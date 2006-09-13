Interbank FX, LLC

Account: 1186957 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 September 15, 16:52
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
115418242006.09.13 09:30buy0.20gbpusd1.87341.86341.87442006.09.13 10:031.87440.000.000.0020.00
115414542006.09.13 09:25buy0.10gbpusd1.87371.86371.87472006.09.13 10:031.87440.000.000.007.00
115436472006.09.13 10:26buy1.60gbpusd1.87361.86361.87462006.09.13 10:471.87460.000.000.00160.00
115435172006.09.13 10:24buy0.80gbpusd1.87391.86391.87492006.09.13 10:471.87450.000.000.0048.00
115427302006.09.13 10:06buy0.40gbpusd1.87421.86421.87522006.09.13 10:471.87460.000.000.0016.00
115426932006.09.13 10:05buy0.20gbpusd1.87451.86451.87552006.09.13 10:481.87470.000.000.004.00
115426042006.09.13 10:03buy0.10gbpusd1.87481.86481.87582006.09.13 10:481.87460.000.000.00-2.00
115414112006.09.13 09:25sell0.10usdjpy117.69117.63117.432006.09.13 10:59117.630.000.000.005.10
115446852006.09.13 10:59buy0.80gbpusd1.87411.87441.87642006.09.13 11:091.87440.000.000.0024.00
115445662006.09.13 10:55buy0.40gbpusd1.87441.86441.87542006.09.13 11:091.87440.000.000.000.00
115444372006.09.13 10:50buy0.20gbpusd1.87471.86471.87572006.09.13 11:091.87450.000.000.00-4.00
115443572006.09.13 10:48buy0.10gbpusd1.87501.86501.87602006.09.13 11:091.87440.000.000.00-6.00
115453852006.09.13 11:22buy0.20gbpusd1.87431.87471.87672006.09.13 12:011.87470.000.000.008.00
115450312006.09.13 11:09buy0.10gbpusd1.87461.86461.87562006.09.13 12:011.87470.000.000.001.00
115432972006.09.13 10:21buy0.10usdchf1.25241.24241.25342006.09.13 12:071.25340.000.000.007.98
115439872006.09.13 10:32buy0.20usdchf1.25211.25251.25452006.09.13 12:071.25330.000.000.0019.15
115443682006.09.13 10:48sell0.40eurusd1.26891.26801.26602006.09.13 12:141.26800.000.000.0036.00
115431942006.09.13 10:19sell0.20eurusd1.26861.26811.26612006.09.13 12:141.26800.000.000.0012.00
115427462006.09.13 10:07sell0.10eurusd1.26831.27831.26732006.09.13 12:151.26800.000.000.003.00
115451052006.09.13 11:12sell0.40usdjpy117.67118.67117.572006.09.13 12:43117.570.000.000.0034.02
115478972006.09.13 12:16sell1.60usdjpy117.73117.63117.432006.09.13 12:43117.570.000.000.00217.74
115471302006.09.13 12:08sell0.80usdjpy117.70117.67117.472006.09.13 12:43117.560.000.000.0095.27
115449862006.09.13 11:07sell0.20usdjpy117.64118.64117.542006.09.13 12:43117.550.000.000.0015.31
115446802006.09.13 10:59sell0.10usdjpy117.61118.61117.512006.09.13 12:43117.560.000.000.004.25
115466942006.09.13 12:03buy0.20gbpusd1.87471.86471.87572006.09.13 13:261.87570.000.000.0020.00
115473062006.09.13 12:09buy1.60gbpusd1.87391.87511.87712006.09.13 13:261.87570.000.000.00288.00
115472892006.09.13 12:09buy0.80gbpusd1.87411.87501.87702006.09.13 13:261.87570.000.000.00128.00
115466192006.09.13 12:02buy0.10gbpusd1.87501.86501.87602006.09.13 13:261.87580.000.000.008.00
115470252006.09.13 12:07buy0.40gbpusd1.87441.87501.87702006.09.13 13:261.87580.000.000.0056.00
115504072006.09.13 12:47sell0.20usdjpy117.58117.53117.332006.09.13 13:29117.530.000.000.008.51
115501352006.09.13 12:43sell0.10usdjpy117.55118.55117.452006.09.13 13:29117.530.000.000.001.70
115535022006.09.13 13:37buy1.60gbpusd1.87481.87521.87722006.09.13 13:511.87520.000.000.0064.00
115530752006.09.13 13:30buy0.80gbpusd1.87511.86511.87612006.09.13 13:511.87520.000.000.008.00
115528852006.09.13 13:27buy0.40gbpusd1.87541.86541.87642006.09.13 13:511.87510.000.000.00-12.00
115528182006.09.13 13:27buy0.20gbpusd1.87571.86571.87672006.09.13 13:511.87510.000.000.00-12.00
115525892006.09.13 13:26buy0.10gbpusd1.87601.86601.87702006.09.13 13:511.87500.000.000.00-10.00
115511182006.09.13 13:01sell0.80eurusd1.26861.27861.26762006.09.13 13:561.26760.000.000.0080.00
115518162006.09.13 13:14sell1.60eurusd1.26891.26821.26622006.09.13 13:561.26760.000.000.00208.00
115501472006.09.13 12:43sell0.40eurusd1.26831.27831.26732006.09.13 13:561.26750.000.000.0032.00
115499612006.09.13 12:43sell0.20eurusd1.26801.27801.26702006.09.13 13:561.26760.000.000.008.00
115478702006.09.13 12:16sell0.10eurusd1.26771.27771.26672006.09.13 13:561.26770.000.000.000.00
115555882006.09.13 14:01buy0.80gbpusd1.87421.87451.87652006.09.13 14:061.87450.000.000.0024.00
115548332006.09.13 13:55buy0.40gbpusd1.87451.86451.87552006.09.13 14:061.87450.000.000.000.00
115545302006.09.13 13:52buy0.20gbpusd1.87501.86501.87602006.09.13 14:061.87440.000.000.00-12.00
115544242006.09.13 13:51buy0.10gbpusd1.87531.86531.87632006.09.13 14:061.87430.000.000.00-10.00
115561622006.09.13 14:09sell0.40eurusd1.26821.26781.26582006.09.13 14:271.26780.000.000.0016.00
115551412006.09.13 13:57sell0.20eurusd1.26791.27791.26692006.09.13 14:271.26780.000.000.002.00
115550622006.09.13 13:56sell0.10eurusd1.26761.27761.26662006.09.13 14:271.26780.000.000.00-2.00
115569452006.09.13 14:28sell0.20eurusd1.26781.27781.26682006.09.13 14:301.26680.000.000.0020.00
115569042006.09.13 14:27sell0.10eurusd1.26751.27751.26652006.09.13 14:301.26670.000.000.008.00
115572532006.09.13 14:30buy0.80gbpusd1.87391.87431.87632006.09.13 14:371.87430.000.000.0032.00
115568032006.09.13 14:26buy0.40gbpusd1.87411.86411.87512006.09.13 14:371.87430.000.000.008.00
115567372006.09.13 14:26buy0.20gbpusd1.87441.86441.87542006.09.13 14:371.87440.000.000.000.00
115559872006.09.13 14:06buy0.10gbpusd1.87471.86471.87572006.09.13 14:371.87440.000.000.00-3.00
115578862006.09.13 14:37buy0.10gbpusd1.87481.87531.87732006.09.13 15:211.87530.000.000.005.00
115612572006.09.13 15:33buy0.80gbpusd1.87471.87511.87712006.09.13 15:421.87510.000.000.0032.00
115608492006.09.13 15:27buy0.40gbpusd1.87501.86501.87602006.09.13 15:421.87500.000.000.000.00
115606432006.09.13 15:24buy0.20gbpusd1.87531.86531.87632006.09.13 15:421.87510.000.000.00-4.00
115604222006.09.13 15:21buy0.10gbpusd1.87561.86561.87662006.09.13 15:421.87500.000.000.00-6.00
115534722006.09.13 13:36sell0.40usdjpy117.57118.57117.472006.09.13 15:48117.470.000.000.0034.05
115543502006.09.13 13:51sell1.60usdjpy117.62117.53117.332006.09.13 15:48117.480.000.000.00190.67
115535092006.09.13 13:37sell0.80usdjpy117.59117.55117.352006.09.13 15:48117.490.000.000.0068.09
115532052006.09.13 13:31sell0.20usdjpy117.54118.54117.442006.09.13 15:48117.480.000.000.0010.21
115530532006.09.13 13:29sell0.10usdjpy117.51118.51117.412006.09.13 15:48117.470.000.000.003.41
115620092006.09.13 15:42buy0.10gbpusd1.87541.86541.87642006.09.13 15:491.87640.000.000.0010.00
115635242006.09.13 15:49buy0.10gbpusd1.87661.86661.87762006.09.13 16:011.87760.000.000.0010.00
115645692006.09.13 15:54sell0.80usdjpy117.48117.45117.252006.09.13 16:02117.450.000.000.0020.43
115644592006.09.13 15:52sell0.40usdjpy117.46118.48117.382006.09.13 16:02117.450.000.000.003.41
115642762006.09.13 15:50sell0.20usdjpy117.46118.46117.362006.09.13 16:02117.450.000.000.001.70
115631222006.09.13 15:48sell0.10usdjpy117.43118.43117.332006.09.13 16:02117.440.000.000.00-0.85
115659252006.09.13 16:04buy1.60gbpusd1.87711.87741.87942006.09.13 22:221.87740.000.00-16.8048.00
115658252006.09.13 16:03buy0.80gbpusd1.87741.86741.87842006.09.13 22:221.87740.000.00-8.400.00
115657152006.09.13 16:02buy0.40gbpusd1.87771.86771.87872006.09.13 22:221.87750.000.00-4.20-8.00
115690102006.09.13 17:06sell1.60usdjpy117.54117.48117.282006.09.13 22:23117.480.000.00-70.0881.72
115667232006.09.13 16:10sell0.80usdjpy117.51117.49117.292006.09.13 22:23117.480.000.00-35.0420.43
115662082006.09.13 16:06sell0.40usdjpy117.48118.48117.382006.09.13 22:23117.480.000.00-17.520.00
115658192006.09.13 16:03sell0.20usdjpy117.46118.46117.362006.09.13 22:23117.450.000.00-8.761.70
115657812006.09.13 16:03sell0.10usdjpy117.43118.43117.332006.09.13 22:23117.440.000.00-4.38-0.85
115655892006.09.13 16:01buy0.20gbpusd1.87801.86801.87902006.09.13 22:251.87760.000.00-2.10-8.00
115655522006.09.13 16:01buy0.10gbpusd1.87821.86821.87922006.09.13 22:251.87760.000.00-1.05-6.00
115834342006.09.13 23:05sell0.80usdjpy117.51117.44117.242006.09.13 23:43117.440.000.000.0047.68
115830692006.09.13 22:59sell0.40usdjpy117.48117.44117.242006.09.13 23:43117.440.000.000.0013.62
115805642006.09.13 22:23sell0.20usdjpy117.45118.45117.352006.09.13 23:43117.440.000.000.001.70
115805512006.09.13 22:23sell0.10usdjpy117.42118.42117.322006.09.13 23:43117.430.000.000.00-0.85
115889482006.09.14 00:28sell0.80usdjpy117.51117.46117.262006.09.14 01:24117.460.000.000.0034.05
115891152006.09.14 00:29sell1.60usdjpy117.54117.46117.262006.09.14 01:24117.460.000.000.00108.97
115873522006.09.14 00:06sell0.40usdjpy117.48118.48117.382006.09.14 01:24117.460.000.000.006.81
115871352006.09.14 00:04sell0.20usdjpy117.46118.46117.362006.09.14 01:24117.450.000.000.001.70
115859132006.09.13 23:43sell0.10usdjpy117.42118.42117.322006.09.14 01:24117.440.000.000.00-1.70
115986412006.09.14 01:53buy0.80gbpusd1.87711.87741.87942006.09.14 02:321.87740.000.000.0024.00
115988122006.09.14 01:54buy1.60gbpusd1.87681.87741.87942006.09.14 02:321.87740.000.000.0096.00
115927472006.09.14 01:00buy0.40gbpusd1.87741.86741.87842006.09.14 02:321.87740.000.000.000.00
115807432006.09.13 22:25buy0.10gbpusd1.87801.86801.87902006.09.14 02:321.87740.000.000.00-6.00
115834242006.09.13 23:05buy0.20gbpusd1.87771.86771.87872006.09.14 02:321.87730.000.000.00-8.00
116159502006.09.14 05:52buy1.60gbpusd1.87651.87691.87892006.09.14 06:201.87690.000.000.0064.00
116093912006.09.14 04:26buy0.80gbpusd1.87681.86681.87782006.09.14 06:211.87690.000.000.008.00
116067802006.09.14 03:57buy0.40gbpusd1.87711.86711.87812006.09.14 06:211.87690.000.000.00-8.00
116040312006.09.14 03:07buy0.20gbpusd1.87741.86741.87842006.09.14 06:211.87700.000.000.00-8.00
116017022006.09.14 02:32buy0.10gbpusd1.87771.86771.87872006.09.14 06:211.87690.000.000.00-8.00
116239162006.09.14 06:40buy0.80gbpusd1.87651.87701.87902006.09.14 06:581.87700.000.000.0040.00
116235812006.09.14 06:39buy0.40gbpusd1.87681.86681.87782006.09.14 06:581.87700.000.000.008.00
116235222006.09.14 06:39buy0.20gbpusd1.87711.86711.87812006.09.14 06:581.87690.000.000.00-4.00
116207382006.09.14 06:21buy0.10gbpusd1.87741.86741.87842006.09.14 06:581.87680.000.000.00-6.00
116269672006.09.14 07:01buy0.40gbpusd1.87641.87671.87872006.09.14 07:081.87670.000.000.0012.00
116267332006.09.14 07:00buy0.20gbpusd1.87671.86671.87772006.09.14 07:081.87670.000.000.000.00
116263762006.09.14 06:58buy0.10gbpusd1.87701.86701.87802006.09.14 07:081.87680.000.000.00-2.00
116288792006.09.14 07:10buy0.20gbpusd1.87671.87701.87902006.09.14 07:151.87700.000.000.006.00
116282662006.09.14 07:08buy0.10gbpusd1.87701.86701.87802006.09.14 07:151.87700.000.000.000.00
116297582006.09.14 07:15buy0.10gbpusd1.87711.86711.87812006.09.14 07:211.87810.000.000.0010.00
116315812006.09.14 07:24buy0.20gbpusd1.87861.86861.87962006.09.14 07:331.87960.000.000.0020.00
116307362006.09.14 07:21buy0.10gbpusd1.87891.86891.87992006.09.14 07:331.87990.000.000.0010.00
116337012006.09.14 07:36buy1.60gbpusd1.87881.87941.88142006.09.14 08:121.87940.000.000.0096.00
116335392006.09.14 07:35buy0.80gbpusd1.87911.86911.88012006.09.14 08:121.87940.000.000.0024.00
116334632006.09.14 07:35buy0.40gbpusd1.87941.86941.88042006.09.14 08:121.87950.000.000.004.00
116332842006.09.14 07:34buy0.20gbpusd1.87971.86971.88072006.09.14 08:121.87950.000.000.00-4.00
116331122006.09.14 07:34buy0.10gbpusd1.88001.87001.88102006.09.14 08:131.87940.000.000.00-6.00
116416292006.09.14 08:28buy1.60gbpusd1.87851.86851.87952006.09.14 08:301.87950.000.000.00160.00
116407612006.09.14 08:23buy0.80gbpusd1.87881.86881.87982006.09.14 08:301.87980.000.000.0080.00
116400272006.09.14 08:18buy0.40gbpusd1.87911.86911.88012006.09.14 08:301.88010.000.000.0040.00
116399682006.09.14 08:18buy0.20gbpusd1.87941.86941.88042006.09.14 08:301.88040.000.000.0020.00
116390262006.09.14 08:13buy0.10gbpusd1.87971.86971.88072006.09.14 08:301.88040.000.000.007.00
116425522006.09.14 08:30buy0.20gbpusd1.88061.87061.88162006.09.14 08:381.88160.000.000.0020.00
116422652006.09.14 08:30buy0.10gbpusd1.88091.87091.88192006.09.14 08:381.88170.000.000.008.00
116465512006.09.14 08:52buy1.60gbpusd1.88081.88111.88312006.09.14 09:451.88110.000.000.0048.00
116464452006.09.14 08:51buy0.80gbpusd1.88111.87111.88212006.09.14 09:451.88120.000.000.008.00
116447502006.09.14 08:40buy0.40gbpusd1.88141.87141.88242006.09.14 09:451.88110.000.000.00-12.00
116445432006.09.14 08:39buy0.20gbpusd1.88171.87171.88272006.09.14 09:451.88110.000.000.00-12.00
116443542006.09.14 08:38buy0.10gbpusd1.88201.87201.88302006.09.14 09:451.88120.000.000.00-8.00
116547912006.09.14 09:46buy0.20gbpusd1.88111.87111.88212006.09.14 10:131.88210.000.000.0020.00
116575842006.09.14 10:03buy0.40gbpusd1.88081.88151.88352006.09.14 10:131.88210.000.000.0052.00
116546432006.09.14 09:45buy0.10gbpusd1.88141.87141.88242006.09.14 10:131.88200.000.000.006.00
116585432006.09.14 10:13buy0.10gbpusd1.88241.88281.88482006.09.14 10:171.88280.000.000.004.00
116597732006.09.14 10:22buy0.20gbpusd1.88281.87281.88382006.09.14 10:401.88380.000.000.0020.00
116595552006.09.14 10:17buy0.10gbpusd1.88311.87311.88412006.09.14 10:401.88410.000.000.0010.00
116610912006.09.14 10:41buy0.20gbpusd1.88421.87421.88522006.09.14 10:461.88520.000.000.0020.00
116608112006.09.14 10:40buy0.10gbpusd1.88451.87451.88552006.09.14 10:461.88500.000.000.005.00
116079952006.09.14 04:04sell1.60usdjpy117.54118.54117.442006.09.14 11:34117.440.000.000.00136.24
116067452006.09.14 03:57sell0.80usdjpy117.51118.51117.412006.09.14 11:35117.460.000.000.0034.05
116039562006.09.14 03:06sell0.40usdjpy117.48118.48117.382006.09.14 11:35117.460.000.000.006.81
115967722006.09.14 01:35sell0.20usdjpy117.46118.46117.362006.09.14 11:35117.450.000.000.001.70
115960092006.09.14 01:24sell0.10usdjpy117.43118.43117.332006.09.14 11:35117.440.000.000.00-0.85
115470952006.09.13 12:07buy0.10usdchf1.25381.24381.25482006.09.14 11:351.24380.000.002.97-80.40
115516642006.09.13 13:12buy1.60usdchf1.25271.24271.25372006.09.14 11:351.24380.000.0047.52-1 144.88
115514822006.09.13 13:08buy0.80usdchf1.25301.24301.25402006.09.14 11:351.24390.000.0023.76-585.26
115504502006.09.13 12:48buy0.40usdchf1.25321.24321.25422006.09.14 11:351.24410.000.0011.88-292.58
115501302006.09.13 12:43buy0.20usdchf1.25351.24351.25452006.09.14 11:351.24410.000.005.94-151.11
116618672006.09.14 10:47buy0.20gbpusd1.88491.88691.88892006.09.14 11:381.88690.000.000.0040.00
116616342006.09.14 10:46buy0.10gbpusd1.88521.88681.88882006.09.14 11:381.88680.000.000.0016.00
116680012006.09.14 12:00sell0.80usdchf1.24491.25491.24392006.09.14 12:011.24390.000.000.0064.31
116680442006.09.14 12:00sell1.60usdchf1.24511.24451.24252006.09.14 12:011.24390.000.000.00154.35
116676792006.09.14 11:57sell0.40usdchf1.24461.25461.24362006.09.14 12:011.24380.000.000.0025.73
116663542006.09.14 11:36sell0.20usdchf1.24431.25431.24332006.09.14 12:011.24370.000.000.009.65
116663322006.09.14 11:35sell0.10usdchf1.24401.25401.24302006.09.14 12:011.24380.000.000.001.61
116692822006.09.14 12:06buy0.80gbpusd1.88621.88691.88892006.09.14 12:261.88690.000.000.0056.00
116689352006.09.14 12:05buy0.40gbpusd1.88651.88691.88892006.09.14 12:261.88690.000.000.0016.00
116676602006.09.14 11:57buy0.20gbpusd1.88681.87681.88782006.09.14 12:261.88690.000.000.002.00
116665352006.09.14 11:38buy0.10gbpusd1.88711.87711.88812006.09.14 12:261.88700.000.000.00-1.00
116711532006.09.14 12:26buy0.10gbpusd1.88721.87721.88822006.09.14 12:301.88820.000.000.0010.00
116726442006.09.14 12:31buy1.60gbpusd1.88621.87621.88722006.09.14 12:321.88720.000.000.00160.00
116723732006.09.14 12:30buy0.80gbpusd1.88651.87651.88752006.09.14 12:321.88720.000.000.0056.00
116720162006.09.14 12:30buy0.20gbpusd1.88721.87721.88822006.09.14 12:321.88730.000.000.002.00
116722312006.09.14 12:30buy0.40gbpusd1.88691.87691.88792006.09.14 12:321.88720.000.000.0012.00
116718752006.09.14 12:30buy0.10gbpusd1.88871.87871.88972006.09.14 12:321.88730.000.000.00-14.00
116682112006.09.14 12:01sell0.10usdchf1.24311.25311.24212006.09.14 12:431.25310.000.000.00-79.80
116684512006.09.14 12:03sell1.60usdchf1.24441.25441.24342006.09.14 12:431.25310.000.000.00-1 110.85
116684252006.09.14 12:03sell0.80usdchf1.24401.25401.24302006.09.14 12:431.25310.000.000.00-580.96
116683382006.09.14 12:02sell0.40usdchf1.24371.25371.24272006.09.14 12:431.25290.000.000.00-293.72
116682302006.09.14 12:02sell0.20usdchf1.24341.25341.24242006.09.14 12:431.25280.000.000.00-150.06
116745522006.09.14 12:35buy0.80gbpusd1.88681.87681.88782006.09.14 12:571.88780.000.000.0080.00
116747232006.09.14 12:35buy1.60gbpusd1.88651.88721.88922006.09.14 12:571.88780.000.000.00208.00
116744842006.09.14 12:35buy0.40gbpusd1.88711.87711.88812006.09.14 12:571.88770.000.000.0024.00
116743622006.09.14 12:35buy0.20gbpusd1.88751.87751.88852006.09.14 12:571.88780.000.000.006.00
116733452006.09.14 12:32buy0.10gbpusd1.88781.87781.88882006.09.14 12:571.88770.000.000.00-1.00
116815672006.09.14 13:01buy0.80gbpusd1.88711.87711.88812006.09.14 14:191.88810.000.000.0080.00
116822092006.09.14 13:07buy1.60gbpusd1.88681.88751.88952006.09.14 14:191.88820.000.000.00224.00
116811772006.09.14 12:58buy0.40gbpusd1.88741.87741.88842006.09.14 14:191.88830.000.000.0036.00
116810752006.09.14 12:58buy0.20gbpusd1.88771.87771.88872006.09.14 14:191.88840.000.000.0014.00
116810352006.09.14 12:57buy0.10gbpusd1.88801.87801.88902006.09.14 14:191.88860.000.000.006.00
116891902006.09.14 14:37buy1.60gbpusd1.88781.87781.88882006.09.14 14:471.88880.000.000.00160.00
116890922006.09.14 14:37buy0.80gbpusd1.88811.87811.88912006.09.14 14:471.88880.000.000.0056.00
116886842006.09.14 14:31buy0.40gbpusd1.88841.87841.88942006.09.14 14:471.88860.000.000.008.00
116884312006.09.14 14:29buy0.20gbpusd1.88871.87871.88972006.09.14 14:471.88870.000.000.000.00
116868192006.09.14 14:19buy0.10gbpusd1.88901.87901.89002006.09.14 14:471.88860.000.000.00-4.00
116899252006.09.14 14:47buy0.10gbpusd1.88901.88941.89142006.09.14 14:521.88940.000.000.004.00
116907562006.09.14 14:54buy0.20gbpusd1.88941.87941.89042006.09.14 14:551.89040.000.000.0020.00
116906162006.09.14 14:52buy0.10gbpusd1.88971.87971.89072006.09.14 14:551.89040.000.000.007.00
116914852006.09.14 14:55buy0.10gbpusd1.89081.88081.89182006.09.14 14:561.89180.000.000.0010.00
116918342006.09.14 14:55buy0.40gbpusd1.89021.89111.89312006.09.14 14:561.89180.000.000.0064.00
116916222006.09.14 14:55buy0.20gbpusd1.89051.89081.89282006.09.14 14:561.89180.000.000.0026.00
116802562006.09.14 12:54buy1.60usdchf1.25151.25231.25432006.09.14 19:031.25230.000.000.00102.21
116784252006.09.14 12:44buy0.80usdchf1.25181.25221.25422006.09.14 19:031.25240.000.000.0038.33
116783042006.09.14 12:43buy0.40usdchf1.25211.24211.25312006.09.14 19:041.25240.000.000.009.58
116782262006.09.14 12:43buy0.20usdchf1.25251.24251.25352006.09.14 19:041.25250.000.000.000.00
116781622006.09.14 12:43buy0.10usdchf1.25281.24281.25382006.09.14 19:041.25240.000.000.00-3.19
117104382006.09.14 19:14buy0.40usdchf1.25211.24211.25312006.09.14 21:391.25230.000.003.966.39
117100982006.09.14 19:10buy0.20usdchf1.25241.24241.25342006.09.14 21:391.25230.000.001.98-1.60
117096932006.09.14 19:05buy0.10usdchf1.25271.24271.25372006.09.14 21:401.25230.000.000.99-3.19
117096462006.09.14 19:03sell1.60usdjpy117.54118.54117.442006.09.14 21:40117.600.000.00-23.36-81.63
117052452006.09.14 18:23sell0.80usdjpy117.48118.48117.382006.09.14 21:40117.600.000.00-11.68-81.63
117260832006.09.14 21:40buy0.10usdchf1.25271.24271.25372006.09.14 21:401.25230.000.000.00-3.19
117261282006.09.14 21:40buy0.10usdchf1.25281.24281.25382006.09.14 21:401.25220.000.000.00-4.79
116947532006.09.14 15:04sell0.40usdjpy117.37118.37117.272006.09.14 21:40117.600.000.00-5.84-78.23
116944412006.09.14 15:01sell0.20usdjpy117.34118.34117.242006.09.14 21:40117.590.000.00-2.92-42.52
116943122006.09.14 15:01sell0.10usdjpy117.32118.34117.242006.09.14 21:40117.580.000.00-1.46-22.11
117261692006.09.14 21:40buy0.10usdchf1.25281.24281.25382006.09.14 21:401.25220.000.000.00-4.79
116940222006.09.14 15:00buy1.60gbpusd1.89071.88071.89172006.09.14 21:411.88550.000.00-5.60-832.00
116939302006.09.14 15:00buy0.80gbpusd1.89101.88101.89202006.09.14 21:411.88550.000.00-2.80-440.00
116927772006.09.14 14:57buy0.40gbpusd1.89131.88131.89232006.09.14 21:411.88560.000.00-1.40-228.00
117262292006.09.14 21:41buy0.10usdchf1.25261.24261.25362006.09.14 21:411.25210.000.000.00-3.99
116926092006.09.14 14:57buy0.20gbpusd1.89161.88161.89262006.09.14 21:411.88560.000.00-0.70-120.00
116925452006.09.14 14:56buy0.10gbpusd1.89201.88201.89302006.09.14 21:411.88560.000.00-0.35-64.00
115579252006.09.13 14:37sell1.60eurusd1.26781.27781.26682006.09.14 21:411.27260.000.0046.08-768.00
115578522006.09.13 14:37sell0.80eurusd1.26751.27751.26652006.09.14 21:411.27260.000.0023.04-408.00
115577282006.09.13 14:36sell0.40eurusd1.26721.27721.26622006.09.14 21:421.27260.000.0011.52-216.00
115574532006.09.13 14:30sell0.20eurusd1.26701.27701.26602006.09.14 21:421.27260.000.005.76-112.00
115573382006.09.13 14:30sell0.10eurusd1.26671.27671.26572006.09.14 21:421.27260.000.002.88-59.00
  0.00 0.00 -36.16 -2 812.24
Closed P/L: -2 848.40
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 848.40 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 303.64 Equity: 10 303.64 Free Margin: 10 303.64
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 352.67 Gross Loss: 8 201.07 Total Net Profit: -2 848.40
Profit Factor: 0.65 Expected Payoff: -13.19  
Absolute Drawdown: 2 848.40 Maximal Drawdown: 6 121.00 (37.27%) Relative Drawdown: 37.27% (6 121.00)
 
Total Trades: 216 Short Positions (won %): 69 (65.22%) Long Positions (won %): 147 (67.35%)
Profit Trades (% of total): 144 (66.67%) Loss trades (% of total): 72 (33.33%)
Largest profit trade: 288.00 loss trade: -1 110.85
Average profit trade: 37.17 loss trade: -113.90
Maximum consecutive wins ($): 21 (1 035.93) consecutive losses ($): 20 (-3 538.91)
Maximal consecutive profit (count): 1 035.93 (21) consecutive loss (count): -3 538.91 (20)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 3