|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2005.09.09 17:20 - 2006.09.11 00:00 (2005.09.09 - 2006.09.11)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=0.1; StopLoss=51; TakeProfit=13; LotIncreaseFactor=0.11; MaxTrades=5; Pips=3; AccountProtection=1; mm=0; risk=0.15; AccountisNormal=0; mP=28; mI=2; mL=2;
|Bars in test
|306840
|Ticks modelled
|1429450
|Modelling quality
|24.70%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|3702360.11
|Gross profit
|12749962.11
|Gross loss
|-9047601.99
|Profit factor
|1.41
|Expected payoff
|930.48
|Absolute drawdown
|348.18
|Maximal drawdown
|656265.22 (15.14%)
|Relative drawdown
|83.24% (754.18)
|Total trades
|3979
|Short positions (won %)
|2023 (78.94%)
|Long positions (won %)
|1956 (77.15%)
|Profit trades (% of total)
|3106 (78.06%)
|Loss trades (% of total)
|873 (21.94%)
|Largest
|profit trade
|13000.00
|loss trade
|-52050.00
|Average
|profit trade
|4104.95
|loss trade
|-10363.81
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|64 (1534.49)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-420752.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|351415.00 (43)
|consecutive loss (count of losses)
|-420752.00 (11)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.04 12:30
|buy
|1
|0.50
|1.7559
|1.7508
|1.7572
|2
|2006.01.04 13:16
|t/p
|1
|0.50
|1.7572
|1.7508
|1.7572
|65.00
|565.00
|3
|2006.01.04 13:16
|buy
|2
|0.50
|1.7576
|1.7525
|1.7589
|4
|2006.01.04 13:36
|t/p
|2
|0.50
|1.7589
|1.7525
|1.7589
|65.00
|630.00
|5
|2006.01.04 13:36
|buy
|3
|0.60
|1.7594
|1.7543
|1.7607
|6
|2006.01.04 17:11
|t/p
|3
|0.60
|1.7607
|1.7543
|1.7607
|78.00
|708.00
|7
|2006.01.05 11:15
|sell
|4
|0.10
|1.7528
|1.7579
|1.7515
|8
|2006.01.05 11:16
|sell
|5
|0.20
|1.7532
|1.7583
|1.7519
|9
|2006.01.05 11:24
|t/p
|5
|0.20
|1.7519
|1.7583
|1.7519
|26.00
|734.00
|10
|2006.01.05 11:24
|close
|4
|0.10
|1.7519
|1.7579
|1.7515
|9.00
|743.00
|11
|2006.01.05 11:24
|sell
|6
|0.10
|1.7515
|1.7566
|1.7502
|12
|2006.01.05 11:25
|sell
|7
|0.20
|1.7519
|1.7570
|1.7506
|13
|2006.01.05 11:46
|t/p
|7
|0.20
|1.7506
|1.7570
|1.7506
|26.00
|769.00
|14
|2006.01.05 11:46
|close
|6
|0.10
|1.7506
|1.7566
|1.7502
|9.00
|778.00
|15
|2006.01.05 11:46
|sell
|8
|0.10
|1.7502
|1.7553
|1.7489
|16
|2006.01.05 12:00
|sell
|9
|0.20
|1.7506
|1.7557
|1.7493
|17
|2006.01.05 12:06
|t/p
|9
|0.20
|1.7493
|1.7557
|1.7493
|26.00
|804.00
|18
|2006.01.05 12:06
|close
|8
|0.10
|1.7491
|1.7553
|1.7489
|11.00
|815.00
|19
|2006.01.05 18:00
|buy
|10
|0.70
|1.7568
|1.7517
|1.7581
|20
|2006.01.05 18:31
|t/p
|10
|0.70
|1.7581
|1.7517
|1.7581
|91.00
|906.00
|21
|2006.01.05 18:31
|buy
|11
|0.80
|1.7585
|1.7534
|1.7598
|22
|2006.01.06 02:42
|s/l
|11
|0.80
|1.7534
|1.7534
|1.7598
|-410.80
|495.20
|23
|2006.01.09 12:00
|sell
|12
|0.10
|1.7672
|1.7723
|1.7659
|24
|2006.01.09 12:06
|t/p
|12
|0.10
|1.7659
|1.7723
|1.7659
|13.00
|508.20
|25
|2006.01.09 12:06
|sell
|13
|0.10
|1.7655
|1.7706
|1.7642
|26
|2006.01.09 12:12
|sell
|14
|0.20
|1.7661
|1.7712
|1.7648
|27
|2006.01.09 16:08
|t/p
|14
|0.20
|1.7648
|1.7712
|1.7648
|26.00
|534.20
|28
|2006.01.09 16:08
|close
|13
|0.10
|1.7647
|1.7706
|1.7642
|8.00
|542.20
|29
|2006.01.11 10:00
|sell
|15
|0.10
|1.7581
|1.7632
|1.7568
|30
|2006.01.11 10:13
|sell
|16
|0.20
|1.7585
|1.7636
|1.7572
|31
|2006.01.11 10:30
|t/p
|15
|0.10
|1.7568
|1.7632
|1.7568
|13.00
|555.20
|32
|2006.01.11 10:30
|t/p
|16
|0.20
|1.7572
|1.7636
|1.7572
|26.00
|581.20
|33
|2006.01.11 10:30
|sell
|17
|0.10
|1.7562
|1.7613
|1.7549
|34
|2006.01.11 10:30
|sell
|18
|0.20
|1.7567
|1.7618
|1.7554
|35
|2006.01.11 10:34
|t/p
|18
|0.20
|1.7554
|1.7618
|1.7554
|26.00
|607.20
|36
|2006.01.11 10:34
|close
|17
|0.10
|1.7553
|1.7613
|1.7549
|9.00
|616.20
|37
|2006.01.11 10:34
|sell
|19
|0.10
|1.7549
|1.7600
|1.7536
|38
|2006.01.11 10:34
|sell
|20
|0.20
|1.7556
|1.7607
|1.7543
|39
|2006.01.11 11:06
|t/p
|20
|0.20
|1.7543
|1.7607
|1.7543
|26.00
|642.20
|40
|2006.01.11 11:06
|close
|19
|0.10
|1.7542
|1.7600
|1.7536
|7.00
|649.20
|41
|2006.01.11 11:06
|sell
|21
|0.10
|1.7538
|1.7589
|1.7525
|42
|2006.01.11 11:09
|sell
|22
|0.20
|1.7542
|1.7593
|1.7529
|43
|2006.01.11 11:18
|t/p
|22
|0.20
|1.7529
|1.7593
|1.7529
|26.00
|675.20
|44
|2006.01.11 11:18
|close
|21
|0.10
|1.7529
|1.7589
|1.7525
|9.00
|684.20
|45
|2006.01.11 11:18
|sell
|23
|0.10
|1.7525
|1.7576
|1.7512
|46
|2006.01.11 11:18
|sell
|24
|0.20
|1.7530
|1.7581
|1.7517
|47
|2006.01.11 12:40
|s/l
|23
|0.10
|1.7576
|1.7576
|1.7512
|-51.00
|633.20
|48
|2006.01.11 12:40
|close
|24
|0.20
|1.7576
|1.7581
|1.7517
|-92.00
|541.20
|49
|2006.01.11 14:15
|sell
|25
|0.10
|1.7558
|1.7609
|1.7545
|50
|2006.01.11 14:16
|sell
|26
|0.20
|1.7562
|1.7613
|1.7549
|51
|2006.01.11 15:44
|s/l
|25
|0.10
|1.7609
|1.7609
|1.7545
|-51.00
|490.20
|52
|2006.01.11 15:44
|close
|26
|0.20
|1.7610
|1.7613
|1.7549
|-96.00
|394.20
|53
|2006.01.12 15:30
|sell
|27
|0.10
|1.7610
|1.7661
|1.7597
|54
|2006.01.12 15:30
|sell
|28
|0.20
|1.7613
|1.7664
|1.7600
|55
|2006.01.12 16:04
|t/p
|28
|0.20
|1.7600
|1.7664
|1.7600
|26.00
|420.20
|56
|2006.01.12 16:04
|close
|27
|0.10
|1.7600
|1.7661
|1.7597
|10.00
|430.20
|57
|2006.01.12 16:04
|sell
|29
|0.10
|1.7596
|1.7647
|1.7583
|58
|2006.01.12 16:05
|sell
|30
|0.20
|1.7600
|1.7651
|1.7587
|59
|2006.01.12 16:08
|t/p
|29
|0.10
|1.7583
|1.7647
|1.7583
|13.00
|443.20
|60
|2006.01.12 16:08
|t/p
|30
|0.20
|1.7587
|1.7651
|1.7587
|26.00
|469.20
|61
|2006.01.12 16:08
|sell
|31
|0.10
|1.7578
|1.7629
|1.7565
|62
|2006.01.12 16:10
|sell
|32
|0.20
|1.7586
|1.7637
|1.7573
|63
|2006.01.13 07:55
|s/l
|31
|0.10
|1.7629
|1.7629
|1.7565
|-51.22
|417.99
|64
|2006.01.13 07:55
|close
|32
|0.20
|1.7632
|1.7637
|1.7573
|-92.43
|325.56
|65
|2006.01.13 08:15
|buy
|33
|0.30
|1.7629
|1.7578
|1.7642
|66
|2006.01.13 08:27
|t/p
|33
|0.30
|1.7642
|1.7578
|1.7642
|39.00
|364.56
|67
|2006.01.13 08:27
|buy
|34
|0.30
|1.7646
|1.7595
|1.7659
|68
|2006.01.13 08:29
|t/p
|34
|0.30
|1.7659
|1.7595
|1.7659
|39.00
|403.56
|69
|2006.01.13 08:29
|buy
|35
|0.40
|1.7666
|1.7615
|1.7679
|70
|2006.01.13 09:00
|t/p
|35
|0.40
|1.7679
|1.7615
|1.7679
|52.00
|455.56
|71
|2006.01.13 09:00
|buy
|36
|0.40
|1.7683
|1.7632
|1.7696
|72
|2006.01.13 10:38
|t/p
|36
|0.40
|1.7696
|1.7632
|1.7696
|52.00
|507.56
|73
|2006.01.13 10:38
|buy
|37
|0.50
|1.7700
|1.7649
|1.7713
|74
|2006.01.13 10:39
|t/p
|37
|0.50
|1.7713
|1.7649
|1.7713
|65.00
|572.56
|75
|2006.01.13 10:39
|buy
|38
|0.50
|1.7717
|1.7666
|1.7730
|76
|2006.01.13 11:28
|s/l
|38
|0.50
|1.7666
|1.7666
|1.7730
|-255.00
|317.56
|77
|2006.01.13 11:28
|buy
|39
|0.30
|1.7670
|1.7619
|1.7683
|78
|2006.01.13 12:52
|t/p
|39
|0.30
|1.7683
|1.7619
|1.7683
|39.00
|356.56
|79
|2006.01.13 12:52
|buy
|40
|0.30
|1.7688
|1.7637
|1.7701
|80
|2006.01.13 14:31
|t/p
|40
|0.30
|1.7701
|1.7637
|1.7701
|39.00
|395.56
|81
|2006.01.16 10:30
|sell
|41
|0.10
|1.7741
|1.7792
|1.7728
|82
|2006.01.16 10:42
|t/p
|41
|0.10
|1.7728
|1.7792
|1.7728
|13.00
|408.56
|83
|2006.01.16 10:42
|sell
|42
|0.10
|1.7724
|1.7775
|1.7711
|84
|2006.01.16 10:42
|sell
|43
|0.20
|1.7732
|1.7783
|1.7719
|85
|2006.01.16 11:06
|t/p
|43
|0.20
|1.7719
|1.7783
|1.7719
|26.00
|434.56
|86
|2006.01.16 11:06
|close
|42
|0.10
|1.7717
|1.7775
|1.7711
|7.00
|441.56
|87
|2006.01.16 11:06
|sell
|44
|0.10
|1.7713
|1.7764
|1.7700
|88
|2006.01.16 11:06
|sell
|45
|0.20
|1.7724
|1.7775
|1.7711
|89
|2006.01.16 11:07
|t/p
|45
|0.20
|1.7711
|1.7775
|1.7711
|26.00
|467.56
|90
|2006.01.16 11:07
|close
|44
|0.10
|1.7711
|1.7764
|1.7700
|2.00
|469.56
|91
|2006.01.16 11:07
|sell
|46
|0.10
|1.7707
|1.7758
|1.7694
|92
|2006.01.16 11:07
|sell
|47
|0.20
|1.7714
|1.7765
|1.7701
|93
|2006.01.16 11:12
|t/p
|47
|0.20
|1.7701
|1.7765
|1.7701
|26.00
|495.56
|94
|2006.01.16 11:12
|close
|46
|0.10
|1.7701
|1.7758
|1.7694
|6.00
|501.56
|95
|2006.01.16 11:12
|sell
|48
|0.10
|1.7697
|1.7748
|1.7684
|96
|2006.01.16 11:13
|sell
|49
|0.20
|1.7701
|1.7752
|1.7688
|97
|2006.01.16 13:04
|t/p
|49
|0.20
|1.7688
|1.7752
|1.7688
|26.00
|527.56
|98
|2006.01.16 13:04
|close
|48
|0.10
|1.7685
|1.7748
|1.7684
|12.00
|539.56
|99
|2006.01.16 13:04
|sell
|50
|0.10
|1.7681
|1.7732
|1.7668
|100
|2006.01.16 13:04
|sell
|51
|0.20
|1.7685
|1.7736
|1.7672
|101
|2006.01.16 14:14
|t/p
|51
|0.20
|1.7672
|1.7736
|1.7672
|26.00
|565.56
|102
|2006.01.16 14:14
|close
|50
|0.10
|1.7672
|1.7732
|1.7668
|9.00
|574.56
|103
|2006.01.16 14:14
|sell
|52
|0.10
|1.7668
|1.7719
|1.7655
|104
|2006.01.16 14:19
|sell
|53
|0.20
|1.7672
|1.7723
|1.7659
|105
|2006.01.16 15:38
|t/p
|53
|0.20
|1.7659
|1.7723
|1.7659
|26.00
|600.56
|106
|2006.01.16 15:38
|close
|52
|0.10
|1.7658
|1.7719
|1.7655
|10.00
|610.56
|107
|2006.01.16 15:38
|sell
|54
|0.10
|1.7654
|1.7705
|1.7641
|108
|2006.01.16 16:27
|sell
|55
|0.20
|1.7661
|1.7712
|1.7648
|109
|2006.01.17 01:57
|t/p
|55
|0.20
|1.7648
|1.7712
|1.7648
|25.57
|636.13
|110
|2006.01.17 01:57
|close
|54
|0.10
|1.7645
|1.7705
|1.7641
|8.79
|644.91
|111
|2006.01.17 14:15
|sell
|56
|0.10
|1.7618
|1.7669
|1.7605
|112
|2006.01.17 14:21
|sell
|57
|0.20
|1.7622
|1.7673
|1.7609
|113
|2006.01.17 14:52
|t/p
|57
|0.20
|1.7609
|1.7673
|1.7609
|26.00
|670.91
|114
|2006.01.17 14:52
|close
|56
|0.10
|1.7609
|1.7669
|1.7605
|9.00
|679.91
|115
|2006.01.17 14:52
|sell
|58
|0.10
|1.7605
|1.7656
|1.7592
|116
|2006.01.17 14:58
|sell
|59
|0.20
|1.7609
|1.7660
|1.7596
|117
|2006.01.17 16:54
|t/p
|59
|0.20
|1.7596
|1.7660
|1.7596
|26.00
|705.91
|118
|2006.01.17 16:54
|close
|58
|0.10
|1.7595
|1.7656
|1.7592
|10.00
|715.91
|119
|2006.01.17 21:16
|buy
|60
|0.70
|1.7670
|1.7619
|1.7683
|120
|2006.01.17 23:24
|t/p
|60
|0.70
|1.7683
|1.7619
|1.7683
|91.00
|806.91
|121
|2006.01.17 23:24
|buy
|61
|0.70
|1.7688
|1.7637
|1.7701
|122
|2006.01.18 03:01
|s/l
|61
|0.70
|1.7637
|1.7637
|1.7701
|-359.45
|447.46
|123
|2006.01.18 06:46
|sell
|62
|0.10
|1.7638
|1.7689
|1.7625
|124
|2006.01.18 06:49
|sell
|63
|0.20
|1.7643
|1.7694
|1.7630
|125
|2006.01.18 07:00
|t/p
|63
|0.20
|1.7630
|1.7694
|1.7630
|26.00
|473.46
|126
|2006.01.18 07:00
|close
|62
|0.10
|1.7630
|1.7689
|1.7625
|8.00
|481.46
|127
|2006.01.18 07:00
|sell
|64
|0.10
|1.7626
|1.7677
|1.7613
|128
|2006.01.18 07:03
|sell
|65
|0.20
|1.7631
|1.7682
|1.7618
|129
|2006.01.18 07:24
|t/p
|65
|0.20
|1.7618
|1.7682
|1.7618
|26.00
|507.46
|130
|2006.01.18 07:24
|close
|64
|0.10
|1.7615
|1.7677
|1.7613
|11.00
|518.46
|131
|2006.01.18 11:45
|buy
|66
|0.50
|1.7684
|1.7633
|1.7697
|132
|2006.01.18 14:46
|t/p
|66
|0.50
|1.7697
|1.7633
|1.7697
|65.00
|583.46
|133
|2006.01.18 17:45
|sell
|67
|0.10
|1.7612
|1.7663
|1.7599
|134
|2006.01.18 17:45
|sell
|68
|0.20
|1.7616
|1.7667
|1.7603
|135
|2006.01.18 18:08
|t/p
|68
|0.20
|1.7603
|1.7667
|1.7603
|26.00
|609.46
|136
|2006.01.18 18:08
|close
|67
|0.10
|1.7603
|1.7663
|1.7599
|9.00
|618.46
|137
|2006.01.18 18:08
|sell
|69
|0.10
|1.7599
|1.7650
|1.7586
|138
|2006.01.18 18:10
|sell
|70
|0.20
|1.7604
|1.7655
|1.7591
|139
|2006.01.18 19:06
|t/p
|70
|0.20
|1.7591
|1.7655
|1.7591
|26.00
|644.46
|140
|2006.01.18 19:06
|close
|69
|0.10
|1.7591
|1.7650
|1.7586
|8.00
|652.46
|141
|2006.01.18 19:06
|sell
|71
|0.10
|1.7587
|1.7638
|1.7574
|142
|2006.01.18 19:06
|sell
|72
|0.20
|1.7591
|1.7642
|1.7578
|143
|2006.01.18 22:33
|s/l
|71
|0.10
|1.7638
|1.7638
|1.7574
|-51.00
|601.46
|144
|2006.01.18 22:33
|close
|72
|0.20
|1.7638
|1.7642
|1.7578
|-94.00
|507.46
|145
|2006.01.19 09:00
|sell
|73
|0.10
|1.7570
|1.7621
|1.7557
|146
|2006.01.19 09:00
|sell
|74
|0.20
|1.7573
|1.7624
|1.7560
|147
|2006.01.19 09:05
|t/p
|74
|0.20
|1.7560
|1.7624
|1.7560
|26.00
|533.46
|148
|2006.01.19 09:05
|close
|73
|0.10
|1.7560
|1.7621
|1.7557
|10.00
|543.46
|149
|2006.01.19 09:05
|sell
|75
|0.10
|1.7556
|1.7607
|1.7543
|150
|2006.01.19 09:06
|sell
|76
|0.20
|1.7561
|1.7612
|1.7548
|151
|2006.01.19 09:35
|t/p
|76
|0.20
|1.7548
|1.7612
|1.7548
|26.00
|569.46
|152
|2006.01.19 09:35
|close
|75
|0.10
|1.7548
|1.7607
|1.7543
|8.00
|577.46
|153
|2006.01.19 09:35
|sell
|77
|0.10
|1.7544
|1.7595
|1.7531
|154
|2006.01.19 09:35
|sell
|78
|0.20
|1.7548
|1.7599
|1.7535
|155
|2006.01.19 13:37
|t/p
|78
|0.20
|1.7535
|1.7599
|1.7535
|26.00
|603.46
|156
|2006.01.19 13:37
|close
|77
|0.10
|1.7534
|1.7595
|1.7531
|10.00
|613.46
|157
|2006.01.19 13:37
|sell
|79
|0.10
|1.7530
|1.7581
|1.7517
|158
|2006.01.19 13:38
|sell
|80
|0.20
|1.7534
|1.7585
|1.7521
|159
|2006.01.19 14:23
|s/l
|79
|0.10
|1.7581
|1.7581
|1.7517
|-51.00
|562.46
|160
|2006.01.19 14:23
|close
|80
|0.20
|1.7581
|1.7585
|1.7521
|-94.00
|468.46
|161
|2006.01.19 16:00
|buy
|81
|0.40
|1.7560
|1.7509
|1.7573
|162
|2006.01.19 16:08
|t/p
|81
|0.40
|1.7573
|1.7509
|1.7573
|52.00
|520.46
|163
|2006.01.19 16:08
|buy
|82
|0.50
|1.7578
|1.7527
|1.7591
|164
|2006.01.19 16:29
|t/p
|82
|0.50
|1.7591
|1.7527
|1.7591
|65.00
|585.46
|165
|2006.01.19 16:29
|buy
|83
|0.50
|1.7595
|1.7544
|1.7608
|166
|2006.01.19 16:34
|t/p
|83
|0.50
|1.7608
|1.7544
|1.7608
|65.00
|650.46
|167
|2006.01.19 16:34
|buy
|84
|0.60
|1.7616
|1.7565
|1.7629
|168
|2006.01.19 16:42
|t/p
|84
|0.60
|1.7629
|1.7565
|1.7629
|78.00
|728.46
|169
|2006.01.19 16:42
|buy
|85
|0.70
|1.7634
|1.7583
|1.7647
|170
|2006.01.19 21:05
|s/l
|85
|0.70
|1.7583
|1.7583
|1.7647
|-357.00
|371.46
|171
|2006.01.19 23:15
|sell
|86
|0.10
|1.7592
|1.7643
|1.7579
|172
|2006.01.19 23:33
|t/p
|86
|0.10
|1.7579
|1.7643
|1.7579
|13.00
|384.46
|173
|2006.01.20 13:30
|buy
|87
|0.30
|1.7620
|1.7569
|1.7633
|174
|2006.01.20 14:54
|t/p
|87
|0.30
|1.7633
|1.7569
|1.7633
|39.00
|423.46
|175
|2006.01.20 14:54
|buy
|88
|0.40
|1.7638
|1.7587
|1.7651
|176
|2006.01.20 15:00
|t/p
|88
|0.40
|1.7651
|1.7587
|1.7651
|52.00
|475.46
|177
|2006.01.20 15:00
|buy
|89
|0.40
|1.7656
|1.7605
|1.7669
|178
|2006.01.20 15:25
|t/p
|89
|0.40
|1.7669
|1.7605
|1.7669
|52.00
|527.46
|179
|2006.01.20 15:25
|buy
|90
|0.50
|1.7675
|1.7624
|1.7688
|180
|2006.01.20 16:56
|s/l
|90
|0.50
|1.7624
|1.7624
|1.7688
|-255.00
|272.46
|181
|2006.01.20 16:56
|buy
|91
|0.20
|1.7627
|1.7576
|1.7640
|182
|2006.01.20 17:09
|t/p
|91
|0.20
|1.7640
|1.7576
|1.7640
|26.00
|298.46
|183
|2006.01.25 00:30
|sell
|92
|0.10
|1.7841
|1.7892
|1.7828
|184
|2006.01.25 01:27
|t/p
|92
|0.10
|1.7828
|1.7892
|1.7828
|13.00
|311.46
|185
|2006.01.25 01:45
|sell
|93
|0.10
|1.7826
|1.7877
|1.7813
|186
|2006.01.25 01:45
|sell
|94
|0.20
|1.7831
|1.7882
|1.7818
|187
|2006.01.25 10:16
|s/l
|93
|0.10
|1.7877
|1.7877
|1.7813
|-51.00
|260.46
|188
|2006.01.25 10:16
|close
|94
|0.20
|1.7879
|1.7882
|1.7818
|-96.00
|164.46
|189
|2006.01.25 10:16
|buy
|95
|0.10
|1.7879
|1.7828
|1.7892
|190
|2006.01.25 10:31
|t/p
|95
|0.10
|1.7892
|1.7828
|1.7892
|13.00
|177.46
|191
|2006.01.25 20:01
|sell
|96
|0.10
|1.7868
|1.7919
|1.7855
|192
|2006.01.25 20:29
|t/p
|96
|0.10
|1.7855
|1.7919
|1.7855
|13.00
|190.46
|193
|2006.01.25 20:29
|sell
|97
|0.10
|1.7851
|1.7902
|1.7838
|194
|2006.01.25 20:45
|t/p
|97
|0.10
|1.7838
|1.7902
|1.7838
|13.00
|203.46
|195
|2006.01.25 20:45
|sell
|98
|0.10
|1.7833
|1.7884
|1.7820
|196
|2006.01.26 09:22
|s/l
|98
|0.10
|1.7884
|1.7884
|1.7820
|-51.65
|151.82
|197
|2006.01.26 19:30
|sell
|99
|0.10
|1.7806
|1.7857
|1.7793
|198
|2006.01.26 20:14
|t/p
|99
|0.10
|1.7793
|1.7857
|1.7793
|13.00
|164.82
|199
|2006.01.26 20:30
|sell
|100
|0.10
|1.7803
|1.7854
|1.7790
|200
|2006.01.26 23:16
|t/p
|100
|0.10
|1.7790
|1.7854
|1.7790
|13.00
|177.82
|201
|2006.01.26 23:16
|sell
|101
|0.10
|1.7786
|1.7837
|1.7773
|202
|2006.01.27 12:09
|t/p
|101
|0.10
|1.7773
|1.7837
|1.7773
|12.79
|190.60
|203
|2006.01.27 16:15
|sell
|102
|0.10
|1.7826
|1.7877
|1.7813
|204
|2006.01.27 16:18
|t/p
|102
|0.10
|1.7813
|1.7877
|1.7813
|13.00
|203.60
|205
|2006.01.27 16:18
|sell
|103
|0.10
|1.7809
|1.7860
|1.7796
|206
|2006.01.27 16:20
|t/p
|103
|0.10
|1.7796
|1.7860
|1.7796
|13.00
|216.60
|207
|2006.01.27 16:20
|sell
|104
|0.10
|1.7791
|1.7842
|1.7778
|208
|2006.01.27 16:24
|t/p
|104
|0.10
|1.7778
|1.7842
|1.7778
|13.00
|229.60
|209
|2006.01.27 16:24
|sell
|105
|0.10
|1.7772
|1.7823
|1.7759
|210
|2006.01.27 16:45
|t/p
|105
|0.10
|1.7759
|1.7823
|1.7759
|13.00
|242.60
|211
|2006.01.27 17:00
|sell
|106
|0.10
|1.7725
|1.7776
|1.7712
|212
|2006.01.27 19:10
|t/p
|106
|0.10
|1.7712
|1.7776
|1.7712
|13.00
|255.60
|213
|2006.01.27 19:10
|sell
|107
|0.10
|1.7706
|1.7757
|1.7693
|214
|2006.01.27 19:22
|t/p
|107
|0.10
|1.7693
|1.7757
|1.7693
|13.00
|268.60
|215
|2006.01.27 19:22
|sell
|108
|0.10
|1.7689
|1.7740
|1.7676
|216
|2006.01.27 19:29
|t/p
|108
|0.10
|1.7676
|1.7740
|1.7676
|13.00
|281.60
|217
|2006.01.27 19:29
|sell
|109
|0.10
|1.7670
|1.7721
|1.7657
|218
|2006.01.30 09:28
|t/p
|109
|0.10
|1.7657
|1.7721
|1.7657
|12.79
|294.39
|219
|2006.02.01 00:45
|sell
|110
|0.10
|1.7782
|1.7833
|1.7769
|220
|2006.02.01 10:48
|t/p
|110
|0.10
|1.7769
|1.7833
|1.7769
|13.00
|307.39
|221
|2006.02.02 13:45
|buy
|111
|0.30
|1.7764
|1.7713
|1.7777
|222
|2006.02.02 14:09
|t/p
|111
|0.30
|1.7777
|1.7713
|1.7777
|39.00
|346.39
|223
|2006.02.02 16:15
|buy
|112
|0.30
|1.7777
|1.7726
|1.7790
|224
|2006.02.02 16:28
|t/p
|112
|0.30
|1.7790
|1.7726
|1.7790
|39.00
|385.39
|225
|2006.02.03 14:00
|sell
|113
|0.10
|1.7763
|1.7814
|1.7750
|226
|2006.02.03 14:10
|sell
|114
|0.20
|1.7767
|1.7818
|1.7754
|227
|2006.02.03 14:29
|t/p
|114
|0.20
|1.7754
|1.7818
|1.7754
|26.00
|411.39
|228
|2006.02.03 14:29
|close
|113
|0.10
|1.7753
|1.7814
|1.7750
|10.00
|421.39
|229
|2006.02.03 14:29
|sell
|115
|0.10
|1.7749
|1.7800
|1.7736
|230
|2006.02.03 14:29
|sell
|116
|0.20
|1.7767
|1.7818
|1.7754
|231
|2006.02.03 14:29
|t/p
|116
|0.20
|1.7754
|1.7818
|1.7754
|26.00
|447.39
|232
|2006.02.03 14:29
|close
|115
|0.10
|1.7748
|1.7800
|1.7736
|1.00
|448.39
|233
|2006.02.03 14:29
|sell
|117
|0.10
|1.7744
|1.7795
|1.7731
|234
|2006.02.03 14:29
|t/p
|117
|0.10
|1.7731
|1.7795
|1.7731
|13.00
|461.39
|235
|2006.02.03 14:29
|sell
|118
|0.10
|1.7727
|1.7778
|1.7714
|236
|2006.02.03 14:29
|sell
|119
|0.20
|1.7744
|1.7795
|1.7731
|237
|2006.02.03 14:30
|s/l
|118
|0.10
|1.7778
|1.7778
|1.7714
|-51.00
|410.39
|238
|2006.02.03 14:30
|close
|119
|0.20
|1.7783
|1.7795
|1.7731
|-78.00
|332.39
|239
|2006.02.03 14:30
|sell
|120
|0.10
|1.7779
|1.7830
|1.7766
|240
|2006.02.03 14:30
|sell
|121
|0.20
|1.7797
|1.7848
|1.7784
|241
|2006.02.03 14:30
|t/p
|121
|0.20
|1.7784
|1.7848
|1.7784
|26.00
|358.39
|242
|2006.02.03 14:30
|close
|120
|0.10
|1.7777
|1.7830
|1.7766
|2.00
|360.39
|243
|2006.02.03 14:30
|sell
|122
|0.10
|1.7773
|1.7824
|1.7760
|244
|2006.02.03 14:30
|t/p
|122
|0.10
|1.7760
|1.7824
|1.7760
|13.00
|373.39
|245
|2006.02.03 14:30
|sell
|123
|0.10
|1.7755
|1.7806
|1.7742
|246
|2006.02.03 14:30
|sell
|124
|0.20
|1.7773
|1.7824
|1.7760
|247
|2006.02.03 14:31
|t/p
|124
|0.20
|1.7760
|1.7824
|1.7760
|26.00
|399.39
|248
|2006.02.03 14:31
|close
|123
|0.10
|1.7759
|1.7806
|1.7742
|-4.00
|395.39
|249
|2006.02.03 14:31
|sell
|125
|0.10
|1.7755
|1.7806
|1.7742
|250
|2006.02.03 14:31
|sell
|126
|0.20
|1.7762
|1.7813
|1.7749
|251
|2006.02.03 14:32
|t/p
|126
|0.20
|1.7749
|1.7813
|1.7749
|26.00
|421.39
|252
|2006.02.03 14:32
|close
|125
|0.10
|1.7745
|1.7806
|1.7742
|10.00
|431.39
|253
|2006.02.03 14:32
|sell
|127
|0.10
|1.7741
|1.7792
|1.7728
|254
|2006.02.03 14:32
|sell
|128
|0.20
|1.7748
|1.7799
|1.7735
|255
|2006.02.03 14:35
|t/p
|128
|0.20
|1.7735
|1.7799
|1.7735
|26.00
|457.39
|256
|2006.02.03 14:35
|close
|127
|0.10
|1.7732
|1.7792
|1.7728
|9.00
|466.39
|257
|2006.02.03 14:35
|sell
|129
|0.10
|1.7728
|1.7779
|1.7715
|258
|2006.02.03 14:35
|sell
|130
|0.20
|1.7735
|1.7786
|1.7722
|259
|2006.02.03 14:35
|t/p
|129
|0.10
|1.7715
|1.7779
|1.7715
|13.00
|479.39
|260
|2006.02.03 14:35
|t/p
|130
|0.20
|1.7722
|1.7786
|1.7722
|26.00
|505.39
|261
|2006.02.03 14:35
|sell
|131
|0.10
|1.7710
|1.7761
|1.7697
|262
|2006.02.03 14:36
|sell
|132
|0.20
|1.7713
|1.7764
|1.7700
|263
|2006.02.03 14:37
|t/p
|131
|0.10
|1.7697
|1.7761
|1.7697
|13.00
|518.38
|264
|2006.02.03 14:37
|t/p
|132
|0.20
|1.7700
|1.7764
|1.7700
|26.00
|544.38
|265
|2006.02.03 14:37
|sell
|133
|0.10
|1.7692
|1.7743
|1.7679
|266
|2006.02.03 14:37
|sell
|134
|0.20
|1.7713
|1.7764
|1.7700
|267
|2006.02.03 14:55
|t/p
|134
|0.20
|1.7700
|1.7764
|1.7700
|26.00
|570.38
|268
|2006.02.03 14:55
|close
|133
|0.10
|1.7693
|1.7743
|1.7679
|-1.00
|569.38
|269
|2006.02.03 14:55
|sell
|135
|0.10
|1.7689
|1.7740
|1.7676
|270
|2006.02.03 14:55
|sell
|136
|0.20
|1.7692
|1.7743
|1.7679
|271
|2006.02.03 14:58
|t/p
|136
|0.20
|1.7679
|1.7743
|1.7679
|26.00
|595.38
|272
|2006.02.03 14:58
|close
|135
|0.10
|1.7677
|1.7740
|1.7676
|12.00
|607.38
|273
|2006.02.03 14:58
|sell
|137
|0.10
|1.7673
|1.7724
|1.7660
|274
|2006.02.03 14:59
|sell
|138
|0.20
|1.7677
|1.7728
|1.7664
|275
|2006.02.03 15:07
|t/p
|138
|0.20
|1.7664
|1.7728
|1.7664
|26.00
|633.38
|276
|2006.02.03 15:07
|close
|137
|0.10
|1.7662
|1.7724
|1.7660
|11.00
|644.38
|277
|2006.02.03 15:07
|sell
|139
|0.10
|1.7658
|1.7709
|1.7645
|278
|2006.02.03 15:07
|sell
|140
|0.20
|1.7662
|1.7713
|1.7649
|279
|2006.02.03 15:07
|t/p
|140
|0.20
|1.7649
|1.7713
|1.7649
|26.00
|670.38
|280
|2006.02.03 15:07
|close
|139
|0.10
|1.7649
|1.7709
|1.7645
|9.00
|679.38
|281
|2006.02.03 15:07
|sell
|141
|0.10
|1.7645
|1.7696
|1.7632
|282
|2006.02.03 15:08
|sell
|142
|0.20
|1.7651
|1.7702
|1.7638
|283
|2006.02.03 15:19
|t/p
|142
|0.20
|1.7638
|1.7702
|1.7638
|26.00
|705.38
|284
|2006.02.03 15:19
|close
|141
|0.10
|1.7637
|1.7696
|1.7632
|8.00
|713.38
|285
|2006.02.03 15:19
|sell
|143
|0.10
|1.7633
|1.7684
|1.7620
|286
|2006.02.03 15:20
|sell
|144
|0.20
|1.7637
|1.7688
|1.7624
|287
|2006.02.03 15:27
|t/p
|144
|0.20
|1.7624
|1.7688
|1.7624
|26.00
|739.38
|288
|2006.02.03 15:27
|close
|143
|0.10
|1.7621
|1.7684
|1.7620
|12.00
|751.38
|289
|2006.02.03 15:27
|sell
|145
|0.10
|1.7617
|1.7668
|1.7604
|290
|2006.02.03 15:28
|sell
|146
|0.20
|1.7621
|1.7672
|1.7608
|291
|2006.02.03 15:32
|sell
|147
|0.40
|1.7625
|1.7676
|1.7612
|292
|2006.02.03 16:40
|t/p
|147
|0.40
|1.7612
|1.7676
|1.7612
|52.00
|803.38
|293
|2006.02.03 16:40
|close
|146
|0.20
|1.7611
|1.7672
|1.7608
|20.00
|823.38
|294
|2006.02.03 16:40
|close
|145
|0.10
|1.7611
|1.7668
|1.7604
|6.00
|829.38
|295
|2006.02.03 16:40
|sell
|148
|0.10
|1.7607
|1.7658
|1.7594
|296
|2006.02.03 16:40
|sell
|149
|0.20
|1.7611
|1.7662
|1.7598
|297
|2006.02.03 16:43
|sell
|150
|0.40
|1.7620
|1.7671
|1.7607
|298
|2006.02.03 16:46
|t/p
|150
|0.40
|1.7607
|1.7671
|1.7607
|52.00
|881.38
|299
|2006.02.03 16:46
|close
|149
|0.20
|1.7606
|1.7662
|1.7598
|10.00
|891.38
|300
|2006.02.03 16:46
|close
|148
|0.10
|1.7606
|1.7658
|1.7594
|1.00
|892.38
|301
|2006.02.03 16:46
|sell
|151
|0.10
|1.7602
|1.7653
|1.7589
|302
|2006.02.03 16:46
|sell
|152
|0.20
|1.7610
|1.7661
|1.7597
|303
|2006.02.03 17:05
|sell
|153
|0.40
|1.7616
|1.7667
|1.7603
|304
|2006.02.03 17:23
|t/p
|153
|0.40
|1.7603
|1.7667
|1.7603
|52.00
|944.38
|305
|2006.02.03 17:23
|close
|152
|0.20
|1.7602
|1.7661
|1.7597
|16.00
|960.38
|306
|2006.02.03 17:23
|close
|151
|0.10
|1.7602
|1.7653
|1.7589
|0.00
|960.38
|307
|2006.02.03 17:23
|sell
|154
|0.10
|1.7598
|1.7649
|1.7585
|308
|2006.02.03 17:23
|sell
|155
|0.20
|1.7604
|1.7655
|1.7591
|309
|2006.02.03 17:25
|sell
|156
|0.40
|1.7609
|1.7660
|1.7596
|310
|2006.02.06 08:12
|t/p
|156
|0.40
|1.7596
|1.7660
|1.7596
|51.14
|1011.53
|311
|2006.02.06 08:12
|close
|155
|0.20
|1.7593
|1.7655
|1.7591
|21.57
|1033.10
|312
|2006.02.06 08:12
|close
|154
|0.10
|1.7593
|1.7649
|1.7585
|4.79
|1037.88
|313
|2006.02.06 08:12
|sell
|157
|0.10
|1.7589
|1.7640
|1.7576
|314
|2006.02.06 08:12
|sell
|158
|0.20
|1.7593
|1.7644
|1.7580
|315
|2006.02.06 08:18
|t/p
|158
|0.20
|1.7580
|1.7644
|1.7580
|26.00
|1063.88
|316
|2006.02.06 08:18
|close
|157
|0.10
|1.7580
|1.7640
|1.7576
|9.00
|1072.88
|317
|2006.02.06 08:18
|sell
|159
|0.10
|1.7576
|1.7627
|1.7563
|318
|2006.02.06 08:19
|sell
|160
|0.20
|1.7580
|1.7631
|1.7567
|319
|2006.02.06 08:21
|sell
|161
|0.40
|1.7584
|1.7635
|1.7571
|320
|2006.02.06 08:34
|t/p
|161
|0.40
|1.7571
|1.7635
|1.7571
|52.00
|1124.88
|321
|2006.02.06 08:34
|close
|160
|0.20
|1.7569
|1.7631
|1.7567
|22.00
|1146.88
|322
|2006.02.06 08:34
|close
|159
|0.10
|1.7569
|1.7627
|1.7563
|7.00
|1153.88
|323
|2006.02.06 08:34
|sell
|162
|0.10
|1.7565
|1.7616
|1.7552
|324
|2006.02.06 08:34
|sell
|163
|0.20
|1.7571
|1.7622
|1.7558
|325
|2006.02.06 08:48
|t/p
|163
|0.20
|1.7558
|1.7622
|1.7558
|26.00
|1179.88
|326
|2006.02.06 08:48
|close
|162
|0.10
|1.7558
|1.7616
|1.7552
|7.00
|1186.88
|327
|2006.02.06 08:48
|sell
|164
|0.10
|1.7554
|1.7605
|1.7541
|328
|2006.02.06 08:50
|sell
|165
|0.20
|1.7558
|1.7609
|1.7545
|329
|2006.02.06 08:51
|sell
|166
|0.40
|1.7562
|1.7613
|1.7549
|330
|2006.02.06 10:05
|t/p
|166
|0.40
|1.7549
|1.7613
|1.7549
|52.00
|1238.88
|331
|2006.02.06 10:05
|close
|165
|0.20
|1.7549
|1.7609
|1.7545
|18.00
|1256.88
|332
|2006.02.06 10:05
|close
|164
|0.10
|1.7549
|1.7605
|1.7541
|5.00
|1261.88
|333
|2006.02.06 10:05
|sell
|167
|0.10
|1.7545
|1.7596
|1.7532
|334
|2006.02.06 10:09
|sell
|168
|0.20
|1.7550
|1.7601
|1.7537
|335
|2006.02.06 10:11
|sell
|169
|0.40
|1.7553
|1.7604
|1.7540
|336
|2006.02.06 12:25
|t/p
|169
|0.40
|1.7540
|1.7604
|1.7540
|52.00
|1313.88
|337
|2006.02.06 12:25
|close
|168
|0.20
|1.7540
|1.7601
|1.7537
|20.00
|1333.88
|338
|2006.02.06 12:25
|close
|167
|0.10
|1.7540
|1.7596
|1.7532
|5.00
|1338.88
|339
|2006.02.06 12:25
|sell
|170
|0.10
|1.7536
|1.7587
|1.7523
|340
|2006.02.06 12:25
|sell
|171
|0.20
|1.7541
|1.7592
|1.7528
|341
|2006.02.06 12:36
|t/p
|171
|0.20
|1.7528
|1.7592
|1.7528
|26.00
|1364.88
|342
|2006.02.06 12:36
|close
|170
|0.10
|1.7526
|1.7587
|1.7523
|10.00
|1374.88
|343
|2006.02.06 12:36
|sell
|172
|0.10
|1.7522
|1.7573
|1.7509
|344
|2006.02.06 12:36
|sell
|173
|0.20
|1.7526
|1.7577
|1.7513
|345
|2006.02.06 12:53
|sell
|174
|0.40
|1.7530
|1.7581
|1.7517
|346
|2006.02.06 14:27
|t/p
|174
|0.40
|1.7517
|1.7581
|1.7517
|52.00
|1426.88
|347
|2006.02.06 14:27
|close
|173
|0.20
|1.7516
|1.7577
|1.7513
|20.00
|1446.88
|348
|2006.02.06 14:27
|close
|172
|0.10
|1.7516
|1.7573
|1.7509
|6.00
|1452.88
|349
|2006.02.06 14:27
|sell
|175
|0.10
|1.7512
|1.7563
|1.7499
|350
|2006.02.06 14:27
|sell
|176
|0.20
|1.7518
|1.7569
|1.7505
|351
|2006.02.06 14:28
|sell
|177
|0.40
|1.7522
|1.7573
|1.7509
|352
|2006.02.06 15:00
|t/p
|177
|0.40
|1.7509
|1.7573
|1.7509
|52.00
|1504.88
|353
|2006.02.06 15:00
|close
|176
|0.20
|1.7508
|1.7569
|1.7505
|20.00
|1524.88
|354
|2006.02.06 15:00
|close
|175
|0.10
|1.7508
|1.7563
|1.7499
|4.00
|1528.88
|355
|2006.02.06 15:45
|sell
|178
|0.10
|1.7518
|1.7569
|1.7505
|356
|2006.02.06 15:58
|t/p
|178
|0.10
|1.7505
|1.7569
|1.7505
|13.00
|1541.88
|357
|2006.02.06 15:58
|sell
|179
|0.10
|1.7501
|1.7552
|1.7488
|358
|2006.02.06 16:00
|sell
|180
|0.20
|1.7506
|1.7557
|1.7493
|359
|2006.02.06 16:06
|sell
|181
|0.40
|1.7512
|1.7563
|1.7499
|360
|2006.02.06 17:04
|t/p
|181
|0.40
|1.7499
|1.7563
|1.7499
|52.00
|1593.88
|361
|2006.02.06 17:04
|close
|180
|0.20
|1.7499
|1.7557
|1.7493
|14.00
|1607.88
|362
|2006.02.06 17:04
|close
|179
|0.10
|1.7499
|1.7552
|1.7488
|2.00
|1609.88
|363
|2006.02.06 17:04
|sell
|182
|0.10
|1.7495
|1.7546
|1.7482
|364
|2006.02.06 17:14
|sell
|183
|0.20
|1.7499
|1.7550
|1.7486
|365
|2006.02.06 17:42
|t/p
|183
|0.20
|1.7486
|1.7550
|1.7486
|26.00
|1635.88
|366
|2006.02.06 17:42
|close
|182
|0.10
|1.7486
|1.7546
|1.7482
|9.00
|1644.88
|367
|2006.02.06 17:42
|sell
|184
|0.10
|1.7482
|1.7533
|1.7469
|368
|2006.02.06 17:50
|t/p
|184
|0.10
|1.7469
|1.7533
|1.7469
|13.00
|1657.88
|369
|2006.02.06 17:50
|sell
|185
|0.10
|1.7465
|1.7516
|1.7452
|370
|2006.02.06 17:51
|sell
|186
|0.20
|1.7469
|1.7520
|1.7456
|371
|2006.02.06 17:52
|sell
|187
|0.40
|1.7472
|1.7523
|1.7459
|372
|2006.02.06 18:00
|t/p
|187
|0.40
|1.7459
|1.7523
|1.7459
|52.00
|1709.88
|373
|2006.02.06 18:00
|close
|186
|0.20
|1.7459
|1.7520
|1.7456
|20.00
|1729.88
|374
|2006.02.06 18:00
|close
|185
|0.10
|1.7459
|1.7516
|1.7452
|6.00
|1735.88
|375
|2006.02.06 18:00
|sell
|188
|0.10
|1.7455
|1.7506
|1.7442
|376
|2006.02.06 18:00
|sell
|189
|0.20
|1.7459
|1.7510
|1.7446
|377
|2006.02.06 18:02
|sell
|190
|0.40
|1.7464
|1.7515
|1.7451
|378
|2006.02.06 18:06
|sell
|191
|0.80
|1.7470
|1.7521
|1.7457
|379
|2006.02.06 18:13
|t/p
|191
|0.80
|1.7457
|1.7521
|1.7457
|104.00
|1839.88
|380
|2006.02.06 18:13
|close
|190
|0.40
|1.7455
|1.7515
|1.7451
|36.00
|1875.88
|381
|2006.02.06 18:13
|close
|189
|0.20
|1.7455
|1.7510
|1.7446
|8.00
|1883.88
|382
|2006.02.06 18:13
|close
|188
|0.10
|1.7455
|1.7506
|1.7442
|0.00
|1883.88
|383
|2006.02.06 18:13
|sell
|192
|0.10
|1.7451
|1.7502
|1.7438
|384
|2006.02.06 18:13
|sell
|193
|0.20
|1.7455
|1.7506
|1.7442
|385
|2006.02.06 18:13
|sell
|194
|0.40
|1.7463
|1.7514
|1.7450
|386
|2006.02.06 18:13
|t/p
|194
|0.40
|1.7450
|1.7514
|1.7450
|52.00
|1935.88
|387
|2006.02.06 18:13
|close
|193
|0.20
|1.7449
|1.7506
|1.7442
|12.00
|1947.88
|388
|2006.02.06 18:13
|close
|192
|0.10
|1.7449
|1.7502
|1.7438
|2.00
|1949.88
|389
|2006.02.06 18:13
|sell
|195
|0.10
|1.7445
|1.7496
|1.7432
|390
|2006.02.06 18:26
|sell
|196
|0.20
|1.7449
|1.7500
|1.7436
|391
|2006.02.06 18:27
|sell
|197
|0.40
|1.7452
|1.7503
|1.7439
|392
|2006.02.06 18:41
|sell
|198
|0.80
|1.7456
|1.7507
|1.7443
|393
|2006.02.06 19:23
|t/p
|198
|0.80
|1.7443
|1.7507
|1.7443
|104.00
|2053.88
|394
|2006.02.06 19:23
|close
|197
|0.40
|1.7443
|1.7503
|1.7439
|36.00
|2089.88
|395
|2006.02.06 19:23
|close
|196
|0.20
|1.7443
|1.7500
|1.7436
|12.00
|2101.88
|396
|2006.02.06 19:23
|close
|195
|0.10
|1.7443
|1.7496
|1.7432
|2.00
|2103.88
|397
|2006.02.06 19:23
|sell
|199
|0.10
|1.7439
|1.7490
|1.7426
|398
|2006.02.06 19:23
|sell
|200
|0.20
|1.7444
|1.7495
|1.7431
|399
|2006.02.06 19:26
|sell
|201
|0.40
|1.7448
|1.7499
|1.7435
|400
|2006.02.06 19:26
|sell
|202
|0.80
|1.7451
|1.7502
|1.7438
|401
|2006.02.07 04:11
|s/l
|199
|0.10
|1.7490
|1.7490
|1.7426
|-51.22
|2052.67
|402
|2006.02.07 04:11
|close
|202
|0.80
|1.7491
|1.7502
|1.7438
|-321.72
|1730.94
|403
|2006.02.07 04:11
|close
|201
|0.40
|1.7491
|1.7499
|1.7435
|-172.86
|1558.09
|404
|2006.02.07 04:11
|close
|200
|0.20
|1.7491
|1.7495
|1.7431
|-94.43
|1463.66
|405
|2006.02.07 15:33
|sell
|203
|0.10
|1.7463
|1.7514
|1.7450
|406
|2006.02.07 16:04
|t/p
|203
|0.10
|1.7450
|1.7514
|1.7450
|13.00
|1476.66
|407
|2006.02.07 16:15
|sell
|204
|0.10
|1.7426
|1.7477
|1.7413
|408
|2006.02.07 16:18
|sell
|205
|0.20
|1.7434
|1.7485
|1.7421
|409
|2006.02.07 16:38
|t/p
|205
|0.20
|1.7421
|1.7485
|1.7421
|26.00
|1502.66
|410
|2006.02.07 16:38
|close
|204
|0.10
|1.7420
|1.7477
|1.7413
|6.00
|1508.66
|411
|2006.02.07 16:38
|sell
|206
|0.10
|1.7416
|1.7467
|1.7403
|412
|2006.02.07 16:38
|sell
|207
|0.20
|1.7423
|1.7474
|1.7410
|413
|2006.02.07 16:51
|sell
|208
|0.40
|1.7427
|1.7478
|1.7414
|414
|2006.02.07 16:58
|t/p
|208
|0.40
|1.7414
|1.7478
|1.7414
|52.00
|1560.66
|415
|2006.02.07 16:58
|close
|207
|0.20
|1.7413
|1.7474
|1.7410
|20.00
|1580.66
|416
|2006.02.07 16:58
|close
|206
|0.10
|1.7413
|1.7467
|1.7403
|3.00
|1583.66
|417
|2006.02.07 17:00
|sell
|209
|0.10
|1.7409
|1.7460
|1.7396
|418
|2006.02.07 17:00
|sell
|210
|0.20
|1.7413
|1.7464
|1.7400
|419
|2006.02.07 17:07
|sell
|211
|0.40
|1.7419
|1.7470
|1.7406
|420
|2006.02.07 17:12
|sell
|212
|0.80
|1.7423
|1.7474
|1.7410
|421
|2006.02.07 18:30
|s/l
|209
|0.10
|1.7460
|1.7460
|1.7396
|-51.00
|1532.66
|422
|2006.02.07 18:30
|close
|212
|0.80
|1.7461
|1.7474
|1.7410
|-304.00
|1228.66
|423
|2006.02.07 18:30
|close
|211
|0.40
|1.7461
|1.7470
|1.7406
|-168.00
|1060.66
|424
|2006.02.07 18:30
|close
|210
|0.20
|1.7461
|1.7464
|1.7400
|-96.00
|964.65
|425
|2006.02.10 06:00
|buy
|213
|0.90
|1.7456
|1.7405
|1.7469
|426
|2006.02.10 06:26
|t/p
|213
|0.90
|1.7469
|1.7405
|1.7469
|117.00
|1081.66
|427
|2006.02.10 14:17
|buy
|214
|1.00
|1.7507
|1.7456
|1.7520
|428
|2006.02.10 14:36
|t/p
|214
|1.00
|1.7520
|1.7456
|1.7520
|130.00
|1211.66
|429
|2006.02.10 14:36
|buy
|215
|1.10
|1.7525
|1.7474
|1.7538
|430
|2006.02.10 14:48
|t/p
|215
|1.10
|1.7538
|1.7474
|1.7538
|143.00
|1354.66
|431
|2006.02.10 14:48
|buy
|216
|1.20
|1.7542
|1.7491
|1.7555
|432
|2006.02.10 14:55
|t/p
|216
|1.20
|1.7555
|1.7491
|1.7555
|156.00
|1510.66
|433
|2006.02.10 14:55
|buy
|217
|1.40
|1.7559
|1.7508
|1.7572
|434
|2006.02.10 15:00
|t/p
|217
|1.40
|1.7572
|1.7508
|1.7572
|182.00
|1692.66
|435
|2006.02.10 15:00
|buy
|218
|1.50
|1.7578
|1.7527
|1.7591
|436
|2006.02.10 16:23
|s/l
|218
|1.50
|1.7527
|1.7527
|1.7591
|-765.00
|927.65
|437
|2006.02.14 11:45
|sell
|219
|0.10
|1.7372
|1.7423
|1.7359
|438
|2006.02.14 12:26
|t/p
|219
|0.10
|1.7359
|1.7423
|1.7359
|13.00
|940.65
|439
|2006.02.14 12:26
|sell
|220
|0.10
|1.7355
|1.7406
|1.7342
|440
|2006.02.14 12:26
|sell
|221
|0.20
|1.7360
|1.7411
|1.7347
|441
|2006.02.14 13:02
|t/p
|221
|0.20
|1.7347
|1.7411
|1.7347
|26.00
|966.65
|442
|2006.02.14 13:02
|close
|220
|0.10
|1.7346
|1.7406
|1.7342
|9.00
|975.65
|443
|2006.02.14 13:02
|sell
|222
|0.10
|1.7342
|1.7393
|1.7329
|444
|2006.02.14 13:03
|sell
|223
|0.20
|1.7346
|1.7397
|1.7333
|445
|2006.02.14 13:26
|sell
|224
|0.40
|1.7349
|1.7400
|1.7336
|446
|2006.02.14 14:30
|t/p
|224
|0.40
|1.7336
|1.7400
|1.7336
|52.00
|1027.66
|447
|2006.02.14 14:30
|close
|223
|0.20
|1.7333
|1.7397
|1.7333
|26.00
|1053.66
|448
|2006.02.14 14:30
|close
|222
|0.10
|1.7333
|1.7393
|1.7329
|9.00
|1062.66
|449
|2006.02.14 14:30
|sell
|225
|0.10
|1.7329
|1.7380
|1.7316
|450
|2006.02.14 14:30
|sell
|226
|0.20
|1.7342
|1.7393
|1.7329
|451
|2006.02.14 14:30
|sell
|227
|0.40
|1.7349
|1.7400
|1.7336
|452
|2006.02.14 14:31
|t/p
|227
|0.40
|1.7336
|1.7400
|1.7336
|52.00
|1114.66
|453
|2006.02.14 14:31
|close
|226
|0.20
|1.7330
|1.7393
|1.7329
|24.00
|1138.66
|454
|2006.02.14 14:31
|close
|225
|0.10
|1.7330
|1.7380
|1.7316
|-1.00
|1137.66
|455
|2006.02.14 14:31
|sell
|228
|0.10
|1.7326
|1.7377
|1.7313
|456
|2006.02.14 14:31
|sell
|229
|0.20
|1.7330
|1.7381
|1.7317
|457
|2006.02.14 14:31
|sell
|230
|0.40
|1.7334
|1.7385
|1.7321
|458
|2006.02.14 14:37
|t/p
|230
|0.40
|1.7321
|1.7385
|1.7321
|52.00
|1189.66
|459
|2006.02.14 14:37
|close
|229
|0.20
|1.7321
|1.7381
|1.7317
|18.00
|1207.66
|460
|2006.02.14 14:37
|close
|228
|0.10
|1.7321
|1.7377
|1.7313
|5.00
|1212.66
|461
|2006.02.14 14:37
|sell
|231
|0.10
|1.7317
|1.7368
|1.7304
|462
|2006.02.14 15:15
|t/p
|231
|0.10
|1.7304
|1.7368
|1.7304
|13.00
|1225.66
|463
|2006.02.14 15:15
|sell
|232
|0.10
|1.7300
|1.7351
|1.7287
|464
|2006.02.14 15:27
|sell
|233
|0.20
|1.7305
|1.7356
|1.7292
|465
|2006.02.14 15:39
|sell
|234
|0.40
|1.7309
|1.7360
|1.7296
|466
|2006.02.14 16:49
|t/p
|234
|0.40
|1.7296
|1.7360
|1.7296
|52.00
|1277.66
|467
|2006.02.14 16:49
|close
|233
|0.20
|1.7295
|1.7356
|1.7292
|20.00
|1297.66
|468
|2006.02.14 16:49
|close
|232
|0.10
|1.7295
|1.7351
|1.7287
|5.00
|1302.66
|469
|2006.02.14 16:49
|sell
|235
|0.10
|1.7291
|1.7342
|1.7278
|470
|2006.02.14 16:49
|sell
|236
|0.20
|1.7295
|1.7346
|1.7282
|471
|2006.02.14 17:01
|sell
|237
|0.40
|1.7302
|1.7353
|1.7289
|472
|2006.02.14 17:33
|s/l
|235
|0.10
|1.7342
|1.7342
|1.7278
|-51.00
|1251.66
|473
|2006.02.14 17:33
|close
|237
|0.40
|1.7343
|1.7353
|1.7289
|-164.00
|1087.66
|474
|2006.02.14 17:33
|close
|236
|0.20
|1.7343
|1.7346
|1.7282
|-96.00
|991.65
|475
|2006.02.14 21:45
|buy
|238
|0.90
|1.7367
|1.7316
|1.7380
|476
|2006.02.15 11:36
|t/p
|238
|0.90
|1.7380
|1.7316
|1.7380
|113.85
|1105.51
|477
|2006.02.15 13:30
|buy
|239
|1.00
|1.7394
|1.7343
|1.7407
|478
|2006.02.15 13:56
|t/p
|239
|1.00
|1.7407
|1.7343
|1.7407
|130.00
|1235.51
|479
|2006.02.15 13:56
|buy
|240
|1.10
|1.7412
|1.7361
|1.7425
|480
|2006.02.15 14:19
|t/p
|240
|1.10
|1.7425
|1.7361
|1.7425
|143.00
|1378.51
|481
|2006.02.15 14:19
|buy
|241
|1.30
|1.7430
|1.7379
|1.7443
|482
|2006.02.15 14:43
|t/p
|241
|1.30
|1.7443
|1.7379
|1.7443
|169.00
|1547.51
|483
|2006.02.15 14:43
|buy
|242
|1.40
|1.7447
|1.7396
|1.7460
|484
|2006.02.15 15:00
|t/p
|242
|1.40
|1.7460
|1.7396
|1.7460
|182.00
|1729.51
|485
|2006.02.15 15:00
|buy
|243
|1.60
|1.7467
|1.7416
|1.7480
|486
|2006.02.15 15:09
|t/p
|243
|1.60
|1.7480
|1.7416
|1.7480
|208.00
|1937.51
|487
|2006.02.15 15:09
|buy
|244
|1.80
|1.7484
|1.7433
|1.7497
|488
|2006.02.15 16:36
|s/l
|244
|1.80
|1.7433
|1.7433
|1.7497
|-918.00
|1019.51
|489
|2006.02.15 16:36
|buy
|245
|0.90
|1.7431
|1.7380
|1.7444
|490
|2006.02.15 19:20
|s/l
|245
|0.90
|1.7380
|1.7380
|1.7444
|-459.00
|560.51
|491
|2006.02.15 21:33
|sell
|246
|0.10
|1.7404
|1.7455
|1.7391
|492
|2006.02.15 22:02
|sell
|247
|0.20
|1.7408
|1.7459
|1.7395
|493
|2006.02.16 01:23
|t/p
|247
|0.20
|1.7395
|1.7459
|1.7395
|24.71
|585.22
|494
|2006.02.16 01:23
|close
|246
|0.10
|1.7394
|1.7455
|1.7391
|9.36
|594.57
|495
|2006.02.16 10:00
|sell
|248
|0.10
|1.7365
|1.7416
|1.7352
|496
|2006.02.16 10:16
|sell
|249
|0.20
|1.7369
|1.7420
|1.7356
|497
|2006.02.16 10:30
|t/p
|248
|0.10
|1.7352
|1.7416
|1.7352
|13.00
|607.57
|498
|2006.02.16 10:30
|t/p
|249
|0.20
|1.7356
|1.7420
|1.7356
|26.00
|633.57
|499
|2006.02.16 10:30
|sell
|250
|0.10
|1.7334
|1.7385
|1.7321
|500
|2006.02.16 10:30
|sell
|251
|0.20
|1.7346
|1.7397
|1.7333
|501
|2006.02.16 10:35
|t/p
|251
|0.20
|1.7333
|1.7397
|1.7333
|26.00
|659.57
|502
|2006.02.16 10:35
|close
|250
|0.10
|1.7330
|1.7385
|1.7321
|4.00
|663.57
|503
|2006.02.16 10:35
|sell
|252
|0.10
|1.7326
|1.7377
|1.7313
|504
|2006.02.16 10:38
|sell
|253
|0.20
|1.7332
|1.7383
|1.7319
|505
|2006.02.16 10:47
|t/p
|253
|0.20
|1.7319
|1.7383
|1.7319
|26.00
|689.57
|506
|2006.02.16 10:47
|close
|252
|0.10
|1.7318
|1.7377
|1.7313
|8.00
|697.57
|507
|2006.02.16 11:00
|sell
|254
|0.10
|1.7313
|1.7364
|1.7300
|508
|2006.02.16 11:02
|sell
|255
|0.20
|1.7319
|1.7370
|1.7306
|509
|2006.02.16 17:06
|s/l
|254
|0.10
|1.7364
|1.7364
|1.7300
|-51.00
|646.57
|510
|2006.02.16 17:06
|close
|255
|0.20
|1.7370
|1.7370
|1.7306
|-102.00
|544.57
|511
|2006.02.16 20:45
|buy
|256
|0.50
|1.7363
|1.7312
|1.7376
|512
|2006.02.16 20:58
|t/p
|256
|0.50
|1.7376
|1.7312
|1.7376
|65.00
|609.57
|513
|2006.02.16 20:58
|buy
|257
|0.60
|1.7380
|1.7329
|1.7393
|514
|2006.02.16 21:01
|t/p
|257
|0.60
|1.7393
|1.7329
|1.7393
|78.00
|687.57
|515
|2006.02.16 21:01
|buy
|258
|0.60
|1.7398
|1.7347
|1.7411
|516
|2006.02.17 04:17
|s/l
|258
|0.60
|1.7347
|1.7347
|1.7411
|-308.10
|379.47
|517
|2006.02.17 16:30
|buy
|259
|0.30
|1.7412
|1.7361
|1.7425
|518
|2006.02.20 00:49
|t/p
|259
|0.30
|1.7425
|1.7361
|1.7425
|37.95
|417.42
|519
|2006.02.22 11:00
|sell
|260
|0.10
|1.7437
|1.7488
|1.7424
|520
|2006.02.22 11:20
|t/p
|260
|0.10
|1.7424
|1.7488
|1.7424
|13.00
|430.42
|521
|2006.02.22 12:00
|sell
|261
|0.10
|1.7410
|1.7461
|1.7397
|522
|2006.02.22 12:41
|t/p
|261
|0.10
|1.7397
|1.7461
|1.7397
|13.00
|443.42
|523
|2006.02.22 13:31
|sell
|262
|0.10
|1.7404
|1.7455
|1.7391
|524
|2006.02.22 13:37
|sell
|263
|0.20
|1.7408
|1.7459
|1.7395
|525
|2006.02.22 14:14
|t/p
|263
|0.20
|1.7395
|1.7459
|1.7395
|26.00
|469.42
|526
|2006.02.22 14:14
|close
|262
|0.10
|1.7393
|1.7455
|1.7391
|11.00
|480.42
|527
|2006.02.22 14:14
|sell
|264
|0.10
|1.7389
|1.7440
|1.7376
|528
|2006.02.22 14:16
|sell
|265
|0.20
|1.7393
|1.7444
|1.7380
|529
|2006.02.22 14:20
|t/p
|265
|0.20
|1.7380
|1.7444
|1.7380
|26.00
|506.42
|530
|2006.02.22 14:20
|close
|264
|0.10
|1.7380
|1.7440
|1.7376
|9.00
|515.42
|531
|2006.02.23 09:30
|buy
|266
|0.50
|1.7462
|1.7411
|1.7475
|532
|2006.02.23 10:08
|t/p
|266
|0.50
|1.7475
|1.7411
|1.7475
|65.00
|580.42
|533
|2006.02.23 10:08
|buy
|267
|0.50
|1.7480
|1.7429
|1.7493
|534
|2006.02.23 10:12
|t/p
|267
|0.50
|1.7493
|1.7429
|1.7493
|65.00
|645.42
|535
|2006.02.23 10:12
|buy
|268
|0.60
|1.7498
|1.7447
|1.7511
|536
|2006.02.23 11:17
|t/p
|268
|0.60
|1.7511
|1.7447
|1.7511
|78.00
|723.42
|537
|2006.02.23 11:17
|buy
|269
|0.70
|1.7515
|1.7464
|1.7528
|538
|2006.02.23 11:52
|t/p
|269
|0.70
|1.7528
|1.7464
|1.7528
|91.00
|814.42
|539
|2006.02.23 11:52
|buy
|270
|0.70
|1.7533
|1.7482
|1.7546
|540
|2006.02.23 11:56
|t/p
|270
|0.70
|1.7546
|1.7482
|1.7546
|91.00
|905.42
|541
|2006.02.23 11:56
|buy
|271
|0.80
|1.7550
|1.7499
|1.7563
|542
|2006.02.23 15:54
|s/l
|271
|0.80
|1.7499
|1.7499
|1.7563
|-408.00
|497.42
|543
|2006.02.24 19:15
|sell
|272
|0.10
|1.7436
|1.7487
|1.7423
|544
|2006.02.24 19:32
|sell
|273
|0.20
|1.7440
|1.7491
|1.7427
|545
|2006.02.27 00:20
|t/p
|273
|0.20
|1.7427
|1.7491
|1.7427
|25.57
|522.99
|546
|2006.02.27 00:20
|close
|272
|0.10
|1.7427
|1.7487
|1.7423
|8.79
|531.77
|547
|2006.02.27 00:20
|sell
|274
|0.10
|1.7423
|1.7474
|1.7410
|548
|2006.02.27 00:31
|t/p
|274
|0.10
|1.7410
|1.7474
|1.7410
|13.00
|544.77
|549
|2006.02.27 01:00
|sell
|275
|0.10
|1.7398
|1.7449
|1.7385
|550
|2006.02.27 01:00
|sell
|276
|0.20
|1.7402
|1.7453
|1.7389
|551
|2006.02.27 01:44
|t/p
|276
|0.20
|1.7389
|1.7453
|1.7389
|26.00
|570.77
|552
|2006.02.27 01:44
|close
|275
|0.10
|1.7389
|1.7449
|1.7385
|9.00
|579.77
|553
|2006.02.27 10:15
|sell
|277
|0.10
|1.7392
|1.7443
|1.7379
|554
|2006.02.27 10:39
|sell
|278
|0.20
|1.7396
|1.7447
|1.7383
|555
|2006.02.27 12:02
|t/p
|278
|0.20
|1.7383
|1.7447
|1.7383
|26.00
|605.77
|556
|2006.02.27 12:02
|close
|277
|0.10
|1.7383
|1.7443
|1.7379
|9.00
|614.77
|557
|2006.02.28 11:00
|buy
|279
|0.60
|1.7430
|1.7379
|1.7443
|558
|2006.02.28 11:13
|t/p
|279
|0.60
|1.7443
|1.7379
|1.7443
|78.00
|692.77
|559
|2006.02.28 11:13
|buy
|280
|0.60
|1.7448
|1.7397
|1.7461
|560
|2006.02.28 11:33
|t/p
|280
|0.60
|1.7461
|1.7397
|1.7461
|78.00
|770.77
|561
|2006.02.28 11:33
|buy
|281
|0.70
|1.7465
|1.7414
|1.7478
|562
|2006.02.28 11:46
|t/p
|281
|0.70
|1.7478
|1.7414
|1.7478
|91.00
|861.77
|563
|2006.02.28 11:46
|buy
|282
|0.80
|1.7482
|1.7431
|1.7495
|564
|2006.02.28 14:44
|t/p
|282
|0.80
|1.7495
|1.7431
|1.7495
|104.00
|965.77
|565
|2006.02.28 14:44
|buy
|283
|0.90
|1.7499
|1.7448
|1.7512
|566
|2006.02.28 16:24
|t/p
|283
|0.90
|1.7512
|1.7448
|1.7512
|117.00
|1082.78
|567
|2006.02.28 16:24
|buy
|284
|1.00
|1.7517
|1.7466
|1.7530
|568
|2006.02.28 17:14
|t/p
|284
|1.00
|1.7530
|1.7466
|1.7530
|130.00
|1212.78
|569
|2006.02.28 17:14
|buy
|285
|1.10
|1.7536
|1.7485
|1.7549
|570
|2006.02.28 17:20
|t/p
|285
|1.10
|1.7549
|1.7485
|1.7549
|143.00
|1355.78
|571
|2006.02.28 17:20
|buy
|286
|1.20
|1.7556
|1.7505
|1.7569
|572
|2006.03.01 11:09
|t/p
|286
|1.20
|1.7569
|1.7505
|1.7569
|151.80
|1507.58
|573
|2006.03.01 17:15
|sell
|287
|0.10
|1.7530
|1.7581
|1.7517
|574
|2006.03.01 17:33
|t/p
|287
|0.10
|1.7517
|1.7581
|1.7517
|13.00
|1520.58
|575
|2006.03.01 17:33
|sell
|288
|0.10
|1.7511
|1.7562
|1.7498
|576
|2006.03.01 17:43
|t/p
|288
|0.10
|1.7498
|1.7562
|1.7498
|13.00
|1533.58
|577
|2006.03.01 17:43
|sell
|289
|0.10
|1.7493
|1.7544
|1.7480
|578
|2006.03.01 17:45
|sell
|290
|0.20
|1.7497
|1.7548
|1.7484
|579
|2006.03.01 17:46
|sell
|291
|0.40
|1.7501
|1.7552
|1.7488
|580
|2006.03.01 17:51
|t/p
|291
|0.40
|1.7488
|1.7552
|1.7488
|52.00
|1585.58
|581
|2006.03.01 17:51
|close
|290
|0.20
|1.7487
|1.7548
|1.7484
|20.00
|1605.58
|582
|2006.03.01 17:51
|close
|289
|0.10
|1.7487
|1.7544
|1.7480
|6.00
|1611.58
|583
|2006.03.01 17:51
|sell
|292
|0.10
|1.7483
|1.7534
|1.7470
|584
|2006.03.01 18:00
|t/p
|292
|0.10
|1.7470
|1.7534
|1.7470
|13.00
|1624.58
|585
|2006.03.01 18:00
|sell
|293
|0.10
|1.7466
|1.7517
|1.7453
|586
|2006.03.01 18:02
|sell
|294
|0.20
|1.7472
|1.7523
|1.7459
|587
|2006.03.01 18:03
|sell
|295
|0.40
|1.7476
|1.7527
|1.7463
|588
|2006.03.01 18:08
|sell
|296
|0.80
|1.7481
|1.7532
|1.7468
|589
|2006.03.01 19:19
|t/p
|296
|0.80
|1.7468
|1.7532
|1.7468
|104.00
|1728.58
|590
|2006.03.01 19:19
|close
|295
|0.40
|1.7467
|1.7527
|1.7463
|36.00
|1764.58
|591
|2006.03.01 19:19
|close
|294
|0.20
|1.7467
|1.7523
|1.7459
|10.00
|1774.58
|592
|2006.03.01 19:19
|close
|293
|0.10
|1.7467
|1.7517
|1.7453
|-1.00
|1773.58
|593
|2006.03.01 19:19
|sell
|297
|0.10
|1.7463
|1.7514
|1.7450
|594
|2006.03.01 19:22
|sell
|298
|0.20
|1.7467
|1.7518
|1.7454
|595
|2006.03.01 19:24
|sell
|299
|0.40
|1.7471
|1.7522
|1.7458
|596
|2006.03.01 19:25
|sell
|300
|0.80
|1.7481
|1.7532
|1.7468
|597
|2006.03.02 09:00
|s/l
|297
|0.10
|1.7514
|1.7514
|1.7450
|-51.65
|1721.93
|598
|2006.03.02 09:00
|close
|300
|0.80
|1.7515
|1.7532
|1.7468
|-277.16
|1444.77
|599
|2006.03.02 09:00
|close
|299
|0.40
|1.7515
|1.7522
|1.7458
|-178.58
|1266.19
|600
|2006.03.02 09:00
|close
|298
|0.20
|1.7515
|1.7518
|1.7454
|-97.29
|1168.90
|601
|2006.03.02 20:00
|buy
|301
|1.10
|1.7527
|1.7476
|1.7540
|602
|2006.03.02 20:34
|t/p
|301
|1.10
|1.7540
|1.7476
|1.7540
|143.00
|1311.90
|603
|2006.03.02 20:34
|buy
|302
|1.20
|1.7544
|1.7493
|1.7557
|604
|2006.03.03 13:02
|t/p
|302
|1.20
|1.7557
|1.7493
|1.7557
|151.80
|1463.70
|605
|2006.03.03 14:45
|buy
|303
|1.30
|1.7582
|1.7531
|1.7595
|606
|2006.03.03 16:05
|s/l
|303
|1.30
|1.7531
|1.7531
|1.7595
|-663.00
|800.70
|607
|2006.03.06 01:15
|buy
|304
|0.70
|1.7593
|1.7542
|1.7606
|608
|2006.03.06 08:09
|t/p
|304
|0.70
|1.7606
|1.7542
|1.7606
|91.00
|891.70
|609
|2006.03.06 14:30
|sell
|305
|0.10
|1.7538
|1.7589
|1.7525
|610
|2006.03.06 15:17
|sell
|306
|0.20
|1.7542
|1.7593
|1.7529
|611
|2006.03.06 15:46
|sell
|307
|0.40
|1.7546
|1.7597
|1.7533
|612
|2006.03.06 15:48
|t/p
|307
|0.40
|1.7533
|1.7597
|1.7533
|52.00
|943.70
|613
|2006.03.06 15:48
|close
|306
|0.20
|1.7533
|1.7593
|1.7529
|18.00
|961.70
|614
|2006.03.06 15:48
|close
|305
|0.10
|1.7533
|1.7589
|1.7525
|5.00
|966.70
|615
|2006.03.06 15:48
|sell
|308
|0.10
|1.7529
|1.7580
|1.7516
|616
|2006.03.06 15:48
|sell
|309
|0.20
|1.7534
|1.7585
|1.7521
|617
|2006.03.06 15:48
|sell
|310
|0.40
|1.7538
|1.7589
|1.7525
|618
|2006.03.06 16:01
|t/p
|309
|0.20
|1.7521
|1.7585
|1.7521
|26.00
|992.70
|619
|2006.03.06 16:01
|t/p
|310
|0.40
|1.7525
|1.7589
|1.7525
|52.00
|1044.70
|620
|2006.03.06 16:01
|close
|308
|0.10
|1.7520
|1.7580
|1.7516
|9.00
|1053.70
|621
|2006.03.06 16:01
|sell
|311
|0.10
|1.7516
|1.7567
|1.7503
|622
|2006.03.06 16:01
|sell
|312
|0.20
|1.7521
|1.7572
|1.7508
|623
|2006.03.06 16:03
|sell
|313
|0.40
|1.7525
|1.7576
|1.7512
|624
|2006.03.06 16:18
|t/p
|313
|0.40
|1.7512
|1.7576
|1.7512
|52.00
|1105.70
|625
|2006.03.06 16:18
|close
|312
|0.20
|1.7512
|1.7572
|1.7508
|18.00
|1123.70
|626
|2006.03.06 16:18
|close
|311
|0.10
|1.7512
|1.7567
|1.7503
|4.00
|1127.70
|627
|2006.03.06 16:18
|sell
|314
|0.10
|1.7508
|1.7559
|1.7495
|628
|2006.03.06 16:20
|sell
|315
|0.20
|1.7511
|1.7562
|1.7498
|629
|2006.03.06 16:45
|sell
|316
|0.40
|1.7516
|1.7567
|1.7503
|630
|2006.03.06 17:23
|t/p
|316
|0.40
|1.7503
|1.7567
|1.7503
|52.00
|1179.70
|631
|2006.03.06 17:23
|close
|315
|0.20
|1.7503
|1.7562
|1.7498
|16.00
|1195.70
|632
|2006.03.06 17:23
|close
|314
|0.10
|1.7503
|1.7559
|1.7495
|5.00
|1200.70
|633
|2006.03.06 17:23
|sell
|317
|0.10
|1.7499
|1.7550
|1.7486
|634
|2006.03.06 17:23
|sell
|318
|0.20
|1.7503
|1.7554
|1.7490
|635
|2006.03.06 17:34
|sell
|319
|0.40
|1.7508
|1.7559
|1.7495
|636
|2006.03.06 17:47
|t/p
|319
|0.40
|1.7495
|1.7559
|1.7495
|52.00
|1252.70
|637
|2006.03.06 17:47
|close
|318
|0.20
|1.7494
|1.7554
|1.7490
|18.00
|1270.70
|638
|2006.03.06 17:47
|close
|317
|0.10
|1.7494
|1.7550
|1.7486
|5.00
|1275.70
|639
|2006.03.06 17:47
|sell
|320
|0.10
|1.7490
|1.7541
|1.7477
|640
|2006.03.06 17:51
|sell
|321
|0.20
|1.7499
|1.7550
|1.7486
|641
|2006.03.06 18:16
|sell
|322
|0.40
|1.7503
|1.7554
|1.7490
|642
|2006.03.06 18:30
|t/p
|322
|0.40
|1.7490
|1.7554
|1.7490
|52.00
|1327.70
|643
|2006.03.06 18:30
|close
|321
|0.20
|1.7489
|1.7550
|1.7486
|20.00
|1347.70
|644
|2006.03.06 18:30
|close
|320
|0.10
|1.7489
|1.7541
|1.7477
|1.00
|1348.70
|645
|2006.03.06 18:30
|sell
|323
|0.10
|1.7485
|1.7536
|1.7472
|646
|2006.03.06 18:31
|sell
|324
|0.20
|1.7492
|1.7543
|1.7479
|647
|2006.03.06 18:45
|t/p
|324
|0.20
|1.7479
|1.7543
|1.7479
|26.00
|1374.70
|648
|2006.03.06 18:45
|close
|323
|0.10
|1.7478
|1.7536
|1.7472
|7.00
|1381.70
|649
|2006.03.06 18:45
|sell
|325
|0.10
|1.7474
|1.7525
|1.7461
|650
|2006.03.06 18:48
|sell
|326
|0.20
|1.7478
|1.7529
|1.7465
|651
|2006.03.06 18:49
|sell
|327
|0.40
|1.7484
|1.7535
|1.7471
|652
|2006.03.06 18:56
|t/p
|327
|0.40
|1.7471
|1.7535
|1.7471
|52.00
|1433.70
|653
|2006.03.06 18:56
|close
|326
|0.20
|1.7470
|1.7529
|1.7465
|16.00
|1449.70
|654
|2006.03.06 18:56
|close
|325
|0.10
|1.7470
|1.7525
|1.7461
|4.00
|1453.70
|655
|2006.03.06 18:56
|sell
|328
|0.10
|1.7466
|1.7517
|1.7453
|656
|2006.03.06 18:56
|sell
|329
|0.20
|1.7470
|1.7521
|1.7457
|657
|2006.03.06 19:00
|sell
|330
|0.40
|1.7478
|1.7529
|1.7465
|658
|2006.03.07 01:54
|t/p
|330
|0.40
|1.7465
|1.7529
|1.7465
|51.14
|1504.84
|659
|2006.03.07 01:54
|close
|329
|0.20
|1.7465
|1.7521
|1.7457
|9.57
|1514.41
|660
|2006.03.07 01:54
|close
|328
|0.10
|1.7465
|1.7517
|1.7453
|0.79
|1515.20
|661
|2006.03.07 09:15
|sell
|331
|0.10
|1.7444
|1.7495
|1.7431
|662
|2006.03.07 09:27
|t/p
|331
|0.10
|1.7431
|1.7495
|1.7431
|13.00
|1528.20
|663
|2006.03.07 09:27
|sell
|332
|0.10
|1.7427
|1.7478
|1.7414
|664
|2006.03.07 09:28
|sell
|333
|0.20
|1.7430
|1.7481
|1.7417
|665
|2006.03.07 09:31
|t/p
|333
|0.20
|1.7417
|1.7481
|1.7417
|26.00
|1554.20
|666
|2006.03.07 09:31
|close
|332
|0.10
|1.7415
|1.7478
|1.7414
|12.00
|1566.20
|667
|2006.03.07 09:31
|sell
|334
|0.10
|1.7411
|1.7462
|1.7398
|668
|2006.03.07 09:36
|sell
|335
|0.20
|1.7420
|1.7471
|1.7407
|669
|2006.03.07 10:16
|t/p
|335
|0.20
|1.7407
|1.7471
|1.7407
|26.00
|1592.20
|670
|2006.03.07 10:16
|close
|334
|0.10
|1.7407
|1.7462
|1.7398
|4.00
|1596.20
|671
|2006.03.07 10:16
|sell
|336
|0.10
|1.7403
|1.7454
|1.7390
|672
|2006.03.07 10:30
|t/p
|336
|0.10
|1.7390
|1.7454
|1.7390
|13.00
|1609.20
|673
|2006.03.07 10:30
|sell
|337
|0.10
|1.7384
|1.7435
|1.7371
|674
|2006.03.07 10:30
|sell
|338
|0.20
|1.7388
|1.7439
|1.7375
|675
|2006.03.07 10:31
|sell
|339
|0.40
|1.7391
|1.7442
|1.7378
|676
|2006.03.07 10:36
|sell
|340
|0.80
|1.7395
|1.7446
|1.7382
|677
|2006.03.07 11:17
|t/p
|340
|0.80
|1.7382
|1.7446
|1.7382
|104.00
|1713.20
|678
|2006.03.07 11:17
|close
|339
|0.40
|1.7382
|1.7442
|1.7378
|36.00
|1749.20
|679
|2006.03.07 11:17
|close
|338
|0.20
|1.7382
|1.7439
|1.7375
|12.00
|1761.20
|680
|2006.03.07 11:17
|close
|337
|0.10
|1.7382
|1.7435
|1.7371
|2.00
|1763.20
|681
|2006.03.07 11:17
|sell
|341
|0.10
|1.7378
|1.7429
|1.7365
|682
|2006.03.07 11:18
|sell
|342
|0.20
|1.7383
|1.7434
|1.7370
|683
|2006.03.07 11:22
|sell
|343
|0.40
|1.7387
|1.7438
|1.7374
|684
|2006.03.07 11:33
|t/p
|343
|0.40
|1.7374
|1.7438
|1.7374
|52.00
|1815.20
|685
|2006.03.07 11:33
|close
|342
|0.20
|1.7371
|1.7434
|1.7370
|24.00
|1839.20
|686
|2006.03.07 11:33
|close
|341
|0.10
|1.7371
|1.7429
|1.7365
|7.00
|1846.20
|687
|2006.03.07 11:33
|sell
|344
|0.10
|1.7367
|1.7418
|1.7354
|688
|2006.03.07 11:33
|sell
|345
|0.20
|1.7371
|1.7422
|1.7358
|689
|2006.03.07 11:33
|sell
|346
|0.40
|1.7376
|1.7427
|1.7363
|690
|2006.03.07 11:36
|t/p
|346
|0.40
|1.7363
|1.7427
|1.7363
|52.00
|1898.20
|691
|2006.03.07 11:36
|close
|345
|0.20
|1.7363
|1.7422
|1.7358
|16.00
|1914.20
|692
|2006.03.07 11:36
|close
|344
|0.10
|1.7363
|1.7418
|1.7354
|4.00
|1918.20
|693
|2006.03.07 11:36
|sell
|347
|0.10
|1.7359
|1.7410
|1.7346
|694
|2006.03.07 11:39
|sell
|348
|0.20
|1.7363
|1.7414
|1.7350
|695
|2006.03.07 11:42
|sell
|349
|0.40
|1.7367
|1.7418
|1.7354
|696
|2006.03.07 11:51
|sell
|350
|0.80
|1.7370
|1.7421
|1.7357
|697
|2006.03.07 14:19
|t/p
|350
|0.80
|1.7357
|1.7421
|1.7357
|104.00
|2022.20
|698
|2006.03.07 14:19
|close
|349
|0.40
|1.7357
|1.7418
|1.7354
|40.00
|2062.20
|699
|2006.03.07 14:19
|close
|348
|0.20
|1.7357
|1.7414
|1.7350
|12.00
|2074.20
|700
|2006.03.07 14:19
|close
|347
|0.10
|1.7357
|1.7410
|1.7346
|2.00
|2076.20
|701
|2006.03.07 14:19
|sell
|351
|0.10
|1.7353
|1.7404
|1.7340
|702
|2006.03.07 14:24
|sell
|352
|0.20
|1.7357
|1.7408
|1.7344
|703
|2006.03.07 14:31
|sell
|353
|0.40
|1.7361
|1.7412
|1.7348
|704
|2006.03.07 14:32
|sell
|354
|0.80
|1.7365
|1.7416
|1.7352
|705
|2006.03.07 15:02
|t/p
|353
|0.40
|1.7348
|1.7412
|1.7348
|52.00
|2128.20
|706
|2006.03.07 15:02
|t/p
|354
|0.80
|1.7352
|1.7416
|1.7352
|104.00
|2232.20
|707
|2006.03.07 15:02
|close
|352
|0.20
|1.7347
|1.7408
|1.7344
|20.00
|2252.20
|708
|2006.03.07 15:02
|close
|351
|0.10
|1.7347
|1.7404
|1.7340
|6.00
|2258.20
|709
|2006.03.07 15:02
|sell
|355
|0.10
|1.7343
|1.7394
|1.7330
|710
|2006.03.07 15:02
|sell
|356
|0.20
|1.7349
|1.7400
|1.7336
|711
|2006.03.07 15:02
|sell
|357
|0.40
|1.7354
|1.7405
|1.7341
|712
|2006.03.07 15:13
|t/p
|357
|0.40
|1.7341
|1.7405
|1.7341
|52.00
|2310.20
|713
|2006.03.07 15:13
|close
|356
|0.20
|1.7339
|1.7400
|1.7336
|20.00
|2330.20
|714
|2006.03.07 15:13
|close
|355
|0.10
|1.7339
|1.7394
|1.7330
|4.00
|2334.20
|715
|2006.03.07 15:13
|sell
|358
|0.10
|1.7335
|1.7386
|1.7322
|716
|2006.03.07 15:13
|sell
|359
|0.20
|1.7339
|1.7390
|1.7326
|717
|2006.03.07 15:15
|sell
|360
|0.40
|1.7343
|1.7394
|1.7330
|718
|2006.03.07 15:16
|sell
|361
|0.80
|1.7348
|1.7399
|1.7335
|719
|2006.03.08 08:20
|s/l
|358
|0.10
|1.7386
|1.7386
|1.7322
|-51.22
|2282.98
|720
|2006.03.08 08:20
|close
|361
|0.80
|1.7388
|1.7399
|1.7335
|-321.72
|1961.26
|721
|2006.03.08 08:20
|close
|360
|0.40
|1.7388
|1.7394
|1.7330
|-180.86
|1780.40
|722
|2006.03.08 08:20
|close
|359
|0.20
|1.7388
|1.7390
|1.7326
|-98.43
|1681.97
|723
|2006.03.08 08:20
|buy
|362
|1.50
|1.7388
|1.7337
|1.7401
|724
|2006.03.08 08:39
|t/p
|362
|1.50
|1.7401
|1.7337
|1.7401
|195.00
|1876.97
|725
|2006.03.10 14:30
|sell
|363
|0.10
|1.7337
|1.7388
|1.7324
|726
|2006.03.10 14:30
|sell
|364
|0.20
|1.7354
|1.7405
|1.7341
|727
|2006.03.10 14:30
|sell
|365
|0.40
|1.7358
|1.7409
|1.7345
|728
|2006.03.10 14:30
|sell
|366
|0.80
|1.7363
|1.7414
|1.7350
|729
|2006.03.10 14:31
|t/p
|366
|0.80
|1.7350
|1.7414
|1.7350
|104.00
|1980.97
|730
|2006.03.10 14:31
|close
|365
|0.40
|1.7347
|1.7409
|1.7345
|44.00
|2024.97
|731
|2006.03.10 14:31
|close
|364
|0.20
|1.7347
|1.7405
|1.7341
|14.00
|2038.97
|732
|2006.03.10 14:31
|close
|363
|0.10
|1.7347
|1.7388
|1.7324
|-10.00
|2028.97
|733
|2006.03.10 14:31
|sell
|367
|0.10
|1.7343
|1.7394
|1.7330
|734
|2006.03.10 14:31
|sell
|368
|0.20
|1.7348
|1.7399
|1.7335
|735
|2006.03.10 14:31
|sell
|369
|0.40
|1.7351
|1.7402
|1.7338
|736
|2006.03.10 14:32
|t/p
|368
|0.20
|1.7335
|1.7399
|1.7335
|26.00
|2054.97
|737
|2006.03.10 14:32
|t/p
|369
|0.40
|1.7338
|1.7402
|1.7338
|52.00
|2106.97
|738
|2006.03.10 14:32
|close
|367
|0.10
|1.7332
|1.7394
|1.7330
|11.00
|2117.97
|739
|2006.03.10 14:32
|sell
|370
|0.10
|1.7328
|1.7379
|1.7315
|740
|2006.03.10 14:32
|sell
|371
|0.20
|1.7336
|1.7387
|1.7323
|741
|2006.03.10 14:33
|t/p
|371
|0.20
|1.7323
|1.7387
|1.7323
|26.00
|2143.97
|742
|2006.03.10 14:33
|close
|370
|0.10
|1.7323
|1.7379
|1.7315
|5.00
|2148.97
|743
|2006.03.10 14:33
|sell
|372
|0.10
|1.7319
|1.7370
|1.7306
|744
|2006.03.10 14:35
|sell
|373
|0.20
|1.7334
|1.7385
|1.7321
|745
|2006.03.10 14:37
|sell
|374
|0.40
|1.7341
|1.7392
|1.7328
|746
|2006.03.10 14:39
|sell
|375
|0.80
|1.7345
|1.7396
|1.7332
|747
|2006.03.10 14:40
|t/p
|375
|0.80
|1.7332
|1.7396
|1.7332
|104.00
|2252.97
|748
|2006.03.10 14:40
|close
|374
|0.40
|1.7332
|1.7392
|1.7328
|36.00
|2288.97
|749
|2006.03.10 14:40
|close
|373
|0.20
|1.7332
|1.7385
|1.7321
|4.00
|2292.97
|750
|2006.03.10 14:40
|close
|372
|0.10
|1.7332
|1.7370
|1.7306
|-13.00
|2279.97
|751
|2006.03.10 14:40
|sell
|376
|0.10
|1.7328
|1.7379
|1.7315
|752
|2006.03.10 14:40
|sell
|377
|0.20
|1.7331
|1.7382
|1.7318
|753
|2006.03.10 14:40
|sell
|378
|0.40
|1.7336
|1.7387
|1.7323
|754
|2006.03.10 14:44
|t/p
|378
|0.40
|1.7323
|1.7387
|1.7323
|52.00
|2331.97
|755
|2006.03.10 14:44
|close
|377
|0.20
|1.7321
|1.7382
|1.7318
|20.00
|2351.97
|756
|2006.03.10 14:44
|close
|376
|0.10
|1.7321
|1.7379
|1.7315
|7.00
|2358.97
|757
|2006.03.10 14:44
|sell
|379
|0.10
|1.7317
|1.7368
|1.7304
|758
|2006.03.10 14:44
|sell
|380
|0.20
|1.7321
|1.7372
|1.7308
|759
|2006.03.10 14:45
|sell
|381
|0.40
|1.7326
|1.7377
|1.7313
|760
|2006.03.10 14:46
|t/p
|380
|0.20
|1.7308
|1.7372
|1.7308
|26.00
|2384.97
|761
|2006.03.10 14:46
|t/p
|381
|0.40
|1.7313
|1.7377
|1.7313
|52.00
|2436.97
|762
|2006.03.10 14:46
|close
|379
|0.10
|1.7306
|1.7368
|1.7304
|11.00
|2447.97
|763
|2006.03.10 14:46
|sell
|382
|0.10
|1.7302
|1.7353
|1.7289
|764
|2006.03.10 14:46
|sell
|383
|0.20
|1.7308
|1.7359
|1.7295
|765
|2006.03.10 14:46
|sell
|384
|0.40
|1.7311
|1.7362
|1.7298
|766
|2006.03.10 14:48
|t/p
|384
|0.40
|1.7298
|1.7362
|1.7298
|52.00
|2499.97
|767
|2006.03.10 14:48
|close
|383
|0.20
|1.7298
|1.7359
|1.7295
|20.00
|2519.97
|768
|2006.03.10 14:48
|close
|382
|0.10
|1.7298
|1.7353
|1.7289
|4.00
|2523.97
|769
|2006.03.10 14:48
|sell
|385
|0.10
|1.7294
|1.7345
|1.7281
|770
|2006.03.10 14:50
|sell
|386
|0.20
|1.7302
|1.7353
|1.7289
|771
|2006.03.10 14:51
|sell
|387
|0.40
|1.7308
|1.7359
|1.7295
|772
|2006.03.10 14:58
|sell
|388
|0.80
|1.7311
|1.7362
|1.7298
|773
|2006.03.10 15:06
|t/p
|388
|0.80
|1.7298
|1.7362
|1.7298
|104.00
|2627.97
|774
|2006.03.10 15:06
|close
|387
|0.40
|1.7296
|1.7359
|1.7295
|48.00
|2675.97
|775
|2006.03.10 15:06
|close
|386
|0.20
|1.7296
|1.7353
|1.7289
|12.00
|2687.97
|776
|2006.03.10 15:06
|close
|385
|0.10
|1.7296
|1.7345
|1.7281
|-2.00
|2685.97
|777
|2006.03.10 15:06
|sell
|389
|0.10
|1.7292
|1.7343
|1.7279
|778
|2006.03.10 15:06
|sell
|390
|0.20
|1.7297
|1.7348
|1.7284
|779
|2006.03.10 15:09
|sell
|391
|0.40
|1.7302
|1.7353
|1.7289
|780
|2006.03.10 15:15
|t/p
|389
|0.10
|1.7279
|1.7343
|1.7279
|13.00
|2698.97
|781
|2006.03.10 15:15
|t/p
|390
|0.20
|1.7284
|1.7348
|1.7284
|26.00
|2724.97
|782
|2006.03.10 15:15
|t/p
|391
|0.40
|1.7289
|1.7353
|1.7289
|52.00
|2776.97
|783
|2006.03.10 15:15
|sell
|392
|0.10
|1.7272
|1.7323
|1.7259
|784
|2006.03.10 15:15
|sell
|393
|0.20
|1.7282
|1.7333
|1.7269
|785
|2006.03.10 15:19
|t/p
|393
|0.20
|1.7269
|1.7333
|1.7269
|26.00
|2802.97
|786
|2006.03.10 15:19
|close
|392
|0.10
|1.7266
|1.7323
|1.7259
|6.00
|2808.97
|787
|2006.03.10 15:19
|sell
|394
|0.10
|1.7262
|1.7313
|1.7249
|788
|2006.03.10 15:22
|sell
|395
|0.20
|1.7267
|1.7318
|1.7254
|789
|2006.03.10 15:24
|t/p
|395
|0.20
|1.7254
|1.7318
|1.7254
|26.00
|2834.97
|790
|2006.03.10 15:24
|close
|394
|0.10
|1.7253
|1.7313
|1.7249
|9.00
|2843.97
|791
|2006.03.10 15:24
|sell
|396
|0.10
|1.7249
|1.7300
|1.7236
|792
|2006.03.10 15:25
|sell
|397
|0.20
|1.7256
|1.7307
|1.7243
|793
|2006.03.10 15:29
|t/p
|397
|0.20
|1.7243
|1.7307
|1.7243
|26.00
|2869.97
|794
|2006.03.10 15:29
|close
|396
|0.10
|1.7243
|1.7300
|1.7236
|6.00
|2875.97
|795
|2006.03.10 15:29
|sell
|398
|0.10
|1.7239
|1.7290
|1.7226
|796
|2006.03.10 15:30
|sell
|399
|0.20
|1.7243
|1.7294
|1.7230
|797
|2006.03.10 15:30
|sell
|400
|0.40
|1.7247
|1.7298
|1.7234
|798
|2006.03.10 15:33
|sell
|401
|0.80
|1.7250
|1.7301
|1.7237
|799
|2006.03.10 16:29
|t/p
|401
|0.80
|1.7237
|1.7301
|1.7237
|104.00
|2979.97
|800
|2006.03.10 16:29
|close
|400
|0.40
|1.7237
|1.7298
|1.7234
|40.00
|3019.97
|801
|2006.03.10 16:29
|close
|399
|0.20
|1.7237
|1.7294
|1.7230
|12.00
|3031.97
|802
|2006.03.10 16:29
|close
|398
|0.10
|1.7237
|1.7290
|1.7226
|2.00
|3033.97
|803
|2006.03.10 16:29
|sell
|402
|0.10
|1.7233
|1.7284
|1.7220
|804
|2006.03.10 16:32
|sell
|403
|0.20
|1.7237
|1.7288
|1.7224
|805
|2006.03.10 16:37
|sell
|404
|0.40
|1.7243
|1.7294
|1.7230
|806
|2006.03.10 16:53
|sell
|405
|0.80
|1.7247
|1.7298
|1.7234
|807
|2006.03.13 02:28
|s/l
|402
|0.10
|1.7284
|1.7284
|1.7220
|-51.22
|2982.76
|808
|2006.03.13 02:28
|close
|405
|0.80
|1.7285
|1.7298
|1.7234
|-305.72
|2677.04
|809
|2006.03.13 02:28
|close
|404
|0.40
|1.7285
|1.7294
|1.7230
|-168.86
|2508.18
|810
|2006.03.13 02:28
|close
|403
|0.20
|1.7285
|1.7288
|1.7224
|-96.43
|2411.75
|811
|2006.03.13 16:30
|buy
|406
|2.20
|1.7303
|1.7252
|1.7316
|812
|2006.03.13 17:29
|t/p
|406
|2.20
|1.7316
|1.7252
|1.7316
|286.00
|2697.75
|813
|2006.03.13 20:15
|buy
|407
|2.50
|1.7316
|1.7265
|1.7329
|814
|2006.03.13 20:58
|t/p
|407
|2.50
|1.7329
|1.7265
|1.7329
|325.00
|3022.75
|815
|2006.03.13 21:15
|buy
|408
|2.70
|1.7323
|1.7272
|1.7336
|816
|2006.03.13 23:17
|t/p
|408
|2.70
|1.7336
|1.7272
|1.7336
|351.00
|3373.75
|817
|2006.03.14 01:18
|buy
|409
|3.10
|1.7355
|1.7304
|1.7368
|818
|2006.03.14 01:42
|t/p
|409
|3.10
|1.7368
|1.7304
|1.7368
|403.00
|3776.75
|819
|2006.03.14 01:42
|buy
|410
|3.40
|1.7373
|1.7322
|1.7386
|820
|2006.03.14 01:44
|buy
|411
|0.10
|1.7370
|1.7319
|1.7383
|821
|2006.03.14 15:49
|t/p
|410
|3.40
|1.7386
|1.7322
|1.7386
|442.00
|4218.75
|822
|2006.03.14 15:49
|t/p
|411
|0.10
|1.7383
|1.7319
|1.7383
|13.00
|4231.75
|823
|2006.03.14 15:49
|buy
|412
|3.80
|1.7391
|1.7340
|1.7404
|824
|2006.03.14 15:49
|buy
|413
|0.10
|1.7387
|1.7336
|1.7400
|825
|2006.03.14 15:53
|t/p
|413
|0.10
|1.7400
|1.7336
|1.7400
|13.00
|4244.75
|826
|2006.03.14 15:53
|close
|412
|3.80
|1.7401
|1.7340
|1.7404
|380.00
|4624.75
|827
|2006.03.14 15:53
|buy
|414
|4.20
|1.7405
|1.7354
|1.7418
|828
|2006.03.14 16:00
|t/p
|414
|4.20
|1.7418
|1.7354
|1.7418
|546.00
|5170.75
|829
|2006.03.14 16:00
|buy
|415
|4.70
|1.7424
|1.7373
|1.7437
|830
|2006.03.14 16:22
|t/p
|415
|4.70
|1.7437
|1.7373
|1.7437
|611.00
|5781.75
|831
|2006.03.14 16:22
|buy
|416
|5.30
|1.7441
|1.7390
|1.7454
|832
|2006.03.14 16:57
|t/p
|416
|5.30
|1.7454
|1.7390
|1.7454
|689.00
|6470.75
|833
|2006.03.14 16:57
|buy
|417
|5.90
|1.7458
|1.7407
|1.7471
|834
|2006.03.14 17:19
|t/p
|417
|5.90
|1.7471
|1.7407
|1.7471
|767.00
|7237.75
|835
|2006.03.14 17:19
|buy
|418
|6.60
|1.7475
|1.7424
|1.7488
|836
|2006.03.14 17:20
|buy
|419
|0.10
|1.7471
|1.7420
|1.7484
|837
|2006.03.14 18:08
|t/p
|419
|0.10
|1.7484
|1.7420
|1.7484
|13.00
|7250.75
|838
|2006.03.14 18:08
|close
|418
|6.60
|1.7484
|1.7424
|1.7488
|594.00
|7844.75
|839
|2006.03.14 18:08
|buy
|420
|7.10
|1.7488
|1.7437
|1.7501
|840
|2006.03.14 18:09
|buy
|421
|0.10
|1.7483
|1.7432
|1.7496
|841
|2006.03.15 10:30
|s/l
|420
|7.10
|1.7437
|1.7437
|1.7501
|-3645.85
|4198.90
|842
|2006.03.15 10:30
|close
|421
|0.10
|1.7432
|1.7432
|1.7496
|-51.35
|4147.55
|843
|2006.03.16 14:15
|buy
|422
|3.80
|1.7473
|1.7422
|1.7486
|844
|2006.03.16 14:31
|t/p
|422
|3.80
|1.7486
|1.7422
|1.7486
|494.00
|4641.55
|845
|2006.03.16 14:31
|buy
|423
|4.20
|1.7492
|1.7441
|1.7505
|846
|2006.03.16 14:31
|buy
|424
|0.10
|1.7488
|1.7437
|1.7501
|847
|2006.03.16 14:33
|t/p
|424
|0.10
|1.7501
|1.7437
|1.7501
|13.00
|4654.55
|848
|2006.03.16 14:33
|close
|423
|4.20
|1.7502
|1.7441
|1.7505
|420.00
|5074.55
|849
|2006.03.16 14:33
|buy
|425
|4.60
|1.7506
|1.7455
|1.7519
|850
|2006.03.16 14:35
|buy
|426
|0.10
|1.7502
|1.7451
|1.7515
|851
|2006.03.16 14:39
|t/p
|426
|0.10
|1.7515
|1.7451
|1.7515
|13.00
|5087.55
|852
|2006.03.16 14:39
|close
|425
|4.60
|1.7516
|1.7455
|1.7519
|460.00
|5547.55
|853
|2006.03.16 14:39
|buy
|427
|5.00
|1.7520
|1.7469
|1.7533
|854
|2006.03.16 14:41
|buy
|428
|0.10
|1.7516
|1.7465
|1.7529
|855
|2006.03.16 15:01
|t/p
|428
|0.10
|1.7529
|1.7465
|1.7529
|13.00
|5560.55
|856
|2006.03.16 15:01
|close
|427
|5.00
|1.7530
|1.7469
|1.7533
|500.00
|6060.55
|857
|2006.03.16 15:01
|buy
|429
|5.50
|1.7534
|1.7483
|1.7547
|858
|2006.03.16 15:02
|buy
|430
|0.10
|1.7530
|1.7479
|1.7543
|859
|2006.03.16 16:06
|t/p
|430
|0.10
|1.7543
|1.7479
|1.7543
|13.00
|6073.55
|860
|2006.03.16 16:06
|close
|429
|5.50
|1.7544
|1.7483
|1.7547
|550.00
|6623.55
|861
|2006.03.16 16:06
|buy
|431
|6.00
|1.7548
|1.7497
|1.7561
|862
|2006.03.16 16:17
|buy
|432
|0.10
|1.7544
|1.7493
|1.7557
|863
|2006.03.16 17:06
|t/p
|432
|0.10
|1.7557
|1.7493
|1.7557
|13.00
|6636.55
|864
|2006.03.16 17:06
|close
|431
|6.00
|1.7557
|1.7497
|1.7561
|540.00
|7176.55
|865
|2006.03.16 17:06
|buy
|433
|6.50
|1.7561
|1.7510
|1.7574
|866
|2006.03.16 17:27
|buy
|434
|0.10
|1.7557
|1.7506
|1.7570
|867
|2006.03.16 18:17
|t/p
|434
|0.10
|1.7570
|1.7506
|1.7570
|13.00
|7189.55
|868
|2006.03.16 18:17
|close
|433
|6.50
|1.7571
|1.7510
|1.7574
|650.00
|7839.55
|869
|2006.03.16 18:17
|buy
|435
|7.10
|1.7575
|1.7524
|1.7588
|870
|2006.03.16 18:19
|buy
|436
|0.20
|1.7572
|1.7521
|1.7585
|871
|2006.03.16 18:30
|t/p
|436
|0.20
|1.7585
|1.7521
|1.7585
|26.00
|7865.55
|872
|2006.03.16 18:30
|close
|435
|7.10
|1.7586
|1.7524
|1.7588
|781.00
|8646.55
|873
|2006.03.16 18:30
|buy
|437
|7.90
|1.7590
|1.7539
|1.7603
|874
|2006.03.16 18:38
|buy
|438
|0.10
|1.7586
|1.7535
|1.7599
|875
|2006.03.17 08:13
|s/l
|437
|7.90
|1.7539
|1.7539
|1.7603
|-4056.65
|4589.90
|876
|2006.03.17 08:13
|close
|438
|0.10
|1.7538
|1.7535
|1.7599
|-48.35
|4541.55
|877
|2006.03.21 09:00
|sell
|439
|0.10
|1.7510
|1.7561
|1.7497
|878
|2006.03.21 09:00
|sell
|440
|0.20
|1.7513
|1.7564
|1.7500
|879
|2006.03.21 09:06
|sell
|441
|0.40
|1.7517
|1.7568
|1.7504
|880
|2006.03.21 09:15
|t/p
|441
|0.40
|1.7504
|1.7568
|1.7504
|52.00
|4593.55
|881
|2006.03.21 09:15
|close
|440
|0.20
|1.7504
|1.7564
|1.7500
|18.00
|4611.55
|882
|2006.03.21 09:15
|close
|439
|0.10
|1.7504
|1.7561
|1.7497
|6.00
|4617.55
|883
|2006.03.21 09:15
|sell
|442
|0.10
|1.7500
|1.7551
|1.7487
|884
|2006.03.21 09:25
|t/p
|442
|0.10
|1.7487
|1.7551
|1.7487
|13.00
|4630.55
|885
|2006.03.21 09:25
|sell
|443
|0.10
|1.7482
|1.7533
|1.7469
|886
|2006.03.21 09:26
|sell
|444
|0.20
|1.7487
|1.7538
|1.7474
|887
|2006.03.21 09:33
|sell
|445
|0.40
|1.7491
|1.7542
|1.7478
|888
|2006.03.21 10:08
|t/p
|445
|0.40
|1.7478
|1.7542
|1.7478
|52.00
|4682.55
|889
|2006.03.21 10:08
|close
|444
|0.20
|1.7477
|1.7538
|1.7474
|20.00
|4702.55
|890
|2006.03.21 10:08
|close
|443
|0.10
|1.7477
|1.7533
|1.7469
|5.00
|4707.55
|891
|2006.03.21 11:15
|sell
|446
|0.10
|1.7492
|1.7543
|1.7479
|892
|2006.03.21 11:36
|t/p
|446
|0.10
|1.7479
|1.7543
|1.7479
|13.00
|4720.55
|893
|2006.03.21 11:36
|sell
|447
|0.10
|1.7475
|1.7526
|1.7462
|894
|2006.03.21 11:39
|sell
|448
|0.20
|1.7479
|1.7530
|1.7466
|895
|2006.03.21 11:43
|sell
|449
|0.40
|1.7483
|1.7534
|1.7470
|896
|2006.03.21 12:02
|t/p
|449
|0.40
|1.7470
|1.7534
|1.7470
|52.00
|4772.55
|897
|2006.03.21 12:02
|close
|448
|0.20
|1.7470
|1.7530
|1.7466
|18.00
|4790.55
|898
|2006.03.21 12:02
|close
|447
|0.10
|1.7470
|1.7526
|1.7462
|5.00
|4795.55
|899
|2006.03.23 15:45
|sell
|450
|0.10
|1.7440
|1.7491
|1.7427
|900
|2006.03.23 15:48
|sell
|451
|0.20
|1.7444
|1.7495
|1.7431
|901
|2006.03.23 16:01
|t/p
|451
|0.20
|1.7431
|1.7495
|1.7431
|26.00
|4821.55
|902
|2006.03.23 16:01
|close
|450
|0.10
|1.7430
|1.7491
|1.7427
|10.00
|4831.55
|903
|2006.03.23 16:01
|sell
|452
|0.10
|1.7426
|1.7477
|1.7413
|904
|2006.03.23 16:06
|t/p
|452
|0.10
|1.7413
|1.7477
|1.7413
|13.00
|4844.55
|905
|2006.03.23 16:06
|sell
|453
|0.10
|1.7409
|1.7460
|1.7396
|906
|2006.03.23 16:13
|t/p
|453
|0.10
|1.7396
|1.7460
|1.7396
|13.00
|4857.55
|907
|2006.03.23 16:13
|sell
|454
|0.10
|1.7391
|1.7442
|1.7378
|908
|2006.03.23 16:13
|sell
|455
|0.20
|1.7398
|1.7449
|1.7385
|909
|2006.03.23 16:19
|t/p
|455
|0.20
|1.7385
|1.7449
|1.7385
|26.00
|4883.55
|910
|2006.03.23 16:19
|close
|454
|0.10
|1.7383
|1.7442
|1.7378
|8.00
|4891.55
|911
|2006.03.23 16:19
|sell
|456
|0.10
|1.7379
|1.7430
|1.7366
|912
|2006.03.23 16:26
|t/p
|456
|0.10
|1.7366
|1.7430
|1.7366
|13.00
|4904.55
|913
|2006.03.23 16:26
|sell
|457
|0.10
|1.7360
|1.7411
|1.7347
|914
|2006.03.23 16:28
|t/p
|457
|0.10
|1.7347
|1.7411
|1.7347
|13.00
|4917.55
|915
|2006.03.23 16:28
|sell
|458
|0.10
|1.7342
|1.7393
|1.7329
|916
|2006.03.23 16:31
|sell
|459
|0.20
|1.7348
|1.7399
|1.7335
|917
|2006.03.23 16:47
|t/p
|459
|0.20
|1.7335
|1.7399
|1.7335
|26.00
|4943.55
|918
|2006.03.23 16:47
|close
|458
|0.10
|1.7334
|1.7393
|1.7329
|8.00
|4951.55
|919
|2006.03.23 16:47
|sell
|460
|0.10
|1.7330
|1.7381
|1.7317
|920
|2006.03.23 16:48
|sell
|461
|0.20
|1.7334
|1.7385
|1.7321
|921
|2006.03.23 16:50
|sell
|462
|0.40
|1.7339
|1.7390
|1.7326
|922
|2006.03.23 16:51
|sell
|463
|0.80
|1.7343
|1.7394
|1.7330
|923
|2006.03.23 16:59
|sell
|464
|1.60
|1.7348
|1.7399
|1.7335
|924
|2006.03.23 17:11
|t/p
|464
|1.60
|1.7335
|1.7399
|1.7335
|208.00
|5159.55
|925
|2006.03.23 17:11
|close
|463
|0.80
|1.7333
|1.7394
|1.7330
|80.00
|5239.55
|926
|2006.03.23 17:11
|close
|462
|0.40
|1.7333
|1.7390
|1.7326
|24.00
|5263.55
|927
|2006.03.23 17:11
|close
|461
|0.20
|1.7333
|1.7385
|1.7321
|2.00
|5265.55
|928
|2006.03.23 17:11
|close
|460
|0.10
|1.7333
|1.7381
|1.7317
|-3.00
|5262.55
|929
|2006.03.23 17:11
|sell
|465
|0.10
|1.7329
|1.7380
|1.7316
|930
|2006.03.23 17:11
|sell
|466
|0.20
|1.7333
|1.7384
|1.7320
|931
|2006.03.23 17:12
|sell
|467
|0.40
|1.7341
|1.7392
|1.7328
|932
|2006.03.23 17:14
|sell
|468
|0.80
|1.7346
|1.7397
|1.7333
|933
|2006.03.23 17:14
|sell
|469
|1.60
|1.7350
|1.7401
|1.7337
|934
|2006.03.23 20:13
|t/p
|469
|1.60
|1.7337
|1.7401
|1.7337
|208.00
|5470.55
|935
|2006.03.23 20:13
|close
|468
|0.80
|1.7337
|1.7397
|1.7333
|72.00
|5542.55
|936
|2006.03.23 20:13
|close
|467
|0.40
|1.7337
|1.7392
|1.7328
|16.00
|5558.55
|937
|2006.03.23 20:13
|close
|466
|0.20
|1.7337
|1.7384
|1.7320
|-8.00
|5550.55
|938
|2006.03.23 20:13
|close
|465
|0.10
|1.7337
|1.7380
|1.7316
|-8.00
|5542.55
|939
|2006.03.23 20:13
|sell
|470
|0.10
|1.7333
|1.7384
|1.7320
|940
|2006.03.23 20:15
|sell
|471
|0.20
|1.7340
|1.7391
|1.7327
|941
|2006.03.23 20:17
|sell
|472
|0.40
|1.7344
|1.7395
|1.7331
|942
|2006.03.23 20:42
|sell
|473
|0.80
|1.7348
|1.7399
|1.7335
|943
|2006.03.23 20:53
|sell
|474
|1.60
|1.7351
|1.7402
|1.7338
|944
|2006.03.24 08:46
|t/p
|474
|1.60
|1.7338
|1.7402
|1.7338
|204.56
|5747.11
|945
|2006.03.24 08:46
|close
|473
|0.80
|1.7336
|1.7399
|1.7335
|94.28
|5841.39
|946
|2006.03.24 08:46
|close
|472
|0.40
|1.7336
|1.7395
|1.7331
|31.14
|5872.53
|947
|2006.03.24 08:46
|close
|471
|0.20
|1.7336
|1.7391
|1.7327
|7.57
|5880.10
|948
|2006.03.24 08:46
|close
|470
|0.10
|1.7336
|1.7384
|1.7320
|-3.21
|5876.88
|949
|2006.03.24 15:30
|buy
|475
|5.30
|1.7374
|1.7323
|1.7387
|950
|2006.03.24 15:36
|buy
|476
|0.20
|1.7371
|1.7320
|1.7384
|951
|2006.03.24 16:00
|t/p
|476
|0.20
|1.7384
|1.7320
|1.7384
|26.00
|5902.88
|952
|2006.03.24 16:00
|close
|475
|5.30
|1.7387
|1.7323
|1.7387
|689.00
|6591.88
|953
|2006.03.24 16:00
|buy
|477
|6.00
|1.7391
|1.7340
|1.7404
|954
|2006.03.24 16:00
|buy
|478
|0.10
|1.7387
|1.7336
|1.7400
|955
|2006.03.24 16:01
|t/p
|478
|0.10
|1.7400
|1.7336
|1.7400
|13.00
|6604.88
|956
|2006.03.24 16:01
|close
|477
|6.00
|1.7400
|1.7340
|1.7404
|540.00
|7144.88
|957
|2006.03.24 16:01
|buy
|479
|6.50
|1.7404
|1.7353
|1.7417
|958
|2006.03.24 16:01
|buy
|480
|0.10
|1.7400
|1.7349
|1.7413
|959
|2006.03.24 16:06
|t/p
|480
|0.10
|1.7413
|1.7349
|1.7413
|13.00
|7157.88
|960
|2006.03.24 16:06
|close
|479
|6.50
|1.7415
|1.7353
|1.7417
|715.00
|7872.88
|961
|2006.03.24 16:06
|buy
|481
|7.20
|1.7419
|1.7368
|1.7432
|962
|2006.03.24 19:06
|t/p
|481
|7.20
|1.7432
|1.7368
|1.7432
|936.00
|8808.88
|963
|2006.03.24 19:06
|buy
|482
|8.00
|1.7436
|1.7385
|1.7449
|964
|2006.03.24 19:32
|buy
|483
|0.20
|1.7433
|1.7382
|1.7446
|965
|2006.03.27 03:06
|t/p
|483
|0.20
|1.7446
|1.7382
|1.7446
|25.30
|8834.18
|966
|2006.03.27 03:06
|close
|482
|8.00
|1.7447
|1.7385
|1.7449
|852.00
|9686.18
|967
|2006.03.28 13:45
|buy
|484
|8.80
|1.7481
|1.7430
|1.7494
|968
|2006.03.28 13:59
|t/p
|484
|8.80
|1.7494
|1.7430
|1.7494
|1144.00
|10830.18
|969
|2006.03.28 13:59
|buy
|485
|9.80
|1.7498
|1.7447
|1.7511
|970
|2006.03.28 14:07
|buy
|486
|0.10
|1.7493
|1.7442
|1.7506
|971
|2006.03.28 15:20
|t/p
|486
|0.10
|1.7506
|1.7442
|1.7506
|13.00
|10843.18
|972
|2006.03.28 15:20
|close
|485
|9.80
|1.7506
|1.7447
|1.7511
|784.00
|11627.18
|973
|2006.03.28 20:00
|sell
|487
|0.10
|1.7502
|1.7553
|1.7489
|974
|2006.03.28 20:22
|t/p
|487
|0.10
|1.7489
|1.7553
|1.7489
|13.00
|11640.18
|975
|2006.03.28 20:22
|sell
|488
|0.10
|1.7485
|1.7536
|1.7472
|976
|2006.03.28 20:29
|sell
|489
|0.20
|1.7489
|1.7540
|1.7476
|977
|2006.03.28 20:33
|sell
|490
|0.40
|1.7492
|1.7543
|1.7479
|978
|2006.03.28 20:58
|sell
|491
|0.80
|1.7496
|1.7547
|1.7483
|979
|2006.03.28 21:12
|sell
|492
|1.60
|1.7501
|1.7552
|1.7488
|980
|2006.03.28 21:17
|t/p
|492
|1.60
|1.7488
|1.7552
|1.7488
|208.00
|11848.18
|981
|2006.03.28 21:17
|close
|491
|0.80
|1.7487
|1.7547
|1.7483
|72.00
|11920.18
|982
|2006.03.28 21:17
|close
|490
|0.40
|1.7487
|1.7543
|1.7479
|20.00
|11940.18
|983
|2006.03.28 21:17
|close
|489
|0.20
|1.7487
|1.7540
|1.7476
|4.00
|11944.18
|984
|2006.03.28 21:17
|close
|488
|0.10
|1.7487
|1.7536
|1.7472
|-2.00
|11942.18
|985
|2006.03.28 21:17
|sell
|493
|0.10
|1.7483
|1.7534
|1.7470
|986
|2006.03.28 21:17
|sell
|494
|0.20
|1.7494
|1.7545
|1.7481
|987
|2006.03.28 21:17
|sell
|495
|0.40
|1.7500
|1.7551
|1.7487
|988
|2006.03.28 21:17
|t/p
|495
|0.40
|1.7487
|1.7551
|1.7487
|52.00
|11994.18
|989
|2006.03.28 21:17
|close
|494
|0.20
|1.7487
|1.7545
|1.7481
|14.00
|12008.18
|990
|2006.03.28 21:17
|close
|493
|0.10
|1.7487
|1.7534
|1.7470
|-4.00
|12004.18
|991
|2006.03.28 21:17
|sell
|496
|0.10
|1.7483
|1.7534
|1.7470
|992
|2006.03.28 21:18
|sell
|497
|0.20
|1.7489
|1.7540
|1.7476
|993
|2006.03.28 21:18
|sell
|498
|0.40
|1.7492
|1.7543
|1.7479
|994
|2006.03.28 21:20
|sell
|499
|0.80
|1.7497
|1.7548
|1.7484
|995
|2006.03.28 21:20
|t/p
|498
|0.40
|1.7479
|1.7543
|1.7479
|52.00
|12056.18
|996
|2006.03.28 21:20
|t/p
|499
|0.80
|1.7484
|1.7548
|1.7484
|104.00
|12160.18
|997
|2006.03.28 21:20
|close
|497
|0.20
|1.7478
|1.7540
|1.7476
|22.00
|12182.18
|998
|2006.03.28 21:20
|close
|496
|0.10
|1.7478
|1.7534
|1.7470
|5.00
|12187.18
|999
|2006.03.28 21:20
|sell
|500
|0.10
|1.7474
|1.7525
|1.7461
|1000
|2006.03.28 21:20
|sell
|501
|0.20
|1.7478
|1.7529
|1.7465
|1001
|2006.03.28 21:22
|t/p
|501
|0.20
|1.7465
|1.7529
|1.7465
|26.00
|12213.18
|1002
|2006.03.28 21:22
|close
|500
|0.10
|1.7465
|1.7525
|1.7461
|9.00
|12222.18
|1003
|2006.03.28 21:22
|sell
|502
|0.10
|1.7461
|1.7512
|1.7448
|1004
|2006.03.28 21:34
|t/p
|502
|0.10
|1.7448
|1.7512
|1.7448
|13.00
|12235.18
|1005
|2006.03.28 21:34
|sell
|503
|0.10
|1.7444
|1.7495
|1.7431
|1006
|2006.03.28 21:35
|sell
|504
|0.20
|1.7450
|1.7501
|1.7437
|1007
|2006.03.28 21:51
|t/p
|504
|0.20
|1.7437
|1.7501
|1.7437
|26.00
|12261.18
|1008
|2006.03.28 21:51
|close
|503
|0.10
|1.7437
|1.7495
|1.7431
|7.00
|12268.18
|1009
|2006.03.28 21:51
|sell
|505
|0.10
|1.7433
|1.7484
|1.7420
|1010
|2006.03.28 21:55
|sell
|506
|0.20
|1.7439
|1.7490
|1.7426
|1011
|2006.03.28 22:00
|sell
|507
|0.40
|1.7443
|1.7494
|1.7430
|1012
|2006.03.28 22:38
|sell
|508
|0.80
|1.7447
|1.7498
|1.7434
|1013
|2006.03.28 23:33
|t/p
|508
|0.80
|1.7434
|1.7498
|1.7434
|104.00
|12372.18
|1014
|2006.03.28 23:33
|close
|507
|0.40
|1.7433
|1.7494
|1.7430
|40.00
|12412.18
|1015
|2006.03.28 23:33
|close
|506
|0.20
|1.7433
|1.7490
|1.7426
|12.00
|12424.18
|1016
|2006.03.28 23:33
|close
|505
|0.10
|1.7433
|1.7484
|1.7420
|0.00
|12424.18
|1017
|2006.03.28 23:33
|sell
|509
|0.10
|1.7429
|1.7480
|1.7416
|1018
|2006.03.29 00:16
|sell
|510
|0.20
|1.7435
|1.7486
|1.7422
|1019
|2006.03.29 07:49
|sell
|511
|0.40
|1.7439
|1.7490
|1.7426
|1020
|2006.03.29 09:13
|t/p
|511
|0.40
|1.7426
|1.7490
|1.7426
|52.00
|12476.18
|1021
|2006.03.29 09:13
|close
|510
|0.20
|1.7424
|1.7486
|1.7422
|22.00
|12498.18
|1022
|2006.03.29 09:13
|close
|509
|0.10
|1.7424
|1.7480
|1.7416
|4.79
|12502.97
|1023
|2006.03.29 09:13
|sell
|512
|0.10
|1.7420
|1.7471
|1.7407
|1024
|2006.03.29 09:30
|t/p
|512
|0.10
|1.7407
|1.7471
|1.7407
|13.00
|12515.97
|1025
|2006.03.29 09:30
|sell
|513
|0.10
|1.7403
|1.7454
|1.7390
|1026
|2006.03.29 09:30
|sell
|514
|0.20
|1.7407
|1.7458
|1.7394
|1027
|2006.03.29 09:31
|sell
|515
|0.40
|1.7410
|1.7461
|1.7397
|1028
|2006.03.29 09:33
|sell
|516
|0.80
|1.7414
|1.7465
|1.7401
|1029
|2006.03.29 09:45
|t/p
|516
|0.80
|1.7401
|1.7465
|1.7401
|104.00
|12619.97
|1030
|2006.03.29 09:45
|close
|515
|0.40
|1.7401
|1.7461
|1.7397
|36.00
|12655.97
|1031
|2006.03.29 09:45
|close
|514
|0.20
|1.7401
|1.7458
|1.7394
|12.00
|12667.97
|1032
|2006.03.29 09:45
|close
|513
|0.10
|1.7401
|1.7454
|1.7390
|2.00
|12669.97
|1033
|2006.03.29 09:45
|sell
|517
|0.10
|1.7397
|1.7448
|1.7384
|1034
|2006.03.29 09:51
|sell
|518
|0.20
|1.7401
|1.7452
|1.7388
|1035
|2006.03.29 09:55
|t/p
|518
|0.20
|1.7388
|1.7452
|1.7388
|26.00
|12695.97
|1036
|2006.03.29 09:55
|close
|517
|0.10
|1.7388
|1.7448
|1.7384
|9.00
|12704.97
|1037
|2006.03.29 09:55
|sell
|519
|0.10
|1.7384
|1.7435
|1.7371
|1038
|2006.03.29 09:55
|sell
|520
|0.20
|1.7390
|1.7441
|1.7377
|1039
|2006.03.29 09:58
|t/p
|520
|0.20
|1.7377
|1.7441
|1.7377
|26.00
|12730.97
|1040
|2006.03.29 09:58
|close
|519
|0.10
|1.7376
|1.7435
|1.7371
|8.00
|12738.97
|1041
|2006.03.29 09:58
|sell
|521
|0.10
|1.7372
|1.7423
|1.7359
|1042
|2006.03.29 10:01
|sell
|522
|0.20
|1.7376
|1.7427
|1.7363
|1043
|2006.03.29 10:10
|sell
|523
|0.40
|1.7380
|1.7431
|1.7367
|1044
|2006.03.29 10:30
|t/p
|523
|0.40
|1.7367
|1.7431
|1.7367
|52.00
|12790.97
|1045
|2006.03.29 10:30
|close
|522
|0.20
|1.7364
|1.7427
|1.7363
|24.00
|12814.97
|1046
|2006.03.29 10:30
|close
|521
|0.10
|1.7364
|1.7423
|1.7359
|8.00
|12822.97
|1047
|2006.03.29 10:30
|sell
|524
|0.10
|1.7360
|1.7411
|1.7347
|1048
|2006.03.29 10:30
|sell
|525
|0.20
|1.7374
|1.7425
|1.7361
|1049
|2006.03.29 10:30
|sell
|526
|0.40
|1.7379
|1.7430
|1.7366
|1050
|2006.03.29 10:30
|t/p
|525
|0.20
|1.7361
|1.7425
|1.7361
|26.00
|12848.97
|1051
|2006.03.29 10:30
|t/p
|526
|0.40
|1.7366
|1.7430
|1.7366
|52.00
|12900.97
|1052
|2006.03.29 10:30
|close
|524
|0.10
|1.7360
|1.7411
|1.7347
|0.00
|12900.97
|1053
|2006.03.29 10:30
|sell
|527
|0.10
|1.7356
|1.7407
|1.7343
|1054
|2006.03.29 10:31
|sell
|528
|0.20
|1.7360
|1.7411
|1.7347
|1055
|2006.03.29 10:32
|sell
|529
|0.40
|1.7369
|1.7420
|1.7356
|1056
|2006.03.29 10:41
|sell
|530
|0.80
|1.7374
|1.7425
|1.7361
|1057
|2006.03.29 10:42
|sell
|531
|1.60
|1.7378
|1.7429
|1.7365
|1058
|2006.03.29 13:17
|t/p
|531
|1.60
|1.7365
|1.7429
|1.7365
|208.00
|13108.97
|1059
|2006.03.29 13:17
|close
|530
|0.80
|1.7365
|1.7425
|1.7361
|72.00
|13180.97
|1060
|2006.03.29 13:17
|close
|529
|0.40
|1.7365
|1.7420
|1.7356
|16.00
|13196.97
|1061
|2006.03.29 13:17
|close
|528
|0.20
|1.7365
|1.7411
|1.7347
|-10.00
|13186.97
|1062
|2006.03.29 13:17
|close
|527
|0.10
|1.7365
|1.7407
|1.7343
|-9.00
|13177.97
|1063
|2006.03.29 13:17
|sell
|532
|0.10
|1.7361
|1.7412
|1.7348
|1064
|2006.03.29 14:37
|t/p
|532
|0.10
|1.7348
|1.7412
|1.7348
|13.00
|13190.97
|1065
|2006.03.29 14:37
|sell
|533
|0.10
|1.7343
|1.7394
|1.7330
|1066
|2006.03.29 15:07
|sell
|534
|0.20
|1.7347
|1.7398
|1.7334
|1067
|2006.03.29 15:33
|sell
|535
|0.40
|1.7351
|1.7402
|1.7338
|1068
|2006.03.29 15:56
|t/p
|535
|0.40
|1.7338
|1.7402
|1.7338
|52.00
|13242.97
|1069
|2006.03.29 15:56
|close
|534
|0.20
|1.7338
|1.7398
|1.7334
|18.00
|13260.97
|1070
|2006.03.29 15:56
|close
|533
|0.10
|1.7338
|1.7394
|1.7330
|5.00
|13265.97
|1071
|2006.03.30 04:45
|buy
|536
|12.10
|1.7392
|1.7341
|1.7405
|1072
|2006.03.30 06:23
|t/p
|536
|12.10
|1.7405
|1.7341
|1.7405
|1573.00
|14838.97
|1073
|2006.03.30 15:00
|buy
|537
|13.50
|1.7398
|1.7347
|1.7411
|1074
|2006.03.30 15:36
|t/p
|537
|13.50
|1.7411
|1.7347
|1.7411
|1755.00
|16593.97
|1075
|2006.03.30 15:36
|buy
|538
|15.10
|1.7415
|1.7364
|1.7428
|1076
|2006.03.30 15:36
|buy
|539
|0.40
|1.7412
|1.7361
|1.7425
|1077
|2006.03.30 16:30
|t/p
|538
|15.10
|1.7428
|1.7364
|1.7428
|1963.00
|18556.97
|1078
|2006.03.30 16:30
|t/p
|539
|0.40
|1.7425
|1.7361
|1.7425
|52.00
|18608.97
|1079
|2006.03.30 16:45
|buy
|540
|16.90
|1.7460
|1.7409
|1.7473
|1080
|2006.03.30 16:49
|buy
|541
|0.30
|1.7456
|1.7405
|1.7469
|1081
|2006.03.30 17:03
|t/p
|541
|0.30
|1.7469
|1.7405
|1.7469
|39.00
|18647.97
|1082
|2006.03.30 17:03
|close
|540
|16.90
|1.7470
|1.7409
|1.7473
|1690.00
|20337.97
|1083
|2006.03.30 17:30
|buy
|542
|18.50
|1.7447
|1.7396
|1.7460
|1084
|2006.03.30 17:34
|t/p
|542
|18.50
|1.7460
|1.7396
|1.7460
|2405.00
|22742.97
|1085
|2006.03.30 17:34
|buy
|543
|20.70
|1.7464
|1.7413
|1.7477
|1086
|2006.03.30 21:05
|t/p
|543
|20.70
|1.7477
|1.7413
|1.7477
|2691.00
|25433.97
|1087
|2006.03.30 21:05
|buy
|544
|23.10
|1.7481
|1.7430
|1.7494
|1088
|2006.03.30 21:06
|buy
|545
|0.20
|1.7476
|1.7425
|1.7489
|1089
|2006.03.31 08:47
|s/l
|544
|23.10
|1.7430
|1.7430
|1.7494
|-11861.85
|13572.12
|1090
|2006.03.31 08:47
|close
|545
|0.20
|1.7429
|1.7425
|1.7489
|-94.70
|13477.42
|1091
|2006.03.31 08:47
|sell
|546
|0.10
|1.7429
|1.7480
|1.7416
|1092
|2006.03.31 09:15
|t/p
|546
|0.10
|1.7416
|1.7480
|1.7416
|13.00
|13490.42
|1093
|2006.03.31 09:15
|sell
|547
|0.10
|1.7411
|1.7462
|1.7398
|1094
|2006.03.31 09:15
|sell
|548
|0.20
|1.7415
|1.7466
|1.7402
|1095
|2006.03.31 09:36
|sell
|549
|0.40
|1.7420
|1.7471
|1.7407
|1096
|2006.03.31 10:05
|t/p
|549
|0.40
|1.7407
|1.7471
|1.7407
|52.00
|13542.42
|1097
|2006.03.31 10:05
|close
|548
|0.20
|1.7407
|1.7466
|1.7402
|16.00
|13558.42
|1098
|2006.03.31 10:05
|close
|547
|0.10
|1.7407
|1.7462
|1.7398
|4.00
|13562.42
|1099
|2006.03.31 10:05
|sell
|550
|0.10
|1.7403
|1.7454
|1.7390
|1100
|2006.03.31 10:12
|sell
|551
|0.20
|1.7407
|1.7458
|1.7394
|1101
|2006.03.31 10:19
|t/p
|551
|0.20
|1.7394
|1.7458
|1.7394
|26.00
|13588.42
|1102
|2006.03.31 10:19
|close
|550
|0.10
|1.7393
|1.7454
|1.7390
|10.00
|13598.42
|1103
|2006.03.31 10:19
|sell
|552
|0.10
|1.7389
|1.7440
|1.7376
|1104
|2006.03.31 10:20
|sell
|553
|0.20
|1.7392
|1.7443
|1.7379
|1105
|2006.03.31 11:19
|t/p
|553
|0.20
|1.7379
|1.7443
|1.7379
|26.00
|13624.42
|1106
|2006.03.31 11:19
|close
|552
|0.10
|1.7379
|1.7440
|1.7376
|10.00
|13634.42
|1107
|2006.03.31 11:19
|sell
|554
|0.10
|1.7375
|1.7426
|1.7362
|1108
|2006.03.31 11:26
|sell
|555
|0.20
|1.7380
|1.7431
|1.7367
|1109
|2006.03.31 11:29
|sell
|556
|0.40
|1.7384
|1.7435
|1.7371
|1110
|2006.03.31 11:34
|t/p
|556
|0.40
|1.7371
|1.7435
|1.7371
|52.00
|13686.42
|1111
|2006.03.31 11:34
|close
|555
|0.20
|1.7371
|1.7431
|1.7367
|18.00
|13704.42
|1112
|2006.03.31 11:34
|close
|554
|0.10
|1.7371
|1.7426
|1.7362
|4.00
|13708.42
|1113
|2006.03.31 11:34
|sell
|557
|0.10
|1.7367
|1.7418
|1.7354
|1114
|2006.03.31 11:34
|sell
|558
|0.20
|1.7370
|1.7421
|1.7357
|1115
|2006.03.31 11:36
|sell
|559
|0.40
|1.7374
|1.7425
|1.7361
|1116
|2006.03.31 11:53
|sell
|560
|0.80
|1.7378
|1.7429
|1.7365
|1117
|2006.03.31 12:02
|t/p
|560
|0.80
|1.7365
|1.7429
|1.7365
|104.00
|13812.42
|1118
|2006.03.31 12:02
|close
|559
|0.40
|1.7364
|1.7425
|1.7361
|40.00
|13852.42
|1119
|2006.03.31 12:02
|close
|558
|0.20
|1.7364
|1.7421
|1.7357
|12.00
|13864.42
|1120
|2006.03.31 12:02
|close
|557
|0.10
|1.7364
|1.7418
|1.7354
|3.00
|13867.42
|1121
|2006.03.31 12:02
|sell
|561
|0.10
|1.7360
|1.7411
|1.7347
|1122
|2006.03.31 12:02
|sell
|562
|0.20
|1.7364
|1.7415
|1.7351
|1123
|2006.03.31 12:03
|t/p
|562
|0.20
|1.7351
|1.7415
|1.7351
|26.00
|13893.42
|1124
|2006.03.31 12:03
|close
|561
|0.10
|1.7351
|1.7411
|1.7347
|9.00
|13902.42
|1125
|2006.03.31 12:03
|sell
|563
|0.10
|1.7347
|1.7398
|1.7334
|1126
|2006.03.31 12:06
|sell
|564
|0.20
|1.7351
|1.7402
|1.7338
|1127
|2006.03.31 12:08
|sell
|565
|0.40
|1.7356
|1.7407
|1.7343
|1128
|2006.03.31 12:17
|sell
|566
|0.80
|1.7367
|1.7418
|1.7354
|1129
|2006.03.31 12:24
|sell
|567
|1.60
|1.7370
|1.7421
|1.7357
|1130
|2006.03.31 12:58
|t/p
|567
|1.60
|1.7357
|1.7421
|1.7357
|208.00
|14110.42
|1131
|2006.03.31 12:58
|close
|566
|0.80
|1.7357
|1.7418
|1.7354
|80.00
|14190.42
|1132
|2006.03.31 12:58
|close
|565
|0.40
|1.7357
|1.7407
|1.7343
|-4.00
|14186.42
|1133
|2006.03.31 12:58
|close
|564
|0.20
|1.7357
|1.7402
|1.7338
|-12.00
|14174.42
|1134
|2006.03.31 12:58
|close
|563
|0.10
|1.7357
|1.7398
|1.7334
|-10.00
|14164.42
|1135
|2006.03.31 12:58
|sell
|568
|0.10
|1.7353
|1.7404
|1.7340
|1136
|2006.03.31 13:13
|sell
|569
|0.20
|1.7357
|1.7408
|1.7344
|1137
|2006.03.31 13:16
|sell
|570
|0.40
|1.7361
|1.7412
|1.7348
|1138
|2006.03.31 13:17
|sell
|571
|0.80
|1.7367
|1.7418
|1.7354
|1139
|2006.03.31 13:18
|sell
|572
|1.60
|1.7370
|1.7421
|1.7357
|1140
|2006.03.31 13:34
|t/p
|572
|1.60
|1.7357
|1.7421
|1.7357
|208.00
|14372.42
|1141
|2006.03.31 13:34
|close
|571
|0.80
|1.7357
|1.7418
|1.7354
|80.00
|14452.42
|1142
|2006.03.31 13:34
|close
|570
|0.40
|1.7357
|1.7412
|1.7348
|16.00
|14468.42
|1143
|2006.03.31 13:34
|close
|569
|0.20
|1.7357
|1.7408
|1.7344
|0.00
|14468.42
|1144
|2006.03.31 13:34
|close
|568
|0.10
|1.7357
|1.7404
|1.7340
|-4.00
|14464.42
|1145
|2006.03.31 13:34
|sell
|573
|0.10
|1.7353
|1.7404
|1.7340
|1146
|2006.03.31 13:34
|sell
|574
|0.20
|1.7357
|1.7408
|1.7344
|1147
|2006.03.31 13:36
|sell
|575
|0.40
|1.7362
|1.7413
|1.7349
|1148
|2006.03.31 14:09
|sell
|576
|0.80
|1.7366
|1.7417
|1.7353
|1149
|2006.03.31 14:12
|sell
|577
|1.60
|1.7369
|1.7420
|1.7356
|1150
|2006.03.31 15:33
|s/l
|573
|0.10
|1.7404
|1.7404
|1.7340
|-51.00
|14413.42
|1151
|2006.03.31 15:33
|close
|577
|1.60
|1.7408
|1.7420
|1.7356
|-624.00
|13789.42
|1152
|2006.03.31 15:33
|close
|576
|0.80
|1.7408
|1.7417
|1.7353
|-336.00
|13453.42
|1153
|2006.03.31 15:33
|close
|575
|0.40
|1.7408
|1.7413
|1.7349
|-184.00
|13269.42
|1154
|2006.03.31 15:33
|close
|574
|0.20
|1.7408
|1.7408
|1.7344
|-102.00
|13167.42
|1155
|2006.04.03 05:00
|sell
|578
|0.10
|1.7338
|1.7389
|1.7325
|1156
|2006.04.03 05:02
|t/p
|578
|0.10
|1.7325
|1.7389
|1.7325
|13.00
|13180.42
|1157
|2006.04.03 05:02
|sell
|579
|0.10
|1.7317
|1.7368
|1.7304
|1158
|2006.04.03 05:02
|sell
|580
|0.20
|1.7322
|1.7373
|1.7309
|1159
|2006.04.03 05:02
|sell
|581
|0.40
|1.7326
|1.7377
|1.7313
|1160
|2006.04.03 05:08
|sell
|582
|0.80
|1.7329
|1.7380
|1.7316
|1161
|2006.04.03 05:43
|sell
|583
|1.60
|1.7334
|1.7385
|1.7321
|1162
|2006.04.03 06:35
|t/p
|583
|1.60
|1.7321
|1.7385
|1.7321
|208.00
|13388.42
|1163
|2006.04.03 06:35
|close
|582
|0.80
|1.7321
|1.7380
|1.7316
|64.00
|13452.42
|1164
|2006.04.03 06:35
|close
|581
|0.40
|1.7321
|1.7377
|1.7313
|20.00
|13472.42
|1165
|2006.04.03 06:35
|close
|580
|0.20
|1.7321
|1.7373
|1.7309
|2.00
|13474.42
|1166
|2006.04.03 06:35
|close
|579
|0.10
|1.7321
|1.7368
|1.7304
|-4.00
|13470.42
|1167
|2006.04.03 06:35
|sell
|584
|0.10
|1.7317
|1.7368
|1.7304
|1168
|2006.04.03 06:43
|t/p
|584
|0.10
|1.7304
|1.7368
|1.7304
|13.00
|13483.42
|1169
|2006.04.03 06:43
|sell
|585
|0.10
|1.7297
|1.7348
|1.7284
|1170
|2006.04.03 06:44
|sell
|586
|0.20
|1.7303
|1.7354
|1.7290
|1171
|2006.04.03 06:53
|sell
|587
|0.40
|1.7307
|1.7358
|1.7294
|1172
|2006.04.03 08:17
|t/p
|587
|0.40
|1.7294
|1.7358
|1.7294
|52.00
|13535.42
|1173
|2006.04.03 08:17
|close
|586
|0.20
|1.7293
|1.7354
|1.7290
|20.00
|13555.42
|1174
|2006.04.03 08:17
|close
|585
|0.10
|1.7293
|1.7348
|1.7284
|4.00
|13559.42
|1175
|2006.04.03 08:17
|sell
|588
|0.10
|1.7289
|1.7340
|1.7276
|1176
|2006.04.03 08:19
|sell
|589
|0.20
|1.7293
|1.7344
|1.7280
|1177
|2006.04.03 08:42
|t/p
|589
|0.20
|1.7280
|1.7344
|1.7280
|26.00
|13585.42
|1178
|2006.04.03 08:42
|close
|588
|0.10
|1.7279
|1.7340
|1.7276
|10.00
|13595.42
|1179
|2006.04.03 08:42
|sell
|590
|0.10
|1.7275
|1.7326
|1.7262
|1180
|2006.04.03 08:44
|sell
|591
|0.20
|1.7279
|1.7330
|1.7266
|1181
|2006.04.03 08:51
|t/p
|591
|0.20
|1.7266
|1.7330
|1.7266
|26.00
|13621.42
|1182
|2006.04.03 08:51
|close
|590
|0.10
|1.7265
|1.7326
|1.7262
|10.00
|13631.42
|1183
|2006.04.03 08:51
|sell
|592
|0.10
|1.7261
|1.7312
|1.7248
|1184
|2006.04.03 09:00
|sell
|593
|0.20
|1.7266
|1.7317
|1.7253
|1185
|2006.04.03 09:03
|sell
|594
|0.40
|1.7269
|1.7320
|1.7256
|1186
|2006.04.03 09:56
|sell
|595
|0.80
|1.7275
|1.7326
|1.7262
|1187
|2006.04.03 09:56
|sell
|596
|1.60
|1.7279
|1.7330
|1.7266
|1188
|2006.04.03 10:11
|t/p
|596
|1.60
|1.7266
|1.7330
|1.7266
|208.00
|13839.42
|1189
|2006.04.03 10:11
|close
|595
|0.80
|1.7265
|1.7326
|1.7262
|80.00
|13919.42
|1190
|2006.04.03 10:11
|close
|594
|0.40
|1.7265
|1.7320
|1.7256
|16.00
|13935.42
|1191
|2006.04.03 10:11
|close
|593
|0.20
|1.7265
|1.7317
|1.7253
|2.00
|13937.42
|1192
|2006.04.03 10:11
|close
|592
|0.10
|1.7265
|1.7312
|1.7248
|-4.00
|13933.42
|1193
|2006.04.03 10:11
|sell
|597
|0.10
|1.7261
|1.7312
|1.7248
|1194
|2006.04.03 10:13
|sell
|598
|0.20
|1.7266
|1.7317
|1.7253
|1195
|2006.04.03 10:15
|sell
|599
|0.40
|1.7269
|1.7320
|1.7256
|1196
|2006.04.03 10:30
|t/p
|599
|0.40
|1.7256
|1.7320
|1.7256
|52.00
|13985.42
|1197
|2006.04.03 10:30
|close
|598
|0.20
|1.7256
|1.7317
|1.7253
|20.00
|14005.42
|1198
|2006.04.03 10:30
|close
|597
|0.10
|1.7256
|1.7312
|1.7248
|5.00
|14010.42
|1199
|2006.04.03 15:00
|buy
|600
|12.70
|1.7286
|1.7235
|1.7299
|1200
|2006.04.03 16:05
|t/p
|600
|12.70
|1.7299
|1.7235
|1.7299
|1651.00
|15661.42
|1201
|2006.04.03 16:05
|buy
|601
|14.20
|1.7304
|1.7253
|1.7317
|1202
|2006.04.03 16:05
|buy
|602
|0.30
|1.7300
|1.7249
|1.7313
|1203
|2006.04.03 16:28
|t/p
|602
|0.30
|1.7313
|1.7249
|1.7313
|39.00
|15700.42
|1204
|2006.04.03 16:28
|close
|601
|14.20
|1.7314
|1.7253
|1.7317
|1420.00
|17120.42
|1205
|2006.04.03 16:28
|buy
|603
|15.60
|1.7318
|1.7267
|1.7331
|1206
|2006.04.03 16:31
|buy
|604
|0.20
|1.7314
|1.7263
|1.7327
|1207
|2006.04.03 16:42
|t/p
|604
|0.20
|1.7327
|1.7263
|1.7327
|26.00
|17146.42
|1208
|2006.04.03 16:42
|close
|603
|15.60
|1.7328
|1.7267
|1.7331
|1560.00
|18706.42
|1209
|2006.04.03 16:42
|buy
|605
|17.00
|1.7332
|1.7281
|1.7345
|1210
|2006.04.03 16:53
|t/p
|605
|17.00
|1.7345
|1.7281
|1.7345
|2210.00
|20916.42
|1211
|2006.04.03 16:53
|buy
|606
|19.00
|1.7349
|1.7298
|1.7362
|1212
|2006.04.03 16:55
|t/p
|606
|19.00
|1.7362
|1.7298
|1.7362
|2470.00
|23386.42
|1213
|2006.04.03 16:55
|buy
|607
|21.30
|1.7367
|1.7316
|1.7380
|1214
|2006.04.03 16:57
|buy
|608
|0.30
|1.7363
|1.7312
|1.7376
|1215
|2006.04.03 17:15
|t/p
|607
|21.30
|1.7380
|1.7316
|1.7380
|2769.00
|26155.42
|1216
|2006.04.03 17:15
|t/p
|608
|0.30
|1.7376
|1.7312
|1.7376
|39.00
|26194.42
|1217
|2006.04.03 17:15
|buy
|609
|23.80
|1.7385
|1.7334
|1.7398
|1218
|2006.04.03 17:15
|buy
|610
|0.20
|1.7380
|1.7329
|1.7393
|1219
|2006.04.03 17:18
|t/p
|610
|0.20
|1.7393
|1.7329
|1.7393
|26.00
|26220.42
|1220
|2006.04.03 17:18
|close
|609
|23.80
|1.7394
|1.7334
|1.7398
|2142.00
|28362.42
|1221
|2006.04.03 17:18
|buy
|611
|25.80
|1.7398
|1.7347
|1.7411
|1222
|2006.04.03 17:32
|buy
|612
|0.20
|1.7393
|1.7342
|1.7406
|1223
|2006.04.04 01:09
|t/p
|612
|0.20
|1.7406
|1.7342
|1.7406
|25.30
|28387.72
|1224
|2006.04.04 01:09
|close
|611
|25.80
|1.7408
|1.7347
|1.7411
|2489.70
|30877.42
|1225
|2006.04.04 08:15
|buy
|613
|28.10
|1.7395
|1.7344
|1.7408
|1226
|2006.04.04 08:16
|buy
|614
|0.70
|1.7392
|1.7341
|1.7405
|1227
|2006.04.04 09:20
|t/p
|614
|0.70
|1.7405
|1.7341
|1.7405
|91.00
|30968.42
|1228
|2006.04.04 09:20
|close
|613
|28.10
|1.7405
|1.7344
|1.7408
|2810.00
|33778.42
|1229
|2006.04.04 09:20
|buy
|615
|30.70
|1.7409
|1.7358
|1.7422
|1230
|2006.04.04 09:22
|t/p
|615
|30.70
|1.7422
|1.7358
|1.7422
|3991.00
|37769.42
|1231
|2006.04.04 09:22
|buy
|616
|34.30
|1.7428
|1.7377
|1.7441
|1232
|2006.04.04 09:25
|buy
|617
|0.70
|1.7424
|1.7373
|1.7437
|1233
|2006.04.04 09:31
|t/p
|617
|0.70
|1.7437
|1.7373
|1.7437
|91.00
|37860.42
|1234
|2006.04.04 09:31
|close
|616
|34.30
|1.7437
|1.7377
|1.7441
|3087.00
|40947.42
|1235
|2006.04.04 09:31
|buy
|618
|37.20
|1.7441
|1.7390
|1.7454
|1236
|2006.04.04 09:33
|buy
|619
|0.70
|1.7437
|1.7386
|1.7450
|1237
|2006.04.04 10:00
|t/p
|619
|0.70
|1.7450
|1.7386
|1.7450
|91.00
|41038.42
|1238
|2006.04.04 10:00
|close
|618
|37.20
|1.7450
|1.7390
|1.7454
|3348.00
|44386.42
|1239
|2006.04.04 10:00
|buy
|620
|40.40
|1.7454
|1.7403
|1.7467
|1240
|2006.04.04 10:06
|buy
|621
|0.30
|1.7449
|1.7398
|1.7462
|1241
|2006.04.04 11:12
|t/p
|621
|0.30
|1.7462
|1.7398
|1.7462
|39.00
|44425.42
|1242
|2006.04.04 11:12
|close
|620
|40.40
|1.7462
|1.7403
|1.7467
|3232.00
|47657.42
|1243
|2006.04.04 11:12
|buy
|622
|43.30
|1.7466
|1.7415
|1.7479
|1244
|2006.04.04 11:14
|buy
|623
|0.80
|1.7462
|1.7411
|1.7475
|1245
|2006.04.04 14:04
|t/p
|622
|43.30
|1.7479
|1.7415
|1.7479
|5629.00
|53286.42
|1246
|2006.04.04 14:04
|t/p
|623
|0.80
|1.7475
|1.7411
|1.7475
|104.00
|53390.42
|1247
|2006.04.04 14:04
|buy
|624
|48.50
|1.7485
|1.7434
|1.7498
|1248
|2006.04.04 14:04
|buy
|625
|0.90
|1.7481
|1.7430
|1.7494
|1249
|2006.04.04 14:04
|t/p
|625
|0.90
|1.7494
|1.7430
|1.7494
|117.00
|53507.42
|1250
|2006.04.04 14:04
|close
|624
|48.50
|1.7495
|1.7434
|1.7498
|4850.00
|58357.42
|1251
|2006.04.04 14:04
|buy
|626
|53.10
|1.7499
|1.7448
|1.7512
|1252
|2006.04.04 14:04
|buy
|627
|0.90
|1.7495
|1.7444
|1.7508
|1253
|2006.04.04 14:20
|t/p
|627
|0.90
|1.7508
|1.7444
|1.7508
|117.00
|58474.42
|1254
|2006.04.04 14:20
|close
|626
|53.10
|1.7509
|1.7448
|1.7512
|5310.00
|63784.42
|1255
|2006.04.04 14:20
|buy
|628
|58.00
|1.7513
|1.7462
|1.7526
|1256
|2006.04.04 14:27
|t/p
|628
|58.00
|1.7526
|1.7462
|1.7526
|7540.00
|71324.42
|1257
|2006.04.04 14:27
|buy
|629
|64.80
|1.7530
|1.7479
|1.7543
|1258
|2006.04.04 14:29
|t/p
|629
|64.80
|1.7543
|1.7479
|1.7543
|8424.00
|79748.42
|1259
|2006.04.04 14:29
|buy
|630
|72.50
|1.7547
|1.7496
|1.7560
|1260
|2006.04.04 14:30
|buy
|631
|0.70
|1.7542
|1.7491
|1.7555
|1261
|2006.04.04 15:47
|t/p
|631
|0.70
|1.7555
|1.7491
|1.7555
|91.00
|79839.42
|1262
|2006.04.04 15:47
|close
|630
|72.50
|1.7556
|1.7496
|1.7560
|6525.00
|86364.42
|1263
|2006.04.04 15:47
|buy
|632
|78.50
|1.7560
|1.7509
|1.7573
|1264
|2006.04.04 15:51
|t/p
|632
|78.50
|1.7573
|1.7509
|1.7573
|10205.00
|96569.42
|1265
|2006.04.04 15:51
|buy
|633
|87.80
|1.7577
|1.7526
|1.7590
|1266
|2006.04.04 15:52
|buy
|634
|0.80
|1.7572
|1.7521
|1.7585
|1267
|2006.04.05 06:50
|t/p
|634
|0.80
|1.7585
|1.7521
|1.7585
|101.20
|96670.62
|1268
|2006.04.05 06:50
|close
|633
|87.80
|1.7585
|1.7526
|1.7590
|6716.70
|103387.32
|1269
|2006.04.05 07:45
|buy
|635
|94.00
|1.7595
|1.7544
|1.7608
|1270
|2006.04.05 07:48
|buy
|636
|0.80
|1.7590
|1.7539
|1.7603
|1271
|2006.04.05 09:23
|t/p
|635
|94.00
|1.7608
|1.7544
|1.7608
|12220.00
|115607.32
|1272
|2006.04.05 09:23
|t/p
|636
|0.80
|1.7603
|1.7539
|1.7603
|104.00
|115711.32
|1273
|2006.04.05 11:00
|sell
|637
|0.10
|1.7537
|1.7588
|1.7524
|1274
|2006.04.05 11:00
|sell
|638
|0.20
|1.7541
|1.7592
|1.7528
|1275
|2006.04.05 11:06
|t/p
|638
|0.20
|1.7528
|1.7592
|1.7528
|26.00
|115737.32
|1276
|2006.04.05 11:06
|close
|637
|0.10
|1.7528
|1.7588
|1.7524
|9.00
|115746.32
|1277
|2006.04.05 11:06
|sell
|639
|0.10
|1.7524
|1.7575
|1.7511
|1278
|2006.04.05 11:10
|sell
|640
|0.20
|1.7528
|1.7579
|1.7515
|1279
|2006.04.05 11:13
|sell
|641
|0.40
|1.7532
|1.7583
|1.7519
|1280
|2006.04.05 11:35
|t/p
|641
|0.40
|1.7519
|1.7583
|1.7519
|52.00
|115798.32
|1281
|2006.04.05 11:35
|close
|640
|0.20
|1.7519
|1.7579
|1.7515
|18.00
|115816.32
|1282
|2006.04.05 11:35
|close
|639
|0.10
|1.7519
|1.7575
|1.7511
|5.00
|115821.32
|1283
|2006.04.05 12:00
|sell
|642
|0.10
|1.7528
|1.7579
|1.7515
|1284
|2006.04.05 12:01
|sell
|643
|0.20
|1.7531
|1.7582
|1.7518
|1285
|2006.04.05 12:37
|t/p
|643
|0.20
|1.7518
|1.7582
|1.7518
|26.00
|115847.32
|1286
|2006.04.05 12:37
|close
|642
|0.10
|1.7518
|1.7579
|1.7515
|10.00
|115857.32
|1287
|2006.04.05 12:37
|sell
|644
|0.10
|1.7514
|1.7565
|1.7501
|1288
|2006.04.05 12:44
|sell
|645
|0.20
|1.7518
|1.7569
|1.7505
|1289
|2006.04.05 12:55
|sell
|646
|0.40
|1.7522
|1.7573
|1.7509
|1290
|2006.04.05 13:06
|sell
|647
|0.80
|1.7527
|1.7578
|1.7514
|1291
|2006.04.05 13:54
|t/p
|647
|0.80
|1.7514
|1.7578
|1.7514
|104.00
|115961.32
|1292
|2006.04.05 13:54
|close
|646
|0.40
|1.7514
|1.7573
|1.7509
|32.00
|115993.32
|1293
|2006.04.05 13:54
|close
|645
|0.20
|1.7514
|1.7569
|1.7505
|8.00
|116001.32
|1294
|2006.04.05 13:54
|close
|644
|0.10
|1.7514
|1.7565
|1.7501
|0.00
|116001.32
|1295
|2006.04.05 13:54
|sell
|648
|0.10
|1.7510
|1.7561
|1.7497
|1296
|2006.04.05 13:56
|sell
|649
|0.20
|1.7513
|1.7564
|1.7500
|1297
|2006.04.05 14:01
|sell
|650
|0.40
|1.7517
|1.7568
|1.7504
|1298
|2006.04.05 14:05
|sell
|651
|0.80
|1.7522
|1.7573
|1.7509
|1299
|2006.04.05 14:14
|t/p
|651
|0.80
|1.7509
|1.7573
|1.7509
|104.00
|116105.32
|1300
|2006.04.05 14:14
|close
|650
|0.40
|1.7508
|1.7568
|1.7504
|36.00
|116141.32
|1301
|2006.04.05 14:14
|close
|649
|0.20
|1.7508
|1.7564
|1.7500
|10.00
|116151.32
|1302
|2006.04.05 14:14
|close
|648
|0.10
|1.7508
|1.7561
|1.7497
|2.00
|116153.32
|1303
|2006.04.05 14:14
|sell
|652
|0.10
|1.7504
|1.7555
|1.7491
|1304
|2006.04.05 14:14
|sell
|653
|0.20
|1.7508
|1.7559
|1.7495
|1305
|2006.04.05 14:22
|sell
|654
|0.40
|1.7511
|1.7562
|1.7498
|1306
|2006.04.05 14:23
|sell
|655
|0.80
|1.7515
|1.7566
|1.7502
|1307
|2006.04.05 14:34
|sell
|656
|1.60
|1.7519
|1.7570
|1.7506
|1308
|2006.04.05 16:05
|t/p
|656
|1.60
|1.7506
|1.7570
|1.7506
|208.00
|116361.32
|1309
|2006.04.05 16:05
|close
|655
|0.80
|1.7505
|1.7566
|1.7502
|80.00
|116441.32
|1310
|2006.04.05 16:05
|close
|654
|0.40
|1.7505
|1.7562
|1.7498
|24.00
|116465.32
|1311
|2006.04.05 16:05
|close
|653
|0.20
|1.7505
|1.7559
|1.7495
|6.00
|116471.32
|1312
|2006.04.05 16:05
|close
|652
|0.10
|1.7505
|1.7555
|1.7491
|-1.00
|116470.32
|1313
|2006.04.05 16:05
|sell
|657
|0.10
|1.7501
|1.7552
|1.7488
|1314
|2006.04.05 16:05
|sell
|658
|0.20
|1.7509
|1.7560
|1.7496
|1315
|2006.04.05 16:06
|t/p
|658
|0.20
|1.7496
|1.7560
|1.7496
|26.00
|116496.32
|1316
|2006.04.05 16:06
|close
|657
|0.10
|1.7495
|1.7552
|1.7488
|6.00
|116502.32
|1317
|2006.04.05 16:06
|sell
|659
|0.10
|1.7491
|1.7542
|1.7478
|1318
|2006.04.05 16:06
|sell
|660
|0.20
|1.7495
|1.7546
|1.7482
|1319
|2006.04.05 16:10
|sell
|661
|0.40
|1.7499
|1.7550
|1.7486
|1320
|2006.04.05 16:16
|sell
|662
|0.80
|1.7503
|1.7554
|1.7490
|1321
|2006.04.05 16:29
|t/p
|662
|0.80
|1.7490
|1.7554
|1.7490
|104.00
|116606.32
|1322
|2006.04.05 16:29
|close
|661
|0.40
|1.7490
|1.7550
|1.7486
|36.00
|116642.32
|1323
|2006.04.05 16:29
|close
|660
|0.20
|1.7490
|1.7546
|1.7482
|10.00
|116652.32
|1324
|2006.04.05 16:29
|close
|659
|0.10
|1.7490
|1.7542
|1.7478
|1.00
|116653.32
|1325
|2006.04.06 09:45
|buy
|663
|100.00
|1.7540
|1.7489
|1.7553
|1326
|2006.04.06 10:14
|t/p
|663
|100.00
|1.7553
|1.7489
|1.7553
|13000.00
|129653.32
|1327
|2006.04.06 10:14
|buy
|664
|100.00
|1.7557
|1.7506
|1.7570
|1328
|2006.04.06 10:17
|buy
|665
|19.70
|1.7553
|1.7502
|1.7566
|1329
|2006.04.06 10:58
|t/p
|665
|19.70
|1.7566
|1.7502
|1.7566
|2561.00
|132214.32
|1330
|2006.04.06 10:58
|close
|664
|100.00
|1.7566
|1.7506
|1.7570
|9000.00
|141214.32
|1331
|2006.04.06 11:30
|buy
|666
|100.00
|1.7594
|1.7543
|1.7607
|1332
|2006.04.06 11:30
|buy
|667
|30.20
|1.7590
|1.7539
|1.7603
|1333
|2006.04.06 14:46
|s/l
|666
|100.00
|1.7543
|1.7543
|1.7607
|-51000.00
|90214.32
|1334
|2006.04.06 14:46
|close
|667
|30.20
|1.7542
|1.7539
|1.7603
|-14496.00
|75718.32
|1335
|2006.04.06 16:15
|sell
|668
|0.10
|1.7517
|1.7568
|1.7504
|1336
|2006.04.06 16:25
|sell
|669
|0.20
|1.7526
|1.7577
|1.7513
|1337
|2006.04.06 16:25
|sell
|670
|0.40
|1.7535
|1.7586
|1.7522
|1338
|2006.04.06 16:59
|t/p
|670
|0.40
|1.7522
|1.7586
|1.7522
|52.00
|75770.32
|1339
|2006.04.06 16:59
|close
|669
|0.20
|1.7522
|1.7577
|1.7513
|8.00
|75778.32
|1340
|2006.04.06 16:59
|close
|668
|0.10
|1.7522
|1.7568
|1.7504
|-5.00
|75773.32
|1341
|2006.04.06 16:59
|sell
|671
|0.10
|1.7518
|1.7569
|1.7505
|1342
|2006.04.06 17:00
|sell
|672
|0.20
|1.7523
|1.7574
|1.7510
|1343
|2006.04.06 17:23
|t/p
|672
|0.20
|1.7510
|1.7574
|1.7510
|26.00
|75799.32
|1344
|2006.04.06 17:23
|close
|671
|0.10
|1.7510
|1.7569
|1.7505
|8.00
|75807.32
|1345
|2006.04.06 17:23
|sell
|673
|0.10
|1.7506
|1.7557
|1.7493
|1346
|2006.04.06 17:24
|sell
|674
|0.20
|1.7512
|1.7563
|1.7499
|1347
|2006.04.06 18:25
|t/p
|674
|0.20
|1.7499
|1.7563
|1.7499
|26.00
|75833.32
|1348
|2006.04.06 18:25
|close
|673
|0.10
|1.7499
|1.7557
|1.7493
|7.00
|75840.32
|1349
|2006.04.06 18:25
|sell
|675
|0.10
|1.7495
|1.7546
|1.7482
|1350
|2006.04.06 18:42
|sell
|676
|0.20
|1.7499
|1.7550
|1.7486
|1351
|2006.04.06 18:43
|sell
|677
|0.40
|1.7503
|1.7554
|1.7490
|1352
|2006.04.06 19:03
|sell
|678
|0.80
|1.7508
|1.7559
|1.7495
|1353
|2006.04.06 19:05
|sell
|679
|1.60
|1.7511
|1.7562
|1.7498
|1354
|2006.04.07 03:28
|t/p
|679
|1.60
|1.7498
|1.7562
|1.7498
|204.56
|76044.88
|1355
|2006.04.07 03:28
|close
|678
|0.80
|1.7498
|1.7559
|1.7495
|78.28
|76123.15
|1356
|2006.04.07 03:28
|close
|677
|0.40
|1.7498
|1.7554
|1.7490
|19.14
|76142.29
|1357
|2006.04.07 03:28
|close
|676
|0.20
|1.7498
|1.7550
|1.7486
|1.57
|76143.87
|1358
|2006.04.07 03:28
|close
|675
|0.10
|1.7498
|1.7546
|1.7482
|-3.21
|76140.65
|1359
|2006.04.07 14:00
|sell
|680
|0.10
|1.7491
|1.7542
|1.7478
|1360
|2006.04.07 14:20
|sell
|681
|0.20
|1.7495
|1.7546
|1.7482
|1361
|2006.04.07 14:29
|sell
|682
|0.40
|1.7499
|1.7550
|1.7486
|1362
|2006.04.07 14:30
|t/p
|681
|0.20
|1.7482
|1.7546
|1.7482
|26.00
|76166.65
|1363
|2006.04.07 14:30
|t/p
|682
|0.40
|1.7486
|1.7550
|1.7486
|52.00
|76218.65
|1364
|2006.04.07 14:30
|close
|680
|0.10
|1.7481
|1.7542
|1.7478
|10.00
|76228.65
|1365
|2006.04.07 14:30
|sell
|683
|0.10
|1.7477
|1.7528
|1.7464
|1366
|2006.04.07 14:30
|sell
|684
|0.20
|1.7488
|1.7539
|1.7475
|1367
|2006.04.07 14:30
|sell
|685
|0.40
|1.7491
|1.7542
|1.7478
|1368
|2006.04.07 14:30
|sell
|686
|0.80
|1.7501
|1.7552
|1.7488
|1369
|2006.04.07 14:31
|sell
|687
|1.60
|1.7506
|1.7557
|1.7493
|1370
|2006.04.07 14:32
|s/l
|683
|0.10
|1.7528
|1.7528
|1.7464
|-51.00
|76177.65
|1371
|2006.04.07 14:32
|close
|687
|1.60
|1.7536
|1.7557
|1.7493
|-480.00
|75697.65
|1372
|2006.04.07 14:32
|close
|686
|0.80
|1.7536
|1.7552
|1.7488
|-280.00
|75417.65
|1373
|2006.04.07 14:32
|close
|685
|0.40
|1.7536
|1.7542
|1.7478
|-180.00
|75237.65
|1374
|2006.04.07 14:32
|close
|684
|0.20
|1.7536
|1.7539
|1.7475
|-96.00
|75141.65
|1375
|2006.04.07 14:32
|sell
|688
|0.10
|1.7532
|1.7583
|1.7519
|1376
|2006.04.07 14:34
|t/p
|688
|0.10
|1.7519
|1.7583
|1.7519
|13.00
|75154.65
|1377
|2006.04.07 14:34
|sell
|689
|0.10
|1.7511
|1.7562
|1.7498
|1378
|2006.04.07 14:34
|sell
|690
|0.20
|1.7519
|1.7570
|1.7506
|1379
|2006.04.07 14:38
|t/p
|690
|0.20
|1.7506
|1.7570
|1.7506
|26.00
|75180.65
|1380
|2006.04.07 14:38
|close
|689
|0.10
|1.7506
|1.7562
|1.7498
|5.00
|75185.65
|1381
|2006.04.07 14:38
|sell
|691
|0.10
|1.7502
|1.7553
|1.7489
|1382
|2006.04.07 14:39
|sell
|692
|0.20
|1.7506
|1.7557
|1.7493
|1383
|2006.04.07 14:42
|sell
|693
|0.40
|1.7511
|1.7562
|1.7498
|1384
|2006.04.07 14:45
|sell
|694
|0.80
|1.7516
|1.7567
|1.7503
|1385
|2006.04.07 14:48
|sell
|695
|1.60
|1.7520
|1.7571
|1.7507
|1386
|2006.04.07 15:08
|t/p
|695
|1.60
|1.7507
|1.7571
|1.7507
|208.00
|75393.65
|1387
|2006.04.07 15:08
|close
|694
|0.80
|1.7507
|1.7567
|1.7503
|72.00
|75465.65
|1388
|2006.04.07 15:08
|close
|693
|0.40
|1.7507
|1.7562
|1.7498
|16.00
|75481.65
|1389
|2006.04.07 15:08
|close
|692
|0.20
|1.7507
|1.7557
|1.7493
|-2.00
|75479.65
|1390
|2006.04.07 15:08
|close
|691
|0.10
|1.7507
|1.7553
|1.7489
|-5.00
|75474.65
|1391
|2006.04.07 15:08
|sell
|696
|0.10
|1.7503
|1.7554
|1.7490
|1392
|2006.04.07 15:08
|sell
|697
|0.20
|1.7507
|1.7558
|1.7494
|1393
|2006.04.07 15:20
|t/p
|697
|0.20
|1.7494
|1.7558
|1.7494
|26.00
|75500.65
|1394
|2006.04.07 15:20
|close
|696
|0.10
|1.7493
|1.7554
|1.7490
|10.00
|75510.65
|1395
|2006.04.07 15:20
|sell
|698
|0.10
|1.7489
|1.7540
|1.7476
|1396
|2006.04.07 15:21
|t/p
|698
|0.10
|1.7476
|1.7540
|1.7476
|13.00
|75523.65
|1397
|2006.04.07 15:21
|sell
|699
|0.10
|1.7471
|1.7522
|1.7458
|1398
|2006.04.07 15:22
|sell
|700
|0.20
|1.7480
|1.7531
|1.7467
|1399
|2006.04.07 15:24
|t/p
|700
|0.20
|1.7467
|1.7531
|1.7467
|26.00
|75549.65
|1400
|2006.04.07 15:24
|close
|699
|0.10
|1.7467
|1.7522
|1.7458
|4.00
|75553.65
|1401
|2006.04.07 15:24
|sell
|701
|0.10
|1.7463
|1.7514
|1.7450
|1402
|2006.04.07 15:27
|t/p
|701
|0.10
|1.7450
|1.7514
|1.7450
|13.00
|75566.65
|1403
|2006.04.07 15:27
|sell
|702
|0.10
|1.7446
|1.7497
|1.7433
|1404
|2006.04.07 15:28
|sell
|703
|0.20
|1.7461
|1.7512
|1.7448
|1405
|2006.04.07 15:29
|sell
|704
|0.40
|1.7466
|1.7517
|1.7453
|1406
|2006.04.07 15:34
|t/p
|704
|0.40
|1.7453
|1.7517
|1.7453
|52.00
|75618.65
|1407
|2006.04.07 15:34
|close
|703
|0.20
|1.7453
|1.7512
|1.7448
|16.00
|75634.65
|1408
|2006.04.07 15:34
|close
|702
|0.10
|1.7453
|1.7497
|1.7433
|-7.00
|75627.65
|1409
|2006.04.07 15:34
|sell
|705
|0.10
|1.7449
|1.7500
|1.7436
|1410
|2006.04.07 15:35
|sell
|706
|0.20
|1.7453
|1.7504
|1.7440
|1411
|2006.04.07 15:37
|sell
|707
|0.40
|1.7457
|1.7508
|1.7444
|1412
|2006.04.07 15:38
|sell
|708
|0.80
|1.7461
|1.7512
|1.7448
|1413
|2006.04.07 16:05
|t/p
|708
|0.80
|1.7448
|1.7512
|1.7448
|104.00
|75731.65
|1414
|2006.04.07 16:05
|close
|707
|0.40
|1.7448
|1.7508
|1.7444
|36.00
|75767.65
|1415
|2006.04.07 16:05
|close
|706
|0.20
|1.7448
|1.7504
|1.7440
|10.00
|75777.65
|1416
|2006.04.07 16:05
|close
|705
|0.10
|1.7448
|1.7500
|1.7436
|1.00
|75778.65
|1417
|2006.04.07 16:05
|sell
|709
|0.10
|1.7444
|1.7495
|1.7431
|1418
|2006.04.07 16:05
|sell
|710
|0.20
|1.7448
|1.7499
|1.7435
|1419
|2006.04.07 16:12
|t/p
|710
|0.20
|1.7435
|1.7499
|1.7435
|26.00
|75804.65
|1420
|2006.04.07 16:12
|close
|709
|0.10
|1.7434
|1.7495
|1.7431
|10.00
|75814.65
|1421
|2006.04.07 16:12
|sell
|711
|0.10
|1.7430
|1.7481
|1.7417
|1422
|2006.04.07 16:12
|sell
|712
|0.20
|1.7434
|1.7485
|1.7421
|1423
|2006.04.07 16:13
|sell
|713
|0.40
|1.7440
|1.7491
|1.7427
|1424
|2006.04.07 16:14
|sell
|714
|0.80
|1.7445
|1.7496
|1.7432
|1425
|2006.04.07 16:21
|t/p
|714
|0.80
|1.7432
|1.7496
|1.7432
|104.00
|75918.65
|1426
|2006.04.07 16:21
|close
|713
|0.40
|1.7432
|1.7491
|1.7427
|32.00
|75950.65
|1427
|2006.04.07 16:21
|close
|712
|0.20
|1.7432
|1.7485
|1.7421
|4.00
|75954.65
|1428
|2006.04.07 16:21
|close
|711
|0.10
|1.7432
|1.7481
|1.7417
|-2.00
|75952.65
|1429
|2006.04.07 16:21
|sell
|715
|0.10
|1.7428
|1.7479
|1.7415
|1430
|2006.04.07 16:56
|t/p
|715
|0.10
|1.7415
|1.7479
|1.7415
|13.00
|75965.65
|1431
|2006.04.07 16:56
|sell
|716
|0.10
|1.7410
|1.7461
|1.7397
|1432
|2006.04.07 16:56
|sell
|717
|0.20
|1.7416
|1.7467
|1.7403
|1433
|2006.04.07 17:05
|sell
|718
|0.40
|1.7422
|1.7473
|1.7409
|1434
|2006.04.07 17:32
|sell
|719
|0.80
|1.7426
|1.7477
|1.7413
|1435
|2006.04.07 17:51
|t/p
|719
|0.80
|1.7413
|1.7477
|1.7413
|104.00
|76069.65
|1436
|2006.04.07 17:51
|close
|718
|0.40
|1.7413
|1.7473
|1.7409
|36.00
|76105.65
|1437
|2006.04.07 17:51
|close
|717
|0.20
|1.7413
|1.7467
|1.7403
|6.00
|76111.65
|1438
|2006.04.07 17:51
|close
|716
|0.10
|1.7413
|1.7461
|1.7397
|-3.00
|76108.65
|1439
|2006.04.07 17:51
|sell
|720
|0.10
|1.7409
|1.7460
|1.7396
|1440
|2006.04.07 17:52
|sell
|721
|0.20
|1.7412
|1.7463
|1.7399
|1441
|2006.04.07 17:59
|t/p
|721
|0.20
|1.7399
|1.7463
|1.7399
|26.00
|76134.65
|1442
|2006.04.07 17:59
|close
|720
|0.10
|1.7398
|1.7460
|1.7396
|11.00
|76145.65
|1443
|2006.04.07 17:59
|sell
|722
|0.10
|1.7394
|1.7445
|1.7381
|1444
|2006.04.07 17:59
|sell
|723
|0.20
|1.7404
|1.7455
|1.7391
|1445
|2006.04.07 18:07
|sell
|724
|0.40
|1.7408
|1.7459
|1.7395
|1446
|2006.04.07 18:07
|sell
|725
|0.80
|1.7411
|1.7462
|1.7398
|1447
|2006.04.07 18:25
|sell
|726
|1.60
|1.7415
|1.7466
|1.7402
|1448
|2006.04.07 22:10
|s/l
|722
|0.10
|1.7445
|1.7445
|1.7381
|-51.00
|76094.65
|1449
|2006.04.07 22:10
|close
|726
|1.60
|1.7447
|1.7466
|1.7402
|-512.00
|75582.65
|1450
|2006.04.07 22:10
|close
|725
|0.80
|1.7447
|1.7462
|1.7398
|-288.00
|75294.65
|1451
|2006.04.07 22:10
|close
|724
|0.40
|1.7447
|1.7459
|1.7395
|-156.00
|75138.65
|1452
|2006.04.07 22:10
|close
|723
|0.20
|1.7447
|1.7455
|1.7391
|-86.00
|75052.65
|1453
|2006.04.07 22:10
|sell
|727
|0.10
|1.7443
|1.7494
|1.7430
|1454
|2006.04.07 22:51
|t/p
|727
|0.10
|1.7430
|1.7494
|1.7430
|13.00
|75065.65
|1455
|2006.04.07 22:51
|sell
|728
|0.10
|1.7426
|1.7477
|1.7413
|1456
|2006.04.07 22:52
|sell
|729
|0.20
|1.7431
|1.7482
|1.7418
|1457
|2006.04.10 00:59
|sell
|730
|0.40
|1.7435
|1.7486
|1.7422
|1458
|2006.04.10 02:26
|sell
|731
|0.80
|1.7439
|1.7490
|1.7426
|1459
|2006.04.10 02:30
|sell
|732
|1.60
|1.7443
|1.7494
|1.7430
|1460
|2006.04.10 08:32
|t/p
|732
|1.60
|1.7430
|1.7494
|1.7430
|208.00
|75273.65
|1461
|2006.04.10 08:32
|close
|731
|0.80
|1.7430
|1.7490
|1.7426
|72.00
|75345.65
|1462
|2006.04.10 08:32
|close
|730
|0.40
|1.7430
|1.7486
|1.7422
|20.00
|75365.65
|1463
|2006.04.10 08:32
|close
|729
|0.20
|1.7430
|1.7482
|1.7418
|1.57
|75367.22
|1464
|2006.04.10 08:32
|close
|728
|0.10
|1.7430
|1.7477
|1.7413
|-4.21
|75363.01
|1465
|2006.04.10 17:00
|sell
|733
|0.10
|1.7434
|1.7485
|1.7421
|1466
|2006.04.10 17:20
|t/p
|733
|0.10
|1.7421
|1.7485
|1.7421
|13.00
|75376.01
|1467
|2006.04.10 17:20
|sell
|734
|0.10
|1.7417
|1.7468
|1.7404
|1468
|2006.04.10 17:25
|sell
|735
|0.20
|1.7423
|1.7474
|1.7410
|1469
|2006.04.10 17:40
|t/p
|735
|0.20
|1.7410
|1.7474
|1.7410
|26.00
|75402.01
|1470
|2006.04.10 17:40
|close
|734
|0.10
|1.7409
|1.7468
|1.7404
|8.00
|75410.01
|1471
|2006.04.10 17:40
|sell
|736
|0.10
|1.7405
|1.7456
|1.7392
|1472
|2006.04.10 17:41
|sell
|737
|0.20
|1.7411
|1.7462
|1.7398
|1473
|2006.04.10 19:00
|t/p
|737
|0.20
|1.7398
|1.7462
|1.7398
|26.00
|75436.01
|1474
|2006.04.10 19:00
|close
|736
|0.10
|1.7398
|1.7456
|1.7392
|7.00
|75443.01
|1475
|2006.04.11 18:45
|buy
|738
|68.60
|1.7470
|1.7419
|1.7483
|1476
|2006.04.11 18:48
|buy
|739
|1.20
|1.7466
|1.7415
|1.7479
|1477
|2006.04.11 20:03
|t/p
|739
|1.20
|1.7479
|1.7415
|1.7479
|156.00
|75599.01
|1478
|2006.04.11 20:03
|close
|738
|68.60
|1.7479
|1.7419
|1.7483
|6174.00
|81773.01
|1479
|2006.04.11 20:03
|buy
|740
|74.30
|1.7483
|1.7432
|1.7496
|1480
|2006.04.11 20:32
|buy
|741
|1.40
|1.7479
|1.7428
|1.7492
|1481
|2006.04.11 21:50
|t/p
|741
|1.40
|1.7492
|1.7428
|1.7492
|182.00
|81955.01
|1482
|2006.04.11 21:50
|close
|740
|74.30
|1.7492
|1.7432
|1.7496
|6687.00
|88642.01
|1483
|2006.04.12 17:30
|sell
|742
|0.10
|1.7508
|1.7559
|1.7495
|1484
|2006.04.12 17:34
|sell
|743
|0.20
|1.7511
|1.7562
|1.7498
|1485
|2006.04.12 17:35
|sell
|744
|0.40
|1.7515
|1.7566
|1.7502
|1486
|2006.04.12 19:11
|t/p
|744
|0.40
|1.7502
|1.7566
|1.7502
|52.00
|88694.01
|1487
|2006.04.12 19:11
|close
|743
|0.20
|1.7502
|1.7562
|1.7498
|18.00
|88712.01
|1488
|2006.04.12 19:11
|close
|742
|0.10
|1.7502
|1.7559
|1.7495
|6.00
|88718.01
|1489
|2006.04.17 00:47
|buy
|745
|80.70
|1.7549
|1.7498
|1.7562
|1490
|2006.04.17 02:13
|t/p
|745
|80.70
|1.7562
|1.7498
|1.7562
|10491.00
|99209.01
|1491
|2006.04.17 02:13
|buy
|746
|90.20
|1.7573
|1.7522
|1.7586
|1492
|2006.04.17 02:16
|buy
|747
|1.60
|1.7569
|1.7518
|1.7582
|1493
|2006.04.17 02:29
|t/p
|746
|90.20
|1.7586
|1.7522
|1.7586
|11726.00
|110935.01
|1494
|2006.04.17 02:29
|t/p
|747
|1.60
|1.7582
|1.7518
|1.7582
|208.00
|111143.01
|1495
|2006.04.17 02:29
|buy
|748
|100.00
|1.7590
|1.7539
|1.7603
|1496
|2006.04.17 02:31
|buy
|749
|1.90
|1.7585
|1.7534
|1.7598
|1497
|2006.04.17 03:07
|t/p
|749
|1.90
|1.7598
|1.7534
|1.7598
|247.00
|111390.01
|1498
|2006.04.17 03:07
|close
|748
|100.00
|1.7598
|1.7539
|1.7603
|8000.00
|119390.01
|1499
|2006.04.17 03:07
|buy
|750
|100.00
|1.7602
|1.7551
|1.7615
|1500
|2006.04.17 03:09
|buy
|751
|9.40
|1.7597
|1.7546
|1.7610
|1501
|2006.04.17 13:39
|t/p
|751
|9.40
|1.7610
|1.7546
|1.7610
|1222.00
|120612.01
|1502
|2006.04.17 13:39
|close
|750
|100.00
|1.7614
|1.7551
|1.7615
|12000.00
|132612.01
|1503
|2006.04.17 13:39
|buy
|752
|100.00
|1.7618
|1.7567
|1.7631
|1504
|2006.04.17 13:39
|buy
|753
|19.60
|1.7611
|1.7560
|1.7624
|1505
|2006.04.17 13:40
|t/p
|753
|19.60
|1.7624
|1.7560
|1.7624
|2548.00
|135160.01
|1506
|2006.04.17 13:40
|close
|752
|100.00
|1.7626
|1.7567
|1.7631
|8000.00
|143160.01
|1507
|2006.04.17 13:40
|buy
|754
|100.00
|1.7630
|1.7579
|1.7643
|1508
|2006.04.17 13:40
|buy
|755
|32.00
|1.7626
|1.7575
|1.7639
|1509
|2006.04.17 13:41
|t/p
|755
|32.00
|1.7639
|1.7575
|1.7639
|4160.00
|147320.01
|1510
|2006.04.17 13:41
|close
|754
|100.00
|1.7639
|1.7579
|1.7643
|9000.00
|156320.01
|1511
|2006.04.17 13:41
|buy
|756
|100.00
|1.7643
|1.7592
|1.7656
|1512
|2006.04.17 13:42
|t/p
|756
|100.00
|1.7656
|1.7592
|1.7656
|13000.00
|169320.01
|1513
|2006.04.17 13:42
|buy
|757
|100.00
|1.7660
|1.7609
|1.7673
|1514
|2006.04.17 13:43
|buy
|758
|51.20
|1.7651
|1.7600
|1.7664
|1515
|2006.04.17 13:54
|t/p
|758
|51.20
|1.7664
|1.7600
|1.7664
|6656.00
|175976.01
|1516
|2006.04.17 13:54
|close
|757
|100.00
|1.7664
|1.7609
|1.7673
|4000.00
|179976.01
|1517
|2006.04.17 13:54
|buy
|759
|100.00
|1.7668
|1.7617
|1.7681
|1518
|2006.04.17 13:59
|buy
|760
|64.50
|1.7663
|1.7612
|1.7676
|1519
|2006.04.17 14:14
|t/p
|760
|64.50
|1.7676
|1.7612
|1.7676
|8385.00
|188361.01
|1520
|2006.04.17 14:14
|close
|759
|100.00
|1.7676
|1.7617
|1.7681
|8000.00
|196361.01
|1521
|2006.04.17 14:14
|buy
|761
|100.00
|1.7680
|1.7629
|1.7693
|1522
|2006.04.17 14:19
|t/p
|761
|100.00
|1.7693
|1.7629
|1.7693
|13000.00
|209361.01
|1523
|2006.04.17 14:19
|buy
|762
|100.00
|1.7701
|1.7650
|1.7714
|1524
|2006.04.17 14:22
|buy
|763
|92.10
|1.7697
|1.7646
|1.7710
|1525
|2006.04.17 14:32
|t/p
|762
|100.00
|1.7714
|1.7650
|1.7714
|13000.00
|222361.01
|1526
|2006.04.17 14:32
|t/p
|763
|92.10
|1.7710
|1.7646
|1.7710
|11973.00
|234334.01
|1527
|2006.04.17 14:32
|buy
|764
|100.00
|1.7719
|1.7668
|1.7732
|1528
|2006.04.17 14:35
|buy
|765
|100.00
|1.7713
|1.7662
|1.7726
|1529
|2006.04.17 14:37
|buy
|766
|3.90
|1.7705
|1.7654
|1.7718
|1530
|2006.04.17 15:23
|t/p
|766
|3.90
|1.7718
|1.7654
|1.7718
|507.00
|234841.01
|1531
|2006.04.17 15:23
|close
|765
|100.00
|1.7718
|1.7662
|1.7726
|5000.00
|239841.01
|1532
|2006.04.17 15:23
|close
|764
|100.00
|1.7718
|1.7668
|1.7732
|-1000.00
|238841.01
|1533
|2006.04.17 15:23
|buy
|767
|100.00
|1.7722
|1.7671
|1.7735
|1534
|2006.04.17 15:23
|buy
|768
|100.00
|1.7717
|1.7666
|1.7730
|1535
|2006.04.17 15:24
|buy
|769
|10.80
|1.7710
|1.7659
|1.7723
|1536
|2006.04.17 16:46
|t/p
|769
|10.80
|1.7723
|1.7659
|1.7723
|1404.00
|240245.01
|1537
|2006.04.17 16:46
|close
|768
|100.00
|1.7723
|1.7666
|1.7730
|6000.00
|246245.01
|1538
|2006.04.17 16:46
|close
|767
|100.00
|1.7723
|1.7671
|1.7735
|1000.00
|247245.01
|1539
|2006.04.17 16:46
|buy
|770
|100.00
|1.7727
|1.7676
|1.7740
|1540
|2006.04.17 16:52
|t/p
|770
|100.00
|1.7740
|1.7676
|1.7740
|13000.00
|260245.01
|1541
|2006.04.17 16:52
|buy
|771
|100.00
|1.7744
|1.7693
|1.7757
|1542
|2006.04.17 16:53
|buy
|772
|100.00
|1.7740
|1.7689
|1.7753
|1543
|2006.04.17 16:59
|buy
|773
|34.80
|1.7735
|1.7684
|1.7748
|1544
|2006.04.17 21:00
|s/l
|771
|100.00
|1.7693
|1.7693
|1.7757
|-51000.00
|209245.01
|1545
|2006.04.17 21:00
|close
|773
|34.80
|1.7691
|1.7684
|1.7748
|-15312.00
|193933.01
|1546
|2006.04.17 21:00
|close
|772
|100.00
|1.7691
|1.7689
|1.7753
|-49000.00
|144933.01
|1547
|2006.04.18 13:15
|buy
|774
|100.00
|1.7728
|1.7677
|1.7741
|1548
|2006.04.18 13:22
|buy
|775
|33.60
|1.7724
|1.7673
|1.7737
|1549
|2006.04.18 14:31
|t/p
|775
|33.60
|1.7737
|1.7673
|1.7737
|4368.00
|149301.01
|1550
|2006.04.18 14:31
|close
|774
|100.00
|1.7737
|1.7677
|1.7741
|9000.00
|158301.01
|1551
|2006.04.18 15:15
|buy
|776
|100.00
|1.7764
|1.7713
|1.7777
|1552
|2006.04.18 15:27
|buy
|777
|45.70
|1.7760
|1.7709
|1.7773
|1553
|2006.04.18 15:30
|t/p
|777
|45.70
|1.7773
|1.7709
|1.7773
|5941.00
|164242.01
|1554
|2006.04.18 15:30
|close
|776
|100.00
|1.7773
|1.7713
|1.7777
|9000.00
|173242.01
|1555
|2006.04.18 15:30
|buy
|778
|100.00
|1.7777
|1.7726
|1.7790
|1556
|2006.04.18 15:31
|buy
|779
|60.20
|1.7774
|1.7723
|1.7787
|1557
|2006.04.18 20:01
|t/p
|779
|60.20
|1.7787
|1.7723
|1.7787
|7826.00
|181068.01
|1558
|2006.04.18 20:01
|close
|778
|100.00
|1.7788
|1.7726
|1.7790
|11000.00
|192068.01
|1559
|2006.04.18 21:30
|buy
|780
|100.00
|1.7802
|1.7751
|1.7815
|1560
|2006.04.18 22:47
|t/p
|780
|100.00
|1.7815
|1.7751
|1.7815
|13000.00
|205068.01
|1561
|2006.04.18 22:47
|buy
|781
|100.00
|1.7819
|1.7768
|1.7832
|1562
|2006.04.18 22:53
|t/p
|781
|100.00
|1.7832
|1.7768
|1.7832
|13000.00
|218068.01
|1563
|2006.04.18 22:53
|buy
|782
|100.00
|1.7837
|1.7786
|1.7850
|1564
|2006.04.18 22:54
|buy
|783
|99.20
|1.7832
|1.7781
|1.7845
|1565
|2006.04.19 10:22
|t/p
|783
|99.20
|1.7845
|1.7781
|1.7845
|12548.80
|230616.80
|1566
|2006.04.19 10:22
|close
|782
|100.00
|1.7845
|1.7786
|1.7850
|7650.00
|238266.80
|1567
|2006.04.19 14:30
|buy
|784
|100.00
|1.7865
|1.7814
|1.7878
|1568
|2006.04.19 14:30
|buy
|785
|100.00
|1.7845
|1.7794
|1.7858
|1569
|2006.04.19 14:30
|t/p
|785
|100.00
|1.7858
|1.7794
|1.7858
|13000.00
|251266.80
|1570
|2006.04.19 14:30
|close
|784
|100.00
|1.7861
|1.7814
|1.7878
|-4000.00
|247266.80
|1571
|2006.04.19 14:30
|buy
|786
|100.00
|1.7865
|1.7814
|1.7878
|1572
|2006.04.19 14:30
|buy
|787
|100.00
|1.7852
|1.7801
|1.7865
|1573
|2006.04.19 14:30
|buy
|788
|14.80
|1.7847
|1.7796
|1.7860
|1574
|2006.04.19 15:52
|t/p
|788
|14.80
|1.7860
|1.7796
|1.7860
|1924.00
|249190.80
|1575
|2006.04.19 15:52
|close
|787
|100.00
|1.7860
|1.7801
|1.7865
|8000.00
|257190.80
|1576
|2006.04.19 15:52
|close
|786
|100.00
|1.7860
|1.7814
|1.7878
|-5000.00
|252190.80
|1577
|2006.04.19 15:52
|buy
|789
|100.00
|1.7864
|1.7813
|1.7877
|1578
|2006.04.19 15:54
|buy
|790
|100.00
|1.7860
|1.7809
|1.7873
|1579
|2006.04.19 16:04
|t/p
|790
|100.00
|1.7873
|1.7809
|1.7873
|13000.00
|265190.80
|1580
|2006.04.19 16:04
|close
|789
|100.00
|1.7873
|1.7813
|1.7877
|9000.00
|274190.80
|1581
|2006.04.19 17:30
|buy
|791
|100.00
|1.7898
|1.7847
|1.7911
|1582
|2006.04.19 17:34
|buy
|792
|100.00
|1.7895
|1.7844
|1.7908
|1583
|2006.04.19 17:35
|buy
|793
|50.20
|1.7891
|1.7840
|1.7904
|1584
|2006.04.19 18:07
|t/p
|792
|100.00
|1.7908
|1.7844
|1.7908
|13000.00
|287190.80
|1585
|2006.04.19 18:07
|t/p
|793
|50.20
|1.7904
|1.7840
|1.7904
|6526.00
|293716.80
|1586
|2006.04.19 18:07
|close
|791
|100.00
|1.7910
|1.7847
|1.7911
|12000.00
|305716.80
|1587
|2006.04.19 18:07
|buy
|794
|100.00
|1.7914
|1.7863
|1.7927
|1588
|2006.04.19 18:07
|buy
|795
|100.00
|1.7910
|1.7859
|1.7923
|1589
|2006.04.19 18:11
|buy
|796
|77.90
|1.7906
|1.7855
|1.7919
|1590
|2006.04.19 18:21
|t/p
|795
|100.00
|1.7923
|1.7859
|1.7923
|13000.00
|318716.80
|1591
|2006.04.19 18:21
|t/p
|796
|77.90
|1.7919
|1.7855
|1.7919
|10127.00
|328843.80
|1592
|2006.04.19 18:21
|close
|794
|100.00
|1.7923
|1.7863
|1.7927
|9000.00
|337843.80
|1593
|2006.04.19 18:21
|buy
|797
|100.00
|1.7927
|1.7876
|1.7940
|1594
|2006.04.19 18:21
|buy
|798
|100.00
|1.7922
|1.7871
|1.7935
|1595
|2006.04.19 18:28
|buy
|799
|100.00
|1.7916
|1.7865
|1.7929
|1596
|2006.04.19 19:20
|t/p
|799
|100.00
|1.7929
|1.7865
|1.7929
|13000.00
|350843.80
|1597
|2006.04.19 19:20
|close
|798
|100.00
|1.7929
|1.7871
|1.7935
|7000.00
|357843.80
|1598
|2006.04.19 19:20
|close
|797
|100.00
|1.7929
|1.7876
|1.7940
|2000.00
|359843.80
|1599
|2006.04.19 19:20
|buy
|800
|100.00
|1.7933
|1.7882
|1.7946
|1600
|2006.04.19 19:21
|buy
|801
|100.00
|1.7928
|1.7877
|1.7941
|1601
|2006.04.19 19:39
|buy
|802
|100.00
|1.7924
|1.7873
|1.7937
|1602
|2006.04.19 21:04
|buy
|803
|18.00
|1.7919
|1.7868
|1.7932
|1603
|2006.04.20 05:20
|s/l
|800
|100.00
|1.7882
|1.7882
|1.7946
|-52050.00
|307793.80
|1604
|2006.04.20 05:20
|close
|803
|18.00
|1.7881
|1.7868
|1.7932
|-7029.00
|300764.80
|1605
|2006.04.20 05:20
|close
|802
|100.00
|1.7881
|1.7873
|1.7937
|-44050.00
|256714.80
|1606
|2006.04.20 05:20
|close
|801
|100.00
|1.7881
|1.7877
|1.7941
|-48050.00
|208664.80
|1607
|2006.04.20 14:00
|sell
|804
|0.10
|1.7811
|1.7862
|1.7798
|1608
|2006.04.20 14:00
|sell
|805
|0.20
|1.7816
|1.7867
|1.7803
|1609
|2006.04.20 14:03
|sell
|806
|0.40
|1.7820
|1.7871
|1.7807
|1610
|2006.04.20 14:11
|sell
|807
|0.80
|1.7824
|1.7875
|1.7811
|1611
|2006.04.20 14:12
|sell
|808
|1.60
|1.7828
|1.7879
|1.7815
|1612
|2006.04.20 14:38
|t/p
|808
|1.60
|1.7815
|1.7879
|1.7815
|208.00
|208872.80
|1613
|2006.04.20 14:38
|close
|807
|0.80
|1.7815
|1.7875
|1.7811
|72.00
|208944.80
|1614
|2006.04.20 14:38
|close
|806
|0.40
|1.7815
|1.7871
|1.7807
|20.00
|208964.80
|1615
|2006.04.20 14:38
|close
|805
|0.20
|1.7815
|1.7867
|1.7803
|2.00
|208966.80
|1616
|2006.04.20 14:38
|close
|804
|0.10
|1.7815
|1.7862
|1.7798
|-4.00
|208962.80
|1617
|2006.04.20 14:38
|sell
|809
|0.10
|1.7811
|1.7862
|1.7798
|1618
|2006.04.20 14:41
|sell
|810
|0.20
|1.7814
|1.7865
|1.7801
|1619
|2006.04.20 14:46
|sell
|811
|0.40
|1.7819
|1.7870
|1.7806
|1620
|2006.04.20 15:21
|t/p
|811
|0.40
|1.7806
|1.7870
|1.7806
|52.00
|209014.80
|1621
|2006.04.20 15:21
|close
|810
|0.20
|1.7805
|1.7865
|1.7801
|18.00
|209032.80
|1622
|2006.04.20 15:21
|close
|809
|0.10
|1.7805
|1.7862
|1.7798
|6.00
|209038.80
|1623
|2006.04.20 15:21
|sell
|812
|0.10
|1.7801
|1.7852
|1.7788
|1624
|2006.04.20 15:21
|sell
|813
|0.20
|1.7805
|1.7856
|1.7792
|1625
|2006.04.20 15:23
|sell
|814
|0.40
|1.7809
|1.7860
|1.7796
|1626
|2006.04.20 15:25
|sell
|815
|0.80
|1.7813
|1.7864
|1.7800
|1627
|2006.04.20 15:37
|sell
|816
|1.60
|1.7819
|1.7870
|1.7806
|1628
|2006.04.20 16:02
|t/p
|816
|1.60
|1.7806
|1.7870
|1.7806
|208.00
|209246.80
|1629
|2006.04.20 16:02
|close
|815
|0.80
|1.7806
|1.7864
|1.7800
|56.00
|209302.80
|1630
|2006.04.20 16:02
|close
|814
|0.40
|1.7806
|1.7860
|1.7796
|12.00
|209314.80
|1631
|2006.04.20 16:02
|close
|813
|0.20
|1.7806
|1.7856
|1.7792
|-2.00
|209312.80
|1632
|2006.04.20 16:02
|close
|812
|0.10
|1.7806
|1.7852
|1.7788
|-5.00
|209307.80
|1633
|2006.04.20 16:02
|sell
|817
|0.10
|1.7802
|1.7853
|1.7789
|1634
|2006.04.20 16:07
|t/p
|817
|0.10
|1.7789
|1.7853
|1.7789
|13.00
|209320.80
|1635
|2006.04.20 16:07
|sell
|818
|0.10
|1.7784
|1.7835
|1.7771
|1636
|2006.04.20 16:17
|sell
|819
|0.20
|1.7788
|1.7839
|1.7775
|1637
|2006.04.20 16:29
|sell
|820
|0.40
|1.7795
|1.7846
|1.7782
|1638
|2006.04.20 16:29
|sell
|821
|0.80
|1.7799
|1.7850
|1.7786
|1639
|2006.04.20 16:29
|t/p
|821
|0.80
|1.7786
|1.7850
|1.7786
|104.00
|209424.80
|1640
|2006.04.20 16:29
|close
|820
|0.40
|1.7786
|1.7846
|1.7782
|36.00
|209460.80
|1641
|2006.04.20 16:29
|close
|819
|0.20
|1.7786
|1.7839
|1.7775
|4.00
|209464.80
|1642
|2006.04.20 16:29
|close
|818
|0.10
|1.7786
|1.7835
|1.7771
|-2.00
|209462.80
|1643
|2006.04.20 16:29
|sell
|822
|0.10
|1.7782
|1.7833
|1.7769
|1644
|2006.04.20 16:29
|sell
|823
|0.20
|1.7788
|1.7839
|1.7775
|1645
|2006.04.20 16:29
|sell
|824
|0.40
|1.7798
|1.7849
|1.7785
|1646
|2006.04.20 16:30
|sell
|825
|0.80
|1.7803
|1.7854
|1.7790
|1647
|2006.04.20 16:44
|t/p
|825
|0.80
|1.7790
|1.7854
|1.7790
|104.00
|209566.80
|1648
|2006.04.20 16:44
|close
|824
|0.40
|1.7789
|1.7849
|1.7785
|36.00
|209602.80
|1649
|2006.04.20 16:44
|close
|823
|0.20
|1.7789
|1.7839
|1.7775
|-2.00
|209600.80
|1650
|2006.04.20 16:44
|close
|822
|0.10
|1.7789
|1.7833
|1.7769
|-7.00
|209593.80
|1651
|2006.04.20 16:44
|sell
|826
|0.10
|1.7785
|1.7836
|1.7772
|1652
|2006.04.20 16:50
|t/p
|826
|0.10
|1.7772
|1.7836
|1.7772
|13.00
|209606.80
|1653
|2006.04.20 16:50
|sell
|827
|0.10
|1.7768
|1.7819
|1.7755
|1654
|2006.04.20 16:54
|sell
|828
|0.20
|1.7773
|1.7824
|1.7760
|1655
|2006.04.20 16:56
|sell
|829
|0.40
|1.7778
|1.7829
|1.7765
|1656
|2006.04.20 17:03
|sell
|830
|0.80
|1.7783
|1.7834
|1.7770
|1657
|2006.04.20 17:06
|sell
|831
|1.60
|1.7787
|1.7838
|1.7774
|1658
|2006.04.21 01:39
|t/p
|831
|1.60
|1.7774
|1.7838
|1.7774
|204.56
|209811.36
|1659
|2006.04.21 01:39
|close
|830
|0.80
|1.7774
|1.7834
|1.7770
|70.28
|209881.64
|1660
|2006.04.21 01:39
|close
|829
|0.40
|1.7774
|1.7829
|1.7765
|15.14
|209896.79
|1661
|2006.04.21 01:39
|close
|828
|0.20
|1.7774
|1.7824
|1.7760
|-2.43
|209894.36
|1662
|2006.04.21 01:39
|close
|827
|0.10
|1.7774
|1.7819
|1.7755
|-6.21
|209888.14
|1663
|2006.04.24 00:46
|buy
|832
|100.00
|1.7874
|1.7823
|1.7887
|1664
|2006.04.24 01:09
|buy
|833
|89.90
|1.7867
|1.7816
|1.7880
|1665
|2006.04.24 08:38
|t/p
|833
|89.90
|1.7880
|1.7816
|1.7880
|11687.00
|221575.14
|1666
|2006.04.24 08:38
|close
|832
|100.00
|1.7880
|1.7823
|1.7887
|6000.00
|227575.14
|1667
|2006.04.24 14:30
|sell
|834
|0.10
|1.7868
|1.7919
|1.7855
|1668
|2006.04.24 14:40
|t/p
|834
|0.10
|1.7855
|1.7919
|1.7855
|13.00
|227588.14
|1669
|2006.04.24 14:40
|sell
|835
|0.10
|1.7850
|1.7901
|1.7837
|1670
|2006.04.24 14:40
|sell
|836
|0.20
|1.7857
|1.7908
|1.7844
|1671
|2006.04.24 14:48
|sell
|837
|0.40
|1.7861
|1.7912
|1.7848
|1672
|2006.04.24 14:58
|sell
|838
|0.80
|1.7865
|1.7916
|1.7852
|1673
|2006.04.24 15:17
|t/p
|838
|0.80
|1.7852
|1.7916
|1.7852
|104.00
|227692.14
|1674
|2006.04.24 15:17
|close
|837
|0.40
|1.7851
|1.7912
|1.7848
|40.00
|227732.14
|1675
|2006.04.24 15:17
|close
|836
|0.20
|1.7851
|1.7908
|1.7844
|12.00
|227744.14
|1676
|2006.04.24 15:17
|close
|835
|0.10
|1.7851
|1.7901
|1.7837
|-1.00
|227743.14
|1677
|2006.04.24 15:17
|sell
|839
|0.10
|1.7847
|1.7898
|1.7834
|1678
|2006.04.24 15:29
|t/p
|839
|0.10
|1.7834
|1.7898
|1.7834
|13.00
|227756.14
|1679
|2006.04.24 15:29
|sell
|840
|0.10
|1.7830
|1.7881
|1.7817
|1680
|2006.04.24 15:29
|sell
|841
|0.20
|1.7833
|1.7884
|1.7820
|1681
|2006.04.24 15:30
|sell
|842
|0.40
|1.7838
|1.7889
|1.7825
|1682
|2006.04.24 15:36
|sell
|843
|0.80
|1.7847
|1.7898
|1.7834
|1683
|2006.04.24 16:01
|t/p
|843
|0.80
|1.7834
|1.7898
|1.7834
|104.00
|227860.14
|1684
|2006.04.24 16:01
|close
|842
|0.40
|1.7831
|1.7889
|1.7825
|28.00
|227888.14
|1685
|2006.04.24 16:01
|close
|841
|0.20
|1.7831
|1.7884
|1.7820
|4.00
|227892.14
|1686
|2006.04.24 16:01
|close
|840
|0.10
|1.7831
|1.7881
|1.7817
|-1.00
|227891.14
|1687
|2006.04.24 16:01
|sell
|844
|0.10
|1.7827
|1.7878
|1.7814
|1688
|2006.04.24 16:01
|sell
|845
|0.20
|1.7831
|1.7882
|1.7818
|1689
|2006.04.24 16:01
|sell
|846
|0.40
|1.7834
|1.7885
|1.7821
|1690
|2006.04.24 16:03
|t/p
|846
|0.40
|1.7821
|1.7885
|1.7821
|52.00
|227943.14
|1691
|2006.04.24 16:03
|close
|845
|0.20
|1.7819
|1.7882
|1.7818
|24.00
|227967.14
|1692
|2006.04.24 16:03
|close
|844
|0.10
|1.7819
|1.7878
|1.7814
|8.00
|227975.14
|1693
|2006.04.24 16:03
|sell
|847
|0.10
|1.7815
|1.7866
|1.7802
|1694
|2006.04.24 16:05
|sell
|848
|0.20
|1.7821
|1.7872
|1.7808
|1695
|2006.04.24 16:09
|sell
|849
|0.40
|1.7828
|1.7879
|1.7815
|1696
|2006.04.24 16:14
|sell
|850
|0.80
|1.7832
|1.7883
|1.7819
|1697
|2006.04.24 16:25
|t/p
|849
|0.40
|1.7815
|1.7879
|1.7815
|52.00
|228027.14
|1698
|2006.04.24 16:25
|t/p
|850
|0.80
|1.7819
|1.7883
|1.7819
|104.00
|228131.14
|1699
|2006.04.24 16:25
|close
|848
|0.20
|1.7814
|1.7872
|1.7808
|14.00
|228145.14
|1700
|2006.04.24 16:25
|close
|847
|0.10
|1.7814
|1.7866
|1.7802
|1.00
|228146.14
|1701
|2006.04.24 16:25
|sell
|851
|0.10
|1.7810
|1.7861
|1.7797
|1702
|2006.04.24 16:25
|sell
|852
|0.20
|1.7813
|1.7864
|1.7800
|1703
|2006.04.24 16:28
|sell
|853
|0.40
|1.7817
|1.7868
|1.7804
|1704
|2006.04.24 16:31
|sell
|854
|0.80
|1.7821
|1.7872
|1.7808
|1705
|2006.04.24 16:38
|sell
|855
|1.60
|1.7825
|1.7876
|1.7812
|1706
|2006.04.24 16:45
|t/p
|855
|1.60
|1.7812
|1.7876
|1.7812
|208.00
|228354.14
|1707
|2006.04.24 16:45
|close
|854
|0.80
|1.7812
|1.7872
|1.7808
|72.00
|228426.14
|1708
|2006.04.24 16:45
|close
|853
|0.40
|1.7812
|1.7868
|1.7804
|20.00
|228446.14
|1709
|2006.04.24 16:45
|close
|852
|0.20
|1.7812
|1.7864
|1.7800
|2.00
|228448.14
|1710
|2006.04.24 16:45
|close
|851
|0.10
|1.7812
|1.7861
|1.7797
|-2.00
|228446.14
|1711
|2006.04.24 21:45
|buy
|856
|100.00
|1.7895
|1.7844
|1.7908
|1712
|2006.04.24 21:45
|buy
|857
|100.00
|1.7891
|1.7840
|1.7904
|1713
|2006.04.24 22:50
|buy
|858
|7.70
|1.7887
|1.7836
|1.7900
|1714
|2006.04.25 10:14
|s/l
|856
|100.00
|1.7844
|1.7844
|1.7908
|-51350.00
|177096.14
|1715
|2006.04.25 10:14
|close
|858
|7.70
|1.7842
|1.7836
|1.7900
|-3491.95
|173604.19
|1716
|2006.04.25 10:14
|close
|857
|100.00
|1.7842
|1.7840
|1.7904
|-49350.00
|124254.19
|1717
|2006.04.25 14:00
|buy
|859
|100.00
|1.7863
|1.7812
|1.7876
|1718
|2006.04.25 14:08
|t/p
|859
|100.00
|1.7876
|1.7812
|1.7876
|13000.00
|137254.19
|1719
|2006.04.25 14:08
|buy
|860
|100.00
|1.7880
|1.7829
|1.7893
|1720
|2006.04.25 14:09
|t/p
|860
|100.00
|1.7893
|1.7829
|1.7893
|13000.00
|150254.19
|1721
|2006.04.25 14:09
|buy
|861
|100.00
|1.7899
|1.7848
|1.7912
|1722
|2006.04.25 14:10
|buy
|862
|39.30
|1.7896
|1.7845
|1.7909
|1723
|2006.04.25 15:02
|t/p
|862
|39.30
|1.7909
|1.7845
|1.7909
|5109.00
|155363.19
|1724
|2006.04.25 15:02
|close
|861
|100.00
|1.7909
|1.7848
|1.7912
|10000.00
|165363.19
|1725
|2006.04.26 08:17
|sell
|863
|0.10
|1.7867
|1.7918
|1.7854
|1726
|2006.04.26 08:19
|sell
|864
|0.20
|1.7871
|1.7922
|1.7858
|1727
|2006.04.26 08:20
|sell
|865
|0.40
|1.7874
|1.7925
|1.7861
|1728
|2006.04.26 08:32
|t/p
|865
|0.40
|1.7861
|1.7925
|1.7861
|52.00
|165415.19
|1729
|2006.04.26 08:32
|close
|864
|0.20
|1.7861
|1.7922
|1.7858
|20.00
|165435.19
|1730
|2006.04.26 08:32
|close
|863
|0.10
|1.7861
|1.7918
|1.7854
|6.00
|165441.19
|1731
|2006.04.26 08:32
|sell
|866
|0.10
|1.7857
|1.7908
|1.7844
|1732
|2006.04.26 08:33
|sell
|867
|0.20
|1.7862
|1.7913
|1.7849
|1733
|2006.04.26 09:12
|t/p
|867
|0.20
|1.7849
|1.7913
|1.7849
|26.00
|165467.19
|1734
|2006.04.26 09:12
|close
|866
|0.10
|1.7849
|1.7908
|1.7844
|8.00
|165475.19
|1735
|2006.04.27 14:30
|buy
|868
|100.00
|1.7858
|1.7807
|1.7871
|1736
|2006.04.27 14:36
|buy
|869
|53.20
|1.7855
|1.7804
|1.7868
|1737
|2006.04.27 14:57
|t/p
|869
|53.20
|1.7868
|1.7804
|1.7868
|6916.00
|172391.19
|1738
|2006.04.27 14:57
|close
|868
|100.00
|1.7868
|1.7807
|1.7871
|10000.00
|182391.19
|1739
|2006.04.27 14:57
|buy
|870
|100.00
|1.7872
|1.7821
|1.7885
|1740
|2006.04.27 15:06
|buy
|871
|67.60
|1.7868
|1.7817
|1.7881
|1741
|2006.04.27 15:27
|t/p
|871
|67.60
|1.7881
|1.7817
|1.7881
|8788.00
|191179.19
|1742
|2006.04.27 15:27
|close
|870
|100.00
|1.7881
|1.7821
|1.7885
|9000.00
|200179.19
|1743
|2006.04.27 15:27
|buy
|872
|100.00
|1.7885
|1.7834
|1.7898
|1744
|2006.04.27 15:34
|buy
|873
|83.80
|1.7881
|1.7830
|1.7894
|1745
|2006.04.27 16:01
|t/p
|872
|100.00
|1.7898
|1.7834
|1.7898
|13000.00
|213179.19
|1746
|2006.04.27 16:01
|t/p
|873
|83.80
|1.7894
|1.7830
|1.7894
|10894.00
|224073.19
|1747
|2006.04.27 16:01
|buy
|874
|100.00
|1.7911
|1.7860
|1.7924
|1748
|2006.04.27 16:01
|buy
|875
|100.00
|1.7907
|1.7856
|1.7920
|1749
|2006.04.27 16:01
|buy
|876
|3.70
|1.7903
|1.7852
|1.7916
|1750
|2006.04.27 16:08
|t/p
|876
|3.70
|1.7916
|1.7852
|1.7916
|481.00
|224554.19
|1751
|2006.04.27 16:08
|close
|875
|100.00
|1.7916
|1.7856
|1.7920
|9000.00
|233554.19
|1752
|2006.04.27 16:08
|close
|874
|100.00
|1.7916
|1.7860
|1.7924
|5000.00
|238554.19
|1753
|2006.04.27 16:08
|buy
|877
|100.00
|1.7920
|1.7869
|1.7933
|1754
|2006.04.27 16:11
|t/p
|877
|100.00
|1.7933
|1.7869
|1.7933
|13000.00
|251554.19
|1755
|2006.04.27 16:11
|buy
|878
|100.00
|1.7938
|1.7887
|1.7951
|1756
|2006.04.27 16:12
|buy
|879
|100.00
|1.7929
|1.7878
|1.7942
|1757
|2006.04.27 16:15
|t/p
|879
|100.00
|1.7942
|1.7878
|1.7942
|13000.00
|264554.19
|1758
|2006.04.27 16:15
|close
|878
|100.00
|1.7944
|1.7887
|1.7951
|6000.00
|270554.19
|1759
|2006.04.27 16:15
|buy
|880
|100.00
|1.7948
|1.7897
|1.7961
|1760
|2006.04.27 16:17
|buy
|881
|100.00
|1.7939
|1.7888
|1.7952
|1761
|2006.04.27 16:19
|buy
|882
|41.40
|1.7935
|1.7884
|1.7948
|1762
|2006.04.27 16:25
|t/p
|882
|41.40
|1.7948
|1.7884
|1.7948
|5382.00
|275936.19
|1763
|2006.04.27 16:25
|close
|881
|100.00
|1.7948
|1.7888
|1.7952
|9000.00
|284936.19
|1764
|2006.04.27 16:25
|close
|880
|100.00
|1.7948
|1.7897
|1.7961
|0.00
|284936.19
|1765
|2006.04.27 16:25
|buy
|883
|100.00
|1.7952
|1.7901
|1.7965
|1766
|2006.04.27 16:25
|buy
|884
|100.00
|1.7948
|1.7897
|1.7961
|1767
|2006.04.27 16:25
|buy
|885
|59.00
|1.7944
|1.7893
|1.7957
|1768
|2006.04.27 16:28
|t/p
|883
|100.00
|1.7965
|1.7901
|1.7965
|13000.00
|297936.19
|1769
|2006.04.27 16:28
|t/p
|884
|100.00
|1.7961
|1.7897
|1.7961
|13000.00
|310936.19
|1770
|2006.04.27 16:28
|t/p
|885
|59.00
|1.7957
|1.7893
|1.7957
|7670.00
|318606.19
|1771
|2006.04.27 16:28
|buy
|886
|100.00
|1.7971
|1.7920
|1.7984
|1772
|2006.04.27 16:28
|buy
|887
|100.00
|1.7962
|1.7911
|1.7975
|1773
|2006.04.27 16:28
|buy
|888
|85.10
|1.7958
|1.7907
|1.7971
|1774
|2006.04.27 16:29
|t/p
|888
|85.10
|1.7971
|1.7907
|1.7971
|11063.00
|329669.19
|1775
|2006.04.27 16:29
|close
|887
|100.00
|1.7973
|1.7911
|1.7975
|11000.00
|340669.19
|1776
|2006.04.27 16:29
|close
|886
|100.00
|1.7973
|1.7920
|1.7984
|2000.00
|342669.19
|1777
|2006.04.27 16:29
|buy
|889
|100.00
|1.7977
|1.7926
|1.7990
|1778
|2006.04.27 16:29
|buy
|890
|100.00
|1.7972
|1.7921
|1.7985
|1779
|2006.04.27 16:29
|buy
|891
|100.00
|1.7968
|1.7917
|1.7981
|1780
|2006.04.27 16:30
|t/p
|891
|100.00
|1.7981
|1.7917
|1.7981
|13000.00
|355669.19
|1781
|2006.04.27 16:30
|close
|890
|100.00
|1.7981
|1.7921
|1.7985
|9000.00
|364669.19
|1782
|2006.04.27 16:30
|close
|889
|100.00
|1.7981
|1.7926
|1.7990
|4000.00
|368669.19
|1783
|2006.04.27 16:30
|buy
|892
|100.00
|1.7985
|1.7934
|1.7998
|1784
|2006.04.27 16:33
|buy
|893
|100.00
|1.7981
|1.7930
|1.7994
|1785
|2006.04.27 16:34
|t/p
|893
|100.00
|1.7994
|1.7930
|1.7994
|13000.00
|381669.19
|1786
|2006.04.27 16:34
|close
|892
|100.00
|1.7994
|1.7934
|1.7998
|9000.00
|390669.19
|1787
|2006.04.27 16:34
|buy
|894
|100.00
|1.7998
|1.7947
|1.8011
|1788
|2006.04.27 16:34
|buy
|895
|100.00
|1.7988
|1.7937
|1.8001
|1789
|2006.04.27 16:42
|t/p
|895
|100.00
|1.8001
|1.7937
|1.8001
|13000.00
|403669.19
|1790
|2006.04.27 16:42
|close
|894
|100.00
|1.8001
|1.7947
|1.8011
|3000.00
|406669.19
|1791
|2006.04.27 16:42
|buy
|896
|100.00
|1.8005
|1.7954
|1.8018
|1792
|2006.04.27 16:42
|buy
|897
|100.00
|1.8001
|1.7950
|1.8014
|1793
|2006.04.27 16:44
|t/p
|897
|100.00
|1.8014
|1.7950
|1.8014
|13000.00
|419669.19
|1794
|2006.04.27 16:44
|close
|896
|100.00
|1.8016
|1.7954
|1.8018
|11000.00
|430669.19
|1795
|2006.04.27 16:44
|buy
|898
|100.00
|1.8020
|1.7969
|1.8033
|1796
|2006.04.27 16:44
|buy
|899
|100.00
|1.8017
|1.7966
|1.8030
|1797
|2006.04.27 16:47
|t/p
|899
|100.00
|1.8030
|1.7966
|1.8030
|13000.00
|443669.19
|1798
|2006.04.27 16:47
|close
|898
|100.00
|1.8030
|1.7969
|1.8033
|10000.00
|453669.19
|1799
|2006.04.27 16:47
|buy
|900
|100.00
|1.8034
|1.7983
|1.8047
|1800
|2006.04.27 16:56
|buy
|901
|100.00
|1.8030
|1.7979
|1.8043
|1801
|2006.04.27 17:02
|t/p
|901
|100.00
|1.8043
|1.7979
|1.8043
|13000.00
|466669.19
|1802
|2006.04.27 17:02
|close
|900
|100.00
|1.8043
|1.7983
|1.8047
|9000.00
|475669.19
|1803
|2006.04.27 17:02
|buy
|902
|100.00
|1.8047
|1.7996
|1.8060
|1804
|2006.04.27 17:03
|buy
|903
|100.00
|1.8040
|1.7989
|1.8053
|1805
|2006.04.27 17:04
|buy
|904
|100.00
|1.8037
|1.7986
|1.8050
|1806
|2006.04.27 17:06
|buy
|905
|100.00
|1.8032
|1.7981
|1.8045
|1807
|2006.04.27 17:08
|buy
|906
|10.60
|1.8027
|1.7976
|1.8040
|1808
|2006.04.27 17:20
|s/l
|902
|100.00
|1.7996
|1.7996
|1.8060
|-51000.00
|424669.19
|1809
|2006.04.27 17:20
|close
|906
|10.60
|1.7993
|1.7976
|1.8040
|-3604.00
|421065.19
|1810
|2006.04.27 17:20
|close
|905
|100.00
|1.7993
|1.7981
|1.8045
|-39000.00
|382065.19
|1811
|2006.04.27 17:20
|close
|904
|100.00
|1.7993
|1.7986
|1.8050
|-44000.00
|338065.19
|1812
|2006.04.27 17:20
|close
|903
|100.00
|1.7993
|1.7989
|1.8053
|-47000.00
|291065.19
|1813
|2006.04.27 17:20
|buy
|907
|100.00
|1.7997
|1.7946
|1.8010
|1814
|2006.04.27 17:21
|buy
|908
|100.00
|1.7992
|1.7941
|1.8005
|1815
|2006.04.27 17:23
|t/p
|908
|100.00
|1.8005
|1.7941
|1.8005
|13000.00
|304065.19
|1816
|2006.04.27 17:23
|close
|907
|100.00
|1.8006
|1.7946
|1.8010
|9000.00
|313065.19
|1817
|2006.04.27 17:23
|buy
|909
|100.00
|1.8010
|1.7959
|1.8023
|1818
|2006.04.27 17:23
|buy
|910
|100.00
|1.8006
|1.7955
|1.8019
|1819
|2006.04.27 17:27
|buy
|911
|84.60
|1.8002
|1.7951
|1.8015
|1820
|2006.04.27 17:36
|t/p
|911
|84.60
|1.8015
|1.7951
|1.8015
|10998.00
|324063.19
|1821
|2006.04.27 17:36
|close
|910
|100.00
|1.8016
|1.7955
|1.8019
|10000.00
|334063.19
|1822
|2006.04.27 17:36
|close
|909
|100.00
|1.8016
|1.7959
|1.8023
|6000.00
|340063.19
|1823
|2006.04.27 17:36
|buy
|912
|100.00
|1.8020
|1.7969
|1.8033
|1824
|2006.04.27 17:36
|buy
|913
|100.00
|1.8017
|1.7966
|1.8030
|1825
|2006.04.27 17:52
|buy
|914
|82.80
|1.7998
|1.7947
|1.8011
|1826
|2006.04.27 17:52
|t/p
|914
|82.80
|1.8011
|1.7947
|1.8011
|10764.00
|350827.19
|1827
|2006.04.27 17:52
|close
|913
|100.00
|1.8018
|1.7966
|1.8030
|1000.00
|351827.19
|1828
|2006.04.27 17:52
|close
|912
|100.00
|1.8018
|1.7969
|1.8033
|-2000.00
|349827.19
|1829
|2006.04.27 17:52
|buy
|915
|100.00
|1.8022
|1.7971
|1.8035
|1830
|2006.04.27 17:52
|buy
|916
|100.00
|1.8016
|1.7965
|1.8029
|1831
|2006.04.27 17:52
|buy
|917
|90.80
|1.7998
|1.7947
|1.8011
|1832
|2006.04.27 17:53
|t/p
|917
|90.80
|1.8011
|1.7947
|1.8011
|11804.00
|361631.19
|1833
|2006.04.27 17:53
|close
|916
|100.00
|1.8013
|1.7965
|1.8029
|-3000.00
|358631.19
|1834
|2006.04.27 17:53
|close
|915
|100.00
|1.8013
|1.7971
|1.8035
|-9000.00
|349631.19
|1835
|2006.04.27 17:53
|buy
|918
|100.00
|1.8017
|1.7966
|1.8030
|1836
|2006.04.27 17:53
|buy
|919
|100.00
|1.8011
|1.7960
|1.8024
|1837
|2006.04.27 17:54
|buy
|920
|100.00
|1.8006
|1.7955
|1.8019
|1838
|2006.04.27 18:01
|t/p
|920
|100.00
|1.8019
|1.7955
|1.8019
|13000.00
|362631.19
|1839
|2006.04.27 18:01
|close
|919
|100.00
|1.8023
|1.7960
|1.8024
|12000.00
|374631.19
|1840
|2006.04.27 18:01
|close
|918
|100.00
|1.8023
|1.7966
|1.8030
|6000.00
|380631.19
|1841
|2006.04.27 18:01
|buy
|921
|100.00
|1.8027
|1.7976
|1.8040
|1842
|2006.04.27 18:01
|buy
|922
|100.00
|1.8016
|1.7965
|1.8029
|1843
|2006.04.27 18:03
|t/p
|922
|100.00
|1.8029
|1.7965
|1.8029
|13000.00
|393631.19
|1844
|2006.04.27 18:03
|close
|921
|100.00
|1.8035
|1.7976
|1.8040
|8000.00
|401631.19
|1845
|2006.04.27 18:03
|buy
|923
|100.00
|1.8039
|1.7988
|1.8052
|1846
|2006.04.27 18:03
|buy
|924
|100.00
|1.8031
|1.7980
|1.8044
|1847
|2006.04.27 18:06
|buy
|925
|100.00
|1.8025
|1.7974
|1.8038
|1848
|2006.04.27 18:20
|buy
|926
|52.40
|1.8021
|1.7970
|1.8034
|1849
|2006.04.27 18:31
|t/p
|926
|52.40
|1.8034
|1.7970
|1.8034
|6812.00
|408443.19
|1850
|2006.04.27 18:31
|close
|925
|100.00
|1.8035
|1.7974
|1.8038
|10000.00
|418443.19
|1851
|2006.04.27 18:31
|close
|924
|100.00
|1.8035
|1.7980
|1.8044
|4000.00
|422443.19
|1852
|2006.04.27 18:31
|close
|923
|100.00
|1.8035
|1.7988
|1.8052
|-4000.00
|418443.19
|1853
|2006.04.27 18:31
|buy
|927
|100.00
|1.8039
|1.7988
|1.8052
|1854
|2006.04.27 18:33
|buy
|928
|100.00
|1.8036
|1.7985
|1.8049
|1855
|2006.04.27 18:35
|buy
|929
|100.00
|1.8030
|1.7979
|1.8043
|1856
|2006.04.27 18:38
|buy
|930
|72.20
|1.8026
|1.7975
|1.8039
|1857
|2006.04.27 18:54
|t/p
|930
|72.20
|1.8039
|1.7975
|1.8039
|9386.00
|427829.19
|1858
|2006.04.27 18:54
|close
|929
|100.00
|1.8039
|1.7979
|1.8043
|9000.00
|436829.19
|1859
|2006.04.27 18:54
|close
|928
|100.00
|1.8039
|1.7985
|1.8049
|3000.00
|439829.19
|1860
|2006.04.27 18:54
|close
|927
|100.00
|1.8039
|1.7988
|1.8052
|0.00
|439829.19
|1861
|2006.04.27 18:54
|buy
|931
|100.00
|1.8043
|1.7992
|1.8056
|1862
|2006.04.27 18:55
|buy
|932
|100.00
|1.8038
|1.7987
|1.8051
|1863
|2006.04.27 18:57
|buy
|933
|100.00
|1.8034
|1.7983
|1.8047
|1864
|2006.04.27 19:05
|buy
|934
|93.50
|1.8030
|1.7979
|1.8043
|1865
|2006.04.28 09:52
|t/p
|934
|93.50
|1.8043
|1.7979
|1.8043
|11827.75
|451656.94
|1866
|2006.04.28 09:52
|close
|933
|100.00
|1.8044
|1.7983
|1.8047
|9650.00
|461306.94
|1867
|2006.04.28 09:52
|close
|932
|100.00
|1.8044
|1.7987
|1.8051
|5650.00
|466956.94
|1868
|2006.04.28 09:52
|close
|931
|100.00
|1.8044
|1.7992
|1.8056
|650.00
|467606.94
|1869
|2006.04.28 09:52
|buy
|935
|100.00
|1.8048
|1.7997
|1.8061
|1870
|2006.04.28 09:53
|buy
|936
|100.00
|1.8039
|1.7988
|1.8052
|1871
|2006.04.28 09:54
|buy
|937
|100.00
|1.8036
|1.7985
|1.8049
|1872
|2006.04.28 09:59
|buy
|938
|100.00
|1.8030
|1.7979
|1.8043
|1873
|2006.04.28 10:31
|t/p
|938
|100.00
|1.8043
|1.7979
|1.8043
|13000.00
|480606.94
|1874
|2006.04.28 10:31
|close
|937
|100.00
|1.8043
|1.7985
|1.8049
|7000.00
|487606.94
|1875
|2006.04.28 10:31
|close
|936
|100.00
|1.8043
|1.7988
|1.8052
|4000.00
|491606.94
|1876
|2006.04.28 10:31
|close
|935
|100.00
|1.8043
|1.7997
|1.8061
|-5000.00
|486606.94
|1877
|2006.04.28 10:31
|buy
|939
|100.00
|1.8047
|1.7996
|1.8060
|1878
|2006.04.28 10:37
|t/p
|939
|100.00
|1.8060
|1.7996
|1.8060
|13000.00
|499606.94
|1879
|2006.04.28 10:37
|buy
|940
|100.00
|1.8064
|1.8013
|1.8077
|1880
|2006.04.28 10:38
|buy
|941
|100.00
|1.8058
|1.8007
|1.8071
|1881
|2006.04.28 11:31
|t/p
|941
|100.00
|1.8071
|1.8007
|1.8071
|13000.00
|512606.94
|1882
|2006.04.28 11:31
|close
|940
|100.00
|1.8074
|1.8013
|1.8077
|10000.00
|522606.94
|1883
|2006.04.28 11:31
|buy
|942
|100.00
|1.8078
|1.8027
|1.8091
|1884
|2006.04.28 11:31
|buy
|943
|100.00
|1.8070
|1.8019
|1.8083
|1885
|2006.04.28 11:46
|t/p
|943
|100.00
|1.8083
|1.8019
|1.8083
|13000.00
|535606.94
|1886
|2006.04.28 11:46
|close
|942
|100.00
|1.8083
|1.8027
|1.8091
|5000.00
|540606.94
|1887
|2006.04.28 11:46
|buy
|944
|100.00
|1.8087
|1.8036
|1.8100
|1888
|2006.04.28 11:47
|buy
|945
|100.00
|1.8083
|1.8032
|1.8096
|1889
|2006.04.28 12:13
|buy
|946
|100.00
|1.8079
|1.8028
|1.8092
|1890
|2006.04.28 12:35
|buy
|947
|100.00
|1.8074
|1.8023
|1.8087
|1891
|2006.04.28 12:37
|buy
|948
|70.60
|1.8069
|1.8018
|1.8082
|1892
|2006.04.28 12:59
|t/p
|948
|70.60
|1.8082
|1.8018
|1.8082
|9178.00
|549784.94
|1893
|2006.04.28 12:59
|close
|947
|100.00
|1.8082
|1.8023
|1.8087
|8000.00
|557784.94
|1894
|2006.04.28 12:59
|close
|946
|100.00
|1.8082
|1.8028
|1.8092
|3000.00
|560784.94
|1895
|2006.04.28 12:59
|close
|945
|100.00
|1.8082
|1.8032
|1.8096
|-1000.00
|559784.94
|1896
|2006.04.28 12:59
|close
|944
|100.00
|1.8082
|1.8036
|1.8100
|-5000.00
|554784.94
|1897
|2006.04.28 13:00
|buy
|949
|100.00
|1.8088
|1.8037
|1.8101
|1898
|2006.04.28 13:00
|buy
|950
|100.00
|1.8084
|1.8033
|1.8097
|1899
|2006.04.28 13:01
|buy
|951
|100.00
|1.8079
|1.8028
|1.8092
|1900
|2006.04.28 13:19
|buy
|952
|100.00
|1.8075
|1.8024
|1.8088
|1901
|2006.04.28 13:23
|buy
|953
|84.30
|1.8070
|1.8019
|1.8083
|1902
|2006.04.28 13:54
|t/p
|953
|84.30
|1.8083
|1.8019
|1.8083
|10959.00
|565743.94
|1903
|2006.04.28 13:54
|close
|952
|100.00
|1.8084
|1.8024
|1.8088
|9000.00
|574743.94
|1904
|2006.04.28 13:54
|close
|951
|100.00
|1.8084
|1.8028
|1.8092
|5000.00
|579743.94
|1905
|2006.04.28 13:54
|close
|950
|100.00
|1.8084
|1.8033
|1.8097
|0.00
|579743.94
|1906
|2006.04.28 13:54
|close
|949
|100.00
|1.8084
|1.8037
|1.8101
|-4000.00
|575743.94
|1907
|2006.04.28 13:54
|buy
|954
|100.00
|1.8088
|1.8037
|1.8101
|1908
|2006.04.28 13:57
|buy
|955
|100.00
|1.8083
|1.8032
|1.8096
|1909
|2006.04.28 13:58
|buy
|956
|100.00
|1.8079
|1.8028
|1.8092
|1910
|2006.04.28 14:04
|buy
|957
|100.00
|1.8076
|1.8025
|1.8089
|1911
|2006.04.28 14:04
|buy
|958
|100.00
|1.8072
|1.8021
|1.8085
|1912
|2006.04.28 14:30
|t/p
|958
|100.00
|1.8085
|1.8021
|1.8085
|13000.00
|588743.94
|1913
|2006.04.28 14:30
|close
|957
|100.00
|1.8085
|1.8025
|1.8089
|9000.00
|597743.94
|1914
|2006.04.28 14:30
|close
|956
|100.00
|1.8085
|1.8028
|1.8092
|6000.00
|603743.94
|1915
|2006.04.28 14:30
|close
|955
|100.00
|1.8085
|1.8032
|1.8096
|2000.00
|605743.94
|1916
|2006.04.28 14:30
|close
|954
|100.00
|1.8085
|1.8037
|1.8101
|-3000.00
|602743.94
|1917
|2006.04.28 14:30
|buy
|959
|100.00
|1.8089
|1.8038
|1.8102
|1918
|2006.04.28 14:30
|buy
|960
|100.00
|1.8083
|1.8032
|1.8096
|1919
|2006.04.28 14:30
|buy
|961
|100.00
|1.8076
|1.8025
|1.8089
|1920
|2006.04.28 14:30
|t/p
|961
|100.00
|1.8089
|1.8025
|1.8089
|13000.00
|615743.94
|1921
|2006.04.28 14:30
|close
|960
|100.00
|1.8089
|1.8032
|1.8096
|6000.00
|621743.94
|1922
|2006.04.28 14:30
|close
|959
|100.00
|1.8089
|1.8038
|1.8102
|0.00
|621743.94
|1923
|2006.04.28 14:30
|buy
|962
|100.00
|1.8093
|1.8042
|1.8106
|1924
|2006.04.28 14:31
|buy
|963
|100.00
|1.8089
|1.8038
|1.8102
|1925
|2006.04.28 14:31
|buy
|964
|100.00
|1.8084
|1.8033
|1.8097
|1926
|2006.04.28 14:57
|buy
|965
|100.00
|1.8080
|1.8029
|1.8093
|1927
|2006.04.28 15:41
|t/p
|965
|100.00
|1.8093
|1.8029
|1.8093
|13000.00
|634743.94
|1928
|2006.04.28 15:41
|close
|964
|100.00
|1.8094
|1.8033
|1.8097
|10000.00
|644743.94
|1929
|2006.04.28 15:41
|close
|963
|100.00
|1.8094
|1.8038
|1.8102
|5000.00
|649743.94
|1930
|2006.04.28 15:41
|close
|962
|100.00
|1.8094
|1.8042
|1.8106
|1000.00
|650743.94
|1931
|2006.04.28 15:41
|buy
|966
|100.00
|1.8098
|1.8047
|1.8111
|1932
|2006.04.28 15:43
|buy
|967
|100.00
|1.8093
|1.8042
|1.8106
|1933
|2006.04.28 15:47
|t/p
|967
|100.00
|1.8106
|1.8042
|1.8106
|13000.00
|663743.94
|1934
|2006.04.28 15:47
|close
|966
|100.00
|1.8110
|1.8047
|1.8111
|12000.00
|675743.94
|1935
|2006.04.28 15:47
|buy
|968
|100.00
|1.8114
|1.8063
|1.8127
|1936
|2006.04.28 15:47
|buy
|969
|100.00
|1.8109
|1.8058
|1.8122
|1937
|2006.04.28 15:51
|t/p
|969
|100.00
|1.8122
|1.8058
|1.8122
|13000.00
|688743.94
|1938
|2006.04.28 15:51
|close
|968
|100.00
|1.8122
|1.8063
|1.8127
|8000.00
|696743.94
|1939
|2006.04.28 15:51
|buy
|970
|100.00
|1.8126
|1.8075
|1.8139
|1940
|2006.04.28 15:53
|buy
|971
|100.00
|1.8122
|1.8071
|1.8135
|1941
|2006.04.28 15:55
|buy
|972
|100.00
|1.8118
|1.8067
|1.8131
|1942
|2006.04.28 15:59
|buy
|973
|100.00
|1.8108
|1.8057
|1.8121
|1943
|2006.04.28 16:07
|t/p
|973
|100.00
|1.8121
|1.8057
|1.8121
|13000.00
|709743.94
|1944
|2006.04.28 16:07
|close
|972
|100.00
|1.8122
|1.8067
|1.8131
|4000.00
|713743.94
|1945
|2006.04.28 16:07
|close
|971
|100.00
|1.8122
|1.8071
|1.8135
|0.00
|713743.94
|1946
|2006.04.28 16:07
|close
|970
|100.00
|1.8122
|1.8075
|1.8139
|-4000.00
|709743.94
|1947
|2006.04.28 16:07
|buy
|974
|100.00
|1.8126
|1.8075
|1.8139
|1948
|2006.04.28 16:07
|buy
|975
|100.00
|1.8122
|1.8071
|1.8135
|1949
|2006.04.28 16:09
|buy
|976
|100.00
|1.8118
|1.8067
|1.8131
|1950
|2006.04.28 16:18
|t/p
|976
|100.00
|1.8131
|1.8067
|1.8131
|13000.00
|722743.94
|1951
|2006.04.28 16:18
|close
|975
|100.00
|1.8131
|1.8071
|1.8135
|9000.00
|731743.94
|1952
|2006.04.28 16:18
|close
|974
|100.00
|1.8131
|1.8075
|1.8139
|5000.00
|736743.94
|1953
|2006.04.28 16:18
|buy
|977
|100.00
|1.8135
|1.8084
|1.8148
|1954
|2006.04.28 16:18
|buy
|978
|100.00
|1.8131
|1.8080
|1.8144
|1955
|2006.04.28 16:26
|buy
|979
|100.00
|1.8121
|1.8070
|1.8134
|1956
|2006.04.28 16:27
|buy
|980
|100.00
|1.8118
|1.8067
|1.8131
|1957
|2006.04.28 16:27
|buy
|981
|100.00
|1.8112
|1.8061
|1.8125
|1958
|2006.04.28 16:34
|t/p
|981
|100.00
|1.8125
|1.8061
|1.8125
|13000.00
|749743.94
|1959
|2006.04.28 16:34
|close
|980
|100.00
|1.8126
|1.8067
|1.8131
|8000.00
|757743.94
|1960
|2006.04.28 16:34
|close
|979
|100.00
|1.8126
|1.8070
|1.8134
|5000.00
|762743.94
|1961
|2006.04.28 16:34
|close
|978
|100.00
|1.8126
|1.8080
|1.8144
|-5000.00
|757743.94
|1962
|2006.04.28 16:34
|close
|977
|100.00
|1.8126
|1.8084
|1.8148
|-9000.00
|748743.94
|1963
|2006.04.28 16:34
|buy
|982
|100.00
|1.8130
|1.8079
|1.8143
|1964
|2006.04.28 16:34
|buy
|983
|100.00
|1.8122
|1.8071
|1.8135
|1965
|2006.04.28 16:38
|t/p
|983
|100.00
|1.8135
|1.8071
|1.8135
|13000.00
|761743.94
|1966
|2006.04.28 16:38
|close
|982
|100.00
|1.8137
|1.8079
|1.8143
|7000.00
|768743.94
|1967
|2006.04.28 16:38
|buy
|984
|100.00
|1.8141
|1.8090
|1.8154
|1968
|2006.04.28 16:38
|buy
|985
|100.00
|1.8133
|1.8082
|1.8146
|1969
|2006.04.28 16:51
|t/p
|985
|100.00
|1.8146
|1.8082
|1.8146
|13000.00
|781743.94
|1970
|2006.04.28 16:51
|close
|984
|100.00
|1.8148
|1.8090
|1.8154
|7000.00
|788743.94
|1971
|2006.04.28 16:51
|buy
|986
|100.00
|1.8152
|1.8101
|1.8165
|1972
|2006.04.28 16:56
|t/p
|986
|100.00
|1.8165
|1.8101
|1.8165
|13000.00
|801743.94
|1973
|2006.04.28 16:56
|buy
|987
|100.00
|1.8170
|1.8119
|1.8183
|1974
|2006.04.28 17:03
|t/p
|987
|100.00
|1.8183
|1.8119
|1.8183
|13000.00
|814743.94
|1975
|2006.04.28 17:03
|buy
|988
|100.00
|1.8187
|1.8136
|1.8200
|1976
|2006.04.28 17:04
|buy
|989
|100.00
|1.8183
|1.8132
|1.8196
|1977
|2006.04.28 17:05
|t/p
|989
|100.00
|1.8196
|1.8132
|1.8196
|13000.00
|827743.94
|1978
|2006.04.28 17:05
|close
|988
|100.00
|1.8197
|1.8136
|1.8200
|10000.00
|837743.94
|1979
|2006.04.28 17:05
|buy
|990
|100.00
|1.8201
|1.8150
|1.8214
|1980
|2006.04.28 17:08
|t/p
|990
|100.00
|1.8214
|1.8150
|1.8214
|13000.00
|850743.94
|1981
|2006.04.28 17:08
|buy
|991
|100.00
|1.8222
|1.8171
|1.8235
|1982
|2006.04.28 17:09
|t/p
|991
|100.00
|1.8235
|1.8171
|1.8235
|13000.00
|863743.94
|1983
|2006.04.28 17:09
|buy
|992
|100.00
|1.8240
|1.8189
|1.8253
|1984
|2006.04.28 17:10
|buy
|993
|100.00
|1.8234
|1.8183
|1.8247
|1985
|2006.04.28 17:11
|buy
|994
|100.00
|1.8226
|1.8175
|1.8239
|1986
|2006.04.28 17:14
|t/p
|994
|100.00
|1.8239
|1.8175
|1.8239
|13000.00
|876743.94
|1987
|2006.04.28 17:14
|close
|993
|100.00
|1.8240
|1.8183
|1.8247
|6000.00
|882743.94
|1988
|2006.04.28 17:14
|close
|992
|100.00
|1.8240
|1.8189
|1.8253
|0.00
|882743.94
|1989
|2006.04.28 17:14
|buy
|995
|100.00
|1.8244
|1.8193
|1.8257
|1990
|2006.04.28 17:15
|buy
|996
|100.00
|1.8240
|1.8189
|1.8253
|1991
|2006.04.28 17:16
|buy
|997
|100.00
|1.8234
|1.8183
|1.8247
|1992
|2006.04.28 17:18
|buy
|998
|100.00
|1.8224
|1.8173
|1.8237
|1993
|2006.04.28 17:29
|buy
|999
|100.00
|1.8220
|1.8169
|1.8233
|1994
|2006.04.28 21:29
|t/p
|999
|100.00
|1.8233
|1.8169
|1.8233
|13000.00
|895743.94
|1995
|2006.04.28 21:29
|close
|998
|100.00
|1.8234
|1.8173
|1.8237
|10000.00
|905743.94
|1996
|2006.04.28 21:29
|close
|997
|100.00
|1.8234
|1.8183
|1.8247
|0.00
|905743.94
|1997
|2006.04.28 21:29
|close
|996
|100.00
|1.8234
|1.8189
|1.8253
|-6000.00
|899743.94
|1998
|2006.04.28 21:29
|close
|995
|100.00
|1.8234
|1.8193
|1.8257
|-10000.00
|889743.94
|1999
|2006.04.28 21:29
|buy
|1000
|100.00
|1.8238
|1.8187
|1.8251
|2000
|2006.04.28 21:30
|buy
|1001
|100.00
|1.8234
|1.8183
|1.8247
|2001
|2006.04.28 21:41
|buy
|1002
|100.00
|1.8230
|1.8179
|1.8243
|2002
|2006.04.28 21:44
|buy
|1003
|100.00
|1.8226
|1.8175
|1.8239
|2003
|2006.04.28 21:59
|t/p
|1003
|100.00
|1.8239
|1.8175
|1.8239
|13000.00
|902743.94
|2004
|2006.04.28 21:59
|close
|1002
|100.00
|1.8239
|1.8179
|1.8243
|9000.00
|911743.94
|2005
|2006.04.28 21:59
|close
|1001
|100.00
|1.8239
|1.8183
|1.8247
|5000.00
|916743.94
|2006
|2006.04.28 21:59
|close
|1000
|100.00
|1.8239
|1.8187
|1.8251
|1000.00
|917743.94
|2007
|2006.04.28 21:59
|buy
|1004
|100.00
|1.8243
|1.8192
|1.8256
|2008
|2006.04.28 21:59
|buy
|1005
|100.00
|1.8239
|1.8188
|1.8252
|2009
|2006.04.28 22:12
|t/p
|1005
|100.00
|1.8252
|1.8188
|1.8252
|13000.00
|930743.94
|2010
|2006.04.28 22:12
|close
|1004
|100.00
|1.8252
|1.8192
|1.8256
|9000.00
|939743.94
|2011
|2006.04.28 22:12
|buy
|1006
|100.00
|1.8256
|1.8205
|1.8269
|2012
|2006.05.01 00:00
|buy
|1007
|100.00
|1.8240
|1.8189
|1.8253
|2013
|2006.05.01 00:03
|buy
|1008
|100.00
|1.8237
|1.8186
|1.8250
|2014
|2006.05.01 03:03
|buy
|1009
|100.00
|1.8233
|1.8182
|1.8246
|2015
|2006.05.01 04:42
|t/p
|1009
|100.00
|1.8246
|1.8182
|1.8246
|13000.00
|952743.94
|2016
|2006.05.01 04:42
|close
|1008
|100.00
|1.8246
|1.8186
|1.8250
|9000.00
|961743.94
|2017
|2006.05.01 04:42
|close
|1007
|100.00
|1.8246
|1.8189
|1.8253
|6000.00
|967743.94
|2018
|2006.05.01 04:42
|close
|1006
|100.00
|1.8246
|1.8205
|1.8269
|-10350.00
|957393.94
|2019
|2006.05.01 13:30
|buy
|1010
|100.00
|1.8269
|1.8218
|1.8282
|2020
|2006.05.01 13:35
|buy
|1011
|100.00
|1.8264
|1.8213
|1.8277
|2021
|2006.05.01 14:09
|t/p
|1011
|100.00
|1.8277
|1.8213
|1.8277
|13000.00
|970393.94
|2022
|2006.05.01 14:09
|close
|1010
|100.00
|1.8280
|1.8218
|1.8282
|11000.00
|981393.94
|2023
|2006.05.01 14:09
|buy
|1012
|100.00
|1.8284
|1.8233
|1.8297
|2024
|2006.05.01 14:09
|buy
|1013
|100.00
|1.8277
|1.8226
|1.8290
|2025
|2006.05.01 14:22
|t/p
|1013
|100.00
|1.8290
|1.8226
|1.8290
|13000.00
|994393.94
|2026
|2006.05.01 14:22
|close
|1012
|100.00
|1.8292
|1.8233
|1.8297
|8000.00
|1002393.94
|2027
|2006.05.01 14:22
|buy
|1014
|100.00
|1.8296
|1.8245
|1.8309
|2028
|2006.05.01 14:22
|buy
|1015
|100.00
|1.8292
|1.8241
|1.8305
|2029
|2006.05.01 14:24
|buy
|1016
|100.00
|1.8287
|1.8236
|1.8300
|2030
|2006.05.01 14:25
|buy
|1017
|100.00
|1.8282
|1.8231
|1.8295
|2031
|2006.05.01 14:25
|buy
|1018
|100.00
|1.8279
|1.8228
|1.8292
|2032
|2006.05.01 14:30
|s/l
|1014
|100.00
|1.8245
|1.8245
|1.8309
|-51000.00
|951393.94
|2033
|2006.05.01 14:30
|close
|1018
|100.00
|1.8243
|1.8228
|1.8292
|-36000.00
|915393.94
|2034
|2006.05.01 14:30
|close
|1017
|100.00
|1.8243
|1.8231
|1.8295
|-39000.00
|876393.94
|2035
|2006.05.01 14:30
|close
|1016
|100.00
|1.8243
|1.8236
|1.8300
|-44000.00
|832393.94
|2036
|2006.05.01 14:30
|close
|1015
|100.00
|1.8243
|1.8241
|1.8305
|-49000.00
|783393.94
|2037
|2006.05.01 14:30
|buy
|1019
|100.00
|1.8247
|1.8196
|1.8260
|2038
|2006.05.01 14:30
|t/p
|1019
|100.00
|1.8260
|1.8196
|1.8260
|13000.00
|796393.94
|2039
|2006.05.01 14:30
|buy
|1020
|100.00
|1.8266
|1.8215
|1.8279
|2040
|2006.05.01 14:30
|buy
|1021
|100.00
|1.8262
|1.8211
|1.8275
|2041
|2006.05.01 14:30
|buy
|1022
|100.00
|1.8254
|1.8203
|1.8267
|2042
|2006.05.01 14:30
|buy
|1023
|100.00
|1.8247
|1.8196
|1.8260
|2043
|2006.05.01 14:33
|t/p
|1023
|100.00
|1.8260
|1.8196
|1.8260
|13000.00
|809393.94
|2044
|2006.05.01 14:33
|close
|1022
|100.00
|1.8261
|1.8203
|1.8267
|7000.00
|816393.94
|2045
|2006.05.01 14:33
|close
|1021
|100.00
|1.8261
|1.8211
|1.8275
|-1000.00
|815393.94
|2046
|2006.05.01 14:33
|close
|1020
|100.00
|1.8261
|1.8215
|1.8279
|-5000.00
|810393.94
|2047
|2006.05.01 14:33
|buy
|1024
|100.00
|1.8265
|1.8214
|1.8278
|2048
|2006.05.01 14:33
|buy
|1025
|100.00
|1.8261
|1.8210
|1.8274
|2049
|2006.05.01 14:33
|buy
|1026
|100.00
|1.8255
|1.8204
|1.8268
|2050
|2006.05.01 14:36
|t/p
|1026
|100.00
|1.8268
|1.8204
|1.8268
|13000.00
|823393.94
|2051
|2006.05.01 14:36
|close
|1025
|100.00
|1.8269
|1.8210
|1.8274
|8000.00
|831393.94
|2052
|2006.05.01 14:36
|close
|1024
|100.00
|1.8269
|1.8214
|1.8278
|4000.00
|835393.94
|2053
|2006.05.01 14:36
|buy
|1027
|100.00
|1.8273
|1.8222
|1.8286
|2054
|2006.05.01 14:36
|buy
|1028
|100.00
|1.8269
|1.8218
|1.8282
|2055
|2006.05.01 14:36
|buy
|1029
|100.00
|1.8264
|1.8213
|1.8277
|2056
|2006.05.01 14:39
|t/p
|1029
|100.00
|1.8277
|1.8213
|1.8277
|13000.00
|848393.94
|2057
|2006.05.01 14:39
|close
|1028
|100.00
|1.8278
|1.8218
|1.8282
|9000.00
|857393.94
|2058
|2006.05.01 14:39
|close
|1027
|100.00
|1.8278
|1.8222
|1.8286
|5000.00
|862393.94
|2059
|2006.05.01 14:39
|buy
|1030
|100.00
|1.8282
|1.8231
|1.8295
|2060
|2006.05.01 14:54
|t/p
|1030
|100.00
|1.8295
|1.8231
|1.8295
|13000.00
|875393.94
|2061
|2006.05.01 14:54
|buy
|1031
|100.00
|1.8301
|1.8250
|1.8314
|2062
|2006.05.01 14:55
|buy
|1032
|100.00
|1.8298
|1.8247
|1.8311
|2063
|2006.05.01 14:56
|t/p
|1032
|100.00
|1.8311
|1.8247
|1.8311
|13000.00
|888393.94
|2064
|2006.05.01 14:56
|close
|1031
|100.00
|1.8312
|1.8250
|1.8314
|11000.00
|899393.94
|2065
|2006.05.01 14:56
|buy
|1033
|100.00
|1.8316
|1.8265
|1.8329
|2066
|2006.05.01 14:56
|buy
|1034
|100.00
|1.8312
|1.8261
|1.8325
|2067
|2006.05.01 14:57
|t/p
|1034
|100.00
|1.8325
|1.8261
|1.8325
|13000.00
|912393.94
|2068
|2006.05.01 14:57
|close
|1033
|100.00
|1.8325
|1.8265
|1.8329
|9000.00
|921393.94
|2069
|2006.05.01 14:57
|buy
|1035
|100.00
|1.8329
|1.8278
|1.8342
|2070
|2006.05.01 14:59
|buy
|1036
|100.00
|1.8325
|1.8274
|1.8338
|2071
|2006.05.01 15:00
|buy
|1037
|100.00
|1.8321
|1.8270
|1.8334
|2072
|2006.05.01 15:04
|t/p
|1037
|100.00
|1.8334
|1.8270
|1.8334
|13000.00
|934393.94
|2073
|2006.05.01 15:04
|close
|1036
|100.00
|1.8336
|1.8274
|1.8338
|11000.00
|945393.94
|2074
|2006.05.01 15:04
|close
|1035
|100.00
|1.8336
|1.8278
|1.8342
|7000.00
|952393.94
|2075
|2006.05.01 15:04
|buy
|1038
|100.00
|1.8340
|1.8289
|1.8353
|2076
|2006.05.01 15:04
|buy
|1039
|100.00
|1.8335
|1.8284
|1.8348
|2077
|2006.05.01 15:08
|t/p
|1039
|100.00
|1.8348
|1.8284
|1.8348
|13000.00
|965393.94
|2078
|2006.05.01 15:08
|close
|1038
|100.00
|1.8351
|1.8289
|1.8353
|11000.00
|976393.94
|2079
|2006.05.01 15:08
|buy
|1040
|100.00
|1.8355
|1.8304
|1.8368
|2080
|2006.05.01 15:09
|t/p
|1040
|100.00
|1.8368
|1.8304
|1.8368
|13000.00
|989393.94
|2081
|2006.05.01 15:09
|buy
|1041
|100.00
|1.8372
|1.8321
|1.8385
|2082
|2006.05.01 15:10
|buy
|1042
|100.00
|1.8368
|1.8317
|1.8381
|2083
|2006.05.01 15:11
|buy
|1043
|100.00
|1.8362
|1.8311
|1.8375
|2084
|2006.05.01 15:34
|t/p
|1043
|100.00
|1.8375
|1.8311
|1.8375
|13000.00
|1002393.94
|2085
|2006.05.01 15:34
|close
|1042
|100.00
|1.8376
|1.8317
|1.8381
|8000.00
|1010393.94
|2086
|2006.05.01 15:34
|close
|1041
|100.00
|1.8376
|1.8321
|1.8385
|4000.00
|1014393.94
|2087
|2006.05.01 15:34
|buy
|1044
|100.00
|1.8380
|1.8329
|1.8393
|2088
|2006.05.01 15:34
|buy
|1045
|100.00
|1.8371
|1.8320
|1.8384
|2089
|2006.05.01 15:35
|t/p
|1045
|100.00
|1.8384
|1.8320
|1.8384
|13000.00
|1027393.94
|2090
|2006.05.01 15:35
|close
|1044
|100.00
|1.8390
|1.8329
|1.8393
|10000.00
|1037393.94
|2091
|2006.05.01 15:35
|buy
|1046
|100.00
|1.8394
|1.8343
|1.8407
|2092
|2006.05.01 15:35
|buy
|1047
|100.00
|1.8387
|1.8336
|1.8400
|2093
|2006.05.01 15:38
|t/p
|1047
|100.00
|1.8400
|1.8336
|1.8400
|13000.00
|1050393.94
|2094
|2006.05.01 15:38
|close
|1046
|100.00
|1.8401
|1.8343
|1.8407
|7000.00
|1057393.94
|2095
|2006.05.01 15:38
|buy
|1048
|100.00
|1.8405
|1.8354
|1.8418
|2096
|2006.05.01 15:47
|buy
|1049
|100.00
|1.8396
|1.8345
|1.8409
|2097
|2006.05.01 15:49
|buy
|1050
|100.00
|1.8388
|1.8337
|1.8401
|2098
|2006.05.01 15:51
|buy
|1051
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8394
|2099
|2006.05.01 15:52
|buy
|1052
|100.00
|1.8377
|1.8326
|1.8390
|2100
|2006.05.01 16:00
|s/l
|1048
|100.00
|1.8354
|1.8354
|1.8418
|-51000.00
|1006393.94
|2101
|2006.05.01 16:00
|close
|1052
|100.00
|1.8353
|1.8326
|1.8390
|-24000.00
|982393.94
|2102
|2006.05.01 16:00
|close
|1051
|100.00
|1.8353
|1.8330
|1.8394
|-28000.00
|954393.94
|2103
|2006.05.01 16:00
|close
|1050
|100.00
|1.8353
|1.8337
|1.8401
|-35000.00
|919393.94
|2104
|2006.05.01 16:00
|close
|1049
|100.00
|1.8353
|1.8345
|1.8409
|-43000.00
|876393.94
|2105
|2006.05.01 20:15
|sell
|1053
|0.10
|1.8279
|1.8330
|1.8266
|2106
|2006.05.01 20:24
|sell
|1054
|0.20
|1.8284
|1.8335
|1.8271
|2107
|2006.05.01 20:26
|sell
|1055
|0.40
|1.8289
|1.8340
|1.8276
|2108
|2006.05.01 20:55
|t/p
|1055
|0.40
|1.8276
|1.8340
|1.8276
|52.00
|876445.94
|2109
|2006.05.01 20:55
|close
|1054
|0.20
|1.8276
|1.8335
|1.8271
|16.00
|876461.94
|2110
|2006.05.01 20:55
|close
|1053
|0.10
|1.8276
|1.8330
|1.8266
|3.00
|876464.94
|2111
|2006.05.01 20:55
|sell
|1056
|0.10
|1.8272
|1.8323
|1.8259
|2112
|2006.05.01 21:17
|t/p
|1056
|0.10
|1.8259
|1.8323
|1.8259
|13.00
|876477.94
|2113
|2006.05.01 21:17
|sell
|1057
|0.10
|1.8252
|1.8303
|1.8239
|2114
|2006.05.01 21:26
|sell
|1058
|0.20
|1.8257
|1.8308
|1.8244
|2115
|2006.05.01 21:26
|sell
|1059
|0.40
|1.8261
|1.8312
|1.8248
|2116
|2006.05.01 21:39
|t/p
|1059
|0.40
|1.8248
|1.8312
|1.8248
|52.00
|876529.94
|2117
|2006.05.01 21:39
|close
|1058
|0.20
|1.8247
|1.8308
|1.8244
|20.00
|876549.94
|2118
|2006.05.01 21:39
|close
|1057
|0.10
|1.8247
|1.8303
|1.8239
|5.00
|876554.94
|2119
|2006.05.01 21:39
|sell
|1060
|0.10
|1.8243
|1.8294
|1.8230
|2120
|2006.05.01 21:42
|t/p
|1060
|0.10
|1.8230
|1.8294
|1.8230
|13.00
|876567.94
|2121
|2006.05.01 21:42
|sell
|1061
|0.10
|1.8226
|1.8277
|1.8213
|2122
|2006.05.01 21:46
|t/p
|1061
|0.10
|1.8213
|1.8277
|1.8213
|13.00
|876580.94
|2123
|2006.05.01 21:46
|sell
|1062
|0.10
|1.8209
|1.8260
|1.8196
|2124
|2006.05.01 21:46
|sell
|1063
|0.20
|1.8213
|1.8264
|1.8200
|2125
|2006.05.01 21:50
|sell
|1064
|0.40
|1.8217
|1.8268
|1.8204
|2126
|2006.05.01 21:54
|sell
|1065
|0.80
|1.8226
|1.8277
|1.8213
|2127
|2006.05.01 21:55
|sell
|1066
|1.60
|1.8237
|1.8288
|1.8224
|2128
|2006.05.01 21:58
|s/l
|1062
|0.10
|1.8260
|1.8260
|1.8196
|-51.00
|876529.94
|2129
|2006.05.01 21:58
|close
|1066
|1.60
|1.8261
|1.8288
|1.8224
|-384.00
|876145.94
|2130
|2006.05.01 21:58
|close
|1065
|0.80
|1.8261
|1.8277
|1.8213
|-280.00
|875865.94
|2131
|2006.05.01 21:58
|close
|1064
|0.40
|1.8261
|1.8268
|1.8204
|-176.00
|875689.94
|2132
|2006.05.01 21:58
|close
|1063
|0.20
|1.8261
|1.8264
|1.8200
|-96.00
|875593.94
|2133
|2006.05.01 21:58
|sell
|1067
|0.10
|1.8257
|1.8308
|1.8244
|2134
|2006.05.01 21:59
|sell
|1068
|0.20
|1.8261
|1.8312
|1.8248
|2135
|2006.05.01 22:00
|sell
|1069
|0.40
|1.8265
|1.8316
|1.8252
|2136
|2006.05.01 22:09
|sell
|1070
|0.80
|1.8269
|1.8320
|1.8256
|2137
|2006.05.01 22:16
|t/p
|1070
|0.80
|1.8256
|1.8320
|1.8256
|104.00
|875697.94
|2138
|2006.05.01 22:16
|close
|1069
|0.40
|1.8253
|1.8316
|1.8252
|48.00
|875745.94
|2139
|2006.05.01 22:16
|close
|1068
|0.20
|1.8253
|1.8312
|1.8248
|16.00
|875761.94
|2140
|2006.05.01 22:16
|close
|1067
|0.10
|1.8253
|1.8308
|1.8244
|4.00
|875765.94
|2141
|2006.05.01 22:16
|sell
|1071
|0.10
|1.8249
|1.8300
|1.8236
|2142
|2006.05.01 22:16
|sell
|1072
|0.20
|1.8254
|1.8305
|1.8241
|2143
|2006.05.01 22:28
|sell
|1073
|0.40
|1.8257
|1.8308
|1.8244
|2144
|2006.05.01 22:31
|sell
|1074
|0.80
|1.8261
|1.8312
|1.8248
|2145
|2006.05.01 23:00
|sell
|1075
|1.60
|1.8266
|1.8317
|1.8253
|2146
|2006.05.01 23:25
|t/p
|1075
|1.60
|1.8253
|1.8317
|1.8253
|208.00
|875973.94
|2147
|2006.05.01 23:25
|close
|1074
|0.80
|1.8252
|1.8312
|1.8248
|72.00
|876045.94
|2148
|2006.05.01 23:25
|close
|1073
|0.40
|1.8252
|1.8308
|1.8244
|20.00
|876065.94
|2149
|2006.05.01 23:25
|close
|1072
|0.20
|1.8252
|1.8305
|1.8241
|4.00
|876069.94
|2150
|2006.05.01 23:25
|close
|1071
|0.10
|1.8252
|1.8300
|1.8236
|-3.00
|876066.94
|2151
|2006.05.02 01:00
|sell
|1076
|0.10
|1.8248
|1.8299
|1.8235
|2152
|2006.05.02 01:38
|t/p
|1076
|0.10
|1.8235
|1.8299
|1.8235
|13.00
|876079.94
|2153
|2006.05.02 09:00
|buy
|1077
|100.00
|1.8223
|1.8172
|1.8236
|2154
|2006.05.02 09:00
|buy
|1078
|100.00
|1.8218
|1.8167
|1.8231
|2155
|2006.05.02 09:02
|buy
|1079
|100.00
|1.8213
|1.8162
|1.8226
|2156
|2006.05.02 09:07
|t/p
|1079
|100.00
|1.8226
|1.8162
|1.8226
|13000.00
|889079.94
|2157
|2006.05.02 09:07
|close
|1078
|100.00
|1.8226
|1.8167
|1.8231
|8000.00
|897079.94
|2158
|2006.05.02 09:07
|close
|1077
|100.00
|1.8226
|1.8172
|1.8236
|3000.00
|900079.94
|2159
|2006.05.02 09:07
|buy
|1080
|100.00
|1.8230
|1.8179
|1.8243
|2160
|2006.05.02 09:07
|buy
|1081
|100.00
|1.8225
|1.8174
|1.8238
|2161
|2006.05.02 09:09
|t/p
|1081
|100.00
|1.8238
|1.8174
|1.8238
|13000.00
|913079.94
|2162
|2006.05.02 09:09
|close
|1080
|100.00
|1.8238
|1.8179
|1.8243
|8000.00
|921079.94
|2163
|2006.05.02 09:09
|buy
|1082
|100.00
|1.8242
|1.8191
|1.8255
|2164
|2006.05.02 09:10
|buy
|1083
|100.00
|1.8239
|1.8188
|1.8252
|2165
|2006.05.02 09:20
|t/p
|1083
|100.00
|1.8252
|1.8188
|1.8252
|13000.00
|934079.94
|2166
|2006.05.02 09:20
|close
|1082
|100.00
|1.8253
|1.8191
|1.8255
|11000.00
|945079.94
|2167
|2006.05.02 09:20
|buy
|1084
|100.00
|1.8257
|1.8206
|1.8270
|2168
|2006.05.02 09:21
|buy
|1085
|100.00
|1.8253
|1.8202
|1.8266
|2169
|2006.05.02 09:39
|t/p
|1085
|100.00
|1.8266
|1.8202
|1.8266
|13000.00
|958079.94
|2170
|2006.05.02 09:39
|close
|1084
|100.00
|1.8268
|1.8206
|1.8270
|11000.00
|969079.94
|2171
|2006.05.02 09:39
|buy
|1086
|100.00
|1.8272
|1.8221
|1.8285
|2172
|2006.05.02 09:39
|buy
|1087
|100.00
|1.8268
|1.8217
|1.8281
|2173
|2006.05.02 09:43
|t/p
|1087
|100.00
|1.8281
|1.8217
|1.8281
|13000.00
|982079.94
|2174
|2006.05.02 09:43
|close
|1086
|100.00
|1.8281
|1.8221
|1.8285
|9000.00
|991079.94
|2175
|2006.05.02 09:43
|buy
|1088
|100.00
|1.8285
|1.8234
|1.8298
|2176
|2006.05.02 09:52
|buy
|1089
|100.00
|1.8279
|1.8228
|1.8292
|2177
|2006.05.02 09:53
|buy
|1090
|100.00
|1.8272
|1.8221
|1.8285
|2178
|2006.05.02 10:04
|buy
|1091
|100.00
|1.8268
|1.8217
|1.8281
|2179
|2006.05.02 10:12
|t/p
|1091
|100.00
|1.8281
|1.8217
|1.8281
|13000.00
|1004079.94
|2180
|2006.05.02 10:12
|close
|1090
|100.00
|1.8281
|1.8221
|1.8285
|9000.00
|1013079.94
|2181
|2006.05.02 10:12
|close
|1089
|100.00
|1.8281
|1.8228
|1.8292
|2000.00
|1015079.94
|2182
|2006.05.02 10:12
|close
|1088
|100.00
|1.8281
|1.8234
|1.8298
|-4000.00
|1011079.94
|2183
|2006.05.02 10:12
|buy
|1092
|100.00
|1.8285
|1.8234
|1.8298
|2184
|2006.05.02 10:13
|buy
|1093
|100.00
|1.8281
|1.8230
|1.8294
|2185
|2006.05.02 10:30
|t/p
|1092
|100.00
|1.8298
|1.8234
|1.8298
|13000.00
|1024079.94
|2186
|2006.05.02 10:30
|t/p
|1093
|100.00
|1.8294
|1.8230
|1.8294
|13000.00
|1037079.94
|2187
|2006.05.02 10:30
|buy
|1094
|100.00
|1.8304
|1.8253
|1.8317
|2188
|2006.05.02 10:30
|buy
|1095
|100.00
|1.8298
|1.8247
|1.8311
|2189
|2006.05.02 10:30
|buy
|1096
|100.00
|1.8293
|1.8242
|1.8306
|2190
|2006.05.02 10:30
|t/p
|1096
|100.00
|1.8306
|1.8242
|1.8306
|13000.00
|1050079.94
|2191
|2006.05.02 10:30
|close
|1095
|100.00
|1.8308
|1.8247
|1.8311
|10000.00
|1060079.94
|2192
|2006.05.02 10:30
|close
|1094
|100.00
|1.8308
|1.8253
|1.8317
|4000.00
|1064079.94
|2193
|2006.05.02 10:30
|buy
|1097
|100.00
|1.8312
|1.8261
|1.8325
|2194
|2006.05.02 10:36
|t/p
|1097
|100.00
|1.8325
|1.8261
|1.8325
|13000.00
|1077079.94
|2195
|2006.05.02 10:36
|buy
|1098
|100.00
|1.8329
|1.8278
|1.8342
|2196
|2006.05.02 10:41
|t/p
|1098
|100.00
|1.8342
|1.8278
|1.8342
|13000.00
|1090079.94
|2197
|2006.05.02 10:41
|buy
|1099
|100.00
|1.8352
|1.8301
|1.8365
|2198
|2006.05.02 10:42
|buy
|1100
|100.00
|1.8344
|1.8293
|1.8357
|2199
|2006.05.02 10:46
|t/p
|1100
|100.00
|1.8357
|1.8293
|1.8357
|13000.00
|1103079.94
|2200
|2006.05.02 10:46
|close
|1099
|100.00
|1.8357
|1.8301
|1.8365
|5000.00
|1108079.94
|2201
|2006.05.02 10:46
|buy
|1101
|100.00
|1.8361
|1.8310
|1.8374
|2202
|2006.05.02 10:46
|buy
|1102
|100.00
|1.8356
|1.8305
|1.8369
|2203
|2006.05.02 10:48
|buy
|1103
|100.00
|1.8351
|1.8300
|1.8364
|2204
|2006.05.02 10:50
|buy
|1104
|100.00
|1.8347
|1.8296
|1.8360
|2205
|2006.05.02 10:52
|buy
|1105
|100.00
|1.8343
|1.8292
|1.8356
|2206
|2006.05.02 12:01
|t/p
|1105
|100.00
|1.8356
|1.8292
|1.8356
|13000.00
|1121079.94
|2207
|2006.05.02 12:01
|close
|1104
|100.00
|1.8357
|1.8296
|1.8360
|10000.00
|1131079.94
|2208
|2006.05.02 12:01
|close
|1103
|100.00
|1.8357
|1.8300
|1.8364
|6000.00
|1137079.94
|2209
|2006.05.02 12:01
|close
|1102
|100.00
|1.8357
|1.8305
|1.8369
|1000.00
|1138079.94
|2210
|2006.05.02 12:01
|close
|1101
|100.00
|1.8357
|1.8310
|1.8374
|-4000.00
|1134079.94
|2211
|2006.05.02 12:01
|buy
|1106
|100.00
|1.8361
|1.8310
|1.8374
|2212
|2006.05.02 12:01
|buy
|1107
|100.00
|1.8358
|1.8307
|1.8371
|2213
|2006.05.02 12:03
|buy
|1108
|100.00
|1.8354
|1.8303
|1.8367
|2214
|2006.05.02 12:06
|t/p
|1108
|100.00
|1.8367
|1.8303
|1.8367
|13000.00
|1147079.94
|2215
|2006.05.02 12:06
|close
|1107
|100.00
|1.8370
|1.8307
|1.8371
|12000.00
|1159079.94
|2216
|2006.05.02 12:06
|close
|1106
|100.00
|1.8370
|1.8310
|1.8374
|9000.00
|1168079.94
|2217
|2006.05.02 12:06
|buy
|1109
|100.00
|1.8374
|1.8323
|1.8387
|2218
|2006.05.02 12:13
|t/p
|1109
|100.00
|1.8387
|1.8323
|1.8387
|13000.00
|1181079.94
|2219
|2006.05.02 12:13
|buy
|1110
|100.00
|1.8392
|1.8341
|1.8405
|2220
|2006.05.02 12:17
|buy
|1111
|100.00
|1.8387
|1.8336
|1.8400
|2221
|2006.05.02 12:20
|buy
|1112
|100.00
|1.8383
|1.8332
|1.8396
|2222
|2006.05.02 12:25
|buy
|1113
|100.00
|1.8380
|1.8329
|1.8393
|2223
|2006.05.02 12:26
|buy
|1114
|100.00
|1.8376
|1.8325
|1.8389
|2224
|2006.05.02 13:00
|s/l
|1110
|100.00
|1.8341
|1.8341
|1.8405
|-51000.00
|1130079.94
|2225
|2006.05.02 13:00
|close
|1114
|100.00
|1.8339
|1.8325
|1.8389
|-37000.00
|1093079.94
|2226
|2006.05.02 13:00
|close
|1113
|100.00
|1.8339
|1.8329
|1.8393
|-41000.00
|1052079.94
|2227
|2006.05.02 13:00
|close
|1112
|100.00
|1.8339
|1.8332
|1.8396
|-44000.00
|1008079.94
|2228
|2006.05.02 13:00
|close
|1111
|100.00
|1.8339
|1.8336
|1.8400
|-48000.00
|960079.94
|2229
|2006.05.02 13:00
|buy
|1115
|100.00
|1.8343
|1.8292
|1.8356
|2230
|2006.05.02 13:03
|buy
|1116
|100.00
|1.8340
|1.8289
|1.8353
|2231
|2006.05.02 13:07
|buy
|1117
|100.00
|1.8335
|1.8284
|1.8348
|2232
|2006.05.02 13:07
|buy
|1118
|100.00
|1.8331
|1.8280
|1.8344
|2233
|2006.05.02 13:18
|buy
|1119
|100.00
|1.8325
|1.8274
|1.8338
|2234
|2006.05.02 13:28
|t/p
|1119
|100.00
|1.8338
|1.8274
|1.8338
|13000.00
|973079.94
|2235
|2006.05.02 13:28
|close
|1118
|100.00
|1.8338
|1.8280
|1.8344
|7000.00
|980079.94
|2236
|2006.05.02 13:28
|close
|1117
|100.00
|1.8338
|1.8284
|1.8348
|3000.00
|983079.94
|2237
|2006.05.02 13:28
|close
|1116
|100.00
|1.8338
|1.8289
|1.8353
|-2000.00
|981079.94
|2238
|2006.05.02 13:28
|close
|1115
|100.00
|1.8338
|1.8292
|1.8356
|-5000.00
|976079.94
|2239
|2006.05.02 13:28
|buy
|1120
|100.00
|1.8342
|1.8291
|1.8355
|2240
|2006.05.02 13:28
|buy
|1121
|100.00
|1.8339
|1.8288
|1.8352
|2241
|2006.05.02 13:50
|t/p
|1121
|100.00
|1.8352
|1.8288
|1.8352
|13000.00
|989079.94
|2242
|2006.05.02 13:50
|close
|1120
|100.00
|1.8354
|1.8291
|1.8355
|12000.00
|1001079.94
|2243
|2006.05.02 13:50
|buy
|1122
|100.00
|1.8358
|1.8307
|1.8371
|2244
|2006.05.02 13:50
|buy
|1123
|100.00
|1.8354
|1.8303
|1.8367
|2245
|2006.05.02 14:19
|t/p
|1123
|100.00
|1.8367
|1.8303
|1.8367
|13000.00
|1014079.94
|2246
|2006.05.02 14:19
|close
|1122
|100.00
|1.8367
|1.8307
|1.8371
|9000.00
|1023079.94
|2247
|2006.05.02 14:19
|buy
|1124
|100.00
|1.8371
|1.8320
|1.8384
|2248
|2006.05.02 14:26
|buy
|1125
|100.00
|1.8367
|1.8316
|1.8380
|2249
|2006.05.02 14:41
|t/p
|1125
|100.00
|1.8380
|1.8316
|1.8380
|13000.00
|1036079.94
|2250
|2006.05.02 14:41
|close
|1124
|100.00
|1.8382
|1.8320
|1.8384
|11000.00
|1047079.94
|2251
|2006.05.02 14:41
|buy
|1126
|100.00
|1.8386
|1.8335
|1.8399
|2252
|2006.05.02 14:42
|buy
|1127
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8394
|2253
|2006.05.02 14:43
|buy
|1128
|100.00
|1.8377
|1.8326
|1.8390
|2254
|2006.05.02 14:57
|buy
|1129
|100.00
|1.8373
|1.8322
|1.8386
|2255
|2006.05.02 14:57
|buy
|1130
|100.00
|1.8369
|1.8318
|1.8382
|2256
|2006.05.02 15:33
|t/p
|1130
|100.00
|1.8382
|1.8318
|1.8382
|13000.00
|1060079.94
|2257
|2006.05.02 15:33
|close
|1129
|100.00
|1.8382
|1.8322
|1.8386
|9000.00
|1069079.94
|2258
|2006.05.02 15:33
|close
|1128
|100.00
|1.8382
|1.8326
|1.8390
|5000.00
|1074079.94
|2259
|2006.05.02 15:33
|close
|1127
|100.00
|1.8382
|1.8330
|1.8394
|1000.00
|1075079.94
|2260
|2006.05.02 15:33
|close
|1126
|100.00
|1.8382
|1.8335
|1.8399
|-4000.00
|1071079.94
|2261
|2006.05.02 15:33
|buy
|1131
|100.00
|1.8386
|1.8335
|1.8399
|2262
|2006.05.02 15:33
|buy
|1132
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8394
|2263
|2006.05.02 15:39
|t/p
|1132
|100.00
|1.8394
|1.8330
|1.8394
|13000.00
|1084079.94
|2264
|2006.05.02 15:39
|close
|1131
|100.00
|1.8396
|1.8335
|1.8399
|10000.00
|1094079.94
|2265
|2006.05.02 15:39
|buy
|1133
|100.00
|1.8400
|1.8349
|1.8413
|2266
|2006.05.02 15:40
|buy
|1134
|100.00
|1.8394
|1.8343
|1.8407
|2267
|2006.05.02 15:51
|buy
|1135
|100.00
|1.8389
|1.8338
|1.8402
|2268
|2006.05.02 15:52
|buy
|1136
|100.00
|1.8385
|1.8334
|1.8398
|2269
|2006.05.02 15:53
|buy
|1137
|100.00
|1.8379
|1.8328
|1.8392
|2270
|2006.05.02 16:37
|t/p
|1137
|100.00
|1.8392
|1.8328
|1.8392
|13000.00
|1107079.94
|2271
|2006.05.02 16:37
|close
|1136
|100.00
|1.8392
|1.8334
|1.8398
|7000.00
|1114079.94
|2272
|2006.05.02 16:37
|close
|1135
|100.00
|1.8392
|1.8338
|1.8402
|3000.00
|1117079.94
|2273
|2006.05.02 16:37
|close
|1134
|100.00
|1.8392
|1.8343
|1.8407
|-2000.00
|1115079.94
|2274
|2006.05.02 16:37
|close
|1133
|100.00
|1.8392
|1.8349
|1.8413
|-8000.00
|1107079.94
|2275
|2006.05.02 16:37
|buy
|1138
|100.00
|1.8396
|1.8345
|1.8409
|2276
|2006.05.02 16:37
|buy
|1139
|100.00
|1.8392
|1.8341
|1.8405
|2277
|2006.05.02 16:41
|buy
|1140
|100.00
|1.8386
|1.8335
|1.8399
|2278
|2006.05.02 16:55
|t/p
|1140
|100.00
|1.8399
|1.8335
|1.8399
|13000.00
|1120079.94
|2279
|2006.05.02 16:55
|close
|1139
|100.00
|1.8399
|1.8341
|1.8405
|7000.00
|1127079.94
|2280
|2006.05.02 16:55
|close
|1138
|100.00
|1.8399
|1.8345
|1.8409
|3000.00
|1130079.94
|2281
|2006.05.02 18:45
|buy
|1141
|100.00
|1.8394
|1.8343
|1.8407
|2282
|2006.05.02 18:51
|buy
|1142
|100.00
|1.8390
|1.8339
|1.8403
|2283
|2006.05.02 18:56
|buy
|1143
|100.00
|1.8386
|1.8335
|1.8399
|2284
|2006.05.02 18:58
|buy
|1144
|100.00
|1.8382
|1.8331
|1.8395
|2285
|2006.05.02 18:59
|buy
|1145
|100.00
|1.8379
|1.8328
|1.8392
|2286
|2006.05.02 19:12
|t/p
|1145
|100.00
|1.8392
|1.8328
|1.8392
|13000.00
|1143079.94
|2287
|2006.05.02 19:12
|close
|1144
|100.00
|1.8392
|1.8331
|1.8395
|10000.00
|1153079.94
|2288
|2006.05.02 19:12
|close
|1143
|100.00
|1.8392
|1.8335
|1.8399
|6000.00
|1159079.94
|2289
|2006.05.02 19:12
|close
|1142
|100.00
|1.8392
|1.8339
|1.8403
|2000.00
|1161079.94
|2290
|2006.05.02 19:12
|close
|1141
|100.00
|1.8392
|1.8343
|1.8407
|-2000.00
|1159079.94
|2291
|2006.05.02 19:30
|buy
|1146
|100.00
|1.8395
|1.8344
|1.8408
|2292
|2006.05.02 19:58
|buy
|1147
|100.00
|1.8391
|1.8340
|1.8404
|2293
|2006.05.02 19:58
|buy
|1148
|100.00
|1.8386
|1.8335
|1.8399
|2294
|2006.05.02 20:16
|t/p
|1148
|100.00
|1.8399
|1.8335
|1.8399
|13000.00
|1172079.94
|2295
|2006.05.02 20:16
|close
|1147
|100.00
|1.8401
|1.8340
|1.8404
|10000.00
|1182079.94
|2296
|2006.05.02 20:16
|close
|1146
|100.00
|1.8401
|1.8344
|1.8408
|6000.00
|1188079.94
|2297
|2006.05.03 06:45
|buy
|1149
|100.00
|1.8428
|1.8377
|1.8441
|2298
|2006.05.03 07:02
|buy
|1150
|100.00
|1.8424
|1.8373
|1.8437
|2299
|2006.05.03 08:08
|buy
|1151
|100.00
|1.8421
|1.8370
|1.8434
|2300
|2006.05.03 08:26
|t/p
|1151
|100.00
|1.8434
|1.8370
|1.8434
|13000.00
|1201079.94
|2301
|2006.05.03 08:26
|close
|1150
|100.00
|1.8434
|1.8373
|1.8437
|10000.00
|1211079.94
|2302
|2006.05.03 08:26
|close
|1149
|100.00
|1.8434
|1.8377
|1.8441
|6000.00
|1217079.94
|2303
|2006.05.03 10:15
|sell
|1152
|0.10
|1.8378
|1.8429
|1.8365
|2304
|2006.05.03 10:26
|t/p
|1152
|0.10
|1.8365
|1.8429
|1.8365
|13.00
|1217092.94
|2305
|2006.05.03 10:26
|sell
|1153
|0.10
|1.8361
|1.8412
|1.8348
|2306
|2006.05.03 10:37
|sell
|1154
|0.20
|1.8365
|1.8416
|1.8352
|2307
|2006.05.03 10:38
|sell
|1155
|0.40
|1.8369
|1.8420
|1.8356
|2308
|2006.05.03 10:39
|sell
|1156
|0.80
|1.8379
|1.8430
|1.8366
|2309
|2006.05.03 10:52
|sell
|1157
|1.60
|1.8383
|1.8434
|1.8370
|2310
|2006.05.03 12:35
|t/p
|1157
|1.60
|1.8370
|1.8434
|1.8370
|208.00
|1217300.94
|2311
|2006.05.03 12:35
|close
|1156
|0.80
|1.8369
|1.8430
|1.8366
|80.00
|1217380.94
|2312
|2006.05.03 12:35
|close
|1155
|0.40
|1.8369
|1.8420
|1.8356
|0.00
|1217380.94
|2313
|2006.05.03 12:35
|close
|1154
|0.20
|1.8369
|1.8416
|1.8352
|-8.00
|1217372.94
|2314
|2006.05.03 12:35
|close
|1153
|0.10
|1.8369
|1.8412
|1.8348
|-8.00
|1217364.94
|2315
|2006.05.03 14:00
|sell
|1158
|0.10
|1.8404
|1.8455
|1.8391
|2316
|2006.05.03 14:13
|t/p
|1158
|0.10
|1.8391
|1.8455
|1.8391
|13.00
|1217377.94
|2317
|2006.05.03 14:13
|sell
|1159
|0.10
|1.8387
|1.8438
|1.8374
|2318
|2006.05.03 14:19
|sell
|1160
|0.20
|1.8399
|1.8450
|1.8386
|2319
|2006.05.03 14:20
|sell
|1161
|0.40
|1.8404
|1.8455
|1.8391
|2320
|2006.05.03 14:21
|sell
|1162
|0.80
|1.8409
|1.8460
|1.8396
|2321
|2006.05.03 14:24
|t/p
|1162
|0.80
|1.8396
|1.8460
|1.8396
|104.00
|1217481.94
|2322
|2006.05.03 14:24
|close
|1161
|0.40
|1.8396
|1.8455
|1.8391
|32.00
|1217513.94
|2323
|2006.05.03 14:24
|close
|1160
|0.20
|1.8396
|1.8450
|1.8386
|6.00
|1217519.94
|2324
|2006.05.03 14:24
|close
|1159
|0.10
|1.8396
|1.8438
|1.8374
|-9.00
|1217510.94
|2325
|2006.05.03 14:24
|sell
|1163
|0.10
|1.8392
|1.8443
|1.8379
|2326
|2006.05.03 14:24
|sell
|1164
|0.20
|1.8397
|1.8448
|1.8384
|2327
|2006.05.03 14:24
|sell
|1165
|0.40
|1.8401
|1.8452
|1.8388
|2328
|2006.05.03 14:25
|sell
|1166
|0.80
|1.8406
|1.8457
|1.8393
|2329
|2006.05.03 14:34
|t/p
|1166
|0.80
|1.8393
|1.8457
|1.8393
|104.00
|1217614.94
|2330
|2006.05.03 14:34
|close
|1165
|0.40
|1.8393
|1.8452
|1.8388
|32.00
|1217646.94
|2331
|2006.05.03 14:34
|close
|1164
|0.20
|1.8393
|1.8448
|1.8384
|8.00
|1217654.94
|2332
|2006.05.03 14:34
|close
|1163
|0.10
|1.8393
|1.8443
|1.8379
|-1.00
|1217653.94
|2333
|2006.05.03 14:34
|sell
|1167
|0.10
|1.8389
|1.8440
|1.8376
|2334
|2006.05.03 14:38
|sell
|1168
|0.20
|1.8394
|1.8445
|1.8381
|2335
|2006.05.03 14:39
|sell
|1169
|0.40
|1.8398
|1.8449
|1.8385
|2336
|2006.05.03 14:42
|sell
|1170
|0.80
|1.8402
|1.8453
|1.8389
|2337
|2006.05.03 14:44
|sell
|1171
|1.60
|1.8406
|1.8457
|1.8393
|2338
|2006.05.03 15:05
|t/p
|1171
|1.60
|1.8393
|1.8457
|1.8393
|208.00
|1217861.94
|2339
|2006.05.03 15:05
|close
|1170
|0.80
|1.8393
|1.8453
|1.8389
|72.00
|1217933.94
|2340
|2006.05.03 15:05
|close
|1169
|0.40
|1.8393
|1.8449
|1.8385
|20.00
|1217953.94
|2341
|2006.05.03 15:05
|close
|1168
|0.20
|1.8393
|1.8445
|1.8381
|2.00
|1217955.94
|2342
|2006.05.03 15:05
|close
|1167
|0.10
|1.8393
|1.8440
|1.8376
|-4.00
|1217951.94
|2343
|2006.05.03 15:45
|buy
|1172
|100.00
|1.8385
|1.8334
|1.8398
|2344
|2006.05.03 15:57
|t/p
|1172
|100.00
|1.8398
|1.8334
|1.8398
|13000.00
|1230951.94
|2345
|2006.05.03 15:57
|buy
|1173
|100.00
|1.8404
|1.8353
|1.8417
|2346
|2006.05.03 15:57
|buy
|1174
|100.00
|1.8401
|1.8350
|1.8414
|2347
|2006.05.03 15:58
|buy
|1175
|100.00
|1.8397
|1.8346
|1.8410
|2348
|2006.05.03 15:59
|buy
|1176
|100.00
|1.8393
|1.8342
|1.8406
|2349
|2006.05.03 16:00
|buy
|1177
|100.00
|1.8370
|1.8319
|1.8383
|2350
|2006.05.03 16:00
|t/p
|1177
|100.00
|1.8383
|1.8319
|1.8383
|13000.00
|1243951.94
|2351
|2006.05.03 16:00
|close
|1176
|100.00
|1.8389
|1.8342
|1.8406
|-4000.00
|1239951.94
|2352
|2006.05.03 16:00
|close
|1175
|100.00
|1.8389
|1.8346
|1.8410
|-8000.00
|1231951.94
|2353
|2006.05.03 16:00
|close
|1174
|100.00
|1.8389
|1.8350
|1.8414
|-12000.00
|1219951.94
|2354
|2006.05.03 16:00
|close
|1173
|100.00
|1.8389
|1.8353
|1.8417
|-15000.00
|1204951.94
|2355
|2006.05.03 16:00
|buy
|1178
|100.00
|1.8393
|1.8342
|1.8406
|2356
|2006.05.03 16:00
|buy
|1179
|100.00
|1.8386
|1.8335
|1.8399
|2357
|2006.05.03 16:00
|buy
|1180
|100.00
|1.8365
|1.8314
|1.8378
|2358
|2006.05.03 16:02
|t/p
|1180
|100.00
|1.8378
|1.8314
|1.8378
|13000.00
|1217951.94
|2359
|2006.05.03 16:02
|close
|1179
|100.00
|1.8379
|1.8335
|1.8399
|-7000.00
|1210951.94
|2360
|2006.05.03 16:02
|close
|1178
|100.00
|1.8379
|1.8342
|1.8406
|-14000.00
|1196951.94
|2361
|2006.05.03 16:02
|buy
|1181
|100.00
|1.8383
|1.8332
|1.8396
|2362
|2006.05.03 16:02
|buy
|1182
|100.00
|1.8380
|1.8329
|1.8393
|2363
|2006.05.03 16:02
|buy
|1183
|100.00
|1.8370
|1.8319
|1.8383
|2364
|2006.05.03 16:03
|buy
|1184
|100.00
|1.8362
|1.8311
|1.8375
|2365
|2006.05.03 16:04
|t/p
|1184
|100.00
|1.8375
|1.8311
|1.8375
|13000.00
|1209951.94
|2366
|2006.05.03 16:04
|close
|1183
|100.00
|1.8377
|1.8319
|1.8383
|7000.00
|1216951.94
|2367
|2006.05.03 16:04
|close
|1182
|100.00
|1.8377
|1.8329
|1.8393
|-3000.00
|1213951.94
|2368
|2006.05.03 16:04
|close
|1181
|100.00
|1.8377
|1.8332
|1.8396
|-6000.00
|1207951.94
|2369
|2006.05.03 16:04
|buy
|1185
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8394
|2370
|2006.05.03 16:04
|buy
|1186
|100.00
|1.8373
|1.8322
|1.8386
|2371
|2006.05.03 16:05
|t/p
|1186
|100.00
|1.8386
|1.8322
|1.8386
|13000.00
|1220951.94
|2372
|2006.05.03 16:05
|close
|1185
|100.00
|1.8386
|1.8330
|1.8394
|5000.00
|1225951.94
|2373
|2006.05.03 16:05
|buy
|1187
|100.00
|1.8390
|1.8339
|1.8403
|2374
|2006.05.03 16:05
|buy
|1188
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8394
|2375
|2006.05.03 16:11
|buy
|1189
|100.00
|1.8377
|1.8326
|1.8390
|2376
|2006.05.03 16:12
|buy
|1190
|100.00
|1.8371
|1.8320
|1.8384
|2377
|2006.05.03 16:15
|t/p
|1190
|100.00
|1.8384
|1.8320
|1.8384
|13000.00
|1238951.94
|2378
|2006.05.03 16:15
|close
|1189
|100.00
|1.8384
|1.8326
|1.8390
|7000.00
|1245951.94
|2379
|2006.05.03 16:15
|close
|1188
|100.00
|1.8384
|1.8330
|1.8394
|3000.00
|1248951.94
|2380
|2006.05.03 16:15
|close
|1187
|100.00
|1.8384
|1.8339
|1.8403
|-6000.00
|1242951.94
|2381
|2006.05.03 16:15
|buy
|1191
|100.00
|1.8388
|1.8337
|1.8401
|2382
|2006.05.03 16:15
|buy
|1192
|100.00
|1.8380
|1.8329
|1.8393
|2383
|2006.05.03 16:35
|buy
|1193
|100.00
|1.8375
|1.8324
|1.8388
|2384
|2006.05.03 16:41
|buy
|1194
|100.00
|1.8371
|1.8320
|1.8384
|2385
|2006.05.03 16:55
|t/p
|1194
|100.00
|1.8384
|1.8320
|1.8384
|13000.00
|1255951.94
|2386
|2006.05.03 16:55
|close
|1193
|100.00
|1.8385
|1.8324
|1.8388
|10000.00
|1265951.94
|2387
|2006.05.03 16:55
|close
|1192
|100.00
|1.8385
|1.8329
|1.8393
|5000.00
|1270951.94
|2388
|2006.05.03 16:55
|close
|1191
|100.00
|1.8385
|1.8337
|1.8401
|-3000.00
|1267951.94
|2389
|2006.05.03 16:55
|buy
|1195
|100.00
|1.8389
|1.8338
|1.8402
|2390
|2006.05.03 16:55
|buy
|1196
|100.00
|1.8383
|1.8332
|1.8396
|2391
|2006.05.03 16:58
|t/p
|1196
|100.00
|1.8396
|1.8332
|1.8396
|13000.00
|1280951.94
|2392
|2006.05.03 16:58
|close
|1195
|100.00
|1.8397
|1.8338
|1.8402
|8000.00
|1288951.94
|2393
|2006.05.03 16:58
|buy
|1197
|100.00
|1.8401
|1.8350
|1.8414
|2394
|2006.05.03 16:59
|buy
|1198
|100.00
|1.8397
|1.8346
|1.8410
|2395
|2006.05.03 17:03
|t/p
|1198
|100.00
|1.8410
|1.8346
|1.8410
|13000.00
|1301951.94
|2396
|2006.05.03 17:03
|close
|1197
|100.00
|1.8411
|1.8350
|1.8414
|10000.00
|1311951.94
|2397
|2006.05.03 17:45
|buy
|1199
|100.00
|1.8451
|1.8400
|1.8464
|2398
|2006.05.03 17:53
|buy
|1200
|100.00
|1.8447
|1.8396
|1.8460
|2399
|2006.05.03 17:58
|buy
|1201
|100.00
|1.8443
|1.8392
|1.8456
|2400
|2006.05.03 18:03
|t/p
|1201
|100.00
|1.8456
|1.8392
|1.8456
|13000.00
|1324951.94
|2401
|2006.05.03 18:03
|close
|1200
|100.00
|1.8457
|1.8396
|1.8460
|10000.00
|1334951.94
|2402
|2006.05.03 18:03
|close
|1199
|100.00
|1.8457
|1.8400
|1.8464
|6000.00
|1340951.94
|2403
|2006.05.03 18:03
|buy
|1202
|100.00
|1.8461
|1.8410
|1.8474
|2404
|2006.05.03 18:03
|buy
|1203
|100.00
|1.8456
|1.8405
|1.8469
|2405
|2006.05.03 18:03
|buy
|1204
|100.00
|1.8449
|1.8398
|1.8462
|2406
|2006.05.03 18:03
|t/p
|1204
|100.00
|1.8462
|1.8398
|1.8462
|13000.00
|1353951.94
|2407
|2006.05.03 18:03
|close
|1203
|100.00
|1.8462
|1.8405
|1.8469
|6000.00
|1359951.94
|2408
|2006.05.03 18:03
|close
|1202
|100.00
|1.8462
|1.8410
|1.8474
|1000.00
|1360951.94
|2409
|2006.05.03 18:03
|buy
|1205
|100.00
|1.8466
|1.8415
|1.8479
|2410
|2006.05.03 18:19
|buy
|1206
|100.00
|1.8451
|1.8400
|1.8464
|2411
|2006.05.03 18:21
|buy
|1207
|100.00
|1.8444
|1.8393
|1.8457
|2412
|2006.05.03 18:22
|buy
|1208
|100.00
|1.8434
|1.8383
|1.8447
|2413
|2006.05.03 18:53
|buy
|1209
|100.00
|1.8430
|1.8379
|1.8443
|2414
|2006.05.03 19:21
|t/p
|1209
|100.00
|1.8443
|1.8379
|1.8443
|13000.00
|1373951.94
|2415
|2006.05.03 19:21
|close
|1208
|100.00
|1.8443
|1.8383
|1.8447
|9000.00
|1382951.94
|2416
|2006.05.03 19:21
|close
|1207
|100.00
|1.8443
|1.8393
|1.8457
|-1000.00
|1381951.94
|2417
|2006.05.03 19:21
|close
|1206
|100.00
|1.8443
|1.8400
|1.8464
|-8000.00
|1373951.94
|2418
|2006.05.03 19:21
|close
|1205
|100.00
|1.8443
|1.8415
|1.8479
|-23000.00
|1350951.94
|2419
|2006.05.03 23:32
|sell
|1210
|0.10
|1.8423
|1.8474
|1.8410
|2420
|2006.05.04 00:45
|t/p
|1210
|0.10
|1.8410
|1.8474
|1.8410
|12.36
|1350964.29
|2421
|2006.05.04 14:00
|buy
|1211
|100.00
|1.8415
|1.8364
|1.8428
|2422
|2006.05.04 14:10
|buy
|1212
|100.00
|1.8411
|1.8360
|1.8424
|2423
|2006.05.04 14:19
|t/p
|1212
|100.00
|1.8424
|1.8360
|1.8424
|13000.00
|1363964.29
|2424
|2006.05.04 14:19
|close
|1211
|100.00
|1.8424
|1.8364
|1.8428
|9000.00
|1372964.29
|2425
|2006.05.04 14:19
|buy
|1213
|100.00
|1.8428
|1.8377
|1.8441
|2426
|2006.05.04 14:19
|buy
|1214
|100.00
|1.8424
|1.8373
|1.8437
|2427
|2006.05.04 14:21
|buy
|1215
|100.00
|1.8420
|1.8369
|1.8433
|2428
|2006.05.04 14:34
|t/p
|1215
|100.00
|1.8433
|1.8369
|1.8433
|13000.00
|1385964.29
|2429
|2006.05.04 14:34
|close
|1214
|100.00
|1.8434
|1.8373
|1.8437
|10000.00
|1395964.29
|2430
|2006.05.04 14:34
|close
|1213
|100.00
|1.8434
|1.8377
|1.8441
|6000.00
|1401964.29
|2431
|2006.05.04 14:34
|buy
|1216
|100.00
|1.8438
|1.8387
|1.8451
|2432
|2006.05.04 14:36
|t/p
|1216
|100.00
|1.8451
|1.8387
|1.8451
|13000.00
|1414964.29
|2433
|2006.05.04 14:36
|buy
|1217
|100.00
|1.8456
|1.8405
|1.8469
|2434
|2006.05.04 14:36
|buy
|1218
|100.00
|1.8452
|1.8401
|1.8465
|2435
|2006.05.04 14:38
|buy
|1219
|100.00
|1.8447
|1.8396
|1.8460
|2436
|2006.05.04 14:39
|buy
|1220
|100.00
|1.8443
|1.8392
|1.8456
|2437
|2006.05.04 14:42
|buy
|1221
|100.00
|1.8435
|1.8384
|1.8448
|2438
|2006.05.04 14:56
|s/l
|1217
|100.00
|1.8405
|1.8405
|1.8469
|-51000.00
|1363964.29
|2439
|2006.05.04 14:56
|close
|1221
|100.00
|1.8403
|1.8384
|1.8448
|-32000.00
|1331964.29
|2440
|2006.05.04 14:56
|close
|1220
|100.00
|1.8403
|1.8392
|1.8456
|-40000.00
|1291964.29
|2441
|2006.05.04 14:56
|close
|1219
|100.00
|1.8403
|1.8396
|1.8460
|-44000.00
|1247964.29
|2442
|2006.05.04 14:56
|close
|1218
|100.00
|1.8403
|1.8401
|1.8465
|-49000.00
|1198964.29
|2443
|2006.05.04 14:56
|buy
|1222
|100.00
|1.8407
|1.8356
|1.8420
|2444
|2006.05.04 14:58
|t/p
|1222
|100.00
|1.8420
|1.8356
|1.8420
|13000.00
|1211964.29
|2445
|2006.05.04 14:58
|buy
|1223
|100.00
|1.8424
|1.8373
|1.8437
|2446
|2006.05.04 14:58
|buy
|1224
|100.00
|1.8421
|1.8370
|1.8434
|2447
|2006.05.04 14:58
|buy
|1225
|100.00
|1.8417
|1.8366
|1.8430
|2448
|2006.05.04 14:59
|buy
|1226
|100.00
|1.8413
|1.8362
|1.8426
|2449
|2006.05.04 15:03
|t/p
|1225
|100.00
|1.8430
|1.8366
|1.8430
|13000.00
|1224964.29
|2450
|2006.05.04 15:03
|t/p
|1226
|100.00
|1.8426
|1.8362
|1.8426
|13000.00
|1237964.29
|2451
|2006.05.04 15:03
|close
|1224
|100.00
|1.8432
|1.8370
|1.8434
|11000.00
|1248964.29
|2452
|2006.05.04 15:03
|close
|1223
|100.00
|1.8432
|1.8373
|1.8437
|8000.00
|1256964.29
|2453
|2006.05.04 15:03
|buy
|1227
|100.00
|1.8436
|1.8385
|1.8449
|2454
|2006.05.04 15:03
|buy
|1228
|100.00
|1.8432
|1.8381
|1.8445
|2455
|2006.05.04 15:03
|buy
|1229
|100.00
|1.8427
|1.8376
|1.8440
|2456
|2006.05.04 15:13
|buy
|1230
|100.00
|1.8423
|1.8372
|1.8436
|2457
|2006.05.04 15:31
|t/p
|1229
|100.00
|1.8440
|1.8376
|1.8440
|13000.00
|1269964.29
|2458
|2006.05.04 15:31
|t/p
|1230
|100.00
|1.8436
|1.8372
|1.8436
|13000.00
|1282964.29
|2459
|2006.05.04 15:31
|close
|1228
|100.00
|1.8441
|1.8381
|1.8445
|9000.00
|1291964.29
|2460
|2006.05.04 15:31
|close
|1227
|100.00
|1.8441
|1.8385
|1.8449
|5000.00
|1296964.29
|2461
|2006.05.04 15:31
|buy
|1231
|100.00
|1.8445
|1.8394
|1.8458
|2462
|2006.05.04 15:34
|buy
|1232
|100.00
|1.8440
|1.8389
|1.8453
|2463
|2006.05.04 15:35
|buy
|1233
|100.00
|1.8436
|1.8385
|1.8449
|2464
|2006.05.04 15:36
|buy
|1234
|100.00
|1.8432
|1.8381
|1.8445
|2465
|2006.05.04 15:38
|buy
|1235
|100.00
|1.8428
|1.8377
|1.8441
|2466
|2006.05.04 15:43
|t/p
|1235
|100.00
|1.8441
|1.8377
|1.8441
|13000.00
|1309964.29
|2467
|2006.05.04 15:43
|close
|1234
|100.00
|1.8442
|1.8381
|1.8445
|10000.00
|1319964.29
|2468
|2006.05.04 15:43
|close
|1233
|100.00
|1.8442
|1.8385
|1.8449
|6000.00
|1325964.29
|2469
|2006.05.04 15:43
|close
|1232
|100.00
|1.8442
|1.8389
|1.8453
|2000.00
|1327964.29
|2470
|2006.05.04 15:43
|close
|1231
|100.00
|1.8442
|1.8394
|1.8458
|-3000.00
|1324964.29
|2471
|2006.05.04 15:43
|buy
|1236
|100.00
|1.8446
|1.8395
|1.8459
|2472
|2006.05.04 15:43
|buy
|1237
|100.00
|1.8442
|1.8391
|1.8455
|2473
|2006.05.04 15:49
|t/p
|1237
|100.00
|1.8455
|1.8391
|1.8455
|13000.00
|1337964.29
|2474
|2006.05.04 15:49
|close
|1236
|100.00
|1.8456
|1.8395
|1.8459
|10000.00
|1347964.29
|2475
|2006.05.04 15:49
|buy
|1238
|100.00
|1.8460
|1.8409
|1.8473
|2476
|2006.05.04 15:51
|buy
|1239
|100.00
|1.8456
|1.8405
|1.8469
|2477
|2006.05.04 15:51
|buy
|1240
|100.00
|1.8452
|1.8401
|1.8465
|2478
|2006.05.04 15:52
|buy
|1241
|100.00
|1.8446
|1.8395
|1.8459
|2479
|2006.05.04 16:04
|t/p
|1241
|100.00
|1.8459
|1.8395
|1.8459
|13000.00
|1360964.29
|2480
|2006.05.04 16:04
|close
|1240
|100.00
|1.8461
|1.8401
|1.8465
|9000.00
|1369964.29
|2481
|2006.05.04 16:04
|close
|1239
|100.00
|1.8461
|1.8405
|1.8469
|5000.00
|1374964.29
|2482
|2006.05.04 16:04
|close
|1238
|100.00
|1.8461
|1.8409
|1.8473
|1000.00
|1375964.29
|2483
|2006.05.04 16:04
|buy
|1242
|100.00
|1.8465
|1.8414
|1.8478
|2484
|2006.05.04 16:04
|buy
|1243
|100.00
|1.8460
|1.8409
|1.8473
|2485
|2006.05.04 16:10
|buy
|1244
|100.00
|1.8455
|1.8404
|1.8468
|2486
|2006.05.04 16:18
|t/p
|1244
|100.00
|1.8468
|1.8404
|1.8468
|13000.00
|1388964.29
|2487
|2006.05.04 16:18
|close
|1243
|100.00
|1.8470
|1.8409
|1.8473
|10000.00
|1398964.29
|2488
|2006.05.04 16:18
|close
|1242
|100.00
|1.8470
|1.8414
|1.8478
|5000.00
|1403964.29
|2489
|2006.05.04 16:18
|buy
|1245
|100.00
|1.8474
|1.8423
|1.8487
|2490
|2006.05.04 16:18
|buy
|1246
|100.00
|1.8466
|1.8415
|1.8479
|2491
|2006.05.04 16:21
|t/p
|1246
|100.00
|1.8479
|1.8415
|1.8479
|13000.00
|1416964.29
|2492
|2006.05.04 16:21
|close
|1245
|100.00
|1.8480
|1.8423
|1.8487
|6000.00
|1422964.29
|2493
|2006.05.04 16:21
|buy
|1247
|100.00
|1.8484
|1.8433
|1.8497
|2494
|2006.05.04 16:21
|buy
|1248
|100.00
|1.8480
|1.8429
|1.8493
|2495
|2006.05.04 16:31
|buy
|1249
|100.00
|1.8475
|1.8424
|1.8488
|2496
|2006.05.04 16:35
|buy
|1250
|100.00
|1.8471
|1.8420
|1.8484
|2497
|2006.05.04 16:41
|t/p
|1250
|100.00
|1.8484
|1.8420
|1.8484
|13000.00
|1435964.29
|2498
|2006.05.04 16:41
|close
|1249
|100.00
|1.8484
|1.8424
|1.8488
|9000.00
|1444964.29
|2499
|2006.05.04 16:41
|close
|1248
|100.00
|1.8484
|1.8429
|1.8493
|4000.00
|1448964.29
|2500
|2006.05.04 16:41
|close
|1247
|100.00
|1.8484
|1.8433
|1.8497
|0.00
|1448964.29
|2501
|2006.05.04 16:41
|buy
|1251
|100.00
|1.8488
|1.8437
|1.8501
|2502
|2006.05.04 16:41
|buy
|1252
|100.00
|1.8484
|1.8433
|1.8497
|2503
|2006.05.04 16:41
|buy
|1253
|100.00
|1.8481
|1.8430
|1.8494
|2504
|2006.05.04 17:03
|buy
|1254
|100.00
|1.8477
|1.8426
|1.8490
|2505
|2006.05.04 17:09
|t/p
|1254
|100.00
|1.8490
|1.8426
|1.8490
|13000.00
|1461964.29
|2506
|2006.05.04 17:09
|close
|1253
|100.00
|1.8490
|1.8430
|1.8494
|9000.00
|1470964.29
|2507
|2006.05.04 17:09
|close
|1252
|100.00
|1.8490
|1.8433
|1.8497
|6000.00
|1476964.29
|2508
|2006.05.04 17:09
|close
|1251
|100.00
|1.8490
|1.8437
|1.8501
|2000.00
|1478964.29
|2509
|2006.05.04 17:09
|buy
|1255
|100.00
|1.8494
|1.8443
|1.8507
|2510
|2006.05.04 17:09
|buy
|1256
|100.00
|1.8490
|1.8439
|1.8503
|2511
|2006.05.04 17:13
|buy
|1257
|100.00
|1.8485
|1.8434
|1.8498
|2512
|2006.05.04 17:18
|buy
|1258
|100.00
|1.8480
|1.8429
|1.8493
|2513
|2006.05.04 17:19
|buy
|1259
|100.00
|1.8473
|1.8422
|1.8486
|2514
|2006.05.04 17:29
|t/p
|1258
|100.00
|1.8493
|1.8429
|1.8493
|13000.00
|1491964.29
|2515
|2006.05.04 17:29
|t/p
|1259
|100.00
|1.8486
|1.8422
|1.8486
|13000.00
|1504964.29
|2516
|2006.05.04 17:29
|close
|1257
|100.00
|1.8493
|1.8434
|1.8498
|8000.00
|1512964.29
|2517
|2006.05.04 17:29
|close
|1256
|100.00
|1.8493
|1.8439
|1.8503
|3000.00
|1515964.29
|2518
|2006.05.04 17:29
|close
|1255
|100.00
|1.8493
|1.8443
|1.8507
|-1000.00
|1514964.29
|2519
|2006.05.04 17:29
|buy
|1260
|100.00
|1.8497
|1.8446
|1.8510
|2520
|2006.05.04 17:29
|buy
|1261
|100.00
|1.8492
|1.8441
|1.8505
|2521
|2006.05.04 17:29
|buy
|1262
|100.00
|1.8487
|1.8436
|1.8500
|2522
|2006.05.04 17:50
|buy
|1263
|100.00
|1.8483
|1.8432
|1.8496
|2523
|2006.05.04 17:52
|buy
|1264
|100.00
|1.8480
|1.8429
|1.8493
|2524
|2006.05.04 19:22
|t/p
|1264
|100.00
|1.8493
|1.8429
|1.8493
|13000.00
|1527964.29
|2525
|2006.05.04 19:22
|close
|1263
|100.00
|1.8493
|1.8432
|1.8496
|10000.00
|1537964.29
|2526
|2006.05.04 19:22
|close
|1262
|100.00
|1.8493
|1.8436
|1.8500
|6000.00
|1543964.29
|2527
|2006.05.04 19:22
|close
|1261
|100.00
|1.8493
|1.8441
|1.8505
|1000.00
|1544964.29
|2528
|2006.05.04 19:22
|close
|1260
|100.00
|1.8493
|1.8446
|1.8510
|-4000.00
|1540964.29
|2529
|2006.05.04 19:22
|buy
|1265
|100.00
|1.8497
|1.8446
|1.8510
|2530
|2006.05.04 19:27
|buy
|1266
|100.00
|1.8493
|1.8442
|1.8506
|2531
|2006.05.04 19:35
|buy
|1267
|100.00
|1.8489
|1.8438
|1.8502
|2532
|2006.05.04 19:38
|buy
|1268
|100.00
|1.8485
|1.8434
|1.8498
|2533
|2006.05.04 19:40
|buy
|1269
|100.00
|1.8481
|1.8430
|1.8494
|2534
|2006.05.04 20:07
|t/p
|1269
|100.00
|1.8494
|1.8430
|1.8494
|13000.00
|1553964.29
|2535
|2006.05.04 20:07
|close
|1268
|100.00
|1.8494
|1.8434
|1.8498
|9000.00
|1562964.29
|2536
|2006.05.04 20:07
|close
|1267
|100.00
|1.8494
|1.8438
|1.8502
|5000.00
|1567964.29
|2537
|2006.05.04 20:07
|close
|1266
|100.00
|1.8494
|1.8442
|1.8506
|1000.00
|1568964.29
|2538
|2006.05.04 20:07
|close
|1265
|100.00
|1.8494
|1.8446
|1.8510
|-3000.00
|1565964.29
|2539
|2006.05.04 20:07
|buy
|1270
|100.00
|1.8498
|1.8447
|1.8511
|2540
|2006.05.04 20:08
|t/p
|1270
|100.00
|1.8511
|1.8447
|1.8511
|13000.00
|1578964.29
|2541
|2006.05.04 20:08
|buy
|1271
|100.00
|1.8515
|1.8464
|1.8528
|2542
|2006.05.04 20:10
|t/p
|1271
|100.00
|1.8528
|1.8464
|1.8528
|13000.00
|1591964.29
|2543
|2006.05.04 20:10
|buy
|1272
|100.00
|1.8536
|1.8485
|1.8549
|2544
|2006.05.04 20:25
|buy
|1273
|100.00
|1.8532
|1.8481
|1.8545
|2545
|2006.05.04 20:30
|t/p
|1273
|100.00
|1.8545
|1.8481
|1.8545
|13000.00
|1604964.29
|2546
|2006.05.04 20:30
|close
|1272
|100.00
|1.8545
|1.8485
|1.8549
|9000.00
|1613964.29
|2547
|2006.05.04 20:30
|buy
|1274
|100.00
|1.8549
|1.8498
|1.8562
|2548
|2006.05.04 20:31
|buy
|1275
|100.00
|1.8545
|1.8494
|1.8558
|2549
|2006.05.04 20:40
|buy
|1276
|100.00
|1.8542
|1.8491
|1.8555
|2550
|2006.05.04 20:58
|buy
|1277
|100.00
|1.8537
|1.8486
|1.8550
|2551
|2006.05.04 22:13
|buy
|1278
|100.00
|1.8533
|1.8482
|1.8546
|2552
|2006.05.05 09:03
|s/l
|1274
|100.00
|1.8498
|1.8498
|1.8562
|-51350.00
|1562614.29
|2553
|2006.05.05 09:03
|close
|1278
|100.00
|1.8497
|1.8482
|1.8546
|-36350.00
|1526264.29
|2554
|2006.05.05 09:03
|close
|1277
|100.00
|1.8497
|1.8486
|1.8550
|-40350.00
|1485914.29
|2555
|2006.05.05 09:03
|close
|1276
|100.00
|1.8497
|1.8491
|1.8555
|-45350.00
|1440564.29
|2556
|2006.05.05 09:03
|close
|1275
|100.00
|1.8497
|1.8494
|1.8558
|-48350.00
|1392214.29
|2557
|2006.05.05 13:15
|buy
|1279
|100.00
|1.8505
|1.8454
|1.8518
|2558
|2006.05.05 13:49
|buy
|1280
|100.00
|1.8501
|1.8450
|1.8514
|2559
|2006.05.05 13:52
|buy
|1281
|100.00
|1.8496
|1.8445
|1.8509
|2560
|2006.05.05 13:53
|buy
|1282
|100.00
|1.8492
|1.8441
|1.8505
|2561
|2006.05.05 14:14
|buy
|1283
|100.00
|1.8486
|1.8435
|1.8499
|2562
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1279
|100.00
|1.8518
|1.8454
|1.8518
|13000.00
|1405214.29
|2563
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1280
|100.00
|1.8514
|1.8450
|1.8514
|13000.00
|1418214.29
|2564
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1281
|100.00
|1.8509
|1.8445
|1.8509
|13000.00
|1431214.29
|2565
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1282
|100.00
|1.8505
|1.8441
|1.8505
|13000.00
|1444214.29
|2566
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1283
|100.00
|1.8499
|1.8435
|1.8499
|13000.00
|1457214.29
|2567
|2006.05.05 14:30
|buy
|1284
|100.00
|1.8534
|1.8483
|1.8547
|2568
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1284
|100.00
|1.8547
|1.8483
|1.8547
|13000.00
|1470214.29
|2569
|2006.05.05 14:30
|buy
|1285
|100.00
|1.8567
|1.8516
|1.8580
|2570
|2006.05.05 14:30
|buy
|1286
|100.00
|1.8562
|1.8511
|1.8575
|2571
|2006.05.05 14:30
|buy
|1287
|100.00
|1.8554
|1.8503
|1.8567
|2572
|2006.05.05 14:30
|buy
|1288
|100.00
|1.8544
|1.8493
|1.8557
|2573
|2006.05.05 14:30
|buy
|1289
|100.00
|1.8541
|1.8490
|1.8554
|2574
|2006.05.05 14:30
|s/l
|1285
|100.00
|1.8516
|1.8516
|1.8580
|-51000.00
|1419214.29
|2575
|2006.05.05 14:30
|close
|1289
|100.00
|1.8515
|1.8490
|1.8554
|-26000.00
|1393214.29
|2576
|2006.05.05 14:30
|close
|1288
|100.00
|1.8515
|1.8493
|1.8557
|-29000.00
|1364214.29
|2577
|2006.05.05 14:30
|close
|1287
|100.00
|1.8515
|1.8503
|1.8567
|-39000.00
|1325214.29
|2578
|2006.05.05 14:30
|close
|1286
|100.00
|1.8515
|1.8511
|1.8575
|-47000.00
|1278214.29
|2579
|2006.05.05 14:30
|buy
|1290
|100.00
|1.8519
|1.8468
|1.8532
|2580
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1290
|100.00
|1.8532
|1.8468
|1.8532
|13000.00
|1291214.29
|2581
|2006.05.05 14:30
|buy
|1291
|100.00
|1.8537
|1.8486
|1.8550
|2582
|2006.05.05 14:30
|buy
|1292
|100.00
|1.8532
|1.8481
|1.8545
|2583
|2006.05.05 14:30
|buy
|1293
|100.00
|1.8525
|1.8474
|1.8538
|2584
|2006.05.05 14:30
|buy
|1294
|100.00
|1.8521
|1.8470
|1.8534
|2585
|2006.05.05 14:30
|buy
|1295
|100.00
|1.8495
|1.8444
|1.8508
|2586
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1295
|100.00
|1.8508
|1.8444
|1.8508
|13000.00
|1304214.29
|2587
|2006.05.05 14:30
|close
|1294
|100.00
|1.8517
|1.8470
|1.8534
|-4000.00
|1300214.29
|2588
|2006.05.05 14:30
|close
|1293
|100.00
|1.8517
|1.8474
|1.8538
|-8000.00
|1292214.29
|2589
|2006.05.05 14:30
|close
|1292
|100.00
|1.8517
|1.8481
|1.8545
|-15000.00
|1277214.29
|2590
|2006.05.05 14:30
|close
|1291
|100.00
|1.8517
|1.8486
|1.8550
|-20000.00
|1257214.29
|2591
|2006.05.05 14:30
|buy
|1296
|100.00
|1.8521
|1.8470
|1.8534
|2592
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1296
|100.00
|1.8534
|1.8470
|1.8534
|13000.00
|1270214.29
|2593
|2006.05.05 14:30
|buy
|1297
|100.00
|1.8569
|1.8518
|1.8582
|2594
|2006.05.05 14:31
|t/p
|1297
|100.00
|1.8582
|1.8518
|1.8582
|13000.00
|1283214.29
|2595
|2006.05.05 14:31
|buy
|1298
|100.00
|1.8597
|1.8546
|1.8610
|2596
|2006.05.05 14:31
|buy
|1299
|100.00
|1.8589
|1.8538
|1.8602
|2597
|2006.05.05 14:31
|buy
|1300
|100.00
|1.8582
|1.8531
|1.8595
|2598
|2006.05.05 14:31
|buy
|1301
|100.00
|1.8576
|1.8525
|1.8589
|2599
|2006.05.05 14:31
|buy
|1302
|100.00
|1.8566
|1.8515
|1.8579
|2600
|2006.05.05 14:31
|t/p
|1302
|100.00
|1.8579
|1.8515
|1.8579
|13000.00
|1296214.29
|2601
|2006.05.05 14:31
|close
|1301
|100.00
|1.8579
|1.8525
|1.8589
|3000.00
|1299214.29
|2602
|2006.05.05 14:31
|close
|1300
|100.00
|1.8579
|1.8531
|1.8595
|-3000.00
|1296214.29
|2603
|2006.05.05 14:31
|close
|1299
|100.00
|1.8579
|1.8538
|1.8602
|-10000.00
|1286214.29
|2604
|2006.05.05 14:31
|close
|1298
|100.00
|1.8579
|1.8546
|1.8610
|-18000.00
|1268214.29
|2605
|2006.05.05 14:31
|buy
|1303
|100.00
|1.8583
|1.8532
|1.8596
|2606
|2006.05.05 14:31
|buy
|1304
|100.00
|1.8574
|1.8523
|1.8587
|2607
|2006.05.05 14:31
|buy
|1305
|100.00
|1.8569
|1.8518
|1.8582
|2608
|2006.05.05 14:31
|buy
|1306
|100.00
|1.8548
|1.8497
|1.8561
|2609
|2006.05.05 14:31
|t/p
|1306
|100.00
|1.8561
|1.8497
|1.8561
|13000.00
|1281214.29
|2610
|2006.05.05 14:31
|buy
|1307
|100.00
|1.8565
|1.8514
|1.8578
|2611
|2006.05.05 14:31
|t/p
|1304
|100.00
|1.8587
|1.8523
|1.8587
|13000.00
|1294214.29
|2612
|2006.05.05 14:31
|t/p
|1305
|100.00
|1.8582
|1.8518
|1.8582
|13000.00
|1307214.29
|2613
|2006.05.05 14:31
|t/p
|1307
|100.00
|1.8578
|1.8514
|1.8578
|13000.00
|1320214.29
|2614
|2006.05.05 14:31
|close
|1303
|100.00
|1.8595
|1.8532
|1.8596
|12000.00
|1332214.29
|2615
|2006.05.05 14:31
|buy
|1308
|100.00
|1.8599
|1.8548
|1.8612
|2616
|2006.05.05 14:31
|buy
|1309
|100.00
|1.8584
|1.8533
|1.8597
|2617
|2006.05.05 14:32
|buy
|1310
|100.00
|1.8581
|1.8530
|1.8594
|2618
|2006.05.05 14:36
|buy
|1311
|100.00
|1.8577
|1.8526
|1.8590
|2619
|2006.05.05 14:37
|buy
|1312
|100.00
|1.8573
|1.8522
|1.8586
|2620
|2006.05.05 15:08
|t/p
|1312
|100.00
|1.8586
|1.8522
|1.8586
|13000.00
|1345214.29
|2621
|2006.05.05 15:08
|close
|1311
|100.00
|1.8589
|1.8526
|1.8590
|12000.00
|1357214.29
|2622
|2006.05.05 15:08
|close
|1310
|100.00
|1.8589
|1.8530
|1.8594
|8000.00
|1365214.29
|2623
|2006.05.05 15:08
|close
|1309
|100.00
|1.8589
|1.8533
|1.8597
|5000.00
|1370214.29
|2624
|2006.05.05 15:08
|close
|1308
|100.00
|1.8589
|1.8548
|1.8612
|-10000.00
|1360214.29
|2625
|2006.05.05 15:08
|buy
|1313
|100.00
|1.8593
|1.8542
|1.8606
|2626
|2006.05.05 15:09
|buy
|1314
|100.00
|1.8587
|1.8536
|1.8600
|2627
|2006.05.05 15:23
|buy
|1315
|100.00
|1.8583
|1.8532
|1.8596
|2628
|2006.05.05 15:26
|t/p
|1315
|100.00
|1.8596
|1.8532
|1.8596
|13000.00
|1373214.29
|2629
|2006.05.05 15:26
|close
|1314
|100.00
|1.8597
|1.8536
|1.8600
|10000.00
|1383214.29
|2630
|2006.05.05 15:26
|close
|1313
|100.00
|1.8597
|1.8542
|1.8606
|4000.00
|1387214.29
|2631
|2006.05.05 15:26
|buy
|1316
|100.00
|1.8601
|1.8550
|1.8614
|2632
|2006.05.05 15:26
|buy
|1317
|100.00
|1.8597
|1.8546
|1.8610
|2633
|2006.05.05 15:29
|t/p
|1317
|100.00
|1.8610
|1.8546
|1.8610
|13000.00
|1400214.29
|2634
|2006.05.05 15:29
|close
|1316
|100.00
|1.8610
|1.8550
|1.8614
|9000.00
|1409214.29
|2635
|2006.05.05 15:29
|buy
|1318
|100.00
|1.8614
|1.8563
|1.8627
|2636
|2006.05.05 15:29
|buy
|1319
|100.00
|1.8610
|1.8559
|1.8623
|2637
|2006.05.05 15:38
|buy
|1320
|100.00
|1.8606
|1.8555
|1.8619
|2638
|2006.05.05 15:39
|buy
|1321
|100.00
|1.8601
|1.8550
|1.8614
|2639
|2006.05.05 15:42
|buy
|1322
|100.00
|1.8597
|1.8546
|1.8610
|2640
|2006.05.05 15:46
|t/p
|1322
|100.00
|1.8610
|1.8546
|1.8610
|13000.00
|1422214.29
|2641
|2006.05.05 15:46
|close
|1321
|100.00
|1.8611
|1.8550
|1.8614
|10000.00
|1432214.29
|2642
|2006.05.05 15:46
|close
|1320
|100.00
|1.8611
|1.8555
|1.8619
|5000.00
|1437214.29
|2643
|2006.05.05 15:46
|close
|1319
|100.00
|1.8611
|1.8559
|1.8623
|1000.00
|1438214.29
|2644
|2006.05.05 15:46
|close
|1318
|100.00
|1.8611
|1.8563
|1.8627
|-3000.00
|1435214.29
|2645
|2006.05.05 15:46
|buy
|1323
|100.00
|1.8615
|1.8564
|1.8628
|2646
|2006.05.05 15:47
|buy
|1324
|100.00
|1.8607
|1.8556
|1.8620
|2647
|2006.05.05 15:48
|buy
|1325
|100.00
|1.8603
|1.8552
|1.8616
|2648
|2006.05.05 15:50
|buy
|1326
|100.00
|1.8599
|1.8548
|1.8612
|2649
|2006.05.05 15:59
|t/p
|1326
|100.00
|1.8612
|1.8548
|1.8612
|13000.00
|1448214.29
|2650
|2006.05.05 15:59
|close
|1325
|100.00
|1.8613
|1.8552
|1.8616
|10000.00
|1458214.29
|2651
|2006.05.05 15:59
|close
|1324
|100.00
|1.8613
|1.8556
|1.8620
|6000.00
|1464214.29
|2652
|2006.05.05 15:59
|close
|1323
|100.00
|1.8613
|1.8564
|1.8628
|-2000.00
|1462214.29
|2653
|2006.05.05 15:59
|buy
|1327
|100.00
|1.8617
|1.8566
|1.8630
|2654
|2006.05.05 15:59
|buy
|1328
|100.00
|1.8613
|1.8562
|1.8626
|2655
|2006.05.05 15:59
|buy
|1329
|100.00
|1.8609
|1.8558
|1.8622
|2656
|2006.05.05 16:21
|buy
|1330
|100.00
|1.8605
|1.8554
|1.8618
|2657
|2006.05.05 16:33
|buy
|1331
|100.00
|1.8600
|1.8549
|1.8613
|2658
|2006.05.05 16:47
|s/l
|1327
|100.00
|1.8566
|1.8566
|1.8630
|-51000.00
|1411214.29
|2659
|2006.05.05 16:47
|close
|1331
|100.00
|1.8565
|1.8549
|1.8613
|-35000.00
|1376214.29
|2660
|2006.05.05 16:47
|close
|1330
|100.00
|1.8565
|1.8554
|1.8618
|-40000.00
|1336214.29
|2661
|2006.05.05 16:47
|close
|1329
|100.00
|1.8565
|1.8558
|1.8622
|-44000.00
|1292214.29
|2662
|2006.05.05 16:47
|close
|1328
|100.00
|1.8565
|1.8562
|1.8626
|-48000.00
|1244214.29
|2663
|2006.05.05 16:47
|buy
|1332
|100.00
|1.8569
|1.8518
|1.8582
|2664
|2006.05.05 16:56
|t/p
|1332
|100.00
|1.8582
|1.8518
|1.8582
|13000.00
|1257214.29
|2665
|2006.05.05 16:56
|buy
|1333
|100.00
|1.8589
|1.8538
|1.8602
|2666
|2006.05.05 16:56
|buy
|1334
|100.00
|1.8585
|1.8534
|1.8598
|2667
|2006.05.05 17:03
|buy
|1335
|100.00
|1.8581
|1.8530
|1.8594
|2668
|2006.05.05 17:06
|buy
|1336
|100.00
|1.8577
|1.8526
|1.8590
|2669
|2006.05.05 17:11
|buy
|1337
|100.00
|1.8572
|1.8521
|1.8585
|2670
|2006.05.05 17:27
|t/p
|1337
|100.00
|1.8585
|1.8521
|1.8585
|13000.00
|1270214.29
|2671
|2006.05.05 17:27
|close
|1336
|100.00
|1.8587
|1.8526
|1.8590
|10000.00
|1280214.29
|2672
|2006.05.05 17:27
|close
|1335
|100.00
|1.8587
|1.8530
|1.8594
|6000.00
|1286214.29
|2673
|2006.05.05 17:27
|close
|1334
|100.00
|1.8587
|1.8534
|1.8598
|2000.00
|1288214.29
|2674
|2006.05.05 17:27
|close
|1333
|100.00
|1.8587
|1.8538
|1.8602
|-2000.00
|1286214.29
|2675
|2006.05.05 17:27
|buy
|1338
|100.00
|1.8591
|1.8540
|1.8604
|2676
|2006.05.05 17:27
|buy
|1339
|100.00
|1.8587
|1.8536
|1.8600
|2677
|2006.05.05 17:58
|buy
|1340
|100.00
|1.8582
|1.8531
|1.8595
|2678
|2006.05.05 18:39
|t/p
|1340
|100.00
|1.8595
|1.8531
|1.8595
|13000.00
|1299214.29
|2679
|2006.05.05 18:39
|close
|1339
|100.00
|1.8595
|1.8536
|1.8600
|8000.00
|1307214.29
|2680
|2006.05.05 18:39
|close
|1338
|100.00
|1.8595
|1.8540
|1.8604
|4000.00
|1311214.29
|2681
|2006.05.05 18:39
|buy
|1341
|100.00
|1.8599
|1.8548
|1.8612
|2682
|2006.05.05 18:45
|buy
|1342
|100.00
|1.8595
|1.8544
|1.8608
|2683
|2006.05.05 19:05
|buy
|1343
|100.00
|1.8591
|1.8540
|1.8604
|2684
|2006.05.05 19:07
|buy
|1344
|100.00
|1.8587
|1.8536
|1.8600
|2685
|2006.05.05 19:20
|t/p
|1344
|100.00
|1.8600
|1.8536
|1.8600
|13000.00
|1324214.29
|2686
|2006.05.05 19:20
|close
|1343
|100.00
|1.8602
|1.8540
|1.8604
|11000.00
|1335214.29
|2687
|2006.05.05 19:20
|close
|1342
|100.00
|1.8602
|1.8544
|1.8608
|7000.00
|1342214.29
|2688
|2006.05.05 19:20
|close
|1341
|100.00
|1.8602
|1.8548
|1.8612
|3000.00
|1345214.29
|2689
|2006.05.05 19:20
|buy
|1345
|100.00
|1.8606
|1.8555
|1.8619
|2690
|2006.05.05 19:25
|buy
|1346
|100.00
|1.8602
|1.8551
|1.8615
|2691
|2006.05.05 19:30
|buy
|1347
|100.00
|1.8596
|1.8545
|1.8609
|2692
|2006.05.05 19:31
|buy
|1348
|100.00
|1.8592
|1.8541
|1.8605
|2693
|2006.05.05 19:34
|buy
|1349
|100.00
|1.8588
|1.8537
|1.8601
|2694
|2006.05.08 00:00
|t/p
|1345
|100.00
|1.8619
|1.8555
|1.8619
|12650.00
|1357864.29
|2695
|2006.05.08 00:00
|t/p
|1346
|100.00
|1.8615
|1.8551
|1.8615
|12650.00
|1370514.29
|2696
|2006.05.08 00:00
|t/p
|1347
|100.00
|1.8609
|1.8545
|1.8609
|12650.00
|1383164.29
|2697
|2006.05.08 00:00
|t/p
|1348
|100.00
|1.8605
|1.8541
|1.8605
|12650.00
|1395814.29
|2698
|2006.05.08 00:00
|t/p
|1349
|100.00
|1.8601
|1.8537
|1.8601
|12650.00
|1408464.29
|2699
|2006.05.08 09:00
|buy
|1350
|100.00
|1.8617
|1.8566
|1.8630
|2700
|2006.05.08 09:02
|buy
|1351
|100.00
|1.8613
|1.8562
|1.8626
|2701
|2006.05.08 09:04
|t/p
|1351
|100.00
|1.8626
|1.8562
|1.8626
|13000.00
|1421464.29
|2702
|2006.05.08 09:04
|close
|1350
|100.00
|1.8626
|1.8566
|1.8630
|9000.00
|1430464.29
|2703
|2006.05.08 09:04
|buy
|1352
|100.00
|1.8630
|1.8579
|1.8643
|2704
|2006.05.08 09:05
|buy
|1353
|100.00
|1.8626
|1.8575
|1.8639
|2705
|2006.05.08 09:05
|buy
|1354
|100.00
|1.8620
|1.8569
|1.8633
|2706
|2006.05.08 09:35
|buy
|1355
|100.00
|1.8616
|1.8565
|1.8629
|2707
|2006.05.08 09:37
|buy
|1356
|100.00
|1.8612
|1.8561
|1.8625
|2708
|2006.05.08 10:19
|t/p
|1356
|100.00
|1.8625
|1.8561
|1.8625
|13000.00
|1443464.29
|2709
|2006.05.08 10:19
|close
|1355
|100.00
|1.8625
|1.8565
|1.8629
|9000.00
|1452464.29
|2710
|2006.05.08 10:19
|close
|1354
|100.00
|1.8625
|1.8569
|1.8633
|5000.00
|1457464.29
|2711
|2006.05.08 10:19
|close
|1353
|100.00
|1.8625
|1.8575
|1.8639
|-1000.00
|1456464.29
|2712
|2006.05.08 10:19
|close
|1352
|100.00
|1.8625
|1.8579
|1.8643
|-5000.00
|1451464.29
|2713
|2006.05.08 15:45
|sell
|1357
|0.10
|1.8611
|1.8662
|1.8598
|2714
|2006.05.08 15:59
|t/p
|1357
|0.10
|1.8598
|1.8662
|1.8598
|13.00
|1451477.29
|2715
|2006.05.08 15:59
|sell
|1358
|0.10
|1.8594
|1.8645
|1.8581
|2716
|2006.05.08 16:02
|sell
|1359
|0.20
|1.8598
|1.8649
|1.8585
|2717
|2006.05.08 16:03
|sell
|1360
|0.40
|1.8601
|1.8652
|1.8588
|2718
|2006.05.08 16:12
|t/p
|1360
|0.40
|1.8588
|1.8652
|1.8588
|52.00
|1451529.29
|2719
|2006.05.08 16:12
|close
|1359
|0.20
|1.8587
|1.8649
|1.8585
|22.00
|1451551.29
|2720
|2006.05.08 16:12
|close
|1358
|0.10
|1.8587
|1.8645
|1.8581
|7.00
|1451558.29
|2721
|2006.05.08 16:12
|sell
|1361
|0.10
|1.8583
|1.8634
|1.8570
|2722
|2006.05.08 16:13
|t/p
|1361
|0.10
|1.8570
|1.8634
|1.8570
|13.00
|1451571.29
|2723
|2006.05.08 16:13
|sell
|1362
|0.10
|1.8565
|1.8616
|1.8552
|2724
|2006.05.08 16:13
|sell
|1363
|0.20
|1.8569
|1.8620
|1.8556
|2725
|2006.05.08 16:15
|sell
|1364
|0.40
|1.8574
|1.8625
|1.8561
|2726
|2006.05.08 16:28
|sell
|1365
|0.80
|1.8578
|1.8629
|1.8565
|2727
|2006.05.08 16:30
|sell
|1366
|1.60
|1.8589
|1.8640
|1.8576
|2728
|2006.05.08 16:42
|t/p
|1366
|1.60
|1.8576
|1.8640
|1.8576
|208.00
|1451779.29
|2729
|2006.05.08 16:42
|close
|1365
|0.80
|1.8575
|1.8629
|1.8565
|24.00
|1451803.29
|2730
|2006.05.08 16:42
|close
|1364
|0.40
|1.8575
|1.8625
|1.8561
|-4.00
|1451799.29
|2731
|2006.05.08 16:42
|close
|1363
|0.20
|1.8575
|1.8620
|1.8556
|-12.00
|1451787.29
|2732
|2006.05.08 16:42
|close
|1362
|0.10
|1.8575
|1.8616
|1.8552
|-10.00
|1451777.29
|2733
|2006.05.08 16:42
|sell
|1367
|0.10
|1.8571
|1.8622
|1.8558
|2734
|2006.05.08 16:42
|sell
|1368
|0.20
|1.8575
|1.8626
|1.8562
|2735
|2006.05.08 16:44
|sell
|1369
|0.40
|1.8579
|1.8630
|1.8566
|2736
|2006.05.08 16:46
|sell
|1370
|0.80
|1.8583
|1.8634
|1.8570
|2737
|2006.05.08 16:47
|sell
|1371
|1.60
|1.8587
|1.8638
|1.8574
|2738
|2006.05.08 19:01
|t/p
|1371
|1.60
|1.8574
|1.8638
|1.8574
|208.00
|1451985.29
|2739
|2006.05.08 19:01
|close
|1370
|0.80
|1.8573
|1.8634
|1.8570
|80.00
|1452065.29
|2740
|2006.05.08 19:01
|close
|1369
|0.40
|1.8573
|1.8630
|1.8566
|24.00
|1452089.29
|2741
|2006.05.08 19:01
|close
|1368
|0.20
|1.8573
|1.8626
|1.8562
|4.00
|1452093.29
|2742
|2006.05.08 19:01
|close
|1367
|0.10
|1.8573
|1.8622
|1.8558
|-2.00
|1452091.29
|2743
|2006.05.08 19:01
|sell
|1372
|0.10
|1.8569
|1.8620
|1.8556
|2744
|2006.05.08 19:09
|t/p
|1372
|0.10
|1.8556
|1.8620
|1.8556
|13.00
|1452104.29
|2745
|2006.05.08 19:09
|sell
|1373
|0.10
|1.8552
|1.8603
|1.8539
|2746
|2006.05.08 19:10
|sell
|1374
|0.20
|1.8556
|1.8607
|1.8543
|2747
|2006.05.08 19:32
|sell
|1375
|0.40
|1.8559
|1.8610
|1.8546
|2748
|2006.05.08 19:47
|sell
|1376
|0.80
|1.8563
|1.8614
|1.8550
|2749
|2006.05.08 20:02
|sell
|1377
|1.60
|1.8567
|1.8618
|1.8554
|2750
|2006.05.09 08:32
|t/p
|1376
|0.80
|1.8550
|1.8614
|1.8550
|102.28
|1452206.58
|2751
|2006.05.09 08:32
|t/p
|1377
|1.60
|1.8554
|1.8618
|1.8554
|204.56
|1452411.14
|2752
|2006.05.09 08:32
|close
|1375
|0.40
|1.8550
|1.8610
|1.8546
|35.14
|1452446.27
|2753
|2006.05.09 08:32
|close
|1374
|0.20
|1.8550
|1.8607
|1.8543
|11.57
|1452457.85
|2754
|2006.05.09 08:32
|close
|1373
|0.10
|1.8550
|1.8603
|1.8539
|1.78
|1452459.63
|2755
|2006.05.09 13:45
|buy
|1378
|100.00
|1.8586
|1.8535
|1.8599
|2756
|2006.05.09 13:45
|buy
|1379
|100.00
|1.8582
|1.8531
|1.8595
|2757
|2006.05.09 13:53
|buy
|1380
|100.00
|1.8578
|1.8527
|1.8591
|2758
|2006.05.09 13:53
|buy
|1381
|100.00
|1.8574
|1.8523
|1.8587
|2759
|2006.05.09 13:54
|buy
|1382
|100.00
|1.8570
|1.8519
|1.8583
|2760
|2006.05.09 14:13
|t/p
|1382
|100.00
|1.8583
|1.8519
|1.8583
|13000.00
|1465459.63
|2761
|2006.05.09 14:13
|close
|1381
|100.00
|1.8583
|1.8523
|1.8587
|9000.00
|1474459.63
|2762
|2006.05.09 14:13
|close
|1380
|100.00
|1.8583
|1.8527
|1.8591
|5000.00
|1479459.63
|2763
|2006.05.09 14:13
|close
|1379
|100.00
|1.8583
|1.8531
|1.8595
|1000.00
|1480459.63
|2764
|2006.05.09 14:13
|close
|1378
|100.00
|1.8583
|1.8535
|1.8599
|-3000.00
|1477459.63
|2765
|2006.05.09 14:13
|buy
|1383
|100.00
|1.8587
|1.8536
|1.8600
|2766
|2006.05.09 14:14
|buy
|1384
|100.00
|1.8583
|1.8532
|1.8596
|2767
|2006.05.09 14:15
|buy
|1385
|100.00
|1.8578
|1.8527
|1.8591
|2768
|2006.05.09 14:24
|t/p
|1385
|100.00
|1.8591
|1.8527
|1.8591
|13000.00
|1490459.63
|2769
|2006.05.09 14:24
|close
|1384
|100.00
|1.8591
|1.8532
|1.8596
|8000.00
|1498459.63
|2770
|2006.05.09 14:24
|close
|1383
|100.00
|1.8591
|1.8536
|1.8600
|4000.00
|1502459.63
|2771
|2006.05.09 14:24
|buy
|1386
|100.00
|1.8595
|1.8544
|1.8608
|2772
|2006.05.09 14:25
|buy
|1387
|100.00
|1.8591
|1.8540
|1.8604
|2773
|2006.05.09 14:28
|buy
|1388
|100.00
|1.8579
|1.8528
|1.8592
|2774
|2006.05.09 14:39
|buy
|1389
|100.00
|1.8575
|1.8524
|1.8588
|2775
|2006.05.09 14:40
|buy
|1390
|100.00
|1.8571
|1.8520
|1.8584
|2776
|2006.05.09 14:54
|t/p
|1390
|100.00
|1.8584
|1.8520
|1.8584
|13000.00
|1515459.63
|2777
|2006.05.09 14:54
|close
|1389
|100.00
|1.8585
|1.8524
|1.8588
|10000.00
|1525459.63
|2778
|2006.05.09 14:54
|close
|1388
|100.00
|1.8585
|1.8528
|1.8592
|6000.00
|1531459.63
|2779
|2006.05.09 14:54
|close
|1387
|100.00
|1.8585
|1.8540
|1.8604
|-6000.00
|1525459.63
|2780
|2006.05.09 14:54
|close
|1386
|100.00
|1.8585
|1.8544
|1.8608
|-10000.00
|1515459.63
|2781
|2006.05.09 14:54
|buy
|1391
|100.00
|1.8589
|1.8538
|1.8602
|2782
|2006.05.09 14:55
|buy
|1392
|100.00
|1.8585
|1.8534
|1.8598
|2783
|2006.05.09 14:59
|t/p
|1392
|100.00
|1.8598
|1.8534
|1.8598
|13000.00
|1528459.63
|2784
|2006.05.09 14:59
|close
|1391
|100.00
|1.8601
|1.8538
|1.8602
|12000.00
|1540459.63
|2785
|2006.05.09 14:59
|buy
|1393
|100.00
|1.8605
|1.8554
|1.8618
|2786
|2006.05.09 15:00
|buy
|1394
|100.00
|1.8602
|1.8551
|1.8615
|2787
|2006.05.09 15:01
|buy
|1395
|100.00
|1.8598
|1.8547
|1.8611
|2788
|2006.05.09 15:04
|t/p
|1394
|100.00
|1.8615
|1.8551
|1.8615
|13000.00
|1553459.63
|2789
|2006.05.09 15:04
|t/p
|1395
|100.00
|1.8611
|1.8547
|1.8611
|13000.00
|1566459.63
|2790
|2006.05.09 15:04
|close
|1393
|100.00
|1.8617
|1.8554
|1.8618
|12000.00
|1578459.63
|2791
|2006.05.09 15:04
|buy
|1396
|100.00
|1.8621
|1.8570
|1.8634
|2792
|2006.05.09 15:07
|buy
|1397
|100.00
|1.8617
|1.8566
|1.8630
|2793
|2006.05.09 15:14
|buy
|1398
|100.00
|1.8613
|1.8562
|1.8626
|2794
|2006.05.09 15:27
|t/p
|1398
|100.00
|1.8626
|1.8562
|1.8626
|13000.00
|1591459.63
|2795
|2006.05.09 15:27
|close
|1397
|100.00
|1.8626
|1.8566
|1.8630
|9000.00
|1600459.63
|2796
|2006.05.09 15:27
|close
|1396
|100.00
|1.8626
|1.8570
|1.8634
|5000.00
|1605459.63
|2797
|2006.05.09 15:27
|buy
|1399
|100.00
|1.8630
|1.8579
|1.8643
|2798
|2006.05.09 15:27
|buy
|1400
|100.00
|1.8625
|1.8574
|1.8638
|2799
|2006.05.09 15:39
|buy
|1401
|100.00
|1.8622
|1.8571
|1.8635
|2800
|2006.05.09 15:52
|t/p
|1401
|100.00
|1.8635
|1.8571
|1.8635
|13000.00
|1618459.63
|2801
|2006.05.09 15:52
|close
|1400
|100.00
|1.8635
|1.8574
|1.8638
|10000.00
|1628459.63
|2802
|2006.05.09 15:52
|close
|1399
|100.00
|1.8635
|1.8579
|1.8643
|5000.00
|1633459.63
|2803
|2006.05.09 15:52
|buy
|1402
|100.00
|1.8639
|1.8588
|1.8652
|2804
|2006.05.09 15:52
|buy
|1403
|100.00
|1.8631
|1.8580
|1.8644
|2805
|2006.05.09 15:56
|t/p
|1403
|100.00
|1.8644
|1.8580
|1.8644
|13000.00
|1646459.63
|2806
|2006.05.09 15:56
|close
|1402
|100.00
|1.8644
|1.8588
|1.8652
|5000.00
|1651459.63
|2807
|2006.05.09 15:56
|buy
|1404
|100.00
|1.8648
|1.8597
|1.8661
|2808
|2006.05.09 15:57
|buy
|1405
|100.00
|1.8644
|1.8593
|1.8657
|2809
|2006.05.09 15:57
|buy
|1406
|100.00
|1.8641
|1.8590
|1.8654
|2810
|2006.05.09 15:58
|buy
|1407
|100.00
|1.8637
|1.8586
|1.8650
|2811
|2006.05.09 16:06
|t/p
|1407
|100.00
|1.8650
|1.8586
|1.8650
|13000.00
|1664459.63
|2812
|2006.05.09 16:06
|close
|1406
|100.00
|1.8650
|1.8590
|1.8654
|9000.00
|1673459.63
|2813
|2006.05.09 16:06
|close
|1405
|100.00
|1.8650
|1.8593
|1.8657
|6000.00
|1679459.63
|2814
|2006.05.09 16:06
|close
|1404
|100.00
|1.8650
|1.8597
|1.8661
|2000.00
|1681459.63
|2815
|2006.05.09 16:06
|buy
|1408
|100.00
|1.8654
|1.8603
|1.8667
|2816
|2006.05.09 16:08
|t/p
|1408
|100.00
|1.8667
|1.8603
|1.8667
|13000.00
|1694459.63
|2817
|2006.05.09 16:08
|buy
|1409
|100.00
|1.8671
|1.8620
|1.8684
|2818
|2006.05.09 16:08
|buy
|1410
|100.00
|1.8667
|1.8616
|1.8680
|2819
|2006.05.09 16:09
|buy
|1411
|100.00
|1.8661
|1.8610
|1.8674
|2820
|2006.05.09 16:12
|buy
|1412
|100.00
|1.8657
|1.8606
|1.8670
|2821
|2006.05.09 16:14
|buy
|1413
|100.00
|1.8653
|1.8602
|1.8666
|2822
|2006.05.09 16:18
|t/p
|1413
|100.00
|1.8666
|1.8602
|1.8666
|13000.00
|1707459.63
|2823
|2006.05.09 16:18
|close
|1412
|100.00
|1.8666
|1.8606
|1.8670
|9000.00
|1716459.63
|2824
|2006.05.09 16:18
|close
|1411
|100.00
|1.8666
|1.8610
|1.8674
|5000.00
|1721459.63
|2825
|2006.05.09 16:18
|close
|1410
|100.00
|1.8666
|1.8616
|1.8680
|-1000.00
|1720459.63
|2826
|2006.05.09 16:18
|close
|1409
|100.00
|1.8666
|1.8620
|1.8684
|-5000.00
|1715459.63
|2827
|2006.05.09 16:18
|buy
|1414
|100.00
|1.8670
|1.8619
|1.8683
|2828
|2006.05.09 16:25
|buy
|1415
|100.00
|1.8662
|1.8611
|1.8675
|2829
|2006.05.09 16:27
|buy
|1416
|100.00
|1.8658
|1.8607
|1.8671
|2830
|2006.05.09 16:30
|t/p
|1416
|100.00
|1.8671
|1.8607
|1.8671
|13000.00
|1728459.63
|2831
|2006.05.09 16:30
|close
|1415
|100.00
|1.8671
|1.8611
|1.8675
|9000.00
|1737459.63
|2832
|2006.05.09 16:30
|close
|1414
|100.00
|1.8671
|1.8619
|1.8683
|1000.00
|1738459.63
|2833
|2006.05.09 16:30
|buy
|1417
|100.00
|1.8675
|1.8624
|1.8688
|2834
|2006.05.09 16:30
|buy
|1418
|100.00
|1.8671
|1.8620
|1.8684
|2835
|2006.05.09 16:36
|t/p
|1418
|100.00
|1.8684
|1.8620
|1.8684
|13000.00
|1751459.63
|2836
|2006.05.09 16:36
|close
|1417
|100.00
|1.8685
|1.8624
|1.8688
|10000.00
|1761459.63
|2837
|2006.05.09 16:36
|buy
|1419
|100.00
|1.8689
|1.8638
|1.8702
|2838
|2006.05.09 16:37
|buy
|1420
|100.00
|1.8666
|1.8615
|1.8679
|2839
|2006.05.09 16:37
|t/p
|1420
|100.00
|1.8679
|1.8615
|1.8679
|13000.00
|1774459.63
|2840
|2006.05.09 16:37
|close
|1419
|100.00
|1.8680
|1.8638
|1.8702
|-9000.00
|1765459.63
|2841
|2006.05.09 16:37
|buy
|1421
|100.00
|1.8684
|1.8633
|1.8697
|2842
|2006.05.09 16:38
|buy
|1422
|100.00
|1.8676
|1.8625
|1.8689
|2843
|2006.05.09 16:38
|buy
|1423
|100.00
|1.8672
|1.8621
|1.8685
|2844
|2006.05.09 16:43
|buy
|1424
|100.00
|1.8667
|1.8616
|1.8680
|2845
|2006.05.09 16:44
|buy
|1425
|100.00
|1.8661
|1.8610
|1.8674
|2846
|2006.05.09 17:31
|s/l
|1421
|100.00
|1.8633
|1.8633
|1.8697
|-51000.00
|1714459.63
|2847
|2006.05.09 17:31
|close
|1425
|100.00
|1.8633
|1.8610
|1.8674
|-28000.00
|1686459.63
|2848
|2006.05.09 17:31
|close
|1424
|100.00
|1.8633
|1.8616
|1.8680
|-34000.00
|1652459.63
|2849
|2006.05.09 17:31
|close
|1423
|100.00
|1.8633
|1.8621
|1.8685
|-39000.00
|1613459.63
|2850
|2006.05.09 17:31
|close
|1422
|100.00
|1.8633
|1.8625
|1.8689
|-43000.00
|1570459.63
|2851
|2006.05.09 17:31
|buy
|1426
|100.00
|1.8637
|1.8586
|1.8650
|2852
|2006.05.09 17:31
|buy
|1427
|100.00
|1.8633
|1.8582
|1.8646
|2853
|2006.05.09 17:33
|buy
|1428
|100.00
|1.8628
|1.8577
|1.8641
|2854
|2006.05.09 17:34
|buy
|1429
|100.00
|1.8624
|1.8573
|1.8637
|2855
|2006.05.09 17:34
|buy
|1430
|100.00
|1.8621
|1.8570
|1.8634
|2856
|2006.05.09 17:39
|t/p
|1430
|100.00
|1.8634
|1.8570
|1.8634
|13000.00
|1583459.63
|2857
|2006.05.09 17:39
|close
|1429
|100.00
|1.8634
|1.8573
|1.8637
|10000.00
|1593459.63
|2858
|2006.05.09 17:39
|close
|1428
|100.00
|1.8634
|1.8577
|1.8641
|6000.00
|1599459.63
|2859
|2006.05.09 17:39
|close
|1427
|100.00
|1.8634
|1.8582
|1.8646
|1000.00
|1600459.63
|2860
|2006.05.09 17:39
|close
|1426
|100.00
|1.8634
|1.8586
|1.8650
|-3000.00
|1597459.63
|2861
|2006.05.09 17:39
|buy
|1431
|100.00
|1.8638
|1.8587
|1.8651
|2862
|2006.05.09 17:39
|buy
|1432
|100.00
|1.8634
|1.8583
|1.8647
|2863
|2006.05.09 17:59
|buy
|1433
|100.00
|1.8628
|1.8577
|1.8641
|2864
|2006.05.09 18:15
|t/p
|1433
|100.00
|1.8641
|1.8577
|1.8641
|13000.00
|1610459.63
|2865
|2006.05.09 18:15
|close
|1432
|100.00
|1.8641
|1.8583
|1.8647
|7000.00
|1617459.63
|2866
|2006.05.09 18:15
|close
|1431
|100.00
|1.8641
|1.8587
|1.8651
|3000.00
|1620459.63
|2867
|2006.05.09 18:15
|buy
|1434
|100.00
|1.8645
|1.8594
|1.8658
|2868
|2006.05.09 19:18
|buy
|1435
|100.00
|1.8642
|1.8591
|1.8655
|2869
|2006.05.09 20:06
|t/p
|1435
|100.00
|1.8655
|1.8591
|1.8655
|13000.00
|1633459.63
|2870
|2006.05.09 20:06
|close
|1434
|100.00
|1.8655
|1.8594
|1.8658
|10000.00
|1643459.63
|2871
|2006.05.09 20:06
|buy
|1436
|100.00
|1.8659
|1.8608
|1.8672
|2872
|2006.05.09 20:17
|t/p
|1436
|100.00
|1.8672
|1.8608
|1.8672
|13000.00
|1656459.63
|2873
|2006.05.09 20:17
|buy
|1437
|100.00
|1.8676
|1.8625
|1.8689
|2874
|2006.05.09 20:18
|buy
|1438
|100.00
|1.8670
|1.8619
|1.8683
|2875
|2006.05.09 20:25
|buy
|1439
|100.00
|1.8666
|1.8615
|1.8679
|2876
|2006.05.09 20:25
|buy
|1440
|100.00
|1.8663
|1.8612
|1.8676
|2877
|2006.05.09 21:43
|buy
|1441
|100.00
|1.8659
|1.8608
|1.8672
|2878
|2006.05.09 23:05
|t/p
|1441
|100.00
|1.8672
|1.8608
|1.8672
|13000.00
|1669459.63
|2879
|2006.05.09 23:05
|close
|1440
|100.00
|1.8672
|1.8612
|1.8676
|9000.00
|1678459.63
|2880
|2006.05.09 23:05
|close
|1439
|100.00
|1.8672
|1.8615
|1.8679
|6000.00
|1684459.63
|2881
|2006.05.09 23:05
|close
|1438
|100.00
|1.8672
|1.8619
|1.8683
|2000.00
|1686459.63
|2882
|2006.05.09 23:05
|close
|1437
|100.00
|1.8672
|1.8625
|1.8689
|-4000.00
|1682459.63
|2883
|2006.05.10 07:30
|buy
|1442
|100.00
|1.8662
|1.8611
|1.8675
|2884
|2006.05.10 08:34
|buy
|1443
|100.00
|1.8658
|1.8607
|1.8671
|2885
|2006.05.10 08:45
|t/p
|1443
|100.00
|1.8671
|1.8607
|1.8671
|13000.00
|1695459.63
|2886
|2006.05.10 08:45
|close
|1442
|100.00
|1.8671
|1.8611
|1.8675
|9000.00
|1704459.63
|2887
|2006.05.11 00:30
|sell
|1444
|0.10
|1.8635
|1.8686
|1.8622
|2888
|2006.05.11 00:52
|t/p
|1444
|0.10
|1.8622
|1.8686
|1.8622
|13.00
|1704472.63
|2889
|2006.05.11 00:52
|sell
|1445
|0.10
|1.8617
|1.8668
|1.8604
|2890
|2006.05.11 00:52
|sell
|1446
|0.20
|1.8621
|1.8672
|1.8608
|2891
|2006.05.11 00:52
|sell
|1447
|0.40
|1.8626
|1.8677
|1.8613
|2892
|2006.05.11 01:25
|t/p
|1447
|0.40
|1.8613
|1.8677
|1.8613
|52.00
|1704524.63
|2893
|2006.05.11 01:25
|close
|1446
|0.20
|1.8613
|1.8672
|1.8608
|16.00
|1704540.63
|2894
|2006.05.11 01:25
|close
|1445
|0.10
|1.8613
|1.8668
|1.8604
|4.00
|1704544.63
|2895
|2006.05.11 01:25
|sell
|1448
|0.10
|1.8609
|1.8660
|1.8596
|2896
|2006.05.11 01:49
|t/p
|1448
|0.10
|1.8596
|1.8660
|1.8596
|13.00
|1704557.63
|2897
|2006.05.11 01:49
|sell
|1449
|0.10
|1.8590
|1.8641
|1.8577
|2898
|2006.05.11 02:09
|sell
|1450
|0.20
|1.8594
|1.8645
|1.8581
|2899
|2006.05.11 02:37
|t/p
|1450
|0.20
|1.8581
|1.8645
|1.8581
|26.00
|1704583.63
|2900
|2006.05.11 02:37
|close
|1449
|0.10
|1.8581
|1.8641
|1.8577
|9.00
|1704592.63
|2901
|2006.05.11 02:37
|sell
|1451
|0.10
|1.8577
|1.8628
|1.8564
|2902
|2006.05.11 02:37
|sell
|1452
|0.20
|1.8580
|1.8631
|1.8567
|2903
|2006.05.11 02:54
|sell
|1453
|0.40
|1.8584
|1.8635
|1.8571
|2904
|2006.05.11 03:04
|t/p
|1453
|0.40
|1.8571
|1.8635
|1.8571
|52.00
|1704644.63
|2905
|2006.05.11 03:04
|close
|1452
|0.20
|1.8571
|1.8631
|1.8567
|18.00
|1704662.63
|2906
|2006.05.11 03:04
|close
|1451
|0.10
|1.8571
|1.8628
|1.8564
|6.00
|1704668.63
|2907
|2006.05.11 03:04
|sell
|1454
|0.10
|1.8567
|1.8618
|1.8554
|2908
|2006.05.11 03:04
|sell
|1455
|0.20
|1.8571
|1.8622
|1.8558
|2909
|2006.05.11 03:10
|t/p
|1455
|0.20
|1.8558
|1.8622
|1.8558
|26.00
|1704694.63
|2910
|2006.05.11 03:10
|close
|1454
|0.10
|1.8558
|1.8618
|1.8554
|9.00
|1704703.63
|2911
|2006.05.11 03:10
|sell
|1456
|0.10
|1.8554
|1.8605
|1.8541
|2912
|2006.05.11 03:19
|t/p
|1456
|0.10
|1.8541
|1.8605
|1.8541
|13.00
|1704716.63
|2913
|2006.05.11 03:19
|sell
|1457
|0.10
|1.8536
|1.8587
|1.8523
|2914
|2006.05.11 03:20
|sell
|1458
|0.20
|1.8540
|1.8591
|1.8527
|2915
|2006.05.11 03:22
|sell
|1459
|0.40
|1.8545
|1.8596
|1.8532
|2916
|2006.05.11 04:07
|sell
|1460
|0.80
|1.8549
|1.8600
|1.8536
|2917
|2006.05.11 04:15
|sell
|1461
|1.60
|1.8554
|1.8605
|1.8541
|2918
|2006.05.11 05:46
|t/p
|1461
|1.60
|1.8541
|1.8605
|1.8541
|208.00
|1704924.63
|2919
|2006.05.11 05:46
|close
|1460
|0.80
|1.8540
|1.8600
|1.8536
|72.00
|1704996.63
|2920
|2006.05.11 05:46
|close
|1459
|0.40
|1.8540
|1.8596
|1.8532
|20.00
|1705016.63
|2921
|2006.05.11 05:46
|close
|1458
|0.20
|1.8540
|1.8591
|1.8527
|0.00
|1705016.63
|2922
|2006.05.11 05:46
|close
|1457
|0.10
|1.8540
|1.8587
|1.8523
|-4.00
|1705012.63
|2923
|2006.05.11 05:46
|sell
|1462
|0.10
|1.8536
|1.8587
|1.8523
|2924
|2006.05.11 05:47
|sell
|1463
|0.20
|1.8539
|1.8590
|1.8526
|2925
|2006.05.11 05:55
|sell
|1464
|0.40
|1.8543
|1.8594
|1.8530
|2926
|2006.05.11 05:56
|sell
|1465
|0.80
|1.8549
|1.8600
|1.8536
|2927
|2006.05.11 05:58
|sell
|1466
|1.60
|1.8554
|1.8605
|1.8541
|2928
|2006.05.11 09:08
|s/l
|1462
|0.10
|1.8587
|1.8587
|1.8523
|-51.00
|1704961.63
|2929
|2006.05.11 09:08
|close
|1466
|1.60
|1.8587
|1.8605
|1.8541
|-528.00
|1704433.63
|2930
|2006.05.11 09:08
|close
|1465
|0.80
|1.8587
|1.8600
|1.8536
|-304.00
|1704129.63
|2931
|2006.05.11 09:08
|close
|1464
|0.40
|1.8587
|1.8594
|1.8530
|-176.00
|1703953.63
|2932
|2006.05.11 09:08
|close
|1463
|0.20
|1.8587
|1.8590
|1.8526
|-96.00
|1703857.63
|2933
|2006.05.11 09:45
|buy
|1467
|100.00
|1.8564
|1.8513
|1.8577
|2934
|2006.05.11 09:46
|buy
|1468
|100.00
|1.8561
|1.8510
|1.8574
|2935
|2006.05.11 09:47
|buy
|1469
|100.00
|1.8557
|1.8506
|1.8570
|2936
|2006.05.11 09:51
|buy
|1470
|100.00
|1.8553
|1.8502
|1.8566
|2937
|2006.05.11 09:52
|buy
|1471
|100.00
|1.8546
|1.8495
|1.8559
|2938
|2006.05.11 10:09
|t/p
|1471
|100.00
|1.8559
|1.8495
|1.8559
|13000.00
|1716857.63
|2939
|2006.05.11 10:09
|close
|1470
|100.00
|1.8559
|1.8502
|1.8566
|6000.00
|1722857.63
|2940
|2006.05.11 10:09
|close
|1469
|100.00
|1.8559
|1.8506
|1.8570
|2000.00
|1724857.63
|2941
|2006.05.11 10:09
|close
|1468
|100.00
|1.8559
|1.8510
|1.8574
|-2000.00
|1722857.63
|2942
|2006.05.11 10:09
|close
|1467
|100.00
|1.8559
|1.8513
|1.8577
|-5000.00
|1717857.63
|2943
|2006.05.11 10:09
|buy
|1472
|100.00
|1.8563
|1.8512
|1.8576
|2944
|2006.05.11 10:12
|buy
|1473
|100.00
|1.8558
|1.8507
|1.8571
|2945
|2006.05.11 10:15
|buy
|1474
|100.00
|1.8551
|1.8500
|1.8564
|2946
|2006.05.11 10:24
|t/p
|1474
|100.00
|1.8564
|1.8500
|1.8564
|13000.00
|1730857.63
|2947
|2006.05.11 10:24
|close
|1473
|100.00
|1.8564
|1.8507
|1.8571
|6000.00
|1736857.63
|2948
|2006.05.11 10:24
|close
|1472
|100.00
|1.8564
|1.8512
|1.8576
|1000.00
|1737857.63
|2949
|2006.05.11 10:24
|buy
|1475
|100.00
|1.8568
|1.8517
|1.8581
|2950
|2006.05.11 10:30
|t/p
|1475
|100.00
|1.8581
|1.8517
|1.8581
|13000.00
|1750857.63
|2951
|2006.05.11 10:30
|buy
|1476
|100.00
|1.8597
|1.8546
|1.8610
|2952
|2006.05.11 10:30
|buy
|1477
|100.00
|1.8593
|1.8542
|1.8606
|2953
|2006.05.11 10:30
|buy
|1478
|100.00
|1.8589
|1.8538
|1.8602
|2954
|2006.05.11 10:30
|buy
|1479
|100.00
|1.8585
|1.8534
|1.8598
|2955
|2006.05.11 10:30
|buy
|1480
|100.00
|1.8578
|1.8527
|1.8591
|2956
|2006.05.11 10:30
|t/p
|1480
|100.00
|1.8591
|1.8527
|1.8591
|13000.00
|1763857.63
|2957
|2006.05.11 10:30
|close
|1479
|100.00
|1.8591
|1.8534
|1.8598
|6000.00
|1769857.63
|2958
|2006.05.11 10:30
|close
|1478
|100.00
|1.8591
|1.8538
|1.8602
|2000.00
|1771857.63
|2959
|2006.05.11 10:30
|close
|1477
|100.00
|1.8591
|1.8542
|1.8606
|-2000.00
|1769857.63
|2960
|2006.05.11 10:30
|close
|1476
|100.00
|1.8591
|1.8546
|1.8610
|-6000.00
|1763857.63
|2961
|2006.05.11 10:30
|buy
|1481
|100.00
|1.8595
|1.8544
|1.8608
|2962
|2006.05.11 10:30
|buy
|1482
|100.00
|1.8591
|1.8540
|1.8604
|2963
|2006.05.11 10:30
|buy
|1483
|100.00
|1.8585
|1.8534
|1.8598
|2964
|2006.05.11 10:30
|t/p
|1483
|100.00
|1.8598
|1.8534
|1.8598
|13000.00
|1776857.63
|2965
|2006.05.11 10:30
|close
|1482
|100.00
|1.8603
|1.8540
|1.8604
|12000.00
|1788857.63
|2966
|2006.05.11 10:30
|close
|1481
|100.00
|1.8603
|1.8544
|1.8608
|8000.00
|1796857.63
|2967
|2006.05.11 10:30
|buy
|1484
|100.00
|1.8607
|1.8556
|1.8620
|2968
|2006.05.11 10:35
|buy
|1485
|100.00
|1.8601
|1.8550
|1.8614
|2969
|2006.05.11 10:38
|buy
|1486
|100.00
|1.8597
|1.8546
|1.8610
|2970
|2006.05.11 10:46
|buy
|1487
|100.00
|1.8593
|1.8542
|1.8606
|2971
|2006.05.11 10:51
|buy
|1488
|100.00
|1.8589
|1.8538
|1.8602
|2972
|2006.05.11 11:03
|t/p
|1488
|100.00
|1.8602
|1.8538
|1.8602
|13000.00
|1809857.63
|2973
|2006.05.11 11:03
|close
|1487
|100.00
|1.8602
|1.8542
|1.8606
|9000.00
|1818857.63
|2974
|2006.05.11 11:03
|close
|1486
|100.00
|1.8602
|1.8546
|1.8610
|5000.00
|1823857.63
|2975
|2006.05.11 11:03
|close
|1485
|100.00
|1.8602
|1.8550
|1.8614
|1000.00
|1824857.63
|2976
|2006.05.11 11:03
|close
|1484
|100.00
|1.8602
|1.8556
|1.8620
|-5000.00
|1819857.63
|2977
|2006.05.11 11:03
|buy
|1489
|100.00
|1.8606
|1.8555
|1.8619
|2978
|2006.05.11 11:15
|buy
|1490
|100.00
|1.8602
|1.8551
|1.8615
|2979
|2006.05.11 11:21
|t/p
|1490
|100.00
|1.8615
|1.8551
|1.8615
|13000.00
|1832857.63
|2980
|2006.05.11 11:21
|close
|1489
|100.00
|1.8615
|1.8555
|1.8619
|9000.00
|1841857.63
|2981
|2006.05.11 11:21
|buy
|1491
|100.00
|1.8619
|1.8568
|1.8632
|2982
|2006.05.11 11:25
|t/p
|1491
|100.00
|1.8632
|1.8568
|1.8632
|13000.00
|1854857.63
|2983
|2006.05.11 11:25
|buy
|1492
|100.00
|1.8636
|1.8585
|1.8649
|2984
|2006.05.11 11:26
|buy
|1493
|100.00
|1.8631
|1.8580
|1.8644
|2985
|2006.05.11 11:34
|t/p
|1493
|100.00
|1.8644
|1.8580
|1.8644
|13000.00
|1867857.63
|2986
|2006.05.11 11:34
|close
|1492
|100.00
|1.8645
|1.8585
|1.8649
|9000.00
|1876857.63
|2987
|2006.05.11 11:34
|buy
|1494
|100.00
|1.8649
|1.8598
|1.8662
|2988
|2006.05.11 11:40
|buy
|1495
|100.00
|1.8645
|1.8594
|1.8658
|2989
|2006.05.11 11:54
|buy
|1496
|100.00
|1.8642
|1.8591
|1.8655
|2990
|2006.05.11 12:22
|t/p
|1496
|100.00
|1.8655
|1.8591
|1.8655
|13000.00
|1889857.63
|2991
|2006.05.11 12:22
|close
|1495
|100.00
|1.8655
|1.8594
|1.8658
|10000.00
|1899857.63
|2992
|2006.05.11 12:22
|close
|1494
|100.00
|1.8655
|1.8598
|1.8662
|6000.00
|1905857.63
|2993
|2006.05.11 12:22
|buy
|1497
|100.00
|1.8659
|1.8608
|1.8672
|2994
|2006.05.11 12:27
|t/p
|1497
|100.00
|1.8672
|1.8608
|1.8672
|13000.00
|1918857.63
|2995
|2006.05.11 12:27
|buy
|1498
|100.00
|1.8676
|1.8625
|1.8689
|2996
|2006.05.11 12:30
|buy
|1499
|100.00
|1.8671
|1.8620
|1.8684
|2997
|2006.05.11 12:31
|buy
|1500
|100.00
|1.8667
|1.8616
|1.8680
|2998
|2006.05.11 12:40
|buy
|1501
|100.00
|1.8663
|1.8612
|1.8676
|2999
|2006.05.11 12:47
|buy
|1502
|100.00
|1.8659
|1.8608
|1.8672
|3000
|2006.05.11 13:41
|s/l
|1498
|100.00
|1.8625
|1.8625
|1.8689
|-51000.00
|1867857.63
|3001
|2006.05.11 13:41
|close
|1502
|100.00
|1.8624
|1.8608
|1.8672
|-35000.00
|1832857.63
|3002
|2006.05.11 13:41
|close
|1501
|100.00
|1.8624
|1.8612
|1.8676
|-39000.00
|1793857.63
|3003
|2006.05.11 13:41
|close
|1500
|100.00
|1.8624
|1.8616
|1.8680
|-43000.00
|1750857.63
|3004
|2006.05.11 13:41
|close
|1499
|100.00
|1.8624
|1.8620
|1.8684
|-47000.00
|1703857.63
|3005
|2006.05.11 13:41
|buy
|1503
|100.00
|1.8628
|1.8577
|1.8641
|3006
|2006.05.11 13:44
|buy
|1504
|100.00
|1.8624
|1.8573
|1.8637
|3007
|2006.05.11 13:46
|buy
|1505
|100.00
|1.8621
|1.8570
|1.8634
|3008
|2006.05.11 14:07
|t/p
|1505
|100.00
|1.8634
|1.8570
|1.8634
|13000.00
|1716857.63
|3009
|2006.05.11 14:07
|close
|1504
|100.00
|1.8635
|1.8573
|1.8637
|11000.00
|1727857.63
|3010
|2006.05.11 14:07
|close
|1503
|100.00
|1.8635
|1.8577
|1.8641
|7000.00
|1734857.63
|3011
|2006.05.11 14:07
|buy
|1506
|100.00
|1.8639
|1.8588
|1.8652
|3012
|2006.05.11 14:14
|buy
|1507
|100.00
|1.8635
|1.8584
|1.8648
|3013
|2006.05.11 14:21
|t/p
|1506
|100.00
|1.8652
|1.8588
|1.8652
|13000.00
|1747857.63
|3014
|2006.05.11 14:21
|t/p
|1507
|100.00
|1.8648
|1.8584
|1.8648
|13000.00
|1760857.63
|3015
|2006.05.11 14:21
|buy
|1508
|100.00
|1.8658
|1.8607
|1.8671
|3016
|2006.05.11 14:21
|buy
|1509
|100.00
|1.8654
|1.8603
|1.8667
|3017
|2006.05.11 14:21
|buy
|1510
|100.00
|1.8650
|1.8599
|1.8663
|3018
|2006.05.11 14:30
|t/p
|1510
|100.00
|1.8663
|1.8599
|1.8663
|13000.00
|1773857.63
|3019
|2006.05.11 14:30
|close
|1509
|100.00
|1.8663
|1.8603
|1.8667
|9000.00
|1782857.63
|3020
|2006.05.11 14:30
|close
|1508
|100.00
|1.8663
|1.8607
|1.8671
|5000.00
|1787857.63
|3021
|2006.05.11 14:30
|buy
|1511
|100.00
|1.8667
|1.8616
|1.8680
|3022
|2006.05.11 14:31
|t/p
|1511
|100.00
|1.8680
|1.8616
|1.8680
|13000.00
|1800857.63
|3023
|2006.05.11 14:31
|buy
|1512
|100.00
|1.8684
|1.8633
|1.8697
|3024
|2006.05.11 14:32
|buy
|1513
|100.00
|1.8681
|1.8630
|1.8694
|3025
|2006.05.11 14:32
|t/p
|1513
|100.00
|1.8694
|1.8630
|1.8694
|13000.00
|1813857.63
|3026
|2006.05.11 14:32
|close
|1512
|100.00
|1.8694
|1.8633
|1.8697
|10000.00
|1823857.63
|3027
|2006.05.11 14:32
|buy
|1514
|100.00
|1.8698
|1.8647
|1.8711
|3028
|2006.05.11 14:33
|buy
|1515
|100.00
|1.8690
|1.8639
|1.8703
|3029
|2006.05.11 14:34
|t/p
|1515
|100.00
|1.8703
|1.8639
|1.8703
|13000.00
|1836857.63
|3030
|2006.05.11 14:34
|close
|1514
|100.00
|1.8703
|1.8647
|1.8711
|5000.00
|1841857.63
|3031
|2006.05.11 14:34
|buy
|1516
|100.00
|1.8707
|1.8656
|1.8720
|3032
|2006.05.11 14:35
|buy
|1517
|100.00
|1.8700
|1.8649
|1.8713
|3033
|2006.05.11 14:36
|buy
|1518
|100.00
|1.8694
|1.8643
|1.8707
|3034
|2006.05.11 14:39
|buy
|1519
|100.00
|1.8686
|1.8635
|1.8699
|3035
|2006.05.11 14:52
|t/p
|1519
|100.00
|1.8699
|1.8635
|1.8699
|13000.00
|1854857.63
|3036
|2006.05.11 14:52
|close
|1518
|100.00
|1.8701
|1.8643
|1.8707
|7000.00
|1861857.63
|3037
|2006.05.11 14:52
|close
|1517
|100.00
|1.8701
|1.8649
|1.8713
|1000.00
|1862857.63
|3038
|2006.05.11 14:52
|close
|1516
|100.00
|1.8701
|1.8656
|1.8720
|-6000.00
|1856857.63
|3039
|2006.05.11 14:52
|buy
|1520
|100.00
|1.8705
|1.8654
|1.8718
|3040
|2006.05.11 14:52
|buy
|1521
|100.00
|1.8702
|1.8651
|1.8715
|3041
|2006.05.11 14:54
|buy
|1522
|100.00
|1.8697
|1.8646
|1.8710
|3042
|2006.05.11 14:55
|buy
|1523
|100.00
|1.8688
|1.8637
|1.8701
|3043
|2006.05.11 15:18
|buy
|1524
|100.00
|1.8684
|1.8633
|1.8697
|3044
|2006.05.11 15:28
|t/p
|1524
|100.00
|1.8697
|1.8633
|1.8697
|13000.00
|1869857.63
|3045
|2006.05.11 15:28
|close
|1523
|100.00
|1.8698
|1.8637
|1.8701
|10000.00
|1879857.63
|3046
|2006.05.11 15:28
|close
|1522
|100.00
|1.8698
|1.8646
|1.8710
|1000.00
|1880857.63
|3047
|2006.05.11 15:28
|close
|1521
|100.00
|1.8698
|1.8651
|1.8715
|-4000.00
|1876857.63
|3048
|2006.05.11 15:28
|close
|1520
|100.00
|1.8698
|1.8654
|1.8718
|-7000.00
|1869857.63
|3049
|2006.05.11 15:28
|buy
|1525
|100.00
|1.8702
|1.8651
|1.8715
|3050
|2006.05.11 15:35
|buy
|1526
|100.00
|1.8696
|1.8645
|1.8709
|3051
|2006.05.11 15:37
|buy
|1527
|100.00
|1.8692
|1.8641
|1.8705
|3052
|2006.05.11 15:37
|buy
|1528
|100.00
|1.8688
|1.8637
|1.8701
|3053
|2006.05.11 15:46
|t/p
|1528
|100.00
|1.8701
|1.8637
|1.8701
|13000.00
|1882857.63
|3054
|2006.05.11 15:46
|close
|1527
|100.00
|1.8702
|1.8641
|1.8705
|10000.00
|1892857.63
|3055
|2006.05.11 15:46
|close
|1526
|100.00
|1.8702
|1.8645
|1.8709
|6000.00
|1898857.63
|3056
|2006.05.11 15:46
|close
|1525
|100.00
|1.8702
|1.8651
|1.8715
|0.00
|1898857.63
|3057
|2006.05.11 15:46
|buy
|1529
|100.00
|1.8706
|1.8655
|1.8719
|3058
|2006.05.11 15:46
|buy
|1530
|100.00
|1.8703
|1.8652
|1.8716
|3059
|2006.05.11 15:52
|t/p
|1530
|100.00
|1.8716
|1.8652
|1.8716
|13000.00
|1911857.63
|3060
|2006.05.11 15:52
|close
|1529
|100.00
|1.8716
|1.8655
|1.8719
|10000.00
|1921857.63
|3061
|2006.05.11 15:52
|buy
|1531
|100.00
|1.8720
|1.8669
|1.8733
|3062
|2006.05.11 15:52
|buy
|1532
|100.00
|1.8716
|1.8665
|1.8729
|3063
|2006.05.11 15:53
|t/p
|1532
|100.00
|1.8729
|1.8665
|1.8729
|13000.00
|1934857.63
|3064
|2006.05.11 15:53
|close
|1531
|100.00
|1.8729
|1.8669
|1.8733
|9000.00
|1943857.63
|3065
|2006.05.11 15:53
|buy
|1533
|100.00
|1.8733
|1.8682
|1.8746
|3066
|2006.05.11 15:53
|buy
|1534
|100.00
|1.8729
|1.8678
|1.8742
|3067
|2006.05.11 15:58
|buy
|1535
|100.00
|1.8722
|1.8671
|1.8735
|3068
|2006.05.11 16:01
|buy
|1536
|100.00
|1.8718
|1.8667
|1.8731
|3069
|2006.05.11 16:02
|buy
|1537
|100.00
|1.8714
|1.8663
|1.8727
|3070
|2006.05.11 16:09
|t/p
|1537
|100.00
|1.8727
|1.8663
|1.8727
|13000.00
|1956857.63
|3071
|2006.05.11 16:09
|close
|1536
|100.00
|1.8727
|1.8667
|1.8731
|9000.00
|1965857.63
|3072
|2006.05.11 16:09
|close
|1535
|100.00
|1.8727
|1.8671
|1.8735
|5000.00
|1970857.63
|3073
|2006.05.11 16:09
|close
|1534
|100.00
|1.8727
|1.8678
|1.8742
|-2000.00
|1968857.63
|3074
|2006.05.11 16:09
|close
|1533
|100.00
|1.8727
|1.8682
|1.8746
|-6000.00
|1962857.63
|3075
|2006.05.11 16:09
|buy
|1538
|100.00
|1.8731
|1.8680
|1.8744
|3076
|2006.05.11 16:09
|buy
|1539
|100.00
|1.8727
|1.8676
|1.8740
|3077
|2006.05.11 16:11
|t/p
|1539
|100.00
|1.8740
|1.8676
|1.8740
|13000.00
|1975857.63
|3078
|2006.05.11 16:11
|close
|1538
|100.00
|1.8742
|1.8680
|1.8744
|11000.00
|1986857.63
|3079
|2006.05.11 16:11
|buy
|1540
|100.00
|1.8746
|1.8695
|1.8759
|3080
|2006.05.11 16:11
|buy
|1541
|100.00
|1.8742
|1.8691
|1.8755
|3081
|2006.05.11 16:32
|t/p
|1541
|100.00
|1.8755
|1.8691
|1.8755
|13000.00
|1999857.63
|3082
|2006.05.11 16:32
|close
|1540
|100.00
|1.8756
|1.8695
|1.8759
|10000.00
|2009857.63
|3083
|2006.05.11 16:32
|buy
|1542
|100.00
|1.8760
|1.8709
|1.8773
|3084
|2006.05.11 16:35
|t/p
|1542
|100.00
|1.8773
|1.8709
|1.8773
|13000.00
|2022857.63
|3085
|2006.05.11 16:35
|buy
|1543
|100.00
|1.8777
|1.8726
|1.8790
|3086
|2006.05.11 16:35
|buy
|1544
|100.00
|1.8773
|1.8722
|1.8786
|3087
|2006.05.11 16:36
|t/p
|1544
|100.00
|1.8786
|1.8722
|1.8786
|13000.00
|2035857.63
|3088
|2006.05.11 16:36
|close
|1543
|100.00
|1.8786
|1.8726
|1.8790
|9000.00
|2044857.63
|3089
|2006.05.11 16:36
|buy
|1545
|100.00
|1.8790
|1.8739
|1.8803
|3090
|2006.05.11 16:37
|buy
|1546
|100.00
|1.8784
|1.8733
|1.8797
|3091
|2006.05.11 16:38
|t/p
|1546
|100.00
|1.8797
|1.8733
|1.8797
|13000.00
|2057857.63
|3092
|2006.05.11 16:38
|close
|1545
|100.00
|1.8797
|1.8739
|1.8803
|7000.00
|2064857.63
|3093
|2006.05.11 16:38
|buy
|1547
|100.00
|1.8801
|1.8750
|1.8814
|3094
|2006.05.11 16:38
|buy
|1548
|100.00
|1.8794
|1.8743
|1.8807
|3095
|2006.05.11 16:47
|t/p
|1548
|100.00
|1.8807
|1.8743
|1.8807
|13000.00
|2077857.63
|3096
|2006.05.11 16:47
|close
|1547
|100.00
|1.8807
|1.8750
|1.8814
|6000.00
|2083857.63
|3097
|2006.05.11 16:47
|buy
|1549
|100.00
|1.8811
|1.8760
|1.8824
|3098
|2006.05.11 16:48
|buy
|1550
|100.00
|1.8803
|1.8752
|1.8816
|3099
|2006.05.11 16:51
|buy
|1551
|100.00
|1.8799
|1.8748
|1.8812
|3100
|2006.05.11 16:53
|buy
|1552
|100.00
|1.8795
|1.8744
|1.8808
|3101
|2006.05.11 16:56
|buy
|1553
|100.00
|1.8791
|1.8740
|1.8804
|3102
|2006.05.11 17:35
|t/p
|1550
|100.00
|1.8816
|1.8752
|1.8816
|13000.00
|2096857.63
|3103
|2006.05.11 17:35
|t/p
|1551
|100.00
|1.8812
|1.8748
|1.8812
|13000.00
|2109857.63
|3104
|2006.05.11 17:35
|t/p
|1552
|100.00
|1.8808
|1.8744
|1.8808
|13000.00
|2122857.63
|3105
|2006.05.11 17:35
|t/p
|1553
|100.00
|1.8804
|1.8740
|1.8804
|13000.00
|2135857.63
|3106
|2006.05.11 17:35
|close
|1549
|100.00
|1.8822
|1.8760
|1.8824
|11000.00
|2146857.63
|3107
|2006.05.11 17:35
|buy
|1554
|100.00
|1.8826
|1.8775
|1.8839
|3108
|2006.05.11 17:35
|buy
|1555
|100.00
|1.8819
|1.8768
|1.8832
|3109
|2006.05.11 17:35
|buy
|1556
|100.00
|1.8815
|1.8764
|1.8828
|3110
|2006.05.11 17:35
|buy
|1557
|100.00
|1.8811
|1.8760
|1.8824
|3111
|2006.05.11 17:35
|buy
|1558
|100.00
|1.8807
|1.8756
|1.8820
|3112
|2006.05.11 17:37
|t/p
|1558
|100.00
|1.8820
|1.8756
|1.8820
|13000.00
|2159857.63
|3113
|2006.05.11 17:37
|close
|1557
|100.00
|1.8823
|1.8760
|1.8824
|12000.00
|2171857.63
|3114
|2006.05.11 17:37
|close
|1556
|100.00
|1.8823
|1.8764
|1.8828
|8000.00
|2179857.63
|3115
|2006.05.11 17:37
|close
|1555
|100.00
|1.8823
|1.8768
|1.8832
|4000.00
|2183857.63
|3116
|2006.05.11 17:37
|close
|1554
|100.00
|1.8823
|1.8775
|1.8839
|-3000.00
|2180857.63
|3117
|2006.05.11 17:37
|buy
|1559
|100.00
|1.8827
|1.8776
|1.8840
|3118
|2006.05.11 17:39
|buy
|1560
|100.00
|1.8822
|1.8771
|1.8835
|3119
|2006.05.11 17:41
|t/p
|1560
|100.00
|1.8835
|1.8771
|1.8835
|13000.00
|2193857.63
|3120
|2006.05.11 17:41
|close
|1559
|100.00
|1.8835
|1.8776
|1.8840
|8000.00
|2201857.63
|3121
|2006.05.11 17:41
|buy
|1561
|100.00
|1.8839
|1.8788
|1.8852
|3122
|2006.05.11 17:41
|buy
|1562
|100.00
|1.8835
|1.8784
|1.8848
|3123
|2006.05.11 17:42
|buy
|1563
|100.00
|1.8827
|1.8776
|1.8840
|3124
|2006.05.11 17:50
|buy
|1564
|100.00
|1.8824
|1.8773
|1.8837
|3125
|2006.05.11 17:54
|t/p
|1564
|100.00
|1.8837
|1.8773
|1.8837
|13000.00
|2214857.63
|3126
|2006.05.11 17:54
|close
|1563
|100.00
|1.8837
|1.8776
|1.8840
|10000.00
|2224857.63
|3127
|2006.05.11 17:54
|close
|1562
|100.00
|1.8837
|1.8784
|1.8848
|2000.00
|2226857.63
|3128
|2006.05.11 17:54
|close
|1561
|100.00
|1.8837
|1.8788
|1.8852
|-2000.00
|2224857.63
|3129
|2006.05.11 17:54
|buy
|1565
|100.00
|1.8841
|1.8790
|1.8854
|3130
|2006.05.11 17:58
|t/p
|1565
|100.00
|1.8854
|1.8790
|1.8854
|13000.00
|2237857.63
|3131
|2006.05.11 17:58
|buy
|1566
|100.00
|1.8858
|1.8807
|1.8871
|3132
|2006.05.11 17:58
|buy
|1567
|100.00
|1.8854
|1.8803
|1.8867
|3133
|2006.05.11 17:59
|buy
|1568
|100.00
|1.8846
|1.8795
|1.8859
|3134
|2006.05.11 18:00
|buy
|1569
|100.00
|1.8843
|1.8792
|1.8856
|3135
|2006.05.11 18:18
|buy
|1570
|100.00
|1.8838
|1.8787
|1.8851
|3136
|2006.05.11 18:53
|t/p
|1570
|100.00
|1.8851
|1.8787
|1.8851
|13000.00
|2250857.63
|3137
|2006.05.11 18:53
|close
|1569
|100.00
|1.8851
|1.8792
|1.8856
|8000.00
|2258857.63
|3138
|2006.05.11 18:53
|close
|1568
|100.00
|1.8851
|1.8795
|1.8859
|5000.00
|2263857.63
|3139
|2006.05.11 18:53
|close
|1567
|100.00
|1.8851
|1.8803
|1.8867
|-3000.00
|2260857.63
|3140
|2006.05.11 18:53
|close
|1566
|100.00
|1.8851
|1.8807
|1.8871
|-7000.00
|2253857.63
|3141
|2006.05.11 18:53
|buy
|1571
|100.00
|1.8855
|1.8804
|1.8868
|3142
|2006.05.11 18:53
|buy
|1572
|100.00
|1.8851
|1.8800
|1.8864
|3143
|2006.05.11 18:53
|buy
|1573
|100.00
|1.8846
|1.8795
|1.8859
|3144
|2006.05.11 19:09
|buy
|1574
|100.00
|1.8843
|1.8792
|1.8856
|3145
|2006.05.11 19:16
|buy
|1575
|100.00
|1.8839
|1.8788
|1.8852
|3146
|2006.05.12 01:02
|t/p
|1575
|100.00
|1.8852
|1.8788
|1.8852
|12650.00
|2266507.63
|3147
|2006.05.12 01:02
|close
|1574
|100.00
|1.8852
|1.8792
|1.8856
|8650.00
|2275157.63
|3148
|2006.05.12 01:02
|close
|1573
|100.00
|1.8852
|1.8795
|1.8859
|5650.00
|2280807.63
|3149
|2006.05.12 01:02
|close
|1572
|100.00
|1.8852
|1.8800
|1.8864
|650.00
|2281457.63
|3150
|2006.05.12 01:02
|close
|1571
|100.00
|1.8852
|1.8804
|1.8868
|-3350.00
|2278107.63
|3151
|2006.05.12 08:15
|buy
|1576
|100.00
|1.8871
|1.8820
|1.8884
|3152
|2006.05.12 08:19
|t/p
|1576
|100.00
|1.8884
|1.8820
|1.8884
|13000.00
|2291107.63
|3153
|2006.05.12 08:19
|buy
|1577
|100.00
|1.8888
|1.8837
|1.8901
|3154
|2006.05.12 08:19
|buy
|1578
|100.00
|1.8884
|1.8833
|1.8897
|3155
|2006.05.12 08:22
|buy
|1579
|100.00
|1.8880
|1.8829
|1.8893
|3156
|2006.05.12 08:31
|buy
|1580
|100.00
|1.8867
|1.8816
|1.8880
|3157
|2006.05.12 08:34
|buy
|1581
|100.00
|1.8863
|1.8812
|1.8876
|3158
|2006.05.12 09:20
|t/p
|1581
|100.00
|1.8876
|1.8812
|1.8876
|13000.00
|2304107.63
|3159
|2006.05.12 09:20
|close
|1580
|100.00
|1.8876
|1.8816
|1.8880
|9000.00
|2313107.63
|3160
|2006.05.12 09:20
|close
|1579
|100.00
|1.8876
|1.8829
|1.8893
|-4000.00
|2309107.63
|3161
|2006.05.12 09:20
|close
|1578
|100.00
|1.8876
|1.8833
|1.8897
|-8000.00
|2301107.63
|3162
|2006.05.12 09:20
|close
|1577
|100.00
|1.8876
|1.8837
|1.8901
|-12000.00
|2289107.63
|3163
|2006.05.12 09:20
|buy
|1582
|100.00
|1.8880
|1.8829
|1.8893
|3164
|2006.05.12 09:22
|buy
|1583
|100.00
|1.8875
|1.8824
|1.8888
|3165
|2006.05.12 09:26
|t/p
|1583
|100.00
|1.8888
|1.8824
|1.8888
|13000.00
|2302107.63
|3166
|2006.05.12 09:26
|close
|1582
|100.00
|1.8888
|1.8829
|1.8893
|8000.00
|2310107.63
|3167
|2006.05.12 09:26
|buy
|1584
|100.00
|1.8892
|1.8841
|1.8905
|3168
|2006.05.12 09:26
|buy
|1585
|100.00
|1.8888
|1.8837
|1.8901
|3169
|2006.05.12 09:26
|buy
|1586
|100.00
|1.8880
|1.8829
|1.8893
|3170
|2006.05.12 09:26
|t/p
|1586
|100.00
|1.8893
|1.8829
|1.8893
|13000.00
|2323107.63
|3171
|2006.05.12 09:26
|close
|1585
|100.00
|1.8894
|1.8837
|1.8901
|6000.00
|2329107.63
|3172
|2006.05.12 09:26
|close
|1584
|100.00
|1.8894
|1.8841
|1.8905
|2000.00
|2331107.63
|3173
|2006.05.12 09:26
|buy
|1587
|100.00
|1.8898
|1.8847
|1.8911
|3174
|2006.05.12 09:27
|buy
|1588
|100.00
|1.8894
|1.8843
|1.8907
|3175
|2006.05.12 09:29
|t/p
|1588
|100.00
|1.8907
|1.8843
|1.8907
|13000.00
|2344107.63
|3176
|2006.05.12 09:29
|close
|1587
|100.00
|1.8908
|1.8847
|1.8911
|10000.00
|2354107.63
|3177
|2006.05.12 09:29
|buy
|1589
|100.00
|1.8912
|1.8861
|1.8925
|3178
|2006.05.12 09:31
|buy
|1590
|100.00
|1.8908
|1.8857
|1.8921
|3179
|2006.05.12 09:33
|buy
|1591
|100.00
|1.8904
|1.8853
|1.8917
|3180
|2006.05.12 09:35
|buy
|1592
|100.00
|1.8899
|1.8848
|1.8912
|3181
|2006.05.12 09:36
|buy
|1593
|100.00
|1.8891
|1.8840
|1.8904
|3182
|2006.05.12 09:38
|t/p
|1593
|100.00
|1.8904
|1.8840
|1.8904
|13000.00
|2367107.63
|3183
|2006.05.12 09:38
|close
|1592
|100.00
|1.8905
|1.8848
|1.8912
|6000.00
|2373107.63
|3184
|2006.05.12 09:38
|close
|1591
|100.00
|1.8905
|1.8853
|1.8917
|1000.00
|2374107.63
|3185
|2006.05.12 09:38
|close
|1590
|100.00
|1.8905
|1.8857
|1.8921
|-3000.00
|2371107.63
|3186
|2006.05.12 09:38
|close
|1589
|100.00
|1.8905
|1.8861
|1.8925
|-7000.00
|2364107.63
|3187
|2006.05.12 09:38
|buy
|1594
|100.00
|1.8909
|1.8858
|1.8922
|3188
|2006.05.12 09:38
|buy
|1595
|100.00
|1.8904
|1.8853
|1.8917
|3189
|2006.05.12 09:38
|buy
|1596
|100.00
|1.8894
|1.8843
|1.8907
|3190
|2006.05.12 09:39
|buy
|1597
|100.00
|1.8888
|1.8837
|1.8901
|3191
|2006.05.12 09:49
|t/p
|1597
|100.00
|1.8901
|1.8837
|1.8901
|13000.00
|2377107.63
|3192
|2006.05.12 09:49
|close
|1596
|100.00
|1.8902
|1.8843
|1.8907
|8000.00
|2385107.63
|3193
|2006.05.12 09:49
|close
|1595
|100.00
|1.8902
|1.8853
|1.8917
|-2000.00
|2383107.63
|3194
|2006.05.12 09:49
|close
|1594
|100.00
|1.8902
|1.8858
|1.8922
|-7000.00
|2376107.63
|3195
|2006.05.12 09:49
|buy
|1598
|100.00
|1.8906
|1.8855
|1.8919
|3196
|2006.05.12 09:49
|buy
|1599
|100.00
|1.8902
|1.8851
|1.8915
|3197
|2006.05.12 09:49
|buy
|1600
|100.00
|1.8898
|1.8847
|1.8911
|3198
|2006.05.12 09:50
|t/p
|1600
|100.00
|1.8911
|1.8847
|1.8911
|13000.00
|2389107.63
|3199
|2006.05.12 09:50
|close
|1599
|100.00
|1.8911
|1.8851
|1.8915
|9000.00
|2398107.63
|3200
|2006.05.12 09:50
|close
|1598
|100.00
|1.8911
|1.8855
|1.8919
|5000.00
|2403107.63
|3201
|2006.05.12 09:50
|buy
|1601
|100.00
|1.8915
|1.8864
|1.8928
|3202
|2006.05.12 09:50
|buy
|1602
|100.00
|1.8911
|1.8860
|1.8924
|3203
|2006.05.12 09:51
|buy
|1603
|100.00
|1.8906
|1.8855
|1.8919
|3204
|2006.05.12 09:52
|buy
|1604
|100.00
|1.8903
|1.8852
|1.8916
|3205
|2006.05.12 09:55
|buy
|1605
|100.00
|1.8897
|1.8846
|1.8910
|3206
|2006.05.12 10:19
|t/p
|1605
|100.00
|1.8910
|1.8846
|1.8910
|13000.00
|2416107.63
|3207
|2006.05.12 10:19
|close
|1604
|100.00
|1.8910
|1.8852
|1.8916
|7000.00
|2423107.63
|3208
|2006.05.12 10:19
|close
|1603
|100.00
|1.8910
|1.8855
|1.8919
|4000.00
|2427107.63
|3209
|2006.05.12 10:19
|close
|1602
|100.00
|1.8910
|1.8860
|1.8924
|-1000.00
|2426107.63
|3210
|2006.05.12 10:19
|close
|1601
|100.00
|1.8910
|1.8864
|1.8928
|-5000.00
|2421107.63
|3211
|2006.05.12 10:19
|buy
|1606
|100.00
|1.8914
|1.8863
|1.8927
|3212
|2006.05.12 10:23
|buy
|1607
|100.00
|1.8910
|1.8859
|1.8923
|3213
|2006.05.12 10:24
|buy
|1608
|100.00
|1.8906
|1.8855
|1.8919
|3214
|2006.05.12 10:58
|t/p
|1608
|100.00
|1.8919
|1.8855
|1.8919
|13000.00
|2434107.63
|3215
|2006.05.12 10:58
|close
|1607
|100.00
|1.8921
|1.8859
|1.8923
|11000.00
|2445107.63
|3216
|2006.05.12 10:58
|close
|1606
|100.00
|1.8921
|1.8863
|1.8927
|7000.00
|2452107.63
|3217
|2006.05.12 10:58
|buy
|1609
|100.00
|1.8925
|1.8874
|1.8938
|3218
|2006.05.12 10:59
|buy
|1610
|100.00
|1.8921
|1.8870
|1.8934
|3219
|2006.05.12 11:09
|buy
|1611
|100.00
|1.8917
|1.8866
|1.8930
|3220
|2006.05.12 11:16
|t/p
|1611
|100.00
|1.8930
|1.8866
|1.8930
|13000.00
|2465107.63
|3221
|2006.05.12 11:16
|close
|1610
|100.00
|1.8930
|1.8870
|1.8934
|9000.00
|2474107.63
|3222
|2006.05.12 11:16
|close
|1609
|100.00
|1.8930
|1.8874
|1.8938
|5000.00
|2479107.63
|3223
|2006.05.12 11:16
|buy
|1612
|100.00
|1.8934
|1.8883
|1.8947
|3224
|2006.05.12 11:17
|buy
|1613
|100.00
|1.8929
|1.8878
|1.8942
|3225
|2006.05.12 11:30
|t/p
|1613
|100.00
|1.8942
|1.8878
|1.8942
|13000.00
|2492107.63
|3226
|2006.05.12 11:30
|close
|1612
|100.00
|1.8942
|1.8883
|1.8947
|8000.00
|2500107.63
|3227
|2006.05.12 11:30
|buy
|1614
|100.00
|1.8946
|1.8895
|1.8959
|3228
|2006.05.12 11:32
|buy
|1615
|100.00
|1.8942
|1.8891
|1.8955
|3229
|2006.05.12 11:33
|buy
|1616
|100.00
|1.8937
|1.8886
|1.8950
|3230
|2006.05.12 11:34
|t/p
|1616
|100.00
|1.8950
|1.8886
|1.8950
|13000.00
|2513107.63
|3231
|2006.05.12 11:34
|close
|1615
|100.00
|1.8950
|1.8891
|1.8955
|8000.00
|2521107.63
|3232
|2006.05.12 11:34
|close
|1614
|100.00
|1.8950
|1.8895
|1.8959
|4000.00
|2525107.63
|3233
|2006.05.12 11:34
|buy
|1617
|100.00
|1.8954
|1.8903
|1.8967
|3234
|2006.05.12 11:35
|buy
|1618
|100.00
|1.8948
|1.8897
|1.8961
|3235
|2006.05.12 11:37
|t/p
|1618
|100.00
|1.8961
|1.8897
|1.8961
|13000.00
|2538107.63
|3236
|2006.05.12 11:37
|close
|1617
|100.00
|1.8962
|1.8903
|1.8967
|8000.00
|2546107.63
|3237
|2006.05.12 11:37
|buy
|1619
|100.00
|1.8966
|1.8915
|1.8979
|3238
|2006.05.12 11:37
|buy
|1620
|100.00
|1.8961
|1.8910
|1.8974
|3239
|2006.05.12 11:40
|t/p
|1620
|100.00
|1.8974
|1.8910
|1.8974
|13000.00
|2559107.63
|3240
|2006.05.12 11:40
|close
|1619
|100.00
|1.8974
|1.8915
|1.8979
|8000.00
|2567107.63
|3241
|2006.05.12 11:40
|buy
|1621
|100.00
|1.8978
|1.8927
|1.8991
|3242
|2006.05.12 11:40
|buy
|1622
|100.00
|1.8974
|1.8923
|1.8987
|3243
|2006.05.12 11:41
|t/p
|1622
|100.00
|1.8987
|1.8923
|1.8987
|13000.00
|2580107.63
|3244
|2006.05.12 11:41
|close
|1621
|100.00
|1.8987
|1.8927
|1.8991
|9000.00
|2589107.63
|3245
|2006.05.12 11:41
|buy
|1623
|100.00
|1.8991
|1.8940
|1.9004
|3246
|2006.05.12 11:44
|buy
|1624
|100.00
|1.8987
|1.8936
|1.9000
|3247
|2006.05.12 11:49
|buy
|1625
|100.00
|1.8984
|1.8933
|1.8997
|3248
|2006.05.12 11:50
|buy
|1626
|100.00
|1.8973
|1.8922
|1.8986
|3249
|2006.05.12 11:57
|buy
|1627
|100.00
|1.8968
|1.8917
|1.8981
|3250
|2006.05.12 12:12
|t/p
|1627
|100.00
|1.8981
|1.8917
|1.8981
|13000.00
|2602107.63
|3251
|2006.05.12 12:12
|close
|1626
|100.00
|1.8982
|1.8922
|1.8986
|9000.00
|2611107.63
|3252
|2006.05.12 12:12
|close
|1625
|100.00
|1.8982
|1.8933
|1.8997
|-2000.00
|2609107.63
|3253
|2006.05.12 12:12
|close
|1624
|100.00
|1.8982
|1.8936
|1.9000
|-5000.00
|2604107.63
|3254
|2006.05.12 12:12
|close
|1623
|100.00
|1.8982
|1.8940
|1.9004
|-9000.00
|2595107.63
|3255
|2006.05.12 12:12
|buy
|1628
|100.00
|1.8986
|1.8935
|1.8999
|3256
|2006.05.12 12:15
|buy
|1629
|100.00
|1.8983
|1.8932
|1.8996
|3257
|2006.05.12 12:15
|buy
|1630
|100.00
|1.8979
|1.8928
|1.8992
|3258
|2006.05.12 12:24
|buy
|1631
|100.00
|1.8975
|1.8924
|1.8988
|3259
|2006.05.12 12:31
|buy
|1632
|100.00
|1.8965
|1.8914
|1.8978
|3260
|2006.05.12 14:20
|s/l
|1628
|100.00
|1.8935
|1.8935
|1.8999
|-51000.00
|2544107.63
|3261
|2006.05.12 14:20
|close
|1632
|100.00
|1.8935
|1.8914
|1.8978
|-30000.00
|2514107.63
|3262
|2006.05.12 14:20
|close
|1631
|100.00
|1.8935
|1.8924
|1.8988
|-40000.00
|2474107.63
|3263
|2006.05.12 14:20
|close
|1630
|100.00
|1.8935
|1.8928
|1.8992
|-44000.00
|2430107.63
|3264
|2006.05.12 14:20
|close
|1629
|100.00
|1.8935
|1.8932
|1.8996
|-48000.00
|2382107.63
|3265
|2006.05.12 14:20
|buy
|1633
|100.00
|1.8939
|1.8888
|1.8952
|3266
|2006.05.12 14:20
|buy
|1634
|100.00
|1.8935
|1.8884
|1.8948
|3267
|2006.05.12 14:22
|buy
|1635
|100.00
|1.8931
|1.8880
|1.8944
|3268
|2006.05.12 14:23
|buy
|1636
|100.00
|1.8927
|1.8876
|1.8940
|3269
|2006.05.12 14:25
|t/p
|1636
|100.00
|1.8940
|1.8876
|1.8940
|13000.00
|2395107.63
|3270
|2006.05.12 14:25
|close
|1635
|100.00
|1.8941
|1.8880
|1.8944
|10000.00
|2405107.63
|3271
|2006.05.12 14:25
|close
|1634
|100.00
|1.8941
|1.8884
|1.8948
|6000.00
|2411107.63
|3272
|2006.05.12 14:25
|close
|1633
|100.00
|1.8941
|1.8888
|1.8952
|2000.00
|2413107.63
|3273
|2006.05.12 14:25
|buy
|1637
|100.00
|1.8945
|1.8894
|1.8958
|3274
|2006.05.12 14:26
|buy
|1638
|100.00
|1.8941
|1.8890
|1.8954
|3275
|2006.05.12 14:30
|buy
|1639
|100.00
|1.8935
|1.8884
|1.8948
|3276
|2006.05.12 14:30
|buy
|1640
|100.00
|1.8929
|1.8878
|1.8942
|3277
|2006.05.12 14:30
|buy
|1641
|100.00
|1.8923
|1.8872
|1.8936
|3278
|2006.05.12 14:30
|t/p
|1641
|100.00
|1.8936
|1.8872
|1.8936
|13000.00
|2426107.63
|3279
|2006.05.12 14:30
|close
|1640
|100.00
|1.8936
|1.8878
|1.8942
|7000.00
|2433107.63
|3280
|2006.05.12 14:30
|close
|1639
|100.00
|1.8936
|1.8884
|1.8948
|1000.00
|2434107.63
|3281
|2006.05.12 14:30
|close
|1638
|100.00
|1.8936
|1.8890
|1.8954
|-5000.00
|2429107.63
|3282
|2006.05.12 14:30
|close
|1637
|100.00
|1.8936
|1.8894
|1.8958
|-9000.00
|2420107.63
|3283
|2006.05.12 14:30
|buy
|1642
|100.00
|1.8940
|1.8889
|1.8953
|3284
|2006.05.12 14:30
|buy
|1643
|100.00
|1.8936
|1.8885
|1.8949
|3285
|2006.05.12 14:30
|buy
|1644
|100.00
|1.8932
|1.8881
|1.8945
|3286
|2006.05.12 14:30
|t/p
|1644
|100.00
|1.8945
|1.8881
|1.8945
|13000.00
|2433107.63
|3287
|2006.05.12 14:30
|close
|1643
|100.00
|1.8945
|1.8885
|1.8949
|9000.00
|2442107.63
|3288
|2006.05.12 14:30
|close
|1642
|100.00
|1.8945
|1.8889
|1.8953
|5000.00
|2447107.63
|3289
|2006.05.12 14:30
|buy
|1645
|100.00
|1.8949
|1.8898
|1.8962
|3290
|2006.05.12 14:30
|buy
|1646
|100.00
|1.8944
|1.8893
|1.8957
|3291
|2006.05.12 14:30
|buy
|1647
|100.00
|1.8938
|1.8887
|1.8951
|3292
|2006.05.12 14:30
|buy
|1648
|100.00
|1.8932
|1.8881
|1.8945
|3293
|2006.05.12 14:30
|buy
|1649
|100.00
|1.8918
|1.8867
|1.8931
|3294
|2006.05.12 14:30
|s/l
|1645
|100.00
|1.8898
|1.8898
|1.8962
|-51000.00
|2396107.63
|3295
|2006.05.12 14:30
|s/l
|1646
|100.00
|1.8893
|1.8893
|1.8957
|-51000.00
|2345107.63
|3296
|2006.05.12 14:30
|close
|1649
|100.00
|1.8891
|1.8867
|1.8931
|-27000.00
|2318107.63
|3297
|2006.05.12 14:30
|close
|1648
|100.00
|1.8891
|1.8881
|1.8945
|-41000.00
|2277107.63
|3298
|2006.05.12 14:30
|close
|1647
|100.00
|1.8891
|1.8887
|1.8951
|-47000.00
|2230107.63
|3299
|2006.05.12 14:30
|buy
|1650
|100.00
|1.8895
|1.8844
|1.8908
|3300
|2006.05.12 14:30
|t/p
|1650
|100.00
|1.8908
|1.8844
|1.8908
|13000.00
|2243107.63
|3301
|2006.05.12 14:30
|buy
|1651
|100.00
|1.8913
|1.8862
|1.8926
|3302
|2006.05.12 14:30
|buy
|1652
|100.00
|1.8900
|1.8849
|1.8913
|3303
|2006.05.12 14:31
|buy
|1653
|100.00
|1.8894
|1.8843
|1.8907
|3304
|2006.05.12 14:31
|buy
|1654
|100.00
|1.8889
|1.8838
|1.8902
|3305
|2006.05.12 14:31
|buy
|1655
|100.00
|1.8883
|1.8832
|1.8896
|3306
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1651
|100.00
|1.8926
|1.8862
|1.8926
|13000.00
|2256107.63
|3307
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1652
|100.00
|1.8913
|1.8849
|1.8913
|13000.00
|2269107.63
|3308
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1653
|100.00
|1.8907
|1.8843
|1.8907
|13000.00
|2282107.63
|3309
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1654
|100.00
|1.8902
|1.8838
|1.8902
|13000.00
|2295107.63
|3310
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1655
|100.00
|1.8896
|1.8832
|1.8896
|13000.00
|2308107.63
|3311
|2006.05.12 14:32
|buy
|1656
|100.00
|1.8935
|1.8884
|1.8948
|3312
|2006.05.12 14:32
|buy
|1657
|100.00
|1.8931
|1.8880
|1.8944
|3313
|2006.05.12 14:32
|buy
|1658
|100.00
|1.8925
|1.8874
|1.8938
|3314
|2006.05.12 14:32
|buy
|1659
|100.00
|1.8917
|1.8866
|1.8930
|3315
|2006.05.12 14:32
|buy
|1660
|100.00
|1.8912
|1.8861
|1.8925
|3316
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1660
|100.00
|1.8925
|1.8861
|1.8925
|13000.00
|2321107.63
|3317
|2006.05.12 14:32
|close
|1659
|100.00
|1.8927
|1.8866
|1.8930
|10000.00
|2331107.63
|3318
|2006.05.12 14:32
|close
|1658
|100.00
|1.8927
|1.8874
|1.8938
|2000.00
|2333107.63
|3319
|2006.05.12 14:32
|close
|1657
|100.00
|1.8927
|1.8880
|1.8944
|-4000.00
|2329107.63
|3320
|2006.05.12 14:32
|close
|1656
|100.00
|1.8927
|1.8884
|1.8948
|-8000.00
|2321107.63
|3321
|2006.05.12 14:32
|buy
|1661
|100.00
|1.8931
|1.8880
|1.8944
|3322
|2006.05.12 14:32
|buy
|1662
|100.00
|1.8926
|1.8875
|1.8939
|3323
|2006.05.12 14:32
|buy
|1663
|100.00
|1.8922
|1.8871
|1.8935
|3324
|2006.05.12 14:32
|buy
|1664
|100.00
|1.8914
|1.8863
|1.8927
|3325
|2006.05.12 14:32
|buy
|1665
|100.00
|1.8908
|1.8857
|1.8921
|3326
|2006.05.12 14:32
|s/l
|1661
|100.00
|1.8880
|1.8880
|1.8944
|-51000.00
|2270107.63
|3327
|2006.05.12 14:32
|s/l
|1662
|100.00
|1.8875
|1.8875
|1.8939
|-51000.00
|2219107.63
|3328
|2006.05.12 14:32
|close
|1665
|100.00
|1.8875
|1.8857
|1.8921
|-33000.00
|2186107.63
|3329
|2006.05.12 14:32
|close
|1664
|100.00
|1.8875
|1.8863
|1.8927
|-39000.00
|2147107.63
|3330
|2006.05.12 14:32
|close
|1663
|100.00
|1.8875
|1.8871
|1.8935
|-47000.00
|2100107.63
|3331
|2006.05.12 14:32
|buy
|1666
|100.00
|1.8879
|1.8828
|1.8892
|3332
|2006.05.12 14:32
|t/p
|1666
|100.00
|1.8892
|1.8828
|1.8892
|13000.00
|2113107.63
|3333
|2006.05.12 14:32
|buy
|1667
|100.00
|1.8925
|1.8874
|1.8938
|3334
|2006.05.12 14:33
|buy
|1668
|100.00
|1.8917
|1.8866
|1.8930
|3335
|2006.05.12 14:33
|buy
|1669
|100.00
|1.8911
|1.8860
|1.8924
|3336
|2006.05.12 14:33
|buy
|1670
|100.00
|1.8903
|1.8852
|1.8916
|3337
|2006.05.12 14:34
|buy
|1671
|100.00
|1.8899
|1.8848
|1.8912
|3338
|2006.05.12 14:44
|t/p
|1671
|100.00
|1.8912
|1.8848
|1.8912
|13000.00
|2126107.63
|3339
|2006.05.12 14:44
|close
|1670
|100.00
|1.8912
|1.8852
|1.8916
|9000.00
|2135107.63
|3340
|2006.05.12 14:44
|close
|1669
|100.00
|1.8912
|1.8860
|1.8924
|1000.00
|2136107.63
|3341
|2006.05.12 14:44
|close
|1668
|100.00
|1.8912
|1.8866
|1.8930
|-5000.00
|2131107.63
|3342
|2006.05.12 14:44
|close
|1667
|100.00
|1.8912
|1.8874
|1.8938
|-13000.00
|2118107.63
|3343
|2006.05.12 14:44
|buy
|1672
|100.00
|1.8916
|1.8865
|1.8929
|3344
|2006.05.12 14:44
|buy
|1673
|100.00
|1.8912
|1.8861
|1.8925
|3345
|2006.05.12 14:44
|buy
|1674
|100.00
|1.8908
|1.8857
|1.8921
|3346
|2006.05.12 14:44
|buy
|1675
|100.00
|1.8902
|1.8851
|1.8915
|3347
|2006.05.12 14:45
|t/p
|1673
|100.00
|1.8925
|1.8861
|1.8925
|13000.00
|2131107.63
|3348
|2006.05.12 14:45
|t/p
|1674
|100.00
|1.8921
|1.8857
|1.8921
|13000.00
|2144107.63
|3349
|2006.05.12 14:45
|t/p
|1675
|100.00
|1.8915
|1.8851
|1.8915
|13000.00
|2157107.63
|3350
|2006.05.12 14:45
|close
|1672
|100.00
|1.8926
|1.8865
|1.8929
|10000.00
|2167107.63
|3351
|2006.05.12 17:00
|sell
|1676
|0.10
|1.8901
|1.8952
|1.8888
|3352
|2006.05.12 17:00
|sell
|1677
|0.20
|1.8904
|1.8955
|1.8891
|3353
|2006.05.12 17:02
|sell
|1678
|0.40
|1.8910
|1.8961
|1.8897
|3354
|2006.05.12 17:03
|sell
|1679
|0.80
|1.8919
|1.8970
|1.8906
|3355
|2006.05.12 17:03
|sell
|1680
|1.60
|1.8923
|1.8974
|1.8910
|3356
|2006.05.12 17:24
|t/p
|1680
|1.60
|1.8910
|1.8974
|1.8910
|208.00
|2167315.63
|3357
|2006.05.12 17:24
|close
|1679
|0.80
|1.8908
|1.8970
|1.8906
|88.00
|2167403.63
|3358
|2006.05.12 17:24
|close
|1678
|0.40
|1.8908
|1.8961
|1.8897
|8.00
|2167411.63
|3359
|2006.05.12 17:24
|close
|1677
|0.20
|1.8908
|1.8955
|1.8891
|-8.00
|2167403.63
|3360
|2006.05.12 17:24
|close
|1676
|0.10
|1.8908
|1.8952
|1.8888
|-7.00
|2167396.63
|3361
|2006.05.12 17:24
|sell
|1681
|0.10
|1.8904
|1.8955
|1.8891
|3362
|2006.05.12 17:24
|sell
|1682
|0.20
|1.8908
|1.8959
|1.8895
|3363
|2006.05.12 17:32
|t/p
|1682
|0.20
|1.8895
|1.8959
|1.8895
|26.00
|2167422.63
|3364
|2006.05.12 17:32
|close
|1681
|0.10
|1.8895
|1.8955
|1.8891
|9.00
|2167431.63
|3365
|2006.05.12 17:32
|sell
|1683
|0.10
|1.8891
|1.8942
|1.8878
|3366
|2006.05.12 17:32
|sell
|1684
|0.20
|1.8896
|1.8947
|1.8883
|3367
|2006.05.12 17:32
|sell
|1685
|0.40
|1.8900
|1.8951
|1.8887
|3368
|2006.05.12 17:33
|t/p
|1685
|0.40
|1.8887
|1.8951
|1.8887
|52.00
|2167483.63
|3369
|2006.05.12 17:33
|close
|1684
|0.20
|1.8885
|1.8947
|1.8883
|22.00
|2167505.63
|3370
|2006.05.12 17:33
|close
|1683
|0.10
|1.8885
|1.8942
|1.8878
|6.00
|2167511.63
|3371
|2006.05.12 17:33
|sell
|1686
|0.10
|1.8881
|1.8932
|1.8868
|3372
|2006.05.12 17:33
|sell
|1687
|0.20
|1.8884
|1.8935
|1.8871
|3373
|2006.05.12 17:33
|sell
|1688
|0.40
|1.8889
|1.8940
|1.8876
|3374
|2006.05.12 17:41
|sell
|1689
|0.80
|1.8896
|1.8947
|1.8883
|3375
|2006.05.12 17:44
|sell
|1690
|1.60
|1.8904
|1.8955
|1.8891
|3376
|2006.05.12 18:08
|t/p
|1690
|1.60
|1.8891
|1.8955
|1.8891
|208.00
|2167719.63
|3377
|2006.05.12 18:08
|close
|1689
|0.80
|1.8891
|1.8947
|1.8883
|40.00
|2167759.63
|3378
|2006.05.12 18:08
|close
|1688
|0.40
|1.8891
|1.8940
|1.8876
|-8.00
|2167751.63
|3379
|2006.05.12 18:08
|close
|1687
|0.20
|1.8891
|1.8935
|1.8871
|-14.00
|2167737.63
|3380
|2006.05.12 18:08
|close
|1686
|0.10
|1.8891
|1.8932
|1.8868
|-10.00
|2167727.63
|3381
|2006.05.12 18:08
|sell
|1691
|0.10
|1.8887
|1.8938
|1.8874
|3382
|2006.05.12 18:10
|sell
|1692
|0.20
|1.8892
|1.8943
|1.8879
|3383
|2006.05.12 18:13
|sell
|1693
|0.40
|1.8898
|1.8949
|1.8885
|3384
|2006.05.12 18:25
|sell
|1694
|0.80
|1.8902
|1.8953
|1.8889
|3385
|2006.05.12 18:29
|t/p
|1694
|0.80
|1.8889
|1.8953
|1.8889
|104.00
|2167831.63
|3386
|2006.05.12 18:29
|close
|1693
|0.40
|1.8889
|1.8949
|1.8885
|36.00
|2167867.63
|3387
|2006.05.12 18:29
|close
|1692
|0.20
|1.8889
|1.8943
|1.8879
|6.00
|2167873.63
|3388
|2006.05.12 18:29
|close
|1691
|0.10
|1.8889
|1.8938
|1.8874
|-2.00
|2167871.63
|3389
|2006.05.15 00:00
|buy
|1695
|100.00
|1.8968
|1.8917
|1.8981
|3390
|2006.05.15 00:11
|t/p
|1695
|100.00
|1.8981
|1.8917
|1.8981
|13000.00
|2180871.63
|3391
|2006.05.15 00:11
|buy
|1696
|100.00
|1.8986
|1.8935
|1.8999
|3392
|2006.05.15 02:02
|buy
|1697
|100.00
|1.8981
|1.8930
|1.8994
|3393
|2006.05.15 02:06
|buy
|1698
|100.00
|1.8975
|1.8924
|1.8988
|3394
|2006.05.15 02:09
|buy
|1699
|100.00
|1.8971
|1.8920
|1.8984
|3395
|2006.05.15 02:19
|buy
|1700
|100.00
|1.8967
|1.8916
|1.8980
|3396
|2006.05.15 02:35
|s/l
|1696
|100.00
|1.8935
|1.8935
|1.8999
|-51000.00
|2129871.63
|3397
|2006.05.15 02:35
|close
|1700
|100.00
|1.8935
|1.8916
|1.8980
|-32000.00
|2097871.63
|3398
|2006.05.15 02:35
|close
|1699
|100.00
|1.8935
|1.8920
|1.8984
|-36000.00
|2061871.63
|3399
|2006.05.15 02:35
|close
|1698
|100.00
|1.8935
|1.8924
|1.8988
|-40000.00
|2021871.63
|3400
|2006.05.15 02:35
|close
|1697
|100.00
|1.8935
|1.8930
|1.8994
|-46000.00
|1975871.63
|3401
|2006.05.15 07:00
|sell
|1701
|0.10
|1.8961
|1.9012
|1.8948
|3402
|2006.05.15 07:26
|sell
|1702
|0.20
|1.8964
|1.9015
|1.8951
|3403
|2006.05.15 08:21
|t/p
|1702
|0.20
|1.8951
|1.9015
|1.8951
|26.00
|1975897.63
|3404
|2006.05.15 08:21
|close
|1701
|0.10
|1.8951
|1.9012
|1.8948
|10.00
|1975907.63
|3405
|2006.05.15 08:30
|sell
|1703
|0.10
|1.8924
|1.8975
|1.8911
|3406
|2006.05.15 08:40
|sell
|1704
|0.20
|1.8932
|1.8983
|1.8919
|3407
|2006.05.15 08:48
|sell
|1705
|0.40
|1.8936
|1.8987
|1.8923
|3408
|2006.05.15 08:50
|sell
|1706
|0.80
|1.8940
|1.8991
|1.8927
|3409
|2006.05.15 08:51
|sell
|1707
|1.60
|1.8943
|1.8994
|1.8930
|3410
|2006.05.15 09:03
|t/p
|1707
|1.60
|1.8930
|1.8994
|1.8930
|208.00
|1976115.63
|3411
|2006.05.15 09:03
|close
|1706
|0.80
|1.8929
|1.8991
|1.8927
|88.00
|1976203.63
|3412
|2006.05.15 09:03
|close
|1705
|0.40
|1.8929
|1.8987
|1.8923
|28.00
|1976231.63
|3413
|2006.05.15 09:03
|close
|1704
|0.20
|1.8929
|1.8983
|1.8919
|6.00
|1976237.63
|3414
|2006.05.15 09:03
|close
|1703
|0.10
|1.8929
|1.8975
|1.8911
|-5.00
|1976232.63
|3415
|2006.05.15 09:03
|sell
|1708
|0.10
|1.8925
|1.8976
|1.8912
|3416
|2006.05.15 09:03
|sell
|1709
|0.20
|1.8929
|1.8980
|1.8916
|3417
|2006.05.15 09:03
|sell
|1710
|0.40
|1.8933
|1.8984
|1.8920
|3418
|2006.05.15 09:08
|t/p
|1710
|0.40
|1.8920
|1.8984
|1.8920
|52.00
|1976284.63
|3419
|2006.05.15 09:08
|close
|1709
|0.20
|1.8919
|1.8980
|1.8916
|20.00
|1976304.63
|3420
|2006.05.15 09:08
|close
|1708
|0.10
|1.8919
|1.8976
|1.8912
|6.00
|1976310.63
|3421
|2006.05.15 09:08
|sell
|1711
|0.10
|1.8915
|1.8966
|1.8902
|3422
|2006.05.15 09:19
|sell
|1712
|0.20
|1.8919
|1.8970
|1.8906
|3423
|2006.05.15 09:28
|sell
|1713
|0.40
|1.8922
|1.8973
|1.8909
|3424
|2006.05.15 09:29
|sell
|1714
|0.80
|1.8927
|1.8978
|1.8914
|3425
|2006.05.15 09:30
|sell
|1715
|1.60
|1.8932
|1.8983
|1.8919
|3426
|2006.05.15 09:55
|t/p
|1715
|1.60
|1.8919
|1.8983
|1.8919
|208.00
|1976518.63
|3427
|2006.05.15 09:55
|close
|1714
|0.80
|1.8919
|1.8978
|1.8914
|64.00
|1976582.63
|3428
|2006.05.15 09:55
|close
|1713
|0.40
|1.8919
|1.8973
|1.8909
|12.00
|1976594.63
|3429
|2006.05.15 09:55
|close
|1712
|0.20
|1.8919
|1.8970
|1.8906
|0.00
|1976594.63
|3430
|2006.05.15 09:55
|close
|1711
|0.10
|1.8919
|1.8966
|1.8902
|-4.00
|1976590.63
|3431
|2006.05.15 09:55
|sell
|1716
|0.10
|1.8915
|1.8966
|1.8902
|3432
|2006.05.15 09:59
|t/p
|1716
|0.10
|1.8902
|1.8966
|1.8902
|13.00
|1976603.63
|3433
|2006.05.15 09:59
|sell
|1717
|0.10
|1.8898
|1.8949
|1.8885
|3434
|2006.05.15 10:06
|t/p
|1717
|0.10
|1.8885
|1.8949
|1.8885
|13.00
|1976616.63
|3435
|2006.05.15 10:06
|sell
|1718
|0.10
|1.8881
|1.8932
|1.8868
|3436
|2006.05.15 10:06
|sell
|1719
|0.20
|1.8885
|1.8936
|1.8872
|3437
|2006.05.15 10:07
|t/p
|1719
|0.20
|1.8872
|1.8936
|1.8872
|26.00
|1976642.63
|3438
|2006.05.15 10:07
|close
|1718
|0.10
|1.8871
|1.8932
|1.8868
|10.00
|1976652.63
|3439
|2006.05.15 10:07
|sell
|1720
|0.10
|1.8867
|1.8918
|1.8854
|3440
|2006.05.15 10:08
|t/p
|1720
|0.10
|1.8854
|1.8918
|1.8854
|13.00
|1976665.63
|3441
|2006.05.15 10:08
|sell
|1721
|0.10
|1.8850
|1.8901
|1.8837
|3442
|2006.05.15 10:08
|sell
|1722
|0.20
|1.8863
|1.8914
|1.8850
|3443
|2006.05.15 10:09
|sell
|1723
|0.40
|1.8867
|1.8918
|1.8854
|3444
|2006.05.15 10:10
|sell
|1724
|0.80
|1.8879
|1.8930
|1.8866
|3445
|2006.05.15 10:10
|sell
|1725
|1.60
|1.8882
|1.8933
|1.8869
|3446
|2006.05.15 10:13
|t/p
|1725
|1.60
|1.8869
|1.8933
|1.8869
|208.00
|1976873.63
|3447
|2006.05.15 10:13
|close
|1724
|0.80
|1.8868
|1.8930
|1.8866
|88.00
|1976961.63
|3448
|2006.05.15 10:13
|close
|1723
|0.40
|1.8868
|1.8918
|1.8854
|-4.00
|1976957.63
|3449
|2006.05.15 10:13
|close
|1722
|0.20
|1.8868
|1.8914
|1.8850
|-10.00
|1976947.63
|3450
|2006.05.15 10:13
|close
|1721
|0.10
|1.8868
|1.8901
|1.8837
|-18.00
|1976929.63
|3451
|2006.05.15 10:13
|sell
|1726
|0.10
|1.8864
|1.8915
|1.8851
|3452
|2006.05.15 10:17
|t/p
|1726
|0.10
|1.8851
|1.8915
|1.8851
|13.00
|1976942.63
|3453
|2006.05.15 10:17
|sell
|1727
|0.10
|1.8847
|1.8898
|1.8834
|3454
|2006.05.15 10:17
|sell
|1728
|0.20
|1.8852
|1.8903
|1.8839
|3455
|2006.05.15 10:19
|t/p
|1728
|0.20
|1.8839
|1.8903
|1.8839
|26.00
|1976968.63
|3456
|2006.05.15 10:19
|close
|1727
|0.10
|1.8839
|1.8898
|1.8834
|8.00
|1976976.63
|3457
|2006.05.15 10:19
|sell
|1729
|0.10
|1.8835
|1.8886
|1.8822
|3458
|2006.05.15 10:21
|sell
|1730
|0.20
|1.8842
|1.8893
|1.8829
|3459
|2006.05.15 10:22
|sell
|1731
|0.40
|1.8847
|1.8898
|1.8834
|3460
|2006.05.15 10:26
|t/p
|1731
|0.40
|1.8834
|1.8898
|1.8834
|52.00
|1977028.63
|3461
|2006.05.15 10:26
|close
|1730
|0.20
|1.8834
|1.8893
|1.8829
|16.00
|1977044.63
|3462
|2006.05.15 10:26
|close
|1729
|0.10
|1.8834
|1.8886
|1.8822
|1.00
|1977045.63
|3463
|2006.05.15 10:26
|sell
|1732
|0.10
|1.8830
|1.8881
|1.8817
|3464
|2006.05.15 10:27
|sell
|1733
|0.20
|1.8834
|1.8885
|1.8821
|3465
|2006.05.15 10:30
|sell
|1734
|0.40
|1.8840
|1.8891
|1.8827
|3466
|2006.05.15 10:33
|sell
|1735
|0.80
|1.8846
|1.8897
|1.8833
|3467
|2006.05.15 10:34
|sell
|1736
|1.60
|1.8858
|1.8909
|1.8845
|3468
|2006.05.15 10:44
|t/p
|1736
|1.60
|1.8845
|1.8909
|1.8845
|208.00
|1977253.63
|3469
|2006.05.15 10:44
|close
|1735
|0.80
|1.8844
|1.8897
|1.8833
|16.00
|1977269.63
|3470
|2006.05.15 10:44
|close
|1734
|0.40
|1.8844
|1.8891
|1.8827
|-16.00
|1977253.63
|3471
|2006.05.15 10:44
|close
|1733
|0.20
|1.8844
|1.8885
|1.8821
|-20.00
|1977233.63
|3472
|2006.05.15 10:44
|close
|1732
|0.10
|1.8844
|1.8881
|1.8817
|-14.00
|1977219.63
|3473
|2006.05.15 10:44
|sell
|1737
|0.10
|1.8840
|1.8891
|1.8827
|3474
|2006.05.15 10:44
|sell
|1738
|0.20
|1.8843
|1.8894
|1.8830
|3475
|2006.05.15 10:45
|sell
|1739
|0.40
|1.8850
|1.8901
|1.8837
|3476
|2006.05.15 10:46
|sell
|1740
|0.80
|1.8854
|1.8905
|1.8841
|3477
|2006.05.15 10:47
|sell
|1741
|1.60
|1.8859
|1.8910
|1.8846
|3478
|2006.05.15 11:19
|t/p
|1741
|1.60
|1.8846
|1.8910
|1.8846
|208.00
|1977427.63
|3479
|2006.05.15 11:19
|close
|1740
|0.80
|1.8845
|1.8905
|1.8841
|72.00
|1977499.63
|3480
|2006.05.15 11:19
|close
|1739
|0.40
|1.8845
|1.8901
|1.8837
|20.00
|1977519.63
|3481
|2006.05.15 11:19
|close
|1738
|0.20
|1.8845
|1.8894
|1.8830
|-4.00
|1977515.63
|3482
|2006.05.15 11:19
|close
|1737
|0.10
|1.8845
|1.8891
|1.8827
|-5.00
|1977510.63
|3483
|2006.05.15 11:19
|sell
|1742
|0.10
|1.8841
|1.8892
|1.8828
|3484
|2006.05.15 11:37
|sell
|1743
|0.20
|1.8845
|1.8896
|1.8832
|3485
|2006.05.15 11:40
|sell
|1744
|0.40
|1.8849
|1.8900
|1.8836
|3486
|2006.05.15 11:51
|t/p
|1744
|0.40
|1.8836
|1.8900
|1.8836
|52.00
|1977562.63
|3487
|2006.05.15 11:51
|close
|1743
|0.20
|1.8836
|1.8896
|1.8832
|18.00
|1977580.63
|3488
|2006.05.15 11:51
|close
|1742
|0.10
|1.8836
|1.8892
|1.8828
|5.00
|1977585.63
|3489
|2006.05.15 11:51
|sell
|1745
|0.10
|1.8832
|1.8883
|1.8819
|3490
|2006.05.15 11:52
|sell
|1746
|0.20
|1.8836
|1.8887
|1.8823
|3491
|2006.05.15 11:54
|sell
|1747
|0.40
|1.8840
|1.8891
|1.8827
|3492
|2006.05.15 11:59
|sell
|1748
|0.80
|1.8843
|1.8894
|1.8830
|3493
|2006.05.15 12:38
|t/p
|1748
|0.80
|1.8830
|1.8894
|1.8830
|104.00
|1977689.63
|3494
|2006.05.15 12:38
|close
|1747
|0.40
|1.8827
|1.8891
|1.8827
|52.00
|1977741.63
|3495
|2006.05.15 12:38
|close
|1746
|0.20
|1.8827
|1.8887
|1.8823
|18.00
|1977759.63
|3496
|2006.05.15 12:38
|close
|1745
|0.10
|1.8827
|1.8883
|1.8819
|5.00
|1977764.63
|3497
|2006.05.15 12:38
|sell
|1749
|0.10
|1.8823
|1.8874
|1.8810
|3498
|2006.05.15 12:38
|sell
|1750
|0.20
|1.8828
|1.8879
|1.8815
|3499
|2006.05.15 12:42
|t/p
|1750
|0.20
|1.8815
|1.8879
|1.8815
|26.00
|1977790.63
|3500
|2006.05.15 12:42
|close
|1749
|0.10
|1.8815
|1.8874
|1.8810
|8.00
|1977798.63
|3501
|2006.05.15 12:42
|sell
|1751
|0.10
|1.8811
|1.8862
|1.8798
|3502
|2006.05.15 12:45
|sell
|1752
|0.20
|1.8816
|1.8867
|1.8803
|3503
|2006.05.15 12:52
|t/p
|1752
|0.20
|1.8803
|1.8867
|1.8803
|26.00
|1977824.63
|3504
|2006.05.15 12:52
|close
|1751
|0.10
|1.8803
|1.8862
|1.8798
|8.00
|1977832.63
|3505
|2006.05.15 12:52
|sell
|1753
|0.10
|1.8799
|1.8850
|1.8786
|3506
|2006.05.15 12:53
|sell
|1754
|0.20
|1.8802
|1.8853
|1.8789
|3507
|2006.05.15 13:05
|sell
|1755
|0.40
|1.8806
|1.8857
|1.8793
|3508
|2006.05.15 13:09
|sell
|1756
|0.80
|1.8810
|1.8861
|1.8797
|3509
|2006.05.15 13:10
|sell
|1757
|1.60
|1.8814
|1.8865
|1.8801
|3510
|2006.05.15 14:25
|s/l
|1753
|0.10
|1.8850
|1.8850
|1.8786
|-51.00
|1977781.63
|3511
|2006.05.15 14:25
|close
|1757
|1.60
|1.8850
|1.8865
|1.8801
|-576.00
|1977205.63
|3512
|2006.05.15 14:25
|close
|1756
|0.80
|1.8850
|1.8861
|1.8797
|-320.00
|1976885.63
|3513
|2006.05.15 14:25
|close
|1755
|0.40
|1.8850
|1.8857
|1.8793
|-176.00
|1976709.63
|3514
|2006.05.15 14:25
|close
|1754
|0.20
|1.8850
|1.8853
|1.8789
|-96.00
|1976613.63
|3515
|2006.05.15 14:25
|sell
|1758
|0.10
|1.8846
|1.8897
|1.8833
|3516
|2006.05.15 14:25
|sell
|1759
|0.20
|1.8851
|1.8902
|1.8838
|3517
|2006.05.15 14:27
|sell
|1760
|0.40
|1.8856
|1.8907
|1.8843
|3518
|2006.05.15 14:30
|sell
|1761
|0.80
|1.8862
|1.8913
|1.8849
|3519
|2006.05.15 14:30
|sell
|1762
|1.60
|1.8866
|1.8917
|1.8853
|3520
|2006.05.15 14:32
|t/p
|1762
|1.60
|1.8853
|1.8917
|1.8853
|208.00
|1976821.63
|3521
|2006.05.15 14:32
|close
|1761
|0.80
|1.8853
|1.8913
|1.8849
|72.00
|1976893.63
|3522
|2006.05.15 14:32
|close
|1760
|0.40
|1.8853
|1.8907
|1.8843
|12.00
|1976905.63
|3523
|2006.05.15 14:32
|close
|1759
|0.20
|1.8853
|1.8902
|1.8838
|-4.00
|1976901.63
|3524
|2006.05.15 14:32
|close
|1758
|0.10
|1.8853
|1.8897
|1.8833
|-7.00
|1976894.63
|3525
|2006.05.15 14:32
|sell
|1763
|0.10
|1.8849
|1.8900
|1.8836
|3526
|2006.05.15 14:32
|sell
|1764
|0.20
|1.8853
|1.8904
|1.8840
|3527
|2006.05.15 15:00
|sell
|1765
|0.40
|1.8857
|1.8908
|1.8844
|3528
|2006.05.15 15:00
|sell
|1766
|0.80
|1.8863
|1.8914
|1.8850
|3529
|2006.05.15 15:00
|sell
|1767
|1.60
|1.8868
|1.8919
|1.8855
|3530
|2006.05.15 15:02
|t/p
|1767
|1.60
|1.8855
|1.8919
|1.8855
|208.00
|1977102.63
|3531
|2006.05.15 15:02
|close
|1766
|0.80
|1.8855
|1.8914
|1.8850
|64.00
|1977166.63
|3532
|2006.05.15 15:02
|close
|1765
|0.40
|1.8855
|1.8908
|1.8844
|8.00
|1977174.63
|3533
|2006.05.15 15:02
|close
|1764
|0.20
|1.8855
|1.8904
|1.8840
|-4.00
|1977170.63
|3534
|2006.05.15 15:02
|close
|1763
|0.10
|1.8855
|1.8900
|1.8836
|-6.00
|1977164.63
|3535
|2006.05.15 15:02
|sell
|1768
|0.10
|1.8851
|1.8902
|1.8838
|3536
|2006.05.15 15:02
|sell
|1769
|0.20
|1.8856
|1.8907
|1.8843
|3537
|2006.05.15 15:02
|sell
|1770
|0.40
|1.8860
|1.8911
|1.8847
|3538
|2006.05.15 15:02
|sell
|1771
|0.80
|1.8864
|1.8915
|1.8851
|3539
|2006.05.15 15:03
|t/p
|1771
|0.80
|1.8851
|1.8915
|1.8851
|104.00
|1977268.63
|3540
|2006.05.15 15:03
|close
|1770
|0.40
|1.8851
|1.8911
|1.8847
|36.00
|1977304.63
|3541
|2006.05.15 15:03
|close
|1769
|0.20
|1.8851
|1.8907
|1.8843
|10.00
|1977314.63
|3542
|2006.05.15 15:03
|close
|1768
|0.10
|1.8851
|1.8902
|1.8838
|0.00
|1977314.63
|3543
|2006.05.15 15:03
|sell
|1772
|0.10
|1.8847
|1.8898
|1.8834
|3544
|2006.05.15 15:03
|sell
|1773
|0.20
|1.8852
|1.8903
|1.8839
|3545
|2006.05.15 15:06
|t/p
|1773
|0.20
|1.8839
|1.8903
|1.8839
|26.00
|1977340.63
|3546
|2006.05.15 15:06
|close
|1772
|0.10
|1.8839
|1.8898
|1.8834
|8.00
|1977348.63
|3547
|2006.05.15 15:06
|sell
|1774
|0.10
|1.8835
|1.8886
|1.8822
|3548
|2006.05.15 15:06
|sell
|1775
|0.20
|1.8845
|1.8896
|1.8832
|3549
|2006.05.15 15:07
|t/p
|1775
|0.20
|1.8832
|1.8896
|1.8832
|26.00
|1977374.63
|3550
|2006.05.15 15:07
|close
|1774
|0.10
|1.8828
|1.8886
|1.8822
|7.00
|1977381.63
|3551
|2006.05.15 15:07
|sell
|1776
|0.10
|1.8824
|1.8875
|1.8811
|3552
|2006.05.15 15:07
|sell
|1777
|0.20
|1.8828
|1.8879
|1.8815
|3553
|2006.05.15 15:07
|sell
|1778
|0.40
|1.8834
|1.8885
|1.8821
|3554
|2006.05.15 15:14
|sell
|1779
|0.80
|1.8839
|1.8890
|1.8826
|3555
|2006.05.15 15:21
|t/p
|1779
|0.80
|1.8826
|1.8890
|1.8826
|104.00
|1977485.63
|3556
|2006.05.15 15:21
|close
|1778
|0.40
|1.8824
|1.8885
|1.8821
|40.00
|1977525.63
|3557
|2006.05.15 15:21
|close
|1777
|0.20
|1.8824
|1.8879
|1.8815
|8.00
|1977533.63
|3558
|2006.05.15 15:21
|close
|1776
|0.10
|1.8824
|1.8875
|1.8811
|0.00
|1977533.63
|3559
|2006.05.15 15:21
|sell
|1780
|0.10
|1.8820
|1.8871
|1.8807
|3560
|2006.05.15 15:37
|sell
|1781
|0.20
|1.8830
|1.8881
|1.8817
|3561
|2006.05.15 15:38
|sell
|1782
|0.40
|1.8835
|1.8886
|1.8822
|3562
|2006.05.15 15:39
|sell
|1783
|0.80
|1.8839
|1.8890
|1.8826
|3563
|2006.05.15 15:44
|sell
|1784
|1.60
|1.8842
|1.8893
|1.8829
|3564
|2006.05.15 16:03
|t/p
|1783
|0.80
|1.8826
|1.8890
|1.8826
|104.00
|1977637.63
|3565
|2006.05.15 16:03
|t/p
|1784
|1.60
|1.8829
|1.8893
|1.8829
|208.00
|1977845.63
|3566
|2006.05.15 16:03
|close
|1782
|0.40
|1.8824
|1.8886
|1.8822
|44.00
|1977889.63
|3567
|2006.05.15 16:03
|close
|1781
|0.20
|1.8824
|1.8881
|1.8817
|12.00
|1977901.63
|3568
|2006.05.15 16:03
|close
|1780
|0.10
|1.8824
|1.8871
|1.8807
|-4.00
|1977897.63
|3569
|2006.05.15 20:00
|sell
|1785
|0.10
|1.8815
|1.8866
|1.8802
|3570
|2006.05.15 20:09
|t/p
|1785
|0.10
|1.8802
|1.8866
|1.8802
|13.00
|1977910.63
|3571
|2006.05.15 20:09
|sell
|1786
|0.10
|1.8798
|1.8849
|1.8785
|3572
|2006.05.15 20:11
|sell
|1787
|0.20
|1.8801
|1.8852
|1.8788
|3573
|2006.05.15 21:44
|t/p
|1787
|0.20
|1.8788
|1.8852
|1.8788
|26.00
|1977936.63
|3574
|2006.05.15 21:44
|close
|1786
|0.10
|1.8788
|1.8849
|1.8785
|10.00
|1977946.63
|3575
|2006.05.15 22:45
|sell
|1788
|0.10
|1.8774
|1.8825
|1.8761
|3576
|2006.05.15 22:47
|sell
|1789
|0.20
|1.8780
|1.8831
|1.8767
|3577
|2006.05.15 22:47
|sell
|1790
|0.40
|1.8784
|1.8835
|1.8771
|3578
|2006.05.15 22:52
|sell
|1791
|0.80
|1.8790
|1.8841
|1.8777
|3579
|2006.05.15 23:00
|sell
|1792
|1.60
|1.8794
|1.8845
|1.8781
|3580
|2006.05.16 00:57
|t/p
|1792
|1.60
|1.8781
|1.8845
|1.8781
|204.56
|1978151.19
|3581
|2006.05.16 00:57
|close
|1791
|0.80
|1.8780
|1.8841
|1.8777
|78.28
|1978229.47
|3582
|2006.05.16 00:57
|close
|1790
|0.40
|1.8780
|1.8835
|1.8771
|15.14
|1978244.61
|3583
|2006.05.16 00:57
|close
|1789
|0.20
|1.8780
|1.8831
|1.8767
|-0.43
|1978244.18
|3584
|2006.05.16 00:57
|close
|1788
|0.10
|1.8780
|1.8825
|1.8761
|-6.21
|1978237.96
|3585
|2006.05.16 04:00
|buy
|1793
|100.00
|1.8818
|1.8767
|1.8831
|3586
|2006.05.16 04:10
|buy
|1794
|100.00
|1.8814
|1.8763
|1.8827
|3587
|2006.05.16 04:38
|t/p
|1794
|100.00
|1.8827
|1.8763
|1.8827
|13000.00
|1991237.96
|3588
|2006.05.16 04:38
|close
|1793
|100.00
|1.8827
|1.8767
|1.8831
|9000.00
|2000237.96
|3589
|2006.05.16 04:38
|buy
|1795
|100.00
|1.8831
|1.8780
|1.8844
|3590
|2006.05.16 04:40
|buy
|1796
|100.00
|1.8827
|1.8776
|1.8840
|3591
|2006.05.16 04:57
|buy
|1797
|100.00
|1.8824
|1.8773
|1.8837
|3592
|2006.05.16 05:49
|t/p
|1797
|100.00
|1.8837
|1.8773
|1.8837
|13000.00
|2013237.96
|3593
|2006.05.16 05:49
|close
|1796
|100.00
|1.8837
|1.8776
|1.8840
|10000.00
|2023237.96
|3594
|2006.05.16 05:49
|close
|1795
|100.00
|1.8837
|1.8780
|1.8844
|6000.00
|2029237.96
|3595
|2006.05.16 06:15
|buy
|1798
|100.00
|1.8848
|1.8797
|1.8861
|3596
|2006.05.16 06:17
|buy
|1799
|100.00
|1.8843
|1.8792
|1.8856
|3597
|2006.05.16 06:48
|buy
|1800
|100.00
|1.8839
|1.8788
|1.8852
|3598
|2006.05.16 06:49
|buy
|1801
|100.00
|1.8835
|1.8784
|1.8848
|3599
|2006.05.16 07:02
|buy
|1802
|100.00
|1.8827
|1.8776
|1.8840
|3600
|2006.05.16 07:53
|t/p
|1802
|100.00
|1.8840
|1.8776
|1.8840
|13000.00
|2042237.96
|3601
|2006.05.16 07:53
|close
|1801
|100.00
|1.8841
|1.8784
|1.8848
|6000.00
|2048237.96
|3602
|2006.05.16 07:53
|close
|1800
|100.00
|1.8841
|1.8788
|1.8852
|2000.00
|2050237.96
|3603
|2006.05.16 07:53
|close
|1799
|100.00
|1.8841
|1.8792
|1.8856
|-2000.00
|2048237.96
|3604
|2006.05.16 07:53
|close
|1798
|100.00
|1.8841
|1.8797
|1.8861
|-7000.00
|2041237.96
|3605
|2006.05.16 16:45
|buy
|1803
|100.00
|1.8862
|1.8811
|1.8875
|3606
|2006.05.16 16:50
|buy
|1804
|100.00
|1.8858
|1.8807
|1.8871
|3607
|2006.05.16 17:00
|buy
|1805
|100.00
|1.8854
|1.8803
|1.8867
|3608
|2006.05.16 17:06
|buy
|1806
|100.00
|1.8850
|1.8799
|1.8863
|3609
|2006.05.16 17:12
|buy
|1807
|100.00
|1.8846
|1.8795
|1.8859
|3610
|2006.05.16 19:59
|t/p
|1807
|100.00
|1.8859
|1.8795
|1.8859
|13000.00
|2054237.96
|3611
|2006.05.16 19:59
|close
|1806
|100.00
|1.8860
|1.8799
|1.8863
|10000.00
|2064237.96
|3612
|2006.05.16 19:59
|close
|1805
|100.00
|1.8860
|1.8803
|1.8867
|6000.00
|2070237.96
|3613
|2006.05.16 19:59
|close
|1804
|100.00
|1.8860
|1.8807
|1.8871
|2000.00
|2072237.96
|3614
|2006.05.16 19:59
|close
|1803
|100.00
|1.8860
|1.8811
|1.8875
|-2000.00
|2070237.96
|3615
|2006.05.16 22:45
|buy
|1808
|100.00
|1.8875
|1.8824
|1.8888
|3616
|2006.05.17 01:00
|buy
|1809
|100.00
|1.8871
|1.8820
|1.8884
|3617
|2006.05.17 01:01
|buy
|1810
|100.00
|1.8867
|1.8816
|1.8880
|3618
|2006.05.17 01:01
|buy
|1811
|100.00
|1.8864
|1.8813
|1.8877
|3619
|2006.05.17 01:01
|buy
|1812
|100.00
|1.8860
|1.8809
|1.8873
|3620
|2006.05.17 03:49
|t/p
|1812
|100.00
|1.8873
|1.8809
|1.8873
|13000.00
|2083237.96
|3621
|2006.05.17 03:49
|close
|1811
|100.00
|1.8873
|1.8813
|1.8877
|9000.00
|2092237.96
|3622
|2006.05.17 03:49
|close
|1810
|100.00
|1.8873
|1.8816
|1.8880
|6000.00
|2098237.96
|3623
|2006.05.17 03:49
|close
|1809
|100.00
|1.8873
|1.8820
|1.8884
|2000.00
|2100237.96
|3624
|2006.05.17 03:49
|close
|1808
|100.00
|1.8873
|1.8824
|1.8888
|-2350.00
|2097887.96
|3625
|2006.05.17 07:31
|buy
|1813
|100.00
|1.8926
|1.8875
|1.8939
|3626
|2006.05.17 07:33
|buy
|1814
|100.00
|1.8923
|1.8872
|1.8936
|3627
|2006.05.17 07:34
|buy
|1815
|100.00
|1.8919
|1.8868
|1.8932
|3628
|2006.05.17 07:38
|buy
|1816
|100.00
|1.8915
|1.8864
|1.8928
|3629
|2006.05.17 07:41
|buy
|1817
|100.00
|1.8911
|1.8860
|1.8924
|3630
|2006.05.17 09:04
|t/p
|1817
|100.00
|1.8924
|1.8860
|1.8924
|13000.00
|2110887.96
|3631
|2006.05.17 09:04
|close
|1816
|100.00
|1.8924
|1.8864
|1.8928
|9000.00
|2119887.96
|3632
|2006.05.17 09:04
|close
|1815
|100.00
|1.8924
|1.8868
|1.8932
|5000.00
|2124887.96
|3633
|2006.05.17 09:04
|close
|1814
|100.00
|1.8924
|1.8872
|1.8936
|1000.00
|2125887.96
|3634
|2006.05.17 09:04
|close
|1813
|100.00
|1.8924
|1.8875
|1.8939
|-2000.00
|2123887.96
|3635
|2006.05.17 09:04
|buy
|1818
|100.00
|1.8928
|1.8877
|1.8941
|3636
|2006.05.17 09:04
|buy
|1819
|100.00
|1.8925
|1.8874
|1.8938
|3637
|2006.05.17 09:07
|buy
|1820
|100.00
|1.8921
|1.8870
|1.8934
|3638
|2006.05.17 09:09
|t/p
|1820
|100.00
|1.8934
|1.8870
|1.8934
|13000.00
|2136887.96
|3639
|2006.05.17 09:09
|close
|1819
|100.00
|1.8935
|1.8874
|1.8938
|10000.00
|2146887.96
|3640
|2006.05.17 09:09
|close
|1818
|100.00
|1.8935
|1.8877
|1.8941
|7000.00
|2153887.96
|3641
|2006.05.17 09:09
|buy
|1821
|100.00
|1.8939
|1.8888
|1.8952
|3642
|2006.05.17 09:09
|buy
|1822
|100.00
|1.8932
|1.8881
|1.8945
|3643
|2006.05.17 09:11
|t/p
|1822
|100.00
|1.8945
|1.8881
|1.8945
|13000.00
|2166887.96
|3644
|2006.05.17 09:11
|close
|1821
|100.00
|1.8945
|1.8888
|1.8952
|6000.00
|2172887.96
|3645
|2006.05.17 09:11
|buy
|1823
|100.00
|1.8949
|1.8898
|1.8962
|3646
|2006.05.17 09:18
|t/p
|1823
|100.00
|1.8962
|1.8898
|1.8962
|13000.00
|2185887.96
|3647
|2006.05.17 09:18
|buy
|1824
|100.00
|1.8966
|1.8915
|1.8979
|3648
|2006.05.17 09:18
|buy
|1825
|100.00
|1.8960
|1.8909
|1.8973
|3649
|2006.05.17 09:30
|buy
|1826
|100.00
|1.8955
|1.8904
|1.8968
|3650
|2006.05.17 09:31
|buy
|1827
|100.00
|1.8951
|1.8900
|1.8964
|3651
|2006.05.17 09:33
|buy
|1828
|100.00
|1.8947
|1.8896
|1.8960
|3652
|2006.05.17 09:54
|t/p
|1827
|100.00
|1.8964
|1.8900
|1.8964
|13000.00
|2198887.96
|3653
|2006.05.17 09:54
|t/p
|1828
|100.00
|1.8960
|1.8896
|1.8960
|13000.00
|2211887.96
|3654
|2006.05.17 09:54
|close
|1826
|100.00
|1.8964
|1.8904
|1.8968
|9000.00
|2220887.96
|3655
|2006.05.17 09:54
|close
|1825
|100.00
|1.8964
|1.8909
|1.8973
|4000.00
|2224887.96
|3656
|2006.05.17 09:54
|close
|1824
|100.00
|1.8964
|1.8915
|1.8979
|-2000.00
|2222887.96
|3657
|2006.05.17 09:54
|buy
|1829
|100.00
|1.8968
|1.8917
|1.8981
|3658
|2006.05.17 09:55
|buy
|1830
|100.00
|1.8963
|1.8912
|1.8976
|3659
|2006.05.17 09:57
|buy
|1831
|100.00
|1.8959
|1.8908
|1.8972
|3660
|2006.05.17 10:18
|buy
|1832
|100.00
|1.8955
|1.8904
|1.8968
|3661
|2006.05.17 10:30
|buy
|1833
|100.00
|1.8948
|1.8897
|1.8961
|3662
|2006.05.17 10:30
|t/p
|1833
|100.00
|1.8961
|1.8897
|1.8961
|13000.00
|2235887.96
|3663
|2006.05.17 10:30
|close
|1832
|100.00
|1.8965
|1.8904
|1.8968
|10000.00
|2245887.96
|3664
|2006.05.17 10:30
|close
|1831
|100.00
|1.8965
|1.8908
|1.8972
|6000.00
|2251887.96
|3665
|2006.05.17 10:30
|close
|1830
|100.00
|1.8965
|1.8912
|1.8976
|2000.00
|2253887.96
|3666
|2006.05.17 10:30
|close
|1829
|100.00
|1.8965
|1.8917
|1.8981
|-3000.00
|2250887.96
|3667
|2006.05.17 10:30
|buy
|1834
|100.00
|1.8969
|1.8918
|1.8982
|3668
|2006.05.17 10:30
|buy
|1835
|100.00
|1.8964
|1.8913
|1.8977
|3669
|2006.05.17 10:30
|buy
|1836
|100.00
|1.8960
|1.8909
|1.8973
|3670
|2006.05.17 10:31
|t/p
|1836
|100.00
|1.8973
|1.8909
|1.8973
|13000.00
|2263887.96
|3671
|2006.05.17 10:31
|close
|1835
|100.00
|1.8974
|1.8913
|1.8977
|10000.00
|2273887.96
|3672
|2006.05.17 10:31
|close
|1834
|100.00
|1.8974
|1.8918
|1.8982
|5000.00
|2278887.96
|3673
|2006.05.17 10:31
|buy
|1837
|100.00
|1.8978
|1.8927
|1.8991
|3674
|2006.05.17 10:31
|buy
|1838
|100.00
|1.8969
|1.8918
|1.8982
|3675
|2006.05.17 10:31
|t/p
|1838
|100.00
|1.8982
|1.8918
|1.8982
|13000.00
|2291887.96
|3676
|2006.05.17 10:31
|close
|1837
|100.00
|1.8982
|1.8927
|1.8991
|4000.00
|2295887.96
|3677
|2006.05.17 10:31
|buy
|1839
|100.00
|1.8986
|1.8935
|1.8999
|3678
|2006.05.17 10:31
|buy
|1840
|100.00
|1.8983
|1.8932
|1.8996
|3679
|2006.05.17 10:31
|buy
|1841
|100.00
|1.8979
|1.8928
|1.8992
|3680
|2006.05.17 10:31
|buy
|1842
|100.00
|1.8975
|1.8924
|1.8988
|3681
|2006.05.17 10:32
|buy
|1843
|100.00
|1.8959
|1.8908
|1.8972
|3682
|2006.05.17 10:33
|t/p
|1843
|100.00
|1.8972
|1.8908
|1.8972
|13000.00
|2308887.96
|3683
|2006.05.17 10:33
|close
|1842
|100.00
|1.8973
|1.8924
|1.8988
|-2000.00
|2306887.96
|3684
|2006.05.17 10:33
|close
|1841
|100.00
|1.8973
|1.8928
|1.8992
|-6000.00
|2300887.96
|3685
|2006.05.17 10:33
|close
|1840
|100.00
|1.8973
|1.8932
|1.8996
|-10000.00
|2290887.96
|3686
|2006.05.17 10:33
|close
|1839
|100.00
|1.8973
|1.8935
|1.8999
|-13000.00
|2277887.96
|3687
|2006.05.17 10:33
|buy
|1844
|100.00
|1.8977
|1.8926
|1.8990
|3688
|2006.05.17 10:33
|buy
|1845
|100.00
|1.8973
|1.8922
|1.8986
|3689
|2006.05.17 10:33
|buy
|1846
|100.00
|1.8968
|1.8917
|1.8981
|3690
|2006.05.17 10:48
|t/p
|1846
|100.00
|1.8981
|1.8917
|1.8981
|13000.00
|2290887.96
|3691
|2006.05.17 10:48
|close
|1845
|100.00
|1.8982
|1.8922
|1.8986
|9000.00
|2299887.96
|3692
|2006.05.17 10:48
|close
|1844
|100.00
|1.8982
|1.8926
|1.8990
|5000.00
|2304887.96
|3693
|2006.05.17 10:48
|buy
|1847
|100.00
|1.8986
|1.8935
|1.8999
|3694
|2006.05.17 10:48
|buy
|1848
|100.00
|1.8982
|1.8931
|1.8995
|3695
|2006.05.17 10:52
|t/p
|1848
|100.00
|1.8995
|1.8931
|1.8995
|13000.00
|2317887.96
|3696
|2006.05.17 10:52
|close
|1847
|100.00
|1.8996
|1.8935
|1.8999
|10000.00
|2327887.96
|3697
|2006.05.17 10:52
|buy
|1849
|100.00
|1.9000
|1.8949
|1.9013
|3698
|2006.05.17 10:52
|buy
|1850
|100.00
|1.8995
|1.8944
|1.9008
|3699
|2006.05.17 10:53
|buy
|1851
|100.00
|1.8990
|1.8939
|1.9003
|3700
|2006.05.17 10:56
|buy
|1852
|100.00
|1.8986
|1.8935
|1.8999
|3701
|2006.05.17 10:56
|buy
|1853
|100.00
|1.8980
|1.8929
|1.8993
|3702
|2006.05.17 11:14
|t/p
|1853
|100.00
|1.8993
|1.8929
|1.8993
|13000.00
|2340887.96
|3703
|2006.05.17 11:14
|close
|1852
|100.00
|1.8994
|1.8935
|1.8999
|8000.00
|2348887.96
|3704
|2006.05.17 11:14
|close
|1851
|100.00
|1.8994
|1.8939
|1.9003
|4000.00
|2352887.96
|3705
|2006.05.17 11:14
|close
|1850
|100.00
|1.8994
|1.8944
|1.9008
|-1000.00
|2351887.96
|3706
|2006.05.17 11:14
|close
|1849
|100.00
|1.8994
|1.8949
|1.9013
|-6000.00
|2345887.96
|3707
|2006.05.17 13:00
|buy
|1854
|100.00
|1.8973
|1.8922
|1.8986
|3708
|2006.05.17 13:02
|buy
|1855
|100.00
|1.8969
|1.8918
|1.8982
|3709
|2006.05.17 13:19
|buy
|1856
|100.00
|1.8965
|1.8914
|1.8978
|3710
|2006.05.17 13:51
|buy
|1857
|100.00
|1.8961
|1.8910
|1.8974
|3711
|2006.05.17 13:51
|buy
|1858
|100.00
|1.8955
|1.8904
|1.8968
|3712
|2006.05.17 14:40
|t/p
|1858
|100.00
|1.8968
|1.8904
|1.8968
|13000.00
|2358887.96
|3713
|2006.05.17 14:40
|close
|1857
|100.00
|1.8973
|1.8910
|1.8974
|12000.00
|2370887.96
|3714
|2006.05.17 14:40
|close
|1856
|100.00
|1.8973
|1.8914
|1.8978
|8000.00
|2378887.96
|3715
|2006.05.17 14:40
|close
|1855
|100.00
|1.8973
|1.8918
|1.8982
|4000.00
|2382887.96
|3716
|2006.05.17 14:40
|close
|1854
|100.00
|1.8973
|1.8922
|1.8986
|0.00
|2382887.96
|3717
|2006.05.17 14:45
|sell
|1859
|0.10
|1.9006
|1.9057
|1.8993
|3718
|2006.05.17 14:45
|sell
|1860
|0.20
|1.9011
|1.9062
|1.8998
|3719
|2006.05.17 14:47
|t/p
|1860
|0.20
|1.8998
|1.9062
|1.8998
|26.00
|2382913.96
|3720
|2006.05.17 14:47
|close
|1859
|0.10
|1.8998
|1.9057
|1.8993
|8.00
|2382921.96
|3721
|2006.05.17 14:47
|sell
|1861
|0.10
|1.8994
|1.9045
|1.8981
|3722
|2006.05.17 14:47
|sell
|1862
|0.20
|1.8999
|1.9050
|1.8986
|3723
|2006.05.17 14:49
|t/p
|1862
|0.20
|1.8986
|1.9050
|1.8986
|26.00
|2382947.96
|3724
|2006.05.17 14:49
|close
|1861
|0.10
|1.8985
|1.9045
|1.8981
|9.00
|2382956.96
|3725
|2006.05.17 14:49
|sell
|1863
|0.10
|1.8981
|1.9032
|1.8968
|3726
|2006.05.17 14:49
|sell
|1864
|0.20
|1.8984
|1.9035
|1.8971
|3727
|2006.05.17 14:52
|t/p
|1864
|0.20
|1.8971
|1.9035
|1.8971
|26.00
|2382982.96
|3728
|2006.05.17 14:52
|close
|1863
|0.10
|1.8970
|1.9032
|1.8968
|11.00
|2382993.96
|3729
|2006.05.17 14:52
|sell
|1865
|0.10
|1.8966
|1.9017
|1.8953
|3730
|2006.05.17 14:52
|sell
|1866
|0.20
|1.8970
|1.9021
|1.8957
|3731
|2006.05.17 14:52
|sell
|1867
|0.40
|1.8975
|1.9026
|1.8962
|3732
|2006.05.17 14:53
|t/p
|1867
|0.40
|1.8962
|1.9026
|1.8962
|52.00
|2383045.96
|3733
|2006.05.17 14:53
|close
|1866
|0.20
|1.8962
|1.9021
|1.8957
|16.00
|2383061.96
|3734
|2006.05.17 14:53
|close
|1865
|0.10
|1.8962
|1.9017
|1.8953
|4.00
|2383065.96
|3735
|2006.05.17 14:53
|sell
|1868
|0.10
|1.8958
|1.9009
|1.8945
|3736
|2006.05.17 14:53
|sell
|1869
|0.20
|1.8962
|1.9013
|1.8949
|3737
|2006.05.17 14:54
|sell
|1870
|0.40
|1.8966
|1.9017
|1.8953
|3738
|2006.05.17 14:55
|sell
|1871
|0.80
|1.8970
|1.9021
|1.8957
|3739
|2006.05.17 14:55
|sell
|1872
|1.60
|1.8975
|1.9026
|1.8962
|3740
|2006.05.17 15:10
|t/p
|1872
|1.60
|1.8962
|1.9026
|1.8962
|208.00
|2383273.96
|3741
|2006.05.17 15:10
|close
|1871
|0.80
|1.8962
|1.9021
|1.8957
|64.00
|2383337.96
|3742
|2006.05.17 15:10
|close
|1870
|0.40
|1.8962
|1.9017
|1.8953
|16.00
|2383353.96
|3743
|2006.05.17 15:10
|close
|1869
|0.20
|1.8962
|1.9013
|1.8949
|0.00
|2383353.96
|3744
|2006.05.17 15:10
|close
|1868
|0.10
|1.8962
|1.9009
|1.8945
|-4.00
|2383349.96
|3745
|2006.05.17 15:10
|sell
|1873
|0.10
|1.8958
|1.9009
|1.8945
|3746
|2006.05.17 15:10
|sell
|1874
|0.20
|1.8962
|1.9013
|1.8949
|3747
|2006.05.17 15:12
|t/p
|1874
|0.20
|1.8949
|1.9013
|1.8949
|26.00
|2383375.96
|3748
|2006.05.17 15:12
|close
|1873
|0.10
|1.8949
|1.9009
|1.8945
|9.00
|2383384.96
|3749
|2006.05.17 15:12
|sell
|1875
|0.10
|1.8945
|1.8996
|1.8932
|3750
|2006.05.17 15:12
|sell
|1876
|0.20
|1.8950
|1.9001
|1.8937
|3751
|2006.05.17 15:12
|sell
|1877
|0.40
|1.8954
|1.9005
|1.8941
|3752
|2006.05.17 15:12
|sell
|1878
|0.80
|1.8959
|1.9010
|1.8946
|3753
|2006.05.17 15:16
|t/p
|1878
|0.80
|1.8946
|1.9010
|1.8946
|104.00
|2383488.96
|3754
|2006.05.17 15:16
|close
|1877
|0.40
|1.8944
|1.9005
|1.8941
|40.00
|2383528.96
|3755
|2006.05.17 15:16
|close
|1876
|0.20
|1.8944
|1.9001
|1.8937
|12.00
|2383540.96
|3756
|2006.05.17 15:16
|close
|1875
|0.10
|1.8944
|1.8996
|1.8932
|1.00
|2383541.96
|3757
|2006.05.17 15:16
|sell
|1879
|0.10
|1.8940
|1.8991
|1.8927
|3758
|2006.05.17 15:16
|sell
|1880
|0.20
|1.8943
|1.8994
|1.8930
|3759
|2006.05.17 15:20
|t/p
|1880
|0.20
|1.8930
|1.8994
|1.8930
|26.00
|2383567.96
|3760
|2006.05.17 15:20
|close
|1879
|0.10
|1.8928
|1.8991
|1.8927
|12.00
|2383579.96
|3761
|2006.05.17 15:20
|sell
|1881
|0.10
|1.8924
|1.8975
|1.8911
|3762
|2006.05.17 15:21
|sell
|1882
|0.20
|1.8928
|1.8979
|1.8915
|3763
|2006.05.17 15:22
|sell
|1883
|0.40
|1.8935
|1.8986
|1.8922
|3764
|2006.05.17 15:28
|t/p
|1883
|0.40
|1.8922
|1.8986
|1.8922
|52.00
|2383631.96
|3765
|2006.05.17 15:28
|close
|1882
|0.20
|1.8921
|1.8979
|1.8915
|14.00
|2383645.96
|3766
|2006.05.17 15:28
|close
|1881
|0.10
|1.8921
|1.8975
|1.8911
|3.00
|2383648.96
|3767
|2006.05.17 15:28
|sell
|1884
|0.10
|1.8917
|1.8968
|1.8904
|3768
|2006.05.17 15:36
|sell
|1885
|0.20
|1.8923
|1.8974
|1.8910
|3769
|2006.05.17 15:42
|t/p
|1885
|0.20
|1.8910
|1.8974
|1.8910
|26.00
|2383674.96
|3770
|2006.05.17 15:42
|close
|1884
|0.10
|1.8910
|1.8968
|1.8904
|7.00
|2383681.96
|3771
|2006.05.17 15:42
|sell
|1886
|0.10
|1.8906
|1.8957
|1.8893
|3772
|2006.05.17 15:46
|sell
|1887
|0.20
|1.8912
|1.8963
|1.8899
|3773
|2006.05.17 15:47
|sell
|1888
|0.40
|1.8916
|1.8967
|1.8903
|3774
|2006.05.17 16:01
|sell
|1889
|0.80
|1.8922
|1.8973
|1.8909
|3775
|2006.05.17 16:05
|sell
|1890
|1.60
|1.8931
|1.8982
|1.8918
|3776
|2006.05.17 16:08
|t/p
|1890
|1.60
|1.8918
|1.8982
|1.8918
|208.00
|2383889.96
|3777
|2006.05.17 16:08
|close
|1889
|0.80
|1.8918
|1.8973
|1.8909
|32.00
|2383921.96
|3778
|2006.05.17 16:08
|close
|1888
|0.40
|1.8918
|1.8967
|1.8903
|-8.00
|2383913.96
|3779
|2006.05.17 16:08
|close
|1887
|0.20
|1.8918
|1.8963
|1.8899
|-12.00
|2383901.96
|3780
|2006.05.17 16:08
|close
|1886
|0.10
|1.8918
|1.8957
|1.8893
|-12.00
|2383889.96
|3781
|2006.05.17 16:08
|sell
|1891
|0.10
|1.8914
|1.8965
|1.8901
|3782
|2006.05.17 16:08
|sell
|1892
|0.20
|1.8918
|1.8969
|1.8905
|3783
|2006.05.17 16:22
|t/p
|1892
|0.20
|1.8905
|1.8969
|1.8905
|26.00
|2383915.96
|3784
|2006.05.17 16:22
|close
|1891
|0.10
|1.8905
|1.8965
|1.8901
|9.00
|2383924.96
|3785
|2006.05.17 16:22
|sell
|1893
|0.10
|1.8901
|1.8952
|1.8888
|3786
|2006.05.17 16:24
|t/p
|1893
|0.10
|1.8888
|1.8952
|1.8888
|13.00
|2383937.96
|3787
|2006.05.17 16:24
|sell
|1894
|0.10
|1.8882
|1.8933
|1.8869
|3788
|2006.05.17 16:24
|sell
|1895
|0.20
|1.8887
|1.8938
|1.8874
|3789
|2006.05.17 16:24
|sell
|1896
|0.40
|1.8895
|1.8946
|1.8882
|3790
|2006.05.17 16:24
|sell
|1897
|0.80
|1.8899
|1.8950
|1.8886
|3791
|2006.05.17 16:24
|t/p
|1897
|0.80
|1.8886
|1.8950
|1.8886
|104.00
|2384041.96
|3792
|2006.05.17 16:24
|close
|1896
|0.40
|1.8884
|1.8946
|1.8882
|44.00
|2384085.96
|3793
|2006.05.17 16:24
|close
|1895
|0.20
|1.8884
|1.8938
|1.8874
|6.00
|2384091.96
|3794
|2006.05.17 16:24
|close
|1894
|0.10
|1.8884
|1.8933
|1.8869
|-2.00
|2384089.96
|3795
|2006.05.17 16:24
|sell
|1898
|0.10
|1.8880
|1.8931
|1.8867
|3796
|2006.05.17 16:26
|t/p
|1898
|0.10
|1.8867
|1.8931
|1.8867
|13.00
|2384102.96
|3797
|2006.05.17 16:26
|sell
|1899
|0.10
|1.8862
|1.8913
|1.8849
|3798
|2006.05.17 16:26
|sell
|1900
|0.20
|1.8866
|1.8917
|1.8853
|3799
|2006.05.17 16:26
|sell
|1901
|0.40
|1.8872
|1.8923
|1.8859
|3800
|2006.05.17 16:26
|t/p
|1901
|0.40
|1.8859
|1.8923
|1.8859
|52.00
|2384154.96
|3801
|2006.05.17 16:26
|close
|1900
|0.20
|1.8854
|1.8917
|1.8853
|24.00
|2384178.96
|3802
|2006.05.17 16:26
|close
|1899
|0.10
|1.8854
|1.8913
|1.8849
|8.00
|2384186.96
|3803
|2006.05.17 16:26
|sell
|1902
|0.10
|1.8850
|1.8901
|1.8837
|3804
|2006.05.17 16:27
|sell
|1903
|0.20
|1.8855
|1.8906
|1.8842
|3805
|2006.05.17 16:27
|sell
|1904
|0.40
|1.8859
|1.8910
|1.8846
|3806
|2006.05.17 16:27
|sell
|1905
|0.80
|1.8862
|1.8913
|1.8849
|3807
|2006.05.17 16:29
|t/p
|1905
|0.80
|1.8849
|1.8913
|1.8849
|104.00
|2384290.96
|3808
|2006.05.17 16:29
|close
|1904
|0.40
|1.8849
|1.8910
|1.8846
|40.00
|2384330.96
|3809
|2006.05.17 16:29
|close
|1903
|0.20
|1.8849
|1.8906
|1.8842
|12.00
|2384342.96
|3810
|2006.05.17 16:29
|close
|1902
|0.10
|1.8849
|1.8901
|1.8837
|1.00
|2384343.96
|3811
|2006.05.17 16:29
|sell
|1906
|0.10
|1.8845
|1.8896
|1.8832
|3812
|2006.05.17 16:29
|sell
|1907
|0.20
|1.8851
|1.8902
|1.8838
|3813
|2006.05.17 16:31
|t/p
|1907
|0.20
|1.8838
|1.8902
|1.8838
|26.00
|2384369.96
|3814
|2006.05.17 16:31
|close
|1906
|0.10
|1.8838
|1.8896
|1.8832
|7.00
|2384376.96
|3815
|2006.05.17 16:31
|sell
|1908
|0.10
|1.8834
|1.8885
|1.8821
|3816
|2006.05.17 16:33
|t/p
|1908
|0.10
|1.8821
|1.8885
|1.8821
|13.00
|2384389.96
|3817
|2006.05.17 16:33
|sell
|1909
|0.10
|1.8817
|1.8868
|1.8804
|3818
|2006.05.17 16:34
|t/p
|1909
|0.10
|1.8804
|1.8868
|1.8804
|13.00
|2384402.96
|3819
|2006.05.17 16:34
|sell
|1910
|0.10
|1.8800
|1.8851
|1.8787
|3820
|2006.05.17 16:34
|sell
|1911
|0.20
|1.8809
|1.8860
|1.8796
|3821
|2006.05.17 16:35
|sell
|1912
|0.40
|1.8819
|1.8870
|1.8806
|3822
|2006.05.17 16:36
|sell
|1913
|0.80
|1.8824
|1.8875
|1.8811
|3823
|2006.05.17 16:41
|sell
|1914
|1.60
|1.8834
|1.8885
|1.8821
|3824
|2006.05.17 16:42
|s/l
|1910
|0.10
|1.8851
|1.8851
|1.8787
|-51.00
|2384351.96
|3825
|2006.05.17 16:42
|close
|1914
|1.60
|1.8851
|1.8885
|1.8821
|-272.00
|2384079.96
|3826
|2006.05.17 16:42
|close
|1913
|0.80
|1.8851
|1.8875
|1.8811
|-216.00
|2383863.96
|3827
|2006.05.17 16:42
|close
|1912
|0.40
|1.8851
|1.8870
|1.8806
|-128.00
|2383735.96
|3828
|2006.05.17 16:42
|close
|1911
|0.20
|1.8851
|1.8860
|1.8796
|-84.00
|2383651.96
|3829
|2006.05.17 16:42
|sell
|1915
|0.10
|1.8847
|1.8898
|1.8834
|3830
|2006.05.17 16:45
|sell
|1916
|0.20
|1.8860
|1.8911
|1.8847
|3831
|2006.05.17 16:45
|sell
|1917
|0.40
|1.8863
|1.8914
|1.8850
|3832
|2006.05.17 16:49
|sell
|1918
|0.80
|1.8867
|1.8918
|1.8854
|3833
|2006.05.17 17:02
|t/p
|1917
|0.40
|1.8850
|1.8914
|1.8850
|52.00
|2383703.96
|3834
|2006.05.17 17:02
|t/p
|1918
|0.80
|1.8854
|1.8918
|1.8854
|104.00
|2383807.96
|3835
|2006.05.17 17:02
|close
|1916
|0.20
|1.8849
|1.8911
|1.8847
|22.00
|2383829.96
|3836
|2006.05.17 17:02
|close
|1915
|0.10
|1.8849
|1.8898
|1.8834
|-2.00
|2383827.96
|3837
|2006.05.17 17:02
|sell
|1919
|0.10
|1.8845
|1.8896
|1.8832
|3838
|2006.05.17 17:02
|sell
|1920
|0.20
|1.8850
|1.8901
|1.8837
|3839
|2006.05.17 17:29
|t/p
|1920
|0.20
|1.8837
|1.8901
|1.8837
|26.00
|2383853.96
|3840
|2006.05.17 17:29
|close
|1919
|0.10
|1.8837
|1.8896
|1.8832
|8.00
|2383861.96
|3841
|2006.05.17 17:29
|sell
|1921
|0.10
|1.8833
|1.8884
|1.8820
|3842
|2006.05.17 17:29
|sell
|1922
|0.20
|1.8837
|1.8888
|1.8824
|3843
|2006.05.17 17:29
|sell
|1923
|0.40
|1.8844
|1.8895
|1.8831
|3844
|2006.05.17 17:30
|t/p
|1923
|0.40
|1.8831
|1.8895
|1.8831
|52.00
|2383913.96
|3845
|2006.05.17 17:30
|close
|1922
|0.20
|1.8830
|1.8888
|1.8824
|14.00
|2383927.96
|3846
|2006.05.17 17:30
|close
|1921
|0.10
|1.8830
|1.8884
|1.8820
|3.00
|2383930.96
|3847
|2006.05.17 17:30
|sell
|1924
|0.10
|1.8826
|1.8877
|1.8813
|3848
|2006.05.17 17:30
|sell
|1925
|0.20
|1.8830
|1.8881
|1.8817
|3849
|2006.05.17 17:32
|t/p
|1925
|0.20
|1.8817
|1.8881
|1.8817
|26.00
|2383956.96
|3850
|2006.05.17 17:32
|close
|1924
|0.10
|1.8817
|1.8877
|1.8813
|9.00
|2383965.96
|3851
|2006.05.17 17:32
|sell
|1926
|0.10
|1.8813
|1.8864
|1.8800
|3852
|2006.05.17 17:33
|sell
|1927
|0.20
|1.8817
|1.8868
|1.8804
|3853
|2006.05.17 17:33
|sell
|1928
|0.40
|1.8821
|1.8872
|1.8808
|3854
|2006.05.17 17:34
|sell
|1929
|0.80
|1.8826
|1.8877
|1.8813
|3855
|2006.05.17 17:35
|sell
|1930
|1.60
|1.8834
|1.8885
|1.8821
|3856
|2006.05.17 17:58
|t/p
|1930
|1.60
|1.8821
|1.8885
|1.8821
|208.00
|2384173.96
|3857
|2006.05.17 17:58
|close
|1929
|0.80
|1.8819
|1.8877
|1.8813
|56.00
|2384229.96
|3858
|2006.05.17 17:58
|close
|1928
|0.40
|1.8819
|1.8872
|1.8808
|8.00
|2384237.96
|3859
|2006.05.17 17:58
|close
|1927
|0.20
|1.8819
|1.8868
|1.8804
|-4.00
|2384233.96
|3860
|2006.05.17 17:58
|close
|1926
|0.10
|1.8819
|1.8864
|1.8800
|-6.00
|2384227.96
|3861
|2006.05.17 17:58
|sell
|1931
|0.10
|1.8815
|1.8866
|1.8802
|3862
|2006.05.17 18:02
|sell
|1932
|0.20
|1.8825
|1.8876
|1.8812
|3863
|2006.05.17 18:05
|sell
|1933
|0.40
|1.8829
|1.8880
|1.8816
|3864
|2006.05.17 18:18
|sell
|1934
|0.80
|1.8833
|1.8884
|1.8820
|3865
|2006.05.17 18:32
|sell
|1935
|1.60
|1.8839
|1.8890
|1.8826
|3866
|2006.05.17 19:38
|t/p
|1935
|1.60
|1.8826
|1.8890
|1.8826
|208.00
|2384435.96
|3867
|2006.05.17 19:38
|close
|1934
|0.80
|1.8825
|1.8884
|1.8820
|64.00
|2384499.96
|3868
|2006.05.17 19:38
|close
|1933
|0.40
|1.8825
|1.8880
|1.8816
|16.00
|2384515.96
|3869
|2006.05.17 19:38
|close
|1932
|0.20
|1.8825
|1.8876
|1.8812
|0.00
|2384515.96
|3870
|2006.05.17 19:38
|close
|1931
|0.10
|1.8825
|1.8866
|1.8802
|-10.00
|2384505.96
|3871
|2006.05.17 19:38
|sell
|1936
|0.10
|1.8821
|1.8872
|1.8808
|3872
|2006.05.17 19:43
|sell
|1937
|0.20
|1.8826
|1.8877
|1.8813
|3873
|2006.05.17 19:45
|sell
|1938
|0.40
|1.8830
|1.8881
|1.8817
|3874
|2006.05.17 19:54
|t/p
|1938
|0.40
|1.8817
|1.8881
|1.8817
|52.00
|2384557.96
|3875
|2006.05.17 19:54
|close
|1937
|0.20
|1.8817
|1.8877
|1.8813
|18.00
|2384575.96
|3876
|2006.05.17 19:54
|close
|1936
|0.10
|1.8817
|1.8872
|1.8808
|4.00
|2384579.96
|3877
|2006.05.17 19:54
|sell
|1939
|0.10
|1.8813
|1.8864
|1.8800
|3878
|2006.05.17 19:54
|sell
|1940
|0.20
|1.8817
|1.8868
|1.8804
|3879
|2006.05.17 20:00
|t/p
|1940
|0.20
|1.8804
|1.8868
|1.8804
|26.00
|2384605.96
|3880
|2006.05.17 20:00
|close
|1939
|0.10
|1.8804
|1.8864
|1.8800
|9.00
|2384614.96
|3881
|2006.05.17 20:00
|sell
|1941
|0.10
|1.8800
|1.8851
|1.8787
|3882
|2006.05.17 20:01
|sell
|1942
|0.20
|1.8803
|1.8854
|1.8790
|3883
|2006.05.17 20:02
|sell
|1943
|0.40
|1.8809
|1.8860
|1.8796
|3884
|2006.05.17 20:10
|sell
|1944
|0.80
|1.8813
|1.8864
|1.8800
|3885
|2006.05.17 20:24
|t/p
|1944
|0.80
|1.8800
|1.8864
|1.8800
|104.00
|2384718.96
|3886
|2006.05.17 20:24
|close
|1943
|0.40
|1.8799
|1.8860
|1.8796
|40.00
|2384758.96
|3887
|2006.05.17 20:24
|close
|1942
|0.20
|1.8799
|1.8854
|1.8790
|8.00
|2384766.96
|3888
|2006.05.17 20:24
|close
|1941
|0.10
|1.8799
|1.8851
|1.8787
|1.00
|2384767.96
|3889
|2006.05.17 20:24
|sell
|1945
|0.10
|1.8795
|1.8846
|1.8782
|3890
|2006.05.17 20:24
|sell
|1946
|0.20
|1.8803
|1.8854
|1.8790
|3891
|2006.05.17 20:25
|t/p
|1946
|0.20
|1.8790
|1.8854
|1.8790
|26.00
|2384793.96
|3892
|2006.05.17 20:25
|close
|1945
|0.10
|1.8790
|1.8846
|1.8782
|5.00
|2384798.96
|3893
|2006.05.17 20:25
|sell
|1947
|0.10
|1.8786
|1.8837
|1.8773
|3894
|2006.05.17 20:39
|sell
|1948
|0.20
|1.8793
|1.8844
|1.8780
|3895
|2006.05.17 20:41
|sell
|1949
|0.40
|1.8799
|1.8850
|1.8786
|3896
|2006.05.17 20:41
|sell
|1950
|0.80
|1.8802
|1.8853
|1.8789
|3897
|2006.05.17 20:49
|sell
|1951
|1.60
|1.8806
|1.8857
|1.8793
|3898
|2006.05.17 22:09
|s/l
|1947
|0.10
|1.8837
|1.8837
|1.8773
|-51.00
|2384747.96
|3899
|2006.05.17 22:09
|close
|1951
|1.60
|1.8839
|1.8857
|1.8793
|-528.00
|2384219.96
|3900
|2006.05.17 22:09
|close
|1950
|0.80
|1.8839
|1.8853
|1.8789
|-296.00
|2383923.96
|3901
|2006.05.17 22:09
|close
|1949
|0.40
|1.8839
|1.8850
|1.8786
|-160.00
|2383763.96
|3902
|2006.05.17 22:09
|close
|1948
|0.20
|1.8839
|1.8844
|1.8780
|-92.00
|2383671.96
|3903
|2006.05.17 22:15
|sell
|1952
|0.10
|1.8846
|1.8897
|1.8833
|3904
|2006.05.17 22:28
|t/p
|1952
|0.10
|1.8833
|1.8897
|1.8833
|13.00
|2383684.96
|3905
|2006.05.17 22:28
|sell
|1953
|0.10
|1.8828
|1.8879
|1.8815
|3906
|2006.05.17 23:04
|sell
|1954
|0.20
|1.8833
|1.8884
|1.8820
|3907
|2006.05.17 23:05
|sell
|1955
|0.40
|1.8837
|1.8888
|1.8824
|3908
|2006.05.17 23:15
|t/p
|1955
|0.40
|1.8824
|1.8888
|1.8824
|52.00
|2383736.96
|3909
|2006.05.17 23:15
|close
|1954
|0.20
|1.8824
|1.8884
|1.8820
|18.00
|2383754.96
|3910
|2006.05.17 23:15
|close
|1953
|0.10
|1.8824
|1.8879
|1.8815
|4.00
|2383758.96
|3911
|2006.05.18 02:00
|buy
|1956
|100.00
|1.8823
|1.8772
|1.8836
|3912
|2006.05.18 02:20
|t/p
|1956
|100.00
|1.8836
|1.8772
|1.8836
|13000.00
|2396758.96
|3913
|2006.05.18 13:45
|buy
|1957
|100.00
|1.8840
|1.8789
|1.8853
|3914
|2006.05.18 13:49
|buy
|1958
|100.00
|1.8836
|1.8785
|1.8849
|3915
|2006.05.18 13:51
|buy
|1959
|100.00
|1.8832
|1.8781
|1.8845
|3916
|2006.05.18 13:59
|t/p
|1959
|100.00
|1.8845
|1.8781
|1.8845
|13000.00
|2409758.96
|3917
|2006.05.18 13:59
|close
|1958
|100.00
|1.8845
|1.8785
|1.8849
|9000.00
|2418758.96
|3918
|2006.05.18 13:59
|close
|1957
|100.00
|1.8845
|1.8789
|1.8853
|5000.00
|2423758.96
|3919
|2006.05.18 13:59
|buy
|1960
|100.00
|1.8849
|1.8798
|1.8862
|3920
|2006.05.18 14:00
|buy
|1961
|100.00
|1.8845
|1.8794
|1.8858
|3921
|2006.05.18 14:20
|t/p
|1961
|100.00
|1.8858
|1.8794
|1.8858
|13000.00
|2436758.96
|3922
|2006.05.18 14:20
|close
|1960
|100.00
|1.8859
|1.8798
|1.8862
|10000.00
|2446758.96
|3923
|2006.05.18 14:20
|buy
|1962
|100.00
|1.8863
|1.8812
|1.8876
|3924
|2006.05.18 14:21
|buy
|1963
|100.00
|1.8857
|1.8806
|1.8870
|3925
|2006.05.18 14:30
|t/p
|1963
|100.00
|1.8870
|1.8806
|1.8870
|13000.00
|2459758.96
|3926
|2006.05.18 14:30
|close
|1962
|100.00
|1.8870
|1.8812
|1.8876
|7000.00
|2466758.96
|3927
|2006.05.18 14:30
|buy
|1964
|100.00
|1.8874
|1.8823
|1.8887
|3928
|2006.05.18 14:30
|buy
|1965
|100.00
|1.8866
|1.8815
|1.8879
|3929
|2006.05.18 14:32
|buy
|1966
|100.00
|1.8856
|1.8805
|1.8869
|3930
|2006.05.18 14:32
|buy
|1967
|100.00
|1.8852
|1.8801
|1.8865
|3931
|2006.05.18 14:32
|t/p
|1967
|100.00
|1.8865
|1.8801
|1.8865
|13000.00
|2479758.96
|3932
|2006.05.18 14:32
|close
|1966
|100.00
|1.8865
|1.8805
|1.8869
|9000.00
|2488758.96
|3933
|2006.05.18 14:32
|close
|1965
|100.00
|1.8865
|1.8815
|1.8879
|-1000.00
|2487758.96
|3934
|2006.05.18 14:32
|close
|1964
|100.00
|1.8865
|1.8823
|1.8887
|-9000.00
|2478758.96
|3935
|2006.05.18 14:32
|buy
|1968
|100.00
|1.8869
|1.8818
|1.8882
|3936
|2006.05.18 14:32
|buy
|1969
|100.00
|1.8856
|1.8805
|1.8869
|3937
|2006.05.18 14:33
|buy
|1970
|100.00
|1.8849
|1.8798
|1.8862
|3938
|2006.05.18 14:34
|buy
|1971
|100.00
|1.8841
|1.8790
|1.8854
|3939
|2006.05.18 14:39
|t/p
|1971
|100.00
|1.8854
|1.8790
|1.8854
|13000.00
|2491758.96
|3940
|2006.05.18 14:39
|close
|1970
|100.00
|1.8854
|1.8798
|1.8862
|5000.00
|2496758.96
|3941
|2006.05.18 14:39
|close
|1969
|100.00
|1.8854
|1.8805
|1.8869
|-2000.00
|2494758.96
|3942
|2006.05.18 14:39
|close
|1968
|100.00
|1.8854
|1.8818
|1.8882
|-15000.00
|2479758.96
|3943
|2006.05.18 14:39
|buy
|1972
|100.00
|1.8858
|1.8807
|1.8871
|3944
|2006.05.18 14:40
|buy
|1973
|100.00
|1.8853
|1.8802
|1.8866
|3945
|2006.05.18 14:48
|buy
|1974
|100.00
|1.8846
|1.8795
|1.8859
|3946
|2006.05.18 15:01
|t/p
|1974
|100.00
|1.8859
|1.8795
|1.8859
|13000.00
|2492758.96
|3947
|2006.05.18 15:01
|close
|1973
|100.00
|1.8862
|1.8802
|1.8866
|9000.00
|2501758.96
|3948
|2006.05.18 15:01
|close
|1972
|100.00
|1.8862
|1.8807
|1.8871
|4000.00
|2505758.96
|3949
|2006.05.18 15:15
|buy
|1975
|100.00
|1.8884
|1.8833
|1.8897
|3950
|2006.05.18 15:15
|buy
|1976
|100.00
|1.8880
|1.8829
|1.8893
|3951
|2006.05.18 15:17
|buy
|1977
|100.00
|1.8874
|1.8823
|1.8887
|3952
|2006.05.18 15:30
|t/p
|1977
|100.00
|1.8887
|1.8823
|1.8887
|13000.00
|2518758.96
|3953
|2006.05.18 15:30
|close
|1976
|100.00
|1.8887
|1.8829
|1.8893
|7000.00
|2525758.96
|3954
|2006.05.18 15:30
|close
|1975
|100.00
|1.8887
|1.8833
|1.8897
|3000.00
|2528758.96
|3955
|2006.05.18 15:30
|buy
|1978
|100.00
|1.8891
|1.8840
|1.8904
|3956
|2006.05.18 15:31
|buy
|1979
|100.00
|1.8887
|1.8836
|1.8900
|3957
|2006.05.18 15:32
|t/p
|1979
|100.00
|1.8900
|1.8836
|1.8900
|13000.00
|2541758.96
|3958
|2006.05.18 15:32
|close
|1978
|100.00
|1.8901
|1.8840
|1.8904
|10000.00
|2551758.96
|3959
|2006.05.18 15:32
|buy
|1980
|100.00
|1.8905
|1.8854
|1.8918
|3960
|2006.05.18 15:34
|t/p
|1980
|100.00
|1.8918
|1.8854
|1.8918
|13000.00
|2564758.96
|3961
|2006.05.18 15:34
|buy
|1981
|100.00
|1.8922
|1.8871
|1.8935
|3962
|2006.05.18 15:35
|t/p
|1981
|100.00
|1.8935
|1.8871
|1.8935
|13000.00
|2577758.96
|3963
|2006.05.18 15:35
|buy
|1982
|100.00
|1.8940
|1.8889
|1.8953
|3964
|2006.05.18 15:36
|buy
|1983
|100.00
|1.8936
|1.8885
|1.8949
|3965
|2006.05.18 15:38
|buy
|1984
|100.00
|1.8932
|1.8881
|1.8945
|3966
|2006.05.18 15:39
|buy
|1985
|100.00
|1.8926
|1.8875
|1.8939
|3967
|2006.05.18 15:41
|buy
|1986
|100.00
|1.8923
|1.8872
|1.8936
|3968
|2006.05.18 16:26
|s/l
|1982
|100.00
|1.8889
|1.8889
|1.8953
|-51000.00
|2526758.96
|3969
|2006.05.18 16:26
|close
|1986
|100.00
|1.8888
|1.8872
|1.8936
|-35000.00
|2491758.96
|3970
|2006.05.18 16:26
|close
|1985
|100.00
|1.8888
|1.8875
|1.8939
|-38000.00
|2453758.96
|3971
|2006.05.18 16:26
|close
|1984
|100.00
|1.8888
|1.8881
|1.8945
|-44000.00
|2409758.96
|3972
|2006.05.18 16:26
|close
|1983
|100.00
|1.8888
|1.8885
|1.8949
|-48000.00
|2361758.96
|3973
|2006.05.18 19:00
|buy
|1987
|100.00
|1.8917
|1.8866
|1.8930
|3974
|2006.05.18 19:06
|buy
|1988
|100.00
|1.8912
|1.8861
|1.8925
|3975
|2006.05.18 19:11
|buy
|1989
|100.00
|1.8907
|1.8856
|1.8920
|3976
|2006.05.18 19:13
|buy
|1990
|100.00
|1.8903
|1.8852
|1.8916
|3977
|2006.05.18 20:25
|buy
|1991
|100.00
|1.8899
|1.8848
|1.8912
|3978
|2006.05.18 21:03
|t/p
|1991
|100.00
|1.8912
|1.8848
|1.8912
|13000.00
|2374758.96
|3979
|2006.05.18 21:03
|close
|1990
|100.00
|1.8913
|1.8852
|1.8916
|10000.00
|2384758.96
|3980
|2006.05.18 21:03
|close
|1989
|100.00
|1.8913
|1.8856
|1.8920
|6000.00
|2390758.96
|3981
|2006.05.18 21:03
|close
|1988
|100.00
|1.8913
|1.8861
|1.8925
|1000.00
|2391758.96
|3982
|2006.05.18 21:03
|close
|1987
|100.00
|1.8913
|1.8866
|1.8930
|-4000.00
|2387758.96
|3983
|2006.05.18 22:00
|buy
|1992
|100.00
|1.8909
|1.8858
|1.8922
|3984
|2006.05.18 22:01
|buy
|1993
|100.00
|1.8905
|1.8854
|1.8918
|3985
|2006.05.18 22:06
|buy
|1994
|100.00
|1.8900
|1.8849
|1.8913
|3986
|2006.05.18 22:17
|buy
|1995
|100.00
|1.8896
|1.8845
|1.8909
|3987
|2006.05.18 22:34
|t/p
|1995
|100.00
|1.8909
|1.8845
|1.8909
|13000.00
|2400758.96
|3988
|2006.05.18 22:34
|close
|1994
|100.00
|1.8910
|1.8849
|1.8913
|10000.00
|2410758.96
|3989
|2006.05.18 22:34
|close
|1993
|100.00
|1.8910
|1.8854
|1.8918
|5000.00
|2415758.96
|3990
|2006.05.18 22:34
|close
|1992
|100.00
|1.8910
|1.8858
|1.8922
|1000.00
|2416758.96
|3991
|2006.05.19 07:15
|sell
|1996
|0.10
|1.8904
|1.8955
|1.8891
|3992
|2006.05.19 07:34
|sell
|1997
|0.20
|1.8908
|1.8959
|1.8895
|3993
|2006.05.19 08:04
|sell
|1998
|0.40
|1.8912
|1.8963
|1.8899
|3994
|2006.05.19 08:43
|t/p
|1998
|0.40
|1.8899
|1.8963
|1.8899
|52.00
|2416810.96
|3995
|2006.05.19 08:43
|close
|1997
|0.20
|1.8899
|1.8959
|1.8895
|18.00
|2416828.96
|3996
|2006.05.19 08:43
|close
|1996
|0.10
|1.8899
|1.8955
|1.8891
|5.00
|2416833.96
|3997
|2006.05.19 08:43
|sell
|1999
|0.10
|1.8895
|1.8946
|1.8882
|3998
|2006.05.19 08:59
|t/p
|1999
|0.10
|1.8882
|1.8946
|1.8882
|13.00
|2416846.96
|3999
|2006.05.19 08:59
|sell
|2000
|0.10
|1.8877
|1.8928
|1.8864
|4000
|2006.05.19 09:02
|t/p
|2000
|0.10
|1.8864
|1.8928
|1.8864
|13.00
|2416859.96
|4001
|2006.05.19 09:02
|sell
|2001
|0.10
|1.8860
|1.8911
|1.8847
|4002
|2006.05.19 09:02
|sell
|2002
|0.20
|1.8864
|1.8915
|1.8851
|4003
|2006.05.19 09:04
|sell
|2003
|0.40
|1.8869
|1.8920
|1.8856
|4004
|2006.05.19 09:10
|t/p
|2003
|0.40
|1.8856
|1.8920
|1.8856
|52.00
|2416911.96
|4005
|2006.05.19 09:10
|close
|2002
|0.20
|1.8856
|1.8915
|1.8851
|16.00
|2416927.96
|4006
|2006.05.19 09:10
|close
|2001
|0.10
|1.8856
|1.8911
|1.8847
|4.00
|2416931.96
|4007
|2006.05.19 09:10
|sell
|2004
|0.10
|1.8852
|1.8903
|1.8839
|4008
|2006.05.19 09:12
|sell
|2005
|0.20
|1.8859
|1.8910
|1.8846
|4009
|2006.05.19 09:23
|t/p
|2005
|0.20
|1.8846
|1.8910
|1.8846
|26.00
|2416957.96
|4010
|2006.05.19 09:23
|close
|2004
|0.10
|1.8845
|1.8903
|1.8839
|7.00
|2416964.96
|4011
|2006.05.19 09:23
|sell
|2006
|0.10
|1.8841
|1.8892
|1.8828
|4012
|2006.05.19 09:29
|t/p
|2006
|0.10
|1.8828
|1.8892
|1.8828
|13.00
|2416977.96
|4013
|2006.05.19 09:29
|sell
|2007
|0.10
|1.8824
|1.8875
|1.8811
|4014
|2006.05.19 09:40
|t/p
|2007
|0.10
|1.8811
|1.8875
|1.8811
|13.00
|2416990.96
|4015
|2006.05.19 09:40
|sell
|2008
|0.10
|1.8805
|1.8856
|1.8792
|4016
|2006.05.19 09:40
|sell
|2009
|0.20
|1.8810
|1.8861
|1.8797
|4017
|2006.05.19 09:47
|t/p
|2009
|0.20
|1.8797
|1.8861
|1.8797
|26.00
|2417016.96
|4018
|2006.05.19 09:47
|close
|2008
|0.10
|1.8794
|1.8856
|1.8792
|11.00
|2417027.96
|4019
|2006.05.19 09:47
|sell
|2010
|0.10
|1.8790
|1.8841
|1.8777
|4020
|2006.05.19 09:47
|sell
|2011
|0.20
|1.8795
|1.8846
|1.8782
|4021
|2006.05.19 09:54
|sell
|2012
|0.40
|1.8802
|1.8853
|1.8789
|4022
|2006.05.19 09:58
|sell
|2013
|0.80
|1.8809
|1.8860
|1.8796
|4023
|2006.05.19 10:05
|t/p
|2013
|0.80
|1.8796
|1.8860
|1.8796
|104.00
|2417131.96
|4024
|2006.05.19 10:05
|close
|2012
|0.40
|1.8795
|1.8853
|1.8789
|28.00
|2417159.96
|4025
|2006.05.19 10:05
|close
|2011
|0.20
|1.8795
|1.8846
|1.8782
|0.00
|2417159.96
|4026
|2006.05.19 10:05
|close
|2010
|0.10
|1.8795
|1.8841
|1.8777
|-5.00
|2417154.96
|4027
|2006.05.19 10:05
|sell
|2014
|0.10
|1.8791
|1.8842
|1.8778
|4028
|2006.05.19 10:06
|sell
|2015
|0.20
|1.8795
|1.8846
|1.8782
|4029
|2006.05.19 10:10
|t/p
|2015
|0.20
|1.8782
|1.8846
|1.8782
|26.00
|2417180.96
|4030
|2006.05.19 10:10
|close
|2014
|0.10
|1.8782
|1.8842
|1.8778
|9.00
|2417189.96
|4031
|2006.05.19 10:10
|sell
|2016
|0.10
|1.8778
|1.8829
|1.8765
|4032
|2006.05.19 10:11
|sell
|2017
|0.20
|1.8781
|1.8832
|1.8768
|4033
|2006.05.19 10:12
|sell
|2018
|0.40
|1.8787
|1.8838
|1.8774
|4034
|2006.05.19 10:14
|sell
|2019
|0.80
|1.8794
|1.8845
|1.8781
|4035
|2006.05.19 10:18
|t/p
|2019
|0.80
|1.8781
|1.8845
|1.8781
|104.00
|2417293.96
|4036
|2006.05.19 10:18
|close
|2018
|0.40
|1.8780
|1.8838
|1.8774
|28.00
|2417321.96
|4037
|2006.05.19 10:18
|close
|2017
|0.20
|1.8780
|1.8832
|1.8768
|2.00
|2417323.96
|4038
|2006.05.19 10:18
|close
|2016
|0.10
|1.8780
|1.8829
|1.8765
|-2.00
|2417321.96
|4039
|2006.05.19 10:18
|sell
|2020
|0.10
|1.8776
|1.8827
|1.8763
|4040
|2006.05.19 10:18
|sell
|2021
|0.20
|1.8781
|1.8832
|1.8768
|4041
|2006.05.19 10:18
|t/p
|2021
|0.20
|1.8768
|1.8832
|1.8768
|26.00
|2417347.96
|4042
|2006.05.19 10:18
|close
|2020
|0.10
|1.8767
|1.8827
|1.8763
|9.00
|2417356.96
|4043
|2006.05.19 10:18
|sell
|2022
|0.10
|1.8763
|1.8814
|1.8750
|4044
|2006.05.19 10:18
|sell
|2023
|0.20
|1.8767
|1.8818
|1.8754
|4045
|2006.05.19 10:19
|t/p
|2023
|0.20
|1.8754
|1.8818
|1.8754
|26.00
|2417382.96
|4046
|2006.05.19 10:19
|close
|2022
|0.10
|1.8754
|1.8814
|1.8750
|9.00
|2417391.96
|4047
|2006.05.19 10:19
|sell
|2024
|0.10
|1.8750
|1.8801
|1.8737
|4048
|2006.05.19 10:19
|sell
|2025
|0.20
|1.8754
|1.8805
|1.8741
|4049
|2006.05.19 10:19
|sell
|2026
|0.40
|1.8760
|1.8811
|1.8747
|4050
|2006.05.19 10:22
|sell
|2027
|0.80
|1.8766
|1.8817
|1.8753
|4051
|2006.05.19 10:45
|sell
|2028
|1.60
|1.8770
|1.8821
|1.8757
|4052
|2006.05.19 11:02
|t/p
|2028
|1.60
|1.8757
|1.8821
|1.8757
|208.00
|2417599.96
|4053
|2006.05.19 11:02
|close
|2027
|0.80
|1.8757
|1.8817
|1.8753
|72.00
|2417671.96
|4054
|2006.05.19 11:02
|close
|2026
|0.40
|1.8757
|1.8811
|1.8747
|12.00
|2417683.96
|4055
|2006.05.19 11:02
|close
|2025
|0.20
|1.8757
|1.8805
|1.8741
|-6.00
|2417677.96
|4056
|2006.05.19 11:02
|close
|2024
|0.10
|1.8757
|1.8801
|1.8737
|-7.00
|2417670.96
|4057
|2006.05.19 11:02
|sell
|2029
|0.10
|1.8753
|1.8804
|1.8740
|4058
|2006.05.19 11:02
|sell
|2030
|0.20
|1.8757
|1.8808
|1.8744
|4059
|2006.05.19 11:02
|sell
|2031
|0.40
|1.8761
|1.8812
|1.8748
|4060
|2006.05.19 11:03
|sell
|2032
|0.80
|1.8766
|1.8817
|1.8753
|4061
|2006.05.19 11:05
|sell
|2033
|1.60
|1.8771
|1.8822
|1.8758
|4062
|2006.05.19 11:29
|t/p
|2033
|1.60
|1.8758
|1.8822
|1.8758
|208.00
|2417878.96
|4063
|2006.05.19 11:29
|close
|2032
|0.80
|1.8756
|1.8817
|1.8753
|80.00
|2417958.96
|4064
|2006.05.19 11:29
|close
|2031
|0.40
|1.8756
|1.8812
|1.8748
|20.00
|2417978.96
|4065
|2006.05.19 11:29
|close
|2030
|0.20
|1.8756
|1.8808
|1.8744
|2.00
|2417980.96
|4066
|2006.05.19 11:29
|close
|2029
|0.10
|1.8756
|1.8804
|1.8740
|-3.00
|2417977.96
|4067
|2006.05.19 11:29
|sell
|2034
|0.10
|1.8752
|1.8803
|1.8739
|4068
|2006.05.19 11:33
|sell
|2035
|0.20
|1.8756
|1.8807
|1.8743
|4069
|2006.05.19 11:37
|sell
|2036
|0.40
|1.8762
|1.8813
|1.8749
|4070
|2006.05.19 11:44
|t/p
|2036
|0.40
|1.8749
|1.8813
|1.8749
|52.00
|2418029.96
|4071
|2006.05.19 11:44
|close
|2035
|0.20
|1.8748
|1.8807
|1.8743
|16.00
|2418045.96
|4072
|2006.05.19 11:44
|close
|2034
|0.10
|1.8748
|1.8803
|1.8739
|4.00
|2418049.96
|4073
|2006.05.19 11:44
|sell
|2037
|0.10
|1.8744
|1.8795
|1.8731
|4074
|2006.05.19 11:45
|t/p
|2037
|0.10
|1.8731
|1.8795
|1.8731
|13.00
|2418062.96
|4075
|2006.05.19 11:45
|sell
|2038
|0.10
|1.8726
|1.8777
|1.8713
|4076
|2006.05.19 11:45
|sell
|2039
|0.20
|1.8734
|1.8785
|1.8721
|4077
|2006.05.19 11:45
|sell
|2040
|0.40
|1.8740
|1.8791
|1.8727
|4078
|2006.05.19 11:45
|sell
|2041
|0.80
|1.8746
|1.8797
|1.8733
|4079
|2006.05.19 11:45
|t/p
|2041
|0.80
|1.8733
|1.8797
|1.8733
|104.00
|2418166.96
|4080
|2006.05.19 11:45
|close
|2040
|0.40
|1.8732
|1.8791
|1.8727
|32.00
|2418198.96
|4081
|2006.05.19 11:45
|close
|2039
|0.20
|1.8732
|1.8785
|1.8721
|4.00
|2418202.96
|4082
|2006.05.19 11:45
|close
|2038
|0.10
|1.8732
|1.8777
|1.8713
|-6.00
|2418196.96
|4083
|2006.05.19 11:45
|sell
|2042
|0.10
|1.8728
|1.8779
|1.8715
|4084
|2006.05.19 11:59
|sell
|2043
|0.20
|1.8732
|1.8783
|1.8719
|4085
|2006.05.19 12:02
|t/p
|2043
|0.20
|1.8719
|1.8783
|1.8719
|26.00
|2418222.96
|4086
|2006.05.19 12:02
|close
|2042
|0.10
|1.8718
|1.8779
|1.8715
|10.00
|2418232.96
|4087
|2006.05.19 12:02
|sell
|2044
|0.10
|1.8714
|1.8765
|1.8701
|4088
|2006.05.19 12:05
|sell
|2045
|0.20
|1.8719
|1.8770
|1.8706
|4089
|2006.05.19 12:06
|sell
|2046
|0.40
|1.8725
|1.8776
|1.8712
|4090
|2006.05.19 12:10
|sell
|2047
|0.80
|1.8733
|1.8784
|1.8720
|4091
|2006.05.19 12:12
|sell
|2048
|1.60
|1.8737
|1.8788
|1.8724
|4092
|2006.05.19 13:04
|s/l
|2044
|0.10
|1.8765
|1.8765
|1.8701
|-51.00
|2418181.96
|4093
|2006.05.19 13:04
|close
|2048
|1.60
|1.8765
|1.8788
|1.8724
|-448.00
|2417733.96
|4094
|2006.05.19 13:04
|close
|2047
|0.80
|1.8765
|1.8784
|1.8720
|-256.00
|2417477.96
|4095
|2006.05.19 13:04
|close
|2046
|0.40
|1.8765
|1.8776
|1.8712
|-160.00
|2417317.96
|4096
|2006.05.19 13:04
|close
|2045
|0.20
|1.8765
|1.8770
|1.8706
|-92.00
|2417225.96
|4097
|2006.05.19 13:04
|sell
|2049
|0.10
|1.8761
|1.8812
|1.8748
|4098
|2006.05.19 13:09
|sell
|2050
|0.20
|1.8765
|1.8816
|1.8752
|4099
|2006.05.19 13:25
|t/p
|2050
|0.20
|1.8752
|1.8816
|1.8752
|26.00
|2417251.96
|4100
|2006.05.19 13:25
|close
|2049
|0.10
|1.8752
|1.8812
|1.8748
|9.00
|2417260.96
|4101
|2006.05.19 13:25
|sell
|2051
|0.10
|1.8748
|1.8799
|1.8735
|4102
|2006.05.19 13:53
|sell
|2052
|0.20
|1.8754
|1.8805
|1.8741
|4103
|2006.05.19 13:56
|sell
|2053
|0.40
|1.8758
|1.8809
|1.8745
|4104
|2006.05.19 14:01
|sell
|2054
|0.80
|1.8761
|1.8812
|1.8748
|4105
|2006.05.19 14:01
|sell
|2055
|1.60
|1.8765
|1.8816
|1.8752
|4106
|2006.05.19 14:26
|t/p
|2055
|1.60
|1.8752
|1.8816
|1.8752
|208.00
|2417468.96
|4107
|2006.05.19 14:26
|close
|2054
|0.80
|1.8752
|1.8812
|1.8748
|72.00
|2417540.96
|4108
|2006.05.19 14:26
|close
|2053
|0.40
|1.8752
|1.8809
|1.8745
|24.00
|2417564.96
|4109
|2006.05.19 14:26
|close
|2052
|0.20
|1.8752
|1.8805
|1.8741
|4.00
|2417568.96
|4110
|2006.05.19 14:26
|close
|2051
|0.10
|1.8752
|1.8799
|1.8735
|-4.00
|2417564.96
|4111
|2006.05.19 14:26
|sell
|2056
|0.10
|1.8748
|1.8799
|1.8735
|4112
|2006.05.19 14:26
|sell
|2057
|0.20
|1.8757
|1.8808
|1.8744
|4113
|2006.05.19 14:30
|t/p
|2057
|0.20
|1.8744
|1.8808
|1.8744
|26.00
|2417590.96
|4114
|2006.05.19 14:30
|close
|2056
|0.10
|1.8743
|1.8799
|1.8735
|5.00
|2417595.96
|4115
|2006.05.19 14:30
|sell
|2058
|0.10
|1.8739
|1.8790
|1.8726
|4116
|2006.05.19 14:30
|sell
|2059
|0.20
|1.8747
|1.8798
|1.8734
|4117
|2006.05.19 14:32
|sell
|2060
|0.40
|1.8752
|1.8803
|1.8739
|4118
|2006.05.19 14:41
|sell
|2061
|0.80
|1.8757
|1.8808
|1.8744
|4119
|2006.05.19 14:59
|t/p
|2061
|0.80
|1.8744
|1.8808
|1.8744
|104.00
|2417699.96
|4120
|2006.05.19 14:59
|close
|2060
|0.40
|1.8742
|1.8803
|1.8739
|40.00
|2417739.96
|4121
|2006.05.19 14:59
|close
|2059
|0.20
|1.8742
|1.8798
|1.8734
|10.00
|2417749.96
|4122
|2006.05.19 14:59
|close
|2058
|0.10
|1.8742
|1.8790
|1.8726
|-3.00
|2417746.96
|4123
|2006.05.19 14:59
|sell
|2062
|0.10
|1.8738
|1.8789
|1.8725
|4124
|2006.05.19 15:03
|t/p
|2062
|0.10
|1.8725
|1.8789
|1.8725
|13.00
|2417759.96
|4125
|2006.05.19 15:03
|sell
|2063
|0.10
|1.8720
|1.8771
|1.8707
|4126
|2006.05.19 15:04
|sell
|2064
|0.20
|1.8724
|1.8775
|1.8711
|4127
|2006.05.19 15:09
|sell
|2065
|0.40
|1.8734
|1.8785
|1.8721
|4128
|2006.05.19 15:10
|sell
|2066
|0.80
|1.8745
|1.8796
|1.8732
|4129
|2006.05.19 15:11
|t/p
|2066
|0.80
|1.8732
|1.8796
|1.8732
|104.00
|2417863.96
|4130
|2006.05.19 15:11
|close
|2065
|0.40
|1.8732
|1.8785
|1.8721
|8.00
|2417871.96
|4131
|2006.05.19 15:11
|close
|2064
|0.20
|1.8732
|1.8775
|1.8711
|-16.00
|2417855.96
|4132
|2006.05.19 15:11
|close
|2063
|0.10
|1.8732
|1.8771
|1.8707
|-12.00
|2417843.96
|4133
|2006.05.19 15:11
|sell
|2067
|0.10
|1.8728
|1.8779
|1.8715
|4134
|2006.05.19 15:11
|sell
|2068
|0.20
|1.8734
|1.8785
|1.8721
|4135
|2006.05.19 15:18
|sell
|2069
|0.40
|1.8738
|1.8789
|1.8725
|4136
|2006.05.19 15:20
|sell
|2070
|0.80
|1.8741
|1.8792
|1.8728
|4137
|2006.05.19 15:22
|sell
|2071
|1.60
|1.8745
|1.8796
|1.8732
|4138
|2006.05.19 16:21
|t/p
|2071
|1.60
|1.8732
|1.8796
|1.8732
|208.00
|2418051.96
|4139
|2006.05.19 16:21
|close
|2070
|0.80
|1.8732
|1.8792
|1.8728
|72.00
|2418123.96
|4140
|2006.05.19 16:21
|close
|2069
|0.40
|1.8732
|1.8789
|1.8725
|24.00
|2418147.96
|4141
|2006.05.19 16:21
|close
|2068
|0.20
|1.8732
|1.8785
|1.8721
|4.00
|2418151.96
|4142
|2006.05.19 16:21
|close
|2067
|0.10
|1.8732
|1.8779
|1.8715
|-4.00
|2418147.96
|4143
|2006.05.22 03:00
|sell
|2072
|0.10
|1.8731
|1.8782
|1.8718
|4144
|2006.05.22 03:15
|sell
|2073
|0.20
|1.8735
|1.8786
|1.8722
|4145
|2006.05.22 03:25
|t/p
|2073
|0.20
|1.8722
|1.8786
|1.8722
|26.00
|2418173.96
|4146
|2006.05.22 03:25
|close
|2072
|0.10
|1.8720
|1.8782
|1.8718
|11.00
|2418184.96
|4147
|2006.05.22 03:25
|sell
|2074
|0.10
|1.8716
|1.8767
|1.8703
|4148
|2006.05.22 03:40
|sell
|2075
|0.20
|1.8720
|1.8771
|1.8707
|4149
|2006.05.22 03:52
|sell
|2076
|0.40
|1.8724
|1.8775
|1.8711
|4150
|2006.05.22 03:53
|sell
|2077
|0.80
|1.8729
|1.8780
|1.8716
|4151
|2006.05.22 04:32
|t/p
|2077
|0.80
|1.8716
|1.8780
|1.8716
|104.00
|2418288.96
|4152
|2006.05.22 04:32
|close
|2076
|0.40
|1.8716
|1.8775
|1.8711
|32.00
|2418320.96
|4153
|2006.05.22 04:32
|close
|2075
|0.20
|1.8716
|1.8771
|1.8707
|8.00
|2418328.96
|4154
|2006.05.22 04:32
|close
|2074
|0.10
|1.8716
|1.8767
|1.8703
|0.00
|2418328.96
|4155
|2006.05.22 04:45
|sell
|2078
|0.10
|1.8706
|1.8757
|1.8693
|4156
|2006.05.22 04:48
|t/p
|2078
|0.10
|1.8693
|1.8757
|1.8693
|13.00
|2418341.96
|4157
|2006.05.22 04:48
|sell
|2079
|0.10
|1.8689
|1.8740
|1.8676
|4158
|2006.05.22 04:48
|sell
|2080
|0.20
|1.8694
|1.8745
|1.8681
|4159
|2006.05.22 04:50
|sell
|2081
|0.40
|1.8700
|1.8751
|1.8687
|4160
|2006.05.22 05:14
|sell
|2082
|0.80
|1.8704
|1.8755
|1.8691
|4161
|2006.05.22 05:19
|sell
|2083
|1.60
|1.8708
|1.8759
|1.8695
|4162
|2006.05.22 05:36
|s/l
|2079
|0.10
|1.8740
|1.8740
|1.8676
|-51.00
|2418290.96
|4163
|2006.05.22 05:36
|close
|2083
|1.60
|1.8741
|1.8759
|1.8695
|-528.00
|2417762.96
|4164
|2006.05.22 05:36
|close
|2082
|0.80
|1.8741
|1.8755
|1.8691
|-296.00
|2417466.96
|4165
|2006.05.22 05:36
|close
|2081
|0.40
|1.8741
|1.8751
|1.8687
|-164.00
|2417302.96
|4166
|2006.05.22 05:36
|close
|2080
|0.20
|1.8741
|1.8745
|1.8681
|-94.00
|2417208.96
|4167
|2006.05.22 05:45
|sell
|2084
|0.10
|1.8735
|1.8786
|1.8722
|4168
|2006.05.22 06:26
|t/p
|2084
|0.10
|1.8722
|1.8786
|1.8722
|13.00
|2417221.96
|4169
|2006.05.22 06:26
|sell
|2085
|0.10
|1.8717
|1.8768
|1.8704
|4170
|2006.05.22 06:27
|sell
|2086
|0.20
|1.8720
|1.8771
|1.8707
|4171
|2006.05.22 06:39
|t/p
|2086
|0.20
|1.8707
|1.8771
|1.8707
|26.00
|2417247.96
|4172
|2006.05.22 06:39
|close
|2085
|0.10
|1.8707
|1.8768
|1.8704
|10.00
|2417257.96
|4173
|2006.05.22 06:39
|sell
|2087
|0.10
|1.8703
|1.8754
|1.8690
|4174
|2006.05.22 06:47
|sell
|2088
|0.20
|1.8707
|1.8758
|1.8694
|4175
|2006.05.22 06:56
|sell
|2089
|0.40
|1.8713
|1.8764
|1.8700
|4176
|2006.05.22 06:57
|sell
|2090
|0.80
|1.8717
|1.8768
|1.8704
|4177
|2006.05.22 06:58
|sell
|2091
|1.60
|1.8722
|1.8773
|1.8709
|4178
|2006.05.22 07:28
|t/p
|2091
|1.60
|1.8709
|1.8773
|1.8709
|208.00
|2417465.96
|4179
|2006.05.22 07:28
|close
|2090
|0.80
|1.8709
|1.8768
|1.8704
|64.00
|2417529.96
|4180
|2006.05.22 07:28
|close
|2089
|0.40
|1.8709
|1.8764
|1.8700
|16.00
|2417545.96
|4181
|2006.05.22 07:28
|close
|2088
|0.20
|1.8709
|1.8758
|1.8694
|-4.00
|2417541.96
|4182
|2006.05.22 07:28
|close
|2087
|0.10
|1.8709
|1.8754
|1.8690
|-6.00
|2417535.96
|4183
|2006.05.22 07:28
|sell
|2092
|0.10
|1.8705
|1.8756
|1.8692
|4184
|2006.05.22 07:46
|t/p
|2092
|0.10
|1.8692
|1.8756
|1.8692
|13.00
|2417548.96
|4185
|2006.05.22 07:46
|sell
|2093
|0.10
|1.8687
|1.8738
|1.8674
|4186
|2006.05.22 08:17
|sell
|2094
|0.20
|1.8691
|1.8742
|1.8678
|4187
|2006.05.22 08:18
|sell
|2095
|0.40
|1.8695
|1.8746
|1.8682
|4188
|2006.05.22 08:18
|sell
|2096
|0.80
|1.8699
|1.8750
|1.8686
|4189
|2006.05.22 08:26
|t/p
|2096
|0.80
|1.8686
|1.8750
|1.8686
|104.00
|2417652.96
|4190
|2006.05.22 08:26
|close
|2095
|0.40
|1.8685
|1.8746
|1.8682
|40.00
|2417692.96
|4191
|2006.05.22 08:26
|close
|2094
|0.20
|1.8685
|1.8742
|1.8678
|12.00
|2417704.96
|4192
|2006.05.22 08:26
|close
|2093
|0.10
|1.8685
|1.8738
|1.8674
|2.00
|2417706.96
|4193
|2006.05.22 10:30
|buy
|2097
|100.00
|1.8747
|1.8696
|1.8760
|4194
|2006.05.22 10:31
|buy
|2098
|100.00
|1.8743
|1.8692
|1.8756
|4195
|2006.05.22 10:34
|buy
|2099
|100.00
|1.8737
|1.8686
|1.8750
|4196
|2006.05.22 10:39
|buy
|2100
|100.00
|1.8733
|1.8682
|1.8746
|4197
|2006.05.22 10:44
|buy
|2101
|100.00
|1.8729
|1.8678
|1.8742
|4198
|2006.05.22 12:03
|t/p
|2101
|100.00
|1.8742
|1.8678
|1.8742
|13000.00
|2430706.96
|4199
|2006.05.22 12:03
|close
|2100
|100.00
|1.8742
|1.8682
|1.8746
|9000.00
|2439706.96
|4200
|2006.05.22 12:03
|close
|2099
|100.00
|1.8742
|1.8686
|1.8750
|5000.00
|2444706.96
|4201
|2006.05.22 12:03
|close
|2098
|100.00
|1.8742
|1.8692
|1.8756
|-1000.00
|2443706.96
|4202
|2006.05.22 12:03
|close
|2097
|100.00
|1.8742
|1.8696
|1.8760
|-5000.00
|2438706.96
|4203
|2006.05.22 13:15
|buy
|2102
|100.00
|1.8760
|1.8709
|1.8773
|4204
|2006.05.22 13:58
|buy
|2103
|100.00
|1.8755
|1.8704
|1.8768
|4205
|2006.05.22 14:09
|buy
|2104
|100.00
|1.8751
|1.8700
|1.8764
|4206
|2006.05.22 14:12
|buy
|2105
|100.00
|1.8747
|1.8696
|1.8760
|4207
|2006.05.22 14:15
|buy
|2106
|100.00
|1.8743
|1.8692
|1.8756
|4208
|2006.05.22 14:35
|t/p
|2106
|100.00
|1.8756
|1.8692
|1.8756
|13000.00
|2451706.96
|4209
|2006.05.22 14:35
|close
|2105
|100.00
|1.8756
|1.8696
|1.8760
|9000.00
|2460706.96
|4210
|2006.05.22 14:35
|close
|2104
|100.00
|1.8756
|1.8700
|1.8764
|5000.00
|2465706.96
|4211
|2006.05.22 14:35
|close
|2103
|100.00
|1.8756
|1.8704
|1.8768
|1000.00
|2466706.96
|4212
|2006.05.22 14:35
|close
|2102
|100.00
|1.8756
|1.8709
|1.8773
|-4000.00
|2462706.96
|4213
|2006.05.22 14:35
|buy
|2107
|100.00
|1.8760
|1.8709
|1.8773
|4214
|2006.05.22 14:55
|buy
|2108
|100.00
|1.8756
|1.8705
|1.8769
|4215
|2006.05.22 14:58
|buy
|2109
|100.00
|1.8751
|1.8700
|1.8764
|4216
|2006.05.22 15:23
|buy
|2110
|100.00
|1.8742
|1.8691
|1.8755
|4217
|2006.05.22 15:44
|t/p
|2110
|100.00
|1.8755
|1.8691
|1.8755
|13000.00
|2475706.96
|4218
|2006.05.22 15:44
|close
|2109
|100.00
|1.8756
|1.8700
|1.8764
|5000.00
|2480706.96
|4219
|2006.05.22 15:44
|close
|2108
|100.00
|1.8756
|1.8705
|1.8769
|0.00
|2480706.96
|4220
|2006.05.22 15:44
|close
|2107
|100.00
|1.8756
|1.8709
|1.8773
|-4000.00
|2476706.96
|4221
|2006.05.22 15:44
|buy
|2111
|100.00
|1.8760
|1.8709
|1.8773
|4222
|2006.05.22 15:48
|t/p
|2111
|100.00
|1.8773
|1.8709
|1.8773
|13000.00
|2489706.96
|4223
|2006.05.22 15:48
|buy
|2112
|100.00
|1.8778
|1.8727
|1.8791
|4224
|2006.05.22 15:49
|buy
|2113
|100.00
|1.8774
|1.8723
|1.8787
|4225
|2006.05.22 15:50
|buy
|2114
|100.00
|1.8769
|1.8718
|1.8782
|4226
|2006.05.22 16:00
|t/p
|2114
|100.00
|1.8782
|1.8718
|1.8782
|13000.00
|2502706.96
|4227
|2006.05.22 16:00
|close
|2113
|100.00
|1.8783
|1.8723
|1.8787
|9000.00
|2511706.96
|4228
|2006.05.22 16:00
|close
|2112
|100.00
|1.8783
|1.8727
|1.8791
|5000.00
|2516706.96
|4229
|2006.05.22 16:00
|buy
|2115
|100.00
|1.8787
|1.8736
|1.8800
|4230
|2006.05.22 16:02
|buy
|2116
|100.00
|1.8784
|1.8733
|1.8797
|4231
|2006.05.22 16:06
|t/p
|2116
|100.00
|1.8797
|1.8733
|1.8797
|13000.00
|2529706.96
|4232
|2006.05.22 16:06
|close
|2115
|100.00
|1.8797
|1.8736
|1.8800
|10000.00
|2539706.96
|4233
|2006.05.22 16:06
|buy
|2117
|100.00
|1.8801
|1.8750
|1.8814
|4234
|2006.05.22 16:07
|buy
|2118
|100.00
|1.8797
|1.8746
|1.8810
|4235
|2006.05.22 16:12
|buy
|2119
|100.00
|1.8793
|1.8742
|1.8806
|4236
|2006.05.22 16:21
|t/p
|2119
|100.00
|1.8806
|1.8742
|1.8806
|13000.00
|2552706.96
|4237
|2006.05.22 16:21
|close
|2118
|100.00
|1.8809
|1.8746
|1.8810
|12000.00
|2564706.96
|4238
|2006.05.22 16:21
|close
|2117
|100.00
|1.8809
|1.8750
|1.8814
|8000.00
|2572706.96
|4239
|2006.05.22 16:21
|buy
|2120
|100.00
|1.8813
|1.8762
|1.8826
|4240
|2006.05.22 16:21
|buy
|2121
|100.00
|1.8809
|1.8758
|1.8822
|4241
|2006.05.22 16:32
|buy
|2122
|100.00
|1.8805
|1.8754
|1.8818
|4242
|2006.05.22 16:35
|buy
|2123
|100.00
|1.8800
|1.8749
|1.8813
|4243
|2006.05.22 16:43
|t/p
|2123
|100.00
|1.8813
|1.8749
|1.8813
|13000.00
|2585706.96
|4244
|2006.05.22 16:43
|close
|2122
|100.00
|1.8816
|1.8754
|1.8818
|11000.00
|2596706.96
|4245
|2006.05.22 16:43
|close
|2121
|100.00
|1.8816
|1.8758
|1.8822
|7000.00
|2603706.96
|4246
|2006.05.22 16:43
|close
|2120
|100.00
|1.8816
|1.8762
|1.8826
|3000.00
|2606706.96
|4247
|2006.05.22 16:43
|buy
|2124
|100.00
|1.8820
|1.8769
|1.8833
|4248
|2006.05.22 16:43
|buy
|2125
|100.00
|1.8816
|1.8765
|1.8829
|4249
|2006.05.22 16:48
|buy
|2126
|100.00
|1.8812
|1.8761
|1.8825
|4250
|2006.05.22 16:52
|buy
|2127
|100.00
|1.8804
|1.8753
|1.8817
|4251
|2006.05.22 16:55
|buy
|2128
|100.00
|1.8800
|1.8749
|1.8813
|4252
|2006.05.22 17:11
|t/p
|2128
|100.00
|1.8813
|1.8749
|1.8813
|13000.00
|2619706.96
|4253
|2006.05.22 17:11
|close
|2127
|100.00
|1.8815
|1.8753
|1.8817
|11000.00
|2630706.96
|4254
|2006.05.22 17:11
|close
|2126
|100.00
|1.8815
|1.8761
|1.8825
|3000.00
|2633706.96
|4255
|2006.05.22 17:11
|close
|2125
|100.00
|1.8815
|1.8765
|1.8829
|-1000.00
|2632706.96
|4256
|2006.05.22 17:11
|close
|2124
|100.00
|1.8815
|1.8769
|1.8833
|-5000.00
|2627706.96
|4257
|2006.05.22 17:11
|buy
|2129
|100.00
|1.8819
|1.8768
|1.8832
|4258
|2006.05.22 17:11
|buy
|2130
|100.00
|1.8814
|1.8763
|1.8827
|4259
|2006.05.22 17:12
|t/p
|2130
|100.00
|1.8827
|1.8763
|1.8827
|13000.00
|2640706.96
|4260
|2006.05.22 17:12
|close
|2129
|100.00
|1.8830
|1.8768
|1.8832
|11000.00
|2651706.96
|4261
|2006.05.22 17:12
|buy
|2131
|100.00
|1.8834
|1.8783
|1.8847
|4262
|2006.05.22 17:12
|buy
|2132
|100.00
|1.8826
|1.8775
|1.8839
|4263
|2006.05.22 17:12
|buy
|2133
|100.00
|1.8823
|1.8772
|1.8836
|4264
|2006.05.22 17:12
|buy
|2134
|100.00
|1.8819
|1.8768
|1.8832
|4265
|2006.05.22 17:12
|buy
|2135
|100.00
|1.8813
|1.8762
|1.8826
|4266
|2006.05.22 17:12
|t/p
|2135
|100.00
|1.8826
|1.8762
|1.8826
|13000.00
|2664706.96
|4267
|2006.05.22 17:12
|close
|2134
|100.00
|1.8828
|1.8768
|1.8832
|9000.00
|2673706.96
|4268
|2006.05.22 17:12
|close
|2133
|100.00
|1.8828
|1.8772
|1.8836
|5000.00
|2678706.96
|4269
|2006.05.22 17:12
|close
|2132
|100.00
|1.8828
|1.8775
|1.8839
|2000.00
|2680706.96
|4270
|2006.05.22 17:12
|close
|2131
|100.00
|1.8828
|1.8783
|1.8847
|-6000.00
|2674706.96
|4271
|2006.05.22 17:12
|buy
|2136
|100.00
|1.8832
|1.8781
|1.8845
|4272
|2006.05.22 17:12
|buy
|2137
|100.00
|1.8825
|1.8774
|1.8838
|4273
|2006.05.22 17:12
|buy
|2138
|100.00
|1.8822
|1.8771
|1.8835
|4274
|2006.05.22 17:14
|t/p
|2138
|100.00
|1.8835
|1.8771
|1.8835
|13000.00
|2687706.96
|4275
|2006.05.22 17:14
|close
|2137
|100.00
|1.8836
|1.8774
|1.8838
|11000.00
|2698706.96
|4276
|2006.05.22 17:14
|close
|2136
|100.00
|1.8836
|1.8781
|1.8845
|4000.00
|2702706.96
|4277
|2006.05.22 17:14
|buy
|2139
|100.00
|1.8840
|1.8789
|1.8853
|4278
|2006.05.22 17:19
|buy
|2140
|100.00
|1.8836
|1.8785
|1.8849
|4279
|2006.05.22 17:29
|t/p
|2140
|100.00
|1.8849
|1.8785
|1.8849
|13000.00
|2715706.96
|4280
|2006.05.22 17:29
|close
|2139
|100.00
|1.8849
|1.8789
|1.8853
|9000.00
|2724706.96
|4281
|2006.05.22 17:29
|buy
|2141
|100.00
|1.8853
|1.8802
|1.8866
|4282
|2006.05.22 17:31
|buy
|2142
|100.00
|1.8847
|1.8796
|1.8860
|4283
|2006.05.22 17:50
|t/p
|2142
|100.00
|1.8860
|1.8796
|1.8860
|13000.00
|2737706.96
|4284
|2006.05.22 17:50
|close
|2141
|100.00
|1.8864
|1.8802
|1.8866
|11000.00
|2748706.96
|4285
|2006.05.22 17:50
|buy
|2143
|100.00
|1.8868
|1.8817
|1.8881
|4286
|2006.05.22 17:50
|buy
|2144
|100.00
|1.8864
|1.8813
|1.8877
|4287
|2006.05.22 18:00
|buy
|2145
|100.00
|1.8855
|1.8804
|1.8868
|4288
|2006.05.22 18:04
|buy
|2146
|100.00
|1.8851
|1.8800
|1.8864
|4289
|2006.05.22 18:05
|buy
|2147
|100.00
|1.8847
|1.8796
|1.8860
|4290
|2006.05.22 19:42
|t/p
|2147
|100.00
|1.8860
|1.8796
|1.8860
|13000.00
|2761706.96
|4291
|2006.05.22 19:42
|close
|2146
|100.00
|1.8861
|1.8800
|1.8864
|10000.00
|2771706.96
|4292
|2006.05.22 19:42
|close
|2145
|100.00
|1.8861
|1.8804
|1.8868
|6000.00
|2777706.96
|4293
|2006.05.22 19:42
|close
|2144
|100.00
|1.8861
|1.8813
|1.8877
|-3000.00
|2774706.96
|4294
|2006.05.22 19:42
|close
|2143
|100.00
|1.8861
|1.8817
|1.8881
|-7000.00
|2767706.96
|4295
|2006.05.22 19:42
|buy
|2148
|100.00
|1.8865
|1.8814
|1.8878
|4296
|2006.05.22 19:45
|buy
|2149
|100.00
|1.8861
|1.8810
|1.8874
|4297
|2006.05.22 19:47
|buy
|2150
|100.00
|1.8856
|1.8805
|1.8869
|4298
|2006.05.22 20:03
|t/p
|2150
|100.00
|1.8869
|1.8805
|1.8869
|13000.00
|2780706.96
|4299
|2006.05.22 20:03
|close
|2149
|100.00
|1.8871
|1.8810
|1.8874
|10000.00
|2790706.96
|4300
|2006.05.22 20:03
|close
|2148
|100.00
|1.8871
|1.8814
|1.8878
|6000.00
|2796706.96
|4301
|2006.05.22 20:03
|buy
|2151
|100.00
|1.8875
|1.8824
|1.8888
|4302
|2006.05.22 20:03
|buy
|2152
|100.00
|1.8871
|1.8820
|1.8884
|4303
|2006.05.22 20:05
|buy
|2153
|100.00
|1.8866
|1.8815
|1.8879
|4304
|2006.05.22 20:05
|buy
|2154
|100.00
|1.8863
|1.8812
|1.8876
|4305
|2006.05.22 20:09
|t/p
|2154
|100.00
|1.8876
|1.8812
|1.8876
|13000.00
|2809706.96
|4306
|2006.05.22 20:09
|close
|2153
|100.00
|1.8876
|1.8815
|1.8879
|10000.00
|2819706.96
|4307
|2006.05.22 20:09
|close
|2152
|100.00
|1.8876
|1.8820
|1.8884
|5000.00
|2824706.96
|4308
|2006.05.22 20:09
|close
|2151
|100.00
|1.8876
|1.8824
|1.8888
|1000.00
|2825706.96
|4309
|2006.05.22 20:09
|buy
|2155
|100.00
|1.8880
|1.8829
|1.8893
|4310
|2006.05.22 20:10
|buy
|2156
|100.00
|1.8875
|1.8824
|1.8888
|4311
|2006.05.22 20:17
|buy
|2157
|100.00
|1.8869
|1.8818
|1.8882
|4312
|2006.05.22 20:24
|t/p
|2157
|100.00
|1.8882
|1.8818
|1.8882
|13000.00
|2838706.96
|4313
|2006.05.22 20:24
|close
|2156
|100.00
|1.8882
|1.8824
|1.8888
|7000.00
|2845706.96
|4314
|2006.05.22 20:24
|close
|2155
|100.00
|1.8882
|1.8829
|1.8893
|2000.00
|2847706.96
|4315
|2006.05.22 20:24
|buy
|2158
|100.00
|1.8886
|1.8835
|1.8899
|4316
|2006.05.22 20:26
|buy
|2159
|100.00
|1.8881
|1.8830
|1.8894
|4317
|2006.05.22 20:26
|buy
|2160
|100.00
|1.8876
|1.8825
|1.8889
|4318
|2006.05.22 20:36
|buy
|2161
|100.00
|1.8872
|1.8821
|1.8885
|4319
|2006.05.22 20:41
|buy
|2162
|100.00
|1.8868
|1.8817
|1.8881
|4320
|2006.05.23 01:07
|s/l
|2158
|100.00
|1.8835
|1.8835
|1.8899
|-51350.00
|2796356.96
|4321
|2006.05.23 01:07
|close
|2162
|100.00
|1.8832
|1.8817
|1.8881
|-36350.00
|2760006.96
|4322
|2006.05.23 01:07
|close
|2161
|100.00
|1.8832
|1.8821
|1.8885
|-40350.00
|2719656.96
|4323
|2006.05.23 01:07
|close
|2160
|100.00
|1.8832
|1.8825
|1.8889
|-44350.00
|2675306.96
|4324
|2006.05.23 01:07
|close
|2159
|100.00
|1.8832
|1.8830
|1.8894
|-49350.00
|2625956.96
|4325
|2006.05.23 14:15
|sell
|2163
|0.10
|1.8825
|1.8876
|1.8812
|4326
|2006.05.23 15:29
|t/p
|2163
|0.10
|1.8812
|1.8876
|1.8812
|13.00
|2625969.96
|4327
|2006.05.24 01:30
|sell
|2164
|0.10
|1.8781
|1.8832
|1.8768
|4328
|2006.05.24 01:32
|sell
|2165
|0.20
|1.8785
|1.8836
|1.8772
|4329
|2006.05.24 01:36
|sell
|2166
|0.40
|1.8790
|1.8841
|1.8777
|4330
|2006.05.24 02:05
|sell
|2167
|0.80
|1.8794
|1.8845
|1.8781
|4331
|2006.05.24 02:07
|sell
|2168
|1.60
|1.8798
|1.8849
|1.8785
|4332
|2006.05.24 02:58
|t/p
|2168
|1.60
|1.8785
|1.8849
|1.8785
|208.00
|2626177.96
|4333
|2006.05.24 02:58
|close
|2167
|0.80
|1.8784
|1.8845
|1.8781
|80.00
|2626257.96
|4334
|2006.05.24 02:58
|close
|2166
|0.40
|1.8784
|1.8841
|1.8777
|24.00
|2626281.96
|4335
|2006.05.24 02:58
|close
|2165
|0.20
|1.8784
|1.8836
|1.8772
|2.00
|2626283.96
|4336
|2006.05.24 02:58
|close
|2164
|0.10
|1.8784
|1.8832
|1.8768
|-3.00
|2626280.96
|4337
|2006.05.24 08:30
|buy
|2169
|100.00
|1.8770
|1.8719
|1.8783
|4338
|2006.05.24 08:33
|buy
|2170
|100.00
|1.8766
|1.8715
|1.8779
|4339
|2006.05.24 08:42
|t/p
|2170
|100.00
|1.8779
|1.8715
|1.8779
|13000.00
|2639280.96
|4340
|2006.05.24 08:42
|close
|2169
|100.00
|1.8780
|1.8719
|1.8783
|10000.00
|2649280.96
|4341
|2006.05.24 08:42
|buy
|2171
|100.00
|1.8784
|1.8733
|1.8797
|4342
|2006.05.24 08:42
|buy
|2172
|100.00
|1.8780
|1.8729
|1.8793
|4343
|2006.05.24 08:52
|t/p
|2172
|100.00
|1.8793
|1.8729
|1.8793
|13000.00
|2662280.96
|4344
|2006.05.24 08:52
|close
|2171
|100.00
|1.8796
|1.8733
|1.8797
|12000.00
|2674280.96
|4345
|2006.05.24 08:52
|buy
|2173
|100.00
|1.8800
|1.8749
|1.8813
|4346
|2006.05.24 08:56
|buy
|2174
|100.00
|1.8791
|1.8740
|1.8804
|4347
|2006.05.24 09:01
|t/p
|2174
|100.00
|1.8804
|1.8740
|1.8804
|13000.00
|2687280.96
|4348
|2006.05.24 09:01
|close
|2173
|100.00
|1.8805
|1.8749
|1.8813
|5000.00
|2692280.96
|4349
|2006.05.24 09:01
|buy
|2175
|100.00
|1.8809
|1.8758
|1.8822
|4350
|2006.05.24 09:01
|buy
|2176
|100.00
|1.8801
|1.8750
|1.8814
|4351
|2006.05.24 09:10
|buy
|2177
|100.00
|1.8795
|1.8744
|1.8808
|4352
|2006.05.24 09:18
|t/p
|2177
|100.00
|1.8808
|1.8744
|1.8808
|13000.00
|2705280.96
|4353
|2006.05.24 09:18
|close
|2176
|100.00
|1.8808
|1.8750
|1.8814
|7000.00
|2712280.96
|4354
|2006.05.24 09:18
|close
|2175
|100.00
|1.8808
|1.8758
|1.8822
|-1000.00
|2711280.96
|4355
|2006.05.24 09:18
|buy
|2178
|100.00
|1.8812
|1.8761
|1.8825
|4356
|2006.05.24 09:19
|buy
|2179
|100.00
|1.8807
|1.8756
|1.8820
|4357
|2006.05.24 09:24
|buy
|2180
|100.00
|1.8801
|1.8750
|1.8814
|4358
|2006.05.24 09:26
|buy
|2181
|100.00
|1.8797
|1.8746
|1.8810
|4359
|2006.05.24 09:42
|t/p
|2181
|100.00
|1.8810
|1.8746
|1.8810
|13000.00
|2724280.96
|4360
|2006.05.24 09:42
|close
|2180
|100.00
|1.8810
|1.8750
|1.8814
|9000.00
|2733280.96
|4361
|2006.05.24 09:42
|close
|2179
|100.00
|1.8810
|1.8756
|1.8820
|3000.00
|2736280.96
|4362
|2006.05.24 09:42
|close
|2178
|100.00
|1.8810
|1.8761
|1.8825
|-2000.00
|2734280.96
|4363
|2006.05.24 11:00
|buy
|2182
|100.00
|1.8841
|1.8790
|1.8854
|4364
|2006.05.24 11:10
|buy
|2183
|100.00
|1.8836
|1.8785
|1.8849
|4365
|2006.05.24 11:10
|buy
|2184
|100.00
|1.8830
|1.8779
|1.8843
|4366
|2006.05.24 11:10
|buy
|2185
|100.00
|1.8822
|1.8771
|1.8835
|4367
|2006.05.24 11:16
|buy
|2186
|100.00
|1.8816
|1.8765
|1.8829
|4368
|2006.05.24 11:33
|t/p
|2186
|100.00
|1.8829
|1.8765
|1.8829
|13000.00
|2747280.96
|4369
|2006.05.24 11:33
|close
|2185
|100.00
|1.8830
|1.8771
|1.8835
|8000.00
|2755280.96
|4370
|2006.05.24 11:33
|close
|2184
|100.00
|1.8830
|1.8779
|1.8843
|0.00
|2755280.96
|4371
|2006.05.24 11:33
|close
|2183
|100.00
|1.8830
|1.8785
|1.8849
|-6000.00
|2749280.96
|4372
|2006.05.24 11:33
|close
|2182
|100.00
|1.8830
|1.8790
|1.8854
|-11000.00
|2738280.96
|4373
|2006.05.24 11:33
|buy
|2187
|100.00
|1.8834
|1.8783
|1.8847
|4374
|2006.05.24 11:33
|buy
|2188
|100.00
|1.8830
|1.8779
|1.8843
|4375
|2006.05.24 11:41
|buy
|2189
|100.00
|1.8826
|1.8775
|1.8839
|4376
|2006.05.24 11:44
|buy
|2190
|100.00
|1.8823
|1.8772
|1.8836
|4377
|2006.05.24 11:44
|buy
|2191
|100.00
|1.8819
|1.8768
|1.8832
|4378
|2006.05.24 11:48
|t/p
|2191
|100.00
|1.8832
|1.8768
|1.8832
|13000.00
|2751280.96
|4379
|2006.05.24 11:48
|close
|2190
|100.00
|1.8832
|1.8772
|1.8836
|9000.00
|2760280.96
|4380
|2006.05.24 11:48
|close
|2189
|100.00
|1.8832
|1.8775
|1.8839
|6000.00
|2766280.96
|4381
|2006.05.24 11:48
|close
|2188
|100.00
|1.8832
|1.8779
|1.8843
|2000.00
|2768280.96
|4382
|2006.05.24 11:48
|close
|2187
|100.00
|1.8832
|1.8783
|1.8847
|-2000.00
|2766280.96
|4383
|2006.05.24 13:00
|buy
|2192
|100.00
|1.8852
|1.8801
|1.8865
|4384
|2006.05.24 13:03
|buy
|2193
|100.00
|1.8847
|1.8796
|1.8860
|4385
|2006.05.24 13:06
|buy
|2194
|100.00
|1.8844
|1.8793
|1.8857
|4386
|2006.05.24 13:07
|buy
|2195
|100.00
|1.8839
|1.8788
|1.8852
|4387
|2006.05.24 13:29
|buy
|2196
|100.00
|1.8834
|1.8783
|1.8847
|4388
|2006.05.24 14:45
|t/p
|2195
|100.00
|1.8852
|1.8788
|1.8852
|13000.00
|2779280.96
|4389
|2006.05.24 14:45
|t/p
|2196
|100.00
|1.8847
|1.8783
|1.8847
|13000.00
|2792280.96
|4390
|2006.05.24 14:45
|close
|2194
|100.00
|1.8856
|1.8793
|1.8857
|12000.00
|2804280.96
|4391
|2006.05.24 14:45
|close
|2193
|100.00
|1.8856
|1.8796
|1.8860
|9000.00
|2813280.96
|4392
|2006.05.24 14:45
|close
|2192
|100.00
|1.8856
|1.8801
|1.8865
|4000.00
|2817280.96
|4393
|2006.05.24 14:45
|sell
|2197
|0.10
|1.8856
|1.8907
|1.8843
|4394
|2006.05.24 14:45
|sell
|2198
|0.20
|1.8860
|1.8911
|1.8847
|4395
|2006.05.24 14:51
|t/p
|2198
|0.20
|1.8847
|1.8911
|1.8847
|26.00
|2817306.96
|4396
|2006.05.24 14:51
|close
|2197
|0.10
|1.8846
|1.8907
|1.8843
|10.00
|2817316.96
|4397
|2006.05.24 14:51
|sell
|2199
|0.10
|1.8842
|1.8893
|1.8829
|4398
|2006.05.24 14:51
|sell
|2200
|0.20
|1.8846
|1.8897
|1.8833
|4399
|2006.05.24 14:53
|sell
|2201
|0.40
|1.8850
|1.8901
|1.8837
|4400
|2006.05.24 14:57
|t/p
|2200
|0.20
|1.8833
|1.8897
|1.8833
|26.00
|2817342.96
|4401
|2006.05.24 14:57
|t/p
|2201
|0.40
|1.8837
|1.8901
|1.8837
|52.00
|2817394.96
|4402
|2006.05.24 14:57
|close
|2199
|0.10
|1.8831
|1.8893
|1.8829
|11.00
|2817405.96
|4403
|2006.05.24 14:57
|sell
|2202
|0.10
|1.8827
|1.8878
|1.8814
|4404
|2006.05.24 14:57
|sell
|2203
|0.20
|1.8831
|1.8882
|1.8818
|4405
|2006.05.24 14:57
|sell
|2204
|0.40
|1.8836
|1.8887
|1.8823
|4406
|2006.05.24 14:57
|sell
|2205
|0.80
|1.8840
|1.8891
|1.8827
|4407
|2006.05.24 14:58
|t/p
|2205
|0.80
|1.8827
|1.8891
|1.8827
|104.00
|2817509.96
|4408
|2006.05.24 14:58
|close
|2204
|0.40
|1.8826
|1.8887
|1.8823
|40.00
|2817549.96
|4409
|2006.05.24 14:58
|close
|2203
|0.20
|1.8826
|1.8882
|1.8818
|10.00
|2817559.96
|4410
|2006.05.24 14:58
|close
|2202
|0.10
|1.8826
|1.8878
|1.8814
|1.00
|2817560.96
|4411
|2006.05.24 14:58
|sell
|2206
|0.10
|1.8822
|1.8873
|1.8809
|4412
|2006.05.24 14:58
|sell
|2207
|0.20
|1.8828
|1.8879
|1.8815
|4413
|2006.05.24 14:58
|sell
|2208
|0.40
|1.8832
|1.8883
|1.8819
|4414
|2006.05.24 15:02
|t/p
|2208
|0.40
|1.8819
|1.8883
|1.8819
|52.00
|2817612.96
|4415
|2006.05.24 15:02
|close
|2207
|0.20
|1.8819
|1.8879
|1.8815
|18.00
|2817630.96
|4416
|2006.05.24 15:02
|close
|2206
|0.10
|1.8819
|1.8873
|1.8809
|3.00
|2817633.96
|4417
|2006.05.24 15:02
|sell
|2209
|0.10
|1.8815
|1.8866
|1.8802
|4418
|2006.05.24 15:03
|sell
|2210
|0.20
|1.8819
|1.8870
|1.8806
|4419
|2006.05.24 15:03
|sell
|2211
|0.40
|1.8823
|1.8874
|1.8810
|4420
|2006.05.24 15:04
|sell
|2212
|0.80
|1.8827
|1.8878
|1.8814
|4421
|2006.05.24 15:09
|t/p
|2211
|0.40
|1.8810
|1.8874
|1.8810
|52.00
|2817685.96
|4422
|2006.05.24 15:09
|t/p
|2212
|0.80
|1.8814
|1.8878
|1.8814
|104.00
|2817789.96
|4423
|2006.05.24 15:09
|close
|2210
|0.20
|1.8810
|1.8870
|1.8806
|18.00
|2817807.96
|4424
|2006.05.24 15:09
|close
|2209
|0.10
|1.8810
|1.8866
|1.8802
|5.00
|2817812.96
|4425
|2006.05.24 15:09
|sell
|2213
|0.10
|1.8806
|1.8857
|1.8793
|4426
|2006.05.24 15:09
|sell
|2214
|0.20
|1.8810
|1.8861
|1.8797
|4427
|2006.05.24 15:11
|t/p
|2213
|0.10
|1.8793
|1.8857
|1.8793
|13.00
|2817825.96
|4428
|2006.05.24 15:11
|t/p
|2214
|0.20
|1.8797
|1.8861
|1.8797
|26.00
|2817851.96
|4429
|2006.05.24 15:11
|sell
|2215
|0.10
|1.8783
|1.8834
|1.8770
|4430
|2006.05.24 15:11
|sell
|2216
|0.20
|1.8787
|1.8838
|1.8774
|4431
|2006.05.24 15:11
|sell
|2217
|0.40
|1.8792
|1.8843
|1.8779
|4432
|2006.05.24 15:11
|sell
|2218
|0.80
|1.8797
|1.8848
|1.8784
|4433
|2006.05.24 15:11
|t/p
|2218
|0.80
|1.8784
|1.8848
|1.8784
|104.00
|2817955.96
|4434
|2006.05.24 15:11
|close
|2217
|0.40
|1.8784
|1.8843
|1.8779
|32.00
|2817987.96
|4435
|2006.05.24 15:11
|close
|2216
|0.20
|1.8784
|1.8838
|1.8774
|6.00
|2817993.96
|4436
|2006.05.24 15:11
|close
|2215
|0.10
|1.8784
|1.8834
|1.8770
|-1.00
|2817992.96
|4437
|2006.05.24 15:11
|sell
|2219
|0.10
|1.8780
|1.8831
|1.8767
|4438
|2006.05.24 15:14
|t/p
|2219
|0.10
|1.8767
|1.8831
|1.8767
|13.00
|2818005.96
|4439
|2006.05.24 15:14
|sell
|2220
|0.10
|1.8762
|1.8813
|1.8749
|4440
|2006.05.24 15:18
|sell
|2221
|0.20
|1.8766
|1.8817
|1.8753
|4441
|2006.05.24 15:20
|sell
|2222
|0.40
|1.8774
|1.8825
|1.8761
|4442
|2006.05.24 15:30
|sell
|2223
|0.80
|1.8779
|1.8830
|1.8766
|4443
|2006.05.24 15:34
|sell
|2224
|1.60
|1.8783
|1.8834
|1.8770
|4444
|2006.05.24 16:00
|t/p
|2224
|1.60
|1.8770
|1.8834
|1.8770
|208.00
|2818213.96
|4445
|2006.05.24 16:00
|close
|2223
|0.80
|1.8766
|1.8830
|1.8766
|104.00
|2818317.96
|4446
|2006.05.24 16:00
|close
|2222
|0.40
|1.8766
|1.8825
|1.8761
|32.00
|2818349.96
|4447
|2006.05.24 16:00
|close
|2221
|0.20
|1.8766
|1.8817
|1.8753
|0.00
|2818349.96
|4448
|2006.05.24 16:00
|close
|2220
|0.10
|1.8766
|1.8813
|1.8749
|-4.00
|2818345.96
|4449
|2006.05.24 16:00
|sell
|2225
|0.10
|1.8762
|1.8813
|1.8749
|4450
|2006.05.24 16:00
|sell
|2226
|0.20
|1.8768
|1.8819
|1.8755
|4451
|2006.05.24 16:00
|sell
|2227
|0.40
|1.8774
|1.8825
|1.8761
|4452
|2006.05.24 16:01
|t/p
|2227
|0.40
|1.8761
|1.8825
|1.8761
|52.00
|2818397.96
|4453
|2006.05.24 16:01
|close
|2226
|0.20
|1.8761
|1.8819
|1.8755
|14.00
|2818411.96
|4454
|2006.05.24 16:01
|close
|2225
|0.10
|1.8761
|1.8813
|1.8749
|1.00
|2818412.96
|4455
|2006.05.24 16:01
|sell
|2228
|0.10
|1.8757
|1.8808
|1.8744
|4456
|2006.05.24 16:01
|sell
|2229
|0.20
|1.8761
|1.8812
|1.8748
|4457
|2006.05.24 16:04
|t/p
|2229
|0.20
|1.8748
|1.8812
|1.8748
|26.00
|2818438.96
|4458
|2006.05.24 16:04
|close
|2228
|0.10
|1.8747
|1.8808
|1.8744
|10.00
|2818448.96
|4459
|2006.05.24 16:04
|sell
|2230
|0.10
|1.8743
|1.8794
|1.8730
|4460
|2006.05.24 16:08
|t/p
|2230
|0.10
|1.8730
|1.8794
|1.8730
|13.00
|2818461.96
|4461
|2006.05.24 16:08
|sell
|2231
|0.10
|1.8725
|1.8776
|1.8712
|4462
|2006.05.24 16:09
|t/p
|2231
|0.10
|1.8712
|1.8776
|1.8712
|13.00
|2818474.96
|4463
|2006.05.24 16:09
|sell
|2232
|0.10
|1.8708
|1.8759
|1.8695
|4464
|2006.05.24 16:09
|sell
|2233
|0.20
|1.8712
|1.8763
|1.8699
|4465
|2006.05.24 16:10
|sell
|2234
|0.40
|1.8718
|1.8769
|1.8705
|4466
|2006.05.24 16:11
|sell
|2235
|0.80
|1.8726
|1.8777
|1.8713
|4467
|2006.05.24 16:13
|sell
|2236
|1.60
|1.8730
|1.8781
|1.8717
|4468
|2006.05.24 16:18
|t/p
|2236
|1.60
|1.8717
|1.8781
|1.8717
|208.00
|2818682.96
|4469
|2006.05.24 16:18
|close
|2235
|0.80
|1.8716
|1.8777
|1.8713
|80.00
|2818762.96
|4470
|2006.05.24 16:18
|close
|2234
|0.40
|1.8716
|1.8769
|1.8705
|8.00
|2818770.96
|4471
|2006.05.24 16:18
|close
|2233
|0.20
|1.8716
|1.8763
|1.8699
|-8.00
|2818762.96
|4472
|2006.05.24 16:18
|close
|2232
|0.10
|1.8716
|1.8759
|1.8695
|-8.00
|2818754.96
|4473
|2006.05.24 16:18
|sell
|2237
|0.10
|1.8712
|1.8763
|1.8699
|4474
|2006.05.24 16:19
|sell
|2238
|0.20
|1.8716
|1.8767
|1.8703
|4475
|2006.05.24 16:21
|t/p
|2238
|0.20
|1.8703
|1.8767
|1.8703
|26.00
|2818780.96
|4476
|2006.05.24 16:21
|close
|2237
|0.10
|1.8703
|1.8763
|1.8699
|9.00
|2818789.96
|4477
|2006.05.24 16:21
|sell
|2239
|0.10
|1.8699
|1.8750
|1.8686
|4478
|2006.05.24 16:22
|sell
|2240
|0.20
|1.8704
|1.8755
|1.8691
|4479
|2006.05.24 16:24
|sell
|2241
|0.40
|1.8708
|1.8759
|1.8695
|4480
|2006.05.24 16:24
|sell
|2242
|0.80
|1.8712
|1.8763
|1.8699
|4481
|2006.05.24 16:30
|t/p
|2242
|0.80
|1.8699
|1.8763
|1.8699
|104.00
|2818893.96
|4482
|2006.05.24 16:30
|close
|2241
|0.40
|1.8699
|1.8759
|1.8695
|36.00
|2818929.96
|4483
|2006.05.24 16:30
|close
|2240
|0.20
|1.8699
|1.8755
|1.8691
|10.00
|2818939.96
|4484
|2006.05.24 16:30
|close
|2239
|0.10
|1.8699
|1.8750
|1.8686
|0.00
|2818939.96
|4485
|2006.05.24 16:30
|sell
|2243
|0.10
|1.8695
|1.8746
|1.8682
|4486
|2006.05.24 16:30
|sell
|2244
|0.20
|1.8699
|1.8750
|1.8686
|4487
|2006.05.24 16:30
|sell
|2245
|0.40
|1.8702
|1.8753
|1.8689
|4488
|2006.05.24 16:33
|t/p
|2245
|0.40
|1.8689
|1.8753
|1.8689
|52.00
|2818991.96
|4489
|2006.05.24 16:33
|close
|2244
|0.20
|1.8689
|1.8750
|1.8686
|20.00
|2819011.96
|4490
|2006.05.24 16:33
|close
|2243
|0.10
|1.8689
|1.8746
|1.8682
|6.00
|2819017.96
|4491
|2006.05.24 16:33
|sell
|2246
|0.10
|1.8685
|1.8736
|1.8672
|4492
|2006.05.24 16:33
|sell
|2247
|0.20
|1.8689
|1.8740
|1.8676
|4493
|2006.05.24 16:34
|t/p
|2247
|0.20
|1.8676
|1.8740
|1.8676
|26.00
|2819043.96
|4494
|2006.05.24 16:34
|close
|2246
|0.10
|1.8675
|1.8736
|1.8672
|10.00
|2819053.96
|4495
|2006.05.24 16:34
|sell
|2248
|0.10
|1.8671
|1.8722
|1.8658
|4496
|2006.05.24 16:34
|sell
|2249
|0.20
|1.8677
|1.8728
|1.8664
|4497
|2006.05.24 16:34
|sell
|2250
|0.40
|1.8680
|1.8731
|1.8667
|4498
|2006.05.24 16:38
|t/p
|2250
|0.40
|1.8667
|1.8731
|1.8667
|52.00
|2819105.96
|4499
|2006.05.24 16:38
|close
|2249
|0.20
|1.8667
|1.8728
|1.8664
|20.00
|2819125.96
|4500
|2006.05.24 16:38
|close
|2248
|0.10
|1.8667
|1.8722
|1.8658
|4.00
|2819129.96
|4501
|2006.05.24 16:38
|sell
|2251
|0.10
|1.8663
|1.8714
|1.8650
|4502
|2006.05.24 16:43
|sell
|2252
|0.20
|1.8667
|1.8718
|1.8654
|4503
|2006.05.24 16:53
|sell
|2253
|0.40
|1.8671
|1.8722
|1.8658
|4504
|2006.05.24 16:58
|sell
|2254
|0.80
|1.8676
|1.8727
|1.8663
|4505
|2006.05.24 17:01
|sell
|2255
|1.60
|1.8680
|1.8731
|1.8667
|4506
|2006.05.24 17:18
|t/p
|2255
|1.60
|1.8667
|1.8731
|1.8667
|208.00
|2819337.96
|4507
|2006.05.24 17:18
|close
|2254
|0.80
|1.8667
|1.8727
|1.8663
|72.00
|2819409.96
|4508
|2006.05.24 17:18
|close
|2253
|0.40
|1.8667
|1.8722
|1.8658
|16.00
|2819425.96
|4509
|2006.05.24 17:18
|close
|2252
|0.20
|1.8667
|1.8718
|1.8654
|0.00
|2819425.96
|4510
|2006.05.24 17:18
|close
|2251
|0.10
|1.8667
|1.8714
|1.8650
|-4.00
|2819421.96
|4511
|2006.05.24 17:18
|sell
|2256
|0.10
|1.8663
|1.8714
|1.8650
|4512
|2006.05.24 17:18
|sell
|2257
|0.20
|1.8667
|1.8718
|1.8654
|4513
|2006.05.24 17:18
|sell
|2258
|0.40
|1.8672
|1.8723
|1.8659
|4514
|2006.05.24 17:20
|t/p
|2258
|0.40
|1.8659
|1.8723
|1.8659
|52.00
|2819473.96
|4515
|2006.05.24 17:20
|close
|2257
|0.20
|1.8659
|1.8718
|1.8654
|16.00
|2819489.96
|4516
|2006.05.24 17:20
|close
|2256
|0.10
|1.8659
|1.8714
|1.8650
|4.00
|2819493.96
|4517
|2006.05.24 17:20
|sell
|2259
|0.10
|1.8655
|1.8706
|1.8642
|4518
|2006.05.24 17:20
|sell
|2260
|0.20
|1.8659
|1.8710
|1.8646
|4519
|2006.05.24 17:20
|sell
|2261
|0.40
|1.8665
|1.8716
|1.8652
|4520
|2006.05.24 17:26
|sell
|2262
|0.80
|1.8670
|1.8721
|1.8657
|4521
|2006.05.24 17:34
|sell
|2263
|1.60
|1.8674
|1.8725
|1.8661
|4522
|2006.05.24 19:41
|s/l
|2259
|0.10
|1.8706
|1.8706
|1.8642
|-51.00
|2819442.96
|4523
|2006.05.24 19:41
|close
|2263
|1.60
|1.8706
|1.8725
|1.8661
|-512.00
|2818930.96
|4524
|2006.05.24 19:41
|close
|2262
|0.80
|1.8706
|1.8721
|1.8657
|-288.00
|2818642.96
|4525
|2006.05.24 19:41
|close
|2261
|0.40
|1.8706
|1.8716
|1.8652
|-164.00
|2818478.96
|4526
|2006.05.24 19:41
|close
|2260
|0.20
|1.8706
|1.8710
|1.8646
|-94.00
|2818384.96
|4527
|2006.05.24 19:41
|sell
|2264
|0.10
|1.8702
|1.8753
|1.8689
|4528
|2006.05.24 19:41
|sell
|2265
|0.20
|1.8707
|1.8758
|1.8694
|4529
|2006.05.24 19:42
|sell
|2266
|0.40
|1.8712
|1.8763
|1.8699
|4530
|2006.05.24 20:02
|t/p
|2266
|0.40
|1.8699
|1.8763
|1.8699
|52.00
|2818436.96
|4531
|2006.05.24 20:02
|close
|2265
|0.20
|1.8699
|1.8758
|1.8694
|16.00
|2818452.96
|4532
|2006.05.24 20:02
|close
|2264
|0.10
|1.8699
|1.8753
|1.8689
|3.00
|2818455.96
|4533
|2006.05.24 20:02
|sell
|2267
|0.10
|1.8695
|1.8746
|1.8682
|4534
|2006.05.24 20:03
|sell
|2268
|0.20
|1.8700
|1.8751
|1.8687
|4535
|2006.05.24 20:05
|sell
|2269
|0.40
|1.8706
|1.8757
|1.8693
|4536
|2006.05.24 20:23
|sell
|2270
|0.80
|1.8712
|1.8763
|1.8699
|4537
|2006.05.24 20:27
|sell
|2271
|1.60
|1.8716
|1.8767
|1.8703
|4538
|2006.05.24 20:52
|s/l
|2267
|0.10
|1.8746
|1.8746
|1.8682
|-51.00
|2818404.96
|4539
|2006.05.24 20:52
|close
|2271
|1.60
|1.8748
|1.8767
|1.8703
|-512.00
|2817892.96
|4540
|2006.05.24 20:52
|close
|2270
|0.80
|1.8748
|1.8763
|1.8699
|-288.00
|2817604.96
|4541
|2006.05.24 20:52
|close
|2269
|0.40
|1.8748
|1.8757
|1.8693
|-168.00
|2817436.96
|4542
|2006.05.24 20:52
|close
|2268
|0.20
|1.8748
|1.8751
|1.8687
|-96.00
|2817340.96
|4543
|2006.05.24 20:52
|sell
|2272
|0.10
|1.8744
|1.8795
|1.8731
|4544
|2006.05.24 21:01
|t/p
|2272
|0.10
|1.8731
|1.8795
|1.8731
|13.00
|2817353.96
|4545
|2006.05.24 21:01
|sell
|2273
|0.10
|1.8727
|1.8778
|1.8714
|4546
|2006.05.24 21:47
|sell
|2274
|0.20
|1.8732
|1.8783
|1.8719
|4547
|2006.05.24 22:14
|t/p
|2274
|0.20
|1.8719
|1.8783
|1.8719
|26.00
|2817379.96
|4548
|2006.05.24 22:14
|close
|2273
|0.10
|1.8718
|1.8778
|1.8714
|9.00
|2817388.96
|4549
|2006.05.25 22:15
|buy
|2275
|100.00
|1.8716
|1.8665
|1.8729
|4550
|2006.05.25 22:20
|buy
|2276
|100.00
|1.8710
|1.8659
|1.8723
|4551
|2006.05.25 22:46
|t/p
|2276
|100.00
|1.8723
|1.8659
|1.8723
|13000.00
|2830388.96
|4552
|2006.05.25 22:46
|close
|2275
|100.00
|1.8726
|1.8665
|1.8729
|10000.00
|2840388.96
|4553
|2006.05.26 05:00
|sell
|2277
|0.10
|1.8711
|1.8762
|1.8698
|4554
|2006.05.26 05:15
|t/p
|2277
|0.10
|1.8698
|1.8762
|1.8698
|13.00
|2840401.96
|4555
|2006.05.26 05:15
|sell
|2278
|0.10
|1.8689
|1.8740
|1.8676
|4556
|2006.05.26 05:23
|sell
|2279
|0.20
|1.8693
|1.8744
|1.8680
|4557
|2006.05.26 05:49
|sell
|2280
|0.40
|1.8699
|1.8750
|1.8686
|4558
|2006.05.26 05:49
|sell
|2281
|0.80
|1.8702
|1.8753
|1.8689
|4559
|2006.05.26 06:22
|t/p
|2281
|0.80
|1.8689
|1.8753
|1.8689
|104.00
|2840505.96
|4560
|2006.05.26 06:22
|close
|2280
|0.40
|1.8689
|1.8750
|1.8686
|40.00
|2840545.96
|4561
|2006.05.26 06:22
|close
|2279
|0.20
|1.8689
|1.8744
|1.8680
|8.00
|2840553.96
|4562
|2006.05.26 06:22
|close
|2278
|0.10
|1.8689
|1.8740
|1.8676
|0.00
|2840553.96
|4563
|2006.05.26 13:45
|sell
|2282
|0.10
|1.8709
|1.8760
|1.8696
|4564
|2006.05.26 14:01
|t/p
|2282
|0.10
|1.8696
|1.8760
|1.8696
|13.00
|2840566.96
|4565
|2006.05.26 14:01
|sell
|2283
|0.10
|1.8690
|1.8741
|1.8677
|4566
|2006.05.26 14:01
|sell
|2284
|0.20
|1.8696
|1.8747
|1.8683
|4567
|2006.05.26 14:10
|t/p
|2284
|0.20
|1.8683
|1.8747
|1.8683
|26.00
|2840592.96
|4568
|2006.05.26 14:10
|close
|2283
|0.10
|1.8683
|1.8741
|1.8677
|7.00
|2840599.96
|4569
|2006.05.26 14:10
|sell
|2285
|0.10
|1.8679
|1.8730
|1.8666
|4570
|2006.05.26 14:11
|t/p
|2285
|0.10
|1.8666
|1.8730
|1.8666
|13.00
|2840612.96
|4571
|2006.05.26 14:11
|sell
|2286
|0.10
|1.8660
|1.8711
|1.8647
|4572
|2006.05.26 14:12
|sell
|2287
|0.20
|1.8666
|1.8717
|1.8653
|4573
|2006.05.26 14:13
|sell
|2288
|0.40
|1.8670
|1.8721
|1.8657
|4574
|2006.05.26 14:14
|sell
|2289
|0.80
|1.8680
|1.8731
|1.8667
|4575
|2006.05.26 14:30
|sell
|2290
|1.60
|1.8693
|1.8744
|1.8680
|4576
|2006.05.26 14:30
|t/p
|2290
|1.60
|1.8680
|1.8744
|1.8680
|208.00
|2840820.96
|4577
|2006.05.26 14:30
|close
|2289
|0.80
|1.8677
|1.8731
|1.8667
|24.00
|2840844.96
|4578
|2006.05.26 14:30
|close
|2288
|0.40
|1.8677
|1.8721
|1.8657
|-28.00
|2840816.96
|4579
|2006.05.26 14:30
|close
|2287
|0.20
|1.8677
|1.8717
|1.8653
|-22.00
|2840794.96
|4580
|2006.05.26 14:30
|close
|2286
|0.10
|1.8677
|1.8711
|1.8647
|-17.00
|2840777.96
|4581
|2006.05.26 14:30
|sell
|2291
|0.10
|1.8673
|1.8724
|1.8660
|4582
|2006.05.26 14:30
|sell
|2292
|0.20
|1.8678
|1.8729
|1.8665
|4583
|2006.05.26 14:30
|sell
|2293
|0.40
|1.8682
|1.8733
|1.8669
|4584
|2006.05.26 14:30
|sell
|2294
|0.80
|1.8693
|1.8744
|1.8680
|4585
|2006.05.26 14:31
|sell
|2295
|1.60
|1.8706
|1.8757
|1.8693
|4586
|2006.05.26 14:34
|t/p
|2295
|1.60
|1.8693
|1.8757
|1.8693
|208.00
|2840985.96
|4587
|2006.05.26 14:34
|close
|2294
|0.80
|1.8693
|1.8744
|1.8680
|0.00
|2840985.96
|4588
|2006.05.26 14:34
|close
|2293
|0.40
|1.8693
|1.8733
|1.8669
|-44.00
|2840941.96
|4589
|2006.05.26 14:34
|close
|2292
|0.20
|1.8693
|1.8729
|1.8665
|-30.00
|2840911.96
|4590
|2006.05.26 14:34
|close
|2291
|0.10
|1.8693
|1.8724
|1.8660
|-20.00
|2840891.96
|4591
|2006.05.26 14:34
|sell
|2296
|0.10
|1.8689
|1.8740
|1.8676
|4592
|2006.05.26 14:34
|sell
|2297
|0.20
|1.8693
|1.8744
|1.8680
|4593
|2006.05.26 14:39
|sell
|2298
|0.40
|1.8698
|1.8749
|1.8685
|4594
|2006.05.26 14:42
|sell
|2299
|0.80
|1.8701
|1.8752
|1.8688
|4595
|2006.05.26 14:42
|sell
|2300
|1.60
|1.8705
|1.8756
|1.8692
|4596
|2006.05.26 14:54
|t/p
|2299
|0.80
|1.8688
|1.8752
|1.8688
|104.00
|2840995.96
|4597
|2006.05.26 14:54
|t/p
|2300
|1.60
|1.8692
|1.8756
|1.8692
|208.00
|2841203.96
|4598
|2006.05.26 14:54
|close
|2298
|0.40
|1.8687
|1.8749
|1.8685
|44.00
|2841247.96
|4599
|2006.05.26 14:54
|close
|2297
|0.20
|1.8687
|1.8744
|1.8680
|12.00
|2841259.96
|4600
|2006.05.26 14:54
|close
|2296
|0.10
|1.8687
|1.8740
|1.8676
|2.00
|2841261.96
|4601
|2006.05.26 14:54
|sell
|2301
|0.10
|1.8683
|1.8734
|1.8670
|4602
|2006.05.26 14:54
|sell
|2302
|0.20
|1.8687
|1.8738
|1.8674
|4603
|2006.05.26 14:54
|sell
|2303
|0.40
|1.8693
|1.8744
|1.8680
|4604
|2006.05.26 14:56
|t/p
|2303
|0.40
|1.8680
|1.8744
|1.8680
|52.00
|2841313.96
|4605
|2006.05.26 14:56
|close
|2302
|0.20
|1.8680
|1.8738
|1.8674
|14.00
|2841327.96
|4606
|2006.05.26 14:56
|close
|2301
|0.10
|1.8680
|1.8734
|1.8670
|3.00
|2841330.96
|4607
|2006.05.26 14:56
|sell
|2304
|0.10
|1.8676
|1.8727
|1.8663
|4608
|2006.05.26 14:57
|sell
|2305
|0.20
|1.8680
|1.8731
|1.8667
|4609
|2006.05.26 14:57
|sell
|2306
|0.40
|1.8686
|1.8737
|1.8673
|4610
|2006.05.26 15:00
|sell
|2307
|0.80
|1.8691
|1.8742
|1.8678
|4611
|2006.05.26 15:16
|t/p
|2306
|0.40
|1.8673
|1.8737
|1.8673
|52.00
|2841382.96
|4612
|2006.05.26 15:16
|t/p
|2307
|0.80
|1.8678
|1.8742
|1.8678
|104.00
|2841486.96
|4613
|2006.05.26 15:16
|close
|2305
|0.20
|1.8673
|1.8731
|1.8667
|14.00
|2841500.96
|4614
|2006.05.26 15:16
|close
|2304
|0.10
|1.8673
|1.8727
|1.8663
|3.00
|2841503.96
|4615
|2006.05.26 15:16
|sell
|2308
|0.10
|1.8669
|1.8720
|1.8656
|4616
|2006.05.26 15:20
|t/p
|2308
|0.10
|1.8656
|1.8720
|1.8656
|13.00
|2841516.96
|4617
|2006.05.26 15:20
|sell
|2309
|0.10
|1.8651
|1.8702
|1.8638
|4618
|2006.05.26 15:21
|sell
|2310
|0.20
|1.8656
|1.8707
|1.8643
|4619
|2006.05.26 15:21
|t/p
|2310
|0.20
|1.8643
|1.8707
|1.8643
|26.00
|2841542.96
|4620
|2006.05.26 15:21
|close
|2309
|0.10
|1.8641
|1.8702
|1.8638
|10.00
|2841552.96
|4621
|2006.05.26 15:21
|sell
|2311
|0.10
|1.8637
|1.8688
|1.8624
|4622
|2006.05.26 15:22
|sell
|2312
|0.20
|1.8640
|1.8691
|1.8627
|4623
|2006.05.26 15:25
|t/p
|2312
|0.20
|1.8627
|1.8691
|1.8627
|26.00
|2841578.96
|4624
|2006.05.26 15:25
|close
|2311
|0.10
|1.8627
|1.8688
|1.8624
|10.00
|2841588.96
|4625
|2006.05.26 15:25
|sell
|2313
|0.10
|1.8623
|1.8674
|1.8610
|4626
|2006.05.26 15:26
|sell
|2314
|0.20
|1.8627
|1.8678
|1.8614
|4627
|2006.05.26 15:30
|t/p
|2314
|0.20
|1.8614
|1.8678
|1.8614
|26.00
|2841614.96
|4628
|2006.05.26 15:30
|close
|2313
|0.10
|1.8614
|1.8674
|1.8610
|9.00
|2841623.96
|4629
|2006.05.26 15:30
|sell
|2315
|0.10
|1.8610
|1.8661
|1.8597
|4630
|2006.05.26 15:30
|sell
|2316
|0.20
|1.8615
|1.8666
|1.8602
|4631
|2006.05.26 15:34
|t/p
|2316
|0.20
|1.8602
|1.8666
|1.8602
|26.00
|2841649.96
|4632
|2006.05.26 15:34
|close
|2315
|0.10
|1.8602
|1.8661
|1.8597
|8.00
|2841657.96
|4633
|2006.05.26 15:34
|sell
|2317
|0.10
|1.8598
|1.8649
|1.8585
|4634
|2006.05.26 15:34
|sell
|2318
|0.20
|1.8603
|1.8654
|1.8590
|4635
|2006.05.26 15:43
|t/p
|2318
|0.20
|1.8590
|1.8654
|1.8590
|26.00
|2841683.96
|4636
|2006.05.26 15:43
|close
|2317
|0.10
|1.8590
|1.8649
|1.8585
|8.00
|2841691.96
|4637
|2006.05.26 15:43
|sell
|2319
|0.10
|1.8586
|1.8637
|1.8573
|4638
|2006.05.26 15:44
|sell
|2320
|0.20
|1.8592
|1.8643
|1.8579
|4639
|2006.05.26 15:45
|sell
|2321
|0.40
|1.8601
|1.8652
|1.8588
|4640
|2006.05.26 15:49
|sell
|2322
|0.80
|1.8606
|1.8657
|1.8593
|4641
|2006.05.26 15:49
|t/p
|2322
|0.80
|1.8593
|1.8657
|1.8593
|104.00
|2841795.96
|4642
|2006.05.26 15:49
|close
|2321
|0.40
|1.8593
|1.8652
|1.8588
|32.00
|2841827.96
|4643
|2006.05.26 15:49
|close
|2320
|0.20
|1.8593
|1.8643
|1.8579
|-2.00
|2841825.96
|4644
|2006.05.26 15:49
|close
|2319
|0.10
|1.8593
|1.8637
|1.8573
|-7.00
|2841818.96
|4645
|2006.05.26 15:49
|sell
|2323
|0.10
|1.8589
|1.8640
|1.8576
|4646
|2006.05.26 15:50
|t/p
|2323
|0.10
|1.8576
|1.8640
|1.8576
|13.00
|2841831.96
|4647
|2006.05.26 15:50
|sell
|2324
|0.10
|1.8569
|1.8620
|1.8556
|4648
|2006.05.26 15:50
|sell
|2325
|0.20
|1.8577
|1.8628
|1.8564
|4649
|2006.05.26 15:50
|sell
|2326
|0.40
|1.8582
|1.8633
|1.8569
|4650
|2006.05.26 15:50
|sell
|2327
|0.80
|1.8589
|1.8640
|1.8576
|4651
|2006.05.26 15:50
|t/p
|2327
|0.80
|1.8576
|1.8640
|1.8576
|104.00
|2841935.96
|4652
|2006.05.26 15:50
|close
|2326
|0.40
|1.8573
|1.8633
|1.8569
|36.00
|2841971.96
|4653
|2006.05.26 15:50
|close
|2325
|0.20
|1.8573
|1.8628
|1.8564
|8.00
|2841979.96
|4654
|2006.05.26 15:50
|close
|2324
|0.10
|1.8573
|1.8620
|1.8556
|-4.00
|2841975.96
|4655
|2006.05.26 15:50
|sell
|2328
|0.10
|1.8569
|1.8620
|1.8556
|4656
|2006.05.26 15:51
|sell
|2329
|0.20
|1.8575
|1.8626
|1.8562
|4657
|2006.05.26 15:56
|sell
|2330
|0.40
|1.8580
|1.8631
|1.8567
|4658
|2006.05.26 16:03
|sell
|2331
|0.80
|1.8584
|1.8635
|1.8571
|4659
|2006.05.26 16:12
|t/p
|2331
|0.80
|1.8571
|1.8635
|1.8571
|104.00
|2842079.96
|4660
|2006.05.26 16:12
|close
|2330
|0.40
|1.8571
|1.8631
|1.8567
|36.00
|2842115.96
|4661
|2006.05.26 16:12
|close
|2329
|0.20
|1.8571
|1.8626
|1.8562
|8.00
|2842123.96
|4662
|2006.05.26 16:12
|close
|2328
|0.10
|1.8571
|1.8620
|1.8556
|-2.00
|2842121.96
|4663
|2006.05.26 16:12
|sell
|2332
|0.10
|1.8567
|1.8618
|1.8554
|4664
|2006.05.26 16:12
|sell
|2333
|0.20
|1.8571
|1.8622
|1.8558
|4665
|2006.05.26 16:12
|sell
|2334
|0.40
|1.8575
|1.8626
|1.8562
|4666
|2006.05.26 16:16
|t/p
|2334
|0.40
|1.8562
|1.8626
|1.8562
|52.00
|2842173.96
|4667
|2006.05.26 16:16
|close
|2333
|0.20
|1.8559
|1.8622
|1.8558
|24.00
|2842197.96
|4668
|2006.05.26 16:16
|close
|2332
|0.10
|1.8559
|1.8618
|1.8554
|8.00
|2842205.96
|4669
|2006.05.26 16:16
|sell
|2335
|0.10
|1.8555
|1.8606
|1.8542
|4670
|2006.05.26 16:16
|sell
|2336
|0.20
|1.8559
|1.8610
|1.8546
|4671
|2006.05.26 16:17
|sell
|2337
|0.40
|1.8563
|1.8614
|1.8550
|4672
|2006.05.26 16:22
|sell
|2338
|0.80
|1.8567
|1.8618
|1.8554
|4673
|2006.05.26 16:26
|t/p
|2338
|0.80
|1.8554
|1.8618
|1.8554
|104.00
|2842309.96
|4674
|2006.05.26 16:26
|close
|2337
|0.40
|1.8554
|1.8614
|1.8550
|36.00
|2842345.96
|4675
|2006.05.26 16:26
|close
|2336
|0.20
|1.8554
|1.8610
|1.8546
|10.00
|2842355.96
|4676
|2006.05.26 16:26
|close
|2335
|0.10
|1.8554
|1.8606
|1.8542
|1.00
|2842356.96
|4677
|2006.05.26 16:26
|sell
|2339
|0.10
|1.8550
|1.8601
|1.8537
|4678
|2006.05.26 16:27
|t/p
|2339
|0.10
|1.8537
|1.8601
|1.8537
|13.00
|2842369.96
|4679
|2006.05.26 16:27
|sell
|2340
|0.10
|1.8533
|1.8584
|1.8520
|4680
|2006.05.26 16:27
|sell
|2341
|0.20
|1.8540
|1.8591
|1.8527
|4681
|2006.05.26 16:32
|sell
|2342
|0.40
|1.8544
|1.8595
|1.8531
|4682
|2006.05.26 16:34
|sell
|2343
|0.80
|1.8549
|1.8600
|1.8536
|4683
|2006.05.26 16:38
|t/p
|2343
|0.80
|1.8536
|1.8600
|1.8536
|104.00
|2842473.96
|4684
|2006.05.26 16:38
|close
|2342
|0.40
|1.8536
|1.8595
|1.8531
|32.00
|2842505.96
|4685
|2006.05.26 16:38
|close
|2341
|0.20
|1.8536
|1.8591
|1.8527
|8.00
|2842513.96
|4686
|2006.05.26 16:38
|close
|2340
|0.10
|1.8536
|1.8584
|1.8520
|-3.00
|2842510.96
|4687
|2006.05.26 16:38
|sell
|2344
|0.10
|1.8532
|1.8583
|1.8519
|4688
|2006.05.26 16:40
|sell
|2345
|0.20
|1.8536
|1.8587
|1.8523
|4689
|2006.05.26 16:41
|sell
|2346
|0.40
|1.8541
|1.8592
|1.8528
|4690
|2006.05.26 16:43
|sell
|2347
|0.80
|1.8545
|1.8596
|1.8532
|4691
|2006.05.26 16:43
|sell
|2348
|1.60
|1.8549
|1.8600
|1.8536
|4692
|2006.05.26 17:28
|s/l
|2344
|0.10
|1.8583
|1.8583
|1.8519
|-51.00
|2842459.96
|4693
|2006.05.26 17:28
|close
|2348
|1.60
|1.8583
|1.8600
|1.8536
|-544.00
|2841915.96
|4694
|2006.05.26 17:28
|close
|2347
|0.80
|1.8583
|1.8596
|1.8532
|-304.00
|2841611.96
|4695
|2006.05.26 17:28
|close
|2346
|0.40
|1.8583
|1.8592
|1.8528
|-168.00
|2841443.96
|4696
|2006.05.26 17:28
|close
|2345
|0.20
|1.8583
|1.8587
|1.8523
|-94.00
|2841349.96
|4697
|2006.05.26 17:28
|sell
|2349
|0.10
|1.8579
|1.8630
|1.8566
|4698
|2006.05.26 17:29
|sell
|2350
|0.20
|1.8583
|1.8634
|1.8570
|4699
|2006.05.26 17:48
|t/p
|2350
|0.20
|1.8570
|1.8634
|1.8570
|26.00
|2841375.96
|4700
|2006.05.26 17:48
|close
|2349
|0.10
|1.8570
|1.8630
|1.8566
|9.00
|2841384.96
|4701
|2006.05.26 17:48
|sell
|2351
|0.10
|1.8566
|1.8617
|1.8553
|4702
|2006.05.26 17:58
|sell
|2352
|0.20
|1.8570
|1.8621
|1.8557
|4703
|2006.05.26 18:59
|t/p
|2352
|0.20
|1.8557
|1.8621
|1.8557
|26.00
|2841410.96
|4704
|2006.05.26 18:59
|close
|2351
|0.10
|1.8557
|1.8617
|1.8553
|9.00
|2841419.96
|4705
|2006.05.26 18:59
|sell
|2353
|0.10
|1.8553
|1.8604
|1.8540
|4706
|2006.05.26 19:04
|sell
|2354
|0.20
|1.8557
|1.8608
|1.8544
|4707
|2006.05.26 19:07
|sell
|2355
|0.40
|1.8560
|1.8611
|1.8547
|4708
|2006.05.26 19:14
|sell
|2356
|0.80
|1.8566
|1.8617
|1.8553
|4709
|2006.05.26 19:46
|sell
|2357
|1.60
|1.8571
|1.8622
|1.8558
|4710
|2006.05.29 03:41
|s/l
|2353
|0.10
|1.8604
|1.8604
|1.8540
|-51.22
|2841368.75
|4711
|2006.05.29 03:41
|close
|2357
|1.60
|1.8605
|1.8622
|1.8558
|-547.44
|2840821.31
|4712
|2006.05.29 03:41
|close
|2356
|0.80
|1.8605
|1.8617
|1.8553
|-313.72
|2840507.59
|4713
|2006.05.29 03:41
|close
|2355
|0.40
|1.8605
|1.8611
|1.8547
|-180.86
|2840326.73
|4714
|2006.05.29 03:41
|close
|2354
|0.20
|1.8605
|1.8608
|1.8544
|-96.43
|2840230.30
|4715
|2006.05.29 16:30
|sell
|2358
|0.10
|1.8599
|1.8650
|1.8586
|4716
|2006.05.29 17:08
|t/p
|2358
|0.10
|1.8586
|1.8650
|1.8586
|13.00
|2840243.30
|4717
|2006.05.29 17:08
|sell
|2359
|0.10
|1.8582
|1.8633
|1.8569
|4718
|2006.05.29 18:13
|t/p
|2359
|0.10
|1.8569
|1.8633
|1.8569
|13.00
|2840256.30
|4719
|2006.05.30 03:15
|buy
|2360
|100.00
|1.8599
|1.8548
|1.8612
|4720
|2006.05.30 04:03
|t/p
|2360
|100.00
|1.8612
|1.8548
|1.8612
|13000.00
|2853256.30
|4721
|2006.05.30 04:03
|buy
|2361
|100.00
|1.8616
|1.8565
|1.8629
|4722
|2006.05.30 04:40
|t/p
|2361
|100.00
|1.8629
|1.8565
|1.8629
|13000.00
|2866256.30
|4723
|2006.05.30 04:40
|buy
|2362
|100.00
|1.8633
|1.8582
|1.8646
|4724
|2006.05.30 04:40
|buy
|2363
|100.00
|1.8629
|1.8578
|1.8642
|4725
|2006.05.30 04:47
|t/p
|2363
|100.00
|1.8642
|1.8578
|1.8642
|13000.00
|2879256.30
|4726
|2006.05.30 04:47
|close
|2362
|100.00
|1.8642
|1.8582
|1.8646
|9000.00
|2888256.30
|4727
|2006.05.30 04:47
|buy
|2364
|100.00
|1.8646
|1.8595
|1.8659
|4728
|2006.05.30 04:49
|buy
|2365
|100.00
|1.8639
|1.8588
|1.8652
|4729
|2006.05.30 04:52
|t/p
|2365
|100.00
|1.8652
|1.8588
|1.8652
|13000.00
|2901256.30
|4730
|2006.05.30 04:52
|close
|2364
|100.00
|1.8652
|1.8595
|1.8659
|6000.00
|2907256.30
|4731
|2006.05.30 04:52
|buy
|2366
|100.00
|1.8656
|1.8605
|1.8669
|4732
|2006.05.30 05:04
|t/p
|2366
|100.00
|1.8669
|1.8605
|1.8669
|13000.00
|2920256.30
|4733
|2006.05.30 05:04
|buy
|2367
|100.00
|1.8673
|1.8622
|1.8686
|4734
|2006.05.30 05:04
|buy
|2368
|100.00
|1.8669
|1.8618
|1.8682
|4735
|2006.05.30 05:07
|buy
|2369
|100.00
|1.8664
|1.8613
|1.8677
|4736
|2006.05.30 05:13
|t/p
|2368
|100.00
|1.8682
|1.8618
|1.8682
|13000.00
|2933256.30
|4737
|2006.05.30 05:13
|t/p
|2369
|100.00
|1.8677
|1.8613
|1.8677
|13000.00
|2946256.30
|4738
|2006.05.30 05:13
|close
|2367
|100.00
|1.8685
|1.8622
|1.8686
|12000.00
|2958256.30
|4739
|2006.05.30 05:13
|buy
|2370
|100.00
|1.8689
|1.8638
|1.8702
|4740
|2006.05.30 05:14
|buy
|2371
|100.00
|1.8685
|1.8634
|1.8698
|4741
|2006.05.30 05:19
|buy
|2372
|100.00
|1.8675
|1.8624
|1.8688
|4742
|2006.05.30 05:32
|t/p
|2372
|100.00
|1.8688
|1.8624
|1.8688
|13000.00
|2971256.30
|4743
|2006.05.30 05:32
|close
|2371
|100.00
|1.8689
|1.8634
|1.8698
|4000.00
|2975256.30
|4744
|2006.05.30 05:32
|close
|2370
|100.00
|1.8689
|1.8638
|1.8702
|0.00
|2975256.30
|4745
|2006.05.30 05:32
|buy
|2373
|100.00
|1.8693
|1.8642
|1.8706
|4746
|2006.05.30 05:39
|buy
|2374
|100.00
|1.8684
|1.8633
|1.8697
|4747
|2006.05.30 05:57
|buy
|2375
|100.00
|1.8681
|1.8630
|1.8694
|4748
|2006.05.30 06:01
|buy
|2376
|100.00
|1.8677
|1.8626
|1.8690
|4749
|2006.05.30 06:01
|buy
|2377
|100.00
|1.8672
|1.8621
|1.8685
|4750
|2006.05.30 07:14
|t/p
|2377
|100.00
|1.8685
|1.8621
|1.8685
|13000.00
|2988256.30
|4751
|2006.05.30 07:14
|close
|2376
|100.00
|1.8685
|1.8626
|1.8690
|8000.00
|2996256.30
|4752
|2006.05.30 07:14
|close
|2375
|100.00
|1.8685
|1.8630
|1.8694
|4000.00
|3000256.30
|4753
|2006.05.30 07:14
|close
|2374
|100.00
|1.8685
|1.8633
|1.8697
|1000.00
|3001256.30
|4754
|2006.05.30 07:14
|close
|2373
|100.00
|1.8685
|1.8642
|1.8706
|-8000.00
|2993256.30
|4755
|2006.05.30 07:14
|buy
|2378
|100.00
|1.8689
|1.8638
|1.8702
|4756
|2006.05.30 07:20
|buy
|2379
|100.00
|1.8684
|1.8633
|1.8697
|4757
|2006.05.30 07:35
|buy
|2380
|100.00
|1.8681
|1.8630
|1.8694
|4758
|2006.05.30 07:42
|buy
|2381
|100.00
|1.8676
|1.8625
|1.8689
|4759
|2006.05.30 07:48
|buy
|2382
|100.00
|1.8672
|1.8621
|1.8685
|4760
|2006.05.30 08:05
|t/p
|2382
|100.00
|1.8685
|1.8621
|1.8685
|13000.00
|3006256.30
|4761
|2006.05.30 08:05
|close
|2381
|100.00
|1.8685
|1.8625
|1.8689
|9000.00
|3015256.30
|4762
|2006.05.30 08:05
|close
|2380
|100.00
|1.8685
|1.8630
|1.8694
|4000.00
|3019256.30
|4763
|2006.05.30 08:05
|close
|2379
|100.00
|1.8685
|1.8633
|1.8697
|1000.00
|3020256.30
|4764
|2006.05.30 08:05
|close
|2378
|100.00
|1.8685
|1.8638
|1.8702
|-4000.00
|3016256.30
|4765
|2006.05.30 08:05
|buy
|2383
|100.00
|1.8689
|1.8638
|1.8702
|4766
|2006.05.30 08:10
|t/p
|2383
|100.00
|1.8702
|1.8638
|1.8702
|13000.00
|3029256.30
|4767
|2006.05.30 08:10
|buy
|2384
|100.00
|1.8708
|1.8657
|1.8721
|4768
|2006.05.30 08:16
|t/p
|2384
|100.00
|1.8721
|1.8657
|1.8721
|13000.00
|3042256.30
|4769
|2006.05.30 08:16
|buy
|2385
|100.00
|1.8725
|1.8674
|1.8738
|4770
|2006.05.30 08:20
|t/p
|2385
|100.00
|1.8738
|1.8674
|1.8738
|13000.00
|3055256.30
|4771
|2006.05.30 08:20
|buy
|2386
|100.00
|1.8749
|1.8698
|1.8762
|4772
|2006.05.30 08:21
|buy
|2387
|100.00
|1.8740
|1.8689
|1.8753
|4773
|2006.05.30 08:22
|buy
|2388
|100.00
|1.8731
|1.8680
|1.8744
|4774
|2006.05.30 08:39
|buy
|2389
|100.00
|1.8724
|1.8673
|1.8737
|4775
|2006.05.30 08:44
|buy
|2390
|100.00
|1.8721
|1.8670
|1.8734
|4776
|2006.05.30 09:00
|t/p
|2390
|100.00
|1.8734
|1.8670
|1.8734
|13000.00
|3068256.30
|4777
|2006.05.30 09:00
|close
|2389
|100.00
|1.8735
|1.8673
|1.8737
|11000.00
|3079256.30
|4778
|2006.05.30 09:00
|close
|2388
|100.00
|1.8735
|1.8680
|1.8744
|4000.00
|3083256.30
|4779
|2006.05.30 09:00
|close
|2387
|100.00
|1.8735
|1.8689
|1.8753
|-5000.00
|3078256.30
|4780
|2006.05.30 09:00
|close
|2386
|100.00
|1.8735
|1.8698
|1.8762
|-14000.00
|3064256.30
|4781
|2006.05.30 09:00
|buy
|2391
|100.00
|1.8739
|1.8688
|1.8752
|4782
|2006.05.30 09:00
|buy
|2392
|100.00
|1.8734
|1.8683
|1.8747
|4783
|2006.05.30 09:02
|t/p
|2392
|100.00
|1.8747
|1.8683
|1.8747
|13000.00
|3077256.30
|4784
|2006.05.30 09:02
|close
|2391
|100.00
|1.8748
|1.8688
|1.8752
|9000.00
|3086256.30
|4785
|2006.05.30 09:02
|buy
|2393
|100.00
|1.8752
|1.8701
|1.8765
|4786
|2006.05.30 09:05
|t/p
|2393
|100.00
|1.8765
|1.8701
|1.8765
|13000.00
|3099256.30
|4787
|2006.05.30 09:05
|buy
|2394
|100.00
|1.8771
|1.8720
|1.8784
|4788
|2006.05.30 09:06
|buy
|2395
|100.00
|1.8767
|1.8716
|1.8780
|4789
|2006.05.30 09:08
|buy
|2396
|100.00
|1.8762
|1.8711
|1.8775
|4790
|2006.05.30 09:11
|buy
|2397
|100.00
|1.8758
|1.8707
|1.8771
|4791
|2006.05.30 09:14
|buy
|2398
|100.00
|1.8751
|1.8700
|1.8764
|4792
|2006.05.30 09:47
|t/p
|2398
|100.00
|1.8764
|1.8700
|1.8764
|13000.00
|3112256.30
|4793
|2006.05.30 09:47
|close
|2397
|100.00
|1.8764
|1.8707
|1.8771
|6000.00
|3118256.30
|4794
|2006.05.30 09:47
|close
|2396
|100.00
|1.8764
|1.8711
|1.8775
|2000.00
|3120256.30
|4795
|2006.05.30 09:47
|close
|2395
|100.00
|1.8764
|1.8716
|1.8780
|-3000.00
|3117256.30
|4796
|2006.05.30 09:47
|close
|2394
|100.00
|1.8764
|1.8720
|1.8784
|-7000.00
|3110256.30
|4797
|2006.05.30 09:47
|buy
|2399
|100.00
|1.8768
|1.8717
|1.8781
|4798
|2006.05.30 09:48
|buy
|2400
|100.00
|1.8764
|1.8713
|1.8777
|4799
|2006.05.30 09:52
|buy
|2401
|100.00
|1.8759
|1.8708
|1.8772
|4800
|2006.05.30 09:55
|buy
|2402
|100.00
|1.8754
|1.8703
|1.8767
|4801
|2006.05.30 10:20
|buy
|2403
|100.00
|1.8750
|1.8699
|1.8763
|4802
|2006.05.30 10:55
|t/p
|2403
|100.00
|1.8763
|1.8699
|1.8763
|13000.00
|3123256.30
|4803
|2006.05.30 10:55
|close
|2402
|100.00
|1.8763
|1.8703
|1.8767
|9000.00
|3132256.30
|4804
|2006.05.30 10:55
|close
|2401
|100.00
|1.8763
|1.8708
|1.8772
|4000.00
|3136256.30
|4805
|2006.05.30 10:55
|close
|2400
|100.00
|1.8763
|1.8713
|1.8777
|-1000.00
|3135256.30
|4806
|2006.05.30 10:55
|close
|2399
|100.00
|1.8763
|1.8717
|1.8781
|-5000.00
|3130256.30
|4807
|2006.05.30 10:55
|buy
|2404
|100.00
|1.8767
|1.8716
|1.8780
|4808
|2006.05.30 10:55
|buy
|2405
|100.00
|1.8764
|1.8713
|1.8777
|4809
|2006.05.30 10:57
|buy
|2406
|100.00
|1.8760
|1.8709
|1.8773
|4810
|2006.05.30 10:58
|buy
|2407
|100.00
|1.8756
|1.8705
|1.8769
|4811
|2006.05.30 11:49
|t/p
|2406
|100.00
|1.8773
|1.8709
|1.8773
|13000.00
|3143256.30
|4812
|2006.05.30 11:49
|t/p
|2407
|100.00
|1.8769
|1.8705
|1.8769
|13000.00
|3156256.30
|4813
|2006.05.30 11:49
|close
|2405
|100.00
|1.8773
|1.8713
|1.8777
|9000.00
|3165256.30
|4814
|2006.05.30 11:49
|close
|2404
|100.00
|1.8773
|1.8716
|1.8780
|6000.00
|3171256.30
|4815
|2006.05.30 11:49
|buy
|2408
|100.00
|1.8777
|1.8726
|1.8790
|4816
|2006.05.30 11:49
|buy
|2409
|100.00
|1.8773
|1.8722
|1.8786
|4817
|2006.05.30 11:49
|buy
|2410
|100.00
|1.8765
|1.8714
|1.8778
|4818
|2006.05.30 11:50
|t/p
|2410
|100.00
|1.8778
|1.8714
|1.8778
|13000.00
|3184256.30
|4819
|2006.05.30 11:50
|close
|2409
|100.00
|1.8779
|1.8722
|1.8786
|6000.00
|3190256.30
|4820
|2006.05.30 11:50
|close
|2408
|100.00
|1.8779
|1.8726
|1.8790
|2000.00
|3192256.30
|4821
|2006.05.30 11:50
|buy
|2411
|100.00
|1.8783
|1.8732
|1.8796
|4822
|2006.05.30 11:50
|buy
|2412
|100.00
|1.8779
|1.8728
|1.8792
|4823
|2006.05.30 11:51
|t/p
|2412
|100.00
|1.8792
|1.8728
|1.8792
|13000.00
|3205256.30
|4824
|2006.05.30 11:51
|close
|2411
|100.00
|1.8793
|1.8732
|1.8796
|10000.00
|3215256.30
|4825
|2006.05.30 11:51
|buy
|2413
|100.00
|1.8797
|1.8746
|1.8810
|4826
|2006.05.30 11:52
|buy
|2414
|100.00
|1.8792
|1.8741
|1.8805
|4827
|2006.05.30 11:57
|buy
|2415
|100.00
|1.8786
|1.8735
|1.8799
|4828
|2006.05.30 12:08
|buy
|2416
|100.00
|1.8782
|1.8731
|1.8795
|4829
|2006.05.30 12:39
|t/p
|2416
|100.00
|1.8795
|1.8731
|1.8795
|13000.00
|3228256.30
|4830
|2006.05.30 12:39
|close
|2415
|100.00
|1.8796
|1.8735
|1.8799
|10000.00
|3238256.30
|4831
|2006.05.30 12:39
|close
|2414
|100.00
|1.8796
|1.8741
|1.8805
|4000.00
|3242256.30
|4832
|2006.05.30 12:39
|close
|2413
|100.00
|1.8796
|1.8746
|1.8810
|-1000.00
|3241256.30
|4833
|2006.05.30 12:39
|buy
|2417
|100.00
|1.8800
|1.8749
|1.8813
|4834
|2006.05.30 12:40
|buy
|2418
|100.00
|1.8796
|1.8745
|1.8809
|4835
|2006.05.30 12:41
|buy
|2419
|100.00
|1.8791
|1.8740
|1.8804
|4836
|2006.05.30 12:45
|buy
|2420
|100.00
|1.8787
|1.8736
|1.8800
|4837
|2006.05.30 12:58
|buy
|2421
|100.00
|1.8784
|1.8733
|1.8797
|4838
|2006.05.30 13:38
|s/l
|2417
|100.00
|1.8749
|1.8749
|1.8813
|-51000.00
|3190256.30
|4839
|2006.05.30 13:38
|close
|2421
|100.00
|1.8746
|1.8733
|1.8797
|-38000.00
|3152256.30
|4840
|2006.05.30 13:38
|close
|2420
|100.00
|1.8746
|1.8736
|1.8800
|-41000.00
|3111256.30
|4841
|2006.05.30 13:38
|close
|2419
|100.00
|1.8746
|1.8740
|1.8804
|-45000.00
|3066256.30
|4842
|2006.05.30 13:38
|close
|2418
|100.00
|1.8746
|1.8745
|1.8809
|-50000.00
|3016256.30
|4843
|2006.05.30 14:15
|buy
|2422
|100.00
|1.8748
|1.8697
|1.8761
|4844
|2006.05.30 14:16
|buy
|2423
|100.00
|1.8742
|1.8691
|1.8755
|4845
|2006.05.30 14:17
|buy
|2424
|100.00
|1.8736
|1.8685
|1.8749
|4846
|2006.05.30 14:18
|buy
|2425
|100.00
|1.8732
|1.8681
|1.8745
|4847
|2006.05.30 14:26
|buy
|2426
|100.00
|1.8727
|1.8676
|1.8740
|4848
|2006.05.30 14:56
|t/p
|2426
|100.00
|1.8740
|1.8676
|1.8740
|13000.00
|3029256.30
|4849
|2006.05.30 14:56
|close
|2425
|100.00
|1.8740
|1.8681
|1.8745
|8000.00
|3037256.30
|4850
|2006.05.30 14:56
|close
|2424
|100.00
|1.8740
|1.8685
|1.8749
|4000.00
|3041256.30
|4851
|2006.05.30 14:56
|close
|2423
|100.00
|1.8740
|1.8691
|1.8755
|-2000.00
|3039256.30
|4852
|2006.05.30 14:56
|close
|2422
|100.00
|1.8740
|1.8697
|1.8761
|-8000.00
|3031256.30
|4853
|2006.05.30 14:56
|buy
|2427
|100.00
|1.8744
|1.8693
|1.8757
|4854
|2006.05.30 14:56
|buy
|2428
|100.00
|1.8741
|1.8690
|1.8754
|4855
|2006.05.30 14:56
|buy
|2429
|100.00
|1.8737
|1.8686
|1.8750
|4856
|2006.05.30 14:59
|t/p
|2429
|100.00
|1.8750
|1.8686
|1.8750
|13000.00
|3044256.30
|4857
|2006.05.30 14:59
|close
|2428
|100.00
|1.8750
|1.8690
|1.8754
|9000.00
|3053256.30
|4858
|2006.05.30 14:59
|close
|2427
|100.00
|1.8750
|1.8693
|1.8757
|6000.00
|3059256.30
|4859
|2006.05.30 14:59
|buy
|2430
|100.00
|1.8754
|1.8703
|1.8767
|4860
|2006.05.30 15:00
|buy
|2431
|100.00
|1.8746
|1.8695
|1.8759
|4861
|2006.05.30 15:05
|buy
|2432
|100.00
|1.8742
|1.8691
|1.8755
|4862
|2006.05.30 15:05
|buy
|2433
|100.00
|1.8738
|1.8687
|1.8751
|4863
|2006.05.30 15:06
|buy
|2434
|100.00
|1.8733
|1.8682
|1.8746
|4864
|2006.05.30 15:19
|t/p
|2434
|100.00
|1.8746
|1.8682
|1.8746
|13000.00
|3072256.30
|4865
|2006.05.30 15:19
|close
|2433
|100.00
|1.8750
|1.8687
|1.8751
|12000.00
|3084256.30
|4866
|2006.05.30 15:19
|close
|2432
|100.00
|1.8750
|1.8691
|1.8755
|8000.00
|3092256.30
|4867
|2006.05.30 15:19
|close
|2431
|100.00
|1.8750
|1.8695
|1.8759
|4000.00
|3096256.30
|4868
|2006.05.30 15:19
|close
|2430
|100.00
|1.8750
|1.8703
|1.8767
|-4000.00
|3092256.30
|4869
|2006.05.30 15:19
|buy
|2435
|100.00
|1.8754
|1.8703
|1.8767
|4870
|2006.05.30 15:19
|buy
|2436
|100.00
|1.8749
|1.8698
|1.8762
|4871
|2006.05.30 15:21
|t/p
|2436
|100.00
|1.8762
|1.8698
|1.8762
|13000.00
|3105256.30
|4872
|2006.05.30 15:21
|close
|2435
|100.00
|1.8764
|1.8703
|1.8767
|10000.00
|3115256.30
|4873
|2006.05.30 15:21
|buy
|2437
|100.00
|1.8768
|1.8717
|1.8781
|4874
|2006.05.30 15:21
|buy
|2438
|100.00
|1.8764
|1.8713
|1.8777
|4875
|2006.05.30 15:23
|buy
|2439
|100.00
|1.8756
|1.8705
|1.8769
|4876
|2006.05.30 15:28
|t/p
|2439
|100.00
|1.8769
|1.8705
|1.8769
|13000.00
|3128256.30
|4877
|2006.05.30 15:28
|close
|2438
|100.00
|1.8769
|1.8713
|1.8777
|5000.00
|3133256.30
|4878
|2006.05.30 15:28
|close
|2437
|100.00
|1.8769
|1.8717
|1.8781
|1000.00
|3134256.30
|4879
|2006.05.30 15:28
|buy
|2440
|100.00
|1.8773
|1.8722
|1.8786
|4880
|2006.05.30 15:28
|buy
|2441
|100.00
|1.8762
|1.8711
|1.8775
|4881
|2006.05.30 15:29
|buy
|2442
|100.00
|1.8758
|1.8707
|1.8771
|4882
|2006.05.30 15:38
|t/p
|2442
|100.00
|1.8771
|1.8707
|1.8771
|13000.00
|3147256.30
|4883
|2006.05.30 15:38
|close
|2441
|100.00
|1.8772
|1.8711
|1.8775
|10000.00
|3157256.30
|4884
|2006.05.30 15:38
|close
|2440
|100.00
|1.8772
|1.8722
|1.8786
|-1000.00
|3156256.30
|4885
|2006.05.30 15:38
|buy
|2443
|100.00
|1.8776
|1.8725
|1.8789
|4886
|2006.05.30 15:38
|buy
|2444
|100.00
|1.8772
|1.8721
|1.8785
|4887
|2006.05.30 15:39
|t/p
|2444
|100.00
|1.8785
|1.8721
|1.8785
|13000.00
|3169256.30
|4888
|2006.05.30 15:39
|close
|2443
|100.00
|1.8788
|1.8725
|1.8789
|12000.00
|3181256.30
|4889
|2006.05.30 15:39
|buy
|2445
|100.00
|1.8792
|1.8741
|1.8805
|4890
|2006.05.30 15:39
|buy
|2446
|100.00
|1.8788
|1.8737
|1.8801
|4891
|2006.05.30 15:39
|buy
|2447
|100.00
|1.8783
|1.8732
|1.8796
|4892
|2006.05.30 15:41
|buy
|2448
|100.00
|1.8779
|1.8728
|1.8792
|4893
|2006.05.30 15:44
|buy
|2449
|100.00
|1.8774
|1.8723
|1.8787
|4894
|2006.05.30 15:51
|t/p
|2449
|100.00
|1.8787
|1.8723
|1.8787
|13000.00
|3194256.30
|4895
|2006.05.30 15:51
|close
|2448
|100.00
|1.8787
|1.8728
|1.8792
|8000.00
|3202256.30
|4896
|2006.05.30 15:51
|close
|2447
|100.00
|1.8787
|1.8732
|1.8796
|4000.00
|3206256.30
|4897
|2006.05.30 15:51
|close
|2446
|100.00
|1.8787
|1.8737
|1.8801
|-1000.00
|3205256.30
|4898
|2006.05.30 15:51
|close
|2445
|100.00
|1.8787
|1.8741
|1.8805
|-5000.00
|3200256.30
|4899
|2006.05.30 15:51
|buy
|2450
|100.00
|1.8791
|1.8740
|1.8804
|4900
|2006.05.30 15:51
|buy
|2451
|100.00
|1.8787
|1.8736
|1.8800
|4901
|2006.05.30 15:53
|t/p
|2451
|100.00
|1.8800
|1.8736
|1.8800
|13000.00
|3213256.30
|4902
|2006.05.30 15:53
|close
|2450
|100.00
|1.8801
|1.8740
|1.8804
|10000.00
|3223256.30
|4903
|2006.05.30 15:53
|buy
|2452
|100.00
|1.8805
|1.8754
|1.8818
|4904
|2006.05.30 15:58
|t/p
|2452
|100.00
|1.8818
|1.8754
|1.8818
|13000.00
|3236256.30
|4905
|2006.05.30 15:58
|buy
|2453
|100.00
|1.8823
|1.8772
|1.8836
|4906
|2006.05.30 16:01
|buy
|2454
|100.00
|1.8818
|1.8767
|1.8831
|4907
|2006.05.30 16:02
|t/p
|2454
|100.00
|1.8831
|1.8767
|1.8831
|13000.00
|3249256.30
|4908
|2006.05.30 16:02
|close
|2453
|100.00
|1.8831
|1.8772
|1.8836
|8000.00
|3257256.30
|4909
|2006.05.30 16:02
|buy
|2455
|100.00
|1.8835
|1.8784
|1.8848
|4910
|2006.05.30 16:02
|t/p
|2455
|100.00
|1.8848
|1.8784
|1.8848
|13000.00
|3270256.30
|4911
|2006.05.30 16:02
|buy
|2456
|100.00
|1.8852
|1.8801
|1.8865
|4912
|2006.05.30 16:04
|t/p
|2456
|100.00
|1.8865
|1.8801
|1.8865
|13000.00
|3283256.30
|4913
|2006.05.30 16:04
|buy
|2457
|100.00
|1.8869
|1.8818
|1.8882
|4914
|2006.05.30 16:04
|buy
|2458
|100.00
|1.8864
|1.8813
|1.8877
|4915
|2006.05.30 16:05
|buy
|2459
|100.00
|1.8858
|1.8807
|1.8871
|4916
|2006.05.30 16:08
|buy
|2460
|100.00
|1.8854
|1.8803
|1.8867
|4917
|2006.05.30 16:14
|buy
|2461
|100.00
|1.8848
|1.8797
|1.8861
|4918
|2006.05.30 16:32
|t/p
|2461
|100.00
|1.8861
|1.8797
|1.8861
|13000.00
|3296256.30
|4919
|2006.05.30 16:32
|close
|2460
|100.00
|1.8861
|1.8803
|1.8867
|7000.00
|3303256.30
|4920
|2006.05.30 16:32
|close
|2459
|100.00
|1.8861
|1.8807
|1.8871
|3000.00
|3306256.30
|4921
|2006.05.30 16:32
|close
|2458
|100.00
|1.8861
|1.8813
|1.8877
|-3000.00
|3303256.30
|4922
|2006.05.30 16:32
|close
|2457
|100.00
|1.8861
|1.8818
|1.8882
|-8000.00
|3295256.30
|4923
|2006.05.30 16:32
|buy
|2462
|100.00
|1.8865
|1.8814
|1.8878
|4924
|2006.05.30 16:33
|buy
|2463
|100.00
|1.8862
|1.8811
|1.8875
|4925
|2006.05.30 16:34
|buy
|2464
|100.00
|1.8855
|1.8804
|1.8868
|4926
|2006.05.30 16:35
|buy
|2465
|100.00
|1.8851
|1.8800
|1.8864
|4927
|2006.05.30 16:44
|buy
|2466
|100.00
|1.8847
|1.8796
|1.8860
|4928
|2006.05.30 17:55
|s/l
|2462
|100.00
|1.8814
|1.8814
|1.8878
|-51000.00
|3244256.30
|4929
|2006.05.30 17:55
|close
|2466
|100.00
|1.8814
|1.8796
|1.8860
|-33000.00
|3211256.30
|4930
|2006.05.30 17:55
|close
|2465
|100.00
|1.8814
|1.8800
|1.8864
|-37000.00
|3174256.30
|4931
|2006.05.30 17:55
|close
|2464
|100.00
|1.8814
|1.8804
|1.8868
|-41000.00
|3133256.30
|4932
|2006.05.30 17:55
|close
|2463
|100.00
|1.8814
|1.8811
|1.8875
|-48000.00
|3085256.30
|4933
|2006.05.30 18:45
|buy
|2467
|100.00
|1.8840
|1.8789
|1.8853
|4934
|2006.05.30 18:47
|buy
|2468
|100.00
|1.8836
|1.8785
|1.8849
|4935
|2006.05.30 18:55
|buy
|2469
|100.00
|1.8832
|1.8781
|1.8845
|4936
|2006.05.30 19:05
|buy
|2470
|100.00
|1.8828
|1.8777
|1.8841
|4937
|2006.05.30 19:16
|buy
|2471
|100.00
|1.8824
|1.8773
|1.8837
|4938
|2006.05.30 20:07
|t/p
|2471
|100.00
|1.8837
|1.8773
|1.8837
|13000.00
|3098256.30
|4939
|2006.05.30 20:07
|close
|2470
|100.00
|1.8837
|1.8777
|1.8841
|9000.00
|3107256.30
|4940
|2006.05.30 20:07
|close
|2469
|100.00
|1.8837
|1.8781
|1.8845
|5000.00
|3112256.30
|4941
|2006.05.30 20:07
|close
|2468
|100.00
|1.8837
|1.8785
|1.8849
|1000.00
|3113256.30
|4942
|2006.05.30 20:07
|close
|2467
|100.00
|1.8837
|1.8789
|1.8853
|-3000.00
|3110256.30
|4943
|2006.05.30 20:07
|buy
|2472
|100.00
|1.8841
|1.8790
|1.8854
|4944
|2006.05.30 20:35
|buy
|2473
|100.00
|1.8837
|1.8786
|1.8850
|4945
|2006.05.30 20:41
|buy
|2474
|100.00
|1.8832
|1.8781
|1.8845
|4946
|2006.05.30 22:41
|t/p
|2474
|100.00
|1.8845
|1.8781
|1.8845
|13000.00
|3123256.30
|4947
|2006.05.30 22:41
|close
|2473
|100.00
|1.8845
|1.8786
|1.8850
|8000.00
|3131256.30
|4948
|2006.05.30 22:41
|close
|2472
|100.00
|1.8845
|1.8790
|1.8854
|4000.00
|3135256.30
|4949
|2006.05.31 11:45
|sell
|2475
|0.10
|1.8769
|1.8820
|1.8756
|4950
|2006.05.31 11:45
|sell
|2476
|0.20
|1.8776
|1.8827
|1.8763
|4951
|2006.05.31 11:46
|sell
|2477
|0.40
|1.8781
|1.8832
|1.8768
|4952
|2006.05.31 12:00
|sell
|2478
|0.80
|1.8789
|1.8840
|1.8776
|4953
|2006.05.31 12:08
|sell
|2479
|1.60
|1.8793
|1.8844
|1.8780
|4954
|2006.05.31 13:16
|t/p
|2479
|1.60
|1.8780
|1.8844
|1.8780
|208.00
|3135464.30
|4955
|2006.05.31 13:16
|close
|2478
|0.80
|1.8780
|1.8840
|1.8776
|72.00
|3135536.30
|4956
|2006.05.31 13:16
|close
|2477
|0.40
|1.8780
|1.8832
|1.8768
|4.00
|3135540.30
|4957
|2006.05.31 13:16
|close
|2476
|0.20
|1.8780
|1.8827
|1.8763
|-8.00
|3135532.30
|4958
|2006.05.31 13:16
|close
|2475
|0.10
|1.8780
|1.8820
|1.8756
|-11.00
|3135521.30
|4959
|2006.05.31 13:16
|sell
|2480
|0.10
|1.8776
|1.8827
|1.8763
|4960
|2006.05.31 13:18
|sell
|2481
|0.20
|1.8780
|1.8831
|1.8767
|4961
|2006.05.31 13:35
|t/p
|2481
|0.20
|1.8767
|1.8831
|1.8767
|26.00
|3135547.30
|4962
|2006.05.31 13:35
|close
|2480
|0.10
|1.8766
|1.8827
|1.8763
|10.00
|3135557.30
|4963
|2006.05.31 13:35
|sell
|2482
|0.10
|1.8762
|1.8813
|1.8749
|4964
|2006.05.31 13:35
|sell
|2483
|0.20
|1.8766
|1.8817
|1.8753
|4965
|2006.05.31 13:49
|sell
|2484
|0.40
|1.8770
|1.8821
|1.8757
|4966
|2006.05.31 14:09
|t/p
|2484
|0.40
|1.8757
|1.8821
|1.8757
|52.00
|3135609.30
|4967
|2006.05.31 14:09
|close
|2483
|0.20
|1.8757
|1.8817
|1.8753
|18.00
|3135627.30
|4968
|2006.05.31 14:09
|close
|2482
|0.10
|1.8757
|1.8813
|1.8749
|5.00
|3135632.30
|4969
|2006.05.31 14:09
|sell
|2485
|0.10
|1.8753
|1.8804
|1.8740
|4970
|2006.05.31 14:13
|sell
|2486
|0.20
|1.8760
|1.8811
|1.8747
|4971
|2006.05.31 14:15
|sell
|2487
|0.40
|1.8763
|1.8814
|1.8750
|4972
|2006.05.31 14:18
|sell
|2488
|0.80
|1.8767
|1.8818
|1.8754
|4973
|2006.05.31 14:43
|t/p
|2488
|0.80
|1.8754
|1.8818
|1.8754
|104.00
|3135736.30
|4974
|2006.05.31 14:43
|close
|2487
|0.40
|1.8754
|1.8814
|1.8750
|36.00
|3135772.30
|4975
|2006.05.31 14:43
|close
|2486
|0.20
|1.8754
|1.8811
|1.8747
|12.00
|3135784.30
|4976
|2006.05.31 14:43
|close
|2485
|0.10
|1.8754
|1.8804
|1.8740
|-1.00
|3135783.30
|4977
|2006.05.31 14:43
|sell
|2489
|0.10
|1.8750
|1.8801
|1.8737
|4978
|2006.05.31 14:43
|sell
|2490
|0.20
|1.8755
|1.8806
|1.8742
|4979
|2006.05.31 14:45
|t/p
|2490
|0.20
|1.8742
|1.8806
|1.8742
|26.00
|3135809.30
|4980
|2006.05.31 14:45
|close
|2489
|0.10
|1.8742
|1.8801
|1.8737
|8.00
|3135817.30
|4981
|2006.05.31 14:45
|sell
|2491
|0.10
|1.8738
|1.8789
|1.8725
|4982
|2006.05.31 14:45
|sell
|2492
|0.20
|1.8742
|1.8793
|1.8729
|4983
|2006.05.31 14:49
|sell
|2493
|0.40
|1.8746
|1.8797
|1.8733
|4984
|2006.05.31 15:11
|sell
|2494
|0.80
|1.8750
|1.8801
|1.8737
|4985
|2006.05.31 15:12
|sell
|2495
|1.60
|1.8757
|1.8808
|1.8744
|4986
|2006.05.31 15:30
|t/p
|2495
|1.60
|1.8744
|1.8808
|1.8744
|208.00
|3136025.30
|4987
|2006.05.31 15:30
|close
|2494
|0.80
|1.8740
|1.8801
|1.8737
|80.00
|3136105.30
|4988
|2006.05.31 15:30
|close
|2493
|0.40
|1.8740
|1.8797
|1.8733
|24.00
|3136129.30
|4989
|2006.05.31 15:30
|close
|2492
|0.20
|1.8740
|1.8793
|1.8729
|4.00
|3136133.30
|4990
|2006.05.31 15:30
|close
|2491
|0.10
|1.8740
|1.8789
|1.8725
|-2.00
|3136131.30
|4991
|2006.05.31 15:30
|sell
|2496
|0.10
|1.8736
|1.8787
|1.8723
|4992
|2006.05.31 15:30
|sell
|2497
|0.20
|1.8741
|1.8792
|1.8728
|4993
|2006.05.31 15:30
|sell
|2498
|0.40
|1.8745
|1.8796
|1.8732
|4994
|2006.05.31 15:33
|t/p
|2498
|0.40
|1.8732
|1.8796
|1.8732
|52.00
|3136183.30
|4995
|2006.05.31 15:33
|close
|2497
|0.20
|1.8732
|1.8792
|1.8728
|18.00
|3136201.30
|4996
|2006.05.31 15:33
|close
|2496
|0.10
|1.8732
|1.8787
|1.8723
|4.00
|3136205.30
|4997
|2006.05.31 15:33
|sell
|2499
|0.10
|1.8728
|1.8779
|1.8715
|4998
|2006.05.31 15:33
|sell
|2500
|0.20
|1.8732
|1.8783
|1.8719
|4999
|2006.05.31 15:33
|sell
|2501
|0.40
|1.8737
|1.8788
|1.8724
|5000
|2006.05.31 15:39
|sell
|2502
|0.80
|1.8740
|1.8791
|1.8727
|5001
|2006.05.31 15:46
|sell
|2503
|1.60
|1.8747
|1.8798
|1.8734
|5002
|2006.05.31 16:00
|t/p
|2503
|1.60
|1.8734
|1.8798
|1.8734
|208.00
|3136413.30
|5003
|2006.05.31 16:00
|close
|2502
|0.80
|1.8734
|1.8791
|1.8727
|48.00
|3136461.30
|5004
|2006.05.31 16:00
|close
|2501
|0.40
|1.8734
|1.8788
|1.8724
|12.00
|3136473.30
|5005
|2006.05.31 16:00
|close
|2500
|0.20
|1.8734
|1.8783
|1.8719
|-4.00
|3136469.30
|5006
|2006.05.31 16:00
|close
|2499
|0.10
|1.8734
|1.8779
|1.8715
|-6.00
|3136463.30
|5007
|2006.05.31 18:15
|sell
|2504
|0.10
|1.8734
|1.8785
|1.8721
|5008
|2006.05.31 18:18
|sell
|2505
|0.20
|1.8738
|1.8789
|1.8725
|5009
|2006.05.31 18:18
|sell
|2506
|0.40
|1.8742
|1.8793
|1.8729
|5010
|2006.05.31 18:59
|t/p
|2506
|0.40
|1.8729
|1.8793
|1.8729
|52.00
|3136515.30
|5011
|2006.05.31 18:59
|close
|2505
|0.20
|1.8728
|1.8789
|1.8725
|20.00
|3136535.30
|5012
|2006.05.31 18:59
|close
|2504
|0.10
|1.8728
|1.8785
|1.8721
|6.00
|3136541.30
|5013
|2006.05.31 19:15
|sell
|2507
|0.10
|1.8729
|1.8780
|1.8716
|5014
|2006.05.31 19:18
|sell
|2508
|0.20
|1.8733
|1.8784
|1.8720
|5015
|2006.05.31 19:43
|sell
|2509
|0.40
|1.8737
|1.8788
|1.8724
|5016
|2006.05.31 19:56
|sell
|2510
|0.80
|1.8740
|1.8791
|1.8727
|5017
|2006.05.31 20:01
|t/p
|2510
|0.80
|1.8727
|1.8791
|1.8727
|104.00
|3136645.30
|5018
|2006.05.31 20:01
|close
|2509
|0.40
|1.8727
|1.8788
|1.8724
|40.00
|3136685.30
|5019
|2006.05.31 20:01
|close
|2508
|0.20
|1.8727
|1.8784
|1.8720
|12.00
|3136697.30
|5020
|2006.05.31 20:01
|close
|2507
|0.10
|1.8727
|1.8780
|1.8716
|2.00
|3136699.30
|5021
|2006.06.01 01:00
|sell
|2511
|0.10
|1.8710
|1.8761
|1.8697
|5022
|2006.06.01 02:26
|t/p
|2511
|0.10
|1.8697
|1.8761
|1.8697
|13.00
|3136712.30
|5023
|2006.06.01 05:30
|sell
|2512
|0.10
|1.8651
|1.8702
|1.8638
|5024
|2006.06.01 06:06
|sell
|2513
|0.20
|1.8656
|1.8707
|1.8643
|5025
|2006.06.01 06:36
|sell
|2514
|0.40
|1.8660
|1.8711
|1.8647
|5026
|2006.06.01 06:59
|sell
|2515
|0.80
|1.8664
|1.8715
|1.8651
|5027
|2006.06.01 07:58
|sell
|2516
|1.60
|1.8668
|1.8719
|1.8655
|5028
|2006.06.01 08:21
|t/p
|2516
|1.60
|1.8655
|1.8719
|1.8655
|208.00
|3136920.30
|5029
|2006.06.01 08:21
|close
|2515
|0.80
|1.8655
|1.8715
|1.8651
|72.00
|3136992.30
|5030
|2006.06.01 08:21
|close
|2514
|0.40
|1.8655
|1.8711
|1.8647
|20.00
|3137012.30
|5031
|2006.06.01 08:21
|close
|2513
|0.20
|1.8655
|1.8707
|1.8643
|2.00
|3137014.30
|5032
|2006.06.01 08:21
|close
|2512
|0.10
|1.8655
|1.8702
|1.8638
|-4.00
|3137010.30
|5033
|2006.06.01 12:30
|sell
|2517
|0.10
|1.8644
|1.8695
|1.8631
|5034
|2006.06.01 13:10
|t/p
|2517
|0.10
|1.8631
|1.8695
|1.8631
|13.00
|3137023.30
|5035
|2006.06.01 13:10
|sell
|2518
|0.10
|1.8624
|1.8675
|1.8611
|5036
|2006.06.01 13:10
|sell
|2519
|0.20
|1.8629
|1.8680
|1.8616
|5037
|2006.06.01 13:23
|t/p
|2519
|0.20
|1.8616
|1.8680
|1.8616
|26.00
|3137049.30
|5038
|2006.06.01 13:23
|close
|2518
|0.10
|1.8616
|1.8675
|1.8611
|8.00
|3137057.30
|5039
|2006.06.01 13:23
|sell
|2520
|0.10
|1.8612
|1.8663
|1.8599
|5040
|2006.06.01 13:33
|sell
|2521
|0.20
|1.8616
|1.8667
|1.8603
|5041
|2006.06.01 13:40
|sell
|2522
|0.40
|1.8619
|1.8670
|1.8606
|5042
|2006.06.01 13:44
|sell
|2523
|0.80
|1.8623
|1.8674
|1.8610
|5043
|2006.06.01 14:00
|t/p
|2523
|0.80
|1.8610
|1.8674
|1.8610
|104.00
|3137161.30
|5044
|2006.06.01 14:00
|close
|2522
|0.40
|1.8610
|1.8670
|1.8606
|36.00
|3137197.30
|5045
|2006.06.01 14:00
|close
|2521
|0.20
|1.8610
|1.8667
|1.8603
|12.00
|3137209.30
|5046
|2006.06.01 14:00
|close
|2520
|0.10
|1.8610
|1.8663
|1.8599
|2.00
|3137211.30
|5047
|2006.06.01 14:00
|sell
|2524
|0.10
|1.8606
|1.8657
|1.8593
|5048
|2006.06.01 14:00
|sell
|2525
|0.20
|1.8611
|1.8662
|1.8598
|5049
|2006.06.01 14:20
|t/p
|2525
|0.20
|1.8598
|1.8662
|1.8598
|26.00
|3137237.30
|5050
|2006.06.01 14:20
|close
|2524
|0.10
|1.8594
|1.8657
|1.8593
|12.00
|3137249.30
|5051
|2006.06.01 14:20
|sell
|2526
|0.10
|1.8590
|1.8641
|1.8577
|5052
|2006.06.01 14:20
|sell
|2527
|0.20
|1.8595
|1.8646
|1.8582
|5053
|2006.06.01 14:30
|sell
|2528
|0.40
|1.8605
|1.8656
|1.8592
|5054
|2006.06.01 14:31
|sell
|2529
|0.80
|1.8613
|1.8664
|1.8600
|5055
|2006.06.01 14:46
|t/p
|2529
|0.80
|1.8600
|1.8664
|1.8600
|104.00
|3137353.30
|5056
|2006.06.01 14:46
|close
|2528
|0.40
|1.8600
|1.8656
|1.8592
|20.00
|3137373.30
|5057
|2006.06.01 14:46
|close
|2527
|0.20
|1.8600
|1.8646
|1.8582
|-10.00
|3137363.30
|5058
|2006.06.01 14:46
|close
|2526
|0.10
|1.8600
|1.8641
|1.8577
|-10.00
|3137353.30
|5059
|2006.06.01 20:15
|buy
|2530
|100.00
|1.8666
|1.8615
|1.8679
|5060
|2006.06.01 20:20
|buy
|2531
|100.00
|1.8663
|1.8612
|1.8676
|5061
|2006.06.01 20:48
|buy
|2532
|100.00
|1.8659
|1.8608
|1.8672
|5062
|2006.06.01 20:57
|buy
|2533
|100.00
|1.8655
|1.8604
|1.8668
|5063
|2006.06.01 20:57
|buy
|2534
|100.00
|1.8649
|1.8598
|1.8662
|5064
|2006.06.01 23:36
|t/p
|2534
|100.00
|1.8662
|1.8598
|1.8662
|13000.00
|3150353.30
|5065
|2006.06.01 23:36
|close
|2533
|100.00
|1.8662
|1.8604
|1.8668
|7000.00
|3157353.30
|5066
|2006.06.01 23:36
|close
|2532
|100.00
|1.8662
|1.8608
|1.8672
|3000.00
|3160353.30
|5067
|2006.06.01 23:36
|close
|2531
|100.00
|1.8662
|1.8612
|1.8676
|-1000.00
|3159353.30
|5068
|2006.06.01 23:36
|close
|2530
|100.00
|1.8662
|1.8615
|1.8679
|-4000.00
|3155353.30
|5069
|2006.06.02 12:45
|buy
|2535
|100.00
|1.8671
|1.8620
|1.8684
|5070
|2006.06.02 12:50
|buy
|2536
|100.00
|1.8667
|1.8616
|1.8680
|5071
|2006.06.02 12:59
|buy
|2537
|100.00
|1.8663
|1.8612
|1.8676
|5072
|2006.06.02 13:00
|buy
|2538
|100.00
|1.8659
|1.8608
|1.8672
|5073
|2006.06.02 14:24
|t/p
|2538
|100.00
|1.8672
|1.8608
|1.8672
|13000.00
|3168353.30
|5074
|2006.06.02 14:24
|close
|2537
|100.00
|1.8672
|1.8612
|1.8676
|9000.00
|3177353.30
|5075
|2006.06.02 14:24
|close
|2536
|100.00
|1.8672
|1.8616
|1.8680
|5000.00
|3182353.30
|5076
|2006.06.02 14:24
|close
|2535
|100.00
|1.8672
|1.8620
|1.8684
|1000.00
|3183353.30
|5077
|2006.06.02 14:24
|buy
|2539
|100.00
|1.8676
|1.8625
|1.8689
|5078
|2006.06.02 14:29
|buy
|2540
|100.00
|1.8672
|1.8621
|1.8685
|5079
|2006.06.02 14:30
|t/p
|2539
|100.00
|1.8689
|1.8625
|1.8689
|13000.00
|3196353.30
|5080
|2006.06.02 14:30
|t/p
|2540
|100.00
|1.8685
|1.8621
|1.8685
|13000.00
|3209353.30
|5081
|2006.06.02 14:30
|buy
|2541
|100.00
|1.8703
|1.8652
|1.8716
|5082
|2006.06.02 14:30
|buy
|2542
|100.00
|1.8699
|1.8648
|1.8712
|5083
|2006.06.02 14:30
|buy
|2543
|100.00
|1.8695
|1.8644
|1.8708
|5084
|2006.06.02 14:30
|buy
|2544
|100.00
|1.8687
|1.8636
|1.8700
|5085
|2006.06.02 14:30
|buy
|2545
|100.00
|1.8680
|1.8629
|1.8693
|5086
|2006.06.02 14:30
|t/p
|2545
|100.00
|1.8693
|1.8629
|1.8693
|13000.00
|3222353.30
|5087
|2006.06.02 14:30
|close
|2544
|100.00
|1.8699
|1.8636
|1.8700
|12000.00
|3234353.30
|5088
|2006.06.02 14:30
|close
|2543
|100.00
|1.8699
|1.8644
|1.8708
|4000.00
|3238353.30
|5089
|2006.06.02 14:30
|close
|2542
|100.00
|1.8699
|1.8648
|1.8712
|0.00
|3238353.30
|5090
|2006.06.02 14:30
|close
|2541
|100.00
|1.8699
|1.8652
|1.8716
|-4000.00
|3234353.30
|5091
|2006.06.02 14:30
|buy
|2546
|100.00
|1.8703
|1.8652
|1.8716
|5092
|2006.06.02 14:30
|t/p
|2546
|100.00
|1.8716
|1.8652
|1.8716
|13000.00
|3247353.30
|5093
|2006.06.02 14:30
|buy
|2547
|100.00
|1.8720
|1.8669
|1.8733
|5094
|2006.06.02 14:30
|t/p
|2547
|100.00
|1.8733
|1.8669
|1.8733
|13000.00
|3260353.30
|5095
|2006.06.02 14:30
|buy
|2548
|100.00
|1.8737
|1.8686
|1.8750
|5096
|2006.06.02 14:30
|t/p
|2548
|100.00
|1.8750
|1.8686
|1.8750
|13000.00
|3273353.30
|5097
|2006.06.02 14:30
|buy
|2549
|100.00
|1.8756
|1.8705
|1.8769
|5098
|2006.06.02 14:30
|buy
|2550
|100.00
|1.8747
|1.8696
|1.8760
|5099
|2006.06.02 14:30
|buy
|2551
|100.00
|1.8737
|1.8686
|1.8750
|5100
|2006.06.02 14:31
|t/p
|2551
|100.00
|1.8750
|1.8686
|1.8750
|13000.00
|3286353.30
|5101
|2006.06.02 14:31
|close
|2550
|100.00
|1.8750
|1.8696
|1.8760
|3000.00
|3289353.30
|5102
|2006.06.02 14:31
|close
|2549
|100.00
|1.8750
|1.8705
|1.8769
|-6000.00
|3283353.30
|5103
|2006.06.02 14:31
|buy
|2552
|100.00
|1.8754
|1.8703
|1.8767
|5104
|2006.06.02 14:31
|buy
|2553
|100.00
|1.8744
|1.8693
|1.8757
|5105
|2006.06.02 14:32
|t/p
|2553
|100.00
|1.8757
|1.8693
|1.8757
|13000.00
|3296353.30
|5106
|2006.06.02 14:32
|close
|2552
|100.00
|1.8758
|1.8703
|1.8767
|4000.00
|3300353.30
|5107
|2006.06.02 14:32
|buy
|2554
|100.00
|1.8762
|1.8711
|1.8775
|5108
|2006.06.02 14:32
|t/p
|2554
|100.00
|1.8775
|1.8711
|1.8775
|13000.00
|3313353.30
|5109
|2006.06.02 14:32
|buy
|2555
|100.00
|1.8789
|1.8738
|1.8802
|5110
|2006.06.02 14:32
|buy
|2556
|100.00
|1.8779
|1.8728
|1.8792
|5111
|2006.06.02 14:33
|buy
|2557
|100.00
|1.8774
|1.8723
|1.8787
|5112
|2006.06.02 14:34
|buy
|2558
|100.00
|1.8770
|1.8719
|1.8783
|5113
|2006.06.02 14:35
|t/p
|2558
|100.00
|1.8783
|1.8719
|1.8783
|13000.00
|3326353.30
|5114
|2006.06.02 14:35
|close
|2557
|100.00
|1.8783
|1.8723
|1.8787
|9000.00
|3335353.30
|5115
|2006.06.02 14:35
|close
|2556
|100.00
|1.8783
|1.8728
|1.8792
|4000.00
|3339353.30
|5116
|2006.06.02 14:35
|close
|2555
|100.00
|1.8783
|1.8738
|1.8802
|-6000.00
|3333353.30
|5117
|2006.06.02 14:35
|buy
|2559
|100.00
|1.8787
|1.8736
|1.8800
|5118
|2006.06.02 14:35
|buy
|2560
|100.00
|1.8775
|1.8724
|1.8788
|5119
|2006.06.02 14:37
|buy
|2561
|100.00
|1.8771
|1.8720
|1.8784
|5120
|2006.06.02 14:40
|t/p
|2560
|100.00
|1.8788
|1.8724
|1.8788
|13000.00
|3346353.30
|5121
|2006.06.02 14:40
|t/p
|2561
|100.00
|1.8784
|1.8720
|1.8784
|13000.00
|3359353.30
|5122
|2006.06.02 14:40
|close
|2559
|100.00
|1.8789
|1.8736
|1.8800
|2000.00
|3361353.30
|5123
|2006.06.02 14:40
|buy
|2562
|100.00
|1.8793
|1.8742
|1.8806
|5124
|2006.06.02 14:41
|buy
|2563
|100.00
|1.8787
|1.8736
|1.8800
|5125
|2006.06.02 14:42
|t/p
|2563
|100.00
|1.8800
|1.8736
|1.8800
|13000.00
|3374353.30
|5126
|2006.06.02 14:42
|close
|2562
|100.00
|1.8802
|1.8742
|1.8806
|9000.00
|3383353.30
|5127
|2006.06.02 14:42
|buy
|2564
|100.00
|1.8806
|1.8755
|1.8819
|5128
|2006.06.02 14:43
|t/p
|2564
|100.00
|1.8819
|1.8755
|1.8819
|13000.00
|3396353.30
|5129
|2006.06.02 14:43
|buy
|2565
|100.00
|1.8824
|1.8773
|1.8837
|5130
|2006.06.02 14:43
|buy
|2566
|100.00
|1.8819
|1.8768
|1.8832
|5131
|2006.06.02 14:46
|t/p
|2566
|100.00
|1.8832
|1.8768
|1.8832
|13000.00
|3409353.30
|5132
|2006.06.02 14:46
|close
|2565
|100.00
|1.8832
|1.8773
|1.8837
|8000.00
|3417353.30
|5133
|2006.06.02 14:46
|buy
|2567
|100.00
|1.8836
|1.8785
|1.8849
|5134
|2006.06.02 14:46
|buy
|2568
|100.00
|1.8826
|1.8775
|1.8839
|5135
|2006.06.02 14:47
|buy
|2569
|100.00
|1.8823
|1.8772
|1.8836
|5136
|2006.06.02 14:50
|buy
|2570
|100.00
|1.8819
|1.8768
|1.8832
|5137
|2006.06.02 14:51
|buy
|2571
|100.00
|1.8813
|1.8762
|1.8826
|5138
|2006.06.02 15:05
|t/p
|2571
|100.00
|1.8826
|1.8762
|1.8826
|13000.00
|3430353.30
|5139
|2006.06.02 15:05
|close
|2570
|100.00
|1.8826
|1.8768
|1.8832
|7000.00
|3437353.30
|5140
|2006.06.02 15:05
|close
|2569
|100.00
|1.8826
|1.8772
|1.8836
|3000.00
|3440353.30
|5141
|2006.06.02 15:05
|close
|2568
|100.00
|1.8826
|1.8775
|1.8839
|0.00
|3440353.30
|5142
|2006.06.02 15:05
|close
|2567
|100.00
|1.8826
|1.8785
|1.8849
|-10000.00
|3430353.30
|5143
|2006.06.02 15:05
|buy
|2572
|100.00
|1.8830
|1.8779
|1.8843
|5144
|2006.06.02 15:06
|buy
|2573
|100.00
|1.8823
|1.8772
|1.8836
|5145
|2006.06.02 15:18
|t/p
|2573
|100.00
|1.8836
|1.8772
|1.8836
|13000.00
|3443353.30
|5146
|2006.06.02 15:18
|close
|2572
|100.00
|1.8836
|1.8779
|1.8843
|6000.00
|3449353.30
|5147
|2006.06.02 15:18
|buy
|2574
|100.00
|1.8840
|1.8789
|1.8853
|5148
|2006.06.02 15:22
|buy
|2575
|100.00
|1.8836
|1.8785
|1.8849
|5149
|2006.06.02 15:23
|buy
|2576
|100.00
|1.8832
|1.8781
|1.8845
|5150
|2006.06.02 15:24
|buy
|2577
|100.00
|1.8828
|1.8777
|1.8841
|5151
|2006.06.02 15:28
|buy
|2578
|100.00
|1.8823
|1.8772
|1.8836
|5152
|2006.06.02 16:42
|t/p
|2578
|100.00
|1.8836
|1.8772
|1.8836
|13000.00
|3462353.30
|5153
|2006.06.02 16:42
|close
|2577
|100.00
|1.8837
|1.8777
|1.8841
|9000.00
|3471353.30
|5154
|2006.06.02 16:42
|close
|2576
|100.00
|1.8837
|1.8781
|1.8845
|5000.00
|3476353.30
|5155
|2006.06.02 16:42
|close
|2575
|100.00
|1.8837
|1.8785
|1.8849
|1000.00
|3477353.30
|5156
|2006.06.02 16:42
|close
|2574
|100.00
|1.8837
|1.8789
|1.8853
|-3000.00
|3474353.30
|5157
|2006.06.02 16:42
|buy
|2579
|100.00
|1.8841
|1.8790
|1.8854
|5158
|2006.06.02 16:42
|buy
|2580
|100.00
|1.8837
|1.8786
|1.8850
|5159
|2006.06.02 16:49
|t/p
|2580
|100.00
|1.8850
|1.8786
|1.8850
|13000.00
|3487353.30
|5160
|2006.06.02 16:49
|close
|2579
|100.00
|1.8850
|1.8790
|1.8854
|9000.00
|3496353.30
|5161
|2006.06.02 16:49
|buy
|2581
|100.00
|1.8854
|1.8803
|1.8867
|5162
|2006.06.02 16:51
|buy
|2582
|100.00
|1.8849
|1.8798
|1.8862
|5163
|2006.06.02 17:15
|buy
|2583
|100.00
|1.8842
|1.8791
|1.8855
|5164
|2006.06.02 17:29
|buy
|2584
|100.00
|1.8838
|1.8787
|1.8851
|5165
|2006.06.02 17:36
|t/p
|2584
|100.00
|1.8851
|1.8787
|1.8851
|13000.00
|3509353.30
|5166
|2006.06.02 17:36
|close
|2583
|100.00
|1.8851
|1.8791
|1.8855
|9000.00
|3518353.30
|5167
|2006.06.02 17:36
|close
|2582
|100.00
|1.8851
|1.8798
|1.8862
|2000.00
|3520353.30
|5168
|2006.06.02 17:36
|close
|2581
|100.00
|1.8851
|1.8803
|1.8867
|-3000.00
|3517353.30
|5169
|2006.06.02 17:36
|buy
|2585
|100.00
|1.8855
|1.8804
|1.8868
|5170
|2006.06.02 17:36
|buy
|2586
|100.00
|1.8851
|1.8800
|1.8864
|5171
|2006.06.02 17:43
|buy
|2587
|100.00
|1.8847
|1.8796
|1.8860
|5172
|2006.06.02 17:50
|buy
|2588
|100.00
|1.8844
|1.8793
|1.8857
|5173
|2006.06.02 17:52
|buy
|2589
|100.00
|1.8839
|1.8788
|1.8852
|5174
|2006.06.05 08:08
|t/p
|2589
|100.00
|1.8852
|1.8788
|1.8852
|12650.00
|3530003.30
|5175
|2006.06.05 08:08
|close
|2588
|100.00
|1.8852
|1.8793
|1.8857
|7650.00
|3537653.30
|5176
|2006.06.05 08:08
|close
|2587
|100.00
|1.8852
|1.8796
|1.8860
|4650.00
|3542303.30
|5177
|2006.06.05 08:08
|close
|2586
|100.00
|1.8852
|1.8800
|1.8864
|650.00
|3542953.30
|5178
|2006.06.05 08:08
|close
|2585
|100.00
|1.8852
|1.8804
|1.8868
|-3350.00
|3539603.30
|5179
|2006.06.05 13:30
|sell
|2590
|0.10
|1.8845
|1.8896
|1.8832
|5180
|2006.06.05 14:05
|t/p
|2590
|0.10
|1.8832
|1.8896
|1.8832
|13.00
|3539616.30
|5181
|2006.06.05 14:45
|sell
|2591
|0.10
|1.8798
|1.8849
|1.8785
|5182
|2006.06.05 14:45
|sell
|2592
|0.20
|1.8801
|1.8852
|1.8788
|5183
|2006.06.05 14:47
|sell
|2593
|0.40
|1.8805
|1.8856
|1.8792
|5184
|2006.06.05 14:58
|t/p
|2593
|0.40
|1.8792
|1.8856
|1.8792
|52.00
|3539668.30
|5185
|2006.06.05 14:58
|close
|2592
|0.20
|1.8791
|1.8852
|1.8788
|20.00
|3539688.30
|5186
|2006.06.05 14:58
|close
|2591
|0.10
|1.8791
|1.8849
|1.8785
|7.00
|3539695.30
|5187
|2006.06.05 14:58
|sell
|2594
|0.10
|1.8787
|1.8838
|1.8774
|5188
|2006.06.05 14:59
|sell
|2595
|0.20
|1.8793
|1.8844
|1.8780
|5189
|2006.06.05 15:06
|t/p
|2595
|0.20
|1.8780
|1.8844
|1.8780
|26.00
|3539721.30
|5190
|2006.06.05 15:06
|close
|2594
|0.10
|1.8780
|1.8838
|1.8774
|7.00
|3539728.30
|5191
|2006.06.05 15:06
|sell
|2596
|0.10
|1.8776
|1.8827
|1.8763
|5192
|2006.06.05 15:07
|sell
|2597
|0.20
|1.8780
|1.8831
|1.8767
|5193
|2006.06.05 15:08
|sell
|2598
|0.40
|1.8783
|1.8834
|1.8770
|5194
|2006.06.05 15:23
|sell
|2599
|0.80
|1.8787
|1.8838
|1.8774
|5195
|2006.06.05 15:25
|sell
|2600
|1.60
|1.8791
|1.8842
|1.8778
|5196
|2006.06.05 16:37
|t/p
|2600
|1.60
|1.8778
|1.8842
|1.8778
|208.00
|3539936.30
|5197
|2006.06.05 16:37
|close
|2599
|0.80
|1.8778
|1.8838
|1.8774
|72.00
|3540008.30
|5198
|2006.06.05 16:37
|close
|2598
|0.40
|1.8778
|1.8834
|1.8770
|20.00
|3540028.30
|5199
|2006.06.05 16:37
|close
|2597
|0.20
|1.8778
|1.8831
|1.8767
|4.00
|3540032.30
|5200
|2006.06.05 16:37
|close
|2596
|0.10
|1.8778
|1.8827
|1.8763
|-2.00
|3540030.30
|5201
|2006.06.05 16:37
|sell
|2601
|0.10
|1.8774
|1.8825
|1.8761
|5202
|2006.06.05 16:37
|sell
|2602
|0.20
|1.8779
|1.8830
|1.8766
|5203
|2006.06.05 16:58
|t/p
|2602
|0.20
|1.8766
|1.8830
|1.8766
|26.00
|3540056.30
|5204
|2006.06.05 16:58
|close
|2601
|0.10
|1.8765
|1.8825
|1.8761
|9.00
|3540065.30
|5205
|2006.06.05 16:58
|sell
|2603
|0.10
|1.8761
|1.8812
|1.8748
|5206
|2006.06.05 16:59
|sell
|2604
|0.20
|1.8765
|1.8816
|1.8752
|5207
|2006.06.05 16:59
|sell
|2605
|0.40
|1.8769
|1.8820
|1.8756
|5208
|2006.06.05 17:33
|sell
|2606
|0.80
|1.8775
|1.8826
|1.8762
|5209
|2006.06.05 17:35
|sell
|2607
|1.60
|1.8781
|1.8832
|1.8768
|5210
|2006.06.05 20:13
|s/l
|2603
|0.10
|1.8812
|1.8812
|1.8748
|-51.00
|3540014.30
|5211
|2006.06.05 20:13
|close
|2607
|1.60
|1.8813
|1.8832
|1.8768
|-512.00
|3539502.30
|5212
|2006.06.05 20:13
|close
|2606
|0.80
|1.8813
|1.8826
|1.8762
|-304.00
|3539198.30
|5213
|2006.06.05 20:13
|close
|2605
|0.40
|1.8813
|1.8820
|1.8756
|-176.00
|3539022.30
|5214
|2006.06.05 20:13
|close
|2604
|0.20
|1.8813
|1.8816
|1.8752
|-96.00
|3538926.30
|5215
|2006.06.05 20:13
|sell
|2608
|0.10
|1.8809
|1.8860
|1.8796
|5216
|2006.06.05 20:14
|sell
|2609
|0.20
|1.8813
|1.8864
|1.8800
|5217
|2006.06.05 20:15
|t/p
|2609
|0.20
|1.8800
|1.8864
|1.8800
|26.00
|3538952.30
|5218
|2006.06.05 20:15
|close
|2608
|0.10
|1.8798
|1.8860
|1.8796
|11.00
|3538963.30
|5219
|2006.06.05 20:15
|sell
|2610
|0.10
|1.8794
|1.8845
|1.8781
|5220
|2006.06.05 20:15
|sell
|2611
|0.20
|1.8798
|1.8849
|1.8785
|5221
|2006.06.05 20:15
|sell
|2612
|0.40
|1.8802
|1.8853
|1.8789
|5222
|2006.06.05 20:15
|sell
|2613
|0.80
|1.8807
|1.8858
|1.8794
|5223
|2006.06.05 20:17
|t/p
|2613
|0.80
|1.8794
|1.8858
|1.8794
|104.00
|3539067.30
|5224
|2006.06.05 20:17
|close
|2612
|0.40
|1.8794
|1.8853
|1.8789
|32.00
|3539099.30
|5225
|2006.06.05 20:17
|close
|2611
|0.20
|1.8794
|1.8849
|1.8785
|8.00
|3539107.30
|5226
|2006.06.05 20:17
|close
|2610
|0.10
|1.8794
|1.8845
|1.8781
|0.00
|3539107.30
|5227
|2006.06.05 20:17
|sell
|2614
|0.10
|1.8790
|1.8841
|1.8777
|5228
|2006.06.05 20:19
|sell
|2615
|0.20
|1.8799
|1.8850
|1.8786
|5229
|2006.06.05 20:24
|t/p
|2615
|0.20
|1.8786
|1.8850
|1.8786
|26.00
|3539133.30
|5230
|2006.06.05 20:24
|close
|2614
|0.10
|1.8779
|1.8841
|1.8777
|11.00
|3539144.30
|5231
|2006.06.05 20:24
|sell
|2616
|0.10
|1.8775
|1.8826
|1.8762
|5232
|2006.06.05 20:24
|sell
|2617
|0.20
|1.8779
|1.8830
|1.8766
|5233
|2006.06.05 20:24
|sell
|2618
|0.40
|1.8783
|1.8834
|1.8770
|5234
|2006.06.05 20:41
|t/p
|2618
|0.40
|1.8770
|1.8834
|1.8770
|52.00
|3539196.30
|5235
|2006.06.05 20:41
|close
|2617
|0.20
|1.8770
|1.8830
|1.8766
|18.00
|3539214.30
|5236
|2006.06.05 20:41
|close
|2616
|0.10
|1.8770
|1.8826
|1.8762
|5.00
|3539219.30
|5237
|2006.06.05 20:41
|sell
|2619
|0.10
|1.8766
|1.8817
|1.8753
|5238
|2006.06.05 20:43
|t/p
|2619
|0.10
|1.8753
|1.8817
|1.8753
|13.00
|3539232.30
|5239
|2006.06.05 20:43
|sell
|2620
|0.10
|1.8749
|1.8800
|1.8736
|5240
|2006.06.05 21:01
|t/p
|2620
|0.10
|1.8736
|1.8800
|1.8736
|13.00
|3539245.30
|5241
|2006.06.05 21:01
|sell
|2621
|0.10
|1.8731
|1.8782
|1.8718
|5242
|2006.06.05 21:02
|sell
|2622
|0.20
|1.8736
|1.8787
|1.8723
|5243
|2006.06.05 21:04
|sell
|2623
|0.40
|1.8740
|1.8791
|1.8727
|5244
|2006.06.05 21:30
|t/p
|2623
|0.40
|1.8727
|1.8791
|1.8727
|52.00
|3539297.30
|5245
|2006.06.05 21:30
|close
|2622
|0.20
|1.8726
|1.8787
|1.8723
|20.00
|3539317.30
|5246
|2006.06.05 21:30
|close
|2621
|0.10
|1.8726
|1.8782
|1.8718
|5.00
|3539322.30
|5247
|2006.06.05 21:30
|sell
|2624
|0.10
|1.8722
|1.8773
|1.8709
|5248
|2006.06.05 21:32
|sell
|2625
|0.20
|1.8726
|1.8777
|1.8713
|5249
|2006.06.05 21:34
|sell
|2626
|0.40
|1.8731
|1.8782
|1.8718
|5250
|2006.06.06 00:46
|t/p
|2626
|0.40
|1.8718
|1.8782
|1.8718
|51.14
|3539373.44
|5251
|2006.06.06 00:46
|close
|2625
|0.20
|1.8718
|1.8777
|1.8713
|15.57
|3539389.01
|5252
|2006.06.06 00:46
|close
|2624
|0.10
|1.8718
|1.8773
|1.8709
|3.79
|3539392.79
|5253
|2006.06.06 00:46
|sell
|2627
|0.10
|1.8714
|1.8765
|1.8701
|5254
|2006.06.06 01:08
|t/p
|2627
|0.10
|1.8701
|1.8765
|1.8701
|13.00
|3539405.79
|5255
|2006.06.06 01:08
|sell
|2628
|0.10
|1.8697
|1.8748
|1.8684
|5256
|2006.06.06 01:09
|sell
|2629
|0.20
|1.8702
|1.8753
|1.8689
|5257
|2006.06.06 01:17
|sell
|2630
|0.40
|1.8706
|1.8757
|1.8693
|5258
|2006.06.06 01:19
|sell
|2631
|0.80
|1.8710
|1.8761
|1.8697
|5259
|2006.06.06 01:19
|sell
|2632
|1.60
|1.8714
|1.8765
|1.8701
|5260
|2006.06.06 03:18
|t/p
|2632
|1.60
|1.8701
|1.8765
|1.8701
|208.00
|3539613.79
|5261
|2006.06.06 03:18
|close
|2631
|0.80
|1.8701
|1.8761
|1.8697
|72.00
|3539685.79
|5262
|2006.06.06 03:18
|close
|2630
|0.40
|1.8701
|1.8757
|1.8693
|20.00
|3539705.79
|5263
|2006.06.06 03:18
|close
|2629
|0.20
|1.8701
|1.8753
|1.8689
|2.00
|3539707.79
|5264
|2006.06.06 03:18
|close
|2628
|0.10
|1.8701
|1.8748
|1.8684
|-4.00
|3539703.79
|5265
|2006.06.06 12:45
|sell
|2633
|0.10
|1.8696
|1.8747
|1.8683
|5266
|2006.06.06 12:52
|sell
|2634
|0.20
|1.8700
|1.8751
|1.8687
|5267
|2006.06.06 13:29
|t/p
|2634
|0.20
|1.8687
|1.8751
|1.8687
|26.00
|3539729.79
|5268
|2006.06.06 13:29
|close
|2633
|0.10
|1.8687
|1.8747
|1.8683
|9.00
|3539738.79
|5269
|2006.06.06 13:29
|sell
|2635
|0.10
|1.8683
|1.8734
|1.8670
|5270
|2006.06.06 13:35
|sell
|2636
|0.20
|1.8687
|1.8738
|1.8674
|5271
|2006.06.06 13:37
|sell
|2637
|0.40
|1.8691
|1.8742
|1.8678
|5272
|2006.06.06 14:13
|t/p
|2636
|0.20
|1.8674
|1.8738
|1.8674
|26.00
|3539764.79
|5273
|2006.06.06 14:13
|t/p
|2637
|0.40
|1.8678
|1.8742
|1.8678
|52.00
|3539816.79
|5274
|2006.06.06 14:13
|close
|2635
|0.10
|1.8674
|1.8734
|1.8670
|9.00
|3539825.79
|5275
|2006.06.06 14:13
|sell
|2638
|0.10
|1.8670
|1.8721
|1.8657
|5276
|2006.06.06 14:13
|sell
|2639
|0.20
|1.8675
|1.8726
|1.8662
|5277
|2006.06.06 14:14
|t/p
|2639
|0.20
|1.8662
|1.8726
|1.8662
|26.00
|3539851.79
|5278
|2006.06.06 14:14
|close
|2638
|0.10
|1.8662
|1.8721
|1.8657
|8.00
|3539859.79
|5279
|2006.06.06 14:14
|sell
|2640
|0.10
|1.8658
|1.8709
|1.8645
|5280
|2006.06.06 14:14
|sell
|2641
|0.20
|1.8662
|1.8713
|1.8649
|5281
|2006.06.06 14:29
|t/p
|2641
|0.20
|1.8649
|1.8713
|1.8649
|26.00
|3539885.79
|5282
|2006.06.06 14:29
|close
|2640
|0.10
|1.8646
|1.8709
|1.8645
|12.00
|3539897.79
|5283
|2006.06.06 14:29
|sell
|2642
|0.10
|1.8642
|1.8693
|1.8629
|5284
|2006.06.06 14:29
|sell
|2643
|0.20
|1.8646
|1.8697
|1.8633
|5285
|2006.06.06 14:38
|sell
|2644
|0.40
|1.8651
|1.8702
|1.8638
|5286
|2006.06.06 15:08
|sell
|2645
|0.80
|1.8655
|1.8706
|1.8642
|5287
|2006.06.06 15:27
|t/p
|2645
|0.80
|1.8642
|1.8706
|1.8642
|104.00
|3540001.79
|5288
|2006.06.06 15:27
|close
|2644
|0.40
|1.8642
|1.8702
|1.8638
|36.00
|3540037.79
|5289
|2006.06.06 15:27
|close
|2643
|0.20
|1.8642
|1.8697
|1.8633
|8.00
|3540045.79
|5290
|2006.06.06 15:27
|close
|2642
|0.10
|1.8642
|1.8693
|1.8629
|0.00
|3540045.79
|5291
|2006.06.06 15:27
|sell
|2646
|0.10
|1.8638
|1.8689
|1.8625
|5292
|2006.06.06 15:39
|t/p
|2646
|0.10
|1.8625
|1.8689
|1.8625
|13.00
|3540058.79
|5293
|2006.06.06 15:39
|sell
|2647
|0.10
|1.8618
|1.8669
|1.8605
|5294
|2006.06.06 15:41
|sell
|2648
|0.20
|1.8624
|1.8675
|1.8611
|5295
|2006.06.06 15:50
|sell
|2649
|0.40
|1.8628
|1.8679
|1.8615
|5296
|2006.06.06 15:56
|sell
|2650
|0.80
|1.8632
|1.8683
|1.8619
|5297
|2006.06.06 15:57
|sell
|2651
|1.60
|1.8636
|1.8687
|1.8623
|5298
|2006.06.06 16:42
|t/p
|2651
|1.60
|1.8623
|1.8687
|1.8623
|208.00
|3540266.79
|5299
|2006.06.06 16:42
|close
|2650
|0.80
|1.8622
|1.8683
|1.8619
|80.00
|3540346.79
|5300
|2006.06.06 16:42
|close
|2649
|0.40
|1.8622
|1.8679
|1.8615
|24.00
|3540370.79
|5301
|2006.06.06 16:42
|close
|2648
|0.20
|1.8622
|1.8675
|1.8611
|4.00
|3540374.79
|5302
|2006.06.06 16:42
|close
|2647
|0.10
|1.8622
|1.8669
|1.8605
|-4.00
|3540370.79
|5303
|2006.06.06 16:42
|sell
|2652
|0.10
|1.8618
|1.8669
|1.8605
|5304
|2006.06.06 16:42
|sell
|2653
|0.20
|1.8621
|1.8672
|1.8608
|5305
|2006.06.06 16:53
|t/p
|2653
|0.20
|1.8608
|1.8672
|1.8608
|26.00
|3540396.79
|5306
|2006.06.06 16:53
|close
|2652
|0.10
|1.8608
|1.8669
|1.8605
|10.00
|3540406.79
|5307
|2006.06.06 16:53
|sell
|2654
|0.10
|1.8604
|1.8655
|1.8591
|5308
|2006.06.06 16:54
|sell
|2655
|0.20
|1.8608
|1.8659
|1.8595
|5309
|2006.06.06 17:05
|t/p
|2655
|0.20
|1.8595
|1.8659
|1.8595
|26.00
|3540432.79
|5310
|2006.06.06 17:05
|close
|2654
|0.10
|1.8594
|1.8655
|1.8591
|10.00
|3540442.79
|5311
|2006.06.06 17:05
|sell
|2656
|0.10
|1.8590
|1.8641
|1.8577
|5312
|2006.06.06 17:06
|sell
|2657
|0.20
|1.8598
|1.8649
|1.8585
|5313
|2006.06.06 17:11
|sell
|2658
|0.40
|1.8602
|1.8653
|1.8589
|5314
|2006.06.06 17:22
|sell
|2659
|0.80
|1.8606
|1.8657
|1.8593
|5315
|2006.06.06 17:36
|sell
|2660
|1.60
|1.8611
|1.8662
|1.8598
|5316
|2006.06.06 23:10
|t/p
|2660
|1.60
|1.8598
|1.8662
|1.8598
|208.00
|3540650.79
|5317
|2006.06.06 23:10
|close
|2659
|0.80
|1.8598
|1.8657
|1.8593
|64.00
|3540714.79
|5318
|2006.06.06 23:10
|close
|2658
|0.40
|1.8598
|1.8653
|1.8589
|16.00
|3540730.79
|5319
|2006.06.06 23:10
|close
|2657
|0.20
|1.8598
|1.8649
|1.8585
|0.00
|3540730.79
|5320
|2006.06.06 23:10
|close
|2656
|0.10
|1.8598
|1.8641
|1.8577
|-8.00
|3540722.79
|5321
|2006.06.07 08:00
|sell
|2661
|0.10
|1.8602
|1.8653
|1.8589
|5322
|2006.06.07 08:16
|t/p
|2661
|0.10
|1.8589
|1.8653
|1.8589
|13.00
|3540735.79
|5323
|2006.06.07 17:45
|sell
|2662
|0.10
|1.8580
|1.8631
|1.8567
|5324
|2006.06.07 17:46
|sell
|2663
|0.20
|1.8584
|1.8635
|1.8571
|5325
|2006.06.07 17:51
|sell
|2664
|0.40
|1.8588
|1.8639
|1.8575
|5326
|2006.06.07 18:02
|sell
|2665
|0.80
|1.8593
|1.8644
|1.8580
|5327
|2006.06.07 18:03
|sell
|2666
|1.60
|1.8598
|1.8649
|1.8585
|5328
|2006.06.07 18:32
|t/p
|2666
|1.60
|1.8585
|1.8649
|1.8585
|208.00
|3540943.79
|5329
|2006.06.07 18:32
|close
|2665
|0.80
|1.8584
|1.8644
|1.8580
|72.00
|3541015.79
|5330
|2006.06.07 18:32
|close
|2664
|0.40
|1.8584
|1.8639
|1.8575
|16.00
|3541031.79
|5331
|2006.06.07 18:32
|close
|2663
|0.20
|1.8584
|1.8635
|1.8571
|0.00
|3541031.79
|5332
|2006.06.07 18:32
|close
|2662
|0.10
|1.8584
|1.8631
|1.8567
|-4.00
|3541027.79
|5333
|2006.06.07 18:32
|sell
|2667
|0.10
|1.8580
|1.8631
|1.8567
|5334
|2006.06.07 18:32
|sell
|2668
|0.20
|1.8584
|1.8635
|1.8571
|5335
|2006.06.07 18:33
|sell
|2669
|0.40
|1.8588
|1.8639
|1.8575
|5336
|2006.06.07 18:36
|sell
|2670
|0.80
|1.8594
|1.8645
|1.8581
|5337
|2006.06.07 19:00
|t/p
|2670
|0.80
|1.8581
|1.8645
|1.8581
|104.00
|3541131.79
|5338
|2006.06.07 19:00
|close
|2669
|0.40
|1.8581
|1.8639
|1.8575
|28.00
|3541159.79
|5339
|2006.06.07 19:00
|close
|2668
|0.20
|1.8581
|1.8635
|1.8571
|6.00
|3541165.79
|5340
|2006.06.07 19:00
|close
|2667
|0.10
|1.8581
|1.8631
|1.8567
|-1.00
|3541164.79
|5341
|2006.06.08 07:30
|sell
|2671
|0.10
|1.8552
|1.8603
|1.8539
|5342
|2006.06.08 07:41
|sell
|2672
|0.20
|1.8556
|1.8607
|1.8543
|5343
|2006.06.08 07:59
|sell
|2673
|0.40
|1.8560
|1.8611
|1.8547
|5344
|2006.06.08 08:01
|sell
|2674
|0.80
|1.8564
|1.8615
|1.8551
|5345
|2006.06.08 08:03
|sell
|2675
|1.60
|1.8569
|1.8620
|1.8556
|5346
|2006.06.08 08:27
|t/p
|2675
|1.60
|1.8556
|1.8620
|1.8556
|208.00
|3541372.79
|5347
|2006.06.08 08:27
|close
|2674
|0.80
|1.8556
|1.8615
|1.8551
|64.00
|3541436.79
|5348
|2006.06.08 08:27
|close
|2673
|0.40
|1.8556
|1.8611
|1.8547
|16.00
|3541452.79
|5349
|2006.06.08 08:27
|close
|2672
|0.20
|1.8556
|1.8607
|1.8543
|0.00
|3541452.79
|5350
|2006.06.08 08:27
|close
|2671
|0.10
|1.8556
|1.8603
|1.8539
|-4.00
|3541448.79
|5351
|2006.06.08 08:27
|sell
|2676
|0.10
|1.8552
|1.8603
|1.8539
|5352
|2006.06.08 08:34
|t/p
|2676
|0.10
|1.8539
|1.8603
|1.8539
|13.00
|3541461.79
|5353
|2006.06.08 08:34
|sell
|2677
|0.10
|1.8531
|1.8582
|1.8518
|5354
|2006.06.08 08:34
|sell
|2678
|0.20
|1.8535
|1.8586
|1.8522
|5355
|2006.06.08 08:34
|sell
|2679
|0.40
|1.8541
|1.8592
|1.8528
|5356
|2006.06.08 08:34
|t/p
|2679
|0.40
|1.8528
|1.8592
|1.8528
|52.00
|3541513.79
|5357
|2006.06.08 08:34
|close
|2678
|0.20
|1.8528
|1.8586
|1.8522
|14.00
|3541527.79
|5358
|2006.06.08 08:34
|close
|2677
|0.10
|1.8528
|1.8582
|1.8518
|3.00
|3541530.79
|5359
|2006.06.08 08:34
|sell
|2680
|0.10
|1.8524
|1.8575
|1.8511
|5360
|2006.06.08 08:38
|t/p
|2680
|0.10
|1.8511
|1.8575
|1.8511
|13.00
|3541543.79
|5361
|2006.06.08 08:38
|sell
|2681
|0.10
|1.8507
|1.8558
|1.8494
|5362
|2006.06.08 08:39
|sell
|2682
|0.20
|1.8511
|1.8562
|1.8498
|5363
|2006.06.08 08:40
|sell
|2683
|0.40
|1.8516
|1.8567
|1.8503
|5364
|2006.06.08 08:44
|sell
|2684
|0.80
|1.8523
|1.8574
|1.8510
|5365
|2006.06.08 08:49
|sell
|2685
|1.60
|1.8532
|1.8583
|1.8519
|5366
|2006.06.08 09:03
|t/p
|2685
|1.60
|1.8519
|1.8583
|1.8519
|208.00
|3541751.79
|5367
|2006.06.08 09:03
|close
|2684
|0.80
|1.8516
|1.8574
|1.8510
|56.00
|3541807.79
|5368
|2006.06.08 09:03
|close
|2683
|0.40
|1.8516
|1.8567
|1.8503
|0.00
|3541807.79
|5369
|2006.06.08 09:03
|close
|2682
|0.20
|1.8516
|1.8562
|1.8498
|-10.00
|3541797.79
|5370
|2006.06.08 09:03
|close
|2681
|0.10
|1.8516
|1.8558
|1.8494
|-9.00
|3541788.79
|5371
|2006.06.08 09:03
|sell
|2686
|0.10
|1.8512
|1.8563
|1.8499
|5372
|2006.06.08 09:03
|sell
|2687
|0.20
|1.8518
|1.8569
|1.8505
|5373
|2006.06.08 09:04
|t/p
|2687
|0.20
|1.8505
|1.8569
|1.8505
|26.00
|3541814.79
|5374
|2006.06.08 09:04
|close
|2686
|0.10
|1.8504
|1.8563
|1.8499
|8.00
|3541822.79
|5375
|2006.06.08 09:04
|sell
|2688
|0.10
|1.8500
|1.8551
|1.8487
|5376
|2006.06.08 09:04
|sell
|2689
|0.20
|1.8504
|1.8555
|1.8491
|5377
|2006.06.08 09:06
|sell
|2690
|0.40
|1.8509
|1.8560
|1.8496
|5378
|2006.06.08 09:12
|sell
|2691
|0.80
|1.8514
|1.8565
|1.8501
|5379
|2006.06.08 09:16
|sell
|2692
|1.60
|1.8518
|1.8569
|1.8505
|5380
|2006.06.08 09:19
|t/p
|2692
|1.60
|1.8505
|1.8569
|1.8505
|208.00
|3542030.79
|5381
|2006.06.08 09:19
|close
|2691
|0.80
|1.8502
|1.8565
|1.8501
|96.00
|3542126.79
|5382
|2006.06.08 09:19
|close
|2690
|0.40
|1.8502
|1.8560
|1.8496
|28.00
|3542154.79
|5383
|2006.06.08 09:19
|close
|2689
|0.20
|1.8502
|1.8555
|1.8491
|4.00
|3542158.79
|5384
|2006.06.08 09:19
|close
|2688
|0.10
|1.8502
|1.8551
|1.8487
|-2.00
|3542156.79
|5385
|2006.06.08 09:19
|sell
|2693
|0.10
|1.8498
|1.8549
|1.8485
|5386
|2006.06.08 09:19
|sell
|2694
|0.20
|1.8502
|1.8553
|1.8489
|5387
|2006.06.08 09:21
|t/p
|2694
|0.20
|1.8489
|1.8553
|1.8489
|26.00
|3542182.79
|5388
|2006.06.08 09:21
|close
|2693
|0.10
|1.8489
|1.8549
|1.8485
|9.00
|3542191.79
|5389
|2006.06.08 09:21
|sell
|2695
|0.10
|1.8485
|1.8536
|1.8472
|5390
|2006.06.08 09:21
|sell
|2696
|0.20
|1.8490
|1.8541
|1.8477
|5391
|2006.06.08 09:21
|sell
|2697
|0.40
|1.8496
|1.8547
|1.8483
|5392
|2006.06.08 09:26
|t/p
|2697
|0.40
|1.8483
|1.8547
|1.8483
|52.00
|3542243.79
|5393
|2006.06.08 09:26
|close
|2696
|0.20
|1.8480
|1.8541
|1.8477
|20.00
|3542263.79
|5394
|2006.06.08 09:26
|close
|2695
|0.10
|1.8480
|1.8536
|1.8472
|5.00
|3542268.79
|5395
|2006.06.08 09:26
|sell
|2698
|0.10
|1.8476
|1.8527
|1.8463
|5396
|2006.06.08 09:26
|sell
|2699
|0.20
|1.8480
|1.8531
|1.8467
|5397
|2006.06.08 09:27
|sell
|2700
|0.40
|1.8484
|1.8535
|1.8471
|5398
|2006.06.08 09:28
|sell
|2701
|0.80
|1.8493
|1.8544
|1.8480
|5399
|2006.06.08 09:35
|t/p
|2701
|0.80
|1.8480
|1.8544
|1.8480
|104.00
|3542372.79
|5400
|2006.06.08 09:35
|close
|2700
|0.40
|1.8480
|1.8535
|1.8471
|16.00
|3542388.79
|5401
|2006.06.08 09:35
|close
|2699
|0.20
|1.8480
|1.8531
|1.8467
|0.00
|3542388.79
|5402
|2006.06.08 09:35
|close
|2698
|0.10
|1.8480
|1.8527
|1.8463
|-4.00
|3542384.79
|5403
|2006.06.08 10:00
|sell
|2702
|0.10
|1.8489
|1.8540
|1.8476
|5404
|2006.06.08 10:04
|sell
|2703
|0.20
|1.8495
|1.8546
|1.8482
|5405
|2006.06.08 10:26
|sell
|2704
|0.40
|1.8499
|1.8550
|1.8486
|5406
|2006.06.08 10:29
|sell
|2705
|0.80
|1.8503
|1.8554
|1.8490
|5407
|2006.06.08 10:30
|t/p
|2702
|0.10
|1.8476
|1.8540
|1.8476
|13.00
|3542397.79
|5408
|2006.06.08 10:30
|t/p
|2703
|0.20
|1.8482
|1.8546
|1.8482
|26.00
|3542423.79
|5409
|2006.06.08 10:30
|t/p
|2704
|0.40
|1.8486
|1.8550
|1.8486
|52.00
|3542475.79
|5410
|2006.06.08 10:30
|t/p
|2705
|0.80
|1.8490
|1.8554
|1.8490
|104.00
|3542579.79
|5411
|2006.06.08 10:30
|sell
|2706
|0.10
|1.8468
|1.8519
|1.8455
|5412
|2006.06.08 10:30
|sell
|2707
|0.20
|1.8472
|1.8523
|1.8459
|5413
|2006.06.08 10:30
|sell
|2708
|0.40
|1.8477
|1.8528
|1.8464
|5414
|2006.06.08 10:30
|sell
|2709
|0.80
|1.8481
|1.8532
|1.8468
|5415
|2006.06.08 10:30
|sell
|2710
|1.60
|1.8492
|1.8543
|1.8479
|5416
|2006.06.08 10:30
|t/p
|2710
|1.60
|1.8479
|1.8543
|1.8479
|208.00
|3542787.79
|5417
|2006.06.08 10:30
|close
|2709
|0.80
|1.8473
|1.8532
|1.8468
|64.00
|3542851.79
|5418
|2006.06.08 10:30
|close
|2708
|0.40
|1.8473
|1.8528
|1.8464
|16.00
|3542867.79
|5419
|2006.06.08 10:30
|close
|2707
|0.20
|1.8473
|1.8523
|1.8459
|-2.00
|3542865.79
|5420
|2006.06.08 10:30
|close
|2706
|0.10
|1.8473
|1.8519
|1.8455
|-5.00
|3542860.79
|5421
|2006.06.08 10:30
|sell
|2711
|0.10
|1.8469
|1.8520
|1.8456
|5422
|2006.06.08 10:31
|sell
|2712
|0.20
|1.8474
|1.8525
|1.8461
|5423
|2006.06.08 10:31
|sell
|2713
|0.40
|1.8478
|1.8529
|1.8465
|5424
|2006.06.08 10:32
|sell
|2714
|0.80
|1.8482
|1.8533
|1.8469
|5425
|2006.06.08 10:36
|sell
|2715
|1.60
|1.8486
|1.8537
|1.8473
|5426
|2006.06.08 13:49
|t/p
|2715
|1.60
|1.8473
|1.8537
|1.8473
|208.00
|3543068.79
|5427
|2006.06.08 13:49
|close
|2714
|0.80
|1.8472
|1.8533
|1.8469
|80.00
|3543148.79
|5428
|2006.06.08 13:49
|close
|2713
|0.40
|1.8472
|1.8529
|1.8465
|24.00
|3543172.79
|5429
|2006.06.08 13:49
|close
|2712
|0.20
|1.8472
|1.8525
|1.8461
|4.00
|3543176.79
|5430
|2006.06.08 13:49
|close
|2711
|0.10
|1.8472
|1.8520
|1.8456
|-3.00
|3543173.79
|5431
|2006.06.08 13:49
|sell
|2716
|0.10
|1.8468
|1.8519
|1.8455
|5432
|2006.06.08 13:49
|sell
|2717
|0.20
|1.8473
|1.8524
|1.8460
|5433
|2006.06.08 13:49
|sell
|2718
|0.40
|1.8477
|1.8528
|1.8464
|5434
|2006.06.08 13:53
|t/p
|2718
|0.40
|1.8464
|1.8528
|1.8464
|52.00
|3543225.79
|5435
|2006.06.08 13:53
|close
|2717
|0.20
|1.8463
|1.8524
|1.8460
|20.00
|3543245.79
|5436
|2006.06.08 13:53
|close
|2716
|0.10
|1.8463
|1.8519
|1.8455
|5.00
|3543250.79
|5437
|2006.06.08 13:53
|sell
|2719
|0.10
|1.8459
|1.8510
|1.8446
|5438
|2006.06.08 13:54
|sell
|2720
|0.20
|1.8463
|1.8514
|1.8450
|5439
|2006.06.08 14:01
|t/p
|2720
|0.20
|1.8450
|1.8514
|1.8450
|26.00
|3543276.79
|5440
|2006.06.08 14:01
|close
|2719
|0.10
|1.8448
|1.8510
|1.8446
|11.00
|3543287.79
|5441
|2006.06.08 14:01
|sell
|2721
|0.10
|1.8444
|1.8495
|1.8431
|5442
|2006.06.08 14:04
|t/p
|2721
|0.10
|1.8431
|1.8495
|1.8431
|13.00
|3543300.79
|5443
|2006.06.08 14:04
|sell
|2722
|0.10
|1.8427
|1.8478
|1.8414
|5444
|2006.06.08 14:05
|sell
|2723
|0.20
|1.8433
|1.8484
|1.8420
|5445
|2006.06.08 14:07
|sell
|2724
|0.40
|1.8439
|1.8490
|1.8426
|5446
|2006.06.08 14:15
|sell
|2725
|0.80
|1.8443
|1.8494
|1.8430
|5447
|2006.06.08 14:25
|t/p
|2725
|0.80
|1.8430
|1.8494
|1.8430
|104.00
|3543404.79
|5448
|2006.06.08 14:25
|close
|2724
|0.40
|1.8430
|1.8490
|1.8426
|36.00
|3543440.79
|5449
|2006.06.08 14:25
|close
|2723
|0.20
|1.8430
|1.8484
|1.8420
|6.00
|3543446.79
|5450
|2006.06.08 14:25
|close
|2722
|0.10
|1.8430
|1.8478
|1.8414
|-3.00
|3543443.79
|5451
|2006.06.08 14:25
|sell
|2726
|0.10
|1.8426
|1.8477
|1.8413
|5452
|2006.06.08 14:26
|sell
|2727
|0.20
|1.8430
|1.8481
|1.8417
|5453
|2006.06.08 14:27
|sell
|2728
|0.40
|1.8434
|1.8485
|1.8421
|5454
|2006.06.08 14:30
|t/p
|2728
|0.40
|1.8421
|1.8485
|1.8421
|52.00
|3543495.79
|5455
|2006.06.08 14:30
|close
|2727
|0.20
|1.8421
|1.8481
|1.8417
|18.00
|3543513.79
|5456
|2006.06.08 14:30
|close
|2726
|0.10
|1.8421
|1.8477
|1.8413
|5.00
|3543518.79
|5457
|2006.06.08 14:30
|sell
|2729
|0.10
|1.8417
|1.8468
|1.8404
|5458
|2006.06.08 14:31
|sell
|2730
|0.20
|1.8421
|1.8472
|1.8408
|5459
|2006.06.08 14:32
|t/p
|2730
|0.20
|1.8408
|1.8472
|1.8408
|26.00
|3543544.79
|5460
|2006.06.08 14:32
|close
|2729
|0.10
|1.8407
|1.8468
|1.8404
|10.00
|3543554.79
|5461
|2006.06.08 14:32
|sell
|2731
|0.10
|1.8403
|1.8454
|1.8390
|5462
|2006.06.08 14:33
|t/p
|2731
|0.10
|1.8390
|1.8454
|1.8390
|13.00
|3543567.79
|5463
|2006.06.08 14:33
|sell
|2732
|0.10
|1.8385
|1.8436
|1.8372
|5464
|2006.06.08 14:37
|sell
|2733
|0.20
|1.8392
|1.8443
|1.8379
|5465
|2006.06.08 14:38
|sell
|2734
|0.40
|1.8396
|1.8447
|1.8383
|5466
|2006.06.08 14:39
|sell
|2735
|0.80
|1.8406
|1.8457
|1.8393
|5467
|2006.06.08 14:43
|t/p
|2735
|0.80
|1.8393
|1.8457
|1.8393
|104.00
|3543671.79
|5468
|2006.06.08 14:43
|close
|2734
|0.40
|1.8389
|1.8447
|1.8383
|28.00
|3543699.79
|5469
|2006.06.08 14:43
|close
|2733
|0.20
|1.8389
|1.8443
|1.8379
|6.00
|3543705.79
|5470
|2006.06.08 14:43
|close
|2732
|0.10
|1.8389
|1.8436
|1.8372
|-4.00
|3543701.79
|5471
|2006.06.08 14:43
|sell
|2736
|0.10
|1.8385
|1.8436
|1.8372
|5472
|2006.06.08 14:44
|sell
|2737
|0.20
|1.8389
|1.8440
|1.8376
|5473
|2006.06.08 14:45
|t/p
|2737
|0.20
|1.8376
|1.8440
|1.8376
|26.00
|3543727.79
|5474
|2006.06.08 14:45
|close
|2736
|0.10
|1.8374
|1.8436
|1.8372
|11.00
|3543738.79
|5475
|2006.06.08 14:45
|sell
|2738
|0.10
|1.8370
|1.8421
|1.8357
|5476
|2006.06.08 14:45
|sell
|2739
|0.20
|1.8374
|1.8425
|1.8361
|5477
|2006.06.08 14:46
|sell
|2740
|0.40
|1.8378
|1.8429
|1.8365
|5478
|2006.06.08 14:48
|sell
|2741
|0.80
|1.8388
|1.8439
|1.8375
|5479
|2006.06.08 14:50
|sell
|2742
|1.60
|1.8393
|1.8444
|1.8380
|5480
|2006.06.08 15:38
|t/p
|2742
|1.60
|1.8380
|1.8444
|1.8380
|208.00
|3543946.79
|5481
|2006.06.08 15:38
|close
|2741
|0.80
|1.8379
|1.8439
|1.8375
|72.00
|3544018.79
|5482
|2006.06.08 15:38
|close
|2740
|0.40
|1.8379
|1.8429
|1.8365
|-4.00
|3544014.79
|5483
|2006.06.08 15:38
|close
|2739
|0.20
|1.8379
|1.8425
|1.8361
|-10.00
|3544004.79
|5484
|2006.06.08 15:38
|close
|2738
|0.10
|1.8379
|1.8421
|1.8357
|-9.00
|3543995.79
|5485
|2006.06.08 15:38
|sell
|2743
|0.10
|1.8375
|1.8426
|1.8362
|5486
|2006.06.08 15:38
|sell
|2744
|0.20
|1.8381
|1.8432
|1.8368
|5487
|2006.06.08 15:42
|sell
|2745
|0.40
|1.8385
|1.8436
|1.8372
|5488
|2006.06.08 15:44
|sell
|2746
|0.80
|1.8390
|1.8441
|1.8377
|5489
|2006.06.08 15:48
|sell
|2747
|1.60
|1.8394
|1.8445
|1.8381
|5490
|2006.06.08 16:09
|s/l
|2743
|0.10
|1.8426
|1.8426
|1.8362
|-51.00
|3543944.79
|5491
|2006.06.08 16:09
|close
|2747
|1.60
|1.8426
|1.8445
|1.8381
|-512.00
|3543432.79
|5492
|2006.06.08 16:09
|close
|2746
|0.80
|1.8426
|1.8441
|1.8377
|-288.00
|3543144.79
|5493
|2006.06.08 16:09
|close
|2745
|0.40
|1.8426
|1.8436
|1.8372
|-164.00
|3542980.79
|5494
|2006.06.08 16:09
|close
|2744
|0.20
|1.8426
|1.8432
|1.8368
|-90.00
|3542890.79
|5495
|2006.06.08 16:09
|sell
|2748
|0.10
|1.8422
|1.8473
|1.8409
|5496
|2006.06.08 16:10
|sell
|2749
|0.20
|1.8426
|1.8477
|1.8413
|5497
|2006.06.08 16:18
|sell
|2750
|0.40
|1.8432
|1.8483
|1.8419
|5498
|2006.06.08 16:19
|sell
|2751
|0.80
|1.8437
|1.8488
|1.8424
|5499
|2006.06.08 16:27
|t/p
|2751
|0.80
|1.8424
|1.8488
|1.8424
|104.00
|3542994.79
|5500
|2006.06.08 16:27
|close
|2750
|0.40
|1.8421
|1.8483
|1.8419
|44.00
|3543038.79
|5501
|2006.06.08 16:27
|close
|2749
|0.20
|1.8421
|1.8477
|1.8413
|10.00
|3543048.79
|5502
|2006.06.08 16:27
|close
|2748
|0.10
|1.8421
|1.8473
|1.8409
|1.00
|3543049.79
|5503
|2006.06.08 16:27
|sell
|2752
|0.10
|1.8417
|1.8468
|1.8404
|5504
|2006.06.08 16:27
|sell
|2753
|0.20
|1.8420
|1.8471
|1.8407
|5505
|2006.06.08 16:27
|sell
|2754
|0.40
|1.8425
|1.8476
|1.8412
|5506
|2006.06.08 16:30
|t/p
|2754
|0.40
|1.8412
|1.8476
|1.8412
|52.00
|3543101.79
|5507
|2006.06.08 16:30
|close
|2753
|0.20
|1.8410
|1.8471
|1.8407
|20.00
|3543121.79
|5508
|2006.06.08 16:30
|close
|2752
|0.10
|1.8410
|1.8468
|1.8404
|7.00
|3543128.79
|5509
|2006.06.08 17:15
|sell
|2755
|0.10
|1.8396
|1.8447
|1.8383
|5510
|2006.06.08 17:15
|sell
|2756
|0.20
|1.8402
|1.8453
|1.8389
|5511
|2006.06.08 17:19
|sell
|2757
|0.40
|1.8407
|1.8458
|1.8394
|5512
|2006.06.08 17:26
|sell
|2758
|0.80
|1.8411
|1.8462
|1.8398
|5513
|2006.06.08 17:31
|sell
|2759
|1.60
|1.8416
|1.8467
|1.8403
|5514
|2006.06.08 18:09
|s/l
|2755
|0.10
|1.8447
|1.8447
|1.8383
|-51.00
|3543077.79
|5515
|2006.06.08 18:09
|close
|2759
|1.60
|1.8447
|1.8467
|1.8403
|-496.00
|3542581.79
|5516
|2006.06.08 18:09
|close
|2758
|0.80
|1.8447
|1.8462
|1.8398
|-288.00
|3542293.79
|5517
|2006.06.08 18:09
|close
|2757
|0.40
|1.8447
|1.8458
|1.8394
|-160.00
|3542133.79
|5518
|2006.06.08 18:09
|close
|2756
|0.20
|1.8447
|1.8453
|1.8389
|-90.00
|3542043.79
|5519
|2006.06.08 18:09
|sell
|2760
|0.10
|1.8443
|1.8494
|1.8430
|5520
|2006.06.08 18:09
|sell
|2761
|0.20
|1.8447
|1.8498
|1.8434
|5521
|2006.06.08 18:59
|t/p
|2761
|0.20
|1.8434
|1.8498
|1.8434
|26.00
|3542069.79
|5522
|2006.06.08 18:59
|close
|2760
|0.10
|1.8432
|1.8494
|1.8430
|11.00
|3542080.79
|5523
|2006.06.08 18:59
|sell
|2762
|0.10
|1.8428
|1.8479
|1.8415
|5524
|2006.06.08 18:59
|sell
|2763
|0.20
|1.8432
|1.8483
|1.8419
|5525
|2006.06.08 19:05
|t/p
|2763
|0.20
|1.8419
|1.8483
|1.8419
|26.00
|3542106.79
|5526
|2006.06.08 19:05
|close
|2762
|0.10
|1.8419
|1.8479
|1.8415
|9.00
|3542115.79
|5527
|2006.06.08 19:05
|sell
|2764
|0.10
|1.8415
|1.8466
|1.8402
|5528
|2006.06.08 19:06
|sell
|2765
|0.20
|1.8419
|1.8470
|1.8406
|5529
|2006.06.08 19:16
|sell
|2766
|0.40
|1.8426
|1.8477
|1.8413
|5530
|2006.06.08 21:59
|sell
|2767
|0.80
|1.8430
|1.8481
|1.8417
|5531
|2006.06.08 23:09
|sell
|2768
|1.60
|1.8434
|1.8485
|1.8421
|5532
|2006.06.09 00:30
|t/p
|2768
|1.60
|1.8421
|1.8485
|1.8421
|204.56
|3542320.36
|5533
|2006.06.09 00:30
|close
|2767
|0.80
|1.8421
|1.8481
|1.8417
|70.28
|3542390.63
|5534
|2006.06.09 00:30
|close
|2766
|0.40
|1.8421
|1.8477
|1.8413
|19.14
|3542409.77
|5535
|2006.06.09 00:30
|close
|2765
|0.20
|1.8421
|1.8470
|1.8406
|-4.43
|3542405.34
|5536
|2006.06.09 00:30
|close
|2764
|0.10
|1.8421
|1.8466
|1.8402
|-6.21
|3542399.13
|5537
|2006.06.12 00:01
|sell
|2769
|0.10
|1.8397
|1.8448
|1.8384
|5538
|2006.06.12 01:35
|t/p
|2769
|0.10
|1.8384
|1.8448
|1.8384
|13.00
|3542412.13
|5539
|2006.06.12 07:15
|buy
|2770
|100.00
|1.8429
|1.8378
|1.8442
|5540
|2006.06.12 07:19
|buy
|2771
|100.00
|1.8425
|1.8374
|1.8438
|5541
|2006.06.12 08:11
|buy
|2772
|100.00
|1.8420
|1.8369
|1.8433
|5542
|2006.06.12 08:20
|buy
|2773
|100.00
|1.8416
|1.8365
|1.8429
|5543
|2006.06.12 08:31
|t/p
|2773
|100.00
|1.8429
|1.8365
|1.8429
|13000.00
|3555412.13
|5544
|2006.06.12 08:31
|close
|2772
|100.00
|1.8432
|1.8369
|1.8433
|12000.00
|3567412.13
|5545
|2006.06.12 08:31
|close
|2771
|100.00
|1.8432
|1.8374
|1.8438
|7000.00
|3574412.13
|5546
|2006.06.12 08:31
|close
|2770
|100.00
|1.8432
|1.8378
|1.8442
|3000.00
|3577412.13
|5547
|2006.06.12 19:00
|buy
|2774
|100.00
|1.8442
|1.8391
|1.8455
|5548
|2006.06.12 19:00
|buy
|2775
|100.00
|1.8439
|1.8388
|1.8452
|5549
|2006.06.12 20:33
|t/p
|2775
|100.00
|1.8452
|1.8388
|1.8452
|13000.00
|3590412.13
|5550
|2006.06.12 20:33
|close
|2774
|100.00
|1.8452
|1.8391
|1.8455
|10000.00
|3600412.13
|5551
|2006.06.13 17:30
|sell
|2776
|0.10
|1.8387
|1.8438
|1.8374
|5552
|2006.06.13 17:32
|sell
|2777
|0.20
|1.8391
|1.8442
|1.8378
|5553
|2006.06.13 17:35
|sell
|2778
|0.40
|1.8395
|1.8446
|1.8382
|5554
|2006.06.13 17:50
|sell
|2779
|0.80
|1.8400
|1.8451
|1.8387
|5555
|2006.06.13 18:33
|t/p
|2779
|0.80
|1.8387
|1.8451
|1.8387
|104.00
|3600516.13
|5556
|2006.06.13 18:33
|close
|2778
|0.40
|1.8387
|1.8446
|1.8382
|32.00
|3600548.13
|5557
|2006.06.13 18:33
|close
|2777
|0.20
|1.8387
|1.8442
|1.8378
|8.00
|3600556.13
|5558
|2006.06.13 18:33
|close
|2776
|0.10
|1.8387
|1.8438
|1.8374
|0.00
|3600556.13
|5559
|2006.06.13 18:33
|sell
|2780
|0.10
|1.8383
|1.8434
|1.8370
|5560
|2006.06.13 18:56
|sell
|2781
|0.20
|1.8389
|1.8440
|1.8376
|5561
|2006.06.13 19:03
|t/p
|2781
|0.20
|1.8376
|1.8440
|1.8376
|26.00
|3600582.13
|5562
|2006.06.13 19:03
|close
|2780
|0.10
|1.8374
|1.8434
|1.8370
|9.00
|3600591.13
|5563
|2006.06.13 19:03
|sell
|2782
|0.10
|1.8370
|1.8421
|1.8357
|5564
|2006.06.13 19:03
|sell
|2783
|0.20
|1.8374
|1.8425
|1.8361
|5565
|2006.06.13 19:03
|sell
|2784
|0.40
|1.8378
|1.8429
|1.8365
|5566
|2006.06.13 19:08
|t/p
|2784
|0.40
|1.8365
|1.8429
|1.8365
|52.00
|3600643.13
|5567
|2006.06.13 19:08
|close
|2783
|0.20
|1.8364
|1.8425
|1.8361
|20.00
|3600663.13
|5568
|2006.06.13 19:08
|close
|2782
|0.10
|1.8364
|1.8421
|1.8357
|6.00
|3600669.13
|5569
|2006.06.13 19:08
|sell
|2785
|0.10
|1.8360
|1.8411
|1.8347
|5570
|2006.06.13 19:10
|sell
|2786
|0.20
|1.8364
|1.8415
|1.8351
|5571
|2006.06.13 19:14
|t/p
|2786
|0.20
|1.8351
|1.8415
|1.8351
|26.00
|3600695.13
|5572
|2006.06.13 19:14
|close
|2785
|0.10
|1.8350
|1.8411
|1.8347
|10.00
|3600705.13
|5573
|2006.06.13 19:14
|sell
|2787
|0.10
|1.8346
|1.8397
|1.8333
|5574
|2006.06.13 19:27
|t/p
|2787
|0.10
|1.8333
|1.8397
|1.8333
|13.00
|3600718.13
|5575
|2006.06.13 19:27
|sell
|2788
|0.10
|1.8329
|1.8380
|1.8316
|5576
|2006.06.13 19:29
|sell
|2789
|0.20
|1.8333
|1.8384
|1.8320
|5577
|2006.06.13 19:49
|sell
|2790
|0.40
|1.8337
|1.8388
|1.8324
|5578
|2006.06.13 19:56
|sell
|2791
|0.80
|1.8341
|1.8392
|1.8328
|5579
|2006.06.13 20:30
|sell
|2792
|1.60
|1.8346
|1.8397
|1.8333
|5580
|2006.06.13 22:17
|t/p
|2792
|1.60
|1.8333
|1.8397
|1.8333
|208.00
|3600926.13
|5581
|2006.06.13 22:17
|close
|2791
|0.80
|1.8333
|1.8392
|1.8328
|64.00
|3600990.13
|5582
|2006.06.13 22:17
|close
|2790
|0.40
|1.8333
|1.8388
|1.8324
|16.00
|3601006.13
|5583
|2006.06.13 22:17
|close
|2789
|0.20
|1.8333
|1.8384
|1.8320
|0.00
|3601006.13
|5584
|2006.06.13 22:17
|close
|2788
|0.10
|1.8333
|1.8380
|1.8316
|-4.00
|3601002.13
|5585
|2006.06.13 23:15
|sell
|2793
|0.10
|1.8326
|1.8377
|1.8313
|5586
|2006.06.13 23:16
|sell
|2794
|0.20
|1.8330
|1.8381
|1.8317
|5587
|2006.06.13 23:19
|sell
|2795
|0.40
|1.8334
|1.8385
|1.8321
|5588
|2006.06.13 23:24
|sell
|2796
|0.80
|1.8338
|1.8389
|1.8325
|5589
|2006.06.13 23:45
|sell
|2797
|1.60
|1.8342
|1.8393
|1.8329
|5590
|2006.06.14 07:11
|s/l
|2793
|0.10
|1.8377
|1.8377
|1.8313
|-51.22
|3600950.92
|5591
|2006.06.14 07:11
|close
|2797
|1.60
|1.8379
|1.8393
|1.8329
|-595.44
|3600355.48
|5592
|2006.06.14 07:11
|close
|2796
|0.80
|1.8379
|1.8389
|1.8325
|-329.72
|3600025.75
|5593
|2006.06.14 07:11
|close
|2795
|0.40
|1.8379
|1.8385
|1.8321
|-180.86
|3599844.90
|5594
|2006.06.14 07:11
|close
|2794
|0.20
|1.8379
|1.8381
|1.8317
|-98.43
|3599746.46
|5595
|2006.06.14 07:15
|buy
|2798
|100.00
|1.8374
|1.8323
|1.8387
|5596
|2006.06.14 07:29
|buy
|2799
|100.00
|1.8370
|1.8319
|1.8383
|5597
|2006.06.14 07:31
|buy
|2800
|100.00
|1.8366
|1.8315
|1.8379
|5598
|2006.06.14 08:18
|t/p
|2800
|100.00
|1.8379
|1.8315
|1.8379
|13000.00
|3612746.46
|5599
|2006.06.14 08:18
|close
|2799
|100.00
|1.8382
|1.8319
|1.8383
|12000.00
|3624746.46
|5600
|2006.06.14 08:18
|close
|2798
|100.00
|1.8382
|1.8323
|1.8387
|8000.00
|3632746.46
|5601
|2006.06.14 08:18
|buy
|2801
|100.00
|1.8386
|1.8335
|1.8399
|5602
|2006.06.14 08:18
|buy
|2802
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8394
|5603
|2006.06.14 08:24
|t/p
|2802
|100.00
|1.8394
|1.8330
|1.8394
|13000.00
|3645746.46
|5604
|2006.06.14 08:24
|close
|2801
|100.00
|1.8394
|1.8335
|1.8399
|8000.00
|3653746.46
|5605
|2006.06.14 08:24
|buy
|2803
|100.00
|1.8398
|1.8347
|1.8411
|5606
|2006.06.14 08:25
|buy
|2804
|100.00
|1.8394
|1.8343
|1.8407
|5607
|2006.06.14 08:33
|buy
|2805
|100.00
|1.8389
|1.8338
|1.8402
|5608
|2006.06.14 08:39
|buy
|2806
|100.00
|1.8385
|1.8334
|1.8398
|5609
|2006.06.14 08:49
|t/p
|2806
|100.00
|1.8398
|1.8334
|1.8398
|13000.00
|3666746.46
|5610
|2006.06.14 08:49
|close
|2805
|100.00
|1.8400
|1.8338
|1.8402
|11000.00
|3677746.46
|5611
|2006.06.14 08:49
|close
|2804
|100.00
|1.8400
|1.8343
|1.8407
|6000.00
|3683746.46
|5612
|2006.06.14 08:49
|close
|2803
|100.00
|1.8400
|1.8347
|1.8411
|2000.00
|3685746.46
|5613
|2006.06.14 08:49
|buy
|2807
|100.00
|1.8404
|1.8353
|1.8417
|5614
|2006.06.14 08:49
|buy
|2808
|100.00
|1.8401
|1.8350
|1.8414
|5615
|2006.06.14 08:49
|buy
|2809
|100.00
|1.8396
|1.8345
|1.8409
|5616
|2006.06.14 08:50
|t/p
|2809
|100.00
|1.8409
|1.8345
|1.8409
|13000.00
|3698746.46
|5617
|2006.06.14 08:50
|close
|2808
|100.00
|1.8411
|1.8350
|1.8414
|10000.00
|3708746.46
|5618
|2006.06.14 08:50
|close
|2807
|100.00
|1.8411
|1.8353
|1.8417
|7000.00
|3715746.46
|5619
|2006.06.14 08:50
|buy
|2810
|100.00
|1.8415
|1.8364
|1.8428
|5620
|2006.06.14 08:51
|buy
|2811
|100.00
|1.8411
|1.8360
|1.8424
|5621
|2006.06.14 08:51
|buy
|2812
|100.00
|1.8407
|1.8356
|1.8420
|5622
|2006.06.14 08:53
|buy
|2813
|100.00
|1.8403
|1.8352
|1.8416
|5623
|2006.06.14 09:06
|buy
|2814
|100.00
|1.8398
|1.8347
|1.8411
|5624
|2006.06.14 09:31
|t/p
|2814
|100.00
|1.8411
|1.8347
|1.8411
|13000.00
|3728746.46
|5625
|2006.06.14 09:31
|close
|2813
|100.00
|1.8411
|1.8352
|1.8416
|8000.00
|3736746.46
|5626
|2006.06.14 09:31
|close
|2812
|100.00
|1.8411
|1.8356
|1.8420
|4000.00
|3740746.46
|5627
|2006.06.14 09:31
|close
|2811
|100.00
|1.8411
|1.8360
|1.8424
|0.00
|3740746.46
|5628
|2006.06.14 09:31
|close
|2810
|100.00
|1.8411
|1.8364
|1.8428
|-4000.00
|3736746.46
|5629
|2006.06.14 09:31
|buy
|2815
|100.00
|1.8415
|1.8364
|1.8428
|5630
|2006.06.14 09:44
|t/p
|2815
|100.00
|1.8428
|1.8364
|1.8428
|13000.00
|3749746.46
|5631
|2006.06.14 09:44
|buy
|2816
|100.00
|1.8432
|1.8381
|1.8445
|5632
|2006.06.14 09:47
|buy
|2817
|100.00
|1.8428
|1.8377
|1.8441
|5633
|2006.06.14 09:50
|buy
|2818
|100.00
|1.8424
|1.8373
|1.8437
|5634
|2006.06.14 10:00
|buy
|2819
|100.00
|1.8420
|1.8369
|1.8433
|5635
|2006.06.14 10:07
|t/p
|2819
|100.00
|1.8433
|1.8369
|1.8433
|13000.00
|3762746.46
|5636
|2006.06.14 10:07
|close
|2818
|100.00
|1.8434
|1.8373
|1.8437
|10000.00
|3772746.46
|5637
|2006.06.14 10:07
|close
|2817
|100.00
|1.8434
|1.8377
|1.8441
|6000.00
|3778746.46
|5638
|2006.06.14 10:07
|close
|2816
|100.00
|1.8434
|1.8381
|1.8445
|2000.00
|3780746.46
|5639
|2006.06.14 10:07
|buy
|2820
|100.00
|1.8438
|1.8387
|1.8451
|5640
|2006.06.14 10:07
|buy
|2821
|100.00
|1.8434
|1.8383
|1.8447
|5641
|2006.06.14 10:08
|t/p
|2821
|100.00
|1.8447
|1.8383
|1.8447
|13000.00
|3793746.46
|5642
|2006.06.14 10:08
|close
|2820
|100.00
|1.8448
|1.8387
|1.8451
|10000.00
|3803746.46
|5643
|2006.06.14 10:08
|buy
|2822
|100.00
|1.8452
|1.8401
|1.8465
|5644
|2006.06.14 10:08
|buy
|2823
|100.00
|1.8448
|1.8397
|1.8461
|5645
|2006.06.14 10:10
|buy
|2824
|100.00
|1.8444
|1.8393
|1.8457
|5646
|2006.06.14 10:12
|buy
|2825
|100.00
|1.8436
|1.8385
|1.8449
|5647
|2006.06.14 10:32
|buy
|2826
|100.00
|1.8432
|1.8381
|1.8445
|5648
|2006.06.14 14:10
|s/l
|2822
|100.00
|1.8401
|1.8401
|1.8465
|-51000.00
|3752746.46
|5649
|2006.06.14 14:10
|close
|2826
|100.00
|1.8400
|1.8381
|1.8445
|-32000.00
|3720746.46
|5650
|2006.06.14 14:10
|close
|2825
|100.00
|1.8400
|1.8385
|1.8449
|-36000.00
|3684746.46
|5651
|2006.06.14 14:10
|close
|2824
|100.00
|1.8400
|1.8393
|1.8457
|-44000.00
|3640746.46
|5652
|2006.06.14 14:10
|close
|2823
|100.00
|1.8400
|1.8397
|1.8461
|-48000.00
|3592746.46
|5653
|2006.06.14 14:10
|buy
|2827
|100.00
|1.8404
|1.8353
|1.8417
|5654
|2006.06.14 14:29
|buy
|2828
|100.00
|1.8401
|1.8350
|1.8414
|5655
|2006.06.14 14:30
|buy
|2829
|100.00
|1.8396
|1.8345
|1.8409
|5656
|2006.06.14 14:30
|buy
|2830
|100.00
|1.8382
|1.8331
|1.8395
|5657
|2006.06.14 14:30
|buy
|2831
|100.00
|1.8378
|1.8327
|1.8391
|5658
|2006.06.14 14:30
|t/p
|2831
|100.00
|1.8391
|1.8327
|1.8391
|13000.00
|3605746.46
|5659
|2006.06.14 14:30
|close
|2830
|100.00
|1.8392
|1.8331
|1.8395
|10000.00
|3615746.46
|5660
|2006.06.14 14:30
|close
|2829
|100.00
|1.8392
|1.8345
|1.8409
|-4000.00
|3611746.46
|5661
|2006.06.14 14:30
|close
|2828
|100.00
|1.8392
|1.8350
|1.8414
|-9000.00
|3602746.46
|5662
|2006.06.14 14:30
|close
|2827
|100.00
|1.8392
|1.8353
|1.8417
|-12000.00
|3590746.46
|5663
|2006.06.14 14:30
|buy
|2832
|100.00
|1.8396
|1.8345
|1.8409
|5664
|2006.06.14 14:30
|buy
|2833
|100.00
|1.8389
|1.8338
|1.8402
|5665
|2006.06.14 14:30
|buy
|2834
|100.00
|1.8385
|1.8334
|1.8398
|5666
|2006.06.14 14:30
|buy
|2835
|100.00
|1.8378
|1.8327
|1.8391
|5667
|2006.06.14 14:30
|buy
|2836
|100.00
|1.8374
|1.8323
|1.8387
|5668
|2006.06.14 14:30
|t/p
|2836
|100.00
|1.8387
|1.8323
|1.8387
|13000.00
|3603746.46
|5669
|2006.06.14 14:30
|close
|2835
|100.00
|1.8388
|1.8327
|1.8391
|10000.00
|3613746.46
|5670
|2006.06.14 14:30
|close
|2834
|100.00
|1.8388
|1.8334
|1.8398
|3000.00
|3616746.46
|5671
|2006.06.14 14:30
|close
|2833
|100.00
|1.8388
|1.8338
|1.8402
|-1000.00
|3615746.46
|5672
|2006.06.14 14:30
|close
|2832
|100.00
|1.8388
|1.8345
|1.8409
|-8000.00
|3607746.46
|5673
|2006.06.14 14:30
|buy
|2837
|100.00
|1.8392
|1.8341
|1.8405
|5674
|2006.06.14 14:30
|t/p
|2837
|100.00
|1.8405
|1.8341
|1.8405
|13000.00
|3620746.46
|5675
|2006.06.14 14:30
|buy
|2838
|100.00
|1.8409
|1.8358
|1.8422
|5676
|2006.06.14 14:30
|buy
|2839
|100.00
|1.8400
|1.8349
|1.8413
|5677
|2006.06.14 14:30
|buy
|2840
|100.00
|1.8393
|1.8342
|1.8406
|5678
|2006.06.14 14:30
|buy
|2841
|100.00
|1.8388
|1.8337
|1.8401
|5679
|2006.06.14 14:30
|buy
|2842
|100.00
|1.8374
|1.8323
|1.8387
|5680
|2006.06.14 14:31
|s/l
|2838
|100.00
|1.8358
|1.8358
|1.8422
|-51000.00
|3569746.46
|5681
|2006.06.14 14:31
|close
|2842
|100.00
|1.8356
|1.8323
|1.8387
|-18000.00
|3551746.46
|5682
|2006.06.14 14:31
|close
|2841
|100.00
|1.8356
|1.8337
|1.8401
|-32000.00
|3519746.46
|5683
|2006.06.14 14:31
|close
|2840
|100.00
|1.8356
|1.8342
|1.8406
|-37000.00
|3482746.46
|5684
|2006.06.14 14:31
|close
|2839
|100.00
|1.8356
|1.8349
|1.8413
|-44000.00
|3438746.46
|5685
|2006.06.14 14:31
|buy
|2843
|100.00
|1.8360
|1.8309
|1.8373
|5686
|2006.06.14 14:33
|t/p
|2843
|100.00
|1.8373
|1.8309
|1.8373
|13000.00
|3451746.46
|5687
|2006.06.14 14:33
|buy
|2844
|100.00
|1.8378
|1.8327
|1.8391
|5688
|2006.06.14 14:33
|buy
|2845
|100.00
|1.8369
|1.8318
|1.8382
|5689
|2006.06.14 14:33
|t/p
|2845
|100.00
|1.8382
|1.8318
|1.8382
|13000.00
|3464746.46
|5690
|2006.06.14 14:33
|close
|2844
|100.00
|1.8388
|1.8327
|1.8391
|10000.00
|3474746.46
|5691
|2006.06.14 14:33
|buy
|2846
|100.00
|1.8392
|1.8341
|1.8405
|5692
|2006.06.14 14:36
|t/p
|2846
|100.00
|1.8405
|1.8341
|1.8405
|13000.00
|3487746.46
|5693
|2006.06.14 14:36
|buy
|2847
|100.00
|1.8418
|1.8367
|1.8431
|5694
|2006.06.14 14:36
|buy
|2848
|100.00
|1.8407
|1.8356
|1.8420
|5695
|2006.06.14 14:36
|buy
|2849
|100.00
|1.8399
|1.8348
|1.8412
|5696
|2006.06.14 14:37
|t/p
|2849
|100.00
|1.8412
|1.8348
|1.8412
|13000.00
|3500746.46
|5697
|2006.06.14 14:37
|close
|2848
|100.00
|1.8413
|1.8356
|1.8420
|6000.00
|3506746.46
|5698
|2006.06.14 14:37
|close
|2847
|100.00
|1.8413
|1.8367
|1.8431
|-5000.00
|3501746.46
|5699
|2006.06.14 14:37
|buy
|2850
|100.00
|1.8417
|1.8366
|1.8430
|5700
|2006.06.14 14:37
|buy
|2851
|100.00
|1.8412
|1.8361
|1.8425
|5701
|2006.06.14 14:37
|buy
|2852
|100.00
|1.8408
|1.8357
|1.8421
|5702
|2006.06.14 14:38
|buy
|2853
|100.00
|1.8404
|1.8353
|1.8417
|5703
|2006.06.14 14:41
|buy
|2854
|100.00
|1.8396
|1.8345
|1.8409
|5704
|2006.06.14 14:49
|s/l
|2850
|100.00
|1.8366
|1.8366
|1.8430
|-51000.00
|3450746.46
|5705
|2006.06.14 14:49
|close
|2854
|100.00
|1.8364
|1.8345
|1.8409
|-32000.00
|3418746.46
|5706
|2006.06.14 14:49
|close
|2853
|100.00
|1.8364
|1.8353
|1.8417
|-40000.00
|3378746.46
|5707
|2006.06.14 14:49
|close
|2852
|100.00
|1.8364
|1.8357
|1.8421
|-44000.00
|3334746.46
|5708
|2006.06.14 14:49
|close
|2851
|100.00
|1.8364
|1.8361
|1.8425
|-48000.00
|3286746.46
|5709
|2006.06.14 14:49
|buy
|2855
|100.00
|1.8368
|1.8317
|1.8381
|5710
|2006.06.14 14:50
|buy
|2856
|100.00
|1.8364
|1.8313
|1.8377
|5711
|2006.06.14 15:01
|buy
|2857
|100.00
|1.8360
|1.8309
|1.8373
|5712
|2006.06.14 15:03
|t/p
|2856
|100.00
|1.8377
|1.8313
|1.8377
|13000.00
|3299746.46
|5713
|2006.06.14 15:03
|t/p
|2857
|100.00
|1.8373
|1.8309
|1.8373
|13000.00
|3312746.46
|5714
|2006.06.14 15:03
|close
|2855
|100.00
|1.8378
|1.8317
|1.8381
|10000.00
|3322746.46
|5715
|2006.06.14 16:00
|buy
|2858
|100.00
|1.8478
|1.8427
|1.8491
|5716
|2006.06.14 16:26
|buy
|2859
|100.00
|1.8474
|1.8423
|1.8487
|5717
|2006.06.14 16:26
|buy
|2860
|100.00
|1.8469
|1.8418
|1.8482
|5718
|2006.06.14 16:51
|buy
|2861
|100.00
|1.8463
|1.8412
|1.8476
|5719
|2006.06.14 16:52
|buy
|2862
|100.00
|1.8460
|1.8409
|1.8473
|5720
|2006.06.14 17:11
|t/p
|2862
|100.00
|1.8473
|1.8409
|1.8473
|13000.00
|3335746.46
|5721
|2006.06.14 17:11
|close
|2861
|100.00
|1.8473
|1.8412
|1.8476
|10000.00
|3345746.46
|5722
|2006.06.14 17:11
|close
|2860
|100.00
|1.8473
|1.8418
|1.8482
|4000.00
|3349746.46
|5723
|2006.06.14 17:11
|close
|2859
|100.00
|1.8473
|1.8423
|1.8487
|-1000.00
|3348746.46
|5724
|2006.06.14 17:11
|close
|2858
|100.00
|1.8473
|1.8427
|1.8491
|-5000.00
|3343746.46
|5725
|2006.06.14 17:30
|buy
|2863
|100.00
|1.8480
|1.8429
|1.8493
|5726
|2006.06.14 17:49
|t/p
|2863
|100.00
|1.8493
|1.8429
|1.8493
|13000.00
|3356746.46
|5727
|2006.06.14 21:00
|sell
|2864
|0.10
|1.8420
|1.8471
|1.8407
|5728
|2006.06.14 21:03
|sell
|2865
|0.20
|1.8424
|1.8475
|1.8411
|5729
|2006.06.14 21:04
|sell
|2866
|0.40
|1.8428
|1.8479
|1.8415
|5730
|2006.06.14 21:07
|sell
|2867
|0.80
|1.8433
|1.8484
|1.8420
|5731
|2006.06.14 21:54
|t/p
|2867
|0.80
|1.8420
|1.8484
|1.8420
|104.00
|3356850.46
|5732
|2006.06.14 21:54
|close
|2866
|0.40
|1.8418
|1.8479
|1.8415
|40.00
|3356890.46
|5733
|2006.06.14 21:54
|close
|2865
|0.20
|1.8418
|1.8475
|1.8411
|12.00
|3356902.46
|5734
|2006.06.14 21:54
|close
|2864
|0.10
|1.8418
|1.8471
|1.8407
|2.00
|3356904.46
|5735
|2006.06.15 12:45
|buy
|2868
|100.00
|1.8474
|1.8423
|1.8487
|5736
|2006.06.15 13:03
|t/p
|2868
|100.00
|1.8487
|1.8423
|1.8487
|13000.00
|3369904.46
|5737
|2006.06.15 13:30
|buy
|2869
|100.00
|1.8479
|1.8428
|1.8492
|5738
|2006.06.15 13:35
|buy
|2870
|100.00
|1.8475
|1.8424
|1.8488
|5739
|2006.06.15 13:53
|t/p
|2870
|100.00
|1.8488
|1.8424
|1.8488
|13000.00
|3382904.46
|5740
|2006.06.15 13:53
|close
|2869
|100.00
|1.8491
|1.8428
|1.8492
|12000.00
|3394904.46
|5741
|2006.06.15 13:53
|buy
|2871
|100.00
|1.8495
|1.8444
|1.8508
|5742
|2006.06.15 13:54
|buy
|2872
|100.00
|1.8491
|1.8440
|1.8504
|5743
|2006.06.15 13:59
|buy
|2873
|100.00
|1.8487
|1.8436
|1.8500
|5744
|2006.06.15 14:27
|t/p
|2873
|100.00
|1.8500
|1.8436
|1.8500
|13000.00
|3407904.46
|5745
|2006.06.15 14:27
|close
|2872
|100.00
|1.8501
|1.8440
|1.8504
|10000.00
|3417904.46
|5746
|2006.06.15 14:27
|close
|2871
|100.00
|1.8501
|1.8444
|1.8508
|6000.00
|3423904.46
|5747
|2006.06.15 14:27
|buy
|2874
|100.00
|1.8505
|1.8454
|1.8518
|5748
|2006.06.15 14:28
|buy
|2875
|100.00
|1.8501
|1.8450
|1.8514
|5749
|2006.06.15 14:30
|buy
|2876
|100.00
|1.8487
|1.8436
|1.8500
|5750
|2006.06.15 14:30
|t/p
|2876
|100.00
|1.8500
|1.8436
|1.8500
|13000.00
|3436904.46
|5751
|2006.06.15 14:30
|close
|2875
|100.00
|1.8502
|1.8450
|1.8514
|1000.00
|3437904.46
|5752
|2006.06.15 14:30
|close
|2874
|100.00
|1.8502
|1.8454
|1.8518
|-3000.00
|3434904.46
|5753
|2006.06.16 16:15
|sell
|2877
|0.10
|1.8487
|1.8538
|1.8474
|5754
|2006.06.16 16:17
|sell
|2878
|0.20
|1.8491
|1.8542
|1.8478
|5755
|2006.06.16 16:25
|sell
|2879
|0.40
|1.8496
|1.8547
|1.8483
|5756
|2006.06.16 16:26
|sell
|2880
|0.80
|1.8500
|1.8551
|1.8487
|5757
|2006.06.16 16:58
|sell
|2881
|1.60
|1.8504
|1.8555
|1.8491
|5758
|2006.06.16 17:47
|t/p
|2881
|1.60
|1.8491
|1.8555
|1.8491
|208.00
|3435112.46
|5759
|2006.06.16 17:47
|close
|2880
|0.80
|1.8490
|1.8551
|1.8487
|80.00
|3435192.46
|5760
|2006.06.16 17:47
|close
|2879
|0.40
|1.8490
|1.8547
|1.8483
|24.00
|3435216.46
|5761
|2006.06.16 17:47
|close
|2878
|0.20
|1.8490
|1.8542
|1.8478
|2.00
|3435218.46
|5762
|2006.06.16 17:47
|close
|2877
|0.10
|1.8490
|1.8538
|1.8474
|-3.00
|3435215.46
|5763
|2006.06.19 02:00
|sell
|2882
|0.10
|1.8517
|1.8568
|1.8504
|5764
|2006.06.19 02:26
|t/p
|2882
|0.10
|1.8504
|1.8568
|1.8504
|13.00
|3435228.46
|5765
|2006.06.19 03:00
|sell
|2883
|0.10
|1.8475
|1.8526
|1.8462
|5766
|2006.06.19 03:04
|t/p
|2883
|0.10
|1.8462
|1.8526
|1.8462
|13.00
|3435241.46
|5767
|2006.06.19 03:04
|sell
|2884
|0.10
|1.8457
|1.8508
|1.8444
|5768
|2006.06.19 03:04
|sell
|2885
|0.20
|1.8460
|1.8511
|1.8447
|5769
|2006.06.19 03:13
|t/p
|2885
|0.20
|1.8447
|1.8511
|1.8447
|26.00
|3435267.46
|5770
|2006.06.19 03:13
|close
|2884
|0.10
|1.8447
|1.8508
|1.8444
|10.00
|3435277.46
|5771
|2006.06.19 03:13
|sell
|2886
|0.10
|1.8443
|1.8494
|1.8430
|5772
|2006.06.19 03:35
|t/p
|2886
|0.10
|1.8430
|1.8494
|1.8430
|13.00
|3435290.46
|5773
|2006.06.19 03:35
|sell
|2887
|0.10
|1.8426
|1.8477
|1.8413
|5774
|2006.06.19 03:46
|sell
|2888
|0.20
|1.8430
|1.8481
|1.8417
|5775
|2006.06.19 03:48
|sell
|2889
|0.40
|1.8434
|1.8485
|1.8421
|5776
|2006.06.19 04:05
|sell
|2890
|0.80
|1.8438
|1.8489
|1.8425
|5777
|2006.06.19 05:14
|sell
|2891
|1.60
|1.8442
|1.8493
|1.8429
|5778
|2006.06.19 08:21
|t/p
|2891
|1.60
|1.8429
|1.8493
|1.8429
|208.00
|3435498.46
|5779
|2006.06.19 08:21
|close
|2890
|0.80
|1.8429
|1.8489
|1.8425
|72.00
|3435570.46
|5780
|2006.06.19 08:21
|close
|2889
|0.40
|1.8429
|1.8485
|1.8421
|20.00
|3435590.46
|5781
|2006.06.19 08:21
|close
|2888
|0.20
|1.8429
|1.8481
|1.8417
|2.00
|3435592.46
|5782
|2006.06.19 08:21
|close
|2887
|0.10
|1.8429
|1.8477
|1.8413
|-3.00
|3435589.46
|5783
|2006.06.19 14:45
|sell
|2892
|0.10
|1.8428
|1.8479
|1.8415
|5784
|2006.06.19 15:07
|t/p
|2892
|0.10
|1.8415
|1.8479
|1.8415
|13.00
|3435602.46
|5785
|2006.06.19 15:07
|sell
|2893
|0.10
|1.8411
|1.8462
|1.8398
|5786
|2006.06.19 15:08
|sell
|2894
|0.20
|1.8415
|1.8466
|1.8402
|5787
|2006.06.19 15:18
|sell
|2895
|0.40
|1.8418
|1.8469
|1.8405
|5788
|2006.06.19 16:03
|t/p
|2895
|0.40
|1.8405
|1.8469
|1.8405
|52.00
|3435654.46
|5789
|2006.06.19 16:03
|close
|2894
|0.20
|1.8405
|1.8466
|1.8402
|20.00
|3435674.46
|5790
|2006.06.19 16:03
|close
|2893
|0.10
|1.8405
|1.8462
|1.8398
|6.00
|3435680.46
|5791
|2006.06.19 16:03
|sell
|2896
|0.10
|1.8401
|1.8452
|1.8388
|5792
|2006.06.19 16:03
|sell
|2897
|0.20
|1.8406
|1.8457
|1.8393
|5793
|2006.06.19 16:10
|t/p
|2897
|0.20
|1.8393
|1.8457
|1.8393
|26.00
|3435706.46
|5794
|2006.06.19 16:10
|close
|2896
|0.10
|1.8393
|1.8452
|1.8388
|8.00
|3435714.46
|5795
|2006.06.19 16:10
|sell
|2898
|0.10
|1.8389
|1.8440
|1.8376
|5796
|2006.06.19 16:11
|sell
|2899
|0.20
|1.8393
|1.8444
|1.8380
|5797
|2006.06.19 16:15
|sell
|2900
|0.40
|1.8397
|1.8448
|1.8384
|5798
|2006.06.19 16:28
|sell
|2901
|0.80
|1.8401
|1.8452
|1.8388
|5799
|2006.06.19 16:33
|sell
|2902
|1.60
|1.8405
|1.8456
|1.8392
|5800
|2006.06.19 16:37
|t/p
|2902
|1.60
|1.8392
|1.8456
|1.8392
|208.00
|3435922.46
|5801
|2006.06.19 16:37
|close
|2901
|0.80
|1.8392
|1.8452
|1.8388
|72.00
|3435994.46
|5802
|2006.06.19 16:37
|close
|2900
|0.40
|1.8392
|1.8448
|1.8384
|20.00
|3436014.46
|5803
|2006.06.19 16:37
|close
|2899
|0.20
|1.8392
|1.8444
|1.8380
|2.00
|3436016.46
|5804
|2006.06.19 16:37
|close
|2898
|0.10
|1.8392
|1.8440
|1.8376
|-3.00
|3436013.46
|5805
|2006.06.19 17:15
|sell
|2903
|0.10
|1.8382
|1.8433
|1.8369
|5806
|2006.06.19 17:51
|sell
|2904
|0.20
|1.8386
|1.8437
|1.8373
|5807
|2006.06.19 17:56
|sell
|2905
|0.40
|1.8390
|1.8441
|1.8377
|5808
|2006.06.19 17:58
|sell
|2906
|0.80
|1.8395
|1.8446
|1.8382
|5809
|2006.06.19 17:59
|sell
|2907
|1.60
|1.8398
|1.8449
|1.8385
|5810
|2006.06.19 18:44
|t/p
|2907
|1.60
|1.8385
|1.8449
|1.8385
|208.00
|3436221.46
|5811
|2006.06.19 18:44
|close
|2906
|0.80
|1.8385
|1.8446
|1.8382
|80.00
|3436301.46
|5812
|2006.06.19 18:44
|close
|2905
|0.40
|1.8385
|1.8441
|1.8377
|20.00
|3436321.46
|5813
|2006.06.19 18:44
|close
|2904
|0.20
|1.8385
|1.8437
|1.8373
|2.00
|3436323.46
|5814
|2006.06.19 18:44
|close
|2903
|0.10
|1.8385
|1.8433
|1.8369
|-3.00
|3436320.46
|5815
|2006.06.19 18:44
|sell
|2908
|0.10
|1.8381
|1.8432
|1.8368
|5816
|2006.06.19 18:47
|sell
|2909
|0.20
|1.8386
|1.8437
|1.8373
|5817
|2006.06.19 18:48
|sell
|2910
|0.40
|1.8391
|1.8442
|1.8378
|5818
|2006.06.19 20:31
|sell
|2911
|0.80
|1.8395
|1.8446
|1.8382
|5819
|2006.06.19 20:55
|sell
|2912
|1.60
|1.8398
|1.8449
|1.8385
|5820
|2006.06.20 02:46
|t/p
|2912
|1.60
|1.8385
|1.8449
|1.8385
|204.56
|3436525.02
|5821
|2006.06.20 02:46
|close
|2911
|0.80
|1.8385
|1.8446
|1.8382
|78.28
|3436603.30
|5822
|2006.06.20 02:46
|close
|2910
|0.40
|1.8385
|1.8442
|1.8378
|23.14
|3436626.44
|5823
|2006.06.20 02:46
|close
|2909
|0.20
|1.8385
|1.8437
|1.8373
|1.57
|3436628.01
|5824
|2006.06.20 02:46
|close
|2908
|0.10
|1.8385
|1.8432
|1.8368
|-4.21
|3436623.80
|5825
|2006.06.22 09:30
|sell
|2913
|0.10
|1.8423
|1.8474
|1.8410
|5826
|2006.06.22 09:31
|sell
|2914
|0.20
|1.8427
|1.8478
|1.8414
|5827
|2006.06.22 09:36
|sell
|2915
|0.40
|1.8431
|1.8482
|1.8418
|5828
|2006.06.22 09:51
|t/p
|2915
|0.40
|1.8418
|1.8482
|1.8418
|52.00
|3436675.80
|5829
|2006.06.22 09:51
|close
|2914
|0.20
|1.8417
|1.8478
|1.8414
|20.00
|3436695.80
|5830
|2006.06.22 09:51
|close
|2913
|0.10
|1.8417
|1.8474
|1.8410
|6.00
|3436701.80
|5831
|2006.06.22 09:51
|sell
|2916
|0.10
|1.8413
|1.8464
|1.8400
|5832
|2006.06.22 09:51
|sell
|2917
|0.20
|1.8418
|1.8469
|1.8405
|5833
|2006.06.22 10:17
|t/p
|2917
|0.20
|1.8405
|1.8469
|1.8405
|26.00
|3436727.80
|5834
|2006.06.22 10:17
|close
|2916
|0.10
|1.8405
|1.8464
|1.8400
|8.00
|3436735.80
|5835
|2006.06.22 10:17
|sell
|2918
|0.10
|1.8401
|1.8452
|1.8388
|5836
|2006.06.22 10:21
|sell
|2919
|0.20
|1.8405
|1.8456
|1.8392
|5837
|2006.06.22 10:25
|sell
|2920
|0.40
|1.8409
|1.8460
|1.8396
|5838
|2006.06.22 10:26
|sell
|2921
|0.80
|1.8415
|1.8466
|1.8402
|5839
|2006.06.22 10:45
|t/p
|2921
|0.80
|1.8402
|1.8466
|1.8402
|104.00
|3436839.80
|5840
|2006.06.22 10:45
|close
|2920
|0.40
|1.8399
|1.8460
|1.8396
|40.00
|3436879.80
|5841
|2006.06.22 10:45
|close
|2919
|0.20
|1.8399
|1.8456
|1.8392
|12.00
|3436891.80
|5842
|2006.06.22 10:45
|close
|2918
|0.10
|1.8399
|1.8452
|1.8388
|2.00
|3436893.80
|5843
|2006.06.22 10:45
|sell
|2922
|0.10
|1.8395
|1.8446
|1.8382
|5844
|2006.06.22 10:50
|sell
|2923
|0.20
|1.8399
|1.8450
|1.8386
|5845
|2006.06.22 10:51
|sell
|2924
|0.40
|1.8403
|1.8454
|1.8390
|5846
|2006.06.22 11:14
|t/p
|2924
|0.40
|1.8390
|1.8454
|1.8390
|52.00
|3436945.80
|5847
|2006.06.22 11:14
|close
|2923
|0.20
|1.8390
|1.8450
|1.8386
|18.00
|3436963.80
|5848
|2006.06.22 11:14
|close
|2922
|0.10
|1.8390
|1.8446
|1.8382
|5.00
|3436968.80
|5849
|2006.06.22 11:14
|sell
|2925
|0.10
|1.8386
|1.8437
|1.8373
|5850
|2006.06.22 11:14
|sell
|2926
|0.20
|1.8390
|1.8441
|1.8377
|5851
|2006.06.22 11:14
|sell
|2927
|0.40
|1.8394
|1.8445
|1.8381
|5852
|2006.06.22 12:11
|t/p
|2927
|0.40
|1.8381
|1.8445
|1.8381
|52.00
|3437020.80
|5853
|2006.06.22 12:11
|close
|2926
|0.20
|1.8380
|1.8441
|1.8377
|20.00
|3437040.80
|5854
|2006.06.22 12:11
|close
|2925
|0.10
|1.8380
|1.8437
|1.8373
|6.00
|3437046.80
|5855
|2006.06.22 12:11
|sell
|2928
|0.10
|1.8376
|1.8427
|1.8363
|5856
|2006.06.22 12:11
|sell
|2929
|0.20
|1.8379
|1.8430
|1.8366
|5857
|2006.06.22 12:15
|sell
|2930
|0.40
|1.8383
|1.8434
|1.8370
|5858
|2006.06.22 12:16
|t/p
|2930
|0.40
|1.8370
|1.8434
|1.8370
|52.00
|3437098.80
|5859
|2006.06.22 12:16
|close
|2929
|0.20
|1.8368
|1.8430
|1.8366
|22.00
|3437120.80
|5860
|2006.06.22 12:16
|close
|2928
|0.10
|1.8368
|1.8427
|1.8363
|8.00
|3437128.80
|5861
|2006.06.22 12:16
|sell
|2931
|0.10
|1.8364
|1.8415
|1.8351
|5862
|2006.06.22 12:28
|t/p
|2931
|0.10
|1.8351
|1.8415
|1.8351
|13.00
|3437141.80
|5863
|2006.06.22 12:28
|sell
|2932
|0.10
|1.8347
|1.8398
|1.8334
|5864
|2006.06.22 12:47
|t/p
|2932
|0.10
|1.8334
|1.8398
|1.8334
|13.00
|3437154.80
|5865
|2006.06.22 12:47
|sell
|2933
|0.10
|1.8328
|1.8379
|1.8315
|5866
|2006.06.22 12:47
|sell
|2934
|0.20
|1.8333
|1.8384
|1.8320
|5867
|2006.06.22 12:47
|sell
|2935
|0.40
|1.8338
|1.8389
|1.8325
|5868
|2006.06.22 12:52
|t/p
|2935
|0.40
|1.8325
|1.8389
|1.8325
|52.00
|3437206.80
|5869
|2006.06.22 12:52
|close
|2934
|0.20
|1.8321
|1.8384
|1.8320
|24.00
|3437230.80
|5870
|2006.06.22 12:52
|close
|2933
|0.10
|1.8321
|1.8379
|1.8315
|7.00
|3437237.80
|5871
|2006.06.22 12:52
|sell
|2936
|0.10
|1.8317
|1.8368
|1.8304
|5872
|2006.06.22 12:57
|sell
|2937
|0.20
|1.8322
|1.8373
|1.8309
|5873
|2006.06.22 12:58
|sell
|2938
|0.40
|1.8326
|1.8377
|1.8313
|5874
|2006.06.22 13:05
|t/p
|2938
|0.40
|1.8313
|1.8377
|1.8313
|52.00
|3437289.80
|5875
|2006.06.22 13:05
|close
|2937
|0.20
|1.8312
|1.8373
|1.8309
|20.00
|3437309.80
|5876
|2006.06.22 13:05
|close
|2936
|0.10
|1.8312
|1.8368
|1.8304
|5.00
|3437314.80
|5877
|2006.06.22 13:05
|sell
|2939
|0.10
|1.8308
|1.8359
|1.8295
|5878
|2006.06.22 13:05
|sell
|2940
|0.20
|1.8312
|1.8363
|1.8299
|5879
|2006.06.22 13:05
|sell
|2941
|0.40
|1.8316
|1.8367
|1.8303
|5880
|2006.06.22 13:12
|sell
|2942
|0.80
|1.8320
|1.8371
|1.8307
|5881
|2006.06.22 13:20
|t/p
|2942
|0.80
|1.8307
|1.8371
|1.8307
|104.00
|3437418.80
|5882
|2006.06.22 13:20
|close
|2941
|0.40
|1.8307
|1.8367
|1.8303
|36.00
|3437454.80
|5883
|2006.06.22 13:20
|close
|2940
|0.20
|1.8307
|1.8363
|1.8299
|10.00
|3437464.80
|5884
|2006.06.22 13:20
|close
|2939
|0.10
|1.8307
|1.8359
|1.8295
|1.00
|3437465.80
|5885
|2006.06.22 13:20
|sell
|2943
|0.10
|1.8303
|1.8354
|1.8290
|5886
|2006.06.22 13:24
|sell
|2944
|0.20
|1.8307
|1.8358
|1.8294
|5887
|2006.06.22 13:26
|sell
|2945
|0.40
|1.8311
|1.8362
|1.8298
|5888
|2006.06.22 13:28
|sell
|2946
|0.80
|1.8315
|1.8366
|1.8302
|5889
|2006.06.22 13:29
|sell
|2947
|1.60
|1.8319
|1.8370
|1.8306
|5890
|2006.06.22 14:06
|t/p
|2947
|1.60
|1.8306
|1.8370
|1.8306
|208.00
|3437673.80
|5891
|2006.06.22 14:06
|close
|2946
|0.80
|1.8306
|1.8366
|1.8302
|72.00
|3437745.80
|5892
|2006.06.22 14:06
|close
|2945
|0.40
|1.8306
|1.8362
|1.8298
|20.00
|3437765.80
|5893
|2006.06.22 14:06
|close
|2944
|0.20
|1.8306
|1.8358
|1.8294
|2.00
|3437767.80
|5894
|2006.06.22 14:06
|close
|2943
|0.10
|1.8306
|1.8354
|1.8290
|-3.00
|3437764.80
|5895
|2006.06.22 14:06
|sell
|2948
|0.10
|1.8302
|1.8353
|1.8289
|5896
|2006.06.22 14:16
|sell
|2949
|0.20
|1.8306
|1.8357
|1.8293
|5897
|2006.06.22 14:16
|sell
|2950
|0.40
|1.8310
|1.8361
|1.8297
|5898
|2006.06.22 14:27
|t/p
|2950
|0.40
|1.8297
|1.8361
|1.8297
|52.00
|3437816.80
|5899
|2006.06.22 14:27
|close
|2949
|0.20
|1.8296
|1.8357
|1.8293
|20.00
|3437836.80
|5900
|2006.06.22 14:27
|close
|2948
|0.10
|1.8296
|1.8353
|1.8289
|6.00
|3437842.80
|5901
|2006.06.22 14:27
|sell
|2951
|0.10
|1.8292
|1.8343
|1.8279
|5902
|2006.06.22 14:27
|sell
|2952
|0.20
|1.8296
|1.8347
|1.8283
|5903
|2006.06.22 14:30
|sell
|2953
|0.40
|1.8299
|1.8350
|1.8286
|5904
|2006.06.22 14:30
|sell
|2954
|0.80
|1.8303
|1.8354
|1.8290
|5905
|2006.06.22 14:37
|sell
|2955
|1.60
|1.8308
|1.8359
|1.8295
|5906
|2006.06.22 15:05
|t/p
|2955
|1.60
|1.8295
|1.8359
|1.8295
|208.00
|3438050.80
|5907
|2006.06.22 15:05
|close
|2954
|0.80
|1.8295
|1.8354
|1.8290
|64.00
|3438114.80
|5908
|2006.06.22 15:05
|close
|2953
|0.40
|1.8295
|1.8350
|1.8286
|16.00
|3438130.80
|5909
|2006.06.22 15:05
|close
|2952
|0.20
|1.8295
|1.8347
|1.8283
|2.00
|3438132.80
|5910
|2006.06.22 15:05
|close
|2951
|0.10
|1.8295
|1.8343
|1.8279
|-3.00
|3438129.80
|5911
|2006.06.22 15:05
|sell
|2956
|0.10
|1.8291
|1.8342
|1.8278
|5912
|2006.06.22 15:06
|sell
|2957
|0.20
|1.8295
|1.8346
|1.8282
|5913
|2006.06.22 15:07
|sell
|2958
|0.40
|1.8298
|1.8349
|1.8285
|5914
|2006.06.22 15:19
|t/p
|2958
|0.40
|1.8285
|1.8349
|1.8285
|52.00
|3438181.80
|5915
|2006.06.22 15:19
|close
|2957
|0.20
|1.8285
|1.8346
|1.8282
|20.00
|3438201.80
|5916
|2006.06.22 15:19
|close
|2956
|0.10
|1.8285
|1.8342
|1.8278
|6.00
|3438207.80
|5917
|2006.06.22 15:19
|sell
|2959
|0.10
|1.8281
|1.8332
|1.8268
|5918
|2006.06.22 15:35
|sell
|2960
|0.20
|1.8285
|1.8336
|1.8272
|5919
|2006.06.22 15:36
|sell
|2961
|0.40
|1.8289
|1.8340
|1.8276
|5920
|2006.06.22 16:12
|t/p
|2961
|0.40
|1.8276
|1.8340
|1.8276
|52.00
|3438259.80
|5921
|2006.06.22 16:12
|close
|2960
|0.20
|1.8275
|1.8336
|1.8272
|20.00
|3438279.80
|5922
|2006.06.22 16:12
|close
|2959
|0.10
|1.8275
|1.8332
|1.8268
|6.00
|3438285.80
|5923
|2006.06.22 16:12
|sell
|2962
|0.10
|1.8271
|1.8322
|1.8258
|5924
|2006.06.22 16:15
|sell
|2963
|0.20
|1.8278
|1.8329
|1.8265
|5925
|2006.06.22 16:26
|t/p
|2963
|0.20
|1.8265
|1.8329
|1.8265
|26.00
|3438311.80
|5926
|2006.06.22 16:26
|close
|2962
|0.10
|1.8265
|1.8322
|1.8258
|6.00
|3438317.80
|5927
|2006.06.22 16:26
|sell
|2964
|0.10
|1.8261
|1.8312
|1.8248
|5928
|2006.06.22 16:26
|sell
|2965
|0.20
|1.8267
|1.8318
|1.8254
|5929
|2006.06.22 16:29
|sell
|2966
|0.40
|1.8272
|1.8323
|1.8259
|5930
|2006.06.22 16:38
|sell
|2967
|0.80
|1.8278
|1.8329
|1.8265
|5931
|2006.06.22 16:41
|sell
|2968
|1.60
|1.8282
|1.8333
|1.8269
|5932
|2006.06.22 17:41
|s/l
|2964
|0.10
|1.8312
|1.8312
|1.8248
|-51.00
|3438266.80
|5933
|2006.06.22 17:41
|close
|2968
|1.60
|1.8313
|1.8333
|1.8269
|-496.00
|3437770.80
|5934
|2006.06.22 17:41
|close
|2967
|0.80
|1.8313
|1.8329
|1.8265
|-280.00
|3437490.80
|5935
|2006.06.22 17:41
|close
|2966
|0.40
|1.8313
|1.8323
|1.8259
|-164.00
|3437326.80
|5936
|2006.06.22 17:41
|close
|2965
|0.20
|1.8313
|1.8318
|1.8254
|-92.00
|3437234.80
|5937
|2006.06.22 17:41
|sell
|2969
|0.10
|1.8309
|1.8360
|1.8296
|5938
|2006.06.22 17:54
|t/p
|2969
|0.10
|1.8296
|1.8360
|1.8296
|13.00
|3437247.80
|5939
|2006.06.22 17:54
|sell
|2970
|0.10
|1.8292
|1.8343
|1.8279
|5940
|2006.06.22 17:54
|sell
|2971
|0.20
|1.8296
|1.8347
|1.8283
|5941
|2006.06.22 18:24
|sell
|2972
|0.40
|1.8299
|1.8350
|1.8286
|5942
|2006.06.22 18:25
|sell
|2973
|0.80
|1.8305
|1.8356
|1.8292
|5943
|2006.06.22 18:36
|t/p
|2973
|0.80
|1.8292
|1.8356
|1.8292
|104.00
|3437351.80
|5944
|2006.06.22 18:36
|close
|2972
|0.40
|1.8292
|1.8350
|1.8286
|28.00
|3437379.80
|5945
|2006.06.22 18:36
|close
|2971
|0.20
|1.8292
|1.8347
|1.8283
|8.00
|3437387.80
|5946
|2006.06.22 18:36
|close
|2970
|0.10
|1.8292
|1.8343
|1.8279
|0.00
|3437387.80
|5947
|2006.06.23 10:30
|sell
|2974
|0.10
|1.8264
|1.8315
|1.8251
|5948
|2006.06.23 10:33
|sell
|2975
|0.20
|1.8268
|1.8319
|1.8255
|5949
|2006.06.23 10:45
|t/p
|2975
|0.20
|1.8255
|1.8319
|1.8255
|26.00
|3437413.80
|5950
|2006.06.23 10:45
|close
|2974
|0.10
|1.8253
|1.8315
|1.8251
|11.00
|3437424.80
|5951
|2006.06.23 10:45
|sell
|2976
|0.10
|1.8249
|1.8300
|1.8236
|5952
|2006.06.23 10:48
|sell
|2977
|0.20
|1.8253
|1.8304
|1.8240
|5953
|2006.06.23 10:52
|t/p
|2977
|0.20
|1.8240
|1.8304
|1.8240
|26.00
|3437450.80
|5954
|2006.06.23 10:52
|close
|2976
|0.10
|1.8239
|1.8300
|1.8236
|10.00
|3437460.80
|5955
|2006.06.23 10:52
|sell
|2978
|0.10
|1.8235
|1.8286
|1.8222
|5956
|2006.06.23 10:52
|sell
|2979
|0.20
|1.8238
|1.8289
|1.8225
|5957
|2006.06.23 11:03
|sell
|2980
|0.40
|1.8242
|1.8293
|1.8229
|5958
|2006.06.23 11:09
|sell
|2981
|0.80
|1.8247
|1.8298
|1.8234
|5959
|2006.06.23 11:10
|sell
|2982
|1.60
|1.8251
|1.8302
|1.8238
|5960
|2006.06.23 11:39
|t/p
|2982
|1.60
|1.8238
|1.8302
|1.8238
|208.00
|3437668.80
|5961
|2006.06.23 11:39
|close
|2981
|0.80
|1.8238
|1.8298
|1.8234
|72.00
|3437740.80
|5962
|2006.06.23 11:39
|close
|2980
|0.40
|1.8238
|1.8293
|1.8229
|16.00
|3437756.80
|5963
|2006.06.23 11:39
|close
|2979
|0.20
|1.8238
|1.8289
|1.8225
|0.00
|3437756.80
|5964
|2006.06.23 11:39
|close
|2978
|0.10
|1.8238
|1.8286
|1.8222
|-3.00
|3437753.80
|5965
|2006.06.23 11:39
|sell
|2983
|0.10
|1.8234
|1.8285
|1.8221
|5966
|2006.06.23 11:45
|sell
|2984
|0.20
|1.8237
|1.8288
|1.8224
|5967
|2006.06.23 12:08
|t/p
|2984
|0.20
|1.8224
|1.8288
|1.8224
|26.00
|3437779.80
|5968
|2006.06.23 12:08
|close
|2983
|0.10
|1.8223
|1.8285
|1.8221
|11.00
|3437790.80
|5969
|2006.06.23 12:08
|sell
|2985
|0.10
|1.8219
|1.8270
|1.8206
|5970
|2006.06.23 12:08
|sell
|2986
|0.20
|1.8223
|1.8274
|1.8210
|5971
|2006.06.23 12:08
|sell
|2987
|0.40
|1.8228
|1.8279
|1.8215
|5972
|2006.06.23 12:16
|t/p
|2987
|0.40
|1.8215
|1.8279
|1.8215
|52.00
|3437842.80
|5973
|2006.06.23 12:16
|close
|2986
|0.20
|1.8215
|1.8274
|1.8210
|16.00
|3437858.80
|5974
|2006.06.23 12:16
|close
|2985
|0.10
|1.8215
|1.8270
|1.8206
|4.00
|3437862.80
|5975
|2006.06.23 12:16
|sell
|2988
|0.10
|1.8211
|1.8262
|1.8198
|5976
|2006.06.23 12:18
|sell
|2989
|0.20
|1.8216
|1.8267
|1.8203
|5977
|2006.06.23 12:22
|sell
|2990
|0.40
|1.8220
|1.8271
|1.8207
|5978
|2006.06.23 12:26
|sell
|2991
|0.80
|1.8224
|1.8275
|1.8211
|5979
|2006.06.23 12:35
|sell
|2992
|1.60
|1.8228
|1.8279
|1.8215
|5980
|2006.06.23 13:18
|t/p
|2992
|1.60
|1.8215
|1.8279
|1.8215
|208.00
|3438070.80
|5981
|2006.06.23 13:18
|close
|2991
|0.80
|1.8215
|1.8275
|1.8211
|72.00
|3438142.80
|5982
|2006.06.23 13:18
|close
|2990
|0.40
|1.8215
|1.8271
|1.8207
|20.00
|3438162.80
|5983
|2006.06.23 13:18
|close
|2989
|0.20
|1.8215
|1.8267
|1.8203
|2.00
|3438164.80
|5984
|2006.06.23 13:18
|close
|2988
|0.10
|1.8215
|1.8262
|1.8198
|-4.00
|3438160.80
|5985
|2006.06.23 13:18
|sell
|2993
|0.10
|1.8211
|1.8262
|1.8198
|5986
|2006.06.23 13:21
|sell
|2994
|0.20
|1.8215
|1.8266
|1.8202
|5987
|2006.06.23 13:28
|sell
|2995
|0.40
|1.8218
|1.8269
|1.8205
|5988
|2006.06.23 13:47
|t/p
|2995
|0.40
|1.8205
|1.8269
|1.8205
|52.00
|3438212.80
|5989
|2006.06.23 13:47
|close
|2994
|0.20
|1.8203
|1.8266
|1.8202
|24.00
|3438236.80
|5990
|2006.06.23 13:47
|close
|2993
|0.10
|1.8203
|1.8262
|1.8198
|8.00
|3438244.80
|5991
|2006.06.23 13:47
|sell
|2996
|0.10
|1.8199
|1.8250
|1.8186
|5992
|2006.06.23 13:51
|t/p
|2996
|0.10
|1.8186
|1.8250
|1.8186
|13.00
|3438257.80
|5993
|2006.06.23 13:51
|sell
|2997
|0.10
|1.8181
|1.8232
|1.8168
|5994
|2006.06.23 13:54
|sell
|2998
|0.20
|1.8186
|1.8237
|1.8173
|5995
|2006.06.23 14:11
|t/p
|2998
|0.20
|1.8173
|1.8237
|1.8173
|26.00
|3438283.80
|5996
|2006.06.23 14:11
|close
|2997
|0.10
|1.8172
|1.8232
|1.8168
|9.00
|3438292.80
|5997
|2006.06.23 14:11
|sell
|2999
|0.10
|1.8168
|1.8219
|1.8155
|5998
|2006.06.23 14:20
|t/p
|2999
|0.10
|1.8155
|1.8219
|1.8155
|13.00
|3438305.80
|5999
|2006.06.23 14:20
|sell
|3000
|0.10
|1.8149
|1.8200
|1.8136
|6000
|2006.06.23 14:22
|sell
|3001
|0.20
|1.8153
|1.8204
|1.8140
|6001
|2006.06.23 14:23
|sell
|3002
|0.40
|1.8157
|1.8208
|1.8144
|6002
|2006.06.23 14:30
|sell
|3003
|0.80
|1.8161
|1.8212
|1.8148
|6003
|2006.06.23 14:33
|sell
|3004
|1.60
|1.8165
|1.8216
|1.8152
|6004
|2006.06.23 14:43
|t/p
|3004
|1.60
|1.8152
|1.8216
|1.8152
|208.00
|3438513.80
|6005
|2006.06.23 14:43
|close
|3003
|0.80
|1.8152
|1.8212
|1.8148
|72.00
|3438585.80
|6006
|2006.06.23 14:43
|close
|3002
|0.40
|1.8152
|1.8208
|1.8144
|20.00
|3438605.80
|6007
|2006.06.23 14:43
|close
|3001
|0.20
|1.8152
|1.8204
|1.8140
|2.00
|3438607.80
|6008
|2006.06.23 14:43
|close
|3000
|0.10
|1.8152
|1.8200
|1.8136
|-3.00
|3438604.80
|6009
|2006.06.23 14:43
|sell
|3005
|0.10
|1.8148
|1.8199
|1.8135
|6010
|2006.06.23 14:44
|sell
|3006
|0.20
|1.8153
|1.8204
|1.8140
|6011
|2006.06.23 14:49
|t/p
|3006
|0.20
|1.8140
|1.8204
|1.8140
|26.00
|3438630.80
|6012
|2006.06.23 14:49
|close
|3005
|0.10
|1.8139
|1.8199
|1.8135
|9.00
|3438639.80
|6013
|2006.06.23 14:49
|sell
|3007
|0.10
|1.8135
|1.8186
|1.8122
|6014
|2006.06.23 14:51
|sell
|3008
|0.20
|1.8140
|1.8191
|1.8127
|6015
|2006.06.23 14:54
|sell
|3009
|0.40
|1.8144
|1.8195
|1.8131
|6016
|2006.06.23 14:58
|sell
|3010
|0.80
|1.8149
|1.8200
|1.8136
|6017
|2006.06.23 14:59
|sell
|3011
|1.60
|1.8155
|1.8206
|1.8142
|6018
|2006.06.23 15:07
|s/l
|3007
|0.10
|1.8186
|1.8186
|1.8122
|-51.00
|3438588.80
|6019
|2006.06.23 15:07
|close
|3011
|1.60
|1.8186
|1.8206
|1.8142
|-496.00
|3438092.80
|6020
|2006.06.23 15:07
|close
|3010
|0.80
|1.8186
|1.8200
|1.8136
|-296.00
|3437796.80
|6021
|2006.06.23 15:07
|close
|3009
|0.40
|1.8186
|1.8195
|1.8131
|-168.00
|3437628.80
|6022
|2006.06.23 15:07
|close
|3008
|0.20
|1.8186
|1.8191
|1.8127
|-92.00
|3437536.80
|6023
|2006.06.23 15:07
|sell
|3012
|0.10
|1.8182
|1.8233
|1.8169
|6024
|2006.06.23 15:24
|t/p
|3012
|0.10
|1.8169
|1.8233
|1.8169
|13.00
|3437549.80
|6025
|2006.06.23 15:24
|sell
|3013
|0.10
|1.8163
|1.8214
|1.8150
|6026
|2006.06.23 15:24
|sell
|3014
|0.20
|1.8167
|1.8218
|1.8154
|6027
|2006.06.23 15:27
|sell
|3015
|0.40
|1.8171
|1.8222
|1.8158
|6028
|2006.06.23 15:39
|sell
|3016
|0.80
|1.8177
|1.8228
|1.8164
|6029
|2006.06.23 15:40
|sell
|3017
|1.60
|1.8181
|1.8232
|1.8168
|6030
|2006.06.23 16:29
|s/l
|3013
|0.10
|1.8214
|1.8214
|1.8150
|-51.00
|3437498.80
|6031
|2006.06.23 16:29
|close
|3017
|1.60
|1.8216
|1.8232
|1.8168
|-560.00
|3436938.80
|6032
|2006.06.23 16:29
|close
|3016
|0.80
|1.8216
|1.8228
|1.8164
|-312.00
|3436626.80
|6033
|2006.06.23 16:29
|close
|3015
|0.40
|1.8216
|1.8222
|1.8158
|-180.00
|3436446.80
|6034
|2006.06.23 16:29
|close
|3014
|0.20
|1.8216
|1.8218
|1.8154
|-98.00
|3436348.80
|6035
|2006.06.26 15:46
|sell
|3018
|0.10
|1.8216
|1.8267
|1.8203
|6036
|2006.06.26 15:52
|t/p
|3018
|0.10
|1.8203
|1.8267
|1.8203
|13.00
|3436361.80
|6037
|2006.06.26 15:52
|sell
|3019
|0.10
|1.8197
|1.8248
|1.8184
|6038
|2006.06.26 15:54
|sell
|3020
|0.20
|1.8201
|1.8252
|1.8188
|6039
|2006.06.26 16:00
|t/p
|3020
|0.20
|1.8188
|1.8252
|1.8188
|26.00
|3436387.80
|6040
|2006.06.26 16:00
|close
|3019
|0.10
|1.8185
|1.8248
|1.8184
|12.00
|3436399.80
|6041
|2006.06.26 16:00
|sell
|3021
|0.10
|1.8181
|1.8232
|1.8168
|6042
|2006.06.26 16:02
|sell
|3022
|0.20
|1.8186
|1.8237
|1.8173
|6043
|2006.06.26 17:04
|t/p
|3021
|0.10
|1.8168
|1.8232
|1.8168
|13.00
|3436412.80
|6044
|2006.06.26 17:04
|t/p
|3022
|0.20
|1.8173
|1.8237
|1.8173
|26.00
|3436438.80
|6045
|2006.06.26 21:30
|buy
|3023
|100.00
|1.8234
|1.8183
|1.8247
|6046
|2006.06.26 21:38
|buy
|3024
|100.00
|1.8230
|1.8179
|1.8243
|6047
|2006.06.26 21:43
|buy
|3025
|100.00
|1.8225
|1.8174
|1.8238
|6048
|2006.06.26 23:03
|t/p
|3025
|100.00
|1.8238
|1.8174
|1.8238
|13000.00
|3449438.80
|6049
|2006.06.26 23:03
|close
|3024
|100.00
|1.8238
|1.8179
|1.8243
|8000.00
|3457438.80
|6050
|2006.06.26 23:03
|close
|3023
|100.00
|1.8238
|1.8183
|1.8247
|4000.00
|3461438.80
|6051
|2006.06.27 10:45
|sell
|3026
|0.10
|1.8230
|1.8281
|1.8217
|6052
|2006.06.27 11:07
|t/p
|3026
|0.10
|1.8217
|1.8281
|1.8217
|13.00
|3461451.80
|6053
|2006.06.28 09:00
|sell
|3027
|0.10
|1.8199
|1.8250
|1.8186
|6054
|2006.06.28 09:07
|t/p
|3027
|0.10
|1.8186
|1.8250
|1.8186
|13.00
|3461464.80
|6055
|2006.06.28 09:07
|sell
|3028
|0.10
|1.8182
|1.8233
|1.8169
|6056
|2006.06.28 09:14
|sell
|3029
|0.20
|1.8186
|1.8237
|1.8173
|6057
|2006.06.28 09:18
|t/p
|3029
|0.20
|1.8173
|1.8237
|1.8173
|26.00
|3461490.80
|6058
|2006.06.28 09:18
|close
|3028
|0.10
|1.8172
|1.8233
|1.8169
|10.00
|3461500.80
|6059
|2006.06.29 11:45
|sell
|3030
|0.10
|1.8113
|1.8164
|1.8100
|6060
|2006.06.29 11:46
|sell
|3031
|0.20
|1.8119
|1.8170
|1.8106
|6061
|2006.06.29 11:49
|sell
|3032
|0.40
|1.8123
|1.8174
|1.8110
|6062
|2006.06.29 12:00
|sell
|3033
|0.80
|1.8130
|1.8181
|1.8117
|6063
|2006.06.29 12:00
|sell
|3034
|1.60
|1.8134
|1.8185
|1.8121
|6064
|2006.06.29 15:22
|t/p
|3034
|1.60
|1.8121
|1.8185
|1.8121
|208.00
|3461708.80
|6065
|2006.06.29 15:22
|close
|3033
|0.80
|1.8120
|1.8181
|1.8117
|80.00
|3461788.80
|6066
|2006.06.29 15:22
|close
|3032
|0.40
|1.8120
|1.8174
|1.8110
|12.00
|3461800.80
|6067
|2006.06.29 15:22
|close
|3031
|0.20
|1.8120
|1.8170
|1.8106
|-2.00
|3461798.80
|6068
|2006.06.29 15:22
|close
|3030
|0.10
|1.8120
|1.8164
|1.8100
|-7.00
|3461791.80
|6069
|2006.06.29 18:45
|buy
|3035
|100.00
|1.8267
|1.8216
|1.8280
|6070
|2006.06.29 18:45
|buy
|3036
|100.00
|1.8254
|1.8203
|1.8267
|6071
|2006.06.29 18:46
|buy
|3037
|100.00
|1.8247
|1.8196
|1.8260
|6072
|2006.06.29 18:47
|t/p
|3037
|100.00
|1.8260
|1.8196
|1.8260
|13000.00
|3474791.80
|6073
|2006.06.29 18:47
|close
|3036
|100.00
|1.8260
|1.8203
|1.8267
|6000.00
|3480791.80
|6074
|2006.06.29 18:47
|close
|3035
|100.00
|1.8260
|1.8216
|1.8280
|-7000.00
|3473791.80
|6075
|2006.06.29 18:47
|buy
|3038
|100.00
|1.8264
|1.8213
|1.8277
|6076
|2006.06.29 18:48
|buy
|3039
|100.00
|1.8259
|1.8208
|1.8272
|6077
|2006.06.29 18:49
|t/p
|3039
|100.00
|1.8272
|1.8208
|1.8272
|13000.00
|3486791.80
|6078
|2006.06.29 18:49
|close
|3038
|100.00
|1.8272
|1.8213
|1.8277
|8000.00
|3494791.80
|6079
|2006.06.29 18:49
|buy
|3040
|100.00
|1.8276
|1.8225
|1.8289
|6080
|2006.06.29 18:50
|buy
|3041
|100.00
|1.8271
|1.8220
|1.8284
|6081
|2006.06.29 18:55
|t/p
|3041
|100.00
|1.8284
|1.8220
|1.8284
|13000.00
|3507791.80
|6082
|2006.06.29 18:55
|close
|3040
|100.00
|1.8284
|1.8225
|1.8289
|8000.00
|3515791.80
|6083
|2006.06.29 18:55
|buy
|3042
|100.00
|1.8288
|1.8237
|1.8301
|6084
|2006.06.29 19:09
|buy
|3043
|100.00
|1.8281
|1.8230
|1.8294
|6085
|2006.06.29 19:10
|buy
|3044
|100.00
|1.8278
|1.8227
|1.8291
|6086
|2006.06.29 19:11
|buy
|3045
|100.00
|1.8273
|1.8222
|1.8286
|6087
|2006.06.29 19:17
|buy
|3046
|100.00
|1.8269
|1.8218
|1.8282
|6088
|2006.06.29 19:27
|t/p
|3046
|100.00
|1.8282
|1.8218
|1.8282
|13000.00
|3528791.80
|6089
|2006.06.29 19:27
|close
|3045
|100.00
|1.8282
|1.8222
|1.8286
|9000.00
|3537791.80
|6090
|2006.06.29 19:27
|close
|3044
|100.00
|1.8282
|1.8227
|1.8291
|4000.00
|3541791.80
|6091
|2006.06.29 19:27
|close
|3043
|100.00
|1.8282
|1.8230
|1.8294
|1000.00
|3542791.80
|6092
|2006.06.29 19:27
|close
|3042
|100.00
|1.8282
|1.8237
|1.8301
|-6000.00
|3536791.80
|6093
|2006.06.29 19:27
|buy
|3047
|100.00
|1.8286
|1.8235
|1.8299
|6094
|2006.06.29 19:27
|buy
|3048
|100.00
|1.8281
|1.8230
|1.8294
|6095
|2006.06.29 19:33
|buy
|3049
|100.00
|1.8278
|1.8227
|1.8291
|6096
|2006.06.29 19:37
|buy
|3050
|100.00
|1.8273
|1.8222
|1.8286
|6097
|2006.06.29 19:40
|buy
|3051
|100.00
|1.8268
|1.8217
|1.8281
|6098
|2006.06.29 21:01
|t/p
|3051
|100.00
|1.8281
|1.8217
|1.8281
|13000.00
|3549791.80
|6099
|2006.06.29 21:01
|close
|3050
|100.00
|1.8281
|1.8222
|1.8286
|8000.00
|3557791.80
|6100
|2006.06.29 21:01
|close
|3049
|100.00
|1.8281
|1.8227
|1.8291
|3000.00
|3560791.80
|6101
|2006.06.29 21:01
|close
|3048
|100.00
|1.8281
|1.8230
|1.8294
|0.00
|3560791.80
|6102
|2006.06.29 21:01
|close
|3047
|100.00
|1.8281
|1.8235
|1.8299
|-5000.00
|3555791.80
|6103
|2006.06.29 21:01
|buy
|3052
|100.00
|1.8285
|1.8234
|1.8298
|6104
|2006.06.29 21:03
|buy
|3053
|100.00
|1.8281
|1.8230
|1.8294
|6105
|2006.06.29 21:10
|buy
|3054
|100.00
|1.8278
|1.8227
|1.8291
|6106
|2006.06.29 21:24
|buy
|3055
|100.00
|1.8274
|1.8223
|1.8287
|6107
|2006.06.29 21:28
|buy
|3056
|100.00
|1.8270
|1.8219
|1.8283
|6108
|2006.06.30 00:48
|t/p
|3056
|100.00
|1.8283
|1.8219
|1.8283
|12650.00
|3568441.80
|6109
|2006.06.30 00:48
|close
|3055
|100.00
|1.8283
|1.8223
|1.8287
|8650.00
|3577091.80
|6110
|2006.06.30 00:48
|close
|3054
|100.00
|1.8283
|1.8227
|1.8291
|4650.00
|3581741.80
|6111
|2006.06.30 00:48
|close
|3053
|100.00
|1.8283
|1.8230
|1.8294
|1650.00
|3583391.80
|6112
|2006.06.30 00:48
|close
|3052
|100.00
|1.8283
|1.8234
|1.8298
|-2350.00
|3581041.80
|6113
|2006.06.30 00:48
|buy
|3057
|100.00
|1.8287
|1.8236
|1.8300
|6114
|2006.06.30 00:49
|buy
|3058
|100.00
|1.8283
|1.8232
|1.8296
|6115
|2006.06.30 01:08
|t/p
|3058
|100.00
|1.8296
|1.8232
|1.8296
|13000.00
|3594041.80
|6116
|2006.06.30 01:08
|close
|3057
|100.00
|1.8297
|1.8236
|1.8300
|10000.00
|3604041.80
|6117
|2006.06.30 01:08
|buy
|3059
|100.00
|1.8301
|1.8250
|1.8314
|6118
|2006.06.30 01:08
|buy
|3060
|100.00
|1.8298
|1.8247
|1.8311
|6119
|2006.06.30 01:14
|buy
|3061
|100.00
|1.8294
|1.8243
|1.8307
|6120
|2006.06.30 01:32
|t/p
|3061
|100.00
|1.8307
|1.8243
|1.8307
|13000.00
|3617041.80
|6121
|2006.06.30 01:32
|close
|3060
|100.00
|1.8308
|1.8247
|1.8311
|10000.00
|3627041.80
|6122
|2006.06.30 01:32
|close
|3059
|100.00
|1.8308
|1.8250
|1.8314
|7000.00
|3634041.80
|6123
|2006.06.30 01:32
|buy
|3062
|100.00
|1.8312
|1.8261
|1.8325
|6124
|2006.06.30 01:34
|t/p
|3062
|100.00
|1.8325
|1.8261
|1.8325
|13000.00
|3647041.80
|6125
|2006.06.30 01:34
|buy
|3063
|100.00
|1.8329
|1.8278
|1.8342
|6126
|2006.06.30 01:35
|buy
|3064
|100.00
|1.8325
|1.8274
|1.8338
|6127
|2006.06.30 01:36
|t/p
|3064
|100.00
|1.8338
|1.8274
|1.8338
|13000.00
|3660041.80
|6128
|2006.06.30 01:36
|close
|3063
|100.00
|1.8339
|1.8278
|1.8342
|10000.00
|3670041.80
|6129
|2006.06.30 01:36
|buy
|3065
|100.00
|1.8343
|1.8292
|1.8356
|6130
|2006.06.30 01:37
|buy
|3066
|100.00
|1.8339
|1.8288
|1.8352
|6131
|2006.06.30 01:39
|buy
|3067
|100.00
|1.8331
|1.8280
|1.8344
|6132
|2006.06.30 01:48
|t/p
|3067
|100.00
|1.8344
|1.8280
|1.8344
|13000.00
|3683041.80
|6133
|2006.06.30 01:48
|close
|3066
|100.00
|1.8344
|1.8288
|1.8352
|5000.00
|3688041.80
|6134
|2006.06.30 01:48
|close
|3065
|100.00
|1.8344
|1.8292
|1.8356
|1000.00
|3689041.80
|6135
|2006.06.30 01:48
|buy
|3068
|100.00
|1.8348
|1.8297
|1.8361
|6136
|2006.06.30 01:50
|buy
|3069
|100.00
|1.8341
|1.8290
|1.8354
|6137
|2006.06.30 01:54
|buy
|3070
|100.00
|1.8338
|1.8287
|1.8351
|6138
|2006.06.30 01:55
|buy
|3071
|100.00
|1.8334
|1.8283
|1.8347
|6139
|2006.06.30 02:13
|buy
|3072
|100.00
|1.8330
|1.8279
|1.8343
|6140
|2006.06.30 05:21
|t/p
|3072
|100.00
|1.8343
|1.8279
|1.8343
|13000.00
|3702041.80
|6141
|2006.06.30 05:21
|close
|3071
|100.00
|1.8343
|1.8283
|1.8347
|9000.00
|3711041.80
|6142
|2006.06.30 05:21
|close
|3070
|100.00
|1.8343
|1.8287
|1.8351
|5000.00
|3716041.80
|6143
|2006.06.30 05:21
|close
|3069
|100.00
|1.8343
|1.8290
|1.8354
|2000.00
|3718041.80
|6144
|2006.06.30 05:21
|close
|3068
|100.00
|1.8343
|1.8297
|1.8361
|-5000.00
|3713041.80
|6145
|2006.06.30 05:21
|buy
|3073
|100.00
|1.8347
|1.8296
|1.8360
|6146
|2006.06.30 05:50
|t/p
|3073
|100.00
|1.8360
|1.8296
|1.8360
|13000.00
|3726041.80
|6147
|2006.06.30 05:50
|buy
|3074
|100.00
|1.8366
|1.8315
|1.8379
|6148
|2006.06.30 05:50
|buy
|3075
|100.00
|1.8361
|1.8310
|1.8374
|6149
|2006.06.30 05:50
|buy
|3076
|100.00
|1.8358
|1.8307
|1.8371
|6150
|2006.06.30 06:08
|buy
|3077
|100.00
|1.8354
|1.8303
|1.8367
|6151
|2006.06.30 06:13
|buy
|3078
|100.00
|1.8338
|1.8287
|1.8351
|6152
|2006.06.30 07:19
|s/l
|3074
|100.00
|1.8315
|1.8315
|1.8379
|-51000.00
|3675041.80
|6153
|2006.06.30 07:19
|close
|3078
|100.00
|1.8313
|1.8287
|1.8351
|-25000.00
|3650041.80
|6154
|2006.06.30 07:19
|close
|3077
|100.00
|1.8313
|1.8303
|1.8367
|-41000.00
|3609041.80
|6155
|2006.06.30 07:19
|close
|3076
|100.00
|1.8313
|1.8307
|1.8371
|-45000.00
|3564041.80
|6156
|2006.06.30 07:19
|close
|3075
|100.00
|1.8313
|1.8310
|1.8374
|-48000.00
|3516041.80
|6157
|2006.06.30 13:00
|buy
|3079
|100.00
|1.8435
|1.8384
|1.8448
|6158
|2006.06.30 13:48
|t/p
|3079
|100.00
|1.8448
|1.8384
|1.8448
|13000.00
|3529041.80
|6159
|2006.06.30 13:48
|buy
|3080
|100.00
|1.8452
|1.8401
|1.8465
|6160
|2006.06.30 14:02
|buy
|3081
|100.00
|1.8442
|1.8391
|1.8455
|6161
|2006.06.30 14:03
|buy
|3082
|100.00
|1.8437
|1.8386
|1.8450
|6162
|2006.06.30 14:09
|t/p
|3082
|100.00
|1.8450
|1.8386
|1.8450
|13000.00
|3542041.80
|6163
|2006.06.30 14:09
|close
|3081
|100.00
|1.8451
|1.8391
|1.8455
|9000.00
|3551041.80
|6164
|2006.06.30 14:09
|close
|3080
|100.00
|1.8451
|1.8401
|1.8465
|-1000.00
|3550041.80
|6165
|2006.06.30 14:09
|buy
|3083
|100.00
|1.8455
|1.8404
|1.8468
|6166
|2006.06.30 14:09
|buy
|3084
|100.00
|1.8450
|1.8399
|1.8463
|6167
|2006.06.30 14:15
|buy
|3085
|100.00
|1.8446
|1.8395
|1.8459
|6168
|2006.06.30 14:15
|buy
|3086
|100.00
|1.8440
|1.8389
|1.8453
|6169
|2006.06.30 14:32
|t/p
|3086
|100.00
|1.8453
|1.8389
|1.8453
|13000.00
|3563041.80
|6170
|2006.06.30 14:32
|close
|3085
|100.00
|1.8454
|1.8395
|1.8459
|8000.00
|3571041.80
|6171
|2006.06.30 14:32
|close
|3084
|100.00
|1.8454
|1.8399
|1.8463
|4000.00
|3575041.80
|6172
|2006.06.30 14:32
|close
|3083
|100.00
|1.8454
|1.8404
|1.8468
|-1000.00
|3574041.80
|6173
|2006.06.30 14:32
|buy
|3087
|100.00
|1.8458
|1.8407
|1.8471
|6174
|2006.06.30 14:32
|buy
|3088
|100.00
|1.8451
|1.8400
|1.8464
|6175
|2006.06.30 14:53
|t/p
|3087
|100.00
|1.8471
|1.8407
|1.8471
|13000.00
|3587041.80
|6176
|2006.06.30 14:53
|t/p
|3088
|100.00
|1.8464
|1.8400
|1.8464
|13000.00
|3600041.80
|6177
|2006.06.30 14:53
|buy
|3089
|100.00
|1.8484
|1.8433
|1.8497
|6178
|2006.06.30 15:30
|buy
|3090
|100.00
|1.8480
|1.8429
|1.8493
|6179
|2006.06.30 15:39
|buy
|3091
|100.00
|1.8476
|1.8425
|1.8489
|6180
|2006.06.30 16:00
|t/p
|3091
|100.00
|1.8489
|1.8425
|1.8489
|13000.00
|3613041.80
|6181
|2006.06.30 16:00
|close
|3090
|100.00
|1.8489
|1.8429
|1.8493
|9000.00
|3622041.80
|6182
|2006.06.30 16:00
|close
|3089
|100.00
|1.8489
|1.8433
|1.8497
|5000.00
|3627041.80
|6183
|2006.06.30 16:00
|buy
|3092
|100.00
|1.8493
|1.8442
|1.8506
|6184
|2006.06.30 16:00
|buy
|3093
|100.00
|1.8489
|1.8438
|1.8502
|6185
|2006.06.30 16:00
|buy
|3094
|100.00
|1.8485
|1.8434
|1.8498
|6186
|2006.06.30 16:13
|buy
|3095
|100.00
|1.8481
|1.8430
|1.8494
|6187
|2006.06.30 16:16
|buy
|3096
|100.00
|1.8477
|1.8426
|1.8490
|6188
|2006.06.30 19:50
|t/p
|3096
|100.00
|1.8490
|1.8426
|1.8490
|13000.00
|3640041.80
|6189
|2006.06.30 19:50
|close
|3095
|100.00
|1.8490
|1.8430
|1.8494
|9000.00
|3649041.80
|6190
|2006.06.30 19:50
|close
|3094
|100.00
|1.8490
|1.8434
|1.8498
|5000.00
|3654041.80
|6191
|2006.06.30 19:50
|close
|3093
|100.00
|1.8490
|1.8438
|1.8502
|1000.00
|3655041.80
|6192
|2006.06.30 19:50
|close
|3092
|100.00
|1.8490
|1.8442
|1.8506
|-3000.00
|3652041.80
|6193
|2006.06.30 19:50
|buy
|3097
|100.00
|1.8494
|1.8443
|1.8507
|6194
|2006.06.30 19:53
|buy
|3098
|100.00
|1.8489
|1.8438
|1.8502
|6195
|2006.07.02 21:31
|buy
|3099
|100.00
|1.8474
|1.8423
|1.8487
|6196
|2006.07.02 22:33
|buy
|3100
|100.00
|1.8469
|1.8418
|1.8482
|6197
|2006.07.02 23:45
|buy
|3101
|100.00
|1.8465
|1.8414
|1.8478
|6198
|2006.07.03 00:39
|t/p
|3101
|100.00
|1.8478
|1.8414
|1.8478
|12650.00
|3664691.80
|6199
|2006.07.03 00:39
|close
|3100
|100.00
|1.8478
|1.8418
|1.8482
|8650.00
|3673341.80
|6200
|2006.07.03 00:39
|close
|3099
|100.00
|1.8478
|1.8423
|1.8487
|3650.00
|3676991.80
|6201
|2006.07.03 00:39
|close
|3098
|100.00
|1.8478
|1.8438
|1.8502
|-11350.00
|3665641.80
|6202
|2006.07.03 00:39
|close
|3097
|100.00
|1.8478
|1.8443
|1.8507
|-16350.00
|3649291.80
|6203
|2006.07.05 12:45
|sell
|3102
|0.10
|1.8386
|1.8437
|1.8373
|6204
|2006.07.05 12:45
|sell
|3103
|0.20
|1.8391
|1.8442
|1.8378
|6205
|2006.07.05 12:47
|sell
|3104
|0.40
|1.8395
|1.8446
|1.8382
|6206
|2006.07.05 12:48
|sell
|3105
|0.80
|1.8398
|1.8449
|1.8385
|6207
|2006.07.05 12:56
|t/p
|3105
|0.80
|1.8385
|1.8449
|1.8385
|104.00
|3649395.80
|6208
|2006.07.05 12:56
|close
|3104
|0.40
|1.8384
|1.8446
|1.8382
|44.00
|3649439.80
|6209
|2006.07.05 12:56
|close
|3103
|0.20
|1.8384
|1.8442
|1.8378
|14.00
|3649453.80
|6210
|2006.07.05 12:56
|close
|3102
|0.10
|1.8384
|1.8437
|1.8373
|2.00
|3649455.80
|6211
|2006.07.05 12:56
|sell
|3106
|0.10
|1.8380
|1.8431
|1.8367
|6212
|2006.07.05 12:57
|sell
|3107
|0.20
|1.8384
|1.8435
|1.8371
|6213
|2006.07.05 12:58
|sell
|3108
|0.40
|1.8390
|1.8441
|1.8377
|6214
|2006.07.05 13:15
|t/p
|3108
|0.40
|1.8377
|1.8441
|1.8377
|52.00
|3649507.80
|6215
|2006.07.05 13:15
|close
|3107
|0.20
|1.8376
|1.8435
|1.8371
|16.00
|3649523.80
|6216
|2006.07.05 13:15
|close
|3106
|0.10
|1.8376
|1.8431
|1.8367
|4.00
|3649527.80
|6217
|2006.07.05 13:15
|sell
|3109
|0.10
|1.8372
|1.8423
|1.8359
|6218
|2006.07.05 13:15
|sell
|3110
|0.20
|1.8380
|1.8431
|1.8367
|6219
|2006.07.05 13:21
|t/p
|3110
|0.20
|1.8367
|1.8431
|1.8367
|26.00
|3649553.80
|6220
|2006.07.05 13:21
|close
|3109
|0.10
|1.8366
|1.8423
|1.8359
|6.00
|3649559.80
|6221
|2006.07.05 13:21
|sell
|3111
|0.10
|1.8362
|1.8413
|1.8349
|6222
|2006.07.05 13:21
|sell
|3112
|0.20
|1.8366
|1.8417
|1.8353
|6223
|2006.07.05 13:28
|sell
|3113
|0.40
|1.8370
|1.8421
|1.8357
|6224
|2006.07.05 13:34
|sell
|3114
|0.80
|1.8374
|1.8425
|1.8361
|6225
|2006.07.05 13:47
|t/p
|3113
|0.40
|1.8357
|1.8421
|1.8357
|52.00
|3649611.80
|6226
|2006.07.05 13:47
|t/p
|3114
|0.80
|1.8361
|1.8425
|1.8361
|104.00
|3649715.80
|6227
|2006.07.05 13:47
|close
|3112
|0.20
|1.8355
|1.8417
|1.8353
|22.00
|3649737.80
|6228
|2006.07.05 13:47
|close
|3111
|0.10
|1.8355
|1.8413
|1.8349
|7.00
|3649744.80
|6229
|2006.07.05 13:47
|sell
|3115
|0.10
|1.8351
|1.8402
|1.8338
|6230
|2006.07.05 13:47
|sell
|3116
|0.20
|1.8356
|1.8407
|1.8343
|6231
|2006.07.05 13:47
|sell
|3117
|0.40
|1.8359
|1.8410
|1.8346
|6232
|2006.07.05 14:09
|t/p
|3117
|0.40
|1.8346
|1.8410
|1.8346
|52.00
|3649796.80
|6233
|2006.07.05 14:09
|close
|3116
|0.20
|1.8346
|1.8407
|1.8343
|20.00
|3649816.80
|6234
|2006.07.05 14:09
|close
|3115
|0.10
|1.8346
|1.8402
|1.8338
|5.00
|3649821.80
|6235
|2006.07.05 14:09
|sell
|3118
|0.10
|1.8342
|1.8393
|1.8329
|6236
|2006.07.05 14:10
|sell
|3119
|0.20
|1.8346
|1.8397
|1.8333
|6237
|2006.07.05 14:20
|t/p
|3119
|0.20
|1.8333
|1.8397
|1.8333
|26.00
|3649847.80
|6238
|2006.07.05 14:20
|close
|3118
|0.10
|1.8333
|1.8393
|1.8329
|9.00
|3649856.80
|6239
|2006.07.05 14:20
|sell
|3120
|0.10
|1.8329
|1.8380
|1.8316
|6240
|2006.07.05 14:22
|sell
|3121
|0.20
|1.8335
|1.8386
|1.8322
|6241
|2006.07.05 15:05
|sell
|3122
|0.40
|1.8339
|1.8390
|1.8326
|6242
|2006.07.05 15:06
|sell
|3123
|0.80
|1.8343
|1.8394
|1.8330
|6243
|2006.07.05 15:09
|sell
|3124
|1.60
|1.8347
|1.8398
|1.8334
|6244
|2006.07.06 12:33
|s/l
|3120
|0.10
|1.8380
|1.8380
|1.8316
|-51.65
|3649805.15
|6245
|2006.07.06 12:33
|close
|3124
|1.60
|1.8381
|1.8398
|1.8334
|-554.32
|3649250.84
|6246
|2006.07.06 12:33
|close
|3123
|0.80
|1.8381
|1.8394
|1.8330
|-309.16
|3648941.67
|6247
|2006.07.06 12:33
|close
|3122
|0.40
|1.8381
|1.8390
|1.8326
|-170.58
|3648771.09
|6248
|2006.07.06 12:33
|close
|3121
|0.20
|1.8381
|1.8386
|1.8322
|-93.29
|3648677.80
|6249
|2006.07.07 12:45
|buy
|3125
|100.00
|1.8540
|1.8489
|1.8553
|6250
|2006.07.07 12:46
|buy
|3126
|100.00
|1.8531
|1.8480
|1.8544
|6251
|2006.07.07 12:47
|buy
|3127
|100.00
|1.8527
|1.8476
|1.8540
|6252
|2006.07.07 12:49
|buy
|3128
|100.00
|1.8521
|1.8470
|1.8534
|6253
|2006.07.07 12:57
|buy
|3129
|100.00
|1.8516
|1.8465
|1.8529
|6254
|2006.07.07 12:58
|s/l
|3125
|100.00
|1.8489
|1.8489
|1.8553
|-51000.00
|3597677.80
|6255
|2006.07.07 12:58
|close
|3129
|100.00
|1.8485
|1.8465
|1.8529
|-31000.00
|3566677.80
|6256
|2006.07.07 12:58
|close
|3128
|100.00
|1.8485
|1.8470
|1.8534
|-36000.00
|3530677.80
|6257
|2006.07.07 12:58
|close
|3127
|100.00
|1.8485
|1.8476
|1.8540
|-42000.00
|3488677.80
|6258
|2006.07.07 12:58
|close
|3126
|100.00
|1.8485
|1.8480
|1.8544
|-46000.00
|3442677.80
|6259
|2006.07.07 12:58
|buy
|3130
|100.00
|1.8489
|1.8438
|1.8502
|6260
|2006.07.07 12:58
|t/p
|3130
|100.00
|1.8502
|1.8438
|1.8502
|13000.00
|3455677.80
|6261
|2006.07.07 12:58
|buy
|3131
|100.00
|1.8507
|1.8456
|1.8520
|6262
|2006.07.07 12:58
|buy
|3132
|100.00
|1.8490
|1.8439
|1.8503
|6263
|2006.07.07 13:01
|t/p
|3132
|100.00
|1.8503
|1.8439
|1.8503
|13000.00
|3468677.80
|6264
|2006.07.07 13:01
|close
|3131
|100.00
|1.8503
|1.8456
|1.8520
|-4000.00
|3464677.80
|6265
|2006.07.07 13:01
|buy
|3133
|100.00
|1.8507
|1.8456
|1.8520
|6266
|2006.07.07 13:01
|buy
|3134
|100.00
|1.8501
|1.8450
|1.8514
|6267
|2006.07.07 13:06
|buy
|3135
|100.00
|1.8493
|1.8442
|1.8506
|6268
|2006.07.07 13:15
|t/p
|3135
|100.00
|1.8506
|1.8442
|1.8506
|13000.00
|3477677.80
|6269
|2006.07.07 13:15
|close
|3134
|100.00
|1.8506
|1.8450
|1.8514
|5000.00
|3482677.80
|6270
|2006.07.07 13:15
|close
|3133
|100.00
|1.8506
|1.8456
|1.8520
|-1000.00
|3481677.80
|6271
|2006.07.07 13:15
|buy
|3136
|100.00
|1.8510
|1.8459
|1.8523
|6272
|2006.07.07 13:15
|buy
|3137
|100.00
|1.8503
|1.8452
|1.8516
|6273
|2006.07.07 13:23
|t/p
|3137
|100.00
|1.8516
|1.8452
|1.8516
|13000.00
|3494677.80
|6274
|2006.07.07 13:23
|close
|3136
|100.00
|1.8519
|1.8459
|1.8523
|9000.00
|3503677.80
|6275
|2006.07.07 13:23
|buy
|3138
|100.00
|1.8523
|1.8472
|1.8536
|6276
|2006.07.07 13:23
|buy
|3139
|100.00
|1.8516
|1.8465
|1.8529
|6277
|2006.07.07 13:25
|buy
|3140
|100.00
|1.8511
|1.8460
|1.8524
|6278
|2006.07.07 14:07
|buy
|3141
|100.00
|1.8507
|1.8456
|1.8520
|6279
|2006.07.07 14:20
|t/p
|3141
|100.00
|1.8520
|1.8456
|1.8520
|13000.00
|3516677.80
|6280
|2006.07.07 14:20
|close
|3140
|100.00
|1.8520
|1.8460
|1.8524
|9000.00
|3525677.80
|6281
|2006.07.07 14:20
|close
|3139
|100.00
|1.8520
|1.8465
|1.8529
|4000.00
|3529677.80
|6282
|2006.07.07 14:20
|close
|3138
|100.00
|1.8520
|1.8472
|1.8536
|-3000.00
|3526677.80
|6283
|2006.07.07 14:20
|buy
|3142
|100.00
|1.8524
|1.8473
|1.8537
|6284
|2006.07.07 14:21
|buy
|3143
|100.00
|1.8521
|1.8470
|1.8534
|6285
|2006.07.07 14:57
|buy
|3144
|100.00
|1.8516
|1.8465
|1.8529
|6286
|2006.07.07 14:59
|buy
|3145
|100.00
|1.8512
|1.8461
|1.8525
|6287
|2006.07.07 15:00
|buy
|3146
|100.00
|1.8508
|1.8457
|1.8521
|6288
|2006.07.07 16:28
|t/p
|3146
|100.00
|1.8521
|1.8457
|1.8521
|13000.00
|3539677.80
|6289
|2006.07.07 16:28
|close
|3145
|100.00
|1.8521
|1.8461
|1.8525
|9000.00
|3548677.80
|6290
|2006.07.07 16:28
|close
|3144
|100.00
|1.8521
|1.8465
|1.8529
|5000.00
|3553677.80
|6291
|2006.07.07 16:28
|close
|3143
|100.00
|1.8521
|1.8470
|1.8534
|0.00
|3553677.80
|6292
|2006.07.07 16:28
|close
|3142
|100.00
|1.8521
|1.8473
|1.8537
|-3000.00
|3550677.80
|6293
|2006.07.07 16:28
|buy
|3147
|100.00
|1.8525
|1.8474
|1.8538
|6294
|2006.07.07 16:29
|buy
|3148
|100.00
|1.8521
|1.8470
|1.8534
|6295
|2006.07.07 17:00
|buy
|3149
|100.00
|1.8517
|1.8466
|1.8530
|6296
|2006.07.07 18:59
|buy
|3150
|100.00
|1.8513
|1.8462
|1.8526
|6297
|2006.07.09 21:43
|buy
|3151
|100.00
|1.8505
|1.8454
|1.8518
|6298
|2006.07.10 00:22
|s/l
|3147
|100.00
|1.8474
|1.8474
|1.8538
|-51350.00
|3499327.80
|6299
|2006.07.10 00:22
|close
|3151
|100.00
|1.8474
|1.8454
|1.8518
|-31350.00
|3467977.80
|6300
|2006.07.10 00:22
|close
|3150
|100.00
|1.8474
|1.8462
|1.8526
|-39350.00
|3428627.80
|6301
|2006.07.10 00:22
|close
|3149
|100.00
|1.8474
|1.8466
|1.8530
|-43350.00
|3385277.80
|6302
|2006.07.10 00:22
|close
|3148
|100.00
|1.8474
|1.8470
|1.8534
|-47350.00
|3337927.80
|6303
|2006.07.10 10:15
|sell
|3152
|0.10
|1.8443
|1.8494
|1.8430
|6304
|2006.07.10 10:20
|sell
|3153
|0.20
|1.8447
|1.8498
|1.8434
|6305
|2006.07.10 10:30
|sell
|3154
|0.40
|1.8451
|1.8502
|1.8438
|6306
|2006.07.10 10:32
|sell
|3155
|0.80
|1.8455
|1.8506
|1.8442
|6307
|2006.07.10 10:51
|t/p
|3155
|0.80
|1.8442
|1.8506
|1.8442
|104.00
|3338031.80
|6308
|2006.07.10 10:51
|close
|3154
|0.40
|1.8441
|1.8502
|1.8438
|40.00
|3338071.80
|6309
|2006.07.10 10:51
|close
|3153
|0.20
|1.8441
|1.8498
|1.8434
|12.00
|3338083.80
|6310
|2006.07.10 10:51
|close
|3152
|0.10
|1.8441
|1.8494
|1.8430
|2.00
|3338085.80
|6311
|2006.07.10 10:51
|sell
|3156
|0.10
|1.8437
|1.8488
|1.8424
|6312
|2006.07.10 11:06
|t/p
|3156
|0.10
|1.8424
|1.8488
|1.8424
|13.00
|3338098.80
|6313
|2006.07.10 11:15
|sell
|3157
|0.10
|1.8420
|1.8471
|1.8407
|6314
|2006.07.10 11:17
|sell
|3158
|0.20
|1.8425
|1.8476
|1.8412
|6315
|2006.07.10 11:18
|sell
|3159
|0.40
|1.8431
|1.8482
|1.8418
|6316
|2006.07.10 11:20
|sell
|3160
|0.80
|1.8435
|1.8486
|1.8422
|6317
|2006.07.10 12:29
|t/p
|3159
|0.40
|1.8418
|1.8482
|1.8418
|52.00
|3338150.80
|6318
|2006.07.10 12:29
|t/p
|3160
|0.80
|1.8422
|1.8486
|1.8422
|104.00
|3338254.80
|6319
|2006.07.10 12:29
|close
|3158
|0.20
|1.8418
|1.8476
|1.8412
|14.00
|3338268.80
|6320
|2006.07.10 12:29
|close
|3157
|0.10
|1.8418
|1.8471
|1.8407
|2.00
|3338270.80
|6321
|2006.07.10 12:29
|sell
|3161
|0.10
|1.8414
|1.8465
|1.8401
|6322
|2006.07.10 12:29
|sell
|3162
|0.20
|1.8418
|1.8469
|1.8405
|6323
|2006.07.10 12:36
|sell
|3163
|0.40
|1.8422
|1.8473
|1.8409
|6324
|2006.07.10 12:39
|sell
|3164
|0.80
|1.8426
|1.8477
|1.8413
|6325
|2006.07.10 12:43
|t/p
|3164
|0.80
|1.8413
|1.8477
|1.8413
|104.00
|3338374.80
|6326
|2006.07.10 12:43
|close
|3163
|0.40
|1.8411
|1.8473
|1.8409
|44.00
|3338418.80
|6327
|2006.07.10 12:43
|close
|3162
|0.20
|1.8411
|1.8469
|1.8405
|14.00
|3338432.80
|6328
|2006.07.10 12:43
|close
|3161
|0.10
|1.8411
|1.8465
|1.8401
|3.00
|3338435.80
|6329
|2006.07.10 12:43
|sell
|3165
|0.10
|1.8407
|1.8458
|1.8394
|6330
|2006.07.10 12:43
|sell
|3166
|0.20
|1.8411
|1.8462
|1.8398
|6331
|2006.07.10 12:52
|t/p
|3165
|0.10
|1.8394
|1.8458
|1.8394
|13.00
|3338448.80
|6332
|2006.07.10 12:52
|t/p
|3166
|0.20
|1.8398
|1.8462
|1.8398
|26.00
|3338474.80
|6333
|2006.07.10 12:52
|sell
|3167
|0.10
|1.8390
|1.8441
|1.8377
|6334
|2006.07.10 12:52
|sell
|3168
|0.20
|1.8394
|1.8445
|1.8381
|6335
|2006.07.10 12:55
|sell
|3169
|0.40
|1.8398
|1.8449
|1.8385
|6336
|2006.07.10 12:57
|sell
|3170
|0.80
|1.8402
|1.8453
|1.8389
|6337
|2006.07.10 13:23
|sell
|3171
|1.60
|1.8406
|1.8457
|1.8393
|6338
|2006.07.10 13:31
|t/p
|3171
|1.60
|1.8393
|1.8457
|1.8393
|208.00
|3338682.80
|6339
|2006.07.10 13:31
|close
|3170
|0.80
|1.8393
|1.8453
|1.8389
|72.00
|3338754.80
|6340
|2006.07.10 13:31
|close
|3169
|0.40
|1.8393
|1.8449
|1.8385
|20.00
|3338774.80
|6341
|2006.07.10 13:31
|close
|3168
|0.20
|1.8393
|1.8445
|1.8381
|2.00
|3338776.80
|6342
|2006.07.10 13:31
|close
|3167
|0.10
|1.8393
|1.8441
|1.8377
|-3.00
|3338773.80
|6343
|2006.07.10 13:31
|sell
|3172
|0.10
|1.8389
|1.8440
|1.8376
|6344
|2006.07.10 13:38
|t/p
|3172
|0.10
|1.8376
|1.8440
|1.8376
|13.00
|3338786.80
|6345
|2006.07.10 13:38
|sell
|3173
|0.10
|1.8371
|1.8422
|1.8358
|6346
|2006.07.10 13:39
|sell
|3174
|0.20
|1.8375
|1.8426
|1.8362
|6347
|2006.07.10 13:45
|sell
|3175
|0.40
|1.8378
|1.8429
|1.8365
|6348
|2006.07.10 13:49
|sell
|3176
|0.80
|1.8383
|1.8434
|1.8370
|6349
|2006.07.10 14:07
|sell
|3177
|1.60
|1.8388
|1.8439
|1.8375
|6350
|2006.07.10 15:55
|s/l
|3173
|0.10
|1.8422
|1.8422
|1.8358
|-51.00
|3338735.80
|6351
|2006.07.10 15:55
|close
|3177
|1.60
|1.8422
|1.8439
|1.8375
|-544.00
|3338191.80
|6352
|2006.07.10 15:55
|close
|3176
|0.80
|1.8422
|1.8434
|1.8370
|-312.00
|3337879.80
|6353
|2006.07.10 15:55
|close
|3175
|0.40
|1.8422
|1.8429
|1.8365
|-176.00
|3337703.80
|6354
|2006.07.10 15:55
|close
|3174
|0.20
|1.8422
|1.8426
|1.8362
|-94.00
|3337609.80
|6355
|2006.07.10 15:55
|sell
|3178
|0.10
|1.8418
|1.8469
|1.8405
|6356
|2006.07.10 15:55
|sell
|3179
|0.20
|1.8422
|1.8473
|1.8409
|6357
|2006.07.10 16:03
|sell
|3180
|0.40
|1.8426
|1.8477
|1.8413
|6358
|2006.07.10 16:04
|sell
|3181
|0.80
|1.8430
|1.8481
|1.8417
|6359
|2006.07.10 16:11
|t/p
|3181
|0.80
|1.8417
|1.8481
|1.8417
|104.00
|3337713.80
|6360
|2006.07.10 16:11
|close
|3180
|0.40
|1.8417
|1.8477
|1.8413
|36.00
|3337749.80
|6361
|2006.07.10 16:11
|close
|3179
|0.20
|1.8417
|1.8473
|1.8409
|10.00
|3337759.80
|6362
|2006.07.10 16:11
|close
|3178
|0.10
|1.8417
|1.8469
|1.8405
|1.00
|3337760.80
|6363
|2006.07.10 16:11
|sell
|3182
|0.10
|1.8413
|1.8464
|1.8400
|6364
|2006.07.10 16:54
|sell
|3183
|0.20
|1.8417
|1.8468
|1.8404
|6365
|2006.07.10 16:57
|sell
|3184
|0.40
|1.8420
|1.8471
|1.8407
|6366
|2006.07.10 17:56
|t/p
|3184
|0.40
|1.8407
|1.8471
|1.8407
|52.00
|3337812.80
|6367
|2006.07.10 17:56
|close
|3183
|0.20
|1.8407
|1.8468
|1.8404
|20.00
|3337832.80
|6368
|2006.07.10 17:56
|close
|3182
|0.10
|1.8407
|1.8464
|1.8400
|6.00
|3337838.80
|6369
|2006.07.11 10:15
|sell
|3185
|0.10
|1.8382
|1.8433
|1.8369
|6370
|2006.07.11 10:39
|sell
|3186
|0.20
|1.8386
|1.8437
|1.8373
|6371
|2006.07.11 10:45
|sell
|3187
|0.40
|1.8390
|1.8441
|1.8377
|6372
|2006.07.11 11:13
|sell
|3188
|0.80
|1.8394
|1.8445
|1.8381
|6373
|2006.07.11 11:18
|sell
|3189
|1.60
|1.8398
|1.8449
|1.8385
|6374
|2006.07.11 13:14
|t/p
|3189
|1.60
|1.8385
|1.8449
|1.8385
|208.00
|3338046.80
|6375
|2006.07.11 13:14
|close
|3188
|0.80
|1.8384
|1.8445
|1.8381
|80.00
|3338126.80
|6376
|2006.07.11 13:14
|close
|3187
|0.40
|1.8384
|1.8441
|1.8377
|24.00
|3338150.80
|6377
|2006.07.11 13:14
|close
|3186
|0.20
|1.8384
|1.8437
|1.8373
|4.00
|3338154.80
|6378
|2006.07.11 13:14
|close
|3185
|0.10
|1.8384
|1.8433
|1.8369
|-2.00
|3338152.80
|6379
|2006.07.11 17:45
|buy
|3190
|100.00
|1.8443
|1.8392
|1.8456
|6380
|2006.07.11 17:59
|buy
|3191
|100.00
|1.8439
|1.8388
|1.8452
|6381
|2006.07.11 18:28
|t/p
|3191
|100.00
|1.8452
|1.8388
|1.8452
|13000.00
|3351152.80
|6382
|2006.07.11 18:28
|close
|3190
|100.00
|1.8452
|1.8392
|1.8456
|9000.00
|3360152.80
|6383
|2006.07.11 19:02
|buy
|3192
|100.00
|1.8463
|1.8412
|1.8476
|6384
|2006.07.11 19:12
|buy
|3193
|100.00
|1.8460
|1.8409
|1.8473
|6385
|2006.07.11 21:24
|buy
|3194
|100.00
|1.8456
|1.8405
|1.8469
|6386
|2006.07.11 21:27
|buy
|3195
|100.00
|1.8452
|1.8401
|1.8465
|6387
|2006.07.11 21:30
|buy
|3196
|100.00
|1.8448
|1.8397
|1.8461
|6388
|2006.07.12 06:03
|t/p
|3196
|100.00
|1.8461
|1.8397
|1.8461
|12650.00
|3372802.80
|6389
|2006.07.12 06:03
|close
|3195
|100.00
|1.8461
|1.8401
|1.8465
|8650.00
|3381452.80
|6390
|2006.07.12 06:03
|close
|3194
|100.00
|1.8461
|1.8405
|1.8469
|4650.00
|3386102.80
|6391
|2006.07.12 06:03
|close
|3193
|100.00
|1.8461
|1.8409
|1.8473
|650.00
|3386752.80
|6392
|2006.07.12 06:03
|close
|3192
|100.00
|1.8461
|1.8412
|1.8476
|-2350.00
|3384402.80
|6393
|2006.07.12 12:00
|sell
|3197
|0.10
|1.8393
|1.8444
|1.8380
|6394
|2006.07.12 12:17
|sell
|3198
|0.20
|1.8397
|1.8448
|1.8384
|6395
|2006.07.12 12:17
|sell
|3199
|0.40
|1.8400
|1.8451
|1.8387
|6396
|2006.07.12 12:20
|sell
|3200
|0.80
|1.8404
|1.8455
|1.8391
|6397
|2006.07.12 12:30
|t/p
|3197
|0.10
|1.8380
|1.8444
|1.8380
|13.00
|3384415.80
|6398
|2006.07.12 12:30
|t/p
|3198
|0.20
|1.8384
|1.8448
|1.8384
|26.00
|3384441.80
|6399
|2006.07.12 12:30
|t/p
|3199
|0.40
|1.8387
|1.8451
|1.8387
|52.00
|3384493.80
|6400
|2006.07.12 12:30
|t/p
|3200
|0.80
|1.8391
|1.8455
|1.8391
|104.00
|3384597.80
|6401
|2006.07.12 12:30
|sell
|3201
|0.10
|1.8369
|1.8420
|1.8356
|6402
|2006.07.12 12:30
|sell
|3202
|0.20
|1.8374
|1.8425
|1.8361
|6403
|2006.07.12 12:30
|sell
|3203
|0.40
|1.8379
|1.8430
|1.8366
|6404
|2006.07.12 12:30
|sell
|3204
|0.80
|1.8383
|1.8434
|1.8370
|6405
|2006.07.12 12:30
|sell
|3205
|1.60
|1.8390
|1.8441
|1.8377
|6406
|2006.07.12 12:30
|t/p
|3204
|0.80
|1.8370
|1.8434
|1.8370
|104.00
|3384701.80
|6407
|2006.07.12 12:30
|t/p
|3205
|1.60
|1.8377
|1.8441
|1.8377
|208.00
|3384909.80
|6408
|2006.07.12 12:30
|close
|3203
|0.40
|1.8370
|1.8430
|1.8366
|36.00
|3384945.80
|6409
|2006.07.12 12:30
|close
|3202
|0.20
|1.8370
|1.8425
|1.8361
|8.00
|3384953.80
|6410
|2006.07.12 12:30
|close
|3201
|0.10
|1.8370
|1.8420
|1.8356
|-1.00
|3384952.80
|6411
|2006.07.12 12:30
|sell
|3206
|0.10
|1.8366
|1.8417
|1.8353
|6412
|2006.07.12 12:31
|t/p
|3206
|0.10
|1.8353
|1.8417
|1.8353
|13.00
|3384965.80
|6413
|2006.07.12 12:31
|sell
|3207
|0.10
|1.8338
|1.8389
|1.8325
|6414
|2006.07.12 12:31
|sell
|3208
|0.20
|1.8344
|1.8395
|1.8331
|6415
|2006.07.12 12:31
|t/p
|3208
|0.20
|1.8331
|1.8395
|1.8331
|26.00
|3384991.80
|6416
|2006.07.12 12:31
|close
|3207
|0.10
|1.8331
|1.8389
|1.8325
|7.00
|3384998.80
|6417
|2006.07.12 12:31
|sell
|3209
|0.10
|1.8327
|1.8378
|1.8314
|6418
|2006.07.12 12:31
|sell
|3210
|0.20
|1.8332
|1.8383
|1.8319
|6419
|2006.07.12 12:31
|sell
|3211
|0.40
|1.8336
|1.8387
|1.8323
|6420
|2006.07.12 12:31
|sell
|3212
|0.80
|1.8341
|1.8392
|1.8328
|6421
|2006.07.12 12:31
|sell
|3213
|1.60
|1.8350
|1.8401
|1.8337
|6422
|2006.07.12 12:31
|t/p
|3213
|1.60
|1.8337
|1.8401
|1.8337
|208.00
|3385206.80
|6423
|2006.07.12 12:31
|close
|3212
|0.80
|1.8337
|1.8392
|1.8328
|32.00
|3385238.80
|6424
|2006.07.12 12:31
|close
|3211
|0.40
|1.8337
|1.8387
|1.8323
|-4.00
|3385234.80
|6425
|2006.07.12 12:31
|close
|3210
|0.20
|1.8337
|1.8383
|1.8319
|-10.00
|3385224.80
|6426
|2006.07.12 12:31
|close
|3209
|0.10
|1.8337
|1.8378
|1.8314
|-10.00
|3385214.80
|6427
|2006.07.12 12:31
|sell
|3214
|0.10
|1.8333
|1.8384
|1.8320
|6428
|2006.07.12 12:32
|sell
|3215
|0.20
|1.8344
|1.8395
|1.8331
|6429
|2006.07.12 12:32
|sell
|3216
|0.40
|1.8348
|1.8399
|1.8335
|6430
|2006.07.12 12:32
|t/p
|3216
|0.40
|1.8335
|1.8399
|1.8335
|52.00
|3385266.80
|6431
|2006.07.12 12:32
|close
|3215
|0.20
|1.8335
|1.8395
|1.8331
|18.00
|3385284.80
|6432
|2006.07.12 12:32
|close
|3214
|0.10
|1.8335
|1.8384
|1.8320
|-2.00
|3385282.80
|6433
|2006.07.12 12:32
|sell
|3217
|0.10
|1.8331
|1.8382
|1.8318
|6434
|2006.07.12 12:32
|sell
|3218
|0.20
|1.8349
|1.8400
|1.8336
|6435
|2006.07.12 12:33
|sell
|3219
|0.40
|1.8359
|1.8410
|1.8346
|6436
|2006.07.12 12:37
|sell
|3220
|0.80
|1.8363
|1.8414
|1.8350
|6437
|2006.07.12 12:37
|sell
|3221
|1.60
|1.8374
|1.8425
|1.8361
|6438
|2006.07.12 12:43
|t/p
|3221
|1.60
|1.8361
|1.8425
|1.8361
|208.00
|3385490.80
|6439
|2006.07.12 12:43
|close
|3220
|0.80
|1.8359
|1.8414
|1.8350
|32.00
|3385522.80
|6440
|2006.07.12 12:43
|close
|3219
|0.40
|1.8359
|1.8410
|1.8346
|0.00
|3385522.80
|6441
|2006.07.12 12:43
|close
|3218
|0.20
|1.8359
|1.8400
|1.8336
|-20.00
|3385502.80
|6442
|2006.07.12 12:43
|close
|3217
|0.10
|1.8359
|1.8382
|1.8318
|-28.00
|3385474.80
|6443
|2006.07.12 12:43
|sell
|3222
|0.10
|1.8355
|1.8406
|1.8342
|6444
|2006.07.12 12:47
|sell
|3223
|0.20
|1.8358
|1.8409
|1.8345
|6445
|2006.07.12 12:53
|sell
|3224
|0.40
|1.8362
|1.8413
|1.8349
|6446
|2006.07.12 12:57
|sell
|3225
|0.80
|1.8367
|1.8418
|1.8354
|6447
|2006.07.12 13:47
|t/p
|3225
|0.80
|1.8354
|1.8418
|1.8354
|104.00
|3385578.80
|6448
|2006.07.12 13:47
|close
|3224
|0.40
|1.8354
|1.8413
|1.8349
|32.00
|3385610.80
|6449
|2006.07.12 13:47
|close
|3223
|0.20
|1.8354
|1.8409
|1.8345
|8.00
|3385618.80
|6450
|2006.07.12 13:47
|close
|3222
|0.10
|1.8354
|1.8406
|1.8342
|1.00
|3385619.80
|6451
|2006.07.12 13:47
|sell
|3226
|0.10
|1.8350
|1.8401
|1.8337
|6452
|2006.07.12 14:03
|t/p
|3226
|0.10
|1.8337
|1.8401
|1.8337
|13.00
|3385632.80
|6453
|2006.07.12 14:03
|sell
|3227
|0.10
|1.8331
|1.8382
|1.8318
|6454
|2006.07.12 14:03
|sell
|3228
|0.20
|1.8336
|1.8387
|1.8323
|6455
|2006.07.12 14:03
|sell
|3229
|0.40
|1.8340
|1.8391
|1.8327
|6456
|2006.07.12 14:04
|t/p
|3229
|0.40
|1.8327
|1.8391
|1.8327
|52.00
|3385684.80
|6457
|2006.07.12 14:04
|close
|3228
|0.20
|1.8323
|1.8387
|1.8323
|26.00
|3385710.80
|6458
|2006.07.12 14:04
|close
|3227
|0.10
|1.8323
|1.8382
|1.8318
|8.00
|3385718.80
|6459
|2006.07.12 14:04
|sell
|3230
|0.10
|1.8319
|1.8370
|1.8306
|6460
|2006.07.12 14:04
|sell
|3231
|0.20
|1.8324
|1.8375
|1.8311
|6461
|2006.07.12 14:04
|sell
|3232
|0.40
|1.8329
|1.8380
|1.8316
|6462
|2006.07.12 14:07
|t/p
|3232
|0.40
|1.8316
|1.8380
|1.8316
|52.00
|3385770.80
|6463
|2006.07.12 14:07
|close
|3231
|0.20
|1.8316
|1.8375
|1.8311
|16.00
|3385786.80
|6464
|2006.07.12 14:07
|close
|3230
|0.10
|1.8316
|1.8370
|1.8306
|3.00
|3385789.80
|6465
|2006.07.12 14:07
|sell
|3233
|0.10
|1.8312
|1.8363
|1.8299
|6466
|2006.07.12 14:08
|sell
|3234
|0.20
|1.8316
|1.8367
|1.8303
|6467
|2006.07.12 14:09
|sell
|3235
|0.40
|1.8321
|1.8372
|1.8308
|6468
|2006.07.12 14:10
|sell
|3236
|0.80
|1.8325
|1.8376
|1.8312
|6469
|2006.07.12 14:36
|sell
|3237
|1.60
|1.8329
|1.8380
|1.8316
|6470
|2006.07.12 14:56
|t/p
|3237
|1.60
|1.8316
|1.8380
|1.8316
|208.00
|3385997.80
|6471
|2006.07.12 14:56
|close
|3236
|0.80
|1.8316
|1.8376
|1.8312
|72.00
|3386069.80
|6472
|2006.07.12 14:56
|close
|3235
|0.40
|1.8316
|1.8372
|1.8308
|20.00
|3386089.80
|6473
|2006.07.12 14:56
|close
|3234
|0.20
|1.8316
|1.8367
|1.8303
|0.00
|3386089.80
|6474
|2006.07.12 14:56
|close
|3233
|0.10
|1.8316
|1.8363
|1.8299
|-4.00
|3386085.80
|6475
|2006.07.12 14:56
|sell
|3238
|0.10
|1.8312
|1.8363
|1.8299
|6476
|2006.07.12 14:57
|sell
|3239
|0.20
|1.8317
|1.8368
|1.8304
|6477
|2006.07.12 14:59
|sell
|3240
|0.40
|1.8321
|1.8372
|1.8308
|6478
|2006.07.12 15:02
|sell
|3241
|0.80
|1.8328
|1.8379
|1.8315
|6479
|2006.07.12 15:08
|sell
|3242
|1.60
|1.8332
|1.8383
|1.8319
|6480
|2006.07.13 01:51
|s/l
|3238
|0.10
|1.8363
|1.8363
|1.8299
|-51.65
|3386034.16
|6481
|2006.07.13 01:51
|close
|3242
|1.60
|1.8363
|1.8383
|1.8319
|-506.32
|3385527.84
|6482
|2006.07.13 01:51
|close
|3241
|0.80
|1.8363
|1.8379
|1.8315
|-285.16
|3385242.68
|6483
|2006.07.13 01:51
|close
|3240
|0.40
|1.8363
|1.8372
|1.8308
|-170.58
|3385072.10
|6484
|2006.07.13 01:51
|close
|3239
|0.20
|1.8363
|1.8368
|1.8304
|-93.29
|3384978.81
|6485
|2006.07.13 13:00
|buy
|3243
|100.00
|1.8427
|1.8376
|1.8440
|6486
|2006.07.13 13:19
|t/p
|3243
|100.00
|1.8440
|1.8376
|1.8440
|13000.00
|3397978.81
|6487
|2006.07.13 13:19
|buy
|3244
|100.00
|1.8444
|1.8393
|1.8457
|6488
|2006.07.13 13:20
|buy
|3245
|100.00
|1.8441
|1.8390
|1.8454
|6489
|2006.07.13 13:27
|buy
|3246
|100.00
|1.8437
|1.8386
|1.8450
|6490
|2006.07.13 13:44
|buy
|3247
|100.00
|1.8432
|1.8381
|1.8445
|6491
|2006.07.13 14:05
|t/p
|3247
|100.00
|1.8445
|1.8381
|1.8445
|13000.00
|3410978.81
|6492
|2006.07.13 14:05
|close
|3246
|100.00
|1.8445
|1.8386
|1.8450
|8000.00
|3418978.81
|6493
|2006.07.13 14:05
|close
|3245
|100.00
|1.8445
|1.8390
|1.8454
|4000.00
|3422978.81
|6494
|2006.07.13 14:05
|close
|3244
|100.00
|1.8445
|1.8393
|1.8457
|1000.00
|3423978.81
|6495
|2006.07.13 14:05
|buy
|3248
|100.00
|1.8449
|1.8398
|1.8462
|6496
|2006.07.13 14:06
|buy
|3249
|100.00
|1.8445
|1.8394
|1.8458
|6497
|2006.07.13 14:10
|t/p
|3249
|100.00
|1.8458
|1.8394
|1.8458
|13000.00
|3436978.81
|6498
|2006.07.13 14:10
|close
|3248
|100.00
|1.8458
|1.8398
|1.8462
|9000.00
|3445978.81
|6499
|2006.07.13 14:10
|buy
|3250
|100.00
|1.8462
|1.8411
|1.8475
|6500
|2006.07.13 14:13
|buy
|3251
|100.00
|1.8458
|1.8407
|1.8471
|6501
|2006.07.13 14:17
|buy
|3252
|100.00
|1.8453
|1.8402
|1.8466
|6502
|2006.07.13 14:31
|buy
|3253
|100.00
|1.8448
|1.8397
|1.8461
|6503
|2006.07.13 14:32
|buy
|3254
|100.00
|1.8444
|1.8393
|1.8457
|6504
|2006.07.13 15:09
|s/l
|3250
|100.00
|1.8411
|1.8411
|1.8475
|-51000.00
|3394978.81
|6505
|2006.07.13 15:09
|close
|3254
|100.00
|1.8411
|1.8393
|1.8457
|-33000.00
|3361978.81
|6506
|2006.07.13 15:09
|close
|3253
|100.00
|1.8411
|1.8397
|1.8461
|-37000.00
|3324978.81
|6507
|2006.07.13 15:09
|close
|3252
|100.00
|1.8411
|1.8402
|1.8466
|-42000.00
|3282978.81
|6508
|2006.07.13 15:09
|close
|3251
|100.00
|1.8411
|1.8407
|1.8471
|-47000.00
|3235978.81
|6509
|2006.07.13 15:09
|buy
|3255
|100.00
|1.8415
|1.8364
|1.8428
|6510
|2006.07.13 15:18
|buy
|3256
|100.00
|1.8410
|1.8359
|1.8423
|6511
|2006.07.13 15:18
|buy
|3257
|100.00
|1.8399
|1.8348
|1.8412
|6512
|2006.07.13 15:19
|buy
|3258
|100.00
|1.8395
|1.8344
|1.8408
|6513
|2006.07.13 15:19
|buy
|3259
|100.00
|1.8391
|1.8340
|1.8404
|6514
|2006.07.13 15:31
|t/p
|3259
|100.00
|1.8404
|1.8340
|1.8404
|13000.00
|3248978.81
|6515
|2006.07.13 15:31
|close
|3258
|100.00
|1.8404
|1.8344
|1.8408
|9000.00
|3257978.81
|6516
|2006.07.13 15:31
|close
|3257
|100.00
|1.8404
|1.8348
|1.8412
|5000.00
|3262978.81
|6517
|2006.07.13 15:31
|close
|3256
|100.00
|1.8404
|1.8359
|1.8423
|-6000.00
|3256978.81
|6518
|2006.07.13 15:31
|close
|3255
|100.00
|1.8404
|1.8364
|1.8428
|-11000.00
|3245978.81
|6519
|2006.07.14 06:45
|sell
|3260
|0.10
|1.8366
|1.8417
|1.8353
|6520
|2006.07.14 06:51
|sell
|3261
|0.20
|1.8372
|1.8423
|1.8359
|6521
|2006.07.14 06:51
|sell
|3262
|0.40
|1.8378
|1.8429
|1.8365
|6522
|2006.07.14 07:05
|t/p
|3262
|0.40
|1.8365
|1.8429
|1.8365
|52.00
|3246030.81
|6523
|2006.07.14 07:05
|close
|3261
|0.20
|1.8365
|1.8423
|1.8359
|14.00
|3246044.81
|6524
|2006.07.14 07:05
|close
|3260
|0.10
|1.8365
|1.8417
|1.8353
|1.00
|3246045.81
|6525
|2006.07.14 07:05
|sell
|3263
|0.10
|1.8361
|1.8412
|1.8348
|6526
|2006.07.14 07:05
|sell
|3264
|0.20
|1.8369
|1.8420
|1.8356
|6527
|2006.07.14 07:08
|sell
|3265
|0.40
|1.8374
|1.8425
|1.8361
|6528
|2006.07.14 07:15
|sell
|3266
|0.80
|1.8378
|1.8429
|1.8365
|6529
|2006.07.14 07:17
|sell
|3267
|1.60
|1.8382
|1.8433
|1.8369
|6530
|2006.07.14 09:22
|s/l
|3263
|0.10
|1.8412
|1.8412
|1.8348
|-51.00
|3245994.81
|6531
|2006.07.14 09:22
|close
|3267
|1.60
|1.8413
|1.8433
|1.8369
|-496.00
|3245498.81
|6532
|2006.07.14 09:22
|close
|3266
|0.80
|1.8413
|1.8429
|1.8365
|-280.00
|3245218.81
|6533
|2006.07.14 09:22
|close
|3265
|0.40
|1.8413
|1.8425
|1.8361
|-156.00
|3245062.81
|6534
|2006.07.14 09:22
|close
|3264
|0.20
|1.8413
|1.8420
|1.8356
|-88.00
|3244974.81
|6535
|2006.07.16 21:30
|sell
|3268
|0.10
|1.8375
|1.8426
|1.8362
|6536
|2006.07.16 22:22
|sell
|3269
|0.20
|1.8378
|1.8429
|1.8365
|6537
|2006.07.16 22:29
|sell
|3270
|0.40
|1.8382
|1.8433
|1.8369
|6538
|2006.07.17 02:12
|t/p
|3270
|0.40
|1.8369
|1.8433
|1.8369
|51.14
|3245025.95
|6539
|2006.07.17 02:12
|close
|3269
|0.20
|1.8369
|1.8429
|1.8365
|17.57
|3245043.52
|6540
|2006.07.17 02:12
|close
|3268
|0.10
|1.8369
|1.8426
|1.8362
|5.79
|3245049.30
|6541
|2006.07.17 08:30
|sell
|3271
|0.10
|1.8265
|1.8316
|1.8252
|6542
|2006.07.17 08:38
|t/p
|3271
|0.10
|1.8252
|1.8316
|1.8252
|13.00
|3245062.30
|6543
|2006.07.17 08:38
|sell
|3272
|0.10
|1.8248
|1.8299
|1.8235
|6544
|2006.07.17 08:39
|sell
|3273
|0.20
|1.8252
|1.8303
|1.8239
|6545
|2006.07.17 08:40
|t/p
|3273
|0.20
|1.8239
|1.8303
|1.8239
|26.00
|3245088.30
|6546
|2006.07.17 08:40
|close
|3272
|0.10
|1.8238
|1.8299
|1.8235
|10.00
|3245098.30
|6547
|2006.07.17 08:40
|sell
|3274
|0.10
|1.8234
|1.8285
|1.8221
|6548
|2006.07.17 08:41
|sell
|3275
|0.20
|1.8243
|1.8294
|1.8230
|6549
|2006.07.17 08:50
|sell
|3276
|0.40
|1.8248
|1.8299
|1.8235
|6550
|2006.07.17 08:59
|t/p
|3276
|0.40
|1.8235
|1.8299
|1.8235
|52.00
|3245150.30
|6551
|2006.07.17 08:59
|close
|3275
|0.20
|1.8233
|1.8294
|1.8230
|20.00
|3245170.30
|6552
|2006.07.17 08:59
|close
|3274
|0.10
|1.8233
|1.8285
|1.8221
|1.00
|3245171.30
|6553
|2006.07.17 08:59
|sell
|3277
|0.10
|1.8229
|1.8280
|1.8216
|6554
|2006.07.17 08:59
|sell
|3278
|0.20
|1.8233
|1.8284
|1.8220
|6555
|2006.07.17 09:18
|sell
|3279
|0.40
|1.8236
|1.8287
|1.8223
|6556
|2006.07.17 09:24
|t/p
|3279
|0.40
|1.8223
|1.8287
|1.8223
|52.00
|3245223.30
|6557
|2006.07.17 09:24
|close
|3278
|0.20
|1.8223
|1.8284
|1.8220
|20.00
|3245243.30
|6558
|2006.07.17 09:24
|close
|3277
|0.10
|1.8223
|1.8280
|1.8216
|6.00
|3245249.30
|6559
|2006.07.17 09:24
|sell
|3280
|0.10
|1.8219
|1.8270
|1.8206
|6560
|2006.07.17 09:24
|sell
|3281
|0.20
|1.8225
|1.8276
|1.8212
|6561
|2006.07.17 09:25
|t/p
|3281
|0.20
|1.8212
|1.8276
|1.8212
|26.00
|3245275.30
|6562
|2006.07.17 09:25
|close
|3280
|0.10
|1.8212
|1.8270
|1.8206
|7.00
|3245282.30
|6563
|2006.07.17 09:25
|sell
|3282
|0.10
|1.8208
|1.8259
|1.8195
|6564
|2006.07.17 09:25
|sell
|3283
|0.20
|1.8212
|1.8263
|1.8199
|6565
|2006.07.17 09:27
|sell
|3284
|0.40
|1.8217
|1.8268
|1.8204
|6566
|2006.07.17 09:39
|t/p
|3284
|0.40
|1.8204
|1.8268
|1.8204
|52.00
|3245334.30
|6567
|2006.07.17 09:39
|close
|3283
|0.20
|1.8204
|1.8263
|1.8199
|16.00
|3245350.30
|6568
|2006.07.17 09:39
|close
|3282
|0.10
|1.8204
|1.8259
|1.8195
|4.00
|3245354.30
|6569
|2006.07.17 09:39
|sell
|3285
|0.10
|1.8200
|1.8251
|1.8187
|6570
|2006.07.17 09:39
|sell
|3286
|0.20
|1.8204
|1.8255
|1.8191
|6571
|2006.07.17 09:49
|sell
|3287
|0.40
|1.8208
|1.8259
|1.8195
|6572
|2006.07.17 10:06
|sell
|3288
|0.80
|1.8212
|1.8263
|1.8199
|6573
|2006.07.17 10:16
|sell
|3289
|1.60
|1.8216
|1.8267
|1.8203
|6574
|2006.07.17 10:29
|t/p
|3288
|0.80
|1.8199
|1.8263
|1.8199
|104.00
|3245458.30
|6575
|2006.07.17 10:29
|t/p
|3289
|1.60
|1.8203
|1.8267
|1.8203
|208.00
|3245666.30
|6576
|2006.07.17 10:29
|close
|3287
|0.40
|1.8199
|1.8259
|1.8195
|36.00
|3245702.30
|6577
|2006.07.17 10:29
|close
|3286
|0.20
|1.8199
|1.8255
|1.8191
|10.00
|3245712.30
|6578
|2006.07.17 10:29
|close
|3285
|0.10
|1.8199
|1.8251
|1.8187
|1.00
|3245713.30
|6579
|2006.07.17 10:29
|sell
|3290
|0.10
|1.8195
|1.8246
|1.8182
|6580
|2006.07.17 10:29
|sell
|3291
|0.20
|1.8200
|1.8251
|1.8187
|6581
|2006.07.17 10:29
|sell
|3292
|0.40
|1.8205
|1.8256
|1.8192
|6582
|2006.07.17 10:44
|sell
|3293
|0.80
|1.8209
|1.8260
|1.8196
|6583
|2006.07.17 11:15
|t/p
|3293
|0.80
|1.8196
|1.8260
|1.8196
|104.00
|3245817.30
|6584
|2006.07.17 11:15
|close
|3292
|0.40
|1.8195
|1.8256
|1.8192
|40.00
|3245857.30
|6585
|2006.07.17 11:15
|close
|3291
|0.20
|1.8195
|1.8251
|1.8187
|10.00
|3245867.30
|6586
|2006.07.17 11:15
|close
|3290
|0.10
|1.8195
|1.8246
|1.8182
|0.00
|3245867.30
|6587
|2006.07.17 11:15
|sell
|3294
|0.10
|1.8191
|1.8242
|1.8178
|6588
|2006.07.17 11:15
|sell
|3295
|0.20
|1.8195
|1.8246
|1.8182
|6589
|2006.07.17 11:17
|sell
|3296
|0.40
|1.8198
|1.8249
|1.8185
|6590
|2006.07.17 11:25
|sell
|3297
|0.80
|1.8205
|1.8256
|1.8192
|6591
|2006.07.17 11:28
|sell
|3298
|1.60
|1.8211
|1.8262
|1.8198
|6592
|2006.07.17 12:36
|t/p
|3298
|1.60
|1.8198
|1.8262
|1.8198
|208.00
|3246075.30
|6593
|2006.07.17 12:36
|close
|3297
|0.80
|1.8198
|1.8256
|1.8192
|56.00
|3246131.30
|6594
|2006.07.17 12:36
|close
|3296
|0.40
|1.8198
|1.8249
|1.8185
|0.00
|3246131.30
|6595
|2006.07.17 12:36
|close
|3295
|0.20
|1.8198
|1.8246
|1.8182
|-6.00
|3246125.30
|6596
|2006.07.17 12:36
|close
|3294
|0.10
|1.8198
|1.8242
|1.8178
|-7.00
|3246118.30
|6597
|2006.07.17 12:36
|sell
|3299
|0.10
|1.8194
|1.8245
|1.8181
|6598
|2006.07.17 12:36
|sell
|3300
|0.20
|1.8198
|1.8249
|1.8185
|6599
|2006.07.17 12:49
|sell
|3301
|0.40
|1.8202
|1.8253
|1.8189
|6600
|2006.07.17 13:16
|t/p
|3301
|0.40
|1.8189
|1.8253
|1.8189
|52.00
|3246170.30
|6601
|2006.07.17 13:16
|close
|3300
|0.20
|1.8189
|1.8249
|1.8185
|18.00
|3246188.30
|6602
|2006.07.17 13:16
|close
|3299
|0.10
|1.8189
|1.8245
|1.8181
|5.00
|3246193.30
|6603
|2006.07.17 13:16
|sell
|3302
|0.10
|1.8185
|1.8236
|1.8172
|6604
|2006.07.17 13:16
|sell
|3303
|0.20
|1.8189
|1.8240
|1.8176
|6605
|2006.07.17 13:20
|sell
|3304
|0.40
|1.8194
|1.8245
|1.8181
|6606
|2006.07.17 13:29
|t/p
|3304
|0.40
|1.8181
|1.8245
|1.8181
|52.00
|3246245.30
|6607
|2006.07.17 13:29
|close
|3303
|0.20
|1.8180
|1.8240
|1.8176
|18.00
|3246263.30
|6608
|2006.07.17 13:29
|close
|3302
|0.10
|1.8180
|1.8236
|1.8172
|5.00
|3246268.30
|6609
|2006.07.17 13:29
|sell
|3305
|0.10
|1.8176
|1.8227
|1.8163
|6610
|2006.07.17 13:30
|sell
|3306
|0.20
|1.8180
|1.8231
|1.8167
|6611
|2006.07.17 13:31
|sell
|3307
|0.40
|1.8185
|1.8236
|1.8172
|6612
|2006.07.17 13:34
|sell
|3308
|0.80
|1.8195
|1.8246
|1.8182
|6613
|2006.07.17 13:35
|sell
|3309
|1.60
|1.8203
|1.8254
|1.8190
|6614
|2006.07.17 14:19
|t/p
|3309
|1.60
|1.8190
|1.8254
|1.8190
|208.00
|3246476.30
|6615
|2006.07.17 14:19
|close
|3308
|0.80
|1.8190
|1.8246
|1.8182
|40.00
|3246516.30
|6616
|2006.07.17 14:19
|close
|3307
|0.40
|1.8190
|1.8236
|1.8172
|-20.00
|3246496.30
|6617
|2006.07.17 14:19
|close
|3306
|0.20
|1.8190
|1.8231
|1.8167
|-20.00
|3246476.30
|6618
|2006.07.17 14:19
|close
|3305
|0.10
|1.8190
|1.8227
|1.8163
|-14.00
|3246462.30
|6619
|2006.07.17 14:19
|sell
|3310
|0.10
|1.8186
|1.8237
|1.8173
|6620
|2006.07.17 14:19
|sell
|3311
|0.20
|1.8190
|1.8241
|1.8177
|6621
|2006.07.17 14:26
|sell
|3312
|0.40
|1.8194
|1.8245
|1.8181
|6622
|2006.07.17 14:27
|sell
|3313
|0.80
|1.8197
|1.8248
|1.8184
|6623
|2006.07.17 14:42
|sell
|3314
|1.60
|1.8201
|1.8252
|1.8188
|6624
|2006.07.17 19:25
|t/p
|3314
|1.60
|1.8188
|1.8252
|1.8188
|208.00
|3246670.30
|6625
|2006.07.17 19:25
|close
|3313
|0.80
|1.8188
|1.8248
|1.8184
|72.00
|3246742.30
|6626
|2006.07.17 19:25
|close
|3312
|0.40
|1.8188
|1.8245
|1.8181
|24.00
|3246766.30
|6627
|2006.07.17 19:25
|close
|3311
|0.20
|1.8188
|1.8241
|1.8177
|4.00
|3246770.30
|6628
|2006.07.17 19:25
|close
|3310
|0.10
|1.8188
|1.8237
|1.8173
|-2.00
|3246768.30
|6629
|2006.07.18 10:45
|buy
|3315
|100.00
|1.8301
|1.8250
|1.8314
|6630
|2006.07.18 10:49
|buy
|3316
|100.00
|1.8296
|1.8245
|1.8309
|6631
|2006.07.18 10:52
|buy
|3317
|100.00
|1.8292
|1.8241
|1.8305
|6632
|2006.07.18 10:58
|buy
|3318
|100.00
|1.8288
|1.8237
|1.8301
|6633
|2006.07.18 11:01
|buy
|3319
|100.00
|1.8284
|1.8233
|1.8297
|6634
|2006.07.18 11:16
|t/p
|3319
|100.00
|1.8297
|1.8233
|1.8297
|13000.00
|3259768.30
|6635
|2006.07.18 11:16
|close
|3318
|100.00
|1.8297
|1.8237
|1.8301
|9000.00
|3268768.30
|6636
|2006.07.18 11:16
|close
|3317
|100.00
|1.8297
|1.8241
|1.8305
|5000.00
|3273768.30
|6637
|2006.07.18 11:16
|close
|3316
|100.00
|1.8297
|1.8245
|1.8309
|1000.00
|3274768.30
|6638
|2006.07.18 11:16
|close
|3315
|100.00
|1.8297
|1.8250
|1.8314
|-4000.00
|3270768.30
|6639
|2006.07.18 11:16
|buy
|3320
|100.00
|1.8301
|1.8250
|1.8314
|6640
|2006.07.18 11:16
|buy
|3321
|100.00
|1.8297
|1.8246
|1.8310
|6641
|2006.07.18 11:36
|buy
|3322
|100.00
|1.8293
|1.8242
|1.8306
|6642
|2006.07.18 11:42
|buy
|3323
|100.00
|1.8289
|1.8238
|1.8302
|6643
|2006.07.18 11:42
|buy
|3324
|100.00
|1.8284
|1.8233
|1.8297
|6644
|2006.07.18 12:06
|t/p
|3324
|100.00
|1.8297
|1.8233
|1.8297
|13000.00
|3283768.30
|6645
|2006.07.18 12:06
|close
|3323
|100.00
|1.8297
|1.8238
|1.8302
|8000.00
|3291768.30
|6646
|2006.07.18 12:06
|close
|3322
|100.00
|1.8297
|1.8242
|1.8306
|4000.00
|3295768.30
|6647
|2006.07.18 12:06
|close
|3321
|100.00
|1.8297
|1.8246
|1.8310
|0.00
|3295768.30
|6648
|2006.07.18 12:06
|close
|3320
|100.00
|1.8297
|1.8250
|1.8314
|-4000.00
|3291768.30
|6649
|2006.07.18 12:06
|buy
|3325
|100.00
|1.8301
|1.8250
|1.8314
|6650
|2006.07.18 12:07
|buy
|3326
|100.00
|1.8298
|1.8247
|1.8311
|6651
|2006.07.18 12:18
|buy
|3327
|100.00
|1.8293
|1.8242
|1.8306
|6652
|2006.07.18 12:30
|buy
|3328
|100.00
|1.8286
|1.8235
|1.8299
|6653
|2006.07.18 12:31
|buy
|3329
|100.00
|1.8282
|1.8231
|1.8295
|6654
|2006.07.18 12:34
|t/p
|3329
|100.00
|1.8295
|1.8231
|1.8295
|13000.00
|3304768.30
|6655
|2006.07.18 12:34
|close
|3328
|100.00
|1.8297
|1.8235
|1.8299
|11000.00
|3315768.30
|6656
|2006.07.18 12:34
|close
|3327
|100.00
|1.8297
|1.8242
|1.8306
|4000.00
|3319768.30
|6657
|2006.07.18 12:34
|close
|3326
|100.00
|1.8297
|1.8247
|1.8311
|-1000.00
|3318768.30
|6658
|2006.07.18 12:34
|close
|3325
|100.00
|1.8297
|1.8250
|1.8314
|-4000.00
|3314768.30
|6659
|2006.07.18 12:34
|buy
|3330
|100.00
|1.8301
|1.8250
|1.8314
|6660
|2006.07.18 12:35
|t/p
|3330
|100.00
|1.8314
|1.8250
|1.8314
|13000.00
|3327768.30
|6661
|2006.07.18 12:35
|buy
|3331
|100.00
|1.8319
|1.8268
|1.8332
|6662
|2006.07.18 12:35
|buy
|3332
|100.00
|1.8315
|1.8264
|1.8328
|6663
|2006.07.18 12:38
|buy
|3333
|100.00
|1.8305
|1.8254
|1.8318
|6664
|2006.07.18 12:40
|buy
|3334
|100.00
|1.8301
|1.8250
|1.8314
|6665
|2006.07.18 12:42
|buy
|3335
|100.00
|1.8298
|1.8247
|1.8311
|6666
|2006.07.18 13:06
|t/p
|3335
|100.00
|1.8311
|1.8247
|1.8311
|13000.00
|3340768.30
|6667
|2006.07.18 13:06
|close
|3334
|100.00
|1.8311
|1.8250
|1.8314
|10000.00
|3350768.30
|6668
|2006.07.18 13:06
|close
|3333
|100.00
|1.8311
|1.8254
|1.8318
|6000.00
|3356768.30
|6669
|2006.07.18 13:06
|close
|3332
|100.00
|1.8311
|1.8264
|1.8328
|-4000.00
|3352768.30
|6670
|2006.07.18 13:06
|close
|3331
|100.00
|1.8311
|1.8268
|1.8332
|-8000.00
|3344768.30
|6671
|2006.07.18 13:06
|buy
|3336
|100.00
|1.8315
|1.8264
|1.8328
|6672
|2006.07.18 13:06
|buy
|3337
|100.00
|1.8311
|1.8260
|1.8324
|6673
|2006.07.18 13:06
|buy
|3338
|100.00
|1.8307
|1.8256
|1.8320
|6674
|2006.07.18 13:07
|buy
|3339
|100.00
|1.8302
|1.8251
|1.8315
|6675
|2006.07.18 13:14
|buy
|3340
|100.00
|1.8299
|1.8248
|1.8312
|6676
|2006.07.18 13:18
|t/p
|3340
|100.00
|1.8312
|1.8248
|1.8312
|13000.00
|3357768.30
|6677
|2006.07.18 13:18
|close
|3339
|100.00
|1.8312
|1.8251
|1.8315
|10000.00
|3367768.30
|6678
|2006.07.18 13:18
|close
|3338
|100.00
|1.8312
|1.8256
|1.8320
|5000.00
|3372768.30
|6679
|2006.07.18 13:18
|close
|3337
|100.00
|1.8312
|1.8260
|1.8324
|1000.00
|3373768.30
|6680
|2006.07.18 13:18
|close
|3336
|100.00
|1.8312
|1.8264
|1.8328
|-3000.00
|3370768.30
|6681
|2006.07.18 13:18
|buy
|3341
|100.00
|1.8316
|1.8265
|1.8329
|6682
|2006.07.18 13:18
|buy
|3342
|100.00
|1.8312
|1.8261
|1.8325
|6683
|2006.07.18 13:19
|buy
|3343
|100.00
|1.8307
|1.8256
|1.8320
|6684
|2006.07.18 13:20
|buy
|3344
|100.00
|1.8303
|1.8252
|1.8316
|6685
|2006.07.18 13:22
|t/p
|3344
|100.00
|1.8316
|1.8252
|1.8316
|13000.00
|3383768.30
|6686
|2006.07.18 13:22
|close
|3343
|100.00
|1.8318
|1.8256
|1.8320
|11000.00
|3394768.30
|6687
|2006.07.18 13:22
|close
|3342
|100.00
|1.8318
|1.8261
|1.8325
|6000.00
|3400768.30
|6688
|2006.07.18 13:22
|close
|3341
|100.00
|1.8318
|1.8265
|1.8329
|2000.00
|3402768.30
|6689
|2006.07.18 13:22
|buy
|3345
|100.00
|1.8322
|1.8271
|1.8335
|6690
|2006.07.18 13:22
|buy
|3346
|100.00
|1.8319
|1.8268
|1.8332
|6691
|2006.07.18 13:22
|buy
|3347
|100.00
|1.8315
|1.8264
|1.8328
|6692
|2006.07.18 13:29
|buy
|3348
|100.00
|1.8304
|1.8253
|1.8317
|6693
|2006.07.18 13:31
|buy
|3349
|100.00
|1.8300
|1.8249
|1.8313
|6694
|2006.07.18 14:09
|s/l
|3345
|100.00
|1.8271
|1.8271
|1.8335
|-51000.00
|3351768.30
|6695
|2006.07.18 14:09
|close
|3349
|100.00
|1.8271
|1.8249
|1.8313
|-29000.00
|3322768.30
|6696
|2006.07.18 14:09
|close
|3348
|100.00
|1.8271
|1.8253
|1.8317
|-33000.00
|3289768.30
|6697
|2006.07.18 14:09
|close
|3347
|100.00
|1.8271
|1.8264
|1.8328
|-44000.00
|3245768.30
|6698
|2006.07.18 14:09
|close
|3346
|100.00
|1.8271
|1.8268
|1.8332
|-48000.00
|3197768.30
|6699
|2006.07.18 14:09
|buy
|3350
|100.00
|1.8275
|1.8224
|1.8288
|6700
|2006.07.18 14:22
|buy
|3351
|100.00
|1.8271
|1.8220
|1.8284
|6701
|2006.07.18 14:28
|buy
|3352
|100.00
|1.8267
|1.8216
|1.8280
|6702
|2006.07.18 14:28
|buy
|3353
|100.00
|1.8261
|1.8210
|1.8274
|6703
|2006.07.18 14:33
|buy
|3354
|100.00
|1.8258
|1.8207
|1.8271
|6704
|2006.07.18 15:31
|t/p
|3354
|100.00
|1.8271
|1.8207
|1.8271
|13000.00
|3210768.30
|6705
|2006.07.18 15:31
|close
|3353
|100.00
|1.8271
|1.8210
|1.8274
|10000.00
|3220768.30
|6706
|2006.07.18 15:31
|close
|3352
|100.00
|1.8271
|1.8216
|1.8280
|4000.00
|3224768.30
|6707
|2006.07.18 15:31
|close
|3351
|100.00
|1.8271
|1.8220
|1.8284
|0.00
|3224768.30
|6708
|2006.07.18 15:31
|close
|3350
|100.00
|1.8271
|1.8224
|1.8288
|-4000.00
|3220768.30
|6709
|2006.07.19 14:30
|buy
|3355
|100.00
|1.8393
|1.8342
|1.8406
|6710
|2006.07.19 14:35
|buy
|3356
|100.00
|1.8389
|1.8338
|1.8402
|6711
|2006.07.19 14:36
|buy
|3357
|100.00
|1.8385
|1.8334
|1.8398
|6712
|2006.07.19 15:04
|buy
|3358
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8394
|6713
|2006.07.19 15:04
|buy
|3359
|100.00
|1.8374
|1.8323
|1.8387
|6714
|2006.07.19 16:24
|t/p
|3359
|100.00
|1.8387
|1.8323
|1.8387
|13000.00
|3233768.30
|6715
|2006.07.19 16:24
|close
|3358
|100.00
|1.8388
|1.8330
|1.8394
|7000.00
|3240768.30
|6716
|2006.07.19 16:24
|close
|3357
|100.00
|1.8388
|1.8334
|1.8398
|3000.00
|3243768.30
|6717
|2006.07.19 16:24
|close
|3356
|100.00
|1.8388
|1.8338
|1.8402
|-1000.00
|3242768.30
|6718
|2006.07.19 16:24
|close
|3355
|100.00
|1.8388
|1.8342
|1.8406
|-5000.00
|3237768.30
|6719
|2006.07.19 16:24
|buy
|3360
|100.00
|1.8392
|1.8341
|1.8405
|6720
|2006.07.19 16:25
|buy
|3361
|100.00
|1.8385
|1.8334
|1.8398
|6721
|2006.07.19 16:27
|buy
|3362
|100.00
|1.8381
|1.8330
|1.8394
|6722
|2006.07.19 16:39
|t/p
|3362
|100.00
|1.8394
|1.8330
|1.8394
|13000.00
|3250768.30
|6723
|2006.07.19 16:39
|close
|3361
|100.00
|1.8394
|1.8334
|1.8398
|9000.00
|3259768.30
|6724
|2006.07.19 16:39
|close
|3360
|100.00
|1.8394
|1.8341
|1.8405
|2000.00
|3261768.30
|6725
|2006.07.19 16:39
|buy
|3363
|100.00
|1.8398
|1.8347
|1.8411
|6726
|2006.07.19 16:55
|t/p
|3363
|100.00
|1.8411
|1.8347
|1.8411
|13000.00
|3274768.30
|6727
|2006.07.19 16:55
|buy
|3364
|100.00
|1.8415
|1.8364
|1.8428
|6728
|2006.07.19 16:56
|buy
|3365
|100.00
|1.8411
|1.8360
|1.8424
|6729
|2006.07.19 16:59
|t/p
|3365
|100.00
|1.8424
|1.8360
|1.8424
|13000.00
|3287768.30
|6730
|2006.07.19 16:59
|close
|3364
|100.00
|1.8424
|1.8364
|1.8428
|9000.00
|3296768.30
|6731
|2006.07.19 16:59
|buy
|3366
|100.00
|1.8428
|1.8377
|1.8441
|6732
|2006.07.19 17:00
|buy
|3367
|100.00
|1.8423
|1.8372
|1.8436
|6733
|2006.07.19 17:02
|buy
|3368
|100.00
|1.8420
|1.8369
|1.8433
|6734
|2006.07.19 17:30
|t/p
|3368
|100.00
|1.8433
|1.8369
|1.8433
|13000.00
|3309768.30
|6735
|2006.07.19 17:30
|close
|3367
|100.00
|1.8433
|1.8372
|1.8436
|10000.00
|3319768.30
|6736
|2006.07.19 17:30
|close
|3366
|100.00
|1.8433
|1.8377
|1.8441
|5000.00
|3324768.30
|6737
|2006.07.19 17:30
|buy
|3369
|100.00
|1.8437
|1.8386
|1.8450
|6738
|2006.07.19 17:31
|buy
|3370
|100.00
|1.8433
|1.8382
|1.8446
|6739
|2006.07.19 17:32
|buy
|3371
|100.00
|1.8429
|1.8378
|1.8442
|6740
|2006.07.19 17:38
|buy
|3372
|100.00
|1.8425
|1.8374
|1.8438
|6741
|2006.07.19 18:01
|t/p
|3372
|100.00
|1.8438
|1.8374
|1.8438
|13000.00
|3337768.30
|6742
|2006.07.19 18:01
|close
|3371
|100.00
|1.8441
|1.8378
|1.8442
|12000.00
|3349768.30
|6743
|2006.07.19 18:01
|close
|3370
|100.00
|1.8441
|1.8382
|1.8446
|8000.00
|3357768.30
|6744
|2006.07.19 18:01
|close
|3369
|100.00
|1.8441
|1.8386
|1.8450
|4000.00
|3361768.30
|6745
|2006.07.19 18:01
|buy
|3373
|100.00
|1.8445
|1.8394
|1.8458
|6746
|2006.07.19 18:01
|buy
|3374
|100.00
|1.8437
|1.8386
|1.8450
|6747
|2006.07.19 18:09
|buy
|3375
|100.00
|1.8433
|1.8382
|1.8446
|6748
|2006.07.19 19:41
|buy
|3376
|100.00
|1.8429
|1.8378
|1.8442
|6749
|2006.07.19 20:32
|buy
|3377
|100.00
|1.8425
|1.8374
|1.8438
|6750
|2006.07.20 01:13
|t/p
|3377
|100.00
|1.8438
|1.8374
|1.8438
|11950.00
|3373718.30
|6751
|2006.07.20 01:13
|close
|3376
|100.00
|1.8438
|1.8378
|1.8442
|7950.00
|3381668.30
|6752
|2006.07.20 01:13
|close
|3375
|100.00
|1.8438
|1.8382
|1.8446
|3950.00
|3385618.30
|6753
|2006.07.20 01:13
|close
|3374
|100.00
|1.8438
|1.8386
|1.8450
|-50.00
|3385568.30
|6754
|2006.07.20 01:13
|close
|3373
|100.00
|1.8438
|1.8394
|1.8458
|-8050.00
|3377518.30
|6755
|2006.07.20 12:00
|buy
|3378
|100.00
|1.8515
|1.8464
|1.8528
|6756
|2006.07.20 12:01
|buy
|3379
|100.00
|1.8511
|1.8460
|1.8524
|6757
|2006.07.20 12:11
|buy
|3380
|100.00
|1.8507
|1.8456
|1.8520
|6758
|2006.07.20 12:30
|buy
|3381
|100.00
|1.8503
|1.8452
|1.8516
|6759
|2006.07.20 12:30
|buy
|3382
|100.00
|1.8499
|1.8448
|1.8512
|6760
|2006.07.20 14:12
|t/p
|3382
|100.00
|1.8512
|1.8448
|1.8512
|13000.00
|3390518.30
|6761
|2006.07.20 14:12
|close
|3381
|100.00
|1.8512
|1.8452
|1.8516
|9000.00
|3399518.30
|6762
|2006.07.20 14:12
|close
|3380
|100.00
|1.8512
|1.8456
|1.8520
|5000.00
|3404518.30
|6763
|2006.07.20 14:12
|close
|3379
|100.00
|1.8512
|1.8460
|1.8524
|1000.00
|3405518.30
|6764
|2006.07.20 14:12
|close
|3378
|100.00
|1.8512
|1.8464
|1.8528
|-3000.00
|3402518.30
|6765
|2006.07.20 14:30
|buy
|3383
|100.00
|1.8512
|1.8461
|1.8525
|6766
|2006.07.20 14:36
|buy
|3384
|100.00
|1.8508
|1.8457
|1.8521
|6767
|2006.07.20 14:37
|buy
|3385
|100.00
|1.8502
|1.8451
|1.8515
|6768
|2006.07.20 14:37
|buy
|3386
|100.00
|1.8497
|1.8446
|1.8510
|6769
|2006.07.20 14:38
|buy
|3387
|100.00
|1.8493
|1.8442
|1.8506
|6770
|2006.07.20 14:42
|t/p
|3387
|100.00
|1.8506
|1.8442
|1.8506
|13000.00
|3415518.30
|6771
|2006.07.20 14:42
|close
|3386
|100.00
|1.8506
|1.8446
|1.8510
|9000.00
|3424518.30
|6772
|2006.07.20 14:42
|close
|3385
|100.00
|1.8506
|1.8451
|1.8515
|4000.00
|3428518.30
|6773
|2006.07.20 14:42
|close
|3384
|100.00
|1.8506
|1.8457
|1.8521
|-2000.00
|3426518.30
|6774
|2006.07.20 14:42
|close
|3383
|100.00
|1.8506
|1.8461
|1.8525
|-6000.00
|3420518.30
|6775
|2006.07.20 14:42
|buy
|3388
|100.00
|1.8510
|1.8459
|1.8523
|6776
|2006.07.20 14:42
|buy
|3389
|100.00
|1.8505
|1.8454
|1.8518
|6777
|2006.07.20 14:45
|buy
|3390
|100.00
|1.8501
|1.8450
|1.8514
|6778
|2006.07.20 14:46
|buy
|3391
|100.00
|1.8495
|1.8444
|1.8508
|6779
|2006.07.20 14:59
|t/p
|3391
|100.00
|1.8508
|1.8444
|1.8508
|13000.00
|3433518.30
|6780
|2006.07.20 14:59
|close
|3390
|100.00
|1.8508
|1.8450
|1.8514
|7000.00
|3440518.30
|6781
|2006.07.20 14:59
|close
|3389
|100.00
|1.8508
|1.8454
|1.8518
|3000.00
|3443518.30
|6782
|2006.07.20 14:59
|close
|3388
|100.00
|1.8508
|1.8459
|1.8523
|-2000.00
|3441518.30
|6783
|2006.07.20 14:59
|buy
|3392
|100.00
|1.8512
|1.8461
|1.8525
|6784
|2006.07.20 14:59
|buy
|3393
|100.00
|1.8504
|1.8453
|1.8517
|6785
|2006.07.20 15:21
|buy
|3394
|100.00
|1.8500
|1.8449
|1.8513
|6786
|2006.07.20 15:28
|buy
|3395
|100.00
|1.8496
|1.8445
|1.8509
|6787
|2006.07.20 15:29
|buy
|3396
|100.00
|1.8491
|1.8440
|1.8504
|6788
|2006.07.20 16:00
|t/p
|3396
|100.00
|1.8504
|1.8440
|1.8504
|13000.00
|3454518.30
|6789
|2006.07.20 16:00
|close
|3395
|100.00
|1.8506
|1.8445
|1.8509
|10000.00
|3464518.30
|6790
|2006.07.20 16:00
|close
|3394
|100.00
|1.8506
|1.8449
|1.8513
|6000.00
|3470518.30
|6791
|2006.07.20 16:00
|close
|3393
|100.00
|1.8506
|1.8453
|1.8517
|2000.00
|3472518.30
|6792
|2006.07.20 16:00
|close
|3392
|100.00
|1.8506
|1.8461
|1.8525
|-6000.00
|3466518.30
|6793
|2006.07.21 07:45
|buy
|3397
|100.00
|1.8555
|1.8504
|1.8568
|6794
|2006.07.21 07:46
|buy
|3398
|100.00
|1.8551
|1.8500
|1.8564
|6795
|2006.07.21 07:46
|buy
|3399
|100.00
|1.8547
|1.8496
|1.8560
|6796
|2006.07.21 07:47
|buy
|3400
|100.00
|1.8543
|1.8492
|1.8556
|6797
|2006.07.21 07:52
|buy
|3401
|100.00
|1.8540
|1.8489
|1.8553
|6798
|2006.07.21 08:30
|t/p
|3401
|100.00
|1.8553
|1.8489
|1.8553
|13000.00
|3479518.30
|6799
|2006.07.21 08:30
|close
|3400
|100.00
|1.8553
|1.8492
|1.8556
|10000.00
|3489518.30
|6800
|2006.07.21 08:30
|close
|3399
|100.00
|1.8553
|1.8496
|1.8560
|6000.00
|3495518.30
|6801
|2006.07.21 08:30
|close
|3398
|100.00
|1.8553
|1.8500
|1.8564
|2000.00
|3497518.30
|6802
|2006.07.21 08:30
|close
|3397
|100.00
|1.8553
|1.8504
|1.8568
|-2000.00
|3495518.30
|6803
|2006.07.21 08:30
|buy
|3402
|100.00
|1.8557
|1.8506
|1.8570
|6804
|2006.07.21 08:30
|buy
|3403
|100.00
|1.8548
|1.8497
|1.8561
|6805
|2006.07.21 08:30
|buy
|3404
|100.00
|1.8543
|1.8492
|1.8556
|6806
|2006.07.21 08:31
|buy
|3405
|100.00
|1.8537
|1.8486
|1.8550
|6807
|2006.07.21 08:33
|t/p
|3405
|100.00
|1.8550
|1.8486
|1.8550
|13000.00
|3508518.30
|6808
|2006.07.21 08:33
|close
|3404
|100.00
|1.8550
|1.8492
|1.8556
|7000.00
|3515518.30
|6809
|2006.07.21 08:33
|close
|3403
|100.00
|1.8550
|1.8497
|1.8561
|2000.00
|3517518.30
|6810
|2006.07.21 08:33
|close
|3402
|100.00
|1.8550
|1.8506
|1.8570
|-7000.00
|3510518.30
|6811
|2006.07.21 08:33
|buy
|3406
|100.00
|1.8554
|1.8503
|1.8567
|6812
|2006.07.21 08:33
|buy
|3407
|100.00
|1.8550
|1.8499
|1.8563
|6813
|2006.07.21 08:33
|buy
|3408
|100.00
|1.8545
|1.8494
|1.8558
|6814
|2006.07.21 08:43
|buy
|3409
|100.00
|1.8541
|1.8490
|1.8554
|6815
|2006.07.21 08:43
|buy
|3410
|100.00
|1.8536
|1.8485
|1.8549
|6816
|2006.07.21 08:50
|t/p
|3410
|100.00
|1.8549
|1.8485
|1.8549
|13000.00
|3523518.30
|6817
|2006.07.21 08:50
|close
|3409
|100.00
|1.8549
|1.8490
|1.8554
|8000.00
|3531518.30
|6818
|2006.07.21 08:50
|close
|3408
|100.00
|1.8549
|1.8494
|1.8558
|4000.00
|3535518.30
|6819
|2006.07.21 08:50
|close
|3407
|100.00
|1.8549
|1.8499
|1.8563
|-1000.00
|3534518.30
|6820
|2006.07.21 08:50
|close
|3406
|100.00
|1.8549
|1.8503
|1.8567
|-5000.00
|3529518.30
|6821
|2006.07.21 08:50
|buy
|3411
|100.00
|1.8553
|1.8502
|1.8566
|6822
|2006.07.21 08:50
|buy
|3412
|100.00
|1.8549
|1.8498
|1.8562
|6823
|2006.07.21 08:53
|buy
|3413
|100.00
|1.8545
|1.8494
|1.8558
|6824
|2006.07.21 08:53
|buy
|3414
|100.00
|1.8542
|1.8491
|1.8555
|6825
|2006.07.21 09:50
|buy
|3415
|100.00
|1.8537
|1.8486
|1.8550
|6826
|2006.07.21 09:56
|t/p
|3415
|100.00
|1.8550
|1.8486
|1.8550
|13000.00
|3542518.30
|6827
|2006.07.21 09:56
|close
|3414
|100.00
|1.8551
|1.8491
|1.8555
|9000.00
|3551518.30
|6828
|2006.07.21 09:56
|close
|3413
|100.00
|1.8551
|1.8494
|1.8558
|6000.00
|3557518.30
|6829
|2006.07.21 09:56
|close
|3412
|100.00
|1.8551
|1.8498
|1.8562
|2000.00
|3559518.30
|6830
|2006.07.21 09:56
|close
|3411
|100.00
|1.8551
|1.8502
|1.8566
|-2000.00
|3557518.30
|6831
|2006.07.21 09:56
|buy
|3416
|100.00
|1.8555
|1.8504
|1.8568
|6832
|2006.07.21 09:58
|buy
|3417
|100.00
|1.8551
|1.8500
|1.8564
|6833
|2006.07.21 09:59
|buy
|3418
|100.00
|1.8546
|1.8495
|1.8559
|6834
|2006.07.21 10:04
|buy
|3419
|100.00
|1.8542
|1.8491
|1.8555
|6835
|2006.07.21 10:22
|t/p
|3417
|100.00
|1.8564
|1.8500
|1.8564
|13000.00
|3570518.30
|6836
|2006.07.21 10:22
|t/p
|3418
|100.00
|1.8559
|1.8495
|1.8559
|13000.00
|3583518.30
|6837
|2006.07.21 10:22
|t/p
|3419
|100.00
|1.8555
|1.8491
|1.8555
|13000.00
|3596518.30
|6838
|2006.07.21 10:22
|close
|3416
|100.00
|1.8565
|1.8504
|1.8568
|10000.00
|3606518.30
|6839
|2006.07.21 10:45
|buy
|3420
|100.00
|1.8571
|1.8520
|1.8584
|6840
|2006.07.21 10:48
|buy
|3421
|100.00
|1.8567
|1.8516
|1.8580
|6841
|2006.07.21 11:00
|t/p
|3421
|100.00
|1.8580
|1.8516
|1.8580
|13000.00
|3619518.30
|6842
|2006.07.21 11:00
|close
|3420
|100.00
|1.8581
|1.8520
|1.8584
|10000.00
|3629518.30
|6843
|2006.07.21 11:00
|buy
|3422
|100.00
|1.8585
|1.8534
|1.8598
|6844
|2006.07.21 11:00
|buy
|3423
|100.00
|1.8581
|1.8530
|1.8594
|6845
|2006.07.21 11:00
|buy
|3424
|100.00
|1.8576
|1.8525
|1.8589
|6846
|2006.07.21 11:00
|buy
|3425
|100.00
|1.8572
|1.8521
|1.8585
|6847
|2006.07.21 11:22
|t/p
|3425
|100.00
|1.8585
|1.8521
|1.8585
|13000.00
|3642518.30
|6848
|2006.07.21 11:22
|close
|3424
|100.00
|1.8586
|1.8525
|1.8589
|10000.00
|3652518.30
|6849
|2006.07.21 11:22
|close
|3423
|100.00
|1.8586
|1.8530
|1.8594
|5000.00
|3657518.30
|6850
|2006.07.21 11:22
|close
|3422
|100.00
|1.8586
|1.8534
|1.8598
|1000.00
|3658518.30
|6851
|2006.07.21 11:22
|buy
|3426
|100.00
|1.8590
|1.8539
|1.8603
|6852
|2006.07.21 11:23
|buy
|3427
|100.00
|1.8585
|1.8534
|1.8598
|6853
|2006.07.21 11:24
|buy
|3428
|100.00
|1.8582
|1.8531
|1.8595
|6854
|2006.07.21 11:36
|buy
|3429
|100.00
|1.8578
|1.8527
|1.8591
|6855
|2006.07.21 11:38
|buy
|3430
|100.00
|1.8573
|1.8522
|1.8586
|6856
|2006.07.21 13:06
|t/p
|3430
|100.00
|1.8586
|1.8522
|1.8586
|13000.00
|3671518.30
|6857
|2006.07.21 13:06
|close
|3429
|100.00
|1.8589
|1.8527
|1.8591
|11000.00
|3682518.30
|6858
|2006.07.21 13:06
|close
|3428
|100.00
|1.8589
|1.8531
|1.8595
|7000.00
|3689518.30
|6859
|2006.07.21 13:06
|close
|3427
|100.00
|1.8589
|1.8534
|1.8598
|4000.00
|3693518.30
|6860
|2006.07.21 13:06
|close
|3426
|100.00
|1.8589
|1.8539
|1.8603
|-1000.00
|3692518.30
|6861
|2006.07.21 13:06
|buy
|3431
|100.00
|1.8593
|1.8542
|1.8606
|6862
|2006.07.21 13:06
|buy
|3432
|100.00
|1.8588
|1.8537
|1.8601
|6863
|2006.07.21 13:31
|buy
|3433
|100.00
|1.8584
|1.8533
|1.8597
|6864
|2006.07.21 13:35
|buy
|3434
|100.00
|1.8581
|1.8530
|1.8594
|6865
|2006.07.21 13:38
|buy
|3435
|100.00
|1.8577
|1.8526
|1.8590
|6866
|2006.07.21 14:10
|t/p
|3435
|100.00
|1.8590
|1.8526
|1.8590
|13000.00
|3705518.30
|6867
|2006.07.21 14:10
|close
|3434
|100.00
|1.8590
|1.8530
|1.8594
|9000.00
|3714518.30
|6868
|2006.07.21 14:10
|close
|3433
|100.00
|1.8590
|1.8533
|1.8597
|6000.00
|3720518.30
|6869
|2006.07.21 14:10
|close
|3432
|100.00
|1.8590
|1.8537
|1.8601
|2000.00
|3722518.30
|6870
|2006.07.21 14:10
|close
|3431
|100.00
|1.8590
|1.8542
|1.8606
|-3000.00
|3719518.30
|6871
|2006.07.21 14:10
|buy
|3436
|100.00
|1.8594
|1.8543
|1.8607
|6872
|2006.07.21 14:12
|buy
|3437
|100.00
|1.8585
|1.8534
|1.8598
|6873
|2006.07.21 14:13
|buy
|3438
|100.00
|1.8582
|1.8531
|1.8595
|6874
|2006.07.21 14:53
|t/p
|3438
|100.00
|1.8595
|1.8531
|1.8595
|13000.00
|3732518.30
|6875
|2006.07.21 14:53
|close
|3437
|100.00
|1.8596
|1.8534
|1.8598
|11000.00
|3743518.30
|6876
|2006.07.21 14:53
|close
|3436
|100.00
|1.8596
|1.8543
|1.8607
|2000.00
|3745518.30
|6877
|2006.07.24 06:00
|sell
|3439
|0.10
|1.8528
|1.8579
|1.8515
|6878
|2006.07.24 07:16
|t/p
|3439
|0.10
|1.8515
|1.8579
|1.8515
|13.00
|3745531.30
|6879
|2006.07.24 07:16
|sell
|3440
|0.10
|1.8511
|1.8562
|1.8498
|6880
|2006.07.24 07:16
|sell
|3441
|0.20
|1.8515
|1.8566
|1.8502
|6881
|2006.07.24 07:23
|t/p
|3441
|0.20
|1.8502
|1.8566
|1.8502
|26.00
|3745557.30
|6882
|2006.07.24 07:23
|close
|3440
|0.10
|1.8501
|1.8562
|1.8498
|10.00
|3745567.30
|6883
|2006.07.24 07:23
|sell
|3442
|0.10
|1.8497
|1.8548
|1.8484
|6884
|2006.07.24 08:10
|sell
|3443
|0.20
|1.8500
|1.8551
|1.8487
|6885
|2006.07.24 08:12
|sell
|3444
|0.40
|1.8504
|1.8555
|1.8491
|6886
|2006.07.24 08:32
|sell
|3445
|0.80
|1.8508
|1.8559
|1.8495
|6887
|2006.07.24 08:34
|sell
|3446
|1.60
|1.8512
|1.8563
|1.8499
|6888
|2006.07.24 12:18
|s/l
|3442
|0.10
|1.8548
|1.8548
|1.8484
|-51.00
|3745516.30
|6889
|2006.07.24 12:18
|close
|3446
|1.60
|1.8549
|1.8563
|1.8499
|-592.00
|3744924.30
|6890
|2006.07.24 12:18
|close
|3445
|0.80
|1.8549
|1.8559
|1.8495
|-328.00
|3744596.30
|6891
|2006.07.24 12:18
|close
|3444
|0.40
|1.8549
|1.8555
|1.8491
|-180.00
|3744416.30
|6892
|2006.07.24 12:18
|close
|3443
|0.20
|1.8549
|1.8551
|1.8487
|-98.00
|3744318.30
|6893
|2006.07.25 15:30
|sell
|3447
|0.10
|1.8416
|1.8467
|1.8403
|6894
|2006.07.25 16:02
|t/p
|3447
|0.10
|1.8403
|1.8467
|1.8403
|13.00
|3744331.30
|6895
|2006.07.25 16:02
|sell
|3448
|0.10
|1.8396
|1.8447
|1.8383
|6896
|2006.07.25 16:02
|sell
|3449
|0.20
|1.8399
|1.8450
|1.8386
|6897
|2006.07.25 16:02
|sell
|3450
|0.40
|1.8403
|1.8454
|1.8390
|6898
|2006.07.25 16:19
|t/p
|3450
|0.40
|1.8390
|1.8454
|1.8390
|52.00
|3744383.30
|6899
|2006.07.25 16:19
|close
|3449
|0.20
|1.8389
|1.8450
|1.8386
|20.00
|3744403.30
|6900
|2006.07.25 16:19
|close
|3448
|0.10
|1.8389
|1.8447
|1.8383
|7.00
|3744410.30
|6901
|2006.07.25 16:19
|sell
|3451
|0.10
|1.8385
|1.8436
|1.8372
|6902
|2006.07.25 16:20
|sell
|3452
|0.20
|1.8389
|1.8440
|1.8376
|6903
|2006.07.25 16:21
|sell
|3453
|0.40
|1.8393
|1.8444
|1.8380
|6904
|2006.07.25 16:23
|sell
|3454
|0.80
|1.8397
|1.8448
|1.8384
|6905
|2006.07.25 16:24
|sell
|3455
|1.60
|1.8401
|1.8452
|1.8388
|6906
|2006.07.26 12:56
|s/l
|3451
|0.10
|1.8436
|1.8436
|1.8372
|-51.22
|3744359.09
|6907
|2006.07.26 12:56
|close
|3455
|1.60
|1.8437
|1.8452
|1.8388
|-579.44
|3743779.65
|6908
|2006.07.26 12:56
|close
|3454
|0.80
|1.8437
|1.8448
|1.8384
|-321.72
|3743457.93
|6909
|2006.07.26 12:56
|close
|3453
|0.40
|1.8437
|1.8444
|1.8380
|-176.86
|3743281.07
|6910
|2006.07.26 12:56
|close
|3452
|0.20
|1.8437
|1.8440
|1.8376
|-96.43
|3743184.64
|6911
|2006.07.26 15:00
|buy
|3456
|100.00
|1.8472
|1.8421
|1.8485
|6912
|2006.07.26 15:02
|buy
|3457
|100.00
|1.8468
|1.8417
|1.8481
|6913
|2006.07.26 15:25
|buy
|3458
|100.00
|1.8464
|1.8413
|1.8477
|6914
|2006.07.26 15:29
|buy
|3459
|100.00
|1.8461
|1.8410
|1.8474
|6915
|2006.07.26 16:01
|t/p
|3459
|100.00
|1.8474
|1.8410
|1.8474
|13000.00
|3756184.64
|6916
|2006.07.26 16:01
|close
|3458
|100.00
|1.8474
|1.8413
|1.8477
|10000.00
|3766184.64
|6917
|2006.07.26 16:01
|close
|3457
|100.00
|1.8474
|1.8417
|1.8481
|6000.00
|3772184.64
|6918
|2006.07.26 16:01
|close
|3456
|100.00
|1.8474
|1.8421
|1.8485
|2000.00
|3774184.64
|6919
|2006.07.26 16:15
|buy
|3460
|100.00
|1.8479
|1.8428
|1.8492
|6920
|2006.07.26 16:17
|buy
|3461
|100.00
|1.8475
|1.8424
|1.8488
|6921
|2006.07.26 16:31
|t/p
|3461
|100.00
|1.8488
|1.8424
|1.8488
|13000.00
|3787184.64
|6922
|2006.07.26 16:31
|close
|3460
|100.00
|1.8488
|1.8428
|1.8492
|9000.00
|3796184.64
|6923
|2006.07.26 16:31
|buy
|3462
|100.00
|1.8492
|1.8441
|1.8505
|6924
|2006.07.26 16:34
|buy
|3463
|100.00
|1.8488
|1.8437
|1.8501
|6925
|2006.07.26 16:36
|buy
|3464
|100.00
|1.8484
|1.8433
|1.8497
|6926
|2006.07.26 16:50
|t/p
|3464
|100.00
|1.8497
|1.8433
|1.8497
|13000.00
|3809184.64
|6927
|2006.07.26 16:50
|close
|3463
|100.00
|1.8498
|1.8437
|1.8501
|10000.00
|3819184.64
|6928
|2006.07.26 16:50
|close
|3462
|100.00
|1.8498
|1.8441
|1.8505
|6000.00
|3825184.64
|6929
|2006.07.26 16:50
|buy
|3465
|100.00
|1.8502
|1.8451
|1.8515
|6930
|2006.07.26 16:50
|buy
|3466
|100.00
|1.8499
|1.8448
|1.8512
|6931
|2006.07.26 18:01
|t/p
|3466
|100.00
|1.8512
|1.8448
|1.8512
|13000.00
|3838184.64
|6932
|2006.07.26 18:01
|close
|3465
|100.00
|1.8512
|1.8451
|1.8515
|10000.00
|3848184.64
|6933
|2006.07.26 18:01
|buy
|3467
|100.00
|1.8516
|1.8465
|1.8529
|6934
|2006.07.26 18:03
|buy
|3468
|100.00
|1.8512
|1.8461
|1.8525
|6935
|2006.07.26 18:21
|t/p
|3468
|100.00
|1.8525
|1.8461
|1.8525
|13000.00
|3861184.64
|6936
|2006.07.26 18:21
|close
|3467
|100.00
|1.8525
|1.8465
|1.8529
|9000.00
|3870184.64
|6937
|2006.07.26 18:21
|buy
|3469
|100.00
|1.8529
|1.8478
|1.8542
|6938
|2006.07.26 18:25
|t/p
|3469
|100.00
|1.8542
|1.8478
|1.8542
|13000.00
|3883184.64
|6939
|2006.07.26 18:25
|buy
|3470
|100.00
|1.8546
|1.8495
|1.8559
|6940
|2006.07.26 18:28
|buy
|3471
|100.00
|1.8541
|1.8490
|1.8554
|6941
|2006.07.26 18:29
|buy
|3472
|100.00
|1.8535
|1.8484
|1.8548
|6942
|2006.07.26 19:03
|buy
|3473
|100.00
|1.8531
|1.8480
|1.8544
|6943
|2006.07.26 19:03
|buy
|3474
|100.00
|1.8526
|1.8475
|1.8539
|6944
|2006.07.26 19:53
|t/p
|3474
|100.00
|1.8539
|1.8475
|1.8539
|13000.00
|3896184.64
|6945
|2006.07.26 19:53
|close
|3473
|100.00
|1.8539
|1.8480
|1.8544
|8000.00
|3904184.64
|6946
|2006.07.26 19:53
|close
|3472
|100.00
|1.8539
|1.8484
|1.8548
|4000.00
|3908184.64
|6947
|2006.07.26 19:53
|close
|3471
|100.00
|1.8539
|1.8490
|1.8554
|-2000.00
|3906184.64
|6948
|2006.07.26 19:53
|close
|3470
|100.00
|1.8539
|1.8495
|1.8559
|-7000.00
|3899184.64
|6949
|2006.07.26 19:53
|buy
|3475
|100.00
|1.8543
|1.8492
|1.8556
|6950
|2006.07.26 19:54
|buy
|3476
|100.00
|1.8539
|1.8488
|1.8552
|6951
|2006.07.27 02:59
|buy
|3477
|100.00
|1.8535
|1.8484
|1.8548
|6952
|2006.07.27 03:01
|buy
|3478
|100.00
|1.8531
|1.8480
|1.8544
|6953
|2006.07.27 04:22
|t/p
|3478
|100.00
|1.8544
|1.8480
|1.8544
|13000.00
|3912184.64
|6954
|2006.07.27 04:22
|close
|3477
|100.00
|1.8545
|1.8484
|1.8548
|10000.00
|3922184.64
|6955
|2006.07.27 04:22
|close
|3476
|100.00
|1.8545
|1.8488
|1.8552
|4950.00
|3927134.64
|6956
|2006.07.27 04:22
|close
|3475
|100.00
|1.8545
|1.8492
|1.8556
|950.00
|3928084.64
|6957
|2006.07.27 08:45
|buy
|3479
|100.00
|1.8602
|1.8551
|1.8615
|6958
|2006.07.27 08:58
|buy
|3480
|100.00
|1.8598
|1.8547
|1.8611
|6959
|2006.07.27 09:04
|buy
|3481
|100.00
|1.8594
|1.8543
|1.8607
|6960
|2006.07.27 09:15
|t/p
|3481
|100.00
|1.8607
|1.8543
|1.8607
|13000.00
|3941084.64
|6961
|2006.07.27 09:15
|close
|3480
|100.00
|1.8610
|1.8547
|1.8611
|12000.00
|3953084.64
|6962
|2006.07.27 09:15
|close
|3479
|100.00
|1.8610
|1.8551
|1.8615
|8000.00
|3961084.64
|6963
|2006.07.27 09:15
|buy
|3482
|100.00
|1.8614
|1.8563
|1.8627
|6964
|2006.07.27 09:15
|buy
|3483
|100.00
|1.8610
|1.8559
|1.8623
|6965
|2006.07.27 09:21
|t/p
|3483
|100.00
|1.8623
|1.8559
|1.8623
|13000.00
|3974084.64
|6966
|2006.07.27 09:21
|close
|3482
|100.00
|1.8623
|1.8563
|1.8627
|9000.00
|3983084.64
|6967
|2006.07.27 09:21
|buy
|3484
|100.00
|1.8627
|1.8576
|1.8640
|6968
|2006.07.27 09:21
|buy
|3485
|100.00
|1.8622
|1.8571
|1.8635
|6969
|2006.07.27 09:26
|buy
|3486
|100.00
|1.8617
|1.8566
|1.8630
|6970
|2006.07.27 09:33
|buy
|3487
|100.00
|1.8613
|1.8562
|1.8626
|6971
|2006.07.27 09:47
|buy
|3488
|100.00
|1.8608
|1.8557
|1.8621
|6972
|2006.07.27 10:24
|t/p
|3488
|100.00
|1.8621
|1.8557
|1.8621
|13000.00
|3996084.64
|6973
|2006.07.27 10:24
|close
|3487
|100.00
|1.8623
|1.8562
|1.8626
|10000.00
|4006084.64
|6974
|2006.07.27 10:24
|close
|3486
|100.00
|1.8623
|1.8566
|1.8630
|6000.00
|4012084.64
|6975
|2006.07.27 10:24
|close
|3485
|100.00
|1.8623
|1.8571
|1.8635
|1000.00
|4013084.64
|6976
|2006.07.27 10:24
|close
|3484
|100.00
|1.8623
|1.8576
|1.8640
|-4000.00
|4009084.64
|6977
|2006.07.27 10:24
|buy
|3489
|100.00
|1.8627
|1.8576
|1.8640
|6978
|2006.07.27 10:24
|buy
|3490
|100.00
|1.8622
|1.8571
|1.8635
|6979
|2006.07.27 10:50
|t/p
|3490
|100.00
|1.8635
|1.8571
|1.8635
|13000.00
|4022084.64
|6980
|2006.07.27 10:50
|close
|3489
|100.00
|1.8635
|1.8576
|1.8640
|8000.00
|4030084.64
|6981
|2006.07.27 10:50
|buy
|3491
|100.00
|1.8639
|1.8588
|1.8652
|6982
|2006.07.27 10:56
|buy
|3492
|100.00
|1.8632
|1.8581
|1.8645
|6983
|2006.07.27 11:29
|buy
|3493
|100.00
|1.8628
|1.8577
|1.8641
|6984
|2006.07.27 11:59
|buy
|3494
|100.00
|1.8624
|1.8573
|1.8637
|6985
|2006.07.27 12:00
|buy
|3495
|100.00
|1.8621
|1.8570
|1.8634
|6986
|2006.07.27 12:30
|s/l
|3491
|100.00
|1.8588
|1.8588
|1.8652
|-51000.00
|3979084.64
|6987
|2006.07.27 12:30
|close
|3495
|100.00
|1.8585
|1.8570
|1.8634
|-36000.00
|3943084.64
|6988
|2006.07.27 12:30
|close
|3494
|100.00
|1.8585
|1.8573
|1.8637
|-39000.00
|3904084.64
|6989
|2006.07.27 12:30
|close
|3493
|100.00
|1.8585
|1.8577
|1.8641
|-43000.00
|3861084.64
|6990
|2006.07.27 12:30
|close
|3492
|100.00
|1.8585
|1.8581
|1.8645
|-47000.00
|3814084.64
|6991
|2006.07.27 12:30
|buy
|3496
|100.00
|1.8589
|1.8538
|1.8602
|6992
|2006.07.27 12:30
|buy
|3497
|100.00
|1.8583
|1.8532
|1.8596
|6993
|2006.07.27 12:30
|buy
|3498
|100.00
|1.8580
|1.8529
|1.8593
|6994
|2006.07.27 12:49
|t/p
|3498
|100.00
|1.8593
|1.8529
|1.8593
|13000.00
|3827084.64
|6995
|2006.07.27 12:49
|close
|3497
|100.00
|1.8594
|1.8532
|1.8596
|11000.00
|3838084.64
|6996
|2006.07.27 12:49
|close
|3496
|100.00
|1.8594
|1.8538
|1.8602
|5000.00
|3843084.64
|6997
|2006.07.27 12:49
|buy
|3499
|100.00
|1.8598
|1.8547
|1.8611
|6998
|2006.07.27 12:49
|buy
|3500
|100.00
|1.8593
|1.8542
|1.8606
|6999
|2006.07.27 12:55
|t/p
|3500
|100.00
|1.8606
|1.8542
|1.8606
|13000.00
|3856084.64
|7000
|2006.07.27 12:55
|close
|3499
|100.00
|1.8607
|1.8547
|1.8611
|9000.00
|3865084.64
|7001
|2006.07.27 12:55
|buy
|3501
|100.00
|1.8611
|1.8560
|1.8624
|7002
|2006.07.27 12:55
|buy
|3502
|100.00
|1.8603
|1.8552
|1.8616
|7003
|2006.07.27 12:58
|t/p
|3502
|100.00
|1.8616
|1.8552
|1.8616
|13000.00
|3878084.64
|7004
|2006.07.27 12:58
|close
|3501
|100.00
|1.8617
|1.8560
|1.8624
|6000.00
|3884084.64
|7005
|2006.07.27 12:58
|buy
|3503
|100.00
|1.8621
|1.8570
|1.8634
|7006
|2006.07.27 12:59
|buy
|3504
|100.00
|1.8617
|1.8566
|1.8630
|7007
|2006.07.27 13:04
|t/p
|3504
|100.00
|1.8630
|1.8566
|1.8630
|13000.00
|3897084.64
|7008
|2006.07.27 13:04
|close
|3503
|100.00
|1.8631
|1.8570
|1.8634
|10000.00
|3907084.64
|7009
|2006.07.27 13:30
|buy
|3505
|100.00
|1.8673
|1.8622
|1.8686
|7010
|2006.07.27 13:31
|buy
|3506
|100.00
|1.8668
|1.8617
|1.8681
|7011
|2006.07.27 13:44
|buy
|3507
|100.00
|1.8664
|1.8613
|1.8677
|7012
|2006.07.27 13:45
|buy
|3508
|100.00
|1.8661
|1.8610
|1.8674
|7013
|2006.07.27 13:54
|buy
|3509
|100.00
|1.8657
|1.8606
|1.8670
|7014
|2006.07.27 15:23
|s/l
|3505
|100.00
|1.8622
|1.8622
|1.8686
|-51000.00
|3856084.64
|7015
|2006.07.27 15:23
|close
|3509
|100.00
|1.8621
|1.8606
|1.8670
|-36000.00
|3820084.64
|7016
|2006.07.27 15:23
|close
|3508
|100.00
|1.8621
|1.8610
|1.8674
|-40000.00
|3780084.64
|7017
|2006.07.27 15:23
|close
|3507
|100.00
|1.8621
|1.8613
|1.8677
|-43000.00
|3737084.64
|7018
|2006.07.27 15:23
|close
|3506
|100.00
|1.8621
|1.8617
|1.8681
|-47000.00
|3690084.64
|7019
|2006.07.27 18:45
|sell
|3510
|0.10
|1.8566
|1.8617
|1.8553
|7020
|2006.07.27 18:59
|sell
|3511
|0.20
|1.8570
|1.8621
|1.8557
|7021
|2006.07.27 19:03
|sell
|3512
|0.40
|1.8574
|1.8625
|1.8561
|7022
|2006.07.27 19:30
|sell
|3513
|0.80
|1.8578
|1.8629
|1.8565
|7023
|2006.07.27 19:31
|sell
|3514
|1.60
|1.8581
|1.8632
|1.8568
|7024
|2006.07.27 23:33
|t/p
|3514
|1.60
|1.8568
|1.8632
|1.8568
|208.00
|3690292.64
|7025
|2006.07.27 23:33
|close
|3513
|0.80
|1.8568
|1.8629
|1.8565
|80.00
|3690372.64
|7026
|2006.07.27 23:33
|close
|3512
|0.40
|1.8568
|1.8625
|1.8561
|24.00
|3690396.64
|7027
|2006.07.27 23:33
|close
|3511
|0.20
|1.8568
|1.8621
|1.8557
|4.00
|3690400.64
|7028
|2006.07.27 23:33
|close
|3510
|0.10
|1.8568
|1.8617
|1.8553
|-2.00
|3690398.64
|7029
|2006.07.27 23:33
|sell
|3515
|0.10
|1.8564
|1.8615
|1.8551
|7030
|2006.07.27 23:33
|sell
|3516
|0.20
|1.8568
|1.8619
|1.8555
|7031
|2006.07.28 01:18
|t/p
|3515
|0.10
|1.8551
|1.8615
|1.8551
|12.79
|3690411.42
|7032
|2006.07.28 01:18
|t/p
|3516
|0.20
|1.8555
|1.8619
|1.8555
|25.57
|3690436.99
|7033
|2006.07.28 13:15
|buy
|3517
|100.00
|1.8661
|1.8610
|1.8674
|7034
|2006.07.28 13:17
|buy
|3518
|100.00
|1.8657
|1.8606
|1.8670
|7035
|2006.07.28 13:20
|buy
|3519
|100.00
|1.8651
|1.8600
|1.8664
|7036
|2006.07.28 13:23
|buy
|3520
|100.00
|1.8645
|1.8594
|1.8658
|7037
|2006.07.28 13:24
|buy
|3521
|100.00
|1.8640
|1.8589
|1.8653
|7038
|2006.07.28 13:47
|t/p
|3521
|100.00
|1.8653
|1.8589
|1.8653
|13000.00
|3703436.99
|7039
|2006.07.28 13:47
|close
|3520
|100.00
|1.8655
|1.8594
|1.8658
|10000.00
|3713436.99
|7040
|2006.07.28 13:47
|close
|3519
|100.00
|1.8655
|1.8600
|1.8664
|4000.00
|3717436.99
|7041
|2006.07.28 13:47
|close
|3518
|100.00
|1.8655
|1.8606
|1.8670
|-2000.00
|3715436.99
|7042
|2006.07.28 13:47
|close
|3517
|100.00
|1.8655
|1.8610
|1.8674
|-6000.00
|3709436.99
|7043
|2006.07.28 13:47
|buy
|3522
|100.00
|1.8659
|1.8608
|1.8672
|7044
|2006.07.28 13:47
|buy
|3523
|100.00
|1.8655
|1.8604
|1.8668
|7045
|2006.07.28 13:48
|buy
|3524
|100.00
|1.8648
|1.8597
|1.8661
|7046
|2006.07.28 13:57
|buy
|3525
|100.00
|1.8642
|1.8591
|1.8655
|7047
|2006.07.28 14:15
|t/p
|3525
|100.00
|1.8655
|1.8591
|1.8655
|13000.00
|3722436.99
|7048
|2006.07.28 14:15
|close
|3524
|100.00
|1.8656
|1.8597
|1.8661
|8000.00
|3730436.99
|7049
|2006.07.28 14:15
|close
|3523
|100.00
|1.8656
|1.8604
|1.8668
|1000.00
|3731436.99
|7050
|2006.07.28 14:15
|close
|3522
|100.00
|1.8656
|1.8608
|1.8672
|-3000.00
|3728436.99
|7051
|2006.07.28 14:45
|buy
|3526
|100.00
|1.8653
|1.8602
|1.8666
|7052
|2006.07.28 15:09
|buy
|3527
|100.00
|1.8649
|1.8598
|1.8662
|7053
|2006.07.28 15:43
|buy
|3528
|100.00
|1.8645
|1.8594
|1.8658
|7054
|2006.07.28 15:47
|buy
|3529
|100.00
|1.8642
|1.8591
|1.8655
|7055
|2006.07.28 15:54
|buy
|3530
|100.00
|1.8638
|1.8587
|1.8651
|7056
|2006.07.28 16:10
|t/p
|3530
|100.00
|1.8651
|1.8587
|1.8651
|13000.00
|3741436.99
|7057
|2006.07.28 16:10
|close
|3529
|100.00
|1.8651
|1.8591
|1.8655
|9000.00
|3750436.99
|7058
|2006.07.28 16:10
|close
|3528
|100.00
|1.8651
|1.8594
|1.8658
|6000.00
|3756436.99
|7059
|2006.07.28 16:10
|close
|3527
|100.00
|1.8651
|1.8598
|1.8662
|2000.00
|3758436.99
|7060
|2006.07.28 16:10
|close
|3526
|100.00
|1.8651
|1.8602
|1.8666
|-2000.00
|3756436.99
|7061
|2006.07.28 16:10
|buy
|3531
|100.00
|1.8655
|1.8604
|1.8668
|7062
|2006.07.28 16:12
|buy
|3532
|100.00
|1.8651
|1.8600
|1.8664
|7063
|2006.07.28 16:19
|buy
|3533
|100.00
|1.8646
|1.8595
|1.8659
|7064
|2006.07.28 16:31
|buy
|3534
|100.00
|1.8643
|1.8592
|1.8656
|7065
|2006.07.28 16:32
|buy
|3535
|100.00
|1.8639
|1.8588
|1.8652
|7066
|2006.07.28 17:42
|t/p
|3535
|100.00
|1.8652
|1.8588
|1.8652
|13000.00
|3769436.99
|7067
|2006.07.28 17:42
|close
|3534
|100.00
|1.8653
|1.8592
|1.8656
|10000.00
|3779436.99
|7068
|2006.07.28 17:42
|close
|3533
|100.00
|1.8653
|1.8595
|1.8659
|7000.00
|3786436.99
|7069
|2006.07.28 17:42
|close
|3532
|100.00
|1.8653
|1.8600
|1.8664
|2000.00
|3788436.99
|7070
|2006.07.28 17:42
|close
|3531
|100.00
|1.8653
|1.8604
|1.8668
|-2000.00
|3786436.99
|7071
|2006.07.28 18:00
|buy
|3536
|100.00
|1.8651
|1.8600
|1.8664
|7072
|2006.07.28 18:09
|buy
|3537
|100.00
|1.8647
|1.8596
|1.8660
|7073
|2006.07.28 18:48
|buy
|3538
|100.00
|1.8643
|1.8592
|1.8656
|7074
|2006.07.28 19:05
|buy
|3539
|100.00
|1.8638
|1.8587
|1.8651
|7075
|2006.07.28 19:50
|buy
|3540
|100.00
|1.8634
|1.8583
|1.8647
|7076
|2006.07.31 03:26
|t/p
|3540
|100.00
|1.8647
|1.8583
|1.8647
|12650.00
|3799086.99
|7077
|2006.07.31 03:26
|close
|3539
|100.00
|1.8647
|1.8587
|1.8651
|8650.00
|3807736.99
|7078
|2006.07.31 03:26
|close
|3538
|100.00
|1.8647
|1.8592
|1.8656
|3650.00
|3811386.99
|7079
|2006.07.31 03:26
|close
|3537
|100.00
|1.8647
|1.8596
|1.8660
|-350.00
|3811036.99
|7080
|2006.07.31 03:26
|close
|3536
|100.00
|1.8647
|1.8600
|1.8664
|-4350.00
|3806686.99
|7081
|2006.08.01 16:30
|buy
|3541
|100.00
|1.8739
|1.8688
|1.8752
|7082
|2006.08.01 16:57
|t/p
|3541
|100.00
|1.8752
|1.8688
|1.8752
|13000.00
|3819686.99
|7083
|2006.08.01 16:57
|buy
|3542
|100.00
|1.8756
|1.8705
|1.8769
|7084
|2006.08.01 17:27
|buy
|3543
|100.00
|1.8752
|1.8701
|1.8765
|7085
|2006.08.01 17:50
|buy
|3544
|100.00
|1.8748
|1.8697
|1.8761
|7086
|2006.08.01 18:28
|t/p
|3544
|100.00
|1.8761
|1.8697
|1.8761
|13000.00
|3832686.99
|7087
|2006.08.01 18:28
|close
|3543
|100.00
|1.8763
|1.8701
|1.8765
|11000.00
|3843686.99
|7088
|2006.08.01 18:28
|close
|3542
|100.00
|1.8763
|1.8705
|1.8769
|7000.00
|3850686.99
|7089
|2006.08.01 18:28
|buy
|3545
|100.00
|1.8767
|1.8716
|1.8780
|7090
|2006.08.01 18:28
|buy
|3546
|100.00
|1.8764
|1.8713
|1.8777
|7091
|2006.08.01 18:34
|buy
|3547
|100.00
|1.8760
|1.8709
|1.8773
|7092
|2006.08.02 00:28
|t/p
|3547
|100.00
|1.8773
|1.8709
|1.8773
|12650.00
|3863336.99
|7093
|2006.08.02 00:28
|close
|3546
|100.00
|1.8773
|1.8713
|1.8777
|8650.00
|3871986.99
|7094
|2006.08.02 00:28
|close
|3545
|100.00
|1.8773
|1.8716
|1.8780
|5650.00
|3877636.99
|7095
|2006.08.03 10:15
|sell
|3548
|0.10
|1.8708
|1.8759
|1.8695
|7096
|2006.08.03 10:24
|sell
|3549
|0.20
|1.8712
|1.8763
|1.8699
|7097
|2006.08.03 10:28
|sell
|3550
|0.40
|1.8719
|1.8770
|1.8706
|7098
|2006.08.03 10:28
|sell
|3551
|0.80
|1.8722
|1.8773
|1.8709
|7099
|2006.08.03 10:50
|sell
|3552
|1.60
|1.8726
|1.8777
|1.8713
|7100
|2006.08.03 11:00
|s/l
|3548
|0.10
|1.8759
|1.8759
|1.8695
|-51.00
|3877585.99
|7101
|2006.08.03 11:00
|s/l
|3549
|0.20
|1.8763
|1.8763
|1.8699
|-102.00
|3877483.99
|7102
|2006.08.03 11:00
|s/l
|3550
|0.40
|1.8770
|1.8770
|1.8706
|-204.00
|3877279.99
|7103
|2006.08.03 11:00
|s/l
|3551
|0.80
|1.8773
|1.8773
|1.8709
|-408.00
|3876871.99
|7104
|2006.08.03 11:00
|close
|3552
|1.60
|1.8777
|1.8777
|1.8713
|-816.00
|3876055.99
|7105
|2006.08.03 11:30
|buy
|3553
|100.00
|1.8851
|1.8800
|1.8864
|7106
|2006.08.03 11:46
|buy
|3554
|100.00
|1.8847
|1.8796
|1.8860
|7107
|2006.08.03 11:47
|buy
|3555
|100.00
|1.8843
|1.8792
|1.8856
|7108
|2006.08.03 12:02
|t/p
|3553
|100.00
|1.8864
|1.8800
|1.8864
|13000.00
|3889055.99
|7109
|2006.08.03 12:02
|t/p
|3554
|100.00
|1.8860
|1.8796
|1.8860
|13000.00
|3902055.99
|7110
|2006.08.03 12:02
|t/p
|3555
|100.00
|1.8856
|1.8792
|1.8856
|13000.00
|3915055.99
|7111
|2006.08.03 12:02
|buy
|3556
|100.00
|1.8868
|1.8817
|1.8881
|7112
|2006.08.03 12:02
|buy
|3557
|100.00
|1.8864
|1.8813
|1.8877
|7113
|2006.08.03 12:02
|buy
|3558
|100.00
|1.8857
|1.8806
|1.8870
|7114
|2006.08.03 12:14
|buy
|3559
|100.00
|1.8852
|1.8801
|1.8865
|7115
|2006.08.03 12:26
|t/p
|3559
|100.00
|1.8865
|1.8801
|1.8865
|13000.00
|3928055.99
|7116
|2006.08.03 12:26
|close
|3558
|100.00
|1.8865
|1.8806
|1.8870
|8000.00
|3936055.99
|7117
|2006.08.03 12:26
|close
|3557
|100.00
|1.8865
|1.8813
|1.8877
|1000.00
|3937055.99
|7118
|2006.08.03 12:26
|close
|3556
|100.00
|1.8865
|1.8817
|1.8881
|-3000.00
|3934055.99
|7119
|2006.08.03 12:26
|buy
|3560
|100.00
|1.8869
|1.8818
|1.8882
|7120
|2006.08.03 12:30
|t/p
|3560
|100.00
|1.8882
|1.8818
|1.8882
|13000.00
|3947055.99
|7121
|2006.08.03 12:30
|buy
|3561
|100.00
|1.8886
|1.8835
|1.8899
|7122
|2006.08.03 12:30
|buy
|3562
|100.00
|1.8880
|1.8829
|1.8893
|7123
|2006.08.03 12:35
|t/p
|3562
|100.00
|1.8893
|1.8829
|1.8893
|13000.00
|3960055.99
|7124
|2006.08.03 12:35
|close
|3561
|100.00
|1.8893
|1.8835
|1.8899
|7000.00
|3967055.99
|7125
|2006.08.03 12:35
|buy
|3563
|100.00
|1.8897
|1.8846
|1.8910
|7126
|2006.08.03 12:41
|t/p
|3563
|100.00
|1.8910
|1.8846
|1.8910
|13000.00
|3980055.99
|7127
|2006.08.03 12:41
|buy
|3564
|100.00
|1.8914
|1.8863
|1.8927
|7128
|2006.08.03 12:42
|buy
|3565
|100.00
|1.8909
|1.8858
|1.8922
|7129
|2006.08.03 12:52
|buy
|3566
|100.00
|1.8905
|1.8854
|1.8918
|7130
|2006.08.03 12:53
|buy
|3567
|100.00
|1.8899
|1.8848
|1.8912
|7131
|2006.08.03 13:05
|t/p
|3567
|100.00
|1.8912
|1.8848
|1.8912
|13000.00
|3993055.99
|7132
|2006.08.03 13:05
|close
|3566
|100.00
|1.8913
|1.8854
|1.8918
|8000.00
|4001055.99
|7133
|2006.08.03 13:05
|close
|3565
|100.00
|1.8913
|1.8858
|1.8922
|4000.00
|4005055.99
|7134
|2006.08.03 13:05
|close
|3564
|100.00
|1.8913
|1.8863
|1.8927
|-1000.00
|4004055.99
|7135
|2006.08.03 13:05
|buy
|3568
|100.00
|1.8917
|1.8866
|1.8930
|7136
|2006.08.03 13:05
|buy
|3569
|100.00
|1.8913
|1.8862
|1.8926
|7137
|2006.08.03 13:05
|buy
|3570
|100.00
|1.8909
|1.8858
|1.8922
|7138
|2006.08.03 13:09
|buy
|3571
|100.00
|1.8905
|1.8854
|1.8918
|7139
|2006.08.03 13:11
|buy
|3572
|100.00
|1.8889
|1.8838
|1.8902
|7140
|2006.08.03 13:14
|t/p
|3572
|100.00
|1.8902
|1.8838
|1.8902
|13000.00
|4017055.99
|7141
|2006.08.03 13:14
|close
|3571
|100.00
|1.8903
|1.8854
|1.8918
|-2000.00
|4015055.99
|7142
|2006.08.03 13:14
|close
|3570
|100.00
|1.8903
|1.8858
|1.8922
|-6000.00
|4009055.99
|7143
|2006.08.03 13:14
|close
|3569
|100.00
|1.8903
|1.8862
|1.8926
|-10000.00
|3999055.99
|7144
|2006.08.03 13:14
|close
|3568
|100.00
|1.8903
|1.8866
|1.8930
|-14000.00
|3985055.99
|7145
|2006.08.03 13:14
|buy
|3573
|100.00
|1.8907
|1.8856
|1.8920
|7146
|2006.08.03 13:14
|buy
|3574
|100.00
|1.8904
|1.8853
|1.8917
|7147
|2006.08.03 13:14
|buy
|3575
|100.00
|1.8900
|1.8849
|1.8913
|7148
|2006.08.03 13:26
|buy
|3576
|100.00
|1.8894
|1.8843
|1.8907
|7149
|2006.08.03 13:27
|buy
|3577
|100.00
|1.8890
|1.8839
|1.8903
|7150
|2006.08.03 14:53
|t/p
|3577
|100.00
|1.8903
|1.8839
|1.8903
|13000.00
|3998055.99
|7151
|2006.08.03 14:53
|close
|3576
|100.00
|1.8903
|1.8843
|1.8907
|9000.00
|4007055.99
|7152
|2006.08.03 14:53
|close
|3575
|100.00
|1.8903
|1.8849
|1.8913
|3000.00
|4010055.99
|7153
|2006.08.03 14:53
|close
|3574
|100.00
|1.8903
|1.8853
|1.8917
|-1000.00
|4009055.99
|7154
|2006.08.03 14:53
|close
|3573
|100.00
|1.8903
|1.8856
|1.8920
|-4000.00
|4005055.99
|7155
|2006.08.03 14:53
|buy
|3578
|100.00
|1.8907
|1.8856
|1.8920
|7156
|2006.08.03 14:53
|buy
|3579
|100.00
|1.8904
|1.8853
|1.8917
|7157
|2006.08.03 14:54
|buy
|3580
|100.00
|1.8894
|1.8843
|1.8907
|7158
|2006.08.03 14:55
|buy
|3581
|100.00
|1.8881
|1.8830
|1.8894
|7159
|2006.08.03 14:57
|buy
|3582
|100.00
|1.8877
|1.8826
|1.8890
|7160
|2006.08.03 15:13
|s/l
|3578
|100.00
|1.8856
|1.8856
|1.8920
|-51000.00
|3954055.99
|7161
|2006.08.03 15:13
|close
|3582
|100.00
|1.8854
|1.8826
|1.8890
|-23000.00
|3931055.99
|7162
|2006.08.03 15:13
|close
|3581
|100.00
|1.8854
|1.8830
|1.8894
|-27000.00
|3904055.99
|7163
|2006.08.03 15:13
|close
|3580
|100.00
|1.8854
|1.8843
|1.8907
|-40000.00
|3864055.99
|7164
|2006.08.03 15:13
|close
|3579
|100.00
|1.8854
|1.8853
|1.8917
|-50000.00
|3814055.99
|7165
|2006.08.03 15:13
|buy
|3583
|100.00
|1.8858
|1.8807
|1.8871
|7166
|2006.08.03 15:30
|t/p
|3583
|100.00
|1.8871
|1.8807
|1.8871
|13000.00
|3827055.99
|7167
|2006.08.03 15:30
|buy
|3584
|100.00
|1.8875
|1.8824
|1.8888
|7168
|2006.08.03 15:30
|buy
|3585
|100.00
|1.8871
|1.8820
|1.8884
|7169
|2006.08.03 15:30
|buy
|3586
|100.00
|1.8867
|1.8816
|1.8880
|7170
|2006.08.03 15:35
|buy
|3587
|100.00
|1.8864
|1.8813
|1.8877
|7171
|2006.08.03 15:37
|buy
|3588
|100.00
|1.8858
|1.8807
|1.8871
|7172
|2006.08.03 16:31
|t/p
|3588
|100.00
|1.8871
|1.8807
|1.8871
|13000.00
|3840055.99
|7173
|2006.08.03 16:31
|close
|3587
|100.00
|1.8871
|1.8813
|1.8877
|7000.00
|3847055.99
|7174
|2006.08.03 16:31
|close
|3586
|100.00
|1.8871
|1.8816
|1.8880
|4000.00
|3851055.99
|7175
|2006.08.03 16:31
|close
|3585
|100.00
|1.8871
|1.8820
|1.8884
|0.00
|3851055.99
|7176
|2006.08.03 16:31
|close
|3584
|100.00
|1.8871
|1.8824
|1.8888
|-4000.00
|3847055.99
|7177
|2006.08.03 16:31
|buy
|3589
|100.00
|1.8875
|1.8824
|1.8888
|7178
|2006.08.03 16:32
|buy
|3590
|100.00
|1.8871
|1.8820
|1.8884
|7179
|2006.08.03 17:43
|buy
|3591
|100.00
|1.8867
|1.8816
|1.8880
|7180
|2006.08.03 18:06
|t/p
|3591
|100.00
|1.8880
|1.8816
|1.8880
|13000.00
|3860055.99
|7181
|2006.08.03 18:06
|close
|3590
|100.00
|1.8881
|1.8820
|1.8884
|10000.00
|3870055.99
|7182
|2006.08.03 18:06
|close
|3589
|100.00
|1.8881
|1.8824
|1.8888
|6000.00
|3876055.99
|7183
|2006.08.03 18:06
|buy
|3592
|100.00
|1.8885
|1.8834
|1.8898
|7184
|2006.08.03 18:09
|buy
|3593
|100.00
|1.8881
|1.8830
|1.8894
|7185
|2006.08.03 18:46
|t/p
|3593
|100.00
|1.8894
|1.8830
|1.8894
|13000.00
|3889055.99
|7186
|2006.08.03 18:46
|close
|3592
|100.00
|1.8894
|1.8834
|1.8898
|9000.00
|3898055.99
|7187
|2006.08.04 12:00
|buy
|3594
|100.00
|1.8916
|1.8865
|1.8929
|7188
|2006.08.04 12:27
|t/p
|3594
|100.00
|1.8929
|1.8865
|1.8929
|13000.00
|3911055.99
|7189
|2006.08.04 12:27
|buy
|3595
|100.00
|1.8933
|1.8882
|1.8946
|7190
|2006.08.04 12:27
|buy
|3596
|100.00
|1.8929
|1.8878
|1.8942
|7191
|2006.08.04 12:27
|buy
|3597
|100.00
|1.8925
|1.8874
|1.8938
|7192
|2006.08.04 12:29
|t/p
|3597
|100.00
|1.8938
|1.8874
|1.8938
|13000.00
|3924055.99
|7193
|2006.08.04 12:29
|close
|3596
|100.00
|1.8938
|1.8878
|1.8942
|9000.00
|3933055.99
|7194
|2006.08.04 12:29
|close
|3595
|100.00
|1.8938
|1.8882
|1.8946
|5000.00
|3938055.99
|7195
|2006.08.04 12:29
|buy
|3598
|100.00
|1.8942
|1.8891
|1.8955
|7196
|2006.08.04 12:29
|buy
|3599
|100.00
|1.8938
|1.8887
|1.8951
|7197
|2006.08.04 12:30
|t/p
|3599
|100.00
|1.8951
|1.8887
|1.8951
|13000.00
|3951055.99
|7198
|2006.08.04 12:30
|close
|3598
|100.00
|1.8952
|1.8891
|1.8955
|10000.00
|3961055.99
|7199
|2006.08.04 12:30
|buy
|3600
|100.00
|1.8956
|1.8905
|1.8969
|7200
|2006.08.04 12:30
|buy
|3601
|100.00
|1.8951
|1.8900
|1.8964
|7201
|2006.08.04 12:30
|buy
|3602
|100.00
|1.8947
|1.8896
|1.8960
|7202
|2006.08.04 12:30
|t/p
|3602
|100.00
|1.8960
|1.8896
|1.8960
|13000.00
|3974055.99
|7203
|2006.08.04 12:30
|close
|3601
|100.00
|1.8963
|1.8900
|1.8964
|12000.00
|3986055.99
|7204
|2006.08.04 12:30
|close
|3600
|100.00
|1.8963
|1.8905
|1.8969
|7000.00
|3993055.99
|7205
|2006.08.04 12:30
|buy
|3603
|100.00
|1.8967
|1.8916
|1.8980
|7206
|2006.08.04 12:30
|buy
|3604
|100.00
|1.8961
|1.8910
|1.8974
|7207
|2006.08.04 12:30
|buy
|3605
|100.00
|1.8954
|1.8903
|1.8967
|7208
|2006.08.04 12:30
|buy
|3606
|100.00
|1.8948
|1.8897
|1.8961
|7209
|2006.08.04 12:30
|t/p
|3606
|100.00
|1.8961
|1.8897
|1.8961
|13000.00
|4006055.99
|7210
|2006.08.04 12:30
|close
|3605
|100.00
|1.8964
|1.8903
|1.8967
|10000.00
|4016055.99
|7211
|2006.08.04 12:30
|close
|3604
|100.00
|1.8964
|1.8910
|1.8974
|3000.00
|4019055.99
|7212
|2006.08.04 12:30
|close
|3603
|100.00
|1.8964
|1.8916
|1.8980
|-3000.00
|4016055.99
|7213
|2006.08.04 12:30
|buy
|3607
|100.00
|1.8968
|1.8917
|1.8981
|7214
|2006.08.04 12:30
|t/p
|3607
|100.00
|1.8981
|1.8917
|1.8981
|13000.00
|4029055.99
|7215
|2006.08.04 12:30
|buy
|3608
|100.00
|1.8989
|1.8938
|1.9002
|7216
|2006.08.04 12:31
|buy
|3609
|100.00
|1.8985
|1.8934
|1.8998
|7217
|2006.08.04 12:31
|t/p
|3609
|100.00
|1.8998
|1.8934
|1.8998
|13000.00
|4042055.99
|7218
|2006.08.04 12:31
|close
|3608
|100.00
|1.9000
|1.8938
|1.9002
|11000.00
|4053055.99
|7219
|2006.08.04 12:31
|buy
|3610
|100.00
|1.9004
|1.8953
|1.9017
|7220
|2006.08.04 12:32
|buy
|3611
|100.00
|1.8990
|1.8939
|1.9003
|7221
|2006.08.04 12:32
|t/p
|3611
|100.00
|1.9003
|1.8939
|1.9003
|13000.00
|4066055.99
|7222
|2006.08.04 12:32
|close
|3610
|100.00
|1.9005
|1.8953
|1.9017
|1000.00
|4067055.99
|7223
|2006.08.04 12:32
|buy
|3612
|100.00
|1.9009
|1.8958
|1.9022
|7224
|2006.08.04 12:32
|buy
|3613
|100.00
|1.8990
|1.8939
|1.9003
|7225
|2006.08.04 12:34
|buy
|3614
|100.00
|1.8986
|1.8935
|1.8999
|7226
|2006.08.04 12:36
|t/p
|3614
|100.00
|1.8999
|1.8935
|1.8999
|13000.00
|4080055.99
|7227
|2006.08.04 12:36
|close
|3613
|100.00
|1.9002
|1.8939
|1.9003
|12000.00
|4092055.99
|7228
|2006.08.04 12:36
|close
|3612
|100.00
|1.9002
|1.8958
|1.9022
|-7000.00
|4085055.99
|7229
|2006.08.04 12:36
|buy
|3615
|100.00
|1.9006
|1.8955
|1.9019
|7230
|2006.08.04 12:37
|buy
|3616
|100.00
|1.9001
|1.8950
|1.9014
|7231
|2006.08.04 12:37
|t/p
|3616
|100.00
|1.9014
|1.8950
|1.9014
|13000.00
|4098055.99
|7232
|2006.08.04 12:37
|close
|3615
|100.00
|1.9014
|1.8955
|1.9019
|8000.00
|4106055.99
|7233
|2006.08.04 12:37
|buy
|3617
|100.00
|1.9018
|1.8967
|1.9031
|7234
|2006.08.04 12:39
|t/p
|3617
|100.00
|1.9031
|1.8967
|1.9031
|13000.00
|4119055.99
|7235
|2006.08.04 12:39
|buy
|3618
|100.00
|1.9035
|1.8984
|1.9048
|7236
|2006.08.04 12:39
|t/p
|3618
|100.00
|1.9048
|1.8984
|1.9048
|13000.00
|4132055.99
|7237
|2006.08.04 12:39
|buy
|3619
|100.00
|1.9054
|1.9003
|1.9067
|7238
|2006.08.04 12:39
|buy
|3620
|100.00
|1.9047
|1.8996
|1.9060
|7239
|2006.08.04 12:40
|buy
|3621
|100.00
|1.9034
|1.8983
|1.9047
|7240
|2006.08.04 12:41
|buy
|3622
|100.00
|1.9030
|1.8979
|1.9043
|7241
|2006.08.04 12:46
|t/p
|3622
|100.00
|1.9043
|1.8979
|1.9043
|13000.00
|4145055.99
|7242
|2006.08.04 12:46
|close
|3621
|100.00
|1.9043
|1.8983
|1.9047
|9000.00
|4154055.99
|7243
|2006.08.04 12:46
|close
|3620
|100.00
|1.9043
|1.8996
|1.9060
|-4000.00
|4150055.99
|7244
|2006.08.04 12:46
|close
|3619
|100.00
|1.9043
|1.9003
|1.9067
|-11000.00
|4139055.99
|7245
|2006.08.04 12:46
|buy
|3623
|100.00
|1.9047
|1.8996
|1.9060
|7246
|2006.08.04 12:51
|buy
|3624
|100.00
|1.9043
|1.8992
|1.9056
|7247
|2006.08.04 12:52
|buy
|3625
|100.00
|1.9039
|1.8988
|1.9052
|7248
|2006.08.04 12:53
|t/p
|3625
|100.00
|1.9052
|1.8988
|1.9052
|13000.00
|4152055.99
|7249
|2006.08.04 12:53
|close
|3624
|100.00
|1.9053
|1.8992
|1.9056
|10000.00
|4162055.99
|7250
|2006.08.04 12:53
|close
|3623
|100.00
|1.9053
|1.8996
|1.9060
|6000.00
|4168055.99
|7251
|2006.08.04 12:53
|buy
|3626
|100.00
|1.9057
|1.9006
|1.9070
|7252
|2006.08.04 12:54
|buy
|3627
|100.00
|1.9050
|1.8999
|1.9063
|7253
|2006.08.04 12:55
|buy
|3628
|100.00
|1.9045
|1.8994
|1.9058
|7254
|2006.08.04 12:56
|t/p
|3628
|100.00
|1.9058
|1.8994
|1.9058
|13000.00
|4181055.99
|7255
|2006.08.04 12:56
|close
|3627
|100.00
|1.9058
|1.8999
|1.9063
|8000.00
|4189055.99
|7256
|2006.08.04 12:56
|close
|3626
|100.00
|1.9058
|1.9006
|1.9070
|1000.00
|4190055.99
|7257
|2006.08.04 12:56
|buy
|3629
|100.00
|1.9062
|1.9011
|1.9075
|7258
|2006.08.04 12:57
|buy
|3630
|100.00
|1.9058
|1.9007
|1.9071
|7259
|2006.08.04 12:58
|t/p
|3630
|100.00
|1.9071
|1.9007
|1.9071
|13000.00
|4203055.99
|7260
|2006.08.04 12:58
|close
|3629
|100.00
|1.9071
|1.9011
|1.9075
|9000.00
|4212055.99
|7261
|2006.08.04 12:58
|buy
|3631
|100.00
|1.9075
|1.9024
|1.9088
|7262
|2006.08.04 12:59
|buy
|3632
|100.00
|1.9068
|1.9017
|1.9081
|7263
|2006.08.04 13:02
|buy
|3633
|100.00
|1.9065
|1.9014
|1.9078
|7264
|2006.08.04 13:05
|buy
|3634
|100.00
|1.9061
|1.9010
|1.9074
|7265
|2006.08.04 13:07
|buy
|3635
|100.00
|1.9057
|1.9006
|1.9070
|7266
|2006.08.04 13:51
|t/p
|3635
|100.00
|1.9070
|1.9006
|1.9070
|13000.00
|4225055.99
|7267
|2006.08.04 13:51
|close
|3634
|100.00
|1.9072
|1.9010
|1.9074
|11000.00
|4236055.99
|7268
|2006.08.04 13:51
|close
|3633
|100.00
|1.9072
|1.9014
|1.9078
|7000.00
|4243055.99
|7269
|2006.08.04 13:51
|close
|3632
|100.00
|1.9072
|1.9017
|1.9081
|4000.00
|4247055.99
|7270
|2006.08.04 13:51
|close
|3631
|100.00
|1.9072
|1.9024
|1.9088
|-3000.00
|4244055.99
|7271
|2006.08.04 13:51
|buy
|3636
|100.00
|1.9076
|1.9025
|1.9089
|7272
|2006.08.04 13:51
|buy
|3637
|100.00
|1.9071
|1.9020
|1.9084
|7273
|2006.08.04 13:53
|t/p
|3637
|100.00
|1.9084
|1.9020
|1.9084
|13000.00
|4257055.99
|7274
|2006.08.04 13:53
|close
|3636
|100.00
|1.9085
|1.9025
|1.9089
|9000.00
|4266055.99
|7275
|2006.08.04 13:53
|buy
|3638
|100.00
|1.9089
|1.9038
|1.9102
|7276
|2006.08.04 13:54
|buy
|3639
|100.00
|1.9086
|1.9035
|1.9099
|7277
|2006.08.04 14:00
|t/p
|3639
|100.00
|1.9099
|1.9035
|1.9099
|13000.00
|4279055.99
|7278
|2006.08.04 14:00
|close
|3638
|100.00
|1.9099
|1.9038
|1.9102
|10000.00
|4289055.99
|7279
|2006.08.04 14:00
|buy
|3640
|100.00
|1.9103
|1.9052
|1.9116
|7280
|2006.08.04 14:01
|buy
|3641
|100.00
|1.9099
|1.9048
|1.9112
|7281
|2006.08.04 14:09
|buy
|3642
|100.00
|1.9095
|1.9044
|1.9108
|7282
|2006.08.04 14:18
|buy
|3643
|100.00
|1.9091
|1.9040
|1.9104
|7283
|2006.08.04 14:26
|buy
|3644
|100.00
|1.9087
|1.9036
|1.9100
|7284
|2006.08.04 14:53
|t/p
|3644
|100.00
|1.9100
|1.9036
|1.9100
|13000.00
|4302055.99
|7285
|2006.08.04 14:53
|close
|3643
|100.00
|1.9102
|1.9040
|1.9104
|11000.00
|4313055.99
|7286
|2006.08.04 14:53
|close
|3642
|100.00
|1.9102
|1.9044
|1.9108
|7000.00
|4320055.99
|7287
|2006.08.04 14:53
|close
|3641
|100.00
|1.9102
|1.9048
|1.9112
|3000.00
|4323055.99
|7288
|2006.08.04 14:53
|close
|3640
|100.00
|1.9102
|1.9052
|1.9116
|-1000.00
|4322055.99
|7289
|2006.08.04 14:53
|buy
|3645
|100.00
|1.9106
|1.9055
|1.9119
|7290
|2006.08.04 14:55
|t/p
|3645
|100.00
|1.9119
|1.9055
|1.9119
|13000.00
|4335055.99
|7291
|2006.08.04 14:55
|buy
|3646
|100.00
|1.9125
|1.9074
|1.9138
|7292
|2006.08.04 14:55
|buy
|3647
|100.00
|1.9121
|1.9070
|1.9134
|7293
|2006.08.04 14:59
|buy
|3648
|100.00
|1.9112
|1.9061
|1.9125
|7294
|2006.08.04 14:59
|buy
|3649
|100.00
|1.9108
|1.9057
|1.9121
|7295
|2006.08.04 15:00
|buy
|3650
|100.00
|1.9104
|1.9053
|1.9117
|7296
|2006.08.06 21:44
|s/l
|3646
|100.00
|1.9074
|1.9074
|1.9138
|-51000.00
|4284055.99
|7297
|2006.08.06 21:44
|close
|3650
|100.00
|1.9071
|1.9053
|1.9117
|-33000.00
|4251055.99
|7298
|2006.08.06 21:44
|close
|3649
|100.00
|1.9071
|1.9057
|1.9121
|-37000.00
|4214055.99
|7299
|2006.08.06 21:44
|close
|3648
|100.00
|1.9071
|1.9061
|1.9125
|-41000.00
|4173055.99
|7300
|2006.08.06 21:44
|close
|3647
|100.00
|1.9071
|1.9070
|1.9134
|-50000.00
|4123055.99
|7301
|2006.08.06 21:44
|buy
|3651
|100.00
|1.9075
|1.9024
|1.9088
|7302
|2006.08.06 21:53
|buy
|3652
|100.00
|1.9071
|1.9020
|1.9084
|7303
|2006.08.06 23:45
|t/p
|3652
|100.00
|1.9084
|1.9020
|1.9084
|13000.00
|4136055.99
|7304
|2006.08.06 23:45
|close
|3651
|100.00
|1.9084
|1.9024
|1.9088
|9000.00
|4145055.99
|7305
|2006.08.08 23:15
|sell
|3653
|0.10
|1.8980
|1.9031
|1.8967
|7306
|2006.08.08 23:19
|sell
|3654
|0.20
|1.8983
|1.9034
|1.8970
|7307
|2006.08.08 23:21
|sell
|3655
|0.40
|1.8987
|1.9038
|1.8974
|7308
|2006.08.08 23:26
|sell
|3656
|0.80
|1.8991
|1.9042
|1.8978
|7309
|2006.08.08 23:33
|sell
|3657
|1.60
|1.8995
|1.9046
|1.8982
|7310
|2006.08.09 00:24
|t/p
|3657
|1.60
|1.8982
|1.9046
|1.8982
|204.56
|4145260.55
|7311
|2006.08.09 00:24
|close
|3656
|0.80
|1.8982
|1.9042
|1.8978
|70.28
|4145330.83
|7312
|2006.08.09 00:24
|close
|3655
|0.40
|1.8982
|1.9038
|1.8974
|19.14
|4145349.97
|7313
|2006.08.09 00:24
|close
|3654
|0.20
|1.8982
|1.9034
|1.8970
|1.57
|4145351.54
|7314
|2006.08.09 00:24
|close
|3653
|0.10
|1.8982
|1.9031
|1.8967
|-2.21
|4145349.33
|7315
|2006.08.09 00:24
|sell
|3658
|0.10
|1.8978
|1.9029
|1.8965
|7316
|2006.08.09 00:32
|sell
|3659
|0.20
|1.8982
|1.9033
|1.8969
|7317
|2006.08.09 00:36
|sell
|3660
|0.40
|1.8987
|1.9038
|1.8974
|7318
|2006.08.09 00:41
|sell
|3661
|0.80
|1.8991
|1.9042
|1.8978
|7319
|2006.08.09 00:45
|sell
|3662
|1.60
|1.8995
|1.9046
|1.8982
|7320
|2006.08.09 06:01
|s/l
|3658
|0.10
|1.9029
|1.9029
|1.8965
|-51.00
|4145298.33
|7321
|2006.08.09 06:01
|close
|3662
|1.60
|1.9029
|1.9046
|1.8982
|-544.00
|4144754.33
|7322
|2006.08.09 06:01
|close
|3661
|0.80
|1.9029
|1.9042
|1.8978
|-304.00
|4144450.33
|7323
|2006.08.09 06:01
|close
|3660
|0.40
|1.9029
|1.9038
|1.8974
|-168.00
|4144282.33
|7324
|2006.08.09 06:01
|close
|3659
|0.20
|1.9029
|1.9033
|1.8969
|-94.00
|4144188.33
|7325
|2006.08.09 07:15
|buy
|3663
|100.00
|1.9068
|1.9017
|1.9081
|7326
|2006.08.09 07:23
|buy
|3664
|100.00
|1.9065
|1.9014
|1.9078
|7327
|2006.08.09 07:24
|buy
|3665
|100.00
|1.9060
|1.9009
|1.9073
|7328
|2006.08.09 07:24
|buy
|3666
|100.00
|1.9056
|1.9005
|1.9069
|7329
|2006.08.09 07:28
|t/p
|3666
|100.00
|1.9069
|1.9005
|1.9069
|13000.00
|4157188.33
|7330
|2006.08.09 07:28
|close
|3665
|100.00
|1.9072
|1.9009
|1.9073
|12000.00
|4169188.33
|7331
|2006.08.09 07:28
|close
|3664
|100.00
|1.9072
|1.9014
|1.9078
|7000.00
|4176188.33
|7332
|2006.08.09 07:28
|close
|3663
|100.00
|1.9072
|1.9017
|1.9081
|4000.00
|4180188.33
|7333
|2006.08.09 07:28
|buy
|3667
|100.00
|1.9076
|1.9025
|1.9089
|7334
|2006.08.09 07:28
|buy
|3668
|100.00
|1.9071
|1.9020
|1.9084
|7335
|2006.08.09 07:46
|buy
|3669
|100.00
|1.9067
|1.9016
|1.9080
|7336
|2006.08.09 07:51
|t/p
|3669
|100.00
|1.9080
|1.9016
|1.9080
|13000.00
|4193188.33
|7337
|2006.08.09 07:51
|close
|3668
|100.00
|1.9081
|1.9020
|1.9084
|10000.00
|4203188.33
|7338
|2006.08.09 07:51
|close
|3667
|100.00
|1.9081
|1.9025
|1.9089
|5000.00
|4208188.33
|7339
|2006.08.09 07:51
|buy
|3670
|100.00
|1.9085
|1.9034
|1.9098
|7340
|2006.08.09 07:51
|buy
|3671
|100.00
|1.9081
|1.9030
|1.9094
|7341
|2006.08.09 07:58
|buy
|3672
|100.00
|1.9075
|1.9024
|1.9088
|7342
|2006.08.09 08:04
|t/p
|3672
|100.00
|1.9088
|1.9024
|1.9088
|13000.00
|4221188.33
|7343
|2006.08.09 08:04
|close
|3671
|100.00
|1.9088
|1.9030
|1.9094
|7000.00
|4228188.33
|7344
|2006.08.09 08:04
|close
|3670
|100.00
|1.9088
|1.9034
|1.9098
|3000.00
|4231188.33
|7345
|2006.08.09 08:04
|buy
|3673
|100.00
|1.9092
|1.9041
|1.9105
|7346
|2006.08.09 08:04
|buy
|3674
|100.00
|1.9088
|1.9037
|1.9101
|7347
|2006.08.09 08:19
|t/p
|3674
|100.00
|1.9101
|1.9037
|1.9101
|13000.00
|4244188.33
|7348
|2006.08.09 08:19
|close
|3673
|100.00
|1.9103
|1.9041
|1.9105
|11000.00
|4255188.33
|7349
|2006.08.09 08:19
|buy
|3675
|100.00
|1.9107
|1.9056
|1.9120
|7350
|2006.08.09 08:19
|buy
|3676
|100.00
|1.9104
|1.9053
|1.9117
|7351
|2006.08.09 08:20
|buy
|3677
|100.00
|1.9097
|1.9046
|1.9110
|7352
|2006.08.09 08:23
|buy
|3678
|100.00
|1.9091
|1.9040
|1.9104
|7353
|2006.08.09 08:29
|buy
|3679
|100.00
|1.9087
|1.9036
|1.9100
|7354
|2006.08.09 09:42
|s/l
|3675
|100.00
|1.9056
|1.9056
|1.9120
|-51000.00
|4204188.33
|7355
|2006.08.09 09:42
|close
|3679
|100.00
|1.9056
|1.9036
|1.9100
|-31000.00
|4173188.33
|7356
|2006.08.09 09:42
|close
|3678
|100.00
|1.9056
|1.9040
|1.9104
|-35000.00
|4138188.33
|7357
|2006.08.09 09:42
|close
|3677
|100.00
|1.9056
|1.9046
|1.9110
|-41000.00
|4097188.33
|7358
|2006.08.09 09:42
|close
|3676
|100.00
|1.9056
|1.9053
|1.9117
|-48000.00
|4049188.33
|7359
|2006.08.09 09:42
|buy
|3680
|100.00
|1.9060
|1.9009
|1.9073
|7360
|2006.08.09 09:43
|buy
|3681
|100.00
|1.9056
|1.9005
|1.9069
|7361
|2006.08.09 09:44
|buy
|3682
|100.00
|1.9052
|1.9001
|1.9065
|7362
|2006.08.09 09:58
|t/p
|3682
|100.00
|1.9065
|1.9001
|1.9065
|13000.00
|4062188.33
|7363
|2006.08.09 09:58
|close
|3681
|100.00
|1.9066
|1.9005
|1.9069
|10000.00
|4072188.33
|7364
|2006.08.09 09:58
|close
|3680
|100.00
|1.9066
|1.9009
|1.9073
|6000.00
|4078188.33
|7365
|2006.08.09 09:58
|buy
|3683
|100.00
|1.9070
|1.9019
|1.9083
|7366
|2006.08.09 09:58
|buy
|3684
|100.00
|1.9066
|1.9015
|1.9079
|7367
|2006.08.09 10:00
|buy
|3685
|100.00
|1.9062
|1.9011
|1.9075
|7368
|2006.08.09 10:05
|buy
|3686
|100.00
|1.9056
|1.9005
|1.9069
|7369
|2006.08.09 10:10
|buy
|3687
|100.00
|1.9052
|1.9001
|1.9065
|7370
|2006.08.09 10:32
|t/p
|3687
|100.00
|1.9065
|1.9001
|1.9065
|13000.00
|4091188.33
|7371
|2006.08.09 10:32
|close
|3686
|100.00
|1.9066
|1.9005
|1.9069
|10000.00
|4101188.33
|7372
|2006.08.09 10:32
|close
|3685
|100.00
|1.9066
|1.9011
|1.9075
|4000.00
|4105188.33
|7373
|2006.08.09 10:32
|close
|3684
|100.00
|1.9066
|1.9015
|1.9079
|0.00
|4105188.33
|7374
|2006.08.09 10:32
|close
|3683
|100.00
|1.9066
|1.9019
|1.9083
|-4000.00
|4101188.33
|7375
|2006.08.09 10:32
|buy
|3688
|100.00
|1.9070
|1.9019
|1.9083
|7376
|2006.08.09 10:42
|t/p
|3688
|100.00
|1.9083
|1.9019
|1.9083
|13000.00
|4114188.33
|7377
|2006.08.09 10:42
|buy
|3689
|100.00
|1.9089
|1.9038
|1.9102
|7378
|2006.08.09 10:52
|t/p
|3689
|100.00
|1.9102
|1.9038
|1.9102
|13000.00
|4127188.33
|7379
|2006.08.09 10:52
|buy
|3690
|100.00
|1.9107
|1.9056
|1.9120
|7380
|2006.08.09 10:54
|buy
|3691
|100.00
|1.9104
|1.9053
|1.9117
|7381
|2006.08.09 10:58
|buy
|3692
|100.00
|1.9100
|1.9049
|1.9113
|7382
|2006.08.09 10:59
|buy
|3693
|100.00
|1.9096
|1.9045
|1.9109
|7383
|2006.08.09 11:01
|buy
|3694
|100.00
|1.9089
|1.9038
|1.9102
|7384
|2006.08.09 14:15
|t/p
|3694
|100.00
|1.9102
|1.9038
|1.9102
|13000.00
|4140188.33
|7385
|2006.08.09 14:15
|close
|3693
|100.00
|1.9103
|1.9045
|1.9109
|7000.00
|4147188.33
|7386
|2006.08.09 14:15
|close
|3692
|100.00
|1.9103
|1.9049
|1.9113
|3000.00
|4150188.33
|7387
|2006.08.09 14:15
|close
|3691
|100.00
|1.9103
|1.9053
|1.9117
|-1000.00
|4149188.33
|7388
|2006.08.09 14:15
|close
|3690
|100.00
|1.9103
|1.9056
|1.9120
|-4000.00
|4145188.33
|7389
|2006.08.10 14:00
|sell
|3695
|0.10
|1.9006
|1.9057
|1.8993
|7390
|2006.08.10 14:02
|t/p
|3695
|0.10
|1.8993
|1.9057
|1.8993
|13.00
|4145201.33
|7391
|2006.08.10 14:02
|sell
|3696
|0.10
|1.8989
|1.9040
|1.8976
|7392
|2006.08.10 14:02
|sell
|3697
|0.20
|1.8994
|1.9045
|1.8981
|7393
|2006.08.10 14:15
|t/p
|3697
|0.20
|1.8981
|1.9045
|1.8981
|26.00
|4145227.33
|7394
|2006.08.10 14:15
|close
|3696
|0.10
|1.8980
|1.9040
|1.8976
|9.00
|4145236.33
|7395
|2006.08.10 14:15
|sell
|3698
|0.10
|1.8976
|1.9027
|1.8963
|7396
|2006.08.10 14:24
|t/p
|3698
|0.10
|1.8963
|1.9027
|1.8963
|13.00
|4145249.33
|7397
|2006.08.10 14:24
|sell
|3699
|0.10
|1.8957
|1.9008
|1.8944
|7398
|2006.08.10 14:24
|sell
|3700
|0.20
|1.8964
|1.9015
|1.8951
|7399
|2006.08.10 14:24
|t/p
|3700
|0.20
|1.8951
|1.9015
|1.8951
|26.00
|4145275.33
|7400
|2006.08.10 14:24
|close
|3699
|0.10
|1.8947
|1.9008
|1.8944
|10.00
|4145285.33
|7401
|2006.08.10 14:24
|sell
|3701
|0.10
|1.8943
|1.8994
|1.8930
|7402
|2006.08.10 14:35
|t/p
|3701
|0.10
|1.8930
|1.8994
|1.8930
|13.00
|4145298.33
|7403
|2006.08.10 14:35
|sell
|3702
|0.10
|1.8922
|1.8973
|1.8909
|7404
|2006.08.10 14:37
|t/p
|3702
|0.10
|1.8909
|1.8973
|1.8909
|13.00
|4145311.33
|7405
|2006.08.10 14:37
|sell
|3703
|0.10
|1.8905
|1.8956
|1.8892
|7406
|2006.08.10 14:37
|sell
|3704
|0.20
|1.8913
|1.8964
|1.8900
|7407
|2006.08.10 14:39
|sell
|3705
|0.40
|1.8918
|1.8969
|1.8905
|7408
|2006.08.10 14:50
|t/p
|3705
|0.40
|1.8905
|1.8969
|1.8905
|52.00
|4145363.33
|7409
|2006.08.10 14:50
|close
|3704
|0.20
|1.8905
|1.8964
|1.8900
|16.00
|4145379.33
|7410
|2006.08.10 14:50
|close
|3703
|0.10
|1.8905
|1.8956
|1.8892
|0.00
|4145379.33
|7411
|2006.08.10 14:50
|sell
|3706
|0.10
|1.8901
|1.8952
|1.8888
|7412
|2006.08.10 14:50
|sell
|3707
|0.20
|1.8904
|1.8955
|1.8891
|7413
|2006.08.10 14:53
|sell
|3708
|0.40
|1.8913
|1.8964
|1.8900
|7414
|2006.08.10 14:54
|sell
|3709
|0.80
|1.8918
|1.8969
|1.8905
|7415
|2006.08.10 15:14
|t/p
|3709
|0.80
|1.8905
|1.8969
|1.8905
|104.00
|4145483.33
|7416
|2006.08.10 15:14
|close
|3708
|0.40
|1.8905
|1.8964
|1.8900
|32.00
|4145515.33
|7417
|2006.08.10 15:14
|close
|3707
|0.20
|1.8905
|1.8955
|1.8891
|-2.00
|4145513.33
|7418
|2006.08.10 15:14
|close
|3706
|0.10
|1.8905
|1.8952
|1.8888
|-4.00
|4145509.33
|7419
|2006.08.10 15:14
|sell
|3710
|0.10
|1.8901
|1.8952
|1.8888
|7420
|2006.08.10 15:17
|t/p
|3710
|0.10
|1.8888
|1.8952
|1.8888
|13.00
|4145522.33
|7421
|2006.08.10 15:17
|sell
|3711
|0.10
|1.8882
|1.8933
|1.8869
|7422
|2006.08.10 15:24
|sell
|3712
|0.20
|1.8887
|1.8938
|1.8874
|7423
|2006.08.10 15:25
|sell
|3713
|0.40
|1.8895
|1.8946
|1.8882
|7424
|2006.08.10 15:26
|sell
|3714
|0.80
|1.8899
|1.8950
|1.8886
|7425
|2006.08.10 15:27
|sell
|3715
|1.60
|1.8903
|1.8954
|1.8890
|7426
|2006.08.10 15:40
|t/p
|3715
|1.60
|1.8890
|1.8954
|1.8890
|208.00
|4145730.33
|7427
|2006.08.10 15:40
|close
|3714
|0.80
|1.8890
|1.8950
|1.8886
|72.00
|4145802.33
|7428
|2006.08.10 15:40
|close
|3713
|0.40
|1.8890
|1.8946
|1.8882
|20.00
|4145822.33
|7429
|2006.08.10 15:40
|close
|3712
|0.20
|1.8890
|1.8938
|1.8874
|-6.00
|4145816.33
|7430
|2006.08.10 15:40
|close
|3711
|0.10
|1.8890
|1.8933
|1.8869
|-8.00
|4145808.33
|7431
|2006.08.10 15:40
|sell
|3716
|0.10
|1.8886
|1.8937
|1.8873
|7432
|2006.08.10 15:44
|sell
|3717
|0.20
|1.8891
|1.8942
|1.8878
|7433
|2006.08.10 15:47
|sell
|3718
|0.40
|1.8895
|1.8946
|1.8882
|7434
|2006.08.10 15:51
|sell
|3719
|0.80
|1.8899
|1.8950
|1.8886
|7435
|2006.08.10 16:24
|sell
|3720
|1.60
|1.8902
|1.8953
|1.8889
|7436
|2006.08.10 18:49
|s/l
|3716
|0.10
|1.8937
|1.8937
|1.8873
|-51.00
|4145757.33
|7437
|2006.08.10 18:49
|close
|3720
|1.60
|1.8938
|1.8953
|1.8889
|-576.00
|4145181.33
|7438
|2006.08.10 18:49
|close
|3719
|0.80
|1.8938
|1.8950
|1.8886
|-312.00
|4144869.33
|7439
|2006.08.10 18:49
|close
|3718
|0.40
|1.8938
|1.8946
|1.8882
|-172.00
|4144697.33
|7440
|2006.08.10 18:49
|close
|3717
|0.20
|1.8938
|1.8942
|1.8878
|-94.00
|4144603.33
|7441
|2006.08.10 18:49
|sell
|3721
|0.10
|1.8934
|1.8985
|1.8921
|7442
|2006.08.10 18:57
|sell
|3722
|0.20
|1.8938
|1.8989
|1.8925
|7443
|2006.08.10 19:15
|sell
|3723
|0.40
|1.8943
|1.8994
|1.8930
|7444
|2006.08.10 19:15
|sell
|3724
|0.80
|1.8947
|1.8998
|1.8934
|7445
|2006.08.11 01:42
|t/p
|3724
|0.80
|1.8934
|1.8998
|1.8934
|102.28
|4144705.61
|7446
|2006.08.11 01:42
|close
|3723
|0.40
|1.8934
|1.8994
|1.8930
|35.14
|4144740.75
|7447
|2006.08.11 01:42
|close
|3722
|0.20
|1.8934
|1.8989
|1.8925
|7.57
|4144748.32
|7448
|2006.08.11 01:42
|close
|3721
|0.10
|1.8934
|1.8985
|1.8921
|-0.22
|4144748.10
|7449
|2006.08.11 18:00
|sell
|3725
|0.10
|1.8901
|1.8952
|1.8888
|7450
|2006.08.11 18:39
|sell
|3726
|0.20
|1.8905
|1.8956
|1.8892
|7451
|2006.08.13 21:30
|sell
|3727
|0.40
|1.8911
|1.8962
|1.8898
|7452
|2006.08.13 21:55
|t/p
|3727
|0.40
|1.8898
|1.8962
|1.8898
|52.00
|4144800.10
|7453
|2006.08.13 21:55
|close
|3726
|0.20
|1.8897
|1.8956
|1.8892
|16.00
|4144816.10
|7454
|2006.08.13 21:55
|close
|3725
|0.10
|1.8897
|1.8952
|1.8888
|4.00
|4144820.10
|7455
|2006.08.14 09:00
|sell
|3728
|0.10
|1.8872
|1.8923
|1.8859
|7456
|2006.08.14 09:01
|sell
|3729
|0.20
|1.8876
|1.8927
|1.8863
|7457
|2006.08.14 09:09
|sell
|3730
|0.40
|1.8883
|1.8934
|1.8870
|7458
|2006.08.14 09:10
|sell
|3731
|0.80
|1.8887
|1.8938
|1.8874
|7459
|2006.08.14 09:11
|sell
|3732
|1.60
|1.8891
|1.8942
|1.8878
|7460
|2006.08.14 09:41
|t/p
|3732
|1.60
|1.8878
|1.8942
|1.8878
|208.00
|4145028.10
|7461
|2006.08.14 09:41
|close
|3731
|0.80
|1.8878
|1.8938
|1.8874
|72.00
|4145100.10
|7462
|2006.08.14 09:41
|close
|3730
|0.40
|1.8878
|1.8934
|1.8870
|20.00
|4145120.10
|7463
|2006.08.14 09:41
|close
|3729
|0.20
|1.8878
|1.8927
|1.8863
|-4.00
|4145116.10
|7464
|2006.08.14 09:41
|close
|3728
|0.10
|1.8878
|1.8923
|1.8859
|-6.00
|4145110.10
|7465
|2006.08.14 09:41
|sell
|3733
|0.10
|1.8874
|1.8925
|1.8861
|7466
|2006.08.14 09:53
|sell
|3734
|0.20
|1.8880
|1.8931
|1.8867
|7467
|2006.08.14 10:09
|sell
|3735
|0.40
|1.8883
|1.8934
|1.8870
|7468
|2006.08.14 10:10
|sell
|3736
|0.80
|1.8887
|1.8938
|1.8874
|7469
|2006.08.14 10:28
|t/p
|3736
|0.80
|1.8874
|1.8938
|1.8874
|104.00
|4145214.10
|7470
|2006.08.14 10:28
|close
|3735
|0.40
|1.8874
|1.8934
|1.8870
|36.00
|4145250.10
|7471
|2006.08.14 10:28
|close
|3734
|0.20
|1.8874
|1.8931
|1.8867
|12.00
|4145262.10
|7472
|2006.08.14 10:28
|close
|3733
|0.10
|1.8874
|1.8925
|1.8861
|0.00
|4145262.10
|7473
|2006.08.14 10:28
|sell
|3737
|0.10
|1.8870
|1.8921
|1.8857
|7474
|2006.08.14 10:42
|sell
|3738
|0.20
|1.8874
|1.8925
|1.8861
|7475
|2006.08.14 10:56
|sell
|3739
|0.40
|1.8878
|1.8929
|1.8865
|7476
|2006.08.14 10:59
|sell
|3740
|0.80
|1.8883
|1.8934
|1.8870
|7477
|2006.08.14 11:06
|t/p
|3740
|0.80
|1.8870
|1.8934
|1.8870
|104.00
|4145366.10
|7478
|2006.08.14 11:06
|close
|3739
|0.40
|1.8868
|1.8929
|1.8865
|40.00
|4145406.10
|7479
|2006.08.14 11:06
|close
|3738
|0.20
|1.8868
|1.8925
|1.8861
|12.00
|4145418.10
|7480
|2006.08.14 11:06
|close
|3737
|0.10
|1.8868
|1.8921
|1.8857
|2.00
|4145420.10
|7481
|2006.08.14 11:06
|sell
|3741
|0.10
|1.8864
|1.8915
|1.8851
|7482
|2006.08.14 11:06
|sell
|3742
|0.20
|1.8868
|1.8919
|1.8855
|7483
|2006.08.14 12:06
|t/p
|3742
|0.20
|1.8855
|1.8919
|1.8855
|26.00
|4145446.10
|7484
|2006.08.14 12:06
|close
|3741
|0.10
|1.8855
|1.8915
|1.8851
|9.00
|4145455.10
|7485
|2006.08.14 12:06
|sell
|3743
|0.10
|1.8851
|1.8902
|1.8838
|7486
|2006.08.14 12:07
|sell
|3744
|0.20
|1.8855
|1.8906
|1.8842
|7487
|2006.08.14 12:13
|sell
|3745
|0.40
|1.8861
|1.8912
|1.8848
|7488
|2006.08.14 12:20
|t/p
|3745
|0.40
|1.8848
|1.8912
|1.8848
|52.00
|4145507.10
|7489
|2006.08.14 12:20
|close
|3744
|0.20
|1.8848
|1.8906
|1.8842
|14.00
|4145521.10
|7490
|2006.08.14 12:20
|close
|3743
|0.10
|1.8848
|1.8902
|1.8838
|3.00
|4145524.10
|7491
|2006.08.14 12:20
|sell
|3746
|0.10
|1.8844
|1.8895
|1.8831
|7492
|2006.08.14 12:20
|sell
|3747
|0.20
|1.8850
|1.8901
|1.8837
|7493
|2006.08.14 12:29
|sell
|3748
|0.40
|1.8854
|1.8905
|1.8841
|7494
|2006.08.14 12:32
|sell
|3749
|0.80
|1.8858
|1.8909
|1.8845
|7495
|2006.08.14 12:33
|sell
|3750
|1.60
|1.8866
|1.8917
|1.8853
|7496
|2006.08.14 13:05
|s/l
|3746
|0.10
|1.8895
|1.8895
|1.8831
|-51.00
|4145473.10
|7497
|2006.08.14 13:05
|close
|3750
|1.60
|1.8896
|1.8917
|1.8853
|-480.00
|4144993.10
|7498
|2006.08.14 13:05
|close
|3749
|0.80
|1.8896
|1.8909
|1.8845
|-304.00
|4144689.10
|7499
|2006.08.14 13:05
|close
|3748
|0.40
|1.8896
|1.8905
|1.8841
|-168.00
|4144521.10
|7500
|2006.08.14 13:05
|close
|3747
|0.20
|1.8896
|1.8901
|1.8837
|-92.00
|4144429.10
|7501
|2006.08.14 13:05
|sell
|3751
|0.10
|1.8892
|1.8943
|1.8879
|7502
|2006.08.14 13:31
|sell
|3752
|0.20
|1.8897
|1.8948
|1.8884
|7503
|2006.08.14 13:32
|sell
|3753
|0.40
|1.8902
|1.8953
|1.8889
|7504
|2006.08.14 13:32
|sell
|3754
|0.80
|1.8906
|1.8957
|1.8893
|7505
|2006.08.14 13:36
|sell
|3755
|1.60
|1.8910
|1.8961
|1.8897
|7506
|2006.08.14 16:04
|t/p
|3755
|1.60
|1.8897
|1.8961
|1.8897
|208.00
|4144637.10
|7507
|2006.08.14 16:04
|close
|3754
|0.80
|1.8894
|1.8957
|1.8893
|96.00
|4144733.10
|7508
|2006.08.14 16:04
|close
|3753
|0.40
|1.8894
|1.8953
|1.8889
|32.00
|4144765.10
|7509
|2006.08.14 16:04
|close
|3752
|0.20
|1.8894
|1.8948
|1.8884
|6.00
|4144771.10
|7510
|2006.08.14 16:04
|close
|3751
|0.10
|1.8894
|1.8943
|1.8879
|-2.00
|4144769.10
|7511
|2006.08.15 13:45
|buy
|3756
|100.00
|1.8971
|1.8920
|1.8984
|7512
|2006.08.15 14:02
|buy
|3757
|100.00
|1.8963
|1.8912
|1.8976
|7513
|2006.08.15 14:22
|buy
|3758
|100.00
|1.8959
|1.8908
|1.8972
|7514
|2006.08.15 15:43
|buy
|3759
|100.00
|1.8955
|1.8904
|1.8968
|7515
|2006.08.15 15:46
|buy
|3760
|100.00
|1.8951
|1.8900
|1.8964
|7516
|2006.08.16 06:48
|s/l
|3756
|100.00
|1.8920
|1.8920
|1.8984
|-51350.00
|4093419.10
|7517
|2006.08.16 06:48
|close
|3760
|100.00
|1.8920
|1.8900
|1.8964
|-31350.00
|4062069.10
|7518
|2006.08.16 06:48
|close
|3759
|100.00
|1.8920
|1.8904
|1.8968
|-35350.00
|4026719.10
|7519
|2006.08.16 06:48
|close
|3758
|100.00
|1.8920
|1.8908
|1.8972
|-39350.00
|3987369.10
|7520
|2006.08.16 06:48
|close
|3757
|100.00
|1.8920
|1.8912
|1.8976
|-43350.00
|3944019.10
|7521
|2006.08.16 13:45
|buy
|3761
|100.00
|1.9020
|1.8969
|1.9033
|7522
|2006.08.16 13:55
|buy
|3762
|100.00
|1.9016
|1.8965
|1.9029
|7523
|2006.08.16 13:59
|buy
|3763
|100.00
|1.9012
|1.8961
|1.9025
|7524
|2006.08.16 14:07
|buy
|3764
|100.00
|1.9008
|1.8957
|1.9021
|7525
|2006.08.16 14:12
|buy
|3765
|100.00
|1.9005
|1.8954
|1.9018
|7526
|2006.08.16 17:44
|s/l
|3761
|100.00
|1.8969
|1.8969
|1.9033
|-51000.00
|3893019.10
|7527
|2006.08.16 17:44
|close
|3765
|100.00
|1.8968
|1.8954
|1.9018
|-37000.00
|3856019.10
|7528
|2006.08.16 17:44
|close
|3764
|100.00
|1.8968
|1.8957
|1.9021
|-40000.00
|3816019.10
|7529
|2006.08.16 17:44
|close
|3763
|100.00
|1.8968
|1.8961
|1.9025
|-44000.00
|3772019.10
|7530
|2006.08.16 17:44
|close
|3762
|100.00
|1.8968
|1.8965
|1.9029
|-48000.00
|3724019.10
|7531
|2006.08.16 17:44
|buy
|3766
|100.00
|1.8972
|1.8921
|1.8985
|7532
|2006.08.16 17:46
|buy
|3767
|100.00
|1.8968
|1.8917
|1.8981
|7533
|2006.08.16 17:47
|buy
|3768
|100.00
|1.8965
|1.8914
|1.8978
|7534
|2006.08.16 18:51
|buy
|3769
|100.00
|1.8961
|1.8910
|1.8974
|7535
|2006.08.16 19:01
|buy
|3770
|100.00
|1.8957
|1.8906
|1.8970
|7536
|2006.08.17 00:14
|t/p
|3770
|100.00
|1.8970
|1.8906
|1.8970
|11950.00
|3735969.10
|7537
|2006.08.17 00:14
|close
|3769
|100.00
|1.8970
|1.8910
|1.8974
|7950.00
|3743919.10
|7538
|2006.08.17 00:14
|close
|3768
|100.00
|1.8970
|1.8914
|1.8978
|3950.00
|3747869.10
|7539
|2006.08.17 00:14
|close
|3767
|100.00
|1.8970
|1.8917
|1.8981
|950.00
|3748819.10
|7540
|2006.08.17 00:14
|close
|3766
|100.00
|1.8970
|1.8921
|1.8985
|-3050.00
|3745769.10
|7541
|2006.08.17 15:15
|sell
|3771
|0.10
|1.8936
|1.8987
|1.8923
|7542
|2006.08.17 15:29
|sell
|3772
|0.20
|1.8940
|1.8991
|1.8927
|7543
|2006.08.17 15:30
|sell
|3773
|0.40
|1.8943
|1.8994
|1.8930
|7544
|2006.08.17 16:00
|t/p
|3773
|0.40
|1.8930
|1.8994
|1.8930
|52.00
|3745821.10
|7545
|2006.08.17 16:00
|close
|3772
|0.20
|1.8928
|1.8991
|1.8927
|24.00
|3745845.10
|7546
|2006.08.17 16:00
|close
|3771
|0.10
|1.8928
|1.8987
|1.8923
|8.00
|3745853.10
|7547
|2006.08.17 17:15
|sell
|3774
|0.10
|1.8894
|1.8945
|1.8881
|7548
|2006.08.17 17:19
|t/p
|3774
|0.10
|1.8881
|1.8945
|1.8881
|13.00
|3745866.10
|7549
|2006.08.17 17:19
|sell
|3775
|0.10
|1.8877
|1.8928
|1.8864
|7550
|2006.08.17 17:56
|t/p
|3775
|0.10
|1.8864
|1.8928
|1.8864
|13.00
|3745879.10
|7551
|2006.08.17 17:56
|sell
|3776
|0.10
|1.8860
|1.8911
|1.8847
|7552
|2006.08.17 17:56
|sell
|3777
|0.20
|1.8864
|1.8915
|1.8851
|7553
|2006.08.17 17:58
|t/p
|3777
|0.20
|1.8851
|1.8915
|1.8851
|26.00
|3745905.10
|7554
|2006.08.17 17:58
|close
|3776
|0.10
|1.8850
|1.8911
|1.8847
|10.00
|3745915.10
|7555
|2006.08.17 17:58
|sell
|3778
|0.10
|1.8846
|1.8897
|1.8833
|7556
|2006.08.17 17:58
|t/p
|3778
|0.10
|1.8833
|1.8897
|1.8833
|13.00
|3745928.10
|7557
|2006.08.17 17:58
|sell
|3779
|0.10
|1.8829
|1.8880
|1.8816
|7558
|2006.08.17 17:58
|sell
|3780
|0.20
|1.8834
|1.8885
|1.8821
|7559
|2006.08.17 18:05
|sell
|3781
|0.40
|1.8843
|1.8894
|1.8830
|7560
|2006.08.17 18:11
|t/p
|3781
|0.40
|1.8830
|1.8894
|1.8830
|52.00
|3745980.10
|7561
|2006.08.17 18:11
|close
|3780
|0.20
|1.8830
|1.8885
|1.8821
|8.00
|3745988.10
|7562
|2006.08.17 18:11
|close
|3779
|0.10
|1.8830
|1.8880
|1.8816
|-1.00
|3745987.10
|7563
|2006.08.17 18:11
|sell
|3782
|0.10
|1.8826
|1.8877
|1.8813
|7564
|2006.08.17 18:24
|sell
|3783
|0.20
|1.8831
|1.8882
|1.8818
|7565
|2006.08.17 18:50
|sell
|3784
|0.40
|1.8835
|1.8886
|1.8822
|7566
|2006.08.17 18:54
|sell
|3785
|0.80
|1.8839
|1.8890
|1.8826
|7567
|2006.08.17 19:04
|sell
|3786
|1.60
|1.8842
|1.8893
|1.8829
|7568
|2006.08.18 08:00
|t/p
|3786
|1.60
|1.8829
|1.8893
|1.8829
|204.56
|3746191.66
|7569
|2006.08.18 08:00
|close
|3785
|0.80
|1.8828
|1.8890
|1.8826
|86.28
|3746277.94
|7570
|2006.08.18 08:00
|close
|3784
|0.40
|1.8828
|1.8886
|1.8822
|27.14
|3746305.08
|7571
|2006.08.18 08:00
|close
|3783
|0.20
|1.8828
|1.8882
|1.8818
|5.57
|3746310.65
|7572
|2006.08.18 08:00
|close
|3782
|0.10
|1.8828
|1.8877
|1.8813
|-2.21
|3746308.44
|7573
|2006.08.18 12:00
|sell
|3787
|0.10
|1.8796
|1.8847
|1.8783
|7574
|2006.08.18 12:12
|sell
|3788
|0.20
|1.8809
|1.8860
|1.8796
|7575
|2006.08.18 12:14
|sell
|3789
|0.40
|1.8814
|1.8865
|1.8801
|7576
|2006.08.18 12:21
|t/p
|3789
|0.40
|1.8801
|1.8865
|1.8801
|52.00
|3746360.44
|7577
|2006.08.18 12:21
|close
|3788
|0.20
|1.8800
|1.8860
|1.8796
|18.00
|3746378.44
|7578
|2006.08.18 12:21
|close
|3787
|0.10
|1.8800
|1.8847
|1.8783
|-4.00
|3746374.44
|7579
|2006.08.18 12:21
|sell
|3790
|0.10
|1.8796
|1.8847
|1.8783
|7580
|2006.08.18 12:22
|sell
|3791
|0.20
|1.8800
|1.8851
|1.8787
|7581
|2006.08.18 12:22
|sell
|3792
|0.40
|1.8804
|1.8855
|1.8791
|7582
|2006.08.18 12:56
|sell
|3793
|0.80
|1.8808
|1.8859
|1.8795
|7583
|2006.08.18 13:01
|sell
|3794
|1.60
|1.8812
|1.8863
|1.8799
|7584
|2006.08.18 13:52
|s/l
|3790
|0.10
|1.8847
|1.8847
|1.8783
|-51.00
|3746323.44
|7585
|2006.08.18 13:52
|s/l
|3791
|0.20
|1.8851
|1.8851
|1.8787
|-102.00
|3746221.44
|7586
|2006.08.18 13:52
|close
|3794
|1.60
|1.8853
|1.8863
|1.8799
|-656.00
|3745565.44
|7587
|2006.08.18 13:52
|close
|3793
|0.80
|1.8853
|1.8859
|1.8795
|-360.00
|3745205.44
|7588
|2006.08.18 13:52
|close
|3792
|0.40
|1.8853
|1.8855
|1.8791
|-196.00
|3745009.44
|7589
|2006.08.18 13:52
|sell
|3795
|0.10
|1.8849
|1.8900
|1.8836
|7590
|2006.08.18 13:55
|sell
|3796
|0.20
|1.8856
|1.8907
|1.8843
|7591
|2006.08.18 14:00
|t/p
|3796
|0.20
|1.8843
|1.8907
|1.8843
|26.00
|3745035.44
|7592
|2006.08.18 14:00
|close
|3795
|0.10
|1.8838
|1.8900
|1.8836
|11.00
|3745046.44
|7593
|2006.08.21 02:00
|buy
|3797
|100.00
|1.8865
|1.8814
|1.8878
|7594
|2006.08.21 03:23
|buy
|3798
|100.00
|1.8862
|1.8811
|1.8875
|7595
|2006.08.21 03:37
|buy
|3799
|100.00
|1.8858
|1.8807
|1.8871
|7596
|2006.08.21 06:14
|t/p
|3799
|100.00
|1.8871
|1.8807
|1.8871
|13000.00
|3758046.44
|7597
|2006.08.21 06:14
|close
|3798
|100.00
|1.8871
|1.8811
|1.8875
|9000.00
|3767046.44
|7598
|2006.08.21 06:14
|close
|3797
|100.00
|1.8871
|1.8814
|1.8878
|6000.00
|3773046.44
|7599
|2006.08.21 06:30
|buy
|3800
|100.00
|1.8865
|1.8814
|1.8878
|7600
|2006.08.21 06:34
|buy
|3801
|100.00
|1.8862
|1.8811
|1.8875
|7601
|2006.08.21 06:44
|buy
|3802
|100.00
|1.8858
|1.8807
|1.8871
|7602
|2006.08.21 06:56
|t/p
|3801
|100.00
|1.8875
|1.8811
|1.8875
|13000.00
|3786046.44
|7603
|2006.08.21 06:56
|t/p
|3802
|100.00
|1.8871
|1.8807
|1.8871
|13000.00
|3799046.44
|7604
|2006.08.21 06:56
|close
|3800
|100.00
|1.8877
|1.8814
|1.8878
|12000.00
|3811046.44
|7605
|2006.08.21 07:30
|buy
|3803
|100.00
|1.8908
|1.8857
|1.8921
|7606
|2006.08.21 07:42
|t/p
|3803
|100.00
|1.8921
|1.8857
|1.8921
|13000.00
|3824046.44
|7607
|2006.08.21 07:42
|buy
|3804
|100.00
|1.8926
|1.8875
|1.8939
|7608
|2006.08.21 07:50
|t/p
|3804
|100.00
|1.8939
|1.8875
|1.8939
|13000.00
|3837046.44
|7609
|2006.08.21 07:50
|buy
|3805
|100.00
|1.8944
|1.8893
|1.8957
|7610
|2006.08.21 07:50
|buy
|3806
|100.00
|1.8940
|1.8889
|1.8953
|7611
|2006.08.21 07:54
|buy
|3807
|100.00
|1.8935
|1.8884
|1.8948
|7612
|2006.08.21 07:58
|buy
|3808
|100.00
|1.8930
|1.8879
|1.8943
|7613
|2006.08.21 08:08
|t/p
|3808
|100.00
|1.8943
|1.8879
|1.8943
|13000.00
|3850046.44
|7614
|2006.08.21 08:08
|close
|3807
|100.00
|1.8943
|1.8884
|1.8948
|8000.00
|3858046.44
|7615
|2006.08.21 08:08
|close
|3806
|100.00
|1.8943
|1.8889
|1.8953
|3000.00
|3861046.44
|7616
|2006.08.21 08:08
|close
|3805
|100.00
|1.8943
|1.8893
|1.8957
|-1000.00
|3860046.44
|7617
|2006.08.21 08:08
|buy
|3809
|100.00
|1.8947
|1.8896
|1.8960
|7618
|2006.08.21 08:10
|buy
|3810
|100.00
|1.8944
|1.8893
|1.8957
|7619
|2006.08.21 08:10
|buy
|3811
|100.00
|1.8939
|1.8888
|1.8952
|7620
|2006.08.21 08:27
|buy
|3812
|100.00
|1.8935
|1.8884
|1.8948
|7621
|2006.08.21 08:47
|t/p
|3812
|100.00
|1.8948
|1.8884
|1.8948
|13000.00
|3873046.44
|7622
|2006.08.21 08:47
|close
|3811
|100.00
|1.8948
|1.8888
|1.8952
|9000.00
|3882046.44
|7623
|2006.08.21 08:47
|close
|3810
|100.00
|1.8948
|1.8893
|1.8957
|4000.00
|3886046.44
|7624
|2006.08.21 08:47
|close
|3809
|100.00
|1.8948
|1.8896
|1.8960
|1000.00
|3887046.44
|7625
|2006.08.21 08:47
|buy
|3813
|100.00
|1.8952
|1.8901
|1.8965
|7626
|2006.08.21 09:08
|t/p
|3813
|100.00
|1.8965
|1.8901
|1.8965
|13000.00
|3900046.44
|7627
|2006.08.21 09:08
|buy
|3814
|100.00
|1.8972
|1.8921
|1.8985
|7628
|2006.08.21 09:08
|buy
|3815
|100.00
|1.8967
|1.8916
|1.8980
|7629
|2006.08.21 09:16
|buy
|3816
|100.00
|1.8964
|1.8913
|1.8977
|7630
|2006.08.21 09:22
|buy
|3817
|100.00
|1.8960
|1.8909
|1.8973
|7631
|2006.08.21 09:27
|buy
|3818
|100.00
|1.8956
|1.8905
|1.8969
|7632
|2006.08.21 12:12
|t/p
|3818
|100.00
|1.8969
|1.8905
|1.8969
|13000.00
|3913046.44
|7633
|2006.08.21 12:12
|close
|3817
|100.00
|1.8969
|1.8909
|1.8973
|9000.00
|3922046.44
|7634
|2006.08.21 12:12
|close
|3816
|100.00
|1.8969
|1.8913
|1.8977
|5000.00
|3927046.44
|7635
|2006.08.21 12:12
|close
|3815
|100.00
|1.8969
|1.8916
|1.8980
|2000.00
|3929046.44
|7636
|2006.08.21 12:12
|close
|3814
|100.00
|1.8969
|1.8921
|1.8985
|-3000.00
|3926046.44
|7637
|2006.08.21 12:12
|buy
|3819
|100.00
|1.8973
|1.8922
|1.8986
|7638
|2006.08.21 12:22
|buy
|3820
|100.00
|1.8968
|1.8917
|1.8981
|7639
|2006.08.21 12:24
|buy
|3821
|100.00
|1.8961
|1.8910
|1.8974
|7640
|2006.08.21 12:35
|buy
|3822
|100.00
|1.8957
|1.8906
|1.8970
|7641
|2006.08.21 12:37
|t/p
|3822
|100.00
|1.8970
|1.8906
|1.8970
|13000.00
|3939046.44
|7642
|2006.08.21 12:37
|close
|3821
|100.00
|1.8970
|1.8910
|1.8974
|9000.00
|3948046.44
|7643
|2006.08.21 12:37
|close
|3820
|100.00
|1.8970
|1.8917
|1.8981
|2000.00
|3950046.44
|7644
|2006.08.21 12:37
|close
|3819
|100.00
|1.8970
|1.8922
|1.8986
|-3000.00
|3947046.44
|7645
|2006.08.21 12:37
|buy
|3823
|100.00
|1.8974
|1.8923
|1.8987
|7646
|2006.08.21 12:37
|buy
|3824
|100.00
|1.8969
|1.8918
|1.8982
|7647
|2006.08.21 12:50
|buy
|3825
|100.00
|1.8965
|1.8914
|1.8978
|7648
|2006.08.21 12:55
|buy
|3826
|100.00
|1.8961
|1.8910
|1.8974
|7649
|2006.08.21 13:22
|buy
|3827
|100.00
|1.8957
|1.8906
|1.8970
|7650
|2006.08.21 13:26
|t/p
|3827
|100.00
|1.8970
|1.8906
|1.8970
|13000.00
|3960046.44
|7651
|2006.08.21 13:26
|close
|3826
|100.00
|1.8970
|1.8910
|1.8974
|9000.00
|3969046.44
|7652
|2006.08.21 13:26
|close
|3825
|100.00
|1.8970
|1.8914
|1.8978
|5000.00
|3974046.44
|7653
|2006.08.21 13:26
|close
|3824
|100.00
|1.8970
|1.8918
|1.8982
|1000.00
|3975046.44
|7654
|2006.08.21 13:26
|close
|3823
|100.00
|1.8970
|1.8923
|1.8987
|-4000.00
|3971046.44
|7655
|2006.08.21 13:26
|buy
|3828
|100.00
|1.8974
|1.8923
|1.8987
|7656
|2006.08.21 13:32
|buy
|3829
|100.00
|1.8970
|1.8919
|1.8983
|7657
|2006.08.21 13:47
|buy
|3830
|100.00
|1.8966
|1.8915
|1.8979
|7658
|2006.08.21 13:55
|buy
|3831
|100.00
|1.8963
|1.8912
|1.8976
|7659
|2006.08.21 14:01
|t/p
|3831
|100.00
|1.8976
|1.8912
|1.8976
|13000.00
|3984046.44
|7660
|2006.08.21 14:01
|close
|3830
|100.00
|1.8977
|1.8915
|1.8979
|11000.00
|3995046.44
|7661
|2006.08.21 14:01
|close
|3829
|100.00
|1.8977
|1.8919
|1.8983
|7000.00
|4002046.44
|7662
|2006.08.21 14:01
|close
|3828
|100.00
|1.8977
|1.8923
|1.8987
|3000.00
|4005046.44
|7663
|2006.08.21 14:01
|buy
|3832
|100.00
|1.8981
|1.8930
|1.8994
|7664
|2006.08.21 14:01
|buy
|3833
|100.00
|1.8977
|1.8926
|1.8990
|7665
|2006.08.21 14:06
|t/p
|3833
|100.00
|1.8990
|1.8926
|1.8990
|13000.00
|4018046.44
|7666
|2006.08.21 14:06
|close
|3832
|100.00
|1.8991
|1.8930
|1.8994
|10000.00
|4028046.44
|7667
|2006.08.21 14:06
|buy
|3834
|100.00
|1.8995
|1.8944
|1.9008
|7668
|2006.08.21 14:11
|buy
|3835
|100.00
|1.8991
|1.8940
|1.9004
|7669
|2006.08.21 14:12
|buy
|3836
|100.00
|1.8987
|1.8936
|1.9000
|7670
|2006.08.21 14:16
|buy
|3837
|100.00
|1.8984
|1.8933
|1.8997
|7671
|2006.08.21 14:18
|buy
|3838
|100.00
|1.8980
|1.8929
|1.8993
|7672
|2006.08.21 16:07
|s/l
|3834
|100.00
|1.8944
|1.8944
|1.9008
|-51000.00
|3977046.44
|7673
|2006.08.21 16:07
|close
|3838
|100.00
|1.8943
|1.8929
|1.8993
|-37000.00
|3940046.44
|7674
|2006.08.21 16:07
|close
|3837
|100.00
|1.8943
|1.8933
|1.8997
|-41000.00
|3899046.44
|7675
|2006.08.21 16:07
|close
|3836
|100.00
|1.8943
|1.8936
|1.9000
|-44000.00
|3855046.44
|7676
|2006.08.21 16:07
|close
|3835
|100.00
|1.8943
|1.8940
|1.9004
|-48000.00
|3807046.44
|7677
|2006.08.22 18:16
|sell
|3839
|0.10
|1.8859
|1.8910
|1.8846
|7678
|2006.08.22 18:16
|sell
|3840
|0.20
|1.8862
|1.8913
|1.8849
|7679
|2006.08.22 18:37
|sell
|3841
|0.40
|1.8866
|1.8917
|1.8853
|7680
|2006.08.22 18:55
|sell
|3842
|0.80
|1.8870
|1.8921
|1.8857
|7681
|2006.08.22 19:44
|sell
|3843
|1.60
|1.8874
|1.8925
|1.8861
|7682
|2006.08.23 07:27
|s/l
|3839
|0.10
|1.8910
|1.8910
|1.8846
|-51.22
|3806995.22
|7683
|2006.08.23 07:27
|close
|3843
|1.60
|1.8911
|1.8925
|1.8861
|-595.44
|3806399.78
|7684
|2006.08.23 07:27
|close
|3842
|0.80
|1.8911
|1.8921
|1.8857
|-329.72
|3806070.06
|7685
|2006.08.23 07:27
|close
|3841
|0.40
|1.8911
|1.8917
|1.8853
|-180.86
|3805889.20
|7686
|2006.08.23 07:27
|close
|3840
|0.20
|1.8911
|1.8913
|1.8849
|-98.43
|3805790.77
|7687
|2006.08.23 13:00
|buy
|3844
|100.00
|1.8952
|1.8901
|1.8965
|7688
|2006.08.23 13:08
|buy
|3845
|100.00
|1.8946
|1.8895
|1.8959
|7689
|2006.08.23 13:28
|t/p
|3845
|100.00
|1.8959
|1.8895
|1.8959
|13000.00
|3818790.77
|7690
|2006.08.23 13:28
|close
|3844
|100.00
|1.8960
|1.8901
|1.8965
|8000.00
|3826790.77
|7691
|2006.08.23 13:28
|buy
|3846
|100.00
|1.8964
|1.8913
|1.8977
|7692
|2006.08.23 13:31
|buy
|3847
|100.00
|1.8960
|1.8909
|1.8973
|7693
|2006.08.23 13:31
|buy
|3848
|100.00
|1.8956
|1.8905
|1.8969
|7694
|2006.08.23 13:50
|t/p
|3848
|100.00
|1.8969
|1.8905
|1.8969
|13000.00
|3839790.77
|7695
|2006.08.23 13:50
|close
|3847
|100.00
|1.8971
|1.8909
|1.8973
|11000.00
|3850790.77
|7696
|2006.08.23 13:50
|close
|3846
|100.00
|1.8971
|1.8913
|1.8977
|7000.00
|3857790.77
|7697
|2006.08.23 13:50
|buy
|3849
|100.00
|1.8975
|1.8924
|1.8988
|7698
|2006.08.23 13:50
|buy
|3850
|100.00
|1.8968
|1.8917
|1.8981
|7699
|2006.08.23 14:00
|t/p
|3850
|100.00
|1.8981
|1.8917
|1.8981
|13000.00
|3870790.77
|7700
|2006.08.23 14:00
|close
|3849
|100.00
|1.8982
|1.8924
|1.8988
|7000.00
|3877790.77
|7701
|2006.08.23 14:00
|buy
|3851
|100.00
|1.8986
|1.8935
|1.8999
|7702
|2006.08.23 14:00
|buy
|3852
|100.00
|1.8977
|1.8926
|1.8990
|7703
|2006.08.23 14:00
|t/p
|3852
|100.00
|1.8990
|1.8926
|1.8990
|13000.00
|3890790.77
|7704
|2006.08.23 14:00
|close
|3851
|100.00
|1.8993
|1.8935
|1.8999
|7000.00
|3897790.77
|7705
|2006.08.23 14:00
|buy
|3853
|100.00
|1.8997
|1.8946
|1.9010
|7706
|2006.08.23 14:00
|buy
|3854
|100.00
|1.8993
|1.8942
|1.9006
|7707
|2006.08.23 14:01
|buy
|3855
|100.00
|1.8988
|1.8937
|1.9001
|7708
|2006.08.23 14:02
|buy
|3856
|100.00
|1.8985
|1.8934
|1.8998
|7709
|2006.08.23 14:08
|buy
|3857
|100.00
|1.8978
|1.8927
|1.8991
|7710
|2006.08.23 14:31
|s/l
|3853
|100.00
|1.8946
|1.8946
|1.9010
|-51000.00
|3846790.77
|7711
|2006.08.23 14:31
|close
|3857
|100.00
|1.8944
|1.8927
|1.8991
|-34000.00
|3812790.77
|7712
|2006.08.23 14:31
|close
|3856
|100.00
|1.8944
|1.8934
|1.8998
|-41000.00
|3771790.77
|7713
|2006.08.23 14:31
|close
|3855
|100.00
|1.8944
|1.8937
|1.9001
|-44000.00
|3727790.77
|7714
|2006.08.23 14:31
|close
|3854
|100.00
|1.8944
|1.8942
|1.9006
|-49000.00
|3678790.77
|7715
|2006.08.23 14:31
|buy
|3858
|100.00
|1.8948
|1.8897
|1.8961
|7716
|2006.08.23 14:31
|buy
|3859
|100.00
|1.8945
|1.8894
|1.8958
|7717
|2006.08.23 14:34
|buy
|3860
|100.00
|1.8941
|1.8890
|1.8954
|7718
|2006.08.23 14:36
|buy
|3861
|100.00
|1.8936
|1.8885
|1.8949
|7719
|2006.08.23 14:36
|buy
|3862
|100.00
|1.8932
|1.8881
|1.8945
|7720
|2006.08.23 14:49
|t/p
|3862
|100.00
|1.8945
|1.8881
|1.8945
|13000.00
|3691790.77
|7721
|2006.08.23 14:49
|close
|3861
|100.00
|1.8945
|1.8885
|1.8949
|9000.00
|3700790.77
|7722
|2006.08.23 14:49
|close
|3860
|100.00
|1.8945
|1.8890
|1.8954
|4000.00
|3704790.77
|7723
|2006.08.23 14:49
|close
|3859
|100.00
|1.8945
|1.8894
|1.8958
|0.00
|3704790.77
|7724
|2006.08.23 14:49
|close
|3858
|100.00
|1.8945
|1.8897
|1.8961
|-3000.00
|3701790.77
|7725
|2006.08.24 19:00
|sell
|3863
|0.10
|1.8880
|1.8931
|1.8867
|7726
|2006.08.24 19:01
|sell
|3864
|0.20
|1.8883
|1.8934
|1.8870
|7727
|2006.08.24 20:02
|t/p
|3864
|0.20
|1.8870
|1.8934
|1.8870
|26.00
|3701816.77
|7728
|2006.08.24 20:02
|close
|3863
|0.10
|1.8869
|1.8931
|1.8867
|11.00
|3701827.77
|7729
|2006.08.24 20:02
|sell
|3865
|0.10
|1.8865
|1.8916
|1.8852
|7730
|2006.08.24 21:02
|sell
|3866
|0.20
|1.8869
|1.8920
|1.8856
|7731
|2006.08.24 21:17
|sell
|3867
|0.40
|1.8873
|1.8924
|1.8860
|7732
|2006.08.24 21:29
|sell
|3868
|0.80
|1.8877
|1.8928
|1.8864
|7733
|2006.08.24 21:41
|sell
|3869
|1.60
|1.8881
|1.8932
|1.8868
|7734
|2006.08.24 23:54
|t/p
|3869
|1.60
|1.8868
|1.8932
|1.8868
|208.00
|3702035.77
|7735
|2006.08.24 23:54
|close
|3868
|0.80
|1.8867
|1.8928
|1.8864
|80.00
|3702115.77
|7736
|2006.08.24 23:54
|close
|3867
|0.40
|1.8867
|1.8924
|1.8860
|24.00
|3702139.77
|7737
|2006.08.24 23:54
|close
|3866
|0.20
|1.8867
|1.8920
|1.8856
|4.00
|3702143.77
|7738
|2006.08.24 23:54
|close
|3865
|0.10
|1.8867
|1.8916
|1.8852
|-2.00
|3702141.77
|7739
|2006.09.05 08:30
|sell
|3870
|0.10
|1.8985
|1.9036
|1.8972
|7740
|2006.09.05 08:36
|t/p
|3870
|0.10
|1.8972
|1.9036
|1.8972
|13.00
|3702154.77
|7741
|2006.09.05 08:36
|sell
|3871
|0.10
|1.8968
|1.9019
|1.8955
|7742
|2006.09.05 08:38
|sell
|3872
|0.20
|1.8972
|1.9023
|1.8959
|7743
|2006.09.05 08:41
|sell
|3873
|0.40
|1.8976
|1.9027
|1.8963
|7744
|2006.09.05 08:43
|sell
|3874
|0.80
|1.8982
|1.9033
|1.8969
|7745
|2006.09.05 08:44
|sell
|3875
|1.60
|1.8986
|1.9037
|1.8973
|7746
|2006.09.05 13:19
|t/p
|3875
|1.60
|1.8973
|1.9037
|1.8973
|208.00
|3702362.77
|7747
|2006.09.05 13:19
|close
|3874
|0.80
|1.8973
|1.9033
|1.8969
|72.00
|3702434.77
|7748
|2006.09.05 13:19
|close
|3873
|0.40
|1.8973
|1.9027
|1.8963
|12.00
|3702446.77
|7749
|2006.09.05 13:19
|close
|3872
|0.20
|1.8973
|1.9023
|1.8959
|-2.00
|3702444.77
|7750
|2006.09.05 13:19
|close
|3871
|0.10
|1.8973
|1.9019
|1.8955
|-5.00
|3702439.77
|7751
|2006.09.05 13:45
|sell
|3876
|0.10
|1.8951
|1.9002
|1.8938
|7752
|2006.09.05 13:53
|sell
|3877
|0.20
|1.8955
|1.9006
|1.8942
|7753
|2006.09.05 13:56
|sell
|3878
|0.40
|1.8959
|1.9010
|1.8946
|7754
|2006.09.05 14:21
|t/p
|3877
|0.20
|1.8942
|1.9006
|1.8942
|26.00
|3702465.77
|7755
|2006.09.05 14:21
|t/p
|3878
|0.40
|1.8946
|1.9010
|1.8946
|52.00
|3702517.77
|7756
|2006.09.05 14:21
|close
|3876
|0.10
|1.8942
|1.9002
|1.8938
|9.00
|3702526.77
|7757
|2006.09.05 14:21
|sell
|3879
|0.10
|1.8938
|1.8989
|1.8925
|7758
|2006.09.05 14:31
|t/p
|3879
|0.10
|1.8925
|1.8989
|1.8925
|13.00
|3702539.77
|7759
|2006.09.05 14:31
|sell
|3880
|0.10
|1.8921
|1.8972
|1.8908
|7760
|2006.09.05 14:32
|sell
|3881
|0.20
|1.8926
|1.8977
|1.8913
|7761
|2006.09.05 14:34
|sell
|3882
|0.40
|1.8932
|1.8983
|1.8919
|7762
|2006.09.05 14:36
|sell
|3883
|0.80
|1.8936
|1.8987
|1.8923
|7763
|2006.09.05 14:50
|t/p
|3883
|0.80
|1.8923
|1.8987
|1.8923
|104.00
|3702643.77
|7764
|2006.09.05 14:50
|close
|3882
|0.40
|1.8923
|1.8983
|1.8919
|36.00
|3702679.77
|7765
|2006.09.05 14:50
|close
|3881
|0.20
|1.8923
|1.8977
|1.8913
|6.00
|3702685.77
|7766
|2006.09.05 14:50
|close
|3880
|0.10
|1.8923
|1.8972
|1.8908
|-2.00
|3702683.77
|7767
|2006.09.05 14:50
|sell
|3884
|0.10
|1.8919
|1.8970
|1.8906
|7768
|2006.09.05 14:50
|sell
|3885
|0.20
|1.8922
|1.8973
|1.8909
|7769
|2006.09.05 14:53
|sell
|3886
|0.40
|1.8926
|1.8977
|1.8913
|7770
|2006.09.05 15:08
|sell
|3887
|0.80
|1.8931
|1.8982
|1.8918
|7771
|2006.09.05 15:16
|sell
|3888
|1.60
|1.8935
|1.8986
|1.8922
|7772
|2006.09.05 15:54
|t/p
|3888
|1.60
|1.8922
|1.8986
|1.8922
|208.00
|3702891.77
|7773
|2006.09.05 15:54
|close
|3887
|0.80
|1.8922
|1.8982
|1.8918
|72.00
|3702963.77
|7774
|2006.09.05 15:54
|close
|3886
|0.40
|1.8922
|1.8977
|1.8913
|16.00
|3702979.77
|7775
|2006.09.05 15:54
|close
|3885
|0.20
|1.8922
|1.8973
|1.8909
|0.00
|3702979.77
|7776
|2006.09.05 15:54
|close
|3884
|0.10
|1.8922
|1.8970
|1.8906
|-3.00
|3702976.77
|7777
|2006.09.05 16:15
|sell
|3889
|0.10
|1.8931
|1.8982
|1.8918
|7778
|2006.09.05 16:28
|sell
|3890
|0.20
|1.8935
|1.8986
|1.8922
|7779
|2006.09.05 16:54
|sell
|3891
|0.40
|1.8940
|1.8991
|1.8927
|7780
|2006.09.05 18:46
|sell
|3892
|0.80
|1.8943
|1.8994
|1.8930
|7781
|2006.09.05 18:58
|sell
|3893
|1.60
|1.8947
|1.8998
|1.8934
|7782
|2006.09.06 07:31
|t/p
|3893
|1.60
|1.8934
|1.8998
|1.8934
|204.56
|3703181.33
|7783
|2006.09.06 07:31
|close
|3892
|0.80
|1.8934
|1.8994
|1.8930
|70.28
|3703251.61
|7784
|2006.09.06 07:31
|close
|3891
|0.40
|1.8934
|1.8991
|1.8927
|23.14
|3703274.75
|7785
|2006.09.06 07:31
|close
|3890
|0.20
|1.8934
|1.8986
|1.8922
|1.57
|3703276.32
|7786
|2006.09.06 07:31
|close
|3889
|0.10
|1.8934
|1.8982
|1.8918
|-3.21
|3703273.11
|7787
|2006.09.06 10:30
|sell
|3894
|0.10
|1.8885
|1.8936
|1.8872
|7788
|2006.09.06 10:44
|t/p
|3894
|0.10
|1.8872
|1.8936
|1.8872
|13.00
|3703286.11
|7789
|2006.09.06 10:44
|sell
|3895
|0.10
|1.8868
|1.8919
|1.8855
|7790
|2006.09.06 10:44
|sell
|3896
|0.20
|1.8872
|1.8923
|1.8859
|7791
|2006.09.06 10:59
|sell
|3897
|0.40
|1.8876
|1.8927
|1.8863
|7792
|2006.09.06 11:14
|t/p
|3897
|0.40
|1.8863
|1.8927
|1.8863
|52.00
|3703338.11
|7793
|2006.09.06 11:14
|close
|3896
|0.20
|1.8863
|1.8923
|1.8859
|18.00
|3703356.11
|7794
|2006.09.06 11:14
|close
|3895
|0.10
|1.8863
|1.8919
|1.8855
|5.00
|3703361.11
|7795
|2006.09.06 11:14
|sell
|3898
|0.10
|1.8859
|1.8910
|1.8846
|7796
|2006.09.06 11:14
|sell
|3899
|0.20
|1.8862
|1.8913
|1.8849
|7797
|2006.09.06 11:16
|t/p
|3899
|0.20
|1.8849
|1.8913
|1.8849
|26.00
|3703387.11
|7798
|2006.09.06 11:16
|close
|3898
|0.10
|1.8848
|1.8910
|1.8846
|11.00
|3703398.11
|7799
|2006.09.06 11:16
|sell
|3900
|0.10
|1.8844
|1.8895
|1.8831
|7800
|2006.09.06 11:16
|sell
|3901
|0.20
|1.8852
|1.8903
|1.8839
|7801
|2006.09.06 11:28
|t/p
|3901
|0.20
|1.8839
|1.8903
|1.8839
|26.00
|3703424.11
|7802
|2006.09.06 11:28
|close
|3900
|0.10
|1.8838
|1.8895
|1.8831
|6.00
|3703430.11
|7803
|2006.09.06 11:28
|sell
|3902
|0.10
|1.8834
|1.8885
|1.8821
|7804
|2006.09.06 11:29
|sell
|3903
|0.20
|1.8838
|1.8889
|1.8825
|7805
|2006.09.06 11:31
|sell
|3904
|0.40
|1.8843
|1.8894
|1.8830
|7806
|2006.09.06 11:37
|sell
|3905
|0.80
|1.8847
|1.8898
|1.8834
|7807
|2006.09.06 11:42
|sell
|3906
|1.60
|1.8851
|1.8902
|1.8838
|7808
|2006.09.06 12:03
|t/p
|3906
|1.60
|1.8838
|1.8902
|1.8838
|208.00
|3703638.11
|7809
|2006.09.06 12:03
|close
|3905
|0.80
|1.8838
|1.8898
|1.8834
|72.00
|3703710.11
|7810
|2006.09.06 12:03
|close
|3904
|0.40
|1.8838
|1.8894
|1.8830
|20.00
|3703730.11
|7811
|2006.09.06 12:03
|close
|3903
|0.20
|1.8838
|1.8889
|1.8825
|0.00
|3703730.11
|7812
|2006.09.06 12:03
|close
|3902
|0.10
|1.8838
|1.8885
|1.8821
|-4.00
|3703726.11
|7813
|2006.09.06 12:03
|sell
|3907
|0.10
|1.8834
|1.8885
|1.8821
|7814
|2006.09.06 12:04
|sell
|3908
|0.20
|1.8838
|1.8889
|1.8825
|7815
|2006.09.06 12:05
|sell
|3909
|0.40
|1.8844
|1.8895
|1.8831
|7816
|2006.09.06 12:22
|t/p
|3909
|0.40
|1.8831
|1.8895
|1.8831
|52.00
|3703778.11
|7817
|2006.09.06 12:22
|close
|3908
|0.20
|1.8830
|1.8889
|1.8825
|16.00
|3703794.11
|7818
|2006.09.06 12:22
|close
|3907
|0.10
|1.8830
|1.8885
|1.8821
|4.00
|3703798.11
|7819
|2006.09.06 12:22
|sell
|3910
|0.10
|1.8826
|1.8877
|1.8813
|7820
|2006.09.06 12:32
|t/p
|3910
|0.10
|1.8813
|1.8877
|1.8813
|13.00
|3703811.11
|7821
|2006.09.06 12:32
|sell
|3911
|0.10
|1.8808
|1.8859
|1.8795
|7822
|2006.09.06 12:32
|sell
|3912
|0.20
|1.8816
|1.8867
|1.8803
|7823
|2006.09.06 12:33
|sell
|3913
|0.40
|1.8824
|1.8875
|1.8811
|7824
|2006.09.06 12:40
|sell
|3914
|0.80
|1.8832
|1.8883
|1.8819
|7825
|2006.09.06 12:43
|sell
|3915
|1.60
|1.8836
|1.8887
|1.8823
|7826
|2006.09.06 13:31
|t/p
|3915
|1.60
|1.8823
|1.8887
|1.8823
|208.00
|3704019.11
|7827
|2006.09.06 13:31
|close
|3914
|0.80
|1.8822
|1.8883
|1.8819
|80.00
|3704099.11
|7828
|2006.09.06 13:31
|close
|3913
|0.40
|1.8822
|1.8875
|1.8811
|8.00
|3704107.11
|7829
|2006.09.06 13:31
|close
|3912
|0.20
|1.8822
|1.8867
|1.8803
|-12.00
|3704095.11
|7830
|2006.09.06 13:31
|close
|3911
|0.10
|1.8822
|1.8859
|1.8795
|-14.00
|3704081.11
|7831
|2006.09.06 13:31
|sell
|3916
|0.10
|1.8818
|1.8869
|1.8805
|7832
|2006.09.06 13:34
|sell
|3917
|0.20
|1.8825
|1.8876
|1.8812
|7833
|2006.09.06 13:44
|t/p
|3917
|0.20
|1.8812
|1.8876
|1.8812
|26.00
|3704107.11
|7834
|2006.09.06 13:44
|close
|3916
|0.10
|1.8812
|1.8869
|1.8805
|6.00
|3704113.11
|7835
|2006.09.06 13:44
|sell
|3918
|0.10
|1.8808
|1.8859
|1.8795
|7836
|2006.09.06 13:44
|sell
|3919
|0.20
|1.8812
|1.8863
|1.8799
|7837
|2006.09.06 14:00
|t/p
|3919
|0.20
|1.8799
|1.8863
|1.8799
|26.00
|3704139.11
|7838
|2006.09.06 14:00
|close
|3918
|0.10
|1.8799
|1.8859
|1.8795
|9.00
|3704148.11
|7839
|2006.09.06 14:00
|sell
|3920
|0.10
|1.8795
|1.8846
|1.8782
|7840
|2006.09.06 14:00
|sell
|3921
|0.20
|1.8807
|1.8858
|1.8794
|7841
|2006.09.06 14:01
|sell
|3922
|0.40
|1.8814
|1.8865
|1.8801
|7842
|2006.09.06 14:05
|sell
|3923
|0.80
|1.8818
|1.8869
|1.8805
|7843
|2006.09.06 14:15
|sell
|3924
|1.60
|1.8821
|1.8872
|1.8808
|7844
|2006.09.06 14:42
|t/p
|3924
|1.60
|1.8808
|1.8872
|1.8808
|208.00
|3704356.11
|7845
|2006.09.06 14:42
|close
|3923
|0.80
|1.8808
|1.8869
|1.8805
|80.00
|3704436.11
|7846
|2006.09.06 14:42
|close
|3922
|0.40
|1.8808
|1.8865
|1.8801
|24.00
|3704460.11
|7847
|2006.09.06 14:42
|close
|3921
|0.20
|1.8808
|1.8858
|1.8794
|-2.00
|3704458.11
|7848
|2006.09.06 14:42
|close
|3920
|0.10
|1.8808
|1.8846
|1.8782
|-13.00
|3704445.11
|7849
|2006.09.06 14:42
|sell
|3925
|0.10
|1.8804
|1.8855
|1.8791
|7850
|2006.09.06 14:59
|sell
|3926
|0.20
|1.8808
|1.8859
|1.8795
|7851
|2006.09.06 15:03
|sell
|3927
|0.40
|1.8812
|1.8863
|1.8799
|7852
|2006.09.06 15:17
|sell
|3928
|0.80
|1.8816
|1.8867
|1.8803
|7853
|2006.09.06 17:55
|sell
|3929
|1.60
|1.8821
|1.8872
|1.8808
|7854
|2006.09.06 20:37
|s/l
|3925
|0.10
|1.8855
|1.8855
|1.8791
|-51.00
|3704394.11
|7855
|2006.09.06 20:37
|close
|3929
|1.60
|1.8856
|1.8872
|1.8808
|-560.00
|3703834.11
|7856
|2006.09.06 20:37
|close
|3928
|0.80
|1.8856
|1.8867
|1.8803
|-320.00
|3703514.11
|7857
|2006.09.06 20:37
|close
|3927
|0.40
|1.8856
|1.8863
|1.8799
|-176.00
|3703338.11
|7858
|2006.09.06 20:37
|close
|3926
|0.20
|1.8856
|1.8859
|1.8795
|-96.00
|3703242.11
|7859
|2006.09.07 11:00
|sell
|3930
|0.10
|1.8798
|1.8849
|1.8785
|7860
|2006.09.07 11:05
|t/p
|3930
|0.10
|1.8785
|1.8849
|1.8785
|13.00
|3703255.11
|7861
|2006.09.07 11:05
|sell
|3931
|0.10
|1.8775
|1.8826
|1.8762
|7862
|2006.09.07 11:05
|sell
|3932
|0.20
|1.8780
|1.8831
|1.8767
|7863
|2006.09.07 11:06
|t/p
|3932
|0.20
|1.8767
|1.8831
|1.8767
|26.00
|3703281.11
|7864
|2006.09.07 11:06
|close
|3931
|0.10
|1.8765
|1.8826
|1.8762
|10.00
|3703291.11
|7865
|2006.09.07 11:06
|sell
|3933
|0.10
|1.8761
|1.8812
|1.8748
|7866
|2006.09.07 11:15
|t/p
|3933
|0.10
|1.8748
|1.8812
|1.8748
|13.00
|3703304.11
|7867
|2006.09.07 11:15
|sell
|3934
|0.10
|1.8743
|1.8794
|1.8730
|7868
|2006.09.07 11:17
|sell
|3935
|0.20
|1.8749
|1.8800
|1.8736
|7869
|2006.09.07 11:19
|sell
|3936
|0.40
|1.8759
|1.8810
|1.8746
|7870
|2006.09.07 11:24
|sell
|3937
|0.80
|1.8762
|1.8813
|1.8749
|7871
|2006.09.07 11:55
|t/p
|3937
|0.80
|1.8749
|1.8813
|1.8749
|104.00
|3703408.11
|7872
|2006.09.07 11:55
|close
|3936
|0.40
|1.8749
|1.8810
|1.8746
|40.00
|3703448.11
|7873
|2006.09.07 11:55
|close
|3935
|0.20
|1.8749
|1.8800
|1.8736
|0.00
|3703448.11
|7874
|2006.09.07 11:55
|close
|3934
|0.10
|1.8749
|1.8794
|1.8730
|-6.00
|3703442.11
|7875
|2006.09.07 11:55
|sell
|3938
|0.10
|1.8745
|1.8796
|1.8732
|7876
|2006.09.07 11:55
|sell
|3939
|0.20
|1.8749
|1.8800
|1.8736
|7877
|2006.09.07 12:13
|t/p
|3939
|0.20
|1.8736
|1.8800
|1.8736
|26.00
|3703468.11
|7878
|2006.09.07 12:13
|close
|3938
|0.10
|1.8736
|1.8796
|1.8732
|9.00
|3703477.11
|7879
|2006.09.07 12:13
|sell
|3940
|0.10
|1.8732
|1.8783
|1.8719
|7880
|2006.09.07 12:14
|sell
|3941
|0.20
|1.8737
|1.8788
|1.8724
|7881
|2006.09.07 12:16
|sell
|3942
|0.40
|1.8741
|1.8792
|1.8728
|7882
|2006.09.07 12:25
|sell
|3943
|0.80
|1.8745
|1.8796
|1.8732
|7883
|2006.09.07 12:29
|sell
|3944
|1.60
|1.8750
|1.8801
|1.8737
|7884
|2006.09.07 12:43
|t/p
|3944
|1.60
|1.8737
|1.8801
|1.8737
|208.00
|3703685.11
|7885
|2006.09.07 12:43
|close
|3943
|0.80
|1.8736
|1.8796
|1.8732
|72.00
|3703757.11
|7886
|2006.09.07 12:43
|close
|3942
|0.40
|1.8736
|1.8792
|1.8728
|20.00
|3703777.11
|7887
|2006.09.07 12:43
|close
|3941
|0.20
|1.8736
|1.8788
|1.8724
|2.00
|3703779.11
|7888
|2006.09.07 12:43
|close
|3940
|0.10
|1.8736
|1.8783
|1.8719
|-4.00
|3703775.11
|7889
|2006.09.07 12:43
|sell
|3945
|0.10
|1.8732
|1.8783
|1.8719
|7890
|2006.09.07 12:49
|t/p
|3945
|0.10
|1.8719
|1.8783
|1.8719
|13.00
|3703788.11
|7891
|2006.09.07 12:49
|sell
|3946
|0.10
|1.8715
|1.8766
|1.8702
|7892
|2006.09.07 12:51
|sell
|3947
|0.20
|1.8719
|1.8770
|1.8706
|7893
|2006.09.07 12:54
|sell
|3948
|0.40
|1.8723
|1.8774
|1.8710
|7894
|2006.09.07 13:11
|sell
|3949
|0.80
|1.8727
|1.8778
|1.8714
|7895
|2006.09.07 13:17
|sell
|3950
|1.60
|1.8731
|1.8782
|1.8718
|7896
|2006.09.07 13:30
|t/p
|3950
|1.60
|1.8718
|1.8782
|1.8718
|208.00
|3703996.11
|7897
|2006.09.07 13:30
|close
|3949
|0.80
|1.8717
|1.8778
|1.8714
|80.00
|3704076.11
|7898
|2006.09.07 13:30
|close
|3948
|0.40
|1.8717
|1.8774
|1.8710
|24.00
|3704100.11
|7899
|2006.09.07 13:30
|close
|3947
|0.20
|1.8717
|1.8770
|1.8706
|4.00
|3704104.11
|7900
|2006.09.07 13:30
|close
|3946
|0.10
|1.8717
|1.8766
|1.8702
|-2.00
|3704102.11
|7901
|2006.09.07 13:30
|sell
|3951
|0.10
|1.8713
|1.8764
|1.8700
|7902
|2006.09.07 13:30
|sell
|3952
|0.20
|1.8717
|1.8768
|1.8704
|7903
|2006.09.07 13:35
|sell
|3953
|0.40
|1.8721
|1.8772
|1.8708
|7904
|2006.09.07 13:36
|sell
|3954
|0.80
|1.8727
|1.8778
|1.8714
|7905
|2006.09.07 13:47
|sell
|3955
|1.60
|1.8731
|1.8782
|1.8718
|7906
|2006.09.07 15:59
|s/l
|3951
|0.10
|1.8764
|1.8764
|1.8700
|-51.00
|3704051.11
|7907
|2006.09.07 15:59
|s/l
|3952
|0.20
|1.8768
|1.8768
|1.8704
|-102.00
|3703949.11
|7908
|2006.09.07 15:59
|close
|3955
|1.60
|1.8768
|1.8782
|1.8718
|-592.00
|3703357.11
|7909
|2006.09.07 15:59
|close
|3954
|0.80
|1.8768
|1.8778
|1.8714
|-328.00
|3703029.11
|7910
|2006.09.07 15:59
|close
|3953
|0.40
|1.8768
|1.8772
|1.8708
|-188.00
|3702841.11
|7911
|2006.09.07 15:59
|sell
|3956
|0.10
|1.8764
|1.8815
|1.8751
|7912
|2006.09.07 15:59
|t/p
|3956
|0.10
|1.8751
|1.8815
|1.8751
|13.00
|3702854.11
|7913
|2006.09.07 15:59
|sell
|3957
|0.10
|1.8747
|1.8798
|1.8734
|7914
|2006.09.07 15:59
|sell
|3958
|0.20
|1.8751
|1.8802
|1.8738
|7915
|2006.09.07 15:59
|sell
|3959
|0.40
|1.8762
|1.8813
|1.8749
|7916
|2006.09.07 16:07
|sell
|3960
|0.80
|1.8769
|1.8820
|1.8756
|7917
|2006.09.07 17:17
|sell
|3961
|1.60
|1.8773
|1.8824
|1.8760
|7918
|2006.09.07 18:15
|t/p
|3961
|1.60
|1.8760
|1.8824
|1.8760
|208.00
|3703062.11
|7919
|2006.09.07 18:15
|close
|3960
|0.80
|1.8760
|1.8820
|1.8756
|72.00
|3703134.11
|7920
|2006.09.07 18:15
|close
|3959
|0.40
|1.8760
|1.8813
|1.8749
|8.00
|3703142.11
|7921
|2006.09.07 18:15
|close
|3958
|0.20
|1.8760
|1.8802
|1.8738
|-18.00
|3703124.11
|7922
|2006.09.07 18:15
|close
|3957
|0.10
|1.8760
|1.8798
|1.8734
|-13.00
|3703111.11
|7923
|2006.09.08 13:00
|sell
|3962
|0.10
|1.8655
|1.8706
|1.8642
|7924
|2006.09.08 13:05
|t/p
|3962
|0.10
|1.8642
|1.8706
|1.8642
|13.00
|3703124.11
|7925
|2006.09.08 13:05
|sell
|3963
|0.10
|1.8638
|1.8689
|1.8625
|7926
|2006.09.08 13:05
|sell
|3964
|0.20
|1.8645
|1.8696
|1.8632
|7927
|2006.09.08 13:07
|sell
|3965
|0.40
|1.8652
|1.8703
|1.8639
|7928
|2006.09.08 13:08
|sell
|3966
|0.80
|1.8658
|1.8709
|1.8645
|7929
|2006.09.08 13:25
|sell
|3967
|1.60
|1.8661
|1.8712
|1.8648
|7930
|2006.09.08 14:15
|t/p
|3967
|1.60
|1.8648
|1.8712
|1.8648
|208.00
|3703332.11
|7931
|2006.09.08 14:15
|close
|3966
|0.80
|1.8648
|1.8709
|1.8645
|80.00
|3703412.11
|7932
|2006.09.08 14:15
|close
|3965
|0.40
|1.8648
|1.8703
|1.8639
|16.00
|3703428.11
|7933
|2006.09.08 14:15
|close
|3964
|0.20
|1.8648
|1.8696
|1.8632
|-6.00
|3703422.11
|7934
|2006.09.08 14:15
|close
|3963
|0.10
|1.8648
|1.8689
|1.8625
|-10.00
|3703412.11
|7935
|2006.09.08 14:15
|sell
|3968
|0.10
|1.8644
|1.8695
|1.8631
|7936
|2006.09.08 14:15
|sell
|3969
|0.20
|1.8651
|1.8702
|1.8638
|7937
|2006.09.08 14:17
|sell
|3970
|0.40
|1.8655
|1.8706
|1.8642
|7938
|2006.09.08 14:22
|t/p
|3970
|0.40
|1.8642
|1.8706
|1.8642
|52.00
|3703464.11
|7939
|2006.09.08 14:22
|close
|3969
|0.20
|1.8642
|1.8702
|1.8638
|18.00
|3703482.11
|7940
|2006.09.08 14:22
|close
|3968
|0.10
|1.8642
|1.8695
|1.8631
|2.00
|3703484.11
|7941
|2006.09.08 14:22
|sell
|3971
|0.10
|1.8638
|1.8689
|1.8625
|7942
|2006.09.08 14:31
|sell
|3972
|0.20
|1.8641
|1.8692
|1.8628
|7943
|2006.09.08 14:42
|sell
|3973
|0.40
|1.8652
|1.8703
|1.8639
|7944
|2006.09.08 14:53
|sell
|3974
|0.80
|1.8656
|1.8707
|1.8643
|7945
|2006.09.08 15:04
|t/p
|3974
|0.80
|1.8643
|1.8707
|1.8643
|104.00
|3703588.11
|7946
|2006.09.08 15:04
|close
|3973
|0.40
|1.8643
|1.8703
|1.8639
|36.00
|3703624.11
|7947
|2006.09.08 15:04
|close
|3972
|0.20
|1.8643
|1.8692
|1.8628
|-4.00
|3703620.11
|7948
|2006.09.08 15:04
|close
|3971
|0.10
|1.8643
|1.8689
|1.8625
|-5.00
|3703615.11
|7949
|2006.09.08 15:04
|sell
|3975
|0.10
|1.8639
|1.8690
|1.8626
|7950
|2006.09.08 15:05
|sell
|3976
|0.20
|1.8643
|1.8694
|1.8630
|7951
|2006.09.08 15:11
|sell
|3977
|0.40
|1.8647
|1.8698
|1.8634
|7952
|2006.09.08 15:14
|sell
|3978
|0.80
|1.8651
|1.8702
|1.8638
|7953
|2006.09.08 15:17
|sell
|3979
|1.60
|1.8655
|1.8706
|1.8642
|7954
|2006.09.10 23:59
|close at stop
|3979
|1.60
|1.8676
|1.8706
|1.8642
|-336.00
|3703279.11
|7955
|2006.09.10 23:59
|close at stop
|3978
|0.80
|1.8676
|1.8702
|1.8638
|-200.00
|3703079.11
|7956
|2006.09.10 23:59
|close at stop
|3977
|0.40
|1.8676
|1.8698
|1.8634
|-116.00
|3702963.11
|7957
|2006.09.10 23:59
|close at stop
|3976
|0.20
|1.8676
|1.8694
|1.8630
|-66.00
|3702897.11
|7958
|2006.09.10 23:59
|close at stop
|3975
|0.10
|1.8676
|1.8690
|1.8626
|-37.00
|3702860.11