FXDD
|Account: 437579
|Name: ML1
|Currency: USD
|2006 September 8, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2571507
|2006.09.05 01:52
|balance
|Deposit
|5 000.00
|2586341
|2006.09.05 11:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8987
|1.9038
|1.8974
|2006.09.05 14:11
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2587607
|2006.09.05 12:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8991
|1.9042
|1.8978
|2006.09.05 14:11
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2587769
|2006.09.05 12:20
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8995
|1.9046
|1.8982
|2006.09.05 14:11
|1.8990
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2588483
|2006.09.05 12:38
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8999
|1.9050
|1.8986
|2006.09.05 14:11
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|2588535
|2006.09.05 12:39
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9004
|1.9055
|1.8991
|2006.09.05 14:11
|1.8991
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|2593032
|2006.09.05 15:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8976
|1.9027
|1.8963
|2006.09.05 16:21
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2593934
|2006.09.05 16:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8962
|1.9013
|1.8949
|2006.09.05 16:38
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2594259
|2006.09.05 16:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8966
|1.9017
|1.8953
|2006.09.05 16:38
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|2595747
|2006.09.05 16:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8950
|1.9001
|1.8937
|2006.09.05 17:21
|1.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2596141
|2006.09.05 16:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8954
|1.9005
|1.8941
|2006.09.05 17:21
|1.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2596301
|2006.09.05 16:56
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8958
|1.9009
|1.8945
|2006.09.05 17:21
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|2596626
|2006.09.05 17:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8962
|1.9013
|1.8949
|2006.09.05 17:21
|1.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|2597252
|2006.09.05 17:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8942
|1.8993
|1.8929
|2006.09.05 17:31
|1.8929
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2598107
|2006.09.05 17:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8926
|1.8977
|1.8913
|2006.09.05 17:47
|1.8923
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2598480
|2006.09.05 17:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8932
|1.8983
|1.8919
|2006.09.05 17:47
|1.8923
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|2598589
|2006.09.05 17:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8936
|1.8987
|1.8923
|2006.09.05 17:46
|1.8923
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|2599241
|2006.09.05 17:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8920
|1.8971
|1.8907
|2006.09.05 18:55
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2599263
|2006.09.05 17:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8923
|1.8974
|1.8910
|2006.09.05 18:54
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2599952
|2006.09.05 18:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8927
|1.8978
|1.8914
|2006.09.05 18:54
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2600320
|2006.09.05 18:09
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8931
|1.8982
|1.8918
|2006.09.05 18:54
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|2600361
|2006.09.05 18:09
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8935
|1.8986
|1.8922
|2006.09.05 18:54
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|2602113
|2006.09.05 19:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8929
|1.8980
|1.8916
|2006.09.06 10:31
|1.8926
|0.00
|0.00
|0.30
|3.00
|2602292
|2006.09.05 19:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8933
|1.8984
|1.8920
|2006.09.06 10:31
|1.8925
|0.00
|0.00
|0.61
|16.00
|2602607
|2006.09.05 19:56
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8937
|1.8988
|1.8924
|2006.09.06 10:31
|1.8924
|0.00
|0.00
|1.21
|52.00
|2603436
|2006.09.05 21:47
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8941
|1.8992
|1.8928
|2006.09.06 10:31
|1.8928
|0.00
|0.00
|2.42
|104.00
|2603522
|2006.09.05 21:58
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8944
|1.8995
|1.8931
|2006.09.06 10:31
|1.8931
|0.00
|0.00
|4.85
|208.00
|2619454
|2006.09.06 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8887
|1.8938
|1.8874
|2006.09.06 13:44
|1.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2619835
|2006.09.06 13:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8871
|1.8922
|1.8858
|2006.09.06 14:14
|1.8863
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2620325
|2006.09.06 13:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8875
|1.8926
|1.8862
|2006.09.06 14:14
|1.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|2620707
|2006.09.06 14:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8860
|1.8911
|1.8847
|2006.09.06 14:27
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2621696
|2006.09.06 14:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8844
|1.8895
|1.8831
|2006.09.06 15:03
|1.8843
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2622656
|2006.09.06 14:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8848
|1.8899
|1.8835
|2006.09.06 15:02
|1.8843
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2622667
|2006.09.06 14:42
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8852
|1.8903
|1.8839
|2006.09.06 15:02
|1.8843
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2622738
|2006.09.06 14:43
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8856
|1.8907
|1.8843
|2006.09.06 15:02
|1.8843
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|2623161
|2006.09.06 15:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8840
|1.8891
|1.8827
|2006.09.06 15:22
|1.8827
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2623162
|2006.09.06 15:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8843
|1.8894
|1.8830
|2006.09.06 15:22
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|2624012
|2006.09.06 15:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8826
|1.8877
|1.8813
|2006.09.06 15:31
|1.8817
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2624152
|2006.09.06 15:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8830
|1.8881
|1.8817
|2006.09.06 15:31
|1.8817
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|2624702
|2006.09.06 15:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8814
|1.8865
|1.8801
|2006.09.06 16:44
|1.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|2625044
|2006.09.06 15:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8818
|1.8869
|1.8805
|2006.09.06 16:44
|1.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2625098
|2006.09.06 15:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8821
|1.8872
|1.8808
|2006.09.06 16:44
|1.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2625212
|2006.09.06 15:35
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8825
|1.8876
|1.8812
|2006.09.06 16:44
|1.8816
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|2625440
|2006.09.06 15:40
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8829
|1.8880
|1.8816
|2006.09.06 16:43
|1.8816
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|2636605
|2006.09.06 23:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2354
|1.2303
|1.2367
|2006.09.07 10:48
|1.2352
|0.00
|0.00
|3.08
|-1.62
|2636619
|2006.09.06 23:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8842
|1.8791
|1.8855
|2006.09.07 00:53
|1.8855
|0.00
|0.00
|-1.87
|13.00
|2636623
|2006.09.06 23:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.66
|116.15
|116.79
|2006.09.07 03:19
|116.70
|0.00
|0.00
|3.96
|3.43
|2636651
|2006.09.06 23:17
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.63
|116.12
|116.76
|2006.09.07 03:19
|116.69
|0.00
|0.00
|7.92
|10.28
|2637022
|2006.09.06 23:54
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2350
|1.2299
|1.2363
|2006.09.07 10:48
|1.2352
|0.00
|0.00
|6.16
|3.24
|2638158
|2006.09.07 01:25
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.60
|116.09
|116.73
|2006.09.07 03:19
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|34.28
|2638187
|2006.09.07 01:30
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2347
|1.2296
|1.2360
|2006.09.07 10:48
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|12.95
|2638424
|2006.09.07 01:49
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.57
|116.06
|116.70
|2006.09.07 03:19
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|89.12
|2638446
|2006.09.07 01:52
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2343
|1.2292
|1.2356
|2006.09.07 10:48
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|51.82
|2638790
|2006.09.07 02:11
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2339
|1.2288
|1.2352
|2006.09.07 10:48
|1.2352
|0.00
|0.00
|0.00
|168.39
|2655074
|2006.09.07 12:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.11
|116.62
|115.98
|2006.09.07 13:31
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|2655081
|2006.09.07 12:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.14
|116.65
|116.01
|2006.09.07 13:31
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|10.34
|2655204
|2006.09.07 12:46
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.17
|116.68
|116.04
|2006.09.07 13:31
|116.07
|0.00
|0.00
|0.00
|34.46
|2655615
|2006.09.07 12:51
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.20
|116.71
|116.07
|2006.09.07 13:31
|116.07
|0.00
|0.00
|0.00
|89.60
|2658782
|2006.09.07 13:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.03
|116.54
|115.90
|2006.09.07 14:00
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2658859
|2006.09.07 13:32
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.06
|116.57
|115.93
|2006.09.07 14:00
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|8.62
|2658964
|2006.09.07 13:33
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.09
|116.60
|115.96
|2006.09.07 14:00
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|27.58
|2659242
|2006.09.07 13:33
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.12
|116.63
|115.99
|2006.09.07 14:00
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|75.86
|2660813
|2006.09.07 13:40
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.15
|116.66
|116.02
|2006.09.07 14:00
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|179.28
|2663148
|2006.09.07 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8799
|1.8850
|1.8786
|2006.09.07 14:05
|1.8786
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2663154
|2006.09.07 14:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2765
|1.2816
|1.2752
|2006.09.07 14:06
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2663735
|2006.09.07 14:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8782
|1.8833
|1.8769
|2006.09.07 14:06
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2663927
|2006.09.07 14:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8766
|1.8817
|1.8753
|2006.09.07 14:09
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2664165
|2006.09.07 14:06
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8770
|1.8821
|1.8757
|2006.09.07 14:08
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|2664251
|2006.09.07 14:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2747
|1.2798
|1.2734
|2006.09.07 14:10
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2665272
|2006.09.07 14:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8757
|1.8808
|1.8744
|2006.09.07 14:15
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2665364
|2006.09.07 14:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8761
|1.8812
|1.8748
|2006.09.07 14:15
|1.8748
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|2665546
|2006.09.07 14:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2732
|1.2783
|1.2719
|2006.09.07 15:43
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2666494
|2006.09.07 14:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2434
|1.2383
|1.2447
|2006.09.07 15:21
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|2666508
|2006.09.07 14:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.27
|116.78
|116.14
|2006.09.07 16:07
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2666576
|2006.09.07 14:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8746
|1.8797
|1.8733
|2006.09.07 14:55
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|2667017
|2006.09.07 14:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8750
|1.8801
|1.8737
|2006.09.07 14:55
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2667209
|2006.09.07 14:19
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8754
|1.8805
|1.8741
|2006.09.07 14:55
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2667276
|2006.09.07 14:19
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8758
|1.8809
|1.8745
|2006.09.07 14:55
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|2667350
|2006.09.07 14:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2430
|1.2379
|1.2443
|2006.09.07 15:21
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|2667677
|2006.09.07 14:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2736
|1.2787
|1.2723
|2006.09.07 15:43
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2668037
|2006.09.07 14:26
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8761
|1.8812
|1.8748
|2006.09.07 14:55
|1.8748
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|2668045
|2006.09.07 14:26
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2427
|1.2376
|1.2440
|2006.09.07 15:21
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|28.95
|2668064
|2006.09.07 14:26
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2740
|1.2791
|1.2727
|2006.09.07 15:43
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|2668936
|2006.09.07 14:37
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2423
|1.2372
|1.2436
|2006.09.07 15:21
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|83.63
|2670220
|2006.09.07 14:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8747
|1.8798
|1.8734
|2006.09.07 15:43
|1.8737
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2671072
|2006.09.07 15:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8751
|1.8802
|1.8738
|2006.09.07 15:43
|1.8738
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|2671951
|2006.09.07 15:20
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.30
|116.81
|116.17
|2006.09.07 16:07
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|2672090
|2006.09.07 15:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2439
|1.2388
|1.2452
|2006.09.07 15:43
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|2672238
|2006.09.07 15:24
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2435
|1.2384
|1.2448
|2006.09.07 15:43
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|2672333
|2006.09.07 15:25
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2431
|1.2380
|1.2444
|2006.09.07 15:43
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|32.15
|2672433
|2006.09.07 15:26
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.33
|116.84
|116.20
|2006.09.07 16:07
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|24.08
|2672778
|2006.09.07 15:30
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2428
|1.2377
|1.2441
|2006.09.07 15:43
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|83.59
|2673845
|2006.09.07 15:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2722
|1.2773
|1.2709
|2006.09.07 15:49
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2673892
|2006.09.07 15:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8736
|1.8787
|1.8723
|2006.09.07 15:46
|1.8723
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2673917
|2006.09.07 15:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2444
|1.2393
|1.2457
|2006.09.07 15:49
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|10.44
|2674396
|2006.09.07 15:45
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.36
|116.87
|116.23
|2006.09.07 16:07
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|68.81
|2674667
|2006.09.07 15:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8720
|1.8771
|1.8707
|2006.09.07 16:02
|1.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2675133
|2006.09.07 15:49
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.39
|116.90
|116.26
|2006.09.07 16:07
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|178.91
|2675278
|2006.09.07 15:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2707
|1.2758
|1.2694
|2006.09.07 18:59
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|2675285
|2006.09.07 15:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2461
|1.2410
|1.2474
|2006.09.07 16:31
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.21
|2675420
|2006.09.07 15:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2711
|1.2762
|1.2698
|2006.09.07 21:46
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|2675454
|2006.09.07 15:51
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2457
|1.2406
|1.2470
|2006.09.07 16:31
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2675589
|2006.09.07 15:53
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2714
|1.2765
|1.2701
|2006.09.07 21:46
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|2675688
|2006.09.07 15:54
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2453
|1.2402
|1.2466
|2006.09.07 16:31
|1.2456
|0.00
|0.00
|0.00
|9.63
|2675737
|2006.09.07 15:54
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2718
|1.2769
|1.2705
|2006.09.07 21:46
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|2675759
|2006.09.07 15:54
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8724
|1.8775
|1.8711
|2006.09.07 16:01
|1.8711
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|2676264
|2006.09.07 16:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8707
|1.8758
|1.8694
|2006.09.07 18:10
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.00
|2676461
|2006.09.07 16:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8711
|1.8762
|1.8698
|2006.09.07 18:10
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.00
|2676601
|2006.09.07 16:06
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8715
|1.8766
|1.8702
|2006.09.07 18:10
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|-172.00
|2676682
|2006.09.07 16:06
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8719
|1.8770
|1.8706
|2006.09.07 18:10
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|-312.00
|2676833
|2006.09.07 16:08
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8722
|1.8773
|1.8709
|2006.09.07 18:10
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|-576.00
|2676917
|2006.09.07 16:09
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2449
|1.2398
|1.2462
|2006.09.07 16:31
|1.2457
|0.00
|0.00
|0.00
|51.38
|2677021
|2006.09.07 16:12
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2722
|1.2773
|1.2709
|2006.09.07 21:46
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|2677245
|2006.09.07 16:17
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2445
|1.2394
|1.2458
|2006.09.07 16:31
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.00
|166.96
|2678579
|2006.09.07 16:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2460
|1.2409
|1.2473
|2006.09.07 18:59
|1.2409
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.10
|2678641
|2006.09.07 16:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2456
|1.2405
|1.2469
|2006.09.07 18:59
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.37
|2679004
|2006.09.07 16:45
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2452
|1.2401
|1.2465
|2006.09.07 18:59
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.84
|2679116
|2006.09.07 16:47
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2449
|1.2398
|1.2462
|2006.09.07 18:59
|1.2408
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.35
|2679453
|2006.09.07 16:56
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2445
|1.2394
|1.2458
|2006.09.07 18:59
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.00
|-490.05
|2688165
|2006.09.07 18:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8755
|1.8806
|1.8742
|2006.09.07 19:14
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2693202
|2006.09.07 18:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2410
|1.2359
|1.2423
|2006.09.07 19:14
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|10.47
|2693268
|2006.09.07 19:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8762
|1.8813
|1.8749
|2006.09.07 19:14
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2693436
|2006.09.07 19:00
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2746
|1.2797
|1.2733
|2006.09.07 21:46
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|2694428
|2006.09.07 19:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8766
|1.8817
|1.8753
|2006.09.07 19:14
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|2694460
|2006.09.07 19:07
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8771
|1.8822
|1.8758
|2006.09.07 19:14
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|2695260
|2006.09.07 19:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2427
|1.2376
|1.2440
|2006.09.07 21:49
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|2695274
|2006.09.07 19:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8755
|1.8806
|1.8742
|2006.09.07 21:46
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|2695511
|2006.09.07 19:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8759
|1.8810
|1.8746
|2006.09.07 21:46
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|2696107
|2006.09.07 19:22
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8762
|1.8813
|1.8749
|2006.09.07 21:46
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|2696137
|2006.09.07 19:22
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2423
|1.2372
|1.2436
|2006.09.07 21:46
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|14.48
|2696896
|2006.09.07 19:32
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2419
|1.2368
|1.2432
|2006.09.07 21:46
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|41.83
|2697201
|2006.09.07 19:35
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8766
|1.8817
|1.8753
|2006.09.07 21:46
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|2697962
|2006.09.07 19:50
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2415
|1.2364
|1.2428
|2006.09.07 21:46
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|83.68
|2745888
|2006.09.08 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8654
|1.8705
|1.8641
|2006.09.08 16:05
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|2746280
|2006.09.08 16:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8639
|1.8690
|1.8626
|2006.09.08 17:22
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2746298
|2006.09.08 16:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8642
|1.8693
|1.8629
|2006.09.08 17:22
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2746338
|2006.09.08 16:06
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8646
|1.8697
|1.8633
|2006.09.08 17:22
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|2746408
|2006.09.08 16:07
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8650
|1.8701
|1.8637
|2006.09.08 17:22
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|2746523
|2006.09.08 16:09
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8654
|1.8705
|1.8641
|2006.09.08 17:22
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|2746993
|2006.09.08 16:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.75
|116.24
|116.88
|2006.09.08 17:14
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|2747122
|2006.09.08 16:35
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.72
|116.21
|116.85
|2006.09.08 17:14
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|2747174
|2006.09.08 16:38
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.69
|116.18
|116.82
|2006.09.08 17:14
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|37.67
|2747511
|2006.09.08 17:00
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.66
|116.15
|116.79
|2006.09.08 17:14
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|89.05
|
|0.00
|0.00
|28.64
|2 455.34
|Closed P/L:
|2 483.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2748793
|2006.09.08 17:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8639
|1.8690
|1.8626
|
|1.8654
|0.00
|0.00
|0.30
|-15.00
|2749720
|2006.09.08 17:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8642
|1.8693
|1.8629
|
|1.8654
|0.00
|0.00
|0.60
|-24.00
|2750097
|2006.09.08 17:42
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8646
|1.8697
|1.8633
|
|1.8654
|0.00
|0.00
|1.19
|-32.00
|2750129
|2006.09.08 17:42
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8650
|1.8701
|1.8637
|
|1.8654
|0.00
|0.00
|2.39
|-32.00
|2750397
|2006.09.08 17:53
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8654
|1.8705
|1.8641
|
|1.8654
|0.00
|0.00
|4.78
|0.00
|2752308
|2006.09.08 19:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.99
|116.48
|117.12
|
|116.89
|0.00
|0.00
|1.28
|-8.56
|2752894
|2006.09.08 19:51
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.96
|116.45
|117.09
|
|116.89
|0.00
|0.00
|2.55
|-11.98
|2752953
|2006.09.08 19:52
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.92
|116.41
|117.05
|
|116.89
|0.00
|0.00
|5.11
|-10.27
|2753790
|2006.09.08 21:37
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.89
|116.38
|117.02
|
|116.89
|0.00
|0.00
|10.22
|0.00
|
|0.00
|0.00
|28.42
|-133.81
|
|Floating P/L:
|-105.39
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 483.98
|Floating P/L:
|-105.39
|Margin:
|3 640.86
|Balance:
|7 483.98
|Equity:
|7 378.59
|Free Margin:
|3 737.73