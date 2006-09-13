Interbank FX, LLC

Account: 1186957 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 September 13, 13:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
115414112006.09.13 09:25sell0.10usdjpy117.69117.63117.432006.09.13 10:59117.630.000.000.005.10
115414542006.09.13 09:25buy0.10gbpusd1.87371.86371.87472006.09.13 10:031.87440.000.000.007.00
115418242006.09.13 09:30buy0.20gbpusd1.87341.86341.87442006.09.13 10:031.87440.000.000.0020.00
115426042006.09.13 10:03buy0.10gbpusd1.87481.86481.87582006.09.13 10:481.87460.000.000.00-2.00
115426932006.09.13 10:05buy0.20gbpusd1.87451.86451.87552006.09.13 10:481.87470.000.000.004.00
115427302006.09.13 10:06buy0.40gbpusd1.87421.86421.87522006.09.13 10:471.87460.000.000.0016.00
115427462006.09.13 10:07sell0.10eurusd1.26831.27831.26732006.09.13 12:151.26800.000.000.003.00
115431942006.09.13 10:19sell0.20eurusd1.26861.26811.26612006.09.13 12:141.26800.000.000.0012.00
115432972006.09.13 10:21buy0.10usdchf1.25241.24241.25342006.09.13 12:071.25340.000.000.007.98
115435172006.09.13 10:24buy0.80gbpusd1.87391.86391.87492006.09.13 10:471.87450.000.000.0048.00
115436472006.09.13 10:26buy1.60gbpusd1.87361.86361.87462006.09.13 10:471.87460.000.000.00160.00
115439872006.09.13 10:32buy0.20usdchf1.25211.25251.25452006.09.13 12:071.25330.000.000.0019.15
115443572006.09.13 10:48buy0.10gbpusd1.87501.86501.87602006.09.13 11:091.87440.000.000.00-6.00
115443682006.09.13 10:48sell0.40eurusd1.26891.26801.26602006.09.13 12:141.26800.000.000.0036.00
115444372006.09.13 10:50buy0.20gbpusd1.87471.86471.87572006.09.13 11:091.87450.000.000.00-4.00
115445662006.09.13 10:55buy0.40gbpusd1.87441.86441.87542006.09.13 11:091.87440.000.000.000.00
115446802006.09.13 10:59sell0.10usdjpy117.61118.61117.512006.09.13 12:43117.560.000.000.004.25
115446852006.09.13 10:59buy0.80gbpusd1.87411.87441.87642006.09.13 11:091.87440.000.000.0024.00
115449862006.09.13 11:07sell0.20usdjpy117.64118.64117.542006.09.13 12:43117.550.000.000.0015.31
115450312006.09.13 11:09buy0.10gbpusd1.87461.86461.87562006.09.13 12:011.87470.000.000.001.00
115451052006.09.13 11:12sell0.40usdjpy117.67118.67117.572006.09.13 12:43117.570.000.000.0034.02
115453852006.09.13 11:22buy0.20gbpusd1.87431.87471.87672006.09.13 12:011.87470.000.000.008.00
115466192006.09.13 12:02buy0.10gbpusd1.87501.86501.87602006.09.13 13:261.87580.000.000.008.00
115466942006.09.13 12:03buy0.20gbpusd1.87471.86471.87572006.09.13 13:261.87570.000.000.0020.00
115470252006.09.13 12:07buy0.40gbpusd1.87441.87501.87702006.09.13 13:261.87580.000.000.0056.00
115471302006.09.13 12:08sell0.80usdjpy117.70117.67117.472006.09.13 12:43117.560.000.000.0095.27
115472892006.09.13 12:09buy0.80gbpusd1.87411.87501.87702006.09.13 13:261.87570.000.000.00128.00
115473062006.09.13 12:09buy1.60gbpusd1.87391.87511.87712006.09.13 13:261.87570.000.000.00288.00
115478972006.09.13 12:16sell1.60usdjpy117.73117.63117.432006.09.13 12:43117.570.000.000.00217.74
115501352006.09.13 12:43sell0.10usdjpy117.55118.55117.452006.09.13 13:29117.530.000.000.001.70
115504072006.09.13 12:47sell0.20usdjpy117.58117.53117.332006.09.13 13:29117.530.000.000.008.51
  0.00 0.00 0.00 1 236.03
Closed P/L: 1 236.03
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
115470952006.09.13 12:07buy0.10usdchf1.25381.24381.2548 1.25200.000.000.00-14.38
115478702006.09.13 12:16sell0.10eurusd1.26771.27771.2667 1.26860.000.000.00-9.00
115499612006.09.13 12:43sell0.20eurusd1.26801.27801.2670 1.26860.000.000.00-12.00
115501302006.09.13 12:43buy0.20usdchf1.25351.24351.2545 1.25200.000.000.00-23.96
115501472006.09.13 12:43sell0.40eurusd1.26831.27831.2673 1.26860.000.000.00-12.00
115504502006.09.13 12:48buy0.40usdchf1.25321.24321.2542 1.25200.000.000.00-38.34
115511182006.09.13 13:01sell0.80eurusd1.26861.27861.2676 1.26860.000.000.000.00
115514822006.09.13 13:08buy0.80usdchf1.25301.24301.2540 1.25200.000.000.00-63.90
115516642006.09.13 13:12buy1.60usdchf1.25271.24271.2537 1.25200.000.000.00-89.46
115518162006.09.13 13:14sell1.60eurusd1.26891.27891.2679 1.26860.000.000.0048.00
115525892006.09.13 13:26buy0.10gbpusd1.87601.86601.8770 1.87470.000.000.00-13.00
115528182006.09.13 13:27buy0.20gbpusd1.87571.86571.8767 1.87470.000.000.00-20.00
115528852006.09.13 13:27buy0.40gbpusd1.87541.86541.8764 1.87470.000.000.00-28.00
115530532006.09.13 13:29sell0.10usdjpy117.51118.51117.41 117.580.000.000.00-5.95
115530752006.09.13 13:30buy0.80gbpusd1.87511.86511.8761 1.87470.000.000.00-32.00
115532052006.09.13 13:31sell0.20usdjpy117.54118.54117.44 117.580.000.000.00-6.80
  0.00 0.00 0.00 -320.79
 Floating P/L: -320.79
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 236.03 Floating P/L: -320.79 Margin: 8 000.00
Balance: 14 388.07 Equity: 14 067.28 Free Margin: 6 067.28
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 248.03 Gross Loss: 12.00 Total Net Profit: 1 236.03
Profit Factor: 104.00 Expected Payoff: 39.87  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 10.00 (0.07%)  
 
Total Trades: 31 Short Positions (won %): 11 (100.00%) Long Positions (won %): 20 (85.00%)
Profit Trades (% of total): 28 (90.32%) Loss trades (% of total): 3 (9.68%)
Largest profit trade: 288.00 loss trade: -6.00
Average profit trade: 44.57 loss trade: -4.00
Maximum consecutive wins ($): 19 (963.93) consecutive losses ($): 2 (-10.00)
Maximal consecutive profit (count): 963.93 (19) consecutive loss (count): -10.00 (2)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 2