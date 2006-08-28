Interbank FX, LLC
A/C No: 1000874Name: GridMaster 032006 September 8, 15:40 (local time)
 
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionR/O SwapTrade P/L
3735497 2006/08/27 19:51balancedeposit50000.00
3735785 2006/08/27 23:32sell1.00gbpusd1.88620.00000.0000 2006/08/28 01:171.88960.000.00-340.00
3735777 2006/08/27 23:29sell1.00gbpusd1.88630.00000.0000 2006/08/28 01:461.88910.000.00-280.00
3735788 2006/08/27 23:32sell1.00gbpusd1.88630.00000.0000 2006/08/28 01:461.88920.000.00-290.00
3735770 2006/08/27 23:27sell1.00gbpusd1.88640.00000.0000 2006/08/28 01:471.88920.000.00-280.00
3735619 2006/08/27 22:12buy1.00usdchf1.23980.00000.0000 2006/08/28 03:221.23760.000.00-177.77
3735621 2006/08/27 22:13buy1.00usdchf1.23970.00000.0000 2006/08/28 03:251.23750.000.00-177.78
3735772 2006/08/27 23:27sell1.00gbpusd1.88650.00000.0000 2006/08/28 03:261.88990.000.00-340.00
3735768 2006/08/27 23:26sell1.00gbpusd1.88660.00000.0000 2006/08/28 03:271.89000.000.00-340.00
3735511 2006/08/27 22:00buy1.00usdchf1.23930.00000.0000 2006/08/28 22:591.23540.0010.15-315.69
3735517 2006/08/27 22:00buy1.00gbpusd1.88770.00000.0000 2006/08/28 23:001.89470.00-4.15700.00
3735570 2006/08/27 22:04sell1.00usdchf1.23870.00000.0000 2006/08/28 23:001.23590.00-11.25226.55
3735564 2006/08/27 22:02sell1.00usdchf1.23890.00000.0000 2006/08/28 23:001.23590.00-11.25242.73
3735568 2006/08/27 22:04sell1.00usdchf1.23880.00000.0000 2006/08/28 23:001.23590.00-11.25234.64
3735599 2006/08/27 22:07buy1.00usdchf1.23950.00000.0000 2006/08/28 23:001.23540.0010.15-331.88
3735600 2006/08/27 22:08buy1.00usdchf1.23960.00000.0000 2006/08/28 23:001.23540.0010.15-339.98
3735602 2006/08/27 22:09buy1.00gbpusd1.88780.00000.0000 2006/08/28 23:001.89470.00-4.15690.00
3735578 2006/08/27 22:05buy1.00usdchf1.23940.00000.0000 2006/08/28 23:001.23540.0010.15-323.79
3735612 2006/08/27 22:10buy1.00gbpusd1.88800.00000.0000 2006/08/28 23:001.89470.00-4.15670.00
3735697 2006/08/27 22:51sell1.00usdchf1.23860.00000.0000 2006/08/28 23:001.23590.00-11.25218.46
3735698 2006/08/27 22:51sell1.00usdchf1.23850.00000.0000 2006/08/28 23:001.23590.00-11.25210.37
3735755 2006/08/27 23:20sell1.00gbpusd1.88690.00000.0000 2006/08/28 23:001.89520.003.15-830.00
3735757 2006/08/27 23:21sell1.00gbpusd1.88680.00000.0000 2006/08/28 23:001.89520.003.15-840.00
3735764 2006/08/27 23:24sell1.00gbpusd1.88670.00000.0000 2006/08/28 23:001.89520.003.15-850.00
3736008 2006/08/28 00:22sell1.00usdchf1.23840.00000.0000 2006/08/28 23:001.23590.00-11.25202.28
3736010 2006/08/28 00:23sell1.00usdchf1.23830.00000.0000 2006/08/28 23:001.23590.00-11.25194.19
3736014 2006/08/28 00:23buy1.00gbpusd1.88790.00000.0000 2006/08/28 23:001.89470.00-4.15680.00
3735552 2006/08/27 22:01sell1.00gbpusd1.88700.00000.0000 2006/08/28 23:001.89520.003.15-820.00
3736019 2006/08/28 00:24buy1.00gbpusd1.88840.00000.0000 2006/08/28 23:001.89470.00-4.15630.00
3736021 2006/08/28 00:25buy1.00gbpusd1.88830.00000.0000 2006/08/28 23:001.89460.00-4.15630.00
3736031 2006/08/28 00:27sell1.00usdchf1.23820.00000.0000 2006/08/28 23:001.23590.00-11.25186.09
3736056 2006/08/28 00:34sell1.00usdchf1.23810.00000.0000 2006/08/28 23:001.23580.00-11.25186.11
3736079 2006/08/28 00:41sell1.00usdchf1.23800.00000.0000 2006/08/28 23:001.23590.00-11.25169.91
3736080 2006/08/28 00:42buy1.00gbpusd1.88850.00000.0000 2006/08/28 23:001.89470.00-4.15620.00
3735524 2006/08/27 22:00sell1.00gbpusd1.88710.00000.0000 2006/08/28 23:011.89520.003.15-810.00
3735520 2006/08/27 22:00sell1.00gbpusd1.88720.00000.0000 2006/08/28 23:011.89520.003.15-800.00
3736095 2006/08/28 00:46sell1.00usdchf1.23780.00000.0000 2006/08/28 23:011.23580.00-11.25161.83
3736110 2006/08/28 00:53sell1.00usdchf1.23770.00000.0000 2006/08/28 23:011.23580.00-11.25153.74
3736111 2006/08/28 00:54buy1.00gbpusd1.88880.00000.0000 2006/08/28 23:011.89470.00-4.15590.00
3736108 2006/08/28 00:52buy1.00gbpusd1.88870.00000.0000 2006/08/28 23:011.89470.00-4.15600.00
3736114 2006/08/28 00:54buy1.00gbpusd1.88890.00000.0000 2006/08/28 23:011.89470.00-4.15580.00
3736117 2006/08/28 00:55buy1.00gbpusd1.88900.00000.0000 2006/08/28 23:011.89470.00-4.15570.00
3736123 2006/08/28 00:56sell1.00usdchf1.23760.00000.0000 2006/08/28 23:011.23580.00-11.25145.65
3736160 2006/08/28 01:08buy1.00gbpusd1.88910.00000.0000 2006/08/28 23:011.89470.00-4.15560.00
3736161 2006/08/28 01:09buy1.00gbpusd1.88920.00000.0000 2006/08/28 23:011.89470.00-4.15550.00
3736164 2006/08/28 01:09buy1.00gbpusd1.88930.00000.0000 2006/08/28 23:011.89470.00-4.15540.00
3736169 2006/08/28 01:10buy1.00gbpusd1.88940.00000.0000 2006/08/28 23:011.89470.00-4.15530.00
3736175 2006/08/28 01:12buy1.00gbpusd1.88950.00000.0000 2006/08/28 23:011.89470.00-4.15520.00
3736193 2006/08/28 01:17buy1.00gbpusd1.88960.00000.0000 2006/08/28 23:011.89470.00-4.15510.00
3736255 2006/08/28 01:46sell1.00usdchf1.23750.00000.0000 2006/08/28 23:011.23580.00-11.25137.56
3736257 2006/08/28 01:46sell1.00usdchf1.23730.00000.0000 2006/08/28 23:011.23580.00-11.25121.37
3736258 2006/08/28 01:47sell1.00usdchf1.23740.00000.0000 2006/08/28 23:011.23580.00-11.25129.47
3736483 2006/08/28 03:22buy1.00gbpusd1.88970.00000.0000 2006/08/28 23:011.89470.00-4.15500.00
3736501 2006/08/28 03:25buy1.00gbpusd1.88980.00000.0000 2006/08/28 23:011.89470.00-4.15490.00
3736018 2006/08/28 00:24buy1.00gbpusd1.88820.00000.0000 2006/08/28 23:011.89470.00-4.15650.00
3736085 2006/08/28 00:42sell1.00usdchf1.23790.00000.0000 2006/08/28 23:011.23590.00-11.25161.82
3736081 2006/08/28 00:42buy1.00gbpusd1.88860.00000.0000 2006/08/28 23:011.89470.00-4.15610.00
3736520 2006/08/28 03:26buy1.00gbpusd1.88990.00000.0000 2006/08/28 23:011.89470.00-4.15480.00
3736523 2006/08/28 03:27sell1.00usdchf1.23720.00000.0000 2006/08/28 23:011.23590.00-11.25105.18
3741042 2006/08/29 00:01buy1.00usdchf1.23600.00000.0000 2006/08/29 23:011.22860.0010.15-602.32
3741034 2006/08/29 00:00sell1.00gbpusd1.89490.00000.0000 2006/08/29 23:011.90000.003.15-510.00
3741035 2006/08/29 00:00buy1.00usdchf1.23590.00000.0000 2006/08/29 23:011.22860.0010.15-594.18
3741031 2006/08/29 00:00buy1.00gbpusd1.89520.00000.0000 2006/08/29 23:011.89960.00-4.15440.00
3741051 2006/08/29 00:05sell1.00usdchf1.23530.00000.0000 2006/08/29 23:011.22890.00-11.25520.79
3741054 2006/08/29 00:05sell1.00gbpusd1.89480.00000.0000 2006/08/29 23:011.90020.003.15-540.00
3741055 2006/08/29 00:06buy1.00gbpusd1.89540.00000.0000 2006/08/29 23:011.89980.00-4.15440.00
3741059 2006/08/29 00:07sell1.00usdchf1.23520.00000.0000 2006/08/29 23:011.22890.00-11.25512.65
3741027 2006/08/28 23:59sell1.00usdchf1.23540.00000.0000 2006/08/29 23:011.22890.00-11.25528.92
3741073 2006/08/29 00:09sell1.00gbpusd1.89470.00000.0000 2006/08/29 23:011.90010.003.15-540.00
3741075 2006/08/29 00:10sell1.00usdchf1.23510.00000.0000 2006/08/29 23:011.22890.00-11.25504.51
3741079 2006/08/29 00:10sell1.00usdchf1.23500.00000.0000 2006/08/29 23:011.22890.00-11.25496.37
3741083 2006/08/29 00:10sell1.00usdchf1.23480.00000.0000 2006/08/29 23:011.22890.00-11.25480.10
3741091 2006/08/29 00:11buy1.00gbpusd1.89570.00000.0000 2006/08/29 23:011.89960.00-4.15390.00
3741093 2006/08/29 00:12buy1.00gbpusd1.89590.00000.0000 2006/08/29 23:021.89960.00-4.15370.00
3741095 2006/08/29 00:12buy1.00gbpusd1.89600.00000.0000 2006/08/29 23:021.89960.00-4.15360.00
3741100 2006/08/29 00:14buy1.00gbpusd1.89610.00000.0000 2006/08/29 23:021.89960.00-4.15350.00
3741150 2006/08/29 00:18buy1.00gbpusd1.89620.00000.0000 2006/08/29 23:021.89950.00-4.15330.00
3741151 2006/08/29 00:18buy1.00gbpusd1.89630.00000.0000 2006/08/29 23:021.89950.00-4.15320.00
3741101 2006/08/29 00:15buy1.00gbpusd1.89580.00000.0000 2006/08/29 23:021.89940.00-4.15360.00
3741154 2006/08/29 00:19buy1.00gbpusd1.89640.00000.0000 2006/08/29 23:021.89940.00-4.15300.00
3741173 2006/08/29 00:25sell1.00usdchf1.23470.00000.0000 2006/08/29 23:021.22880.00-11.25480.14
3741177 2006/08/29 00:27buy1.00gbpusd1.89650.00000.0000 2006/08/29 23:021.89940.00-4.15290.00
3741178 2006/08/29 00:27buy1.00gbpusd1.89660.00000.0000 2006/08/29 23:021.89940.00-4.15280.00
3741187 2006/08/29 00:30sell1.00usdchf1.23450.00000.0000 2006/08/29 23:021.22870.00-11.25472.04
3741183 2006/08/29 00:29sell1.00usdchf1.23460.00000.0000 2006/08/29 23:021.22870.00-11.25480.18
3741188 2006/08/29 00:30sell1.00usdchf1.23440.00000.0000 2006/08/29 23:021.22870.00-11.25463.90
3741191 2006/08/29 00:31sell1.00usdchf1.23430.00000.0000 2006/08/29 23:021.22870.00-11.25455.76
3741185 2006/08/29 00:30buy1.00gbpusd1.89680.00000.0000 2006/08/29 23:021.89940.00-4.15260.00
3741179 2006/08/29 00:27buy1.00gbpusd1.89670.00000.0000 2006/08/29 23:021.89940.00-4.15270.00
3741202 2006/08/29 00:36sell1.00usdchf1.23420.00000.0000 2006/08/29 23:021.22870.00-11.25447.62
3741203 2006/08/29 00:36sell1.00usdchf1.23410.00000.0000 2006/08/29 23:031.22870.00-11.25439.48
3741205 2006/08/29 00:37sell1.00usdchf1.23400.00000.0000 2006/08/29 23:031.22870.00-11.25431.35
3741211 2006/08/29 00:37sell1.00usdchf1.23390.00000.0000 2006/08/29 23:031.22870.00-11.25423.21
3741087 2006/08/29 00:11sell1.00usdchf1.23490.00000.0000 2006/08/29 23:031.22870.00-11.25504.59
3741039 2006/08/29 00:00buy1.00gbpusd1.89530.00000.0000 2006/08/29 23:031.89940.00-4.15410.00
3741213 2006/08/29 00:38sell1.00usdchf1.23380.00000.0000 2006/08/29 23:031.22870.00-11.25415.07
3741025 2006/08/28 23:59buy1.00usdchf1.23580.00000.0000 2006/08/29 23:031.22840.0010.15-602.41
3745690 2006/08/30 00:06sell1.00gbpusd1.89800.00000.0000 2006/08/30 04:411.90050.000.00-250.00
3746451 2006/08/30 04:38sell1.00usdchf1.22620.00000.0000 2006/08/30 05:361.22870.000.00-203.47
3745687 2006/08/30 00:04sell1.00gbpusd1.89810.00000.0000 2006/08/30 05:431.89930.000.00-120.00
3745684 2006/08/30 00:02sell1.00gbpusd1.89820.00000.0000 2006/08/30 06:511.90090.000.00-270.00
3746453 2006/08/30 04:38sell1.00usdchf1.22630.00000.0000 2006/08/30 06:521.22750.000.00-97.76
3745685 2006/08/30 00:02sell1.00gbpusd1.89820.00000.0000 2006/08/30 06:561.90120.000.00-300.00
3745683 2006/08/30 00:01sell1.00gbpusd1.89830.00000.0000 2006/08/30 06:561.90140.000.00-310.00
3745612 2006/08/29 23:51sell1.00gbpusd1.89840.00000.0000 2006/08/30 06:571.90190.000.00-350.00
3746419 2006/08/30 04:31sell1.00usdchf1.22640.00000.0000 2006/08/30 06:571.22740.000.00-81.48
3746417 2006/08/30 04:31sell1.00usdchf1.22650.00000.0000 2006/08/30 06:571.22730.000.00-65.19
3745617 2006/08/29 23:53sell1.00gbpusd1.89850.00000.0000 2006/08/30 06:581.90230.000.00-380.00
3746405 2006/08/30 04:25sell1.00usdchf1.22660.00000.0000 2006/08/30 06:581.22720.000.00-48.90
3745609 2006/08/29 23:50sell1.00gbpusd1.89860.00000.0000 2006/08/30 06:591.90200.000.00-340.00
3745603 2006/08/29 23:50sell1.00gbpusd1.89870.00000.0000 2006/08/30 07:001.90200.000.00-330.00
3746318 2006/08/30 03:57sell1.00gbpusd1.89880.00000.0000 2006/08/30 07:001.90230.000.00-350.00
3746404 2006/08/30 04:24sell1.00usdchf1.22670.00000.0000 2006/08/30 07:011.22710.000.00-32.60
3745563 2006/08/29 23:19sell1.00gbpusd1.89890.00000.0000 2006/08/30 07:011.90230.000.00-340.00
3746883 2006/08/30 06:57buy1.00gbpusd1.90140.00000.0000 2006/08/30 23:351.90500.00-12.45360.00
3745538 2006/08/29 23:07buy1.00usdchf1.22870.00000.0000 2006/08/30 23:351.22690.0030.45-146.72
3745539 2006/08/29 23:07sell1.00usdchf1.22830.00000.0000 2006/08/30 23:351.22740.00-33.7573.32
3745540 2006/08/29 23:07sell1.00usdchf1.22810.00000.0000 2006/08/30 23:351.22740.00-33.7557.03
3745545 2006/08/29 23:12sell1.00gbpusd1.89930.00000.0000 2006/08/30 23:361.90530.009.45-600.00
3745541 2006/08/29 23:09sell1.00usdchf1.22820.00000.0000 2006/08/30 23:361.22740.00-33.7565.17
3745553 2006/08/29 23:13sell1.00usdchf1.22790.00000.0000 2006/08/30 23:361.22740.00-33.7540.73
3745555 2006/08/29 23:13sell1.00usdchf1.22780.00000.0000 2006/08/30 23:361.22740.00-33.7532.58
3745550 2006/08/29 23:13sell1.00usdchf1.22800.00000.0000 2006/08/30 23:361.22740.00-33.7548.88
3745556 2006/08/29 23:16sell1.00gbpusd1.89920.00000.0000 2006/08/30 23:361.90550.009.45-630.00
3745557 2006/08/29 23:16sell1.00gbpusd1.89910.00000.0000 2006/08/30 23:361.90550.009.45-640.00
3745558 2006/08/29 23:17sell1.00gbpusd1.89900.00000.0000 2006/08/30 23:361.90550.009.45-650.00
3746290 2006/08/30 03:41sell1.00usdchf1.22770.00000.0000 2006/08/30 23:361.22740.00-33.7524.44
3746296 2006/08/30 03:48sell1.00usdchf1.22760.00000.0000 2006/08/30 23:361.22750.00-33.758.14
3746297 2006/08/30 03:48sell1.00usdchf1.22750.00000.0000 2006/08/30 23:361.22750.00-33.750.00
3746334 2006/08/30 04:03sell1.00usdchf1.22740.00000.0000 2006/08/30 23:361.22750.00-33.75-8.15
3746336 2006/08/30 04:04sell1.00usdchf1.22730.00000.0000 2006/08/30 23:361.22750.00-33.75-16.30
3746341 2006/08/30 04:04sell1.00usdchf1.22720.00000.0000 2006/08/30 23:361.22750.00-33.75-24.44
3746347 2006/08/30 04:07sell1.00usdchf1.22710.00000.0000 2006/08/30 23:361.22740.00-33.75-24.45
3746348 2006/08/30 04:07sell1.00usdchf1.22700.00000.0000 2006/08/30 23:361.22740.00-33.75-32.59
3746393 2006/08/30 04:19sell1.00usdchf1.22690.00000.0000 2006/08/30 23:361.22740.00-33.75-40.74
3746399 2006/08/30 04:22sell1.00usdchf1.22680.00000.0000 2006/08/30 23:361.22740.00-33.75-48.89
3746407 2006/08/30 04:26sell1.00gbpusd1.89940.00000.0000 2006/08/30 23:361.90550.009.45-610.00
3746427 2006/08/30 04:34buy1.00gbpusd1.90010.00000.0000 2006/08/30 23:361.90520.00-12.45510.00
3746433 2006/08/30 04:35buy1.00gbpusd1.90020.00000.0000 2006/08/30 23:361.90520.00-12.45500.00
3746441 2006/08/30 04:37buy1.00gbpusd1.90030.00000.0000 2006/08/30 23:361.90520.00-12.45490.00
3746445 2006/08/30 04:37buy1.00gbpusd1.90050.00000.0000 2006/08/30 23:361.90520.00-12.45470.00
3746447 2006/08/30 04:37buy1.00gbpusd1.90060.00000.0000 2006/08/30 23:361.90520.00-12.45460.00
3746448 2006/08/30 04:38buy1.00gbpusd1.90070.00000.0000 2006/08/30 23:361.90520.00-12.45450.00
3746450 2006/08/30 04:38buy1.00gbpusd1.90080.00000.0000 2006/08/30 23:361.90520.00-12.45440.00
3746459 2006/08/30 04:40buy1.00gbpusd1.90090.00000.0000 2006/08/30 23:361.90520.00-12.45430.00
3746461 2006/08/30 04:40buy1.00gbpusd1.90040.00000.0000 2006/08/30 23:361.90520.00-12.45480.00
3745536 2006/08/29 23:07sell1.00gbpusd1.89950.00000.0000 2006/08/30 23:361.90550.009.45-600.00
3745534 2006/08/29 23:06sell1.00gbpusd1.89960.00000.0000 2006/08/30 23:361.90550.009.45-590.00
3746633 2006/08/30 05:36buy1.00usdchf1.22880.00000.0000 2006/08/30 23:371.22700.0030.45-146.70
3746671 2006/08/30 05:42buy1.00usdchf1.22890.00000.0000 2006/08/30 23:371.22700.0030.45-154.85
3746880 2006/08/30 06:56buy1.00gbpusd1.90130.00000.0000 2006/08/30 23:371.90520.00-12.45390.00
3746900 2006/08/30 06:57buy1.00gbpusd1.90200.00000.0000 2006/08/30 23:371.90520.00-12.45320.00
3746877 2006/08/30 06:56buy1.00gbpusd1.90120.00000.0000 2006/08/30 23:371.90520.00-12.45400.00
3746903 2006/08/30 06:57buy1.00gbpusd1.90190.00000.0000 2006/08/30 23:371.90520.00-12.45330.00
3746907 2006/08/30 06:58buy1.00gbpusd1.90210.00000.0000 2006/08/30 23:371.90520.00-12.45310.00
3746911 2006/08/30 06:58buy1.00gbpusd1.90250.00000.0000 2006/08/30 23:371.90520.00-12.45270.00
3746914 2006/08/30 06:59buy1.00gbpusd1.90230.00000.0000 2006/08/30 23:371.90520.00-12.45290.00
3746916 2006/08/30 06:59buy1.00gbpusd1.90180.00000.0000 2006/08/30 23:371.90520.00-12.45340.00
3746918 2006/08/30 07:00buy1.00gbpusd1.90220.00000.0000 2006/08/30 23:371.90520.00-12.45300.00
3746921 2006/08/30 07:01buy1.00gbpusd1.90240.00000.0000 2006/08/30 23:371.90520.00-12.45280.00
3746864 2006/08/30 06:52buy1.00gbpusd1.90110.00000.0000 2006/08/30 23:371.90520.00-12.45410.00
3746862 2006/08/30 06:51buy1.00gbpusd1.90100.00000.0000 2006/08/30 23:371.90520.00-12.45420.00
3746924 2006/08/30 07:01sell1.00usdchf1.22670.00000.0000 2006/08/30 23:371.22750.00-33.75-65.18
3745532 2006/08/29 23:06buy1.00gbpusd1.90000.00000.0000 2006/08/30 23:371.90520.00-12.45520.00
3750759 2006/08/31 00:00sell1.00gbpusd1.90400.00000.0000 2006/08/31 23:031.90290.003.15110.00
3750537 2006/08/30 23:48buy1.00gbpusd1.90550.00000.0000 2006/08/31 23:031.90260.00-4.15-290.00
3750541 2006/08/30 23:49buy1.00usdchf1.22750.00000.0000 2006/08/31 23:031.23130.0010.15308.61
3750532 2006/08/30 23:47buy1.00gbpusd1.90540.00000.0000 2006/08/31 23:031.90260.00-4.15-280.00
3750550 2006/08/30 23:50buy1.00usdchf1.22770.00000.0000 2006/08/31 23:031.23140.0010.15300.47
3750544 2006/08/30 23:50sell1.00usdchf1.22710.00000.0000 2006/08/31 23:031.23170.00-11.25-373.47
3750556 2006/08/30 23:50sell1.00gbpusd1.90470.00000.0000 2006/08/31 23:031.90290.003.15180.00
3750562 2006/08/30 23:51sell1.00gbpusd1.90460.00000.0000 2006/08/31 23:031.90290.003.15170.00
3750567 2006/08/30 23:51buy1.00usdchf1.22810.00000.0000 2006/08/31 23:031.23130.0010.15259.88
3750575 2006/08/30 23:52buy1.00usdchf1.22820.00000.0000 2006/08/31 23:031.23130.0010.15251.76
3750577 2006/08/30 23:52buy1.00usdchf1.22830.00000.0000 2006/08/31 23:031.23130.0010.15243.64
3750580 2006/08/30 23:52sell1.00gbpusd1.90440.00000.0000 2006/08/31 23:031.90290.003.15150.00
3750588 2006/08/30 23:53sell1.00gbpusd1.90430.00000.0000 2006/08/31 23:031.90290.003.15140.00
3750676 2006/08/30 23:56sell1.00gbpusd1.90420.00000.0000 2006/08/31 23:031.90290.003.15130.00
3750679 2006/08/30 23:56sell1.00gbpusd1.90380.00000.0000 2006/08/31 23:031.90290.003.1590.00
3750682 2006/08/30 23:56sell1.00gbpusd1.90370.00000.0000 2006/08/31 23:031.90290.003.1580.00
3750559 2006/08/30 23:50sell1.00gbpusd1.90450.00000.0000 2006/08/31 23:031.90290.003.15160.00
3750683 2006/08/30 23:56sell1.00gbpusd1.90360.00000.0000 2006/08/31 23:031.90290.003.1570.00
3750756 2006/08/31 00:00sell1.00gbpusd1.90390.00000.0000 2006/08/31 23:031.90290.003.15100.00
3750765 2006/08/31 00:01buy1.00usdchf1.22840.00000.0000 2006/08/31 23:031.23130.0010.15235.52
3750820 2006/08/31 00:02buy1.00usdchf1.22850.00000.0000 2006/08/31 23:031.23130.0010.15227.40
3750822 2006/08/31 00:03sell1.00gbpusd1.90350.00000.0000 2006/08/31 23:031.90290.003.1560.00
3750534 2006/08/30 23:47sell1.00gbpusd1.90500.00000.0000 2006/08/31 23:031.90290.003.15210.00
3750536 2006/08/30 23:47sell1.00gbpusd1.90490.00000.0000 2006/08/31 23:041.90290.003.15200.00
3750554 2006/08/30 23:50buy1.00usdchf1.22800.00000.0000 2006/08/31 23:041.23130.0010.15268.00
3764274 2006/09/01 05:23buy1.00gbpusd1.90490.00000.0000 2006/09/01 08:071.90270.000.00-220.00
3764397 2006/09/01 05:53sell1.00usdchf1.22980.00000.0000 2006/09/01 08:081.23180.000.00-162.37
3765036 2006/09/01 08:08sell1.00gbpusd1.90260.00000.0000 2006/09/01 08:381.90490.000.00-230.00
3765032 2006/09/01 08:07sell1.00gbpusd1.90270.00000.0000 2006/09/01 08:401.90490.000.00-220.00
3764379 2006/09/01 05:50sell1.00usdchf1.22990.00000.0000 2006/09/01 08:411.23110.000.00-97.48
3765169 2006/09/01 08:41buy1.00gbpusd1.90510.00000.0000 2006/09/01 10:001.90280.000.00-230.00
3764371 2006/09/01 05:49sell1.00usdchf1.23000.00000.0000 2006/09/01 10:031.23140.000.00-113.70
3764369 2006/09/01 05:48sell1.00usdchf1.23010.00000.0000 2006/09/01 10:031.23140.000.00-105.58
3758120 2006/09/01 01:25sell1.00usdchf1.23020.00000.0000 2006/09/01 10:041.23140.000.00-97.46
3765509 2006/09/01 10:04sell1.00gbpusd1.90240.00000.0000 2006/09/01 11:341.90510.000.00-270.00
3756213 2006/09/01 00:07sell1.00usdchf1.23030.00000.0000 2006/09/01 11:451.23140.000.00-89.33
3765506 2006/09/01 10:03sell1.00gbpusd1.90250.00000.0000 2006/09/01 11:471.90530.000.00-280.00
3756201 2006/09/01 00:04sell1.00usdchf1.23040.00000.0000 2006/09/01 12:131.23280.000.00-194.68
3756204 2006/09/01 00:04sell1.00usdchf1.23050.00000.0000 2006/09/01 12:291.23410.000.00-291.72
3756234 2006/09/01 00:09sell1.00usdchf1.23060.00000.0000 2006/09/01 12:301.23310.000.00-202.75
3756755 2006/09/01 00:24sell1.00usdchf1.23070.00000.0000 2006/09/01 12:301.23520.000.00-364.32
3756757 2006/09/01 00:25sell1.00usdchf1.23080.00000.0000 2006/09/01 12:311.23570.000.00-396.54
3756155 2006/08/31 23:33sell1.00usdchf1.23090.00000.0000 2006/09/01 12:311.23550.000.00-372.32
3756068 2006/08/31 23:11sell1.00usdchf1.23100.00000.0000 2006/09/01 12:311.23620.000.00-420.65
3756060 2006/08/31 23:10sell1.00usdchf1.23110.00000.0000 2006/09/01 12:321.23670.000.00-452.82
3756053 2006/08/31 23:09sell1.00usdchf1.23120.00000.0000 2006/09/01 12:321.23690.000.00-460.83
3756062 2006/08/31 23:10sell1.00usdchf1.23120.00000.0000 2006/09/01 12:331.23640.000.00-420.58
3756050 2006/08/31 23:09sell1.00usdchf1.23130.00000.0000 2006/09/01 12:331.23560.000.00-348.01
3766186 2006/09/01 12:32buy1.00usdchf1.23720.00000.0000 2006/09/01 15:561.23120.000.00-487.33
3766217 2006/09/01 12:32buy1.00usdchf1.23700.00000.0000 2006/09/01 15:571.23090.000.00-495.58
3766225 2006/09/01 12:32buy1.00usdchf1.23660.00000.0000 2006/09/01 15:571.23080.000.00-471.24
3766149 2006/09/01 12:30buy1.00usdchf1.23630.00000.0000 2006/09/01 15:571.23080.000.00-446.87
3766235 2006/09/01 12:33buy1.00usdchf1.23600.00000.0000 2006/09/01 15:581.23060.000.00-438.82
3766155 2006/09/01 12:31buy1.00usdchf1.23580.00000.0000 2006/09/01 15:591.23060.000.00-422.56
3766165 2006/09/01 12:31buy1.00usdchf1.23560.00000.0000 2006/09/01 16:011.23000.000.00-455.29
3766137 2006/09/01 12:30buy1.00usdchf1.23450.00000.0000 2006/09/01 16:011.22890.000.00-455.70
3756031 2006/08/31 23:05buy1.00gbpusd1.90310.00000.0000 2006/09/04 23:331.90500.00-8.30190.00
3756038 2006/08/31 23:06sell1.00gbpusd1.90280.00000.0000 2006/09/04 23:331.90560.006.30-280.00
3756057 2006/08/31 23:09buy1.00gbpusd1.90330.00000.0000 2006/09/04 23:331.90500.00-8.30170.00
3756070 2006/08/31 23:11buy1.00gbpusd1.90340.00000.0000 2006/09/04 23:331.90500.00-8.30160.00
3756035 2006/08/31 23:05sell1.00usdchf1.23140.00000.0000 2006/09/04 23:341.22960.00-22.50146.38
3756074 2006/08/31 23:12buy1.00gbpusd1.90380.00000.0000 2006/09/04 23:341.90500.00-8.30120.00
3756073 2006/08/31 23:12buy1.00gbpusd1.90360.00000.0000 2006/09/04 23:341.90500.00-8.30140.00
3756071 2006/08/31 23:11buy1.00gbpusd1.90350.00000.0000 2006/09/04 23:341.90500.00-8.30150.00
3756081 2006/08/31 23:14buy1.00gbpusd1.90370.00000.0000 2006/09/04 23:341.90500.00-8.30130.00
3756082 2006/08/31 23:14buy1.00usdchf1.23190.00000.0000 2006/09/04 23:341.22920.0020.30-219.66
3756090 2006/08/31 23:18buy1.00gbpusd1.90390.00000.0000 2006/09/04 23:341.90500.00-8.30110.00
3756092 2006/08/31 23:19buy1.00gbpusd1.90400.00000.0000 2006/09/04 23:341.90500.00-8.30100.00
3756113 2006/08/31 23:22buy1.00gbpusd1.90410.00000.0000 2006/09/04 23:341.90500.00-8.3090.00
3756032 2006/08/31 23:05buy1.00usdchf1.23170.00000.0000 2006/09/04 23:341.22930.0020.30-195.24
3756042 2006/08/31 23:07buy1.00usdchf1.23180.00000.0000 2006/09/04 23:341.22920.0020.30-211.52
3763772 2006/09/01 02:30buy1.00usdchf1.23210.00000.0000 2006/09/04 23:341.22930.0020.30-227.78
3756977 2006/09/01 00:55buy1.00gbpusd1.90460.00000.0000 2006/09/04 23:341.90500.00-8.3040.00
3763775 2006/09/01 02:30buy1.00usdchf1.23220.00000.0000 2006/09/04 23:341.22930.0020.30-235.91
3763767 2006/09/01 02:29buy1.00usdchf1.23200.00000.0000 2006/09/04 23:341.22930.0020.30-219.64
3756952 2006/09/01 00:50buy1.00gbpusd1.90450.00000.0000 2006/09/04 23:341.90480.00-8.3030.00
3756158 2006/08/31 23:33buy1.00gbpusd1.90440.00000.0000 2006/09/04 23:341.90470.00-8.3030.00
3756151 2006/08/31 23:32buy1.00gbpusd1.90430.00000.0000 2006/09/04 23:351.90490.00-8.3060.00
3763835 2006/09/01 02:40buy1.00usdchf1.23230.00000.0000 2006/09/04 23:351.22930.0020.30-244.05
3764106 2006/09/01 04:15buy1.00gbpusd1.90470.00000.0000 2006/09/04 23:351.90470.00-8.300.00
3764808 2006/09/01 07:17buy1.00usdchf1.23240.00000.0000 2006/09/04 23:351.22930.0020.30-252.18
3764816 2006/09/01 07:18buy1.00usdchf1.23250.00000.0000 2006/09/04 23:351.22930.0020.30-260.32
3764825 2006/09/01 07:19buy1.00usdchf1.23260.00000.0000 2006/09/04 23:351.22930.0020.30-268.45
3764842 2006/09/01 07:22buy1.00usdchf1.23270.00000.0000 2006/09/04 23:351.22930.0020.30-276.59
3764107 2006/09/01 04:15buy1.00gbpusd1.90480.00000.0000 2006/09/04 23:351.90480.00-8.300.00
3765152 2006/09/01 08:37buy1.00gbpusd1.90490.00000.0000 2006/09/04 23:351.90480.00-8.30-10.00
3765161 2006/09/01 08:40buy1.00gbpusd1.90500.00000.0000 2006/09/04 23:351.90480.00-8.30-20.00
3765492 2006/09/01 10:00sell1.00gbpusd1.90270.00000.0000 2006/09/04 23:351.90530.006.30-260.00
3765500 2006/09/01 10:03sell1.00gbpusd1.90260.00000.0000 2006/09/04 23:351.90530.006.30-270.00
3765755 2006/09/01 11:33buy1.00gbpusd1.90510.00000.0000 2006/09/04 23:351.90480.00-8.30-30.00
3765799 2006/09/01 11:45buy1.00gbpusd1.90520.00000.0000 2006/09/04 23:351.90480.00-8.30-40.00
3765806 2006/09/01 11:46buy1.00gbpusd1.90530.00000.0000 2006/09/04 23:351.90480.00-8.30-50.00
3765938 2006/09/01 12:13buy1.00usdchf1.23280.00000.0000 2006/09/04 23:351.22930.0020.30-284.72
3766117 2006/09/01 12:29buy1.00usdchf1.23270.00000.0000 2006/09/04 23:351.22930.0020.30-276.59
3766126 2006/09/01 12:30buy1.00usdchf1.23430.00000.0000 2006/09/04 23:351.22930.0020.30-406.74
3767795 2006/09/01 15:56sell1.00usdchf1.23130.00000.0000 2006/09/04 23:351.22970.00-22.50130.11
3767799 2006/09/01 15:57sell1.00usdchf1.23120.00000.0000 2006/09/04 23:351.22970.00-22.50121.98
3767803 2006/09/01 15:57sell1.00usdchf1.23080.00000.0000 2006/09/04 23:351.22970.00-22.5089.45
3767807 2006/09/01 15:57sell1.00usdchf1.23070.00000.0000 2006/09/04 23:351.22970.00-22.5081.32
3767808 2006/09/01 15:58sell1.00usdchf1.23060.00000.0000 2006/09/04 23:351.22970.00-22.5073.18
3767810 2006/09/01 15:59sell1.00usdchf1.23050.00000.0000 2006/09/04 23:351.22970.00-22.5065.05
3756147 2006/08/31 23:31buy1.00gbpusd1.90420.00000.0000 2006/09/04 23:351.90480.00-8.3060.00
3767821 2006/09/01 16:00sell1.00usdchf1.23040.00000.0000 2006/09/04 23:361.22960.00-22.5065.06
3756123 2006/08/31 23:25buy1.00gbpusd1.90400.00000.0000 2006/09/04 23:361.90480.00-8.3080.00
3767830 2006/09/01 16:01sell1.00usdchf1.22960.00000.0000 2006/09/04 23:361.22960.00-22.500.00
3756041 2006/08/31 23:07buy1.00gbpusd1.90320.00000.0000 2006/09/04 23:361.90480.00-8.30160.00
3772359 2006/09/04 23:55sell1.00usdchf1.22880.00000.0000 2006/09/05 00:271.23170.000.00-235.45
3772239 2006/09/04 23:45sell1.00gbpusd1.90510.00000.0000 2006/09/05 22:571.89500.003.151010.00
3772236 2006/09/04 23:45sell1.00gbpusd1.90530.00000.0000 2006/09/05 22:571.89500.003.151030.00
3772240 2006/09/04 23:45buy1.00usdchf1.22940.00000.0000 2006/09/05 22:571.23300.0010.15291.97
3772243 2006/09/04 23:46sell1.00gbpusd1.90540.00000.0000 2006/09/05 22:571.89500.003.151040.00
3772245 2006/09/04 23:46buy1.00gbpusd1.90590.00000.0000 2006/09/05 22:571.89470.00-4.15-1120.00
3772247 2006/09/04 23:47buy1.00gbpusd1.90600.00000.0000 2006/09/05 22:571.89470.00-4.15-1130.00
3772250 2006/09/04 23:47sell1.00gbpusd1.90520.00000.0000 2006/09/05 22:571.89500.003.151020.00
3772252 2006/09/04 23:48buy1.00usdchf1.22950.00000.0000 2006/09/05 22:571.23300.0010.15283.86
3772253 2006/09/04 23:48sell1.00usdchf1.22890.00000.0000 2006/09/05 22:571.23340.00-11.25-364.85
3772366 2006/09/04 23:59buy1.00usdchf1.22960.00000.0000 2006/09/05 22:571.23300.0010.15275.75
3772428 2006/09/05 00:04buy1.00usdchf1.22970.00000.0000 2006/09/05 22:571.23300.0010.15267.63
3772433 2006/09/05 00:04buy1.00gbpusd1.90610.00000.0000 2006/09/05 22:571.89470.00-4.15-1140.00
3772437 2006/09/05 00:04buy1.00gbpusd1.90620.00000.0000 2006/09/05 22:571.89470.00-4.15-1150.00
3772441 2006/09/05 00:05buy1.00usdchf1.22980.00000.0000 2006/09/05 22:571.23300.0010.15259.52
3772499 2006/09/05 00:06buy1.00gbpusd1.90630.00000.0000 2006/09/05 22:571.89470.00-4.15-1160.00
3772513 2006/09/05 00:10buy1.00usdchf1.22990.00000.0000 2006/09/05 22:571.23300.0010.15251.41
3772231 2006/09/04 23:44buy1.00gbpusd1.90580.00000.0000 2006/09/05 22:571.89470.00-4.15-1110.00
3772518 2006/09/05 00:10sell1.00gbpusd1.90500.00000.0000 2006/09/05 22:571.89500.003.151000.00
3772234 2006/09/04 23:45sell1.00usdchf1.22900.00000.0000 2006/09/05 22:571.23340.00-11.25-356.74
3772583 2006/09/05 00:11buy1.00usdchf1.23120.00000.0000 2006/09/05 22:571.23300.0010.15145.98
3772529 2006/09/05 00:11buy1.00usdchf1.23070.00000.0000 2006/09/05 22:571.23300.0010.15186.53
3772523 2006/09/05 00:11buy1.00usdchf1.23060.00000.0000 2006/09/05 22:581.23300.0010.15194.64
3772579 2006/09/05 00:11sell1.00gbpusd1.90460.00000.0000 2006/09/05 22:581.89500.003.15960.00
3772587 2006/09/05 00:11buy1.00usdchf1.23090.00000.0000 2006/09/05 22:581.23300.0010.15170.31
3772590 2006/09/05 00:12buy1.00usdchf1.23100.00000.0000 2006/09/05 22:581.23300.0010.15162.20
3772594 2006/09/05 00:12buy1.00usdchf1.23110.00000.0000 2006/09/05 22:581.23300.0010.15154.09
3772597 2006/09/05 00:12sell1.00gbpusd1.90440.00000.0000 2006/09/05 22:581.89500.003.15940.00
3772599 2006/09/05 00:13sell1.00gbpusd1.90410.00000.0000 2006/09/05 22:581.89500.003.15910.00
3772603 2006/09/05 00:13sell1.00gbpusd1.90430.00000.0000 2006/09/05 22:581.89500.003.15930.00
3772611 2006/09/05 00:14sell1.00gbpusd1.90450.00000.0000 2006/09/05 22:581.89500.003.15950.00
3772617 2006/09/05 00:15sell1.00gbpusd1.90470.00000.0000 2006/09/05 22:581.89500.003.15970.00
3772618 2006/09/05 00:16sell1.00gbpusd1.90480.00000.0000 2006/09/05 22:581.89500.003.15980.00
3772623 2006/09/05 00:17buy1.00usdchf1.23130.00000.0000 2006/09/05 22:581.23300.0010.15137.87
3772625 2006/09/05 00:17buy1.00usdchf1.23140.00000.0000 2006/09/05 22:581.23300.0010.15129.76
3772630 2006/09/05 00:18sell1.00gbpusd1.90430.00000.0000 2006/09/05 22:581.89500.003.15930.00
3772633 2006/09/05 00:19sell1.00gbpusd1.90420.00000.0000 2006/09/05 22:581.89500.003.15920.00
3772637 2006/09/05 00:19sell1.00gbpusd1.90400.00000.0000 2006/09/05 22:581.89500.003.15900.00
3772639 2006/09/05 00:20sell1.00gbpusd1.90390.00000.0000 2006/09/05 22:581.89500.003.15890.00
3772641 2006/09/05 00:20sell1.00gbpusd1.90380.00000.0000 2006/09/05 22:581.89500.003.15880.00
3772642 2006/09/05 00:20sell1.00gbpusd1.90370.00000.0000 2006/09/05 22:581.89500.003.15870.00
3772646 2006/09/05 00:21sell1.00gbpusd1.90350.00000.0000 2006/09/05 22:581.89500.003.15850.00
3772648 2006/09/05 00:22sell1.00gbpusd1.90360.00000.0000 2006/09/05 22:581.89500.003.15860.00
3772651 2006/09/05 00:22buy1.00usdchf1.23150.00000.0000 2006/09/05 22:581.23300.0010.15121.65
3772653 2006/09/05 00:22buy1.00usdchf1.23160.00000.0000 2006/09/05 22:581.23300.0010.15113.54
3772520 2006/09/05 00:10buy1.00usdchf1.23050.00000.0000 2006/09/05 22:581.23300.0010.15202.75
3772663 2006/09/05 00:26buy1.00usdchf1.23170.00000.0000 2006/09/05 22:581.23300.0010.15105.43
3772664 2006/09/05 00:27buy1.00usdchf1.23180.00000.0000 2006/09/05 22:581.23300.0010.1597.32
3772665 2006/09/05 00:27buy1.00usdchf1.23190.00000.0000 2006/09/05 22:581.23300.0010.1589.21
3772519 2006/09/05 00:10buy1.00usdchf1.23000.00000.0000 2006/09/05 22:581.23300.0010.15243.30
3772232 2006/09/04 23:44buy1.00usdchf1.22930.00000.0000 2006/09/05 22:581.23300.0010.15300.08
3778899 2006/09/06 06:41buy1.00gbpusd1.89590.00000.0000 2006/09/06 07:351.89290.000.00-300.00
3778894 2006/09/06 06:41buy1.00gbpusd1.89580.00000.0000 2006/09/06 07:391.89210.000.00-370.00
3777883 2006/09/06 00:54buy1.00usdchf1.23440.00000.0000 2006/09/06 07:511.23260.000.00-146.04
3778903 2006/09/06 06:41buy1.00gbpusd1.89570.00000.0000 2006/09/06 07:521.89330.000.00-240.00
3777561 2006/09/05 22:59buy1.00gbpusd1.89510.00000.0000 2006/09/06 22:401.88500.00-12.45-1010.00
3777562 2006/09/05 23:00sell1.00gbpusd1.89460.00000.0000 2006/09/06 22:401.88530.009.45930.00
3777568 2006/09/05 23:02sell1.00gbpusd1.89440.00000.0000 2006/09/06 22:401.88530.009.45910.00
3777564 2006/09/05 23:01sell1.00usdchf1.23300.00000.0000 2006/09/06 22:401.23470.00-33.75-137.69
3777563 2006/09/05 23:01buy1.00usdchf1.23340.00000.0000 2006/09/06 22:401.23440.0030.4581.01
3777571 2006/09/05 23:03sell1.00gbpusd1.89430.00000.0000 2006/09/06 22:401.88530.009.45900.00
3777593 2006/09/05 23:08buy1.00usdchf1.23360.00000.0000 2006/09/06 22:401.23440.0030.4564.80
3777597 2006/09/05 23:11sell1.00usdchf1.23290.00000.0000 2006/09/06 22:401.23480.00-33.75-153.88
3777598 2006/09/05 23:12sell1.00usdchf1.23280.00000.0000 2006/09/06 22:411.23480.00-33.75-161.97
3777605 2006/09/05 23:16sell1.00gbpusd1.89410.00000.0000 2006/09/06 22:411.88530.009.45880.00
3777609 2006/09/05 23:16sell1.00gbpusd1.89400.00000.0000 2006/09/06 22:411.88530.009.45870.00
3777648 2006/09/05 23:36buy1.00usdchf1.23370.00000.0000 2006/09/06 22:411.23440.0030.4556.70
3777650 2006/09/05 23:39sell1.00gbpusd1.89390.00000.0000 2006/09/06 22:411.88530.009.45860.00
3777663 2006/09/05 23:44sell1.00gbpusd1.89380.00000.0000 2006/09/06 22:411.88530.009.45850.00
3777669 2006/09/05 23:46sell1.00gbpusd1.89370.00000.0000 2006/09/06 22:411.88530.009.45840.00
3777685 2006/09/05 23:52buy1.00usdchf1.23380.00000.0000 2006/09/06 22:411.23440.0030.4548.60
3777691 2006/09/05 23:57sell1.00gbpusd1.89360.00000.0000 2006/09/06 22:411.88530.009.45830.00
3777699 2006/09/05 23:59buy1.00usdchf1.23390.00000.0000 2006/09/06 22:411.23440.0030.4540.50
3777722 2006/09/06 00:03sell1.00gbpusd1.89350.00000.0000 2006/09/06 22:411.88530.009.45820.00
3777796 2006/09/06 00:26buy1.00usdchf1.23400.00000.0000 2006/09/06 22:411.23440.0030.4532.40
3777798 2006/09/06 00:26buy1.00usdchf1.23410.00000.0000 2006/09/06 22:411.23440.0030.4524.30
3777802 2006/09/06 00:27buy1.00usdchf1.23420.00000.0000 2006/09/06 22:411.23440.0030.4516.20
3777881 2006/09/06 00:53buy1.00usdchf1.23430.00000.0000 2006/09/06 22:411.23440.0030.458.10
3777941 2006/09/06 01:13buy1.00gbpusd1.89530.00000.0000 2006/09/06 22:411.88500.00-12.45-1030.00
3777972 2006/09/06 01:17buy1.00gbpusd1.89540.00000.0000 2006/09/06 22:411.88500.00-12.45-1040.00
3777982 2006/09/06 01:20buy1.00gbpusd1.89550.00000.0000 2006/09/06 22:411.88500.00-12.45-1050.00
3778100 2006/09/06 01:55sell1.00usdchf1.23270.00000.0000 2006/09/06 22:411.23480.00-33.75-170.07
3778114 2006/09/06 02:01sell1.00usdchf1.23260.00000.0000 2006/09/06 22:411.23480.00-33.75-178.17
3777935 2006/09/06 01:13buy1.00gbpusd1.89520.00000.0000 2006/09/06 22:411.88500.00-12.45-1020.00
3778127 2006/09/06 02:04buy1.00gbpusd1.89560.00000.0000 2006/09/06 22:411.88500.00-12.45-1060.00
3778869 2006/09/06 06:37sell1.00gbpusd1.89340.00000.0000 2006/09/06 22:411.88530.009.45810.00
3779078 2006/09/06 07:13sell1.00usdchf1.23250.00000.0000 2006/09/06 22:411.23480.00-33.75-186.27
3779140 2006/09/06 07:25sell1.00gbpusd1.89330.00000.0000 2006/09/06 22:411.88530.009.45800.00
3777569 2006/09/05 23:02sell1.00gbpusd1.89450.00000.0000 2006/09/06 22:421.88520.009.45930.00
3779148 2006/09/06 07:25sell1.00gbpusd1.89320.00000.0000 2006/09/06 22:421.88520.009.45800.00
3779174 2006/09/06 07:31sell1.00gbpusd1.89300.00000.0000 2006/09/06 22:421.88520.009.45780.00
3779180 2006/09/06 07:31sell1.00gbpusd1.89260.00000.0000 2006/09/06 22:421.88520.009.45740.00
3779183 2006/09/06 07:31sell1.00gbpusd1.89240.00000.0000 2006/09/06 22:421.88520.009.45720.00
3779189 2006/09/06 07:31sell1.00gbpusd1.89230.00000.0000 2006/09/06 22:421.88530.009.45700.00
3779192 2006/09/06 07:32sell1.00gbpusd1.89220.00000.0000 2006/09/06 22:421.88550.009.45670.00
3779195 2006/09/06 07:32sell1.00gbpusd1.89250.00000.0000 2006/09/06 22:421.88540.009.45710.00
3779210 2006/09/06 07:34sell1.00gbpusd1.89270.00000.0000 2006/09/06 22:421.88540.009.45730.00
3779213 2006/09/06 07:34sell1.00gbpusd1.89280.00000.0000 2006/09/06 22:421.88530.009.45750.00
3779224 2006/09/06 07:38sell1.00gbpusd1.89210.00000.0000 2006/09/06 22:421.88550.009.45660.00
3779272 2006/09/06 07:52sell1.00usdchf1.23230.00000.0000 2006/09/06 22:421.23470.00-33.75-194.38
3779216 2006/09/06 07:35sell1.00gbpusd1.89290.00000.0000 2006/09/06 22:421.88540.009.45750.00
3779263 2006/09/06 07:50sell1.00usdchf1.23240.00000.0000 2006/09/06 22:421.23470.00-33.75-186.29
3779376 2006/09/06 08:33sell1.00gbpusd1.89200.00000.0000 2006/09/06 22:421.88540.009.45660.00
3777567 2006/09/05 23:01buy1.00usdchf1.23350.00000.0000 2006/09/06 22:421.23430.0030.4564.81
3777591 2006/09/05 23:07sell1.00gbpusd1.89420.00000.0000 2006/09/06 22:421.88540.009.45880.00
3779147 2006/09/06 07:25sell1.00gbpusd1.89310.00000.0000 2006/09/06 22:431.88540.009.45770.00
3784051 2006/09/07 03:02sell1.00gbpusd1.88630.00000.0000 2006/09/07 23:011.87570.002.151060.00
3784040 2006/09/07 02:55sell1.00usdchf1.23290.00000.0000 2006/09/07 23:011.24360.00-11.50-860.41
3784041 2006/09/07 02:55sell1.00gbpusd1.88660.00000.0000 2006/09/07 23:011.87570.002.151090.00
3784037 2006/09/07 02:54buy1.00gbpusd1.88720.00000.0000 2006/09/07 23:021.87520.00-3.50-1200.00
3784039 2006/09/07 02:54sell1.00gbpusd1.88690.00000.0000 2006/09/07 23:021.87570.002.151120.00
3784046 2006/09/07 02:58sell1.00gbpusd1.88640.00000.0000 2006/09/07 23:021.87570.002.151070.00
3784049 2006/09/07 02:59buy1.00usdchf1.23340.00000.0000 2006/09/07 23:021.24300.009.90772.32
3784044 2006/09/07 02:57buy1.00usdchf1.23320.00000.0000 2006/09/07 23:021.24300.009.90788.41
3784055 2006/09/07 03:03sell1.00usdchf1.23280.00000.0000 2006/09/07 23:021.24360.00-11.50-868.45
3784110 2006/09/07 03:06sell1.00usdchf1.23270.00000.0000 2006/09/07 23:021.24360.00-11.50-876.49
3784116 2006/09/07 03:11sell1.00gbpusd1.88670.00000.0000 2006/09/07 23:021.87570.002.151100.00
3784129 2006/09/07 03:15sell1.00gbpusd1.88620.00000.0000 2006/09/07 23:021.87570.002.151050.00
3784165 2006/09/07 03:37sell1.00gbpusd1.88610.00000.0000 2006/09/07 23:021.87570.002.151040.00
3784170 2006/09/07 03:38sell1.00gbpusd1.88600.00000.0000 2006/09/07 23:021.87570.002.151030.00
3784197 2006/09/07 03:46sell1.00gbpusd1.88590.00000.0000 2006/09/07 23:021.87570.002.151020.00
3784215 2006/09/07 03:50sell1.00gbpusd1.88580.00000.0000 2006/09/07 23:021.87570.002.151010.00
3784222 2006/09/07 03:52sell1.00gbpusd1.88570.00000.0000 2006/09/07 23:021.87570.002.151000.00
3784042 2006/09/07 02:55buy1.00usdchf1.23330.00000.0000 2006/09/07 23:021.24300.009.90780.37
3784043 2006/09/07 02:56sell1.00gbpusd1.88650.00000.0000 2006/09/07 23:021.87570.002.151080.00
3784036 2006/09/07 02:54buy1.00usdchf1.23310.00000.0000 2006/09/07 23:021.24300.009.90796.46
3784237 2006/09/07 03:57sell1.00gbpusd1.88560.00000.0000 2006/09/07 23:021.87570.002.15990.00
3791007 2006/09/08 01:08buy1.00usdchf1.24490.00000.0000 2006/09/08 06:131.24410.000.00-64.31
3791699 2006/09/08 05:17buy1.00gbpusd1.87560.00000.0000 2006/09/08 06:221.87280.000.00-280.00
3791475 2006/09/08 04:12sell1.00usdchf1.24270.00000.0000 2006/09/08 06:291.24500.000.00-184.74
3791241 2006/09/08 02:22sell1.00usdchf1.24280.00000.0000 2006/09/08 06:301.24490.000.00-168.69
3792032 2006/09/08 06:30buy1.00usdchf1.24510.00000.0000 2006/09/08 06:511.24290.000.00-177.01
3791694 2006/09/08 05:15buy1.00gbpusd1.87550.00000.0000 2006/09/08 06:511.87470.000.00-80.00
3791679 2006/09/08 05:13buy1.00gbpusd1.87540.00000.0000 2006/09/08 06:521.87440.000.00-100.00
3792027 2006/09/08 06:29buy1.00usdchf1.24500.00000.0000 2006/09/08 06:531.24250.000.00-201.21
3791982 2006/09/08 06:22buy1.00usdchf1.24490.00000.0000 2006/09/08 06:531.24250.000.00-193.16
3791675 2006/09/08 05:13buy1.00gbpusd1.87530.00000.0000 2006/09/08 07:011.87410.000.00-120.00
3791242 2006/09/08 02:22buy1.00gbpusd1.87520.00000.0000 2006/09/08 07:041.87440.000.00-80.00
3790836 2006/09/08 00:31buy1.00gbpusd1.87510.00000.0000 2006/09/08 07:161.87190.000.00-320.00
3790996 2006/09/08 01:06buy1.00usdchf1.24480.00000.0000 2006/09/08 07:171.24320.000.00-128.71
3791264 2006/09/08 02:31buy1.00gbpusd1.87510.00000.0000 2006/09/08 07:171.87190.000.00-320.00
3790834 2006/09/08 00:30buy1.00gbpusd1.87500.00000.0000 2006/09/08 07:181.87170.000.00-330.00
3791297 2006/09/08 02:46buy1.00gbpusd1.87500.00000.0000 2006/09/08 07:181.87180.000.00-320.00
3790821 2006/09/08 00:27buy1.00gbpusd1.87490.00000.0000 2006/09/08 07:221.87150.000.00-340.00
3790993 2006/09/08 01:06buy1.00usdchf1.24470.00000.0000 2006/09/08 07:231.24330.000.00-112.61
3790826 2006/09/08 00:28buy1.00gbpusd1.87480.00000.0000 2006/09/08 07:241.87220.000.00-260.00
3790961 2006/09/08 00:58buy1.00usdchf1.24460.00000.0000 2006/09/08 07:241.24410.000.00-40.19
3792326 2006/09/08 07:04sell1.00usdchf1.24220.00000.0000 2006/09/08 07:251.24450.000.00-184.82
3792227 2006/09/08 06:53sell1.00usdchf1.24230.00000.0000 2006/09/08 07:251.24420.000.00-152.71
3792265 2006/09/08 07:01sell1.00usdchf1.24240.00000.0000 2006/09/08 07:271.24450.000.00-168.75
3792221 2006/09/08 06:53sell1.00usdchf1.24250.00000.0000 2006/09/08 07:281.24460.000.00-168.73
3792215 2006/09/08 06:52sell1.00usdchf1.24260.00000.0000 2006/09/08 07:281.24480.000.00-176.74
3790825 2006/09/08 00:28buy1.00gbpusd1.87470.00000.0000 2006/09/08 07:341.87110.000.00-360.00
3790824 2006/09/08 00:28buy1.00gbpusd1.87460.00000.0000 2006/09/08 07:351.87120.000.00-340.00
3790819 2006/09/08 00:27buy1.00gbpusd1.87450.00000.0000 2006/09/08 07:351.87150.000.00-300.00
 0.00-659.9545331.38
Deposit/Withdrawal: 50000.00Credit Facility: 0.00Closed Trade P/L:44671.43
 
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / P PriceCommissionR/O SwapTrade P/L
3790802 2006/09/08 00:22buy1.00usdchf1.24400.00000.0000  1.24660.000.00208.57
3790804 2006/09/08 00:22sell1.00usdchf1.24340.00000.0000  1.24720.000.00-304.68
3790805 2006/09/08 00:22buy1.00gbpusd1.87410.00000.0000  1.86520.000.00-890.00
3790806 2006/09/08 00:23sell1.00gbpusd1.87370.00000.0000  1.86560.000.00810.00
3790808 2006/09/08 00:23sell1.00usdchf1.24330.00000.0000  1.24720.000.00-312.70
3790809 2006/09/08 00:23buy1.00gbpusd1.87420.00000.0000  1.86520.000.00-900.00
3790814 2006/09/08 00:25buy1.00gbpusd1.87430.00000.0000  1.86520.000.00-910.00
3790818 2006/09/08 00:26buy1.00gbpusd1.87440.00000.0000  1.86520.000.00-920.00
3790845 2006/09/08 00:32buy1.00usdchf1.24410.00000.0000  1.24660.000.00200.55
3790857 2006/09/08 00:35buy1.00usdchf1.24420.00000.0000  1.24660.000.00192.52
3790864 2006/09/08 00:36buy1.00usdchf1.24430.00000.0000  1.24660.000.00184.50
3790917 2006/09/08 00:54sell1.00gbpusd1.87360.00000.0000  1.86560.000.00800.00
3790924 2006/09/08 00:55sell1.00gbpusd1.87350.00000.0000  1.86560.000.00790.00
3790929 2006/09/08 00:55sell1.00gbpusd1.87340.00000.0000  1.86560.000.00780.00
3790934 2006/09/08 00:55sell1.00gbpusd1.87360.00000.0000  1.86560.000.00800.00
3790938 2006/09/08 00:56sell1.00gbpusd1.87350.00000.0000  1.86560.000.00790.00
3790943 2006/09/08 00:56buy1.00usdchf1.24440.00000.0000  1.24660.000.00176.48
3790947 2006/09/08 00:56sell1.00gbpusd1.87330.00000.0000  1.86560.000.00770.00
3790949 2006/09/08 00:56sell1.00gbpusd1.87320.00000.0000  1.86560.000.00760.00
3790952 2006/09/08 00:57sell1.00gbpusd1.87300.00000.0000  1.86560.000.00740.00
3790957 2006/09/08 00:57sell1.00gbpusd1.87310.00000.0000  1.86560.000.00750.00
3790958 2006/09/08 00:57buy1.00usdchf1.24450.00000.0000  1.24660.000.00168.46
3790965 2006/09/08 00:59sell1.00gbpusd1.87290.00000.0000  1.86560.000.00730.00
3790976 2006/09/08 01:01sell1.00gbpusd1.87280.00000.0000  1.86560.000.00720.00
3790979 2006/09/08 01:01sell1.00gbpusd1.87270.00000.0000  1.86560.000.00710.00
3791002 2006/09/08 01:07sell1.00gbpusd1.87260.00000.0000  1.86560.000.00700.00
3791139 2006/09/08 01:47sell1.00usdchf1.24320.00000.0000  1.24720.000.00-320.72
3791190 2006/09/08 02:00sell1.00usdchf1.24310.00000.0000  1.24720.000.00-328.74
3791220 2006/09/08 02:13sell1.00usdchf1.24300.00000.0000  1.24720.000.00-336.75
3791227 2006/09/08 02:16sell1.00usdchf1.24290.00000.0000  1.24720.000.00-344.77
3791940 2006/09/08 06:12sell1.00gbpusd1.87250.00000.0000  1.86560.000.00690.00
3792193 2006/09/08 06:51sell1.00usdchf1.24280.00000.0000  1.24720.000.00-352.79
3792202 2006/09/08 06:51sell1.00usdchf1.24270.00000.0000  1.24720.000.00-360.81
3792378 2006/09/08 07:16sell1.00gbpusd1.87240.00000.0000  1.86560.000.00680.00
3792384 2006/09/08 07:17sell1.00gbpusd1.87180.00000.0000  1.86560.000.00620.00
3792391 2006/09/08 07:17sell1.00gbpusd1.87200.00000.0000  1.86560.000.00640.00
3792395 2006/09/08 07:18sell1.00gbpusd1.87190.00000.0000  1.86560.000.00630.00
3792401 2006/09/08 07:18sell1.00gbpusd1.87170.00000.0000  1.86560.000.00610.00
3792419 2006/09/08 07:22sell1.00gbpusd1.87160.00000.0000  1.86560.000.00600.00
3792432 2006/09/08 07:22sell1.00gbpusd1.87150.00000.0000  1.86560.000.00590.00
3792441 2006/09/08 07:23sell1.00gbpusd1.87210.00000.0000  1.86560.000.00650.00
3792449 2006/09/08 07:24sell1.00gbpusd1.87140.00000.0000  1.86560.000.00580.00
3792450 2006/09/08 07:25buy1.00usdchf1.24460.00000.0000  1.24660.000.00160.44
3792454 2006/09/08 07:25sell1.00gbpusd1.87220.00000.0000  1.86560.000.00660.00
3792459 2006/09/08 07:27sell1.00gbpusd1.87130.00000.0000  1.86560.000.00570.00
3792464 2006/09/08 07:27sell1.00gbpusd1.87120.00000.0000  1.86560.000.00560.00
3792466 2006/09/08 07:28buy1.00usdchf1.24470.00000.0000  1.24660.000.00152.41
3792480 2006/09/08 07:34buy1.00usdchf1.24480.00000.0000  1.24660.000.00144.39
3792486 2006/09/08 07:34buy1.00usdchf1.24470.00000.0000  1.24660.000.00152.41
3792490 2006/09/08 07:35buy1.00usdchf1.24490.00000.0000  1.24660.000.00136.37
3792496 2006/09/08 07:36buy1.00usdchf1.24500.00000.0000  1.24660.000.00128.35
 0.000.0014453.49
 Floating P/L:14453.49
 
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PMarket Price 
No Transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:44671.43 Floating P/L:14453.49
Deposit/Withdrawal:50000.00 Total Credit Facility:0.00
Balance:94671.43 Equity:109124.92
Margin Requirement:39000.00 Available Margin:70124.92