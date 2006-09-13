|Account: 1186957
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2006 September 13, 19:29
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11541411
|2006.09.13 09:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.69
|117.63
|117.43
|2006.09.13 10:59
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|11541454
|2006.09.13 09:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8737
|1.8637
|1.8747
|2006.09.13 10:03
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|11541824
|2006.09.13 09:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8734
|1.8634
|1.8744
|2006.09.13 10:03
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11542604
|2006.09.13 10:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8748
|1.8648
|1.8758
|2006.09.13 10:48
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|11542693
|2006.09.13 10:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8745
|1.8645
|1.8755
|2006.09.13 10:48
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|11542730
|2006.09.13 10:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8742
|1.8642
|1.8752
|2006.09.13 10:47
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11542746
|2006.09.13 10:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2683
|1.2783
|1.2673
|2006.09.13 12:15
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|11543194
|2006.09.13 10:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2686
|1.2681
|1.2661
|2006.09.13 12:14
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11543297
|2006.09.13 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2524
|1.2424
|1.2534
|2006.09.13 12:07
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|7.98
|11543517
|2006.09.13 10:24
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8739
|1.8639
|1.8749
|2006.09.13 10:47
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|11543647
|2006.09.13 10:26
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8736
|1.8636
|1.8746
|2006.09.13 10:47
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|11543987
|2006.09.13 10:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2521
|1.2525
|1.2545
|2006.09.13 12:07
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|19.15
|11544357
|2006.09.13 10:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8750
|1.8650
|1.8760
|2006.09.13 11:09
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11544368
|2006.09.13 10:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2689
|1.2680
|1.2660
|2006.09.13 12:14
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|11544437
|2006.09.13 10:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8747
|1.8647
|1.8757
|2006.09.13 11:09
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11544566
|2006.09.13 10:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8744
|1.8644
|1.8754
|2006.09.13 11:09
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11544680
|2006.09.13 10:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.61
|118.61
|117.51
|2006.09.13 12:43
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|11544685
|2006.09.13 10:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8741
|1.8744
|1.8764
|2006.09.13 11:09
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11544986
|2006.09.13 11:07
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.64
|118.64
|117.54
|2006.09.13 12:43
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|15.31
|11545031
|2006.09.13 11:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8746
|1.8646
|1.8756
|2006.09.13 12:01
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11545105
|2006.09.13 11:12
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.67
|118.67
|117.57
|2006.09.13 12:43
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|34.02
|11545385
|2006.09.13 11:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8743
|1.8747
|1.8767
|2006.09.13 12:01
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11546619
|2006.09.13 12:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8750
|1.8650
|1.8760
|2006.09.13 13:26
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11546694
|2006.09.13 12:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8747
|1.8647
|1.8757
|2006.09.13 13:26
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11547025
|2006.09.13 12:07
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8744
|1.8750
|1.8770
|2006.09.13 13:26
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11547130
|2006.09.13 12:08
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.70
|117.67
|117.47
|2006.09.13 12:43
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|95.27
|11547289
|2006.09.13 12:09
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8741
|1.8750
|1.8770
|2006.09.13 13:26
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|11547306
|2006.09.13 12:09
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8739
|1.8751
|1.8771
|2006.09.13 13:26
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|11547870
|2006.09.13 12:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2677
|1.2777
|1.2667
|2006.09.13 13:56
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11547897
|2006.09.13 12:16
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.73
|117.63
|117.43
|2006.09.13 12:43
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|217.74
|11549961
|2006.09.13 12:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2680
|1.2780
|1.2670
|2006.09.13 13:56
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11550135
|2006.09.13 12:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.55
|118.55
|117.45
|2006.09.13 13:29
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|11550147
|2006.09.13 12:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2683
|1.2783
|1.2673
|2006.09.13 13:56
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11550407
|2006.09.13 12:47
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.58
|117.53
|117.33
|2006.09.13 13:29
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|11551118
|2006.09.13 13:01
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2686
|1.2786
|1.2676
|2006.09.13 13:56
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|11551816
|2006.09.13 13:14
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2689
|1.2682
|1.2662
|2006.09.13 13:56
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|11552589
|2006.09.13 13:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8760
|1.8660
|1.8770
|2006.09.13 13:51
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|11552818
|2006.09.13 13:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8757
|1.8657
|1.8767
|2006.09.13 13:51
|1.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|11552885
|2006.09.13 13:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8754
|1.8654
|1.8764
|2006.09.13 13:51
|1.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|11553053
|2006.09.13 13:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.51
|118.51
|117.41
|2006.09.13 15:48
|117.47
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|11553075
|2006.09.13 13:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8751
|1.8651
|1.8761
|2006.09.13 13:51
|1.8752
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11553205
|2006.09.13 13:31
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.54
|118.54
|117.44
|2006.09.13 15:48
|117.48
|0.00
|0.00
|0.00
|10.21
|11553472
|2006.09.13 13:36
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.57
|118.57
|117.47
|2006.09.13 15:48
|117.47
|0.00
|0.00
|0.00
|34.05
|11553502
|2006.09.13 13:37
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8748
|1.8752
|1.8772
|2006.09.13 13:51
|1.8752
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11553509
|2006.09.13 13:37
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.59
|117.55
|117.35
|2006.09.13 15:48
|117.49
|0.00
|0.00
|0.00
|68.09
|11554350
|2006.09.13 13:51
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.62
|117.53
|117.33
|2006.09.13 15:48
|117.48
|0.00
|0.00
|0.00
|190.67
|11554424
|2006.09.13 13:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8753
|1.8653
|1.8763
|2006.09.13 14:06
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|11554530
|2006.09.13 13:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8750
|1.8650
|1.8760
|2006.09.13 14:06
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|11554833
|2006.09.13 13:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8745
|1.8645
|1.8755
|2006.09.13 14:06
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11555062
|2006.09.13 13:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2676
|1.2776
|1.2666
|2006.09.13 14:27
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|11555141
|2006.09.13 13:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2679
|1.2779
|1.2669
|2006.09.13 14:27
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|11555588
|2006.09.13 14:01
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8742
|1.8745
|1.8765
|2006.09.13 14:06
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11555987
|2006.09.13 14:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8747
|1.8647
|1.8757
|2006.09.13 14:37
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|11556162
|2006.09.13 14:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2682
|1.2678
|1.2658
|2006.09.13 14:27
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11556737
|2006.09.13 14:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8744
|1.8644
|1.8754
|2006.09.13 14:37
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11556803
|2006.09.13 14:26
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8741
|1.8641
|1.8751
|2006.09.13 14:37
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11556904
|2006.09.13 14:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2675
|1.2775
|1.2665
|2006.09.13 14:30
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11556945
|2006.09.13 14:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2678
|1.2778
|1.2668
|2006.09.13 14:30
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11557253
|2006.09.13 14:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8739
|1.8743
|1.8763
|2006.09.13 14:37
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11557886
|2006.09.13 14:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8748
|1.8753
|1.8773
|2006.09.13 15:21
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|11560422
|2006.09.13 15:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8756
|1.8656
|1.8766
|2006.09.13 15:42
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11560643
|2006.09.13 15:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8753
|1.8653
|1.8763
|2006.09.13 15:42
|1.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11560849
|2006.09.13 15:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8750
|1.8650
|1.8760
|2006.09.13 15:42
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11561257
|2006.09.13 15:33
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8747
|1.8751
|1.8771
|2006.09.13 15:42
|1.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11562009
|2006.09.13 15:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8754
|1.8654
|1.8764
|2006.09.13 15:49
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11563122
|2006.09.13 15:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.43
|118.43
|117.33
|2006.09.13 16:02
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|11563524
|2006.09.13 15:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8766
|1.8666
|1.8776
|2006.09.13 16:01
|1.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11564276
|2006.09.13 15:50
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.46
|118.46
|117.36
|2006.09.13 16:02
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|11564459
|2006.09.13 15:52
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.46
|118.48
|117.38
|2006.09.13 16:02
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|11564569
|2006.09.13 15:54
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.48
|117.45
|117.25
|2006.09.13 16:02
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|20.43
|0.00
|0.00
|0.00
|2 063.15
|Closed P/L:
|2 063.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11547095
|2006.09.13 12:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2538
|1.2438
|1.2548
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.59
|11550130
|2006.09.13 12:43
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2535
|1.2435
|1.2545
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.38
|11550450
|2006.09.13 12:48
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2532
|1.2432
|1.2542
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.16
|11551482
|2006.09.13 13:08
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2530
|1.2430
|1.2540
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.53
|11551664
|2006.09.13 13:12
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2527
|1.2427
|1.2537
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-268.67
|11557338
|2006.09.13 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2667
|1.2767
|1.2657
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|11557453
|2006.09.13 14:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2670
|1.2770
|1.2660
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|11557728
|2006.09.13 14:36
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2672
|1.2772
|1.2662
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|11557852
|2006.09.13 14:37
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2675
|1.2775
|1.2665
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|11557925
|2006.09.13 14:37
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2678
|1.2778
|1.2668
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|11565552
|2006.09.13 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8782
|1.8682
|1.8792
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|11565589
|2006.09.13 16:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8780
|1.8680
|1.8790
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|11565715
|2006.09.13 16:02
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8777
|1.8677
|1.8787
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|11565781
|2006.09.13 16:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.43
|118.43
|117.33
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.46
|11565819
|2006.09.13 16:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.46
|118.46
|117.36
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.81
|11565825
|2006.09.13 16:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8774
|1.8674
|1.8784
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|11565925
|2006.09.13 16:04
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8771
|1.8671
|1.8781
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|11566208
|2006.09.13 16:06
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.48
|118.48
|117.38
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.82
|11566723
|2006.09.13 16:10
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.51
|118.51
|117.41
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.22
|11569010
|2006.09.13 17:06
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.54
|118.54
|117.44
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 664.27
|Floating P/L:
|-1 664.27
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 063.15
|Floating P/L:
|-1 664.27
|Margin:
|12 400.00
|Balance:
|15 215.19
|Equity:
|13 550.92
|Free Margin:
|1 150.92
|Details:
|Gross Profit:
|2 147.00
|Gross Loss:
|83.85
|Total Net Profit:
|2 063.15
|Profit Factor:
|25.61
|Expected Payoff:
|29.47
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|34.00 (0.24%)
|Total Trades:
|70
|Short Positions (won %):
|30 (93.33%)
|Long Positions (won %):
|40 (72.50%)
|Profit Trades (% of total):
|57 (81.43%)
|Loss trades (% of total):
|13 (18.57%)
|Largest
|profit trade:
|288.00
|loss trade:
|-12.00
|Average
|profit trade:
|37.67
|loss trade:
|-6.45
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (1 035.93)
|consecutive losses ($):
|3 (-34.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 035.93 (21)
|consecutive loss (count):
|-34.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|2