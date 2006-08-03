|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.08.02 00:00 - 2006.09.18 15:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|timeframe=0; stopLoss=1000; TakeProfit=500; TrailingStop=100; Name_Expert="fiboEMA"; Slippage=3; UseMoneyManagement=false; PercentPerTrade=10; Lots=0.1;
|Bars in test
|894
|Ticks modelled
|133318
|Modelling quality
|37.41%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-777.40
|Gross profit
|974.82
|Gross loss
|-1752.21
|Profit factor
|0.56
|Expected payoff
|-11.11
|Absolute drawdown
|1208.37
|Maximal drawdown
|1316.32 (13.02%)
|Relative drawdown
|13.02% (1316.32)
|Total trades
|70
|Short positions (won %)
|35 (14.29%)
|Long positions (won %)
|35 (14.29%)
|Profit trades (% of total)
|10 (14.29%)
|Loss trades (% of total)
|60 (85.71%)
|Largest
|profit trade
|364.51
|loss trade
|-92.78
|Average
|profit trade
|97.48
|loss trade
|-29.20
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (502.76)
|consecutive losses (loss in money)
|32 (-752.14)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|502.76 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-752.14 (32)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|9
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.03 02:16
|buy
|1
|0.10
|1.8770
|1.7770
|1.9270
|2
|2006.08.03 06:00
|close
|1
|0.10
|1.8748
|1.7770
|1.9270
|-22.00
|9978.00
|3
|2006.08.03 06:00
|sell
|2
|0.10
|1.8748
|1.9748
|1.8248
|4
|2006.08.03 11:05
|close
|2
|0.10
|1.8830
|1.9748
|1.8248
|-82.00
|9896.00
|5
|2006.08.03 11:05
|buy
|3
|0.10
|1.8830
|1.7830
|1.9330
|6
|2006.08.04 12:00
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8830
|1.9330
|7
|2006.08.04 12:00
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8840
|1.9330
|8
|2006.08.04 12:01
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8855
|1.9330
|9
|2006.08.04 12:01
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8863
|1.9330
|10
|2006.08.04 12:01
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8865
|1.9330
|11
|2006.08.04 12:01
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8868
|1.9330
|12
|2006.08.04 12:02
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8873
|1.9330
|13
|2006.08.04 12:27
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8883
|1.9330
|14
|2006.08.04 12:27
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8888
|1.9330
|15
|2006.08.04 12:27
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8900
|1.9330
|16
|2006.08.04 12:28
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8922
|1.9330
|17
|2006.08.04 12:28
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8938
|1.9330
|18
|2006.08.04 12:28
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8946
|1.9330
|19
|2006.08.04 12:29
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8949
|1.9330
|20
|2006.08.04 12:30
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8959
|1.9330
|21
|2006.08.04 12:53
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8963
|1.9330
|22
|2006.08.04 12:54
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8965
|1.9330
|23
|2006.08.04 12:55
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8973
|1.9330
|24
|2006.08.04 13:27
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8981
|1.9330
|25
|2006.08.04 13:27
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8987
|1.9330
|26
|2006.08.04 13:27
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8988
|1.9330
|27
|2006.08.04 13:27
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8990
|1.9330
|28
|2006.08.04 13:27
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8993
|1.9330
|29
|2006.08.04 13:53
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8995
|1.9330
|30
|2006.08.04 13:53
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8998
|1.9330
|31
|2006.08.04 14:26
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.9000
|1.9330
|32
|2006.08.04 14:26
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.9006
|1.9330
|33
|2006.08.04 14:27
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.9007
|1.9330
|34
|2006.08.04 14:52
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.9009
|1.9330
|35
|2006.08.04 14:56
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.9012
|1.9330
|36
|2006.08.04 14:56
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.9015
|1.9330
|37
|2006.08.04 14:57
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.9016
|1.9330
|38
|2006.08.04 14:57
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.9029
|1.9330
|39
|2006.08.08 02:00
|close
|3
|0.10
|1.9043
|1.9029
|1.9330
|211.95
|10107.95
|40
|2006.08.08 02:00
|sell
|4
|0.10
|1.9043
|2.0043
|1.8543
|41
|2006.08.08 12:03
|close
|4
|0.10
|1.9063
|2.0043
|1.8543
|-20.00
|10087.95
|42
|2006.08.08 12:03
|buy
|5
|0.10
|1.9063
|1.8063
|1.9563
|43
|2006.08.08 22:05
|close
|5
|0.10
|1.9008
|1.8063
|1.9563
|-55.00
|10032.95
|44
|2006.08.08 22:05
|sell
|6
|0.10
|1.9008
|2.0008
|1.8508
|45
|2006.08.09 08:03
|close
|6
|0.10
|1.9101
|2.0008
|1.8508
|-92.78
|9940.17
|46
|2006.08.09 08:03
|buy
|7
|0.10
|1.9101
|1.8101
|1.9601
|47
|2006.08.09 22:30
|close
|7
|0.10
|1.9040
|1.8101
|1.9601
|-61.00
|9879.17
|48
|2006.08.09 22:30
|sell
|8
|0.10
|1.9040
|2.0040
|1.8540
|49
|2006.08.10 04:00
|close
|8
|0.10
|1.9065
|2.0040
|1.8540
|-24.36
|9854.81
|50
|2006.08.10 04:00
|buy
|9
|0.10
|1.9065
|1.8065
|1.9565
|51
|2006.08.10 05:03
|close
|9
|0.10
|1.9052
|1.8065
|1.9565
|-13.00
|9841.81
|52
|2006.08.10 05:03
|sell
|10
|0.10
|1.9052
|2.0052
|1.8552
|53
|2006.08.10 05:15
|close
|10
|0.10
|1.9063
|2.0052
|1.8552
|-11.00
|9830.81
|54
|2006.08.10 05:15
|buy
|11
|0.10
|1.9063
|1.8063
|1.9563
|55
|2006.08.10 05:15
|close
|11
|0.10
|1.9052
|1.8063
|1.9563
|-11.00
|9819.81
|56
|2006.08.10 05:15
|sell
|12
|0.10
|1.9052
|2.0052
|1.8552
|57
|2006.08.10 05:16
|close
|12
|0.10
|1.9068
|2.0052
|1.8552
|-16.00
|9803.81
|58
|2006.08.10 05:16
|buy
|13
|0.10
|1.9068
|1.8068
|1.9568
|59
|2006.08.10 05:20
|close
|13
|0.10
|1.9049
|1.8068
|1.9568
|-19.00
|9784.81
|60
|2006.08.10 05:20
|sell
|14
|0.10
|1.9049
|2.0049
|1.8549
|61
|2006.08.10 05:33
|close
|14
|0.10
|1.9063
|2.0049
|1.8549
|-14.00
|9770.81
|62
|2006.08.10 05:33
|buy
|15
|0.10
|1.9063
|1.8063
|1.9563
|63
|2006.08.10 05:47
|close
|15
|0.10
|1.9048
|1.8063
|1.9563
|-15.00
|9755.81
|64
|2006.08.10 05:47
|sell
|16
|0.10
|1.9048
|2.0048
|1.8548
|65
|2006.08.10 06:13
|close
|16
|0.10
|1.9081
|2.0048
|1.8548
|-33.00
|9722.81
|66
|2006.08.10 06:13
|buy
|17
|0.10
|1.9081
|1.8081
|1.9581
|67
|2006.08.10 07:06
|close
|17
|0.10
|1.9057
|1.8081
|1.9581
|-24.00
|9698.81
|68
|2006.08.10 07:06
|sell
|18
|0.10
|1.9057
|2.0057
|1.8557
|69
|2006.08.10 07:06
|close
|18
|0.10
|1.9062
|2.0057
|1.8557
|-5.00
|9693.81
|70
|2006.08.10 07:06
|buy
|19
|0.10
|1.9062
|1.8062
|1.9562
|71
|2006.08.10 07:06
|close
|19
|0.10
|1.9057
|1.8062
|1.9562
|-5.00
|9688.81
|72
|2006.08.10 07:06
|sell
|20
|0.10
|1.9057
|2.0057
|1.8557
|73
|2006.08.10 07:07
|close
|20
|0.10
|1.9062
|2.0057
|1.8557
|-5.00
|9683.81
|74
|2006.08.10 07:07
|buy
|21
|0.10
|1.9062
|1.8062
|1.9562
|75
|2006.08.10 07:17
|close
|21
|0.10
|1.9053
|1.8062
|1.9562
|-9.00
|9674.81
|76
|2006.08.10 07:17
|sell
|22
|0.10
|1.9053
|2.0053
|1.8553
|77
|2006.08.10 07:17
|close
|22
|0.10
|1.9070
|2.0053
|1.8553
|-17.00
|9657.81
|78
|2006.08.10 07:17
|buy
|23
|0.10
|1.9070
|1.8070
|1.9570
|79
|2006.08.10 07:18
|close
|23
|0.10
|1.9052
|1.8070
|1.9570
|-18.00
|9639.81
|80
|2006.08.10 07:18
|sell
|24
|0.10
|1.9052
|2.0052
|1.8552
|81
|2006.08.10 07:18
|close
|24
|0.10
|1.9062
|2.0052
|1.8552
|-10.00
|9629.81
|82
|2006.08.10 07:18
|buy
|25
|0.10
|1.9062
|1.8062
|1.9562
|83
|2006.08.10 07:18
|close
|25
|0.10
|1.9001
|1.8062
|1.9562
|-61.00
|9568.81
|84
|2006.08.10 07:18
|sell
|26
|0.10
|1.9001
|2.0001
|1.8501
|85
|2006.08.10 07:29
|close
|26
|0.10
|1.9072
|2.0001
|1.8501
|-71.00
|9497.81
|86
|2006.08.10 07:29
|buy
|27
|0.10
|1.9072
|1.8072
|1.9572
|87
|2006.08.10 07:33
|close
|27
|0.10
|1.9053
|1.8072
|1.9572
|-19.00
|9478.81
|88
|2006.08.10 07:33
|sell
|28
|0.10
|1.9053
|2.0053
|1.8553
|89
|2006.08.10 07:33
|close
|28
|0.10
|1.9087
|2.0053
|1.8553
|-34.00
|9444.81
|90
|2006.08.10 07:33
|buy
|29
|0.10
|1.9087
|1.8087
|1.9587
|91
|2006.08.10 07:43
|close
|29
|0.10
|1.9050
|1.8087
|1.9587
|-37.00
|9407.81
|92
|2006.08.10 07:43
|sell
|30
|0.10
|1.9050
|2.0050
|1.8550
|93
|2006.08.10 07:48
|close
|30
|0.10
|1.9062
|2.0050
|1.8550
|-12.00
|9395.81
|94
|2006.08.10 07:48
|buy
|31
|0.10
|1.9062
|1.8062
|1.9562
|95
|2006.08.10 07:50
|close
|31
|0.10
|1.9055
|1.8062
|1.9562
|-7.00
|9388.81
|96
|2006.08.10 07:50
|sell
|32
|0.10
|1.9055
|2.0055
|1.8555
|97
|2006.08.10 07:52
|close
|32
|0.10
|1.9062
|2.0055
|1.8555
|-7.00
|9381.81
|98
|2006.08.10 07:52
|buy
|33
|0.10
|1.9062
|1.8062
|1.9562
|99
|2006.08.10 07:56
|close
|33
|0.10
|1.9057
|1.8062
|1.9562
|-5.00
|9376.81
|100
|2006.08.10 07:56
|sell
|34
|0.10
|1.9057
|2.0057
|1.8557
|101
|2006.08.10 07:56
|close
|34
|0.10
|1.9066
|2.0057
|1.8557
|-9.00
|9367.81
|102
|2006.08.10 07:56
|buy
|35
|0.10
|1.9066
|1.8066
|1.9566
|103
|2006.08.10 07:57
|close
|35
|0.10
|1.9054
|1.8066
|1.9566
|-12.00
|9355.81
|104
|2006.08.10 07:57
|sell
|36
|0.10
|1.9054
|2.0054
|1.8554
|105
|2006.08.10 14:10
|modify
|36
|0.10
|1.9054
|1.9003
|1.8554
|106
|2006.08.10 14:22
|s/l
|36
|0.10
|1.9003
|1.9003
|1.8554
|51.00
|9406.81
|107
|2006.08.11 11:33
|sell
|37
|0.10
|1.8935
|1.9935
|1.8435
|108
|2006.08.15 06:00
|close
|37
|0.10
|1.8920
|1.9935
|1.8435
|15.43
|9422.24
|109
|2006.08.15 06:00
|buy
|38
|0.10
|1.8920
|1.7920
|1.9420
|110
|2006.08.15 07:00
|close
|38
|0.10
|1.8882
|1.7920
|1.9420
|-38.00
|9384.24
|111
|2006.08.15 07:00
|sell
|39
|0.10
|1.8882
|1.9882
|1.8382
|112
|2006.08.15 08:00
|close
|39
|0.10
|1.8916
|1.9882
|1.8382
|-34.00
|9350.24
|113
|2006.08.15 08:00
|buy
|40
|0.10
|1.8916
|1.7916
|1.9416
|114
|2006.08.15 08:13
|close
|40
|0.10
|1.8872
|1.7916
|1.9416
|-44.00
|9306.24
|115
|2006.08.15 08:13
|sell
|41
|0.10
|1.8872
|1.9872
|1.8372
|116
|2006.08.15 12:04
|close
|41
|0.10
|1.8960
|1.9872
|1.8372
|-88.00
|9218.24
|117
|2006.08.15 12:04
|buy
|42
|0.10
|1.8960
|1.7960
|1.9460
|118
|2006.08.16 09:00
|close
|42
|0.10
|1.8902
|1.7960
|1.9460
|-58.35
|9159.89
|119
|2006.08.16 09:00
|sell
|43
|0.10
|1.8902
|1.9902
|1.8402
|120
|2006.08.16 12:28
|close
|43
|0.10
|1.8976
|1.9902
|1.8402
|-74.00
|9085.89
|121
|2006.08.16 12:28
|buy
|44
|0.10
|1.8976
|1.7976
|1.9476
|122
|2006.08.17 14:00
|close
|44
|0.10
|1.8948
|1.7976
|1.9476
|-29.05
|9056.84
|123
|2006.08.17 14:00
|sell
|45
|0.10
|1.8948
|1.9948
|1.8448
|124
|2006.08.17 17:18
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8945
|1.8448
|125
|2006.08.17 17:18
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8942
|1.8448
|126
|2006.08.17 17:18
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8937
|1.8448
|127
|2006.08.17 17:20
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8936
|1.8448
|128
|2006.08.17 17:20
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8934
|1.8448
|129
|2006.08.17 17:21
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8931
|1.8448
|130
|2006.08.17 18:01
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8930
|1.8448
|131
|2006.08.17 18:16
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8929
|1.8448
|132
|2006.08.17 18:16
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8927
|1.8448
|133
|2006.08.17 18:16
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8926
|1.8448
|134
|2006.08.17 18:17
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8925
|1.8448
|135
|2006.08.17 18:20
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8923
|1.8448
|136
|2006.08.18 11:32
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8921
|1.8448
|137
|2006.08.18 11:33
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8917
|1.8448
|138
|2006.08.18 11:35
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8914
|1.8448
|139
|2006.08.18 11:35
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8913
|1.8448
|140
|2006.08.18 11:36
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8905
|1.8448
|141
|2006.08.18 11:36
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8895
|1.8448
|142
|2006.08.18 11:36
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8893
|1.8448
|143
|2006.08.18 11:37
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8885
|1.8448
|144
|2006.08.18 11:55
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8882
|1.8448
|145
|2006.08.18 14:57
|modify
|45
|0.10
|1.8948
|1.8878
|1.8448
|146
|2006.08.21 06:00
|close
|45
|0.10
|1.8860
|1.8878
|1.8448
|88.43
|9145.27
|147
|2006.08.21 06:00
|buy
|46
|0.10
|1.8860
|1.7860
|1.9360
|148
|2006.08.21 08:02
|modify
|46
|0.10
|1.8860
|1.8860
|1.9360
|149
|2006.08.21 08:04
|modify
|46
|0.10
|1.8860
|1.8863
|1.9360
|150
|2006.08.21 09:01
|modify
|46
|0.10
|1.8860
|1.8865
|1.9360
|151
|2006.08.21 09:03
|modify
|46
|0.10
|1.8860
|1.8869
|1.9360
|152
|2006.08.21 12:02
|modify
|46
|0.10
|1.8860
|1.8882
|1.9360
|153
|2006.08.21 12:04
|modify
|46
|0.10
|1.8860
|1.8883
|1.9360
|154
|2006.08.21 14:02
|modify
|46
|0.10
|1.8860
|1.8897
|1.9360
|155
|2006.08.21 22:21
|s/l
|46
|0.10
|1.8897
|1.8897
|1.9360
|37.00
|9182.27
|156
|2006.08.22 06:31
|buy
|47
|0.10
|1.8940
|1.7940
|1.9440
|157
|2006.08.22 11:01
|close
|47
|0.10
|1.8895
|1.7940
|1.9440
|-45.00
|9137.27
|158
|2006.08.22 11:01
|sell
|48
|0.10
|1.8895
|1.9895
|1.8395
|159
|2006.08.23 08:00
|close
|48
|0.10
|1.8924
|1.9895
|1.8395
|-28.79
|9108.49
|160
|2006.08.23 08:00
|buy
|49
|0.10
|1.8924
|1.7924
|1.9424
|161
|2006.08.24 06:00
|close
|49
|0.10
|1.8903
|1.7924
|1.9424
|-22.05
|9086.44
|162
|2006.08.24 06:00
|sell
|50
|0.10
|1.8903
|1.9903
|1.8403
|163
|2006.08.24 09:00
|close
|50
|0.10
|1.8936
|1.9903
|1.8403
|-33.00
|9053.44
|164
|2006.08.24 09:00
|buy
|51
|0.10
|1.8936
|1.7936
|1.9436
|165
|2006.08.24 16:00
|close
|51
|0.10
|1.8882
|1.7936
|1.9436
|-54.00
|8999.44
|166
|2006.08.24 16:00
|sell
|52
|0.10
|1.8882
|1.9882
|1.8382
|167
|2006.08.28 02:00
|close
|52
|0.10
|1.8891
|1.9882
|1.8382
|-8.57
|8990.87
|168
|2006.08.28 02:00
|buy
|53
|0.10
|1.8891
|1.7891
|1.9391
|169
|2006.08.28 13:56
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8891
|1.9391
|170
|2006.08.29 05:40
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8893
|1.9391
|171
|2006.08.29 07:28
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8896
|1.9391
|172
|2006.08.29 07:29
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8897
|1.9391
|173
|2006.08.29 07:31
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8898
|1.9391
|174
|2006.08.29 07:32
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8899
|1.9391
|175
|2006.08.29 07:35
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8900
|1.9391
|176
|2006.08.29 07:36
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8905
|1.9391
|177
|2006.08.29 07:37
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8906
|1.9391
|178
|2006.08.29 07:56
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8907
|1.9391
|179
|2006.08.29 08:04
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8908
|1.9391
|180
|2006.08.29 08:22
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8910
|1.9391
|181
|2006.08.29 08:25
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8911
|1.9391
|182
|2006.08.29 08:27
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8912
|1.9391
|183
|2006.08.29 08:27
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8915
|1.9391
|184
|2006.08.29 08:27
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8916
|1.9391
|185
|2006.08.29 08:28
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8917
|1.9391
|186
|2006.08.29 08:30
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8918
|1.9391
|187
|2006.08.29 08:31
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8919
|1.9391
|188
|2006.08.29 08:35
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8922
|1.9391
|189
|2006.08.29 08:35
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8923
|1.9391
|190
|2006.08.29 08:36
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8924
|1.9391
|191
|2006.08.29 08:56
|modify
|53
|0.10
|1.8891
|1.8925
|1.9391
|192
|2006.08.29 14:01
|s/l
|53
|0.10
|1.8925
|1.8925
|1.9391
|33.65
|9024.52
|193
|2006.08.29 16:00
|sell
|54
|0.10
|1.8912
|1.9912
|1.8412
|194
|2006.08.29 20:15
|close
|54
|0.10
|1.8985
|1.9912
|1.8412
|-73.00
|8951.52
|195
|2006.08.29 20:15
|buy
|55
|0.10
|1.8985
|1.7985
|1.9485
|196
|2006.08.31 07:38
|modify
|55
|0.10
|1.8985
|1.8986
|1.9485
|197
|2006.08.31 12:53
|modify
|55
|0.10
|1.8985
|1.8988
|1.9485
|198
|2006.08.31 17:00
|close
|55
|0.10
|1.9020
|1.8988
|1.9485
|33.60
|8985.12
|199
|2006.08.31 17:00
|sell
|56
|0.10
|1.9020
|2.0020
|1.8520
|200
|2006.09.01 08:37
|close
|56
|0.10
|1.9053
|2.0020
|1.8520
|-32.78
|8952.33
|201
|2006.09.01 08:37
|buy
|57
|0.10
|1.9053
|1.8053
|1.9553
|202
|2006.09.01 09:10
|close
|57
|0.10
|1.9037
|1.8053
|1.9553
|-16.00
|8936.33
|203
|2006.09.01 09:10
|sell
|58
|0.10
|1.9037
|2.0037
|1.8537
|204
|2006.09.01 09:15
|close
|58
|0.10
|1.9049
|2.0037
|1.8537
|-12.00
|8924.33
|205
|2006.09.01 09:15
|buy
|59
|0.10
|1.9049
|1.8049
|1.9549
|206
|2006.09.01 09:20
|close
|59
|0.10
|1.9036
|1.8049
|1.9549
|-13.00
|8911.33
|207
|2006.09.01 09:20
|sell
|60
|0.10
|1.9036
|2.0036
|1.8536
|208
|2006.09.01 09:25
|close
|60
|0.10
|1.9049
|2.0036
|1.8536
|-13.00
|8898.33
|209
|2006.09.01 09:25
|buy
|61
|0.10
|1.9049
|1.8049
|1.9549
|210
|2006.09.01 09:29
|close
|61
|0.10
|1.9034
|1.8049
|1.9549
|-15.00
|8883.33
|211
|2006.09.01 09:29
|sell
|62
|0.10
|1.9034
|2.0034
|1.8534
|212
|2006.09.01 11:45
|close
|62
|0.10
|1.9056
|2.0034
|1.8534
|-22.00
|8861.33
|213
|2006.09.01 11:45
|buy
|63
|0.10
|1.9056
|1.8056
|1.9556
|214
|2006.09.04 15:40
|close
|63
|0.10
|1.9038
|1.8056
|1.9556
|-18.35
|8842.98
|215
|2006.09.04 15:40
|sell
|64
|0.10
|1.9038
|2.0038
|1.8538
|216
|2006.09.04 17:04
|close
|64
|0.10
|1.9065
|2.0038
|1.8538
|-27.00
|8815.98
|217
|2006.09.04 17:04
|buy
|65
|0.10
|1.9065
|1.8065
|1.9565
|218
|2006.09.05 00:03
|close
|65
|0.10
|1.9041
|1.8065
|1.9565
|-24.35
|8791.63
|219
|2006.09.05 00:03
|sell
|66
|0.10
|1.9041
|2.0041
|1.8541
|220
|2006.09.05 14:20
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.9040
|1.8541
|221
|2006.09.05 14:22
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.9036
|1.8541
|222
|2006.09.05 14:23
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.9035
|1.8541
|223
|2006.09.05 14:25
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.9030
|1.8541
|224
|2006.09.05 14:25
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.9029
|1.8541
|225
|2006.09.05 14:25
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.9026
|1.8541
|226
|2006.09.05 14:25
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.9025
|1.8541
|227
|2006.09.05 14:50
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.9023
|1.8541
|228
|2006.09.05 14:52
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.9019
|1.8541
|229
|2006.09.05 14:52
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.9017
|1.8541
|230
|2006.09.05 14:55
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.9014
|1.8541
|231
|2006.09.06 08:45
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.9013
|1.8541
|232
|2006.09.06 08:47
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.9011
|1.8541
|233
|2006.09.06 08:52
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.9004
|1.8541
|234
|2006.09.06 08:52
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.9002
|1.8541
|235
|2006.09.06 08:55
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8998
|1.8541
|236
|2006.09.06 09:20
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8994
|1.8541
|237
|2006.09.06 09:20
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8993
|1.8541
|238
|2006.09.06 09:22
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8990
|1.8541
|239
|2006.09.06 09:25
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8987
|1.8541
|240
|2006.09.06 09:55
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8984
|1.8541
|241
|2006.09.06 10:22
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8979
|1.8541
|242
|2006.09.06 10:25
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8974
|1.8541
|243
|2006.09.06 10:52
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8969
|1.8541
|244
|2006.09.06 10:55
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8967
|1.8541
|245
|2006.09.06 11:15
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8966
|1.8541
|246
|2006.09.06 11:17
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8950
|1.8541
|247
|2006.09.06 11:20
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8938
|1.8541
|248
|2006.09.06 11:22
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8934
|1.8541
|249
|2006.09.06 11:25
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8933
|1.8541
|250
|2006.09.06 12:29
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8924
|1.8541
|251
|2006.09.06 12:32
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8923
|1.8541
|252
|2006.09.06 12:50
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8922
|1.8541
|253
|2006.09.06 12:54
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8910
|1.8541
|254
|2006.09.06 13:49
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8906
|1.8541
|255
|2006.09.06 13:54
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8902
|1.8541
|256
|2006.09.06 14:16
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8900
|1.8541
|257
|2006.09.06 14:21
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8895
|1.8541
|258
|2006.09.07 10:47
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8888
|1.8541
|259
|2006.09.07 10:50
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8883
|1.8541
|260
|2006.09.07 11:02
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8876
|1.8541
|261
|2006.09.07 11:02
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8875
|1.8541
|262
|2006.09.07 11:05
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8868
|1.8541
|263
|2006.09.07 11:12
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8851
|1.8541
|264
|2006.09.07 11:17
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8844
|1.8541
|265
|2006.09.07 11:55
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8837
|1.8541
|266
|2006.09.07 12:25
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8834
|1.8541
|267
|2006.09.07 12:25
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8833
|1.8541
|268
|2006.09.07 12:50
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8830
|1.8541
|269
|2006.09.07 12:52
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8820
|1.8541
|270
|2006.09.07 12:52
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8819
|1.8541
|271
|2006.09.07 12:55
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8813
|1.8541
|272
|2006.09.07 13:24
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8809
|1.8541
|273
|2006.09.08 09:54
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8808
|1.8541
|274
|2006.09.08 09:56
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8807
|1.8541
|275
|2006.09.08 10:01
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8806
|1.8541
|276
|2006.09.08 10:06
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8805
|1.8541
|277
|2006.09.08 10:19
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8799
|1.8541
|278
|2006.09.08 11:08
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8798
|1.8541
|279
|2006.09.08 11:08
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8796
|1.8541
|280
|2006.09.08 11:08
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8795
|1.8541
|281
|2006.09.08 11:09
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8794
|1.8541
|282
|2006.09.08 11:09
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8793
|1.8541
|283
|2006.09.08 11:09
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8792
|1.8541
|284
|2006.09.08 11:09
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8791
|1.8541
|285
|2006.09.08 11:09
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8790
|1.8541
|286
|2006.09.08 11:09
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8789
|1.8541
|287
|2006.09.08 11:09
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8788
|1.8541
|288
|2006.09.08 11:13
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8787
|1.8541
|289
|2006.09.08 12:35
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8786
|1.8541
|290
|2006.09.08 12:35
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8785
|1.8541
|291
|2006.09.08 12:36
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8784
|1.8541
|292
|2006.09.08 12:36
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8782
|1.8541
|293
|2006.09.08 12:36
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8780
|1.8541
|294
|2006.09.08 12:36
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8778
|1.8541
|295
|2006.09.08 12:36
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8775
|1.8541
|296
|2006.09.08 12:36
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8774
|1.8541
|297
|2006.09.08 12:36
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8772
|1.8541
|298
|2006.09.08 12:36
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8771
|1.8541
|299
|2006.09.08 12:37
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8770
|1.8541
|300
|2006.09.08 12:37
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8768
|1.8541
|301
|2006.09.08 12:44
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8766
|1.8541
|302
|2006.09.08 12:44
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8760
|1.8541
|303
|2006.09.08 12:44
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8759
|1.8541
|304
|2006.09.08 12:45
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8758
|1.8541
|305
|2006.09.08 12:56
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8757
|1.8541
|306
|2006.09.08 12:56
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8756
|1.8541
|307
|2006.09.08 13:00
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8754
|1.8541
|308
|2006.09.08 13:00
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8753
|1.8541
|309
|2006.09.08 13:02
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8752
|1.8541
|310
|2006.09.08 13:02
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8751
|1.8541
|311
|2006.09.08 13:02
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8749
|1.8541
|312
|2006.09.08 13:02
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8747
|1.8541
|313
|2006.09.08 13:03
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8746
|1.8541
|314
|2006.09.08 13:04
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8745
|1.8541
|315
|2006.09.08 13:05
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8744
|1.8541
|316
|2006.09.08 13:05
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8743
|1.8541
|317
|2006.09.08 13:05
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8742
|1.8541
|318
|2006.09.08 13:05
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8740
|1.8541
|319
|2006.09.08 14:22
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8739
|1.8541
|320
|2006.09.08 14:23
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8738
|1.8541
|321
|2006.09.08 14:23
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8736
|1.8541
|322
|2006.09.08 14:23
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8735
|1.8541
|323
|2006.09.08 14:23
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8734
|1.8541
|324
|2006.09.08 14:23
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8733
|1.8541
|325
|2006.09.08 14:23
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8732
|1.8541
|326
|2006.09.08 14:25
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8731
|1.8541
|327
|2006.09.08 14:25
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8730
|1.8541
|328
|2006.09.11 14:02
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8729
|1.8541
|329
|2006.09.11 14:03
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8728
|1.8541
|330
|2006.09.11 14:03
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8727
|1.8541
|331
|2006.09.11 14:03
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8726
|1.8541
|332
|2006.09.11 14:07
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8725
|1.8541
|333
|2006.09.11 14:07
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8724
|1.8541
|334
|2006.09.11 14:07
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8723
|1.8541
|335
|2006.09.11 14:07
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8722
|1.8541
|336
|2006.09.11 14:08
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8720
|1.8541
|337
|2006.09.11 14:08
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8719
|1.8541
|338
|2006.09.11 14:08
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8718
|1.8541
|339
|2006.09.11 14:08
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8717
|1.8541
|340
|2006.09.11 14:08
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8714
|1.8541
|341
|2006.09.11 14:08
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8713
|1.8541
|342
|2006.09.11 14:09
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8711
|1.8541
|343
|2006.09.11 14:09
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8710
|1.8541
|344
|2006.09.11 14:09
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8708
|1.8541
|345
|2006.09.11 14:12
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8707
|1.8541
|346
|2006.09.11 14:15
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8705
|1.8541
|347
|2006.09.11 14:15
|modify
|66
|0.10
|1.9041
|1.8704
|1.8541
|348
|2006.09.12 02:00
|close
|66
|0.10
|1.8678
|1.8704
|1.8541
|364.51
|9156.14
|349
|2006.09.12 02:00
|buy
|67
|0.10
|1.8678
|1.7678
|1.9178
|350
|2006.09.13 16:01
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8678
|1.9178
|351
|2006.09.13 22:08
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8679
|1.9178
|352
|2006.09.13 22:28
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8680
|1.9178
|353
|2006.09.13 22:32
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8681
|1.9178
|354
|2006.09.14 07:21
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8682
|1.9178
|355
|2006.09.14 07:21
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8687
|1.9178
|356
|2006.09.14 07:21
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8689
|1.9178
|357
|2006.09.14 07:21
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8691
|1.9178
|358
|2006.09.14 07:22
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8694
|1.9178
|359
|2006.09.14 07:33
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8699
|1.9178
|360
|2006.09.14 08:30
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8701
|1.9178
|361
|2006.09.14 08:30
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8702
|1.9178
|362
|2006.09.14 08:30
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8708
|1.9178
|363
|2006.09.14 08:31
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8718
|1.9178
|364
|2006.09.14 08:47
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8720
|1.9178
|365
|2006.09.14 08:47
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8722
|1.9178
|366
|2006.09.14 10:13
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8724
|1.9178
|367
|2006.09.14 10:13
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8726
|1.9178
|368
|2006.09.14 10:13
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8727
|1.9178
|369
|2006.09.14 10:13
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8728
|1.9178
|370
|2006.09.14 10:13
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8731
|1.9178
|371
|2006.09.14 10:15
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8733
|1.9178
|372
|2006.09.14 10:15
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8734
|1.9178
|373
|2006.09.14 10:40
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8735
|1.9178
|374
|2006.09.14 10:40
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8736
|1.9178
|375
|2006.09.14 10:40
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8738
|1.9178
|376
|2006.09.14 10:40
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8740
|1.9178
|377
|2006.09.14 10:40
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8741
|1.9178
|378
|2006.09.14 10:40
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8743
|1.9178
|379
|2006.09.14 10:40
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8744
|1.9178
|380
|2006.09.14 10:45
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8746
|1.9178
|381
|2006.09.14 10:46
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8748
|1.9178
|382
|2006.09.14 10:46
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8749
|1.9178
|383
|2006.09.14 10:46
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8750
|1.9178
|384
|2006.09.14 10:46
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8751
|1.9178
|385
|2006.09.14 10:46
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8752
|1.9178
|386
|2006.09.14 10:46
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8754
|1.9178
|387
|2006.09.14 10:46
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8756
|1.9178
|388
|2006.09.14 11:13
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8757
|1.9178
|389
|2006.09.14 11:13
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8758
|1.9178
|390
|2006.09.14 11:14
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8759
|1.9178
|391
|2006.09.14 11:14
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8760
|1.9178
|392
|2006.09.14 11:14
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8761
|1.9178
|393
|2006.09.14 11:15
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8762
|1.9178
|394
|2006.09.14 11:15
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8763
|1.9178
|395
|2006.09.14 11:31
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8764
|1.9178
|396
|2006.09.14 11:31
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8765
|1.9178
|397
|2006.09.14 11:32
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8766
|1.9178
|398
|2006.09.14 11:34
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8767
|1.9178
|399
|2006.09.14 11:34
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8768
|1.9178
|400
|2006.09.14 11:34
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8770
|1.9178
|401
|2006.09.14 11:34
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8773
|1.9178
|402
|2006.09.14 11:35
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8774
|1.9178
|403
|2006.09.14 11:35
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8775
|1.9178
|404
|2006.09.14 12:29
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8776
|1.9178
|405
|2006.09.14 12:29
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8777
|1.9178
|406
|2006.09.14 12:30
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8779
|1.9178
|407
|2006.09.14 12:30
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8781
|1.9178
|408
|2006.09.14 12:30
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8782
|1.9178
|409
|2006.09.14 12:30
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8786
|1.9178
|410
|2006.09.14 14:19
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8787
|1.9178
|411
|2006.09.14 14:19
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8790
|1.9178
|412
|2006.09.14 14:20
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8791
|1.9178
|413
|2006.09.14 14:20
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8793
|1.9178
|414
|2006.09.14 14:20
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8794
|1.9178
|415
|2006.09.14 14:20
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8797
|1.9178
|416
|2006.09.14 14:52
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8798
|1.9178
|417
|2006.09.14 14:52
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8799
|1.9178
|418
|2006.09.14 14:52
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8800
|1.9178
|419
|2006.09.14 14:55
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8804
|1.9178
|420
|2006.09.14 14:55
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8805
|1.9178
|421
|2006.09.14 14:56
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8807
|1.9178
|422
|2006.09.14 14:56
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8809
|1.9178
|423
|2006.09.14 14:56
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8817
|1.9178
|424
|2006.09.14 14:56
|modify
|67
|0.10
|1.8678
|1.8818
|1.9178
|425
|2006.09.15 09:58
|s/l
|67
|0.10
|1.8818
|1.8818
|1.9178
|138.25
|9294.39
|426
|2006.09.15 11:00
|sell
|68
|0.10
|1.8818
|1.9818
|1.8318
|427
|2006.09.18 08:00
|close
|68
|0.10
|1.8833
|1.9818
|1.8318
|-14.79
|9279.60
|428
|2006.09.18 08:00
|buy
|69
|0.10
|1.8833
|1.7833
|1.9333
|429
|2006.09.18 09:11
|close
|69
|0.10
|1.8775
|1.7833
|1.9333
|-58.00
|9221.60
|430
|2006.09.18 09:11
|sell
|70
|0.10
|1.8775
|1.9775
|1.8275
|431
|2006.09.18 15:59
|close at stop
|70
|0.10
|1.8774
|1.9775
|1.8275
|1.00
|9222.60