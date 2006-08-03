Strategy Tester Report
fiboEMA

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.08.02 00:00 - 2006.09.18 15:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameterstimeframe=0; stopLoss=1000; TakeProfit=500; TrailingStop=100; Name_Expert="fiboEMA"; Slippage=3; UseMoneyManagement=false; PercentPerTrade=10; Lots=0.1;
Bars in test894Ticks modelled133318Modelling quality37.41%
Initial deposit10000.00
Total net profit-777.40Gross profit974.82Gross loss-1752.21
Profit factor0.56Expected payoff-11.11
Absolute drawdown1208.37Maximal drawdown1316.32 (13.02%)Relative drawdown13.02% (1316.32)
Total trades70Short positions (won %)35 (14.29%)Long positions (won %)35 (14.29%)
Profit trades (% of total)10 (14.29%)Loss trades (% of total)60 (85.71%)
Largestprofit trade364.51loss trade-92.78
Averageprofit trade97.48loss trade-29.20
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (502.76)consecutive losses (loss in money)32 (-752.14)
Maximalconsecutive profit (count of wins)502.76 (2)consecutive loss (count of losses)-752.14 (32)
Averageconsecutive wins1consecutive losses9
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.03 02:16buy10.101.87701.77701.9270
22006.08.03 06:00close10.101.87481.77701.9270-22.009978.00
32006.08.03 06:00sell20.101.87481.97481.8248
42006.08.03 11:05close20.101.88301.97481.8248-82.009896.00
52006.08.03 11:05buy30.101.88301.78301.9330
62006.08.04 12:00modify30.101.88301.88301.9330
72006.08.04 12:00modify30.101.88301.88401.9330
82006.08.04 12:01modify30.101.88301.88551.9330
92006.08.04 12:01modify30.101.88301.88631.9330
102006.08.04 12:01modify30.101.88301.88651.9330
112006.08.04 12:01modify30.101.88301.88681.9330
122006.08.04 12:02modify30.101.88301.88731.9330
132006.08.04 12:27modify30.101.88301.88831.9330
142006.08.04 12:27modify30.101.88301.88881.9330
152006.08.04 12:27modify30.101.88301.89001.9330
162006.08.04 12:28modify30.101.88301.89221.9330
172006.08.04 12:28modify30.101.88301.89381.9330
182006.08.04 12:28modify30.101.88301.89461.9330
192006.08.04 12:29modify30.101.88301.89491.9330
202006.08.04 12:30modify30.101.88301.89591.9330
212006.08.04 12:53modify30.101.88301.89631.9330
222006.08.04 12:54modify30.101.88301.89651.9330
232006.08.04 12:55modify30.101.88301.89731.9330
242006.08.04 13:27modify30.101.88301.89811.9330
252006.08.04 13:27modify30.101.88301.89871.9330
262006.08.04 13:27modify30.101.88301.89881.9330
272006.08.04 13:27modify30.101.88301.89901.9330
282006.08.04 13:27modify30.101.88301.89931.9330
292006.08.04 13:53modify30.101.88301.89951.9330
302006.08.04 13:53modify30.101.88301.89981.9330
312006.08.04 14:26modify30.101.88301.90001.9330
322006.08.04 14:26modify30.101.88301.90061.9330
332006.08.04 14:27modify30.101.88301.90071.9330
342006.08.04 14:52modify30.101.88301.90091.9330
352006.08.04 14:56modify30.101.88301.90121.9330
362006.08.04 14:56modify30.101.88301.90151.9330
372006.08.04 14:57modify30.101.88301.90161.9330
382006.08.04 14:57modify30.101.88301.90291.9330
392006.08.08 02:00close30.101.90431.90291.9330211.9510107.95
402006.08.08 02:00sell40.101.90432.00431.8543
412006.08.08 12:03close40.101.90632.00431.8543-20.0010087.95
422006.08.08 12:03buy50.101.90631.80631.9563
432006.08.08 22:05close50.101.90081.80631.9563-55.0010032.95
442006.08.08 22:05sell60.101.90082.00081.8508
452006.08.09 08:03close60.101.91012.00081.8508-92.789940.17
462006.08.09 08:03buy70.101.91011.81011.9601
472006.08.09 22:30close70.101.90401.81011.9601-61.009879.17
482006.08.09 22:30sell80.101.90402.00401.8540
492006.08.10 04:00close80.101.90652.00401.8540-24.369854.81
502006.08.10 04:00buy90.101.90651.80651.9565
512006.08.10 05:03close90.101.90521.80651.9565-13.009841.81
522006.08.10 05:03sell100.101.90522.00521.8552
532006.08.10 05:15close100.101.90632.00521.8552-11.009830.81
542006.08.10 05:15buy110.101.90631.80631.9563
552006.08.10 05:15close110.101.90521.80631.9563-11.009819.81
562006.08.10 05:15sell120.101.90522.00521.8552
572006.08.10 05:16close120.101.90682.00521.8552-16.009803.81
582006.08.10 05:16buy130.101.90681.80681.9568
592006.08.10 05:20close130.101.90491.80681.9568-19.009784.81
602006.08.10 05:20sell140.101.90492.00491.8549
612006.08.10 05:33close140.101.90632.00491.8549-14.009770.81
622006.08.10 05:33buy150.101.90631.80631.9563
632006.08.10 05:47close150.101.90481.80631.9563-15.009755.81
642006.08.10 05:47sell160.101.90482.00481.8548
652006.08.10 06:13close160.101.90812.00481.8548-33.009722.81
662006.08.10 06:13buy170.101.90811.80811.9581
672006.08.10 07:06close170.101.90571.80811.9581-24.009698.81
682006.08.10 07:06sell180.101.90572.00571.8557
692006.08.10 07:06close180.101.90622.00571.8557-5.009693.81
702006.08.10 07:06buy190.101.90621.80621.9562
712006.08.10 07:06close190.101.90571.80621.9562-5.009688.81
722006.08.10 07:06sell200.101.90572.00571.8557
732006.08.10 07:07close200.101.90622.00571.8557-5.009683.81
742006.08.10 07:07buy210.101.90621.80621.9562
752006.08.10 07:17close210.101.90531.80621.9562-9.009674.81
762006.08.10 07:17sell220.101.90532.00531.8553
772006.08.10 07:17close220.101.90702.00531.8553-17.009657.81
782006.08.10 07:17buy230.101.90701.80701.9570
792006.08.10 07:18close230.101.90521.80701.9570-18.009639.81
802006.08.10 07:18sell240.101.90522.00521.8552
812006.08.10 07:18close240.101.90622.00521.8552-10.009629.81
822006.08.10 07:18buy250.101.90621.80621.9562
832006.08.10 07:18close250.101.90011.80621.9562-61.009568.81
842006.08.10 07:18sell260.101.90012.00011.8501
852006.08.10 07:29close260.101.90722.00011.8501-71.009497.81
862006.08.10 07:29buy270.101.90721.80721.9572
872006.08.10 07:33close270.101.90531.80721.9572-19.009478.81
882006.08.10 07:33sell280.101.90532.00531.8553
892006.08.10 07:33close280.101.90872.00531.8553-34.009444.81
902006.08.10 07:33buy290.101.90871.80871.9587
912006.08.10 07:43close290.101.90501.80871.9587-37.009407.81
922006.08.10 07:43sell300.101.90502.00501.8550
932006.08.10 07:48close300.101.90622.00501.8550-12.009395.81
942006.08.10 07:48buy310.101.90621.80621.9562
952006.08.10 07:50close310.101.90551.80621.9562-7.009388.81
962006.08.10 07:50sell320.101.90552.00551.8555
972006.08.10 07:52close320.101.90622.00551.8555-7.009381.81
982006.08.10 07:52buy330.101.90621.80621.9562
992006.08.10 07:56close330.101.90571.80621.9562-5.009376.81
1002006.08.10 07:56sell340.101.90572.00571.8557
1012006.08.10 07:56close340.101.90662.00571.8557-9.009367.81
1022006.08.10 07:56buy350.101.90661.80661.9566
1032006.08.10 07:57close350.101.90541.80661.9566-12.009355.81
1042006.08.10 07:57sell360.101.90542.00541.8554
1052006.08.10 14:10modify360.101.90541.90031.8554
1062006.08.10 14:22s/l360.101.90031.90031.855451.009406.81
1072006.08.11 11:33sell370.101.89351.99351.8435
1082006.08.15 06:00close370.101.89201.99351.843515.439422.24
1092006.08.15 06:00buy380.101.89201.79201.9420
1102006.08.15 07:00close380.101.88821.79201.9420-38.009384.24
1112006.08.15 07:00sell390.101.88821.98821.8382
1122006.08.15 08:00close390.101.89161.98821.8382-34.009350.24
1132006.08.15 08:00buy400.101.89161.79161.9416
1142006.08.15 08:13close400.101.88721.79161.9416-44.009306.24
1152006.08.15 08:13sell410.101.88721.98721.8372
1162006.08.15 12:04close410.101.89601.98721.8372-88.009218.24
1172006.08.15 12:04buy420.101.89601.79601.9460
1182006.08.16 09:00close420.101.89021.79601.9460-58.359159.89
1192006.08.16 09:00sell430.101.89021.99021.8402
1202006.08.16 12:28close430.101.89761.99021.8402-74.009085.89
1212006.08.16 12:28buy440.101.89761.79761.9476
1222006.08.17 14:00close440.101.89481.79761.9476-29.059056.84
1232006.08.17 14:00sell450.101.89481.99481.8448
1242006.08.17 17:18modify450.101.89481.89451.8448
1252006.08.17 17:18modify450.101.89481.89421.8448
1262006.08.17 17:18modify450.101.89481.89371.8448
1272006.08.17 17:20modify450.101.89481.89361.8448
1282006.08.17 17:20modify450.101.89481.89341.8448
1292006.08.17 17:21modify450.101.89481.89311.8448
1302006.08.17 18:01modify450.101.89481.89301.8448
1312006.08.17 18:16modify450.101.89481.89291.8448
1322006.08.17 18:16modify450.101.89481.89271.8448
1332006.08.17 18:16modify450.101.89481.89261.8448
1342006.08.17 18:17modify450.101.89481.89251.8448
1352006.08.17 18:20modify450.101.89481.89231.8448
1362006.08.18 11:32modify450.101.89481.89211.8448
1372006.08.18 11:33modify450.101.89481.89171.8448
1382006.08.18 11:35modify450.101.89481.89141.8448
1392006.08.18 11:35modify450.101.89481.89131.8448
1402006.08.18 11:36modify450.101.89481.89051.8448
1412006.08.18 11:36modify450.101.89481.88951.8448
1422006.08.18 11:36modify450.101.89481.88931.8448
1432006.08.18 11:37modify450.101.89481.88851.8448
1442006.08.18 11:55modify450.101.89481.88821.8448
1452006.08.18 14:57modify450.101.89481.88781.8448
1462006.08.21 06:00close450.101.88601.88781.844888.439145.27
1472006.08.21 06:00buy460.101.88601.78601.9360
1482006.08.21 08:02modify460.101.88601.88601.9360
1492006.08.21 08:04modify460.101.88601.88631.9360
1502006.08.21 09:01modify460.101.88601.88651.9360
1512006.08.21 09:03modify460.101.88601.88691.9360
1522006.08.21 12:02modify460.101.88601.88821.9360
1532006.08.21 12:04modify460.101.88601.88831.9360
1542006.08.21 14:02modify460.101.88601.88971.9360
1552006.08.21 22:21s/l460.101.88971.88971.936037.009182.27
1562006.08.22 06:31buy470.101.89401.79401.9440
1572006.08.22 11:01close470.101.88951.79401.9440-45.009137.27
1582006.08.22 11:01sell480.101.88951.98951.8395
1592006.08.23 08:00close480.101.89241.98951.8395-28.799108.49
1602006.08.23 08:00buy490.101.89241.79241.9424
1612006.08.24 06:00close490.101.89031.79241.9424-22.059086.44
1622006.08.24 06:00sell500.101.89031.99031.8403
1632006.08.24 09:00close500.101.89361.99031.8403-33.009053.44
1642006.08.24 09:00buy510.101.89361.79361.9436
1652006.08.24 16:00close510.101.88821.79361.9436-54.008999.44
1662006.08.24 16:00sell520.101.88821.98821.8382
1672006.08.28 02:00close520.101.88911.98821.8382-8.578990.87
1682006.08.28 02:00buy530.101.88911.78911.9391
1692006.08.28 13:56modify530.101.88911.88911.9391
1702006.08.29 05:40modify530.101.88911.88931.9391
1712006.08.29 07:28modify530.101.88911.88961.9391
1722006.08.29 07:29modify530.101.88911.88971.9391
1732006.08.29 07:31modify530.101.88911.88981.9391
1742006.08.29 07:32modify530.101.88911.88991.9391
1752006.08.29 07:35modify530.101.88911.89001.9391
1762006.08.29 07:36modify530.101.88911.89051.9391
1772006.08.29 07:37modify530.101.88911.89061.9391
1782006.08.29 07:56modify530.101.88911.89071.9391
1792006.08.29 08:04modify530.101.88911.89081.9391
1802006.08.29 08:22modify530.101.88911.89101.9391
1812006.08.29 08:25modify530.101.88911.89111.9391
1822006.08.29 08:27modify530.101.88911.89121.9391
1832006.08.29 08:27modify530.101.88911.89151.9391
1842006.08.29 08:27modify530.101.88911.89161.9391
1852006.08.29 08:28modify530.101.88911.89171.9391
1862006.08.29 08:30modify530.101.88911.89181.9391
1872006.08.29 08:31modify530.101.88911.89191.9391
1882006.08.29 08:35modify530.101.88911.89221.9391
1892006.08.29 08:35modify530.101.88911.89231.9391
1902006.08.29 08:36modify530.101.88911.89241.9391
1912006.08.29 08:56modify530.101.88911.89251.9391
1922006.08.29 14:01s/l530.101.89251.89251.939133.659024.52
1932006.08.29 16:00sell540.101.89121.99121.8412
1942006.08.29 20:15close540.101.89851.99121.8412-73.008951.52
1952006.08.29 20:15buy550.101.89851.79851.9485
1962006.08.31 07:38modify550.101.89851.89861.9485
1972006.08.31 12:53modify550.101.89851.89881.9485
1982006.08.31 17:00close550.101.90201.89881.948533.608985.12
1992006.08.31 17:00sell560.101.90202.00201.8520
2002006.09.01 08:37close560.101.90532.00201.8520-32.788952.33
2012006.09.01 08:37buy570.101.90531.80531.9553
2022006.09.01 09:10close570.101.90371.80531.9553-16.008936.33
2032006.09.01 09:10sell580.101.90372.00371.8537
2042006.09.01 09:15close580.101.90492.00371.8537-12.008924.33
2052006.09.01 09:15buy590.101.90491.80491.9549
2062006.09.01 09:20close590.101.90361.80491.9549-13.008911.33
2072006.09.01 09:20sell600.101.90362.00361.8536
2082006.09.01 09:25close600.101.90492.00361.8536-13.008898.33
2092006.09.01 09:25buy610.101.90491.80491.9549
2102006.09.01 09:29close610.101.90341.80491.9549-15.008883.33
2112006.09.01 09:29sell620.101.90342.00341.8534
2122006.09.01 11:45close620.101.90562.00341.8534-22.008861.33
2132006.09.01 11:45buy630.101.90561.80561.9556
2142006.09.04 15:40close630.101.90381.80561.9556-18.358842.98
2152006.09.04 15:40sell640.101.90382.00381.8538
2162006.09.04 17:04close640.101.90652.00381.8538-27.008815.98
2172006.09.04 17:04buy650.101.90651.80651.9565
2182006.09.05 00:03close650.101.90411.80651.9565-24.358791.63
2192006.09.05 00:03sell660.101.90412.00411.8541
2202006.09.05 14:20modify660.101.90411.90401.8541
2212006.09.05 14:22modify660.101.90411.90361.8541
2222006.09.05 14:23modify660.101.90411.90351.8541
2232006.09.05 14:25modify660.101.90411.90301.8541
2242006.09.05 14:25modify660.101.90411.90291.8541
2252006.09.05 14:25modify660.101.90411.90261.8541
2262006.09.05 14:25modify660.101.90411.90251.8541
2272006.09.05 14:50modify660.101.90411.90231.8541
2282006.09.05 14:52modify660.101.90411.90191.8541
2292006.09.05 14:52modify660.101.90411.90171.8541
2302006.09.05 14:55modify660.101.90411.90141.8541
2312006.09.06 08:45modify660.101.90411.90131.8541
2322006.09.06 08:47modify660.101.90411.90111.8541
2332006.09.06 08:52modify660.101.90411.90041.8541
2342006.09.06 08:52modify660.101.90411.90021.8541
2352006.09.06 08:55modify660.101.90411.89981.8541
2362006.09.06 09:20modify660.101.90411.89941.8541
2372006.09.06 09:20modify660.101.90411.89931.8541
2382006.09.06 09:22modify660.101.90411.89901.8541
2392006.09.06 09:25modify660.101.90411.89871.8541
2402006.09.06 09:55modify660.101.90411.89841.8541
2412006.09.06 10:22modify660.101.90411.89791.8541
2422006.09.06 10:25modify660.101.90411.89741.8541
2432006.09.06 10:52modify660.101.90411.89691.8541
2442006.09.06 10:55modify660.101.90411.89671.8541
2452006.09.06 11:15modify660.101.90411.89661.8541
2462006.09.06 11:17modify660.101.90411.89501.8541
2472006.09.06 11:20modify660.101.90411.89381.8541
2482006.09.06 11:22modify660.101.90411.89341.8541
2492006.09.06 11:25modify660.101.90411.89331.8541
2502006.09.06 12:29modify660.101.90411.89241.8541
2512006.09.06 12:32modify660.101.90411.89231.8541
2522006.09.06 12:50modify660.101.90411.89221.8541
2532006.09.06 12:54modify660.101.90411.89101.8541
2542006.09.06 13:49modify660.101.90411.89061.8541
2552006.09.06 13:54modify660.101.90411.89021.8541
2562006.09.06 14:16modify660.101.90411.89001.8541
2572006.09.06 14:21modify660.101.90411.88951.8541
2582006.09.07 10:47modify660.101.90411.88881.8541
2592006.09.07 10:50modify660.101.90411.88831.8541
2602006.09.07 11:02modify660.101.90411.88761.8541
2612006.09.07 11:02modify660.101.90411.88751.8541
2622006.09.07 11:05modify660.101.90411.88681.8541
2632006.09.07 11:12modify660.101.90411.88511.8541
2642006.09.07 11:17modify660.101.90411.88441.8541
2652006.09.07 11:55modify660.101.90411.88371.8541
2662006.09.07 12:25modify660.101.90411.88341.8541
2672006.09.07 12:25modify660.101.90411.88331.8541
2682006.09.07 12:50modify660.101.90411.88301.8541
2692006.09.07 12:52modify660.101.90411.88201.8541
2702006.09.07 12:52modify660.101.90411.88191.8541
2712006.09.07 12:55modify660.101.90411.88131.8541
2722006.09.07 13:24modify660.101.90411.88091.8541
2732006.09.08 09:54modify660.101.90411.88081.8541
2742006.09.08 09:56modify660.101.90411.88071.8541
2752006.09.08 10:01modify660.101.90411.88061.8541
2762006.09.08 10:06modify660.101.90411.88051.8541
2772006.09.08 10:19modify660.101.90411.87991.8541
2782006.09.08 11:08modify660.101.90411.87981.8541
2792006.09.08 11:08modify660.101.90411.87961.8541
2802006.09.08 11:08modify660.101.90411.87951.8541
2812006.09.08 11:09modify660.101.90411.87941.8541
2822006.09.08 11:09modify660.101.90411.87931.8541
2832006.09.08 11:09modify660.101.90411.87921.8541
2842006.09.08 11:09modify660.101.90411.87911.8541
2852006.09.08 11:09modify660.101.90411.87901.8541
2862006.09.08 11:09modify660.101.90411.87891.8541
2872006.09.08 11:09modify660.101.90411.87881.8541
2882006.09.08 11:13modify660.101.90411.87871.8541
2892006.09.08 12:35modify660.101.90411.87861.8541
2902006.09.08 12:35modify660.101.90411.87851.8541
2912006.09.08 12:36modify660.101.90411.87841.8541
2922006.09.08 12:36modify660.101.90411.87821.8541
2932006.09.08 12:36modify660.101.90411.87801.8541
2942006.09.08 12:36modify660.101.90411.87781.8541
2952006.09.08 12:36modify660.101.90411.87751.8541
2962006.09.08 12:36modify660.101.90411.87741.8541
2972006.09.08 12:36modify660.101.90411.87721.8541
2982006.09.08 12:36modify660.101.90411.87711.8541
2992006.09.08 12:37modify660.101.90411.87701.8541
3002006.09.08 12:37modify660.101.90411.87681.8541
3012006.09.08 12:44modify660.101.90411.87661.8541
3022006.09.08 12:44modify660.101.90411.87601.8541
3032006.09.08 12:44modify660.101.90411.87591.8541
3042006.09.08 12:45modify660.101.90411.87581.8541
3052006.09.08 12:56modify660.101.90411.87571.8541
3062006.09.08 12:56modify660.101.90411.87561.8541
3072006.09.08 13:00modify660.101.90411.87541.8541
3082006.09.08 13:00modify660.101.90411.87531.8541
3092006.09.08 13:02modify660.101.90411.87521.8541
3102006.09.08 13:02modify660.101.90411.87511.8541
3112006.09.08 13:02modify660.101.90411.87491.8541
3122006.09.08 13:02modify660.101.90411.87471.8541
3132006.09.08 13:03modify660.101.90411.87461.8541
3142006.09.08 13:04modify660.101.90411.87451.8541
3152006.09.08 13:05modify660.101.90411.87441.8541
3162006.09.08 13:05modify660.101.90411.87431.8541
3172006.09.08 13:05modify660.101.90411.87421.8541
3182006.09.08 13:05modify660.101.90411.87401.8541
3192006.09.08 14:22modify660.101.90411.87391.8541
3202006.09.08 14:23modify660.101.90411.87381.8541
3212006.09.08 14:23modify660.101.90411.87361.8541
3222006.09.08 14:23modify660.101.90411.87351.8541
3232006.09.08 14:23modify660.101.90411.87341.8541
3242006.09.08 14:23modify660.101.90411.87331.8541
3252006.09.08 14:23modify660.101.90411.87321.8541
3262006.09.08 14:25modify660.101.90411.87311.8541
3272006.09.08 14:25modify660.101.90411.87301.8541
3282006.09.11 14:02modify660.101.90411.87291.8541
3292006.09.11 14:03modify660.101.90411.87281.8541
3302006.09.11 14:03modify660.101.90411.87271.8541
3312006.09.11 14:03modify660.101.90411.87261.8541
3322006.09.11 14:07modify660.101.90411.87251.8541
3332006.09.11 14:07modify660.101.90411.87241.8541
3342006.09.11 14:07modify660.101.90411.87231.8541
3352006.09.11 14:07modify660.101.90411.87221.8541
3362006.09.11 14:08modify660.101.90411.87201.8541
3372006.09.11 14:08modify660.101.90411.87191.8541
3382006.09.11 14:08modify660.101.90411.87181.8541
3392006.09.11 14:08modify660.101.90411.87171.8541
3402006.09.11 14:08modify660.101.90411.87141.8541
3412006.09.11 14:08modify660.101.90411.87131.8541
3422006.09.11 14:09modify660.101.90411.87111.8541
3432006.09.11 14:09modify660.101.90411.87101.8541
3442006.09.11 14:09modify660.101.90411.87081.8541
3452006.09.11 14:12modify660.101.90411.87071.8541
3462006.09.11 14:15modify660.101.90411.87051.8541
3472006.09.11 14:15modify660.101.90411.87041.8541
3482006.09.12 02:00close660.101.86781.87041.8541364.519156.14
3492006.09.12 02:00buy670.101.86781.76781.9178
3502006.09.13 16:01modify670.101.86781.86781.9178
3512006.09.13 22:08modify670.101.86781.86791.9178
3522006.09.13 22:28modify670.101.86781.86801.9178
3532006.09.13 22:32modify670.101.86781.86811.9178
3542006.09.14 07:21modify670.101.86781.86821.9178
3552006.09.14 07:21modify670.101.86781.86871.9178
3562006.09.14 07:21modify670.101.86781.86891.9178
3572006.09.14 07:21modify670.101.86781.86911.9178
3582006.09.14 07:22modify670.101.86781.86941.9178
3592006.09.14 07:33modify670.101.86781.86991.9178
3602006.09.14 08:30modify670.101.86781.87011.9178
3612006.09.14 08:30modify670.101.86781.87021.9178
3622006.09.14 08:30modify670.101.86781.87081.9178
3632006.09.14 08:31modify670.101.86781.87181.9178
3642006.09.14 08:47modify670.101.86781.87201.9178
3652006.09.14 08:47modify670.101.86781.87221.9178
3662006.09.14 10:13modify670.101.86781.87241.9178
3672006.09.14 10:13modify670.101.86781.87261.9178
3682006.09.14 10:13modify670.101.86781.87271.9178
3692006.09.14 10:13modify670.101.86781.87281.9178
3702006.09.14 10:13modify670.101.86781.87311.9178
3712006.09.14 10:15modify670.101.86781.87331.9178
3722006.09.14 10:15modify670.101.86781.87341.9178
3732006.09.14 10:40modify670.101.86781.87351.9178
3742006.09.14 10:40modify670.101.86781.87361.9178
3752006.09.14 10:40modify670.101.86781.87381.9178
3762006.09.14 10:40modify670.101.86781.87401.9178
3772006.09.14 10:40modify670.101.86781.87411.9178
3782006.09.14 10:40modify670.101.86781.87431.9178
3792006.09.14 10:40modify670.101.86781.87441.9178
3802006.09.14 10:45modify670.101.86781.87461.9178
3812006.09.14 10:46modify670.101.86781.87481.9178
3822006.09.14 10:46modify670.101.86781.87491.9178
3832006.09.14 10:46modify670.101.86781.87501.9178
3842006.09.14 10:46modify670.101.86781.87511.9178
3852006.09.14 10:46modify670.101.86781.87521.9178
3862006.09.14 10:46modify670.101.86781.87541.9178
3872006.09.14 10:46modify670.101.86781.87561.9178
3882006.09.14 11:13modify670.101.86781.87571.9178
3892006.09.14 11:13modify670.101.86781.87581.9178
3902006.09.14 11:14modify670.101.86781.87591.9178
3912006.09.14 11:14modify670.101.86781.87601.9178
3922006.09.14 11:14modify670.101.86781.87611.9178
3932006.09.14 11:15modify670.101.86781.87621.9178
3942006.09.14 11:15modify670.101.86781.87631.9178
3952006.09.14 11:31modify670.101.86781.87641.9178
3962006.09.14 11:31modify670.101.86781.87651.9178
3972006.09.14 11:32modify670.101.86781.87661.9178
3982006.09.14 11:34modify670.101.86781.87671.9178
3992006.09.14 11:34modify670.101.86781.87681.9178
4002006.09.14 11:34modify670.101.86781.87701.9178
4012006.09.14 11:34modify670.101.86781.87731.9178
4022006.09.14 11:35modify670.101.86781.87741.9178
4032006.09.14 11:35modify670.101.86781.87751.9178
4042006.09.14 12:29modify670.101.86781.87761.9178
4052006.09.14 12:29modify670.101.86781.87771.9178
4062006.09.14 12:30modify670.101.86781.87791.9178
4072006.09.14 12:30modify670.101.86781.87811.9178
4082006.09.14 12:30modify670.101.86781.87821.9178
4092006.09.14 12:30modify670.101.86781.87861.9178
4102006.09.14 14:19modify670.101.86781.87871.9178
4112006.09.14 14:19modify670.101.86781.87901.9178
4122006.09.14 14:20modify670.101.86781.87911.9178
4132006.09.14 14:20modify670.101.86781.87931.9178
4142006.09.14 14:20modify670.101.86781.87941.9178
4152006.09.14 14:20modify670.101.86781.87971.9178
4162006.09.14 14:52modify670.101.86781.87981.9178
4172006.09.14 14:52modify670.101.86781.87991.9178
4182006.09.14 14:52modify670.101.86781.88001.9178
4192006.09.14 14:55modify670.101.86781.88041.9178
4202006.09.14 14:55modify670.101.86781.88051.9178
4212006.09.14 14:56modify670.101.86781.88071.9178
4222006.09.14 14:56modify670.101.86781.88091.9178
4232006.09.14 14:56modify670.101.86781.88171.9178
4242006.09.14 14:56modify670.101.86781.88181.9178
4252006.09.15 09:58s/l670.101.88181.88181.9178138.259294.39
4262006.09.15 11:00sell680.101.88181.98181.8318
4272006.09.18 08:00close680.101.88331.98181.8318-14.799279.60
4282006.09.18 08:00buy690.101.88331.78331.9333
4292006.09.18 09:11close690.101.87751.78331.9333-58.009221.60
4302006.09.18 09:11sell700.101.87751.97751.8275
4312006.09.18 15:59close at stop700.101.87741.97751.82751.009222.60