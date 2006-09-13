Interbank FX, LLC

Account: 1186957 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 September 13, 19:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
115414112006.09.13 09:25sell0.10usdjpy117.69117.63117.432006.09.13 10:59117.630.000.000.005.10
115414542006.09.13 09:25buy0.10gbpusd1.87371.86371.87472006.09.13 10:031.87440.000.000.007.00
115418242006.09.13 09:30buy0.20gbpusd1.87341.86341.87442006.09.13 10:031.87440.000.000.0020.00
115426042006.09.13 10:03buy0.10gbpusd1.87481.86481.87582006.09.13 10:481.87460.000.000.00-2.00
115426932006.09.13 10:05buy0.20gbpusd1.87451.86451.87552006.09.13 10:481.87470.000.000.004.00
115427302006.09.13 10:06buy0.40gbpusd1.87421.86421.87522006.09.13 10:471.87460.000.000.0016.00
115427462006.09.13 10:07sell0.10eurusd1.26831.27831.26732006.09.13 12:151.26800.000.000.003.00
115431942006.09.13 10:19sell0.20eurusd1.26861.26811.26612006.09.13 12:141.26800.000.000.0012.00
115432972006.09.13 10:21buy0.10usdchf1.25241.24241.25342006.09.13 12:071.25340.000.000.007.98
115435172006.09.13 10:24buy0.80gbpusd1.87391.86391.87492006.09.13 10:471.87450.000.000.0048.00
115436472006.09.13 10:26buy1.60gbpusd1.87361.86361.87462006.09.13 10:471.87460.000.000.00160.00
115439872006.09.13 10:32buy0.20usdchf1.25211.25251.25452006.09.13 12:071.25330.000.000.0019.15
115443572006.09.13 10:48buy0.10gbpusd1.87501.86501.87602006.09.13 11:091.87440.000.000.00-6.00
115443682006.09.13 10:48sell0.40eurusd1.26891.26801.26602006.09.13 12:141.26800.000.000.0036.00
115444372006.09.13 10:50buy0.20gbpusd1.87471.86471.87572006.09.13 11:091.87450.000.000.00-4.00
115445662006.09.13 10:55buy0.40gbpusd1.87441.86441.87542006.09.13 11:091.87440.000.000.000.00
115446802006.09.13 10:59sell0.10usdjpy117.61118.61117.512006.09.13 12:43117.560.000.000.004.25
115446852006.09.13 10:59buy0.80gbpusd1.87411.87441.87642006.09.13 11:091.87440.000.000.0024.00
115449862006.09.13 11:07sell0.20usdjpy117.64118.64117.542006.09.13 12:43117.550.000.000.0015.31
115450312006.09.13 11:09buy0.10gbpusd1.87461.86461.87562006.09.13 12:011.87470.000.000.001.00
115451052006.09.13 11:12sell0.40usdjpy117.67118.67117.572006.09.13 12:43117.570.000.000.0034.02
115453852006.09.13 11:22buy0.20gbpusd1.87431.87471.87672006.09.13 12:011.87470.000.000.008.00
115466192006.09.13 12:02buy0.10gbpusd1.87501.86501.87602006.09.13 13:261.87580.000.000.008.00
115466942006.09.13 12:03buy0.20gbpusd1.87471.86471.87572006.09.13 13:261.87570.000.000.0020.00
115470252006.09.13 12:07buy0.40gbpusd1.87441.87501.87702006.09.13 13:261.87580.000.000.0056.00
115471302006.09.13 12:08sell0.80usdjpy117.70117.67117.472006.09.13 12:43117.560.000.000.0095.27
115472892006.09.13 12:09buy0.80gbpusd1.87411.87501.87702006.09.13 13:261.87570.000.000.00128.00
115473062006.09.13 12:09buy1.60gbpusd1.87391.87511.87712006.09.13 13:261.87570.000.000.00288.00
115478702006.09.13 12:16sell0.10eurusd1.26771.27771.26672006.09.13 13:561.26770.000.000.000.00
115478972006.09.13 12:16sell1.60usdjpy117.73117.63117.432006.09.13 12:43117.570.000.000.00217.74
115499612006.09.13 12:43sell0.20eurusd1.26801.27801.26702006.09.13 13:561.26760.000.000.008.00
115501352006.09.13 12:43sell0.10usdjpy117.55118.55117.452006.09.13 13:29117.530.000.000.001.70
115501472006.09.13 12:43sell0.40eurusd1.26831.27831.26732006.09.13 13:561.26750.000.000.0032.00
115504072006.09.13 12:47sell0.20usdjpy117.58117.53117.332006.09.13 13:29117.530.000.000.008.51
115511182006.09.13 13:01sell0.80eurusd1.26861.27861.26762006.09.13 13:561.26760.000.000.0080.00
115518162006.09.13 13:14sell1.60eurusd1.26891.26821.26622006.09.13 13:561.26760.000.000.00208.00
115525892006.09.13 13:26buy0.10gbpusd1.87601.86601.87702006.09.13 13:511.87500.000.000.00-10.00
115528182006.09.13 13:27buy0.20gbpusd1.87571.86571.87672006.09.13 13:511.87510.000.000.00-12.00
115528852006.09.13 13:27buy0.40gbpusd1.87541.86541.87642006.09.13 13:511.87510.000.000.00-12.00
115530532006.09.13 13:29sell0.10usdjpy117.51118.51117.412006.09.13 15:48117.470.000.000.003.41
115530752006.09.13 13:30buy0.80gbpusd1.87511.86511.87612006.09.13 13:511.87520.000.000.008.00
115532052006.09.13 13:31sell0.20usdjpy117.54118.54117.442006.09.13 15:48117.480.000.000.0010.21
115534722006.09.13 13:36sell0.40usdjpy117.57118.57117.472006.09.13 15:48117.470.000.000.0034.05
115535022006.09.13 13:37buy1.60gbpusd1.87481.87521.87722006.09.13 13:511.87520.000.000.0064.00
115535092006.09.13 13:37sell0.80usdjpy117.59117.55117.352006.09.13 15:48117.490.000.000.0068.09
115543502006.09.13 13:51sell1.60usdjpy117.62117.53117.332006.09.13 15:48117.480.000.000.00190.67
115544242006.09.13 13:51buy0.10gbpusd1.87531.86531.87632006.09.13 14:061.87430.000.000.00-10.00
115545302006.09.13 13:52buy0.20gbpusd1.87501.86501.87602006.09.13 14:061.87440.000.000.00-12.00
115548332006.09.13 13:55buy0.40gbpusd1.87451.86451.87552006.09.13 14:061.87450.000.000.000.00
115550622006.09.13 13:56sell0.10eurusd1.26761.27761.26662006.09.13 14:271.26780.000.000.00-2.00
115551412006.09.13 13:57sell0.20eurusd1.26791.27791.26692006.09.13 14:271.26780.000.000.002.00
115555882006.09.13 14:01buy0.80gbpusd1.87421.87451.87652006.09.13 14:061.87450.000.000.0024.00
115559872006.09.13 14:06buy0.10gbpusd1.87471.86471.87572006.09.13 14:371.87440.000.000.00-3.00
115561622006.09.13 14:09sell0.40eurusd1.26821.26781.26582006.09.13 14:271.26780.000.000.0016.00
115567372006.09.13 14:26buy0.20gbpusd1.87441.86441.87542006.09.13 14:371.87440.000.000.000.00
115568032006.09.13 14:26buy0.40gbpusd1.87411.86411.87512006.09.13 14:371.87430.000.000.008.00
115569042006.09.13 14:27sell0.10eurusd1.26751.27751.26652006.09.13 14:301.26670.000.000.008.00
115569452006.09.13 14:28sell0.20eurusd1.26781.27781.26682006.09.13 14:301.26680.000.000.0020.00
115572532006.09.13 14:30buy0.80gbpusd1.87391.87431.87632006.09.13 14:371.87430.000.000.0032.00
115578862006.09.13 14:37buy0.10gbpusd1.87481.87531.87732006.09.13 15:211.87530.000.000.005.00
115604222006.09.13 15:21buy0.10gbpusd1.87561.86561.87662006.09.13 15:421.87500.000.000.00-6.00
115606432006.09.13 15:24buy0.20gbpusd1.87531.86531.87632006.09.13 15:421.87510.000.000.00-4.00
115608492006.09.13 15:27buy0.40gbpusd1.87501.86501.87602006.09.13 15:421.87500.000.000.000.00
115612572006.09.13 15:33buy0.80gbpusd1.87471.87511.87712006.09.13 15:421.87510.000.000.0032.00
115620092006.09.13 15:42buy0.10gbpusd1.87541.86541.87642006.09.13 15:491.87640.000.000.0010.00
115631222006.09.13 15:48sell0.10usdjpy117.43118.43117.332006.09.13 16:02117.440.000.000.00-0.85
115635242006.09.13 15:49buy0.10gbpusd1.87661.86661.87762006.09.13 16:011.87760.000.000.0010.00
115642762006.09.13 15:50sell0.20usdjpy117.46118.46117.362006.09.13 16:02117.450.000.000.001.70
115644592006.09.13 15:52sell0.40usdjpy117.46118.48117.382006.09.13 16:02117.450.000.000.003.41
115645692006.09.13 15:54sell0.80usdjpy117.48117.45117.252006.09.13 16:02117.450.000.000.0020.43
  0.00 0.00 0.00 2 063.15
Closed P/L: 2 063.15
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
115470952006.09.13 12:07buy0.10usdchf1.25381.24381.2548 1.25060.000.000.00-25.59
115501302006.09.13 12:43buy0.20usdchf1.25351.24351.2545 1.25060.000.000.00-46.38
115504502006.09.13 12:48buy0.40usdchf1.25321.24321.2542 1.25060.000.000.00-83.16
115514822006.09.13 13:08buy0.80usdchf1.25301.24301.2540 1.25060.000.000.00-153.53
115516642006.09.13 13:12buy1.60usdchf1.25271.24271.2537 1.25060.000.000.00-268.67
115573382006.09.13 14:30sell0.10eurusd1.26671.27671.2657 1.26950.000.000.00-28.00
115574532006.09.13 14:30sell0.20eurusd1.26701.27701.2660 1.26950.000.000.00-50.00
115577282006.09.13 14:36sell0.40eurusd1.26721.27721.2662 1.26950.000.000.00-92.00
115578522006.09.13 14:37sell0.80eurusd1.26751.27751.2665 1.26950.000.000.00-160.00
115579252006.09.13 14:37sell1.60eurusd1.26781.27781.2668 1.26950.000.000.00-272.00
115655522006.09.13 16:01buy0.10gbpusd1.87821.86821.8792 1.87650.000.000.00-17.00
115655892006.09.13 16:01buy0.20gbpusd1.87801.86801.8790 1.87650.000.000.00-30.00
115657152006.09.13 16:02buy0.40gbpusd1.87771.86771.8787 1.87650.000.000.00-48.00
115657812006.09.13 16:03sell0.10usdjpy117.43118.43117.33 117.600.000.000.00-14.46
115658192006.09.13 16:03sell0.20usdjpy117.46118.46117.36 117.600.000.000.00-23.81
115658252006.09.13 16:03buy0.80gbpusd1.87741.86741.8784 1.87650.000.000.00-72.00
115659252006.09.13 16:04buy1.60gbpusd1.87711.86711.8781 1.87650.000.000.00-96.00
115662082006.09.13 16:06sell0.40usdjpy117.48118.48117.38 117.600.000.000.00-40.82
115667232006.09.13 16:10sell0.80usdjpy117.51118.51117.41 117.600.000.000.00-61.22
115690102006.09.13 17:06sell1.60usdjpy117.54118.54117.44 117.600.000.000.00-81.63
  0.00 0.00 0.00 -1 664.27
 Floating P/L: -1 664.27
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 063.15 Floating P/L: -1 664.27 Margin: 12 400.00
Balance: 15 215.19 Equity: 13 550.92 Free Margin: 1 150.92
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 147.00 Gross Loss: 83.85 Total Net Profit: 2 063.15
Profit Factor: 25.61 Expected Payoff: 29.47  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 34.00 (0.24%)  
 
Total Trades: 70 Short Positions (won %): 30 (93.33%) Long Positions (won %): 40 (72.50%)
Profit Trades (% of total): 57 (81.43%) Loss trades (% of total): 13 (18.57%)
Largest profit trade: 288.00 loss trade: -12.00
Average profit trade: 37.67 loss trade: -6.45
Maximum consecutive wins ($): 21 (1 035.93) consecutive losses ($): 3 (-34.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 035.93 (21) consecutive loss (count): -34.00 (3)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 2