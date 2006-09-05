FXDD

Account: 437579 Name: ML1 Currency: USD 2006 September 8, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
25715072006.09.05 01:52balanceDeposit5 000.00
25863412006.09.05 11:45sell0.10gbpusd1.89871.90381.89742006.09.05 14:111.89910.000.000.00-4.00
25876072006.09.05 12:17sell0.20gbpusd1.89911.90421.89782006.09.05 14:111.89910.000.000.000.00
25877692006.09.05 12:20sell0.40gbpusd1.89951.90461.89822006.09.05 14:111.89900.000.000.0020.00
25884832006.09.05 12:38sell0.80gbpusd1.89991.90501.89862006.09.05 14:111.89910.000.000.0064.00
25885352006.09.05 12:39sell1.60gbpusd1.90041.90551.89912006.09.05 14:111.89910.000.000.00208.00
25930322006.09.05 15:45sell0.10gbpusd1.89761.90271.89632006.09.05 16:211.89630.000.000.0013.00
25939342006.09.05 16:22sell0.10gbpusd1.89621.90131.89492006.09.05 16:381.89530.000.000.009.00
25942592006.09.05 16:28sell0.20gbpusd1.89661.90171.89532006.09.05 16:381.89530.000.000.0026.00
25957472006.09.05 16:45sell0.10gbpusd1.89501.90011.89372006.09.05 17:211.89460.000.000.004.00
25961412006.09.05 16:51sell0.20gbpusd1.89541.90051.89412006.09.05 17:211.89460.000.000.0016.00
25963012006.09.05 16:56sell0.40gbpusd1.89581.90091.89452006.09.05 17:211.89480.000.000.0040.00
25966262006.09.05 17:00sell0.80gbpusd1.89621.90131.89492006.09.05 17:211.89490.000.000.00104.00
25972522006.09.05 17:21sell0.10gbpusd1.89421.89931.89292006.09.05 17:311.89290.000.000.0013.00
25981072006.09.05 17:31sell0.10gbpusd1.89261.89771.89132006.09.05 17:471.89230.000.000.003.00
25984802006.09.05 17:34sell0.20gbpusd1.89321.89831.89192006.09.05 17:471.89230.000.000.0018.00
25985892006.09.05 17:35sell0.40gbpusd1.89361.89871.89232006.09.05 17:461.89230.000.000.0052.00
25992412006.09.05 17:47sell0.10gbpusd1.89201.89711.89072006.09.05 18:551.89220.000.000.00-2.00
25992632006.09.05 17:47sell0.20gbpusd1.89231.89741.89102006.09.05 18:541.89220.000.000.002.00
25999522006.09.05 18:00sell0.40gbpusd1.89271.89781.89142006.09.05 18:541.89220.000.000.0020.00
26003202006.09.05 18:09sell0.80gbpusd1.89311.89821.89182006.09.05 18:541.89220.000.000.0072.00
26003612006.09.05 18:09sell1.60gbpusd1.89351.89861.89222006.09.05 18:541.89220.000.000.00208.00
26021132006.09.05 19:15sell0.10gbpusd1.89291.89801.89162006.09.06 10:311.89260.000.000.303.00
26022922006.09.05 19:33sell0.20gbpusd1.89331.89841.89202006.09.06 10:311.89250.000.000.6116.00
26026072006.09.05 19:56sell0.40gbpusd1.89371.89881.89242006.09.06 10:311.89240.000.001.2152.00
26034362006.09.05 21:47sell0.80gbpusd1.89411.89921.89282006.09.06 10:311.89280.000.002.42104.00
26035222006.09.05 21:58sell1.60gbpusd1.89441.89951.89312006.09.06 10:311.89310.000.004.85208.00
26194542006.09.06 13:30sell0.10gbpusd1.88871.89381.88742006.09.06 13:441.88740.000.000.0013.00
26198352006.09.06 13:44sell0.10gbpusd1.88711.89221.88582006.09.06 14:141.88630.000.000.008.00
26203252006.09.06 13:59sell0.20gbpusd1.88751.89261.88622006.09.06 14:141.88620.000.000.0026.00
26207072006.09.06 14:14sell0.10gbpusd1.88601.89111.88472006.09.06 14:271.88470.000.000.0013.00
26216962006.09.06 14:27sell0.10gbpusd1.88441.88951.88312006.09.06 15:031.88430.000.000.001.00
26226562006.09.06 14:42sell0.20gbpusd1.88481.88991.88352006.09.06 15:021.88430.000.000.0010.00
26226672006.09.06 14:42sell0.40gbpusd1.88521.89031.88392006.09.06 15:021.88430.000.000.0036.00
26227382006.09.06 14:43sell0.80gbpusd1.88561.89071.88432006.09.06 15:021.88430.000.000.00104.00
26231612006.09.06 15:03sell0.10gbpusd1.88401.88911.88272006.09.06 15:221.88270.000.000.0013.00
26231622006.09.06 15:03sell0.20gbpusd1.88431.88941.88302006.09.06 15:221.88300.000.000.0026.00
26240122006.09.06 15:22sell0.10gbpusd1.88261.88771.88132006.09.06 15:311.88170.000.000.009.00
26241522006.09.06 15:23sell0.20gbpusd1.88301.88811.88172006.09.06 15:311.88170.000.000.0026.00
26247022006.09.06 15:31sell0.10gbpusd1.88141.88651.88012006.09.06 16:441.88180.000.000.00-4.00
26250442006.09.06 15:33sell0.20gbpusd1.88181.88691.88052006.09.06 16:441.88180.000.000.000.00
26250982006.09.06 15:33sell0.40gbpusd1.88211.88721.88082006.09.06 16:441.88180.000.000.0012.00
26252122006.09.06 15:35sell0.80gbpusd1.88251.88761.88122006.09.06 16:441.88160.000.000.0072.00
26254402006.09.06 15:40sell1.60gbpusd1.88291.88801.88162006.09.06 16:431.88160.000.000.00208.00
26366052006.09.06 23:15buy0.10usdchf1.23541.23031.23672006.09.07 10:481.23520.000.003.08-1.62
26366192006.09.06 23:15buy0.10gbpusd1.88421.87911.88552006.09.07 00:531.88550.000.00-1.8713.00
26366232006.09.06 23:15buy0.10usdjpy116.66116.15116.792006.09.07 03:19116.700.000.003.963.43
26366512006.09.06 23:17buy0.20usdjpy116.63116.12116.762006.09.07 03:19116.690.000.007.9210.28
26370222006.09.06 23:54buy0.20usdchf1.23501.22991.23632006.09.07 10:481.23520.000.006.163.24
26381582006.09.07 01:25buy0.40usdjpy116.60116.09116.732006.09.07 03:19116.700.000.000.0034.28
26381872006.09.07 01:30buy0.40usdchf1.23471.22961.23602006.09.07 10:481.23510.000.000.0012.95
26384242006.09.07 01:49buy0.80usdjpy116.57116.06116.702006.09.07 03:19116.700.000.000.0089.12
26384462006.09.07 01:52buy0.80usdchf1.23431.22921.23562006.09.07 10:481.23510.000.000.0051.82
26387902006.09.07 02:11buy1.60usdchf1.23391.22881.23522006.09.07 10:481.23520.000.000.00168.39
26550742006.09.07 12:45sell0.10usdjpy116.11116.62115.982006.09.07 13:31116.060.000.000.004.31
26550812006.09.07 12:45sell0.20usdjpy116.14116.65116.012006.09.07 13:31116.080.000.000.0010.34
26552042006.09.07 12:46sell0.40usdjpy116.17116.68116.042006.09.07 13:31116.070.000.000.0034.46
26556152006.09.07 12:51sell0.80usdjpy116.20116.71116.072006.09.07 13:31116.070.000.000.0089.60
26587822006.09.07 13:32sell0.10usdjpy116.03116.54115.902006.09.07 14:00116.010.000.000.001.72
26588592006.09.07 13:32sell0.20usdjpy116.06116.57115.932006.09.07 14:00116.010.000.000.008.62
26589642006.09.07 13:33sell0.40usdjpy116.09116.60115.962006.09.07 14:00116.010.000.000.0027.58
26592422006.09.07 13:33sell0.80usdjpy116.12116.63115.992006.09.07 14:00116.010.000.000.0075.86
26608132006.09.07 13:40sell1.60usdjpy116.15116.66116.022006.09.07 14:00116.020.000.000.00179.28
26631482006.09.07 14:00sell0.10gbpusd1.87991.88501.87862006.09.07 14:051.87860.000.000.0013.00
26631542006.09.07 14:00sell0.10eurusd1.27651.28161.27522006.09.07 14:061.27520.000.000.0013.00
26637352006.09.07 14:05sell0.10gbpusd1.87821.88331.87692006.09.07 14:061.87690.000.000.0013.00
26639272006.09.07 14:06sell0.10gbpusd1.87661.88171.87532006.09.07 14:091.87570.000.000.009.00
26641652006.09.07 14:06sell0.20gbpusd1.87701.88211.87572006.09.07 14:081.87570.000.000.0026.00
26642512006.09.07 14:06sell0.10eurusd1.27471.27981.27342006.09.07 14:101.27340.000.000.0013.00
26652722006.09.07 14:09sell0.10gbpusd1.87571.88081.87442006.09.07 14:151.87490.000.000.008.00
26653642006.09.07 14:09sell0.20gbpusd1.87611.88121.87482006.09.07 14:151.87480.000.000.0026.00
26655462006.09.07 14:10sell0.10eurusd1.27321.27831.27192006.09.07 15:431.27260.000.000.006.00
26664942006.09.07 14:15buy0.10usdchf1.24341.23831.24472006.09.07 15:211.24360.000.000.001.61
26665082006.09.07 14:15sell0.10usdjpy116.27116.78116.142006.09.07 16:07116.260.000.000.000.86
26665762006.09.07 14:15sell0.10gbpusd1.87461.87971.87332006.09.07 14:551.87490.000.000.00-3.00
26670172006.09.07 14:18sell0.20gbpusd1.87501.88011.87372006.09.07 14:551.87490.000.000.002.00
26672092006.09.07 14:19sell0.40gbpusd1.87541.88051.87412006.09.07 14:551.87490.000.000.0020.00
26672762006.09.07 14:19sell0.80gbpusd1.87581.88091.87452006.09.07 14:551.87470.000.000.0088.00
26673502006.09.07 14:20buy0.20usdchf1.24301.23791.24432006.09.07 15:211.24360.000.000.009.65
26676772006.09.07 14:22sell0.20eurusd1.27361.27871.27232006.09.07 15:431.27260.000.000.0020.00
26680372006.09.07 14:26sell1.60gbpusd1.87611.88121.87482006.09.07 14:551.87480.000.000.00208.00
26680452006.09.07 14:26buy0.40usdchf1.24271.23761.24402006.09.07 15:211.24360.000.000.0028.95
26680642006.09.07 14:26sell0.40eurusd1.27401.27911.27272006.09.07 15:431.27270.000.000.0052.00
26689362006.09.07 14:37buy0.80usdchf1.24231.23721.24362006.09.07 15:211.24360.000.000.0083.63
26702202006.09.07 14:56sell0.10gbpusd1.87471.87981.87342006.09.07 15:431.87370.000.000.0010.00
26710722006.09.07 15:03sell0.20gbpusd1.87511.88021.87382006.09.07 15:431.87380.000.000.0026.00
26719512006.09.07 15:20sell0.20usdjpy116.30116.81116.172006.09.07 16:07116.260.000.000.006.88
26720902006.09.07 15:21buy0.10usdchf1.24391.23881.24522006.09.07 15:431.24410.000.000.001.61
26722382006.09.07 15:24buy0.20usdchf1.24351.23841.24482006.09.07 15:431.24410.000.000.009.65
26723332006.09.07 15:25buy0.40usdchf1.24311.23801.24442006.09.07 15:431.24410.000.000.0032.15
26724332006.09.07 15:26sell0.40usdjpy116.33116.84116.202006.09.07 16:07116.260.000.000.0024.08
26727782006.09.07 15:30buy0.80usdchf1.24281.23771.24412006.09.07 15:431.24410.000.000.0083.59
26738452006.09.07 15:43sell0.10eurusd1.27221.27731.27092006.09.07 15:491.27090.000.000.0013.00
26738922006.09.07 15:43sell0.10gbpusd1.87361.87871.87232006.09.07 15:461.87230.000.000.0013.00
26739172006.09.07 15:43buy0.10usdchf1.24441.23931.24572006.09.07 15:491.24570.000.000.0010.44
26743962006.09.07 15:45sell0.80usdjpy116.36116.87116.232006.09.07 16:07116.260.000.000.0068.81
26746672006.09.07 15:46sell0.10gbpusd1.87201.87711.87072006.09.07 16:021.87100.000.000.0010.00
26751332006.09.07 15:49sell1.60usdjpy116.39116.90116.262006.09.07 16:07116.260.000.000.00178.91
26752782006.09.07 15:49sell0.10eurusd1.27071.27581.26942006.09.07 18:591.27580.000.000.00-51.00
26752852006.09.07 15:49buy0.10usdchf1.24611.24101.24742006.09.07 16:311.24570.000.000.00-3.21
26754202006.09.07 15:51sell0.20eurusd1.27111.27621.26982006.09.07 21:461.27320.000.000.00-42.00
26754542006.09.07 15:51buy0.20usdchf1.24571.24061.24702006.09.07 16:311.24570.000.000.000.00
26755892006.09.07 15:53sell0.40eurusd1.27141.27651.27012006.09.07 21:461.27320.000.000.00-72.00
26756882006.09.07 15:54buy0.40usdchf1.24531.24021.24662006.09.07 16:311.24560.000.000.009.63
26757372006.09.07 15:54sell0.80eurusd1.27181.27691.27052006.09.07 21:461.27320.000.000.00-112.00
26757592006.09.07 15:54sell0.20gbpusd1.87241.87751.87112006.09.07 16:011.87110.000.000.0026.00
26762642006.09.07 16:02sell0.10gbpusd1.87071.87581.86942006.09.07 18:101.87580.000.000.00-51.00
26764612006.09.07 16:03sell0.20gbpusd1.87111.87621.86982006.09.07 18:101.87580.000.000.00-94.00
26766012006.09.07 16:06sell0.40gbpusd1.87151.87661.87022006.09.07 18:101.87580.000.000.00-172.00
26766822006.09.07 16:06sell0.80gbpusd1.87191.87701.87062006.09.07 18:101.87580.000.000.00-312.00
26768332006.09.07 16:08sell1.60gbpusd1.87221.87731.87092006.09.07 18:101.87580.000.000.00-576.00
26769172006.09.07 16:09buy0.80usdchf1.24491.23981.24622006.09.07 16:311.24570.000.000.0051.38
26770212006.09.07 16:12sell1.60eurusd1.27221.27731.27092006.09.07 21:461.27340.000.000.00-192.00
26772452006.09.07 16:17buy1.60usdchf1.24451.23941.24582006.09.07 16:311.24580.000.000.00166.96
26785792006.09.07 16:31buy0.10usdchf1.24601.24091.24732006.09.07 18:591.24090.000.000.00-41.10
26786412006.09.07 16:32buy0.20usdchf1.24561.24051.24692006.09.07 18:591.24080.000.000.00-77.37
26790042006.09.07 16:45buy0.40usdchf1.24521.24011.24652006.09.07 18:591.24080.000.000.00-141.84
26791162006.09.07 16:47buy0.80usdchf1.24491.23981.24622006.09.07 18:591.24080.000.000.00-264.35
26794532006.09.07 16:56buy1.60usdchf1.24451.23941.24582006.09.07 18:591.24070.000.000.00-490.05
26881652006.09.07 18:10sell0.10gbpusd1.87551.88061.87422006.09.07 19:141.87570.000.000.00-2.00
26932022006.09.07 18:59buy0.10usdchf1.24101.23591.24232006.09.07 19:141.24230.000.000.0010.47
26932682006.09.07 19:00sell0.20gbpusd1.87621.88131.87492006.09.07 19:141.87580.000.000.008.00
26934362006.09.07 19:00sell1.60eurusd1.27461.27971.27332006.09.07 21:461.27330.000.000.00208.00
26944282006.09.07 19:07sell0.40gbpusd1.87661.88171.87532006.09.07 19:141.87580.000.000.0032.00
26944602006.09.07 19:07sell0.80gbpusd1.87711.88221.87582006.09.07 19:141.87580.000.000.00104.00
26952602006.09.07 19:14buy0.10usdchf1.24271.23761.24402006.09.07 21:491.24310.000.000.003.22
26952742006.09.07 19:14sell0.10gbpusd1.87551.88061.87422006.09.07 21:461.87500.000.000.005.00
26955112006.09.07 19:16sell0.20gbpusd1.87591.88101.87462006.09.07 21:461.87530.000.000.0012.00
26961072006.09.07 19:22sell0.40gbpusd1.87621.88131.87492006.09.07 21:461.87530.000.000.0036.00
26961372006.09.07 19:22buy0.20usdchf1.24231.23721.24362006.09.07 21:461.24320.000.000.0014.48
26968962006.09.07 19:32buy0.40usdchf1.24191.23681.24322006.09.07 21:461.24320.000.000.0041.83
26972012006.09.07 19:35sell0.80gbpusd1.87661.88171.87532006.09.07 21:461.87530.000.000.00104.00
26979622006.09.07 19:50buy0.80usdchf1.24151.23641.24282006.09.07 21:461.24280.000.000.0083.68
27458882006.09.08 16:00sell0.10gbpusd1.86541.87051.86412006.09.08 16:051.86410.000.000.0013.00
27462802006.09.08 16:05sell0.10gbpusd1.86391.86901.86262006.09.08 17:221.86410.000.000.00-2.00
27462982006.09.08 16:05sell0.20gbpusd1.86421.86931.86292006.09.08 17:221.86410.000.000.002.00
27463382006.09.08 16:06sell0.40gbpusd1.86461.86971.86332006.09.08 17:221.86410.000.000.0020.00
27464082006.09.08 16:07sell0.80gbpusd1.86501.87011.86372006.09.08 17:221.86420.000.000.0064.00
27465232006.09.08 16:09sell1.60gbpusd1.86541.87051.86412006.09.08 17:221.86410.000.000.00208.00
27469932006.09.08 16:30buy0.10usdjpy116.75116.24116.882006.09.08 17:14116.790.000.000.003.42
27471222006.09.08 16:35buy0.20usdjpy116.72116.21116.852006.09.08 17:14116.790.000.000.0011.99
27471742006.09.08 16:38buy0.40usdjpy116.69116.18116.822006.09.08 17:14116.800.000.000.0037.67
27475112006.09.08 17:00buy0.80usdjpy116.66116.15116.792006.09.08 17:14116.790.000.000.0089.05
  0.00 0.00 28.64 2 455.34
Closed P/L: 2 483.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
27487932006.09.08 17:22sell0.10gbpusd1.86391.86901.8626 1.86540.000.000.30-15.00
27497202006.09.08 17:30sell0.20gbpusd1.86421.86931.8629 1.86540.000.000.60-24.00
27500972006.09.08 17:42sell0.40gbpusd1.86461.86971.8633 1.86540.000.001.19-32.00
27501292006.09.08 17:42sell0.80gbpusd1.86501.87011.8637 1.86540.000.002.39-32.00
27503972006.09.08 17:53sell1.60gbpusd1.86541.87051.8641 1.86540.000.004.780.00
27523082006.09.08 19:16buy0.10usdjpy116.99116.48117.12 116.890.000.001.28-8.56
27528942006.09.08 19:51buy0.20usdjpy116.96116.45117.09 116.890.000.002.55-11.98
27529532006.09.08 19:52buy0.40usdjpy116.92116.41117.05 116.890.000.005.11-10.27
27537902006.09.08 21:37buy0.80usdjpy116.89116.38117.02 116.890.000.0010.220.00
  0.00 0.00 28.42 -133.81
 Floating P/L: -105.39
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 483.98 Floating P/L: -105.39 Margin: 3 640.86
Balance: 7 483.98 Equity: 7 378.59 Free Margin: 3 737.73