|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|4 Часа (H4) 2006.01.02 00:00 - 2006.09.14 00:00 (2006.01.01 - 2006.09.14)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|Lots=1.6; StopLoss=55; TakeProfit=13; MaxTrades=7; Pips=4; AccountProtection=1; mm=0; risk=0.15; AccountisNormal=0; mP=26; mI=2; mL=2;
|Баров в истории
|8548
|Смоделировано тиков
|730800
|Качество моделирования
|90.00%
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|837880.98
|Общая прибыль
|1390742.00
|Общий убыток
|-552861.02
|Прибыльность
|2.52
|Матожидание выигрыша
|380.16
|Абсолютная просадка
|1778.19
|Максимальная просадка
|63848.00 (8.52%)
|Относительная просадка
|81.78% (40042.08)
|Всего сделок
|2204
|Короткие позиции (% выигравших)
|948 (71.10%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|1256 (76.04%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|1629 (73.91%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|575 (26.09%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|13650.00
|убыточная сделка
|-27000.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|853.74
|убыточная сделка
|-961.50
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|54 (18502.74)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|10 (-62056.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|37000.00 (15)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-63848.00 (9)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|6
|непрерывный проигрыш
|2
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Лоты
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2006.01.02 00:00
|buy
|1
|1.60
|1.1843
|1.1788
|1.1856
|2
|2006.01.02 01:12
|buy
|2
|3.20
|1.1839
|1.1784
|1.1852
|3
|2006.01.02 09:18
|t/p
|2
|3.20
|1.1852
|1.1784
|1.1852
|416.00
|10416.00
|4
|2006.01.02 09:18
|close
|1
|1.60
|1.1854
|1.1788
|1.1856
|176.00
|10592.00
|5
|2006.01.03 05:30
|buy
|3
|1.60
|1.1879
|1.1824
|1.1892
|6
|2006.01.03 06:07
|t/p
|3
|1.60
|1.1892
|1.1824
|1.1892
|208.00
|10800.00
|7
|2006.01.03 06:07
|buy
|4
|1.60
|1.1896
|1.1841
|1.1909
|8
|2006.01.03 06:11
|buy
|5
|3.20
|1.1888
|1.1833
|1.1901
|9
|2006.01.03 06:28
|t/p
|5
|3.20
|1.1901
|1.1833
|1.1901
|416.00
|11216.00
|10
|2006.01.03 06:28
|close
|4
|1.60
|1.1906
|1.1841
|1.1909
|160.01
|11376.01
|11
|2006.01.03 06:28
|buy
|6
|1.60
|1.1909
|1.1854
|1.1922
|12
|2006.01.03 06:28
|buy
|7
|3.20
|1.1905
|1.1850
|1.1918
|13
|2006.01.03 15:39
|t/p
|7
|3.20
|1.1918
|1.1850
|1.1918
|416.00
|11792.01
|14
|2006.01.03 15:39
|close
|6
|1.60
|1.1918
|1.1854
|1.1922
|144.00
|11936.01
|15
|2006.01.03 16:30
|buy
|8
|1.60
|1.1961
|1.1906
|1.1974
|16
|2006.01.03 16:32
|buy
|9
|3.20
|1.1956
|1.1901
|1.1969
|17
|2006.01.03 16:50
|t/p
|9
|3.20
|1.1969
|1.1901
|1.1969
|416.00
|12352.01
|18
|2006.01.03 16:50
|close
|8
|1.60
|1.1971
|1.1906
|1.1974
|160.02
|12512.03
|19
|2006.01.03 16:50
|buy
|10
|1.60
|1.1974
|1.1919
|1.1987
|20
|2006.01.03 17:03
|buy
|11
|3.20
|1.1970
|1.1915
|1.1983
|21
|2006.01.03 17:56
|t/p
|11
|3.20
|1.1983
|1.1915
|1.1983
|416.00
|12928.03
|22
|2006.01.03 17:56
|close
|10
|1.60
|1.1983
|1.1919
|1.1987
|143.99
|13072.02
|23
|2006.01.03 17:56
|buy
|12
|1.60
|1.1986
|1.1931
|1.1999
|24
|2006.01.03 17:56
|buy
|13
|3.20
|1.1981
|1.1926
|1.1994
|25
|2006.01.03 20:02
|t/p
|13
|3.20
|1.1994
|1.1926
|1.1994
|416.00
|13488.02
|26
|2006.01.03 20:02
|close
|12
|1.60
|1.1996
|1.1931
|1.1999
|160.00
|13648.02
|27
|2006.01.03 20:02
|buy
|14
|1.60
|1.1999
|1.1944
|1.2012
|28
|2006.01.03 20:33
|t/p
|14
|1.60
|1.2012
|1.1944
|1.2012
|208.00
|13856.02
|29
|2006.01.03 20:33
|buy
|15
|1.60
|1.2022
|1.1967
|1.2035
|30
|2006.01.03 20:33
|buy
|16
|3.20
|1.2005
|1.1950
|1.2018
|31
|2006.01.03 20:33
|t/p
|16
|3.20
|1.2018
|1.1950
|1.2018
|416.00
|14272.02
|32
|2006.01.03 20:33
|close
|15
|1.60
|1.2019
|1.1967
|1.2035
|-48.00
|14224.02
|33
|2006.01.03 20:33
|buy
|17
|1.60
|1.2022
|1.1967
|1.2035
|34
|2006.01.03 20:35
|buy
|18
|3.20
|1.2017
|1.1962
|1.2030
|35
|2006.01.03 22:19
|buy
|19
|6.40
|1.2012
|1.1957
|1.2025
|36
|2006.01.04 00:34
|t/p
|19
|6.40
|1.2025
|1.1957
|1.2025
|775.04
|14999.06
|37
|2006.01.04 00:34
|close
|18
|3.20
|1.2025
|1.1962
|1.2030
|227.51
|15226.57
|38
|2006.01.04 00:34
|close
|17
|1.60
|1.2025
|1.1967
|1.2035
|33.76
|15260.33
|39
|2006.01.04 01:15
|buy
|20
|1.60
|1.2036
|1.1981
|1.2049
|40
|2006.01.04 01:28
|buy
|21
|3.20
|1.2031
|1.1976
|1.2044
|41
|2006.01.04 01:42
|t/p
|21
|3.20
|1.2044
|1.1976
|1.2044
|416.00
|15676.33
|42
|2006.01.04 01:42
|close
|20
|1.60
|1.2045
|1.1981
|1.2049
|143.99
|15820.32
|43
|2006.01.04 01:42
|buy
|22
|1.60
|1.2048
|1.1993
|1.2061
|44
|2006.01.04 01:49
|buy
|23
|3.20
|1.2043
|1.1988
|1.2056
|45
|2006.01.04 01:57
|buy
|24
|6.40
|1.2037
|1.1982
|1.2050
|46
|2006.01.04 03:05
|t/p
|24
|6.40
|1.2050
|1.1982
|1.2050
|832.00
|16652.32
|47
|2006.01.04 03:05
|close
|23
|3.20
|1.2051
|1.1988
|1.2056
|256.00
|16908.32
|48
|2006.01.04 03:05
|close
|22
|1.60
|1.2051
|1.1993
|1.2061
|48.01
|16956.33
|49
|2006.01.04 04:30
|buy
|25
|1.60
|1.2077
|1.2022
|1.2090
|50
|2006.01.04 04:40
|buy
|26
|3.20
|1.2071
|1.2016
|1.2084
|51
|2006.01.04 04:57
|buy
|27
|6.40
|1.2066
|1.2011
|1.2079
|52
|2006.01.04 10:19
|t/p
|27
|6.40
|1.2079
|1.2011
|1.2079
|832.00
|17788.33
|53
|2006.01.04 10:19
|close
|26
|3.20
|1.2081
|1.2016
|1.2084
|320.00
|18108.33
|54
|2006.01.04 10:19
|close
|25
|1.60
|1.2081
|1.2022
|1.2090
|64.01
|18172.34
|55
|2006.01.04 15:00
|buy
|28
|1.60
|1.2094
|1.2039
|1.2107
|56
|2006.01.04 15:02
|buy
|29
|3.20
|1.2088
|1.2033
|1.2101
|57
|2006.01.04 15:02
|buy
|30
|6.40
|1.2082
|1.2027
|1.2095
|58
|2006.01.04 15:02
|t/p
|30
|6.40
|1.2095
|1.2027
|1.2095
|832.00
|19004.34
|59
|2006.01.04 15:02
|close
|29
|3.20
|1.2098
|1.2033
|1.2101
|320.00
|19324.34
|60
|2006.01.04 15:02
|close
|28
|1.60
|1.2098
|1.2039
|1.2107
|64.00
|19388.34
|61
|2006.01.04 15:02
|buy
|31
|1.60
|1.2101
|1.2046
|1.2114
|62
|2006.01.04 15:02
|buy
|32
|3.20
|1.2090
|1.2035
|1.2103
|63
|2006.01.04 15:02
|buy
|33
|6.40
|1.2082
|1.2027
|1.2095
|64
|2006.01.04 15:35
|t/p
|33
|6.40
|1.2095
|1.2027
|1.2095
|832.00
|20220.34
|65
|2006.01.04 15:35
|close
|32
|3.20
|1.2096
|1.2035
|1.2103
|192.00
|20412.34
|66
|2006.01.04 15:35
|close
|31
|1.60
|1.2096
|1.2046
|1.2114
|-80.00
|20332.34
|67
|2006.01.04 19:00
|buy
|34
|1.60
|1.2130
|1.2075
|1.2143
|68
|2006.01.04 19:26
|buy
|35
|3.20
|1.2126
|1.2071
|1.2139
|69
|2006.01.04 20:53
|buy
|36
|6.40
|1.2121
|1.2066
|1.2134
|70
|2006.01.04 21:23
|t/p
|36
|6.40
|1.2134
|1.2066
|1.2134
|832.00
|21164.34
|71
|2006.01.04 21:23
|close
|35
|3.20
|1.2134
|1.2071
|1.2139
|256.02
|21420.36
|72
|2006.01.04 21:23
|close
|34
|1.60
|1.2134
|1.2075
|1.2143
|64.00
|21484.36
|73
|2006.01.06 15:15
|buy
|37
|1.60
|1.2153
|1.2098
|1.2166
|74
|2006.01.06 15:21
|buy
|38
|3.20
|1.2149
|1.2094
|1.2162
|75
|2006.01.06 15:24
|buy
|39
|6.40
|1.2139
|1.2084
|1.2152
|76
|2006.01.06 15:52
|t/p
|39
|6.40
|1.2152
|1.2084
|1.2152
|832.00
|22316.36
|77
|2006.01.06 15:52
|close
|38
|3.20
|1.2153
|1.2094
|1.2162
|128.00
|22444.36
|78
|2006.01.06 15:52
|close
|37
|1.60
|1.2153
|1.2098
|1.2166
|-0.02
|22444.34
|79
|2006.01.06 15:52
|buy
|40
|1.60
|1.2156
|1.2101
|1.2169
|80
|2006.01.06 15:55
|buy
|41
|3.20
|1.2149
|1.2094
|1.2162
|81
|2006.01.06 16:03
|t/p
|41
|3.20
|1.2162
|1.2094
|1.2162
|416.00
|22860.34
|82
|2006.01.06 16:03
|close
|40
|1.60
|1.2162
|1.2101
|1.2169
|96.01
|22956.35
|83
|2006.01.06 16:15
|buy
|42
|1.60
|1.2164
|1.2109
|1.2177
|84
|2006.01.06 16:18
|buy
|43
|3.20
|1.2157
|1.2102
|1.2170
|85
|2006.01.06 16:26
|buy
|44
|6.40
|1.2151
|1.2096
|1.2164
|86
|2006.01.09 08:38
|s/l
|42
|1.60
|1.2109
|1.2109
|1.2177
|-894.24
|22062.11
|87
|2006.01.09 08:38
|close
|44
|6.40
|1.2109
|1.2096
|1.2164
|-2744.99
|19317.12
|88
|2006.01.09 08:38
|close
|43
|3.20
|1.2109
|1.2102
|1.2170
|-1564.49
|17752.63
|89
|2006.01.09 10:15
|sell
|45
|1.60
|1.2073
|1.2128
|1.2060
|90
|2006.01.09 10:33
|sell
|46
|3.20
|1.2077
|1.2132
|1.2064
|91
|2006.01.09 10:37
|sell
|47
|6.40
|1.2082
|1.2137
|1.2069
|92
|2006.01.09 16:00
|t/p
|47
|6.40
|1.2069
|1.2137
|1.2069
|832.00
|18584.63
|93
|2006.01.09 16:00
|close
|46
|3.20
|1.2068
|1.2132
|1.2064
|288.00
|18872.63
|94
|2006.01.09 16:00
|close
|45
|1.60
|1.2068
|1.2128
|1.2060
|79.99
|18952.62
|95
|2006.01.11 17:00
|buy
|48
|1.60
|1.2099
|1.2044
|1.2112
|96
|2006.01.11 17:08
|buy
|49
|3.20
|1.2094
|1.2039
|1.2107
|97
|2006.01.11 17:23
|t/p
|49
|3.20
|1.2107
|1.2039
|1.2107
|416.00
|19368.62
|98
|2006.01.11 17:23
|close
|48
|1.60
|1.2107
|1.2044
|1.2112
|128.01
|19496.63
|99
|2006.01.11 17:45
|buy
|50
|1.60
|1.2115
|1.2060
|1.2128
|100
|2006.01.11 17:55
|t/p
|50
|1.60
|1.2128
|1.2060
|1.2128
|208.00
|19704.63
|101
|2006.01.11 17:55
|buy
|51
|1.60
|1.2131
|1.2076
|1.2144
|102
|2006.01.11 19:23
|buy
|52
|3.20
|1.2127
|1.2072
|1.2140
|103
|2006.01.11 20:11
|buy
|53
|6.40
|1.2122
|1.2067
|1.2135
|104
|2006.01.11 23:27
|t/p
|53
|6.40
|1.2135
|1.2067
|1.2135
|832.00
|20536.63
|105
|2006.01.11 23:27
|close
|52
|3.20
|1.2135
|1.2072
|1.2140
|256.02
|20792.65
|106
|2006.01.11 23:27
|close
|51
|1.60
|1.2135
|1.2076
|1.2144
|64.00
|20856.65
|107
|2006.01.12 15:30
|sell
|54
|1.60
|1.2016
|1.2071
|1.2003
|108
|2006.01.12 15:30
|sell
|55
|3.20
|1.2021
|1.2076
|1.2008
|109
|2006.01.12 15:31
|sell
|56
|6.40
|1.2026
|1.2081
|1.2013
|110
|2006.01.12 16:08
|t/p
|56
|6.40
|1.2013
|1.2081
|1.2013
|832.00
|21688.65
|111
|2006.01.12 16:08
|close
|55
|3.20
|1.2013
|1.2076
|1.2008
|256.02
|21944.67
|112
|2006.01.12 16:08
|close
|54
|1.60
|1.2013
|1.2071
|1.2003
|47.99
|21992.66
|113
|2006.01.12 16:08
|sell
|57
|1.60
|1.2010
|1.2065
|1.1997
|114
|2006.01.12 16:10
|sell
|58
|3.20
|1.2014
|1.2069
|1.2001
|115
|2006.01.12 16:12
|sell
|59
|6.40
|1.2019
|1.2074
|1.2006
|116
|2006.01.13 08:01
|s/l
|57
|1.60
|1.2065
|1.2065
|1.1997
|-869.60
|21123.06
|117
|2006.01.13 08:01
|close
|59
|6.40
|1.2067
|1.2074
|1.2006
|-3030.42
|18092.64
|118
|2006.01.13 08:01
|close
|58
|3.20
|1.2067
|1.2069
|1.2001
|-1675.20
|16417.44
|119
|2006.01.13 19:00
|buy
|60
|1.60
|1.2137
|1.2082
|1.2150
|120
|2006.01.13 19:06
|buy
|61
|3.20
|1.2132
|1.2077
|1.2145
|121
|2006.01.13 20:12
|buy
|62
|6.40
|1.2128
|1.2073
|1.2141
|122
|2006.01.16 00:00
|t/p
|61
|3.20
|1.2145
|1.2077
|1.2145
|387.52
|16804.96
|123
|2006.01.16 00:00
|t/p
|62
|6.40
|1.2141
|1.2073
|1.2141
|775.04
|17580.00
|124
|2006.01.16 00:00
|close
|60
|1.60
|1.2150
|1.2082
|1.2150
|193.76
|17773.76
|125
|2006.01.16 00:00
|buy
|63
|1.60
|1.2153
|1.2098
|1.2166
|126
|2006.01.16 00:49
|t/p
|63
|1.60
|1.2166
|1.2098
|1.2166
|208.00
|17981.76
|127
|2006.01.16 00:49
|buy
|64
|1.60
|1.2170
|1.2115
|1.2183
|128
|2006.01.16 00:49
|buy
|65
|3.20
|1.2164
|1.2109
|1.2177
|129
|2006.01.16 02:15
|buy
|66
|6.40
|1.2159
|1.2104
|1.2172
|130
|2006.01.16 14:06
|s/l
|64
|1.60
|1.2115
|1.2115
|1.2183
|-880.00
|17101.76
|131
|2006.01.16 14:06
|close
|66
|6.40
|1.2114
|1.2104
|1.2172
|-2879.99
|14221.77
|132
|2006.01.16 14:06
|close
|65
|3.20
|1.2114
|1.2109
|1.2177
|-1599.99
|12621.78
|133
|2006.01.17 09:00
|buy
|67
|1.60
|1.2137
|1.2082
|1.2150
|134
|2006.01.17 09:20
|buy
|68
|3.20
|1.2131
|1.2076
|1.2144
|135
|2006.01.17 12:26
|s/l
|67
|1.60
|1.2082
|1.2082
|1.2150
|-880.00
|11741.78
|136
|2006.01.17 12:26
|close
|68
|3.20
|1.2082
|1.2076
|1.2144
|-1568.01
|10173.77
|137
|2006.01.17 13:30
|sell
|69
|1.60
|1.2071
|1.2126
|1.2058
|138
|2006.01.17 13:33
|sell
|70
|3.20
|1.2076
|1.2131
|1.2063
|139
|2006.01.17 15:13
|t/p
|70
|3.20
|1.2063
|1.2131
|1.2063
|416.00
|10589.77
|140
|2006.01.17 15:13
|close
|69
|1.60
|1.2062
|1.2126
|1.2058
|144.02
|10733.79
|141
|2006.01.17 15:15
|sell
|71
|1.60
|1.2059
|1.2114
|1.2046
|142
|2006.01.17 15:19
|sell
|72
|3.20
|1.2063
|1.2118
|1.2050
|143
|2006.01.17 23:23
|s/l
|71
|1.60
|1.2114
|1.2114
|1.2046
|-880.00
|9853.79
|144
|2006.01.17 23:23
|close
|72
|3.20
|1.2114
|1.2118
|1.2050
|-1631.98
|8221.81
|145
|2006.01.20 20:30
|buy
|73
|1.60
|1.2136
|1.2081
|1.2149
|146
|2006.01.23 00:14
|t/p
|73
|1.60
|1.2149
|1.2081
|1.2149
|193.76
|8415.57
|147
|2006.01.23 00:33
|buy
|74
|1.60
|1.2156
|1.2101
|1.2169
|148
|2006.01.23 01:03
|t/p
|74
|1.60
|1.2169
|1.2101
|1.2169
|208.00
|8623.57
|149
|2006.01.23 01:03
|buy
|75
|1.60
|1.2172
|1.2117
|1.2185
|150
|2006.01.23 01:40
|t/p
|75
|1.60
|1.2185
|1.2117
|1.2185
|208.00
|8831.57
|151
|2006.01.23 01:40
|buy
|76
|1.60
|1.2188
|1.2133
|1.2201
|152
|2006.01.23 01:40
|t/p
|76
|1.60
|1.2201
|1.2133
|1.2201
|208.00
|9039.57
|153
|2006.01.23 01:40
|buy
|77
|1.60
|1.2206
|1.2151
|1.2219
|154
|2006.01.23 01:40
|t/p
|77
|1.60
|1.2219
|1.2151
|1.2219
|208.00
|9247.57
|155
|2006.01.23 01:40
|buy
|78
|1.60
|1.2227
|1.2172
|1.2240
|156
|2006.01.23 01:40
|buy
|79
|3.20
|1.2211
|1.2156
|1.2224
|157
|2006.01.23 01:41
|t/p
|79
|3.20
|1.2224
|1.2156
|1.2224
|416.00
|9663.57
|158
|2006.01.23 01:41
|close
|78
|1.60
|1.2231
|1.2172
|1.2240
|64.00
|9727.57
|159
|2006.01.23 01:41
|buy
|80
|1.60
|1.2234
|1.2179
|1.2247
|160
|2006.01.23 01:42
|buy
|81
|3.20
|1.2227
|1.2172
|1.2240
|161
|2006.01.23 01:44
|t/p
|81
|3.20
|1.2240
|1.2172
|1.2240
|416.00
|10143.57
|162
|2006.01.23 01:44
|close
|80
|1.60
|1.2240
|1.2179
|1.2247
|96.00
|10239.57
|163
|2006.01.23 01:44
|buy
|82
|1.60
|1.2243
|1.2188
|1.2256
|164
|2006.01.23 01:45
|buy
|83
|3.20
|1.2230
|1.2175
|1.2243
|165
|2006.01.23 01:45
|t/p
|83
|3.20
|1.2243
|1.2175
|1.2243
|416.00
|10655.57
|166
|2006.01.23 01:45
|close
|82
|1.60
|1.2244
|1.2188
|1.2256
|16.01
|10671.58
|167
|2006.01.23 01:45
|buy
|84
|1.60
|1.2247
|1.2192
|1.2260
|168
|2006.01.23 01:45
|buy
|85
|3.20
|1.2230
|1.2175
|1.2243
|169
|2006.01.23 03:29
|t/p
|85
|3.20
|1.2243
|1.2175
|1.2243
|416.00
|11087.58
|170
|2006.01.23 03:29
|close
|84
|1.60
|1.2243
|1.2192
|1.2260
|-64.01
|11023.57
|171
|2006.01.23 03:29
|buy
|86
|1.60
|1.2246
|1.2191
|1.2259
|172
|2006.01.23 03:32
|buy
|87
|3.20
|1.2242
|1.2187
|1.2255
|173
|2006.01.23 04:55
|t/p
|87
|3.20
|1.2255
|1.2187
|1.2255
|416.00
|11439.57
|174
|2006.01.23 04:55
|close
|86
|1.60
|1.2255
|1.2191
|1.2259
|144.00
|11583.57
|175
|2006.01.23 04:55
|buy
|88
|1.60
|1.2258
|1.2203
|1.2271
|176
|2006.01.23 04:59
|buy
|89
|3.20
|1.2253
|1.2198
|1.2266
|177
|2006.01.23 10:50
|t/p
|89
|3.20
|1.2266
|1.2198
|1.2266
|416.00
|11999.57
|178
|2006.01.23 10:50
|close
|88
|1.60
|1.2266
|1.2203
|1.2271
|128.01
|12127.58
|179
|2006.01.25 11:15
|buy
|90
|1.60
|1.2309
|1.2254
|1.2322
|180
|2006.01.25 11:40
|buy
|91
|3.20
|1.2304
|1.2249
|1.2317
|181
|2006.01.25 15:51
|s/l
|90
|1.60
|1.2254
|1.2254
|1.2322
|-880.00
|11247.58
|182
|2006.01.25 15:51
|close
|91
|3.20
|1.2254
|1.2249
|1.2317
|-1600.02
|9647.56
|183
|2006.01.25 17:15
|sell
|92
|1.60
|1.2259
|1.2314
|1.2246
|184
|2006.01.25 17:20
|sell
|93
|3.20
|1.2264
|1.2319
|1.2251
|185
|2006.01.25 17:50
|t/p
|93
|3.20
|1.2251
|1.2319
|1.2251
|416.00
|10063.56
|186
|2006.01.25 17:50
|close
|92
|1.60
|1.2251
|1.2314
|1.2246
|128.01
|10191.57
|187
|2006.01.25 17:50
|sell
|94
|1.60
|1.2248
|1.2303
|1.2235
|188
|2006.01.25 17:52
|sell
|95
|3.20
|1.2252
|1.2307
|1.2239
|189
|2006.01.25 21:30
|t/p
|95
|3.20
|1.2239
|1.2307
|1.2239
|416.00
|10607.57
|190
|2006.01.25 21:30
|close
|94
|1.60
|1.2237
|1.2303
|1.2235
|176.00
|10783.57
|191
|2006.01.27 17:15
|sell
|96
|1.60
|1.2114
|1.2169
|1.2101
|192
|2006.01.27 17:15
|sell
|97
|3.20
|1.2121
|1.2176
|1.2108
|193
|2006.01.27 19:18
|t/p
|97
|3.20
|1.2108
|1.2176
|1.2108
|416.00
|11199.57
|194
|2006.01.27 19:18
|close
|96
|1.60
|1.2106
|1.2169
|1.2101
|128.02
|11327.59
|195
|2006.01.27 19:18
|sell
|98
|1.60
|1.2103
|1.2158
|1.2090
|196
|2006.01.27 19:30
|t/p
|98
|1.60
|1.2090
|1.2158
|1.2090
|208.00
|11535.59
|197
|2006.01.27 19:30
|sell
|99
|1.60
|1.2085
|1.2140
|1.2072
|198
|2006.01.27 19:30
|sell
|100
|3.20
|1.2090
|1.2145
|1.2077
|199
|2006.01.30 09:54
|t/p
|100
|3.20
|1.2077
|1.2145
|1.2077
|436.80
|11972.39
|200
|2006.01.30 09:54
|close
|99
|1.60
|1.2077
|1.2140
|1.2072
|138.40
|12110.79
|201
|2006.01.31 18:30
|buy
|101
|1.60
|1.2171
|1.2116
|1.2184
|202
|2006.01.31 18:38
|t/p
|101
|1.60
|1.2184
|1.2116
|1.2184
|208.00
|12318.79
|203
|2006.01.31 18:38
|buy
|102
|1.60
|1.2187
|1.2132
|1.2200
|204
|2006.01.31 18:43
|buy
|103
|3.20
|1.2183
|1.2128
|1.2196
|205
|2006.01.31 20:24
|s/l
|102
|1.60
|1.2132
|1.2132
|1.2200
|-880.00
|11438.79
|206
|2006.01.31 20:24
|close
|103
|3.20
|1.2132
|1.2128
|1.2196
|-1632.00
|9806.79
|207
|2006.02.01 13:00
|sell
|104
|1.60
|1.2098
|1.2153
|1.2085
|208
|2006.02.01 13:03
|sell
|105
|3.20
|1.2103
|1.2158
|1.2090
|209
|2006.02.01 14:17
|t/p
|105
|3.20
|1.2090
|1.2158
|1.2090
|416.00
|10222.79
|210
|2006.02.01 14:17
|close
|104
|1.60
|1.2089
|1.2153
|1.2085
|143.99
|10366.78
|211
|2006.02.01 14:17
|sell
|106
|1.60
|1.2086
|1.2141
|1.2073
|212
|2006.02.01 14:27
|sell
|107
|3.20
|1.2091
|1.2146
|1.2078
|213
|2006.02.01 14:48
|t/p
|107
|3.20
|1.2078
|1.2146
|1.2078
|416.00
|10782.78
|214
|2006.02.01 14:48
|close
|106
|1.60
|1.2077
|1.2141
|1.2073
|144.01
|10926.79
|215
|2006.02.01 14:48
|sell
|108
|1.60
|1.2074
|1.2129
|1.2061
|216
|2006.02.01 14:49
|sell
|109
|3.20
|1.2078
|1.2133
|1.2065
|217
|2006.02.01 20:18
|t/p
|109
|3.20
|1.2065
|1.2133
|1.2065
|416.00
|11342.79
|218
|2006.02.01 20:18
|close
|108
|1.60
|1.2064
|1.2129
|1.2061
|160.00
|11502.79
|219
|2006.02.01 23:00
|sell
|110
|1.60
|1.2064
|1.2119
|1.2051
|220
|2006.02.02 01:11
|sell
|111
|3.20
|1.2075
|1.2130
|1.2062
|221
|2006.02.02 02:14
|t/p
|111
|3.20
|1.2062
|1.2130
|1.2062
|416.00
|11918.79
|222
|2006.02.02 02:14
|close
|110
|1.60
|1.2062
|1.2119
|1.2051
|63.22
|11982.01
|223
|2006.02.03 15:15
|sell
|112
|1.60
|1.1985
|1.2040
|1.1972
|224
|2006.02.03 15:19
|t/p
|112
|1.60
|1.1972
|1.2040
|1.1972
|208.00
|12190.01
|225
|2006.02.03 15:19
|sell
|113
|1.60
|1.1967
|1.2022
|1.1954
|226
|2006.02.03 15:19
|sell
|114
|3.20
|1.1974
|1.2029
|1.1961
|227
|2006.02.03 17:31
|s/l
|113
|1.60
|1.2022
|1.2022
|1.1954
|-880.00
|11310.01
|228
|2006.02.03 17:31
|close
|114
|3.20
|1.2024
|1.2029
|1.1961
|-1600.00
|9710.01
|229
|2006.02.03 17:31
|sell
|115
|1.60
|1.2021
|1.2076
|1.2008
|230
|2006.02.03 17:34
|sell
|116
|3.20
|1.2026
|1.2081
|1.2013
|231
|2006.02.03 18:28
|t/p
|116
|3.20
|1.2013
|1.2081
|1.2013
|416.00
|10126.01
|232
|2006.02.03 18:28
|close
|115
|1.60
|1.2012
|1.2076
|1.2008
|144.01
|10270.02
|233
|2006.02.03 18:30
|sell
|117
|1.60
|1.2008
|1.2063
|1.1995
|234
|2006.02.03 19:28
|sell
|118
|3.20
|1.2013
|1.2068
|1.2000
|235
|2006.02.06 08:44
|t/p
|118
|3.20
|1.2000
|1.2068
|1.2000
|436.80
|10706.82
|236
|2006.02.06 08:44
|close
|117
|1.60
|1.1999
|1.2063
|1.1995
|154.39
|10861.21
|237
|2006.02.10 17:15
|sell
|119
|1.60
|1.1912
|1.1967
|1.1899
|238
|2006.02.10 17:17
|sell
|120
|3.20
|1.1917
|1.1972
|1.1904
|239
|2006.02.10 20:55
|t/p
|120
|3.20
|1.1904
|1.1972
|1.1904
|416.00
|11277.21
|240
|2006.02.10 20:55
|close
|119
|1.60
|1.1902
|1.1967
|1.1899
|159.99
|11437.20
|241
|2006.02.10 20:55
|sell
|121
|1.60
|1.1899
|1.1954
|1.1886
|242
|2006.02.10 20:57
|sell
|122
|3.20
|1.1905
|1.1960
|1.1892
|243
|2006.02.13 01:16
|t/p
|122
|3.20
|1.1892
|1.1960
|1.1892
|436.80
|11874.00
|244
|2006.02.13 01:16
|close
|121
|1.60
|1.1892
|1.1954
|1.1886
|122.41
|11996.41
|245
|2006.02.17 17:00
|buy
|123
|1.60
|1.1924
|1.1869
|1.1937
|246
|2006.02.17 17:00
|buy
|124
|3.20
|1.1920
|1.1865
|1.1933
|247
|2006.02.17 17:19
|t/p
|124
|3.20
|1.1933
|1.1865
|1.1933
|416.00
|12412.41
|248
|2006.02.17 17:19
|close
|123
|1.60
|1.1933
|1.1869
|1.1937
|143.99
|12556.40
|249
|2006.02.17 19:59
|buy
|125
|1.60
|1.1931
|1.1876
|1.1944
|250
|2006.02.20 00:00
|buy
|126
|3.20
|1.1927
|1.1872
|1.1940
|251
|2006.02.20 00:40
|t/p
|126
|3.20
|1.1940
|1.1872
|1.1940
|416.00
|12972.40
|252
|2006.02.20 00:40
|close
|125
|1.60
|1.1940
|1.1876
|1.1944
|129.76
|13102.16
|253
|2006.02.20 02:15
|buy
|127
|1.60
|1.1951
|1.1896
|1.1964
|254
|2006.02.20 02:19
|buy
|128
|3.20
|1.1947
|1.1892
|1.1960
|255
|2006.02.20 03:20
|t/p
|128
|3.20
|1.1960
|1.1892
|1.1960
|416.00
|13518.16
|256
|2006.02.20 03:20
|close
|127
|1.60
|1.1964
|1.1896
|1.1964
|208.00
|13726.16
|257
|2006.02.23 12:15
|buy
|129
|1.60
|1.1959
|1.1904
|1.1972
|258
|2006.02.23 13:00
|buy
|130
|3.20
|1.1955
|1.1900
|1.1968
|259
|2006.02.23 16:33
|s/l
|129
|1.60
|1.1904
|1.1904
|1.1972
|-880.00
|12846.16
|260
|2006.02.23 16:33
|close
|130
|3.20
|1.1903
|1.1900
|1.1968
|-1663.99
|11182.17
|261
|2006.02.28 16:45
|buy
|131
|1.60
|1.1923
|1.1868
|1.1936
|262
|2006.02.28 17:04
|buy
|132
|3.20
|1.1919
|1.1864
|1.1932
|263
|2006.02.28 19:53
|t/p
|132
|3.20
|1.1932
|1.1864
|1.1932
|416.00
|11598.17
|264
|2006.02.28 19:53
|close
|131
|1.60
|1.1932
|1.1868
|1.1936
|143.99
|11742.16
|265
|2006.02.28 20:15
|buy
|133
|1.60
|1.1939
|1.1884
|1.1952
|266
|2006.02.28 20:19
|buy
|134
|3.20
|1.1935
|1.1880
|1.1948
|267
|2006.03.01 01:38
|t/p
|134
|3.20
|1.1948
|1.1880
|1.1948
|387.52
|12129.68
|268
|2006.03.01 01:38
|close
|133
|1.60
|1.1948
|1.1884
|1.1952
|129.75
|12259.43
|269
|2006.03.02 16:45
|buy
|135
|1.60
|1.1996
|1.1941
|1.2009
|270
|2006.03.02 16:46
|buy
|136
|3.20
|1.1992
|1.1937
|1.2005
|271
|2006.03.02 17:23
|t/p
|136
|3.20
|1.2005
|1.1937
|1.2005
|416.00
|12675.43
|272
|2006.03.02 17:23
|close
|135
|1.60
|1.2005
|1.1941
|1.2009
|143.99
|12819.42
|273
|2006.03.02 17:45
|buy
|137
|1.60
|1.2005
|1.1950
|1.2018
|274
|2006.03.02 17:54
|buy
|138
|3.20
|1.1999
|1.1944
|1.2012
|275
|2006.03.02 18:18
|t/p
|138
|3.20
|1.2012
|1.1944
|1.2012
|416.00
|13235.42
|276
|2006.03.02 18:18
|close
|137
|1.60
|1.2012
|1.1950
|1.2018
|112.01
|13347.43
|277
|2006.03.02 18:18
|buy
|139
|1.60
|1.2015
|1.1960
|1.2028
|278
|2006.03.02 18:18
|buy
|140
|3.20
|1.2008
|1.1953
|1.2021
|279
|2006.03.02 18:46
|t/p
|140
|3.20
|1.2021
|1.1953
|1.2021
|416.00
|13763.43
|280
|2006.03.02 18:46
|close
|139
|1.60
|1.2022
|1.1960
|1.2028
|112.00
|13875.43
|281
|2006.03.02 18:46
|buy
|141
|1.60
|1.2025
|1.1970
|1.2038
|282
|2006.03.02 18:50
|buy
|142
|3.20
|1.2020
|1.1965
|1.2033
|283
|2006.03.02 20:24
|t/p
|142
|3.20
|1.2033
|1.1965
|1.2033
|416.00
|14291.43
|284
|2006.03.02 20:24
|close
|141
|1.60
|1.2035
|1.1970
|1.2038
|160.01
|14451.44
|285
|2006.03.02 20:24
|buy
|143
|1.60
|1.2038
|1.1983
|1.2051
|286
|2006.03.02 20:26
|buy
|144
|3.20
|1.2034
|1.1979
|1.2047
|287
|2006.03.03 01:37
|buy
|145
|6.40
|1.2029
|1.1974
|1.2042
|288
|2006.03.03 15:03
|t/p
|145
|6.40
|1.2042
|1.1974
|1.2042
|832.00
|15283.44
|289
|2006.03.03 15:03
|close
|144
|3.20
|1.2042
|1.1979
|1.2047
|227.53
|15510.97
|290
|2006.03.03 15:03
|close
|143
|1.60
|1.2042
|1.1983
|1.2051
|49.75
|15560.72
|291
|2006.03.06 00:45
|buy
|146
|1.60
|1.2085
|1.2030
|1.2098
|292
|2006.03.06 00:55
|buy
|147
|3.20
|1.2080
|1.2025
|1.2093
|293
|2006.03.06 01:17
|buy
|148
|6.40
|1.2075
|1.2020
|1.2088
|294
|2006.03.06 11:52
|s/l
|146
|1.60
|1.2030
|1.2030
|1.2098
|-880.00
|14680.72
|295
|2006.03.06 11:52
|close
|148
|6.40
|1.2030
|1.2020
|1.2088
|-2880.03
|11800.69
|296
|2006.03.06 11:52
|close
|147
|3.20
|1.2030
|1.2025
|1.2093
|-1600.02
|10200.67
|297
|2006.03.06 15:00
|sell
|149
|1.60
|1.2020
|1.2075
|1.2007
|298
|2006.03.06 15:43
|sell
|150
|3.20
|1.2025
|1.2080
|1.2012
|299
|2006.03.06 16:59
|t/p
|150
|3.20
|1.2012
|1.2080
|1.2012
|416.00
|10616.67
|300
|2006.03.06 16:59
|close
|149
|1.60
|1.2011
|1.2075
|1.2007
|144.00
|10760.67
|301
|2006.03.07 06:15
|sell
|151
|1.60
|1.1960
|1.2015
|1.1947
|302
|2006.03.07 06:33
|sell
|152
|3.20
|1.1964
|1.2019
|1.1951
|303
|2006.03.07 08:52
|t/p
|152
|3.20
|1.1951
|1.2019
|1.1951
|416.00
|11176.67
|304
|2006.03.07 08:52
|close
|151
|1.60
|1.1951
|1.2015
|1.1947
|144.00
|11320.67
|305
|2006.03.07 10:00
|sell
|153
|1.60
|1.1939
|1.1994
|1.1926
|306
|2006.03.07 10:19
|t/p
|153
|1.60
|1.1926
|1.1994
|1.1926
|208.00
|11528.67
|307
|2006.03.07 10:19
|sell
|154
|1.60
|1.1923
|1.1978
|1.1910
|308
|2006.03.07 10:59
|sell
|155
|3.20
|1.1927
|1.1982
|1.1914
|309
|2006.03.07 11:36
|t/p
|155
|3.20
|1.1914
|1.1982
|1.1914
|416.00
|11944.67
|310
|2006.03.07 11:36
|close
|154
|1.60
|1.1912
|1.1978
|1.1910
|176.00
|12120.67
|311
|2006.03.07 11:36
|sell
|156
|1.60
|1.1909
|1.1964
|1.1896
|312
|2006.03.07 11:58
|sell
|157
|3.20
|1.1913
|1.1968
|1.1900
|313
|2006.03.07 12:56
|t/p
|157
|3.20
|1.1900
|1.1968
|1.1900
|416.00
|12536.67
|314
|2006.03.07 12:56
|close
|156
|1.60
|1.1900
|1.1964
|1.1896
|143.99
|12680.66
|315
|2006.03.07 13:15
|sell
|158
|1.60
|1.1902
|1.1957
|1.1889
|316
|2006.03.07 13:28
|sell
|159
|3.20
|1.1907
|1.1962
|1.1894
|317
|2006.03.07 15:05
|t/p
|159
|3.20
|1.1894
|1.1962
|1.1894
|416.00
|13096.66
|318
|2006.03.07 15:05
|close
|158
|1.60
|1.1894
|1.1957
|1.1889
|128.00
|13224.66
|319
|2006.03.07 15:05
|sell
|160
|1.60
|1.1891
|1.1946
|1.1878
|320
|2006.03.07 15:09
|sell
|161
|3.20
|1.1896
|1.1951
|1.1883
|321
|2006.03.07 16:37
|t/p
|161
|3.20
|1.1883
|1.1951
|1.1883
|416.00
|13640.66
|322
|2006.03.07 16:37
|close
|160
|1.60
|1.1882
|1.1946
|1.1878
|144.01
|13784.67
|323
|2006.03.14 18:00
|buy
|162
|1.60
|1.2026
|1.1971
|1.2039
|324
|2006.03.14 18:15
|buy
|163
|3.20
|1.2021
|1.1966
|1.2034
|325
|2006.03.15 09:15
|t/p
|163
|3.20
|1.2034
|1.1966
|1.2034
|387.52
|14172.19
|326
|2006.03.15 09:15
|close
|162
|1.60
|1.2034
|1.1971
|1.2039
|113.77
|14285.96
|327
|2006.03.15 21:30
|buy
|164
|1.60
|1.2070
|1.2015
|1.2083
|328
|2006.03.16 01:17
|buy
|165
|3.20
|1.2065
|1.2010
|1.2078
|329
|2006.03.16 01:55
|buy
|166
|6.40
|1.2060
|1.2005
|1.2073
|330
|2006.03.16 10:49
|t/p
|166
|6.40
|1.2073
|1.2005
|1.2073
|832.00
|15117.96
|331
|2006.03.16 10:49
|close
|165
|3.20
|1.2074
|1.2010
|1.2078
|287.99
|15405.95
|332
|2006.03.16 10:49
|close
|164
|1.60
|1.2074
|1.2015
|1.2083
|21.28
|15427.23
|333
|2006.03.16 15:00
|buy
|167
|1.60
|1.2130
|1.2075
|1.2143
|334
|2006.03.16 15:16
|buy
|168
|3.20
|1.2126
|1.2071
|1.2139
|335
|2006.03.16 15:17
|buy
|169
|6.40
|1.2122
|1.2067
|1.2135
|336
|2006.03.16 15:54
|t/p
|169
|6.40
|1.2135
|1.2067
|1.2135
|832.00
|16259.23
|337
|2006.03.16 15:54
|close
|168
|3.20
|1.2138
|1.2071
|1.2139
|384.00
|16643.23
|338
|2006.03.16 15:54
|close
|167
|1.60
|1.2138
|1.2075
|1.2143
|128.00
|16771.23
|339
|2006.03.16 15:54
|buy
|170
|1.60
|1.2141
|1.2086
|1.2154
|340
|2006.03.16 15:58
|buy
|171
|3.20
|1.2136
|1.2081
|1.2149
|341
|2006.03.16 16:05
|t/p
|171
|3.20
|1.2149
|1.2081
|1.2149
|416.00
|17187.23
|342
|2006.03.16 16:05
|close
|170
|1.60
|1.2150
|1.2086
|1.2154
|144.00
|17331.23
|343
|2006.03.16 16:05
|buy
|172
|1.60
|1.2153
|1.2098
|1.2166
|344
|2006.03.16 16:05
|buy
|173
|3.20
|1.2149
|1.2094
|1.2162
|345
|2006.03.16 16:20
|buy
|174
|6.40
|1.2144
|1.2089
|1.2157
|346
|2006.03.16 17:05
|t/p
|174
|6.40
|1.2157
|1.2089
|1.2157
|832.00
|18163.23
|347
|2006.03.16 17:05
|close
|173
|3.20
|1.2158
|1.2094
|1.2162
|288.02
|18451.25
|348
|2006.03.16 17:05
|close
|172
|1.60
|1.2158
|1.2098
|1.2166
|80.01
|18531.26
|349
|2006.03.16 17:05
|buy
|175
|1.60
|1.2161
|1.2106
|1.2174
|350
|2006.03.16 17:27
|buy
|176
|3.20
|1.2157
|1.2102
|1.2170
|351
|2006.03.16 17:28
|buy
|177
|6.40
|1.2152
|1.2097
|1.2165
|352
|2006.03.16 18:08
|t/p
|177
|6.40
|1.2165
|1.2097
|1.2165
|832.00
|19363.26
|353
|2006.03.16 18:08
|close
|176
|3.20
|1.2165
|1.2102
|1.2170
|256.01
|19619.27
|354
|2006.03.16 18:08
|close
|175
|1.60
|1.2165
|1.2106
|1.2174
|64.00
|19683.27
|355
|2006.03.16 18:08
|buy
|178
|1.60
|1.2168
|1.2113
|1.2181
|356
|2006.03.16 18:10
|buy
|179
|3.20
|1.2162
|1.2107
|1.2175
|357
|2006.03.16 18:24
|t/p
|179
|3.20
|1.2175
|1.2107
|1.2175
|416.00
|20099.27
|358
|2006.03.16 18:24
|close
|178
|1.60
|1.2175
|1.2113
|1.2181
|111.99
|20211.26
|359
|2006.03.16 18:24
|buy
|180
|1.60
|1.2178
|1.2123
|1.2191
|360
|2006.03.16 18:58
|buy
|181
|3.20
|1.2172
|1.2117
|1.2185
|361
|2006.03.17 00:29
|buy
|182
|6.40
|1.2168
|1.2113
|1.2181
|362
|2006.03.17 01:55
|t/p
|182
|6.40
|1.2181
|1.2113
|1.2181
|832.00
|21043.26
|363
|2006.03.17 01:55
|close
|181
|3.20
|1.2181
|1.2117
|1.2185
|259.52
|21302.78
|364
|2006.03.17 01:55
|close
|180
|1.60
|1.2181
|1.2123
|1.2191
|33.76
|21336.54
|365
|2006.03.21 18:00
|sell
|183
|1.60
|1.2075
|1.2130
|1.2062
|366
|2006.03.21 18:00
|sell
|184
|3.20
|1.2079
|1.2134
|1.2066
|367
|2006.03.21 18:13
|sell
|185
|6.40
|1.2085
|1.2140
|1.2072
|368
|2006.03.22 11:03
|t/p
|185
|6.40
|1.2072
|1.2140
|1.2072
|873.60
|22210.14
|369
|2006.03.22 11:03
|close
|184
|3.20
|1.2071
|1.2134
|1.2066
|276.83
|22486.97
|370
|2006.03.22 11:03
|close
|183
|1.60
|1.2071
|1.2130
|1.2062
|74.40
|22561.37
|371
|2006.03.23 16:45
|sell
|186
|1.60
|1.1981
|1.2036
|1.1968
|372
|2006.03.23 16:45
|sell
|187
|3.20
|1.1985
|1.2040
|1.1972
|373
|2006.03.23 17:11
|t/p
|187
|3.20
|1.1972
|1.2040
|1.1972
|416.00
|22977.37
|374
|2006.03.23 17:11
|close
|186
|1.60
|1.1971
|1.2036
|1.1968
|160.00
|23137.37
|375
|2006.03.23 17:11
|sell
|188
|1.60
|1.1968
|1.2023
|1.1955
|376
|2006.03.23 17:12
|sell
|189
|3.20
|1.1975
|1.2030
|1.1962
|377
|2006.03.23 17:13
|sell
|190
|6.40
|1.1979
|1.2034
|1.1966
|378
|2006.03.23 20:03
|t/p
|190
|6.40
|1.1966
|1.2034
|1.1966
|832.00
|23969.37
|379
|2006.03.23 20:03
|close
|189
|3.20
|1.1966
|1.2030
|1.1962
|287.99
|24257.36
|380
|2006.03.23 20:03
|close
|188
|1.60
|1.1966
|1.2023
|1.1955
|32.00
|24289.36
|381
|2006.03.23 20:03
|sell
|191
|1.60
|1.1963
|1.2018
|1.1950
|382
|2006.03.23 21:24
|sell
|192
|3.20
|1.1968
|1.2023
|1.1955
|383
|2006.03.23 22:02
|sell
|193
|6.40
|1.1972
|1.2027
|1.1959
|384
|2006.03.24 13:12
|t/p
|193
|6.40
|1.1959
|1.2027
|1.1959
|873.60
|25162.96
|385
|2006.03.24 13:12
|close
|192
|3.20
|1.1958
|1.2023
|1.1955
|340.79
|25503.75
|386
|2006.03.24 13:12
|close
|191
|1.60
|1.1958
|1.2018
|1.1950
|90.40
|25594.15
|387
|2006.03.24 18:00
|buy
|194
|1.60
|1.2035
|1.1980
|1.2048
|388
|2006.03.24 20:40
|buy
|195
|3.20
|1.2030
|1.1975
|1.2043
|389
|2006.03.27 03:41
|buy
|196
|6.40
|1.2026
|1.1971
|1.2039
|390
|2006.03.27 05:07
|t/p
|196
|6.40
|1.2039
|1.1971
|1.2039
|832.00
|26426.15
|391
|2006.03.27 05:07
|close
|195
|3.20
|1.2039
|1.1975
|1.2043
|259.50
|26685.65
|392
|2006.03.27 05:07
|close
|194
|1.60
|1.2039
|1.1980
|1.2048
|49.76
|26735.41
|393
|2006.03.28 10:45
|buy
|197
|1.60
|1.2065
|1.2010
|1.2078
|394
|2006.03.28 11:09
|buy
|198
|3.20
|1.2061
|1.2006
|1.2074
|395
|2006.03.28 11:10
|buy
|199
|6.40
|1.2057
|1.2002
|1.2070
|396
|2006.03.28 13:56
|t/p
|199
|6.40
|1.2070
|1.2002
|1.2070
|832.00
|27567.41
|397
|2006.03.28 13:56
|close
|198
|3.20
|1.2070
|1.2006
|1.2074
|288.01
|27855.42
|398
|2006.03.28 13:56
|close
|197
|1.60
|1.2070
|1.2010
|1.2078
|80.00
|27935.42
|399
|2006.03.28 13:56
|buy
|200
|1.60
|1.2073
|1.2018
|1.2086
|400
|2006.03.28 14:04
|t/p
|200
|1.60
|1.2086
|1.2018
|1.2086
|208.00
|28143.42
|401
|2006.03.28 14:04
|buy
|201
|1.60
|1.2089
|1.2034
|1.2102
|402
|2006.03.28 14:07
|buy
|202
|3.20
|1.2085
|1.2030
|1.2098
|403
|2006.03.28 15:28
|t/p
|202
|3.20
|1.2098
|1.2030
|1.2098
|416.00
|28559.42
|404
|2006.03.28 15:28
|close
|201
|1.60
|1.2098
|1.2034
|1.2102
|143.99
|28703.41
|405
|2006.03.28 15:28
|buy
|203
|1.60
|1.2101
|1.2046
|1.2114
|406
|2006.03.28 15:39
|buy
|204
|3.20
|1.2093
|1.2038
|1.2106
|407
|2006.03.28 16:27
|buy
|205
|6.40
|1.2087
|1.2032
|1.2100
|408
|2006.03.28 21:18
|s/l
|203
|1.60
|1.2046
|1.2046
|1.2114
|-880.00
|27823.41
|409
|2006.03.28 21:18
|close
|205
|6.40
|1.2039
|1.2032
|1.2100
|-3072.01
|24751.40
|410
|2006.03.28 21:18
|close
|204
|3.20
|1.2039
|1.2038
|1.2106
|-1728.00
|23023.40
|411
|2006.03.28 22:00
|sell
|206
|1.60
|1.2004
|1.2059
|1.1991
|412
|2006.03.28 22:00
|sell
|207
|3.20
|1.2008
|1.2063
|1.1995
|413
|2006.03.28 22:12
|sell
|208
|6.40
|1.2013
|1.2068
|1.2000
|414
|2006.03.28 23:27
|t/p
|208
|6.40
|1.2000
|1.2068
|1.2000
|832.00
|23855.40
|415
|2006.03.28 23:27
|close
|207
|3.20
|1.2000
|1.2063
|1.1995
|256.00
|24111.40
|416
|2006.03.28 23:27
|close
|206
|1.60
|1.2000
|1.2059
|1.1991
|64.00
|24175.40
|417
|2006.03.28 23:27
|sell
|209
|1.60
|1.1997
|1.2052
|1.1984
|418
|2006.03.28 23:30
|sell
|210
|3.20
|1.2002
|1.2057
|1.1989
|419
|2006.03.29 00:40
|sell
|211
|6.40
|1.2006
|1.2061
|1.1993
|420
|2006.03.29 09:58
|t/p
|211
|6.40
|1.1993
|1.2061
|1.1993
|832.00
|25007.40
|421
|2006.03.29 09:58
|close
|210
|3.20
|1.1992
|1.2057
|1.1989
|340.80
|25348.20
|422
|2006.03.29 09:58
|close
|209
|1.60
|1.1992
|1.2052
|1.1984
|90.40
|25438.60
|423
|2006.03.30 17:00
|buy
|212
|1.60
|1.2141
|1.2086
|1.2154
|424
|2006.03.30 17:05
|t/p
|212
|1.60
|1.2154
|1.2086
|1.2154
|208.00
|25646.60
|425
|2006.03.30 17:05
|buy
|213
|1.60
|1.2157
|1.2102
|1.2170
|426
|2006.03.30 17:05
|buy
|214
|3.20
|1.2150
|1.2095
|1.2163
|427
|2006.03.30 17:08
|buy
|215
|6.40
|1.2145
|1.2090
|1.2158
|428
|2006.03.30 21:21
|t/p
|215
|6.40
|1.2158
|1.2090
|1.2158
|832.00
|26478.60
|429
|2006.03.30 21:21
|close
|214
|3.20
|1.2159
|1.2095
|1.2163
|288.01
|26766.61
|430
|2006.03.30 21:21
|close
|213
|1.60
|1.2159
|1.2102
|1.2170
|32.00
|26798.61
|431
|2006.03.30 21:21
|buy
|216
|1.60
|1.2162
|1.2107
|1.2175
|432
|2006.03.30 21:30
|buy
|217
|3.20
|1.2158
|1.2103
|1.2171
|433
|2006.03.30 21:39
|buy
|218
|6.40
|1.2153
|1.2098
|1.2166
|434
|2006.03.30 23:03
|t/p
|218
|6.40
|1.2166
|1.2098
|1.2166
|832.00
|27630.61
|435
|2006.03.30 23:03
|close
|217
|3.20
|1.2167
|1.2103
|1.2171
|287.99
|27918.60
|436
|2006.03.30 23:03
|close
|216
|1.60
|1.2167
|1.2107
|1.2175
|79.99
|27998.59
|437
|2006.03.30 23:03
|buy
|219
|1.60
|1.2170
|1.2115
|1.2183
|438
|2006.03.30 23:48
|buy
|220
|3.20
|1.2165
|1.2110
|1.2178
|439
|2006.03.31 02:12
|buy
|221
|6.40
|1.2160
|1.2105
|1.2173
|440
|2006.03.31 03:12
|t/p
|221
|6.40
|1.2173
|1.2105
|1.2173
|832.00
|28830.59
|441
|2006.03.31 03:12
|close
|220
|3.20
|1.2173
|1.2110
|1.2178
|227.54
|29058.13
|442
|2006.03.31 03:12
|close
|219
|1.60
|1.2173
|1.2115
|1.2183
|33.78
|29091.91
|443
|2006.03.31 12:00
|sell
|222
|1.60
|1.2107
|1.2162
|1.2094
|444
|2006.03.31 12:04
|t/p
|222
|1.60
|1.2094
|1.2162
|1.2094
|208.00
|29299.91
|445
|2006.03.31 12:04
|sell
|223
|1.60
|1.2091
|1.2146
|1.2078
|446
|2006.03.31 12:22
|sell
|224
|3.20
|1.2096
|1.2151
|1.2083
|447
|2006.03.31 12:25
|sell
|225
|6.40
|1.2100
|1.2155
|1.2087
|448
|2006.03.31 15:50
|t/p
|225
|6.40
|1.2087
|1.2155
|1.2087
|832.00
|30131.91
|449
|2006.03.31 15:50
|close
|224
|3.20
|1.2086
|1.2151
|1.2083
|320.00
|30451.91
|450
|2006.03.31 15:50
|close
|223
|1.60
|1.2086
|1.2146
|1.2078
|80.00
|30531.91
|451
|2006.04.03 05:47
|sell
|226
|1.60
|1.2073
|1.2128
|1.2060
|452
|2006.04.03 06:39
|t/p
|226
|1.60
|1.2060
|1.2128
|1.2060
|208.00
|30739.91
|453
|2006.04.03 07:00
|sell
|227
|1.60
|1.2046
|1.2101
|1.2033
|454
|2006.04.03 07:18
|sell
|228
|3.20
|1.2050
|1.2105
|1.2037
|455
|2006.04.03 08:12
|sell
|229
|6.40
|1.2055
|1.2110
|1.2042
|456
|2006.04.03 08:51
|t/p
|229
|6.40
|1.2042
|1.2110
|1.2042
|832.00
|31571.91
|457
|2006.04.03 08:51
|close
|228
|3.20
|1.2042
|1.2105
|1.2037
|256.02
|31827.93
|458
|2006.04.03 08:51
|close
|227
|1.60
|1.2042
|1.2101
|1.2033
|64.00
|31891.93
|459
|2006.04.03 08:51
|sell
|230
|1.60
|1.2039
|1.2094
|1.2026
|460
|2006.04.03 08:51
|sell
|231
|3.20
|1.2043
|1.2098
|1.2030
|461
|2006.04.03 09:19
|sell
|232
|6.40
|1.2047
|1.2102
|1.2034
|462
|2006.04.03 09:56
|sell
|233
|12.80
|1.2052
|1.2107
|1.2039
|463
|2006.04.03 16:28
|s/l
|230
|1.60
|1.2094
|1.2094
|1.2026
|-880.00
|31011.93
|464
|2006.04.03 16:28
|close
|233
|12.80
|1.2095
|1.2107
|1.2039
|-5504.03
|25507.90
|465
|2006.04.03 16:28
|close
|232
|6.40
|1.2095
|1.2102
|1.2034
|-3072.02
|22435.88
|466
|2006.04.03 16:28
|close
|231
|3.20
|1.2095
|1.2098
|1.2030
|-1664.01
|20771.87
|467
|2006.04.03 17:00
|buy
|234
|1.60
|1.2116
|1.2061
|1.2129
|468
|2006.04.03 17:04
|buy
|235
|3.20
|1.2112
|1.2057
|1.2125
|469
|2006.04.03 17:05
|buy
|236
|6.40
|1.2107
|1.2052
|1.2120
|470
|2006.04.03 17:15
|t/p
|236
|6.40
|1.2120
|1.2052
|1.2120
|832.00
|21603.87
|471
|2006.04.03 17:15
|close
|235
|3.20
|1.2123
|1.2057
|1.2125
|352.02
|21955.89
|472
|2006.04.03 17:15
|close
|234
|1.60
|1.2123
|1.2061
|1.2129
|112.00
|22067.89
|473
|2006.04.03 17:15
|buy
|237
|1.60
|1.2126
|1.2071
|1.2139
|474
|2006.04.03 17:15
|buy
|238
|3.20
|1.2117
|1.2062
|1.2130
|475
|2006.04.03 17:15
|t/p
|238
|3.20
|1.2130
|1.2062
|1.2130
|416.00
|22483.89
|476
|2006.04.03 17:15
|close
|237
|1.60
|1.2130
|1.2071
|1.2139
|64.01
|22547.90
|477
|2006.04.03 17:15
|buy
|239
|1.60
|1.2133
|1.2078
|1.2146
|478
|2006.04.03 17:32
|buy
|240
|3.20
|1.2129
|1.2074
|1.2142
|479
|2006.04.03 17:55
|buy
|241
|6.40
|1.2124
|1.2069
|1.2137
|480
|2006.04.03 19:29
|t/p
|241
|6.40
|1.2137
|1.2069
|1.2137
|832.00
|23379.90
|481
|2006.04.03 19:29
|close
|240
|3.20
|1.2137
|1.2074
|1.2142
|256.02
|23635.92
|482
|2006.04.03 19:29
|close
|239
|1.60
|1.2137
|1.2078
|1.2146
|64.00
|23699.92
|483
|2006.04.03 19:29
|buy
|242
|1.60
|1.2140
|1.2085
|1.2153
|484
|2006.04.03 19:31
|buy
|243
|3.20
|1.2136
|1.2081
|1.2149
|485
|2006.04.03 19:58
|buy
|244
|6.40
|1.2131
|1.2076
|1.2144
|486
|2006.04.03 20:42
|t/p
|244
|6.40
|1.2144
|1.2076
|1.2144
|832.00
|24531.92
|487
|2006.04.03 20:42
|close
|243
|3.20
|1.2145
|1.2081
|1.2149
|288.00
|24819.92
|488
|2006.04.03 20:42
|close
|242
|1.60
|1.2145
|1.2085
|1.2153
|79.99
|24899.91
|489
|2006.04.03 20:42
|buy
|245
|1.60
|1.2148
|1.2093
|1.2161
|490
|2006.04.03 20:58
|buy
|246
|3.20
|1.2143
|1.2088
|1.2156
|491
|2006.04.03 22:11
|buy
|247
|6.40
|1.2138
|1.2083
|1.2151
|492
|2006.04.04 06:12
|t/p
|247
|6.40
|1.2151
|1.2083
|1.2151
|775.04
|25674.95
|493
|2006.04.04 06:12
|close
|246
|3.20
|1.2151
|1.2088
|1.2156
|227.54
|25902.49
|494
|2006.04.04 06:12
|close
|245
|1.60
|1.2151
|1.2093
|1.2161
|33.77
|25936.26
|495
|2006.04.04 14:30
|buy
|248
|1.60
|1.2254
|1.2199
|1.2267
|496
|2006.04.04 14:30
|buy
|249
|3.20
|1.2246
|1.2191
|1.2259
|497
|2006.04.04 14:36
|buy
|250
|6.40
|1.2241
|1.2186
|1.2254
|498
|2006.04.04 15:44
|t/p
|250
|6.40
|1.2254
|1.2186
|1.2254
|832.00
|26768.26
|499
|2006.04.04 15:44
|close
|249
|3.20
|1.2254
|1.2191
|1.2259
|255.99
|27024.25
|500
|2006.04.04 15:44
|close
|248
|1.60
|1.2254
|1.2199
|1.2267
|-0.01
|27024.24
|501
|2006.04.04 15:44
|buy
|251
|1.60
|1.2257
|1.2202
|1.2270
|502
|2006.04.04 15:50
|t/p
|251
|1.60
|1.2270
|1.2202
|1.2270
|208.00
|27232.24
|503
|2006.04.04 15:50
|buy
|252
|1.60
|1.2273
|1.2218
|1.2286
|504
|2006.04.04 15:52
|buy
|253
|3.20
|1.2268
|1.2213
|1.2281
|505
|2006.04.04 15:57
|buy
|254
|6.40
|1.2263
|1.2208
|1.2276
|506
|2006.04.05 05:24
|t/p
|254
|6.40
|1.2276
|1.2208
|1.2276
|775.04
|28007.28
|507
|2006.04.05 05:24
|close
|253
|3.20
|1.2277
|1.2213
|1.2281
|259.51
|28266.79
|508
|2006.04.05 05:24
|close
|252
|1.60
|1.2277
|1.2218
|1.2286
|49.76
|28316.55
|509
|2006.04.06 15:45
|sell
|255
|1.60
|1.2219
|1.2274
|1.2206
|510
|2006.04.06 15:46
|sell
|256
|3.20
|1.2223
|1.2278
|1.2210
|511
|2006.04.06 16:00
|t/p
|256
|3.20
|1.2210
|1.2278
|1.2210
|416.00
|28732.55
|512
|2006.04.06 16:00
|close
|255
|1.60
|1.2209
|1.2274
|1.2206
|160.00
|28892.55
|513
|2006.04.06 16:00
|sell
|257
|1.60
|1.2206
|1.2261
|1.2193
|514
|2006.04.06 16:00
|sell
|258
|3.20
|1.2210
|1.2265
|1.2197
|515
|2006.04.06 16:00
|sell
|259
|6.40
|1.2217
|1.2272
|1.2204
|516
|2006.04.06 16:01
|t/p
|259
|6.40
|1.2204
|1.2272
|1.2204
|832.00
|29724.55
|517
|2006.04.06 16:01
|close
|258
|3.20
|1.2202
|1.2265
|1.2197
|256.00
|29980.55
|518
|2006.04.06 16:01
|close
|257
|1.60
|1.2202
|1.2261
|1.2193
|64.00
|30044.55
|519
|2006.04.06 16:01
|sell
|260
|1.60
|1.2199
|1.2254
|1.2186
|520
|2006.04.06 16:01
|sell
|261
|3.20
|1.2204
|1.2259
|1.2191
|521
|2006.04.06 16:13
|sell
|262
|6.40
|1.2210
|1.2265
|1.2197
|522
|2006.04.07 01:53
|t/p
|262
|6.40
|1.2197
|1.2265
|1.2197
|873.60
|30918.15
|523
|2006.04.07 01:53
|close
|261
|3.20
|1.2195
|1.2259
|1.2191
|308.80
|31226.95
|524
|2006.04.07 01:53
|close
|260
|1.60
|1.2195
|1.2254
|1.2186
|74.40
|31301.35
|525
|2006.04.07 16:45
|sell
|263
|1.60
|1.2124
|1.2179
|1.2111
|526
|2006.04.07 16:50
|sell
|264
|3.20
|1.2128
|1.2183
|1.2115
|527
|2006.04.07 16:59
|t/p
|264
|3.20
|1.2115
|1.2183
|1.2115
|416.00
|31717.35
|528
|2006.04.07 16:59
|close
|263
|1.60
|1.2115
|1.2179
|1.2111
|143.99
|31861.34
|529
|2006.04.07 16:59
|sell
|265
|1.60
|1.2112
|1.2167
|1.2099
|530
|2006.04.07 17:03
|sell
|266
|3.20
|1.2117
|1.2172
|1.2104
|531
|2006.04.07 17:05
|sell
|267
|6.40
|1.2122
|1.2177
|1.2109
|532
|2006.04.07 17:56
|t/p
|267
|6.40
|1.2109
|1.2177
|1.2109
|832.00
|32693.34
|533
|2006.04.07 17:56
|close
|266
|3.20
|1.2108
|1.2172
|1.2104
|287.99
|32981.33
|534
|2006.04.07 17:56
|close
|265
|1.60
|1.2108
|1.2167
|1.2099
|64.00
|33045.33
|535
|2006.04.07 17:56
|sell
|268
|1.60
|1.2105
|1.2160
|1.2092
|536
|2006.04.07 17:56
|sell
|269
|3.20
|1.2110
|1.2165
|1.2097
|537
|2006.04.07 19:05
|sell
|270
|6.40
|1.2114
|1.2169
|1.2101
|538
|2006.04.07 20:31
|t/p
|270
|6.40
|1.2101
|1.2169
|1.2101
|832.00
|33877.33
|539
|2006.04.07 20:31
|close
|269
|3.20
|1.2101
|1.2165
|1.2097
|288.00
|34165.33
|540
|2006.04.07 20:31
|close
|268
|1.60
|1.2101
|1.2160
|1.2092
|64.00
|34229.33
|541
|2006.04.07 20:31
|sell
|271
|1.60
|1.2098
|1.2153
|1.2085
|542
|2006.04.07 20:38
|sell
|272
|3.20
|1.2104
|1.2159
|1.2091
|543
|2006.04.07 20:45
|sell
|273
|6.40
|1.2108
|1.2163
|1.2095
|544
|2006.04.07 21:04
|t/p
|273
|6.40
|1.2095
|1.2163
|1.2095
|832.00
|35061.33
|545
|2006.04.07 21:04
|close
|272
|3.20
|1.2095
|1.2159
|1.2091
|288.00
|35349.33
|546
|2006.04.07 21:04
|close
|271
|1.60
|1.2095
|1.2153
|1.2085
|48.00
|35397.33
|547
|2006.04.07 21:04
|sell
|274
|1.60
|1.2092
|1.2147
|1.2079
|548
|2006.04.07 21:07
|sell
|275
|3.20
|1.2097
|1.2152
|1.2084
|549
|2006.04.07 21:17
|sell
|276
|6.40
|1.2101
|1.2156
|1.2088
|550
|2006.04.10 00:01
|sell
|277
|12.80
|1.2107
|1.2162
|1.2094
|551
|2006.04.10 08:41
|t/p
|277
|12.80
|1.2094
|1.2162
|1.2094
|1664.00
|37061.33
|552
|2006.04.10 08:41
|close
|276
|6.40
|1.2092
|1.2156
|1.2088
|617.64
|37678.97
|553
|2006.04.10 08:41
|close
|275
|3.20
|1.2092
|1.2152
|1.2084
|180.80
|37859.77
|554
|2006.04.10 08:41
|close
|274
|1.60
|1.2092
|1.2147
|1.2079
|10.40
|37870.17
|555
|2006.04.12 15:15
|sell
|278
|1.60
|1.2089
|1.2144
|1.2076
|556
|2006.04.12 15:18
|sell
|279
|3.20
|1.2093
|1.2148
|1.2080
|557
|2006.04.12 15:22
|sell
|280
|6.40
|1.2098
|1.2153
|1.2085
|558
|2006.04.12 15:23
|sell
|281
|12.80
|1.2103
|1.2158
|1.2090
|559
|2006.04.13 14:00
|t/p
|281
|12.80
|1.2090
|1.2158
|1.2090
|1913.60
|39783.77
|560
|2006.04.13 14:00
|close
|280
|6.40
|1.2089
|1.2153
|1.2085
|700.77
|40484.54
|561
|2006.04.13 14:00
|close
|279
|3.20
|1.2089
|1.2148
|1.2080
|190.40
|40674.94
|562
|2006.04.13 14:00
|close
|278
|1.60
|1.2089
|1.2144
|1.2076
|31.19
|40706.13
|563
|2006.04.17 03:00
|buy
|282
|1.60
|1.2169
|1.2114
|1.2182
|564
|2006.04.17 03:07
|t/p
|282
|1.60
|1.2182
|1.2114
|1.2182
|208.00
|40914.13
|565
|2006.04.17 03:07
|buy
|283
|1.60
|1.2186
|1.2131
|1.2199
|566
|2006.04.17 03:12
|buy
|284
|3.20
|1.2181
|1.2126
|1.2194
|567
|2006.04.17 03:27
|t/p
|284
|3.20
|1.2194
|1.2126
|1.2194
|416.00
|41330.13
|568
|2006.04.17 03:27
|close
|283
|1.60
|1.2194
|1.2131
|1.2199
|128.01
|41458.14
|569
|2006.04.17 03:27
|buy
|285
|1.60
|1.2197
|1.2142
|1.2210
|570
|2006.04.17 03:28
|buy
|286
|3.20
|1.2193
|1.2138
|1.2206
|571
|2006.04.17 04:05
|buy
|287
|6.40
|1.2188
|1.2133
|1.2201
|572
|2006.04.17 04:26
|buy
|288
|12.80
|1.2184
|1.2129
|1.2197
|573
|2006.04.17 13:39
|t/p
|288
|12.80
|1.2197
|1.2129
|1.2197
|1664.00
|43122.14
|574
|2006.04.17 13:39
|close
|287
|6.40
|1.2197
|1.2133
|1.2201
|575.98
|43698.12
|575
|2006.04.17 13:39
|close
|286
|3.20
|1.2197
|1.2138
|1.2206
|128.00
|43826.12
|576
|2006.04.17 13:39
|close
|285
|1.60
|1.2197
|1.2142
|1.2210
|-0.01
|43826.11
|577
|2006.04.17 14:30
|buy
|289
|1.60
|1.2247
|1.2192
|1.2260
|578
|2006.04.17 14:33
|t/p
|289
|1.60
|1.2260
|1.2192
|1.2260
|208.00
|44034.11
|579
|2006.04.17 14:33
|buy
|290
|1.60
|1.2265
|1.2210
|1.2278
|580
|2006.04.17 14:34
|buy
|291
|3.20
|1.2260
|1.2205
|1.2273
|581
|2006.04.17 14:36
|buy
|292
|6.40
|1.2254
|1.2199
|1.2267
|582
|2006.04.17 14:37
|buy
|293
|12.80
|1.2246
|1.2191
|1.2259
|583
|2006.04.17 16:44
|t/p
|293
|12.80
|1.2259
|1.2191
|1.2259
|1664.00
|45698.11
|584
|2006.04.17 16:44
|close
|292
|6.40
|1.2259
|1.2199
|1.2267
|320.00
|46018.11
|585
|2006.04.17 16:44
|close
|291
|3.20
|1.2259
|1.2205
|1.2273
|-32.00
|45986.11
|586
|2006.04.17 16:44
|close
|290
|1.60
|1.2259
|1.2210
|1.2278
|-96.00
|45890.11
|587
|2006.04.17 16:44
|buy
|294
|1.60
|1.2262
|1.2207
|1.2275
|588
|2006.04.17 16:50
|t/p
|294
|1.60
|1.2275
|1.2207
|1.2275
|208.00
|46098.11
|589
|2006.04.17 16:50
|buy
|295
|1.60
|1.2279
|1.2224
|1.2292
|590
|2006.04.17 17:07
|buy
|296
|3.20
|1.2272
|1.2217
|1.2285
|591
|2006.04.17 17:28
|buy
|297
|6.40
|1.2265
|1.2210
|1.2278
|592
|2006.04.17 18:33
|buy
|298
|12.80
|1.2260
|1.2205
|1.2273
|593
|2006.04.17 19:00
|t/p
|298
|12.80
|1.2273
|1.2205
|1.2273
|1664.00
|47762.11
|594
|2006.04.17 19:00
|close
|297
|6.40
|1.2275
|1.2210
|1.2278
|639.99
|48402.10
|595
|2006.04.17 19:00
|close
|296
|3.20
|1.2275
|1.2217
|1.2285
|96.00
|48498.10
|596
|2006.04.17 19:00
|close
|295
|1.60
|1.2275
|1.2224
|1.2292
|-64.01
|48434.09
|597
|2006.04.17 19:00
|buy
|299
|1.60
|1.2278
|1.2223
|1.2291
|598
|2006.04.17 19:00
|buy
|300
|3.20
|1.2271
|1.2216
|1.2284
|599
|2006.04.17 19:53
|t/p
|300
|3.20
|1.2284
|1.2216
|1.2284
|416.00
|48850.09
|600
|2006.04.17 19:53
|close
|299
|1.60
|1.2285
|1.2223
|1.2291
|112.01
|48962.10
|601
|2006.04.17 19:53
|buy
|301
|1.60
|1.2288
|1.2233
|1.2301
|602
|2006.04.17 19:53
|buy
|302
|3.20
|1.2284
|1.2229
|1.2297
|603
|2006.04.17 20:19
|buy
|303
|6.40
|1.2279
|1.2224
|1.2292
|604
|2006.04.17 20:26
|buy
|304
|12.80
|1.2272
|1.2217
|1.2285
|605
|2006.04.18 09:41
|s/l
|301
|1.60
|1.2233
|1.2233
|1.2301
|-894.24
|48067.86
|606
|2006.04.18 09:41
|close
|304
|12.80
|1.2232
|1.2217
|1.2285
|-5233.95
|42833.91
|607
|2006.04.18 09:41
|close
|303
|6.40
|1.2232
|1.2224
|1.2292
|-3064.97
|39768.94
|608
|2006.04.18 09:41
|close
|302
|3.20
|1.2232
|1.2229
|1.2297
|-1692.47
|38076.47
|609
|2006.04.18 20:45
|buy
|305
|1.60
|1.2308
|1.2253
|1.2321
|610
|2006.04.18 20:48
|buy
|306
|3.20
|1.2303
|1.2248
|1.2316
|611
|2006.04.18 21:58
|t/p
|306
|3.20
|1.2316
|1.2248
|1.2316
|416.00
|38492.47
|612
|2006.04.18 21:58
|close
|305
|1.60
|1.2316
|1.2253
|1.2321
|128.01
|38620.48
|613
|2006.04.18 23:15
|buy
|307
|1.60
|1.2353
|1.2298
|1.2366
|614
|2006.04.18 23:56
|t/p
|307
|1.60
|1.2366
|1.2298
|1.2366
|208.00
|38828.48
|615
|2006.04.18 23:56
|buy
|308
|1.60
|1.2369
|1.2314
|1.2382
|616
|2006.04.18 23:59
|buy
|309
|3.20
|1.2365
|1.2310
|1.2378
|617
|2006.04.19 00:26
|buy
|310
|6.40
|1.2360
|1.2305
|1.2373
|618
|2006.04.19 01:33
|buy
|311
|12.80
|1.2355
|1.2300
|1.2368
|619
|2006.04.19 11:14
|t/p
|311
|12.80
|1.2368
|1.2300
|1.2368
|1664.00
|40492.48
|620
|2006.04.19 11:14
|close
|310
|6.40
|1.2370
|1.2305
|1.2373
|639.98
|41132.46
|621
|2006.04.19 11:14
|close
|309
|3.20
|1.2370
|1.2310
|1.2378
|131.53
|41263.99
|622
|2006.04.19 11:14
|close
|308
|1.60
|1.2370
|1.2314
|1.2382
|1.75
|41265.74
|623
|2006.04.19 15:45
|sell
|312
|1.60
|1.2303
|1.2358
|1.2290
|624
|2006.04.19 15:46
|sell
|313
|3.20
|1.2308
|1.2363
|1.2295
|625
|2006.04.19 15:52
|sell
|314
|6.40
|1.2313
|1.2368
|1.2300
|626
|2006.04.19 15:54
|sell
|315
|12.80
|1.2318
|1.2373
|1.2305
|627
|2006.04.19 18:08
|s/l
|312
|1.60
|1.2358
|1.2358
|1.2290
|-880.00
|40385.74
|628
|2006.04.19 18:08
|close
|315
|12.80
|1.2358
|1.2373
|1.2305
|-5120.02
|35265.72
|629
|2006.04.19 18:08
|close
|314
|6.40
|1.2358
|1.2368
|1.2300
|-2879.99
|32385.73
|630
|2006.04.19 18:08
|close
|313
|3.20
|1.2358
|1.2363
|1.2295
|-1599.98
|30785.75
|631
|2006.04.19 20:30
|buy
|316
|1.60
|1.2386
|1.2331
|1.2399
|632
|2006.04.19 21:09
|buy
|317
|3.20
|1.2381
|1.2326
|1.2394
|633
|2006.04.19 21:22
|buy
|318
|6.40
|1.2377
|1.2322
|1.2390
|634
|2006.04.19 21:40
|t/p
|318
|6.40
|1.2390
|1.2322
|1.2390
|832.00
|31617.75
|635
|2006.04.19 21:40
|close
|317
|3.20
|1.2390
|1.2326
|1.2394
|288.00
|31905.75
|636
|2006.04.19 21:40
|close
|316
|1.60
|1.2390
|1.2331
|1.2399
|64.01
|31969.76
|637
|2006.04.19 21:40
|buy
|319
|1.60
|1.2393
|1.2338
|1.2406
|638
|2006.04.19 21:42
|buy
|320
|3.20
|1.2387
|1.2332
|1.2400
|639
|2006.04.19 22:36
|buy
|321
|6.40
|1.2382
|1.2327
|1.2395
|640
|2006.04.19 22:47
|buy
|322
|12.80
|1.2378
|1.2323
|1.2391
|641
|2006.04.20 08:27
|s/l
|319
|1.60
|1.2338
|1.2338
|1.2406
|-922.72
|31047.04
|642
|2006.04.20 08:27
|close
|322
|12.80
|1.2337
|1.2323
|1.2391
|-5589.65
|25457.39
|643
|2006.04.20 08:27
|close
|321
|6.40
|1.2337
|1.2327
|1.2395
|-3050.87
|22406.52
|644
|2006.04.20 08:27
|close
|320
|3.20
|1.2337
|1.2332
|1.2400
|-1685.42
|20721.10
|645
|2006.04.24 16:30
|sell
|323
|1.60
|1.2344
|1.2399
|1.2331
|646
|2006.04.24 16:39
|sell
|324
|3.20
|1.2349
|1.2404
|1.2336
|647
|2006.04.24 16:49
|sell
|325
|6.40
|1.2353
|1.2408
|1.2340
|648
|2006.04.24 18:41
|s/l
|323
|1.60
|1.2399
|1.2399
|1.2331
|-880.00
|19841.10
|649
|2006.04.24 18:41
|close
|325
|6.40
|1.2400
|1.2408
|1.2340
|-3007.97
|16833.13
|650
|2006.04.24 18:41
|close
|324
|3.20
|1.2400
|1.2404
|1.2336
|-1631.99
|15201.14
|651
|2006.04.26 21:30
|buy
|326
|1.60
|1.2450
|1.2395
|1.2463
|652
|2006.04.26 23:47
|buy
|327
|3.20
|1.2445
|1.2390
|1.2458
|653
|2006.04.27 02:51
|t/p
|327
|3.20
|1.2458
|1.2390
|1.2458
|330.56
|15531.70
|654
|2006.04.27 02:51
|close
|326
|1.60
|1.2458
|1.2395
|1.2463
|85.28
|15616.98
|655
|2006.04.27 16:45
|buy
|328
|1.60
|1.2527
|1.2472
|1.2540
|656
|2006.04.27 16:47
|t/p
|328
|1.60
|1.2540
|1.2472
|1.2540
|208.00
|15824.98
|657
|2006.04.27 16:47
|buy
|329
|1.60
|1.2543
|1.2488
|1.2556
|658
|2006.04.27 16:50
|buy
|330
|3.20
|1.2537
|1.2482
|1.2550
|659
|2006.04.27 17:06
|buy
|331
|6.40
|1.2533
|1.2478
|1.2546
|660
|2006.04.27 17:53
|s/l
|329
|1.60
|1.2488
|1.2488
|1.2556
|-880.00
|14944.98
|661
|2006.04.27 17:53
|s/l
|330
|3.20
|1.2482
|1.2482
|1.2550
|-1760.00
|13184.98
|662
|2006.04.27 17:53
|s/l
|331
|6.40
|1.2478
|1.2478
|1.2546
|-3520.00
|9664.98
|663
|2006.04.27 17:53
|buy
|332
|1.60
|1.2469
|1.2414
|1.2482
|664
|2006.04.27 17:53
|t/p
|332
|1.60
|1.2482
|1.2414
|1.2482
|208.00
|9872.98
|665
|2006.04.27 17:53
|buy
|333
|1.60
|1.2520
|1.2465
|1.2533
|666
|2006.04.27 18:01
|t/p
|333
|1.60
|1.2533
|1.2465
|1.2533
|208.00
|10080.98
|667
|2006.04.27 18:01
|buy
|334
|1.60
|1.2538
|1.2483
|1.2551
|668
|2006.04.27 18:01
|buy
|335
|3.20
|1.2533
|1.2478
|1.2546
|669
|2006.04.27 18:03
|t/p
|335
|3.20
|1.2546
|1.2478
|1.2546
|416.00
|10496.98
|670
|2006.04.27 18:03
|close
|334
|1.60
|1.2546
|1.2483
|1.2551
|128.00
|10624.98
|671
|2006.04.27 18:03
|buy
|336
|1.60
|1.2549
|1.2494
|1.2562
|672
|2006.04.27 18:04
|buy
|337
|3.20
|1.2544
|1.2489
|1.2557
|673
|2006.04.28 10:33
|t/p
|337
|3.20
|1.2557
|1.2489
|1.2557
|387.52
|11012.50
|674
|2006.04.28 10:33
|close
|336
|1.60
|1.2557
|1.2494
|1.2562
|113.76
|11126.26
|675
|2006.04.28 19:59
|buy
|338
|1.60
|1.2629
|1.2574
|1.2642
|676
|2006.04.28 20:09
|buy
|339
|3.20
|1.2614
|1.2559
|1.2627
|677
|2006.04.28 23:22
|t/p
|339
|3.20
|1.2627
|1.2559
|1.2627
|416.00
|11542.26
|678
|2006.04.28 23:22
|close
|338
|1.60
|1.2630
|1.2574
|1.2642
|16.00
|11558.26
|679
|2006.04.28 23:22
|buy
|340
|1.60
|1.2633
|1.2578
|1.2646
|680
|2006.04.28 23:24
|buy
|341
|3.20
|1.2624
|1.2569
|1.2637
|681
|2006.04.28 23:45
|t/p
|341
|3.20
|1.2637
|1.2569
|1.2637
|416.00
|11974.26
|682
|2006.04.28 23:45
|close
|340
|1.60
|1.2637
|1.2578
|1.2646
|64.00
|12038.26
|683
|2006.04.28 23:45
|buy
|342
|1.60
|1.2640
|1.2585
|1.2653
|684
|2006.05.01 00:00
|buy
|343
|3.20
|1.2629
|1.2574
|1.2642
|685
|2006.05.01 14:35
|t/p
|343
|3.20
|1.2642
|1.2574
|1.2642
|416.00
|12454.26
|686
|2006.05.01 14:35
|close
|342
|1.60
|1.2642
|1.2585
|1.2653
|17.76
|12472.02
|687
|2006.05.01 21:45
|sell
|344
|1.60
|1.2568
|1.2623
|1.2555
|688
|2006.05.01 21:46
|sell
|345
|3.20
|1.2572
|1.2627
|1.2559
|689
|2006.05.01 23:51
|s/l
|344
|1.60
|1.2623
|1.2623
|1.2555
|-880.00
|11592.02
|690
|2006.05.01 23:51
|close
|345
|3.20
|1.2623
|1.2627
|1.2559
|-1632.00
|9960.02
|691
|2006.05.02 02:20
|sell
|346
|1.60
|1.2569
|1.2624
|1.2556
|692
|2006.05.02 02:45
|sell
|347
|3.20
|1.2573
|1.2628
|1.2560
|693
|2006.05.02 08:23
|t/p
|347
|3.20
|1.2560
|1.2628
|1.2560
|416.00
|10376.02
|694
|2006.05.02 08:23
|close
|346
|1.60
|1.2560
|1.2624
|1.2556
|144.00
|10520.02
|695
|2006.05.02 12:20
|buy
|348
|1.60
|1.2620
|1.2565
|1.2633
|696
|2006.05.02 13:37
|t/p
|348
|1.60
|1.2633
|1.2565
|1.2633
|208.00
|10728.02
|697
|2006.05.02 13:37
|buy
|349
|1.60
|1.2636
|1.2581
|1.2649
|698
|2006.05.02 14:50
|t/p
|349
|1.60
|1.2649
|1.2581
|1.2649
|208.00
|10936.02
|699
|2006.05.02 14:50
|buy
|350
|1.60
|1.2655
|1.2600
|1.2668
|700
|2006.05.02 14:51
|buy
|351
|3.20
|1.2651
|1.2596
|1.2664
|701
|2006.05.02 15:26
|t/p
|351
|3.20
|1.2664
|1.2596
|1.2664
|416.00
|11352.02
|702
|2006.05.02 15:26
|close
|350
|1.60
|1.2664
|1.2600
|1.2668
|144.00
|11496.02
|703
|2006.05.02 15:26
|buy
|352
|1.60
|1.2667
|1.2612
|1.2680
|704
|2006.05.02 15:36
|buy
|353
|3.20
|1.2662
|1.2607
|1.2675
|705
|2006.05.02 16:04
|s/l
|352
|1.60
|1.2612
|1.2612
|1.2680
|-880.00
|10616.02
|706
|2006.05.02 16:04
|close
|353
|3.20
|1.2609
|1.2607
|1.2675
|-1696.00
|8920.02
|707
|2006.05.02 16:04
|buy
|354
|1.60
|1.2612
|1.2557
|1.2625
|708
|2006.05.02 18:00
|t/p
|354
|1.60
|1.2625
|1.2557
|1.2625
|208.00
|9128.02
|709
|2006.05.03 09:00
|buy
|355
|1.60
|1.2630
|1.2575
|1.2643
|710
|2006.05.03 10:05
|t/p
|355
|1.60
|1.2643
|1.2575
|1.2643
|208.00
|9336.02
|711
|2006.05.04 16:30
|buy
|356
|1.60
|1.2648
|1.2593
|1.2661
|712
|2006.05.04 17:26
|t/p
|356
|1.60
|1.2661
|1.2593
|1.2661
|208.00
|9544.02
|713
|2006.05.04 17:26
|buy
|357
|1.60
|1.2664
|1.2609
|1.2677
|714
|2006.05.04 17:28
|buy
|358
|3.20
|1.2651
|1.2596
|1.2664
|715
|2006.05.04 17:35
|t/p
|358
|3.20
|1.2664
|1.2596
|1.2664
|416.00
|9960.02
|716
|2006.05.04 17:35
|close
|357
|1.60
|1.2669
|1.2609
|1.2677
|80.00
|10040.02
|717
|2006.05.04 17:35
|buy
|359
|1.60
|1.2672
|1.2617
|1.2685
|718
|2006.05.04 17:55
|t/p
|359
|1.60
|1.2685
|1.2617
|1.2685
|208.00
|10248.02
|719
|2006.05.04 17:55
|buy
|360
|1.60
|1.2690
|1.2635
|1.2703
|720
|2006.05.04 17:56
|buy
|361
|3.20
|1.2679
|1.2624
|1.2692
|721
|2006.05.04 18:20
|t/p
|361
|3.20
|1.2692
|1.2624
|1.2692
|416.00
|10664.02
|722
|2006.05.04 18:20
|close
|360
|1.60
|1.2693
|1.2635
|1.2703
|48.00
|10712.02
|723
|2006.05.04 18:20
|buy
|362
|1.60
|1.2696
|1.2641
|1.2709
|724
|2006.05.04 18:20
|buy
|363
|3.20
|1.2690
|1.2635
|1.2703
|725
|2006.05.04 21:23
|t/p
|363
|3.20
|1.2703
|1.2635
|1.2703
|416.00
|11128.02
|726
|2006.05.04 21:23
|close
|362
|1.60
|1.2704
|1.2641
|1.2709
|128.00
|11256.02
|727
|2006.05.04 21:23
|buy
|364
|1.60
|1.2707
|1.2652
|1.2720
|728
|2006.05.04 22:00
|t/p
|364
|1.60
|1.2720
|1.2652
|1.2720
|208.00
|11464.02
|729
|2006.05.04 22:00
|buy
|365
|1.60
|1.2723
|1.2668
|1.2736
|730
|2006.05.04 22:27
|buy
|366
|3.20
|1.2717
|1.2662
|1.2730
|731
|2006.05.05 13:30
|t/p
|365
|1.60
|1.2736
|1.2668
|1.2736
|193.76
|11657.78
|732
|2006.05.05 13:30
|t/p
|366
|3.20
|1.2730
|1.2662
|1.2730
|387.52
|12045.30
|733
|2006.05.05 15:15
|buy
|367
|1.60
|1.2747
|1.2692
|1.2760
|734
|2006.05.05 15:20
|buy
|368
|3.20
|1.2738
|1.2683
|1.2751
|735
|2006.05.05 15:30
|t/p
|368
|3.20
|1.2751
|1.2683
|1.2751
|416.00
|12461.30
|736
|2006.05.05 15:30
|close
|367
|1.60
|1.2754
|1.2692
|1.2760
|112.00
|12573.30
|737
|2006.05.05 15:30
|buy
|369
|1.60
|1.2757
|1.2702
|1.2770
|738
|2006.05.05 15:30
|buy
|370
|3.20
|1.2751
|1.2696
|1.2764
|739
|2006.05.05 15:36
|t/p
|370
|3.20
|1.2764
|1.2696
|1.2764
|416.00
|12989.30
|740
|2006.05.05 15:36
|close
|369
|1.60
|1.2764
|1.2702
|1.2770
|112.00
|13101.30
|741
|2006.05.05 15:36
|buy
|371
|1.60
|1.2767
|1.2712
|1.2780
|742
|2006.05.05 15:59
|buy
|372
|3.20
|1.2751
|1.2696
|1.2764
|743
|2006.05.08 09:11
|t/p
|372
|3.20
|1.2764
|1.2696
|1.2764
|387.52
|13488.82
|744
|2006.05.08 09:11
|close
|371
|1.60
|1.2764
|1.2712
|1.2780
|-62.24
|13426.58
|745
|2006.05.08 11:00
|buy
|373
|1.60
|1.2760
|1.2705
|1.2773
|746
|2006.05.08 11:05
|t/p
|373
|1.60
|1.2773
|1.2705
|1.2773
|208.00
|13634.58
|747
|2006.05.08 11:05
|buy
|374
|1.60
|1.2776
|1.2721
|1.2789
|748
|2006.05.08 11:06
|buy
|375
|3.20
|1.2770
|1.2715
|1.2783
|749
|2006.05.08 11:30
|t/p
|375
|3.20
|1.2783
|1.2715
|1.2783
|416.00
|14050.58
|750
|2006.05.08 11:30
|close
|374
|1.60
|1.2786
|1.2721
|1.2789
|160.00
|14210.58
|751
|2006.05.08 17:15
|sell
|376
|1.60
|1.2714
|1.2769
|1.2701
|752
|2006.05.08 18:57
|sell
|377
|3.20
|1.2719
|1.2774
|1.2706
|753
|2006.05.08 19:59
|t/p
|377
|3.20
|1.2706
|1.2774
|1.2706
|416.00
|14626.58
|754
|2006.05.08 19:59
|close
|376
|1.60
|1.2706
|1.2769
|1.2701
|128.00
|14754.58
|755
|2006.05.08 19:59
|sell
|378
|1.60
|1.2703
|1.2758
|1.2690
|756
|2006.05.08 22:50
|sell
|379
|3.20
|1.2708
|1.2763
|1.2695
|757
|2006.05.08 23:18
|sell
|380
|6.40
|1.2712
|1.2767
|1.2699
|758
|2006.05.09 00:02
|t/p
|380
|6.40
|1.2699
|1.2767
|1.2699
|873.60
|15628.18
|759
|2006.05.09 00:02
|close
|379
|3.20
|1.2699
|1.2763
|1.2695
|308.80
|15936.98
|760
|2006.05.09 00:02
|close
|378
|1.60
|1.2699
|1.2758
|1.2690
|74.40
|16011.38
|761
|2006.05.09 16:00
|buy
|381
|1.60
|1.2746
|1.2691
|1.2759
|762
|2006.05.09 16:50
|t/p
|381
|1.60
|1.2759
|1.2691
|1.2759
|208.00
|16219.38
|763
|2006.05.09 16:50
|buy
|382
|1.60
|1.2762
|1.2707
|1.2775
|764
|2006.05.09 17:00
|buy
|383
|3.20
|1.2757
|1.2702
|1.2770
|765
|2006.05.09 17:02
|buy
|384
|6.40
|1.2752
|1.2697
|1.2765
|766
|2006.05.09 18:27
|t/p
|384
|6.40
|1.2765
|1.2697
|1.2765
|832.00
|17051.38
|767
|2006.05.09 18:27
|close
|383
|3.20
|1.2765
|1.2702
|1.2770
|256.00
|17307.38
|768
|2006.05.09 18:27
|close
|382
|1.60
|1.2765
|1.2707
|1.2775
|48.00
|17355.38
|769
|2006.05.09 18:27
|buy
|385
|1.60
|1.2768
|1.2713
|1.2781
|770
|2006.05.09 18:28
|buy
|386
|3.20
|1.2763
|1.2708
|1.2776
|771
|2006.05.09 18:50
|t/p
|386
|3.20
|1.2776
|1.2708
|1.2776
|416.00
|17771.38
|772
|2006.05.09 18:50
|close
|385
|1.60
|1.2776
|1.2713
|1.2781
|128.00
|17899.38
|773
|2006.05.09 18:50
|buy
|387
|1.60
|1.2779
|1.2724
|1.2792
|774
|2006.05.09 18:51
|buy
|388
|3.20
|1.2770
|1.2715
|1.2783
|775
|2006.05.09 19:59
|buy
|389
|6.40
|1.2757
|1.2702
|1.2770
|776
|2006.05.10 07:02
|t/p
|389
|6.40
|1.2770
|1.2702
|1.2770
|775.04
|18674.42
|777
|2006.05.10 07:02
|close
|388
|3.20
|1.2771
|1.2715
|1.2783
|3.52
|18677.94
|778
|2006.05.10 07:02
|close
|387
|1.60
|1.2771
|1.2724
|1.2792
|-142.24
|18535.70
|779
|2006.05.11 03:30
|sell
|390
|1.60
|1.2779
|1.2834
|1.2766
|780
|2006.05.11 03:35
|sell
|391
|3.20
|1.2786
|1.2841
|1.2773
|781
|2006.05.11 03:59
|t/p
|390
|1.60
|1.2766
|1.2834
|1.2766
|208.00
|18743.70
|782
|2006.05.11 03:59
|t/p
|391
|3.20
|1.2773
|1.2841
|1.2773
|416.00
|19159.70
|783
|2006.05.11 03:59
|sell
|392
|1.60
|1.2716
|1.2771
|1.2703
|784
|2006.05.11 04:05
|sell
|393
|3.20
|1.2722
|1.2777
|1.2709
|785
|2006.05.11 05:40
|sell
|394
|6.40
|1.2727
|1.2782
|1.2714
|786
|2006.05.11 08:05
|t/p
|394
|6.40
|1.2714
|1.2782
|1.2714
|832.00
|19991.70
|787
|2006.05.11 08:05
|close
|393
|3.20
|1.2712
|1.2777
|1.2709
|320.00
|20311.70
|788
|2006.05.11 08:05
|close
|392
|1.60
|1.2712
|1.2771
|1.2703
|64.00
|20375.70
|789
|2006.05.11 16:15
|buy
|395
|1.60
|1.2768
|1.2713
|1.2781
|790
|2006.05.11 16:15
|t/p
|395
|1.60
|1.2781
|1.2713
|1.2781
|208.00
|20583.70
|791
|2006.05.11 16:15
|buy
|396
|1.60
|1.2789
|1.2734
|1.2802
|792
|2006.05.11 16:15
|buy
|397
|3.20
|1.2784
|1.2729
|1.2797
|793
|2006.05.11 16:16
|buy
|398
|6.40
|1.2778
|1.2723
|1.2791
|794
|2006.05.11 16:16
|t/p
|398
|6.40
|1.2791
|1.2723
|1.2791
|832.00
|21415.70
|795
|2006.05.11 16:16
|close
|397
|3.20
|1.2792
|1.2729
|1.2797
|256.00
|21671.70
|796
|2006.05.11 16:16
|close
|396
|1.60
|1.2792
|1.2734
|1.2802
|48.00
|21719.70
|797
|2006.05.11 16:16
|buy
|399
|1.60
|1.2795
|1.2740
|1.2808
|798
|2006.05.11 16:16
|buy
|400
|3.20
|1.2784
|1.2729
|1.2797
|799
|2006.05.11 16:16
|buy
|401
|6.40
|1.2768
|1.2713
|1.2781
|800
|2006.05.11 16:17
|t/p
|401
|6.40
|1.2781
|1.2713
|1.2781
|832.00
|22551.70
|801
|2006.05.11 16:17
|close
|400
|3.20
|1.2786
|1.2729
|1.2797
|64.00
|22615.70
|802
|2006.05.11 16:17
|close
|399
|1.60
|1.2786
|1.2740
|1.2808
|-144.00
|22471.70
|803
|2006.05.11 16:17
|buy
|402
|1.60
|1.2789
|1.2734
|1.2802
|804
|2006.05.11 16:18
|buy
|403
|3.20
|1.2784
|1.2729
|1.2797
|805
|2006.05.11 16:18
|buy
|404
|6.40
|1.2778
|1.2723
|1.2791
|806
|2006.05.11 16:18
|t/p
|404
|6.40
|1.2791
|1.2723
|1.2791
|832.00
|23303.70
|807
|2006.05.11 16:18
|close
|403
|3.20
|1.2792
|1.2729
|1.2797
|256.00
|23559.70
|808
|2006.05.11 16:18
|close
|402
|1.60
|1.2792
|1.2734
|1.2802
|48.00
|23607.70
|809
|2006.05.11 16:18
|buy
|405
|1.60
|1.2795
|1.2740
|1.2808
|810
|2006.05.11 16:18
|buy
|406
|3.20
|1.2784
|1.2729
|1.2797
|811
|2006.05.11 16:19
|buy
|407
|6.40
|1.2768
|1.2713
|1.2781
|812
|2006.05.11 16:20
|t/p
|406
|3.20
|1.2797
|1.2729
|1.2797
|416.00
|24023.70
|813
|2006.05.11 16:20
|t/p
|407
|6.40
|1.2781
|1.2713
|1.2781
|832.00
|24855.70
|814
|2006.05.11 16:20
|close
|405
|1.60
|1.2801
|1.2740
|1.2808
|96.00
|24951.70
|815
|2006.05.11 16:20
|buy
|408
|1.60
|1.2804
|1.2749
|1.2817
|816
|2006.05.11 16:25
|buy
|409
|3.20
|1.2795
|1.2740
|1.2808
|817
|2006.05.11 16:30
|buy
|410
|6.40
|1.2790
|1.2735
|1.2803
|818
|2006.05.11 16:45
|t/p
|410
|6.40
|1.2803
|1.2735
|1.2803
|832.00
|25783.70
|819
|2006.05.11 16:45
|close
|409
|3.20
|1.2804
|1.2740
|1.2808
|288.00
|26071.70
|820
|2006.05.11 16:45
|close
|408
|1.60
|1.2804
|1.2749
|1.2817
|0.00
|26071.70
|821
|2006.05.11 16:45
|buy
|411
|1.60
|1.2807
|1.2752
|1.2820
|822
|2006.05.11 16:45
|buy
|412
|3.20
|1.2800
|1.2745
|1.2813
|823
|2006.05.11 16:50
|buy
|413
|6.40
|1.2795
|1.2740
|1.2808
|824
|2006.05.11 17:25
|t/p
|413
|6.40
|1.2808
|1.2740
|1.2808
|832.00
|26903.70
|825
|2006.05.11 17:25
|close
|412
|3.20
|1.2808
|1.2745
|1.2813
|256.00
|27159.70
|826
|2006.05.11 17:25
|close
|411
|1.60
|1.2808
|1.2752
|1.2820
|16.00
|27175.70
|827
|2006.05.11 17:25
|buy
|414
|1.60
|1.2811
|1.2756
|1.2824
|828
|2006.05.11 17:27
|buy
|415
|3.20
|1.2801
|1.2746
|1.2814
|829
|2006.05.11 17:28
|t/p
|415
|3.20
|1.2814
|1.2746
|1.2814
|416.00
|27591.70
|830
|2006.05.11 17:28
|close
|414
|1.60
|1.2815
|1.2756
|1.2824
|64.00
|27655.70
|831
|2006.05.11 17:28
|buy
|416
|1.60
|1.2818
|1.2763
|1.2831
|832
|2006.05.11 17:28
|buy
|417
|3.20
|1.2812
|1.2757
|1.2825
|833
|2006.05.11 17:32
|t/p
|417
|3.20
|1.2825
|1.2757
|1.2825
|416.00
|28071.70
|834
|2006.05.11 17:32
|close
|416
|1.60
|1.2825
|1.2763
|1.2831
|112.00
|28183.70
|835
|2006.05.11 17:32
|buy
|418
|1.60
|1.2828
|1.2773
|1.2841
|836
|2006.05.11 17:32
|buy
|419
|3.20
|1.2822
|1.2767
|1.2835
|837
|2006.05.11 17:50
|t/p
|419
|3.20
|1.2835
|1.2767
|1.2835
|416.00
|28599.70
|838
|2006.05.11 17:50
|close
|418
|1.60
|1.2835
|1.2773
|1.2841
|112.00
|28711.70
|839
|2006.05.11 17:50
|buy
|420
|1.60
|1.2838
|1.2783
|1.2851
|840
|2006.05.11 17:50
|buy
|421
|3.20
|1.2820
|1.2765
|1.2833
|841
|2006.05.11 17:51
|t/p
|421
|3.20
|1.2833
|1.2765
|1.2833
|416.00
|29127.70
|842
|2006.05.11 17:51
|close
|420
|1.60
|1.2839
|1.2783
|1.2851
|16.00
|29143.70
|843
|2006.05.11 17:51
|buy
|422
|1.60
|1.2842
|1.2787
|1.2855
|844
|2006.05.11 17:51
|buy
|423
|3.20
|1.2837
|1.2782
|1.2850
|845
|2006.05.11 17:52
|buy
|424
|6.40
|1.2820
|1.2765
|1.2833
|846
|2006.05.11 17:53
|t/p
|424
|6.40
|1.2833
|1.2765
|1.2833
|832.00
|29975.70
|847
|2006.05.11 17:53
|close
|423
|3.20
|1.2839
|1.2782
|1.2850
|64.00
|30039.70
|848
|2006.05.11 17:53
|close
|422
|1.60
|1.2839
|1.2787
|1.2855
|-48.00
|29991.70
|849
|2006.05.11 17:53
|buy
|425
|1.60
|1.2842
|1.2787
|1.2855
|850
|2006.05.11 17:54
|buy
|426
|3.20
|1.2837
|1.2782
|1.2850
|851
|2006.05.11 18:15
|t/p
|425
|1.60
|1.2855
|1.2787
|1.2855
|208.00
|30199.70
|852
|2006.05.11 18:15
|t/p
|426
|3.20
|1.2850
|1.2782
|1.2850
|416.00
|30615.70
|853
|2006.05.11 18:15
|buy
|427
|1.60
|1.2858
|1.2803
|1.2871
|854
|2006.05.11 18:15
|buy
|428
|3.20
|1.2843
|1.2788
|1.2856
|855
|2006.05.11 18:16
|t/p
|428
|3.20
|1.2856
|1.2788
|1.2856
|416.00
|31031.70
|856
|2006.05.11 18:16
|close
|427
|1.60
|1.2856
|1.2803
|1.2871
|-32.00
|30999.70
|857
|2006.05.11 18:16
|buy
|429
|1.60
|1.2859
|1.2804
|1.2872
|858
|2006.05.11 18:17
|buy
|430
|3.20
|1.2855
|1.2800
|1.2868
|859
|2006.05.11 18:18
|buy
|431
|6.40
|1.2843
|1.2788
|1.2856
|860
|2006.05.11 18:20
|t/p
|431
|6.40
|1.2856
|1.2788
|1.2856
|832.00
|31831.70
|861
|2006.05.11 18:20
|close
|430
|3.20
|1.2864
|1.2800
|1.2868
|288.00
|32119.70
|862
|2006.05.11 18:20
|close
|429
|1.60
|1.2864
|1.2804
|1.2872
|80.00
|32199.70
|863
|2006.05.11 18:20
|buy
|432
|1.60
|1.2867
|1.2812
|1.2880
|864
|2006.05.11 18:20
|buy
|433
|3.20
|1.2849
|1.2794
|1.2862
|865
|2006.05.11 18:20
|buy
|434
|6.40
|1.2844
|1.2789
|1.2857
|866
|2006.05.11 18:21
|t/p
|433
|3.20
|1.2862
|1.2794
|1.2862
|416.00
|32615.70
|867
|2006.05.11 18:21
|t/p
|434
|6.40
|1.2857
|1.2789
|1.2857
|832.00
|33447.70
|868
|2006.05.11 18:21
|close
|432
|1.60
|1.2864
|1.2812
|1.2880
|-48.00
|33399.70
|869
|2006.05.11 18:21
|buy
|435
|1.60
|1.2867
|1.2812
|1.2880
|870
|2006.05.11 18:22
|buy
|436
|3.20
|1.2857
|1.2802
|1.2870
|871
|2006.05.11 18:22
|buy
|437
|6.40
|1.2849
|1.2794
|1.2862
|872
|2006.05.11 18:22
|buy
|438
|12.80
|1.2844
|1.2789
|1.2857
|873
|2006.05.11 18:23
|t/p
|437
|6.40
|1.2862
|1.2794
|1.2862
|832.00
|34231.70
|874
|2006.05.11 18:23
|t/p
|438
|12.80
|1.2857
|1.2789
|1.2857
|1664.00
|35895.70
|875
|2006.05.11 18:23
|close
|436
|3.20
|1.2864
|1.2802
|1.2870
|224.00
|36119.70
|876
|2006.05.11 18:23
|close
|435
|1.60
|1.2864
|1.2812
|1.2880
|-48.00
|36071.70
|877
|2006.05.11 18:23
|buy
|439
|1.60
|1.2867
|1.2812
|1.2880
|878
|2006.05.11 18:25
|buy
|440
|3.20
|1.2835
|1.2780
|1.2848
|879
|2006.05.11 18:36
|buy
|441
|6.40
|1.2830
|1.2775
|1.2843
|880
|2006.05.11 18:45
|buy
|442
|12.80
|1.2825
|1.2770
|1.2838
|881
|2006.05.11 18:50
|t/p
|442
|12.80
|1.2838
|1.2770
|1.2838
|1664.00
|37735.70
|882
|2006.05.11 18:50
|close
|441
|6.40
|1.2839
|1.2775
|1.2843
|576.00
|38311.70
|883
|2006.05.11 18:50
|close
|440
|3.20
|1.2839
|1.2780
|1.2848
|128.00
|38439.70
|884
|2006.05.11 18:50
|close
|439
|1.60
|1.2839
|1.2812
|1.2880
|-448.00
|37991.70
|885
|2006.05.11 18:50
|buy
|443
|1.60
|1.2842
|1.2787
|1.2855
|886
|2006.05.11 18:50
|buy
|444
|3.20
|1.2834
|1.2779
|1.2847
|887
|2006.05.11 18:51
|buy
|445
|6.40
|1.2816
|1.2761
|1.2829
|888
|2006.05.11 18:52
|t/p
|445
|6.40
|1.2829
|1.2761
|1.2829
|832.00
|38823.70
|889
|2006.05.11 18:52
|close
|444
|3.20
|1.2835
|1.2779
|1.2847
|32.00
|38855.70
|890
|2006.05.11 18:52
|close
|443
|1.60
|1.2835
|1.2787
|1.2855
|-112.00
|38743.70
|891
|2006.05.11 18:52
|buy
|446
|1.60
|1.2838
|1.2783
|1.2851
|892
|2006.05.11 18:53
|buy
|447
|3.20
|1.2834
|1.2779
|1.2847
|893
|2006.05.11 18:54
|buy
|448
|6.40
|1.2816
|1.2761
|1.2829
|894
|2006.05.11 18:55
|t/p
|447
|3.20
|1.2847
|1.2779
|1.2847
|416.00
|39159.70
|895
|2006.05.11 18:55
|t/p
|448
|6.40
|1.2829
|1.2761
|1.2829
|832.00
|39991.70
|896
|2006.05.11 18:55
|close
|446
|1.60
|1.2847
|1.2783
|1.2851
|144.00
|40135.70
|897
|2006.05.11 18:55
|buy
|449
|1.60
|1.2850
|1.2795
|1.2863
|898
|2006.05.11 19:15
|t/p
|449
|1.60
|1.2863
|1.2795
|1.2863
|208.00
|40343.70
|899
|2006.05.11 19:15
|buy
|450
|1.60
|1.2867
|1.2812
|1.2880
|900
|2006.05.11 19:16
|buy
|451
|3.20
|1.2860
|1.2805
|1.2873
|901
|2006.05.11 19:35
|buy
|452
|6.40
|1.2851
|1.2796
|1.2864
|902
|2006.05.11 19:36
|buy
|453
|12.80
|1.2846
|1.2791
|1.2859
|903
|2006.05.11 19:36
|t/p
|452
|6.40
|1.2864
|1.2796
|1.2864
|832.00
|41175.70
|904
|2006.05.11 19:36
|t/p
|453
|12.80
|1.2859
|1.2791
|1.2859
|1664.00
|42839.70
|905
|2006.05.11 19:36
|close
|451
|3.20
|1.2871
|1.2805
|1.2873
|352.00
|43191.70
|906
|2006.05.11 19:36
|close
|450
|1.60
|1.2871
|1.2812
|1.2880
|64.00
|43255.70
|907
|2006.05.11 19:36
|buy
|454
|1.60
|1.2874
|1.2819
|1.2887
|908
|2006.05.11 19:36
|buy
|455
|3.20
|1.2866
|1.2811
|1.2879
|909
|2006.05.11 19:37
|buy
|456
|6.40
|1.2860
|1.2805
|1.2873
|910
|2006.05.11 19:37
|buy
|457
|12.80
|1.2851
|1.2796
|1.2864
|911
|2006.05.11 19:39
|t/p
|457
|12.80
|1.2864
|1.2796
|1.2864
|1664.00
|44919.70
|912
|2006.05.11 19:39
|close
|456
|6.40
|1.2871
|1.2805
|1.2873
|704.00
|45623.70
|913
|2006.05.11 19:39
|close
|455
|3.20
|1.2871
|1.2811
|1.2879
|160.00
|45783.70
|914
|2006.05.11 19:39
|close
|454
|1.60
|1.2871
|1.2819
|1.2887
|-48.00
|45735.70
|915
|2006.05.11 19:39
|buy
|458
|1.60
|1.2874
|1.2819
|1.2887
|916
|2006.05.11 19:39
|buy
|459
|3.20
|1.2866
|1.2811
|1.2879
|917
|2006.05.11 19:40
|buy
|460
|6.40
|1.2838
|1.2783
|1.2851
|918
|2006.05.11 19:50
|t/p
|460
|6.40
|1.2851
|1.2783
|1.2851
|832.00
|46567.70
|919
|2006.05.11 19:50
|close
|459
|3.20
|1.2853
|1.2811
|1.2879
|-416.00
|46151.70
|920
|2006.05.11 19:50
|close
|458
|1.60
|1.2853
|1.2819
|1.2887
|-336.00
|45815.70
|921
|2006.05.11 19:50
|buy
|461
|1.60
|1.2856
|1.2801
|1.2869
|922
|2006.05.11 19:50
|buy
|462
|3.20
|1.2851
|1.2796
|1.2864
|923
|2006.05.11 19:50
|buy
|463
|6.40
|1.2831
|1.2776
|1.2844
|924
|2006.05.11 19:51
|t/p
|463
|6.40
|1.2844
|1.2776
|1.2844
|832.00
|46647.70
|925
|2006.05.11 19:51
|close
|462
|3.20
|1.2844
|1.2796
|1.2864
|-224.00
|46423.70
|926
|2006.05.11 19:51
|close
|461
|1.60
|1.2844
|1.2801
|1.2869
|-192.00
|46231.70
|927
|2006.05.11 19:51
|buy
|464
|1.60
|1.2847
|1.2792
|1.2860
|928
|2006.05.11 19:53
|buy
|465
|3.20
|1.2831
|1.2776
|1.2844
|929
|2006.05.11 19:54
|t/p
|465
|3.20
|1.2844
|1.2776
|1.2844
|416.00
|46647.70
|930
|2006.05.11 19:54
|close
|464
|1.60
|1.2844
|1.2792
|1.2860
|-48.00
|46599.70
|931
|2006.05.11 19:54
|buy
|466
|1.60
|1.2847
|1.2792
|1.2860
|932
|2006.05.11 20:03
|buy
|467
|3.20
|1.2842
|1.2787
|1.2855
|933
|2006.05.11 20:04
|buy
|468
|6.40
|1.2837
|1.2782
|1.2850
|934
|2006.05.11 20:05
|buy
|469
|12.80
|1.2833
|1.2778
|1.2846
|935
|2006.05.11 21:26
|t/p
|469
|12.80
|1.2846
|1.2778
|1.2846
|1664.00
|48263.70
|936
|2006.05.11 21:26
|close
|468
|6.40
|1.2846
|1.2782
|1.2850
|576.00
|48839.70
|937
|2006.05.11 21:26
|close
|467
|3.20
|1.2846
|1.2787
|1.2855
|128.00
|48967.70
|938
|2006.05.11 21:26
|close
|466
|1.60
|1.2846
|1.2792
|1.2860
|-16.00
|48951.70
|939
|2006.05.11 21:26
|buy
|470
|1.60
|1.2849
|1.2794
|1.2862
|940
|2006.05.11 23:59
|buy
|471
|3.20
|1.2839
|1.2784
|1.2852
|941
|2006.05.12 00:03
|buy
|472
|6.40
|1.2835
|1.2780
|1.2848
|942
|2006.05.12 01:22
|t/p
|472
|6.40
|1.2848
|1.2780
|1.2848
|832.00
|49783.70
|943
|2006.05.12 01:22
|close
|471
|3.20
|1.2848
|1.2784
|1.2852
|259.52
|50043.22
|944
|2006.05.12 01:22
|close
|470
|1.60
|1.2848
|1.2794
|1.2862
|-30.24
|50012.98
|945
|2006.05.12 12:00
|buy
|473
|1.60
|1.2923
|1.2868
|1.2936
|946
|2006.05.12 12:00
|buy
|474
|3.20
|1.2912
|1.2857
|1.2925
|947
|2006.05.12 12:00
|buy
|475
|6.40
|1.2898
|1.2843
|1.2911
|948
|2006.05.12 12:00
|buy
|476
|12.80
|1.2892
|1.2837
|1.2905
|949
|2006.05.12 12:00
|t/p
|476
|12.80
|1.2905
|1.2837
|1.2905
|1664.00
|51676.98
|950
|2006.05.12 12:00
|close
|475
|6.40
|1.2905
|1.2843
|1.2911
|448.00
|52124.98
|951
|2006.05.12 12:00
|close
|474
|3.20
|1.2905
|1.2857
|1.2925
|-224.00
|51900.98
|952
|2006.05.12 12:00
|close
|473
|1.60
|1.2905
|1.2868
|1.2936
|-288.00
|51612.98
|953
|2006.05.12 12:00
|buy
|477
|1.60
|1.2908
|1.2853
|1.2921
|954
|2006.05.12 12:01
|buy
|478
|3.20
|1.2900
|1.2845
|1.2913
|955
|2006.05.12 12:01
|buy
|479
|6.40
|1.2895
|1.2840
|1.2908
|956
|2006.05.12 12:01
|buy
|480
|12.80
|1.2890
|1.2835
|1.2903
|957
|2006.05.12 12:01
|t/p
|480
|12.80
|1.2903
|1.2835
|1.2903
|1664.00
|53276.98
|958
|2006.05.12 12:01
|close
|479
|6.40
|1.2903
|1.2840
|1.2908
|512.00
|53788.98
|959
|2006.05.12 12:01
|close
|478
|3.20
|1.2903
|1.2845
|1.2913
|96.00
|53884.98
|960
|2006.05.12 12:01
|close
|477
|1.60
|1.2903
|1.2853
|1.2921
|-80.00
|53804.98
|961
|2006.05.12 12:01
|buy
|481
|1.60
|1.2906
|1.2851
|1.2919
|962
|2006.05.12 12:01
|buy
|482
|3.20
|1.2892
|1.2837
|1.2905
|963
|2006.05.12 12:01
|buy
|483
|6.40
|1.2876
|1.2821
|1.2889
|964
|2006.05.12 12:01
|buy
|484
|12.80
|1.2872
|1.2817
|1.2885
|965
|2006.05.12 12:01
|t/p
|481
|1.60
|1.2919
|1.2851
|1.2919
|208.00
|54012.98
|966
|2006.05.12 12:01
|t/p
|482
|3.20
|1.2905
|1.2837
|1.2905
|416.00
|54428.98
|967
|2006.05.12 12:01
|t/p
|483
|6.40
|1.2889
|1.2821
|1.2889
|832.00
|55260.98
|968
|2006.05.12 12:01
|t/p
|484
|12.80
|1.2885
|1.2817
|1.2885
|1664.00
|56924.98
|969
|2006.05.12 12:01
|buy
|485
|1.60
|1.2923
|1.2868
|1.2936
|970
|2006.05.12 12:02
|buy
|486
|3.20
|1.2912
|1.2857
|1.2925
|971
|2006.05.12 12:02
|buy
|487
|6.40
|1.2898
|1.2843
|1.2911
|972
|2006.05.12 12:02
|buy
|488
|12.80
|1.2892
|1.2837
|1.2905
|973
|2006.05.12 12:02
|t/p
|488
|12.80
|1.2905
|1.2837
|1.2905
|1664.00
|58588.98
|974
|2006.05.12 12:02
|close
|487
|6.40
|1.2905
|1.2843
|1.2911
|448.00
|59036.98
|975
|2006.05.12 12:02
|close
|486
|3.20
|1.2905
|1.2857
|1.2925
|-224.00
|58812.98
|976
|2006.05.12 12:02
|close
|485
|1.60
|1.2905
|1.2868
|1.2936
|-288.00
|58524.98
|977
|2006.05.12 12:02
|buy
|489
|1.60
|1.2908
|1.2853
|1.2921
|978
|2006.05.12 12:02
|buy
|490
|3.20
|1.2900
|1.2845
|1.2913
|979
|2006.05.12 12:02
|buy
|491
|6.40
|1.2895
|1.2840
|1.2908
|980
|2006.05.12 12:02
|buy
|492
|12.80
|1.2890
|1.2835
|1.2903
|981
|2006.05.12 12:02
|t/p
|492
|12.80
|1.2903
|1.2835
|1.2903
|1664.00
|60188.98
|982
|2006.05.12 12:02
|close
|491
|6.40
|1.2903
|1.2840
|1.2908
|512.00
|60700.98
|983
|2006.05.12 12:02
|close
|490
|3.20
|1.2903
|1.2845
|1.2913
|96.00
|60796.98
|984
|2006.05.12 12:02
|close
|489
|1.60
|1.2903
|1.2853
|1.2921
|-80.00
|60716.98
|985
|2006.05.12 12:02
|buy
|493
|1.60
|1.2906
|1.2851
|1.2919
|986
|2006.05.12 12:02
|buy
|494
|3.20
|1.2892
|1.2837
|1.2905
|987
|2006.05.12 12:03
|buy
|495
|6.40
|1.2876
|1.2821
|1.2889
|988
|2006.05.12 12:03
|buy
|496
|12.80
|1.2872
|1.2817
|1.2885
|989
|2006.05.12 12:03
|t/p
|493
|1.60
|1.2919
|1.2851
|1.2919
|208.00
|60924.98
|990
|2006.05.12 12:03
|t/p
|494
|3.20
|1.2905
|1.2837
|1.2905
|416.00
|61340.98
|991
|2006.05.12 12:03
|t/p
|495
|6.40
|1.2889
|1.2821
|1.2889
|832.00
|62172.98
|992
|2006.05.12 12:03
|t/p
|496
|12.80
|1.2885
|1.2817
|1.2885
|1664.00
|63836.98
|993
|2006.05.12 12:03
|buy
|497
|1.60
|1.2923
|1.2868
|1.2936
|994
|2006.05.12 12:03
|buy
|498
|3.20
|1.2912
|1.2857
|1.2925
|995
|2006.05.12 12:03
|buy
|499
|6.40
|1.2898
|1.2843
|1.2911
|996
|2006.05.12 12:03
|buy
|500
|12.80
|1.2892
|1.2837
|1.2905
|997
|2006.05.12 12:04
|t/p
|500
|12.80
|1.2905
|1.2837
|1.2905
|1664.00
|65500.98
|998
|2006.05.12 12:04
|close
|499
|6.40
|1.2905
|1.2843
|1.2911
|448.00
|65948.98
|999
|2006.05.12 12:04
|close
|498
|3.20
|1.2905
|1.2857
|1.2925
|-224.00
|65724.98
|1000
|2006.05.12 12:04
|close
|497
|1.60
|1.2905
|1.2868
|1.2936
|-288.00
|65436.98
|1001
|2006.05.12 12:04
|buy
|501
|1.60
|1.2908
|1.2853
|1.2921
|1002
|2006.05.12 12:04
|buy
|502
|3.20
|1.2900
|1.2845
|1.2913
|1003
|2006.05.12 12:04
|buy
|503
|6.40
|1.2895
|1.2840
|1.2908
|1004
|2006.05.12 12:04
|buy
|504
|12.80
|1.2890
|1.2835
|1.2903
|1005
|2006.05.12 12:04
|t/p
|504
|12.80
|1.2903
|1.2835
|1.2903
|1664.00
|67100.98
|1006
|2006.05.12 12:04
|close
|503
|6.40
|1.2903
|1.2840
|1.2908
|512.00
|67612.98
|1007
|2006.05.12 12:04
|close
|502
|3.20
|1.2903
|1.2845
|1.2913
|96.00
|67708.98
|1008
|2006.05.12 12:04
|close
|501
|1.60
|1.2903
|1.2853
|1.2921
|-80.00
|67628.98
|1009
|2006.05.12 12:04
|buy
|505
|1.60
|1.2906
|1.2851
|1.2919
|1010
|2006.05.12 12:04
|buy
|506
|3.20
|1.2892
|1.2837
|1.2905
|1011
|2006.05.12 12:04
|buy
|507
|6.40
|1.2876
|1.2821
|1.2889
|1012
|2006.05.12 12:04
|buy
|508
|12.80
|1.2872
|1.2817
|1.2885
|1013
|2006.05.12 12:11
|buy
|509
|25.60
|1.2867
|1.2812
|1.2880
|1014
|2006.05.12 13:01
|t/p
|509
|25.60
|1.2880
|1.2812
|1.2880
|3328.00
|70956.98
|1015
|2006.05.12 13:01
|close
|508
|12.80
|1.2880
|1.2817
|1.2885
|1024.00
|71980.98
|1016
|2006.05.12 13:01
|close
|507
|6.40
|1.2880
|1.2821
|1.2889
|256.00
|72236.98
|1017
|2006.05.12 13:01
|close
|506
|3.20
|1.2880
|1.2837
|1.2905
|-384.00
|71852.98
|1018
|2006.05.12 13:01
|close
|505
|1.60
|1.2880
|1.2851
|1.2919
|-416.00
|71436.98
|1019
|2006.05.12 13:01
|buy
|510
|1.60
|1.2883
|1.2828
|1.2896
|1020
|2006.05.12 13:01
|buy
|511
|3.20
|1.2871
|1.2816
|1.2884
|1021
|2006.05.12 13:06
|t/p
|511
|3.20
|1.2884
|1.2816
|1.2884
|416.00
|71852.98
|1022
|2006.05.12 13:06
|close
|510
|1.60
|1.2884
|1.2828
|1.2896
|16.00
|71868.98
|1023
|2006.05.12 13:06
|buy
|512
|1.60
|1.2887
|1.2832
|1.2900
|1024
|2006.05.12 13:06
|buy
|513
|3.20
|1.2882
|1.2827
|1.2895
|1025
|2006.05.12 13:26
|t/p
|513
|3.20
|1.2895
|1.2827
|1.2895
|416.00
|72284.98
|1026
|2006.05.12 13:26
|close
|512
|1.60
|1.2895
|1.2832
|1.2900
|128.00
|72412.98
|1027
|2006.05.12 13:26
|buy
|514
|1.60
|1.2898
|1.2843
|1.2911
|1028
|2006.05.12 13:26
|buy
|515
|3.20
|1.2884
|1.2829
|1.2897
|1029
|2006.05.12 13:27
|t/p
|515
|3.20
|1.2897
|1.2829
|1.2897
|416.00
|72828.98
|1030
|2006.05.12 13:27
|close
|514
|1.60
|1.2899
|1.2843
|1.2911
|16.00
|72844.98
|1031
|2006.05.12 13:27
|buy
|516
|1.60
|1.2902
|1.2847
|1.2915
|1032
|2006.05.12 13:27
|buy
|517
|3.20
|1.2884
|1.2829
|1.2897
|1033
|2006.05.12 13:29
|t/p
|517
|3.20
|1.2897
|1.2829
|1.2897
|416.00
|73260.98
|1034
|2006.05.12 13:29
|close
|516
|1.60
|1.2899
|1.2847
|1.2915
|-48.00
|73212.98
|1035
|2006.05.12 13:29
|buy
|518
|1.60
|1.2902
|1.2847
|1.2915
|1036
|2006.05.12 13:29
|buy
|519
|3.20
|1.2884
|1.2829
|1.2897
|1037
|2006.05.12 13:30
|t/p
|519
|3.20
|1.2897
|1.2829
|1.2897
|416.00
|73628.98
|1038
|2006.05.12 13:30
|close
|518
|1.60
|1.2899
|1.2847
|1.2915
|-48.00
|73580.98
|1039
|2006.05.12 13:30
|buy
|520
|1.60
|1.2902
|1.2847
|1.2915
|1040
|2006.05.12 13:35
|buy
|521
|3.20
|1.2897
|1.2842
|1.2910
|1041
|2006.05.12 13:40
|buy
|522
|6.40
|1.2893
|1.2838
|1.2906
|1042
|2006.05.12 13:51
|t/p
|522
|6.40
|1.2906
|1.2838
|1.2906
|832.00
|74412.98
|1043
|2006.05.12 13:51
|close
|521
|3.20
|1.2907
|1.2842
|1.2910
|320.00
|74732.98
|1044
|2006.05.12 13:51
|close
|520
|1.60
|1.2907
|1.2847
|1.2915
|80.00
|74812.98
|1045
|2006.05.12 13:51
|buy
|523
|1.60
|1.2910
|1.2855
|1.2923
|1046
|2006.05.12 13:51
|buy
|524
|3.20
|1.2897
|1.2842
|1.2910
|1047
|2006.05.12 13:55
|buy
|525
|6.40
|1.2891
|1.2836
|1.2904
|1048
|2006.05.12 13:56
|t/p
|525
|6.40
|1.2904
|1.2836
|1.2904
|832.00
|75644.98
|1049
|2006.05.12 13:57
|buy
|526
|6.40
|1.2891
|1.2836
|1.2904
|1050
|2006.05.12 13:57
|t/p
|526
|6.40
|1.2904
|1.2836
|1.2904
|832.00
|76476.98
|1051
|2006.05.12 13:59
|buy
|527
|6.40
|1.2891
|1.2836
|1.2904
|1052
|2006.05.12 13:59
|t/p
|527
|6.40
|1.2904
|1.2836
|1.2904
|832.00
|77308.98
|1053
|2006.05.12 14:00
|buy
|528
|6.40
|1.2891
|1.2836
|1.2904
|1054
|2006.05.12 14:10
|buy
|529
|12.80
|1.2886
|1.2831
|1.2899
|1055
|2006.05.12 14:26
|buy
|530
|25.60
|1.2880
|1.2825
|1.2893
|1056
|2006.05.12 14:27
|t/p
|530
|25.60
|1.2893
|1.2825
|1.2893
|3328.00
|80636.98
|1057
|2006.05.12 14:27
|close
|529
|12.80
|1.2894
|1.2831
|1.2899
|1024.00
|81660.98
|1058
|2006.05.12 14:27
|close
|528
|6.40
|1.2894
|1.2836
|1.2904
|192.00
|81852.98
|1059
|2006.05.12 14:27
|close
|524
|3.20
|1.2894
|1.2842
|1.2910
|-96.00
|81756.98
|1060
|2006.05.12 14:27
|close
|523
|1.60
|1.2894
|1.2855
|1.2923
|-256.00
|81500.98
|1061
|2006.05.12 18:30
|sell
|531
|1.60
|1.2890
|1.2945
|1.2877
|1062
|2006.05.12 18:45
|sell
|532
|3.20
|1.2894
|1.2949
|1.2881
|1063
|2006.05.12 19:25
|sell
|533
|6.40
|1.2900
|1.2955
|1.2887
|1064
|2006.05.12 19:26
|sell
|534
|12.80
|1.2905
|1.2960
|1.2892
|1065
|2006.05.12 19:45
|sell
|535
|25.60
|1.2912
|1.2967
|1.2899
|1066
|2006.05.12 19:59
|t/p
|535
|25.60
|1.2899
|1.2967
|1.2899
|3328.00
|84828.98
|1067
|2006.05.12 19:59
|close
|534
|12.80
|1.2895
|1.2960
|1.2892
|1280.00
|86108.98
|1068
|2006.05.12 19:59
|close
|533
|6.40
|1.2895
|1.2955
|1.2887
|320.00
|86428.98
|1069
|2006.05.12 19:59
|close
|532
|3.20
|1.2895
|1.2949
|1.2881
|-32.00
|86396.98
|1070
|2006.05.12 19:59
|close
|531
|1.60
|1.2895
|1.2945
|1.2877
|-80.00
|86316.98
|1071
|2006.05.15 00:30
|buy
|536
|1.60
|1.2926
|1.2871
|1.2939
|1072
|2006.05.15 00:36
|buy
|537
|3.20
|1.2921
|1.2866
|1.2934
|1073
|2006.05.15 00:53
|t/p
|537
|3.20
|1.2934
|1.2866
|1.2934
|416.00
|86732.98
|1074
|2006.05.15 00:53
|close
|536
|1.60
|1.2934
|1.2871
|1.2939
|128.00
|86860.98
|1075
|2006.05.15 00:53
|buy
|538
|1.60
|1.2937
|1.2882
|1.2950
|1076
|2006.05.15 03:15
|t/p
|538
|1.60
|1.2950
|1.2882
|1.2950
|208.00
|87068.98
|1077
|2006.05.15 03:47
|buy
|539
|1.60
|1.2968
|1.2913
|1.2981
|1078
|2006.05.15 03:59
|buy
|540
|3.20
|1.2928
|1.2873
|1.2941
|1079
|2006.05.15 04:30
|buy
|541
|6.40
|1.2921
|1.2866
|1.2934
|1080
|2006.05.15 07:35
|t/p
|541
|6.40
|1.2934
|1.2866
|1.2934
|832.00
|87900.98
|1081
|2006.05.15 07:35
|close
|540
|3.20
|1.2935
|1.2873
|1.2941
|224.00
|88124.98
|1082
|2006.05.15 07:35
|close
|539
|1.60
|1.2935
|1.2913
|1.2981
|-528.00
|87596.98
|1083
|2006.05.15 10:20
|sell
|542
|1.60
|1.2879
|1.2934
|1.2866
|1084
|2006.05.15 10:25
|sell
|543
|3.20
|1.2885
|1.2940
|1.2872
|1085
|2006.05.15 10:46
|t/p
|543
|3.20
|1.2872
|1.2940
|1.2872
|416.00
|88012.98
|1086
|2006.05.15 10:46
|close
|542
|1.60
|1.2872
|1.2934
|1.2866
|112.00
|88124.98
|1087
|2006.05.15 10:46
|sell
|544
|1.60
|1.2869
|1.2924
|1.2856
|1088
|2006.05.15 10:47
|sell
|545
|3.20
|1.2885
|1.2940
|1.2872
|1089
|2006.05.15 10:50
|t/p
|545
|3.20
|1.2872
|1.2940
|1.2872
|416.00
|88540.98
|1090
|2006.05.15 10:50
|close
|544
|1.60
|1.2866
|1.2924
|1.2856
|48.00
|88588.98
|1091
|2006.05.15 10:50
|sell
|546
|1.60
|1.2863
|1.2918
|1.2850
|1092
|2006.05.15 10:51
|sell
|547
|3.20
|1.2868
|1.2923
|1.2855
|1093
|2006.05.15 11:00
|sell
|548
|6.40
|1.2873
|1.2928
|1.2860
|1094
|2006.05.15 11:01
|sell
|549
|12.80
|1.2878
|1.2933
|1.2865
|1095
|2006.05.15 11:01
|sell
|550
|25.60
|1.2883
|1.2938
|1.2870
|1096
|2006.05.15 11:02
|t/p
|550
|25.60
|1.2870
|1.2938
|1.2870
|3328.00
|91916.98
|1097
|2006.05.15 11:02
|t/p
|549
|12.80
|1.2865
|1.2933
|1.2865
|1664.00
|93580.98
|1098
|2006.05.15 11:02
|close
|548
|6.40
|1.2864
|1.2928
|1.2860
|576.00
|94156.98
|1099
|2006.05.15 11:02
|close
|547
|3.20
|1.2864
|1.2923
|1.2855
|128.00
|94284.98
|1100
|2006.05.15 11:02
|close
|546
|1.60
|1.2864
|1.2918
|1.2850
|-16.00
|94268.98
|1101
|2006.05.15 11:02
|sell
|551
|1.60
|1.2861
|1.2916
|1.2848
|1102
|2006.05.15 11:02
|sell
|552
|3.20
|1.2867
|1.2922
|1.2854
|1103
|2006.05.15 11:03
|sell
|553
|6.40
|1.2873
|1.2928
|1.2860
|1104
|2006.05.15 11:05
|sell
|554
|12.80
|1.2884
|1.2939
|1.2871
|1105
|2006.05.15 11:05
|sell
|555
|25.60
|1.2891
|1.2946
|1.2878
|1106
|2006.05.15 11:20
|s/l
|551
|1.60
|1.2916
|1.2916
|1.2848
|-880.00
|93388.98
|1107
|2006.05.15 11:20
|close
|555
|25.60
|1.2917
|1.2946
|1.2878
|-6656.00
|86732.98
|1108
|2006.05.15 11:20
|close
|554
|12.80
|1.2917
|1.2939
|1.2871
|-4224.00
|82508.98
|1109
|2006.05.15 11:20
|close
|553
|6.40
|1.2917
|1.2928
|1.2860
|-2816.00
|79692.98
|1110
|2006.05.15 11:20
|close
|552
|3.20
|1.2917
|1.2922
|1.2854
|-1600.00
|78092.98
|1111
|2006.05.15 11:20
|sell
|556
|1.60
|1.2914
|1.2969
|1.2901
|1112
|2006.05.15 11:25
|sell
|557
|3.20
|1.2921
|1.2976
|1.2908
|1113
|2006.05.15 11:26
|sell
|558
|6.40
|1.2926
|1.2981
|1.2913
|1114
|2006.05.15 11:30
|sell
|559
|12.80
|1.2931
|1.2986
|1.2918
|1115
|2006.05.15 11:59
|t/p
|556
|1.60
|1.2901
|1.2969
|1.2901
|208.00
|78300.98
|1116
|2006.05.15 11:59
|t/p
|557
|3.20
|1.2908
|1.2976
|1.2908
|416.00
|78716.98
|1117
|2006.05.15 11:59
|t/p
|558
|6.40
|1.2913
|1.2981
|1.2913
|832.00
|79548.98
|1118
|2006.05.15 11:59
|t/p
|559
|12.80
|1.2918
|1.2986
|1.2918
|1664.00
|81212.98
|1119
|2006.05.15 11:59
|sell
|560
|1.60
|1.2837
|1.2892
|1.2824
|1120
|2006.05.15 12:02
|t/p
|560
|1.60
|1.2824
|1.2892
|1.2824
|208.00
|81420.98
|1121
|2006.05.15 12:02
|sell
|561
|1.60
|1.2821
|1.2876
|1.2808
|1122
|2006.05.15 12:02
|sell
|562
|3.20
|1.2827
|1.2882
|1.2814
|1123
|2006.05.15 12:03
|t/p
|562
|3.20
|1.2814
|1.2882
|1.2814
|416.00
|81836.98
|1124
|2006.05.15 12:03
|close
|561
|1.60
|1.2812
|1.2876
|1.2808
|144.00
|81980.98
|1125
|2006.05.15 12:03
|sell
|563
|1.60
|1.2809
|1.2864
|1.2796
|1126
|2006.05.15 12:03
|sell
|564
|3.20
|1.2817
|1.2872
|1.2804
|1127
|2006.05.15 12:04
|sell
|565
|6.40
|1.2835
|1.2890
|1.2822
|1128
|2006.05.15 12:12
|t/p
|565
|6.40
|1.2822
|1.2890
|1.2822
|832.00
|82812.98
|1129
|2006.05.15 12:12
|close
|564
|3.20
|1.2809
|1.2872
|1.2804
|256.00
|83068.98
|1130
|2006.05.15 12:12
|close
|563
|1.60
|1.2809
|1.2864
|1.2796
|0.00
|83068.98
|1131
|2006.05.15 12:12
|sell
|566
|1.60
|1.2806
|1.2861
|1.2793
|1132
|2006.05.15 12:30
|sell
|567
|3.20
|1.2812
|1.2867
|1.2799
|1133
|2006.05.15 12:35
|sell
|568
|6.40
|1.2816
|1.2871
|1.2803
|1134
|2006.05.15 12:55
|sell
|569
|12.80
|1.2821
|1.2876
|1.2808
|1135
|2006.05.15 12:57
|sell
|570
|25.60
|1.2827
|1.2882
|1.2814
|1136
|2006.05.15 15:21
|s/l
|566
|1.60
|1.2861
|1.2861
|1.2793
|-880.00
|82188.98
|1137
|2006.05.15 15:21
|close
|570
|25.60
|1.2861
|1.2882
|1.2814
|-8704.00
|73484.98
|1138
|2006.05.15 15:21
|close
|569
|12.80
|1.2861
|1.2876
|1.2808
|-5120.00
|68364.98
|1139
|2006.05.15 15:21
|close
|568
|6.40
|1.2861
|1.2871
|1.2803
|-2880.00
|65484.98
|1140
|2006.05.15 15:21
|close
|567
|3.20
|1.2861
|1.2867
|1.2799
|-1568.00
|63916.98
|1141
|2006.05.15 15:21
|sell
|571
|1.60
|1.2858
|1.2913
|1.2845
|1142
|2006.05.15 15:59
|t/p
|571
|1.60
|1.2845
|1.2913
|1.2845
|208.00
|64124.98
|1143
|2006.05.15 15:59
|sell
|572
|1.60
|1.2826
|1.2881
|1.2813
|1144
|2006.05.15 16:03
|t/p
|572
|1.60
|1.2813
|1.2881
|1.2813
|208.00
|64332.98
|1145
|2006.05.15 16:03
|sell
|573
|1.60
|1.2810
|1.2865
|1.2797
|1146
|2006.05.15 16:04
|sell
|574
|3.20
|1.2816
|1.2871
|1.2803
|1147
|2006.05.15 16:05
|t/p
|574
|3.20
|1.2803
|1.2871
|1.2803
|416.00
|64748.98
|1148
|2006.05.15 16:05
|close
|573
|1.60
|1.2798
|1.2865
|1.2797
|192.00
|64940.98
|1149
|2006.05.15 16:05
|sell
|575
|1.60
|1.2795
|1.2850
|1.2782
|1150
|2006.05.15 16:25
|sell
|576
|3.20
|1.2804
|1.2859
|1.2791
|1151
|2006.05.15 16:50
|sell
|577
|6.40
|1.2809
|1.2864
|1.2796
|1152
|2006.05.15 16:50
|sell
|578
|12.80
|1.2814
|1.2869
|1.2801
|1153
|2006.05.15 19:20
|s/l
|575
|1.60
|1.2850
|1.2850
|1.2782
|-880.00
|64060.98
|1154
|2006.05.15 19:20
|close
|578
|12.80
|1.2851
|1.2869
|1.2801
|-4736.00
|59324.98
|1155
|2006.05.15 19:20
|close
|577
|6.40
|1.2851
|1.2864
|1.2796
|-2688.00
|56636.98
|1156
|2006.05.15 19:20
|close
|576
|3.20
|1.2851
|1.2859
|1.2791
|-1504.00
|55132.98
|1157
|2006.05.16 15:15
|buy
|579
|1.60
|1.2868
|1.2813
|1.2881
|1158
|2006.05.16 15:20
|buy
|580
|3.20
|1.2862
|1.2807
|1.2875
|1159
|2006.05.16 15:20
|buy
|581
|6.40
|1.2856
|1.2801
|1.2869
|1160
|2006.05.16 15:20
|buy
|582
|12.80
|1.2849
|1.2794
|1.2862
|1161
|2006.05.16 15:21
|t/p
|582
|12.80
|1.2862
|1.2794
|1.2862
|1664.00
|56796.98
|1162
|2006.05.16 15:21
|close
|581
|6.40
|1.2863
|1.2801
|1.2869
|448.00
|57244.98
|1163
|2006.05.16 15:21
|close
|580
|3.20
|1.2863
|1.2807
|1.2875
|32.00
|57276.98
|1164
|2006.05.16 15:21
|close
|579
|1.60
|1.2863
|1.2813
|1.2881
|-80.00
|57196.98
|1165
|2006.05.16 15:21
|buy
|583
|1.60
|1.2866
|1.2811
|1.2879
|1166
|2006.05.16 15:21
|buy
|584
|3.20
|1.2859
|1.2804
|1.2872
|1167
|2006.05.16 15:22
|buy
|585
|6.40
|1.2855
|1.2800
|1.2868
|1168
|2006.05.16 15:23
|buy
|586
|12.80
|1.2849
|1.2794
|1.2862
|1169
|2006.05.16 22:40
|t/p
|586
|12.80
|1.2862
|1.2794
|1.2862
|1664.00
|58860.98
|1170
|2006.05.16 22:40
|close
|585
|6.40
|1.2863
|1.2800
|1.2868
|512.00
|59372.98
|1171
|2006.05.16 22:40
|close
|584
|3.20
|1.2863
|1.2804
|1.2872
|128.00
|59500.98
|1172
|2006.05.16 22:40
|close
|583
|1.60
|1.2863
|1.2811
|1.2879
|-48.00
|59452.98
|1173
|2006.05.17 11:30
|buy
|587
|1.60
|1.2890
|1.2835
|1.2903
|1174
|2006.05.17 12:01
|buy
|588
|3.20
|1.2881
|1.2826
|1.2894
|1175
|2006.05.17 12:01
|buy
|589
|6.40
|1.2869
|1.2814
|1.2882
|1176
|2006.05.17 12:01
|t/p
|589
|6.40
|1.2882
|1.2814
|1.2882
|832.00
|60284.98
|1177
|2006.05.17 12:01
|close
|588
|3.20
|1.2883
|1.2826
|1.2894
|64.00
|60348.98
|1178
|2006.05.17 12:01
|close
|587
|1.60
|1.2883
|1.2835
|1.2903
|-112.00
|60236.98
|1179
|2006.05.17 16:15
|sell
|590
|1.60
|1.2743
|1.2798
|1.2730
|1180
|2006.05.17 16:15
|sell
|591
|3.20
|1.2753
|1.2808
|1.2740
|1181
|2006.05.17 16:15
|sell
|592
|6.40
|1.2759
|1.2814
|1.2746
|1182
|2006.05.17 16:16
|t/p
|592
|6.40
|1.2746
|1.2814
|1.2746
|832.00
|61068.98
|1183
|2006.05.17 16:16
|close
|591
|3.20
|1.2745
|1.2808
|1.2740
|256.00
|61324.98
|1184
|2006.05.17 16:16
|close
|590
|1.60
|1.2745
|1.2798
|1.2730
|-32.00
|61292.98
|1185
|2006.05.17 16:16
|sell
|593
|1.60
|1.2742
|1.2797
|1.2729
|1186
|2006.05.17 16:16
|sell
|594
|3.20
|1.2747
|1.2802
|1.2734
|1187
|2006.05.17 16:18
|sell
|595
|6.40
|1.2753
|1.2808
|1.2740
|1188
|2006.05.17 16:18
|sell
|596
|12.80
|1.2759
|1.2814
|1.2746
|1189
|2006.05.17 16:19
|t/p
|596
|12.80
|1.2746
|1.2814
|1.2746
|1664.00
|62956.98
|1190
|2006.05.17 16:19
|close
|595
|6.40
|1.2745
|1.2808
|1.2740
|512.00
|63468.98
|1191
|2006.05.17 16:19
|close
|594
|3.20
|1.2745
|1.2802
|1.2734
|64.00
|63532.98
|1192
|2006.05.17 16:19
|close
|593
|1.60
|1.2745
|1.2797
|1.2729
|-48.00
|63484.98
|1193
|2006.05.17 16:19
|sell
|597
|1.60
|1.2742
|1.2797
|1.2729
|1194
|2006.05.17 16:20
|sell
|598
|3.20
|1.2765
|1.2820
|1.2752
|1195
|2006.05.17 16:20
|sell
|599
|6.40
|1.2770
|1.2825
|1.2757
|1196
|2006.05.17 16:21
|t/p
|598
|3.20
|1.2752
|1.2820
|1.2752
|416.00
|63900.98
|1197
|2006.05.17 16:21
|t/p
|599
|6.40
|1.2757
|1.2825
|1.2757
|832.00
|64732.98
|1198
|2006.05.17 16:21
|close
|597
|1.60
|1.2752
|1.2797
|1.2729
|-160.00
|64572.98
|1199
|2006.05.17 16:21
|sell
|600
|1.60
|1.2749
|1.2804
|1.2736
|1200
|2006.05.17 16:22
|sell
|601
|3.20
|1.2754
|1.2809
|1.2741
|1201
|2006.05.17 16:23
|sell
|602
|6.40
|1.2766
|1.2821
|1.2753
|1202
|2006.05.17 16:23
|sell
|603
|12.80
|1.2772
|1.2827
|1.2759
|1203
|2006.05.17 16:24
|t/p
|602
|6.40
|1.2753
|1.2821
|1.2753
|832.00
|65404.98
|1204
|2006.05.17 16:24
|t/p
|603
|12.80
|1.2759
|1.2827
|1.2759
|1664.00
|67068.98
|1205
|2006.05.17 16:24
|close
|601
|3.20
|1.2752
|1.2809
|1.2741
|64.00
|67132.98
|1206
|2006.05.17 16:24
|close
|600
|1.60
|1.2752
|1.2804
|1.2736
|-48.00
|67084.98
|1207
|2006.05.17 16:24
|sell
|604
|1.60
|1.2749
|1.2804
|1.2736
|1208
|2006.05.17 16:25
|t/p
|604
|1.60
|1.2736
|1.2804
|1.2736
|208.00
|67292.98
|1209
|2006.05.17 16:25
|sell
|605
|1.60
|1.2730
|1.2785
|1.2717
|1210
|2006.05.17 16:51
|sell
|606
|3.20
|1.2739
|1.2794
|1.2726
|1211
|2006.05.17 16:52
|t/p
|606
|3.20
|1.2726
|1.2794
|1.2726
|416.00
|67708.98
|1212
|2006.05.17 16:52
|close
|605
|1.60
|1.2719
|1.2785
|1.2717
|176.00
|67884.98
|1213
|2006.05.17 16:52
|sell
|607
|1.60
|1.2716
|1.2771
|1.2703
|1214
|2006.05.17 16:53
|sell
|608
|3.20
|1.2721
|1.2776
|1.2708
|1215
|2006.05.17 16:54
|sell
|609
|6.40
|1.2731
|1.2786
|1.2718
|1216
|2006.05.17 16:54
|sell
|610
|12.80
|1.2739
|1.2794
|1.2726
|1217
|2006.05.17 16:55
|sell
|611
|25.60
|1.2747
|1.2802
|1.2734
|1218
|2006.05.17 17:20
|s/l
|607
|1.60
|1.2771
|1.2771
|1.2703
|-880.00
|67004.98
|1219
|2006.05.17 17:20
|close
|611
|25.60
|1.2773
|1.2802
|1.2734
|-6656.00
|60348.98
|1220
|2006.05.17 17:20
|close
|610
|12.80
|1.2773
|1.2794
|1.2726
|-4352.00
|55996.98
|1221
|2006.05.17 17:20
|close
|609
|6.40
|1.2773
|1.2786
|1.2718
|-2688.00
|53308.98
|1222
|2006.05.17 17:20
|close
|608
|3.20
|1.2773
|1.2776
|1.2708
|-1664.00
|51644.98
|1223
|2006.05.17 17:20
|sell
|612
|1.60
|1.2770
|1.2825
|1.2757
|1224
|2006.05.17 17:31
|sell
|613
|3.20
|1.2774
|1.2829
|1.2761
|1225
|2006.05.17 17:35
|t/p
|612
|1.60
|1.2757
|1.2825
|1.2757
|208.00
|51852.98
|1226
|2006.05.17 17:35
|t/p
|613
|3.20
|1.2761
|1.2829
|1.2761
|416.00
|52268.98
|1227
|2006.05.17 17:35
|sell
|614
|1.60
|1.2752
|1.2807
|1.2739
|1228
|2006.05.17 17:36
|sell
|615
|3.20
|1.2756
|1.2811
|1.2743
|1229
|2006.05.17 17:37
|sell
|616
|6.40
|1.2769
|1.2824
|1.2756
|1230
|2006.05.17 17:37
|sell
|617
|12.80
|1.2773
|1.2828
|1.2760
|1231
|2006.05.17 17:39
|t/p
|616
|6.40
|1.2756
|1.2824
|1.2756
|832.00
|53100.98
|1232
|2006.05.17 17:39
|t/p
|617
|12.80
|1.2760
|1.2828
|1.2760
|1664.00
|54764.98
|1233
|2006.05.17 17:39
|close
|615
|3.20
|1.2755
|1.2811
|1.2743
|32.00
|54796.98
|1234
|2006.05.17 17:39
|close
|614
|1.60
|1.2755
|1.2807
|1.2739
|-48.00
|54748.98
|1235
|2006.05.17 17:39
|sell
|618
|1.60
|1.2752
|1.2807
|1.2739
|1236
|2006.05.17 17:39
|sell
|619
|3.20
|1.2756
|1.2811
|1.2743
|1237
|2006.05.17 17:40
|t/p
|618
|1.60
|1.2739
|1.2807
|1.2739
|208.00
|54956.98
|1238
|2006.05.17 17:40
|t/p
|619
|3.20
|1.2743
|1.2811
|1.2743
|416.00
|55372.98
|1239
|2006.05.17 17:40
|sell
|620
|1.60
|1.2734
|1.2789
|1.2721
|1240
|2006.05.17 17:40
|sell
|621
|3.20
|1.2739
|1.2794
|1.2726
|1241
|2006.05.17 17:45
|sell
|622
|6.40
|1.2744
|1.2799
|1.2731
|1242
|2006.05.17 17:50
|sell
|623
|12.80
|1.2749
|1.2804
|1.2736
|1243
|2006.05.17 17:50
|t/p
|623
|12.80
|1.2736
|1.2804
|1.2736
|1664.00
|57036.98
|1244
|2006.05.17 17:50
|close
|622
|6.40
|1.2735
|1.2799
|1.2731
|576.00
|57612.98
|1245
|2006.05.17 17:50
|close
|621
|3.20
|1.2735
|1.2794
|1.2726
|128.00
|57740.98
|1246
|2006.05.17 17:50
|close
|620
|1.60
|1.2735
|1.2789
|1.2721
|-16.00
|57724.98
|1247
|2006.05.17 17:50
|sell
|624
|1.60
|1.2732
|1.2787
|1.2719
|1248
|2006.05.17 17:51
|sell
|625
|3.20
|1.2738
|1.2793
|1.2725
|1249
|2006.05.17 17:52
|sell
|626
|6.40
|1.2748
|1.2803
|1.2735
|1250
|2006.05.17 17:52
|sell
|627
|12.80
|1.2756
|1.2811
|1.2743
|1251
|2006.05.17 17:53
|t/p
|627
|12.80
|1.2743
|1.2811
|1.2743
|1664.00
|59388.98
|1252
|2006.05.17 17:53
|close
|626
|6.40
|1.2735
|1.2803
|1.2735
|832.00
|60220.98
|1253
|2006.05.17 17:53
|close
|625
|3.20
|1.2735
|1.2793
|1.2725
|96.00
|60316.98
|1254
|2006.05.17 17:53
|close
|624
|1.60
|1.2735
|1.2787
|1.2719
|-48.00
|60268.98
|1255
|2006.05.17 17:53
|sell
|628
|1.60
|1.2732
|1.2787
|1.2719
|1256
|2006.05.17 17:54
|sell
|629
|3.20
|1.2738
|1.2793
|1.2725
|1257
|2006.05.17 17:55
|sell
|630
|6.40
|1.2765
|1.2820
|1.2752
|1258
|2006.05.17 17:55
|sell
|631
|12.80
|1.2770
|1.2825
|1.2757
|1259
|2006.05.17 17:55
|s/l
|628
|1.60
|1.2787
|1.2787
|1.2719
|-880.00
|59388.98
|1260
|2006.05.17 17:55
|close
|631
|12.80
|1.2790
|1.2825
|1.2757
|-2560.00
|56828.98
|1261
|2006.05.17 17:55
|close
|630
|6.40
|1.2790
|1.2820
|1.2752
|-1600.00
|55228.98
|1262
|2006.05.17 17:55
|close
|629
|3.20
|1.2790
|1.2793
|1.2725
|-1664.00
|53564.98
|1263
|2006.05.17 17:55
|sell
|632
|1.60
|1.2787
|1.2842
|1.2774
|1264
|2006.05.17 17:56
|sell
|633
|3.20
|1.2794
|1.2849
|1.2781
|1265
|2006.05.17 17:56
|t/p
|633
|3.20
|1.2781
|1.2849
|1.2781
|416.00
|53980.98
|1266
|2006.05.17 17:56
|close
|632
|1.60
|1.2780
|1.2842
|1.2774
|112.00
|54092.98
|1267
|2006.05.17 17:56
|sell
|634
|1.60
|1.2777
|1.2832
|1.2764
|1268
|2006.05.17 17:56
|sell
|635
|3.20
|1.2783
|1.2838
|1.2770
|1269
|2006.05.17 17:57
|sell
|636
|6.40
|1.2791
|1.2846
|1.2778
|1270
|2006.05.17 17:57
|t/p
|635
|3.20
|1.2770
|1.2838
|1.2770
|416.00
|54508.98
|1271
|2006.05.17 17:57
|t/p
|636
|6.40
|1.2778
|1.2846
|1.2778
|832.00
|55340.98
|1272
|2006.05.17 17:57
|close
|634
|1.60
|1.2766
|1.2832
|1.2764
|176.00
|55516.98
|1273
|2006.05.17 17:57
|sell
|637
|1.60
|1.2763
|1.2818
|1.2750
|1274
|2006.05.17 17:57
|sell
|638
|3.20
|1.2771
|1.2826
|1.2758
|1275
|2006.05.17 17:58
|sell
|639
|6.40
|1.2784
|1.2839
|1.2771
|1276
|2006.05.17 17:59
|sell
|640
|12.80
|1.2794
|1.2849
|1.2781
|1277
|2006.05.17 17:59
|t/p
|640
|12.80
|1.2781
|1.2849
|1.2781
|1664.00
|57180.98
|1278
|2006.05.17 17:59
|close
|639
|6.40
|1.2780
|1.2839
|1.2771
|256.00
|57436.98
|1279
|2006.05.17 17:59
|close
|638
|3.20
|1.2780
|1.2826
|1.2758
|-288.00
|57148.98
|1280
|2006.05.17 17:59
|close
|637
|1.60
|1.2780
|1.2818
|1.2750
|-272.00
|56876.98
|1281
|2006.05.17 17:59
|sell
|641
|1.60
|1.2777
|1.2832
|1.2764
|1282
|2006.05.17 18:00
|sell
|642
|3.20
|1.2805
|1.2860
|1.2792
|1283
|2006.05.17 18:12
|sell
|643
|6.40
|1.2810
|1.2865
|1.2797
|1284
|2006.05.17 18:15
|sell
|644
|12.80
|1.2818
|1.2873
|1.2805
|1285
|2006.05.17 18:15
|s/l
|641
|1.60
|1.2832
|1.2832
|1.2764
|-880.00
|55996.98
|1286
|2006.05.17 18:15
|close
|644
|12.80
|1.2834
|1.2873
|1.2805
|-2048.00
|53948.98
|1287
|2006.05.17 18:15
|close
|643
|6.40
|1.2834
|1.2865
|1.2797
|-1536.00
|52412.98
|1288
|2006.05.17 18:15
|close
|642
|3.20
|1.2834
|1.2860
|1.2792
|-928.00
|51484.98
|1289
|2006.05.17 18:15
|sell
|645
|1.60
|1.2831
|1.2886
|1.2818
|1290
|2006.05.17 18:17
|t/p
|645
|1.60
|1.2818
|1.2886
|1.2818
|208.00
|51692.98
|1291
|2006.05.17 18:17
|sell
|646
|1.60
|1.2812
|1.2867
|1.2799
|1292
|2006.05.17 18:17
|sell
|647
|3.20
|1.2817
|1.2872
|1.2804
|1293
|2006.05.17 18:18
|sell
|648
|6.40
|1.2825
|1.2880
|1.2812
|1294
|2006.05.17 18:18
|sell
|649
|12.80
|1.2831
|1.2886
|1.2818
|1295
|2006.05.17 18:45
|t/p
|648
|6.40
|1.2812
|1.2880
|1.2812
|832.00
|52524.98
|1296
|2006.05.17 18:45
|t/p
|649
|12.80
|1.2818
|1.2886
|1.2818
|1664.00
|54188.98
|1297
|2006.05.17 18:45
|close
|647
|3.20
|1.2812
|1.2872
|1.2804
|160.00
|54348.98
|1298
|2006.05.17 18:45
|close
|646
|1.60
|1.2812
|1.2867
|1.2799
|0.00
|54348.98
|1299
|2006.05.17 18:45
|sell
|650
|1.60
|1.2809
|1.2864
|1.2796
|1300
|2006.05.17 18:45
|sell
|651
|3.20
|1.2816
|1.2871
|1.2803
|1301
|2006.05.17 18:45
|sell
|652
|6.40
|1.2825
|1.2880
|1.2812
|1302
|2006.05.17 18:46
|sell
|653
|12.80
|1.2830
|1.2885
|1.2817
|1303
|2006.05.17 18:48
|t/p
|652
|6.40
|1.2812
|1.2880
|1.2812
|832.00
|55180.98
|1304
|2006.05.17 18:48
|t/p
|653
|12.80
|1.2817
|1.2885
|1.2817
|1664.00
|56844.98
|1305
|2006.05.17 18:48
|close
|651
|3.20
|1.2812
|1.2871
|1.2803
|128.00
|56972.98
|1306
|2006.05.17 18:48
|close
|650
|1.60
|1.2812
|1.2864
|1.2796
|-48.00
|56924.98
|1307
|2006.05.17 18:48
|sell
|654
|1.60
|1.2809
|1.2864
|1.2796
|1308
|2006.05.17 18:48
|sell
|655
|3.20
|1.2816
|1.2871
|1.2803
|1309
|2006.05.17 18:49
|sell
|656
|6.40
|1.2825
|1.2880
|1.2812
|1310
|2006.05.17 18:49
|sell
|657
|12.80
|1.2830
|1.2885
|1.2817
|1311
|2006.05.17 18:50
|t/p
|655
|3.20
|1.2803
|1.2871
|1.2803
|416.00
|57340.98
|1312
|2006.05.17 18:50
|t/p
|656
|6.40
|1.2812
|1.2880
|1.2812
|832.00
|58172.98
|1313
|2006.05.17 18:50
|t/p
|657
|12.80
|1.2817
|1.2885
|1.2817
|1664.00
|59836.98
|1314
|2006.05.17 18:50
|close
|654
|1.60
|1.2799
|1.2864
|1.2796
|160.00
|59996.98
|1315
|2006.05.17 18:50
|sell
|658
|1.60
|1.2796
|1.2851
|1.2783
|1316
|2006.05.17 19:00
|t/p
|658
|1.60
|1.2783
|1.2851
|1.2783
|208.00
|60204.98
|1317
|2006.05.17 19:00
|sell
|659
|1.60
|1.2779
|1.2834
|1.2766
|1318
|2006.05.17 19:00
|sell
|660
|3.20
|1.2784
|1.2839
|1.2771
|1319
|2006.05.17 19:12
|sell
|661
|6.40
|1.2789
|1.2844
|1.2776
|1320
|2006.05.17 19:21
|sell
|662
|12.80
|1.2793
|1.2848
|1.2780
|1321
|2006.05.17 19:51
|s/l
|659
|1.60
|1.2834
|1.2834
|1.2766
|-880.00
|59324.98
|1322
|2006.05.17 19:51
|close
|662
|12.80
|1.2836
|1.2848
|1.2780
|-5504.00
|53820.98
|1323
|2006.05.17 19:51
|close
|661
|6.40
|1.2836
|1.2844
|1.2776
|-3008.00
|50812.98
|1324
|2006.05.17 19:51
|close
|660
|3.20
|1.2836
|1.2839
|1.2771
|-1664.00
|49148.98
|1325
|2006.05.17 19:51
|sell
|663
|1.60
|1.2833
|1.2888
|1.2820
|1326
|2006.05.17 19:52
|t/p
|663
|1.60
|1.2820
|1.2888
|1.2820
|208.00
|49356.98
|1327
|2006.05.17 19:52
|sell
|664
|1.60
|1.2812
|1.2867
|1.2799
|1328
|2006.05.17 19:53
|sell
|665
|3.20
|1.2816
|1.2871
|1.2803
|1329
|2006.05.17 19:54
|sell
|666
|6.40
|1.2828
|1.2883
|1.2815
|1330
|2006.05.17 19:59
|t/p
|664
|1.60
|1.2799
|1.2867
|1.2799
|208.00
|49564.98
|1331
|2006.05.17 19:59
|t/p
|665
|3.20
|1.2803
|1.2871
|1.2803
|416.00
|49980.98
|1332
|2006.05.17 19:59
|t/p
|666
|6.40
|1.2815
|1.2883
|1.2815
|832.00
|50812.98
|1333
|2006.05.17 19:59
|sell
|667
|1.60
|1.2718
|1.2773
|1.2705
|1334
|2006.05.17 20:40
|t/p
|667
|1.60
|1.2705
|1.2773
|1.2705
|208.00
|51020.98
|1335
|2006.05.17 20:40
|sell
|668
|1.60
|1.2701
|1.2756
|1.2688
|1336
|2006.05.17 20:47
|sell
|669
|3.20
|1.2709
|1.2764
|1.2696
|1337
|2006.05.17 20:49
|sell
|670
|6.40
|1.2713
|1.2768
|1.2700
|1338
|2006.05.17 20:56
|sell
|671
|12.80
|1.2718
|1.2773
|1.2705
|1339
|2006.05.17 22:15
|s/l
|668
|1.60
|1.2756
|1.2756
|1.2688
|-880.00
|50140.98
|1340
|2006.05.17 22:15
|close
|671
|12.80
|1.2757
|1.2773
|1.2705
|-4992.00
|45148.98
|1341
|2006.05.17 22:15
|close
|670
|6.40
|1.2757
|1.2768
|1.2700
|-2816.00
|42332.98
|1342
|2006.05.17 22:15
|close
|669
|3.20
|1.2757
|1.2764
|1.2696
|-1536.00
|40796.98
|1343
|2006.05.17 22:15
|sell
|672
|1.60
|1.2754
|1.2809
|1.2741
|1344
|2006.05.17 22:45
|t/p
|672
|1.60
|1.2741
|1.2809
|1.2741
|208.00
|41004.98
|1345
|2006.05.17 22:45
|sell
|673
|1.60
|1.2736
|1.2791
|1.2723
|1346
|2006.05.17 23:35
|sell
|674
|3.20
|1.2742
|1.2797
|1.2729
|1347
|2006.05.17 23:40
|sell
|675
|6.40
|1.2747
|1.2802
|1.2734
|1348
|2006.05.17 23:50
|t/p
|673
|1.60
|1.2723
|1.2791
|1.2723
|208.00
|41212.98
|1349
|2006.05.17 23:50
|t/p
|674
|3.20
|1.2729
|1.2797
|1.2729
|416.00
|41628.98
|1350
|2006.05.17 23:50
|t/p
|675
|6.40
|1.2734
|1.2802
|1.2734
|832.00
|42460.98
|1351
|2006.05.18 16:00
|buy
|676
|1.60
|1.2820
|1.2765
|1.2833
|1352
|2006.05.18 16:00
|buy
|677
|3.20
|1.2814
|1.2759
|1.2827
|1353
|2006.05.18 16:00
|buy
|678
|6.40
|1.2807
|1.2752
|1.2820
|1354
|2006.05.18 16:01
|buy
|679
|12.80
|1.2797
|1.2742
|1.2810
|1355
|2006.05.18 16:02
|t/p
|679
|12.80
|1.2810
|1.2742
|1.2810
|1664.00
|44124.98
|1356
|2006.05.18 16:02
|close
|678
|6.40
|1.2814
|1.2752
|1.2820
|448.00
|44572.98
|1357
|2006.05.18 16:02
|close
|677
|3.20
|1.2814
|1.2759
|1.2827
|0.00
|44572.98
|1358
|2006.05.18 16:02
|close
|676
|1.60
|1.2814
|1.2765
|1.2833
|-96.00
|44476.98
|1359
|2006.05.18 16:02
|buy
|680
|1.60
|1.2817
|1.2762
|1.2830
|1360
|2006.05.18 16:02
|buy
|681
|3.20
|1.2811
|1.2756
|1.2824
|1361
|2006.05.18 16:03
|buy
|682
|6.40
|1.2803
|1.2748
|1.2816
|1362
|2006.05.18 16:03
|t/p
|682
|6.40
|1.2816
|1.2748
|1.2816
|832.00
|45308.98
|1363
|2006.05.18 16:03
|buy
|683
|6.40
|1.2806
|1.2751
|1.2819
|1364
|2006.05.18 16:05
|buy
|684
|12.80
|1.2783
|1.2728
|1.2796
|1365
|2006.05.18 16:45
|t/p
|684
|12.80
|1.2796
|1.2728
|1.2796
|1664.00
|46972.98
|1366
|2006.05.18 16:45
|close
|683
|6.40
|1.2796
|1.2751
|1.2819
|-640.00
|46332.98
|1367
|2006.05.18 16:45
|close
|681
|3.20
|1.2796
|1.2756
|1.2824
|-480.00
|45852.98
|1368
|2006.05.18 16:45
|close
|680
|1.60
|1.2796
|1.2762
|1.2830
|-336.00
|45516.98
|1369
|2006.05.18 20:35
|buy
|685
|1.60
|1.2831
|1.2776
|1.2844
|1370
|2006.05.18 21:01
|buy
|686
|3.20
|1.2825
|1.2770
|1.2838
|1371
|2006.05.18 21:03
|buy
|687
|6.40
|1.2820
|1.2765
|1.2833
|1372
|2006.05.18 21:20
|t/p
|687
|6.40
|1.2833
|1.2765
|1.2833
|832.00
|46348.98
|1373
|2006.05.18 21:20
|close
|686
|3.20
|1.2837
|1.2770
|1.2838
|384.00
|46732.98
|1374
|2006.05.18 21:20
|close
|685
|1.60
|1.2837
|1.2776
|1.2844
|96.00
|46828.98
|1375
|2006.05.18 21:30
|buy
|688
|1.60
|1.2850
|1.2795
|1.2863
|1376
|2006.05.18 21:40
|t/p
|688
|1.60
|1.2863
|1.2795
|1.2863
|208.00
|47036.98
|1377
|2006.05.18 21:40
|buy
|689
|1.60
|1.2866
|1.2811
|1.2879
|1378
|2006.05.18 21:40
|buy
|690
|3.20
|1.2859
|1.2804
|1.2872
|1379
|2006.05.18 22:11
|buy
|691
|6.40
|1.2852
|1.2797
|1.2865
|1380
|2006.05.18 22:20
|buy
|692
|12.80
|1.2847
|1.2792
|1.2860
|1381
|2006.05.18 23:10
|t/p
|692
|12.80
|1.2860
|1.2792
|1.2860
|1664.00
|48700.98
|1382
|2006.05.18 23:10
|close
|691
|6.40
|1.2863
|1.2797
|1.2865
|704.00
|49404.98
|1383
|2006.05.18 23:10
|close
|690
|3.20
|1.2863
|1.2804
|1.2872
|128.00
|49532.98
|1384
|2006.05.18 23:10
|close
|689
|1.60
|1.2863
|1.2811
|1.2879
|-48.00
|49484.98
|1385
|2006.05.18 23:30
|buy
|693
|1.60
|1.2822
|1.2767
|1.2835
|1386
|2006.05.18 23:41
|t/p
|693
|1.60
|1.2835
|1.2767
|1.2835
|208.00
|49692.98
|1387
|2006.05.18 23:41
|buy
|694
|1.60
|1.2838
|1.2783
|1.2851
|1388
|2006.05.18 23:41
|buy
|695
|3.20
|1.2833
|1.2778
|1.2846
|1389
|2006.05.18 23:59
|t/p
|694
|1.60
|1.2851
|1.2783
|1.2851
|208.00
|49900.98
|1390
|2006.05.18 23:59
|t/p
|695
|3.20
|1.2846
|1.2778
|1.2846
|416.00
|50316.98
|1391
|2006.05.19 00:47
|buy
|696
|1.60
|1.2850
|1.2795
|1.2863
|1392
|2006.05.19 00:55
|buy
|697
|3.20
|1.2844
|1.2789
|1.2857
|1393
|2006.05.19 01:34
|t/p
|697
|3.20
|1.2857
|1.2789
|1.2857
|416.00
|50732.98
|1394
|2006.05.19 01:34
|close
|696
|1.60
|1.2857
|1.2795
|1.2863
|112.00
|50844.98
|1395
|2006.05.19 09:45
|sell
|698
|1.60
|1.2831
|1.2886
|1.2818
|1396
|2006.05.19 09:55
|t/p
|698
|1.60
|1.2818
|1.2886
|1.2818
|208.00
|51052.98
|1397
|2006.05.19 09:55
|sell
|699
|1.60
|1.2806
|1.2861
|1.2793
|1398
|2006.05.19 09:55
|sell
|700
|3.20
|1.2811
|1.2866
|1.2798
|1399
|2006.05.19 09:55
|t/p
|700
|3.20
|1.2798
|1.2866
|1.2798
|416.00
|51468.98
|1400
|2006.05.19 09:55
|close
|699
|1.60
|1.2797
|1.2861
|1.2793
|144.00
|51612.98
|1401
|2006.05.19 09:55
|sell
|701
|1.60
|1.2794
|1.2849
|1.2781
|1402
|2006.05.19 09:55
|sell
|702
|3.20
|1.2805
|1.2860
|1.2792
|1403
|2006.05.19 09:55
|sell
|703
|6.40
|1.2826
|1.2881
|1.2813
|1404
|2006.05.19 09:56
|t/p
|703
|6.40
|1.2813
|1.2881
|1.2813
|832.00
|52444.98
|1405
|2006.05.19 09:56
|close
|702
|3.20
|1.2811
|1.2860
|1.2792
|-192.00
|52252.98
|1406
|2006.05.19 09:56
|close
|701
|1.60
|1.2811
|1.2849
|1.2781
|-272.00
|51980.98
|1407
|2006.05.19 09:56
|sell
|704
|1.60
|1.2808
|1.2863
|1.2795
|1408
|2006.05.19 09:56
|sell
|705
|3.20
|1.2822
|1.2877
|1.2809
|1409
|2006.05.19 09:57
|t/p
|705
|3.20
|1.2809
|1.2877
|1.2809
|416.00
|52396.98
|1410
|2006.05.19 09:57
|close
|704
|1.60
|1.2804
|1.2863
|1.2795
|64.00
|52460.98
|1411
|2006.05.19 09:57
|sell
|706
|1.60
|1.2801
|1.2856
|1.2788
|1412
|2006.05.19 09:58
|sell
|707
|3.20
|1.2806
|1.2861
|1.2793
|1413
|2006.05.19 09:58
|sell
|708
|6.40
|1.2811
|1.2866
|1.2798
|1414
|2006.05.19 09:58
|t/p
|708
|6.40
|1.2798
|1.2866
|1.2798
|832.00
|53292.98
|1415
|2006.05.19 09:58
|close
|707
|3.20
|1.2797
|1.2861
|1.2793
|288.00
|53580.98
|1416
|2006.05.19 09:58
|close
|706
|1.60
|1.2797
|1.2856
|1.2788
|64.00
|53644.98
|1417
|2006.05.19 09:58
|sell
|709
|1.60
|1.2794
|1.2849
|1.2781
|1418
|2006.05.19 09:59
|sell
|710
|3.20
|1.2805
|1.2860
|1.2792
|1419
|2006.05.19 09:59
|sell
|711
|6.40
|1.2826
|1.2881
|1.2813
|1420
|2006.05.19 10:00
|t/p
|711
|6.40
|1.2813
|1.2881
|1.2813
|832.00
|54476.98
|1421
|2006.05.19 10:02
|t/p
|710
|3.20
|1.2792
|1.2860
|1.2792
|416.00
|54892.98
|1422
|2006.05.19 10:02
|close
|709
|1.60
|1.2792
|1.2849
|1.2781
|32.00
|54924.98
|1423
|2006.05.19 10:02
|sell
|712
|1.60
|1.2789
|1.2844
|1.2776
|1424
|2006.05.19 10:03
|sell
|713
|3.20
|1.2793
|1.2848
|1.2780
|1425
|2006.05.19 10:10
|t/p
|713
|3.20
|1.2780
|1.2848
|1.2780
|416.00
|55340.98
|1426
|2006.05.19 10:10
|close
|712
|1.60
|1.2780
|1.2844
|1.2776
|144.00
|55484.98
|1427
|2006.05.19 10:10
|sell
|714
|1.60
|1.2777
|1.2832
|1.2764
|1428
|2006.05.19 10:11
|sell
|715
|3.20
|1.2783
|1.2838
|1.2770
|1429
|2006.05.19 10:21
|sell
|716
|6.40
|1.2788
|1.2843
|1.2775
|1430
|2006.05.19 10:30
|sell
|717
|12.80
|1.2794
|1.2849
|1.2781
|1431
|2006.05.19 11:05
|t/p
|714
|1.60
|1.2764
|1.2832
|1.2764
|208.00
|55692.98
|1432
|2006.05.19 11:05
|t/p
|715
|3.20
|1.2770
|1.2838
|1.2770
|416.00
|56108.98
|1433
|2006.05.19 11:05
|t/p
|716
|6.40
|1.2775
|1.2843
|1.2775
|832.00
|56940.98
|1434
|2006.05.19 11:05
|t/p
|717
|12.80
|1.2781
|1.2849
|1.2781
|1664.00
|58604.98
|1435
|2006.05.19 11:05
|sell
|718
|1.60
|1.2744
|1.2799
|1.2731
|1436
|2006.05.19 11:05
|sell
|719
|3.20
|1.2758
|1.2813
|1.2745
|1437
|2006.05.19 11:05
|sell
|720
|6.40
|1.2763
|1.2818
|1.2750
|1438
|2006.05.19 11:06
|t/p
|720
|6.40
|1.2750
|1.2818
|1.2750
|832.00
|59436.98
|1439
|2006.05.19 11:06
|close
|719
|3.20
|1.2748
|1.2813
|1.2745
|320.00
|59756.98
|1440
|2006.05.19 11:06
|close
|718
|1.60
|1.2748
|1.2799
|1.2731
|-64.00
|59692.98
|1441
|2006.05.19 11:06
|sell
|721
|1.60
|1.2745
|1.2800
|1.2732
|1442
|2006.05.19 11:06
|sell
|722
|3.20
|1.2758
|1.2813
|1.2745
|1443
|2006.05.19 11:06
|sell
|723
|6.40
|1.2784
|1.2839
|1.2771
|1444
|2006.05.19 11:06
|t/p
|723
|6.40
|1.2771
|1.2839
|1.2771
|832.00
|60524.98
|1445
|2006.05.19 11:06
|close
|722
|3.20
|1.2766
|1.2813
|1.2745
|-256.00
|60268.98
|1446
|2006.05.19 11:06
|close
|721
|1.60
|1.2766
|1.2800
|1.2732
|-336.00
|59932.98
|1447
|2006.05.19 11:06
|sell
|724
|1.60
|1.2763
|1.2818
|1.2750
|1448
|2006.05.19 11:07
|sell
|725
|3.20
|1.2779
|1.2834
|1.2766
|1449
|2006.05.19 11:07
|sell
|726
|6.40
|1.2785
|1.2840
|1.2772
|1450
|2006.05.19 11:07
|t/p
|725
|3.20
|1.2766
|1.2834
|1.2766
|416.00
|60348.98
|1451
|2006.05.19 11:07
|t/p
|726
|6.40
|1.2772
|1.2840
|1.2772
|832.00
|61180.98
|1452
|2006.05.19 11:07
|close
|724
|1.60
|1.2757
|1.2818
|1.2750
|96.00
|61276.98
|1453
|2006.05.19 11:07
|sell
|727
|1.60
|1.2754
|1.2809
|1.2741
|1454
|2006.05.19 11:08
|sell
|728
|3.20
|1.2760
|1.2815
|1.2747
|1455
|2006.05.19 11:08
|sell
|729
|6.40
|1.2766
|1.2821
|1.2753
|1456
|2006.05.19 11:10
|t/p
|729
|6.40
|1.2753
|1.2821
|1.2753
|832.00
|62108.98
|1457
|2006.05.19 11:10
|close
|728
|3.20
|1.2748
|1.2815
|1.2747
|384.00
|62492.98
|1458
|2006.05.19 11:10
|close
|727
|1.60
|1.2748
|1.2809
|1.2741
|96.00
|62588.98
|1459
|2006.05.19 11:10
|sell
|730
|1.60
|1.2745
|1.2800
|1.2732
|1460
|2006.05.19 11:12
|sell
|731
|3.20
|1.2750
|1.2805
|1.2737
|1461
|2006.05.19 11:15
|sell
|732
|6.40
|1.2759
|1.2814
|1.2746
|1462
|2006.05.19 11:16
|sell
|733
|12.80
|1.2765
|1.2820
|1.2752
|1463
|2006.05.19 11:40
|s/l
|730
|1.60
|1.2800
|1.2800
|1.2732
|-880.00
|61708.98
|1464
|2006.05.19 11:40
|s/l
|731
|3.20
|1.2805
|1.2805
|1.2737
|-1760.00
|59948.98
|1465
|2006.05.19 11:40
|close
|733
|12.80
|1.2807
|1.2820
|1.2752
|-5376.00
|54572.98
|1466
|2006.05.19 11:40
|close
|732
|6.40
|1.2807
|1.2814
|1.2746
|-3072.00
|51500.98
|1467
|2006.05.19 11:40
|sell
|734
|1.60
|1.2804
|1.2859
|1.2791
|1468
|2006.05.19 11:59
|t/p
|734
|1.60
|1.2791
|1.2859
|1.2791
|208.00
|51708.98
|1469
|2006.05.19 11:59
|sell
|735
|1.60
|1.2749
|1.2804
|1.2736
|1470
|2006.05.19 12:01
|t/p
|735
|1.60
|1.2736
|1.2804
|1.2736
|208.00
|51916.98
|1471
|2006.05.19 12:01
|sell
|736
|1.60
|1.2731
|1.2786
|1.2718
|1472
|2006.05.19 12:02
|sell
|737
|3.20
|1.2735
|1.2790
|1.2722
|1473
|2006.05.19 12:04
|sell
|738
|6.40
|1.2747
|1.2802
|1.2734
|1474
|2006.05.19 12:05
|t/p
|738
|6.40
|1.2734
|1.2802
|1.2734
|832.00
|52748.98
|1475
|2006.05.19 12:40
|t/p
|737
|3.20
|1.2722
|1.2790
|1.2722
|416.00
|53164.98
|1476
|2006.05.19 12:40
|close
|736
|1.60
|1.2722
|1.2786
|1.2718
|144.00
|53308.98
|1477
|2006.05.19 12:40
|sell
|739
|1.60
|1.2719
|1.2774
|1.2706
|1478
|2006.05.19 12:41
|sell
|740
|3.20
|1.2732
|1.2787
|1.2719
|1479
|2006.05.19 12:45
|t/p
|740
|3.20
|1.2719
|1.2787
|1.2719
|416.00
|53724.98
|1480
|2006.05.19 12:45
|close
|739
|1.60
|1.2713
|1.2774
|1.2706
|96.00
|53820.98
|1481
|2006.05.19 12:45
|sell
|741
|1.60
|1.2710
|1.2765
|1.2697
|1482
|2006.05.19 12:45
|sell
|742
|3.20
|1.2714
|1.2769
|1.2701
|1483
|2006.05.19 12:55
|sell
|743
|6.40
|1.2720
|1.2775
|1.2707
|1484
|2006.05.19 12:57
|sell
|744
|12.80
|1.2725
|1.2780
|1.2712
|1485
|2006.05.19 13:20
|s/l
|741
|1.60
|1.2765
|1.2765
|1.2697
|-880.00
|52940.98
|1486
|2006.05.19 13:20
|close
|744
|12.80
|1.2766
|1.2780
|1.2712
|-5248.00
|47692.98
|1487
|2006.05.19 13:20
|close
|743
|6.40
|1.2766
|1.2775
|1.2707
|-2944.00
|44748.98
|1488
|2006.05.19 13:20
|close
|742
|3.20
|1.2766
|1.2769
|1.2701
|-1664.00
|43084.98
|1489
|2006.05.19 13:20
|sell
|745
|1.60
|1.2763
|1.2818
|1.2750
|1490
|2006.05.19 13:23
|sell
|746
|3.20
|1.2768
|1.2823
|1.2755
|1491
|2006.05.19 13:46
|sell
|747
|6.40
|1.2773
|1.2828
|1.2760
|1492
|2006.05.19 13:53
|t/p
|747
|6.40
|1.2760
|1.2828
|1.2760
|832.00
|43916.98
|1493
|2006.05.19 13:53
|close
|746
|3.20
|1.2759
|1.2823
|1.2755
|288.00
|44204.98
|1494
|2006.05.19 13:53
|close
|745
|1.60
|1.2759
|1.2818
|1.2750
|64.00
|44268.98
|1495
|2006.05.19 13:53
|sell
|748
|1.60
|1.2756
|1.2811
|1.2743
|1496
|2006.05.19 13:53
|sell
|749
|3.20
|1.2762
|1.2817
|1.2749
|1497
|2006.05.19 13:55
|t/p
|749
|3.20
|1.2749
|1.2817
|1.2749
|416.00
|44684.98
|1498
|2006.05.19 13:55
|close
|748
|1.60
|1.2749
|1.2811
|1.2743
|112.00
|44796.98
|1499
|2006.05.19 13:55
|sell
|750
|1.60
|1.2746
|1.2801
|1.2733
|1500
|2006.05.19 14:37
|sell
|751
|3.20
|1.2751
|1.2806
|1.2738
|1501
|2006.05.19 14:45
|sell
|752
|6.40
|1.2755
|1.2810
|1.2742
|1502
|2006.05.19 14:50
|sell
|753
|12.80
|1.2760
|1.2815
|1.2747
|1503
|2006.05.19 15:00
|t/p
|753
|12.80
|1.2747
|1.2815
|1.2747
|1664.00
|46460.98
|1504
|2006.05.19 15:00
|close
|752
|6.40
|1.2744
|1.2810
|1.2742
|704.00
|47164.98
|1505
|2006.05.19 15:00
|close
|751
|3.20
|1.2744
|1.2806
|1.2738
|224.00
|47388.98
|1506
|2006.05.19 15:00
|close
|750
|1.60
|1.2744
|1.2801
|1.2733
|32.00
|47420.98
|1507
|2006.05.19 15:00
|sell
|754
|1.60
|1.2741
|1.2796
|1.2728
|1508
|2006.05.19 15:00
|sell
|755
|3.20
|1.2748
|1.2803
|1.2735
|1509
|2006.05.19 15:01
|t/p
|755
|3.20
|1.2735
|1.2803
|1.2735
|416.00
|47836.98
|1510
|2006.05.19 15:01
|close
|754
|1.60
|1.2730
|1.2796
|1.2728
|176.00
|48012.98
|1511
|2006.05.19 15:01
|sell
|756
|1.60
|1.2727
|1.2782
|1.2714
|1512
|2006.05.19 15:02
|sell
|757
|3.20
|1.2733
|1.2788
|1.2720
|1513
|2006.05.19 15:04
|sell
|758
|6.40
|1.2748
|1.2803
|1.2735
|1514
|2006.05.19 15:05
|t/p
|756
|1.60
|1.2714
|1.2782
|1.2714
|208.00
|48220.98
|1515
|2006.05.19 15:05
|t/p
|757
|3.20
|1.2720
|1.2788
|1.2720
|416.00
|48636.98
|1516
|2006.05.19 15:05
|t/p
|758
|6.40
|1.2735
|1.2803
|1.2735
|832.00
|49468.98
|1517
|2006.05.19 15:05
|sell
|759
|1.60
|1.2711
|1.2766
|1.2698
|1518
|2006.05.19 15:10
|sell
|760
|3.20
|1.2719
|1.2774
|1.2706
|1519
|2006.05.19 15:15
|sell
|761
|6.40
|1.2724
|1.2779
|1.2711
|1520
|2006.05.19 15:20
|sell
|762
|12.80
|1.2730
|1.2785
|1.2717
|1521
|2006.05.19 16:10
|t/p
|762
|12.80
|1.2717
|1.2785
|1.2717
|1664.00
|51132.98
|1522
|2006.05.19 16:10
|close
|761
|6.40
|1.2715
|1.2779
|1.2711
|576.00
|51708.98
|1523
|2006.05.19 16:10
|close
|760
|3.20
|1.2715
|1.2774
|1.2706
|128.00
|51836.98
|1524
|2006.05.19 16:10
|close
|759
|1.60
|1.2715
|1.2766
|1.2698
|-64.00
|51772.98
|1525
|2006.05.19 16:10
|sell
|763
|1.60
|1.2712
|1.2767
|1.2699
|1526
|2006.05.19 16:15
|sell
|764
|3.20
|1.2718
|1.2773
|1.2705
|1527
|2006.05.19 16:25
|sell
|765
|6.40
|1.2723
|1.2778
|1.2710
|1528
|2006.05.19 16:36
|t/p
|765
|6.40
|1.2710
|1.2778
|1.2710
|832.00
|52604.98
|1529
|2006.05.19 16:36
|close
|764
|3.20
|1.2710
|1.2773
|1.2705
|256.00
|52860.98
|1530
|2006.05.19 16:36
|close
|763
|1.60
|1.2710
|1.2767
|1.2699
|32.00
|52892.98
|1531
|2006.05.19 16:45
|sell
|766
|1.60
|1.2701
|1.2756
|1.2688
|1532
|2006.05.19 16:51
|sell
|767
|3.20
|1.2706
|1.2761
|1.2693
|1533
|2006.05.19 16:55
|sell
|768
|6.40
|1.2718
|1.2773
|1.2705
|1534
|2006.05.19 16:55
|sell
|769
|12.80
|1.2734
|1.2789
|1.2721
|1535
|2006.05.19 16:57
|t/p
|769
|12.80
|1.2721
|1.2789
|1.2721
|1664.00
|54556.98
|1536
|2006.05.19 16:57
|close
|768
|6.40
|1.2717
|1.2773
|1.2705
|64.00
|54620.98
|1537
|2006.05.19 16:57
|close
|767
|3.20
|1.2717
|1.2761
|1.2693
|-352.00
|54268.98
|1538
|2006.05.19 16:57
|close
|766
|1.60
|1.2717
|1.2756
|1.2688
|-256.00
|54012.98
|1539
|2006.05.19 16:57
|sell
|770
|1.60
|1.2714
|1.2769
|1.2701
|1540
|2006.05.19 16:57
|sell
|771
|3.20
|1.2720
|1.2775
|1.2707
|1541
|2006.05.19 16:58
|sell
|772
|6.40
|1.2727
|1.2782
|1.2714
|1542
|2006.05.19 16:58
|sell
|773
|12.80
|1.2732
|1.2787
|1.2719
|1543
|2006.05.19 17:19
|s/l
|770
|1.60
|1.2769
|1.2769
|1.2701
|-880.00
|53132.98
|1544
|2006.05.19 17:19
|close
|773
|12.80
|1.2770
|1.2787
|1.2719
|-4864.00
|48268.98
|1545
|2006.05.19 17:19
|close
|772
|6.40
|1.2770
|1.2782
|1.2714
|-2752.00
|45516.98
|1546
|2006.05.19 17:19
|close
|771
|3.20
|1.2770
|1.2775
|1.2707
|-1600.00
|43916.98
|1547
|2006.05.19 17:19
|sell
|774
|1.60
|1.2767
|1.2822
|1.2754
|1548
|2006.05.19 17:36
|sell
|775
|3.20
|1.2773
|1.2828
|1.2760
|1549
|2006.05.19 17:45
|t/p
|775
|3.20
|1.2760
|1.2828
|1.2760
|416.00
|44332.98
|1550
|2006.05.19 17:45
|close
|774
|1.60
|1.2760
|1.2822
|1.2754
|112.00
|44444.98
|1551
|2006.05.19 17:45
|sell
|776
|1.60
|1.2757
|1.2812
|1.2744
|1552
|2006.05.19 17:46
|sell
|777
|3.20
|1.2775
|1.2830
|1.2762
|1553
|2006.05.19 17:46
|t/p
|777
|3.20
|1.2762
|1.2830
|1.2762
|416.00
|44860.98
|1554
|2006.05.19 17:46
|close
|776
|1.60
|1.2761
|1.2812
|1.2744
|-64.00
|44796.98
|1555
|2006.05.19 17:46
|sell
|778
|1.60
|1.2758
|1.2813
|1.2745
|1556
|2006.05.19 17:47
|sell
|779
|3.20
|1.2775
|1.2830
|1.2762
|1557
|2006.05.19 17:48
|t/p
|779
|3.20
|1.2762
|1.2830
|1.2762
|416.00
|45212.98
|1558
|2006.05.19 17:48
|close
|778
|1.60
|1.2761
|1.2813
|1.2745
|-48.00
|45164.98
|1559
|2006.05.19 17:48
|sell
|780
|1.60
|1.2758
|1.2813
|1.2745
|1560
|2006.05.19 17:50
|t/p
|780
|1.60
|1.2745
|1.2813
|1.2745
|208.00
|45372.98
|1561
|2006.05.19 17:50
|sell
|781
|1.60
|1.2740
|1.2795
|1.2727
|1562
|2006.05.19 18:06
|t/p
|781
|1.60
|1.2727
|1.2795
|1.2727
|208.00
|45580.98
|1563
|2006.05.19 18:06
|sell
|782
|1.60
|1.2724
|1.2779
|1.2711
|1564
|2006.05.19 18:07
|sell
|783
|3.20
|1.2730
|1.2785
|1.2717
|1565
|2006.05.19 18:13
|sell
|784
|6.40
|1.2734
|1.2789
|1.2721
|1566
|2006.05.19 18:20
|sell
|785
|12.80
|1.2743
|1.2798
|1.2730
|1567
|2006.05.19 18:55
|t/p
|782
|1.60
|1.2711
|1.2779
|1.2711
|208.00
|45788.98
|1568
|2006.05.19 18:55
|t/p
|783
|3.20
|1.2717
|1.2785
|1.2717
|416.00
|46204.98
|1569
|2006.05.19 18:55
|t/p
|784
|6.40
|1.2721
|1.2789
|1.2721
|832.00
|47036.98
|1570
|2006.05.19 18:55
|t/p
|785
|12.80
|1.2730
|1.2798
|1.2730
|1664.00
|48700.98
|1571
|2006.05.22 00:18
|buy
|786
|1.60
|1.2746
|1.2691
|1.2759
|1572
|2006.05.22 00:25
|buy
|787
|3.20
|1.2741
|1.2686
|1.2754
|1573
|2006.05.22 00:30
|buy
|788
|6.40
|1.2734
|1.2679
|1.2747
|1574
|2006.05.22 00:45
|t/p
|788
|6.40
|1.2747
|1.2679
|1.2747
|832.00
|49532.98
|1575
|2006.05.22 00:45
|close
|787
|3.20
|1.2747
|1.2686
|1.2754
|192.00
|49724.98
|1576
|2006.05.22 00:45
|close
|786
|1.60
|1.2747
|1.2691
|1.2759
|16.00
|49740.98
|1577
|2006.05.22 00:45
|buy
|789
|1.60
|1.2750
|1.2695
|1.2763
|1578
|2006.05.22 00:45
|buy
|790
|3.20
|1.2743
|1.2688
|1.2756
|1579
|2006.05.22 01:01
|t/p
|790
|3.20
|1.2756
|1.2688
|1.2756
|416.00
|50156.98
|1580
|2006.05.22 01:01
|close
|789
|1.60
|1.2757
|1.2695
|1.2763
|112.00
|50268.98
|1581
|2006.05.22 01:01
|buy
|791
|1.60
|1.2760
|1.2705
|1.2773
|1582
|2006.05.22 01:40
|buy
|792
|3.20
|1.2755
|1.2700
|1.2768
|1583
|2006.05.22 01:50
|buy
|793
|6.40
|1.2750
|1.2695
|1.2763
|1584
|2006.05.22 02:41
|t/p
|793
|6.40
|1.2763
|1.2695
|1.2763
|832.00
|51100.98
|1585
|2006.05.22 02:41
|close
|792
|3.20
|1.2763
|1.2700
|1.2768
|256.00
|51356.98
|1586
|2006.05.22 02:41
|close
|791
|1.60
|1.2763
|1.2705
|1.2773
|48.00
|51404.98
|1587
|2006.05.22 15:30
|buy
|794
|1.60
|1.2754
|1.2699
|1.2767
|1588
|2006.05.22 15:50
|buy
|795
|3.20
|1.2749
|1.2694
|1.2762
|1589
|2006.05.22 15:59
|t/p
|794
|1.60
|1.2767
|1.2699
|1.2767
|208.00
|51612.98
|1590
|2006.05.22 15:59
|t/p
|795
|3.20
|1.2762
|1.2694
|1.2762
|416.00
|52028.98
|1591
|2006.05.22 15:59
|buy
|796
|1.60
|1.2794
|1.2739
|1.2807
|1592
|2006.05.22 16:10
|buy
|797
|3.20
|1.2788
|1.2733
|1.2801
|1593
|2006.05.22 16:25
|t/p
|797
|3.20
|1.2801
|1.2733
|1.2801
|416.00
|52444.98
|1594
|2006.05.22 16:25
|close
|796
|1.60
|1.2804
|1.2739
|1.2807
|160.00
|52604.98
|1595
|2006.05.22 16:25
|buy
|798
|1.60
|1.2807
|1.2752
|1.2820
|1596
|2006.05.22 16:25
|buy
|799
|3.20
|1.2802
|1.2747
|1.2815
|1597
|2006.05.22 16:27
|t/p
|799
|3.20
|1.2815
|1.2747
|1.2815
|416.00
|53020.98
|1598
|2006.05.22 16:27
|close
|798
|1.60
|1.2819
|1.2752
|1.2820
|192.00
|53212.98
|1599
|2006.05.22 16:27
|buy
|800
|1.60
|1.2822
|1.2767
|1.2835
|1600
|2006.05.22 16:27
|buy
|801
|3.20
|1.2813
|1.2758
|1.2826
|1601
|2006.05.22 16:28
|buy
|802
|6.40
|1.2808
|1.2753
|1.2821
|1602
|2006.05.22 16:29
|buy
|803
|12.80
|1.2799
|1.2744
|1.2812
|1603
|2006.05.22 16:30
|t/p
|801
|3.20
|1.2826
|1.2758
|1.2826
|416.00
|53628.98
|1604
|2006.05.22 16:30
|t/p
|802
|6.40
|1.2821
|1.2753
|1.2821
|832.00
|54460.98
|1605
|2006.05.22 16:30
|t/p
|803
|12.80
|1.2812
|1.2744
|1.2812
|1664.00
|56124.98
|1606
|2006.05.22 16:30
|close
|800
|1.60
|1.2828
|1.2767
|1.2835
|96.00
|56220.98
|1607
|2006.05.22 16:30
|buy
|804
|1.60
|1.2831
|1.2776
|1.2844
|1608
|2006.05.22 16:35
|buy
|805
|3.20
|1.2825
|1.2770
|1.2838
|1609
|2006.05.22 16:45
|t/p
|805
|3.20
|1.2838
|1.2770
|1.2838
|416.00
|56636.98
|1610
|2006.05.22 16:45
|close
|804
|1.60
|1.2838
|1.2776
|1.2844
|112.00
|56748.98
|1611
|2006.05.22 16:45
|buy
|806
|1.60
|1.2841
|1.2786
|1.2854
|1612
|2006.05.22 16:48
|buy
|807
|3.20
|1.2831
|1.2776
|1.2844
|1613
|2006.05.22 16:50
|t/p
|807
|3.20
|1.2844
|1.2776
|1.2844
|416.00
|57164.98
|1614
|2006.05.22 16:50
|close
|806
|1.60
|1.2848
|1.2786
|1.2854
|112.00
|57276.98
|1615
|2006.05.22 16:50
|buy
|808
|1.60
|1.2851
|1.2796
|1.2864
|1616
|2006.05.22 16:52
|buy
|809
|3.20
|1.2844
|1.2789
|1.2857
|1617
|2006.05.22 16:55
|buy
|810
|6.40
|1.2839
|1.2784
|1.2852
|1618
|2006.05.22 17:20
|buy
|811
|12.80
|1.2826
|1.2771
|1.2839
|1619
|2006.05.22 18:20
|t/p
|811
|12.80
|1.2839
|1.2771
|1.2839
|1664.00
|58940.98
|1620
|2006.05.22 18:20
|close
|810
|6.40
|1.2841
|1.2784
|1.2852
|128.00
|59068.98
|1621
|2006.05.22 18:20
|close
|809
|3.20
|1.2841
|1.2789
|1.2857
|-96.00
|58972.98
|1622
|2006.05.22 18:20
|close
|808
|1.60
|1.2841
|1.2796
|1.2864
|-160.00
|58812.98
|1623
|2006.05.22 18:20
|buy
|812
|1.60
|1.2844
|1.2789
|1.2857
|1624
|2006.05.22 18:20
|buy
|813
|3.20
|1.2835
|1.2780
|1.2848
|1625
|2006.05.22 18:25
|buy
|814
|6.40
|1.2825
|1.2770
|1.2838
|1626
|2006.05.22 18:25
|buy
|815
|12.80
|1.2814
|1.2759
|1.2827
|1627
|2006.05.22 18:28
|t/p
|815
|12.80
|1.2827
|1.2759
|1.2827
|1664.00
|60476.98
|1628
|2006.05.22 18:28
|close
|814
|6.40
|1.2833
|1.2770
|1.2838
|512.00
|60988.98
|1629
|2006.05.22 18:28
|close
|813
|3.20
|1.2833
|1.2780
|1.2848
|-64.00
|60924.98
|1630
|2006.05.22 18:28
|close
|812
|1.60
|1.2833
|1.2789
|1.2857
|-176.00
|60748.98
|1631
|2006.05.22 18:28
|buy
|816
|1.60
|1.2836
|1.2781
|1.2849
|1632
|2006.05.22 18:28
|buy
|817
|3.20
|1.2829
|1.2774
|1.2842
|1633
|2006.05.22 18:29
|buy
|818
|6.40
|1.2820
|1.2765
|1.2833
|1634
|2006.05.22 18:29
|buy
|819
|12.80
|1.2814
|1.2759
|1.2827
|1635
|2006.05.22 19:05
|t/p
|819
|12.80
|1.2827
|1.2759
|1.2827
|1664.00
|62412.98
|1636
|2006.05.22 19:05
|close
|818
|6.40
|1.2829
|1.2765
|1.2833
|576.00
|62988.98
|1637
|2006.05.22 19:05
|close
|817
|3.20
|1.2829
|1.2774
|1.2842
|0.00
|62988.98
|1638
|2006.05.22 19:05
|close
|816
|1.60
|1.2829
|1.2781
|1.2849
|-112.00
|62876.98
|1639
|2006.05.22 19:05
|buy
|820
|1.60
|1.2832
|1.2777
|1.2845
|1640
|2006.05.22 19:05
|buy
|821
|3.20
|1.2827
|1.2772
|1.2840
|1641
|2006.05.22 19:15
|buy
|822
|6.40
|1.2819
|1.2764
|1.2832
|1642
|2006.05.22 19:17
|buy
|823
|12.80
|1.2814
|1.2759
|1.2827
|1643
|2006.05.22 19:59
|t/p
|820
|1.60
|1.2845
|1.2777
|1.2845
|208.00
|63084.98
|1644
|2006.05.22 19:59
|t/p
|821
|3.20
|1.2840
|1.2772
|1.2840
|416.00
|63500.98
|1645
|2006.05.22 19:59
|t/p
|822
|6.40
|1.2832
|1.2764
|1.2832
|832.00
|64332.98
|1646
|2006.05.22 19:59
|t/p
|823
|12.80
|1.2827
|1.2759
|1.2827
|1664.00
|65996.98
|1647
|2006.05.22 19:59
|buy
|824
|1.60
|1.2849
|1.2794
|1.2862
|1648
|2006.05.22 20:20
|t/p
|824
|1.60
|1.2862
|1.2794
|1.2862
|208.00
|66204.98
|1649
|2006.05.22 20:20
|buy
|825
|1.60
|1.2865
|1.2810
|1.2878
|1650
|2006.05.22 20:45
|t/p
|825
|1.60
|1.2878
|1.2810
|1.2878
|208.00
|66412.98
|1651
|2006.05.22 20:45
|buy
|826
|1.60
|1.2885
|1.2830
|1.2898
|1652
|2006.05.22 20:53
|buy
|827
|3.20
|1.2879
|1.2824
|1.2892
|1653
|2006.05.22 21:15
|buy
|828
|6.40
|1.2871
|1.2816
|1.2884
|1654
|2006.05.22 21:26
|buy
|829
|12.80
|1.2866
|1.2811
|1.2879
|1655
|2006.05.22 22:15
|t/p
|829
|12.80
|1.2879
|1.2811
|1.2879
|1664.00
|68076.98
|1656
|2006.05.22 22:15
|close
|828
|6.40
|1.2879
|1.2816
|1.2884
|512.00
|68588.98
|1657
|2006.05.22 22:15
|close
|827
|3.20
|1.2879
|1.2824
|1.2892
|0.00
|68588.98
|1658
|2006.05.22 22:15
|close
|826
|1.60
|1.2879
|1.2830
|1.2898
|-96.00
|68492.98
|1659
|2006.05.22 22:15
|buy
|830
|1.60
|1.2882
|1.2827
|1.2895
|1660
|2006.05.22 22:18
|buy
|831
|3.20
|1.2877
|1.2822
|1.2890
|1661
|2006.05.22 22:20
|buy
|832
|6.40
|1.2871
|1.2816
|1.2884
|1662
|2006.05.22 22:20
|buy
|833
|12.80
|1.2860
|1.2805
|1.2873
|1663
|2006.05.22 22:25
|buy
|834
|25.60
|1.2851
|1.2796
|1.2864
|1664
|2006.05.22 22:48
|t/p
|834
|25.60
|1.2864
|1.2796
|1.2864
|3328.00
|71820.98
|1665
|2006.05.22 22:48
|close
|833
|12.80
|1.2864
|1.2805
|1.2873
|512.00
|72332.98
|1666
|2006.05.22 22:48
|close
|832
|6.40
|1.2864
|1.2816
|1.2884
|-448.00
|71884.98
|1667
|2006.05.22 22:48
|close
|831
|3.20
|1.2864
|1.2822
|1.2890
|-416.00
|71468.98
|1668
|2006.05.22 22:48
|close
|830
|1.60
|1.2864
|1.2827
|1.2895
|-288.00
|71180.98
|1669
|2006.05.22 22:48
|buy
|835
|1.60
|1.2867
|1.2812
|1.2880
|1670
|2006.05.22 23:10
|buy
|836
|3.20
|1.2862
|1.2807
|1.2875
|1671
|2006.05.22 23:16
|buy
|837
|6.40
|1.2857
|1.2802
|1.2870
|1672
|2006.05.22 23:37
|buy
|838
|12.80
|1.2853
|1.2798
|1.2866
|1673
|2006.05.22 23:51
|t/p
|838
|12.80
|1.2866
|1.2798
|1.2866
|1664.00
|72844.98
|1674
|2006.05.22 23:51
|close
|837
|6.40
|1.2866
|1.2802
|1.2870
|576.00
|73420.98
|1675
|2006.05.22 23:51
|close
|836
|3.20
|1.2866
|1.2807
|1.2875
|128.00
|73548.98
|1676
|2006.05.22 23:51
|close
|835
|1.60
|1.2866
|1.2812
|1.2880
|-16.00
|73532.98
|1677
|2006.05.22 23:51
|buy
|839
|1.60
|1.2869
|1.2814
|1.2882
|1678
|2006.05.22 23:52
|buy
|840
|3.20
|1.2862
|1.2807
|1.2875
|1679
|2006.05.23 00:00
|buy
|841
|6.40
|1.2857
|1.2802
|1.2870
|1680
|2006.05.23 00:01
|buy
|842
|12.80
|1.2850
|1.2795
|1.2863
|1681
|2006.05.23 00:05
|buy
|843
|25.60
|1.2844
|1.2789
|1.2857
|1682
|2006.05.23 00:17
|t/p
|843
|25.60
|1.2857
|1.2789
|1.2857
|3328.00
|76860.98
|1683
|2006.05.23 00:17
|close
|842
|12.80
|1.2857
|1.2795
|1.2863
|896.00
|77756.98
|1684
|2006.05.23 00:17
|close
|841
|6.40
|1.2857
|1.2802
|1.2870
|0.00
|77756.98
|1685
|2006.05.23 00:17
|close
|840
|3.20
|1.2857
|1.2807
|1.2875
|-188.48
|77568.50
|1686
|2006.05.23 00:17
|close
|839
|1.60
|1.2857
|1.2814
|1.2882
|-206.24
|77362.26
|1687
|2006.05.24 00:33
|sell
|844
|1.60
|1.2809
|1.2864
|1.2796
|1688
|2006.05.24 00:40
|t/p
|844
|1.60
|1.2796
|1.2864
|1.2796
|208.00
|77570.26
|1689
|2006.05.24 00:40
|sell
|845
|1.60
|1.2790
|1.2845
|1.2777
|1690
|2006.05.24 01:15
|sell
|846
|3.20
|1.2794
|1.2849
|1.2781
|1691
|2006.05.24 01:36
|sell
|847
|6.40
|1.2799
|1.2854
|1.2786
|1692
|2006.05.24 01:40
|sell
|848
|12.80
|1.2807
|1.2862
|1.2794
|1693
|2006.05.24 01:45
|t/p
|848
|12.80
|1.2794
|1.2862
|1.2794
|1664.00
|79234.26
|1694
|2006.05.24 01:45
|close
|847
|6.40
|1.2793
|1.2854
|1.2786
|384.00
|79618.26
|1695
|2006.05.24 01:45
|close
|846
|3.20
|1.2793
|1.2849
|1.2781
|32.00
|79650.26
|1696
|2006.05.24 01:45
|close
|845
|1.60
|1.2793
|1.2845
|1.2777
|-48.00
|79602.26
|1697
|2006.05.24 01:45
|sell
|849
|1.60
|1.2790
|1.2845
|1.2777
|1698
|2006.05.24 01:45
|sell
|850
|3.20
|1.2794
|1.2849
|1.2781
|1699
|2006.05.24 01:48
|sell
|851
|6.40
|1.2803
|1.2858
|1.2790
|1700
|2006.05.24 01:54
|t/p
|849
|1.60
|1.2777
|1.2845
|1.2777
|208.00
|79810.26
|1701
|2006.05.24 01:54
|t/p
|850
|3.20
|1.2781
|1.2849
|1.2781
|416.00
|80226.26
|1702
|2006.05.24 01:54
|t/p
|851
|6.40
|1.2790
|1.2858
|1.2790
|832.00
|81058.26
|1703
|2006.05.24 01:54
|sell
|852
|1.60
|1.2766
|1.2821
|1.2753
|1704
|2006.05.24 01:55
|sell
|853
|3.20
|1.2771
|1.2826
|1.2758
|1705
|2006.05.24 02:00
|sell
|854
|6.40
|1.2775
|1.2830
|1.2762
|1706
|2006.05.24 02:10
|sell
|855
|12.80
|1.2781
|1.2836
|1.2768
|1707
|2006.05.24 02:20
|sell
|856
|25.60
|1.2786
|1.2841
|1.2773
|1708
|2006.05.24 02:46
|t/p
|856
|25.60
|1.2773
|1.2841
|1.2773
|3328.00
|84386.26
|1709
|2006.05.24 02:46
|close
|855
|12.80
|1.2773
|1.2836
|1.2768
|1024.00
|85410.26
|1710
|2006.05.24 02:46
|close
|854
|6.40
|1.2773
|1.2830
|1.2762
|128.00
|85538.26
|1711
|2006.05.24 02:46
|close
|853
|3.20
|1.2773
|1.2826
|1.2758
|-64.00
|85474.26
|1712
|2006.05.24 02:46
|close
|852
|1.60
|1.2773
|1.2821
|1.2753
|-112.00
|85362.26
|1713
|2006.05.24 02:46
|sell
|857
|1.60
|1.2770
|1.2825
|1.2757
|1714
|2006.05.24 02:50
|sell
|858
|3.20
|1.2776
|1.2831
|1.2763
|1715
|2006.05.24 02:55
|sell
|859
|6.40
|1.2782
|1.2837
|1.2769
|1716
|2006.05.24 03:07
|t/p
|859
|6.40
|1.2769
|1.2837
|1.2769
|832.00
|86194.26
|1717
|2006.05.24 03:07
|close
|858
|3.20
|1.2769
|1.2831
|1.2763
|224.00
|86418.26
|1718
|2006.05.24 03:07
|close
|857
|1.60
|1.2769
|1.2825
|1.2757
|16.00
|86434.26
|1719
|2006.05.24 03:07
|sell
|860
|1.60
|1.2766
|1.2821
|1.2753
|1720
|2006.05.24 03:10
|sell
|861
|3.20
|1.2774
|1.2829
|1.2761
|1721
|2006.05.24 03:15
|sell
|862
|6.40
|1.2781
|1.2836
|1.2768
|1722
|2006.05.24 03:20
|sell
|863
|12.80
|1.2792
|1.2847
|1.2779
|1723
|2006.05.24 03:25
|sell
|864
|25.60
|1.2796
|1.2851
|1.2783
|1724
|2006.05.24 04:54
|t/p
|864
|25.60
|1.2783
|1.2851
|1.2783
|3328.00
|89762.26
|1725
|2006.05.24 04:54
|close
|863
|12.80
|1.2781
|1.2847
|1.2779
|1408.00
|91170.26
|1726
|2006.05.24 04:54
|close
|862
|6.40
|1.2781
|1.2836
|1.2768
|0.00
|91170.26
|1727
|2006.05.24 04:54
|close
|861
|3.20
|1.2781
|1.2829
|1.2761
|-224.00
|90946.26
|1728
|2006.05.24 04:54
|close
|860
|1.60
|1.2781
|1.2821
|1.2753
|-240.00
|90706.26
|1729
|2006.05.24 04:54
|sell
|865
|1.60
|1.2778
|1.2833
|1.2765
|1730
|2006.05.24 05:00
|sell
|866
|3.20
|1.2783
|1.2838
|1.2770
|1731
|2006.05.24 05:14
|sell
|867
|6.40
|1.2788
|1.2843
|1.2775
|1732
|2006.05.24 05:30
|sell
|868
|12.80
|1.2793
|1.2848
|1.2780
|1733
|2006.05.24 05:35
|sell
|869
|25.60
|1.2800
|1.2855
|1.2787
|1734
|2006.05.24 05:48
|t/p
|865
|1.60
|1.2765
|1.2833
|1.2765
|208.00
|90914.26
|1735
|2006.05.24 05:48
|t/p
|866
|3.20
|1.2770
|1.2838
|1.2770
|416.00
|91330.26
|1736
|2006.05.24 05:48
|t/p
|867
|6.40
|1.2775
|1.2843
|1.2775
|832.00
|92162.26
|1737
|2006.05.24 05:48
|t/p
|868
|12.80
|1.2780
|1.2848
|1.2780
|1664.00
|93826.26
|1738
|2006.05.24 05:48
|t/p
|869
|25.60
|1.2787
|1.2855
|1.2787
|3328.00
|97154.26
|1739
|2006.05.24 10:00
|buy
|870
|1.60
|1.2803
|1.2748
|1.2816
|1740
|2006.05.24 10:00
|buy
|871
|3.20
|1.2798
|1.2743
|1.2811
|1741
|2006.05.24 10:02
|buy
|872
|6.40
|1.2792
|1.2737
|1.2805
|1742
|2006.05.24 10:05
|t/p
|871
|3.20
|1.2811
|1.2743
|1.2811
|416.00
|97570.26
|1743
|2006.05.24 10:05
|t/p
|872
|6.40
|1.2805
|1.2737
|1.2805
|832.00
|98402.26
|1744
|2006.05.24 10:05
|close
|870
|1.60
|1.2812
|1.2748
|1.2816
|144.00
|98546.26
|1745
|2006.05.24 10:05
|buy
|873
|1.60
|1.2815
|1.2760
|1.2828
|1746
|2006.05.24 10:10
|buy
|874
|3.20
|1.2801
|1.2746
|1.2814
|1747
|2006.05.24 10:12
|t/p
|874
|3.20
|1.2814
|1.2746
|1.2814
|416.00
|98962.26
|1748
|2006.05.24 10:12
|close
|873
|1.60
|1.2814
|1.2760
|1.2828
|-16.00
|98946.26
|1749
|2006.05.24 10:12
|buy
|875
|1.60
|1.2817
|1.2762
|1.2830
|1750
|2006.05.24 10:12
|buy
|876
|3.20
|1.2810
|1.2755
|1.2823
|1751
|2006.05.24 10:13
|buy
|877
|6.40
|1.2800
|1.2745
|1.2813
|1752
|2006.05.24 10:15
|t/p
|875
|1.60
|1.2830
|1.2762
|1.2830
|208.00
|99154.26
|1753
|2006.05.24 10:15
|t/p
|876
|3.20
|1.2823
|1.2755
|1.2823
|416.00
|99570.26
|1754
|2006.05.24 10:15
|t/p
|877
|6.40
|1.2813
|1.2745
|1.2813
|832.00
|100402.26
|1755
|2006.05.24 10:30
|buy
|878
|1.60
|1.2785
|1.2730
|1.2798
|1756
|2006.05.24 10:35
|buy
|879
|3.20
|1.2775
|1.2720
|1.2788
|1757
|2006.05.24 10:40
|t/p
|879
|3.20
|1.2788
|1.2720
|1.2788
|416.00
|100818.26
|1758
|2006.05.24 10:40
|close
|878
|1.60
|1.2791
|1.2730
|1.2798
|96.00
|100914.26
|1759
|2006.05.24 10:40
|buy
|880
|1.60
|1.2794
|1.2739
|1.2807
|1760
|2006.05.24 10:47
|t/p
|880
|1.60
|1.2807
|1.2739
|1.2807
|208.00
|101122.26
|1761
|2006.05.24 10:47
|buy
|881
|1.60
|1.2814
|1.2759
|1.2827
|1762
|2006.05.24 10:47
|buy
|882
|3.20
|1.2809
|1.2754
|1.2822
|1763
|2006.05.24 10:47
|buy
|883
|6.40
|1.2803
|1.2748
|1.2816
|1764
|2006.05.24 10:50
|buy
|884
|12.80
|1.2780
|1.2725
|1.2793
|1765
|2006.05.24 10:56
|buy
|885
|25.60
|1.2771
|1.2716
|1.2784
|1766
|2006.05.24 11:00
|t/p
|885
|25.60
|1.2784
|1.2716
|1.2784
|3328.00
|104450.26
|1767
|2006.05.24 11:00
|close
|884
|12.80
|1.2785
|1.2725
|1.2793
|640.00
|105090.26
|1768
|2006.05.24 11:00
|close
|883
|6.40
|1.2785
|1.2748
|1.2816
|-1152.00
|103938.26
|1769
|2006.05.24 11:00
|close
|882
|3.20
|1.2785
|1.2754
|1.2822
|-768.00
|103170.26
|1770
|2006.05.24 11:00
|close
|881
|1.60
|1.2785
|1.2759
|1.2827
|-464.00
|102706.26
|1771
|2006.05.24 11:00
|buy
|886
|1.60
|1.2788
|1.2733
|1.2801
|1772
|2006.05.24 11:00
|buy
|887
|3.20
|1.2777
|1.2722
|1.2790
|1773
|2006.05.24 11:00
|buy
|888
|6.40
|1.2773
|1.2718
|1.2786
|1774
|2006.05.24 11:02
|t/p
|888
|6.40
|1.2786
|1.2718
|1.2786
|832.00
|103538.26
|1775
|2006.05.24 11:02
|close
|887
|3.20
|1.2786
|1.2722
|1.2790
|288.00
|103826.26
|1776
|2006.05.24 11:02
|close
|886
|1.60
|1.2786
|1.2733
|1.2801
|-32.00
|103794.26
|1777
|2006.05.24 11:02
|buy
|889
|1.60
|1.2789
|1.2734
|1.2802
|1778
|2006.05.24 11:02
|buy
|890
|3.20
|1.2782
|1.2727
|1.2795
|1779
|2006.05.24 11:03
|buy
|891
|6.40
|1.2773
|1.2718
|1.2786
|1780
|2006.05.24 11:05
|t/p
|890
|3.20
|1.2795
|1.2727
|1.2795
|416.00
|104210.26
|1781
|2006.05.24 11:05
|t/p
|891
|6.40
|1.2786
|1.2718
|1.2786
|832.00
|105042.26
|1782
|2006.05.24 11:05
|close
|889
|1.60
|1.2801
|1.2734
|1.2802
|192.00
|105234.26
|1783
|2006.05.24 11:05
|buy
|892
|1.60
|1.2804
|1.2749
|1.2817
|1784
|2006.05.24 11:05
|buy
|893
|3.20
|1.2797
|1.2742
|1.2810
|1785
|2006.05.24 11:05
|buy
|894
|6.40
|1.2785
|1.2730
|1.2798
|1786
|2006.05.24 11:07
|t/p
|894
|6.40
|1.2798
|1.2730
|1.2798
|832.00
|106066.26
|1787
|2006.05.24 11:07
|close
|893
|3.20
|1.2798
|1.2742
|1.2810
|32.00
|106098.26
|1788
|2006.05.24 11:07
|close
|892
|1.60
|1.2798
|1.2749
|1.2817
|-96.00
|106002.26
|1789
|2006.05.24 11:07
|buy
|895
|1.60
|1.2801
|1.2746
|1.2814
|1790
|2006.05.24 11:07
|buy
|896
|3.20
|1.2795
|1.2740
|1.2808
|1791
|2006.05.24 11:09
|buy
|897
|6.40
|1.2781
|1.2726
|1.2794
|1792
|2006.05.24 11:10
|t/p
|895
|1.60
|1.2814
|1.2746
|1.2814
|208.00
|106210.26
|1793
|2006.05.24 11:10
|t/p
|896
|3.20
|1.2808
|1.2740
|1.2808
|416.00
|106626.26
|1794
|2006.05.24 11:10
|t/p
|897
|6.40
|1.2794
|1.2726
|1.2794
|832.00
|107458.26
|1795
|2006.05.24 11:10
|buy
|898
|1.60
|1.2829
|1.2774
|1.2842
|1796
|2006.05.24 11:11
|buy
|899
|3.20
|1.2824
|1.2769
|1.2837
|1797
|2006.05.24 11:20
|t/p
|899
|3.20
|1.2837
|1.2769
|1.2837
|416.00
|107874.26
|1798
|2006.05.24 11:20
|close
|898
|1.60
|1.2837
|1.2774
|1.2842
|128.00
|108002.26
|1799
|2006.05.24 11:20
|buy
|900
|1.60
|1.2840
|1.2785
|1.2853
|1800
|2006.05.24 11:25
|buy
|901
|3.20
|1.2835
|1.2780
|1.2848
|1801
|2006.05.24 11:30
|buy
|902
|6.40
|1.2826
|1.2771
|1.2839
|1802
|2006.05.24 11:35
|buy
|903
|12.80
|1.2819
|1.2764
|1.2832
|1803
|2006.05.24 11:35
|buy
|904
|25.60
|1.2811
|1.2756
|1.2824
|1804
|2006.05.24 11:40
|t/p
|904
|25.60
|1.2824
|1.2756
|1.2824
|3328.00
|111330.26
|1805
|2006.05.24 11:40
|close
|903
|12.80
|1.2828
|1.2764
|1.2832
|1152.00
|112482.26
|1806
|2006.05.24 11:40
|close
|902
|6.40
|1.2828
|1.2771
|1.2839
|128.00
|112610.26
|1807
|2006.05.24 11:40
|close
|901
|3.20
|1.2828
|1.2780
|1.2848
|-224.00
|112386.26
|1808
|2006.05.24 11:40
|close
|900
|1.60
|1.2828
|1.2785
|1.2853
|-192.00
|112194.26
|1809
|2006.05.24 12:00
|buy
|905
|1.60
|1.2858
|1.2803
|1.2871
|1810
|2006.05.24 12:05
|t/p
|905
|1.60
|1.2871
|1.2803
|1.2871
|208.00
|112402.26
|1811
|2006.05.24 12:05
|buy
|906
|1.60
|1.2880
|1.2825
|1.2893
|1812
|2006.05.24 12:05
|buy
|907
|3.20
|1.2875
|1.2820
|1.2888
|1813
|2006.05.24 12:15
|t/p
|907
|3.20
|1.2888
|1.2820
|1.2888
|416.00
|112818.26
|1814
|2006.05.24 12:15
|close
|906
|1.60
|1.2888
|1.2825
|1.2893
|128.00
|112946.26
|1815
|2006.05.24 12:15
|buy
|908
|1.60
|1.2891
|1.2836
|1.2904
|1816
|2006.05.24 12:21
|buy
|909
|3.20
|1.2886
|1.2831
|1.2899
|1817
|2006.05.24 12:25
|buy
|910
|6.40
|1.2862
|1.2807
|1.2875
|1818
|2006.05.24 12:35
|buy
|911
|12.80
|1.2855
|1.2800
|1.2868
|1819
|2006.05.24 12:42
|buy
|912
|25.60
|1.2850
|1.2795
|1.2863
|1820
|2006.05.24 13:00
|t/p
|912
|25.60
|1.2863
|1.2795
|1.2863
|3328.00
|116274.26
|1821
|2006.05.24 13:00
|close
|911
|12.80
|1.2864
|1.2800
|1.2868
|1152.00
|117426.26
|1822
|2006.05.24 13:00
|close
|910
|6.40
|1.2864
|1.2807
|1.2875
|128.00
|117554.26
|1823
|2006.05.24 13:00
|close
|909
|3.20
|1.2864
|1.2831
|1.2899
|-704.00
|116850.26
|1824
|2006.05.24 13:00
|close
|908
|1.60
|1.2864
|1.2836
|1.2904
|-432.00
|116418.26
|1825
|2006.05.24 13:00
|buy
|913
|1.60
|1.2867
|1.2812
|1.2880
|1826
|2006.05.24 13:05
|buy
|914
|3.20
|1.2862
|1.2807
|1.2875
|1827
|2006.05.24 13:25
|t/p
|914
|3.20
|1.2875
|1.2807
|1.2875
|416.00
|116834.26
|1828
|2006.05.24 13:25
|close
|913
|1.60
|1.2879
|1.2812
|1.2880
|192.00
|117026.26
|1829
|2006.05.24 13:25
|buy
|915
|1.60
|1.2882
|1.2827
|1.2895
|1830
|2006.05.24 13:25
|buy
|916
|3.20
|1.2877
|1.2822
|1.2890
|1831
|2006.05.24 13:30
|buy
|917
|6.40
|1.2862
|1.2807
|1.2875
|1832
|2006.05.24 13:30
|t/p
|917
|6.40
|1.2875
|1.2807
|1.2875
|832.00
|117858.26
|1833
|2006.05.24 13:30
|buy
|918
|6.40
|1.2866
|1.2811
|1.2879
|1834
|2006.05.24 13:30
|buy
|919
|12.80
|1.2860
|1.2805
|1.2873
|1835
|2006.05.24 13:30
|buy
|920
|25.60
|1.2854
|1.2799
|1.2867
|1836
|2006.05.24 13:30
|t/p
|920
|25.60
|1.2867
|1.2799
|1.2867
|3328.00
|121186.26
|1837
|2006.05.24 13:30
|close
|919
|12.80
|1.2867
|1.2805
|1.2873
|896.00
|122082.26
|1838
|2006.05.24 13:30
|close
|918
|6.40
|1.2867
|1.2811
|1.2879
|64.00
|122146.26
|1839
|2006.05.24 13:30
|close
|916
|3.20
|1.2867
|1.2822
|1.2890
|-320.00
|121826.26
|1840
|2006.05.24 13:30
|close
|915
|1.60
|1.2867
|1.2827
|1.2895
|-240.00
|121586.26
|1841
|2006.05.24 13:30
|buy
|921
|1.60
|1.2870
|1.2815
|1.2883
|1842
|2006.05.24 13:31
|buy
|922
|3.20
|1.2863
|1.2808
|1.2876
|1843
|2006.05.24 13:32
|t/p
|921
|1.60
|1.2883
|1.2815
|1.2883
|208.00
|121794.26
|1844
|2006.05.24 13:32
|t/p
|922
|3.20
|1.2876
|1.2808
|1.2876
|416.00
|122210.26
|1845
|2006.05.24 13:32
|buy
|923
|1.60
|1.2891
|1.2836
|1.2904
|1846
|2006.05.24 13:32
|buy
|924
|3.20
|1.2883
|1.2828
|1.2896
|1847
|2006.05.24 13:32
|buy
|925
|6.40
|1.2878
|1.2823
|1.2891
|1848
|2006.05.24 13:32
|buy
|926
|12.80
|1.2873
|1.2818
|1.2886
|1849
|2006.05.24 13:32
|buy
|927
|25.60
|1.2866
|1.2811
|1.2879
|1850
|2006.05.24 13:33
|t/p
|927
|25.60
|1.2879
|1.2811
|1.2879
|3328.00
|125538.26
|1851
|2006.05.24 13:33
|close
|926
|12.80
|1.2882
|1.2818
|1.2886
|1152.00
|126690.26
|1852
|2006.05.24 13:33
|close
|925
|6.40
|1.2882
|1.2823
|1.2891
|256.00
|126946.26
|1853
|2006.05.24 13:33
|close
|924
|3.20
|1.2882
|1.2828
|1.2896
|-32.00
|126914.26
|1854
|2006.05.24 13:33
|close
|923
|1.60
|1.2882
|1.2836
|1.2904
|-144.00
|126770.26
|1855
|2006.05.24 13:33
|buy
|928
|1.60
|1.2885
|1.2830
|1.2898
|1856
|2006.05.24 13:33
|buy
|929
|3.20
|1.2880
|1.2825
|1.2893
|1857
|2006.05.24 13:34
|buy
|930
|6.40
|1.2868
|1.2813
|1.2881
|1858
|2006.05.24 13:35
|s/l
|928
|1.60
|1.2830
|1.2830
|1.2898
|-880.00
|125890.26
|1859
|2006.05.24 13:35
|s/l
|929
|3.20
|1.2825
|1.2825
|1.2893
|-1760.00
|124130.26
|1860
|2006.05.24 13:35
|close
|930
|6.40
|1.2821
|1.2813
|1.2881
|-3008.00
|121122.26
|1861
|2006.05.24 13:35
|buy
|931
|1.60
|1.2824
|1.2769
|1.2837
|1862
|2006.05.24 13:45
|t/p
|931
|1.60
|1.2837
|1.2769
|1.2837
|208.00
|121330.26
|1863
|2006.05.24 13:45
|buy
|932
|1.60
|1.2840
|1.2785
|1.2853
|1864
|2006.05.24 13:50
|buy
|933
|3.20
|1.2833
|1.2778
|1.2846
|1865
|2006.05.24 13:50
|buy
|934
|6.40
|1.2824
|1.2769
|1.2837
|1866
|2006.05.24 13:55
|t/p
|934
|6.40
|1.2837
|1.2769
|1.2837
|832.00
|122162.26
|1867
|2006.05.24 13:55
|close
|933
|3.20
|1.2844
|1.2778
|1.2846
|352.00
|122514.26
|1868
|2006.05.24 13:55
|close
|932
|1.60
|1.2844
|1.2785
|1.2853
|64.00
|122578.26
|1869
|2006.05.24 13:55
|buy
|935
|1.60
|1.2847
|1.2792
|1.2860
|1870
|2006.05.24 13:55
|buy
|936
|3.20
|1.2841
|1.2786
|1.2854
|1871
|2006.05.24 14:07
|t/p
|936
|3.20
|1.2854
|1.2786
|1.2854
|416.00
|122994.26
|1872
|2006.05.24 14:07
|close
|935
|1.60
|1.2854
|1.2792
|1.2860
|112.00
|123106.26
|1873
|2006.05.24 14:07
|buy
|937
|1.60
|1.2857
|1.2802
|1.2870
|1874
|2006.05.24 14:07
|buy
|938
|3.20
|1.2853
|1.2798
|1.2866
|1875
|2006.05.24 14:09
|buy
|939
|6.40
|1.2846
|1.2791
|1.2859
|1876
|2006.05.24 14:10
|t/p
|938
|3.20
|1.2866
|1.2798
|1.2866
|416.00
|123522.26
|1877
|2006.05.24 14:10
|t/p
|939
|6.40
|1.2859
|1.2791
|1.2859
|832.00
|124354.26
|1878
|2006.05.24 14:10
|close
|937
|1.60
|1.2866
|1.2802
|1.2870
|144.00
|124498.26
|1879
|2006.05.24 14:10
|buy
|940
|1.60
|1.2869
|1.2814
|1.2882
|1880
|2006.05.24 14:15
|buy
|941
|3.20
|1.2862
|1.2807
|1.2875
|1881
|2006.05.24 14:20
|t/p
|941
|3.20
|1.2875
|1.2807
|1.2875
|416.00
|124914.26
|1882
|2006.05.24 14:20
|close
|940
|1.60
|1.2877
|1.2814
|1.2882
|128.00
|125042.26
|1883
|2006.05.24 14:20
|buy
|942
|1.60
|1.2880
|1.2825
|1.2893
|1884
|2006.05.24 14:20
|buy
|943
|3.20
|1.2874
|1.2819
|1.2887
|1885
|2006.05.24 14:20
|buy
|944
|6.40
|1.2868
|1.2813
|1.2881
|1886
|2006.05.24 14:20
|buy
|945
|12.80
|1.2863
|1.2808
|1.2876
|1887
|2006.05.24 14:21
|t/p
|945
|12.80
|1.2876
|1.2808
|1.2876
|1664.00
|126706.26
|1888
|2006.05.24 14:21
|close
|944
|6.40
|1.2876
|1.2813
|1.2881
|512.00
|127218.26
|1889
|2006.05.24 14:21
|close
|943
|3.20
|1.2876
|1.2819
|1.2887
|64.00
|127282.26
|1890
|2006.05.24 14:21
|close
|942
|1.60
|1.2876
|1.2825
|1.2893
|-64.00
|127218.26
|1891
|2006.05.24 14:21
|buy
|946
|1.60
|1.2879
|1.2824
|1.2892
|1892
|2006.05.24 14:21
|buy
|947
|3.20
|1.2875
|1.2820
|1.2888
|1893
|2006.05.24 14:22
|buy
|948
|6.40
|1.2864
|1.2809
|1.2877
|1894
|2006.05.24 14:23
|buy
|949
|12.80
|1.2858
|1.2803
|1.2871
|1895
|2006.05.24 14:23
|buy
|950
|25.60
|1.2854
|1.2799
|1.2867
|1896
|2006.05.24 14:23
|t/p
|950
|25.60
|1.2867
|1.2799
|1.2867
|3328.00
|130546.26
|1897
|2006.05.24 14:23
|close
|949
|12.80
|1.2867
|1.2803
|1.2871
|1152.00
|131698.26
|1898
|2006.05.24 14:23
|close
|948
|6.40
|1.2867
|1.2809
|1.2877
|192.00
|131890.26
|1899
|2006.05.24 14:23
|close
|947
|3.20
|1.2867
|1.2820
|1.2888
|-256.00
|131634.26
|1900
|2006.05.24 14:23
|close
|946
|1.60
|1.2867
|1.2824
|1.2892
|-192.00
|131442.26
|1901
|2006.05.24 14:23
|buy
|951
|1.60
|1.2870
|1.2815
|1.2883
|1902
|2006.05.24 14:24
|buy
|952
|3.20
|1.2863
|1.2808
|1.2876
|1903
|2006.05.24 14:25
|buy
|953
|6.40
|1.2834
|1.2779
|1.2847
|1904
|2006.05.24 14:30
|buy
|954
|12.80
|1.2829
|1.2774
|1.2842
|1905
|2006.05.24 14:30
|buy
|955
|25.60
|1.2824
|1.2769
|1.2837
|1906
|2006.05.24 14:35
|t/p
|955
|25.60
|1.2837
|1.2769
|1.2837
|3328.00
|134770.26
|1907
|2006.05.24 14:35
|close
|954
|12.80
|1.2837
|1.2774
|1.2842
|1024.00
|135794.26
|1908
|2006.05.24 14:35
|close
|953
|6.40
|1.2837
|1.2779
|1.2847
|192.00
|135986.26
|1909
|2006.05.24 14:35
|close
|952
|3.20
|1.2837
|1.2808
|1.2876
|-832.00
|135154.26
|1910
|2006.05.24 14:35
|close
|951
|1.60
|1.2837
|1.2815
|1.2883
|-528.00
|134626.26
|1911
|2006.05.24 14:35
|buy
|956
|1.60
|1.2840
|1.2785
|1.2853
|1912
|2006.05.24 14:45
|buy
|957
|3.20
|1.2831
|1.2776
|1.2844
|1913
|2006.05.24 14:50
|buy
|958
|6.40
|1.2824
|1.2769
|1.2837
|1914
|2006.05.24 15:00
|t/p
|957
|3.20
|1.2844
|1.2776
|1.2844
|416.00
|135042.26
|1915
|2006.05.24 15:00
|t/p
|958
|6.40
|1.2837
|1.2769
|1.2837
|832.00
|135874.26
|1916
|2006.05.24 15:00
|close
|956
|1.60
|1.2845
|1.2785
|1.2853
|80.00
|135954.26
|1917
|2006.05.24 15:00
|buy
|959
|1.60
|1.2848
|1.2793
|1.2861
|1918
|2006.05.24 15:00
|buy
|960
|3.20
|1.2840
|1.2785
|1.2853
|1919
|2006.05.24 15:02
|buy
|961
|6.40
|1.2835
|1.2780
|1.2848
|1920
|2006.05.24 15:05
|t/p
|959
|1.60
|1.2861
|1.2793
|1.2861
|208.00
|136162.26
|1921
|2006.05.24 15:05
|t/p
|960
|3.20
|1.2853
|1.2785
|1.2853
|416.00
|136578.26
|1922
|2006.05.24 15:05
|t/p
|961
|6.40
|1.2848
|1.2780
|1.2848
|832.00
|137410.26
|1923
|2006.05.24 15:05
|buy
|962
|1.60
|1.2865
|1.2810
|1.2878
|1924
|2006.05.24 15:30
|buy
|963
|3.20
|1.2859
|1.2804
|1.2872
|1925
|2006.05.24 15:30
|buy
|964
|6.40
|1.2854
|1.2799
|1.2867
|1926
|2006.05.24 15:35
|t/p
|962
|1.60
|1.2878
|1.2810
|1.2878
|208.00
|137618.26
|1927
|2006.05.24 15:35
|t/p
|963
|3.20
|1.2872
|1.2804
|1.2872
|416.00
|138034.26
|1928
|2006.05.24 15:35
|t/p
|964
|6.40
|1.2867
|1.2799
|1.2867
|832.00
|138866.26
|1929
|2006.05.24 17:00
|sell
|965
|1.60
|1.2793
|1.2848
|1.2780
|1930
|2006.05.24 17:10
|sell
|966
|3.20
|1.2800
|1.2855
|1.2787
|1931
|2006.05.24 17:15
|sell
|967
|6.40
|1.2808
|1.2863
|1.2795
|1932
|2006.05.24 17:20
|sell
|968
|12.80
|1.2820
|1.2875
|1.2807
|1933
|2006.05.24 17:20
|sell
|969
|25.60
|1.2825
|1.2880
|1.2812
|1934
|2006.05.24 17:21
|sell
|970
|51.20
|1.2834
|1.2889
|1.2821
|1935
|2006.05.24 17:24
|t/p
|970
|51.20
|1.2821
|1.2889
|1.2821
|6656.00
|145522.26
|1936
|2006.05.24 17:24
|close
|969
|25.60
|1.2817
|1.2880
|1.2812
|2048.00
|147570.26
|1937
|2006.05.24 17:24
|close
|968
|12.80
|1.2817
|1.2875
|1.2807
|384.00
|147954.26
|1938
|2006.05.24 17:24
|close
|967
|6.40
|1.2817
|1.2863
|1.2795
|-576.00
|147378.26
|1939
|2006.05.24 17:24
|close
|966
|3.20
|1.2817
|1.2855
|1.2787
|-544.00
|146834.26
|1940
|2006.05.24 17:24
|close
|965
|1.60
|1.2817
|1.2848
|1.2780
|-384.00
|146450.26
|1941
|2006.05.24 17:24
|sell
|971
|1.60
|1.2814
|1.2869
|1.2801
|1942
|2006.05.24 17:24
|sell
|972
|3.20
|1.2827
|1.2882
|1.2814
|1943
|2006.05.24 17:25
|t/p
|971
|1.60
|1.2801
|1.2869
|1.2801
|208.00
|146658.26
|1944
|2006.05.24 17:25
|t/p
|972
|3.20
|1.2814
|1.2882
|1.2814
|416.00
|147074.26
|1945
|2006.05.24 17:25
|sell
|973
|1.60
|1.2789
|1.2844
|1.2776
|1946
|2006.05.24 17:25
|sell
|974
|3.20
|1.2806
|1.2861
|1.2793
|1947
|2006.05.24 17:25
|sell
|975
|6.40
|1.2813
|1.2868
|1.2800
|1948
|2006.05.24 17:26
|t/p
|975
|6.40
|1.2800
|1.2868
|1.2800
|832.00
|147906.26
|1949
|2006.05.24 17:26
|close
|974
|3.20
|1.2800
|1.2861
|1.2793
|192.00
|148098.26
|1950
|2006.05.24 17:26
|close
|973
|1.60
|1.2800
|1.2844
|1.2776
|-176.00
|147922.26
|1951
|2006.05.24 17:26
|sell
|976
|1.60
|1.2797
|1.2852
|1.2784
|1952
|2006.05.24 17:26
|sell
|977
|3.20
|1.2803
|1.2858
|1.2790
|1953
|2006.05.24 17:26
|sell
|978
|6.40
|1.2836
|1.2891
|1.2823
|1954
|2006.05.24 17:27
|t/p
|978
|6.40
|1.2823
|1.2891
|1.2823
|832.00
|148754.26
|1955
|2006.05.24 17:27
|close
|977
|3.20
|1.2819
|1.2858
|1.2790
|-512.00
|148242.26
|1956
|2006.05.24 17:27
|close
|976
|1.60
|1.2819
|1.2852
|1.2784
|-352.00
|147890.26
|1957
|2006.05.24 17:27
|sell
|979
|1.60
|1.2816
|1.2871
|1.2803
|1958
|2006.05.24 17:27
|t/p
|979
|1.60
|1.2803
|1.2871
|1.2803
|208.00
|148098.26
|1959
|2006.05.24 17:27
|sell
|980
|1.60
|1.2798
|1.2853
|1.2785
|1960
|2006.05.24 17:27
|sell
|981
|3.20
|1.2803
|1.2858
|1.2790
|1961
|2006.05.24 17:27
|sell
|982
|6.40
|1.2827
|1.2882
|1.2814
|1962
|2006.05.24 17:28
|sell
|983
|12.80
|1.2835
|1.2890
|1.2822
|1963
|2006.05.24 17:28
|t/p
|983
|12.80
|1.2822
|1.2890
|1.2822
|1664.00
|149762.26
|1964
|2006.05.24 17:28
|close
|982
|6.40
|1.2818
|1.2882
|1.2814
|576.00
|150338.26
|1965
|2006.05.24 17:28
|close
|981
|3.20
|1.2818
|1.2858
|1.2790
|-480.00
|149858.26
|1966
|2006.05.24 17:28
|close
|980
|1.60
|1.2818
|1.2853
|1.2785
|-320.00
|149538.26
|1967
|2006.05.24 17:28
|sell
|984
|1.60
|1.2815
|1.2870
|1.2802
|1968
|2006.05.24 17:28
|t/p
|984
|1.60
|1.2802
|1.2870
|1.2802
|208.00
|149746.26
|1969
|2006.05.24 17:28
|sell
|985
|1.60
|1.2797
|1.2852
|1.2784
|1970
|2006.05.24 17:29
|sell
|986
|3.20
|1.2802
|1.2857
|1.2789
|1971
|2006.05.24 17:29
|sell
|987
|6.40
|1.2818
|1.2873
|1.2805
|1972
|2006.05.24 17:30
|t/p
|985
|1.60
|1.2784
|1.2852
|1.2784
|208.00
|149954.26
|1973
|2006.05.24 17:30
|t/p
|986
|3.20
|1.2789
|1.2857
|1.2789
|416.00
|150370.26
|1974
|2006.05.24 17:30
|t/p
|987
|6.40
|1.2805
|1.2873
|1.2805
|832.00
|151202.26
|1975
|2006.05.24 17:30
|sell
|988
|1.60
|1.2730
|1.2785
|1.2717
|1976
|2006.05.24 17:35
|sell
|989
|3.20
|1.2735
|1.2790
|1.2722
|1977
|2006.05.24 17:40
|sell
|990
|6.40
|1.2752
|1.2807
|1.2739
|1978
|2006.05.24 17:40
|sell
|991
|12.80
|1.2758
|1.2813
|1.2745
|1979
|2006.05.24 17:45
|t/p
|990
|6.40
|1.2739
|1.2807
|1.2739
|832.00
|152034.26
|1980
|2006.05.24 17:45
|t/p
|991
|12.80
|1.2745
|1.2813
|1.2745
|1664.00
|153698.26
|1981
|2006.05.24 17:45
|close
|989
|3.20
|1.2733
|1.2790
|1.2722
|64.00
|153762.26
|1982
|2006.05.24 17:45
|close
|988
|1.60
|1.2733
|1.2785
|1.2717
|-48.00
|153714.26
|1983
|2006.05.24 17:45
|sell
|992
|1.60
|1.2730
|1.2785
|1.2717
|1984
|2006.05.24 17:46
|sell
|993
|3.20
|1.2739
|1.2794
|1.2726
|1985
|2006.05.24 17:47
|sell
|994
|6.40
|1.2747
|1.2802
|1.2734
|1986
|2006.05.24 17:49
|t/p
|994
|6.40
|1.2734
|1.2802
|1.2734
|832.00
|154546.26
|1987
|2006.05.24 17:49
|close
|993
|3.20
|1.2733
|1.2794
|1.2726
|192.00
|154738.26
|1988
|2006.05.24 17:49
|close
|992
|1.60
|1.2733
|1.2785
|1.2717
|-48.00
|154690.26
|1989
|2006.05.24 17:49
|sell
|995
|1.60
|1.2730
|1.2785
|1.2717
|1990
|2006.05.24 17:50
|sell
|996
|3.20
|1.2765
|1.2820
|1.2752
|1991
|2006.05.24 17:55
|sell
|997
|6.40
|1.2779
|1.2834
|1.2766
|1992
|2006.05.24 18:04
|s/l
|995
|1.60
|1.2785
|1.2785
|1.2717
|-880.00
|153810.26
|1993
|2006.05.24 18:04
|close
|997
|6.40
|1.2786
|1.2834
|1.2766
|-448.00
|153362.26
|1994
|2006.05.24 18:04
|close
|996
|3.20
|1.2786
|1.2820
|1.2752
|-672.00
|152690.26
|1995
|2006.05.24 18:04
|sell
|998
|1.60
|1.2783
|1.2838
|1.2770
|1996
|2006.05.24 18:05
|sell
|999
|3.20
|1.2799
|1.2854
|1.2786
|1997
|2006.05.24 18:06
|sell
|1000
|6.40
|1.2807
|1.2862
|1.2794
|1998
|2006.05.24 18:10
|t/p
|1000
|6.40
|1.2794
|1.2862
|1.2794
|832.00
|153522.26
|1999
|2006.05.24 18:10
|close
|999
|3.20
|1.2792
|1.2854
|1.2786
|224.00
|153746.26
|2000
|2006.05.24 18:10
|close
|998
|1.60
|1.2792
|1.2838
|1.2770
|-144.00
|153602.26
|2001
|2006.05.24 18:10
|sell
|1001
|1.60
|1.2789
|1.2844
|1.2776
|2002
|2006.05.24 18:15
|sell
|1002
|3.20
|1.2795
|1.2850
|1.2782
|2003
|2006.05.24 18:15
|sell
|1003
|6.40
|1.2806
|1.2861
|1.2793
|2004
|2006.05.24 18:16
|t/p
|1002
|3.20
|1.2782
|1.2850
|1.2782
|416.00
|154018.26
|2005
|2006.05.24 18:16
|t/p
|1003
|6.40
|1.2793
|1.2861
|1.2793
|832.00
|154850.26
|2006
|2006.05.24 18:16
|close
|1001
|1.60
|1.2782
|1.2844
|1.2776
|112.00
|154962.26
|2007
|2006.05.24 18:16
|sell
|1004
|1.60
|1.2779
|1.2834
|1.2766
|2008
|2006.05.24 18:16
|sell
|1005
|3.20
|1.2796
|1.2851
|1.2783
|2009
|2006.05.24 18:16
|sell
|1006
|6.40
|1.2803
|1.2858
|1.2790
|2010
|2006.05.24 18:17
|t/p
|1006
|6.40
|1.2790
|1.2858
|1.2790
|832.00
|155794.26
|2011
|2006.05.24 18:17
|close
|1005
|3.20
|1.2787
|1.2851
|1.2783
|288.00
|156082.26
|2012
|2006.05.24 18:17
|close
|1004
|1.60
|1.2787
|1.2834
|1.2766
|-128.00
|155954.26
|2013
|2006.05.24 18:17
|sell
|1007
|1.60
|1.2784
|1.2839
|1.2771
|2014
|2006.05.24 18:17
|sell
|1008
|3.20
|1.2796
|1.2851
|1.2783
|2015
|2006.05.24 18:18
|sell
|1009
|6.40
|1.2818
|1.2873
|1.2805
|2016
|2006.05.24 18:18
|t/p
|1009
|6.40
|1.2805
|1.2873
|1.2805
|832.00
|156786.26
|2017
|2006.05.24 18:18
|close
|1008
|3.20
|1.2803
|1.2851
|1.2783
|-224.00
|156562.26
|2018
|2006.05.24 18:18
|close
|1007
|1.60
|1.2803
|1.2839
|1.2771
|-304.00
|156258.26
|2019
|2006.05.24 18:18
|sell
|1010
|1.60
|1.2800
|1.2855
|1.2787
|2020
|2006.05.24 18:19
|sell
|1011
|3.20
|1.2812
|1.2867
|1.2799
|2021
|2006.05.24 18:19
|sell
|1012
|6.40
|1.2818
|1.2873
|1.2805
|2022
|2006.05.24 18:20
|t/p
|1010
|1.60
|1.2787
|1.2855
|1.2787
|208.00
|156466.26
|2023
|2006.05.24 18:20
|t/p
|1011
|3.20
|1.2799
|1.2867
|1.2799
|416.00
|156882.26
|2024
|2006.05.24 18:20
|t/p
|1012
|6.40
|1.2805
|1.2873
|1.2805
|832.00
|157714.26
|2025
|2006.05.24 18:20
|sell
|1013
|1.60
|1.2745
|1.2800
|1.2732
|2026
|2006.05.24 18:30
|sell
|1014
|3.20
|1.2755
|1.2810
|1.2742
|2027
|2006.05.24 18:35
|sell
|1015
|6.40
|1.2760
|1.2815
|1.2747
|2028
|2006.05.24 18:35
|sell
|1016
|12.80
|1.2765
|1.2820
|1.2752
|2029
|2006.05.24 18:35
|sell
|1017
|25.60
|1.2776
|1.2831
|1.2763
|2030
|2006.05.24 18:39
|t/p
|1017
|25.60
|1.2763
|1.2831
|1.2763
|3328.00
|161042.26
|2031
|2006.05.24 18:39
|close
|1016
|12.80
|1.2759
|1.2820
|1.2752
|768.00
|161810.26
|2032
|2006.05.24 18:39
|close
|1015
|6.40
|1.2759
|1.2815
|1.2747
|64.00
|161874.26
|2033
|2006.05.24 18:39
|close
|1014
|3.20
|1.2759
|1.2810
|1.2742
|-128.00
|161746.26
|2034
|2006.05.24 18:39
|close
|1013
|1.60
|1.2759
|1.2800
|1.2732
|-224.00
|161522.26
|2035
|2006.05.24 18:39
|sell
|1018
|1.60
|1.2756
|1.2811
|1.2743
|2036
|2006.05.24 18:39
|sell
|1019
|3.20
|1.2765
|1.2820
|1.2752
|2037
|2006.05.24 18:40
|t/p
|1018
|1.60
|1.2743
|1.2811
|1.2743
|208.00
|161730.26
|2038
|2006.05.24 18:40
|t/p
|1019
|3.20
|1.2752
|1.2820
|1.2752
|416.00
|162146.26
|2039
|2006.05.24 18:40
|sell
|1020
|1.60
|1.2740
|1.2795
|1.2727
|2040
|2006.05.24 18:41
|sell
|1021
|3.20
|1.2747
|1.2802
|1.2734
|2041
|2006.05.24 18:45
|t/p
|1021
|3.20
|1.2734
|1.2802
|1.2734
|416.00
|162562.26
|2042
|2006.05.24 18:45
|close
|1020
|1.60
|1.2734
|1.2795
|1.2727
|96.00
|162658.26
|2043
|2006.05.24 18:45
|sell
|1022
|1.60
|1.2731
|1.2786
|1.2718
|2044
|2006.05.24 18:50
|sell
|1023
|3.20
|1.2749
|1.2804
|1.2736
|2045
|2006.05.24 18:50
|sell
|1024
|6.40
|1.2753
|1.2808
|1.2740
|2046
|2006.05.24 18:52
|t/p
|1024
|6.40
|1.2740
|1.2808
|1.2740
|832.00
|163490.26
|2047
|2006.05.24 18:52
|close
|1023
|3.20
|1.2739
|1.2804
|1.2736
|320.00
|163810.26
|2048
|2006.05.24 18:52
|close
|1022
|1.60
|1.2739
|1.2786
|1.2718
|-128.00
|163682.26
|2049
|2006.05.24 18:52
|sell
|1025
|1.60
|1.2736
|1.2791
|1.2723
|2050
|2006.05.24 18:52
|sell
|1026
|3.20
|1.2741
|1.2796
|1.2728
|2051
|2006.05.24 18:53
|sell
|1027
|6.40
|1.2747
|1.2802
|1.2734
|2052
|2006.05.24 18:55
|sell
|1028
|12.80
|1.2766
|1.2821
|1.2753
|2053
|2006.05.24 18:56
|sell
|1029
|25.60
|1.2771
|1.2826
|1.2758
|2054
|2006.05.24 18:56
|t/p
|1029
|25.60
|1.2758
|1.2826
|1.2758
|3328.00
|167010.26
|2055
|2006.05.24 18:56
|close
|1028
|12.80
|1.2757
|1.2821
|1.2753
|1152.00
|168162.26
|2056
|2006.05.24 18:56
|close
|1027
|6.40
|1.2757
|1.2802
|1.2734
|-640.00
|167522.26
|2057
|2006.05.24 18:56
|close
|1026
|3.20
|1.2757
|1.2796
|1.2728
|-512.00
|167010.26
|2058
|2006.05.24 18:56
|close
|1025
|1.60
|1.2757
|1.2791
|1.2723
|-336.00
|166674.26
|2059
|2006.05.24 18:56
|sell
|1030
|1.60
|1.2754
|1.2809
|1.2741
|2060
|2006.05.24 18:57
|sell
|1031
|3.20
|1.2761
|1.2816
|1.2748
|2061
|2006.05.24 18:57
|sell
|1032
|6.40
|1.2767
|1.2822
|1.2754
|2062
|2006.05.24 18:58
|t/p
|1031
|3.20
|1.2748
|1.2816
|1.2748
|416.00
|167090.26
|2063
|2006.05.24 18:58
|t/p
|1032
|6.40
|1.2754
|1.2822
|1.2754
|832.00
|167922.26
|2064
|2006.05.24 18:58
|close
|1030
|1.60
|1.2747
|1.2809
|1.2741
|112.00
|168034.26
|2065
|2006.05.24 18:58
|sell
|1033
|1.60
|1.2744
|1.2799
|1.2731
|2066
|2006.05.24 18:58
|sell
|1034
|3.20
|1.2750
|1.2805
|1.2737
|2067
|2006.05.24 18:58
|sell
|1035
|6.40
|1.2757
|1.2812
|1.2744
|2068
|2006.05.24 18:58
|sell
|1036
|12.80
|1.2762
|1.2817
|1.2749
|2069
|2006.05.24 19:00
|sell
|1037
|25.60
|1.2794
|1.2849
|1.2781
|2070
|2006.05.24 19:05
|s/l
|1033
|1.60
|1.2799
|1.2799
|1.2731
|-880.00
|167154.26
|2071
|2006.05.24 19:05
|close
|1037
|25.60
|1.2803
|1.2849
|1.2781
|-2304.00
|164850.26
|2072
|2006.05.24 19:05
|close
|1036
|12.80
|1.2803
|1.2817
|1.2749
|-5248.00
|159602.26
|2073
|2006.05.24 19:05
|close
|1035
|6.40
|1.2803
|1.2812
|1.2744
|-2944.00
|156658.26
|2074
|2006.05.24 19:05
|close
|1034
|3.20
|1.2803
|1.2805
|1.2737
|-1696.00
|154962.26
|2075
|2006.05.24 19:05
|sell
|1038
|1.60
|1.2800
|1.2855
|1.2787
|2076
|2006.05.24 19:10
|sell
|1039
|3.20
|1.2805
|1.2860
|1.2792
|2077
|2006.05.24 19:25
|t/p
|1038
|1.60
|1.2787
|1.2855
|1.2787
|208.00
|155170.26
|2078
|2006.05.24 19:25
|t/p
|1039
|3.20
|1.2792
|1.2860
|1.2792
|416.00
|155586.26
|2079
|2006.05.24 19:25
|sell
|1040
|1.60
|1.2784
|1.2839
|1.2771
|2080
|2006.05.24 19:30
|sell
|1041
|3.20
|1.2797
|1.2852
|1.2784
|2081
|2006.05.24 19:30
|sell
|1042
|6.40
|1.2814
|1.2869
|1.2801
|2082
|2006.05.24 19:30
|t/p
|1042
|6.40
|1.2801
|1.2869
|1.2801
|832.00
|156418.26
|2083
|2006.05.24 19:30
|close
|1041
|3.20
|1.2793
|1.2852
|1.2784
|128.00
|156546.26
|2084
|2006.05.24 19:30
|close
|1040
|1.60
|1.2793
|1.2839
|1.2771
|-144.00
|156402.26
|2085
|2006.05.24 19:30
|sell
|1043
|1.60
|1.2790
|1.2845
|1.2777
|2086
|2006.05.24 19:30
|sell
|1044
|3.20
|1.2805
|1.2860
|1.2792
|2087
|2006.05.24 19:31
|sell
|1045
|6.40
|1.2812
|1.2867
|1.2799
|2088
|2006.05.24 19:32
|t/p
|1045
|6.40
|1.2799
|1.2867
|1.2799
|832.00
|157234.26
|2089
|2006.05.24 19:32
|close
|1044
|3.20
|1.2798
|1.2860
|1.2792
|224.00
|157458.26
|2090
|2006.05.24 19:32
|close
|1043
|1.60
|1.2798
|1.2845
|1.2777
|-128.00
|157330.26
|2091
|2006.05.24 19:32
|sell
|1046
|1.60
|1.2795
|1.2850
|1.2782
|2092
|2006.05.24 19:32
|sell
|1047
|3.20
|1.2806
|1.2861
|1.2793
|2093
|2006.05.24 19:32
|sell
|1048
|6.40
|1.2825
|1.2880
|1.2812
|2094
|2006.05.24 19:33
|t/p
|1048
|6.40
|1.2812
|1.2880
|1.2812
|832.00
|158162.26
|2095
|2006.05.24 19:33
|close
|1047
|3.20
|1.2812
|1.2861
|1.2793
|-192.00
|157970.26
|2096
|2006.05.24 19:33
|close
|1046
|1.60
|1.2812
|1.2850
|1.2782
|-272.00
|157698.26
|2097
|2006.05.24 19:33
|sell
|1049
|1.60
|1.2809
|1.2864
|1.2796
|2098
|2006.05.24 19:33
|sell
|1050
|3.20
|1.2820
|1.2875
|1.2807
|2099
|2006.05.24 19:34
|sell
|1051
|6.40
|1.2825
|1.2880
|1.2812
|2100
|2006.05.24 19:34
|t/p
|1050
|3.20
|1.2807
|1.2875
|1.2807
|416.00
|158114.26
|2101
|2006.05.24 19:34
|t/p
|1051
|6.40
|1.2812
|1.2880
|1.2812
|832.00
|158946.26
|2102
|2006.05.24 19:34
|close
|1049
|1.60
|1.2807
|1.2864
|1.2796
|32.00
|158978.26
|2103
|2006.05.24 19:34
|sell
|1052
|1.60
|1.2804
|1.2859
|1.2791
|2104
|2006.05.24 19:35
|t/p
|1052
|1.60
|1.2791
|1.2859
|1.2791
|208.00
|159186.26
|2105
|2006.05.24 19:35
|sell
|1053
|1.60
|1.2761
|1.2816
|1.2748
|2106
|2006.05.24 19:45
|t/p
|1053
|1.60
|1.2748
|1.2816
|1.2748
|208.00
|159394.26
|2107
|2006.05.24 19:45
|sell
|1054
|1.60
|1.2734
|1.2789
|1.2721
|2108
|2006.05.24 19:45
|sell
|1055
|3.20
|1.2739
|1.2794
|1.2726
|2109
|2006.05.24 19:46
|sell
|1056
|6.40
|1.2752
|1.2807
|1.2739
|2110
|2006.05.24 19:46
|sell
|1057
|12.80
|1.2756
|1.2811
|1.2743
|2111
|2006.05.24 19:47
|t/p
|1057
|12.80
|1.2743
|1.2811
|1.2743
|1664.00
|161058.26
|2112
|2006.05.24 19:47
|close
|1056
|6.40
|1.2743
|1.2807
|1.2739
|576.00
|161634.26
|2113
|2006.05.24 19:47
|close
|1055
|3.20
|1.2743
|1.2794
|1.2726
|-128.00
|161506.26
|2114
|2006.05.24 19:47
|close
|1054
|1.60
|1.2743
|1.2789
|1.2721
|-144.00
|161362.26
|2115
|2006.05.24 19:47
|sell
|1058
|1.60
|1.2740
|1.2795
|1.2727
|2116
|2006.05.24 19:47
|sell
|1059
|3.20
|1.2754
|1.2809
|1.2741
|2117
|2006.05.24 19:47
|sell
|1060
|6.40
|1.2767
|1.2822
|1.2754
|2118
|2006.05.24 19:48
|t/p
|1060
|6.40
|1.2754
|1.2822
|1.2754
|832.00
|162194.26
|2119
|2006.05.24 19:48
|close
|1059
|3.20
|1.2754
|1.2809
|1.2741
|0.00
|162194.26
|2120
|2006.05.24 19:48
|close
|1058
|1.60
|1.2754
|1.2795
|1.2727
|-224.00
|161970.26
|2121
|2006.05.24 19:48
|sell
|1061
|1.60
|1.2751
|1.2806
|1.2738
|2122
|2006.05.24 19:49
|sell
|1062
|3.20
|1.2755
|1.2810
|1.2742
|2123
|2006.05.24 19:49
|sell
|1063
|6.40
|1.2762
|1.2817
|1.2749
|2124
|2006.05.24 19:49
|t/p
|1061
|1.60
|1.2738
|1.2806
|1.2738
|208.00
|162178.26
|2125
|2006.05.24 19:49
|t/p
|1062
|3.20
|1.2742
|1.2810
|1.2742
|416.00
|162594.26
|2126
|2006.05.24 19:49
|t/p
|1063
|6.40
|1.2749
|1.2817
|1.2749
|832.00
|163426.26
|2127
|2006.05.24 19:49
|sell
|1064
|1.60
|1.2730
|1.2785
|1.2717
|2128
|2006.05.24 19:50
|s/l
|1064
|1.60
|1.2785
|1.2785
|1.2717
|-880.00
|162546.26
|2129
|2006.05.24 19:50
|sell
|1065
|1.60
|1.2800
|1.2855
|1.2787
|2130
|2006.05.24 19:50
|sell
|1066
|3.20
|1.2806
|1.2861
|1.2793
|2131
|2006.05.24 19:59
|t/p
|1065
|1.60
|1.2787
|1.2855
|1.2787
|208.00
|162754.26
|2132
|2006.05.24 19:59
|t/p
|1066
|3.20
|1.2793
|1.2861
|1.2793
|416.00
|163170.26
|2133
|2006.05.24 19:59
|sell
|1067
|1.60
|1.2762
|1.2817
|1.2749
|2134
|2006.05.24 20:05
|sell
|1068
|3.20
|1.2786
|1.2841
|1.2773
|2135
|2006.05.24 20:20
|t/p
|1068
|3.20
|1.2773
|1.2841
|1.2773
|416.00
|163586.26
|2136
|2006.05.24 20:20
|close
|1067
|1.60
|1.2772
|1.2817
|1.2749
|-160.00
|163426.26
|2137
|2006.05.24 20:20
|sell
|1069
|1.60
|1.2769
|1.2824
|1.2756
|2138
|2006.05.24 20:50
|sell
|1070
|3.20
|1.2773
|1.2828
|1.2760
|2139
|2006.05.24 21:15
|sell
|1071
|6.40
|1.2781
|1.2836
|1.2768
|2140
|2006.05.24 21:15
|sell
|1072
|12.80
|1.2786
|1.2841
|1.2773
|2141
|2006.05.24 21:20
|t/p
|1072
|12.80
|1.2773
|1.2841
|1.2773
|1664.00
|165090.26
|2142
|2006.05.24 21:20
|close
|1071
|6.40
|1.2773
|1.2836
|1.2768
|512.00
|165602.26
|2143
|2006.05.24 21:20
|close
|1070
|3.20
|1.2773
|1.2828
|1.2760
|0.00
|165602.26
|2144
|2006.05.24 21:20
|close
|1069
|1.60
|1.2773
|1.2824
|1.2756
|-64.00
|165538.26
|2145
|2006.05.24 21:20
|sell
|1073
|1.60
|1.2770
|1.2825
|1.2757
|2146
|2006.05.24 21:20
|sell
|1074
|3.20
|1.2779
|1.2834
|1.2766
|2147
|2006.05.24 21:21
|sell
|1075
|6.40
|1.2785
|1.2840
|1.2772
|2148
|2006.05.24 21:29
|t/p
|1073
|1.60
|1.2757
|1.2825
|1.2757
|208.00
|165746.26
|2149
|2006.05.24 21:29
|t/p
|1074
|3.20
|1.2766
|1.2834
|1.2766
|416.00
|166162.26
|2150
|2006.05.24 21:29
|t/p
|1075
|6.40
|1.2772
|1.2840
|1.2772
|832.00
|166994.26
|2151
|2006.05.24 21:29
|sell
|1076
|1.60
|1.2750
|1.2805
|1.2737
|2152
|2006.05.24 21:35
|sell
|1077
|3.20
|1.2758
|1.2813
|1.2745
|2153
|2006.05.24 21:55
|sell
|1078
|6.40
|1.2767
|1.2822
|1.2754
|2154
|2006.05.24 22:00
|sell
|1079
|12.80
|1.2774
|1.2829
|1.2761
|2155
|2006.05.24 22:13
|sell
|1080
|25.60
|1.2779
|1.2834
|1.2766
|2156
|2006.05.24 22:15
|t/p
|1079
|12.80
|1.2761
|1.2829
|1.2761
|1664.00
|168658.26
|2157
|2006.05.24 22:15
|t/p
|1080
|25.60
|1.2766
|1.2834
|1.2766
|3328.00
|171986.26
|2158
|2006.05.24 22:15
|close
|1078
|6.40
|1.2758
|1.2822
|1.2754
|576.00
|172562.26
|2159
|2006.05.24 22:15
|close
|1077
|3.20
|1.2758
|1.2813
|1.2745
|0.00
|172562.26
|2160
|2006.05.24 22:15
|close
|1076
|1.60
|1.2758
|1.2805
|1.2737
|-128.00
|172434.26
|2161
|2006.05.24 22:15
|sell
|1081
|1.60
|1.2755
|1.2810
|1.2742
|2162
|2006.05.24 22:30
|sell
|1082
|3.20
|1.2760
|1.2815
|1.2747
|2163
|2006.05.24 22:32
|sell
|1083
|6.40
|1.2765
|1.2820
|1.2752
|2164
|2006.05.24 22:55
|sell
|1084
|12.80
|1.2772
|1.2827
|1.2759
|2165
|2006.05.24 23:06
|sell
|1085
|25.60
|1.2776
|1.2831
|1.2763
|2166
|2006.05.24 23:27
|sell
|1086
|51.20
|1.2784
|1.2839
|1.2771
|2167
|2006.05.24 23:30
|t/p
|1086
|51.20
|1.2771
|1.2839
|1.2771
|6656.00
|179090.26
|2168
|2006.05.24 23:30
|close
|1085
|25.60
|1.2764
|1.2831
|1.2763
|3072.00
|182162.26
|2169
|2006.05.24 23:30
|close
|1084
|12.80
|1.2764
|1.2827
|1.2759
|1024.00
|183186.26
|2170
|2006.05.24 23:30
|close
|1083
|6.40
|1.2764
|1.2820
|1.2752
|64.00
|183250.26
|2171
|2006.05.24 23:30
|close
|1082
|3.20
|1.2764
|1.2815
|1.2747
|-128.00
|183122.26
|2172
|2006.05.24 23:30
|close
|1081
|1.60
|1.2764
|1.2810
|1.2742
|-144.00
|182978.26
|2173
|2006.05.26 06:45
|sell
|1087
|1.60
|1.2783
|1.2838
|1.2770
|2174
|2006.05.26 06:46
|sell
|1088
|3.20
|1.2789
|1.2844
|1.2776
|2175
|2006.05.26 06:56
|t/p
|1088
|3.20
|1.2776
|1.2844
|1.2776
|416.00
|183394.26
|2176
|2006.05.26 06:56
|close
|1087
|1.60
|1.2775
|1.2838
|1.2770
|128.00
|183522.26
|2177
|2006.05.26 06:56
|sell
|1089
|1.60
|1.2772
|1.2827
|1.2759
|2178
|2006.05.26 07:05
|sell
|1090
|3.20
|1.2784
|1.2839
|1.2771
|2179
|2006.05.26 07:29
|t/p
|1090
|3.20
|1.2771
|1.2839
|1.2771
|416.00
|183938.26
|2180
|2006.05.26 07:29
|close
|1089
|1.60
|1.2771
|1.2827
|1.2759
|16.00
|183954.26
|2181
|2006.05.26 16:34
|sell
|1091
|1.60
|1.2699
|1.2754
|1.2686
|2182
|2006.05.26 16:35
|sell
|1092
|3.20
|1.2704
|1.2759
|1.2691
|2183
|2006.05.26 16:40
|sell
|1093
|6.40
|1.2710
|1.2765
|1.2697
|2184
|2006.05.26 16:50
|sell
|1094
|12.80
|1.2717
|1.2772
|1.2704
|2185
|2006.05.26 17:00
|sell
|1095
|25.60
|1.2724
|1.2779
|1.2711
|2186
|2006.05.26 17:05
|sell
|1096
|51.20
|1.2734
|1.2789
|1.2721
|2187
|2006.05.26 17:20
|t/p
|1095
|25.60
|1.2711
|1.2779
|1.2711
|3328.00
|187282.26
|2188
|2006.05.26 17:20
|t/p
|1096
|51.20
|1.2721
|1.2789
|1.2721
|6656.00
|193938.26
|2189
|2006.05.26 17:20
|close
|1094
|12.80
|1.2710
|1.2772
|1.2704
|896.00
|194834.26
|2190
|2006.05.26 17:20
|close
|1093
|6.40
|1.2710
|1.2765
|1.2697
|0.00
|194834.26
|2191
|2006.05.26 17:20
|close
|1092
|3.20
|1.2710
|1.2759
|1.2691
|-192.00
|194642.26
|2192
|2006.05.26 17:20
|close
|1091
|1.60
|1.2710
|1.2754
|1.2686
|-176.00
|194466.26
|2193
|2006.05.26 17:20
|sell
|1097
|1.60
|1.2707
|1.2762
|1.2694
|2194
|2006.05.26 17:30
|sell
|1098
|3.20
|1.2712
|1.2767
|1.2699
|2195
|2006.05.26 17:36
|sell
|1099
|6.40
|1.2717
|1.2772
|1.2704
|2196
|2006.05.26 17:46
|t/p
|1099
|6.40
|1.2704
|1.2772
|1.2704
|832.00
|195298.26
|2197
|2006.05.26 17:46
|close
|1098
|3.20
|1.2702
|1.2767
|1.2699
|320.00
|195618.26
|2198
|2006.05.26 17:46
|close
|1097
|1.60
|1.2702
|1.2762
|1.2694
|80.00
|195698.26
|2199
|2006.05.26 17:46
|sell
|1100
|1.60
|1.2699
|1.2754
|1.2686
|2200
|2006.05.26 17:50
|sell
|1101
|3.20
|1.2709
|1.2764
|1.2696
|2201
|2006.05.26 17:55
|sell
|1102
|6.40
|1.2718
|1.2773
|1.2705
|2202
|2006.05.26 18:00
|sell
|1103
|12.80
|1.2732
|1.2787
|1.2719
|2203
|2006.05.26 18:10
|sell
|1104
|25.60
|1.2737
|1.2792
|1.2724
|2204
|2006.05.26 18:26
|t/p
|1104
|25.60
|1.2724
|1.2792
|1.2724
|3328.00
|199026.26
|2205
|2006.05.26 18:26
|close
|1103
|12.80
|1.2724
|1.2787
|1.2719
|1024.00
|200050.26
|2206
|2006.05.26 18:26
|close
|1102
|6.40
|1.2724
|1.2773
|1.2705
|-384.00
|199666.26
|2207
|2006.05.26 18:26
|close
|1101
|3.20
|1.2724
|1.2764
|1.2696
|-480.00
|199186.26
|2208
|2006.05.26 18:26
|close
|1100
|1.60
|1.2724
|1.2754
|1.2686
|-400.00
|198786.26
|2209
|2006.05.26 18:26
|sell
|1105
|1.60
|1.2721
|1.2776
|1.2708
|2210
|2006.05.26 18:26
|sell
|1106
|3.20
|1.2726
|1.2781
|1.2713
|2211
|2006.05.26 18:30
|sell
|1107
|6.40
|1.2733
|1.2788
|1.2720
|2212
|2006.05.26 18:30
|sell
|1108
|12.80
|1.2739
|1.2794
|1.2726
|2213
|2006.05.26 18:31
|sell
|1109
|25.60
|1.2745
|1.2800
|1.2732
|2214
|2006.05.26 18:37
|t/p
|1107
|6.40
|1.2720
|1.2788
|1.2720
|832.00
|199618.26
|2215
|2006.05.26 18:37
|t/p
|1108
|12.80
|1.2726
|1.2794
|1.2726
|1664.00
|201282.26
|2216
|2006.05.26 18:37
|t/p
|1109
|25.60
|1.2732
|1.2800
|1.2732
|3328.00
|204610.26
|2217
|2006.05.26 18:37
|close
|1106
|3.20
|1.2718
|1.2781
|1.2713
|256.00
|204866.26
|2218
|2006.05.26 18:37
|close
|1105
|1.60
|1.2718
|1.2776
|1.2708
|48.00
|204914.26
|2219
|2006.05.26 18:37
|sell
|1110
|1.60
|1.2715
|1.2770
|1.2702
|2220
|2006.05.26 18:45
|sell
|1111
|3.20
|1.2721
|1.2776
|1.2708
|2221
|2006.05.26 18:46
|t/p
|1111
|3.20
|1.2708
|1.2776
|1.2708
|416.00
|205330.26
|2222
|2006.05.26 18:46
|close
|1110
|1.60
|1.2703
|1.2770
|1.2702
|192.00
|205522.26
|2223
|2006.05.26 18:46
|sell
|1112
|1.60
|1.2700
|1.2755
|1.2687
|2224
|2006.05.26 18:46
|sell
|1113
|3.20
|1.2705
|1.2760
|1.2692
|2225
|2006.05.26 18:46
|sell
|1114
|6.40
|1.2711
|1.2766
|1.2698
|2226
|2006.05.26 18:47
|sell
|1115
|12.80
|1.2716
|1.2771
|1.2703
|2227
|2006.05.26 18:48
|t/p
|1115
|12.80
|1.2703
|1.2771
|1.2703
|1664.00
|207186.26
|2228
|2006.05.26 18:48
|close
|1114
|6.40
|1.2703
|1.2766
|1.2698
|512.00
|207698.26
|2229
|2006.05.26 18:48
|close
|1113
|3.20
|1.2703
|1.2760
|1.2692
|64.00
|207762.26
|2230
|2006.05.26 18:48
|close
|1112
|1.60
|1.2703
|1.2755
|1.2687
|-48.00
|207714.26
|2231
|2006.05.26 18:48
|sell
|1116
|1.60
|1.2700
|1.2755
|1.2687
|2232
|2006.05.26 18:48
|sell
|1117
|3.20
|1.2709
|1.2764
|1.2696
|2233
|2006.05.26 18:48
|sell
|1118
|6.40
|1.2715
|1.2770
|1.2702
|2234
|2006.05.26 18:50
|sell
|1119
|12.80
|1.2735
|1.2790
|1.2722
|2235
|2006.05.26 18:56
|sell
|1120
|25.60
|1.2742
|1.2797
|1.2729
|2236
|2006.05.26 18:56
|t/p
|1120
|25.60
|1.2729
|1.2797
|1.2729
|3328.00
|211042.26
|2237
|2006.05.26 18:56
|close
|1119
|12.80
|1.2729
|1.2790
|1.2722
|768.00
|211810.26
|2238
|2006.05.26 18:56
|close
|1118
|6.40
|1.2729
|1.2770
|1.2702
|-896.00
|210914.26
|2239
|2006.05.26 18:56
|close
|1117
|3.20
|1.2729
|1.2764
|1.2696
|-640.00
|210274.26
|2240
|2006.05.26 18:56
|close
|1116
|1.60
|1.2729
|1.2755
|1.2687
|-464.00
|209810.26
|2241
|2006.05.26 18:56
|sell
|1121
|1.60
|1.2726
|1.2781
|1.2713
|2242
|2006.05.26 18:57
|sell
|1122
|3.20
|1.2735
|1.2790
|1.2722
|2243
|2006.05.26 19:00
|t/p
|1121
|1.60
|1.2713
|1.2781
|1.2713
|208.00
|210018.26
|2244
|2006.05.26 19:00
|t/p
|1122
|3.20
|1.2722
|1.2790
|1.2722
|416.00
|210434.26
|2245
|2006.05.26 19:00
|sell
|1123
|1.60
|1.2710
|1.2765
|1.2697
|2246
|2006.05.26 19:20
|sell
|1124
|3.20
|1.2714
|1.2769
|1.2701
|2247
|2006.05.26 19:30
|sell
|1125
|6.40
|1.2719
|1.2774
|1.2706
|2248
|2006.05.26 19:35
|sell
|1126
|12.80
|1.2727
|1.2782
|1.2714
|2249
|2006.05.26 19:35
|sell
|1127
|25.60
|1.2732
|1.2787
|1.2719
|2250
|2006.05.26 19:45
|t/p
|1127
|25.60
|1.2719
|1.2787
|1.2719
|3328.00
|213762.26
|2251
|2006.05.26 19:45
|close
|1126
|12.80
|1.2717
|1.2782
|1.2714
|1280.00
|215042.26
|2252
|2006.05.26 19:45
|close
|1125
|6.40
|1.2717
|1.2774
|1.2706
|128.00
|215170.26
|2253
|2006.05.26 19:45
|close
|1124
|3.20
|1.2717
|1.2769
|1.2701
|-96.00
|215074.26
|2254
|2006.05.26 19:45
|close
|1123
|1.60
|1.2717
|1.2765
|1.2697
|-112.00
|214962.26
|2255
|2006.05.26 19:45
|sell
|1128
|1.60
|1.2714
|1.2769
|1.2701
|2256
|2006.05.26 19:50
|sell
|1129
|3.20
|1.2723
|1.2778
|1.2710
|2257
|2006.05.26 19:50
|sell
|1130
|6.40
|1.2736
|1.2791
|1.2723
|2258
|2006.05.26 19:53
|t/p
|1130
|6.40
|1.2723
|1.2791
|1.2723
|832.00
|215794.26
|2259
|2006.05.26 19:53
|close
|1129
|3.20
|1.2723
|1.2778
|1.2710
|0.00
|215794.26
|2260
|2006.05.26 19:53
|close
|1128
|1.60
|1.2723
|1.2769
|1.2701
|-144.00
|215650.26
|2261
|2006.05.26 19:53
|sell
|1131
|1.60
|1.2720
|1.2775
|1.2707
|2262
|2006.05.26 19:54
|sell
|1132
|3.20
|1.2729
|1.2784
|1.2716
|2263
|2006.05.26 20:05
|sell
|1133
|6.40
|1.2737
|1.2792
|1.2724
|2264
|2006.05.26 20:15
|sell
|1134
|12.80
|1.2742
|1.2797
|1.2729
|2265
|2006.05.26 20:29
|t/p
|1133
|6.40
|1.2724
|1.2792
|1.2724
|832.00
|216482.26
|2266
|2006.05.26 20:29
|t/p
|1134
|12.80
|1.2729
|1.2797
|1.2729
|1664.00
|218146.26
|2267
|2006.05.26 20:29
|close
|1132
|3.20
|1.2722
|1.2784
|1.2716
|224.00
|218370.26
|2268
|2006.05.26 20:29
|close
|1131
|1.60
|1.2722
|1.2775
|1.2707
|-32.00
|218338.26
|2269
|2006.05.26 20:29
|sell
|1135
|1.60
|1.2719
|1.2774
|1.2706
|2270
|2006.05.26 20:36
|sell
|1136
|3.20
|1.2725
|1.2780
|1.2712
|2271
|2006.05.26 20:55
|sell
|1137
|6.40
|1.2732
|1.2787
|1.2719
|2272
|2006.05.26 21:00
|sell
|1138
|12.80
|1.2737
|1.2792
|1.2724
|2273
|2006.05.26 21:23
|t/p
|1138
|12.80
|1.2724
|1.2792
|1.2724
|1664.00
|220002.26
|2274
|2006.05.26 21:23
|close
|1137
|6.40
|1.2724
|1.2787
|1.2719
|512.00
|220514.26
|2275
|2006.05.26 21:23
|close
|1136
|3.20
|1.2724
|1.2780
|1.2712
|32.00
|220546.26
|2276
|2006.05.26 21:23
|close
|1135
|1.60
|1.2724
|1.2774
|1.2706
|-80.00
|220466.26
|2277
|2006.05.26 21:23
|sell
|1139
|1.60
|1.2721
|1.2776
|1.2708
|2278
|2006.05.26 21:28
|sell
|1140
|3.20
|1.2726
|1.2781
|1.2713
|2279
|2006.05.26 21:56
|sell
|1141
|6.40
|1.2735
|1.2790
|1.2722
|2280
|2006.05.26 22:26
|sell
|1142
|12.80
|1.2742
|1.2797
|1.2729
|2281
|2006.05.26 22:31
|t/p
|1142
|12.80
|1.2729
|1.2797
|1.2729
|1664.00
|222130.26
|2282
|2006.05.26 22:31
|close
|1141
|6.40
|1.2729
|1.2790
|1.2722
|384.00
|222514.26
|2283
|2006.05.26 22:31
|close
|1140
|3.20
|1.2729
|1.2781
|1.2713
|-96.00
|222418.26
|2284
|2006.05.26 22:31
|close
|1139
|1.60
|1.2729
|1.2776
|1.2708
|-128.00
|222290.26
|2285
|2006.05.30 05:30
|buy
|1143
|1.60
|1.2819
|1.2764
|1.2832
|2286
|2006.05.30 05:30
|buy
|1144
|3.20
|1.2815
|1.2760
|1.2828
|2287
|2006.05.30 05:36
|buy
|1145
|6.40
|1.2810
|1.2755
|1.2823
|2288
|2006.05.30 05:46
|buy
|1146
|12.80
|1.2801
|1.2746
|1.2814
|2289
|2006.05.30 05:47
|t/p
|1146
|12.80
|1.2814
|1.2746
|1.2814
|1664.00
|223954.26
|2290
|2006.05.30 05:47
|close
|1145
|6.40
|1.2814
|1.2755
|1.2823
|256.00
|224210.26
|2291
|2006.05.30 05:47
|close
|1144
|3.20
|1.2814
|1.2760
|1.2828
|-32.00
|224178.26
|2292
|2006.05.30 05:47
|close
|1143
|1.60
|1.2814
|1.2764
|1.2832
|-80.00
|224098.26
|2293
|2006.05.30 05:47
|buy
|1147
|1.60
|1.2817
|1.2762
|1.2830
|2294
|2006.05.30 05:48
|buy
|1148
|3.20
|1.2812
|1.2757
|1.2825
|2295
|2006.05.30 05:49
|buy
|1149
|6.40
|1.2803
|1.2748
|1.2816
|2296
|2006.05.30 05:50
|buy
|1150
|12.80
|1.2791
|1.2736
|1.2804
|2297
|2006.05.30 06:00
|t/p
|1150
|12.80
|1.2804
|1.2736
|1.2804
|1664.00
|225762.26
|2298
|2006.05.30 06:00
|close
|1149
|6.40
|1.2809
|1.2748
|1.2816
|384.00
|226146.26
|2299
|2006.05.30 06:00
|close
|1148
|3.20
|1.2809
|1.2757
|1.2825
|-96.00
|226050.26
|2300
|2006.05.30 06:00
|close
|1147
|1.60
|1.2809
|1.2762
|1.2830
|-128.00
|225922.26
|2301
|2006.05.30 06:00
|buy
|1151
|1.60
|1.2812
|1.2757
|1.2825
|2302
|2006.05.30 06:00
|buy
|1152
|3.20
|1.2807
|1.2752
|1.2820
|2303
|2006.05.30 06:00
|buy
|1153
|6.40
|1.2792
|1.2737
|1.2805
|2304
|2006.05.30 06:01
|buy
|1154
|12.80
|1.2786
|1.2731
|1.2799
|2305
|2006.05.30 06:02
|t/p
|1153
|6.40
|1.2805
|1.2737
|1.2805
|832.00
|226754.26
|2306
|2006.05.30 06:02
|t/p
|1154
|12.80
|1.2799
|1.2731
|1.2799
|1664.00
|228418.26
|2307
|2006.05.30 06:02
|close
|1152
|3.20
|1.2807
|1.2752
|1.2820
|0.00
|228418.26
|2308
|2006.05.30 06:02
|close
|1151
|1.60
|1.2807
|1.2757
|1.2825
|-80.00
|228338.26
|2309
|2006.05.30 06:02
|buy
|1155
|1.60
|1.2810
|1.2755
|1.2823
|2310
|2006.05.30 06:03
|buy
|1156
|3.20
|1.2798
|1.2743
|1.2811
|2311
|2006.05.30 06:04
|buy
|1157
|6.40
|1.2794
|1.2739
|1.2807
|2312
|2006.05.30 06:05
|t/p
|1156
|3.20
|1.2811
|1.2743
|1.2811
|416.00
|228754.26
|2313
|2006.05.30 06:05
|t/p
|1157
|6.40
|1.2807
|1.2739
|1.2807
|832.00
|229586.26
|2314
|2006.05.30 06:05
|close
|1155
|1.60
|1.2815
|1.2755
|1.2823
|80.00
|229666.26
|2315
|2006.05.30 06:05
|buy
|1158
|1.60
|1.2818
|1.2763
|1.2831
|2316
|2006.05.30 06:06
|buy
|1159
|3.20
|1.2814
|1.2759
|1.2827
|2317
|2006.05.30 06:10
|buy
|1160
|6.40
|1.2790
|1.2735
|1.2803
|2318
|2006.05.30 06:10
|t/p
|1160
|6.40
|1.2803
|1.2735
|1.2803
|832.00
|230498.26
|2319
|2006.05.30 06:10
|close
|1159
|3.20
|1.2806
|1.2759
|1.2827
|-256.00
|230242.26
|2320
|2006.05.30 06:10
|close
|1158
|1.60
|1.2806
|1.2763
|1.2831
|-192.00
|230050.26
|2321
|2006.05.30 06:10
|buy
|1161
|1.60
|1.2809
|1.2754
|1.2822
|2322
|2006.05.30 06:11
|buy
|1162
|3.20
|1.2804
|1.2749
|1.2817
|2323
|2006.05.30 06:12
|buy
|1163
|6.40
|1.2791
|1.2736
|1.2804
|2324
|2006.05.30 06:14
|t/p
|1163
|6.40
|1.2804
|1.2736
|1.2804
|832.00
|230882.26
|2325
|2006.05.30 06:14
|close
|1162
|3.20
|1.2804
|1.2749
|1.2817
|0.00
|230882.26
|2326
|2006.05.30 06:14
|close
|1161
|1.60
|1.2804
|1.2754
|1.2822
|-80.00
|230802.26
|2327
|2006.05.30 06:14
|buy
|1164
|1.60
|1.2807
|1.2752
|1.2820
|2328
|2006.05.30 06:15
|buy
|1165
|3.20
|1.2784
|1.2729
|1.2797
|2329
|2006.05.30 06:46
|t/p
|1165
|3.20
|1.2797
|1.2729
|1.2797
|416.00
|231218.26
|2330
|2006.05.30 06:46
|close
|1164
|1.60
|1.2798
|1.2752
|1.2820
|-144.00
|231074.26
|2331
|2006.05.30 06:46
|buy
|1166
|1.60
|1.2801
|1.2746
|1.2814
|2332
|2006.05.30 06:46
|buy
|1167
|3.20
|1.2795
|1.2740
|1.2808
|2333
|2006.05.30 06:47
|buy
|1168
|6.40
|1.2790
|1.2735
|1.2803
|2334
|2006.05.30 06:50
|t/p
|1168
|6.40
|1.2803
|1.2735
|1.2803
|832.00
|231906.26
|2335
|2006.05.30 06:50
|close
|1167
|3.20
|1.2804
|1.2740
|1.2808
|288.00
|232194.26
|2336
|2006.05.30 06:50
|close
|1166
|1.60
|1.2804
|1.2746
|1.2814
|48.00
|232242.26
|2337
|2006.05.30 06:50
|buy
|1169
|1.60
|1.2807
|1.2752
|1.2820
|2338
|2006.05.30 06:50
|buy
|1170
|3.20
|1.2796
|1.2741
|1.2809
|2339
|2006.05.30 06:52
|buy
|1171
|6.40
|1.2792
|1.2737
|1.2805
|2340
|2006.05.30 07:01
|buy
|1172
|12.80
|1.2786
|1.2731
|1.2799
|2341
|2006.05.30 07:05
|t/p
|1172
|12.80
|1.2799
|1.2731
|1.2799
|1664.00
|233906.26
|2342
|2006.05.30 07:05
|close
|1171
|6.40
|1.2799
|1.2737
|1.2805
|448.00
|234354.26
|2343
|2006.05.30 07:05
|close
|1170
|3.20
|1.2799
|1.2741
|1.2809
|96.00
|234450.26
|2344
|2006.05.30 07:05
|close
|1169
|1.60
|1.2799
|1.2752
|1.2820
|-128.00
|234322.26
|2345
|2006.05.30 07:05
|buy
|1173
|1.60
|1.2802
|1.2747
|1.2815
|2346
|2006.05.30 07:05
|buy
|1174
|3.20
|1.2795
|1.2740
|1.2808
|2347
|2006.05.30 07:06
|buy
|1175
|6.40
|1.2785
|1.2730
|1.2798
|2348
|2006.05.30 07:07
|t/p
|1175
|6.40
|1.2798
|1.2730
|1.2798
|832.00
|235154.26
|2349
|2006.05.30 07:07
|close
|1174
|3.20
|1.2800
|1.2740
|1.2808
|160.00
|235314.26
|2350
|2006.05.30 07:07
|close
|1173
|1.60
|1.2800
|1.2747
|1.2815
|-32.00
|235282.26
|2351
|2006.05.30 07:07
|buy
|1176
|1.60
|1.2803
|1.2748
|1.2816
|2352
|2006.05.30 07:08
|buy
|1177
|3.20
|1.2798
|1.2743
|1.2811
|2353
|2006.05.30 07:09
|buy
|1178
|6.40
|1.2793
|1.2738
|1.2806
|2354
|2006.05.30 07:09
|buy
|1179
|12.80
|1.2787
|1.2732
|1.2800
|2355
|2006.05.30 07:09
|buy
|1180
|25.60
|1.2780
|1.2725
|1.2793
|2356
|2006.05.30 07:10
|buy
|1181
|51.20
|1.2774
|1.2719
|1.2787
|2357
|2006.05.30 07:59
|t/p
|1176
|1.60
|1.2816
|1.2748
|1.2816
|208.00
|235490.26
|2358
|2006.05.30 07:59
|t/p
|1177
|3.20
|1.2811
|1.2743
|1.2811
|416.00
|235906.26
|2359
|2006.05.30 07:59
|t/p
|1178
|6.40
|1.2806
|1.2738
|1.2806
|832.00
|236738.26
|2360
|2006.05.30 07:59
|t/p
|1179
|12.80
|1.2800
|1.2732
|1.2800
|1664.00
|238402.26
|2361
|2006.05.30 07:59
|t/p
|1180
|25.60
|1.2793
|1.2725
|1.2793
|3328.00
|241730.26
|2362
|2006.05.30 07:59
|t/p
|1181
|51.20
|1.2787
|1.2719
|1.2787
|6656.00
|248386.26
|2363
|2006.05.30 07:59
|buy
|1182
|1.60
|1.2819
|1.2764
|1.2832
|2364
|2006.05.30 08:00
|t/p
|1182
|1.60
|1.2832
|1.2764
|1.2832
|208.00
|248594.26
|2365
|2006.05.30 08:00
|buy
|1183
|1.60
|1.2836
|1.2781
|1.2849
|2366
|2006.05.30 08:00
|buy
|1184
|3.20
|1.2831
|1.2776
|1.2844
|2367
|2006.05.30 08:01
|buy
|1185
|6.40
|1.2818
|1.2763
|1.2831
|2368
|2006.05.30 08:01
|t/p
|1185
|6.40
|1.2831
|1.2763
|1.2831
|832.00
|249426.26
|2369
|2006.05.30 08:01
|close
|1184
|3.20
|1.2834
|1.2776
|1.2844
|96.00
|249522.26
|2370
|2006.05.30 08:01
|close
|1183
|1.60
|1.2834
|1.2781
|1.2849
|-32.00
|249490.26
|2371
|2006.05.30 08:01
|buy
|1186
|1.60
|1.2837
|1.2782
|1.2850
|2372
|2006.05.30 08:01
|buy
|1187
|3.20
|1.2832
|1.2777
|1.2845
|2373
|2006.05.30 08:02
|buy
|1188
|6.40
|1.2818
|1.2763
|1.2831
|2374
|2006.05.30 08:02
|t/p
|1188
|6.40
|1.2831
|1.2763
|1.2831
|832.00
|250322.26
|2375
|2006.05.30 08:03
|buy
|1189
|6.40
|1.2818
|1.2763
|1.2831
|2376
|2006.05.30 08:10
|t/p
|1186
|1.60
|1.2850
|1.2782
|1.2850
|208.00
|250530.26
|2377
|2006.05.30 08:10
|t/p
|1187
|3.20
|1.2845
|1.2777
|1.2845
|416.00
|250946.26
|2378
|2006.05.30 08:10
|t/p
|1189
|6.40
|1.2831
|1.2763
|1.2831
|832.00
|251778.26
|2379
|2006.05.30 08:10
|buy
|1190
|1.60
|1.2856
|1.2801
|1.2869
|2380
|2006.05.30 08:10
|buy
|1191
|3.20
|1.2852
|1.2797
|1.2865
|2381
|2006.05.30 08:15
|t/p
|1190
|1.60
|1.2869
|1.2801
|1.2869
|208.00
|251986.26
|2382
|2006.05.30 08:15
|t/p
|1191
|3.20
|1.2865
|1.2797
|1.2865
|416.00
|252402.26
|2383
|2006.05.30 08:15
|buy
|1192
|1.60
|1.2873
|1.2818
|1.2886
|2384
|2006.05.30 08:20
|buy
|1193
|3.20
|1.2865
|1.2810
|1.2878
|2385
|2006.05.30 08:25
|buy
|1194
|6.40
|1.2856
|1.2801
|1.2869
|2386
|2006.05.30 08:25
|t/p
|1194
|6.40
|1.2869
|1.2801
|1.2869
|832.00
|253234.26
|2387
|2006.05.30 08:26
|buy
|1195
|6.40
|1.2855
|1.2800
|1.2868
|2388
|2006.05.30 08:26
|buy
|1196
|12.80
|1.2845
|1.2790
|1.2858
|2389
|2006.05.30 08:26
|t/p
|1195
|6.40
|1.2868
|1.2800
|1.2868
|832.00
|254066.26
|2390
|2006.05.30 08:26
|t/p
|1196
|12.80
|1.2858
|1.2790
|1.2858
|1664.00
|255730.26
|2391
|2006.05.30 08:26
|close
|1193
|3.20
|1.2868
|1.2810
|1.2878
|96.00
|255826.26
|2392
|2006.05.30 08:26
|close
|1192
|1.60
|1.2868
|1.2818
|1.2886
|-80.00
|255746.26
|2393
|2006.05.30 08:26
|buy
|1197
|1.60
|1.2871
|1.2816
|1.2884
|2394
|2006.05.30 08:27
|buy
|1198
|3.20
|1.2866
|1.2811
|1.2879
|2395
|2006.05.30 08:27
|buy
|1199
|6.40
|1.2861
|1.2806
|1.2874
|2396
|2006.05.30 08:27
|buy
|1200
|12.80
|1.2848
|1.2793
|1.2861
|2397
|2006.05.30 08:27
|buy
|1201
|25.60
|1.2843
|1.2788
|1.2856
|2398
|2006.05.30 08:28
|t/p
|1201
|25.60
|1.2856
|1.2788
|1.2856
|3328.00
|259074.26
|2399
|2006.05.30 08:28
|close
|1200
|12.80
|1.2860
|1.2793
|1.2861
|1536.00
|260610.26
|2400
|2006.05.30 08:28
|close
|1199
|6.40
|1.2860
|1.2806
|1.2874
|-64.00
|260546.26
|2401
|2006.05.30 08:28
|close
|1198
|3.20
|1.2860
|1.2811
|1.2879
|-192.00
|260354.26
|2402
|2006.05.30 08:28
|close
|1197
|1.60
|1.2860
|1.2816
|1.2884
|-176.00
|260178.26
|2403
|2006.05.30 08:28
|buy
|1202
|1.60
|1.2863
|1.2808
|1.2876
|2404
|2006.05.30 08:28
|buy
|1203
|3.20
|1.2845
|1.2790
|1.2858
|2405
|2006.05.30 08:28
|t/p
|1203
|3.20
|1.2858
|1.2790
|1.2858
|416.00
|260594.26
|2406
|2006.05.30 08:28
|close
|1202
|1.60
|1.2865
|1.2808
|1.2876
|32.00
|260626.26
|2407
|2006.05.30 08:28
|buy
|1204
|1.60
|1.2868
|1.2813
|1.2881
|2408
|2006.05.30 08:29
|buy
|1205
|3.20
|1.2862
|1.2807
|1.2875
|2409
|2006.05.30 08:30
|buy
|1206
|6.40
|1.2827
|1.2772
|1.2840
|2410
|2006.05.30 08:36
|buy
|1207
|12.80
|1.2820
|1.2765
|1.2833
|2411
|2006.05.30 08:40
|t/p
|1207
|12.80
|1.2833
|1.2765
|1.2833
|1664.00
|262290.26
|2412
|2006.05.30 08:40
|close
|1206
|6.40
|1.2833
|1.2772
|1.2840
|384.00
|262674.26
|2413
|2006.05.30 08:40
|close
|1205
|3.20
|1.2833
|1.2807
|1.2875
|-928.00
|261746.26
|2414
|2006.05.30 08:40
|close
|1204
|1.60
|1.2833
|1.2813
|1.2881
|-560.00
|261186.26
|2415
|2006.05.30 08:40
|buy
|1208
|1.60
|1.2836
|1.2781
|1.2849
|2416
|2006.05.30 08:47
|buy
|1209
|3.20
|1.2831
|1.2776
|1.2844
|2417
|2006.05.30 08:50
|buy
|1210
|6.40
|1.2823
|1.2768
|1.2836
|2418
|2006.05.30 08:54
|buy
|1211
|12.80
|1.2818
|1.2763
|1.2831
|2419
|2006.05.30 08:55
|buy
|1212
|25.60
|1.2814
|1.2759
|1.2827
|2420
|2006.05.30 09:00
|t/p
|1212
|25.60
|1.2827
|1.2759
|1.2827
|3328.00
|264514.26
|2421
|2006.05.30 09:00
|close
|1211
|12.80
|1.2827
|1.2763
|1.2831
|1152.00
|265666.26
|2422
|2006.05.30 09:00
|close
|1210
|6.40
|1.2827
|1.2768
|1.2836
|256.00
|265922.26
|2423
|2006.05.30 09:00
|close
|1209
|3.20
|1.2827
|1.2776
|1.2844
|-128.00
|265794.26
|2424
|2006.05.30 09:00
|close
|1208
|1.60
|1.2827
|1.2781
|1.2849
|-144.00
|265650.26
|2425
|2006.05.30 09:00
|buy
|1213
|1.60
|1.2830
|1.2775
|1.2843
|2426
|2006.05.30 09:02
|buy
|1214
|3.20
|1.2825
|1.2770
|1.2838
|2427
|2006.05.30 09:05
|t/p
|1214
|3.20
|1.2838
|1.2770
|1.2838
|416.00
|266066.26
|2428
|2006.05.30 09:05
|close
|1213
|1.60
|1.2842
|1.2775
|1.2843
|192.00
|266258.26
|2429
|2006.05.30 09:05
|buy
|1215
|1.60
|1.2845
|1.2790
|1.2858
|2430
|2006.05.30 09:06
|buy
|1216
|3.20
|1.2840
|1.2785
|1.2853
|2431
|2006.05.30 09:08
|t/p
|1216
|3.20
|1.2853
|1.2785
|1.2853
|416.00
|266674.26
|2432
|2006.05.30 09:08
|close
|1215
|1.60
|1.2853
|1.2790
|1.2858
|128.00
|266802.26
|2433
|2006.05.30 09:08
|buy
|1217
|1.60
|1.2856
|1.2801
|1.2869
|2434
|2006.05.30 09:09
|buy
|1218
|3.20
|1.2852
|1.2797
|1.2865
|2435
|2006.05.30 09:09
|buy
|1219
|6.40
|1.2839
|1.2784
|1.2852
|2436
|2006.05.30 09:10
|t/p
|1218
|3.20
|1.2865
|1.2797
|1.2865
|416.00
|267218.26
|2437
|2006.05.30 09:10
|t/p
|1219
|6.40
|1.2852
|1.2784
|1.2852
|832.00
|268050.26
|2438
|2006.05.30 09:10
|close
|1217
|1.60
|1.2866
|1.2801
|1.2869
|160.00
|268210.26
|2439
|2006.05.30 09:10
|buy
|1220
|1.60
|1.2869
|1.2814
|1.2882
|2440
|2006.05.30 09:30
|buy
|1221
|3.20
|1.2863
|1.2808
|1.2876
|2441
|2006.05.30 09:35
|buy
|1222
|6.40
|1.2858
|1.2803
|1.2871
|2442
|2006.05.30 09:40
|t/p
|1222
|6.40
|1.2871
|1.2803
|1.2871
|832.00
|269042.26
|2443
|2006.05.30 09:40
|close
|1221
|3.20
|1.2875
|1.2808
|1.2876
|384.00
|269426.26
|2444
|2006.05.30 09:40
|close
|1220
|1.60
|1.2875
|1.2814
|1.2882
|96.00
|269522.26
|2445
|2006.05.30 09:40
|buy
|1223
|1.60
|1.2878
|1.2823
|1.2891
|2446
|2006.05.30 09:41
|buy
|1224
|3.20
|1.2865
|1.2810
|1.2878
|2447
|2006.05.30 09:41
|buy
|1225
|6.40
|1.2857
|1.2802
|1.2870
|2448
|2006.05.30 09:41
|t/p
|1225
|6.40
|1.2870
|1.2802
|1.2870
|832.00
|270354.26
|2449
|2006.05.30 09:41
|close
|1224
|3.20
|1.2875
|1.2810
|1.2878
|320.00
|270674.26
|2450
|2006.05.30 09:41
|close
|1223
|1.60
|1.2875
|1.2823
|1.2891
|-48.00
|270626.26
|2451
|2006.05.30 09:41
|buy
|1226
|1.60
|1.2878
|1.2823
|1.2891
|2452
|2006.05.30 09:41
|buy
|1227
|3.20
|1.2873
|1.2818
|1.2886
|2453
|2006.05.30 09:42
|buy
|1228
|6.40
|1.2859
|1.2804
|1.2872
|2454
|2006.05.30 09:42
|buy
|1229
|12.80
|1.2855
|1.2800
|1.2868
|2455
|2006.05.30 09:42
|t/p
|1229
|12.80
|1.2868
|1.2800
|1.2868
|1664.00
|272290.26
|2456
|2006.05.30 09:42
|close
|1228
|6.40
|1.2869
|1.2804
|1.2872
|640.00
|272930.26
|2457
|2006.05.30 09:42
|close
|1227
|3.20
|1.2869
|1.2818
|1.2886
|-128.00
|272802.26
|2458
|2006.05.30 09:42
|close
|1226
|1.60
|1.2869
|1.2823
|1.2891
|-144.00
|272658.26
|2459
|2006.05.30 09:42
|buy
|1230
|1.60
|1.2872
|1.2817
|1.2885
|2460
|2006.05.30 09:43
|buy
|1231
|3.20
|1.2857
|1.2802
|1.2870
|2461
|2006.05.30 09:43
|t/p
|1231
|3.20
|1.2870
|1.2802
|1.2870
|416.00
|273074.26
|2462
|2006.05.30 09:43
|close
|1230
|1.60
|1.2873
|1.2817
|1.2885
|16.00
|273090.26
|2463
|2006.05.30 09:43
|buy
|1232
|1.60
|1.2876
|1.2821
|1.2889
|2464
|2006.05.30 09:43
|buy
|1233
|3.20
|1.2871
|1.2816
|1.2884
|2465
|2006.05.30 09:44
|buy
|1234
|6.40
|1.2863
|1.2808
|1.2876
|2466
|2006.05.30 09:45
|buy
|1235
|12.80
|1.2841
|1.2786
|1.2854
|2467
|2006.05.30 09:55
|buy
|1236
|25.60
|1.2829
|1.2774
|1.2842
|2468
|2006.05.30 09:56
|t/p
|1236
|25.60
|1.2842
|1.2774
|1.2842
|3328.00
|276418.26
|2469
|2006.05.30 09:56
|close
|1235
|12.80
|1.2844
|1.2786
|1.2854
|384.00
|276802.26
|2470
|2006.05.30 09:56
|close
|1234
|6.40
|1.2844
|1.2808
|1.2876
|-1216.00
|275586.26
|2471
|2006.05.30 09:56
|close
|1233
|3.20
|1.2844
|1.2816
|1.2884
|-864.00
|274722.26
|2472
|2006.05.30 09:56
|close
|1232
|1.60
|1.2844
|1.2821
|1.2889
|-512.00
|274210.26
|2473
|2006.05.30 09:56
|buy
|1237
|1.60
|1.2847
|1.2792
|1.2860
|2474
|2006.05.30 09:57
|buy
|1238
|3.20
|1.2832
|1.2777
|1.2845
|2475
|2006.05.30 09:57
|buy
|1239
|6.40
|1.2825
|1.2770
|1.2838
|2476
|2006.05.30 09:58
|t/p
|1239
|6.40
|1.2838
|1.2770
|1.2838
|832.00
|275042.26
|2477
|2006.05.30 09:58
|close
|1238
|3.20
|1.2838
|1.2777
|1.2845
|192.00
|275234.26
|2478
|2006.05.30 09:58
|close
|1237
|1.60
|1.2838
|1.2792
|1.2860
|-144.00
|275090.26
|2479
|2006.05.30 09:58
|buy
|1240
|1.60
|1.2841
|1.2786
|1.2854
|2480
|2006.05.30 09:58
|t/p
|1240
|1.60
|1.2854
|1.2786
|1.2854
|208.00
|275298.26
|2481
|2006.05.30 09:58
|buy
|1241
|1.60
|1.2857
|1.2802
|1.2870
|2482
|2006.05.30 09:58
|buy
|1242
|3.20
|1.2852
|1.2797
|1.2865
|2483
|2006.05.30 09:58
|buy
|1243
|6.40
|1.2839
|1.2784
|1.2852
|2484
|2006.05.30 09:59
|t/p
|1243
|6.40
|1.2852
|1.2784
|1.2852
|832.00
|276130.26
|2485
|2006.05.30 09:59
|close
|1242
|3.20
|1.2853
|1.2797
|1.2865
|32.00
|276162.26
|2486
|2006.05.30 09:59
|close
|1241
|1.60
|1.2853
|1.2802
|1.2870
|-64.00
|276098.26
|2487
|2006.05.30 09:59
|buy
|1244
|1.60
|1.2856
|1.2801
|1.2869
|2488
|2006.05.30 09:59
|buy
|1245
|3.20
|1.2852
|1.2797
|1.2865
|2489
|2006.05.30 09:59
|buy
|1246
|6.40
|1.2835
|1.2780
|1.2848
|2490
|2006.05.30 10:00
|t/p
|1244
|1.60
|1.2869
|1.2801
|1.2869
|208.00
|276306.26
|2491
|2006.05.30 10:00
|t/p
|1245
|3.20
|1.2865
|1.2797
|1.2865
|416.00
|276722.26
|2492
|2006.05.30 10:00
|t/p
|1246
|6.40
|1.2848
|1.2780
|1.2848
|832.00
|277554.26
|2493
|2006.05.30 10:00
|buy
|1247
|1.60
|1.2874
|1.2819
|1.2887
|2494
|2006.05.30 10:03
|buy
|1248
|3.20
|1.2869
|1.2814
|1.2882
|2495
|2006.05.30 10:05
|buy
|1249
|6.40
|1.2856
|1.2801
|1.2869
|2496
|2006.05.30 10:06
|t/p
|1249
|6.40
|1.2869
|1.2801
|1.2869
|832.00
|278386.26
|2497
|2006.05.30 10:06
|close
|1248
|3.20
|1.2873
|1.2814
|1.2882
|128.00
|278514.26
|2498
|2006.05.30 10:06
|close
|1247
|1.60
|1.2873
|1.2819
|1.2887
|-16.00
|278498.26
|2499
|2006.05.30 10:06
|buy
|1250
|1.60
|1.2876
|1.2821
|1.2889
|2500
|2006.05.30 10:06
|buy
|1251
|3.20
|1.2870
|1.2815
|1.2883
|2501
|2006.05.30 10:07
|buy
|1252
|6.40
|1.2858
|1.2803
|1.2871
|2502
|2006.05.30 10:07
|buy
|1253
|12.80
|1.2850
|1.2795
|1.2863
|2503
|2006.05.30 10:07
|t/p
|1253
|12.80
|1.2863
|1.2795
|1.2863
|1664.00
|280162.26
|2504
|2006.05.30 10:07
|close
|1252
|6.40
|1.2870
|1.2803
|1.2871
|768.00
|280930.26
|2505
|2006.05.30 10:07
|close
|1251
|3.20
|1.2870
|1.2815
|1.2883
|0.00
|280930.26
|2506
|2006.05.30 10:07
|close
|1250
|1.60
|1.2870
|1.2821
|1.2889
|-96.00
|280834.26
|2507
|2006.05.30 10:07
|buy
|1254
|1.60
|1.2873
|1.2818
|1.2886
|2508
|2006.05.30 10:08
|buy
|1255
|3.20
|1.2867
|1.2812
|1.2880
|2509
|2006.05.30 10:08
|buy
|1256
|6.40
|1.2852
|1.2797
|1.2865
|2510
|2006.05.30 10:08
|buy
|1257
|12.80
|1.2847
|1.2792
|1.2860
|2511
|2006.05.30 10:09
|t/p
|1257
|12.80
|1.2860
|1.2792
|1.2860
|1664.00
|282498.26
|2512
|2006.05.30 10:09
|close
|1256
|6.40
|1.2863
|1.2797
|1.2865
|704.00
|283202.26
|2513
|2006.05.30 10:09
|close
|1255
|3.20
|1.2863
|1.2812
|1.2880
|-128.00
|283074.26
|2514
|2006.05.30 10:09
|close
|1254
|1.60
|1.2863
|1.2818
|1.2886
|-160.00
|282914.26
|2515
|2006.05.30 10:09
|buy
|1258
|1.60
|1.2866
|1.2811
|1.2879
|2516
|2006.05.30 10:10
|buy
|1259
|3.20
|1.2833
|1.2778
|1.2846
|2517
|2006.05.30 10:21
|buy
|1260
|6.40
|1.2828
|1.2773
|1.2841
|2518
|2006.05.30 10:35
|t/p
|1260
|6.40
|1.2841
|1.2773
|1.2841
|832.00
|283746.26
|2519
|2006.05.30 10:35
|close
|1259
|3.20
|1.2841
|1.2778
|1.2846
|256.00
|284002.26
|2520
|2006.05.30 10:35
|close
|1258
|1.60
|1.2841
|1.2811
|1.2879
|-400.00
|283602.26
|2521
|2006.05.30 10:35
|buy
|1261
|1.60
|1.2844
|1.2789
|1.2857
|2522
|2006.05.30 10:40
|buy
|1262
|3.20
|1.2836
|1.2781
|1.2849
|2523
|2006.05.30 10:40
|buy
|1263
|6.40
|1.2832
|1.2777
|1.2845
|2524
|2006.05.30 10:40
|t/p
|1263
|6.40
|1.2845
|1.2777
|1.2845
|832.00
|284434.26
|2525
|2006.05.30 10:40
|close
|1262
|3.20
|1.2846
|1.2781
|1.2849
|320.00
|284754.26
|2526
|2006.05.30 10:40
|close
|1261
|1.60
|1.2846
|1.2789
|1.2857
|32.00
|284786.26
|2527
|2006.05.30 10:40
|buy
|1264
|1.60
|1.2849
|1.2794
|1.2862
|2528
|2006.05.30 10:41
|buy
|1265
|3.20
|1.2840
|1.2785
|1.2853
|2529
|2006.05.30 10:43
|buy
|1266
|6.40
|1.2834
|1.2779
|1.2847
|2530
|2006.05.30 10:45
|t/p
|1265
|3.20
|1.2853
|1.2785
|1.2853
|416.00
|285202.26
|2531
|2006.05.30 10:45
|t/p
|1266
|6.40
|1.2847
|1.2779
|1.2847
|832.00
|286034.26
|2532
|2006.05.30 10:45
|close
|1264
|1.60
|1.2858
|1.2794
|1.2862
|144.00
|286178.26
|2533
|2006.05.30 10:45
|buy
|1267
|1.60
|1.2861
|1.2806
|1.2874
|2534
|2006.05.30 10:45
|buy
|1268
|3.20
|1.2851
|1.2796
|1.2864
|2535
|2006.05.30 10:45
|t/p
|1268
|3.20
|1.2864
|1.2796
|1.2864
|416.00
|286594.26
|2536
|2006.05.30 10:45
|close
|1267
|1.60
|1.2864
|1.2806
|1.2874
|48.00
|286642.26
|2537
|2006.05.30 10:45
|buy
|1269
|1.60
|1.2867
|1.2812
|1.2880
|2538
|2006.05.30 10:45
|buy
|1270
|3.20
|1.2862
|1.2807
|1.2875
|2539
|2006.05.30 10:46
|buy
|1271
|6.40
|1.2852
|1.2797
|1.2865
|2540
|2006.05.30 10:48
|t/p
|1271
|6.40
|1.2865
|1.2797
|1.2865
|832.00
|287474.26
|2541
|2006.05.30 10:48
|close
|1270
|3.20
|1.2865
|1.2807
|1.2875
|96.00
|287570.26
|2542
|2006.05.30 10:48
|close
|1269
|1.60
|1.2865
|1.2812
|1.2880
|-32.00
|287538.26
|2543
|2006.05.30 10:48
|buy
|1272
|1.60
|1.2868
|1.2813
|1.2881
|2544
|2006.05.30 10:50
|buy
|1273
|3.20
|1.2840
|1.2785
|1.2853
|2545
|2006.05.30 10:55
|buy
|1274
|6.40
|1.2834
|1.2779
|1.2847
|2546
|2006.05.30 11:00
|t/p
|1274
|6.40
|1.2847
|1.2779
|1.2847
|832.00
|288370.26
|2547
|2006.05.30 11:00
|close
|1273
|3.20
|1.2851
|1.2785
|1.2853
|352.00
|288722.26
|2548
|2006.05.30 11:00
|close
|1272
|1.60
|1.2851
|1.2813
|1.2881
|-272.00
|288450.26
|2549
|2006.05.30 11:00
|buy
|1275
|1.60
|1.2854
|1.2799
|1.2867
|2550
|2006.05.30 11:00
|buy
|1276
|3.20
|1.2847
|1.2792
|1.2860
|2551
|2006.05.30 11:01
|buy
|1277
|6.40
|1.2838
|1.2783
|1.2851
|2552
|2006.05.30 11:01
|t/p
|1277
|6.40
|1.2851
|1.2783
|1.2851
|832.00
|289282.26
|2553
|2006.05.30 11:01
|close
|1276
|3.20
|1.2859
|1.2792
|1.2860
|384.00
|289666.26
|2554
|2006.05.30 11:01
|close
|1275
|1.60
|1.2859
|1.2799
|1.2867
|80.00
|289746.26
|2555
|2006.05.30 11:01
|buy
|1278
|1.60
|1.2862
|1.2807
|1.2875
|2556
|2006.05.30 11:01
|buy
|1279
|3.20
|1.2856
|1.2801
|1.2869
|2557
|2006.05.30 11:02
|buy
|1280
|6.40
|1.2841
|1.2786
|1.2854
|2558
|2006.05.30 11:02
|buy
|1281
|12.80
|1.2836
|1.2781
|1.2849
|2559
|2006.05.30 11:02
|t/p
|1281
|12.80
|1.2849
|1.2781
|1.2849
|1664.00
|291410.26
|2560
|2006.05.30 11:02
|close
|1280
|6.40
|1.2852
|1.2786
|1.2854
|704.00
|292114.26
|2561
|2006.05.30 11:02
|close
|1279
|3.20
|1.2852
|1.2801
|1.2869
|-128.00
|291986.26
|2562
|2006.05.30 11:02
|close
|1278
|1.60
|1.2852
|1.2807
|1.2875
|-160.00
|291826.26
|2563
|2006.05.30 11:02
|buy
|1282
|1.60
|1.2855
|1.2800
|1.2868
|2564
|2006.05.30 11:03
|buy
|1283
|3.20
|1.2838
|1.2783
|1.2851
|2565
|2006.05.30 11:03
|t/p
|1283
|3.20
|1.2851
|1.2783
|1.2851
|416.00
|292242.26
|2566
|2006.05.30 11:03
|close
|1282
|1.60
|1.2856
|1.2800
|1.2868
|16.00
|292258.26
|2567
|2006.05.30 11:03
|buy
|1284
|1.60
|1.2859
|1.2804
|1.2872
|2568
|2006.05.30 11:03
|buy
|1285
|3.20
|1.2854
|1.2799
|1.2867
|2569
|2006.05.30 11:04
|buy
|1286
|6.40
|1.2845
|1.2790
|1.2858
|2570
|2006.05.30 11:04
|t/p
|1286
|6.40
|1.2858
|1.2790
|1.2858
|832.00
|293090.26
|2571
|2006.05.30 11:04
|close
|1285
|3.20
|1.2862
|1.2799
|1.2867
|256.00
|293346.26
|2572
|2006.05.30 11:04
|close
|1284
|1.60
|1.2862
|1.2804
|1.2872
|48.00
|293394.26
|2573
|2006.05.30 11:04
|buy
|1287
|1.60
|1.2865
|1.2810
|1.2878
|2574
|2006.05.30 11:05
|buy
|1288
|3.20
|1.2821
|1.2766
|1.2834
|2575
|2006.05.30 11:50
|t/p
|1288
|3.20
|1.2834
|1.2766
|1.2834
|416.00
|293810.26
|2576
|2006.05.30 11:50
|close
|1287
|1.60
|1.2840
|1.2810
|1.2878
|-400.00
|293410.26
|2577
|2006.05.30 11:50
|buy
|1289
|1.60
|1.2843
|1.2788
|1.2856
|2578
|2006.05.30 11:51
|buy
|1290
|3.20
|1.2833
|1.2778
|1.2846
|2579
|2006.05.30 11:52
|buy
|1291
|6.40
|1.2827
|1.2772
|1.2840
|2580
|2006.05.30 11:53
|t/p
|1291
|6.40
|1.2840
|1.2772
|1.2840
|832.00
|294242.26
|2581
|2006.05.30 11:53
|close
|1290
|3.20
|1.2841
|1.2778
|1.2846
|256.00
|294498.26
|2582
|2006.05.30 11:53
|close
|1289
|1.60
|1.2841
|1.2788
|1.2856
|-32.00
|294466.26
|2583
|2006.05.30 11:53
|buy
|1292
|1.60
|1.2844
|1.2789
|1.2857
|2584
|2006.05.30 11:54
|buy
|1293
|3.20
|1.2829
|1.2774
|1.2842
|2585
|2006.05.30 11:59
|t/p
|1292
|1.60
|1.2857
|1.2789
|1.2857
|208.00
|294674.26
|2586
|2006.05.30 11:59
|t/p
|1293
|3.20
|1.2842
|1.2774
|1.2842
|416.00
|295090.26
|2587
|2006.05.30 11:59
|buy
|1294
|1.60
|1.2877
|1.2822
|1.2890
|2588
|2006.05.30 12:00
|buy
|1295
|3.20
|1.2873
|1.2818
|1.2886
|2589
|2006.05.30 12:05
|buy
|1296
|6.40
|1.2859
|1.2804
|1.2872
|2590
|2006.05.30 12:10
|t/p
|1296
|6.40
|1.2872
|1.2804
|1.2872
|832.00
|295922.26
|2591
|2006.05.30 12:10
|close
|1295
|3.20
|1.2875
|1.2818
|1.2886
|64.00
|295986.26
|2592
|2006.05.30 12:10
|close
|1294
|1.60
|1.2875
|1.2822
|1.2890
|-32.00
|295954.26
|2593
|2006.05.30 12:15
|buy
|1297
|1.60
|1.2868
|1.2813
|1.2881
|2594
|2006.05.30 12:20
|buy
|1298
|3.20
|1.2849
|1.2794
|1.2862
|2595
|2006.05.30 12:20
|t/p
|1298
|3.20
|1.2862
|1.2794
|1.2862
|416.00
|296370.26
|2596
|2006.05.30 12:20
|close
|1297
|1.60
|1.2875
|1.2813
|1.2881
|112.00
|296482.26
|2597
|2006.05.30 12:20
|buy
|1299
|1.60
|1.2878
|1.2823
|1.2891
|2598
|2006.05.30 12:21
|buy
|1300
|3.20
|1.2871
|1.2816
|1.2884
|2599
|2006.05.30 12:21
|buy
|1301
|6.40
|1.2856
|1.2801
|1.2869
|2600
|2006.05.30 12:21
|buy
|1302
|12.80
|1.2851
|1.2796
|1.2864
|2601
|2006.05.30 12:22
|t/p
|1301
|6.40
|1.2869
|1.2801
|1.2869
|832.00
|297314.26
|2602
|2006.05.30 12:22
|t/p
|1302
|12.80
|1.2864
|1.2796
|1.2864
|1664.00
|298978.26
|2603
|2006.05.30 12:22
|close
|1300
|3.20
|1.2871
|1.2816
|1.2884
|0.00
|298978.26
|2604
|2006.05.30 12:22
|close
|1299
|1.60
|1.2871
|1.2823
|1.2891
|-112.00
|298866.26
|2605
|2006.05.30 12:22
|buy
|1303
|1.60
|1.2874
|1.2819
|1.2887
|2606
|2006.05.30 12:22
|buy
|1304
|3.20
|1.2854
|1.2799
|1.2867
|2607
|2006.05.30 12:22
|t/p
|1304
|3.20
|1.2867
|1.2799
|1.2867
|416.00
|299282.26
|2608
|2006.05.30 12:22
|close
|1303
|1.60
|1.2875
|1.2819
|1.2887
|16.00
|299298.26
|2609
|2006.05.30 12:22
|buy
|1305
|1.60
|1.2878
|1.2823
|1.2891
|2610
|2006.05.30 12:22
|buy
|1306
|3.20
|1.2872
|1.2817
|1.2885
|2611
|2006.05.30 12:23
|buy
|1307
|6.40
|1.2861
|1.2806
|1.2874
|2612
|2006.05.30 12:24
|t/p
|1307
|6.40
|1.2874
|1.2806
|1.2874
|832.00
|300130.26
|2613
|2006.05.30 12:24
|close
|1306
|3.20
|1.2875
|1.2817
|1.2885
|96.00
|300226.26
|2614
|2006.05.30 12:24
|close
|1305
|1.60
|1.2875
|1.2823
|1.2891
|-48.00
|300178.26
|2615
|2006.05.30 12:24
|buy
|1308
|1.60
|1.2878
|1.2823
|1.2891
|2616
|2006.05.30 12:24
|buy
|1309
|3.20
|1.2864
|1.2809
|1.2877
|2617
|2006.05.30 12:24
|buy
|1310
|6.40
|1.2849
|1.2794
|1.2862
|2618
|2006.05.30 12:24
|t/p
|1310
|6.40
|1.2862
|1.2794
|1.2862
|832.00
|301010.26
|2619
|2006.05.30 12:24
|close
|1309
|3.20
|1.2875
|1.2809
|1.2877
|352.00
|301362.26
|2620
|2006.05.30 12:24
|close
|1308
|1.60
|1.2875
|1.2823
|1.2891
|-48.00
|301314.26
|2621
|2006.05.30 12:24
|buy
|1311
|1.60
|1.2878
|1.2823
|1.2891
|2622
|2006.05.30 12:25
|s/l
|1311
|1.60
|1.2823
|1.2823
|1.2891
|-880.00
|300434.26
|2623
|2006.05.30 12:25
|buy
|1312
|1.60
|1.2826
|1.2771
|1.2839
|2624
|2006.05.30 12:40
|t/p
|1312
|1.60
|1.2839
|1.2771
|1.2839
|208.00
|300642.26
|2625
|2006.05.30 12:40
|buy
|1313
|1.60
|1.2848
|1.2793
|1.2861
|2626
|2006.05.30 12:40
|buy
|1314
|3.20
|1.2839
|1.2784
|1.2852
|2627
|2006.05.30 12:40
|buy
|1315
|6.40
|1.2832
|1.2777
|1.2845
|2628
|2006.05.30 12:41
|t/p
|1315
|6.40
|1.2845
|1.2777
|1.2845
|832.00
|301474.26
|2629
|2006.05.30 12:41
|close
|1314
|3.20
|1.2845
|1.2784
|1.2852
|192.00
|301666.26
|2630
|2006.05.30 12:41
|close
|1313
|1.60
|1.2845
|1.2793
|1.2861
|-48.00
|301618.26
|2631
|2006.05.30 12:41
|buy
|1316
|1.60
|1.2848
|1.2793
|1.2861
|2632
|2006.05.30 12:41
|buy
|1317
|3.20
|1.2843
|1.2788
|1.2856
|2633
|2006.05.30 12:41
|buy
|1318
|6.40
|1.2835
|1.2780
|1.2848
|2634
|2006.05.30 12:45
|buy
|1319
|12.80
|1.2821
|1.2766
|1.2834
|2635
|2006.05.30 12:50
|buy
|1320
|25.60
|1.2811
|1.2756
|1.2824
|2636
|2006.05.30 12:55
|t/p
|1320
|25.60
|1.2824
|1.2756
|1.2824
|3328.00
|304946.26
|2637
|2006.05.30 12:55
|close
|1319
|12.80
|1.2826
|1.2766
|1.2834
|640.00
|305586.26
|2638
|2006.05.30 12:55
|close
|1318
|6.40
|1.2826
|1.2780
|1.2848
|-576.00
|305010.26
|2639
|2006.05.30 12:55
|close
|1317
|3.20
|1.2826
|1.2788
|1.2856
|-544.00
|304466.26
|2640
|2006.05.30 12:55
|close
|1316
|1.60
|1.2826
|1.2793
|1.2861
|-352.00
|304114.26
|2641
|2006.05.30 12:55
|buy
|1321
|1.60
|1.2829
|1.2774
|1.2842
|2642
|2006.05.30 12:55
|buy
|1322
|3.20
|1.2823
|1.2768
|1.2836
|2643
|2006.05.30 12:58
|buy
|1323
|6.40
|1.2818
|1.2763
|1.2831
|2644
|2006.05.30 12:58
|t/p
|1323
|6.40
|1.2831
|1.2763
|1.2831
|832.00
|304946.26
|2645
|2006.05.30 12:58
|close
|1322
|3.20
|1.2832
|1.2768
|1.2836
|288.00
|305234.26
|2646
|2006.05.30 12:58
|close
|1321
|1.60
|1.2832
|1.2774
|1.2842
|48.00
|305282.26
|2647
|2006.05.30 12:58
|buy
|1324
|1.60
|1.2835
|1.2780
|1.2848
|2648
|2006.05.30 12:58
|buy
|1325
|3.20
|1.2830
|1.2775
|1.2843
|2649
|2006.05.30 12:58
|buy
|1326
|6.40
|1.2825
|1.2770
|1.2838
|2650
|2006.05.30 13:00
|t/p
|1325
|3.20
|1.2843
|1.2775
|1.2843
|416.00
|305698.26
|2651
|2006.05.30 13:00
|t/p
|1326
|6.40
|1.2838
|1.2770
|1.2838
|832.00
|306530.26
|2652
|2006.05.30 13:00
|close
|1324
|1.60
|1.2843
|1.2780
|1.2848
|128.00
|306658.26
|2653
|2006.05.30 13:00
|buy
|1327
|1.60
|1.2846
|1.2791
|1.2859
|2654
|2006.05.30 13:00
|buy
|1328
|3.20
|1.2840
|1.2785
|1.2853
|2655
|2006.05.30 13:00
|buy
|1329
|6.40
|1.2832
|1.2777
|1.2845
|2656
|2006.05.30 13:01
|t/p
|1328
|3.20
|1.2853
|1.2785
|1.2853
|416.00
|307074.26
|2657
|2006.05.30 13:01
|t/p
|1329
|6.40
|1.2845
|1.2777
|1.2845
|832.00
|307906.26
|2658
|2006.05.30 13:01
|close
|1327
|1.60
|1.2854
|1.2791
|1.2859
|128.00
|308034.26
|2659
|2006.05.30 13:01
|buy
|1330
|1.60
|1.2857
|1.2802
|1.2870
|2660
|2006.05.30 13:01
|buy
|1331
|3.20
|1.2847
|1.2792
|1.2860
|2661
|2006.05.30 13:01
|buy
|1332
|6.40
|1.2834
|1.2779
|1.2847
|2662
|2006.05.30 13:02
|buy
|1333
|12.80
|1.2829
|1.2774
|1.2842
|2663
|2006.05.30 13:02
|t/p
|1332
|6.40
|1.2847
|1.2779
|1.2847
|832.00
|308866.26
|2664
|2006.05.30 13:02
|t/p
|1333
|12.80
|1.2842
|1.2774
|1.2842
|1664.00
|310530.26
|2665
|2006.05.30 13:02
|close
|1331
|3.20
|1.2849
|1.2792
|1.2860
|64.00
|310594.26
|2666
|2006.05.30 13:02
|close
|1330
|1.60
|1.2849
|1.2802
|1.2870
|-128.00
|310466.26
|2667
|2006.05.30 13:02
|buy
|1334
|1.60
|1.2852
|1.2797
|1.2865
|2668
|2006.05.30 13:02
|buy
|1335
|3.20
|1.2840
|1.2785
|1.2853
|2669
|2006.05.30 13:03
|buy
|1336
|6.40
|1.2835
|1.2780
|1.2848
|2670
|2006.05.30 13:05
|t/p
|1334
|1.60
|1.2865
|1.2797
|1.2865
|208.00
|310674.26
|2671
|2006.05.30 13:05
|t/p
|1335
|3.20
|1.2853
|1.2785
|1.2853
|416.00
|311090.26
|2672
|2006.05.30 13:05
|t/p
|1336
|6.40
|1.2848
|1.2780
|1.2848
|832.00
|311922.26
|2673
|2006.05.30 13:05
|buy
|1337
|1.60
|1.2873
|1.2818
|1.2886
|2674
|2006.05.30 13:25
|buy
|1338
|3.20
|1.2866
|1.2811
|1.2879
|2675
|2006.05.30 13:30
|buy
|1339
|6.40
|1.2856
|1.2801
|1.2869
|2676
|2006.05.30 13:35
|t/p
|1339
|6.40
|1.2869
|1.2801
|1.2869
|832.00
|312754.26
|2677
|2006.05.30 13:35
|close
|1338
|3.20
|1.2872
|1.2811
|1.2879
|192.00
|312946.26
|2678
|2006.05.30 13:35
|close
|1337
|1.60
|1.2872
|1.2818
|1.2886
|-16.00
|312930.26
|2679
|2006.05.30 13:35
|buy
|1340
|1.60
|1.2875
|1.2820
|1.2888
|2680
|2006.05.30 13:35
|buy
|1341
|3.20
|1.2868
|1.2813
|1.2881
|2681
|2006.05.30 13:35
|buy
|1342
|6.40
|1.2863
|1.2808
|1.2876
|2682
|2006.05.30 13:35
|t/p
|1342
|6.40
|1.2876
|1.2808
|1.2876
|832.00
|313762.26
|2683
|2006.05.30 13:35
|close
|1341
|3.20
|1.2879
|1.2813
|1.2881
|352.00
|314114.26
|2684
|2006.05.30 13:35
|close
|1340
|1.60
|1.2879
|1.2820
|1.2888
|64.00
|314178.26
|2685
|2006.05.30 13:35
|buy
|1343
|1.60
|1.2882
|1.2827
|1.2895
|2686
|2006.05.30 13:36
|buy
|1344
|3.20
|1.2865
|1.2810
|1.2878
|2687
|2006.05.30 13:36
|t/p
|1344
|3.20
|1.2878
|1.2810
|1.2878
|416.00
|314594.26
|2688
|2006.05.30 13:36
|close
|1343
|1.60
|1.2880
|1.2827
|1.2895
|-32.00
|314562.26
|2689
|2006.05.30 13:36
|buy
|1345
|1.60
|1.2883
|1.2828
|1.2896
|2690
|2006.05.30 13:36
|buy
|1346
|3.20
|1.2872
|1.2817
|1.2885
|2691
|2006.05.30 13:38
|buy
|1347
|6.40
|1.2861
|1.2806
|1.2874
|2692
|2006.05.30 13:38
|t/p
|1347
|6.40
|1.2874
|1.2806
|1.2874
|832.00
|315394.26
|2693
|2006.05.30 13:38
|close
|1346
|3.20
|1.2880
|1.2817
|1.2885
|256.00
|315650.26
|2694
|2006.05.30 13:38
|close
|1345
|1.60
|1.2880
|1.2828
|1.2896
|-48.00
|315602.26
|2695
|2006.05.30 13:38
|buy
|1348
|1.60
|1.2883
|1.2828
|1.2896
|2696
|2006.05.30 13:39
|buy
|1349
|3.20
|1.2868
|1.2813
|1.2881
|2697
|2006.05.30 13:39
|buy
|1350
|6.40
|1.2863
|1.2808
|1.2876
|2698
|2006.05.30 13:39
|t/p
|1350
|6.40
|1.2876
|1.2808
|1.2876
|832.00
|316434.26
|2699
|2006.05.30 13:39
|close
|1349
|3.20
|1.2879
|1.2813
|1.2881
|352.00
|316786.26
|2700
|2006.05.30 13:39
|close
|1348
|1.60
|1.2879
|1.2828
|1.2896
|-64.00
|316722.26
|2701
|2006.05.30 13:39
|buy
|1351
|1.60
|1.2882
|1.2827
|1.2895
|2702
|2006.05.30 13:40
|buy
|1352
|3.20
|1.2841
|1.2786
|1.2854
|2703
|2006.05.30 13:50
|s/l
|1351
|1.60
|1.2827
|1.2827
|1.2895
|-880.00
|315842.26
|2704
|2006.05.30 13:50
|close
|1352
|3.20
|1.2820
|1.2786
|1.2854
|-672.00
|315170.26
|2705
|2006.05.30 13:50
|buy
|1353
|1.60
|1.2823
|1.2768
|1.2836
|2706
|2006.05.30 13:50
|t/p
|1353
|1.60
|1.2836
|1.2768
|1.2836
|208.00
|315378.26
|2707
|2006.05.30 13:50
|buy
|1354
|1.60
|1.2841
|1.2786
|1.2854
|2708
|2006.05.30 13:50
|buy
|1355
|3.20
|1.2823
|1.2768
|1.2836
|2709
|2006.05.30 13:51
|buy
|1356
|6.40
|1.2816
|1.2761
|1.2829
|2710
|2006.05.30 13:51
|t/p
|1356
|6.40
|1.2829
|1.2761
|1.2829
|832.00
|316210.26
|2711
|2006.05.30 13:51
|close
|1355
|3.20
|1.2831
|1.2768
|1.2836
|256.00
|316466.26
|2712
|2006.05.30 13:51
|close
|1354
|1.60
|1.2831
|1.2786
|1.2854
|-160.00
|316306.26
|2713
|2006.05.30 13:51
|buy
|1357
|1.60
|1.2834
|1.2779
|1.2847
|2714
|2006.05.30 13:51
|t/p
|1357
|1.60
|1.2847
|1.2779
|1.2847
|208.00
|316514.26
|2715
|2006.05.30 13:51
|buy
|1358
|1.60
|1.2851
|1.2796
|1.2864
|2716
|2006.05.30 13:51
|buy
|1359
|3.20
|1.2843
|1.2788
|1.2856
|2717
|2006.05.30 13:52
|buy
|1360
|6.40
|1.2832
|1.2777
|1.2845
|2718
|2006.05.30 13:52
|t/p
|1360
|6.40
|1.2845
|1.2777
|1.2845
|832.00
|317346.26
|2719
|2006.05.30 13:52
|close
|1359
|3.20
|1.2848
|1.2788
|1.2856
|160.00
|317506.26
|2720
|2006.05.30 13:52
|close
|1358
|1.60
|1.2848
|1.2796
|1.2864
|-48.00
|317458.26
|2721
|2006.05.30 13:52
|buy
|1361
|1.60
|1.2851
|1.2796
|1.2864
|2722
|2006.05.30 13:52
|buy
|1362
|3.20
|1.2846
|1.2791
|1.2859
|2723
|2006.05.30 13:52
|buy
|1363
|6.40
|1.2827
|1.2772
|1.2840
|2724
|2006.05.30 13:53
|t/p
|1363
|6.40
|1.2840
|1.2772
|1.2840
|832.00
|318290.26
|2725
|2006.05.30 13:53
|close
|1362
|3.20
|1.2840
|1.2791
|1.2859
|-192.00
|318098.26
|2726
|2006.05.30 13:53
|close
|1361
|1.60
|1.2840
|1.2796
|1.2864
|-176.00
|317922.26
|2727
|2006.05.30 13:53
|buy
|1364
|1.60
|1.2843
|1.2788
|1.2856
|2728
|2006.05.30 13:53
|buy
|1365
|3.20
|1.2831
|1.2776
|1.2844
|2729
|2006.05.30 13:53
|buy
|1366
|6.40
|1.2820
|1.2765
|1.2833
|2730
|2006.05.30 13:54
|t/p
|1366
|6.40
|1.2833
|1.2765
|1.2833
|832.00
|318754.26
|2731
|2006.05.30 13:54
|close
|1365
|3.20
|1.2838
|1.2776
|1.2844
|224.00
|318978.26
|2732
|2006.05.30 13:54
|close
|1364
|1.60
|1.2838
|1.2788
|1.2856
|-80.00
|318898.26
|2733
|2006.05.30 13:54
|buy
|1367
|1.60
|1.2841
|1.2786
|1.2854
|2734
|2006.05.30 13:54
|buy
|1368
|3.20
|1.2823
|1.2768
|1.2836
|2735
|2006.05.30 13:55
|t/p
|1367
|1.60
|1.2854
|1.2786
|1.2854
|208.00
|319106.26
|2736
|2006.05.30 13:55
|t/p
|1368
|3.20
|1.2836
|1.2768
|1.2836
|416.00
|319522.26
|2737
|2006.05.30 13:55
|buy
|1369
|1.60
|1.2878
|1.2823
|1.2891
|2738
|2006.05.30 13:55
|buy
|1370
|3.20
|1.2874
|1.2819
|1.2887
|2739
|2006.05.30 14:00
|buy
|1371
|6.40
|1.2868
|1.2813
|1.2881
|2740
|2006.05.30 14:00
|buy
|1372
|12.80
|1.2859
|1.2804
|1.2872
|2741
|2006.05.30 14:00
|t/p
|1372
|12.80
|1.2872
|1.2804
|1.2872
|1664.00
|321186.26
|2742
|2006.05.30 14:00
|buy
|1373
|12.80
|1.2857
|1.2802
|1.2870
|2743
|2006.05.30 14:00
|t/p
|1373
|12.80
|1.2870
|1.2802
|1.2870
|1664.00
|322850.26
|2744
|2006.05.30 14:00
|close
|1371
|6.40
|1.2878
|1.2813
|1.2881
|640.00
|323490.26
|2745
|2006.05.30 14:00
|close
|1370
|3.20
|1.2878
|1.2819
|1.2887
|128.00
|323618.26
|2746
|2006.05.30 14:00
|close
|1369
|1.60
|1.2878
|1.2823
|1.2891
|0.00
|323618.26
|2747
|2006.05.30 21:30
|buy
|1374
|1.60
|1.2877
|1.2822
|1.2890
|2748
|2006.05.30 21:40
|buy
|1375
|3.20
|1.2867
|1.2812
|1.2880
|2749
|2006.05.30 21:45
|t/p
|1375
|3.20
|1.2880
|1.2812
|1.2880
|416.00
|324034.26
|2750
|2006.05.30 21:45
|close
|1374
|1.60
|1.2889
|1.2822
|1.2890
|192.00
|324226.26
|2751
|2006.05.31 21:15
|sell
|1376
|1.60
|1.2844
|1.2899
|1.2831
|2752
|2006.05.31 21:20
|t/p
|1376
|1.60
|1.2831
|1.2899
|1.2831
|208.00
|324434.26
|2753
|2006.05.31 21:20
|sell
|1377
|1.60
|1.2827
|1.2882
|1.2814
|2754
|2006.05.31 21:20
|sell
|1378
|3.20
|1.2839
|1.2894
|1.2826
|2755
|2006.05.31 21:25
|t/p
|1378
|3.20
|1.2826
|1.2894
|1.2826
|416.00
|324850.26
|2756
|2006.05.31 21:25
|close
|1377
|1.60
|1.2821
|1.2882
|1.2814
|96.00
|324946.26
|2757
|2006.05.31 21:25
|sell
|1379
|1.60
|1.2818
|1.2873
|1.2805
|2758
|2006.05.31 21:46
|sell
|1380
|3.20
|1.2823
|1.2878
|1.2810
|2759
|2006.05.31 21:55
|sell
|1381
|6.40
|1.2831
|1.2886
|1.2818
|2760
|2006.05.31 22:00
|sell
|1382
|12.80
|1.2836
|1.2891
|1.2823
|2761
|2006.05.31 22:01
|sell
|1383
|25.60
|1.2841
|1.2896
|1.2828
|2762
|2006.05.31 22:10
|t/p
|1383
|25.60
|1.2828
|1.2896
|1.2828
|3328.00
|328274.26
|2763
|2006.05.31 22:10
|close
|1382
|12.80
|1.2825
|1.2891
|1.2823
|1408.00
|329682.26
|2764
|2006.05.31 22:10
|close
|1381
|6.40
|1.2825
|1.2886
|1.2818
|384.00
|330066.26
|2765
|2006.05.31 22:10
|close
|1380
|3.20
|1.2825
|1.2878
|1.2810
|-64.00
|330002.26
|2766
|2006.05.31 22:10
|close
|1379
|1.60
|1.2825
|1.2873
|1.2805
|-112.00
|329890.26
|2767
|2006.05.31 22:10
|sell
|1384
|1.60
|1.2822
|1.2877
|1.2809
|2768
|2006.05.31 22:13
|sell
|1385
|3.20
|1.2829
|1.2884
|1.2816
|2769
|2006.05.31 22:17
|sell
|1386
|6.40
|1.2833
|1.2888
|1.2820
|2770
|2006.05.31 22:18
|sell
|1387
|12.80
|1.2838
|1.2893
|1.2825
|2771
|2006.05.31 22:20
|t/p
|1385
|3.20
|1.2816
|1.2884
|1.2816
|416.00
|330306.26
|2772
|2006.05.31 22:20
|t/p
|1386
|6.40
|1.2820
|1.2888
|1.2820
|832.00
|331138.26
|2773
|2006.05.31 22:20
|t/p
|1387
|12.80
|1.2825
|1.2893
|1.2825
|1664.00
|332802.26
|2774
|2006.05.31 22:20
|close
|1384
|1.60
|1.2814
|1.2877
|1.2809
|128.00
|332930.26
|2775
|2006.05.31 22:20
|sell
|1388
|1.60
|1.2811
|1.2866
|1.2798
|2776
|2006.05.31 22:35
|sell
|1389
|3.20
|1.2815
|1.2870
|1.2802
|2777
|2006.05.31 23:05
|sell
|1390
|6.40
|1.2820
|1.2875
|1.2807
|2778
|2006.05.31 23:08
|sell
|1391
|12.80
|1.2828
|1.2883
|1.2815
|2779
|2006.05.31 23:10
|sell
|1392
|25.60
|1.2833
|1.2888
|1.2820
|2780
|2006.05.31 23:10
|sell
|1393
|51.20
|1.2843
|1.2898
|1.2830
|2781
|2006.05.31 23:30
|sell
|1394
|100.00
|1.2849
|1.2904
|1.2836
|2782
|2006.05.31 23:59
|t/p
|1392
|25.60
|1.2820
|1.2888
|1.2820
|3328.00
|336258.26
|2783
|2006.05.31 23:59
|t/p
|1393
|51.20
|1.2830
|1.2898
|1.2830
|6656.00
|342914.26
|2784
|2006.05.31 23:59
|t/p
|1394
|100.00
|1.2836
|1.2904
|1.2836
|13000.00
|355914.26
|2785
|2006.05.31 23:59
|close
|1391
|12.80
|1.2819
|1.2883
|1.2815
|1152.00
|357066.26
|2786
|2006.05.31 23:59
|close
|1390
|6.40
|1.2819
|1.2875
|1.2807
|64.00
|357130.26
|2787
|2006.05.31 23:59
|close
|1389
|3.20
|1.2819
|1.2870
|1.2802
|-128.00
|357002.26
|2788
|2006.05.31 23:59
|close
|1388
|1.60
|1.2819
|1.2866
|1.2798
|-128.00
|356874.26
|2789
|2006.06.01 20:00
|buy
|1395
|1.60
|1.2809
|1.2754
|1.2822
|2790
|2006.06.01 20:34
|buy
|1396
|3.20
|1.2802
|1.2747
|1.2815
|2791
|2006.06.01 20:45
|t/p
|1396
|3.20
|1.2815
|1.2747
|1.2815
|416.00
|357290.26
|2792
|2006.06.01 20:45
|close
|1395
|1.60
|1.2815
|1.2754
|1.2822
|96.00
|357386.26
|2793
|2006.06.01 20:45
|buy
|1397
|1.60
|1.2818
|1.2763
|1.2831
|2794
|2006.06.01 20:50
|buy
|1398
|3.20
|1.2813
|1.2758
|1.2826
|2795
|2006.06.01 20:57
|buy
|1399
|6.40
|1.2799
|1.2744
|1.2812
|2796
|2006.06.01 21:33
|t/p
|1399
|6.40
|1.2812
|1.2744
|1.2812
|832.00
|358218.26
|2797
|2006.06.01 21:33
|close
|1398
|3.20
|1.2813
|1.2758
|1.2826
|0.00
|358218.26
|2798
|2006.06.01 21:33
|close
|1397
|1.60
|1.2813
|1.2763
|1.2831
|-80.00
|358138.26
|2799
|2006.06.01 21:33
|buy
|1400
|1.60
|1.2816
|1.2761
|1.2829
|2800
|2006.06.01 21:33
|buy
|1401
|3.20
|1.2810
|1.2755
|1.2823
|2801
|2006.06.01 21:35
|buy
|1402
|6.40
|1.2802
|1.2747
|1.2815
|2802
|2006.06.01 21:41
|buy
|1403
|12.80
|1.2797
|1.2742
|1.2810
|2803
|2006.06.01 21:46
|t/p
|1403
|12.80
|1.2810
|1.2742
|1.2810
|1664.00
|359802.26
|2804
|2006.06.01 21:46
|close
|1402
|6.40
|1.2812
|1.2747
|1.2815
|640.00
|360442.26
|2805
|2006.06.01 21:46
|close
|1401
|3.20
|1.2812
|1.2755
|1.2823
|64.00
|360506.26
|2806
|2006.06.01 21:46
|close
|1400
|1.60
|1.2812
|1.2761
|1.2829
|-64.00
|360442.26
|2807
|2006.06.01 21:46
|buy
|1404
|1.60
|1.2815
|1.2760
|1.2828
|2808
|2006.06.01 21:47
|buy
|1405
|3.20
|1.2807
|1.2752
|1.2820
|2809
|2006.06.01 21:50
|buy
|1406
|6.40
|1.2794
|1.2739
|1.2807
|2810
|2006.06.01 22:40
|t/p
|1406
|6.40
|1.2807
|1.2739
|1.2807
|832.00
|361274.26
|2811
|2006.06.01 22:40
|close
|1405
|3.20
|1.2808
|1.2752
|1.2820
|32.00
|361306.26
|2812
|2006.06.01 22:40
|close
|1404
|1.60
|1.2808
|1.2760
|1.2828
|-112.00
|361194.26
|2813
|2006.06.01 22:40
|buy
|1407
|1.60
|1.2811
|1.2756
|1.2824
|2814
|2006.06.01 22:42
|buy
|1408
|3.20
|1.2806
|1.2751
|1.2819
|2815
|2006.06.01 22:43
|buy
|1409
|6.40
|1.2800
|1.2745
|1.2813
|2816
|2006.06.01 23:04
|t/p
|1409
|6.40
|1.2813
|1.2745
|1.2813
|832.00
|362026.26
|2817
|2006.06.01 23:04
|close
|1408
|3.20
|1.2817
|1.2751
|1.2819
|352.00
|362378.26
|2818
|2006.06.01 23:04
|close
|1407
|1.60
|1.2817
|1.2756
|1.2824
|96.00
|362474.26
|2819
|2006.06.02 15:00
|buy
|1410
|1.60
|1.2924
|1.2869
|1.2937
|2820
|2006.06.02 15:00
|buy
|1411
|3.20
|1.2919
|1.2864
|1.2932
|2821
|2006.06.02 15:05
|buy
|1412
|6.40
|1.2908
|1.2853
|1.2921
|2822
|2006.06.02 15:07
|buy
|1413
|12.80
|1.2901
|1.2846
|1.2914
|2823
|2006.06.02 15:07
|t/p
|1413
|12.80
|1.2914
|1.2846
|1.2914
|1664.00
|364138.26
|2824
|2006.06.02 15:07
|close
|1412
|6.40
|1.2917
|1.2853
|1.2921
|576.00
|364714.26
|2825
|2006.06.02 15:07
|close
|1411
|3.20
|1.2917
|1.2864
|1.2932
|-64.00
|364650.26
|2826
|2006.06.02 15:07
|close
|1410
|1.60
|1.2917
|1.2869
|1.2937
|-112.00
|364538.26
|2827
|2006.06.02 15:07
|buy
|1414
|1.60
|1.2920
|1.2865
|1.2933
|2828
|2006.06.02 15:07
|buy
|1415
|3.20
|1.2910
|1.2855
|1.2923
|2829
|2006.06.02 15:07
|buy
|1416
|6.40
|1.2904
|1.2849
|1.2917
|2830
|2006.06.02 15:08
|t/p
|1416
|6.40
|1.2917
|1.2849
|1.2917
|832.00
|365370.26
|2831
|2006.06.02 15:08
|close
|1415
|3.20
|1.2917
|1.2855
|1.2923
|224.00
|365594.26
|2832
|2006.06.02 15:08
|close
|1414
|1.60
|1.2917
|1.2865
|1.2933
|-48.00
|365546.26
|2833
|2006.06.02 15:08
|buy
|1417
|1.60
|1.2920
|1.2865
|1.2933
|2834
|2006.06.02 15:09
|buy
|1418
|3.20
|1.2916
|1.2861
|1.2929
|2835
|2006.06.02 15:09
|buy
|1419
|6.40
|1.2909
|1.2854
|1.2922
|2836
|2006.06.02 15:09
|buy
|1420
|12.80
|1.2901
|1.2846
|1.2914
|2837
|2006.06.02 15:09
|t/p
|1420
|12.80
|1.2914
|1.2846
|1.2914
|1664.00
|367210.26
|2838
|2006.06.02 15:09
|close
|1419
|6.40
|1.2917
|1.2854
|1.2922
|512.00
|367722.26
|2839
|2006.06.02 15:09
|close
|1418
|3.20
|1.2917
|1.2861
|1.2929
|32.00
|367754.26
|2840
|2006.06.02 15:09
|close
|1417
|1.60
|1.2917
|1.2865
|1.2933
|-48.00
|367706.26
|2841
|2006.06.02 15:09
|buy
|1421
|1.60
|1.2920
|1.2865
|1.2933
|2842
|2006.06.02 15:10
|buy
|1422
|3.20
|1.2889
|1.2834
|1.2902
|2843
|2006.06.02 15:10
|buy
|1423
|6.40
|1.2884
|1.2829
|1.2897
|2844
|2006.06.02 15:10
|t/p
|1423
|6.40
|1.2897
|1.2829
|1.2897
|832.00
|368538.26
|2845
|2006.06.02 15:10
|close
|1422
|3.20
|1.2897
|1.2834
|1.2902
|256.00
|368794.26
|2846
|2006.06.02 15:10
|close
|1421
|1.60
|1.2897
|1.2865
|1.2933
|-368.00
|368426.26
|2847
|2006.06.02 15:10
|buy
|1424
|1.60
|1.2900
|1.2845
|1.2913
|2848
|2006.06.02 15:10
|buy
|1425
|3.20
|1.2896
|1.2841
|1.2909
|2849
|2006.06.02 15:10
|buy
|1426
|6.40
|1.2888
|1.2833
|1.2901
|2850
|2006.06.02 15:11
|t/p
|1426
|6.40
|1.2901
|1.2833
|1.2901
|832.00
|369258.26
|2851
|2006.06.02 15:11
|close
|1425
|3.20
|1.2902
|1.2841
|1.2909
|192.00
|369450.26
|2852
|2006.06.02 15:11
|close
|1424
|1.60
|1.2902
|1.2845
|1.2913
|32.00
|369482.26
|2853
|2006.06.02 15:11
|buy
|1427
|1.60
|1.2905
|1.2850
|1.2918
|2854
|2006.06.02 15:11
|buy
|1428
|3.20
|1.2900
|1.2845
|1.2913
|2855
|2006.06.02 15:11
|buy
|1429
|6.40
|1.2890
|1.2835
|1.2903
|2856
|2006.06.02 15:11
|buy
|1430
|12.80
|1.2880
|1.2825
|1.2893
|2857
|2006.06.02 15:12
|t/p
|1430
|12.80
|1.2893
|1.2825
|1.2893
|1664.00
|371146.26
|2858
|2006.06.02 15:12
|close
|1429
|6.40
|1.2894
|1.2835
|1.2903
|256.00
|371402.26
|2859
|2006.06.02 15:12
|close
|1428
|3.20
|1.2894
|1.2845
|1.2913
|-192.00
|371210.26
|2860
|2006.06.02 15:12
|close
|1427
|1.60
|1.2894
|1.2850
|1.2918
|-176.00
|371034.26
|2861
|2006.06.02 15:12
|buy
|1431
|1.60
|1.2897
|1.2842
|1.2910
|2862
|2006.06.02 15:12
|buy
|1432
|3.20
|1.2892
|1.2837
|1.2905
|2863
|2006.06.02 15:12
|buy
|1433
|6.40
|1.2884
|1.2829
|1.2897
|2864
|2006.06.02 15:12
|t/p
|1433
|6.40
|1.2897
|1.2829
|1.2897
|832.00
|371866.26
|2865
|2006.06.02 15:12
|close
|1432
|3.20
|1.2897
|1.2837
|1.2905
|160.00
|372026.26
|2866
|2006.06.02 15:12
|close
|1431
|1.60
|1.2897
|1.2842
|1.2910
|0.00
|372026.26
|2867
|2006.06.02 15:12
|buy
|1434
|1.60
|1.2900
|1.2845
|1.2913
|2868
|2006.06.02 15:13
|buy
|1435
|3.20
|1.2896
|1.2841
|1.2909
|2869
|2006.06.02 15:13
|buy
|1436
|6.40
|1.2888
|1.2833
|1.2901
|2870
|2006.06.02 15:13
|t/p
|1436
|6.40
|1.2901
|1.2833
|1.2901
|832.00
|372858.26
|2871
|2006.06.02 15:13
|close
|1435
|3.20
|1.2902
|1.2841
|1.2909
|192.00
|373050.26
|2872
|2006.06.02 15:13
|close
|1434
|1.60
|1.2902
|1.2845
|1.2913
|32.00
|373082.26
|2873
|2006.06.02 15:13
|buy
|1437
|1.60
|1.2905
|1.2850
|1.2918
|2874
|2006.06.02 15:13
|buy
|1438
|3.20
|1.2900
|1.2845
|1.2913
|2875
|2006.06.02 15:14
|buy
|1439
|6.40
|1.2890
|1.2835
|1.2903
|2876
|2006.06.02 15:14
|buy
|1440
|12.80
|1.2880
|1.2825
|1.2893
|2877
|2006.06.02 15:14
|t/p
|1440
|12.80
|1.2893
|1.2825
|1.2893
|1664.00
|374746.26
|2878
|2006.06.02 15:14
|close
|1439
|6.40
|1.2894
|1.2835
|1.2903
|256.00
|375002.26
|2879
|2006.06.02 15:14
|close
|1438
|3.20
|1.2894
|1.2845
|1.2913
|-192.00
|374810.26
|2880
|2006.06.02 15:14
|close
|1437
|1.60
|1.2894
|1.2850
|1.2918
|-176.00
|374634.26
|2881
|2006.06.02 15:14
|buy
|1441
|1.60
|1.2897
|1.2842
|1.2910
|2882
|2006.06.02 15:14
|buy
|1442
|3.20
|1.2892
|1.2837
|1.2905
|2883
|2006.06.02 15:15
|buy
|1443
|6.40
|1.2863
|1.2808
|1.2876
|2884
|2006.06.02 15:25
|buy
|1444
|12.80
|1.2854
|1.2799
|1.2867
|2885
|2006.06.02 15:25
|t/p
|1444
|12.80
|1.2867
|1.2799
|1.2867
|1664.00
|376298.26
|2886
|2006.06.02 15:25
|buy
|1445
|12.80
|1.2853
|1.2798
|1.2866
|2887
|2006.06.02 15:25
|t/p
|1443
|6.40
|1.2876
|1.2808
|1.2876
|832.00
|377130.26
|2888
|2006.06.02 15:25
|t/p
|1445
|12.80
|1.2866
|1.2798
|1.2866
|1664.00
|378794.26
|2889
|2006.06.02 15:25
|close
|1442
|3.20
|1.2876
|1.2837
|1.2905
|-512.00
|378282.26
|2890
|2006.06.02 15:25
|close
|1441
|1.60
|1.2876
|1.2842
|1.2910
|-336.00
|377946.26
|2891
|2006.06.02 15:25
|buy
|1446
|1.60
|1.2879
|1.2824
|1.2892
|2892
|2006.06.02 15:25
|buy
|1447
|3.20
|1.2875
|1.2820
|1.2888
|2893
|2006.06.02 15:26
|buy
|1448
|6.40
|1.2856
|1.2801
|1.2869
|2894
|2006.06.02 15:26
|buy
|1449
|12.80
|1.2840
|1.2785
|1.2853
|2895
|2006.06.02 15:26
|t/p
|1449
|12.80
|1.2853
|1.2785
|1.2853
|1664.00
|379610.26
|2896
|2006.06.02 15:26
|close
|1448
|6.40
|1.2853
|1.2801
|1.2869
|-192.00
|379418.26
|2897
|2006.06.02 15:26
|close
|1447
|3.20
|1.2853
|1.2820
|1.2888
|-704.00
|378714.26
|2898
|2006.06.02 15:26
|close
|1446
|1.60
|1.2853
|1.2824
|1.2892
|-416.00
|378298.26
|2899
|2006.06.02 15:26
|buy
|1450
|1.60
|1.2856
|1.2801
|1.2869
|2900
|2006.06.02 15:26
|t/p
|1450
|1.60
|1.2869
|1.2801
|1.2869
|208.00
|378506.26
|2901
|2006.06.02 15:26
|buy
|1451
|1.60
|1.2880
|1.2825
|1.2893
|2902
|2006.06.02 15:26
|buy
|1452
|3.20
|1.2859
|1.2804
|1.2872
|2903
|2006.06.02 15:27
|buy
|1453
|6.40
|1.2846
|1.2791
|1.2859
|2904
|2006.06.02 15:27
|t/p
|1453
|6.40
|1.2859
|1.2791
|1.2859
|832.00
|379338.26
|2905
|2006.06.02 15:27
|buy
|1454
|6.40
|1.2844
|1.2789
|1.2857
|2906
|2006.06.02 15:27
|t/p
|1454
|6.40
|1.2857
|1.2789
|1.2857
|832.00
|380170.26
|2907
|2006.06.02 15:27
|close
|1452
|3.20
|1.2869
|1.2804
|1.2872
|320.00
|380490.26
|2908
|2006.06.02 15:27
|close
|1451
|1.60
|1.2869
|1.2825
|1.2893
|-176.00
|380314.26
|2909
|2006.06.02 15:27
|buy
|1455
|1.60
|1.2872
|1.2817
|1.2885
|2910
|2006.06.02 15:27
|buy
|1456
|3.20
|1.2865
|1.2810
|1.2878
|2911
|2006.06.02 15:27
|buy
|1457
|6.40
|1.2853
|1.2798
|1.2866
|2912
|2006.06.02 15:27
|t/p
|1457
|6.40
|1.2866
|1.2798
|1.2866
|832.00
|381146.26
|2913
|2006.06.02 15:27
|close
|1456
|3.20
|1.2876
|1.2810
|1.2878
|352.00
|381498.26
|2914
|2006.06.02 15:27
|close
|1455
|1.60
|1.2876
|1.2817
|1.2885
|64.00
|381562.26
|2915
|2006.06.02 15:27
|buy
|1458
|1.60
|1.2879
|1.2824
|1.2892
|2916
|2006.06.02 15:28
|buy
|1459
|3.20
|1.2875
|1.2820
|1.2888
|2917
|2006.06.02 15:28
|buy
|1460
|6.40
|1.2856
|1.2801
|1.2869
|2918
|2006.06.02 15:28
|buy
|1461
|12.80
|1.2840
|1.2785
|1.2853
|2919
|2006.06.02 15:28
|t/p
|1461
|12.80
|1.2853
|1.2785
|1.2853
|1664.00
|383226.26
|2920
|2006.06.02 15:28
|close
|1460
|6.40
|1.2853
|1.2801
|1.2869
|-192.00
|383034.26
|2921
|2006.06.02 15:28
|close
|1459
|3.20
|1.2853
|1.2820
|1.2888
|-704.00
|382330.26
|2922
|2006.06.02 15:28
|close
|1458
|1.60
|1.2853
|1.2824
|1.2892
|-416.00
|381914.26
|2923
|2006.06.02 15:28
|buy
|1462
|1.60
|1.2856
|1.2801
|1.2869
|2924
|2006.06.02 15:29
|t/p
|1462
|1.60
|1.2869
|1.2801
|1.2869
|208.00
|382122.26
|2925
|2006.06.02 15:29
|buy
|1463
|1.60
|1.2880
|1.2825
|1.2893
|2926
|2006.06.02 15:29
|buy
|1464
|3.20
|1.2859
|1.2804
|1.2872
|2927
|2006.06.02 15:29
|buy
|1465
|6.40
|1.2846
|1.2791
|1.2859
|2928
|2006.06.02 15:29
|t/p
|1465
|6.40
|1.2859
|1.2791
|1.2859
|832.00
|382954.26
|2929
|2006.06.02 15:29
|buy
|1466
|6.40
|1.2844
|1.2789
|1.2857
|2930
|2006.06.02 15:29
|t/p
|1466
|6.40
|1.2857
|1.2789
|1.2857
|832.00
|383786.26
|2931
|2006.06.02 15:29
|close
|1464
|3.20
|1.2869
|1.2804
|1.2872
|320.00
|384106.26
|2932
|2006.06.02 15:29
|close
|1463
|1.60
|1.2869
|1.2825
|1.2893
|-176.00
|383930.26
|2933
|2006.06.02 15:29
|buy
|1467
|1.60
|1.2872
|1.2817
|1.2885
|2934
|2006.06.02 15:30
|s/l
|1467
|1.60
|1.2817
|1.2817
|1.2885
|-880.00
|383050.26
|2935
|2006.06.02 15:30
|buy
|1468
|1.60
|1.2813
|1.2758
|1.2826
|2936
|2006.06.02 15:31
|t/p
|1468
|1.60
|1.2826
|1.2758
|1.2826
|208.00
|383258.26
|2937
|2006.06.02 15:31
|buy
|1469
|1.60
|1.2837
|1.2782
|1.2850
|2938
|2006.06.02 15:31
|buy
|1470
|3.20
|1.2827
|1.2772
|1.2840
|2939
|2006.06.02 15:31
|buy
|1471
|6.40
|1.2819
|1.2764
|1.2832
|2940
|2006.06.02 15:31
|buy
|1472
|12.80
|1.2810
|1.2755
|1.2823
|2941
|2006.06.02 15:31
|t/p
|1472
|12.80
|1.2823
|1.2755
|1.2823
|1664.00
|384922.26
|2942
|2006.06.02 15:32
|buy
|1473
|12.80
|1.2810
|1.2755
|1.2823
|2943
|2006.06.02 15:32
|t/p
|1473
|12.80
|1.2823
|1.2755
|1.2823
|1664.00
|386586.26
|2944
|2006.06.02 15:32
|buy
|1474
|12.80
|1.2810
|1.2755
|1.2823
|2945
|2006.06.02 15:33
|t/p
|1471
|6.40
|1.2832
|1.2764
|1.2832
|832.00
|387418.26
|2946
|2006.06.02 15:33
|t/p
|1474
|12.80
|1.2823
|1.2755
|1.2823
|1664.00
|389082.26
|2947
|2006.06.02 15:33
|close
|1470
|3.20
|1.2834
|1.2772
|1.2840
|224.00
|389306.26
|2948
|2006.06.02 15:33
|close
|1469
|1.60
|1.2834
|1.2782
|1.2850
|-48.00
|389258.26
|2949
|2006.06.02 15:33
|buy
|1475
|1.60
|1.2837
|1.2782
|1.2850
|2950
|2006.06.02 15:33
|buy
|1476
|3.20
|1.2827
|1.2772
|1.2840
|2951
|2006.06.02 15:33
|buy
|1477
|6.40
|1.2819
|1.2764
|1.2832
|2952
|2006.06.02 15:34
|buy
|1478
|12.80
|1.2810
|1.2755
|1.2823
|2953
|2006.06.02 15:34
|t/p
|1478
|12.80
|1.2823
|1.2755
|1.2823
|1664.00
|390922.26
|2954
|2006.06.02 15:34
|buy
|1479
|12.80
|1.2810
|1.2755
|1.2823
|2955
|2006.06.02 15:34
|t/p
|1479
|12.80
|1.2823
|1.2755
|1.2823
|1664.00
|392586.26
|2956
|2006.06.02 15:34
|buy
|1480
|12.80
|1.2810
|1.2755
|1.2823
|2957
|2006.06.02 15:35
|t/p
|1475
|1.60
|1.2850
|1.2782
|1.2850
|208.00
|392794.26
|2958
|2006.06.02 15:35
|t/p
|1476
|3.20
|1.2840
|1.2772
|1.2840
|416.00
|393210.26
|2959
|2006.06.02 15:35
|t/p
|1477
|6.40
|1.2832
|1.2764
|1.2832
|832.00
|394042.26
|2960
|2006.06.02 15:35
|t/p
|1480
|12.80
|1.2823
|1.2755
|1.2823
|1664.00
|395706.26
|2961
|2006.06.02 15:35
|buy
|1481
|1.60
|1.2880
|1.2825
|1.2893
|2962
|2006.06.02 15:59
|t/p
|1481
|1.60
|1.2893
|1.2825
|1.2893
|208.00
|395914.26
|2963
|2006.06.02 15:59
|buy
|1482
|1.60
|1.2917
|1.2862
|1.2930
|2964
|2006.06.02 16:09
|buy
|1483
|3.20
|1.2912
|1.2857
|1.2925
|2965
|2006.06.02 16:20
|t/p
|1482
|1.60
|1.2930
|1.2862
|1.2930
|208.00
|396122.26
|2966
|2006.06.02 16:20
|t/p
|1483
|3.20
|1.2925
|1.2857
|1.2925
|416.00
|396538.26
|2967
|2006.06.02 16:20
|buy
|1484
|1.60
|1.2935
|1.2880
|1.2948
|2968
|2006.06.02 16:25
|buy
|1485
|3.20
|1.2929
|1.2874
|1.2942
|2969
|2006.06.02 16:27
|buy
|1486
|6.40
|1.2918
|1.2863
|1.2931
|2970
|2006.06.02 16:27
|t/p
|1486
|6.40
|1.2931
|1.2863
|1.2931
|832.00
|397370.26
|2971
|2006.06.02 16:30
|buy
|1487
|6.40
|1.2906
|1.2851
|1.2919
|2972
|2006.06.02 17:05
|t/p
|1487
|6.40
|1.2919
|1.2851
|1.2919
|832.00
|398202.26
|2973
|2006.06.02 17:05
|close
|1485
|3.20
|1.2923
|1.2874
|1.2942
|-192.00
|398010.26
|2974
|2006.06.02 17:05
|close
|1484
|1.60
|1.2923
|1.2880
|1.2948
|-192.00
|397818.26
|2975
|2006.06.02 17:05
|buy
|1488
|1.60
|1.2926
|1.2871
|1.2939
|2976
|2006.06.02 17:06
|buy
|1489
|3.20
|1.2919
|1.2864
|1.2932
|2977
|2006.06.02 17:11
|buy
|1490
|6.40
|1.2911
|1.2856
|1.2924
|2978
|2006.06.02 17:15
|buy
|1491
|12.80
|1.2904
|1.2849
|1.2917
|2979
|2006.06.02 17:20
|t/p
|1491
|12.80
|1.2917
|1.2849
|1.2917
|1664.00
|399482.26
|2980
|2006.06.02 17:20
|close
|1490
|6.40
|1.2918
|1.2856
|1.2924
|448.00
|399930.26
|2981
|2006.06.02 17:20
|close
|1489
|3.20
|1.2918
|1.2864
|1.2932
|-32.00
|399898.26
|2982
|2006.06.02 17:20
|close
|1488
|1.60
|1.2918
|1.2871
|1.2939
|-128.00
|399770.26
|2983
|2006.06.02 17:20
|buy
|1492
|1.60
|1.2921
|1.2866
|1.2934
|2984
|2006.06.02 17:22
|buy
|1493
|3.20
|1.2911
|1.2856
|1.2924
|2985
|2006.06.02 17:23
|t/p
|1493
|3.20
|1.2924
|1.2856
|1.2924
|416.00
|400186.26
|2986
|2006.06.02 17:25
|buy
|1494
|3.20
|1.2899
|1.2844
|1.2912
|2987
|2006.06.02 18:15
|t/p
|1494
|3.20
|1.2912
|1.2844
|1.2912
|416.00
|400602.26
|2988
|2006.06.02 18:15
|close
|1492
|1.60
|1.2920
|1.2866
|1.2934
|-16.00
|400586.26
|2989
|2006.06.02 18:15
|buy
|1495
|1.60
|1.2923
|1.2868
|1.2936
|2990
|2006.06.02 18:15
|buy
|1496
|3.20
|1.2915
|1.2860
|1.2928
|2991
|2006.06.02 18:15
|buy
|1497
|6.40
|1.2910
|1.2855
|1.2923
|2992
|2006.06.02 18:16
|t/p
|1497
|6.40
|1.2923
|1.2855
|1.2923
|832.00
|401418.26
|2993
|2006.06.02 18:16
|close
|1496
|3.20
|1.2923
|1.2860
|1.2928
|256.00
|401674.26
|2994
|2006.06.02 18:16
|close
|1495
|1.60
|1.2923
|1.2868
|1.2936
|0.00
|401674.26
|2995
|2006.06.02 18:16
|buy
|1498
|1.60
|1.2926
|1.2871
|1.2939
|2996
|2006.06.02 18:17
|buy
|1499
|3.20
|1.2919
|1.2864
|1.2932
|2997
|2006.06.02 18:17
|buy
|1500
|6.40
|1.2915
|1.2860
|1.2928
|2998
|2006.06.02 18:17
|buy
|1501
|12.80
|1.2909
|1.2854
|1.2922
|2999
|2006.06.02 18:18
|t/p
|1500
|6.40
|1.2928
|1.2860
|1.2928
|832.00
|402506.26
|3000
|2006.06.02 18:18
|t/p
|1501
|12.80
|1.2922
|1.2854
|1.2922
|1664.00
|404170.26
|3001
|2006.06.02 18:18
|close
|1499
|3.20
|1.2928
|1.2864
|1.2932
|288.00
|404458.26
|3002
|2006.06.02 18:18
|close
|1498
|1.60
|1.2928
|1.2871
|1.2939
|32.00
|404490.26
|3003
|2006.06.02 18:18
|buy
|1502
|1.60
|1.2931
|1.2876
|1.2944
|3004
|2006.06.02 18:18
|buy
|1503
|3.20
|1.2915
|1.2860
|1.2928
|3005
|2006.06.02 18:36
|t/p
|1503
|3.20
|1.2928
|1.2860
|1.2928
|416.00
|404906.26
|3006
|2006.06.02 18:36
|close
|1502
|1.60
|1.2937
|1.2876
|1.2944
|96.00
|405002.26
|3007
|2006.06.02 18:36
|buy
|1504
|1.60
|1.2940
|1.2885
|1.2953
|3008
|2006.06.02 18:40
|buy
|1505
|3.20
|1.2934
|1.2879
|1.2947
|3009
|2006.06.02 19:00
|buy
|1506
|6.40
|1.2929
|1.2874
|1.2942
|3010
|2006.06.02 19:05
|buy
|1507
|12.80
|1.2923
|1.2868
|1.2936
|3011
|2006.06.02 19:10
|buy
|1508
|25.60
|1.2914
|1.2859
|1.2927
|3012
|2006.06.02 19:21
|buy
|1509
|51.20
|1.2909
|1.2854
|1.2922
|3013
|2006.06.02 19:25
|buy
|1510
|100.00
|1.2898
|1.2843
|1.2911
|3014
|2006.06.02 19:30
|t/p
|1510
|100.00
|1.2911
|1.2843
|1.2911
|13000.00
|418002.26
|3015
|2006.06.02 19:30
|close
|1509
|51.20
|1.2917
|1.2854
|1.2922
|4096.00
|422098.26
|3016
|2006.06.02 19:30
|close
|1508
|25.60
|1.2917
|1.2859
|1.2927
|768.00
|422866.26
|3017
|2006.06.02 19:30
|close
|1507
|12.80
|1.2917
|1.2868
|1.2936
|-768.00
|422098.26
|3018
|2006.06.02 19:30
|close
|1506
|6.40
|1.2917
|1.2874
|1.2942
|-768.00
|421330.26
|3019
|2006.06.02 19:30
|close
|1505
|3.20
|1.2917
|1.2879
|1.2947
|-544.00
|420786.26
|3020
|2006.06.02 19:30
|close
|1504
|1.60
|1.2917
|1.2885
|1.2953
|-368.00
|420418.26
|3021
|2006.06.02 19:30
|buy
|1511
|1.60
|1.2920
|1.2865
|1.2933
|3022
|2006.06.02 19:50
|buy
|1512
|3.20
|1.2912
|1.2857
|1.2925
|3023
|2006.06.02 19:51
|buy
|1513
|6.40
|1.2906
|1.2851
|1.2919
|3024
|2006.06.02 19:53
|t/p
|1513
|6.40
|1.2919
|1.2851
|1.2919
|832.00
|421250.26
|3025
|2006.06.02 19:53
|close
|1512
|3.20
|1.2921
|1.2857
|1.2925
|288.00
|421538.26
|3026
|2006.06.02 19:53
|close
|1511
|1.60
|1.2921
|1.2865
|1.2933
|16.00
|421554.26
|3027
|2006.06.02 19:53
|buy
|1514
|1.60
|1.2924
|1.2869
|1.2937
|3028
|2006.06.02 19:53
|buy
|1515
|3.20
|1.2917
|1.2862
|1.2930
|3029
|2006.06.02 19:53
|buy
|1516
|6.40
|1.2913
|1.2858
|1.2926
|3030
|2006.06.02 19:54
|buy
|1517
|12.80
|1.2906
|1.2851
|1.2919
|3031
|2006.06.02 19:59
|t/p
|1516
|6.40
|1.2926
|1.2858
|1.2926
|832.00
|422386.26
|3032
|2006.06.02 19:59
|t/p
|1517
|12.80
|1.2919
|1.2851
|1.2919
|1664.00
|424050.26
|3033
|2006.06.02 19:59
|close
|1515
|3.20
|1.2926
|1.2862
|1.2930
|288.00
|424338.26
|3034
|2006.06.02 19:59
|close
|1514
|1.60
|1.2926
|1.2869
|1.2937
|32.00
|424370.26
|3035
|2006.06.02 19:59
|buy
|1518
|1.60
|1.2929
|1.2874
|1.2942
|3036
|2006.06.02 20:27
|buy
|1519
|3.20
|1.2923
|1.2868
|1.2936
|3037
|2006.06.05 02:25
|t/p
|1519
|3.20
|1.2936
|1.2868
|1.2936
|387.52
|424757.78
|3038
|2006.06.05 02:25
|close
|1518
|1.60
|1.2936
|1.2874
|1.2942
|97.76
|424855.54
|3039
|2006.06.06 01:00
|sell
|1520
|1.60
|1.2890
|1.2945
|1.2877
|3040
|2006.06.06 01:30
|sell
|1521
|3.20
|1.2894
|1.2949
|1.2881
|3041
|2006.06.06 01:36
|sell
|1522
|6.40
|1.2900
|1.2955
|1.2887
|3042
|2006.06.06 03:16
|sell
|1523
|12.80
|1.2907
|1.2962
|1.2894
|3043
|2006.06.06 03:40
|sell
|1524
|25.60
|1.2912
|1.2967
|1.2899
|3044
|2006.06.06 03:59
|t/p
|1524
|25.60
|1.2899
|1.2967
|1.2899
|3328.00
|428183.54
|3045
|2006.06.06 03:59
|close
|1523
|12.80
|1.2896
|1.2962
|1.2894
|1408.00
|429591.54
|3046
|2006.06.06 03:59
|close
|1522
|6.40
|1.2896
|1.2955
|1.2887
|256.00
|429847.54
|3047
|2006.06.06 03:59
|close
|1521
|3.20
|1.2896
|1.2949
|1.2881
|-64.00
|429783.54
|3048
|2006.06.06 03:59
|close
|1520
|1.60
|1.2896
|1.2945
|1.2877
|-96.00
|429687.54
|3049
|2006.06.06 14:46
|sell
|1525
|1.60
|1.2846
|1.2901
|1.2833
|3050
|2006.06.06 14:56
|sell
|1526
|3.20
|1.2865
|1.2920
|1.2852
|3051
|2006.06.06 14:56
|sell
|1527
|6.40
|1.2872
|1.2927
|1.2859
|3052
|2006.06.06 14:57
|t/p
|1526
|3.20
|1.2852
|1.2920
|1.2852
|416.00
|430103.54
|3053
|2006.06.06 14:57
|t/p
|1527
|6.40
|1.2859
|1.2927
|1.2859
|832.00
|430935.54
|3054
|2006.06.06 14:57
|close
|1525
|1.60
|1.2848
|1.2901
|1.2833
|-32.00
|430903.54
|3055
|2006.06.06 14:57
|sell
|1528
|1.60
|1.2845
|1.2900
|1.2832
|3056
|2006.06.06 14:57
|sell
|1529
|3.20
|1.2852
|1.2907
|1.2839
|3057
|2006.06.06 14:59
|sell
|1530
|6.40
|1.2859
|1.2914
|1.2846
|3058
|2006.06.06 15:00
|sell
|1531
|12.80
|1.2879
|1.2934
|1.2866
|3059
|2006.06.06 15:07
|sell
|1532
|25.60
|1.2884
|1.2939
|1.2871
|3060
|2006.06.06 15:20
|sell
|1533
|51.20
|1.2889
|1.2944
|1.2876
|3061
|2006.06.06 15:20
|sell
|1534
|100.00
|1.2894
|1.2949
|1.2881
|3062
|2006.06.06 15:40
|t/p
|1534
|100.00
|1.2881
|1.2949
|1.2881
|13000.00
|443903.54
|3063
|2006.06.06 15:40
|close
|1533
|51.20
|1.2878
|1.2944
|1.2876
|5632.00
|449535.54
|3064
|2006.06.06 15:40
|close
|1532
|25.60
|1.2878
|1.2939
|1.2871
|1536.00
|451071.54
|3065
|2006.06.06 15:40
|close
|1531
|12.80
|1.2878
|1.2934
|1.2866
|128.00
|451199.54
|3066
|2006.06.06 15:40
|close
|1530
|6.40
|1.2878
|1.2914
|1.2846
|-1216.00
|449983.54
|3067
|2006.06.06 15:40
|close
|1529
|3.20
|1.2878
|1.2907
|1.2839
|-832.00
|449151.54
|3068
|2006.06.06 15:40
|close
|1528
|1.60
|1.2878
|1.2900
|1.2832
|-528.00
|448623.54
|3069
|2006.06.06 15:40
|sell
|1535
|1.60
|1.2875
|1.2930
|1.2862
|3070
|2006.06.06 15:59
|t/p
|1535
|1.60
|1.2862
|1.2930
|1.2862
|208.00
|448831.54
|3071
|2006.06.06 15:59
|sell
|1536
|1.60
|1.2839
|1.2894
|1.2826
|3072
|2006.06.06 16:05
|t/p
|1536
|1.60
|1.2826
|1.2894
|1.2826
|208.00
|449039.54
|3073
|2006.06.06 16:05
|sell
|1537
|1.60
|1.2822
|1.2877
|1.2809
|3074
|2006.06.06 17:18
|sell
|1538
|3.20
|1.2827
|1.2882
|1.2814
|3075
|2006.06.06 18:20
|t/p
|1538
|3.20
|1.2814
|1.2882
|1.2814
|416.00
|449455.54
|3076
|2006.06.06 18:20
|close
|1537
|1.60
|1.2814
|1.2877
|1.2809
|128.00
|449583.54
|3077
|2006.06.06 18:20
|sell
|1539
|1.60
|1.2811
|1.2866
|1.2798
|3078
|2006.06.06 18:22
|sell
|1540
|3.20
|1.2815
|1.2870
|1.2802
|3079
|2006.06.06 18:50
|sell
|1541
|6.40
|1.2820
|1.2875
|1.2807
|3080
|2006.06.06 18:50
|sell
|1542
|12.80
|1.2828
|1.2883
|1.2815
|3081
|2006.06.06 18:55
|sell
|1543
|25.60
|1.2834
|1.2889
|1.2821
|3082
|2006.06.06 19:10
|sell
|1544
|51.20
|1.2839
|1.2894
|1.2826
|3083
|2006.06.06 19:59
|t/p
|1544
|51.20
|1.2826
|1.2894
|1.2826
|6656.00
|456239.54
|3084
|2006.06.06 19:59
|close
|1543
|25.60
|1.2826
|1.2889
|1.2821
|2048.00
|458287.54
|3085
|2006.06.06 19:59
|close
|1542
|12.80
|1.2826
|1.2883
|1.2815
|256.00
|458543.54
|3086
|2006.06.06 19:59
|close
|1541
|6.40
|1.2826
|1.2875
|1.2807
|-384.00
|458159.54
|3087
|2006.06.06 19:59
|close
|1540
|3.20
|1.2826
|1.2870
|1.2802
|-352.00
|457807.54
|3088
|2006.06.06 19:59
|close
|1539
|1.60
|1.2826
|1.2866
|1.2798
|-240.00
|457567.54
|3089
|2006.06.08 14:45
|sell
|1545
|1.60
|1.2726
|1.2781
|1.2713
|3090
|2006.06.08 14:55
|t/p
|1545
|1.60
|1.2713
|1.2781
|1.2713
|208.00
|457775.54
|3091
|2006.06.08 14:55
|sell
|1546
|1.60
|1.2705
|1.2760
|1.2692
|3092
|2006.06.08 14:55
|sell
|1547
|3.20
|1.2713
|1.2768
|1.2700
|3093
|2006.06.08 14:55
|sell
|1548
|6.40
|1.2723
|1.2778
|1.2710
|3094
|2006.06.08 14:56
|sell
|1549
|12.80
|1.2729
|1.2784
|1.2716
|3095
|2006.06.08 14:56
|t/p
|1548
|6.40
|1.2710
|1.2778
|1.2710
|832.00
|458607.54
|3096
|2006.06.08 14:56
|t/p
|1549
|12.80
|1.2716
|1.2784
|1.2716
|1664.00
|460271.54
|3097
|2006.06.08 14:56
|close
|1547
|3.20
|1.2705
|1.2768
|1.2700
|256.00
|460527.54
|3098
|2006.06.08 14:56
|close
|1546
|1.60
|1.2705
|1.2760
|1.2692
|0.00
|460527.54
|3099
|2006.06.08 14:56
|sell
|1550
|1.60
|1.2702
|1.2757
|1.2689
|3100
|2006.06.08 14:56
|sell
|1551
|3.20
|1.2713
|1.2768
|1.2700
|3101
|2006.06.08 14:56
|sell
|1552
|6.40
|1.2723
|1.2778
|1.2710
|3102
|2006.06.08 14:57
|sell
|1553
|12.80
|1.2729
|1.2784
|1.2716
|3103
|2006.06.08 14:57
|t/p
|1552
|6.40
|1.2710
|1.2778
|1.2710
|832.00
|461359.54
|3104
|2006.06.08 14:57
|t/p
|1553
|12.80
|1.2716
|1.2784
|1.2716
|1664.00
|463023.54
|3105
|2006.06.08 14:57
|close
|1551
|3.20
|1.2705
|1.2768
|1.2700
|256.00
|463279.54
|3106
|2006.06.08 14:57
|close
|1550
|1.60
|1.2705
|1.2757
|1.2689
|-48.00
|463231.54
|3107
|2006.06.08 14:57
|sell
|1554
|1.60
|1.2702
|1.2757
|1.2689
|3108
|2006.06.08 14:58
|sell
|1555
|3.20
|1.2713
|1.2768
|1.2700
|3109
|2006.06.08 14:58
|sell
|1556
|6.40
|1.2723
|1.2778
|1.2710
|3110
|2006.06.08 15:00
|t/p
|1555
|3.20
|1.2700
|1.2768
|1.2700
|416.00
|463647.54
|3111
|2006.06.08 15:00
|t/p
|1556
|6.40
|1.2710
|1.2778
|1.2710
|832.00
|464479.54
|3112
|2006.06.08 15:00
|close
|1554
|1.60
|1.2695
|1.2757
|1.2689
|112.00
|464591.54
|3113
|2006.06.08 15:00
|sell
|1557
|1.60
|1.2692
|1.2747
|1.2679
|3114
|2006.06.08 15:25
|t/p
|1557
|1.60
|1.2679
|1.2747
|1.2679
|208.00
|464799.54
|3115
|2006.06.08 15:25
|sell
|1558
|1.60
|1.2663
|1.2718
|1.2650
|3116
|2006.06.08 15:25
|sell
|1559
|3.20
|1.2668
|1.2723
|1.2655
|3117
|2006.06.08 15:25
|sell
|1560
|6.40
|1.2673
|1.2728
|1.2660
|3118
|2006.06.08 15:25
|sell
|1561
|12.80
|1.2679
|1.2734
|1.2666
|3119
|2006.06.08 15:25
|t/p
|1561
|12.80
|1.2666
|1.2734
|1.2666
|1664.00
|466463.54
|3120
|2006.06.08 15:25
|close
|1560
|6.40
|1.2662
|1.2728
|1.2660
|704.00
|467167.54
|3121
|2006.06.08 15:25
|close
|1559
|3.20
|1.2662
|1.2723
|1.2655
|192.00
|467359.54
|3122
|2006.06.08 15:25
|close
|1558
|1.60
|1.2662
|1.2718
|1.2650
|16.00
|467375.54
|3123
|2006.06.08 15:25
|sell
|1562
|1.60
|1.2659
|1.2714
|1.2646
|3124
|2006.06.08 15:26
|sell
|1563
|3.20
|1.2667
|1.2722
|1.2654
|3125
|2006.06.08 15:26
|sell
|1564
|6.40
|1.2675
|1.2730
|1.2662
|3126
|2006.06.08 15:27
|t/p
|1564
|6.40
|1.2662
|1.2730
|1.2662
|832.00
|468207.54
|3127
|2006.06.08 15:27
|close
|1563
|3.20
|1.2662
|1.2722
|1.2654
|160.00
|468367.54
|3128
|2006.06.08 15:27
|close
|1562
|1.60
|1.2662
|1.2714
|1.2646
|-48.00
|468319.54
|3129
|2006.06.08 15:27
|sell
|1565
|1.60
|1.2659
|1.2714
|1.2646
|3130
|2006.06.08 15:27
|sell
|1566
|3.20
|1.2667
|1.2722
|1.2654
|3131
|2006.06.08 15:27
|sell
|1567
|6.40
|1.2675
|1.2730
|1.2662
|3132
|2006.06.08 15:30
|t/p
|1566
|3.20
|1.2654
|1.2722
|1.2654
|416.00
|468735.54
|3133
|2006.06.08 15:30
|t/p
|1567
|6.40
|1.2662
|1.2730
|1.2662
|832.00
|469567.54
|3134
|2006.06.08 15:30
|close
|1565
|1.60
|1.2654
|1.2714
|1.2646
|80.00
|469647.54
|3135
|2006.06.08 15:30
|sell
|1568
|1.60
|1.2651
|1.2706
|1.2638
|3136
|2006.06.08 15:30
|sell
|1569
|3.20
|1.2655
|1.2710
|1.2642
|3137
|2006.06.08 15:30
|sell
|1570
|6.40
|1.2662
|1.2717
|1.2649
|3138
|2006.06.08 15:35
|sell
|1571
|12.80
|1.2667
|1.2722
|1.2654
|3139
|2006.06.08 15:51
|t/p
|1571
|12.80
|1.2654
|1.2722
|1.2654
|1664.00
|471311.54
|3140
|2006.06.08 15:51
|close
|1570
|6.40
|1.2654
|1.2717
|1.2649
|512.00
|471823.54
|3141
|2006.06.08 15:51
|close
|1569
|3.20
|1.2654
|1.2710
|1.2642
|32.00
|471855.54
|3142
|2006.06.08 15:51
|close
|1568
|1.60
|1.2654
|1.2706
|1.2638
|-48.00
|471807.54
|3143
|2006.06.08 15:51
|sell
|1572
|1.60
|1.2651
|1.2706
|1.2638
|3144
|2006.06.08 15:51
|sell
|1573
|3.20
|1.2655
|1.2710
|1.2642
|3145
|2006.06.08 15:52
|sell
|1574
|6.40
|1.2660
|1.2715
|1.2647
|3146
|2006.06.08 15:59
|t/p
|1574
|6.40
|1.2647
|1.2715
|1.2647
|832.00
|472639.54
|3147
|2006.06.08 15:59
|close
|1573
|3.20
|1.2647
|1.2710
|1.2642
|256.00
|472895.54
|3148
|2006.06.08 15:59
|close
|1572
|1.60
|1.2647
|1.2706
|1.2638
|64.00
|472959.54
|3149
|2006.06.08 15:59
|sell
|1575
|1.60
|1.2644
|1.2699
|1.2631
|3150
|2006.06.08 16:15
|sell
|1576
|3.20
|1.2651
|1.2706
|1.2638
|3151
|2006.06.08 17:20
|t/p
|1576
|3.20
|1.2638
|1.2706
|1.2638
|416.00
|473375.54
|3152
|2006.06.08 17:20
|close
|1575
|1.60
|1.2635
|1.2699
|1.2631
|144.00
|473519.54
|3153
|2006.06.08 17:20
|sell
|1577
|1.60
|1.2632
|1.2687
|1.2619
|3154
|2006.06.08 17:23
|sell
|1578
|3.20
|1.2639
|1.2694
|1.2626
|3155
|2006.06.08 17:50
|sell
|1579
|6.40
|1.2648
|1.2703
|1.2635
|3156
|2006.06.08 17:52
|sell
|1580
|12.80
|1.2652
|1.2707
|1.2639
|3157
|2006.06.08 17:54
|sell
|1581
|25.60
|1.2657
|1.2712
|1.2644
|3158
|2006.06.08 17:55
|sell
|1582
|51.20
|1.2664
|1.2719
|1.2651
|3159
|2006.06.08 18:15
|sell
|1583
|100.00
|1.2669
|1.2724
|1.2656
|3160
|2006.06.08 18:50
|t/p
|1583
|100.00
|1.2656
|1.2724
|1.2656
|13000.00
|486519.54
|3161
|2006.06.08 18:50
|close
|1582
|51.20
|1.2654
|1.2719
|1.2651
|5120.00
|491639.54
|3162
|2006.06.08 18:50
|close
|1581
|25.60
|1.2654
|1.2712
|1.2644
|768.00
|492407.54
|3163
|2006.06.08 18:50
|close
|1580
|12.80
|1.2654
|1.2707
|1.2639
|-256.00
|492151.54
|3164
|2006.06.08 18:50
|close
|1579
|6.40
|1.2654
|1.2703
|1.2635
|-384.00
|491767.54
|3165
|2006.06.08 18:50
|close
|1578
|3.20
|1.2654
|1.2694
|1.2626
|-480.00
|491287.54
|3166
|2006.06.08 18:50
|close
|1577
|1.60
|1.2654
|1.2687
|1.2619
|-352.00
|490935.54
|3167
|2006.06.08 18:50
|sell
|1584
|1.60
|1.2651
|1.2706
|1.2638
|3168
|2006.06.08 18:50
|sell
|1585
|3.20
|1.2655
|1.2710
|1.2642
|3169
|2006.06.08 18:54
|sell
|1586
|6.40
|1.2661
|1.2716
|1.2648
|3170
|2006.06.08 18:56
|t/p
|1586
|6.40
|1.2648
|1.2716
|1.2648
|832.00
|491767.54
|3171
|2006.06.08 18:56
|close
|1585
|3.20
|1.2648
|1.2710
|1.2642
|224.00
|491991.54
|3172
|2006.06.08 18:56
|close
|1584
|1.60
|1.2648
|1.2706
|1.2638
|48.00
|492039.54
|3173
|2006.06.08 18:56
|sell
|1587
|1.60
|1.2645
|1.2700
|1.2632
|3174
|2006.06.08 19:50
|t/p
|1587
|1.60
|1.2632
|1.2700
|1.2632
|208.00
|492247.54
|3175
|2006.06.08 19:50
|sell
|1588
|1.60
|1.2629
|1.2684
|1.2616
|3176
|2006.06.08 19:51
|sell
|1589
|3.20
|1.2633
|1.2688
|1.2620
|3177
|2006.06.08 19:59
|sell
|1590
|6.40
|1.2641
|1.2696
|1.2628
|3178
|2006.06.08 20:08
|sell
|1591
|12.80
|1.2646
|1.2701
|1.2633
|3179
|2006.06.08 20:34
|sell
|1592
|25.60
|1.2651
|1.2706
|1.2638
|3180
|2006.06.08 22:00
|sell
|1593
|51.20
|1.2655
|1.2710
|1.2642
|3181
|2006.06.08 23:46
|t/p
|1593
|51.20
|1.2642
|1.2710
|1.2642
|6656.00
|498903.54
|3182
|2006.06.08 23:46
|close
|1592
|25.60
|1.2642
|1.2706
|1.2638
|2304.00
|501207.54
|3183
|2006.06.08 23:46
|close
|1591
|12.80
|1.2642
|1.2701
|1.2633
|512.00
|501719.54
|3184
|2006.06.08 23:46
|close
|1590
|6.40
|1.2642
|1.2696
|1.2628
|-64.00
|501655.54
|3185
|2006.06.08 23:46
|close
|1589
|3.20
|1.2642
|1.2688
|1.2620
|-288.00
|501367.54
|3186
|2006.06.08 23:46
|close
|1588
|1.60
|1.2642
|1.2684
|1.2616
|-208.00
|501159.54
|3187
|2006.06.12 14:30
|sell
|1594
|1.60
|1.2585
|1.2640
|1.2572
|3188
|2006.06.12 14:41
|sell
|1595
|3.20
|1.2590
|1.2645
|1.2577
|3189
|2006.06.12 14:56
|sell
|1596
|6.40
|1.2596
|1.2651
|1.2583
|3190
|2006.06.12 14:58
|t/p
|1596
|6.40
|1.2583
|1.2651
|1.2583
|832.00
|501991.54
|3191
|2006.06.12 14:58
|close
|1595
|3.20
|1.2583
|1.2645
|1.2577
|224.00
|502215.54
|3192
|2006.06.12 14:58
|close
|1594
|1.60
|1.2583
|1.2640
|1.2572
|32.00
|502247.54
|3193
|2006.06.12 15:30
|sell
|1597
|1.60
|1.2570
|1.2625
|1.2557
|3194
|2006.06.12 15:59
|sell
|1598
|3.20
|1.2599
|1.2654
|1.2586
|3195
|2006.06.12 17:11
|sell
|1599
|6.40
|1.2604
|1.2659
|1.2591
|3196
|2006.06.12 18:28
|t/p
|1599
|6.40
|1.2591
|1.2659
|1.2591
|832.00
|503079.54
|3197
|2006.06.12 18:28
|close
|1598
|3.20
|1.2591
|1.2654
|1.2586
|256.00
|503335.54
|3198
|2006.06.12 18:28
|close
|1597
|1.60
|1.2591
|1.2625
|1.2557
|-336.00
|502999.54
|3199
|2006.06.13 22:44
|sell
|1600
|1.60
|1.2534
|1.2589
|1.2521
|3200
|2006.06.13 23:59
|sell
|1601
|3.20
|1.2543
|1.2598
|1.2530
|3201
|2006.06.14 00:09
|sell
|1602
|6.40
|1.2549
|1.2604
|1.2536
|3202
|2006.06.14 00:27
|sell
|1603
|12.80
|1.2553
|1.2608
|1.2540
|3203
|2006.06.14 03:50
|t/p
|1603
|12.80
|1.2540
|1.2608
|1.2540
|1664.00
|504663.54
|3204
|2006.06.14 03:50
|close
|1602
|6.40
|1.2540
|1.2604
|1.2536
|576.00
|505239.54
|3205
|2006.06.14 03:50
|close
|1601
|3.20
|1.2540
|1.2598
|1.2530
|116.80
|505356.34
|3206
|2006.06.14 03:50
|close
|1600
|1.60
|1.2540
|1.2589
|1.2521
|-85.60
|505270.74
|3207
|2006.06.14 16:00
|buy
|1604
|1.60
|1.2626
|1.2571
|1.2639
|3208
|2006.06.14 18:05
|buy
|1605
|3.20
|1.2615
|1.2560
|1.2628
|3209
|2006.06.14 19:02
|buy
|1606
|6.40
|1.2611
|1.2556
|1.2624
|3210
|2006.06.14 21:59
|buy
|1607
|12.80
|1.2597
|1.2542
|1.2610
|3211
|2006.06.14 23:14
|buy
|1608
|25.60
|1.2593
|1.2538
|1.2606
|3212
|2006.06.15 00:06
|t/p
|1607
|12.80
|1.2610
|1.2542
|1.2610
|1322.24
|506592.98
|3213
|2006.06.15 00:06
|t/p
|1608
|25.60
|1.2606
|1.2538
|1.2606
|2644.48
|509237.46
|3214
|2006.06.15 00:06
|close
|1606
|6.40
|1.2614
|1.2556
|1.2624
|21.12
|509258.58
|3215
|2006.06.15 00:06
|close
|1605
|3.20
|1.2614
|1.2560
|1.2628
|-117.44
|509141.14
|3216
|2006.06.15 00:06
|close
|1604
|1.60
|1.2614
|1.2571
|1.2639
|-234.72
|508906.42
|3217
|2006.06.19 04:00
|sell
|1609
|1.60
|1.2576
|1.2631
|1.2563
|3218
|2006.06.19 04:09
|sell
|1610
|3.20
|1.2596
|1.2651
|1.2583
|3219
|2006.06.19 05:35
|t/p
|1610
|3.20
|1.2583
|1.2651
|1.2583
|416.00
|509322.42
|3220
|2006.06.19 05:35
|close
|1609
|1.60
|1.2583
|1.2631
|1.2563
|-112.00
|509210.42
|3221
|2006.06.19 05:35
|sell
|1611
|1.60
|1.2580
|1.2635
|1.2567
|3222
|2006.06.19 07:11
|sell
|1612
|3.20
|1.2585
|1.2640
|1.2572
|3223
|2006.06.19 07:59
|sell
|1613
|6.40
|1.2594
|1.2649
|1.2581
|3224
|2006.06.19 08:05
|sell
|1614
|12.80
|1.2604
|1.2659
|1.2591
|3225
|2006.06.19 09:40
|t/p
|1614
|12.80
|1.2591
|1.2659
|1.2591
|1664.00
|510874.42
|3226
|2006.06.19 09:40
|close
|1613
|6.40
|1.2591
|1.2649
|1.2581
|192.00
|511066.42
|3227
|2006.06.19 09:40
|close
|1612
|3.20
|1.2591
|1.2640
|1.2572
|-192.00
|510874.42
|3228
|2006.06.19 09:40
|close
|1611
|1.60
|1.2591
|1.2635
|1.2567
|-176.00
|510698.42
|3229
|2006.06.22 12:45
|sell
|1615
|1.60
|1.2563
|1.2618
|1.2550
|3230
|2006.06.22 12:45
|sell
|1616
|3.20
|1.2569
|1.2624
|1.2556
|3231
|2006.06.22 12:50
|sell
|1617
|6.40
|1.2574
|1.2629
|1.2561
|3232
|2006.06.22 12:51
|sell
|1618
|12.80
|1.2579
|1.2634
|1.2566
|3233
|2006.06.22 12:55
|sell
|1619
|25.60
|1.2591
|1.2646
|1.2578
|3234
|2006.06.22 12:56
|t/p
|1619
|25.60
|1.2578
|1.2646
|1.2578
|3328.00
|514026.42
|3235
|2006.06.22 12:56
|close
|1618
|12.80
|1.2577
|1.2634
|1.2566
|256.00
|514282.42
|3236
|2006.06.22 12:56
|close
|1617
|6.40
|1.2577
|1.2629
|1.2561
|-192.00
|514090.42
|3237
|2006.06.22 12:56
|close
|1616
|3.20
|1.2577
|1.2624
|1.2556
|-256.00
|513834.42
|3238
|2006.06.22 12:56
|close
|1615
|1.60
|1.2577
|1.2618
|1.2550
|-224.00
|513610.42
|3239
|2006.06.22 12:56
|sell
|1620
|1.60
|1.2574
|1.2629
|1.2561
|3240
|2006.06.22 12:56
|sell
|1621
|3.20
|1.2583
|1.2638
|1.2570
|3241
|2006.06.22 12:56
|sell
|1622
|6.40
|1.2588
|1.2643
|1.2575
|3242
|2006.06.22 12:57
|sell
|1623
|12.80
|1.2596
|1.2651
|1.2583
|3243
|2006.06.22 12:58
|t/p
|1623
|12.80
|1.2583
|1.2651
|1.2583
|1664.00
|515274.42
|3244
|2006.06.22 12:58
|close
|1622
|6.40
|1.2582
|1.2643
|1.2575
|384.00
|515658.42
|3245
|2006.06.22 12:58
|close
|1621
|3.20
|1.2582
|1.2638
|1.2570
|32.00
|515690.42
|3246
|2006.06.22 12:58
|close
|1620
|1.60
|1.2582
|1.2629
|1.2561
|-128.00
|515562.42
|3247
|2006.06.22 12:58
|sell
|1624
|1.60
|1.2579
|1.2634
|1.2566
|3248
|2006.06.22 12:58
|sell
|1625
|3.20
|1.2587
|1.2642
|1.2574
|3249
|2006.06.22 12:59
|sell
|1626
|6.40
|1.2591
|1.2646
|1.2578
|3250
|2006.06.22 13:00
|sell
|1627
|12.80
|1.2606
|1.2661
|1.2593
|3251
|2006.06.22 13:26
|sell
|1628
|25.60
|1.2611
|1.2666
|1.2598
|3252
|2006.06.22 13:30
|sell
|1629
|51.20
|1.2617
|1.2672
|1.2604
|3253
|2006.06.22 13:33
|sell
|1630
|100.00
|1.2622
|1.2677
|1.2609
|3254
|2006.06.22 13:35
|t/p
|1630
|100.00
|1.2609
|1.2677
|1.2609
|13000.00
|528562.42
|3255
|2006.06.22 13:35
|close
|1629
|51.20
|1.2607
|1.2672
|1.2604
|5120.00
|533682.42
|3256
|2006.06.22 13:35
|close
|1628
|25.60
|1.2607
|1.2666
|1.2598
|1024.00
|534706.42
|3257
|2006.06.22 13:35
|close
|1627
|12.80
|1.2607
|1.2661
|1.2593
|-128.00
|534578.42
|3258
|2006.06.22 13:35
|close
|1626
|6.40
|1.2607
|1.2646
|1.2578
|-1024.00
|533554.42
|3259
|2006.06.22 13:35
|close
|1625
|3.20
|1.2607
|1.2642
|1.2574
|-640.00
|532914.42
|3260
|2006.06.22 13:35
|close
|1624
|1.60
|1.2607
|1.2634
|1.2566
|-448.00
|532466.42
|3261
|2006.06.22 13:35
|sell
|1631
|1.60
|1.2604
|1.2659
|1.2591
|3262
|2006.06.22 13:40
|sell
|1632
|3.20
|1.2610
|1.2665
|1.2597
|3263
|2006.06.22 13:44
|sell
|1633
|6.40
|1.2614
|1.2669
|1.2601
|3264
|2006.06.22 13:50
|sell
|1634
|12.80
|1.2622
|1.2677
|1.2609
|3265
|2006.06.22 13:55
|sell
|1635
|25.60
|1.2627
|1.2682
|1.2614
|3266
|2006.06.22 14:00
|t/p
|1634
|12.80
|1.2609
|1.2677
|1.2609
|1664.00
|534130.42
|3267
|2006.06.22 14:00
|t/p
|1635
|25.60
|1.2614
|1.2682
|1.2614
|3328.00
|537458.42
|3268
|2006.06.22 14:00
|close
|1633
|6.40
|1.2608
|1.2669
|1.2601
|384.00
|537842.42
|3269
|2006.06.22 14:00
|close
|1632
|3.20
|1.2608
|1.2665
|1.2597
|64.00
|537906.42
|3270
|2006.06.22 14:00
|close
|1631
|1.60
|1.2608
|1.2659
|1.2591
|-64.00
|537842.42
|3271
|2006.06.22 14:00
|sell
|1636
|1.60
|1.2605
|1.2660
|1.2592
|3272
|2006.06.22 14:01
|sell
|1637
|3.20
|1.2610
|1.2665
|1.2597
|3273
|2006.06.22 14:05
|sell
|1638
|6.40
|1.2614
|1.2669
|1.2601
|3274
|2006.06.22 14:10
|t/p
|1638
|6.40
|1.2601
|1.2669
|1.2601
|832.00
|538674.42
|3275
|2006.06.22 14:10
|close
|1637
|3.20
|1.2601
|1.2665
|1.2597
|288.00
|538962.42
|3276
|2006.06.22 14:10
|close
|1636
|1.60
|1.2601
|1.2660
|1.2592
|64.00
|539026.42
|3277
|2006.06.22 14:10
|sell
|1639
|1.60
|1.2598
|1.2653
|1.2585
|3278
|2006.06.22 14:10
|sell
|1640
|3.20
|1.2608
|1.2663
|1.2595
|3279
|2006.06.22 14:11
|sell
|1641
|6.40
|1.2622
|1.2677
|1.2609
|3280
|2006.06.22 14:12
|sell
|1642
|12.80
|1.2629
|1.2684
|1.2616
|3281
|2006.06.22 14:12
|t/p
|1642
|12.80
|1.2616
|1.2684
|1.2616
|1664.00
|540690.42
|3282
|2006.06.22 14:12
|close
|1641
|6.40
|1.2614
|1.2677
|1.2609
|512.00
|541202.42
|3283
|2006.06.22 14:12
|close
|1640
|3.20
|1.2614
|1.2663
|1.2595
|-192.00
|541010.42
|3284
|2006.06.22 14:12
|close
|1639
|1.60
|1.2614
|1.2653
|1.2585
|-256.00
|540754.42
|3285
|2006.06.22 14:12
|sell
|1643
|1.60
|1.2611
|1.2666
|1.2598
|3286
|2006.06.22 14:13
|t/p
|1643
|1.60
|1.2598
|1.2666
|1.2598
|208.00
|540962.42
|3287
|2006.06.22 14:13
|sell
|1644
|1.60
|1.2594
|1.2649
|1.2581
|3288
|2006.06.22 14:13
|sell
|1645
|3.20
|1.2605
|1.2660
|1.2592
|3289
|2006.06.22 14:13
|sell
|1646
|6.40
|1.2617
|1.2672
|1.2604
|3290
|2006.06.22 14:14
|sell
|1647
|12.80
|1.2631
|1.2686
|1.2618
|3291
|2006.06.22 14:15
|t/p
|1644
|1.60
|1.2581
|1.2649
|1.2581
|208.00
|541170.42
|3292
|2006.06.22 14:15
|t/p
|1645
|3.20
|1.2592
|1.2660
|1.2592
|416.00
|541586.42
|3293
|2006.06.22 14:15
|t/p
|1646
|6.40
|1.2604
|1.2672
|1.2604
|832.00
|542418.42
|3294
|2006.06.22 14:15
|t/p
|1647
|12.80
|1.2618
|1.2686
|1.2618
|1664.00
|544082.42
|3295
|2006.06.22 14:15
|sell
|1648
|1.60
|1.2578
|1.2633
|1.2565
|3296
|2006.06.22 14:16
|sell
|1649
|3.20
|1.2583
|1.2638
|1.2570
|3297
|2006.06.22 14:20
|sell
|1650
|6.40
|1.2589
|1.2644
|1.2576
|3298
|2006.06.22 14:26
|sell
|1651
|12.80
|1.2593
|1.2648
|1.2580
|3299
|2006.06.22 14:35
|t/p
|1651
|12.80
|1.2580
|1.2648
|1.2580
|1664.00
|545746.42
|3300
|2006.06.22 14:35
|close
|1650
|6.40
|1.2576
|1.2644
|1.2576
|832.00
|546578.42
|3301
|2006.06.22 14:35
|close
|1649
|3.20
|1.2576
|1.2638
|1.2570
|224.00
|546802.42
|3302
|2006.06.22 14:35
|close
|1648
|1.60
|1.2576
|1.2633
|1.2565
|32.00
|546834.42
|3303
|2006.06.22 14:35
|sell
|1652
|1.60
|1.2573
|1.2628
|1.2560
|3304
|2006.06.22 14:40
|sell
|1653
|3.20
|1.2578
|1.2633
|1.2565
|3305
|2006.06.22 14:50
|sell
|1654
|6.40
|1.2585
|1.2640
|1.2572
|3306
|2006.06.22 14:51
|sell
|1655
|12.80
|1.2590
|1.2645
|1.2577
|3307
|2006.06.22 14:55
|t/p
|1654
|6.40
|1.2572
|1.2640
|1.2572
|832.00
|547666.42
|3308
|2006.06.22 14:55
|t/p
|1655
|12.80
|1.2577
|1.2645
|1.2577
|1664.00
|549330.42
|3309
|2006.06.22 14:55
|close
|1653
|3.20
|1.2569
|1.2633
|1.2565
|288.00
|549618.42
|3310
|2006.06.22 14:55
|close
|1652
|1.60
|1.2569
|1.2628
|1.2560
|64.00
|549682.42
|3311
|2006.06.22 14:55
|sell
|1656
|1.60
|1.2566
|1.2621
|1.2553
|3312
|2006.06.22 14:56
|sell
|1657
|3.20
|1.2571
|1.2626
|1.2558
|3313
|2006.06.22 15:00
|sell
|1658
|6.40
|1.2576
|1.2631
|1.2563
|3314
|2006.06.22 15:01
|sell
|1659
|12.80
|1.2582
|1.2637
|1.2569
|3315
|2006.06.22 15:05
|sell
|1660
|25.60
|1.2593
|1.2648
|1.2580
|3316
|2006.06.22 15:12
|t/p
|1660
|25.60
|1.2580
|1.2648
|1.2580
|3328.00
|553010.42
|3317
|2006.06.22 15:12
|close
|1659
|12.80
|1.2579
|1.2637
|1.2569
|384.00
|553394.42
|3318
|2006.06.22 15:12
|close
|1658
|6.40
|1.2579
|1.2631
|1.2563
|-192.00
|553202.42
|3319
|2006.06.22 15:12
|close
|1657
|3.20
|1.2579
|1.2626
|1.2558
|-256.00
|552946.42
|3320
|2006.06.22 15:12
|close
|1656
|1.60
|1.2579
|1.2621
|1.2553
|-208.00
|552738.42
|3321
|2006.06.22 15:12
|sell
|1661
|1.60
|1.2576
|1.2631
|1.2563
|3322
|2006.06.22 15:12
|sell
|1662
|3.20
|1.2581
|1.2636
|1.2568
|3323
|2006.06.22 15:12
|sell
|1663
|6.40
|1.2587
|1.2642
|1.2574
|3324
|2006.06.22 15:14
|sell
|1664
|12.80
|1.2591
|1.2646
|1.2578
|3325
|2006.06.22 15:15
|sell
|1665
|25.60
|1.2599
|1.2654
|1.2586
|3326
|2006.06.22 15:20
|sell
|1666
|51.20
|1.2604
|1.2659
|1.2591
|3327
|2006.06.22 15:25
|sell
|1667
|100.00
|1.2610
|1.2665
|1.2597
|3328
|2006.06.22 15:36
|s/l
|1661
|1.60
|1.2631
|1.2631
|1.2563
|-880.00
|551858.42
|3329
|2006.06.22 15:36
|close
|1667
|100.00
|1.2635
|1.2665
|1.2597
|-25000.00
|526858.42
|3330
|2006.06.22 15:36
|close
|1666
|51.20
|1.2635
|1.2659
|1.2591
|-15872.00
|510986.42
|3331
|2006.06.22 15:36
|close
|1665
|25.60
|1.2635
|1.2654
|1.2586
|-9216.00
|501770.42
|3332
|2006.06.22 15:36
|close
|1664
|12.80
|1.2635
|1.2646
|1.2578
|-5632.00
|496138.42
|3333
|2006.06.22 15:36
|close
|1663
|6.40
|1.2635
|1.2642
|1.2574
|-3072.00
|493066.42
|3334
|2006.06.22 15:36
|close
|1662
|3.20
|1.2635
|1.2636
|1.2568
|-1728.00
|491338.42
|3335
|2006.06.22 15:36
|sell
|1668
|1.60
|1.2632
|1.2687
|1.2619
|3336
|2006.06.22 15:59
|t/p
|1668
|1.60
|1.2619
|1.2687
|1.2619
|208.00
|491546.42
|3337
|2006.06.22 15:59
|sell
|1669
|1.60
|1.2567
|1.2622
|1.2554
|3338
|2006.06.22 16:35
|t/p
|1669
|1.60
|1.2554
|1.2622
|1.2554
|208.00
|491754.42
|3339
|2006.06.22 16:35
|sell
|1670
|1.60
|1.2550
|1.2605
|1.2537
|3340
|2006.06.22 16:41
|sell
|1671
|3.20
|1.2554
|1.2609
|1.2541
|3341
|2006.06.22 16:45
|sell
|1672
|6.40
|1.2560
|1.2615
|1.2547
|3342
|2006.06.22 16:52
|sell
|1673
|12.80
|1.2567
|1.2622
|1.2554
|3343
|2006.06.22 16:56
|sell
|1674
|25.60
|1.2577
|1.2632
|1.2564
|3344
|2006.06.22 17:25
|sell
|1675
|51.20
|1.2583
|1.2638
|1.2570
|3345
|2006.06.22 17:50
|sell
|1676
|100.00
|1.2588
|1.2643
|1.2575
|3346
|2006.06.22 18:06
|t/p
|1676
|100.00
|1.2575
|1.2643
|1.2575
|13000.00
|504754.42
|3347
|2006.06.22 18:06
|close
|1675
|51.20
|1.2574
|1.2638
|1.2570
|4608.00
|509362.42
|3348
|2006.06.22 18:06
|close
|1674
|25.60
|1.2574
|1.2632
|1.2564
|768.00
|510130.42
|3349
|2006.06.22 18:06
|close
|1673
|12.80
|1.2574
|1.2622
|1.2554
|-896.00
|509234.42
|3350
|2006.06.22 18:06
|close
|1672
|6.40
|1.2574
|1.2615
|1.2547
|-896.00
|508338.42
|3351
|2006.06.22 18:06
|close
|1671
|3.20
|1.2574
|1.2609
|1.2541
|-640.00
|507698.42
|3352
|2006.06.22 18:06
|close
|1670
|1.60
|1.2574
|1.2605
|1.2537
|-384.00
|507314.42
|3353
|2006.06.22 18:06
|sell
|1677
|1.60
|1.2571
|1.2626
|1.2558
|3354
|2006.06.22 18:06
|sell
|1678
|3.20
|1.2577
|1.2632
|1.2564
|3355
|2006.06.22 18:06
|sell
|1679
|6.40
|1.2586
|1.2641
|1.2573
|3356
|2006.06.22 18:09
|t/p
|1679
|6.40
|1.2573
|1.2641
|1.2573
|832.00
|508146.42
|3357
|2006.06.22 18:09
|close
|1678
|3.20
|1.2572
|1.2632
|1.2564
|160.00
|508306.42
|3358
|2006.06.22 18:09
|close
|1677
|1.60
|1.2572
|1.2626
|1.2558
|-16.00
|508290.42
|3359
|2006.06.22 18:09
|sell
|1680
|1.60
|1.2569
|1.2624
|1.2556
|3360
|2006.06.22 18:51
|t/p
|1680
|1.60
|1.2556
|1.2624
|1.2556
|208.00
|508498.42
|3361
|2006.06.23 14:15
|sell
|1681
|1.60
|1.2491
|1.2546
|1.2478
|3362
|2006.06.23 14:15
|sell
|1682
|3.20
|1.2497
|1.2552
|1.2484
|3363
|2006.06.23 14:20
|sell
|1683
|6.40
|1.2502
|1.2557
|1.2489
|3364
|2006.06.23 14:20
|sell
|1684
|12.80
|1.2507
|1.2562
|1.2494
|3365
|2006.06.23 14:25
|t/p
|1683
|6.40
|1.2489
|1.2557
|1.2489
|832.00
|509330.42
|3366
|2006.06.23 14:25
|t/p
|1684
|12.80
|1.2494
|1.2562
|1.2494
|1664.00
|510994.42
|3367
|2006.06.23 14:25
|close
|1682
|3.20
|1.2487
|1.2552
|1.2484
|320.00
|511314.42
|3368
|2006.06.23 14:25
|close
|1681
|1.60
|1.2487
|1.2546
|1.2478
|64.00
|511378.42
|3369
|2006.06.23 14:25
|sell
|1685
|1.60
|1.2484
|1.2539
|1.2471
|3370
|2006.06.23 14:25
|sell
|1686
|3.20
|1.2489
|1.2544
|1.2476
|3371
|2006.06.23 14:30
|sell
|1687
|6.40
|1.2494
|1.2549
|1.2481
|3372
|2006.06.23 14:30
|sell
|1688
|12.80
|1.2499
|1.2554
|1.2486
|3373
|2006.06.23 14:35
|sell
|1689
|25.60
|1.2510
|1.2565
|1.2497
|3374
|2006.06.23 14:35
|sell
|1690
|51.20
|1.2514
|1.2569
|1.2501
|3375
|2006.06.23 14:40
|t/p
|1690
|51.20
|1.2501
|1.2569
|1.2501
|6656.00
|518034.42
|3376
|2006.06.23 14:40
|close
|1689
|25.60
|1.2500
|1.2565
|1.2497
|2560.00
|520594.42
|3377
|2006.06.23 14:40
|close
|1688
|12.80
|1.2500
|1.2554
|1.2486
|-128.00
|520466.42
|3378
|2006.06.23 14:40
|close
|1687
|6.40
|1.2500
|1.2549
|1.2481
|-384.00
|520082.42
|3379
|2006.06.23 14:40
|close
|1686
|3.20
|1.2500
|1.2544
|1.2476
|-352.00
|519730.42
|3380
|2006.06.23 14:40
|close
|1685
|1.60
|1.2500
|1.2539
|1.2471
|-256.00
|519474.42
|3381
|2006.06.23 14:40
|sell
|1691
|1.60
|1.2497
|1.2552
|1.2484
|3382
|2006.06.23 14:40
|sell
|1692
|3.20
|1.2504
|1.2559
|1.2491
|3383
|2006.06.23 14:42
|sell
|1693
|6.40
|1.2509
|1.2564
|1.2496
|3384
|2006.06.23 14:45
|sell
|1694
|12.80
|1.2516
|1.2571
|1.2503
|3385
|2006.06.23 14:50
|sell
|1695
|25.60
|1.2521
|1.2576
|1.2508
|3386
|2006.06.23 14:55
|sell
|1696
|51.20
|1.2526
|1.2581
|1.2513
|3387
|2006.06.23 15:00
|sell
|1697
|100.00
|1.2536
|1.2591
|1.2523
|3388
|2006.06.23 15:25
|t/p
|1697
|100.00
|1.2523
|1.2591
|1.2523
|13000.00
|532474.42
|3389
|2006.06.23 15:25
|close
|1696
|51.20
|1.2522
|1.2581
|1.2513
|2048.00
|534522.42
|3390
|2006.06.23 15:25
|close
|1695
|25.60
|1.2522
|1.2576
|1.2508
|-256.00
|534266.42
|3391
|2006.06.23 15:25
|close
|1694
|12.80
|1.2522
|1.2571
|1.2503
|-768.00
|533498.42
|3392
|2006.06.23 15:25
|close
|1693
|6.40
|1.2522
|1.2564
|1.2496
|-832.00
|532666.42
|3393
|2006.06.23 15:25
|close
|1692
|3.20
|1.2522
|1.2559
|1.2491
|-576.00
|532090.42
|3394
|2006.06.23 15:25
|close
|1691
|1.60
|1.2522
|1.2552
|1.2484
|-400.00
|531690.42
|3395
|2006.06.23 15:25
|sell
|1698
|1.60
|1.2519
|1.2574
|1.2506
|3396
|2006.06.23 15:25
|sell
|1699
|3.20
|1.2537
|1.2592
|1.2524
|3397
|2006.06.23 15:26
|sell
|1700
|6.40
|1.2543
|1.2598
|1.2530
|3398
|2006.06.23 15:26
|t/p
|1699
|3.20
|1.2524
|1.2592
|1.2524
|416.00
|532106.42
|3399
|2006.06.23 15:26
|t/p
|1700
|6.40
|1.2530
|1.2598
|1.2530
|832.00
|532938.42
|3400
|2006.06.23 15:26
|close
|1698
|1.60
|1.2523
|1.2574
|1.2506
|-64.00
|532874.42
|3401
|2006.06.23 15:26
|sell
|1701
|1.60
|1.2520
|1.2575
|1.2507
|3402
|2006.06.23 15:26
|sell
|1702
|3.20
|1.2526
|1.2581
|1.2513
|3403
|2006.06.23 15:27
|sell
|1703
|6.40
|1.2535
|1.2590
|1.2522
|3404
|2006.06.23 15:27
|sell
|1704
|12.80
|1.2541
|1.2596
|1.2528
|3405
|2006.06.23 15:28
|t/p
|1704
|12.80
|1.2528
|1.2596
|1.2528
|1664.00
|534538.42
|3406
|2006.06.23 15:28
|close
|1703
|6.40
|1.2527
|1.2590
|1.2522
|512.00
|535050.42
|3407
|2006.06.23 15:28
|close
|1702
|3.20
|1.2527
|1.2581
|1.2513
|-32.00
|535018.42
|3408
|2006.06.23 15:28
|close
|1701
|1.60
|1.2527
|1.2575
|1.2507
|-112.00
|534906.42
|3409
|2006.06.23 15:28
|sell
|1705
|1.60
|1.2524
|1.2579
|1.2511
|3410
|2006.06.23 15:28
|t/p
|1705
|1.60
|1.2511
|1.2579
|1.2511
|208.00
|535114.42
|3411
|2006.06.23 15:28
|sell
|1706
|1.60
|1.2507
|1.2562
|1.2494
|3412
|2006.06.23 15:28
|sell
|1707
|3.20
|1.2518
|1.2573
|1.2505
|3413
|2006.06.23 15:28
|sell
|1708
|6.40
|1.2537
|1.2592
|1.2524
|3414
|2006.06.23 15:30
|t/p
|1707
|3.20
|1.2505
|1.2573
|1.2505
|416.00
|535530.42
|3415
|2006.06.23 15:30
|t/p
|1708
|6.40
|1.2524
|1.2592
|1.2524
|832.00
|536362.42
|3416
|2006.06.23 15:30
|close
|1706
|1.60
|1.2494
|1.2562
|1.2494
|208.00
|536570.42
|3417
|2006.06.23 15:30
|sell
|1709
|1.60
|1.2491
|1.2546
|1.2478
|3418
|2006.06.23 15:35
|sell
|1710
|3.20
|1.2497
|1.2552
|1.2484
|3419
|2006.06.23 15:59
|sell
|1711
|6.40
|1.2516
|1.2571
|1.2503
|3420
|2006.06.23 16:20
|sell
|1712
|12.80
|1.2522
|1.2577
|1.2509
|3421
|2006.06.23 16:50
|sell
|1713
|25.60
|1.2527
|1.2582
|1.2514
|3422
|2006.06.23 18:55
|sell
|1714
|51.20
|1.2532
|1.2587
|1.2519
|3423
|2006.06.23 19:23
|t/p
|1714
|51.20
|1.2519
|1.2587
|1.2519
|6656.00
|543226.42
|3424
|2006.06.23 19:23
|close
|1713
|25.60
|1.2518
|1.2582
|1.2514
|2304.00
|545530.42
|3425
|2006.06.23 19:23
|close
|1712
|12.80
|1.2518
|1.2577
|1.2509
|512.00
|546042.42
|3426
|2006.06.23 19:23
|close
|1711
|6.40
|1.2518
|1.2571
|1.2503
|-128.00
|545914.42
|3427
|2006.06.23 19:23
|close
|1710
|3.20
|1.2518
|1.2552
|1.2484
|-672.00
|545242.42
|3428
|2006.06.23 19:23
|close
|1709
|1.60
|1.2518
|1.2546
|1.2478
|-432.00
|544810.42
|3429
|2006.06.26 10:00
|buy
|1715
|1.60
|1.2531
|1.2476
|1.2544
|3430
|2006.06.26 10:05
|t/p
|1715
|1.60
|1.2544
|1.2476
|1.2544
|208.00
|545018.42
|3431
|2006.06.26 10:05
|buy
|1716
|1.60
|1.2547
|1.2492
|1.2560
|3432
|2006.06.26 10:05
|buy
|1717
|3.20
|1.2538
|1.2483
|1.2551
|3433
|2006.06.26 10:06
|buy
|1718
|6.40
|1.2533
|1.2478
|1.2546
|3434
|2006.06.26 10:10
|t/p
|1717
|3.20
|1.2551
|1.2483
|1.2551
|416.00
|545434.42
|3435
|2006.06.26 10:10
|t/p
|1718
|6.40
|1.2546
|1.2478
|1.2546
|832.00
|546266.42
|3436
|2006.06.26 10:10
|close
|1716
|1.60
|1.2551
|1.2492
|1.2560
|64.00
|546330.42
|3437
|2006.06.26 10:10
|buy
|1719
|1.60
|1.2554
|1.2499
|1.2567
|3438
|2006.06.26 10:11
|buy
|1720
|3.20
|1.2549
|1.2494
|1.2562
|3439
|2006.06.26 10:15
|buy
|1721
|6.40
|1.2544
|1.2489
|1.2557
|3440
|2006.06.26 10:17
|buy
|1722
|12.80
|1.2539
|1.2484
|1.2552
|3441
|2006.06.26 10:20
|t/p
|1722
|12.80
|1.2552
|1.2484
|1.2552
|1664.00
|547994.42
|3442
|2006.06.26 10:20
|close
|1721
|6.40
|1.2556
|1.2489
|1.2557
|768.00
|548762.42
|3443
|2006.06.26 10:20
|close
|1720
|3.20
|1.2556
|1.2494
|1.2562
|224.00
|548986.42
|3444
|2006.06.26 10:20
|close
|1719
|1.60
|1.2556
|1.2499
|1.2567
|32.00
|549018.42
|3445
|2006.06.26 10:20
|buy
|1723
|1.60
|1.2559
|1.2504
|1.2572
|3446
|2006.06.26 10:35
|t/p
|1723
|1.60
|1.2572
|1.2504
|1.2572
|208.00
|549226.42
|3447
|2006.06.26 10:53
|buy
|1724
|1.60
|1.2586
|1.2531
|1.2599
|3448
|2006.06.26 10:56
|buy
|1725
|3.20
|1.2580
|1.2525
|1.2593
|3449
|2006.06.26 11:00
|buy
|1726
|6.40
|1.2569
|1.2514
|1.2582
|3450
|2006.06.26 11:00
|buy
|1727
|12.80
|1.2552
|1.2497
|1.2565
|3451
|2006.06.26 11:00
|t/p
|1727
|12.80
|1.2565
|1.2497
|1.2565
|1664.00
|550890.42
|3452
|2006.06.26 11:00
|close
|1726
|6.40
|1.2568
|1.2514
|1.2582
|-64.00
|550826.42
|3453
|2006.06.26 11:00
|close
|1725
|3.20
|1.2568
|1.2525
|1.2593
|-384.00
|550442.42
|3454
|2006.06.26 11:00
|close
|1724
|1.60
|1.2568
|1.2531
|1.2599
|-288.00
|550154.42
|3455
|2006.06.26 11:00
|buy
|1728
|1.60
|1.2571
|1.2516
|1.2584
|3456
|2006.06.26 11:01
|buy
|1729
|3.20
|1.2560
|1.2505
|1.2573
|3457
|2006.06.26 11:02
|buy
|1730
|6.40
|1.2553
|1.2498
|1.2566
|3458
|2006.06.26 11:03
|t/p
|1730
|6.40
|1.2566
|1.2498
|1.2566
|832.00
|550986.42
|3459
|2006.06.26 11:03
|close
|1729
|3.20
|1.2566
|1.2505
|1.2573
|192.00
|551178.42
|3460
|2006.06.26 11:03
|close
|1728
|1.60
|1.2566
|1.2516
|1.2584
|-80.00
|551098.42
|3461
|2006.06.26 11:03
|buy
|1731
|1.60
|1.2569
|1.2514
|1.2582
|3462
|2006.06.26 11:04
|buy
|1732
|3.20
|1.2564
|1.2509
|1.2577
|3463
|2006.06.26 11:05
|buy
|1733
|6.40
|1.2537
|1.2482
|1.2550
|3464
|2006.06.26 11:23
|buy
|1734
|12.80
|1.2533
|1.2478
|1.2546
|3465
|2006.06.26 11:30
|buy
|1735
|25.60
|1.2527
|1.2472
|1.2540
|3466
|2006.06.26 11:30
|buy
|1736
|51.20
|1.2521
|1.2466
|1.2534
|3467
|2006.06.26 11:40
|s/l
|1731
|1.60
|1.2514
|1.2514
|1.2582
|-880.00
|550218.42
|3468
|2006.06.26 11:40
|s/l
|1732
|3.20
|1.2509
|1.2509
|1.2577
|-1760.00
|548458.42
|3469
|2006.06.26 11:40
|close
|1736
|51.20
|1.2509
|1.2466
|1.2534
|-6144.00
|542314.42
|3470
|2006.06.26 11:40
|close
|1735
|25.60
|1.2509
|1.2472
|1.2540
|-4608.00
|537706.42
|3471
|2006.06.26 11:40
|close
|1734
|12.80
|1.2509
|1.2478
|1.2546
|-3072.00
|534634.42
|3472
|2006.06.26 11:40
|close
|1733
|6.40
|1.2509
|1.2482
|1.2550
|-1792.00
|532842.42
|3473
|2006.06.26 14:49
|buy
|1737
|1.60
|1.2579
|1.2524
|1.2592
|3474
|2006.06.26 14:55
|buy
|1738
|3.20
|1.2572
|1.2517
|1.2585
|3475
|2006.06.26 15:00
|buy
|1739
|6.40
|1.2558
|1.2503
|1.2571
|3476
|2006.06.26 15:26
|buy
|1740
|12.80
|1.2553
|1.2498
|1.2566
|3477
|2006.06.26 15:35
|buy
|1741
|25.60
|1.2548
|1.2493
|1.2561
|3478
|2006.06.26 16:01
|t/p
|1741
|25.60
|1.2561
|1.2493
|1.2561
|3328.00
|536170.42
|3479
|2006.06.26 16:01
|close
|1740
|12.80
|1.2561
|1.2498
|1.2566
|1024.00
|537194.42
|3480
|2006.06.26 16:01
|close
|1739
|6.40
|1.2561
|1.2503
|1.2571
|192.00
|537386.42
|3481
|2006.06.26 16:01
|close
|1738
|3.20
|1.2561
|1.2517
|1.2585
|-352.00
|537034.42
|3482
|2006.06.26 16:01
|close
|1737
|1.60
|1.2561
|1.2524
|1.2592
|-288.00
|536746.42
|3483
|2006.06.29 20:45
|buy
|1742
|1.60
|1.2637
|1.2582
|1.2650
|3484
|2006.06.29 20:50
|buy
|1743
|3.20
|1.2629
|1.2574
|1.2642
|3485
|2006.06.29 20:50
|t/p
|1743
|3.20
|1.2642
|1.2574
|1.2642
|416.00
|537162.42
|3486
|2006.06.29 20:50
|close
|1742
|1.60
|1.2644
|1.2582
|1.2650
|112.00
|537274.42
|3487
|2006.06.29 20:50
|buy
|1744
|1.60
|1.2647
|1.2592
|1.2660
|3488
|2006.06.29 20:51
|buy
|1745
|3.20
|1.2642
|1.2587
|1.2655
|3489
|2006.06.29 20:51
|buy
|1746
|6.40
|1.2637
|1.2582
|1.2650
|3490
|2006.06.29 20:52
|buy
|1747
|12.80
|1.2632
|1.2577
|1.2645
|3491
|2006.06.29 20:52
|t/p
|1747
|12.80
|1.2645
|1.2577
|1.2645
|1664.00
|538938.42
|3492
|2006.06.29 20:52
|close
|1746
|6.40
|1.2645
|1.2582
|1.2650
|512.00
|539450.42
|3493
|2006.06.29 20:52
|close
|1745
|3.20
|1.2645
|1.2587
|1.2655
|96.00
|539546.42
|3494
|2006.06.29 20:52
|close
|1744
|1.60
|1.2645
|1.2592
|1.2660
|-32.00
|539514.42
|3495
|2006.06.29 20:52
|buy
|1748
|1.60
|1.2648
|1.2593
|1.2661
|3496
|2006.06.29 20:53
|buy
|1749
|3.20
|1.2639
|1.2584
|1.2652
|3497
|2006.06.29 20:54
|buy
|1750
|6.40
|1.2629
|1.2574
|1.2642
|3498
|2006.06.29 20:54
|t/p
|1750
|6.40
|1.2642
|1.2574
|1.2642
|832.00
|540346.42
|3499
|2006.06.29 20:54
|close
|1749
|3.20
|1.2644
|1.2584
|1.2652
|160.00
|540506.42
|3500
|2006.06.29 20:54
|close
|1748
|1.60
|1.2644
|1.2593
|1.2661
|-64.00
|540442.42
|3501
|2006.06.29 20:54
|buy
|1751
|1.60
|1.2647
|1.2592
|1.2660
|3502
|2006.06.29 20:56
|t/p
|1751
|1.60
|1.2660
|1.2592
|1.2660
|208.00
|540650.42
|3503
|2006.06.29 20:56
|buy
|1752
|1.60
|1.2672
|1.2617
|1.2685
|3504
|2006.06.29 21:10
|buy
|1753
|3.20
|1.2667
|1.2612
|1.2680
|3505
|2006.06.29 21:11
|buy
|1754
|6.40
|1.2661
|1.2606
|1.2674
|3506
|2006.06.29 21:13
|buy
|1755
|12.80
|1.2656
|1.2601
|1.2669
|3507
|2006.06.29 21:13
|buy
|1756
|25.60
|1.2650
|1.2595
|1.2663
|3508
|2006.06.29 21:13
|t/p
|1756
|25.60
|1.2663
|1.2595
|1.2663
|3328.00
|543978.42
|3509
|2006.06.29 21:13
|close
|1755
|12.80
|1.2665
|1.2601
|1.2669
|1152.00
|545130.42
|3510
|2006.06.29 21:13
|close
|1754
|6.40
|1.2665
|1.2606
|1.2674
|256.00
|545386.42
|3511
|2006.06.29 21:13
|close
|1753
|3.20
|1.2665
|1.2612
|1.2680
|-64.00
|545322.42
|3512
|2006.06.29 21:13
|close
|1752
|1.60
|1.2665
|1.2617
|1.2685
|-112.00
|545210.42
|3513
|2006.06.29 21:13
|buy
|1757
|1.60
|1.2668
|1.2613
|1.2681
|3514
|2006.06.29 21:14
|buy
|1758
|3.20
|1.2663
|1.2608
|1.2676
|3515
|2006.06.29 21:15
|buy
|1759
|6.40
|1.2638
|1.2583
|1.2651
|3516
|2006.06.29 21:15
|buy
|1760
|12.80
|1.2625
|1.2570
|1.2638
|3517
|2006.06.29 21:15
|t/p
|1760
|12.80
|1.2638
|1.2570
|1.2638
|1664.00
|546874.42
|3518
|2006.06.29 21:15
|close
|1759
|6.40
|1.2638
|1.2583
|1.2651
|0.00
|546874.42
|3519
|2006.06.29 21:15
|close
|1758
|3.20
|1.2638
|1.2608
|1.2676
|-800.00
|546074.42
|3520
|2006.06.29 21:15
|close
|1757
|1.60
|1.2638
|1.2613
|1.2681
|-480.00
|545594.42
|3521
|2006.06.29 21:15
|buy
|1761
|1.60
|1.2641
|1.2586
|1.2654
|3522
|2006.06.29 21:16
|buy
|1762
|3.20
|1.2632
|1.2577
|1.2645
|3523
|2006.06.29 21:16
|buy
|1763
|6.40
|1.2627
|1.2572
|1.2640
|3524
|2006.06.29 21:17
|buy
|1764
|12.80
|1.2621
|1.2566
|1.2634
|3525
|2006.06.29 21:17
|buy
|1765
|25.60
|1.2615
|1.2560
|1.2628
|3526
|2006.06.29 21:17
|buy
|1766
|51.20
|1.2603
|1.2548
|1.2616
|3527
|2006.06.29 21:17
|t/p
|1764
|12.80
|1.2634
|1.2566
|1.2634
|1664.00
|547258.42
|3528
|2006.06.29 21:17
|t/p
|1765
|25.60
|1.2628
|1.2560
|1.2628
|3328.00
|550586.42
|3529
|2006.06.29 21:17
|t/p
|1766
|51.20
|1.2616
|1.2548
|1.2616
|6656.00
|557242.42
|3530
|2006.06.29 21:17
|close
|1763
|6.40
|1.2637
|1.2572
|1.2640
|640.00
|557882.42
|3531
|2006.06.29 21:17
|close
|1762
|3.20
|1.2637
|1.2577
|1.2645
|160.00
|558042.42
|3532
|2006.06.29 21:17
|close
|1761
|1.60
|1.2637
|1.2586
|1.2654
|-64.00
|557978.42
|3533
|2006.06.29 21:17
|buy
|1767
|1.60
|1.2640
|1.2585
|1.2653
|3534
|2006.06.29 21:18
|t/p
|1767
|1.60
|1.2653
|1.2585
|1.2653
|208.00
|558186.42
|3535
|2006.06.29 21:18
|buy
|1768
|1.60
|1.2658
|1.2603
|1.2671
|3536
|2006.06.29 21:18
|buy
|1769
|3.20
|1.2648
|1.2593
|1.2661
|3537
|2006.06.29 21:18
|buy
|1770
|6.40
|1.2630
|1.2575
|1.2643
|3538
|2006.06.29 21:19
|buy
|1771
|12.80
|1.2625
|1.2570
|1.2638
|3539
|2006.06.29 21:19
|t/p
|1771
|12.80
|1.2638
|1.2570
|1.2638
|1664.00
|559850.42
|3540
|2006.06.29 21:19
|close
|1770
|6.40
|1.2638
|1.2575
|1.2643
|512.00
|560362.42
|3541
|2006.06.29 21:19
|close
|1769
|3.20
|1.2638
|1.2593
|1.2661
|-320.00
|560042.42
|3542
|2006.06.29 21:19
|close
|1768
|1.60
|1.2638
|1.2603
|1.2671
|-320.00
|559722.42
|3543
|2006.06.29 21:19
|buy
|1772
|1.60
|1.2641
|1.2586
|1.2654
|3544
|2006.06.29 21:20
|s/l
|1772
|1.60
|1.2586
|1.2586
|1.2654
|-880.00
|558842.42
|3545
|2006.06.29 21:20
|buy
|1773
|1.60
|1.2579
|1.2524
|1.2592
|3546
|2006.06.29 21:36
|buy
|1774
|3.20
|1.2574
|1.2519
|1.2587
|3547
|2006.06.29 21:41
|buy
|1775
|6.40
|1.2569
|1.2514
|1.2582
|3548
|2006.06.29 21:42
|t/p
|1775
|6.40
|1.2582
|1.2514
|1.2582
|832.00
|559674.42
|3549
|2006.06.29 21:42
|close
|1774
|3.20
|1.2584
|1.2519
|1.2587
|320.00
|559994.42
|3550
|2006.06.29 21:42
|close
|1773
|1.60
|1.2584
|1.2524
|1.2592
|80.00
|560074.42
|3551
|2006.06.29 21:42
|buy
|1776
|1.60
|1.2587
|1.2532
|1.2600
|3552
|2006.06.29 21:43
|buy
|1777
|3.20
|1.2580
|1.2525
|1.2593
|3553
|2006.06.29 21:45
|buy
|1778
|6.40
|1.2560
|1.2505
|1.2573
|3554
|2006.06.29 21:45
|buy
|1779
|12.80
|1.2555
|1.2500
|1.2568
|3555
|2006.06.29 21:45
|buy
|1780
|25.60
|1.2550
|1.2495
|1.2563
|3556
|2006.06.29 21:45
|buy
|1781
|51.20
|1.2544
|1.2489
|1.2557
|3557
|2006.06.29 21:46
|t/p
|1781
|51.20
|1.2557
|1.2489
|1.2557
|6656.00
|566730.42
|3558
|2006.06.29 21:46
|close
|1780
|25.60
|1.2558
|1.2495
|1.2563
|2048.00
|568778.42
|3559
|2006.06.29 21:46
|close
|1779
|12.80
|1.2558
|1.2500
|1.2568
|384.00
|569162.42
|3560
|2006.06.29 21:46
|close
|1778
|6.40
|1.2558
|1.2505
|1.2573
|-128.00
|569034.42
|3561
|2006.06.29 21:46
|close
|1777
|3.20
|1.2558
|1.2525
|1.2593
|-704.00
|568330.42
|3562
|2006.06.29 21:46
|close
|1776
|1.60
|1.2558
|1.2532
|1.2600
|-464.00
|567866.42
|3563
|2006.06.29 21:46
|buy
|1782
|1.60
|1.2561
|1.2506
|1.2574
|3564
|2006.06.29 21:47
|buy
|1783
|3.20
|1.2554
|1.2499
|1.2567
|3565
|2006.06.29 21:49
|buy
|1784
|6.40
|1.2550
|1.2495
|1.2563
|3566
|2006.06.29 21:49
|buy
|1785
|12.80
|1.2544
|1.2489
|1.2557
|3567
|2006.06.29 21:49
|t/p
|1785
|12.80
|1.2557
|1.2489
|1.2557
|1664.00
|569530.42
|3568
|2006.06.29 21:49
|close
|1784
|6.40
|1.2558
|1.2495
|1.2563
|512.00
|570042.42
|3569
|2006.06.29 21:49
|close
|1783
|3.20
|1.2558
|1.2499
|1.2567
|128.00
|570170.42
|3570
|2006.06.29 21:49
|close
|1782
|1.60
|1.2558
|1.2506
|1.2574
|-48.00
|570122.42
|3571
|2006.06.29 21:49
|buy
|1786
|1.60
|1.2561
|1.2506
|1.2574
|3572
|2006.06.29 21:55
|buy
|1787
|3.20
|1.2533
|1.2478
|1.2546
|3573
|2006.06.29 21:58
|buy
|1788
|6.40
|1.2528
|1.2473
|1.2541
|3574
|2006.06.29 22:10
|t/p
|1788
|6.40
|1.2541
|1.2473
|1.2541
|832.00
|570954.42
|3575
|2006.06.29 22:10
|close
|1787
|3.20
|1.2545
|1.2478
|1.2546
|384.00
|571338.42
|3576
|2006.06.29 22:10
|close
|1786
|1.60
|1.2545
|1.2506
|1.2574
|-256.00
|571082.42
|3577
|2006.06.29 22:10
|buy
|1789
|1.60
|1.2548
|1.2493
|1.2561
|3578
|2006.06.29 22:11
|buy
|1790
|3.20
|1.2541
|1.2486
|1.2554
|3579
|2006.06.29 22:11
|buy
|1791
|6.40
|1.2530
|1.2475
|1.2543
|3580
|2006.06.29 22:11
|buy
|1792
|12.80
|1.2524
|1.2469
|1.2537
|3581
|2006.06.29 22:14
|t/p
|1792
|12.80
|1.2537
|1.2469
|1.2537
|1664.00
|572746.42
|3582
|2006.06.29 22:14
|close
|1791
|6.40
|1.2538
|1.2475
|1.2543
|512.00
|573258.42
|3583
|2006.06.29 22:14
|close
|1790
|3.20
|1.2538
|1.2486
|1.2554
|-96.00
|573162.42
|3584
|2006.06.29 22:14
|close
|1789
|1.60
|1.2538
|1.2493
|1.2561
|-160.00
|573002.42
|3585
|2006.06.29 22:14
|buy
|1793
|1.60
|1.2541
|1.2486
|1.2554
|3586
|2006.06.29 22:15
|t/p
|1793
|1.60
|1.2554
|1.2486
|1.2554
|208.00
|573210.42
|3587
|2006.06.29 22:15
|buy
|1794
|1.60
|1.2559
|1.2504
|1.2572
|3588
|2006.06.29 22:20
|t/p
|1794
|1.60
|1.2572
|1.2504
|1.2572
|208.00
|573418.42
|3589
|2006.06.29 22:20
|buy
|1795
|1.60
|1.2576
|1.2521
|1.2589
|3590
|2006.06.29 22:20
|buy
|1796
|3.20
|1.2571
|1.2516
|1.2584
|3591
|2006.06.29 22:21
|buy
|1797
|6.40
|1.2566
|1.2511
|1.2579
|3592
|2006.06.29 22:21
|buy
|1798
|12.80
|1.2560
|1.2505
|1.2573
|3593
|2006.06.29 22:22
|t/p
|1798
|12.80
|1.2573
|1.2505
|1.2573
|1664.00
|575082.42
|3594
|2006.06.29 22:22
|close
|1797
|6.40
|1.2574
|1.2511
|1.2579
|512.00
|575594.42
|3595
|2006.06.29 22:22
|close
|1796
|3.20
|1.2574
|1.2516
|1.2584
|96.00
|575690.42
|3596
|2006.06.29 22:22
|close
|1795
|1.60
|1.2574
|1.2521
|1.2589
|-32.00
|575658.42
|3597
|2006.06.29 22:22
|buy
|1799
|1.60
|1.2577
|1.2522
|1.2590
|3598
|2006.06.29 22:23
|buy
|1800
|3.20
|1.2568
|1.2513
|1.2581
|3599
|2006.06.29 22:23
|buy
|1801
|6.40
|1.2558
|1.2503
|1.2571
|3600
|2006.06.29 22:24
|t/p
|1801
|6.40
|1.2571
|1.2503
|1.2571
|832.00
|576490.42
|3601
|2006.06.29 22:24
|close
|1800
|3.20
|1.2573
|1.2513
|1.2581
|160.00
|576650.42
|3602
|2006.06.29 22:24
|close
|1799
|1.60
|1.2573
|1.2522
|1.2590
|-64.00
|576586.42
|3603
|2006.06.29 22:24
|buy
|1802
|1.60
|1.2576
|1.2521
|1.2589
|3604
|2006.06.29 22:24
|buy
|1803
|3.20
|1.2571
|1.2516
|1.2584
|3605
|2006.06.29 22:25
|t/p
|1802
|1.60
|1.2589
|1.2521
|1.2589
|208.00
|576794.42
|3606
|2006.06.29 22:25
|t/p
|1803
|3.20
|1.2584
|1.2516
|1.2584
|416.00
|577210.42
|3607
|2006.06.29 22:25
|buy
|1804
|1.60
|1.2602
|1.2547
|1.2615
|3608
|2006.06.29 22:30
|buy
|1805
|3.20
|1.2597
|1.2542
|1.2610
|3609
|2006.06.29 22:31
|buy
|1806
|6.40
|1.2591
|1.2536
|1.2604
|3610
|2006.06.29 22:34
|t/p
|1806
|6.40
|1.2604
|1.2536
|1.2604
|832.00
|578042.42
|3611
|2006.06.29 22:34
|close
|1805
|3.20
|1.2605
|1.2542
|1.2610
|256.00
|578298.42
|3612
|2006.06.29 22:34
|close
|1804
|1.60
|1.2605
|1.2547
|1.2615
|48.00
|578346.42
|3613
|2006.06.29 22:34
|buy
|1807
|1.60
|1.2608
|1.2553
|1.2621
|3614
|2006.06.29 22:40
|buy
|1808
|3.20
|1.2603
|1.2548
|1.2616
|3615
|2006.06.29 22:42
|buy
|1809
|6.40
|1.2598
|1.2543
|1.2611
|3616
|2006.06.29 22:45
|buy
|1810
|12.80
|1.2590
|1.2535
|1.2603
|3617
|2006.06.29 23:03
|buy
|1811
|25.60
|1.2585
|1.2530
|1.2598
|3618
|2006.06.29 23:11
|buy
|1812
|51.20
|1.2580
|1.2525
|1.2593
|3619
|2006.06.29 23:15
|buy
|1813
|100.00
|1.2572
|1.2517
|1.2585
|3620
|2006.06.29 23:25
|s/l
|1807
|1.60
|1.2553
|1.2553
|1.2621
|-880.00
|577466.42
|3621
|2006.06.29 23:25
|close
|1813
|100.00
|1.2551
|1.2517
|1.2585
|-21000.00
|556466.42
|3622
|2006.06.29 23:25
|close
|1812
|51.20
|1.2551
|1.2525
|1.2593
|-14848.00
|541618.42
|3623
|2006.06.29 23:25
|close
|1811
|25.60
|1.2551
|1.2530
|1.2598
|-8704.00
|532914.42
|3624
|2006.06.29 23:25
|close
|1810
|12.80
|1.2551
|1.2535
|1.2603
|-4992.00
|527922.42
|3625
|2006.06.29 23:25
|close
|1809
|6.40
|1.2551
|1.2543
|1.2611
|-3008.00
|524914.42
|3626
|2006.06.29 23:25
|close
|1808
|3.20
|1.2551
|1.2548
|1.2616
|-1664.00
|523250.42
|3627
|2006.06.29 23:25
|buy
|1814
|1.60
|1.2554
|1.2499
|1.2567
|3628
|2006.06.29 23:45
|buy
|1815
|3.20
|1.2545
|1.2490
|1.2558
|3629
|2006.06.29 23:59
|t/p
|1814
|1.60
|1.2567
|1.2499
|1.2567
|208.00
|523458.42
|3630
|2006.06.29 23:59
|t/p
|1815
|3.20
|1.2558
|1.2490
|1.2558
|416.00
|523874.42
|3631
|2006.06.29 23:59
|buy
|1816
|1.60
|1.2669
|1.2614
|1.2682
|3632
|2006.06.30 00:05
|t/p
|1816
|1.60
|1.2682
|1.2614
|1.2682
|193.76
|524068.18
|3633
|2006.06.30 00:05
|buy
|1817
|1.60
|1.2689
|1.2634
|1.2702
|3634
|2006.06.30 00:08
|buy
|1818
|3.20
|1.2681
|1.2626
|1.2694
|3635
|2006.06.30 00:12
|buy
|1819
|6.40
|1.2676
|1.2621
|1.2689
|3636
|2006.06.30 00:21
|t/p
|1819
|6.40
|1.2689
|1.2621
|1.2689
|832.00
|524900.18
|3637
|2006.06.30 00:21
|close
|1818
|3.20
|1.2691
|1.2626
|1.2694
|320.00
|525220.18
|3638
|2006.06.30 00:21
|close
|1817
|1.60
|1.2691
|1.2634
|1.2702
|32.00
|525252.18
|3639
|2006.06.30 00:21
|buy
|1820
|1.60
|1.2694
|1.2639
|1.2707
|3640
|2006.06.30 00:25
|buy
|1821
|3.20
|1.2688
|1.2633
|1.2701
|3641
|2006.06.30 00:36
|t/p
|1821
|3.20
|1.2701
|1.2633
|1.2701
|416.00
|525668.18
|3642
|2006.06.30 00:36
|close
|1820
|1.60
|1.2701
|1.2639
|1.2707
|112.00
|525780.18
|3643
|2006.06.30 00:36
|buy
|1822
|1.60
|1.2704
|1.2649
|1.2717
|3644
|2006.06.30 01:12
|buy
|1823
|3.20
|1.2690
|1.2635
|1.2703
|3645
|2006.06.30 01:13
|t/p
|1823
|3.20
|1.2703
|1.2635
|1.2703
|416.00
|526196.18
|3646
|2006.06.30 01:13
|close
|1822
|1.60
|1.2703
|1.2649
|1.2717
|-16.00
|526180.18
|3647
|2006.06.30 01:13
|buy
|1824
|1.60
|1.2706
|1.2651
|1.2719
|3648
|2006.06.30 01:13
|buy
|1825
|3.20
|1.2699
|1.2644
|1.2712
|3649
|2006.06.30 01:14
|buy
|1826
|6.40
|1.2694
|1.2639
|1.2707
|3650
|2006.06.30 01:14
|buy
|1827
|12.80
|1.2689
|1.2634
|1.2702
|3651
|2006.06.30 01:15
|buy
|1828
|25.60
|1.2681
|1.2626
|1.2694
|3652
|2006.06.30 01:40
|buy
|1829
|51.20
|1.2674
|1.2619
|1.2687
|3653
|2006.06.30 01:40
|buy
|1830
|100.00
|1.2669
|1.2614
|1.2682
|3654
|2006.06.30 02:17
|t/p
|1830
|100.00
|1.2682
|1.2614
|1.2682
|13000.00
|539180.18
|3655
|2006.06.30 02:17
|close
|1829
|51.20
|1.2683
|1.2619
|1.2687
|4608.00
|543788.18
|3656
|2006.06.30 02:17
|close
|1828
|25.60
|1.2683
|1.2626
|1.2694
|512.00
|544300.18
|3657
|2006.06.30 02:17
|close
|1827
|12.80
|1.2683
|1.2634
|1.2702
|-768.00
|543532.18
|3658
|2006.06.30 02:17
|close
|1826
|6.40
|1.2683
|1.2639
|1.2707
|-704.00
|542828.18
|3659
|2006.06.30 02:17
|close
|1825
|3.20
|1.2683
|1.2644
|1.2712
|-512.00
|542316.18
|3660
|2006.06.30 02:17
|close
|1824
|1.60
|1.2683
|1.2651
|1.2719
|-368.00
|541948.18
|3661
|2006.06.30 02:17
|buy
|1831
|1.60
|1.2686
|1.2631
|1.2699
|3662
|2006.06.30 02:17
|buy
|1832
|3.20
|1.2679
|1.2624
|1.2692
|3663
|2006.06.30 02:30
|t/p
|1832
|3.20
|1.2692
|1.2624
|1.2692
|416.00
|542364.18
|3664
|2006.06.30 02:30
|close
|1831
|1.60
|1.2693
|1.2631
|1.2699
|112.00
|542476.18
|3665
|2006.06.30 02:30
|buy
|1833
|1.60
|1.2696
|1.2641
|1.2709
|3666
|2006.06.30 02:35
|buy
|1834
|3.20
|1.2691
|1.2636
|1.2704
|3667
|2006.06.30 02:40
|buy
|1835
|6.40
|1.2686
|1.2631
|1.2699
|3668
|2006.06.30 03:08
|buy
|1836
|12.80
|1.2681
|1.2626
|1.2694
|3669
|2006.06.30 03:16
|buy
|1837
|25.60
|1.2673
|1.2618
|1.2686
|3670
|2006.06.30 03:41
|buy
|1838
|51.20
|1.2667
|1.2612
|1.2680
|3671
|2006.06.30 03:50
|buy
|1839
|100.00
|1.2659
|1.2604
|1.2672
|3672
|2006.06.30 03:50
|t/p
|1836
|12.80
|1.2694
|1.2626
|1.2694
|1664.00
|544140.18
|3673
|2006.06.30 03:50
|t/p
|1837
|25.60
|1.2686
|1.2618
|1.2686
|3328.00
|547468.18
|3674
|2006.06.30 03:50
|t/p
|1838
|51.20
|1.2680
|1.2612
|1.2680
|6656.00
|554124.18
|3675
|2006.06.30 03:50
|t/p
|1839
|100.00
|1.2672
|1.2604
|1.2672
|13000.00
|567124.18
|3676
|2006.06.30 03:50
|close
|1835
|6.40
|1.2697
|1.2631
|1.2699
|704.00
|567828.18
|3677
|2006.06.30 03:50
|close
|1834
|3.20
|1.2697
|1.2636
|1.2704
|192.00
|568020.18
|3678
|2006.06.30 03:50
|close
|1833
|1.60
|1.2697
|1.2641
|1.2709
|16.00
|568036.18
|3679
|2006.06.30 04:00
|buy
|1840
|1.60
|1.2713
|1.2658
|1.2726
|3680
|2006.06.30 04:05
|buy
|1841
|3.20
|1.2708
|1.2653
|1.2721
|3681
|2006.06.30 04:31
|t/p
|1841
|3.20
|1.2721
|1.2653
|1.2721
|416.00
|568452.18
|3682
|2006.06.30 04:31
|close
|1840
|1.60
|1.2721
|1.2658
|1.2726
|128.00
|568580.18
|3683
|2006.06.30 04:31
|buy
|1842
|1.60
|1.2724
|1.2669
|1.2737
|3684
|2006.06.30 05:06
|buy
|1843
|3.20
|1.2718
|1.2663
|1.2731
|3685
|2006.06.30 05:06
|buy
|1844
|6.40
|1.2714
|1.2659
|1.2727
|3686
|2006.06.30 05:25
|buy
|1845
|12.80
|1.2709
|1.2654
|1.2722
|3687
|2006.06.30 05:35
|buy
|1846
|25.60
|1.2702
|1.2647
|1.2715
|3688
|2006.06.30 05:50
|buy
|1847
|51.20
|1.2697
|1.2642
|1.2710
|3689
|2006.06.30 06:16
|t/p
|1847
|51.20
|1.2710
|1.2642
|1.2710
|6656.00
|575236.18
|3690
|2006.06.30 06:16
|close
|1846
|25.60
|1.2714
|1.2647
|1.2715
|3072.00
|578308.18
|3691
|2006.06.30 06:16
|close
|1845
|12.80
|1.2714
|1.2654
|1.2722
|640.00
|578948.18
|3692
|2006.06.30 06:16
|close
|1844
|6.40
|1.2714
|1.2659
|1.2727
|0.00
|578948.18
|3693
|2006.06.30 06:16
|close
|1843
|3.20
|1.2714
|1.2663
|1.2731
|-128.00
|578820.18
|3694
|2006.06.30 06:16
|close
|1842
|1.60
|1.2714
|1.2669
|1.2737
|-160.00
|578660.18
|3695
|2006.06.30 07:30
|buy
|1848
|1.60
|1.2707
|1.2652
|1.2720
|3696
|2006.06.30 07:35
|buy
|1849
|3.20
|1.2702
|1.2647
|1.2715
|3697
|2006.06.30 07:45
|buy
|1850
|6.40
|1.2697
|1.2642
|1.2710
|3698
|2006.06.30 07:49
|t/p
|1849
|3.20
|1.2715
|1.2647
|1.2715
|416.00
|579076.18
|3699
|2006.06.30 07:49
|t/p
|1850
|6.40
|1.2710
|1.2642
|1.2710
|832.00
|579908.18
|3700
|2006.06.30 07:49
|close
|1848
|1.60
|1.2715
|1.2652
|1.2720
|128.00
|580036.18
|3701
|2006.06.30 07:49
|buy
|1851
|1.60
|1.2718
|1.2663
|1.2731
|3702
|2006.06.30 07:49
|buy
|1852
|3.20
|1.2697
|1.2642
|1.2710
|3703
|2006.06.30 07:51
|t/p
|1852
|3.20
|1.2710
|1.2642
|1.2710
|416.00
|580452.18
|3704
|2006.06.30 07:51
|close
|1851
|1.60
|1.2730
|1.2663
|1.2731
|192.00
|580644.18
|3705
|2006.06.30 07:51
|buy
|1853
|1.60
|1.2733
|1.2678
|1.2746
|3706
|2006.06.30 07:59
|buy
|1854
|3.20
|1.2728
|1.2673
|1.2741
|3707
|2006.06.30 08:00
|buy
|1855
|6.40
|1.2723
|1.2668
|1.2736
|3708
|2006.06.30 08:01
|buy
|1856
|12.80
|1.2717
|1.2662
|1.2730
|3709
|2006.06.30 08:05
|buy
|1857
|25.60
|1.2710
|1.2655
|1.2723
|3710
|2006.06.30 09:30
|buy
|1858
|51.20
|1.2704
|1.2649
|1.2717
|3711
|2006.06.30 11:45
|t/p
|1858
|51.20
|1.2717
|1.2649
|1.2717
|6656.00
|587300.18
|3712
|2006.06.30 11:45
|close
|1857
|25.60
|1.2721
|1.2655
|1.2723
|2816.00
|590116.18
|3713
|2006.06.30 11:45
|close
|1856
|12.80
|1.2721
|1.2662
|1.2730
|512.00
|590628.18
|3714
|2006.06.30 11:45
|close
|1855
|6.40
|1.2721
|1.2668
|1.2736
|-128.00
|590500.18
|3715
|2006.06.30 11:45
|close
|1854
|3.20
|1.2721
|1.2673
|1.2741
|-224.00
|590276.18
|3716
|2006.06.30 11:45
|close
|1853
|1.60
|1.2721
|1.2678
|1.2746
|-192.00
|590084.18
|3717
|2006.06.30 15:45
|buy
|1859
|1.60
|1.2767
|1.2712
|1.2780
|3718
|2006.06.30 16:32
|t/p
|1859
|1.60
|1.2780
|1.2712
|1.2780
|208.00
|590292.18
|3719
|2006.06.30 17:01
|buy
|1860
|1.60
|1.2767
|1.2712
|1.2780
|3720
|2006.06.30 17:20
|buy
|1861
|3.20
|1.2762
|1.2707
|1.2775
|3721
|2006.06.30 17:31
|buy
|1862
|6.40
|1.2757
|1.2702
|1.2770
|3722
|2006.06.30 19:34
|t/p
|1862
|6.40
|1.2770
|1.2702
|1.2770
|832.00
|591124.18
|3723
|2006.06.30 19:34
|close
|1861
|3.20
|1.2774
|1.2707
|1.2775
|384.00
|591508.18
|3724
|2006.06.30 19:34
|close
|1860
|1.60
|1.2774
|1.2712
|1.2780
|112.00
|591620.18
|3725
|2006.06.30 19:34
|buy
|1863
|1.60
|1.2777
|1.2722
|1.2790
|3726
|2006.06.30 19:34
|buy
|1864
|3.20
|1.2758
|1.2703
|1.2771
|3727
|2006.06.30 19:35
|t/p
|1864
|3.20
|1.2771
|1.2703
|1.2771
|416.00
|592036.18
|3728
|2006.06.30 19:35
|close
|1863
|1.60
|1.2779
|1.2722
|1.2790
|32.00
|592068.18
|3729
|2006.06.30 19:35
|buy
|1865
|1.60
|1.2782
|1.2727
|1.2795
|3730
|2006.07.03 00:49
|buy
|1866
|3.20
|1.2776
|1.2721
|1.2789
|3731
|2006.07.03 01:24
|buy
|1867
|6.40
|1.2772
|1.2717
|1.2785
|3732
|2006.07.03 03:28
|t/p
|1867
|6.40
|1.2785
|1.2717
|1.2785
|832.00
|592900.18
|3733
|2006.07.03 03:28
|close
|1866
|3.20
|1.2785
|1.2721
|1.2789
|288.00
|593188.18
|3734
|2006.07.03 03:28
|close
|1865
|1.60
|1.2785
|1.2727
|1.2795
|33.76
|593221.94
|3735
|2006.07.05 14:47
|sell
|1868
|1.60
|1.2781
|1.2836
|1.2768
|3736
|2006.07.05 15:00
|sell
|1869
|3.20
|1.2787
|1.2842
|1.2774
|3737
|2006.07.05 15:45
|sell
|1870
|6.40
|1.2793
|1.2848
|1.2780
|3738
|2006.07.05 15:59
|t/p
|1868
|1.60
|1.2768
|1.2836
|1.2768
|208.00
|593429.94
|3739
|2006.07.05 15:59
|t/p
|1869
|3.20
|1.2774
|1.2842
|1.2774
|416.00
|593845.94
|3740
|2006.07.05 15:59
|t/p
|1870
|6.40
|1.2780
|1.2848
|1.2780
|832.00
|594677.94
|3741
|2006.07.05 20:15
|sell
|1871
|1.60
|1.2718
|1.2773
|1.2705
|3742
|2006.07.05 21:55
|sell
|1872
|3.20
|1.2723
|1.2778
|1.2710
|3743
|2006.07.05 22:00
|sell
|1873
|6.40
|1.2729
|1.2784
|1.2716
|3744
|2006.07.05 22:25
|sell
|1874
|12.80
|1.2733
|1.2788
|1.2720
|3745
|2006.07.06 06:45
|sell
|1875
|25.60
|1.2738
|1.2793
|1.2725
|3746
|2006.07.06 10:03
|sell
|1876
|51.20
|1.2743
|1.2798
|1.2730
|3747
|2006.07.06 11:20
|sell
|1877
|100.00
|1.2748
|1.2803
|1.2735
|3748
|2006.07.06 11:59
|t/p
|1877
|100.00
|1.2735
|1.2803
|1.2735
|13000.00
|607677.94
|3749
|2006.07.06 11:59
|close
|1876
|51.20
|1.2734
|1.2798
|1.2730
|4608.00
|612285.94
|3750
|2006.07.06 11:59
|close
|1875
|25.60
|1.2734
|1.2793
|1.2725
|1024.00
|613309.94
|3751
|2006.07.06 11:59
|close
|1874
|12.80
|1.2734
|1.2788
|1.2720
|121.60
|613431.54
|3752
|2006.07.06 11:59
|close
|1873
|6.40
|1.2734
|1.2784
|1.2716
|-195.20
|613236.34
|3753
|2006.07.06 11:59
|close
|1872
|3.20
|1.2734
|1.2778
|1.2710
|-289.60
|612946.74
|3754
|2006.07.06 11:59
|close
|1871
|1.60
|1.2734
|1.2773
|1.2705
|-224.80
|612721.94
|3755
|2006.07.07 15:00
|buy
|1878
|1.60
|1.2835
|1.2780
|1.2848
|3756
|2006.07.07 15:59
|buy
|1879
|3.20
|1.2826
|1.2771
|1.2839
|3757
|2006.07.07 16:02
|buy
|1880
|6.40
|1.2821
|1.2766
|1.2834
|3758
|2006.07.07 16:04
|buy
|1881
|12.80
|1.2816
|1.2761
|1.2829
|3759
|2006.07.07 16:27
|buy
|1882
|25.60
|1.2812
|1.2757
|1.2825
|3760
|2006.07.07 17:25
|t/p
|1882
|25.60
|1.2825
|1.2757
|1.2825
|3328.00
|616049.94
|3761
|2006.07.07 17:25
|close
|1881
|12.80
|1.2825
|1.2761
|1.2829
|1152.00
|617201.94
|3762
|2006.07.07 17:25
|close
|1880
|6.40
|1.2825
|1.2766
|1.2834
|256.00
|617457.94
|3763
|2006.07.07 17:25
|close
|1879
|3.20
|1.2825
|1.2771
|1.2839
|-32.00
|617425.94
|3764
|2006.07.07 17:25
|close
|1878
|1.60
|1.2825
|1.2780
|1.2848
|-160.00
|617265.94
|3765
|2006.07.07 17:45
|buy
|1883
|1.60
|1.2829
|1.2774
|1.2842
|3766
|2006.07.07 20:04
|buy
|1884
|3.20
|1.2822
|1.2767
|1.2835
|3767
|2006.07.07 20:15
|buy
|1885
|6.40
|1.2811
|1.2756
|1.2824
|3768
|2006.07.07 21:30
|t/p
|1885
|6.40
|1.2824
|1.2756
|1.2824
|832.00
|618097.94
|3769
|2006.07.07 21:30
|close
|1884
|3.20
|1.2824
|1.2767
|1.2835
|64.00
|618161.94
|3770
|2006.07.07 21:30
|close
|1883
|1.60
|1.2824
|1.2774
|1.2842
|-80.00
|618081.94
|3771
|2006.07.10 15:00
|sell
|1886
|1.60
|1.2768
|1.2823
|1.2755
|3772
|2006.07.10 15:05
|sell
|1887
|3.20
|1.2773
|1.2828
|1.2760
|3773
|2006.07.10 15:25
|sell
|1888
|6.40
|1.2780
|1.2835
|1.2767
|3774
|2006.07.10 15:59
|t/p
|1886
|1.60
|1.2755
|1.2823
|1.2755
|208.00
|618289.94
|3775
|2006.07.10 15:59
|t/p
|1887
|3.20
|1.2760
|1.2828
|1.2760
|416.00
|618705.94
|3776
|2006.07.10 15:59
|t/p
|1888
|6.40
|1.2767
|1.2835
|1.2767
|832.00
|619537.94
|3777
|2006.07.10 16:00
|sell
|1889
|1.60
|1.2727
|1.2782
|1.2714
|3778
|2006.07.10 16:30
|sell
|1890
|3.20
|1.2736
|1.2791
|1.2723
|3779
|2006.07.10 16:36
|sell
|1891
|6.40
|1.2744
|1.2799
|1.2731
|3780
|2006.07.10 16:51
|sell
|1892
|12.80
|1.2751
|1.2806
|1.2738
|3781
|2006.07.10 17:00
|sell
|1893
|25.60
|1.2756
|1.2811
|1.2743
|3782
|2006.07.10 18:11
|sell
|1894
|51.20
|1.2761
|1.2816
|1.2748
|3783
|2006.07.10 19:59
|t/p
|1892
|12.80
|1.2738
|1.2806
|1.2738
|1664.00
|621201.94
|3784
|2006.07.10 19:59
|t/p
|1893
|25.60
|1.2743
|1.2811
|1.2743
|3328.00
|624529.94
|3785
|2006.07.10 19:59
|t/p
|1894
|51.20
|1.2748
|1.2816
|1.2748
|6656.00
|631185.94
|3786
|2006.07.10 19:59
|close
|1891
|6.40
|1.2732
|1.2799
|1.2731
|768.00
|631953.94
|3787
|2006.07.10 19:59
|close
|1890
|3.20
|1.2732
|1.2791
|1.2723
|128.00
|632081.94
|3788
|2006.07.10 19:59
|close
|1889
|1.60
|1.2732
|1.2782
|1.2714
|-80.00
|632001.94
|3789
|2006.07.12 15:00
|sell
|1895
|1.60
|1.2712
|1.2767
|1.2699
|3790
|2006.07.12 15:03
|sell
|1896
|3.20
|1.2717
|1.2772
|1.2704
|3791
|2006.07.12 15:48
|t/p
|1896
|3.20
|1.2704
|1.2772
|1.2704
|416.00
|632417.94
|3792
|2006.07.12 15:48
|close
|1895
|1.60
|1.2704
|1.2767
|1.2699
|128.00
|632545.94
|3793
|2006.07.12 15:48
|sell
|1897
|1.60
|1.2701
|1.2756
|1.2688
|3794
|2006.07.12 16:04
|t/p
|1897
|1.60
|1.2688
|1.2756
|1.2688
|208.00
|632753.94
|3795
|2006.07.12 16:04
|sell
|1898
|1.60
|1.2682
|1.2737
|1.2669
|3796
|2006.07.12 16:04
|sell
|1899
|3.20
|1.2687
|1.2742
|1.2674
|3797
|2006.07.12 16:04
|sell
|1900
|6.40
|1.2692
|1.2747
|1.2679
|3798
|2006.07.12 16:07
|t/p
|1900
|6.40
|1.2679
|1.2747
|1.2679
|832.00
|633585.94
|3799
|2006.07.12 16:07
|close
|1899
|3.20
|1.2679
|1.2742
|1.2674
|256.00
|633841.94
|3800
|2006.07.12 16:07
|close
|1898
|1.60
|1.2679
|1.2737
|1.2669
|48.00
|633889.94
|3801
|2006.07.12 16:07
|sell
|1901
|1.60
|1.2676
|1.2731
|1.2663
|3802
|2006.07.12 16:08
|sell
|1902
|3.20
|1.2681
|1.2736
|1.2668
|3803
|2006.07.12 16:09
|sell
|1903
|6.40
|1.2686
|1.2741
|1.2673
|3804
|2006.07.12 16:16
|sell
|1904
|12.80
|1.2691
|1.2746
|1.2678
|3805
|2006.07.12 16:18
|sell
|1905
|25.60
|1.2695
|1.2750
|1.2682
|3806
|2006.07.12 17:37
|sell
|1906
|51.20
|1.2700
|1.2755
|1.2687
|3807
|2006.07.12 17:59
|sell
|1907
|100.00
|1.2705
|1.2760
|1.2692
|3808
|2006.07.12 19:25
|t/p
|1907
|100.00
|1.2692
|1.2760
|1.2692
|13000.00
|646889.94
|3809
|2006.07.12 19:25
|close
|1906
|51.20
|1.2692
|1.2755
|1.2687
|4096.00
|650985.94
|3810
|2006.07.12 19:25
|close
|1905
|25.60
|1.2692
|1.2750
|1.2682
|768.00
|651753.94
|3811
|2006.07.12 19:25
|close
|1904
|12.80
|1.2692
|1.2746
|1.2678
|-128.00
|651625.94
|3812
|2006.07.12 19:25
|close
|1903
|6.40
|1.2692
|1.2741
|1.2673
|-384.00
|651241.94
|3813
|2006.07.12 19:25
|close
|1902
|3.20
|1.2692
|1.2736
|1.2668
|-352.00
|650889.94
|3814
|2006.07.12 19:25
|close
|1901
|1.60
|1.2692
|1.2731
|1.2663
|-256.00
|650633.94
|3815
|2006.07.17 10:45
|sell
|1908
|1.60
|1.2562
|1.2617
|1.2549
|3816
|2006.07.17 10:59
|sell
|1909
|3.20
|1.2569
|1.2624
|1.2556
|3817
|2006.07.17 10:59
|t/p
|1908
|1.60
|1.2549
|1.2617
|1.2549
|208.00
|650841.94
|3818
|2006.07.17 10:59
|t/p
|1909
|3.20
|1.2556
|1.2624
|1.2556
|416.00
|651257.94
|3819
|2006.07.17 10:59
|sell
|1910
|1.60
|1.2546
|1.2601
|1.2533
|3820
|2006.07.17 10:59
|sell
|1911
|3.20
|1.2554
|1.2609
|1.2541
|3821
|2006.07.17 11:15
|sell
|1912
|6.40
|1.2559
|1.2614
|1.2546
|3822
|2006.07.17 11:29
|t/p
|1912
|6.40
|1.2546
|1.2614
|1.2546
|832.00
|652089.94
|3823
|2006.07.17 11:29
|close
|1911
|3.20
|1.2546
|1.2609
|1.2541
|256.00
|652345.94
|3824
|2006.07.17 11:29
|close
|1910
|1.60
|1.2546
|1.2601
|1.2533
|0.00
|652345.94
|3825
|2006.07.17 11:29
|sell
|1913
|1.60
|1.2543
|1.2598
|1.2530
|3826
|2006.07.17 12:03
|t/p
|1913
|1.60
|1.2530
|1.2598
|1.2530
|208.00
|652553.94
|3827
|2006.07.17 12:03
|sell
|1914
|1.60
|1.2527
|1.2582
|1.2514
|3828
|2006.07.17 12:05
|sell
|1915
|3.20
|1.2533
|1.2588
|1.2520
|3829
|2006.07.17 12:14
|sell
|1916
|6.40
|1.2540
|1.2595
|1.2527
|3830
|2006.07.17 12:15
|sell
|1917
|12.80
|1.2545
|1.2600
|1.2532
|3831
|2006.07.17 14:31
|t/p
|1917
|12.80
|1.2532
|1.2600
|1.2532
|1664.00
|654217.94
|3832
|2006.07.17 14:31
|close
|1916
|6.40
|1.2530
|1.2595
|1.2527
|640.00
|654857.94
|3833
|2006.07.17 14:31
|close
|1915
|3.20
|1.2530
|1.2588
|1.2520
|96.00
|654953.94
|3834
|2006.07.17 14:31
|close
|1914
|1.60
|1.2530
|1.2582
|1.2514
|-48.00
|654905.94
|3835
|2006.07.17 14:31
|sell
|1918
|1.60
|1.2527
|1.2582
|1.2514
|3836
|2006.07.17 14:32
|sell
|1919
|3.20
|1.2531
|1.2586
|1.2518
|3837
|2006.07.17 15:17
|t/p
|1919
|3.20
|1.2518
|1.2586
|1.2518
|416.00
|655321.94
|3838
|2006.07.17 15:17
|close
|1918
|1.60
|1.2518
|1.2582
|1.2514
|144.00
|655465.94
|3839
|2006.07.17 15:17
|sell
|1920
|1.60
|1.2515
|1.2570
|1.2502
|3840
|2006.07.17 15:18
|sell
|1921
|3.20
|1.2520
|1.2575
|1.2507
|3841
|2006.07.17 15:19
|sell
|1922
|6.40
|1.2525
|1.2580
|1.2512
|3842
|2006.07.17 15:34
|sell
|1923
|12.80
|1.2535
|1.2590
|1.2522
|3843
|2006.07.17 16:01
|sell
|1924
|25.60
|1.2540
|1.2595
|1.2527
|3844
|2006.07.17 16:18
|t/p
|1924
|25.60
|1.2527
|1.2595
|1.2527
|3328.00
|658793.94
|3845
|2006.07.17 16:18
|close
|1923
|12.80
|1.2527
|1.2590
|1.2522
|1024.00
|659817.94
|3846
|2006.07.17 16:18
|close
|1922
|6.40
|1.2527
|1.2580
|1.2512
|-128.00
|659689.94
|3847
|2006.07.17 16:18
|close
|1921
|3.20
|1.2527
|1.2575
|1.2507
|-224.00
|659465.94
|3848
|2006.07.17 16:18
|close
|1920
|1.60
|1.2527
|1.2570
|1.2502
|-192.00
|659273.94
|3849
|2006.07.17 16:18
|sell
|1925
|1.60
|1.2524
|1.2579
|1.2511
|3850
|2006.07.17 16:26
|sell
|1926
|3.20
|1.2530
|1.2585
|1.2517
|3851
|2006.07.17 16:56
|t/p
|1926
|3.20
|1.2517
|1.2585
|1.2517
|416.00
|659689.94
|3852
|2006.07.17 16:56
|close
|1925
|1.60
|1.2516
|1.2579
|1.2511
|128.00
|659817.94
|3853
|2006.07.17 16:56
|sell
|1927
|1.60
|1.2513
|1.2568
|1.2500
|3854
|2006.07.17 16:59
|sell
|1928
|3.20
|1.2519
|1.2574
|1.2506
|3855
|2006.07.17 17:01
|sell
|1929
|6.40
|1.2527
|1.2582
|1.2514
|3856
|2006.07.17 17:08
|sell
|1930
|12.80
|1.2531
|1.2586
|1.2518
|3857
|2006.07.17 19:39
|t/p
|1930
|12.80
|1.2518
|1.2586
|1.2518
|1664.00
|661481.94
|3858
|2006.07.17 19:39
|close
|1929
|6.40
|1.2518
|1.2582
|1.2514
|576.00
|662057.94
|3859
|2006.07.17 19:39
|close
|1928
|3.20
|1.2518
|1.2574
|1.2506
|32.00
|662089.94
|3860
|2006.07.17 19:39
|close
|1927
|1.60
|1.2518
|1.2568
|1.2500
|-80.00
|662009.94
|3861
|2006.07.19 16:45
|buy
|1931
|1.60
|1.2570
|1.2515
|1.2583
|3862
|2006.07.19 16:45
|buy
|1932
|3.20
|1.2565
|1.2510
|1.2578
|3863
|2006.07.19 17:03
|buy
|1933
|6.40
|1.2560
|1.2505
|1.2573
|3864
|2006.07.19 17:04
|buy
|1934
|12.80
|1.2555
|1.2500
|1.2568
|3865
|2006.07.19 17:04
|buy
|1935
|25.60
|1.2550
|1.2495
|1.2563
|3866
|2006.07.19 17:04
|buy
|1936
|51.20
|1.2545
|1.2490
|1.2558
|3867
|2006.07.19 17:04
|t/p
|1936
|51.20
|1.2558
|1.2490
|1.2558
|6656.00
|668665.94
|3868
|2006.07.19 17:04
|close
|1935
|25.60
|1.2560
|1.2495
|1.2563
|2560.00
|671225.94
|3869
|2006.07.19 17:04
|close
|1934
|12.80
|1.2560
|1.2500
|1.2568
|640.00
|671865.94
|3870
|2006.07.19 17:04
|close
|1933
|6.40
|1.2560
|1.2505
|1.2573
|0.00
|671865.94
|3871
|2006.07.19 17:04
|close
|1932
|3.20
|1.2560
|1.2510
|1.2578
|-160.00
|671705.94
|3872
|2006.07.19 17:04
|close
|1931
|1.60
|1.2560
|1.2515
|1.2583
|-160.00
|671545.94
|3873
|2006.07.19 17:04
|buy
|1937
|1.60
|1.2563
|1.2508
|1.2576
|3874
|2006.07.19 17:04
|buy
|1938
|3.20
|1.2548
|1.2493
|1.2561
|3875
|2006.07.19 17:04
|buy
|1939
|6.40
|1.2543
|1.2488
|1.2556
|3876
|2006.07.19 17:13
|t/p
|1939
|6.40
|1.2556
|1.2488
|1.2556
|832.00
|672377.94
|3877
|2006.07.19 17:13
|close
|1938
|3.20
|1.2557
|1.2493
|1.2561
|288.00
|672665.94
|3878
|2006.07.19 17:13
|close
|1937
|1.60
|1.2557
|1.2508
|1.2576
|-96.00
|672569.94
|3879
|2006.07.19 17:13
|buy
|1940
|1.60
|1.2560
|1.2505
|1.2573
|3880
|2006.07.19 17:13
|buy
|1941
|3.20
|1.2553
|1.2498
|1.2566
|3881
|2006.07.19 17:41
|t/p
|1941
|3.20
|1.2566
|1.2498
|1.2566
|416.00
|672985.94
|3882
|2006.07.19 17:41
|close
|1940
|1.60
|1.2567
|1.2505
|1.2573
|112.00
|673097.94
|3883
|2006.07.19 17:41
|buy
|1942
|1.60
|1.2570
|1.2515
|1.2583
|3884
|2006.07.19 17:43
|buy
|1943
|3.20
|1.2562
|1.2507
|1.2575
|3885
|2006.07.19 18:09
|buy
|1944
|6.40
|1.2557
|1.2502
|1.2570
|3886
|2006.07.19 18:39
|t/p
|1944
|6.40
|1.2570
|1.2502
|1.2570
|832.00
|673929.94
|3887
|2006.07.19 18:39
|close
|1943
|3.20
|1.2571
|1.2507
|1.2575
|288.00
|674217.94
|3888
|2006.07.19 18:39
|close
|1942
|1.60
|1.2571
|1.2515
|1.2583
|16.00
|674233.94
|3889
|2006.07.19 18:39
|buy
|1945
|1.60
|1.2574
|1.2519
|1.2587
|3890
|2006.07.19 18:58
|t/p
|1945
|1.60
|1.2587
|1.2519
|1.2587
|208.00
|674441.94
|3891
|2006.07.19 18:58
|buy
|1946
|1.60
|1.2591
|1.2536
|1.2604
|3892
|2006.07.19 19:28
|t/p
|1946
|1.60
|1.2604
|1.2536
|1.2604
|208.00
|674649.94
|3893
|2006.07.19 19:28
|buy
|1947
|1.60
|1.2607
|1.2552
|1.2620
|3894
|2006.07.19 19:29
|buy
|1948
|3.20
|1.2601
|1.2546
|1.2614
|3895
|2006.07.19 19:34
|buy
|1949
|6.40
|1.2595
|1.2540
|1.2608
|3896
|2006.07.19 22:49
|buy
|1950
|12.80
|1.2590
|1.2535
|1.2603
|3897
|2006.07.20 02:16
|t/p
|1950
|12.80
|1.2603
|1.2535
|1.2603
|1322.24
|675972.18
|3898
|2006.07.20 02:16
|close
|1949
|6.40
|1.2603
|1.2540
|1.2608
|341.12
|676313.30
|3899
|2006.07.20 02:16
|close
|1948
|3.20
|1.2603
|1.2546
|1.2614
|-21.44
|676291.86
|3900
|2006.07.20 02:16
|close
|1947
|1.60
|1.2603
|1.2552
|1.2620
|-106.72
|676185.14
|3901
|2006.07.24 08:00
|sell
|1951
|1.60
|1.2648
|1.2703
|1.2635
|3902
|2006.07.24 08:59
|t/p
|1951
|1.60
|1.2635
|1.2703
|1.2635
|208.00
|676393.14
|3903
|2006.07.24 08:59
|sell
|1952
|1.60
|1.2631
|1.2686
|1.2618
|3904
|2006.07.24 09:03
|sell
|1953
|3.20
|1.2635
|1.2690
|1.2622
|3905
|2006.07.24 09:24
|t/p
|1953
|3.20
|1.2622
|1.2690
|1.2622
|416.00
|676809.14
|3906
|2006.07.24 09:24
|close
|1952
|1.60
|1.2619
|1.2686
|1.2618
|192.00
|677001.14
|3907
|2006.07.25 18:00
|sell
|1954
|1.60
|1.2574
|1.2629
|1.2561
|3908
|2006.07.25 20:52
|sell
|1955
|3.20
|1.2579
|1.2634
|1.2566
|3909
|2006.07.25 21:22
|sell
|1956
|6.40
|1.2584
|1.2639
|1.2571
|3910
|2006.07.26 03:10
|t/p
|1956
|6.40
|1.2571
|1.2639
|1.2571
|873.60
|677874.74
|3911
|2006.07.26 03:10
|close
|1955
|3.20
|1.2571
|1.2634
|1.2566
|276.80
|678151.54
|3912
|2006.07.26 03:10
|close
|1954
|1.60
|1.2571
|1.2629
|1.2561
|58.40
|678209.94
|3913
|2006.07.26 19:00
|buy
|1957
|1.60
|1.2659
|1.2604
|1.2672
|3914
|2006.07.26 19:03
|buy
|1958
|3.20
|1.2654
|1.2599
|1.2667
|3915
|2006.07.26 20:01
|t/p
|1958
|3.20
|1.2667
|1.2599
|1.2667
|416.00
|678625.94
|3916
|2006.07.26 20:01
|close
|1957
|1.60
|1.2671
|1.2604
|1.2672
|192.00
|678817.94
|3917
|2006.07.26 20:01
|buy
|1959
|1.60
|1.2674
|1.2619
|1.2687
|3918
|2006.07.26 20:01
|buy
|1960
|3.20
|1.2667
|1.2612
|1.2680
|3919
|2006.07.26 20:19
|t/p
|1960
|3.20
|1.2680
|1.2612
|1.2680
|416.00
|679233.94
|3920
|2006.07.26 20:19
|close
|1959
|1.60
|1.2681
|1.2619
|1.2687
|112.00
|679345.94
|3921
|2006.07.26 20:19
|buy
|1961
|1.60
|1.2684
|1.2629
|1.2697
|3922
|2006.07.26 20:25
|t/p
|1961
|1.60
|1.2697
|1.2629
|1.2697
|208.00
|679553.94
|3923
|2006.07.26 20:25
|buy
|1962
|1.60
|1.2701
|1.2646
|1.2714
|3924
|2006.07.26 20:29
|buy
|1963
|3.20
|1.2694
|1.2639
|1.2707
|3925
|2006.07.26 22:03
|t/p
|1963
|3.20
|1.2707
|1.2639
|1.2707
|416.00
|679969.94
|3926
|2006.07.26 22:03
|close
|1962
|1.60
|1.2707
|1.2646
|1.2714
|96.00
|680065.94
|3927
|2006.07.26 22:03
|buy
|1964
|1.60
|1.2710
|1.2655
|1.2723
|3928
|2006.07.26 23:01
|t/p
|1964
|1.60
|1.2723
|1.2655
|1.2723
|208.00
|680273.94
|3929
|2006.07.26 23:01
|buy
|1965
|1.60
|1.2726
|1.2671
|1.2739
|3930
|2006.07.26 23:13
|buy
|1966
|3.20
|1.2721
|1.2666
|1.2734
|3931
|2006.07.26 23:15
|buy
|1967
|6.40
|1.2716
|1.2661
|1.2729
|3932
|2006.07.27 00:59
|buy
|1968
|12.80
|1.2712
|1.2657
|1.2725
|3933
|2006.07.27 06:20
|t/p
|1968
|12.80
|1.2725
|1.2657
|1.2725
|1664.00
|681937.94
|3934
|2006.07.27 06:20
|close
|1967
|6.40
|1.2725
|1.2661
|1.2729
|405.12
|682343.06
|3935
|2006.07.27 06:20
|close
|1966
|3.20
|1.2725
|1.2666
|1.2734
|42.56
|682385.62
|3936
|2006.07.27 06:20
|close
|1965
|1.60
|1.2725
|1.2671
|1.2739
|-58.72
|682326.90
|3937
|2006.07.27 20:45
|sell
|1969
|1.60
|1.2691
|1.2746
|1.2678
|3938
|2006.07.27 21:22
|sell
|1970
|3.20
|1.2695
|1.2750
|1.2682
|3939
|2006.07.27 22:48
|sell
|1971
|6.40
|1.2702
|1.2757
|1.2689
|3940
|2006.07.28 01:31
|t/p
|1971
|6.40
|1.2689
|1.2757
|1.2689
|873.60
|683200.50
|3941
|2006.07.28 01:31
|close
|1970
|3.20
|1.2689
|1.2750
|1.2682
|212.80
|683413.30
|3942
|2006.07.28 01:31
|close
|1969
|1.60
|1.2689
|1.2746
|1.2678
|42.40
|683455.70
|3943
|2006.07.28 16:30
|buy
|1972
|1.60
|1.2753
|1.2698
|1.2766
|3944
|2006.07.28 16:57
|t/p
|1972
|1.60
|1.2766
|1.2698
|1.2766
|208.00
|683663.70
|3945
|2006.07.28 16:57
|buy
|1973
|1.60
|1.2769
|1.2714
|1.2782
|3946
|2006.07.28 17:01
|buy
|1974
|3.20
|1.2764
|1.2709
|1.2777
|3947
|2006.07.28 17:22
|buy
|1975
|6.40
|1.2759
|1.2704
|1.2772
|3948
|2006.07.28 17:39
|buy
|1976
|12.80
|1.2755
|1.2700
|1.2768
|3949
|2006.07.28 17:40
|buy
|1977
|25.60
|1.2750
|1.2695
|1.2763
|3950
|2006.07.28 17:40
|buy
|1978
|51.20
|1.2745
|1.2690
|1.2758
|3951
|2006.07.28 18:33
|buy
|1979
|100.00
|1.2740
|1.2685
|1.2753
|3952
|2006.07.28 19:42
|t/p
|1979
|100.00
|1.2753
|1.2685
|1.2753
|13000.00
|696663.70
|3953
|2006.07.28 19:42
|close
|1978
|51.20
|1.2753
|1.2690
|1.2758
|4096.00
|700759.70
|3954
|2006.07.28 19:42
|close
|1977
|25.60
|1.2753
|1.2695
|1.2763
|768.00
|701527.70
|3955
|2006.07.28 19:42
|close
|1976
|12.80
|1.2753
|1.2700
|1.2768
|-256.00
|701271.70
|3956
|2006.07.28 19:42
|close
|1975
|6.40
|1.2753
|1.2704
|1.2772
|-384.00
|700887.70
|3957
|2006.07.28 19:42
|close
|1974
|3.20
|1.2753
|1.2709
|1.2777
|-352.00
|700535.70
|3958
|2006.07.28 19:42
|close
|1973
|1.60
|1.2753
|1.2714
|1.2782
|-256.00
|700279.70
|3959
|2006.07.28 19:42
|buy
|1980
|1.60
|1.2756
|1.2701
|1.2769
|3960
|2006.07.28 20:56
|buy
|1981
|3.20
|1.2752
|1.2697
|1.2765
|3961
|2006.07.31 00:01
|t/p
|1981
|3.20
|1.2765
|1.2697
|1.2765
|387.52
|700667.22
|3962
|2006.07.31 00:01
|close
|1980
|1.60
|1.2765
|1.2701
|1.2769
|129.76
|700796.98
|3963
|2006.08.01 18:30
|buy
|1982
|1.60
|1.2809
|1.2754
|1.2822
|3964
|2006.08.01 21:33
|t/p
|1982
|1.60
|1.2822
|1.2754
|1.2822
|208.00
|701004.98
|3965
|2006.08.01 21:33
|buy
|1983
|1.60
|1.2825
|1.2770
|1.2838
|3966
|2006.08.02 00:14
|buy
|1984
|3.20
|1.2820
|1.2765
|1.2833
|3967
|2006.08.02 05:06
|t/p
|1984
|3.20
|1.2833
|1.2765
|1.2833
|416.00
|701420.98
|3968
|2006.08.02 05:06
|close
|1983
|1.60
|1.2833
|1.2770
|1.2838
|113.76
|701534.74
|3969
|2006.08.03 15:00
|buy
|1985
|1.60
|1.2819
|1.2764
|1.2832
|3970
|2006.08.03 15:11
|buy
|1986
|3.20
|1.2812
|1.2757
|1.2825
|3971
|2006.08.03 15:28
|buy
|1987
|6.40
|1.2806
|1.2751
|1.2819
|3972
|2006.08.03 15:28
|buy
|1988
|12.80
|1.2800
|1.2745
|1.2813
|3973
|2006.08.03 15:44
|t/p
|1988
|12.80
|1.2813
|1.2745
|1.2813
|1664.00
|703198.74
|3974
|2006.08.03 15:44
|close
|1987
|6.40
|1.2814
|1.2751
|1.2819
|512.00
|703710.74
|3975
|2006.08.03 15:44
|close
|1986
|3.20
|1.2814
|1.2757
|1.2825
|64.00
|703774.74
|3976
|2006.08.03 15:44
|close
|1985
|1.60
|1.2814
|1.2764
|1.2832
|-80.00
|703694.74
|3977
|2006.08.03 15:44
|buy
|1989
|1.60
|1.2817
|1.2762
|1.2830
|3978
|2006.08.03 15:53
|buy
|1990
|3.20
|1.2809
|1.2754
|1.2822
|3979
|2006.08.03 16:00
|t/p
|1990
|3.20
|1.2822
|1.2754
|1.2822
|416.00
|704110.74
|3980
|2006.08.03 16:00
|close
|1989
|1.60
|1.2823
|1.2762
|1.2830
|96.00
|704206.74
|3981
|2006.08.03 16:30
|buy
|1991
|1.60
|1.2816
|1.2761
|1.2829
|3982
|2006.08.03 16:51
|buy
|1992
|3.20
|1.2812
|1.2757
|1.2825
|3983
|2006.08.03 16:51
|buy
|1993
|6.40
|1.2807
|1.2752
|1.2820
|3984
|2006.08.03 16:55
|buy
|1994
|12.80
|1.2802
|1.2747
|1.2815
|3985
|2006.08.03 16:55
|buy
|1995
|25.60
|1.2794
|1.2739
|1.2807
|3986
|2006.08.03 16:57
|buy
|1996
|51.20
|1.2789
|1.2734
|1.2802
|3987
|2006.08.03 17:09
|buy
|1997
|100.00
|1.2783
|1.2728
|1.2796
|3988
|2006.08.03 18:34
|t/p
|1997
|100.00
|1.2796
|1.2728
|1.2796
|13000.00
|717206.74
|3989
|2006.08.03 18:34
|close
|1996
|51.20
|1.2797
|1.2734
|1.2802
|4096.00
|721302.74
|3990
|2006.08.03 18:34
|close
|1995
|25.60
|1.2797
|1.2739
|1.2807
|768.00
|722070.74
|3991
|2006.08.03 18:34
|close
|1994
|12.80
|1.2797
|1.2747
|1.2815
|-640.00
|721430.74
|3992
|2006.08.03 18:34
|close
|1993
|6.40
|1.2797
|1.2752
|1.2820
|-640.00
|720790.74
|3993
|2006.08.03 18:34
|close
|1992
|3.20
|1.2797
|1.2757
|1.2825
|-480.00
|720310.74
|3994
|2006.08.03 18:34
|close
|1991
|1.60
|1.2797
|1.2761
|1.2829
|-304.00
|720006.74
|3995
|2006.08.04 15:00
|buy
|1998
|1.60
|1.2881
|1.2826
|1.2894
|3996
|2006.08.04 15:02
|buy
|1999
|3.20
|1.2876
|1.2821
|1.2889
|3997
|2006.08.04 15:03
|buy
|2000
|6.40
|1.2872
|1.2817
|1.2885
|3998
|2006.08.04 15:51
|t/p
|2000
|6.40
|1.2885
|1.2817
|1.2885
|832.00
|720838.74
|3999
|2006.08.04 15:51
|close
|1999
|3.20
|1.2887
|1.2821
|1.2889
|352.00
|721190.74
|4000
|2006.08.04 15:51
|close
|1998
|1.60
|1.2887
|1.2826
|1.2894
|96.00
|721286.74
|4001
|2006.08.04 15:51
|buy
|2001
|1.60
|1.2890
|1.2835
|1.2903
|4002
|2006.08.04 15:51
|buy
|2002
|3.20
|1.2885
|1.2830
|1.2898
|4003
|2006.08.04 15:54
|t/p
|2002
|3.20
|1.2898
|1.2830
|1.2898
|416.00
|721702.74
|4004
|2006.08.04 15:54
|close
|2001
|1.60
|1.2898
|1.2835
|1.2903
|128.00
|721830.74
|4005
|2006.08.04 15:54
|buy
|2003
|1.60
|1.2901
|1.2846
|1.2914
|4006
|2006.08.04 16:19
|buy
|2004
|3.20
|1.2896
|1.2841
|1.2909
|4007
|2006.08.04 17:03
|buy
|2005
|6.40
|1.2891
|1.2836
|1.2904
|4008
|2006.08.04 17:13
|buy
|2006
|12.80
|1.2886
|1.2831
|1.2899
|4009
|2006.08.04 17:27
|buy
|2007
|25.60
|1.2881
|1.2826
|1.2894
|4010
|2006.08.04 17:41
|t/p
|2007
|25.60
|1.2894
|1.2826
|1.2894
|3328.00
|725158.74
|4011
|2006.08.04 17:41
|close
|2006
|12.80
|1.2894
|1.2831
|1.2899
|1024.00
|726182.74
|4012
|2006.08.04 17:41
|close
|2005
|6.40
|1.2894
|1.2836
|1.2904
|192.00
|726374.74
|4013
|2006.08.04 17:41
|close
|2004
|3.20
|1.2894
|1.2841
|1.2909
|-64.00
|726310.74
|4014
|2006.08.04 17:41
|close
|2003
|1.60
|1.2894
|1.2846
|1.2914
|-112.00
|726198.74
|4015
|2006.08.04 17:41
|buy
|2008
|1.60
|1.2897
|1.2842
|1.2910
|4016
|2006.08.04 17:43
|buy
|2009
|3.20
|1.2893
|1.2838
|1.2906
|4017
|2006.08.04 19:37
|buy
|2010
|6.40
|1.2888
|1.2833
|1.2901
|4018
|2006.08.04 20:45
|buy
|2011
|12.80
|1.2883
|1.2828
|1.2896
|4019
|2006.08.04 21:08
|buy
|2012
|25.60
|1.2878
|1.2823
|1.2891
|4020
|2006.08.07 01:45
|t/p
|2012
|25.60
|1.2891
|1.2823
|1.2891
|3100.16
|729298.90
|4021
|2006.08.07 01:45
|close
|2011
|12.80
|1.2892
|1.2828
|1.2896
|1038.08
|730336.98
|4022
|2006.08.07 01:45
|close
|2010
|6.40
|1.2892
|1.2833
|1.2901
|199.04
|730536.02
|4023
|2006.08.07 01:45
|close
|2009
|3.20
|1.2892
|1.2838
|1.2906
|-60.48
|730475.54
|4024
|2006.08.07 01:45
|close
|2008
|1.60
|1.2892
|1.2842
|1.2910
|-94.24
|730381.30
|4025
|2006.08.08 00:45
|sell
|2013
|1.60
|1.2815
|1.2870
|1.2802
|4026
|2006.08.08 01:45
|sell
|2014
|3.20
|1.2820
|1.2875
|1.2807
|4027
|2006.08.08 02:22
|sell
|2015
|6.40
|1.2825
|1.2880
|1.2812
|4028
|2006.08.08 08:59
|sell
|2016
|12.80
|1.2830
|1.2885
|1.2817
|4029
|2006.08.08 09:02
|sell
|2017
|25.60
|1.2835
|1.2890
|1.2822
|4030
|2006.08.08 09:02
|sell
|2018
|51.20
|1.2840
|1.2895
|1.2827
|4031
|2006.08.08 09:02
|sell
|2019
|100.00
|1.2847
|1.2902
|1.2834
|4032
|2006.08.08 14:31
|t/p
|2019
|100.00
|1.2834
|1.2902
|1.2834
|13000.00
|743381.30
|4033
|2006.08.08 14:31
|close
|2018
|51.20
|1.2834
|1.2895
|1.2827
|3072.00
|746453.30
|4034
|2006.08.08 14:31
|close
|2017
|25.60
|1.2834
|1.2890
|1.2822
|256.00
|746709.30
|4035
|2006.08.08 14:31
|close
|2016
|12.80
|1.2834
|1.2885
|1.2817
|-512.00
|746197.30
|4036
|2006.08.08 14:31
|close
|2015
|6.40
|1.2834
|1.2880
|1.2812
|-576.00
|745621.30
|4037
|2006.08.08 14:31
|close
|2014
|3.20
|1.2834
|1.2875
|1.2807
|-448.00
|745173.30
|4038
|2006.08.08 14:31
|close
|2013
|1.60
|1.2834
|1.2870
|1.2802
|-304.00
|744869.30
|4039
|2006.08.09 01:15
|sell
|2020
|1.60
|1.2773
|1.2828
|1.2760
|4040
|2006.08.09 01:20
|sell
|2021
|3.20
|1.2780
|1.2835
|1.2767
|4041
|2006.08.09 01:32
|sell
|2022
|6.40
|1.2785
|1.2840
|1.2772
|4042
|2006.08.09 01:33
|sell
|2023
|12.80
|1.2790
|1.2845
|1.2777
|4043
|2006.08.09 01:42
|sell
|2024
|25.60
|1.2794
|1.2849
|1.2781
|4044
|2006.08.09 02:21
|t/p
|2024
|25.60
|1.2781
|1.2849
|1.2781
|3328.00
|748197.30
|4045
|2006.08.09 02:21
|close
|2023
|12.80
|1.2781
|1.2845
|1.2777
|1152.00
|749349.30
|4046
|2006.08.09 02:21
|close
|2022
|6.40
|1.2781
|1.2840
|1.2772
|256.00
|749605.30
|4047
|2006.08.09 02:21
|close
|2021
|3.20
|1.2781
|1.2835
|1.2767
|-32.00
|749573.30
|4048
|2006.08.09 02:21
|close
|2020
|1.60
|1.2781
|1.2828
|1.2760
|-128.00
|749445.30
|4049
|2006.08.09 02:45
|sell
|2025
|1.60
|1.2780
|1.2835
|1.2767
|4050
|2006.08.09 04:14
|sell
|2026
|3.20
|1.2785
|1.2840
|1.2772
|4051
|2006.08.09 05:32
|sell
|2027
|6.40
|1.2790
|1.2845
|1.2777
|4052
|2006.08.09 05:41
|sell
|2028
|12.80
|1.2794
|1.2849
|1.2781
|4053
|2006.08.09 06:55
|sell
|2029
|25.60
|1.2799
|1.2854
|1.2786
|4054
|2006.08.09 07:46
|sell
|2030
|51.20
|1.2804
|1.2859
|1.2791
|4055
|2006.08.09 07:47
|sell
|2031
|100.00
|1.2809
|1.2864
|1.2796
|4056
|2006.08.09 08:54
|s/l
|2025
|1.60
|1.2835
|1.2835
|1.2767
|-880.00
|748565.30
|4057
|2006.08.09 08:54
|close
|2031
|100.00
|1.2836
|1.2864
|1.2796
|-27000.00
|721565.30
|4058
|2006.08.09 08:54
|close
|2030
|51.20
|1.2836
|1.2859
|1.2791
|-16384.00
|705181.30
|4059
|2006.08.09 08:54
|close
|2029
|25.60
|1.2836
|1.2854
|1.2786
|-9472.00
|695709.30
|4060
|2006.08.09 08:54
|close
|2028
|12.80
|1.2836
|1.2849
|1.2781
|-5376.00
|690333.30
|4061
|2006.08.09 08:54
|close
|2027
|6.40
|1.2836
|1.2845
|1.2777
|-2944.00
|687389.30
|4062
|2006.08.09 08:54
|close
|2026
|3.20
|1.2836
|1.2840
|1.2772
|-1632.00
|685757.30
|4063
|2006.08.09 09:15
|buy
|2032
|1.60
|1.2840
|1.2785
|1.2853
|4064
|2006.08.09 10:04
|t/p
|2032
|1.60
|1.2853
|1.2785
|1.2853
|208.00
|685965.30
|4065
|2006.08.09 10:04
|buy
|2033
|1.60
|1.2856
|1.2801
|1.2869
|4066
|2006.08.09 10:18
|t/p
|2033
|1.60
|1.2869
|1.2801
|1.2869
|208.00
|686173.30
|4067
|2006.08.09 10:18
|buy
|2034
|1.60
|1.2874
|1.2819
|1.2887
|4068
|2006.08.09 10:18
|buy
|2035
|3.20
|1.2869
|1.2814
|1.2882
|4069
|2006.08.09 11:02
|buy
|2036
|6.40
|1.2864
|1.2809
|1.2877
|4070
|2006.08.09 11:58
|t/p
|2036
|6.40
|1.2877
|1.2809
|1.2877
|832.00
|687005.30
|4071
|2006.08.09 11:58
|close
|2035
|3.20
|1.2877
|1.2814
|1.2882
|256.00
|687261.30
|4072
|2006.08.09 11:58
|close
|2034
|1.60
|1.2877
|1.2819
|1.2887
|48.00
|687309.30
|4073
|2006.08.09 11:58
|buy
|2037
|1.60
|1.2880
|1.2825
|1.2893
|4074
|2006.08.09 12:00
|buy
|2038
|3.20
|1.2875
|1.2820
|1.2888
|4075
|2006.08.09 12:08
|buy
|2039
|6.40
|1.2870
|1.2815
|1.2883
|4076
|2006.08.09 12:33
|t/p
|2039
|6.40
|1.2883
|1.2815
|1.2883
|832.00
|688141.30
|4077
|2006.08.09 12:33
|close
|2038
|3.20
|1.2883
|1.2820
|1.2888
|256.00
|688397.30
|4078
|2006.08.09 12:33
|close
|2037
|1.60
|1.2883
|1.2825
|1.2893
|48.00
|688445.30
|4079
|2006.08.09 12:33
|buy
|2040
|1.60
|1.2886
|1.2831
|1.2899
|4080
|2006.08.09 12:44
|t/p
|2040
|1.60
|1.2899
|1.2831
|1.2899
|208.00
|688653.30
|4081
|2006.08.09 12:44
|buy
|2041
|1.60
|1.2902
|1.2847
|1.2915
|4082
|2006.08.09 12:50
|buy
|2042
|3.20
|1.2897
|1.2842
|1.2910
|4083
|2006.08.09 12:51
|buy
|2043
|6.40
|1.2893
|1.2838
|1.2906
|4084
|2006.08.09 13:31
|buy
|2044
|12.80
|1.2888
|1.2833
|1.2901
|4085
|2006.08.09 13:36
|buy
|2045
|25.60
|1.2883
|1.2828
|1.2896
|4086
|2006.08.09 15:25
|buy
|2046
|51.20
|1.2878
|1.2823
|1.2891
|4087
|2006.08.09 15:31
|buy
|2047
|100.00
|1.2874
|1.2819
|1.2887
|4088
|2006.08.09 16:10
|t/p
|2047
|100.00
|1.2887
|1.2819
|1.2887
|13000.00
|701653.30
|4089
|2006.08.09 16:10
|close
|2046
|51.20
|1.2887
|1.2823
|1.2891
|4608.00
|706261.30
|4090
|2006.08.09 16:10
|close
|2045
|25.60
|1.2887
|1.2828
|1.2896
|1024.00
|707285.30
|4091
|2006.08.09 16:10
|close
|2044
|12.80
|1.2887
|1.2833
|1.2901
|-128.00
|707157.30
|4092
|2006.08.09 16:10
|close
|2043
|6.40
|1.2887
|1.2838
|1.2906
|-384.00
|706773.30
|4093
|2006.08.09 16:10
|close
|2042
|3.20
|1.2887
|1.2842
|1.2910
|-320.00
|706453.30
|4094
|2006.08.09 16:10
|close
|2041
|1.60
|1.2887
|1.2847
|1.2915
|-240.00
|706213.30
|4095
|2006.08.10 15:15
|sell
|2048
|1.60
|1.2836
|1.2891
|1.2823
|4096
|2006.08.10 15:38
|t/p
|2048
|1.60
|1.2823
|1.2891
|1.2823
|208.00
|706421.30
|4097
|2006.08.10 15:45
|sell
|2049
|1.60
|1.2825
|1.2880
|1.2812
|4098
|2006.08.10 16:02
|t/p
|2049
|1.60
|1.2812
|1.2880
|1.2812
|208.00
|706629.30
|4099
|2006.08.10 16:02
|sell
|2050
|1.60
|1.2808
|1.2863
|1.2795
|4100
|2006.08.10 16:03
|sell
|2051
|3.20
|1.2817
|1.2872
|1.2804
|4101
|2006.08.10 16:16
|t/p
|2051
|3.20
|1.2804
|1.2872
|1.2804
|416.00
|707045.30
|4102
|2006.08.10 16:16
|close
|2050
|1.60
|1.2798
|1.2863
|1.2795
|160.00
|707205.30
|4103
|2006.08.10 16:16
|sell
|2052
|1.60
|1.2795
|1.2850
|1.2782
|4104
|2006.08.10 16:16
|sell
|2053
|3.20
|1.2800
|1.2855
|1.2787
|4105
|2006.08.10 16:16
|sell
|2054
|6.40
|1.2805
|1.2860
|1.2792
|4106
|2006.08.10 16:24
|t/p
|2053
|3.20
|1.2787
|1.2855
|1.2787
|416.00
|707621.30
|4107
|2006.08.10 16:24
|t/p
|2054
|6.40
|1.2792
|1.2860
|1.2792
|832.00
|708453.30
|4108
|2006.08.10 16:24
|close
|2052
|1.60
|1.2786
|1.2850
|1.2782
|144.00
|708597.30
|4109
|2006.08.10 16:24
|sell
|2055
|1.60
|1.2783
|1.2838
|1.2770
|4110
|2006.08.10 16:29
|sell
|2056
|3.20
|1.2788
|1.2843
|1.2775
|4111
|2006.08.10 16:35
|t/p
|2056
|3.20
|1.2775
|1.2843
|1.2775
|416.00
|709013.30
|4112
|2006.08.10 16:35
|close
|2055
|1.60
|1.2773
|1.2838
|1.2770
|160.00
|709173.30
|4113
|2006.08.10 16:35
|sell
|2057
|1.60
|1.2770
|1.2825
|1.2757
|4114
|2006.08.10 16:35
|sell
|2058
|3.20
|1.2775
|1.2830
|1.2762
|4115
|2006.08.10 16:37
|t/p
|2058
|3.20
|1.2762
|1.2830
|1.2762
|416.00
|709589.30
|4116
|2006.08.10 16:37
|close
|2057
|1.60
|1.2762
|1.2825
|1.2757
|128.00
|709717.30
|4117
|2006.08.10 16:37
|sell
|2059
|1.60
|1.2759
|1.2814
|1.2746
|4118
|2006.08.10 16:39
|sell
|2060
|3.20
|1.2765
|1.2820
|1.2752
|4119
|2006.08.10 16:54
|sell
|2061
|6.40
|1.2770
|1.2825
|1.2757
|4120
|2006.08.10 16:59
|sell
|2062
|12.80
|1.2774
|1.2829
|1.2761
|4121
|2006.08.10 17:17
|t/p
|2062
|12.80
|1.2761
|1.2829
|1.2761
|1664.00
|711381.30
|4122
|2006.08.10 17:17
|close
|2061
|6.40
|1.2759
|1.2825
|1.2757
|704.00
|712085.30
|4123
|2006.08.10 17:17
|close
|2060
|3.20
|1.2759
|1.2820
|1.2752
|192.00
|712277.30
|4124
|2006.08.10 17:17
|close
|2059
|1.60
|1.2759
|1.2814
|1.2746
|0.00
|712277.30
|4125
|2006.08.10 17:17
|sell
|2063
|1.60
|1.2756
|1.2811
|1.2743
|4126
|2006.08.10 17:24
|sell
|2064
|3.20
|1.2763
|1.2818
|1.2750
|4127
|2006.08.10 17:25
|sell
|2065
|6.40
|1.2768
|1.2823
|1.2755
|4128
|2006.08.10 17:27
|sell
|2066
|12.80
|1.2774
|1.2829
|1.2761
|4129
|2006.08.10 17:28
|sell
|2067
|25.60
|1.2779
|1.2834
|1.2766
|4130
|2006.08.10 17:38
|t/p
|2067
|25.60
|1.2766
|1.2834
|1.2766
|3328.00
|715605.30
|4131
|2006.08.10 17:38
|close
|2066
|12.80
|1.2765
|1.2829
|1.2761
|1152.00
|716757.30
|4132
|2006.08.10 17:38
|close
|2065
|6.40
|1.2765
|1.2823
|1.2755
|192.00
|716949.30
|4133
|2006.08.10 17:38
|close
|2064
|3.20
|1.2765
|1.2818
|1.2750
|-64.00
|716885.30
|4134
|2006.08.10 17:38
|close
|2063
|1.60
|1.2765
|1.2811
|1.2743
|-144.00
|716741.30
|4135
|2006.08.10 17:38
|sell
|2068
|1.60
|1.2762
|1.2817
|1.2749
|4136
|2006.08.10 17:47
|sell
|2069
|3.20
|1.2767
|1.2822
|1.2754
|4137
|2006.08.10 18:13
|sell
|2070
|6.40
|1.2772
|1.2827
|1.2759
|4138
|2006.08.10 18:19
|sell
|2071
|12.80
|1.2776
|1.2831
|1.2763
|4139
|2006.08.10 18:27
|sell
|2072
|25.60
|1.2781
|1.2836
|1.2768
|4140
|2006.08.10 19:31
|sell
|2073
|51.20
|1.2786
|1.2841
|1.2773
|4141
|2006.08.10 20:47
|sell
|2074
|100.00
|1.2791
|1.2846
|1.2778
|4142
|2006.08.11 03:29
|t/p
|2074
|100.00
|1.2778
|1.2846
|1.2778
|13650.00
|730391.30
|4143
|2006.08.11 03:29
|close
|2073
|51.20
|1.2777
|1.2841
|1.2773
|4940.80
|735332.10
|4144
|2006.08.11 03:29
|close
|2072
|25.60
|1.2777
|1.2836
|1.2768
|1190.40
|736522.50
|4145
|2006.08.11 03:29
|close
|2071
|12.80
|1.2777
|1.2831
|1.2763
|-44.80
|736477.70
|4146
|2006.08.11 03:29
|close
|2070
|6.40
|1.2777
|1.2827
|1.2759
|-278.40
|736199.30
|4147
|2006.08.11 03:29
|close
|2069
|3.20
|1.2777
|1.2822
|1.2754
|-299.20
|735900.10
|4148
|2006.08.11 03:29
|close
|2068
|1.60
|1.2777
|1.2817
|1.2749
|-229.60
|735670.50
|4149
|2006.08.11 21:15
|sell
|2075
|1.60
|1.2728
|1.2783
|1.2715
|4150
|2006.08.11 21:45
|sell
|2076
|3.20
|1.2732
|1.2787
|1.2719
|4151
|2006.08.14 00:00
|t/p
|2076
|3.20
|1.2719
|1.2787
|1.2719
|436.80
|736107.30
|4152
|2006.08.14 00:00
|close
|2075
|1.60
|1.2716
|1.2783
|1.2715
|202.40
|736309.70
|4153
|2006.08.14 00:30
|sell
|2077
|1.60
|1.2720
|1.2775
|1.2707
|4154
|2006.08.14 00:35
|sell
|2078
|3.20
|1.2725
|1.2780
|1.2712
|4155
|2006.08.14 00:48
|sell
|2079
|6.40
|1.2731
|1.2786
|1.2718
|4156
|2006.08.14 01:05
|sell
|2080
|12.80
|1.2739
|1.2794
|1.2726
|4157
|2006.08.14 01:08
|sell
|2081
|25.60
|1.2744
|1.2799
|1.2731
|4158
|2006.08.14 02:08
|t/p
|2081
|25.60
|1.2731
|1.2799
|1.2731
|3328.00
|739637.70
|4159
|2006.08.14 02:08
|close
|2080
|12.80
|1.2731
|1.2794
|1.2726
|1024.00
|740661.70
|4160
|2006.08.14 02:08
|close
|2079
|6.40
|1.2731
|1.2786
|1.2718
|0.00
|740661.70
|4161
|2006.08.14 02:08
|close
|2078
|3.20
|1.2731
|1.2780
|1.2712
|-192.00
|740469.70
|4162
|2006.08.14 02:08
|close
|2077
|1.60
|1.2731
|1.2775
|1.2707
|-176.00
|740293.70
|4163
|2006.08.15 15:45
|buy
|2082
|1.60
|1.2800
|1.2745
|1.2813
|4164
|2006.08.15 16:03
|buy
|2083
|3.20
|1.2795
|1.2740
|1.2808
|4165
|2006.08.15 16:16
|buy
|2084
|6.40
|1.2789
|1.2734
|1.2802
|4166
|2006.08.15 17:46
|buy
|2085
|12.80
|1.2784
|1.2729
|1.2797
|4167
|2006.08.15 18:14
|buy
|2086
|25.60
|1.2779
|1.2724
|1.2792
|4168
|2006.08.15 19:01
|t/p
|2086
|25.60
|1.2792
|1.2724
|1.2792
|3328.00
|743621.70
|4169
|2006.08.15 19:01
|close
|2085
|12.80
|1.2793
|1.2729
|1.2797
|1152.00
|744773.70
|4170
|2006.08.15 19:01
|close
|2084
|6.40
|1.2793
|1.2734
|1.2802
|256.00
|745029.70
|4171
|2006.08.15 19:01
|close
|2083
|3.20
|1.2793
|1.2740
|1.2808
|-64.00
|744965.70
|4172
|2006.08.15 19:01
|close
|2082
|1.60
|1.2793
|1.2745
|1.2813
|-112.00
|744853.70
|4173
|2006.08.15 19:01
|buy
|2087
|1.60
|1.2796
|1.2741
|1.2809
|4174
|2006.08.15 19:01
|buy
|2088
|3.20
|1.2792
|1.2737
|1.2805
|4175
|2006.08.15 19:38
|buy
|2089
|6.40
|1.2787
|1.2732
|1.2800
|4176
|2006.08.16 00:13
|buy
|2090
|12.80
|1.2782
|1.2727
|1.2795
|4177
|2006.08.16 08:39
|t/p
|2090
|12.80
|1.2795
|1.2727
|1.2795
|1664.00
|746517.70
|4178
|2006.08.16 08:39
|close
|2089
|6.40
|1.2795
|1.2732
|1.2800
|455.04
|746972.74
|4179
|2006.08.16 08:39
|close
|2088
|3.20
|1.2795
|1.2737
|1.2805
|67.52
|747040.26
|4180
|2006.08.16 08:39
|close
|2087
|1.60
|1.2795
|1.2741
|1.2809
|-30.24
|747010.02
|4181
|2006.08.16 15:30
|buy
|2091
|1.60
|1.2859
|1.2804
|1.2872
|4182
|2006.08.16 15:57
|buy
|2092
|3.20
|1.2854
|1.2799
|1.2867
|4183
|2006.08.16 16:30
|buy
|2093
|6.40
|1.2848
|1.2793
|1.2861
|4184
|2006.08.16 17:30
|t/p
|2093
|6.40
|1.2861
|1.2793
|1.2861
|832.00
|747842.02
|4185
|2006.08.16 17:30
|close
|2092
|3.20
|1.2861
|1.2799
|1.2867
|224.00
|748066.02
|4186
|2006.08.16 17:30
|close
|2091
|1.60
|1.2861
|1.2804
|1.2872
|32.00
|748098.02
|4187
|2006.08.16 17:30
|buy
|2094
|1.60
|1.2864
|1.2809
|1.2877
|4188
|2006.08.16 18:08
|buy
|2095
|3.20
|1.2859
|1.2804
|1.2872
|4189
|2006.08.16 18:14
|buy
|2096
|6.40
|1.2855
|1.2800
|1.2868
|4190
|2006.08.16 19:37
|buy
|2097
|12.80
|1.2849
|1.2794
|1.2862
|4191
|2006.08.16 19:45
|buy
|2098
|25.60
|1.2844
|1.2789
|1.2857
|4192
|2006.08.16 21:09
|buy
|2099
|51.20
|1.2839
|1.2784
|1.2852
|4193
|2006.08.17 01:59
|t/p
|2099
|51.20
|1.2852
|1.2784
|1.2852
|5288.96
|753386.98
|4194
|2006.08.17 01:59
|close
|2098
|25.60
|1.2853
|1.2789
|1.2857
|1620.48
|755007.46
|4195
|2006.08.17 01:59
|close
|2097
|12.80
|1.2853
|1.2794
|1.2862
|170.24
|755177.70
|4196
|2006.08.17 01:59
|close
|2096
|6.40
|1.2853
|1.2800
|1.2868
|-298.88
|754878.82
|4197
|2006.08.17 01:59
|close
|2095
|3.20
|1.2853
|1.2804
|1.2872
|-277.44
|754601.38
|4198
|2006.08.17 01:59
|close
|2094
|1.60
|1.2853
|1.2809
|1.2877
|-218.72
|754382.66
|4199
|2006.08.17 20:15
|sell
|2100
|1.60
|1.2813
|1.2868
|1.2800
|4200
|2006.08.17 20:24
|sell
|2101
|3.20
|1.2818
|1.2873
|1.2805
|4201
|2006.08.17 20:42
|sell
|2102
|6.40
|1.2823
|1.2878
|1.2810
|4202
|2006.08.17 20:54
|sell
|2103
|12.80
|1.2828
|1.2883
|1.2815
|4203
|2006.08.17 23:28
|sell
|2104
|25.60
|1.2833
|1.2888
|1.2820
|4204
|2006.08.18 07:35
|sell
|2105
|51.20
|1.2841
|1.2896
|1.2828
|4205
|2006.08.18 11:46
|t/p
|2105
|51.20
|1.2828
|1.2896
|1.2828
|6656.00
|761038.66
|4206
|2006.08.18 11:46
|close
|2104
|25.60
|1.2828
|1.2888
|1.2820
|1446.40
|762485.06
|4207
|2006.08.18 11:46
|close
|2103
|12.80
|1.2828
|1.2883
|1.2815
|83.20
|762568.26
|4208
|2006.08.18 11:46
|close
|2102
|6.40
|1.2828
|1.2878
|1.2810
|-278.40
|762289.86
|4209
|2006.08.18 11:46
|close
|2101
|3.20
|1.2828
|1.2873
|1.2805
|-299.20
|761990.66
|4210
|2006.08.18 11:46
|close
|2100
|1.60
|1.2828
|1.2868
|1.2800
|-229.60
|761761.06
|4211
|2006.08.21 04:00
|buy
|2106
|1.60
|1.2879
|1.2824
|1.2892
|4212
|2006.08.21 04:38
|buy
|2107
|3.20
|1.2875
|1.2820
|1.2888
|4213
|2006.08.21 07:24
|buy
|2108
|6.40
|1.2870
|1.2815
|1.2883
|4214
|2006.08.21 08:53
|t/p
|2108
|6.40
|1.2883
|1.2815
|1.2883
|832.00
|762593.06
|4215
|2006.08.21 08:53
|close
|2107
|3.20
|1.2886
|1.2820
|1.2888
|352.00
|762945.06
|4216
|2006.08.21 08:53
|close
|2106
|1.60
|1.2886
|1.2824
|1.2892
|112.00
|763057.06
|4217
|2006.08.22 14:30
|sell
|2109
|1.60
|1.2814
|1.2869
|1.2801
|4218
|2006.08.22 15:11
|t/p
|2109
|1.60
|1.2801
|1.2869
|1.2801
|208.00
|763265.06
|4219
|2006.08.22 15:11
|sell
|2110
|1.60
|1.2798
|1.2853
|1.2785
|4220
|2006.08.22 15:13
|sell
|2111
|3.20
|1.2803
|1.2858
|1.2790
|4221
|2006.08.22 15:18
|sell
|2112
|6.40
|1.2808
|1.2863
|1.2795
|4222
|2006.08.22 15:46
|sell
|2113
|12.80
|1.2813
|1.2868
|1.2800
|4223
|2006.08.22 16:24
|t/p
|2113
|12.80
|1.2800
|1.2868
|1.2800
|1664.00
|764929.06
|4224
|2006.08.22 16:24
|close
|2112
|6.40
|1.2800
|1.2863
|1.2795
|512.00
|765441.06
|4225
|2006.08.22 16:24
|close
|2111
|3.20
|1.2800
|1.2858
|1.2790
|96.00
|765537.06
|4226
|2006.08.22 16:24
|close
|2110
|1.60
|1.2800
|1.2853
|1.2785
|-32.00
|765505.06
|4227
|2006.08.22 16:24
|sell
|2114
|1.60
|1.2797
|1.2852
|1.2784
|4228
|2006.08.22 16:24
|sell
|2115
|3.20
|1.2802
|1.2857
|1.2789
|4229
|2006.08.22 16:36
|sell
|2116
|6.40
|1.2807
|1.2862
|1.2794
|4230
|2006.08.22 16:40
|sell
|2117
|12.80
|1.2812
|1.2867
|1.2799
|4231
|2006.08.22 16:56
|sell
|2118
|25.60
|1.2816
|1.2871
|1.2803
|4232
|2006.08.22 17:42
|t/p
|2118
|25.60
|1.2803
|1.2871
|1.2803
|3328.00
|768833.06
|4233
|2006.08.22 17:42
|close
|2117
|12.80
|1.2803
|1.2867
|1.2799
|1152.00
|769985.06
|4234
|2006.08.22 17:42
|close
|2116
|6.40
|1.2803
|1.2862
|1.2794
|256.00
|770241.06
|4235
|2006.08.22 17:42
|close
|2115
|3.20
|1.2803
|1.2857
|1.2789
|-32.00
|770209.06
|4236
|2006.08.22 17:42
|close
|2114
|1.60
|1.2803
|1.2852
|1.2784
|-96.00
|770113.06
|4237
|2006.08.22 17:42
|sell
|2119
|1.60
|1.2800
|1.2855
|1.2787
|4238
|2006.08.22 17:44
|sell
|2120
|3.20
|1.2809
|1.2864
|1.2796
|4239
|2006.08.22 19:29
|t/p
|2120
|3.20
|1.2796
|1.2864
|1.2796
|416.00
|770529.06
|4240
|2006.08.22 19:29
|close
|2119
|1.60
|1.2795
|1.2855
|1.2787
|80.00
|770609.06
|4241
|2006.08.22 20:15
|sell
|2121
|1.60
|1.2786
|1.2841
|1.2773
|4242
|2006.08.22 20:32
|sell
|2122
|3.20
|1.2791
|1.2846
|1.2778
|4243
|2006.08.22 20:39
|sell
|2123
|6.40
|1.2795
|1.2850
|1.2782
|4244
|2006.08.22 21:01
|sell
|2124
|12.80
|1.2800
|1.2855
|1.2787
|4245
|2006.08.22 23:10
|sell
|2125
|25.60
|1.2805
|1.2860
|1.2792
|4246
|2006.08.22 23:26
|sell
|2126
|51.20
|1.2811
|1.2866
|1.2798
|4247
|2006.08.23 03:41
|t/p
|2126
|51.20
|1.2798
|1.2866
|1.2798
|6988.80
|777597.86
|4248
|2006.08.23 03:41
|close
|2125
|25.60
|1.2797
|1.2860
|1.2792
|2214.40
|779812.26
|4249
|2006.08.23 03:41
|close
|2124
|12.80
|1.2797
|1.2855
|1.2787
|467.20
|780279.46
|4250
|2006.08.23 03:41
|close
|2123
|6.40
|1.2797
|1.2850
|1.2782
|-86.40
|780193.06
|4251
|2006.08.23 03:41
|close
|2122
|3.20
|1.2797
|1.2846
|1.2778
|-171.20
|780021.86
|4252
|2006.08.23 03:41
|close
|2121
|1.60
|1.2797
|1.2841
|1.2773
|-165.60
|779856.26
|4253
|2006.08.23 23:00
|sell
|2127
|1.60
|1.2787
|1.2842
|1.2774
|4254
|2006.08.23 23:25
|sell
|2128
|3.20
|1.2792
|1.2847
|1.2779
|4255
|2006.08.24 02:49
|t/p
|2128
|3.20
|1.2779
|1.2847
|1.2779
|478.40
|780334.66
|4256
|2006.08.24 02:49
|close
|2127
|1.60
|1.2778
|1.2842
|1.2774
|175.20
|780509.86
|4257
|2006.08.24 11:00
|buy
|2129
|1.60
|1.2835
|1.2780
|1.2848
|4258
|2006.08.24 11:12
|buy
|2130
|3.20
|1.2830
|1.2775
|1.2843
|4259
|2006.08.24 11:16
|buy
|2131
|6.40
|1.2825
|1.2770
|1.2838
|4260
|2006.08.24 14:30
|t/p
|2131
|6.40
|1.2838
|1.2770
|1.2838
|832.00
|781341.86
|4261
|2006.08.24 14:30
|close
|2130
|3.20
|1.2841
|1.2775
|1.2843
|352.00
|781693.86
|4262
|2006.08.24 14:30
|close
|2129
|1.60
|1.2841
|1.2780
|1.2848
|96.00
|781789.86
|4263
|2006.08.24 14:30
|buy
|2132
|1.60
|1.2844
|1.2789
|1.2857
|4264
|2006.08.24 14:30
|buy
|2133
|3.20
|1.2833
|1.2778
|1.2846
|4265
|2006.08.24 14:31
|buy
|2134
|6.40
|1.2822
|1.2767
|1.2835
|4266
|2006.08.24 14:31
|buy
|2135
|12.80
|1.2815
|1.2760
|1.2828
|4267
|2006.08.24 14:31
|t/p
|2135
|12.80
|1.2828
|1.2760
|1.2828
|1664.00
|783453.86
|4268
|2006.08.24 14:31
|close
|2134
|6.40
|1.2828
|1.2767
|1.2835
|384.00
|783837.86
|4269
|2006.08.24 14:31
|close
|2133
|3.20
|1.2828
|1.2778
|1.2846
|-160.00
|783677.86
|4270
|2006.08.24 14:31
|close
|2132
|1.60
|1.2828
|1.2789
|1.2857
|-256.00
|783421.86
|4271
|2006.08.24 14:31
|buy
|2136
|1.60
|1.2831
|1.2776
|1.2844
|4272
|2006.08.24 14:31
|buy
|2137
|3.20
|1.2825
|1.2770
|1.2838
|4273
|2006.08.24 14:31
|buy
|2138
|6.40
|1.2818
|1.2763
|1.2831
|4274
|2006.08.24 14:32
|t/p
|2137
|3.20
|1.2838
|1.2770
|1.2838
|416.00
|783837.86
|4275
|2006.08.24 14:32
|t/p
|2138
|6.40
|1.2831
|1.2763
|1.2831
|832.00
|784669.86
|4276
|2006.08.24 14:32
|close
|2136
|1.60
|1.2839
|1.2776
|1.2844
|128.00
|784797.86
|4277
|2006.08.24 14:32
|buy
|2139
|1.60
|1.2842
|1.2787
|1.2855
|4278
|2006.08.24 14:32
|buy
|2140
|3.20
|1.2818
|1.2763
|1.2831
|4279
|2006.08.24 14:41
|buy
|2141
|6.40
|1.2812
|1.2757
|1.2825
|4280
|2006.08.24 14:48
|t/p
|2141
|6.40
|1.2825
|1.2757
|1.2825
|832.00
|785629.86
|4281
|2006.08.24 14:48
|close
|2140
|3.20
|1.2826
|1.2763
|1.2831
|256.00
|785885.86
|4282
|2006.08.24 14:48
|close
|2139
|1.60
|1.2826
|1.2787
|1.2855
|-256.00
|785629.86
|4283
|2006.08.24 14:48
|buy
|2142
|1.60
|1.2829
|1.2774
|1.2842
|4284
|2006.08.24 14:52
|buy
|2143
|3.20
|1.2824
|1.2769
|1.2837
|4285
|2006.08.24 15:16
|buy
|2144
|6.40
|1.2817
|1.2762
|1.2830
|4286
|2006.08.24 15:16
|buy
|2145
|12.80
|1.2812
|1.2757
|1.2825
|4287
|2006.08.24 16:00
|t/p
|2145
|12.80
|1.2825
|1.2757
|1.2825
|1664.00
|787293.86
|4288
|2006.08.24 16:00
|close
|2144
|6.40
|1.2826
|1.2762
|1.2830
|576.00
|787869.86
|4289
|2006.08.24 16:00
|close
|2143
|3.20
|1.2826
|1.2769
|1.2837
|64.00
|787933.86
|4290
|2006.08.24 16:00
|close
|2142
|1.60
|1.2826
|1.2774
|1.2842
|-48.00
|787885.86
|4291
|2006.08.24 18:15
|sell
|2146
|1.60
|1.2762
|1.2817
|1.2749
|4292
|2006.08.24 18:19
|sell
|2147
|3.20
|1.2767
|1.2822
|1.2754
|4293
|2006.08.24 18:25
|sell
|2148
|6.40
|1.2772
|1.2827
|1.2759
|4294
|2006.08.24 22:09
|t/p
|2148
|6.40
|1.2759
|1.2827
|1.2759
|832.00
|788717.86
|4295
|2006.08.24 22:09
|close
|2147
|3.20
|1.2758
|1.2822
|1.2754
|288.00
|789005.86
|4296
|2006.08.24 22:09
|close
|2146
|1.60
|1.2758
|1.2817
|1.2749
|64.00
|789069.86
|4297
|2006.08.24 22:09
|sell
|2149
|1.60
|1.2755
|1.2810
|1.2742
|4298
|2006.08.24 22:50
|sell
|2150
|3.20
|1.2760
|1.2815
|1.2747
|4299
|2006.08.24 23:00
|sell
|2151
|6.40
|1.2765
|1.2820
|1.2752
|4300
|2006.08.24 23:22
|sell
|2152
|12.80
|1.2770
|1.2825
|1.2757
|4301
|2006.08.25 02:05
|t/p
|2152
|12.80
|1.2757
|1.2825
|1.2757
|1747.20
|790817.06
|4302
|2006.08.25 02:05
|close
|2151
|6.40
|1.2756
|1.2820
|1.2752
|617.60
|791434.66
|4303
|2006.08.25 02:05
|close
|2150
|3.20
|1.2756
|1.2815
|1.2747
|148.80
|791583.46
|4304
|2006.08.25 02:05
|close
|2149
|1.60
|1.2756
|1.2810
|1.2742
|-5.60
|791577.86
|4305
|2006.08.29 16:45
|sell
|2153
|1.60
|1.2764
|1.2819
|1.2751
|4306
|2006.08.29 19:15
|sell
|2154
|3.20
|1.2769
|1.2824
|1.2756
|4307
|2006.08.29 19:29
|sell
|2155
|6.40
|1.2773
|1.2828
|1.2760
|4308
|2006.08.29 20:00
|t/p
|2155
|6.40
|1.2760
|1.2828
|1.2760
|832.00
|792409.86
|4309
|2006.08.29 20:00
|close
|2154
|3.20
|1.2757
|1.2824
|1.2756
|384.00
|792793.86
|4310
|2006.08.29 20:00
|close
|2153
|1.60
|1.2757
|1.2819
|1.2751
|112.00
|792905.86
|4311
|2006.08.29 23:16
|buy
|2156
|1.60
|1.2830
|1.2775
|1.2843
|4312
|2006.08.29 23:57
|buy
|2157
|3.20
|1.2824
|1.2769
|1.2837
|4313
|2006.08.30 02:25
|t/p
|2157
|3.20
|1.2837
|1.2769
|1.2837
|387.52
|793293.38
|4314
|2006.08.30 02:25
|close
|2156
|1.60
|1.2838
|1.2775
|1.2843
|113.76
|793407.14
|4315
|2006.08.30 02:25
|buy
|2158
|1.60
|1.2841
|1.2786
|1.2854
|4316
|2006.08.30 03:36
|buy
|2159
|3.20
|1.2835
|1.2780
|1.2848
|4317
|2006.08.30 03:49
|buy
|2160
|6.40
|1.2830
|1.2775
|1.2843
|4318
|2006.08.30 04:29
|buy
|2161
|12.80
|1.2825
|1.2770
|1.2838
|4319
|2006.08.30 06:18
|t/p
|2161
|12.80
|1.2838
|1.2770
|1.2838
|1664.00
|795071.14
|4320
|2006.08.30 06:18
|close
|2160
|6.40
|1.2838
|1.2775
|1.2843
|512.00
|795583.14
|4321
|2006.08.30 06:18
|close
|2159
|3.20
|1.2838
|1.2780
|1.2848
|96.00
|795679.14
|4322
|2006.08.30 06:18
|close
|2158
|1.60
|1.2838
|1.2786
|1.2854
|-48.00
|795631.14
|4323
|2006.08.31 18:15
|sell
|2162
|1.60
|1.2803
|1.2858
|1.2790
|4324
|2006.08.31 19:49
|t/p
|2162
|1.60
|1.2790
|1.2858
|1.2790
|208.00
|795839.14
|4325
|2006.08.31 19:49
|sell
|2163
|1.60
|1.2787
|1.2842
|1.2774
|4326
|2006.08.31 19:49
|sell
|2164
|3.20
|1.2793
|1.2848
|1.2780
|4327
|2006.08.31 20:10
|sell
|2165
|6.40
|1.2798
|1.2853
|1.2785
|4328
|2006.08.31 20:23
|sell
|2166
|12.80
|1.2803
|1.2858
|1.2790
|4329
|2006.08.31 20:50
|sell
|2167
|25.60
|1.2808
|1.2863
|1.2795
|4330
|2006.08.31 21:00
|sell
|2168
|51.20
|1.2813
|1.2868
|1.2800
|4331
|2006.09.01 00:12
|t/p
|2168
|51.20
|1.2800
|1.2868
|1.2800
|6988.80
|802827.94
|4332
|2006.09.01 00:12
|close
|2167
|25.60
|1.2796
|1.2863
|1.2795
|3238.40
|806066.34
|4333
|2006.09.01 00:12
|close
|2166
|12.80
|1.2796
|1.2858
|1.2790
|979.20
|807045.54
|4334
|2006.09.01 00:12
|close
|2165
|6.40
|1.2796
|1.2853
|1.2785
|169.60
|807215.14
|4335
|2006.09.01 00:12
|close
|2164
|3.20
|1.2796
|1.2848
|1.2780
|-75.20
|807139.94
|4336
|2006.09.01 00:12
|close
|2163
|1.60
|1.2796
|1.2842
|1.2774
|-133.60
|807006.34
|4337
|2006.09.01 21:45
|buy
|2169
|1.60
|1.2836
|1.2781
|1.2849
|4338
|2006.09.04 01:00
|t/p
|2169
|1.60
|1.2849
|1.2781
|1.2849
|193.76
|807200.10
|4339
|2006.09.07 13:00
|sell
|2170
|1.60
|1.2765
|1.2820
|1.2752
|4340
|2006.09.07 13:06
|t/p
|2170
|1.60
|1.2752
|1.2820
|1.2752
|208.00
|807408.10
|4341
|2006.09.07 13:06
|sell
|2171
|1.60
|1.2746
|1.2801
|1.2733
|4342
|2006.09.07 13:06
|sell
|2172
|3.20
|1.2752
|1.2807
|1.2739
|4343
|2006.09.07 13:07
|sell
|2173
|6.40
|1.2763
|1.2818
|1.2750
|4344
|2006.09.07 13:07
|t/p
|2173
|6.40
|1.2750
|1.2818
|1.2750
|832.00
|808240.10
|4345
|2006.09.07 13:07
|t/p
|2172
|3.20
|1.2739
|1.2807
|1.2739
|416.00
|808656.10
|4346
|2006.09.07 13:07
|close
|2171
|1.60
|1.2734
|1.2801
|1.2733
|192.00
|808848.10
|4347
|2006.09.07 13:07
|sell
|2174
|1.60
|1.2731
|1.2786
|1.2718
|4348
|2006.09.07 13:07
|sell
|2175
|3.20
|1.2736
|1.2791
|1.2723
|4349
|2006.09.07 13:26
|sell
|2176
|6.40
|1.2742
|1.2797
|1.2729
|4350
|2006.09.07 14:41
|t/p
|2176
|6.40
|1.2729
|1.2797
|1.2729
|832.00
|809680.10
|4351
|2006.09.07 14:41
|close
|2175
|3.20
|1.2729
|1.2791
|1.2723
|224.00
|809904.10
|4352
|2006.09.07 14:41
|close
|2174
|1.60
|1.2729
|1.2786
|1.2718
|32.00
|809936.10
|4353
|2006.09.07 14:41
|sell
|2177
|1.60
|1.2726
|1.2781
|1.2713
|4354
|2006.09.07 14:45
|t/p
|2177
|1.60
|1.2713
|1.2781
|1.2713
|208.00
|810144.10
|4355
|2006.09.07 14:45
|sell
|2178
|1.60
|1.2710
|1.2765
|1.2697
|4356
|2006.09.07 14:48
|sell
|2179
|3.20
|1.2714
|1.2769
|1.2701
|4357
|2006.09.07 15:09
|sell
|2180
|6.40
|1.2719
|1.2774
|1.2706
|4358
|2006.09.07 15:17
|sell
|2181
|12.80
|1.2724
|1.2779
|1.2711
|4359
|2006.09.07 15:31
|t/p
|2181
|12.80
|1.2711
|1.2779
|1.2711
|1664.00
|811808.10
|4360
|2006.09.07 15:31
|close
|2180
|6.40
|1.2711
|1.2774
|1.2706
|512.00
|812320.10
|4361
|2006.09.07 15:31
|close
|2179
|3.20
|1.2711
|1.2769
|1.2701
|96.00
|812416.10
|4362
|2006.09.07 15:31
|close
|2178
|1.60
|1.2711
|1.2765
|1.2697
|-16.00
|812400.10
|4363
|2006.09.07 15:31
|sell
|2182
|1.60
|1.2708
|1.2763
|1.2695
|4364
|2006.09.07 15:32
|sell
|2183
|3.20
|1.2713
|1.2768
|1.2700
|4365
|2006.09.07 15:45
|sell
|2184
|6.40
|1.2718
|1.2773
|1.2705
|4366
|2006.09.07 15:49
|sell
|2185
|12.80
|1.2723
|1.2778
|1.2710
|4367
|2006.09.07 15:56
|sell
|2186
|25.60
|1.2728
|1.2783
|1.2715
|4368
|2006.09.07 16:02
|sell
|2187
|51.20
|1.2732
|1.2787
|1.2719
|4369
|2006.09.07 16:25
|t/p
|2187
|51.20
|1.2719
|1.2787
|1.2719
|6656.00
|819056.10
|4370
|2006.09.07 16:25
|close
|2186
|25.60
|1.2719
|1.2783
|1.2715
|2304.00
|821360.10
|4371
|2006.09.07 16:25
|close
|2185
|12.80
|1.2719
|1.2778
|1.2710
|512.00
|821872.10
|4372
|2006.09.07 16:25
|close
|2184
|6.40
|1.2719
|1.2773
|1.2705
|-64.00
|821808.10
|4373
|2006.09.07 16:25
|close
|2183
|3.20
|1.2719
|1.2768
|1.2700
|-192.00
|821616.10
|4374
|2006.09.07 16:25
|close
|2182
|1.60
|1.2719
|1.2763
|1.2695
|-176.00
|821440.10
|4375
|2006.09.07 16:25
|sell
|2188
|1.60
|1.2716
|1.2771
|1.2703
|4376
|2006.09.07 16:27
|sell
|2189
|3.20
|1.2721
|1.2776
|1.2708
|4377
|2006.09.07 16:35
|sell
|2190
|6.40
|1.2726
|1.2781
|1.2713
|4378
|2006.09.07 16:58
|sell
|2191
|12.80
|1.2731
|1.2786
|1.2718
|4379
|2006.09.07 17:06
|sell
|2192
|25.60
|1.2736
|1.2791
|1.2723
|4380
|2006.09.07 17:08
|sell
|2193
|51.20
|1.2743
|1.2798
|1.2730
|4381
|2006.09.07 17:59
|t/p
|2193
|51.20
|1.2730
|1.2798
|1.2730
|6656.00
|828096.10
|4382
|2006.09.07 17:59
|close
|2192
|25.60
|1.2726
|1.2791
|1.2723
|2560.00
|830656.10
|4383
|2006.09.07 17:59
|close
|2191
|12.80
|1.2726
|1.2786
|1.2718
|640.00
|831296.10
|4384
|2006.09.07 17:59
|close
|2190
|6.40
|1.2726
|1.2781
|1.2713
|0.00
|831296.10
|4385
|2006.09.07 17:59
|close
|2189
|3.20
|1.2726
|1.2776
|1.2708
|-160.00
|831136.10
|4386
|2006.09.07 17:59
|close
|2188
|1.60
|1.2726
|1.2771
|1.2703
|-160.00
|830976.10
|4387
|2006.09.08 16:45
|sell
|2194
|1.60
|1.2666
|1.2721
|1.2653
|4388
|2006.09.08 17:24
|sell
|2195
|3.20
|1.2671
|1.2726
|1.2658
|4389
|2006.09.08 18:27
|sell
|2196
|6.40
|1.2675
|1.2730
|1.2662
|4390
|2006.09.08 18:52
|sell
|2197
|12.80
|1.2680
|1.2735
|1.2667
|4391
|2006.09.11 00:17
|t/p
|2197
|12.80
|1.2667
|1.2735
|1.2667
|1747.20
|832723.30
|4392
|2006.09.11 00:17
|close
|2196
|6.40
|1.2667
|1.2730
|1.2662
|553.60
|833276.90
|4393
|2006.09.11 00:17
|close
|2195
|3.20
|1.2667
|1.2726
|1.2658
|148.80
|833425.70
|4394
|2006.09.11 00:17
|close
|2194
|1.60
|1.2667
|1.2721
|1.2653
|-5.60
|833420.10
|4395
|2006.09.11 12:15
|buy
|2198
|1.60
|1.2732
|1.2677
|1.2745
|4396
|2006.09.11 12:25
|buy
|2199
|3.20
|1.2727
|1.2672
|1.2740
|4397
|2006.09.11 12:56
|buy
|2200
|6.40
|1.2722
|1.2667
|1.2735
|4398
|2006.09.11 12:59
|buy
|2201
|12.80
|1.2717
|1.2662
|1.2730
|4399
|2006.09.11 13:04
|buy
|2202
|25.60
|1.2713
|1.2658
|1.2726
|4400
|2006.09.11 16:00
|buy
|2203
|51.20
|1.2707
|1.2652
|1.2720
|4401
|2006.09.11 16:02
|buy
|2204
|100.00
|1.2702
|1.2647
|1.2715
|4402
|2006.09.12 02:44
|t/p
|2204
|100.00
|1.2715
|1.2647
|1.2715
|12110.00
|845530.10
|4403
|2006.09.12 02:44
|close
|2203
|51.20
|1.2715
|1.2652
|1.2720
|3640.32
|849170.42
|4404
|2006.09.12 02:44
|close
|2202
|25.60
|1.2715
|1.2658
|1.2726
|284.16
|849454.58
|4405
|2006.09.12 02:44
|close
|2201
|12.80
|1.2715
|1.2662
|1.2730
|-369.92
|849084.66
|4406
|2006.09.12 02:44
|close
|2200
|6.40
|1.2715
|1.2667
|1.2735
|-504.96
|848579.70
|4407
|2006.09.12 02:44
|close
|2199
|3.20
|1.2715
|1.2672
|1.2740
|-412.48
|848167.22
|4408
|2006.09.12 02:44
|close
|2198
|1.60
|1.2715
|1.2677
|1.2745
|-286.24
|847880.98