|Account: 1186957
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2006 September 15, 16:52
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|11541824
|2006.09.13 09:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8734
|1.8634
|1.8744
|2006.09.13 10:03
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11541454
|2006.09.13 09:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8737
|1.8637
|1.8747
|2006.09.13 10:03
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|11543647
|2006.09.13 10:26
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8736
|1.8636
|1.8746
|2006.09.13 10:47
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|11543517
|2006.09.13 10:24
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8739
|1.8639
|1.8749
|2006.09.13 10:47
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|11542730
|2006.09.13 10:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8742
|1.8642
|1.8752
|2006.09.13 10:47
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11542693
|2006.09.13 10:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8745
|1.8645
|1.8755
|2006.09.13 10:48
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|11542604
|2006.09.13 10:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8748
|1.8648
|1.8758
|2006.09.13 10:48
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|11541411
|2006.09.13 09:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.69
|117.63
|117.43
|2006.09.13 10:59
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|11544685
|2006.09.13 10:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8741
|1.8744
|1.8764
|2006.09.13 11:09
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11544566
|2006.09.13 10:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8744
|1.8644
|1.8754
|2006.09.13 11:09
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11544437
|2006.09.13 10:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8747
|1.8647
|1.8757
|2006.09.13 11:09
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11544357
|2006.09.13 10:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8750
|1.8650
|1.8760
|2006.09.13 11:09
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11545385
|2006.09.13 11:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8743
|1.8747
|1.8767
|2006.09.13 12:01
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11545031
|2006.09.13 11:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8746
|1.8646
|1.8756
|2006.09.13 12:01
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|11543297
|2006.09.13 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2524
|1.2424
|1.2534
|2006.09.13 12:07
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|7.98
|11543987
|2006.09.13 10:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2521
|1.2525
|1.2545
|2006.09.13 12:07
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|19.15
|11544368
|2006.09.13 10:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2689
|1.2680
|1.2660
|2006.09.13 12:14
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|11543194
|2006.09.13 10:19
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2686
|1.2681
|1.2661
|2006.09.13 12:14
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11542746
|2006.09.13 10:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2683
|1.2783
|1.2673
|2006.09.13 12:15
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|11545105
|2006.09.13 11:12
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.67
|118.67
|117.57
|2006.09.13 12:43
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|34.02
|11547897
|2006.09.13 12:16
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.73
|117.63
|117.43
|2006.09.13 12:43
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|217.74
|11547130
|2006.09.13 12:08
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.70
|117.67
|117.47
|2006.09.13 12:43
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|95.27
|11544986
|2006.09.13 11:07
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.64
|118.64
|117.54
|2006.09.13 12:43
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|15.31
|11544680
|2006.09.13 10:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.61
|118.61
|117.51
|2006.09.13 12:43
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|11546694
|2006.09.13 12:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8747
|1.8647
|1.8757
|2006.09.13 13:26
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11547306
|2006.09.13 12:09
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8739
|1.8751
|1.8771
|2006.09.13 13:26
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|11547289
|2006.09.13 12:09
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8741
|1.8750
|1.8770
|2006.09.13 13:26
|1.8757
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|11546619
|2006.09.13 12:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8750
|1.8650
|1.8760
|2006.09.13 13:26
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11547025
|2006.09.13 12:07
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8744
|1.8750
|1.8770
|2006.09.13 13:26
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11550407
|2006.09.13 12:47
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.58
|117.53
|117.33
|2006.09.13 13:29
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|8.51
|11550135
|2006.09.13 12:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.55
|118.55
|117.45
|2006.09.13 13:29
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|11553502
|2006.09.13 13:37
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8748
|1.8752
|1.8772
|2006.09.13 13:51
|1.8752
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11553075
|2006.09.13 13:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8751
|1.8651
|1.8761
|2006.09.13 13:51
|1.8752
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11552885
|2006.09.13 13:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8754
|1.8654
|1.8764
|2006.09.13 13:51
|1.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|11552818
|2006.09.13 13:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8757
|1.8657
|1.8767
|2006.09.13 13:51
|1.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|11552589
|2006.09.13 13:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8760
|1.8660
|1.8770
|2006.09.13 13:51
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|11551118
|2006.09.13 13:01
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2686
|1.2786
|1.2676
|2006.09.13 13:56
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|11551816
|2006.09.13 13:14
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2689
|1.2682
|1.2662
|2006.09.13 13:56
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|11550147
|2006.09.13 12:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2683
|1.2783
|1.2673
|2006.09.13 13:56
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11549961
|2006.09.13 12:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2680
|1.2780
|1.2670
|2006.09.13 13:56
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11547870
|2006.09.13 12:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2677
|1.2777
|1.2667
|2006.09.13 13:56
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11555588
|2006.09.13 14:01
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8742
|1.8745
|1.8765
|2006.09.13 14:06
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11554833
|2006.09.13 13:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8745
|1.8645
|1.8755
|2006.09.13 14:06
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11554530
|2006.09.13 13:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8750
|1.8650
|1.8760
|2006.09.13 14:06
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|11554424
|2006.09.13 13:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8753
|1.8653
|1.8763
|2006.09.13 14:06
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|11556162
|2006.09.13 14:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2682
|1.2678
|1.2658
|2006.09.13 14:27
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11555141
|2006.09.13 13:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2679
|1.2779
|1.2669
|2006.09.13 14:27
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|11555062
|2006.09.13 13:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2676
|1.2776
|1.2666
|2006.09.13 14:27
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|11556945
|2006.09.13 14:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2678
|1.2778
|1.2668
|2006.09.13 14:30
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11556904
|2006.09.13 14:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2675
|1.2775
|1.2665
|2006.09.13 14:30
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11557253
|2006.09.13 14:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8739
|1.8743
|1.8763
|2006.09.13 14:37
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11556803
|2006.09.13 14:26
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8741
|1.8641
|1.8751
|2006.09.13 14:37
|1.8743
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11556737
|2006.09.13 14:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8744
|1.8644
|1.8754
|2006.09.13 14:37
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11555987
|2006.09.13 14:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8747
|1.8647
|1.8757
|2006.09.13 14:37
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|11557886
|2006.09.13 14:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8748
|1.8753
|1.8773
|2006.09.13 15:21
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|11561257
|2006.09.13 15:33
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8747
|1.8751
|1.8771
|2006.09.13 15:42
|1.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|11560849
|2006.09.13 15:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8750
|1.8650
|1.8760
|2006.09.13 15:42
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11560643
|2006.09.13 15:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8753
|1.8653
|1.8763
|2006.09.13 15:42
|1.8751
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11560422
|2006.09.13 15:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8756
|1.8656
|1.8766
|2006.09.13 15:42
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11553472
|2006.09.13 13:36
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.57
|118.57
|117.47
|2006.09.13 15:48
|117.47
|0.00
|0.00
|0.00
|34.05
|11554350
|2006.09.13 13:51
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.62
|117.53
|117.33
|2006.09.13 15:48
|117.48
|0.00
|0.00
|0.00
|190.67
|11553509
|2006.09.13 13:37
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.59
|117.55
|117.35
|2006.09.13 15:48
|117.49
|0.00
|0.00
|0.00
|68.09
|11553205
|2006.09.13 13:31
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.54
|118.54
|117.44
|2006.09.13 15:48
|117.48
|0.00
|0.00
|0.00
|10.21
|11553053
|2006.09.13 13:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.51
|118.51
|117.41
|2006.09.13 15:48
|117.47
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|11562009
|2006.09.13 15:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8754
|1.8654
|1.8764
|2006.09.13 15:49
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11563524
|2006.09.13 15:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8766
|1.8666
|1.8776
|2006.09.13 16:01
|1.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11564569
|2006.09.13 15:54
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.48
|117.45
|117.25
|2006.09.13 16:02
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|20.43
|11564459
|2006.09.13 15:52
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.46
|118.48
|117.38
|2006.09.13 16:02
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|11564276
|2006.09.13 15:50
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.46
|118.46
|117.36
|2006.09.13 16:02
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|11563122
|2006.09.13 15:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.43
|118.43
|117.33
|2006.09.13 16:02
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|11565925
|2006.09.13 16:04
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8771
|1.8774
|1.8794
|2006.09.13 22:22
|1.8774
|0.00
|0.00
|-16.80
|48.00
|11565825
|2006.09.13 16:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8774
|1.8674
|1.8784
|2006.09.13 22:22
|1.8774
|0.00
|0.00
|-8.40
|0.00
|11565715
|2006.09.13 16:02
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8777
|1.8677
|1.8787
|2006.09.13 22:22
|1.8775
|0.00
|0.00
|-4.20
|-8.00
|11569010
|2006.09.13 17:06
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.54
|117.48
|117.28
|2006.09.13 22:23
|117.48
|0.00
|0.00
|-70.08
|81.72
|11566723
|2006.09.13 16:10
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.51
|117.49
|117.29
|2006.09.13 22:23
|117.48
|0.00
|0.00
|-35.04
|20.43
|11566208
|2006.09.13 16:06
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.48
|118.48
|117.38
|2006.09.13 22:23
|117.48
|0.00
|0.00
|-17.52
|0.00
|11565819
|2006.09.13 16:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.46
|118.46
|117.36
|2006.09.13 22:23
|117.45
|0.00
|0.00
|-8.76
|1.70
|11565781
|2006.09.13 16:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.43
|118.43
|117.33
|2006.09.13 22:23
|117.44
|0.00
|0.00
|-4.38
|-0.85
|11565589
|2006.09.13 16:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8780
|1.8680
|1.8790
|2006.09.13 22:25
|1.8776
|0.00
|0.00
|-2.10
|-8.00
|11565552
|2006.09.13 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8782
|1.8682
|1.8792
|2006.09.13 22:25
|1.8776
|0.00
|0.00
|-1.05
|-6.00
|11583434
|2006.09.13 23:05
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.51
|117.44
|117.24
|2006.09.13 23:43
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|47.68
|11583069
|2006.09.13 22:59
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.48
|117.44
|117.24
|2006.09.13 23:43
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|13.62
|11580564
|2006.09.13 22:23
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.45
|118.45
|117.35
|2006.09.13 23:43
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|11580551
|2006.09.13 22:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.42
|118.42
|117.32
|2006.09.13 23:43
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|11588948
|2006.09.14 00:28
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.51
|117.46
|117.26
|2006.09.14 01:24
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|34.05
|11589115
|2006.09.14 00:29
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.54
|117.46
|117.26
|2006.09.14 01:24
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|108.97
|11587352
|2006.09.14 00:06
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.48
|118.48
|117.38
|2006.09.14 01:24
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|11587135
|2006.09.14 00:04
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.46
|118.46
|117.36
|2006.09.14 01:24
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|11585913
|2006.09.13 23:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.42
|118.42
|117.32
|2006.09.14 01:24
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|11598641
|2006.09.14 01:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8771
|1.8774
|1.8794
|2006.09.14 02:32
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11598812
|2006.09.14 01:54
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8768
|1.8774
|1.8794
|2006.09.14 02:32
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|11592747
|2006.09.14 01:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8774
|1.8674
|1.8784
|2006.09.14 02:32
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11580743
|2006.09.13 22:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8780
|1.8680
|1.8790
|2006.09.14 02:32
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11583424
|2006.09.13 23:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8777
|1.8677
|1.8787
|2006.09.14 02:32
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11615950
|2006.09.14 05:52
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8765
|1.8769
|1.8789
|2006.09.14 06:20
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11609391
|2006.09.14 04:26
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8768
|1.8668
|1.8778
|2006.09.14 06:21
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11606780
|2006.09.14 03:57
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8771
|1.8671
|1.8781
|2006.09.14 06:21
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11604031
|2006.09.14 03:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8774
|1.8674
|1.8784
|2006.09.14 06:21
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11601702
|2006.09.14 02:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8777
|1.8677
|1.8787
|2006.09.14 06:21
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11623916
|2006.09.14 06:40
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8765
|1.8770
|1.8790
|2006.09.14 06:58
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11623581
|2006.09.14 06:39
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8768
|1.8668
|1.8778
|2006.09.14 06:58
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11623522
|2006.09.14 06:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8771
|1.8671
|1.8781
|2006.09.14 06:58
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11620738
|2006.09.14 06:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8774
|1.8674
|1.8784
|2006.09.14 06:58
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11626967
|2006.09.14 07:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8764
|1.8767
|1.8787
|2006.09.14 07:08
|1.8767
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11626733
|2006.09.14 07:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8767
|1.8667
|1.8777
|2006.09.14 07:08
|1.8767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11626376
|2006.09.14 06:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8770
|1.8670
|1.8780
|2006.09.14 07:08
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|11628879
|2006.09.14 07:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8767
|1.8770
|1.8790
|2006.09.14 07:15
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|11628266
|2006.09.14 07:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8770
|1.8670
|1.8780
|2006.09.14 07:15
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11629758
|2006.09.14 07:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8771
|1.8671
|1.8781
|2006.09.14 07:21
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11631581
|2006.09.14 07:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8786
|1.8686
|1.8796
|2006.09.14 07:33
|1.8796
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11630736
|2006.09.14 07:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8789
|1.8689
|1.8799
|2006.09.14 07:33
|1.8799
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11633701
|2006.09.14 07:36
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8788
|1.8794
|1.8814
|2006.09.14 08:12
|1.8794
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|11633539
|2006.09.14 07:35
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8791
|1.8691
|1.8801
|2006.09.14 08:12
|1.8794
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11633463
|2006.09.14 07:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8794
|1.8694
|1.8804
|2006.09.14 08:12
|1.8795
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|11633284
|2006.09.14 07:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8797
|1.8697
|1.8807
|2006.09.14 08:12
|1.8795
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11633112
|2006.09.14 07:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8800
|1.8700
|1.8810
|2006.09.14 08:13
|1.8794
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|11641629
|2006.09.14 08:28
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8785
|1.8685
|1.8795
|2006.09.14 08:30
|1.8795
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|11640761
|2006.09.14 08:23
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8788
|1.8688
|1.8798
|2006.09.14 08:30
|1.8798
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|11640027
|2006.09.14 08:18
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8791
|1.8691
|1.8801
|2006.09.14 08:30
|1.8801
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11639968
|2006.09.14 08:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8794
|1.8694
|1.8804
|2006.09.14 08:30
|1.8804
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11639026
|2006.09.14 08:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8797
|1.8697
|1.8807
|2006.09.14 08:30
|1.8804
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|11642552
|2006.09.14 08:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8806
|1.8706
|1.8816
|2006.09.14 08:38
|1.8816
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11642265
|2006.09.14 08:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8809
|1.8709
|1.8819
|2006.09.14 08:38
|1.8817
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11646551
|2006.09.14 08:52
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8808
|1.8811
|1.8831
|2006.09.14 09:45
|1.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|11646445
|2006.09.14 08:51
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8811
|1.8711
|1.8821
|2006.09.14 09:45
|1.8812
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11644750
|2006.09.14 08:40
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8814
|1.8714
|1.8824
|2006.09.14 09:45
|1.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|11644543
|2006.09.14 08:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8817
|1.8717
|1.8827
|2006.09.14 09:45
|1.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|11644354
|2006.09.14 08:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8820
|1.8720
|1.8830
|2006.09.14 09:45
|1.8812
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|11654791
|2006.09.14 09:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8811
|1.8711
|1.8821
|2006.09.14 10:13
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11657584
|2006.09.14 10:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8808
|1.8815
|1.8835
|2006.09.14 10:13
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|11654643
|2006.09.14 09:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8814
|1.8714
|1.8824
|2006.09.14 10:13
|1.8820
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|11658543
|2006.09.14 10:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8824
|1.8828
|1.8848
|2006.09.14 10:17
|1.8828
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|11659773
|2006.09.14 10:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8828
|1.8728
|1.8838
|2006.09.14 10:40
|1.8838
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11659555
|2006.09.14 10:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8831
|1.8731
|1.8841
|2006.09.14 10:40
|1.8841
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11661091
|2006.09.14 10:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8842
|1.8742
|1.8852
|2006.09.14 10:46
|1.8852
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11660811
|2006.09.14 10:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8845
|1.8745
|1.8855
|2006.09.14 10:46
|1.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|11607995
|2006.09.14 04:04
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.54
|118.54
|117.44
|2006.09.14 11:34
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|136.24
|11606745
|2006.09.14 03:57
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.51
|118.51
|117.41
|2006.09.14 11:35
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|34.05
|11603956
|2006.09.14 03:06
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.48
|118.48
|117.38
|2006.09.14 11:35
|117.46
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|11596772
|2006.09.14 01:35
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.46
|118.46
|117.36
|2006.09.14 11:35
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|11596009
|2006.09.14 01:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.43
|118.43
|117.33
|2006.09.14 11:35
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|11547095
|2006.09.13 12:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2538
|1.2438
|1.2548
|2006.09.14 11:35
|1.2438
|0.00
|0.00
|2.97
|-80.40
|11551664
|2006.09.13 13:12
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2527
|1.2427
|1.2537
|2006.09.14 11:35
|1.2438
|0.00
|0.00
|47.52
|-1 144.88
|11551482
|2006.09.13 13:08
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2530
|1.2430
|1.2540
|2006.09.14 11:35
|1.2439
|0.00
|0.00
|23.76
|-585.26
|11550450
|2006.09.13 12:48
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2532
|1.2432
|1.2542
|2006.09.14 11:35
|1.2441
|0.00
|0.00
|11.88
|-292.58
|11550130
|2006.09.13 12:43
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2535
|1.2435
|1.2545
|2006.09.14 11:35
|1.2441
|0.00
|0.00
|5.94
|-151.11
|11661867
|2006.09.14 10:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8849
|1.8869
|1.8889
|2006.09.14 11:38
|1.8869
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|11661634
|2006.09.14 10:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8852
|1.8868
|1.8888
|2006.09.14 11:38
|1.8868
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11668001
|2006.09.14 12:00
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2449
|1.2549
|1.2439
|2006.09.14 12:01
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|64.31
|11668044
|2006.09.14 12:00
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2451
|1.2445
|1.2425
|2006.09.14 12:01
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|154.35
|11667679
|2006.09.14 11:57
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2446
|1.2546
|1.2436
|2006.09.14 12:01
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|25.73
|11666354
|2006.09.14 11:36
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2443
|1.2543
|1.2433
|2006.09.14 12:01
|1.2437
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|11666332
|2006.09.14 11:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2440
|1.2540
|1.2430
|2006.09.14 12:01
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|11669282
|2006.09.14 12:06
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8862
|1.8869
|1.8889
|2006.09.14 12:26
|1.8869
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11668935
|2006.09.14 12:05
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8865
|1.8869
|1.8889
|2006.09.14 12:26
|1.8869
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|11667660
|2006.09.14 11:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8868
|1.8768
|1.8878
|2006.09.14 12:26
|1.8869
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|11666535
|2006.09.14 11:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8871
|1.8771
|1.8881
|2006.09.14 12:26
|1.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|11671153
|2006.09.14 12:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8872
|1.8772
|1.8882
|2006.09.14 12:30
|1.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11672644
|2006.09.14 12:31
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8862
|1.8762
|1.8872
|2006.09.14 12:32
|1.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|11672373
|2006.09.14 12:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8865
|1.8765
|1.8875
|2006.09.14 12:32
|1.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11672016
|2006.09.14 12:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8872
|1.8772
|1.8882
|2006.09.14 12:32
|1.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|11672231
|2006.09.14 12:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8869
|1.8769
|1.8879
|2006.09.14 12:32
|1.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|11671875
|2006.09.14 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8887
|1.8787
|1.8897
|2006.09.14 12:32
|1.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|11668211
|2006.09.14 12:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2431
|1.2531
|1.2421
|2006.09.14 12:43
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.80
|11668451
|2006.09.14 12:03
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2444
|1.2544
|1.2434
|2006.09.14 12:43
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 110.85
|11668425
|2006.09.14 12:03
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2440
|1.2540
|1.2430
|2006.09.14 12:43
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|-580.96
|11668338
|2006.09.14 12:02
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2437
|1.2537
|1.2427
|2006.09.14 12:43
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|-293.72
|11668230
|2006.09.14 12:02
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2434
|1.2534
|1.2424
|2006.09.14 12:43
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.06
|11674552
|2006.09.14 12:35
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8868
|1.8768
|1.8878
|2006.09.14 12:57
|1.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|11674723
|2006.09.14 12:35
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8865
|1.8872
|1.8892
|2006.09.14 12:57
|1.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|11674484
|2006.09.14 12:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8871
|1.8771
|1.8881
|2006.09.14 12:57
|1.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|11674362
|2006.09.14 12:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8875
|1.8775
|1.8885
|2006.09.14 12:57
|1.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|11673345
|2006.09.14 12:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8878
|1.8778
|1.8888
|2006.09.14 12:57
|1.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|11681567
|2006.09.14 13:01
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8871
|1.8771
|1.8881
|2006.09.14 14:19
|1.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|11682209
|2006.09.14 13:07
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8868
|1.8875
|1.8895
|2006.09.14 14:19
|1.8882
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|11681177
|2006.09.14 12:58
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8874
|1.8774
|1.8884
|2006.09.14 14:19
|1.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|11681075
|2006.09.14 12:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8877
|1.8777
|1.8887
|2006.09.14 14:19
|1.8884
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|11681035
|2006.09.14 12:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8880
|1.8780
|1.8890
|2006.09.14 14:19
|1.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|11689190
|2006.09.14 14:37
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8878
|1.8778
|1.8888
|2006.09.14 14:47
|1.8888
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|11689092
|2006.09.14 14:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8881
|1.8781
|1.8891
|2006.09.14 14:47
|1.8888
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|11688684
|2006.09.14 14:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8884
|1.8784
|1.8894
|2006.09.14 14:47
|1.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|11688431
|2006.09.14 14:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8887
|1.8787
|1.8897
|2006.09.14 14:47
|1.8887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11686819
|2006.09.14 14:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8890
|1.8790
|1.8900
|2006.09.14 14:47
|1.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|11689925
|2006.09.14 14:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8890
|1.8894
|1.8914
|2006.09.14 14:52
|1.8894
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|11690756
|2006.09.14 14:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8894
|1.8794
|1.8904
|2006.09.14 14:55
|1.8904
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|11690616
|2006.09.14 14:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8897
|1.8797
|1.8907
|2006.09.14 14:55
|1.8904
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|11691485
|2006.09.14 14:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8908
|1.8808
|1.8918
|2006.09.14 14:56
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|11691834
|2006.09.14 14:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8902
|1.8911
|1.8931
|2006.09.14 14:56
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|11691622
|2006.09.14 14:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8905
|1.8908
|1.8928
|2006.09.14 14:56
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|11680256
|2006.09.14 12:54
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2515
|1.2523
|1.2543
|2006.09.14 19:03
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|102.21
|11678425
|2006.09.14 12:44
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2518
|1.2522
|1.2542
|2006.09.14 19:03
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|38.33
|11678304
|2006.09.14 12:43
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2521
|1.2421
|1.2531
|2006.09.14 19:04
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|9.58
|11678226
|2006.09.14 12:43
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2525
|1.2425
|1.2535
|2006.09.14 19:04
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11678162
|2006.09.14 12:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2528
|1.2428
|1.2538
|2006.09.14 19:04
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|11710438
|2006.09.14 19:14
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2521
|1.2421
|1.2531
|2006.09.14 21:39
|1.2523
|0.00
|0.00
|3.96
|6.39
|11710098
|2006.09.14 19:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2524
|1.2424
|1.2534
|2006.09.14 21:39
|1.2523
|0.00
|0.00
|1.98
|-1.60
|11709693
|2006.09.14 19:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2527
|1.2427
|1.2537
|2006.09.14 21:40
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.99
|-3.19
|11709646
|2006.09.14 19:03
|sell
|1.60
|usdjpy
|117.54
|118.54
|117.44
|2006.09.14 21:40
|117.60
|0.00
|0.00
|-23.36
|-81.63
|11705245
|2006.09.14 18:23
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.48
|118.48
|117.38
|2006.09.14 21:40
|117.60
|0.00
|0.00
|-11.68
|-81.63
|11726083
|2006.09.14 21:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2527
|1.2427
|1.2537
|2006.09.14 21:40
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.19
|11726128
|2006.09.14 21:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2528
|1.2428
|1.2538
|2006.09.14 21:40
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.79
|11694753
|2006.09.14 15:04
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.37
|118.37
|117.27
|2006.09.14 21:40
|117.60
|0.00
|0.00
|-5.84
|-78.23
|11694441
|2006.09.14 15:01
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.34
|118.34
|117.24
|2006.09.14 21:40
|117.59
|0.00
|0.00
|-2.92
|-42.52
|11694312
|2006.09.14 15:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.32
|118.34
|117.24
|2006.09.14 21:40
|117.58
|0.00
|0.00
|-1.46
|-22.11
|11726169
|2006.09.14 21:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2528
|1.2428
|1.2538
|2006.09.14 21:40
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.79
|11694022
|2006.09.14 15:00
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8907
|1.8807
|1.8917
|2006.09.14 21:41
|1.8855
|0.00
|0.00
|-5.60
|-832.00
|11693930
|2006.09.14 15:00
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8910
|1.8810
|1.8920
|2006.09.14 21:41
|1.8855
|0.00
|0.00
|-2.80
|-440.00
|11692777
|2006.09.14 14:57
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8913
|1.8813
|1.8923
|2006.09.14 21:41
|1.8856
|0.00
|0.00
|-1.40
|-228.00
|11726229
|2006.09.14 21:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2526
|1.2426
|1.2536
|2006.09.14 21:41
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.99
|11692609
|2006.09.14 14:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8916
|1.8816
|1.8926
|2006.09.14 21:41
|1.8856
|0.00
|0.00
|-0.70
|-120.00
|11692545
|2006.09.14 14:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8920
|1.8820
|1.8930
|2006.09.14 21:41
|1.8856
|0.00
|0.00
|-0.35
|-64.00
|11557925
|2006.09.13 14:37
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2678
|1.2778
|1.2668
|2006.09.14 21:41
|1.2726
|0.00
|0.00
|46.08
|-768.00
|11557852
|2006.09.13 14:37
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2675
|1.2775
|1.2665
|2006.09.14 21:41
|1.2726
|0.00
|0.00
|23.04
|-408.00
|11557728
|2006.09.13 14:36
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2672
|1.2772
|1.2662
|2006.09.14 21:42
|1.2726
|0.00
|0.00
|11.52
|-216.00
|11557453
|2006.09.13 14:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2670
|1.2770
|1.2660
|2006.09.14 21:42
|1.2726
|0.00
|0.00
|5.76
|-112.00
|11557338
|2006.09.13 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2667
|1.2767
|1.2657
|2006.09.14 21:42
|1.2726
|0.00
|0.00
|2.88
|-59.00
|0.00
|0.00
|-36.16
|-2 812.24
|Closed P/L:
|-2 848.40
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-2 848.40
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 303.64
|Equity:
|10 303.64
|Free Margin:
|10 303.64
|Details:
|Gross Profit:
|5 352.67
|Gross Loss:
|8 201.07
|Total Net Profit:
|-2 848.40
|Profit Factor:
|0.65
|Expected Payoff:
|-13.19
|Absolute Drawdown:
|2 848.40
|Maximal Drawdown:
|6 121.00 (37.27%)
|Relative Drawdown:
|37.27% (6 121.00)
|Total Trades:
|216
|Short Positions (won %):
|69 (65.22%)
|Long Positions (won %):
|147 (67.35%)
|Profit Trades (% of total):
|144 (66.67%)
|Loss trades (% of total):
|72 (33.33%)
|Largest
|profit trade:
|288.00
|loss trade:
|-1 110.85
|Average
|profit trade:
|37.17
|loss trade:
|-113.90
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (1 035.93)
|consecutive losses ($):
|20 (-3 538.91)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 035.93 (21)
|consecutive loss (count):
|-3 538.91 (20)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|3