Strategy Tester Report
ML1

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период4 Часа (H4) 2006.01.02 00:00 - 2006.09.14 00:00 (2006.01.01 - 2006.09.14)
МодельВсе тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
ПараметрыLots=1.6; StopLoss=55; TakeProfit=13; MaxTrades=7; Pips=4; AccountProtection=1; mm=0; risk=0.15; AccountisNormal=0; mP=26; mI=2; mL=2;
Баров в истории8548Смоделировано тиков730800Качество моделирования90.00%
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль837880.98Общая прибыль1390742.00Общий убыток-552861.02
Прибыльность2.52Матожидание выигрыша380.16
Абсолютная просадка1778.19Максимальная просадка63848.00 (8.52%)Относительная просадка81.78% (40042.08)
Всего сделок2204Короткие позиции (% выигравших)948 (71.10%)Длинные позиции (% выигравших)1256 (76.04%)
Прибыльные сделки (% от всех)1629 (73.91%)Убыточные сделки (% от всех)575 (26.09%)
Самая большаяприбыльная сделка13650.00убыточная сделка-27000.00
Средняяприбыльная сделка853.74убыточная сделка-961.50
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)54 (18502.74)непрерывных проигрышей (убыток)10 (-62056.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)37000.00 (15)непрерывный убыток (число проигрышей)-63848.00 (9)
Среднийнепрерывный выигрыш6непрерывный проигрыш2
Graph
ВремяТипОрдерЛотыЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12006.01.02 00:00buy11.601.18431.17881.1856
22006.01.02 01:12buy23.201.18391.17841.1852
32006.01.02 09:18t/p23.201.18521.17841.1852416.0010416.00
42006.01.02 09:18close11.601.18541.17881.1856176.0010592.00
52006.01.03 05:30buy31.601.18791.18241.1892
62006.01.03 06:07t/p31.601.18921.18241.1892208.0010800.00
72006.01.03 06:07buy41.601.18961.18411.1909
82006.01.03 06:11buy53.201.18881.18331.1901
92006.01.03 06:28t/p53.201.19011.18331.1901416.0011216.00
102006.01.03 06:28close41.601.19061.18411.1909160.0111376.01
112006.01.03 06:28buy61.601.19091.18541.1922
122006.01.03 06:28buy73.201.19051.18501.1918
132006.01.03 15:39t/p73.201.19181.18501.1918416.0011792.01
142006.01.03 15:39close61.601.19181.18541.1922144.0011936.01
152006.01.03 16:30buy81.601.19611.19061.1974
162006.01.03 16:32buy93.201.19561.19011.1969
172006.01.03 16:50t/p93.201.19691.19011.1969416.0012352.01
182006.01.03 16:50close81.601.19711.19061.1974160.0212512.03
192006.01.03 16:50buy101.601.19741.19191.1987
202006.01.03 17:03buy113.201.19701.19151.1983
212006.01.03 17:56t/p113.201.19831.19151.1983416.0012928.03
222006.01.03 17:56close101.601.19831.19191.1987143.9913072.02
232006.01.03 17:56buy121.601.19861.19311.1999
242006.01.03 17:56buy133.201.19811.19261.1994
252006.01.03 20:02t/p133.201.19941.19261.1994416.0013488.02
262006.01.03 20:02close121.601.19961.19311.1999160.0013648.02
272006.01.03 20:02buy141.601.19991.19441.2012
282006.01.03 20:33t/p141.601.20121.19441.2012208.0013856.02
292006.01.03 20:33buy151.601.20221.19671.2035
302006.01.03 20:33buy163.201.20051.19501.2018
312006.01.03 20:33t/p163.201.20181.19501.2018416.0014272.02
322006.01.03 20:33close151.601.20191.19671.2035-48.0014224.02
332006.01.03 20:33buy171.601.20221.19671.2035
342006.01.03 20:35buy183.201.20171.19621.2030
352006.01.03 22:19buy196.401.20121.19571.2025
362006.01.04 00:34t/p196.401.20251.19571.2025775.0414999.06
372006.01.04 00:34close183.201.20251.19621.2030227.5115226.57
382006.01.04 00:34close171.601.20251.19671.203533.7615260.33
392006.01.04 01:15buy201.601.20361.19811.2049
402006.01.04 01:28buy213.201.20311.19761.2044
412006.01.04 01:42t/p213.201.20441.19761.2044416.0015676.33
422006.01.04 01:42close201.601.20451.19811.2049143.9915820.32
432006.01.04 01:42buy221.601.20481.19931.2061
442006.01.04 01:49buy233.201.20431.19881.2056
452006.01.04 01:57buy246.401.20371.19821.2050
462006.01.04 03:05t/p246.401.20501.19821.2050832.0016652.32
472006.01.04 03:05close233.201.20511.19881.2056256.0016908.32
482006.01.04 03:05close221.601.20511.19931.206148.0116956.33
492006.01.04 04:30buy251.601.20771.20221.2090
502006.01.04 04:40buy263.201.20711.20161.2084
512006.01.04 04:57buy276.401.20661.20111.2079
522006.01.04 10:19t/p276.401.20791.20111.2079832.0017788.33
532006.01.04 10:19close263.201.20811.20161.2084320.0018108.33
542006.01.04 10:19close251.601.20811.20221.209064.0118172.34
552006.01.04 15:00buy281.601.20941.20391.2107
562006.01.04 15:02buy293.201.20881.20331.2101
572006.01.04 15:02buy306.401.20821.20271.2095
582006.01.04 15:02t/p306.401.20951.20271.2095832.0019004.34
592006.01.04 15:02close293.201.20981.20331.2101320.0019324.34
602006.01.04 15:02close281.601.20981.20391.210764.0019388.34
612006.01.04 15:02buy311.601.21011.20461.2114
622006.01.04 15:02buy323.201.20901.20351.2103
632006.01.04 15:02buy336.401.20821.20271.2095
642006.01.04 15:35t/p336.401.20951.20271.2095832.0020220.34
652006.01.04 15:35close323.201.20961.20351.2103192.0020412.34
662006.01.04 15:35close311.601.20961.20461.2114-80.0020332.34
672006.01.04 19:00buy341.601.21301.20751.2143
682006.01.04 19:26buy353.201.21261.20711.2139
692006.01.04 20:53buy366.401.21211.20661.2134
702006.01.04 21:23t/p366.401.21341.20661.2134832.0021164.34
712006.01.04 21:23close353.201.21341.20711.2139256.0221420.36
722006.01.04 21:23close341.601.21341.20751.214364.0021484.36
732006.01.06 15:15buy371.601.21531.20981.2166
742006.01.06 15:21buy383.201.21491.20941.2162
752006.01.06 15:24buy396.401.21391.20841.2152
762006.01.06 15:52t/p396.401.21521.20841.2152832.0022316.36
772006.01.06 15:52close383.201.21531.20941.2162128.0022444.36
782006.01.06 15:52close371.601.21531.20981.2166-0.0222444.34
792006.01.06 15:52buy401.601.21561.21011.2169
802006.01.06 15:55buy413.201.21491.20941.2162
812006.01.06 16:03t/p413.201.21621.20941.2162416.0022860.34
822006.01.06 16:03close401.601.21621.21011.216996.0122956.35
832006.01.06 16:15buy421.601.21641.21091.2177
842006.01.06 16:18buy433.201.21571.21021.2170
852006.01.06 16:26buy446.401.21511.20961.2164
862006.01.09 08:38s/l421.601.21091.21091.2177-894.2422062.11
872006.01.09 08:38close446.401.21091.20961.2164-2744.9919317.12
882006.01.09 08:38close433.201.21091.21021.2170-1564.4917752.63
892006.01.09 10:15sell451.601.20731.21281.2060
902006.01.09 10:33sell463.201.20771.21321.2064
912006.01.09 10:37sell476.401.20821.21371.2069
922006.01.09 16:00t/p476.401.20691.21371.2069832.0018584.63
932006.01.09 16:00close463.201.20681.21321.2064288.0018872.63
942006.01.09 16:00close451.601.20681.21281.206079.9918952.62
952006.01.11 17:00buy481.601.20991.20441.2112
962006.01.11 17:08buy493.201.20941.20391.2107
972006.01.11 17:23t/p493.201.21071.20391.2107416.0019368.62
982006.01.11 17:23close481.601.21071.20441.2112128.0119496.63
992006.01.11 17:45buy501.601.21151.20601.2128
1002006.01.11 17:55t/p501.601.21281.20601.2128208.0019704.63
1012006.01.11 17:55buy511.601.21311.20761.2144
1022006.01.11 19:23buy523.201.21271.20721.2140
1032006.01.11 20:11buy536.401.21221.20671.2135
1042006.01.11 23:27t/p536.401.21351.20671.2135832.0020536.63
1052006.01.11 23:27close523.201.21351.20721.2140256.0220792.65
1062006.01.11 23:27close511.601.21351.20761.214464.0020856.65
1072006.01.12 15:30sell541.601.20161.20711.2003
1082006.01.12 15:30sell553.201.20211.20761.2008
1092006.01.12 15:31sell566.401.20261.20811.2013
1102006.01.12 16:08t/p566.401.20131.20811.2013832.0021688.65
1112006.01.12 16:08close553.201.20131.20761.2008256.0221944.67
1122006.01.12 16:08close541.601.20131.20711.200347.9921992.66
1132006.01.12 16:08sell571.601.20101.20651.1997
1142006.01.12 16:10sell583.201.20141.20691.2001
1152006.01.12 16:12sell596.401.20191.20741.2006
1162006.01.13 08:01s/l571.601.20651.20651.1997-869.6021123.06
1172006.01.13 08:01close596.401.20671.20741.2006-3030.4218092.64
1182006.01.13 08:01close583.201.20671.20691.2001-1675.2016417.44
1192006.01.13 19:00buy601.601.21371.20821.2150
1202006.01.13 19:06buy613.201.21321.20771.2145
1212006.01.13 20:12buy626.401.21281.20731.2141
1222006.01.16 00:00t/p613.201.21451.20771.2145387.5216804.96
1232006.01.16 00:00t/p626.401.21411.20731.2141775.0417580.00
1242006.01.16 00:00close601.601.21501.20821.2150193.7617773.76
1252006.01.16 00:00buy631.601.21531.20981.2166
1262006.01.16 00:49t/p631.601.21661.20981.2166208.0017981.76
1272006.01.16 00:49buy641.601.21701.21151.2183
1282006.01.16 00:49buy653.201.21641.21091.2177
1292006.01.16 02:15buy666.401.21591.21041.2172
1302006.01.16 14:06s/l641.601.21151.21151.2183-880.0017101.76
1312006.01.16 14:06close666.401.21141.21041.2172-2879.9914221.77
1322006.01.16 14:06close653.201.21141.21091.2177-1599.9912621.78
1332006.01.17 09:00buy671.601.21371.20821.2150
1342006.01.17 09:20buy683.201.21311.20761.2144
1352006.01.17 12:26s/l671.601.20821.20821.2150-880.0011741.78
1362006.01.17 12:26close683.201.20821.20761.2144-1568.0110173.77
1372006.01.17 13:30sell691.601.20711.21261.2058
1382006.01.17 13:33sell703.201.20761.21311.2063
1392006.01.17 15:13t/p703.201.20631.21311.2063416.0010589.77
1402006.01.17 15:13close691.601.20621.21261.2058144.0210733.79
1412006.01.17 15:15sell711.601.20591.21141.2046
1422006.01.17 15:19sell723.201.20631.21181.2050
1432006.01.17 23:23s/l711.601.21141.21141.2046-880.009853.79
1442006.01.17 23:23close723.201.21141.21181.2050-1631.988221.81
1452006.01.20 20:30buy731.601.21361.20811.2149
1462006.01.23 00:14t/p731.601.21491.20811.2149193.768415.57
1472006.01.23 00:33buy741.601.21561.21011.2169
1482006.01.23 01:03t/p741.601.21691.21011.2169208.008623.57
1492006.01.23 01:03buy751.601.21721.21171.2185
1502006.01.23 01:40t/p751.601.21851.21171.2185208.008831.57
1512006.01.23 01:40buy761.601.21881.21331.2201
1522006.01.23 01:40t/p761.601.22011.21331.2201208.009039.57
1532006.01.23 01:40buy771.601.22061.21511.2219
1542006.01.23 01:40t/p771.601.22191.21511.2219208.009247.57
1552006.01.23 01:40buy781.601.22271.21721.2240
1562006.01.23 01:40buy793.201.22111.21561.2224
1572006.01.23 01:41t/p793.201.22241.21561.2224416.009663.57
1582006.01.23 01:41close781.601.22311.21721.224064.009727.57
1592006.01.23 01:41buy801.601.22341.21791.2247
1602006.01.23 01:42buy813.201.22271.21721.2240
1612006.01.23 01:44t/p813.201.22401.21721.2240416.0010143.57
1622006.01.23 01:44close801.601.22401.21791.224796.0010239.57
1632006.01.23 01:44buy821.601.22431.21881.2256
1642006.01.23 01:45buy833.201.22301.21751.2243
1652006.01.23 01:45t/p833.201.22431.21751.2243416.0010655.57
1662006.01.23 01:45close821.601.22441.21881.225616.0110671.58
1672006.01.23 01:45buy841.601.22471.21921.2260
1682006.01.23 01:45buy853.201.22301.21751.2243
1692006.01.23 03:29t/p853.201.22431.21751.2243416.0011087.58
1702006.01.23 03:29close841.601.22431.21921.2260-64.0111023.57
1712006.01.23 03:29buy861.601.22461.21911.2259
1722006.01.23 03:32buy873.201.22421.21871.2255
1732006.01.23 04:55t/p873.201.22551.21871.2255416.0011439.57
1742006.01.23 04:55close861.601.22551.21911.2259144.0011583.57
1752006.01.23 04:55buy881.601.22581.22031.2271
1762006.01.23 04:59buy893.201.22531.21981.2266
1772006.01.23 10:50t/p893.201.22661.21981.2266416.0011999.57
1782006.01.23 10:50close881.601.22661.22031.2271128.0112127.58
1792006.01.25 11:15buy901.601.23091.22541.2322
1802006.01.25 11:40buy913.201.23041.22491.2317
1812006.01.25 15:51s/l901.601.22541.22541.2322-880.0011247.58
1822006.01.25 15:51close913.201.22541.22491.2317-1600.029647.56
1832006.01.25 17:15sell921.601.22591.23141.2246
1842006.01.25 17:20sell933.201.22641.23191.2251
1852006.01.25 17:50t/p933.201.22511.23191.2251416.0010063.56
1862006.01.25 17:50close921.601.22511.23141.2246128.0110191.57
1872006.01.25 17:50sell941.601.22481.23031.2235
1882006.01.25 17:52sell953.201.22521.23071.2239
1892006.01.25 21:30t/p953.201.22391.23071.2239416.0010607.57
1902006.01.25 21:30close941.601.22371.23031.2235176.0010783.57
1912006.01.27 17:15sell961.601.21141.21691.2101
1922006.01.27 17:15sell973.201.21211.21761.2108
1932006.01.27 19:18t/p973.201.21081.21761.2108416.0011199.57
1942006.01.27 19:18close961.601.21061.21691.2101128.0211327.59
1952006.01.27 19:18sell981.601.21031.21581.2090
1962006.01.27 19:30t/p981.601.20901.21581.2090208.0011535.59
1972006.01.27 19:30sell991.601.20851.21401.2072
1982006.01.27 19:30sell1003.201.20901.21451.2077
1992006.01.30 09:54t/p1003.201.20771.21451.2077436.8011972.39
2002006.01.30 09:54close991.601.20771.21401.2072138.4012110.79
2012006.01.31 18:30buy1011.601.21711.21161.2184
2022006.01.31 18:38t/p1011.601.21841.21161.2184208.0012318.79
2032006.01.31 18:38buy1021.601.21871.21321.2200
2042006.01.31 18:43buy1033.201.21831.21281.2196
2052006.01.31 20:24s/l1021.601.21321.21321.2200-880.0011438.79
2062006.01.31 20:24close1033.201.21321.21281.2196-1632.009806.79
2072006.02.01 13:00sell1041.601.20981.21531.2085
2082006.02.01 13:03sell1053.201.21031.21581.2090
2092006.02.01 14:17t/p1053.201.20901.21581.2090416.0010222.79
2102006.02.01 14:17close1041.601.20891.21531.2085143.9910366.78
2112006.02.01 14:17sell1061.601.20861.21411.2073
2122006.02.01 14:27sell1073.201.20911.21461.2078
2132006.02.01 14:48t/p1073.201.20781.21461.2078416.0010782.78
2142006.02.01 14:48close1061.601.20771.21411.2073144.0110926.79
2152006.02.01 14:48sell1081.601.20741.21291.2061
2162006.02.01 14:49sell1093.201.20781.21331.2065
2172006.02.01 20:18t/p1093.201.20651.21331.2065416.0011342.79
2182006.02.01 20:18close1081.601.20641.21291.2061160.0011502.79
2192006.02.01 23:00sell1101.601.20641.21191.2051
2202006.02.02 01:11sell1113.201.20751.21301.2062
2212006.02.02 02:14t/p1113.201.20621.21301.2062416.0011918.79
2222006.02.02 02:14close1101.601.20621.21191.205163.2211982.01
2232006.02.03 15:15sell1121.601.19851.20401.1972
2242006.02.03 15:19t/p1121.601.19721.20401.1972208.0012190.01
2252006.02.03 15:19sell1131.601.19671.20221.1954
2262006.02.03 15:19sell1143.201.19741.20291.1961
2272006.02.03 17:31s/l1131.601.20221.20221.1954-880.0011310.01
2282006.02.03 17:31close1143.201.20241.20291.1961-1600.009710.01
2292006.02.03 17:31sell1151.601.20211.20761.2008
2302006.02.03 17:34sell1163.201.20261.20811.2013
2312006.02.03 18:28t/p1163.201.20131.20811.2013416.0010126.01
2322006.02.03 18:28close1151.601.20121.20761.2008144.0110270.02
2332006.02.03 18:30sell1171.601.20081.20631.1995
2342006.02.03 19:28sell1183.201.20131.20681.2000
2352006.02.06 08:44t/p1183.201.20001.20681.2000436.8010706.82
2362006.02.06 08:44close1171.601.19991.20631.1995154.3910861.21
2372006.02.10 17:15sell1191.601.19121.19671.1899
2382006.02.10 17:17sell1203.201.19171.19721.1904
2392006.02.10 20:55t/p1203.201.19041.19721.1904416.0011277.21
2402006.02.10 20:55close1191.601.19021.19671.1899159.9911437.20
2412006.02.10 20:55sell1211.601.18991.19541.1886
2422006.02.10 20:57sell1223.201.19051.19601.1892
2432006.02.13 01:16t/p1223.201.18921.19601.1892436.8011874.00
2442006.02.13 01:16close1211.601.18921.19541.1886122.4111996.41
2452006.02.17 17:00buy1231.601.19241.18691.1937
2462006.02.17 17:00buy1243.201.19201.18651.1933
2472006.02.17 17:19t/p1243.201.19331.18651.1933416.0012412.41
2482006.02.17 17:19close1231.601.19331.18691.1937143.9912556.40
2492006.02.17 19:59buy1251.601.19311.18761.1944
2502006.02.20 00:00buy1263.201.19271.18721.1940
2512006.02.20 00:40t/p1263.201.19401.18721.1940416.0012972.40
2522006.02.20 00:40close1251.601.19401.18761.1944129.7613102.16
2532006.02.20 02:15buy1271.601.19511.18961.1964
2542006.02.20 02:19buy1283.201.19471.18921.1960
2552006.02.20 03:20t/p1283.201.19601.18921.1960416.0013518.16
2562006.02.20 03:20close1271.601.19641.18961.1964208.0013726.16
2572006.02.23 12:15buy1291.601.19591.19041.1972
2582006.02.23 13:00buy1303.201.19551.19001.1968
2592006.02.23 16:33s/l1291.601.19041.19041.1972-880.0012846.16
2602006.02.23 16:33close1303.201.19031.19001.1968-1663.9911182.17
2612006.02.28 16:45buy1311.601.19231.18681.1936
2622006.02.28 17:04buy1323.201.19191.18641.1932
2632006.02.28 19:53t/p1323.201.19321.18641.1932416.0011598.17
2642006.02.28 19:53close1311.601.19321.18681.1936143.9911742.16
2652006.02.28 20:15buy1331.601.19391.18841.1952
2662006.02.28 20:19buy1343.201.19351.18801.1948
2672006.03.01 01:38t/p1343.201.19481.18801.1948387.5212129.68
2682006.03.01 01:38close1331.601.19481.18841.1952129.7512259.43
2692006.03.02 16:45buy1351.601.19961.19411.2009
2702006.03.02 16:46buy1363.201.19921.19371.2005
2712006.03.02 17:23t/p1363.201.20051.19371.2005416.0012675.43
2722006.03.02 17:23close1351.601.20051.19411.2009143.9912819.42
2732006.03.02 17:45buy1371.601.20051.19501.2018
2742006.03.02 17:54buy1383.201.19991.19441.2012
2752006.03.02 18:18t/p1383.201.20121.19441.2012416.0013235.42
2762006.03.02 18:18close1371.601.20121.19501.2018112.0113347.43
2772006.03.02 18:18buy1391.601.20151.19601.2028
2782006.03.02 18:18buy1403.201.20081.19531.2021
2792006.03.02 18:46t/p1403.201.20211.19531.2021416.0013763.43
2802006.03.02 18:46close1391.601.20221.19601.2028112.0013875.43
2812006.03.02 18:46buy1411.601.20251.19701.2038
2822006.03.02 18:50buy1423.201.20201.19651.2033
2832006.03.02 20:24t/p1423.201.20331.19651.2033416.0014291.43
2842006.03.02 20:24close1411.601.20351.19701.2038160.0114451.44
2852006.03.02 20:24buy1431.601.20381.19831.2051
2862006.03.02 20:26buy1443.201.20341.19791.2047
2872006.03.03 01:37buy1456.401.20291.19741.2042
2882006.03.03 15:03t/p1456.401.20421.19741.2042832.0015283.44
2892006.03.03 15:03close1443.201.20421.19791.2047227.5315510.97
2902006.03.03 15:03close1431.601.20421.19831.205149.7515560.72
2912006.03.06 00:45buy1461.601.20851.20301.2098
2922006.03.06 00:55buy1473.201.20801.20251.2093
2932006.03.06 01:17buy1486.401.20751.20201.2088
2942006.03.06 11:52s/l1461.601.20301.20301.2098-880.0014680.72
2952006.03.06 11:52close1486.401.20301.20201.2088-2880.0311800.69
2962006.03.06 11:52close1473.201.20301.20251.2093-1600.0210200.67
2972006.03.06 15:00sell1491.601.20201.20751.2007
2982006.03.06 15:43sell1503.201.20251.20801.2012
2992006.03.06 16:59t/p1503.201.20121.20801.2012416.0010616.67
3002006.03.06 16:59close1491.601.20111.20751.2007144.0010760.67
3012006.03.07 06:15sell1511.601.19601.20151.1947
3022006.03.07 06:33sell1523.201.19641.20191.1951
3032006.03.07 08:52t/p1523.201.19511.20191.1951416.0011176.67
3042006.03.07 08:52close1511.601.19511.20151.1947144.0011320.67
3052006.03.07 10:00sell1531.601.19391.19941.1926
3062006.03.07 10:19t/p1531.601.19261.19941.1926208.0011528.67
3072006.03.07 10:19sell1541.601.19231.19781.1910
3082006.03.07 10:59sell1553.201.19271.19821.1914
3092006.03.07 11:36t/p1553.201.19141.19821.1914416.0011944.67
3102006.03.07 11:36close1541.601.19121.19781.1910176.0012120.67
3112006.03.07 11:36sell1561.601.19091.19641.1896
3122006.03.07 11:58sell1573.201.19131.19681.1900
3132006.03.07 12:56t/p1573.201.19001.19681.1900416.0012536.67
3142006.03.07 12:56close1561.601.19001.19641.1896143.9912680.66
3152006.03.07 13:15sell1581.601.19021.19571.1889
3162006.03.07 13:28sell1593.201.19071.19621.1894
3172006.03.07 15:05t/p1593.201.18941.19621.1894416.0013096.66
3182006.03.07 15:05close1581.601.18941.19571.1889128.0013224.66
3192006.03.07 15:05sell1601.601.18911.19461.1878
3202006.03.07 15:09sell1613.201.18961.19511.1883
3212006.03.07 16:37t/p1613.201.18831.19511.1883416.0013640.66
3222006.03.07 16:37close1601.601.18821.19461.1878144.0113784.67
3232006.03.14 18:00buy1621.601.20261.19711.2039
3242006.03.14 18:15buy1633.201.20211.19661.2034
3252006.03.15 09:15t/p1633.201.20341.19661.2034387.5214172.19
3262006.03.15 09:15close1621.601.20341.19711.2039113.7714285.96
3272006.03.15 21:30buy1641.601.20701.20151.2083
3282006.03.16 01:17buy1653.201.20651.20101.2078
3292006.03.16 01:55buy1666.401.20601.20051.2073
3302006.03.16 10:49t/p1666.401.20731.20051.2073832.0015117.96
3312006.03.16 10:49close1653.201.20741.20101.2078287.9915405.95
3322006.03.16 10:49close1641.601.20741.20151.208321.2815427.23
3332006.03.16 15:00buy1671.601.21301.20751.2143
3342006.03.16 15:16buy1683.201.21261.20711.2139
3352006.03.16 15:17buy1696.401.21221.20671.2135
3362006.03.16 15:54t/p1696.401.21351.20671.2135832.0016259.23
3372006.03.16 15:54close1683.201.21381.20711.2139384.0016643.23
3382006.03.16 15:54close1671.601.21381.20751.2143128.0016771.23
3392006.03.16 15:54buy1701.601.21411.20861.2154
3402006.03.16 15:58buy1713.201.21361.20811.2149
3412006.03.16 16:05t/p1713.201.21491.20811.2149416.0017187.23
3422006.03.16 16:05close1701.601.21501.20861.2154144.0017331.23
3432006.03.16 16:05buy1721.601.21531.20981.2166
3442006.03.16 16:05buy1733.201.21491.20941.2162
3452006.03.16 16:20buy1746.401.21441.20891.2157
3462006.03.16 17:05t/p1746.401.21571.20891.2157832.0018163.23
3472006.03.16 17:05close1733.201.21581.20941.2162288.0218451.25
3482006.03.16 17:05close1721.601.21581.20981.216680.0118531.26
3492006.03.16 17:05buy1751.601.21611.21061.2174
3502006.03.16 17:27buy1763.201.21571.21021.2170
3512006.03.16 17:28buy1776.401.21521.20971.2165
3522006.03.16 18:08t/p1776.401.21651.20971.2165832.0019363.26
3532006.03.16 18:08close1763.201.21651.21021.2170256.0119619.27
3542006.03.16 18:08close1751.601.21651.21061.217464.0019683.27
3552006.03.16 18:08buy1781.601.21681.21131.2181
3562006.03.16 18:10buy1793.201.21621.21071.2175
3572006.03.16 18:24t/p1793.201.21751.21071.2175416.0020099.27
3582006.03.16 18:24close1781.601.21751.21131.2181111.9920211.26
3592006.03.16 18:24buy1801.601.21781.21231.2191
3602006.03.16 18:58buy1813.201.21721.21171.2185
3612006.03.17 00:29buy1826.401.21681.21131.2181
3622006.03.17 01:55t/p1826.401.21811.21131.2181832.0021043.26
3632006.03.17 01:55close1813.201.21811.21171.2185259.5221302.78
3642006.03.17 01:55close1801.601.21811.21231.219133.7621336.54
3652006.03.21 18:00sell1831.601.20751.21301.2062
3662006.03.21 18:00sell1843.201.20791.21341.2066
3672006.03.21 18:13sell1856.401.20851.21401.2072
3682006.03.22 11:03t/p1856.401.20721.21401.2072873.6022210.14
3692006.03.22 11:03close1843.201.20711.21341.2066276.8322486.97
3702006.03.22 11:03close1831.601.20711.21301.206274.4022561.37
3712006.03.23 16:45sell1861.601.19811.20361.1968
3722006.03.23 16:45sell1873.201.19851.20401.1972
3732006.03.23 17:11t/p1873.201.19721.20401.1972416.0022977.37
3742006.03.23 17:11close1861.601.19711.20361.1968160.0023137.37
3752006.03.23 17:11sell1881.601.19681.20231.1955
3762006.03.23 17:12sell1893.201.19751.20301.1962
3772006.03.23 17:13sell1906.401.19791.20341.1966
3782006.03.23 20:03t/p1906.401.19661.20341.1966832.0023969.37
3792006.03.23 20:03close1893.201.19661.20301.1962287.9924257.36
3802006.03.23 20:03close1881.601.19661.20231.195532.0024289.36
3812006.03.23 20:03sell1911.601.19631.20181.1950
3822006.03.23 21:24sell1923.201.19681.20231.1955
3832006.03.23 22:02sell1936.401.19721.20271.1959
3842006.03.24 13:12t/p1936.401.19591.20271.1959873.6025162.96
3852006.03.24 13:12close1923.201.19581.20231.1955340.7925503.75
3862006.03.24 13:12close1911.601.19581.20181.195090.4025594.15
3872006.03.24 18:00buy1941.601.20351.19801.2048
3882006.03.24 20:40buy1953.201.20301.19751.2043
3892006.03.27 03:41buy1966.401.20261.19711.2039
3902006.03.27 05:07t/p1966.401.20391.19711.2039832.0026426.15
3912006.03.27 05:07close1953.201.20391.19751.2043259.5026685.65
3922006.03.27 05:07close1941.601.20391.19801.204849.7626735.41
3932006.03.28 10:45buy1971.601.20651.20101.2078
3942006.03.28 11:09buy1983.201.20611.20061.2074
3952006.03.28 11:10buy1996.401.20571.20021.2070
3962006.03.28 13:56t/p1996.401.20701.20021.2070832.0027567.41
3972006.03.28 13:56close1983.201.20701.20061.2074288.0127855.42
3982006.03.28 13:56close1971.601.20701.20101.207880.0027935.42
3992006.03.28 13:56buy2001.601.20731.20181.2086
4002006.03.28 14:04t/p2001.601.20861.20181.2086208.0028143.42
4012006.03.28 14:04buy2011.601.20891.20341.2102
4022006.03.28 14:07buy2023.201.20851.20301.2098
4032006.03.28 15:28t/p2023.201.20981.20301.2098416.0028559.42
4042006.03.28 15:28close2011.601.20981.20341.2102143.9928703.41
4052006.03.28 15:28buy2031.601.21011.20461.2114
4062006.03.28 15:39buy2043.201.20931.20381.2106
4072006.03.28 16:27buy2056.401.20871.20321.2100
4082006.03.28 21:18s/l2031.601.20461.20461.2114-880.0027823.41
4092006.03.28 21:18close2056.401.20391.20321.2100-3072.0124751.40
4102006.03.28 21:18close2043.201.20391.20381.2106-1728.0023023.40
4112006.03.28 22:00sell2061.601.20041.20591.1991
4122006.03.28 22:00sell2073.201.20081.20631.1995
4132006.03.28 22:12sell2086.401.20131.20681.2000
4142006.03.28 23:27t/p2086.401.20001.20681.2000832.0023855.40
4152006.03.28 23:27close2073.201.20001.20631.1995256.0024111.40
4162006.03.28 23:27close2061.601.20001.20591.199164.0024175.40
4172006.03.28 23:27sell2091.601.19971.20521.1984
4182006.03.28 23:30sell2103.201.20021.20571.1989
4192006.03.29 00:40sell2116.401.20061.20611.1993
4202006.03.29 09:58t/p2116.401.19931.20611.1993832.0025007.40
4212006.03.29 09:58close2103.201.19921.20571.1989340.8025348.20
4222006.03.29 09:58close2091.601.19921.20521.198490.4025438.60
4232006.03.30 17:00buy2121.601.21411.20861.2154
4242006.03.30 17:05t/p2121.601.21541.20861.2154208.0025646.60
4252006.03.30 17:05buy2131.601.21571.21021.2170
4262006.03.30 17:05buy2143.201.21501.20951.2163
4272006.03.30 17:08buy2156.401.21451.20901.2158
4282006.03.30 21:21t/p2156.401.21581.20901.2158832.0026478.60
4292006.03.30 21:21close2143.201.21591.20951.2163288.0126766.61
4302006.03.30 21:21close2131.601.21591.21021.217032.0026798.61
4312006.03.30 21:21buy2161.601.21621.21071.2175
4322006.03.30 21:30buy2173.201.21581.21031.2171
4332006.03.30 21:39buy2186.401.21531.20981.2166
4342006.03.30 23:03t/p2186.401.21661.20981.2166832.0027630.61
4352006.03.30 23:03close2173.201.21671.21031.2171287.9927918.60
4362006.03.30 23:03close2161.601.21671.21071.217579.9927998.59
4372006.03.30 23:03buy2191.601.21701.21151.2183
4382006.03.30 23:48buy2203.201.21651.21101.2178
4392006.03.31 02:12buy2216.401.21601.21051.2173
4402006.03.31 03:12t/p2216.401.21731.21051.2173832.0028830.59
4412006.03.31 03:12close2203.201.21731.21101.2178227.5429058.13
4422006.03.31 03:12close2191.601.21731.21151.218333.7829091.91
4432006.03.31 12:00sell2221.601.21071.21621.2094
4442006.03.31 12:04t/p2221.601.20941.21621.2094208.0029299.91
4452006.03.31 12:04sell2231.601.20911.21461.2078
4462006.03.31 12:22sell2243.201.20961.21511.2083
4472006.03.31 12:25sell2256.401.21001.21551.2087
4482006.03.31 15:50t/p2256.401.20871.21551.2087832.0030131.91
4492006.03.31 15:50close2243.201.20861.21511.2083320.0030451.91
4502006.03.31 15:50close2231.601.20861.21461.207880.0030531.91
4512006.04.03 05:47sell2261.601.20731.21281.2060
4522006.04.03 06:39t/p2261.601.20601.21281.2060208.0030739.91
4532006.04.03 07:00sell2271.601.20461.21011.2033
4542006.04.03 07:18sell2283.201.20501.21051.2037
4552006.04.03 08:12sell2296.401.20551.21101.2042
4562006.04.03 08:51t/p2296.401.20421.21101.2042832.0031571.91
4572006.04.03 08:51close2283.201.20421.21051.2037256.0231827.93
4582006.04.03 08:51close2271.601.20421.21011.203364.0031891.93
4592006.04.03 08:51sell2301.601.20391.20941.2026
4602006.04.03 08:51sell2313.201.20431.20981.2030
4612006.04.03 09:19sell2326.401.20471.21021.2034
4622006.04.03 09:56sell23312.801.20521.21071.2039
4632006.04.03 16:28s/l2301.601.20941.20941.2026-880.0031011.93
4642006.04.03 16:28close23312.801.20951.21071.2039-5504.0325507.90
4652006.04.03 16:28close2326.401.20951.21021.2034-3072.0222435.88
4662006.04.03 16:28close2313.201.20951.20981.2030-1664.0120771.87
4672006.04.03 17:00buy2341.601.21161.20611.2129
4682006.04.03 17:04buy2353.201.21121.20571.2125
4692006.04.03 17:05buy2366.401.21071.20521.2120
4702006.04.03 17:15t/p2366.401.21201.20521.2120832.0021603.87
4712006.04.03 17:15close2353.201.21231.20571.2125352.0221955.89
4722006.04.03 17:15close2341.601.21231.20611.2129112.0022067.89
4732006.04.03 17:15buy2371.601.21261.20711.2139
4742006.04.03 17:15buy2383.201.21171.20621.2130
4752006.04.03 17:15t/p2383.201.21301.20621.2130416.0022483.89
4762006.04.03 17:15close2371.601.21301.20711.213964.0122547.90
4772006.04.03 17:15buy2391.601.21331.20781.2146
4782006.04.03 17:32buy2403.201.21291.20741.2142
4792006.04.03 17:55buy2416.401.21241.20691.2137
4802006.04.03 19:29t/p2416.401.21371.20691.2137832.0023379.90
4812006.04.03 19:29close2403.201.21371.20741.2142256.0223635.92
4822006.04.03 19:29close2391.601.21371.20781.214664.0023699.92
4832006.04.03 19:29buy2421.601.21401.20851.2153
4842006.04.03 19:31buy2433.201.21361.20811.2149
4852006.04.03 19:58buy2446.401.21311.20761.2144
4862006.04.03 20:42t/p2446.401.21441.20761.2144832.0024531.92
4872006.04.03 20:42close2433.201.21451.20811.2149288.0024819.92
4882006.04.03 20:42close2421.601.21451.20851.215379.9924899.91
4892006.04.03 20:42buy2451.601.21481.20931.2161
4902006.04.03 20:58buy2463.201.21431.20881.2156
4912006.04.03 22:11buy2476.401.21381.20831.2151
4922006.04.04 06:12t/p2476.401.21511.20831.2151775.0425674.95
4932006.04.04 06:12close2463.201.21511.20881.2156227.5425902.49
4942006.04.04 06:12close2451.601.21511.20931.216133.7725936.26
4952006.04.04 14:30buy2481.601.22541.21991.2267
4962006.04.04 14:30buy2493.201.22461.21911.2259
4972006.04.04 14:36buy2506.401.22411.21861.2254
4982006.04.04 15:44t/p2506.401.22541.21861.2254832.0026768.26
4992006.04.04 15:44close2493.201.22541.21911.2259255.9927024.25
5002006.04.04 15:44close2481.601.22541.21991.2267-0.0127024.24
5012006.04.04 15:44buy2511.601.22571.22021.2270
5022006.04.04 15:50t/p2511.601.22701.22021.2270208.0027232.24
5032006.04.04 15:50buy2521.601.22731.22181.2286
5042006.04.04 15:52buy2533.201.22681.22131.2281
5052006.04.04 15:57buy2546.401.22631.22081.2276
5062006.04.05 05:24t/p2546.401.22761.22081.2276775.0428007.28
5072006.04.05 05:24close2533.201.22771.22131.2281259.5128266.79
5082006.04.05 05:24close2521.601.22771.22181.228649.7628316.55
5092006.04.06 15:45sell2551.601.22191.22741.2206
5102006.04.06 15:46sell2563.201.22231.22781.2210
5112006.04.06 16:00t/p2563.201.22101.22781.2210416.0028732.55
5122006.04.06 16:00close2551.601.22091.22741.2206160.0028892.55
5132006.04.06 16:00sell2571.601.22061.22611.2193
5142006.04.06 16:00sell2583.201.22101.22651.2197
5152006.04.06 16:00sell2596.401.22171.22721.2204
5162006.04.06 16:01t/p2596.401.22041.22721.2204832.0029724.55
5172006.04.06 16:01close2583.201.22021.22651.2197256.0029980.55
5182006.04.06 16:01close2571.601.22021.22611.219364.0030044.55
5192006.04.06 16:01sell2601.601.21991.22541.2186
5202006.04.06 16:01sell2613.201.22041.22591.2191
5212006.04.06 16:13sell2626.401.22101.22651.2197
5222006.04.07 01:53t/p2626.401.21971.22651.2197873.6030918.15
5232006.04.07 01:53close2613.201.21951.22591.2191308.8031226.95
5242006.04.07 01:53close2601.601.21951.22541.218674.4031301.35
5252006.04.07 16:45sell2631.601.21241.21791.2111
5262006.04.07 16:50sell2643.201.21281.21831.2115
5272006.04.07 16:59t/p2643.201.21151.21831.2115416.0031717.35
5282006.04.07 16:59close2631.601.21151.21791.2111143.9931861.34
5292006.04.07 16:59sell2651.601.21121.21671.2099
5302006.04.07 17:03sell2663.201.21171.21721.2104
5312006.04.07 17:05sell2676.401.21221.21771.2109
5322006.04.07 17:56t/p2676.401.21091.21771.2109832.0032693.34
5332006.04.07 17:56close2663.201.21081.21721.2104287.9932981.33
5342006.04.07 17:56close2651.601.21081.21671.209964.0033045.33
5352006.04.07 17:56sell2681.601.21051.21601.2092
5362006.04.07 17:56sell2693.201.21101.21651.2097
5372006.04.07 19:05sell2706.401.21141.21691.2101
5382006.04.07 20:31t/p2706.401.21011.21691.2101832.0033877.33
5392006.04.07 20:31close2693.201.21011.21651.2097288.0034165.33
5402006.04.07 20:31close2681.601.21011.21601.209264.0034229.33
5412006.04.07 20:31sell2711.601.20981.21531.2085
5422006.04.07 20:38sell2723.201.21041.21591.2091
5432006.04.07 20:45sell2736.401.21081.21631.2095
5442006.04.07 21:04t/p2736.401.20951.21631.2095832.0035061.33
5452006.04.07 21:04close2723.201.20951.21591.2091288.0035349.33
5462006.04.07 21:04close2711.601.20951.21531.208548.0035397.33
5472006.04.07 21:04sell2741.601.20921.21471.2079
5482006.04.07 21:07sell2753.201.20971.21521.2084
5492006.04.07 21:17sell2766.401.21011.21561.2088
5502006.04.10 00:01sell27712.801.21071.21621.2094
5512006.04.10 08:41t/p27712.801.20941.21621.20941664.0037061.33
5522006.04.10 08:41close2766.401.20921.21561.2088617.6437678.97
5532006.04.10 08:41close2753.201.20921.21521.2084180.8037859.77
5542006.04.10 08:41close2741.601.20921.21471.207910.4037870.17
5552006.04.12 15:15sell2781.601.20891.21441.2076
5562006.04.12 15:18sell2793.201.20931.21481.2080
5572006.04.12 15:22sell2806.401.20981.21531.2085
5582006.04.12 15:23sell28112.801.21031.21581.2090
5592006.04.13 14:00t/p28112.801.20901.21581.20901913.6039783.77
5602006.04.13 14:00close2806.401.20891.21531.2085700.7740484.54
5612006.04.13 14:00close2793.201.20891.21481.2080190.4040674.94
5622006.04.13 14:00close2781.601.20891.21441.207631.1940706.13
5632006.04.17 03:00buy2821.601.21691.21141.2182
5642006.04.17 03:07t/p2821.601.21821.21141.2182208.0040914.13
5652006.04.17 03:07buy2831.601.21861.21311.2199
5662006.04.17 03:12buy2843.201.21811.21261.2194
5672006.04.17 03:27t/p2843.201.21941.21261.2194416.0041330.13
5682006.04.17 03:27close2831.601.21941.21311.2199128.0141458.14
5692006.04.17 03:27buy2851.601.21971.21421.2210
5702006.04.17 03:28buy2863.201.21931.21381.2206
5712006.04.17 04:05buy2876.401.21881.21331.2201
5722006.04.17 04:26buy28812.801.21841.21291.2197
5732006.04.17 13:39t/p28812.801.21971.21291.21971664.0043122.14
5742006.04.17 13:39close2876.401.21971.21331.2201575.9843698.12
5752006.04.17 13:39close2863.201.21971.21381.2206128.0043826.12
5762006.04.17 13:39close2851.601.21971.21421.2210-0.0143826.11
5772006.04.17 14:30buy2891.601.22471.21921.2260
5782006.04.17 14:33t/p2891.601.22601.21921.2260208.0044034.11
5792006.04.17 14:33buy2901.601.22651.22101.2278
5802006.04.17 14:34buy2913.201.22601.22051.2273
5812006.04.17 14:36buy2926.401.22541.21991.2267
5822006.04.17 14:37buy29312.801.22461.21911.2259
5832006.04.17 16:44t/p29312.801.22591.21911.22591664.0045698.11
5842006.04.17 16:44close2926.401.22591.21991.2267320.0046018.11
5852006.04.17 16:44close2913.201.22591.22051.2273-32.0045986.11
5862006.04.17 16:44close2901.601.22591.22101.2278-96.0045890.11
5872006.04.17 16:44buy2941.601.22621.22071.2275
5882006.04.17 16:50t/p2941.601.22751.22071.2275208.0046098.11
5892006.04.17 16:50buy2951.601.22791.22241.2292
5902006.04.17 17:07buy2963.201.22721.22171.2285
5912006.04.17 17:28buy2976.401.22651.22101.2278
5922006.04.17 18:33buy29812.801.22601.22051.2273
5932006.04.17 19:00t/p29812.801.22731.22051.22731664.0047762.11
5942006.04.17 19:00close2976.401.22751.22101.2278639.9948402.10
5952006.04.17 19:00close2963.201.22751.22171.228596.0048498.10
5962006.04.17 19:00close2951.601.22751.22241.2292-64.0148434.09
5972006.04.17 19:00buy2991.601.22781.22231.2291
5982006.04.17 19:00buy3003.201.22711.22161.2284
5992006.04.17 19:53t/p3003.201.22841.22161.2284416.0048850.09
6002006.04.17 19:53close2991.601.22851.22231.2291112.0148962.10
6012006.04.17 19:53buy3011.601.22881.22331.2301
6022006.04.17 19:53buy3023.201.22841.22291.2297
6032006.04.17 20:19buy3036.401.22791.22241.2292
6042006.04.17 20:26buy30412.801.22721.22171.2285
6052006.04.18 09:41s/l3011.601.22331.22331.2301-894.2448067.86
6062006.04.18 09:41close30412.801.22321.22171.2285-5233.9542833.91
6072006.04.18 09:41close3036.401.22321.22241.2292-3064.9739768.94
6082006.04.18 09:41close3023.201.22321.22291.2297-1692.4738076.47
6092006.04.18 20:45buy3051.601.23081.22531.2321
6102006.04.18 20:48buy3063.201.23031.22481.2316
6112006.04.18 21:58t/p3063.201.23161.22481.2316416.0038492.47
6122006.04.18 21:58close3051.601.23161.22531.2321128.0138620.48
6132006.04.18 23:15buy3071.601.23531.22981.2366
6142006.04.18 23:56t/p3071.601.23661.22981.2366208.0038828.48
6152006.04.18 23:56buy3081.601.23691.23141.2382
6162006.04.18 23:59buy3093.201.23651.23101.2378
6172006.04.19 00:26buy3106.401.23601.23051.2373
6182006.04.19 01:33buy31112.801.23551.23001.2368
6192006.04.19 11:14t/p31112.801.23681.23001.23681664.0040492.48
6202006.04.19 11:14close3106.401.23701.23051.2373639.9841132.46
6212006.04.19 11:14close3093.201.23701.23101.2378131.5341263.99
6222006.04.19 11:14close3081.601.23701.23141.23821.7541265.74
6232006.04.19 15:45sell3121.601.23031.23581.2290
6242006.04.19 15:46sell3133.201.23081.23631.2295
6252006.04.19 15:52sell3146.401.23131.23681.2300
6262006.04.19 15:54sell31512.801.23181.23731.2305
6272006.04.19 18:08s/l3121.601.23581.23581.2290-880.0040385.74
6282006.04.19 18:08close31512.801.23581.23731.2305-5120.0235265.72
6292006.04.19 18:08close3146.401.23581.23681.2300-2879.9932385.73
6302006.04.19 18:08close3133.201.23581.23631.2295-1599.9830785.75
6312006.04.19 20:30buy3161.601.23861.23311.2399
6322006.04.19 21:09buy3173.201.23811.23261.2394
6332006.04.19 21:22buy3186.401.23771.23221.2390
6342006.04.19 21:40t/p3186.401.23901.23221.2390832.0031617.75
6352006.04.19 21:40close3173.201.23901.23261.2394288.0031905.75
6362006.04.19 21:40close3161.601.23901.23311.239964.0131969.76
6372006.04.19 21:40buy3191.601.23931.23381.2406
6382006.04.19 21:42buy3203.201.23871.23321.2400
6392006.04.19 22:36buy3216.401.23821.23271.2395
6402006.04.19 22:47buy32212.801.23781.23231.2391
6412006.04.20 08:27s/l3191.601.23381.23381.2406-922.7231047.04
6422006.04.20 08:27close32212.801.23371.23231.2391-5589.6525457.39
6432006.04.20 08:27close3216.401.23371.23271.2395-3050.8722406.52
6442006.04.20 08:27close3203.201.23371.23321.2400-1685.4220721.10
6452006.04.24 16:30sell3231.601.23441.23991.2331
6462006.04.24 16:39sell3243.201.23491.24041.2336
6472006.04.24 16:49sell3256.401.23531.24081.2340
6482006.04.24 18:41s/l3231.601.23991.23991.2331-880.0019841.10
6492006.04.24 18:41close3256.401.24001.24081.2340-3007.9716833.13
6502006.04.24 18:41close3243.201.24001.24041.2336-1631.9915201.14
6512006.04.26 21:30buy3261.601.24501.23951.2463
6522006.04.26 23:47buy3273.201.24451.23901.2458
6532006.04.27 02:51t/p3273.201.24581.23901.2458330.5615531.70
6542006.04.27 02:51close3261.601.24581.23951.246385.2815616.98
6552006.04.27 16:45buy3281.601.25271.24721.2540
6562006.04.27 16:47t/p3281.601.25401.24721.2540208.0015824.98
6572006.04.27 16:47buy3291.601.25431.24881.2556
6582006.04.27 16:50buy3303.201.25371.24821.2550
6592006.04.27 17:06buy3316.401.25331.24781.2546
6602006.04.27 17:53s/l3291.601.24881.24881.2556-880.0014944.98
6612006.04.27 17:53s/l3303.201.24821.24821.2550-1760.0013184.98
6622006.04.27 17:53s/l3316.401.24781.24781.2546-3520.009664.98
6632006.04.27 17:53buy3321.601.24691.24141.2482
6642006.04.27 17:53t/p3321.601.24821.24141.2482208.009872.98
6652006.04.27 17:53buy3331.601.25201.24651.2533
6662006.04.27 18:01t/p3331.601.25331.24651.2533208.0010080.98
6672006.04.27 18:01buy3341.601.25381.24831.2551
6682006.04.27 18:01buy3353.201.25331.24781.2546
6692006.04.27 18:03t/p3353.201.25461.24781.2546416.0010496.98
6702006.04.27 18:03close3341.601.25461.24831.2551128.0010624.98
6712006.04.27 18:03buy3361.601.25491.24941.2562
6722006.04.27 18:04buy3373.201.25441.24891.2557
6732006.04.28 10:33t/p3373.201.25571.24891.2557387.5211012.50
6742006.04.28 10:33close3361.601.25571.24941.2562113.7611126.26
6752006.04.28 19:59buy3381.601.26291.25741.2642
6762006.04.28 20:09buy3393.201.26141.25591.2627
6772006.04.28 23:22t/p3393.201.26271.25591.2627416.0011542.26
6782006.04.28 23:22close3381.601.26301.25741.264216.0011558.26
6792006.04.28 23:22buy3401.601.26331.25781.2646
6802006.04.28 23:24buy3413.201.26241.25691.2637
6812006.04.28 23:45t/p3413.201.26371.25691.2637416.0011974.26
6822006.04.28 23:45close3401.601.26371.25781.264664.0012038.26
6832006.04.28 23:45buy3421.601.26401.25851.2653
6842006.05.01 00:00buy3433.201.26291.25741.2642
6852006.05.01 14:35t/p3433.201.26421.25741.2642416.0012454.26
6862006.05.01 14:35close3421.601.26421.25851.265317.7612472.02
6872006.05.01 21:45sell3441.601.25681.26231.2555
6882006.05.01 21:46sell3453.201.25721.26271.2559
6892006.05.01 23:51s/l3441.601.26231.26231.2555-880.0011592.02
6902006.05.01 23:51close3453.201.26231.26271.2559-1632.009960.02
6912006.05.02 02:20sell3461.601.25691.26241.2556
6922006.05.02 02:45sell3473.201.25731.26281.2560
6932006.05.02 08:23t/p3473.201.25601.26281.2560416.0010376.02
6942006.05.02 08:23close3461.601.25601.26241.2556144.0010520.02
6952006.05.02 12:20buy3481.601.26201.25651.2633
6962006.05.02 13:37t/p3481.601.26331.25651.2633208.0010728.02
6972006.05.02 13:37buy3491.601.26361.25811.2649
6982006.05.02 14:50t/p3491.601.26491.25811.2649208.0010936.02
6992006.05.02 14:50buy3501.601.26551.26001.2668
7002006.05.02 14:51buy3513.201.26511.25961.2664
7012006.05.02 15:26t/p3513.201.26641.25961.2664416.0011352.02
7022006.05.02 15:26close3501.601.26641.26001.2668144.0011496.02
7032006.05.02 15:26buy3521.601.26671.26121.2680
7042006.05.02 15:36buy3533.201.26621.26071.2675
7052006.05.02 16:04s/l3521.601.26121.26121.2680-880.0010616.02
7062006.05.02 16:04close3533.201.26091.26071.2675-1696.008920.02
7072006.05.02 16:04buy3541.601.26121.25571.2625
7082006.05.02 18:00t/p3541.601.26251.25571.2625208.009128.02
7092006.05.03 09:00buy3551.601.26301.25751.2643
7102006.05.03 10:05t/p3551.601.26431.25751.2643208.009336.02
7112006.05.04 16:30buy3561.601.26481.25931.2661
7122006.05.04 17:26t/p3561.601.26611.25931.2661208.009544.02
7132006.05.04 17:26buy3571.601.26641.26091.2677
7142006.05.04 17:28buy3583.201.26511.25961.2664
7152006.05.04 17:35t/p3583.201.26641.25961.2664416.009960.02
7162006.05.04 17:35close3571.601.26691.26091.267780.0010040.02
7172006.05.04 17:35buy3591.601.26721.26171.2685
7182006.05.04 17:55t/p3591.601.26851.26171.2685208.0010248.02
7192006.05.04 17:55buy3601.601.26901.26351.2703
7202006.05.04 17:56buy3613.201.26791.26241.2692
7212006.05.04 18:20t/p3613.201.26921.26241.2692416.0010664.02
7222006.05.04 18:20close3601.601.26931.26351.270348.0010712.02
7232006.05.04 18:20buy3621.601.26961.26411.2709
7242006.05.04 18:20buy3633.201.26901.26351.2703
7252006.05.04 21:23t/p3633.201.27031.26351.2703416.0011128.02
7262006.05.04 21:23close3621.601.27041.26411.2709128.0011256.02
7272006.05.04 21:23buy3641.601.27071.26521.2720
7282006.05.04 22:00t/p3641.601.27201.26521.2720208.0011464.02
7292006.05.04 22:00buy3651.601.27231.26681.2736
7302006.05.04 22:27buy3663.201.27171.26621.2730
7312006.05.05 13:30t/p3651.601.27361.26681.2736193.7611657.78
7322006.05.05 13:30t/p3663.201.27301.26621.2730387.5212045.30
7332006.05.05 15:15buy3671.601.27471.26921.2760
7342006.05.05 15:20buy3683.201.27381.26831.2751
7352006.05.05 15:30t/p3683.201.27511.26831.2751416.0012461.30
7362006.05.05 15:30close3671.601.27541.26921.2760112.0012573.30
7372006.05.05 15:30buy3691.601.27571.27021.2770
7382006.05.05 15:30buy3703.201.27511.26961.2764
7392006.05.05 15:36t/p3703.201.27641.26961.2764416.0012989.30
7402006.05.05 15:36close3691.601.27641.27021.2770112.0013101.30
7412006.05.05 15:36buy3711.601.27671.27121.2780
7422006.05.05 15:59buy3723.201.27511.26961.2764
7432006.05.08 09:11t/p3723.201.27641.26961.2764387.5213488.82
7442006.05.08 09:11close3711.601.27641.27121.2780-62.2413426.58
7452006.05.08 11:00buy3731.601.27601.27051.2773
7462006.05.08 11:05t/p3731.601.27731.27051.2773208.0013634.58
7472006.05.08 11:05buy3741.601.27761.27211.2789
7482006.05.08 11:06buy3753.201.27701.27151.2783
7492006.05.08 11:30t/p3753.201.27831.27151.2783416.0014050.58
7502006.05.08 11:30close3741.601.27861.27211.2789160.0014210.58
7512006.05.08 17:15sell3761.601.27141.27691.2701
7522006.05.08 18:57sell3773.201.27191.27741.2706
7532006.05.08 19:59t/p3773.201.27061.27741.2706416.0014626.58
7542006.05.08 19:59close3761.601.27061.27691.2701128.0014754.58
7552006.05.08 19:59sell3781.601.27031.27581.2690
7562006.05.08 22:50sell3793.201.27081.27631.2695
7572006.05.08 23:18sell3806.401.27121.27671.2699
7582006.05.09 00:02t/p3806.401.26991.27671.2699873.6015628.18
7592006.05.09 00:02close3793.201.26991.27631.2695308.8015936.98
7602006.05.09 00:02close3781.601.26991.27581.269074.4016011.38
7612006.05.09 16:00buy3811.601.27461.26911.2759
7622006.05.09 16:50t/p3811.601.27591.26911.2759208.0016219.38
7632006.05.09 16:50buy3821.601.27621.27071.2775
7642006.05.09 17:00buy3833.201.27571.27021.2770
7652006.05.09 17:02buy3846.401.27521.26971.2765
7662006.05.09 18:27t/p3846.401.27651.26971.2765832.0017051.38
7672006.05.09 18:27close3833.201.27651.27021.2770256.0017307.38
7682006.05.09 18:27close3821.601.27651.27071.277548.0017355.38
7692006.05.09 18:27buy3851.601.27681.27131.2781
7702006.05.09 18:28buy3863.201.27631.27081.2776
7712006.05.09 18:50t/p3863.201.27761.27081.2776416.0017771.38
7722006.05.09 18:50close3851.601.27761.27131.2781128.0017899.38
7732006.05.09 18:50buy3871.601.27791.27241.2792
7742006.05.09 18:51buy3883.201.27701.27151.2783
7752006.05.09 19:59buy3896.401.27571.27021.2770
7762006.05.10 07:02t/p3896.401.27701.27021.2770775.0418674.42
7772006.05.10 07:02close3883.201.27711.27151.27833.5218677.94
7782006.05.10 07:02close3871.601.27711.27241.2792-142.2418535.70
7792006.05.11 03:30sell3901.601.27791.28341.2766
7802006.05.11 03:35sell3913.201.27861.28411.2773
7812006.05.11 03:59t/p3901.601.27661.28341.2766208.0018743.70
7822006.05.11 03:59t/p3913.201.27731.28411.2773416.0019159.70
7832006.05.11 03:59sell3921.601.27161.27711.2703
7842006.05.11 04:05sell3933.201.27221.27771.2709
7852006.05.11 05:40sell3946.401.27271.27821.2714
7862006.05.11 08:05t/p3946.401.27141.27821.2714832.0019991.70
7872006.05.11 08:05close3933.201.27121.27771.2709320.0020311.70
7882006.05.11 08:05close3921.601.27121.27711.270364.0020375.70
7892006.05.11 16:15buy3951.601.27681.27131.2781
7902006.05.11 16:15t/p3951.601.27811.27131.2781208.0020583.70
7912006.05.11 16:15buy3961.601.27891.27341.2802
7922006.05.11 16:15buy3973.201.27841.27291.2797
7932006.05.11 16:16buy3986.401.27781.27231.2791
7942006.05.11 16:16t/p3986.401.27911.27231.2791832.0021415.70
7952006.05.11 16:16close3973.201.27921.27291.2797256.0021671.70
7962006.05.11 16:16close3961.601.27921.27341.280248.0021719.70
7972006.05.11 16:16buy3991.601.27951.27401.2808
7982006.05.11 16:16buy4003.201.27841.27291.2797
7992006.05.11 16:16buy4016.401.27681.27131.2781
8002006.05.11 16:17t/p4016.401.27811.27131.2781832.0022551.70
8012006.05.11 16:17close4003.201.27861.27291.279764.0022615.70
8022006.05.11 16:17close3991.601.27861.27401.2808-144.0022471.70
8032006.05.11 16:17buy4021.601.27891.27341.2802
8042006.05.11 16:18buy4033.201.27841.27291.2797
8052006.05.11 16:18buy4046.401.27781.27231.2791
8062006.05.11 16:18t/p4046.401.27911.27231.2791832.0023303.70
8072006.05.11 16:18close4033.201.27921.27291.2797256.0023559.70
8082006.05.11 16:18close4021.601.27921.27341.280248.0023607.70
8092006.05.11 16:18buy4051.601.27951.27401.2808
8102006.05.11 16:18buy4063.201.27841.27291.2797
8112006.05.11 16:19buy4076.401.27681.27131.2781
8122006.05.11 16:20t/p4063.201.27971.27291.2797416.0024023.70
8132006.05.11 16:20t/p4076.401.27811.27131.2781832.0024855.70
8142006.05.11 16:20close4051.601.28011.27401.280896.0024951.70
8152006.05.11 16:20buy4081.601.28041.27491.2817
8162006.05.11 16:25buy4093.201.27951.27401.2808
8172006.05.11 16:30buy4106.401.27901.27351.2803
8182006.05.11 16:45t/p4106.401.28031.27351.2803832.0025783.70
8192006.05.11 16:45close4093.201.28041.27401.2808288.0026071.70
8202006.05.11 16:45close4081.601.28041.27491.28170.0026071.70
8212006.05.11 16:45buy4111.601.28071.27521.2820
8222006.05.11 16:45buy4123.201.28001.27451.2813
8232006.05.11 16:50buy4136.401.27951.27401.2808
8242006.05.11 17:25t/p4136.401.28081.27401.2808832.0026903.70
8252006.05.11 17:25close4123.201.28081.27451.2813256.0027159.70
8262006.05.11 17:25close4111.601.28081.27521.282016.0027175.70
8272006.05.11 17:25buy4141.601.28111.27561.2824
8282006.05.11 17:27buy4153.201.28011.27461.2814
8292006.05.11 17:28t/p4153.201.28141.27461.2814416.0027591.70
8302006.05.11 17:28close4141.601.28151.27561.282464.0027655.70
8312006.05.11 17:28buy4161.601.28181.27631.2831
8322006.05.11 17:28buy4173.201.28121.27571.2825
8332006.05.11 17:32t/p4173.201.28251.27571.2825416.0028071.70
8342006.05.11 17:32close4161.601.28251.27631.2831112.0028183.70
8352006.05.11 17:32buy4181.601.28281.27731.2841
8362006.05.11 17:32buy4193.201.28221.27671.2835
8372006.05.11 17:50t/p4193.201.28351.27671.2835416.0028599.70
8382006.05.11 17:50close4181.601.28351.27731.2841112.0028711.70
8392006.05.11 17:50buy4201.601.28381.27831.2851
8402006.05.11 17:50buy4213.201.28201.27651.2833
8412006.05.11 17:51t/p4213.201.28331.27651.2833416.0029127.70
8422006.05.11 17:51close4201.601.28391.27831.285116.0029143.70
8432006.05.11 17:51buy4221.601.28421.27871.2855
8442006.05.11 17:51buy4233.201.28371.27821.2850
8452006.05.11 17:52buy4246.401.28201.27651.2833
8462006.05.11 17:53t/p4246.401.28331.27651.2833832.0029975.70
8472006.05.11 17:53close4233.201.28391.27821.285064.0030039.70
8482006.05.11 17:53close4221.601.28391.27871.2855-48.0029991.70
8492006.05.11 17:53buy4251.601.28421.27871.2855
8502006.05.11 17:54buy4263.201.28371.27821.2850
8512006.05.11 18:15t/p4251.601.28551.27871.2855208.0030199.70
8522006.05.11 18:15t/p4263.201.28501.27821.2850416.0030615.70
8532006.05.11 18:15buy4271.601.28581.28031.2871
8542006.05.11 18:15buy4283.201.28431.27881.2856
8552006.05.11 18:16t/p4283.201.28561.27881.2856416.0031031.70
8562006.05.11 18:16close4271.601.28561.28031.2871-32.0030999.70
8572006.05.11 18:16buy4291.601.28591.28041.2872
8582006.05.11 18:17buy4303.201.28551.28001.2868
8592006.05.11 18:18buy4316.401.28431.27881.2856
8602006.05.11 18:20t/p4316.401.28561.27881.2856832.0031831.70
8612006.05.11 18:20close4303.201.28641.28001.2868288.0032119.70
8622006.05.11 18:20close4291.601.28641.28041.287280.0032199.70
8632006.05.11 18:20buy4321.601.28671.28121.2880
8642006.05.11 18:20buy4333.201.28491.27941.2862
8652006.05.11 18:20buy4346.401.28441.27891.2857
8662006.05.11 18:21t/p4333.201.28621.27941.2862416.0032615.70
8672006.05.11 18:21t/p4346.401.28571.27891.2857832.0033447.70
8682006.05.11 18:21close4321.601.28641.28121.2880-48.0033399.70
8692006.05.11 18:21buy4351.601.28671.28121.2880
8702006.05.11 18:22buy4363.201.28571.28021.2870
8712006.05.11 18:22buy4376.401.28491.27941.2862
8722006.05.11 18:22buy43812.801.28441.27891.2857
8732006.05.11 18:23t/p4376.401.28621.27941.2862832.0034231.70
8742006.05.11 18:23t/p43812.801.28571.27891.28571664.0035895.70
8752006.05.11 18:23close4363.201.28641.28021.2870224.0036119.70
8762006.05.11 18:23close4351.601.28641.28121.2880-48.0036071.70
8772006.05.11 18:23buy4391.601.28671.28121.2880
8782006.05.11 18:25buy4403.201.28351.27801.2848
8792006.05.11 18:36buy4416.401.28301.27751.2843
8802006.05.11 18:45buy44212.801.28251.27701.2838
8812006.05.11 18:50t/p44212.801.28381.27701.28381664.0037735.70
8822006.05.11 18:50close4416.401.28391.27751.2843576.0038311.70
8832006.05.11 18:50close4403.201.28391.27801.2848128.0038439.70
8842006.05.11 18:50close4391.601.28391.28121.2880-448.0037991.70
8852006.05.11 18:50buy4431.601.28421.27871.2855
8862006.05.11 18:50buy4443.201.28341.27791.2847
8872006.05.11 18:51buy4456.401.28161.27611.2829
8882006.05.11 18:52t/p4456.401.28291.27611.2829832.0038823.70
8892006.05.11 18:52close4443.201.28351.27791.284732.0038855.70
8902006.05.11 18:52close4431.601.28351.27871.2855-112.0038743.70
8912006.05.11 18:52buy4461.601.28381.27831.2851
8922006.05.11 18:53buy4473.201.28341.27791.2847
8932006.05.11 18:54buy4486.401.28161.27611.2829
8942006.05.11 18:55t/p4473.201.28471.27791.2847416.0039159.70
8952006.05.11 18:55t/p4486.401.28291.27611.2829832.0039991.70
8962006.05.11 18:55close4461.601.28471.27831.2851144.0040135.70
8972006.05.11 18:55buy4491.601.28501.27951.2863
8982006.05.11 19:15t/p4491.601.28631.27951.2863208.0040343.70
8992006.05.11 19:15buy4501.601.28671.28121.2880
9002006.05.11 19:16buy4513.201.28601.28051.2873
9012006.05.11 19:35buy4526.401.28511.27961.2864
9022006.05.11 19:36buy45312.801.28461.27911.2859
9032006.05.11 19:36t/p4526.401.28641.27961.2864832.0041175.70
9042006.05.11 19:36t/p45312.801.28591.27911.28591664.0042839.70
9052006.05.11 19:36close4513.201.28711.28051.2873352.0043191.70
9062006.05.11 19:36close4501.601.28711.28121.288064.0043255.70
9072006.05.11 19:36buy4541.601.28741.28191.2887
9082006.05.11 19:36buy4553.201.28661.28111.2879
9092006.05.11 19:37buy4566.401.28601.28051.2873
9102006.05.11 19:37buy45712.801.28511.27961.2864
9112006.05.11 19:39t/p45712.801.28641.27961.28641664.0044919.70
9122006.05.11 19:39close4566.401.28711.28051.2873704.0045623.70
9132006.05.11 19:39close4553.201.28711.28111.2879160.0045783.70
9142006.05.11 19:39close4541.601.28711.28191.2887-48.0045735.70
9152006.05.11 19:39buy4581.601.28741.28191.2887
9162006.05.11 19:39buy4593.201.28661.28111.2879
9172006.05.11 19:40buy4606.401.28381.27831.2851
9182006.05.11 19:50t/p4606.401.28511.27831.2851832.0046567.70
9192006.05.11 19:50close4593.201.28531.28111.2879-416.0046151.70
9202006.05.11 19:50close4581.601.28531.28191.2887-336.0045815.70
9212006.05.11 19:50buy4611.601.28561.28011.2869
9222006.05.11 19:50buy4623.201.28511.27961.2864
9232006.05.11 19:50buy4636.401.28311.27761.2844
9242006.05.11 19:51t/p4636.401.28441.27761.2844832.0046647.70
9252006.05.11 19:51close4623.201.28441.27961.2864-224.0046423.70
9262006.05.11 19:51close4611.601.28441.28011.2869-192.0046231.70
9272006.05.11 19:51buy4641.601.28471.27921.2860
9282006.05.11 19:53buy4653.201.28311.27761.2844
9292006.05.11 19:54t/p4653.201.28441.27761.2844416.0046647.70
9302006.05.11 19:54close4641.601.28441.27921.2860-48.0046599.70
9312006.05.11 19:54buy4661.601.28471.27921.2860
9322006.05.11 20:03buy4673.201.28421.27871.2855
9332006.05.11 20:04buy4686.401.28371.27821.2850
9342006.05.11 20:05buy46912.801.28331.27781.2846
9352006.05.11 21:26t/p46912.801.28461.27781.28461664.0048263.70
9362006.05.11 21:26close4686.401.28461.27821.2850576.0048839.70
9372006.05.11 21:26close4673.201.28461.27871.2855128.0048967.70
9382006.05.11 21:26close4661.601.28461.27921.2860-16.0048951.70
9392006.05.11 21:26buy4701.601.28491.27941.2862
9402006.05.11 23:59buy4713.201.28391.27841.2852
9412006.05.12 00:03buy4726.401.28351.27801.2848
9422006.05.12 01:22t/p4726.401.28481.27801.2848832.0049783.70
9432006.05.12 01:22close4713.201.28481.27841.2852259.5250043.22
9442006.05.12 01:22close4701.601.28481.27941.2862-30.2450012.98
9452006.05.12 12:00buy4731.601.29231.28681.2936
9462006.05.12 12:00buy4743.201.29121.28571.2925
9472006.05.12 12:00buy4756.401.28981.28431.2911
9482006.05.12 12:00buy47612.801.28921.28371.2905
9492006.05.12 12:00t/p47612.801.29051.28371.29051664.0051676.98
9502006.05.12 12:00close4756.401.29051.28431.2911448.0052124.98
9512006.05.12 12:00close4743.201.29051.28571.2925-224.0051900.98
9522006.05.12 12:00close4731.601.29051.28681.2936-288.0051612.98
9532006.05.12 12:00buy4771.601.29081.28531.2921
9542006.05.12 12:01buy4783.201.29001.28451.2913
9552006.05.12 12:01buy4796.401.28951.28401.2908
9562006.05.12 12:01buy48012.801.28901.28351.2903
9572006.05.12 12:01t/p48012.801.29031.28351.29031664.0053276.98
9582006.05.12 12:01close4796.401.29031.28401.2908512.0053788.98
9592006.05.12 12:01close4783.201.29031.28451.291396.0053884.98
9602006.05.12 12:01close4771.601.29031.28531.2921-80.0053804.98
9612006.05.12 12:01buy4811.601.29061.28511.2919
9622006.05.12 12:01buy4823.201.28921.28371.2905
9632006.05.12 12:01buy4836.401.28761.28211.2889
9642006.05.12 12:01buy48412.801.28721.28171.2885
9652006.05.12 12:01t/p4811.601.29191.28511.2919208.0054012.98
9662006.05.12 12:01t/p4823.201.29051.28371.2905416.0054428.98
9672006.05.12 12:01t/p4836.401.28891.28211.2889832.0055260.98
9682006.05.12 12:01t/p48412.801.28851.28171.28851664.0056924.98
9692006.05.12 12:01buy4851.601.29231.28681.2936
9702006.05.12 12:02buy4863.201.29121.28571.2925
9712006.05.12 12:02buy4876.401.28981.28431.2911
9722006.05.12 12:02buy48812.801.28921.28371.2905
9732006.05.12 12:02t/p48812.801.29051.28371.29051664.0058588.98
9742006.05.12 12:02close4876.401.29051.28431.2911448.0059036.98
9752006.05.12 12:02close4863.201.29051.28571.2925-224.0058812.98
9762006.05.12 12:02close4851.601.29051.28681.2936-288.0058524.98
9772006.05.12 12:02buy4891.601.29081.28531.2921
9782006.05.12 12:02buy4903.201.29001.28451.2913
9792006.05.12 12:02buy4916.401.28951.28401.2908
9802006.05.12 12:02buy49212.801.28901.28351.2903
9812006.05.12 12:02t/p49212.801.29031.28351.29031664.0060188.98
9822006.05.12 12:02close4916.401.29031.28401.2908512.0060700.98
9832006.05.12 12:02close4903.201.29031.28451.291396.0060796.98
9842006.05.12 12:02close4891.601.29031.28531.2921-80.0060716.98
9852006.05.12 12:02buy4931.601.29061.28511.2919
9862006.05.12 12:02buy4943.201.28921.28371.2905
9872006.05.12 12:03buy4956.401.28761.28211.2889
9882006.05.12 12:03buy49612.801.28721.28171.2885
9892006.05.12 12:03t/p4931.601.29191.28511.2919208.0060924.98
9902006.05.12 12:03t/p4943.201.29051.28371.2905416.0061340.98
9912006.05.12 12:03t/p4956.401.28891.28211.2889832.0062172.98
9922006.05.12 12:03t/p49612.801.28851.28171.28851664.0063836.98
9932006.05.12 12:03buy4971.601.29231.28681.2936
9942006.05.12 12:03buy4983.201.29121.28571.2925
9952006.05.12 12:03buy4996.401.28981.28431.2911
9962006.05.12 12:03buy50012.801.28921.28371.2905
9972006.05.12 12:04t/p50012.801.29051.28371.29051664.0065500.98
9982006.05.12 12:04close4996.401.29051.28431.2911448.0065948.98
9992006.05.12 12:04close4983.201.29051.28571.2925-224.0065724.98
10002006.05.12 12:04close4971.601.29051.28681.2936-288.0065436.98
10012006.05.12 12:04buy5011.601.29081.28531.2921
10022006.05.12 12:04buy5023.201.29001.28451.2913
10032006.05.12 12:04buy5036.401.28951.28401.2908
10042006.05.12 12:04buy50412.801.28901.28351.2903
10052006.05.12 12:04t/p50412.801.29031.28351.29031664.0067100.98
10062006.05.12 12:04close5036.401.29031.28401.2908512.0067612.98
10072006.05.12 12:04close5023.201.29031.28451.291396.0067708.98
10082006.05.12 12:04close5011.601.29031.28531.2921-80.0067628.98
10092006.05.12 12:04buy5051.601.29061.28511.2919
10102006.05.12 12:04buy5063.201.28921.28371.2905
10112006.05.12 12:04buy5076.401.28761.28211.2889
10122006.05.12 12:04buy50812.801.28721.28171.2885
10132006.05.12 12:11buy50925.601.28671.28121.2880
10142006.05.12 13:01t/p50925.601.28801.28121.28803328.0070956.98
10152006.05.12 13:01close50812.801.28801.28171.28851024.0071980.98
10162006.05.12 13:01close5076.401.28801.28211.2889256.0072236.98
10172006.05.12 13:01close5063.201.28801.28371.2905-384.0071852.98
10182006.05.12 13:01close5051.601.28801.28511.2919-416.0071436.98
10192006.05.12 13:01buy5101.601.28831.28281.2896
10202006.05.12 13:01buy5113.201.28711.28161.2884
10212006.05.12 13:06t/p5113.201.28841.28161.2884416.0071852.98
10222006.05.12 13:06close5101.601.28841.28281.289616.0071868.98
10232006.05.12 13:06buy5121.601.28871.28321.2900
10242006.05.12 13:06buy5133.201.28821.28271.2895
10252006.05.12 13:26t/p5133.201.28951.28271.2895416.0072284.98
10262006.05.12 13:26close5121.601.28951.28321.2900128.0072412.98
10272006.05.12 13:26buy5141.601.28981.28431.2911
10282006.05.12 13:26buy5153.201.28841.28291.2897
10292006.05.12 13:27t/p5153.201.28971.28291.2897416.0072828.98
10302006.05.12 13:27close5141.601.28991.28431.291116.0072844.98
10312006.05.12 13:27buy5161.601.29021.28471.2915
10322006.05.12 13:27buy5173.201.28841.28291.2897
10332006.05.12 13:29t/p5173.201.28971.28291.2897416.0073260.98
10342006.05.12 13:29close5161.601.28991.28471.2915-48.0073212.98
10352006.05.12 13:29buy5181.601.29021.28471.2915
10362006.05.12 13:29buy5193.201.28841.28291.2897
10372006.05.12 13:30t/p5193.201.28971.28291.2897416.0073628.98
10382006.05.12 13:30close5181.601.28991.28471.2915-48.0073580.98
10392006.05.12 13:30buy5201.601.29021.28471.2915
10402006.05.12 13:35buy5213.201.28971.28421.2910
10412006.05.12 13:40buy5226.401.28931.28381.2906
10422006.05.12 13:51t/p5226.401.29061.28381.2906832.0074412.98
10432006.05.12 13:51close5213.201.29071.28421.2910320.0074732.98
10442006.05.12 13:51close5201.601.29071.28471.291580.0074812.98
10452006.05.12 13:51buy5231.601.29101.28551.2923
10462006.05.12 13:51buy5243.201.28971.28421.2910
10472006.05.12 13:55buy5256.401.28911.28361.2904
10482006.05.12 13:56t/p5256.401.29041.28361.2904832.0075644.98
10492006.05.12 13:57buy5266.401.28911.28361.2904
10502006.05.12 13:57t/p5266.401.29041.28361.2904832.0076476.98
10512006.05.12 13:59buy5276.401.28911.28361.2904
10522006.05.12 13:59t/p5276.401.29041.28361.2904832.0077308.98
10532006.05.12 14:00buy5286.401.28911.28361.2904
10542006.05.12 14:10buy52912.801.28861.28311.2899
10552006.05.12 14:26buy53025.601.28801.28251.2893
10562006.05.12 14:27t/p53025.601.28931.28251.28933328.0080636.98
10572006.05.12 14:27close52912.801.28941.28311.28991024.0081660.98
10582006.05.12 14:27close5286.401.28941.28361.2904192.0081852.98
10592006.05.12 14:27close5243.201.28941.28421.2910-96.0081756.98
10602006.05.12 14:27close5231.601.28941.28551.2923-256.0081500.98
10612006.05.12 18:30sell5311.601.28901.29451.2877
10622006.05.12 18:45sell5323.201.28941.29491.2881
10632006.05.12 19:25sell5336.401.29001.29551.2887
10642006.05.12 19:26sell53412.801.29051.29601.2892
10652006.05.12 19:45sell53525.601.29121.29671.2899
10662006.05.12 19:59t/p53525.601.28991.29671.28993328.0084828.98
10672006.05.12 19:59close53412.801.28951.29601.28921280.0086108.98
10682006.05.12 19:59close5336.401.28951.29551.2887320.0086428.98
10692006.05.12 19:59close5323.201.28951.29491.2881-32.0086396.98
10702006.05.12 19:59close5311.601.28951.29451.2877-80.0086316.98
10712006.05.15 00:30buy5361.601.29261.28711.2939
10722006.05.15 00:36buy5373.201.29211.28661.2934
10732006.05.15 00:53t/p5373.201.29341.28661.2934416.0086732.98
10742006.05.15 00:53close5361.601.29341.28711.2939128.0086860.98
10752006.05.15 00:53buy5381.601.29371.28821.2950
10762006.05.15 03:15t/p5381.601.29501.28821.2950208.0087068.98
10772006.05.15 03:47buy5391.601.29681.29131.2981
10782006.05.15 03:59buy5403.201.29281.28731.2941
10792006.05.15 04:30buy5416.401.29211.28661.2934
10802006.05.15 07:35t/p5416.401.29341.28661.2934832.0087900.98
10812006.05.15 07:35close5403.201.29351.28731.2941224.0088124.98
10822006.05.15 07:35close5391.601.29351.29131.2981-528.0087596.98
10832006.05.15 10:20sell5421.601.28791.29341.2866
10842006.05.15 10:25sell5433.201.28851.29401.2872
10852006.05.15 10:46t/p5433.201.28721.29401.2872416.0088012.98
10862006.05.15 10:46close5421.601.28721.29341.2866112.0088124.98
10872006.05.15 10:46sell5441.601.28691.29241.2856
10882006.05.15 10:47sell5453.201.28851.29401.2872
10892006.05.15 10:50t/p5453.201.28721.29401.2872416.0088540.98
10902006.05.15 10:50close5441.601.28661.29241.285648.0088588.98
10912006.05.15 10:50sell5461.601.28631.29181.2850
10922006.05.15 10:51sell5473.201.28681.29231.2855
10932006.05.15 11:00sell5486.401.28731.29281.2860
10942006.05.15 11:01sell54912.801.28781.29331.2865
10952006.05.15 11:01sell55025.601.28831.29381.2870
10962006.05.15 11:02t/p55025.601.28701.29381.28703328.0091916.98
10972006.05.15 11:02t/p54912.801.28651.29331.28651664.0093580.98
10982006.05.15 11:02close5486.401.28641.29281.2860576.0094156.98
10992006.05.15 11:02close5473.201.28641.29231.2855128.0094284.98
11002006.05.15 11:02close5461.601.28641.29181.2850-16.0094268.98
11012006.05.15 11:02sell5511.601.28611.29161.2848
11022006.05.15 11:02sell5523.201.28671.29221.2854
11032006.05.15 11:03sell5536.401.28731.29281.2860
11042006.05.15 11:05sell55412.801.28841.29391.2871
11052006.05.15 11:05sell55525.601.28911.29461.2878
11062006.05.15 11:20s/l5511.601.29161.29161.2848-880.0093388.98
11072006.05.15 11:20close55525.601.29171.29461.2878-6656.0086732.98
11082006.05.15 11:20close55412.801.29171.29391.2871-4224.0082508.98
11092006.05.15 11:20close5536.401.29171.29281.2860-2816.0079692.98
11102006.05.15 11:20close5523.201.29171.29221.2854-1600.0078092.98
11112006.05.15 11:20sell5561.601.29141.29691.2901
11122006.05.15 11:25sell5573.201.29211.29761.2908
11132006.05.15 11:26sell5586.401.29261.29811.2913
11142006.05.15 11:30sell55912.801.29311.29861.2918
11152006.05.15 11:59t/p5561.601.29011.29691.2901208.0078300.98
11162006.05.15 11:59t/p5573.201.29081.29761.2908416.0078716.98
11172006.05.15 11:59t/p5586.401.29131.29811.2913832.0079548.98
11182006.05.15 11:59t/p55912.801.29181.29861.29181664.0081212.98
11192006.05.15 11:59sell5601.601.28371.28921.2824
11202006.05.15 12:02t/p5601.601.28241.28921.2824208.0081420.98
11212006.05.15 12:02sell5611.601.28211.28761.2808
11222006.05.15 12:02sell5623.201.28271.28821.2814
11232006.05.15 12:03t/p5623.201.28141.28821.2814416.0081836.98
11242006.05.15 12:03close5611.601.28121.28761.2808144.0081980.98
11252006.05.15 12:03sell5631.601.28091.28641.2796
11262006.05.15 12:03sell5643.201.28171.28721.2804
11272006.05.15 12:04sell5656.401.28351.28901.2822
11282006.05.15 12:12t/p5656.401.28221.28901.2822832.0082812.98
11292006.05.15 12:12close5643.201.28091.28721.2804256.0083068.98
11302006.05.15 12:12close5631.601.28091.28641.27960.0083068.98
11312006.05.15 12:12sell5661.601.28061.28611.2793
11322006.05.15 12:30sell5673.201.28121.28671.2799
11332006.05.15 12:35sell5686.401.28161.28711.2803
11342006.05.15 12:55sell56912.801.28211.28761.2808
11352006.05.15 12:57sell57025.601.28271.28821.2814
11362006.05.15 15:21s/l5661.601.28611.28611.2793-880.0082188.98
11372006.05.15 15:21close57025.601.28611.28821.2814-8704.0073484.98
11382006.05.15 15:21close56912.801.28611.28761.2808-5120.0068364.98
11392006.05.15 15:21close5686.401.28611.28711.2803-2880.0065484.98
11402006.05.15 15:21close5673.201.28611.28671.2799-1568.0063916.98
11412006.05.15 15:21sell5711.601.28581.29131.2845
11422006.05.15 15:59t/p5711.601.28451.29131.2845208.0064124.98
11432006.05.15 15:59sell5721.601.28261.28811.2813
11442006.05.15 16:03t/p5721.601.28131.28811.2813208.0064332.98
11452006.05.15 16:03sell5731.601.28101.28651.2797
11462006.05.15 16:04sell5743.201.28161.28711.2803
11472006.05.15 16:05t/p5743.201.28031.28711.2803416.0064748.98
11482006.05.15 16:05close5731.601.27981.28651.2797192.0064940.98
11492006.05.15 16:05sell5751.601.27951.28501.2782
11502006.05.15 16:25sell5763.201.28041.28591.2791
11512006.05.15 16:50sell5776.401.28091.28641.2796
11522006.05.15 16:50sell57812.801.28141.28691.2801
11532006.05.15 19:20s/l5751.601.28501.28501.2782-880.0064060.98
11542006.05.15 19:20close57812.801.28511.28691.2801-4736.0059324.98
11552006.05.15 19:20close5776.401.28511.28641.2796-2688.0056636.98
11562006.05.15 19:20close5763.201.28511.28591.2791-1504.0055132.98
11572006.05.16 15:15buy5791.601.28681.28131.2881
11582006.05.16 15:20buy5803.201.28621.28071.2875
11592006.05.16 15:20buy5816.401.28561.28011.2869
11602006.05.16 15:20buy58212.801.28491.27941.2862
11612006.05.16 15:21t/p58212.801.28621.27941.28621664.0056796.98
11622006.05.16 15:21close5816.401.28631.28011.2869448.0057244.98
11632006.05.16 15:21close5803.201.28631.28071.287532.0057276.98
11642006.05.16 15:21close5791.601.28631.28131.2881-80.0057196.98
11652006.05.16 15:21buy5831.601.28661.28111.2879
11662006.05.16 15:21buy5843.201.28591.28041.2872
11672006.05.16 15:22buy5856.401.28551.28001.2868
11682006.05.16 15:23buy58612.801.28491.27941.2862
11692006.05.16 22:40t/p58612.801.28621.27941.28621664.0058860.98
11702006.05.16 22:40close5856.401.28631.28001.2868512.0059372.98
11712006.05.16 22:40close5843.201.28631.28041.2872128.0059500.98
11722006.05.16 22:40close5831.601.28631.28111.2879-48.0059452.98
11732006.05.17 11:30buy5871.601.28901.28351.2903
11742006.05.17 12:01buy5883.201.28811.28261.2894
11752006.05.17 12:01buy5896.401.28691.28141.2882
11762006.05.17 12:01t/p5896.401.28821.28141.2882832.0060284.98
11772006.05.17 12:01close5883.201.28831.28261.289464.0060348.98
11782006.05.17 12:01close5871.601.28831.28351.2903-112.0060236.98
11792006.05.17 16:15sell5901.601.27431.27981.2730
11802006.05.17 16:15sell5913.201.27531.28081.2740
11812006.05.17 16:15sell5926.401.27591.28141.2746
11822006.05.17 16:16t/p5926.401.27461.28141.2746832.0061068.98
11832006.05.17 16:16close5913.201.27451.28081.2740256.0061324.98
11842006.05.17 16:16close5901.601.27451.27981.2730-32.0061292.98
11852006.05.17 16:16sell5931.601.27421.27971.2729
11862006.05.17 16:16sell5943.201.27471.28021.2734
11872006.05.17 16:18sell5956.401.27531.28081.2740
11882006.05.17 16:18sell59612.801.27591.28141.2746
11892006.05.17 16:19t/p59612.801.27461.28141.27461664.0062956.98
11902006.05.17 16:19close5956.401.27451.28081.2740512.0063468.98
11912006.05.17 16:19close5943.201.27451.28021.273464.0063532.98
11922006.05.17 16:19close5931.601.27451.27971.2729-48.0063484.98
11932006.05.17 16:19sell5971.601.27421.27971.2729
11942006.05.17 16:20sell5983.201.27651.28201.2752
11952006.05.17 16:20sell5996.401.27701.28251.2757
11962006.05.17 16:21t/p5983.201.27521.28201.2752416.0063900.98
11972006.05.17 16:21t/p5996.401.27571.28251.2757832.0064732.98
11982006.05.17 16:21close5971.601.27521.27971.2729-160.0064572.98
11992006.05.17 16:21sell6001.601.27491.28041.2736
12002006.05.17 16:22sell6013.201.27541.28091.2741
12012006.05.17 16:23sell6026.401.27661.28211.2753
12022006.05.17 16:23sell60312.801.27721.28271.2759
12032006.05.17 16:24t/p6026.401.27531.28211.2753832.0065404.98
12042006.05.17 16:24t/p60312.801.27591.28271.27591664.0067068.98
12052006.05.17 16:24close6013.201.27521.28091.274164.0067132.98
12062006.05.17 16:24close6001.601.27521.28041.2736-48.0067084.98
12072006.05.17 16:24sell6041.601.27491.28041.2736
12082006.05.17 16:25t/p6041.601.27361.28041.2736208.0067292.98
12092006.05.17 16:25sell6051.601.27301.27851.2717
12102006.05.17 16:51sell6063.201.27391.27941.2726
12112006.05.17 16:52t/p6063.201.27261.27941.2726416.0067708.98
12122006.05.17 16:52close6051.601.27191.27851.2717176.0067884.98
12132006.05.17 16:52sell6071.601.27161.27711.2703
12142006.05.17 16:53sell6083.201.27211.27761.2708
12152006.05.17 16:54sell6096.401.27311.27861.2718
12162006.05.17 16:54sell61012.801.27391.27941.2726
12172006.05.17 16:55sell61125.601.27471.28021.2734
12182006.05.17 17:20s/l6071.601.27711.27711.2703-880.0067004.98
12192006.05.17 17:20close61125.601.27731.28021.2734-6656.0060348.98
12202006.05.17 17:20close61012.801.27731.27941.2726-4352.0055996.98
12212006.05.17 17:20close6096.401.27731.27861.2718-2688.0053308.98
12222006.05.17 17:20close6083.201.27731.27761.2708-1664.0051644.98
12232006.05.17 17:20sell6121.601.27701.28251.2757
12242006.05.17 17:31sell6133.201.27741.28291.2761
12252006.05.17 17:35t/p6121.601.27571.28251.2757208.0051852.98
12262006.05.17 17:35t/p6133.201.27611.28291.2761416.0052268.98
12272006.05.17 17:35sell6141.601.27521.28071.2739
12282006.05.17 17:36sell6153.201.27561.28111.2743
12292006.05.17 17:37sell6166.401.27691.28241.2756
12302006.05.17 17:37sell61712.801.27731.28281.2760
12312006.05.17 17:39t/p6166.401.27561.28241.2756832.0053100.98
12322006.05.17 17:39t/p61712.801.27601.28281.27601664.0054764.98
12332006.05.17 17:39close6153.201.27551.28111.274332.0054796.98
12342006.05.17 17:39close6141.601.27551.28071.2739-48.0054748.98
12352006.05.17 17:39sell6181.601.27521.28071.2739
12362006.05.17 17:39sell6193.201.27561.28111.2743
12372006.05.17 17:40t/p6181.601.27391.28071.2739208.0054956.98
12382006.05.17 17:40t/p6193.201.27431.28111.2743416.0055372.98
12392006.05.17 17:40sell6201.601.27341.27891.2721
12402006.05.17 17:40sell6213.201.27391.27941.2726
12412006.05.17 17:45sell6226.401.27441.27991.2731
12422006.05.17 17:50sell62312.801.27491.28041.2736
12432006.05.17 17:50t/p62312.801.27361.28041.27361664.0057036.98
12442006.05.17 17:50close6226.401.27351.27991.2731576.0057612.98
12452006.05.17 17:50close6213.201.27351.27941.2726128.0057740.98
12462006.05.17 17:50close6201.601.27351.27891.2721-16.0057724.98
12472006.05.17 17:50sell6241.601.27321.27871.2719
12482006.05.17 17:51sell6253.201.27381.27931.2725
12492006.05.17 17:52sell6266.401.27481.28031.2735
12502006.05.17 17:52sell62712.801.27561.28111.2743
12512006.05.17 17:53t/p62712.801.27431.28111.27431664.0059388.98
12522006.05.17 17:53close6266.401.27351.28031.2735832.0060220.98
12532006.05.17 17:53close6253.201.27351.27931.272596.0060316.98
12542006.05.17 17:53close6241.601.27351.27871.2719-48.0060268.98
12552006.05.17 17:53sell6281.601.27321.27871.2719
12562006.05.17 17:54sell6293.201.27381.27931.2725
12572006.05.17 17:55sell6306.401.27651.28201.2752
12582006.05.17 17:55sell63112.801.27701.28251.2757
12592006.05.17 17:55s/l6281.601.27871.27871.2719-880.0059388.98
12602006.05.17 17:55close63112.801.27901.28251.2757-2560.0056828.98
12612006.05.17 17:55close6306.401.27901.28201.2752-1600.0055228.98
12622006.05.17 17:55close6293.201.27901.27931.2725-1664.0053564.98
12632006.05.17 17:55sell6321.601.27871.28421.2774
12642006.05.17 17:56sell6333.201.27941.28491.2781
12652006.05.17 17:56t/p6333.201.27811.28491.2781416.0053980.98
12662006.05.17 17:56close6321.601.27801.28421.2774112.0054092.98
12672006.05.17 17:56sell6341.601.27771.28321.2764
12682006.05.17 17:56sell6353.201.27831.28381.2770
12692006.05.17 17:57sell6366.401.27911.28461.2778
12702006.05.17 17:57t/p6353.201.27701.28381.2770416.0054508.98
12712006.05.17 17:57t/p6366.401.27781.28461.2778832.0055340.98
12722006.05.17 17:57close6341.601.27661.28321.2764176.0055516.98
12732006.05.17 17:57sell6371.601.27631.28181.2750
12742006.05.17 17:57sell6383.201.27711.28261.2758
12752006.05.17 17:58sell6396.401.27841.28391.2771
12762006.05.17 17:59sell64012.801.27941.28491.2781
12772006.05.17 17:59t/p64012.801.27811.28491.27811664.0057180.98
12782006.05.17 17:59close6396.401.27801.28391.2771256.0057436.98
12792006.05.17 17:59close6383.201.27801.28261.2758-288.0057148.98
12802006.05.17 17:59close6371.601.27801.28181.2750-272.0056876.98
12812006.05.17 17:59sell6411.601.27771.28321.2764
12822006.05.17 18:00sell6423.201.28051.28601.2792
12832006.05.17 18:12sell6436.401.28101.28651.2797
12842006.05.17 18:15sell64412.801.28181.28731.2805
12852006.05.17 18:15s/l6411.601.28321.28321.2764-880.0055996.98
12862006.05.17 18:15close64412.801.28341.28731.2805-2048.0053948.98
12872006.05.17 18:15close6436.401.28341.28651.2797-1536.0052412.98
12882006.05.17 18:15close6423.201.28341.28601.2792-928.0051484.98
12892006.05.17 18:15sell6451.601.28311.28861.2818
12902006.05.17 18:17t/p6451.601.28181.28861.2818208.0051692.98
12912006.05.17 18:17sell6461.601.28121.28671.2799
12922006.05.17 18:17sell6473.201.28171.28721.2804
12932006.05.17 18:18sell6486.401.28251.28801.2812
12942006.05.17 18:18sell64912.801.28311.28861.2818
12952006.05.17 18:45t/p6486.401.28121.28801.2812832.0052524.98
12962006.05.17 18:45t/p64912.801.28181.28861.28181664.0054188.98
12972006.05.17 18:45close6473.201.28121.28721.2804160.0054348.98
12982006.05.17 18:45close6461.601.28121.28671.27990.0054348.98
12992006.05.17 18:45sell6501.601.28091.28641.2796
13002006.05.17 18:45sell6513.201.28161.28711.2803
13012006.05.17 18:45sell6526.401.28251.28801.2812
13022006.05.17 18:46sell65312.801.28301.28851.2817
13032006.05.17 18:48t/p6526.401.28121.28801.2812832.0055180.98
13042006.05.17 18:48t/p65312.801.28171.28851.28171664.0056844.98
13052006.05.17 18:48close6513.201.28121.28711.2803128.0056972.98
13062006.05.17 18:48close6501.601.28121.28641.2796-48.0056924.98
13072006.05.17 18:48sell6541.601.28091.28641.2796
13082006.05.17 18:48sell6553.201.28161.28711.2803
13092006.05.17 18:49sell6566.401.28251.28801.2812
13102006.05.17 18:49sell65712.801.28301.28851.2817
13112006.05.17 18:50t/p6553.201.28031.28711.2803416.0057340.98
13122006.05.17 18:50t/p6566.401.28121.28801.2812832.0058172.98
13132006.05.17 18:50t/p65712.801.28171.28851.28171664.0059836.98
13142006.05.17 18:50close6541.601.27991.28641.2796160.0059996.98
13152006.05.17 18:50sell6581.601.27961.28511.2783
13162006.05.17 19:00t/p6581.601.27831.28511.2783208.0060204.98
13172006.05.17 19:00sell6591.601.27791.28341.2766
13182006.05.17 19:00sell6603.201.27841.28391.2771
13192006.05.17 19:12sell6616.401.27891.28441.2776
13202006.05.17 19:21sell66212.801.27931.28481.2780
13212006.05.17 19:51s/l6591.601.28341.28341.2766-880.0059324.98
13222006.05.17 19:51close66212.801.28361.28481.2780-5504.0053820.98
13232006.05.17 19:51close6616.401.28361.28441.2776-3008.0050812.98
13242006.05.17 19:51close6603.201.28361.28391.2771-1664.0049148.98
13252006.05.17 19:51sell6631.601.28331.28881.2820
13262006.05.17 19:52t/p6631.601.28201.28881.2820208.0049356.98
13272006.05.17 19:52sell6641.601.28121.28671.2799
13282006.05.17 19:53sell6653.201.28161.28711.2803
13292006.05.17 19:54sell6666.401.28281.28831.2815
13302006.05.17 19:59t/p6641.601.27991.28671.2799208.0049564.98
13312006.05.17 19:59t/p6653.201.28031.28711.2803416.0049980.98
13322006.05.17 19:59t/p6666.401.28151.28831.2815832.0050812.98
13332006.05.17 19:59sell6671.601.27181.27731.2705
13342006.05.17 20:40t/p6671.601.27051.27731.2705208.0051020.98
13352006.05.17 20:40sell6681.601.27011.27561.2688
13362006.05.17 20:47sell6693.201.27091.27641.2696
13372006.05.17 20:49sell6706.401.27131.27681.2700
13382006.05.17 20:56sell67112.801.27181.27731.2705
13392006.05.17 22:15s/l6681.601.27561.27561.2688-880.0050140.98
13402006.05.17 22:15close67112.801.27571.27731.2705-4992.0045148.98
13412006.05.17 22:15close6706.401.27571.27681.2700-2816.0042332.98
13422006.05.17 22:15close6693.201.27571.27641.2696-1536.0040796.98
13432006.05.17 22:15sell6721.601.27541.28091.2741
13442006.05.17 22:45t/p6721.601.27411.28091.2741208.0041004.98
13452006.05.17 22:45sell6731.601.27361.27911.2723
13462006.05.17 23:35sell6743.201.27421.27971.2729
13472006.05.17 23:40sell6756.401.27471.28021.2734
13482006.05.17 23:50t/p6731.601.27231.27911.2723208.0041212.98
13492006.05.17 23:50t/p6743.201.27291.27971.2729416.0041628.98
13502006.05.17 23:50t/p6756.401.27341.28021.2734832.0042460.98
13512006.05.18 16:00buy6761.601.28201.27651.2833
13522006.05.18 16:00buy6773.201.28141.27591.2827
13532006.05.18 16:00buy6786.401.28071.27521.2820
13542006.05.18 16:01buy67912.801.27971.27421.2810
13552006.05.18 16:02t/p67912.801.28101.27421.28101664.0044124.98
13562006.05.18 16:02close6786.401.28141.27521.2820448.0044572.98
13572006.05.18 16:02close6773.201.28141.27591.28270.0044572.98
13582006.05.18 16:02close6761.601.28141.27651.2833-96.0044476.98
13592006.05.18 16:02buy6801.601.28171.27621.2830
13602006.05.18 16:02buy6813.201.28111.27561.2824
13612006.05.18 16:03buy6826.401.28031.27481.2816
13622006.05.18 16:03t/p6826.401.28161.27481.2816832.0045308.98
13632006.05.18 16:03buy6836.401.28061.27511.2819
13642006.05.18 16:05buy68412.801.27831.27281.2796
13652006.05.18 16:45t/p68412.801.27961.27281.27961664.0046972.98
13662006.05.18 16:45close6836.401.27961.27511.2819-640.0046332.98
13672006.05.18 16:45close6813.201.27961.27561.2824-480.0045852.98
13682006.05.18 16:45close6801.601.27961.27621.2830-336.0045516.98
13692006.05.18 20:35buy6851.601.28311.27761.2844
13702006.05.18 21:01buy6863.201.28251.27701.2838
13712006.05.18 21:03buy6876.401.28201.27651.2833
13722006.05.18 21:20t/p6876.401.28331.27651.2833832.0046348.98
13732006.05.18 21:20close6863.201.28371.27701.2838384.0046732.98
13742006.05.18 21:20close6851.601.28371.27761.284496.0046828.98
13752006.05.18 21:30buy6881.601.28501.27951.2863
13762006.05.18 21:40t/p6881.601.28631.27951.2863208.0047036.98
13772006.05.18 21:40buy6891.601.28661.28111.2879
13782006.05.18 21:40buy6903.201.28591.28041.2872
13792006.05.18 22:11buy6916.401.28521.27971.2865
13802006.05.18 22:20buy69212.801.28471.27921.2860
13812006.05.18 23:10t/p69212.801.28601.27921.28601664.0048700.98
13822006.05.18 23:10close6916.401.28631.27971.2865704.0049404.98
13832006.05.18 23:10close6903.201.28631.28041.2872128.0049532.98
13842006.05.18 23:10close6891.601.28631.28111.2879-48.0049484.98
13852006.05.18 23:30buy6931.601.28221.27671.2835
13862006.05.18 23:41t/p6931.601.28351.27671.2835208.0049692.98
13872006.05.18 23:41buy6941.601.28381.27831.2851
13882006.05.18 23:41buy6953.201.28331.27781.2846
13892006.05.18 23:59t/p6941.601.28511.27831.2851208.0049900.98
13902006.05.18 23:59t/p6953.201.28461.27781.2846416.0050316.98
13912006.05.19 00:47buy6961.601.28501.27951.2863
13922006.05.19 00:55buy6973.201.28441.27891.2857
13932006.05.19 01:34t/p6973.201.28571.27891.2857416.0050732.98
13942006.05.19 01:34close6961.601.28571.27951.2863112.0050844.98
13952006.05.19 09:45sell6981.601.28311.28861.2818
13962006.05.19 09:55t/p6981.601.28181.28861.2818208.0051052.98
13972006.05.19 09:55sell6991.601.28061.28611.2793
13982006.05.19 09:55sell7003.201.28111.28661.2798
13992006.05.19 09:55t/p7003.201.27981.28661.2798416.0051468.98
14002006.05.19 09:55close6991.601.27971.28611.2793144.0051612.98
14012006.05.19 09:55sell7011.601.27941.28491.2781
14022006.05.19 09:55sell7023.201.28051.28601.2792
14032006.05.19 09:55sell7036.401.28261.28811.2813
14042006.05.19 09:56t/p7036.401.28131.28811.2813832.0052444.98
14052006.05.19 09:56close7023.201.28111.28601.2792-192.0052252.98
14062006.05.19 09:56close7011.601.28111.28491.2781-272.0051980.98
14072006.05.19 09:56sell7041.601.28081.28631.2795
14082006.05.19 09:56sell7053.201.28221.28771.2809
14092006.05.19 09:57t/p7053.201.28091.28771.2809416.0052396.98
14102006.05.19 09:57close7041.601.28041.28631.279564.0052460.98
14112006.05.19 09:57sell7061.601.28011.28561.2788
14122006.05.19 09:58sell7073.201.28061.28611.2793
14132006.05.19 09:58sell7086.401.28111.28661.2798
14142006.05.19 09:58t/p7086.401.27981.28661.2798832.0053292.98
14152006.05.19 09:58close7073.201.27971.28611.2793288.0053580.98
14162006.05.19 09:58close7061.601.27971.28561.278864.0053644.98
14172006.05.19 09:58sell7091.601.27941.28491.2781
14182006.05.19 09:59sell7103.201.28051.28601.2792
14192006.05.19 09:59sell7116.401.28261.28811.2813
14202006.05.19 10:00t/p7116.401.28131.28811.2813832.0054476.98
14212006.05.19 10:02t/p7103.201.27921.28601.2792416.0054892.98
14222006.05.19 10:02close7091.601.27921.28491.278132.0054924.98
14232006.05.19 10:02sell7121.601.27891.28441.2776
14242006.05.19 10:03sell7133.201.27931.28481.2780
14252006.05.19 10:10t/p7133.201.27801.28481.2780416.0055340.98
14262006.05.19 10:10close7121.601.27801.28441.2776144.0055484.98
14272006.05.19 10:10sell7141.601.27771.28321.2764
14282006.05.19 10:11sell7153.201.27831.28381.2770
14292006.05.19 10:21sell7166.401.27881.28431.2775
14302006.05.19 10:30sell71712.801.27941.28491.2781
14312006.05.19 11:05t/p7141.601.27641.28321.2764208.0055692.98
14322006.05.19 11:05t/p7153.201.27701.28381.2770416.0056108.98
14332006.05.19 11:05t/p7166.401.27751.28431.2775832.0056940.98
14342006.05.19 11:05t/p71712.801.27811.28491.27811664.0058604.98
14352006.05.19 11:05sell7181.601.27441.27991.2731
14362006.05.19 11:05sell7193.201.27581.28131.2745
14372006.05.19 11:05sell7206.401.27631.28181.2750
14382006.05.19 11:06t/p7206.401.27501.28181.2750832.0059436.98
14392006.05.19 11:06close7193.201.27481.28131.2745320.0059756.98
14402006.05.19 11:06close7181.601.27481.27991.2731-64.0059692.98
14412006.05.19 11:06sell7211.601.27451.28001.2732
14422006.05.19 11:06sell7223.201.27581.28131.2745
14432006.05.19 11:06sell7236.401.27841.28391.2771
14442006.05.19 11:06t/p7236.401.27711.28391.2771832.0060524.98
14452006.05.19 11:06close7223.201.27661.28131.2745-256.0060268.98
14462006.05.19 11:06close7211.601.27661.28001.2732-336.0059932.98
14472006.05.19 11:06sell7241.601.27631.28181.2750
14482006.05.19 11:07sell7253.201.27791.28341.2766
14492006.05.19 11:07sell7266.401.27851.28401.2772
14502006.05.19 11:07t/p7253.201.27661.28341.2766416.0060348.98
14512006.05.19 11:07t/p7266.401.27721.28401.2772832.0061180.98
14522006.05.19 11:07close7241.601.27571.28181.275096.0061276.98
14532006.05.19 11:07sell7271.601.27541.28091.2741
14542006.05.19 11:08sell7283.201.27601.28151.2747
14552006.05.19 11:08sell7296.401.27661.28211.2753
14562006.05.19 11:10t/p7296.401.27531.28211.2753832.0062108.98
14572006.05.19 11:10close7283.201.27481.28151.2747384.0062492.98
14582006.05.19 11:10close7271.601.27481.28091.274196.0062588.98
14592006.05.19 11:10sell7301.601.27451.28001.2732
14602006.05.19 11:12sell7313.201.27501.28051.2737
14612006.05.19 11:15sell7326.401.27591.28141.2746
14622006.05.19 11:16sell73312.801.27651.28201.2752
14632006.05.19 11:40s/l7301.601.28001.28001.2732-880.0061708.98
14642006.05.19 11:40s/l7313.201.28051.28051.2737-1760.0059948.98
14652006.05.19 11:40close73312.801.28071.28201.2752-5376.0054572.98
14662006.05.19 11:40close7326.401.28071.28141.2746-3072.0051500.98
14672006.05.19 11:40sell7341.601.28041.28591.2791
14682006.05.19 11:59t/p7341.601.27911.28591.2791208.0051708.98
14692006.05.19 11:59sell7351.601.27491.28041.2736
14702006.05.19 12:01t/p7351.601.27361.28041.2736208.0051916.98
14712006.05.19 12:01sell7361.601.27311.27861.2718
14722006.05.19 12:02sell7373.201.27351.27901.2722
14732006.05.19 12:04sell7386.401.27471.28021.2734
14742006.05.19 12:05t/p7386.401.27341.28021.2734832.0052748.98
14752006.05.19 12:40t/p7373.201.27221.27901.2722416.0053164.98
14762006.05.19 12:40close7361.601.27221.27861.2718144.0053308.98
14772006.05.19 12:40sell7391.601.27191.27741.2706
14782006.05.19 12:41sell7403.201.27321.27871.2719
14792006.05.19 12:45t/p7403.201.27191.27871.2719416.0053724.98
14802006.05.19 12:45close7391.601.27131.27741.270696.0053820.98
14812006.05.19 12:45sell7411.601.27101.27651.2697
14822006.05.19 12:45sell7423.201.27141.27691.2701
14832006.05.19 12:55sell7436.401.27201.27751.2707
14842006.05.19 12:57sell74412.801.27251.27801.2712
14852006.05.19 13:20s/l7411.601.27651.27651.2697-880.0052940.98
14862006.05.19 13:20close74412.801.27661.27801.2712-5248.0047692.98
14872006.05.19 13:20close7436.401.27661.27751.2707-2944.0044748.98
14882006.05.19 13:20close7423.201.27661.27691.2701-1664.0043084.98
14892006.05.19 13:20sell7451.601.27631.28181.2750
14902006.05.19 13:23sell7463.201.27681.28231.2755
14912006.05.19 13:46sell7476.401.27731.28281.2760
14922006.05.19 13:53t/p7476.401.27601.28281.2760832.0043916.98
14932006.05.19 13:53close7463.201.27591.28231.2755288.0044204.98
14942006.05.19 13:53close7451.601.27591.28181.275064.0044268.98
14952006.05.19 13:53sell7481.601.27561.28111.2743
14962006.05.19 13:53sell7493.201.27621.28171.2749
14972006.05.19 13:55t/p7493.201.27491.28171.2749416.0044684.98
14982006.05.19 13:55close7481.601.27491.28111.2743112.0044796.98
14992006.05.19 13:55sell7501.601.27461.28011.2733
15002006.05.19 14:37sell7513.201.27511.28061.2738
15012006.05.19 14:45sell7526.401.27551.28101.2742
15022006.05.19 14:50sell75312.801.27601.28151.2747
15032006.05.19 15:00t/p75312.801.27471.28151.27471664.0046460.98
15042006.05.19 15:00close7526.401.27441.28101.2742704.0047164.98
15052006.05.19 15:00close7513.201.27441.28061.2738224.0047388.98
15062006.05.19 15:00close7501.601.27441.28011.273332.0047420.98
15072006.05.19 15:00sell7541.601.27411.27961.2728
15082006.05.19 15:00sell7553.201.27481.28031.2735
15092006.05.19 15:01t/p7553.201.27351.28031.2735416.0047836.98
15102006.05.19 15:01close7541.601.27301.27961.2728176.0048012.98
15112006.05.19 15:01sell7561.601.27271.27821.2714
15122006.05.19 15:02sell7573.201.27331.27881.2720
15132006.05.19 15:04sell7586.401.27481.28031.2735
15142006.05.19 15:05t/p7561.601.27141.27821.2714208.0048220.98
15152006.05.19 15:05t/p7573.201.27201.27881.2720416.0048636.98
15162006.05.19 15:05t/p7586.401.27351.28031.2735832.0049468.98
15172006.05.19 15:05sell7591.601.27111.27661.2698
15182006.05.19 15:10sell7603.201.27191.27741.2706
15192006.05.19 15:15sell7616.401.27241.27791.2711
15202006.05.19 15:20sell76212.801.27301.27851.2717
15212006.05.19 16:10t/p76212.801.27171.27851.27171664.0051132.98
15222006.05.19 16:10close7616.401.27151.27791.2711576.0051708.98
15232006.05.19 16:10close7603.201.27151.27741.2706128.0051836.98
15242006.05.19 16:10close7591.601.27151.27661.2698-64.0051772.98
15252006.05.19 16:10sell7631.601.27121.27671.2699
15262006.05.19 16:15sell7643.201.27181.27731.2705
15272006.05.19 16:25sell7656.401.27231.27781.2710
15282006.05.19 16:36t/p7656.401.27101.27781.2710832.0052604.98
15292006.05.19 16:36close7643.201.27101.27731.2705256.0052860.98
15302006.05.19 16:36close7631.601.27101.27671.269932.0052892.98
15312006.05.19 16:45sell7661.601.27011.27561.2688
15322006.05.19 16:51sell7673.201.27061.27611.2693
15332006.05.19 16:55sell7686.401.27181.27731.2705
15342006.05.19 16:55sell76912.801.27341.27891.2721
15352006.05.19 16:57t/p76912.801.27211.27891.27211664.0054556.98
15362006.05.19 16:57close7686.401.27171.27731.270564.0054620.98
15372006.05.19 16:57close7673.201.27171.27611.2693-352.0054268.98
15382006.05.19 16:57close7661.601.27171.27561.2688-256.0054012.98
15392006.05.19 16:57sell7701.601.27141.27691.2701
15402006.05.19 16:57sell7713.201.27201.27751.2707
15412006.05.19 16:58sell7726.401.27271.27821.2714
15422006.05.19 16:58sell77312.801.27321.27871.2719
15432006.05.19 17:19s/l7701.601.27691.27691.2701-880.0053132.98
15442006.05.19 17:19close77312.801.27701.27871.2719-4864.0048268.98
15452006.05.19 17:19close7726.401.27701.27821.2714-2752.0045516.98
15462006.05.19 17:19close7713.201.27701.27751.2707-1600.0043916.98
15472006.05.19 17:19sell7741.601.27671.28221.2754
15482006.05.19 17:36sell7753.201.27731.28281.2760
15492006.05.19 17:45t/p7753.201.27601.28281.2760416.0044332.98
15502006.05.19 17:45close7741.601.27601.28221.2754112.0044444.98
15512006.05.19 17:45sell7761.601.27571.28121.2744
15522006.05.19 17:46sell7773.201.27751.28301.2762
15532006.05.19 17:46t/p7773.201.27621.28301.2762416.0044860.98
15542006.05.19 17:46close7761.601.27611.28121.2744-64.0044796.98
15552006.05.19 17:46sell7781.601.27581.28131.2745
15562006.05.19 17:47sell7793.201.27751.28301.2762
15572006.05.19 17:48t/p7793.201.27621.28301.2762416.0045212.98
15582006.05.19 17:48close7781.601.27611.28131.2745-48.0045164.98
15592006.05.19 17:48sell7801.601.27581.28131.2745
15602006.05.19 17:50t/p7801.601.27451.28131.2745208.0045372.98
15612006.05.19 17:50sell7811.601.27401.27951.2727
15622006.05.19 18:06t/p7811.601.27271.27951.2727208.0045580.98
15632006.05.19 18:06sell7821.601.27241.27791.2711
15642006.05.19 18:07sell7833.201.27301.27851.2717
15652006.05.19 18:13sell7846.401.27341.27891.2721
15662006.05.19 18:20sell78512.801.27431.27981.2730
15672006.05.19 18:55t/p7821.601.27111.27791.2711208.0045788.98
15682006.05.19 18:55t/p7833.201.27171.27851.2717416.0046204.98
15692006.05.19 18:55t/p7846.401.27211.27891.2721832.0047036.98
15702006.05.19 18:55t/p78512.801.27301.27981.27301664.0048700.98
15712006.05.22 00:18buy7861.601.27461.26911.2759
15722006.05.22 00:25buy7873.201.27411.26861.2754
15732006.05.22 00:30buy7886.401.27341.26791.2747
15742006.05.22 00:45t/p7886.401.27471.26791.2747832.0049532.98
15752006.05.22 00:45close7873.201.27471.26861.2754192.0049724.98
15762006.05.22 00:45close7861.601.27471.26911.275916.0049740.98
15772006.05.22 00:45buy7891.601.27501.26951.2763
15782006.05.22 00:45buy7903.201.27431.26881.2756
15792006.05.22 01:01t/p7903.201.27561.26881.2756416.0050156.98
15802006.05.22 01:01close7891.601.27571.26951.2763112.0050268.98
15812006.05.22 01:01buy7911.601.27601.27051.2773
15822006.05.22 01:40buy7923.201.27551.27001.2768
15832006.05.22 01:50buy7936.401.27501.26951.2763
15842006.05.22 02:41t/p7936.401.27631.26951.2763832.0051100.98
15852006.05.22 02:41close7923.201.27631.27001.2768256.0051356.98
15862006.05.22 02:41close7911.601.27631.27051.277348.0051404.98
15872006.05.22 15:30buy7941.601.27541.26991.2767
15882006.05.22 15:50buy7953.201.27491.26941.2762
15892006.05.22 15:59t/p7941.601.27671.26991.2767208.0051612.98
15902006.05.22 15:59t/p7953.201.27621.26941.2762416.0052028.98
15912006.05.22 15:59buy7961.601.27941.27391.2807
15922006.05.22 16:10buy7973.201.27881.27331.2801
15932006.05.22 16:25t/p7973.201.28011.27331.2801416.0052444.98
15942006.05.22 16:25close7961.601.28041.27391.2807160.0052604.98
15952006.05.22 16:25buy7981.601.28071.27521.2820
15962006.05.22 16:25buy7993.201.28021.27471.2815
15972006.05.22 16:27t/p7993.201.28151.27471.2815416.0053020.98
15982006.05.22 16:27close7981.601.28191.27521.2820192.0053212.98
15992006.05.22 16:27buy8001.601.28221.27671.2835
16002006.05.22 16:27buy8013.201.28131.27581.2826
16012006.05.22 16:28buy8026.401.28081.27531.2821
16022006.05.22 16:29buy80312.801.27991.27441.2812
16032006.05.22 16:30t/p8013.201.28261.27581.2826416.0053628.98
16042006.05.22 16:30t/p8026.401.28211.27531.2821832.0054460.98
16052006.05.22 16:30t/p80312.801.28121.27441.28121664.0056124.98
16062006.05.22 16:30close8001.601.28281.27671.283596.0056220.98
16072006.05.22 16:30buy8041.601.28311.27761.2844
16082006.05.22 16:35buy8053.201.28251.27701.2838
16092006.05.22 16:45t/p8053.201.28381.27701.2838416.0056636.98
16102006.05.22 16:45close8041.601.28381.27761.2844112.0056748.98
16112006.05.22 16:45buy8061.601.28411.27861.2854
16122006.05.22 16:48buy8073.201.28311.27761.2844
16132006.05.22 16:50t/p8073.201.28441.27761.2844416.0057164.98
16142006.05.22 16:50close8061.601.28481.27861.2854112.0057276.98
16152006.05.22 16:50buy8081.601.28511.27961.2864
16162006.05.22 16:52buy8093.201.28441.27891.2857
16172006.05.22 16:55buy8106.401.28391.27841.2852
16182006.05.22 17:20buy81112.801.28261.27711.2839
16192006.05.22 18:20t/p81112.801.28391.27711.28391664.0058940.98
16202006.05.22 18:20close8106.401.28411.27841.2852128.0059068.98
16212006.05.22 18:20close8093.201.28411.27891.2857-96.0058972.98
16222006.05.22 18:20close8081.601.28411.27961.2864-160.0058812.98
16232006.05.22 18:20buy8121.601.28441.27891.2857
16242006.05.22 18:20buy8133.201.28351.27801.2848
16252006.05.22 18:25buy8146.401.28251.27701.2838
16262006.05.22 18:25buy81512.801.28141.27591.2827
16272006.05.22 18:28t/p81512.801.28271.27591.28271664.0060476.98
16282006.05.22 18:28close8146.401.28331.27701.2838512.0060988.98
16292006.05.22 18:28close8133.201.28331.27801.2848-64.0060924.98
16302006.05.22 18:28close8121.601.28331.27891.2857-176.0060748.98
16312006.05.22 18:28buy8161.601.28361.27811.2849
16322006.05.22 18:28buy8173.201.28291.27741.2842
16332006.05.22 18:29buy8186.401.28201.27651.2833
16342006.05.22 18:29buy81912.801.28141.27591.2827
16352006.05.22 19:05t/p81912.801.28271.27591.28271664.0062412.98
16362006.05.22 19:05close8186.401.28291.27651.2833576.0062988.98
16372006.05.22 19:05close8173.201.28291.27741.28420.0062988.98
16382006.05.22 19:05close8161.601.28291.27811.2849-112.0062876.98
16392006.05.22 19:05buy8201.601.28321.27771.2845
16402006.05.22 19:05buy8213.201.28271.27721.2840
16412006.05.22 19:15buy8226.401.28191.27641.2832
16422006.05.22 19:17buy82312.801.28141.27591.2827
16432006.05.22 19:59t/p8201.601.28451.27771.2845208.0063084.98
16442006.05.22 19:59t/p8213.201.28401.27721.2840416.0063500.98
16452006.05.22 19:59t/p8226.401.28321.27641.2832832.0064332.98
16462006.05.22 19:59t/p82312.801.28271.27591.28271664.0065996.98
16472006.05.22 19:59buy8241.601.28491.27941.2862
16482006.05.22 20:20t/p8241.601.28621.27941.2862208.0066204.98
16492006.05.22 20:20buy8251.601.28651.28101.2878
16502006.05.22 20:45t/p8251.601.28781.28101.2878208.0066412.98
16512006.05.22 20:45buy8261.601.28851.28301.2898
16522006.05.22 20:53buy8273.201.28791.28241.2892
16532006.05.22 21:15buy8286.401.28711.28161.2884
16542006.05.22 21:26buy82912.801.28661.28111.2879
16552006.05.22 22:15t/p82912.801.28791.28111.28791664.0068076.98
16562006.05.22 22:15close8286.401.28791.28161.2884512.0068588.98
16572006.05.22 22:15close8273.201.28791.28241.28920.0068588.98
16582006.05.22 22:15close8261.601.28791.28301.2898-96.0068492.98
16592006.05.22 22:15buy8301.601.28821.28271.2895
16602006.05.22 22:18buy8313.201.28771.28221.2890
16612006.05.22 22:20buy8326.401.28711.28161.2884
16622006.05.22 22:20buy83312.801.28601.28051.2873
16632006.05.22 22:25buy83425.601.28511.27961.2864
16642006.05.22 22:48t/p83425.601.28641.27961.28643328.0071820.98
16652006.05.22 22:48close83312.801.28641.28051.2873512.0072332.98
16662006.05.22 22:48close8326.401.28641.28161.2884-448.0071884.98
16672006.05.22 22:48close8313.201.28641.28221.2890-416.0071468.98
16682006.05.22 22:48close8301.601.28641.28271.2895-288.0071180.98
16692006.05.22 22:48buy8351.601.28671.28121.2880
16702006.05.22 23:10buy8363.201.28621.28071.2875
16712006.05.22 23:16buy8376.401.28571.28021.2870
16722006.05.22 23:37buy83812.801.28531.27981.2866
16732006.05.22 23:51t/p83812.801.28661.27981.28661664.0072844.98
16742006.05.22 23:51close8376.401.28661.28021.2870576.0073420.98
16752006.05.22 23:51close8363.201.28661.28071.2875128.0073548.98
16762006.05.22 23:51close8351.601.28661.28121.2880-16.0073532.98
16772006.05.22 23:51buy8391.601.28691.28141.2882
16782006.05.22 23:52buy8403.201.28621.28071.2875
16792006.05.23 00:00buy8416.401.28571.28021.2870
16802006.05.23 00:01buy84212.801.28501.27951.2863
16812006.05.23 00:05buy84325.601.28441.27891.2857
16822006.05.23 00:17t/p84325.601.28571.27891.28573328.0076860.98
16832006.05.23 00:17close84212.801.28571.27951.2863896.0077756.98
16842006.05.23 00:17close8416.401.28571.28021.28700.0077756.98
16852006.05.23 00:17close8403.201.28571.28071.2875-188.4877568.50
16862006.05.23 00:17close8391.601.28571.28141.2882-206.2477362.26
16872006.05.24 00:33sell8441.601.28091.28641.2796
16882006.05.24 00:40t/p8441.601.27961.28641.2796208.0077570.26
16892006.05.24 00:40sell8451.601.27901.28451.2777
16902006.05.24 01:15sell8463.201.27941.28491.2781
16912006.05.24 01:36sell8476.401.27991.28541.2786
16922006.05.24 01:40sell84812.801.28071.28621.2794
16932006.05.24 01:45t/p84812.801.27941.28621.27941664.0079234.26
16942006.05.24 01:45close8476.401.27931.28541.2786384.0079618.26
16952006.05.24 01:45close8463.201.27931.28491.278132.0079650.26
16962006.05.24 01:45close8451.601.27931.28451.2777-48.0079602.26
16972006.05.24 01:45sell8491.601.27901.28451.2777
16982006.05.24 01:45sell8503.201.27941.28491.2781
16992006.05.24 01:48sell8516.401.28031.28581.2790
17002006.05.24 01:54t/p8491.601.27771.28451.2777208.0079810.26
17012006.05.24 01:54t/p8503.201.27811.28491.2781416.0080226.26
17022006.05.24 01:54t/p8516.401.27901.28581.2790832.0081058.26
17032006.05.24 01:54sell8521.601.27661.28211.2753
17042006.05.24 01:55sell8533.201.27711.28261.2758
17052006.05.24 02:00sell8546.401.27751.28301.2762
17062006.05.24 02:10sell85512.801.27811.28361.2768
17072006.05.24 02:20sell85625.601.27861.28411.2773
17082006.05.24 02:46t/p85625.601.27731.28411.27733328.0084386.26
17092006.05.24 02:46close85512.801.27731.28361.27681024.0085410.26
17102006.05.24 02:46close8546.401.27731.28301.2762128.0085538.26
17112006.05.24 02:46close8533.201.27731.28261.2758-64.0085474.26
17122006.05.24 02:46close8521.601.27731.28211.2753-112.0085362.26
17132006.05.24 02:46sell8571.601.27701.28251.2757
17142006.05.24 02:50sell8583.201.27761.28311.2763
17152006.05.24 02:55sell8596.401.27821.28371.2769
17162006.05.24 03:07t/p8596.401.27691.28371.2769832.0086194.26
17172006.05.24 03:07close8583.201.27691.28311.2763224.0086418.26
17182006.05.24 03:07close8571.601.27691.28251.275716.0086434.26
17192006.05.24 03:07sell8601.601.27661.28211.2753
17202006.05.24 03:10sell8613.201.27741.28291.2761
17212006.05.24 03:15sell8626.401.27811.28361.2768
17222006.05.24 03:20sell86312.801.27921.28471.2779
17232006.05.24 03:25sell86425.601.27961.28511.2783
17242006.05.24 04:54t/p86425.601.27831.28511.27833328.0089762.26
17252006.05.24 04:54close86312.801.27811.28471.27791408.0091170.26
17262006.05.24 04:54close8626.401.27811.28361.27680.0091170.26
17272006.05.24 04:54close8613.201.27811.28291.2761-224.0090946.26
17282006.05.24 04:54close8601.601.27811.28211.2753-240.0090706.26
17292006.05.24 04:54sell8651.601.27781.28331.2765
17302006.05.24 05:00sell8663.201.27831.28381.2770
17312006.05.24 05:14sell8676.401.27881.28431.2775
17322006.05.24 05:30sell86812.801.27931.28481.2780
17332006.05.24 05:35sell86925.601.28001.28551.2787
17342006.05.24 05:48t/p8651.601.27651.28331.2765208.0090914.26
17352006.05.24 05:48t/p8663.201.27701.28381.2770416.0091330.26
17362006.05.24 05:48t/p8676.401.27751.28431.2775832.0092162.26
17372006.05.24 05:48t/p86812.801.27801.28481.27801664.0093826.26
17382006.05.24 05:48t/p86925.601.27871.28551.27873328.0097154.26
17392006.05.24 10:00buy8701.601.28031.27481.2816
17402006.05.24 10:00buy8713.201.27981.27431.2811
17412006.05.24 10:02buy8726.401.27921.27371.2805
17422006.05.24 10:05t/p8713.201.28111.27431.2811416.0097570.26
17432006.05.24 10:05t/p8726.401.28051.27371.2805832.0098402.26
17442006.05.24 10:05close8701.601.28121.27481.2816144.0098546.26
17452006.05.24 10:05buy8731.601.28151.27601.2828
17462006.05.24 10:10buy8743.201.28011.27461.2814
17472006.05.24 10:12t/p8743.201.28141.27461.2814416.0098962.26
17482006.05.24 10:12close8731.601.28141.27601.2828-16.0098946.26
17492006.05.24 10:12buy8751.601.28171.27621.2830
17502006.05.24 10:12buy8763.201.28101.27551.2823
17512006.05.24 10:13buy8776.401.28001.27451.2813
17522006.05.24 10:15t/p8751.601.28301.27621.2830208.0099154.26
17532006.05.24 10:15t/p8763.201.28231.27551.2823416.0099570.26
17542006.05.24 10:15t/p8776.401.28131.27451.2813832.00100402.26
17552006.05.24 10:30buy8781.601.27851.27301.2798
17562006.05.24 10:35buy8793.201.27751.27201.2788
17572006.05.24 10:40t/p8793.201.27881.27201.2788416.00100818.26
17582006.05.24 10:40close8781.601.27911.27301.279896.00100914.26
17592006.05.24 10:40buy8801.601.27941.27391.2807
17602006.05.24 10:47t/p8801.601.28071.27391.2807208.00101122.26
17612006.05.24 10:47buy8811.601.28141.27591.2827
17622006.05.24 10:47buy8823.201.28091.27541.2822
17632006.05.24 10:47buy8836.401.28031.27481.2816
17642006.05.24 10:50buy88412.801.27801.27251.2793
17652006.05.24 10:56buy88525.601.27711.27161.2784
17662006.05.24 11:00t/p88525.601.27841.27161.27843328.00104450.26
17672006.05.24 11:00close88412.801.27851.27251.2793640.00105090.26
17682006.05.24 11:00close8836.401.27851.27481.2816-1152.00103938.26
17692006.05.24 11:00close8823.201.27851.27541.2822-768.00103170.26
17702006.05.24 11:00close8811.601.27851.27591.2827-464.00102706.26
17712006.05.24 11:00buy8861.601.27881.27331.2801
17722006.05.24 11:00buy8873.201.27771.27221.2790
17732006.05.24 11:00buy8886.401.27731.27181.2786
17742006.05.24 11:02t/p8886.401.27861.27181.2786832.00103538.26
17752006.05.24 11:02close8873.201.27861.27221.2790288.00103826.26
17762006.05.24 11:02close8861.601.27861.27331.2801-32.00103794.26
17772006.05.24 11:02buy8891.601.27891.27341.2802
17782006.05.24 11:02buy8903.201.27821.27271.2795
17792006.05.24 11:03buy8916.401.27731.27181.2786
17802006.05.24 11:05t/p8903.201.27951.27271.2795416.00104210.26
17812006.05.24 11:05t/p8916.401.27861.27181.2786832.00105042.26
17822006.05.24 11:05close8891.601.28011.27341.2802192.00105234.26
17832006.05.24 11:05buy8921.601.28041.27491.2817
17842006.05.24 11:05buy8933.201.27971.27421.2810
17852006.05.24 11:05buy8946.401.27851.27301.2798
17862006.05.24 11:07t/p8946.401.27981.27301.2798832.00106066.26
17872006.05.24 11:07close8933.201.27981.27421.281032.00106098.26
17882006.05.24 11:07close8921.601.27981.27491.2817-96.00106002.26
17892006.05.24 11:07buy8951.601.28011.27461.2814
17902006.05.24 11:07buy8963.201.27951.27401.2808
17912006.05.24 11:09buy8976.401.27811.27261.2794
17922006.05.24 11:10t/p8951.601.28141.27461.2814208.00106210.26
17932006.05.24 11:10t/p8963.201.28081.27401.2808416.00106626.26
17942006.05.24 11:10t/p8976.401.27941.27261.2794832.00107458.26
17952006.05.24 11:10buy8981.601.28291.27741.2842
17962006.05.24 11:11buy8993.201.28241.27691.2837
17972006.05.24 11:20t/p8993.201.28371.27691.2837416.00107874.26
17982006.05.24 11:20close8981.601.28371.27741.2842128.00108002.26
17992006.05.24 11:20buy9001.601.28401.27851.2853
18002006.05.24 11:25buy9013.201.28351.27801.2848
18012006.05.24 11:30buy9026.401.28261.27711.2839
18022006.05.24 11:35buy90312.801.28191.27641.2832
18032006.05.24 11:35buy90425.601.28111.27561.2824
18042006.05.24 11:40t/p90425.601.28241.27561.28243328.00111330.26
18052006.05.24 11:40close90312.801.28281.27641.28321152.00112482.26
18062006.05.24 11:40close9026.401.28281.27711.2839128.00112610.26
18072006.05.24 11:40close9013.201.28281.27801.2848-224.00112386.26
18082006.05.24 11:40close9001.601.28281.27851.2853-192.00112194.26
18092006.05.24 12:00buy9051.601.28581.28031.2871
18102006.05.24 12:05t/p9051.601.28711.28031.2871208.00112402.26
18112006.05.24 12:05buy9061.601.28801.28251.2893
18122006.05.24 12:05buy9073.201.28751.28201.2888
18132006.05.24 12:15t/p9073.201.28881.28201.2888416.00112818.26
18142006.05.24 12:15close9061.601.28881.28251.2893128.00112946.26
18152006.05.24 12:15buy9081.601.28911.28361.2904
18162006.05.24 12:21buy9093.201.28861.28311.2899
18172006.05.24 12:25buy9106.401.28621.28071.2875
18182006.05.24 12:35buy91112.801.28551.28001.2868
18192006.05.24 12:42buy91225.601.28501.27951.2863
18202006.05.24 13:00t/p91225.601.28631.27951.28633328.00116274.26
18212006.05.24 13:00close91112.801.28641.28001.28681152.00117426.26
18222006.05.24 13:00close9106.401.28641.28071.2875128.00117554.26
18232006.05.24 13:00close9093.201.28641.28311.2899-704.00116850.26
18242006.05.24 13:00close9081.601.28641.28361.2904-432.00116418.26
18252006.05.24 13:00buy9131.601.28671.28121.2880
18262006.05.24 13:05buy9143.201.28621.28071.2875
18272006.05.24 13:25t/p9143.201.28751.28071.2875416.00116834.26
18282006.05.24 13:25close9131.601.28791.28121.2880192.00117026.26
18292006.05.24 13:25buy9151.601.28821.28271.2895
18302006.05.24 13:25buy9163.201.28771.28221.2890
18312006.05.24 13:30buy9176.401.28621.28071.2875
18322006.05.24 13:30t/p9176.401.28751.28071.2875832.00117858.26
18332006.05.24 13:30buy9186.401.28661.28111.2879
18342006.05.24 13:30buy91912.801.28601.28051.2873
18352006.05.24 13:30buy92025.601.28541.27991.2867
18362006.05.24 13:30t/p92025.601.28671.27991.28673328.00121186.26
18372006.05.24 13:30close91912.801.28671.28051.2873896.00122082.26
18382006.05.24 13:30close9186.401.28671.28111.287964.00122146.26
18392006.05.24 13:30close9163.201.28671.28221.2890-320.00121826.26
18402006.05.24 13:30close9151.601.28671.28271.2895-240.00121586.26
18412006.05.24 13:30buy9211.601.28701.28151.2883
18422006.05.24 13:31buy9223.201.28631.28081.2876
18432006.05.24 13:32t/p9211.601.28831.28151.2883208.00121794.26
18442006.05.24 13:32t/p9223.201.28761.28081.2876416.00122210.26
18452006.05.24 13:32buy9231.601.28911.28361.2904
18462006.05.24 13:32buy9243.201.28831.28281.2896
18472006.05.24 13:32buy9256.401.28781.28231.2891
18482006.05.24 13:32buy92612.801.28731.28181.2886
18492006.05.24 13:32buy92725.601.28661.28111.2879
18502006.05.24 13:33t/p92725.601.28791.28111.28793328.00125538.26
18512006.05.24 13:33close92612.801.28821.28181.28861152.00126690.26
18522006.05.24 13:33close9256.401.28821.28231.2891256.00126946.26
18532006.05.24 13:33close9243.201.28821.28281.2896-32.00126914.26
18542006.05.24 13:33close9231.601.28821.28361.2904-144.00126770.26
18552006.05.24 13:33buy9281.601.28851.28301.2898
18562006.05.24 13:33buy9293.201.28801.28251.2893
18572006.05.24 13:34buy9306.401.28681.28131.2881
18582006.05.24 13:35s/l9281.601.28301.28301.2898-880.00125890.26
18592006.05.24 13:35s/l9293.201.28251.28251.2893-1760.00124130.26
18602006.05.24 13:35close9306.401.28211.28131.2881-3008.00121122.26
18612006.05.24 13:35buy9311.601.28241.27691.2837
18622006.05.24 13:45t/p9311.601.28371.27691.2837208.00121330.26
18632006.05.24 13:45buy9321.601.28401.27851.2853
18642006.05.24 13:50buy9333.201.28331.27781.2846
18652006.05.24 13:50buy9346.401.28241.27691.2837
18662006.05.24 13:55t/p9346.401.28371.27691.2837832.00122162.26
18672006.05.24 13:55close9333.201.28441.27781.2846352.00122514.26
18682006.05.24 13:55close9321.601.28441.27851.285364.00122578.26
18692006.05.24 13:55buy9351.601.28471.27921.2860
18702006.05.24 13:55buy9363.201.28411.27861.2854
18712006.05.24 14:07t/p9363.201.28541.27861.2854416.00122994.26
18722006.05.24 14:07close9351.601.28541.27921.2860112.00123106.26
18732006.05.24 14:07buy9371.601.28571.28021.2870
18742006.05.24 14:07buy9383.201.28531.27981.2866
18752006.05.24 14:09buy9396.401.28461.27911.2859
18762006.05.24 14:10t/p9383.201.28661.27981.2866416.00123522.26
18772006.05.24 14:10t/p9396.401.28591.27911.2859832.00124354.26
18782006.05.24 14:10close9371.601.28661.28021.2870144.00124498.26
18792006.05.24 14:10buy9401.601.28691.28141.2882
18802006.05.24 14:15buy9413.201.28621.28071.2875
18812006.05.24 14:20t/p9413.201.28751.28071.2875416.00124914.26
18822006.05.24 14:20close9401.601.28771.28141.2882128.00125042.26
18832006.05.24 14:20buy9421.601.28801.28251.2893
18842006.05.24 14:20buy9433.201.28741.28191.2887
18852006.05.24 14:20buy9446.401.28681.28131.2881
18862006.05.24 14:20buy94512.801.28631.28081.2876
18872006.05.24 14:21t/p94512.801.28761.28081.28761664.00126706.26
18882006.05.24 14:21close9446.401.28761.28131.2881512.00127218.26
18892006.05.24 14:21close9433.201.28761.28191.288764.00127282.26
18902006.05.24 14:21close9421.601.28761.28251.2893-64.00127218.26
18912006.05.24 14:21buy9461.601.28791.28241.2892
18922006.05.24 14:21buy9473.201.28751.28201.2888
18932006.05.24 14:22buy9486.401.28641.28091.2877
18942006.05.24 14:23buy94912.801.28581.28031.2871
18952006.05.24 14:23buy95025.601.28541.27991.2867
18962006.05.24 14:23t/p95025.601.28671.27991.28673328.00130546.26
18972006.05.24 14:23close94912.801.28671.28031.28711152.00131698.26
18982006.05.24 14:23close9486.401.28671.28091.2877192.00131890.26
18992006.05.24 14:23close9473.201.28671.28201.2888-256.00131634.26
19002006.05.24 14:23close9461.601.28671.28241.2892-192.00131442.26
19012006.05.24 14:23buy9511.601.28701.28151.2883
19022006.05.24 14:24buy9523.201.28631.28081.2876
19032006.05.24 14:25buy9536.401.28341.27791.2847
19042006.05.24 14:30buy95412.801.28291.27741.2842
19052006.05.24 14:30buy95525.601.28241.27691.2837
19062006.05.24 14:35t/p95525.601.28371.27691.28373328.00134770.26
19072006.05.24 14:35close95412.801.28371.27741.28421024.00135794.26
19082006.05.24 14:35close9536.401.28371.27791.2847192.00135986.26
19092006.05.24 14:35close9523.201.28371.28081.2876-832.00135154.26
19102006.05.24 14:35close9511.601.28371.28151.2883-528.00134626.26
19112006.05.24 14:35buy9561.601.28401.27851.2853
19122006.05.24 14:45buy9573.201.28311.27761.2844
19132006.05.24 14:50buy9586.401.28241.27691.2837
19142006.05.24 15:00t/p9573.201.28441.27761.2844416.00135042.26
19152006.05.24 15:00t/p9586.401.28371.27691.2837832.00135874.26
19162006.05.24 15:00close9561.601.28451.27851.285380.00135954.26
19172006.05.24 15:00buy9591.601.28481.27931.2861
19182006.05.24 15:00buy9603.201.28401.27851.2853
19192006.05.24 15:02buy9616.401.28351.27801.2848
19202006.05.24 15:05t/p9591.601.28611.27931.2861208.00136162.26
19212006.05.24 15:05t/p9603.201.28531.27851.2853416.00136578.26
19222006.05.24 15:05t/p9616.401.28481.27801.2848832.00137410.26
19232006.05.24 15:05buy9621.601.28651.28101.2878
19242006.05.24 15:30buy9633.201.28591.28041.2872
19252006.05.24 15:30buy9646.401.28541.27991.2867
19262006.05.24 15:35t/p9621.601.28781.28101.2878208.00137618.26
19272006.05.24 15:35t/p9633.201.28721.28041.2872416.00138034.26
19282006.05.24 15:35t/p9646.401.28671.27991.2867832.00138866.26
19292006.05.24 17:00sell9651.601.27931.28481.2780
19302006.05.24 17:10sell9663.201.28001.28551.2787
19312006.05.24 17:15sell9676.401.28081.28631.2795
19322006.05.24 17:20sell96812.801.28201.28751.2807
19332006.05.24 17:20sell96925.601.28251.28801.2812
19342006.05.24 17:21sell97051.201.28341.28891.2821
19352006.05.24 17:24t/p97051.201.28211.28891.28216656.00145522.26
19362006.05.24 17:24close96925.601.28171.28801.28122048.00147570.26
19372006.05.24 17:24close96812.801.28171.28751.2807384.00147954.26
19382006.05.24 17:24close9676.401.28171.28631.2795-576.00147378.26
19392006.05.24 17:24close9663.201.28171.28551.2787-544.00146834.26
19402006.05.24 17:24close9651.601.28171.28481.2780-384.00146450.26
19412006.05.24 17:24sell9711.601.28141.28691.2801
19422006.05.24 17:24sell9723.201.28271.28821.2814
19432006.05.24 17:25t/p9711.601.28011.28691.2801208.00146658.26
19442006.05.24 17:25t/p9723.201.28141.28821.2814416.00147074.26
19452006.05.24 17:25sell9731.601.27891.28441.2776
19462006.05.24 17:25sell9743.201.28061.28611.2793
19472006.05.24 17:25sell9756.401.28131.28681.2800
19482006.05.24 17:26t/p9756.401.28001.28681.2800832.00147906.26
19492006.05.24 17:26close9743.201.28001.28611.2793192.00148098.26
19502006.05.24 17:26close9731.601.28001.28441.2776-176.00147922.26
19512006.05.24 17:26sell9761.601.27971.28521.2784
19522006.05.24 17:26sell9773.201.28031.28581.2790
19532006.05.24 17:26sell9786.401.28361.28911.2823
19542006.05.24 17:27t/p9786.401.28231.28911.2823832.00148754.26
19552006.05.24 17:27close9773.201.28191.28581.2790-512.00148242.26
19562006.05.24 17:27close9761.601.28191.28521.2784-352.00147890.26
19572006.05.24 17:27sell9791.601.28161.28711.2803
19582006.05.24 17:27t/p9791.601.28031.28711.2803208.00148098.26
19592006.05.24 17:27sell9801.601.27981.28531.2785
19602006.05.24 17:27sell9813.201.28031.28581.2790
19612006.05.24 17:27sell9826.401.28271.28821.2814
19622006.05.24 17:28sell98312.801.28351.28901.2822
19632006.05.24 17:28t/p98312.801.28221.28901.28221664.00149762.26
19642006.05.24 17:28close9826.401.28181.28821.2814576.00150338.26
19652006.05.24 17:28close9813.201.28181.28581.2790-480.00149858.26
19662006.05.24 17:28close9801.601.28181.28531.2785-320.00149538.26
19672006.05.24 17:28sell9841.601.28151.28701.2802
19682006.05.24 17:28t/p9841.601.28021.28701.2802208.00149746.26
19692006.05.24 17:28sell9851.601.27971.28521.2784
19702006.05.24 17:29sell9863.201.28021.28571.2789
19712006.05.24 17:29sell9876.401.28181.28731.2805
19722006.05.24 17:30t/p9851.601.27841.28521.2784208.00149954.26
19732006.05.24 17:30t/p9863.201.27891.28571.2789416.00150370.26
19742006.05.24 17:30t/p9876.401.28051.28731.2805832.00151202.26
19752006.05.24 17:30sell9881.601.27301.27851.2717
19762006.05.24 17:35sell9893.201.27351.27901.2722
19772006.05.24 17:40sell9906.401.27521.28071.2739
19782006.05.24 17:40sell99112.801.27581.28131.2745
19792006.05.24 17:45t/p9906.401.27391.28071.2739832.00152034.26
19802006.05.24 17:45t/p99112.801.27451.28131.27451664.00153698.26
19812006.05.24 17:45close9893.201.27331.27901.272264.00153762.26
19822006.05.24 17:45close9881.601.27331.27851.2717-48.00153714.26
19832006.05.24 17:45sell9921.601.27301.27851.2717
19842006.05.24 17:46sell9933.201.27391.27941.2726
19852006.05.24 17:47sell9946.401.27471.28021.2734
19862006.05.24 17:49t/p9946.401.27341.28021.2734832.00154546.26
19872006.05.24 17:49close9933.201.27331.27941.2726192.00154738.26
19882006.05.24 17:49close9921.601.27331.27851.2717-48.00154690.26
19892006.05.24 17:49sell9951.601.27301.27851.2717
19902006.05.24 17:50sell9963.201.27651.28201.2752
19912006.05.24 17:55sell9976.401.27791.28341.2766
19922006.05.24 18:04s/l9951.601.27851.27851.2717-880.00153810.26
19932006.05.24 18:04close9976.401.27861.28341.2766-448.00153362.26
19942006.05.24 18:04close9963.201.27861.28201.2752-672.00152690.26
19952006.05.24 18:04sell9981.601.27831.28381.2770
19962006.05.24 18:05sell9993.201.27991.28541.2786
19972006.05.24 18:06sell10006.401.28071.28621.2794
19982006.05.24 18:10t/p10006.401.27941.28621.2794832.00153522.26
19992006.05.24 18:10close9993.201.27921.28541.2786224.00153746.26
20002006.05.24 18:10close9981.601.27921.28381.2770-144.00153602.26
20012006.05.24 18:10sell10011.601.27891.28441.2776
20022006.05.24 18:15sell10023.201.27951.28501.2782
20032006.05.24 18:15sell10036.401.28061.28611.2793
20042006.05.24 18:16t/p10023.201.27821.28501.2782416.00154018.26
20052006.05.24 18:16t/p10036.401.27931.28611.2793832.00154850.26
20062006.05.24 18:16close10011.601.27821.28441.2776112.00154962.26
20072006.05.24 18:16sell10041.601.27791.28341.2766
20082006.05.24 18:16sell10053.201.27961.28511.2783
20092006.05.24 18:16sell10066.401.28031.28581.2790
20102006.05.24 18:17t/p10066.401.27901.28581.2790832.00155794.26
20112006.05.24 18:17close10053.201.27871.28511.2783288.00156082.26
20122006.05.24 18:17close10041.601.27871.28341.2766-128.00155954.26
20132006.05.24 18:17sell10071.601.27841.28391.2771
20142006.05.24 18:17sell10083.201.27961.28511.2783
20152006.05.24 18:18sell10096.401.28181.28731.2805
20162006.05.24 18:18t/p10096.401.28051.28731.2805832.00156786.26
20172006.05.24 18:18close10083.201.28031.28511.2783-224.00156562.26
20182006.05.24 18:18close10071.601.28031.28391.2771-304.00156258.26
20192006.05.24 18:18sell10101.601.28001.28551.2787
20202006.05.24 18:19sell10113.201.28121.28671.2799
20212006.05.24 18:19sell10126.401.28181.28731.2805
20222006.05.24 18:20t/p10101.601.27871.28551.2787208.00156466.26
20232006.05.24 18:20t/p10113.201.27991.28671.2799416.00156882.26
20242006.05.24 18:20t/p10126.401.28051.28731.2805832.00157714.26
20252006.05.24 18:20sell10131.601.27451.28001.2732
20262006.05.24 18:30sell10143.201.27551.28101.2742
20272006.05.24 18:35sell10156.401.27601.28151.2747
20282006.05.24 18:35sell101612.801.27651.28201.2752
20292006.05.24 18:35sell101725.601.27761.28311.2763
20302006.05.24 18:39t/p101725.601.27631.28311.27633328.00161042.26
20312006.05.24 18:39close101612.801.27591.28201.2752768.00161810.26
20322006.05.24 18:39close10156.401.27591.28151.274764.00161874.26
20332006.05.24 18:39close10143.201.27591.28101.2742-128.00161746.26
20342006.05.24 18:39close10131.601.27591.28001.2732-224.00161522.26
20352006.05.24 18:39sell10181.601.27561.28111.2743
20362006.05.24 18:39sell10193.201.27651.28201.2752
20372006.05.24 18:40t/p10181.601.27431.28111.2743208.00161730.26
20382006.05.24 18:40t/p10193.201.27521.28201.2752416.00162146.26
20392006.05.24 18:40sell10201.601.27401.27951.2727
20402006.05.24 18:41sell10213.201.27471.28021.2734
20412006.05.24 18:45t/p10213.201.27341.28021.2734416.00162562.26
20422006.05.24 18:45close10201.601.27341.27951.272796.00162658.26
20432006.05.24 18:45sell10221.601.27311.27861.2718
20442006.05.24 18:50sell10233.201.27491.28041.2736
20452006.05.24 18:50sell10246.401.27531.28081.2740
20462006.05.24 18:52t/p10246.401.27401.28081.2740832.00163490.26
20472006.05.24 18:52close10233.201.27391.28041.2736320.00163810.26
20482006.05.24 18:52close10221.601.27391.27861.2718-128.00163682.26
20492006.05.24 18:52sell10251.601.27361.27911.2723
20502006.05.24 18:52sell10263.201.27411.27961.2728
20512006.05.24 18:53sell10276.401.27471.28021.2734
20522006.05.24 18:55sell102812.801.27661.28211.2753
20532006.05.24 18:56sell102925.601.27711.28261.2758
20542006.05.24 18:56t/p102925.601.27581.28261.27583328.00167010.26
20552006.05.24 18:56close102812.801.27571.28211.27531152.00168162.26
20562006.05.24 18:56close10276.401.27571.28021.2734-640.00167522.26
20572006.05.24 18:56close10263.201.27571.27961.2728-512.00167010.26
20582006.05.24 18:56close10251.601.27571.27911.2723-336.00166674.26
20592006.05.24 18:56sell10301.601.27541.28091.2741
20602006.05.24 18:57sell10313.201.27611.28161.2748
20612006.05.24 18:57sell10326.401.27671.28221.2754
20622006.05.24 18:58t/p10313.201.27481.28161.2748416.00167090.26
20632006.05.24 18:58t/p10326.401.27541.28221.2754832.00167922.26
20642006.05.24 18:58close10301.601.27471.28091.2741112.00168034.26
20652006.05.24 18:58sell10331.601.27441.27991.2731
20662006.05.24 18:58sell10343.201.27501.28051.2737
20672006.05.24 18:58sell10356.401.27571.28121.2744
20682006.05.24 18:58sell103612.801.27621.28171.2749
20692006.05.24 19:00sell103725.601.27941.28491.2781
20702006.05.24 19:05s/l10331.601.27991.27991.2731-880.00167154.26
20712006.05.24 19:05close103725.601.28031.28491.2781-2304.00164850.26
20722006.05.24 19:05close103612.801.28031.28171.2749-5248.00159602.26
20732006.05.24 19:05close10356.401.28031.28121.2744-2944.00156658.26
20742006.05.24 19:05close10343.201.28031.28051.2737-1696.00154962.26
20752006.05.24 19:05sell10381.601.28001.28551.2787
20762006.05.24 19:10sell10393.201.28051.28601.2792
20772006.05.24 19:25t/p10381.601.27871.28551.2787208.00155170.26
20782006.05.24 19:25t/p10393.201.27921.28601.2792416.00155586.26
20792006.05.24 19:25sell10401.601.27841.28391.2771
20802006.05.24 19:30sell10413.201.27971.28521.2784
20812006.05.24 19:30sell10426.401.28141.28691.2801
20822006.05.24 19:30t/p10426.401.28011.28691.2801832.00156418.26
20832006.05.24 19:30close10413.201.27931.28521.2784128.00156546.26
20842006.05.24 19:30close10401.601.27931.28391.2771-144.00156402.26
20852006.05.24 19:30sell10431.601.27901.28451.2777
20862006.05.24 19:30sell10443.201.28051.28601.2792
20872006.05.24 19:31sell10456.401.28121.28671.2799
20882006.05.24 19:32t/p10456.401.27991.28671.2799832.00157234.26
20892006.05.24 19:32close10443.201.27981.28601.2792224.00157458.26
20902006.05.24 19:32close10431.601.27981.28451.2777-128.00157330.26
20912006.05.24 19:32sell10461.601.27951.28501.2782
20922006.05.24 19:32sell10473.201.28061.28611.2793
20932006.05.24 19:32sell10486.401.28251.28801.2812
20942006.05.24 19:33t/p10486.401.28121.28801.2812832.00158162.26
20952006.05.24 19:33close10473.201.28121.28611.2793-192.00157970.26
20962006.05.24 19:33close10461.601.28121.28501.2782-272.00157698.26
20972006.05.24 19:33sell10491.601.28091.28641.2796
20982006.05.24 19:33sell10503.201.28201.28751.2807
20992006.05.24 19:34sell10516.401.28251.28801.2812
21002006.05.24 19:34t/p10503.201.28071.28751.2807416.00158114.26
21012006.05.24 19:34t/p10516.401.28121.28801.2812832.00158946.26
21022006.05.24 19:34close10491.601.28071.28641.279632.00158978.26
21032006.05.24 19:34sell10521.601.28041.28591.2791
21042006.05.24 19:35t/p10521.601.27911.28591.2791208.00159186.26
21052006.05.24 19:35sell10531.601.27611.28161.2748
21062006.05.24 19:45t/p10531.601.27481.28161.2748208.00159394.26
21072006.05.24 19:45sell10541.601.27341.27891.2721
21082006.05.24 19:45sell10553.201.27391.27941.2726
21092006.05.24 19:46sell10566.401.27521.28071.2739
21102006.05.24 19:46sell105712.801.27561.28111.2743
21112006.05.24 19:47t/p105712.801.27431.28111.27431664.00161058.26
21122006.05.24 19:47close10566.401.27431.28071.2739576.00161634.26
21132006.05.24 19:47close10553.201.27431.27941.2726-128.00161506.26
21142006.05.24 19:47close10541.601.27431.27891.2721-144.00161362.26
21152006.05.24 19:47sell10581.601.27401.27951.2727
21162006.05.24 19:47sell10593.201.27541.28091.2741
21172006.05.24 19:47sell10606.401.27671.28221.2754
21182006.05.24 19:48t/p10606.401.27541.28221.2754832.00162194.26
21192006.05.24 19:48close10593.201.27541.28091.27410.00162194.26
21202006.05.24 19:48close10581.601.27541.27951.2727-224.00161970.26
21212006.05.24 19:48sell10611.601.27511.28061.2738
21222006.05.24 19:49sell10623.201.27551.28101.2742
21232006.05.24 19:49sell10636.401.27621.28171.2749
21242006.05.24 19:49t/p10611.601.27381.28061.2738208.00162178.26
21252006.05.24 19:49t/p10623.201.27421.28101.2742416.00162594.26
21262006.05.24 19:49t/p10636.401.27491.28171.2749832.00163426.26
21272006.05.24 19:49sell10641.601.27301.27851.2717
21282006.05.24 19:50s/l10641.601.27851.27851.2717-880.00162546.26
21292006.05.24 19:50sell10651.601.28001.28551.2787
21302006.05.24 19:50sell10663.201.28061.28611.2793
21312006.05.24 19:59t/p10651.601.27871.28551.2787208.00162754.26
21322006.05.24 19:59t/p10663.201.27931.28611.2793416.00163170.26
21332006.05.24 19:59sell10671.601.27621.28171.2749
21342006.05.24 20:05sell10683.201.27861.28411.2773
21352006.05.24 20:20t/p10683.201.27731.28411.2773416.00163586.26
21362006.05.24 20:20close10671.601.27721.28171.2749-160.00163426.26
21372006.05.24 20:20sell10691.601.27691.28241.2756
21382006.05.24 20:50sell10703.201.27731.28281.2760
21392006.05.24 21:15sell10716.401.27811.28361.2768
21402006.05.24 21:15sell107212.801.27861.28411.2773
21412006.05.24 21:20t/p107212.801.27731.28411.27731664.00165090.26
21422006.05.24 21:20close10716.401.27731.28361.2768512.00165602.26
21432006.05.24 21:20close10703.201.27731.28281.27600.00165602.26
21442006.05.24 21:20close10691.601.27731.28241.2756-64.00165538.26
21452006.05.24 21:20sell10731.601.27701.28251.2757
21462006.05.24 21:20sell10743.201.27791.28341.2766
21472006.05.24 21:21sell10756.401.27851.28401.2772
21482006.05.24 21:29t/p10731.601.27571.28251.2757208.00165746.26
21492006.05.24 21:29t/p10743.201.27661.28341.2766416.00166162.26
21502006.05.24 21:29t/p10756.401.27721.28401.2772832.00166994.26
21512006.05.24 21:29sell10761.601.27501.28051.2737
21522006.05.24 21:35sell10773.201.27581.28131.2745
21532006.05.24 21:55sell10786.401.27671.28221.2754
21542006.05.24 22:00sell107912.801.27741.28291.2761
21552006.05.24 22:13sell108025.601.27791.28341.2766
21562006.05.24 22:15t/p107912.801.27611.28291.27611664.00168658.26
21572006.05.24 22:15t/p108025.601.27661.28341.27663328.00171986.26
21582006.05.24 22:15close10786.401.27581.28221.2754576.00172562.26
21592006.05.24 22:15close10773.201.27581.28131.27450.00172562.26
21602006.05.24 22:15close10761.601.27581.28051.2737-128.00172434.26
21612006.05.24 22:15sell10811.601.27551.28101.2742
21622006.05.24 22:30sell10823.201.27601.28151.2747
21632006.05.24 22:32sell10836.401.27651.28201.2752
21642006.05.24 22:55sell108412.801.27721.28271.2759
21652006.05.24 23:06sell108525.601.27761.28311.2763
21662006.05.24 23:27sell108651.201.27841.28391.2771
21672006.05.24 23:30t/p108651.201.27711.28391.27716656.00179090.26
21682006.05.24 23:30close108525.601.27641.28311.27633072.00182162.26
21692006.05.24 23:30close108412.801.27641.28271.27591024.00183186.26
21702006.05.24 23:30close10836.401.27641.28201.275264.00183250.26
21712006.05.24 23:30close10823.201.27641.28151.2747-128.00183122.26
21722006.05.24 23:30close10811.601.27641.28101.2742-144.00182978.26
21732006.05.26 06:45sell10871.601.27831.28381.2770
21742006.05.26 06:46sell10883.201.27891.28441.2776
21752006.05.26 06:56t/p10883.201.27761.28441.2776416.00183394.26
21762006.05.26 06:56close10871.601.27751.28381.2770128.00183522.26
21772006.05.26 06:56sell10891.601.27721.28271.2759
21782006.05.26 07:05sell10903.201.27841.28391.2771
21792006.05.26 07:29t/p10903.201.27711.28391.2771416.00183938.26
21802006.05.26 07:29close10891.601.27711.28271.275916.00183954.26
21812006.05.26 16:34sell10911.601.26991.27541.2686
21822006.05.26 16:35sell10923.201.27041.27591.2691
21832006.05.26 16:40sell10936.401.27101.27651.2697
21842006.05.26 16:50sell109412.801.27171.27721.2704
21852006.05.26 17:00sell109525.601.27241.27791.2711
21862006.05.26 17:05sell109651.201.27341.27891.2721
21872006.05.26 17:20t/p109525.601.27111.27791.27113328.00187282.26
21882006.05.26 17:20t/p109651.201.27211.27891.27216656.00193938.26
21892006.05.26 17:20close109412.801.27101.27721.2704896.00194834.26
21902006.05.26 17:20close10936.401.27101.27651.26970.00194834.26
21912006.05.26 17:20close10923.201.27101.27591.2691-192.00194642.26
21922006.05.26 17:20close10911.601.27101.27541.2686-176.00194466.26
21932006.05.26 17:20sell10971.601.27071.27621.2694
21942006.05.26 17:30sell10983.201.27121.27671.2699
21952006.05.26 17:36sell10996.401.27171.27721.2704
21962006.05.26 17:46t/p10996.401.27041.27721.2704832.00195298.26
21972006.05.26 17:46close10983.201.27021.27671.2699320.00195618.26
21982006.05.26 17:46close10971.601.27021.27621.269480.00195698.26
21992006.05.26 17:46sell11001.601.26991.27541.2686
22002006.05.26 17:50sell11013.201.27091.27641.2696
22012006.05.26 17:55sell11026.401.27181.27731.2705
22022006.05.26 18:00sell110312.801.27321.27871.2719
22032006.05.26 18:10sell110425.601.27371.27921.2724
22042006.05.26 18:26t/p110425.601.27241.27921.27243328.00199026.26
22052006.05.26 18:26close110312.801.27241.27871.27191024.00200050.26
22062006.05.26 18:26close11026.401.27241.27731.2705-384.00199666.26
22072006.05.26 18:26close11013.201.27241.27641.2696-480.00199186.26
22082006.05.26 18:26close11001.601.27241.27541.2686-400.00198786.26
22092006.05.26 18:26sell11051.601.27211.27761.2708
22102006.05.26 18:26sell11063.201.27261.27811.2713
22112006.05.26 18:30sell11076.401.27331.27881.2720
22122006.05.26 18:30sell110812.801.27391.27941.2726
22132006.05.26 18:31sell110925.601.27451.28001.2732
22142006.05.26 18:37t/p11076.401.27201.27881.2720832.00199618.26
22152006.05.26 18:37t/p110812.801.27261.27941.27261664.00201282.26
22162006.05.26 18:37t/p110925.601.27321.28001.27323328.00204610.26
22172006.05.26 18:37close11063.201.27181.27811.2713256.00204866.26
22182006.05.26 18:37close11051.601.27181.27761.270848.00204914.26
22192006.05.26 18:37sell11101.601.27151.27701.2702
22202006.05.26 18:45sell11113.201.27211.27761.2708
22212006.05.26 18:46t/p11113.201.27081.27761.2708416.00205330.26
22222006.05.26 18:46close11101.601.27031.27701.2702192.00205522.26
22232006.05.26 18:46sell11121.601.27001.27551.2687
22242006.05.26 18:46sell11133.201.27051.27601.2692
22252006.05.26 18:46sell11146.401.27111.27661.2698
22262006.05.26 18:47sell111512.801.27161.27711.2703
22272006.05.26 18:48t/p111512.801.27031.27711.27031664.00207186.26
22282006.05.26 18:48close11146.401.27031.27661.2698512.00207698.26
22292006.05.26 18:48close11133.201.27031.27601.269264.00207762.26
22302006.05.26 18:48close11121.601.27031.27551.2687-48.00207714.26
22312006.05.26 18:48sell11161.601.27001.27551.2687
22322006.05.26 18:48sell11173.201.27091.27641.2696
22332006.05.26 18:48sell11186.401.27151.27701.2702
22342006.05.26 18:50sell111912.801.27351.27901.2722
22352006.05.26 18:56sell112025.601.27421.27971.2729
22362006.05.26 18:56t/p112025.601.27291.27971.27293328.00211042.26
22372006.05.26 18:56close111912.801.27291.27901.2722768.00211810.26
22382006.05.26 18:56close11186.401.27291.27701.2702-896.00210914.26
22392006.05.26 18:56close11173.201.27291.27641.2696-640.00210274.26
22402006.05.26 18:56close11161.601.27291.27551.2687-464.00209810.26
22412006.05.26 18:56sell11211.601.27261.27811.2713
22422006.05.26 18:57sell11223.201.27351.27901.2722
22432006.05.26 19:00t/p11211.601.27131.27811.2713208.00210018.26
22442006.05.26 19:00t/p11223.201.27221.27901.2722416.00210434.26
22452006.05.26 19:00sell11231.601.27101.27651.2697
22462006.05.26 19:20sell11243.201.27141.27691.2701
22472006.05.26 19:30sell11256.401.27191.27741.2706
22482006.05.26 19:35sell112612.801.27271.27821.2714
22492006.05.26 19:35sell112725.601.27321.27871.2719
22502006.05.26 19:45t/p112725.601.27191.27871.27193328.00213762.26
22512006.05.26 19:45close112612.801.27171.27821.27141280.00215042.26
22522006.05.26 19:45close11256.401.27171.27741.2706128.00215170.26
22532006.05.26 19:45close11243.201.27171.27691.2701-96.00215074.26
22542006.05.26 19:45close11231.601.27171.27651.2697-112.00214962.26
22552006.05.26 19:45sell11281.601.27141.27691.2701
22562006.05.26 19:50sell11293.201.27231.27781.2710
22572006.05.26 19:50sell11306.401.27361.27911.2723
22582006.05.26 19:53t/p11306.401.27231.27911.2723832.00215794.26
22592006.05.26 19:53close11293.201.27231.27781.27100.00215794.26
22602006.05.26 19:53close11281.601.27231.27691.2701-144.00215650.26
22612006.05.26 19:53sell11311.601.27201.27751.2707
22622006.05.26 19:54sell11323.201.27291.27841.2716
22632006.05.26 20:05sell11336.401.27371.27921.2724
22642006.05.26 20:15sell113412.801.27421.27971.2729
22652006.05.26 20:29t/p11336.401.27241.27921.2724832.00216482.26
22662006.05.26 20:29t/p113412.801.27291.27971.27291664.00218146.26
22672006.05.26 20:29close11323.201.27221.27841.2716224.00218370.26
22682006.05.26 20:29close11311.601.27221.27751.2707-32.00218338.26
22692006.05.26 20:29sell11351.601.27191.27741.2706
22702006.05.26 20:36sell11363.201.27251.27801.2712
22712006.05.26 20:55sell11376.401.27321.27871.2719
22722006.05.26 21:00sell113812.801.27371.27921.2724
22732006.05.26 21:23t/p113812.801.27241.27921.27241664.00220002.26
22742006.05.26 21:23close11376.401.27241.27871.2719512.00220514.26
22752006.05.26 21:23close11363.201.27241.27801.271232.00220546.26
22762006.05.26 21:23close11351.601.27241.27741.2706-80.00220466.26
22772006.05.26 21:23sell11391.601.27211.27761.2708
22782006.05.26 21:28sell11403.201.27261.27811.2713
22792006.05.26 21:56sell11416.401.27351.27901.2722
22802006.05.26 22:26sell114212.801.27421.27971.2729
22812006.05.26 22:31t/p114212.801.27291.27971.27291664.00222130.26
22822006.05.26 22:31close11416.401.27291.27901.2722384.00222514.26
22832006.05.26 22:31close11403.201.27291.27811.2713-96.00222418.26
22842006.05.26 22:31close11391.601.27291.27761.2708-128.00222290.26
22852006.05.30 05:30buy11431.601.28191.27641.2832
22862006.05.30 05:30buy11443.201.28151.27601.2828
22872006.05.30 05:36buy11456.401.28101.27551.2823
22882006.05.30 05:46buy114612.801.28011.27461.2814
22892006.05.30 05:47t/p114612.801.28141.27461.28141664.00223954.26
22902006.05.30 05:47close11456.401.28141.27551.2823256.00224210.26
22912006.05.30 05:47close11443.201.28141.27601.2828-32.00224178.26
22922006.05.30 05:47close11431.601.28141.27641.2832-80.00224098.26
22932006.05.30 05:47buy11471.601.28171.27621.2830
22942006.05.30 05:48buy11483.201.28121.27571.2825
22952006.05.30 05:49buy11496.401.28031.27481.2816
22962006.05.30 05:50buy115012.801.27911.27361.2804
22972006.05.30 06:00t/p115012.801.28041.27361.28041664.00225762.26
22982006.05.30 06:00close11496.401.28091.27481.2816384.00226146.26
22992006.05.30 06:00close11483.201.28091.27571.2825-96.00226050.26
23002006.05.30 06:00close11471.601.28091.27621.2830-128.00225922.26
23012006.05.30 06:00buy11511.601.28121.27571.2825
23022006.05.30 06:00buy11523.201.28071.27521.2820
23032006.05.30 06:00buy11536.401.27921.27371.2805
23042006.05.30 06:01buy115412.801.27861.27311.2799
23052006.05.30 06:02t/p11536.401.28051.27371.2805832.00226754.26
23062006.05.30 06:02t/p115412.801.27991.27311.27991664.00228418.26
23072006.05.30 06:02close11523.201.28071.27521.28200.00228418.26
23082006.05.30 06:02close11511.601.28071.27571.2825-80.00228338.26
23092006.05.30 06:02buy11551.601.28101.27551.2823
23102006.05.30 06:03buy11563.201.27981.27431.2811
23112006.05.30 06:04buy11576.401.27941.27391.2807
23122006.05.30 06:05t/p11563.201.28111.27431.2811416.00228754.26
23132006.05.30 06:05t/p11576.401.28071.27391.2807832.00229586.26
23142006.05.30 06:05close11551.601.28151.27551.282380.00229666.26
23152006.05.30 06:05buy11581.601.28181.27631.2831
23162006.05.30 06:06buy11593.201.28141.27591.2827
23172006.05.30 06:10buy11606.401.27901.27351.2803
23182006.05.30 06:10t/p11606.401.28031.27351.2803832.00230498.26
23192006.05.30 06:10close11593.201.28061.27591.2827-256.00230242.26
23202006.05.30 06:10close11581.601.28061.27631.2831-192.00230050.26
23212006.05.30 06:10buy11611.601.28091.27541.2822
23222006.05.30 06:11buy11623.201.28041.27491.2817
23232006.05.30 06:12buy11636.401.27911.27361.2804
23242006.05.30 06:14t/p11636.401.28041.27361.2804832.00230882.26
23252006.05.30 06:14close11623.201.28041.27491.28170.00230882.26
23262006.05.30 06:14close11611.601.28041.27541.2822-80.00230802.26
23272006.05.30 06:14buy11641.601.28071.27521.2820
23282006.05.30 06:15buy11653.201.27841.27291.2797
23292006.05.30 06:46t/p11653.201.27971.27291.2797416.00231218.26
23302006.05.30 06:46close11641.601.27981.27521.2820-144.00231074.26
23312006.05.30 06:46buy11661.601.28011.27461.2814
23322006.05.30 06:46buy11673.201.27951.27401.2808
23332006.05.30 06:47buy11686.401.27901.27351.2803
23342006.05.30 06:50t/p11686.401.28031.27351.2803832.00231906.26
23352006.05.30 06:50close11673.201.28041.27401.2808288.00232194.26
23362006.05.30 06:50close11661.601.28041.27461.281448.00232242.26
23372006.05.30 06:50buy11691.601.28071.27521.2820
23382006.05.30 06:50buy11703.201.27961.27411.2809
23392006.05.30 06:52buy11716.401.27921.27371.2805
23402006.05.30 07:01buy117212.801.27861.27311.2799
23412006.05.30 07:05t/p117212.801.27991.27311.27991664.00233906.26
23422006.05.30 07:05close11716.401.27991.27371.2805448.00234354.26
23432006.05.30 07:05close11703.201.27991.27411.280996.00234450.26
23442006.05.30 07:05close11691.601.27991.27521.2820-128.00234322.26
23452006.05.30 07:05buy11731.601.28021.27471.2815
23462006.05.30 07:05buy11743.201.27951.27401.2808
23472006.05.30 07:06buy11756.401.27851.27301.2798
23482006.05.30 07:07t/p11756.401.27981.27301.2798832.00235154.26
23492006.05.30 07:07close11743.201.28001.27401.2808160.00235314.26
23502006.05.30 07:07close11731.601.28001.27471.2815-32.00235282.26
23512006.05.30 07:07buy11761.601.28031.27481.2816
23522006.05.30 07:08buy11773.201.27981.27431.2811
23532006.05.30 07:09buy11786.401.27931.27381.2806
23542006.05.30 07:09buy117912.801.27871.27321.2800
23552006.05.30 07:09buy118025.601.27801.27251.2793
23562006.05.30 07:10buy118151.201.27741.27191.2787
23572006.05.30 07:59t/p11761.601.28161.27481.2816208.00235490.26
23582006.05.30 07:59t/p11773.201.28111.27431.2811416.00235906.26
23592006.05.30 07:59t/p11786.401.28061.27381.2806832.00236738.26
23602006.05.30 07:59t/p117912.801.28001.27321.28001664.00238402.26
23612006.05.30 07:59t/p118025.601.27931.27251.27933328.00241730.26
23622006.05.30 07:59t/p118151.201.27871.27191.27876656.00248386.26
23632006.05.30 07:59buy11821.601.28191.27641.2832
23642006.05.30 08:00t/p11821.601.28321.27641.2832208.00248594.26
23652006.05.30 08:00buy11831.601.28361.27811.2849
23662006.05.30 08:00buy11843.201.28311.27761.2844
23672006.05.30 08:01buy11856.401.28181.27631.2831
23682006.05.30 08:01t/p11856.401.28311.27631.2831832.00249426.26
23692006.05.30 08:01close11843.201.28341.27761.284496.00249522.26
23702006.05.30 08:01close11831.601.28341.27811.2849-32.00249490.26
23712006.05.30 08:01buy11861.601.28371.27821.2850
23722006.05.30 08:01buy11873.201.28321.27771.2845
23732006.05.30 08:02buy11886.401.28181.27631.2831
23742006.05.30 08:02t/p11886.401.28311.27631.2831832.00250322.26
23752006.05.30 08:03buy11896.401.28181.27631.2831
23762006.05.30 08:10t/p11861.601.28501.27821.2850208.00250530.26
23772006.05.30 08:10t/p11873.201.28451.27771.2845416.00250946.26
23782006.05.30 08:10t/p11896.401.28311.27631.2831832.00251778.26
23792006.05.30 08:10buy11901.601.28561.28011.2869
23802006.05.30 08:10buy11913.201.28521.27971.2865
23812006.05.30 08:15t/p11901.601.28691.28011.2869208.00251986.26
23822006.05.30 08:15t/p11913.201.28651.27971.2865416.00252402.26
23832006.05.30 08:15buy11921.601.28731.28181.2886
23842006.05.30 08:20buy11933.201.28651.28101.2878
23852006.05.30 08:25buy11946.401.28561.28011.2869
23862006.05.30 08:25t/p11946.401.28691.28011.2869832.00253234.26
23872006.05.30 08:26buy11956.401.28551.28001.2868
23882006.05.30 08:26buy119612.801.28451.27901.2858
23892006.05.30 08:26t/p11956.401.28681.28001.2868832.00254066.26
23902006.05.30 08:26t/p119612.801.28581.27901.28581664.00255730.26
23912006.05.30 08:26close11933.201.28681.28101.287896.00255826.26
23922006.05.30 08:26close11921.601.28681.28181.2886-80.00255746.26
23932006.05.30 08:26buy11971.601.28711.28161.2884
23942006.05.30 08:27buy11983.201.28661.28111.2879
23952006.05.30 08:27buy11996.401.28611.28061.2874
23962006.05.30 08:27buy120012.801.28481.27931.2861
23972006.05.30 08:27buy120125.601.28431.27881.2856
23982006.05.30 08:28t/p120125.601.28561.27881.28563328.00259074.26
23992006.05.30 08:28close120012.801.28601.27931.28611536.00260610.26
24002006.05.30 08:28close11996.401.28601.28061.2874-64.00260546.26
24012006.05.30 08:28close11983.201.28601.28111.2879-192.00260354.26
24022006.05.30 08:28close11971.601.28601.28161.2884-176.00260178.26
24032006.05.30 08:28buy12021.601.28631.28081.2876
24042006.05.30 08:28buy12033.201.28451.27901.2858
24052006.05.30 08:28t/p12033.201.28581.27901.2858416.00260594.26
24062006.05.30 08:28close12021.601.28651.28081.287632.00260626.26
24072006.05.30 08:28buy12041.601.28681.28131.2881
24082006.05.30 08:29buy12053.201.28621.28071.2875
24092006.05.30 08:30buy12066.401.28271.27721.2840
24102006.05.30 08:36buy120712.801.28201.27651.2833
24112006.05.30 08:40t/p120712.801.28331.27651.28331664.00262290.26
24122006.05.30 08:40close12066.401.28331.27721.2840384.00262674.26
24132006.05.30 08:40close12053.201.28331.28071.2875-928.00261746.26
24142006.05.30 08:40close12041.601.28331.28131.2881-560.00261186.26
24152006.05.30 08:40buy12081.601.28361.27811.2849
24162006.05.30 08:47buy12093.201.28311.27761.2844
24172006.05.30 08:50buy12106.401.28231.27681.2836
24182006.05.30 08:54buy121112.801.28181.27631.2831
24192006.05.30 08:55buy121225.601.28141.27591.2827
24202006.05.30 09:00t/p121225.601.28271.27591.28273328.00264514.26
24212006.05.30 09:00close121112.801.28271.27631.28311152.00265666.26
24222006.05.30 09:00close12106.401.28271.27681.2836256.00265922.26
24232006.05.30 09:00close12093.201.28271.27761.2844-128.00265794.26
24242006.05.30 09:00close12081.601.28271.27811.2849-144.00265650.26
24252006.05.30 09:00buy12131.601.28301.27751.2843
24262006.05.30 09:02buy12143.201.28251.27701.2838
24272006.05.30 09:05t/p12143.201.28381.27701.2838416.00266066.26
24282006.05.30 09:05close12131.601.28421.27751.2843192.00266258.26
24292006.05.30 09:05buy12151.601.28451.27901.2858
24302006.05.30 09:06buy12163.201.28401.27851.2853
24312006.05.30 09:08t/p12163.201.28531.27851.2853416.00266674.26
24322006.05.30 09:08close12151.601.28531.27901.2858128.00266802.26
24332006.05.30 09:08buy12171.601.28561.28011.2869
24342006.05.30 09:09buy12183.201.28521.27971.2865
24352006.05.30 09:09buy12196.401.28391.27841.2852
24362006.05.30 09:10t/p12183.201.28651.27971.2865416.00267218.26
24372006.05.30 09:10t/p12196.401.28521.27841.2852832.00268050.26
24382006.05.30 09:10close12171.601.28661.28011.2869160.00268210.26
24392006.05.30 09:10buy12201.601.28691.28141.2882
24402006.05.30 09:30buy12213.201.28631.28081.2876
24412006.05.30 09:35buy12226.401.28581.28031.2871
24422006.05.30 09:40t/p12226.401.28711.28031.2871832.00269042.26
24432006.05.30 09:40close12213.201.28751.28081.2876384.00269426.26
24442006.05.30 09:40close12201.601.28751.28141.288296.00269522.26
24452006.05.30 09:40buy12231.601.28781.28231.2891
24462006.05.30 09:41buy12243.201.28651.28101.2878
24472006.05.30 09:41buy12256.401.28571.28021.2870
24482006.05.30 09:41t/p12256.401.28701.28021.2870832.00270354.26
24492006.05.30 09:41close12243.201.28751.28101.2878320.00270674.26
24502006.05.30 09:41close12231.601.28751.28231.2891-48.00270626.26
24512006.05.30 09:41buy12261.601.28781.28231.2891
24522006.05.30 09:41buy12273.201.28731.28181.2886
24532006.05.30 09:42buy12286.401.28591.28041.2872
24542006.05.30 09:42buy122912.801.28551.28001.2868
24552006.05.30 09:42t/p122912.801.28681.28001.28681664.00272290.26
24562006.05.30 09:42close12286.401.28691.28041.2872640.00272930.26
24572006.05.30 09:42close12273.201.28691.28181.2886-128.00272802.26
24582006.05.30 09:42close12261.601.28691.28231.2891-144.00272658.26
24592006.05.30 09:42buy12301.601.28721.28171.2885
24602006.05.30 09:43buy12313.201.28571.28021.2870
24612006.05.30 09:43t/p12313.201.28701.28021.2870416.00273074.26
24622006.05.30 09:43close12301.601.28731.28171.288516.00273090.26
24632006.05.30 09:43buy12321.601.28761.28211.2889
24642006.05.30 09:43buy12333.201.28711.28161.2884
24652006.05.30 09:44buy12346.401.28631.28081.2876
24662006.05.30 09:45buy123512.801.28411.27861.2854
24672006.05.30 09:55buy123625.601.28291.27741.2842
24682006.05.30 09:56t/p123625.601.28421.27741.28423328.00276418.26
24692006.05.30 09:56close123512.801.28441.27861.2854384.00276802.26
24702006.05.30 09:56close12346.401.28441.28081.2876-1216.00275586.26
24712006.05.30 09:56close12333.201.28441.28161.2884-864.00274722.26
24722006.05.30 09:56close12321.601.28441.28211.2889-512.00274210.26
24732006.05.30 09:56buy12371.601.28471.27921.2860
24742006.05.30 09:57buy12383.201.28321.27771.2845
24752006.05.30 09:57buy12396.401.28251.27701.2838
24762006.05.30 09:58t/p12396.401.28381.27701.2838832.00275042.26
24772006.05.30 09:58close12383.201.28381.27771.2845192.00275234.26
24782006.05.30 09:58close12371.601.28381.27921.2860-144.00275090.26
24792006.05.30 09:58buy12401.601.28411.27861.2854
24802006.05.30 09:58t/p12401.601.28541.27861.2854208.00275298.26
24812006.05.30 09:58buy12411.601.28571.28021.2870
24822006.05.30 09:58buy12423.201.28521.27971.2865
24832006.05.30 09:58buy12436.401.28391.27841.2852
24842006.05.30 09:59t/p12436.401.28521.27841.2852832.00276130.26
24852006.05.30 09:59close12423.201.28531.27971.286532.00276162.26
24862006.05.30 09:59close12411.601.28531.28021.2870-64.00276098.26
24872006.05.30 09:59buy12441.601.28561.28011.2869
24882006.05.30 09:59buy12453.201.28521.27971.2865
24892006.05.30 09:59buy12466.401.28351.27801.2848
24902006.05.30 10:00t/p12441.601.28691.28011.2869208.00276306.26
24912006.05.30 10:00t/p12453.201.28651.27971.2865416.00276722.26
24922006.05.30 10:00t/p12466.401.28481.27801.2848832.00277554.26
24932006.05.30 10:00buy12471.601.28741.28191.2887
24942006.05.30 10:03buy12483.201.28691.28141.2882
24952006.05.30 10:05buy12496.401.28561.28011.2869
24962006.05.30 10:06t/p12496.401.28691.28011.2869832.00278386.26
24972006.05.30 10:06close12483.201.28731.28141.2882128.00278514.26
24982006.05.30 10:06close12471.601.28731.28191.2887-16.00278498.26
24992006.05.30 10:06buy12501.601.28761.28211.2889
25002006.05.30 10:06buy12513.201.28701.28151.2883
25012006.05.30 10:07buy12526.401.28581.28031.2871
25022006.05.30 10:07buy125312.801.28501.27951.2863
25032006.05.30 10:07t/p125312.801.28631.27951.28631664.00280162.26
25042006.05.30 10:07close12526.401.28701.28031.2871768.00280930.26
25052006.05.30 10:07close12513.201.28701.28151.28830.00280930.26
25062006.05.30 10:07close12501.601.28701.28211.2889-96.00280834.26
25072006.05.30 10:07buy12541.601.28731.28181.2886
25082006.05.30 10:08buy12553.201.28671.28121.2880
25092006.05.30 10:08buy12566.401.28521.27971.2865
25102006.05.30 10:08buy125712.801.28471.27921.2860
25112006.05.30 10:09t/p125712.801.28601.27921.28601664.00282498.26
25122006.05.30 10:09close12566.401.28631.27971.2865704.00283202.26
25132006.05.30 10:09close12553.201.28631.28121.2880-128.00283074.26
25142006.05.30 10:09close12541.601.28631.28181.2886-160.00282914.26
25152006.05.30 10:09buy12581.601.28661.28111.2879
25162006.05.30 10:10buy12593.201.28331.27781.2846
25172006.05.30 10:21buy12606.401.28281.27731.2841
25182006.05.30 10:35t/p12606.401.28411.27731.2841832.00283746.26
25192006.05.30 10:35close12593.201.28411.27781.2846256.00284002.26
25202006.05.30 10:35close12581.601.28411.28111.2879-400.00283602.26
25212006.05.30 10:35buy12611.601.28441.27891.2857
25222006.05.30 10:40buy12623.201.28361.27811.2849
25232006.05.30 10:40buy12636.401.28321.27771.2845
25242006.05.30 10:40t/p12636.401.28451.27771.2845832.00284434.26
25252006.05.30 10:40close12623.201.28461.27811.2849320.00284754.26
25262006.05.30 10:40close12611.601.28461.27891.285732.00284786.26
25272006.05.30 10:40buy12641.601.28491.27941.2862
25282006.05.30 10:41buy12653.201.28401.27851.2853
25292006.05.30 10:43buy12666.401.28341.27791.2847
25302006.05.30 10:45t/p12653.201.28531.27851.2853416.00285202.26
25312006.05.30 10:45t/p12666.401.28471.27791.2847832.00286034.26
25322006.05.30 10:45close12641.601.28581.27941.2862144.00286178.26
25332006.05.30 10:45buy12671.601.28611.28061.2874
25342006.05.30 10:45buy12683.201.28511.27961.2864
25352006.05.30 10:45t/p12683.201.28641.27961.2864416.00286594.26
25362006.05.30 10:45close12671.601.28641.28061.287448.00286642.26
25372006.05.30 10:45buy12691.601.28671.28121.2880
25382006.05.30 10:45buy12703.201.28621.28071.2875
25392006.05.30 10:46buy12716.401.28521.27971.2865
25402006.05.30 10:48t/p12716.401.28651.27971.2865832.00287474.26
25412006.05.30 10:48close12703.201.28651.28071.287596.00287570.26
25422006.05.30 10:48close12691.601.28651.28121.2880-32.00287538.26
25432006.05.30 10:48buy12721.601.28681.28131.2881
25442006.05.30 10:50buy12733.201.28401.27851.2853
25452006.05.30 10:55buy12746.401.28341.27791.2847
25462006.05.30 11:00t/p12746.401.28471.27791.2847832.00288370.26
25472006.05.30 11:00close12733.201.28511.27851.2853352.00288722.26
25482006.05.30 11:00close12721.601.28511.28131.2881-272.00288450.26
25492006.05.30 11:00buy12751.601.28541.27991.2867
25502006.05.30 11:00buy12763.201.28471.27921.2860
25512006.05.30 11:01buy12776.401.28381.27831.2851
25522006.05.30 11:01t/p12776.401.28511.27831.2851832.00289282.26
25532006.05.30 11:01close12763.201.28591.27921.2860384.00289666.26
25542006.05.30 11:01close12751.601.28591.27991.286780.00289746.26
25552006.05.30 11:01buy12781.601.28621.28071.2875
25562006.05.30 11:01buy12793.201.28561.28011.2869
25572006.05.30 11:02buy12806.401.28411.27861.2854
25582006.05.30 11:02buy128112.801.28361.27811.2849
25592006.05.30 11:02t/p128112.801.28491.27811.28491664.00291410.26
25602006.05.30 11:02close12806.401.28521.27861.2854704.00292114.26
25612006.05.30 11:02close12793.201.28521.28011.2869-128.00291986.26
25622006.05.30 11:02close12781.601.28521.28071.2875-160.00291826.26
25632006.05.30 11:02buy12821.601.28551.28001.2868
25642006.05.30 11:03buy12833.201.28381.27831.2851
25652006.05.30 11:03t/p12833.201.28511.27831.2851416.00292242.26
25662006.05.30 11:03close12821.601.28561.28001.286816.00292258.26
25672006.05.30 11:03buy12841.601.28591.28041.2872
25682006.05.30 11:03buy12853.201.28541.27991.2867
25692006.05.30 11:04buy12866.401.28451.27901.2858
25702006.05.30 11:04t/p12866.401.28581.27901.2858832.00293090.26
25712006.05.30 11:04close12853.201.28621.27991.2867256.00293346.26
25722006.05.30 11:04close12841.601.28621.28041.287248.00293394.26
25732006.05.30 11:04buy12871.601.28651.28101.2878
25742006.05.30 11:05buy12883.201.28211.27661.2834
25752006.05.30 11:50t/p12883.201.28341.27661.2834416.00293810.26
25762006.05.30 11:50close12871.601.28401.28101.2878-400.00293410.26
25772006.05.30 11:50buy12891.601.28431.27881.2856
25782006.05.30 11:51buy12903.201.28331.27781.2846
25792006.05.30 11:52buy12916.401.28271.27721.2840
25802006.05.30 11:53t/p12916.401.28401.27721.2840832.00294242.26
25812006.05.30 11:53close12903.201.28411.27781.2846256.00294498.26
25822006.05.30 11:53close12891.601.28411.27881.2856-32.00294466.26
25832006.05.30 11:53buy12921.601.28441.27891.2857
25842006.05.30 11:54buy12933.201.28291.27741.2842
25852006.05.30 11:59t/p12921.601.28571.27891.2857208.00294674.26
25862006.05.30 11:59t/p12933.201.28421.27741.2842416.00295090.26
25872006.05.30 11:59buy12941.601.28771.28221.2890
25882006.05.30 12:00buy12953.201.28731.28181.2886
25892006.05.30 12:05buy12966.401.28591.28041.2872
25902006.05.30 12:10t/p12966.401.28721.28041.2872832.00295922.26
25912006.05.30 12:10close12953.201.28751.28181.288664.00295986.26
25922006.05.30 12:10close12941.601.28751.28221.2890-32.00295954.26
25932006.05.30 12:15buy12971.601.28681.28131.2881
25942006.05.30 12:20buy12983.201.28491.27941.2862
25952006.05.30 12:20t/p12983.201.28621.27941.2862416.00296370.26
25962006.05.30 12:20close12971.601.28751.28131.2881112.00296482.26
25972006.05.30 12:20buy12991.601.28781.28231.2891
25982006.05.30 12:21buy13003.201.28711.28161.2884
25992006.05.30 12:21buy13016.401.28561.28011.2869
26002006.05.30 12:21buy130212.801.28511.27961.2864
26012006.05.30 12:22t/p13016.401.28691.28011.2869832.00297314.26
26022006.05.30 12:22t/p130212.801.28641.27961.28641664.00298978.26
26032006.05.30 12:22close13003.201.28711.28161.28840.00298978.26
26042006.05.30 12:22close12991.601.28711.28231.2891-112.00298866.26
26052006.05.30 12:22buy13031.601.28741.28191.2887
26062006.05.30 12:22buy13043.201.28541.27991.2867
26072006.05.30 12:22t/p13043.201.28671.27991.2867416.00299282.26
26082006.05.30 12:22close13031.601.28751.28191.288716.00299298.26
26092006.05.30 12:22buy13051.601.28781.28231.2891
26102006.05.30 12:22buy13063.201.28721.28171.2885
26112006.05.30 12:23buy13076.401.28611.28061.2874
26122006.05.30 12:24t/p13076.401.28741.28061.2874832.00300130.26
26132006.05.30 12:24close13063.201.28751.28171.288596.00300226.26
26142006.05.30 12:24close13051.601.28751.28231.2891-48.00300178.26
26152006.05.30 12:24buy13081.601.28781.28231.2891
26162006.05.30 12:24buy13093.201.28641.28091.2877
26172006.05.30 12:24buy13106.401.28491.27941.2862
26182006.05.30 12:24t/p13106.401.28621.27941.2862832.00301010.26
26192006.05.30 12:24close13093.201.28751.28091.2877352.00301362.26
26202006.05.30 12:24close13081.601.28751.28231.2891-48.00301314.26
26212006.05.30 12:24buy13111.601.28781.28231.2891
26222006.05.30 12:25s/l13111.601.28231.28231.2891-880.00300434.26
26232006.05.30 12:25buy13121.601.28261.27711.2839
26242006.05.30 12:40t/p13121.601.28391.27711.2839208.00300642.26
26252006.05.30 12:40buy13131.601.28481.27931.2861
26262006.05.30 12:40buy13143.201.28391.27841.2852
26272006.05.30 12:40buy13156.401.28321.27771.2845
26282006.05.30 12:41t/p13156.401.28451.27771.2845832.00301474.26
26292006.05.30 12:41close13143.201.28451.27841.2852192.00301666.26
26302006.05.30 12:41close13131.601.28451.27931.2861-48.00301618.26
26312006.05.30 12:41buy13161.601.28481.27931.2861
26322006.05.30 12:41buy13173.201.28431.27881.2856
26332006.05.30 12:41buy13186.401.28351.27801.2848
26342006.05.30 12:45buy131912.801.28211.27661.2834
26352006.05.30 12:50buy132025.601.28111.27561.2824
26362006.05.30 12:55t/p132025.601.28241.27561.28243328.00304946.26
26372006.05.30 12:55close131912.801.28261.27661.2834640.00305586.26
26382006.05.30 12:55close13186.401.28261.27801.2848-576.00305010.26
26392006.05.30 12:55close13173.201.28261.27881.2856-544.00304466.26
26402006.05.30 12:55close13161.601.28261.27931.2861-352.00304114.26
26412006.05.30 12:55buy13211.601.28291.27741.2842
26422006.05.30 12:55buy13223.201.28231.27681.2836
26432006.05.30 12:58buy13236.401.28181.27631.2831
26442006.05.30 12:58t/p13236.401.28311.27631.2831832.00304946.26
26452006.05.30 12:58close13223.201.28321.27681.2836288.00305234.26
26462006.05.30 12:58close13211.601.28321.27741.284248.00305282.26
26472006.05.30 12:58buy13241.601.28351.27801.2848
26482006.05.30 12:58buy13253.201.28301.27751.2843
26492006.05.30 12:58buy13266.401.28251.27701.2838
26502006.05.30 13:00t/p13253.201.28431.27751.2843416.00305698.26
26512006.05.30 13:00t/p13266.401.28381.27701.2838832.00306530.26
26522006.05.30 13:00close13241.601.28431.27801.2848128.00306658.26
26532006.05.30 13:00buy13271.601.28461.27911.2859
26542006.05.30 13:00buy13283.201.28401.27851.2853
26552006.05.30 13:00buy13296.401.28321.27771.2845
26562006.05.30 13:01t/p13283.201.28531.27851.2853416.00307074.26
26572006.05.30 13:01t/p13296.401.28451.27771.2845832.00307906.26
26582006.05.30 13:01close13271.601.28541.27911.2859128.00308034.26
26592006.05.30 13:01buy13301.601.28571.28021.2870
26602006.05.30 13:01buy13313.201.28471.27921.2860
26612006.05.30 13:01buy13326.401.28341.27791.2847
26622006.05.30 13:02buy133312.801.28291.27741.2842
26632006.05.30 13:02t/p13326.401.28471.27791.2847832.00308866.26
26642006.05.30 13:02t/p133312.801.28421.27741.28421664.00310530.26
26652006.05.30 13:02close13313.201.28491.27921.286064.00310594.26
26662006.05.30 13:02close13301.601.28491.28021.2870-128.00310466.26
26672006.05.30 13:02buy13341.601.28521.27971.2865
26682006.05.30 13:02buy13353.201.28401.27851.2853
26692006.05.30 13:03buy13366.401.28351.27801.2848
26702006.05.30 13:05t/p13341.601.28651.27971.2865208.00310674.26
26712006.05.30 13:05t/p13353.201.28531.27851.2853416.00311090.26
26722006.05.30 13:05t/p13366.401.28481.27801.2848832.00311922.26
26732006.05.30 13:05buy13371.601.28731.28181.2886
26742006.05.30 13:25buy13383.201.28661.28111.2879
26752006.05.30 13:30buy13396.401.28561.28011.2869
26762006.05.30 13:35t/p13396.401.28691.28011.2869832.00312754.26
26772006.05.30 13:35close13383.201.28721.28111.2879192.00312946.26
26782006.05.30 13:35close13371.601.28721.28181.2886-16.00312930.26
26792006.05.30 13:35buy13401.601.28751.28201.2888
26802006.05.30 13:35buy13413.201.28681.28131.2881
26812006.05.30 13:35buy13426.401.28631.28081.2876
26822006.05.30 13:35t/p13426.401.28761.28081.2876832.00313762.26
26832006.05.30 13:35close13413.201.28791.28131.2881352.00314114.26
26842006.05.30 13:35close13401.601.28791.28201.288864.00314178.26
26852006.05.30 13:35buy13431.601.28821.28271.2895
26862006.05.30 13:36buy13443.201.28651.28101.2878
26872006.05.30 13:36t/p13443.201.28781.28101.2878416.00314594.26
26882006.05.30 13:36close13431.601.28801.28271.2895-32.00314562.26
26892006.05.30 13:36buy13451.601.28831.28281.2896
26902006.05.30 13:36buy13463.201.28721.28171.2885
26912006.05.30 13:38buy13476.401.28611.28061.2874
26922006.05.30 13:38t/p13476.401.28741.28061.2874832.00315394.26
26932006.05.30 13:38close13463.201.28801.28171.2885256.00315650.26
26942006.05.30 13:38close13451.601.28801.28281.2896-48.00315602.26
26952006.05.30 13:38buy13481.601.28831.28281.2896
26962006.05.30 13:39buy13493.201.28681.28131.2881
26972006.05.30 13:39buy13506.401.28631.28081.2876
26982006.05.30 13:39t/p13506.401.28761.28081.2876832.00316434.26
26992006.05.30 13:39close13493.201.28791.28131.2881352.00316786.26
27002006.05.30 13:39close13481.601.28791.28281.2896-64.00316722.26
27012006.05.30 13:39buy13511.601.28821.28271.2895
27022006.05.30 13:40buy13523.201.28411.27861.2854
27032006.05.30 13:50s/l13511.601.28271.28271.2895-880.00315842.26
27042006.05.30 13:50close13523.201.28201.27861.2854-672.00315170.26
27052006.05.30 13:50buy13531.601.28231.27681.2836
27062006.05.30 13:50t/p13531.601.28361.27681.2836208.00315378.26
27072006.05.30 13:50buy13541.601.28411.27861.2854
27082006.05.30 13:50buy13553.201.28231.27681.2836
27092006.05.30 13:51buy13566.401.28161.27611.2829
27102006.05.30 13:51t/p13566.401.28291.27611.2829832.00316210.26
27112006.05.30 13:51close13553.201.28311.27681.2836256.00316466.26
27122006.05.30 13:51close13541.601.28311.27861.2854-160.00316306.26
27132006.05.30 13:51buy13571.601.28341.27791.2847
27142006.05.30 13:51t/p13571.601.28471.27791.2847208.00316514.26
27152006.05.30 13:51buy13581.601.28511.27961.2864
27162006.05.30 13:51buy13593.201.28431.27881.2856
27172006.05.30 13:52buy13606.401.28321.27771.2845
27182006.05.30 13:52t/p13606.401.28451.27771.2845832.00317346.26
27192006.05.30 13:52close13593.201.28481.27881.2856160.00317506.26
27202006.05.30 13:52close13581.601.28481.27961.2864-48.00317458.26
27212006.05.30 13:52buy13611.601.28511.27961.2864
27222006.05.30 13:52buy13623.201.28461.27911.2859
27232006.05.30 13:52buy13636.401.28271.27721.2840
27242006.05.30 13:53t/p13636.401.28401.27721.2840832.00318290.26
27252006.05.30 13:53close13623.201.28401.27911.2859-192.00318098.26
27262006.05.30 13:53close13611.601.28401.27961.2864-176.00317922.26
27272006.05.30 13:53buy13641.601.28431.27881.2856
27282006.05.30 13:53buy13653.201.28311.27761.2844
27292006.05.30 13:53buy13666.401.28201.27651.2833
27302006.05.30 13:54t/p13666.401.28331.27651.2833832.00318754.26
27312006.05.30 13:54close13653.201.28381.27761.2844224.00318978.26
27322006.05.30 13:54close13641.601.28381.27881.2856-80.00318898.26
27332006.05.30 13:54buy13671.601.28411.27861.2854
27342006.05.30 13:54buy13683.201.28231.27681.2836
27352006.05.30 13:55t/p13671.601.28541.27861.2854208.00319106.26
27362006.05.30 13:55t/p13683.201.28361.27681.2836416.00319522.26
27372006.05.30 13:55buy13691.601.28781.28231.2891
27382006.05.30 13:55buy13703.201.28741.28191.2887
27392006.05.30 14:00buy13716.401.28681.28131.2881
27402006.05.30 14:00buy137212.801.28591.28041.2872
27412006.05.30 14:00t/p137212.801.28721.28041.28721664.00321186.26
27422006.05.30 14:00buy137312.801.28571.28021.2870
27432006.05.30 14:00t/p137312.801.28701.28021.28701664.00322850.26
27442006.05.30 14:00close13716.401.28781.28131.2881640.00323490.26
27452006.05.30 14:00close13703.201.28781.28191.2887128.00323618.26
27462006.05.30 14:00close13691.601.28781.28231.28910.00323618.26
27472006.05.30 21:30buy13741.601.28771.28221.2890
27482006.05.30 21:40buy13753.201.28671.28121.2880
27492006.05.30 21:45t/p13753.201.28801.28121.2880416.00324034.26
27502006.05.30 21:45close13741.601.28891.28221.2890192.00324226.26
27512006.05.31 21:15sell13761.601.28441.28991.2831
27522006.05.31 21:20t/p13761.601.28311.28991.2831208.00324434.26
27532006.05.31 21:20sell13771.601.28271.28821.2814
27542006.05.31 21:20sell13783.201.28391.28941.2826
27552006.05.31 21:25t/p13783.201.28261.28941.2826416.00324850.26
27562006.05.31 21:25close13771.601.28211.28821.281496.00324946.26
27572006.05.31 21:25sell13791.601.28181.28731.2805
27582006.05.31 21:46sell13803.201.28231.28781.2810
27592006.05.31 21:55sell13816.401.28311.28861.2818
27602006.05.31 22:00sell138212.801.28361.28911.2823
27612006.05.31 22:01sell138325.601.28411.28961.2828
27622006.05.31 22:10t/p138325.601.28281.28961.28283328.00328274.26
27632006.05.31 22:10close138212.801.28251.28911.28231408.00329682.26
27642006.05.31 22:10close13816.401.28251.28861.2818384.00330066.26
27652006.05.31 22:10close13803.201.28251.28781.2810-64.00330002.26
27662006.05.31 22:10close13791.601.28251.28731.2805-112.00329890.26
27672006.05.31 22:10sell13841.601.28221.28771.2809
27682006.05.31 22:13sell13853.201.28291.28841.2816
27692006.05.31 22:17sell13866.401.28331.28881.2820
27702006.05.31 22:18sell138712.801.28381.28931.2825
27712006.05.31 22:20t/p13853.201.28161.28841.2816416.00330306.26
27722006.05.31 22:20t/p13866.401.28201.28881.2820832.00331138.26
27732006.05.31 22:20t/p138712.801.28251.28931.28251664.00332802.26
27742006.05.31 22:20close13841.601.28141.28771.2809128.00332930.26
27752006.05.31 22:20sell13881.601.28111.28661.2798
27762006.05.31 22:35sell13893.201.28151.28701.2802
27772006.05.31 23:05sell13906.401.28201.28751.2807
27782006.05.31 23:08sell139112.801.28281.28831.2815
27792006.05.31 23:10sell139225.601.28331.28881.2820
27802006.05.31 23:10sell139351.201.28431.28981.2830
27812006.05.31 23:30sell1394100.001.28491.29041.2836
27822006.05.31 23:59t/p139225.601.28201.28881.28203328.00336258.26
27832006.05.31 23:59t/p139351.201.28301.28981.28306656.00342914.26
27842006.05.31 23:59t/p1394100.001.28361.29041.283613000.00355914.26
27852006.05.31 23:59close139112.801.28191.28831.28151152.00357066.26
27862006.05.31 23:59close13906.401.28191.28751.280764.00357130.26
27872006.05.31 23:59close13893.201.28191.28701.2802-128.00357002.26
27882006.05.31 23:59close13881.601.28191.28661.2798-128.00356874.26
27892006.06.01 20:00buy13951.601.28091.27541.2822
27902006.06.01 20:34buy13963.201.28021.27471.2815
27912006.06.01 20:45t/p13963.201.28151.27471.2815416.00357290.26
27922006.06.01 20:45close13951.601.28151.27541.282296.00357386.26
27932006.06.01 20:45buy13971.601.28181.27631.2831
27942006.06.01 20:50buy13983.201.28131.27581.2826
27952006.06.01 20:57buy13996.401.27991.27441.2812
27962006.06.01 21:33t/p13996.401.28121.27441.2812832.00358218.26
27972006.06.01 21:33close13983.201.28131.27581.28260.00358218.26
27982006.06.01 21:33close13971.601.28131.27631.2831-80.00358138.26
27992006.06.01 21:33buy14001.601.28161.27611.2829
28002006.06.01 21:33buy14013.201.28101.27551.2823
28012006.06.01 21:35buy14026.401.28021.27471.2815
28022006.06.01 21:41buy140312.801.27971.27421.2810
28032006.06.01 21:46t/p140312.801.28101.27421.28101664.00359802.26
28042006.06.01 21:46close14026.401.28121.27471.2815640.00360442.26
28052006.06.01 21:46close14013.201.28121.27551.282364.00360506.26
28062006.06.01 21:46close14001.601.28121.27611.2829-64.00360442.26
28072006.06.01 21:46buy14041.601.28151.27601.2828
28082006.06.01 21:47buy14053.201.28071.27521.2820
28092006.06.01 21:50buy14066.401.27941.27391.2807
28102006.06.01 22:40t/p14066.401.28071.27391.2807832.00361274.26
28112006.06.01 22:40close14053.201.28081.27521.282032.00361306.26
28122006.06.01 22:40close14041.601.28081.27601.2828-112.00361194.26
28132006.06.01 22:40buy14071.601.28111.27561.2824
28142006.06.01 22:42buy14083.201.28061.27511.2819
28152006.06.01 22:43buy14096.401.28001.27451.2813
28162006.06.01 23:04t/p14096.401.28131.27451.2813832.00362026.26
28172006.06.01 23:04close14083.201.28171.27511.2819352.00362378.26
28182006.06.01 23:04close14071.601.28171.27561.282496.00362474.26
28192006.06.02 15:00buy14101.601.29241.28691.2937
28202006.06.02 15:00buy14113.201.29191.28641.2932
28212006.06.02 15:05buy14126.401.29081.28531.2921
28222006.06.02 15:07buy141312.801.29011.28461.2914
28232006.06.02 15:07t/p141312.801.29141.28461.29141664.00364138.26
28242006.06.02 15:07close14126.401.29171.28531.2921576.00364714.26
28252006.06.02 15:07close14113.201.29171.28641.2932-64.00364650.26
28262006.06.02 15:07close14101.601.29171.28691.2937-112.00364538.26
28272006.06.02 15:07buy14141.601.29201.28651.2933
28282006.06.02 15:07buy14153.201.29101.28551.2923
28292006.06.02 15:07buy14166.401.29041.28491.2917
28302006.06.02 15:08t/p14166.401.29171.28491.2917832.00365370.26
28312006.06.02 15:08close14153.201.29171.28551.2923224.00365594.26
28322006.06.02 15:08close14141.601.29171.28651.2933-48.00365546.26
28332006.06.02 15:08buy14171.601.29201.28651.2933
28342006.06.02 15:09buy14183.201.29161.28611.2929
28352006.06.02 15:09buy14196.401.29091.28541.2922
28362006.06.02 15:09buy142012.801.29011.28461.2914
28372006.06.02 15:09t/p142012.801.29141.28461.29141664.00367210.26
28382006.06.02 15:09close14196.401.29171.28541.2922512.00367722.26
28392006.06.02 15:09close14183.201.29171.28611.292932.00367754.26
28402006.06.02 15:09close14171.601.29171.28651.2933-48.00367706.26
28412006.06.02 15:09buy14211.601.29201.28651.2933
28422006.06.02 15:10buy14223.201.28891.28341.2902
28432006.06.02 15:10buy14236.401.28841.28291.2897
28442006.06.02 15:10t/p14236.401.28971.28291.2897832.00368538.26
28452006.06.02 15:10close14223.201.28971.28341.2902256.00368794.26
28462006.06.02 15:10close14211.601.28971.28651.2933-368.00368426.26
28472006.06.02 15:10buy14241.601.29001.28451.2913
28482006.06.02 15:10buy14253.201.28961.28411.2909
28492006.06.02 15:10buy14266.401.28881.28331.2901
28502006.06.02 15:11t/p14266.401.29011.28331.2901832.00369258.26
28512006.06.02 15:11close14253.201.29021.28411.2909192.00369450.26
28522006.06.02 15:11close14241.601.29021.28451.291332.00369482.26
28532006.06.02 15:11buy14271.601.29051.28501.2918
28542006.06.02 15:11buy14283.201.29001.28451.2913
28552006.06.02 15:11buy14296.401.28901.28351.2903
28562006.06.02 15:11buy143012.801.28801.28251.2893
28572006.06.02 15:12t/p143012.801.28931.28251.28931664.00371146.26
28582006.06.02 15:12close14296.401.28941.28351.2903256.00371402.26
28592006.06.02 15:12close14283.201.28941.28451.2913-192.00371210.26
28602006.06.02 15:12close14271.601.28941.28501.2918-176.00371034.26
28612006.06.02 15:12buy14311.601.28971.28421.2910
28622006.06.02 15:12buy14323.201.28921.28371.2905
28632006.06.02 15:12buy14336.401.28841.28291.2897
28642006.06.02 15:12t/p14336.401.28971.28291.2897832.00371866.26
28652006.06.02 15:12close14323.201.28971.28371.2905160.00372026.26
28662006.06.02 15:12close14311.601.28971.28421.29100.00372026.26
28672006.06.02 15:12buy14341.601.29001.28451.2913
28682006.06.02 15:13buy14353.201.28961.28411.2909
28692006.06.02 15:13buy14366.401.28881.28331.2901
28702006.06.02 15:13t/p14366.401.29011.28331.2901832.00372858.26
28712006.06.02 15:13close14353.201.29021.28411.2909192.00373050.26
28722006.06.02 15:13close14341.601.29021.28451.291332.00373082.26
28732006.06.02 15:13buy14371.601.29051.28501.2918
28742006.06.02 15:13buy14383.201.29001.28451.2913
28752006.06.02 15:14buy14396.401.28901.28351.2903
28762006.06.02 15:14buy144012.801.28801.28251.2893
28772006.06.02 15:14t/p144012.801.28931.28251.28931664.00374746.26
28782006.06.02 15:14close14396.401.28941.28351.2903256.00375002.26
28792006.06.02 15:14close14383.201.28941.28451.2913-192.00374810.26
28802006.06.02 15:14close14371.601.28941.28501.2918-176.00374634.26
28812006.06.02 15:14buy14411.601.28971.28421.2910
28822006.06.02 15:14buy14423.201.28921.28371.2905
28832006.06.02 15:15buy14436.401.28631.28081.2876
28842006.06.02 15:25buy144412.801.28541.27991.2867
28852006.06.02 15:25t/p144412.801.28671.27991.28671664.00376298.26
28862006.06.02 15:25buy144512.801.28531.27981.2866
28872006.06.02 15:25t/p14436.401.28761.28081.2876832.00377130.26
28882006.06.02 15:25t/p144512.801.28661.27981.28661664.00378794.26
28892006.06.02 15:25close14423.201.28761.28371.2905-512.00378282.26
28902006.06.02 15:25close14411.601.28761.28421.2910-336.00377946.26
28912006.06.02 15:25buy14461.601.28791.28241.2892
28922006.06.02 15:25buy14473.201.28751.28201.2888
28932006.06.02 15:26buy14486.401.28561.28011.2869
28942006.06.02 15:26buy144912.801.28401.27851.2853
28952006.06.02 15:26t/p144912.801.28531.27851.28531664.00379610.26
28962006.06.02 15:26close14486.401.28531.28011.2869-192.00379418.26
28972006.06.02 15:26close14473.201.28531.28201.2888-704.00378714.26
28982006.06.02 15:26close14461.601.28531.28241.2892-416.00378298.26
28992006.06.02 15:26buy14501.601.28561.28011.2869
29002006.06.02 15:26t/p14501.601.28691.28011.2869208.00378506.26
29012006.06.02 15:26buy14511.601.28801.28251.2893
29022006.06.02 15:26buy14523.201.28591.28041.2872
29032006.06.02 15:27buy14536.401.28461.27911.2859
29042006.06.02 15:27t/p14536.401.28591.27911.2859832.00379338.26
29052006.06.02 15:27buy14546.401.28441.27891.2857
29062006.06.02 15:27t/p14546.401.28571.27891.2857832.00380170.26
29072006.06.02 15:27close14523.201.28691.28041.2872320.00380490.26
29082006.06.02 15:27close14511.601.28691.28251.2893-176.00380314.26
29092006.06.02 15:27buy14551.601.28721.28171.2885
29102006.06.02 15:27buy14563.201.28651.28101.2878
29112006.06.02 15:27buy14576.401.28531.27981.2866
29122006.06.02 15:27t/p14576.401.28661.27981.2866832.00381146.26
29132006.06.02 15:27close14563.201.28761.28101.2878352.00381498.26
29142006.06.02 15:27close14551.601.28761.28171.288564.00381562.26
29152006.06.02 15:27buy14581.601.28791.28241.2892
29162006.06.02 15:28buy14593.201.28751.28201.2888
29172006.06.02 15:28buy14606.401.28561.28011.2869
29182006.06.02 15:28buy146112.801.28401.27851.2853
29192006.06.02 15:28t/p146112.801.28531.27851.28531664.00383226.26
29202006.06.02 15:28close14606.401.28531.28011.2869-192.00383034.26
29212006.06.02 15:28close14593.201.28531.28201.2888-704.00382330.26
29222006.06.02 15:28close14581.601.28531.28241.2892-416.00381914.26
29232006.06.02 15:28buy14621.601.28561.28011.2869
29242006.06.02 15:29t/p14621.601.28691.28011.2869208.00382122.26
29252006.06.02 15:29buy14631.601.28801.28251.2893
29262006.06.02 15:29buy14643.201.28591.28041.2872
29272006.06.02 15:29buy14656.401.28461.27911.2859
29282006.06.02 15:29t/p14656.401.28591.27911.2859832.00382954.26
29292006.06.02 15:29buy14666.401.28441.27891.2857
29302006.06.02 15:29t/p14666.401.28571.27891.2857832.00383786.26
29312006.06.02 15:29close14643.201.28691.28041.2872320.00384106.26
29322006.06.02 15:29close14631.601.28691.28251.2893-176.00383930.26
29332006.06.02 15:29buy14671.601.28721.28171.2885
29342006.06.02 15:30s/l14671.601.28171.28171.2885-880.00383050.26
29352006.06.02 15:30buy14681.601.28131.27581.2826
29362006.06.02 15:31t/p14681.601.28261.27581.2826208.00383258.26
29372006.06.02 15:31buy14691.601.28371.27821.2850
29382006.06.02 15:31buy14703.201.28271.27721.2840
29392006.06.02 15:31buy14716.401.28191.27641.2832
29402006.06.02 15:31buy147212.801.28101.27551.2823
29412006.06.02 15:31t/p147212.801.28231.27551.28231664.00384922.26
29422006.06.02 15:32buy147312.801.28101.27551.2823
29432006.06.02 15:32t/p147312.801.28231.27551.28231664.00386586.26
29442006.06.02 15:32buy147412.801.28101.27551.2823
29452006.06.02 15:33t/p14716.401.28321.27641.2832832.00387418.26
29462006.06.02 15:33t/p147412.801.28231.27551.28231664.00389082.26
29472006.06.02 15:33close14703.201.28341.27721.2840224.00389306.26
29482006.06.02 15:33close14691.601.28341.27821.2850-48.00389258.26
29492006.06.02 15:33buy14751.601.28371.27821.2850
29502006.06.02 15:33buy14763.201.28271.27721.2840
29512006.06.02 15:33buy14776.401.28191.27641.2832
29522006.06.02 15:34buy147812.801.28101.27551.2823
29532006.06.02 15:34t/p147812.801.28231.27551.28231664.00390922.26
29542006.06.02 15:34buy147912.801.28101.27551.2823
29552006.06.02 15:34t/p147912.801.28231.27551.28231664.00392586.26
29562006.06.02 15:34buy148012.801.28101.27551.2823
29572006.06.02 15:35t/p14751.601.28501.27821.2850208.00392794.26
29582006.06.02 15:35t/p14763.201.28401.27721.2840416.00393210.26
29592006.06.02 15:35t/p14776.401.28321.27641.2832832.00394042.26
29602006.06.02 15:35t/p148012.801.28231.27551.28231664.00395706.26
29612006.06.02 15:35buy14811.601.28801.28251.2893
29622006.06.02 15:59t/p14811.601.28931.28251.2893208.00395914.26
29632006.06.02 15:59buy14821.601.29171.28621.2930
29642006.06.02 16:09buy14833.201.29121.28571.2925
29652006.06.02 16:20t/p14821.601.29301.28621.2930208.00396122.26
29662006.06.02 16:20t/p14833.201.29251.28571.2925416.00396538.26
29672006.06.02 16:20buy14841.601.29351.28801.2948
29682006.06.02 16:25buy14853.201.29291.28741.2942
29692006.06.02 16:27buy14866.401.29181.28631.2931
29702006.06.02 16:27t/p14866.401.29311.28631.2931832.00397370.26
29712006.06.02 16:30buy14876.401.29061.28511.2919
29722006.06.02 17:05t/p14876.401.29191.28511.2919832.00398202.26
29732006.06.02 17:05close14853.201.29231.28741.2942-192.00398010.26
29742006.06.02 17:05close14841.601.29231.28801.2948-192.00397818.26
29752006.06.02 17:05buy14881.601.29261.28711.2939
29762006.06.02 17:06buy14893.201.29191.28641.2932
29772006.06.02 17:11buy14906.401.29111.28561.2924
29782006.06.02 17:15buy149112.801.29041.28491.2917
29792006.06.02 17:20t/p149112.801.29171.28491.29171664.00399482.26
29802006.06.02 17:20close14906.401.29181.28561.2924448.00399930.26
29812006.06.02 17:20close14893.201.29181.28641.2932-32.00399898.26
29822006.06.02 17:20close14881.601.29181.28711.2939-128.00399770.26
29832006.06.02 17:20buy14921.601.29211.28661.2934
29842006.06.02 17:22buy14933.201.29111.28561.2924
29852006.06.02 17:23t/p14933.201.29241.28561.2924416.00400186.26
29862006.06.02 17:25buy14943.201.28991.28441.2912
29872006.06.02 18:15t/p14943.201.29121.28441.2912416.00400602.26
29882006.06.02 18:15close14921.601.29201.28661.2934-16.00400586.26
29892006.06.02 18:15buy14951.601.29231.28681.2936
29902006.06.02 18:15buy14963.201.29151.28601.2928
29912006.06.02 18:15buy14976.401.29101.28551.2923
29922006.06.02 18:16t/p14976.401.29231.28551.2923832.00401418.26
29932006.06.02 18:16close14963.201.29231.28601.2928256.00401674.26
29942006.06.02 18:16close14951.601.29231.28681.29360.00401674.26
29952006.06.02 18:16buy14981.601.29261.28711.2939
29962006.06.02 18:17buy14993.201.29191.28641.2932
29972006.06.02 18:17buy15006.401.29151.28601.2928
29982006.06.02 18:17buy150112.801.29091.28541.2922
29992006.06.02 18:18t/p15006.401.29281.28601.2928832.00402506.26
30002006.06.02 18:18t/p150112.801.29221.28541.29221664.00404170.26
30012006.06.02 18:18close14993.201.29281.28641.2932288.00404458.26
30022006.06.02 18:18close14981.601.29281.28711.293932.00404490.26
30032006.06.02 18:18buy15021.601.29311.28761.2944
30042006.06.02 18:18buy15033.201.29151.28601.2928
30052006.06.02 18:36t/p15033.201.29281.28601.2928416.00404906.26
30062006.06.02 18:36close15021.601.29371.28761.294496.00405002.26
30072006.06.02 18:36buy15041.601.29401.28851.2953
30082006.06.02 18:40buy15053.201.29341.28791.2947
30092006.06.02 19:00buy15066.401.29291.28741.2942
30102006.06.02 19:05buy150712.801.29231.28681.2936
30112006.06.02 19:10buy150825.601.29141.28591.2927
30122006.06.02 19:21buy150951.201.29091.28541.2922
30132006.06.02 19:25buy1510100.001.28981.28431.2911
30142006.06.02 19:30t/p1510100.001.29111.28431.291113000.00418002.26
30152006.06.02 19:30close150951.201.29171.28541.29224096.00422098.26
30162006.06.02 19:30close150825.601.29171.28591.2927768.00422866.26
30172006.06.02 19:30close150712.801.29171.28681.2936-768.00422098.26
30182006.06.02 19:30close15066.401.29171.28741.2942-768.00421330.26
30192006.06.02 19:30close15053.201.29171.28791.2947-544.00420786.26
30202006.06.02 19:30close15041.601.29171.28851.2953-368.00420418.26
30212006.06.02 19:30buy15111.601.29201.28651.2933
30222006.06.02 19:50buy15123.201.29121.28571.2925
30232006.06.02 19:51buy15136.401.29061.28511.2919
30242006.06.02 19:53t/p15136.401.29191.28511.2919832.00421250.26
30252006.06.02 19:53close15123.201.29211.28571.2925288.00421538.26
30262006.06.02 19:53close15111.601.29211.28651.293316.00421554.26
30272006.06.02 19:53buy15141.601.29241.28691.2937
30282006.06.02 19:53buy15153.201.29171.28621.2930
30292006.06.02 19:53buy15166.401.29131.28581.2926
30302006.06.02 19:54buy151712.801.29061.28511.2919
30312006.06.02 19:59t/p15166.401.29261.28581.2926832.00422386.26
30322006.06.02 19:59t/p151712.801.29191.28511.29191664.00424050.26
30332006.06.02 19:59close15153.201.29261.28621.2930288.00424338.26
30342006.06.02 19:59close15141.601.29261.28691.293732.00424370.26
30352006.06.02 19:59buy15181.601.29291.28741.2942
30362006.06.02 20:27buy15193.201.29231.28681.2936
30372006.06.05 02:25t/p15193.201.29361.28681.2936387.52424757.78
30382006.06.05 02:25close15181.601.29361.28741.294297.76424855.54
30392006.06.06 01:00sell15201.601.28901.29451.2877
30402006.06.06 01:30sell15213.201.28941.29491.2881
30412006.06.06 01:36sell15226.401.29001.29551.2887
30422006.06.06 03:16sell152312.801.29071.29621.2894
30432006.06.06 03:40sell152425.601.29121.29671.2899
30442006.06.06 03:59t/p152425.601.28991.29671.28993328.00428183.54
30452006.06.06 03:59close152312.801.28961.29621.28941408.00429591.54
30462006.06.06 03:59close15226.401.28961.29551.2887256.00429847.54
30472006.06.06 03:59close15213.201.28961.29491.2881-64.00429783.54
30482006.06.06 03:59close15201.601.28961.29451.2877-96.00429687.54
30492006.06.06 14:46sell15251.601.28461.29011.2833
30502006.06.06 14:56sell15263.201.28651.29201.2852
30512006.06.06 14:56sell15276.401.28721.29271.2859
30522006.06.06 14:57t/p15263.201.28521.29201.2852416.00430103.54
30532006.06.06 14:57t/p15276.401.28591.29271.2859832.00430935.54
30542006.06.06 14:57close15251.601.28481.29011.2833-32.00430903.54
30552006.06.06 14:57sell15281.601.28451.29001.2832
30562006.06.06 14:57sell15293.201.28521.29071.2839
30572006.06.06 14:59sell15306.401.28591.29141.2846
30582006.06.06 15:00sell153112.801.28791.29341.2866
30592006.06.06 15:07sell153225.601.28841.29391.2871
30602006.06.06 15:20sell153351.201.28891.29441.2876
30612006.06.06 15:20sell1534100.001.28941.29491.2881
30622006.06.06 15:40t/p1534100.001.28811.29491.288113000.00443903.54
30632006.06.06 15:40close153351.201.28781.29441.28765632.00449535.54
30642006.06.06 15:40close153225.601.28781.29391.28711536.00451071.54
30652006.06.06 15:40close153112.801.28781.29341.2866128.00451199.54
30662006.06.06 15:40close15306.401.28781.29141.2846-1216.00449983.54
30672006.06.06 15:40close15293.201.28781.29071.2839-832.00449151.54
30682006.06.06 15:40close15281.601.28781.29001.2832-528.00448623.54
30692006.06.06 15:40sell15351.601.28751.29301.2862
30702006.06.06 15:59t/p15351.601.28621.29301.2862208.00448831.54
30712006.06.06 15:59sell15361.601.28391.28941.2826
30722006.06.06 16:05t/p15361.601.28261.28941.2826208.00449039.54
30732006.06.06 16:05sell15371.601.28221.28771.2809
30742006.06.06 17:18sell15383.201.28271.28821.2814
30752006.06.06 18:20t/p15383.201.28141.28821.2814416.00449455.54
30762006.06.06 18:20close15371.601.28141.28771.2809128.00449583.54
30772006.06.06 18:20sell15391.601.28111.28661.2798
30782006.06.06 18:22sell15403.201.28151.28701.2802
30792006.06.06 18:50sell15416.401.28201.28751.2807
30802006.06.06 18:50sell154212.801.28281.28831.2815
30812006.06.06 18:55sell154325.601.28341.28891.2821
30822006.06.06 19:10sell154451.201.28391.28941.2826
30832006.06.06 19:59t/p154451.201.28261.28941.28266656.00456239.54
30842006.06.06 19:59close154325.601.28261.28891.28212048.00458287.54
30852006.06.06 19:59close154212.801.28261.28831.2815256.00458543.54
30862006.06.06 19:59close15416.401.28261.28751.2807-384.00458159.54
30872006.06.06 19:59close15403.201.28261.28701.2802-352.00457807.54
30882006.06.06 19:59close15391.601.28261.28661.2798-240.00457567.54
30892006.06.08 14:45sell15451.601.27261.27811.2713
30902006.06.08 14:55t/p15451.601.27131.27811.2713208.00457775.54
30912006.06.08 14:55sell15461.601.27051.27601.2692
30922006.06.08 14:55sell15473.201.27131.27681.2700
30932006.06.08 14:55sell15486.401.27231.27781.2710
30942006.06.08 14:56sell154912.801.27291.27841.2716
30952006.06.08 14:56t/p15486.401.27101.27781.2710832.00458607.54
30962006.06.08 14:56t/p154912.801.27161.27841.27161664.00460271.54
30972006.06.08 14:56close15473.201.27051.27681.2700256.00460527.54
30982006.06.08 14:56close15461.601.27051.27601.26920.00460527.54
30992006.06.08 14:56sell15501.601.27021.27571.2689
31002006.06.08 14:56sell15513.201.27131.27681.2700
31012006.06.08 14:56sell15526.401.27231.27781.2710
31022006.06.08 14:57sell155312.801.27291.27841.2716
31032006.06.08 14:57t/p15526.401.27101.27781.2710832.00461359.54
31042006.06.08 14:57t/p155312.801.27161.27841.27161664.00463023.54
31052006.06.08 14:57close15513.201.27051.27681.2700256.00463279.54
31062006.06.08 14:57close15501.601.27051.27571.2689-48.00463231.54
31072006.06.08 14:57sell15541.601.27021.27571.2689
31082006.06.08 14:58sell15553.201.27131.27681.2700
31092006.06.08 14:58sell15566.401.27231.27781.2710
31102006.06.08 15:00t/p15553.201.27001.27681.2700416.00463647.54
31112006.06.08 15:00t/p15566.401.27101.27781.2710832.00464479.54
31122006.06.08 15:00close15541.601.26951.27571.2689112.00464591.54
31132006.06.08 15:00sell15571.601.26921.27471.2679
31142006.06.08 15:25t/p15571.601.26791.27471.2679208.00464799.54
31152006.06.08 15:25sell15581.601.26631.27181.2650
31162006.06.08 15:25sell15593.201.26681.27231.2655
31172006.06.08 15:25sell15606.401.26731.27281.2660
31182006.06.08 15:25sell156112.801.26791.27341.2666
31192006.06.08 15:25t/p156112.801.26661.27341.26661664.00466463.54
31202006.06.08 15:25close15606.401.26621.27281.2660704.00467167.54
31212006.06.08 15:25close15593.201.26621.27231.2655192.00467359.54
31222006.06.08 15:25close15581.601.26621.27181.265016.00467375.54
31232006.06.08 15:25sell15621.601.26591.27141.2646
31242006.06.08 15:26sell15633.201.26671.27221.2654
31252006.06.08 15:26sell15646.401.26751.27301.2662
31262006.06.08 15:27t/p15646.401.26621.27301.2662832.00468207.54
31272006.06.08 15:27close15633.201.26621.27221.2654160.00468367.54
31282006.06.08 15:27close15621.601.26621.27141.2646-48.00468319.54
31292006.06.08 15:27sell15651.601.26591.27141.2646
31302006.06.08 15:27sell15663.201.26671.27221.2654
31312006.06.08 15:27sell15676.401.26751.27301.2662
31322006.06.08 15:30t/p15663.201.26541.27221.2654416.00468735.54
31332006.06.08 15:30t/p15676.401.26621.27301.2662832.00469567.54
31342006.06.08 15:30close15651.601.26541.27141.264680.00469647.54
31352006.06.08 15:30sell15681.601.26511.27061.2638
31362006.06.08 15:30sell15693.201.26551.27101.2642
31372006.06.08 15:30sell15706.401.26621.27171.2649
31382006.06.08 15:35sell157112.801.26671.27221.2654
31392006.06.08 15:51t/p157112.801.26541.27221.26541664.00471311.54
31402006.06.08 15:51close15706.401.26541.27171.2649512.00471823.54
31412006.06.08 15:51close15693.201.26541.27101.264232.00471855.54
31422006.06.08 15:51close15681.601.26541.27061.2638-48.00471807.54
31432006.06.08 15:51sell15721.601.26511.27061.2638
31442006.06.08 15:51sell15733.201.26551.27101.2642
31452006.06.08 15:52sell15746.401.26601.27151.2647
31462006.06.08 15:59t/p15746.401.26471.27151.2647832.00472639.54
31472006.06.08 15:59close15733.201.26471.27101.2642256.00472895.54
31482006.06.08 15:59close15721.601.26471.27061.263864.00472959.54
31492006.06.08 15:59sell15751.601.26441.26991.2631
31502006.06.08 16:15sell15763.201.26511.27061.2638
31512006.06.08 17:20t/p15763.201.26381.27061.2638416.00473375.54
31522006.06.08 17:20close15751.601.26351.26991.2631144.00473519.54
31532006.06.08 17:20sell15771.601.26321.26871.2619
31542006.06.08 17:23sell15783.201.26391.26941.2626
31552006.06.08 17:50sell15796.401.26481.27031.2635
31562006.06.08 17:52sell158012.801.26521.27071.2639
31572006.06.08 17:54sell158125.601.26571.27121.2644
31582006.06.08 17:55sell158251.201.26641.27191.2651
31592006.06.08 18:15sell1583100.001.26691.27241.2656
31602006.06.08 18:50t/p1583100.001.26561.27241.265613000.00486519.54
31612006.06.08 18:50close158251.201.26541.27191.26515120.00491639.54
31622006.06.08 18:50close158125.601.26541.27121.2644768.00492407.54
31632006.06.08 18:50close158012.801.26541.27071.2639-256.00492151.54
31642006.06.08 18:50close15796.401.26541.27031.2635-384.00491767.54
31652006.06.08 18:50close15783.201.26541.26941.2626-480.00491287.54
31662006.06.08 18:50close15771.601.26541.26871.2619-352.00490935.54
31672006.06.08 18:50sell15841.601.26511.27061.2638
31682006.06.08 18:50sell15853.201.26551.27101.2642
31692006.06.08 18:54sell15866.401.26611.27161.2648
31702006.06.08 18:56t/p15866.401.26481.27161.2648832.00491767.54
31712006.06.08 18:56close15853.201.26481.27101.2642224.00491991.54
31722006.06.08 18:56close15841.601.26481.27061.263848.00492039.54
31732006.06.08 18:56sell15871.601.26451.27001.2632
31742006.06.08 19:50t/p15871.601.26321.27001.2632208.00492247.54
31752006.06.08 19:50sell15881.601.26291.26841.2616
31762006.06.08 19:51sell15893.201.26331.26881.2620
31772006.06.08 19:59sell15906.401.26411.26961.2628
31782006.06.08 20:08sell159112.801.26461.27011.2633
31792006.06.08 20:34sell159225.601.26511.27061.2638
31802006.06.08 22:00sell159351.201.26551.27101.2642
31812006.06.08 23:46t/p159351.201.26421.27101.26426656.00498903.54
31822006.06.08 23:46close159225.601.26421.27061.26382304.00501207.54
31832006.06.08 23:46close159112.801.26421.27011.2633512.00501719.54
31842006.06.08 23:46close15906.401.26421.26961.2628-64.00501655.54
31852006.06.08 23:46close15893.201.26421.26881.2620-288.00501367.54
31862006.06.08 23:46close15881.601.26421.26841.2616-208.00501159.54
31872006.06.12 14:30sell15941.601.25851.26401.2572
31882006.06.12 14:41sell15953.201.25901.26451.2577
31892006.06.12 14:56sell15966.401.25961.26511.2583
31902006.06.12 14:58t/p15966.401.25831.26511.2583832.00501991.54
31912006.06.12 14:58close15953.201.25831.26451.2577224.00502215.54
31922006.06.12 14:58close15941.601.25831.26401.257232.00502247.54
31932006.06.12 15:30sell15971.601.25701.26251.2557
31942006.06.12 15:59sell15983.201.25991.26541.2586
31952006.06.12 17:11sell15996.401.26041.26591.2591
31962006.06.12 18:28t/p15996.401.25911.26591.2591832.00503079.54
31972006.06.12 18:28close15983.201.25911.26541.2586256.00503335.54
31982006.06.12 18:28close15971.601.25911.26251.2557-336.00502999.54
31992006.06.13 22:44sell16001.601.25341.25891.2521
32002006.06.13 23:59sell16013.201.25431.25981.2530
32012006.06.14 00:09sell16026.401.25491.26041.2536
32022006.06.14 00:27sell160312.801.25531.26081.2540
32032006.06.14 03:50t/p160312.801.25401.26081.25401664.00504663.54
32042006.06.14 03:50close16026.401.25401.26041.2536576.00505239.54
32052006.06.14 03:50close16013.201.25401.25981.2530116.80505356.34
32062006.06.14 03:50close16001.601.25401.25891.2521-85.60505270.74
32072006.06.14 16:00buy16041.601.26261.25711.2639
32082006.06.14 18:05buy16053.201.26151.25601.2628
32092006.06.14 19:02buy16066.401.26111.25561.2624
32102006.06.14 21:59buy160712.801.25971.25421.2610
32112006.06.14 23:14buy160825.601.25931.25381.2606
32122006.06.15 00:06t/p160712.801.26101.25421.26101322.24506592.98
32132006.06.15 00:06t/p160825.601.26061.25381.26062644.48509237.46
32142006.06.15 00:06close16066.401.26141.25561.262421.12509258.58
32152006.06.15 00:06close16053.201.26141.25601.2628-117.44509141.14
32162006.06.15 00:06close16041.601.26141.25711.2639-234.72508906.42
32172006.06.19 04:00sell16091.601.25761.26311.2563
32182006.06.19 04:09sell16103.201.25961.26511.2583
32192006.06.19 05:35t/p16103.201.25831.26511.2583416.00509322.42
32202006.06.19 05:35close16091.601.25831.26311.2563-112.00509210.42
32212006.06.19 05:35sell16111.601.25801.26351.2567
32222006.06.19 07:11sell16123.201.25851.26401.2572
32232006.06.19 07:59sell16136.401.25941.26491.2581
32242006.06.19 08:05sell161412.801.26041.26591.2591
32252006.06.19 09:40t/p161412.801.25911.26591.25911664.00510874.42
32262006.06.19 09:40close16136.401.25911.26491.2581192.00511066.42
32272006.06.19 09:40close16123.201.25911.26401.2572-192.00510874.42
32282006.06.19 09:40close16111.601.25911.26351.2567-176.00510698.42
32292006.06.22 12:45sell16151.601.25631.26181.2550
32302006.06.22 12:45sell16163.201.25691.26241.2556
32312006.06.22 12:50sell16176.401.25741.26291.2561
32322006.06.22 12:51sell161812.801.25791.26341.2566
32332006.06.22 12:55sell161925.601.25911.26461.2578
32342006.06.22 12:56t/p161925.601.25781.26461.25783328.00514026.42
32352006.06.22 12:56close161812.801.25771.26341.2566256.00514282.42
32362006.06.22 12:56close16176.401.25771.26291.2561-192.00514090.42
32372006.06.22 12:56close16163.201.25771.26241.2556-256.00513834.42
32382006.06.22 12:56close16151.601.25771.26181.2550-224.00513610.42
32392006.06.22 12:56sell16201.601.25741.26291.2561
32402006.06.22 12:56sell16213.201.25831.26381.2570
32412006.06.22 12:56sell16226.401.25881.26431.2575
32422006.06.22 12:57sell162312.801.25961.26511.2583
32432006.06.22 12:58t/p162312.801.25831.26511.25831664.00515274.42
32442006.06.22 12:58close16226.401.25821.26431.2575384.00515658.42
32452006.06.22 12:58close16213.201.25821.26381.257032.00515690.42
32462006.06.22 12:58close16201.601.25821.26291.2561-128.00515562.42
32472006.06.22 12:58sell16241.601.25791.26341.2566
32482006.06.22 12:58sell16253.201.25871.26421.2574
32492006.06.22 12:59sell16266.401.25911.26461.2578
32502006.06.22 13:00sell162712.801.26061.26611.2593
32512006.06.22 13:26sell162825.601.26111.26661.2598
32522006.06.22 13:30sell162951.201.26171.26721.2604
32532006.06.22 13:33sell1630100.001.26221.26771.2609
32542006.06.22 13:35t/p1630100.001.26091.26771.260913000.00528562.42
32552006.06.22 13:35close162951.201.26071.26721.26045120.00533682.42
32562006.06.22 13:35close162825.601.26071.26661.25981024.00534706.42
32572006.06.22 13:35close162712.801.26071.26611.2593-128.00534578.42
32582006.06.22 13:35close16266.401.26071.26461.2578-1024.00533554.42
32592006.06.22 13:35close16253.201.26071.26421.2574-640.00532914.42
32602006.06.22 13:35close16241.601.26071.26341.2566-448.00532466.42
32612006.06.22 13:35sell16311.601.26041.26591.2591
32622006.06.22 13:40sell16323.201.26101.26651.2597
32632006.06.22 13:44sell16336.401.26141.26691.2601
32642006.06.22 13:50sell163412.801.26221.26771.2609
32652006.06.22 13:55sell163525.601.26271.26821.2614
32662006.06.22 14:00t/p163412.801.26091.26771.26091664.00534130.42
32672006.06.22 14:00t/p163525.601.26141.26821.26143328.00537458.42
32682006.06.22 14:00close16336.401.26081.26691.2601384.00537842.42
32692006.06.22 14:00close16323.201.26081.26651.259764.00537906.42
32702006.06.22 14:00close16311.601.26081.26591.2591-64.00537842.42
32712006.06.22 14:00sell16361.601.26051.26601.2592
32722006.06.22 14:01sell16373.201.26101.26651.2597
32732006.06.22 14:05sell16386.401.26141.26691.2601
32742006.06.22 14:10t/p16386.401.26011.26691.2601832.00538674.42
32752006.06.22 14:10close16373.201.26011.26651.2597288.00538962.42
32762006.06.22 14:10close16361.601.26011.26601.259264.00539026.42
32772006.06.22 14:10sell16391.601.25981.26531.2585
32782006.06.22 14:10sell16403.201.26081.26631.2595
32792006.06.22 14:11sell16416.401.26221.26771.2609
32802006.06.22 14:12sell164212.801.26291.26841.2616
32812006.06.22 14:12t/p164212.801.26161.26841.26161664.00540690.42
32822006.06.22 14:12close16416.401.26141.26771.2609512.00541202.42
32832006.06.22 14:12close16403.201.26141.26631.2595-192.00541010.42
32842006.06.22 14:12close16391.601.26141.26531.2585-256.00540754.42
32852006.06.22 14:12sell16431.601.26111.26661.2598
32862006.06.22 14:13t/p16431.601.25981.26661.2598208.00540962.42
32872006.06.22 14:13sell16441.601.25941.26491.2581
32882006.06.22 14:13sell16453.201.26051.26601.2592
32892006.06.22 14:13sell16466.401.26171.26721.2604
32902006.06.22 14:14sell164712.801.26311.26861.2618
32912006.06.22 14:15t/p16441.601.25811.26491.2581208.00541170.42
32922006.06.22 14:15t/p16453.201.25921.26601.2592416.00541586.42
32932006.06.22 14:15t/p16466.401.26041.26721.2604832.00542418.42
32942006.06.22 14:15t/p164712.801.26181.26861.26181664.00544082.42
32952006.06.22 14:15sell16481.601.25781.26331.2565
32962006.06.22 14:16sell16493.201.25831.26381.2570
32972006.06.22 14:20sell16506.401.25891.26441.2576
32982006.06.22 14:26sell165112.801.25931.26481.2580
32992006.06.22 14:35t/p165112.801.25801.26481.25801664.00545746.42
33002006.06.22 14:35close16506.401.25761.26441.2576832.00546578.42
33012006.06.22 14:35close16493.201.25761.26381.2570224.00546802.42
33022006.06.22 14:35close16481.601.25761.26331.256532.00546834.42
33032006.06.22 14:35sell16521.601.25731.26281.2560
33042006.06.22 14:40sell16533.201.25781.26331.2565
33052006.06.22 14:50sell16546.401.25851.26401.2572
33062006.06.22 14:51sell165512.801.25901.26451.2577
33072006.06.22 14:55t/p16546.401.25721.26401.2572832.00547666.42
33082006.06.22 14:55t/p165512.801.25771.26451.25771664.00549330.42
33092006.06.22 14:55close16533.201.25691.26331.2565288.00549618.42
33102006.06.22 14:55close16521.601.25691.26281.256064.00549682.42
33112006.06.22 14:55sell16561.601.25661.26211.2553
33122006.06.22 14:56sell16573.201.25711.26261.2558
33132006.06.22 15:00sell16586.401.25761.26311.2563
33142006.06.22 15:01sell165912.801.25821.26371.2569
33152006.06.22 15:05sell166025.601.25931.26481.2580
33162006.06.22 15:12t/p166025.601.25801.26481.25803328.00553010.42
33172006.06.22 15:12close165912.801.25791.26371.2569384.00553394.42
33182006.06.22 15:12close16586.401.25791.26311.2563-192.00553202.42
33192006.06.22 15:12close16573.201.25791.26261.2558-256.00552946.42
33202006.06.22 15:12close16561.601.25791.26211.2553-208.00552738.42
33212006.06.22 15:12sell16611.601.25761.26311.2563
33222006.06.22 15:12sell16623.201.25811.26361.2568
33232006.06.22 15:12sell16636.401.25871.26421.2574
33242006.06.22 15:14sell166412.801.25911.26461.2578
33252006.06.22 15:15sell166525.601.25991.26541.2586
33262006.06.22 15:20sell166651.201.26041.26591.2591
33272006.06.22 15:25sell1667100.001.26101.26651.2597
33282006.06.22 15:36s/l16611.601.26311.26311.2563-880.00551858.42
33292006.06.22 15:36close1667100.001.26351.26651.2597-25000.00526858.42
33302006.06.22 15:36close166651.201.26351.26591.2591-15872.00510986.42
33312006.06.22 15:36close166525.601.26351.26541.2586-9216.00501770.42
33322006.06.22 15:36close166412.801.26351.26461.2578-5632.00496138.42
33332006.06.22 15:36close16636.401.26351.26421.2574-3072.00493066.42
33342006.06.22 15:36close16623.201.26351.26361.2568-1728.00491338.42
33352006.06.22 15:36sell16681.601.26321.26871.2619
33362006.06.22 15:59t/p16681.601.26191.26871.2619208.00491546.42
33372006.06.22 15:59sell16691.601.25671.26221.2554
33382006.06.22 16:35t/p16691.601.25541.26221.2554208.00491754.42
33392006.06.22 16:35sell16701.601.25501.26051.2537
33402006.06.22 16:41sell16713.201.25541.26091.2541
33412006.06.22 16:45sell16726.401.25601.26151.2547
33422006.06.22 16:52sell167312.801.25671.26221.2554
33432006.06.22 16:56sell167425.601.25771.26321.2564
33442006.06.22 17:25sell167551.201.25831.26381.2570
33452006.06.22 17:50sell1676100.001.25881.26431.2575
33462006.06.22 18:06t/p1676100.001.25751.26431.257513000.00504754.42
33472006.06.22 18:06close167551.201.25741.26381.25704608.00509362.42
33482006.06.22 18:06close167425.601.25741.26321.2564768.00510130.42
33492006.06.22 18:06close167312.801.25741.26221.2554-896.00509234.42
33502006.06.22 18:06close16726.401.25741.26151.2547-896.00508338.42
33512006.06.22 18:06close16713.201.25741.26091.2541-640.00507698.42
33522006.06.22 18:06close16701.601.25741.26051.2537-384.00507314.42
33532006.06.22 18:06sell16771.601.25711.26261.2558
33542006.06.22 18:06sell16783.201.25771.26321.2564
33552006.06.22 18:06sell16796.401.25861.26411.2573
33562006.06.22 18:09t/p16796.401.25731.26411.2573832.00508146.42
33572006.06.22 18:09close16783.201.25721.26321.2564160.00508306.42
33582006.06.22 18:09close16771.601.25721.26261.2558-16.00508290.42
33592006.06.22 18:09sell16801.601.25691.26241.2556
33602006.06.22 18:51t/p16801.601.25561.26241.2556208.00508498.42
33612006.06.23 14:15sell16811.601.24911.25461.2478
33622006.06.23 14:15sell16823.201.24971.25521.2484
33632006.06.23 14:20sell16836.401.25021.25571.2489
33642006.06.23 14:20sell168412.801.25071.25621.2494
33652006.06.23 14:25t/p16836.401.24891.25571.2489832.00509330.42
33662006.06.23 14:25t/p168412.801.24941.25621.24941664.00510994.42
33672006.06.23 14:25close16823.201.24871.25521.2484320.00511314.42
33682006.06.23 14:25close16811.601.24871.25461.247864.00511378.42
33692006.06.23 14:25sell16851.601.24841.25391.2471
33702006.06.23 14:25sell16863.201.24891.25441.2476
33712006.06.23 14:30sell16876.401.24941.25491.2481
33722006.06.23 14:30sell168812.801.24991.25541.2486
33732006.06.23 14:35sell168925.601.25101.25651.2497
33742006.06.23 14:35sell169051.201.25141.25691.2501
33752006.06.23 14:40t/p169051.201.25011.25691.25016656.00518034.42
33762006.06.23 14:40close168925.601.25001.25651.24972560.00520594.42
33772006.06.23 14:40close168812.801.25001.25541.2486-128.00520466.42
33782006.06.23 14:40close16876.401.25001.25491.2481-384.00520082.42
33792006.06.23 14:40close16863.201.25001.25441.2476-352.00519730.42
33802006.06.23 14:40close16851.601.25001.25391.2471-256.00519474.42
33812006.06.23 14:40sell16911.601.24971.25521.2484
33822006.06.23 14:40sell16923.201.25041.25591.2491
33832006.06.23 14:42sell16936.401.25091.25641.2496
33842006.06.23 14:45sell169412.801.25161.25711.2503
33852006.06.23 14:50sell169525.601.25211.25761.2508
33862006.06.23 14:55sell169651.201.25261.25811.2513
33872006.06.23 15:00sell1697100.001.25361.25911.2523
33882006.06.23 15:25t/p1697100.001.25231.25911.252313000.00532474.42
33892006.06.23 15:25close169651.201.25221.25811.25132048.00534522.42
33902006.06.23 15:25close169525.601.25221.25761.2508-256.00534266.42
33912006.06.23 15:25close169412.801.25221.25711.2503-768.00533498.42
33922006.06.23 15:25close16936.401.25221.25641.2496-832.00532666.42
33932006.06.23 15:25close16923.201.25221.25591.2491-576.00532090.42
33942006.06.23 15:25close16911.601.25221.25521.2484-400.00531690.42
33952006.06.23 15:25sell16981.601.25191.25741.2506
33962006.06.23 15:25sell16993.201.25371.25921.2524
33972006.06.23 15:26sell17006.401.25431.25981.2530
33982006.06.23 15:26t/p16993.201.25241.25921.2524416.00532106.42
33992006.06.23 15:26t/p17006.401.25301.25981.2530832.00532938.42
34002006.06.23 15:26close16981.601.25231.25741.2506-64.00532874.42
34012006.06.23 15:26sell17011.601.25201.25751.2507
34022006.06.23 15:26sell17023.201.25261.25811.2513
34032006.06.23 15:27sell17036.401.25351.25901.2522
34042006.06.23 15:27sell170412.801.25411.25961.2528
34052006.06.23 15:28t/p170412.801.25281.25961.25281664.00534538.42
34062006.06.23 15:28close17036.401.25271.25901.2522512.00535050.42
34072006.06.23 15:28close17023.201.25271.25811.2513-32.00535018.42
34082006.06.23 15:28close17011.601.25271.25751.2507-112.00534906.42
34092006.06.23 15:28sell17051.601.25241.25791.2511
34102006.06.23 15:28t/p17051.601.25111.25791.2511208.00535114.42
34112006.06.23 15:28sell17061.601.25071.25621.2494
34122006.06.23 15:28sell17073.201.25181.25731.2505
34132006.06.23 15:28sell17086.401.25371.25921.2524
34142006.06.23 15:30t/p17073.201.25051.25731.2505416.00535530.42
34152006.06.23 15:30t/p17086.401.25241.25921.2524832.00536362.42
34162006.06.23 15:30close17061.601.24941.25621.2494208.00536570.42
34172006.06.23 15:30sell17091.601.24911.25461.2478
34182006.06.23 15:35sell17103.201.24971.25521.2484
34192006.06.23 15:59sell17116.401.25161.25711.2503
34202006.06.23 16:20sell171212.801.25221.25771.2509
34212006.06.23 16:50sell171325.601.25271.25821.2514
34222006.06.23 18:55sell171451.201.25321.25871.2519
34232006.06.23 19:23t/p171451.201.25191.25871.25196656.00543226.42
34242006.06.23 19:23close171325.601.25181.25821.25142304.00545530.42
34252006.06.23 19:23close171212.801.25181.25771.2509512.00546042.42
34262006.06.23 19:23close17116.401.25181.25711.2503-128.00545914.42
34272006.06.23 19:23close17103.201.25181.25521.2484-672.00545242.42
34282006.06.23 19:23close17091.601.25181.25461.2478-432.00544810.42
34292006.06.26 10:00buy17151.601.25311.24761.2544
34302006.06.26 10:05t/p17151.601.25441.24761.2544208.00545018.42
34312006.06.26 10:05buy17161.601.25471.24921.2560
34322006.06.26 10:05buy17173.201.25381.24831.2551
34332006.06.26 10:06buy17186.401.25331.24781.2546
34342006.06.26 10:10t/p17173.201.25511.24831.2551416.00545434.42
34352006.06.26 10:10t/p17186.401.25461.24781.2546832.00546266.42
34362006.06.26 10:10close17161.601.25511.24921.256064.00546330.42
34372006.06.26 10:10buy17191.601.25541.24991.2567
34382006.06.26 10:11buy17203.201.25491.24941.2562
34392006.06.26 10:15buy17216.401.25441.24891.2557
34402006.06.26 10:17buy172212.801.25391.24841.2552
34412006.06.26 10:20t/p172212.801.25521.24841.25521664.00547994.42
34422006.06.26 10:20close17216.401.25561.24891.2557768.00548762.42
34432006.06.26 10:20close17203.201.25561.24941.2562224.00548986.42
34442006.06.26 10:20close17191.601.25561.24991.256732.00549018.42
34452006.06.26 10:20buy17231.601.25591.25041.2572
34462006.06.26 10:35t/p17231.601.25721.25041.2572208.00549226.42
34472006.06.26 10:53buy17241.601.25861.25311.2599
34482006.06.26 10:56buy17253.201.25801.25251.2593
34492006.06.26 11:00buy17266.401.25691.25141.2582
34502006.06.26 11:00buy172712.801.25521.24971.2565
34512006.06.26 11:00t/p172712.801.25651.24971.25651664.00550890.42
34522006.06.26 11:00close17266.401.25681.25141.2582-64.00550826.42
34532006.06.26 11:00close17253.201.25681.25251.2593-384.00550442.42
34542006.06.26 11:00close17241.601.25681.25311.2599-288.00550154.42
34552006.06.26 11:00buy17281.601.25711.25161.2584
34562006.06.26 11:01buy17293.201.25601.25051.2573
34572006.06.26 11:02buy17306.401.25531.24981.2566
34582006.06.26 11:03t/p17306.401.25661.24981.2566832.00550986.42
34592006.06.26 11:03close17293.201.25661.25051.2573192.00551178.42
34602006.06.26 11:03close17281.601.25661.25161.2584-80.00551098.42
34612006.06.26 11:03buy17311.601.25691.25141.2582
34622006.06.26 11:04buy17323.201.25641.25091.2577
34632006.06.26 11:05buy17336.401.25371.24821.2550
34642006.06.26 11:23buy173412.801.25331.24781.2546
34652006.06.26 11:30buy173525.601.25271.24721.2540
34662006.06.26 11:30buy173651.201.25211.24661.2534
34672006.06.26 11:40s/l17311.601.25141.25141.2582-880.00550218.42
34682006.06.26 11:40s/l17323.201.25091.25091.2577-1760.00548458.42
34692006.06.26 11:40close173651.201.25091.24661.2534-6144.00542314.42
34702006.06.26 11:40close173525.601.25091.24721.2540-4608.00537706.42
34712006.06.26 11:40close173412.801.25091.24781.2546-3072.00534634.42
34722006.06.26 11:40close17336.401.25091.24821.2550-1792.00532842.42
34732006.06.26 14:49buy17371.601.25791.25241.2592
34742006.06.26 14:55buy17383.201.25721.25171.2585
34752006.06.26 15:00buy17396.401.25581.25031.2571
34762006.06.26 15:26buy174012.801.25531.24981.2566
34772006.06.26 15:35buy174125.601.25481.24931.2561
34782006.06.26 16:01t/p174125.601.25611.24931.25613328.00536170.42
34792006.06.26 16:01close174012.801.25611.24981.25661024.00537194.42
34802006.06.26 16:01close17396.401.25611.25031.2571192.00537386.42
34812006.06.26 16:01close17383.201.25611.25171.2585-352.00537034.42
34822006.06.26 16:01close17371.601.25611.25241.2592-288.00536746.42
34832006.06.29 20:45buy17421.601.26371.25821.2650
34842006.06.29 20:50buy17433.201.26291.25741.2642
34852006.06.29 20:50t/p17433.201.26421.25741.2642416.00537162.42
34862006.06.29 20:50close17421.601.26441.25821.2650112.00537274.42
34872006.06.29 20:50buy17441.601.26471.25921.2660
34882006.06.29 20:51buy17453.201.26421.25871.2655
34892006.06.29 20:51buy17466.401.26371.25821.2650
34902006.06.29 20:52buy174712.801.26321.25771.2645
34912006.06.29 20:52t/p174712.801.26451.25771.26451664.00538938.42
34922006.06.29 20:52close17466.401.26451.25821.2650512.00539450.42
34932006.06.29 20:52close17453.201.26451.25871.265596.00539546.42
34942006.06.29 20:52close17441.601.26451.25921.2660-32.00539514.42
34952006.06.29 20:52buy17481.601.26481.25931.2661
34962006.06.29 20:53buy17493.201.26391.25841.2652
34972006.06.29 20:54buy17506.401.26291.25741.2642
34982006.06.29 20:54t/p17506.401.26421.25741.2642832.00540346.42
34992006.06.29 20:54close17493.201.26441.25841.2652160.00540506.42
35002006.06.29 20:54close17481.601.26441.25931.2661-64.00540442.42
35012006.06.29 20:54buy17511.601.26471.25921.2660
35022006.06.29 20:56t/p17511.601.26601.25921.2660208.00540650.42
35032006.06.29 20:56buy17521.601.26721.26171.2685
35042006.06.29 21:10buy17533.201.26671.26121.2680
35052006.06.29 21:11buy17546.401.26611.26061.2674
35062006.06.29 21:13buy175512.801.26561.26011.2669
35072006.06.29 21:13buy175625.601.26501.25951.2663
35082006.06.29 21:13t/p175625.601.26631.25951.26633328.00543978.42
35092006.06.29 21:13close175512.801.26651.26011.26691152.00545130.42
35102006.06.29 21:13close17546.401.26651.26061.2674256.00545386.42
35112006.06.29 21:13close17533.201.26651.26121.2680-64.00545322.42
35122006.06.29 21:13close17521.601.26651.26171.2685-112.00545210.42
35132006.06.29 21:13buy17571.601.26681.26131.2681
35142006.06.29 21:14buy17583.201.26631.26081.2676
35152006.06.29 21:15buy17596.401.26381.25831.2651
35162006.06.29 21:15buy176012.801.26251.25701.2638
35172006.06.29 21:15t/p176012.801.26381.25701.26381664.00546874.42
35182006.06.29 21:15close17596.401.26381.25831.26510.00546874.42
35192006.06.29 21:15close17583.201.26381.26081.2676-800.00546074.42
35202006.06.29 21:15close17571.601.26381.26131.2681-480.00545594.42
35212006.06.29 21:15buy17611.601.26411.25861.2654
35222006.06.29 21:16buy17623.201.26321.25771.2645
35232006.06.29 21:16buy17636.401.26271.25721.2640
35242006.06.29 21:17buy176412.801.26211.25661.2634
35252006.06.29 21:17buy176525.601.26151.25601.2628
35262006.06.29 21:17buy176651.201.26031.25481.2616
35272006.06.29 21:17t/p176412.801.26341.25661.26341664.00547258.42
35282006.06.29 21:17t/p176525.601.26281.25601.26283328.00550586.42
35292006.06.29 21:17t/p176651.201.26161.25481.26166656.00557242.42
35302006.06.29 21:17close17636.401.26371.25721.2640640.00557882.42
35312006.06.29 21:17close17623.201.26371.25771.2645160.00558042.42
35322006.06.29 21:17close17611.601.26371.25861.2654-64.00557978.42
35332006.06.29 21:17buy17671.601.26401.25851.2653
35342006.06.29 21:18t/p17671.601.26531.25851.2653208.00558186.42
35352006.06.29 21:18buy17681.601.26581.26031.2671
35362006.06.29 21:18buy17693.201.26481.25931.2661
35372006.06.29 21:18buy17706.401.26301.25751.2643
35382006.06.29 21:19buy177112.801.26251.25701.2638
35392006.06.29 21:19t/p177112.801.26381.25701.26381664.00559850.42
35402006.06.29 21:19close17706.401.26381.25751.2643512.00560362.42
35412006.06.29 21:19close17693.201.26381.25931.2661-320.00560042.42
35422006.06.29 21:19close17681.601.26381.26031.2671-320.00559722.42
35432006.06.29 21:19buy17721.601.26411.25861.2654
35442006.06.29 21:20s/l17721.601.25861.25861.2654-880.00558842.42
35452006.06.29 21:20buy17731.601.25791.25241.2592
35462006.06.29 21:36buy17743.201.25741.25191.2587
35472006.06.29 21:41buy17756.401.25691.25141.2582
35482006.06.29 21:42t/p17756.401.25821.25141.2582832.00559674.42
35492006.06.29 21:42close17743.201.25841.25191.2587320.00559994.42
35502006.06.29 21:42close17731.601.25841.25241.259280.00560074.42
35512006.06.29 21:42buy17761.601.25871.25321.2600
35522006.06.29 21:43buy17773.201.25801.25251.2593
35532006.06.29 21:45buy17786.401.25601.25051.2573
35542006.06.29 21:45buy177912.801.25551.25001.2568
35552006.06.29 21:45buy178025.601.25501.24951.2563
35562006.06.29 21:45buy178151.201.25441.24891.2557
35572006.06.29 21:46t/p178151.201.25571.24891.25576656.00566730.42
35582006.06.29 21:46close178025.601.25581.24951.25632048.00568778.42
35592006.06.29 21:46close177912.801.25581.25001.2568384.00569162.42
35602006.06.29 21:46close17786.401.25581.25051.2573-128.00569034.42
35612006.06.29 21:46close17773.201.25581.25251.2593-704.00568330.42
35622006.06.29 21:46close17761.601.25581.25321.2600-464.00567866.42
35632006.06.29 21:46buy17821.601.25611.25061.2574
35642006.06.29 21:47buy17833.201.25541.24991.2567
35652006.06.29 21:49buy17846.401.25501.24951.2563
35662006.06.29 21:49buy178512.801.25441.24891.2557
35672006.06.29 21:49t/p178512.801.25571.24891.25571664.00569530.42
35682006.06.29 21:49close17846.401.25581.24951.2563512.00570042.42
35692006.06.29 21:49close17833.201.25581.24991.2567128.00570170.42
35702006.06.29 21:49close17821.601.25581.25061.2574-48.00570122.42
35712006.06.29 21:49buy17861.601.25611.25061.2574
35722006.06.29 21:55buy17873.201.25331.24781.2546
35732006.06.29 21:58buy17886.401.25281.24731.2541
35742006.06.29 22:10t/p17886.401.25411.24731.2541832.00570954.42
35752006.06.29 22:10close17873.201.25451.24781.2546384.00571338.42
35762006.06.29 22:10close17861.601.25451.25061.2574-256.00571082.42
35772006.06.29 22:10buy17891.601.25481.24931.2561
35782006.06.29 22:11buy17903.201.25411.24861.2554
35792006.06.29 22:11buy17916.401.25301.24751.2543
35802006.06.29 22:11buy179212.801.25241.24691.2537
35812006.06.29 22:14t/p179212.801.25371.24691.25371664.00572746.42
35822006.06.29 22:14close17916.401.25381.24751.2543512.00573258.42
35832006.06.29 22:14close17903.201.25381.24861.2554-96.00573162.42
35842006.06.29 22:14close17891.601.25381.24931.2561-160.00573002.42
35852006.06.29 22:14buy17931.601.25411.24861.2554
35862006.06.29 22:15t/p17931.601.25541.24861.2554208.00573210.42
35872006.06.29 22:15buy17941.601.25591.25041.2572
35882006.06.29 22:20t/p17941.601.25721.25041.2572208.00573418.42
35892006.06.29 22:20buy17951.601.25761.25211.2589
35902006.06.29 22:20buy17963.201.25711.25161.2584
35912006.06.29 22:21buy17976.401.25661.25111.2579
35922006.06.29 22:21buy179812.801.25601.25051.2573
35932006.06.29 22:22t/p179812.801.25731.25051.25731664.00575082.42
35942006.06.29 22:22close17976.401.25741.25111.2579512.00575594.42
35952006.06.29 22:22close17963.201.25741.25161.258496.00575690.42
35962006.06.29 22:22close17951.601.25741.25211.2589-32.00575658.42
35972006.06.29 22:22buy17991.601.25771.25221.2590
35982006.06.29 22:23buy18003.201.25681.25131.2581
35992006.06.29 22:23buy18016.401.25581.25031.2571
36002006.06.29 22:24t/p18016.401.25711.25031.2571832.00576490.42
36012006.06.29 22:24close18003.201.25731.25131.2581160.00576650.42
36022006.06.29 22:24close17991.601.25731.25221.2590-64.00576586.42
36032006.06.29 22:24buy18021.601.25761.25211.2589
36042006.06.29 22:24buy18033.201.25711.25161.2584
36052006.06.29 22:25t/p18021.601.25891.25211.2589208.00576794.42
36062006.06.29 22:25t/p18033.201.25841.25161.2584416.00577210.42
36072006.06.29 22:25buy18041.601.26021.25471.2615
36082006.06.29 22:30buy18053.201.25971.25421.2610
36092006.06.29 22:31buy18066.401.25911.25361.2604
36102006.06.29 22:34t/p18066.401.26041.25361.2604832.00578042.42
36112006.06.29 22:34close18053.201.26051.25421.2610256.00578298.42
36122006.06.29 22:34close18041.601.26051.25471.261548.00578346.42
36132006.06.29 22:34buy18071.601.26081.25531.2621
36142006.06.29 22:40buy18083.201.26031.25481.2616
36152006.06.29 22:42buy18096.401.25981.25431.2611
36162006.06.29 22:45buy181012.801.25901.25351.2603
36172006.06.29 23:03buy181125.601.25851.25301.2598
36182006.06.29 23:11buy181251.201.25801.25251.2593
36192006.06.29 23:15buy1813100.001.25721.25171.2585
36202006.06.29 23:25s/l18071.601.25531.25531.2621-880.00577466.42
36212006.06.29 23:25close1813100.001.25511.25171.2585-21000.00556466.42
36222006.06.29 23:25close181251.201.25511.25251.2593-14848.00541618.42
36232006.06.29 23:25close181125.601.25511.25301.2598-8704.00532914.42
36242006.06.29 23:25close181012.801.25511.25351.2603-4992.00527922.42
36252006.06.29 23:25close18096.401.25511.25431.2611-3008.00524914.42
36262006.06.29 23:25close18083.201.25511.25481.2616-1664.00523250.42
36272006.06.29 23:25buy18141.601.25541.24991.2567
36282006.06.29 23:45buy18153.201.25451.24901.2558
36292006.06.29 23:59t/p18141.601.25671.24991.2567208.00523458.42
36302006.06.29 23:59t/p18153.201.25581.24901.2558416.00523874.42
36312006.06.29 23:59buy18161.601.26691.26141.2682
36322006.06.30 00:05t/p18161.601.26821.26141.2682193.76524068.18
36332006.06.30 00:05buy18171.601.26891.26341.2702
36342006.06.30 00:08buy18183.201.26811.26261.2694
36352006.06.30 00:12buy18196.401.26761.26211.2689
36362006.06.30 00:21t/p18196.401.26891.26211.2689832.00524900.18
36372006.06.30 00:21close18183.201.26911.26261.2694320.00525220.18
36382006.06.30 00:21close18171.601.26911.26341.270232.00525252.18
36392006.06.30 00:21buy18201.601.26941.26391.2707
36402006.06.30 00:25buy18213.201.26881.26331.2701
36412006.06.30 00:36t/p18213.201.27011.26331.2701416.00525668.18
36422006.06.30 00:36close18201.601.27011.26391.2707112.00525780.18
36432006.06.30 00:36buy18221.601.27041.26491.2717
36442006.06.30 01:12buy18233.201.26901.26351.2703
36452006.06.30 01:13t/p18233.201.27031.26351.2703416.00526196.18
36462006.06.30 01:13close18221.601.27031.26491.2717-16.00526180.18
36472006.06.30 01:13buy18241.601.27061.26511.2719
36482006.06.30 01:13buy18253.201.26991.26441.2712
36492006.06.30 01:14buy18266.401.26941.26391.2707
36502006.06.30 01:14buy182712.801.26891.26341.2702
36512006.06.30 01:15buy182825.601.26811.26261.2694
36522006.06.30 01:40buy182951.201.26741.26191.2687
36532006.06.30 01:40buy1830100.001.26691.26141.2682
36542006.06.30 02:17t/p1830100.001.26821.26141.268213000.00539180.18
36552006.06.30 02:17close182951.201.26831.26191.26874608.00543788.18
36562006.06.30 02:17close182825.601.26831.26261.2694512.00544300.18
36572006.06.30 02:17close182712.801.26831.26341.2702-768.00543532.18
36582006.06.30 02:17close18266.401.26831.26391.2707-704.00542828.18
36592006.06.30 02:17close18253.201.26831.26441.2712-512.00542316.18
36602006.06.30 02:17close18241.601.26831.26511.2719-368.00541948.18
36612006.06.30 02:17buy18311.601.26861.26311.2699
36622006.06.30 02:17buy18323.201.26791.26241.2692
36632006.06.30 02:30t/p18323.201.26921.26241.2692416.00542364.18
36642006.06.30 02:30close18311.601.26931.26311.2699112.00542476.18
36652006.06.30 02:30buy18331.601.26961.26411.2709
36662006.06.30 02:35buy18343.201.26911.26361.2704
36672006.06.30 02:40buy18356.401.26861.26311.2699
36682006.06.30 03:08buy183612.801.26811.26261.2694
36692006.06.30 03:16buy183725.601.26731.26181.2686
36702006.06.30 03:41buy183851.201.26671.26121.2680
36712006.06.30 03:50buy1839100.001.26591.26041.2672
36722006.06.30 03:50t/p183612.801.26941.26261.26941664.00544140.18
36732006.06.30 03:50t/p183725.601.26861.26181.26863328.00547468.18
36742006.06.30 03:50t/p183851.201.26801.26121.26806656.00554124.18
36752006.06.30 03:50t/p1839100.001.26721.26041.267213000.00567124.18
36762006.06.30 03:50close18356.401.26971.26311.2699704.00567828.18
36772006.06.30 03:50close18343.201.26971.26361.2704192.00568020.18
36782006.06.30 03:50close18331.601.26971.26411.270916.00568036.18
36792006.06.30 04:00buy18401.601.27131.26581.2726
36802006.06.30 04:05buy18413.201.27081.26531.2721
36812006.06.30 04:31t/p18413.201.27211.26531.2721416.00568452.18
36822006.06.30 04:31close18401.601.27211.26581.2726128.00568580.18
36832006.06.30 04:31buy18421.601.27241.26691.2737
36842006.06.30 05:06buy18433.201.27181.26631.2731
36852006.06.30 05:06buy18446.401.27141.26591.2727
36862006.06.30 05:25buy184512.801.27091.26541.2722
36872006.06.30 05:35buy184625.601.27021.26471.2715
36882006.06.30 05:50buy184751.201.26971.26421.2710
36892006.06.30 06:16t/p184751.201.27101.26421.27106656.00575236.18
36902006.06.30 06:16close184625.601.27141.26471.27153072.00578308.18
36912006.06.30 06:16close184512.801.27141.26541.2722640.00578948.18
36922006.06.30 06:16close18446.401.27141.26591.27270.00578948.18
36932006.06.30 06:16close18433.201.27141.26631.2731-128.00578820.18
36942006.06.30 06:16close18421.601.27141.26691.2737-160.00578660.18
36952006.06.30 07:30buy18481.601.27071.26521.2720
36962006.06.30 07:35buy18493.201.27021.26471.2715
36972006.06.30 07:45buy18506.401.26971.26421.2710
36982006.06.30 07:49t/p18493.201.27151.26471.2715416.00579076.18
36992006.06.30 07:49t/p18506.401.27101.26421.2710832.00579908.18
37002006.06.30 07:49close18481.601.27151.26521.2720128.00580036.18
37012006.06.30 07:49buy18511.601.27181.26631.2731
37022006.06.30 07:49buy18523.201.26971.26421.2710
37032006.06.30 07:51t/p18523.201.27101.26421.2710416.00580452.18
37042006.06.30 07:51close18511.601.27301.26631.2731192.00580644.18
37052006.06.30 07:51buy18531.601.27331.26781.2746
37062006.06.30 07:59buy18543.201.27281.26731.2741
37072006.06.30 08:00buy18556.401.27231.26681.2736
37082006.06.30 08:01buy185612.801.27171.26621.2730
37092006.06.30 08:05buy185725.601.27101.26551.2723
37102006.06.30 09:30buy185851.201.27041.26491.2717
37112006.06.30 11:45t/p185851.201.27171.26491.27176656.00587300.18
37122006.06.30 11:45close185725.601.27211.26551.27232816.00590116.18
37132006.06.30 11:45close185612.801.27211.26621.2730512.00590628.18
37142006.06.30 11:45close18556.401.27211.26681.2736-128.00590500.18
37152006.06.30 11:45close18543.201.27211.26731.2741-224.00590276.18
37162006.06.30 11:45close18531.601.27211.26781.2746-192.00590084.18
37172006.06.30 15:45buy18591.601.27671.27121.2780
37182006.06.30 16:32t/p18591.601.27801.27121.2780208.00590292.18
37192006.06.30 17:01buy18601.601.27671.27121.2780
37202006.06.30 17:20buy18613.201.27621.27071.2775
37212006.06.30 17:31buy18626.401.27571.27021.2770
37222006.06.30 19:34t/p18626.401.27701.27021.2770832.00591124.18
37232006.06.30 19:34close18613.201.27741.27071.2775384.00591508.18
37242006.06.30 19:34close18601.601.27741.27121.2780112.00591620.18
37252006.06.30 19:34buy18631.601.27771.27221.2790
37262006.06.30 19:34buy18643.201.27581.27031.2771
37272006.06.30 19:35t/p18643.201.27711.27031.2771416.00592036.18
37282006.06.30 19:35close18631.601.27791.27221.279032.00592068.18
37292006.06.30 19:35buy18651.601.27821.27271.2795
37302006.07.03 00:49buy18663.201.27761.27211.2789
37312006.07.03 01:24buy18676.401.27721.27171.2785
37322006.07.03 03:28t/p18676.401.27851.27171.2785832.00592900.18
37332006.07.03 03:28close18663.201.27851.27211.2789288.00593188.18
37342006.07.03 03:28close18651.601.27851.27271.279533.76593221.94
37352006.07.05 14:47sell18681.601.27811.28361.2768
37362006.07.05 15:00sell18693.201.27871.28421.2774
37372006.07.05 15:45sell18706.401.27931.28481.2780
37382006.07.05 15:59t/p18681.601.27681.28361.2768208.00593429.94
37392006.07.05 15:59t/p18693.201.27741.28421.2774416.00593845.94
37402006.07.05 15:59t/p18706.401.27801.28481.2780832.00594677.94
37412006.07.05 20:15sell18711.601.27181.27731.2705
37422006.07.05 21:55sell18723.201.27231.27781.2710
37432006.07.05 22:00sell18736.401.27291.27841.2716
37442006.07.05 22:25sell187412.801.27331.27881.2720
37452006.07.06 06:45sell187525.601.27381.27931.2725
37462006.07.06 10:03sell187651.201.27431.27981.2730
37472006.07.06 11:20sell1877100.001.27481.28031.2735
37482006.07.06 11:59t/p1877100.001.27351.28031.273513000.00607677.94
37492006.07.06 11:59close187651.201.27341.27981.27304608.00612285.94
37502006.07.06 11:59close187525.601.27341.27931.27251024.00613309.94
37512006.07.06 11:59close187412.801.27341.27881.2720121.60613431.54
37522006.07.06 11:59close18736.401.27341.27841.2716-195.20613236.34
37532006.07.06 11:59close18723.201.27341.27781.2710-289.60612946.74
37542006.07.06 11:59close18711.601.27341.27731.2705-224.80612721.94
37552006.07.07 15:00buy18781.601.28351.27801.2848
37562006.07.07 15:59buy18793.201.28261.27711.2839
37572006.07.07 16:02buy18806.401.28211.27661.2834
37582006.07.07 16:04buy188112.801.28161.27611.2829
37592006.07.07 16:27buy188225.601.28121.27571.2825
37602006.07.07 17:25t/p188225.601.28251.27571.28253328.00616049.94
37612006.07.07 17:25close188112.801.28251.27611.28291152.00617201.94
37622006.07.07 17:25close18806.401.28251.27661.2834256.00617457.94
37632006.07.07 17:25close18793.201.28251.27711.2839-32.00617425.94
37642006.07.07 17:25close18781.601.28251.27801.2848-160.00617265.94
37652006.07.07 17:45buy18831.601.28291.27741.2842
37662006.07.07 20:04buy18843.201.28221.27671.2835
37672006.07.07 20:15buy18856.401.28111.27561.2824
37682006.07.07 21:30t/p18856.401.28241.27561.2824832.00618097.94
37692006.07.07 21:30close18843.201.28241.27671.283564.00618161.94
37702006.07.07 21:30close18831.601.28241.27741.2842-80.00618081.94
37712006.07.10 15:00sell18861.601.27681.28231.2755
37722006.07.10 15:05sell18873.201.27731.28281.2760
37732006.07.10 15:25sell18886.401.27801.28351.2767
37742006.07.10 15:59t/p18861.601.27551.28231.2755208.00618289.94
37752006.07.10 15:59t/p18873.201.27601.28281.2760416.00618705.94
37762006.07.10 15:59t/p18886.401.27671.28351.2767832.00619537.94
37772006.07.10 16:00sell18891.601.27271.27821.2714
37782006.07.10 16:30sell18903.201.27361.27911.2723
37792006.07.10 16:36sell18916.401.27441.27991.2731
37802006.07.10 16:51sell189212.801.27511.28061.2738
37812006.07.10 17:00sell189325.601.27561.28111.2743
37822006.07.10 18:11sell189451.201.27611.28161.2748
37832006.07.10 19:59t/p189212.801.27381.28061.27381664.00621201.94
37842006.07.10 19:59t/p189325.601.27431.28111.27433328.00624529.94
37852006.07.10 19:59t/p189451.201.27481.28161.27486656.00631185.94
37862006.07.10 19:59close18916.401.27321.27991.2731768.00631953.94
37872006.07.10 19:59close18903.201.27321.27911.2723128.00632081.94
37882006.07.10 19:59close18891.601.27321.27821.2714-80.00632001.94
37892006.07.12 15:00sell18951.601.27121.27671.2699
37902006.07.12 15:03sell18963.201.27171.27721.2704
37912006.07.12 15:48t/p18963.201.27041.27721.2704416.00632417.94
37922006.07.12 15:48close18951.601.27041.27671.2699128.00632545.94
37932006.07.12 15:48sell18971.601.27011.27561.2688
37942006.07.12 16:04t/p18971.601.26881.27561.2688208.00632753.94
37952006.07.12 16:04sell18981.601.26821.27371.2669
37962006.07.12 16:04sell18993.201.26871.27421.2674
37972006.07.12 16:04sell19006.401.26921.27471.2679
37982006.07.12 16:07t/p19006.401.26791.27471.2679832.00633585.94
37992006.07.12 16:07close18993.201.26791.27421.2674256.00633841.94
38002006.07.12 16:07close18981.601.26791.27371.266948.00633889.94
38012006.07.12 16:07sell19011.601.26761.27311.2663
38022006.07.12 16:08sell19023.201.26811.27361.2668
38032006.07.12 16:09sell19036.401.26861.27411.2673
38042006.07.12 16:16sell190412.801.26911.27461.2678
38052006.07.12 16:18sell190525.601.26951.27501.2682
38062006.07.12 17:37sell190651.201.27001.27551.2687
38072006.07.12 17:59sell1907100.001.27051.27601.2692
38082006.07.12 19:25t/p1907100.001.26921.27601.269213000.00646889.94
38092006.07.12 19:25close190651.201.26921.27551.26874096.00650985.94
38102006.07.12 19:25close190525.601.26921.27501.2682768.00651753.94
38112006.07.12 19:25close190412.801.26921.27461.2678-128.00651625.94
38122006.07.12 19:25close19036.401.26921.27411.2673-384.00651241.94
38132006.07.12 19:25close19023.201.26921.27361.2668-352.00650889.94
38142006.07.12 19:25close19011.601.26921.27311.2663-256.00650633.94
38152006.07.17 10:45sell19081.601.25621.26171.2549
38162006.07.17 10:59sell19093.201.25691.26241.2556
38172006.07.17 10:59t/p19081.601.25491.26171.2549208.00650841.94
38182006.07.17 10:59t/p19093.201.25561.26241.2556416.00651257.94
38192006.07.17 10:59sell19101.601.25461.26011.2533
38202006.07.17 10:59sell19113.201.25541.26091.2541
38212006.07.17 11:15sell19126.401.25591.26141.2546
38222006.07.17 11:29t/p19126.401.25461.26141.2546832.00652089.94
38232006.07.17 11:29close19113.201.25461.26091.2541256.00652345.94
38242006.07.17 11:29close19101.601.25461.26011.25330.00652345.94
38252006.07.17 11:29sell19131.601.25431.25981.2530
38262006.07.17 12:03t/p19131.601.25301.25981.2530208.00652553.94
38272006.07.17 12:03sell19141.601.25271.25821.2514
38282006.07.17 12:05sell19153.201.25331.25881.2520
38292006.07.17 12:14sell19166.401.25401.25951.2527
38302006.07.17 12:15sell191712.801.25451.26001.2532
38312006.07.17 14:31t/p191712.801.25321.26001.25321664.00654217.94
38322006.07.17 14:31close19166.401.25301.25951.2527640.00654857.94
38332006.07.17 14:31close19153.201.25301.25881.252096.00654953.94
38342006.07.17 14:31close19141.601.25301.25821.2514-48.00654905.94
38352006.07.17 14:31sell19181.601.25271.25821.2514
38362006.07.17 14:32sell19193.201.25311.25861.2518
38372006.07.17 15:17t/p19193.201.25181.25861.2518416.00655321.94
38382006.07.17 15:17close19181.601.25181.25821.2514144.00655465.94
38392006.07.17 15:17sell19201.601.25151.25701.2502
38402006.07.17 15:18sell19213.201.25201.25751.2507
38412006.07.17 15:19sell19226.401.25251.25801.2512
38422006.07.17 15:34sell192312.801.25351.25901.2522
38432006.07.17 16:01sell192425.601.25401.25951.2527
38442006.07.17 16:18t/p192425.601.25271.25951.25273328.00658793.94
38452006.07.17 16:18close192312.801.25271.25901.25221024.00659817.94
38462006.07.17 16:18close19226.401.25271.25801.2512-128.00659689.94
38472006.07.17 16:18close19213.201.25271.25751.2507-224.00659465.94
38482006.07.17 16:18close19201.601.25271.25701.2502-192.00659273.94
38492006.07.17 16:18sell19251.601.25241.25791.2511
38502006.07.17 16:26sell19263.201.25301.25851.2517
38512006.07.17 16:56t/p19263.201.25171.25851.2517416.00659689.94
38522006.07.17 16:56close19251.601.25161.25791.2511128.00659817.94
38532006.07.17 16:56sell19271.601.25131.25681.2500
38542006.07.17 16:59sell19283.201.25191.25741.2506
38552006.07.17 17:01sell19296.401.25271.25821.2514
38562006.07.17 17:08sell193012.801.25311.25861.2518
38572006.07.17 19:39t/p193012.801.25181.25861.25181664.00661481.94
38582006.07.17 19:39close19296.401.25181.25821.2514576.00662057.94
38592006.07.17 19:39close19283.201.25181.25741.250632.00662089.94
38602006.07.17 19:39close19271.601.25181.25681.2500-80.00662009.94
38612006.07.19 16:45buy19311.601.25701.25151.2583
38622006.07.19 16:45buy19323.201.25651.25101.2578
38632006.07.19 17:03buy19336.401.25601.25051.2573
38642006.07.19 17:04buy193412.801.25551.25001.2568
38652006.07.19 17:04buy193525.601.25501.24951.2563
38662006.07.19 17:04buy193651.201.25451.24901.2558
38672006.07.19 17:04t/p193651.201.25581.24901.25586656.00668665.94
38682006.07.19 17:04close193525.601.25601.24951.25632560.00671225.94
38692006.07.19 17:04close193412.801.25601.25001.2568640.00671865.94
38702006.07.19 17:04close19336.401.25601.25051.25730.00671865.94
38712006.07.19 17:04close19323.201.25601.25101.2578-160.00671705.94
38722006.07.19 17:04close19311.601.25601.25151.2583-160.00671545.94
38732006.07.19 17:04buy19371.601.25631.25081.2576
38742006.07.19 17:04buy19383.201.25481.24931.2561
38752006.07.19 17:04buy19396.401.25431.24881.2556
38762006.07.19 17:13t/p19396.401.25561.24881.2556832.00672377.94
38772006.07.19 17:13close19383.201.25571.24931.2561288.00672665.94
38782006.07.19 17:13close19371.601.25571.25081.2576-96.00672569.94
38792006.07.19 17:13buy19401.601.25601.25051.2573
38802006.07.19 17:13buy19413.201.25531.24981.2566
38812006.07.19 17:41t/p19413.201.25661.24981.2566416.00672985.94
38822006.07.19 17:41close19401.601.25671.25051.2573112.00673097.94
38832006.07.19 17:41buy19421.601.25701.25151.2583
38842006.07.19 17:43buy19433.201.25621.25071.2575
38852006.07.19 18:09buy19446.401.25571.25021.2570
38862006.07.19 18:39t/p19446.401.25701.25021.2570832.00673929.94
38872006.07.19 18:39close19433.201.25711.25071.2575288.00674217.94
38882006.07.19 18:39close19421.601.25711.25151.258316.00674233.94
38892006.07.19 18:39buy19451.601.25741.25191.2587
38902006.07.19 18:58t/p19451.601.25871.25191.2587208.00674441.94
38912006.07.19 18:58buy19461.601.25911.25361.2604
38922006.07.19 19:28t/p19461.601.26041.25361.2604208.00674649.94
38932006.07.19 19:28buy19471.601.26071.25521.2620
38942006.07.19 19:29buy19483.201.26011.25461.2614
38952006.07.19 19:34buy19496.401.25951.25401.2608
38962006.07.19 22:49buy195012.801.25901.25351.2603
38972006.07.20 02:16t/p195012.801.26031.25351.26031322.24675972.18
38982006.07.20 02:16close19496.401.26031.25401.2608341.12676313.30
38992006.07.20 02:16close19483.201.26031.25461.2614-21.44676291.86
39002006.07.20 02:16close19471.601.26031.25521.2620-106.72676185.14
39012006.07.24 08:00sell19511.601.26481.27031.2635
39022006.07.24 08:59t/p19511.601.26351.27031.2635208.00676393.14
39032006.07.24 08:59sell19521.601.26311.26861.2618
39042006.07.24 09:03sell19533.201.26351.26901.2622
39052006.07.24 09:24t/p19533.201.26221.26901.2622416.00676809.14
39062006.07.24 09:24close19521.601.26191.26861.2618192.00677001.14
39072006.07.25 18:00sell19541.601.25741.26291.2561
39082006.07.25 20:52sell19553.201.25791.26341.2566
39092006.07.25 21:22sell19566.401.25841.26391.2571
39102006.07.26 03:10t/p19566.401.25711.26391.2571873.60677874.74
39112006.07.26 03:10close19553.201.25711.26341.2566276.80678151.54
39122006.07.26 03:10close19541.601.25711.26291.256158.40678209.94
39132006.07.26 19:00buy19571.601.26591.26041.2672
39142006.07.26 19:03buy19583.201.26541.25991.2667
39152006.07.26 20:01t/p19583.201.26671.25991.2667416.00678625.94
39162006.07.26 20:01close19571.601.26711.26041.2672192.00678817.94
39172006.07.26 20:01buy19591.601.26741.26191.2687
39182006.07.26 20:01buy19603.201.26671.26121.2680
39192006.07.26 20:19t/p19603.201.26801.26121.2680416.00679233.94
39202006.07.26 20:19close19591.601.26811.26191.2687112.00679345.94
39212006.07.26 20:19buy19611.601.26841.26291.2697
39222006.07.26 20:25t/p19611.601.26971.26291.2697208.00679553.94
39232006.07.26 20:25buy19621.601.27011.26461.2714
39242006.07.26 20:29buy19633.201.26941.26391.2707
39252006.07.26 22:03t/p19633.201.27071.26391.2707416.00679969.94
39262006.07.26 22:03close19621.601.27071.26461.271496.00680065.94
39272006.07.26 22:03buy19641.601.27101.26551.2723
39282006.07.26 23:01t/p19641.601.27231.26551.2723208.00680273.94
39292006.07.26 23:01buy19651.601.27261.26711.2739
39302006.07.26 23:13buy19663.201.27211.26661.2734
39312006.07.26 23:15buy19676.401.27161.26611.2729
39322006.07.27 00:59buy196812.801.27121.26571.2725
39332006.07.27 06:20t/p196812.801.27251.26571.27251664.00681937.94
39342006.07.27 06:20close19676.401.27251.26611.2729405.12682343.06
39352006.07.27 06:20close19663.201.27251.26661.273442.56682385.62
39362006.07.27 06:20close19651.601.27251.26711.2739-58.72682326.90
39372006.07.27 20:45sell19691.601.26911.27461.2678
39382006.07.27 21:22sell19703.201.26951.27501.2682
39392006.07.27 22:48sell19716.401.27021.27571.2689
39402006.07.28 01:31t/p19716.401.26891.27571.2689873.60683200.50
39412006.07.28 01:31close19703.201.26891.27501.2682212.80683413.30
39422006.07.28 01:31close19691.601.26891.27461.267842.40683455.70
39432006.07.28 16:30buy19721.601.27531.26981.2766
39442006.07.28 16:57t/p19721.601.27661.26981.2766208.00683663.70
39452006.07.28 16:57buy19731.601.27691.27141.2782
39462006.07.28 17:01buy19743.201.27641.27091.2777
39472006.07.28 17:22buy19756.401.27591.27041.2772
39482006.07.28 17:39buy197612.801.27551.27001.2768
39492006.07.28 17:40buy197725.601.27501.26951.2763
39502006.07.28 17:40buy197851.201.27451.26901.2758
39512006.07.28 18:33buy1979100.001.27401.26851.2753
39522006.07.28 19:42t/p1979100.001.27531.26851.275313000.00696663.70
39532006.07.28 19:42close197851.201.27531.26901.27584096.00700759.70
39542006.07.28 19:42close197725.601.27531.26951.2763768.00701527.70
39552006.07.28 19:42close197612.801.27531.27001.2768-256.00701271.70
39562006.07.28 19:42close19756.401.27531.27041.2772-384.00700887.70
39572006.07.28 19:42close19743.201.27531.27091.2777-352.00700535.70
39582006.07.28 19:42close19731.601.27531.27141.2782-256.00700279.70
39592006.07.28 19:42buy19801.601.27561.27011.2769
39602006.07.28 20:56buy19813.201.27521.26971.2765
39612006.07.31 00:01t/p19813.201.27651.26971.2765387.52700667.22
39622006.07.31 00:01close19801.601.27651.27011.2769129.76700796.98
39632006.08.01 18:30buy19821.601.28091.27541.2822
39642006.08.01 21:33t/p19821.601.28221.27541.2822208.00701004.98
39652006.08.01 21:33buy19831.601.28251.27701.2838
39662006.08.02 00:14buy19843.201.28201.27651.2833
39672006.08.02 05:06t/p19843.201.28331.27651.2833416.00701420.98
39682006.08.02 05:06close19831.601.28331.27701.2838113.76701534.74
39692006.08.03 15:00buy19851.601.28191.27641.2832
39702006.08.03 15:11buy19863.201.28121.27571.2825
39712006.08.03 15:28buy19876.401.28061.27511.2819
39722006.08.03 15:28buy198812.801.28001.27451.2813
39732006.08.03 15:44t/p198812.801.28131.27451.28131664.00703198.74
39742006.08.03 15:44close19876.401.28141.27511.2819512.00703710.74
39752006.08.03 15:44close19863.201.28141.27571.282564.00703774.74
39762006.08.03 15:44close19851.601.28141.27641.2832-80.00703694.74
39772006.08.03 15:44buy19891.601.28171.27621.2830
39782006.08.03 15:53buy19903.201.28091.27541.2822
39792006.08.03 16:00t/p19903.201.28221.27541.2822416.00704110.74
39802006.08.03 16:00close19891.601.28231.27621.283096.00704206.74
39812006.08.03 16:30buy19911.601.28161.27611.2829
39822006.08.03 16:51buy19923.201.28121.27571.2825
39832006.08.03 16:51buy19936.401.28071.27521.2820
39842006.08.03 16:55buy199412.801.28021.27471.2815
39852006.08.03 16:55buy199525.601.27941.27391.2807
39862006.08.03 16:57buy199651.201.27891.27341.2802
39872006.08.03 17:09buy1997100.001.27831.27281.2796
39882006.08.03 18:34t/p1997100.001.27961.27281.279613000.00717206.74
39892006.08.03 18:34close199651.201.27971.27341.28024096.00721302.74
39902006.08.03 18:34close199525.601.27971.27391.2807768.00722070.74
39912006.08.03 18:34close199412.801.27971.27471.2815-640.00721430.74
39922006.08.03 18:34close19936.401.27971.27521.2820-640.00720790.74
39932006.08.03 18:34close19923.201.27971.27571.2825-480.00720310.74
39942006.08.03 18:34close19911.601.27971.27611.2829-304.00720006.74
39952006.08.04 15:00buy19981.601.28811.28261.2894
39962006.08.04 15:02buy19993.201.28761.28211.2889
39972006.08.04 15:03buy20006.401.28721.28171.2885
39982006.08.04 15:51t/p20006.401.28851.28171.2885832.00720838.74
39992006.08.04 15:51close19993.201.28871.28211.2889352.00721190.74
40002006.08.04 15:51close19981.601.28871.28261.289496.00721286.74
40012006.08.04 15:51buy20011.601.28901.28351.2903
40022006.08.04 15:51buy20023.201.28851.28301.2898
40032006.08.04 15:54t/p20023.201.28981.28301.2898416.00721702.74
40042006.08.04 15:54close20011.601.28981.28351.2903128.00721830.74
40052006.08.04 15:54buy20031.601.29011.28461.2914
40062006.08.04 16:19buy20043.201.28961.28411.2909
40072006.08.04 17:03buy20056.401.28911.28361.2904
40082006.08.04 17:13buy200612.801.28861.28311.2899
40092006.08.04 17:27buy200725.601.28811.28261.2894
40102006.08.04 17:41t/p200725.601.28941.28261.28943328.00725158.74
40112006.08.04 17:41close200612.801.28941.28311.28991024.00726182.74
40122006.08.04 17:41close20056.401.28941.28361.2904192.00726374.74
40132006.08.04 17:41close20043.201.28941.28411.2909-64.00726310.74
40142006.08.04 17:41close20031.601.28941.28461.2914-112.00726198.74
40152006.08.04 17:41buy20081.601.28971.28421.2910
40162006.08.04 17:43buy20093.201.28931.28381.2906
40172006.08.04 19:37buy20106.401.28881.28331.2901
40182006.08.04 20:45buy201112.801.28831.28281.2896
40192006.08.04 21:08buy201225.601.28781.28231.2891
40202006.08.07 01:45t/p201225.601.28911.28231.28913100.16729298.90
40212006.08.07 01:45close201112.801.28921.28281.28961038.08730336.98
40222006.08.07 01:45close20106.401.28921.28331.2901199.04730536.02
40232006.08.07 01:45close20093.201.28921.28381.2906-60.48730475.54
40242006.08.07 01:45close20081.601.28921.28421.2910-94.24730381.30
40252006.08.08 00:45sell20131.601.28151.28701.2802
40262006.08.08 01:45sell20143.201.28201.28751.2807
40272006.08.08 02:22sell20156.401.28251.28801.2812
40282006.08.08 08:59sell201612.801.28301.28851.2817
40292006.08.08 09:02sell201725.601.28351.28901.2822
40302006.08.08 09:02sell201851.201.28401.28951.2827
40312006.08.08 09:02sell2019100.001.28471.29021.2834
40322006.08.08 14:31t/p2019100.001.28341.29021.283413000.00743381.30
40332006.08.08 14:31close201851.201.28341.28951.28273072.00746453.30
40342006.08.08 14:31close201725.601.28341.28901.2822256.00746709.30
40352006.08.08 14:31close201612.801.28341.28851.2817-512.00746197.30
40362006.08.08 14:31close20156.401.28341.28801.2812-576.00745621.30
40372006.08.08 14:31close20143.201.28341.28751.2807-448.00745173.30
40382006.08.08 14:31close20131.601.28341.28701.2802-304.00744869.30
40392006.08.09 01:15sell20201.601.27731.28281.2760
40402006.08.09 01:20sell20213.201.27801.28351.2767
40412006.08.09 01:32sell20226.401.27851.28401.2772
40422006.08.09 01:33sell202312.801.27901.28451.2777
40432006.08.09 01:42sell202425.601.27941.28491.2781
40442006.08.09 02:21t/p202425.601.27811.28491.27813328.00748197.30
40452006.08.09 02:21close202312.801.27811.28451.27771152.00749349.30
40462006.08.09 02:21close20226.401.27811.28401.2772256.00749605.30
40472006.08.09 02:21close20213.201.27811.28351.2767-32.00749573.30
40482006.08.09 02:21close20201.601.27811.28281.2760-128.00749445.30
40492006.08.09 02:45sell20251.601.27801.28351.2767
40502006.08.09 04:14sell20263.201.27851.28401.2772
40512006.08.09 05:32sell20276.401.27901.28451.2777
40522006.08.09 05:41sell202812.801.27941.28491.2781
40532006.08.09 06:55sell202925.601.27991.28541.2786
40542006.08.09 07:46sell203051.201.28041.28591.2791
40552006.08.09 07:47sell2031100.001.28091.28641.2796
40562006.08.09 08:54s/l20251.601.28351.28351.2767-880.00748565.30
40572006.08.09 08:54close2031100.001.28361.28641.2796-27000.00721565.30
40582006.08.09 08:54close203051.201.28361.28591.2791-16384.00705181.30
40592006.08.09 08:54close202925.601.28361.28541.2786-9472.00695709.30
40602006.08.09 08:54close202812.801.28361.28491.2781-5376.00690333.30
40612006.08.09 08:54close20276.401.28361.28451.2777-2944.00687389.30
40622006.08.09 08:54close20263.201.28361.28401.2772-1632.00685757.30
40632006.08.09 09:15buy20321.601.28401.27851.2853
40642006.08.09 10:04t/p20321.601.28531.27851.2853208.00685965.30
40652006.08.09 10:04buy20331.601.28561.28011.2869
40662006.08.09 10:18t/p20331.601.28691.28011.2869208.00686173.30
40672006.08.09 10:18buy20341.601.28741.28191.2887
40682006.08.09 10:18buy20353.201.28691.28141.2882
40692006.08.09 11:02buy20366.401.28641.28091.2877
40702006.08.09 11:58t/p20366.401.28771.28091.2877832.00687005.30
40712006.08.09 11:58close20353.201.28771.28141.2882256.00687261.30
40722006.08.09 11:58close20341.601.28771.28191.288748.00687309.30
40732006.08.09 11:58buy20371.601.28801.28251.2893
40742006.08.09 12:00buy20383.201.28751.28201.2888
40752006.08.09 12:08buy20396.401.28701.28151.2883
40762006.08.09 12:33t/p20396.401.28831.28151.2883832.00688141.30
40772006.08.09 12:33close20383.201.28831.28201.2888256.00688397.30
40782006.08.09 12:33close20371.601.28831.28251.289348.00688445.30
40792006.08.09 12:33buy20401.601.28861.28311.2899
40802006.08.09 12:44t/p20401.601.28991.28311.2899208.00688653.30
40812006.08.09 12:44buy20411.601.29021.28471.2915
40822006.08.09 12:50buy20423.201.28971.28421.2910
40832006.08.09 12:51buy20436.401.28931.28381.2906
40842006.08.09 13:31buy204412.801.28881.28331.2901
40852006.08.09 13:36buy204525.601.28831.28281.2896
40862006.08.09 15:25buy204651.201.28781.28231.2891
40872006.08.09 15:31buy2047100.001.28741.28191.2887
40882006.08.09 16:10t/p2047100.001.28871.28191.288713000.00701653.30
40892006.08.09 16:10close204651.201.28871.28231.28914608.00706261.30
40902006.08.09 16:10close204525.601.28871.28281.28961024.00707285.30
40912006.08.09 16:10close204412.801.28871.28331.2901-128.00707157.30
40922006.08.09 16:10close20436.401.28871.28381.2906-384.00706773.30
40932006.08.09 16:10close20423.201.28871.28421.2910-320.00706453.30
40942006.08.09 16:10close20411.601.28871.28471.2915-240.00706213.30
40952006.08.10 15:15sell20481.601.28361.28911.2823
40962006.08.10 15:38t/p20481.601.28231.28911.2823208.00706421.30
40972006.08.10 15:45sell20491.601.28251.28801.2812
40982006.08.10 16:02t/p20491.601.28121.28801.2812208.00706629.30
40992006.08.10 16:02sell20501.601.28081.28631.2795
41002006.08.10 16:03sell20513.201.28171.28721.2804
41012006.08.10 16:16t/p20513.201.28041.28721.2804416.00707045.30
41022006.08.10 16:16close20501.601.27981.28631.2795160.00707205.30
41032006.08.10 16:16sell20521.601.27951.28501.2782
41042006.08.10 16:16sell20533.201.28001.28551.2787
41052006.08.10 16:16sell20546.401.28051.28601.2792
41062006.08.10 16:24t/p20533.201.27871.28551.2787416.00707621.30
41072006.08.10 16:24t/p20546.401.27921.28601.2792832.00708453.30
41082006.08.10 16:24close20521.601.27861.28501.2782144.00708597.30
41092006.08.10 16:24sell20551.601.27831.28381.2770
41102006.08.10 16:29sell20563.201.27881.28431.2775
41112006.08.10 16:35t/p20563.201.27751.28431.2775416.00709013.30
41122006.08.10 16:35close20551.601.27731.28381.2770160.00709173.30
41132006.08.10 16:35sell20571.601.27701.28251.2757
41142006.08.10 16:35sell20583.201.27751.28301.2762
41152006.08.10 16:37t/p20583.201.27621.28301.2762416.00709589.30
41162006.08.10 16:37close20571.601.27621.28251.2757128.00709717.30
41172006.08.10 16:37sell20591.601.27591.28141.2746
41182006.08.10 16:39sell20603.201.27651.28201.2752
41192006.08.10 16:54sell20616.401.27701.28251.2757
41202006.08.10 16:59sell206212.801.27741.28291.2761
41212006.08.10 17:17t/p206212.801.27611.28291.27611664.00711381.30
41222006.08.10 17:17close20616.401.27591.28251.2757704.00712085.30
41232006.08.10 17:17close20603.201.27591.28201.2752192.00712277.30
41242006.08.10 17:17close20591.601.27591.28141.27460.00712277.30
41252006.08.10 17:17sell20631.601.27561.28111.2743
41262006.08.10 17:24sell20643.201.27631.28181.2750
41272006.08.10 17:25sell20656.401.27681.28231.2755
41282006.08.10 17:27sell206612.801.27741.28291.2761
41292006.08.10 17:28sell206725.601.27791.28341.2766
41302006.08.10 17:38t/p206725.601.27661.28341.27663328.00715605.30
41312006.08.10 17:38close206612.801.27651.28291.27611152.00716757.30
41322006.08.10 17:38close20656.401.27651.28231.2755192.00716949.30
41332006.08.10 17:38close20643.201.27651.28181.2750-64.00716885.30
41342006.08.10 17:38close20631.601.27651.28111.2743-144.00716741.30
41352006.08.10 17:38sell20681.601.27621.28171.2749
41362006.08.10 17:47sell20693.201.27671.28221.2754
41372006.08.10 18:13sell20706.401.27721.28271.2759
41382006.08.10 18:19sell207112.801.27761.28311.2763
41392006.08.10 18:27sell207225.601.27811.28361.2768
41402006.08.10 19:31sell207351.201.27861.28411.2773
41412006.08.10 20:47sell2074100.001.27911.28461.2778
41422006.08.11 03:29t/p2074100.001.27781.28461.277813650.00730391.30
41432006.08.11 03:29close207351.201.27771.28411.27734940.80735332.10
41442006.08.11 03:29close207225.601.27771.28361.27681190.40736522.50
41452006.08.11 03:29close207112.801.27771.28311.2763-44.80736477.70
41462006.08.11 03:29close20706.401.27771.28271.2759-278.40736199.30
41472006.08.11 03:29close20693.201.27771.28221.2754-299.20735900.10
41482006.08.11 03:29close20681.601.27771.28171.2749-229.60735670.50
41492006.08.11 21:15sell20751.601.27281.27831.2715
41502006.08.11 21:45sell20763.201.27321.27871.2719
41512006.08.14 00:00t/p20763.201.27191.27871.2719436.80736107.30
41522006.08.14 00:00close20751.601.27161.27831.2715202.40736309.70
41532006.08.14 00:30sell20771.601.27201.27751.2707
41542006.08.14 00:35sell20783.201.27251.27801.2712
41552006.08.14 00:48sell20796.401.27311.27861.2718
41562006.08.14 01:05sell208012.801.27391.27941.2726
41572006.08.14 01:08sell208125.601.27441.27991.2731
41582006.08.14 02:08t/p208125.601.27311.27991.27313328.00739637.70
41592006.08.14 02:08close208012.801.27311.27941.27261024.00740661.70
41602006.08.14 02:08close20796.401.27311.27861.27180.00740661.70
41612006.08.14 02:08close20783.201.27311.27801.2712-192.00740469.70
41622006.08.14 02:08close20771.601.27311.27751.2707-176.00740293.70
41632006.08.15 15:45buy20821.601.28001.27451.2813
41642006.08.15 16:03buy20833.201.27951.27401.2808
41652006.08.15 16:16buy20846.401.27891.27341.2802
41662006.08.15 17:46buy208512.801.27841.27291.2797
41672006.08.15 18:14buy208625.601.27791.27241.2792
41682006.08.15 19:01t/p208625.601.27921.27241.27923328.00743621.70
41692006.08.15 19:01close208512.801.27931.27291.27971152.00744773.70
41702006.08.15 19:01close20846.401.27931.27341.2802256.00745029.70
41712006.08.15 19:01close20833.201.27931.27401.2808-64.00744965.70
41722006.08.15 19:01close20821.601.27931.27451.2813-112.00744853.70
41732006.08.15 19:01buy20871.601.27961.27411.2809
41742006.08.15 19:01buy20883.201.27921.27371.2805
41752006.08.15 19:38buy20896.401.27871.27321.2800
41762006.08.16 00:13buy209012.801.27821.27271.2795
41772006.08.16 08:39t/p209012.801.27951.27271.27951664.00746517.70
41782006.08.16 08:39close20896.401.27951.27321.2800455.04746972.74
41792006.08.16 08:39close20883.201.27951.27371.280567.52747040.26
41802006.08.16 08:39close20871.601.27951.27411.2809-30.24747010.02
41812006.08.16 15:30buy20911.601.28591.28041.2872
41822006.08.16 15:57buy20923.201.28541.27991.2867
41832006.08.16 16:30buy20936.401.28481.27931.2861
41842006.08.16 17:30t/p20936.401.28611.27931.2861832.00747842.02
41852006.08.16 17:30close20923.201.28611.27991.2867224.00748066.02
41862006.08.16 17:30close20911.601.28611.28041.287232.00748098.02
41872006.08.16 17:30buy20941.601.28641.28091.2877
41882006.08.16 18:08buy20953.201.28591.28041.2872
41892006.08.16 18:14buy20966.401.28551.28001.2868
41902006.08.16 19:37buy209712.801.28491.27941.2862
41912006.08.16 19:45buy209825.601.28441.27891.2857
41922006.08.16 21:09buy209951.201.28391.27841.2852
41932006.08.17 01:59t/p209951.201.28521.27841.28525288.96753386.98
41942006.08.17 01:59close209825.601.28531.27891.28571620.48755007.46
41952006.08.17 01:59close209712.801.28531.27941.2862170.24755177.70
41962006.08.17 01:59close20966.401.28531.28001.2868-298.88754878.82
41972006.08.17 01:59close20953.201.28531.28041.2872-277.44754601.38
41982006.08.17 01:59close20941.601.28531.28091.2877-218.72754382.66
41992006.08.17 20:15sell21001.601.28131.28681.2800
42002006.08.17 20:24sell21013.201.28181.28731.2805
42012006.08.17 20:42sell21026.401.28231.28781.2810
42022006.08.17 20:54sell210312.801.28281.28831.2815
42032006.08.17 23:28sell210425.601.28331.28881.2820
42042006.08.18 07:35sell210551.201.28411.28961.2828
42052006.08.18 11:46t/p210551.201.28281.28961.28286656.00761038.66
42062006.08.18 11:46close210425.601.28281.28881.28201446.40762485.06
42072006.08.18 11:46close210312.801.28281.28831.281583.20762568.26
42082006.08.18 11:46close21026.401.28281.28781.2810-278.40762289.86
42092006.08.18 11:46close21013.201.28281.28731.2805-299.20761990.66
42102006.08.18 11:46close21001.601.28281.28681.2800-229.60761761.06
42112006.08.21 04:00buy21061.601.28791.28241.2892
42122006.08.21 04:38buy21073.201.28751.28201.2888
42132006.08.21 07:24buy21086.401.28701.28151.2883
42142006.08.21 08:53t/p21086.401.28831.28151.2883832.00762593.06
42152006.08.21 08:53close21073.201.28861.28201.2888352.00762945.06
42162006.08.21 08:53close21061.601.28861.28241.2892112.00763057.06
42172006.08.22 14:30sell21091.601.28141.28691.2801
42182006.08.22 15:11t/p21091.601.28011.28691.2801208.00763265.06
42192006.08.22 15:11sell21101.601.27981.28531.2785
42202006.08.22 15:13sell21113.201.28031.28581.2790
42212006.08.22 15:18sell21126.401.28081.28631.2795
42222006.08.22 15:46sell211312.801.28131.28681.2800
42232006.08.22 16:24t/p211312.801.28001.28681.28001664.00764929.06
42242006.08.22 16:24close21126.401.28001.28631.2795512.00765441.06
42252006.08.22 16:24close21113.201.28001.28581.279096.00765537.06
42262006.08.22 16:24close21101.601.28001.28531.2785-32.00765505.06
42272006.08.22 16:24sell21141.601.27971.28521.2784
42282006.08.22 16:24sell21153.201.28021.28571.2789
42292006.08.22 16:36sell21166.401.28071.28621.2794
42302006.08.22 16:40sell211712.801.28121.28671.2799
42312006.08.22 16:56sell211825.601.28161.28711.2803
42322006.08.22 17:42t/p211825.601.28031.28711.28033328.00768833.06
42332006.08.22 17:42close211712.801.28031.28671.27991152.00769985.06
42342006.08.22 17:42close21166.401.28031.28621.2794256.00770241.06
42352006.08.22 17:42close21153.201.28031.28571.2789-32.00770209.06
42362006.08.22 17:42close21141.601.28031.28521.2784-96.00770113.06
42372006.08.22 17:42sell21191.601.28001.28551.2787
42382006.08.22 17:44sell21203.201.28091.28641.2796
42392006.08.22 19:29t/p21203.201.27961.28641.2796416.00770529.06
42402006.08.22 19:29close21191.601.27951.28551.278780.00770609.06
42412006.08.22 20:15sell21211.601.27861.28411.2773
42422006.08.22 20:32sell21223.201.27911.28461.2778
42432006.08.22 20:39sell21236.401.27951.28501.2782
42442006.08.22 21:01sell212412.801.28001.28551.2787
42452006.08.22 23:10sell212525.601.28051.28601.2792
42462006.08.22 23:26sell212651.201.28111.28661.2798
42472006.08.23 03:41t/p212651.201.27981.28661.27986988.80777597.86
42482006.08.23 03:41close212525.601.27971.28601.27922214.40779812.26
42492006.08.23 03:41close212412.801.27971.28551.2787467.20780279.46
42502006.08.23 03:41close21236.401.27971.28501.2782-86.40780193.06
42512006.08.23 03:41close21223.201.27971.28461.2778-171.20780021.86
42522006.08.23 03:41close21211.601.27971.28411.2773-165.60779856.26
42532006.08.23 23:00sell21271.601.27871.28421.2774
42542006.08.23 23:25sell21283.201.27921.28471.2779
42552006.08.24 02:49t/p21283.201.27791.28471.2779478.40780334.66
42562006.08.24 02:49close21271.601.27781.28421.2774175.20780509.86
42572006.08.24 11:00buy21291.601.28351.27801.2848
42582006.08.24 11:12buy21303.201.28301.27751.2843
42592006.08.24 11:16buy21316.401.28251.27701.2838
42602006.08.24 14:30t/p21316.401.28381.27701.2838832.00781341.86
42612006.08.24 14:30close21303.201.28411.27751.2843352.00781693.86
42622006.08.24 14:30close21291.601.28411.27801.284896.00781789.86
42632006.08.24 14:30buy21321.601.28441.27891.2857
42642006.08.24 14:30buy21333.201.28331.27781.2846
42652006.08.24 14:31buy21346.401.28221.27671.2835
42662006.08.24 14:31buy213512.801.28151.27601.2828
42672006.08.24 14:31t/p213512.801.28281.27601.28281664.00783453.86
42682006.08.24 14:31close21346.401.28281.27671.2835384.00783837.86
42692006.08.24 14:31close21333.201.28281.27781.2846-160.00783677.86
42702006.08.24 14:31close21321.601.28281.27891.2857-256.00783421.86
42712006.08.24 14:31buy21361.601.28311.27761.2844
42722006.08.24 14:31buy21373.201.28251.27701.2838
42732006.08.24 14:31buy21386.401.28181.27631.2831
42742006.08.24 14:32t/p21373.201.28381.27701.2838416.00783837.86
42752006.08.24 14:32t/p21386.401.28311.27631.2831832.00784669.86
42762006.08.24 14:32close21361.601.28391.27761.2844128.00784797.86
42772006.08.24 14:32buy21391.601.28421.27871.2855
42782006.08.24 14:32buy21403.201.28181.27631.2831
42792006.08.24 14:41buy21416.401.28121.27571.2825
42802006.08.24 14:48t/p21416.401.28251.27571.2825832.00785629.86
42812006.08.24 14:48close21403.201.28261.27631.2831256.00785885.86
42822006.08.24 14:48close21391.601.28261.27871.2855-256.00785629.86
42832006.08.24 14:48buy21421.601.28291.27741.2842
42842006.08.24 14:52buy21433.201.28241.27691.2837
42852006.08.24 15:16buy21446.401.28171.27621.2830
42862006.08.24 15:16buy214512.801.28121.27571.2825
42872006.08.24 16:00t/p214512.801.28251.27571.28251664.00787293.86
42882006.08.24 16:00close21446.401.28261.27621.2830576.00787869.86
42892006.08.24 16:00close21433.201.28261.27691.283764.00787933.86
42902006.08.24 16:00close21421.601.28261.27741.2842-48.00787885.86
42912006.08.24 18:15sell21461.601.27621.28171.2749
42922006.08.24 18:19sell21473.201.27671.28221.2754
42932006.08.24 18:25sell21486.401.27721.28271.2759
42942006.08.24 22:09t/p21486.401.27591.28271.2759832.00788717.86
42952006.08.24 22:09close21473.201.27581.28221.2754288.00789005.86
42962006.08.24 22:09close21461.601.27581.28171.274964.00789069.86
42972006.08.24 22:09sell21491.601.27551.28101.2742
42982006.08.24 22:50sell21503.201.27601.28151.2747
42992006.08.24 23:00sell21516.401.27651.28201.2752
43002006.08.24 23:22sell215212.801.27701.28251.2757
43012006.08.25 02:05t/p215212.801.27571.28251.27571747.20790817.06
43022006.08.25 02:05close21516.401.27561.28201.2752617.60791434.66
43032006.08.25 02:05close21503.201.27561.28151.2747148.80791583.46
43042006.08.25 02:05close21491.601.27561.28101.2742-5.60791577.86
43052006.08.29 16:45sell21531.601.27641.28191.2751
43062006.08.29 19:15sell21543.201.27691.28241.2756
43072006.08.29 19:29sell21556.401.27731.28281.2760
43082006.08.29 20:00t/p21556.401.27601.28281.2760832.00792409.86
43092006.08.29 20:00close21543.201.27571.28241.2756384.00792793.86
43102006.08.29 20:00close21531.601.27571.28191.2751112.00792905.86
43112006.08.29 23:16buy21561.601.28301.27751.2843
43122006.08.29 23:57buy21573.201.28241.27691.2837
43132006.08.30 02:25t/p21573.201.28371.27691.2837387.52793293.38
43142006.08.30 02:25close21561.601.28381.27751.2843113.76793407.14
43152006.08.30 02:25buy21581.601.28411.27861.2854
43162006.08.30 03:36buy21593.201.28351.27801.2848
43172006.08.30 03:49buy21606.401.28301.27751.2843
43182006.08.30 04:29buy216112.801.28251.27701.2838
43192006.08.30 06:18t/p216112.801.28381.27701.28381664.00795071.14
43202006.08.30 06:18close21606.401.28381.27751.2843512.00795583.14
43212006.08.30 06:18close21593.201.28381.27801.284896.00795679.14
43222006.08.30 06:18close21581.601.28381.27861.2854-48.00795631.14
43232006.08.31 18:15sell21621.601.28031.28581.2790
43242006.08.31 19:49t/p21621.601.27901.28581.2790208.00795839.14
43252006.08.31 19:49sell21631.601.27871.28421.2774
43262006.08.31 19:49sell21643.201.27931.28481.2780
43272006.08.31 20:10sell21656.401.27981.28531.2785
43282006.08.31 20:23sell216612.801.28031.28581.2790
43292006.08.31 20:50sell216725.601.28081.28631.2795
43302006.08.31 21:00sell216851.201.28131.28681.2800
43312006.09.01 00:12t/p216851.201.28001.28681.28006988.80802827.94
43322006.09.01 00:12close216725.601.27961.28631.27953238.40806066.34
43332006.09.01 00:12close216612.801.27961.28581.2790979.20807045.54
43342006.09.01 00:12close21656.401.27961.28531.2785169.60807215.14
43352006.09.01 00:12close21643.201.27961.28481.2780-75.20807139.94
43362006.09.01 00:12close21631.601.27961.28421.2774-133.60807006.34
43372006.09.01 21:45buy21691.601.28361.27811.2849
43382006.09.04 01:00t/p21691.601.28491.27811.2849193.76807200.10
43392006.09.07 13:00sell21701.601.27651.28201.2752
43402006.09.07 13:06t/p21701.601.27521.28201.2752208.00807408.10
43412006.09.07 13:06sell21711.601.27461.28011.2733
43422006.09.07 13:06sell21723.201.27521.28071.2739
43432006.09.07 13:07sell21736.401.27631.28181.2750
43442006.09.07 13:07t/p21736.401.27501.28181.2750832.00808240.10
43452006.09.07 13:07t/p21723.201.27391.28071.2739416.00808656.10
43462006.09.07 13:07close21711.601.27341.28011.2733192.00808848.10
43472006.09.07 13:07sell21741.601.27311.27861.2718
43482006.09.07 13:07sell21753.201.27361.27911.2723
43492006.09.07 13:26sell21766.401.27421.27971.2729
43502006.09.07 14:41t/p21766.401.27291.27971.2729832.00809680.10
43512006.09.07 14:41close21753.201.27291.27911.2723224.00809904.10
43522006.09.07 14:41close21741.601.27291.27861.271832.00809936.10
43532006.09.07 14:41sell21771.601.27261.27811.2713
43542006.09.07 14:45t/p21771.601.27131.27811.2713208.00810144.10
43552006.09.07 14:45sell21781.601.27101.27651.2697
43562006.09.07 14:48sell21793.201.27141.27691.2701
43572006.09.07 15:09sell21806.401.27191.27741.2706
43582006.09.07 15:17sell218112.801.27241.27791.2711
43592006.09.07 15:31t/p218112.801.27111.27791.27111664.00811808.10
43602006.09.07 15:31close21806.401.27111.27741.2706512.00812320.10
43612006.09.07 15:31close21793.201.27111.27691.270196.00812416.10
43622006.09.07 15:31close21781.601.27111.27651.2697-16.00812400.10
43632006.09.07 15:31sell21821.601.27081.27631.2695
43642006.09.07 15:32sell21833.201.27131.27681.2700
43652006.09.07 15:45sell21846.401.27181.27731.2705
43662006.09.07 15:49sell218512.801.27231.27781.2710
43672006.09.07 15:56sell218625.601.27281.27831.2715
43682006.09.07 16:02sell218751.201.27321.27871.2719
43692006.09.07 16:25t/p218751.201.27191.27871.27196656.00819056.10
43702006.09.07 16:25close218625.601.27191.27831.27152304.00821360.10
43712006.09.07 16:25close218512.801.27191.27781.2710512.00821872.10
43722006.09.07 16:25close21846.401.27191.27731.2705-64.00821808.10
43732006.09.07 16:25close21833.201.27191.27681.2700-192.00821616.10
43742006.09.07 16:25close21821.601.27191.27631.2695-176.00821440.10
43752006.09.07 16:25sell21881.601.27161.27711.2703
43762006.09.07 16:27sell21893.201.27211.27761.2708
43772006.09.07 16:35sell21906.401.27261.27811.2713
43782006.09.07 16:58sell219112.801.27311.27861.2718
43792006.09.07 17:06sell219225.601.27361.27911.2723
43802006.09.07 17:08sell219351.201.27431.27981.2730
43812006.09.07 17:59t/p219351.201.27301.27981.27306656.00828096.10
43822006.09.07 17:59close219225.601.27261.27911.27232560.00830656.10
43832006.09.07 17:59close219112.801.27261.27861.2718640.00831296.10
43842006.09.07 17:59close21906.401.27261.27811.27130.00831296.10
43852006.09.07 17:59close21893.201.27261.27761.2708-160.00831136.10
43862006.09.07 17:59close21881.601.27261.27711.2703-160.00830976.10
43872006.09.08 16:45sell21941.601.26661.27211.2653
43882006.09.08 17:24sell21953.201.26711.27261.2658
43892006.09.08 18:27sell21966.401.26751.27301.2662
43902006.09.08 18:52sell219712.801.26801.27351.2667
43912006.09.11 00:17t/p219712.801.26671.27351.26671747.20832723.30
43922006.09.11 00:17close21966.401.26671.27301.2662553.60833276.90
43932006.09.11 00:17close21953.201.26671.27261.2658148.80833425.70
43942006.09.11 00:17close21941.601.26671.27211.2653-5.60833420.10
43952006.09.11 12:15buy21981.601.27321.26771.2745
43962006.09.11 12:25buy21993.201.27271.26721.2740
43972006.09.11 12:56buy22006.401.27221.26671.2735
43982006.09.11 12:59buy220112.801.27171.26621.2730
43992006.09.11 13:04buy220225.601.27131.26581.2726
44002006.09.11 16:00buy220351.201.27071.26521.2720
44012006.09.11 16:02buy2204100.001.27021.26471.2715
44022006.09.12 02:44t/p2204100.001.27151.26471.271512110.00845530.10
44032006.09.12 02:44close220351.201.27151.26521.27203640.32849170.42
44042006.09.12 02:44close220225.601.27151.26581.2726284.16849454.58
44052006.09.12 02:44close220112.801.27151.26621.2730-369.92849084.66
44062006.09.12 02:44close22006.401.27151.26671.2735-504.96848579.70
44072006.09.12 02:44close21993.201.27151.26721.2740-412.48848167.22
44082006.09.12 02:44close21981.601.27151.26771.2745-286.24847880.98