35162006.05.15 14:25sell17590.201.88511.89021.8838
35172006.05.15 14:27sell17600.401.88561.89071.8843
35182006.05.15 14:30sell17610.801.88621.89131.8849
35192006.05.15 14:30sell17621.601.88661.89171.8853
35202006.05.15 14:32t/p17621.601.88531.89171.8853208.001976821.63
35212006.05.15 14:32close17610.801.88531.89131.884972.001976893.63
35222006.05.15 14:32close17600.401.88531.89071.884312.001976905.63
35232006.05.15 14:32close17590.201.88531.89021.8838-4.001976901.63
35242006.05.15 14:32close17580.101.88531.88971.8833-7.001976894.63
35252006.05.15 14:32sell17630.101.88491.89001.8836
35262006.05.15 14:32sell17640.201.88531.89041.8840
35272006.05.15 15:00sell17650.401.88571.89081.8844
35282006.05.15 15:00sell17660.801.88631.89141.8850
35292006.05.15 15:00sell17671.601.88681.89191.8855
35302006.05.15 15:02t/p17671.601.88551.89191.8855208.001977102.63
35312006.05.15 15:02close17660.801.88551.89141.885064.001977166.63
35322006.05.15 15:02close17650.401.88551.89081.88448.001977174.63
35332006.05.15 15:02close17640.201.88551.89041.8840-4.001977170.63
35342006.05.15 15:02close17630.101.88551.89001.8836-6.001977164.63
35352006.05.15 15:02sell17680.101.88511.89021.8838
35362006.05.15 15:02sell17690.201.88561.89071.8843
35372006.05.15 15:02sell17700.401.88601.89111.8847
35382006.05.15 15:02sell17710.801.88641.89151.8851
35392006.05.15 15:03t/p17710.801.88511.89151.8851104.001977268.63
35402006.05.15 15:03close17700.401.88511.89111.884736.001977304.63
35412006.05.15 15:03close17690.201.88511.89071.884310.001977314.63
35422006.05.15 15:03close17680.101.88511.89021.88380.001977314.63
35432006.05.15 15:03sell17720.101.88471.88981.8834
35442006.05.15 15:03sell17730.201.88521.89031.8839
35452006.05.15 15:06t/p17730.201.88391.89031.883926.001977340.63
35462006.05.15 15:06close17720.101.88391.88981.88348.001977348.63
35472006.05.15 15:06sell17740.101.88351.88861.8822
35482006.05.15 15:06sell17750.201.88451.88961.8832
35492006.05.15 15:07t/p17750.201.88321.88961.883226.001977374.63
35502006.05.15 15:07close17740.101.88281.88861.88227.001977381.63
35512006.05.15 15:07sell17760.101.88241.88751.8811
35522006.05.15 15:07sell17770.201.88281.88791.8815
35532006.05.15 15:07sell17780.401.88341.88851.8821
35542006.05.15 15:14sell17790.801.88391.88901.8826
35552006.05.15 15:21t/p17790.801.88261.88901.8826104.001977485.63
35562006.05.15 15:21close17780.401.88241.88851.882140.001977525.63
35572006.05.15 15:21close17770.201.88241.88791.88158.001977533.63
35582006.05.15 15:21close17760.101.88241.88751.88110.001977533.63
35592006.05.15 15:21sell17800.101.88201.88711.8807
35602006.05.15 15:37sell17810.201.88301.88811.8817
35612006.05.15 15:38sell17820.401.88351.88861.8822
35622006.05.15 15:39sell17830.801.88391.88901.8826
35632006.05.15 15:44sell17841.601.88421.88931.8829
35642006.05.15 16:03t/p17830.801.88261.88901.8826104.001977637.63
35652006.05.15 16:03t/p17841.601.88291.88931.8829208.001977845.63
35662006.05.15 16:03close17820.401.88241.88861.882244.001977889.63
35672006.05.15 16:03close17810.201.88241.88811.881712.001977901.63
35682006.05.15 16:03close17800.101.88241.88711.8807-4.001977897.63
35692006.05.15 20:00sell17850.101.88151.88661.8802
35702006.05.15 20:09t/p17850.101.88021.88661.880213.001977910.63
35712006.05.15 20:09sell17860.101.87981.88491.8785
35722006.05.15 20:11sell17870.201.88011.88521.8788
35732006.05.15 21:44t/p17870.201.87881.88521.878826.001977936.63
35742006.05.15 21:44close17860.101.87881.88491.878510.001977946.63
35752006.05.15 22:45sell17880.101.87741.88251.8761
35762006.05.15 22:47sell17890.201.87801.88311.8767
35772006.05.15 22:47sell17900.401.87841.88351.8771
35782006.05.15 22:52sell17910.801.87901.88411.8777
35792006.05.15 23:00sell17921.601.87941.88451.8781
35802006.05.16 00:57t/p17921.601.87811.88451.8781204.561978151.19
35812006.05.16 00:57close17910.801.87801.88411.877778.281978229.47
35822006.05.16 00:57close17900.401.87801.88351.877115.141978244.61
35832006.05.16 00:57close17890.201.87801.88311.8767-0.431978244.18
35842006.05.16 00:57close17880.101.87801.88251.8761-6.211978237.96
35852006.05.16 04:00buy1793100.001.88181.87671.8831
35862006.05.16 04:10buy1794100.001.88141.87631.8827
35872006.05.16 04:38t/p1794100.001.88271.87631.882713000.001991237.96
35882006.05.16 04:38close1793100.001.88271.87671.88319000.002000237.96
35892006.05.16 04:38buy1795100.001.88311.87801.8844
35902006.05.16 04:40buy1796100.001.88271.87761.8840
35912006.05.16 04:57buy1797100.001.88241.87731.8837
35922006.05.16 05:49t/p1797100.001.88371.87731.883713000.002013237.96
35932006.05.16 05:49close1796100.001.88371.87761.884010000.002023237.96
35942006.05.16 05:49close1795100.001.88371.87801.88446000.002029237.96
35952006.05.16 06:15buy1798100.001.88481.87971.8861
35962006.05.16 06:17buy1799100.001.88431.87921.8856
35972006.05.16 06:48buy1800100.001.88391.87881.8852
35982006.05.16 06:49buy1801100.001.88351.87841.8848
35992006.05.16 07:02buy1802100.001.88271.87761.8840
36002006.05.16 07:53t/p1802100.001.88401.87761.884013000.002042237.96
36012006.05.16 07:53close1801100.001.88411.87841.88486000.002048237.96
36022006.05.16 07:53close1800100.001.88411.87881.88522000.002050237.96
36032006.05.16 07:53close1799100.001.88411.87921.8856-2000.002048237.96
36042006.05.16 07:53close1798100.001.88411.87971.8861-7000.002041237.96
36052006.05.16 16:45buy1803100.001.88621.88111.8875
36062006.05.16 16:50buy1804100.001.88581.88071.8871
36072006.05.16 17:00buy1805100.001.88541.88031.8867
36082006.05.16 17:06buy1806100.001.88501.87991.8863
36092006.05.16 17:12buy1807100.001.88461.87951.8859
36102006.05.16 19:59t/p1807100.001.88591.87951.885913000.002054237.96
36112006.05.16 19:59close1806100.001.88601.87991.886310000.002064237.96
36122006.05.16 19:59close1805100.001.88601.88031.88676000.002070237.96
36132006.05.16 19:59close1804100.001.88601.88071.88712000.002072237.96
36142006.05.16 19:59close1803100.001.88601.88111.8875-2000.002070237.96
36152006.05.16 22:45buy1808100.001.88751.88241.8888
36162006.05.17 01:00buy1809100.001.88711.88201.8884
36172006.05.17 01:01buy1810100.001.88671.88161.8880
36182006.05.17 01:01buy1811100.001.88641.88131.8877
36192006.05.17 01:01buy1812100.001.88601.88091.8873
36202006.05.17 03:49t/p1812100.001.88731.88091.887313000.002083237.96
36212006.05.17 03:49close1811100.001.88731.88131.88779000.002092237.96
36222006.05.17 03:49close1810100.001.88731.88161.88806000.002098237.96
36232006.05.17 03:49close1809100.001.88731.88201.88842000.002100237.96
36242006.05.17 03:49close1808100.001.88731.88241.8888-2350.002097887.96
36252006.05.17 07:31buy1813100.001.89261.88751.8939
36262006.05.17 07:33buy1814100.001.89231.88721.8936
36272006.05.17 07:34buy1815100.001.89191.88681.8932
36282006.05.17 07:38buy1816100.001.89151.88641.8928
36292006.05.17 07:41buy1817100.001.89111.88601.8924
36302006.05.17 09:04t/p1817100.001.89241.88601.892413000.002110887.96
36312006.05.17 09:04close1816100.001.89241.88641.89289000.002119887.96
36322006.05.17 09:04close1815100.001.89241.88681.89325000.002124887.96
36332006.05.17 09:04close1814100.001.89241.88721.89361000.002125887.96
36342006.05.17 09:04close1813100.001.89241.88751.8939-2000.002123887.96
36352006.05.17 09:04buy1818100.001.89281.88771.8941
36362006.05.17 09:04buy1819100.001.89251.88741.8938
36372006.05.17 09:07buy1820100.001.89211.88701.8934
36382006.05.17 09:09t/p1820100.001.89341.88701.893413000.002136887.96
36392006.05.17 09:09close1819100.001.89351.88741.893810000.002146887.96
36402006.05.17 09:09close1818100.001.89351.88771.89417000.002153887.96
36412006.05.17 09:09buy1821100.001.89391.88881.8952
36422006.05.17 09:09buy1822100.001.89321.88811.8945
36432006.05.17 09:11t/p1822100.001.89451.88811.894513000.002166887.96
36442006.05.17 09:11close1821100.001.89451.88881.89526000.002172887.96
36452006.05.17 09:11buy1823100.001.89491.88981.8962
36462006.05.17 09:18t/p1823100.001.89621.88981.896213000.002185887.96
36472006.05.17 09:18buy1824100.001.89661.89151.8979
36482006.05.17 09:18buy1825100.001.89601.89091.8973
36492006.05.17 09:30buy1826100.001.89551.89041.8968
36502006.05.17 09:31buy1827100.001.89511.89001.8964
36512006.05.17 09:33buy1828100.001.89471.88961.8960
36522006.05.17 09:54t/p1827100.001.89641.89001.896413000.002198887.96
36532006.05.17 09:54t/p1828100.001.89601.88961.896013000.002211887.96
36542006.05.17 09:54close1826100.001.89641.89041.89689000.002220887.96
36552006.05.17 09:54close1825100.001.89641.89091.89734000.002224887.96
36562006.05.17 09:54close1824100.001.89641.89151.8979-2000.002222887.96
36572006.05.17 09:54buy1829100.001.89681.89171.8981
36582006.05.17 09:55buy1830100.001.89631.89121.8976
36592006.05.17 09:57buy1831100.001.89591.89081.8972
36602006.05.17 10:18buy1832100.001.89551.89041.8968
36612006.05.17 10:30buy1833100.001.89481.88971.8961
36622006.05.17 10:30t/p1833100.001.89611.88971.896113000.002235887.96
36632006.05.17 10:30close1832100.001.89651.89041.896810000.002245887.96
36642006.05.17 10:30close1831100.001.89651.89081.89726000.002251887.96
36652006.05.17 10:30close1830100.001.89651.89121.89762000.002253887.96
36662006.05.17 10:30close1829100.001.89651.89171.8981-3000.002250887.96
36672006.05.17 10:30buy1834100.001.89691.89181.8982
36682006.05.17 10:30buy1835100.001.89641.89131.8977
36692006.05.17 10:30buy1836100.001.89601.89091.8973
36702006.05.17 10:31t/p1836100.001.89731.89091.897313000.002263887.96
36712006.05.17 10:31close1835100.001.89741.89131.897710000.002273887.96
36722006.05.17 10:31close1834100.001.89741.89181.89825000.002278887.96
36732006.05.17 10:31buy1837100.001.89781.89271.8991
36742006.05.17 10:31buy1838100.001.89691.89181.8982
36752006.05.17 10:31t/p1838100.001.89821.89181.898213000.002291887.96
36762006.05.17 10:31close1837100.001.89821.89271.89914000.002295887.96
36772006.05.17 10:31buy1839100.001.89861.89351.8999
36782006.05.17 10:31buy1840100.001.89831.89321.8996
36792006.05.17 10:31buy1841100.001.89791.89281.8992
36802006.05.17 10:31buy1842100.001.89751.89241.8988
36812006.05.17 10:32buy1843100.001.89591.89081.8972
36822006.05.17 10:33t/p1843100.001.89721.89081.897213000.002308887.96
36832006.05.17 10:33close1842100.001.89731.89241.8988-2000.002306887.96
36842006.05.17 10:33close1841100.001.89731.89281.8992-6000.002300887.96
36852006.05.17 10:33close1840100.001.89731.89321.8996-10000.002290887.96
36862006.05.17 10:33close1839100.001.89731.89351.8999-13000.002277887.96
36872006.05.17 10:33buy1844100.001.89771.89261.8990
36882006.05.17 10:33buy1845100.001.89731.89221.8986
36892006.05.17 10:33buy1846100.001.89681.89171.8981
36902006.05.17 10:48t/p1846100.001.89811.89171.898113000.002290887.96
36912006.05.17 10:48close1845100.001.89821.89221.89869000.002299887.96
36922006.05.17 10:48close1844100.001.89821.89261.89905000.002304887.96
36932006.05.17 10:48buy1847100.001.89861.89351.8999
36942006.05.17 10:48buy1848100.001.89821.89311.8995
36952006.05.17 10:52t/p1848100.001.89951.89311.899513000.002317887.96
36962006.05.17 10:52close1847100.001.89961.89351.899910000.002327887.96
36972006.05.17 10:52buy1849100.001.90001.89491.9013
36982006.05.17 10:52buy1850100.001.89951.89441.9008
36992006.05.17 10:53buy1851100.001.89901.89391.9003
37002006.05.17 10:56buy1852100.001.89861.89351.8999
37012006.05.17 10:56buy1853100.001.89801.89291.8993
37022006.05.17 11:14t/p1853100.001.89931.89291.899313000.002340887.96
37032006.05.17 11:14close1852100.001.89941.89351.89998000.002348887.96
37042006.05.17 11:14close1851100.001.89941.89391.90034000.002352887.96
37052006.05.17 11:14close1850100.001.89941.89441.9008-1000.002351887.96
37062006.05.17 11:14close1849100.001.89941.89491.9013-6000.002345887.96
37072006.05.17 13:00buy1854100.001.89731.89221.8986
37082006.05.17 13:02buy1855100.001.89691.89181.8982
37092006.05.17 13:19buy1856100.001.89651.89141.8978
37102006.05.17 13:51buy1857100.001.89611.89101.8974
37112006.05.17 13:51buy1858100.001.89551.89041.8968
37122006.05.17 14:40t/p1858100.001.89681.89041.896813000.002358887.96
37132006.05.17 14:40close1857100.001.89731.89101.897412000.002370887.96
37142006.05.17 14:40close1856100.001.89731.89141.89788000.002378887.96
37152006.05.17 14:40close1855100.001.89731.89181.89824000.002382887.96
37162006.05.17 14:40close1854100.001.89731.89221.89860.002382887.96
37172006.05.17 14:45sell18590.101.90061.90571.8993
37182006.05.17 14:45sell18600.201.90111.90621.8998
37192006.05.17 14:47t/p18600.201.89981.90621.899826.002382913.96
37202006.05.17 14:47close18590.101.89981.90571.89938.002382921.96
37212006.05.17 14:47sell18610.101.89941.90451.8981
37222006.05.17 14:47sell18620.201.89991.90501.8986
37232006.05.17 14:49t/p18620.201.89861.90501.898626.002382947.96
37242006.05.17 14:49close18610.101.89851.90451.89819.002382956.96
37252006.05.17 14:49sell18630.101.89811.90321.8968
37262006.05.17 14:49sell18640.201.89841.90351.8971
37272006.05.17 14:52t/p18640.201.89711.90351.897126.002382982.96
37282006.05.17 14:52close18630.101.89701.90321.896811.002382993.96
37292006.05.17 14:52sell18650.101.89661.90171.8953
37302006.05.17 14:52sell18660.201.89701.90211.8957
37312006.05.17 14:52sell18670.401.89751.90261.8962
37322006.05.17 14:53t/p18670.401.89621.90261.896252.002383045.96
37332006.05.17 14:53close18660.201.89621.90211.895716.002383061.96
37342006.05.17 14:53close18650.101.89621.90171.89534.002383065.96
37352006.05.17 14:53sell18680.101.89581.90091.8945
37362006.05.17 14:53sell18690.201.89621.90131.8949
37372006.05.17 14:54sell18700.401.89661.90171.8953
37382006.05.17 14:55sell18710.801.89701.90211.8957
37392006.05.17 14:55sell18721.601.89751.90261.8962
37402006.05.17 15:10t/p18721.601.89621.90261.8962208.002383273.96
37412006.05.17 15:10close18710.801.89621.90211.895764.002383337.96
37422006.05.17 15:10close18700.401.89621.90171.895316.002383353.96
37432006.05.17 15:10close18690.201.89621.90131.89490.002383353.96
37442006.05.17 15:10close18680.101.89621.90091.8945-4.002383349.96
37452006.05.17 15:10sell18730.101.89581.90091.8945
37462006.05.17 15:10sell18740.201.89621.90131.8949
37472006.05.17 15:12t/p18740.201.89491.90131.894926.002383375.96
37482006.05.17 15:12close18730.101.89491.90091.89459.002383384.96
37492006.05.17 15:12sell18750.101.89451.89961.8932
37502006.05.17 15:12sell18760.201.89501.90011.8937
37512006.05.17 15:12sell18770.401.89541.90051.8941
37522006.05.17 15:12sell18780.801.89591.90101.8946
37532006.05.17 15:16t/p18780.801.89461.90101.8946104.002383488.96
37542006.05.17 15:16close18770.401.89441.90051.894140.002383528.96
37552006.05.17 15:16close18760.201.89441.90011.893712.002383540.96
37562006.05.17 15:16close18750.101.89441.89961.89321.002383541.96
37572006.05.17 15:16sell18790.101.89401.89911.8927
37582006.05.17 15:16sell18800.201.89431.89941.8930
37592006.05.17 15:20t/p18800.201.89301.89941.893026.002383567.96
37602006.05.17 15:20close18790.101.89281.89911.892712.002383579.96
37612006.05.17 15:20sell18810.101.89241.89751.8911
37622006.05.17 15:21sell18820.201.89281.89791.8915
37632006.05.17 15:22sell18830.401.89351.89861.8922
37642006.05.17 15:28t/p18830.401.89221.89861.892252.002383631.96
37652006.05.17 15:28close18820.201.89211.89791.891514.002383645.96
37662006.05.17 15:28close18810.101.89211.89751.89113.002383648.96
37672006.05.17 15:28sell18840.101.89171.89681.8904
37682006.05.17 15:36sell18850.201.89231.89741.8910
37692006.05.17 15:42t/p18850.201.89101.89741.891026.002383674.96
37702006.05.17 15:42close18840.101.89101.89681.89047.002383681.96
37712006.05.17 15:42sell18860.101.89061.89571.8893
37722006.05.17 15:46sell18870.201.89121.89631.8899
37732006.05.17 15:47sell18880.401.89161.89671.8903
37742006.05.17 16:01sell18890.801.89221.89731.8909
37752006.05.17 16:05sell18901.601.89311.89821.8918
37762006.05.17 16:08t/p18901.601.89181.89821.8918208.002383889.96
37772006.05.17 16:08close18890.801.89181.89731.890932.002383921.96
37782006.05.17 16:08close18880.401.89181.89671.8903-8.002383913.96
37792006.05.17 16:08close18870.201.89181.89631.8899-12.002383901.96
37802006.05.17 16:08close18860.101.89181.89571.8893-12.002383889.96
37812006.05.17 16:08sell18910.101.89141.89651.8901
37822006.05.17 16:08sell18920.201.89181.89691.8905
37832006.05.17 16:22t/p18920.201.89051.89691.890526.002383915.96
37842006.05.17 16:22close18910.101.89051.89651.89019.002383924.96
37852006.05.17 16:22sell18930.101.89011.89521.8888
37862006.05.17 16:24t/p18930.101.88881.89521.888813.002383937.96
37872006.05.17 16:24sell18940.101.88821.89331.8869
37882006.05.17 16:24sell18950.201.88871.89381.8874
37892006.05.17 16:24sell18960.401.88951.89461.8882
37902006.05.17 16:24sell18970.801.88991.89501.8886
37912006.05.17 16:24t/p18970.801.88861.89501.8886104.002384041.96
37922006.05.17 16:24close18960.401.88841.89461.888244.002384085.96
37932006.05.17 16:24close18950.201.88841.89381.88746.002384091.96
37942006.05.17 16:24close18940.101.88841.89331.8869-2.002384089.96
37952006.05.17 16:24sell18980.101.88801.89311.8867
37962006.05.17 16:26t/p18980.101.88671.89311.886713.002384102.96
37972006.05.17 16:26sell18990.101.88621.89131.8849
37982006.05.17 16:26sell19000.201.88661.89171.8853
37992006.05.17 16:26sell19010.401.88721.89231.8859
38002006.05.17 16:26t/p19010.401.88591.89231.885952.002384154.96
38012006.05.17 16:26close19000.201.88541.89171.885324.002384178.96
38022006.05.17 16:26close18990.101.88541.89131.88498.002384186.96
38032006.05.17 16:26sell19020.101.88501.89011.8837
38042006.05.17 16:27sell19030.201.88551.89061.8842
38052006.05.17 16:27sell19040.401.88591.89101.8846
38062006.05.17 16:27sell19050.801.88621.89131.8849
38072006.05.17 16:29t/p19050.801.88491.89131.8849104.002384290.96
38082006.05.17 16:29close19040.401.88491.89101.884640.002384330.96
38092006.05.17 16:29close19030.201.88491.89061.884212.002384342.96
38102006.05.17 16:29close19020.101.88491.89011.88371.002384343.96
38112006.05.17 16:29sell19060.101.88451.88961.8832
38122006.05.17 16:29sell19070.201.88511.89021.8838
38132006.05.17 16:31t/p19070.201.88381.89021.883826.002384369.96
38142006.05.17 16:31close19060.101.88381.88961.88327.002384376.96
38152006.05.17 16:31sell19080.101.88341.88851.8821
38162006.05.17 16:33t/p19080.101.88211.88851.882113.002384389.96
38172006.05.17 16:33sell19090.101.88171.88681.8804
38182006.05.17 16:34t/p19090.101.88041.88681.880413.002384402.96
38192006.05.17 16:34sell19100.101.88001.88511.8787
38202006.05.17 16:34sell19110.201.88091.88601.8796
38212006.05.17 16:35sell19120.401.88191.88701.8806
38222006.05.17 16:36sell19130.801.88241.88751.8811
38232006.05.17 16:41sell19141.601.88341.88851.8821
38242006.05.17 16:42s/l19100.101.88511.88511.8787-51.002384351.96
38252006.05.17 16:42close19141.601.88511.88851.8821-272.002384079.96
38262006.05.17 16:42close19130.801.88511.88751.8811-216.002383863.96
38272006.05.17 16:42close19120.401.88511.88701.8806-128.002383735.96
38282006.05.17 16:42close19110.201.88511.88601.8796-84.002383651.96
38292006.05.17 16:42sell19150.101.88471.88981.8834
38302006.05.17 16:45sell19160.201.88601.89111.8847
38312006.05.17 16:45sell19170.401.88631.89141.8850
38322006.05.17 16:49sell19180.801.88671.89181.8854
38332006.05.17 17:02t/p19170.401.88501.89141.885052.002383703.96
38342006.05.17 17:02t/p19180.801.88541.89181.8854104.002383807.96
38352006.05.17 17:02close19160.201.88491.89111.884722.002383829.96
38362006.05.17 17:02close19150.101.88491.88981.8834-2.002383827.96
38372006.05.17 17:02sell19190.101.88451.88961.8832
38382006.05.17 17:02sell19200.201.88501.89011.8837
38392006.05.17 17:29t/p19200.201.88371.89011.883726.002383853.96
38402006.05.17 17:29close19190.101.88371.88961.88328.002383861.96
38412006.05.17 17:29sell19210.101.88331.88841.8820
38422006.05.17 17:29sell19220.201.88371.88881.8824
38432006.05.17 17:29sell19230.401.88441.88951.8831
38442006.05.17 17:30t/p19230.401.88311.88951.883152.002383913.96
38452006.05.17 17:30close19220.201.88301.88881.882414.002383927.96
38462006.05.17 17:30close19210.101.88301.88841.88203.002383930.96
38472006.05.17 17:30sell19240.101.88261.88771.8813
38482006.05.17 17:30sell19250.201.88301.88811.8817
38492006.05.17 17:32t/p19250.201.88171.88811.881726.002383956.96
38502006.05.17 17:32close19240.101.88171.88771.88139.002383965.96
38512006.05.17 17:32sell19260.101.88131.88641.8800
38522006.05.17 17:33sell19270.201.88171.88681.8804
38532006.05.17 17:33sell19280.401.88211.88721.8808
38542006.05.17 17:34sell19290.801.88261.88771.8813
38552006.05.17 17:35sell19301.601.88341.88851.8821
38562006.05.17 17:58t/p19301.601.88211.88851.8821208.002384173.96
38572006.05.17 17:58close19290.801.88191.88771.881356.002384229.96
38582006.05.17 17:58close19280.401.88191.88721.88088.002384237.96
38592006.05.17 17:58close19270.201.88191.88681.8804-4.002384233.96
38602006.05.17 17:58close19260.101.88191.88641.8800-6.002384227.96
38612006.05.17 17:58sell19310.101.88151.88661.8802
38622006.05.17 18:02sell19320.201.88251.88761.8812
38632006.05.17 18:05sell19330.401.88291.88801.8816
38642006.05.17 18:18sell19340.801.88331.88841.8820
38652006.05.17 18:32sell19351.601.88391.88901.8826
38662006.05.17 19:38t/p19351.601.88261.88901.8826208.002384435.96
38672006.05.17 19:38close19340.801.88251.88841.882064.002384499.96
38682006.05.17 19:38close19330.401.88251.88801.881616.002384515.96
38692006.05.17 19:38close19320.201.88251.88761.88120.002384515.96
38702006.05.17 19:38close19310.101.88251.88661.8802-10.002384505.96
38712006.05.17 19:38sell19360.101.88211.88721.8808
38722006.05.17 19:43sell19370.201.88261.88771.8813
38732006.05.17 19:45sell19380.401.88301.88811.8817
38742006.05.17 19:54t/p19380.401.88171.88811.881752.002384557.96
38752006.05.17 19:54close19370.201.88171.88771.881318.002384575.96
38762006.05.17 19:54close19360.101.88171.88721.88084.002384579.96
38772006.05.17 19:54sell19390.101.88131.88641.8800
38782006.05.17 19:54sell19400.201.88171.88681.8804
38792006.05.17 20:00t/p19400.201.88041.88681.880426.002384605.96
38802006.05.17 20:00close19390.101.88041.88641.88009.002384614.96
38812006.05.17 20:00sell19410.101.88001.88511.8787
38822006.05.17 20:01sell19420.201.88031.88541.8790
38832006.05.17 20:02sell19430.401.88091.88601.8796
38842006.05.17 20:10sell19440.801.88131.88641.8800
38852006.05.17 20:24t/p19440.801.88001.88641.8800104.002384718.96
38862006.05.17 20:24close19430.401.87991.88601.879640.002384758.96
38872006.05.17 20:24close19420.201.87991.88541.87908.002384766.96
38882006.05.17 20:24close19410.101.87991.88511.87871.002384767.96
38892006.05.17 20:24sell19450.101.87951.88461.8782
38902006.05.17 20:24sell19460.201.88031.88541.8790
38912006.05.17 20:25t/p19460.201.87901.88541.879026.002384793.96
38922006.05.17 20:25close19450.101.87901.88461.87825.002384798.96
38932006.05.17 20:25sell19470.101.87861.88371.8773
38942006.05.17 20:39sell19480.201.87931.88441.8780
38952006.05.17 20:41sell19490.401.87991.88501.8786
38962006.05.17 20:41sell19500.801.88021.88531.8789
38972006.05.17 20:49sell19511.601.88061.88571.8793
38982006.05.17 22:09s/l19470.101.88371.88371.8773-51.002384747.96
38992006.05.17 22:09close19511.601.88391.88571.8793-528.002384219.96
39002006.05.17 22:09close19500.801.88391.88531.8789-296.002383923.96
39012006.05.17 22:09close19490.401.88391.88501.8786-160.002383763.96
39022006.05.17 22:09close19480.201.88391.88441.8780-92.002383671.96
39032006.05.17 22:15sell19520.101.88461.88971.8833
39042006.05.17 22:28t/p19520.101.88331.88971.883313.002383684.96
39052006.05.17 22:28sell19530.101.88281.88791.8815
39062006.05.17 23:04sell19540.201.88331.88841.8820
39072006.05.17 23:05sell19550.401.88371.88881.8824
39082006.05.17 23:15t/p19550.401.88241.88881.882452.002383736.96
39092006.05.17 23:15close19540.201.88241.88841.882018.002383754.96
39102006.05.17 23:15close19530.101.88241.88791.88154.002383758.96
39112006.05.18 02:00buy1956100.001.88231.87721.8836
39122006.05.18 02:20t/p1956100.001.88361.87721.883613000.002396758.96
39132006.05.18 13:45buy1957100.001.88401.87891.8853
39142006.05.18 13:49buy1958100.001.88361.87851.8849
39152006.05.18 13:51buy1959100.001.88321.87811.8845
39162006.05.18 13:59t/p1959100.001.88451.87811.884513000.002409758.96
39172006.05.18 13:59close1958100.001.88451.87851.88499000.002418758.96
39182006.05.18 13:59close1957100.001.88451.87891.88535000.002423758.96
39192006.05.18 13:59buy1960100.001.88491.87981.8862
39202006.05.18 14:00buy1961100.001.88451.87941.8858
39212006.05.18 14:20t/p1961100.001.88581.87941.885813000.002436758.96
39222006.05.18 14:20close1960100.001.88591.87981.886210000.002446758.96
39232006.05.18 14:20buy1962100.001.88631.88121.8876
39242006.05.18 14:21buy1963100.001.88571.88061.8870
39252006.05.18 14:30t/p1963100.001.88701.88061.887013000.002459758.96
39262006.05.18 14:30close1962100.001.88701.88121.88767000.002466758.96
39272006.05.18 14:30buy1964100.001.88741.88231.8887
39282006.05.18 14:30buy1965100.001.88661.88151.8879
39292006.05.18 14:32buy1966100.001.88561.88051.8869
39302006.05.18 14:32buy1967100.001.88521.88011.8865
39312006.05.18 14:32t/p1967100.001.88651.88011.886513000.002479758.96
39322006.05.18 14:32close1966100.001.88651.88051.88699000.002488758.96
39332006.05.18 14:32close1965100.001.88651.88151.8879-1000.002487758.96
39342006.05.18 14:32close1964100.001.88651.88231.8887-9000.002478758.96
39352006.05.18 14:32buy1968100.001.88691.88181.8882
39362006.05.18 14:32buy1969100.001.88561.88051.8869
39372006.05.18 14:33buy1970100.001.88491.87981.8862
39382006.05.18 14:34buy1971100.001.88411.87901.8854
39392006.05.18 14:39t/p1971100.001.88541.87901.885413000.002491758.96
39402006.05.18 14:39close1970100.001.88541.87981.88625000.002496758.96
39412006.05.18 14:39close1969100.001.88541.88051.8869-2000.002494758.96
39422006.05.18 14:39close1968100.001.88541.88181.8882-15000.002479758.96
39432006.05.18 14:39buy1972100.001.88581.88071.8871
39442006.05.18 14:40buy1973100.001.88531.88021.8866
39452006.05.18 14:48buy1974100.001.88461.87951.8859
39462006.05.18 15:01t/p1974100.001.88591.87951.885913000.002492758.96
39472006.05.18 15:01close1973100.001.88621.88021.88669000.002501758.96
39482006.05.18 15:01close1972100.001.88621.88071.88714000.002505758.96
39492006.05.18 15:15buy1975100.001.88841.88331.8897
39502006.05.18 15:15buy1976100.001.88801.88291.8893
39512006.05.18 15:17buy1977100.001.88741.88231.8887
39522006.05.18 15:30t/p1977100.001.88871.88231.888713000.002518758.96
39532006.05.18 15:30close1976100.001.88871.88291.88937000.002525758.96
39542006.05.18 15:30close1975100.001.88871.88331.88973000.002528758.96
39552006.05.18 15:30buy1978100.001.88911.88401.8904
39562006.05.18 15:31buy1979100.001.88871.88361.8900
39572006.05.18 15:32t/p1979100.001.89001.88361.890013000.002541758.96
39582006.05.18 15:32close1978100.001.89011.88401.890410000.002551758.96
39592006.05.18 15:32buy1980100.001.89051.88541.8918
39602006.05.18 15:34t/p1980100.001.89181.88541.891813000.002564758.96
39612006.05.18 15:34buy1981100.001.89221.88711.8935
39622006.05.18 15:35t/p1981100.001.89351.88711.893513000.002577758.96
39632006.05.18 15:35buy1982100.001.89401.88891.8953
39642006.05.18 15:36buy1983100.001.89361.88851.8949
39652006.05.18 15:38buy1984100.001.89321.88811.8945
39662006.05.18 15:39buy1985100.001.89261.88751.8939
39672006.05.18 15:41buy1986100.001.89231.88721.8936
39682006.05.18 16:26s/l1982100.001.88891.88891.8953-51000.002526758.96
39692006.05.18 16:26close1986100.001.88881.88721.8936-35000.002491758.96
39702006.05.18 16:26close1985100.001.88881.88751.8939-38000.002453758.96
39712006.05.18 16:26close1984100.001.88881.88811.8945-44000.002409758.96
39722006.05.18 16:26close1983100.001.88881.88851.8949-48000.002361758.96
39732006.05.18 19:00buy1987100.001.89171.88661.8930
39742006.05.18 19:06buy1988100.001.89121.88611.8925
39752006.05.18 19:11buy1989100.001.89071.88561.8920
39762006.05.18 19:13buy1990100.001.89031.88521.8916
39772006.05.18 20:25buy1991100.001.88991.88481.8912
39782006.05.18 21:03t/p1991100.001.89121.88481.891213000.002374758.96
39792006.05.18 21:03close1990100.001.89131.88521.891610000.002384758.96
39802006.05.18 21:03close1989100.001.89131.88561.89206000.002390758.96
39812006.05.18 21:03close1988100.001.89131.88611.89251000.002391758.96
39822006.05.18 21:03close1987100.001.89131.88661.8930-4000.002387758.96
39832006.05.18 22:00buy1992100.001.89091.88581.8922
39842006.05.18 22:01buy1993100.001.89051.88541.8918
39852006.05.18 22:06buy1994100.001.89001.88491.8913
39862006.05.18 22:17buy1995100.001.88961.88451.8909
39872006.05.18 22:34t/p1995100.001.89091.88451.890913000.002400758.96
39882006.05.18 22:34close1994100.001.89101.88491.891310000.002410758.96
39892006.05.18 22:34close1993100.001.89101.88541.89185000.002415758.96
39902006.05.18 22:34close1992100.001.89101.88581.89221000.002416758.96
39912006.05.19 07:15sell19960.101.89041.89551.8891
39922006.05.19 07:34sell19970.201.89081.89591.8895
39932006.05.19 08:04sell19980.401.89121.89631.8899
39942006.05.19 08:43t/p19980.401.88991.89631.889952.002416810.96
39952006.05.19 08:43close19970.201.88991.89591.889518.002416828.96
39962006.05.19 08:43close19960.101.88991.89551.88915.002416833.96
39972006.05.19 08:43sell19990.101.88951.89461.8882
39982006.05.19 08:59t/p19990.101.88821.89461.888213.002416846.96
39992006.05.19 08:59sell20000.101.88771.89281.8864
40002006.05.19 09:02t/p20000.101.88641.89281.886413.002416859.96
40012006.05.19 09:02sell20010.101.88601.89111.8847
40022006.05.19 09:02sell20020.201.88641.89151.8851
40032006.05.19 09:04sell20030.401.88691.89201.8856
40042006.05.19 09:10t/p20030.401.88561.89201.885652.002416911.96
40052006.05.19 09:10close20020.201.88561.89151.885116.002416927.96
40062006.05.19 09:10close20010.101.88561.89111.88474.002416931.96
40072006.05.19 09:10sell20040.101.88521.89031.8839
40082006.05.19 09:12sell20050.201.88591.89101.8846
40092006.05.19 09:23t/p20050.201.88461.89101.884626.002416957.96
40102006.05.19 09:23close20040.101.88451.89031.88397.002416964.96
40112006.05.19 09:23sell20060.101.88411.88921.8828
40122006.05.19 09:29t/p20060.101.88281.88921.882813.002416977.96
40132006.05.19 09:29sell20070.101.88241.88751.8811
40142006.05.19 09:40t/p20070.101.88111.88751.881113.002416990.96
40152006.05.19 09:40sell20080.101.88051.88561.8792
40162006.05.19 09:40sell20090.201.88101.88611.8797
40172006.05.19 09:47t/p20090.201.87971.88611.879726.002417016.96
40182006.05.19 09:47close20080.101.87941.88561.879211.002417027.96
40192006.05.19 09:47sell20100.101.87901.88411.8777
40202006.05.19 09:47sell20110.201.87951.88461.8782
40212006.05.19 09:54sell20120.401.88021.88531.8789
40222006.05.19 09:58sell20130.801.88091.88601.8796
40232006.05.19 10:05t/p20130.801.87961.88601.8796104.002417131.96
40242006.05.19 10:05close20120.401.87951.88531.878928.002417159.96
40252006.05.19 10:05close20110.201.87951.88461.87820.002417159.96
40262006.05.19 10:05close20100.101.87951.88411.8777-5.002417154.96
40272006.05.19 10:05sell20140.101.87911.88421.8778
40282006.05.19 10:06sell20150.201.87951.88461.8782
40292006.05.19 10:10t/p20150.201.87821.88461.878226.002417180.96
40302006.05.19 10:10close20140.101.87821.88421.87789.002417189.96
40312006.05.19 10:10sell20160.101.87781.88291.8765
40322006.05.19 10:11sell20170.201.87811.88321.8768
40332006.05.19 10:12sell20180.401.87871.88381.8774
40342006.05.19 10:14sell20190.801.87941.88451.8781
40352006.05.19 10:18t/p20190.801.87811.88451.8781104.002417293.96
40362006.05.19 10:18close20180.401.87801.88381.877428.002417321.96
40372006.05.19 10:18close20170.201.87801.88321.87682.002417323.96
40382006.05.19 10:18close20160.101.87801.88291.8765-2.002417321.96
40392006.05.19 10:18sell20200.101.87761.88271.8763
40402006.05.19 10:18sell20210.201.87811.88321.8768
40412006.05.19 10:18t/p20210.201.87681.88321.876826.002417347.96
40422006.05.19 10:18close20200.101.87671.88271.87639.002417356.96
40432006.05.19 10:18sell20220.101.87631.88141.8750
40442006.05.19 10:18sell20230.201.87671.88181.8754
40452006.05.19 10:19t/p20230.201.87541.88181.875426.002417382.96
40462006.05.19 10:19close20220.101.87541.88141.87509.002417391.96
40472006.05.19 10:19sell20240.101.87501.88011.8737
40482006.05.19 10:19sell20250.201.87541.88051.8741
40492006.05.19 10:19sell20260.401.87601.88111.8747
40502006.05.19 10:22sell20270.801.87661.88171.8753
40512006.05.19 10:45sell20281.601.87701.88211.8757
40522006.05.19 11:02t/p20281.601.87571.88211.8757208.002417599.96
40532006.05.19 11:02close20270.801.87571.88171.875372.002417671.96
40542006.05.19 11:02close20260.401.87571.88111.874712.002417683.96
40552006.05.19 11:02close20250.201.87571.88051.8741-6.002417677.96
40562006.05.19 11:02close20240.101.87571.88011.8737-7.002417670.96
40572006.05.19 11:02sell20290.101.87531.88041.8740
40582006.05.19 11:02sell20300.201.87571.88081.8744
40592006.05.19 11:02sell20310.401.87611.88121.8748
40602006.05.19 11:03sell20320.801.87661.88171.8753
40612006.05.19 11:05sell20331.601.87711.88221.8758
40622006.05.19 11:29t/p20331.601.87581.88221.8758208.002417878.96
40632006.05.19 11:29close20320.801.87561.88171.875380.002417958.96
40642006.05.19 11:29close20310.401.87561.88121.874820.002417978.96
40652006.05.19 11:29close20300.201.87561.88081.87442.002417980.96
40662006.05.19 11:29close20290.101.87561.88041.8740-3.002417977.96
40672006.05.19 11:29sell20340.101.87521.88031.8739
40682006.05.19 11:33sell20350.201.87561.88071.8743
40692006.05.19 11:37sell20360.401.87621.88131.8749
40702006.05.19 11:44t/p20360.401.87491.88131.874952.002418029.96
40712006.05.19 11:44close20350.201.87481.88071.874316.002418045.96
40722006.05.19 11:44close20340.101.87481.88031.87394.002418049.96
40732006.05.19 11:44sell20370.101.87441.87951.8731
40742006.05.19 11:45t/p20370.101.87311.87951.873113.002418062.96
40752006.05.19 11:45sell20380.101.87261.87771.8713
40762006.05.19 11:45sell20390.201.87341.87851.8721
40772006.05.19 11:45sell20400.401.87401.87911.8727
40782006.05.19 11:45sell20410.801.87461.87971.8733
40792006.05.19 11:45t/p20410.801.87331.87971.8733104.002418166.96
40802006.05.19 11:45close20400.401.87321.87911.872732.002418198.96
40812006.05.19 11:45close20390.201.87321.87851.87214.002418202.96
40822006.05.19 11:45close20380.101.87321.87771.8713-6.002418196.96
40832006.05.19 11:45sell20420.101.87281.87791.8715
40842006.05.19 11:59sell20430.201.87321.87831.8719
40852006.05.19 12:02t/p20430.201.87191.87831.871926.002418222.96
40862006.05.19 12:02close20420.101.87181.87791.871510.002418232.96
40872006.05.19 12:02sell20440.101.87141.87651.8701
40882006.05.19 12:05sell20450.201.87191.87701.8706
40892006.05.19 12:06sell20460.401.87251.87761.8712
40902006.05.19 12:10sell20470.801.87331.87841.8720
40912006.05.19 12:12sell20481.601.87371.87881.8724
40922006.05.19 13:04s/l20440.101.87651.87651.8701-51.002418181.96
40932006.05.19 13:04close20481.601.87651.87881.8724-448.002417733.96
40942006.05.19 13:04close20470.801.87651.87841.8720-256.002417477.96
40952006.05.19 13:04close20460.401.87651.87761.8712-160.002417317.96
40962006.05.19 13:04close20450.201.87651.87701.8706-92.002417225.96
40972006.05.19 13:04sell20490.101.87611.88121.8748
40982006.05.19 13:09sell20500.201.87651.88161.8752
40992006.05.19 13:25t/p20500.201.87521.88161.875226.002417251.96
41002006.05.19 13:25close20490.101.87521.88121.87489.002417260.96
41012006.05.19 13:25sell20510.101.87481.87991.8735
41022006.05.19 13:53sell20520.201.87541.88051.8741
41032006.05.19 13:56sell20530.401.87581.88091.8745
41042006.05.19 14:01sell20540.801.87611.88121.8748
41052006.05.19 14:01sell20551.601.87651.88161.8752
41062006.05.19 14:26t/p20551.601.87521.88161.8752208.002417468.96
41072006.05.19 14:26close20540.801.87521.88121.874872.002417540.96
41082006.05.19 14:26close20530.401.87521.88091.874524.002417564.96
41092006.05.19 14:26close20520.201.87521.88051.87414.002417568.96
41102006.05.19 14:26close20510.101.87521.87991.8735-4.002417564.96
41112006.05.19 14:26sell20560.101.87481.87991.8735
41122006.05.19 14:26sell20570.201.87571.88081.8744
41132006.05.19 14:30t/p20570.201.87441.88081.874426.002417590.96
41142006.05.19 14:30close20560.101.87431.87991.87355.002417595.96
41152006.05.19 14:30sell20580.101.87391.87901.8726
41162006.05.19 14:30sell20590.201.87471.87981.8734
41172006.05.19 14:32sell20600.401.87521.88031.8739
41182006.05.19 14:41sell20610.801.87571.88081.8744
41192006.05.19 14:59t/p20610.801.87441.88081.8744104.002417699.96
41202006.05.19 14:59close20600.401.87421.88031.873940.002417739.96
41212006.05.19 14:59close20590.201.87421.87981.873410.002417749.96
41222006.05.19 14:59close20580.101.87421.87901.8726-3.002417746.96
41232006.05.19 14:59sell20620.101.87381.87891.8725
41242006.05.19 15:03t/p20620.101.87251.87891.872513.002417759.96
41252006.05.19 15:03sell20630.101.87201.87711.8707
41262006.05.19 15:04sell20640.201.87241.87751.8711
41272006.05.19 15:09sell20650.401.87341.87851.8721
41282006.05.19 15:10sell20660.801.87451.87961.8732
41292006.05.19 15:11t/p20660.801.87321.87961.8732104.002417863.96
41302006.05.19 15:11close20650.401.87321.87851.87218.002417871.96
41312006.05.19 15:11close20640.201.87321.87751.8711-16.002417855.96
41322006.05.19 15:11close20630.101.87321.87711.8707-12.002417843.96
41332006.05.19 15:11sell20670.101.87281.87791.8715
41342006.05.19 15:11sell20680.201.87341.87851.8721
41352006.05.19 15:18sell20690.401.87381.87891.8725
41362006.05.19 15:20sell20700.801.87411.87921.8728
41372006.05.19 15:22sell20711.601.87451.87961.8732
41382006.05.19 16:21t/p20711.601.87321.87961.8732208.002418051.96
41392006.05.19 16:21close20700.801.87321.87921.872872.002418123.96
41402006.05.19 16:21close20690.401.87321.87891.872524.002418147.96
41412006.05.19 16:21close20680.201.87321.87851.87214.002418151.96
41422006.05.19 16:21close20670.101.87321.87791.8715-4.002418147.96
41432006.05.22 03:00sell20720.101.87311.87821.8718
41442006.05.22 03:15sell20730.201.87351.87861.8722
41452006.05.22 03:25t/p20730.201.87221.87861.872226.002418173.96
41462006.05.22 03:25close20720.101.87201.87821.871811.002418184.96
41472006.05.22 03:25sell20740.101.87161.87671.8703
41482006.05.22 03:40sell20750.201.87201.87711.8707
41492006.05.22 03:52sell20760.401.87241.87751.8711
41502006.05.22 03:53sell20770.801.87291.87801.8716
41512006.05.22 04:32t/p20770.801.87161.87801.8716104.002418288.96
41522006.05.22 04:32close20760.401.87161.87751.871132.002418320.96
41532006.05.22 04:32close20750.201.87161.87711.87078.002418328.96
41542006.05.22 04:32close20740.101.87161.87671.87030.002418328.96
41552006.05.22 04:45sell20780.101.87061.87571.8693
41562006.05.22 04:48t/p20780.101.86931.87571.869313.002418341.96
41572006.05.22 04:48sell20790.101.86891.87401.8676
41582006.05.22 04:48sell20800.201.86941.87451.8681
41592006.05.22 04:50sell20810.401.87001.87511.8687
41602006.05.22 05:14sell20820.801.87041.87551.8691
41612006.05.22 05:19sell20831.601.87081.87591.8695
41622006.05.22 05:36s/l20790.101.87401.87401.8676-51.002418290.96
41632006.05.22 05:36close20831.601.87411.87591.8695-528.002417762.96
41642006.05.22 05:36close20820.801.87411.87551.8691-296.002417466.96
41652006.05.22 05:36close20810.401.87411.87511.8687-164.002417302.96
41662006.05.22 05:36close20800.201.87411.87451.8681-94.002417208.96
41672006.05.22 05:45sell20840.101.87351.87861.8722
41682006.05.22 06:26t/p20840.101.87221.87861.872213.002417221.96
41692006.05.22 06:26sell20850.101.87171.87681.8704
41702006.05.22 06:27sell20860.201.87201.87711.8707
41712006.05.22 06:39t/p20860.201.87071.87711.870726.002417247.96
41722006.05.22 06:39close20850.101.87071.87681.870410.002417257.96
41732006.05.22 06:39sell20870.101.87031.87541.8690
41742006.05.22 06:47sell20880.201.87071.87581.8694
41752006.05.22 06:56sell20890.401.87131.87641.8700
41762006.05.22 06:57sell20900.801.87171.87681.8704
41772006.05.22 06:58sell20911.601.87221.87731.8709
41782006.05.22 07:28t/p20911.601.87091.87731.8709208.002417465.96
41792006.05.22 07:28close20900.801.87091.87681.870464.002417529.96
41802006.05.22 07:28close20890.401.87091.87641.870016.002417545.96
41812006.05.22 07:28close20880.201.87091.87581.8694-4.002417541.96
41822006.05.22 07:28close20870.101.87091.87541.8690-6.002417535.96
41832006.05.22 07:28sell20920.101.87051.87561.8692
41842006.05.22 07:46t/p20920.101.86921.87561.869213.002417548.96
41852006.05.22 07:46sell20930.101.86871.87381.8674
41862006.05.22 08:17sell20940.201.86911.87421.8678
41872006.05.22 08:18sell20950.401.86951.87461.8682
41882006.05.22 08:18sell20960.801.86991.87501.8686
41892006.05.22 08:26t/p20960.801.86861.87501.8686104.002417652.96
41902006.05.22 08:26close20950.401.86851.87461.868240.002417692.96
41912006.05.22 08:26close20940.201.86851.87421.867812.002417704.96
41922006.05.22 08:26close20930.101.86851.87381.86742.002417706.96
41932006.05.22 10:30buy2097100.001.87471.86961.8760
41942006.05.22 10:31buy2098100.001.87431.86921.8756
41952006.05.22 10:34buy2099100.001.87371.86861.8750
41962006.05.22 10:39buy2100100.001.87331.86821.8746
41972006.05.22 10:44buy2101100.001.87291.86781.8742
41982006.05.22 12:03t/p2101100.001.87421.86781.874213000.002430706.96
41992006.05.22 12:03close2100100.001.87421.86821.87469000.002439706.96
42002006.05.22 12:03close2099100.001.87421.86861.87505000.002444706.96
42012006.05.22 12:03close2098100.001.87421.86921.8756-1000.002443706.96
42022006.05.22 12:03close2097100.001.87421.86961.8760-5000.002438706.96
42032006.05.22 13:15buy2102100.001.87601.87091.8773
42042006.05.22 13:58buy2103100.001.87551.87041.8768
42052006.05.22 14:09buy2104100.001.87511.87001.8764
42062006.05.22 14:12buy2105100.001.87471.86961.8760
42072006.05.22 14:15buy2106100.001.87431.86921.8756
42082006.05.22 14:35t/p2106100.001.87561.86921.875613000.002451706.96
42092006.05.22 14:35close2105100.001.87561.86961.87609000.002460706.96
42102006.05.22 14:35close2104100.001.87561.87001.87645000.002465706.96
42112006.05.22 14:35close2103100.001.87561.87041.87681000.002466706.96
42122006.05.22 14:35close2102100.001.87561.87091.8773-4000.002462706.96
42132006.05.22 14:35buy2107100.001.87601.87091.8773
42142006.05.22 14:55buy2108100.001.87561.87051.8769
42152006.05.22 14:58buy2109100.001.87511.87001.8764
42162006.05.22 15:23buy2110100.001.87421.86911.8755
42172006.05.22 15:44t/p2110100.001.87551.86911.875513000.002475706.96
42182006.05.22 15:44close2109100.001.87561.87001.87645000.002480706.96
42192006.05.22 15:44close2108100.001.87561.87051.87690.002480706.96
42202006.05.22 15:44close2107100.001.87561.87091.8773-4000.002476706.96
42212006.05.22 15:44buy2111100.001.87601.87091.8773
42222006.05.22 15:48t/p2111100.001.87731.87091.877313000.002489706.96
42232006.05.22 15:48buy2112100.001.87781.87271.8791
42242006.05.22 15:49buy2113100.001.87741.87231.8787
42252006.05.22 15:50buy2114100.001.87691.87181.8782
42262006.05.22 16:00t/p2114100.001.87821.87181.878213000.002502706.96
42272006.05.22 16:00close2113100.001.87831.87231.87879000.002511706.96
42282006.05.22 16:00close2112100.001.87831.87271.87915000.002516706.96
42292006.05.22 16:00buy2115100.001.87871.87361.8800
42302006.05.22 16:02buy2116100.001.87841.87331.8797
42312006.05.22 16:06t/p2116100.001.87971.87331.879713000.002529706.96
42322006.05.22 16:06close2115100.001.87971.87361.880010000.002539706.96
42332006.05.22 16:06buy2117100.001.88011.87501.8814
42342006.05.22 16:07buy2118100.001.87971.87461.8810
42352006.05.22 16:12buy2119100.001.87931.87421.8806
42362006.05.22 16:21t/p2119100.001.88061.87421.880613000.002552706.96
42372006.05.22 16:21close2118100.001.88091.87461.881012000.002564706.96
42382006.05.22 16:21close2117100.001.88091.87501.88148000.002572706.96
42392006.05.22 16:21buy2120100.001.88131.87621.8826
42402006.05.22 16:21buy2121100.001.88091.87581.8822
42412006.05.22 16:32buy2122100.001.88051.87541.8818
42422006.05.22 16:35buy2123100.001.88001.87491.8813
42432006.05.22 16:43t/p2123100.001.88131.87491.881313000.002585706.96
42442006.05.22 16:43close2122100.001.88161.87541.881811000.002596706.96
42452006.05.22 16:43close2121100.001.88161.87581.88227000.002603706.96
42462006.05.22 16:43close2120100.001.88161.87621.88263000.002606706.96
42472006.05.22 16:43buy2124100.001.88201.87691.8833
42482006.05.22 16:43buy2125100.001.88161.87651.8829
42492006.05.22 16:48buy2126100.001.88121.87611.8825
42502006.05.22 16:52buy2127100.001.88041.87531.8817
42512006.05.22 16:55buy2128100.001.88001.87491.8813
42522006.05.22 17:11t/p2128100.001.88131.87491.881313000.002619706.96
42532006.05.22 17:11close2127100.001.88151.87531.881711000.002630706.96
42542006.05.22 17:11close2126100.001.88151.87611.88253000.002633706.96
42552006.05.22 17:11close2125100.001.88151.87651.8829-1000.002632706.96
42562006.05.22 17:11close2124100.001.88151.87691.8833-5000.002627706.96
42572006.05.22 17:11buy2129100.001.88191.87681.8832
42582006.05.22 17:11buy2130100.001.88141.87631.8827
42592006.05.22 17:12t/p2130100.001.88271.87631.882713000.002640706.96
42602006.05.22 17:12close2129100.001.88301.87681.883211000.002651706.96
42612006.05.22 17:12buy2131100.001.88341.87831.8847
42622006.05.22 17:12buy2132100.001.88261.87751.8839
42632006.05.22 17:12buy2133100.001.88231.87721.8836
42642006.05.22 17:12buy2134100.001.88191.87681.8832
42652006.05.22 17:12buy2135100.001.88131.87621.8826
42662006.05.22 17:12t/p2135100.001.88261.87621.882613000.002664706.96
42672006.05.22 17:12close2134100.001.88281.87681.88329000.002673706.96
42682006.05.22 17:12close2133100.001.88281.87721.88365000.002678706.96
42692006.05.22 17:12close2132100.001.88281.87751.88392000.002680706.96
42702006.05.22 17:12close2131100.001.88281.87831.8847-6000.002674706.96
42712006.05.22 17:12buy2136100.001.88321.87811.8845
42722006.05.22 17:12buy2137100.001.88251.87741.8838
42732006.05.22 17:12buy2138100.001.88221.87711.8835
42742006.05.22 17:14t/p2138100.001.88351.87711.883513000.002687706.96
42752006.05.22 17:14close2137100.001.88361.87741.883811000.002698706.96
42762006.05.22 17:14close2136100.001.88361.87811.88454000.002702706.96
42772006.05.22 17:14buy2139100.001.88401.87891.8853
42782006.05.22 17:19buy2140100.001.88361.87851.8849
42792006.05.22 17:29t/p2140100.001.88491.87851.884913000.002715706.96
42802006.05.22 17:29close2139100.001.88491.87891.88539000.002724706.96
42812006.05.22 17:29buy2141100.001.88531.88021.8866
42822006.05.22 17:31buy2142100.001.88471.87961.8860
42832006.05.22 17:50t/p2142100.001.88601.87961.886013000.002737706.96
42842006.05.22 17:50close2141100.001.88641.88021.886611000.002748706.96
42852006.05.22 17:50buy2143100.001.88681.88171.8881
42862006.05.22 17:50buy2144100.001.88641.88131.8877
42872006.05.22 18:00buy2145100.001.88551.88041.8868
42882006.05.22 18:04buy2146100.001.88511.88001.8864
42892006.05.22 18:05buy2147100.001.88471.87961.8860
42902006.05.22 19:42t/p2147100.001.88601.87961.886013000.002761706.96
42912006.05.22 19:42close2146100.001.88611.88001.886410000.002771706.96
42922006.05.22 19:42close2145100.001.88611.88041.88686000.002777706.96
42932006.05.22 19:42close2144100.001.88611.88131.8877-3000.002774706.96
42942006.05.22 19:42close2143100.001.88611.88171.8881-7000.002767706.96
42952006.05.22 19:42buy2148100.001.88651.88141.8878
42962006.05.22 19:45buy2149100.001.88611.88101.8874
42972006.05.22 19:47buy2150100.001.88561.88051.8869
42982006.05.22 20:03t/p2150100.001.88691.88051.886913000.002780706.96
42992006.05.22 20:03close2149100.001.88711.88101.887410000.002790706.96
43002006.05.22 20:03close2148100.001.88711.88141.88786000.002796706.96
43012006.05.22 20:03buy2151100.001.88751.88241.8888
43022006.05.22 20:03buy2152100.001.88711.88201.8884
43032006.05.22 20:05buy2153100.001.88661.88151.8879
43042006.05.22 20:05buy2154100.001.88631.88121.8876
43052006.05.22 20:09t/p2154100.001.88761.88121.887613000.002809706.96
43062006.05.22 20:09close2153100.001.88761.88151.887910000.002819706.96
43072006.05.22 20:09close2152100.001.88761.88201.88845000.002824706.96
43082006.05.22 20:09close2151100.001.88761.88241.88881000.002825706.96
43092006.05.22 20:09buy2155100.001.88801.88291.8893
43102006.05.22 20:10buy2156100.001.88751.88241.8888
43112006.05.22 20:17buy2157100.001.88691.88181.8882
43122006.05.22 20:24t/p2157100.001.88821.88181.888213000.002838706.96
43132006.05.22 20:24close2156100.001.88821.88241.88887000.002845706.96
43142006.05.22 20:24close2155100.001.88821.88291.88932000.002847706.96
43152006.05.22 20:24buy2158100.001.88861.88351.8899
43162006.05.22 20:26buy2159100.001.88811.88301.8894
43172006.05.22 20:26buy2160100.001.88761.88251.8889
43182006.05.22 20:36buy2161100.001.88721.88211.8885
43192006.05.22 20:41buy2162100.001.88681.88171.8881
43202006.05.23 01:07s/l2158100.001.88351.88351.8899-51350.002796356.96
43212006.05.23 01:07close2162100.001.88321.88171.8881-36350.002760006.96
43222006.05.23 01:07close2161100.001.88321.88211.8885-40350.002719656.96
43232006.05.23 01:07close2160100.001.88321.88251.8889-44350.002675306.96
43242006.05.23 01:07close2159100.001.88321.88301.8894-49350.002625956.96
43252006.05.23 14:15sell21630.101.88251.88761.8812
43262006.05.23 15:29t/p21630.101.88121.88761.881213.002625969.96
43272006.05.24 01:30sell21640.101.87811.88321.8768
43282006.05.24 01:32sell21650.201.87851.88361.8772
43292006.05.24 01:36sell21660.401.87901.88411.8777
43302006.05.24 02:05sell21670.801.87941.88451.8781
43312006.05.24 02:07sell21681.601.87981.88491.8785
43322006.05.24 02:58t/p21681.601.87851.88491.8785208.002626177.96
43332006.05.24 02:58close21670.801.87841.88451.878180.002626257.96
43342006.05.24 02:58close21660.401.87841.88411.877724.002626281.96
43352006.05.24 02:58close21650.201.87841.88361.87722.002626283.96
43362006.05.24 02:58close21640.101.87841.88321.8768-3.002626280.96
43372006.05.24 08:30buy2169100.001.87701.87191.8783
43382006.05.24 08:33buy2170100.001.87661.87151.8779
43392006.05.24 08:42t/p2170100.001.87791.87151.877913000.002639280.96
43402006.05.24 08:42close2169100.001.87801.87191.878310000.002649280.96
43412006.05.24 08:42buy2171100.001.87841.87331.8797
43422006.05.24 08:42buy2172100.001.87801.87291.8793
43432006.05.24 08:52t/p2172100.001.87931.87291.879313000.002662280.96
43442006.05.24 08:52close2171100.001.87961.87331.879712000.002674280.96
43452006.05.24 08:52buy2173100.001.88001.87491.8813
43462006.05.24 08:56buy2174100.001.87911.87401.8804
43472006.05.24 09:01t/p2174100.001.88041.87401.880413000.002687280.96
43482006.05.24 09:01close2173100.001.88051.87491.88135000.002692280.96
43492006.05.24 09:01buy2175100.001.88091.87581.8822
43502006.05.24 09:01buy2176100.001.88011.87501.8814
43512006.05.24 09:10buy2177100.001.87951.87441.8808
43522006.05.24 09:18t/p2177100.001.88081.87441.880813000.002705280.96
43532006.05.24 09:18close2176100.001.88081.87501.88147000.002712280.96
43542006.05.24 09:18close2175100.001.88081.87581.8822-1000.002711280.96
43552006.05.24 09:18buy2178100.001.88121.87611.8825
43562006.05.24 09:19buy2179100.001.88071.87561.8820
43572006.05.24 09:24buy2180100.001.88011.87501.8814
43582006.05.24 09:26buy2181100.001.87971.87461.8810
43592006.05.24 09:42t/p2181100.001.88101.87461.881013000.002724280.96
43602006.05.24 09:42close2180100.001.88101.87501.88149000.002733280.96
43612006.05.24 09:42close2179100.001.88101.87561.88203000.002736280.96
43622006.05.24 09:42close2178100.001.88101.87611.8825-2000.002734280.96
43632006.05.24 11:00buy2182100.001.88411.87901.8854
43642006.05.24 11:10buy2183100.001.88361.87851.8849
43652006.05.24 11:10buy2184100.001.88301.87791.8843
43662006.05.24 11:10buy2185100.001.88221.87711.8835
43672006.05.24 11:16buy2186100.001.88161.87651.8829
43682006.05.24 11:33t/p2186100.001.88291.87651.882913000.002747280.96
43692006.05.24 11:33close2185100.001.88301.87711.88358000.002755280.96
43702006.05.24 11:33close2184100.001.88301.87791.88430.002755280.96
43712006.05.24 11:33close2183100.001.88301.87851.8849-6000.002749280.96
43722006.05.24 11:33close2182100.001.88301.87901.8854-11000.002738280.96
43732006.05.24 11:33buy2187100.001.88341.87831.8847
43742006.05.24 11:33buy2188100.001.88301.87791.8843
43752006.05.24 11:41buy2189100.001.88261.87751.8839
43762006.05.24 11:44buy2190100.001.88231.87721.8836
43772006.05.24 11:44buy2191100.001.88191.87681.8832
43782006.05.24 11:48t/p2191100.001.88321.87681.883213000.002751280.96
43792006.05.24 11:48close2190100.001.88321.87721.88369000.002760280.96
43802006.05.24 11:48close2189100.001.88321.87751.88396000.002766280.96
43812006.05.24 11:48close2188100.001.88321.87791.88432000.002768280.96
43822006.05.24 11:48close2187100.001.88321.87831.8847-2000.002766280.96
43832006.05.24 13:00buy2192100.001.88521.88011.8865
43842006.05.24 13:03buy2193100.001.88471.87961.8860
43852006.05.24 13:06buy2194100.001.88441.87931.8857
43862006.05.24 13:07buy2195100.001.88391.87881.8852
43872006.05.24 13:29buy2196100.001.88341.87831.8847
43882006.05.24 14:45t/p2195100.001.88521.87881.885213000.002779280.96
43892006.05.24 14:45t/p2196100.001.88471.87831.884713000.002792280.96
43902006.05.24 14:45close2194100.001.88561.87931.885712000.002804280.96
43912006.05.24 14:45close2193100.001.88561.87961.88609000.002813280.96
43922006.05.24 14:45close2192100.001.88561.88011.88654000.002817280.96
43932006.05.24 14:45sell21970.101.88561.89071.8843
43942006.05.24 14:45sell21980.201.88601.89111.8847
43952006.05.24 14:51t/p21980.201.88471.89111.884726.002817306.96
43962006.05.24 14:51close21970.101.88461.89071.884310.002817316.96
43972006.05.24 14:51sell21990.101.88421.88931.8829
43982006.05.24 14:51sell22000.201.88461.88971.8833
43992006.05.24 14:53sell22010.401.88501.89011.8837
44002006.05.24 14:57t/p22000.201.88331.88971.883326.002817342.96
44012006.05.24 14:57t/p22010.401.88371.89011.883752.002817394.96
44022006.05.24 14:57close21990.101.88311.88931.882911.002817405.96
44032006.05.24 14:57sell22020.101.88271.88781.8814
44042006.05.24 14:57sell22030.201.88311.88821.8818
44052006.05.24 14:57sell22040.401.88361.88871.8823
44062006.05.24 14:57sell22050.801.88401.88911.8827
44072006.05.24 14:58t/p22050.801.88271.88911.8827104.002817509.96
44082006.05.24 14:58close22040.401.88261.88871.882340.002817549.96
44092006.05.24 14:58close22030.201.88261.88821.881810.002817559.96
44102006.05.24 14:58close22020.101.88261.88781.88141.002817560.96
44112006.05.24 14:58sell22060.101.88221.88731.8809
44122006.05.24 14:58sell22070.201.88281.88791.8815
44132006.05.24 14:58sell22080.401.88321.88831.8819
44142006.05.24 15:02t/p22080.401.88191.88831.881952.002817612.96
44152006.05.24 15:02close22070.201.88191.88791.881518.002817630.96
44162006.05.24 15:02close22060.101.88191.88731.88093.002817633.96
44172006.05.24 15:02sell22090.101.88151.88661.8802
44182006.05.24 15:03sell22100.201.88191.88701.8806
44192006.05.24 15:03sell22110.401.88231.88741.8810
44202006.05.24 15:04sell22120.801.88271.88781.8814
44212006.05.24 15:09t/p22110.401.88101.88741.881052.002817685.96
44222006.05.24 15:09t/p22120.801.88141.88781.8814104.002817789.96
44232006.05.24 15:09close22100.201.88101.88701.880618.002817807.96
44242006.05.24 15:09close22090.101.88101.88661.88025.002817812.96
44252006.05.24 15:09sell22130.101.88061.88571.8793
44262006.05.24 15:09sell22140.201.88101.88611.8797
44272006.05.24 15:11t/p22130.101.87931.88571.879313.002817825.96
44282006.05.24 15:11t/p22140.201.87971.88611.879726.002817851.96
44292006.05.24 15:11sell22150.101.87831.88341.8770
44302006.05.24 15:11sell22160.201.87871.88381.8774
44312006.05.24 15:11sell22170.401.87921.88431.8779
44322006.05.24 15:11sell22180.801.87971.88481.8784
44332006.05.24 15:11t/p22180.801.87841.88481.8784104.002817955.96
44342006.05.24 15:11close22170.401.87841.88431.877932.002817987.96
44352006.05.24 15:11close22160.201.87841.88381.87746.002817993.96
44362006.05.24 15:11close22150.101.87841.88341.8770-1.002817992.96
44372006.05.24 15:11sell22190.101.87801.88311.8767
44382006.05.24 15:14t/p22190.101.87671.88311.876713.002818005.96
44392006.05.24 15:14sell22200.101.87621.88131.8749
44402006.05.24 15:18sell22210.201.87661.88171.8753
44412006.05.24 15:20sell22220.401.87741.88251.8761
44422006.05.24 15:30sell22230.801.87791.88301.8766
44432006.05.24 15:34sell22241.601.87831.88341.8770
44442006.05.24 16:00t/p22241.601.87701.88341.8770208.002818213.96
44452006.05.24 16:00close22230.801.87661.88301.8766104.002818317.96
44462006.05.24 16:00close22220.401.87661.88251.876132.002818349.96
44472006.05.24 16:00close22210.201.87661.88171.87530.002818349.96
44482006.05.24 16:00close22200.101.87661.88131.8749-4.002818345.96
44492006.05.24 16:00sell22250.101.87621.88131.8749
44502006.05.24 16:00sell22260.201.87681.88191.8755
44512006.05.24 16:00sell22270.401.87741.88251.8761
44522006.05.24 16:01t/p22270.401.87611.88251.876152.002818397.96
44532006.05.24 16:01close22260.201.87611.88191.875514.002818411.96
44542006.05.24 16:01close22250.101.87611.88131.87491.002818412.96
44552006.05.24 16:01sell22280.101.87571.88081.8744
44562006.05.24 16:01sell22290.201.87611.88121.8748
44572006.05.24 16:04t/p22290.201.87481.88121.874826.002818438.96
44582006.05.24 16:04close22280.101.87471.88081.874410.002818448.96
44592006.05.24 16:04sell22300.101.87431.87941.8730
44602006.05.24 16:08t/p22300.101.87301.87941.873013.002818461.96
44612006.05.24 16:08sell22310.101.87251.87761.8712
44622006.05.24 16:09t/p22310.101.87121.87761.871213.002818474.96
44632006.05.24 16:09sell22320.101.87081.87591.8695
44642006.05.24 16:09sell22330.201.87121.87631.8699
44652006.05.24 16:10sell22340.401.87181.87691.8705
44662006.05.24 16:11sell22350.801.87261.87771.8713
44672006.05.24 16:13sell22361.601.87301.87811.8717
44682006.05.24 16:18t/p22361.601.87171.87811.8717208.002818682.96
44692006.05.24 16:18close22350.801.87161.87771.871380.002818762.96
44702006.05.24 16:18close22340.401.87161.87691.87058.002818770.96
44712006.05.24 16:18close22330.201.87161.87631.8699-8.002818762.96
44722006.05.24 16:18close22320.101.87161.87591.8695-8.002818754.96
44732006.05.24 16:18sell22370.101.87121.87631.8699
44742006.05.24 16:19sell22380.201.87161.87671.8703
44752006.05.24 16:21t/p22380.201.87031.87671.870326.002818780.96
44762006.05.24 16:21close22370.101.87031.87631.86999.002818789.96
44772006.05.24 16:21sell22390.101.86991.87501.8686
44782006.05.24 16:22sell22400.201.87041.87551.8691
44792006.05.24 16:24sell22410.401.87081.87591.8695
44802006.05.24 16:24sell22420.801.87121.87631.8699
44812006.05.24 16:30t/p22420.801.86991.87631.8699104.002818893.96
44822006.05.24 16:30close22410.401.86991.87591.869536.002818929.96
44832006.05.24 16:30close22400.201.86991.87551.869110.002818939.96
44842006.05.24 16:30close22390.101.86991.87501.86860.002818939.96
44852006.05.24 16:30sell22430.101.86951.87461.8682
44862006.05.24 16:30sell22440.201.86991.87501.8686
44872006.05.24 16:30sell22450.401.87021.87531.8689
44882006.05.24 16:33t/p22450.401.86891.87531.868952.002818991.96
44892006.05.24 16:33close22440.201.86891.87501.868620.002819011.96
44902006.05.24 16:33close22430.101.86891.87461.86826.002819017.96
44912006.05.24 16:33sell22460.101.86851.87361.8672
44922006.05.24 16:33sell22470.201.86891.87401.8676
44932006.05.24 16:34t/p22470.201.86761.87401.867626.002819043.96
44942006.05.24 16:34close22460.101.86751.87361.867210.002819053.96
44952006.05.24 16:34sell22480.101.86711.87221.8658
44962006.05.24 16:34sell22490.201.86771.87281.8664
44972006.05.24 16:34sell22500.401.86801.87311.8667
44982006.05.24 16:38t/p22500.401.86671.87311.866752.002819105.96
44992006.05.24 16:38close22490.201.86671.87281.866420.002819125.96
45002006.05.24 16:38close22480.101.86671.87221.86584.002819129.96
45012006.05.24 16:38sell22510.101.86631.87141.8650
45022006.05.24 16:43sell22520.201.86671.87181.8654
45032006.05.24 16:53sell22530.401.86711.87221.8658
45042006.05.24 16:58sell22540.801.86761.87271.8663
45052006.05.24 17:01sell22551.601.86801.87311.8667
45062006.05.24 17:18t/p22551.601.86671.87311.8667208.002819337.96
45072006.05.24 17:18close22540.801.86671.87271.866372.002819409.96
45082006.05.24 17:18close22530.401.86671.87221.865816.002819425.96
45092006.05.24 17:18close22520.201.86671.87181.86540.002819425.96
45102006.05.24 17:18close22510.101.86671.87141.8650-4.002819421.96
45112006.05.24 17:18sell22560.101.86631.87141.8650
45122006.05.24 17:18sell22570.201.86671.87181.8654
45132006.05.24 17:18sell22580.401.86721.87231.8659
45142006.05.24 17:20t/p22580.401.86591.87231.865952.002819473.96
45152006.05.24 17:20close22570.201.86591.87181.865416.002819489.96
45162006.05.24 17:20close22560.101.86591.87141.86504.002819493.96
45172006.05.24 17:20sell22590.101.86551.87061.8642
45182006.05.24 17:20sell22600.201.86591.87101.8646
45192006.05.24 17:20sell22610.401.86651.87161.8652
45202006.05.24 17:26sell22620.801.86701.87211.8657
45212006.05.24 17:34sell22631.601.86741.87251.8661
45222006.05.24 19:41s/l22590.101.87061.87061.8642-51.002819442.96
45232006.05.24 19:41close22631.601.87061.87251.8661-512.002818930.96
45242006.05.24 19:41close22620.801.87061.87211.8657-288.002818642.96
45252006.05.24 19:41close22610.401.87061.87161.8652-164.002818478.96
45262006.05.24 19:41close22600.201.87061.87101.8646-94.002818384.96
45272006.05.24 19:41sell22640.101.87021.87531.8689
45282006.05.24 19:41sell22650.201.87071.87581.8694
45292006.05.24 19:42sell22660.401.87121.87631.8699
45302006.05.24 20:02t/p22660.401.86991.87631.869952.002818436.96
45312006.05.24 20:02close22650.201.86991.87581.869416.002818452.96
45322006.05.24 20:02close22640.101.86991.87531.86893.002818455.96
45332006.05.24 20:02sell22670.101.86951.87461.8682
45342006.05.24 20:03sell22680.201.87001.87511.8687
45352006.05.24 20:05sell22690.401.87061.87571.8693
45362006.05.24 20:23sell22700.801.87121.87631.8699
45372006.05.24 20:27sell22711.601.87161.87671.8703
45382006.05.24 20:52s/l22670.101.87461.87461.8682-51.002818404.96
45392006.05.24 20:52close22711.601.87481.87671.8703-512.002817892.96
45402006.05.24 20:52close22700.801.87481.87631.8699-288.002817604.96
45412006.05.24 20:52close22690.401.87481.87571.8693-168.002817436.96
45422006.05.24 20:52close22680.201.87481.87511.8687-96.002817340.96
45432006.05.24 20:52sell22720.101.87441.87951.8731
45442006.05.24 21:01t/p22720.101.87311.87951.873113.002817353.96
45452006.05.24 21:01sell22730.101.87271.87781.8714
45462006.05.24 21:47sell22740.201.87321.87831.8719
45472006.05.24 22:14t/p22740.201.87191.87831.871926.002817379.96
45482006.05.24 22:14close22730.101.87181.87781.87149.002817388.96
45492006.05.25 22:15buy2275100.001.87161.86651.8729
45502006.05.25 22:20buy2276100.001.87101.86591.8723
45512006.05.25 22:46t/p2276100.001.87231.86591.872313000.002830388.96
45522006.05.25 22:46close2275100.001.87261.86651.872910000.002840388.96
45532006.05.26 05:00sell22770.101.87111.87621.8698
45542006.05.26 05:15t/p22770.101.86981.87621.869813.002840401.96
45552006.05.26 05:15sell22780.101.86891.87401.8676
45562006.05.26 05:23sell22790.201.86931.87441.8680
45572006.05.26 05:49sell22800.401.86991.87501.8686
45582006.05.26 05:49sell22810.801.87021.87531.8689
45592006.05.26 06:22t/p22810.801.86891.87531.8689104.002840505.96
45602006.05.26 06:22close22800.401.86891.87501.868640.002840545.96
45612006.05.26 06:22close22790.201.86891.87441.86808.002840553.96
45622006.05.26 06:22close22780.101.86891.87401.86760.002840553.96
45632006.05.26 13:45sell22820.101.87091.87601.8696
45642006.05.26 14:01t/p22820.101.86961.87601.869613.002840566.96
45652006.05.26 14:01sell22830.101.86901.87411.8677
45662006.05.26 14:01sell22840.201.86961.87471.8683
45672006.05.26 14:10t/p22840.201.86831.87471.868326.002840592.96
45682006.05.26 14:10close22830.101.86831.87411.86777.002840599.96
45692006.05.26 14:10sell22850.101.86791.87301.8666
45702006.05.26 14:11t/p22850.101.86661.87301.866613.002840612.96
45712006.05.26 14:11sell22860.101.86601.87111.8647
45722006.05.26 14:12sell22870.201.86661.87171.8653
45732006.05.26 14:13sell22880.401.86701.87211.8657
45742006.05.26 14:14sell22890.801.86801.87311.8667
45752006.05.26 14:30sell22901.601.86931.87441.8680
45762006.05.26 14:30t/p22901.601.86801.87441.8680208.002840820.96
45772006.05.26 14:30close22890.801.86771.87311.866724.002840844.96
45782006.05.26 14:30close22880.401.86771.87211.8657-28.002840816.96
45792006.05.26 14:30close22870.201.86771.87171.8653-22.002840794.96
45802006.05.26 14:30close22860.101.86771.87111.8647-17.002840777.96
45812006.05.26 14:30sell22910.101.86731.87241.8660
45822006.05.26 14:30sell22920.201.86781.87291.8665
45832006.05.26 14:30sell22930.401.86821.87331.8669
45842006.05.26 14:30sell22940.801.86931.87441.8680
45852006.05.26 14:31sell22951.601.87061.87571.8693
45862006.05.26 14:34t/p22951.601.86931.87571.8693208.002840985.96
45872006.05.26 14:34close22940.801.86931.87441.86800.002840985.96
45882006.05.26 14:34close22930.401.86931.87331.8669-44.002840941.96
45892006.05.26 14:34close22920.201.86931.87291.8665-30.002840911.96
45902006.05.26 14:34close22910.101.86931.87241.8660-20.002840891.96
45912006.05.26 14:34sell22960.101.86891.87401.8676
45922006.05.26 14:34sell22970.201.86931.87441.8680
45932006.05.26 14:39sell22980.401.86981.87491.8685
45942006.05.26 14:42sell22990.801.87011.87521.8688
45952006.05.26 14:42sell23001.601.87051.87561.8692
45962006.05.26 14:54t/p22990.801.86881.87521.8688104.002840995.96
45972006.05.26 14:54t/p23001.601.86921.87561.8692208.002841203.96
45982006.05.26 14:54close22980.401.86871.87491.868544.002841247.96
45992006.05.26 14:54close22970.201.86871.87441.868012.002841259.96
46002006.05.26 14:54close22960.101.86871.87401.86762.002841261.96
46012006.05.26 14:54sell23010.101.86831.87341.8670
46022006.05.26 14:54sell23020.201.86871.87381.8674
46032006.05.26 14:54sell23030.401.86931.87441.8680
46042006.05.26 14:56t/p23030.401.86801.87441.868052.002841313.96
46052006.05.26 14:56close23020.201.86801.87381.867414.002841327.96
46062006.05.26 14:56close23010.101.86801.87341.86703.002841330.96
46072006.05.26 14:56sell23040.101.86761.87271.8663
46082006.05.26 14:57sell23050.201.86801.87311.8667
46092006.05.26 14:57sell23060.401.86861.87371.8673
46102006.05.26 15:00sell23070.801.86911.87421.8678
46112006.05.26 15:16t/p23060.401.86731.87371.867352.002841382.96
46122006.05.26 15:16t/p23070.801.86781.87421.8678104.002841486.96
46132006.05.26 15:16close23050.201.86731.87311.866714.002841500.96
46142006.05.26 15:16close23040.101.86731.87271.86633.002841503.96
46152006.05.26 15:16sell23080.101.86691.87201.8656
46162006.05.26 15:20t/p23080.101.86561.87201.865613.002841516.96
46172006.05.26 15:20sell23090.101.86511.87021.8638
46182006.05.26 15:21sell23100.201.86561.87071.8643
46192006.05.26 15:21t/p23100.201.86431.87071.864326.002841542.96
46202006.05.26 15:21close23090.101.86411.87021.863810.002841552.96
46212006.05.26 15:21sell23110.101.86371.86881.8624
46222006.05.26 15:22sell23120.201.86401.86911.8627
46232006.05.26 15:25t/p23120.201.86271.86911.862726.002841578.96
46242006.05.26 15:25close23110.101.86271.86881.862410.002841588.96
46252006.05.26 15:25sell23130.101.86231.86741.8610
46262006.05.26 15:26sell23140.201.86271.86781.8614
46272006.05.26 15:30t/p23140.201.86141.86781.861426.002841614.96
46282006.05.26 15:30close23130.101.86141.86741.86109.002841623.96
46292006.05.26 15:30sell23150.101.86101.86611.8597
46302006.05.26 15:30sell23160.201.86151.86661.8602
46312006.05.26 15:34t/p23160.201.86021.86661.860226.002841649.96
46322006.05.26 15:34close23150.101.86021.86611.85978.002841657.96
46332006.05.26 15:34sell23170.101.85981.86491.8585
46342006.05.26 15:34sell23180.201.86031.86541.8590
46352006.05.26 15:43t/p23180.201.85901.86541.859026.002841683.96
46362006.05.26 15:43close23170.101.85901.86491.85858.002841691.96
46372006.05.26 15:43sell23190.101.85861.86371.8573
46382006.05.26 15:44sell23200.201.85921.86431.8579
46392006.05.26 15:45sell23210.401.86011.86521.8588
46402006.05.26 15:49sell23220.801.86061.86571.8593
46412006.05.26 15:49t/p23220.801.85931.86571.8593104.002841795.96
46422006.05.26 15:49close23210.401.85931.86521.858832.002841827.96
46432006.05.26 15:49close23200.201.85931.86431.8579-2.002841825.96
46442006.05.26 15:49close23190.101.85931.86371.8573-7.002841818.96
46452006.05.26 15:49sell23230.101.85891.86401.8576
46462006.05.26 15:50t/p23230.101.85761.86401.857613.002841831.96
46472006.05.26 15:50sell23240.101.85691.86201.8556
46482006.05.26 15:50sell23250.201.85771.86281.8564
46492006.05.26 15:50sell23260.401.85821.86331.8569
46502006.05.26 15:50sell23270.801.85891.86401.8576
46512006.05.26 15:50t/p23270.801.85761.86401.8576104.002841935.96
46522006.05.26 15:50close23260.401.85731.86331.856936.002841971.96
46532006.05.26 15:50close23250.201.85731.86281.85648.002841979.96
46542006.05.26 15:50close23240.101.85731.86201.8556-4.002841975.96
46552006.05.26 15:50sell23280.101.85691.86201.8556
46562006.05.26 15:51sell23290.201.85751.86261.8562
46572006.05.26 15:56sell23300.401.85801.86311.8567
46582006.05.26 16:03sell23310.801.85841.86351.8571
46592006.05.26 16:12t/p23310.801.85711.86351.8571104.002842079.96
46602006.05.26 16:12close23300.401.85711.86311.856736.002842115.96
46612006.05.26 16:12close23290.201.85711.86261.85628.002842123.96
46622006.05.26 16:12close23280.101.85711.86201.8556-2.002842121.96
46632006.05.26 16:12sell23320.101.85671.86181.8554
46642006.05.26 16:12sell23330.201.85711.86221.8558
46652006.05.26 16:12sell23340.401.85751.86261.8562
46662006.05.26 16:16t/p23340.401.85621.86261.856252.002842173.96
46672006.05.26 16:16close23330.201.85591.86221.855824.002842197.96
46682006.05.26 16:16close23320.101.85591.86181.85548.002842205.96
46692006.05.26 16:16sell23350.101.85551.86061.8542
46702006.05.26 16:16sell23360.201.85591.86101.8546
46712006.05.26 16:17sell23370.401.85631.86141.8550
46722006.05.26 16:22sell23380.801.85671.86181.8554
46732006.05.26 16:26t/p23380.801.85541.86181.8554104.002842309.96
46742006.05.26 16:26close23370.401.85541.86141.855036.002842345.96
46752006.05.26 16:26close23360.201.85541.86101.854610.002842355.96
46762006.05.26 16:26close23350.101.85541.86061.85421.002842356.96
46772006.05.26 16:26sell23390.101.85501.86011.8537
46782006.05.26 16:27t/p23390.101.85371.86011.853713.002842369.96
46792006.05.26 16:27sell23400.101.85331.85841.8520
46802006.05.26 16:27sell23410.201.85401.85911.8527
46812006.05.26 16:32sell23420.401.85441.85951.8531
46822006.05.26 16:34sell23430.801.85491.86001.8536
46832006.05.26 16:38t/p23430.801.85361.86001.8536104.002842473.96
46842006.05.26 16:38close23420.401.85361.85951.853132.002842505.96
46852006.05.26 16:38close23410.201.85361.85911.85278.002842513.96
46862006.05.26 16:38close23400.101.85361.85841.8520-3.002842510.96
46872006.05.26 16:38sell23440.101.85321.85831.8519
46882006.05.26 16:40sell23450.201.85361.85871.8523
46892006.05.26 16:41sell23460.401.85411.85921.8528
46902006.05.26 16:43sell23470.801.85451.85961.8532
46912006.05.26 16:43sell23481.601.85491.86001.8536
46922006.05.26 17:28s/l23440.101.85831.85831.8519-51.002842459.96
46932006.05.26 17:28close23481.601.85831.86001.8536-544.002841915.96
46942006.05.26 17:28close23470.801.85831.85961.8532-304.002841611.96
46952006.05.26 17:28close23460.401.85831.85921.8528-168.002841443.96
46962006.05.26 17:28close23450.201.85831.85871.8523-94.002841349.96
46972006.05.26 17:28sell23490.101.85791.86301.8566
46982006.05.26 17:29sell23500.201.85831.86341.8570
46992006.05.26 17:48t/p23500.201.85701.86341.857026.002841375.96
47002006.05.26 17:48close23490.101.85701.86301.85669.002841384.96
47012006.05.26 17:48sell23510.101.85661.86171.8553
47022006.05.26 17:58sell23520.201.85701.86211.8557
47032006.05.26 18:59t/p23520.201.85571.86211.855726.002841410.96
47042006.05.26 18:59close23510.101.85571.86171.85539.002841419.96
47052006.05.26 18:59sell23530.101.85531.86041.8540
47062006.05.26 19:04sell23540.201.85571.86081.8544
47072006.05.26 19:07sell23550.401.85601.86111.8547
47082006.05.26 19:14sell23560.801.85661.86171.8553
47092006.05.26 19:46sell23571.601.85711.86221.8558
47102006.05.29 03:41s/l23530.101.86041.86041.8540-51.222841368.75
47112006.05.29 03:41close23571.601.86051.86221.8558-547.442840821.31
47122006.05.29 03:41close23560.801.86051.86171.8553-313.722840507.59
47132006.05.29 03:41close23550.401.86051.86111.8547-180.862840326.73
47142006.05.29 03:41close23540.201.86051.86081.8544-96.432840230.30
47152006.05.29 16:30sell23580.101.85991.86501.8586
47162006.05.29 17:08t/p23580.101.85861.86501.858613.002840243.30
47172006.05.29 17:08sell23590.101.85821.86331.8569
47182006.05.29 18:13t/p23590.101.85691.86331.856913.002840256.30
47192006.05.30 03:15buy2360100.001.85991.85481.8612
47202006.05.30 04:03t/p2360100.001.86121.85481.861213000.002853256.30
47212006.05.30 04:03buy2361100.001.86161.85651.8629
47222006.05.30 04:40t/p2361100.001.86291.85651.862913000.002866256.30
47232006.05.30 04:40buy2362100.001.86331.85821.8646
47242006.05.30 04:40buy2363100.001.86291.85781.8642
47252006.05.30 04:47t/p2363100.001.86421.85781.864213000.002879256.30
47262006.05.30 04:47close2362100.001.86421.85821.86469000.002888256.30
47272006.05.30 04:47buy2364100.001.86461.85951.8659
47282006.05.30 04:49buy2365100.001.86391.85881.8652
47292006.05.30 04:52t/p2365100.001.86521.85881.865213000.002901256.30
47302006.05.30 04:52close2364100.001.86521.85951.86596000.002907256.30
47312006.05.30 04:52buy2366100.001.86561.86051.8669
47322006.05.30 05:04t/p2366100.001.86691.86051.866913000.002920256.30
47332006.05.30 05:04buy2367100.001.86731.86221.8686
47342006.05.30 05:04buy2368100.001.86691.86181.8682
47352006.05.30 05:07buy2369100.001.86641.86131.8677
47362006.05.30 05:13t/p2368100.001.86821.86181.868213000.002933256.30
47372006.05.30 05:13t/p2369100.001.86771.86131.867713000.002946256.30
47382006.05.30 05:13close2367100.001.86851.86221.868612000.002958256.30
47392006.05.30 05:13buy2370100.001.86891.86381.8702
47402006.05.30 05:14buy2371100.001.86851.86341.8698
47412006.05.30 05:19buy2372100.001.86751.86241.8688
47422006.05.30 05:32t/p2372100.001.86881.86241.868813000.002971256.30
47432006.05.30 05:32close2371100.001.86891.86341.86984000.002975256.30
47442006.05.30 05:32close2370100.001.86891.86381.87020.002975256.30
47452006.05.30 05:32buy2373100.001.86931.86421.8706
47462006.05.30 05:39buy2374100.001.86841.86331.8697
47472006.05.30 05:57buy2375100.001.86811.86301.8694
47482006.05.30 06:01buy2376100.001.86771.86261.8690
47492006.05.30 06:01buy2377100.001.86721.86211.8685
47502006.05.30 07:14t/p2377100.001.86851.86211.868513000.002988256.30
47512006.05.30 07:14close2376100.001.86851.86261.86908000.002996256.30
47522006.05.30 07:14close2375100.001.86851.86301.86944000.003000256.30
47532006.05.30 07:14close2374100.001.86851.86331.86971000.003001256.30
47542006.05.30 07:14close2373100.001.86851.86421.8706-8000.002993256.30
47552006.05.30 07:14buy2378100.001.86891.86381.8702
47562006.05.30 07:20buy2379100.001.86841.86331.8697
47572006.05.30 07:35buy2380100.001.86811.86301.8694
47582006.05.30 07:42buy2381100.001.86761.86251.8689
47592006.05.30 07:48buy2382100.001.86721.86211.8685
47602006.05.30 08:05t/p2382100.001.86851.86211.868513000.003006256.30
47612006.05.30 08:05close2381100.001.86851.86251.86899000.003015256.30
47622006.05.30 08:05close2380100.001.86851.86301.86944000.003019256.30
47632006.05.30 08:05close2379100.001.86851.86331.86971000.003020256.30
47642006.05.30 08:05close2378100.001.86851.86381.8702-4000.003016256.30
47652006.05.30 08:05buy2383100.001.86891.86381.8702
47662006.05.30 08:10t/p2383100.001.87021.86381.870213000.003029256.30
47672006.05.30 08:10buy2384100.001.87081.86571.8721
47682006.05.30 08:16t/p2384100.001.87211.86571.872113000.003042256.30
47692006.05.30 08:16buy2385100.001.87251.86741.8738
47702006.05.30 08:20t/p2385100.001.87381.86741.873813000.003055256.30
47712006.05.30 08:20buy2386100.001.87491.86981.8762
47722006.05.30 08:21buy2387100.001.87401.86891.8753
47732006.05.30 08:22buy2388100.001.87311.86801.8744
47742006.05.30 08:39buy2389100.001.87241.86731.8737
47752006.05.30 08:44buy2390100.001.87211.86701.8734
47762006.05.30 09:00t/p2390100.001.87341.86701.873413000.003068256.30
47772006.05.30 09:00close2389100.001.87351.86731.873711000.003079256.30
47782006.05.30 09:00close2388100.001.87351.86801.87444000.003083256.30
47792006.05.30 09:00close2387100.001.87351.86891.8753-5000.003078256.30
47802006.05.30 09:00close2386100.001.87351.86981.8762-14000.003064256.30
47812006.05.30 09:00buy2391100.001.87391.86881.8752
47822006.05.30 09:00buy2392100.001.87341.86831.8747
47832006.05.30 09:02t/p2392100.001.87471.86831.874713000.003077256.30
47842006.05.30 09:02close2391100.001.87481.86881.87529000.003086256.30
47852006.05.30 09:02buy2393100.001.87521.87011.8765
47862006.05.30 09:05t/p2393100.001.87651.87011.876513000.003099256.30
47872006.05.30 09:05buy2394100.001.87711.87201.8784
47882006.05.30 09:06buy2395100.001.87671.87161.8780
47892006.05.30 09:08buy2396100.001.87621.87111.8775
47902006.05.30 09:11buy2397100.001.87581.87071.8771
47912006.05.30 09:14buy2398100.001.87511.87001.8764
47922006.05.30 09:47t/p2398100.001.87641.87001.876413000.003112256.30
47932006.05.30 09:47close2397100.001.87641.87071.87716000.003118256.30
47942006.05.30 09:47close2396100.001.87641.87111.87752000.003120256.30
47952006.05.30 09:47close2395100.001.87641.87161.8780-3000.003117256.30
47962006.05.30 09:47close2394100.001.87641.87201.8784-7000.003110256.30
47972006.05.30 09:47buy2399100.001.87681.87171.8781
47982006.05.30 09:48buy2400100.001.87641.87131.8777
47992006.05.30 09:52buy2401100.001.87591.87081.8772
48002006.05.30 09:55buy2402100.001.87541.87031.8767
48012006.05.30 10:20buy2403100.001.87501.86991.8763
48022006.05.30 10:55t/p2403100.001.87631.86991.876313000.003123256.30
48032006.05.30 10:55close2402100.001.87631.87031.87679000.003132256.30
48042006.05.30 10:55close2401100.001.87631.87081.87724000.003136256.30
48052006.05.30 10:55close2400100.001.87631.87131.8777-1000.003135256.30
48062006.05.30 10:55close2399100.001.87631.87171.8781-5000.003130256.30
48072006.05.30 10:55buy2404100.001.87671.87161.8780
48082006.05.30 10:55buy2405100.001.87641.87131.8777
48092006.05.30 10:57buy2406100.001.87601.87091.8773
48102006.05.30 10:58buy2407100.001.87561.87051.8769
48112006.05.30 11:49t/p2406100.001.87731.87091.877313000.003143256.30
48122006.05.30 11:49t/p2407100.001.87691.87051.876913000.003156256.30
48132006.05.30 11:49close2405100.001.87731.87131.87779000.003165256.30
48142006.05.30 11:49close2404100.001.87731.87161.87806000.003171256.30
48152006.05.30 11:49buy2408100.001.87771.87261.8790
48162006.05.30 11:49buy2409100.001.87731.87221.8786
48172006.05.30 11:49buy2410100.001.87651.87141.8778
48182006.05.30 11:50t/p2410100.001.87781.87141.877813000.003184256.30
48192006.05.30 11:50close2409100.001.87791.87221.87866000.003190256.30
48202006.05.30 11:50close2408100.001.87791.87261.87902000.003192256.30
48212006.05.30 11:50buy2411100.001.87831.87321.8796
48222006.05.30 11:50buy2412100.001.87791.87281.8792
48232006.05.30 11:51t/p2412100.001.87921.87281.879213000.003205256.30
48242006.05.30 11:51close2411100.001.87931.87321.879610000.003215256.30
48252006.05.30 11:51buy2413100.001.87971.87461.8810
48262006.05.30 11:52buy2414100.001.87921.87411.8805
48272006.05.30 11:57buy2415100.001.87861.87351.8799
48282006.05.30 12:08buy2416100.001.87821.87311.8795
48292006.05.30 12:39t/p2416100.001.87951.87311.879513000.003228256.30
48302006.05.30 12:39close2415100.001.87961.87351.879910000.003238256.30
48312006.05.30 12:39close2414100.001.87961.87411.88054000.003242256.30
48322006.05.30 12:39close2413100.001.87961.87461.8810-1000.003241256.30
48332006.05.30 12:39buy2417100.001.88001.87491.8813
48342006.05.30 12:40buy2418100.001.87961.87451.8809
48352006.05.30 12:41buy2419100.001.87911.87401.8804
48362006.05.30 12:45buy2420100.001.87871.87361.8800
48372006.05.30 12:58buy2421100.001.87841.87331.8797
48382006.05.30 13:38s/l2417100.001.87491.87491.8813-51000.003190256.30
48392006.05.30 13:38close2421100.001.87461.87331.8797-38000.003152256.30
48402006.05.30 13:38close2420100.001.87461.87361.8800-41000.003111256.30
48412006.05.30 13:38close2419100.001.87461.87401.8804-45000.003066256.30
48422006.05.30 13:38close2418100.001.87461.87451.8809-50000.003016256.30
48432006.05.30 14:15buy2422100.001.87481.86971.8761
48442006.05.30 14:16buy2423100.001.87421.86911.8755
48452006.05.30 14:17buy2424100.001.87361.86851.8749
48462006.05.30 14:18buy2425100.001.87321.86811.8745
48472006.05.30 14:26buy2426100.001.87271.86761.8740
48482006.05.30 14:56t/p2426100.001.87401.86761.874013000.003029256.30
48492006.05.30 14:56close2425100.001.87401.86811.87458000.003037256.30
48502006.05.30 14:56close2424100.001.87401.86851.87494000.003041256.30
48512006.05.30 14:56close2423100.001.87401.86911.8755-2000.003039256.30
48522006.05.30 14:56close2422100.001.87401.86971.8761-8000.003031256.30
48532006.05.30 14:56buy2427100.001.87441.86931.8757
48542006.05.30 14:56buy2428100.001.87411.86901.8754
48552006.05.30 14:56buy2429100.001.87371.86861.8750
48562006.05.30 14:59t/p2429100.001.87501.86861.875013000.003044256.30
48572006.05.30 14:59close2428100.001.87501.86901.87549000.003053256.30
48582006.05.30 14:59close2427100.001.87501.86931.87576000.003059256.30
48592006.05.30 14:59buy2430100.001.87541.87031.8767
48602006.05.30 15:00buy2431100.001.87461.86951.8759
48612006.05.30 15:05buy2432100.001.87421.86911.8755
48622006.05.30 15:05buy2433100.001.87381.86871.8751
48632006.05.30 15:06buy2434100.001.87331.86821.8746
48642006.05.30 15:19t/p2434100.001.87461.86821.874613000.003072256.30
48652006.05.30 15:19close2433100.001.87501.86871.875112000.003084256.30
48662006.05.30 15:19close2432100.001.87501.86911.87558000.003092256.30
48672006.05.30 15:19close2431100.001.87501.86951.87594000.003096256.30
48682006.05.30 15:19close2430100.001.87501.87031.8767-4000.003092256.30
48692006.05.30 15:19buy2435100.001.87541.87031.8767
48702006.05.30 15:19buy2436100.001.87491.86981.8762
48712006.05.30 15:21t/p2436100.001.87621.86981.876213000.003105256.30
48722006.05.30 15:21close2435100.001.87641.87031.876710000.003115256.30
48732006.05.30 15:21buy2437100.001.87681.87171.8781
48742006.05.30 15:21buy2438100.001.87641.87131.8777
48752006.05.30 15:23buy2439100.001.87561.87051.8769
48762006.05.30 15:28t/p2439100.001.87691.87051.876913000.003128256.30
48772006.05.30 15:28close2438100.001.87691.87131.87775000.003133256.30
48782006.05.30 15:28close2437100.001.87691.87171.87811000.003134256.30
48792006.05.30 15:28buy2440100.001.87731.87221.8786
48802006.05.30 15:28buy2441100.001.87621.87111.8775
48812006.05.30 15:29buy2442100.001.87581.87071.8771
48822006.05.30 15:38t/p2442100.001.87711.87071.877113000.003147256.30
48832006.05.30 15:38close2441100.001.87721.87111.877510000.003157256.30
48842006.05.30 15:38close2440100.001.87721.87221.8786-1000.003156256.30
48852006.05.30 15:38buy2443100.001.87761.87251.8789
48862006.05.30 15:38buy2444100.001.87721.87211.8785
48872006.05.30 15:39t/p2444100.001.87851.87211.878513000.003169256.30
48882006.05.30 15:39close2443100.001.87881.87251.878912000.003181256.30
48892006.05.30 15:39buy2445100.001.87921.87411.8805
48902006.05.30 15:39buy2446100.001.87881.87371.8801
48912006.05.30 15:39buy2447100.001.87831.87321.8796
48922006.05.30 15:41buy2448100.001.87791.87281.8792
48932006.05.30 15:44buy2449100.001.87741.87231.8787
48942006.05.30 15:51t/p2449100.001.87871.87231.878713000.003194256.30
48952006.05.30 15:51close2448100.001.87871.87281.87928000.003202256.30
48962006.05.30 15:51close2447100.001.87871.87321.87964000.003206256.30
48972006.05.30 15:51close2446100.001.87871.87371.8801-1000.003205256.30
48982006.05.30 15:51close2445100.001.87871.87411.8805-5000.003200256.30
48992006.05.30 15:51buy2450100.001.87911.87401.8804
49002006.05.30 15:51buy2451100.001.87871.87361.8800
49012006.05.30 15:53t/p2451100.001.88001.87361.880013000.003213256.30
49022006.05.30 15:53close2450100.001.88011.87401.880410000.003223256.30
49032006.05.30 15:53buy2452100.001.88051.87541.8818
49042006.05.30 15:58t/p2452100.001.88181.87541.881813000.003236256.30
49052006.05.30 15:58buy2453100.001.88231.87721.8836
49062006.05.30 16:01buy2454100.001.88181.87671.8831
49072006.05.30 16:02t/p2454100.001.88311.87671.883113000.003249256.30
49082006.05.30 16:02close2453100.001.88311.87721.88368000.003257256.30
49092006.05.30 16:02buy2455100.001.88351.87841.8848
49102006.05.30 16:02t/p2455100.001.88481.87841.884813000.003270256.30
49112006.05.30 16:02buy2456100.001.88521.88011.8865
49122006.05.30 16:04t/p2456100.001.88651.88011.886513000.003283256.30
49132006.05.30 16:04buy2457100.001.88691.88181.8882
49142006.05.30 16:04buy2458100.001.88641.88131.8877
49152006.05.30 16:05buy2459100.001.88581.88071.8871
49162006.05.30 16:08buy2460100.001.88541.88031.8867
49172006.05.30 16:14buy2461100.001.88481.87971.8861
49182006.05.30 16:32t/p2461100.001.88611.87971.886113000.003296256.30
49192006.05.30 16:32close2460100.001.88611.88031.88677000.003303256.30
49202006.05.30 16:32close2459100.001.88611.88071.88713000.003306256.30
49212006.05.30 16:32close2458100.001.88611.88131.8877-3000.003303256.30
49222006.05.30 16:32close2457100.001.88611.88181.8882-8000.003295256.30
49232006.05.30 16:32buy2462100.001.88651.88141.8878
49242006.05.30 16:33buy2463100.001.88621.88111.8875
49252006.05.30 16:34buy2464100.001.88551.88041.8868
49262006.05.30 16:35buy2465100.001.88511.88001.8864
49272006.05.30 16:44buy2466100.001.88471.87961.8860
49282006.05.30 17:55s/l2462100.001.88141.88141.8878-51000.003244256.30
49292006.05.30 17:55close2466100.001.88141.87961.8860-33000.003211256.30
49302006.05.30 17:55close2465100.001.88141.88001.8864-37000.003174256.30
49312006.05.30 17:55close2464100.001.88141.88041.8868-41000.003133256.30
49322006.05.30 17:55close2463100.001.88141.88111.8875-48000.003085256.30
49332006.05.30 18:45buy2467100.001.88401.87891.8853
49342006.05.30 18:47buy2468100.001.88361.87851.8849
49352006.05.30 18:55buy2469100.001.88321.87811.8845
49362006.05.30 19:05buy2470100.001.88281.87771.8841
49372006.05.30 19:16buy2471100.001.88241.87731.8837
49382006.05.30 20:07t/p2471100.001.88371.87731.883713000.003098256.30
49392006.05.30 20:07close2470100.001.88371.87771.88419000.003107256.30
49402006.05.30 20:07close2469100.001.88371.87811.88455000.003112256.30
49412006.05.30 20:07close2468100.001.88371.87851.88491000.003113256.30
49422006.05.30 20:07close2467100.001.88371.87891.8853-3000.003110256.30
49432006.05.30 20:07buy2472100.001.88411.87901.8854
49442006.05.30 20:35buy2473100.001.88371.87861.8850
49452006.05.30 20:41buy2474100.001.88321.87811.8845
49462006.05.30 22:41t/p2474100.001.88451.87811.884513000.003123256.30
49472006.05.30 22:41close2473100.001.88451.87861.88508000.003131256.30
49482006.05.30 22:41close2472100.001.88451.87901.88544000.003135256.30
49492006.05.31 11:45sell24750.101.87691.88201.8756
49502006.05.31 11:45sell24760.201.87761.88271.8763
49512006.05.31 11:46sell24770.401.87811.88321.8768
49522006.05.31 12:00sell24780.801.87891.88401.8776
49532006.05.31 12:08sell24791.601.87931.88441.8780
49542006.05.31 13:16t/p24791.601.87801.88441.8780208.003135464.30
49552006.05.31 13:16close24780.801.87801.88401.877672.003135536.30
49562006.05.31 13:16close24770.401.87801.88321.87684.003135540.30
49572006.05.31 13:16close24760.201.87801.88271.8763-8.003135532.30
49582006.05.31 13:16close24750.101.87801.88201.8756-11.003135521.30
49592006.05.31 13:16sell24800.101.87761.88271.8763
49602006.05.31 13:18sell24810.201.87801.88311.8767
49612006.05.31 13:35t/p24810.201.87671.88311.876726.003135547.30
49622006.05.31 13:35close24800.101.87661.88271.876310.003135557.30
49632006.05.31 13:35sell24820.101.87621.88131.8749
49642006.05.31 13:35sell24830.201.87661.88171.8753
49652006.05.31 13:49sell24840.401.87701.88211.8757
49662006.05.31 14:09t/p24840.401.87571.88211.875752.003135609.30
49672006.05.31 14:09close24830.201.87571.88171.875318.003135627.30
49682006.05.31 14:09close24820.101.87571.88131.87495.003135632.30
49692006.05.31 14:09sell24850.101.87531.88041.8740
49702006.05.31 14:13sell24860.201.87601.88111.8747
49712006.05.31 14:15sell24870.401.87631.88141.8750
49722006.05.31 14:18sell24880.801.87671.88181.8754
49732006.05.31 14:43t/p24880.801.87541.88181.8754104.003135736.30
49742006.05.31 14:43close24870.401.87541.88141.875036.003135772.30
49752006.05.31 14:43close24860.201.87541.88111.874712.003135784.30
49762006.05.31 14:43close24850.101.87541.88041.8740-1.003135783.30
49772006.05.31 14:43sell24890.101.87501.88011.8737
49782006.05.31 14:43sell24900.201.87551.88061.8742
49792006.05.31 14:45t/p24900.201.87421.88061.874226.003135809.30
49802006.05.31 14:45close24890.101.87421.88011.87378.003135817.30
49812006.05.31 14:45sell24910.101.87381.87891.8725
49822006.05.31 14:45sell24920.201.87421.87931.8729
49832006.05.31 14:49sell24930.401.87461.87971.8733
49842006.05.31 15:11sell24940.801.87501.88011.8737
49852006.05.31 15:12sell24951.601.87571.88081.8744
49862006.05.31 15:30t/p24951.601.87441.88081.8744208.003136025.30
49872006.05.31 15:30close24940.801.87401.88011.873780.003136105.30
49882006.05.31 15:30close24930.401.87401.87971.873324.003136129.30
49892006.05.31 15:30close24920.201.87401.87931.87294.003136133.30
49902006.05.31 15:30close24910.101.87401.87891.8725-2.003136131.30
49912006.05.31 15:30sell24960.101.87361.87871.8723
49922006.05.31 15:30sell24970.201.87411.87921.8728
49932006.05.31 15:30sell24980.401.87451.87961.8732
49942006.05.31 15:33t/p24980.401.87321.87961.873252.003136183.30
49952006.05.31 15:33close24970.201.87321.87921.872818.003136201.30
49962006.05.31 15:33close24960.101.87321.87871.87234.003136205.30
49972006.05.31 15:33sell24990.101.87281.87791.8715
49982006.05.31 15:33sell25000.201.87321.87831.8719
49992006.05.31 15:33sell25010.401.87371.87881.8724
50002006.05.31 15:39sell25020.801.87401.87911.8727
50012006.05.31 15:46sell25031.601.87471.87981.8734
50022006.05.31 16:00t/p25031.601.87341.87981.8734208.003136413.30
50032006.05.31 16:00close25020.801.87341.87911.872748.003136461.30
50042006.05.31 16:00close25010.401.87341.87881.872412.003136473.30
50052006.05.31 16:00close25000.201.87341.87831.8719-4.003136469.30
50062006.05.31 16:00close24990.101.87341.87791.8715-6.003136463.30
50072006.05.31 18:15sell25040.101.87341.87851.8721
50082006.05.31 18:18sell25050.201.87381.87891.8725
50092006.05.31 18:18sell25060.401.87421.87931.8729
50102006.05.31 18:59t/p25060.401.87291.87931.872952.003136515.30
50112006.05.31 18:59close25050.201.87281.87891.872520.003136535.30
50122006.05.31 18:59close25040.101.87281.87851.87216.003136541.30
50132006.05.31 19:15sell25070.101.87291.87801.8716
50142006.05.31 19:18sell25080.201.87331.87841.8720
50152006.05.31 19:43sell25090.401.87371.87881.8724
50162006.05.31 19:56sell25100.801.87401.87911.8727
50172006.05.31 20:01t/p25100.801.87271.87911.8727104.003136645.30
50182006.05.31 20:01close25090.401.87271.87881.872440.003136685.30
50192006.05.31 20:01close25080.201.87271.87841.872012.003136697.30
50202006.05.31 20:01close25070.101.87271.87801.87162.003136699.30
50212006.06.01 01:00sell25110.101.87101.87611.8697
50222006.06.01 02:26t/p25110.101.86971.87611.869713.003136712.30
50232006.06.01 05:30sell25120.101.86511.87021.8638
50242006.06.01 06:06sell25130.201.86561.87071.8643
50252006.06.01 06:36sell25140.401.86601.87111.8647
50262006.06.01 06:59sell25150.801.86641.87151.8651
50272006.06.01 07:58sell25161.601.86681.87191.8655
50282006.06.01 08:21t/p25161.601.86551.87191.8655208.003136920.30
50292006.06.01 08:21close25150.801.86551.87151.865172.003136992.30
50302006.06.01 08:21close25140.401.86551.87111.864720.003137012.30
50312006.06.01 08:21close25130.201.86551.87071.86432.003137014.30
50322006.06.01 08:21close25120.101.86551.87021.8638-4.003137010.30
50332006.06.01 12:30sell25170.101.86441.86951.8631
50342006.06.01 13:10t/p25170.101.86311.86951.863113.003137023.30
50352006.06.01 13:10sell25180.101.86241.86751.8611
50362006.06.01 13:10sell25190.201.86291.86801.8616
50372006.06.01 13:23t/p25190.201.86161.86801.861626.003137049.30
50382006.06.01 13:23close25180.101.86161.86751.86118.003137057.30
50392006.06.01 13:23sell25200.101.86121.86631.8599
50402006.06.01 13:33sell25210.201.86161.86671.8603
50412006.06.01 13:40sell25220.401.86191.86701.8606
50422006.06.01 13:44sell25230.801.86231.86741.8610
50432006.06.01 14:00t/p25230.801.86101.86741.8610104.003137161.30
50442006.06.01 14:00close25220.401.86101.86701.860636.003137197.30
50452006.06.01 14:00close25210.201.86101.86671.860312.003137209.30
50462006.06.01 14:00close25200.101.86101.86631.85992.003137211.30
50472006.06.01 14:00sell25240.101.86061.86571.8593
50482006.06.01 14:00sell25250.201.86111.86621.8598
50492006.06.01 14:20t/p25250.201.85981.86621.859826.003137237.30
50502006.06.01 14:20close25240.101.85941.86571.859312.003137249.30
50512006.06.01 14:20sell25260.101.85901.86411.8577
50522006.06.01 14:20sell25270.201.85951.86461.8582
50532006.06.01 14:30sell25280.401.86051.86561.8592
50542006.06.01 14:31sell25290.801.86131.86641.8600
50552006.06.01 14:46t/p25290.801.86001.86641.8600104.003137353.30
50562006.06.01 14:46close25280.401.86001.86561.859220.003137373.30
50572006.06.01 14:46close25270.201.86001.86461.8582-10.003137363.30
50582006.06.01 14:46close25260.101.86001.86411.8577-10.003137353.30
50592006.06.01 20:15buy2530100.001.86661.86151.8679
50602006.06.01 20:20buy2531100.001.86631.86121.8676
50612006.06.01 20:48buy2532100.001.86591.86081.8672
50622006.06.01 20:57buy2533100.001.86551.86041.8668
50632006.06.01 20:57buy2534100.001.86491.85981.8662
50642006.06.01 23:36t/p2534100.001.86621.85981.866213000.003150353.30
50652006.06.01 23:36close2533100.001.86621.86041.86687000.003157353.30
50662006.06.01 23:36close2532100.001.86621.86081.86723000.003160353.30
50672006.06.01 23:36close2531100.001.86621.86121.8676-1000.003159353.30
50682006.06.01 23:36close2530100.001.86621.86151.8679-4000.003155353.30
50692006.06.02 12:45buy2535100.001.86711.86201.8684
50702006.06.02 12:50buy2536100.001.86671.86161.8680
50712006.06.02 12:59buy2537100.001.86631.86121.8676
50722006.06.02 13:00buy2538100.001.86591.86081.8672
50732006.06.02 14:24t/p2538100.001.86721.86081.867213000.003168353.30
50742006.06.02 14:24close2537100.001.86721.86121.86769000.003177353.30
50752006.06.02 14:24close2536100.001.86721.86161.86805000.003182353.30
50762006.06.02 14:24close2535100.001.86721.86201.86841000.003183353.30
50772006.06.02 14:24buy2539100.001.86761.86251.8689
50782006.06.02 14:29buy2540100.001.86721.86211.8685
50792006.06.02 14:30t/p2539100.001.86891.86251.868913000.003196353.30
50802006.06.02 14:30t/p2540100.001.86851.86211.868513000.003209353.30
50812006.06.02 14:30buy2541100.001.87031.86521.8716
50822006.06.02 14:30buy2542100.001.86991.86481.8712
50832006.06.02 14:30buy2543100.001.86951.86441.8708
50842006.06.02 14:30buy2544100.001.86871.86361.8700
50852006.06.02 14:30buy2545100.001.86801.86291.8693
50862006.06.02 14:30t/p2545100.001.86931.86291.869313000.003222353.30
50872006.06.02 14:30close2544100.001.86991.86361.870012000.003234353.30
50882006.06.02 14:30close2543100.001.86991.86441.87084000.003238353.30
50892006.06.02 14:30close2542100.001.86991.86481.87120.003238353.30
50902006.06.02 14:30close2541100.001.86991.86521.8716-4000.003234353.30
50912006.06.02 14:30buy2546100.001.87031.86521.8716
50922006.06.02 14:30t/p2546100.001.87161.86521.871613000.003247353.30
50932006.06.02 14:30buy2547100.001.87201.86691.8733
50942006.06.02 14:30t/p2547100.001.87331.86691.873313000.003260353.30
50952006.06.02 14:30buy2548100.001.87371.86861.8750
50962006.06.02 14:30t/p2548100.001.87501.86861.875013000.003273353.30
50972006.06.02 14:30buy2549100.001.87561.87051.8769
50982006.06.02 14:30buy2550100.001.87471.86961.8760
50992006.06.02 14:30buy2551100.001.87371.86861.8750
51002006.06.02 14:31t/p2551100.001.87501.86861.875013000.003286353.30
51012006.06.02 14:31close2550100.001.87501.86961.87603000.003289353.30
51022006.06.02 14:31close2549100.001.87501.87051.8769-6000.003283353.30
51032006.06.02 14:31buy2552100.001.87541.87031.8767
51042006.06.02 14:31buy2553100.001.87441.86931.8757
51052006.06.02 14:32t/p2553100.001.87571.86931.875713000.003296353.30
51062006.06.02 14:32close2552100.001.87581.87031.87674000.003300353.30
51072006.06.02 14:32buy2554100.001.87621.87111.8775
51082006.06.02 14:32t/p2554100.001.87751.87111.877513000.003313353.30
51092006.06.02 14:32buy2555100.001.87891.87381.8802
51102006.06.02 14:32buy2556100.001.87791.87281.8792
51112006.06.02 14:33buy2557100.001.87741.87231.8787
51122006.06.02 14:34buy2558100.001.87701.87191.8783
51132006.06.02 14:35t/p2558100.001.87831.87191.878313000.003326353.30
51142006.06.02 14:35close2557100.001.87831.87231.87879000.003335353.30
51152006.06.02 14:35close2556100.001.87831.87281.87924000.003339353.30
51162006.06.02 14:35close2555100.001.87831.87381.8802-6000.003333353.30
51172006.06.02 14:35buy2559100.001.87871.87361.8800
51182006.06.02 14:35buy2560100.001.87751.87241.8788
51192006.06.02 14:37buy2561100.001.87711.87201.8784
51202006.06.02 14:40t/p2560100.001.87881.87241.878813000.003346353.30
51212006.06.02 14:40t/p2561100.001.87841.87201.878413000.003359353.30
51222006.06.02 14:40close2559100.001.87891.87361.88002000.003361353.30
51232006.06.02 14:40buy2562100.001.87931.87421.8806
51242006.06.02 14:41buy2563100.001.87871.87361.8800
51252006.06.02 14:42t/p2563100.001.88001.87361.880013000.003374353.30
51262006.06.02 14:42close2562100.001.88021.87421.88069000.003383353.30
51272006.06.02 14:42buy2564100.001.88061.87551.8819
51282006.06.02 14:43t/p2564100.001.88191.87551.881913000.003396353.30
51292006.06.02 14:43buy2565100.001.88241.87731.8837
51302006.06.02 14:43buy2566100.001.88191.87681.8832
51312006.06.02 14:46t/p2566100.001.88321.87681.883213000.003409353.30
51322006.06.02 14:46close2565100.001.88321.87731.88378000.003417353.30
51332006.06.02 14:46buy2567100.001.88361.87851.8849
51342006.06.02 14:46buy2568100.001.88261.87751.8839
51352006.06.02 14:47buy2569100.001.88231.87721.8836
51362006.06.02 14:50buy2570100.001.88191.87681.8832
51372006.06.02 14:51buy2571100.001.88131.87621.8826
51382006.06.02 15:05t/p2571100.001.88261.87621.882613000.003430353.30
51392006.06.02 15:05close2570100.001.88261.87681.88327000.003437353.30
51402006.06.02 15:05close2569100.001.88261.87721.88363000.003440353.30
51412006.06.02 15:05close2568100.001.88261.87751.88390.003440353.30
51422006.06.02 15:05close2567100.001.88261.87851.8849-10000.003430353.30
51432006.06.02 15:05buy2572100.001.88301.87791.8843
51442006.06.02 15:06buy2573100.001.88231.87721.8836
51452006.06.02 15:18t/p2573100.001.88361.87721.883613000.003443353.30
51462006.06.02 15:18close2572100.001.88361.87791.88436000.003449353.30
51472006.06.02 15:18buy2574100.001.88401.87891.8853
51482006.06.02 15:22buy2575100.001.88361.87851.8849
51492006.06.02 15:23buy2576100.001.88321.87811.8845
51502006.06.02 15:24buy2577100.001.88281.87771.8841
51512006.06.02 15:28buy2578100.001.88231.87721.8836
51522006.06.02 16:42t/p2578100.001.88361.87721.883613000.003462353.30
51532006.06.02 16:42close2577100.001.88371.87771.88419000.003471353.30
51542006.06.02 16:42close2576100.001.88371.87811.88455000.003476353.30
51552006.06.02 16:42close2575100.001.88371.87851.88491000.003477353.30
51562006.06.02 16:42close2574100.001.88371.87891.8853-3000.003474353.30
51572006.06.02 16:42buy2579100.001.88411.87901.8854
51582006.06.02 16:42buy2580100.001.88371.87861.8850
51592006.06.02 16:49t/p2580100.001.88501.87861.885013000.003487353.30
51602006.06.02 16:49close2579100.001.88501.87901.88549000.003496353.30
51612006.06.02 16:49buy2581100.001.88541.88031.8867
51622006.06.02 16:51buy2582100.001.88491.87981.8862
51632006.06.02 17:15buy2583100.001.88421.87911.8855
51642006.06.02 17:29buy2584100.001.88381.87871.8851
51652006.06.02 17:36t/p2584100.001.88511.87871.885113000.003509353.30
51662006.06.02 17:36close2583100.001.88511.87911.88559000.003518353.30
51672006.06.02 17:36close2582100.001.88511.87981.88622000.003520353.30
51682006.06.02 17:36close2581100.001.88511.88031.8867-3000.003517353.30
51692006.06.02 17:36buy2585100.001.88551.88041.8868
51702006.06.02 17:36buy2586100.001.88511.88001.8864
51712006.06.02 17:43buy2587100.001.88471.87961.8860
51722006.06.02 17:50buy2588100.001.88441.87931.8857
51732006.06.02 17:52buy2589100.001.88391.87881.8852
51742006.06.05 08:08t/p2589100.001.88521.87881.885212650.003530003.30
51752006.06.05 08:08close2588100.001.88521.87931.88577650.003537653.30
51762006.06.05 08:08close2587100.001.88521.87961.88604650.003542303.30
51772006.06.05 08:08close2586100.001.88521.88001.8864650.003542953.30
51782006.06.05 08:08close2585100.001.88521.88041.8868-3350.003539603.30
51792006.06.05 13:30sell25900.101.88451.88961.8832
51802006.06.05 14:05t/p25900.101.88321.88961.883213.003539616.30
51812006.06.05 14:45sell25910.101.87981.88491.8785
51822006.06.05 14:45sell25920.201.88011.88521.8788
51832006.06.05 14:47sell25930.401.88051.88561.8792
51842006.06.05 14:58t/p25930.401.87921.88561.879252.003539668.30
51852006.06.05 14:58close25920.201.87911.88521.878820.003539688.30
51862006.06.05 14:58close25910.101.87911.88491.87857.003539695.30
51872006.06.05 14:58sell25940.101.87871.88381.8774
51882006.06.05 14:59sell25950.201.87931.88441.8780
51892006.06.05 15:06t/p25950.201.87801.88441.878026.003539721.30
51902006.06.05 15:06close25940.101.87801.88381.87747.003539728.30
51912006.06.05 15:06sell25960.101.87761.88271.8763
51922006.06.05 15:07sell25970.201.87801.88311.8767
51932006.06.05 15:08sell25980.401.87831.88341.8770
51942006.06.05 15:23sell25990.801.87871.88381.8774
51952006.06.05 15:25sell26001.601.87911.88421.8778
51962006.06.05 16:37t/p26001.601.87781.88421.8778208.003539936.30
51972006.06.05 16:37close25990.801.87781.88381.877472.003540008.30
51982006.06.05 16:37close25980.401.87781.88341.877020.003540028.30
51992006.06.05 16:37close25970.201.87781.88311.87674.003540032.30
52002006.06.05 16:37close25960.101.87781.88271.8763-2.003540030.30
52012006.06.05 16:37sell26010.101.87741.88251.8761
52022006.06.05 16:37sell26020.201.87791.88301.8766
52032006.06.05 16:58t/p26020.201.87661.88301.876626.003540056.30
52042006.06.05 16:58close26010.101.87651.88251.87619.003540065.30
52052006.06.05 16:58sell26030.101.87611.88121.8748
52062006.06.05 16:59sell26040.201.87651.88161.8752
52072006.06.05 16:59sell26050.401.87691.88201.8756
52082006.06.05 17:33sell26060.801.87751.88261.8762
52092006.06.05 17:35sell26071.601.87811.88321.8768
52102006.06.05 20:13s/l26030.101.88121.88121.8748-51.003540014.30
52112006.06.05 20:13close26071.601.88131.88321.8768-512.003539502.30
52122006.06.05 20:13close26060.801.88131.88261.8762-304.003539198.30
52132006.06.05 20:13close26050.401.88131.88201.8756-176.003539022.30
52142006.06.05 20:13close26040.201.88131.88161.8752-96.003538926.30
52152006.06.05 20:13sell26080.101.88091.88601.8796
52162006.06.05 20:14sell26090.201.88131.88641.8800
52172006.06.05 20:15t/p26090.201.88001.88641.880026.003538952.30
52182006.06.05 20:15close26080.101.87981.88601.879611.003538963.30
52192006.06.05 20:15sell26100.101.87941.88451.8781
52202006.06.05 20:15sell26110.201.87981.88491.8785
52212006.06.05 20:15sell26120.401.88021.88531.8789
52222006.06.05 20:15sell26130.801.88071.88581.8794
52232006.06.05 20:17t/p26130.801.87941.88581.8794104.003539067.30
52242006.06.05 20:17close26120.401.87941.88531.878932.003539099.30
52252006.06.05 20:17close26110.201.87941.88491.87858.003539107.30
52262006.06.05 20:17close26100.101.87941.88451.87810.003539107.30
52272006.06.05 20:17sell26140.101.87901.88411.8777
52282006.06.05 20:19sell26150.201.87991.88501.8786
52292006.06.05 20:24t/p26150.201.87861.88501.878626.003539133.30
52302006.06.05 20:24close26140.101.87791.88411.877711.003539144.30
52312006.06.05 20:24sell26160.101.87751.88261.8762
52322006.06.05 20:24sell26170.201.87791.88301.8766
52332006.06.05 20:24sell26180.401.87831.88341.8770
52342006.06.05 20:41t/p26180.401.87701.88341.877052.003539196.30
52352006.06.05 20:41close26170.201.87701.88301.876618.003539214.30
52362006.06.05 20:41close26160.101.87701.88261.87625.003539219.30
52372006.06.05 20:41sell26190.101.87661.88171.8753
52382006.06.05 20:43t/p26190.101.87531.88171.875313.003539232.30
52392006.06.05 20:43sell26200.101.87491.88001.8736
52402006.06.05 21:01t/p26200.101.87361.88001.873613.003539245.30
52412006.06.05 21:01sell26210.101.87311.87821.8718
52422006.06.05 21:02sell26220.201.87361.87871.8723
52432006.06.05 21:04sell26230.401.87401.87911.8727
52442006.06.05 21:30t/p26230.401.87271.87911.872752.003539297.30
52452006.06.05 21:30close26220.201.87261.87871.872320.003539317.30
52462006.06.05 21:30close26210.101.87261.87821.87185.003539322.30
52472006.06.05 21:30sell26240.101.87221.87731.8709
52482006.06.05 21:32sell26250.201.87261.87771.8713
52492006.06.05 21:34sell26260.401.87311.87821.8718
52502006.06.06 00:46t/p26260.401.87181.87821.871851.143539373.44
52512006.06.06 00:46close26250.201.87181.87771.871315.573539389.01
52522006.06.06 00:46close26240.101.87181.87731.87093.793539392.79
52532006.06.06 00:46sell26270.101.87141.87651.8701
52542006.06.06 01:08t/p26270.101.87011.87651.870113.003539405.79
52552006.06.06 01:08sell26280.101.86971.87481.8684
52562006.06.06 01:09sell26290.201.87021.87531.8689
52572006.06.06 01:17sell26300.401.87061.87571.8693
52582006.06.06 01:19sell26310.801.87101.87611.8697
52592006.06.06 01:19sell26321.601.87141.87651.8701
52602006.06.06 03:18t/p26321.601.87011.87651.8701208.003539613.79
52612006.06.06 03:18close26310.801.87011.87611.869772.003539685.79
52622006.06.06 03:18close26300.401.87011.87571.869320.003539705.79
52632006.06.06 03:18close26290.201.87011.87531.86892.003539707.79
52642006.06.06 03:18close26280.101.87011.87481.8684-4.003539703.79
52652006.06.06 12:45sell26330.101.86961.87471.8683
52662006.06.06 12:52sell26340.201.87001.87511.8687
52672006.06.06 13:29t/p26340.201.86871.87511.868726.003539729.79
52682006.06.06 13:29close26330.101.86871.87471.86839.003539738.79
52692006.06.06 13:29sell26350.101.86831.87341.8670
52702006.06.06 13:35sell26360.201.86871.87381.8674
52712006.06.06 13:37sell26370.401.86911.87421.8678
52722006.06.06 14:13t/p26360.201.86741.87381.867426.003539764.79
52732006.06.06 14:13t/p26370.401.86781.87421.867852.003539816.79
52742006.06.06 14:13close26350.101.86741.87341.86709.003539825.79
52752006.06.06 14:13sell26380.101.86701.87211.8657
52762006.06.06 14:13sell26390.201.86751.87261.8662
52772006.06.06 14:14t/p26390.201.86621.87261.866226.003539851.79
52782006.06.06 14:14close26380.101.86621.87211.86578.003539859.79
52792006.06.06 14:14sell26400.101.86581.87091.8645
52802006.06.06 14:14sell26410.201.86621.87131.8649
52812006.06.06 14:29t/p26410.201.86491.87131.864926.003539885.79
52822006.06.06 14:29close26400.101.86461.87091.864512.003539897.79
52832006.06.06 14:29sell26420.101.86421.86931.8629
52842006.06.06 14:29sell26430.201.86461.86971.8633
52852006.06.06 14:38sell26440.401.86511.87021.8638
52862006.06.06 15:08sell26450.801.86551.87061.8642
52872006.06.06 15:27t/p26450.801.86421.87061.8642104.003540001.79
52882006.06.06 15:27close26440.401.86421.87021.863836.003540037.79
52892006.06.06 15:27close26430.201.86421.86971.86338.003540045.79
52902006.06.06 15:27close26420.101.86421.86931.86290.003540045.79
52912006.06.06 15:27sell26460.101.86381.86891.8625
52922006.06.06 15:39t/p26460.101.86251.86891.862513.003540058.79
52932006.06.06 15:39sell26470.101.86181.86691.8605
52942006.06.06 15:41sell26480.201.86241.86751.8611
52952006.06.06 15:50sell26490.401.86281.86791.8615
52962006.06.06 15:56sell26500.801.86321.86831.8619
52972006.06.06 15:57sell26511.601.86361.86871.8623
52982006.06.06 16:42t/p26511.601.86231.86871.8623208.003540266.79
52992006.06.06 16:42close26500.801.86221.86831.861980.003540346.79
53002006.06.06 16:42close26490.401.86221.86791.861524.003540370.79
53012006.06.06 16:42close26480.201.86221.86751.86114.003540374.79
53022006.06.06 16:42close26470.101.86221.86691.8605-4.003540370.79
53032006.06.06 16:42sell26520.101.86181.86691.8605
53042006.06.06 16:42sell26530.201.86211.86721.8608
53052006.06.06 16:53t/p26530.201.86081.86721.860826.003540396.79
53062006.06.06 16:53close26520.101.86081.86691.860510.003540406.79
53072006.06.06 16:53sell26540.101.86041.86551.8591
53082006.06.06 16:54sell26550.201.86081.86591.8595
53092006.06.06 17:05t/p26550.201.85951.86591.859526.003540432.79
53102006.06.06 17:05close26540.101.85941.86551.859110.003540442.79
53112006.06.06 17:05sell26560.101.85901.86411.8577
53122006.06.06 17:06sell26570.201.85981.86491.8585
53132006.06.06 17:11sell26580.401.86021.86531.8589
53142006.06.06 17:22sell26590.801.86061.86571.8593
53152006.06.06 17:36sell26601.601.86111.86621.8598
53162006.06.06 23:10t/p26601.601.85981.86621.8598208.003540650.79
53172006.06.06 23:10close26590.801.85981.86571.859364.003540714.79
53182006.06.06 23:10close26580.401.85981.86531.858916.003540730.79
53192006.06.06 23:10close26570.201.85981.86491.85850.003540730.79
53202006.06.06 23:10close26560.101.85981.86411.8577-8.003540722.79
53212006.06.07 08:00sell26610.101.86021.86531.8589
53222006.06.07 08:16t/p26610.101.85891.86531.858913.003540735.79
53232006.06.07 17:45sell26620.101.85801.86311.8567
53242006.06.07 17:46sell26630.201.85841.86351.8571
53252006.06.07 17:51sell26640.401.85881.86391.8575
53262006.06.07 18:02sell26650.801.85931.86441.8580
53272006.06.07 18:03sell26661.601.85981.86491.8585
53282006.06.07 18:32t/p26661.601.85851.86491.8585208.003540943.79
53292006.06.07 18:32close26650.801.85841.86441.858072.003541015.79
53302006.06.07 18:32close26640.401.85841.86391.857516.003541031.79
53312006.06.07 18:32close26630.201.85841.86351.85710.003541031.79
53322006.06.07 18:32close26620.101.85841.86311.8567-4.003541027.79
53332006.06.07 18:32sell26670.101.85801.86311.8567
53342006.06.07 18:32sell26680.201.85841.86351.8571
53352006.06.07 18:33sell26690.401.85881.86391.8575
53362006.06.07 18:36sell26700.801.85941.86451.8581
53372006.06.07 19:00t/p26700.801.85811.86451.8581104.003541131.79
53382006.06.07 19:00close26690.401.85811.86391.857528.003541159.79
53392006.06.07 19:00close26680.201.85811.86351.85716.003541165.79
53402006.06.07 19:00close26670.101.85811.86311.8567-1.003541164.79
53412006.06.08 07:30sell26710.101.85521.86031.8539
53422006.06.08 07:41sell26720.201.85561.86071.8543
53432006.06.08 07:59sell26730.401.85601.86111.8547
53442006.06.08 08:01sell26740.801.85641.86151.8551
53452006.06.08 08:03sell26751.601.85691.86201.8556
53462006.06.08 08:27t/p26751.601.85561.86201.8556208.003541372.79
53472006.06.08 08:27close26740.801.85561.86151.855164.003541436.79
53482006.06.08 08:27close26730.401.85561.86111.854716.003541452.79
53492006.06.08 08:27close26720.201.85561.86071.85430.003541452.79
53502006.06.08 08:27close26710.101.85561.86031.8539-4.003541448.79
53512006.06.08 08:27sell26760.101.85521.86031.8539
53522006.06.08 08:34t/p26760.101.85391.86031.853913.003541461.79
53532006.06.08 08:34sell26770.101.85311.85821.8518
53542006.06.08 08:34sell26780.201.85351.85861.8522
53552006.06.08 08:34sell26790.401.85411.85921.8528
53562006.06.08 08:34t/p26790.401.85281.85921.852852.003541513.79
53572006.06.08 08:34close26780.201.85281.85861.852214.003541527.79
53582006.06.08 08:34close26770.101.85281.85821.85183.003541530.79
53592006.06.08 08:34sell26800.101.85241.85751.8511
53602006.06.08 08:38t/p26800.101.85111.85751.851113.003541543.79
53612006.06.08 08:38sell26810.101.85071.85581.8494
53622006.06.08 08:39sell26820.201.85111.85621.8498
53632006.06.08 08:40sell26830.401.85161.85671.8503
53642006.06.08 08:44sell26840.801.85231.85741.8510
53652006.06.08 08:49sell26851.601.85321.85831.8519
53662006.06.08 09:03t/p26851.601.85191.85831.8519208.003541751.79
53672006.06.08 09:03close26840.801.85161.85741.851056.003541807.79
53682006.06.08 09:03close26830.401.85161.85671.85030.003541807.79
53692006.06.08 09:03close26820.201.85161.85621.8498-10.003541797.79
53702006.06.08 09:03close26810.101.85161.85581.8494-9.003541788.79
53712006.06.08 09:03sell26860.101.85121.85631.8499
53722006.06.08 09:03sell26870.201.85181.85691.8505
53732006.06.08 09:04t/p26870.201.85051.85691.850526.003541814.79
53742006.06.08 09:04close26860.101.85041.85631.84998.003541822.79
53752006.06.08 09:04sell26880.101.85001.85511.8487
53762006.06.08 09:04sell26890.201.85041.85551.8491
53772006.06.08 09:06sell26900.401.85091.85601.8496
53782006.06.08 09:12sell26910.801.85141.85651.8501
53792006.06.08 09:16sell26921.601.85181.85691.8505
53802006.06.08 09:19t/p26921.601.85051.85691.8505208.003542030.79
53812006.06.08 09:19close26910.801.85021.85651.850196.003542126.79
53822006.06.08 09:19close26900.401.85021.85601.849628.003542154.79
53832006.06.08 09:19close26890.201.85021.85551.84914.003542158.79
53842006.06.08 09:19close26880.101.85021.85511.8487-2.003542156.79
53852006.06.08 09:19sell26930.101.84981.85491.8485
53862006.06.08 09:19sell26940.201.85021.85531.8489
53872006.06.08 09:21t/p26940.201.84891.85531.848926.003542182.79
53882006.06.08 09:21close26930.101.84891.85491.84859.003542191.79
53892006.06.08 09:21sell26950.101.84851.85361.8472
53902006.06.08 09:21sell26960.201.84901.85411.8477
53912006.06.08 09:21sell26970.401.84961.85471.8483
53922006.06.08 09:26t/p26970.401.84831.85471.848352.003542243.79
53932006.06.08 09:26close26960.201.84801.85411.847720.003542263.79
53942006.06.08 09:26close26950.101.84801.85361.84725.003542268.79
53952006.06.08 09:26sell26980.101.84761.85271.8463
53962006.06.08 09:26sell26990.201.84801.85311.8467
53972006.06.08 09:27sell27000.401.84841.85351.8471
53982006.06.08 09:28sell27010.801.84931.85441.8480
53992006.06.08 09:35t/p27010.801.84801.85441.8480104.003542372.79
54002006.06.08 09:35close27000.401.84801.85351.847116.003542388.79
54012006.06.08 09:35close26990.201.84801.85311.84670.003542388.79
54022006.06.08 09:35close26980.101.84801.85271.8463-4.003542384.79
54032006.06.08 10:00sell27020.101.84891.85401.8476
54042006.06.08 10:04sell27030.201.84951.85461.8482
54052006.06.08 10:26sell27040.401.84991.85501.8486
54062006.06.08 10:29sell27050.801.85031.85541.8490
54072006.06.08 10:30t/p27020.101.84761.85401.847613.003542397.79
54082006.06.08 10:30t/p27030.201.84821.85461.848226.003542423.79
54092006.06.08 10:30t/p27040.401.84861.85501.848652.003542475.79
54102006.06.08 10:30t/p27050.801.84901.85541.8490104.003542579.79
54112006.06.08 10:30sell27060.101.84681.85191.8455
54122006.06.08 10:30sell27070.201.84721.85231.8459
54132006.06.08 10:30sell27080.401.84771.85281.8464
54142006.06.08 10:30sell27090.801.84811.85321.8468
54152006.06.08 10:30sell27101.601.84921.85431.8479
54162006.06.08 10:30t/p27101.601.84791.85431.8479208.003542787.79
54172006.06.08 10:30close27090.801.84731.85321.846864.003542851.79
54182006.06.08 10:30close27080.401.84731.85281.846416.003542867.79
54192006.06.08 10:30close27070.201.84731.85231.8459-2.003542865.79
54202006.06.08 10:30close27060.101.84731.85191.8455-5.003542860.79
54212006.06.08 10:30sell27110.101.84691.85201.8456
54222006.06.08 10:31sell27120.201.84741.85251.8461
54232006.06.08 10:31sell27130.401.84781.85291.8465
54242006.06.08 10:32sell27140.801.84821.85331.8469
54252006.06.08 10:36sell27151.601.84861.85371.8473
54262006.06.08 13:49t/p27151.601.84731.85371.8473208.003543068.79
54272006.06.08 13:49close27140.801.84721.85331.846980.003543148.79
54282006.06.08 13:49close27130.401.84721.85291.846524.003543172.79
54292006.06.08 13:49close27120.201.84721.85251.84614.003543176.79
54302006.06.08 13:49close27110.101.84721.85201.8456-3.003543173.79
54312006.06.08 13:49sell27160.101.84681.85191.8455
54322006.06.08 13:49sell27170.201.84731.85241.8460
54332006.06.08 13:49sell27180.401.84771.85281.8464
54342006.06.08 13:53t/p27180.401.84641.85281.846452.003543225.79
54352006.06.08 13:53close27170.201.84631.85241.846020.003543245.79
54362006.06.08 13:53close27160.101.84631.85191.84555.003543250.79
54372006.06.08 13:53sell27190.101.84591.85101.8446
54382006.06.08 13:54sell27200.201.84631.85141.8450
54392006.06.08 14:01t/p27200.201.84501.85141.845026.003543276.79
54402006.06.08 14:01close27190.101.84481.85101.844611.003543287.79
54412006.06.08 14:01sell27210.101.84441.84951.8431
54422006.06.08 14:04t/p27210.101.84311.84951.843113.003543300.79
54432006.06.08 14:04sell27220.101.84271.84781.8414
54442006.06.08 14:05sell27230.201.84331.84841.8420
54452006.06.08 14:07sell27240.401.84391.84901.8426
54462006.06.08 14:15sell27250.801.84431.84941.8430
54472006.06.08 14:25t/p27250.801.84301.84941.8430104.003543404.79
54482006.06.08 14:25close27240.401.84301.84901.842636.003543440.79
54492006.06.08 14:25close27230.201.84301.84841.84206.003543446.79
54502006.06.08 14:25close27220.101.84301.84781.8414-3.003543443.79
54512006.06.08 14:25sell27260.101.84261.84771.8413
54522006.06.08 14:26sell27270.201.84301.84811.8417
54532006.06.08 14:27sell27280.401.84341.84851.8421
54542006.06.08 14:30t/p27280.401.84211.84851.842152.003543495.79
54552006.06.08 14:30close27270.201.84211.84811.841718.003543513.79
54562006.06.08 14:30close27260.101.84211.84771.84135.003543518.79
54572006.06.08 14:30sell27290.101.84171.84681.8404
54582006.06.08 14:31sell27300.201.84211.84721.8408
54592006.06.08 14:32t/p27300.201.84081.84721.840826.003543544.79
54602006.06.08 14:32close27290.101.84071.84681.840410.003543554.79
54612006.06.08 14:32sell27310.101.84031.84541.8390
54622006.06.08 14:33t/p27310.101.83901.84541.839013.003543567.79
54632006.06.08 14:33sell27320.101.83851.84361.8372
54642006.06.08 14:37sell27330.201.83921.84431.8379
54652006.06.08 14:38sell27340.401.83961.84471.8383
54662006.06.08 14:39sell27350.801.84061.84571.8393
54672006.06.08 14:43t/p27350.801.83931.84571.8393104.003543671.79
54682006.06.08 14:43close27340.401.83891.84471.838328.003543699.79
54692006.06.08 14:43close27330.201.83891.84431.83796.003543705.79
54702006.06.08 14:43close27320.101.83891.84361.8372-4.003543701.79
54712006.06.08 14:43sell27360.101.83851.84361.8372
54722006.06.08 14:44sell27370.201.83891.84401.8376
54732006.06.08 14:45t/p27370.201.83761.84401.837626.003543727.79
54742006.06.08 14:45close27360.101.83741.84361.837211.003543738.79
54752006.06.08 14:45sell27380.101.83701.84211.8357
54762006.06.08 14:45sell27390.201.83741.84251.8361
54772006.06.08 14:46sell27400.401.83781.84291.8365
54782006.06.08 14:48sell27410.801.83881.84391.8375
54792006.06.08 14:50sell27421.601.83931.84441.8380
54802006.06.08 15:38t/p27421.601.83801.84441.8380208.003543946.79
54812006.06.08 15:38close27410.801.83791.84391.837572.003544018.79
54822006.06.08 15:38close27400.401.83791.84291.8365-4.003544014.79
54832006.06.08 15:38close27390.201.83791.84251.8361-10.003544004.79
54842006.06.08 15:38close27380.101.83791.84211.8357-9.003543995.79
54852006.06.08 15:38sell27430.101.83751.84261.8362
54862006.06.08 15:38sell27440.201.83811.84321.8368
54872006.06.08 15:42sell27450.401.83851.84361.8372
54882006.06.08 15:44sell27460.801.83901.84411.8377
54892006.06.08 15:48sell27471.601.83941.84451.8381
54902006.06.08 16:09s/l27430.101.84261.84261.8362-51.003543944.79
54912006.06.08 16:09close27471.601.84261.84451.8381-512.003543432.79
54922006.06.08 16:09close27460.801.84261.84411.8377-288.003543144.79
54932006.06.08 16:09close27450.401.84261.84361.8372-164.003542980.79
54942006.06.08 16:09close27440.201.84261.84321.8368-90.003542890.79
54952006.06.08 16:09sell27480.101.84221.84731.8409
54962006.06.08 16:10sell27490.201.84261.84771.8413
54972006.06.08 16:18sell27500.401.84321.84831.8419
54982006.06.08 16:19sell27510.801.84371.84881.8424
54992006.06.08 16:27t/p27510.801.84241.84881.8424104.003542994.79
55002006.06.08 16:27close27500.401.84211.84831.841944.003543038.79
55012006.06.08 16:27close27490.201.84211.84771.841310.003543048.79
55022006.06.08 16:27close27480.101.84211.84731.84091.003543049.79
55032006.06.08 16:27sell27520.101.84171.84681.8404
55042006.06.08 16:27sell27530.201.84201.84711.8407
55052006.06.08 16:27sell27540.401.84251.84761.8412
55062006.06.08 16:30t/p27540.401.84121.84761.841252.003543101.79
55072006.06.08 16:30close27530.201.84101.84711.840720.003543121.79
55082006.06.08 16:30close27520.101.84101.84681.84047.003543128.79
55092006.06.08 17:15sell27550.101.83961.84471.8383
55102006.06.08 17:15sell27560.201.84021.84531.8389
55112006.06.08 17:19sell27570.401.84071.84581.8394
55122006.06.08 17:26sell27580.801.84111.84621.8398
55132006.06.08 17:31sell27591.601.84161.84671.8403
55142006.06.08 18:09s/l27550.101.84471.84471.8383-51.003543077.79
55152006.06.08 18:09close27591.601.84471.84671.8403-496.003542581.79
55162006.06.08 18:09close27580.801.84471.84621.8398-288.003542293.79
55172006.06.08 18:09close27570.401.84471.84581.8394-160.003542133.79
55182006.06.08 18:09close27560.201.84471.84531.8389-90.003542043.79
55192006.06.08 18:09sell27600.101.84431.84941.8430
55202006.06.08 18:09sell27610.201.84471.84981.8434
55212006.06.08 18:59t/p27610.201.84341.84981.843426.003542069.79
55222006.06.08 18:59close27600.101.84321.84941.843011.003542080.79
55232006.06.08 18:59sell27620.101.84281.84791.8415
55242006.06.08 18:59sell27630.201.84321.84831.8419
55252006.06.08 19:05t/p27630.201.84191.84831.841926.003542106.79
55262006.06.08 19:05close27620.101.84191.84791.84159.003542115.79
55272006.06.08 19:05sell27640.101.84151.84661.8402
55282006.06.08 19:06sell27650.201.84191.84701.8406
55292006.06.08 19:16sell27660.401.84261.84771.8413
55302006.06.08 21:59sell27670.801.84301.84811.8417
55312006.06.08 23:09sell27681.601.84341.84851.8421
55322006.06.09 00:30t/p27681.601.84211.84851.8421204.563542320.36
55332006.06.09 00:30close27670.801.84211.84811.841770.283542390.63
55342006.06.09 00:30close27660.401.84211.84771.841319.143542409.77
55352006.06.09 00:30close27650.201.84211.84701.8406-4.433542405.34
55362006.06.09 00:30close27640.101.84211.84661.8402-6.213542399.13
55372006.06.12 00:01sell27690.101.83971.84481.8384
55382006.06.12 01:35t/p27690.101.83841.84481.838413.003542412.13
55392006.06.12 07:15buy2770100.001.84291.83781.8442
55402006.06.12 07:19buy2771100.001.84251.83741.8438
55412006.06.12 08:11buy2772100.001.84201.83691.8433
55422006.06.12 08:20buy2773100.001.84161.83651.8429
55432006.06.12 08:31t/p2773100.001.84291.83651.842913000.003555412.13
55442006.06.12 08:31close2772100.001.84321.83691.843312000.003567412.13
55452006.06.12 08:31close2771100.001.84321.83741.84387000.003574412.13
55462006.06.12 08:31close2770100.001.84321.83781.84423000.003577412.13
55472006.06.12 19:00buy2774100.001.84421.83911.8455
55482006.06.12 19:00buy2775100.001.84391.83881.8452
55492006.06.12 20:33t/p2775100.001.84521.83881.845213000.003590412.13
55502006.06.12 20:33close2774100.001.84521.83911.845510000.003600412.13
55512006.06.13 17:30sell27760.101.83871.84381.8374
55522006.06.13 17:32sell27770.201.83911.84421.8378
55532006.06.13 17:35sell27780.401.83951.84461.8382
55542006.06.13 17:50sell27790.801.84001.84511.8387
55552006.06.13 18:33t/p27790.801.83871.84511.8387104.003600516.13
55562006.06.13 18:33close27780.401.83871.84461.838232.003600548.13
55572006.06.13 18:33close27770.201.83871.84421.83788.003600556.13
55582006.06.13 18:33close27760.101.83871.84381.83740.003600556.13
55592006.06.13 18:33sell27800.101.83831.84341.8370
55602006.06.13 18:56sell27810.201.83891.84401.8376
55612006.06.13 19:03t/p27810.201.83761.84401.837626.003600582.13
55622006.06.13 19:03close27800.101.83741.84341.83709.003600591.13
55632006.06.13 19:03sell27820.101.83701.84211.8357
55642006.06.13 19:03sell27830.201.83741.84251.8361
55652006.06.13 19:03sell27840.401.83781.84291.8365
55662006.06.13 19:08t/p27840.401.83651.84291.836552.003600643.13
55672006.06.13 19:08close27830.201.83641.84251.836120.003600663.13
55682006.06.13 19:08close27820.101.83641.84211.83576.003600669.13
55692006.06.13 19:08sell27850.101.83601.84111.8347
55702006.06.13 19:10sell27860.201.83641.84151.8351
55712006.06.13 19:14t/p27860.201.83511.84151.835126.003600695.13
55722006.06.13 19:14close27850.101.83501.84111.834710.003600705.13
55732006.06.13 19:14sell27870.101.83461.83971.8333
55742006.06.13 19:27t/p27870.101.83331.83971.833313.003600718.13
55752006.06.13 19:27sell27880.101.83291.83801.8316
55762006.06.13 19:29sell27890.201.83331.83841.8320
55772006.06.13 19:49sell27900.401.83371.83881.8324
55782006.06.13 19:56sell27910.801.83411.83921.8328
55792006.06.13 20:30sell27921.601.83461.83971.8333
55802006.06.13 22:17t/p27921.601.83331.83971.8333208.003600926.13
55812006.06.13 22:17close27910.801.83331.83921.832864.003600990.13
55822006.06.13 22:17close27900.401.83331.83881.832416.003601006.13
55832006.06.13 22:17close27890.201.83331.83841.83200.003601006.13
55842006.06.13 22:17close27880.101.83331.83801.8316-4.003601002.13
55852006.06.13 23:15sell27930.101.83261.83771.8313
55862006.06.13 23:16sell27940.201.83301.83811.8317
55872006.06.13 23:19sell27950.401.83341.83851.8321
55882006.06.13 23:24sell27960.801.83381.83891.8325
55892006.06.13 23:45sell27971.601.83421.83931.8329
55902006.06.14 07:11s/l27930.101.83771.83771.8313-51.223600950.92
55912006.06.14 07:11close27971.601.83791.83931.8329-595.443600355.48
55922006.06.14 07:11close27960.801.83791.83891.8325-329.723600025.75
55932006.06.14 07:11close27950.401.83791.83851.8321-180.863599844.90
55942006.06.14 07:11close27940.201.83791.83811.8317-98.433599746.46
55952006.06.14 07:15buy2798100.001.83741.83231.8387
55962006.06.14 07:29buy2799100.001.83701.83191.8383
55972006.06.14 07:31buy2800100.001.83661.83151.8379
55982006.06.14 08:18t/p2800100.001.83791.83151.837913000.003612746.46
55992006.06.14 08:18close2799100.001.83821.83191.838312000.003624746.46
56002006.06.14 08:18close2798100.001.83821.83231.83878000.003632746.46
56012006.06.14 08:18buy2801100.001.83861.83351.8399
56022006.06.14 08:18buy2802100.001.83811.83301.8394
56032006.06.14 08:24t/p2802100.001.83941.83301.839413000.003645746.46
56042006.06.14 08:24close2801100.001.83941.83351.83998000.003653746.46
56052006.06.14 08:24buy2803100.001.83981.83471.8411
56062006.06.14 08:25buy2804100.001.83941.83431.8407
56072006.06.14 08:33buy2805100.001.83891.83381.8402
56082006.06.14 08:39buy2806100.001.83851.83341.8398
56092006.06.14 08:49t/p2806100.001.83981.83341.839813000.003666746.46
56102006.06.14 08:49close2805100.001.84001.83381.840211000.003677746.46
56112006.06.14 08:49close2804100.001.84001.83431.84076000.003683746.46
56122006.06.14 08:49close2803100.001.84001.83471.84112000.003685746.46
56132006.06.14 08:49buy2807100.001.84041.83531.8417
56142006.06.14 08:49buy2808100.001.84011.83501.8414
56152006.06.14 08:49buy2809100.001.83961.83451.8409
56162006.06.14 08:50t/p2809100.001.84091.83451.840913000.003698746.46
56172006.06.14 08:50close2808100.001.84111.83501.841410000.003708746.46
56182006.06.14 08:50close2807100.001.84111.83531.84177000.003715746.46
56192006.06.14 08:50buy2810100.001.84151.83641.8428
56202006.06.14 08:51buy2811100.001.84111.83601.8424
56212006.06.14 08:51buy2812100.001.84071.83561.8420
56222006.06.14 08:53buy2813100.001.84031.83521.8416
56232006.06.14 09:06buy2814100.001.83981.83471.8411
56242006.06.14 09:31t/p2814100.001.84111.83471.841113000.003728746.46
56252006.06.14 09:31close2813100.001.84111.83521.84168000.003736746.46
56262006.06.14 09:31close2812100.001.84111.83561.84204000.003740746.46
56272006.06.14 09:31close2811100.001.84111.83601.84240.003740746.46
56282006.06.14 09:31close2810100.001.84111.83641.8428-4000.003736746.46
56292006.06.14 09:31buy2815100.001.84151.83641.8428
56302006.06.14 09:44t/p2815100.001.84281.83641.842813000.003749746.46
56312006.06.14 09:44buy2816100.001.84321.83811.8445
56322006.06.14 09:47buy2817100.001.84281.83771.8441
56332006.06.14 09:50buy2818100.001.84241.83731.8437
56342006.06.14 10:00buy2819100.001.84201.83691.8433
56352006.06.14 10:07t/p2819100.001.84331.83691.843313000.003762746.46
56362006.06.14 10:07close2818100.001.84341.83731.843710000.003772746.46
56372006.06.14 10:07close2817100.001.84341.83771.84416000.003778746.46
56382006.06.14 10:07close2816100.001.84341.83811.84452000.003780746.46
56392006.06.14 10:07buy2820100.001.84381.83871.8451
56402006.06.14 10:07buy2821100.001.84341.83831.8447
56412006.06.14 10:08t/p2821100.001.84471.83831.844713000.003793746.46
56422006.06.14 10:08close2820100.001.84481.83871.845110000.003803746.46
56432006.06.14 10:08buy2822100.001.84521.84011.8465
56442006.06.14 10:08buy2823100.001.84481.83971.8461
56452006.06.14 10:10buy2824100.001.84441.83931.8457
56462006.06.14 10:12buy2825100.001.84361.83851.8449
56472006.06.14 10:32buy2826100.001.84321.83811.8445
56482006.06.14 14:10s/l2822100.001.84011.84011.8465-51000.003752746.46
56492006.06.14 14:10close2826100.001.84001.83811.8445-32000.003720746.46
56502006.06.14 14:10close2825100.001.84001.83851.8449-36000.003684746.46
56512006.06.14 14:10close2824100.001.84001.83931.8457-44000.003640746.46
56522006.06.14 14:10close2823100.001.84001.83971.8461-48000.003592746.46
56532006.06.14 14:10buy2827100.001.84041.83531.8417
56542006.06.14 14:29buy2828100.001.84011.83501.8414
56552006.06.14 14:30buy2829100.001.83961.83451.8409
56562006.06.14 14:30buy2830100.001.83821.83311.8395
56572006.06.14 14:30buy2831100.001.83781.83271.8391
56582006.06.14 14:30t/p2831100.001.83911.83271.839113000.003605746.46
56592006.06.14 14:30close2830100.001.83921.83311.839510000.003615746.46
56602006.06.14 14:30close2829100.001.83921.83451.8409-4000.003611746.46
56612006.06.14 14:30close2828100.001.83921.83501.8414-9000.003602746.46
56622006.06.14 14:30close2827100.001.83921.83531.8417-12000.003590746.46
56632006.06.14 14:30buy2832100.001.83961.83451.8409
56642006.06.14 14:30buy2833100.001.83891.83381.8402
56652006.06.14 14:30buy2834100.001.83851.83341.8398
56662006.06.14 14:30buy2835100.001.83781.83271.8391
56672006.06.14 14:30buy2836100.001.83741.83231.8387
56682006.06.14 14:30t/p2836100.001.83871.83231.838713000.003603746.46
56692006.06.14 14:30close2835100.001.83881.83271.839110000.003613746.46
56702006.06.14 14:30close2834100.001.83881.83341.83983000.003616746.46
56712006.06.14 14:30close2833100.001.83881.83381.8402-1000.003615746.46
56722006.06.14 14:30close2832100.001.83881.83451.8409-8000.003607746.46
56732006.06.14 14:30buy2837100.001.83921.83411.8405
56742006.06.14 14:30t/p2837100.001.84051.83411.840513000.003620746.46
56752006.06.14 14:30buy2838100.001.84091.83581.8422
56762006.06.14 14:30buy2839100.001.84001.83491.8413
56772006.06.14 14:30buy2840100.001.83931.83421.8406
56782006.06.14 14:30buy2841100.001.83881.83371.8401
56792006.06.14 14:30buy2842100.001.83741.83231.8387
56802006.06.14 14:31s/l2838100.001.83581.83581.8422-51000.003569746.46
56812006.06.14 14:31close2842100.001.83561.83231.8387-18000.003551746.46
56822006.06.14 14:31close2841100.001.83561.83371.8401-32000.003519746.46
56832006.06.14 14:31close2840100.001.83561.83421.8406-37000.003482746.46
56842006.06.14 14:31close2839100.001.83561.83491.8413-44000.003438746.46
56852006.06.14 14:31buy2843100.001.83601.83091.8373
56862006.06.14 14:33t/p2843100.001.83731.83091.837313000.003451746.46
56872006.06.14 14:33buy2844100.001.83781.83271.8391
56882006.06.14 14:33buy2845100.001.83691.83181.8382
56892006.06.14 14:33t/p2845100.001.83821.83181.838213000.003464746.46
56902006.06.14 14:33close2844100.001.83881.83271.839110000.003474746.46
56912006.06.14 14:33buy2846100.001.83921.83411.8405
56922006.06.14 14:36t/p2846100.001.84051.83411.840513000.003487746.46
56932006.06.14 14:36buy2847100.001.84181.83671.8431
56942006.06.14 14:36buy2848100.001.84071.83561.8420
56952006.06.14 14:36buy2849100.001.83991.83481.8412
56962006.06.14 14:37t/p2849100.001.84121.83481.841213000.003500746.46
56972006.06.14 14:37close2848100.001.84131.83561.84206000.003506746.46
56982006.06.14 14:37close2847100.001.84131.83671.8431-5000.003501746.46
56992006.06.14 14:37buy2850100.001.84171.83661.8430
57002006.06.14 14:37buy2851100.001.84121.83611.8425
57012006.06.14 14:37buy2852100.001.84081.83571.8421
57022006.06.14 14:38buy2853100.001.84041.83531.8417
57032006.06.14 14:41buy2854100.001.83961.83451.8409
57042006.06.14 14:49s/l2850100.001.83661.83661.8430-51000.003450746.46
57052006.06.14 14:49close2854100.001.83641.83451.8409-32000.003418746.46
57062006.06.14 14:49close2853100.001.83641.83531.8417-40000.003378746.46
57072006.06.14 14:49close2852100.001.83641.83571.8421-44000.003334746.46
57082006.06.14 14:49close2851100.001.83641.83611.8425-48000.003286746.46
57092006.06.14 14:49buy2855100.001.83681.83171.8381
57102006.06.14 14:50buy2856100.001.83641.83131.8377
57112006.06.14 15:01buy2857100.001.83601.83091.8373
57122006.06.14 15:03t/p2856100.001.83771.83131.837713000.003299746.46
57132006.06.14 15:03t/p2857100.001.83731.83091.837313000.003312746.46
57142006.06.14 15:03close2855100.001.83781.83171.838110000.003322746.46
57152006.06.14 16:00buy2858100.001.84781.84271.8491
57162006.06.14 16:26buy2859100.001.84741.84231.8487
57172006.06.14 16:26buy2860100.001.84691.84181.8482
57182006.06.14 16:51buy2861100.001.84631.84121.8476
57192006.06.14 16:52buy2862100.001.84601.84091.8473
57202006.06.14 17:11t/p2862100.001.84731.84091.847313000.003335746.46
57212006.06.14 17:11close2861100.001.84731.84121.847610000.003345746.46
57222006.06.14 17:11close2860100.001.84731.84181.84824000.003349746.46
57232006.06.14 17:11close2859100.001.84731.84231.8487-1000.003348746.46
57242006.06.14 17:11close2858100.001.84731.84271.8491-5000.003343746.46
57252006.06.14 17:30buy2863100.001.84801.84291.8493
57262006.06.14 17:49t/p2863100.001.84931.84291.849313000.003356746.46
57272006.06.14 21:00sell28640.101.84201.84711.8407
57282006.06.14 21:03sell28650.201.84241.84751.8411
57292006.06.14 21:04sell28660.401.84281.84791.8415
57302006.06.14 21:07sell28670.801.84331.84841.8420
57312006.06.14 21:54t/p28670.801.84201.84841.8420104.003356850.46
57322006.06.14 21:54close28660.401.84181.84791.841540.003356890.46
57332006.06.14 21:54close28650.201.84181.84751.841112.003356902.46
57342006.06.14 21:54close28640.101.84181.84711.84072.003356904.46
57352006.06.15 12:45buy2868100.001.84741.84231.8487
57362006.06.15 13:03t/p2868100.001.84871.84231.848713000.003369904.46
57372006.06.15 13:30buy2869100.001.84791.84281.8492
57382006.06.15 13:35buy2870100.001.84751.84241.8488
57392006.06.15 13:53t/p2870100.001.84881.84241.848813000.003382904.46
57402006.06.15 13:53close2869100.001.84911.84281.849212000.003394904.46
57412006.06.15 13:53buy2871100.001.84951.84441.8508
57422006.06.15 13:54buy2872100.001.84911.84401.8504
57432006.06.15 13:59buy2873100.001.84871.84361.8500
57442006.06.15 14:27t/p2873100.001.85001.84361.850013000.003407904.46
57452006.06.15 14:27close2872100.001.85011.84401.850410000.003417904.46
57462006.06.15 14:27close2871100.001.85011.84441.85086000.003423904.46
57472006.06.15 14:27buy2874100.001.85051.84541.8518
57482006.06.15 14:28buy2875100.001.85011.84501.8514
57492006.06.15 14:30buy2876100.001.84871.84361.8500
57502006.06.15 14:30t/p2876100.001.85001.84361.850013000.003436904.46
57512006.06.15 14:30close2875100.001.85021.84501.85141000.003437904.46
57522006.06.15 14:30close2874100.001.85021.84541.8518-3000.003434904.46
57532006.06.16 16:15sell28770.101.84871.85381.8474
57542006.06.16 16:17sell28780.201.84911.85421.8478
57552006.06.16 16:25sell28790.401.84961.85471.8483
57562006.06.16 16:26sell28800.801.85001.85511.8487
57572006.06.16 16:58sell28811.601.85041.85551.8491
57582006.06.16 17:47t/p28811.601.84911.85551.8491208.003435112.46
57592006.06.16 17:47close28800.801.84901.85511.848780.003435192.46
57602006.06.16 17:47close28790.401.84901.85471.848324.003435216.46
57612006.06.16 17:47close28780.201.84901.85421.84782.003435218.46
57622006.06.16 17:47close28770.101.84901.85381.8474-3.003435215.46
57632006.06.19 02:00sell28820.101.85171.85681.8504
57642006.06.19 02:26t/p28820.101.85041.85681.850413.003435228.46
57652006.06.19 03:00sell28830.101.84751.85261.8462
57662006.06.19 03:04t/p28830.101.84621.85261.846213.003435241.46
57672006.06.19 03:04sell28840.101.84571.85081.8444
57682006.06.19 03:04sell28850.201.84601.85111.8447
57692006.06.19 03:13t/p28850.201.84471.85111.844726.003435267.46
57702006.06.19 03:13close28840.101.84471.85081.844410.003435277.46
57712006.06.19 03:13sell28860.101.84431.84941.8430
57722006.06.19 03:35t/p28860.101.84301.84941.843013.003435290.46
57732006.06.19 03:35sell28870.101.84261.84771.8413
57742006.06.19 03:46sell28880.201.84301.84811.8417
57752006.06.19 03:48sell28890.401.84341.84851.8421
57762006.06.19 04:05sell28900.801.84381.84891.8425
57772006.06.19 05:14sell28911.601.84421.84931.8429
57782006.06.19 08:21t/p28911.601.84291.84931.8429208.003435498.46
57792006.06.19 08:21close28900.801.84291.84891.842572.003435570.46
57802006.06.19 08:21close28890.401.84291.84851.842120.003435590.46
57812006.06.19 08:21close28880.201.84291.84811.84172.003435592.46
57822006.06.19 08:21close28870.101.84291.84771.8413-3.003435589.46
57832006.06.19 14:45sell28920.101.84281.84791.8415
57842006.06.19 15:07t/p28920.101.84151.84791.841513.003435602.46
57852006.06.19 15:07sell28930.101.84111.84621.8398
57862006.06.19 15:08sell28940.201.84151.84661.8402
57872006.06.19 15:18sell28950.401.84181.84691.8405
57882006.06.19 16:03t/p28950.401.84051.84691.840552.003435654.46
57892006.06.19 16:03close28940.201.84051.84661.840220.003435674.46
57902006.06.19 16:03close28930.101.84051.84621.83986.003435680.46
57912006.06.19 16:03sell28960.101.84011.84521.8388
57922006.06.19 16:03sell28970.201.84061.84571.8393
57932006.06.19 16:10t/p28970.201.83931.84571.839326.003435706.46
57942006.06.19 16:10close28960.101.83931.84521.83888.003435714.46
57952006.06.19 16:10sell28980.101.83891.84401.8376
57962006.06.19 16:11sell28990.201.83931.84441.8380
57972006.06.19 16:15sell29000.401.83971.84481.8384
57982006.06.19 16:28sell29010.801.84011.84521.8388
57992006.06.19 16:33sell29021.601.84051.84561.8392
58002006.06.19 16:37t/p29021.601.83921.84561.8392208.003435922.46
58012006.06.19 16:37close29010.801.83921.84521.838872.003435994.46
58022006.06.19 16:37close29000.401.83921.84481.838420.003436014.46
58032006.06.19 16:37close28990.201.83921.84441.83802.003436016.46
58042006.06.19 16:37close28980.101.83921.84401.8376-3.003436013.46
58052006.06.19 17:15sell29030.101.83821.84331.8369
58062006.06.19 17:51sell29040.201.83861.84371.8373
58072006.06.19 17:56sell29050.401.83901.84411.8377
58082006.06.19 17:58sell29060.801.83951.84461.8382
58092006.06.19 17:59sell29071.601.83981.84491.8385
58102006.06.19 18:44t/p29071.601.83851.84491.8385208.003436221.46
58112006.06.19 18:44close29060.801.83851.84461.838280.003436301.46
58122006.06.19 18:44close29050.401.83851.84411.837720.003436321.46
58132006.06.19 18:44close29040.201.83851.84371.83732.003436323.46
58142006.06.19 18:44close29030.101.83851.84331.8369-3.003436320.46
58152006.06.19 18:44sell29080.101.83811.84321.8368
58162006.06.19 18:47sell29090.201.83861.84371.8373
58172006.06.19 18:48sell29100.401.83911.84421.8378
58182006.06.19 20:31sell29110.801.83951.84461.8382
58192006.06.19 20:55sell29121.601.83981.84491.8385
58202006.06.20 02:46t/p29121.601.83851.84491.8385204.563436525.02
58212006.06.20 02:46close29110.801.83851.84461.838278.283436603.30
58222006.06.20 02:46close29100.401.83851.84421.837823.143436626.44
58232006.06.20 02:46close29090.201.83851.84371.83731.573436628.01
58242006.06.20 02:46close29080.101.83851.84321.8368-4.213436623.80
58252006.06.22 09:30sell29130.101.84231.84741.8410
58262006.06.22 09:31sell29140.201.84271.84781.8414
58272006.06.22 09:36sell29150.401.84311.84821.8418
58282006.06.22 09:51t/p29150.401.84181.84821.841852.003436675.80
58292006.06.22 09:51close29140.201.84171.84781.841420.003436695.80
58302006.06.22 09:51close29130.101.84171.84741.84106.003436701.80
58312006.06.22 09:51sell29160.101.84131.84641.8400
58322006.06.22 09:51sell29170.201.84181.84691.8405
58332006.06.22 10:17t/p29170.201.84051.84691.840526.003436727.80
58342006.06.22 10:17close29160.101.84051.84641.84008.003436735.80
58352006.06.22 10:17sell29180.101.84011.84521.8388
58362006.06.22 10:21sell29190.201.84051.84561.8392
58372006.06.22 10:25sell29200.401.84091.84601.8396
58382006.06.22 10:26sell29210.801.84151.84661.8402
58392006.06.22 10:45t/p29210.801.84021.84661.8402104.003436839.80
58402006.06.22 10:45close29200.401.83991.84601.839640.003436879.80
58412006.06.22 10:45close29190.201.83991.84561.839212.003436891.80
58422006.06.22 10:45close29180.101.83991.84521.83882.003436893.80
58432006.06.22 10:45sell29220.101.83951.84461.8382
58442006.06.22 10:50sell29230.201.83991.84501.8386
58452006.06.22 10:51sell29240.401.84031.84541.8390
58462006.06.22 11:14t/p29240.401.83901.84541.839052.003436945.80
58472006.06.22 11:14close29230.201.83901.84501.838618.003436963.80
58482006.06.22 11:14close29220.101.83901.84461.83825.003436968.80
58492006.06.22 11:14sell29250.101.83861.84371.8373
58502006.06.22 11:14sell29260.201.83901.84411.8377
58512006.06.22 11:14sell29270.401.83941.84451.8381
58522006.06.22 12:11t/p29270.401.83811.84451.838152.003437020.80
58532006.06.22 12:11close29260.201.83801.84411.837720.003437040.80
58542006.06.22 12:11close29250.101.83801.84371.83736.003437046.80
58552006.06.22 12:11sell29280.101.83761.84271.8363
58562006.06.22 12:11sell29290.201.83791.84301.8366
58572006.06.22 12:15sell29300.401.83831.84341.8370
58582006.06.22 12:16t/p29300.401.83701.84341.837052.003437098.80
58592006.06.22 12:16close29290.201.83681.84301.836622.003437120.80
58602006.06.22 12:16close29280.101.83681.84271.83638.003437128.80
58612006.06.22 12:16sell29310.101.83641.84151.8351
58622006.06.22 12:28t/p29310.101.83511.84151.835113.003437141.80
58632006.06.22 12:28sell29320.101.83471.83981.8334
58642006.06.22 12:47t/p29320.101.83341.83981.833413.003437154.80
58652006.06.22 12:47sell29330.101.83281.83791.8315
58662006.06.22 12:47sell29340.201.83331.83841.8320
58672006.06.22 12:47sell29350.401.83381.83891.8325
58682006.06.22 12:52t/p29350.401.83251.83891.832552.003437206.80
58692006.06.22 12:52close29340.201.83211.83841.832024.003437230.80
58702006.06.22 12:52close29330.101.83211.83791.83157.003437237.80
58712006.06.22 12:52sell29360.101.83171.83681.8304
58722006.06.22 12:57sell29370.201.83221.83731.8309
58732006.06.22 12:58sell29380.401.83261.83771.8313
58742006.06.22 13:05t/p29380.401.83131.83771.831352.003437289.80
58752006.06.22 13:05close29370.201.83121.83731.830920.003437309.80
58762006.06.22 13:05close29360.101.83121.83681.83045.003437314.80
58772006.06.22 13:05sell29390.101.83081.83591.8295
58782006.06.22 13:05sell29400.201.83121.83631.8299
58792006.06.22 13:05sell29410.401.83161.83671.8303
58802006.06.22 13:12sell29420.801.83201.83711.8307
58812006.06.22 13:20t/p29420.801.83071.83711.8307104.003437418.80
58822006.06.22 13:20close29410.401.83071.83671.830336.003437454.80
58832006.06.22 13:20close29400.201.83071.83631.829910.003437464.80
58842006.06.22 13:20close29390.101.83071.83591.82951.003437465.80
58852006.06.22 13:20sell29430.101.83031.83541.8290
58862006.06.22 13:24sell29440.201.83071.83581.8294
58872006.06.22 13:26sell29450.401.83111.83621.8298
58882006.06.22 13:28sell29460.801.83151.83661.8302
58892006.06.22 13:29sell29471.601.83191.83701.8306
58902006.06.22 14:06t/p29471.601.83061.83701.8306208.003437673.80
58912006.06.22 14:06close29460.801.83061.83661.830272.003437745.80
58922006.06.22 14:06close29450.401.83061.83621.829820.003437765.80
58932006.06.22 14:06close29440.201.83061.83581.82942.003437767.80
58942006.06.22 14:06close29430.101.83061.83541.8290-3.003437764.80
58952006.06.22 14:06sell29480.101.83021.83531.8289
58962006.06.22 14:16sell29490.201.83061.83571.8293
58972006.06.22 14:16sell29500.401.83101.83611.8297
58982006.06.22 14:27t/p29500.401.82971.83611.829752.003437816.80
58992006.06.22 14:27close29490.201.82961.83571.829320.003437836.80
59002006.06.22 14:27close29480.101.82961.83531.82896.003437842.80
59012006.06.22 14:27sell29510.101.82921.83431.8279
59022006.06.22 14:27sell29520.201.82961.83471.8283
59032006.06.22 14:30sell29530.401.82991.83501.8286
59042006.06.22 14:30sell29540.801.83031.83541.8290
59052006.06.22 14:37sell29551.601.83081.83591.8295
59062006.06.22 15:05t/p29551.601.82951.83591.8295208.003438050.80
59072006.06.22 15:05close29540.801.82951.83541.829064.003438114.80
59082006.06.22 15:05close29530.401.82951.83501.828616.003438130.80
59092006.06.22 15:05close29520.201.82951.83471.82832.003438132.80
59102006.06.22 15:05close29510.101.82951.83431.8279-3.003438129.80
59112006.06.22 15:05sell29560.101.82911.83421.8278
59122006.06.22 15:06sell29570.201.82951.83461.8282
59132006.06.22 15:07sell29580.401.82981.83491.8285
59142006.06.22 15:19t/p29580.401.82851.83491.828552.003438181.80
59152006.06.22 15:19close29570.201.82851.83461.828220.003438201.80
59162006.06.22 15:19close29560.101.82851.83421.82786.003438207.80
59172006.06.22 15:19sell29590.101.82811.83321.8268
59182006.06.22 15:35sell29600.201.82851.83361.8272
59192006.06.22 15:36sell29610.401.82891.83401.8276
59202006.06.22 16:12t/p29610.401.82761.83401.827652.003438259.80
59212006.06.22 16:12close29600.201.82751.83361.827220.003438279.80
59222006.06.22 16:12close29590.101.82751.83321.82686.003438285.80
59232006.06.22 16:12sell29620.101.82711.83221.8258
59242006.06.22 16:15sell29630.201.82781.83291.8265
59252006.06.22 16:26t/p29630.201.82651.83291.826526.003438311.80
59262006.06.22 16:26close29620.101.82651.83221.82586.003438317.80
59272006.06.22 16:26sell29640.101.82611.83121.8248
59282006.06.22 16:26sell29650.201.82671.83181.8254
59292006.06.22 16:29sell29660.401.82721.83231.8259
59302006.06.22 16:38sell29670.801.82781.83291.8265
59312006.06.22 16:41sell29681.601.82821.83331.8269
59322006.06.22 17:41s/l29640.101.83121.83121.8248-51.003438266.80
59332006.06.22 17:41close29681.601.83131.83331.8269-496.003437770.80
59342006.06.22 17:41close29670.801.83131.83291.8265-280.003437490.80
59352006.06.22 17:41close29660.401.83131.83231.8259-164.003437326.80
59362006.06.22 17:41close29650.201.83131.83181.8254-92.003437234.80
59372006.06.22 17:41sell29690.101.83091.83601.8296
59382006.06.22 17:54t/p29690.101.82961.83601.829613.003437247.80
59392006.06.22 17:54sell29700.101.82921.83431.8279
59402006.06.22 17:54sell29710.201.82961.83471.8283
59412006.06.22 18:24sell29720.401.82991.83501.8286
59422006.06.22 18:25sell29730.801.83051.83561.8292
59432006.06.22 18:36t/p29730.801.82921.83561.8292104.003437351.80
59442006.06.22 18:36close29720.401.82921.83501.828628.003437379.80
59452006.06.22 18:36close29710.201.82921.83471.82838.003437387.80
59462006.06.22 18:36close29700.101.82921.83431.82790.003437387.80
59472006.06.23 10:30sell29740.101.82641.83151.8251
59482006.06.23 10:33sell29750.201.82681.83191.8255
59492006.06.23 10:45t/p29750.201.82551.83191.825526.003437413.80
59502006.06.23 10:45close29740.101.82531.83151.825111.003437424.80
59512006.06.23 10:45sell29760.101.82491.83001.8236
59522006.06.23 10:48sell29770.201.82531.83041.8240
59532006.06.23 10:52t/p29770.201.82401.83041.824026.003437450.80
59542006.06.23 10:52close29760.101.82391.83001.823610.003437460.80
59552006.06.23 10:52sell29780.101.82351.82861.8222
59562006.06.23 10:52sell29790.201.82381.82891.8225
59572006.06.23 11:03sell29800.401.82421.82931.8229
59582006.06.23 11:09sell29810.801.82471.82981.8234
59592006.06.23 11:10sell29821.601.82511.83021.8238
59602006.06.23 11:39t/p29821.601.82381.83021.8238208.003437668.80
59612006.06.23 11:39close29810.801.82381.82981.823472.003437740.80
59622006.06.23 11:39close29800.401.82381.82931.822916.003437756.80
59632006.06.23 11:39close29790.201.82381.82891.82250.003437756.80
59642006.06.23 11:39close29780.101.82381.82861.8222-3.003437753.80
59652006.06.23 11:39sell29830.101.82341.82851.8221
59662006.06.23 11:45sell29840.201.82371.82881.8224
59672006.06.23 12:08t/p29840.201.82241.82881.822426.003437779.80
59682006.06.23 12:08close29830.101.82231.82851.822111.003437790.80
59692006.06.23 12:08sell29850.101.82191.82701.8206
59702006.06.23 12:08sell29860.201.82231.82741.8210
59712006.06.23 12:08sell29870.401.82281.82791.8215
59722006.06.23 12:16t/p29870.401.82151.82791.821552.003437842.80
59732006.06.23 12:16close29860.201.82151.82741.821016.003437858.80
59742006.06.23 12:16close29850.101.82151.82701.82064.003437862.80
59752006.06.23 12:16sell29880.101.82111.82621.8198
59762006.06.23 12:18sell29890.201.82161.82671.8203
59772006.06.23 12:22sell29900.401.82201.82711.8207
59782006.06.23 12:26sell29910.801.82241.82751.8211
59792006.06.23 12:35sell29921.601.82281.82791.8215
59802006.06.23 13:18t/p29921.601.82151.82791.8215208.003438070.80
59812006.06.23 13:18close29910.801.82151.82751.821172.003438142.80
59822006.06.23 13:18close29900.401.82151.82711.820720.003438162.80
59832006.06.23 13:18close29890.201.82151.82671.82032.003438164.80
59842006.06.23 13:18close29880.101.82151.82621.8198-4.003438160.80
59852006.06.23 13:18sell29930.101.82111.82621.8198
59862006.06.23 13:21sell29940.201.82151.82661.8202
59872006.06.23 13:28sell29950.401.82181.82691.8205
59882006.06.23 13:47t/p29950.401.82051.82691.820552.003438212.80
59892006.06.23 13:47close29940.201.82031.82661.820224.003438236.80
59902006.06.23 13:47close29930.101.82031.82621.81988.003438244.80
59912006.06.23 13:47sell29960.101.81991.82501.8186
59922006.06.23 13:51t/p29960.101.81861.82501.818613.003438257.80
59932006.06.23 13:51sell29970.101.81811.82321.8168
59942006.06.23 13:54sell29980.201.81861.82371.8173
59952006.06.23 14:11t/p29980.201.81731.82371.817326.003438283.80
59962006.06.23 14:11close29970.101.81721.82321.81689.003438292.80
59972006.06.23 14:11sell29990.101.81681.82191.8155
59982006.06.23 14:20t/p29990.101.81551.82191.815513.003438305.80
59992006.06.23 14:20sell30000.101.81491.82001.8136
60002006.06.23 14:22sell30010.201.81531.82041.8140
60012006.06.23 14:23sell30020.401.81571.82081.8144
60022006.06.23 14:30sell30030.801.81611.82121.8148
60032006.06.23 14:33sell30041.601.81651.82161.8152
60042006.06.23 14:43t/p30041.601.81521.82161.8152208.003438513.80
60052006.06.23 14:43close30030.801.81521.82121.814872.003438585.80
60062006.06.23 14:43close30020.401.81521.82081.814420.003438605.80
60072006.06.23 14:43close30010.201.81521.82041.81402.003438607.80
60082006.06.23 14:43close30000.101.81521.82001.8136-3.003438604.80
60092006.06.23 14:43sell30050.101.81481.81991.8135
60102006.06.23 14:44sell30060.201.81531.82041.8140
60112006.06.23 14:49t/p30060.201.81401.82041.814026.003438630.80
60122006.06.23 14:49close30050.101.81391.81991.81359.003438639.80
60132006.06.23 14:49sell30070.101.81351.81861.8122
60142006.06.23 14:51sell30080.201.81401.81911.8127
60152006.06.23 14:54sell30090.401.81441.81951.8131
60162006.06.23 14:58sell30100.801.81491.82001.8136
60172006.06.23 14:59sell30111.601.81551.82061.8142
60182006.06.23 15:07s/l30070.101.81861.81861.8122-51.003438588.80
60192006.06.23 15:07close30111.601.81861.82061.8142-496.003438092.80
60202006.06.23 15:07close30100.801.81861.82001.8136-296.003437796.80
60212006.06.23 15:07close30090.401.81861.81951.8131-168.003437628.80
60222006.06.23 15:07close30080.201.81861.81911.8127-92.003437536.80
60232006.06.23 15:07sell30120.101.81821.82331.8169
60242006.06.23 15:24t/p30120.101.81691.82331.816913.003437549.80
60252006.06.23 15:24sell30130.101.81631.82141.8150
60262006.06.23 15:24sell30140.201.81671.82181.8154
60272006.06.23 15:27sell30150.401.81711.82221.8158
60282006.06.23 15:39sell30160.801.81771.82281.8164
60292006.06.23 15:40sell30171.601.81811.82321.8168
60302006.06.23 16:29s/l30130.101.82141.82141.8150-51.003437498.80
60312006.06.23 16:29close30171.601.82161.82321.8168-560.003436938.80
60322006.06.23 16:29close30160.801.82161.82281.8164-312.003436626.80
60332006.06.23 16:29close30150.401.82161.82221.8158-180.003436446.80
60342006.06.23 16:29close30140.201.82161.82181.8154-98.003436348.80
60352006.06.26 15:46sell30180.101.82161.82671.8203
60362006.06.26 15:52t/p30180.101.82031.82671.820313.003436361.80
60372006.06.26 15:52sell30190.101.81971.82481.8184
60382006.06.26 15:54sell30200.201.82011.82521.8188
60392006.06.26 16:00t/p30200.201.81881.82521.818826.003436387.80
60402006.06.26 16:00close30190.101.81851.82481.818412.003436399.80
60412006.06.26 16:00sell30210.101.81811.82321.8168
60422006.06.26 16:02sell30220.201.81861.82371.8173
60432006.06.26 17:04t/p30210.101.81681.82321.816813.003436412.80
60442006.06.26 17:04t/p30220.201.81731.82371.817326.003436438.80
60452006.06.26 21:30buy3023100.001.82341.81831.8247
60462006.06.26 21:38buy3024100.001.82301.81791.8243
60472006.06.26 21:43buy3025100.001.82251.81741.8238
60482006.06.26 23:03t/p3025100.001.82381.81741.823813000.003449438.80
60492006.06.26 23:03close3024100.001.82381.81791.82438000.003457438.80
60502006.06.26 23:03close3023100.001.82381.81831.82474000.003461438.80
60512006.06.27 10:45sell30260.101.82301.82811.8217
60522006.06.27 11:07t/p30260.101.82171.82811.821713.003461451.80
60532006.06.28 09:00sell30270.101.81991.82501.8186
60542006.06.28 09:07t/p30270.101.81861.82501.818613.003461464.80
60552006.06.28 09:07sell30280.101.81821.82331.8169
60562006.06.28 09:14sell30290.201.81861.82371.8173
60572006.06.28 09:18t/p30290.201.81731.82371.817326.003461490.80
60582006.06.28 09:18close30280.101.81721.82331.816910.003461500.80
60592006.06.29 11:45sell30300.101.81131.81641.8100
60602006.06.29 11:46sell30310.201.81191.81701.8106
60612006.06.29 11:49sell30320.401.81231.81741.8110
60622006.06.29 12:00sell30330.801.81301.81811.8117
60632006.06.29 12:00sell30341.601.81341.81851.8121
60642006.06.29 15:22t/p30341.601.81211.81851.8121208.003461708.80
60652006.06.29 15:22close30330.801.81201.81811.811780.003461788.80
60662006.06.29 15:22close30320.401.81201.81741.811012.003461800.80
60672006.06.29 15:22close30310.201.81201.81701.8106-2.003461798.80
60682006.06.29 15:22close30300.101.81201.81641.8100-7.003461791.80
60692006.06.29 18:45buy3035100.001.82671.82161.8280
60702006.06.29 18:45buy3036100.001.82541.82031.8267
60712006.06.29 18:46buy3037100.001.82471.81961.8260
60722006.06.29 18:47t/p3037100.001.82601.81961.826013000.003474791.80
60732006.06.29 18:47close3036100.001.82601.82031.82676000.003480791.80
60742006.06.29 18:47close3035100.001.82601.82161.8280-7000.003473791.80
60752006.06.29 18:47buy3038100.001.82641.82131.8277
60762006.06.29 18:48buy3039100.001.82591.82081.8272
60772006.06.29 18:49t/p3039100.001.82721.82081.827213000.003486791.80
60782006.06.29 18:49close3038100.001.82721.82131.82778000.003494791.80
60792006.06.29 18:49buy3040100.001.82761.82251.8289
60802006.06.29 18:50buy3041100.001.82711.82201.8284
60812006.06.29 18:55t/p3041100.001.82841.82201.828413000.003507791.80
60822006.06.29 18:55close3040100.001.82841.82251.82898000.003515791.80
60832006.06.29 18:55buy3042100.001.82881.82371.8301
60842006.06.29 19:09buy3043100.001.82811.82301.8294
60852006.06.29 19:10buy3044100.001.82781.82271.8291
60862006.06.29 19:11buy3045100.001.82731.82221.8286
60872006.06.29 19:17buy3046100.001.82691.82181.8282
60882006.06.29 19:27t/p3046100.001.82821.82181.828213000.003528791.80
60892006.06.29 19:27close3045100.001.82821.82221.82869000.003537791.80
60902006.06.29 19:27close3044100.001.82821.82271.82914000.003541791.80
60912006.06.29 19:27close3043100.001.82821.82301.82941000.003542791.80
60922006.06.29 19:27close3042100.001.82821.82371.8301-6000.003536791.80
60932006.06.29 19:27buy3047100.001.82861.82351.8299
60942006.06.29 19:27buy3048100.001.82811.82301.8294
60952006.06.29 19:33buy3049100.001.82781.82271.8291
60962006.06.29 19:37buy3050100.001.82731.82221.8286
60972006.06.29 19:40buy3051100.001.82681.82171.8281
60982006.06.29 21:01t/p3051100.001.82811.82171.828113000.003549791.80
60992006.06.29 21:01close3050100.001.82811.82221.82868000.003557791.80
61002006.06.29 21:01close3049100.001.82811.82271.82913000.003560791.80
61012006.06.29 21:01close3048100.001.82811.82301.82940.003560791.80
61022006.06.29 21:01close3047100.001.82811.82351.8299-5000.003555791.80
61032006.06.29 21:01buy3052100.001.82851.82341.8298
61042006.06.29 21:03buy3053100.001.82811.82301.8294
61052006.06.29 21:10buy3054100.001.82781.82271.8291
61062006.06.29 21:24buy3055100.001.82741.82231.8287
61072006.06.29 21:28buy3056100.001.82701.82191.8283
61082006.06.30 00:48t/p3056100.001.82831.82191.828312650.003568441.80
61092006.06.30 00:48close3055100.001.82831.82231.82878650.003577091.80
61102006.06.30 00:48close3054100.001.82831.82271.82914650.003581741.80
61112006.06.30 00:48close3053100.001.82831.82301.82941650.003583391.80
61122006.06.30 00:48close3052100.001.82831.82341.8298-2350.003581041.80
61132006.06.30 00:48buy3057100.001.82871.82361.8300
61142006.06.30 00:49buy3058100.001.82831.82321.8296
61152006.06.30 01:08t/p3058100.001.82961.82321.829613000.003594041.80
61162006.06.30 01:08close3057100.001.82971.82361.830010000.003604041.80
61172006.06.30 01:08buy3059100.001.83011.82501.8314
61182006.06.30 01:08buy3060100.001.82981.82471.8311
61192006.06.30 01:14buy3061100.001.82941.82431.8307
61202006.06.30 01:32t/p3061100.001.83071.82431.830713000.003617041.80
61212006.06.30 01:32close3060100.001.83081.82471.831110000.003627041.80
61222006.06.30 01:32close3059100.001.83081.82501.83147000.003634041.80
61232006.06.30 01:32buy3062100.001.83121.82611.8325
61242006.06.30 01:34t/p3062100.001.83251.82611.832513000.003647041.80
61252006.06.30 01:34buy3063100.001.83291.82781.8342
61262006.06.30 01:35buy3064100.001.83251.82741.8338
61272006.06.30 01:36t/p3064100.001.83381.82741.833813000.003660041.80
61282006.06.30 01:36close3063100.001.83391.82781.834210000.003670041.80
61292006.06.30 01:36buy3065100.001.83431.82921.8356
61302006.06.30 01:37buy3066100.001.83391.82881.8352
61312006.06.30 01:39buy3067100.001.83311.82801.8344
61322006.06.30 01:48t/p3067100.001.83441.82801.834413000.003683041.80
61332006.06.30 01:48close3066100.001.83441.82881.83525000.003688041.80
61342006.06.30 01:48close3065100.001.83441.82921.83561000.003689041.80
61352006.06.30 01:48buy3068100.001.83481.82971.8361
61362006.06.30 01:50buy3069100.001.83411.82901.8354
61372006.06.30 01:54buy3070100.001.83381.82871.8351
61382006.06.30 01:55buy3071100.001.83341.82831.8347
61392006.06.30 02:13buy3072100.001.83301.82791.8343
61402006.06.30 05:21t/p3072100.001.83431.82791.834313000.003702041.80
61412006.06.30 05:21close3071100.001.83431.82831.83479000.003711041.80
61422006.06.30 05:21close3070100.001.83431.82871.83515000.003716041.80
61432006.06.30 05:21close3069100.001.83431.82901.83542000.003718041.80
61442006.06.30 05:21close3068100.001.83431.82971.8361-5000.003713041.80
61452006.06.30 05:21buy3073100.001.83471.82961.8360
61462006.06.30 05:50t/p3073100.001.83601.82961.836013000.003726041.80
61472006.06.30 05:50buy3074100.001.83661.83151.8379
61482006.06.30 05:50buy3075100.001.83611.83101.8374
61492006.06.30 05:50buy3076100.001.83581.83071.8371
61502006.06.30 06:08buy3077100.001.83541.83031.8367
61512006.06.30 06:13buy3078100.001.83381.82871.8351
61522006.06.30 07:19s/l3074100.001.83151.83151.8379-51000.003675041.80
61532006.06.30 07:19close3078100.001.83131.82871.8351-25000.003650041.80
61542006.06.30 07:19close3077100.001.83131.83031.8367-41000.003609041.80
61552006.06.30 07:19close3076100.001.83131.83071.8371-45000.003564041.80
61562006.06.30 07:19close3075100.001.83131.83101.8374-48000.003516041.80
61572006.06.30 13:00buy3079100.001.84351.83841.8448
61582006.06.30 13:48t/p3079100.001.84481.83841.844813000.003529041.80
61592006.06.30 13:48buy3080100.001.84521.84011.8465
61602006.06.30 14:02buy3081100.001.84421.83911.8455
61612006.06.30 14:03buy3082100.001.84371.83861.8450
61622006.06.30 14:09t/p3082100.001.84501.83861.845013000.003542041.80
61632006.06.30 14:09close3081100.001.84511.83911.84559000.003551041.80
61642006.06.30 14:09close3080100.001.84511.84011.8465-1000.003550041.80
61652006.06.30 14:09buy3083100.001.84551.84041.8468
61662006.06.30 14:09buy3084100.001.84501.83991.8463
61672006.06.30 14:15buy3085100.001.84461.83951.8459
61682006.06.30 14:15buy3086100.001.84401.83891.8453
61692006.06.30 14:32t/p3086100.001.84531.83891.845313000.003563041.80
61702006.06.30 14:32close3085100.001.84541.83951.84598000.003571041.80
61712006.06.30 14:32close3084100.001.84541.83991.84634000.003575041.80
61722006.06.30 14:32close3083100.001.84541.84041.8468-1000.003574041.80
61732006.06.30 14:32buy3087100.001.84581.84071.8471
61742006.06.30 14:32buy3088100.001.84511.84001.8464
61752006.06.30 14:53t/p3087100.001.84711.84071.847113000.003587041.80
61762006.06.30 14:53t/p3088100.001.84641.84001.846413000.003600041.80
61772006.06.30 14:53buy3089100.001.84841.84331.8497
61782006.06.30 15:30buy3090100.001.84801.84291.8493
61792006.06.30 15:39buy3091100.001.84761.84251.8489
61802006.06.30 16:00t/p3091100.001.84891.84251.848913000.003613041.80
61812006.06.30 16:00close3090100.001.84891.84291.84939000.003622041.80
61822006.06.30 16:00close3089100.001.84891.84331.84975000.003627041.80
61832006.06.30 16:00buy3092100.001.84931.84421.8506
61842006.06.30 16:00buy3093100.001.84891.84381.8502
61852006.06.30 16:00buy3094100.001.84851.84341.8498
61862006.06.30 16:13buy3095100.001.84811.84301.8494
61872006.06.30 16:16buy3096100.001.84771.84261.8490
61882006.06.30 19:50t/p3096100.001.84901.84261.849013000.003640041.80
61892006.06.30 19:50close3095100.001.84901.84301.84949000.003649041.80
61902006.06.30 19:50close3094100.001.84901.84341.84985000.003654041.80
61912006.06.30 19:50close3093100.001.84901.84381.85021000.003655041.80
61922006.06.30 19:50close3092100.001.84901.84421.8506-3000.003652041.80
61932006.06.30 19:50buy3097100.001.84941.84431.8507
61942006.06.30 19:53buy3098100.001.84891.84381.8502
61952006.07.02 21:31buy3099100.001.84741.84231.8487
61962006.07.02 22:33buy3100100.001.84691.84181.8482
61972006.07.02 23:45buy3101100.001.84651.84141.8478
61982006.07.03 00:39t/p3101100.001.84781.84141.847812650.003664691.80
61992006.07.03 00:39close3100100.001.84781.84181.84828650.003673341.80
62002006.07.03 00:39close3099100.001.84781.84231.84873650.003676991.80
62012006.07.03 00:39close3098100.001.84781.84381.8502-11350.003665641.80
62022006.07.03 00:39close3097100.001.84781.84431.8507-16350.003649291.80
62032006.07.05 12:45sell31020.101.83861.84371.8373
62042006.07.05 12:45sell31030.201.83911.84421.8378
62052006.07.05 12:47sell31040.401.83951.84461.8382
62062006.07.05 12:48sell31050.801.83981.84491.8385
62072006.07.05 12:56t/p31050.801.83851.84491.8385104.003649395.80
62082006.07.05 12:56close31040.401.83841.84461.838244.003649439.80
62092006.07.05 12:56close31030.201.83841.84421.837814.003649453.80
62102006.07.05 12:56close31020.101.83841.84371.83732.003649455.80
62112006.07.05 12:56sell31060.101.83801.84311.8367
62122006.07.05 12:57sell31070.201.83841.84351.8371
62132006.07.05 12:58sell31080.401.83901.84411.8377
62142006.07.05 13:15t/p31080.401.83771.84411.837752.003649507.80
62152006.07.05 13:15close31070.201.83761.84351.837116.003649523.80
62162006.07.05 13:15close31060.101.83761.84311.83674.003649527.80
62172006.07.05 13:15sell31090.101.83721.84231.8359
62182006.07.05 13:15sell31100.201.83801.84311.8367
62192006.07.05 13:21t/p31100.201.83671.84311.836726.003649553.80
62202006.07.05 13:21close31090.101.83661.84231.83596.003649559.80
62212006.07.05 13:21sell31110.101.83621.84131.8349
62222006.07.05 13:21sell31120.201.83661.84171.8353
62232006.07.05 13:28sell31130.401.83701.84211.8357
62242006.07.05 13:34sell31140.801.83741.84251.8361
62252006.07.05 13:47t/p31130.401.83571.84211.835752.003649611.80
62262006.07.05 13:47t/p31140.801.83611.84251.8361104.003649715.80
62272006.07.05 13:47close31120.201.83551.84171.835322.003649737.80
62282006.07.05 13:47close31110.101.83551.84131.83497.003649744.80
62292006.07.05 13:47sell31150.101.83511.84021.8338
62302006.07.05 13:47sell31160.201.83561.84071.8343
62312006.07.05 13:47sell31170.401.83591.84101.8346
62322006.07.05 14:09t/p31170.401.83461.84101.834652.003649796.80
62332006.07.05 14:09close31160.201.83461.84071.834320.003649816.80
62342006.07.05 14:09close31150.101.83461.84021.83385.003649821.80
62352006.07.05 14:09sell31180.101.83421.83931.8329
62362006.07.05 14:10sell31190.201.83461.83971.8333
62372006.07.05 14:20t/p31190.201.83331.83971.833326.003649847.80
62382006.07.05 14:20close31180.101.83331.83931.83299.003649856.80
62392006.07.05 14:20sell31200.101.83291.83801.8316
62402006.07.05 14:22sell31210.201.83351.83861.8322
62412006.07.05 15:05sell31220.401.83391.83901.8326
62422006.07.05 15:06sell31230.801.83431.83941.8330
62432006.07.05 15:09sell31241.601.83471.83981.8334
62442006.07.06 12:33s/l31200.101.83801.83801.8316-51.653649805.15
62452006.07.06 12:33close31241.601.83811.83981.8334-554.323649250.84
62462006.07.06 12:33close31230.801.83811.83941.8330-309.163648941.67
62472006.07.06 12:33close31220.401.83811.83901.8326-170.583648771.09
62482006.07.06 12:33close31210.201.83811.83861.8322-93.293648677.80
62492006.07.07 12:45buy3125100.001.85401.84891.8553
62502006.07.07 12:46buy3126100.001.85311.84801.8544
62512006.07.07 12:47buy3127100.001.85271.84761.8540
62522006.07.07 12:49buy3128100.001.85211.84701.8534
62532006.07.07 12:57buy3129100.001.85161.84651.8529
62542006.07.07 12:58s/l3125100.001.84891.84891.8553-51000.003597677.80
62552006.07.07 12:58close3129100.001.84851.84651.8529-31000.003566677.80
62562006.07.07 12:58close3128100.001.84851.84701.8534-36000.003530677.80
62572006.07.07 12:58close3127100.001.84851.84761.8540-42000.003488677.80
62582006.07.07 12:58close3126100.001.84851.84801.8544-46000.003442677.80
62592006.07.07 12:58buy3130100.001.84891.84381.8502
62602006.07.07 12:58t/p3130100.001.85021.84381.850213000.003455677.80
62612006.07.07 12:58buy3131100.001.85071.84561.8520
62622006.07.07 12:58buy3132100.001.84901.84391.8503
62632006.07.07 13:01t/p3132100.001.85031.84391.850313000.003468677.80
62642006.07.07 13:01close3131100.001.85031.84561.8520-4000.003464677.80
62652006.07.07 13:01buy3133100.001.85071.84561.8520
62662006.07.07 13:01buy3134100.001.85011.84501.8514
62672006.07.07 13:06buy3135100.001.84931.84421.8506
62682006.07.07 13:15t/p3135100.001.85061.84421.850613000.003477677.80
62692006.07.07 13:15close3134100.001.85061.84501.85145000.003482677.80
62702006.07.07 13:15close3133100.001.85061.84561.8520-1000.003481677.80
62712006.07.07 13:15buy3136100.001.85101.84591.8523
62722006.07.07 13:15buy3137100.001.85031.84521.8516
62732006.07.07 13:23t/p3137100.001.85161.84521.851613000.003494677.80
62742006.07.07 13:23close3136100.001.85191.84591.85239000.003503677.80
62752006.07.07 13:23buy3138100.001.85231.84721.8536
62762006.07.07 13:23buy3139100.001.85161.84651.8529
62772006.07.07 13:25buy3140100.001.85111.84601.8524
62782006.07.07 14:07buy3141100.001.85071.84561.8520
62792006.07.07 14:20t/p3141100.001.85201.84561.852013000.003516677.80
62802006.07.07 14:20close3140100.001.85201.84601.85249000.003525677.80
62812006.07.07 14:20close3139100.001.85201.84651.85294000.003529677.80
62822006.07.07 14:20close3138100.001.85201.84721.8536-3000.003526677.80
62832006.07.07 14:20buy3142100.001.85241.84731.8537
62842006.07.07 14:21buy3143100.001.85211.84701.8534
62852006.07.07 14:57buy3144100.001.85161.84651.8529
62862006.07.07 14:59buy3145100.001.85121.84611.8525
62872006.07.07 15:00buy3146100.001.85081.84571.8521
62882006.07.07 16:28t/p3146100.001.85211.84571.852113000.003539677.80
62892006.07.07 16:28close3145100.001.85211.84611.85259000.003548677.80
62902006.07.07 16:28close3144100.001.85211.84651.85295000.003553677.80
62912006.07.07 16:28close3143100.001.85211.84701.85340.003553677.80
62922006.07.07 16:28close3142100.001.85211.84731.8537-3000.003550677.80
62932006.07.07 16:28buy3147100.001.85251.84741.8538
62942006.07.07 16:29buy3148100.001.85211.84701.8534
62952006.07.07 17:00buy3149100.001.85171.84661.8530
62962006.07.07 18:59buy3150100.001.85131.84621.8526
62972006.07.09 21:43buy3151100.001.85051.84541.8518
62982006.07.10 00:22s/l3147100.001.84741.84741.8538-51350.003499327.80
62992006.07.10 00:22close3151100.001.84741.84541.8518-31350.003467977.80
63002006.07.10 00:22close3150100.001.84741.84621.8526-39350.003428627.80
63012006.07.10 00:22close3149100.001.84741.84661.8530-43350.003385277.80
63022006.07.10 00:22close3148100.001.84741.84701.8534-47350.003337927.80
63032006.07.10 10:15sell31520.101.84431.84941.8430
63042006.07.10 10:20sell31530.201.84471.84981.8434
63052006.07.10 10:30sell31540.401.84511.85021.8438
63062006.07.10 10:32sell31550.801.84551.85061.8442
63072006.07.10 10:51t/p31550.801.84421.85061.8442104.003338031.80
63082006.07.10 10:51close31540.401.84411.85021.843840.003338071.80
63092006.07.10 10:51close31530.201.84411.84981.843412.003338083.80
63102006.07.10 10:51close31520.101.84411.84941.84302.003338085.80
63112006.07.10 10:51sell31560.101.84371.84881.8424
63122006.07.10 11:06t/p31560.101.84241.84881.842413.003338098.80
63132006.07.10 11:15sell31570.101.84201.84711.8407
63142006.07.10 11:17sell31580.201.84251.84761.8412
63152006.07.10 11:18sell31590.401.84311.84821.8418
63162006.07.10 11:20sell31600.801.84351.84861.8422
63172006.07.10 12:29t/p31590.401.84181.84821.841852.003338150.80
63182006.07.10 12:29t/p31600.801.84221.84861.8422104.003338254.80
63192006.07.10 12:29close31580.201.84181.84761.841214.003338268.80
63202006.07.10 12:29close31570.101.84181.84711.84072.003338270.80
63212006.07.10 12:29sell31610.101.84141.84651.8401
63222006.07.10 12:29sell31620.201.84181.84691.8405
63232006.07.10 12:36sell31630.401.84221.84731.8409
63242006.07.10 12:39sell31640.801.84261.84771.8413
63252006.07.10 12:43t/p31640.801.84131.84771.8413104.003338374.80
63262006.07.10 12:43close31630.401.84111.84731.840944.003338418.80
63272006.07.10 12:43close31620.201.84111.84691.840514.003338432.80
63282006.07.10 12:43close31610.101.84111.84651.84013.003338435.80
63292006.07.10 12:43sell31650.101.84071.84581.8394
63302006.07.10 12:43sell31660.201.84111.84621.8398
63312006.07.10 12:52t/p31650.101.83941.84581.839413.003338448.80
63322006.07.10 12:52t/p31660.201.83981.84621.839826.003338474.80
63332006.07.10 12:52sell31670.101.83901.84411.8377
63342006.07.10 12:52sell31680.201.83941.84451.8381
63352006.07.10 12:55sell31690.401.83981.84491.8385
63362006.07.10 12:57sell31700.801.84021.84531.8389
63372006.07.10 13:23sell31711.601.84061.84571.8393
63382006.07.10 13:31t/p31711.601.83931.84571.8393208.003338682.80
63392006.07.10 13:31close31700.801.83931.84531.838972.003338754.80
63402006.07.10 13:31close31690.401.83931.84491.838520.003338774.80
63412006.07.10 13:31close31680.201.83931.84451.83812.003338776.80
63422006.07.10 13:31close31670.101.83931.84411.8377-3.003338773.80
63432006.07.10 13:31sell31720.101.83891.84401.8376
63442006.07.10 13:38t/p31720.101.83761.84401.837613.003338786.80
63452006.07.10 13:38sell31730.101.83711.84221.8358
63462006.07.10 13:39sell31740.201.83751.84261.8362
63472006.07.10 13:45sell31750.401.83781.84291.8365
63482006.07.10 13:49sell31760.801.83831.84341.8370
63492006.07.10 14:07sell31771.601.83881.84391.8375
63502006.07.10 15:55s/l31730.101.84221.84221.8358-51.003338735.80
63512006.07.10 15:55close31771.601.84221.84391.8375-544.003338191.80
63522006.07.10 15:55close31760.801.84221.84341.8370-312.003337879.80
63532006.07.10 15:55close31750.401.84221.84291.8365-176.003337703.80
63542006.07.10 15:55close31740.201.84221.84261.8362-94.003337609.80
63552006.07.10 15:55sell31780.101.84181.84691.8405
63562006.07.10 15:55sell31790.201.84221.84731.8409
63572006.07.10 16:03sell31800.401.84261.84771.8413
63582006.07.10 16:04sell31810.801.84301.84811.8417
63592006.07.10 16:11t/p31810.801.84171.84811.8417104.003337713.80
63602006.07.10 16:11close31800.401.84171.84771.841336.003337749.80
63612006.07.10 16:11close31790.201.84171.84731.840910.003337759.80
63622006.07.10 16:11close31780.101.84171.84691.84051.003337760.80
63632006.07.10 16:11sell31820.101.84131.84641.8400
63642006.07.10 16:54sell31830.201.84171.84681.8404
63652006.07.10 16:57sell31840.401.84201.84711.8407
63662006.07.10 17:56t/p31840.401.84071.84711.840752.003337812.80
63672006.07.10 17:56close31830.201.84071.84681.840420.003337832.80
63682006.07.10 17:56close31820.101.84071.84641.84006.003337838.80
63692006.07.11 10:15sell31850.101.83821.84331.8369
63702006.07.11 10:39sell31860.201.83861.84371.8373
63712006.07.11 10:45sell31870.401.83901.84411.8377
63722006.07.11 11:13sell31880.801.83941.84451.8381
63732006.07.11 11:18sell31891.601.83981.84491.8385
63742006.07.11 13:14t/p31891.601.83851.84491.8385208.003338046.80
63752006.07.11 13:14close31880.801.83841.84451.838180.003338126.80
63762006.07.11 13:14close31870.401.83841.84411.837724.003338150.80
63772006.07.11 13:14close31860.201.83841.84371.83734.003338154.80
63782006.07.11 13:14close31850.101.83841.84331.8369-2.003338152.80
63792006.07.11 17:45buy3190100.001.84431.83921.8456
63802006.07.11 17:59buy3191100.001.84391.83881.8452
63812006.07.11 18:28t/p3191100.001.84521.83881.845213000.003351152.80
63822006.07.11 18:28close3190100.001.84521.83921.84569000.003360152.80
63832006.07.11 19:02buy3192100.001.84631.84121.8476
63842006.07.11 19:12buy3193100.001.84601.84091.8473
63852006.07.11 21:24buy3194100.001.84561.84051.8469
63862006.07.11 21:27buy3195100.001.84521.84011.8465
63872006.07.11 21:30buy3196100.001.84481.83971.8461
63882006.07.12 06:03t/p3196100.001.84611.83971.846112650.003372802.80
63892006.07.12 06:03close3195100.001.84611.84011.84658650.003381452.80
63902006.07.12 06:03close3194100.001.84611.84051.84694650.003386102.80
63912006.07.12 06:03close3193100.001.84611.84091.8473650.003386752.80
63922006.07.12 06:03close3192100.001.84611.84121.8476-2350.003384402.80
63932006.07.12 12:00sell31970.101.83931.84441.8380
63942006.07.12 12:17sell31980.201.83971.84481.8384
63952006.07.12 12:17sell31990.401.84001.84511.8387
63962006.07.12 12:20sell32000.801.84041.84551.8391
63972006.07.12 12:30t/p31970.101.83801.84441.838013.003384415.80
63982006.07.12 12:30t/p31980.201.83841.84481.838426.003384441.80
63992006.07.12 12:30t/p31990.401.83871.84511.838752.003384493.80
64002006.07.12 12:30t/p32000.801.83911.84551.8391104.003384597.80
64012006.07.12 12:30sell32010.101.83691.84201.8356
64022006.07.12 12:30sell32020.201.83741.84251.8361
64032006.07.12 12:30sell32030.401.83791.84301.8366
64042006.07.12 12:30sell32040.801.83831.84341.8370
64052006.07.12 12:30sell32051.601.83901.84411.8377
64062006.07.12 12:30t/p32040.801.83701.84341.8370104.003384701.80
64072006.07.12 12:30t/p32051.601.83771.84411.8377208.003384909.80
64082006.07.12 12:30close32030.401.83701.84301.836636.003384945.80
64092006.07.12 12:30close32020.201.83701.84251.83618.003384953.80
64102006.07.12 12:30close32010.101.83701.84201.8356-1.003384952.80
64112006.07.12 12:30sell32060.101.83661.84171.8353
64122006.07.12 12:31t/p32060.101.83531.84171.835313.003384965.80
64132006.07.12 12:31sell32070.101.83381.83891.8325
64142006.07.12 12:31sell32080.201.83441.83951.8331
64152006.07.12 12:31t/p32080.201.83311.83951.833126.003384991.80
64162006.07.12 12:31close32070.101.83311.83891.83257.003384998.80
64172006.07.12 12:31sell32090.101.83271.83781.8314
64182006.07.12 12:31sell32100.201.83321.83831.8319
64192006.07.12 12:31sell32110.401.83361.83871.8323
64202006.07.12 12:31sell32120.801.83411.83921.8328
64212006.07.12 12:31sell32131.601.83501.84011.8337
64222006.07.12 12:31t/p32131.601.83371.84011.8337208.003385206.80
64232006.07.12 12:31close32120.801.83371.83921.832832.003385238.80
64242006.07.12 12:31close32110.401.83371.83871.8323-4.003385234.80
64252006.07.12 12:31close32100.201.83371.83831.8319-10.003385224.80
64262006.07.12 12:31close32090.101.83371.83781.8314-10.003385214.80
64272006.07.12 12:31sell32140.101.83331.83841.8320
64282006.07.12 12:32sell32150.201.83441.83951.8331
64292006.07.12 12:32sell32160.401.83481.83991.8335
64302006.07.12 12:32t/p32160.401.83351.83991.833552.003385266.80
64312006.07.12 12:32close32150.201.83351.83951.833118.003385284.80
64322006.07.12 12:32close32140.101.83351.83841.8320-2.003385282.80
64332006.07.12 12:32sell32170.101.83311.83821.8318
64342006.07.12 12:32sell32180.201.83491.84001.8336
64352006.07.12 12:33sell32190.401.83591.84101.8346
64362006.07.12 12:37sell32200.801.83631.84141.8350
64372006.07.12 12:37sell32211.601.83741.84251.8361
64382006.07.12 12:43t/p32211.601.83611.84251.8361208.003385490.80
64392006.07.12 12:43close32200.801.83591.84141.835032.003385522.80
64402006.07.12 12:43close32190.401.83591.84101.83460.003385522.80
64412006.07.12 12:43close32180.201.83591.84001.8336-20.003385502.80
64422006.07.12 12:43close32170.101.83591.83821.8318-28.003385474.80
64432006.07.12 12:43sell32220.101.83551.84061.8342
64442006.07.12 12:47sell32230.201.83581.84091.8345
64452006.07.12 12:53sell32240.401.83621.84131.8349
64462006.07.12 12:57sell32250.801.83671.84181.8354
64472006.07.12 13:47t/p32250.801.83541.84181.8354104.003385578.80
64482006.07.12 13:47close32240.401.83541.84131.834932.003385610.80
64492006.07.12 13:47close32230.201.83541.84091.83458.003385618.80
64502006.07.12 13:47close32220.101.83541.84061.83421.003385619.80
64512006.07.12 13:47sell32260.101.83501.84011.8337
64522006.07.12 14:03t/p32260.101.83371.84011.833713.003385632.80
64532006.07.12 14:03sell32270.101.83311.83821.8318
64542006.07.12 14:03sell32280.201.83361.83871.8323
64552006.07.12 14:03sell32290.401.83401.83911.8327
64562006.07.12 14:04t/p32290.401.83271.83911.832752.003385684.80
64572006.07.12 14:04close32280.201.83231.83871.832326.003385710.80
64582006.07.12 14:04close32270.101.83231.83821.83188.003385718.80
64592006.07.12 14:04sell32300.101.83191.83701.8306
64602006.07.12 14:04sell32310.201.83241.83751.8311
64612006.07.12 14:04sell32320.401.83291.83801.8316
64622006.07.12 14:07t/p32320.401.83161.83801.831652.003385770.80
64632006.07.12 14:07close32310.201.83161.83751.831116.003385786.80
64642006.07.12 14:07close32300.101.83161.83701.83063.003385789.80
64652006.07.12 14:07sell32330.101.83121.83631.8299
64662006.07.12 14:08sell32340.201.83161.83671.8303
64672006.07.12 14:09sell32350.401.83211.83721.8308
64682006.07.12 14:10sell32360.801.83251.83761.8312
64692006.07.12 14:36sell32371.601.83291.83801.8316
64702006.07.12 14:56t/p32371.601.83161.83801.8316208.003385997.80
64712006.07.12 14:56close32360.801.83161.83761.831272.003386069.80
64722006.07.12 14:56close32350.401.83161.83721.830820.003386089.80
64732006.07.12 14:56close32340.201.83161.83671.83030.003386089.80
64742006.07.12 14:56close32330.101.83161.83631.8299-4.003386085.80
64752006.07.12 14:56sell32380.101.83121.83631.8299
64762006.07.12 14:57sell32390.201.83171.83681.8304
64772006.07.12 14:59sell32400.401.83211.83721.8308
64782006.07.12 15:02sell32410.801.83281.83791.8315
64792006.07.12 15:08sell32421.601.83321.83831.8319
64802006.07.13 01:51s/l32380.101.83631.83631.8299-51.653386034.16
64812006.07.13 01:51close32421.601.83631.83831.8319-506.323385527.84
64822006.07.13 01:51close32410.801.83631.83791.8315-285.163385242.68
64832006.07.13 01:51close32400.401.83631.83721.8308-170.583385072.10
64842006.07.13 01:51close32390.201.83631.83681.8304-93.293384978.81
64852006.07.13 13:00buy3243100.001.84271.83761.8440
64862006.07.13 13:19t/p3243100.001.84401.83761.844013000.003397978.81
64872006.07.13 13:19buy3244100.001.84441.83931.8457
64882006.07.13 13:20buy3245100.001.84411.83901.8454
64892006.07.13 13:27buy3246100.001.84371.83861.8450
64902006.07.13 13:44buy3247100.001.84321.83811.8445
64912006.07.13 14:05t/p3247100.001.84451.83811.844513000.003410978.81
64922006.07.13 14:05close3246100.001.84451.83861.84508000.003418978.81
64932006.07.13 14:05close3245100.001.84451.83901.84544000.003422978.81
64942006.07.13 14:05close3244100.001.84451.83931.84571000.003423978.81
64952006.07.13 14:05buy3248100.001.84491.83981.8462
64962006.07.13 14:06buy3249100.001.84451.83941.8458
64972006.07.13 14:10t/p3249100.001.84581.83941.845813000.003436978.81
64982006.07.13 14:10close3248100.001.84581.83981.84629000.003445978.81
64992006.07.13 14:10buy3250100.001.84621.84111.8475
65002006.07.13 14:13buy3251100.001.84581.84071.8471
65012006.07.13 14:17buy3252100.001.84531.84021.8466
65022006.07.13 14:31buy3253100.001.84481.83971.8461
65032006.07.13 14:32buy3254100.001.84441.83931.8457
65042006.07.13 15:09s/l3250100.001.84111.84111.8475-51000.003394978.81
65052006.07.13 15:09close3254100.001.84111.83931.8457-33000.003361978.81
65062006.07.13 15:09close3253100.001.84111.83971.8461-37000.003324978.81
65072006.07.13 15:09close3252100.001.84111.84021.8466-42000.003282978.81
65082006.07.13 15:09close3251100.001.84111.84071.8471-47000.003235978.81
65092006.07.13 15:09buy3255100.001.84151.83641.8428
65102006.07.13 15:18buy3256100.001.84101.83591.8423
65112006.07.13 15:18buy3257100.001.83991.83481.8412
65122006.07.13 15:19buy3258100.001.83951.83441.8408
65132006.07.13 15:19buy3259100.001.83911.83401.8404
65142006.07.13 15:31t/p3259100.001.84041.83401.840413000.003248978.81
65152006.07.13 15:31close3258100.001.84041.83441.84089000.003257978.81
65162006.07.13 15:31close3257100.001.84041.83481.84125000.003262978.81
65172006.07.13 15:31close3256100.001.84041.83591.8423-6000.003256978.81
65182006.07.13 15:31close3255100.001.84041.83641.8428-11000.003245978.81
65192006.07.14 06:45sell32600.101.83661.84171.8353
65202006.07.14 06:51sell32610.201.83721.84231.8359
65212006.07.14 06:51sell32620.401.83781.84291.8365
65222006.07.14 07:05t/p32620.401.83651.84291.836552.003246030.81
65232006.07.14 07:05close32610.201.83651.84231.835914.003246044.81
65242006.07.14 07:05close32600.101.83651.84171.83531.003246045.81
65252006.07.14 07:05sell32630.101.83611.84121.8348
65262006.07.14 07:05sell32640.201.83691.84201.8356
65272006.07.14 07:08sell32650.401.83741.84251.8361
65282006.07.14 07:15sell32660.801.83781.84291.8365
65292006.07.14 07:17sell32671.601.83821.84331.8369
65302006.07.14 09:22s/l32630.101.84121.84121.8348-51.003245994.81
65312006.07.14 09:22close32671.601.84131.84331.8369-496.003245498.81
65322006.07.14 09:22close32660.801.84131.84291.8365-280.003245218.81
65332006.07.14 09:22close32650.401.84131.84251.8361-156.003245062.81
65342006.07.14 09:22close32640.201.84131.84201.8356-88.003244974.81
65352006.07.16 21:30sell32680.101.83751.84261.8362
65362006.07.16 22:22sell32690.201.83781.84291.8365
65372006.07.16 22:29sell32700.401.83821.84331.8369
65382006.07.17 02:12t/p32700.401.83691.84331.836951.143245025.95
65392006.07.17 02:12close32690.201.83691.84291.836517.573245043.52
65402006.07.17 02:12close32680.101.83691.84261.83625.793245049.30
65412006.07.17 08:30sell32710.101.82651.83161.8252
65422006.07.17 08:38t/p32710.101.82521.83161.825213.003245062.30
65432006.07.17 08:38sell32720.101.82481.82991.8235
65442006.07.17 08:39sell32730.201.82521.83031.8239
65452006.07.17 08:40t/p32730.201.82391.83031.823926.003245088.30
65462006.07.17 08:40close32720.101.82381.82991.823510.003245098.30
65472006.07.17 08:40sell32740.101.82341.82851.8221
65482006.07.17 08:41sell32750.201.82431.82941.8230
65492006.07.17 08:50sell32760.401.82481.82991.8235
65502006.07.17 08:59t/p32760.401.82351.82991.823552.003245150.30
65512006.07.17 08:59close32750.201.82331.82941.823020.003245170.30
65522006.07.17 08:59close32740.101.82331.82851.82211.003245171.30
65532006.07.17 08:59sell32770.101.82291.82801.8216
65542006.07.17 08:59sell32780.201.82331.82841.8220
65552006.07.17 09:18sell32790.401.82361.82871.8223
65562006.07.17 09:24t/p32790.401.82231.82871.822352.003245223.30
65572006.07.17 09:24close32780.201.82231.82841.822020.003245243.30
65582006.07.17 09:24close32770.101.82231.82801.82166.003245249.30
65592006.07.17 09:24sell32800.101.82191.82701.8206
65602006.07.17 09:24sell32810.201.82251.82761.8212
65612006.07.17 09:25t/p32810.201.82121.82761.821226.003245275.30
65622006.07.17 09:25close32800.101.82121.82701.82067.003245282.30
65632006.07.17 09:25sell32820.101.82081.82591.8195
65642006.07.17 09:25sell32830.201.82121.82631.8199
65652006.07.17 09:27sell32840.401.82171.82681.8204
65662006.07.17 09:39t/p32840.401.82041.82681.820452.003245334.30
65672006.07.17 09:39close32830.201.82041.82631.819916.003245350.30
65682006.07.17 09:39close32820.101.82041.82591.81954.003245354.30
65692006.07.17 09:39sell32850.101.82001.82511.8187
65702006.07.17 09:39sell32860.201.82041.82551.8191
65712006.07.17 09:49sell32870.401.82081.82591.8195
65722006.07.17 10:06sell32880.801.82121.82631.8199
65732006.07.17 10:16sell32891.601.82161.82671.8203
65742006.07.17 10:29t/p32880.801.81991.82631.8199104.003245458.30
65752006.07.17 10:29t/p32891.601.82031.82671.8203208.003245666.30
65762006.07.17 10:29close32870.401.81991.82591.819536.003245702.30
65772006.07.17 10:29close32860.201.81991.82551.819110.003245712.30
65782006.07.17 10:29close32850.101.81991.82511.81871.003245713.30
65792006.07.17 10:29sell32900.101.81951.82461.8182
65802006.07.17 10:29sell32910.201.82001.82511.8187
65812006.07.17 10:29sell32920.401.82051.82561.8192
65822006.07.17 10:44sell32930.801.82091.82601.8196
65832006.07.17 11:15t/p32930.801.81961.82601.8196104.003245817.30
65842006.07.17 11:15close32920.401.81951.82561.819240.003245857.30
65852006.07.17 11:15close32910.201.81951.82511.818710.003245867.30
65862006.07.17 11:15close32900.101.81951.82461.81820.003245867.30
65872006.07.17 11:15sell32940.101.81911.82421.8178
65882006.07.17 11:15sell32950.201.81951.82461.8182
65892006.07.17 11:17sell32960.401.81981.82491.8185
65902006.07.17 11:25sell32970.801.82051.82561.8192
65912006.07.17 11:28sell32981.601.82111.82621.8198
65922006.07.17 12:36t/p32981.601.81981.82621.8198208.003246075.30
65932006.07.17 12:36close32970.801.81981.82561.819256.003246131.30
65942006.07.17 12:36close32960.401.81981.82491.81850.003246131.30
65952006.07.17 12:36close32950.201.81981.82461.8182-6.003246125.30
65962006.07.17 12:36close32940.101.81981.82421.8178-7.003246118.30
65972006.07.17 12:36sell32990.101.81941.82451.8181
65982006.07.17 12:36sell33000.201.81981.82491.8185
65992006.07.17 12:49sell33010.401.82021.82531.8189
66002006.07.17 13:16t/p33010.401.81891.82531.818952.003246170.30
66012006.07.17 13:16close33000.201.81891.82491.818518.003246188.30
66022006.07.17 13:16close32990.101.81891.82451.81815.003246193.30
66032006.07.17 13:16sell33020.101.81851.82361.8172
66042006.07.17 13:16sell33030.201.81891.82401.8176
66052006.07.17 13:20sell33040.401.81941.82451.8181
66062006.07.17 13:29t/p33040.401.81811.82451.818152.003246245.30
66072006.07.17 13:29close33030.201.81801.82401.817618.003246263.30
66082006.07.17 13:29close33020.101.81801.82361.81725.003246268.30
66092006.07.17 13:29sell33050.101.81761.82271.8163
66102006.07.17 13:30sell33060.201.81801.82311.8167
66112006.07.17 13:31sell33070.401.81851.82361.8172
66122006.07.17 13:34sell33080.801.81951.82461.8182
66132006.07.17 13:35sell33091.601.82031.82541.8190
66142006.07.17 14:19t/p33091.601.81901.82541.8190208.003246476.30
66152006.07.17 14:19close33080.801.81901.82461.818240.003246516.30
66162006.07.17 14:19close33070.401.81901.82361.8172-20.003246496.30
66172006.07.17 14:19close33060.201.81901.82311.8167-20.003246476.30
66182006.07.17 14:19close33050.101.81901.82271.8163-14.003246462.30
66192006.07.17 14:19sell33100.101.81861.82371.8173
66202006.07.17 14:19sell33110.201.81901.82411.8177
66212006.07.17 14:26sell33120.401.81941.82451.8181
66222006.07.17 14:27sell33130.801.81971.82481.8184
66232006.07.17 14:42sell33141.601.82011.82521.8188
66242006.07.17 19:25t/p33141.601.81881.82521.8188208.003246670.30
66252006.07.17 19:25close33130.801.81881.82481.818472.003246742.30
66262006.07.17 19:25close33120.401.81881.82451.818124.003246766.30
66272006.07.17 19:25close33110.201.81881.82411.81774.003246770.30
66282006.07.17 19:25close33100.101.81881.82371.8173-2.003246768.30
66292006.07.18 10:45buy3315100.001.83011.82501.8314
66302006.07.18 10:49buy3316100.001.82961.82451.8309
66312006.07.18 10:52buy3317100.001.82921.82411.8305
66322006.07.18 10:58buy3318100.001.82881.82371.8301
66332006.07.18 11:01buy3319100.001.82841.82331.8297
66342006.07.18 11:16t/p3319100.001.82971.82331.829713000.003259768.30
66352006.07.18 11:16close3318100.001.82971.82371.83019000.003268768.30
66362006.07.18 11:16close3317100.001.82971.82411.83055000.003273768.30
66372006.07.18 11:16close3316100.001.82971.82451.83091000.003274768.30
66382006.07.18 11:16close3315100.001.82971.82501.8314-4000.003270768.30
66392006.07.18 11:16buy3320100.001.83011.82501.8314
66402006.07.18 11:16buy3321100.001.82971.82461.8310
66412006.07.18 11:36buy3322100.001.82931.82421.8306
66422006.07.18 11:42buy3323100.001.82891.82381.8302
66432006.07.18 11:42buy3324100.001.82841.82331.8297
66442006.07.18 12:06t/p3324100.001.82971.82331.829713000.003283768.30
66452006.07.18 12:06close3323100.001.82971.82381.83028000.003291768.30
66462006.07.18 12:06close3322100.001.82971.82421.83064000.003295768.30
66472006.07.18 12:06close3321100.001.82971.82461.83100.003295768.30
66482006.07.18 12:06close3320100.001.82971.82501.8314-4000.003291768.30
66492006.07.18 12:06buy3325100.001.83011.82501.8314
66502006.07.18 12:07buy3326100.001.82981.82471.8311
66512006.07.18 12:18buy3327100.001.82931.82421.8306
66522006.07.18 12:30buy3328100.001.82861.82351.8299
66532006.07.18 12:31buy3329100.001.82821.82311.8295
66542006.07.18 12:34t/p3329100.001.82951.82311.829513000.003304768.30
66552006.07.18 12:34close3328100.001.82971.82351.829911000.003315768.30
66562006.07.18 12:34close3327100.001.82971.82421.83064000.003319768.30
66572006.07.18 12:34close3326100.001.82971.82471.8311-1000.003318768.30
66582006.07.18 12:34close3325100.001.82971.82501.8314-4000.003314768.30
66592006.07.18 12:34buy3330100.001.83011.82501.8314
66602006.07.18 12:35t/p3330100.001.83141.82501.831413000.003327768.30
66612006.07.18 12:35buy3331100.001.83191.82681.8332
66622006.07.18 12:35buy3332100.001.83151.82641.8328
66632006.07.18 12:38buy3333100.001.83051.82541.8318
66642006.07.18 12:40buy3334100.001.83011.82501.8314
66652006.07.18 12:42buy3335100.001.82981.82471.8311
66662006.07.18 13:06t/p3335100.001.83111.82471.831113000.003340768.30
66672006.07.18 13:06close3334100.001.83111.82501.831410000.003350768.30
66682006.07.18 13:06close3333100.001.83111.82541.83186000.003356768.30
66692006.07.18 13:06close3332100.001.83111.82641.8328-4000.003352768.30
66702006.07.18 13:06close3331100.001.83111.82681.8332-8000.003344768.30
66712006.07.18 13:06buy3336100.001.83151.82641.8328
66722006.07.18 13:06buy3337100.001.83111.82601.8324
66732006.07.18 13:06buy3338100.001.83071.82561.8320
66742006.07.18 13:07buy3339100.001.83021.82511.8315
66752006.07.18 13:14buy3340100.001.82991.82481.8312
66762006.07.18 13:18t/p3340100.001.83121.82481.831213000.003357768.30
66772006.07.18 13:18close3339100.001.83121.82511.831510000.003367768.30
66782006.07.18 13:18close3338100.001.83121.82561.83205000.003372768.30
66792006.07.18 13:18close3337100.001.83121.82601.83241000.003373768.30
66802006.07.18 13:18close3336100.001.83121.82641.8328-3000.003370768.30
66812006.07.18 13:18buy3341100.001.83161.82651.8329
66822006.07.18 13:18buy3342100.001.83121.82611.8325
66832006.07.18 13:19buy3343100.001.83071.82561.8320
66842006.07.18 13:20buy3344100.001.83031.82521.8316
66852006.07.18 13:22t/p3344100.001.83161.82521.831613000.003383768.30
66862006.07.18 13:22close3343100.001.83181.82561.832011000.003394768.30
66872006.07.18 13:22close3342100.001.83181.82611.83256000.003400768.30
66882006.07.18 13:22close3341100.001.83181.82651.83292000.003402768.30
66892006.07.18 13:22buy3345100.001.83221.82711.8335
66902006.07.18 13:22buy3346100.001.83191.82681.8332
66912006.07.18 13:22buy3347100.001.83151.82641.8328
66922006.07.18 13:29buy3348100.001.83041.82531.8317
66932006.07.18 13:31buy3349100.001.83001.82491.8313
66942006.07.18 14:09s/l3345100.001.82711.82711.8335-51000.003351768.30
66952006.07.18 14:09close3349100.001.82711.82491.8313-29000.003322768.30
66962006.07.18 14:09close3348100.001.82711.82531.8317-33000.003289768.30
66972006.07.18 14:09close3347100.001.82711.82641.8328-44000.003245768.30
66982006.07.18 14:09close3346100.001.82711.82681.8332-48000.003197768.30
66992006.07.18 14:09buy3350100.001.82751.82241.8288
67002006.07.18 14:22buy3351100.001.82711.82201.8284
67012006.07.18 14:28buy3352100.001.82671.82161.8280
67022006.07.18 14:28buy3353100.001.82611.82101.8274
67032006.07.18 14:33buy3354100.001.82581.82071.8271
67042006.07.18 15:31t/p3354100.001.82711.82071.827113000.003210768.30
67052006.07.18 15:31close3353100.001.82711.82101.827410000.003220768.30
67062006.07.18 15:31close3352100.001.82711.82161.82804000.003224768.30
67072006.07.18 15:31close3351100.001.82711.82201.82840.003224768.30
67082006.07.18 15:31close3350100.001.82711.82241.8288-4000.003220768.30
67092006.07.19 14:30buy3355100.001.83931.83421.8406
67102006.07.19 14:35buy3356100.001.83891.83381.8402
67112006.07.19 14:36buy3357100.001.83851.83341.8398
67122006.07.19 15:04buy3358100.001.83811.83301.8394
67132006.07.19 15:04buy3359100.001.83741.83231.8387
67142006.07.19 16:24t/p3359100.001.83871.83231.838713000.003233768.30
67152006.07.19 16:24close3358100.001.83881.83301.83947000.003240768.30
67162006.07.19 16:24close3357100.001.83881.83341.83983000.003243768.30
67172006.07.19 16:24close3356100.001.83881.83381.8402-1000.003242768.30
67182006.07.19 16:24close3355100.001.83881.83421.8406-5000.003237768.30
67192006.07.19 16:24buy3360100.001.83921.83411.8405
67202006.07.19 16:25buy3361100.001.83851.83341.8398
67212006.07.19 16:27buy3362100.001.83811.83301.8394
67222006.07.19 16:39t/p3362100.001.83941.83301.839413000.003250768.30
67232006.07.19 16:39close3361100.001.83941.83341.83989000.003259768.30
67242006.07.19 16:39close3360100.001.83941.83411.84052000.003261768.30
67252006.07.19 16:39buy3363100.001.83981.83471.8411
67262006.07.19 16:55t/p3363100.001.84111.83471.841113000.003274768.30
67272006.07.19 16:55buy3364100.001.84151.83641.8428
67282006.07.19 16:56buy3365100.001.84111.83601.8424
67292006.07.19 16:59t/p3365100.001.84241.83601.842413000.003287768.30
67302006.07.19 16:59close3364100.001.84241.83641.84289000.003296768.30
67312006.07.19 16:59buy3366100.001.84281.83771.8441
67322006.07.19 17:00buy3367100.001.84231.83721.8436
67332006.07.19 17:02buy3368100.001.84201.83691.8433
67342006.07.19 17:30t/p3368100.001.84331.83691.843313000.003309768.30
67352006.07.19 17:30close3367100.001.84331.83721.843610000.003319768.30
67362006.07.19 17:30close3366100.001.84331.83771.84415000.003324768.30
67372006.07.19 17:30buy3369100.001.84371.83861.8450
67382006.07.19 17:31buy3370100.001.84331.83821.8446
67392006.07.19 17:32buy3371100.001.84291.83781.8442
67402006.07.19 17:38buy3372100.001.84251.83741.8438
67412006.07.19 18:01t/p3372100.001.84381.83741.843813000.003337768.30
67422006.07.19 18:01close3371100.001.84411.83781.844212000.003349768.30
67432006.07.19 18:01close3370100.001.84411.83821.84468000.003357768.30
67442006.07.19 18:01close3369100.001.84411.83861.84504000.003361768.30
67452006.07.19 18:01buy3373100.001.84451.83941.8458
67462006.07.19 18:01buy3374100.001.84371.83861.8450
67472006.07.19 18:09buy3375100.001.84331.83821.8446
67482006.07.19 19:41buy3376100.001.84291.83781.8442
67492006.07.19 20:32buy3377100.001.84251.83741.8438
67502006.07.20 01:13t/p3377100.001.84381.83741.843811950.003373718.30
67512006.07.20 01:13close3376100.001.84381.83781.84427950.003381668.30
67522006.07.20 01:13close3375100.001.84381.83821.84463950.003385618.30
67532006.07.20 01:13close3374100.001.84381.83861.8450-50.003385568.30
67542006.07.20 01:13close3373100.001.84381.83941.8458-8050.003377518.30
67552006.07.20 12:00buy3378100.001.85151.84641.8528
67562006.07.20 12:01buy3379100.001.85111.84601.8524
67572006.07.20 12:11buy3380100.001.85071.84561.8520
67582006.07.20 12:30buy3381100.001.85031.84521.8516
67592006.07.20 12:30buy3382100.001.84991.84481.8512
67602006.07.20 14:12t/p3382100.001.85121.84481.851213000.003390518.30
67612006.07.20 14:12close3381100.001.85121.84521.85169000.003399518.30
67622006.07.20 14:12close3380100.001.85121.84561.85205000.003404518.30
67632006.07.20 14:12close3379100.001.85121.84601.85241000.003405518.30
67642006.07.20 14:12close3378100.001.85121.84641.8528-3000.003402518.30
67652006.07.20 14:30buy3383100.001.85121.84611.8525
67662006.07.20 14:36buy3384100.001.85081.84571.8521
67672006.07.20 14:37buy3385100.001.85021.84511.8515
67682006.07.20 14:37buy3386100.001.84971.84461.8510
67692006.07.20 14:38buy3387100.001.84931.84421.8506
67702006.07.20 14:42t/p3387100.001.85061.84421.850613000.003415518.30
67712006.07.20 14:42close3386100.001.85061.84461.85109000.003424518.30
67722006.07.20 14:42close3385100.001.85061.84511.85154000.003428518.30
67732006.07.20 14:42close3384100.001.85061.84571.8521-2000.003426518.30
67742006.07.20 14:42close3383100.001.85061.84611.8525-6000.003420518.30
67752006.07.20 14:42buy3388100.001.85101.84591.8523
67762006.07.20 14:42buy3389100.001.85051.84541.8518
67772006.07.20 14:45buy3390100.001.85011.84501.8514
67782006.07.20 14:46buy3391100.001.84951.84441.8508
67792006.07.20 14:59t/p3391100.001.85081.84441.850813000.003433518.30
67802006.07.20 14:59close3390100.001.85081.84501.85147000.003440518.30
67812006.07.20 14:59close3389100.001.85081.84541.85183000.003443518.30
67822006.07.20 14:59close3388100.001.85081.84591.8523-2000.003441518.30
67832006.07.20 14:59buy3392100.001.85121.84611.8525
67842006.07.20 14:59buy3393100.001.85041.84531.8517
67852006.07.20 15:21buy3394100.001.85001.84491.8513
67862006.07.20 15:28buy3395100.001.84961.84451.8509
67872006.07.20 15:29buy3396100.001.84911.84401.8504
67882006.07.20 16:00t/p3396100.001.85041.84401.850413000.003454518.30
67892006.07.20 16:00close3395100.001.85061.84451.850910000.003464518.30
67902006.07.20 16:00close3394100.001.85061.84491.85136000.003470518.30
67912006.07.20 16:00close3393100.001.85061.84531.85172000.003472518.30
67922006.07.20 16:00close3392100.001.85061.84611.8525-6000.003466518.30
67932006.07.21 07:45buy3397100.001.85551.85041.8568
67942006.07.21 07:46buy3398100.001.85511.85001.8564
67952006.07.21 07:46buy3399100.001.85471.84961.8560
67962006.07.21 07:47buy3400100.001.85431.84921.8556
67972006.07.21 07:52buy3401100.001.85401.84891.8553
67982006.07.21 08:30t/p3401100.001.85531.84891.855313000.003479518.30
67992006.07.21 08:30close3400100.001.85531.84921.855610000.003489518.30
68002006.07.21 08:30close3399100.001.85531.84961.85606000.003495518.30
68012006.07.21 08:30close3398100.001.85531.85001.85642000.003497518.30
68022006.07.21 08:30close3397100.001.85531.85041.8568-2000.003495518.30
68032006.07.21 08:30buy3402100.001.85571.85061.8570
68042006.07.21 08:30buy3403100.001.85481.84971.8561
68052006.07.21 08:30buy3404100.001.85431.84921.8556
68062006.07.21 08:31buy3405100.001.85371.84861.8550
68072006.07.21 08:33t/p3405100.001.85501.84861.855013000.003508518.30
68082006.07.21 08:33close3404100.001.85501.84921.85567000.003515518.30
68092006.07.21 08:33close3403100.001.85501.84971.85612000.003517518.30
68102006.07.21 08:33close3402100.001.85501.85061.8570-7000.003510518.30
68112006.07.21 08:33buy3406100.001.85541.85031.8567
68122006.07.21 08:33buy3407100.001.85501.84991.8563
68132006.07.21 08:33buy3408100.001.85451.84941.8558
68142006.07.21 08:43buy3409100.001.85411.84901.8554
68152006.07.21 08:43buy3410100.001.85361.84851.8549
68162006.07.21 08:50t/p3410100.001.85491.84851.854913000.003523518.30
68172006.07.21 08:50close3409100.001.85491.84901.85548000.003531518.30
68182006.07.21 08:50close3408100.001.85491.84941.85584000.003535518.30
68192006.07.21 08:50close3407100.001.85491.84991.8563-1000.003534518.30
68202006.07.21 08:50close3406100.001.85491.85031.8567-5000.003529518.30
68212006.07.21 08:50buy3411100.001.85531.85021.8566
68222006.07.21 08:50buy3412100.001.85491.84981.8562
68232006.07.21 08:53buy3413100.001.85451.84941.8558
68242006.07.21 08:53buy3414100.001.85421.84911.8555
68252006.07.21 09:50buy3415100.001.85371.84861.8550
68262006.07.21 09:56t/p3415100.001.85501.84861.855013000.003542518.30
68272006.07.21 09:56close3414100.001.85511.84911.85559000.003551518.30
68282006.07.21 09:56close3413100.001.85511.84941.85586000.003557518.30
68292006.07.21 09:56close3412100.001.85511.84981.85622000.003559518.30
68302006.07.21 09:56close3411100.001.85511.85021.8566-2000.003557518.30
68312006.07.21 09:56buy3416100.001.85551.85041.8568
68322006.07.21 09:58buy3417100.001.85511.85001.8564
68332006.07.21 09:59buy3418100.001.85461.84951.8559
68342006.07.21 10:04buy3419100.001.85421.84911.8555
68352006.07.21 10:22t/p3417100.001.85641.85001.856413000.003570518.30
68362006.07.21 10:22t/p3418100.001.85591.84951.855913000.003583518.30
68372006.07.21 10:22t/p3419100.001.85551.84911.855513000.003596518.30
68382006.07.21 10:22close3416100.001.85651.85041.856810000.003606518.30
68392006.07.21 10:45buy3420100.001.85711.85201.8584
68402006.07.21 10:48buy3421100.001.85671.85161.8580
68412006.07.21 11:00t/p3421100.001.85801.85161.858013000.003619518.30
68422006.07.21 11:00close3420100.001.85811.85201.858410000.003629518.30
68432006.07.21 11:00buy3422100.001.85851.85341.8598
68442006.07.21 11:00buy3423100.001.85811.85301.8594
68452006.07.21 11:00buy3424100.001.85761.85251.8589
68462006.07.21 11:00buy3425100.001.85721.85211.8585
68472006.07.21 11:22t/p3425100.001.85851.85211.858513000.003642518.30
68482006.07.21 11:22close3424100.001.85861.85251.858910000.003652518.30
68492006.07.21 11:22close3423100.001.85861.85301.85945000.003657518.30
68502006.07.21 11:22close3422100.001.85861.85341.85981000.003658518.30
68512006.07.21 11:22buy3426100.001.85901.85391.8603
68522006.07.21 11:23buy3427100.001.85851.85341.8598
68532006.07.21 11:24buy3428100.001.85821.85311.8595
68542006.07.21 11:36buy3429100.001.85781.85271.8591
68552006.07.21 11:38buy3430100.001.85731.85221.8586
68562006.07.21 13:06t/p3430100.001.85861.85221.858613000.003671518.30
68572006.07.21 13:06close3429100.001.85891.85271.859111000.003682518.30
68582006.07.21 13:06close3428100.001.85891.85311.85957000.003689518.30
68592006.07.21 13:06close3427100.001.85891.85341.85984000.003693518.30
68602006.07.21 13:06close3426100.001.85891.85391.8603-1000.003692518.30
68612006.07.21 13:06buy3431100.001.85931.85421.8606
68622006.07.21 13:06buy3432100.001.85881.85371.8601
68632006.07.21 13:31buy3433100.001.85841.85331.8597
68642006.07.21 13:35buy3434100.001.85811.85301.8594
68652006.07.21 13:38buy3435100.001.85771.85261.8590
68662006.07.21 14:10t/p3435100.001.85901.85261.859013000.003705518.30
68672006.07.21 14:10close3434100.001.85901.85301.85949000.003714518.30
68682006.07.21 14:10close3433100.001.85901.85331.85976000.003720518.30
68692006.07.21 14:10close3432100.001.85901.85371.86012000.003722518.30
68702006.07.21 14:10close3431100.001.85901.85421.8606-3000.003719518.30
68712006.07.21 14:10buy3436100.001.85941.85431.8607
68722006.07.21 14:12buy3437100.001.85851.85341.8598
68732006.07.21 14:13buy3438100.001.85821.85311.8595
68742006.07.21 14:53t/p3438100.001.85951.85311.859513000.003732518.30
68752006.07.21 14:53close3437100.001.85961.85341.859811000.003743518.30
68762006.07.21 14:53close3436100.001.85961.85431.86072000.003745518.30
68772006.07.24 06:00sell34390.101.85281.85791.8515
68782006.07.24 07:16t/p34390.101.85151.85791.851513.003745531.30
68792006.07.24 07:16sell34400.101.85111.85621.8498
68802006.07.24 07:16sell34410.201.85151.85661.8502
68812006.07.24 07:23t/p34410.201.85021.85661.850226.003745557.30
68822006.07.24 07:23close34400.101.85011.85621.849810.003745567.30
68832006.07.24 07:23sell34420.101.84971.85481.8484
68842006.07.24 08:10sell34430.201.85001.85511.8487
68852006.07.24 08:12sell34440.401.85041.85551.8491
68862006.07.24 08:32sell34450.801.85081.85591.8495
68872006.07.24 08:34sell34461.601.85121.85631.8499
68882006.07.24 12:18s/l34420.101.85481.85481.8484-51.003745516.30
68892006.07.24 12:18close34461.601.85491.85631.8499-592.003744924.30
68902006.07.24 12:18close34450.801.85491.85591.8495-328.003744596.30
68912006.07.24 12:18close34440.401.85491.85551.8491-180.003744416.30
68922006.07.24 12:18close34430.201.85491.85511.8487-98.003744318.30
68932006.07.25 15:30sell34470.101.84161.84671.8403
68942006.07.25 16:02t/p34470.101.84031.84671.840313.003744331.30
68952006.07.25 16:02sell34480.101.83961.84471.8383
68962006.07.25 16:02sell34490.201.83991.84501.8386
68972006.07.25 16:02sell34500.401.84031.84541.8390
68982006.07.25 16:19t/p34500.401.83901.84541.839052.003744383.30
68992006.07.25 16:19close34490.201.83891.84501.838620.003744403.30
69002006.07.25 16:19close34480.101.83891.84471.83837.003744410.30
69012006.07.25 16:19sell34510.101.83851.84361.8372
69022006.07.25 16:20sell34520.201.83891.84401.8376
69032006.07.25 16:21sell34530.401.83931.84441.8380
69042006.07.25 16:23sell34540.801.83971.84481.8384
69052006.07.25 16:24sell34551.601.84011.84521.8388
69062006.07.26 12:56s/l34510.101.84361.84361.8372-51.223744359.09
69072006.07.26 12:56close34551.601.84371.84521.8388-579.443743779.65
69082006.07.26 12:56close34540.801.84371.84481.8384-321.723743457.93
69092006.07.26 12:56close34530.401.84371.84441.8380-176.863743281.07
69102006.07.26 12:56close34520.201.84371.84401.8376-96.433743184.64
69112006.07.26 15:00buy3456100.001.84721.84211.8485
69122006.07.26 15:02buy3457100.001.84681.84171.8481
69132006.07.26 15:25buy3458100.001.84641.84131.8477
69142006.07.26 15:29buy3459100.001.84611.84101.8474
69152006.07.26 16:01t/p3459100.001.84741.84101.847413000.003756184.64
69162006.07.26 16:01close3458100.001.84741.84131.847710000.003766184.64
69172006.07.26 16:01close3457100.001.84741.84171.84816000.003772184.64
69182006.07.26 16:01close3456100.001.84741.84211.84852000.003774184.64
69192006.07.26 16:15buy3460100.001.84791.84281.8492
69202006.07.26 16:17buy3461100.001.84751.84241.8488
69212006.07.26 16:31t/p3461100.001.84881.84241.848813000.003787184.64
69222006.07.26 16:31close3460100.001.84881.84281.84929000.003796184.64
69232006.07.26 16:31buy3462100.001.84921.84411.8505
69242006.07.26 16:34buy3463100.001.84881.84371.8501
69252006.07.26 16:36buy3464100.001.84841.84331.8497
69262006.07.26 16:50t/p3464100.001.84971.84331.849713000.003809184.64
69272006.07.26 16:50close3463100.001.84981.84371.850110000.003819184.64
69282006.07.26 16:50close3462100.001.84981.84411.85056000.003825184.64
69292006.07.26 16:50buy3465100.001.85021.84511.8515
69302006.07.26 16:50buy3466100.001.84991.84481.8512
69312006.07.26 18:01t/p3466100.001.85121.84481.851213000.003838184.64
69322006.07.26 18:01close3465100.001.85121.84511.851510000.003848184.64
69332006.07.26 18:01buy3467100.001.85161.84651.8529
69342006.07.26 18:03buy3468100.001.85121.84611.8525
69352006.07.26 18:21t/p3468100.001.85251.84611.852513000.003861184.64
69362006.07.26 18:21close3467100.001.85251.84651.85299000.003870184.64
69372006.07.26 18:21buy3469100.001.85291.84781.8542
69382006.07.26 18:25t/p3469100.001.85421.84781.854213000.003883184.64
69392006.07.26 18:25buy3470100.001.85461.84951.8559
69402006.07.26 18:28buy3471100.001.85411.84901.8554
69412006.07.26 18:29buy3472100.001.85351.84841.8548
69422006.07.26 19:03buy3473100.001.85311.84801.8544
69432006.07.26 19:03buy3474100.001.85261.84751.8539
69442006.07.26 19:53t/p3474100.001.85391.84751.853913000.003896184.64
69452006.07.26 19:53close3473100.001.85391.84801.85448000.003904184.64
69462006.07.26 19:53close3472100.001.85391.84841.85484000.003908184.64
69472006.07.26 19:53close3471100.001.85391.84901.8554-2000.003906184.64
69482006.07.26 19:53close3470100.001.85391.84951.8559-7000.003899184.64
69492006.07.26 19:53buy3475100.001.85431.84921.8556
69502006.07.26 19:54buy3476100.001.85391.84881.8552
69512006.07.27 02:59buy3477100.001.85351.84841.8548
69522006.07.27 03:01buy3478100.001.85311.84801.8544
69532006.07.27 04:22t/p3478100.001.85441.84801.854413000.003912184.64
69542006.07.27 04:22close3477100.001.85451.84841.854810000.003922184.64
69552006.07.27 04:22close3476100.001.85451.84881.85524950.003927134.64
69562006.07.27 04:22close3475100.001.85451.84921.8556950.003928084.64
69572006.07.27 08:45buy3479100.001.86021.85511.8615
69582006.07.27 08:58buy3480100.001.85981.85471.8611
69592006.07.27 09:04buy3481100.001.85941.85431.8607
69602006.07.27 09:15t/p3481100.001.86071.85431.860713000.003941084.64
69612006.07.27 09:15close3480100.001.86101.85471.861112000.003953084.64
69622006.07.27 09:15close3479100.001.86101.85511.86158000.003961084.64
69632006.07.27 09:15buy3482100.001.86141.85631.8627
69642006.07.27 09:15buy3483100.001.86101.85591.8623
69652006.07.27 09:21t/p3483100.001.86231.85591.862313000.003974084.64
69662006.07.27 09:21close3482100.001.86231.85631.86279000.003983084.64
69672006.07.27 09:21buy3484100.001.86271.85761.8640
69682006.07.27 09:21buy3485100.001.86221.85711.8635
69692006.07.27 09:26buy3486100.001.86171.85661.8630
69702006.07.27 09:33buy3487100.001.86131.85621.8626
69712006.07.27 09:47buy3488100.001.86081.85571.8621
69722006.07.27 10:24t/p3488100.001.86211.85571.862113000.003996084.64
69732006.07.27 10:24close3487100.001.86231.85621.862610000.004006084.64
69742006.07.27 10:24close3486100.001.86231.85661.86306000.004012084.64
69752006.07.27 10:24close3485100.001.86231.85711.86351000.004013084.64
69762006.07.27 10:24close3484100.001.86231.85761.8640-4000.004009084.64
69772006.07.27 10:24buy3489100.001.86271.85761.8640
69782006.07.27 10:24buy3490100.001.86221.85711.8635
69792006.07.27 10:50t/p3490100.001.86351.85711.863513000.004022084.64
69802006.07.27 10:50close3489100.001.86351.85761.86408000.004030084.64
69812006.07.27 10:50buy3491100.001.86391.85881.8652
69822006.07.27 10:56buy3492100.001.86321.85811.8645
69832006.07.27 11:29buy3493100.001.86281.85771.8641
69842006.07.27 11:59buy3494100.001.86241.85731.8637
69852006.07.27 12:00buy3495100.001.86211.85701.8634
69862006.07.27 12:30s/l3491100.001.85881.85881.8652-51000.003979084.64
69872006.07.27 12:30close3495100.001.85851.85701.8634-36000.003943084.64
69882006.07.27 12:30close3494100.001.85851.85731.8637-39000.003904084.64
69892006.07.27 12:30close3493100.001.85851.85771.8641-43000.003861084.64
69902006.07.27 12:30close3492100.001.85851.85811.8645-47000.003814084.64
69912006.07.27 12:30buy3496100.001.85891.85381.8602
69922006.07.27 12:30buy3497100.001.85831.85321.8596
69932006.07.27 12:30buy3498100.001.85801.85291.8593
69942006.07.27 12:49t/p3498100.001.85931.85291.859313000.003827084.64
69952006.07.27 12:49close3497100.001.85941.85321.859611000.003838084.64
69962006.07.27 12:49close3496100.001.85941.85381.86025000.003843084.64
69972006.07.27 12:49buy3499100.001.85981.85471.8611
69982006.07.27 12:49buy3500100.001.85931.85421.8606
69992006.07.27 12:55t/p3500100.001.86061.85421.860613000.003856084.64
70002006.07.27 12:55close3499100.001.86071.85471.86119000.003865084.64
70012006.07.27 12:55buy3501100.001.86111.85601.8624
70022006.07.27 12:55buy3502100.001.86031.85521.8616
70032006.07.27 12:58t/p3502100.001.86161.85521.861613000.003878084.64
70042006.07.27 12:58close3501100.001.86171.85601.86246000.003884084.64
70052006.07.27 12:58buy3503100.001.86211.85701.8634
70062006.07.27 12:59buy3504100.001.86171.85661.8630
70072006.07.27 13:04t/p3504100.001.86301.85661.863013000.003897084.64
70082006.07.27 13:04close3503100.001.86311.85701.863410000.003907084.64
70092006.07.27 13:30buy3505100.001.86731.86221.8686
70102006.07.27 13:31buy3506100.001.86681.86171.8681
70112006.07.27 13:44buy3507100.001.86641.86131.8677
70122006.07.27 13:45buy3508100.001.86611.86101.8674
70132006.07.27 13:54buy3509100.001.86571.86061.8670
70142006.07.27 15:23s/l3505100.001.86221.86221.8686-51000.003856084.64
70152006.07.27 15:23close3509100.001.86211.86061.8670-36000.003820084.64
70162006.07.27 15:23close3508100.001.86211.86101.8674-40000.003780084.64
70172006.07.27 15:23close3507100.001.86211.86131.8677-43000.003737084.64
70182006.07.27 15:23close3506100.001.86211.86171.8681-47000.003690084.64
70192006.07.27 18:45sell35100.101.85661.86171.8553
70202006.07.27 18:59sell35110.201.85701.86211.8557
70212006.07.27 19:03sell35120.401.85741.86251.8561
70222006.07.27 19:30sell35130.801.85781.86291.8565
70232006.07.27 19:31sell35141.601.85811.86321.8568
70242006.07.27 23:33t/p35141.601.85681.86321.8568208.003690292.64
70252006.07.27 23:33close35130.801.85681.86291.856580.003690372.64
70262006.07.27 23:33close35120.401.85681.86251.856124.003690396.64
70272006.07.27 23:33close35110.201.85681.86211.85574.003690400.64
70282006.07.27 23:33close35100.101.85681.86171.8553-2.003690398.64
70292006.07.27 23:33sell35150.101.85641.86151.8551
70302006.07.27 23:33sell35160.201.85681.86191.8555
70312006.07.28 01:18t/p35150.101.85511.86151.855112.793690411.42
70322006.07.28 01:18t/p35160.201.85551.86191.855525.573690436.99
70332006.07.28 13:15buy3517100.001.86611.86101.8674
70342006.07.28 13:17buy3518100.001.86571.86061.8670
70352006.07.28 13:20buy3519100.001.86511.86001.8664
70362006.07.28 13:23buy3520100.001.86451.85941.8658
70372006.07.28 13:24buy3521100.001.86401.85891.8653
70382006.07.28 13:47t/p3521100.001.86531.85891.865313000.003703436.99
70392006.07.28 13:47close3520100.001.86551.85941.865810000.003713436.99
70402006.07.28 13:47close3519100.001.86551.86001.86644000.003717436.99
70412006.07.28 13:47close3518100.001.86551.86061.8670-2000.003715436.99
70422006.07.28 13:47close3517100.001.86551.86101.8674-6000.003709436.99
70432006.07.28 13:47buy3522100.001.86591.86081.8672
70442006.07.28 13:47buy3523100.001.86551.86041.8668
70452006.07.28 13:48buy3524100.001.86481.85971.8661
70462006.07.28 13:57buy3525100.001.86421.85911.8655
70472006.07.28 14:15t/p3525100.001.86551.85911.865513000.003722436.99
70482006.07.28 14:15close3524100.001.86561.85971.86618000.003730436.99
70492006.07.28 14:15close3523100.001.86561.86041.86681000.003731436.99
70502006.07.28 14:15close3522100.001.86561.86081.8672-3000.003728436.99
70512006.07.28 14:45buy3526100.001.86531.86021.8666
70522006.07.28 15:09buy3527100.001.86491.85981.8662
70532006.07.28 15:43buy3528100.001.86451.85941.8658
70542006.07.28 15:47buy3529100.001.86421.85911.8655
70552006.07.28 15:54buy3530100.001.86381.85871.8651
70562006.07.28 16:10t/p3530100.001.86511.85871.865113000.003741436.99
70572006.07.28 16:10close3529100.001.86511.85911.86559000.003750436.99
70582006.07.28 16:10close3528100.001.86511.85941.86586000.003756436.99
70592006.07.28 16:10close3527100.001.86511.85981.86622000.003758436.99
70602006.07.28 16:10close3526100.001.86511.86021.8666-2000.003756436.99
70612006.07.28 16:10buy3531100.001.86551.86041.8668
70622006.07.28 16:12buy3532100.001.86511.86001.8664
70632006.07.28 16:19buy3533100.001.86461.85951.8659
70642006.07.28 16:31buy3534100.001.86431.85921.8656
70652006.07.28 16:32buy3535100.001.86391.85881.8652
70662006.07.28 17:42t/p3535100.001.86521.85881.865213000.003769436.99
70672006.07.28 17:42close3534100.001.86531.85921.865610000.003779436.99
70682006.07.28 17:42close3533100.001.86531.85951.86597000.003786436.99
70692006.07.28 17:42close3532100.001.86531.86001.86642000.003788436.99
70702006.07.28 17:42close3531100.001.86531.86041.8668-2000.003786436.99
70712006.07.28 18:00buy3536100.001.86511.86001.8664
70722006.07.28 18:09buy3537100.001.86471.85961.8660
70732006.07.28 18:48buy3538100.001.86431.85921.8656
70742006.07.28 19:05buy3539100.001.86381.85871.8651
70752006.07.28 19:50buy3540100.001.86341.85831.8647
70762006.07.31 03:26t/p3540100.001.86471.85831.864712650.003799086.99
70772006.07.31 03:26close3539100.001.86471.85871.86518650.003807736.99
70782006.07.31 03:26close3538100.001.86471.85921.86563650.003811386.99
70792006.07.31 03:26close3537100.001.86471.85961.8660-350.003811036.99
70802006.07.31 03:26close3536100.001.86471.86001.8664-4350.003806686.99
70812006.08.01 16:30buy3541100.001.87391.86881.8752
70822006.08.01 16:57t/p3541100.001.87521.86881.875213000.003819686.99
70832006.08.01 16:57buy3542100.001.87561.87051.8769
70842006.08.01 17:27buy3543100.001.87521.87011.8765
70852006.08.01 17:50buy3544100.001.87481.86971.8761
70862006.08.01 18:28t/p3544100.001.87611.86971.876113000.003832686.99
70872006.08.01 18:28close3543100.001.87631.87011.876511000.003843686.99
70882006.08.01 18:28close3542100.001.87631.87051.87697000.003850686.99
70892006.08.01 18:28buy3545100.001.87671.87161.8780
70902006.08.01 18:28buy3546100.001.87641.87131.8777
70912006.08.01 18:34buy3547100.001.87601.87091.8773
70922006.08.02 00:28t/p3547100.001.87731.87091.877312650.003863336.99
70932006.08.02 00:28close3546100.001.87731.87131.87778650.003871986.99
70942006.08.02 00:28close3545100.001.87731.87161.87805650.003877636.99
70952006.08.03 10:15sell35480.101.87081.87591.8695
70962006.08.03 10:24sell35490.201.87121.87631.8699
70972006.08.03 10:28sell35500.401.87191.87701.8706
70982006.08.03 10:28sell35510.801.87221.87731.8709
70992006.08.03 10:50sell35521.601.87261.87771.8713
71002006.08.03 11:00s/l35480.101.87591.87591.8695-51.003877585.99
71012006.08.03 11:00s/l35490.201.87631.87631.8699-102.003877483.99
71022006.08.03 11:00s/l35500.401.87701.87701.8706-204.003877279.99
71032006.08.03 11:00s/l35510.801.87731.87731.8709-408.003876871.99
71042006.08.03 11:00close35521.601.87771.87771.8713-816.003876055.99
71052006.08.03 11:30buy3553100.001.88511.88001.8864
71062006.08.03 11:46buy3554100.001.88471.87961.8860
71072006.08.03 11:47buy3555100.001.88431.87921.8856
71082006.08.03 12:02t/p3553100.001.88641.88001.886413000.003889055.99
71092006.08.03 12:02t/p3554100.001.88601.87961.886013000.003902055.99
71102006.08.03 12:02t/p3555100.001.88561.87921.885613000.003915055.99
71112006.08.03 12:02buy3556100.001.88681.88171.8881
71122006.08.03 12:02buy3557100.001.88641.88131.8877
71132006.08.03 12:02buy3558100.001.88571.88061.8870
71142006.08.03 12:14buy3559100.001.88521.88011.8865
71152006.08.03 12:26t/p3559100.001.88651.88011.886513000.003928055.99
71162006.08.03 12:26close3558100.001.88651.88061.88708000.003936055.99
71172006.08.03 12:26close3557100.001.88651.88131.88771000.003937055.99
71182006.08.03 12:26close3556100.001.88651.88171.8881-3000.003934055.99
71192006.08.03 12:26buy3560100.001.88691.88181.8882
71202006.08.03 12:30t/p3560100.001.88821.88181.888213000.003947055.99
71212006.08.03 12:30buy3561100.001.88861.88351.8899
71222006.08.03 12:30buy3562100.001.88801.88291.8893
71232006.08.03 12:35t/p3562100.001.88931.88291.889313000.003960055.99
71242006.08.03 12:35close3561100.001.88931.88351.88997000.003967055.99
71252006.08.03 12:35buy3563100.001.88971.88461.8910
71262006.08.03 12:41t/p3563100.001.89101.88461.891013000.003980055.99
71272006.08.03 12:41buy3564100.001.89141.88631.8927
71282006.08.03 12:42buy3565100.001.89091.88581.8922
71292006.08.03 12:52buy3566100.001.89051.88541.8918
71302006.08.03 12:53buy3567100.001.88991.88481.8912
71312006.08.03 13:05t/p3567100.001.89121.88481.891213000.003993055.99
71322006.08.03 13:05close3566100.001.89131.88541.89188000.004001055.99
71332006.08.03 13:05close3565100.001.89131.88581.89224000.004005055.99
71342006.08.03 13:05close3564100.001.89131.88631.8927-1000.004004055.99
71352006.08.03 13:05buy3568100.001.89171.88661.8930
71362006.08.03 13:05buy3569100.001.89131.88621.8926
71372006.08.03 13:05buy3570100.001.89091.88581.8922
71382006.08.03 13:09buy3571100.001.89051.88541.8918
71392006.08.03 13:11buy3572100.001.88891.88381.8902
71402006.08.03 13:14t/p3572100.001.89021.88381.890213000.004017055.99
71412006.08.03 13:14close3571100.001.89031.88541.8918-2000.004015055.99
71422006.08.03 13:14close3570100.001.89031.88581.8922-6000.004009055.99
71432006.08.03 13:14close3569100.001.89031.88621.8926-10000.003999055.99
71442006.08.03 13:14close3568100.001.89031.88661.8930-14000.003985055.99
71452006.08.03 13:14buy3573100.001.89071.88561.8920
71462006.08.03 13:14buy3574100.001.89041.88531.8917
71472006.08.03 13:14buy3575100.001.89001.88491.8913
71482006.08.03 13:26buy3576100.001.88941.88431.8907
71492006.08.03 13:27buy3577100.001.88901.88391.8903
71502006.08.03 14:53t/p3577100.001.89031.88391.890313000.003998055.99
71512006.08.03 14:53close3576100.001.89031.88431.89079000.004007055.99
71522006.08.03 14:53close3575100.001.89031.88491.89133000.004010055.99
71532006.08.03 14:53close3574100.001.89031.88531.8917-1000.004009055.99
71542006.08.03 14:53close3573100.001.89031.88561.8920-4000.004005055.99
71552006.08.03 14:53buy3578100.001.89071.88561.8920
71562006.08.03 14:53buy3579100.001.89041.88531.8917
71572006.08.03 14:54buy3580100.001.88941.88431.8907
71582006.08.03 14:55buy3581100.001.88811.88301.8894
71592006.08.03 14:57buy3582100.001.88771.88261.8890
71602006.08.03 15:13s/l3578100.001.88561.88561.8920-51000.003954055.99
71612006.08.03 15:13close3582100.001.88541.88261.8890-23000.003931055.99
71622006.08.03 15:13close3581100.001.88541.88301.8894-27000.003904055.99
71632006.08.03 15:13close3580100.001.88541.88431.8907-40000.003864055.99
71642006.08.03 15:13close3579100.001.88541.88531.8917-50000.003814055.99
71652006.08.03 15:13buy3583100.001.88581.88071.8871
71662006.08.03 15:30t/p3583100.001.88711.88071.887113000.003827055.99
71672006.08.03 15:30buy3584100.001.88751.88241.8888
71682006.08.03 15:30buy3585100.001.88711.88201.8884
71692006.08.03 15:30buy3586100.001.88671.88161.8880
71702006.08.03 15:35buy3587100.001.88641.88131.8877
71712006.08.03 15:37buy3588100.001.88581.88071.8871
71722006.08.03 16:31t/p3588100.001.88711.88071.887113000.003840055.99
71732006.08.03 16:31close3587100.001.88711.88131.88777000.003847055.99
71742006.08.03 16:31close3586100.001.88711.88161.88804000.003851055.99
71752006.08.03 16:31close3585100.001.88711.88201.88840.003851055.99
71762006.08.03 16:31close3584100.001.88711.88241.8888-4000.003847055.99
71772006.08.03 16:31buy3589100.001.88751.88241.8888
71782006.08.03 16:32buy3590100.001.88711.88201.8884
71792006.08.03 17:43buy3591100.001.88671.88161.8880
71802006.08.03 18:06t/p3591100.001.88801.88161.888013000.003860055.99
71812006.08.03 18:06close3590100.001.88811.88201.888410000.003870055.99
71822006.08.03 18:06close3589100.001.88811.88241.88886000.003876055.99
71832006.08.03 18:06buy3592100.001.88851.88341.8898
71842006.08.03 18:09buy3593100.001.88811.88301.8894
71852006.08.03 18:46t/p3593100.001.88941.88301.889413000.003889055.99
71862006.08.03 18:46close3592100.001.88941.88341.88989000.003898055.99
71872006.08.04 12:00buy3594100.001.89161.88651.8929
71882006.08.04 12:27t/p3594100.001.89291.88651.892913000.003911055.99
71892006.08.04 12:27buy3595100.001.89331.88821.8946
71902006.08.04 12:27buy3596100.001.89291.88781.8942
71912006.08.04 12:27buy3597100.001.89251.88741.8938
71922006.08.04 12:29t/p3597100.001.89381.88741.893813000.003924055.99
71932006.08.04 12:29close3596100.001.89381.88781.89429000.003933055.99
71942006.08.04 12:29close3595100.001.89381.88821.89465000.003938055.99
71952006.08.04 12:29buy3598100.001.89421.88911.8955
71962006.08.04 12:29buy3599100.001.89381.88871.8951
71972006.08.04 12:30t/p3599100.001.89511.88871.895113000.003951055.99
71982006.08.04 12:30close3598100.001.89521.88911.895510000.003961055.99
71992006.08.04 12:30buy3600100.001.89561.89051.8969
72002006.08.04 12:30buy3601100.001.89511.89001.8964
72012006.08.04 12:30buy3602100.001.89471.88961.8960
72022006.08.04 12:30t/p3602100.001.89601.88961.896013000.003974055.99
72032006.08.04 12:30close3601100.001.89631.89001.896412000.003986055.99
72042006.08.04 12:30close3600100.001.89631.89051.89697000.003993055.99
72052006.08.04 12:30buy3603100.001.89671.89161.8980
72062006.08.04 12:30buy3604100.001.89611.89101.8974
72072006.08.04 12:30buy3605100.001.89541.89031.8967
72082006.08.04 12:30buy3606100.001.89481.88971.8961
72092006.08.04 12:30t/p3606100.001.89611.88971.896113000.004006055.99
72102006.08.04 12:30close3605100.001.89641.89031.896710000.004016055.99
72112006.08.04 12:30close3604100.001.89641.89101.89743000.004019055.99
72122006.08.04 12:30close3603100.001.89641.89161.8980-3000.004016055.99
72132006.08.04 12:30buy3607100.001.89681.89171.8981
72142006.08.04 12:30t/p3607100.001.89811.89171.898113000.004029055.99
72152006.08.04 12:30buy3608100.001.89891.89381.9002
72162006.08.04 12:31buy3609100.001.89851.89341.8998
72172006.08.04 12:31t/p3609100.001.89981.89341.899813000.004042055.99
72182006.08.04 12:31close3608100.001.90001.89381.900211000.004053055.99
72192006.08.04 12:31buy3610100.001.90041.89531.9017
72202006.08.04 12:32buy3611100.001.89901.89391.9003
72212006.08.04 12:32t/p3611100.001.90031.89391.900313000.004066055.99
72222006.08.04 12:32close3610100.001.90051.89531.90171000.004067055.99
72232006.08.04 12:32buy3612100.001.90091.89581.9022
72242006.08.04 12:32buy3613100.001.89901.89391.9003
72252006.08.04 12:34buy3614100.001.89861.89351.8999
72262006.08.04 12:36t/p3614100.001.89991.89351.899913000.004080055.99
72272006.08.04 12:36close3613100.001.90021.89391.900312000.004092055.99
72282006.08.04 12:36close3612100.001.90021.89581.9022-7000.004085055.99
72292006.08.04 12:36buy3615100.001.90061.89551.9019
72302006.08.04 12:37buy3616100.001.90011.89501.9014
72312006.08.04 12:37t/p3616100.001.90141.89501.901413000.004098055.99
72322006.08.04 12:37close3615100.001.90141.89551.90198000.004106055.99
72332006.08.04 12:37buy3617100.001.90181.89671.9031
72342006.08.04 12:39t/p3617100.001.90311.89671.903113000.004119055.99
72352006.08.04 12:39buy3618100.001.90351.89841.9048
72362006.08.04 12:39t/p3618100.001.90481.89841.904813000.004132055.99
72372006.08.04 12:39buy3619100.001.90541.90031.9067
72382006.08.04 12:39buy3620100.001.90471.89961.9060
72392006.08.04 12:40buy3621100.001.90341.89831.9047
72402006.08.04 12:41buy3622100.001.90301.89791.9043
72412006.08.04 12:46t/p3622100.001.90431.89791.904313000.004145055.99
72422006.08.04 12:46close3621100.001.90431.89831.90479000.004154055.99
72432006.08.04 12:46close3620100.001.90431.89961.9060-4000.004150055.99
72442006.08.04 12:46close3619100.001.90431.90031.9067-11000.004139055.99
72452006.08.04 12:46buy3623100.001.90471.89961.9060
72462006.08.04 12:51buy3624100.001.90431.89921.9056
72472006.08.04 12:52buy3625100.001.90391.89881.9052
72482006.08.04 12:53t/p3625100.001.90521.89881.905213000.004152055.99
72492006.08.04 12:53close3624100.001.90531.89921.905610000.004162055.99
72502006.08.04 12:53close3623100.001.90531.89961.90606000.004168055.99
72512006.08.04 12:53buy3626100.001.90571.90061.9070
72522006.08.04 12:54buy3627100.001.90501.89991.9063
72532006.08.04 12:55buy3628100.001.90451.89941.9058
72542006.08.04 12:56t/p3628100.001.90581.89941.905813000.004181055.99
72552006.08.04 12:56close3627100.001.90581.89991.90638000.004189055.99
72562006.08.04 12:56close3626100.001.90581.90061.90701000.004190055.99
72572006.08.04 12:56buy3629100.001.90621.90111.9075
72582006.08.04 12:57buy3630100.001.90581.90071.9071
72592006.08.04 12:58t/p3630100.001.90711.90071.907113000.004203055.99
72602006.08.04 12:58close3629100.001.90711.90111.90759000.004212055.99
72612006.08.04 12:58buy3631100.001.90751.90241.9088
72622006.08.04 12:59buy3632100.001.90681.90171.9081
72632006.08.04 13:02buy3633100.001.90651.90141.9078
72642006.08.04 13:05buy3634100.001.90611.90101.9074
72652006.08.04 13:07buy3635100.001.90571.90061.9070
72662006.08.04 13:51t/p3635100.001.90701.90061.907013000.004225055.99
72672006.08.04 13:51close3634100.001.90721.90101.907411000.004236055.99
72682006.08.04 13:51close3633100.001.90721.90141.90787000.004243055.99
72692006.08.04 13:51close3632100.001.90721.90171.90814000.004247055.99
72702006.08.04 13:51close3631100.001.90721.90241.9088-3000.004244055.99
72712006.08.04 13:51buy3636100.001.90761.90251.9089
72722006.08.04 13:51buy3637100.001.90711.90201.9084
72732006.08.04 13:53t/p3637100.001.90841.90201.908413000.004257055.99
72742006.08.04 13:53close3636100.001.90851.90251.90899000.004266055.99
72752006.08.04 13:53buy3638100.001.90891.90381.9102
72762006.08.04 13:54buy3639100.001.90861.90351.9099
72772006.08.04 14:00t/p3639100.001.90991.90351.909913000.004279055.99
72782006.08.04 14:00close3638100.001.90991.90381.910210000.004289055.99
72792006.08.04 14:00buy3640100.001.91031.90521.9116
72802006.08.04 14:01buy3641100.001.90991.90481.9112
72812006.08.04 14:09buy3642100.001.90951.90441.9108
72822006.08.04 14:18buy3643100.001.90911.90401.9104
72832006.08.04 14:26buy3644100.001.90871.90361.9100
72842006.08.04 14:53t/p3644100.001.91001.90361.910013000.004302055.99
72852006.08.04 14:53close3643100.001.91021.90401.910411000.004313055.99
72862006.08.04 14:53close3642100.001.91021.90441.91087000.004320055.99
72872006.08.04 14:53close3641100.001.91021.90481.91123000.004323055.99
72882006.08.04 14:53close3640100.001.91021.90521.9116-1000.004322055.99
72892006.08.04 14:53buy3645100.001.91061.90551.9119
72902006.08.04 14:55t/p3645100.001.91191.90551.911913000.004335055.99
72912006.08.04 14:55buy3646100.001.91251.90741.9138
72922006.08.04 14:55buy3647100.001.91211.90701.9134
72932006.08.04 14:59buy3648100.001.91121.90611.9125
72942006.08.04 14:59buy3649100.001.91081.90571.9121
72952006.08.04 15:00buy3650100.001.91041.90531.9117
72962006.08.06 21:44s/l3646100.001.90741.90741.9138-51000.004284055.99
72972006.08.06 21:44close3650100.001.90711.90531.9117-33000.004251055.99
72982006.08.06 21:44close3649100.001.90711.90571.9121-37000.004214055.99
72992006.08.06 21:44close3648100.001.90711.90611.9125-41000.004173055.99
73002006.08.06 21:44close3647100.001.90711.90701.9134-50000.004123055.99
73012006.08.06 21:44buy3651100.001.90751.90241.9088
73022006.08.06 21:53buy3652100.001.90711.90201.9084
73032006.08.06 23:45t/p3652100.001.90841.90201.908413000.004136055.99
73042006.08.06 23:45close3651100.001.90841.90241.90889000.004145055.99
73052006.08.08 23:15sell36530.101.89801.90311.8967
73062006.08.08 23:19sell36540.201.89831.90341.8970
73072006.08.08 23:21sell36550.401.89871.90381.8974
73082006.08.08 23:26sell36560.801.89911.90421.8978
73092006.08.08 23:33sell36571.601.89951.90461.8982
73102006.08.09 00:24t/p36571.601.89821.90461.8982204.564145260.55
73112006.08.09 00:24close36560.801.89821.90421.897870.284145330.83
73122006.08.09 00:24close36550.401.89821.90381.897419.144145349.97
73132006.08.09 00:24close36540.201.89821.90341.89701.574145351.54
73142006.08.09 00:24close36530.101.89821.90311.8967-2.214145349.33
73152006.08.09 00:24sell36580.101.89781.90291.8965
73162006.08.09 00:32sell36590.201.89821.90331.8969
73172006.08.09 00:36sell36600.401.89871.90381.8974
73182006.08.09 00:41sell36610.801.89911.90421.8978
73192006.08.09 00:45sell36621.601.89951.90461.8982
73202006.08.09 06:01s/l36580.101.90291.90291.8965-51.004145298.33
73212006.08.09 06:01close36621.601.90291.90461.8982-544.004144754.33
73222006.08.09 06:01close36610.801.90291.90421.8978-304.004144450.33
73232006.08.09 06:01close36600.401.90291.90381.8974-168.004144282.33
73242006.08.09 06:01close36590.201.90291.90331.8969-94.004144188.33
73252006.08.09 07:15buy3663100.001.90681.90171.9081
73262006.08.09 07:23buy3664100.001.90651.90141.9078
73272006.08.09 07:24buy3665100.001.90601.90091.9073
73282006.08.09 07:24buy3666100.001.90561.90051.9069
73292006.08.09 07:28t/p3666100.001.90691.90051.906913000.004157188.33
73302006.08.09 07:28close3665100.001.90721.90091.907312000.004169188.33
73312006.08.09 07:28close3664100.001.90721.90141.90787000.004176188.33
73322006.08.09 07:28close3663100.001.90721.90171.90814000.004180188.33
73332006.08.09 07:28buy3667100.001.90761.90251.9089
73342006.08.09 07:28buy3668100.001.90711.90201.9084
73352006.08.09 07:46buy3669100.001.90671.90161.9080
73362006.08.09 07:51t/p3669100.001.90801.90161.908013000.004193188.33
73372006.08.09 07:51close3668100.001.90811.90201.908410000.004203188.33
73382006.08.09 07:51close3667100.001.90811.90251.90895000.004208188.33
73392006.08.09 07:51buy3670100.001.90851.90341.9098
73402006.08.09 07:51buy3671100.001.90811.90301.9094
73412006.08.09 07:58buy3672100.001.90751.90241.9088
73422006.08.09 08:04t/p3672100.001.90881.90241.908813000.004221188.33
73432006.08.09 08:04close3671100.001.90881.90301.90947000.004228188.33
73442006.08.09 08:04close3670100.001.90881.90341.90983000.004231188.33
73452006.08.09 08:04buy3673100.001.90921.90411.9105
73462006.08.09 08:04buy3674100.001.90881.90371.9101
73472006.08.09 08:19t/p3674100.001.91011.90371.910113000.004244188.33
73482006.08.09 08:19close3673100.001.91031.90411.910511000.004255188.33
73492006.08.09 08:19buy3675100.001.91071.90561.9120
73502006.08.09 08:19buy3676100.001.91041.90531.9117
73512006.08.09 08:20buy3677100.001.90971.90461.9110
73522006.08.09 08:23buy3678100.001.90911.90401.9104
73532006.08.09 08:29buy3679100.001.90871.90361.9100
73542006.08.09 09:42s/l3675100.001.90561.90561.9120-51000.004204188.33
73552006.08.09 09:42close3679100.001.90561.90361.9100-31000.004173188.33
73562006.08.09 09:42close3678100.001.90561.90401.9104-35000.004138188.33
73572006.08.09 09:42close3677100.001.90561.90461.9110-41000.004097188.33
73582006.08.09 09:42close3676100.001.90561.90531.9117-48000.004049188.33
73592006.08.09 09:42buy3680100.001.90601.90091.9073
73602006.08.09 09:43buy3681100.001.90561.90051.9069
73612006.08.09 09:44buy3682100.001.90521.90011.9065
73622006.08.09 09:58t/p3682100.001.90651.90011.906513000.004062188.33
73632006.08.09 09:58close3681100.001.90661.90051.906910000.004072188.33
73642006.08.09 09:58close3680100.001.90661.90091.90736000.004078188.33
73652006.08.09 09:58buy3683100.001.90701.90191.9083
73662006.08.09 09:58buy3684100.001.90661.90151.9079
73672006.08.09 10:00buy3685100.001.90621.90111.9075
73682006.08.09 10:05buy3686100.001.90561.90051.9069
73692006.08.09 10:10buy3687100.001.90521.90011.9065
73702006.08.09 10:32t/p3687100.001.90651.90011.906513000.004091188.33
73712006.08.09 10:32close3686100.001.90661.90051.906910000.004101188.33
73722006.08.09 10:32close3685100.001.90661.90111.90754000.004105188.33
73732006.08.09 10:32close3684100.001.90661.90151.90790.004105188.33
73742006.08.09 10:32close3683100.001.90661.90191.9083-4000.004101188.33
73752006.08.09 10:32buy3688100.001.90701.90191.9083
73762006.08.09 10:42t/p3688100.001.90831.90191.908313000.004114188.33
73772006.08.09 10:42buy3689100.001.90891.90381.9102
73782006.08.09 10:52t/p3689100.001.91021.90381.910213000.004127188.33
73792006.08.09 10:52buy3690100.001.91071.90561.9120
73802006.08.09 10:54buy3691100.001.91041.90531.9117
73812006.08.09 10:58buy3692100.001.91001.90491.9113
73822006.08.09 10:59buy3693100.001.90961.90451.9109
73832006.08.09 11:01buy3694100.001.90891.90381.9102
73842006.08.09 14:15t/p3694100.001.91021.90381.910213000.004140188.33
73852006.08.09 14:15close3693100.001.91031.90451.91097000.004147188.33
73862006.08.09 14:15close3692100.001.91031.90491.91133000.004150188.33
73872006.08.09 14:15close3691100.001.91031.90531.9117-1000.004149188.33
73882006.08.09 14:15close3690100.001.91031.90561.9120-4000.004145188.33
73892006.08.10 14:00sell36950.101.90061.90571.8993
73902006.08.10 14:02t/p36950.101.89931.90571.899313.004145201.33
73912006.08.10 14:02sell36960.101.89891.90401.8976
73922006.08.10 14:02sell36970.201.89941.90451.8981
73932006.08.10 14:15t/p36970.201.89811.90451.898126.004145227.33
73942006.08.10 14:15close36960.101.89801.90401.89769.004145236.33
73952006.08.10 14:15sell36980.101.89761.90271.8963
73962006.08.10 14:24t/p36980.101.89631.90271.896313.004145249.33
73972006.08.10 14:24sell36990.101.89571.90081.8944
73982006.08.10 14:24sell37000.201.89641.90151.8951
73992006.08.10 14:24t/p37000.201.89511.90151.895126.004145275.33
74002006.08.10 14:24close36990.101.89471.90081.894410.004145285.33
74012006.08.10 14:24sell37010.101.89431.89941.8930
74022006.08.10 14:35t/p37010.101.89301.89941.893013.004145298.33
74032006.08.10 14:35sell37020.101.89221.89731.8909
74042006.08.10 14:37t/p37020.101.89091.89731.890913.004145311.33
74052006.08.10 14:37sell37030.101.89051.89561.8892
74062006.08.10 14:37sell37040.201.89131.89641.8900
74072006.08.10 14:39sell37050.401.89181.89691.8905
74082006.08.10 14:50t/p37050.401.89051.89691.890552.004145363.33
74092006.08.10 14:50close37040.201.89051.89641.890016.004145379.33
74102006.08.10 14:50close37030.101.89051.89561.88920.004145379.33
74112006.08.10 14:50sell37060.101.89011.89521.8888
74122006.08.10 14:50sell37070.201.89041.89551.8891
74132006.08.10 14:53sell37080.401.89131.89641.8900
74142006.08.10 14:54sell37090.801.89181.89691.8905
74152006.08.10 15:14t/p37090.801.89051.89691.8905104.004145483.33
74162006.08.10 15:14close37080.401.89051.89641.890032.004145515.33
74172006.08.10 15:14close37070.201.89051.89551.8891-2.004145513.33
74182006.08.10 15:14close37060.101.89051.89521.8888-4.004145509.33
74192006.08.10 15:14sell37100.101.89011.89521.8888
74202006.08.10 15:17t/p37100.101.88881.89521.888813.004145522.33
74212006.08.10 15:17sell37110.101.88821.89331.8869
74222006.08.10 15:24sell37120.201.88871.89381.8874
74232006.08.10 15:25sell37130.401.88951.89461.8882
74242006.08.10 15:26sell37140.801.88991.89501.8886
74252006.08.10 15:27sell37151.601.89031.89541.8890
74262006.08.10 15:40t/p37151.601.88901.89541.8890208.004145730.33
74272006.08.10 15:40close37140.801.88901.89501.888672.004145802.33
74282006.08.10 15:40close37130.401.88901.89461.888220.004145822.33
74292006.08.10 15:40close37120.201.88901.89381.8874-6.004145816.33
74302006.08.10 15:40close37110.101.88901.89331.8869-8.004145808.33
74312006.08.10 15:40sell37160.101.88861.89371.8873
74322006.08.10 15:44sell37170.201.88911.89421.8878
74332006.08.10 15:47sell37180.401.88951.89461.8882
74342006.08.10 15:51sell37190.801.88991.89501.8886
74352006.08.10 16:24sell37201.601.89021.89531.8889
74362006.08.10 18:49s/l37160.101.89371.89371.8873-51.004145757.33
74372006.08.10 18:49close37201.601.89381.89531.8889-576.004145181.33
74382006.08.10 18:49close37190.801.89381.89501.8886-312.004144869.33
74392006.08.10 18:49close37180.401.89381.89461.8882-172.004144697.33
74402006.08.10 18:49close37170.201.89381.89421.8878-94.004144603.33
74412006.08.10 18:49sell37210.101.89341.89851.8921
74422006.08.10 18:57sell37220.201.89381.89891.8925
74432006.08.10 19:15sell37230.401.89431.89941.8930
74442006.08.10 19:15sell37240.801.89471.89981.8934
74452006.08.11 01:42t/p37240.801.89341.89981.8934102.284144705.61
74462006.08.11 01:42close37230.401.89341.89941.893035.144144740.75
74472006.08.11 01:42close37220.201.89341.89891.89257.574144748.32
74482006.08.11 01:42close37210.101.89341.89851.8921-0.224144748.10
74492006.08.11 18:00sell37250.101.89011.89521.8888
74502006.08.11 18:39sell37260.201.89051.89561.8892
74512006.08.13 21:30sell37270.401.89111.89621.8898
74522006.08.13 21:55t/p37270.401.88981.89621.889852.004144800.10
74532006.08.13 21:55close37260.201.88971.89561.889216.004144816.10
74542006.08.13 21:55close37250.101.88971.89521.88884.004144820.10
74552006.08.14 09:00sell37280.101.88721.89231.8859
74562006.08.14 09:01sell37290.201.88761.89271.8863
74572006.08.14 09:09sell37300.401.88831.89341.8870
74582006.08.14 09:10sell37310.801.88871.89381.8874
74592006.08.14 09:11sell37321.601.88911.89421.8878
74602006.08.14 09:41t/p37321.601.88781.89421.8878208.004145028.10
74612006.08.14 09:41close37310.801.88781.89381.887472.004145100.10
74622006.08.14 09:41close37300.401.88781.89341.887020.004145120.10
74632006.08.14 09:41close37290.201.88781.89271.8863-4.004145116.10
74642006.08.14 09:41close37280.101.88781.89231.8859-6.004145110.10
74652006.08.14 09:41sell37330.101.88741.89251.8861
74662006.08.14 09:53sell37340.201.88801.89311.8867
74672006.08.14 10:09sell37350.401.88831.89341.8870
74682006.08.14 10:10sell37360.801.88871.89381.8874
74692006.08.14 10:28t/p37360.801.88741.89381.8874104.004145214.10
74702006.08.14 10:28close37350.401.88741.89341.887036.004145250.10
74712006.08.14 10:28close37340.201.88741.89311.886712.004145262.10
74722006.08.14 10:28close37330.101.88741.89251.88610.004145262.10
74732006.08.14 10:28sell37370.101.88701.89211.8857
74742006.08.14 10:42sell37380.201.88741.89251.8861
74752006.08.14 10:56sell37390.401.88781.89291.8865
74762006.08.14 10:59sell37400.801.88831.89341.8870
74772006.08.14 11:06t/p37400.801.88701.89341.8870104.004145366.10
74782006.08.14 11:06close37390.401.88681.89291.886540.004145406.10
74792006.08.14 11:06close37380.201.88681.89251.886112.004145418.10
74802006.08.14 11:06close37370.101.88681.89211.88572.004145420.10
74812006.08.14 11:06sell37410.101.88641.89151.8851
74822006.08.14 11:06sell37420.201.88681.89191.8855
74832006.08.14 12:06t/p37420.201.88551.89191.885526.004145446.10
74842006.08.14 12:06close37410.101.88551.89151.88519.004145455.10
74852006.08.14 12:06sell37430.101.88511.89021.8838
74862006.08.14 12:07sell37440.201.88551.89061.8842
74872006.08.14 12:13sell37450.401.88611.89121.8848
74882006.08.14 12:20t/p37450.401.88481.89121.884852.004145507.10
74892006.08.14 12:20close37440.201.88481.89061.884214.004145521.10
74902006.08.14 12:20close37430.101.88481.89021.88383.004145524.10
74912006.08.14 12:20sell37460.101.88441.88951.8831
74922006.08.14 12:20sell37470.201.88501.89011.8837
74932006.08.14 12:29sell37480.401.88541.89051.8841
74942006.08.14 12:32sell37490.801.88581.89091.8845
74952006.08.14 12:33sell37501.601.88661.89171.8853
74962006.08.14 13:05s/l37460.101.88951.88951.8831-51.004145473.10
74972006.08.14 13:05close37501.601.88961.89171.8853-480.004144993.10
74982006.08.14 13:05close37490.801.88961.89091.8845-304.004144689.10
74992006.08.14 13:05close37480.401.88961.89051.8841-168.004144521.10
75002006.08.14 13:05close37470.201.88961.89011.8837-92.004144429.10
75012006.08.14 13:05sell37510.101.88921.89431.8879
75022006.08.14 13:31sell37520.201.88971.89481.8884
75032006.08.14 13:32sell37530.401.89021.89531.8889
75042006.08.14 13:32sell37540.801.89061.89571.8893
75052006.08.14 13:36sell37551.601.89101.89611.8897
75062006.08.14 16:04t/p37551.601.88971.89611.8897208.004144637.10
75072006.08.14 16:04close37540.801.88941.89571.889396.004144733.10
75082006.08.14 16:04close37530.401.88941.89531.888932.004144765.10
75092006.08.14 16:04close37520.201.88941.89481.88846.004144771.10
75102006.08.14 16:04close37510.101.88941.89431.8879-2.004144769.10
75112006.08.15 13:45buy3756100.001.89711.89201.8984
75122006.08.15 14:02buy3757100.001.89631.89121.8976
75132006.08.15 14:22buy3758100.001.89591.89081.8972
75142006.08.15 15:43buy3759100.001.89551.89041.8968
75152006.08.15 15:46buy3760100.001.89511.89001.8964
75162006.08.16 06:48s/l3756100.001.89201.89201.8984-51350.004093419.10
75172006.08.16 06:48close3760100.001.89201.89001.8964-31350.004062069.10
75182006.08.16 06:48close3759100.001.89201.89041.8968-35350.004026719.10
75192006.08.16 06:48close3758100.001.89201.89081.8972-39350.003987369.10
75202006.08.16 06:48close3757100.001.89201.89121.8976-43350.003944019.10
75212006.08.16 13:45buy3761100.001.90201.89691.9033
75222006.08.16 13:55buy3762100.001.90161.89651.9029
75232006.08.16 13:59buy3763100.001.90121.89611.9025
75242006.08.16 14:07buy3764100.001.90081.89571.9021
75252006.08.16 14:12buy3765100.001.90051.89541.9018
75262006.08.16 17:44s/l3761100.001.89691.89691.9033-51000.003893019.10
75272006.08.16 17:44close3765100.001.89681.89541.9018-37000.003856019.10
75282006.08.16 17:44close3764100.001.89681.89571.9021-40000.003816019.10
75292006.08.16 17:44close3763100.001.89681.89611.9025-44000.003772019.10
75302006.08.16 17:44close3762100.001.89681.89651.9029-48000.003724019.10
75312006.08.16 17:44buy3766100.001.89721.89211.8985
75322006.08.16 17:46buy3767100.001.89681.89171.8981
75332006.08.16 17:47buy3768100.001.89651.89141.8978
75342006.08.16 18:51buy3769100.001.89611.89101.8974
75352006.08.16 19:01buy3770100.001.89571.89061.8970
75362006.08.17 00:14t/p3770100.001.89701.89061.897011950.003735969.10
75372006.08.17 00:14close3769100.001.89701.89101.89747950.003743919.10
75382006.08.17 00:14close3768100.001.89701.89141.89783950.003747869.10
75392006.08.17 00:14close3767100.001.89701.89171.8981950.003748819.10
75402006.08.17 00:14close3766100.001.89701.89211.8985-3050.003745769.10
75412006.08.17 15:15sell37710.101.89361.89871.8923
75422006.08.17 15:29sell37720.201.89401.89911.8927
75432006.08.17 15:30sell37730.401.89431.89941.8930
75442006.08.17 16:00t/p37730.401.89301.89941.893052.003745821.10
75452006.08.17 16:00close37720.201.89281.89911.892724.003745845.10
75462006.08.17 16:00close37710.101.89281.89871.89238.003745853.10
75472006.08.17 17:15sell37740.101.88941.89451.8881
75482006.08.17 17:19t/p37740.101.88811.89451.888113.003745866.10
75492006.08.17 17:19sell37750.101.88771.89281.8864
75502006.08.17 17:56t/p37750.101.88641.89281.886413.003745879.10
75512006.08.17 17:56sell37760.101.88601.89111.8847
75522006.08.17 17:56sell37770.201.88641.89151.8851
75532006.08.17 17:58t/p37770.201.88511.89151.885126.003745905.10
75542006.08.17 17:58close37760.101.88501.89111.884710.003745915.10
75552006.08.17 17:58sell37780.101.88461.88971.8833
75562006.08.17 17:58t/p37780.101.88331.88971.883313.003745928.10
75572006.08.17 17:58sell37790.101.88291.88801.8816
75582006.08.17 17:58sell37800.201.88341.88851.8821
75592006.08.17 18:05sell37810.401.88431.88941.8830
75602006.08.17 18:11t/p37810.401.88301.88941.883052.003745980.10
75612006.08.17 18:11close37800.201.88301.88851.88218.003745988.10
75622006.08.17 18:11close37790.101.88301.88801.8816-1.003745987.10
75632006.08.17 18:11sell37820.101.88261.88771.8813
75642006.08.17 18:24sell37830.201.88311.88821.8818
75652006.08.17 18:50sell37840.401.88351.88861.8822
75662006.08.17 18:54sell37850.801.88391.88901.8826
75672006.08.17 19:04sell37861.601.88421.88931.8829
75682006.08.18 08:00t/p37861.601.88291.88931.8829204.563746191.66
75692006.08.18 08:00close37850.801.88281.88901.882686.283746277.94
75702006.08.18 08:00close37840.401.88281.88861.882227.143746305.08
75712006.08.18 08:00close37830.201.88281.88821.88185.573746310.65
75722006.08.18 08:00close37820.101.88281.88771.8813-2.213746308.44
75732006.08.18 12:00sell37870.101.87961.88471.8783
75742006.08.18 12:12sell37880.201.88091.88601.8796
75752006.08.18 12:14sell37890.401.88141.88651.8801
75762006.08.18 12:21t/p37890.401.88011.88651.880152.003746360.44
75772006.08.18 12:21close37880.201.88001.88601.879618.003746378.44
75782006.08.18 12:21close37870.101.88001.88471.8783-4.003746374.44
75792006.08.18 12:21sell37900.101.87961.88471.8783
75802006.08.18 12:22sell37910.201.88001.88511.8787
75812006.08.18 12:22sell37920.401.88041.88551.8791
75822006.08.18 12:56sell37930.801.88081.88591.8795
75832006.08.18 13:01sell37941.601.88121.88631.8799
75842006.08.18 13:52s/l37900.101.88471.88471.8783-51.003746323.44
75852006.08.18 13:52s/l37910.201.88511.88511.8787-102.003746221.44
75862006.08.18 13:52close37941.601.88531.88631.8799-656.003745565.44
75872006.08.18 13:52close37930.801.88531.88591.8795-360.003745205.44
75882006.08.18 13:52close37920.401.88531.88551.8791-196.003745009.44
75892006.08.18 13:52sell37950.101.88491.89001.8836
75902006.08.18 13:55sell37960.201.88561.89071.8843
75912006.08.18 14:00t/p37960.201.88431.89071.884326.003745035.44
75922006.08.18 14:00close37950.101.88381.89001.883611.003745046.44
75932006.08.21 02:00buy3797100.001.88651.88141.8878
75942006.08.21 03:23buy3798100.001.88621.88111.8875
75952006.08.21 03:37buy3799100.001.88581.88071.8871
75962006.08.21 06:14t/p3799100.001.88711.88071.887113000.003758046.44
75972006.08.21 06:14close3798100.001.88711.88111.88759000.003767046.44
75982006.08.21 06:14close3797100.001.88711.88141.88786000.003773046.44
75992006.08.21 06:30buy3800100.001.88651.88141.8878
76002006.08.21 06:34buy3801100.001.88621.88111.8875
76012006.08.21 06:44buy3802100.001.88581.88071.8871
76022006.08.21 06:56t/p3801100.001.88751.88111.887513000.003786046.44
76032006.08.21 06:56t/p3802100.001.88711.88071.887113000.003799046.44
76042006.08.21 06:56close3800100.001.88771.88141.887812000.003811046.44
76052006.08.21 07:30buy3803100.001.89081.88571.8921
76062006.08.21 07:42t/p3803100.001.89211.88571.892113000.003824046.44
76072006.08.21 07:42buy3804100.001.89261.88751.8939
76082006.08.21 07:50t/p3804100.001.89391.88751.893913000.003837046.44
76092006.08.21 07:50buy3805100.001.89441.88931.8957
76102006.08.21 07:50buy3806100.001.89401.88891.8953
76112006.08.21 07:54buy3807100.001.89351.88841.8948
76122006.08.21 07:58buy3808100.001.89301.88791.8943
76132006.08.21 08:08t/p3808100.001.89431.88791.894313000.003850046.44
76142006.08.21 08:08close3807100.001.89431.88841.89488000.003858046.44
76152006.08.21 08:08close3806100.001.89431.88891.89533000.003861046.44
76162006.08.21 08:08close3805100.001.89431.88931.8957-1000.003860046.44
76172006.08.21 08:08buy3809100.001.89471.88961.8960
76182006.08.21 08:10buy3810100.001.89441.88931.8957
76192006.08.21 08:10buy3811100.001.89391.88881.8952
76202006.08.21 08:27buy3812100.001.89351.88841.8948
76212006.08.21 08:47t/p3812100.001.89481.88841.894813000.003873046.44
76222006.08.21 08:47close3811100.001.89481.88881.89529000.003882046.44
76232006.08.21 08:47close3810100.001.89481.88931.89574000.003886046.44
76242006.08.21 08:47close3809100.001.89481.88961.89601000.003887046.44
76252006.08.21 08:47buy3813100.001.89521.89011.8965
76262006.08.21 09:08t/p3813100.001.89651.89011.896513000.003900046.44
76272006.08.21 09:08buy3814100.001.89721.89211.8985
76282006.08.21 09:08buy3815100.001.89671.89161.8980
76292006.08.21 09:16buy3816100.001.89641.89131.8977
76302006.08.21 09:22buy3817100.001.89601.89091.8973
76312006.08.21 09:27buy3818100.001.89561.89051.8969
76322006.08.21 12:12t/p3818100.001.89691.89051.896913000.003913046.44
76332006.08.21 12:12close3817100.001.89691.89091.89739000.003922046.44
76342006.08.21 12:12close3816100.001.89691.89131.89775000.003927046.44
76352006.08.21 12:12close3815100.001.89691.89161.89802000.003929046.44
76362006.08.21 12:12close3814100.001.89691.89211.8985-3000.003926046.44
76372006.08.21 12:12buy3819100.001.89731.89221.8986
76382006.08.21 12:22buy3820100.001.89681.89171.8981
76392006.08.21 12:24buy3821100.001.89611.89101.8974
76402006.08.21 12:35buy3822100.001.89571.89061.8970
76412006.08.21 12:37t/p3822100.001.89701.89061.897013000.003939046.44
76422006.08.21 12:37close3821100.001.89701.89101.89749000.003948046.44
76432006.08.21 12:37close3820100.001.89701.89171.89812000.003950046.44
76442006.08.21 12:37close3819100.001.89701.89221.8986-3000.003947046.44
76452006.08.21 12:37buy3823100.001.89741.89231.8987
76462006.08.21 12:37buy3824100.001.89691.89181.8982
76472006.08.21 12:50buy3825100.001.89651.89141.8978
76482006.08.21 12:55buy3826100.001.89611.89101.8974
76492006.08.21 13:22buy3827100.001.89571.89061.8970
76502006.08.21 13:26t/p3827100.001.89701.89061.897013000.003960046.44
76512006.08.21 13:26close3826100.001.89701.89101.89749000.003969046.44
76522006.08.21 13:26close3825100.001.89701.89141.89785000.003974046.44
76532006.08.21 13:26close3824100.001.89701.89181.89821000.003975046.44
76542006.08.21 13:26close3823100.001.89701.89231.8987-4000.003971046.44
76552006.08.21 13:26buy3828100.001.89741.89231.8987
76562006.08.21 13:32buy3829100.001.89701.89191.8983
76572006.08.21 13:47buy3830100.001.89661.89151.8979
76582006.08.21 13:55buy3831100.001.89631.89121.8976
76592006.08.21 14:01t/p3831100.001.89761.89121.897613000.003984046.44
76602006.08.21 14:01close3830100.001.89771.89151.897911000.003995046.44
76612006.08.21 14:01close3829100.001.89771.89191.89837000.004002046.44
76622006.08.21 14:01close3828100.001.89771.89231.89873000.004005046.44
76632006.08.21 14:01buy3832100.001.89811.89301.8994
76642006.08.21 14:01buy3833100.001.89771.89261.8990
76652006.08.21 14:06t/p3833100.001.89901.89261.899013000.004018046.44
76662006.08.21 14:06close3832100.001.89911.89301.899410000.004028046.44
76672006.08.21 14:06buy3834100.001.89951.89441.9008
76682006.08.21 14:11buy3835100.001.89911.89401.9004
76692006.08.21 14:12buy3836100.001.89871.89361.9000
76702006.08.21 14:16buy3837100.001.89841.89331.8997
76712006.08.21 14:18buy3838100.001.89801.89291.8993
76722006.08.21 16:07s/l3834100.001.89441.89441.9008-51000.003977046.44
76732006.08.21 16:07close3838100.001.89431.89291.8993-37000.003940046.44
76742006.08.21 16:07close3837100.001.89431.89331.8997-41000.003899046.44
76752006.08.21 16:07close3836100.001.89431.89361.9000-44000.003855046.44
76762006.08.21 16:07close3835100.001.89431.89401.9004-48000.003807046.44
76772006.08.22 18:16sell38390.101.88591.89101.8846
76782006.08.22 18:16sell38400.201.88621.89131.8849
76792006.08.22 18:37sell38410.401.88661.89171.8853
76802006.08.22 18:55sell38420.801.88701.89211.8857
76812006.08.22 19:44sell38431.601.88741.89251.8861
76822006.08.23 07:27s/l38390.101.89101.89101.8846-51.223806995.22
76832006.08.23 07:27close38431.601.89111.89251.8861-595.443806399.78
76842006.08.23 07:27close38420.801.89111.89211.8857-329.723806070.06
76852006.08.23 07:27close38410.401.89111.89171.8853-180.863805889.20
76862006.08.23 07:27close38400.201.89111.89131.8849-98.433805790.77
76872006.08.23 13:00buy3844100.001.89521.89011.8965
76882006.08.23 13:08buy3845100.001.89461.88951.8959
76892006.08.23 13:28t/p3845100.001.89591.88951.895913000.003818790.77
76902006.08.23 13:28close3844100.001.89601.89011.89658000.003826790.77
76912006.08.23 13:28buy3846100.001.89641.89131.8977
76922006.08.23 13:31buy3847100.001.89601.89091.8973
76932006.08.23 13:31buy3848100.001.89561.89051.8969
76942006.08.23 13:50t/p3848100.001.89691.89051.896913000.003839790.77
76952006.08.23 13:50close3847100.001.89711.89091.897311000.003850790.77
76962006.08.23 13:50close3846100.001.89711.89131.89777000.003857790.77
76972006.08.23 13:50buy3849100.001.89751.89241.8988
76982006.08.23 13:50buy3850100.001.89681.89171.8981
76992006.08.23 14:00t/p3850100.001.89811.89171.898113000.003870790.77
77002006.08.23 14:00close3849100.001.89821.89241.89887000.003877790.77
77012006.08.23 14:00buy3851100.001.89861.89351.8999
77022006.08.23 14:00buy3852100.001.89771.89261.8990
77032006.08.23 14:00t/p3852100.001.89901.89261.899013000.003890790.77
77042006.08.23 14:00close3851100.001.89931.89351.89997000.003897790.77
77052006.08.23 14:00buy3853100.001.89971.89461.9010
77062006.08.23 14:00buy3854100.001.89931.89421.9006
77072006.08.23 14:01buy3855100.001.89881.89371.9001
77082006.08.23 14:02buy3856100.001.89851.89341.8998
77092006.08.23 14:08buy3857100.001.89781.89271.8991
77102006.08.23 14:31s/l3853100.001.89461.89461.9010-51000.003846790.77
77112006.08.23 14:31close3857100.001.89441.89271.8991-34000.003812790.77
77122006.08.23 14:31close3856100.001.89441.89341.8998-41000.003771790.77
77132006.08.23 14:31close3855100.001.89441.89371.9001-44000.003727790.77
77142006.08.23 14:31close3854100.001.89441.89421.9006-49000.003678790.77
77152006.08.23 14:31buy3858100.001.89481.88971.8961
77162006.08.23 14:31buy3859100.001.89451.88941.8958
77172006.08.23 14:34buy3860100.001.89411.88901.8954
77182006.08.23 14:36buy3861100.001.89361.88851.8949
77192006.08.23 14:36buy3862100.001.89321.88811.8945
77202006.08.23 14:49t/p3862100.001.89451.88811.894513000.003691790.77
77212006.08.23 14:49close3861100.001.89451.88851.89499000.003700790.77
77222006.08.23 14:49close3860100.001.89451.88901.89544000.003704790.77
77232006.08.23 14:49close3859100.001.89451.88941.89580.003704790.77
77242006.08.23 14:49close3858100.001.89451.88971.8961-3000.003701790.77
77252006.08.24 19:00sell38630.101.88801.89311.8867
77262006.08.24 19:01sell38640.201.88831.89341.8870
77272006.08.24 20:02t/p38640.201.88701.89341.887026.003701816.77
77282006.08.24 20:02close38630.101.88691.89311.886711.003701827.77
77292006.08.24 20:02sell38650.101.88651.89161.8852
77302006.08.24 21:02sell38660.201.88691.89201.8856
77312006.08.24 21:17sell38670.401.88731.89241.8860
77322006.08.24 21:29sell38680.801.88771.89281.8864
77332006.08.24 21:41sell38691.601.88811.89321.8868
77342006.08.24 23:54t/p38691.601.88681.89321.8868208.003702035.77
77352006.08.24 23:54close38680.801.88671.89281.886480.003702115.77
77362006.08.24 23:54close38670.401.88671.89241.886024.003702139.77
77372006.08.24 23:54close38660.201.88671.89201.88564.003702143.77
77382006.08.24 23:54close38650.101.88671.89161.8852-2.003702141.77
77392006.09.05 08:30sell38700.101.89851.90361.8972
77402006.09.05 08:36t/p38700.101.89721.90361.897213.003702154.77
77412006.09.05 08:36sell38710.101.89681.90191.8955
77422006.09.05 08:38sell38720.201.89721.90231.8959
77432006.09.05 08:41sell38730.401.89761.90271.8963
77442006.09.05 08:43sell38740.801.89821.90331.8969
77452006.09.05 08:44sell38751.601.89861.90371.8973
77462006.09.05 13:19t/p38751.601.89731.90371.8973208.003702362.77
77472006.09.05 13:19close38740.801.89731.90331.896972.003702434.77
77482006.09.05 13:19close38730.401.89731.90271.896312.003702446.77
77492006.09.05 13:19close38720.201.89731.90231.8959-2.003702444.77
77502006.09.05 13:19close38710.101.89731.90191.8955-5.003702439.77
77512006.09.05 13:45sell38760.101.89511.90021.8938
77522006.09.05 13:53sell38770.201.89551.90061.8942
77532006.09.05 13:56sell38780.401.89591.90101.8946
77542006.09.05 14:21t/p38770.201.89421.90061.894226.003702465.77
77552006.09.05 14:21t/p38780.401.89461.90101.894652.003702517.77
77562006.09.05 14:21close38760.101.89421.90021.89389.003702526.77
77572006.09.05 14:21sell38790.101.89381.89891.8925
77582006.09.05 14:31t/p38790.101.89251.89891.892513.003702539.77
77592006.09.05 14:31sell38800.101.89211.89721.8908
77602006.09.05 14:32sell38810.201.89261.89771.8913
77612006.09.05 14:34sell38820.401.89321.89831.8919
77622006.09.05 14:36sell38830.801.89361.89871.8923
77632006.09.05 14:50t/p38830.801.89231.89871.8923104.003702643.77
77642006.09.05 14:50close38820.401.89231.89831.891936.003702679.77
77652006.09.05 14:50close38810.201.89231.89771.89136.003702685.77
77662006.09.05 14:50close38800.101.89231.89721.8908-2.003702683.77
77672006.09.05 14:50sell38840.101.89191.89701.8906
77682006.09.05 14:50sell38850.201.89221.89731.8909
77692006.09.05 14:53sell38860.401.89261.89771.8913
77702006.09.05 15:08sell38870.801.89311.89821.8918
77712006.09.05 15:16sell38881.601.89351.89861.8922
77722006.09.05 15:54t/p38881.601.89221.89861.8922208.003702891.77
77732006.09.05 15:54close38870.801.89221.89821.891872.003702963.77
77742006.09.05 15:54close38860.401.89221.89771.891316.003702979.77
77752006.09.05 15:54close38850.201.89221.89731.89090.003702979.77
77762006.09.05 15:54close38840.101.89221.89701.8906-3.003702976.77
77772006.09.05 16:15sell38890.101.89311.89821.8918
77782006.09.05 16:28sell38900.201.89351.89861.8922
77792006.09.05 16:54sell38910.401.89401.89911.8927
77802006.09.05 18:46sell38920.801.89431.89941.8930
77812006.09.05 18:58sell38931.601.89471.89981.8934
77822006.09.06 07:31t/p38931.601.89341.89981.8934204.563703181.33
77832006.09.06 07:31close38920.801.89341.89941.893070.283703251.61
77842006.09.06 07:31close38910.401.89341.89911.892723.143703274.75
77852006.09.06 07:31close38900.201.89341.89861.89221.573703276.32
77862006.09.06 07:31close38890.101.89341.89821.8918-3.213703273.11
77872006.09.06 10:30sell38940.101.88851.89361.8872
77882006.09.06 10:44t/p38940.101.88721.89361.887213.003703286.11
77892006.09.06 10:44sell38950.101.88681.89191.8855
77902006.09.06 10:44sell38960.201.88721.89231.8859
77912006.09.06 10:59sell38970.401.88761.89271.8863
77922006.09.06 11:14t/p38970.401.88631.89271.886352.003703338.11
77932006.09.06 11:14close38960.201.88631.89231.885918.003703356.11
77942006.09.06 11:14close38950.101.88631.89191.88555.003703361.11
77952006.09.06 11:14sell38980.101.88591.89101.8846
77962006.09.06 11:14sell38990.201.88621.89131.8849
77972006.09.06 11:16t/p38990.201.88491.89131.884926.003703387.11
77982006.09.06 11:16close38980.101.88481.89101.884611.003703398.11
77992006.09.06 11:16sell39000.101.88441.88951.8831
78002006.09.06 11:16sell39010.201.88521.89031.8839
78012006.09.06 11:28t/p39010.201.88391.89031.883926.003703424.11
78022006.09.06 11:28close39000.101.88381.88951.88316.003703430.11
78032006.09.06 11:28sell39020.101.88341.88851.8821
78042006.09.06 11:29sell39030.201.88381.88891.8825
78052006.09.06 11:31sell39040.401.88431.88941.8830
78062006.09.06 11:37sell39050.801.88471.88981.8834
78072006.09.06 11:42sell39061.601.88511.89021.8838
78082006.09.06 12:03t/p39061.601.88381.89021.8838208.003703638.11
78092006.09.06 12:03close39050.801.88381.88981.883472.003703710.11
78102006.09.06 12:03close39040.401.88381.88941.883020.003703730.11
78112006.09.06 12:03close39030.201.88381.88891.88250.003703730.11
78122006.09.06 12:03close39020.101.88381.88851.8821-4.003703726.11
78132006.09.06 12:03sell39070.101.88341.88851.8821
78142006.09.06 12:04sell39080.201.88381.88891.8825
78152006.09.06 12:05sell39090.401.88441.88951.8831
78162006.09.06 12:22t/p39090.401.88311.88951.883152.003703778.11
78172006.09.06 12:22close39080.201.88301.88891.882516.003703794.11
78182006.09.06 12:22close39070.101.88301.88851.88214.003703798.11
78192006.09.06 12:22sell39100.101.88261.88771.8813
78202006.09.06 12:32t/p39100.101.88131.88771.881313.003703811.11
78212006.09.06 12:32sell39110.101.88081.88591.8795
78222006.09.06 12:32sell39120.201.88161.88671.8803
78232006.09.06 12:33sell39130.401.88241.88751.8811
78242006.09.06 12:40sell39140.801.88321.88831.8819
78252006.09.06 12:43sell39151.601.88361.88871.8823
78262006.09.06 13:31t/p39151.601.88231.88871.8823208.003704019.11
78272006.09.06 13:31close39140.801.88221.88831.881980.003704099.11
78282006.09.06 13:31close39130.401.88221.88751.88118.003704107.11
78292006.09.06 13:31close39120.201.88221.88671.8803-12.003704095.11
78302006.09.06 13:31close39110.101.88221.88591.8795-14.003704081.11
78312006.09.06 13:31sell39160.101.88181.88691.8805
78322006.09.06 13:34sell39170.201.88251.88761.8812
78332006.09.06 13:44t/p39170.201.88121.88761.881226.003704107.11
78342006.09.06 13:44close39160.101.88121.88691.88056.003704113.11
78352006.09.06 13:44sell39180.101.88081.88591.8795
78362006.09.06 13:44sell39190.201.88121.88631.8799
78372006.09.06 14:00t/p39190.201.87991.88631.879926.003704139.11
78382006.09.06 14:00close39180.101.87991.88591.87959.003704148.11
78392006.09.06 14:00sell39200.101.87951.88461.8782
78402006.09.06 14:00sell39210.201.88071.88581.8794
78412006.09.06 14:01sell39220.401.88141.88651.8801
78422006.09.06 14:05sell39230.801.88181.88691.8805
78432006.09.06 14:15sell39241.601.88211.88721.8808
78442006.09.06 14:42t/p39241.601.88081.88721.8808208.003704356.11
78452006.09.06 14:42close39230.801.88081.88691.880580.003704436.11
78462006.09.06 14:42close39220.401.88081.88651.880124.003704460.11
78472006.09.06 14:42close39210.201.88081.88581.8794-2.003704458.11
78482006.09.06 14:42close39200.101.88081.88461.8782-13.003704445.11
78492006.09.06 14:42sell39250.101.88041.88551.8791
78502006.09.06 14:59sell39260.201.88081.88591.8795
78512006.09.06 15:03sell39270.401.88121.88631.8799
78522006.09.06 15:17sell39280.801.88161.88671.8803
78532006.09.06 17:55sell39291.601.88211.88721.8808
78542006.09.06 20:37s/l39250.101.88551.88551.8791-51.003704394.11
78552006.09.06 20:37close39291.601.88561.88721.8808-560.003703834.11
78562006.09.06 20:37close39280.801.88561.88671.8803-320.003703514.11
78572006.09.06 20:37close39270.401.88561.88631.8799-176.003703338.11
78582006.09.06 20:37close39260.201.88561.88591.8795-96.003703242.11
78592006.09.07 11:00sell39300.101.87981.88491.8785
78602006.09.07 11:05t/p39300.101.87851.88491.878513.003703255.11
78612006.09.07 11:05sell39310.101.87751.88261.8762
78622006.09.07 11:05sell39320.201.87801.88311.8767
78632006.09.07 11:06t/p39320.201.87671.88311.876726.003703281.11
78642006.09.07 11:06close39310.101.87651.88261.876210.003703291.11
78652006.09.07 11:06sell39330.101.87611.88121.8748
78662006.09.07 11:15t/p39330.101.87481.88121.874813.003703304.11
78672006.09.07 11:15sell39340.101.87431.87941.8730
78682006.09.07 11:17sell39350.201.87491.88001.8736
78692006.09.07 11:19sell39360.401.87591.88101.8746
78702006.09.07 11:24sell39370.801.87621.88131.8749
78712006.09.07 11:55t/p39370.801.87491.88131.8749104.003703408.11
78722006.09.07 11:55close39360.401.87491.88101.874640.003703448.11
78732006.09.07 11:55close39350.201.87491.88001.87360.003703448.11
78742006.09.07 11:55close39340.101.87491.87941.8730-6.003703442.11
78752006.09.07 11:55sell39380.101.87451.87961.8732
78762006.09.07 11:55sell39390.201.87491.88001.8736
78772006.09.07 12:13t/p39390.201.87361.88001.873626.003703468.11
78782006.09.07 12:13close39380.101.87361.87961.87329.003703477.11
78792006.09.07 12:13sell39400.101.87321.87831.8719
78802006.09.07 12:14sell39410.201.87371.87881.8724
78812006.09.07 12:16sell39420.401.87411.87921.8728
78822006.09.07 12:25sell39430.801.87451.87961.8732
78832006.09.07 12:29sell39441.601.87501.88011.8737
78842006.09.07 12:43t/p39441.601.87371.88011.8737208.003703685.11
78852006.09.07 12:43close39430.801.87361.87961.873272.003703757.11
78862006.09.07 12:43close39420.401.87361.87921.872820.003703777.11
78872006.09.07 12:43close39410.201.87361.87881.87242.003703779.11
78882006.09.07 12:43close39400.101.87361.87831.8719-4.003703775.11
78892006.09.07 12:43sell39450.101.87321.87831.8719
78902006.09.07 12:49t/p39450.101.87191.87831.871913.003703788.11
78912006.09.07 12:49sell39460.101.87151.87661.8702
78922006.09.07 12:51sell39470.201.87191.87701.8706
78932006.09.07 12:54sell39480.401.87231.87741.8710
78942006.09.07 13:11sell39490.801.87271.87781.8714
78952006.09.07 13:17sell39501.601.87311.87821.8718
78962006.09.07 13:30t/p39501.601.87181.87821.8718208.003703996.11
78972006.09.07 13:30close39490.801.87171.87781.871480.003704076.11
78982006.09.07 13:30close39480.401.87171.87741.871024.003704100.11
78992006.09.07 13:30close39470.201.87171.87701.87064.003704104.11
79002006.09.07 13:30close39460.101.87171.87661.8702-2.003704102.11
79012006.09.07 13:30sell39510.101.87131.87641.8700
79022006.09.07 13:30sell39520.201.87171.87681.8704
79032006.09.07 13:35sell39530.401.87211.87721.8708
79042006.09.07 13:36sell39540.801.87271.87781.8714
79052006.09.07 13:47sell39551.601.87311.87821.8718
79062006.09.07 15:59s/l39510.101.87641.87641.8700-51.003704051.11
79072006.09.07 15:59s/l39520.201.87681.87681.8704-102.003703949.11
79082006.09.07 15:59close39551.601.87681.87821.8718-592.003703357.11
79092006.09.07 15:59close39540.801.87681.87781.8714-328.003703029.11
79102006.09.07 15:59close39530.401.87681.87721.8708-188.003702841.11
79112006.09.07 15:59sell39560.101.87641.88151.8751
79122006.09.07 15:59t/p39560.101.87511.88151.875113.003702854.11
79132006.09.07 15:59sell39570.101.87471.87981.8734
79142006.09.07 15:59sell39580.201.87511.88021.8738
79152006.09.07 15:59sell39590.401.87621.88131.8749
79162006.09.07 16:07sell39600.801.87691.88201.8756
79172006.09.07 17:17sell39611.601.87731.88241.8760
79182006.09.07 18:15t/p39611.601.87601.88241.8760208.003703062.11
79192006.09.07 18:15close39600.801.87601.88201.875672.003703134.11
79202006.09.07 18:15close39590.401.87601.88131.87498.003703142.11
79212006.09.07 18:15close39580.201.87601.88021.8738-18.003703124.11
79222006.09.07 18:15close39570.101.87601.87981.8734-13.003703111.11
79232006.09.08 13:00sell39620.101.86551.87061.8642
79242006.09.08 13:05t/p39620.101.86421.87061.864213.003703124.11
79252006.09.08 13:05sell39630.101.86381.86891.8625
79262006.09.08 13:05sell39640.201.86451.86961.8632
79272006.09.08 13:07sell39650.401.86521.87031.8639
79282006.09.08 13:08sell39660.801.86581.87091.8645
79292006.09.08 13:25sell39671.601.86611.87121.8648
79302006.09.08 14:15t/p39671.601.86481.87121.8648208.003703332.11
79312006.09.08 14:15close39660.801.86481.87091.864580.003703412.11
79322006.09.08 14:15close39650.401.86481.87031.863916.003703428.11
79332006.09.08 14:15close39640.201.86481.86961.8632-6.003703422.11
79342006.09.08 14:15close39630.101.86481.86891.8625-10.003703412.11
79352006.09.08 14:15sell39680.101.86441.86951.8631
79362006.09.08 14:15sell39690.201.86511.87021.8638
79372006.09.08 14:17sell39700.401.86551.87061.8642
79382006.09.08 14:22t/p39700.401.86421.87061.864252.003703464.11
79392006.09.08 14:22close39690.201.86421.87021.863818.003703482.11
79402006.09.08 14:22close39680.101.86421.86951.86312.003703484.11
79412006.09.08 14:22sell39710.101.86381.86891.8625
79422006.09.08 14:31sell39720.201.86411.86921.8628
79432006.09.08 14:42sell39730.401.86521.87031.8639
79442006.09.08 14:53sell39740.801.86561.87071.8643
79452006.09.08 15:04t/p39740.801.86431.87071.8643104.003703588.11
79462006.09.08 15:04close39730.401.86431.87031.863936.003703624.11
79472006.09.08 15:04close39720.201.86431.86921.8628-4.003703620.11
79482006.09.08 15:04close39710.101.86431.86891.8625-5.003703615.11
79492006.09.08 15:04sell39750.101.86391.86901.8626
79502006.09.08 15:05sell39760.201.86431.86941.8630
79512006.09.08 15:11sell39770.401.86471.86981.8634
79522006.09.08 15:14sell39780.801.86511.87021.8638
79532006.09.08 15:17sell39791.601.86551.87061.8642
79542006.09.10 23:59close at stop39791.601.86761.87061.8642-336.003703279.11
79552006.09.10 23:59close at stop39780.801.86761.87021.8638-200.003703079.11
79562006.09.10 23:59close at stop39770.401.86761.86981.8634-116.003702963.11
79572006.09.10 23:59close at stop39760.201.86761.86941.8630-66.003702897.11
79582006.09.10 23:59close at stop39750.101.86761.86901.8626-37.003702860.11