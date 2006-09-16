Velocity4x

Account: 9000466 Name: Maurice Smith Currency: USD 2006 September 22, 03:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
5210112006.09.16 02:58balanceDeposit5 000.00
5212052006.09.17 21:00buy0.06eurusd1.26640.00001.26892006.09.18 03:541.26510.000.000.00-7.80
5212082006.09.17 21:00buy0.06usdchf1.25640.00001.25892006.09.18 03:541.25570.000.000.00-3.34
5212212006.09.17 21:01buy limit0.12usdchf1.25490.00001.25742006.09.18 03:541.2559cancelled
5212222006.09.17 21:01buy0.06gbpusd1.87900.00001.88152006.09.18 00:181.88000.000.000.006.00
5212252006.09.17 21:04buy0.12eurusd1.26490.00001.26742006.09.18 03:541.26520.000.000.003.60
5212332006.09.17 21:10buy0.24eurusd1.26340.00001.26592006.09.18 03:541.26530.000.000.0045.60
5212362006.09.17 22:26buy0.12gbpusd1.87750.00001.88002006.09.18 00:181.88000.000.000.0030.00
5212402006.09.17 21:02buy limit0.24usdchf1.25340.00001.25592006.09.18 03:541.2560cancelled
5212512006.09.17 21:03buy limit0.48eurusd1.26190.00001.26442006.09.18 03:541.2656cancelled
5212622006.09.17 21:04buy limit0.96eurusd1.26040.00001.26292006.09.18 03:541.2655cancelled
5212662006.09.17 21:04buy limit1.92eurusd1.25890.00001.26142006.09.18 03:541.2654cancelled
5212672006.09.17 21:04buy limit0.48usdchf1.25190.00001.25442006.09.18 03:551.2559cancelled
5212732006.09.17 21:04buy limit0.24gbpusd1.87600.00001.87852006.09.18 00:181.8802cancelled
5212762006.09.17 21:04buy limit0.48gbpusd1.87450.00001.87702006.09.18 00:181.8802cancelled
5212792006.09.17 21:05buy limit0.96gbpusd1.87300.00001.87552006.09.18 00:181.8802cancelled
5212862006.09.17 21:05buy limit1.92gbpusd1.87150.00001.87402006.09.18 00:181.8803cancelled
5212892006.09.17 21:05buy limit0.96usdchf1.25040.00001.25292006.09.18 03:551.2559cancelled
5212962006.09.17 21:05buy limit1.92usdchf1.24890.00001.25142006.09.18 03:541.2559cancelled
5230842006.09.18 00:18buy0.06gbpusd1.88020.00001.88272006.09.18 03:541.88030.000.000.000.60
5230852006.09.18 00:18buy limit0.12gbpusd1.87870.00001.88122006.09.18 03:551.8809cancelled
5230872006.09.18 00:18buy limit0.24gbpusd1.87720.00001.87972006.09.18 03:551.8809cancelled
5230932006.09.18 00:18buy limit0.48gbpusd1.87570.00001.87822006.09.18 03:551.8808cancelled
5230952006.09.18 00:19buy limit0.96gbpusd1.87420.00001.87672006.09.18 03:551.8809cancelled
5230962006.09.18 00:19buy limit1.92gbpusd1.87270.00001.87522006.09.18 03:551.8810cancelled
5239902006.09.18 03:59sell0.06eurusd1.26560.00001.26312006.09.18 04:001.26610.000.000.00-3.00
5239912006.09.18 03:59sell limit0.12eurusd1.26710.00001.26462006.09.18 04:001.2659cancelled
5239922006.09.18 03:59sell0.06gbpusd1.88070.00001.87822006.09.18 04:001.88100.000.000.00-1.80
5239932006.09.18 03:59sell0.06usdchf1.25520.00001.25272006.09.18 04:001.25520.000.000.000.00
5239952006.09.18 04:00sell limit0.24eurusd1.26860.00001.26612006.09.18 04:001.2659cancelled
5239962006.09.18 04:00sell limit0.48eurusd1.27010.00001.26762006.09.18 04:011.2659cancelled
5239992006.09.18 04:00sell limit0.12gbpusd1.88220.00001.87972006.09.18 04:011.8807cancelled
5240002006.09.18 04:00sell limit0.24gbpusd1.88370.00001.88122006.09.18 04:011.8807cancelled
5240042006.09.18 04:00sell limit0.12usdchf1.25670.00001.25422006.09.18 04:011.2549cancelled
5240062006.09.18 04:00sell limit0.24usdchf1.25820.00001.25572006.09.18 04:011.2549cancelled
5240082006.09.18 04:00sell limit0.48usdchf1.25970.00001.25722006.09.18 04:011.2549cancelled
5240112006.09.18 04:00sell limit0.96eurusd1.27160.00001.26912006.09.18 04:011.2659cancelled
5240132006.09.18 04:00sell limit0.48gbpusd1.88520.00001.88272006.09.18 04:011.8807cancelled
5240382006.09.18 04:07sell0.06eurusd1.26590.00001.26342006.09.18 04:191.26590.000.000.000.00
5240392006.09.18 04:07sell0.06usdchf1.25480.00001.25232006.09.18 04:191.25530.000.000.00-2.39
5240402006.09.18 04:07sell limit0.12usdchf1.25630.00001.25382006.09.18 04:191.2550cancelled
5240412006.09.18 04:07sell limit0.12eurusd1.26740.00001.26492006.09.18 04:191.2658cancelled
5240422006.09.18 04:07sell limit0.24eurusd1.26890.00001.26642006.09.18 04:191.2658cancelled
5240432006.09.18 04:07sell limit0.24usdchf1.25780.00001.25532006.09.18 04:191.2550cancelled
5240442006.09.18 04:08sell0.06gbpusd1.88060.00001.87812006.09.18 04:191.88090.000.000.00-1.80
5240452006.09.18 04:08sell limit0.48usdchf1.25930.00001.25682006.09.18 04:191.2549cancelled
5240462006.09.18 04:08sell limit0.96usdchf1.26080.00001.25832006.09.18 04:201.2549cancelled
5240472006.09.18 04:08sell limit0.48eurusd1.27040.00001.26792006.09.18 04:201.2658cancelled
5240482006.09.18 04:09sell limit0.96eurusd1.27190.00001.26942006.09.18 04:201.2658cancelled
5240502006.09.18 04:09sell limit1.92usdchf1.26230.00001.25982006.09.18 04:201.2549cancelled
5240512006.09.18 04:10sell limit1.92eurusd1.27340.00001.27092006.09.18 04:201.2658cancelled
5240522006.09.18 04:10sell limit0.12gbpusd1.88210.00001.87962006.09.18 04:201.8806cancelled
5240542006.09.18 04:10sell limit0.24gbpusd1.88360.00001.88112006.09.18 04:201.8806cancelled
5240572006.09.18 04:11sell limit0.48gbpusd1.88510.00001.88262006.09.18 04:201.8806cancelled
5240582006.09.18 04:11sell limit0.96gbpusd1.88660.00001.88412006.09.18 04:201.8806cancelled
5240602006.09.18 04:11sell limit1.92gbpusd1.88810.00001.88562006.09.18 04:201.8806cancelled
5240732006.09.18 04:22sell0.06eurusd1.26570.00001.26322006.09.18 04:231.26590.000.000.00-1.20
5240742006.09.18 04:23sell0.06gbpusd1.88050.00001.87802006.09.18 08:561.88100.000.000.00-3.00
5240752006.09.18 04:23sell0.06usdchf1.25500.00001.25252006.09.18 06:541.25400.000.000.004.78
5240762006.09.18 06:11sell0.12gbpusd1.88200.00001.87952006.09.18 08:561.88090.000.000.0013.20
5240772006.09.18 05:57sell0.12usdchf1.25650.00001.25402006.09.18 06:531.25400.000.000.0023.92
5240782006.09.18 04:23sell limit0.24usdchf1.25800.00001.25552006.09.18 06:531.2537cancelled
5240792006.09.18 04:24sell0.06eurusd1.26580.00001.26332006.09.18 13:211.26630.000.000.00-3.00
5240802006.09.18 06:19sell0.12eurusd1.26730.00001.26482006.09.18 13:211.26610.000.000.0014.40
5240812006.09.18 06:35sell0.24gbpusd1.88350.00001.88102006.09.18 08:561.88100.000.000.0060.00
5240822006.09.18 04:24sell limit0.48usdchf1.25950.00001.25702006.09.18 06:531.2538cancelled
5240832006.09.18 04:24sell limit0.48gbpusd1.88500.00001.88252006.09.18 08:561.8807cancelled
5240842006.09.18 04:24sell limit0.96usdchf1.26100.00001.25852006.09.18 06:531.2537cancelled
5240862006.09.18 13:00sell0.24eurusd1.26880.00001.26632006.09.18 13:211.26630.000.000.0060.00
5240882006.09.18 04:25sell limit0.96gbpusd1.88650.00001.88402006.09.18 08:561.8806cancelled
5240892006.09.18 04:25sell limit1.92gbpusd1.88800.00001.88552006.09.18 08:561.8807cancelled
5240912006.09.18 04:25sell limit1.92usdchf1.26250.00001.26002006.09.18 06:531.2538cancelled
5240932006.09.18 04:26sell limit0.48eurusd1.27030.00001.26782006.09.18 13:211.2660cancelled
5240942006.09.18 04:26sell limit0.96eurusd1.27180.00001.26932006.09.18 13:211.2659cancelled
5240952006.09.18 04:26sell limit1.92eurusd1.27330.00001.27082006.09.18 13:211.2661cancelled
5250482006.09.18 06:54sell0.06usdchf1.25380.00001.25132006.09.18 13:001.25160.000.000.0010.55
5250502006.09.18 09:19sell0.12usdchf1.25530.00001.25282006.09.18 12:591.25280.000.000.0023.95
5250522006.09.18 06:54sell limit0.24usdchf1.25680.00001.25432006.09.18 13:001.2515cancelled
5250582006.09.18 06:54sell limit0.48usdchf1.25830.00001.25582006.09.18 13:001.2520cancelled
5250612006.09.18 06:54sell limit0.96usdchf1.25980.00001.25732006.09.18 13:001.2522cancelled
5250642006.09.18 06:54sell limit1.92usdchf1.26130.00001.25882006.09.18 13:001.2522cancelled
5257602006.09.18 08:56sell0.06gbpusd1.88060.00001.87812006.09.18 09:111.87810.000.000.0015.00
5257612006.09.18 08:56sell limit0.12gbpusd1.88210.00001.87962006.09.18 09:111.8776cancelled
5257622006.09.18 08:56sell limit0.24gbpusd1.88360.00001.88112006.09.18 09:111.8775cancelled
5257662006.09.18 08:56sell limit0.48gbpusd1.88510.00001.88262006.09.18 09:111.8775cancelled
5257682006.09.18 08:57sell limit0.96gbpusd1.88660.00001.88412006.09.18 09:111.8776cancelled
5257692006.09.18 08:57sell limit1.92gbpusd1.88810.00001.88562006.09.18 09:111.8778cancelled
5259572006.09.18 09:11sell0.06gbpusd1.87760.00001.87512006.09.18 09:461.87510.000.000.0015.00
5259592006.09.18 09:11sell limit0.12gbpusd1.87910.00001.87662006.09.18 09:461.8747cancelled
5259602006.09.18 09:11sell limit0.24gbpusd1.88060.00001.87812006.09.18 09:461.8748cancelled
5259622006.09.18 09:11sell limit0.48gbpusd1.88210.00001.87962006.09.18 09:461.8747cancelled
5259642006.09.18 09:11sell limit0.96gbpusd1.88360.00001.88112006.09.18 09:461.8748cancelled
5259662006.09.18 09:11sell limit1.92gbpusd1.88510.00001.88262006.09.18 09:461.8748cancelled
5261882006.09.18 09:46sell0.06gbpusd1.87480.00001.87232006.09.18 13:171.87690.000.000.00-12.60
5261902006.09.18 11:59sell0.12gbpusd1.87630.00001.87382006.09.18 13:171.87700.000.000.00-8.40
5261912006.09.18 13:00sell0.24gbpusd1.87780.00001.87532006.09.18 13:171.87690.000.000.0021.60
5261922006.09.18 13:00sell0.48gbpusd1.87930.00001.87682006.09.18 13:171.87680.000.000.00120.00
5261932006.09.18 09:46sell limit0.96gbpusd1.88080.00001.87832006.09.18 13:171.8765cancelled
5261962006.09.18 09:46sell limit1.92gbpusd1.88230.00001.87982006.09.18 13:171.8765cancelled
5270502006.09.18 13:00sell0.06usdchf1.25150.00001.24902006.09.18 14:561.25190.000.000.00-1.92
5270562006.09.18 13:05sell0.12usdchf1.25300.00001.25052006.09.18 14:561.25180.000.000.0011.50
5270652006.09.18 13:20sell0.24usdchf1.25450.00001.25202006.09.18 14:561.25200.000.000.0047.92
5271012006.09.18 13:00sell limit0.48usdchf1.25600.00001.25352006.09.18 14:561.2516cancelled
5271182006.09.18 13:00sell limit0.96usdchf1.25750.00001.25502006.09.18 14:561.2516cancelled
5271252006.09.18 13:00sell limit1.92usdchf1.25900.00001.25652006.09.18 14:561.2517cancelled
5274072006.09.18 13:17sell0.06gbpusd1.87660.00001.87412006.09.18 17:411.87710.000.000.00-3.00
5274082006.09.18 14:09sell0.12gbpusd1.87810.00001.87562006.09.18 17:411.87700.000.000.0013.20
5274092006.09.18 16:49sell0.24gbpusd1.87960.00001.87712006.09.18 17:411.87710.000.000.0060.00
5274102006.09.18 13:17sell limit0.48gbpusd1.88110.00001.87862006.09.18 17:411.8768cancelled
5274112006.09.18 13:17sell limit0.96gbpusd1.88260.00001.88012006.09.18 17:411.8767cancelled
5274122006.09.18 13:17sell limit1.92gbpusd1.88410.00001.88162006.09.18 17:411.8768cancelled
5274752006.09.18 13:21sell0.06eurusd1.26600.00001.26352006.09.19 07:211.26950.000.000.43-21.00
5274872006.09.18 13:56sell0.12eurusd1.26750.00001.26502006.09.19 07:211.26960.000.000.86-25.20
5274902006.09.18 14:56sell0.24eurusd1.26900.00001.26652006.09.19 07:211.26950.000.001.73-12.00
5274932006.09.18 19:03sell0.48eurusd1.27050.00001.26802006.09.19 07:211.26960.000.003.4643.20
5274952006.09.19 02:25sell0.96eurusd1.27200.00001.26952006.09.19 07:211.26950.000.000.00240.00
5274982006.09.18 13:22sell limit1.92eurusd1.27350.00001.27102006.09.19 07:211.2693cancelled
5279652006.09.18 14:56sell0.06usdchf1.25170.00001.24922006.09.18 16:501.25230.000.000.00-2.87
5279702006.09.18 15:14sell0.12usdchf1.25320.00001.25072006.09.18 16:501.25220.000.000.009.58
5279712006.09.18 15:26sell0.24usdchf1.25470.00001.25222006.09.18 16:481.25220.000.000.0047.92
5279742006.09.18 14:57sell limit0.48usdchf1.25620.00001.25372006.09.18 16:491.2520cancelled
5279782006.09.18 14:57sell limit0.96usdchf1.25770.00001.25522006.09.18 16:491.2520cancelled
5279792006.09.18 14:57sell limit1.92usdchf1.25920.00001.25672006.09.18 16:481.2520cancelled
5283602006.09.18 16:50sell0.06usdchf1.25210.00001.24962006.09.19 01:291.24960.000.00-0.6812.00
5283632006.09.18 16:50sell limit0.12usdchf1.25360.00001.25112006.09.19 01:301.2494cancelled
5283642006.09.18 16:50sell limit0.24usdchf1.25510.00001.25262006.09.19 01:291.2495cancelled
5283652006.09.18 16:50sell limit0.48usdchf1.25660.00001.25412006.09.19 01:291.2494cancelled
5283662006.09.18 16:50sell limit0.96usdchf1.25810.00001.25562006.09.19 01:291.2494cancelled
5283672006.09.18 16:50sell limit1.92usdchf1.25960.00001.25712006.09.19 01:291.2494cancelled
5287522006.09.18 17:41sell0.06gbpusd1.87690.00001.87442006.09.19 08:101.87870.000.000.13-10.80
5287532006.09.18 17:58sell0.12gbpusd1.87840.00001.87592006.09.19 08:101.87870.000.000.26-3.60
5287542006.09.18 18:13sell0.24gbpusd1.87990.00001.87742006.09.19 08:101.87880.000.000.5226.40
5287552006.09.18 23:05sell0.48gbpusd1.88140.00001.87892006.09.19 08:101.87890.000.000.00120.00
5287572006.09.18 17:41sell limit0.96gbpusd1.88290.00001.88042006.09.19 08:101.8786cancelled
5287582006.09.18 17:41sell limit1.92gbpusd1.88440.00001.88192006.09.19 08:101.8787cancelled
5303112006.09.19 01:30sell0.06usdchf1.24950.00001.24702006.09.19 12:301.25390.000.000.00-21.05
5303122006.09.19 05:45sell0.12usdchf1.25100.00001.24852006.09.19 12:301.25380.000.000.00-26.80
5303142006.09.19 07:23sell0.24usdchf1.25250.00001.25002006.09.19 12:301.25390.000.000.00-26.80
5303152006.09.19 07:46sell0.48usdchf1.25400.00001.25152006.09.19 12:301.25440.000.000.00-15.31
5303162006.09.19 08:03sell0.96usdchf1.25550.00001.25302006.09.19 12:301.25460.000.000.0068.87
5303182006.09.19 12:07sell1.92usdchf1.25700.00001.25452006.09.19 12:301.25450.000.000.00382.62
5316152006.09.19 07:22sell0.06eurusd1.26940.00001.26692006.09.19 08:131.26690.000.000.0015.00
5316192006.09.19 07:22sell limit0.12eurusd1.27090.00001.26842006.09.19 08:141.2667cancelled
5316202006.09.19 07:22sell limit0.24eurusd1.27240.00001.26992006.09.19 08:141.2668cancelled
5316212006.09.19 07:22sell limit0.48eurusd1.27390.00001.27142006.09.19 08:141.2669cancelled
5316222006.09.19 07:22sell limit0.96eurusd1.27540.00001.27292006.09.19 08:131.2667cancelled
5316252006.09.19 07:22sell limit1.92eurusd1.27690.00001.27442006.09.19 08:131.2667cancelled
5323892006.09.19 08:10sell0.06gbpusd1.87840.00001.87592006.09.19 09:471.87900.000.000.00-3.60
5323922006.09.19 09:03sell0.12gbpusd1.87990.00001.87742006.09.19 09:471.87890.000.000.0012.00
5323932006.09.19 09:14sell0.24gbpusd1.88140.00001.87892006.09.19 09:471.87890.000.000.0060.00
5323972006.09.19 08:10sell limit0.48gbpusd1.88290.00001.88042006.09.19 09:471.8786cancelled
5323982006.09.19 08:10sell limit0.96gbpusd1.88440.00001.88192006.09.19 09:471.8786cancelled
5323992006.09.19 08:10sell limit1.92gbpusd1.88590.00001.88342006.09.19 09:471.8786cancelled
5324732006.09.19 08:14sell0.06eurusd1.26680.00001.26432006.09.19 15:091.26830.000.000.00-9.00
5324742006.09.19 12:30sell0.12eurusd1.26830.00001.26582006.09.19 15:091.26840.000.000.00-1.20
5324752006.09.19 12:51sell0.24eurusd1.26980.00001.26732006.09.19 15:091.26850.000.000.0031.20
5324762006.09.19 13:12sell0.48eurusd1.27130.00001.26882006.09.19 15:091.26880.000.000.00120.00
5324792006.09.19 08:14sell limit0.96eurusd1.27280.00001.27032006.09.19 15:091.2684cancelled
5324902006.09.19 08:14sell limit1.92eurusd1.27430.00001.27182006.09.19 15:091.2686cancelled
5333692006.09.19 09:47sell0.06gbpusd1.87880.00001.87632006.09.19 12:441.88670.000.000.00-47.40
5333702006.09.19 10:05sell0.12gbpusd1.88030.00001.87782006.09.19 12:441.88680.000.000.00-78.00
5333722006.09.19 11:12sell0.24gbpusd1.88180.00001.87932006.09.19 12:441.88670.000.000.00-117.60
5333752006.09.19 12:30sell0.48gbpusd1.88330.00001.88082006.09.19 12:441.88660.000.000.00-158.40
5333772006.09.19 12:40sell0.96gbpusd1.88480.00001.88232006.09.19 12:441.88660.000.000.00-172.80
5333782006.09.19 09:47sell limit1.92gbpusd1.88630.00001.88382006.09.19 12:441.8863deleted [no money]
5342682006.09.19 12:30sell0.06usdchf1.25350.00001.25102006.09.19 13:101.25100.000.000.0011.99
5342712006.09.19 12:30sell limit0.12usdchf1.25500.00001.25252006.09.19 13:101.2509cancelled
5342782006.09.19 12:30sell limit0.24usdchf1.25650.00001.25402006.09.19 13:101.2508cancelled
5342802006.09.19 12:30sell limit0.48usdchf1.25800.00001.25552006.09.19 13:101.2507cancelled
5342862006.09.19 12:30sell limit0.96usdchf1.25950.00001.25702006.09.19 13:101.2508cancelled
5342912006.09.19 12:30sell limit1.92usdchf1.26100.00001.25852006.09.19 13:101.2507cancelled
5347162006.09.19 12:44sell0.06gbpusd1.88650.00001.88402006.09.19 15:021.88560.000.000.005.40
5347242006.09.19 12:55sell0.12gbpusd1.88800.00001.88552006.09.19 15:021.88550.000.000.0030.00
5347272006.09.19 12:44sell limit0.24gbpusd1.88950.00001.88702006.09.19 15:021.8852cancelled
5347292006.09.19 12:45sell limit0.48gbpusd1.89100.00001.88852006.09.19 15:021.8852cancelled
5347342006.09.19 12:45sell limit0.96gbpusd1.89250.00001.89002006.09.19 15:021.8853cancelled
5347372006.09.19 12:45sell limit1.92gbpusd1.89400.00001.89152006.09.19 15:021.8852cancelled
5352382006.09.19 13:10sell0.06usdchf1.25080.00001.24832006.09.20 18:091.24830.000.00-0.6812.02
5352402006.09.19 15:21sell0.12usdchf1.25230.00001.24982006.09.20 14:161.24980.000.00-1.3624.00
5352472006.09.21 15:44sell0.24usdchf1.25380.00001.25132006.09.21 16:001.25130.000.000.0047.96
5352572006.09.19 13:10sell limit0.48usdchf1.25530.00001.25282006.09.21 16:001.2512cancelled
5352672006.09.19 13:10sell limit0.96usdchf1.25680.00001.25432006.09.21 16:001.2509cancelled
5352892006.09.19 13:10sell limit1.92usdchf1.25830.00001.25582006.09.21 16:001.2511cancelled
5364362006.09.19 15:02sell0.06gbpusd1.88540.00001.88292006.09.19 15:221.88290.000.000.0015.00
5364392006.09.20 13:08sell0.12gbpusd1.88690.00001.88442006.09.21 07:431.89490.000.000.77-96.00
5364402006.09.20 14:07sell0.24gbpusd1.88840.00001.88592006.09.21 07:431.89510.000.001.55-160.80
5364422006.09.20 15:50sell0.48gbpusd1.88990.00001.88742006.09.20 18:141.88740.000.000.00120.00
5364432006.09.20 18:20sell0.96gbpusd1.89140.00001.88892006.09.20 18:371.88890.000.000.00240.00
5364442006.09.19 15:02sell limit1.92gbpusd1.89290.00001.89042006.09.20 18:211.8929deleted [no money]
5365842006.09.19 15:09sell0.06eurusd1.26800.00001.26552006.09.21 14:051.27260.000.001.73-27.60
5365922006.09.20 14:07sell0.12eurusd1.26950.00001.26702006.09.21 14:051.27260.000.002.59-37.20
5366012006.09.20 15:30sell0.24eurusd1.27100.00001.26852006.09.20 19:351.26850.000.000.0060.00
5366022006.09.20 18:21sell0.48eurusd1.27250.00001.27002006.09.20 18:281.27000.000.000.00120.00
5366032006.09.21 10:35sell0.96eurusd1.27400.00001.27152006.09.21 14:051.27250.000.000.00144.00
5366042006.09.19 15:09sell limit1.92eurusd1.27550.00001.27302006.09.21 14:051.2724cancelled
5420542006.09.20 03:26sell limit3.84usdchf1.25980.00001.25732006.09.21 16:001.2507cancelled
5420572006.09.20 03:26sell limit3.84eurusd1.27700.00001.27452006.09.21 14:041.2727cancelled
5497582006.09.21 00:42sell0.24gbpusd1.88990.00001.88742006.09.21 07:421.89470.000.000.00-115.20
5497662006.09.21 00:48sell0.48gbpusd1.89140.00001.88892006.09.21 07:421.89460.000.000.00-153.60
5497682006.09.21 05:43sell0.96gbpusd1.89290.00001.89042006.09.21 07:421.89480.000.000.00-182.40
5497692006.09.20 21:43sell limit1.92gbpusd1.89440.00001.89192006.09.21 07:421.8945deleted [no money]
5497742006.09.20 21:43sell limit1.92eurusd1.27850.00001.27602006.09.21 14:041.2728cancelled
5525632006.09.21 07:43sell0.06gbpusd1.89430.00001.89182006.09.21 11:551.89760.000.000.00-19.80
5525652006.09.21 09:58sell0.12gbpusd1.89580.00001.89332006.09.21 11:551.89770.000.000.00-22.80
5525702006.09.21 10:33sell0.24gbpusd1.89730.00001.89482006.09.21 11:551.89760.000.000.00-7.20
5525712006.09.21 07:43sell limit0.48gbpusd1.89880.00001.89632006.09.21 11:551.8972cancelled
5525792006.09.21 07:44sell limit0.96gbpusd1.90030.00001.89782006.09.21 11:551.8972cancelled
5525852006.09.21 07:44sell limit1.92gbpusd1.90180.00001.89932006.09.21 11:551.8972cancelled
5538952006.09.21 11:56sell0.06gbpusd1.89750.00001.89502006.09.21 11:561.89780.000.000.00-1.80
5539012006.09.21 11:56sell0.06gbpusd1.89750.00001.89502006.09.21 14:091.89620.000.000.007.80
5539042006.09.21 12:21sell0.12gbpusd1.89900.00001.89652006.09.21 14:081.89650.000.000.0030.00
5539062006.09.21 11:57sell limit0.24gbpusd1.90050.00001.89802006.09.21 14:091.8960cancelled
5539082006.09.21 11:57sell limit0.48gbpusd1.90200.00001.89952006.09.21 14:091.8963cancelled
5539092006.09.21 11:57sell limit0.96gbpusd1.90350.00001.90102006.09.21 14:091.8962cancelled
5539102006.09.21 11:57sell limit1.92gbpusd1.90500.00001.90252006.09.21 14:081.8961cancelled
5550972006.09.21 14:05sell0.06eurusd1.27240.00001.26992006.09.21 17:281.27690.000.000.00-27.00
5551022006.09.21 16:00sell0.12eurusd1.27390.00001.27142006.09.21 17:281.27680.000.000.00-34.80
5551052006.09.21 16:02sell0.24eurusd1.27540.00001.27292006.09.21 17:281.27690.000.000.00-36.00
5551162006.09.21 16:14sell0.48eurusd1.27690.00001.27442006.09.21 17:281.27700.000.000.00-4.80
5551172006.09.21 16:16sell0.96eurusd1.27840.00001.27592006.09.21 17:281.27690.000.000.00144.00
5551232006.09.21 14:07sell limit1.92eurusd1.27990.00001.27742006.09.21 17:281.2769cancelled
5552542006.09.21 14:09sell0.06gbpusd1.89620.00001.89372006.09.21 16:171.90240.000.000.00-37.20
5552612006.09.21 15:04sell0.12gbpusd1.89770.00001.89522006.09.21 16:171.90230.000.000.00-55.20
5552642006.09.21 16:02sell0.24gbpusd1.89920.00001.89672006.09.21 16:161.90250.000.000.00-79.20
5552682006.09.21 16:14sell0.48gbpusd1.90070.00001.89822006.09.21 16:161.90270.000.000.00-96.00
5552692006.09.21 14:09sell limit0.96gbpusd1.90220.00001.89972006.09.21 16:161.9022deleted [no money]
5552722006.09.21 14:10sell limit1.92gbpusd1.90370.00001.90122006.09.21 16:161.9022cancelled
5574832006.09.21 16:00sell0.06usdchf1.25150.00001.24902006.09.21 16:031.24900.000.000.0012.02
5574942006.09.21 16:01sell limit0.12usdchf1.25300.00001.25052006.09.21 16:041.2480cancelled
5575012006.09.21 16:01sell limit0.24usdchf1.25450.00001.25202006.09.21 16:031.2483cancelled
5575082006.09.21 16:01sell limit0.48usdchf1.25600.00001.25352006.09.21 16:031.2484cancelled
5575132006.09.21 16:01sell limit0.96usdchf1.25750.00001.25502006.09.21 16:031.2482cancelled
5575192006.09.21 16:01sell limit1.92usdchf1.25900.00001.25652006.09.21 16:031.2483cancelled
5578372006.09.21 16:04sell0.06usdchf1.24790.00001.24542006.09.21 16:161.24540.000.000.0012.04
5578502006.09.21 16:04sell limit0.12usdchf1.24940.00001.24692006.09.21 16:161.2448cancelled
5578672006.09.21 16:04sell limit0.24usdchf1.25090.00001.24842006.09.21 16:161.2449cancelled
5578732006.09.21 16:04sell limit0.48usdchf1.25240.00001.24992006.09.21 16:161.2445cancelled
5578952006.09.21 16:05sell limit0.96usdchf1.25390.00001.25142006.09.21 16:161.2446cancelled
5579072006.09.21 16:05sell limit1.92usdchf1.25540.00001.25292006.09.21 16:161.2451cancelled
5584182006.09.21 16:16sell0.06usdchf1.24500.00001.24252006.09.21 18:141.24330.000.000.008.20
5584312006.09.21 17:34sell0.12usdchf1.24650.00001.24402006.09.21 18:131.24400.000.000.0024.12
5584322006.09.21 16:16sell limit0.24usdchf1.24800.00001.24552006.09.21 18:141.2431cancelled
5584342006.09.21 16:17sell limit0.48usdchf1.24950.00001.24702006.09.21 18:141.2433cancelled
5584442006.09.21 16:17sell limit0.96usdchf1.25100.00001.24852006.09.21 18:141.2434cancelled
5584512006.09.21 16:17sell0.06gbpusd1.90190.00001.89942006.09.21 17:271.89940.000.000.0015.00
5584592006.09.21 16:17sell limit1.92usdchf1.25250.00001.25002006.09.21 18:131.2432cancelled
5584632006.09.21 16:17sell limit0.12gbpusd1.90340.00001.90092006.09.21 17:281.8992cancelled
5584652006.09.21 16:18sell limit0.24gbpusd1.90490.00001.90242006.09.21 17:281.8993cancelled
5584682006.09.21 16:18sell limit0.48gbpusd1.90640.00001.90392006.09.21 17:271.8994cancelled
5584762006.09.21 16:18sell limit0.96gbpusd1.90790.00001.90542006.09.21 17:271.8994cancelled
5584952006.09.21 16:18sell limit1.92gbpusd1.90940.00001.90692006.09.21 17:271.8992cancelled
5598372006.09.21 17:28sell0.06eurusd1.27680.00001.27432006.09.21 20:081.27880.000.000.00-12.00
5598402006.09.21 18:10sell0.12eurusd1.27830.00001.27582006.09.21 20:081.27890.000.000.00-7.20
5598452006.09.21 17:28sell0.06gbpusd1.89900.00001.89652006.09.22 00:021.90310.000.000.13-24.60
5598492006.09.21 19:39sell0.24eurusd1.27980.00001.27732006.09.21 20:081.27880.000.000.0024.00
5598512006.09.21 17:29sell limit0.48eurusd1.28130.00001.27882006.09.21 20:081.2787cancelled
5598542006.09.21 18:02sell0.12gbpusd1.90050.00001.89802006.09.22 00:011.90300.000.000.26-30.00
5598552006.09.21 18:52sell0.24gbpusd1.90200.00001.89952006.09.22 00:011.90300.000.000.52-24.00
5598572006.09.21 17:29sell limit0.96eurusd1.28280.00001.28032006.09.21 20:071.2787cancelled
5598662006.09.21 17:29sell limit0.48gbpusd1.90350.00001.90102006.09.22 00:001.9026cancelled
5598672006.09.21 17:29sell limit0.96gbpusd1.90500.00001.90252006.09.22 00:001.9027cancelled
5598692006.09.21 17:29sell limit1.92gbpusd1.90650.00001.90402006.09.22 00:001.9028cancelled
5598702006.09.21 17:29sell limit1.92eurusd1.28430.00001.28182006.09.21 20:071.2788cancelled
5605842006.09.21 18:14sell0.06usdchf1.24310.00001.24062006.09.22 00:011.24220.000.00-0.694.35
5605862006.09.21 18:14sell limit0.12usdchf1.24460.00001.24212006.09.22 00:011.2421cancelled
5605992006.09.21 18:14sell limit0.24usdchf1.24610.00001.24362006.09.22 00:011.2419cancelled
5606082006.09.21 18:15sell limit0.48usdchf1.24760.00001.24512006.09.22 00:001.2419cancelled
5606092006.09.21 18:15sell limit0.96usdchf1.24910.00001.24662006.09.22 00:001.2421cancelled
5606132006.09.21 18:15sell limit1.92usdchf1.25060.00001.24812006.09.22 00:001.2421cancelled
5623882006.09.21 20:08sell0.06eurusd1.27870.00001.27622006.09.22 00:021.27910.000.000.43-2.40
5623892006.09.21 20:08sell limit0.12eurusd1.28020.00001.27772006.09.22 00:021.2788cancelled
5624032006.09.21 20:09sell limit0.24eurusd1.28170.00001.27922006.09.22 00:011.2787cancelled
5624042006.09.21 20:10sell limit0.48eurusd1.28320.00001.28072006.09.22 00:011.2787cancelled
5624052006.09.21 20:10sell limit0.96eurusd1.28470.00001.28222006.09.22 00:001.2786cancelled
5624062006.09.21 20:10sell limit1.92eurusd1.28620.00001.28372006.09.22 00:001.2786cancelled
  0.00 0.00 11.96 800.03
Closed P/L: 811.99
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 811.99 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 811.99 Equity: 5 811.99 Free Margin: 5 811.99
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 902.08 Gross Loss: 2 090.09 Total Net Profit: 811.99
Profit Factor: 1.39 Expected Payoff: 7.06  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 831.54 (12.55%) Relative Drawdown: 12.55% (831.54)
 
Total Trades: 115 Short Positions (won %): 108 (50.00%) Long Positions (won %): 7 (71.43%)
Profit Trades (% of total): 59 (51.30%) Loss trades (% of total): 56 (48.70%)
Largest profit trade: 382.62 loss trade: -182.40
Average profit trade: 49.19 loss trade: -37.32
Maximum consecutive wins ($): 7 (588.98) consecutive losses ($): 9 (-757.28)
Maximal consecutive profit (count): 588.98 (7) consecutive loss (count): -757.28 (9)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3