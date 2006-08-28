|A/C No: 1000874
|Name: GridMaster 03
|2006 September 8, 15:40 (local time)
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|3735497
|2006/08/27 19:51
|balance
|deposit
|50000.00
|3735785
|2006/08/27 23:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8862
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 01:17
|1.8896
|0.00
|0.00
|-340.00
|3735777
|2006/08/27 23:29
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8863
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 01:46
|1.8891
|0.00
|0.00
|-280.00
|3735788
|2006/08/27 23:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8863
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 01:46
|1.8892
|0.00
|0.00
|-290.00
|3735770
|2006/08/27 23:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8864
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 01:47
|1.8892
|0.00
|0.00
|-280.00
|3735619
|2006/08/27 22:12
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2398
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 03:22
|1.2376
|0.00
|0.00
|-177.77
|3735621
|2006/08/27 22:13
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2397
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 03:25
|1.2375
|0.00
|0.00
|-177.78
|3735772
|2006/08/27 23:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8865
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 03:26
|1.8899
|0.00
|0.00
|-340.00
|3735768
|2006/08/27 23:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8866
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 03:27
|1.8900
|0.00
|0.00
|-340.00
|3735511
|2006/08/27 22:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2393
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 22:59
|1.2354
|0.00
|10.15
|-315.69
|3735517
|2006/08/27 22:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8877
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.8947
|0.00
|-4.15
|700.00
|3735570
|2006/08/27 22:04
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2387
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.2359
|0.00
|-11.25
|226.55
|3735564
|2006/08/27 22:02
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2389
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.2359
|0.00
|-11.25
|242.73
|3735568
|2006/08/27 22:04
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2388
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.2359
|0.00
|-11.25
|234.64
|3735599
|2006/08/27 22:07
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2395
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.2354
|0.00
|10.15
|-331.88
|3735600
|2006/08/27 22:08
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2396
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.2354
|0.00
|10.15
|-339.98
|3735602
|2006/08/27 22:09
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8878
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.8947
|0.00
|-4.15
|690.00
|3735578
|2006/08/27 22:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2394
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.2354
|0.00
|10.15
|-323.79
|3735612
|2006/08/27 22:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8880
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.8947
|0.00
|-4.15
|670.00
|3735697
|2006/08/27 22:51
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2386
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.2359
|0.00
|-11.25
|218.46
|3735698
|2006/08/27 22:51
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2385
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.2359
|0.00
|-11.25
|210.37
|3735755
|2006/08/27 23:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8869
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.8952
|0.00
|3.15
|-830.00
|3735757
|2006/08/27 23:21
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8868
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.8952
|0.00
|3.15
|-840.00
|3735764
|2006/08/27 23:24
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8867
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.8952
|0.00
|3.15
|-850.00
|3736008
|2006/08/28 00:22
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2384
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.2359
|0.00
|-11.25
|202.28
|3736010
|2006/08/28 00:23
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2383
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.2359
|0.00
|-11.25
|194.19
|3736014
|2006/08/28 00:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8879
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.8947
|0.00
|-4.15
|680.00
|3735552
|2006/08/27 22:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8870
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.8952
|0.00
|3.15
|-820.00
|3736019
|2006/08/28 00:24
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8884
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.8947
|0.00
|-4.15
|630.00
|3736021
|2006/08/28 00:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8883
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.8946
|0.00
|-4.15
|630.00
|3736031
|2006/08/28 00:27
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2382
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.2359
|0.00
|-11.25
|186.09
|3736056
|2006/08/28 00:34
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2381
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.2358
|0.00
|-11.25
|186.11
|3736079
|2006/08/28 00:41
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2380
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.2359
|0.00
|-11.25
|169.91
|3736080
|2006/08/28 00:42
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8885
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:00
|1.8947
|0.00
|-4.15
|620.00
|3735524
|2006/08/27 22:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8871
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8952
|0.00
|3.15
|-810.00
|3735520
|2006/08/27 22:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8872
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8952
|0.00
|3.15
|-800.00
|3736095
|2006/08/28 00:46
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2378
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.2358
|0.00
|-11.25
|161.83
|3736110
|2006/08/28 00:53
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2377
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.2358
|0.00
|-11.25
|153.74
|3736111
|2006/08/28 00:54
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8888
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8947
|0.00
|-4.15
|590.00
|3736108
|2006/08/28 00:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8887
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8947
|0.00
|-4.15
|600.00
|3736114
|2006/08/28 00:54
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8889
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8947
|0.00
|-4.15
|580.00
|3736117
|2006/08/28 00:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8890
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8947
|0.00
|-4.15
|570.00
|3736123
|2006/08/28 00:56
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2376
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.2358
|0.00
|-11.25
|145.65
|3736160
|2006/08/28 01:08
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8891
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8947
|0.00
|-4.15
|560.00
|3736161
|2006/08/28 01:09
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8892
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8947
|0.00
|-4.15
|550.00
|3736164
|2006/08/28 01:09
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8893
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8947
|0.00
|-4.15
|540.00
|3736169
|2006/08/28 01:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8894
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8947
|0.00
|-4.15
|530.00
|3736175
|2006/08/28 01:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8895
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8947
|0.00
|-4.15
|520.00
|3736193
|2006/08/28 01:17
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8896
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8947
|0.00
|-4.15
|510.00
|3736255
|2006/08/28 01:46
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2375
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.2358
|0.00
|-11.25
|137.56
|3736257
|2006/08/28 01:46
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2373
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.2358
|0.00
|-11.25
|121.37
|3736258
|2006/08/28 01:47
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2374
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.2358
|0.00
|-11.25
|129.47
|3736483
|2006/08/28 03:22
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8897
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8947
|0.00
|-4.15
|500.00
|3736501
|2006/08/28 03:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8898
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8947
|0.00
|-4.15
|490.00
|3736018
|2006/08/28 00:24
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8882
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8947
|0.00
|-4.15
|650.00
|3736085
|2006/08/28 00:42
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2379
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.2359
|0.00
|-11.25
|161.82
|3736081
|2006/08/28 00:42
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8886
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8947
|0.00
|-4.15
|610.00
|3736520
|2006/08/28 03:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8899
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.8947
|0.00
|-4.15
|480.00
|3736523
|2006/08/28 03:27
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2372
|0.0000
|0.0000
|2006/08/28 23:01
|1.2359
|0.00
|-11.25
|105.18
|3741042
|2006/08/29 00:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2360
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:01
|1.2286
|0.00
|10.15
|-602.32
|3741034
|2006/08/29 00:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8949
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:01
|1.9000
|0.00
|3.15
|-510.00
|3741035
|2006/08/29 00:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2359
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:01
|1.2286
|0.00
|10.15
|-594.18
|3741031
|2006/08/29 00:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8952
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:01
|1.8996
|0.00
|-4.15
|440.00
|3741051
|2006/08/29 00:05
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2353
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:01
|1.2289
|0.00
|-11.25
|520.79
|3741054
|2006/08/29 00:05
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8948
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:01
|1.9002
|0.00
|3.15
|-540.00
|3741055
|2006/08/29 00:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8954
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:01
|1.8998
|0.00
|-4.15
|440.00
|3741059
|2006/08/29 00:07
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2352
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:01
|1.2289
|0.00
|-11.25
|512.65
|3741027
|2006/08/28 23:59
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2354
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:01
|1.2289
|0.00
|-11.25
|528.92
|3741073
|2006/08/29 00:09
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8947
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:01
|1.9001
|0.00
|3.15
|-540.00
|3741075
|2006/08/29 00:10
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2351
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:01
|1.2289
|0.00
|-11.25
|504.51
|3741079
|2006/08/29 00:10
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2350
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:01
|1.2289
|0.00
|-11.25
|496.37
|3741083
|2006/08/29 00:10
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2348
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:01
|1.2289
|0.00
|-11.25
|480.10
|3741091
|2006/08/29 00:11
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8957
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:01
|1.8996
|0.00
|-4.15
|390.00
|3741093
|2006/08/29 00:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8959
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.8996
|0.00
|-4.15
|370.00
|3741095
|2006/08/29 00:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8960
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.8996
|0.00
|-4.15
|360.00
|3741100
|2006/08/29 00:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8961
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.8996
|0.00
|-4.15
|350.00
|3741150
|2006/08/29 00:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8962
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.8995
|0.00
|-4.15
|330.00
|3741151
|2006/08/29 00:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8963
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.8995
|0.00
|-4.15
|320.00
|3741101
|2006/08/29 00:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8958
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.8994
|0.00
|-4.15
|360.00
|3741154
|2006/08/29 00:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8964
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.8994
|0.00
|-4.15
|300.00
|3741173
|2006/08/29 00:25
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2347
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.2288
|0.00
|-11.25
|480.14
|3741177
|2006/08/29 00:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8965
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.8994
|0.00
|-4.15
|290.00
|3741178
|2006/08/29 00:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8966
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.8994
|0.00
|-4.15
|280.00
|3741187
|2006/08/29 00:30
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2345
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.2287
|0.00
|-11.25
|472.04
|3741183
|2006/08/29 00:29
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2346
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.2287
|0.00
|-11.25
|480.18
|3741188
|2006/08/29 00:30
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2344
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.2287
|0.00
|-11.25
|463.90
|3741191
|2006/08/29 00:31
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2343
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.2287
|0.00
|-11.25
|455.76
|3741185
|2006/08/29 00:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8968
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.8994
|0.00
|-4.15
|260.00
|3741179
|2006/08/29 00:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8967
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.8994
|0.00
|-4.15
|270.00
|3741202
|2006/08/29 00:36
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2342
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:02
|1.2287
|0.00
|-11.25
|447.62
|3741203
|2006/08/29 00:36
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2341
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:03
|1.2287
|0.00
|-11.25
|439.48
|3741205
|2006/08/29 00:37
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2340
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:03
|1.2287
|0.00
|-11.25
|431.35
|3741211
|2006/08/29 00:37
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2339
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:03
|1.2287
|0.00
|-11.25
|423.21
|3741087
|2006/08/29 00:11
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2349
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:03
|1.2287
|0.00
|-11.25
|504.59
|3741039
|2006/08/29 00:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8953
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:03
|1.8994
|0.00
|-4.15
|410.00
|3741213
|2006/08/29 00:38
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2338
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:03
|1.2287
|0.00
|-11.25
|415.07
|3741025
|2006/08/28 23:59
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2358
|0.0000
|0.0000
|2006/08/29 23:03
|1.2284
|0.00
|10.15
|-602.41
|3745690
|2006/08/30 00:06
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8980
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 04:41
|1.9005
|0.00
|0.00
|-250.00
|3746451
|2006/08/30 04:38
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2262
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 05:36
|1.2287
|0.00
|0.00
|-203.47
|3745687
|2006/08/30 00:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 05:43
|1.8993
|0.00
|0.00
|-120.00
|3745684
|2006/08/30 00:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8982
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 06:51
|1.9009
|0.00
|0.00
|-270.00
|3746453
|2006/08/30 04:38
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 06:52
|1.2275
|0.00
|0.00
|-97.76
|3745685
|2006/08/30 00:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8982
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 06:56
|1.9012
|0.00
|0.00
|-300.00
|3745683
|2006/08/30 00:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8983
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 06:56
|1.9014
|0.00
|0.00
|-310.00
|3745612
|2006/08/29 23:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8984
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 06:57
|1.9019
|0.00
|0.00
|-350.00
|3746419
|2006/08/30 04:31
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 06:57
|1.2274
|0.00
|0.00
|-81.48
|3746417
|2006/08/30 04:31
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2265
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 06:57
|1.2273
|0.00
|0.00
|-65.19
|3745617
|2006/08/29 23:53
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8985
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 06:58
|1.9023
|0.00
|0.00
|-380.00
|3746405
|2006/08/30 04:25
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2266
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 06:58
|1.2272
|0.00
|0.00
|-48.90
|3745609
|2006/08/29 23:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8986
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 06:59
|1.9020
|0.00
|0.00
|-340.00
|3745603
|2006/08/29 23:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8987
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 07:00
|1.9020
|0.00
|0.00
|-330.00
|3746318
|2006/08/30 03:57
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8988
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 07:00
|1.9023
|0.00
|0.00
|-350.00
|3746404
|2006/08/30 04:24
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2267
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 07:01
|1.2271
|0.00
|0.00
|-32.60
|3745563
|2006/08/29 23:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8989
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 07:01
|1.9023
|0.00
|0.00
|-340.00
|3746883
|2006/08/30 06:57
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9014
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:35
|1.9050
|0.00
|-12.45
|360.00
|3745538
|2006/08/29 23:07
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:35
|1.2269
|0.00
|30.45
|-146.72
|3745539
|2006/08/29 23:07
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:35
|1.2274
|0.00
|-33.75
|73.32
|3745540
|2006/08/29 23:07
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2281
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:35
|1.2274
|0.00
|-33.75
|57.03
|3745545
|2006/08/29 23:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8993
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9053
|0.00
|9.45
|-600.00
|3745541
|2006/08/29 23:09
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2282
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.2274
|0.00
|-33.75
|65.17
|3745553
|2006/08/29 23:13
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2279
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.2274
|0.00
|-33.75
|40.73
|3745555
|2006/08/29 23:13
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2278
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.2274
|0.00
|-33.75
|32.58
|3745550
|2006/08/29 23:13
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2280
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.2274
|0.00
|-33.75
|48.88
|3745556
|2006/08/29 23:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8992
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9055
|0.00
|9.45
|-630.00
|3745557
|2006/08/29 23:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8991
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9055
|0.00
|9.45
|-640.00
|3745558
|2006/08/29 23:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8990
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9055
|0.00
|9.45
|-650.00
|3746290
|2006/08/30 03:41
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2277
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.2274
|0.00
|-33.75
|24.44
|3746296
|2006/08/30 03:48
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2276
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.2275
|0.00
|-33.75
|8.14
|3746297
|2006/08/30 03:48
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2275
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.2275
|0.00
|-33.75
|0.00
|3746334
|2006/08/30 04:03
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2274
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.2275
|0.00
|-33.75
|-8.15
|3746336
|2006/08/30 04:04
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2273
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.2275
|0.00
|-33.75
|-16.30
|3746341
|2006/08/30 04:04
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2272
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.2275
|0.00
|-33.75
|-24.44
|3746347
|2006/08/30 04:07
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2271
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.2274
|0.00
|-33.75
|-24.45
|3746348
|2006/08/30 04:07
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2270
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.2274
|0.00
|-33.75
|-32.59
|3746393
|2006/08/30 04:19
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2269
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.2274
|0.00
|-33.75
|-40.74
|3746399
|2006/08/30 04:22
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2268
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.2274
|0.00
|-33.75
|-48.89
|3746407
|2006/08/30 04:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8994
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9055
|0.00
|9.45
|-610.00
|3746427
|2006/08/30 04:34
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9001
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9052
|0.00
|-12.45
|510.00
|3746433
|2006/08/30 04:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9002
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9052
|0.00
|-12.45
|500.00
|3746441
|2006/08/30 04:37
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9003
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9052
|0.00
|-12.45
|490.00
|3746445
|2006/08/30 04:37
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9005
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9052
|0.00
|-12.45
|470.00
|3746447
|2006/08/30 04:37
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9006
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9052
|0.00
|-12.45
|460.00
|3746448
|2006/08/30 04:38
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9007
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9052
|0.00
|-12.45
|450.00
|3746450
|2006/08/30 04:38
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9008
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9052
|0.00
|-12.45
|440.00
|3746459
|2006/08/30 04:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9009
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9052
|0.00
|-12.45
|430.00
|3746461
|2006/08/30 04:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9004
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9052
|0.00
|-12.45
|480.00
|3745536
|2006/08/29 23:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8995
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9055
|0.00
|9.45
|-600.00
|3745534
|2006/08/29 23:06
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:36
|1.9055
|0.00
|9.45
|-590.00
|3746633
|2006/08/30 05:36
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2288
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.2270
|0.00
|30.45
|-146.70
|3746671
|2006/08/30 05:42
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2289
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.2270
|0.00
|30.45
|-154.85
|3746880
|2006/08/30 06:56
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.9052
|0.00
|-12.45
|390.00
|3746900
|2006/08/30 06:57
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9020
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.9052
|0.00
|-12.45
|320.00
|3746877
|2006/08/30 06:56
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9012
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.9052
|0.00
|-12.45
|400.00
|3746903
|2006/08/30 06:57
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9019
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.9052
|0.00
|-12.45
|330.00
|3746907
|2006/08/30 06:58
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9021
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.9052
|0.00
|-12.45
|310.00
|3746911
|2006/08/30 06:58
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9025
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.9052
|0.00
|-12.45
|270.00
|3746914
|2006/08/30 06:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9023
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.9052
|0.00
|-12.45
|290.00
|3746916
|2006/08/30 06:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.9052
|0.00
|-12.45
|340.00
|3746918
|2006/08/30 07:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9022
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.9052
|0.00
|-12.45
|300.00
|3746921
|2006/08/30 07:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9024
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.9052
|0.00
|-12.45
|280.00
|3746864
|2006/08/30 06:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9011
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.9052
|0.00
|-12.45
|410.00
|3746862
|2006/08/30 06:51
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9010
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.9052
|0.00
|-12.45
|420.00
|3746924
|2006/08/30 07:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2267
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.2275
|0.00
|-33.75
|-65.18
|3745532
|2006/08/29 23:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9000
|0.0000
|0.0000
|2006/08/30 23:37
|1.9052
|0.00
|-12.45
|520.00
|3750759
|2006/08/31 00:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9040
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.9029
|0.00
|3.15
|110.00
|3750537
|2006/08/30 23:48
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9055
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.9026
|0.00
|-4.15
|-290.00
|3750541
|2006/08/30 23:49
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2275
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.2313
|0.00
|10.15
|308.61
|3750532
|2006/08/30 23:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9054
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.9026
|0.00
|-4.15
|-280.00
|3750550
|2006/08/30 23:50
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2277
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.2314
|0.00
|10.15
|300.47
|3750544
|2006/08/30 23:50
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2271
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.2317
|0.00
|-11.25
|-373.47
|3750556
|2006/08/30 23:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9047
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.9029
|0.00
|3.15
|180.00
|3750562
|2006/08/30 23:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9046
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.9029
|0.00
|3.15
|170.00
|3750567
|2006/08/30 23:51
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2281
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.2313
|0.00
|10.15
|259.88
|3750575
|2006/08/30 23:52
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2282
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.2313
|0.00
|10.15
|251.76
|3750577
|2006/08/30 23:52
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.2313
|0.00
|10.15
|243.64
|3750580
|2006/08/30 23:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9044
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.9029
|0.00
|3.15
|150.00
|3750588
|2006/08/30 23:53
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9043
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.9029
|0.00
|3.15
|140.00
|3750676
|2006/08/30 23:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9042
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.9029
|0.00
|3.15
|130.00
|3750679
|2006/08/30 23:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9038
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.9029
|0.00
|3.15
|90.00
|3750682
|2006/08/30 23:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9037
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.9029
|0.00
|3.15
|80.00
|3750559
|2006/08/30 23:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9045
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.9029
|0.00
|3.15
|160.00
|3750683
|2006/08/30 23:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9036
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.9029
|0.00
|3.15
|70.00
|3750756
|2006/08/31 00:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9039
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.9029
|0.00
|3.15
|100.00
|3750765
|2006/08/31 00:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.2313
|0.00
|10.15
|235.52
|3750820
|2006/08/31 00:02
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2285
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.2313
|0.00
|10.15
|227.40
|3750822
|2006/08/31 00:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.9029
|0.00
|3.15
|60.00
|3750534
|2006/08/30 23:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9050
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:03
|1.9029
|0.00
|3.15
|210.00
|3750536
|2006/08/30 23:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9049
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:04
|1.9029
|0.00
|3.15
|200.00
|3750554
|2006/08/30 23:50
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2280
|0.0000
|0.0000
|2006/08/31 23:04
|1.2313
|0.00
|10.15
|268.00
|3764274
|2006/09/01 05:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9049
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 08:07
|1.9027
|0.00
|0.00
|-220.00
|3764397
|2006/09/01 05:53
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2298
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 08:08
|1.2318
|0.00
|0.00
|-162.37
|3765036
|2006/09/01 08:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9026
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 08:38
|1.9049
|0.00
|0.00
|-230.00
|3765032
|2006/09/01 08:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9027
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 08:40
|1.9049
|0.00
|0.00
|-220.00
|3764379
|2006/09/01 05:50
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2299
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 08:41
|1.2311
|0.00
|0.00
|-97.48
|3765169
|2006/09/01 08:41
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9051
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 10:00
|1.9028
|0.00
|0.00
|-230.00
|3764371
|2006/09/01 05:49
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2300
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 10:03
|1.2314
|0.00
|0.00
|-113.70
|3764369
|2006/09/01 05:48
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2301
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 10:03
|1.2314
|0.00
|0.00
|-105.58
|3758120
|2006/09/01 01:25
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2302
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 10:04
|1.2314
|0.00
|0.00
|-97.46
|3765509
|2006/09/01 10:04
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9024
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 11:34
|1.9051
|0.00
|0.00
|-270.00
|3756213
|2006/09/01 00:07
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2303
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 11:45
|1.2314
|0.00
|0.00
|-89.33
|3765506
|2006/09/01 10:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9025
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 11:47
|1.9053
|0.00
|0.00
|-280.00
|3756201
|2006/09/01 00:04
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2304
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 12:13
|1.2328
|0.00
|0.00
|-194.68
|3756204
|2006/09/01 00:04
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2305
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 12:29
|1.2341
|0.00
|0.00
|-291.72
|3756234
|2006/09/01 00:09
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2306
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 12:30
|1.2331
|0.00
|0.00
|-202.75
|3756755
|2006/09/01 00:24
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2307
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 12:30
|1.2352
|0.00
|0.00
|-364.32
|3756757
|2006/09/01 00:25
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2308
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 12:31
|1.2357
|0.00
|0.00
|-396.54
|3756155
|2006/08/31 23:33
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 12:31
|1.2355
|0.00
|0.00
|-372.32
|3756068
|2006/08/31 23:11
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2310
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 12:31
|1.2362
|0.00
|0.00
|-420.65
|3756060
|2006/08/31 23:10
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2311
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 12:32
|1.2367
|0.00
|0.00
|-452.82
|3756053
|2006/08/31 23:09
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2312
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 12:32
|1.2369
|0.00
|0.00
|-460.83
|3756062
|2006/08/31 23:10
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2312
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 12:33
|1.2364
|0.00
|0.00
|-420.58
|3756050
|2006/08/31 23:09
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2313
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 12:33
|1.2356
|0.00
|0.00
|-348.01
|3766186
|2006/09/01 12:32
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2372
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 15:56
|1.2312
|0.00
|0.00
|-487.33
|3766217
|2006/09/01 12:32
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2370
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 15:57
|1.2309
|0.00
|0.00
|-495.58
|3766225
|2006/09/01 12:32
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2366
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 15:57
|1.2308
|0.00
|0.00
|-471.24
|3766149
|2006/09/01 12:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2363
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 15:57
|1.2308
|0.00
|0.00
|-446.87
|3766235
|2006/09/01 12:33
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2360
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 15:58
|1.2306
|0.00
|0.00
|-438.82
|3766155
|2006/09/01 12:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2358
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 15:59
|1.2306
|0.00
|0.00
|-422.56
|3766165
|2006/09/01 12:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2356
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 16:01
|1.2300
|0.00
|0.00
|-455.29
|3766137
|2006/09/01 12:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2345
|0.0000
|0.0000
|2006/09/01 16:01
|1.2289
|0.00
|0.00
|-455.70
|3756031
|2006/08/31 23:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9031
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:33
|1.9050
|0.00
|-8.30
|190.00
|3756038
|2006/08/31 23:06
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9028
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:33
|1.9056
|0.00
|6.30
|-280.00
|3756057
|2006/08/31 23:09
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9033
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:33
|1.9050
|0.00
|-8.30
|170.00
|3756070
|2006/08/31 23:11
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9034
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:33
|1.9050
|0.00
|-8.30
|160.00
|3756035
|2006/08/31 23:05
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2314
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.2296
|0.00
|-22.50
|146.38
|3756074
|2006/08/31 23:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9038
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.9050
|0.00
|-8.30
|120.00
|3756073
|2006/08/31 23:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9036
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.9050
|0.00
|-8.30
|140.00
|3756071
|2006/08/31 23:11
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.9050
|0.00
|-8.30
|150.00
|3756081
|2006/08/31 23:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9037
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.9050
|0.00
|-8.30
|130.00
|3756082
|2006/08/31 23:14
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2319
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.2292
|0.00
|20.30
|-219.66
|3756090
|2006/08/31 23:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9039
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.9050
|0.00
|-8.30
|110.00
|3756092
|2006/08/31 23:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9040
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.9050
|0.00
|-8.30
|100.00
|3756113
|2006/08/31 23:22
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9041
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.9050
|0.00
|-8.30
|90.00
|3756032
|2006/08/31 23:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2317
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.2293
|0.00
|20.30
|-195.24
|3756042
|2006/08/31 23:07
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2318
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.2292
|0.00
|20.30
|-211.52
|3763772
|2006/09/01 02:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2321
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.2293
|0.00
|20.30
|-227.78
|3756977
|2006/09/01 00:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9046
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.9050
|0.00
|-8.30
|40.00
|3763775
|2006/09/01 02:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2322
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.2293
|0.00
|20.30
|-235.91
|3763767
|2006/09/01 02:29
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2320
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.2293
|0.00
|20.30
|-219.64
|3756952
|2006/09/01 00:50
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9045
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.9048
|0.00
|-8.30
|30.00
|3756158
|2006/08/31 23:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9044
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:34
|1.9047
|0.00
|-8.30
|30.00
|3756151
|2006/08/31 23:32
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9043
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.9049
|0.00
|-8.30
|60.00
|3763835
|2006/09/01 02:40
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2323
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.2293
|0.00
|20.30
|-244.05
|3764106
|2006/09/01 04:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9047
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.9047
|0.00
|-8.30
|0.00
|3764808
|2006/09/01 07:17
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2324
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.2293
|0.00
|20.30
|-252.18
|3764816
|2006/09/01 07:18
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2325
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.2293
|0.00
|20.30
|-260.32
|3764825
|2006/09/01 07:19
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2326
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.2293
|0.00
|20.30
|-268.45
|3764842
|2006/09/01 07:22
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2327
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.2293
|0.00
|20.30
|-276.59
|3764107
|2006/09/01 04:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9048
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.9048
|0.00
|-8.30
|0.00
|3765152
|2006/09/01 08:37
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9049
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.9048
|0.00
|-8.30
|-10.00
|3765161
|2006/09/01 08:40
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9050
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.9048
|0.00
|-8.30
|-20.00
|3765492
|2006/09/01 10:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9027
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.9053
|0.00
|6.30
|-260.00
|3765500
|2006/09/01 10:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9026
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.9053
|0.00
|6.30
|-270.00
|3765755
|2006/09/01 11:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9051
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.9048
|0.00
|-8.30
|-30.00
|3765799
|2006/09/01 11:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9052
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.9048
|0.00
|-8.30
|-40.00
|3765806
|2006/09/01 11:46
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9053
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.9048
|0.00
|-8.30
|-50.00
|3765938
|2006/09/01 12:13
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2328
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.2293
|0.00
|20.30
|-284.72
|3766117
|2006/09/01 12:29
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2327
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.2293
|0.00
|20.30
|-276.59
|3766126
|2006/09/01 12:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2343
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.2293
|0.00
|20.30
|-406.74
|3767795
|2006/09/01 15:56
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2313
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.2297
|0.00
|-22.50
|130.11
|3767799
|2006/09/01 15:57
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2312
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.2297
|0.00
|-22.50
|121.98
|3767803
|2006/09/01 15:57
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2308
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.2297
|0.00
|-22.50
|89.45
|3767807
|2006/09/01 15:57
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2307
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.2297
|0.00
|-22.50
|81.32
|3767808
|2006/09/01 15:58
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2306
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.2297
|0.00
|-22.50
|73.18
|3767810
|2006/09/01 15:59
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2305
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.2297
|0.00
|-22.50
|65.05
|3756147
|2006/08/31 23:31
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9042
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:35
|1.9048
|0.00
|-8.30
|60.00
|3767821
|2006/09/01 16:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2304
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:36
|1.2296
|0.00
|-22.50
|65.06
|3756123
|2006/08/31 23:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9040
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:36
|1.9048
|0.00
|-8.30
|80.00
|3767830
|2006/09/01 16:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2296
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:36
|1.2296
|0.00
|-22.50
|0.00
|3756041
|2006/08/31 23:07
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9032
|0.0000
|0.0000
|2006/09/04 23:36
|1.9048
|0.00
|-8.30
|160.00
|3772359
|2006/09/04 23:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2288
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 00:27
|1.2317
|0.00
|0.00
|-235.45
|3772239
|2006/09/04 23:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9051
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.8950
|0.00
|3.15
|1010.00
|3772236
|2006/09/04 23:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9053
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.8950
|0.00
|3.15
|1030.00
|3772240
|2006/09/04 23:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2294
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.2330
|0.00
|10.15
|291.97
|3772243
|2006/09/04 23:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9054
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.8950
|0.00
|3.15
|1040.00
|3772245
|2006/09/04 23:46
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9059
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.8947
|0.00
|-4.15
|-1120.00
|3772247
|2006/09/04 23:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9060
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.8947
|0.00
|-4.15
|-1130.00
|3772250
|2006/09/04 23:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9052
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.8950
|0.00
|3.15
|1020.00
|3772252
|2006/09/04 23:48
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2295
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.2330
|0.00
|10.15
|283.86
|3772253
|2006/09/04 23:48
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2289
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.2334
|0.00
|-11.25
|-364.85
|3772366
|2006/09/04 23:59
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2296
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.2330
|0.00
|10.15
|275.75
|3772428
|2006/09/05 00:04
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2297
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.2330
|0.00
|10.15
|267.63
|3772433
|2006/09/05 00:04
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9061
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.8947
|0.00
|-4.15
|-1140.00
|3772437
|2006/09/05 00:04
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9062
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.8947
|0.00
|-4.15
|-1150.00
|3772441
|2006/09/05 00:05
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2298
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.2330
|0.00
|10.15
|259.52
|3772499
|2006/09/05 00:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9063
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.8947
|0.00
|-4.15
|-1160.00
|3772513
|2006/09/05 00:10
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2299
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.2330
|0.00
|10.15
|251.41
|3772231
|2006/09/04 23:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9058
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.8947
|0.00
|-4.15
|-1110.00
|3772518
|2006/09/05 00:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9050
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.8950
|0.00
|3.15
|1000.00
|3772234
|2006/09/04 23:45
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2290
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.2334
|0.00
|-11.25
|-356.74
|3772583
|2006/09/05 00:11
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2312
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.2330
|0.00
|10.15
|145.98
|3772529
|2006/09/05 00:11
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2307
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:57
|1.2330
|0.00
|10.15
|186.53
|3772523
|2006/09/05 00:11
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2306
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.2330
|0.00
|10.15
|194.64
|3772579
|2006/09/05 00:11
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9046
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.8950
|0.00
|3.15
|960.00
|3772587
|2006/09/05 00:11
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.2330
|0.00
|10.15
|170.31
|3772590
|2006/09/05 00:12
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2310
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.2330
|0.00
|10.15
|162.20
|3772594
|2006/09/05 00:12
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2311
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.2330
|0.00
|10.15
|154.09
|3772597
|2006/09/05 00:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9044
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.8950
|0.00
|3.15
|940.00
|3772599
|2006/09/05 00:13
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9041
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.8950
|0.00
|3.15
|910.00
|3772603
|2006/09/05 00:13
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9043
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.8950
|0.00
|3.15
|930.00
|3772611
|2006/09/05 00:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9045
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.8950
|0.00
|3.15
|950.00
|3772617
|2006/09/05 00:15
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9047
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.8950
|0.00
|3.15
|970.00
|3772618
|2006/09/05 00:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9048
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.8950
|0.00
|3.15
|980.00
|3772623
|2006/09/05 00:17
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2313
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.2330
|0.00
|10.15
|137.87
|3772625
|2006/09/05 00:17
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2314
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.2330
|0.00
|10.15
|129.76
|3772630
|2006/09/05 00:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9043
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.8950
|0.00
|3.15
|930.00
|3772633
|2006/09/05 00:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9042
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.8950
|0.00
|3.15
|920.00
|3772637
|2006/09/05 00:19
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9040
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.8950
|0.00
|3.15
|900.00
|3772639
|2006/09/05 00:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9039
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.8950
|0.00
|3.15
|890.00
|3772641
|2006/09/05 00:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9038
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.8950
|0.00
|3.15
|880.00
|3772642
|2006/09/05 00:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9037
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.8950
|0.00
|3.15
|870.00
|3772646
|2006/09/05 00:21
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.8950
|0.00
|3.15
|850.00
|3772648
|2006/09/05 00:22
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9036
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.8950
|0.00
|3.15
|860.00
|3772651
|2006/09/05 00:22
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2315
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.2330
|0.00
|10.15
|121.65
|3772653
|2006/09/05 00:22
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2316
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.2330
|0.00
|10.15
|113.54
|3772520
|2006/09/05 00:10
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2305
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.2330
|0.00
|10.15
|202.75
|3772663
|2006/09/05 00:26
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2317
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.2330
|0.00
|10.15
|105.43
|3772664
|2006/09/05 00:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2318
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.2330
|0.00
|10.15
|97.32
|3772665
|2006/09/05 00:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2319
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.2330
|0.00
|10.15
|89.21
|3772519
|2006/09/05 00:10
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2300
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.2330
|0.00
|10.15
|243.30
|3772232
|2006/09/04 23:44
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2293
|0.0000
|0.0000
|2006/09/05 22:58
|1.2330
|0.00
|10.15
|300.08
|3778899
|2006/09/06 06:41
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8959
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 07:35
|1.8929
|0.00
|0.00
|-300.00
|3778894
|2006/09/06 06:41
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8958
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 07:39
|1.8921
|0.00
|0.00
|-370.00
|3777883
|2006/09/06 00:54
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2344
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 07:51
|1.2326
|0.00
|0.00
|-146.04
|3778903
|2006/09/06 06:41
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8957
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 07:52
|1.8933
|0.00
|0.00
|-240.00
|3777561
|2006/09/05 22:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8951
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:40
|1.8850
|0.00
|-12.45
|-1010.00
|3777562
|2006/09/05 23:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8946
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:40
|1.8853
|0.00
|9.45
|930.00
|3777568
|2006/09/05 23:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8944
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:40
|1.8853
|0.00
|9.45
|910.00
|3777564
|2006/09/05 23:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2330
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:40
|1.2347
|0.00
|-33.75
|-137.69
|3777563
|2006/09/05 23:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2334
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:40
|1.2344
|0.00
|30.45
|81.01
|3777571
|2006/09/05 23:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8943
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:40
|1.8853
|0.00
|9.45
|900.00
|3777593
|2006/09/05 23:08
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2336
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:40
|1.2344
|0.00
|30.45
|64.80
|3777597
|2006/09/05 23:11
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2329
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:40
|1.2348
|0.00
|-33.75
|-153.88
|3777598
|2006/09/05 23:12
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2328
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.2348
|0.00
|-33.75
|-161.97
|3777605
|2006/09/05 23:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8941
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.8853
|0.00
|9.45
|880.00
|3777609
|2006/09/05 23:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8940
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.8853
|0.00
|9.45
|870.00
|3777648
|2006/09/05 23:36
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2337
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.2344
|0.00
|30.45
|56.70
|3777650
|2006/09/05 23:39
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8939
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.8853
|0.00
|9.45
|860.00
|3777663
|2006/09/05 23:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8938
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.8853
|0.00
|9.45
|850.00
|3777669
|2006/09/05 23:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8937
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.8853
|0.00
|9.45
|840.00
|3777685
|2006/09/05 23:52
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2338
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.2344
|0.00
|30.45
|48.60
|3777691
|2006/09/05 23:57
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8936
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.8853
|0.00
|9.45
|830.00
|3777699
|2006/09/05 23:59
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2339
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.2344
|0.00
|30.45
|40.50
|3777722
|2006/09/06 00:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8935
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.8853
|0.00
|9.45
|820.00
|3777796
|2006/09/06 00:26
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2340
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.2344
|0.00
|30.45
|32.40
|3777798
|2006/09/06 00:26
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2341
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.2344
|0.00
|30.45
|24.30
|3777802
|2006/09/06 00:27
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2342
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.2344
|0.00
|30.45
|16.20
|3777881
|2006/09/06 00:53
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2343
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.2344
|0.00
|30.45
|8.10
|3777941
|2006/09/06 01:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8953
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.8850
|0.00
|-12.45
|-1030.00
|3777972
|2006/09/06 01:17
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8954
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.8850
|0.00
|-12.45
|-1040.00
|3777982
|2006/09/06 01:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8955
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.8850
|0.00
|-12.45
|-1050.00
|3778100
|2006/09/06 01:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2327
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.2348
|0.00
|-33.75
|-170.07
|3778114
|2006/09/06 02:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2326
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.2348
|0.00
|-33.75
|-178.17
|3777935
|2006/09/06 01:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8952
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.8850
|0.00
|-12.45
|-1020.00
|3778127
|2006/09/06 02:04
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8956
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.8850
|0.00
|-12.45
|-1060.00
|3778869
|2006/09/06 06:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8934
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.8853
|0.00
|9.45
|810.00
|3779078
|2006/09/06 07:13
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2325
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.2348
|0.00
|-33.75
|-186.27
|3779140
|2006/09/06 07:25
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8933
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:41
|1.8853
|0.00
|9.45
|800.00
|3777569
|2006/09/05 23:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8945
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.8852
|0.00
|9.45
|930.00
|3779148
|2006/09/06 07:25
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8932
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.8852
|0.00
|9.45
|800.00
|3779174
|2006/09/06 07:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8930
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.8852
|0.00
|9.45
|780.00
|3779180
|2006/09/06 07:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8926
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.8852
|0.00
|9.45
|740.00
|3779183
|2006/09/06 07:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8924
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.8852
|0.00
|9.45
|720.00
|3779189
|2006/09/06 07:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8923
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.8853
|0.00
|9.45
|700.00
|3779192
|2006/09/06 07:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8922
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.8855
|0.00
|9.45
|670.00
|3779195
|2006/09/06 07:32
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8925
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.8854
|0.00
|9.45
|710.00
|3779210
|2006/09/06 07:34
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8927
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.8854
|0.00
|9.45
|730.00
|3779213
|2006/09/06 07:34
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8928
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.8853
|0.00
|9.45
|750.00
|3779224
|2006/09/06 07:38
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8921
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.8855
|0.00
|9.45
|660.00
|3779272
|2006/09/06 07:52
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2323
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.2347
|0.00
|-33.75
|-194.38
|3779216
|2006/09/06 07:35
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8929
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.8854
|0.00
|9.45
|750.00
|3779263
|2006/09/06 07:50
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2324
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.2347
|0.00
|-33.75
|-186.29
|3779376
|2006/09/06 08:33
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8920
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.8854
|0.00
|9.45
|660.00
|3777567
|2006/09/05 23:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2335
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.2343
|0.00
|30.45
|64.81
|3777591
|2006/09/05 23:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8942
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:42
|1.8854
|0.00
|9.45
|880.00
|3779147
|2006/09/06 07:25
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8931
|0.0000
|0.0000
|2006/09/06 22:43
|1.8854
|0.00
|9.45
|770.00
|3784051
|2006/09/07 03:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8863
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:01
|1.8757
|0.00
|2.15
|1060.00
|3784040
|2006/09/07 02:55
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2329
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:01
|1.2436
|0.00
|-11.50
|-860.41
|3784041
|2006/09/07 02:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8866
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:01
|1.8757
|0.00
|2.15
|1090.00
|3784037
|2006/09/07 02:54
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8872
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.8752
|0.00
|-3.50
|-1200.00
|3784039
|2006/09/07 02:54
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8869
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.8757
|0.00
|2.15
|1120.00
|3784046
|2006/09/07 02:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8864
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.8757
|0.00
|2.15
|1070.00
|3784049
|2006/09/07 02:59
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2334
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.2430
|0.00
|9.90
|772.32
|3784044
|2006/09/07 02:57
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2332
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.2430
|0.00
|9.90
|788.41
|3784055
|2006/09/07 03:03
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2328
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.2436
|0.00
|-11.50
|-868.45
|3784110
|2006/09/07 03:06
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2327
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.2436
|0.00
|-11.50
|-876.49
|3784116
|2006/09/07 03:11
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8867
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.8757
|0.00
|2.15
|1100.00
|3784129
|2006/09/07 03:15
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8862
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.8757
|0.00
|2.15
|1050.00
|3784165
|2006/09/07 03:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8861
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.8757
|0.00
|2.15
|1040.00
|3784170
|2006/09/07 03:38
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8860
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.8757
|0.00
|2.15
|1030.00
|3784197
|2006/09/07 03:46
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8859
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.8757
|0.00
|2.15
|1020.00
|3784215
|2006/09/07 03:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8858
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.8757
|0.00
|2.15
|1010.00
|3784222
|2006/09/07 03:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8857
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.8757
|0.00
|2.15
|1000.00
|3784042
|2006/09/07 02:55
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2333
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.2430
|0.00
|9.90
|780.37
|3784043
|2006/09/07 02:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8865
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.8757
|0.00
|2.15
|1080.00
|3784036
|2006/09/07 02:54
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2331
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.2430
|0.00
|9.90
|796.46
|3784237
|2006/09/07 03:57
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8856
|0.0000
|0.0000
|2006/09/07 23:02
|1.8757
|0.00
|2.15
|990.00
|3791007
|2006/09/08 01:08
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2449
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 06:13
|1.2441
|0.00
|0.00
|-64.31
|3791699
|2006/09/08 05:17
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8756
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 06:22
|1.8728
|0.00
|0.00
|-280.00
|3791475
|2006/09/08 04:12
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2427
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 06:29
|1.2450
|0.00
|0.00
|-184.74
|3791241
|2006/09/08 02:22
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 06:30
|1.2449
|0.00
|0.00
|-168.69
|3792032
|2006/09/08 06:30
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2451
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 06:51
|1.2429
|0.00
|0.00
|-177.01
|3791694
|2006/09/08 05:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8755
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 06:51
|1.8747
|0.00
|0.00
|-80.00
|3791679
|2006/09/08 05:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8754
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 06:52
|1.8744
|0.00
|0.00
|-100.00
|3792027
|2006/09/08 06:29
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2450
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 06:53
|1.2425
|0.00
|0.00
|-201.21
|3791982
|2006/09/08 06:22
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2449
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 06:53
|1.2425
|0.00
|0.00
|-193.16
|3791675
|2006/09/08 05:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8753
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:01
|1.8741
|0.00
|0.00
|-120.00
|3791242
|2006/09/08 02:22
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8752
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:04
|1.8744
|0.00
|0.00
|-80.00
|3790836
|2006/09/08 00:31
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8751
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:16
|1.8719
|0.00
|0.00
|-320.00
|3790996
|2006/09/08 01:06
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2448
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:17
|1.2432
|0.00
|0.00
|-128.71
|3791264
|2006/09/08 02:31
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8751
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:17
|1.8719
|0.00
|0.00
|-320.00
|3790834
|2006/09/08 00:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8750
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:18
|1.8717
|0.00
|0.00
|-330.00
|3791297
|2006/09/08 02:46
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8750
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:18
|1.8718
|0.00
|0.00
|-320.00
|3790821
|2006/09/08 00:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8749
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:22
|1.8715
|0.00
|0.00
|-340.00
|3790993
|2006/09/08 01:06
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2447
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:23
|1.2433
|0.00
|0.00
|-112.61
|3790826
|2006/09/08 00:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8748
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:24
|1.8722
|0.00
|0.00
|-260.00
|3790961
|2006/09/08 00:58
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2446
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:24
|1.2441
|0.00
|0.00
|-40.19
|3792326
|2006/09/08 07:04
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2422
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:25
|1.2445
|0.00
|0.00
|-184.82
|3792227
|2006/09/08 06:53
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2423
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:25
|1.2442
|0.00
|0.00
|-152.71
|3792265
|2006/09/08 07:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2424
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:27
|1.2445
|0.00
|0.00
|-168.75
|3792221
|2006/09/08 06:53
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2425
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:28
|1.2446
|0.00
|0.00
|-168.73
|3792215
|2006/09/08 06:52
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2426
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:28
|1.2448
|0.00
|0.00
|-176.74
|3790825
|2006/09/08 00:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8747
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:34
|1.8711
|0.00
|0.00
|-360.00
|3790824
|2006/09/08 00:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8746
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:35
|1.8712
|0.00
|0.00
|-340.00
|3790819
|2006/09/08 00:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8745
|0.0000
|0.0000
|2006/09/08 07:35
|1.8715
|0.00
|0.00
|-300.00
|0.00
|-659.95
|45331.38
|Deposit/Withdrawal: 50000.00
|Credit Facility: 0.00
|Closed Trade P/L:
|44671.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|3790802
|2006/09/08 00:22
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2440
|0.0000
|0.0000
|1.2466
|0.00
|0.00
|208.57
|3790804
|2006/09/08 00:22
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2434
|0.0000
|0.0000
|1.2472
|0.00
|0.00
|-304.68
|3790805
|2006/09/08 00:22
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8741
|0.0000
|0.0000
|1.8652
|0.00
|0.00
|-890.00
|3790806
|2006/09/08 00:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8737
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|810.00
|3790808
|2006/09/08 00:23
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2433
|0.0000
|0.0000
|1.2472
|0.00
|0.00
|-312.70
|3790809
|2006/09/08 00:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8742
|0.0000
|0.0000
|1.8652
|0.00
|0.00
|-900.00
|3790814
|2006/09/08 00:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8743
|0.0000
|0.0000
|1.8652
|0.00
|0.00
|-910.00
|3790818
|2006/09/08 00:26
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8744
|0.0000
|0.0000
|1.8652
|0.00
|0.00
|-920.00
|3790845
|2006/09/08 00:32
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2441
|0.0000
|0.0000
|1.2466
|0.00
|0.00
|200.55
|3790857
|2006/09/08 00:35
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2442
|0.0000
|0.0000
|1.2466
|0.00
|0.00
|192.52
|3790864
|2006/09/08 00:36
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|0.0000
|1.2466
|0.00
|0.00
|184.50
|3790917
|2006/09/08 00:54
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8736
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|800.00
|3790924
|2006/09/08 00:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8735
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|790.00
|3790929
|2006/09/08 00:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8734
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|780.00
|3790934
|2006/09/08 00:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8736
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|800.00
|3790938
|2006/09/08 00:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8735
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|790.00
|3790943
|2006/09/08 00:56
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2444
|0.0000
|0.0000
|1.2466
|0.00
|0.00
|176.48
|3790947
|2006/09/08 00:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8733
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|770.00
|3790949
|2006/09/08 00:56
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8732
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|760.00
|3790952
|2006/09/08 00:57
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8730
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|740.00
|3790957
|2006/09/08 00:57
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8731
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|750.00
|3790958
|2006/09/08 00:57
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2445
|0.0000
|0.0000
|1.2466
|0.00
|0.00
|168.46
|3790965
|2006/09/08 00:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8729
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|730.00
|3790976
|2006/09/08 01:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8728
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|720.00
|3790979
|2006/09/08 01:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8727
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|710.00
|3791002
|2006/09/08 01:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8726
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|700.00
|3791139
|2006/09/08 01:47
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2432
|0.0000
|0.0000
|1.2472
|0.00
|0.00
|-320.72
|3791190
|2006/09/08 02:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2431
|0.0000
|0.0000
|1.2472
|0.00
|0.00
|-328.74
|3791220
|2006/09/08 02:13
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2430
|0.0000
|0.0000
|1.2472
|0.00
|0.00
|-336.75
|3791227
|2006/09/08 02:16
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2429
|0.0000
|0.0000
|1.2472
|0.00
|0.00
|-344.77
|3791940
|2006/09/08 06:12
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8725
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|690.00
|3792193
|2006/09/08 06:51
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|0.0000
|1.2472
|0.00
|0.00
|-352.79
|3792202
|2006/09/08 06:51
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2427
|0.0000
|0.0000
|1.2472
|0.00
|0.00
|-360.81
|3792378
|2006/09/08 07:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8724
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|680.00
|3792384
|2006/09/08 07:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8718
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|620.00
|3792391
|2006/09/08 07:17
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8720
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|640.00
|3792395
|2006/09/08 07:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8719
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|630.00
|3792401
|2006/09/08 07:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8717
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|610.00
|3792419
|2006/09/08 07:22
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8716
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|600.00
|3792432
|2006/09/08 07:22
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8715
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|590.00
|3792441
|2006/09/08 07:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8721
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|650.00
|3792449
|2006/09/08 07:24
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8714
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|580.00
|3792450
|2006/09/08 07:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2446
|0.0000
|0.0000
|1.2466
|0.00
|0.00
|160.44
|3792454
|2006/09/08 07:25
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8722
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|660.00
|3792459
|2006/09/08 07:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8713
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|570.00
|3792464
|2006/09/08 07:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8712
|0.0000
|0.0000
|1.8656
|0.00
|0.00
|560.00
|3792466
|2006/09/08 07:28
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2447
|0.0000
|0.0000
|1.2466
|0.00
|0.00
|152.41
|3792480
|2006/09/08 07:34
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2448
|0.0000
|0.0000
|1.2466
|0.00
|0.00
|144.39
|3792486
|2006/09/08 07:34
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2447
|0.0000
|0.0000
|1.2466
|0.00
|0.00
|152.41
|3792490
|2006/09/08 07:35
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2449
|0.0000
|0.0000
|1.2466
|0.00
|0.00
|136.37
|3792496
|2006/09/08 07:36
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2450
|0.0000
|0.0000
|1.2466
|0.00
|0.00
|128.35
|0.00
|0.00
|14453.49
|Floating P/L:
|14453.49
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No Transactions
|A/C Summary:
|Closed Trade P/L:
|44671.43
|Floating P/L:
|14453.49
|Deposit/Withdrawal:
|50000.00
|Total Credit Facility:
|0.00
|Balance:
|94671.43
|Equity:
|109124.92
|Margin Requirement:
|39000.00
|Available Margin:
|70124.92