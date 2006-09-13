|Account: 1186957
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2006 September 13, 13:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11541411
|2006.09.13 09:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.69
|117.63
|117.43
|2006.09.13 10:59
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|11541454
|2006.09.13 09:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8737
|1.8637
|1.8747
|2006.09.13 10:03
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|11541824
|2006.09.13 09:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8734
|1.8634
|1.8744
|2006.09.13 10:03
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11542604
|2006.09.13 10:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8748
|1.8648
|1.8758
|2006.09.13 10:48
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|11542693
|2006.09.13 10:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8745
|1.8645
|1.8755
|2006.09.13 10:48
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|11542730
|2006.09.13 10:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8742
|1.8642
|1.8752
|2006.09.13 10:47
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11542746
|2006.09.13 10:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2683
|1.2783
|1.2673
|2006.09.13 12:15
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|11543194
|2006.09.13 10:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2686
|1.2681
|1.2661
|2006.09.13 12:14
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11543297
|2006.09.13 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2524
|1.2424
|1.2534
|2006.09.13 12:07
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|7.98
|11543517
|2006.09.13 10:24
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8739
|1.8639
|1.8749
|2006.09.13 10:47
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|11543647
|2006.09.13 10:26
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8736
|1.8636
|1.8746
|2006.09.13 10:47
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|11543987
|2006.09.13 10:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2521
|1.2525
|1.2545
|2006.09.13 12:07
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|19.15
|11544357
|2006.09.13 10:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8750
|1.8650
|1.8760
|2006.09.13 11:09
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11544368
|2006.09.13 10:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2689
|1.2680
|1.2660
|2006.09.13 12:14
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|11544437
|2006.09.13 10:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8747
|1.8647
|1.8757
|2006.09.13 11:09
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11544566
|2006.09.13 10:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8744
|1.8644
|1.8754
|2006.09.13 11:09
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11544680
|2006.09.13 10:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.61
|118.61
|117.51
|2006.09.13 12:43
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|11544685
|2006.09.13 10:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8741
|1.8744
|1.8764
|2006.09.13 11:09
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11544986
|2006.09.13 11:07
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.64
|118.64
|117.54
|2006.09.13 12:43
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|15.31
|11545031
|2006.09.13 11:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8746
|1.8646
|1.8756
|2006.09.13 12:01
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11545105
|2006.09.13 11:12
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.67
|118.67
|117.57
|2006.09.13 12:43
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|34.02
|11545385
|2006.09.13 11:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8743
|1.8747
|1.8767
|2006.09.13 12:01
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11546619
|2006.09.13 12:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8750
|1.8650
|1.8760
|2006.09.13 13:26
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11546694
|2006.09.13 12:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8747
|1.8647
|1.8757
|2006.09.13 13:26
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11547025
|2006.09.13 12:07
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8744
|1.8750
|1.8770
|2006.09.13 13:26
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11547130
|2006.09.13 12:08
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.70
|117.67
|117.47
|2006.09.13 12:43
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|95.27
|11547289
|2006.09.13 12:09
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8741
|1.8750
|1.8770
|2006.09.13 13:26
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|11547306
|2006.09.13 12:09
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8739
|1.8751
|1.8771
|2006.09.13 13:26
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|11547897
|2006.09.13 12:16
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.73
|117.63
|117.43
|2006.09.13 12:43
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|217.74
|11550135
|2006.09.13 12:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.55
|118.55
|117.45
|2006.09.13 13:29
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|11550407
|2006.09.13 12:47
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.58
|117.53
|117.33
|2006.09.13 13:29
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|0.00
|0.00
|0.00
|1 236.03
|Closed P/L:
|1 236.03
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11547095
|2006.09.13 12:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2538
|1.2438
|1.2548
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.38
|11547870
|2006.09.13 12:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2677
|1.2777
|1.2667
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|11549961
|2006.09.13 12:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2680
|1.2780
|1.2670
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|11550130
|2006.09.13 12:43
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2535
|1.2435
|1.2545
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.96
|11550147
|2006.09.13 12:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2683
|1.2783
|1.2673
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|11550450
|2006.09.13 12:48
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2532
|1.2432
|1.2542
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.34
|11551118
|2006.09.13 13:01
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2686
|1.2786
|1.2676
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11551482
|2006.09.13 13:08
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2530
|1.2430
|1.2540
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.90
|11551664
|2006.09.13 13:12
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2527
|1.2427
|1.2537
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.46
|11551816
|2006.09.13 13:14
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2689
|1.2789
|1.2679
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|11552589
|2006.09.13 13:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8760
|1.8660
|1.8770
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|11552818
|2006.09.13 13:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8757
|1.8657
|1.8767
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|11552885
|2006.09.13 13:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8754
|1.8654
|1.8764
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|11553053
|2006.09.13 13:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.51
|118.51
|117.41
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.95
|11553075
|2006.09.13 13:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8751
|1.8651
|1.8761
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|11553205
|2006.09.13 13:31
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.54
|118.54
|117.44
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.79
|Floating P/L:
|-320.79
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 236.03
|Floating P/L:
|-320.79
|Margin:
|8 000.00
|Balance:
|14 388.07
|Equity:
|14 067.28
|Free Margin:
|6 067.28
|Details:
|Gross Profit:
|1 248.03
|Gross Loss:
|12.00
|Total Net Profit:
|1 236.03
|Profit Factor:
|104.00
|Expected Payoff:
|39.87
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|10.00 (0.07%)
|Total Trades:
|31
|Short Positions (won %):
|11 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|20 (85.00%)
|Profit Trades (% of total):
|28 (90.32%)
|Loss trades (% of total):
|3 (9.68%)
|Largest
|profit trade:
|288.00
|loss trade:
|-6.00
|Average
|profit trade:
|44.57
|loss trade:
|-4.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (963.93)
|consecutive losses ($):
|2 (-10.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|963.93 (19)
|consecutive loss (count):
|-10.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|2